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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
古坑辦趴 搜出毒品
九把刀上海簽書 女粉絲求擁抱
中央氣象局 明天白天天氣預報
寧波音樂節 唱到一半突叫停
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
松茂新佳陽遷村 傾向福壽山
皮亞佐拉逝世廿年 音樂會緬懷
政府基金 綠委指投資績效不彰
南韓總統初選 朴槿惠可望出線
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
天燈串鞭炮 民俗走味危險高
台灣媒體多元 兩岸學者同珍惜
游錫(方方土)建議黨成立台商服務部門
陸官媒：日本右翼正綁架民意
健力女將林資惠 拚帕運第3金
美青阿姨請客 寄養兒聽打擊樂
蘇丹客機失事 31人罹難
熱浪來襲 英倫高溫創紀錄
北海道大腸桿菌疫情 7死
外交部：指日竊占釣島符史實
偉仔灰瞳當特務 民眾誤為鬼片
周濟：薪水低 痛苦指數感受高
民調：印國會如現改選 將變天
光華球員訓練遲到 被罰坐板凳
鴻海眼球計畫進行中 階段呈現
防大陸 日擬部署無人偵察機
送免費遊戲點數 警：詐騙手法
澳洲香菸包裝禁花俏 年底上路
租屋平台 擬補貼房東最高1萬
阿塞德露面 英德情報援反抗軍
彩虹情人橋 百對愛侶吻百秒
礁溪鄉長補選 林政盛總部成立
赴菲緝毒 調局幹員被水困
陸黨官拒採訪 把記者推下水
天秤還沒來 關島又有熱低壓
北海道泡菜食物中毒 已知7死
輔選功力增 魅力蜜雪兒超幫夫
童玩節閉幕 放百盞天燈
猿打牛 單周56分破隊史紀錄
鄭錡鴻好投 象踩獅2連勝
藏身使館2月 亞桑傑現身發聲
專家：全球正邁向另一糧食危機
原住民女一萬 回梨山圓夢
宜議員擬登釣魚台 縣長不隨同
氣候異常 義持續熱浪乾旱
日人登釣島 中日外交互嗆
亞桑傑謝厄瓜多 籲歐巴馬罷手
斐礦工拒復工 政客要總統下台
瓊斯盃男籃 中華不敵美國
台灣味醬油 飄香貝里斯
結合馬雅智慧 提升稻米產量
陳萬水支持者 舉辦紀念音樂會
藉追思名義 日人登釣魚台舉旗
海峽法學論壇 探討福建對台＂先行先試政策＂
第一遭 扁「采玉大勳章」總統府將追回
獎金太少 警方捉拿李宗瑞興趣缺缺?
14號颱風台灣附近形成 可能直撲台
WikiLeaks Assange speaks at Ecuador's embassy
英國女兵入駐阿富汗 獲阿婦女信任
台灣窮人增加 159萬戶入不敷出
中國航母 進行艦載飛機升降系統測試
宇昌案簽結 蔡英文將告吳敦義、劉憶如
牽制中國 美日將舉行“奪島演習”
美國前司法部長克拉克訪台 關切阿扁獄中人權
Anti-Japan protests held across China over disputed isle
拜18大之賜 谷開來被判「死緩 」
TOSHIBA推出 桌上型外接式硬碟
「麻辣面談室」 「真愛筆錄書」……
《少年Pi的奇幻漂流》 成為紐約電影節的開幕片
OnLive聲請破產 宏達電股價再重挫
2012年第二季我國醫療器材產業回顧與展望
五月天「出頭天」 阿信當選公視董事
金酒甄選12生肖酒 包裝設計圖
國家典藏文化館開募(圖文)
眾人皆差我還好 民進黨: 台灣真的還好嗎？
中國民眾反日示威 蔓延到20個城市
日人登釣魚台 陸爆抗議風潮
印車禍 重傷學生後送離印
美兩黨立場極端 歷來最嚴重
陳偉殷入虎穴 首局痛失5分
殷仔打老虎 金鶯反攻追4分
殷仔拚12勝 金鶯棒打老虎
打虎拚12勝 殷仔勝投候選
金鶯打虎 殷仔12勝到手
外資上周大買金融股
供需失調中東緊張 油居高不下
魔法風雲世界盃 中華隊奪冠
7月陸紡品成衣出口值減少
紡拓會：越南成衣出口商覓新約
路竹會義診團 抵瓜地馬拉
巴拉圭外長：爭取鄰國支持
台IC製造 Q3可增6.1%
台IC設計 Q3可望季增1成
歐美收紅 台股觀察蘋果供應鏈
輕颱天秤逼近 影響全台機會大
台裔女醫師 奉獻貝里斯
厄庇護亞桑傑 南美國家相挺
台股開盤上漲14.13點
貝國華僑自製飾品 贈副總統
宏達電投資失利 損12億元
救歐債 歐洲領袖斡旋馬不停蹄
聯準會續寬鬆機率降 澳元續軟
谷開來謀殺案 今天宣判
谷案宣判在即 法院維安嚴密
擬播艾未未片 北京展覽遭打壓
陸民反日暴行 陸媒斥害國
李鴻源：實價登錄不是實價課稅
曾雅妮73桿 喜互惠暫列11
谷開來疑抵合肥法院 法院宣判
義總理：勿使歐元撕裂南北
投資美遊戲商失利 宏達電受累
美大選倒數 兩黨爭基本票源
新台幣匯率盤初走升
小三通自動查驗 破20萬人次
傳谷開來判處死緩 張曉軍9年
港媒：谷開來被判死緩
保釣 港人擬辦918華人遊行
觸控展 友達展示先進整合技術
喜互惠菁英賽 曾雅妮11名
曾雅妮爆桿 喜互惠第11
人民幣續貶 陸機構稱短期現象
好奇號首次演練 雷射擊石成功
新疆小型觀光機墜毀 1死2傷
繳不起學費 教育部有急難協助
解放軍報：聽黨指揮紅線不變
法院判死緩 谷開來親聆判決
花旗：7成受訪者估將推QE3
天秤變中颱 最快21日發海警
大學生前進澎湖 宣導衛教知識
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
國中生戲水失蹤 遺體尋獲
谷案外媒搶快 陸央媒靜悄悄
夏普擬擴大裁員 3天來股價首跌
公視董監審查 龍應台盼有結果
美旱象影響收成 玉米價漲
台中秈10號米 解決海地糧漲
資源稅傳聞 陸稀土股跌趴
全球最老銀行告急 義國將伸援
家用電壺性能量測標準出爐
港學者：谷開來判刑太重
反戈相向 阿內部攻擊重傷北約
剷除小花蔓澤蘭 防治一起來
Q2個人行動裝置產值 減1成
陸股拖累 台股開高走低
南山前7月業績 年增逾5倍
亞桑傑現身 獲英雄式歡呼
港媒：保釣勿讓民族主義沖昏頭
南澳8起地震 規模不到4
殷仔12勝 金鶯5年第一人
劉洋母親要選當代孟母 引非議
蓋茲攜手南韓 拚安全核電
谷案刑度 專家：出於預先安排
商辦標售週 元大首先開標
谷開來死緩 陸學者：政治審判
朴槿惠可望成為南韓總統候選人
嘉市辦講座 推護生代替放生
北市抽驗豆製品 2件含皂黃
台僑貝國打拚 漸入佳境
陸媒：陸網站擬控告臉書抄襲
冠欣13項乳品抽驗全合格
上半年工廠登記 淨增713家
陸網賣人皮面具 惹爭議
推客家美食 客委會將創品牌
人離火熄湯不滿 防火災撇步
世界少棒賽 中華延長賽不敵日
谷開來死緩 接著換薄熙來
海外置產 上半年需求增
60小時長泳 美嬤老神在在
網通設備Q2產值增16.3%
持續回補 台股外資淨流入翻正
江西省長訪台 深化中南部交流
梨山安全道路 胡志強籲中橫改
太平島射擊 外交部通知周邊國
因應颱風 曾文水庫調高放水量
陸學者：谷案審判令人失望
冠欣與酪農合購奶粉 流向待查
台南音樂節 台日韓偶像團飆歌
谷開來案判決 英使館：歡迎
北市審化妝品廣告 數百件違規
英駐京使館：審判不應有死刑
克隆尼人好 歐巴馬夫婦都說讚
區間盤整 新台幣午升2.2分
財經研商會議 21日討論金融
殷仔12勝 盼助球隊進季後賽
紡織業Q2產值減Q3回溫
天秤逼近 北市籲做好災前準備
公視董監事審查 阿信通過
沈世宏：低碳城市預算逐年編列
監守自盜被逮 還向老闆借錢
谷案4警涉包庇 刑5至11年
梨山遷村 胡志強：設法解決
新北推國際遊學 特色小學入列
水泥車墜谷 駕駛逃出撿回一命
羅援：陸首艘航母可命名釣魚島
武陵賞櫻塞車 擬採總量管制
谷案宣判 新華社先發英文稿
助節能減碳 環署成立天使團
北市抽驗燙髮劑 逾7成違規
達文西手術獎 劉偉民亞洲第一
南山人壽 擬進軍大陸越南
啟德襲越 27死15失蹤
傳北京公司抵制日貨 掀熱議
台股收盤跌36.01點
兒童迷線上遊戲 網路犯罪盯上
綠批經濟差 藍：政府持續努力
南山未實現利益 衝破千億
量縮 台股跌36點
9月台指期跌33點
谷開來案事件簿
損害救濟認定難 學者建議放寬
長榮百合國小 辦部落學歷認證
央視乾稿 報導谷開來判死緩
9月電子金融期齊跌
高市推自由行 帶部落客逛岡山
谷開來死緩 無意上訴
權值股穩盤 站穩7400
小英將告吳敦義劉憶如違選罷法
北京人平均年薪36萬
身心病友秀才藝 最佳復健
清大赴美取經 研究成果技轉
陸媒：谷開來不上訴
「捍衛戰士」導演 跳海自殺
陸幸福城市榜 拉薩居首
公視董監審查 董事仍難產
保釣 陸媒：中國人切忌內鬥
小地主大佃農擬調整 農友反彈
優酷股東通過土豆網收購案
下藥迷姦繼女 狼父遭訴
禁售令陸續到期 臉書還有得跌
陸媒：航母或2017年具戰力
谷開來：死緩判決尊重生命
送書到偏鄉 南華大學募書
樂生卡捷運 北市判賠包商
韓執政黨總統初選 朴槿惠出線
教學卓越幼稚園 全台6園入選
三大法人買超台股17億元
宇昌案 監委續查行政責任
泳池溺水 男命危送醫
雨中2車對撞 2死1傷
優酷土豆合併 土豆將退市
酒品廣告 首爾9月止步
大逆轉 李娜久違奪冠
張鳳強案 軍高檢不起訴
小英提告 林中森籲勿轉移焦點
大成糖TDR暫停交易
高市土增稅收增 房市潛力大
數位學院捐二手電腦 造福貧童
示威砸車不理賠 陸車主無奈
公視董事會再難產 補提新名單
楊桃產量減 外銷供不應求
菲內政部長墜機 音訊杳然
亞銀：緬甸經濟成長可達8%
揪團做好事 號召臨時孫提行李
苗街頭藝人認證 26日秀絕活
長輩探長輩 惺惺相惜
新台幣兌美元貶0.5分
節能減碳天使團 家戶宣導環保
妻誆改運真離婚 法院判不准離
7月外銷接單 連5個月衰退
王室狗鬥爭 女王犬教訓公主犬
谷開來被判死緩 面臨3種可能
大馬首相款宴民眾 歡迎開齋節
陸飲料商爭地盤 員工街頭群毆
聖馬志工24週年 愛心義賣
貨幣清算 人民幣存款上看3兆
輕颱布拉萬形成 海上雙颱
坍方落石 阿里山公路暫時封閉
吞百顆海洛因 運毒男險送命
國際收支2Q順差逾31億美元
性別歧視成立 醫院遭罰
高中技藝賽 前3名保送大專
元大3筆商辦標售 流標
張鳳強案不起訴 回歸行政責任
公視董事會難產 龍應台：沉痛
趕為女兒頒獎 菲內政部長墜海
高市公車捷運系統 中華路優先
海邊救荒野菜 番杏好風味
王雪紅贈平板 陸續送偏鄉高中
選舉官司 中市議員黃仁無罪
會江西團 吳伯雄盼求同存異
美前司法部長探扁 促醫療照顧
氣女友分手 男縱火觸公共危險
酒駕遇警逃竄 男跌落水池被逮
陸委會：規劃兩岸互設辦事處
拉K過量 男昏倒廁所遭逮
興大產學合作 研發生醫晶片
中央氣象局 氣象報告
北海道食物中毒泡菜 未銷台
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
學童近視及蛀牙率 列校長績效
中央氣象局 明天白天天氣預報
朴槿惠成為韓執政黨總統候選人
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
世博台灣館 中秋夜竹市點燈
防日人搶登獨島 南韓加強警戒
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
公視空轉 龍應台：耗社會成本
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
機車廂型車撞擊 男騎士當場死
NAND合約價持平與小漲
投資績效佳 勞退保獲利6百億
國內外情勢丕變 不利日爭領土
多關1年多 男子聲請刑事補償
總督府檔案研討 認識殖民面貌
日奧運選手遊行 東京民眾歡呼
山區採筍迷路 婦得救如釋重負
島嶼烽煙 重現澎湖戰爭歷史
客家義民祭 萬斤米豬分享弱勢
歐央行成員盼希臘勿退出歐元區
官場如戰場 陸官員自殺頻傳
瑞典男陳屍桃園住處 警調查
泰國瘋整形 市場商機大
法國33省 高溫熱浪警戒
越醫院病床難求 總理促改善
加強戰備 韓美聯合軍演
公視人事案 政院：再提名單
蔡英文告劉憶如 北檢將分案
谷開來死緩 陸網友質疑不公
五月天愛AKB 想去女僕咖啡
義奢侈稅進帳 不如預期
疾管副局長：同志婚姻應合法化
泰今年經濟成長估逾5.5%
歐債危機 中對歐貿易衰退
中國醫大醫科 挺進世界二百強
高市府：技工工友遇缺不補
量縮盤整 台幣收貶0.5分
友邦人壽 營運資金逾18億元
開齋節 印穆斯林領袖呼籲和平
7月對中歐日接單 續衰退
友染愛滋難言 Janet自責
北加州野火 恐毀逾3千房舍
東科擬11月回台掛牌上市
景德鎮陶藝 鶯歌博物館亮相
美食展廚藝賽 金饗同德奪冠
東科今年EPS 挑戰5元
惡徒或代罪羔羊 谷開來案成謎
茅于軾：中國離大國還遠得很
香港新晚報復刊 免費發送
台星ASTEP 多數近達共識
總統讚趙文正 台灣良心與榮耀
日本擬同時調整駐美中韓大使
陸學者：薄熙來或涉包庇罪
刊李宗瑞不雅照 報社主管交保
推綠色消費 環署邀團購環保品
高市國民黨扎根 加強為民服務
夜店超收2百人 未改善再開罰
國有地標售檢討 月底出爐
泡菜遭汙染 赴日注意飲食衛生
300農村打造計畫年底推出
兩岸核電安全合作協議 已生效
立委訪荷比盧 推經濟合作協議
計程車亂 越南加強管理
研發精密陶瓷刀 苗縣傳產升級
國際經貿策略小組 層級提升
慶情人節 動物園送日本婚紗行
誆嬰靈纏身 男性侵少女遭重判
石原申請登釣島 日政府打回票
谷開來判死緩 質疑公正性不斷
新北市民歌賽 黃國倫也心動
泰山民宅火警 1人嗆傷
陳以信盼北京贊成東海和平倡議
台胞證過期 男偷渡返金門
谷開來檢舉了誰 引關注
學生印度受傷 醫療包機送花蓮
實價登錄影響 房仲看法不一
管控投報率 元大3商辦流標
朴槿惠選韓總統 首位女候選人
補助沒了 日車銷量可能降兩成
永和民宅火警 波及6戶
男嬰猝死棄屍 同居男女判刑
菲華裔部長墜機 搜救第3晚無果
老翁火車昏迷 乘客搭救仍不治
李宇春被封睡神 黃曉明搶合影
陸：美國可再生能源政策違世貿
美兩黨全代會 台政黨組團出席
客運評鑑 總達國光福和表現差
國道工程意外 1工人摔死
新北補助青年租屋每月2400
蔡英文告吳敦義 特偵將分案
颱風來襲 陳(沖)指示加強整備
中油台電已提檢討 藍批綠烏龍
吳亞馨聲明 近日未對外發言
金融帳連八季淨流出
公私有畸零地合併 放寬法令
李宗瑞涉偷拍案 檢傳李岳蒼
陸資參股製造業限制 經部檢討
今彩539開獎
廉政署搜南市工務局 約談員工
亞洲職棒大賽 11月釜山開打
降公視審查門檻 藍贊成綠反對
Infiniti推無線充電車
服務台商 長榮華航昆山開櫃台
威力彩開獎
尊重多元發展 同志權益受關注
小地主大佃農 種稻續約有緩衝
歐元區領袖奔走 磋商希臘難題
震後兩年半 海地漸回正軌
斐白金礦區罷工 陸續恢復運作
公共運輸 使用率目標至18%
朝野提同性伴侶權 盼社會關注
谷開來定罪 英媒質疑
動作片翹楚 捍衛戰士名導自殺
經痛19年 婦子宮硬化壞死
農村再生表揚活動 即起報名
印控煽動仇恨 巴基斯坦斥無稽
法部：同志婚姻勿和防愛滋並論
金門觀光交通建設 毛治國視察
電業法修正 經部：考量4方向
列商譽減損 宏?：按規定辦理
海大潮流發電機 會自動轉向
國際局勢 左右金融帳流向
陸學者：日擬換大使迫國內壓力
打死稚兒攜女尋短 父母遭判刑
前7月核准對陸投資金額減2成
威力彩頭獎摃龜
大陸施壓 四千克欽難民將返緬
今彩539頭獎1人獨得
查緝逃漏稅 義瑞擬簽稅務協定
中華隊敗伊朗 瓊斯盃吞2連敗
馬拉威與坦尚尼亞協商石油問題
紀德艦E化教室 無資安問題
力圖振作 百思買任命新執行長
副總統律師：尊重蔡英文提告權
雙颱先後到 就怕相互牽引
郭台銘：要開發山西人「腦礦」
愛滋感染年輕化 日增2名
日對大陸貿易逆差 創新高
關懷愛滋團體挺同志婚姻
釣魚台立場誰＂精神錯亂＂？ 藍綠互槓
輕颱「天秤」逼近 七夕情人節恐風雨大
傳未曝光女星求助黑道 懸賞5百萬抓李宗瑞
谷開來判2年死緩 無意上訴
公視董事投票 五月天阿信通過
瑪丹娜公開挺同性戀 俄羅斯反同者提告
朴正熙女兒出線 成南韓首位女性總統候選人
「布拉萬」成形 與「天秤」形成海上雙颱
同志婚姻防止愛滋？ 法務部有＂異見＂
雙颱形成 台灣最快21日午發布海警
天秤逼近 最快21日下午14：30發海警
緩和反日情緒 日本起訴10名登島者
日本1女記者 在敘利亞遇襲身亡
港媒：日本外交「與鄰為壑」 換大使無濟於事
Obama warns Syria against using chemical weapons
Apple becomes most valuable US company of all time
US denies Assange's "wild assertions" of witch-hunt
NASA approves another mission to Mars in 2016
扁保外就醫 首見藍營大咖回應
Somalia swears in first parliament in 20 years
進口茶葉魚目混珠 親民黨主張嚴格查驗
郝龍斌表態支持阿扁保外就醫
NHK「早安日本」 播出馬英九專訪
天秤颱風逼近 CNN預測 「台灣的災難」
颱風特報／中颱天秤14：30發佈海上颱風警報
「花果天堂」農產結合文創 屏東行銷軟實力
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德央行：德下半年經濟恐再降溫
三星蘋果專利戰 傳庭外磋商
ECB擬購債 德央行重砲抨擊
歐領袖會談前 油價連5天揚升
禁售令陸續到期 臉書還會跌
文罕高球賽 賈西亞封王
救債有歧見 歐股跌
世界青少棒賽 中華勝墨西哥
油價變動小 守住近3個月高點
歐債陰影未除 美股跌多漲少
民調：老美最愛啤酒
墨西哥經濟表現 超越巴西
學者：谷案凸顯官方缺公信力
委內瑞拉民調 查維斯領先
趨勢轉變 戶外服飾品牌潛力大
雲端書櫃 便利偏遠孩童閱讀
前7月機械設備進口減少
百元鈔撤亞裔圖像 加央行道歉
失利不歇手 宏達電再投資軟體
中颱天秤逼近 最快下午發海警
台股多空交錯 聚焦電子股
墨國青少棒賽 中華奪冠希望濃
正當強暴論 歐巴馬羅姆尼譴責
國際青少年桌球賽 中華隊奪冠
台股開盤上漲27.59點
谷案宣判 陸官媒定調司法公正
美經濟數據出爐前 亞股上揚
奧運好彩頭 英股明年漲相佳
大專學務研討 商網路沉迷對策
敘危機 歐巴馬警告：勿越紅線
調查：待在原鄉工作 逾 6成
多年努力 蘋果市值創新高
接下來 先審王立軍再審薄熙來
台貝合作 副總統盼無縫接軌
菲搜救人員發現內政部長屍體
台股漲 新台幣盤初走升
菲墜機華裔部長 證實罹難
陳(沖)：經濟成長 金融界角色重
復航徵空服員 身高年齡不限
世界少棒賽 中華不敵墨遭淘汰
經部通過 2企業設研發中心
穆迪：歐元區經濟調整只走一半
美日軍演 陸媒抨擊稱廢牌
拍職場零歧視短片 首獎5萬
美日護島軍演 陸媒網友關注
沙鹿廢棄倉庫火警 無傷亡
撤很大 台資大馬熱退燒
江澤民出書 官媒刊文力挺
寶經院：8月外銷訂單可望增
台股大漲 3個多月新高
強化警備 日海保增新型巡邏船
經部通過鈺創等科專計畫
超時空戰警3D 爵德再現
蘋果稱三星抄襲其手機關鍵功能
陸擴內需新招 擬鼓勵信用消費
陸媒：應規劃釣魚台戰略路線圖
龍年效應 新生兒增逾1成
多元學習 教長：了解自身專長
親密暴力案 4成肇因外遇劈腿
陸媒：中國有能力應對挑釁
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
抨擊對手 歐巴馬臨時開記者會
雲端圖書館 助偏鄉學童閱讀
港媒：谷案宣判後仍是懸案
越官媒報導台灣將在太平島演習
東京電力：台電應依合約走
三對三世錦籃賽 23日點戰火
大愛感恩環保品 設展示專區
天安門啟護心工程 十八大將至
港記者陸採訪被襲 記協關切
7旬拾荒婦撿到黃金送警招領
金廈海纜啟用 兩岸視訊問好
總統接受日媒專訪 籲各方自制
高孔廉：兩岸不宜重複投資過度
香港保釣船 預計明午抵港
國台交新樂季 主軸愛與死
外交部：洽友邦在聯大為台執言
匯豐：逢低布局人民幣
不吸菸 優體保單最高便宜一半
王金平：美牛案見識台灣民主
精機業搶單 武漢成都拓商機
觀望愛瘋5 手機面板出貨趨緩
預期心理發威 菜價再漲2成
颱風近 天空之橋七夕活動喊停
房仲：公銀房貸升息 炒房降溫
國中生突發性耳聾 高壓氧治療
馬總統：釣島問題 不聯陸抗日
聯航客機故障 安全折返港
男性睪固酮低 易三高疾病
北科大台創合作 打造設計首都
高雄六龜大小客車對撞 2傷
金廈海纜啟用 國際登陸捷徑
穩菜價 農委會釋庫存
蘇貞昌：支持蔡就宇昌案提告
郝龍斌：讓扁保外就醫有助和諧
為補償金殺台諜 2男判無期
亡妻墳設自家 美老翁槓市府
防颱為上 苗栗煙火晚會順延
贛省長盼加強台贛新興產業合作
台灣百年漁業史 勇渡藍海發行
陸官媒諷緬媒改 網友狠批
赴瓜國帶藥物 小心含違禁品
傳黑道介入李宗瑞案 北檢要查
照服員夯 署花醫釋職缺訓練
安心好茶 官員籲選標章產品
越南立新法 民眾要受國防教育
