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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
陸提三沙警備區 菲強烈抗議
債券殖利率高 西震盪歐元信心
北京豪雨成災 馬促引以為戒
兩岸大學男籃交鋒 收入捐偏鄉
搶救人口大作戰 內政部徵建言
環遊世界貴族行 要花450萬
政府砍支出 義學校恐無法開課
陸航四團揭面紗 外媒關注軍演
外資匯出 台幣收貶2.1分
外交部：周麟完成向巴國遞國書
喜憨兒公演 郝：不氣餒精神
孫大偉遺孀袁自玉 升試院副祕
港6月進出口下跌 銷歐跌幅大
飲料店生意差 冰塊易生菌
豪客笨手腳 打破224年美酒
派出所長展收藏 訴說警察故事
新北輔導樂華興南花園夜市合法
塑膠瓶換門票 欣賞五月天
路竹平交道車禍 自小客駕駛亡
富士康將投資無錫寬頻衛星網路
西班牙超馬賽 陳彥博忍痛征服
全球石油定價權 陸或喊水結凍
氰化納毒魚 6人遭求刑
蘇懷仁：SIIC需政府幫忙
雲林抽驗冰品 13件不合格
節能家電補助 9/16前申請
台米27日首度登陸
火車站志工 學生幫長者抬行李
NCC人事案 綠提不適任理由
毒魚物品 雲檢證實是氰化鈉
嘉義飛兩岸 台灣第十個直航點
大雨視線不清 中山高連環撞
新聞集團帶平板電腦入校園
私校退撫儲金 開放自主投資
監委出點子 行銷南投竹茶餐
午後暴雨 民雄道路水淹及膝
菲澳訪軍協定 菲方通過生效
金融申訴多 中信銀連莊
塗佈紙 不臨時課反傾銷稅
6月新增房貸 終止連5升
新球季 林書豪預告表現會更好
撞車拒捕 警開槍逮詐騙首腦
陸服裝品牌首登西方
歐盟執委會主席將訪希臘
花蓮市代主席羈押 抗告遭駁
王金平：證所稅美牛案可過關
大馬尼拉地區 罪案創新高
越總理批准計畫 改造國營企業
上海4排水系統未達低標
龍應台：村落文化是軟實力基礎
楊進添：絕無加碼外交
國防部：已配合增南海軍備
在台買特殊皮件 核發許可證
國泰世華疏失 授信負責人遭罰
單親媽罹癌 扶養4女陷困境
中華電歡樂點商城 夏拚年中慶
曾因批評受傷 林書豪已想通
網路兩面刃 成癮防治不容緩
大陸文物遲到 台閩名人展生變
買山羌肉 男遭判6月
武廟前2死案偵破 2萬惹殺機
聯合門診熄燈 高雄盼南北同步
業者：台閩之星預約狀況佳
非洲台灣商會年會 吳英毅出席
監院巡察 質疑廉政署疊床架屋
外勞新修辨法 估淘汰1%仲介
女畢旅溺斃 判旅行社賠父母
證所稅案 藍動員綠擬退席
牛樟菇涉誇療效 檢約談5人
今彩539開獎
印度種族衝突 22死4萬人逃
美牛修法 朝野版本對決
烈嶼鄉代判刑解職 落選頭遞補
NCC人事案 藍營動向關鍵
人潮未減 天空之橋動線調整
倫敦奧運 日民眾最關心女足
疑大雨影響 中山高3起車禍
證所稅闖關 核實課稅有4種
證所稅闖關 金管會緊盯
大樂透開獎
金管會：禁潤弘參與世貿二開發
楊進添：活路外交對外援助明確
澳警招募降低體能標準 惹議
陸少將：敵機入三沙警區要擊落
美男披羊皮 猶他州山區練打獵
力挺倫奧 英王室成員將觀賽
運書機器人命名 波比中選
海大簽約 培育友邦海事人才
越：陸設三沙市侵犯主權
藉舞龍拉學生入幫派 主犯判刑
國際先例 蘇花改啟動碳管理
遠通盼加速增開ETC車道
安寧修法 立委擬提維生器入法
穆迪降信評展望 德盧不以為然
豬血糕車掉水溝 愛心警救生計
台米輸陸 楊毅：有機會會買
經費人員不足 藍委為廉署請命
對菲總統咨文 陸重申南海主權
全球經濟入困局 09年來最糟
牛樟菇涉誇療效 行銷商列被告
造化弄人 印夫妻18年後團圓
選手村升旗 陸媒尋楊淑君芳蹤
南投暴雨 8工人困溪床獲救
摘膽法官槓醫院 法院勸和
大陸演出經紀人證 可在台申請
宜縣長訪中國 推觀光農業交流
英研究：女人28最性感
虐女成植物人 父母判賠7百萬
中華代表團旗 飄揚奧運選手村
每天兩片起司 降低糖尿病風險
副總統聲明 市長管家合法辦理
倫敦樣樣好 神射田家榛吃不慣
中華民國國旗倫敦鬧區僅掛3天
自我管理克制 走離網路泥沼
北京水災 導致7鐵路區段封閉
摸不清對手 許淑淨做好自己
台鐵旅客受傷 車站滑倒最多
韓團2PM成員酒駕 駕照吊銷
拍攝緬甸移工兒童 李榮源獲獎
台灣贈運動衣 國際奧會頒獎
泰確認手足口症死亡首例
副總統委律師聲明駁斥不實爆料
疑遭施壓 英商店街國旗已取下
業者疑偽造巴氏量表 3人交保
大樂透頭獎1人獨得6.5億
ABU會長訪平壤 推奧運轉播
轎車肇事逃逸 網路影片議論多
馬國兩位領導人將會商政治風暴
敘威脅動用化武 西方國家警告
京暴雨 傳9常委北戴河開會
今彩539 頭獎1注中獎
鈴木跳槽影響 任天堂股價下跌
北市警破車手集團 逮6人
蔡嘉陽抵大馬 協助反國光投資
花花連55場上壘 象9連勝
簽本票償違約 離職員工控診所
2老婦攙扶過路 遭撞雙亡
陳光誠拒當局指派律師給陳克貴
旺中案25日續審 蔡衍明出席
國旗被移除 沈呂巡：爭取掛回
美槍擊嫌犯出庭 沉默恍神
化學槽車國道翻車 液態氮外洩
倒閣案不處理 美牛擬列第一案
來臺手續便利化 港澳旅客愛臺灣
「萬象金城」打造金廈商圈 為金門注入活水
Toshiba推出企業用硬碟 900GB超大容量
遭挾船長返台 如卸心頭大石
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
旭富一號船長 安返高雄
救地方財政 西邁向全面性紓困
SAP超西門子 登德企市值王
要求德禁售三星平板 蘋果敗陣
倫奧開幕預演 節目機密不保
迦納副總統接任總統
蘋果火大 要三星賠25億美元
迦納副總統宣誓就任總統
憂歐債 歐股連3黑
歐情勢不妙 金價跌
油價上漲 3天來首見
歐債罩頂 美股連3黑
傑克森家族起爭執 麥可母失蹤
倫敦商圈 將改掛中華奧會旗
倫敦奧運 各國都有女選手
美百日咳流行 半世紀來最嚴重
愛瘋買氣遞延 蘋果財報差很大
格陵蘭冰蓋 幾乎全部出現融化
百日咳 加拿大正在蔓延
陳偉殷戰光芒 首局無失分
紐約同性婚 效益2.6億美元
陳偉殷遮光芒 前3局無安打
證所稅修法 台股聚焦價量
各地天氣炎熱 有雷陣雨
殷仔好投 台美球迷都愛
歐巴馬訪波特蘭 反槍人士抗議
多倫多房市泡沫說 銀行不憂心
殷仔搶第9勝 高雄球迷加油
陳偉殷遭襲擊 光芒第9棒開轟
台股開盤下跌76.23點
防房價反彈 陸督查16省市
俄嬰屍森林 248屍塞大桶
孫大成參加瓜國科技學人會議
華人創珍珠奶茶品牌 行銷全歐
印尼爆規模6.6地震 無傷亡
綠營提倒閣案 王金平召集協商
殷仔被判投手犯規 攤手苦笑
羽球奪牌熱門 抽中死亡之組
籤表佔優勢 鄭韶婕贏在起跑點
倫奧安檢嚴 公開場合舉止注意
紀錄奧運 張嘉哲當好攝之徒
日圓匯率穩 政府進場干預難
歐債未解 南韓消費者信心降
出戰光芒 殷仔無緣9勝
美擴大制裁伊朗 廠商宜注意
旭晶合資廠25日日本松山開幕
保護子女 韓民關切性侵犯訊息
珍奶乾杯 奧運選手感受台灣味
股匯雙挫 新台幣盤初走貶
氣溫飆升 小心熱傷害
北京市府：不會隱瞞傷亡人數
美槍擊嫌犯恍神 傳言做戲
蘋果財報弱 鴻海開低震盪
核災後 東京等地曾測出輻射鍶
聖文森外交部長訪台
蘋果財報失望 概念股嚇很大
轎車肇事逃逸 駕駛凌晨到案
國際能源高峰論壇登場
IMF：陸成長緩 下行風險大
人民幣兌美元創7個月新低
家用跑步機之父辭世 享壽96
石化高值化 廠商反應熱烈
桃園膠筏失動力 1人落海搜救
不必吃到飽 輕量行動上網夯
台聯籲公審會還民公投權利
9收費站假日增ETC車道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
蓋特納：美經濟受歐債威脅
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
六輕擬擴廠 環團籲先檢討空污
真熱 南韓發佈酷暑警報
盛夏大暑 飲食宜清淡多樣
台中住宅火警 5人嗆傷送醫
台股黑翻紅 7000失而復得
光芒9棒伏擊 殷仔挨轟吞敗
陸7成城市只能擋1年頻率洪水
印東北種族衝突情勢惡化
外國人暑期學華語 台灣有口碑
林百里賣股 廣達跌停開出
宜蘭冬山茶藝節 28日登場
牽水狀民俗 挑飯擔祭祖靈登場
高捷延伸 陳菊：優先到岡山
金融股先翻紅 領台股守7千
匯銀：歐元有下探風險
桃機跑道千呎牌遭撞斷
醫院防救災 北市消防演練
原民特考 26日下午截止報名
養豬業籲牛豬分離等主張入法
父親節心情故事 喚起美食記憶
統一發票 7/25下午開獎
會考一考兩用 走回基測老路
奧運吉祥物 被指陸血汗工廠製
經長：能源效率以3%速度改善
捷運陸續完工 郝談新風貌
蘋果等待愛瘋5引爆成長
大雨後 斗六現大鱷龜
廣告不實 富邦媒體罰150萬
慢性病患打疫苗 防肺炎奪命
三軍儀隊赴花 教養院生尬操槍
員警拒酒測 罰6萬元吊駕照
郭金龍辭北京市長 王安順接任
校長宣傳全中運 暑假單車環島
實質利率顯示 陸韓有降息空間
美奧運隊 台裔選手出風頭
溪頭妖怪專車 鬼門開邀眾搞怪
戀戀諸羅城 嘉市文獻述緣由
工研院：醫材產值今年可破千億
鞋靴反傾銷稅 10月揭曉
越印貿易熱 未來空間大
孕婦國道遭撞案開庭 駕駛咆哮
歐元崩 德經濟恐損40億美元
有機農業夯 花蓮栽培有機大豆
二代產檢 婦產科醫學會催生
自發簡訊控前夫外遇 求償敗訴
曬傷上將梨 業者研製冰淇淋
被判投手犯規 殷仔情緒來
巴總統馬丁內利支持率續低迷
雙北親子健走 精選24條步道
豐田汽車分享 不怕新車不賣
高鐵新增3站 104年7月通
高值石化投資額 今年目標千億
菲涉弊前總統雅羅育 獲准交保
外資匯出 新台幣午貶6.1分
放寬出口沖退稅範圍 經部討論
新除蝸農藥有效 農損可減4成
東芝新企業硬碟 容量大介面快
國旗遭移除 陳以信遺憾
胖女為穿漂亮衣 狂甩36公斤
陸：稀土資源須受合理保護
偷金牌還打人 中警破暴力集團
偏鄉學童小提琴表演 感恩獻藝
北市公車安檢 安全帶缺失居冠
新出土骨骸 或解蒙娜麗莎之謎
台股收盤跌29.22點
農技交流有功 泰頒古源光博士
餘悸猶存 北京今明仍有豪雨
兩岸智庫對話 洪奇昌率團赴中
出征倫奧 泰選手寺廟佛牌護身
廣西政協主席訪花 探陸配鄉親
公平會准無線4台聯合轉播倫奧
移民署新北服務站30日搬新家
台股開低翻紅收黑 跌29點
抗議 義統計局威脅不發布數據
羅東兒童劇團新戲 鼠力全開
8月台指期跌30點
8月電子金融期齊跌
珍珠巴士爆紅 花東縱谷旅遊夯
電金回跌 台股7000失守
發票千萬獎 29734661
解決醫療糾紛 陳(沖)提互助基金
乳癌因人而異 醫院客製治療書
敘利亞衝突 戰線移至阿勒坡
船東盼拖返擱淺船 漁業署允助
Mac山獅釋出 操作更像愛瘋
多媒體音樂劇場 詮釋克拉拉
陸：工業增速趨緩 下半年回升
小三懷孕成鐵證 偷情男女遭訴
高鐵新增彰苗雲3站 通過環差
妻捐肝救夫 今生今世永不分離
查獲電信詐騙集團 最小16歲
水雉復育有成 築巢數創新高
縣定古蹟將軍府 設日文閱覽室
郝拍短片 號召青少年當志工
解田寮水患 高市3管齊下
辱罵恐嚇鄰居 男女判賠
星雲久咳不止住院 籲信徒勿憂
三大法人賣超台股近125億元
聯電估Q3營收較Q2小成長
NCC許可變更 森森百貨上架
朱立倫：校園防毒 源頭管理
鐵片割傷休克 鉤端螺旋體惹禍
腦麻者臉書留言 促成儀隊表演
立院三讀 萊克多巴胺牛肉解禁
獎勵節電 經部：家庭用電漸減
嘉義海之夏祭 盼遊客破35萬
印官方報告：軍事因應陸圍堵
ECFA公投案 公審會再駁回
貿協將與東京國際展館簽MOU
北京豪雨 河北災情也嚴重
友達Q2每股虧1.39元
磁吸式壓電馬達 自由上天下地
暴雨又來襲 北京發布災害預警
撞死人哭窮 被害家屬：告到底
體委會：跆拳道舉重有奪牌機會
立院三讀 牛豬分離實質入法
法庭內外罵人 檢聲請簡易判決
六輕四期擴建橡膠廠 環差通過
泡湯新享瘦 中市溫泉業推甩肉
含萊克多巴胺牛 擬訂安全容許
新台幣兌美元貶 9分
父親節促銷 餐飲業推優惠活動
奧運開跑 飯店推美食搶商機
釣島列美日安保 陸表反對
美牛案過關 司徒文：完美句點
截小腸替代膀胱 癌患揮別不便
能率豐擬買應華蘇州廠股權
美牛案過 養牛萊劑將解禁
剩女惹爭議 袁艾菲下新定義
投資減 M1B及M2年增雙降
AIT盼儘速擴大美牛進口
河內推社會住房 難達標
男擁槍械達姆彈 落網送辦
馬祖博弈用電 可能朝修法處理
好心警陳皇瑞 屢解找錯錢糾紛
1至5月 北市酒駕肇事減2成
萊劑擬十ppb 安全量1微克
竹市音樂祭 8月搖滾吶喊
馬總統：儘速與美復談TIFA
調整戰略 綠恢復設中國事務部
微電影夯 陳柏霖自我期許
涉賣居留證 前移民署人員遭訴
錢薇娟：奧會模式限於運動場
全球首創 資源回收換聽演唱會
暑假作業開拍 小演員須不怕蟲
阮經天教表演 小學生玩瘋
天空之橋激勵 南投沙雕節擴辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
研究發現 印度工程師英文差
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台達電LED燈照亮泰北華校
外交部盼TIFA儘早復談
萊劑維持禁藥 豬農安啦
美牛案過關 衛署訂安全容許量
公投又駁回 台聯要提行政訴訟
投保談完 江陳會八月九日召開
北京大水 陸網友建洪澇地圖
萊劑容許量 林杰樑籲加嚴
反毒宣導 朱立倫籲校長親為
推動會展產業 貿協與美日聯手
地藏庵做公益 為弱勢貧童課輔
推高齡友善城市 彰縣設委員會
糖鐵綠美化 虎尾啟動再利用
海洋科博館預計明年6月營運
江丙坤參訪台開金門萬象金城
北京市長辭任 專家：無關淹水
楊丞琳新MV 有如奪魂鋸
專利審查塞車 副總統盼加速
傳新愛瘋9月21日上市
打擊黑心商品 彰化設安全平台
阿美族加水節 都蘭書包回娘家
風城瘋減重 甩油衝刺
被扣押18月 12越漁工回家
科學競賽節目 天燈當機關
非港人可在港開設人民幣戶頭
軟禁8月 菲前總統雅羅育交保
英Q2經濟萎縮 3年來最慘
TPGA錦標賽 陳志忠參賽
全球經濟惡化 星成長恐破1%
涉性侵國中女生 工友判刑
警攔阻詐騙 老翁保住退休俸
江丙坤讚許小三通對台金貢獻
女卡車底 警消合力救出
北市查獲 汽水有效日疑遭變造
星濱海灣花園 三大亮點吸睛
演歌手橋幸夫 8月2度來台
出口退稅擴大 財部審慎評估
個資新法 資安產險業搶商機
台南白河暴雨 4小時破百毫米
毒控未成年少女賣淫 男羈押
萊劑估9月准售 在台商機小
策略夥伴參股 友達：有接觸
法鼓山關懷生命獎 肯定單國璽
砍你非看你 醫師涉恐嚇判拘役
攜槍雙胞胎 臨檢掉安毒被逮
立院三讀 證所稅明年1月開徵
外資匯出 新台幣收貶9分
牛豬分離附帶決議 豬農仍憂
時雨量破百毫米 嘉義市區淹水
中職歷經冷暖 迎2000萬人
歐債危機蔓延 巴洛索明訪希臘
日太陽能安裝量 估年增2倍
立院三讀 建立證所稅制度
個性化悠遊卡 父親節實用禮
萊劑牛肉解禁 餐飲業態度不一
童玩節水質 宜縣府：檢討改進
羅姆尼轟歐巴馬 削弱美領導力
光雕情人橋 百對佳偶七夕點燈
氣候異常 義農損5億歐元
萊劑准售 養豬業籲徹查慣犯
撞死2老婦 靈堂跪拜家屬責罵
亞太旅遊便利化 台灣不缺席
友達：第3季比第2季好很多
打破美牛僵局 經貿進展受期待
美牛解禁 綠縣市：加強把關
大溪文藝季 將創最多人打陀螺
矯正署：扁狀況不符保外就醫
營養午餐維持瘦肉精零檢出
美牛案過關 馬英九感謝王金平
AIT副處長 獲睦誼外交獎章
洪智坤李清福互控 蘇籲團結
三沙書記探海監 續護南海主權
經部：目標年底前TIFA復談
長榮首艘L型船 命名長華輪
證所稅過關 有利短線反彈
帶動民間投資 擬推重大指標案
巴最高院對總理通牒延兩週
國共論壇 馬26日接見代表團
手機看奧運 中華電不怕塞網
高鐵苗栗站 客家土樓添風采
世界歷史都市聯盟 台南獲入會
M1B續降 股市資金仍充沛
汽水竄改效期 檢調稽查扣萬罐
惡煞搶檳榔攤 警眼尖甕中捉鱉
六輕環差過關 雲縣：忽視健康
老福機構憂生存 內政部擬檢討
證所稅過關 行政院信心喊話
林益世效應 陳幸進籲用人謹慎
證所稅過關 賴正鎰盼利空出盡
借高利貸辦喪事 無力還錢跑路
借道中國 北韓爭取南韓觀光客
桃機千呎牌斷落 未影響航班
證所稅三讀 總統欣慰
送藝術到社區 庄頭藝穗節開跑
友達：面板不會步DRAM後塵
感慨醫師荒 陳肇隆盼後進傳承
證所稅過關 台積電不評論
韓流風靡北韓
證所稅過關 鴻海樂見其成
日釣島追悼會 能否登陸成焦點
證所稅定案 投信中性解讀
陳(沖)：未成年涉毒 反毒首課題
張盛和：股市不確定因素已消除
海基會研習營 台企談招聘經驗
中南部豪雨 低窪地區防淹水
國泰航促遊香港 徵點子送機票
申請萊劑藥證 藥廠尊重修法
鈴木一朗換隊 週邊商品網拍夯
林益世案 特偵：特他案追共犯
宜蘭國道客運站 傳有搭訕怪客
避殘留農藥 不喝第1泡茶
藍中常委改選 邱創煥等人監督
泰國央行維持3%利率不變
副總統發律師函 促壹週刊澄清
大學生徒步環台 感受土地溫暖
財經座談8月開 首場國際經貿
解決醫療糾紛 陳(沖)提責任保險
電玩逆轉裁判 推真人電影版
鎖定肥羊搶皮包 警逮5嫌
金正恩身邊謎樣女子 確為夫人
謊稱招募員工 詐騙大陸民眾
婦撿到手機索贖款 警埋伏逮人
郭金龍專任書記 可能更上層樓
全球最大太陽能飛機返抵瑞士
批苗栗大埔案 名嘴獲判無罪
江丙坤：江陳會可增消費者信心
擅用小S代言照 網路商店遭訴
證所稅過關 券商：短線反彈
彰化暴雨 二水地下道2車滅頂
關懷台商 江丙坤帶隊赴蘇北
