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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
蘇花改遇千年遺址 工程延宕
培訓新秀 莊智淵：教練加努力
外資匯入 新台幣收升4.2分
芭樂價低 農民叫苦
農業金庫 最快3年擬自行發卡
種族衝突 阿薩姆6千病童待醫
人在草木間 紀錄茶農重建
蘇拉大淹水 中市檢討排水系統
移民署破應召站 主打整型美女
增投票率 德民調籲工作日投票
病母撐經濟 江紫涵學醫盼救人
兩岸觀光會議 8日高雄登場
蘇富比物業展推台灣房市精品
假蓮藕粉魚目混珠 南市將開罰
董翔龍：操演越範圍 紀律問題
林書豪意外現身 原民孩子興奮
奧運女子鉛球 林家瑩破全國
海葵海警發布 北市籲工地勞安
學子暑假瘋3C 小心網路成癮
雄中科學班3人 台大醫再同窗
颱風來襲 地震魚湊熱鬧
蘇拉農損 逾9億
江宜樺：隨時注意通貨膨脹
降禮儀廳費用 破鬼月治喪忌諱
中共十八大 人事安排最棘手
郵差勒死女友 判刑11年
防海葵 新北沿岸戒備
疑涉弊 張花冠近日說明
台灣國際商港建設 逾600億
竹縣中正大橋 岌岌可危
壓力下 東電公開核災會議影片
學者籲歐元區改開放貨幣聯盟
男子闖高鐵管制區 誤7千旅客
姑婆芋搖晃露餡 山老鼠被逮
逾半學生進國立 中興高中亮眼
中市2落水失蹤 搜救無獲
中共官媒：政改擺在重要位置
星最大地鐵站 出現台灣風光
南澳災區土石清不完 求助國軍
雲南大理土石流 百餘人被困
陸生綠委妙問答 激盪民主思維
美智庫：打造對陸優勢海上兵力
捷運三鶯線 估110年完工
圳溝冒泡泡 工廠污染要罰
兩岸夏令營 廈門舞蹈師傳技藝
支援創新 業界建議設科創基金
女朋友開紅盤 3天1800萬
仁川機場破單日進出14萬人次
陸：盼南蘇丹速恢復石油生產
王丹：十八大不會帶來大改變
金牌美髮教練訪台 讚學員精神
越發展智慧城市 台經驗傳承
金山溫泉中心 擬建鄧麗君展區
返母校憶青春 日籍阿嬤訪立院
海軍檢討越域案 上至司令部
中油計畫登陸福建 經營加油站
汐止男子持槍輕生 檢排除他殺
搶修車進入 重建宜蘭大同
台首例狂犬病 金門為狗種疫苗
八九量腰日 把握健康從腰始
遭批勘災快閃 胡：停留20分
災區重建 傅崑萁商請慈濟協助
國防部專案調查 保張鳳強權益
颱風受損道路 3條未通
閃電波特：全力搶金 創造傳奇
五輕丁二烯工場 復工試車
今彩539開獎
持藍波刀刺女友 男子遭訴
渣打啟動台灣印度貿易走廊
售屋所得 仲介費可列成本
敘總理等四部長叛離 逃至約旦
三鶯線審查通過 103年動工
劉燈城出任銀行公會理事長
興趣不明確 選校情結難破除
越域案 海軍：不會只懲張鳳強
鴻海：Q2財報按會計作業辦理
威力彩開獎
應用展 華碩業績達陣
菜價貴25% 2至3週回穩
八八水災永久屋 重生迎新
海軍：演訓越域案不影響海權
衛署：釐清仿冒醫材案影響程度
供給吃緊 乙二醇大漲6.3%
台美產業合作辦公室將啟動
海葵往西移 北台灣有雨
緊縮政策 歐洲公職女性卡位難
挾狗逼姦憂鬱女 惡男判刑
LED照明產業 全球寄望亞洲
可成合併營收 月減7.1%
原爆67週年 廣島市長籲廢核
蘇貞昌：中資來台規範須法制化
應用展閉幕 上看60萬人次
亞洲花式滑冰 8日登場
偷科技廠電池原料轉賣 逮2男
印度社運家解散反腐運動團隊
蕭萬長：兩岸可設經合示範區
長者登山健行 消防局籲結伴
脫衣陪酒 女辯稱天氣熱
保護區變更商用 郝：需慎評
歐洲學者：東海倡議成效待觀察
台灣小天使赴陸 示範游泳救生
劉謙赴星表演 喚醒魔術夢
勝0.1分 男子吊環巴西奪金
日美女泳將爆紅 推特破萬人
倫敦奧運獎牌統計表（8月6日）
4跑票藍委 擬送考紀會
美錫克廟喋血 前心戰專家逞凶
威力彩頭獎槓龜
林家瑩破全國次數 雙手數不完
利比亞軍警擊斃3恐怖嫌犯
今彩539 頭獎2注中獎
女子高低槓 俄奪金陸得銀
總統：照顧受創人民 一刻不拖
每人保額 宜500萬以上
象牙海岸暴力頻傳 5人喪生
賴炳輝被判刑定讞 入監前失聯
沙內迪氣走陳一冰 男吊環奪金
2男行搶 菸酒公司失金20萬
奧運男子跳馬 韓國奪金
美國錫克廟傳槍擊 已致7人死亡
大學分發錄取率創8年來新低
八次江陳會後「功成身退?」 江丙坤：隨緣
慶賀多明尼加國慶 吳敦義8/13日出發
敘利亞總理叛逃 美國政府表歡迎
好奇號傳回火星超清晰照片
江陳會台北登場 10餘團體準備抗爭
奧運／女子自由車蕭美玉淘汰賽出局
捷運三鶯線原則通過 估110年完工
German police clear Occupy Frankfurt camp after 10 months outside ECB
江陳會8日登場 吳敦義：歡迎陸資善待台商
「台灣服務優良品牌協會」七日成立大會
Apple TV開賣 台灣售價3690元賣最貴
全亞洲首例 台大醫院完成機器手臂換腎
殷仔人氣旺 球團大手筆贈T恤
海葵發威轉中颱 北部有風雨
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英執政內訌 阻撓彼此選舉改革
又有消極比賽 阿國選手受罰
日踢走法國 挺進倫奧女足決賽
海葵緩速 影響台灣時間增加
蕭美玉衝不出來 繼續加油
義競走冠軍禁藥沒過 無緣倫奧
倫敦奧運獎牌統計表（8月7日）
海葵往西北 南部開始下雨
倫奧恢復馬赫洛菲參賽資格
希臘與債權人達共識 歐股收紅
國際期油漲至2週高點
企業獲利亮眼 美股漲
巴西人購物 注重品牌聲譽
專家：奧運得銀牌 選手心情悶
希拉蕊訪老友曼德拉 話家常
陸3大難題 考驗美新任總統
美斐簽20億美元綠能訂單
波特閃電快跑 英2千萬人收看
美學者憂心 中協迫式經濟外交
美股收紅 台股觀察電子權值股
女子自由車 蕭美玉淘汰賽出局
微軟捐照片比對技術 護兒少
蕭美玉拚破全國 陳士杰戰群雄
台股開盤上漲3.56點
海葵往西北西 路徑趨明顯
馬術超越賽奪金 英60年首次
倫奧第10天 陸31金暫領先
研究：肥胖婦女生下嬰兒長得慢
前碟功效大 蕭美玉不信
阿茲海默藥療效不佳 研發喊停
美退役上將羅福賀 8月中訪台
梁鶴善跳馬奪金 南韓11金
黑精靈體操奪金 吸睛更勝飛魚
巴西機場餐飲貴 將設大眾食堂
日女足奧運爭金 盼擁雙料冠軍
莫拉克3週年 紀錄片看重建
美錫克廟槍案嫌 疑有種族歧視
劉德立拜會巴拉圭司法部長
外界質疑裁判 陸吊環王坦然
吳紅波入聯合國 實現三轉變
新台幣匯率盤初走升
台灣大 瑞銀列電信業首選
慘淡第3季 宏達電再跌停
聯發科7月業績 22個月新高
美光爾必達DRAM市占居第2
農村再生 3年後逾千農村活化
中油擬登陸 國營會：待審議
中鋼前7月稅前每股0.17元
寶來六龜 重現風華看見生機
學童笑顏 走出惡水展生命韌性
屏東泰武國小 重生火鳳凰
茂迪第2季賠掉半個股本
不畏逆境 鄒族少女拚上雄女
平盤震盪 權值股漲跌互見
四技二專分發 錄取率9成2
青輔會前推校園 畢業不失業
寶經院：8月物價將較7月高
熟男投保 著重心血管保障
海葵來 上海撤離20萬人
南亞公司債 評等twAA-
茂迪：不再有一次性損失
黃色大豆干 2成防腐劑過量
奧運男籃 夢十全勝晉8強
東海和平倡議 美不改長期立場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
多空交雜 亞股漲跌震盪
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸經濟今年恐減速至4-5%
吳敦義：歡迎陸資也請善待台商
兒童打擊樂 湯匙鍋蓋成樂器
隆乳官司定讞 李進良繳罰金
7月國債 人均負擔持平
財政健全小組 花蓮座談
檢調再搜高市環局 約談前局長
京東方大陸出貨 超友達三星
海軍調查越域案 開進度管制會
林書豪將離台 月底再相見
美狂牛症 部分立委籲禁美牛
蘋果三星翻臉 既競爭又合作
全球暖化氣候變遷 人為是主因
查黃色大豆干 25%含工業色素
總統：大學高錄取率 世界少見
中美洲峰會 慶和平 商國是
敘激戰91死 觀察員撤回首都
海葵往西北西 中南部防豪雨
人才荒 管中閔：台灣恐淪三流
短期振興經濟方案 23項完成
小馬聯盟青棒 中華隊奪冠
苦命奪金轉命運 陸選手的壓力
警：江陳會維安警力會略減
蘇拉斷太平村通訊 中華電搶修
烏干達致命疫情 商旅加強防護
鄭立中抵台 品台灣土雞牛肉麵
美錫克教徒 遭誤解的少數社群
檢調再搜環局 陳菊：不護短
男入侵管制區 高鐵列車延誤
公視董事補提名單 阿信入選
馬總統倡議 日外相：合作重要
女童燙傷 送醫無大礙
法扶：債清新制有利卡債族
倫奧一票難求 帕運門票也熱賣
耐斯創辦人陳鏡村病逝
毒品控制賣淫女 南市警逮3嫌
渣打恐因伊朗交易暫停紐約營運
深圳6成人含碘量超標
人權組織：又一藏人自焚
投保協議 賴幸媛：建安全首步
新北修復濕地 符合生態並撙節
通霄路基掏空 家門口變懸崖
領老年給付再受僱 可保職災險
礦石走私中國 越南加強查緝
菲豪雨成災 台商大致平安
男嬰骨折昏迷 疑遭虐待
區間盤整 新台幣午升2分
生育健康法案 菲眾院過首關
競國民黨中常委 41人符資格
行銷中市觀光 打卡可摸彩
青年志工傳愛 為偏鄉童課輔
純母乳哺育 產後6月不到3成
殯葬園區衝擊石虎 立委籲停工
新竹警破槍毒 起出現金上千萬
重提董監名單 加速公視發展
蘇拉農損 逾10.2億元
向男保母致敬 李鴻源小露身手
陸企在台投資 張銘清：限制多
工總白皮書 政府只喊口號
高中職五專登記分發 8日放榜
兩岸觀光圓桌會 高市續爭航點
台股收盤漲9.13點
陸男籃一勝難求 倫奧打包
學者示警 陸企負債水準拉警報
中區資訊展 超輕薄筆電夯
強化英語 300大學新鮮人上陣
林丹李宗偉世紀之戰 港人著迷
激發潛能 中華電調高業務目標
小馬青棒 中華隊摘冠
阿信被提名 龍應台：價值宣示
台股整理 小漲9.13點
安尼斯多風暴增強 威脅中美洲
8月台指期跌2點
醉男颱風迷路 酒店開槍洩憤
陳一冰失金牌 陸教練轟裁判
基本工資 許勝雄：3年談一次
推動公視發展 十月提政策報告
赴美參賽 民德青少棒行銷台南
8月電子期跌 金融期漲
藥師獻愛心 憨兒展才華
特偵提訊林益世 傳喚林妻父女
女姚明 徐莉佳一眼失明
謊報住家遭雷擊 警消冒雨白忙
依義交指揮 開車撞死人判無罪
電金尾盤急拉 台股小紅
迷霧4國出頭天 比下金磚4國
陸頒新規 將淘汰2成稀土產能
楊進添：東海和平是多贏倡議
租超跑支票跳票 不還車反勒贖
張忠謀：台灣應自己培養人才
大埔農地案 李鴻源尊重都委會
拋不去昔日光環 夏普進退兩難
中華電搶修通訊 大同鄉長感謝
合庫台企銀推災害貸款
修繕義大二路 高市先懲處追償
小馬少棒世界賽 中華晉4強
奇美電Q2虧98.83億元
北市育兒津貼 發放從寬認定
財政問題 智庫籲朝野正視
母乳一指通 App掌握資訊
員林市地重劃 部分地主抗議
持有毒品遭逮 女冒名應訊
疑洩漏標案圖利 檢搜高市環局
中醫師：飲用四物 要看體質
三大法人買超台股75億元
曹操頭痛 邱文達研判病症
滑水道嗆水 女童罹肺炎
記者遭毆傷 員警哥哥涉案
蘇：中國應無條件釋放鍾鼎邦
玩具內附電池 環署加強查驗
燒安全帽帶釀火警 柯宇綸遭訴
中市2人落水失蹤 尋獲1遺體
海葵逼近 浙江撤25.6萬人
衛署：均衡飲食 爸爸吃出健康
陸學者：讓權力遠離體育
海葵增強漸遠離 傍晚解除海警
國防部：配合海巡強化南沙防務
遭兒子媳婦棄養 父要回錢勝訴
于美人請辭 蔡昌憲接棒主持
台積電茂迪策略聯盟生變
王駿發：讓橘色科技成台灣品牌
牽制大陸 日美韓將聯合演習
妻子的男人 金喜愛過肩摔丈夫
打擊跨國毒梟 越加強查緝
留住記憶 南橫老照片回娘家
疑罰款過苛引罷市 瀋陽忙澄清
企業捐擔架 充裕人道救援資源
違操作規定 地勇大發廠被停工
私校超額招生 凸顯均優質問題
先跑為快 台65通車前辦路跑
出獄又失業 男飛車行搶遭逮
私下介紹買賣土地 房仲緩起訴
另類奪牌率排行 美陸不敵小國
新台幣兌美元升0.5分
隆乳疏失致死 醫師獲緩起訴
民眾求職遭騙 詐騙集團再來電
豪小子離台 林來瘋吹向大陸
關廠失業工被追款 宿勞會抗議
中山北路職災多 北市強力防災
蘇拉吹到湖北 14人喪生
段行建：奇美電Q3優於Q2
江陳會 鄭立中先遣抵台
阿里山公路8日搶通 恐有變數
出口 連5月衰退
苗警道路救援 意外查獲手槍
提振出口 貿協擬增設海外據點
航空體驗營 青少年驚呼連連
分發比例訂下限 教長尊重大學
網路詐賭 警破暴力討債集團
腸病毒71型重症 添1死
台積電：薄膜太陽能為發展重心
愛的車廂 弱勢親子歡度父親節
王駿發：人才流失不是薪水問題
亞洲首例 台大醫機器手臂換腎
日月光7月封測營收增2.2%
伊朗要美負責在敘人質安危
菲暴雨成災 部份台商遭殃
父子同助貧童 情感更交流
師管生挨告 法官還公道
豪小子超人氣 魅力橫掃台灣
莫拉克3年 高市推重建區觀光
羅姆尼超吸金 募款連3月勝
金門驗生鮮製品蔬果 3不合格
高鐵墾丁快線聯票 88元搶購
新一代晶片悠遊卡 11日上市
促民營化 希臘擬賣國營企業
媒體盯人 林書豪也嘆氣
茂迪：未接到台積電通知
衛署：本土登革熱集中台南高雄
彰化傳藝 古蹟前演出
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
是否入黨 江：與黨團互動佳
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
馬玉山：城市觀光消弭兩岸差異
中央氣象局 １週天氣預報
台北郵展醒目 總市價4千多萬
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇拉災損 雲林逾5千萬
開發海洋能 海大成立研究中心
歐盟擬公布銀行業聯盟方案
操控好奇號 嚴正：心情緊張
土石埋基地台 中華電今晚開挖
謊稱蓋水庫 詐得逾百萬
專家：歐元成為弱勢貨幣
台獅大遠距教學 獅友再充電
海葵來 上海今晚九時起停課
施振榮：用才成才 創造價值
樹倒站牌壞 中市府允速解決
朱立倫盼淡江大橋 完工變景點
嘉縣環局弊案 延燒高雄雲林
微電影談憂鬱 突顯傾聽重要
就業市場廣 餐旅護理招生夯
桃機好食城 台灣美食推國際
動物界好爸爸 不吃不喝為孵蛋
區間盤整 新台幣收升0.5分
劉翔跨欄預賽失誤 無緣晉級
勞委會：工資審議會依法每年開
海軍：軍檢調查還原越域案真相
中常委選舉 馬英九促端正選風
林來瘋背後 敬業熱心助人
瑞士研發伴侶不吵架噴霧
林國演掌役政 李鴻源盼新作為
陳雲林訪台 搭貓纜看貓熊
投票日電郵助選 罰50萬
勞委會：持續與關廠貸款戶溝通
奧運失金 大馬商家仍免費供餐
教長籲考量校系 勿陷選校情結
海葵遠離 警報解除
德企業籲政府廣設托兒所
美槍擊 印錫克父子團聚夢碎
振興經濟方案 政院持續執行
獨木舟環島 風雨中抵大鵬灣
托兒所長任內涉貪 判6年6月
美日韓再軍演 夏威夷海域操兵
電動車廠陷困境 員工誠徵老闆
情書佐證意願 男涉性侵不起訴
選務人員違法助選 挨罰10萬
拼經濟 管中閔：3年半見成效
桃機圍牆Y型桿失竊 航警逮人
劉翔摔倒 央視播報員哭了
826祖父母節 教部加緊宣傳
江陳8會明磋商 9日簽兩協議
美助卿：經濟自由確保台灣未來
美國豬流感 避免接觸豬隻
蘇拉防災 馬肯定地方及時撤離
台法餐飲交流 美食更國際
江陳八會 102家媒體採訪
傳遞夢想 阿信寫歌改變世界
陸客認識台北 郝：肯定自由行
父母的故鄉 林書豪心繫台灣
未發揮功能 朱敬一：寧不續任
誆買畫後可轉賣獲利 女判刑
奇美電：Q2價揚 面板轉機
海軍演訓越域案 3監委調查
經建會10日辦所得分配研討會
台籍導遊受託赴非 被放鴿子
土石流災區遷建 待評估決定
危機惡化 義國經濟連4季萎縮
2人涉酒駕闖禍 同遭警送辦
缺醫費借高利貸 無力還遭恐嚇
莫拉克3週年 屏縣產業重建
功夫熊貓3 中國大陸製作
企業上雲 惠普：逾半求速度
單一員工認股權擬可達1%
4跑票藍委 馬：尊重考紀處理
高中職五專 登記分發8日放榜
國發擬砸百億 投資9服務業
財劃法修法 張盛和盼地方支持
林益世陳啟祥 對質逾1小時
蘇貞昌9日下鄉 將訪扁媽
大腸癌死亡率高 高市促篩檢
7月出口減 學者憂動能不足
安心選擇美牛 馬促口語化宣導
男嬰疑遭虐昏迷 警追凶手
陳鎮湘：演訓案懲處有討論空間
上市公司拒提供資訊 香港首例
敘總理叛逃 縝密籌劃2個月
越：WWF報告不客觀周全
張忠謀：資助ASML義不容辭
學者看林書豪 成功取決於態度
跆拳道想奪金 要連贏4場
議員失聯 彰檢通知16日開庭
公視董事名單跨界多元耳目一新
管中閔：陸投資比例有放寬空間
出口連5月衰退 減幅擴大
黃舒駿：認同龍應台對公視理念
亞洲生產力組織 將讀台北宣言
發展中堅企業 紡拓會多管齊下
華爾街美語突歇業 北市將協調
金控3項稅務問題 可解
長榮航與美聯合航空聯營
楊進添：東海倡議 台日可合作
外長：東海倡議從學界開始行動
連續9年 華碩獲頒精品獎
助伊朗銀行洗錢 渣打集團駁斥
日在野6黨 提內閣不信任案
星防長：各國須有新軍事思維
公視董事 龍應台尋求立委支持
公視董事提名 何飛鵬：被徵召
性侵女友同學 狼男判7年半
節省登山搜救 竹縣籲修法管制
紙風車20年 培育人才盼創2團
邵琪偉訪海基會 稱讚綠建築
總統電子賀卡 祝福父親節
金大夯 31人第一志願入校
韓庚軍裝出輯 暢談擇偶條件
今彩539開獎
看好高雄發展 外商旗艦店進駐
保護婦孺 美槍擊案傳英勇事蹟
豬哥亮再喊話 希望女兒現身
大樂透開獎
監委任期剩2年 聚焦重大議題
越與南韓啟動FTA談判
蕭美玉身體不適 仍衝9成水準
慶祝父親節 北市免費癌症篩檢
楊淑君加油 吊飾當幸運物
奇美電縮編大陸貼合廠
南山四季2村暫搶通 趕運蔬菜
互補轉競爭 對陸出口衰退
密醫遭判刑 所得2百萬沒收
慶父親節 世展會感謝資助人
馬總統倡議 日外相重視合作
賣屋隱瞞凶宅 2男判刑
挽信心 證交所辦座談會
會前會順利 江陳八會就位
20年期公債 得標利率創新低
清大：嚴正研究太空 有跡可循
推動智慧電網 施顏祥任召集人
台金航線 民航局：會監控訂位
男子雙槓 大陸馮哲奪金
欺騙科學特展 揭曉詐騙技巧
陪女學畫 美髮師畫出心靈色彩
北市警：約談綠民代 無關政治
福斯看好高雄 2千坪據點開幕
日震災瓦礫 後年3月清理完畢
印信評機構下修經濟預測
用力搖晃摔死嬰 男判9年
報導捷運疏失 改判壹週刊道歉
洪智坤爆料 特偵組：不實傳聞
逐惡靈 華人家庭壓死3歲女童
倫敦奧運獎牌統計表（8月7日）
資助越童7年 感受當爸滿足
大成好食城 進駐桃機2航廈
奧運跆拳道 決賽趕夜場
東海倡議 星學者：難實現
教練：劉翔恐跟腱斷裂
鴻海將與夏普發布聯合聲明
中國新領導群 令計劃或成黑馬
代言鬧糾紛 張瑞竹求償百萬
今彩539 頭獎槓龜
大樂透頭獎槓龜
公視董監事提名茶敘 阿信參加
日本7月逾兩萬人中暑送醫
神隱兩週 阿塞德電視現身
疑觸洗錢紅線 渣打股價跌趴
宏?：微軟推平板不利PC產業
越南與兩韓同步政經交流
女子平衡木 大陸包金銀
倫奧兩百米預賽 波特輕鬆過關
遠傳耗資44億 投資3G
兩岸投保協議 具4大特點
林書豪抵北京 9日面對媒體
日泳隊奪11面牌 戰後新高
外交部：日方回應符合東海倡議
高市雲縣環局涉弊 檢偵訊
倫奧超嗨 愛黛兒碧昂絲歌繞梁
男子單槓 荷蘭黑馬奪金
陳智弘致勝一擊 象逆轉勝牛
桃園虐嬰 褓母男友下毒手
克大陸 日女排24年首進四強
劉聰達預告 楊淑君最後一戰
蘋果新款iOS釋出 不再內建Youtube應用程式
公視新董事阿信獲提名 龍應台：流行樂也是思想的宣示
紐西蘭火山爆發 電影《魔戒》取景地
是不是同性戀？ 驗瞳孔就知道
福島氫爆所長慘叫瞬間 影片首度公開
奧運／劉翔戲劇性出局引爭議 演技好？偉大戰士？
新款iPhone設計曝光 採nano SIM卡
奧運／台灣奪牌希望 楊淑君19：30開踢
江陳會 ／陳雲林來台班機延誤 看熊貓 搭貓纜行程不變
歐風甜點饗宴 堅持手工百元有找
臺灣盜版王國污名 靠您來洗刷
中國國務院放行 林則徐紀念館文物抵台參展
奧運／楊淑君10比3奪首勝 順利進入前8強
奧運／魏辰洋 楊淑君雙雙晉級8強
廣達7月營收889.92億 較去年同期增加4.0%
"豪宅限貸"發功 8千萬以上豪宅成交重跌6成
不玩臉書 可能被當怪咖
桌球女子團體 大陸奪金
菲國洪災肆虐 馬尼拉成水世界
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
自由車女子場地全能 英國奪金
傷退慘劇重演 劉翔倫奧鎩羽
奧運舉重 陳士杰三破全國
自由車場地女子爭先 澳得金
個人全能賽落幕 蕭美玉排17
好奇號傳回首張火星彩色照片
財報利多加持 歐股漲
奧運舉重 陳士杰第10
金價跌 銅價漲
雙人水上芭蕾 俄國3連霸
倫敦奧運獎牌統計表（8月8日）
男3米跳板失利 陸8金夢碎
巴西男足 有望一圓60年美夢
蝙蝠俠戲院 又有男子持槍被捕
飛魚：泳池小解很普遍
阿根廷美元管制 再升級
英金牌衝上22面 百年來最佳