宇昌案 綠批抹黑藍籲適可而止
政策作多 金融股帶頭漲
台股漲 新台幣午升6.7分
中華電信積極布局國際海纜
漁船走私 查獲60公斤海洛因
模範機步連 攻擊演練展戰力
蘇貞昌：欣見郝支持扁保外就醫
陸媒稱谷案判死刑會惹更多議論
台股收盤漲74.90點
北市：近視齲齒防治 不罰校長
張鳳強人評會 艦指部儘速召開
新北逾百校 午餐吃有機蔬菜
北科大創意 學化學像玩遊戲卡
世界青少棒 中華4連勝晉級
開高走高 台股漲74點
衣國總理梅勒斯 海外逝世
9月台指期漲75點
副總統：經濟絕無自我感覺良好
颱風近 績優村里長表揚延期
經部推動外商設 5區域總部
公視董事難產 藍擬修法綠反對
農產結合文創 屏東行銷軟實力
男子墜橋 險遭沖走
台南公園樹染病 防治工程進駐
考績威脅 陸廠逼工人買六合彩
青年失業率高 綠辦論壇提處方
9月電子金融期漲
貝國民眾瘋自行車 寧可餓肚子
高檔震盪 攻上7500
狗超商內咬傷人 飼主遭起訴
追思鄭南榕 自由巷揭牌
花蓮市售菊花 3件藥檢不合格
題材演員比例 聽風者險成陸片
殷仔爭新人王 要有MVP身手
模範機步展戰力 女班長引注目
公督盟評鑑 藍：不公正不配合
陳唐山訪歐 順利圓滿
解雇男扮女裝員工 馬偕判賠
大埔農民抗議農會 爆推擠衝突
產婦拚龍子 產後塑體詢問度高
天秤逼近 嘉76線通車延期
憂開學 5成弱勢童難繳代辦費
吳副財產申報 存款1432萬
新埔第一 米農余鴻燕拚全國賽
斐礦區悲劇 凸顯投資風險
三大法人買超台股131億元
天秤進逼 海警發布
老人黃斑部病變 嚴重恐失明
藍：蘇貞昌應為抹黑總統道歉
保險資金5千億 盼注公共工程
雙颱藤原效應 追風計畫啟動
朴槿惠新氣象 參拜盧武鉉墓碑
男偷蛋黃酥 辯微罪拗和解
補教不實廣告 教部擬修法開罰
重障學客服 購物台上班
印東北民眾火車逃難被「丟人」
強暴爭議延燒 墮胎躍選戰焦點
優人神鼓駐館展演 撒藝術種子
谷案判決 重慶市民無感
振出口 施振榮：需投資新元素
美前司法部長 聲援扁人權
訂單式人才培育專班 接軌業界
高市觀光計畫 城市光廊翻新
大陸餐飲業逢冬 出現倒閉潮
林丹：陸無真正職業選手
呂指濫權起訴 特偵組遺憾
吳亞馨聲明糾紛 NCC不干涉
榮電欠薪資 員工向政院陳情
AIT發言人金明就任
麻豆文旦採收 外銷啟運
七夕愛在彰化 永樂街歌手獻唱
查獲海洛因171塊市價20億
A團費盜刷卡 前業務員緩刑
寒夜三部曲 中西樂奏客家精神
行銷高雄 尪仔標牛肉麵赴山西
緬取消新聞審查 陸民望陸比照
新台幣兌美元升5.5分
南北韓對峙 開城工業區活絡
金廈間光纜建成 通訊力增百倍
原民運動會 曾櫟騁代言
楊采妮勤保養 凍齡美魔女
陸市容監督員 罰款可抽佣8成
南韓拒日將獨島問題交國際法庭
宏達電新投資 外資正面看待
金管會爭取 金融業稅賦優惠
疑酒後求歡 男遭女刺死
社會憂香港化 官員：已護產業
蔣偉寧：技職企業落差超過想像
陳(沖)：組小組研議金融業稅賦
百歲人瑞談養生 首重視力保健
單車環島 120大學生抵西螺
阿里山公路觸口路段管制
愛滋器捐屆週年 患者得停藥
基警破暴力討債 6嫌送辦
北市七夕禮盒包裝 違規件數增
帕運授旗 馬總統贈加菜金勉勵
按鈴告人兼賣毒品 囂張遭逮
瑞典男子命案 死者女友聲押
腦中風非老人病 三高是危險群
IPP購電爭議 意見分歧
天秤逼近 雲縣召開整備會議
衣索比亞總理吉納威過世
防災通報 竹縣府擬推APP
票房超犀利 男男初吻謝影迷
中央氣象局 氣象報告
巴女孩燒可蘭經被捕 美表憂慮
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
郝挺扁保外就醫 議員看法各異
桃縣祖孫嘉年華 拉近三代情
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日警：港保釣人士再登島就法辦
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日韓島嶼爭議 恐波及經濟領域
颱風逼近 麻豆農民搶收文旦
時機歹 歐盟企業仍增研發預算
日知會韓 島爭交國際仲裁
食品業今年產值 估年增3%
金門官民合作 力推高端旅遊
董事難產 龍應台續擬公廣政策
嘉市教育評比 僅次於台北市
模範陸戰隊操演 反擊戰展實力
林智信畫寶島 明年底完成
疑妻外遇 掐死妻判12年半
天秤颱風進逼 農憂山區文旦
人才危機 技職教育重產學合作
請生理假罵白目 雇主罰5萬
台中鐵路高架 104年通車
龍應台否認公視董座交換說
外資匯入 新台幣收升5.5分
聯電解散日本子公司UMCJ
20億海洛因 調局海上攔截
雨衣盜護女友 否認槍殺保全
台電：每度電虧0.42元
談戀愛 學術研究男女基模有別
台人免簽入港 網上辦簡單便利
屏東農業文創品 書店設專區
華爾街學員 北市委託科見接手
盡孝申退連長 留營協助演訓
銀髮族軟Q米 102年上市
天秤來襲 雪霸等公園禁入
擁車證太貴 星租車風氣再起
租套房當地下兵工廠 男子被逮
狐臭求診 學生與按摩業倍增
天秤逼近 花蓮地區登山隊下山
蔣公勳章拍賣 預估值千餘萬
環保署設平台 促兩岸業界交流
金廈海纜被扯斷 備線確保通訊
民眾赴港 今年破120萬
毛治國促固網有線電視公平競爭
調局海上截毒 美緝毒署協助
北京鉅資綠化迎18大 惹議
郝挺扁保外就醫 盼藍綠勿惡鬥
150家外商 在台設區域總部
林書豪東莞行 45家媒體採訪
國軍防颱 開設二級應變中心
設神壇販毒 神明不挺遭警逮
扁保外就醫 國民黨：法律問題
遭機車違規衝撞 酒駕男不起訴
家戶支配所得 新北增3.3萬
女酒後意圖尋短 警及時攔阻
外交部：太平島操演不致引緊張
帕運金牌女將 林資惠拚3連霸
中日韓FTA二次磋商登場
中山高連環撞 客運車也遭殃
荷蘭大選 財政議題成焦點
狙殺賓拉登 傳歐巴馬3度退縮
桃警涉包庇 檢調搜索調查
斐罷工礦工暴亂 疑巫術作祟
雨落不停 台南高雄登革熱高峰
醉婦路倒哀號 女警解圍
籃球夏令營 金酒球員傳技藝
中日韓關係僵 自由貿易照談
天秤逼近 郝龍斌：嚴加防備
日女記者 敘境遇戰火喪生
董事會不成 公視華視問題難解
傳索尼調整策略 鴻海不評論
法國研究：持續高溫不利經濟
中油：天然氣採購價未高於日本
脣膏不單純 愛美小心傷身
天秤逼近 水利署加強戒備
老藝人鍾瑛遺願 與馬總統握手
南投獲贈電子書包 3校受惠
8成狐臭患者 有濕黏耳屎
天秤攪局 宜蘭情人節活動延期
陸QDII來台額度 擬放寬
台灣有愛 二手衣捐北巴拉圭
新北補助環保公車 藍15上路
金融海嘯後 青年失業率趨高
谷開來變豐腴 陸人疑替身代打
芋頭風災損害加重 芋農喊苦
最長壽家族 義薩丁尼亞現身
綠色便利商店 逾5千家響應
全國大掃黑 警逮7首腦
日媒：夏普裁員將逾八千人
消保官查摩鐵 反偷拍列重點
日本家用蓄電池市場正萌芽
霄裡溪排污爭議 居民北上陳情
女烹兩兒 泰關注精神病患犯罪
愛滋器捐難了 1人告醫師
剝削外籍看護 雇主緩起訴
腸病毒重症 青少年也中招
豆干含皂黃 北市：已下架停售
搶旗事件 倫奧會坦承處理失當
保釣 馬英九：已護漁10次
歐債繼續拖 惠譽揚言降信評
挺扁保外就醫 謝許讚郝龍斌
法務部：扁不符保外就醫條件
日央行官員：陸進入危險地帶
菲華裔部長罹難 外國使節哀悼
夜光天使趨嚴 助最迫切弱勢
蘋果三星 將鬥上美最高法院
斐自行車手登山 斑馬衝撞落車
行員偽造資料核貸 渣打銀遭罰
睪固酮過高 藥物可降性慾
欠稅大戶通達國際 廠房法拍
美前司法部長 會蘇貞昌聲援扁
北韓揚言實質行動因應美韓軍演
不安全駕駛多 星外長談經驗
滬書展閉幕 台作者參與創紀錄
今彩539開獎
合作論壇 北市盼為企業引活水
漁船走私海洛因 再搜出34塊
與妻吵架 男吃老鼠藥餵1歲兒
日本半導體製造業 恐日漸式微
西門町透天店面 每坪千萬售出
年過半百又過胖 失智風險增
寶萊塢新片 創沙爾曼汗風潮
大樂透開獎
復興航空拓版圖 招募空服員
光華商場週年慶 抽獎送汽車
天秤往西北 陸警明發布
調查局海上攔截24億元海洛因
調局破海洛因案 近十年最大
天秤逼近 嘉縣七夕活動延期
成交量縮 台幣短線難脫盤局
陸擬選2對新人 阿里山結婚
30年期公債 得標利率創新低
颱風逼近 綠島蘭嶼海運停擺
彈劾公投無效 羅國總統將復職
柯建銘：修公視法緩不濟急
保險業投資不動產門檻 將提高
陸國酒茅台商標初審 酒企圍攻
英若闖使館 厄總統：外交自殺
高廣圻調任國防部軍備副部長
陸村委通告：保工程該打就打
吳經國：強化單項協會提升實力
尼加拉瓜中華民國商展成果佳
天雨路滑 種菜老婦滑落大排
璨圓被控侵權案 提告人撤訴
保釣船返回香港水域
大樂透頭獎槓龜
朱木炎失格 吳經國：從旁了解
強暴論議員晃點 CNN秀空椅
親密暴力 已婚離婚居多
今彩539 頭獎1注中獎
誆稱潤滑油符美軍規 廠商判刑
總統接受日媒專訪 盼入TPP
總統提國際法庭解決釣魚台爭議
習近平接班 總統期能穩定發展
美股開高 標普突破4年高點
不想再輸 中華隊撂倒黎巴嫩
獅誤不礙事 大砲轟垮桃猿
戰地採訪風險高 日女記者殉職
華視總經理 關尚仁出任
中市銀樓驚傳槍響 3歹徒逃逸
谷案掀波瀾 美媒列出疑點
總統接受NHK專訪 談釣魚台
ＮＨＫ專訪 馬英九：台灣擁有釣魚台主權
打破微軟紀錄！ 蘋果股價創新高
全中國最幸福城市 拉薩蟬聯榜首
朴正熙之女朴槿惠出線參選 有機會成為韓國首位女總統
美國NASA打算2016再發射一台探測車上火星
「好奇號」發射雷射激光 擊中岩石研究成分
日本問題泡菜造成7人死亡 幸台灣未進口
郝龍斌又有驚人之語 公開支持陳水扁保外就醫
不只「憂鬱星期一」／上班族天天懶洋洋 週五工作效率最高
2012年第二季我國紡織產業回顧與展望
星爺電影看太多？ 有人獻計建議阿扁塗屎裝瘋
吳亞馨否認簡訊自白 NCC不主動干涉
查獲海洛因171塊 10年最大金額 市價20億
移植愛滋器官屆滿週年 5投藥患者得停藥
衣索比亞總理海外逝世 享年57歲
星巴克大舉徵才 釋出600個職缺名額
赴港更方便 台灣居民9/1日起可上網辦入境
郝龍斌拋＂扁保外就醫＂ 法務部：不符合條件
內政部: 無婚姻關係暴力 "比照配偶處理"
克拉克批台灣司法濫權 籲人民站出來挺阿扁保外就醫
凌晨05：30發佈中颱天秤 陸上颱風警報
7月失業率4.31％ 連續3個月攀升
團版公債法提出 親民黨：胡市長「西裝幫您改好了！」
中央氣象局 海陸颱風警報單 8/22日10:30
承先啟後 互助營造贈書學子《臺灣營造業百年史》
2012年第二季平面顯示器產業回顧與展望
郝龍斌：藍綠對抗人民輸家
食尚新體驗 理想大地蜂潮獻禮
美專家：中日若爆發海戰 日本有機會贏
明天是否停班課 新北市20：00宣布
克拉克碰軟釘 法務部重申「扁不符合保外就醫規定」
民進黨財經對策小組 蘇貞昌有請吳榮義
中央氣象局 颱風警報單 8/22日21:30
蓋洛普：美國經濟信心低迷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
過度寬鬆 Fed官員稱有風險
北極海冰面積續萎縮 料創新低
西借貸成本降 歐股漲
抵住壓力 強暴論議員誓不退選
傳爾必達獲併完成 社長將離職
美元貶 金價漲
加再傳分屍案 死者華裔單親媽
蘋果走弱 美股收黑
油價攀3個月高峰
PC業務減 戴爾調降年度財測
飽覽倫敦美景 第1高樓有約
紡織所估尼龍原料價穩
羅姆尼逼退 強暴論議員不從
台股走向 成交量能是關鍵
拉美女性從政占比提高
佛格森批歐巴馬 美學者大反彈
雙颱夾擊 學校搶搬教科書
中日若開戰 陸艦優勢但未必勝
台股站上7500 突破需帶量
天秤接近 陸上颱風警報發布
好奇號試車 風向感應器受損
奇虎推搜尋引擎 百度股價跌趴
拉美國家都市化冠全球
7月失業率4.31% 略升
微軟新推雲端作業系統
出口衰 日對外貿易重返逆差
台股開盤下跌10.94點
敦誼之旅 副總統過境美西返台
台役男寫APP 助貝國施肥
深入僑情 劉志攻訪蒙特婁僑社
多倫多分屍案死者為華裔女性
改善勞工環境 富士康進度超前
防颱 新北二級開設
臉書賣仿冒品 侵權市值千萬
陸留學人數142萬人 冠全球
台東劃颱風管制區 違者將重罰
雙颱來襲 NBA在台活動取消
新台幣匯率盤初走升
釣魚台風波 王金平：應謹慎
陸媒：作好對日鬥爭軍事準備
金正恩首出訪 伊朗不結盟峰會
談扁保外 王金平：視健康而定
提振經濟改打觀光 美收入大增
美媒：陸警至柬埔寨押台灣嫌犯
日本7月貿易赤字 史上最高
聯電暫停太陽能新投資
天秤進逼 宜花雨量恐破千
經紀人猝逝 張娜拉停活動致哀
大陸農村貧富差距 逾十倍
蘇花與台7線 視狀況預警封路
鴻海：聯合聲明規劃月底前公布
聯想智慧手機 Q2陸市占第3
貿協9月起將啟動南亞訪問團
天秤逼近 北台縣市備戰
傳統業奈米產值估可逾百億
立榮小三通十年 迎第3百萬客
宜蘭防颱 國軍預置兵力
美日和阿根廷爆爭端 訴諸世貿
路竹會義診團赴瓜國東部義診
張良任參觀以色列兒童之城
日若入TPP 恐重創美汽車業
電金熄火 台股陷整理
中央氣象局氣象報告
因應天秤颱風 蘇花視風雨封閉
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
高育仁：東海和平 應走的方向
天秤攪局 竹市情人節活動取消
太平島首座助導航 9月完工
屏東永久屋 文化產業定調
滑落大排 種菜婦遺體尋獲
照顧人民 金正恩比老爸更奢華
大陸軍事威脅 美國亮劍以對
畢業生尋職 7月失業率升
重建災區 日組合屋飯店開幕
蘋果爆發力十足 市值拚上兆
扁出庭侵占公文案 作無罪答辯
思科辦網路賽育才 反應熱烈
天秤逼近 阿里山休園
電源遭關爆口角 女生疑刺死舅
大陸投資風險 8/27公布
衛署：沒有核准美白針產品
美推溝通裝置 改善行車安全
郝：支持讓扁保外就醫無關大選
謝發達投書 盼釣島和平解決
父母籌無醫藥費 醫院扣雙胞胎
機車被扣 廣州男子警局自焚亡
李鴻源：警戒區登山客已撤離
期交所研議停徵或降期交稅
防天秤 國軍應變中心一級開設
漁船走私海洛因案 雄檢偵訊
遭控虐犬 高市：捕犬者已解僱
陸副參謀總長訪美 引外界關注
菜足不敵搶購 每公斤逾44元
會計師：外資銀在大陸獲利快速
高市水利局1官員 涉弊遭押
寫電郵威脅歐巴馬 持槍男落網
輪機長受傷 空軍救援後送
颱風來襲 勿至國家森林
標普下修台灣GDP至1.7%
總統：創新品牌才能提高競爭力
用人保守 上半年流動率偏低
國策顧問 林義傑朱宗慶入列
越中貿易失衡 越專家拉警報
天秤進逼 入夜後暴風圈襲台
8成越南病人 愛用進口藥
瑞士阻升瑞郎 推升了澳元加元
刑局：台詐騙犯柬國落網待遣返
扁保外就醫？施茂林：可依法處理
颱風近農作卻未熟 農友兩難
總統府公布資政國策顧問名單
雙北市國有地標售 部分擬解禁
置入性行銷 NCC邀業者討論
弱勢盤整 新台幣午升1.1分
釣魚台議題 藍籲綠勿抹紅
天秤進逼 秀林將強制撤村
張花冠出院 疑直腸癌零期
李述德：要讓企業籌資更便捷
長照經費 102年擬增逾億
臉書詐騙 政院列治安會報重點
美核准幹細胞治自閉症臨床實驗
防災指令 花蓮要基層落實簽收
漸凍人之謎 台灣找到關鍵蛋白
幫派飆車鬥毆 新北掃蕩古惑仔
新黨：願募資購釣島山頭
殘盟提報告 爭身障人權
因應紛爭 日駐韓大使返韓駐所
證所稅 李述德：有修正空間
整合災害潛勢圖 指出坡地危區
副總統抵洛杉磯 僑胞歡迎
世界烈酒大賽 陳菊盼農產加值
被控教唆打媒體主管 刑警否認
中海油瘋併購 轉嫁股東買單
富士康改善勞動環境 盼成模範
台灣國際工具機展 規模大成長
台股收盤跌10.23點
蘇促黨公職敬重郝 勿嬉笑嘲諷
天秤颱風逼近 高雄南投戒備
查李宗瑞不雅照 傳喚許聖梅
量縮整理 台股小跌10點
NCC續行政調查中天製播準則
9月台指期跌24點
立委推修法 陽台可設防墜措施
侵占公文案 扁：用意志力出庭
9月電子期跌 金融漲
西國痛苦指數冠全歐 還勝希臘
推環保有成 台成國際取經對象
中央災害應變中心 一級開設
獲聘國策顧問 林義傑：盡心力
把關學童飲水 北市查154校
政策建言 朱宗慶重藝術教育
奇美醫學研討 實況手術示範
金融穩盤 台股收小黑
傳金正恩將首度出訪 有待證實
道歉縮水 王子豪將重新登報
調查：逾6成女性算安全期避孕
男子點火拒捕 誤燒己車被逮
幼兒健康吃 新北推4季食譜
朱敬一談技職 尊重女兒做烘焙
台日女足交流 科大生文化導覽
德布西150冥誕 巴佛傑獻藝
雙颱逼近 水利署設應變中心
親民黨：舉債上限應調為60%
跨界美聲詹金斯 9月來台獻唱
防恐怖情人 留心激怒後攻擊
共謀偷竊 鹽酥雞做代號
望春風 單身長者二胡訴心聲
原民幼教品質 監委籲改善
北市查核救護車契約 符合規範
法官轉任律師 涉扮黃牛遭押
三大法人賣超台股0.75億元
涉恐嚇取財開賭場 8嫌落網
胃縮小手術 超重男瘦50公斤
網購糾紛 17P願全額退費
夫妻性侵女友人 判7年徒刑
研究：上海容易遭洪災
公視爭議 綠指矛盾藍促修法
人民幣兌美元 連2天反彈
金廈一條龍 立榮兩岸皆註冊
石化展望 IEK：微幅衰退
綠籲改善失業率 藍：全力以赴
新竹義民祭 盼年輕人多參加
減少網購詐騙 中市盼規範業者
小聯盟復健賽 王建民6局8K
國策顧問新聘 林義傑等成亮點
天秤移動緩慢 襲台時間延後
日擬成立基金 建設風力送電網
成大：勞工聽力受損恐被低估
表決拒退讓條件 華隆罷工持續
猥褻11少年 男判7年半
最牛樓長 8旬北大舍監出史書
歐洲最有價值古蹟 艾菲爾鐵塔
台股小黑 電信股尾盤拉抬
金士頓品安結合 公平會同意
啟豐二號返港 英雄式歡迎
港上半年投資陸373億美元
張花冠談病情 左胸良性瘤
房仲：情侶可選通勤便利小宅
藝文扎根 偏遠中小學巡迴演出
屏東抽驗調味醬 3防腐劑過量
颱風搶收文旦 熟度不足農民憂
機車收費 高市2手車行受衝擊
恐嚇殺總統 聲紋鑑定逮人
暑假後近視增5成 家長要注意
新台幣兌美元貶3.5分
彰化田尾愛情樹 邀戀人許承諾
減副作用 成大研發抗癌新標靶
當鋪上班放高利 加害變被害
百齡罈冠軍盃 無畏雙颱開打
涉殺前妻又潑酸 狠男遭訴
天秤逼近 嘉義蚵民搶收牡蠣
七夕情人節 蔡炳坤夫婦唱情歌
斬桃花無效 女怒告法師男
天秤影響 蘇花預警性封路
北市坡地防災系統 掌握土石流
竊賊闖空門 白天勘查做記號
假迷路真性侵 問路狼遭訴
搖滾樂團魔力紅 9月再來台
文獻館研討會及紙風車演出延期
吸收年輕人販毒 首謀毒販落網
七夕做16歲 日媒府城見證
釣島爭議不停 河北再掀抗日
浪漫七夕 愛滋篩檢增逾4成
墾丁昆蟲王國 再添新紀錄種
屏市槍擊殺人案 凶槍尋獲
總統：調整體質 逐步改善經濟
七夕商機 中華電架數位鵲橋
台泥擬併東宇 公平會同意
不顧出遊妹有孕 男強猥褻判刑
防颱 邱鏡淳夫人送米到尖石
移植暫存放 中市設樹木銀行
丑角與鄉村騎士 經典再突破
防颱風災害 花蓮縣大撤村
越足球大亨被捕 輿論熱議
陸商務客機市場 成長迅速
夫妻失和 男當街拉扯送辦
劉志軍涉貪案 或9月開審
台7與台7甲 預警封路
中央氣象局 氣象報告
200億技職再造 教部再爭取
七夕情人節到 感情問題多
CPR教學APP 隨手學急救
天秤來襲 新北要求工地防颱
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
藍駁南方朔 籲勿自降公信力
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
帛琉新大使到任 總統促增邦誼
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
石原申請登釣島 日政府受理
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
陸試射多核彈頭飛彈 威脅美國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
毒品藏球棒 警眼尖查獲
郝生日願望 景氣佳有好日子
保釣船返港 鮮花口號齊獻
遇警神情慌 3通緝犯同車落網
菲台合資 進軍陸火鍋市場
不結盟峰會 金正恩不出席
林志玲大跳熱舞 為日甜點代言
過來人環島反毒 教育部前宣誓
3C當保母 幼童假性近視增
總統：區域復甦 中央多幫忙
觀光旅遊座談 促森鐵速通車
防颱風災害 蘇花預警封路
陸稀土配額小增
拉拉山風景區 23日暫停開放
颱風近 北市堤外設施撤離
竹市防颱 備妥抽水機立即防災
防颱 高市二級開設
放寬置入性行銷 業者期待
量縮盤整 台幣收貶3.5分
颱風來襲 國內航班部分取消
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人力銀行：服務業向新鮮人招手
臉書邀職棒簽賭 警破幫派
屏東檸檬減產 外銷暫停
颱風還沒到 台南午後雷陣雨
談教育 陳菊：尊重制度
陸配捐肝救夫 同肝共苦
國泰證市占增 成長居券商之冠
黃玉振：活化客家館 避養蚊子
