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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
血液基金會：暑假莫忘捐血救人
菲採礦新規 台商認不利散戶
陸學者：兩岸加強南海合作
國1竹北路況擠 竹縣盼改善
國研院建算圖農場 助文創產業
中醫最佳預防療法 炎夏三伏貼
避免露天燒稻草 嘉市遠端監控
蔡依林：適度飲酒 放鬆自己
飆高溫 蘇貞昌發文自我消遣
涉酒後辱罵員警 王子豪遭訴
辛柏青扮相 宛若嘉慶皇帝再世
外圍不變 港經濟成長1－3%
捕獲二氧化碳 台泥誓言做第一
萬延海：陸捐血新標準部分矛盾
擊敗新加坡航空 長榮航好樂
比利時再增4世界文化遺產
豐年祭領唱凋零 花蓮開課培訓
出口衰退 陳(沖)提3策略
辜成允：水泥業下半年景氣回穩
降低產業風險 商丞併普樺
中央氣象局氣象報告
楊綏生：應尊重馬祖多數民意
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
大陸國台辦：重視SOGO案
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台灣大道掛牌 中市盼扮領頭羊
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
頭彩得主贈紅包 彩券行加碼捐
邱文達扮機師 籲出國勿亂購藥
全國科展 嘉年華行銷彰化
東勢投河老婦 尋獲遺體
男子性侵智障女 遭判7年4月
教科書爭議 教長：照程序走
家中遇襲送醫亡 法院認非凶宅
發電新方法 摩擦塑膠生電
反對意見多 重機暫不上國道
英文名Fish 梁靜茹愛海洋
施密特：陸網路防火長城將倒下
身心障礙新制啟動 服務更多元
4G執照一覽表 最快年底公布
龜山鄉長涉貪 再遭羈押
弱勢盤整 新台幣收貶1分
水影舞集亞維農演出傳捷報
南台科大推動教師暑期企業研習
不勝酒力 醉男車停路中遭罰
拓商機 台食品業者大馬參展
砲陣地與民俗村 成帶狀旅遊點
榮電欠薪案 調解不成立
談創業 雷軍：好團隊成功一半
基測作文題目 教長提3解答
嘉義太陽館空間窄 盼擴大園區
東航班機鳥擊 人機平安
上海主教失蹤 陸官方稱不知
為女友出頭教訓舊愛 男涉強盜
鴻海6月營收 年增3.69%
林政則訪猶他州 盛讚經濟成就
鼓勵學子 奧林匹克獎學金成立
降高溫 滬外灘現移動噴霧機
亞太電信與HTC合推雙模機
頭目會議 孫大川籲維祖先智慧
上班炒股玩種菜 陸懲處公務員
環團指打壓言論 台東警方澄清
熱浪假 陳(沖)：聽取專家意見
郝龍斌：支持涉貪都應從嚴偵辦
屋頂設太陽能板 高市將補助
衛署盼8年內癌症死亡降2成
涉握壓男下體 色男遭訴
任新職 陳士魁重肅貪效率協調
金城洋樓將被拆 鎮長爭保留
客運司機車內販毒 中檢起訴
美：防衛釣魚台 適用安保條約
SOGO案 王毅請海協會協處
南海爭議 李顯龍：須妥協合作
職訓傳承工藝 竹藝品添創意
戶外勞工熱危害 有指引勞檢難
雨衣盜BMW 12日法拍
拉縴人應邀參加奧迪夏日音樂節
許嘉棟：公部門人才流失
再審前夕 6人辭公視董事提名
公視董監審查會 龍應台：續開
財劃法未修 學者憂心地方財政
老婦落入澄清湖 昏迷搶救
自由中國號船員 重回漁港憶往
6月電信獲利王 台灣大蟬聯
陝西強墮胎案 官民達成和解
遊覽車意外頻傳 糾正交通部
馬祖福澳港工程 交通部被糾正
驗證碳捕獲技術 花蓮設試驗廠
落番再獲獎 金門創作獲肯定
戰略對話 陸對歐洲前景有信心
鴻海6月營收 月減1.76%
台北失聯女 北港尋獲
演習靶機墜落 國防部致歉
高溫難耐 北市動物吃冰解熱
找嘸仇家遷怒 燒死別人判無期
害怕數學 研究：女勝於男
阿諾與史特龍 盡釋前嫌成夥伴
釣魚台爭議 陸：美日私相授受
SOGO籲兩岸速簽投保協議
日廣告女王 AKB成員包辦
5月衍生性金融商品交易量增
日商參與在台公建 台日可合作
上漁船服務百萬獎勵金 續辦
台灣施雅文獲法年輕設計新秀獎
天氣熱烘烘 飲料啤酒熱銷
菲5月份出口 創17月新高
旗警創新 設加值服務站
總統特任陳士魁任政院秘書長
茶藝會館珠寶遭竊 主嫌被逮
天熱開門窗納涼 小心竊賊入侵
陸委會：P2P糾紛納投保協議
調查：歐盟表決 德英意見最多
閩強制墮胎案 委任律師爭權益
前6月證交稅 7年新低
世博台灣館標售案 竹市遭糾正
信合社前5月獲利11.7億元
父偕子服藥自殺 急救未脫險
龍應台發想 中央社央廣納公廣
結束旋風返台 王建民赴美
副總統：我與太太不認識陳啟祥
華江橋下防洪牆 變身塗鴉專區
張平沼：兩岸貨幣清算大有進展
上半年稅收 歷年同期次高
傳檢座捲入林益世案 雄檢駁斥
平地熱呼呼 合歡山區降冰雹
身心障鑑定新制 11日上路
研考會新主委 宋餘俠上任
多人辭公視董事提名 政院遺憾
總統勉建築業帶動百業繁榮
遊戲平台上雲端 索尼先卡位
綠全代會 提案成立救扁小組
海基會參訪團 邀陸方來台參展
歐加速西銀紓困 鎖定直接重組
2012少年運動會 授旗出征
今彩539開獎
美LED專利戰 樂金首輪失利
歐財長促西減赤 寬限1年達標
中鋼：依法進用人員
印情資：陸恐製造兩國小衝突
剛果軍閥盧班加 判刑14年
林中森：未見過陳啟祥或受陳情
強悍菲官員 令詐嫌吞假合約
防飆車危險駕駛 新北查改裝車
大樂透開獎
臉書擴張 傳挖角葫蘆網執行長
日擬再生戰略 瞄準醫護大商機
東航鳥擊 平安折返旅客感動
馬總統盼臨時會通過美牛案
安以軒演白骨精 造型費昂貴
瓊斯盃女籃 國泰4連勝獨走
未熄菸燒死女兒 父判一年
備戰臨時會 總統擬與藍委溝通
海祭11日登場 嗨翻夏夜
美越外長會談強調建立南海秩序
歐洲人事角力 盧德兩國大贏家
英百日咳流行 倫奧朝聖注意
星學者：陸新領導人有3大挑戰
辛巴威面臨全國大停電威脅
曹格勤練團 喝健康茶補體力
尼克似篤定留豪 只怕老板壞事
美球評：選林書豪對尼克最有利
曼谷蠟像館新成員 周杰倫現身
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
巴克萊前執行長 自願棄領獎金
中職明星賽 邀球迷共進晚餐
阿兵哥意外墜樓 送醫急救
經濟若惡化 聯準會考慮再出招
稀土爭議 陸阻歐美日調查
學者：美應反對聯合國軍售草案
美研究：窮人難翻身
阿福生涯700K 牛完封獅
黑子群現身 太陽閃焰增強
釣魚台辦鎮魂祭 日政府在考量
希拉蕊訪亞 整合區域因應變局
加入世貿組織 俄國會批准
大型黑子群湧現太陽表面 肉眼可見
監察院各委員會名單、召集人出爐
鴻海6月營收2,368.29億元 同比成長3.69%
吳敦義10日晚間發聲明＂不認識陳啟祥＂
吳敦義被指涉入林益世案 總統緊急危機處理
追查共犯 檢方將對林益世測謊
胡忠信：馬政權即將出現「長崎原爆」
媒體爆：湯姆克魯斯火速離婚協議 與山達基教有關
China opposes placing sea dispute on ASEAN agenda
Egyptian lawmakers meet, defying military and court
兩岸投保協議簽定前夕 又一台商遭大陸惡搞
2012海洋音樂祭今登場 五月天壓軸嗨翻夏夜
Lance Armstrong's former medics receive lifetime sports ban over drug charge
林益世、彭愛佳今特偵組對質
日本實施新居留證制度 國籍增「台灣」
梵諦岡聲明：將中國擅自任命的黑龍江主教逐出
《壹週刊》：林益世自稱全權代表吳敦義
南韓政壇也爆貪腐！ 總統李明博胞兄李相得被捕
TDR萬宇科技發行不足1萬張 8月終止上市
北韓領導人金正恩看山寨版米老鼠？ 迪士尼：未授權
金正恩旁神祕女人身分揭曉：北韓歌手玄松月
雙向100M高速上網來臨 下載1G影片只要80秒
SeaWorld appeals killer whale safety ruling
Costa Concordia captain distracted by phone when ship wrecked
藝人大S老公經營 俏江南再爆欠薪 (YouTube)
東京上野動物園小熊貓夭折 園長哭紅了眼
榮民捐820萬及3棟房 照顧遺孤、植物人
林益世案 馬再說「重話」
北市灑水降溫 皮膚過敏者請迴避
馬明確表態 競選連任國民黨主席
黑莓BB10 擬明年1月面世
經濟復甦前景 英銀總裁不看好
巴克萊醜聞案 媒體稱世紀犯罪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德聯邦憲法法院舉行紓困聽證會
英義報佳音 歐股漲
埃總統命國會開議 法庭判無效
陸進口差 金銅跌
科學家：去年極端氣候盛行
挪威結束罷工 油價跌
憂財測 美股連4黑
民調：美大選短兵相接勝負難料
英一甲子華麗禮服 倫敦總飽覽
要求貼黑肺照 紐約市府違法
巴西中小紡織業 尋求創新
營收公布 台股聚焦電子權值股
陸新地王 每坪70萬元
晴朗炎熱 各地高溫要防曬
大陸油價三連降 有助控制通膨
雲林火警 受困4人救出
酷暑豔陽 全台紫外線危險
涉收賄 南韓總統胞兄被羈押
台股開盤下跌44.27點
自由中國號 57年後重現
自由中國號鼓舞 訂立航海節
自由中國號 船名多次變更
李明博胞兄 最高可判5年
專家：東海軍演 以日為假想敵
住宅補貼 7月底開始申請
歐危機惡化 新興市場成長減速
印度清奈開館 林明誠力拓經貿
宏達電又贏 S3專利確認有效
日媒：3陸船入釣魚台「領海」
新台幣匯率盤初走升
美航下一步 考慮併購或重組
李大維返台 僑胞依依不捨
北市女童疑墜樓 到院前無心跳
投顧：資金流債市 複合債抗震
梵諦岡將岳福生逐出教會
南投民宅火警 父傷子亡
APEC中小企業研討會登場
重慶酉陽台播A片 被停播
利樂包媳婦離奇死 傳夫遭逮捕
台灣精品選拔 辦5場說明會
提訊林益世測謊 檢不評論
陸高價懸賞食人魚 釣客滿江邊
聯準會無意QE3 殖利率恐挫
海祭首登場 原民歌手打頭陣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
猶他台灣經濟論壇 強化經貿
紓解交通 過港隧道施工加快
金融反彈 盤勢回穩
公視提名人請辭 審查會受衝擊
台北體育用品展受理報名
師摟學生拍照 議員表意見挨告
歐蘭德會卡麥隆 一笑泯恩仇
中油獨占粗蠟市場 公平會緩議
參加台北食品展 農特產商機大
擁穿甲彈達姆彈 男落網
國民黨新廉能委員 16日上任
陸釣魚台巡航 遭遇日巡邏船
明年進駐林鐵 台鐵招員工
劉德立拜會巴拉圭國家住居部長
聲援扁保外就醫 蘇貞昌連署
沉迷線上遊戲 男搶超商被逮
擔心添加物 工程師轉行賣蛋糕
集邦：7月太陽能現貨價恐緩跌
處女膜情結 兩姊妹延誤婦癌
香港籲澳洲以港發展人民幣業務
液晶電視出貨成長減緩
誰是X先生 陳揆：傳聞不評論
陸小學入學考 殘酷直逼高考
經部：無特定人士介入中鋼人事
陸保釣遊戲 蘋果商店下架
劉德立拜會巴拉圭新任警察總監
剪樹有學問 安全手冊提供專業
交銀台北分行 16日開業
降運籌成本 物流業分享經驗
新稅務行業分類 8/1實施
韓國成半導體設備支出最大市場
彰化地層下陷 環團盼封深水井
NCC再審購物台案 抗議取消
蒐證不足 中油粗蠟獨占案緩議
仲夏寶島號重返集集線 遊客樂
高雄巨蛋店面 年漲幅冠全台
副總統：自我規範嚴 下午說明
強化防汛 高市增抽水機GPS
薩美成長夥伴協定 執行有進展
名嘴爆料 學者：媒體不應跟風
吳副總統：團結創新打開一片天
對手弱 陸男籃邀請賽奪冠
林益世9天未見妻 首次碰面
小琉球海漂物 60名志工清理
陳(沖)：政府是最好的服務業
結婚2週年 夫深情呼喚昏迷妻
飆高溫 啤酒大賣冷氣狂銷
婦人頭浸小水桶 離奇死亡
榮民日花3百捐820萬與3房
綠促副總統說明 藍籲在野提證
八里污水廠放流管 環調通過
北市查菸酒 罰36件
被指斷料 雄檢：未指示處理
柬埔寨怪病 傳世衛將公布病原
浩劫與重生 科博館辦特展
溢收汽燃費 糾正交通部
友邦青年體認 台灣奇蹟非速成
特偵：依報導難認吳敦義有嫌疑
台灣牛肉麵 洛城掀戰火
區間盤整 新台幣午升3.9分
金正恩歌手情人 傳父親斬情絲