證所稅過關 台達：影響獲利
星金管局調高通膨率預測值
證所稅過關 消除台股不確定
萊克多巴胺牛 最快9月中解禁
外資：台股量能可望回溫
陸輕護艦下水 傳專對付美國
趙藤雄：證所稅過關全民拚經濟
棒棒糖女孩陳思羽 興奮迎奧運
前進印尼 鴻海不排除合作
惡房客打人 百腦匯擬關杭州店
證所稅過 稅改聯盟：何時求好
沒事健康檢查 壞處多過好處
辛總理：穆加比將接受選舉結果
民進黨願增進了解 陸：注意到
投審會通過15件投資案
今彩539開獎
停飛辛巴威13年 荷航將復航
波赫對台免簽待遇生效
羅姆尼做官不支薪 海外賺飽飽
財長：租稅公平邁進一步
台塑大媽治喪 副總統任主委
台重申釣島主權 籲日方自制
印度新總統：反恐猶如世界大戰
進軍倫敦奧運 阿富汗選手築夢
NCC人事案 藍力挺綠不同意
林倚如獲總統教育獎 嚮往警察
北京雨災 原市長似升官無礙
巴克萊：央行9月降息機率高
疑慮未除 環團質疑六輕擴廠
巴克萊喊買蘋果供應鏈
設算制 賣股前一交易日為準
陸有法無治 台商等投保好心急
男女只當純朋友 研究：不可能
美明年食品通膨率 上看4%
朝野立委跑票 藍再議綠不處理
港交所欲迎娶 LME股東點頭
證所稅將上路 成果各方關注
伊甸調查 身障僅5成穩定就業
陸將：釣島主權應擴為琉球問題
參加單雙 謝淑薇以奪牌為重
美牛解禁 民進黨要求嚴格把關
證所稅過 股市聞人：看基本面
核實制 加權平均計成本
澳辦事處：對澳牛有信心
美牛過關 美國務院歡迎
北韓公開報導金正恩夫人李雪珠
法未來汽車 創新平民環保車款
半裸慈禧雕塑 私處遮羞布惹議
查假外資 財部：核實課證所稅
今彩539 頭獎1注中獎
林書豪跟隨姚明腳步 力爭上游
台企遇陸惡房客 海基會了解中
蘇伸橄欖枝 兩岸路線受矚目
設中國事務部 蘇：向中釋善意
金正恩已婚 妻子身分首度公開
猛獅打爆陽建福 宰牛進補
旺中案 NCC有條件通過
受請託關說涉犯罪 最重免職
南航班機冒煙 空氣循環機惹禍
未成年阿猴 專教竊電纜
陳樹菊獲麥格塞塞獎
阿茲海默等3重症 一種藥搞定
金正恩證實已婚 領導權穩固
各國領袖飲食禁忌 御廚大揭密
大樂透開出大炳牌37號 頭獎1人獨得6.5億
「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾低調探視傷者
《少年Pi的奇幻漂流》預告全球零時差同步曝光
中華民國國旗遭撤 主管單位：改掛中華奧會會旗
夜晚燈光 增加罹患憂鬱症機率
高鐵新增彰苗雲3站 104年7月通車
NCC：森森百貨上架 東森得易購下架
全球暖化危機？ 格陵蘭冰蓋大面積融化
立院三讀通過 美牛案過關
奧運開跑 台灣跆拳道、舉重有奪牌機會
三星侵犯蘋果專利戰 歐盟國禁售Galaxy Tab 7.7
美牛過關 司徒文卸任留台教書吃美牛
馬祖博弈用電全民買單! 經濟部：朝修法處理
遭海盜挾18月 船長吳朝義：生活宛如地獄
傳iPhone 5 9/21上市
Rio+20 的兩個世界
壹週刊報導阿嬌是吳敦義的「輔選大將」
旺中案過關 學者：醜陋的演出 ＮＣC要負歷史責任
受國際經濟影響 台經院下修GDP至2.41%
暖化危機？ 格陵蘭冰蓋4天融化97％
「少年Pi的奇幻漂流」預告全球首播 好萊塢盛讚
獨派盼朝野立委助扁保外就醫
電台司令挺西藏 演唱會掛出雪山獅子旗
臉書、宏達電合作新手機？ 傳明年推出
金正恩已經是人夫 李雪珠成北韓第一夫人
媒體翻譯錯誤 北韓正名第一夫人：李雪主
旺中併購案過關 綠：台灣新聞自由倒退
民進黨：旺中案過關是馬總統回報財團
NCC委員、旺中案全過關 國民黨一路護航
NCC人事案4提名人過關 政院感謝立院
高雄餐飲工會 五十週年慶
生技月展聚焦 華肝基因展出「肝健康管理中心」計畫
日本世界第一被擠下 全球女性最長壽：香港
南港展覽館案 吳淑珍判9年定讞
最後熱身賽 夢幻展威力
續留歐元區 希臘恐需二度削債
美牛解套 台灣向美洽TIFA
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
研發登革熱疫苗 達重大里程碑
飛機誤闖禁區 英戰機緊急升空
利空夾擊 歐股連4黑
調動頻繁 美軍眷失業率超高
外來人口多 德國人口增加
金銅齊揚
科州槍手寄包裹 詳述屠殺計畫
前紐約台裔眾議員 涉司法黃牛
父涉司法黃牛 衝擊孟昭文選情
歐元走堅 油價上漲
美漲跌互見
台歐藝術家 柏林推出特展
李安新作 好萊塢盛讚
倫奧會搞錯旗 北韓隊離場抗議
刷卡機裝設不當 沃爾瑪挨告
多空雜陳 台股穩7千點待考驗
歐債野火 南韓經濟成長減緩
傳臉書宏達電明年合推智慧手機
天氣炎熱 午後雷陣雨
慶倫敦奧運 大笨鐘將敲40響
倫敦奧運 日女足首戰勝加拿大
玩串珠學化學 高中生瘋巴克球
旱災嚴重 美國明年食物變貴
泰爾茂提議與奧林巴斯合併
萬里電廠環評 環團憂衝擊
暮光女劈腿 成新片導演小三
雨神攪局 射箭隊奪牌變數
中華射箭男團 期許進決賽
女箭客近況極佳 奪牌機率高
台股開盤上漲33.81點
備戰奧運 溫布頓球場改裝
簽和平協定 美國北韓針鋒相對
愛心菜販陳樹菊 獲麥格塞塞獎
中美人權對話 雙方各說各話
奧運桌球抽籤 陸只派翻譯出席
北韓李雪珠角色 眾說紛紜
Zynga銷售獲利差 股價挫
不老圓夢列車 邀長者去當兵
經濟成長下滑 韓今年難達3%
陸發布預警 南到北多暴雨
網球迷追星 欄杆外癡等
預測中華隊奪金 電信業瘋奧運
太陽能產能過剩 明年恐達高峰
米穀粉應用賽 尬創意比手藝
電台司令開唱 掛出雪山獅子旗
台經院下修GDP至2.41%
談判破裂 百腦匯杭州店恐停業
陸奧運代表團 易建聯掌旗
日立 接英大規模高鐵訂單
口湖文化祭 牽水狀渡先人
王功漁火節 彰縣府籲搭接駁車
台灣智慧手機及平板普及率走升
新台幣盤初升4.7分
陳宇暉案 遭歧視黑人士兵作證
製造業6月景氣 逾3年新低
海歸老師 學分認定標準修改
任天堂虧縮收斂 股價慶賀
美官員：關注美牛開放執行情況
反石化惹爭議 馬警傳6名台灣人
台股量能觀望 7千點震盪
鼻煙壺特展 看中西文化交會
黨員跑票 林中森：依規處理
首度公開操槍 明道：有點緊張
劉德立拜會巴拉圭工商部長
台灣贈薩國國家劇院閉路電視
巴拿馬官員賀周麟完成國書呈遞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
經部：TIFA今年可能復談
關稅局3高層人事異動
美人腿公主選拔 代言茭白筍
方朋：太陽能市電平價一步之遙
LINE用戶5千萬 年底破億
台對墨出口逆勢大幅成長
假徵人逼賣淫 警救出4少女
倫敦奧運 韓射箭目標通吃
中美太陽能貿易戰 業者盼協商
清垃圾寫網誌 可獲2萬元禮券
胡亂種樹 深圳樹倒11萬棵
衛星定位器列補助 身障防走失
歐巴馬誓加強管制 防屠殺重演
北京洪災效應 陸逃生經濟興起
外地上班族 逾8成想返鄉工作
雙北市房價 過橋相差45%
台鐵新傾斜列車 普悠瑪將上路
撞死送報生 英商判刑4年
集邦：太陽能8月訂單下修
總統：推動陸專科生來台念書
NCC人事案 4人全過關
助少年除刺青 法院商請醫師
王金平：倒閣案程序要慎重
雨下花落 蜜減2成價漲1成
萬罐汽水涉改期限 2人交保
獲麥格塞塞獎 陳樹菊考慮赴菲
草生栽培 延緩土壤酸化
開放天空 台日上半年觀光客增
生物科技大展 參展攤位近千
男子闖紅燈 撞飛值勤員警
陸訪民赴港遊行被判刑
Visa獲利報捷 刷卡消費增
調降財測 佳能股價重挫
IMF：人民幣僅被輕度低估
副總統：已委任律師處理
副總統：生技業已穩定發展
乳房腫瘤整形 抗癌又護波
培訓青年領袖 中市綠營灌新血
總統：一中涵義 九二共識基礎
沈世宏赴APEC 陳(沖)肯定
有薪家庭照顧假 藍綠不同調
美牛解禁 陳(沖)促儘速訂容許量
越開發下龍灣 自然人工兩難
外長賀陳樹菊 協助赴菲領獎
遵循FATCA 可參考日本
南海若遇襲 分析指美未必援菲
漁船主將抗議 盼外勞工資脫鉤
旺中案 NCC擬公布會議紀錄
綠：不設前提下 願增兩岸互動
員警縱放案 桃檢傳16人
總統：廣闊胸襟看明星高中免試
非美幣反彈 台幣午升5.5分
陳際瓦拜會台泥 加強雙方交流
台經院：下半年GDP緩步回升
六輕橡膠投資案過關 股價淡定
日擬國有化釣島 外交部籲自制
另類父親賴建川 守護弱勢兒童
龍年效應 總生育率可望回升
房市Q2北涼南溫 Q3盤整
財政部雲端運用 陳(沖)肯定
生技產業產值 10年來已倍增
美國大旱 糧價易漲難跌
證所稅影響 券商賣樓過冬
陳(沖)：各部會應落實零基預算
羅姆尼批倫奧籌備 對手廣告諷
涉弊校長不起訴 復職難資格在
軍職退撫基金 提撥費率擬調高
製造業6月低迷 下半年回穩
投顧：聯準會QE3 最快9月
市調：平面電視全年占9成
台股收盤跌8.44點
豪雨易積水 陳(沖)促整治排水
義婦玩兒童鞦韆 罰鍰百歐元
綠擬退出協商 藍盼續審法案
南沙議題 國防部掌握中共動態
傳野村執行長渡部賢一引咎下台
休旅車在歐銷售佳 現代獲利增
單車採購偏差 星官員停職
中醫師等考試 27日查看座位
全村拚威力彩 桃源村集資合購
台股開高收黑 跌8點
手術隔40年 助患者重見光明
國共論壇 兩岸官員同台演講
喜劇新聞急先鋒 窺探媒體祕辛
引火升煙定位 警救迷途登山客
承租戶糾紛 百腦匯：絕不退讓
8月台指期漲30點
陳(沖)：不能輕率提未完成規劃案
天津也豪雨 路面積水班機停飛
貿協與東京展覽館簽MOU
8月電子金融期漲
經長：出口兩位數成長 不容易
開放最後一哩 中華電股價軟
北韓第一夫人 正名李雪主
國際兒童影展 宜蘭親子共賞
友善商店 屏29加油站無障礙
欲振乏力 7千點得而復失
發展人民幣業務 香港再突破
稅賦低保護智財權 港向台招手
公雞施法誆消災 神棍集團判刑
不滿瞪視 兩男搶奪打人判刑
唱歌紓壓 成大教職員組合唱團
為安檢 駐日美F16機隊停飛
創世愛心市集 議員代言相挺
資服業搶進大陸無錫傳捷報
儀隊訓練 明道：感受年輕活力
翁文祺推廣台灣軟實力
經長：盼最短時間復談TIFA
NCC人事過關 政院感謝立院
屯藝中心音樂秀 假日樂趣多
公務員退撫基金 收益108億
學者有疑慮 旺中：盡力改善
周麟拜會巴拿馬國會
三大法人賣超台股逾39億元
新任NCC委員 各有專長
美乾旱加劇 明年糧食貴3%
宜蘭水利會釋湖泊 交縣府規劃
北韓也生產平板電腦
奧運轉播加持 電視銷售增溫
非法仲介外勞 男移送法辦
林益世案 特偵再傳聶存賢
永春都更案如變更 北市願協助
都更同意戶 促政府重視人權
台灣觀巴自由行 客製化逍遙遊
盧彥勳動力 源自天上父親
男子遭逼債 設局騙財再毆人
培育未來領袖 交大助學子圓夢
小史投球受限 建仔機會來了
田古爾橋剩1尺高 宜蘭盼疏浚
輪椅族尬舞 29日苗栗競技
悠遊885公益卡 張鈞甯繪圖
柏林觀光客多 扒手也多
三軍儀隊 要有超人耐力
解水荒 北水擴大支援新北
兒童誤食電池 胃酸作用易爆開
金光黨肥皂換現金 警逮5嫌
新台幣兌美元升5.6分
國境南影留憶 役男相機說故事
TIFA復談 AIT樂觀看待
台商在大陸染狂犬病 十年首例
歐太陽能業者抗議大陸傾銷
全球女性最長壽 香港擠下日本
霸凌明確定義 學校3日內因應
古早味粿PK賽 回味農村美食
MV要角徐若瑄 吳克群：好友
侵害營業秘密 經部擬訂刑責
儲訓主任結業 國教院贈珠勉勵
電腦應用展 估60萬人參觀
北京災後6天 死亡人數仍未明
陸遊戲展 台灣首度登場
阿薩姆衝突 駐印處發旅遊警訊
莎翁加龐德 奧運開幕很英倫
台南赤嘴園活動 摸蛤兼洗褲
睽違6年 鳥人大賽復辦
為兄出氣殺人 男判15年
電子簽證簡便 港澳來台人數升
夢想無界限 LEXUS獎百萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
一胎化質優 甜姐兒瓜瞄準國際
發展觀光 高市中寮里盼再生
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
南韓情報院：李雪主曾訪南韓
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
思愛普拓市場 攻行動雲端
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
南港案 吳淑珍判9年定讞
證所稅過關 台經院：股市回穩
菲南反恐戰事 至少11死
國防部：無法介入榮電營運問題
星6月份製造業產值增7.6%
中華台北奧運旗 掛倫敦鬧區
新興市場4成消費者年內買電視
奧運商機 中國電信推手機遊戲
舞台劇笑談外遇 寵物爭地位
突尼西亞國慶 大赦囚犯
假愛心涉吸金 女模被約談
百腦匯案 陸委會：協處中
高溫多雨 卓蘭葡萄減產價揚
男推拿師伸魔爪 判3年6月
林益世案 特偵組兵分十路搜索
奧運品牌價值 全球第2
閒置地再造 北市聯誼新去處
認養貧童 宅男變陽光男孩
消費冷 台灣大認列momo降
林斯楚來台 剖析品牌優勢
調查：幼童行車安全7成不周延
生技展農業館 10大產業登場
飯店將聘4百人 竹市歡迎投資
時隔12年 南韓發現北韓傳單
越北暴雨 2死3失蹤
朱立倫：103年擬設32公托
富者越富 星富豪身家直直漲
國中女友懷孕 男判刑1年4月
立委疑福斯設計瑕疵 交部調查
福斯變速箱保固 兩岸不同調
中區徵才博覽會 釋上萬職缺
房市Q2價漲量增 北溫南熱
迎戰美牛 雲林推安全畜產
倫奧玩盡興 眉角報你知
蔣耀平8月8日率團來台採購
台北電腦應用展 衝超輕薄筆電
醫美夯 正確認知少糾紛
福臨門台灣米 北上廣買得到
拚頭香 江達隆爭國際獅會龍頭
叫賣特訓班 提升學生職場功力
金管會：英傑華擅發聲明 不妥
立院三讀 社福機構用電有優惠
基音樂團 9月首度來台
南星遊艇區審過 年產值百億
助學金不夠 嘉義家扶8月義賣
龍應台：公廣媒體可讓藝文發聲
小黃鼠狼捕田鼠 罕見生態資料
中華民國國旗被撤 外媒關注
地勇工廠違規 高市將裁處停工
王金平盼瓜國 挺台參與國際
斷食後復食 小心再進食症候群
全台首例米彩妝品 待技轉上市
口湖牽水狀 傳承民俗緬懷先人
愛維養名人賽 曾雅妮有信心
王文洋提合葬 台塑反對
過港隧道翻修路面 提前完工
立院三讀 新增長者文教福利
男扮女裝 偷竊又販槍
日相：侵犯釣島 將出動自衛隊
里民中心卡拉OK授權 有譜
天空之橋人氣夯 提前停止售票
戴克辛：不久就能回泰國
人民日報籲北京市回應民眾關切
外媒預測中華奧運代表團奪5牌
四技二專登分 27日起填志願
南港案 珍判9年併罰2千萬
國務費案 最高院：仍待釐清
學者憂證所稅 財部澄清
養兒難 9成媽媽不想再生
金管會：英傑華應檢討自身經營
奧運開幕主題 靈感來自莎翁
城市科大生 人體彩繪國際揚名
走道堆雜物 百貨公司遭罰
修電信法 中華電:影響國安
台商前進東協 廣西盼成橋頭堡
菲總統：做好準備捍衛領土
帳戶遭用於詐騙 二審改判無罪
暴力討債 App互通訊息
防地震 北市演習提升救災能力
台國際空間需求 陸漸理解
第一金投顧：續代理英傑華基金
台裔團員牽線 奧地利樂團獻愛
台拓展團在大馬獲逾5億商機
王昊條款三讀 護毒犯家中幼兒
8月瓊斯盃 北體新球場開打
澳洲：出口牛肉零瘦肉精
李安新作獲好評 中市沾光
提款卡放機車 遭盜領20萬
出口商拋匯 台幣收升5.6分
涉嫌故意殺人 谷開來遭起訴
扣除家用 逾4成女性荷包空
健保特約草案 被批缺少罰則
提振投資 經部提鬆綁服務業
少動非主因 肥胖是吃太多
淡定看奧運 林怡君享受比賽
兩岸政策 國民黨籲綠勿假動作
億年牡蠣化石 疑藏高球大珍珠
政治力介入 中華民國國旗被撤
今彩539開獎
美牛修法誤植 藍提復議並改正
港推國民教育 政務司：非洗腦
學者：北京愛拿經濟脅迫他國
威力彩開獎
立院三讀 入境菸酒過量行政罰
房價高峰收斂 H2房市待觀察
職業賭場藏社區 警逮39人
台新金納入就業99指數成分股
倫敦奧運 運動明星鏡頭焦點
營運成本增 進口菸8月漲
檢方：吳淑珍身體狀況如昔
海伍德命案 谷開來張曉軍公訴
日：與兩岸合作 保護鰻魚資源
婦團：景氣不佳女性困境更嚴峻
泰國稻米出口 全球第一
中華代表團開幕服裝 灰熊厲害
地勇礦渣疑慮 環署：處分多次
立院臨會結束 有薪照顧假待議
斐世足賽後球館 擬多角化經營
房貸餘額 連4月成長
王永慶神格化 合葬家務難私了
北京暴雨 罹難者增至77人
釣客搏魚 131斤石斑上鉤
旺中決議 石：有考慮傳播發展
倫敦奧運 印度射箭奪牌有望
全村集資搏頭彩 只中400元
愛維養名人賽 曾雅妮首日欠佳
老闆是中國人 談中資進日本
愛維養名人賽 妮妮首輪76桿
馬：總動員振經濟9月前提方案
蘇貞昌：NCC辜負期待
北投纜車案 顏萬進判12年半
威力彩 頭獎槓龜
國務費案再發回 扁辦：難服
野村傳任命永井藤田為新執行長
龍潭案涉洗錢 扁珍各判2年
今彩539 頭獎槓龜
林益世案 聶存賢訊後請回
大陸民眾多不出境購買奢侈品
薄妻被訴 退休共幹：應起訴薄
台環保人士籲大馬廢惡法
威力彩32連槓 頭獎看15億
奧運網球女單 兩岸對決
國旗遭撤 旅英僑胞遺憾失望
薄妻谷開來遭起訴 涉故意殺人
ETC違約罰款 協調後暫緩
加州警察槍擊案 引發暴力抗爭
墾丁戲水 1軍人溺斃
出家人辦離婚 網友拍照熱議
薄妻被訴 專家：免影響18大
陸三沙警區 指揮部隊軍事行動
工程會加強推動十大指標公建
澎湖縣長王乾發：今年觀光客將超過90萬人次
立委肥滋滋 監督團體「下月將斷炊」
綠設中國事務部 國民黨嗆：喊口號、假動作
江丙坤抵金門 訪視小三通設施
一夜生變 旺中案破局?