英哈利王子賭城度假 裸照曝光
蘇挺柯文哲 指監院選擇性辦案
天秤逼近 阿里山撤離近2百人
買禮送父親 抽獎中汽車
竹警拂曉出擊 查獲8逃逸外勞
颱風來襲 七夕天燈延後放
傳歐洲央行擬救市 歐元有起色
拒提供營區安置居民 軍方惹議
法部35頁報告 釋疑扁服刑
與廠商打麻將 彈劾水利副署長
關係僵 韓要退日相親筆信
蘇貞昌：救經濟不要只喊口號
防颱 竹縣加強鳳山溪堤防
扁是否保外就醫 馬：依法辦理
貿協上海代表處預料10月啟用
海基會擬赴粵說明陸資來台
竹科女刺死室友 殺人罪起訴
為失婚 阿湯哥3週暴瘦6公斤
李鴻源闢亮點專欄 推有感政策
俄羅斯正式成為世貿組織會員
南市北區家扶 發650萬助學
日高中教師踩線團 體驗跳佾舞
網路銀行客戶 4權益獲保障
天秤未登陸 黃色土石流警戒
陳菊籲支持人權不分藍綠
澳外長盼中國尊重主權
天秤逼近 阿里山公路預警封閉
暴力討債 傳播妹也受害
國土法草案 估11月底送立院
海巡署10次護漁 馬英九讚許
美陸銀行董事長 薪酬差很大
不動產評價委員 增估價師建商
傳隨扈索茶水費 國安局否認
大型投資案 明年起需用電評估
瓊斯盃 光華苦吞5連敗
支持國片 胡籲多到中市取景
能源發展綱領說明會23日展開
天秤逼近 台水籲及早儲水
陸調整雙率 周小川保留可能性
王文洋勘墓執意合葬 台塑不滿
樞機主教單國璽病逝
陸稀土出口配額 增至3年高點
港府：港服務業可助陸企走出去
欠稅7百多萬 蠔記前老闆管收
台商拚轉型 搶攻服務業
徐懷鈺違約案敗訴 判賠確定
雙颱來襲 大陸警戒
盈拉將訪緬 推動土瓦港進度
股票換現金 102年起繳稅
防颱 台東23村里預防性撤離
大小歐元塑像 被拆或被拍賣
護孫心切 婦奪刀殺愛女判刑
韓夜店盜用外國商標 罰錢
陳長文：一中各表體現兩岸關係
疑水污染致病 埃及民眾鎖官員
藍不分區認養地方 強化服務
接見兒少代表 郝盼政策更周延
村鎮銀參股 台資銀衝大陸市場
水利署風紀問題 施顏祥：嚴辦
北北基桃 23日正常上班上課
馬英九：拚經濟 不敢掉以輕心
疑特考沒考上 女警自殺
楊豐榮遭彈劾 經部：暫不評論
壹電視中天 涉己報導比例偏高
找李宗瑞 警約談女藝人老公
獲利跌 必和必拓擱置支出計畫
諾基亞尋求再起 低階手機撐腰
忘關麥克風 印次長國會出糗
保障官員飛安 菲議員倡買新機
業者籲政府協助 成立廉價航空
林書豪抵港 將過24歲生日
新北議員賄選案 蘇有仁無罪
體驗戰地 金門啟動客製化旅遊
單國璽安詳病逝 臨終降福眾人
林益世案 特偵將延押或偵結
李沃士：慶祝八二三修正為紀念
宜蘭大同南澳 預防撤離居民
單國璽病逝 陳(沖)哀悼
今彩539開獎
是否修公視法 馬：尊重黨團
黃金攀抵3個月新高
八二三54週年 金門紀念活動
北市：觀光醫療中心依法招商
清庫存 太陽能模組跌幅擴大
出生8週內狗貓 日擬禁買賣
看空經濟 英企業延緩投資
天秤龜速 暴風圈襲台延後
陳長文：中共應推動法治改革
派出所前所長涉貪 聲押獲准
單國璽過世 總統哀悼
單國璽把握生命分秒 無私奉獻
公建指標 工程會訪北捷環狀線
颱風來襲 東琉線明停駛
星秋季旅展 台灣隊伍陣容龐大
陳長文：陸對釣島可訴國際法院
賴比瑞亞總統肅貪 內懲不避親
世展會：單國璽是生命導師
電魚反被電 夫妻雙亡
7月民間借貸利率持平
兩岸法學交流 可研究協議落實
大摩估大陸今年GDP為8%
雨人畫家李柏毅 維也納個展
單國璽病逝 宗教界懷念不捨
花東23日下午停班停課
桃警涉貪 前所長3業者收押
天秤來襲 總統：颱風天少外出
菲墜機撈起 副駕駛未尋獲
陸簡化行政審批 廣東試辦
印度銀行業罷工 金改前景黯淡
外交部：單國璽深化與教廷邦誼
南蘇丹12月恢復石油生產
癱瘓求死不得 英男終獲解脫
今彩539 頭獎2注中獎
查緝李宗瑞 傳喚女友人到案
哈利王子賭城狂歡 裸照掀爭議
關懷弱勢 單國璽以身教傳愛
保外就醫議題 扁辦感謝郝龍斌
最後電話 單國璽點頭告別妹妹
防颱 國軍執行民眾預防性撤離
前立委邱垂貞女兒疑自殺身亡
瓊斯盃 中華輕取約旦
高巿部分山區 23日停班課
父子陳屍魚塭 原因待釐清
單國璽罹癌 還幫病友打氣
單國璽有遠見 後輩最佳顧問
女學生疑刺死舅 10萬交保
張民諺致勝安打 兄弟扳倒興農
用窮人棺材 單國璽盼儀式從簡
富比世百大女強人 王雪紅56
榮科：希臘紓困10月前無決定
蘋果三星鬥法 陪審團很頭大
奉獻自我 單國璽棄醫當神父
微軟Windows Server 2012 9/4 全球同步上市
7月失業率升至4.31％ 4小龍最高
「請生理假就是白目！」 雇主違反性平法挨罰5萬
金廈海纜啟用 成兩岸第一條直通光纜
吳亞馨成跳板 李宗瑞想認識郭雪芙
鴻海夏普聯合聲明 仍預計8月底前公布
復興航空大規模徵才 95名額歷年最多
9/1起上網免費辦港簽 10分鐘可搞定
日本福島海域六線魚 銫含量創新高
加拿大再傳分屍案 死者為華裔單親媽媽
羅姆尼表態 要「強暴論」議員退選
資政21人國策顧問79人 府: 還有缺額
蘇貞昌：郝龍斌承壓力值得敬佩
蘋果三星官司進入高潮 有望本周裁決
保釣船返香港 放話「10月再戰」
日媒揭發: 中國遊客被坑 坑人者是中國人
新聘國策顧問 林義傑、朱宗慶入列
張娜拉經紀人北京猝逝 演藝工作暫停哀悼
知道李宗瑞下落？ 王陽明發聲名稿澄清關係
中央氣象局 颱風警報單 8/23日9:15
哈利王子全裸開趴照外洩 丟光王室的臉
編不出預算 台中副市長：升格沒意義
女兒在家上吊身亡 邱垂貞悲痛不已
颱風天秤龜速移動幾近停滯 恐影響至週六
書籍著作權發聲，做公益抽大獎把握最後九天機會
玉山金上半年盈餘超越去年 9月前進東莞
天秤原地打轉 不排除二度登陸
水利署副署長與廠商出遊打麻將 退休前遭彈劾
Audrey Urban Lady系列 買一送一超值搶市！
李宗瑞案 檢方傳喚證人王陽明說明
美國在台協會於2012國際半導體展推出美國區
天秤暴風圈已進入臺灣東部陸地 8/23日21:15分
民進黨悼念單國璽樞機主教＂願天主賜給他永遠的安息＂
煤礦門涉貪汙 癱瘓印度國會
日外相：南韓非法佔據竹島
疑壓力大 邱垂貞女兒輕生
富比世百大女強人 梅克爾衛冕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴西泥水工命大 高樓墜落倖存
科技業CEO 雅虎是最大搖籃
美房價觸底 住宅資產具魅力
投資人靜觀情勢 歐股收黑
天秤暴風圈 估上午襲東半部
肯亞輕型飛機墜毀 4死9傷
官員挺寬鬆 Fed救市有譜
救市有影 金價漲
故宮歸屬 龍應台：院長職權
龍應台：10月底提公廣政策
龍應台：積極推動文化外交
巴西世界盃 將出動軍隊維安
庫存減 油價漲
臉書股價挫 反映華爾街憂慮
天秤漸近台灣 海陸警戒擴大
QE3可期 美股止跌
巴拉圭明年選總統 國際關注
男主角 碰觸好萊塢種族議題
板橋浮洲合宜宅選位簽約展延
紡拓會：印度上修紡品出口目標
台北魅力時裝展 10月登場
日相野田屬意11月初大選
龍應台首訪華府 各界高度期待
亞洲APP大賽 資策會徵強將
半年報高峰期 台股量縮觀望
Fed暗示推振興 美元走貶
太陽能降價壓力延伸周邊
老美年輕世代 哈菸族減少
帕運中華代表團抵英 僑胞歡迎
新海芬網賽 莊佳容無緣4強
油料和競爭壓力 澳航年度虧損
嘉義無風雨 阿里山公路暫開放
中韓自貿協定傳遇阻礙
台股開盤下跌10.00點
惠普下修全年獲利預測上限
惠普Q3財報符合市場預期
黃金期貨漲至5月2日來最高
推廣山野教育 教官學定向越野
天秤停滯 台東外海打轉
天秤龜速 蘇花暫解除封路
台南百家好店 292家角逐
省油晶片廣告不實 廠商遭罰
國會如不行動 美明年恐陷衰退
多倫多分屍案 死者來自福建
告別生命 單國璽堅持自主安排
加拿大公開賽 曾雅妮要奮起
美日軍演 陸少將：陸應回應
颱風受災 記得拍照存證
防天秤 花蓮撤離1500人
老翁泡湯 疑燙死
QE3有望 新台幣盤初走升
台灣LCD材料 估Q3增14%
日韓出口股疲弱 亞股多數跌
斥資10億 太極打進威尼斯
中華電防颱 成立應變小組
颱風外送餐飲 北市籲注意安全
世界金融中心 調查：上海第六
颱風期間 國軍醫院正常門診
府城做十六歲 七夕轉大人
天秤徘徊 無土石流紅色警戒
男子搶2百元 運將不從遭砍傷
傳香港計劃建立免簽證經濟特區
半年報效應 台股觀望
搶選票 羅姆尼亞裔陣線成軍
粵越開通貨物運輸路線
天秤逼近 台東離島交通暫停
民進黨登陸 陸官媒：非真轉型
菜價每公斤續破40元大關
東京申請登釣島 政府傾向不准
元大寶來期貨歐盤市占逾5成
11收費站 常態增ETC車道
加盟火箭 林書豪：為證明自己
中產階級縮水 屬意歐巴馬來救
韓日緊張 首爾發現反韓文宣
天秤牛步 屏東風平浪靜無雨
防颱動員 雲林整備因應
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
Fed新措施 美媒：9月推出
南部沿海低窪 李鴻源籲防災
天然氣計量 標檢局把關
烏石港土地競標 颱風延期
農委會擬建防災地圖
中共副外長：需保障北韓安全
薩爾瓦多下修經濟成長目標
單國璽病逝 蘇貞昌不捨
野火狂燒 北加州3郡緊急狀態
總統府前自焚 男緩刑
高市賓館強盜案 5嫌落網
連勝文律師：馬面從頭到尾說謊
阿里山鄉撤村 盼啟用避難所
與美簽自貿 巴拿馬前途光明
黃金儲備失蹤 陸央行否認
浮洲合宜宅下午選位簽約順延
朴槿惠：南北韓對話 打開僵局
單國璽9/1安葬高雄
港媒：蔡英挺訪美料談釣島
美國會警告：減支增稅影響嚴重
菲台攜手 捕詐嫌逾350人
金融卡大陸領人民幣 業界力促
刺激愉悅中樞 增加被愛感
港媒：陸爭釣島實權 或可避戰
防颱 高市撤六龜8里居民
海基會：專案助單國璽妹來台
商辦標售高峰 宏遠大樓受關注
行竊後染紅髮 眼尖警專生識破
藝人徐風罹癌 訴說菸害不淺
外需弱 陸PMI連10月收縮
單國璽後事 窮人方式辦理
釣魚台議題 外交部盼勿民粹
中市防颱 易淹水區列重點
祖父母節 無尾熊阿公當主角
菜價波動 陳(沖)促注意是否哄抬
投資公共建設 壽險業爭高報酬
副總統見僑領 樂觀看台灣經濟
防颱 工業局鎖定5工業區
朱立倫：涉弊不起訴可再當校長
陸8月製造業恐加速萎縮
鴻海對日交流 與夏普合作不變
疑藏匿李宗瑞 男子訊後請回
亞幣走揚 新台幣午升6.9分
計劃設綠能廠 宣德再訪巴拉圭
韓退野田佳彥信函 日本惱火
陸7月經濟領先指數升0.7%
遇颱就撤村 阿里山鄉民無奈
10檔基金15年沒賠過
疑包庇賭場 檢調搜刑事局官員
郝龍斌不參與挺扁保外連署
苑裡路塌未修 三合院岌岌可危
高普考需用名額 17年來最高
甜蜜夫妻 為愛守護外國貧童
海地新村完工 國合會續助發展
不喜鋪張 單國璽只要窮人棺材
七夕斬小三 正宮拿鞋拜月老
蔡詩萍促降公視人事審查門檻
台股收盤漲8.59點
紀念單國璽 輔大首頁改黑白
再入叢林 龍應台盼作為
陸26省市薪資平均 廣州居首
越金融名人被捕 引發民眾擠兌
傳索尼瑞典手機事業恐裁員千人
美料寬鬆 商品漲至5月來新高
陸官媒批台不保釣 遭陸網友諷
盤整 台股小漲8.59點
台股量縮觀望 營建觀光撐盤
副署長遭彈劾 水利署：個案
在地化 台中實體食物銀行開張
9月台指期漲24點
陳(沖)：總預算整體差短連4年降
住院出醜 單國璽體悟耶穌心境
9月電子金融期漲
父子陳屍魚塭 疑意外造成
綠高層訪陸 陸：需有適當身份
公視爭議 台聯立委提人事分離
102年總預算 社福支出居首
傳陸試射巨浪-2型彈道飛彈
救石虎 搖滾音樂法會拒殯葬園
陸思道憶單國璽 亦父亦友
艦長不假離營案 國防部遭糾正
涉貪 前化學兵署長判5年2月
單國璽逝 胡志強：台灣心碎
北京去年公款出國花費5億元
聯想台灣銷售季增4成
疑女友別戀殺其弟 男判無期
鄧小平冥誕 陸官媒沒反應
扁保外就醫 郝：初衷停止惡鬥
竹市祖父母節 祖孫包摸彩
南投疏散遊客 籲勿留宿山區
家中最多二手菸 女性受害深
西尼羅病毒嚴重 赴美提防蚊叮
102年總預算 公建預算增
棄醫技改當教師 用藝術治人心
洪秀柱：審查預算要連看3年
三大法人買超台股39億元
公視董事難產 藍駁綠模糊焦點
陳(沖)：落實執行中程施政計畫
4省計畫 人事總處績效最佳
國際金融中心 台北成長空間大
赴菲領獎 陳樹菊：為國不為己
單國璽奉獻畢生 輔大追思
脫離鞍形氣場 天秤往西加速
經部：協助企業克服投資障礙
格羅方德排名 超過聯電
蛇年燈會 竹縣蓋組合廁所便民
要求記者監視達賴 新華社否認
護釣島 王毅：兩岸民間有共識
宜蘭縣23日晚間停班停課
油價漲跌 經長籲平常心看待
李宗瑞案 檢方傳王陽明
颱風近 台金空運部分停擺
涉包庇 刑事局官員賭場被逮
台菲破詐騙集團 捕357人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新台幣兌美元升5分
李寶春掛帥 新老戲靈活再現
南庄無風雨 預撤居民想回家
陸愛滋患增 指洋人是原因之一
張嗣漢：不景氣 價值敏感性高
天秤颱風來襲 竹縣一級防災
7月工業生產 年減0.02%
十二年國教 林百里憂失競爭力
陸：赴台自由行28日再開4地
烏龍測速 老婦騎機車時速破百
江西省長訪梅山 採購高山茶
被控施壓索賠 蕭景田不起訴
陸出口下滑 有農民工返鄉
宜縣新文化局長 盼藝術家揮灑
台英學術交流 培養能源人才
男和家人口角 跳海被救
哈佛亞洲會議 移師台灣舉辦
澎縣議長特別費案無罪定讞
颱風將至 曾文水庫提高放水量
天秤逼近 蘇花午後封路
彰縣防颱 應變中心一級開設
特偵組聲請 林益世延押2個月
102年總預算 未償債創新高
觀光工廠 屏東旅遊新路線
宏遠大樓 國壽72億得標
李明博要日皇致歉 日相駁斥
黑幫勒索司機 桃檢起訴7人
德國總理梅克爾 8月底訪陸
颱風逼近 陳菊慰勉清潔隊員
跨性別三角戀 微電影打破傳統
亞洲怪病 症狀似愛滋
天秤到 台鐵南北迴線陸續停駛
日相：處理領土問題 決不退縮
蔡英文告吳敦義 特偵發交北檢
騎驢上網 以色列遊園新奇體驗
八二三紀念碑揭牌 老兵憶當年
陳(沖)：遏止偽劣農藥 保護健康
基北特招 學生評量方式改變
疑插股賭場 刑事局高層涉案
陸本土電影 上半年票房慘敗
陸發明噴霧劑 香蕉保鮮12天
陳(沖)：提高警覺面對怪颱天秤
颱風影響 紙風車3場次延期
方格子樂團 來台爵士熱力一夏
情人激情夜 血壓升高得小心
高階警官涉包庇 刑事局不護短
省道7路段 入夜預警封
陸續向俄大買軍火
單國璽移靈高雄 教友哀傷迎靈
韓退日相親筆信 日拒收
先繳半數稅款 蠔記前老闆獲釋
越籲台取消太平島實彈演習
天秤逼近 嘉縣撤離失能老人
港魔術師極速換裝 新世界紀錄
美籍男腦瘤手術 女友七夕相伴
台鐵專用車廂 將助身障者圓夢
深化台日合作 蕭萬長再扮先鋒
廈門文博會 首創一會兩節
台日中產業黃金三角隱然成形
未能返鄉探親 單國璽遺憾
李宗瑞案 王陽明祝釩剛作證
屏東尚無風雨 預撤600人
颱風前出擊 警查獲賭博電玩
八二三54週年 老兵弔祭袍澤
身心障鑑評新制 近4萬人申請
陸地方引資 啟動新一輪投資潮
天秤逼近 台南急水溪4橋封閉
天秤暴風圈抵台 風雨漸強
全球百大女強人 王雪紅56名
陸思道：單國璽無可取代
攝護腺藥 意外發現治早洩
世界智力運動會 中華隊獲佳績
故宮文物 確定赴日展期
世界智力圍棋賽 中華隊拼獎牌
勸離觀浪民眾 海巡找到翹家女
自閉兒增多非母過 父齡是關鍵
陸愛滋患者 高齡男性大增
陸官媒主編跳樓自殺
颱風接力報到 棗農拉網忙翻天
摩托羅拉裁員 大陸成重災區
偏鄉童學攝影 用鏡頭說故事
監所看診疏失 醫師被判刑6月
卡達總理妻兒多 買房先看電梯
亞幣走揚 新台幣收升5分
瞻仰單國璽 菊盼無私精神長存
頻頻違規 星2賭場遭罰千萬
天秤逼近 山區道路預警封閉
希臘去留歐元區 接近攤牌邊緣
公建預算增加 學者肯定
設局迷姦少女 3男被訴
8月製造業生產 有機會轉正
韓退日相親筆信遭拒 改郵寄
藍屏東黨部副主委 提報3人
強制性侵寄住少女 男判16年
南濱抽水站老舊 排水效能堪憂
李鴻源：落實預防性撤離
劉德勳：陸生納健保方向不變
天秤逼近 高港大型貨櫃輪避風
壽險買樓 近兩月逾4百億
賣宏遠 三商美邦獲利逾20億
文化非武器 龍應台籲放行
施政報告出爐 內政等計20章
337調查 宏?：無重大影響
中油台電102年無盈餘繳庫
國防部：政府重視國防立場未變
防災避難 高市撤逾百人
滬文創產業增速 比GDP快
花蓮縣明天停班停課
特色招生名額 北市將從嚴審查
第一金年底前增提呆帳逾20億
歐綜合PMI 連7個月萎縮
八二三 金門和平鐘響傳心聲
7月商業營業額 歷年第4高
一銀登陸設村鎮銀行 年底成真
經建會舉行法規影響評估訓練
行動概念掛帥 銀行推新服務
單國璽病逝 花蓮同事追思
基北區特招說帖 衝擊國中教育
普考法律廉政 4千人搶16缺
陸地方鉅資提振經濟 學者憂心
礦區暴亂多人喪生 斐集會追悼
刑事局警官涉賭場 警署重懲
海基會專案辦理單國璽家屬奔喪
台北市24日上班上課
律師高考 若遇颱風順延1天
郝龍斌宣布 北市兩首長異動
高普考9月放榜 增額至少6百
南電北送電塔災損 台電搶修
實價登錄拉抬 新增房貸走高
法蘭克海洋出櫃 眾星力挺支持
舉債新高 財部：增速減緩
內門國中宋江陣 揚威對岸
陸委會：釣魚台是中華民國領土
民調：歐巴馬關鍵州選戰陷膠著
日防衛大臣：不讓外船近1毫米
促一體化 比利時倡歐盟聯邦
釣魚台登陸事件 日將公開錄影
國壽搶商辦 租金收益不到2%
保險投資公建 擬3範例試行
駐韓代表：合理透明謀僑社繁榮
高屏花東中彰24日停班停課
哈利王子裸照醜聞 英王室震驚
轉賣自身藥物 女涉販毒判刑
擴大公建 業者：延伸工程居多
國壽標宏遠大樓 適用舊規
4海港貿易值 成長5成
颱風到 花東馬公金門班機取消
身障者就業穩定 離職率低
今彩539開獎
韓女團WG 將亞洲巡迴公演
新航搶客 改裝機場貴賓室
涉偷拍 李宗瑞到案
外交部：太平島演習屬合法作為
威力彩開獎
宜蘭縣24日停班停課
宏遠大樓標脫 商仲：看好增值
人口販運案 婦援團體盼設專庭
陸訪民自稱台屬 來信尋求庇護
原料上揚 泛用樹脂小漲
消費信心跌 百貨量販嚴陣以待
縣民非意外死亡殘障 金門濟助
肯亞爆種族衝突 至少52死
日本DIY展登場 我業者參展
郝提5大經濟方案 力抗不景氣
涉插股賭場 許瑞山送複訊
最高判決主文公告 擬同步上網
藍營青年團模擬選舉 感受政治
要求自備平板電腦 比家長反彈
萬里溫泉異常警訊 查地層擾動
從涉弊到清白 李順銓獲肯定
陸：支持三沙市加強海洋維權
能源局：能源評估非限產業發展
工程會月內提保險投資公建個案
暴風圈到 颱風眼24日晨登陸
離婚毒鴛鴦 為毒一起搶劫
挺企業 出口融資不收傘
單國璽去世 教宗表示哀慟
釣魚台爭議 美對日重申立場
警官涉足賭場 許瑞山記大過
投資伊朗港口 印度陷兩難
希臘若出走 歐元區不會好過
防颱 中市災變中心一級開設
光華奇兵 嚇出伊朗一身冷汗
美連續殺人犯達莫凶宅出售
百齡罈冠軍盃 南韓新秀竄排頭
通緝23天 李宗瑞投案
希臘盼展期 德法未必同意
大馬警方調查假戰地醫生
美初申失業救濟 創1個月新高
秘魯前衛建築 可辦空中泳池趴
幫助馬拉威發展 德國伸援
鎖定共軍 美加強亞太飛彈防禦
Fed官員籲 全球寬鬆救經濟
威力彩頭獎摃龜
今彩539 頭獎1注中獎
德經濟成長 放慢至0.3%
多縣市停班課 台南24日宣布
裸照風暴 哈利王子形象牌破功
蘋果三星爭訟 陪審團開始審議
新黨籲劃釣魚台為靶場
郭俊佑單場雙響砲 擊沈桃猿
李宗瑞逃23天 衍生案外案
土石流黃色溪流 4縣市警戒
Fed會議紀錄 官員批過時
象隊投打俱佳 興農吞5連敗
兩岸防騙布防線 許瑞山栽跟斗
世界智力賽 中華圍棋隊創佳績
美7月新屋銷售 重返兩年高點
若涉迷姦 李宗瑞至少判7年
悼單國璽 國際師生致哀
涉插股賭場 許瑞山聲押
維基百科《藤原效應》
單國璽病逝享壽90歲 堅持生命自主安排
「富比世」百大女強人 王雪紅56 梅克爾蟬聯榜首 卡卡14名
徐懷鈺違約敗訴定讞 判賠200萬
「好奇號」首次試車成功 留下輪子痕跡
等了19年 俄羅斯正式加入WTO
加盟火箭不為錢 林書豪：為證明自己
應付敘利亞、及伊朗核武局勢 美軍部署4艘航母
林書豪七夕香港過生日 下週回台
南韓研究團隊「裸視3D」新突破 看電影免戴3D眼鏡
高普考需用名額4581名 17年來最多
有逃亡事實 李宗瑞收押
天秤清晨5時 屏東牡丹登陸
台灣高鐵24日每小時3班 全車自由座
涉插股包庇賭場 牽連刑事局主秘、組長
天秤7:30屏東枋山出海 傍晚可望解除陸警
SONY瑞典手機事業裁員千人 總部移回東京
挪威殺人魔案 今天終審結果將出爐
Merkel, Hollande urge Greece to stick to reforms
曾雅妮回來了 加拿大公開賽66桿領先
總裁評比9年拿A 彭淮南史上第一人
律師表示沒有下藥迷姦 李宗瑞：她們都知道
微軟更換全新Logo 代表新產品即將問世?