巴西聯邦警察 發動全國性罷工
南非約翰尼斯堡 罕見降大雪
巴西婦女慘 家暴問題大
標普砍希臘信評展望至負向
油價攀兩個多月來高峰
利多加持 美股收紅
電影賣座 迪士尼獲利優於預期
奈及利亞又傳教堂槍擊 19死
羅傑斯盃網賽 盧彥勳晉級失敗
海葵遠離 中南部防大雨
楊念祖：台日有釣魚台執法默契
柏南奇：歐債減緩美國經濟復甦
美大選近 羅姆尼副手打安全牌
連7天倫奧觀賽 英粉絲暴斃
標普砍希臘信評展望至負向
掌旗帶好運 陳士杰三破全國
勞團批三星中國代工廠殘害童工
陳士杰三破全國 蕭美玉17名
今年上半年 美國東北史上最熱
楊淑君吳靜鈺 過磅先禮後兵
伊朗力挺 阿塞德：殲滅反抗軍
歐美漲 台股上攻須增量
陳雲林北京啟程
台股開盤上漲36.13點
王毅：投保後加快貨品貿易商談
角力摘金 南韓奪12金牌
台歐藝術家柏林展文字圖像創作
劉翔退賽 陸媒質疑原因不單純
楊淑君魏辰洋倫奧奪牌戰登場
AT&T 2萬員工大罷工
現代汽車工會 展開時段性罷工
暴雨成災 菲國12死
採購案疑涉弊 李穆生交保
親訪台援緬難童 梁洪昇感受深
憂十二年國教 父親節爸爸上街
奪金夢成真 皮爾遜百米欄封后
中國飛人 劉翔商業奇蹟惹議
新台幣匯率盤初走升
江陳會預備性磋商 今登場
鴻海談增資 夏普股價上揚
跨足政商文娛 劉翔具多重角色
買盤進場 宏達電爆量止跌
南市旅遊套票 父親節8元促銷
江陳會維安 千警彈性管制
巴拿馬運河通行費調漲
蔣耀平今率團抵台
華山生活節 好戲連演400場
洪智坤要告 特偵盼適可而止
富榜洗牌 Zara老闆勝股神
中油兩單位獲工安肯定
勞團：基本工資應漲足至2萬2
海葵登陸 上海風呼嘯雨水飄
電子書熱 Hami書城大成長
電子股反彈 台股信心回籠
裕日車續旺 股價超過宏達電
提振出口 尹啟銘：台商回流
重懲演訓越域惹議 高華柱致歉
台灣青年大使訪巴拉圭東方大學
安尼斯多風暴轉颶風 脅中美州
匯豐：港人民幣存款挑戰 3成
三星蘋果夾擊 宏達電步履維艱
航海王銷量破億 3D將上映
江丙坤：ECFA後續商談順利
邱正雄籲放寬人民幣曝險
4年等待 秦凱嘆輸給命運
台灣水梨有身分 標籤防偽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中斷5年 台菲重啟衛生交流
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
營運現轉機 奇美電漲停
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
紐國火山爆發 外交部持續關注
預測劉翔狀況奇準 陸微博爆熱
總統：人才產業研發危機有對策
翁倩玉獲頒台師大榮譽藝術家
風雨夜偷電纜 5嫌落網
台灣大股價續創歷史新高
西奈情勢緊繃 埃及飛彈攻擊
王毅：將建投保後續落實機制
東芝硬碟 切入桌上型市場
小聯盟復健賽 建仔狂丟7分
松山親子館開幕 幼兒學習探索
江陳會將登場 圓山警力滿佈
藍營臉書集氣 為中華跆拳加油
資策會在美設華語教學示範點
江陳會登場 台聯抗議
海葵颱風影響 台南局部大雨
紅29低地板公車 上路營運
谷案明開審 薄瓜瓜交證人陳述
環局標案涉弊 前官員廠商交保
高市：酒駕大執法已現成效
容安瀾：和平倡議務實可行性高
台菲部長會議 推多項衛生合作
高華柱：重新檢討失職人員責任
屏教大音樂系教授 9日巡演
台中休閒美食展 觀光工廠夯
高中職登分 錄取率史上新高
東海和平倡議 王毅：有注意到
招行：兩岸金融合作面向多
衛生外交破冰 台菲簽合作協議
江丙坤談投保協議：執行是關鍵
助蕉農復耕 蕉苗減價出售
雪隧防救災 安全門將增感應器
江陳會圓山交管 民眾抱怨連連
手機查醫療網 苗栗旅遊更安心
外資匯出 新台幣午貶1分
全美打擊犯罪之夜 熱鬧登場
蔡英文：投保協議很多不足
谷家5姊妹 遭曝身價不菲
廣告不實 婚紗業者遭罰
夏天也會中風 高危險群須留意
打工族期望 時薪調至120元
老虎隊釋出倪福德
福華總裁挨告誹謗 法院判無罪
獲頒藝術家 翁倩玉榮耀獻父
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枋寮車站沒電梯 立委爭取改善
疑與伊朗交易 渣打港股大震盪
涉性侵案逃匿 李宗瑞遭通緝
工業局：3年培植百家中堅企業
屏東鳳梨銷陸 超越外銷日本
性愛表演並收費 夫婦捐款緩訴
供不應求 鑽石價格看漲
渣打：日銀本週料寬鬆貨幣政策
台股收盤漲24.34點
勘災 胡志強盼加速河道疏濬
日本植物溫控技術 台灣學習
父親節 高市議會十萬熱血獻愛
量能增溫 台股漲24點
植臍帶治癌 2女起訴
8月台指期漲63點
特招免試分班 教育部納討論
房市行情 實價登錄半年後明朗
葉惠青接任新北經發局長
阿茲提克文明新發現 骨堆陪葬
放榜 建中401北一399
8月電子金融期雙漲
置入廣告 全民最大黨罰80萬
智能障礙者漸年邁 老父憂未來
弱勢股反彈 台股8月正向解讀
只填1志願 398分登分落榜
倫奧第11天 陸團慘烈悲壯戲
大鱷魚動手術 遊客圍觀驚呼
劉翔摔倒出局 英美報紙紛刊載
機車安全考照 北市補助千元
朝野立委籲釋鍾鼎邦
松年大學結業 相映八八節
看新聞猜奧運 中央社獎品加碼
焚化廠回饋設施閒置 糾正環署
陳雲林抵圓山 江丙坤歡迎
無人駕駛 尼泊爾火車驚魂
海葵呼呼吹 滬高樓工程搖搖墜
陳雲林抵台 讚台灣天氣好
eTag 交部要求設查價車道
美專家：不創新 時機將變糟
台北藝術節 舞蹈電影登場
演訓越界案 總統促詳實調查
三大法人買超台股62億元
陸委會：鍾案會有正面發展
偷水閘門螺絲 男子被逮
末代基測落榜 教部將擬配套
活體革龜首捕獲 健康佳將野放
詐領千元膳雜費 官員貪污起訴
愛妻罹乳癌 6成丈夫心事難訴
面板報價8月上旬持平
名人超低調 倫敦奧運星味淡
中市老翁走失 苗警助團圓
電腦賽奪冠 葉致璋獎盃獻阿公
港學者找到小腦萎縮症成因
假裝問路行竊逃逸 2人組落網
陳雲林：今明年力推服貿等商談
水庫防淤工程招標 法務部緊盯
賽德克巴萊 澳洲首映
胡志強與監護兒女 父親節團聚
宣傳台灣燈會 紫稻葉將現圖騰
越承諾支持東協 為共同體努力
飛車搶皮包 贓款買彩券
台達電獲大型企業公民獎榜首
往日情懷作曲家逝世 享壽68
聯電7月營收 19個月新高
核四3起淹水 監院糾正台電
翁重鈞告張花冠等誹謗 不起訴
台北高溫 飆37.8度
疑工程索賄 雄檢搜河川局
江陳8會 預備性磋商登場
違章未拆前 中市擬徵衝擊費
新台幣兌美元貶3.2分
谷開來受審 喚醒對四人幫記憶
禁垂釣 新北封溪53條
深坑1工人墜谷 意識清醒
高華柱：越域案指裁演都有缺失
中華少棒隊奪冠 啖牛排慶功
不唱國歌 英選手愛國心被質疑
被控詐鴿子蛋鑽石 小三不起訴
台中西屯移轉棟數多太平成長快
幻想曲音樂會 9月來台
羊毛衫來台 指定喝台灣的啤酒
印海軍司令：不積極部署南海
下屆江陳會協商議題 受矚目
遊越2外籍女喪命 死因成謎
天后宮拜拜 林依婷盼邁向天后
中華電網路電視 奧運收視報喜
星對外投資增 亞洲是主要市場
就愛牛肉麵 陳雲林越洋預約
陳雲林訪動物園 看團團圓圓
宜花東觀光稅 立委認不可行
治水工程涉弊 檢搜索傳喚
中央氣象局 氣象報告
欲增融資 夏普檢視財務計畫
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
幸福家庭日 金門縣熱烈響應
安養中心人力缺 嘉縣限期改善
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
實價登錄 高市建商：交易穩定
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
高孔廉：兩岸努力共解歷史糾結
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
莫拉克3週年 馬：防救災進步
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
登記分發 虎中分數超越斗中
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
工程會啟動秀林部落安全評估
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鄭立中：盼鞏固成果創雙贏
新台馬輪開工 台製最大客輪
中油漲價 台電重傷
愛心詐騙 北市提醒里長莫上當
電影犀利人妻 溫昇豪成好爸爸
遭通緝冒名逃匿 行竊露餡
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蘇拉農損 逾10.7億
銀聯卡逃稅漏洞 糾正金管會
跑車送毒耍噱頭 警破販毒集團
日學生遭霸凌 胸骨斷裂
速食店飲料容量熱量 標示不清
宜縣府反對開徵觀光稅
假買真偷手機 雲警逮1女送辦
MV提早外流 潘瑋柏好失望
史彭斯敗退 美男拳手全軍覆沒
雪霸登山步道部分開放
翁文祺：台教中心在印受歡迎
追林來瘋 正新贊助火箭隊
跆拳道小將 父親節瘋奧運
永不放棄 小林重建協會獲獎
巴克萊：GDP不保1機率低
菲暴雨持續 至少16死
客家示範市集 黃玉振允協助
敲破車窗行竊 男子送辦
華爾街美語無預警歇業 可申訴
輕軌初審通過 高市作發包準備
黑幫討債 恐嚇被害人前妻出面
總統：莫拉克重建模式值得傳承
商業置入行銷 擬有條件鬆綁
江陳8會磋商 過程大致順利
谷開來受審 舉世關注公正性
合宜宅明抽4009名幸運兒
敘軍戰車攻入阿勒坡 交戰激烈
陸大校：首艘航母年內服役
補助款未撥 中市議員北上陳情
企盼救市 新興股市連4紅
日股漲 料聯準會出招
高孔廉：3平台保障台商投資
法恐再陷衰退 衝擊歐元區經濟
菲暴雨持續 台商歷險平安
外資匯出 台幣收貶3.2分
關廠失業工陳情 與警衝突
陳雲林看貓熊 感謝台灣照料
茂迪合併營收 月減11.4%
陸數據將發布 亞幣震盪
互毆打死人 男子判4年
降西班牙曝險 ING獲利跌
提振經濟 總統：2個月找方案
安眠藥管制不當 健保局遭糾正
老父逢喪子 外配媳堅強扛家計
蘇拉農漁損 嘉縣逾8千萬
地政電子謄本e化 超商試辦
以色列青年訪台 驚訝颱風雨量
馬總統：加速南迴鐵路電氣化
馬尼拉水患 外交部籲商旅注意
華爾街美語突停業 北檢分案
高孔廉：簽署服務貿易沒時間表
網路仲介援交 專挑聊天室少女
需求增 勝華看上和鑫觸控產能
英特爾照顧員工 獲企業公民獎
陳(沖)：開拓新興市場將有成效
蘇拉風災 郵政壽險戶保費寬延
莫拉克民間勸募執行率73%
阿里山公路 搶通開放
高孔廉：兩岸經濟一體化還太早
江宜樺：通膨可控制2%內
林書豪：沒女友 盼她是基督徒
邵琪偉：台灣有三美吸引陸客
日上半年經常帳盈餘創新低
黑潮發電 足供澎湖縣用電
德6月進出口雙降 出超增加
招商中心2週年 商機285億
巴克萊：下半年通膨率為2%
兩款奶粉含碘過低 港禁售
台版越光米 102年上市
性侵精神障礙女 色翁遭訴
海葵吹大風 孫楊也卡高鐵中
少子化影響 高中職分發餘額高
標普維持台灣主權評等AA-
檢調搜索 水利署：全力配合
喬丹甜瓜挺 歐巴馬募款不輸陣
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高中分發放榜 雄中雄女分數降
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毛治國：台鐵高鐵班表擬整合
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越域案 林郁方籲降低懲處
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廣達合併營收 月減1.6%
奧運跆拳道 魏辰洋挺進第2輪
被哥哥冒名涉賭 弟弟上訴遭駁
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德企業籲請國會批准反貪腐公約
簽投保 3平台護台商投資權益
楊淑君先丟分 教練老神在在
財政部：未主動研擬開徵觀光稅
官員：投保與國際協議原則相同
魏辰洋首勝 魏爸爸南投觀戰
蘇州電博會 主打綠色智慧城市
美媒：宏達電營收減 外資抽手
吸引台商回流 經建會近期研商
留學生忘情舉國旗 遭大會警告
德里錫克社群感謝美警英勇
ECB急救西義 恐弄巧成拙
倫敦奧運獎牌統計表（8月8日）
阿凡達大導 看好大陸3D後市
總統盼傳承防災離災經驗
營建業降 德6月工業生產減
英國央行下調經濟成長預估
抑制升值 瑞士央行大買德債
泰迪熊惹風波 白俄撤駐瑞館員
今彩539 頭獎1注中獎
伊頓火燙 十項全能連告捷
楊淑君盼奪金牌 與父親喝金牌
金門除互花米草 護潮間帶生態
朱木炎看比賽 電子護具節奏慢
曾兆豪7局好投 桃猿弄獅
大馬結婚同志：這是人權
留學生吃泡麵 就是要挺中華隊
楊淑君晉級 親友熬夜看比賽
大陸回應馬總統東海倡議
揚言帶2幼女自殺 男遭聲押
保護索強韌度 投保協議見分曉
吳伯雄會陳雲林 傅(山昆)萁也現身
投保確簽 兩會協議達18項
治水工程疑收賄案 檢漏夜偵訊
擠下股神巴菲特 Zara老闆成全球第3大富豪
江陳會今登場 台聯赴圓山飯店抗議
工資審議會明召開 打工族盼時薪調至120
全亞洲首例 台大醫院完成機器手臂腎移植
紐西蘭休眠百年火山爆發 外交部籲勿前往旅遊
老虎隊宣布 釋出台灣左投倪福德
好奇號傳回首張彩色照 一窺火星日落美景
陸資來台投資 將可望大鬆綁
林書豪旋風刮向北京 球迷尖叫連連
鴻海與夏普將發表聯合聲明
週刊爆料：王治平、林慧萍已分手
民進黨呼籲「投保協議不要變成空殼協議」
奧運／台灣奪金最後希望 曾櫟騁今天16：00登場
谷開來謀殺英商案今開庭
陳雲林兩岸經濟「一體化」台灣朝野不贊同
好口氣帶來好信心 職場雙雄授絕招
8/24 維多麗亞酒店之夜 I’M Party
永豐棧酒店風尚西餐廳「浪漫七夕晚餐提籃組」，預購再送達人牛排課程
奧運／曾櫟騁首勝 成功挺進8強
Taiwan, China sign investment protection, customs agreements
美民調：羅姆尼形象未見起色
跆拳8強戰 魏辰洋落敗
谷案將開庭 陸民不知也不關心
最後4天 侯格肯定倫敦奧運
楊淑君落敗 親友心情走低
加碼刺激 Fed官員喊吃不消
桌球男子團體 中國大陸奪金
楊淑君二輪落敗 黃志雄意外
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
楊淑君無緣復活 止步8強
魏辰洋落敗 魏爸爸：可惜
倫奧桌球無敵 陸囊括4面金牌
邊界遇襲 埃及撤換軍情官員
魏辰洋無緣復活 止步8強
成大奈米水膠療法 登國際期刊
台英默契 小國旗可攜進場加油
罹帕金森氏病 鮑伯霍金斯退休
楊淑君8強止步 父低調不多說
蘋果告宏達電 ITC開審
西法打得火爆 男籃幾演全武行
敘政府軍全力出擊 162死
歐股翻紅 連漲4日
憧憬救市 金價漲
奧運百十跨欄 美包金銀
攻不進去 楊淑君8強止步
父親禮物落空 魏辰洋哽咽難過
楊淑君：打法得更開放
需求差 紐約油價4天首跌
倫奧女2百米 費里克斯摘金
美股道瓊指數小漲 連4紅
倫敦奧運獎牌統計表（8月9日）
羅姆尼副手 萊恩出線機率高
巴西普通手機 市占超過7成
阿根廷總統家族財產9年翻9倍
阿根廷總統失言 再惹爭議
歐自行車展 逾2百台商參展
新聞集團Q4淨虧15.1億美元
奧運沙排選手 肌內效貼布搶鏡
飆速拇指 美男孩成簡訊最快手
倫奧「金」厲害 英擬遊行慶祝
大馬樂高樂園預售票熱賣
楊淑君魏辰洋 無緣獎牌
西南風影響 中南部天氣不穩
韓巧克力派 加拿大香港回收
快樂踢跆拳道 楊淑君實踐承諾
林書豪臉書 謝台灣球迷
台股添動能看漲
談投保與海關 江陳8會登場
台股開盤上漲22.07點
重啟TIFA 視美牛登台進度
跆拳道49公斤級 吳靜鈺衛冕
尿灑流浪漢 多倫多警方追嫌
英金牌女將 獲郵筒漆金慶賀
乾旱肆虐 全球糧食庫存降
連摘2金 日女子角力表現亮眼
谷開來謀殺案 正式開審
高市大雨 多處積水
南韓央行利率按兵不動
基本工資審議 勞團籲調足薪資
江陳8會登場 促進兩岸投資
官派金融律師 谷開來難逃定罪
西南氣流影響 台南永康豪雨
跆拳最後奪金希望 曾櫟騁登場
陸桌球男團 教練盼新一代接班
曾櫟騁登場 奧運夢成真
受傷退賽 劉翔父母盼各界原諒
新台幣匯率盤初走升
助男團摘金 馬龍稱找回自己
鴻海入股夏普 投審會要求補件
谷開來案開審 英外交人員旁聽
板橋浮洲合宜宅下午抽籤
陸7月通膨率連6個月低於目標
江丙坤：排除困擾 彰顯協議
奪2金 孫楊成陸體壇新偶像
大立光今除息 半小時內填息
遠距醫療 醫師：民眾仍缺觀念
Google搜尋擬涵蓋郵件
兩岸會談吃什麼 牛肉麵必點
擺脫不成熟 陸奧團曝新問題
戰術沒變化 楊淑君落敗主因
入TPP 美：須達自由化高標
治水工程疑涉貪 官員廠商聲押
元首峰會：中美洲有飢荒危機
台股挑戰年線 電子添柴火
暑假上網時間翻倍 家長多留心
機艙異常減壓 美航班迫降
王建民續列傷兵 暫停復健賽
江陳8會 開場致詞交鋒
周麟拜會拉美議會議長
台灣精品獎 56家新秀入榜
谷開來受審 未見家人到庭
投審會要求補件 鴻海再評估
友好音樂節 SJ-M台南開唱
匯豐再獲天下企業公民獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
審工資 資方：時薪有調整空間
陸審谷開來 網民：學學包大人
蘇拉農損 新增南投可低利貸款
蘇：兩岸經貿要顧台灣主體性
江丙坤談投保 能提升競爭力
谷案開庭 支持者法院外聲援
北市新建案 單價百萬占3成
永康又淹水 三爺宮溪將整治
北美館前 台聯抗議江陳會
世紀大審 官媒噤聲猜臆四起
新北青年客語戲劇賽 首獎十萬
協商代表名單 蔣耀平在列
跆拳女子49公斤級 陸奪金
奧運桌球 大陸隊包攬4金
潭子加工區污染 102年改善
討債服刑出獄 再綁被害人被訴
董建華調停 霍英東家順利分產
4家手機查號費 9月擬降2元
動物園大猩猩黑皮 疑年老中風
菲暴雨稍歇 50萬人無家可歸
資訊服務採購 最有利標占比升
越域案報告 懲處調整與否受矚
北市青創貸款 已協助196人
陸7月CPI年增1.8%
金融走強 指數站上均線
總統府親子日 總統逗玩小孩
建金流平台 赴陸可領人民幣
股匯雙漲 新台幣午升6.1分
太麻里金針花開 迎風搖曳
港媒：中共政治局常委已定6人
密西根州長參觀台灣電動車展出
綠關切扁人權 王金平代反映
日銀避貨幣寬鬆 利率維持不變
江陳會談 外圍零星抗議
越南漁業 朝大型遠洋發展
江陳會 海基會提三聚氰胺賠償
陳(沖)：提振經濟 觀光業角色重
風災農損 陳(沖)促穩定菜價
空中辦比基尼秀 越民航被罰
星擁車證競標 價格飆新高
江陳會仍有抗議 警力優勢化解
農委會推台灣茶標章
漫博會開跑 豆花妹助陣
社區傳惡臭 管委會賠慰撫金
谷開來案開審 結束將有聲明
漫博會開幕 人潮較往年少
穩定供水 南水局：開發伏流水
天氣好轉 阿里山公路開放通行
全台拚減重 目標年甩600噸
台股今天創3個月以來大量
撤旗風波 攝政街協會致歉
台生印度遇車禍 1死1重傷
台股收盤漲113.90點
製造業附加價值 力拚前十
涉浮報油料 花博供電商遭訴
開高走高 台股漲113點
紐約推新監視器 罪犯資訊畢露
8月台指期漲141點
兩岸特色金融 近期可望明朗
張凱雄完封 小馬少棒晉決賽
要錢喝酒不成 子毆母致死被訴
公車捷運化 高市府擬2先期網
政院修緊急醫療法 救人不受罰
8月電子金融期齊漲
活化製片廠 國防文化2部支持
谷開來受審 支持者唱紅歌被捕
奧運惜敗 莊智淵要拚2016
帶量上攻 電子領風騷
化妝水竟除痘 違法摻類固醇
北市1999 視障話務加入
雲端互動 清大開會效率增
司法人員特考 增列221名額
大學新鮮人 為社區尋根
胃食道逆流 忌菸酒辛辣食物
陸開谷案說明會 歷來少見
成人打疫苗 寶寶防百日咳
基洛夫4度來台 再現天鵝湖
無障礙設施不合格 官員允改善
政院：衛署將公告萊劑容許量
認識故鄉 兩岸金門子弟互交流
江陳8會 簽投保及海關協議
海峽兩岸海關合作協議全文
三大法人買超台股221億元
兩岸投資保障和促進協議全文
陳(沖)：新興市場出口成長
林書豪訪陸小學 玩遊戲同歡
學者：投保落實關鍵在陸體制
投保協議共識文件全文
文林苑僵局 同意戶與王家互控
補教老闆樂種茶 3年拿金牌
小馬冠軍賽 何俊佑先發
羅東藝穗節 11日踩街大遊行
大立光Q2每股賺4.96元
國際青年辯論賽 攻防核四議題
撞成植物人 判賠1325萬
海基贈海協漆畫：碩果累累
菲國外匯存底 7月創新高
谷案開審 媒體軍警加暴雨
彰化縣電子書服務啟動
梨山高茶之光 胡志強頒獎
藍牙技術連盟新總監 拓新市場
中信金：台灣今年GDP保2難
災後防疫 花蓮衛局分發消毒品
基本工資 月薪擬調至1萬9
沒投保協議 陸港糾紛靠仲裁
減車輛貨物稅 賦稅署籲慎重
芭比跨界 造型悠遊卡開賣
教師實習修法 教學比重調高