陸：稅率高 油價才比美國高
高應大車隊 大馬節能車賽奪冠
尼加拉瓜連續兩月通膨降
央行降息 澳消費者信心攀高
雨季到 泰工業區防洪牆未就緒
南海準則 菲：東協達成共識
東京上野貓熊寶寶夭折
天津市長拜大甲媽 捐款送書包
MLB明星賽 巨人投打亮眼
100M高速上網 月底前實施
美牛案若過 衛署訂瘦肉精標準
週刊報導子虛烏有 曾永權遺憾
修隧道阻交通 往返旗津難行
渣打銀：加碼美股陸股韓股
建中獲加拿大世界樂旗賽亞軍
台股收盤漲6.56點
假合作社真吸金 內政部籲小心
罹癌蛇頭操舊業 警網圍捕
簽約起跑 林書豪落腳處近揭曉
菲南突襲事件 6死22傷
桃身障評估中心揭牌 專責服務
韓外國遊客首突破五百萬人次
7月台指期上漲 5點
7月電子跌 金融期漲
松山線潛盾完成穿越 郝肯定
陳偉殷15日打虎 對決小王子
招陸生 教部考慮增遞補制
金融彈升 台股漲6點
涉及爭議 陸保釣遊戲下架
台股震盪 收盤漲6.56點
駕古帆船出航 船員：完成夢想
台北37度 還會再熱1週
抗熱浪 北市街道灑水降溫
酷暑 遊樂園推滑雪搶商機
Ma稱已戒酒 友寄求緩刑
藍：綠烏龍指控 蘇應約束綠委
請領生育獎勵 北市需設籍1年
議長盃桌球賽 聯誼感情互較勁
三大法人賣超台股逾40億元
嫌重慶國際小姐醜 網友狂挖苦
重建會輔導 原鄉推有機農業
古早味辦桌菜 恐失傳待傳承
南韓奧運代表團授旗出征
北市武昌街火警 無傷亡
氫能車賽冠軍 高應大爭光
台北美食展 花博爭艷館登場
女童墜樓意外 父母送辦
赴陸說明薄案 法建築師考慮中
機長空中抓狂 傳睡眠不足所致
弱勢兒暑期照顧 北市首推補助
吳奇隆劇組傳遇害 陸警闢謠
天熱 動物園特製冰品消暑
海基會新家 首度開放粉絲參觀
桃姐又奪獎 揚威巴黎電影節
陸啟動稀土國儲 駁美歐日之訴
日人愛台芒果 夏天非吃不可
海邊架流籠 5男否認走私
原住民家暴 婦女常隱忍
蛀牙再見 新化學物號稱可殺菌
高普考金門試場 試卷送達
客庄節慶 台灣燈會躍上銀幕
國科會發表原子結構解析新法
師資培育名額 今年減176人
信義獲金牌服務大賞房仲業首獎
偵辦搶奪案 警意外查扣毒品
270路低地板公車 上路營運
新台幣兌美元升1.1分
婦人上海摔傷獲賠逾300萬
身障福利新制 殘盟憂服務縮水
高市環局：廠商提案指地勇汙染
三沙市建拘留所 關押外國漁民
暑假血源吃緊 扶輪社辦捐血
撞人肇逃 桃檢起訴騎士
不續聘林三加 法扶提說明
送愛偏鄉 台科大助原民修電器
天津市長訪秀傳 讚無藥水味
林涉貪 馬：知恥知過全力改進
漁船吃水深 走私洋菸遭逮
英媒：希拉蕊暗諷中國
中市府還債 靠水湳園區開發
鼓勵揭弊 將訂吹哨者保護法
提款心虛發抖 警盤查車手露餡
一夜搶3次 警逮累犯
不適任緝毒犬 8隻待標售
Q2法說 日月光矽品撞期
柯震東郭采潔 電影節搭檔頒獎
徐佳瑩首次巡演 六分飽勤瘦身
調查：房市冷靜 老公寓看跌
南科減振案 謝清志更一審無罪
新版CPR 金酒球員學急救
王品員工瘋運動 升遷必修學分
童玩節國家日 體驗異國文化
南印樂彩當局拒頒頭獎給外地人
師摟女學生拍照 校方決議解聘
台鐵張應輝病逝 13日公祭
顧能上調全球IT支出
中台灣觀光金三角 擬補助遊客
蘇花自小客撞砂石車 3傷送醫
ASML邀入股 台積電評估
中央氣象局氣象報告
行政院副祕書長 黃敏恭接任
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
湖山水庫 樹木移植存活僅4成
高市就醫公車 11月底前免費
新住民子女優異 移民署長勉勵
劫財要求學狗爬 變態男遭逮
老翁報失蹤28載 警助換新證
胡志強：夏天泡湯皮膚健康
大豹溪戲水湧人潮 新北嚴管
海巡查壯陽藥 起獲逾3百公斤
高孔廉：SOGO案不影響投保
就業快餐車 22日開到嘉義
初選納黨員投票 謝長廷支持
年輕上班族僅1成規律運動
中市府發說帖 促修公債法
成都培訓班 教如何嫁千萬富翁
量縮觀望 台幣收升1.1分
日政壇老將小澤組黨 出任黨魁
教部：校長退休潮 課稅是主因
兩岸文創業 高孔廉：優勢互補
中市表揚公寓大廈 打造好環境
逾1500蛇輾斃 設路標救命
垃圾變黃金 地溝油變身航空油
WHO：若干美白產品含汞傷腎
低價鉛假冒高價錫 警逮3騙徒
衝撞警車 4毒蟲就逮
蘇發函 籲各界支持扁保外就醫
高市環局：斷料地勇是環保決策
舉重陳士杰 任奧運掌旗官
星人入賭場 年半入門稅68億
7月保費調整 醫療險漲最多
職訓局：意願能力影響青年就業
竹警破販毒集團 9人落網
積木藝術展 大師堆出101
修憲案若否決 泰紅衫軍將示威
建中樂旗聯隊 15日載譽歸國
防水工程引燃油漆 2工人燒傷
港經濟下調 第2季增2.7%
聊天室騙少女性交易 警逮3人
新興梨上市 產量減價格看俏
宏達電目標價 外資砍到1字頭
古船回基隆 保存現隱憂
稱宗教因素 斐1警拒共用廁所
涉性侵醉女辯兩情相悅 男遭訴
天空之橋吸睛 23日起開放
新制上路 身障鑑定最好先預約
地勇斷料 高市政風處查決策
台南高溫 賣菜老翁被曬昏
辦親子夏令營 金廈婦女會交流
6月準備貨幣 年增4.67%
10年內 陸太空能力與美抗衡
LED照明導入設計 創新價值
訴求團結 馬表態競選連任黨魁
縮短農藥檢驗 嚴控蔬菜安全
夏天像秋天 比利時旅遊業哀嚎
350億聯貸 中龍與台銀簽約
近3百陸生偽簽證 紐西蘭徹查
府：總統長期關心人權議題
副總統：不認識陳啟祥 無受託
中鋼：地勇確知停料
閃避人潮 大貨車連撞10輛車
查收賄 特偵組訊問林益世夫婦
北市工程諮詢團 掛牌成立
梅克爾：歐洲可借鏡印尼經驗
日官員赴屏東 參訪永久屋取經
法官違法查個資 監委籲議處
活動場合偷3C產品 慣竊遭逮
捕捉落難喜鵲 消防盼帶來好運
北市國小教甄 錄取名單公布
國內資金相挺 大馬股市創新高
壓力荷爾蒙致禿 年輕病患增多
男子輕生 警靠鑰匙確認身分
歐元區失業嚴重 需速落實政策
副總統：中鋼人事案 依法處理
暑期戰鬥營 訪視戰地遺跡
役所廣司全裸 電檢被迫升級
員工限制型股票 期滿才繳稅
宜蘭上將梨曬傷 農民盼救助
陸：船入釣魚台海域屬例行巡航
大陸最貴商圈 在上海南京西路
遭指涉地勇案 檢座擬告週刊
炸彈威脅 駐菲代表處虛驚
海端鄉長補選 國民黨3人競爭
檢座遭指涉斷料 法部行政調查
大企業反貪 挪威石油全球居首
船遞夢想 東大生獨木舟環島
客服滿意評比 澳洲倒數第二
貢寮音樂祭 衛生單位發保險套
廈門海峽旅博會 金門參加
譯禁書冒犯泰王 美公民獲特赦
范麗青低調訪台 民間交流
金門大橋啟動全民顧橋活動
力阻危機 西再祭撙節方案
專家：Nexus7將成贏家
李顯龍：印星在德里共推職訓
藍屏東基層 連署挺馬肅貪
自由中國號 跨世代傳夢想
經濟復甦疲軟 青年失業率高
泰最熱門男子名：宋才
確保安全 江宜樺促清查校舍
主播群備戰奧運 頂烈日練體能
小琉球珊瑚礁 立委籲列保護區
醫院證明雄風在 老翁性侵判刑
馬利危機 法外長將訪阿爾及爾
馬總統：辦貪腐沒有上限或禁區
投顧：生技股 下半年看新藥
今彩539開獎
美媒：尼克最快今將簽下豪小子
兩項長泳將登場 金門海域熱鬧
陸委會兩岸研討會 明華府登場
宋文無罪遭押 補償19萬定讞
拚倫奧 劉翔攜秘密武器踏征途
竹縣蛇年燈會 取經台北花博
釣魚台風波 中日都抗議
榮電欠薪案 工會通過罷工
北市公營住宅申請 13日截止
瓊斯盃女籃 國泰三度封后
斐搜索犬 加入犀牛戰爭
金門憂鬱病患 住院不成跳溪
釣島適用美日安保 無礙台主張
公視董事再延宕 需重提候選人
救人反被救 加州警察超冏
謝依旻女流棋后 目標十連霸
藍中常委：馬連任黨魁助穩政局
公務員高普考 考生可戴耳塞
鍾鼎邦案 陸同意律師見當事人
陸多處暴雨 四川災情重
龍應台：努力讓公視法通過修法
疑與夫爭吵 士官妻營區墜樓亡
總統促確保健保醫療財務安全
釣魚台主權 陸日外長各申立場
馬競選連任黨魁 王金平藍委挺
今彩539 頭獎1注中獎
梁國新日本招商 企業踴躍參與
利樂包小開夫妻 染毒不歸路
校舍安全缺失 限期半年改善
奶吸入肺 上野貓熊寶寶夭折
貢寮海祭 謝怡芬熱舞伴唱
副總統：友人從未向他提陳啟祥
學者：可提公視臨時董監名單
彭政閔1200安 象站上排頭
婦人陳屍菜園 疑太熱身體不適
美記憶深電視節目 911居首
希拉蕊：美在中國投資不如東協
伊拉克產油超伊朗 24年首見
解決隱私問題 美行動業者立規
進口額降 美5月貿易逆差縮小
油價走高 未來十年糧價料漲
中國台辦發言人范麗青 低調抵台拜會
內政部警告：「痲瘋樹生產合作社」疑非法吸金
中鋼人事 經濟部否認「黨政高層介入」
蘇貞昌連署 柯文哲醫師「阿扁保外就醫」訴求案
台灣爆發校長退休潮 今年激增33%
EXTRA口香糖 讓您飯後 "齒"留香
<國館講座>身心平衡好健康 時代新女性的幸福秘方
吳副總統辦公室緊急聲明 曾為程彩梅親家女兒證婚
吳敦義為程彩梅之子證婚 人脈關係引發揣測
林益世案衝擊大 馬英九緊抓黨權避免跛腳
獨吞贓款 林益世測謊未過
火箭沒開價 被尼克怠慢？林書豪：闢謠澄清
美國放寬對緬甸經濟制裁 允許美公司投資
US allows investment in Myanmar
雙向100M高速上網 月底上路月費1699元
人間有愛！ 老榮民慨捐畢生積蓄及3棟房 幫助遺孤、植物人
反托拉斯案！友達同意和解 與東芝、LG賠償5.71億美元
911恐怖攻擊太驚恐！ 成美國人電視史上最難忘第1
NCC要求調降100M網路資費 中華電信：短期內沒辦法
林書豪獲ESPY最佳突破運動員獎
匯豐坦承放任犯罪者洗錢 恐遭美國罰款10 億美元
粘嫦鈺爆名嘴八卦 許聖梅怒罵老鼠屎
可愛小熊貓夭折！ 上野動物園園長哭紅了眼
山達基教設電視台 宣揚教義
NASA：哈伯望遠鏡發現冥王星第五個月亮
全球首創！ 史上第一本「會說話的漫畫書」
Google 平板Nexus 7 利潤超級微薄
海洋音樂祭7萬人湧入貢寮 疾管局：歡樂不忘有一「套」
比爾蓋茲妻捐鉅額 助赤貧國家婦女避孕
中國大陸表示 望歐盟解除武器禁運
家中有小孩的注意！ 8/1起兒童後座未繫帶開罰
華裔婚紗設計師Vera Wang王薇薇 驚傳離婚
時尚腕錶品牌ALBA 新推出四大特色錶款
＜喪祭＞前台中市議長 張宏年母親辭世
國民黨：競選連任「馬是被動回應」
西再增稅減支 礦工抗議爆衝突
流浪3年 英財相愛貓入唐寧街
美男閣樓挖寶 翻出稀有棒球卡
華郵：資訊流通是陸成強權關鍵
雅加達選首長 後年大選前哨戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
兩三年內 大陸可能進口稀土
逼童拍網路色情片 美男遭起訴
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布朗森出新招 將帶兒女上太空
矽谷創投家捐贈牛津逾1億美元
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倫奧維安 軍方再增3500人
印星簽協定展開軍事訓練與演習
晴朗炎熱 出門要防曬
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火箭沒開價 林書豪去留再等等
面板壟斷案 友達傳同意賠錢
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粵：今年經濟下滑超出預期
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林書豪獲ESPY最佳突破獎
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華裔青年來台 教弱勢生英語
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工研院攜手電池廠赴日搶商機
優惠奏效 車市銷售暢旺
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蘋果不環保 舊金山政府拒買
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新台幣盤初升1.5分