US cyclist Lance Armstrong to be stripped of 7 Tour titles
亞馬遜9月6日召開記者會 將有新品問世？
陸生納入健保 傾向修法
蔣介石勳章在港拍賣 真偽成謎
東門站今首度夜間初勘 搶在9月底通車
中國26省市薪資平均 廣州5.7萬最高
石原慎太郎稱 28日將派船調查釣魚台
牽制中國 羅姆尼稱將售台灣戰機
越南要求台灣 取消太平島實彈演習
台聯：為人民嚴格把關、投保協議要逐條審查
賴清德：南部僅台南上班課決策無誤 網友讚有GUTS
"好奇號"開步走 拍到不明光點
阿姆斯壯放棄禁藥上訴 環法7座冠軍恐摘
拒監察院約談 蘇貞昌：悉聽尊便、不想配合作秀
南韓判三星蘋果互相侵權 雙雙賠款禁售
北市都更 交通也得綠化
台鐵停駛半天 高鐵增自由座
全球央行總裁評比 彭淮南拿A
友協助 李宗瑞疑藏身彰化大廈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
涉性侵重罪又逃亡 李宗瑞聲押
律師：李宗瑞沒有迷姦被害人
利空夾擊 歐股連2黑
颱風眼晨登陸台東 朝西南西
富士康宣布 鄭州廠全面加薪
涉藏匿李宗瑞 陳美蘭交保
中華圍棋隊稱霸世界智力賽
與哈利共泳 美泳將未獲邀裸趴
通膨避險 金價走揚
反制北韓 美擬在日部署新雷達
風雨不強 台南正常上班上課
標普砍匯豐信評展望至負向
紐約期油自3個月高點回跌
倫敦帕運升中華台北會旗
反飛彈系統 美稱防北韓非大陸
歐債難解 美股收黑
美專家：中視美為包著糖衣威脅
浮洲合宜宅選位簽約再展延
美大選外交戰 兩黨政策現差異
副總統：盼美恢復經濟最大活力
自行車出口 量減值增
政策引領加州太陽能漸擺脫補助
單國璽辭世 教宗深感悲痛
美促韓日對話 和平解決問題
天秤輕拂 花蓮未發生重大災情
韓憲法法庭：罰墮胎手術不違憲
亞馬遜廣發邀請函 新品或問世
墨媒：台墨加強經貿交流
天秤狂掃 台東滿目瘡痍
9月新機多 台股供應鏈受矚目
天秤來襲 花蓮逾3千戶停電
台股開盤下跌25.6點
台灣美食 驚艷阿根廷
天秤影響漸緩 北迴鐵路復駛
聲控夯 中移動入股語音公司
傳日本恐凍結收購南韓公債計畫
天秤颱風眼 牡丹登陸枋山出海
天秤屏東登陸 恆春大雨淹水
防颱 水利署籲善用4避災工具
4吋以上智慧手機 市占提高
金管會辦社區大學金融講座
竹島釣島問題 日相親上火線
新台幣匯率盤初走升
挪殺人魔審判即將出爐
曾雅妮復活 加國公開賽搶排頭
微軟平台新機 同中求異抗蘋
訪博物館 龍應台盼人才交流
回應假摔 劉翔：起跑前感覺好
歐巴馬女人緣 贏過羅姆尼
挪威恐攻案宣判 合議庭背景
黑龍江火車追撞 24人受傷
天秤影響 政院財經會議延期
天秤來襲 高雄交通大亂
澳銀總裁宣告 礦業熱2年觸頂
債券天王：QE3幾成定局
IDC大砍今年PC出貨預測
天秤颱風導致退票 從寬認定
天秤襲台 阿里山公路封閉
尼加拉瓜總統接見立委訪團
北捷東門站 首度夜間初勘
國道中南部 24日僅台南收費
手工具業 第2季產值成長
恆春大淹水 2萬多戶停電
氣勢不足 台股盤下震盪
美就業成長城市榜 舊金山居冠
上一次首輪領先 曾雅妮奪冠
雙颱形成 大陸十多省戒備
哈爾濱大橋斷裂 3死5傷
挪威人魔審判 禁止拍錄可推文
菲捕詐嫌385人 台商咋舌
防颱 高市開放黃紅線停車
堅持到底 林義傑實現路跑夢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
正常班課 賴清德：決策無誤
妮妮推桿準 加國高球賽領先
高市2消防員觸電 送醫急救
電能儲存設備 需求提升
韓官員：要日皇道歉 並無惡意
北捷台電大樓站 增建廁所
股價跌 Zynga主管紛出走
涉貪重大 刑局主秘收押禁見
李宗瑞羈押北所 特准休息
天秤攪局 港航取消飛高雄航班
土石流黃色警戒347條
天秤影響 金高航線停航
Android手機市占逾 7成
阿嬤變自閉 檢查發現骨折
祖父母節 臨時孫子月台待命
劉翔談受傷瞬間：如鞭抽打
天秤出海 江宜樺籲保持警戒
颱風出海 南投平靜一夜
涉販毒 7嫌落網
青年安心成家方案延至27日
舊式微波烤箱 注意清理油漬
陸外交家談釣魚台：維持現狀
江宜樺建議撤離居民暫勿返家
天秤來襲 台港12航班取消
狙賓新書作者曝光 恐面臨調查
東門站通車 紓解北車轉乘量
首爾法院判 蘋果三星互相侵權
苗縣府內喝農藥 女子獲救
8水庫壩堰調節放水
獲利失望 和碩跳空跌停
9A總裁 彭准南：榮譽屬於國人
禁藥疑雲 阿姆斯壯不想再纏鬥
天秤往西南 威力減弱
身障特考報名費 關中盼續減免
陳揆：明年公建支出多3.3%
戲迷朝聖雍和宮 政治宗教味濃
電信優惠到期不終止 民眾申訴
颱風 李鴻源：勿到山區海邊
台瓜文化交流創新猷
NCC若調接續費 利小型業者
油價每公升恐漲4角 連4漲
巴拿馬感謝台灣協助照顧弱勢
高市3轉運站 拚年底完工
量縮盤整 新台幣午升0.7分
屏東淹水 國軍成立指揮所救災
菜價高 農委會：查無哄抬
美國紡織展 台灣館吸引買家
法院指定清算人 立委籲設救濟
人幣國際化 金融業盼更多業務
中市：停班停課 已慎重求證
刑局主秘收押 牽警界異動布局
風雨小仍無緣阿里山 陸客遺憾
郭董下周訪大阪10代廠
關係惡化 日暫停購韓公債計畫
骨鬆不分性別 阿公阿嬤防骨折
陸逮持槍毒犯 背紋精忠報國
金水山城美 在地達人帶路
自評 新加坡社會怕輸也怕死
環保有機栽種 瓜國盼借鏡台灣
陸官媒：有種毒素叫石原慎太郎
江國慶案 陳肇敏仍獲不起訴
台聯總召交接 力推陸資專法
世界青少棒賽 中華不敵古巴
釣魚台問題 藍綠交鋒
9A總裁彭淮南 接班備受矚目
泰使館警告泰人勿至中東性交易
台股收盤跌27.64點
中共18大 10名台籍代表
人舞劇場匈牙利演出獲熱烈迴響
英傑華在英將裁多達800人
現金帳簿鐵證 涉貪官警難開脫
單國璽大陸親屬來台 專案辦理
蘋果三星互侵權 韓判賠款禁售
狹幅整理 台股跌 27點
9月台指期跌25點
關中：政務官應言所當言
美國擬在日本部署新式雷達
阿姆斯壯涉禁藥 環法7冠恐失
歐債影響小 台股7500整理
9月電子金融期跌
愛瘋魅力大 摩托難杯葛進口
徐才厚成都軍區調研 強調擁胡
備戰選舉 中市綠營培訓幹部
養父子失聯30多年 警助團圓
憂家貧生健康 教官募早餐
綠：釣魚台不聯中抗日是共識
宇昌案提告 蔡辦籲特偵負責任
避颱風退房多 泰安溫泉飯店悶
小四毒殺情夫 重判15年
颱風襲台 SJ-M盼大家平安
疑口角惹殺機 男子被砍身亡
南橫南迴中斷 果樹重創
中國旅交會 高市官員積極行銷
兩島爭議 日眾院通過抗議案
遊覽車卡地下道 20餘陸客傷
陸體育品牌李寧 恐全年虧損
宇昌案 蘇貞昌不接受監院約詢
計程車雜誌藏愛滋針 陸男被扎
研調：開放資料助企業獲利
扁讚郝 有國家領導人格局
三大法人賣超台股8億元
警官涉貪 管考內控問題浮現
德法領袖：希臘先改革再談條件
亞洲天主教大學年會 風雨無阻
陸官員：哈爾濱斷橋肯定有問題
鄭明典評估 天秤颱風恐回頭
台9線台26線土石坍方
倒車意外 輾斃砂石車司機
韓法院：蘋果三星都侵權
北韓前日籍御廚家人享高級待遇
駭客滲透攻擊翻新 企業留意
青年失業 綠籲改善藍提對策
蔣公特壹青天白日勳章流拍
小心初老 留心三八線警訊
陽明灘號稱百年大橋 1年就塌
突降大雨 花蓮南區傳災情
雙鐵陸續恢復正常營運
新台幣兌美元貶4.2分
胡幼偉：政院發言人溝通政策
救災啟動 陳(沖)指示成立指揮所
文旦柚沒事 花蓮鬆口氣
受害家屬：挪威屠魔該關一輩子
挪威屠殺犯被判21年有期徒刑
罕病天籟公演 醫師也來參一咖
恆春半島雨量 刷新百年紀錄
幫同居人求情不成 婦仰藥獲救
消防員遭電擊 陳菊探視
海南設台港澳研究院
友人談陳美蘭 傻大姊愛交朋友
沈世宏：具體減碳項目先補助
挪威屠魔判21年 被告接受
外資匯出 M1B及M2年增降
德法不讓步 希臘漸失斡旋空間
陸專家：釣島問題不能再等了
哈爾濱9天7起地陷意外
越投資緬 台商慎搭順風車
雲林停班課 縣府：禦敵從嚴
傳播自焚消息 藏人判刑7年
台灣燈會 擬建如意橋連接燈區
黨齡66年 蔡江林獲蓋黨旗
偷賣場3C產品 毒蟲落網
洪裕鈞設計 賈伯斯也說讚
高架橋補強 影響林森百餘攤商
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
渡假村失竊 保險箱被搬走
天秤襲台 學校災損初估42萬
助人才培育 有請學者企業大老
國際青年志工下鄉 親老敬老
上海A股指數創3年半新低
台韓佛教大學交流 佛光領軍
突降大雨 花蓮南區部落路斷
進水不如預期 曾文水庫停洩
竹雕大師陳春明 展一甲子功力
律師專技高考 25日如期登場
每餐2碗蔬果 補足膳食纖維
李宗瑞事件 吳亞馨感謝關心
賺到颱風假 中市百貨現人潮
群策會募款餐會 在地食材上桌
花蓮山區雨大 88條溪流警戒
加強交流 泰國台灣之友會成立
經濟數據拖累 滬深股市慘跌
挪屠夫審判怪聞 直擊大追蹤
恆春車城累積雨量近6百毫米
李宗瑞辯合意性交 檢態度保留
挪威監獄超棒 屠魔恐關一輩子
越食品添加劑 九成非法進口
許瑞山案 檢調查資金來源
恆春暴雨 淹水3醫院勉力運作
恆春救災 官員進駐前進指揮所
颱風菜價漲 北市：沒壟斷哄抬
高市：編列明年總預算 難度高
布列維克：鄰家男孩變殺人犯
男嬰裹被窒息亡 父獲不起訴
美日飛彈防禦納台灣？外界揣測
總統籲排除保護主義 入TPP
央行作價 新台幣收貶4.2分
偶有風雨 宜蘭民眾賺到颱風假
高啟全接任華亞科董事長
重鬱男砍死妻 一審14年
颱風災害 5人受傷
屏東水患 國軍送物資
遊覽車撞地下道 陸客24傷
凸顯反回教 挪殺人魔寧判有罪
台股指數本週漲0.13%
上市市值本週增0.43%
陸微博搜尋「龍應台」 遭禁
建國高架施工 夜間部分封閉
悼單國璽 教廷紛表哀思
許瑞山案 警官另有專屬賭場
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分析：金正恩或訪陸因較易應對
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極右仇恨 在歐洲生根茁壯
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不敵天秤 台東男人會館倒了
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亞青男籃賽 中華落敗無緣4強
花邊教主莫森 9月底台北開唱
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M1B續降 股市資金動能無虞
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獅子山霍亂 逾200人喪生
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藍青年團模擬選舉 習公共事務
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記錄洞房後首晨 婚照新趨勢
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史亞平案 外交部懲處相關人士
APEC 台將推ITA擴大
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大陸橋樑事故 兩年逾10起
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三對三世錦籃賽 中華1勝2負
彰工電廠緩辦 擬改燒天然氣
關推特帳號 印次長首當其衝
三峽迎燈牌讚中元 頭旗亮相
文件曝光 羅姆尼避稅無所遁形
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德希總理會談 雙方各釋善意
居民路祭 祈求戰役好兄弟庇佑
被捕兩岸詐嫌 菲盼撤銷護照
扁在監狀況 法部網站即時釋疑
百齡罈冠軍盃 謝繼賢竄排頭
迷失機場航道邊 小水獺被拾獲
金控爭子公司員工酬勞列費用
愛滋器捐 尹祚芊不回應柯文哲
石原十月擬登釣島 被逮也無妨
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NCC4G新規 電信業質疑
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菲最高法院 首位女院長產生
板橋郵局號召捐血 颱風天獻愛
大樂透開獎
賽普勒斯坦承赤字超乎預期
淡水汐止五股房市 前7月夯
王金平抵薩爾瓦多訪問
吳副總統返國 訪友邦成果豐碩
學廚藝 金門子弟全國賽奪金
恆春百年大風雨 淹水又斷電
凌雲大樓住宅 5640萬拍出
天秤出海後龜速 南部防大雨
日媒：台保釣人士擬赴釣魚台
韓日交惡 韓星宋一國難再赴日
鳳梨酥節 郝：藍綠和解拼經濟
王文洋：南亞同意使用合葬墓園
台灣糕餅節首次在港舉行
在台出車禍 廣州旅行社應變
菲駐陸大使 北京昏迷送醫
是否登哈利裸照 英媒激辯
高院裁定李宗瑞禁見
帝國大廈傳槍響 2死8傷
金管會提 財部經部監理輸銀
恆春大雨 水利署調抽水機支援
瓊斯盃 中華拉尾盤勝光華
得意的笑 挪威屠夫樂於被判刑
扁回診署桃 北監尊重醫師判斷
大樂透頭獎槓龜
台東4鄉25日停班停課
今彩539 頭獎槓龜
傳要求歐元區紓困 西國否認
日逼人當慰安婦 石原橋下俱駁
雷力好投 桃猿6：1勝兄弟
江國慶案 軍方續向陳肇敏求償
葛來儀：東亞軍備競賽令人憂心
恆春電力 25日恢復供應
台鐵南迴線 25日中午前停駛
恆春風災 總統：儘速復原
與星互動案 外交部函復監察院
菲逮逾300台嫌 近年最多
撤銷護照 外交部配合調查認定
紐約槍擊 帝國大廈外多人中彈
恆春淹水 簡太郎進駐＂前進指揮所＂
挪威殺人魔 終審判有期徒刑21年
林書豪26日再度來台 盼媒體、球迷給點空間
傳金正恩希望下個月訪問中國
三星蘋果專利訴訟 美韓判決異
中央氣象局 海上颱風警報單 8/25日11:30
天秤颱風 中南部放錯假、台南市押對寶
Toro刑男大律師掀開檢舉獎金A很大
國館講座"喜從天降逆轉人生"
槍手名強生 警還擊恐已傷民眾
美國勞工資遣後大都屈就低薪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐銀購債計畫 料待德裁決而定
美耐久財訂單 跌幅8個月最大
檢方：科州槍手3月露殺人意圖
美警官墨國中彈 墨警擺烏龍
歐股小漲 週線收黑
金銀續漲 銅跌
油價小跌 連4週上漲
美股漲 柏南奇釋利多
歐債緊縮 皇室奢華引民怨
帝國大廈槍擊 紐約高度戒備
加碼寬鬆 柏南奇認為還有空間
巴西鮮花市場 蓬勃發展
大陸貿易競爭力 美學者仍看好
查維斯：總統選舉透明體現民主
天秤西南移 台灣將脫離暴風圈
美全代會開鑼 拼收視搶人氣
訪紐約公視 龍應台提合作
美判三星敗訴 賠蘋果十億美元
步法後塵 荷可能由社會黨當家
天秤遠離 陸上警報解除
兩岸LED合作 台須技術領先
嘉義市公寓火警 無傷亡
陸：強烈不滿日相釣島言論
鳳山地利環境佳 房市熱絡
梵蒂岡媒體 悼念單國璽
中華圍棋隊返國 戰績優異
敦誼之旅 副總統和友邦搏感情
台LED燈泡銷量估增2.7倍
美總統大選 不在籍投票正夯
巴拿馬勞工部部長：樂助台商
系統級封測論壇 聚焦3DIC
花蓮突降大雨 部分道路積水
恆春惡水退 五百軍力大清掃
全力搶修 南迴鐵路中午通車
美總統大選 在台公民越洋投票
越南名將武元甲 102歲生日
南鯤鯓代天府普渡 因雨延期
北捷東門站初勘 改善後履勘
加國公開賽次輪 曾雅妮排第十
陸倡議中美兩軍關係：好穩信實
封裝零組件台廠 吃蘋果新愛瘋
氣候若好轉 菲船將返黃岩島
星旅展 台灣珍奶吸睛
星旅展 台業者搶攻穆斯林市場
陸媒：日本拉美國撐腰有後患
土石流紅色警戒 集中台東屏東
景氣低緩 7月恐亮藍燈
雨衣惡煞登門 高市里長中彈
拚鄉長補選 綠中常會移師礁溪
陳(沖)促持續救災 注意颱風動向
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天秤遠離 金門海空交通恢復
江西省長：學習台灣社區管理
南橫南迴中斷 國考生跳腳
到貨量銳減 菜價仍高
大陸3億菸民冠全球
狂想三重奏 港藝中心登場
高華柱赴中庄營區 探安置村民
北大辭退教授：院長姦淫服務員
見血封喉毒木倒 村民敬而遠之
南韓9月初進行獨島防禦演習
高華柱赴嘉義 視導中部救災
傳警勒索李宗瑞父 北市刑大駁
外銀在陸 監理環境是最大挑戰
陸信託料取代保險 成金融第2
30年簽同號 華州老師終樂透
天秤可能回撲 高市持續警戒
紅色土石流警戒解除
阿里山公路通車 遊樂區未復園
侵蘋果6專利 三星在美敗訴
南韓研發反潛飛彈 試射失敗
港人登釣魚台錄影 日下週公開
台灣精品展 青島登場
用地若解決 東門溪整治可提前
世界青少棒 中華棒打巴西
雖敗猶榮 少棒小將獲熱情接待
中市就博會 釋近6千職缺
提昇工會權益 藍委擬修法
薪資待遇未完善 國際人才難找
用戶難增 電信業應衝加值
龍應台晤藝文人士談台灣書院
遇見幸福 述說南非社福教育
內政部：自閉失智症者增加顯著
美媒：判決確定蘋果創新地位
天秤颱風農損逾7千萬元
任意指控 藍籲小英說明宇昌案
防癌險 檢視給付項目
恆春基督醫院 克服惡水護病患
颱風夜毒趴慶生 警逮27人
恆春家園清理 27日完成
南迴雙向通車 南橫搶通至利稻
彈薪挖人才 大學盼更多自主
金融名人被捕 越五大富豪重挫
廣州警方稱外食10%含地溝油
無罰款下跪 陸執法者：讓他跪
外交部：石原污衊慰安婦人格
陸客醫美電子簽 試辦即審即發
律師為李宗瑞開脫 激怒檢座
陸：體育管理體制適合中國國情
緬懷母親 朱恬恬彙編艾雯全集
專技門檻擬變革 影響20萬人
里長揪團獻愛 發放物資助弱勢
路燈太密集 中市：依標準架設
山東千人反日遊行 日餐館遭殃
郝龍斌：扁收容處遇要讓人信服
日本美禰市 盼拉回台灣觀光客
戴維斯3響砲 金鶯6年來首人
心智障礙人士 大方秀藝作
台東屏東通信中斷 中華電搶修
重慶雙橋開發區主任遭免職
選合適招式 老少孕婦都可瑜伽
台青年大使團 訪瓜成果豐碩
圍棋創佳績 選手年輕潛力大
巴拉圭總統歡迎台太陽能投資
颱風農損 陳(沖)：中央全力支援
環團號召廢核 藝文樂界響應
李宗瑞與父 否認有警勒索
藤原效應發酵 天秤恐回馬槍
社區體驗 匏仔寮麻竹筍待品嚐
研究：試管寶寶心臟病風險不高
台綠能業者投資 巴拉圭表歡迎
弔唁單國璽 楊秋興淚眼緬懷
災區零星市話斷 中華電搶修
女人快不快樂 關鍵在基因
罵人娘娘腔 女犯公然侮辱被罰
電信業經營TV 迎戰蘋果電視
陸客來台 中老年人居多
陸黨政人員出差 規範住宿等級
天秤颱風襲台 花蓮農損不嚴重
林書豪最差補強？評論員不認為
大陸諧音當商標 眾星被代言
告別大媽時代 陸居委會漸回春
剝皮女設局 老翁失金夢醒
北海道新幹線 23年後開通
天秤侵襲 學校災損逾千萬
王文華出新書 演唱夢想舞台
防止人才外流 用薪也要用心
等不到海龜上岸 鳩谷阿嬤走了
街頭亮槍 男反遭圍毆受傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
豪小子又來了 林來瘋2度襲台
藝術殿堂 中台碑林博物館動土
新北蛋黃酥節 民眾試吃享口福
天秤颱風農業損失逾億
SE7EN秋節來台 粉絲同樂
單車大陸行 育幼院童圓夢
三星戰蘋果 陪審團愛LG手機
天秤阻歸路 鳩谷阿嬤出殯延後
心導管介入治療 台日醫師交流
陸官媒主編生前信 稱性格缺陷
鐵騎3千里 弱勢兒內心堅定
羅致政：提前布局2014選戰
胡志強：放颱風假 中央有標準
陳樹菊善行 菲：令人驚訝
台東農損逾8千萬 釋迦最慘
胡志強：支持馬英九選黨主席
颱風夜趴趴走 2通緝犯被逮
郁慕明：儘快舉辦朝野國是會議
複合體驗行銷 陸電腦商城轉型
天秤農損 屏東逾2700萬
梅克爾訪陸 艾未未想見面
偷錢又偷衣服 女店員遭訴
貞子降臨 棒球場鬼影幢幢
總統府：續邀在野會談 盼成局
李克勤大馬開唱 歌迷嗨翻天
回饋警方 中台禪寺捐巡邏車
創意生活節 滂沱大雨中開幕
張鳳強人評會 最快27日開
孝順豬耍流氓 鄭州石雕惹非議
台商人道捐助 菲災民揪感心
與裕隆隊對打 夏令營學員開心
朗多來台 勉勵台灣球員苦練
阿里山遊樂區 26日復園
金門西門里長補選 藍營當選
台東豐里橋下發現男嬰屍體
群策會轉型 更名李登輝基金會
胚胎基因診斷 擺脫遺傳肌萎症
包庇賭場案 檢將傳訊官警