投保良意深 地方落實是關鍵
簽投保 台商讚遲來春天有四好
免試錄取放棄 名額不遞補
阿里山鐵路支線 10日起復駛
企業助學弱勢 儲備人才創雙贏
女開車迴轉 騎士煞車不及死亡
台北港特定區 市府強拆拒遷戶
投保海關2協議 簽署完成
北印車禍 台生1死1重傷
簽投保 副總統：重要發展策略
新台幣兌美元升4.7分
密帳案 幕僚：李登輝一定出庭
學者：8次江陳會成果豐碩
數據顯示 歐元區經濟不振
奧運跆拳 曾櫟騁晉第二輪
李鴻源：認真思考再建合宜宅
台中果菜市場 新標章亮相
大立光：Q3展望正面樂觀
舊中正橋堪慮 竹縣府爭取重建
甄妮台北巡演 女兒任製作總監
犧牲假日搶修 蘇花快通了
谷案開庭 大陸新浪微博當機
兩岸兩會下次談服務與貨品貿易
陸：人身自由列單獨文件合宜
男迷網咖被斥 揚言自殺被阻
檢追違法化妝水 傳2人均請回
陸7月份PPI年減2.9%
蘇拜訪 扁媽盼陳致中回民進黨
返家過父親節 郵局搶錢被逮
特偵組指不實傳聞 洪智坤提告
看投保 台商：執行才是重點
拚11勝 殷仔10日戰皇家
自行車環化賽 網站開放報名
美專家：北韓有能力兩週內核試
台北工設獎作品 奪美競賽銅獎
谷案首日庭審結束 律師未抗辯
疑爭家產 弟拿刀砍兄頭部
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
健康減重 魏嘉彥：運動少炸物
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
通緝犯拒捕 遭警開槍擊斃
鄭立中：台商不會涉國安犯罪
山區水龍頭洗臉 鼻內驚現水蛭
晶電併購廣鎵 換股1：4.85
徐德義勘災殉職 林務局撫卹
綠建築活動中心 服務老少咸宜
推動十二年國教 媒體居要角
港媒：谷案審訊畢 擇日宣判
以功代金響應熱 高市續推動
前7月稅收 歷年同期新高
學者：投保促台商權益程序正義
曾櫟騁22時拚跆拳第二輪
中輟生復學轉介 教育部明訂
張銘清訪佛光山 盼成旅遊勝地
投保協議好的開端 落實為要
閃避來車 計程車四腳朝天
台積電晶圓廠獲ISO能源驗證
施顏祥：簽投保協議 好的開始
谷開來案審判結束 未宣布判決
大陸東北地區 向東北亞開放
鼓勵養殖 金門補助採購蚵苗
宸鴻上半年每股賺17.51元
越域案 國防部退回海軍懲處
男騎車行搶 被逮稱需奶粉錢
股利挹注 7月金控獲利近倍增
微型攝影如臨現場 奪紅點大獎
陸首個稀土交易平台掛牌
暴力討債兼營色情 屏警破獲
深切期許 黃志雄盼曾櫟騁奪牌
日自衛隊若赴釣魚台 陸不坐視
基本工資 政院：整體考慮
落實讀報教育 提升學習樂趣
英媒：谷開來未對指控提出異議
北醫小琉球義診 屏縣供電動車
曾櫟騁晉級 踢勝世錦賽冠軍
旋轉硬幣的機率 嘉中生獲獎
德媒：民粹政客加深歐元危機
新竹青年國樂團 赴陸巡演交流
台股漲 台幣收升4.7分
櫃買董座 李述德接任
心智障礙學員 手舞足蹈啟心扉
台菲破詐騙集團 檢起訴68人
基本工資月薪微調 勞方：遺憾
老夫子簽名會 50年經典不滅
歐元區恐瓦解 聲浪再起
資優班鑑定報名 10日截止
央視公布谷開來受審畫面
人類祖先不孤單 另2人種相陪
開單比快準 竹縣交警測驗
日媒：鴻海將減資入股夏普
蘇拉救災 空勤救援74人
見陳雲林 賴幸媛談民意
女兒失婚染毒 老母報警挽人生
浮洲合宜宅完成抽籤
仁寶估8月NB出貨回溫
消基會：雙鐵預購票難買
老翁猥褻亡妻同事 判刑2年
兩岸簽投保 台積電肯定
陸官媒報導谷開來殺人案開庭
喝水過量 急性水中毒
高孔廉：開放服務業應一步到位
菲南武裝衝突 4死12傷
遭疑修片 周杰倫秀腹肌平反
不習慣回收 蘭嶼清潔評比墊底
西門町女棄嬰 生母倒臥騎樓
越台鞋廠大火 百萬雙付之一炬
人身安全通報 以共識文件呈現
包庇谷開來 重慶官員明受審
猜猜我是誰 男被騙借錢9次
浮洲合宜宅抽籤結果網上查
長崎紀念原爆 美駐日大使出席
警逮詐騙 助民守住1百萬
業者欲開工採礦 花縣府不同意
蘇批投保協議 立院應實質審查
金門大學擬設境外僑生專班
鄭立中：投保協議耗時最久
基本工資漲 台積聯電：沒影響
鄒族青少年 演唱法國歌劇
韓研究：旅館飯店業活得久
王振堂：宏?仍會推微軟平板
投保協議 友達：助台商是好事
票房若破億 鳳小岳要瀑布跳水
兩岸海關協議 12項合作內容
擬裁護理之家 家屬委律師護權
天候差 越南國內班機迫出國
友達7月合併營收下滑
國防部：海軍督導不周應負全責
黑吃黑 詐騙集團車手被毆
水利署：支持肅貪不護短
賴幸媛見陳雲林 看重人民感受
體驗老年生活 家扶青年感觸深
前7月證交稅收 7年來新低
打造育兒環境 中市推利多
倫敦時間中午 名醫為劉翔動刀
民進黨設論壇 首波面對青年
批機車行敲竹槓 顧客不起訴
基本工資漲 工程界：影響不大
弟推兄致死 判8月
暫歇業11天 君悅變裝迎賓
簽投保 許勝雄：推陸企來台
基本薪資調漲 東元：影響不大
推綠能 高市年發電量十萬峰瓦
台新金以1億元 併紐約人壽
嘴饞偷芋頭苗 7旬翁遭緩起訴
華東于鴻祺：記憶體有好的開始
陸：公共採購屬貿易 不列投保
江丙坤籲P2P投資訂仲裁條款
台北產婦坐月子 評估願花十萬
高市教官管理 民代指事權不一
擊敗楊淑君 泰國選手得銅牌
時薪調漲 王品：無影響
空勤任務 空中救難比率最高
蘇拉災情 農損12.4億元
基本工資擬漲 經建會：尊重
產後護理觀念 挑戰月子習俗
投保協議 藍：台商更有保障
肯亞官員濫用公帑 招民怨
同性伴侶合報所得稅 德無共識
膽結石脹破小腸 醫救老翁一命
陳可辛拍美國夢 開放票選片名
中原飆創意 電動曬衣方便長者
嘉縣2童溺水 1送醫1失蹤
西湖服務區 地方催生匝道
國一女嚐禁果 男友遭簡判
投資補償爭端 兩岸皆可調解
谷開來臉變圓 網友質疑是替身
爾必達減產 華東：影響不大
台灣玉山科技拓增 蕭萬長肯定
金門首創 試管嬰兒生殖補助
Visa金融卡 發卡逾千萬張
工商界：基本工資不宜年年調
越美合作處理橙劑污染
時薪漲 統一超年支出增4億
海葵釀災 浙滬蘇皖4人死亡
歐債嫌隙 義希媒體批德國
殺死情夫 婦判17年
原住民抗議 教部尊重狩獵設計
張案懲處退回 董翔龍自請處分
審基本工資附帶決議 確認比例
剛果軍閥受害者 將獲賠償
台裔設計師吳秉叡 衣錦還鄉
林郁方：越域案懲處強度會減弱
2男金門販毒 移送送辦
聯合國：亞太1/10兒童受虐
基本工資擬漲 宏?：影響不大
鍾鼎邦妻返台 盼夫早日獲釋
記錄府城 藍辦青年研習營
簽投保 陸也爭取台投資鬆綁
衍生性金融商品交易量下滑
谷案開庭 被告對殺人罪未抗辯
消費稅爭議 6野黨倒閣不成
海關協議合作項目 兩岸特色
駐菲代表處 關懷受災台商
台新併紐約 金管會5原則審查
減資入股夏普 鴻海：錯誤報導
王金平訪尼 駐華大使返尼接待
今彩539開獎
簽投保 鴻海盼保障台商權益
泰紅衫軍領袖保釋案延審
天氣女孩 盼參加日本紅白大賽
汽車電池 中國併購新目標
威力彩開獎
鴻海：支持勞工獲合理薪資
文資保存 水下考古具前瞻性
投保協議 保護台商重大進展
華碩7月合併營收 持平
陸：投保協議促進兩岸雙向投資
兩岸投保協議 保障台商投資
聯發科：公開收購晨星條件成就
金融總會白皮書 提24建言
台生印度車禍 肇事兩嫌逃逸
肝炎患者漠視追蹤 恐成肝癌
李念祖：台商應捨關係靠法律
鍾鼎邦案 總統促爭取早日獲釋
標普指債務偏高 財部：漸改善
美初申失業救濟 意外減6千人
谷案開庭 中共18大障礙掃除
金融卡提人民幣 兩岸需協商
谷開來案開庭 英媒關注報導
協議生效 劉德勳：尊重立院
謝小韞涉利益輸送 糾正北市
NB代工廠 7月出貨下滑
簽投保 藍天：利保障台商權益
父殺死母 女兒要父付房貸勝訴
投保協議 解決問題可行性提高
黃天牧掌證期局 提發展3願景
林書豪北京印象 烤鴨居首
張案懲處退回 退將：知錯能改
中華青棒冠軍 載譽歸國
倫敦奧運獎牌統計表（8月9日）
簽投保 陸企準備在台投資
請領肝癌保險 不需切片
日人遺骨未歸 日北韓紅會協商
兩岸投保協議 執行成關鍵
肯定江陳會 廠商贊助鳳梨酥
南非上訴成功 刀鋒跑者拚決賽
APEC電信會議 台灣經驗談
星國慶典禮 李光耀出席
好奇號登陸坑 景色似地球
奧運跆拳 曾櫟騁晉準決賽
藍盼勿反投保協議 綠要實質審
扁辦：陳水扁在獄中沒特權
歐洲央行：條件若嚴 可能購債
美6月貿易逆差 縮小11%
美俄大旱 全球糧價大漲6%
台聯：投保協議不能保障台商
陸7月乘用車銷售 低於預期
牙買加1600公尺接力賽出局
嘉縣2少年溺水 失蹤者尋獲
陳雲林稱呼主委 賴幸媛聽到了
今彩539 頭獎槓龜
清潔員涉盜賣回收物 法辦
維持手感 林書豪隨身帶籃球
日議員擬登釣島 政府傾向不准
威力彩 頭獎槓龜
跆拳準決賽 曾櫟騁24時出賽
江陳8會 投保海關達陣
各讓一步 簽出95分協議
治水工程涉貪 謝瑞章4人收押
增菘瑋2連勝 象哥欺牛弟
連戰宴請陳雲林
曾櫟騁晉準決賽 曾父樂開懷
NCC擬開放置入性行銷 但有「3不1揭露」原則
小聯盟復健賽王建民狂丟7分 續留傷兵名單
蘋果狀告宏達電抄襲侵權 ITC開審
基本工資審議會今登場 時薪漲到115元？結果下午出爐
江陳8會登場 台聯持續抗議
楊淑君落敗 教練自責：輸在我的指導
基本工資拍板定案 月薪漲至1萬9千 時薪後年調至115
未來救人不受罰 行政院修改《緊急醫療救護法》
溫蒂漢堡將重回台灣市場？ 傳在台灣招募員工
兩會簽訂二協議 陳雲林10日返北京
谷開來認罪 擇日宣判
財稅教授遭國稅局霸凌 據理力爭成功註銷稅單
跆拳曾櫟騁 為我國再增一面銅牌
智慧舞動快樂細胞 屏東暢談養生樂
奧運／曾櫟騁女子57公斤奪銅牌 台灣該量級第一人
Bo Xilai's wife did not dispute murder charges, China's court says
Google fined $22.5 million over privacy violation
奧運／ 史上第一人 亞買加「閃電俠」2奧運短跑雙金
Madonna calls for gay rights after Pussy Riot remarks
「台鹽海洋鹼性離子水」爸爸節開獎落彰縣
陳偉殷失7分吞第7敗 自責表現不好
google違反隱私權承諾 遭重罰6億多台幣
奧運／肯亞選手800公尺奪金 寫下新世界紀錄
代理代課教師可直接續聘 最多可聘任3年
Taipei Free無線上網 8月完成北市熱點更新
油價又要漲？ 中油：95無鉛下週恐漲7到8角
風流過度菜花變癌症 男子切除命根
娜姐演場會力挺「同志」 聲援反普丁樂團「暴動小貓」
礁溪老爺「中秋金磚」 上市熱銷千盒
《女朋友。男朋友》票房持續長紅 文昌宮拜拜還願
劍湖山愛你久久 七夕情人餐限量獻禮
跆拳準決賽敗 曾櫟騁爭銅
曾櫟騁銅牌戰 凌晨4時開打
統聯追撞聯結車 15傷送醫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
曾櫟騁晉級失利 曾父：盡力了
裁判沒收3分 曾櫟騁無緣決賽
新加坡國慶典禮 跳傘特技吸睛
財報利多 歐股連5紅
曾櫟騁爭銅 凌晨4時半開打
奧運女拳擊 英選手搶史上首金
人權界：美總統應兌現人權政策
數據利多 金銅齊漲
托雷多菁英賽 妮妮首輪不佳
女中量級拳擊 美國席爾茲摘金
女子十公尺跳台 大陸奪金
奪金他山之石 大陸跆拳靠苦練
美媒：薄熙來重慶模式行得通
連打電玩4天 美男孩昏厥送醫
日第5金 角力女王吉田3連霸
曾櫟騁奪銅 中華獎牌再突破
1銀1銅 中華隊獎牌排行52
奧運十項全能 美國伊頓封王
倫敦奧運獎牌統計表（8月10日）
史上第一 波特2奧運短跑雙金
波特寫歷史 侯格：還不是傳奇
美元升 紐油持平
英國瓊斯金牌 大陸跆銀
曾櫟騁奪銅 曾父：最好的禮物
倫敦奧運女足賽 美勝日三連霸
魯迪沙8百米鍍金 破世界紀錄
愛的抱抱 讓曾櫟騁勇氣加分
曾櫟騁奧運銅牌 生涯圓滿
咖啡有鋇 美醫師娘控夫下毒
巴西受刑人家屬 福利支出高
曾櫟騁奪銅 宋景宏讚鬥志高
美股漲跌互見
日籲李明博 勿登竹島
陳偉殷戰皇家 首局挨2轟
台生印車禍 十秒定生死
閃電波特200公尺連霸寫傳奇
西南風影響 中南部天氣不穩定
加拿大房市 開始降溫
殷仔挨轟後回神 連飆2K
台股價量齊揚 有利多頭續攻
皇家長打連發 殷仔3局失6分
瓜國贈勳中華民國韓更生中將
海洋科研添新軍 援新能源探勘
印象台灣 台北愛樂4度登陸
漫長等待 曾櫟騁夢想成真
台股開盤上漲 9.66點
殷仔失7分 未滿5局退場
曾櫟騁奪銅 總統賀電讚揚
沈呂巡抗議國旗被搶 英方致歉
承德路污水工程 分階段封車道
金鶯隊很殷仔 數百名僑胞助陣
男子凌晨墜河 警消送醫查身分
陸獲倫奧女子10公尺跳水金牌
加國民調：魁人黨支持度上升
鴻海7月營收 月增5%
何頻：張德江可能掌對台工作
陸女拳手 不做追求結果奴隸
快速道路通車 泰姬瑪哈陵變近
新病毒竊密 中東銀行受害
化妝品容器 百貨業者回收
劉翔開刀 手術成功
台駐加代表訪渥太華佛光會
三星穩居行動記憶體龍頭
國安密帳案 李登輝出庭
對決皇家隊 殷仔爭11勝失利
旅瓜中華商會贈瓜軍電腦設備
陸媒估美國將成金牌霸主
亞股多空震盪 靜待陸出口數據
周麟拜會巴拿馬工商部長
新台幣匯率盤初走升
NASA月球登陸器 試飛墜毀
中壢民宅大火 5死2傷
鴻海除權息 填權息逾46%
陳偉殷日 皇家踢館煞風景
中共十八大領導 名單傳有共識
陸女子摔跤名將 倫奧衛冕失利
即時救溺 消防員：本分
軍方檢討越域案 要求三軍守紀
改名轉運 曾櫟騁圓奧運奪牌夢
倫奧水上芭蕾團體賽 陸暫居次
教練穩住情緒 助曾櫟騁奪銅
薄案後翻身 張德江傳更上層樓
飛人集社 光影說成長祕密
煉油產能飆 油價下週看漲
涉嫌助谷毀屍 重慶4官受審
李明博將訪獨島 重申主權
星Q2經濟衰退0.7%
上海浦東機場 飛機擦撞折翼
台美產業合作推動辦公室揭牌
為曾櫟騁加油 巧智帶國旗突圍
星洲經濟萎縮 寬鬆壓力大增
6男持槍擄人 查獲穿甲彈
報稅當所得差距指標 不宜
少女瓊斯 奪英國跆拳道首金
蔣耀平：投保提供制度化保障
台7甲暫搶通 車輛限重通行
暖化 南韓鐵軌發燒 火車誤點
金融休息 台股創高後拉回
觀光工廠成果發表會登場
逾千農民將插秧 挑戰金氏紀錄
晤賴幸媛 陳雲林：交談愉快
利多加持 新興市場股市續漲
李登輝：國安密帳起訴 嘸影
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
風波再起 日大臣擬參拜靖國
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中元普渡 網購業估業績增5成
投保協議 法商界：好的開始
中油大林廠失火 3傷
豪神臉書挺曾櫟騁 網友狂按讚
鼓勵學生讀報 教師各出奇招
曾櫟騁KO芬蘭對手 興奮鍍銅
推動讀報教育 寫作閱讀進步多
大失分 殷仔自責沒表現好
倫奧奪牌 曾櫟騁盼後進接班
殷仔出師不利 金鶯教頭力挺
河川局弊案 4官商收押
撰文掀波 柬召回駐菲大使
虐童案頻傳 兒盟倡新兒保運動
蔣偉寧：40億推動優質幼教
櫃買李述德：創造更多賺錢機會
海研啟用 副總統：海洋興國
李明博欲訪獨島 日韓外交掀波
中壢惡火5死 1樓嚴重燒焦
澳元挺升 澳銀上修成長預估
八八後患 李鴻源憂豪雨土石流
闖中市府割女友臉 重判8年
倫奧女子鏈球 大陸張文秀爭牌
95無鉛下週恐漲7到8角
台中休閒美食展 免費吃喝玩樂
櫟善用速度空間 瞬間反擊摘銅
蔣耀平：積極引陸企來台投資
澳盛：人民幣擺脫單邊升值走勢
經長：請大家多愛用HTC
護衛因子 抗癌藥新希望
小馬少棒賽 中華隊奪冠
派遣工遭性騷 派遣公司被罰錢
聽障車隊環島 徐中雄打氣
湖南上訪媽媽勞教獲釋
亞幣走弱 新台幣午貶1.7分
拿哥哥當沙包 曾櫟騁奧運發光
恐怖組織綁架年餘 印度人脫逃
索尼有喜 股價大漲
神舟九號太空人抵港訪問
張盛和籲對台股有信心
屏東抽驗米麵食 罰不合格業者
中油大林廠火警 3人灼傷
陳雲林參觀海基會大樓 讚亮麗
台灣工藝精品展 北京亮相
關廠勞工聚車站 抗議討貸款
假公安詐騙大陸人 18嫌落網
村長涉暴力討債 警逮9嫌法辦
浙江水庫坍塌 10死27傷
甩低潮 曾櫟騁堅持夢想做自己
調查：8成認提高刑責嚇阻酒駕
台股收盤漲 7.42點
無線上網 北市推動熱點更新
出口補貼否 美關切泰稻米計畫
宜蘭農損現金救助 開放申請
狹幅整理 台股漲7.42點
海研五號啟用 強化海洋探勘
8月台指期漲6點
涉貪警竟嘉獎百次 監委訝異
台積電7月合併營收 歷史新高
李明博登獨島 日韓關係緊張
江陳會落幕 陳雲林離台
8月電子期漲 金融期跌
小馬少棒 中華衛冕世界冠軍
蘇貞昌：投保協議不平等不民主
台南間歇降雨 曾文南化蓄滿
陳雲林讚海基會新址 代表民意
綠促審查投保 藍：按機制備查
火藥庫警衛風災失蹤 遺體尋獲
台股連5漲 創波段新高
大陸7月出口成長創新低
菜花變癌症 男子切除命根
基本工資調整 審計部籲擬公式
吳中書：所得分配不均上升
設俱樂部供拉K 警破獲逮5人
財經研商會議 11日登場
阿里山路況差 新美橋延期通車
鼓勵聽損療育 募集臉書祝福
創歷史 大馬奧運女子跳水奪銅
聽風者上映3天 陸票房逾2億
毒品生日趴 中警逮捕15人
三大法人買超台股72億元
觀光工廠資訊 交大APP掌握
星Q2經濟成長季減0.7%
打針縫豬皮 學童體驗醫護工作
高市環團：五輕關廠後改建公園
財部：餅做大 改善彩券商權益
蔡英文：條件成熟 不排除登陸
投保成效 多數台商觀望
田中派出所落成 盼提升服務
旅印車禍台生超薦佛事 家屬慟
王文洋狀告帳房 檢受理
翻覆火燒車 駕駛逃過一劫
健康足重要 美女醫師談挑鞋
新台幣兌美元貶5分
經部盼TIFA最短時間復談
政大大師講堂 邀企業主管開講
吳中書：景氣Q3落底機會高
台工銀與海峽投資管理簽MOU
藍：蘇批投保協議 不符事實
高粱酒大陸夯 貨船夾帶闖關
空軍兵力預校 驚嘆連連
騎單車露跡 通緝犯落網
賑災利器 慈濟研發淨水艇
地方債務鐘 高雄人均負擔最高
總統：反毒首要減少初犯
免稅商店開幕 為金門機場加分
許勝雄：簽投保助台商獲公義
外銷芒果兼作公益 捐款助弱勢
預防犯罪宣導 學子淨山洗心靈
圓癌兒遺願 家人辦快樂趴傳愛
富邦金調整歐債部位 淨值大增
勞會暫停訴訟 關廠失業工解散
首捕獲活革龜 高雄外海野放
鱷龜現蹤 北市籲飼主領回
體委會：奧運隨隊員 今年較少
謊報北捷有炸彈 男判3月
新豐平大橋完工 11日通車
希臘青年失業率破5成
谷案包青天級審判長：胡權明
台美產業合作 聚焦4領域
黃金蝙蝠館 雲林首獲環教認證
王金平：發明展獲獎 台灣之光
玉山銀申設金邊分行 金管會准
斐濟生拚博士 來台7年收穫豐
中油大林廠火警 大修喊停
日參議院通過調漲消費稅法案
顧福生個展 晚年畫作更顯自由
西歐PC市場 雙A出貨成長
日氣象廳：聖嬰恐持續到冬天
成大參與歐盟科研 造小型衛星
北韓批南韓欲找強力後台耍威風
千萬獎金誘人 發票捐贈縮水
客運小貨車事故 4人輕傷
大馬歌手辱林丹 李宗偉道歉
報導：陸首艘航母 十一服役
北市文林路火警 警消搶救
黃義交新職 中市府副秘書長
磨練思考力 丘成桐看書找問題
直銷商損形象 林書煒獲賠
教女禮儀師換壽衣 伸狼爪被訴
妮莉費塔朵 來台首度開唱
菲海外直接投資 前5月上揚
獎助留學 中山獎學金受理報名
自由港區擴大 台北港再發展
告台塑帳房 王文洋：社會正義
中央氣象局 氣象報告
專賣毒給青少年 5嫌送辦
大林廠火警 中油致歉
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台股指數本周漲3.1%
李明博登竹島 日強烈抗議
江丙坤：賴幸媛會陳雲林內容豐
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
冒險趕工 蘇花全線搶通
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張進福任資策會董事長
董陽孜書法雕塑 奇木變身誠字
菲水災60死 逾64萬人逃難
13萬件調解案 成立率逾7成
幫人刺青兼販毒 男被逮
蘇拉農損申報 台東16日截止
關注弱勢 張懸新作盼引共鳴
圓夢 台新金併紐約人壽
追日太陽能電站 林邊啟用
指議員主導潑水街友 獲不起訴
防制人口販運 城市小姐代言
環團促壽山酌收門票
永靖級獵雷艦返國 海軍迎新艦
修理機器4指遭輾 緊急送醫
回收物據己有 清潔隊員被解雇
工總籲政府扎根中長期發展
中華姓氏競猜 金廈青少年交流
龜山少棒出征 要幫哥哥奪冠
優良代理教師 最多可聘3年
變羊記文藝營首映 文青立挺
江宜樺：短中長期改善所得差距
賴幸媛：簽協議 一吋都沒退讓
青年創業貸款 最高2百萬
女性助陣 海研五號添亮點
改善疊葬 原鄉打破土葬觀念
改善環境 烈嶼環島車轍道整修
澳洲昆士蘭豬流感 商旅應防疫
是否退出歐盟 英醞釀公投
涉勾結教授牟利 2男收押
鳳山污水淨化 中鋼擬再利用
圍觀老人倒地 老外怒斥中國人
一頁棒球史 盛竹如憶威廉波特
大麻偽裝巧克力 闖關被識破
營造公會盼大陸開放資質認證
惡火奪命 警消籲裝住宅警報器