美暴力男 熱鍋燙妻踢孕肚
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歐債危機因應講座 19日登場
逆差擴大 美對陸貿易恐趨強硬
省水標章錯誤 廠商遭罰
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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豬農遭鼠咬 染漢他病毒
新興歐洲基金近月表現強
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ESPY 林書豪獲破繭而出獎
，天災應變 聚焦3產業
漢翔傳捷報 獲10億訂單
亞股走弱 台股7200點失守
台東抽驗冰品 1/3不合格
建商北台推案量 下修1成2
劉翔行程延 陸媒質疑奧運準備
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數位內容交流會 16日登場
巴西與華為簽約 網通技術合作
日古河電工雲林新廠 啟用
農委會籲東部農友繳售公糧
兩眼複視 高血糖致神經病變
建仔小聯盟出賽 爭取最佳表現
面板用偏光片採壓克力膜比重增
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Q3恐不旺 外資賣超晶圓雙雄
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尼克總教練：林書豪會留下來
薩爾瓦多央行融資推動外貿
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妻急產求助遭拒 夫街頭接生
自由中國登釣島 差點插國旗
周美青講故事 偏鄉學童好樂
施振榮：投資未來 維持競爭力
菲南叛亂戰爭 年內可望終結
林益世傳測謊未過 特偵不評論
微軟證實裁員 細節不明引猜測
低價平板搶市 筆電難招架
Google新平板 造價曝光
救經濟 專家料南韓將再度降息
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台菜太好吃 勞伯施奈德難抵抗
王啟明告壹週刊胡忠信妨害名譽
中山獎學金 不限黨齡社團資歷
雨衣盜白色轎車 132萬標售
大林慈院獨角仙聚集 小孩驚喜
中和警破吸毒轟趴 1炮3響
希拉蕊諷陸民主 陸官媒反擊
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台灣船主桅斷 短期難出航
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亞幣弱 新台幣午升1.2分
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世界華人聖樂大會奧克蘭舉行
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王啟明：遭行政調查為保存資料
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蔡英文會王金平 談基金會籌備
葉慶龍熱衷新植物 終身貢獻獎
少年不爽暴怒 某程度算是病
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網購給負評 陸賣家追上門砍人
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卸任主席參與黨務 綠意見不一
蓋茲妻捐巨款 助窮國婦女避孕
協助弱勢 雲縣開辦實物銀行
日九州暴雨 4死18失蹤
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三大法人賣超台股近134億元
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臉書罵人持刀恐嚇 吃醋女遭訴
台電：檢討台汽電經營績效
男闖隧道口鐵軌 遭火車撞死
外交部：台美軍事交流緊密
坡地防災 北市：有徵兆即處理
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新光三越出脫北京新天地持股
三亞漁民編隊赴南沙捕魚
微軟推硬體 施振榮：應非長期
南埔老爺發電機再生 點亮路燈
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副總統：講名字就提告
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北市抽檢建教生專案 3家違規
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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結伴廟前喝酒 醉男毆鄰居重傷
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白色恐怖受難 昔日牢房當志工
鋼琴家牛牛 興趣變魔術
陸委會：南海釣魚台是國際議題
法扶推原民首次偵訊律師陪同
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新車變速箱出包 1檔變空檔
鍥而不舍 竹警查出無名屍身分
經部：P2P糾紛納投保協議
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超商店員神勇 飛撲制伏歹徒
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投信：南韓不排除再降息
金聯平價宅 中籤率不到1%
曼德拉生日 家族推品牌服飾
圓圓何時升格當媽 16日揭曉
社群媒體壯大 寫履歷太落伍
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威力彩開獎
凌虐迫人性交 共犯判10年
義發債75億歐元 殖利率遽降
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海祭超鯊女之夜 萬人搖滾
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狂牛好投猛打 對獅3連勝
台灣保釣船之後 中國漁政船「巡航」釣魚台
旅美雕塑家陳維明 告馬英九求償鉅款
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Torrential rain kills 19 in southwestern Japan
尼克隊簽老將基德 期待與林書豪當隊友
大使叛逃 敘利亞阿塞德政權進一步動搖
南韓預測今年經濟成長率下修至3%
中華電信 台中大雅成立服務中心
西方解除制裁 翁山蘇姬表示歡迎
微軟Microsoft證實大動作裁員 上百名員工受影響
中國官媒稱「兩岸南海合作」 陸委會：不用選邊站
有利益衝突 邱毅任中油董事恐生變
奶粉疑遭沙門氏菌污染！ 育樂、金育樂回收下架
中鋼董事長鄒若齊：與陳啟祥見過二次面
換手氣！ 曾雅妮換桿弟求突破困境
台灣法輪功人士被陸拘留 美議員致函馬關切
可口可樂成分恐致癌 業者澄清：沒有食品安全風險
礁溪老爺 獲「天下金牌服務大賞」雙冠王
暑假搭火車超便宜！ 復興號台北花蓮優惠200元
倫敦奧運維安遭爆醜聞 聘工讀學生檢查包包
胡忠信再上節目 未公布資料
薄瑞光：美認為台灣重要與自主
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
九州暴雨肆虐 17死20失蹤
美救市憧憬滅 歐股下跌
南海爭議未解 美方只有等待
救市幻滅 金銅齊跌
美挺台入TPP 但得先除障礙
美擴大制裁伊朗 油價上揚
涉操控利率銀行 罰金將爆天價
雅虎遇駭 45萬用戶個資曝光
利空夾擊 美股收黑
國際視網膜大會 將在台灣舉辦
歐盟東協 簽署友好合作條約
基德簽約尼克 大談豪小子
釣魚台爭議 大陸僑團洛城嗆日
高氣壓籠罩 炎熱天氣持續
全球景氣疑慮 台股攻防聚焦
總統赴桃園長庚健檢
倫敦奧運在即 驚爆維安醜聞
敘國再傳流血屠殺 恐逾2百死
經濟不景氣 美國人蜂擁赴加
尼克誓留林書豪 基德樂當導師
台股開盤下跌17.79點
遊紐約變貴了 計程車漲17%
南韓央行下修今年經濟成長預測
歐古堡學法料理 台生說讚
美長春高球賽 盧建順暫居15
蝙蝠俠威猛坐騎 14日來台
陸外長論亞太 強調對話合作
紐外長將訪菲 南海議題受矚目
陸對南海行為準則設前提
楊潔篪：各方要按南海宣言克制
利比亞大選 自由派初步大勝
學者：兩岸關係腳步放緩
惠普：資安漏洞全然大改變
能源資通訊 產官學研齊探討
表現差 寶鹼執行長官位不保
銅鑼園區進入第 2階段開發
傳對陳啟祥採指紋 檢不評論
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
美滬領館：微博不運作原因不明
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中華電否認獨賣小米機
陸上半年GDP 7.8%
中鋼勞資內鬨 股價小波動
殷仔周末打虎 尋求第8勝
新台幣盤初升1.6分
AMOLED商機 轉向大尺寸
陽明山越野路跑 15日交管
宣導保肝重要 肝病友將攻雪山
團購超賣 業者遭罰
漢光兵推 驗證反潛機戰力
活化資產 中油擬開發北市土地
遭影射涉弊 曾永權：子虛烏有
台股陷整理 金融力撐
河南無腿男徒手嵩山攻頂
IFRSs將上路 金管會宣導
太陽能模組廠 亞太積極搶市
邱毅任中油董事 林聖忠：歡迎
IPP撤公開發行 台電：自有公評
旗山地景橋改建 保水流順暢
營造工程6月物價年增1.5%
羅曼史 舞出柴可夫斯基一生
商品標示稽核 2225件異常
陸媒：釣魚台失控風險非不存在
暑假旺季 復航訂位率逾8成
港退休法醫認同李旺陽死因報告
嚮往音樂節 富邦助建中生圓夢
高價賣仿冒耳機 3人送辦
雅虎個資遭駭 台未引進該服務
102層泉州塔 明年動工
西國辦展 台畫家呈東方美學
公車來了 神木村永久屋首航
不景氣 南韓今年經濟拼保三
恢復中國事務部 綠：尚待討論
蘭博停車場 假日要收費
王金平：曾向馬說絕不選黨主席
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孟建柱訪韓 加強雙方公安合作
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氣溫飆高防中暑 不適速就醫
一次玩夠 中美洲推新行程
普考登場 伍錦霖巡視高雄試場
總統健檢 血壓BMI正常
美電玩銷售降 數位遊戲佔上風
開車撞電桿 男子傷重不治
客運司機缺工 北市開辦培訓班
婦遭救護車撞癱 國賠473萬
宜蘭烏石港區土地 舉牌競標
毛治國：公共運輸重建正在增溫
暑氣逼人 社工募街友沐浴品
下修出貨目標 宏?走低
桃動漫嘉年華登場 盛夏掀熱潮
經濟衰退疑慮 新興市場有撐
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小摩巨虧元兇 倫敦鯨傳離職
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警破販毒集團 3人落網
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王安順任北京市府中共黨組書記
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救股價 王雪紅6月砸逾18億
國際特赦救援遭押台商鍾鼎邦
南海爭議 美居中協調擴大影響
空地草長50公分 高市要開罰
府院黨研商美牛修法文字
放高利貸給運將 11人法辦
日少年害人溺水 一旁錄影
翁曉玲駁指控 森森：清者自清
奧運制服陸製 美議員批：燒掉
巴拉圭副總統：盼深耕台巴合作