奧運開幕表演 「佛地魔」將大戰「神仙保母」
旺中拒賣中天 重甩NCC一巴掌
中國打壓 倫敦商街被迫撤台灣國旗
台灣變窮了！44%女性每月零用錢為「零」
倫敦奧運又出包 「歡迎光臨」阿拉伯文倒著寫
金正恩童心未泯 和姑姑一起搭「迴轉鷹」畫面曝光
雪隧火燒車駕駛遭起訴 首都客運致歉
Hello Kitty 牙齒開心的秘密就在Extra
老爺奧運雙城遊 暢遊礁溪知本再飛倫敦北京！
萬水姊姊27日午間病逝 家屬隨侍在側
愛維養高球賽 妮妮首輪不順
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
倫奧首爆冷門 日本踢倒西班牙
歐銀喊話 歐股勁揚
金銅價續漲
古巴釋善意 願與美對話
科州槍擊傷者 醫藥費獲減免
歐銀振信心 美股紅通通
利多加持 油價上漲
臉書獲利率下滑 股價不支
歐美大漲 台股或可反彈
印官員在美遭性侵指控
高溫炎熱 午後防雷陣雨
敘恐大開殺戒 美仍排除出兵
台大青年大使團訪巴西
奧運奪金 印企業送5公斤純金
12月17日 林書豪重返紐約
台灣奧運會旗 帝國大廈看得到
台股開盤上漲89.74點
家扶叫賣達人 行銷私房好滋味
倫奧射箭登場 中華隊準備搶牌
奧運開幕在即 大陸軍團蓄勢
石岡民宅大火 一男傷重
宏?形象館 奧林匹克公園開幕
避觸奧運禁忌 耐吉出奇招
拒賣中天 旺中：併購決心不變
倫敦奧運陸衝首金 小將擔重任
電腦應用展 聚焦三大特色
新台幣匯率盤初走升
體驗雲端 微軟設互動中心
歌劇團年度大戲 邀災民欣賞
倫敦奧運開幕之謎 即將揭曉
國道休旅車撞貨車 1死2傷
陸奧運首金 可望28日獲得
奧運最高運動員 陸男籃張兆旭
陸媒：奧運開幕或有驚喜
財經系列研商會議 陳(沖)主持
吳伯雄：政黨接觸大陸 減歧見
李娜籤運不佳 可能遭遇小威
連毛巾也偷 摩鐵盜落網
南市簽宣言 保障護理人員權益
毒品摻假販毒 男被逮
蘇州廠事故 可成：不影響營運
滕海濱受傷 陸體操隊陣前換將
港媒：前特首候選人唐英年訪台
南韓6月經常收支順差創新高
中華青少棒拼小馬聯盟亞太賽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
牙醫陳俊龍在宏都拉斯義診
加國分屍案死者林俊埋骨異鄉
國家級平台 易成網9月上線
逾3成童近視 假日更緊盯螢幕
即刻救援2 連恩土耳其再救女
富士通 擬售三重廠給台積電
鴻海高軟雲端中心 擬8月動工
梨山水蜜桃特賣 品質更勝日本
牡丹鄉高士永久屋 30日入住
蒸汽火車列車長 香蕉哥哥接棒
元大金處分資產 8/20開標
南海爭議 越拿清代地圖考證
美牛案過關 總統：回正確軌道
住宅搶珠寶 菜刀男送辦
工地外牆施工架 北市全面安檢
孫大成盼續推動台瓜文化交流
重啟TIFA 年底或明年初
找古厝偷老樹 3男犯案數十起
經建會公布燈號 景氣恐連8藍
高市1區長涉貪 訊後交保
奧運划船 汪明輝目標前12強
港人全球最長命 均壽80以上
價量齊揚 台股站上7100
日消費物價跌 抗通縮陷苦戰
紅烏龍評比 金牌每斤6千
政院：依法指定NCC主委
家族贓車集團 警屏東逮1嫌
雲林男童染腸病毒 已出院復課
振經濟 經部9月前提方案
保留地解編有異見 恐朝野協商
旗山香蕉文化節 選拔大力士
國際糧價漲 江宜樺：掌握因應
黴漿菌感染 北榮：控制沒問題
莊國鑫舞蹈實驗劇場在墨演出
貿協：下半年出口會好轉
雲端記事軟體：便利貼才是對手
蘆竹工廠大火 1男嚴重灼傷
股匯雙漲 新台幣午升6.8分
扯外藉男下體成傷 女運將遭訴
立院臨時會 王金平：算圓滿
鴻海高軟雲端 2015年中完工
審計部：未來5年償債壓力大
6歲男童爬窗墜樓亡
狠心印醫 為108元不救女嬰
風災重建 李鴻源：明智用地
秋紅谷廣場 2工人坑底昏迷
劉德立宴巴拉圭媒體及體育人
中小學科展 彰縣圓滿落幕
民進黨：NCC公信力無存
氫能燃料電池 經部看好潛力
台塑反合葬 王文洋：家務事
全球自貿區 菲克拉克第8佳
保障蘭花品種權作業 需3個月
台股收盤大漲153.8點
WTO讚新加坡經貿表現優異
韓媒：金正恩照片凸顯陸影響力
倫敦奧運煙火 大陸製造
高美溼地管制 勸導取締現成效
溼地哀鳴不再 生態觀光盼雙贏
溼地生態永續 未來路仍漫長
台股開高走高 收漲153點
旺中案 業者將發表聲明
文林苑都更 李鴻源籲兩造溝通
國際數學競賽 台灣成績平平
魏德聖新作品 嘉市籲保留場景
8月台指期漲156點
連戰：美中台穩定有助兩岸和平
8月電子金融齊漲
不比賽 西非選手尋政治庇護
台股收漲153點 收復7100
雪隧火燒車 首都駕駛遭起訴
9收費站 假日增開ETC車道
綠疑財團法人濫補助 經部澄清
B型肝炎 區內年奪36萬命
越國家主席訪俄羅斯
總統府洩密案 王仁炳改判2年
指考成績 2281考生複查
民雄交流道積水 嘉縣爭取改善
補鞋拉拔4子 自立媽媽樂回饋
國道4聯絡道 石岡居民疑慮多
北京水災頭七 郭金龍致哀反思
WHO籲防治病毒型肝炎
平衡移民與人力政策 星國難題
疑毒癮發作 男子被逮後抽搐
北榮黴漿菌院內感染 北市疫調
三大法人買超台股逾80億元
駕駛遭起訴 首都客運致歉
少女路肩車禍 議員促改善交通
敘國第2大城 瀕臨決定性戰役
高中英聽10月上路 年考兩次
汽柴油估30日起降1至2角
矽品Q3營收估增2%到5%
德電視台倫奧採訪團員比選手多
台灣米正式登陸 首批在閩銷售
飛行傘教練互槓 控人凶手挨告
陸建成中繼衛星系統
璩美鳳監獄公益演出 申請不及
英媒：北京為薄案達成共識
倫敦奧運轉播 24小時不漏接
李永謨玩樹皮 手作不死螞蟻
陸熱血6旬嬤 單車環歐挺奧運
走過幽暗 單親媽打工自立
新台幣兌美元升5分
公共資源 郝：幫助最需要的人
總統：排除障礙 全力培養孩子
審計部：水價應合理 以價制量
6月景氣 連續亮第8顆藍燈
101行銷觀光 13小城亮相
桃園親子藝術季 多國團體演出
手機停話月租費照算 待商確
30日戰運動家 殷仔爭第9勝
跨區防災演習 北市登場
日月光Q3出貨估增4%到6%
居家藥事照護 高市專人協助
富士通擬賣廠 台積電不評論
天空之橋棧道 南投市促速興建
中央氣象局氣象報告
社群媒體營收 估年增逾4成
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
矽品今年續擴封測產能
中央氣象局 １週天氣預報
座墊藏針 京阪電車籲乘客小心
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大學生低碳旅遊 走讀屏東
臉書罵人 學生家長連帶賠
放錯颱風假 補班課與否待討論
陽明山煙霧繚繞 北市將設標示
候機看奧運 為台灣加油
大學工讀時薪違法 教部籲修正
中科成長 年營業額估破3千億
秋紅谷工安意外 罰6萬令停工
研究：輪班員 心臟病發機率高
男持有美制式衝鋒槍 警送辦
調查：陸雇主愛以貌取人
二度偷電纜 北港逮鴛鴦盜
傳遞愛 癌友縫製化療帽
工作易分心 可能患成人過動症
海派藝術節 上海文化饗宴
芭樂盛產 高市獎勵外銷
宣傳全中運 18校長鐵馬環台
王室加好萊塢 星光閃耀倫奧
蕭丁訓訪泰 為台港務尋商機
勤美術館 創草悟道美學運動
美媒：中國移民在星國衝突不斷
公館紅棗收成 高溫陣雨裂果多
奧運射箭 中華男子上半場第十
桃園人增 房仲：交通房價促成
撤旗事件 總統指示深入瞭解
地方申請災後工程 近70億
學習之旅 台灣女兒下廚鋪床單
人變長壽 德退休年齡逐年延後
旺中：沒事後翻盤情事
醒腦按摩初體驗 為考生紓壓
旺中案 陳(沖)：NCC獨立運作
身障考照過關 興奮展駕照
捐地建社區中心 斗六傳佳話
台南文學特展 認識府城文化
青年單車環島募書 助偏鄉孩童
不知懷孕 超商員工廁所產子
奧運宏?形象館 推廣品牌精神
國共論壇 吳伯雄抵哈爾濱
拚經濟 陳(沖)：最短期間提措施
少年Pi引注目 中市趁機行銷
涉偷競選總部 男落網
宏達電精簡人事 關南韓辦公室
奧運首戰對上大陸 賈索不大意
高階檢查增加 健保付近百億
草生無毒 玉蓮花紅龍果超甜
陸黨報罕見公布水災死者名單
台股大漲 新台幣收升5分
藍遴選屏東副主委 3人登記
疑家庭因素 國小工友上吊
台股本周跌0.56%
開槍洗劫 搶嫌屋主都受傷
奧運射箭 中華男團排名賽11
燈號連8藍 景氣像平底鍋低緩
彩繪稻田 莿桐現畫作
前男籃老國手 上海憶當年
超輕薄筆電 下半年爆發
溪中比游泳 車城1少年溺水
兩岸聯破網購詐騙 逮253嫌
小兩會高雄召開 觀光業歡迎
上海作家王安憶奪浸大紅樓夢獎
經部加工處通過10件投資案
面子擺一邊 日男撐陽傘抗暑
宏達電放棄南韓市場
日月光年底銅打線營收占6成
拒酒測攻擊警 暴力男求刑8月
倫敦奧運登場 宏?形象館開幕
黃岩島陸船撤離 菲：只剩3艘
籌錢 吳東亮出清新產持股
立榮欲降落逢遠航未起飛 重來
奈及利亞千年古物由美返家
經濟部：早收實際利用率較高
柬男童疑腸病毒亡 泰加強防疫
復刻老照片 新化武德殿慶重生
退休基金投資 去年虧近9百億
星旅行業到訪 南投推鐵道風情
公主勇士 行銷太麻里金針花季
網路上認識 12歲少女遭性侵
消基會批資訊不清 電信業澄清
黃國昌：絕沒花錢動員學生
弱勢生拚打工 特訓班培養自信
陸：中俄協商釋放被扣大陸漁民
台電資產活化 釋出礁溪土地
遠東：王弓違法召集太百股東會
履行3條件 旺中併購才生效
鈔票故事 百兆辛巴威幣話通膨
失蹤採筍翁 陳屍荒野
前地政官員涉喝花酒 貪污起訴
中糧進口台灣米 馬尾港登岸
離職副總恐嚇前老闆 9人送辦
屏東車城 少年溺水亡
新北：美河市平台屬輔助設施
不檢師終身禁教 大法官：違憲
教部：師行為不檢 1年內明定
海基會：兩岸公證協議充分落實
蕭萬長：台美復談加速產業轉型
鄰長涉倒會 金額估上億
奪十金進十強 南韓倫奧目標
3萬神廟祈求 印度卡省降雨
教室頂塌 北印6死15待援
台電估7月虧損逾60億
吳伯雄：兩岸和平讓人民檢驗
陳萬水病逝 享壽72歲
奧運射箭 男團資格賽排11
搭訕少女性侵 狼男遭判5年
媒體亂場 射箭隊難適應
蘇貞昌：愛國家要為國旗爭尊嚴
美牛案 蘇：政府應履行承諾
無照網咖焊電箱 新北仍斷電
台高等教育展 參展校數創新高
阻力大 薄熙來案難了結
今彩539開獎
菲礦業巨擘再度驚爆 幸無傷亡
5對5籃球賽 台師大奪冠
涉縱放人犯 中壢6員警收押
不向命運低頭 獲總統教育獎
大樂透開獎
侵犯友人女友 強制性交遭判刑
陳萬水病逝 宋楚瑜哀痛
撤旗事件 外交部另覓場所懸掛
弘毅精勤 陳明賢小蝦變大鯨
赴歐免簽 仍應備齊文件供查驗
奧運射箭 中華女團半場排第2
蘇建和案 8月底宣判
電影院禁帶外食 北市公聽會
撤旗事件 蕭萬長：台需受尊重
買釣魚台 東京都在美登廣告
疑收賄 桃縣工務局3人收押
陳萬水病逝 連戰越洋哀悼
好糗 英官員興奮搖鈴脫手飛出
電腦應用技能賽 台選手爭冠軍
辛國糧食歉收 160萬人待援
兩岸聯手掃蕩詐騙 逮253人
捕獼猴飼養 判6月徒刑
援吉里巴斯 台助成立產銷中心
陳萬水逝世 不設靈堂不辦公祭
吳賈會 聚焦鞏固兩岸和平
陳萬水病逝 馬總統哀悼
蘇貞昌：宋楚瑜陳萬水鶼鰈情深
藍人事異動 蕭旭岑接文傳會
台菲聯手偵破跨國電信詐騙集團
吳伯雄悼陳萬水逝 願協助治喪
奧運射箭 中華女團排名賽第3
南韓盲射手 倫奧首破世界紀錄
鰻魚貴 日仿鰻魚茄子飯人氣高
大樂透頭獎1注中獎
中華電工會 31日抗議NCC
中華首面獎牌 28日可望出爐
倫奧開幕 天公可望作美
奧運3D投影秀 紅樓換新衣
今彩539 頭獎2注中獎
沈世宏：放眼未來隨手做環保
爽朗陳萬水 顛覆官夫人形象
陸客捧場 法奢侈品業績長紅
河北暴雨33人死
後續執行 旺中：等正式處分書
蕭萬長：歐經濟明年底前難好轉
鶼鰈情深 陳萬水一路伴宋
花花連56場上壘 象十連勝
依雲名人賽 美路易斯領先
陳萬水逝 國台辦致電弔唁
陳萬水病逝 各界致哀
倫敦奧運開幕 中華射箭拚首牌
中國台商罹狂犬病 包機返台灣就醫
香港擠下日本成全球最長壽 男80.5女86.7
奧運足球爆冷門 日本踢倒西班牙
醫護人員爆發集體肺炎 台北榮總：黴漿菌感染
台灣氫能燃料電池機車 實車運行12萬公里
倫奧開幕驚奇 英女王從天而降
桃機電子牆 比照核電廠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐銀提振信心 義發債殖利率降
消費降溫 美經濟成長1.5%
蘋果3.5億美元購指紋辨識商
梅蘭德保證 全力保護歐元
美消費信心指數 創今年新低
依雲名人賽 曾雅妮遭淘汰
iPad接頭縮小 供應商頭大
倫敦奧運開幕 鐘聲響起
歐股漲 梅蘭德護歐元
巴克萊獲利佳 為操控利率道歉
EADS獲利銳增 上調財測
開幕有請007 掀起首波高潮
樸素對華麗 倫奧開幕不輸京奧
奧運男子射箭 振作出發搶獎牌
倫敦奧運精彩開幕 運動員進場
倫奧開幕 英女王跳傘進會場
陳士杰掌旗 中華代表團進場
依雲名人賽 曾雅妮表現不佳
陳萬水病逝 蕭萬長難過惋惜
英女王正式揭幕倫敦奧運
金銅雙漲
油價連漲4天 料推振興措施
美財長下週會晤德拉吉、蕭伯樂
科州凶嫌看過精神科醫師
倫敦奧運聖火台燃起 眾花齊聚
天氣炎熱 午後雷陣雨
美股漲 料歐銀購債
AT&T加碼回購股票計畫
跆拳道選手在台 無緣倫奧開幕
倫奧開幕 7人引燃變形聖火台
逼走林書豪？甜瓜否認
巴西准外國人從提款機領美元
看環保影片寫心得 抽萬元禮券
諷多倫多市長T恤 網路售高價
美：今年成長2.3%失業略降
王功漁火節 海洋音樂會揭幕
防價值折損 檢方拍賣查扣車輛
實價登錄上路 行情看得清
台輸美鋼質衣架 美初判傾銷
法依雲名人賽 曾雅妮未晉級
實價登錄 建商：與國際接軌
倫奧不缺席 貝克漢帥氣現身
標售國華人壽 整批優先
親子共學 江惠貞愛上烏克麗麗
總統訪視雲林 關心產業發展
販毒用暗語 警識破逮3嫌
本土飼料益生菌 質優價廉
劉翔：本屆奧運心態最輕鬆
悠遠逍遙園 趙天麟留歷史印記
飯田國際偶戲節 再邀亦宛然
美初判 陸輸美風塔傾銷差率
飆球技 高市議長桌球會友
健保局：改革疾病分類系統
倫奧開幕式 豆豆先生耍幽默
姚明勉陸男籃 從頭再來
陳萬水病逝 政院致哀
港飛北京班機誤點 致旅客送醫
北市3人遭潑硫酸 送醫救治
倫奧開幕式 陸網友對比京奧
以大陸銀聯卡取贓 車手落網
慘死砂石車下 機車婦軀斷兩截
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
綠設中國事務部 吳伯雄表歡迎
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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消暑大作戰 宜蘭戲水透心涼
陳(沖)：已同意周功鑫請辭
振興經濟 工商座談8月舉行
蘇拉颱風成形 恐威脅台灣
實價登錄上路 10月後可查詢
兒童乘車安全 掌握4要訣
造訪天空之橋 老翁昏厥送醫
逼車不分大小 駕駛膽顫心驚
遇逼車別心慌 記車號報警取締
吳伯雄：盼兩會互設辦事處
颱風假錯放補課 郝不同意
保障人權 外國人收容天數減
上半年建物買賣數 創9年新低
亮紅燈 菲HIV病例激增
李鴻源：實價登錄不是實價課稅
前進奧運 府影音為台灣加油
智慧鐵人賽 72小時搶百萬元
瑞典旅遊雜誌 讚台灣有活力
總統：推動產業創新加值
實價登錄 代書費視個案調漲
倫奧開幕驚豔 披頭四歌聲落幕
開警車撞傷路人 交警遭起訴
財長：實價登錄做好 再談課稅
陳萬水病逝 傅(山昆)萁哀悼
施工意外 鐵工疑遭電擊命危
宣導醫材衛教 衛署全台走透透
兩岸專家 讚倫奧開幕式
健康活力秀 百歲阿嬤樂開懷
越南領袖訪俄 深化盟友關係
國旗遭撤 陳(沖)：努力協處中
學者：美牛解套 是台灣好開始
台幣本週小貶0.23%
台青年大使團訪聖文森受歡迎
關係和網路霸凌 教育統計黑數
北部高溫 淡水36.3度
倫敦奧運 泰舉重選手盼奪牌
澳媒：陸運動員用禁藥曾是政策
江蘇啟東民眾抗議 佔據市府
陸客車禍 吳伯雄哈爾濱致意
衛署：萊劑殘留量盼與解禁同步
物流促進經貿 經部積極推動
照護老人 中市從疾病擴及健康
坐牛車入海採蚵 芳苑最潮旅遊
照顧寄養兒 模範父戒菸樹榜樣
悼陳萬水 總統：深表難過
幼女照惹爭議 母親遭臉書封鎖
小馬聯盟亞太預賽 中華勝菲隊
越在南沙島嶼 設6醫療站
便利貼導演 學生塗鴉串成動畫
陸媒論李娜 需要更多證明
世界肝炎日 攻雪山病友經驗談
涉案星學生 關8年後獲判無罪
劉德立拜會巴拉圭反毒部長
山地清查 和平查獲侵占漂流木
尊重族群 謝立功推動移民工作
越俄領袖會面 南海爭議有共識
義米其林大廚 奧運盛會上菜
駐薩使館舉辦獎學金授獎典禮
志願役無故申退 清償部分待遇
男疑車內燒炭輕生 警巡邏救命
監視器抓違停 北警會考量觀感
吸收少年車手詐騙 7人送辦
玫瑰石雕媽祖出巡 花蓮展出
日本全國酷熱 關東破38℃
做好事 週末狂潮想讓社會更好
踏遍世界 少女背包客心繫台灣
花蓮2小型車擦撞 4人受傷
吳伯雄：兩岸對一中認知有差距
大陸塞外草原 體驗皇家行程
民眾維權勝利 啟東停建排污管
蘇貞昌下鄉日 小英成立基金會
新生兒抓周 郝：國家添新活力
生態保育 象山台北樹蛙獲新生
星雲法師一筆字 馬尼拉展出
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倫奧開幕驚豔 美澳媒體盛讚
百號大油畫 港藝中心展百幅
男女闖空門 只差馬桶沒偷
黃金震盪築底 下半年行情可期
女嬰黃疸變肝壞 醫師無罪
蘇拉颱風漸強 恐直撲台灣
海口王爺祭 遵古禮辦壽宴
醫療糾紛引寒蟬 學者籲修法
穿越鳳山溪 泰勞溺斃
翡翠水源區 野生動物世外桃源
龍應台：討論成立藝術銀行
倫奧開幕聚抗議 逾百人被捕
疑延長線漏電 鐵工遭電擊致死
離職保全缺錢 夥住戶搶檳榔攤
換書軋戲劇 立委吹夏日藝文風
觀光赤嘴園 摸蛤兼洗褲
花蓮街頭藝人審查 頂烈日表演
全國美術展 素人學生都得獎
射箭男子團體 中華不敵義大利
推動台灣女孩日 洪秀柱盼重視
總統：入TPP 改變競爭態勢
北市環保政策卓越 各國紛取經
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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撤國旗事件 法媒也注意
爸爸節檔期 新北百貨走奧運風
日贈俄秋田犬 商務艙送莫斯科
廣西政協主席遊高港 看好合作
中科情殺案 凶嫌頭七前投案
被瞄一眼攔人痛毆 7少送辦
換肝人登雪山 期許健康百歲
調查局查獲安毒工廠 逮2人
陳揆：船運競爭應放眼全球
倫奧四百混合式 飛魚險晉決賽
北大駐校詩人 余光中9月成行
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健保高雄業務助理 保住工作權
近代名人文物展 兩岸藝術饗宴
部落環團相挺 放狼煙反美麗灣
爭監護權 男向妻子潑硫酸
倫奧揭幕 台灣形象廣告登英媒
物流業：整車銷陸 有助汽車業
倫奧首金 獎落大陸易思玲
同德書報社102歲 展墨寶
綠籲對岸多聽國民黨以外聲音
失誤多 中華男團射箭遭淘汰
誰點聖火太難猜 英賭盤退賭注
陳定信：亞太面臨肝炎嚴重威脅
羽球混雙首捷 擊敗馬來西亞
倫奧首金 大陸女將易思玲拿下
台灣用TPE 德記者好奇採訪
可成上半年EPS 5.75元
今彩539開獎
倫奧網球女單 謝淑薇首輪淘汰
桃園藝術季登場 優美奇幻演出
賴鴻誠奪首勝落淚 為父親圓夢
奧運羽球 混雙率先開張
醫療糾紛案增 衛署推修法
政治力介入 倫奧歡慶蒙塵
南韓朴泰桓失格 孫楊勝算增
王功漁火節 煙火high全場
廖文揚7勝 暫居本土勝投王
汪洋若入常委 大陸將更資本化
網球台將登場 李遠哲頭號球迷
蘇拉颱風逼近 民眾應防備
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中華奧運隊 羽球混雙先開胡
20位軍人父親 獲選全國模範
英人捧場 倫奧開幕收視創新高
陳萬水病逝 李登輝盼宋堅強
倫奧韓泳將朴泰桓預賽犯規淘汰
猜奧運 中央社送好康
藥檢不過 阿國選手奧運退賽
朴泰桓起跳過早失格 南韓上訴
奧運單打處女秀 謝淑薇惜敗
射箭射擊舉重 中華重兵將登場
連戰在美國呼籲兩岸簽＂和平協議＂
倫敦奧運開賽 首日10面金牌得主出爐
稅務機關缺法律人才 民眾賦稅人權無保障
南台灣人權論壇 高雄首次開講
金山灣區華運會太極門散播喜氣福氣
雙颱形成 9號輕颱蘇拉可能直撲台灣
細看民進黨的「中國事務」
ICF與中市簽訂MOU 樂見中市成正式會員
奧運男單 盧彥勳首輪淘汰
南韓朴泰桓上訴成功 恢復資格
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
倫奧自由車公路賽 哈薩克奪金
民調：歐巴馬領先羅姆尼輻度縮
邢延華奧運首勝 二輪遇倪夏蓮
依雲名人賽 路易斯朴英碧領先
奧運女雙 謝淑薇莊佳容首勝
大馬歌迷二度安可 林憶蓮感動
羽球男雙勝德國 分組戰開紅盤
倫奧游泳 費爾普斯吞敗
奧運羽球 男雙拿下隊史首勝
敘反抗軍： 已擊退政府軍攻擊
奧運羽球 黃金女雙勝新加坡
倫奧大陸葉詩文破紀錄奪金
倫奧女單 陳思羽闖過第2輪
倫奧男團射箭 義1分之差奪冠
奧運桌球女單 黃怡樺過第2輪
倫敦奧運獎牌統計表（7月29日）
黃金女雙 奧運逆轉過頭關
倫奧首日 爆冷連連
長堤龍舟賽 台灣隊吸睛
另類成年禮 血友病童學打針
秦鐘午為南韓奪首金
太平洋2颱風 蘇拉往台灣前進
倫奧首日 陸摘4金
奧運賽事登場 羽桌開出紅盤