胡志強見馬總統 提治水建言
103年 免試特招名額不互流
親情難捨 大學生捐肝救母
陸金牌女將 捧花送羅志祥
代理孕母爭議 立法先聽民意
股息匯出 台幣收貶5分
劉燈城：下半年房市審慎保守
宏?7月營收 月減43%
中油火場 遭勒令停工開罰
王文洋告帳房 王瑞華：不實指控
希拉蕊訪奈國 討論叛軍議題
比利時人存款總額創新高
港媒：王立軍下週受審
18大代表 涉薄案將領在列
男子舉槍自盡 疑久病厭世
財部：個人所得分配 未惡化
台電：64%用戶不受影響
金大倡跨國聯盟 研究閩南文化
鄉林：鬆綁陸資來台助經濟起飛
陳(沖)：兩岸經貿續深化
降低酒駕 新北擬試辦代理駕駛
李明博：誓死保衛獨島主權
張盛和：力推證所稅上路
景氣放緩 台銀五策略因應
江陳8會落幕 協議報政院
陸委會：鍾案將有正面發展
研究獎金免稅 財部嚴訂標準
新北營養午餐 擬增供有機蔬菜
蘇花公路搶通 毛治國肯定
夏普回應 鴻海：遲來善意
王毅：爭年底完成服務貿易商談
胡爭辦2018花博 郝支持
兩岸一國 王毅：一中原則沒變
秋冬服飾新品發表 展優質設計
李明博登獨島 時機有特別考量
港第2季經濟成長1.1%
龜山小將出征 陳偉殷傳心法
胡志強訪馬王 促速修公債法
今彩539開獎
華爾街美語歇業 負責人交保
大樂透開獎結果
抗議新北殯葬政策 板橋大遊行
賴幸媛：殖民地說 不妥不正確
太平島主權爭議 台越交鋒
陸商炒作 越地方官籲中央監管
拚2014頭關 蘇貞昌衝基層
外交部：在太平島活動屬合法
跆拳黑影未全消 選手忍辱負重
蘇貞昌：願當志工 盼重新執政
賴幸媛：以政府職務會見陳雲林
十公里游泳 突國泳將奪銅
楊淑君恐退役 不怕選手斷層
曾櫟騁奪銅 教練：最棒餞別禮
海貿會採購團 擬下單11億美元
港記者合肥遭襲 香港交涉
駁掉單說 洪水樹：可成是贏家
南山前7月獲利 壽險業稱王
越域案 高華柱勉國軍匡正紀律
恐失南疆 泰軍不願聯合國介入
倫敦奧運獎牌統計表（8月10日）
男子拳擊 大陸鄒市明爭金
北市連環車禍 3人受傷
美媒：谷案凸顯中國司法缺陷
高個魏辰洋 盼磨練優勢再戰
總統驟逝 迦納隆重下葬
今彩539 頭獎1注中獎
大樂透 頭獎槓龜
星媒專文介紹台灣NGO外交
台灣男子器捐 救5大陸人
艦隊案懲處名單 最快下週完成
許淑淨返台 雲林鄉親熱情接機
大馬青體部：奧運表現差強人意
美媒：薄案不見陽光 真相難明
男子拳擊 日本村田諒太晉決賽
中視神氣家族11日播出《爸爸的智慧寶盒》
不甘新聞專業淪喪 中時爆離職潮
8月12日國館智慧講座「逆轉人生」
國安密帳案列被告 李登輝首出庭
陳雲林避稱賴幸媛官銜 兩岸互不否認破功
提振宏達電 施顏祥：請大家愛用HTC
艦隊長懲處案 馬下令退回重審「誅連擴大」
李明博今以總統身分登獨島 日韓關係緊張
關廠工人揚言臥軌 台鐵癱瘓
法輪功人士鍾鼎邦 脫離大陸返台
桃猿單局4轟 牛投崩盤
奪銅之後 曾櫟騁臉書被擠爆
與伊朗交易 美制裁敘石油公司
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
曾櫟騁出門逛街 還是很想睡
法工業生產停滯 經濟恐萎縮
大旱 美玉米產量料創6年低點
看壞景氣 IEA調降油需預測
港經濟成長速度 近3年來最慢
陸貿易數據不如預期 人民幣貶
難民倫奧參賽 家人跋涉看轉播
倫奧男籃 西班牙逆轉晉決賽
歐股 跌多漲少
金漲銅跌
團體奪金 俄國續稱霸水上芭蕾
世銀任命蔡金勇為IFC執行長
倫奧女4百接力 美破紀錄摘金
倫敦奧運獎牌統計表（8月11日）
美國打敗阿國 男籃決戰西班牙
德國華裔青年柏林聚會聯誼
劉翔手術成功 應能完全康復
民調：歐巴馬拉大領先幅度
倫奧閉幕式 音樂大咖將演出
利比亞將領遇刺身亡
倫奧成功 英民眾肯定高額投資
油價跌 大陸出口不振
美股拉尾盤 憧憬救市
支出減少 美7月財政赤字縮小
閉鎖將屆滿 傳臉書出馬會股東
西南風影響 南部天氣不穩定
開學前租屋潮 學區商圈投報高
巴西大學簽台灣書院合作意向書
4成巴西原住民不住在保留地
青年失業高 潘基文憂失落一代
守護河川 北市巡守隊誓師
過半美國人肯定海關嚴格安檢
突破歷史 陸水上芭蕾獲首銀
札卡利亞涉抄襲 「時代」停職
身心障礙評估新制 3萬人申請
政院財經座談 首場論國際經貿
工商界財經座談 首場下午舉行
民調差距擴大 羅姆尼選情告急
托雷多菁英賽 曾雅妮遭淘汰
韓媒：李明博以行動警告日本
倫奧男足 日飲恨輸韓
公視董監新名單 龍應台邀茶敘
中華電信台東客服園區揭牌
申訴失敗 陸鏈球銅牌得而復失
照顧祖父母的胃 高職推鹹蛋糕
李明博登竹島 日韓關係難修復
歸仁釋迦上市 價格看俏
重啟TIFA 工總辦公聽會
美媒：大陸軍力成長引國際不安
南韓足球隊倫敦奧運踹日摘銅
倫奧檢討 桌球表現最驚豔
以租代售 台灣金聯啟動轉型
巴西聯警罷工 影響服務惹民怨
菲籍漁工造反 海巡馳援逮8人
拒美食誘惑 張嘉郡健康減重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
臉書隱私疑慮 將受外部審核
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
豪宅限貸嚴 房仲：新舊要併計
新北市2字頭房價區 增4個
國家公園遊客人次 破千萬
華膳籌開餐廳 頭等艙餐點搶鮮
愛極限運動 邱志偉鍾情飛行傘
陸委會：鍾鼎邦已在回台班機上
竹島問題 日擬向國際法庭提告
陸：依法遣送鍾鼎邦回台
唐老鴨配音員已是陸副部級官員
台灣參加瓜國國際青少年桌球賽
農夫市集 神木村民自力新生
自動通關 嘉惠20萬外籍人士
黃志鵬訪越寧平省 表台商期盼
尼泊爾現霍亂 衛生署籲注意
台灣愛心 明德基金越南義診
鍾鼎邦已返台 海基會接回住所
兩岸投保仲裁 評好看壞兩極
經濟部相挺 宏達電拚秘密武器
禁辦公室戀情 北市開罰10萬
節水夏令營 增台南高雄兩梯次
夏普擬向鴻海出售海外工廠
法部：陸方會將鍾鼎邦卷證交台
專辦馬拉松 太魯閣取消健跑組
佛教婚禮 兩女互許終身
支援通訊 中華電備衛星移動車
台灣佳能新廠動土 助繁榮經濟
吉里巴斯國父見證台農技團成果
鍾鼎邦下機後 感謝海基會協助
托雷多菁英賽 龔怡萍闖第3輪
鍾鼎邦已平安返回新竹住所
驕傲 陸官為孫楊葉詩文建雕像
蘇貞昌：多鼓勵奧運選手
抗議殯葬政策 板橋千人遊行
中區資訊展 大元代言
集集線老火車體驗 只剩4班次
泰出售抵押稻米 恐損失慘重
台灣慷慨賑災 智利災民感恩
新台幣匯率週升0.04%
海葵重創大陸 續發布暴雨預警
楊志良：健保保大有些是浪費
豬肉攤之子 獲丘成桐數學獎
抑制胃酸藥缺貨 病患可換藥
立委：陸暗示江陳會後放鍾鼎邦
奪金成名 陸選手回鄉紛獲豪宅
郝龍斌：晶片悠遊卡記名防偽
殷瑋出國 愛貓變藍青年團團貓
林書豪抵滬 球迷拎小籠包接機
丘成桐：研究不可偏廢教學
金門書畫展 兩岸藝術交流
推動社區防災 里長捐消防車
谷案庭審紀實 網友熱議兩版本
檢座捲入地勇案 法務部還清白
緬懷葉石濤 紀念館開館
鍾鼎邦平安返台 總統欣慰
佛教儀式結婚 兩女攜手終身
蘇貞昌：與中互動不能片面期待
鍾鼎邦獲釋 蔡：人民盼受保護
日本房市異於台灣 投資停看聽
太陽堂的滋味 老餅店重開張
漁船疑機艙起火 燒逾12小時
坐月子中心拚場 服務一條龍
台電：逾6成未受電價調整影響
台南降雨 曾文傍晚調節性放水
藍：民進黨為政治利益搖擺反覆
行竊不成 男性侵女按摩師遭訴
陳(沖)：廣納意見提升經濟
星媒體發行量 將計入數位版本
誠品在港開業 望成新人文地標
美總統大選年 投顧：美股可期
避免浮濫 殘障車牌擬限縮
慎選胃酸抑制劑 減少藥物干擾
萊恩倡降稅 利羅姆尼打經濟牌
陸金牌選手名字 遭搶註商標
區域發展不均 選校情結難解
環保署抽檢水質 5海灘優良
佛教儀式女女婚 來賓滿滿祝福
倫奧第14日 大陸僅獲1銀
總統：兩岸和緩 仍應建軍備戰
中共18大 軍委將大換班
蔡英文收養貓女兒 取名蔡想想
大林煉油廠火警 不影響供料
鍾鼎邦返家 女兒盼媒體給空間
行家看走眼 買到假畫討錢敗訴
為愛強出頭 男暴力討債遭逮
國民黨中山獎學金 13日報名
不景氣 國際移民離開義大利
接力賽搶金 波特再拚三料冠軍
困7天獲救 菲礦工地底過生日
檢察官調動 蔣得龍落馬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
陸水上芭蕾 新編舞曲獲好評
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
被提公視董事 阿信：已準備好
軍方：積極追償軍校生退學賠款
女王鑽禧 威廉夫婦9月訪亞洲
議員出席七夕活動 意外被求婚
漫畫高峰會 盼藉畫筆行銷新竹
2男偷供品 吃平安飯被逮
了解中華姓氏 金廈學童拚知識
央視擺烏龍 劉翔傷右腳變左腳
開發摩洛泰 台農技可望領頭
被遺忘之島 摩洛泰蟄伏待新生
李明博登竹島 韓領事館被砸
陸進出口疲弱 下半年恐更糟
和中不安全 遷村待居民決定
調菸捐抑吸菸 待政策評估
農產漲 投顧：點亮相關資產
龍應台：公視董監名單具代表性
北京擬鼓勵計程車雨天出車
抗壓不夠 中華射擊倫奧失準
奧運體驗告終 刀鋒跑者喜圓夢
男子2百公尺輕艇 英好手奪金
連勝文：晶片悠遊卡票證系統佳
劉翔傷右腳變左腳 央視道歉
鍾鼎邦返家 母喜備家常菜
訪日客增 全日空聘台籍空服員
公視紛擾 詹宏志：不怕捲漩渦
離留歐盟 英國陷兩難
政院推動FTA 陳(沖)領軍
花蓮壽豐鄉長補選 張懷文當選
警政APP 可查贓車通緝犯
向月老祈福 情定谷關
珍貴台北第一 保存城市記憶
警辦陣頭表演 宣導預防犯罪
若當選 阿信：幫公視募款
菲國暴雨 網民指早有預言
口社國小捐款 吐瓦魯外長受贈
桃園驟雨 啟動災害應變
輕視選手 大馬網民被逼自宮
企業捐書千套 蕭萬長返嘉感恩
HOZAYA店 金門賣風獅爺
經貿布局小組 經部近日提改組
規定不明前途難料 泳將志難伸
洪財隆：應簽人身安全協議
缺乏標準場地 自由車難進步
開拓新興市場 陳(沖)敦促育才
張文秀：裁判能力讓我失望
抨擊林丹短片 大馬藝人道歉
肝臟移植千例 馬總統鼓勵器捐
強風吹桃機燈箱 損巴士玻璃
引擎癱瘓 陳國慈盼為公視出力
大雨不斷 泰緬邊境水災
董監過最低標 攸關公視運轉
林郁方：陸航艦象徵大於實質
他山之石 南韓獎牌擠進前5
牛隊戰績低迷 總教練請辭
香港保釣船 明啟程赴釣魚台
船事問題大 汪明輝難突破
奧運跆拳道1銅 不如預期
招商引資 工商界促法令鬆綁
國健局促漲菸捐 抑菸害
跑道有洞 松山機場一度關閉
女子排球銅牌戰 日本擊敗韓國
缺乏高強度對抗 射箭空手而歸
董氏倡提高菸稅 1次漲30元
打敗南韓 日女排倫奧奪銅牌
今彩539開獎結果
倫奧閉幕式 「英」樂盛會
女單人輕艇2百米 卡林頓鍍金
神父立貧窮願 生前財產判修會
3組晉8強 羽球隊表現及格
誠品香港開店 海外第一家分店
德查緝漏稅 瑞士銀行成目標
男子50公里競走 大陸奪銅
奧運馬拉松 張嘉哲將開跑
加7月失業率 升至7.3%
晶片悠遊卡 首日近8千人換卡
因應自由化 台灣農業當品牌
倫敦奧運獎牌統計表（8月11日）
民宅火警 久病男命喪火窟
羅姆尼宣布 副總統搭檔萊恩
今彩539頭獎1注中獎
騎機車傳福音 緬懷曹立珊神父
羅姆尼打萊恩牌 主導競選主軸
松山機場跑道坑洞 疑雷擊造成
體育政治化 韓選手舉動被調查
張泰山3打點建功 獅咬象
女子越野登山車賽 法國摘金
敘衝突加劇 美土考慮設禁飛區
德政要提議 歐洲統合問題公投
李光耀：要讓年輕人願結婚生子
萊恩出線 美大選經濟路線對決
桃園驟雨 水淹半個輪胎
戴遐齡澄清 肯定楊淑君付出
奧運成績四屆最差 立委要體委會負責
鍾鼎邦遣送回台 台聯：還有許多台灣人被非法拘留
美國台灣人聯合基金會 9.15邀高志明演講「台灣製」
喪權辱國？ 藍反駁：綠立場反覆、荒謬
伊朗官方發布 已有180人死於地震
羅姆尼選定副手 七屆眾議員保羅.瑞安出線
巴西夢碎 墨西哥足球摘金
網球女雙 奧運實力有提升
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
18大前中箭落馬 薄案有前例
墨男足封王 巴西無緣奧運金牌
伊朗地震死亡人數增至87人
奧運男足頒獎 朴鍾佑不准參加
羅姆尼競選搭檔萊恩簡介
倫奧女籃銅牌 澳洲打敗俄羅斯
俄體操選手卡娜耶娃連霸創歷史
朱木炎競選 遭奧會判失格
倫奧女1600m接力 美奪冠
幸福水泥回饋越南鄉里
選舉失格 朱木炎：只能接受
運動員委員會委員 4人當選
波特新紀錄 2屆奧運3項衛冕
羅姆尼選萊恩當搭檔 黨內叫好
倫敦奧運獎牌統計表（8月12日）
整合社區資源 食物銀行對抗饑餓
遊羅馬 跟著故事走
歐巴馬陣營：萊恩代表錯誤政策
美國打敗法國 奧運女籃5連霸
倫奧日搶3金 英國隊再創佳績
西南風影響 南部天氣不穩
薩國刊馬總統東海和平倡議專文
大陸台商服務團啟程赴天津
享受馬拉松 張嘉哲要跑得開心
伊朗強震已180死 搜救展開
量腰圍顧健康 企業動員力推
北戴河會議 極度隱密也關鍵
吳育仁愛搖滾 有段鼓手人生
法官經歷 奠定劉櫂豪思辨基礎
服務社區 國中志工助清掃環境
駐加代表劉志攻訪多倫多僑界
投資型保單 勿受高報酬誘惑
襪娃化身帶路雞 可愛討喜
環保示範攝影展 呈現社區之美
戰略高科技貨品輸出入辦法修正
普度規模大 古蹟大廟代訂供品
陸航母殺手 美演練對付方法
莫伊傳說 幽默化解悲傷
黃金週線收紅 專家：逢低布局
棒棒糖門 朱木炎奧會選舉失格
漫博會人擠人 慣竊扒手機
獲捐1.2億 肝基會籌設門診
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
坦承謀殺 谷開來歸咎精神崩潰
大陸男子拳擊 摘下1金
微熱山丘助弱勢 義賣天使蛋糕
拳手村田奪金 日48年來壯舉
泰48公斤級拳擊 奧運僅得銀
托雷多菁英賽 龔怡萍暫列43
人力銀行：餐飲業人才需求穩定
媒體識讀 新視波培訓小記者
紐約時報廣場 警擊斃持刀男子
奧運規則改 陸拳擊面臨考驗
跆拳道摘銀 加彭首獲奧運獎牌
愛灑人間 北市辦外勞免費健檢
中市太平竹筍鼠害 損失2成
賴清德：續推社區關懷據點
陸生納健保 民進黨：人權考量
男10公尺跳台 美擊潰陸摘金
創業天使俱樂部 15日台南見
礁溪土地招商 台電辦說明會
新媒體播奧運 破10萬小時
竹島爭議 日媒：反制手段有限
下週汽油漲8角 柴油漲9角
小馬少棒奪冠 小將載譽返鄉
駐巴拉圭大使 高等戰略院演講
政院：陳(沖)肯定奧運選手努力
軍人退撫失衡 收入小於支出
陸發展跆拳道 缺正規教練
和中災民安置 將遷入台電宿舍
港保釣船出發 赴釣魚台宣主權
台青年大使團訪巴拉圭成果豐碩
陸男子跳台跳水失優勢僅獲銀
台生印車禍死 家屬大愛助貧
象捕手陳智弘受傷 本季恐報銷
爭人幣離岸中心 台灣仍待努力
侵權戰 賈伯斯早警告三星
越登革熱病例 南部增北部減
陸藏族選手 女子競走摘銅
軍職退撫入不敷出 問題待解決
七番弄鹿港再現 藝陣塞外風
取悅王昭君 胡人表演變藝陣
鐵皮屋當試煉 窮學生躍升主管
奧運陸消費最多 是小富即奢
男子酒駕沿路撞 警開槍逮人
防利益衝突 投信需建內控機制
巴西女排奪冠 陸第5教練挨批
爭上國道 千部重機15日遊行
中市釣客落水失蹤 遺體尋獲
智慧照明產業標準 14日公布
張案懲處 海軍依申訴結果重議
重機上國道 交部：沒時間表
華碩暗黑派對 拍賣寶物做公益
2012必遊景點 美媒讚台灣
感受效率 中市表揚績優里鄰長
酒駕肇事死傷降 大執法見成效
綠擬提陸生健保 藍期許兼質疑
綺麗台灣圖片展 仁川亮相
官辦法說 15家公司上陣
寺廟捐車 高市復康巴士達百輛
黑函嫁禍對手 包商判刑
吃苦當吃補 貧困推王吉俊創業
壽險+銀行 成金控獲利雙引擎
中市原民運動會 有如嘉年華
破車窗行竊 專選陽明山一帶
繼母拒給房 男求償勝訴
看貓為餌 誘騙性侵女遭訴
台遊戲市場成熟 日韓積極搶攻
40多萬南歐人在德國工作
港保釣人士往釣魚台宣示主權
色彩繽紛 人氣青蛙展魅力
創業典範 微創楷模選拔開跑
6男大生 單車環島傳愛
杭州清河坊牌樓倒塌 2死多傷
台股回溫 短線漲多恐整理
對流雲旺盛 北部大雨
促進女性就業 沙國建女人城
排隊坐月子 產科困境拚生機
綠兩岸路線 蘇蔡論述受矚目
三代同堂孝親楷模 副總統表揚
加工點字書 視障兒親子共讀
推廣仁川亞運 南韓志工團訪台
礁溪鄉長補選 藍：全力以赴
西安至成都高鐵將動工
蘇澳民宅火警 1死1傷
梅開三度 82歲索羅斯訂婚
蕭美琴訪中 綠否認傳話
廂型車撞電線桿 1死6傷
子任志工赴印身亡 家屬無怨悔
太平島增火砲 立委將考察
軍檢偵辦張案 國防部尊重
蘇拉重創觀光 花蓮飯店拚突圍
港媒：谷案疑點仍未明
愛子印亡 父母唯一請求：緝凶
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
火車站防震演習 營運時間演練
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
醫療資源不足 希臘愛滋病例增
薄熙來恐面臨更深入調查
專任輔導教師初試 到考逾9成
殷仔拚11勝 15日戰紅襪
南韓倫奧爭議球員 禁出席領獎
綠營訪中 羅致政：減少誤解
史國部長訪台 取經園區開發
伊朗強震 十餘村落夷為平地
太陽能營收慘 新趨勢成形中
建鐵路 法蘭克福拆除歐元地標
林逸欣快閃秀 4樂器齊上手
南沙增火砲 海巡署：9月完備
重慶銀行槍擊案 武警參與圍捕
台港保釣將會合 共赴釣魚台
台塑汽油漲8角 柴油漲9角
英媒：辯方指第三方涉海伍德案
守護民眾 花蓮市公所設電擊器
停留期長 教部規劃陸生納健保
副總統13日出訪 過境美國
台北午後大雨 水漫龍山寺
谷開來律師質疑證物有效性
尿液食物放一起 奧運藥檢惹議
幸運冠軍花 羅志祥不給摸
疑強風影響 華航降落滑出跑道
中永和大雨 部分道路積水
新竹縣長訪陸 行銷台灣燈會
南投火車節閉幕 15萬人造訪
疑金錢糾紛 男子傷妹後上吊亡
外媒：王立軍有功 可能從寬
新北連環車禍 4傷
奧運鎂光燈 知名度帶來壓力
新台灣之子 創作電子繪本
章念馳：上海研討會重點在交流
陸委會：陸客帶來2千億收入
保鏢：陸曾派人暗殺海伍德
傷口久治不癒 靜脈曲張惹禍
華航降落滑出跑道 疑液壓失靈
活動遇雷雨 潘瑋柏貼心送毛巾
重慶火爐發威 高溫41度
倫奧獲好評 英國際形象提昇
雨男發威 韋禮安出門就下雨
犀利人妻簽書會 號碼牌秒殺
新疆6.2地震 尚無災情傳出
外交部：伊朗強震無台人傷亡
網購暗黑3 工程師遭詐騙
男子馬拉松 張嘉哲77名完賽
簽唱遇暴雨 陳乃榮濕身饋粉絲
歐債危機逐漸向核心國家蔓延
英仙座流星雨極大期 晚間登場
憂伊朗飛彈襲 以測試簡訊警報
婦產科醫學會推生育登錄
龍應台：香港光華主任是搭台者
美翁摔跤又失憶 跋涉千里返家
中生代李應平 搭台台港文化
募款建兒童館 育幼所孩子獻唱
兩岸三地保釣船後天晚上會合
合辦兒藝節 高雄沖繩相約續攤
劉翔倫奧受辱？ 陸民看法分歧
利物浦雙年展 邀台灣建築師
日獎牌創新高 金牌減少惹議論
張嘉哲笑著跑 完賽不捨美景
倫奧男子馬拉松 烏干達摘金
日輪美艦相撞 荷莫茲照常通航
明星賽後開轟 鍾承佑雙響宰牛
奧運驚奇 波特短跑連霸傳奇
倫敦奧運獎牌統計表（8月12日）
奧運驚奇 羽球放水8人失格
奧運驚奇 泳將葉詩文破世界
奧運驚奇 盲人林東賢破世界
奧運驚奇 英國莫瑞主場奪金
奧運贏家賺飽飽 輸家慘兮兮
奧運驚奇 飛靶資格賽射滿分
奧運驚奇 帕蒂卡奮戰桌球場
奧運男排 俄羅斯奪金
男角力選手米滿 為日添第7金
奧運驚奇 百十跨欄劉翔摔跤
兩案研討會 將談台國際空間
倫敦奧運閉幕 曾櫟騁掌旗
倫敦奧運驚奇不斷 夢幻隊壓軸
女童手指卡排水孔 受困2小時
奧會主席改口 讚波特是傳奇
奧運畫面好熟悉 選手愛咬獎牌
六輕冒黑煙 疑苯乙苯外洩
奧運驚奇 馬術法華津寬71歲
退撫基金支出較收入逆差17% 監委關切
綠提陸生納入健保 國民黨酸「樂觀其成、不要假動作」
兩岸三地華人出發 擬登釣魚島宣示主權
工作難找 大專生出現延畢潮
US: Republicans, Democrats weigh pros and cons of Paul Ryan choice
「刷護照、看螢幕、通關成功」 移民署自動通關突破200萬旅客人次
HSBC wins court order to remove Occupy Hong Kong protesters
美國指控 中國玩具商替伊朗購買核材料
臺鹽打造升級通路 3家委託加盟店聯合慶開幕
咖啡機不限品牌舊換新 飛利浦超值限時活動起跑
俄羅斯逆轉勝 奧運男籃首摘銅
美國男籃擊敗西班牙 摘下金牌
2候選人失格 IOC暫緩投票
奧運驚奇 美國男籃得分創紀錄
羅姆尼配萊恩 破總統搭檔慣例
倫奧男籃 夢幻力克西班牙摘金
副手選萊恩 左右齊歡摩拳擦掌
夢十衛冕成功 完成2連霸業
美國46金 倫奧獎牌榜霸主
奧運閉幕 倫敦城東發生大火
倫敦奧運 中華隊獎牌排行63
倫敦奧運閉幕表演開始
奧運閉幕式 會旗運動員進場
倫敦奧運獎牌統計表（8月13日）