臉書重金蓋新大樓 名師主持
菲外長赴陸 探視中風大使
電音三太子 首爾當志工
垮錯橋 哈爾濱當局說分明
百齡罈冠軍盃 謝繼賢獨領風騷
陸研發核彈頭ICBM 美憂心
今彩539開獎
台生印車禍案10月1日首開庭
單場6保送 陽耀勳先發吞敗
中華撂倒愛沙尼亞 晉級希望濃
郝龍斌：提供屏東4鄉鎮救助金
鄭錡鴻7局好投 象踩桃猿
委內瑞拉煉油廠爆炸 19死
守成失利 中華隊不敵菲律賓
日媒：應正視東海和平倡議
部分超市菜價高 農糧署要查
美兩黨炒大選 大半選民很無感
高雄登陸行銷觀光 獲熱烈迴響
今彩539頭獎 2注中獎
牛隊持續低迷 連12場未勝
佛州恐遇颶風 干擾共和黨大會
北海道5.9地震 無海嘯危險
UAV系統 訓練落腳太麻里
三星戰蘋果吞敗 市場衝擊大
天秤增強為中度颱風 打轉後接進台灣
天秤轉彎 恆春嚴陣以待
肥胖孩童 當心膽結石上身
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
艾薩克來襲 佛州進入緊急狀態
搖擺州定戰果 美兩黨布局搶票
踏上月球第一人 阿姆斯壯辭世
河中拍婚紗照 加女子落水亡
中資入美 引發憂慮
行腳月球先驅 阿姆斯壯辭世
艾薩克來襲 打亂美共和黨大會
天秤變中颱 中午前後發海警
車輛破窗大盜 颱風夜被捕
加公開賽3輪 曾雅妮並列21
陸說做就做 文創台商躍國際
蘇永欽邀立委餐敘 促推觀審制
司法改革 綠下會期推陪審制
台灣美景美食 躍上澳媒
人類夢想英雄 各界悼阿姆斯壯
區間盤整 台幣週升0.2%
黃金攀抵7個月新高 逢回低接
102年清明 4天連假機率高
隔3個月 林哲瑄重返大聯盟
加國公開賽 曾雅妮滑至21名
玩過火 哈利王子可能捐薪反省
祖父母節 全台活動串聯
丁守中提案修法 陸生納健保
貨幣清算機制上路初期 利差恐縮
龍應台抵華府 推介台灣軟實力
陸生納健保 綠擬不提版本
登月不居功 阿姆斯壯低調一生
陳樹菊領獎 還要逛菲國菜市場
陜西延安重大車禍 至少28死
倫敦帕運售票途徑不公 惹民怨
蘋果三星訂單 IC廠成長動力
委煉油廠爆炸39死 供油不減
陸：反對釣魚台適用美日安保
戴爾惠普失色 華碩可望受惠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
戒菸更方便 藥房擬供藥
大廠看淡景氣 代工廠綁緊神經
論壇散布李宗瑞影片 檢警要查
經部推動資通訊產業多元發展
美共和黨開大會 風暴來亂
西拉雅伴手禮選拔 5產品出線
搶攻陸網購 經貿網辦說明會
遊牧精選7影片 影展看設計
搭中國熱潮 茂達手機產品放量
台日產業合作訪問團 下午赴日
商辦標售旺季 法拍加入戰局
蘋果專利勝 將激勵供應鏈股價
府：努力續邀在野領袖會談
臨時孫子扛行李 老人家喊讚
楊潔篪與菲外長會晤 交換意見
拚經濟 政院將提更具體方案
紅襪戰力重整 送走貝基特
林來瘋再襲台 訓練營將登場
蘋果專利步步逼 安卓受考驗
竊賊盜領保管箱金條 銀行免賠
另類軍援 日技援陸周邊國
天秤回頭 氣象局發布海警
南投社大學習熱 報名排長龍
紅面棋王賽 周俊勳馬如龍對弈
外遇男訴請離婚 法院判不准
駐巴呈遞國書 監院邀外長說明
建護理之家 門諾單車環島募款
陝西車禍引燃甲醛 已36死
中油：汽油漲3角 柴油漲4角
林哲瑄返大聯盟 錯失建功機會
不向命運低頭 身障畫展開幕
陸奧運金牌主 受鉅額獎惹拜金
風暴威力恐增 共和黨大會縮水
天秤回馬槍 27日凌晨發陸警
童話小鎮第2季 新增花木蘭
天秤恐回頭 綠島2度備戰
藍：綠8度拒朝野對話
天秤回撲南台 港都嚴陣以待
專利戰奪勝 蘋果：偷竊就不對
阿薩姆再傳攻擊 累計近90死
曾文水庫估117年減緩淤積
鐵道迷安有仁 2度出書戀台灣
精銳藝術節開展 原民學童祈福
世界青少棒 中華勝尼加拉瓜
冷藏庫存蔬菜續釋出 菜價漸穩
府邀會談 綠籲總統要有誠意
天秤農損 逾1.6億元
領麥格塞塞獎 陳樹菊開心赴菲
29日帕運 你要知道的大小事
日自民黨魁選舉 安倍擬回鍋
閃靈女貝斯手出寫真集
持續震盪整理 大幅拉回機會低
陸學者：出口衰對政府帶來壓力
郝龍斌：提供大武綠島救助金
戶政家庭日 志工服務獲獎最樂
恆春復建 高華柱籲軍民同心
張金鶚：標售國有地恐助漲房價
風災愛車損 拍照存證申請理賠
哈佛亞洲會議 拓展台灣外交
保險業務員當藥頭 製毒牟利
颱風衝擊觀光 阿里山數度休園
傳受薄牽連 陸高官駱林被雙規
幼時沒想登月 阿姆斯壯也驚喜
天秤回頭 陳(沖)促做好防災
研究：打免疫球蛋白可增懷孕率
反應韓美軍演 北韓定作戰計劃
主播台下 顧名儀援救15浪犬
福寶園區放籠捉鳥 居民報警
下鄉靈感 青輔會推創業啟動金
朱立倫：新北支援南部救災人力
兩岸議題 綠中生代發聲
交通利多 中市首購房市看俏
兩岸貨幣清算 會商氣氛良好
另類青春專案 看守所辦夏令營
拒披露三公資訊 陸鎮政府挨告
警界點子王 潘天龍創意多
祖父母節 總統籲祖孫增加互動
北京領車牌靠運氣 勝率2%
北市創首例 廟內地震防災演習
廣東浙江海南 又有反日遊行
金價揚 黃金股票漲幅可期
無垢雲門2 杜塞朵夫舞台灣
內外都有挑戰 政院力拚經濟
祖孫大玩變裝秀 歡度祖父母節
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
農損 台東可申請低利貸款
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
疑與丈夫爭吵 婦跳溪尋短
陸客多人擠人 花蓮景點待改善
不畏綠天王 林政盛勤走基層
台塑汽油漲3角 柴油漲4角
蔡明亮搭檔 法國買影院圓夢
天秤回頭 阿里山休園
義北奧塔湖 文人墨客讚嘆
老人家擂戰鼓 打出生命光熱
企業大量解僱 北市逾50家
俄加入世貿 面臨考驗
陝西大車禍 陸中央介入調查
標售國有地 立委提案地方決定
疑掃到颱風尾 養鵝工人溺斃
李宗瑞避重就輕 檢警將提訊
布拉萬襲琉球 觀測史上最強颱
還路權於民 台南將推騎樓暢通
法影展：台導演應重個人特色
50歲以上骨檢測 近8成不好
憂裸照未爆彈 哈利王子關臉書
3對3世錦賽 中華女籃止8強
秋節商機 新北力推庇護工場
蔡明亮為孩童 策畫捷運王國展
疑哄抬菜價 業者澄清
客家小炒PK 楊山佳拔頭籌
擔心天秤回頭 空運物資到蘭嶼
骨鬆率高 台骨折率亞洲第一
臨時孫提行李 彰化車站好溫馨
日媒：中共將免除薄熙來黨籍
兩岸貨幣清算 學者：正面看待
蘇：解決人民痛苦重於朝野會談
三星在美敗訴 蘋果恐壟斷市場
內政部：沒必要修土地法25條
和男友吵架 女搶計程車遭逮
搖擺州佛州 攸關羅姆尼成敗
暑假尾防飆 高市警逮6人
一夜未歸 運將猝死車內
專技高考 評估明年設花東考區
北市發救助金 蘇：值得肯定
美人腿公主 浙江姑娘封后
來台自由行 深圳反應熱烈
獅友勸選總統 蘇：先做好黨務
參加佈道會 豪想當牧師
專搶女子皮包 警逮3嫌
校園毒品舉報 檢建立聯繫機制
災區垃圾清不完 盼天秤別再來
恆春水患災後清理 高市府馳援
陸網路遭禁 龍應台盼加強交流
哈利裸照風暴 梅鐸：放過他吧
12年國教 北市推活化教學
迷你款iPad 傳10月亮相
陳樹菊抵菲 麥獎會長接機
骨鬆性骨折機率 推上網試算
高市登陸拚觀光 牛肉麵留香
男士上小號 沈世宏倡坐馬桶
報刊不雅照 北檢分案查辦
強颱襲琉球 華航復興航班延後
日富士山麓實彈演習 首練護島
U18亞青男籃 中華獲第5
備戰世青賽 中華棒打美國
書豪抵機場 林來瘋再襲台
印反貪腐抗爭 警催淚彈驅散
郝：颱風救助金 無公務預算
小號也坐馬桶 沈世宏奉行多年
瓊斯盃男籃 中華退韓流獲第4
王芷蕾藉代理孕母 喜獲男嬰
農糧署訪查 部分超市菜價偏高
天秤滯留 陸警略延後
遭打壓 駐陸德媒向梅克爾告狀
林智勝20轟 桃猿緊咬象
登月英雄辭世 阿姆斯壯獲推崇
李顯龍：4小龍面臨發展焦慮
百齡罈高球賽 謝繼賢職業首冠
林書豪再回台 入境快閃
星群眾大會 年輕首長談展望
大馬手機普及率 超越美國日本
前田：AKB48是我青春全部
俠獸連線 中華逆轉韓國
大馬朝野政黨 爭辦國慶活動
敘軍達拉雅屠城 逾三百人慘死
林書豪：很高興再回來
蘋果三星專利爭訟 電郵定勝負
60歲大陸影后劉曉慶 國父館演賽金花
中國陝西特大車禍 巴士撞罐車36死3危
擬解禁標售國有地 張盛和是敗家部長？
太極門聖荷西道館 喬遷新址
中共十八大後將力推「兩岸一國」架構
台灣中南部將建構四處愛國者三型飛彈陣地
景氣燈號預估出現「連九藍」學者憂今年經濟零成長
台灣氣象局發布 天秤颱風「第二回合」陸警
天秤回馬槍 28日風雨明顯
加拿大公開賽／曾雅妮再度爆桿 排35作收
陸客健檢醫美改電子簽 48小時內即審即發
截至8/27 天秤釀農損已達1.9億元
薩爾瓦多外海7.4強震 海嘯警報已取消
林書豪訓練營 NBA等級教練親身指導
7月景氣燈號「連九藍」 追平金融海嘯記錄
景氣燈號出現「連九藍」學者憂今年經濟零成長
司機：親阿塞德民兵射殺日記者
天秤加速回襲 氣象局發布陸警
西野火肆虐慘重 1千居民撤離
天秤偏北移 高屏台東台南警戒
兩岸文化交流 龍應台盼明年談
加公開賽高寶璟摘冠 妮妮35
周麟訪巴拿馬農工商會理事長
8月DRAM合約價恐跌逾8%
暴風雨襲墨灣 美產油減24%
南韓消費者信心降至7個月低點
溫家寶振信心 美股期指油價漲
龍應台：台軟實力 集中西美好
超級財報週 牽動台股走勢
台股開盤上漲26.92點
2013台北電玩展 受理報名
王金平獲頒薩國和平協定?章
加強學術交流 台墨簽意向書
全球需求衰 日經濟萎縮風險攀
恆春上午天晴 軍方展開消毒
享受籃球 林書豪訓練營開訓
大陸投資風險評估 下午發布
新台幣盤初走升
天秤影響全台 28日風雨明顯
大同轉投資 通達廠房法拍
陸媒：南京軍區軍演 回應日本
早洩男性 僅7.9%求醫
越南熱鬧準備國慶
東京派人登釣島 日政府傳不准
同鄉力量大 溫州商人在法崛起
開學日近 教部辦研討會防霸凌
加拿大公開賽 曾雅妮排35
調查：Q2房價所得比 略增
天秤回馬槍 台東縣一級開設
三星恐禁銷美 微軟料受惠
陳樹菊訪菲 代表處全程陪同
專利官司吞敗 三星新機恐延宕
臥鋪車事故多 陸禁生產無監管
陸少將：陸核武要不斷換代
高寶璟摘冠 LPGA史上最小
蘋果專利大勝 概念股淡定
防颱 張鳳強人評會擇期舉行
量能再失 台股開高走低
央大調查 投資股票時機回升
防颱回馬槍 桃縣二級開設
林書豪訓練營 傳遞打球樂趣
防颱 國軍應變中心一級開設
陸官媒：必要時 行動警告日本
國中教學卓越 9校爭金質獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
賣瓊斯盃黃牛票 警逮2人
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
林書豪訓練營 教練團NBA級
道路封閉 學生派出所過夜
漁船東沙擱淺 海巡頂強風馳援
龍應台：讓台灣文化走上國際
鼓勵生育 星擬給丈夫陪產假
卡崔娜7週年 艾薩克狂暴襲美
林哲瑄再度下放小聯盟
南韓十大集團 規模越來越大
殷仔將戰白襪 建仔同日出賽
英推新軟體 推特垃圾帳號現形
天秤回馬槍 港都嚴陣以待
龍年德格版龍藏經 9月展出
南韓演員宋一國回嗆日本副外相
搖滾台中 重量級樂團登場
景氣差 陸規模工業企業利潤降
誤判全聯價格 農糧署致歉
直腸癌誤當痔瘡 男險送命
鴿觸台鐵電車線 誤9千多人
澳盛估台GDP至2.5%以上
連 4跌後 8月消費信心回升
台北地院28日開林益世延押庭
台船總座退休 遺缺待補
高市建商回饋 認捐公園清潔費
天秤農損 逾1.9億
吳中書：兩岸競合拓國際市場
三星專利戰敗 概念股重挫
總統：保外就醫就是醫療假釋
氣到睡不著 江丙坤告林世嘉
李宗瑞案 總統籲媒體自律
總統：援外縣市 北市傳統
推和平倡議 馬不排除任何方式
朝野會談 藍綠各有說法
天秤警戒區擴大 南部首當其衝
風暴衝擊 共和黨大會嚴陣以對
藍中生代傳卡位 朱：無謂揣測
胡志強：支持馬連任黨主席
胡志強：郝龍斌跳火坑燒傷自己
防天秤 中央應變中心一級開設
中山獎學金 藍：93人報考
越央行長：銀行系統恢復正常
連戰：台灣對APEC貢獻大
馬：綠登陸人太少 有時太膽小
天秤回撲 台南嚴防
出口商拋匯 台幣午升5.5分
總統：盼年底前TIFA復談
南韓韌性強 穆迪調高信評
朝野會談 馬：諒解反對黨困難
奧林巴斯同意出售資產 股價揚
台藝術家駐泰半年 首波展影像
北市抽驗茶品蔬果 7件違規
印中商務部長 新德里對話
馬：檢討國防預算 用節骨眼上
刊李宗瑞偷拍照 傳喚撰文記者
大立光股價創波段新高
蘇：郝援屏東凸顯資源分配不均
陸媒：穗公安局副局長違紀受查
天秤攪局 花蓮飯店業被整慘
薩國體委會主委訪台 促進交流
陸媒指第二炮兵全面轉型
世界青棒賽 中華隊拚冠軍
濟南28日正式啟動赴台個人遊
心臟病因 少蔬果更甚於抽菸
怠速熄火 氣溫逾30度擬免罰
世界青少棒 中華拿第3
台股收盤跌9.31點
涉包庇賭場案 檢提訊官警
防治小黑蚊 環署開班培訓
關廠工貸款訴訟 勞委會擬暫緩
持續整理 台股小跌 9點
7.4強震 中美洲海嘯警報
桃機查獲毛瑟槍 紐籍男子送辦
9月台指期跌33點
台股量再縮 待量出變盤
鐵定團圓 台鐵伊甸推月餅禮盒
湖南汽油彈攻擊 3死多人燒傷
9月電子金融期跌
陸學者：養老產業 兩岸可合作
張金鶚：房市北溫南熱
經濟示範區加持 建商看好高市
抽查軟質書包 部分塑化劑超標
顧健康 寧夏夜市標示小吃熱量
義智慧型電表 節能省錢又環保
土石流黃色警戒165條
40歲不孕女做人 3成靠捐卵
ETC速限不同 議員憂危險
盧文照熱衷石雕 石猴栩栩如生
社會住宅BOT案 新北續推
財經研商會議 28日討論觀光
三大法人賣超台股 7億元
連胡會 連戰：談經貿議題
鄭成功紀念展 北京登場
天秤釀災 政院：速辦災害補助
陝西境內再發交通事故致9死
右臉黑左臉黃 黑白郎君貓爆紅
港媒：共軍可能突擊登上釣魚台
釣魚台爭端 連戰：不主動談
專家：日軍設想釣魚台奪島戰術
公債法修正沒下文 胡志強抱怨
天秤加快 陸警增台中彰化
台商推薦城市 重慶落10名外
台灣比鄰狂犬疫區 小心病犬
新北幼兒園增班 盼提高生育率
中美洲強震引發海嘯 防大災害
傳陸將推出收入改革方案
酒駕被害人 新北提供法律扶助
學者估台灣經濟下半年回春
整頓旅遊市場 陸擬制定旅遊法
代理孕「嬤」 美婦女生金孫
楓康：菜價合理 盼農糧署澄清
淹怕了 恆春6千沙包搶光
陸工業利潤跌 專家：降存準率
越南癌症患者 多數食慾不振
外資上周買超175.65億元
健康認證旅館 嘉縣兩家通過
港城大研發檢測食物新鮮度技術
油電經改 9/11追蹤進度
連戰：將促台融入區域經濟
非華聯誼大會 約堡熱鬧登場
屏東風雨增 晚上停班停課
林書豪上午教球 下午練球
新台幣兌美元升2.2分
助視障就業 嘉市設22按摩點
中美洲強震下修 海嘯警報解除
防天秤 北市坡地水保檢查
陸股市創41個月新低點
景氣低緩 7月續亮藍燈
要總統下台 多哥婦女罷性1週
13隻黑琵留嘉義 滯台創紀錄
天秤颱風學校災損 估達2千萬
蠔記前老闆未清稅款 限制出境
總統：與星紐經合協議洽談順利
列警戒範圍 雲縣二級開設
阻機具運出 華隆工會誓言死守
扁保外就醫 綠：總統格局大點
林世嘉：江丙坤應澄清非提告
志工影片徵件 郝鼓勵青年服務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
三星電子跌幅 創近4年最深
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
醫療假釋說 郝龍斌：尊重
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
卸口罩 口腔癌友最奢侈願望
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中盃創意獎 祭出百萬獎金
南管吟遊歐洲 推廣傳統音樂
釜山地鐵火災 逾40人嗆傷
咖啡渣趕蛞蝓 在歐洲違法
動物園迎中秋 柚子上菜單
天秤回馬槍 台東14鄉撤離
文創來加值 手工皂變身
金馬首度奔騰 宜蘭散發木頭香
天秤回襲 農民憂金針受創
續亮藍燈 投信：衝擊有限
馬：陸資來台 只有再開放空間
天秤回頭 阿里山公路封閉
性侵酒女未遂 男判1年10月
企業百元俱樂部 月捐20萬
學者：陸控言論更嚴格
利用超材料 生物影像大突破
花蛤仙子獎金領嘸 鎮公所先墊
胡促修公債法 馬：列優先法案
中元普渡 信用卡搶商機
火星上有人類手指 信不信由你
採購書單惹議 中市廢標重擬
小學採購書單惹議 教部：檢討
颱風受災 經部提供企業協助
土石流黃色警戒320條
解放軍導彈發展動向惹關注
玉珍齋商標權 母親老三勝訴
夏普指入股不變 鴻海：符共識
旅行台灣 北京上海深圳看得到
馬總統：檢討不足 傾聽批評
男偷螺絲發生車禍 警關切查獲
淫照外流案 監委申請調查
天秤農損 逾1.96億
蘋果打三星 陪審團VS複雜專利
風華絕代 劉曉慶扮賽金花
文旦將採收 柚農盼天秤放一馬
旅遊業：陸客自由行有成長空間
景氣膠著 連9藍燈
祈求平安 恆春29日辦法會
再賭一把 文旦農再拚天秤
遞國書延宕 監院：無調查必要
蕭萬長：盼台日企業互補互利
體驗新北古蹟之美 免費聽故事
陸資訊業增速放緩 利潤下降
防貪 高市廉政會報促施政透明
扁國務機要費案 更審法官出爐
記協遊行 綠不以政黨身分參與
屏東農損 增至5千多萬元
布拉萬沿海北上 陸嚴陣以待
楓康菜價 農糧署經審視認合理
動王永慶墓 風水家：鬼月不宜
口腔癌狠奪命 嗜菸檳酒難逃
天秤回頭 新竹宜蘭以南警戒
金瓶梅研討會 陸學者稱反腐書
萬芳新專輯 訴說人生的事與情
出口商拋匯 台幣收升2.2分
7月房貸餘額 連5月成長
世界智力賽 賴宥丞圍棋稱霸
港佔領中環行動 移地續抗爭
南橫南迴預警性封路
天秤回頭 高市預撤逾6百人
金門博餅 手機App也可玩
審童書 中市擬增外聘委員
颱風是否停班課 中市延後宣布
中鋼上半年每股盈餘0.13元
新北防颱 拆三峽河橡皮壩
連9藍 投顧：台股已先反應
釀火燒車 柯宇綸：願負責
牛棚投手壓力大 林家瑋踢破門
咖啡出口冠全球 越南超越巴西
與驕傲為敵 林書豪央視專訪
鑑定解剖資格 朝野立委籲檢討
徐旭東談景氣 企業應樂觀一點
北市搜救隊 6度赴日參與演習
雙颱逼近 陸發布多項預警
中央社影音新聞獲社會光明面獎
菲駐陸使中風 可能2週內調回
美豬流感傳人 學者籲重視
勞委會：工作1天也須給薪
避口水戰 通用禁美候選人參訪
女警用心 日客皮夾失而復得
陸團購網 關閉率48%
印版寂寞星球：台北令人驚豔
農糧署長親訪全聯董座致歉
論壇遭駭停擺 檢警追上傳者
行銷台灣 韓明星淡水錄節目
湖南縱火案 嫌犯自殺身亡
夾帶槍枝入境 紐籍賽車手送辦
郭台銘：入股夏普價格不是關鍵
台東28日停止上班上課
外貿頹 陸學者：恐持續至明年
台東17校待復建 恐影響開學
藝界人生劇院版 北高巨蛋演出
發展觀光 金門活化閒置營區
菲總統十月訪紐 促進貿易合作
印度熟女結婚詐財 逾十男受騙
屏東縣28日停班停課
央行9月理監事會 估利率不變
李宗瑞北所讀勵志書 否認迷姦
天秤又來 屏東撤離800多人
北北基28日正常上班上課
陸航母試航 受颱風考驗
刊李宗瑞不雅照 4記者請回
母死1週子同住不知 聲押獲准
陸股弱 恐待權力交接釋利多
連9藍 企業：要辛苦一兩年
加工處通過5案 投資額45億
台官員投書 重申釣魚台主權
景氣終止9藍？學者看法不一
不想花錢 陳樹菊菲商場快閃
奇美電龍華觸控貼合轉給鴻海
師公薛普勒傳授 林書豪升級
土石流紅色警戒 集中屏東台東
水患加調薪 泰國失業率恐攀高
民調：歐巴馬羅姆尼勢均力敵
今彩539開獎
威力彩開獎
花蓮28日下午停班停課
Q2製造業銷售值 年減5%
駐陸大使座車遇襲 日抗議
新北防颱 抽水機備戰
煤礦門事件 印總理促國會辯論
大同投資企業 法拍廠房追欠稅
天秤颱風加速 警報擴全台
坦誠率直 陳樹菊感動麥獎人員
石世豪：應強化媒體自律
法部：政治理由保外醫治違法
義銀行疑與伊朗往來 美國調查
財政補貼 陸LED照明將崛起
無垢和雲門2參加德舞蹈博覽會
北市應變中心 升為一級開設
天秤回頭 恆春登陸或近海掠過
台商：陸投資環境力降 風險升
對嘉澤端子智財訴訟 鴻海公告
林佳龍訪美 將邀陳光誠訪台
三巨頭報告 最快9月底出爐
新北102年總預算舉債瀕上限
哈爾濱大橋坍塌 大馬緊張
張虔生：今年半導體景氣成長有限
朝野立委擬9月考察太平島
奇美電：承諾銀行增資 有信心