血友病童夏令營 樂當X戰警
奧運首輪敗 盧彥勳挫折的一天
大陸男泳倫奧摘金 實現零突破
不是來逛街 陳思羽演逆轉秀
防網路成癮 興大鎖定新鮮人
陸舉重老將王明娟 倫奧償宿願
法鼓山營隊 小學生念佛習定心
王建民拚復出 6局挨2轟敗投
主計總處更新GDP 恐下修
國防部北市精華地 年底招標
正副處長同換 AIT：屬正常
竹市文化局推新手父母書展
黃金週線收紅 逢低分批布局
中華搶牌重頭戲 接力登場
醫師：防曬乳十分鐘後再防蚊液
陸小將葉詩文 倫敦奧運泳驚奇
冷颼颼 沙灘排球不見比基尼
倫奧紀念品難買 正版貴山寨俗
食物含酒 駕駛遭解雇獲資遣費
蕭美琴蕭美瑟 環保姊妹檔
盼拍照先問 倫奧媒體中心致歉
證所稅成本 擬全年加權平均
外銷上軌道 帶動內銷價
誰說票賣光了 奧運首日觀眾少
次級品加工 減輕供需失衡壓力
農會開冰館 果農之女扮推手
證所稅盈虧互抵 個人限當年度
養狗種菜 丁守中愛園藝
國有地上權 7/31開標
不合格施工架 102年起開罰
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證所稅過關 券商壽險長空
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原住民8/1免費遊童玩節
向學子招手 藍辦新媒體研習營
桃機美食新風格 好評如潮
高溫持續 營造業防職災
佛洛遛狗多過陪愛人 氣跑女友
兩岸濕地交流 台江盼習藝
台股有機會續彈 看量與外資
台助甘比亞種稻 產量增3倍
殷仔搶9勝 戰魔球拚止敗
多元化美食 桃機力拚服務
花蓮就博會 逾千職缺等有心人
男子竊車搶金飾 騎贓車被逮
協助留學生 藍設海外服務站
登陸思突圍 國銀爭取設貸款業
警民合作 南投寺廟捐巡邏車
陸最大海巡船下水
北市辦求職講座 提升面試技巧
媒體指人事異動 府：純屬臆測
加薪與否 基本工資審議決定
指考分發 6.7萬人填志願
景氣恐不旺 半導體廠個別表現
菊島浪子巧手 雙心石滬入畫
憲兵隊廢墟變裝 街角現花園
中油：汽柴油降1角
桃縣住宅補貼 31日起受理
薄案後 重慶警備司令露面
環保教育 長春國小建生態園區
義務勞務換緩刑 林靜芸將執行
台北士林登山步道 2人疑墜谷
李鴻源：替代役免役是選項
監獄商品熱銷 鐵窗經濟破3億
天氣炎熱 新竹35.7度
日本在野黨拒延後解散眾議院
中市府綠美化 議員批浪費公帑
8月買台股基金 1年績效均正
車潮多 砂卡礑停車場總量管制
學者倡議 兩岸和平發展機制
為國舉才 中山獎學金挺你留學
蘇：恢復中國事務部非討好共黨
網路銷美市場研討會 免費參加
拿科州槍擊開玩笑 模特兒挨罵
回收站像便利商店 沈世宏肯定
封測雙雄 競爭中有默契
風災毀村 婦女靠手工藝站起
羅東藝穗節文宣品 消費享好康
多次破壞車窗行竊 男子送辦
飯田偶戲節 亦宛然巧遇姻緣
台中版忠犬小八 苦等主人
俄5歲童認牛作母 只會哞哞叫
蕭天：參加奧運不得金牌來幹嘛
科州槍擊受害家屬獲免費機票
中華青少棒在首爾大勝印尼隊
中山林賞蝶 舉家假日休閒處
阿扁飯店開張 扁迷熱情捧場
菲國連3震 規模5.0
政府振興經濟 歐債具關鍵
中市男嬰疑遭虐 送醫急救
蘇貞昌：在國際要維護國旗
推廣安泉蔥 胡志強喻五星蔥
藍盼蘇貞昌真心捍衛國旗
移民署新北搬家 洽公莫走錯
兩岸政治協商議題 學者交鋒
科博館工安特展 推理識防災
縮短商務陸客發證期 來台便利
回應污染陳情 花縣推快速查處
獲聘榮譽講座 余光中詩入金門
朱敬一談創新 讓IP變IPO
朱敬一：韓國未必比台灣強
消除產研落差 2個月內有譜
籌設種子基金 朱：支援創新
7大科技議題 朱：形成政策
勇於突破 朱敬一引進新思維
吳副總統到屏東 弔唁地方耆老
少年遭性侵增 內政部籲重視
攀爬大凍山 迎接16歲成年
江蘇啟東恢復平靜 市府續戒嚴
打乒乓忘病痛 長青阿嬤有一套
大炳追思會 好友送最後一程
六輕再擴建 環團催流行病報告
史坦威鋼琴賽 台灣學生奪冠
陸測試長征5號發動機
考航海人員 首次在校生可參加
酷暑發威 老農下田疑熱斃
馬來西亞擴大承認台灣學歷
紅磚建築中購物 三峽市場啟用
蘇拉轉強 移動速度將變慢
孫尚綺新作 是舞蹈也是電影
花蓮1男童 三棧溪溺斃
隋棠大元為宥勝 大跳鋼管舞
PVC致癌 環保署調高回收費
9歲小魚兒 遊樂園獻處女秀
莿桐社區中心火災 疑產權糾紛
污水管滲漏致路塌 高市府搶修
嫌母碎唸 男持刀揮舞遭制伏
台南良寶宮醮典 12月燒王船
紅不讓盲棒隊 勇奪世界盃冠軍
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
暑假作業代寫氾濫 竟主打團購
深夜食堂原唱 鈴木8月來台
台塑汽柴油 調降1角
學者出書 從警察角度看二二八
陸：將繼續組船隊 赴南海捕撈
大陳習俗燒庫屋 快成絕響
國防部：替代役原有做法符公平
紫絲帶嘉年華 宣示反家暴
歐盟查獲仿冒品 3/4大陸貨
高中恩師談豪 領袖特質當榜樣
遊覽車駕駛遭撞 直升機救援
蘇拉掠境 菲北發布颱風警報
留台工作放寬 台灣招外生利多
奧運女子射擊 中華未晉決賽
義3劍客 包辦女子擊劍金銀銅
台灣陣頭 躍紐約林肯中心
蛙后陳怡娟 分組第7遭淘汰
菲恐怖組織元老落網
急救不分中西 中醫師學CPR
六年級生總座 將錦鯉帶向國際
蘭嶼遊客避颱 搶搭回台船
出席青商會活動 蘇向國旗鞠躬
重返杏壇 莊伯仲先搶救黑眼圈
九天藝團 要紐約客體驗陣頭
BBC網站介紹台灣 秀國旗
青海湖漸長大 面積持續8年增
倫奧開幕驚豔 丹尼鮑伊不居功
僅1成7芬蘭人支持退出歐元區
拚3環3線 新北將成立捷運處
奧運羽球 男雙幾乎篤定晉8
倫奧開戰 英樂團為中華隊加油
福建太姥山美聲 清境交流
烈日當頭 上海地鐵8號線淹水
原民詩歌交響樂 音樂傳承文化
羽球混雙 不敵泰國
比利時同居協議當道
國共論壇 同意國際事務避內耗
女十公尺空氣手槍 陸摘第5金
港人遊行抗議國民教育
上海地鐵8號線恢復正常營運
日反核遊行民眾 大舉包圍國會
美紅旗空戰演習 假想攻伊北韓
倫敦奧運獎牌統計表（7月29日）
馬總統宴請府院黨 促拚經濟
起訴谷開來 傳是棄車保帥
場館空位多 倫奧會：努力補滿
臉書詐騙急升 App也恐淪陷
英王室看奧運 薩拉馬術成績佳
尊嚴參與國際社會 台灣共識
輕颱蘇拉增強 政院提前因應
打爆桃猿牛棚 獅險勝
台灣第1女劍客 徐若庭將登場
王毅：貨幣清算機制將啟動
中華射箭女團 8強止步
「台閩近代名人文物展」開幕 林則徐紀念館46件文物參展
電音三太子現倫敦 力挺中華隊
許淑淨舉銀 總統賀電為國爭光
中華台北第一「銀」 女子舉重許淑淨
台灣舉重女將許淑淨奧運奪銀
蘇拉持續向台灣海域逼近 三十日起風雨漸強
蘇拉颱風恐躲不掉 陳冲指示加強整備
倫敦奧運撤台灣國旗 意外受到國際媒體宣傳
名導發起「無力者結盟運動」籲扺制旺中
中國推銷「兩岸一國」綠營批國共聯手賣台
收容天數大幅降低 移民署：外籍人士收容代替羈押情形走入歷史
發證作業14天縮短至6天 大陸專業商務人士來台交流更便利
國民黨中央將追究「跑票藍委」
一票難求卻座位空空 倫敦奧會士兵填補
倫敦撤旗事件 蘇批馬不敢大聲
花蓮金針花季列車 8/6日啟動
台灣學生訪大陸 王金平勉觀察學習
蘇拉颱風海警發布 可能轉為中颱
開幕式插花紅衣女 是印度志工
中華首牌 許淑淨奪銀
奧運射箭女團 8強意外翻船
中華首牌開張 許淑淨舉重銀牌
倫奧空位引公憤 主辦單位滅火
德義：盡力保衛歐元區
大陸再添2金 獎牌續居領先
汪明輝船體太輕 成績取消
殷仔戰運動家 首局連3K
陳偉殷戰運動家 大秀K功
自由車公路賽 蕭美玉未獲名次
陳偉殷搶9勝 隊友開轟相挺
許淑淨硬撐 最後1舉穩銀
殷仔4局9K 平個人紀錄
桌球女單 陳思羽止步第3輪
倫奧柔道 北韓安琴鍍金
護歐元 歐元區歐央行決採行動
殷仔戰運動家 三振創新高
桌球女單 黃怡樺不敵波蘭
蕭美玉禍不單行 未在時限完賽
殷仔單場12K 台灣第一
殷仔短髮好投 連送6次3振
陳思羽不敵馮天薇 第3輪止步
380g 決定許淑淨銀了
羅姆尼演說 稱耶城是以國首都
倫敦奧運獎牌統計表（7月30日）
殷仔奪9勝 12K創新高
對削球沒輒 黃怡樺止步第3輪
台灣一哥 殷仔雙破紀錄
殷仔12k寫紀錄 轟動球場
倫奧第2天 精彩連連
依雲名人賽 韓朴英碧奪冠
好投破紀錄 殷仔：搶優質先發
法國影展 選映台南藝大動畫
蘇拉颱風逼近 午後發海警
倫奧銀牌到手 成績超越上屆
美股大漲 台股能否連動待觀察
南韓女子射箭 險勝中國大陸
台股開盤上漲34.72點
老火車新模型 橙黃墨綠更活潑
許淑淨奪銀 激勵中華選手奮戰
陸跳水女雙 霞姿組合奪金
倫奧第3天 陸多個奪金點
南韓「聖殤」 入圍威尼斯影展
受惠泰王計畫 孤軍泰北安身
來自台灣的果樹 泰北罌粟絕跡
許淑淨舉銀 家人：阿公有保庇
台股漲 新台幣盤初走升
奪銀祕招 許淑淨賽前不剪指甲
購物中心禁小火車掛國旗惹爭議
協商未果 蘋果入股推特傳破局
搶電腦展商機 中華電優惠備戰
復甦喪失動能 日工業生產降
台灣書院電影節 外國人瘋國片
罌粟絕跡 泰北安康如台灣山林
蘋果三星爭訟 決戰美國法院
智慧手機爭雄 英專利戰火升溫
誤吞竹籤 小腸穿孔險喪命
國防部：軍訓抵役期遵政院指導
高市警查毒 意外破電纜線竊案
陸女子桌球單打晉級
中華代表團獲銀 獎牌榜排17
宜縣記協助弱勢 跳蚤市場義賣
歐洲危機恐傷對中美產品需求
化學奧林匹亞 台灣3金1銀
會計染日本腦炎 竟無法算數
奧運跳水連三冠 吳敏霞第1人
陸媒：哈薩克金牌舉重手來自湘
人民幣創低 短線看貶
上半年商用電腦桌機 持續成長
新興市場公司債 後市看好
傳北戴河會議前夕安保升級
颱風來勢洶洶 警消籲暫勿入山
野菜雨來菇 滿州農會種植推廣
類股齊揚 續演反彈行情
炎熱 上班族多喝飲料消暑
交通輪疏運 3千人撤離綠島
全球最小半導體雷射 台灣研發
國際化學奧林匹亞 台灣表現優
兩岸金融利多 金融挑戰前高
颱風環流 北部東北部防豪雨
澳盛：央行不排除臨時降息可能
秦秀珠水墨畫 多媒材展藝術美
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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財政健全中區座談 31日舉行
債市共主 伊爾艾朗有望接棒
榮科：歐銀和紓困基金將救歐元
新竹內灣線 打造漫畫夢工場
不符公司期望 通用行銷長下台
拯救歐元 德拉吉上前線作戰
富士通股價創34年新低
航空城加速進程 類股按讚
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藍中常委登記 多人尋求連任
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夏日到 上班族體重減輕
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放手一搏 全村再拚威力彩
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學子訪大陸 王金平勉觀察學習
首批退稅392億 31日入帳
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國旗倫敦遭撤 袁健生：不聰明
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活絡資金 越南股市走過12年
富邦金編製離岸人民幣國債指數
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殺人8年後落網 桃檢起訴
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躲過彈劾 羅國總統稱是民意
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三鶯線下週審查 朱盼政院支持
提振出口 學者看法不一
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軍訓抵役期 教部盼折抵1個月
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台最小半導體雷射 運算快千倍
賴幸媛：陸不該打壓台國際空間
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貿然啟動鐵柵門壓死人 女緩刑
英警闖禍 遺失倫奧場館鑰匙
北市警：網路詐欺案 逐年降低
蘇拉颱風逼近 花蓮防災
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車禍寶寶出院 夫盼妻早日甦醒
日本贈菲律賓12艘巡邏艇
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捍衛主權 藍籲綠勿操弄
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台股收盤漲34.39點
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跑票藍委 國民黨將追究
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8月台指期漲49點
台股紅盤整理 收漲34點
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陸媒砲轟送金牌選手給哈薩克
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外資今年賣超台股838億元
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日航東方不敗 放眼美國站起來
陽明大學擬設感染與免疫博士班
大方紓困 西國庫將為地方發債
員警馬路救狗 失主感謝
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民進黨駁斥賈慶林兩岸一國論
奧運舉重奪銀 總統振奮喊YA
湖南省委書記：李旺陽確定自殺
三大法人買超台股逾50億元
龍應台訪景美園區 慚愧憶往
墾丁陸蟹生態之旅 護陸蟹
小馬青少棒亞太賽 中華射日
檢：遏止竊盜 儘量聲請羈押
新北家資中心 為身心障礙送暖
東海岸創意菜 水母滑蛋吸睛
微電影談視障 愛盲點亮新生活
處理車禍引質疑 警：檢討
許淑淨奪銀 同鄉立委致賀
北市創新研發 39公司獲補助
登陸火星 解析移居外星球
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吳景彪失常 陸舉重少枚金牌
北市抽驗飲冰品 10件不合格
男手掌遭機器輾 醫院緊急救治
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新台幣兌美元升 2分
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蘇拉逼近 宜蘭漁船擠滿港口
許淑淨奪銀 父親節最佳禮物
鐵條刺穿手臂 男子送醫
公安稽查不實 胡志強究責
葉詩文寡言應答 遭諷機器人
六大工商團體：緩漲基本工資
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港府委任發展局新局長
高鐵嘉義站 限量明信片大方送
右下腹疼痛 男罹盲腸腺癌
行程確定 林來瘋8月襲台
觀眾噓 倫奧柔道賽改判日勝
為國手打氣 法總統親赴倫敦
勘濕地 李鴻源：保育生計兼顧
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007聯手女王 做足新片宣傳
惠譽信評上海設辦公室
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練舉重 許淑淨不分晝夜
警官經營色情行業 中檢起訴
國教院：教科書審定採合議制
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文創數據調查不足 龍應台憂心
颱風逼近 嘉縣籲農漁民防範
歌劇頑童與魔法 體驗童年奇幻
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兩岸互設機構 學者：定位要明
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戰機防颱 佳山基地避風雨
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市違規廣告 化妝品類最多
毒品控制原民 警破盜伐集團
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7月房市淡季 量增價小跌
小無尾熊吃軟便 獨特育兒行為
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華隆勞資爭議 苗縣府將協調
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國民黨中常委選舉 4立委登記
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成大控蘋果侵權 經部事先不知
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基本工資 勞委會：審議會決定
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倫奧第3天 美洛克特拼第2金
苗栗優質高接梨 推苗梨品牌
瓜地馬拉市政觀摩團抵台
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龍發堂合法化 中央地方願協助
鄉代涉暴力討債 中警逮人
滿25歲 在澳可直接申換駕照
處理車禍引質疑 檢：遺憾
運輸四通八達 德都會自用車減
實價登錄前 房市交易未增
黑松微風2期地 底價逾57億
新店利記公厝 登錄歷史建築
物理奧賽奪金 王健安返母校
日再生戰略彙整 內閣明決定
明年櫻花季 翁山蘇姬擬訪日
交部常次 鐵工局長許俊逸升任
陳菊：4歲幼教補助每學期5千
奧運男泳百米蛙式 斐將摘金
倫敦撤旗事件 德廣播電台報導
台中金門合作 破獲重大竊案
開發金擬取得凱基證全數股權
忍腳傷完成任務 李婉如獲肯定
高中生發明揚名國際 苗縣表揚
國喬及台苯 新董座上任
大馬報社主筆抄襲中時社論辭職
嘉義高二生 奪全國美展銅牌
平面影像樣樣來 大學生玩專業
越貸款利率可望下調
環團：六輕擴廠 疑慮未除
林務局借地 KANO建舊嘉義
菲海埔新生地債權 金服標售
蘇蘅：毀譽不重要 珍惜多元
奧運桌球男單 莊智淵闖第4輪
新竹火車站 明年慶百歲
羽球女單戴資穎 直落2勝芬蘭
學生團體保險 三商美邦得標
退休校長 新北將聘為義務督學
微風二期地 最快9月底開標
金永煥遭陸刑求 青瓦台查真相
馬國酒店集團將辦金門嘉年華
星土生華人文化 融合東西特色
便民 菲外交部續增商場駐點
男子十米空氣步槍 羅國射下
前檢座聲請釋憲 大法官不受理
陸晉升6上將 左右平衡意味濃
高市農發基金 補貼芭樂外銷
今彩539開獎
日首都圈接連發生命案 無人知
江冠明烹野菜 米其林廚師稱讚
威力彩開獎
法4百自由接力奪金 美將傻眼
羽球女單鄭韶婕 輕取奧地利
金門監獄推魚麵 行銷在地美食
男走私綠繡眼 人送辦鳥撲殺
蘇拉海警發布 防豪雨長浪強風
羽球男單許仁豪 不敵俄羅斯
奧運處女秀 徐若庭被偶像淘汰
烏干達爆伊波拉病毒 14死
美槍擊凶嫌再出庭 料正式起訴
外配之女徐明秀 榮耀客庄
UDN新聞台 申設通過
陸如何評價六四 外界觀察重點
陸立體測繪衛星 目標鎖定海島
印度火車起火 至少32死
景氣不佳 法人度假省錢第一
西門町將新闢兩條徒步區
印度將設第3座台教中心
家扶大專生志工 赴陸助貧童
全村再拚威力彩 槓了
程琬容許志傑 奧運未晉複賽
倫敦奧運獎牌統計表（7月30日）
陸配喪夫 為女兒撐起家中生計
蘇拉海警 高港戒備
攻擊事件頻仍 泰南政策受抨擊
蘇拉陸警 最快31日下午發布
射箭男單 王正邦淘汰
北京紅會賺災區錢 網友罵翻
威力彩 頭獎1注獨得15.6億
奧運羽球 戴資穎旗開得勝
史上最大威力彩 派彩結果
防颱 國軍應變中心二級開設
港特首承諾 不強推國民教育
今彩539 頭獎3注中獎
射箭男單郭振維 順利晉級
中鋼工會決議暫緩抗爭
競技場傾斜 成了羅馬斜塔
宜蘭童玩節 31日下午起休園
慈濟救濟物資抵北京
旺中案 綠籲藍表態
當決賽打 莊智淵拍首勝
射箭女單雷千瑩晉級 贏土耳其
21分鐘 鄭韶婕首役輕鬆取勝
威力彩15億頭獎 高雄開出
劉德勳：政府捍衛權益未曾退讓
威力彩開在高雄 老闆有夢到
輕颱蘇拉恐變中颱 最快今天下午發海上警報
大炳追思會 大小S齊吞拳頭紀念
奧運傳遺失場館鑰匙 一副要價台幣百萬
募兵制軍訓抵役期／ 教部盼1個月 國防部：只能7天
蛙王北島康介 3連霸夢碎
蘇拉恐增強中颱 週三、四影響最大
日本上萬民眾包圍國會反核示威 要求迅速廢核
奧運史上首位 吳敏霞雙人跳水連三冠
印度火車火燒車意外 目前已知47死28傷
中央氣象局 蘇拉海上颱風警報20：30