閉幕演唱匯演 約翰藍儂現聲
倫奧封王 小皇帝度過黃金夏天
奧運閉幕表演 辣妹合體高唱
伊朗2起強震 近3百死5千傷
會旗移交 里約熱內盧接手
巴西接棒奧運 球王比利站台
埃總統逼退軍頭 曾與本人諮商
倫奧閉幕饗宴 4年後巴西再見
恐資金外流 大額鈔義國流通少
奧運聖火熄滅 倫敦再見
熱低壓將成颱 可能撲台
美乾旱 專家憂心發生愈頻繁
倫奧閉幕 4年後相約巴西見
倫奧圓滿 奧委會主席劃句點
德國華裔菁英會 柏林暑期聯誼
台股開盤上漲54.69點
有力處理災情 伊婉謝台灣救援
美反恐安檢 疑涉種族歧視
奧運檢討 女子擊劍值得重視
閃電俠當DJ 慶功開趴喝香檳
奧運檢討 柔道杜凱文瞄準下屆
許淑淨舉重摘銀 本土第1人
多方控盤 台股挑戰7500
倫敦獎牌盤點 美國金牌稱霸
倫奧落幕 IOC主席盛讚成功
優惠預付票夯 系統上雲端
羅萊配造勢 誓讓美東山再起
大陸倫奧表現 境外成績最佳
刺激經濟 美西首棟美國製造屋
蔡溫義鼓勵許淑淨 更上一層樓
奧運檢討 張浩吸收帆船賽經驗
第13號颱風 菲東方海面生成
政治世家千金 萊恩妻來頭不小
原油漲 前7月進口金額增1成
貿協將辦美國商機日
尼可拉斯凱吉 近半百拚勁不減
PGA錦標賽 小麥封王伍茲喊讚
青年安心成家方案 24日截止
電子領軍 台股挑戰半年線
吸毒歹路 過來人巡迴勸世
95汽油價格 歷史第3高
台股漲 新台幣早盤升2.1分
美銀下修陸今年經濟成長預估
澳紐元貶 日GDP未達標
高盛：第3季DRAM價續軟
輕颱啟德形成 14日海上警報
張銘煌寫歷史 田徑新氣象
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
李明博：日未對歷史道歉
南韓13金8銀7銅 倫奧第5
奧運金輝煌 波特想轉戰板球
能源總署籲 利用太陽熱能減碳
軍頭下台 考驗埃及權力平衡
瓜地馬拉研討資源再生工業
奧運戰績 兩韓出色日本失望
副總統出訪 往返過境美國
戲水意外多 防溺常識不可少
出國穿錯鞋 腳跟疼痛敗興歸
陸唯金論 有挺也有反
連日大雨 屏東霧台山路塌陷
接央圖分館長 陳雪玉推創新
蔬菜批發價居高不下
劉翔摔倒案 考驗大陸信任感
售2年內自宅未設籍 課奢侈稅
胡志強：高美溼地生態保育第一
張案懲處重議 週內可望定案
陸粉絲狂追 韓星張根碩火大
出兵釣魚台 日自衛隊定方針
報案定位 警政APP保安全
鮑彤破禁 在炎黃春秋談胡耀邦
雲林之光許淑淨 凱旋還鄉
托雷多菁英賽 龔怡萍名列31
凸顯客庄 花市建客家文化中心
家扶課輔受歡迎 徵志工
具撥回機制投資型保單 夯
越女順手牽羊 連號新鈔露餡
男攜毒躲警 毒藏沙包仍被識破
港保釣船 要求解放軍派艦護航
巾幗不讓鬚眉 倫奧女選手發光
工總TIFA座談 聽產業意見
農委會：短期菜價仍高
睡不好 心臟衰竭缺氧引起
兩岸和平法學論壇 月底登場
騎士撞車門癱瘓 運將賠千萬
減碳 9成民眾願每週1日蔬食
陸生納健保 陸委會：考慮方向
海軍演訓案 軍高檢傳張鳳強
大胃王 女慣竊連偷7份早餐
大陸不丹邊界會談 獲重要進展
陸媒：大陸是體育大國但非強國
歐巴馬：萊恩是意識形態領導者
伊東豊雄將訪台 談日震後心得
觀望 新台幣午升1分
二林園區朝精密機械調整
奧運表現 澳德失望 印度崛起
WiFi惹民怨 中華電澄清
擬陸生納健保 吳秉叡駁動機論
白川明年卸任 日銀將改拚寬鬆
涉持刀殺清潔隊員 男遭訴
農糧署：肥料價格盡量不漲
網友：劉翔摔倒後被迫回跑道
高市議員張勝富遭判當選無效
實價登錄 房仲委租少一半
沒傳話 蕭美琴：來大陸不容易
台股收盤跌4.82點
英國進步 排總主席讚舉國體制
台灣保釣團體 計畫宜蘭出海
摩托拚瘦身 傳將大裁員
科技業瘋併購 寧大不願小
開高走低 台股跌4.82點
8月台指期漲10點
兩岸常用詞典出版 交流添新頁
布袋火燈夜巡 凝聚居民向心力
李鴻源：申請隨扈將嚴格審查
國際青少年桌賽 中華穿金戴銀
8月電子期漲 金融期跌
台水供水普及率91%
菲水災死者近百 疫病威脅
經濟部：投保協議不涉陸資來台
逼走林來瘋 安東尼讓批評閉嘴
同名同姓吳伯雄 到民進黨實習
國防部否認軍購美F16C/D
亞股走弱 台股力守年線
酷熱防中暑 避免曝曬多喝水
外遇挨告 醫師判賠妻
公車虧很大 高市府裁撥81人
郝將訪歐 參加全球體育高峰會
登陸 蕭美琴：沒替任何人傳話
火燒車意外 農會職員及時撲滅
陸破獲特大色情網站捕2千多人
切陽什姐奪牌 藏人憂喜參半
抗藥有成 倫奧仍難逃禁藥陰霾
黃光國著書 挽救學術文化自覺
兩岸詞典 機車飄綠都收錄
台日美髮鬥豔 選秀彩排熱身
調查：學童談戀愛 3%找網友
三大法人買超台股41億元
朗誦賽 兩岸四地學童各展特色
偶像劇效應 逾2成學童想戀愛
湯圓噎喉嚨 119線上救老翁
學校沒零食 助小胖童甩肉
囊腫分離 單孔腹腔鏡不傷胎
推骨髓移植 慈濟完成千例捐贈
管制木炭 新北燒炭自殺案減
池塘邊除草 男疑落水溺斃
菜價上漲 北市提供平價蔬菜
驅離母乳哺育 北市將開罰
對流旺 北中南部防大雨
北市：勞資爭議較去年減少4%
興大研究 台灣適合林蔭公園
台南議員隨扈 視需求檢討歸建
搶金項鍊買奶粉 毒鴛鴦送辦
傳李明博將在獨島立碑
大專延畢人數增 教部研議對策
哈爾濱腦麻女 腳趾寫小說
新台幣兌美元貶1.5分
倫奧閉幕式超棒 英國名人大讚
搭舢舨下籠具 興達港體驗趣
搏動性耳鳴 當心腦中風
防震救災 松山火車站演習
風捷停飛 旅客滯留羅馬機場
大稻埕煙火節 郝：如期舉行
中一中數奧3銀 金牌擦身過
三星天長地久 打卡送紀念車票
颱風形成 陳(沖)指示加強整備
公害糾紛 環署啟動法律扶助
陸生納健保 藍籲蘇貞昌表態
梁國源：油價震盪 不至太高
國際華爾街 考慮接手台灣業務
侵占請託物品 監獄管理員拘役
性侵鄰居女童 男重判12年
信義學堂倡倫理 落實生活中
訂50碗麵不見買主 老闆訴苦
中華青少棒隊 赴墨西哥參賽
金控獎勵稅務問題 月底研討
行刺省長 菲升旗典禮喋血
友達成功募集千萬?學金
海浪沖蝕 垃圾場護坡瀕崩塌
蔣耀平訪台塑 逛長庚養生村
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
拚經濟 陳(沖)14日視察經濟部
中央氣象局 明天白天天氣預報
故宮南院分館 最快9月開工
李明博登島 日人多厭政府作為
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
柯有倫與陣頭之子 同台尬鼓
奧運落幕 省思金牌何價
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
舊金山交響樂團 將來台獻藝
李新：跆拳成績不佳 如預期
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
鍾鼎邦：認罪非情願 拒往大陸
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
防越勞逃跑 越韓祭扣月薪處罰
高市林園海邊1國中生溺水
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
竊香油錢 男逃跑跌山溝就逮
警界退休 種皇帝柚有成
企業有愛 遲緩兒盡情塗鴉
藍：捍衛中常委選風 沒有妥協
藍：縣市首長會議18日復辦
台南公車車禍 老婦不治
國際志工陪騎 家扶生拓展視野
中秋愛心禮品 慈善團體創新高
懷孕又畸胎瘤 順利娩健兒
搶錢還要親一下 南市警逮1嫌
陸媒：奧運獎牌與GDP榜關聯
南投4死毒殺案 二審判無期
德國經濟降溫 衰退疑慮浮現
暢遊竹市 樂活親子兩路線
農委會估新颱風不致傷復耕區
戶政所協助 日人集集尋根圓夢
中環今年首部國片「志氣」開拍
增進交流 法學子赴台學習
網路仙人跳 星案件激增
紙鳶越洋 台與友邦風箏交流
醫學夏令營 小學生縫豬腳
李宗瑞闖禍 老爸辭元大金董事
提高能見度 台南補助拍片
越勞非法打工 台越聯手防堵
二林園區轉型 估102年營運
球運差 牛隊小將：逢廟就拜
油品不符標準 擬向廠商追繳
增停雪梨 華航天天飛紐西蘭
ILO：減薪不利經濟成長
中共選出2270名18大代表
賓士加碼台灣 升級經銷據點
影視取景助形象 新北警樂支援
書記官藏卷未登載 一審8年
樹木罹褐根病 嘉義公園防治
原民保留地增劃編 盼延長期限
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外資上周買超497.53億元
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雪隧安全 江宜樺：重逃生避難
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藥頭鴛鴦組販毒集團 警逮8嫌
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山坡廢土危民宅 苗縣府代清除
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扁疑文稿被扣 北監澄清
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北市：免試不排除刪獎懲規定
港媒稱王立軍案開審 法院否認
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陳以信海外投書 倡議東海和平
故宮員工趕哺乳媽媽 北市開罰
摩羅泰縣長：台摩合作越快越好
陸外交部：敘利亞特使訪中
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內需強勁 菲經濟成長估約7%
延續生命 馬總統臉書鼓勵器捐
食物保障指數 美歐表現佳
防人口走私 泰加強邊防維安
威力彩開獎
100檔台股基金績效勝大盤
踩破屋頂石棉瓦 工人墜落昏迷
兩岸海關協議預計102年生效
常缺電 印尼摩羅泰發展太陽能
中科二林轉型 農民擬暫停靜坐
徵能源稅 財長：永遠是好時機
迎國際帆船節 摩羅泰動起來
保釣盼補給 海釣船長婉拒出海
漢光兵推檢討 高華柱重申軍紀
芬蘭：義應以國家資產擔保公債
美退役上將羅福賀14日訪台
闢能源振觀光 摩羅泰迎開發
印尼摩羅泰島 二戰史蹟斑斑
遊客到柏林必訪冷戰表徵：圍牆
中華奧會抗議函附澳選手違規照
教育局長會議 聚焦十二年國教
晶電上半年每股虧0.16元
台灣救生小天使 北京亮相演練
日議員申登釣魚台 政府否決
反貪腐集會 印瑜伽大師被捕
瑜伽大師反貪腐 印逮捕數千人
友達售達意 意在廣視角面板
TIFA復談 經部：目標不變
蘇丹樂觀看待邊境安全問題
戴遐齡返國 感謝選手教練努力
今彩539 頭獎3注中獎
台師大青年大使 參訪德國兩週
爭竹島主權 韓生展開海泳登島
張鳳強懲處案 海軍速開人評會
林郁方：張鳳強處分可能會降低
世界少棒賽 袁健生歡迎中華隊
威力彩 頭獎1人獨得2億元
陸生納健保 吳秉叡尊重黨看法
輕颱啟德加快 明晚起有長浪
兩岸貨幣清算 進入最後確認
海軍權保會決議 國防部尊重
敘反抗軍稱擊落1架戰機
三開版特殊號 10月底前標售
許添財赴陸遭拒 陸：恐有原因
發展觀光 黃健庭：台東縣四季都有主題活動
第13號颱風 星期四可能襲台
立委廈門行程 許添財遭拒入境
保釣團體擬同時登陸釣魚台 日本不排除動用自衛隊
中生納入健保 藍綠都罵翻
驚! 雙鐵電磁波超標1.4倍
陸生納入健保 蘇貞昌喊停
中秋趕搭英國時尚熱潮 金鑛咖啡平價禮盒首選
Audrey愛戀舒波 七夕浪漫必備！
央行澄清: 彭淮南沒有使用iPhone手機
宇昌生技案簽結 還蔡英文清白
中秋愛心伴手禮開賣！ 馬總統捧場推薦
臺銀第八家海外據點 上海分行14日開幕
英廣邀請 兩岸三地記者談倫奧
英廣邀請 中央社走上國際舞台
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德州出現槍擊 多人受傷
警方：德州槍擊2死4傷
多空相抵 歐股收黑
蘋果專家估三星將賠25億美元
吳敦義抵美 九旬老僑親迎
憂經濟趨緩 美股收黑
曾櫟騁奪銅 沈呂巡祝賀
經濟引憂 國際油價跌
和平之旅 台退休教師單騎全歐
幼童大聲打酣 易有行為問題
蘋果片恐遭污染 美業者回收
台指期結算前 觀察法人動向
啟德颱風逼近 下午發海警
台生車禍 印警：肇事駕駛自首
德州槍擊3死 農工大學警示
包道格：美應恪守南海既定原則
教育局長會議 論十二年國教
台股開盤上漲10.73點
7月營造工程物價略漲
一週期台指選擇權為期市添動能
美乾旱歉收 加拿大獲益
巴西公務員罷工 影響進出口
推動北韓經濟 張成澤訪中
倫奧大圓滿 10大要因推助
2016里約奧運工程加緊施工
倫奧落幕 英相度假調養身心
倫奧全軍覆沒 越南輿論表失望
阿里山公路交管 中午可望解除
萊恩出線 民調大幅攀升
重慶劫殺重犯周克華被擊斃
周麟拜會巴拿馬企業領袖
林凡首個唱 陳昇劉真相挺
亞股回神 關注美零售數據
大陸新24孝 惹來議論
足球場舉獨島牌 南韓足協道歉
台灣經貿網會員破6.5萬家
台金聯活化資產 首創飯店出租
美乾旱恐持續 黃小玉續漲
貿協採購研討會 追巴西商機
港保釣船 正開往台中港補給
台股漲 新台幣早盤升5.1分
敘戰機墜毀 反抗軍擄飛行員
莊國鑫劇團結束墨國表演返台
梨山果農查水源 墜谷獲救
創新思維 哈佛教授和業界座談
5成6上班族 曾遭前輩欺負
台指期結算前 台股小漲
陳(沖)下午視察經濟部
印尼帆船節 台灣可望包機直航
綠島只出不進 船運15日停駛
查無不法 特偵組簽結宇昌案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
菜價漲 近4年新高
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸：18大中央委員採差額選舉
智慧照明系統產業標準今發布
標檢局修訂LED路燈國家標準
台灣保釣團體 仍在覓船
海巡署：未獲港保釣船整補訊息
府：釣島主權寸步不讓
大潮逢颱逼近 高市嚴戒備
工廠掩護製偽幣 恐流入市面
食蛇龜保育 巡查通報阻盜獵
中共十八大代表 年齡降基層增
政院：扶植掌握關鍵技術企業
福島蝴蝶嚴重畸形 疑核災導致
逾3成上班族 對新人冷漠
外交部：持續洽談重啟TIFA
溪中捕魚受困河床 男獲救
全球央行壓低利率 投資人虧大
啟德來襲 南部東部防豪雨
台金聯出租飯店 投報率逾7%
教長：超額比序應簡化
日北海道7.3地震
巴拿馬運河年度預算通過
中共：不知政治局常委多少人
陸生健保議題惹議 吳秉叡致歉
北市：豪宅繳稅 比管理費還少
陸：十八大下半年在北京召開
菜貴 可先購高麗菜及包心白菜
台達電：智慧照明系統標準重要
殷仔拚季後賽 外加激勵獎金
外交部：採妥適方式護漁民權益
飛人劉翔 坐輪椅返抵上海
日銀理事傳不排除任何政策選項
氣象預測當參考 新北動員防颱
原民會：部落學校建構周延民教
中秋愛心月餅 總統血拚支持
德州槍擊 警方公布槍手身分
小英推工作坊 盼找經濟新模式
推十二年國教 賴清德盼增財源
釣魚台 港媒：北京不應再忍讓
民眾梨山墜谷 空勤直升機救援
高市交通裁罰 多去年同期2億
台鐵：少數自強號電磁波超標
教育局處長會議 場外言語衝突
陸：18大選舉擴大黨內民主
實境秀炒作戰爭 和平獎得主轟
美媒：陸對南海態度日益強硬
實價課稅 財長：要有共識
環署：應制訂列車電磁波規範
老人頻尿 雙極氣化刀手術治癒
陳偉殷日益融入美式生活
陸生納保案 藍委推修法
宇昌案 小英盼別再有惡質抹黑
當歸滯銷 原民產銷班員感嘆
辛辛那提網賽 盧彥勳晉級
德國人聲音樂劇 月底將來台
量縮 新台幣午升4.6分
專家示警 糧食危機即將引爆
救出口 財長：全力配合
台股收盤漲 42.95點
毒蟲出獄操舊業 警逮送辦
愛滋器捐案 監院彈劾柯文哲
俄外海7.7強震 東京也搖晃
開平走高 台股漲42點
8月台指期漲45點
軍方：蔣公青天白日勳章在陵寢
希臘恐破產 德銀行未雨綢繆
陸生納健保案 藍批綠不敢超越
央行澄清 彭淮南不用手機
教長：國教若延宕是失信於民
8月電子期漲 金融期跌
海軍：張鳳強仍是艦隊長
差旅費申報繁瑣 清大生解困境
釣魚台議題 軍方：依政策執行
陸生納健保 綠委多保留
7500點遇壓 台股漲42點
潘柏錚獲終身成就獎
風濕免疫病 骨鬆高風險群
信義快消防實兵演練 車輛改道
陳錫蕃赴監院 檢舉羅福全失職
遇攔檢緊張未減速 女騎士撞警
遭監院彈劾 柯文哲：不要緊
穩定供應 北市提供平價蔬菜
BMW設計團 打造新航頭等艙
虎頭蜂巢難除 吸塵器一網打盡
啟德颱風逼近 嘉縣農漁防範
生意頭腦佳 林來瘋雙重增值
觀金星水星 16日前後最佳
深圳豪宅區 撞車黨橫行
上海台北城市論壇 16日舉行
台企銀獲選青創貸款經理行
商機無限 小綠綠選讀台北海院
出征亞洲少棒賽 郝預祝6連霸
中秋月餅獻愛心 李鴻源衝業績
麥嘉華看淡陸經濟 青睞歐股
盜砍觀音寺龍柏 男落網
暑假偷車拆零件 2少年稱好玩
警追竊車集團 駕駛撞車遭逮
陸生納健保 王丹張鐵志支持
抗議中共統治 再傳兩藏人自焚
台聯擬推公投 簽人身安全協議
腸病毒71型重症 上週增6例
三大法人買超台股80億元
談東亞安保 美日俄擬設平台
輕颱啟德海警發布
教長：新世代挑戰 考試難滿足
夫允諾給房地反悔 妻提告勝訴
竹縣消防局籲慎選戲水水域
社團盼增台文教育 教部納參考
擊斃要犯 重慶公安局獲一等功
新纖轉投資 跨足綠化文創事業
專輔教師初試 錄取142人
特偵簽結宇昌案 列27問答
雅思測驗成績 台領先陸日
少年刑務所演武場 竹市列古蹟
向上商場動土 宜家進駐中市
反中科搶水 農民強調不鬆懈
拿蟑螂訛五星飯店 男吃官司
斗六工業區疑排汙 自救會提告
跨海峽公民社會 王丹贊同
紀念陳冠學 屏縣展出親筆手稿
男被控刺瞎鄰居 重傷害未成立
走過人生低潮 居服員樂觀生活
衛星照出土丘 疑為未知金字塔
陳(沖)：塑造環境讓企業具競爭力
南蘇丹長跑好手 回饋祖國
每天喝水2公升 結石不上身
愛寵物瞭解牠 北市籲勿棄養
竹市眷村博物館 傅禎彞特展
船主拒出海 台保釣任務取消
奧運足賽後舉牌 南韓否認道歉
台大新建工程 環評補件再審
新台幣兌美元升4分
疑感情輕生 男車內燒炭亡
校舍偷工減料 起訴營造商6人
體委會：深入檢討 備戰亞運
書法影響學習 校長親自教學
南韓毒犯在大陸被判死刑
淡大柬埔寨服務 教童電腦中文
涉違旋轉門 胡勝正納悶
神話成員金烔完 將來台會粉絲
管理企業智財 日月光華碩分享
新竹漁港淤沙 竹市盼外推港口
首次個唱 藍心湄：力求突破
調查：就業力不足 企業徵才難
諾貝爾獎得主來台 頒學商卡
國軍防颱 開設應變中心
回收廢四機 登錄聯單可抽獎
台南就博會 徵才逾4千
彰縣運動會 千名選手競技
時隔4年 日與北韓將官方協商
中小學輔導人力缺 縣市搶才
卡通走出螢幕 舞台劇零距離
吃658元 發票誤開174萬
鼓勵生育 中市營造好孕城市
柯夢波丹前主編布朗辭世
颱風近 上百旅客簽切結遊綠島
聯發科晨星明年起100%合併
慰勞金門員工 賴浩敏感謝付出
鴻海雲端中心預計102年啟用
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
許淑淨回正修 校方預聘教練
上海書展 吳念真九把刀簽書會
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蕭敬騰甩光環 樂陪弱勢童
赴日拍戲 韓星金泰希受肯定
國防大學奈米技術 獲3項專利
蔣公勳章 斯賓克：經專家鑒定
四川藏族區自焚激增 1死
宇昌案 綠告吳敦義等北檢簽結
未申請許可 海巡勸離港保釣船
產量減 香蕉衝天價
首例公路弧狀隔音牆 效果加倍
聽障環島到恆春 恆基醫院支援
太陽堂餅店老闆林義博病逝
反社會或個案 周克華案惹議
議員飆戲 劉美芳巧扮郭家媳婦
災童心理創傷 家扶助復原
視機能檢測 元培師生社區服務
插手補教業 角頭擲汽油彈恐嚇
火警引發污染憂慮 六輕澄清
娃娃車翻覆 駕駛命危多人傷
超高音速 倫敦飛紐約60分
西園醫院堆廢棄物 北市開罰
陸城鎮人口 首度超越農村
德Q2微幅成長 法連三季持平
報刊李宗瑞不雅照 北檢查洩密
有機百合開發有成 售價優中日
李明博放話 要日皇訪韓謝罪
微電影尋記憶 行銷桃觀光工廠
男用假鈔購物 見現金變搶奪
佛學入監 南監收容人集體皈依
美體操金牌 奧運後沉溺速食
核三蒸汽閥桿洩漏 停機5天
王偉忠田浩江 聽短波憶往事
互動式火星全景圖 網路看得到
李明博：日皇欲訪韓須誠懇道歉
宏?Q2筆電出貨 全球居冠
面對工作 沈方正勉追求樂趣
木村哥求突破 新劇飾演窮酸漢
13歲小志工 戶政服務很用心
啟德海警發布 玉山雪霸禁入
高大運技系招生 培育台灣之光
美佛州現緬甸巨蟒 懷87顆蛋
登革熱創新高 南台灣防颱防疫
陸生納保 問題不只意識型態
消費萎縮 法經濟連9月零成長
物資送不出 台保釣任務取消
特招怎麼考 基北區月底出說帖
過情人節 壽山票選動物情?