清大電機體驗營 為填志願解惑
台股收盤跌26.66點
陸汽車銷售逆勢高成長
啤酒狂銷 啤酒花竟無農藥標準
陸經濟跌破8% 反駁唱空論
非法狩獵 警扮獵人逮3嫌
陸打房奏效 房市調控不放鬆
日九州持續豪雨 20死7失蹤
台股狹幅盤整 收跌26點
台股弱勢 待信心回穩
7月台指期跌 8點
陸漁政船近釣魚台海域 日警戒
假合作真僱用 找工作睜大眼
7月電子跌 金融期漲
國中生沙崙溺水 4獲救4失蹤
韓女生活滿意度 領先台海兩岸
陸：通膨降溫 勿過度擔憂通縮
美客機出現可疑裝置 虛驚一場
冒牌董事長詐騙 夫婦同遭逮
油價估16日起上漲0.1元
國樂正妹代言 無雙舞動青春
警破擄鴿勒贖集團 逮3人
疑火燒摘蜂窩毀屋 向消防求償
王蔡會 李登輝：不需要扯太遠
國父手植 百年松樹枯死
王蔡會 洪秀柱：不必聯想太多
佛光大學宿舍 開放遊客訂房
陸羽球出征奧運 號稱孤獨求敗
三大法人賣超台股逾44億元
陳(沖)：心障應有適合評估工具
添加物影響健康 可口可樂說明
北京酒店突塌陷 房客踹門逃命
肝病治療得宜 享受彩色人生
對抗酷暑 人安助街友沐浴義剪
王金平會小英 事先知會陳(沖)
台馬名廚聯手 果雕技藝掀熱潮
廉政風暴 港富豪及前高官被控
沒當大官 北大生：對不起爸爸
體委會拍微電影 鼓勵民眾運動
亞運南北韓集訓場地 預定瀋陽
中鋼董座：沒受陳啟祥請託
Q3景氣喊冷 NB廠漲跌互見
美援馬利難民千萬美元
羊駝怕熱 六福村灑水消暑
涉傳銷吸金2億 4人收押禁見
福隆水質監測佳 海祭戲水免憂
新台幣兌美元貶0.2分
要錢不成弒父 男判無期徒刑
緬甸准11銀行設外幣帳戶
亞洲第一 學術網路衝100G
家庭諮詢 885線上輔導民眾
吊橋都更疑慮 新北：建新墩座
疑爆胎撞電桿 模範教師殞命
高華柱會司徒文 感謝助台軍購
增產報國獎千萬 盛治仁：值得
俞可平：改革重心轉向社會政治
移植手術豐富 台灣最缺捐肝人
國道翻車歷險 陸客盼重遊台灣
公共海域 新北：安全自主管理
國科會通過 102年科技預算
防中暑 多喝水遮陽早睡
歐媒：陸有意增進與歐盟關係
鴻海推動製程自動化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
陸零售額創新低 學者憂通縮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南海紛爭未解 東協峰會破局
獲貢獻獎 林載爵擬編出版史
日野田內閣支持率 創新低
酒後撞分隔島 少年殞命
倫敦奧運 陸首金看射擊
曾雅妮力求突破 換桿弟再出發
疑沙門氏菌污染奶粉 下架回收
陸政壇高層 鮮見女性
綠指政治偵防 藍：胡亂指控
吳伯雄：用善意克服兩岸爭議
禁行老遊覽車 阿里山違規百件
投資印尼 鴻海評估中
歷經波折 興隆國小校舍動土
友達案遲未宣告 律師：少見
服務營運優 長榮復興獲獎
奶粉疑染沙門氏菌 雲林封存
推廣歌仔戲 傳藝辦巨星見面會
雲門戶外公演 14日台北登場
張濟平屆退 王福林接調查局長
陸網民8成仇富 原因：不配
簽約英廠 漢翔可望獲靶機訂單
捕蜂抓蛇 消防員盼回歸專業
暑假出遊 中辦室推觀光工廠
中華電員工擬跳樓 虛驚一場
南沙研習營 宣示主權
沙崙傳溺水 新北：加強巡邏
北市上半年稅收 短徵3.9億
美國務院官員訪台 外交部歡迎
解決環境空污 台灣尋跨國合作
水井將斷水 立委協助裝自來水
金門擬蓋影城 李沃士：慎評估
身障投入社服 張鎮坤模範父親
登革熱疫情 高市楠梓前鎮警戒
五都公共運輸宣言 推動綠能
大武山小米祭 14日登場
賓州州大性侵案 校方掩蓋多年
解嚴25年 任顯群恢復名譽
泰王腦部輕微出血 已恢復
成大瓶安急救箱 連奪設計大獎
葡萄公主秀舞技 星推銷農產品
德學者建議：富人借錢給窮政府
考察玉山 立委籲加強國際行銷
天津市長盼移植台醫療服務經驗
地勇是否續約 鄒若齊：再研究
名為保護 印村落禁婦女上巿場
暑假觀光熱 台鐵推套票
台東豐年祭 台鐵加掛車廂
健康吃素 足量營養加日曬
防溺水 救生教練：攜魚雷浮標
媒體峰會露面 庫克可能談電視
阻升 新台幣維持3字頭
中經院辦台印經合展望研討會
老兵協助彩繪 金西雄獅再現
決戰奧運 陸影音網站營銷戰起
台股本周跌3.59%
陸護衛艦意外在南沙半月礁擱淺
上市公司本周市值減3.56%
觀光工廠商機 上看20億
泰修憲案未違憲 緊張氣氛緩
社工網路簡訊 重機車友送愛心
台南芒果產季到 饕客把握了
陸GDP居領先群 下半年可期
農業上半年天災救助近2億元
查地勇合約 特偵傳訊證人
焚化廠售電價 可望調整
沙崙溺水1人命危 3失蹤
偷神壇6元 遇警自首聲請簡判
體驗職場 梁文音率弱勢學滷味
馬總統生日願望 國泰民安
行政司法衝突 巴國再陷動盪
夏日戶外活動 醫師：應戴墨鏡
陳(沖)建議 指定公費醫學生科別
調天然氣價門檻 經部審慎處理
開罰國宅儲油 消防局遭抗議
安檢 新光三越A4館罰12萬
義遭穆迪降評 發債殖利率仍降
林振輝接任奇美電發言人
金融界：新台幣匯率 短期趨貶
中鋼：關說引薦全面登錄列管
華航擴班 招募時薪人員
感冒藥煉毒 台中男子遭逮
ABBA電影 音樂人朝聖
畢業雙胞胎溺水 1失蹤1昏迷
陸影響力大 東協內部分歧
南市聘顧問 籌建亞太棒訓中心
囂張戲水 眼見紙錢灰燼才收斂
印總統選後或漲柴油 衝擊大
紅色閃電將襲台 中職戰古巴
錄取陸生 金大：會確保報到
邵善波任港府最高智囊
交易慘虧 小摩Q2獲利降9%
台電改革 蔡其昌籲展現決心
國安基金 實現獲利20.5億
長庚：總統長一歲 體能相當好
首季全球服務貿易 台落後對手
廉政署：林案情資已交特偵組
重返奧運 國際棒總積極運作
醫師失衡 衛署擬另立公費生
南海爭議 東協出現裂痕
假交往真詐財 女學生誤入歧途
今彩539開獎
東協峰會破局 陸：各方應自制
大樂透開獎
顧立雄：陳啟祥通過測謊
行銷創意贊 台灣食品館奪大獎
教防溺CPR 消防猛男出列
陸央行：經濟下滑壓力加大
荷軍暴行舊案 民間籲重啟調查
頁岩油商機大 日秋田縣將試產
東協聯合公報難產 菲不滿
投信基金可投資參與憑證
日九州豪大雨 黃色旅遊警示
林益世案 胡忠信作證請回
吹哨保護法 廉署3月內提草案
王啟明：胡忠信公開道歉就撤告
淘氣小親親 魏蔓獻舞台劇初吻
電銷保險 年薪上看百萬
台助露國培育優秀青年學生
貝克漢：無意為倫奧開幕點聖火
失戀尋慰藉 美男接7萬通電話
陳(沖)：提供平價質優托育服務
高鐵苗栗站產專區 標售地上權
鴻海增資 擴連接器攻LED
1女遭30男猥褻 全印譁然
陸借大馬2貓熊 身分揭曉
長榮航獲亞洲最佳人員服務獎
沙崙溺水1死3失蹤 持續搜救
今彩539 頭獎6注中獎
陸成長跌破八 美媒：未到底部
大樂透頭獎槓龜
象機槍打線屠牛 林煜清摘6勝
中安夜市重開 高市府柔性勸離
南海僵局形成 美陸相互角力
股神：歐元規則不改 註定失敗
美密大消費信心 降至今年低點
特偵：胡忠信爆料 無調查必要
醋勁引殺機 埔里民宿槍擊偵破
郭俊佑再見轟 獅吞桃猿
狗衝浪不稀奇 加州山羊也會
總統生日許願 有健康有希望
林文淵指 吳敦義插手中鋼人事
醫藥研究大突破！ 阿茲海默症發病前25年能測出
Yahoo雅虎遭個資外洩 所幸台灣用戶未遭波及
邱毅改任中油董事 號稱「一個月內查出大案」
林益世栽在她的手裡 程彩梅「爆出冷門」
南韓女性生活滿意度 亞洲NO.1
宏達電跌破300元 王雪紅6月砸逾18億買股
日媒：日本前官員認為「釣魚島非日固有領土」
美國奧運制服MADE IN CHINA 國會議員喊＂燒掉＂
卡駱馳讓您 「夏」雨也穿出時尚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蘋果重回綠色認證 稱退出錯了
UN美歐 同聲譴責敘利亞屠殺
傳火箭高價簽豪小子 尼克不悅
國民隊新布局 不排除球員交易
雨勢不斷水災頻傳 英損失慘重
朱立倫訪辛辛那提 會晤僑界
歐股漲 期待加碼振興
台灣綠能產業 巴西拓商機
嚴管控 阿根廷禁用現金買美金
金銅雙漲
油價連3漲
美股收紅
刑法禁協助自殺違憲 加國上訴
氣溫仍高 多補充水分防中暑
為視界而騎 張文彥挑戰自行車
倫奧醜聞 贊助商門票違規販售
李侃如：美不願南海成兩岸問題
奧運服陸生產 美議員提案封殺
王建民投復健賽 4局失3分
已開發疲軟 投顧看好新興債市
阿蒙與橡樹 電影節秒殺
韓片「帝王之妾」 外銷台灣
宏達電品牌之路的考驗
桃園機場跑道翻修 年底啟動
環教扎根 環署辦幼兒教案徵選
陸艦擱淺南海 菲願伸援
熱情勇敢 吳育仁熱愛獅頭藝品
強敵壓境 宏達電接招
天生絕配 破布子搭芒果熱上市
競爭加劇 外資看淡宏達電後市
衝量策略失靈 宏?盛轉衰
法人：陸奧運金牌數恐大減
走過營運谷底 宏?今年要獲利
台灣自行車騎士感動梵蒂岡友人
釣魚台風波 日駐陸大使傳不保
中原電機服務隊 省電好幫手
小摩倫敦鯨巨洞 達58億美元
肋部不適 劉翔退出聯賽
夏日戲水意外多 教部加強宣導
挑戰定目劇 當代傳奇演66場
沙崙溺水 陸海空持續搜救
打房效果現 賴正鎰籲適可而止
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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華航推APP 訂位一手搞定
環保創先機 辜成允勇開第一槍
綠短片 黃勝雄盼台成東方瑞士
粵港澳將共建無障礙旅遊區
哈連盃中日大戰 中華隊吞敗
印總統選舉人團 3成涉刑案
奪奧運金牌 陸獎金加倍
府：馬總統任內沒有政治偵防
美奧委會：未來制服美國製
房貸壽險 業者：轉戰期繳
南投火車節 農夫市集先登場
遭陸指間諜 南韓人將被遣返
遭檢舉 陸農行副行長辭職
景氣不明 下半年房市保守
媒合陸配收費 男遭罰20萬
推證照法制化 教部勞委會合作
27種宗教 信教徒逾159萬
張良任晤國際指揮大師祖賓梅塔
埃媒籲政府正視與台灣開展關係
教學童理財 武德宮培訓小財神
胡志強：支持馬總統連任黨主席
台灣獲國際視網膜大會主辦權
日九州豪雨成災 疏散24萬人
海關緝毒犬寶寶 徵寄養家庭
黑手穿白衣 總統讚東培工業
韓學家朱立熙籲學習知韓
第1批退稅 31日入帳
有感安逸 新世代繪苦難練習
卡債族獲減債 免繳所得稅
法部：林益世未關切檢察長人事
台灣學子 中歐管樂節出風頭
劉淇轉任中共文明委副主任
全台危險水域 防溺動起來
邀使節擊球 外長推崇木球發明
台北36.4度 多補充水分
初選納黨員投票 綠全代會討論
景氣不明 精華區找便宜宅
台灣綠能產業前進巴西墨西哥
美容店藏春色 41人送辦
巴拉圭外長感謝中華民國支持
沙崙頻溺斃 亡羊補牢加強巡邏
美長春高球賽 盧建順闖進第9
環境穩定 17黑琵滯留創紀錄
貨車解體工廠藏山區 警方送辦
常吃漢堡炸雞 不利華人健康
趁友搬家偷舊衣 男變賣遭逮
民調：德年輕人對歐元信心不足
陸國土部五政策 落實打房
立院臨時會 藍綠各自備戰
敘國屠殺 俄邊罵邊送直升機
搶豪 尼克陷兩難
阿宅出動 台中動漫展湧人潮
砂石業盼禁陸砂 施顏祥重視
陸經濟成長趨緩 官媒焦慮
農地活化 陳保基努力以赴
中小企業貢獻大 施顏祥允續助
山東遭龍捲風襲擊
農地活化 小麥非基改黃豆飄香
中華民國巴拉圭加強體育交流
基隆港東岸聯外道102年通車
金門料羅灣海泳 兩岸泳士交流
灰狼邀請 張宗憲挑戰夏季聯盟
阿塱壹古道 躍上北市環保公車
使節訪台駐瓜技術團竹發展中心
感同身受 原民科教從部落出發
探究祖先智慧 看見自身價值
學生志工入山 激發原民求知慾
守護糧食 原民智慧國際發光
原民小清華 用教育看見未來
LED照明價格戰 還有得打
關懷環境 萬福國小辦光電營
中安夜市重開 高市府蒐證開罰
奧運服中國製惹議 陸媒反駁
歐陽勵文：台法經貿有待加強
戲水民眾不聽勸 救生員難為
桃園蓮花季 清晨黃昏賞蓮最佳
學生上班族 遭網路詐騙比例高
蔡英文：王蔡會外界過度解讀
沙崙溺水再尋獲1女學生
農地活化 須統整作業供水充足
操縱利率 美國07年聞風聲
外勞初辦居留證 10天可取得
聖母醫院老人醫療大樓動土
台水：石門水庫水質合格
馬家輝新書 細膩看香港
佯稱養殖變色龍 男詐騙百餘萬
經部：砂石供需穩定
防愛滋 學者籲設專屬社群網站?