三星尋求撤平板電腦在美禁銷令
陳(沖)：台東屏東防二次坡地災害
印陸將訂雙邊經貿合作5年計畫
今彩539 頭獎1注中獎
台中市28日正常上班上課
東京都申請登釣島 日政府不准
宜蘭縣28日正常上班上課
農糧署訪查菜價 無價差偏高
福島核災後 伽瑪射線更危險
Q2台塑化虧 拖累台塑
威力彩頭獎槓龜
土石流黃色警戒 分布4縣市
歐洲自行車展 台灣廠商秀新品
AKB當家偶像 前田敦子畢業
台東屏東高雄2區28日停班課
颱風到 部分鐵路海空運異動
台灣青年單車植樹之旅抵波蘭
外交部澄清 總統未被拒接電話
國軍防災 重點置南部東部
宸鴻擬發GDR 海外轉換債
景氣很憂? 經部：漸好轉
炸藥配送車爆炸 廣東9死
郭台銘：盼協助夏普改善經營
王芷蕾借代理孕母得子 白冰冰盼法律解禁
日本讀賣：鴻海入夏普9.9%股份不變
新北市副市長: 城市因有文化而偉大
搶救失業 經濟部9/8辦徵才博覽會
海基會控林世嘉 請求損害賠償200萬
王品半年報公佈 每股稅後純益7.74元
馬總統: 扁保外就醫就是「放了他」
扁保外就醫 民進黨: 希望馬總統格局大一點
15號颱風襲韓 2中國漁船沉沒31人失踪
日駐華大使座車國旗遭拔 中國外交部調查中
走「大國外交」路線 埃及新總統訪華
拔日本大使座車的國旗 中國官媒社評指「胡來」
學者：台灣拒與大陸聯手保釣 避免給外界造成「台灣被大陸統一」印象
日政府駁回 東京都申請登釣島
「保外就醫等於放了？」民進黨批馬干預司法
台北地院裁定 林益世延押2個月
富比士收入名人榜 歐普拉4連冠
蘋果提8項三星產品禁售令
郭台銘訪日：鴻海夏普合作不能失敗
「華語文能力測驗」 於國際上嶄露頭角
全球暖化嚴重 北極海冰層面積創始上最小記錄
陳偉殷無緣勝投 金鶯逆轉奪勝
今年首例 高雄出現登革出血熱死亡
刊李宗瑞不雅照 約談4記者後請回 再傳喚報社主管
天秤持續往北 最快今晚解除陸警
老牌"虎標萬金油" 抹萬金、捐萬金慈善活動
陸客來台自由行 再開放4個城市
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
颱風眼未登陸 全台仍應戒備
德財長喊話 歐股漲
風暴影響有限 國際油價下跌
投資人觀望 美股收黑
天秤再加速 花東防超大豪雨
美網 李娜輕取華森晉級
巴西企業 從危機轉向全球化
國泰金法說 聚焦獲利動能
打造小孩房 首重安全
巴西邊界 走私嚴重
多倫多華人分屍案 凶嫌被逮
台裔陳仁宜 羅姆尼大將躍檯面
陳仁宜：羅姆尼保證支持台灣
安置人數降 印族群衝突未舒緩
殷仔拚13勝 首局無失分
歐美漲跌互見 台股恐續盤整
德IFA電子展 抗蘋新機卡位
卜睿哲：智慧因應兩岸文化交流
天秤擦邊過 屏東無大災情
4G釋小頻寬 電信業：效率低
天秤又來襲 打亂高雄交通
殷仔飆3K 金鶯1分領先
青啤配海鮮 遊客夏夜嘗鮮首選
生技股法說會登場
大浪打上岸 蘭嶼3人受傷
股市震盪 定期定額勝算大
布拉萬襲擊 2陸漁船沉沒
天秤加速往北 東部南部防豪雨
殷仔局局飆K 取得勝投資格
委國油廠惡火擴大 增至48死
中共18大 傳10月中召開
台股開盤下跌27.66點
疑側風大 客運國道翻車8人傷
仲介陸客生美國娃 台男被捕
殷仔失誤挨轟 6局平手
阿里山公路持續封閉
日下修經濟評估 10個月首見
美旱推升糧價 恐創消費者信心
蘋果提禁售三星8款手機申請
布拉萬逼近朝鮮半島
亞洲會展產業論壇 談行銷創意
颱風襲濟州島 陸2艘漁船沉沒
經部率團赴泰柬 助台商布局
屏東獅子鄉土石坍方 林邊積水
數位內容暴增 快閃記憶體看俏
新台幣匯率盤初走升
打工轉換成實力 企業楷模開講
蘋果拔擢費德里吉等至領導團隊
陳偉殷優質先發 無緣勝投
屏東台東土石流紅色警戒20條
丹羽座車遇襲 陸：認真調查
巴拉圭盼與中華民國加強合作
阿卡多70歲 帶名琴來台炫技
遼寧台灣週 29日登場
副總統弔唁單國璽 感念不捨
地價飆高 營建高雄幫加溫
天秤回撲 台南風雨略增
止跌 7月製造業景氣回升
日駐華大使京遭襲 上海平靜
陳(沖)：觀光發展質量並重
TPK鴻海領跌 台股摜破月線
日相函胡錦濤 要求高層對話
今年來台股平衡型基金全賺
野田函胡錦濤 籲冷靜勿對立
龍應台華府演說 報名人數爆滿
颱風壓境 韓美演習暫停
美若禁售三星 宏達電短多
遊客未強撤 神木國小山下上課
廣東英德水泥公司 爆炸致9死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
花蓮中南區大雨 一度緊急撤離
天秤未襲主產區 菜價可望續跌
風暴阻抗議 共和黨大會冷揭幕
調查：原油供應降至5個月低點
殷仔好投貢獻 金鶯逆轉奪勝
新興市場股市跌至3週來低點
一銀設村鎮銀行 恐不利信評
史上最老 三疊紀蟲蟲現蹤
商品價走軟 澳元觸1個月低點
颱風到 南韓如臨大敵
胡志強：不要拿郝立強作文章
日副外相訪陸 談釣魚台爭議
研調：高價耳機在台銷售佳
環保署監測 海灘水質優良
釣魚台爭端 陸官媒再批美日
建研會理事長 8/31交接
追討菲國賠償 港人望北京協助
強風陣雨溼滑 天空之橋暫封閉
7月景氣上揚 持續回升待觀察
整治土水污 台韓簽合作備忘錄
朱立倫：颱風天談政治很沒營養
嬰兒高燒出疹 玫瑰疹作怪
外食有礙 身障者常憋尿
風力逾7級 旗鼓渡輪停駛
釣島爭議 總統：和平雙贏解決
天秤回襲 台7線午後封路
小巨人獎得獎企業揭曉
天秤減為輕颱 暴風圈縮小
李鴻源：搶修受災區水電道路
颱風商店沒開門 可減營業稅
烏坵等戰役烈士 入祀忠烈祠
王建民復健賽 5局失6分
維持球感 林書豪把握時間練球
鐵公路陸續恢復 部分航班停飛
天秤侵台 新北下午2時關水門
富士康大虧 鴻海走跌
接連風波 中市教育局長辭職
中元普渡 供養殖魚實惠
投信：台股第4季中性偏多
壽險業爭取 高齡保險抵稅
環太平洋公園串連 擬納入高雄
朱立倫：舉債瀕上限 盼速修法
行銷台中酒 胡志強：愛用國貨
全國技術士技能檢定 簡章發售
日駐滬領館 續發安全提示
聯大女生命案 同校男求刑無期
共和黨大會開鑼 33秒後休會
出口商拋匯 台幣午升2.1分
港人質慘案 菲罹難部長心中痛
標售閒置地 高市駁賣地敗家
王丹：民進黨需更多時間認識陸
陸官媒：別給暴力披上愛國外衣
中市教育局長 吳榕(峰)將接任
王福權：台對釣台主權有正當性
人溺如己溺 4少年勇救溺水者
刊李宗瑞不雅照 傳喚報社主管
保險業訪陸保監會 爭建立平台
夏普：盼與鴻海合作擴大銷路
林益世延押禁見2個月
郭台銘訪日 日電視台爭相報導
王金平：釣台事相信馬總統處理
華爾街美語案 業者提補救方案
憂風暴搶戲 羅姆尼提早抵大會
越南第1條地鐵動工
5百國軍忠魂 入忠烈祠享祭
春風化雨 嘉市2人獲師鐸獎
不愛GPS 越南司機搞破壞
搭高鐵畢旅 最低享4折
高市債台高築 總預算難編列
台股收盤跌106.28點
錢包大 洛杉磯體壇星光燦爛
王毅：婚姻不是政治 放鬆吧
索電費未果 兄殺死弟判無期
開低走低 台股跌106點
文化部：編預算評估攝影博物館
蘇：總統勿曲解保外就醫內涵
保外就醫等於放人 藍綠不同調
9月台指期跌54點
景氣議題 綠籲對策藍逐步實行
類股齊跌 台股失守7400點
布拉萬撲南韓 陸漁船翻覆4死
9月電子金融期跌
星媒：溫家寶挺汪洋入常
歌仔戲演聖經 農曆7月祝平安
北京警方加強日本使館安全戒備
天災險 前 7月保費成長
越南語等3語言 擬納導遊考試
星空音樂會 爵士樂藍調聚碧潭
林書豪送簽名球 觀眾：選我
棍打逼舔血跡 仲介虐外勞判賠
三大法人賣超台股48億元
謊報身分露餡 男子偷竊遭逮
韓星孫淡妃 香閨大公開
台中推低碳 草地改變城市
天秤往北 午夜可望解除陸警
浴火重生 林內農會獲農金首獎
攜槍防身 男遭警查獲
打造幸福 中市徵選幸福影片
蘇貞昌：政府應助青年面對挑戰
五月天飆歌 竹縣出動接駁車
陳(沖)：經濟發展下半年會進步
國泰金參股條件 範圍大網點多
黃金板栗伴手禮 張花冠代言
愛心秋節禮盒 彰縣府認購千盒
登革出血熱死亡 高市首例
國教新課綱 十月完成初步規劃
天秤回頭肆虐 蘭嶼滿目瘡痍
搖滾台中 釋放情感能量
47年次後勞保年金請領齡提高
曝劉翔事件 陸媒遭整肅
長照經驗 立委與日厚勞省交流
新台幣兌美元貶2.7分
茅于軾：借貸市場也可拍賣招標
台積電晶圓廠獲綠色工廠標章
幫寶椅易跌落 業者應供安全帶
越南2大象遭槍殺 警追緝
台東校園受創 國軍協助清理
穆斯林神職人員遇害 肯亞暴動
男潛屋滷豬肉 喝醉沉睡遭起訴
調查：北市愛閱讀 澎湖愛擁書
塞內加爾洪水氾濫 13人喪生
樂譜數位化 視障者易上手
警破盜木集團 逮8嫌
登革出血熱死亡 今年首例
原民瘋有氧 舞動部落健康
樂賺颱風假 花蓮釣客喜獲加菜
深圳放寬自由行 港府關注影響
救失業 經濟部將辦徵才博覽會
鬼月辦喜事 結婚對數低迷
佳樂水七孔瀑布重創 暫關閉
蔣偉寧勉發明展得主 人性關懷
央視足球評論員陶偉猝死
蘇花台7線 解除封路
蘋勝三星 王雪紅不作挫敗解讀
天秤回頭 郝籲各單位上緊發條
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日月光：Q3不錯 Q4有把握
傳承原味 苗縣辦聯合豐年祭
藍：蘇曲解凌駕法律 令人遺憾
星推30層樓豪宅 配空中車庫
大專生洄游農村 端料理秀特色
中市七期夯 百貨飯店紛搶進
陸客自由行 再開4城
7分鐘倒塌 12萬骨牌創紀錄
自彈自唱 潘瑋柏苦練鋼琴
劉曉慶大起大落 不輸賽金花
涉賄 台南議員李宗富當選無效
告訴獲賠 鄭汝芬捐款助弱
吳容輝賣力重建 獲行政院獎章
陳(沖)：觀光客破千萬非虛幻想法
天秤回馬槍 全台3人輕傷
看景氣 王雪紅樂觀勉一起努力
李鴻源：全力協助蘭嶼復原
志工服務 懂得惜福成就自我
高市太原包機 10月中啟航
偵辦刊不雅照案 報社主管請假
吳東亮：景氣將觸底反彈
中市小內閣異動 2首長換人
難耐封路 花蓮蔬果火車北運
鷹架不符將開罰 台中業者抗議
天秤漸離 陸警晚間解除
南迴通車 近億元農產品上路
央行阻升 台幣收貶2.7分
王濬智接任群益金鼎證董事長
台南國際音樂節 議員憂欠配套
極早期療育 助遲緩嬰幼兒
低功率生醫晶片 提供即時治療
全面啟動來真的 助治療精神病
酒駕擦撞 女無罪改判有罪
恆春多處道路未通 農損5千萬
重慶書街蕭條 業者轉型或倒閉
南投驟雨 埔霧公路一度中斷
天秤來回襲台 農傷逾2億元
海報排第一 陳樹菊善行發光
馬英九：節能減碳是公德問題
林書豪秀身手 灌籃火鍋樣樣來
警破販毒集團 汽車旅館逮人
籌募經費 伊甸10月辦音樂會
中國時報：實習記者未參與報導
女護士陳屍家中 疑壓力大輕生
拒撤 港佔領中環行動持續
高啟全接任南科總座
國民黨青年團長 31日總決選
颱風過後 抹香鯨陳屍墾丁沙灘
610水災 修復地方需42億
陸6大電視品牌 估8月出貨增
日月光：與台積電建立共生模式
磁力風扇低耗能 科技競賽奪冠
府：保外就醫無政治解釋空間
腸病毒重症續增 開學要防疫
歐債 港7月出口續疲弱
微電網儲電系統 金門場域運轉
西子灣觀浪遭浪捲 1死1失蹤
施工不慎釀3死 僱工者遭訴
綠籲NCC 撤銷旺中案
全球經濟趨緩 日圓美元升值
調查：現金為台灣主要付款方式
補選未呈報提名 蘇貞昌不滿
西國發債殖利率 創3個月新低
保外就醫 郝：我有我的想法
撙節損前景 西班牙衰退惡化
股神巴菲特 相中南韓企業
幫派新招 陣頭臉書吸引青少年
防抗議 日駐滬領館戒備嚴
人幣續貶 料創5月來最長頹勢
日在野黨 提首相問責決議案
惡習不改 羅涵涉嫌竊百萬名錶
聚焦顧客需求 索尼砸錢拚研發
南山人壽30億元 買台中土地
醫院保溫箱疑有鼠 南印女嬰亡
強取帝寶法拍屋 警逮12人
設歐元區銀行聯盟 遭強力反彈
社工低薪無保障 內政部願改善
立委擬修法 確保勞工薪資債權
合宜住宅青年成家 7月放款陡增
經仲介赴海外工作 小心遭騙
鴻海上半年財報將認夏普帳損
保險套公司調查：泰男最不忠
青少年常吸大麻 智商永久受損
綠：對中具體政策 待凝聚共識
金門坑道音樂節 聆賞須先報名
台灣房仲業 前進大陸西部
蘭嶼重創 鄭明典：路徑造成
德拉吉行程忙 不訪傑克森霍爾
夫妻沉迷網咖 棄3幼兒遭通緝
扁：假釋與保外就醫不同
陳(沖)：走私菸品增 值得注意
台鐵86站 明春設無障礙電梯
涉率眾殺人 越籍男子投案
北市紅黃線停車 延到29日
陸委會：照顧陸配不遺餘力
郭台銘巨資買NEC專利
希臘緊縮成效 十月初前出報告
公債法 財部列優先法案
礦業反彈 南非經濟成長加速
今彩539開獎
國巨Q2每股賺0.16元
太陽劇團巡演 高市包場做公益
天秤遠離 氣象局解除陸警
日駐陸使館：確保日僑安全
緬甸克倫邦1/3家庭人權受迫
大樂透開獎
金門水質 政院將擬改善方案
兩度抗癌腎衰竭 女童奇蹟痊癒
北市推有機蔬菜宅配
向陳樹菊致敬 菲台僑辦晚會
控體重練左手 豪小子暑假作業
在陸拚觀光 台旅會扮空中飛人
首屆電動方程式賽車 後年舉行
資產活化 台電向產官學請益
太子敦南若拍出 萬泰逾放比降
陸官媒：石原撰侵華荒謬小說
經部：油電報告6月底早公布
中央應變中心 改二級開設
夢不落音樂節 韋禮安獻唱
緬政府黑名單 二千多人除名
全球人壽董座 劉先覺續任
天秤重創蘭嶼 機場關閉搶修
李伊盼林書豪偽裝 一起逛夜市
法部：保外就醫不容政治力介入
陸設兩岸婚姻協會 爭陸配權益
王永慶墓園 南亞賣給長永
肚子有游泳圈 比肥胖更傷心
建築展台灣館開幕 外媒聚焦
印度伊朗領導人將會談經貿合作
今彩539 頭獎無人中獎
大樂透頭獎槓龜
後火車站大火 檢起訴5人
三星敗訴 不利安卓陣營
前職籃球星 號召搶救國球
濟南赴台自由行 探路團啟程
艾薩克威力增 紐奧良嚴陣以待
駐以代表張良任推動經貿外交
奧媒刊投書 談東海和平倡議
經營台灣森林 創綠色產業價值
阿瘦盃高球賽 4人並列領先
美消費信心跌幅 十個月來最深
陷入衰退 匈牙利央行意外降息
加泰隆尼亞將乞援50億歐元
「苦工」蒲亭 生活豪奢
獅兄獅弟齊雙響 轟垮兄弟象
iPhone5可能在9月21日上市
黑幫吸收未成年共犯案件增加 陳冲指示格外注意！
網站設陳水扁專區 法務部澄清係＂讓處遇資訊透明＂
美國共和黨總統提名人羅姆尼 支持對台軍售F-16C/D
背負養小孩壓力！ 傳酒井法子為2億日圓拍AV？
石原慎太郎：不願日本成第二個“西藏”
中共機關報人民日報 發表「保釣害國論」文章
旺中坦承 黃國昌與走路工無關
全民保護著作權 把握最後三天中獎機會
日媒稱: 攔截日本大使座車嫌疑人已被鎖定
希拉蕊將代表出席APEC領袖會議 行前將訪華提釣魚台問題
91反旺中大遊行 各方串連如火如荼展開
刊李宗瑞案不雅照 報社主管訊後請回
TVBS民調：2016朱立倫勝郝 吳敦義5%
提倡「男生坐著尿尿」 環保署推文宣標語
桃園機場天花板子彈從天而降 軍方：非國軍所有
士林宮廟惡火 一家六死僅廟公幸運生還
萬寶祿酵素 全家超商「宅配服務 」啟動
專訪澎湖縣長王乾發 談縣政發展兩大主軸
馬英九:台美關係佳 需細心維護
蘇貞昌出席活動 選總統勸進聲不斷
工商建研會28期會長 張維宜接任
羅姆尼妻子登場 全代會重點
風暴遠離 共和黨大會現元氣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
林書豪釣蝦 網友讚專業
鴻海砸百億日圓 買NEC專利
利空出籠 歐股收黑
供需趨緊 黃豆價格上漲
金銅價齊跌
颶風侵襲 美墨灣九成原油停產
巴西杏壇蒙羞 戀童女教授被捕
市場觀望 美股收低
供應趨緊 油價漲
觀望氣氛升 台股恐續整理
G7呼籲增加產油以應需求
巴西近4成家庭 婦孺當家
投資未來 IBM不斷找好點子
北市至善路廟宇火警 6死1傷
颱風遠離 降雨緩和氣溫回升
威廉森：羅姆尼支持台灣關係法
英王子救美 加婦津津樂道
油價跌 南韓經常帳順差擴大
韓媒：三星對美經濟貢獻大
提振外貿 經部表揚績優企業
機器人展登場 副總統剪綵
柏老將談話 老調重彈機率大
中年婦女不發胖 首重飲食習慣
衣Q差 萊恩像偷穿老爸衣服
台股開盤上漲17.54點
雙颱影響 陸恐有大風暴雨
金融服務 1998專線開通
陸沿海擬配無人機 監測海域
王金平訪洛 本土社團關切阿扁
士林廟宇火警 釀6死
颶風艾薩克 登陸路易斯安那州
食水婦幼用品 空運蘭嶼
全代會嬌點 羅姆尼妻愛的告白
美共和黨黨綱 支持防衛台灣
大摩：棉花價格看大陸臉色
玉米價格看跌 南美農民增產
蘋果提禁售一案 聆訊訂12月
陝西大車禍 官員微笑遭抨擊
新台幣匯率盤初走升
女學生不讓鬚眉 獵狐賽奪亞軍
鋼琴家薛巴柯夫 9月來台演奏
美國務院：釣魚台適用美日安保
偏鄉校長談教育：差北京五十年
83歲空服員退休 登金氏紀錄
台灣休閒精品展 英倫受好評
中央社新聞營 前進政戰學院
油脂業延展合船購料 公平會准
工程會：全民督工 Q2績效佳
韓經常帳順差增 亞經濟露疲態
周麟餞別巴國獎學金生
日前登釣島 方曉松成登島英雄
台股紅盤整理 個股表現
台中滑水道 3成5不合格
引資金投入公建 設商機平台
中央氣象局氣象報告
蔣孝嚴：共和黨較支持對台軍售
中央氣象局 今天白天天氣預報
兩岸婦女交流 談文化創新
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
韓7月順差61億美元 創新高
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
天秤重創蘭嶼 李鴻源勘災
外交部組改 9月1日啟動
民眾溯溪受困 平安獲救
龍應台：暫不考慮兩岸文化協議
建教合作 事業應為學生加勞保
報導：襲擊日大使坐車嫌犯被捕
旺中：走路工確與黃國昌無關
朴槿惠民調 領先安哲秀
馬：兩岸18項協議建溝通管道
劉德立款宴巴拉圭總統
重建蘭嶼 親民黨團捐萬元
日空調廠大金 傳重金買美對手
朗島國小長榮校舍通過天秤考驗
高雄電影節 見證前蘇聯科幻
銀行推優利定存吸金
不動產標售前8月420億
羅姆尼講稿擬好 提美國願景
疑惹不滿 陸網站撤反保釣文章
蔡英文訪災區 盼強化長期照養
天秤肆虐 李鴻源赴蘭嶼勘災
懶人密碼遭破解 存款被盜9萬
天秤重創 總統規劃赴蘭嶼勘災
張盛和出席APEC財長會議
天空之橋 擬延長開放時間
瓜國獎學金博覽會 台灣受矚目
901遊行 訴求反媒體壟斷
疑普渡品阻逃生 士林火警6死
宣揚軟實力 舞鈴劇場友邦巡演
光纖孤島說法 中華電駁斥
副總統：全民同心 邁先進國家
傳蘋果高通想投資 台積電婉拒
交大長庚合作 發展生醫電子
補選未提名 蘇貞昌：該檢討
夏普潮起潮落 全因電視機事業
唐美雲飾曹丕 燕歌行揣摩內心
單國璽妹妹抵台 難過說不了話
選新北市長 李鴻源：不考慮
印傭火警喪生 北市人道援助
傳蘋果想投資 台積電不評論
出口商拋匯 台幣午升7.1分
夏普重振 鴻海與銀行扮關鍵
夏普徵優退 62年來最大縮編
曹啟鴻：氣候變遷 勿期待無災
陳樹菊逛菲市 菜販獻花搶合照
奇美實要求 奇美電子將更名
廟宇大火6死 堆放紙錢釀災
士林6死火警 屋主灼傷
法部：不應政治力促扁保外就醫
扁：身心症嚴重 非危言聳聽
刊不雅照案 報社主管訊後請回
誆經濟救台灣 陸男偷渡小金門
火警廟宇 位陽管處禁建範圍
菜價持續回跌中
釣島問題 外長：台日積極討論
副總統：良性競爭促進出口
新北查獲密牙醫 設備齊全
降證交稅 財部：稅損大
台股收盤漲29.21點
農委會今組團勘災蘭嶼
史亞平：公職生涯都克盡本分
桃機整修天花板 意外掉落子彈
平盤上整理 台股漲29點
9月台指期漲4點
前消防署長涉圖利 檢搜出黃金
9月電子期漲 金融期跌
廟宇大火 傷者穩定
推陸客自由行 北市邀陸媒參訪
南沙研習營 海軍登島宣主權
消基會：油電雙漲 物價回不去
高鐵一等座昂貴 陸民狀告廣鐵
總統：扁保外就醫問題勿政治化
主計總處：政策宣導方式可改進
陳(沖)：二代健保明年元旦上路
台股技術性反彈量縮 觀望保守
涉詐外勞 移民署1科員收押
泰國5百萬弱勢孩童上學難
偷零錢辯稱拿糖果 男被逮
政院：102年預算儘速送立院
調查：手機成第2大上網設備
朱立倫：外縣市幼童車違規照罰
服務身障老弱 火車站備電動車
誤信推銷亂買藥 老婦險遭詐財
職員刺青遭資遣 罰雇主30萬
深圳啟動赴港自由行 引發憂慮
污水廠盡地利 設太陽能發電
20處親子遊戲館 陸續開幕
台北海院裁資通系 師生反彈
行銷新塭虱目魚 張花冠代言
三大法人買超台股8億元
蘭嶼海空運中斷 空勤海巡馳援
成大推寧靜樓層 盼住宿生好眠
報復樓下鄰居 鑽破讓鄰漏水
黃健庭：蘭嶼災情糟 但已穩定
北市稽查網咖 8家違規
兩岸搜救演練 台南艦任觀禮船
陸女偷保養品 被逮辯稱送母親