機車撞濱海公路護欄 2命危
娃娃車翻覆 司機命危學童輕傷
限壽險炒房 業者盼調整期拉長
府城七夕印集 烙下旅遊回憶
韓球員舉牌奔跑 IOC擬處罰
屏東脫貧方案 學生獲獎學金
龍應台將訪美加 加強文化交流
運彩 體委會盼發行與經銷合作
18大滿意度97% 網友熱議
秤重手套獲光寶創新獎金賞
啟德逼近 台東上緊發條
經部提6大施政重點方向
星國會修法 假結婚視為犯罪
柏林消費電子展 台商將推新品
邱復生：台灣需要經濟更開放
警攔砂石車酒駕 沒駕照無計施
賭場隱身家具行 警逮27人
啟德逼近 港都警戒
中鋼集團獲英國標準協會頒獎
巧克力脂肪砍半 英有妙招
港保釣委：保釣人員士氣高昂
莊智淵楊淑君 MOD收視佳
海巡署：絕無介入禁止保釣活動
台中太陽堂老板林義博罹癌病逝
太陽堂老闆過世 親友不捨
泰國加強東協米市合作
船帆石沒公廁 店家不堪其擾
高鐵：列車電磁波未超標
爭權益 華隆工會徒步北上靜坐
清水火車站行不便 爭取建天橋
義西拖累 歐元區Q2經濟萎縮
德投資人信心 意外連4月下滑
歐盟重教育 歐債無礙獎學金
新中橫復建 隆華新橋月底通車
逼女拍裸照簽本票 男判刑
美光併爾必達有異議 封測觀察
新北迺夜市 票選人氣攤位
消基會疑放寬食品輻射標準不當
花蓮遊覽車事故 糾正公路總局
三業四化 經部選5亮點產業
公益彩券 中信台新明投標
海巡署：香港保釣船未合法申請
曾文水庫調節性放水
颱風影響 蘇花台7甲可能暫封
港6月商品出口價升、量跌
泰國海外投資 鎖定緬越印尼
印度種族衝突 情勢再度升高
改變心意 伊朗願接受各國援助
大里地下水遭污染 環局急封井
以任命新民防部長 伊駁攻擊說
8招生區 2年後擬全面免試
花蓮規模5.2地震 未傳災情
台日韓偶像團體 9月台南開唱
啟德逼近 水利署預佈抽水機
補習班暴力奪利 10人送辦
過度報導性侵案 媒體恐觸法
疑心疾 娃娃車司機撞電桿身亡
新北市警員酒駕 撞傷女騎士
法經濟成長率 專家下修
拚戰瓊斯盃 中華隊陣容夢幻
花蓮內陸地震 規模5.2
陸媒對日放話：不准碰港保釣船
宜蘭南山地震 幸無災情
股匯雙漲 台幣收升4分
街友盼有個家 人安中秋募款
林書豪效應 餐廳座椅搶著坐
登革熱首例 嘉縣啟動防治
兩岸投保協議 歐盟正面看待
十二年國教 各招生區差異大
保台商安全 馬英九盼盡力落實
Q2全球手機銷量減2.3%
金門食蟲植物復育佳 加強監控
性侵報導 NCC：違法就干涉
港特首關注保釣人士安全
吸毒鴛鴦逃亡 機車號露餡落網
促關注釣魚台 外交部辦徵文
北市服務學習採計 校外要申請
李鴻源：釣魚台是中華民國疆域
港保釣船需靠港 北航未獲申請
伊朗震災 尋獲2名生還者
陸式民主 居委會選舉民眾無感
機上拉扯空姐 男被控性騷擾
嘉縣今年首見登革熱疫情
大連醫大訪台 推廣醫療合作
另類評比 CNN選出最佳5國
和泰升級門市 攻40%市占率
宏?Q2筆電出貨 拉美成長多
拚經濟 陳(沖)：落實策進方案
德瑞稅務協定 資訊光碟或影響
啟德路徑偏南 陸警機率降低
今彩539開獎
大樂透開獎
福利取消 菲氣象員颱風天示威
釣魚台爭議 宜縣府想登島
總統：通盤檢討陸生相關政策
瘋春浪 陸生摔車掛彩自費四萬
歐元區Q2萎縮 第三季恐衰退
業務縮減 台灣摩托羅拉將裁員
扶植中堅企業 提供客製化服務
女慣竊被逮 辯罹精神疾病
帶太多現金 海關沒收暴增
八一四空軍節 總統臉書謝國軍
宏?：仍會推WinRT產品
遞水事件 田協：選手習慣自取
愛滋器捐 監委指柯文哲未盡責
柯文哲：監委選擇性接受與忽略
希臘發行國庫券 融資成本升
美消費回溫 7月零售成長
綠中國事務委員會 擬延後成立
電磁波危害未定 民眾陷恐懼中
日韓爭議升溫 傳日擬暫停峰會
傅高義：中國續沿鄧小平道路
新北警員酒駕 列內部訓練教材
陸：支持兩會互設處交換意見
三中一青希望工程 經部規劃
鐵馬環台 陸生感受台灣熱情
諾貝爾和平獎得主尤努斯抵台
揚言炸屋迫遷 菲官員失言挨批
總統：兩岸可思考互設辦事機構
兩會互設辦事機構 各自研究中
釣魚台情勢 國安會組應變小組
再澄清 彭淮南曾有蘋果手機
今彩539 頭獎槓龜
蕭美琴登陸 談兩岸經貿
宇昌案簽結 藍籲小英面對檢驗
大樂透頭獎槓龜
台積電砸830億 擴先進製程
軍職轉公職 國防部：依法辦理
防老年心臟病 園藝快走都有用
投資印尼手機產線 鴻海不置評
每天喝可可 有助遠離癡呆
猿氣十足 連4戰砲轟對手
大馬人民抗議政府限制網路自由
澳墨爾本市長有意再爭辦奧運
爭獨島釣魚台 關係破裂風險升
海軍：人評會依規定通知當事人
台灣原住民納進中國少數民族 佛光山服裝展遭批評
陸生納健保收手 國民黨諷綠營「不敢超越」
太陽堂老闆病逝 各界惋惜
愛滋感染者器官移植案 監院彈劾柯文哲醫師
敘利亞叛逃前總理稱＂敘政府即將崩潰＂
宇昌案簽結 民進黨：蔡英文輸得冤枉
宣示主權 登釣船已駛入公海
2012年第二季我國電子零組件產業回顧與展望
陶大偉傳病危 狀況已穩定
賈伯斯故居失竊 嫌犯落網
亞眠警民衝突 法城市動亂再現
iPad展霸氣 市占5季新高
美生產者物價 漲幅高於預期
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台保釣：港保釣船不靠港補給
啟德往西偏 陸警機率降低
全球大學五百強 台灣9所入榜
數據利多 歐股收高
金跌銅漲
數據利多 油價漲
美股漲跌互見
北市許昌街民宅火警 搶救中
營收衰 宏達電執行長力拚再起
以色列名廚 懷念台灣時光
美研究：網路評比未必可信
巴西聖保羅25街 成中國城
商機吸引 巴西成華人移民天堂
美學者：陸在亞太整合角色吃重
英全力行銷觀光 鎖定中國旅客
越南擬明年1月再漲基本薪資
殷仔戰紅襪 修正首局失分病
吳敦義紐約僑宴 數百僑胞同歡
外媒：日大臣參拜靖國神社
紅襪連2局上壘 殷仔力守城池
魁省獨立 1/4加人不挽留
啟德往西北西 仍應防範風雨
殷仔拚11勝 金鶯9棒開轟
歐債陰影 歐人心理健康受損
美股漲跌互見 台股持續看多
紅襪展開反攻 殷仔失1分
日大臣拜靖國 民主黨執政首次
股神投資新動向 加碼石油股
十二年國教集訓 每師18小時
越南油價月內3度調漲
殷仔搶11勝 隊友雙轟相挺
救亡圖存 西班牙考慮全面求援
索羅斯鮑爾森 逆勢押注黃金
台股開盤上漲10.56點
花蓮地震 規模4.2
假日ETC車道 月底前常態開
殷仔優質先發 金鶯7比1領先
紙風車20年 回歸小戲劇
港保釣船開往釣魚台 傍晚抵達
萬海航運增闢拉美新航線
聲援慰安婦求償 民團上街頭
金管會：期貨交易 管道要合法
泰片愛無7限 尼坤秀身材
新台幣匯率盤初走升
美知名服裝展 紡拓會參展
天災來襲 亞洲經濟體最慘
超額比序簡化 縣市各有盤算
陳偉殷完投6局 球迷起立致敬
鄭立中訪花蓮 為陳雲林探路
陸車零件含石棉 澳經銷商召修
輔導人力缺 教部盼儘速補齊
總統促助吐瓦魯打造低碳國家
王雪紅未加碼 宏達電挽救營運
禁穿越劇 陸廣電總局否認
國境隊員眼尖 男塗改章戳被逮
殷仔冷靜解圍 11勝到手
浮洲合宜住宅 20日選位
董座閃辭 台苯跳空跌停
刺蔣案安全官告別式 關中致意
華爾街愛萊恩 羅萊配財源滾滾
合成生物新技術 助生質能發展
伊斯蘭組織擬逐敘國 伊朗反彈
大陸台商服務團 北京辦座談
富士康傳將在印尼設手機廠
陳偉殷回神發威 11勝到手
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南海採油 26年越俄採2億噸
國際志工洗腳 老人家感動
臉書拓展行動廣告 創營收
亞股拖累 台股暫守5日線
韓海軍陸戰隊 參與獨島演習
頭暈吐2天 急性青光眼惹禍
捷運站免費插座 增設110處
美報告：新款豪華車多不耐撞
交大參加金矽獎 表現亮眼
9安失1分 殷仔謝隊友好守備
匯豐：澳幣將維持強勢
六輕擴廠申請 環團籲退回
豪情取代悲情 殷仔率隊邁季後
經建會出版台灣統計手冊
巴拿馬4部長更動 外長也在內
台鐵迎七夕 推永保安康龍鳳票
牛肉原產地 進口國產都要標示
機票優惠不實 復興航空遭罰
陳(沖)：外資買超 有跡可尋
前7月民間投資 達成率67%
日大臣拜靖國 民主黨當家首次
李明博盼日皇謝罪 安倍批失禮
髮裡情 姐妹捐髮助癌病患
菜價微降 仍居高檔
國民健康排行榜 新加坡最勇
滬海關7月出口 2年最大衰退
偷廢棄戰車引擎 2嫌送辦
釣魚台議題 外交部重申主權
人道補給港保釣船 菜肉水俱供
平均連網速度 南韓仍最快
南檢查獲黑心奶粉 十噸入市面
逢災就斷 修高133線需2年
紐時新執行長 外界看好也意外
林佳龍登陸 交流城市治理
改善噪音 花港支線貨列電氣化
數位典藏 傳承雅美族歌謠文化
網購手續費高 消保處要了解
核家平安網路徵答開跑
陸生納健保案 藍列優先法案
外交部促日正視歷史 勿傷情感
陸保釣團體抗議 籲對日宣戰
海底電纜斷裂 越網路受影響
狹幅盤整 新台幣午升0.3分
李明博：慰安婦有悖人類價值
獨島立碑 李明博延期
德學者：東海和平倡議可接受
北市內湖區火警 消防搶救中
黃光男：教師也要懂九把刀
機車排氣檢驗 不合格低於1成
綠：釣魚台爭議 兩岸不應合作
指數調整 對市場造成影響
宇昌案餘波 藍綠互槓
陸美在京 舉辦首次中東對話
築夢 北市送5高中生至加國
牛肉泡麵 須標示牛肉產地
司院推觀審制 盛竹如當旁白哥
走私乾香菇 檢調5路搜索
外交部：具體作為維護釣島主權
母子陳屍車內 疑燒炭自殺
下注臉書 索羅斯搶搭科技股
保釣團體赴日交流協會抗議
浪漫客庄 客家園區辦七夕晚會
短期融通吃緊 夏普股價續下探
蔡英文：宇昌案傷害台灣民主
潛套房偷竊再偷油 男當街遭逮
港媒：釣魚台之爭 危險新高點
港保釣船被日本船隻監視
台股收盤跌11.51點
男子被判共同殺人 監委疑冤案
釣魚台爭議 陸媒：日須展分寸
製造噪音吵鄰居 丟石男遭訴
疑黑道介入補教 中市府不坐視
助窮人翻身 總統肯定鄉村銀行
狹幅整理 台股跌11點
8月台指期跌27點
調解王 彰化陳大錡1年上千件
島嶼風波 日與鄰國關係脆弱
放?輻射容許 民團憂危健康
港媒：18大最快9月下旬召開
8月電子金融期齊跌
老翁搭小三通客輪 休克不治
經部推動外商在台設5區域總部
王建(火宣)：辦大案讓社會刮目相看
台股量能再縮 5日線有守
忘藥減藥停藥 高血壓易中風
三業四化 經濟部選5亮點產業
日媒：港保釣船入日專屬海域
老菸槍戒菸 不再咳嗽真好
夏普股價續跌 再創最低紀錄
阿里山森鐵展 體驗文化資產
日月潭有龍則靈 搭好行抽好康
北市消防分隊重建 打造綠建築
陸律師聯名呼籲修改勞教制度
魔幻我嘉 嘉市慶升格30年
竹市表演團體 群聚競技
日船警告港保釣船 射水炮威嚇
部落豐年祭 勇士舞慶豐收
啟德颱風影響 東琉交通船停駛
發霉奶粉製飲品 入校園販賣機
美音速6倍飛行器 完成試飛
陳(沖)：調解制度節省司法資源
南國日和 入選福岡影展
慶老街完工 深坑辦桌入厝
啟德偏西走 下午解除海警
三大法人買超台股52億元
陸煤電基地開發 將使缺水惡化
熟悉地形 警消尋獲迷路登山客
情人節購物 台北購物卡享優惠
議員貪污定讞卻失聯 檢方拘人
北市每日家用水量 撙節2成
聯合國觀察團駐敘旅館外爆炸
水果價漲 高市量少價揚
輸尿管狹窄 達文西手臂重建
李炎松可望接任中華電總座
嵩山少林寺 過半80後
英國古樂團 巴洛克名曲饗樂迷
深圳罰不文明 吐痰便溺恐挨鍘
發揚客家菜 挑戰超大刈包
疑擦撞 中和1女遭後車輾斃
港船保釣 陸要日不能危及安全
泰普吉傳統農業 面臨生存威脅
研究：AB血型最易罹心臟病
緊急救援服務 兩岸醫界攜手
陸籲日本正視反省侵略歷史
外國志工辦營隊 國中生看世界
爭國道路權 重機族上街頭
前7月民間投資 年增2.6%
竹蓮寺香油錢遭竊 5小時破案
港保釣船進入釣魚台12海里
甜蜜負荷 父抱癱女跑鐵人賽
歐債危機 大學生出國留學夯
上海交大排名 台大史上最佳
辛辛那提網賽 盧彥勳次輪止步
陳(沖)：金融業應以區域市場為重
銅鑼杭菊災損慘 中央專案補助
溫州台辦主任涉猥褻 遭降職
新台幣兌美元貶3.7分
補教業者染黑 中市消保官介入
中信金南港總部上樑
敗戰67年 日矢言不引發戰爭
東部震不停 5小時連7次淺震
日媒：港保釣船入日領海
國泰金：景氣展望恐再反轉向下
大林預冷筍中心 鎖住筍鮮度
胡志強：撐不下去 速修公債法
MOD奧運增4萬戶 外資失望
友達創歐太陽能製造整合服務
培育10年 青年優人挑大梁
經驗交流 滬參訪北市老人照護
攝護腺肥大 膀胱結石塞住
港保釣船擱淺 船員試圖登島
兩岸投保協議宣導說明會開跑
焚化爐轉型 高市：擬做綠能
昆蟲撞眼灼傷 隱翅蟲作怪
韓星登竹島 日停播主演韓劇
進口牛暫逐批驗 不需標萊劑
倫理委員請辭 中天已另聘
仿冒G7香菸 海巡查獲8百箱
處理違章建築評比 北市優等
嘉中訪嘉中 兩岸教育交流
住處猥褻少女 男子遭判刑
近2億歐元 義公債赤字創新高
中央氣象局氣象報告
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當街打劫婦人 當場被捕丟人
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日海上保安廳：保釣人士登島
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
友達不滿低賣電視 鴻海不回應
禮袋免費送 伴幼閱讀免煩惱
中天遭檢舉 NCC依程序處理
香港保釣人士登上釣魚島
台灣經貿網締造120萬買主
墾丁陸蟹 App創意程式徵選
鴻海：預定年底前設印尼手機廠
補習班涉暴力恐嚇 收押3人
鄭人銘接產品包裝協會理事長
教師評鑑將入法 不為淘汰教師
碼頭受損 日管處籲勿甩尾停船
美食展將開幕 世界看見台灣
花蓮稽查蔬果 查獲農藥殘留
輕鬆遊馬祖 科大生擬繪綠活圖
發霉奶粉製飲品 負責人交保
敘京爆炸 自由軍承認犯案
投資印尼 鴻海：盼成台灣之光
林書豪上海秀球技 滿場歡呼
網室果園打工 逃逸外勞落網
7保釣人士登上釣魚島
當30年遊民 找到工作很踏實
經濟趨緩 陸銀行壞帳連升3季
日媒：港7名保釣人士登釣魚台
不顧落石危險 民眾紮營靈修
彰縣推社區規劃師輔導計畫
鴻海：赴印尼考察產業調整
凱特遠親 躍花花公子封面
挪威奪冠 林奕汎在台開獨奏會
經濟萎縮需求減 星零售銷售降
胡璉孫證實 祖父勳章是真的
茭白筍盛產 美人腿節登場
疑欠債 母子車內燒炭雙亡
石垣島大使 王傳一台灣第1人
熱浪已成新天災 總統：值警惕
陸籍漁民昏迷 空軍救援
美新移民計畫 助揮別黑工人生
省人事費 地方盼增教師節數
央行阻升 新台幣貶破30元
法過半贊成同性婚 天主教反對
松山親子館 增開混齡時段
不知來時路 障礙男走失警尋獲
尤努斯：社會型企業 解決問題
啟德遠離 海警解除
荔枝蕃薯嬸 樂當志工得獎章
義籍男子運毒 高球桿藏海洛因
打造寵物福利專車 認養送到府
5名香港保釣人士遭日警逮捕
夫妻研究古道 還原霧社事件
夏普股價創低 鴻海：合作不變
蘇花維持通行 提醒注意落石
補強肺炎抗體 舊疫苗多打無益
大學排名進步 教長重申當參考
領角鴞受傷獲救 訓練飛行覓食
道佛眾神並列 奠安宮真奇廟
住民宿做公益 旅行更有意義
中華車外銷中東 慶祝成車下線
保釣7人登島 5人被捕問話
二重疏洪道浮屍 雙腳遭綁
鴻海前進印尼 夏立言充滿期待
交部：重機上國道 待化解疑慮
小童軍大視野 隨團訪日出國學
趨勢：台灣軟體人才不輸國外
翔安清水祖師文化節 兩岸交流
基層建設 高市里長配額20萬
實價登錄上路 已登錄逾3千件
成立中國事務委員會 蘇：不急
男撿槍把玩傷自己 遭警送辦
黃東昇跨國生活經驗 激盪想像
查暗管罰水汙 雲縣：已收嚇阻
奧運帶動就業 英失業率意外降
大馬成長意外加速 降息壓力降
ILO：臨工經驗無助未來就業
教唆火燒阿羅哈 董座前夫判刑
發霉奶粉飲品 南市16日稽查
北市補習街網咖火警 8人輕傷
溥儀最後住所 北京暴雨後被拆
陳唐山訪荷蘭 推展國會外交
陸菇佯裝韓菇 約談貿易商
江西省長將訪台 參訪中南部
啟德襲菲釀2死 數千戶泡水
武廣高鐵停電 列車先退再衝
法明星球員召雛妓 移送法辦
后豐大橋墜橋案 監委指疑冤獄
卡地布公墓 發現近百人荒塚
港人再登釣魚台 顯傳承效應
遭指涉藥草園區案 陳明文澄清
美牛復賣 量販：看市場反映
偷蕉打傷女果農 惱羞男遭判刑
外交部：美日正面回應和平倡議
高市公車撞死人 司機暫停出勤
文化部研擬 藝術品交易減稅
亞太商機多 雲端聯盟星設總部
增加國際觀 縣市爭送學生出國
公告促參案 商機逾500億
釣客滑倒 遭大甲溪水吞噬
蘇貞昌：倫敦奧運值得台灣學習
大腸息肉疑病變 張花冠仍住院
情人節防愛滋 安全有一套
視網膜假體突破 有望治失明
剿叛及反恐 菲南槍砲聲頻傳
遭批草率 法院：判決審慎
大稻埕煙火節 試放水中煙火
冷凍廠氨氣外洩 1化災員傷
社會勞動人助南澳災後重建
販售偽健康食品 業者判緩刑
選舉奧步 民進黨要總體檢
宇昌案 國民黨籲小英面對質疑
教師不願當行政 地方盼增誘因
保釣人士登島 日相：依法處理
林書豪許願 盼奪NBA冠軍
港人登釣魚台 日召陸使抗議
釣魚台主權 藍籲綠說明立場
陸女飛官首次單飛殲10
性交易兒少保護 內政部擬修法
免簽周年 駐以處辦觀光座談會
香港要求日本保證保釣人士安全
久服類固醇 股骨頭缺血性壞死
日月光子公司 環勝併環鴻
保釣5人被逮 黃錫麟籲日放人
彰銀成立卡片業務營運中心
搶訂單 首批貿易尖兵下旬出發
北市A25開發案 年底招商
壓力表爆衝 男遭重擊昏迷
應用程式創意賽 台生奪冠
彩券發行機構 十月底公布結果
李復甸：他字案簽結 於法無據
基河國宅店面 4.1億元標出
刊李宗瑞不雅照 檢傳報社主管
菲重犯監獄奇聞 殺人犯疑被綁
印度總理：今年經濟比去年略佳
馬總統：通盤檢討兩岸政策
訪市民熱線 姜平肯定台北經驗
統計上半年 近3千人遭解僱
特色招生 特種生名額擬外加
智財管理 日月光華碩經驗談
父向逆子討回贈屋 遭法院駁回
演員潘瑋柏挺浴血2 嚮往李連杰
林益世案 檢再傳陳啟祥
荷包緊 義民眾在家過8月節
保釣人士被捕 陸向日交涉