NCC送出旺中處分書 完成附加條件合併案才生效
28個學生社團赴中天電視抗議旺中購併案
學者專家批ＮＣＣ委員自取其辱
白衣女受訪強調不認識黃國昌
嘉義檢方大動作傳喚陳明文、張花冠 綠營質疑動機
反媒體巨獸 30多個學生社團赴中天電視抗議
中颱蘇拉逼進 最快今天18:00可能發布陸警
DKNY水晶鍊錶 優雅、俐落交織迷人光芒
高鐵8/1日起 2車次增自由座為4節
難忘原鄉美食 僑胞籌辦金門嘉年華
中央氣象局 海上陸上颱風警報 20:30
超過15億威力彩 獎落高雄
郭振維射贏埃及 晉級下輪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
射箭譚雅婷 淘汰賽首勝
女子舉重 郭婞淳拿第8
柔道女子57公斤級 日本摘金
美槍擊凶嫌起訴 罪名逾百項
譚雅婷射進1/8淘汰賽
郭振維找回準星 個人挺進16強
風勢攪局 雷千瑩止步32強
譚雅婷倒吃甘蔗 晉級16強
舉重失利 郭婞淳落淚：要再練
倫奧競技體操男子團體 陸冠軍
羽球黃金女雙 不敵印度
桌球男單 莊智淵晉級8強
倫敦奧運獎牌統計表（7月31日）
金牌追逐戰 美國暫時落後中國
信心喊話不斷 歐股漲
倫奧第4天 比賽結果很戲劇化
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隱憂未除 美股拉回
蘇拉變中颱 北部防大豪雨
南美共市 準備迎接委內瑞拉
查維斯：入南美共市可促進就業
倫奧開幕式 台灣舞者現身影
美初判 韓國洗衣機傾銷
美國務院：台灣維持宗教自由
台股聚焦經濟成長表現
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黃金女雙落敗 31日背水一戰
莊智淵挺進8強 射箭也傳捷報
莊智淵奧運晉8 平個人最佳
葉詩文晉女泳2百公尺混合決賽
追根究柢護環境 李根政不縮手
主計總處下修GDP至2.08%
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查貪瀆 高雄檢調搜嘉縣府
激情過後 許淑淨好想回家
小莊搶4強門票 桌壇盼譜新頁
蘇花漢本坍方 搶修恢復通車
蘇拉下午陸警 降雨到8/3
加強交流 台青年大使團訪巴
身體出狀況 2山友待援
陸女泳奪金牌 美媒暗示用禁藥
頒台灣獎學金 促台墨實質交流
新台幣匯率盤初走升
談基本工資 施顏祥：審慎評估
陸泳將被指服藥 奧會稱無疑點
網拍進口壯陽禁藥 1嫌送辦
奧運第3日 陸小將當家
景氣如再下探 保2%有壓力
11級瞬間陣風 蘭嶼停班停課
中央氣象局氣象報告
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美批中限制宗教 續與陸對話
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因應蘇拉來襲 緊急醫療待命
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走天空之橋 嚐土鳳梨酥
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天空之橋夯 套裝遊程不足
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嚴防災害 土石流警戒機制啟動
調查：3成7企業 看景氣悲觀
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紙上露面 江澤民為書籍作序
幸福感調查：配偶滿意勝人民幣
嘉縣府疑爆弊案 檢約談60人
王家瑞訪平壤 或邀金正恩訪中
陸：戰備巡邏不針對他國
小店家Q2營業稅 8/1起繳
財長：台灣不會有債務危機
成大研發活膚儀 助傷口癒合
陳(沖)：採取措施 讓經濟成長
颱風前搶購效應 菜價大漲
歐債影響 南韓工業生產下滑
宜縣府人員防颱視察 險遭沖走
瑞士國腳上網嗆韓人 除名
港教協擬罷課 影響不小
新愛瘋大改款 9月將全新登場
周功鑫：離開故宮靠智慧
蘇拉帶豪雨 北部上看1千毫米
男走私綠繡眼 航警擴大偵辦
提前抗黴 血癌病患防感染
綠：中國事務委員會將邀謝蔡
教部：營造環境 推動8大主軸
藍中常委選舉 上午5人登記
台股漲 新台幣午升5.5分
陸：不與任何國家軍備競賽
疑工程糾紛 包商砍人又縱火
新北成立捷運處 擬向北高搶人
河水淹沒 宜蘭田古爾橋封閉
地政電子謄本 超商e辦理
基本工資 陳(沖)：審議會決定
司徒文將卸任 台美關係放心上
留美減少 學者憂輕洋務重兩岸
呂秀蓮：蘇貞昌應和全黨合作
鼓勵大眾運輸 高市拚年億人次
北韓舉重奪金 竟感謝金正恩
中橫天祥隧道口坍方 管制通行
泰國仍列亞太洗錢觀察名單
環團：影響健康 應退六輕環差
嘉縣府疑涉弊 檢調大搜索
颱風前菜價漲 量販逆勢促銷
空心大老官 騙刷女友信用卡
疑官商勾結 搜索嘉縣府高市府
訂南海準則 外交部盼加入討論
鼓勵幸福職場 北市網路調查
實價登錄將上路 逾期未報將罰
貨幣清算 央行：照計畫進行
防颱 宜蘭太平山休園
查中鋼中聯資 近期公布機率低
日防衛白皮書：中軍方影響力增
IMF示警 解決歐債路迢迢
從戎大愛 記錄國軍點滴任務
台股收盤漲111.61點
去年虧 宏?董監領逾16億
後穆氏時代 埃宗教自由挨批
出書罵同業抄襲像賊 男判拘役
晚期肝癌標靶藥 納健保給付
台股開低走高 漲111點
中華電千人齊聚 抗議NCC
出口下滑 面臨2%保衛戰
家暴殺前妻 運將判刑20年
向祖克柏看齊 南韓青年瘋創業
黃琪盜刷案 二審判7年
疑涉弊案 陳明文張花冠說明
預約氣象服務 8/6上網申請
國保生育給付 勞保局主動通知
8月台指期漲78點
8月電子金融齊漲
救濟金無法活 老翁偷機車被逮
料歐美刺激經濟 亞股走揚
聯發科Q2每股賺2.95元
尾盤急拉 台股漲逾百點
未覈實繳勞退金 最高罰2萬5
防颱 勿到國家森林遊樂區旅遊
陸：黨與國家領導軍隊高度統一
吸引陸韓遊客 微電影行銷台北
颱風遇滿潮 新北易淹水區戒備
IPP購電爭議 經部提2方案
大專創業計畫 3成順利營運
張惠博接高空大 盼彰顯價值
聯發科估Q3增13%至18%
蘇拉挾帶雨量 石門水庫排洪
賴清德：校長遴選將更細膩
檢調搜索多所大學 教部尊重
大雨不斷 北京市府備戰
龍應台拜會王金平 盼修公視法
國華出售 採整批與切割 2案
聯發科調高智慧手機晶片出貨
三大法人買超台股逾112億元
陳(沖)：擬增2個新興市場據點
陸舉重女將輸出 不只1人
陸金牌背後心酸事 引議論
中韓國防戰略對話在陸舉行
電業自由化 4原則逐步推動
撤離躲貓貓 鄉長點名廬山溫泉
槽車國道爆胎起火 車頭全毀
亞洲崛起 美飛機商設星服務點
中市萬坪公園改球場 居民抗議
中常委選舉傳賄 藍：嚴格處理
投保協議 擬增官方聯繫機制
陳(沖)：以活動帶動觀光
男佯借廁所 偷慈明寺7萬元
高捷多用途票卡 樂天入股
查封毒生蠔短少 桃縣罰業者
投資股票信心 低於金融海嘯
診斷帕金森 長庚試驗新利器
蘇拉逼近 竹市加強防災
龍千玉愛女猝逝 外界不解
疑爆弊案 嘉縣府盼檢調公平
高鐵自由座 每天多88個
綠：檢搜嘉縣府時機啟人疑竇
陳(沖)：兩岸貨幣清算按計畫進行
TDR財務專區 8月上線
力成：下半年記憶體景氣 保守
監院財報 林錫山持股減少
台股漲逾百點 台幣升破30元
新華社指美報告不顧陸宗教現狀
F-16火焰彈 102年復用
專挑戴金老婦下手 無業男被逮
地震肇因 研究：水壓有關連
新星國小拍微電影 行銷新埔
六輕四期擴廠 環差補正再審
新台幣兌美元升 7分
基本工資 陳(沖)：審議會決定
蘇花公路 晚間封閉
港大民調：年輕人較不滿梁振英
銷日金桔汁質佳 不怕越南搶攻
港人口30年後達847萬人
公益課輔奏效 弱勢生上名校
涉虐死流浪狗 毒蟲遭訴
歐盟領袖誓言救歐元 成效待驗
涉誘騙少女陪酒 男列治平
創世送暖 贈獨居老人中秋禮
6月製造業亮藍燈 上半年衰退
颱風逼近 竹縣3級防災
颱風逼近 公路預警封
防颱 北捷檢視防洪設備
微軟推經典電玩 搭配迷你影集
防颱 水利署調抽水機赴宜蘭
颱風威脅 公館棗農忙搶收
雨量已逾警戒值 蘇花封路
建築展台灣館 蔡明亮拍夢遊
高齡城市 老翁相繼迷途
均齡85歲 全國健康操得第3
竹市：免費HPV疫苗滿意度高
蘇拉慢郎中 陸上警報延後
枋寮漁港浮屍 初步排除他殺
蘇拉逼近 台南零星降雨
金門單親國小學童 暑假好歡樂
天然氣瓦斯8月估漲
藝術解百憂 嘻笑台北一夏
西沙海底遺存 增陸主權籌碼
蘇拉逼近 宜蘭英士居民撤村
國華人壽 10月底標售
工讀生勞檢 新北5補教業遭罰
真人實境 中華電推雲端旅展
國有地上權 中南部首度標脫
父看奧運轉播 2歲兒墜河身亡
親近台灣之美 驚騎團單車環台
日防衛白皮書 憂大陸軍隊崛起
日上週逾8千人中暑 死16人
20公尺壁畫 旅菲台商思鄉情
北大校長：我非演員不需你喜歡
蘇拉來襲 台7線羅浮西村封路
好萊塢跨海合作 擬拍鄭成功
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藍：總統關切國旗事件沒有神隱
蘇拉牛步 急壞花蓮飯店業者
國華人壽標售 不排斥中資
市場關注歐洲央行購買國債計畫
蘇拉颱風遠離 菲7死多人失蹤
談基本工資 陳(沖)提CPI漲幅
阿嬤種菜沒洗手 染住血線蟲
歐洲央行總裁陷利益衝突爭議
台東8月1日正常上班上課
藍中常委參選 41人登記
童玩節園區淹水 日本太鼓受潮
高希均：夢想單飛 要靠自己
北市無線上網 國際行動電話申請
癌因性疲憊 黃耆具療效
因應颱風 花蓮多條道路封閉
拯民藝校爭議 盼有書面承諾
央行阻升 台幣收盤守穩30元
高市兩議員 遭對手控當選無效
中鋼狀告洪智坤涉妨害名譽
斐5年內將舉辦數百場國際會議
歐巴馬身世 上溯美國首名黑奴
不滿關說影射 中剛董座提告
遭謀殺斐農夫 遺產捐孤兒院
颱風逼近 嘉明湖等步道關閉
陸天價宣傳片 費用疑遭侵吞
電信法草案 NCC：促進競爭
颱風逼近 嘉市府籲防淹水
北市藍色公路 推套裝航程
汽車後座兒童 警：須繫安全帶
魔戒後 前傳哈比人三部曲
持槍誤傷同事 前黨工遭訴
冰品不合格 台東縣府開罰
颱風應變中心 南水局三級開設
雙颱要來 上海啟動三級預警
大溪關聖帝君誕辰 祈福月開跑
防蘇拉豪雨 北市防汛就位
日游泳機器人 未來完美救生員
蘇拉颱風接近 阿里山休園
轉戰洋基敲百轟 一朗平常心
P2G多元解決 投保協議入文
抗日英雄蘇有志 文史界推專區
藍金門黨部 設義務副主委
技專登分填志願 1日最後一天
登革熱病發 常被當感冒
永齡希望小學 英語決賽起跑
台灣駕照 澳洲免試換發
香草藥草園區 3年前中止契約
靈車迎娶新娘 禮儀師秀創意
美旱黃小玉飆 陸降息空間恐減
留學夢 馬入鏡代言中山獎學金
日企海外擴張 聯貸金額攀新高
涉誹謗教育局官員 劉毅遭訴
拉拉山小烏來 1日暫停開放
快過飛魚 葉詩文：沒服禁藥
男被嫌無路用 殺女友判16年
芎林呈甘橋爭議 縣府考量安全
歐債熾 歐元區失業率飆新高
大林慈濟新院長 助弱勢圓夢
希臘資金外逃 匯出上百億歐元
防颱豪雨 北市下水道先清污
可成：下半年業績溫和成長
北捷標售小套房 每坪80萬
陸經濟成長 明顯西高東低
跑票藍委 國民黨擬先罰款
台北大學心湖 新北預抽水防颱
北市又傳虐貓 男遭送辦
颱風影響 部分航班異動
萊劑10ppb 衛署定案
前大使否認中國政改落後越南
疑排水道破 基隆路面崩塌
陳(沖)：莫拉克重建條例延長2年
林書豪要來囉 專屬車隊成軍
蘇拉接近 北市加強溝渠清疏
張榮發：九二共識很成功
信義推房價溫度計新服務
蘇拉逼近 桃園二級開設
上海書展 吳念真將參與座談
宏?：董事年度酬金僅12萬
馬英九：端正選風 絕不妥協
英傑華退出 要與第一金溝通
痞客邦推部落客達人專屬App
蘇拉防災資訊 北市網站可查
大使撰文惹議 菲柬外交掀波
豪宅不景氣 建商轉戰首購
蘇拉陸警 預定晚8時30分發
不見奧運人潮 倫敦市區冷清
國有地上權 首度走出雙北市
憶彰基創辦人 李登輝數度哽咽
台北市8/1上班上課
世展會受助童 長大成資助人
鳳螺養殖 金門水試所傳授技術
基北8/1上班上課
鄭韶婕分組第1 挺進16強
尹啟銘：創造就業 引台商回流
美牛案過關 馬：台灣值得信任
NCC新卸任委員明交接
標下地上權 商仲：宜商用
唱老歌懷舊 失智長者反應熱絡
拖7年 國賓放棄南澳開發案
野火燒不停 羅馬居民心慌慌
台星協商 做好加入TPP準備
陸客隨行親屬 來台流程簡化
新北增設捷運處 考驗雙北合作
戴資穎退墨西哥 晉16強
強化競爭力 總統促提升生育率
中颱蘇拉來襲 北市著手防颱
奧運花絮多 推特有看頭
蘇若掌中國事務委員會 謝尊重
標國華 享行政寬容逾10年
日本政府注資 東電實質國有化
今彩539開獎
防大橋工程傷蚵 金縣加強防護
桃園8/1上班上課
陸鐵道部：解決324項隱患
陸：將穩增長放在更重要位置
應用展 華碩估業績成長逾2成
竹苗8/1上班上課
大樂透開獎
200公尺蝶式 程琬容淘汰
短期搶單 經部擬增設貿易尖兵
民生社區 住宅地上權次高價
蘇貞昌下鄉首站 台南百人入黨
反蒲亭青年律師 起訴恐判十年
6月信用卡簽帳額 創新高
浮洲藝文季 打造藝術文化社區
阿嬤圓夢 重溫日月潭父女情
包商砍人畏罪自殘 送醫保命
蘇拉陸警發布 宜花東警戒
拯民老樹溯至日治 綠蔭清幽
新竹市8/1上班上課
專家：愛瘋5遲到不會久
無漁筏證明潭船屋 判竊占國土
百億資金 投入工業不動產
蘇拉颱風逼近 高市戒備
因應擴廠 工業區籲放寬環評
黃金女雙 退日本晉8強
防颱 新北應變中心一級開設
毒生蠔短少拆封條 業者送辦
與日韓星合作 公視助推紀錄片
中市8/1上班上課
羽球許仁豪 不敵韓國遭淘汰
奧運年8月 全球股市多漲
波茨坦船塢街 推當代藝術創作
防颱 中央應變中心一級開設
帕金森病 嗅覺異常是前兆
倫敦奧運獎牌統計表（7月31日）
雲林8/1上班上課
奧運馬術團體賽 德連霸英摘銀
蘇拉來襲 總統籲民眾防颱
蘇拉蹣跚 吸足水氣令人憂
今彩539 頭獎槓龜
大樂透頭獎無人中獎
黃金女雙 逆勢搶灘晉級8強
日防衛白皮書 分析兩岸軍力
疑患憂鬱加入獄在即 男上吊
眼睛會說話 廖國茂神準預測
花蓮8/1上班上課
奧運男子定向飛靶 美國射金
宜蘭8/1午後停班停課
邊佳蘭徵地計劃料9月啟動
老將黃釋緒 盼舉第2面獎牌
學生反旺中 中天盼爭議回正軌
扁醫療報告 府：依規定辦理
風強雨急 萬榮鄉見晴村撤離
TPGA錦標賽 葉偉志領先
明上班上課 北市5時再確認
嫖雛妓 邵在禮判刑12周
奧運200蝶式 程琬容淘汰
陽建福單局爆 桃猿屠牛
生科園區傳弊 檢調搜嘉縣府
地勇案續燒 高市環局長准辭
印度大停電 動搖經濟大國地位
英馬術摘銀 女王外孫薩拉建功
蘇拉總雨量 北部估1500毫米
台灣觀光產業上雲端 搶全球旅遊商機
反對開放「最後一哩」 中華電工會發動抗爭
林書豪週六會球迷 西門町掀起「林來瘋」
奧運／「桌球小子」莊智淵挺進8強
葉詩文破世界紀錄 外界質疑服用禁藥
騙扁少年「黃琪」 盜刷案二審改判7年
主計處下修全年GDP至2.08% 景氣若再差2%恐不保
伊麗莎白雅頓「奇蹟賦活系列」 任容萱母女雙證言
蘇拉每小時8公里龜速 最快今晚20:00發布陸警
龍應台：不該再忍了 盼修公視法
奧運「女王跳傘」本尊真面目 竟然是男兒身
台灣成大告美國蘋果 Siri涉侵權
要鐘鼎邦不要陳雲林 人權社團成立營救大隊
北市是否上班課 郝龍斌：明早5點宣布
嘉義縣前後任縣長交保 25公務員請回
中華電信曉明服務中心 8/1日開張
奧運／莊智淵挺進前四強 宣示沒在怕的
奧運／「飛魚」菲爾普斯破記錄 拿下生涯19面獎牌
中央氣象局颱風警報單 8/1日10:15
奧運／男女雙打羽球 雙雙打進前8強
曾雅妮現身倫敦 奧運朝聖之行
快訊／北北基今晚18：00停班停課
奧運／葉詩文200M混合式再破奧運記錄 奪第2金
第八次「江陳會談」 8、9日台北市舉行
七股鹽山 獲選為「友善度最高的景點」慶祝爸爸節情人節
奧運／羽球女雙爆打假球 國際羽總控中國、南韓球員
永豐棧酒店風尚西餐廳「浪漫七夕晚餐提籃組」，預購再送達人牛排課程
KOUMA Sushi、TOSCANA、怡園 精緻呈現父親節美饌
微軟平板Surface賣太貴 消費者恐不買帳
Hotel ONE 29樓忘廊Lounge ONE
7-ELEVEN第一部電影與記錄片導演楊力州合作─「拔一條河」
NASA「好奇號」登陸火星 8/6時報廣場現場直播
日本政府20億買釣魚島遭拒絕 寧賣東京都
國民黨中常委選舉 41人登記搶32席
基本工資明審議 ／ 全產總：時薪應127元 北市停班則取消
司徒文：赴美免簽 今年肯定會宣布
北市勞工局：颱風假上班應加薪
綠：檢調搜嘉義縣府「大砲打小鳥」
好萊塢製片拜會郝龍斌 市長力推台北拍片
北北基桃宣布 8/2日停班停課
宜蘭太平山 1天降560毫米
程琬容分組墊底 無緣晉級
倫奧女雙十米跳台 大陸鍍金
射箭林佳恩 擊敗馬來西亞
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
汪明輝利用空檔 尋好料補體力
嘉縣府弊案 1人交保
羅姆尼讚波蘭批俄國 助理失言
奧運射箭 林佳恩淘汰
北韓旱澇連襲 聯合國擬伸援
帆船登場 張浩壓力影響成績
保護葉詩文 IOC也跳出來
疑涉弊 漏夜調查陳明文張花冠
財報欠佳 歐股收黑
見面愛送禮 林佳恩32強止步
莊智淵晉奧運4強 台灣新頁
金價跌 銅價漲
美議員：挹注政府資金達協議
申雅嵐風波 傳FIE給特別獎
中華羽球男雙 晉級8強
美國會領袖：達成延長預算協議
2百蝶式只得銀 費爾普斯臭臉
奧運羽球混雙 中華隊淘汰
禁藥疑雲中 葉詩文混合式雙金
俄以盜用公款起訴蒲亭頭號敵人
倫敦奧運獎牌統計表（8月1日）
未達標準 北市1日上班上課
莊智淵殺氣重 衝進奧運4強
莊智淵晉4強 橫掃好友
疑涉弊 張花冠陳明文交保
不敵風雲 李方配排分組第2
等聯準會決策 美股跌
疑涉弊 陳明文：烏龍事件
加安大略省乾旱 向聯邦求援
倫奧4天競技 3人最風光
玻利維亞厄瓜多 想入南美共市
委內瑞拉買巴西商務飛機
倫敦奧運賣黃牛票 加人被逮
疑收賄 陳明文律師：子虛烏有
國際擊劍總會慰韓女劍客申雅嵐
貓熊白雲生第6胎 創紀錄
油價第2天下跌
蘇拉逼近 高雄以北警戒
財報不實 投資人告Zynga
重啟TIFA 台灣考驗才開始
頒獎學金 聖文森青年來台留學
莊智淵晉4強 胞兄傳簡訊道賀
莊智淵闖4強：再接再厲沒在怕
奧運網球最長戰役 宋嘉進3輪
羽球女雙 陸策略放水惹議
陸策略放水 倫奧羽球蒙爭議
美股拉回 台股待觀察
台股開盤下跌27.91點
奧運獎牌19面 飛魚史上第一
冷靜平穩 莊智淵晉4強
曾雅妮現身倫敦 媒體爭相採訪
高市淹水 民眾疑海水倒灌
搶市占 微軟釋出新電郵
莊智淵創紀錄 羽球3項晉級
蘇拉來襲 部分路段封閉
颱風逼近 阿里山遊樂區休園
估蘇拉雨勢 北部山區降雨最多
美初判 課中不?鋼水槽平衡稅
蘇拉逼近 北市水門只出不進
新台幣匯率盤初走升
新北納警戒區 防夜間降雨
蘇拉挾雨量 石門水庫洩洪
三星穩居全球NAND龍頭
定價過高 微軟新平板恐不好賣
癱瘓治療臨床實驗 FDA准了
陽澄湖大閘蟹 今年量多價貴
颱風逼近 台鐵高鐵正常發車
防颱 南投應變中心一級開設
全球視野換新裝 主播臉書開團
因應蘇拉颱風 陳(沖)：先做撤離
哈薩克女舉冠軍否認大陸背景
台電頒發獎助學金逾7900萬
毆運將 Makiyo二審緩刑
智慧手機展望佳 聯發科大漲
嘉縣環保標案 雄檢持續訊問
青年大使團 拜會南美足盟主席
天氣異常 陸降雨13年來最多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
台7線大曼坍方 暫封閉
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
敘利亞亂 20萬人逃離阿勒坡
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
星巴克分店比賽 尋節能妙方
大陸女羽疑故意輸球 觀眾噓爆
颱風受災 記得拍照存證
蘇拉逼近 台東劃定管制區
銀行結構型商品銷售員今起登錄
頭城收費站中午起暫停收費
Q3有挑戰 力成除息失靈
陸女子體操頻失誤 無緣獎牌
第一類授信增提 公股銀壓力大
申雅嵐奮戰 擊劍總會頒特別獎
Google買社交行銷商野火
女飛魚 葉詩文200混合奪金
瓜地馬拉擬加入加勒比海油盟
美國查賄 盯上奧林巴斯
舉重老將黃釋緒 奪牌值得期待
公廁洗腳池洗菜 廈門攤販挨批
蘇拉逼近 北市路樹傾倒多
陳明文涉弊交保 陳妻批檢調
桃園縣復興鄉 下午停班停課
漲多暫歇 台股橫盤整理
少女學老爸吸毒 父女同送辦
防颱 台南應變中心二級開設
再生能源費率 年底前公告
北北基 晚間6時停班課
蘇拉來襲 桃縣一級開設
經部通過補助37項創新研發案
廣達除息首日 表現不佳
聯發科擬併晨星 公平會同意
石原申請登釣島 傳日政府擬准
政院核定跨域加值公建財務規畫
教部盼大學校長 增學生就業力
高科技醫療補助 許文龍捐1億
宜蘭土石流紅色警戒6條
被控索賄 高市環局長請辭自清
暴雨又高溫 陸發布預警
5至6月發票 8張千萬獎
土石流紅色警戒 分布宜蘭新竹
颱風逼近 蘇花公路下午再封閉
露國夏令營 台青大使熱情交流
開拓雲端 亞馬遜獲唱片商授權
有駭App 經假程式商店竄流
轎車衝撞卡護欄 駕駛棄車落跑
葉耀鵬否認涉爐渣關說
涉放水 國際羽總控8女羽球員
竹縣五峰尖石 晚間停班停課
卓士昭今率團赴APEC