妻罹尿毒 陸男刻假章詐醫藥費
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選來電答鈴 浩角翔起陪吃海鮮
特偵：無檢察長請託林益世事證
樹谷科學館開館 保存南科文物
專偷計程車財物 男慣竊遭送辦
助貧童 青年發揮才藝愛心
離職員工行搶 動作太熟露餡
台詐嫌聲押 台菲反罪模式確立
倫敦奧運奪金 陸獎賞創新高
民進黨中常委選舉 派系角力戰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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高市現場徵才 媒合率約6成
沙崙溺水尋獲2女 剩1人失蹤
陸媒：台灣最美的風景是人
日外長訪越 深化友誼
原民角力競技 卑南小勇士骨折
世界機關王賽 學子競技創意
南投火車節 卡通明星亮相
大陸強烈譴責敘利亞屠殺
總統訪榮家 允推老人照顧制度
大陸經濟增速持續回落專題
經濟問題 陸學者：政改是關鍵
陸官方有錢 投資於民少得可憐
製造業旺季不旺 缺電情況不再
陸中產階級看緊荷包 消費趨緩
海祭會場擠爆 新北盼勿再前往
原民歌謠賽 選手揮汗高歌
研究：腦區多巴胺影響工作意願
北市女多於男 性比例最低
好書交換 26萬人參與創新高
普考落幕 6萬人搶千餘職缺
林書豪籃訓營 逾2千人報名
料羅長泳 成兩岸固定活動
守護大肚山百合 民眾爭建公園
副總統讚朱立倫 加速新北發展
醉漢持菜刀 搶警所旁超商
中市農路鐵橋失修 險象環生
職棒簽賭欠債 男子遭擄毆打
華義：發展全方位娛樂事業
技職靠證照找出路 質量是關鍵
第2屆世界少棒賽 台北市主辦
腸病毒71型 泰國已逾萬例
沙崙溺水全尋獲 4死1昏迷
男男性行為染愛滋 逐年增加
設電影據點 侯孝賢或前進杭州
溺斃案 新北：修柵欄加強巡邏
草悟道千人植栽 城市增豔
國際生物奧賽 台奪3金1銀
阿兵哥救溺水弟 不幸身亡
清廉政治 國民黨台南基層座談
IBAF決議 棒壘合作返奧運
陸委會宣講 民眾提問美奧運服
澤尻新片演謎樣惡女 登台宣傳
雲門戶外演出 4萬人齊唱
世界機關王大賽 台灣三冠王
奧賽奪牌學生 興趣普遍廣泛
好書交換日 高市換書逾4萬冊
生物奧林匹亞賽 台灣3金1銀
圍堵沙崙防溺 效果待考驗
9局火力大爆發 象踩墊底牛
爭辦東京奧運 石原將赴倫敦
日駐陸大使丹羽 明暫被召回國
陸委會：美支持政府促兩岸和平
隨性樂團奪海祭獨立大賞
沙崙危險水域 13年釀21死
老翁騎單車載孫 見義勇為擒賊
677名陸生來台就讀 比去年減少65人
AIT主席 重申與台灣發展全面關係
美國奧委會＂換制服來不及了＂ 要等2014冬奧
5檢察長調動找林益世？ 法部特偵火速否認
釣魚台爭議中 日駐陸大使返國
捷運東門站以9月通車為目標 中和線與新蘆線貫通
護士改值大夜班 薪水加近2萬
油價又要漲！ 明天起漲0.2元
日本九州洪災 20人死亡疏散40萬人
護士荒! 發夜班津貼是否治標不治本？
呂秀蓮號召10人萬連署 推反核公投
恢復黨員投票案 綠中執會再議
免越獄破iOS 駭客教你免付費玩遊戲
林書豪將走人？ 費爾頓簽進尼克
購釣魚台談話「失當」 日本駐華大使被召回
貓纜虧損恐破億元 北捷力行開源節流
裁定侵害專利！ 黑莓機製造商賠償1.4億
我愛吃牛排po心得 冠軍獎101客牛排
民進黨中常委謝、游入列 新潮流拿下3席
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
古巴霍亂病例增至158
侵害專利 行動研究賠1.4億
陳偉殷先發打虎 首局失1分
殷仔5度爭取八勝 打虎樂觀
陳偉殷先發打虎 隊友火力護航
貝魯斯柯尼復出 歐政壇神經緊繃
陳偉殷打老虎 5局勝投候選
殷仔6局退場 第8勝有望
後援投手砸鍋 陳偉殷勝投飛了
關島熱帶低壓 有機會成颱
導演陳可辛 任威尼斯影展評委
殷仔好投 仍無緣勝投
敘衝突蔓延 紅會：已進入內戰
看好台灣市場 印度茶搶攻
印度美好人生 不能沒有茶
尼克閃躲 林書豪去向難定
XA-3雷鳴機 首飛30週年
陸南沙擱淺軍艦脫困返回
金鶯再見轟 殷仔無關勝負
雷鳴30年前首飛 茶會變酒會
●美元走強 台幣週貶0.31%☆
林益世案 特偵組續查共犯結構
暑期資科營 助高職生體驗大學
夏天消暑 北捷貓纜夜遊新選項
綠全代會登場 聚焦中常委改選
旅遊業：陸客遊台將朝分區分次
北戴河會議或7月下旬召開
東協5國 驅動區域成長
京都豪雨 多處淹水和土石流
北捷東門站 以9月通車為目標
暑期遊雲嘉南 蛤殼公仔DIY
景氣有慮 半導體Q3恐不旺
陸網友認同民主和三權分立
天若光 雄中自衛隊搬上舞台
陸媒：台應保障陸客旅遊安全
昆汀塔倫提諾新作 黑奴將復仇
貓纜虧損 北捷力行開源節流
挑健檢 民眾可先選政府補助
牛棚砸勝 殷仔：盼下場更好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
王文洋：三房不在家譜內
熱天傳多起意外 降雨稍解高溫
被指不在家譜內 王瑞瑜不回應
原住民科教營 解開月桃葉秘密
黃金週線收紅 逢低分批布局
廣東流血徵地 傳村莊遭封鎖
王文洋：重返台塑 順其自然
總統保證 全力避免戰爭發生
桃機免費無線上網 速率超快
南投火車節 蒸汽火車國王吸睛
金廈海域泳渡 接力爭先
黃玉振鼓勵客家鄉親加強傳承
大陸房市熱誆買房 陸配騙同鄉
陸領隊增購物點 台導遊檢舉
敘戰火延燒 第一夫人網購燒錢
疑失足墜魚塭 1男命危
獲平反 受難者家屬：功德無量
尼克簽費爾頓 留林書豪機會低
觀光工廠旅遊 8月推APP
IDEAS Show週三登場
衛署提誘因 夜班護士加薪
日客丟相機 移民官協尋寄還
選黨主席 胡志強：捕風捉影
汽柴油 16日起漲2角
對流旺 氣象局發大雨特報
公益低頭族 慈濟籲青年做環保
日本駐北京大使被召回
後市觀察美財報與重量級法說
被指放消息給記者 特偵組否認
邊境查驗狀況多 高EQ解危機
印最快明年展開火星探測
越聯美日 南海防陸成形
高溫炎熱 貢寮音樂祭不怕曬
兩個月首次 3太空人赴太空站
護理缺工7千 招考填補僅6成
台塑汽柴油調漲2角
美是否推QE3 考慮因素多
方大同大馬開唱 緋聞女友現身
被動元件 台廠逆勢找出路
中市裝潢工廠火警 無人傷亡
逼女賣淫還父債 警破火坑救人
台北高溫 午後38.1度
遠距雲端照護 日夜監控糖尿病
水利署：全台11月前供水無虞
出口衰退 6月外銷接單待觀察
熱力青春飆歌 競賽反毒不飆車
陸成長緩 外銀：存準率將下調
陳宏出書 周美青用注音板打氣
環保站打卡讚 高屏青年挺公益
青年雲想家 接軌台灣與世界
清大電機搶人 第一志願25萬
龍子潮 2.2分鐘誕生1嬰兒
竹北樣品屋起火 無人傷亡
保母補助上路 爺奶詢問度高
無助 陸老人搶劫入獄為養老
病從口入 天熱腸胃炎易找上門
南投火車節 體驗蒸汽火車
陸體操隊前進英國 備戰奧運
漢光兵推 空軍擬負責花東防務
英數碼乳牛 條碼穿上身
恢復黨員投票 小英盼周全思考
屏東客籍大老溫興春辭世
綠基層經營 蘇：結合多元聲音
電力線路頻遭竊 台電報警偵辦
產學合作展成果 貼近民生需求
學做義大利麵 安迪烹煮新人生
經濟不確定持續 油價多頭不易
呂秀蓮擬推反核公投
駭客破iOS 付費資源恐不保
呂秀蓮：勿玩弄救扁議題
金廈泳渡 暖暖高中男女組第三
成大南沙營 研習海洋法制生態
陸鐵路基建投資今年上半減4成
交銀台北分行明天開業
外籍員工帶配偶 星提高門檻
眨眼寫書 陳宏筆耕不輟創紀錄
擱淺陸艦返航 菲不提外交抗議
拓展交流 濁水溪舞團法演出
台北藝穗節 50團超速亮相
機器蛇偵查先機 虎科大奪3獎
美濃黃蝶祭 打造生態家園願景
海研3號返高 高中生另類體驗
節能家電補助 花蓮民眾有好康
蒜頭裝置比創意 莿桐說的蒜
為人犯帶食物 岩灣2獄吏收押
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
不諳轉機手續 人蛇桃機落網
蒸汽火車套裝遊 鳳梨田採果趣
藍美牛說帖 籲綠勿再杯葛修法
休旅車摔落濱海公路 夫婦待援
蘭嶼用電 台電：政策性負擔
南市防溺 巡邏演練雙管齊下
愛狗人士陳情 盼中市開放公園
北市教保員複試 18日放榜
台鐵多卡通 年底高捷卡適用
林郁方：太平島跑道延長更安全
台解嚴25週年 陸網友推崇紀念
寮經濟快飛 爭取國際曝光機會
蘭嶼居民：用電量大 商家所累
高教技職分流 務實致用是關鍵
陽明山越野路跑 何盡平稱王
假日加班 胡志強與獲獎生合影
日召回大使 學者：了解陸態度
台鐵增服務 8月超商可訂票
麵包結緣 蕭青陽吳寶春談感恩
臨時會 藍列美牛案綠要財劃法
南海爭議 菲民眾反應冷淡
世青羽選拔 王子維林盈君奪冠
騎機車搶奪 暑假作業都不放過
女網購千元衣 卻遭詐騙84萬
國共論壇 親新無盟將率團參加
陸客來台 帶來2千多億收益
大元誇宥勝 胸肌零修片
夜市違規營業 高市警圍出入口
酒後互毆發狠 一口咬下耳垂
國5北上試辦高承載 塞車縮短
墨槍手劫宗教營 性侵7少女
岩灣管理鬆散 宜上緊螺絲
商社出身 日大使難撇親中態度
沙崙溺斃家屬 新北贈慰問金
陸艦擱淺後返航 免於南海僵持
日酷暑難熬 約350人送醫
惡女羅曼死 蜷川實花旋風訪台
溺水悲劇 新北將加強安全宣導
陸漁船船隊南海捕魚 抵永署礁
通膨受關注 央行降息機率低
阿嬤喝茫 3歲孫女溜上小黃
總統見任筑山 美牛議題受關注
台駐港機構更名週年 互動更密
海祭飆搖滾 五月天壓軸獻唱
謝長廷游錫(方方土) 進軍綠中常會
展正宮氣勢 金正恩女伴又現身
再生能源補助縮減 義業者失望
火箭加碼林書豪 尼克頭疼
國際少年運動會 新北跆拳奪金
桃猿火力串聯 獅王鐮田落難
新決策核心 蘇蔡競合受矚目
央視指台北人買不起房 反挨批
兩岸論述 考驗蘇貞昌
溫家寶：經濟仍困難 緩中趨穩
救護車國道遭擋 車禍男童殞命
孫尚綺新舞作 台北藝術節登場
麥當勞叔叔之家：續與里民溝通
百年來首見 女性智商比男性高
港人遊行要北京徹查李旺陽事件
受難家屬未獲邀 林政則允改進
象橫掃牛 下半季率先十勝
英8歲童神勇 歹徒刀下救母
受難者私人文書 聯繫返還家屬
「美力探索計畫」 SK-II抗老新品讓肌膚年輕10歲！
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中國媒體: 希拉蕊13天訪9國 繞著中國走
解放軍少將：軍艦擱淺在對手家門口 未必是壞事
Japan calls back ambassador to China
居民反對重症兒童中途之家 引爆網路抗爭
民進黨中常委選舉蘇謝游各有暫獲 新潮流大贏家
中國學者批：奧運服裝風波是美式「民粹主義」
Israeli sets himself on fire to protest social injustice
員警擅查藝人個資 遭警政署懲處
特偵組再傳沈若蘭 近日傳喚林仙保
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女人比較聰明！ 智力測驗專家：IQ百年來首度超越男人
席維斯史特龍之子猝死家中 疑服藥過量
移民署放寬外籍勞工申辦外僑居留證規定
Google Nexus 7賣到缺貨 亞馬遜Kindle Fire備感威脅
防憾事再發生！ 沙崙戲水屢勸不聽開罰
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馬總統：美牛萊克多巴胺殘留標準 比照國際10ppb
免越獄駭客破解 iOS付費機制 蘋果展開調查
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肝癌標靶藥費高付不起 8月起健保給付
日媒稱：野田首相將參拜靖國神社
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當媽夢碎！ 貓熊「圓圓」人工受孕失敗
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2012維多麗亞酒店精品婚禮 農曆七月辦喜宴省荷包 特定日每桌只要$13888起
雲品酒店日月潭 逗陣來過父親節
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錦安里長：連署非全里共識 反對的里民怕收容「落後國家病童」
北韓總參謀長突解職 官方：因為「生病」
「星光計畫」生變? 國防部: 毫無所悉
火箭開價給林書豪年薪超豐厚 尼克恐不跟進
特偵組上午約談沈若蘭 下午首傳吳門忠、郭人才
法總統伴侶學乖 承諾慎重推文
舊金山環保新招 減少寶特瓶
伊朗國會要求建核商船與潛艦
瓜第一夫人接見孫素敏
天氣悶熱 西半部防大雨