尤努斯：大中華區擬設窮人銀行
扶植中堅企業 經部月底前提案
水利會將直選 檢鼓勵檢舉賄選
張鏡湖討錢 穆閩珠判還千萬
台菲部長級經濟會議16日登場
疑不滿碰撞 舞廳前圍毆濺血
富邦金不標公益彩券發行權
宜蘭縣長搭船 宣示釣魚台主權
Garbage開唱 魅力不減
今彩539開獎
日再逮捕9名香港保釣人士
傳日再逮9人 保釣人士全被捕
護漁兼救人 金門岸巡忙碌
兩岸路線收放 考驗蘇貞昌
奧運得牌數 馬總統促好好思考
亞太消費者信心指數上揚
曼德拉孫戴綠帽 將妻逐出家門
摩根台灣投資人信心指數走低
陸去年GDP人均5432美元
藍批綠選舉奧步祖師爺
副總統期台美互信 達共同目標
綠指抄襲東海和平倡議 藍遺憾
外交部：日應釋放香港保釣人士
曾櫟騁返國 機場親友歡迎
全國城市棒球賽 台電奪冠
關切展演空間 龍應台參訪地社
企業發人民幣債券 金管會樂觀
李明博放話要日皇道歉 日抗議
蘋果專利 供應鏈功勞不小
傳產維新案 盼帶動出口2千億
義今年夏天 兩百年來第二熱
三業四化 5亮點產業2階段推
石原：首相該去釣魚台視察
釣魚台獨島爭端 歷史政治糾結
今彩539 頭獎1注中獎
時報周刊聲明告壹週刊
黑心奶粉案 下游業者忙清查
阿福持續低潮 牛4連敗
專家：世界多處地下水抽取過度
身份揭穿 大馬假戰地醫生道歉
施振榮：環境磨練很重要
大馬邊佳蘭法律交流會不歡而散
日與鄰國再掀波 區域關係緊張
日逮捕保釣人士 陸：緊急交涉
曾櫟騁返國 跳原住民舞蹈慶祝
專家：結束歐債危機遙遙無期
男攜超額泰幣入境 虧很大
美消費者物價 連兩個月持平
諾基亞垃圾信評 再遭標普調降
庫存減少 紐約油價止跌回升
美7月工業生產成長0.6%
美8月紐約製造業意外萎縮
中時又爆員工離職 5傳播系學生串連拒絕媒體壟斷
謝長廷將出任民進黨中國事務委員會主委
蔡英文：台灣面臨空前危機與挑戰
馬總統支持兩岸互設辦事處
保釣人士搶灘登島 14人被捕
Japan, China, S. Korea stir old resentments on war anniversary
Japan arrests 14 Hong Kong activists; China demands release
中國熱再升溫 在野黨批馬政府親中政策
Ecuador says Britain threats to storm its embassy for WikiLeaks founder
黃磊生逝世週年紀念會 在金寶山舉行
光寶創新獎 「秤重手套」搶得金賞35萬元
Both sides in Syria committed crimes against humanity: UN panel
陶大偉病情保密到家 傳已轉普通病房
台南地檢署查獲十噸牲畜奶粉流入市面供人喝
陳水扁保外就醫 出現轉機
比爾蓋茲投資百億研究馬桶 改善開發中國家生活
北京公安局 啟動十八大安保指揮儀式
美國法官要求蘋果三星 針對侵權重啟協商
中方登釣魚台 日外務省高官取消訪華
台灣政府籲「釋放香港保釣人士」
夏季電費調漲費用暴增 馬：夏季電價已實施20年
副總統出訪多明尼加 HTC當伴手禮
疑摻入「黑心奶粉」 3款奶粉下架
前美副國務卿：美有義務協助日本在釣魚島的防務
三星推新平板Galaxy Note 10.1
三星推出「手寫功能升級版」
好奇號趴趴走 科學家擬好路線
溫家寶視察浙 今年成長會達標
日逮保釣人士 陸要求立即釋放
駭客組織蠢動 目標疑似好奇號
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德州西尼羅病毒肆虐 17死
副總統：拚經濟 讓台灣更好
副總統抵多國 僑胞熱烈歡迎
蘋果三星互咬 法官令重啟協商
礦業股走跌 歐股持平
大戶搶買 金價漲
美國務院：挑釁無助解釣島爭端
美超高音速飛行器 試飛失敗
庫存減 紐約油價上漲
美股漲多跌少
無垢舞蹈劇場 赴巴西演出
女上學挨槍 家長求償千萬美元
MSCI調整 小型股剔除益航
里約足球場趕工 迎接國際賽事
阿米塔吉：美視情況回應釣魚台
亞桑傑尋庇護 英政府堅持要逮
法人：台股放量才能上攻
中山高造橋段 遊覽車撞客運
外圍雲系影響 中北部有雷陣雨
韓三星匹敵蘋果 日系產品失色
世界最宜居住城市 加囊括3個
英逼交亞桑傑 厄國：無法接受
台股開盤上漲7.94點
駐多國工服團 搶救工廠大作戰
陸海監船近釣島 日巡邏船警戒
加財長擔憂經濟受累
裸退清官朱鎔基 故宅淪落廢墟
副總統抵多明尼加 會晤政要
遭日逮捕保釣人士 送抵那霸
萊恩任副手 羅姆尼民調沒拉抬
巴基斯坦空軍基地遇襲 1死
南韓失業率降至7個月低點
聯想獲利揚升 市占緊追惠普
副總統：宇昌案依法解密
美媒：海伍德友人質疑威脅說
副總統出訪 HTC當伴手禮
縮短6小時 越鐵路南北提速
變更資本額未按期報 傳銷遭罰
搶銀行演習沒預告 民怨嚇唬人
台灣名品展 31日大連登場
新台幣匯率盤初走升
宏達電瓶頸 業界：必經的磨練
台灣果苗技術 多國落地生根
陸官媒：保釣成功有賴官民默契
伊斯蘭組織 中止敘利亞會籍
雇主性騷擾當沒事 北市開罰
港船登釣島 陸媒疑日有陰謀
修繕住宅補貼 估明年受理申請
北市動物園添小紅猴 取名男道
評價偏低時 亞股進場報酬高
無薪假通報 廠家人數略減
貿協首辦美國商機日
礁溪土地招商 台電今辦說明會
登釣島被捕 香港要求日本放人
雙城論壇 簽署體育備忘錄
券商7月獲利 富邦奪冠
台股平盤拉高 電子營建轉強
跟去年比 今年雨水豐
煞車不及 遊覽車撞統聯釀5傷
英語服務標章 中市95家獲獎
首度訪美 台灣學生收獲多
砍掉重練 惠普WebOS改名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
日銀持有日債超貨幣量 市場憂
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
擺脫非法 美新移民計畫受理
中日美進口食品 韓人不信任
屏東學生紅唇族多 開班戒檳榔
港媒籲兩岸打破日控釣島局面
類似商號欺罔行銷 負責人遭罰
釣島情勢 胡為真3開應變會議
MSCI調整 台股一升一降
警緝李宗瑞 民眾助破案有獎
協商在即 蘋果猛攻宏達電專利
疑獄中被綁 菲國華人重犯現身
釣魚台議題 綠將與林聰賢溝通
台裔珠寶設計師呂碧璣 獲好評
啟德離菲 7死數千人撤離
港媒：14保釣人士送那霸審訊
求助無門 敘叛軍恐找上蓋達
外交部向日表達 促釋保釣人士
亞桑傑母指控 美授意英警逮人
投信：台股波段行情 Q4可期
國際物理辯論賽 台代表隊摘銀
冠欣食品：破包奶粉未製飲品
奪命山崩 7年活埋逾3萬人
颱風不來不搶購 菜價跌回
通車效應 大台中東側房價漲
防黑心飲品 台南稽查早餐店
乙型受體素將成為牛飼料添加物
瓜地馬拉擔心成為毒品生產國
巴國空軍基地遇襲落幕 8死
澳盛：陸保險業將成投資大戶
蘇拉颱受損車 放寬退稅期限
倫奧選手獎金 估3270萬
義務勞務換緩刑 陳敏薰未現身
高市透天厝火警 4嗆傷送醫
MSCI調升宸鴻等10檔權重
永懷貓王 夜禱演唱會熱烈展開
衛署：黑心奶粉未波及嬰兒奶粉
外交部重申 不與陸合作保釣
兩岸經貿設點 再等2個月
新北抽檢豆干 近5成不合格
陳(沖)指示體委會 檢討選手培育
鬼月新建案 5年最大量
美數位音樂來勢洶 CD恐不保
寄信釣魚台 躺蘇澳郵局招領
總統重申東海倡議 盼東亞和平
韓片「竊賊們」票房佳
陳(沖)肯定客委會 塑客家新印象
盤整 新台幣午升1.5分
礁溪土地招商 台電今年首案
擅自離艦 海軍前艦長遭彈劾
江陳會2協議 陳(沖)：強化執行
保釣人士到日駐陸使館前抗議
科幻大師哈里遜辭世 享壽87
陳(沖)：第2季公建執行成效良好
港保釣人士 日傾向強制遣返
滿意度低迷 歐巴馬連任路險
彰縣查黑心飲品 禁止廠商出貨
青天白日塗紅色 廈門商報道歉
蘋果傳攜手有線商 改造機上盒
登革熱防疫 陳(沖)指示落實通報
信義商圈候車亭 首創公車導覽
新莊機廠選址樂生 監院糾正
登釣魚台 美批挑釁 日盼法辦
查問題奶粉 3款原地下架
獲MSCI調升 資金行情可期
馬總統盼台美速復談TIFA
盈拉執政一年 肅貪成效有限
CAS標章黑心奶 待檢調查
黑心奶粉案 監委要查
台股收盤漲22.47點
問題奶粉礙健康 學者籲嚴懲
廣州南國書香節 增設台灣館
日最快明天強制遣返港保釣人士
打中國隊 林書豪：目前沒想過
鍾紹和疑收賄 雄檢起訴
貨櫃運毒案 台支持瓜國調查
美牛進口 總統承諾做好把關
狹幅整理 台股漲22點
若無富士康 河南出口下滑
樂揚建設：王家有人同意都更
9月台指期漲63點
蘇：民進黨智庫將轉型監督政府
北韓開放女子騎自行車
港人保釣 陸學者：官方默許
傑出學術貢獻 擬可任大學教師
南韓指定獨島為國家地質公園
美非法移民 可申請暫時居留權
9月電子金融期齊漲
張鳳強人評會 最快2週內召開
精神疾病禁任建築師 須經認定
耶南德茲完全比賽 轟動MLB
資金回籠 台股驚驚漲
保釣人士戴手銬抵那霸 喊口號
空汙危健康 民團籲政府重視
日客消費額多 陸客滿意度高
興大移民署簽約 培育語言人才
製造動物用偽藥 擬加重刑責
郝龍斌：培養學子正確人生觀
移民署：推行動列車照顧新住民
質疑蔡英文 國民黨：何來奧步
不演特務 阿湯哥搖滾高歌
華隆勞資糾紛 員工北上抗議
空大標租青年會館案 監院糾正
逛夜市吃美食 來台旅客的最愛
鳳梨酥文化節 郝讚金磚名片
機車撞工程車 大學生1死1傷
公職選舉 學者籲降低保證金
北京成立18大安保指揮部
全教總：增師節數 危新陳代謝
三大法人買超台股78億元
高中數學競賽 參賽隊創新高
助兒少訴訟 婦團設監理人團隊
陸媒熱保釣 避登中華民國國旗
叔姪變父子 訴請收養無效勝訴
陸生修民主學分 朝野看法不同
美企業繳稅低 付執行長超高薪
北市推學習共同體 學生為核心
車內拉K搖頭晃腦 2男遭逮
學者建議 原民立委採單一選區
7月外資負成長 陸：暫時現象
奉天宮封鐘鼓 鬼月傳統數百年
港府派員赴日 協助被拘港人
陸7月外貿增速急劇回落
兒童自行車抽測 品質全符規定
美經濟復甦力道 二戰以來最弱
陸：與日經貿合作須著眼大局
停車位難求 花蓮市增停車格
陸推動與歐洲自貿協定談判
試辦成效佳 15線公車站站停
捷克藝術節 員林漢心舞團受邀
假鈔換真鈔 詐騙男落網
候鳥計畫 17日成果發表
貨車員林山路翻覆 1死1傷
淡水工地不設防 男子離奇陳屍
地方民代出缺 補選為原則
港人保釣被捕 上海零星抗議
新台幣兌美元貶1.8分
廈門海滄海底隧道接線工程開工
醫界研究 肥胖易引發腎臟傷害
保釣事件 陸學者：中日會妥協
南台灣觀光護照 中市行銷
推英語服務 阿里山邁向國際化
溫家寶喊話 銅價隨即攀漲
陸再致電日本 籲釋放保釣人船
珠寶銷售減 Q2黃金需求降
蔓澤蘭蔓延 阿美族揭竿起刈
陸媒：官民默契是保釣成功之本
誘發肝內膽道癌成因
演講詞抄部落格 菲參議員挨轟
台中電梯墜落 4人受傷
步道整修 知本遊樂區9月休園
監委：不假離營艦長 辜負栽培
異想天開 扁頭男豐胸膠改注頭
港人保釣被捕 陸民批官方軟弱
農曆七月吉祥月 慈濟全台祈福
肝膽管細胞癌 發生快易轉移
吳海文代言新北勞工歌唱比賽
中市舊市區再生 新飯店集市
遺傳性罕病 劇烈運動易猝死
金大陸生報到 可享入學獎學金
槓上開花 警抓通緝犯順逮毒蟲
華豐內控出包 淨值減1.9億
專偷高檔餐廳 鐵撬盜落網
冠欣2人交保 南檢不服提抗告
問題奶粉案 酪農出面挺冠欣
BenQ投影機全球市占第2
金廈海纜完工 確保兩岸通訊
人才危機 教長籲積極應對
富邦財險獲准籌建大連分公司
阿里山千年神木 見證浪漫婚禮
噴防曬劑 女學生不慎傷眼
指甲彩繪國旗 學生幫榮民過節
警破詐騙集團 現役軍人涉案
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貓王逝35週年 妻女感謝歌迷
2男盜伐牛樟 落網狡辯遭法辦
萬海獲年度最佳遠東航商獎
逼債偷友人跑車 男竊盜送辦
扛國教成敗 教師不能無動於衷
完工1年遭沖毀 東勢堤防待修
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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地方特考開缺2千餘人9月報名
菲國免簽 立委：年底有希望
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
高市查問題奶粉 未發現續把關
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
荒謬劇來台演出 省思失落日本
爭風吃醋打群架 2男掛彩送醫
愛台12建設 民間投資逾千億
背到嘉 環島被雨淋慢跑又迷途
北京藝博會 台灣雕塑畫作搶眼
追回問題奶粉 雲林持續監控
嘉義南布袋濕地 13黑琵滯留
台灣好味道 搶攻印尼精緻餐飲
治水弊案 廉政署再發動偵查
瓜國貨櫃運毒案 出口商喊冤
海巡署：貫徹捍衛釣島主權行動
警開貨車攔查 逮12逃逸外勞
中市橫山崩石危險 地方陳情
九歌少兒文學首獎 盼關懷弱勢
拔牙不慎口竇?管 喝水鼻流出
治水涉貪案 檢傳官商11人
政院：雙北國有地標售未定案
香港各界要求日本釋放保釣人士
前艦長遭彈劾 海軍尊重
宜蘭河川揚塵 民眾灰頭土臉
美食可能致命 吃熱狗時當心
竊取營業秘密 擬增訂刑責
總統：有共識下應增加陸資來台
綠：釣魚台事件恐破壞東亞和平
深圳A股跌破9000點
鄭立中訪證嚴 感謝慈濟賑災
推博弈課程 科大設模擬賭場
第1百萬eTag 免費通百次
湖口稻米競賽 盼提升農民收入
鞏固國防 印擬建多條穿山隧道
教長：施政重點經費 一定到位
疑錢關難過 男燒炭自殺
原訂入獄服刑 賴炳輝未現身
上海副市長訪松菸 讚精美深
銀行登陸設租賃 利差恐遭壓縮
美軍用救災設備 菲爭取部署
現身說法 趙藤雄鼓勵多運動
國土變化 李鴻源：先建價值觀
歐債 專家；歐元區或分強弱2級
通緝犯撿蝸牛維生 警識破送辦
弱勢盤整 台幣收貶1.8分
經部：盼儘速簽署台菲ECA
促消費 滬申設市內免稅店
路肩槍擊案 國道警逮2嫌
進軍大陸精品市場 榮景可期
前永和市長遭判刑 家屬喊冤
國有地解禁 專家：政策反覆
中石化宣布與力麗集團和解
清理樓梯間 垃圾袋赫見死嬰
民進黨研擬黨公職赴中行為準則
好奇號大成功 掀美陸太空戰
回應低賣電視 鴻海六點聲明
菲南戰火釀10死 萬人逃難
東隆被併 預計12/17下櫃
ifo：Q3經濟氣候指數下滑
釣魚台爭議 林中森盼和平解決
Win 8將登場 先衝刺App
監院糾正 新北市府：尊重
潘孟安促台糖 發展養豬場發電
長榮開航函館 飛北海道最多
查問題奶粉 中市回收195罐
素地放款高銀行 需增提準備金
嬌生產品 3年內去除甲醛成分
啟德颱風 影響部分飛港航班
孫理蓮助弱精神 老照片喚記憶
趙藤雄：國有地鬆綁釋出 正確
稱霸遊戲界 憤怒鳥攻實體世界
ifo：Q3景氣金融海嘯新低
颱風高溫暴雨 陸3預警齊發
財經議題會議 金融意見彙整中
胡溫離北戴河 18大待揭曉
大稻埕煙火節 郝邀情侶過節
外交部：日方不能無視台灣主張
越登革熱病例增加 26人死
中華奧會：朱木炎翻盤機率低
新北首屆動漫節 作品台灣原創
陸官媒主動報導境內保釣活動
種族衝突恐慌 蔓延全印
利用對手矛盾 北韓將與日協商
地攤錶佯稱名錶賣 男緩起訴
改善義大二路 陳菊要求品質
學漫畫殺人改運 男判死確定
民宅電梯墜落 4人受傷送醫
寄信釣魚台 歷史糾葛使命難達
和解 力麗與中石化恢復合作
衛生署：輻射安全值 參考國際
鴻海：不賤賣電視 提價廉物美
性侵越籍看護 男判12年
禮佛者犯色戒 性侵外傭法不容
納人才 內政部放寬居留規定
三星：台灣平板銷售超過筆電
盼息爭議 傳日將遣返保釣人士
傳夏普賣太陽能廠 鴻海不置評
日拘港保釣人士 最快明天遣返
王明祥風災殉職 近千官警相送
新建建築物 須設無障礙設施
屏東漁船被菲扣 漁民不知界線
哈佛教授：台灣要重軟實力投資
國有地解禁 財部：蒐集意見中
陸東南亞經濟統合 無關TPP
陸調查：6成認為年輕人愛吹牛
高通膨低失業 星生期望起薪高
亞桑傑躲厄國使館 館外爆衝突
國華人壽 有買家要
捷安特：做品牌 世界當市場
布局2014 藍提前1年整合
電費高 總統：受夏季電價影響
民辦社會住宅 內政部賦法源
台灣救生教育普及 陸團隊肯定
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多明尼加總統就職 吳敦義出席
倫敦殘奧 4200名選手競技
威力彩開獎
再爆新衝突 印度阿薩姆宵禁
體委會：國光獎金研議加倍
法外長訪中東 談敘利亞問題
四川兩隻貓熊 9月遷居新加坡
生妓肛藥 愛滋高風險
台商辦桌展美食 台古早味到泰
本土登革出血熱 高雄增1例
潤泰新公辦都更案簽約
陳(沖)王金平31日說明生技政策
日媒社論促公平詮釋二戰史實
台積電推新90奈米高速矽智財
上海支持台北辦2017世大運
法務部：扁不符保外就醫條件
外媒：大陸研發第2種匿蹤戰機
疑頭部中彈 男子命危
時周發聲明 告蘋果壹週刊
外遇男抽身 拿女裸照威脅
島嶼風波 日在野黨批政府
泰法政大學允許變性學生穿女裝
隔3個多月 鄭凱文重回一軍
抓非法移民 美祭雙語虛擬人物
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李宗瑞偷拍案 檢傳李母
宋景宏：多聽基層教練意見
威力彩 頭獎槓龜
斐肯德基遭員工控訴飲食歧視
李小龍一寸拳 英研究大解密
高國慶敲千安 獅牛握手言和
大陸外交官探視保釣人士
遊戲橘子傳裁員逾百人
副總統著白西裝 出席多國大典
華郵：南海一觸即發勿成火藥庫
世界智力運動 中華圍棋包前4
厄國庇護亞桑傑 英瑞表不滿
天上父親保佑 黃鈞聲帶傷建功
釣島爭議 外交部約見日本代表
治水工程涉貪案 檢聲押2人
卓伯源: 彰化是台灣縮影 玩彰化等於All in one
雲嘉南國際「觀鳥馬拉松」大賽 即日起開放報名!