颱風來 健保服務專線不停
胡：颱風假沒風雨補班未必合理
技術挑戰大 蘋果愛瘋差點難產
台綜院13日辦國際經濟研討會
蘇拉再增強 北台灣拉警報
蘇拉來襲 軍方籲配合預防撤離
中市藍光1號 智慧型公車上路
周迅控書商誹謗 獲賠141萬
李穆生否認索賄 將告週刊
嘉檢：張花冠陳明文涉收賄圖利
花蓮下午停班停課
蘇拉來襲 北水處籲儲水備用
女內衣1/3標示違規或含甲醛
蘇拉續擾菲 至少12死
實價登錄上路 房仲查價新服務
張進福接任元智校長
鄉親壯聲勢 魏辰洋有信心踢金
戴頭巾出賽 國際奧會准了
獲永久居留 司徒文自喻土豆
無薪休假通報 廠家人數微增
颱風逼近 12班機停飛
韓元走揚 新台幣午升5分
曾永權：與大地亮毫無淵源
倫敦奧運第4天 陸13金領先
薩爾瓦多與古巴雙邊協定生效
越稻米出口 百家企業競爭
綠：檢調搜嘉縣府 時機引質疑
逾半中學生 含糖飲料當水喝
毆運將案 二審仍認普通傷害
李娜張帥告別倫奧網球女雙
奧運雙金得主 葉詩文愛遊樂園
石門水庫擴大調節性放水
技能競賽 選手競逐當國手
颱風來襲拆起重機 北市檢查
女羽玩心機 南韓：大陸先耍陰
北市若停班 工資審議會取消
陸不滿日本防衛白皮書
改制幼兒園 北市附幼將增班
桃園破賣淫集團 逮7人
中共黨報抨擊反對香港國民教育
羽總調查大陸等羽球隊消極比賽
檢察官論壇掀波 立委促查
江陳會簽投保 陳雲林8日抵台
司徒文：赴美免簽今年應會宣布
台股收盤跌2.53點
太百：法院已禁王弓召開臨時會
航空餐驚魂 加航三明治藏針
巴克萊降GDP預估至1.7%
新疆雲南暴雨 20死多人失蹤
陸7月製造業PMI略回落
石世豪：行政處分出去就不變
美售台獵雷艦 最快2日運交
美助理國務卿訪台 推經貿合作
台股收小黑 跌2.53點
8月台指期漲37點
防颱 新北下午5時關水門
星內閣改組 年輕閣員受注目
嘉縣環局標案 張花冠胞妹聲押
8月電子金融期雙漲
校長布達 郝盼培養學生自信
中市客家圓樓 選址原東勢高工
徒手偷觀賞魚放口袋 男子送辦
高市風雨不大 淹水樹倒
台股小跌2點 守住7200點
增聘外勞配套 提高就業安定費
風城小鐵人 9月爭霸
母語課時數 教部願檢討
投保協議 未結案者或適用
日飲1杯珍奶 暑假胖4公斤
思亡妻化大愛 老翁捐醫療器材
松年大學結業 夫妻攜手學國標
廢資訊物品 燦坤惠普門市回收
日外交解密 揭中日簽和約秘辛
女丟手機急報案 一查竟遭通緝
4個月內犯15竊案 判3年半
廣東PMI續跌至50%
陸促美停止制裁崑崙銀行
全產總：時薪應調至127元
公務車涉私用 胡為真致歉
三大法人買超台股5億元
調查：受家暴婦女比率微降
新北校長交接 百餘校異動
不滿遭影射索賄 李穆生告週刊
商標Q2申請註冊量 創新高
中華青少棒 小馬聯盟亞太冠軍
借牌經營電鍍廠 污染土地判賠
硬脊膜外打類固醇 改善下背痛
美對伊新制裁牽扯陸銀 陸抗議
蘇蘅不滿 政院：陳(沖)並非質疑
嘉惠產婦 企業贈萬瓶麻油
女毒蟲恍惚駕駛 快車道上睡著
方便受災者 勞委會建置服務網
大島優子撇禁愛令 粉絲心碎
蘇拉來襲 台電：供電正常
就愛台灣味 正宗夜市雞排登滬
外交部：美助卿訪台 重視經貿
蘇拉增強 入夜後風雨大
臉書毀同學名譽 女被訴
竹縣五峰尖石下午停班課
陸將雷聲 奪奧運男鈍劍冠軍
配合停班 5收費站暫停收費
夜搶藥房 雨衣雙盜遭逮
擊劍少女柔道妹 獲總統教育獎
陸奇蹟姐被捲車底拖行僅擦傷
防颱 中市應變中心一級開設
生技園區案 陳明文發文自清
華邦電降今年資本支出25%
南市議會通過聲援扁保外就醫
和平撤村 中橫預警封路
佛光山園區樹倒 壓死送報婦
策略放水 奧運羽球賽制現瑕疵
柔道金牌韓選手 疑女友照曝光
蛋價漲成本增 雞農嘆沒獲利
肩痛求醫 5成是五十肩
華語測驗報考新高 累積破十萬
李登輝：曾獲邀赴中演講
新台幣兌美元升2.2分
台商POS軟體開發平台獲獎
東京晴空塔魅力大 百萬人進場
蘇花封閉 蔬果運輸補貼運費
雞屎臭味掩護製毒 男被逮
颱風假上班 北市：宜加給工資
住宅補貼即起申請
防颱 新北原民部落撤6百多人
外國人申請專利商標 日居冠
國際線燃油附加費 15日調漲
部落格明確標商業文章不及4成
做好防颱 總統籲勿掉以輕心
加泰隆尼亞7月不補助社會機構
桃縣復興鄉外 晚照常上班上課
強索錢持刀刺父 男判刑17年
電信業固網投資 中華電居冠
防颱大雨 翡水庫傍晚6時洩洪
菲鄰南海油氣田 完成招標
美售台反潛機 首架測飛成功
胞妹遭聲押 張花冠：相信清白
迎父親節 飯店推養生餐做公益
美關切越結社及新聞自由
玩美八卦山 聽歌騎車過一夏
演唱會幕後展 揭密五月天
國泰金：景氣恐連10藍
蘇拉來襲 桃機航班大受影響
蘇拉來襲 北市公車減發班車
中油：瓦斯每桶漲50元
補助低收買電腦 750戶受惠
新竹縣晚上停班停課
全國技能競賽 齊聚台中爭佳績
偷車又拉K 男遭逮
王弓：太百董監事 早該改選
聽各方意見 拯民藝校籌備延期
因為有你愛不罕見展 捕捉感動
資金儲備短缺 希臘又陷困境
新竹市晚上停班停課
兩岸用語不同 外生學華語嘆難
水傷 三星蔥芫荽價高漲
颱風襲海浪高 老舊抽砂船沉沒
陳菊：支持李穆生自清提告
給阿爸的情書 感謝父親照顧
房市6月移轉棟數 下滑1成
討債逼到自殺 警破暴力集團
毒害國高中生 19歲藥頭被逮
蘇拉襲台 北市籲工地做好勞安
金門總體規劃 李沃士籲提意見
宋學仁將成京城銀第2大股東
屏東縣2日正常上班上課
電影述80年代 揮灑熱血青春
土石流紅色警戒增至14條
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸客赴越 大幅減少
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
英雄出少年 斐泳將奪蝶式金牌
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蘇拉來襲 宜蘭傳零星災情
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
竹縣五峰尖石撤離73病患
大立光每股稅前賺15.5元
聯發科收購晨星獲准
蒙蒂訪盟邦 義法共同捍衛歐元
拉拉山小烏來 2日暫停開放
上海迎雙颱 防汛「不死人」
台鐵東部幹線9列車停駛
人權觀察：緬甸未遏止緬西衝突
節能章過期續用 雅虎開元遭罰
高污染潛勢工業區 十處仍超標
台時記者遭圍毆 5嫌落網
嘉義颳8級陣風 嚴防災害
李鴻源：堤防橋墩缺口加強監控
防颱 郝：記取612水災缺失
蘇拉逼近 東石漁人碼頭封閉
助身障兒學習 父成直排輪教練
蘭陽溪高灘地遭沖刷 緊急搶救
台幣29.988 近兩週新高
孟加拉男失蹤23年終返家
陸桌球海外兵團多 難敵正規軍
災損理賠 產壽險業加速辦理
陳(沖)：從未質疑NCC個案處理
歐媒：馬總統籲啟台歐經貿協商
蘇拉逼近 台南風雨增強
20元買飲料 發票中千萬
傳切入有線電視 鴻海：沒計畫
宜蘭防淹 國軍準備沙包
特偵再提訊林益世 傳洪智坤
總統：調整體質 認清未來市場
陸南海休漁解禁 恐增領海爭議
陳萬水遺體火化 宋楚瑜哀戚
萬芳醫院及聯醫 夜診正常服務
陸7月PMI不佳 或觸底反彈
蘇拉逼近 桃園復興撤離民眾
北市7月移轉棟數 上揚14%
竹市客家會館 系列活動滿檔
音符與影像 奏出故事島
東部進暴風圈 山區風雨大
不動產資訊平台 9月上線
報告指大陸應調整經濟結構
蘇貞昌：NCC應撤銷旺中案
幼托整合 逾7成完成改制
葉詩文奪金遭汙衊 陸媒聲援
陸媒：航母新艦長無飛行經歷
颱風來襲 五峰尖石撤600人
助求職 菲八旬翁娶美嬌娘
助緬改革發展 世銀擬撥資金
廬山溫泉區神木村 預防性疏散
台聯：不應簽兩岸投保協議
墨千年古墓出土 馬雅王子長眠
陸新增52家來台旅遊組團社
大眾電腦與日NTT集團合作
全美郡市首長 訪屏東嚐水果
因應颱風暴雨 土石流專員待命
蘇：張花冠陳明文禁得起檢驗
北市7月量增 房仲：交屋膨風
工業區污染 桃縣嚴查控管
攜百張提款卡 詐騙車手被逮
武陵20名遊客 堅持不下山
盜賣牛樟 檢追回24噸樹材
街頭藝人認證 苗縣終上路
保障集遊 警盼加強教育訓練
騎車跌落閘門 獲國賠30萬
慣竊5坪窩 贓物逾百件
海基會：投保協議不涉市場開放
颱風來襲 天空之橋2日關閉
勒斃女老師強盜 2男判死確定
防颱 工業區24小時輪值應變
新疆土石流 已死19人
管中閔建議開發穆斯林市場
扁牙周不適 陳幸妤進北監診療
大台北災害潛勢圖 年底出爐
洪奇昌：民進黨應積極與中對話
防颱 中市水利局成立防災小組
當代文豪魏達爾歿 享壽86歲
檢察官遭議 高檢署要查
副總統2日對壹週刊提告
楊梅電纜斷 台鐵西線單線通車
鬆綁外勞政策 經部提2方向
羽球放水 陸媒痛批丟人丟到家
越調高稅基 260萬人將受惠
陸韓數據欠佳 降息機率高
歐元區製造業連12月萎縮
英製造業創3年多來最大減幅
防汛備戰 北市緊扣兩防線
跨域加值 經建會近期審2案
探車禍昏迷女 邵曉鈴念佛祈福
破安毒工廠 高雄警調一日兩起
河南規範洋地名 網友叫好
蘇拉來襲 大陸也警戒
歐美央行發功 股債匯商品齊揚
統一中控十億人民幣聯貸簽約
睽違16年 美女團體操再納金
台北市2日停班停課
遭性侵還被控誣告 女獲不起訴
鄭韶婕勝顧娟 晉8強
拚經濟 總統促政院與產業座談
北北基桃2日停班停課
女子雙人划船 英國摘倫奧首金
捷運龍山寺 民眾落軌受傷
飲水區政策變更 環評遭駁回
戴資穎不敵李雪芮 止步16強
楊忠禮辦嘉年華 傳揚金門美食
陸羽球選手疑放水 新華社譴責
猥褻朋友年幼子女 男判7年半
颱風 台股2日休市
停課逢驟雨 學生冒雨返家
學者涉案聲押 校方：尊重司法
櫃買中心2日休市
台北匯市2日休市
放水羽球女雙選手喪失資格
綠杯葛議事 馬英九：負面觀感
販毒集團擁槍製毒 逮6人
奧運告別作 飛魚盼寫完美終章
女神卡卡香水 日本搶先開賣
渣打上半年淨利39.5億美元
奧運經濟效益 成爭辦辯論焦點
奧運射箭陳宥辰 32強止步
馬利組聯合政府 獲寬限10天
今彩539開獎
藍中常委選舉 馬籲端正選風
金門幼兒園免費 延伸至3歲
SBL第十季選秀 狀元周伯勳
北捷女子落軌 送醫無礙
蘇拉加速 北台灣進暴風圈
台中市2日停班停課
綠籲駁中 陸委會重申主權獨立
照顧肌肉萎縮2兒 林嶸坤無怨
新竹縣2日停班停課
陳雲林赴花蓮 或訪原住民部落
對決州不妙 歐巴馬連任危機
放水 陸二羽球女將被禁賽
奧運羽球4對失格 衝擊8強戰
大停電 駐印處靠發電機運作
擁抱紫質症父親 黃信富好貼心
美中PMI 投信：有利後市
沈會承出任中華男籃領隊
嘉義市2日停班停課
新竹市2日停班停課
颱風來襲 台大北榮設特別門診
人才培育 陳(沖)促經建會提規劃
南投縣2日停班停課
彰化縣2日停班停課
嘉縣2日停班停課
蘇拉颱風影響 部分航班取消
倫奧英首金 划船雙嬌奪得
花蓮2日停班停課
義新貧族 昨當老闆今成流浪漢
蘇拉颱風來襲 幸無重大災情
雲林縣2日停班停課
中市2日停班停課
颱風 電腦應用展2日休展
員山子分洪 高度警戒
改善醫療 李沃士：全力配合
陳盈助招待風波 梁文傑等敗訴
陸：投保促進協議 兩岸雙向
羽球選手放水 喪失雙打賽資格
旺中條件成就 石：不扮演角色
東京迪士尼 和風夏慶熱鬧
李登輝：台塑受惠供水應謝雲林
陸7月百城房價 較6月上漲
美售台反潛機 將航電測試
倫敦奧運獎牌統計表（8月1日）
總統：颱風遇滿潮 提高警覺
颱風天外送 郝：注意員工安全
颱風影響 台鐵高鐵列車異動
奧運射擊 田家榛遭淘汰
雷聲鈍劍奪金 打破洋人壟斷
4組羽球女雙失格 賽程未定
中職7月MVP 象投打雙贏
莊智淵碰王皓 贏爭金輸搶銅
北市青少年民俗團 南非巡演
大馬國慶 政府堅持要有政治味
總統關心災情 與地方視訊
德央行總裁：歐銀不應踰越職權
法國會通過預算案 交易稅過關
蘇拉來襲 17縣市2日停班課
蘇拉來襲 桃機58架航班受影響
政府限漲電費 東電淨損擴大
陸委會：陸資來台完全操之在我
羽球放水失格 奧運首見
學生疑酒駕撞死老婦 南檢聲押
人民幣恐趨貶 陸熱錢再外流
愈晚風愈大 嘉義颳9級風
最偉大奧運選手 飛魚可能不算
雙颱襲日 約280班機停飛
重金懸賞奧運金 領81萬歐元
雨量驚人 太平山2天破千毫米
今彩539 頭獎槓龜
水位暴漲 蘭陽大橋封閉
疑鐵路排水不良 民宅遭水淹
莊智淵搶牌 射箭譚雅婷16強
防颱風暴雨成災 花蓮4村暫疏散
上班族發牢騷 一生用掉逾百天
百變女谷開來 既親切又惡毒
奧運羽球傳醜聞 8選手失格
日本記者上海遭警毆打 國際記協抗議
陳萬水遺體今火化 宋楚瑜爆瘦10公斤送別愛妻
壹週刊未澄清 吳敦義8/2日提告
台聯: 多少台灣人被中國非法逮補？投保協議是不平等條約
台灣高鐵2日中午前 全車自由座
「兩岸同屬一國」 吳釗燮：台灣喪失"一中各表"空間
中央氣象局 颱風警報單 8/2日9:15
打假球 中、印、韓8羽球選手被取消資格
新店溪水暴漲 水淹嚴重深達1層樓
廬山溫泉防又受重創 午後強撤
快訊／路基被掏空 北迴線停駛
蘇拉造成傷亡 5死2失蹤15傷 8/2日16:37
黃金女雙逆轉勝 印度申訴駁回
羽球失格風波 陸：充分尊重
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
倫奧女羽失格 BWF駁回異議
黃釋緒未奪牌 父母平常心看待
柏林盼冷戰象徵列入世界遺產
魏金斯自由車摘金 創英歷史
謝淑薇莊佳容晉8強 創新高
羽總重申 放水涉案8人失格
黃釋緒享受奧運 成績不留白
羽球黃金女雙 止於8強
豪雨颱風侵襲北韓 119死
靜待救市佳音 歐股上揚
蘇拉罩全台 狂風暴雨
巴西卡車司機 結束公路罷工
台灣蜘蛛人 奪花式調酒冠軍
印度電力部長轉內政部 5連爆
台東焚風 凌晨逾35度
隔天不一樣 謝淑薇莊佳容贏了
Fed冷看經濟 未出新招救市
救經濟 Fed：必要時動作
倫奧 吉尤塔2百蛙破紀錄鍍金
西班牙今年資金流出逾千億歐元
心情受影響 黃金女雙止步8強
放水事件 國際羽總被K滿頭包
奧運網球女雙晉8 寫台灣新頁
屏東縣停止上班上課
男雙搶4強 廖國茂有信心
研究：老美變胖卻不承認
倫敦奧運獎牌統計表（8月2日）
蘇拉來襲 貓空纜車停駛
炸彈威脅 德州機場疏散千人
開槍傷警 俄州男子被判35年
蘇拉花蓮登陸 全台豪雨
女8百自由式接力 美國鍍金
巴西150萬人每天抽大麻
台東焚風 清晨飆36.8度
巴西烏拉圭 加強經貿合作關係
救市落空 金價跌
法泳將刺青 意外成以色列英雄
救市夢碎 美股盛轉衰
庫存大減 油價漲
實價登錄 代書：未聞漲價
陳光誠：美領袖應對陸人權表態
世界電腦應用程式 葉致璋奪冠
歐債影響歐盟對開發中國家捐輸
億萬頂樓豪宅 嚇傻淡定紐約客
蘇拉登陸花蓮 秀林鄉積水嚴重
靈鷲山連夜點燈 祈禱台灣平安
蘇拉一度登陸 又移回海面
蘇拉來勢洶洶 學校謹慎因應
伊利諾州禁雇主詢問臉書密碼
蕭敬騰英倫開唱 粉絲期待
6月移轉減少 房仲：房市築底
紅色土石流警戒317條
颱風停班 北捷彈性調整營運
蘇拉襲台 三峽新店傳災情
風雨轉強 東埔溫泉遊客受阻
蘇拉雨大 百貨調整營業時間
颱風天 晨泳翁騎車撞樹亡
降雨豐沛 曾文水庫調節性放水
蘇拉來襲 高雄風強樹倒多
台商吳維民 奧運徽章推手
颱風侵襲 桃園機場空橋斷裂
奧運跆拳道隊出征 信心滿滿
蘇拉登陸又出海 風力減雨量增
奧運接駁車撞自行車 騎士慘死
小小徽章 魔力十足
鎖定年輕族群 台珍奶進軍印度
周麟拜會巴拿馬省長
車市促銷 7月銷售逾4萬輛
北市路樹傾倒多 民眾受傷
富比世：美最佳大學普林斯頓
蘇拉肆虐 阿里山公路封閉
上班必經地停班 勞工可不出勤
狂風大雨 和平近千戶停電
涉嘉縣環局弊案 張花冠妹收押
蘇拉來襲 中市撤離135人
南韓土耳其 簽署自貿協定
蒼蠅繞妻屍 利樂小開判10月
于洋要退出羽壇 王曉理批賽制
王丹意外滯港機場 不打算闖關
謝莊配寫新頁 黃釋緒圓夢
達水位警戒線 新埔4橋封閉
屏東伊拉便橋封 4千多戶停電
積極搶修 5千戶仍待復電
蘇拉挾豐沛雨量 翡翠水庫洩洪
炸彈威脅 德州機場初步排除
颱風夜熱翻天 焚風36.8度
員山子啟動分洪 分洪量近史高
民眾受困頭前溪沙洲 獲救
颱風來襲 陸海空多數停擺
三峽淹水 1派出所長殉職
溪水暴漲 廬山溫泉午後強撤
颱風夜 高雄知名餐館火警
菲反恐作業 阻止大規模攻擊
颱風雨強 青蔥絲瓜漲幅大
于洋王曉理致歉：未全力以赴
台水：2600戶供水受影響
健保卡因颱風受損 可申換新卡
標普確認德AAA信評展望穩定
費德瑞雙打失利 男單晉8強
營收遭看壞 臉書跌跌不休
臉書兩大將離職 自己創公司
融資壓力增 標普砍賽國信評
蘇拉來了 陸飛台航班取消
蘇拉來襲 金門海空運停擺
宜蘭淹水 兩棲車待命救援
等待歐銀決策 亞股震盪
蘇拉襲台 台南16傷
台東金峰蘭嶼午後停止上班上課
倫奧女羽 日女將抱傷奮戰
派出所長勘災殉職 陳揆不捨
Q3不旺 DRAM恐掀減產潮
桃縣多處積水坍塌 停電逾萬戶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
女權組織要求調查陸強迫墮胎
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
石門翡翠水庫洩洪
閃靈踏富士音樂祭 萬人狂歡
陸女將蝶泳奪金 破奧運記錄
南港南深橋陸閘封閉 車輛改道
蘇拉來襲 影響高市對外交通
蘇拉襲台 葉菜漲2成6
盜刷買精品 男子被逮
颱風釀禍 桃機2空橋斷裂倒塌
蘇拉颱風導致退票 從寬認定
廢金屬 尼加拉瓜對台主要出口
阿里山來吉 視狀況撤村
業績差 夏普擬裁5千人
停電漏水空橋倒 桃機狀況多
員山子總分洪量創新高
總統取消行程 密切關注災情
德拉吉立誓 ECB干預壓力重
本田領軍 日韓車廠美市佔擴大
避蘇拉 北市學校安置29人
蘇拉颱風來襲 全台6傷1死
澳盛降台灣GDP至2.97%
中市風雨大 加強防災措施
陳彥寧 獲美業餘女高球賽亞軍
新店淹水 民眾爬屋頂求援
雲林雨破6百毫米 2人困沙洲
紅色土石流警戒519條
港進口日本燕麥片含微量幅射
涉弊案 張花冠胞妹等6人收押
傳歐巴馬簽密令 支持敘反抗軍
陸桌球女單奪冠 完成七連霸
國民黨：蘇貞昌護短 令人失望
土石流警戒 新竹關西強制撤離
地形破壞 蘇拉風勢稍緩
穩菜價 最快3日釋冷凍蔬菜
推低碳蔬食 環署辦創意料理賽
蘇拉來襲 竹科無災情
坍方積水災況多 新中橫封閉
北市傳災情 興隆路3段坍方
高雄未傳災 陳菊促防哄抬物價
減產為DRAM廠求生之道
蘇拉侵襲 學校災損初估65萬
宜蘭沿海淹水 部分深可及胸
張花冠：相信妹妹的清白
0.01秒險勝 美百米自摘金
提升職能 下半年人才投資開課
全台4萬多戶待復電
工廠大火冒濃煙 影響國道視線
土石沖和中村 200居民避難
和仁礦區員工疑遭土石流掩埋
蘇拉來襲 7水庫洩洪
男子體操全能 日王牌內村奪金
澳6月零售銷售 成長超預期
陸：宗教狀況無需美指手畫腳
李鴻源：防坍方落實預防性撤離
天災救助措施 央行網站供查詢
臉書數據中心 綠能占近1/4
苗栗山區撤百人 零星災情頻傳
羽球失格風波 陸總教練道歉
蘇拉襲台 農損逾億
葉詩文用藥疑雲 教練陸媒力挺
潰堤 竹北環北路淹水及胸
電腦應用展 颱風休展1天
中華奪銀 MOD申辦量暴增
警力不足 短缺近5千人
派出所長颱風殉職 生日變忌日
北迴線路基掏空 列車停駛
疑酒駕撞死老婦 大學生收押
奧運賽5天 陸17金仍領先
五結淹大水 國軍兩棲車救援
越南調高汽油天然氣價格
離島保送修法 一生僅錄取一次
涉弊教授收押 校方停職
用戶個資遭竊 雅虎吃官司
東方神起好感情 腹語術互爆料
教部：私幼倒閉無關幼托整合
越農6成3 沒衛生飲水
田古爾橋遭沖毀 太平村成孤島
颱風原水濁度飆 北水處供水減
銀行海外展業 風險仍可控管
一藻多用 成大提升微藻商機
有薪家庭照顧假 擬下會期處理
蘇拉侵襲 台中沙鹿橋斷淹水
Win8進入RTM 秋季登場
羽壇賽事操縱 球員：傳言多年
蘇拉侵襲 花蓮強撤557人
蘇拉挾豪雨 北市寶藏巖泡水
宜蘭大同鄉土石流 夫妻身亡
陸人花錢克制 零售業飽受衝擊
莊智淵戰王皓 若贏球爭金牌
立委星國取經 關注貿易政策
蘭陽大橋 解除封閉
紅色土石流警戒增至584條
數位化衝擊 紐約時報迎風暴
池內小解 前泳將：大家都會
先救狗後救人 消防：救難考慮
陸女運動員最刻苦 葉詩文贊同
豐原給水廠濁度高 籲節約用水
台以交流 獎學金激勵學生
為奪金失格 陸官媒：該醒悟了
工程火藥庫被沖毀 1人失蹤
烏來雨猛下 新烏路坍全線封
球員失格 陸媒批體制與教練
蘇拉變輕颱 中南部降雨增
陸呂小軍舉重奪金 破2項紀錄
貧富不均 美住宅分區更明顯
陸羽球隊放水 不是第一次
陸羽球官員：失格女雙應予嚴批
陸預測蘇拉閩浙沿海登陸
風災救護 空勤直升機忙翻天
環山部落自來水斷 接雨洗澡
韓男網謗李英愛 遭起訴
蘇拉來襲 工業區零星災情
風雨無阻 央行維持外幣拆借
林書豪將來台 火箭T恤開賣
阿輝伯淡定 風雨訪雲林
蘇拉引氣流 龍捲風襲越2死
Google：台重度上網近半
需求放慢 索尼砍全年獲利預測
警政交流 菲罪犯剋星訪台
嘉義山區民眾受困 軍警消撤離
陸女桌冠軍李曉霞：不再做配角
中科高研園區 低租金文創招商
道路變河流 男不慎落水失蹤
世展會募款 助台東千名弱勢生
陸高速路 小車國定假日擬免費
貓羅溪暴漲 南投市區成水鄉
海軍添生力軍 獵雷艦抵台
漏水又漏氣 桃機挑戰大
金門老洋樓 地方盼保存
屏東農業損失 224萬元
雨夜破竊車工廠 贓物清到手軟
蘇拉來襲 影響桃機73航班
行銷麻芛特產 週末嘉年華登場
橋墩沖刷 竹縣舊中正大橋封閉