旺中聲明 黃國昌：廉價道歉
國小步道坍塌 許明財要求修復
東方介德之子 想學豪小子切入
佯作法解厄 性侵小姨子判6年
小氣球大魔力 科大生海外傳愛
走出自殺陰霾 單親媽分享心路
隱形眼鏡族 6成乾澀缺氧
南市家扶募款 助弱勢童課輔
星馬印共推登革熱監測系統
英獨手鋼琴家 敲出生命樂章
新建案夾層屋違建 北市發警訊
曾永權列舉 綠8度拒朝野會談
缺水缺糧危機 科學家籲多蔬食
自然人憑證 突破300萬張
標售地鄰地王 決標價受關注
江丙坤告林世嘉 盼勿污衊
美日安保 陸軍媒：非日保護傘
涉教踹人 花蓮市代會主席被訴
韓不屯兵獨島理由：是本國領土
書畫交流 金門作品同安展出
三團聯手 電視歌仔戲演菩提
與美互動 馬總統：低調零意外
中藥商行賄案 3立委改判無罪
新台幣兌美元升2.6分
靈鷲山法會 副總統祈國泰民安
北藝中心決標 104年底完工
彩券作公益 身心障礙展成果
家中財物減少 原來是鄰居搞鬼
一心戲劇團 踹出摩登歌仔戲
國防部：桃機尋獲彈藥非國造
國5路線 客運增設宜蘭五結站
手麻不癒 小心患腕隧道症候群
立秋後甜度增 吃芭樂正當時
梓官海灘 3少年戲水失蹤
警查贓車 墳場尋獲3輛
被性侵不懷孕 荷蘭政客也信
歐盟澳洲協議銜接排碳體系
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
培訓外國醫療人員 助醫療外交
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
毛澤東子家書 遺失計程車上
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
搶美食商機 新北打萬里蟹品牌
陸調查：小學生衣服比馬桶墊髒
李炎松提三方向 擘中華電未來
偷許願池錢 哥哥帶9歲弟行竊
理念不合 屠圖拒與布萊爾同台
南沙研習遇颱風 師生安返
華碩Q2稅前淨利 2年多新高
李炎松接任中華電總經理
越南選美 灰姑娘故事舞台上演
頂重炮小搏大 王宇佐美網突破
單國璽妹奔喪 探遺容頻拭淚
海洋大學首揭珊瑚繁殖之謎
新北蛋黃酥節 40家脫穎而出
陳珊妮加草莓救星 9/1演出
中市10大伴手禮徵選開跑
龍應台：大陸可成為道德強國
中天中視信託 旺中：空穴來風
黃季敏涉貪 消防署配合調查
華碩上修平板電腦出貨量
男子種大麻 太陽燈露餡被捕
鄭愁予耄耋之年 旅夢吟唱詩
火警廟宇 陽管處：既存建物
愛爾蘭葡萄牙紓困 經濟仍堪憂
降證交稅 陳(沖)：言之過早
林益世喬都更索鑽 檢不證實
遭判當選無效 議員反控誣告
台中藍線BRT 站台仿白海豚
日自民黨青年局訪嘉 感謝賑災
蘭嶼核廢料貯存場未受影響
球來就打 黃少祺上夜市踩街
面板供給趨緊 價格看俏
中信銀與台灣阿里巴巴簽MOU
堅持自己做 陳樹菊不請助手
前署長涉圖利 消防署尊重檢調
陳幸妤北監探父 為扁裝假牙
脅迫女子賣淫 控制幼兒當人質
蘇：治水特別條例 盼再延8年
楊志良：扁是否保外 應依法
消費愛地球 環署推團購綠產品
鄭立中：一中下 台可談FTA
普渡祭品濟弱勢 台電送愛
女騎士撞小貨車 傷重不治
中市大安區車禍 2死2傷
丹羽北京演講 不提釣魚台
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開學前夕3少年溺水 校方遺憾
高雄愛河搖櫓 估年底前營運
陳保基：台東農損達現金救助
恆春搶孤豎燈篙 辦法會祈福
貨源缺 營養午餐牛奶替代水果
大專裁併系所 應顧及師生權益
口乾舌燥 小心乾燥症
出口商拋匯 台幣收升2.6分
花蓮警電玩弊案 4人判刑
開學在即 專車還未完成發包
華隆案 王如玄：協商仍有差距
南非又傳河馬逃離保護區事件
傳劉曉波保外就醫 兄疑炒作
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衛署到南市 宣導正確用中藥
陳偉殷將戰洋基 林世嘉助陣
調查：9成受訪者指港房價過高
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南非研發新藥 可望治療瘧疾
阿塞德：緩衝區主張不切實際
蘭嶼重創 登陸艇將搶灘運補
黃秋生演西門町 隱身鬧區算命
布拉萬在山東釀災 直吹東北
受惠投保 SOGO紛爭仲裁
劉憶如：預算編列未顯施政重點
萬里溫泉溫度飆高 專家將會勘
車行當地下錢莊 警破不法集團
鐵嶺市發展前景 江丙坤看好
前8月金融評議案逾1500件
工程會派員協助蘭嶼災後復建
補充保費 未決定納股票股利
高雄破人口販運集團 6人送辦
開元港搶通 蘭嶼復建腳步加快
開學日迎新 北市各校花招百出
逾期發戰士授田補償 監委調查
男搶商家綁店員 判7年2月
黃季敏涉貪 台塑：到職前行為
6米高圍牆 蘭嶼核廢無礙
共和黨黨綱友台 外交部肯定
外交部：盼保留外交官停保機制
經濟部台商服務團 首站訪曼谷
施顏祥：世界景氣差不能當藉口
日駐陸使館：公安局未有訊息
陸資面板廠持股放寬 友達歡迎
大金斥37億美元 買競爭對手
蘭嶼受創 台電中油協助救災
德批評購債 德拉吉投書還擊
法企業信心 逼近2年低點
查資金 李宗瑞女友人訊後請回
華碩Q3營收估季增10%
台簽FTA 沈丁立：陸釋善意
施工處獲救 小石虎送收容中心
學者：洽簽FTA應有尊嚴
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涉包庇賭場案 刑警10萬交保
豆導金門拍片 李沃士全力支援
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搜救演練 部分小三通航班取銷
陸異議人士王小寧將刑滿獲釋
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曲同光：出國停健保仍待討論
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涉圖利廠商 黃季敏夫婦送複訊
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遭威脅 國航飛紐約班機折返
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調查：炮轟延坪島 兩韓更敵對
第2季國銀存放利差擴大
阿瘦盃高球賽 詹頂立躍居領先
先保智財權 再談文化協議
離島救災 李鴻源：現金更重要
蘭嶼災情嚴重 紅會協助救災
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醫師：口交也會傳染性病
違章神壇 消防安全待檢視
北京古宅見證歷史 遊客愛合影
衛署籌2千萬 助災區醫療重建
不滿野田 日參院通過問責決議
陪審團主席擁專利 不公「蘋」
鐵嶺台灣工業園動土
陸經濟緩中趨穩 著力擴內需
今彩539 頭獎2注中獎
全代會演說 安羅姆尼打動人心
撞車氣囊未爆 安全性遭質疑
撞車氣囊未爆 凌志：裝置正常
馬侃：共和黨重啟美台貿易談判
蘭嶼跑道清好 30日恢復使用
台聯：兩岸談判利益迴避法制化
興農14連不勝 平聯盟紀錄
災難巨震若襲日 估奪32萬命
皮膚變精子 不孕男當爸非夢事
天秤重創蘭嶼 斷糧斷電如孤島廢墟
記協發動901反媒體壟斷大遊行
傳蘋果想投資遭回絕？ 台積電不回應傳言
二代健保明年元旦上路 衛生署建議除出國停保
聲援林世嘉 黃昆輝：江丙坤沒有利益迴避
新北市工廠歇業攀升 工業局：屬常態範圍
百貨戰開打 台中柏地廣場8/29登場
比想像嚴重! 馬總統蘭嶼勘災
美共和黨新黨綱「力挺台灣」 馬政府感謝
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空中偵照機失聯疑墜毀花東山區 3人下落不明
竹科無預警跳電 台積電：不影響出貨
陳幸妤花7千萬置產 買下台中豪宅
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大鵬航空偵照機失聯 花東山區疑似發現殘骸
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9.1不撤銷旺中購併購案 台聯嗆罷審NCC預算
全民保護著作權 把握最後兩天中獎機會
「眼球先生」 東區巷弄裡的微展覽
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中南美巡演 舞鈴總監：讓世界看台灣向上力量
「要愛就要好好愛」 廣藝節年度公演10/3日起跑
中華電信 新設大里塗城服務中心
西貢老爺越南美食節 全台老爺酒店同步上菜
ESM銀行執照 德義意見分歧
科學家發現 外星球有糖分子
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
龍應台：台灣應有文化參與空間
美西尼羅病毒肆虐 感染例暴增
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颶風艾薩克減弱為熱帶風暴
Fed褐皮書：美經濟逐漸成長
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庫存增 油價跌
德義挺德拉吉 有信心走出危機
觀望氣氛濃 美股小漲
美洲國家組織代表團訪巴拉圭
西羅尼病毒肆虐 1週暴增4成
大連台灣名品展 31日登場
巴西汽車貴 稅金占3成
印軍墓整竣 總統題字緬懷英靈
艾薩克災損 初估25億美元
南美共市華僑高球賽 巴西開打
陳明文涉貪案 9月底宣判
韓製造業信心續低 降息壓力大
面對不景氣 加拿大人仍樂觀
美旱象減損收成 黃豆玉米價漲
各地高溫 午後防雷陣雨
陸媒：梅克爾來 聚焦歐債經貿
美股漲 台股上攻需帶量
四川煤礦事故 9死多人被困
倫敦帕運揭幕 霍金獻處女秀
涉圖利廠商 黃季敏聲押
經濟復甦緩 巴西降息2碼
南韓對北韓戰略 盾牌變長矛
台股開盤下跌19.09點
左右夾殺 太陽能矽晶圓慘
台灣華府博物館 搭起合作橋樑
馬總統赴蘭嶼勘災
落海3國中生 警消續搜救
夏日爵士 東西高手同台飆樂
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威脅國航情報 公安：美方發出
鴻海夏普合作 郭董公開說明
投保受理碩天與聯明委任求償案
全代會爛笑話 雅虎開除記者
5輛車追撞 2人受傷
坐賓拉登身上 官員：機內太擠
帕運聖火盆點燃 霍金現身激勵
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台電故障 竹科一度跳電
基隆中元祭 放水燈遊行登場
獲利優於預期 華碩漲停
柏老沒暗示 QE3也有譜
景氣差 外資超商巨頭傳退出陸
中小學開學週 反霸凌推閱讀
羅馬浴場 阿部寬泡到腦充血
出口商拋匯 新台幣升5分
台灣金援 助薩爾瓦多手工藝業
進軍網購 寄海西快捷費將大降
郭台銘當導遊 揭夏普工廠面紗
電子走揚 台股平盤上下震盪
星第6條地鐵線 7年後啟用
署南醫新化分院 電腦斷層啟用
開學了 北市宣導學童健康
劉德立：增進與巴拉圭眾院互動
假車禍真詐財 2嫌送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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需求弱 陸8月PMI料創新低
國道6號速限 調至100公里
高雄3國中生落海 尋獲2人
女性網路使用率 首度破7成
環太平洋國家公園 落腳旗津
專家：胡溫時代是矛盾累積時代
兩岸三地教育投資 台灣最高
亞太經合會 胡錦濤將出席
雙鐵中秋加班車 陸續開放訂票
狙賓新書審查 吃官司機率低
文旦外銷 賴清德盼拓星港市場
郭台銘將與夏普發表聯合聲明
陸採訪環境差 德媒求助梅克爾
故宮文物 2014赴日展出
大鵬航空飛機失聯 機上3人
防職災 施工架須符國家標準
美前官員大陸開網店 售美產品
林佳龍訪陳光誠 面邀訪台
菲律賓第2季經濟成長超越預期
美數據出爐前 美元兌日圓續升
誇大婚紗展參展家數 廠商遭罰
數位化法庭 台中地院亮相
市售電蚊拍 8成標示不合
龍應台：台灣海洋文化多元包容
總統蘭嶼勘災 指示全力復健
德IFA展 我逾130家廠商參加
獨居老人病倒 警破門送醫
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華航徵空服 要會說故事
竹科跳電 台積電：不影響出貨
帕運點戰火 射箭打頭陣
航照機失聯 花蓮山區搜尋
北市南港福地宅 3年漲幅大
紅線相繫疑上吊 男女套房殞命
推環保 藝術文學家開講
籃球營將落幕 林書豪尚有活動
黃季敏涉貪案 法院召開聲押庭
出口商拋匯 台幣午升4.7分
健康即長壽 研究：那可不一定
APEC會 菲陸元首料談南海
陳(沖)：做好腸病毒防疫
2020年前後 陸建好太空站
毒控少女賣淫 主嫌遭收押
越民不愛陸蔬果 業者假冒牟利
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會計師：區域總部應除租稅障礙
艾薩克來襲 路州低窪民困屋頂
陳(沖)：全力協助蘭嶼重建
蘇貞昌：勿讓中國茶矇混進口
大台北香品檢測 都合國家標準
宅神染腸病毒 宣導生病不上學
暑假當宅童 近視暴增4百度
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自學生考大學 教育部研議放寬
拒分手 男刺死女友判無期
中美洲供電覆蓋率將達九成
產嬰後棄置 生母自顧睡覺遭訴
匯豐降港經濟成長預測至2%
狹幅整理 台股跌19點
9月台指期跌36點
菊批財政問題 政院：推動修法
群姝送祝福 克媽溫馨告別網壇
惠普將推首款Win8觸控筆電
奇瑞召修石棉車 規模擴至6國
自強號撞死人 被撞男身分待查
9月電子期持平 金融期跌
萊恩演說 單挑歐巴馬不懼辯論
中元祭放水燈 祈水陸孤魂靖安
驚 陸藥廠用地溝油製抗生素
黨內選舉涉賄 擬祭刑責
控董座男友家暴 女模痛哭發抖
陳(沖)：營造有利企業融資環境
鴻海夏普會 郭台銘未現身
韓調查：夏日聯誼 最忌汗臭味
善心捐款 立委籲免收手續費
民進黨要求撤銷旺中併購案
菲國Q2經濟成長 東南亞次高
北市YouBike 增30站
胃束帶折疊 減體重皮膚不鬆垮
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電子撐盤尾盤遇壓 台股小跌
大彩虹音樂節 獨創搖滾辦桌
基隆港浚深 可停最大型郵輪
三大法人賣超台股30億元
薪資遭積欠 榮電員工監院陳情
個資法 兩階段上路
少子化 嘉縣國小新生少3百人
記事App商來台設辦公室
台南音樂節 預估上萬歌迷湧入
醫療財團法人 董事擬有任期
胡錦濤出席APEC 將會蒲亭
釣島議題 外交部：美未採立場
陳(沖)：持續改善台鐵無障礙環境
土地徵收改採市價 9/1上路
領土雖爭議 十加三續談自貿區
北京權力轉移 梅克爾訪陸
推跨媒壟斷法 台聯親民願參與
十項工業基礎技術 大學育人才
鴻夏合作還在喬 郭台銘未現身
陸35億美元大單買50架空巴
鴻海半年報 31日公布
張根碩抵台 飛吻謝粉絲
恆春風災 立委籲中央補助
德IFA展 宏達電新機亮相
監聽票難取 檢察官嘆緝毒難為
天秤侵韓 世界青棒賽延
團圓8歲生日趴 鳳梨助好孕
德國福斯汽車 擬天津建廠
民間團體發起1人1信救華隆
午後雷雨 大豹時雨量97毫米
鼓勵台商回流 企業盼放寬限制
桃縣國小開學 城鄉新生大不同
護家園遭恐嚇 原民畫家盼逮嫌
廣達：Q3小增 Q4重啟動能
中埃：反對外來軍事干涉敘利亞
新台幣兌美元貶0.5分
漁船海上起火 陸海齊灌救
賣屋意願書違消保法 房仲敗訴
經濟 林毅夫看好大陸看衰全球
量販店開幕壅塞 抱怨不斷
廣達：今年NB估小增4%到5%
峨眉變電所爆炸 影響萬戶居民
梅克爾訪陸 盼鞏固信心與合作
江南風爆紅 大馬首相也好奇
大鵬航照機失聯 搜救人員入山
四川礦災 死亡人數增至19人
台電峨嵋變電所火警 竹科跳電
7成大馬華商 看壞經濟前景
林書豪奇蹟之夜 12萬人見證
國民黨：黨產公開透明可供檢驗
台灣爺爺吳明福 助陸貧困學子
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景美拔河隊將赴瑞士 北市授旗
中華電調降寬頻MOD用戶目標
OTOP遊程大賞 台中急催票
台中會展案 二審市府敗訴
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汐止氨氣外洩 5人送醫
森林王子 開學後第一場冒險
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
同志音樂劇 次文化展現慾望
中日韓年內啟動自貿區談判
黃季敏涉貪污 裁定收押禁見
澳軍阿國5死 總理砍峰會行程
礁溪觀光嘉年華 31日登場
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蘇貞昌：有眼光就無夕陽產業
華南金參股陸銀 八字有一撇
墩座重做 新北：碧潭吊橋再生
貧生感動部長 越軍校破格錄取
茶葉罐裝錢送禮 廉政署調查
酒後騎車自投羅網 男遭警移送
國家發明獎得獎名單揭曉
陸軍方批評美日軍演
台北關查獲乾魚翅 逾3百公斤
遭控凶手教練 郭男喊冤
郭董未現身 鴻海夏普合作不變
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推電動車 加油站將可設充電站
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蘭州將設大陸第5個國家級新區
鴻海談投資 著重恢復夏普獲利
專案小組 加速綠島蘭嶼重建
蘭嶼重建 總統：傳統現代兼顧
兩岸舉行海上聯合搜救演練
溫梅會 大陸承諾持續投資歐盟
林百里：3至5年非NB達5成
結婚未登記 新娘判賠84萬
卓越新聞獎出書 邀大家踹共
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代言農特產 賴清德推產業升級
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校園變工地 北市籲防護區隔
出租地丟廢棄物 地主當心送辦
索尼推84吋HD電視 售價未定
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消防員遊行 高市：不影響勤務
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遭埃及抨擊 敘代表團峰會退席
歐債危機未解 德失業數續攀升
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醫美觀光人員交流 台韓有共識
竊車勒贖 3嫌送辦
空勤海鷗4架次 續搜航照機
打擊高房價 港府推出措施
苗栗中元夜 煙火強碰搖滾法會
陸航母第10次試航結束
救災物資爆 蘭嶼盼遊客
總統要政院研究 優惠吸引台商
調查：8成支持申辦國際運動會
胡錦濤：支持歐洲走出歐債努力
會展中心案 中市府：上訴到底
中藥商行賄案 檢研究是否上訴
投審會通過19件投資案
在浙江買感冒藥 也要登記
嚴長壽：技職實習應學世界一流
捐款受助相見歡 彷彿家人重逢
解婚約防討聘金 偽設抵押遭訴
立委質疑預算 僑委會：續溝通
陳振川：強化蘭嶼重建防災能力
BN-2航照機 台灣有4架
檢提訊許瑞山 追資金來源
失蹤飛機無黑盒子 難判讀肇因
明領麥獎 菲總統與菊嬤相鄰坐
兩岸海上搜救演練 保往返安全
北市：加強安檢宗教場所
鴻夏戀 投審會：待重送件
屏議長賄選案定讞 林清都解職
寓法律於電影 心靈影展開跑
校園工安 北市籲勿輕忽
已婚男與小女友嘿咻 判刑8月
失聯航照機機師 曾任職遠航
機捷通車再延 最快明年10月
伊朗：沒發展核武 不放棄核能
預算短差大 賴清德盼財劃三法
陸軍方：密切關注日方動向
性侵殺害女學生棄屍 運將判死
外資買匯 新台幣收貶0.5分
反洗腦 學生在港府總部外紮營
康寧推0.3毫米顯示玻璃
陸：試射導彈不針對特定國家
高雄八五大樓部分產權法拍流標
青少年桌球賽 洪子翔目標奪冠
恆春勘災 王如玄：僱臨工清理
個資新規 金融業衝擊減輕
陸配取得身分年限擬與外配一致
桃縣秘書長拒絕受賄 協助調查
泰逾6百對齊按摩 破金氏紀錄