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鴿派當道 亞洲將繼續拚寬鬆
佛前互許 巴黎法華禪寺辦婚禮
英小鎮溫洛克 推生現代奧運
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阿拉伯影展 揭開神祕面紗
紅酒陸股走勢近 酒香不敵金環
葛洛斯估 美未來十年成長放慢
傳奇球星基德 涉酒駕撞車被捕
陸經濟會議 可望聚焦穩增長
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林益世案 檢傳喚沈若蘭
新台幣盤初升破30元
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地毯襯墊恐干擾煞車 福特召修
陸新版詞典 剩男剩女不入列
中途之家遭抗議 郝盼將心比心
合庫金董座上任 首要完成增資
想生女兒 日夫婦流行赴泰做人
肝臟藏魚刺 腹脹痛手術取出
希拉蕊埃及遭嗆聲 赫聞小三名
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金正恩關鍵輔佐者 突遭解職
寮國台灣小子 引進納智捷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
發展產業 經建會進行水源評估
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
劉翔赴德國 備戰奧運
爆發最激戰 敘衝突達內戰標準
陸官員為升遷 年齡也造假
總統：美牛殘留萊劑10ppb
全球辦公室租金漲幅 陸包前3
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歐債危機熾 安永砍英經濟預測
固地盤 微軟火拚Google
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求職季調查 4成自傳太簡單
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墾丁陸蟹產卵 護送過馬路
火箭給肥約 林書豪前隊友眼紅
台銀積極爭取為兩岸貨幣清算行
勞委會：無薪假人數減少
救護車疑遭擋 行車器還原影像
第一金新總座：股價要收復失土
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中小企總 7/17慶40週年
先鋒集團示警 美債末日剩4年
女民航局長沈啟 做事果斷
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肝癌口服標靶藥 納健保給付
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台新投信規模首度突破千億
高傳輸介面 MHL後起之秀
數學奧林匹亞賽 南韓總冠軍
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總統：持續平反冤案 化解心結
曼德拉94歲 將與家人歡慶
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女嬰窒息死亡 疑因趴睡造成
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經部：台星ASTEP進展良好
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美牛案 王金平：攸關國家利益
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曾勇夫：查林益世案毋枉毋縱
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幹細胞大量培養 榮陽團隊突破
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不滿綽號被唱成歌 男毆人判刑
瘦肉精標準 朝野各有看法
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7月電子金融期跌
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總統大選政獻收入 蔡蘇勝馬吳
田園結合觀光 竹崎活絡產業
高港裝卸費爭議 碼頭工人陳情
2013年數位內容產值逾7千億
價跌量縮 7100點失守
火箭毒藥合約 尼克恐不跟進
北市公司行號 新增7千家
風獅爺遊傳藝 呈現金門風情
中美洲議會團訪台
華山園區生態展 螢火蟲飛舞
郝龍斌：提高租屋補貼作法適當
病童之家爭議 政院籲發揮愛心
三大法人賣超台股逾31億元
連網裝置普及 帶動雲端儲存
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警逮毒蟲 3人送辦
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輕颱卡努形成 對台無影響
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復康巴士車隊添新車 陳菊致謝
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越媒：台灣及大陸侵犯越領海
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
退休船長海外行善 謝家扶送愛
夫罵三字經客廳小便 妻報警
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桃機美食廣場施工 供餐有兩處
釣魚台國有化 6成5日人贊成
哈凱部落重建 最快年底發包
沙崙5死悲劇 各界愛心助後事
華江國小施工 一工人受傷送醫
設立中途之家 部分居民有疑慮
楊進添尊重監院 肯定史亞平
倡心靈環保 法鼓山徵微笑照
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量縮盤整 新台幣收升0.5分
國際少年運動會 台北奪2金
桃縣補助二行程機車 檢測保修
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民眾需舉證錯帳 消基會認不公
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貝魯斯柯尼：德國應更歐洲化
學生泳池溺水 家屬控延誤搶救
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王月蘭遺囑開視 近日公布
網售醫療器材 新北罰11件
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社區病童之家 立委籲民眾接納
屋主控擅改裝 日式餐廳勝訴
金管會：計息相關資訊公開
外資上周賣超330億元
涉妨害家庭 前消防分隊長停職
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南區國稅局長 洪吉山走馬上任
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扮清潔義工偷校園 判刑一年
中鋼：轉投資合法獲利
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嬰兒奶粉疑污染 稽查下架
嘉市模範父親 百歲人瑞獲選
NSO週年歌劇 蝴蝶夫人壓軸
共享資源 環球科大原民大聯盟
疑夫妻口角 婦攜2子自殺獲救
義度假旺季 5成民眾家裡蹲
國10違規廣告物 高市將拆除
稅官買遭駭資訊 德財長惱火
吸收少年當車手 詐騙集團偵破
美奧運制服陸製 網友反應兩極
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霧台國小分校動土 功能多元
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調查中鋼中聯 20日前公佈
港媒：陸漁船隊南沙捕魚宣主權
台灣日華新廠 17日落成
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對抗中韓不鏽鋼 唐榮提反傾銷
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小三通夜航滿月 出境高於入境
太平島擴跑道 菲不與台交涉
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王金平8月訪中美薩尼兩國
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北市：財政沒過度依賴中央
極端氣候侵襲 斐5人喪生
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交銀台北做好成為清算行的準備
大江帶頭反核 參與民眾破紀錄
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風險意識升 台韓再遭外資提款
兵役體檢 葉冠亨不想緩徵
陸船若捕過界 菲將提外交抗議
逾假未歸 軍情局女軍官遭通緝
自家辦奧運 英國志奪50獎牌
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陸王老吉商標案 廣藥集團勝出
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今彩539 頭獎1注中獎
少女控熊抱 胡德夫否認性騷
胡忠信：為造成民心不安致歉
非盟出女主席 南非婦女振奮
西方促支持對敘決議 俄批勒索
旺旺湖南廠大火 陸媒稱遭毆
印度邀巴基斯坦 恢復板球交流
防溺 王清峰籲廣設電擊器
藍：歷史教科書以憲法為基準
歐債燒 IMF砍全球成長預測
花旗Q2獲利減 仍優於預期
綠質疑申報數額 藍：不怕檢驗
前景嚴峻 IMF下調經濟預測
保溫、保冷、寶貝您 膳魔師推出最輕保溫鋼杯
沈若蘭測謊沒過 檢指全案尚有共犯
中國研究單位預測 5年內半數的廣東台商將倒閉
軍情局女軍官疑叛逃 軍方發布通緝
燒掉百萬美金? 沈若蘭測謊未過
獨眼血癌國中生 數奧抱金牌
綠質疑馬選舉經費比蔡英文少 國民黨：不怕檢驗
席維斯史特龍強忍喪子之痛 求媒體別再猜了
挖角成功！ google前副總裁跳槽到Yahoo
中國湖南旺旺大火 損失以億計
Thousands rally against nuclear restart in Japan
陸團翻車先警告旅客自受傷 謝立功慰問陸籍領隊周斌
林書豪若續留尼克 恐花逾7千萬美元
核二建廢料貯存場 新北市基隆齊反對
反美麗灣開發案！ 張懸、飛兒樂團舉辦音樂會
臺鹽公司率先同業導入環境管理會計制度 與國際接軌
狂灌青草茶導致腹瀉 男子搞不清體質惹禍
傳iPhone 5已生產 搭配專屬nano-SIM卡
南韓媒體：金正恩有小孩？ 小孩已經2歲多了
陳冲期許中小企業發展成為「中堅企業」
北監澄清：陳水扁沒有自殺 外界過度渲染
不能說的秘密? 許添財透露：陳水扁曾在獄中自殺3次
中美洲議會團訪台 拜會立法院
怎麼睡 奧運村床短高個躺不下
聽吧(tingba)新招 17日西門町亮相
酒駕夢周公 驚醒撞員警逃逸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
防兵力不足 美航母提前赴中東
美數據報喜 歐股應聲上揚
美數據激勵 油價續揚
經濟利空 美股收黑
IMF：英今年經濟升0.2%
IMF下修巴西經濟成長率
避查稅 義遊艇航向鄰國避風港
美總統大選 熱炒減稅爭議
巴克萊操控利率 前CEO下令
新一代核電廠 中國可望搶先用
美WTO告中銀聯卡獨占 贏了
氣溫仍高 午後有雷陣雨
台聽障運動員抵加 角逐世錦賽
全球成長下修 台股恐偏弱盤整
尼克如留豪 成本逾7千萬美元
潘基文訪陸 微博粉絲線上對談
台股開盤下跌33.24點
台灣電影巡迴展巴拉圭貝市首映
搖滾王子東京店 向井理親下廚
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美乾旱 報告：逾半世紀最嚴重
美控陸銀聯壟斷 世貿報告出爐
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陸學者：中日矛盾仍在尖銳化