蘇拉發威 林內大淹水
幹部服務學習 教部訂採計原則
颱風夜 消防員充當接生婆
菲台灣電影展 主打侯孝賢
老天爺監工 北京暴雨毀保障房
政院：重視花蓮災情 全力救災
裁員關廠 瑞薩預測營業獲利
蘇拉來襲 竹市零星災情
強降雨 嘉縣淹水災情多
南投天空之橋 3日持續封閉
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
泰安溫泉區路斷 安置91遊客
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
香港人民幣帳戶 不受存款保障
網友怒罵捐你妹 陸紅會：不懂
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北市正常清運垃圾 促市容復舊
中央氣象局 １週天氣預報
提款機餘留現金 男侵占遭送辦
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳(沖)：中央重視每個地方災情
桃機空橋斷裂 全面檢修
嘉義山區超大豪雨 盧山橋封閉
環保不停班 高市照常清運垃圾
莊智淵對陣王皓 刀板直拍大戰
首次碰上颱風 陸客搶拍浪
進港擦撞 輪船漏油污染高港
嘉市暴雨釀禍 將送鑑定肇因
台中積水嚴重人受困 警消救援
甘肅校車車禍 官員受懲處
倫敦市長搞噱頭 滑鋼索卡半空
高雄電影節 短片競賽徵件倒數
夫妻遭埋 家屬盼路通運送遺體
蘇拉侵襲 全台5死15傷
殺死乾媽 男判無期徒刑確定
越海上警衛隊實彈演習
颱風來襲 彰基辦義賣熱鬧滾滾
颱風夜 嘉市警逮通緝犯
蘇拉襲台 曾文白河放水增量
經長：石門水庫全力戒備
土石流紅色警戒增至835條
全台8千多戶停水 逾萬戶減壓
莊智淵男單4強戰 搶下首局
蘇拉加速往馬祖 西半部風雨大
焚風農損 台東盼啟動救助
莊智淵男單4強戰 暫時打平
蘇拉襲 學校災損增至253萬
德政治人物 梅克爾聲望最高
夏普虧損擴大 鴻海：共商對策
莊智淵男單4強戰 暫時落後
蘇拉發威 花蓮土石流成災
玩具展搭蝙蝠俠熱 收藏家參展
震撼管樂團將訪星 展台灣樂風
莊智淵男單4強戰 1:3落後
連結亞歐 日擬利用北極海航路
關西撤居民 鳳山溪潰堤淹民宅
陸今年成長預測 小摩恐下修
莊智淵不敵王皓 目標搶銅
購買義西債券 ECB會議關鍵
中華羽球男雙 止於8強
18大前 大陸調動14名將領
民俗運動團訪南非 達文化交流
上月才出招 英銀今料按兵不動
日股漲 美聯準會喊話
製造業放緩 陸白銀需求降
于洋被禁賽 父母盼女兒快回家
審計部：應積極研擬農業保險
蘇拉造成農損 破2億元
奧運羽球男雙 不敵丹麥名列5
FBI夢露死因檔案 去向成謎
中國大陸留德大學生近3萬人
國台辦：無人邀李登輝大陸演講
陸29省上半年經濟成長趨緩
徐宗懋中國近代史版畫北京展出
航商爭議 小三通航班表公告晚
金門補助中小企業 提昇研發力
颱風夜行竊鄰居 男落網
埔霧公路土石流 晚間封路管制
蘇拉奇異 26年前韋恩更怪
中市多處淹水 住屋可申請救助
莊智淵不敵王皓 全力搶銅
奧運射箭 譚雅婷16強止步
蘇拉襲陸 影響信義育幼院行程
蘇拉才減弱 關島又有熱低壓
歐媒：美擬拒繳航空排碳稅
台北市3日上班上課
蘇拉降雨多 莫拉克更多
桃園縣赴日招商 現場反應熱烈
高鐵3日恢復正常營運
放箭太心急 譚雅婷16強止步
希拉蕊赴非洲 11天訪7國
新北基隆3日上班上課
莊智淵惜敗王皓 將與德將爭銅
蘇拉颱風 北市災情輕
謝淑薇和莊佳容止步8強
泰南動盪惡化 軍方維安升高
男子划船雙人雙槳 紐西蘭鍍金
食安一把抓 衛署規劃食品雲
三峽河淘空地基 1男摔死
蘇拉淹宜蘭 2人死亡
大漢新店溪暴漲 新北多處淹水
法總統度假 人民買單
水淹頭社活盆地 絲瓜損失重
雲林淹大水 沖斷虎尾鐵橋
穩菜價 農委會進口蔥與釋庫存
男子4人輕量單槳 斐得金牌
蘇拉來襲 水庫持續調節放水
今彩539三星四星彩開獎
威力彩開獎
莊智淵輸球 莊兄：還是一百分
水淹五結 國軍撤17重症患者
蘇拉減弱 中北部風雨仍大
8強戰 鄭韶婕暫落後
印度停電 司空見慣
美：緬甸將成全面合作夥伴
泥漿灌進民宅 苗縣急撤11戶
入山調查地質 遇颱風7人失聯
山區續降雨 3日部分停班課
歐央行維持基準利率0.75%
英銀維持債券收購計畫規模不變
颱風來襲 在台大陸旅客平安
陸降A股交易費用 提振股市
躲颱風 江蘇沿海5萬人遷移
颱風值勤殉職 警署長慰問遺孀
奧運銅牌戰 莊智淵輸首局
羽球鄭韶婕 8強止步
颱風過後 清掃避免打赤腳
3連霸夢碎 日蛙王北島淡定
台鐵西幹線 3日晨恢復正常
奧運銅牌戰 莊智淵扳平
蘇拉颱風 全台5死16傷
奧運銅牌戰 莊智淵領先
總統：防災變救災 支援各縣市
颱風侵襲 50處道路封閉
美初申失業救濟 增8000人
羅姆尼提減稅 智庫稱劫貧濟富
竹市傍晚雨轉大 多處淹水
颱風攪局 桃機逾百航班取消
奧運銅牌戰 莊智淵再打平
處分書送達 旺中：正在研究
廬山未撤離沒罰 鄉長不滿
火砲加腳程 劉芙豪百盜倒數
倫敦奧運獎牌統計表（8月2日）
因應蘇拉 北捷輸運74萬人次
奧運銅牌戰 莊智淵暫落後
歐巴馬電話道賀 飛魚說很酷
辛巴威菸草出口 收入大增
兒受懲自殺 美教授欲大開殺戒
日白皮書指軍事威脅 大陸抗議
威力彩頭獎無人中獎
今彩539 頭獎槓龜
奧運銅牌戰 莊智淵飲恨
傳染毒癮 麥考利克金公關駁斥
小馬聯盟亞太冠軍 青少棒凱歸
陸再降A股及期貨交易手續費
田徑4傑亮相 郭振維射箭希望
美支持東協為亞太外交核心
拚戰銅牌落空 莊智淵已盡力
歐洲央行未救主權債 市場震盪
過不了剋星 鄭韶婕8強止步
三峽派出所所長王明祥颱風殉職 陳冲不捨
不敵颱風空橋倒塌 旅客：桃機怎麼一直出事情
奧運／超強！陸女將又破記錄 焦劉洋蝶泳奪金
夏普驚傳裁員5000人
松下Panasonic不堪虧損 總部7000人裁員至150人
三峽派出所所長王明祥殉職 50歲生日變忌日
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奧運／葉詩文禁藥疑雲 澳洲籍教練：絕對清白
災變中心視訊會議獨漏花蓮 行政院：已投入588名人力協助
奧運／莊智淵飲恨 銅牌夢碎
敘利亞暴力繼續 UN特使安南辭職
支援宜蘭救災 蘭指部出動1228人次
UN special envoy to Syria Kofi Annan resigns
台灣本島陸警解除 警戒區只剩馬祖
宜蘭罹難2人大體 今直升機運送下山
Egypt's new cabinet includes holdovers from former government
奧運／跆拳道隊抵倫敦 曾櫟騁、魏辰洋、楊淑君8日登場
奧運／首位黑人女子體操全能冠軍 道格拉斯摘金
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陶子砲轟NCC：有沒有幽默感？根本該廢掉吧
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林書豪明天西門町會球迷 火箭T恤開賣
高鐵早鳥票下殺65折 北高只要965元
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臺北生技大師圓桌論壇 指出產業未來新布局
金正恩首次單獨會見外賓 首要拼經濟
福斯商旅「活力父親 樂活乾杯」
夏普表現慘不忍睹 鴻海注資第1季就虧光
福島核災亂指揮 菅直人遭刑事立案
合作生變？ 鴻海夏普將有重大訊息公布
微軟Windows 8開發完成 10/26如期發售
奧運／王皓三度奪銀牌 難擺脫「千年老二」的命運
壹週刊未刊登澄清函 吳敦義提告
葉菜類、青蔥價格狂飆 主婦荷包縮水
蘇拉漸遠 台灣將脫離暴風圈
安南辭敘利亞和平特使
美需求降 工廠訂單意外下滑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
貨幣市場顯示歐銀3個月內降息
通用汽車Q2獲利降38%
搶銅牌 莊智淵自覺像做夢
印尼國際賽 台攝影家摘2金
謝莊女雙8強止步 網球隊打包
陸軍力現代化 美評估仍有弱點
選手奪金 俄總統喜若自己得冠
市場失望 歐股收黑
金銅齊跌
紐約原油期貨下跌
連3屆單項摘金 飛魚再創歷史
倫奧自由車 2隊違規德國拾金
24小時兩破世界 索尼再摘金
倫敦奧運獎牌統計表（8月3日）
疑航管疏失 傳美3客機險相撞
美股連4黑
伊里安：世界經濟嚴重同步趨緩
倫奧爭獎牌 英國3金進帳
到法國購物 中國大陸遊客最牛
救人竟收醫院帳單 好心人解圍
蘇拉加速遠離 降雨緩和
華郵：五角大廈研美中戰爭計畫
美華裔泳將 倫奧奪金
巴西史上最大政治貪汙案開審
台股恢復交易 聚焦歐債情勢
跆拳道隊抵英倫 留學生助威
奧運摘金 美選手繳稅27萬
倫奧接駁車撞死單車騎士掀波
自製國旗裝 為中華健兒加油
敘情勢惡化 美再撥千萬援助金
關懷榮民 退輔會金筱輝訪加
阿里山公路將恢復通行
台股開盤下跌47.45點
台灣本島陸警解除
藏獒般熱血 桌球冠軍張繼科
備戰奧運 跆拳選手提前調時差
許淑淨銀了 楊淑君壓力小了
蘇拉遠離 高雄對外交通恢復
田徑隊將登場 張銘煌受矚目
台鐵多恢復正常 北迴線搶修中
寶來社區坡地塌 區公所助清理
魁北克省選舉 學生最大變數
台科大海外實習 體驗跨國企業
金正恩首次國際舞台單獨亮相
蘇拉過境 北市清垃圾6百公噸
大專生創業 成功靠創意和技術
陸7月非製造業PMI下降
倫奧金牌大戰 美直追陸暫平手
新台幣盤初貶破30元
美股異常波動 交易系統凸槌
IMF：財政懸崖衝擊美國經濟
調查：7成7美國人回家吃晚飯
汪東城推個人專輯 圓搖滾夢
埔霧恢復通行 新中橫局部封閉
災後清掃 用漂白水消毒
美男籃宰奈國 156分創紀錄
陸少將：解放軍不能當虛胖子
中小企新增放款 達成率逾9成
土石流紅色警戒 幾乎減半
女子登山失聯 竹苗消防局搜救
三奪奧運銀牌 王皓難擺老二命
陸禁網路遊戲改編電視劇
中華電遠傳加速光纖建置
無故停電 深圳千人怒圍派出所
積極搶修 台電：逾9成復電
陳國昌養蜂 首次評鑑就獲獎
陸7月非製造業 擴張趨緩
未見歐銀救市立即行動 亞股挫
失望性賣壓 台股開低走低
8月最後調整 7000點有撐
專科學力鑑定 放寬通過條件
國際信用卡 分享行動支付經驗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
浮洲合宜宅9日抽出幸運民眾
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
曾永權告名嘴妨害名譽
法官貪污案 二審仍重判
宏達電法說 市場關注2焦點
南韓酷暑北韓暴雨 真的不一樣
除部分山區 全台供水正常
艦隊長操演違紀 記過送辦
小聯盟拚復出 王建民優質先發
金正恩：發展經濟 改善民生
淹水警戒 降至9縣市
災損抵稅 30天內報備勘驗
閃降財測 夏普索尼股價狂瀉
土石流紅色警戒 僅剩70條
秀林鄉災情重 直升機送物資
所長殉職 朱立倫勘災悼慰
探索雪霸營隊 尚有名額
日在野5黨擬提內閣不信任案
防雙颱暴雨 陸續發布預警
桃園山區道路崩坍 積極搶修
慈濟動員百名志工 助整家園
日航獲准9月重新上市
量減逾半 菜價揚
蘇拉農損 累計逾3.5億元
陳(沖)下午赴中部勘災
膽大包天 越商炸警察局長家
挺葉詩文 李開復洩美教練個資
災損房地車輛 可申請減免稅
南庄土石埋小木屋 幸無人傷亡
試院親子日 關中爺孫玩開了
桌球魔術師 莊智淵震撼英倫
小馬青棒賽 中華痛宰美西
蘇拉遠離 國軍協助復原
中美洲華僑年會瓜京舉行
陸神舟九號太空人將訪港
陳偉殷拚10勝 5日戰光芒
壹週刊未澄清 吳副總統提告
陸4國寶佛像日本展出被盜
台鐵北迴線受創 搶修趕復駛
種菜夫妻遭埋 遺體運下山
雨量挹注 各水庫蓄水率逾8成
輕颱海葵形成 研判對台威脅低
4種保險 保障自己與家人
梨山對外道路 下午搶通
陸羽球鎖定倫奧混雙金銀牌
中華痛打美西 鋁棒惹爭議
雙颱襲陸 閩浙撤離51萬人
巨石砸屋 嘉縣夫婦逃過一劫
中市多處淹水 胡志強：要檢討
蘇拉全台學校災損 估545萬
安南請辭 怨安理會內部擺不平
王明祥殉職 申請入祀忠烈祠
越南200萬人染C肝
桃機航班陸續恢復 起降激增
電腦展 接駁車假日延後收班
股匯雙挫 新台幣午貶1.9分
庫房值班員失蹤 加派人力搜救
房阿生刑度減 特偵：尊重高院
攻擊頻傳 泰南擬實施宵禁
馬總統下午赴宜蘭勘災
關西尖石路基淘空 地方盼搶修
淹水警戒 降至5縣市
台股收盤跌50.45點
大陸自由車犯規 金牌擦身而過
廣東對雷射近視手術定門檻
新式腸病毒疫苗 台清研發成功
7失聯直升機搜尋 雲層厚折返
運動中心當鄰居 房價加分
高鐵早鳥票降價 北高不到千元
8月台指期跌54點
開低收黑 台股跌50.45點
王金平：台仍握陸資來台主導權
中日和約一甲子 辦史料特展
莿桐社區中心火災 警逮嫌疑人
莊國鑫實驗劇團風靡墨西哥
8月電子金融期雙跌
稅捐處：車輛災損 減免牌照稅
電子熄火 台股收黑
倫奧4日25金 港媒：陸取8
北迴線搶通 台北花蓮火車復駛
法官收賄 蔡光治陳榮和判重刑
賴幸媛：兩岸談貨幣清算進度佳
行醫奉獻 洪仁德獲永久居留權
曾文放水1億噸 相當南化蓄水
獼猴闖民宅 嚇壞如廁婦人
萬華幼童墜樓 送醫急救
臉書股價慘 祖克柏掉出富豪榜
郭台銘注資 夏普第1季就虧光
誆網路設定錯誤詐財 警逮3嫌
庫克操盤 蘋果高層曝光率大增
五輕轉型綠能 後勁居民質疑
女雙敗陣 奧運網球陸全軍覆沒
海之夏祭稽查攤商 符合規定
電信業祭優惠 盼電腦展遇水發
汽柴油價下週估漲2角
陳珊妮攝影展 義賣獻愛心
王明祥殉職 撫恤金逾千萬
三大法人賣超台股1億元
風災 北市無餐飲外送傷害通報
大秦鐵路火車撞人9死4傷
蘇拉釀災 壽險業啟動服務機制
日男飼猛禽開溜 警籲民眾小心
路堆豬糞害人摔車 老農被訴
再披戰袍 紅葉老將迎戰明星隊
收賄違審判義務 4法官遭判刑
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巴拉圭財政部長就職 感謝台灣
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簡訊報平安 女登山客安全無虞
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經建會下週審捷運三鶯線
失婚外配就業保險 勞委會放寬
青年大使團訪巴拉圭大學交流
金門古官道髒 議員盼遷養牛場
另類父親表揚 照顧需要的孩子
逐步民主 一銀申復緬辦事處
專偷影音店光碟 男慣竊遭起訴
日航IPO 擬籌85億美元
新台幣兌美元貶1.4分
劉德立拜會巴拉圭社會行動部長
颱風災損 蘇貞昌籲速補助
菲國觀光客增 台居第5大
台露合作 成功生產優質西瓜
颱風過後 葉菜水傷價揚
就是愛錢 理財首重觀念
蘇拉受災 壽險提供保費緩繳
宏達電估Q3營收7至8百億
弱智父猥褻女兒 再犯率低緩刑
商業服務業景氣 連7黃藍燈
進料短單到 台塑四寶營收轉佳
不可承受之重 陸金牌情結反思
萬華男童墜樓 小朋友機靈報警
元太併友達旗下達意
嘉縣風災農損 近4百萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
蘇拉影響 金門花蛤季電影易地
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鴻海夏普將公布重大訊息
越北江省死禽 疑感染禽霍亂
副總統：台日旅客成長有利商務
麥田裡的海員 呈現陸農村困境
南科華亞科7月業績降 力晶增
劉曉慶詮釋賽金花 月底來台
Libor操縱案 美銀收傳票
台南2工業區重金屬超標未擴散
浮洲合宜宅9日抽籤20日選位
蔡門興早年種酪梨 送人還被嫌
蘇再論兩岸 民進黨非鐵板一塊
學校災損近2千萬 新竹南投慘
陳(沖)視察農損 盼加速蔬菜復耕
台歐藝術家 玩味文字圖像
蘇拉襲台 工業區無重大災損
災後復建 勞委會籲安全至上
圓山文創館 賣老故事新創意
土石崩落 砂卡礑步道受重創
宏達電組織優化 拚大陸市場
寶藏巖積水退 北市環境消毒
磨蹭摸腰貼臀 色服務生判刑
投保協議 保障效力溯及既往
屏東農損 累計1599萬元
科技諮議會 張忠謀施振榮出席
南投清淤 祖師橋受損封閉
軍方：辦艦隊長 非討好哪一國
女囚兼差 菲監獄變按摩院
呂文生義務教球 學校搶申請
中壢1紡織廠火警 無傷亡
歐美貨幣政策不積極 金價走跌
新北7月移轉棟數 年餘新高
土石流警戒 傍晚全面解除
包浩斯裝置展 體驗玩樂互動
改善評選環境 多用資深公務員
熱戀失理智 偷機車載女友被逮
美甲不當 小心破甲
楊丞琳首度彈琴 想要幸福
電腦出槌慘虧 騎士傳找買主
另類父親 罹癌撐命養兩外孫
交易降 NYSE獲利減20%
難抵土石流 渡假秘境成廢墟
中年新手奶爸 易有爸爸手
營收降 RBS獲利下滑22%
印擬重開拉薩領館 陸拒絕
攝護腺癌增多 非老男人專屬
張花冠：檢沒約談也會主動說明
穆迪揮刀 大砍斯國公債信評
少女時代美腿秘訣 講話耗熱量
美商新思科技併購思源
強盜性侵少女 男判15年
AIT副處長 酈英傑6日到任
重起爐灶 太陽堂餅店試賣
自學高中學力鑑定 31日報名
宏達電：借錢Beats是雙贏
北迴線提前搶通 物資送進和平
蘇花公路落石多 搶通再等1週
破獲山寨天堂網站 會員逾5萬
玩具展登場 小蝙蝠俠搶便宜
奧運射箭 郭振維射進8強
裸體料理 餐桌上的中日戰爭
美空軍鬧性侵 新任首長過關
KTV包廂吸毒 5人送辦
電腦應用展 筆電大廠衝目標
瑪利亞基金會受災 重建盼捐助
北大武山浸水營步道 暫停開放
家扶相助 單親爸脫離醉夢人生
好奇號登陸倒數 火星事知多少
荷蘭反歐盟聲浪再起
倫奧田徑大賽登場 地鐵出包
基本工資審議會 9日召開
麻豆文旦災損輕 不影響品質
鴻海入股夏普 價格重議
倫奧羽球女單 陸確定金包銀
美日銷售增 豐田獲利優於預期
犀利人妻電影版 結局好幸福
期待返台 林書豪臉書：出發了
股匯雙挫 新台幣收貶1.4分
為兒買票 張輝元判刑4年半
果樹損害 專家提供復育措施
國科會轉型 科技諮議會跨首步
全國大掃毒 查獲534人
桃縣動員千餘人 環境整理消毒
孫子偷走車 爺爺堅持提告
投保協議 王金平：滿完整
清奈醫材展 台灣具競爭力
大風中 台信義育幼院童抵滬
鉛球張銘煌 進奧運決賽創歷史
蘇拉農損 逼近5億元
癌症篩檢有禮 地方醫院拚效率
近十年 每年颱風平均5.3次
總統任命21位公投審議委員
越景氣指數 歐盟企業悲觀
反同性結婚 法天主教全國祈禱
賴幸媛報告協議 王金平讚圓滿
歌林三重科技大樓 流標
吳晟父子 8/5詩與歌交響
上海大風吹 台商學校電動門倒
疑地下管線秀林釀災 軍方澄清
泰雅勇士被吹毀 尖石鄉擬重建
溫州動車事故 指定北京檢查辦
OBU人民幣存款 續創新高
奇幻仿生獸 親子樂拚創意競走
台股本周指數漲1.31%
上市公司本周市值增1.4%
杉林溪道路搶通 遊客下山
元太：達意技術互補
投保協議納24小時通知機制
理髮師當選模範父親 子女義剪
張懸開條件 幫張鈞甯找對象
大埔案 陳明文：絕對依法行政
大閘蟹池沖毀 苗農民血本無歸
肢障者土地登記 金門服務到家
查索賄細節 特偵組再傳林益世
林書豪好友 費爾茲將訪台
林正修質疑美軍舍案 北市澄清
張花冠案 藍質疑蘇貞昌護短
早收農產出口大陸增5成
林書豪行程 親友三緘其口
鴻海入股夏普 另找議價時間點
華信停北高線 增飛台東
外資 連4月淨匯出
自然死亡非凶宅 原屋主不起訴
兩岸投保協議 預計年底前生效
台電：核四建廠派遣人力已受訓
奧運田徑開賽 倫敦地鐵出狀況
電話下注反悔 聲紋難辨判免賠
總統悼殉職警王明祥 場面哀榮
重議夏普股價 外資：有利鴻海
6月歐元區零售貿易量微增
埃及籲美釋放關達那摩灣囚犯
陳(沖)肯定中華隊奧運表現
菲國際食品展 台灣產品夯
星中將加強政黨交流
陳(沖)勘淹水 蘇治芬談整治
飲料魚麵大請客 沾頭彩的光
闖奧運決賽 張銘煌：爭口氣了
禁穆斯林齋戒 陸：健康考量
蘇拉災損 工業區估190萬
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大樂透開獎
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災後菜價揚 北市釋購貯蔬果
機捷台北站 電動步道通三鐵
宜蘭童玩節 4日恢復開園
石原：釣魚台買賣談判近尾聲
黑心醫療器材賣3年 廠商遭辦
蘇貞昌支持台獨 藍籲清楚說明
蘇拉攪局 陳雲林取消訪花蓮
射箭郭振維 8強止步
射箭個人賽 郭振維8強止步
女嬰送醫不治 背有瘀青警調查
美就業人口增 失業率8.3%
幼童墜樓 男童機警119求援
邊坡土石崩落 阿里山公路封閉
新作風 梁振英感謝公僕抗颱風
倫敦奧運獎牌統計表（8月3日）
陳雲林來台 台聯動員如影隨形
烏干達否認支援剛果叛軍
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中華跆拳道隊 訓練備戰
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張銘煌闖決賽 台灣田徑有亮點
陸南海設市 美指可能升高緊張
麻雀變鳳凰 林書豪3度訪台
零關稅 台灣茶商搶攻中國市場
日本8議員申請 8/19日登陸釣魚島"祭祀"
產經新聞：中國沒有餘力奪取釣魚台
林書豪旋風式返台 不忘練球
台東勘災蕉農下跪 馬允「認定從寬、手續從簡」
陶與茶的交響盛宴「臺灣新百壺」