豪說中文秀灌籃 訓練營落幕
得知遭押 黃季敏堅持看完筆錄
腿骨喬角度 免換膝關節
天秤襲蘭嶼綠島 6基地台受損
賈慶林會台商 台商盼落實投保
永冠5千萬美元聯貸案簽約
石世豪：旺中提新案才會再議
劉德勳：文化交流實務比協議急
宏?延攬柏金擔任行銷長
跳電 友達奇美電影響小
貿協向大連招手 促進雙向投資
公保改年金 退休最多8成薪
藍：綠保外就醫言論 非常諷刺
林書豪手插米桶 鍛鍊手指肌力
北市違建宮廟逾千 監委查消安
僑委會新組織法 吳英毅續任
中秋長者K歌 臉書募集讚
入股夏普未送件 鴻海：議價中
基隆中元祭 嘉年華不夜城
后豐港擴建後 巡緝艦進駐金門
個資法草案 為公益可蒐集病歷
罵警又動手 孫燕姿經紀吃官司
刺激買氣 蘋果回收愛瘋4S
美媒：陸銀行涉嫌金通伊朗
張鳳強違紀案 待人評會決議
今彩539開獎
陳(沖)王金平 將宣示生技政策
蘭嶼受摧殘 金門各界發起樂捐
帕運射箭 曾隆煇資格賽排第1
威力彩開獎
豪哥抽空鬥牛 感謝媒體給空間
英威廉王子夫婦 9月訪星
郵局投入公建 金管會反對
台商返台 僱外勞有條件鬆綁
梅克爾訪北京 聚焦經濟關係
中秋博狀元餅 李沃士邀試手氣
政院：協助地方財政無重北輕南
景氣好 99年底人均財富增加
駐以代表處 推廣台灣觀光
政院南服中心駁菊重北輕南說
盼ECB干預 義發債殖利率降
日本北韓北京會談 4年來首次
期貨造市者 避險工具額度增
蕭萬長看10代廠 誇現代環保
陸官員事故現場扮笑臉 被罵翻
空照機有玄機 機腹安裝相機
蘭嶼災情 林書豪關心
阿瘦盃高球賽 詹頂立保龍頭
大鵬失聯飛機駕駛 紀錄都正常
日本百億保養品牌 10月來台
艾薩克續減弱 甘霖緩解美旱象
興農牛打爆桃猿 終止9連敗
鴻準第2季每股虧1.74元
今彩539 頭獎1注中獎
威力彩頭獎槓龜
龍應台：從文化切入 凸顯台灣
華航招空服 找會說故事高手
新球季目標 林書豪：維持健康
獅逆轉噬象 並列下半季王座
鴻海宣布 將鉅資購買NEC專利
蘋果提8項三星產品禁售令 12/6舉辦聽證會
鴻海夏普合作案 郭台銘下午可望公開聲明
中國將建立太空站 2020年前後完工
華航召募126名空服員 歡迎「說故事高手」報名
傳Google20億美元 出售摩托羅拉的家用部門
高鐵加開21班次 疏運中秋返鄉人潮 早鳥票最低65折
原訂鴻海入股夏普記者會 郭台銘意外未現身
華信北高航線吹熄燈號 9/1日將停飛
教育部將修法 擬放寬自學生上大學條件
9月1日神氣家族《蒲公英的幸福》在中視播出
「細胞水噹噹，健康免緊張」神氣家族人生智慧講座
太極門弟子林珊汝 用土耳其文分享愛與和平
反媒體壟斷901大遊行 呼籲全民挺身站出來
全民保護著作權 把握最後一天中獎機會
新竹縣議會決議促請中央讓陳前總統保外就醫
鴻夏戀尚未達協議 鴻海股價跌
桶裝瓦斯後天最高漲60元 油價可望下跌
快訊／蘇建和案無罪定讞
蘇建和案更三審無罪定讞
謝和弦躁鬱症發作自殘 二度被送進療養院
美國哈佛大學驚傳集體作弊 校方調查中
桃園機場捷運通車再延 最快明年10月
亞洲最大郵輪「海洋航行者」 今晨抵達基隆港
日本地院裁定 三星未侵犯蘋果專利
捐政治獻金超額 陳文茜、謝長廷遭罰3萬元
兩岸貨幣清算 完成簽署合作備忘錄
明天起上網免費辦港簽 10分鐘可搞定
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
經濟疑慮 歐股連3黑
西延主權紓困決定 待條件明朗
升級在即 亞馬遜平板電腦售罄
帕運柔道賽 李凱琳摘銀
苦練克服眼疾 李凱琳帕運摘銀
金價跌 連3黑
美網女雙 莊佳容首戰勝克媽
李凱琳帕運摘銀 馬總統電賀
紐約油價跌至2週低點
經濟疑慮 美股收低
蒙蒂：德銀反對歐央行適得其反
台指選擇權將增一週到期契約
7月糧價飆 窮人恐受害
建商購地 北溫南熱
午後對流旺 防瞬間大雨
太陽光電申設法規可望鬆綁
紐約台裔主計長 下週訪台
美股跌 台股股利納健保費受關注
拚出口 貿易尖兵誓師
美共和黨大會 演說魅力比一比
新藥可望納健保 藥廠受惠
龐德電影經典車 英博物館亮相
羅姆尼提名演講 誓聚焦就業
日媒：鴻夏尚未達成新協議
需求不振 日工業生產意外下滑
台股開盤下跌8.19點
日本語能力試驗 9/1起報名
與美文化巨擘合作 龍應台驚喜
加拿大又見分屍案
台股漲 新台幣早盤走升
府中15 精選9部紀錄片
一週內兩次 陸航又遭匿名威脅
日CPI三連降 難脫通縮夢饜
加航班機緊急迫降多倫多機場
慶祝軍人節 國防部表揚楷模
驚傳大規模作弊 哈佛大學調查
走最北線駛西北航道 完成探險
偵照機失聯 陸空持續搜尋
蘇建和案 3人再更三審無罪
信用卡7月逾放比 略增
脫節富豪羅姆尼 全代會搏感情
拉美產業需分散市場提高產量
蘇建和案大事記
學生反洗腦絕食 港特首探視
四川礦災 增至37人遇難
恆春搶孤 中元夜登場
倫敦都會大學不能招收國際學生
日媒：日使車遇襲未有嫌犯被捕
日保養品業 太陽能發電成效佳
馬總統授勳趙世璋邱國正
高中職優質化 大專投入協助
上半年新契約平均保額 增6千
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
貨輪入港 蘭嶼復建迅速
MSCI季度調整盤後生效
高院：蘇建和案無罪定讞
爭合法工時 消防員遊行
陸專家建議在海南設導彈基地
大陸華西醫院 來台學長庚經驗
空照機失聯 花蓮增派人員搜救
最毒蜘蛛毒液 20分鐘治不舉
郭董神隱回台 鴻海股價偏弱
台股盤中小漲 指數變化不大
救歐債 德總理年內二度訪中
商仲：亞太區商辦投資復甦
總統：國軍救災 技巧調整負荷
夏天颱風偏多 秋季仍活躍
前海豹出書狙賓 美防部考慮告
美網次輪 王宇佐不敵法選手
抗議壓迫 至少51藏人自焚
鴻夏戀喬不定 夏普股價大跌
華隆爭議 藍委提代位求償
蘇建和哽咽 盼冤案促司法進步
經濟數據引憂 亞股下跌
陸異議作家王小寧 刑滿獲釋
中元普渡 農會推產品拚商機
孫大成偕瓜第一夫人訪特教中心
國教諮詢會成立 委員68人
北高航線末班機 客滿畫句點
大連台灣名品展登場
美記者失蹤2週 傳遭敘軍拘禁
蘇建和案 無法推定多人行凶
歐債拖累 南韓工業生產連2降
低碳旅遊 嘉市規劃5路線
馬英九勉青年團長凸顯正面價值
鄭立中：名品展助兩岸經貿交流
守護海岸線 企業認養堆砂籬
大鵬事故 飛安人員花蓮待命
馬總統：軍紀好才贏得人民信賴
乳牙塗氟防蛀 長大不亂牙
竹藝居家生活 南投竹博館展出
智慧媒體 進入平台之爭時代
打造新感動 中市推三好公車
台灣醒報 9/1辦實體報
日7月失業率持平 工業產出減
油價下週可望降2至3角
麥陵獻花 陳樹菊觸景思親
區間盤整 新台幣午升4.4分
補助增 政院：高市算法不正確
吳銘漢兄喊冤 嘆人權凌駕正義
綠：政黨法讓國民黨產就地合法
龍應台：公廣政策一步步進行
薄熙來審查 陸人大：沒收到
泊亞洲最大郵輪 基港忙碌一天
財經會議 9/1討論勞資關係
土地徵收改採市價 9/1實施
菲國慈父長兄伴 菊嬤揪感心
張善政：新藥在台研發將優惠
受惠速審法 蘇建和案定讞
蘇貞昌訪苗 下田趕鴨籲謙卑
蘇案主嫌供述 不符李昌鈺鑑定
修公債法 財部：9月報政院
護航十八大 北京嚴打違法車輛
年長者通行區 北市擴大辦理
年輕人理財 彭懷恩：買房優先
海科區探館 擴大開放參觀
彭淮南主持 央行3時開記者會
陸翁遊台中風 慈濟治療助返家
東京地裁：三星未侵權蘋果
太平山9/1重開園 半票優惠
嘉義弱勢家庭 6年增45%
會展中心案 胡志強：絕不退讓
台股收盤漲25.62點
路口不讓行人 宜蘭警9月開罰
硬漢牌 克林伊斯威特挺羅姆尼
王金平：台生技發展領先韓星
9月台指期漲16點
台股持續整理 漲25點
設計師勤練古箏 開音樂會圓夢
陳(沖)：油價公式反映運費可檢討
9月電子金融期漲
毒嫌不良於行 遭逮自嘲腳麻
陸：兩棲機械師3天可抵千里外
編漁網當漁夫 體驗山海老傳奇
羅姆尼演說 聚焦經濟與家庭
呂秀蓮：保外就醫非無救才就醫
總統：因應募兵制 要創新戰力
政院：不能以信託規避處分黨產
台股小漲 月線收紅
蘇澳艦獲獎 軍紀評核滿分
母盼反省 李宗瑞落淚不認偷拍
民主黨大會 歐巴馬訴求中產
單國璽告別禮 教廷官員出席
陳文茜謝長廷 政獻超額被罰
電子監控停押被告 估年花逾億
羅姆尼打開心扉 爭取支持者
民間團體：改革不合理再審制度
國中課表開天窗 北市：將懲處
大馬萬人上街頭 訴求乾淨選舉
羈押多年 蘇案可申請刑事補償
酒駕取締件數多 郝：加強執法
郭董離日引猜測 夏普股價大跌
港媒：薄熙來黨籍保留免刑責
三大法人買超台股29億元
美領館前保安 曾想賣情資給陸
客家義民之夜 義民爺全場欣賞
韓女童性侵案 總統向全民道歉
日本判決三星未侵犯蘋果專利
連續偷電池 毒蟲落網
克林伊斯威特即興秀 專家搖頭
全民拍高鐵 大獎8張免費票
認證照看說明 正確選用醫材
兩岸貨幣清算合作備忘錄簽署
韓特許廳：縮放技術未侵犯蘋果
陳維昭：訂醫療器材專法增效率
港媒：胡裸退中共18大9常委
亞太PC上季衰 華碩逆勢成長
媒體：中共18大10月中舉行
陸：貨幣清算啟動 助經濟合作
打溫情牌 全代會成摩門見證會
央大電子車牌 挑戰eTag
人行：貨幣清算 金融合作新頁
新台幣兌美元升2分
郭董盼外界重視台日產業合作
宜蘭頭城搶孤今年停辦
兩岸搶孤研討會 2日蘭博登場
屏東徵選伴手禮 行銷地方特色
率文創團 陳雲林9月抵台
台大醫分院擬擴建 竹府會力挺
鄭麗君蘇清泉 財力雄厚
專利之爭 傳蘋果谷歌密磋商
騎車40公里求學 貧生不喊苦
林書豪訪花蓮 學童驚喜
英媒：瓜達爾港擬交陸管理
立委訪美 了解TIFA及免簽
傳藝中心普渡 擬送包子吃平安
蘇治芬璟美涉賄案 二審無罪
主動找訂單 貿易尖兵出擊
駁周刊報導 李婉鈺：不愛嫩男
代位求償華隆薪 勞會憂後遺症
顛倒世界 克絲汀吊鋼絲拍吻戲
布袋體積過大引攔查 竟是贓物
黃義交健康因素 辭中市新職
陸中銀交銀擇一 任兩岸清算行
亞洲科學營 10台生參與
國家人力創新獎 銀行業獲獎多
防高樓丟垃圾 星組屋裝攝影機
長春董座林書鴻獲清大名譽博士
金門播映落番 細說生根南洋史
彭：兩岸貨幣MOU 僅是起步
歹徒四處行搶 屏警偵破
貨幣清算 企業：久旱甘霖
家用瓦斯價漲 每桶多50元
申辦大陸全運會 瀋陽非議多
課表風波 新民國中重新排定
飛機急降越南 早產兒獲救
石蚵美食店 李沃士盼遠近飄香
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
楊傳堂出任陸交通運輸部部長
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
兩岸貨幣清算 台商：好事
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇建和探死囚鄭性澤 盼給希望
老翁窒息身亡 迷盜女判15年
鳳凰古城人太多 再蓋一座
蘇治芬被控收賄案 二審仍無罪
社工師考試 花東將可設考場
梁振英將出席APEC會議
大鵬空照機失聯 搜救遇困難
DBU人民幣存款 受存款保障
陸客遊台 日限250公里
貨幣直航 陸學者：還需時間
以福島為例 核安演習9月登場
4成外勞配額 王如玄：達極限
科技廠員工猝死 桃縣府調查
東京都釣島調查團 抵石垣島
好心收留他 卻遭他砍殺
蘋果告三星侵權 東京地院駁回
蘇案若求償 最多獲賠2千萬
兩岸貨幣MOU 完成簽署
挑選文旦 把握不倒翁要領
迎廉航 樟宜機場二航廈翻新
中一中語文生作品 離散留青春
妹疑感情糾紛 男砍傷人遭逮
台股市值本週減1.07%
蔡英文捐台東馬偕3萬元
刊李宗瑞不雅照 報社主管交保
9旬婦卵巢瘤 醫籲停經須定檢
健保費率 衛署建議5.17%
陸學者：兩岸應形成新共識
馬總統盼不再有不當取供
學費難籌 窮父盜賣樹苗失手
港自由行擴大難消 深圳暫不發證
兩岸經貿設點 貿協：準備好了
陸女生剃光頭 抗議性別分數線
教室不夠 越南新學年老問題
天秤颱風農損近3億元
涉搶商店劃傷人 毒癮男到案
中秋博餅樂 陸藝術團金門表演
台精緻農產品 港展售熱銷
藝文扎根 高市招待偏鄉生看戲
總統：硬要保外就醫是踐踏制度
特招比例 中一中：有檢討空間
102年總預算 社福支出居首
林書豪赴花蓮 和小朋友同樂
詐領太陽能補貼 義起訴陸電廠
彭淮南：儘快遴選出清算行
探死囚家屬 蘇建和鼓勵平反
100年政治獻金收入 藍勝綠
台灣教展與工業展 南印將登場
霧峰溪水暴漲 1人遭沖走身亡
殺女友載屍百里 男判15年
藍中常委選舉 41人搶32席
鴻海上半年每股賺2.34元
陳裕璋：貨幣清算機制金融利多
台灣名品展 明年上看9場
9月12日 歐元區關鍵日
增外勞引台商回流 勞會：再議
恆春救災 藍縣黨部駁不賣力
水利會中元祭 普圳頭祈豐收
二代健保 2成民眾要多繳費
港簽上網免費辦 百人搶頭香
出口商拋匯 新台幣收升2分
台民9.1網上預辦香港入境
野田親筆信 日轉交陸國務委員
拚競爭力 蔣偉寧：全球攬才
提振出口 貿協擬增設海外據點
乩童當老大 挑學生進黑幫
少年足球聯賽 深耕台灣基層
佯結婚連騙老榮民 陸女遭起訴
總統：貨幣MOU有助金融合作
新視波公用頻道 7度獲金視獎
鴻海第2季每股賺1.06元
行銷世大運 郝龍斌將訪倫敦
李應元：台電購電預算過高
綠委質疑購電預算 台電說明
行政院：秉富民經濟追求成長
不雅照案 李宗瑞與女友對質
天秤淹水戶 加發2萬救助金
二代健保 楊志良盼救五大皆空
人民幣保單 短期難見
陳樹菊領麥獎 菲總統親頒
油價機制惹議 能源局中油澄清
泰防洪展 盈拉盼提振外人信心
一成士兵超重 斐擬瘦身計畫
泰警方：計程車司機拒載將受罰
大學時代 萊恩女友是非裔甜心
兩岸貨幣清算簽署 金融股長多
金融時報：陸客有助提振台經濟
林郁方：新增軍事投資偏低
襲日使車陸嫌 或僅受輕微處分
爭中央預算 菊籲市府議會同心
貨幣清算 人民幣業務跨步
槍下留人 蘇案多次死裡逃生
二代健保費率 邱文達否認跳票
拚經濟 尹啟銘：推中長期方案
經營惡化 夏普信評降級
貨幣清算助發展人民幣離岸中心
首部文化部預算 重藝術發展
鴻海認夏普帳損45億 已迴轉
帕運射箭坐姿 曾隆煇晉級8強
貨幣MOU 企業年省5百億
世界青棒賽 中華6比0勝捷克
二代健保 民團盼砍掉重練
西調漲營業型加值稅 影響民生
陸委會：民眾肯定江陳會成果
北高末班機 航空迷搶來回票
大樂透開獎
今彩539開獎
7月製造業景氣信號 連5藍
統一名稱 代表對內稱大使
地牛翻身 奇美電昱晶疏散員工
苗栗兩起淺震 最大震度4級
總統：有利發展人民幣離岸中心
單國璽殯葬彌撒 安息高松墓園
台灣列海嘯警報區 花東警戒
疑收賄變更資料 桃前官員遭押
宣示主權 胡為真視察太平島
兩岸貨幣清算 金融業現新動能
健保局長戴桂英升任衛署副署長
阿瘦盃高球賽 葉偉志逆轉摘冠
憂影響情緒 未讓蘇建和探死囚
陳珊妮選歌 草莓救星重新編曲
大馬55週年國慶 萬民同賀
菲外海強震 日發海嘯警報
支持釣魚台國有化 石原提條件
菲律賓地震 台灣一度海嘯警報
日本北韓協商 觸及綁架問題
健保費率方案 向現實妥協
世界U18青棒 中華完封捷克
國安會南沙升國旗 宣示主權
以人民幣理財 為時不遠
傳韓寒婚外情
青年大使團成功訪問阿根廷
預期虧損 台電未編績效獎金
菲中部強震 尚無災情傳出
梅克爾結束大陸訪問
大樂透頭獎槓龜
明年績效獎金 中油台電不同調
今彩539 頭獎1注中獎
Q2財報佳 外資看好鴻海反彈
學者：菲律賓地震與滿月無關
網友大跳江南風 宣傳檳城風情
中華青棒首勝 6比0贏捷克
視察太平島 李鴻源：維護主權
外交部：尚無台人受菲強震影響
台灣編舞家在杜塞道夫推出新作
藍肯定宣示主權 綠盼國際認可
國慶煙火浪漫暖身 苗栗夜燦爛
外交部組織改造9月1日上路
桃單場猿雙轟 棒打猛獅
賄選定讞 屏東縣議會議長林清都等4人遭解職
夏普股價大跌 急澄清：與鴻海合作未破局
蘇貞昌：國民黨將不當黨產「合法化」自毀誠信
蘇建和案定讞 馬總統：制度改革避免重演
菲強震 海嘯警報全面解除
累積愛的里程數 陪不丹首相走一段路
蘇建和案無罪定讞 終結21年馬拉松司法審判
台灣官員 南沙太平島宣示主權
馬英九: 二岸簽貨幣MOU 有助金融合作
虎標萬金油公益活動 藝人做推手
恆春搶孤 陳進興再度奪冠軍旗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐元區通膨加劇 失業率創新高
經濟轉弱 德零售銷售意外降
傳歐銀將擁有銀行發照唯一權力
美消費者信心 創3個月高點
救成長 柏南奇不排除加碼購債
菲國強震 至少1死1傷
歐股收紅 因柏南奇喊話
加泰隆尼亞信評 標普砍到垃圾
墨法庭：潘尼亞尼托當選總統
巴西人口近1億9400萬人
美調查：華府列全美最差駕駛
金磚國家 巴西經濟成長最弱
總統選舉 決定巴拉圭國際信用
Bankia虧損 西即刻注資
安哥拉大選 初步結果公布在即
預期寬鬆 金銀銅漲
QE3有望 油價彈漲
美股收高 月線連3紅
龍應台盼更多台電影在陸上映
白天悶熱 午後防大雨
防毒品入侵校園 開學是關鍵
設計溝渠清淤機 學生連得大獎
日企：產業升級 逆境可成長
大連台灣名品展估逾十萬人參觀
陳光誠答允 明年暑假前訪台
竹北屋齡新選擇多 竹科人愛
台美互動佳 林郁方將率團訪美
台參加兩黨大會 美議員歡迎
農藥惡名 越嚴檢陸農產
勞團抗議 反對外勞鬆綁
避實價登錄 7月首登屋逾萬棟
陸富商陳光標美報登保釣廣告
赴港免簽首日 旅客歡喜出發
陸駐加領館促旅加陸民注意安全
陳偉殷拚13勝 戰邪惡帝國
單國璽告別式 遵照窮人葬禮
魁北克省選 魁人黨似已操勝券
羅姆尼搶訪災區 歐巴馬隨後到
蘇震清擬修法 生理假不併病假
台犯死亡 港懲教人員判傷人罪
梵蒂岡國務院長唁悼單國璽
登月之祕 阿姆斯壯紀念特輯
陳(沖)：把人當成資源與資本
搜救航照機 花蓮調整人力部署
名嘴文化 德日大陸比台灣嚴謹
勇於逐夢 胡世恩登上外百老匯
烏石港土地 9/2舉牌競標
高雄展覽館OT 9月中招標
慈愛無私 單國璽精神長存
王建民期末考 小聯盟最終戰
過戶後退屋 免課奢侈稅
羅哈斯轉任菲內政部長
賴清德：持續爭取西拉雅族正名
反媒體壟斷遊行 記者節登場
緬改革仍不靖 難民返家路崎嶇
緬甸改革 邊界移工沒感受
護獨島 具惠善電視劇日本延播
為受教育 緬移工子女跨越邊境
緬甸改革 梅道診所卻臨困境
北市購屋坪數 縮水17%
油價高 國道車次連降4個月
希拉蕊李顯龍9月訪陸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
石原建設釣島條件 日政府拒絕
自動查驗通關系統 陸配可註冊
阿里山鐵路招考 13碩士報考
鈕釦型電池 兒童誤吞恐致命
藍中常委選舉 下午開票
副總統：努力讓國民安和樂利
溪頭音樂茶會 體驗台灣好茶
漢他侵優勝美地 恐感染萬人
縮學用落差 經部媒合企業學生
考績法 關中：不達目的不終止
民主黨大會 台政黨代表與會
患者染噬肉菌 美醫院判賠
陳揆邀立委餐敘 泛綠不領情
未說原因 京滬穗機場安檢升級
藍：政黨法將列優先法案
越南申辦亞運 訂國家計畫
拉美7友邦重申支持中華民國
封測上半年 景碩頎邦表現佳
大鵬航空飛機尋獲
合作 夏普盼速與鴻海高層會
周麟拜會巴拿馬兩部長
台灣發展觀光醫療 赴韓考察
客運雪隧輾斃人 駕駛緩刑
新北甘藷節 焢窯同樂憶兒時
雷霆二千移交 提升反登陸戰力
大鵬失聯機尋獲 機身完整
和平島地質獨特 管理盼升級
複製野柳模式 和平島路還長
海景地景全包 和平島公園有料
台援中美洲漁業水產養殖計畫
發現失聯航照機 緊急轉往搜救
鴻夏戀波折 合作未破局
周麟拜會巴京市長
夏普促談 鴻海：用行動助獲利
越反對陸石油公司南海招標
陳偉殷效應 金鶯商品熱賣
政策釋利多 新藥醫材企業受惠
劉德立拜會巴拉圭婦女部長
周麟拜會巴拿馬住宅部長
巴拿馬中華總會會長拜會周麟
基隆聯合豐年祭 祈祖靈庇佑
大陸新規 涉包養恐遭撤職
南市酒吧槍響 老闆中彈不治
太陽堂股東糾紛 再易地營業
2012全國機器人競賽頒獎
國教諮詢會 尋求共識勿淪圖章
中國企業五百強 中石化8連冠
藍中常委選舉 副總統南投投票
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陸8月PMI 再破榮枯線
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黃季敏涉貪 江宜樺：早有聽聞
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