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北韓總參謀長被鬥 疑雲密布
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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花蓮地震 規模3.4
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違保護令擾妻 判9個月
核二廢料貯存場聽證會 交互詰問
鬥爭過後 北韓玄永哲晉陞次帥
酒駕惡意欠繳 裁決所移送執行
尼克簽費爾頓 疑取代林書豪
美旱象影響生長 黃小玉價齊漲
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商業竊密 三星、樂金對薄公堂
誤信偏方草藥 肝硬化男險奪命
援助海地重建 新希望村完工
政府主導都更案 逾600億元
指考化學科 1選項送分
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陸銀催還貸 六百杭企上書求救
軍方：人事案不受外在因素影響
投信：台股淨值比低 長線買點
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進軍大陸 韓企業憂技術外洩
利用率差 遠通挨罰2.2億
陳(沖)：史亞平無升官不升官問題
大陸舉重隊奧運充滿不確定
18歲男無菸酒 鼻塞竟是罹癌
金融業隔夜拆款利率下滑
烏拉圭大麻合法化持續引爭議
陸作家余杰獲公民勇氣獎
藝企合作 優人攜彰監鼓舞台北
財報不妙 臉書股價跌趴
GDP拚保3 經部3方面著手
人道援助海地 官民輸愛延續
阿里山紅茶越存越香 供不應求
台日數位內容搭橋 共創雙贏
陸上半年FDI 年減3%
龍眼Q彈養顏 今夏上市
總統：有信心預防官員貪瀆重演
挽救留學生人數 民間共襄盛舉
粵1兆元投資項目 港商可參與
指考成績單 18日寄發
貿易差 IMF降四小龍GDP
國產有機無毒農藥 成功上市
上半年招商中心受理案 增4成
反美麗灣 藝人辦沙灘音樂會
試卷塗鴉 赫見賽德克巴萊台詞
憂越境捕魚 菲擬嚴管漁工赴台
總統：美牛是台灣共同問題
外交部：會向監院說明台星關係
陸退役飛行員 自製潛艇
海關人事 財長：等組織再造
杜英宗：壽險初年度保費可破兆
美牛 陳(沖)：原則入法安民心
病童之家案 陳(沖)：要有同理心
陸：全年外貿可成長10%
史亞平調查報告 朝野籲公布
換車領新磁扣 男避停車費遭訴
1年領藥22年份 濫用創紀錄
台日數位內容攜手 拓大陸市場
高公局追罰金 擬扣遠通委辦費
區間盤整 新台幣午升5分
陸招標南海區塊 印度立場轉硬
30人以上企業 需訂工作規則
上銀等大案挹注 民間投資亮眼
兩岸濕地交流 崇明將訪台江
去污名化 精神病友義賣作品
重症累計破百 腸病毒未降溫
茅于軾喝茶 募款逾百萬
陳(沖)：今年梅雨季雨量創新高
法人回頭 中華電緩步填息
台海關 財長：工作較他國艱難
被控違選罷法 涂醒哲無罪確定
中市水利工程延宕 立委促完工
心結 可笑 林書豪恐回不去了
大國走弱 東南亞新興市場出頭
匯豐洗錢控管不力 美參院批
湖南廠失火 旺旺：無重大影響
指考電視自動播 決定不加分
三沙市將成立人大 組建市政府
中常委選舉傳黑影 民進黨要查
台股收盤漲36.96點
陸對外投資額 大增近5成
林益世樁腳 郭人才訊後請回
山東巨型廣告反日 陷炒作疑雲
搶攻暑假商機 百貨業卯足勁
呂：抵擋美牛不如拒吃美牛
推童致癱 印看護判6年定讞
牛豬分離入法 藍綠各說各話
台股開低走高 收漲36點
總統贈勳司徒文 加送悠遊卡
4G釋照 張善政：不求快
7月台指期漲53點
7月電子金融期漲
倒立看人生 黃明正談創意夢想
核二建廢料貯存場 新北市反對
劉世芳：邱議瑩惜情才辭中執委
利多消息激勵 台股止跌收高
短時強降雨 擬列停班停課標準
杜英宗：南山上半年獲利 亞軍
陸建阿布達比原油管 開始輸油
培養城市美感 胡志強請教專家
招商中心招商 明年目標增3成
血汗醫護 王如玄求診也遇超掛
老年人多疑妄想 小心失智症
衛署：健保會委員民主遴選
壯碩通緝犯拒捕 眾警制伏掛彩
小林大愛太陽能發電 千戶受惠
嘉義機場兩岸直航 指日可待
三大法人賣超台股14.4億元
許添財：扁出現3次自殺行為
立委指扁自殺 北監：過度渲染
取締遛狗留便 中市鎖定公園
愛作菜 許越翔開闢滷味新市場
東方美人茶評鑑 86茶農競技
民族新村成廢墟 彰化擬綠美化
薪傳獎藝師涉性侵 判刑2年
多倫多烤肉餐會變調 槍擊2死
APEC部長會議 聚焦5領域
挺林書豪 尼克另類球迷聲援
搶企業客戶 中華電推會議電話
女詐欺通緝犯 大陸遣返歸案
夏日蟬鳴路過小心 防尿過敏
走私中國鳥 檢出H5N1銷毀
尼克不留人 豪哥商品等著賤賣
猛灌青草茶 寒涼體質拉不停
林務局：黃蝶翠谷將劃設保護區
黃琪盜刷案 7月31日宣判
謎樣金正恩 傳已成人父
陸選手用餐分等級 劉翔吃最好
中鋼：脫硫渣無毒 產業早應用
福島海水浴場 災後首度開放
史亞平案 周陽山爭取解密
柯子餘資料展 柯建銘憶亡父
曼德拉94歲慶生 盼眾人行善
修財劃法 擬列立院優先法案
宜蘭樂活節 8月登場
綠質疑選舉獻金 藍：依法申報
新台幣兌美元升2.2分
托福獎學金得主 走遍世界學習
恆春荔枝枯死 豪雨造成
中興電訊遭美調查 陸：盼公正
星美聯合軍演 加強傳統作戰力
當代名家彩墨畫展 北中展出
奧運賽事 亞洲奪牌比率增
全台無限水危機 基隆漸吃緊
台盼參與ICAO 印文宣宣傳
副總統勉中小企業創新開放
高市一家4口感染登革熱
男撞八旬翁肇逃 推託重聽送辦
幫美髮師補學歷 科大開學分班
彩色筆畫學生臉 老師吃官司
友達獲產品生態效益認證
女房仲公然聚賭 警逮正著
台水逾84億元 整治南部供水
立院審證所稅 財長：審慎樂觀
家暴男撒野 警開槍制伏
高溫重車輾壓 宜蘭壯濱路隆起
神奇蜂王 被螫300多針無恙
印醫詐財 兩年半摘7千子宮
持美工刀行搶 遇警束手就擒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
彰化葡萄 上半年產值估20億
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國道拖板車翻覆 駕駛骨折
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台星教研交流 簽合作備忘錄
陳(沖)勉中小企業成中堅企業
福特澳洲分公司 擬裁員減產
中市10大死因 惡性腫瘤居首
資策會助業者規劃河內資訊架構
清交搶人才 辦說明會推獎學金
長濱海岸毒魚 海巡逮6人
中正大學通用汽車 產學合作
當代傳奇定目劇 靠包場支撐
2012美食展 各地名菜入列
遠傳帳務服務 獲ISO認證
豪雨作怪 木瓜價飆新高
股跌債漲 投資人財富重洗牌
IMF籲歐洲央行降息撥低貸
阿里山神木下婚禮 開放報名
深夜搶婦女名牌包 2嫌落網
檢傳高市環局人員 查斷料決策
資歷漂亮 G女將梅爾轉戰雅虎
管轄南海三沙市 組建政府啟動
拾荒翁陳屍多日 住處傳惡臭
天氣熱 小心心肌梗塞找上門
一同去郊遊 擊出幸福代號
設置病童之家 民眾捐款送愛心
竹北鳳山溪淤積 立委促整治
台北電影獎 香港大咖將頒獎
水上摩托車進入泳區 取締告發
移民署助陸領隊妻 停留證延期
挪廟款競選 後龍鎮長被訴詐欺
亞幣揚 新台幣收升2.2分
陪弱勢兒過暑假 劇團義演
外交部：議處張詩瑞依程序進行
中華射箭隊 拚倫奧首面獎牌
夏日氣溫高 防範AH3流感
虎尾玉米節 同心公園逗熱鬧
土耳其高樓失火 未傳傷亡
醫療環境五大皆空 糾正行政院
陸慈善捐贈統計 北京最慷慨
惡少比賽打死人 影片貼臉書
總經理涉性騷 公司被罰15萬
東部首座斜張橋 8/11通車
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駐衛警執勤爭議 故宮致歉
研究：定居海邊可能有益健康
外勞逃跑 勞會將加重仲介責任
美軍艦對印漁船開火 1死3傷
賴清德籲遊子返鄉 拚養殖漁業
卡努無威脅 新低氣壓又生成
港立法會明閉會 9月重選
王月蘭親妹繼承人 在嘉義長庚
拒讓路給總統 菲警遭革職
央視曝光航母急轉彎海試
紙風車 三登北京國家大劇院
海大研發保健飲品 可抗憂鬱
亞洲勞工權益 聯合國關切
林書豪去向 面臨決定關鍵
TDR頻出包 證交所嚴管
沿海防空警報台 陳(沖)促更新
自然組讀法律 胡毓玲找到志趣
日華桃園新廠啟用 研發兼行銷
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洪博培：中國政治改變是必然
申設進駐南科 產研2案過關
請託關說制度 政院18日討論
調查：企業擔心資訊風險
罵人哭爸哭母 判罰5000元
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狗毛剃書豪 愛犬被偷飼主憂
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馬總統：審慎研議證所稅版本
教育收費亂象 滬出手整頓
運彩重啟虛擬通路 經銷商抗議
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台南銀樓遭搶 警公布搶嫌畫面
社會勞動 嘉義梅山更乾淨
高雄抽驗雞蛋 逾1成用藥殘留
錦安里民貼海報 聲援病童之家
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選中常委傳黑影 蘇貞昌沒聽聞
走私活鳥驗出H5N1 已銷毀
陸客來觀光 最愛台灣人情味
沙崙違規游泳 越南學生被罰
天龍人說法 郝龍斌：太沉重
空調故障 立榮金北班機延誤
兒涉詐欺 父母連帶賠188萬
王明我：國軍人事不透過關說
新北抽查泳具 浮板不合格最高
監委調查史案 星不知根據為何
枝葉稀疏 八卦山大榕樹疑染病
藏人控中共鎮壓 逼小僧還俗
企業上半年公開募資 3年最低
保母培訓夯 中市參訓爆炸
郝龍斌：全力支持設立中途之家
馬總統：努力解決美牛進口問題
強化旅遊 嘉縣爭直航台鐵復站
精神病患社區治療 南市演練
男子走私禽鳥 桃檢擴大偵辦
傑出貢獻 財長推薦「狗媽媽」
監院調查報告 史亞平：尊重
步姐長瀨復合 疑為專輯炒作
出征手球世界盃 華龍國小奪冠
弱勢學生赴蒙古 愛心交流
證所稅修法 藍擬微調緩衝擊
雙年展主題 連結怪獸和想像
俄巡邏艇炮擊掛有五星旗漁船
南僑啟用第二急凍熟麵生產線
高普考落幕 9月下旬放榜
誇大療效儀器燙人 桃檢起訴
鰻荒 美擬提案管制國際交易
今彩539開獎
大樂透開獎
新北：阻絕沙崙戲水決心不動搖
豪雨停班課 北市籲中央訂標準
射擊賽出意外 海巡士官長中槍
蘇貞昌：陳菊不可能向黑道屈服
技術難喬 富士康巴西設廠恐延
花博夢想館代言人 21日出爐
高盛獲利減11% 仍優於預期
義勞工大量湧入 瑞士工會抗議
沙崙禁泳 新北考慮增英文標語
定價提高 可口可樂獲利奏捷
海巡座談 金門漁民怨陸船越界
整頓陸股 深交所試行下市機制
中天訪包道格 中選會：不裁罰
潘基文：敘利亞問題應政治解決
遠航無預警裁員 民航局查修護
元大金電子投票比例近5成
李應元提修法 增護理替代役
奧運選手村太遠 謝淑薇傷腦筋
隔夜拆款利率 3個半月新低
烏來雲仙纜車 判繳娛樂稅
蘋果要員工值夜 料隔日推新品
中高價宅委售量增 成交疲軟
溫家寶：擴大就業是頭等大事
匯豐預測大馬貿易前景樂觀
婦贈女警袖套 感謝炎夏執勤
大樂透頭獎槓龜
傳巴西設廠恐延 鴻海：照計畫
今彩539 頭獎1注中獎
大馬經研院維持今年成長預測
NCC人事案 待朝野協商
黃欽智再見三振 桃猿勝牛
美高中生成毒梟 月賺2萬美元
攔河堰下游戲水 三峽男童溺水
防範貪污 檢提白手套定義入法
高雄脫逃外勞 爬斷橋躲查緝
巧克力又一益處 有助血液循環
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柏老未提QE 預言失業進展慢
愛瘋5螢幕 傳瘦身半公釐
反對中途之家里民 公開致歉
ETC使用率差 遠通罰款高達2.2億
史亞平調查報告 朝野籲監察院公布
蘇貞昌晤前美駐北京大使 談訪大陸可能性
台灣駐港機構更名1周年 港府仍需聽命北京
Annan and Putin meeting shows no progress on Syria crisis
北韓將有大事發生？ 中央通信社表示：將有重大訊息宣布
壹週刊爆：吳門忠等2人各拿陳啟祥1千萬.