張銘煌晉決賽 郭振維8強淘汰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
鏖戰近5小時 費爸晉男單決賽
奧運柔道 俄羅斯摔贏日本中國
聯準會官員：美或毋需堅持低利
資本外流風險 陸低調以對
訂單增 美7月服務業成長加速
小威勢如破竹 決賽迎戰夏娃
百米蝶式3連霸 飛魚風光不減
歐股衝上4個月高點
鉛球張銘煌 完成決賽寫歷史
莫瑞拍走喬公子 決賽再戰費爸
林書豪回台 抵達桃園機場
豪小子來了 粉絲徹夜守候
回台了 林來瘋一身輕鬆
倫敦奧運獎牌統計表（8月4日）
拉荷義護西 將考慮求歐洲購債
美財政部 再釋AIG持股
粉絲沒白等 豪神手機錄影致意
林書豪回台 驅車離開機場
林來瘋降落 要襲捲西門町
小威晉決賽 謙稱神秘友人相助
就業數據佳 美股強彈
奧運鐵餅 李文華未晉級
林書豪到台北 旋風將起
銀牌常客 英女划船手終鍍金
林書豪到來 快速通關直奔台北
自由車破聲連連 地主5締新猷
長途搭機 豪小子冰敷膝蓋
法國出現奧運游泳金牌姊弟
李文華列分組第10 無緣晉級
豪孫回來了 阿嬤笑容滿面
男子跳遠 林靖軒自評不及格
張凱貞 花旗盃網賽表現亮眼
林書豪平易近人 空服員喊讚
經濟數據佳 油價大漲
金銅齊漲
屏東清晨地震 規模4.2
美就業數據 兩黨抨擊各說各話
拉荷義再砍千億 考慮請求紓困
對流旺 新北基隆防大雨
厭倦臉書嬰兒照 可換貓咪
美15歲泳將摘金 撇禁藥說
TFDA：新藥審查更有效率
奧運鉛球 張銘煌12名
歐債效應 蘋果光在歐亮不起來
張銘煌盡全力 沒進8強小遺憾
高中英聽測驗簡章 6日發售
南韓遊戲產業勃興 政府幫大忙
委加入 南美共市人權受考驗
掃陰霾 英女將自由車競輪鍍金
美就業增 或有利歐巴馬競選
男子軍刀團體賽 南韓第9金
田徑賽幕開 陸望搶5金
LED廠基本面差異大
執法趨嚴 北市違規網咖大減
蕭煌奇演唱會 大秀舞技
羽球混雙對決 上演大陸內戰
敘利亞與俄談換油協議 商貸款
英女王成龐德女郎 威廉不知情
CDC：當心豬流感在市集傳染
五峰面臨斷炊 竹縣空運物資
神奇狄芭巴 萬米二度摘金
對流旺盛 南部下大雨
陸領先6天後 美暫奪金牌冠軍
高雄房市熱 房仲：左營最夯
林來瘋感動粉絲 空姐說讚
免試入學多元學習 自學納配套
自學生走免試 政策應兼顧現實
交通與產業加持 大里房市暢旺
北市河濱公園17日前完成清淤
面臨開放 越零售業競爭白熱化
颱風頻繁 下半年物價壓力增
溫興春告別式 總統頒褒揚令
魁北克省選 獨立議題又起
警所長颱風殉職 總統臉書感念
籌助學金 家扶募集物資義賣
北韓官員訪越 加強雙邊關係
興隆路邊坡崩塌 加速整治
道歉後 陸羽球教練罵處罰過份
酒駕釀禍 意外險不賠
關心台東農損 總統：助度難關
巴西單獨創業人數增加
戀情效應 陸羽球情侶檔摘金
林書豪不回彰化 鄰居球迷撲空
背包客 業者：加強旅遊不便險
陸媒稱：美亞太戰略 挑撥離間
最貴指甲油 一瓶25萬美元
林書豪抵台行程忙 不忘練球
父親節 朱立倫籲老爸多陪家人
基金業：撙節政策恐不利經濟
無名到爆紅 林書豪連3年回台
海關緝毒犬上陣 掃毒大展獲
韓片「竊賊們」票房壓倒蝙蝠俠
台南突降雨 局部地區大雨
基金業：美乾旱 肥料需求增
孫楊葉詩文 名稱遭搶註
毛治國：8日搶通阿里山公路
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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統計：上半年K他命案件增加
諮委：自由化衝擊 政府應宣導
漢翔：打造F16戰機維修中心
港隊倫奧首奪獎牌 特首祝賀
F16升級 洛馬可望擔綱
雙颱襲陸災情重 新颱恐又來
穗機場擴建 港媒：正超越香港
蔬菜到貨量倍增 價仍高
府：總統勘災行程 無政治考量
慶女王鑽禧 威廉夫婦將訪大馬
買屋後泥水逆流 住戶獲賠
豪神火箭隊T開賣 粉絲搶購
匈牙利國會友台小組成員訪台
社運老兵推政運 震撼印政壇
阿里山公路塌 遊覽車接駁陸客
陸破賣人體器官組織 逮百餘人
鴻海：與夏普確有另議認股共識
車床技術員 徵才等嘸人
后豐橋基遭淘刷 陳揆視察
女車禍受驚創傷 肇事者判賠
原水濁度高 桃園9萬戶停水
農損 台東宜蘭可申請低利貸款
南海搶捕魚 越漁協籲陸停止
抗中 美日擬修防衛合作方針
總統：農損救助要從寬從速
水利署：治水患奏效 改善淹水
性騷擾申訴 限2個月內結案
筑波盃網賽開打 青少年拚球技
農損6.7億 宜蘭達現金救助
刷盜赴香港玩樂 男遭起訴
送餐下棋陪聊天 志工關懷長輩
調基本時薪 學者籲配套減疑慮
郵差招考 推拿師資訊業搶著做
豪小子會球迷 不忘先練球
國際拳總改判 美隊奪牌獲生機
或經改 北韓派遣勞務大軍至陸
beanfun樂豆嘉年華登場
宗教領袖與學者 反對泰南宵禁
派對少女斷魂 5男送辦
陳(沖)：確保雲林供水無虞
3高時代 壽險業：全方位保障
黑心骨材流入 醫院緊急停用
美確認第4例非典型狂牛症
專任輔導教師甄選 北市70名
考郵差 碩士生照樣搬郵袋
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環保筏競速 高市蓮潭趣味橫生
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宏達電目標價 小摩砍到160
蔡英文想想論壇 5日上線
九天紐約演出 喝采聲不斷
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西澤立衛訪台 學生爭睹風範
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巴華人贈醫療設備 劉德立致詞
瓜國總統接見僑委會薛盛華
薛盛華拜會瓜地馬拉市長阿爾蘇
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外國人登陸淘金 國際經驗取勝
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黨工險遭網路詐騙 蘇籲小心
濁度高 林口龜山9萬戶停水
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抵台不忘練球 豪神自我要求高
主桅折斷訴賠 台灣船前途未卜
9外資下修宏達電目標價
永福院區啟用 郝：用愛心灌溉
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男身綁繩疑窒息亡 將解剖解謎
日銀牌泳將美女 經紀公司相中
歐銀收購公債 德央行力擋眾議
柏林僑團邀歐鴻鍊談外交
懲艦隊長 海軍：重點在違紀
玩美生活 金門文創展揭幕
海軍：艦隊長報備電文未經核准
林永樂：活路外交有助兩岸穩定
奧運選手餐廳 世界村美食饗宴
農損勘災 胡志強允全力協助
胡志強：國軍救災經費地方負擔
宜蘭2村成孤島 沒水沒電待援
豪小子旋風 球迷塞爆西門町
擁抱爸爸 金門餐會謝父恩
記錄茶農重建 省思人在草木間
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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小行星鍾理和 紀念台灣文學家
林書豪第一個行程 練球
布魯塞爾街頭性騷 重罰
西澤立衛演講 學妹教授扛主持
美牛內臟絞肉 十年內無法銷台
好奇號登火星 著陸挑戰大
張鴻鐘 德里台商會新會長
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日籍金正日御廚 結束北韓行
王金平：尊崇孝道 社會祥和
守護濁水溪 青年設計自行車道
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威剛7月業績 4個月新高
台積電集團結婚 張淑芬勉包容
歐盟宣傳：大陸製玩具劣質
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政務班結訓 副總統陳揆勗勉
花蓮救災 馬總統允設中央對口
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胡錦濤講話 透露18大路線
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張凱貞獲花旗杯女網雙打冠軍
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歐盟免簽不等於無條件入境
新加坡47歲生日 樂高慶生
馬5日視訊連線為青年黨員打氣
新任駐加代表劉志攻拜會僑社
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林怡君沒能戰勝自己克服心魔
原水濁度高 林口停水24小時
楊淑君宿敵吳靜鈺 神隱練習
義國女將破世界 林怡君想觀摩
刀鋒跑者出賽 名列奧運史冊
洪奇昌：民共交流 相對不成熟
陳(沖)：台灣人才需經訓練加值
碰吹落電線 夫婦觸電送醫
林怡君苦練 重聽成職業傷害
網球女單金牌戰 小威首盤橫掃
倫敦奧運獎牌統計表（8月4日）
勢如破竹 英划船賽再奪2金
睽違44年 日男足擠入4強
陸嚴批美南海聲明
今彩539 頭獎1注中獎
奧運網球女單 小威橫掃奪金
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適應英倫 楊淑君先操體能
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計程車太多 星要限制成長
奧運網球女單 小威封后
射擊打包 中華剩5代表隊
胡志強：營造「世界的大台中」2011年台中觀光客達1100萬人次
學者：東海擱置爭議對台灣有利
蘇貞昌盼改善二岸關係 首次更正“支援台獨”
林書豪"童心未泯" 最想去夜市
拋東海倡議 台灣爭取擴大空間
奧運第8天6賽項揭曉 英最夯
奧運網球男雙 布萊恩兄弟奪金
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國布萊恩兄弟 男雙金滿貫
倫奧男百米預賽 5雄較勁
不吉利 小威領獎風吹落美國旗
敘稱完全控制首都 猛轟阿勒坡
北京南海切香腸 華府將難應對
小威的一天 先拿金又再望金
20公里競走 陳定破紀錄摘金
厄法庭重罰雪佛龍石油破壞環境
打敗美國 英女團體追逐賽鍍金
倫敦奧運獎牌統計表（8月5日）
倫奧人氣旺 逾400萬人觀賽
飛魚最後1戰「金」的再見了
小威女單奪金 各大獎牌全到齊
奧運摘金 道格拉斯代言行情佳
斐奪划船金牌 黑人選手成楷模
陳偉殷搶10勝 首局無失分
颱風環流影響 北部間歇陣雨
林怡君射擊排第10 未能晉級
柏林啤酒節 仲夏飄酒香
陳偉殷搶10勝 前3局飆2K
帆船張浩 5日最後衝刺
奧運生涯18金 飛魚完美告別
陳偉殷無失分 10勝有望
江陳會本週登場 簽署投保海關
動物保母計畫 待市民參與
流浪貓狗保母 促提升認養率
立委重視助理福利 休會放輪休
1至6月航空客運 10年新高
殷仔7局無失分 第10勝到手
中市2釣客疑遭沖走 緊急搜救
歐巴馬過壽 敵黨肌蛋糕揶揄
台南鬥牛賽 賴清德盼邀林書豪
亞幣走揚 台幣週升0.38%
金控法說登場 中信富邦打頭陣
陸市場加持 輪胎股填權息強
哈佛教授訪台 16日談競爭力
黃金週線收黑 展望下半年行情
吃在地吃當令 高雄物產館尚青
陸泳將孫楊奪金 再破奧運記錄
6檔好萊塢強片 在家看得到
兩岸海關合作 打擊走私
蔡：想想台灣 如何面對中國
殷仔10勝 7局無失分擋光芒
林書豪阿嬤 下午飯店見孫
青年創業貸款 中旬開辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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未受失格影響 陸羽球女雙奪冠
解決東海爭端 總統提和平倡議
防治貧血症 儀隊環台宣導
千人共騎 感受鐵馬趣
補助廠商裝防水閘門 本週開辦
防溺水事故 立委提建議
陳(沖)：1週內安置秀林鄉災民
父親王永慶 王文源：鐵漢柔情
親近書香 屏工打造戶外閱讀區
揮別泳壇 飛魚偉業無人能及
蘇花斷逾3天 補助蔬果運費
提升競爭力 鬆綁785項法規
陸女子銳劍團 擊敗韓國奪金
王永慶隱藏版第三代曝光
總統：中日和約確認台灣歸還
兩岸投保協議 台商投資獲保障
蘇拉過境 沙鹿2高橋墩旁掏空
汽柴油價 6日起漲3角
馬和平倡議 盼東海成合作之海
兩岸合作 進口中藥邊境把關
倫奧男子競走 陸獲田徑首金
林書豪阿嬤：想抱寶貝孫子
陸官媒：美勿在南海發錯誤信號
外交部籲訂東海準則 解決爭端
客庄義民祭 傳統現代接軌
義民祭養神豬 與動保拉鋸
林書豪記者會 將暢談心路歷程
大立光7月營收月增21%
新北義消山域搜救隊 授旗成立
颱風重創 陸啟動4級救災響應
超級星期六 英選手日進6金
永遠相伴 飛魚推手鮑曼
東亞倡議 楊進添：已告知日本
調查：3成7學童不知父生日
疑過彎失控 重機騎士摔車亡
陸羽球女單李雪芮 倫奧摘后冠
警逮暑假毒販 籲學生勿陷誘惑
豪小子記者會 場面大陣仗
應用展 超輕薄筆電折扣可期
林書豪記者會 用中文打招呼
首例 北市開罰宗教就業歧視
星桌球女單勝利 反映移民情結
新北河濱淤泥 朱促2週內清完
防洪變地標 哈爾濱觀光夯
林書豪：很喜歡台灣 感謝球迷
小馬青棒 中華隊闖進冠軍賽
蘇拉農損 逾7.5億
10勝到手 殷仔每場都在進步
嘉義家扶助學金不足 盼伸援手
延續香火 壽山推動物聯姻
免試學習表現 多屬門檻型設計
台聯反投保協議 憂壓榨台灣
危機除 龜山林口恢復供水
登山失聯女老師 平安下山
就業難 高市助低收入戶求職
北市性侵案 晚間發生率高
陳定競走奪金 自稱低調但自信
蜂蜜文化節現人潮 交通大打結
蛇闖入 屋主淡定盯蛇蹤
中市連3起落水 1獲救2失蹤
藍成立洛青支部 馬視訊打氣
7成日人挺無核 攸關能源政策
孩童選最佳老爸 建仔郭董上榜
阿里山公路封 觀光受衝擊
颱風過後 隔拆利率上揚
眷舍原址蓋房 國防部催討敗訴
義消山域搜救 小鬍子教官入列
豪小子返台 最想去夜市
陸倫奧單車隊不服判決再申訴
海葵往西北西 對台灣威脅小
土銀風災貸款年息2.375%
汐止翠湖男子上吊 查身分死因
釣島爭議 郭台銘認同共享資源
宣揚父愛 金門表揚模範父親
僱建教生未繳契約 高市開罰
恭迎義民爺 湖口聯庄奉飯
歐美大漲 台股有望開高
郭台銘：夏普主動提另議認股
認養梨樹 感受豐收旳喜悅
庫存水位降 原油供給趨緊
釣島暫定執法線 監委建議突破
菲節育法案 聯合國背書
遇警丟包 起出特種部隊手槍
秋遊日月潭 體驗花火音樂
郭晶晶婚期近 新婚別墅曝光
雙颱夾擊 陸災民逾千萬
蘇貞昌上火線 因應投保協議
認養梨樹 陳綺貞搶第1
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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郭董：夏普同意SDP回台上市
蘇花災情重 估10日搶通
東海倡議 學者：讓國際有感
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
倫奧陸豪取金牌 多重因素促成
北市動物園 2國王企鵝老死
IPP購電爭議 經部：續協處
陳啟昱曾姿雯結婚 陳菊祝福
中橫東段搶通 單線雙向管制
助聘任輔導人力 教部放寬限制
駐菲代表處與僑團 籃球賽聯誼
美陸奧運獎牌大戰 田徑決勝負
林來瘋爆紅 林書豪笑稱無解
台塑汽柴油調漲3角
壯遊台灣 輔大鐵馬500公里
動員救災 林管處海巡隊也投入
前鋒誰最強 林書豪選詹姆斯
復育食蟲植物 成金門特色景觀
台南靈龍舞團 風靡義大利
輔大鐵馬環台 盼募款助原民
東海和平倡議 陸學者：切合時機
新北水車總動員 搶通堤外便道
涉散布女友裸照 男子遭訴
颱風夜找刺激 姐夫舅子聯手搶
高市青春專案 4少年家長領回
美大選近 羅姆尼財富成致命傷
亂倒垃圾 7旬翁判刑
八八捐款 王清峰：依進度撥付
曾文水庫清淤 排砂隧道將招標
陸華西村自辦航空公司開航
兒持刀砍母 手傷深見骨
東海和平倡議 藍委力挺
收容所齋戒月 外籍回教徒窩心
陸媒：釣魚台問題8月恐升高
林書豪相挺 吳永盛將赴美追夢
颱風侵陸 遼寧蓋州全境泡水
南印新核電廠 月中商轉
大學考試分發入學 6日放榜
抗韓流 日精緻古裝劇銷台
善款運用 內政部：持續督導
日媒：全球鷹監視釣魚台陸艦
口癌患者真情告白 勸戒檳榔
發展教育雲 北市設資訊教育科
郭董：入股夏普明年3月前完成
多次破車窗偷竊 警逮3嫌
綠：不能放任釣魚台緊張情勢
前美軍太平洋司令 將訪台
東海倡議 羅福全：好的方向
上半年對陸早收農產出口增4成
立陶宛國會議員訪問團訪台
高凌風父子宣導安全性行為
登山客嚴重扭傷 救護機救援
郭台銘：Q2帳面損失可不認列
近士林夜市開賭場 賭客都攤商
奪金不理想 奧運日本隊苦戰
郭台銘：鴻海夏普技術合作互補
山洪暴發 北印34死40失蹤
大小威奪第3面奧運雙打金牌
台積電加入ASML投資專案
日媒：台海調船進日經濟海域
桃機又現詐彈客 女子送辦
郭台銘：SDP明年計畫擴產
倫奧網球女雙 大小威連霸
習近平在北戴河露面
女友支持 張銘煌最大靠山
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臺灣文化營結訓 感動聖露西亞
火車機車擦撞 機車3人無傷
被批自私 安東尼怪罪林來瘋
郭台銘：拚外交 經濟作主體
好奇號將登陸火星 成敗一瞬間
張銘煌：目標2014亞運摘金
倫敦奧運獎牌統計表（8月5日）
18大召開前 北戴河會議登場
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奧運網球男單金牌戰 莫瑞領先
美食與人情 印尼記者愛上台灣
張銘煌求婚2年 婚期未定
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奧運羽球 大馬李宗偉失金落淚
星數學競賽 台灣創佳績
網球男單金牌戰 莫瑞先贏2盤
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擊敗費天王 莫瑞奪奧運金牌
Man who threw bottle during Olympics 100 meter final arrested
氣象局預計11：30發布輕颱海葵海上警報
Japan marks anniversary of Hiroshima bombing
奧運／莫瑞擊敗費德瑞 奪下男網金牌
中央氣象局海葵海上颱風警報單 8/6日11:30
「好奇號」13：31分登陸 火星探險即將進入高潮
飛行9個月 美國「好奇」號成功登陸火星
兩岸聯手首度同步收網 移民署破獲「東京」賣淫集團
台灣最佳老爸票選 王建民勝馬英九
男子徘徊高鐵軌道 11班車誤點五分鐘
中華電信創新應用大賽 吸引近18萬人參與
南投信義淨水場驗出致癌物 台水：安全值以內、用戶不必恐慌
倫奧體操男子地板運動 陸奪金
男子體操地板賽 陸奪金日摘銀
男鈍劍團體賽贏德 日有望爭金
奧運網球混雙 球后奪金
地表最強女子 大陸選手周璐璐
密爾瓦基錫克廟 驚傳槍擊喋血
莫瑞混雙吞敗 奧運雙金夢碎
女3米跳板 大陸穿金戴銀
美錫克廟槍擊案 7死恐30傷
倫敦奧運獎牌統計表（8月6日）
乘客臉書批評 航空公司反駁
研究：心肺健康學生 成績較好
飛毛腿波特再奪金 代言賺很大
中華民國有意再援泰梅道診所
北大荒變北大倉 哈爾濱麵包夯
陸羽球奪5金 鄒凱5金創新高
海葵行徑飄忽 不排除發海警
張浩累積經驗 儲備亞奧運能量
歐美漲 有利台股反彈
個人全能賽 蕭美玉盼扳回顏面
奧運跆拳道 6日抽籤
台股開盤上漲94.23點
菜價漲 7月物價2.46%
聖戰分子攻埃以邊境 釀16死
悼槍擊 歐巴馬：錫克豐富美國
吳敏霞獲獎總數追平郭晶晶
海葵偏南 海警將發布
李鴻源：都市計畫結合排水
重建化解世仇 部落青年復舊制
江陳會前磋商 鄭立中明抵台
歐巴馬陷經濟泥淖 連任路顛簸
重建產業 在地文化凝聚信心
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永久屋不單調 部落意象解鄉愁
商週：葉詩文奪金 倫奧大驚奇
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台大緩訟 紹興社區贈杏壇典範
經濟衰 越4萬多企業無以為繼
奧運金牌到手 莫瑞放眼大滿貫
NAND合約均價持平或小漲
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一日奪5金 陸奧運金牌返第一
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
類股齊揚 站上7300
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
電信推好康 搶父親節壽星商機
大學分發缺額59人 6年新低
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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