美國前司法部長克拉克將訪台 阿扁保外就醫現轉機
禁令長達20年 北韓女性終於可以騎單車
學漫畫「殺人轉運」 死刑定讞
谷開來涉嫌謀殺案 下週一宣判
油價又要漲！ 98無鉛創史上新高38元
遊戲橘子宣布裁員10% 約150名員工失業
牲畜奶混製案 ／中市清查校園 消基會籲先下架
民進黨研擬 公職人員赴大陸「行為準則」
藍營佈局“七合一” 提前一年整合人選
北京專家: 拒吃魚翅是浪費資源
國際巨星陸續聲援 反蒲亭團體「暴動小貓」
12年前偷拍小S泳池派對照片 《壹周刊》社長偷窺罪定讞
夏普否認賣太陽能電池廠 傳海外TV廠賣鴻海
瓜國抄出台船17噸海洛因 法務部澄清「轉運時被動手腳」
Google Play將更新版本 傳將提供儲值卡服務
我是柯文哲的太太我抗議--- 陳佩琪
吸引國外人才 「移民法」取消每年居住183日之限制
港媒：保釣船14人 分海空兩路遣返
美國無人音速飛機「乘浪者」 試飛失敗墜毀
大稻埕煙火節明天舉行 留意交通管制防塞車
金小刀當密使？ 國民黨：媒體誤導視聽
刊登李宗瑞偷拍「性愛光碟」 記者今3萬元交保
保2破功！主計總處估今年GDP 只剩1.66%
台灣原創只佔5% 龍應台盼可以畫讓中年人感動的漫畫
台北國賓中秋烤肉趣
馥敦飯店南京館 日安西餐廳
國賓中秋月館正式上市囉
浪漫七夕享美食 到台北西華飯店增添情意
香格里拉台南遠東推出七夕情人節餐飲與情人節禮盒
經濟萎縮 歐元區7月通膨持穩
融資不易 西銀行紓困箭在弦上
西長短債殖利率差 連8天縮小
紐約油價95美元 3個月新高
亞桑傑為獲庇護稱慶 瑞典質疑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英外相赫格：不容亞桑傑走人
歐股漲至3月來新高
金銅齊漲
紐約期油漲破95美元
小羅勃道尼腳傷 鋼鐵人3停拍
多國總統甫就職 民眾放眼下屆
房市利多 美股漲
臉書股價重摔 祖克柏財富縮水
迎戰稅務問題 羅姆尼終鬆口
研究：兒時懂自制 長大較不胖
全球富豪逃稅 至少21兆美元
中華少棒開打 首役出戰歐洲區
陸製水槍泡泡含菌 義女童高燒
歐債影響土耳其 加入歐盟意願
威廉波特首戰 龜山少棒火力旺
美股漲 台股7500可望攻克
女賭后何亭雨 職業撲克放光芒
民族主義代價高 亞洲引以為戒
亞桑傑獲庇護 英厄交鋒激化
多倫多又發現遭肢解殘骸
花蓮凌晨地震 規模4.5
天氣不穩定 防雷陣雨
傳亞桑傑擬公開發表聲明
副總統晤政要 多國大幅報導
蘋果臉書夯 電腦業形象第一
世界少棒 中華首戰大勝歐洲隊
南非罷工釀悲劇 警射死十多人
德總理支持歐加自由貿易協定
洛杉磯查獲中國仿冒紅底鞋
三星要蘋果賠4.2億美元
歐巴馬陣營：萊恩無助羅姆尼
歐元走升 梅克爾信心喊話
台股開盤上漲12.64點
小馬青少棒勝波國 奪冠機會高
副總統晤海地總統 談災後重建
美國商機日 有效提振出口
企業自願節能 目標3年5%
竹工計畫有成 創產業新生命
香港保釣人士 最快下午遣返
出訪行程滿檔 副總統不喊累
王金平將訪中美 過境美國演講
北韓毀約 遼寧首富恐血本無歸
治水工程涉貪案 廠商遭押
強檔國片同上映 搶攻票房
新台幣匯率盤初走升
全球民調：手機與生活已不可分
陸擬購非洲最大黃金公司
工研院科學之旅 花蓮學童圓夢
賴正鎰：國有地鬆綁 地盡其利
台灣動畫閻小妹 保住華人文化
台參加UNFCCC 巴國支持
最新經濟成長預測 下午公布
墨國青少棒賽 中華首戰地主隊
教唆偽證案 扁改判無罪
大戶搶買 金價多頭氣盛[
大馬娛協獎 戴佩妮入圍最多項
兵敗倫奧 越專家把脈
金門新移民關懷網絡 加強服務
台青年大使團抵瓜國進行交流
金融熄火 台股7500點遇壓
財務糾紛開槍傷友 3嫌到案
金融業隔拆利率維持平穩
美業餘高球賽 潘政琮晉8強
人行傳降息或先於存準率
財經研商會議 核電列議題
民間建社會住宅 有法源依據
金管會：買保單要親自簽名
初鹿牧場澄清 產品和冠欣無關
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新浪微博第2季廣告逾千萬美元
情人節將至 汽車旅館搜尋攀升
辦案光碟查洩密 北警查無實證
過七夕 龍潭湖鵲橋傳情
路易斯安那州爆槍戰 2警殉職
巴國學生來台留學 獎學金鼓勵
短線漲多 8月底前區間震盪
陸水產協會稱不吃魚翅浪費
中元祭開龕門 象徵進入鬼月
星7月出口成長超乎市場預估
台青年大使團抵墨推動文化交流
爭竹島 日向國際法庭提訴
中市精密園區2期 9月動工
外貿嚴峻 人民幣恐趨貶
陸網民號召19日反日大遊行
AEO台中宣導 9/1前報名
建仔復健賽 4.2局失2分
台灣美食展 毛治國推在地食材
奇美醫學臨床技能考場揭牌
日決定釋放14位保釣人士
亞股漲 德挺歐銀有條件買債
孟耿如拍淋雨戲 怨不浪漫
情人超跑約會 新交友網集人氣
谷開來案 傳20日宣判
監委查宇昌案 約詢蘇貞昌
親民黨團：能源稅應由政院主導
兒童旅費價差不反映 將有罰則
PO臉書奏效 警找回失竊機車
越星經貿關係日漸緊密
福地宅房價對折 首購族進場
遊戲橘子宣布裁員約150人
調查：新世代大學生三角戀增
牲畜奶混製案 消基會籲先下架
獨島守護石碑 19日揭牌
空軍中校疑收賄 雄檢偵辦
企業5年減排 約墾丁 3年吸收
遣返保釣人士 日法務大臣無言
港保釣人士 日政府擬放人
永遠支持 總統嘉勉奧運選手
農曆7月 民團籲護生不放死
追問題奶粉 中市清查校園
新台幣中午升2.9分
胡錦濤會見金正恩姑父張成澤
華隆罷工北上 府前陳情討公道
台灣封測業 Q3季增6.8%
運將控誹謗 友寄不起訴
外交部：釣魚台主權屬中華民國
時隔半世紀 英殺人魔吐埋屍處
調查貨櫃運毒案 台獲瓜國肯定
江澤民生日 黨報不賀被指異常
政院：雙北國有地標售未定案
港保釣人士 快則下午獲日釋放
港媒：張成澤為金正恩訪陸鋪路
新北特搜新加坡取經 精進技能
9旬秦凱 用鏡頭說生命故事
經部率團赴北京 助台商拓內需
菲南大城連2爆 7人輕重傷
專家：陸刑訴法致強迫失蹤合法
普吉夜店大火 尚未傳台人傷亡
陸媒：中美建中東事務磋商機制
飛機故障 港機場封閉1條跑道
醉男辱警又失禁 糞塗警局
觀光旅館 旅客次上半年增1成
北京台灣名品展 主打地方產業
經營對美關係 民進黨多團訪美
台股收盤跌 22.29點
連3漲 汽柴油價下週恐飆6角
相思草協會反對漲菸捐
陸：日本單方面舉措非法
炒暴動五百人 鈴木印度廠復廠
挺俄暴動小貓 國際巨星聲援
涉盜刷牟利 偽卡教父落網送辦
偽證案 二審認非扁教唆林德訓
泛綠立委聲援柯文哲 批監察院
破假結婚集團 移民署逮25人
大肚港人日增 4成2患脂肪肝
盤整 台股跌22.29點
旅遊返台出車禍 一家2死2傷
擬漲菸捐 衛生署否認歧視窮人
9月台指期跌21點
台股量縮小黑 7500難攻
台大校長候選人 最快年底出爐
南海爭議 越將限播大陸連續劇
欠千萬賭債跑路 男擁槍送辦
9月電子金融期齊跌
堅不應酬 宋培民靠守信闖印尼
臉書交換日記 台灣女生寫英倫
海巡署：捍衛釣魚台主權不退讓
港機場跑道恢復正常
APP建功 警實習生追回贓車
綠色採購夯 一年金額達90億
挺專利 王駿發：大學應開課
鄭元暢隨遇而安 抽籤決定部隊
胡溫會見金正恩姑父張成澤
挑戰美元 人幣恐蹈日圓覆轍
日維持明年新債上限44兆日圓
港新聞聯抗議日本粗暴對待記者
王崇儀：海巡捍衛主權不容質疑
專騙大陸人民 詐欺集團落網
三大法人買超台股19億元
陸媒專訪吳念真 講台灣故事
港保釣人士 海空航路遣返
港保釣人士分海空自日本返港
北市隧道演習 強化災害應變
東山槍擊案 凶嫌服毒自殺
宏?第2季EPS 0.02元
陸搶座文化 佔座賣人
鬼月到 老大公廟開龕門
新台幣兌美元貶0.5分
主計總處估今年GDP 1.66%
阿里山公路開放通行
天然氣價廉 美碳排放廿年新低
刊小S露天派對 裴偉判2月
中學生法治教育 入監體驗情境
去年家戶所得差距6.17倍
貨車撞死清潔工 判賠540萬
童玩節19日閉幕 要玩要快
法鼓山社會大學 週末辦音樂會
18大前 北京官媒高層換血
法官不准安樂死 癱瘓男崩潰哭
看教育頻道 業者應供機上盒
東亞運恐轉彎 中市仍盼爭取
4藍委跑票 遭停權或申誡
中華隊奮戰不懈 陳(沖)稱讚
公共場所空氣品質 擬專人管理
傳認股夏普2成 鴻海不回應
蔡炳坤勉台大新鮮人 求知正義
樹林家具工廠火警 消搶救
兩岸投保協議 駐台使節關注
歡送役男 金縣府期許宣傳觀光
台達電上半年每股賺3.18元
港媒：法院證實20日宣判谷案
建商稱有人同意都更 王家否認
油栓車撞越航班機 延誤2小時
三地門收穫祭 金曲舞動山林
謠言催化 印東北人逃離南印
嘉市汰換警車 治安添利器
清泉崗工程涉弊 2廠商羈押
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
林聰賢：登釣島是想為漁民發聲
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
八掌溪釣客受困 警消救起
解決私校直升爭議 教部盼修法
大津護岸復建工程 檢查安全性
加強促銷 芭樂價格回穩
韓媒：南韓足協對日行屈辱外交
GDP破2 國泰金：劣於預期
英媒：中國考慮放棄不結盟外交
梅克爾：德國與歐央行同一陣線
高雄聯合助學十年助2752人
台達電估Q3優於Q2
陳保基抗地陷 推農業黃金廊道
屏東治水 水利署補助12工程
軍情人員在韓涉竊 軍方調查
鴛鴦戲泉 谷關溫泉邀拜月老
綠批補給港船 藍：普世價值
大稻埕煙火節 周邊交通管制
供需未降 星掃毒仍面臨挑戰
李宗瑞偷拍案 記者3萬元交保
原創漫畫少 龍應台盼拓展
卓伯源見俄國會議員 促進交流
陳保基：強化農技迎戰國際
民調：近6成支持加入TPP
政院：加速推動經濟方案
寵物犬乘車 5項安全叮嚀
疫情隱匿案 彈劾許天來王政騰
賓士W166召回 與台灣無關
長江31年最大洪水 岳陽堤崩
中市補習班之爭 雙方對簿公堂
苗栗國慶煙火 浪漫晚會暖身
少子化 北市擬減高中班級人數
看煙火首選 老地方觀機平台
日經：鴻海欲提高入股夏普比例
公糧將推低溫筒儲存
車玻璃疑遭射破 議員妻驚嚇
考保母資格放寬 勞會：嚴把關
疑賣黑心奶粉 嘉縣業者下架
中科東瀛招商 2日商有意投資
防歐元區瓦解 芬蘭展開因應
赴港免費網上快證 9月上路
7月訪日外國遊客 史上第2高
量縮盤整 新台幣收貶0.5分
阿嬤做環保 不燒金也有好子孫
大稻埕煙火節 浪漫迎七夕
GDP破2 投顧：不意外
新院士魏福全 不談貢獻只感謝
四赴海地 華裔女孩熱愛公益
鱟起之秀 嘉縣七夕登場
智慧手機熱 唱片業者推APP
台股本週漲0.36%
台股本週市值增0.37%
鬼月 金門拜拜掛普渡燈
希臘准古蹟地開採金礦 遭議
跑票遭罰 藍委尊重
比利時證實F-16戰機墜毀
遊街除罪 都城隍廟近千人參加
印總理顧問估經濟增6.7%
鬼門開 變羊記邀影迷試膽
傳北韓有意介入南韓總統大選
擴建展延 北港護理之家不撤
辛鬱新書發表 現場作家齊聚
媒體指金任密使 藍：誤導視聽
台美食襲香江 代理商樂開懷
台達電：ROE目標25%
新北甘藷節 親子體驗焢窯樂
外勞互砍 印勞延誤送醫身亡
台菲會議簽署5合作意向書
港保釣人士 半數已搭機遣返
女偕男友販毒 拉前男友購買
卑南遺址4玉器 初審獲列國寶
婦女職訓展創意 客家婚紗吸睛
宏?：下半年業績小幅成長
高市登革熱 楠梓疫情拉警報
拓中華市場 伊頓上海設實驗室
單車撞癱男大生 男判賠千萬
校長會議 賴清德提資源分配
陸傳軍委成員出爐
出口衰退 GDP不保2%
卓伯源：二林園區經濟環保共榮
梁國新：下半年出口會比較好
美飛彈驅逐艦 明起訪菲4天
無名橋不吉 宜縣拆除
標售國華人壽 3金融業想買
台統一接手越西貢飲料
啟德颱風襲陸 暴雨重創交通
德工商總會預測明年經濟起色
隋棠婚紗亮相 新歡舊愛齊獻花
下半年經濟成長 政院有信心
農委會：未收到監院彈劾公文
家戶所得差距6.17倍 略減
太陽能無人飛機 淡大研發完成
志工陳珞韶 奉獻衣索比亞海地
金門水鳥調查 發現稀有唐白鷺
華爾街美語 勞資調解不成立
穩出口 政府加速新興市場拓銷
台灣念真情 大陸很瘋迷
華隆罷工 勞會籲勞資重啟協商
茶園普渡檳榔樹 感謝昔日貢獻
陸明確南海問題核心 有深意
PTC新併購 強化服務軟體
英國美食尋根 明星主廚帶路
菲總統任命第3位大陸特使
王雪峰控家暴 丈夫遭判賠百萬
華隆北上陳情 總統府將交辦
私了疫情 監院彈劾王政騰
落番金門植物誌 獲國家出版獎
遊戲橘子裁百人 新北：未違法
農遊國際化 估創168億產值
GDP降 商界：政府要有魄力
與大陸互動 吳念真憂台灣
花旗下修台灣GDP至1.9%
傳統旅館維新 政院擬摘星計畫
柬國缺淨水 星供濾水器
港保釣人士遣返 石原批政府
毒梟拒捕 開車撞警又咬人
OBU人民幣債 成本不見得高
義總理：現在不是減稅時機
禽流感案 監院與檢方角度不同
宏?9月推平板及手機新品
勵馨催生台灣女孩日 接軌國際
資本公積配現金 5種要課稅
警政服務App 報案更方便
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南非警槍殺礦工 媒體痛批屠殺
房市升溫 港籲留意泡沫危機
GDP降 彭淮南：大家努力
美食展古早味 庶民餐飲登場
台爵諾人聲樂團演出 驚艷瑞典
富邦人壽67億買萬國大樓
主計總處估CPI至1.93%
婚外情反目 小三騷擾遭緩起訴
車窗降飛蛇 女駕駛花容失色
如Q4佳 經濟可望優於預估
援緬克欽難民 聯合國面臨困境
首批保釣人士返抵香港
西班牙呆帳 創歷史新高
陸：日對陸民單方舉措均非法
聖塔菲歌劇院將上演中山逸仙
禽流感案 綠要求重啟司法調查
新機場延啟用 柏林航空陷困境
李宗瑞女友 竟是涉毒通緝犯
竹島爭端 韓拒日國際仲裁提議
中校涉貪 空軍視調查結果嚴懲
俄判暴動小貓有罪
李宗瑞女友落網 警解送台北
海地新希望村落成 落實援外
冠欣案 政院促檢視生產流程
外交部：日本竊占釣魚台
今彩539 頭獎摃龜
槍殺礦工 南非：警出於自衛
大樂透 頭獎摃龜
鬼月錢潮 電信業創意衝加值
斐警女總監 下令射擊暴民
斐礦工非法罷工 槍戰多人死傷
上空抗議 烏女支持暴動小貓
微創切除攝護腺癌 住雄風
新北景平路事故多 人車慎行
外長接見日議員 重申釣島主權
假投資詐財百萬 黃琪判2年半
德國窮人估約1300萬
保釣人士返港 誓言再赴釣魚台
李宗瑞女友落網 原是通緝毒犯
抗中 美日首度護島軍演將登場
釣島爭議 外交部罕見稱日竊占
香港保釣人士登島事件簿
美領先經濟指標 增幅優於預期
暴動小貓判刑2年 國內外聲援
Hearts On Fire首席設計師 開拓美鑽設計新紀元
隱匿禽流感疫情 農委會副主委前防檢局長被彈劾
香港保釣人士14人遭遣返 7人抵港
政策過度傾中 學者憂台灣今年ＧＤＰ難保一
150名日本人 19日釣魚島登島拜祭
台灣貧富差距6.17倍 金融海嘯以來新高
人事總處: 明年連續假期尚未定案
印東北爆逃難潮 總理安撫民心
華信馬公滑出跑道 人員平安
產品推陳出新 蘋果股價創新高
華信馬公滑出跑道 人員平安
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
疑雷雨積水 華信馬公滑出跑道
德帶動 歐元區出口連增2個月
美8月消費者信心 意外揚升
日維持明年新債上限44兆日圓
歐股攻上13個月高點
小iPad將推出 蘋果股價升
台灣希望村 海地外長將揭幕
美業餘高球賽 潘政琮8強止步
剷山設廠 海地希望村落成
美股收紅 數據利多
白金創6週新高 金銅上漲
油價連漲第4天
空中囚籠 義式古監獄
剛果民主共和國 傳伊波拉疫情
BBC總監跳紐時 薪水暴增
蘋果市值 衝破6千億美元
臉書跌不停 祖克柏坦承痛苦
台灣青年舞團參加法世界民俗節
高溫炎熱 午後防大雨
鋼條穿破頭 巴西男子大難不死
努力逃出英國 亞桑傑樂觀打拼
斐總統朱瑪：暴亂真相必須公開
花蓮清晨地震 規模5.3
聖保羅首次舉行同性公證結婚
礦區暴動 斐設遺孤教育基金
聖保羅商業大道規劃自行車道
越南性生活調查 女性仍不平等
小馬青少棒勝波多黎各 爭冠
財經研商會議 下午討論能源
鹿場土石坍方 5傷1受困
越南築高鐵夢 大手筆長時間
南美原住民要柏林歸還神話石
啟德颱風減弱 陸發布暴雨預警
紹興千年開元寺 大殿拆剩骨架
探行善英雄 總統備貼心禮
島嶼烽煙 紀錄片重現日軍末路
加百元新鈔撤亞裔圖像 引爭議
是否釋戰略儲油 美：檯面選項
副總統：多國將成加勒比海鑽石
財經座談能源場次 核電納討論
副總統：教育職訓是進步要因
吳亞馨記者會 臨時喊卡
王金平出訪中美 回程訪邁阿密
國有地釋出奢侈稅退場 待檢討
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
「那些年」電影 南韓即將上映
湖北隨州60年大乾旱 飲水難
高捷到岡山 年底可望通車
大陸青年興起微創業風潮
7成上班族 自認不適婚
員警追捕遇刺 意識清醒
憂丟飯碗 43保全嗆集體跳樓
日民主黨高層：應公開保釣錄影
中華民國援款巴拉圭原住民鑿井
台灣獎學金聖露西亞受獎生座談
陸7月50城市房價漲 9城降
中元祭祀 環署籲做功德代替
大稻埕煙火節 忠孝橋交管
宜蘭玉蘭茶香節 有吃有玩
蘇俊賓訪美 凝聚海外向心力
7月失業率 恐再升
港保釣委擬10月再赴釣魚台
各擁特質 台多兩副總統相見歡
中華民國贊助巴拉圭兒童節活動
韓報：獨島爭議引發日本報復
能快就快 總統：8年入TPP
新台幣匯率週貶0.03%
五月天魅力 義民之夜門票搶手
通勤改公共運具 雙北省錢最多
蘇貞昌籲政府 拿出護漁作為
東海和平倡議 美方正面看待
月底登釣島調查 東京都提申請
華信機陷泥濘草地 十小時拖離
台灣人赴美留學史 線上實境看
美大選獻金 NBA涇渭分明
趙文正細數行善 總統讚可貴
七夕表情意 玫瑰物美價廉
喜互惠高球賽 妮妮首輪28名
土石崩落 民宿主人無呼吸心跳
英媒：中國對北極有興趣
王如玄：職訓外交扮演正向力量
陸：盼敘利亞落實安理會決議
桃園逾千人插秧 創金氏紀錄
環保產品證書 環署訂審查規費
啟德登陸越北 造成災害
爭風吃醋打人 5嫌落網
國關專家：英威脅厄國實不智
化妝品拜七娘媽 祈求好姻緣
遭管制還下重注 恐禁入星賭場
販毒定讞 李宗瑞女友發監
陸年輕富豪多非名校畢業
海地震災 紅會援建永久屋落成
不雅照 許淑華：網友勿轉載
羅東林管處轄區步道 部分開放
優質農產品 特惠價促銷
松德愛心小站 二手物資助弱勢
火災事故 電氣設備走火最多
調查：8成陸人不運動
數位台南就博會 求職者多
愛滋器捐案 監委9月提糾正
美媒選出不可不知十大中國品牌
出國競賽有補助 教部鼓勵提案
暢遊美人腿節 品賞埔里茭白筍
7月外銷接單 恐連5個月衰退
印尼獨立日減刑 爭議重犯上榜
藝人二手物義賣 助清寒植物人
子擾父母還刺警 警奮力制伏
信評：第一金評等展望穩定
蘇批釣魚台處理 藍：只為抹紅
傅達仁：人生要不斷超越防守
爭泳權 癲癇病友戴紫帽下水
好奇號首征 繞道探測酷地區
克服風災 鄒族勇士難逃土石劫
網站吸金6億 美逾百萬人受騙
藍：綠司法案 勿牽拖國民黨
高雄辦徵才 餐飲業起薪優
警破電話詐騙集團 專騙大陸人
港媒：中共18大前整肅媒體
陳(沖)：台灣對進口能源依存度高
兒童疫苗診察費 擬爭取補助
陸與北歐將設北極合作研究中心
桃縣逾千人插秧 創金氏紀錄
春節連假天數 政院：未定案
馬拉度納控告陸商侵權
指妻態度傲慢 醫師提離婚敗訴
阻拍攝 陸廠扣留德記者9小時
藝術廊道加持 高捷橘線運量增
不當分配礦權 印國庫虧逾兆
打破禁忌 德軍隊可在本土動武
日擬赴釣島慰靈 陸嚴正交涉
中華18戰將 出征倫敦帕運
美遙控浮板 水上救生好幫手
第 2季國際收支可望順差
歐債危機以來 德存款利息減少
禮讚金婚 北市表揚
防抗議 日駐陸使領館戒備
蘇貞昌：機捷有站無路待解決
鏡頭寫歷史 9旬秦凱熱忱不變
總統：加速與星紐簽經合協定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
義賣情人節禮品 世展會有愛
陸週刊寫台灣熱賣 擬集結成冊
人妻夠犀利 電影版首日票房佳
貼心服務 關懷祖父母
新北動漫節 柯博文大公仔吸睛
菲律賓熱帶低氣壓 可能成颱
感恩回報 家扶受助生熱心課輔
疑不慎落水 無臂蛙王溺斃
國中生安平戲水 1人失蹤
讓病人當公主 5歲童捐髮
港保釣人士：拍賣釣魚台石頭
比利時高齡核反應爐有千條裂縫
南高雄港灣區 海景房市興起
台人免簽 港旅行社推優惠搶客
龍應台：故宮歸屬 尊重行政院
森鐵郵展 看見百年歷史
風箏推廣團在吉國表演受歡迎
8旬老農駕搬運車 意外墜溪谷
日稱顧慮安全 未攔阻保釣船
開徵能源稅 陳(沖)：應考慮景氣
美媒：王立軍崇拜李昌鈺
公視董事審查 20日網路直播
種族衝突恐慌 印巴分治後僅見
單車成年禮 上千人挑戰武嶺
NB代工廠8月 依舊看淡
保釣船回港途中 傳台船隻尾隨
原定裁員5千 夏普擬增為1萬
求職陷阱調查 最常遇名不符實
躲過鬼門關 祖孫4人墜溪輕傷
廚藝賽 1家五星飯店晉4強
菲機墜海 華裔部長下落不明
工商界建議 設能源安定基金
旅菲台商與慈濟 發米2百公噸
陸委會：投保協議助台經濟發展
核電政策 政院：穩健減核
菲台商組織 甲美地捐米賑災
都市機場遷建 藍綠各有看法
抗日離家70餘載 黃應汴歸根
涉窩藏通緝犯 賴慕蓉交保
徵能源稅 陳(沖)：考慮經濟物價
政院成立能源安全戰略小組
海端鄉長補選 議員余忠義當選
PC第3季景氣 外資看淡
美國新種蜘蛛 穴居鉗樣爪如刀
聽損兒說故事 歡渡祖父母節
美高校女師性侵5生 先生原諒
菲部長墜海 搜救行動天黑暫停
經濟成長欠佳 馬總統：勿氣餒
紀念八二三 金兩岸三地慢壘賽
普吉夜店大火 死者身分待確認
今彩539開獎
球衣繡黑布 悼念鄭光錫
信義院童大陸單車之旅近尾聲
釣魚台海域追悼 日議員出港
禽流感案 檢：若有新證可提供
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南韓地鐵發生殺人事件 8傷
與陸太陽能合作 經部：研究
拚經濟 朱立倫籲一條心
歐元區恐陷衰退 復甦不易
能量棒有益健康 恐僅為迷思
大稻埕煙火節 璀璨台北夜空
瓊斯盃男籃 中華大勝日本
經濟成長 陳(沖)：下半年較樂觀
今彩539頭獎 2注中獎
日人赴釣島海域 外交部籲理性
大稻埕煙火節 淡水河岸絢爛
大馬華文書市 台灣館熱烈展出
籌資有創意 希臘短期可免違約
爭民心 共和黨強調羅姆尼專業
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世界小姐 中國大陸于文霞摘冠
桃猿火力旺 單日賞牛2敗
周董雙響砲 象踩扁獅子王
陸國務院：不得變相放鬆調控
輕颱天秤 週三至週五影響台灣
外長召日代表 抗議日方登釣島
中油：汽柴油 漲6角
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日議員赴釣島海域 外交部抗議
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日議員抵達釣魚台海域
外媒：日民族主義人士登釣魚台
熱帶性低氣壓成形 民眾應注意
多聞雅集 兩岸傳播學者聚台北
日議員組船隊 9人登釣魚台
殷仔明戰老虎 爭取關鍵12勝
多陸發展貿易 副總統樂觀其成
藉追思名義 日10人登釣魚台
7月手機不亮 8月沾蘋果光
副總統參訪古蹟 感受多國歷史
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陳良基：產業競爭 智財權布局
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黃金週線收黑 逢回可低接
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