尼克不留人！ 紐約時報：林書豪將前往火箭隊
Major ally quits Israeli PM Netanyahu's coalition
林書豪宣布簽約火箭隊 臉書謝粉絲
金正恩 金正恩獲封「元帥」 為北韓軍方最高職位
蒙娜麗莎遺骸找到了？ 義大利科學家：出土骨架疑是真身
美國核准預防愛滋用藥「舒發泰」Truvada 我國健保可能不給付
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消費者信心調查：中國大陸排名第一 台灣墊底
一天睡7小時 可防老年癡呆症
網拍賣「小花眼藥水」 賣家遭判刑3個月
桃園機場第一航廈年底完工 毛治國：讓旅客驚豔
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民進黨中常委選舉爆「黑道介入」
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五股到楊梅免塞車了 五楊高年底通車
指考錄取率創6年新低 只有88%
證所稅協商版 在野黨批：根本課不到稅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
反抗軍猛攻首都 敘國回師救援
QE3落空 美股翻黑
留豪或徒留遺憾 尼克面臨兩難
世銀：地球人口3/4用手機
美艦波灣開火 持續擴增軍力
印尼合唱團受困 美民眾解囊助
美參院聽證 匯豐銀行承認洗錢
QE3無影 歐股回跌
柏老開口 金銅跌
美：廿多國舉行中東反水雷演習
尼克不跟進 林書豪到火箭
尼克不留 林書豪改披火箭戰袍
傳林書豪到火箭 尼克尚未宣布
低價智慧機將走俏大陸市場
庫存看跌 油價連5紅
QE3希望猶存 美股漲
傳尼克不留豪 火箭尚未獲消息
巴西信用卡利息高 冠拉美
新CEO招好運 雅虎獲利告捷
台灣留法美術生 亞維農聯展
歐盟憂保加利亞羅馬尼亞治安差
美擬處死智障殺人犯UN籲三思
英特爾銷售預測低於部分預期
氣溫偏高 午後有雷陣雨
中國漢代墓葬精華 破天荒登英
QE3露曙光 利台股短彈
火箭狠招搶豪 尼克翻盤機率低
加環境部：天氣還會更熱
海盜劫1年半 旭富一號獲釋
必和必拓鐵礦砂生產超越預期
台股開盤上漲5.65點
林俊父母談愛兒被殺 悲痛不已
陳光誠回憶錄 2013秋問世
愛情啟蒙早 教部力推情感教育
桃機三航廈建毛胚屋 省百億
陸：遭俄砲擊漁船無人傷亡墜海
前英相布萊爾 可望十月訪台
首批奧運代表團出發 信心滿滿
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林建榮結合燈光 描繪孤獨世界
美童失足墜3樓 司機出手救命
多倫多警方憂慮槍擊案趨增
SBL裕隆球迷派對 週末展開
經部補助6項開發產業技術計畫
百年俱樂部 見證林業風華
南投縣文學營 與青蛙蝴蝶有約
鰻苗若列附錄2 銷日恐受影響
南京近萬計程車 錄音又拍照
北市訴願案 環保類案件居冠
中研院開第一槍 下修GDP破2%
微軟新辦公軟體 玩觸控上雲端
預算遭砍 洛克希德擬裁1萬人
新台幣匯率盤初走升
資策會建置警用WiMAX系統
余文樂演車手 飛車戲親自上陣
委內瑞拉政府濫權情況惡化
勞健保爭議款 北市年底還一半
天津大火造謠者受訪 坦承造謠
太陽能設備廠 掀併購洗牌效應
藏區又傳喇嘛自焚
消暑 高雄啤酒節邀民唱飲
指考滿分 數乙科378人最多
調查：近7成兼差族自認身體差
美13年通過第2款減肥藥
鍾鼎邦遭中逮捕 女兒華府求援
美媒：尼克證實不留林書豪
毒品交易黑吃黑 送辦10人
假冒健保局騙長者 警逮十人
觀望氣氛濃 暫看7072點支撐
搶商務市場 復航推手機APP
行竊又涉擁槍 水電工送辦
陸醫越南執業 引發糾紛
林書豪奔火箭 MSG股票大跌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
軍方最高職稱 金正恩獲封元帥
F16升級發價書與美完成簽約
尼克不留 林書豪改披火箭戰袍
洪智坤快遞 檢舉李清福
網拍熱門眼藥水 賣家緩刑
路樹危安 集集砍樹重種
網路創意展 培育百家網創團隊
指考五標大多提升 公民增最多
男童狂飆國罵 中醫治好妥瑞症
胰臟神經內分泌瘤 給付標靶藥
越南拉印度續留南海 圍堵大陸
榮電離職員工 榮服處輔導就業
林書豪：很榮幸重回火箭
指考國文作文 539人零分
確定搭火箭 林書豪興奮光榮
漁船遭砲擊 陸媒批俄暴力蠻橫
外商銀行推外幣優惠存款
DRAM合約價今年首度走跌
旭富一號獲釋 船東善後累翻
中研院下修GDP至2%以下
王令麟出獄 工作還債彌補社會
請官吃飯 茅于軾：10年往事
誤信有補助 台東搶種蓖麻
棄豪 尼克損失慘重
紐時：尼克告知豪 不留人
親民黨團：購車零利率暗藏陷阱
長照違約 8月起限期不改開罰
英特爾下修成長 雙A走跌
港大型書展揭幕 23地區參展
副總統駁週刊 夫人未電吳門忠
林書豪搭火箭 球評：尼克難拚
林書豪成火箭人 尼克球衣暴跌
婦科不開刀 自然孔道做手術
學者：陸消費者信心觸底有跡象
性侵辯稱頭部受創 男判4年
林書豪臉書證實 改搭火箭
低糖低熱量 糖尿病友享吃冰樂
景氣差 學者憂無薪假裁員潮
藍黨史館：晚晴園曾是革命基地
韓媒：李英浩因欺君而遭整
查地勇遭斷料 特偵傳訊2證人
防沙崙憾事 朱：寧矯枉過正
苗栗海洋季 音樂水舞瘋一夏
拉美集會 研討提升企業競爭力
亞利桑那州攔檢法 民團再挑戰
轉戰火箭 林書豪空間更寬廣
財政懸崖恐慌 衝擊美國經濟
聲稱重大消息 金正恩自封元帥
抹含砷藥膏發惡臭 碩士生不治
區間盤整 新台幣午升1.5分
登釣魚台 石原週內將申請
北所：扁只絕食 未撞牆自殺
不要命 罹肝癌仍要吸毒
高畫質看奧運 20小時無廣告
林書豪換東家 牽動球迷板塊
搞定林書豪 火箭補強不停止
棄豪 尼克「瘋完了」
五楊高乘載 大小車通列管
中華電建設性創新 擘畫雲端
錄音檔現聲 特偵傳喚建樺作證
運彩通路陳情 體委會籲勿擔心
駐瓜大使館贊助電視慈善活動
台灣數學奧林匹亞代表隊歸國
新興市場降息 投顧：有利債市
薄熙來案 法建築師赴陸當證人
林書豪搭火箭 休士頓歡迎
請託關說定義 陳(沖)要求明確化
調查：健康外食 願多花50元
遭海盜扣押年餘 台灣船員獲釋
台股收盤跌77.95點
倖田來未生了 7月中旬已當媽
衛武營定位 民團盼融南部觀點
貼近邊緣少年 勵馨走入社區
海關合作 台商盼解決關稅估價
公股納關說規範 陳(沖)促研究
陸拳擊選手 坦承年齡造假
台北股市收盤跌77.95點
高華柱：林益世未施壓人事
車友遇雨盤纏缺 警借宿傳佳話
7月台指期跌48點
7月電子金融期齊跌
新北里民中心活化 婚喪也可借
報紙式微 德報社發展電子報
桃一航廈改建 交長讚全球唯一
因言受罰 傳東方早報社長被免
失業男縱火 穿潮T露餡遭逮
朱天衣抗議違建挨告 環團聲援
韓團AS 宥真賺最多
球評：林書豪去火箭發揮空間大
薄案證人 多維爾搭機抵陸
總統敦請 連戰5度赴APEC
工商界拜會立院 盼慎徵證所稅
台股利空衝擊 尋求下檔支撐
居家照護費列扣除額 衛署樂見
香港腳藥當眼藥水 婦險結膜炎
踩紅線 東方早報社長遭撤換
提振景氣 學者籲擴張財政
促銷獅山線 邱鏡淳邀民共遊
英特爾看雲端 效率升耗能減
當選遭疑 李清福：不辭中常委
北一指考最高分 想讀台大法律
三大法人賣超台股77.8億元
南科華亞科Q2虧損 季減3成
洪博培：陸新領導人將更自信
防颱風高溫職災 北市加強巡檢
助中市偏鄉 老奶奶捐托育車
文官培訓 野地紮營測團隊合作
洪博培：台美共享價值關係密切
四處救援 歐央行員嘆不勝負荷
子宮肌瘤易忽略 誤以為尿失禁
夏日熱炎炎 水果入菜透心涼
員林重劃地主抗議 盼減輕負擔
證所稅修法 曾巨威再提建議
學測不理想 女中生指考大躍進
火箭簽林書豪 陸媒評3隱憂
不能說的秘密 韓男女不同
福島4號機 災後首次取燃料棒
IBM看雲端 做更多花更少
陸媒：火箭簽林書豪 重燃商機
密醫誆光療治癌 北市稽查撲空
簡立峰：台灣一定要發展軟體
漁船涉走私香菸 密艙藏98箱
袁世凱之子墓院變火鍋店
指考登記標準 最低3科49分
藍：馬吳競選依法申報可供檢驗
運彩：恢復虛擬通路 期待雙贏
台電礁溪土地活化 8月前公告
建中各類組3榜首 準台大生
南科華亞科：Q3市況可望持平
台中醫院：爆料不實 未聘密醫
新品種芋香毛豆 產量增25%
達人PK全穀麵包 美味全包
北所：扁天天接見 難瞞自殺
新台幣兌美元貶1.4分
竹市警破販毒集團 32人到案
棺材當嫁妝 父母為女兒留老本
國防部：雲豹甲車符作戰需求
八德泳池疑氯氣外洩 多人送醫
嬤被孫家暴 警代聲請保護令
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中鋼否認董座與總統熟識
指考錄取率約88% 6年新低
資策會助河內 打造電子化政府
福定漆彩葫蘆 豐原邀幸福約定
林百里：發展雲端可賺風涼錢
醉男找不到車 謊報失竊惹官司
吃素3週 獲贈飲食密碼書
火箭寄望林書豪 接管亞裔市場
防中暑 彰化3醫院加開門診
指考加分破表 原民生立志行醫
唐榮董座 鍾自強續任
活化新瓦屋 市集樂團聚人氣
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
山西上黨梆子 19日竹市演出
拉父親慢跑 劉香慈出招送鞋
地政所徵人疑不公 市府將究責
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豪哥搭火箭 老闆目標總冠軍
郝龍斌：以立體書行銷台北
財政困窘但穩健 馬促厲行節約
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台東指考榜首 潘冠廷最愛化工
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資策會吳家祺獲國際資安大獎
有線電視改分區 最快月底受理
彰師大頒卓伯源教育學榮譽博士
賴清德籲民間參與公共建設
五楊高年底通 車速提高1倍
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養魚助貧 巴國第一夫人表謝意
南科：與美光合作關係不變
指考五標升 補教估錄取分提高
蝙蝠俠最終篇 鮮少用特效
空軍共諜案 2台商判刑
企業助弱勢 說故事倡閱讀
助失依少女圓夢 高鐵贊助車票
生活苦 義有810萬貧窮人口
薇閣陳建儒 校內兩類組榜首
萬宇科TDR 8月28日下市
熱出病 台東釋迦蟲害蔓延
公函錯誤百出 中市都發局致歉
中華電：寬頻支撐雲端發展
學者籲政府應引導民間資金
拉單槓躺著量 黃偉豪圓從軍夢
退休翁險遭騙 警及時攔阻
防紅杏出牆 印男在妻私處上鎖
唱衰歐元區 德學者遭同儕批評
雲端應用多 走入養殖漁業
抱病奪金牌 陳伯恩凱歸
媽祖醫院調整病床 停護理之家
陸企業家擬租釣魚台開發
男偷鞋自慰 鄰報警送辦
王令麟保金 法院發還407萬
代言直銷風波 林書煒提告敗訴
宏達電買HP專利 反訴告蘋果
指考難易度難抓 命題重鑑別度
沙鹿黑板樹枯死 中市府允搶救
板橋搖滾趴 最小吉他手11歲
企業贊助 中市交響樂南投演出
區間盤整 新台幣收貶1.4分
中科開園9年 廠商投資逾2兆
捐書送偏鄉 理書青少志工爆量
旺旺失火 官方排除人為縱火
市價徵收成本高 中市將查估
越南瘋中文 華文教師研習進階
愛你3天多1天 義票房衝2億
新莊地價指數4年飆6成漲幅大
工研院帶頭 發展3D列印產業
歷劫18月 旭富一號船員獲救
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欲與兄同歸於盡 檢起訴汽油男
李鴻源：協助提高地方政府職能
毒癮男淪慣竊 流落街頭毀一生
休假辦案 警所長逮飲水機竊嫌
動物試驗 特定益生菌可保肝
監委：史亞平失職 張詩瑞違法
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菲報社論籲檢視一中政策
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週刊指安插眼線 總統府駁斥
逮逃逸外勞 警循爭吵聲捕毒蟲
副總統：夫人沒打電話給吳門忠
財神眷顧 2秒按確認賺6萬
印尼外長訪菲 討論南海議題
節能家電補助 購買期提早截止
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台電：年底累計虧損逾2千億
顏大和：檢辦環保案當地方後盾
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內政部：機捷A7徵收案沒違法
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趙文男：說我菊系操盤手 太抬舉
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立院臨時會 綠將提財劃法修正
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爬蟲專家：金門可推緬甸蟒觀光
大媽以子稱之 王文洋感動
年輕騎士愛搶快 警籲生命為重
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大媽遺產 王文洋獲2/3
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杜汶澤病癒 電影節談低俗喜劇
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鴻海投資巴西 法人：待落實
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若位活斷層 日核廠恐遭廢爐
北韓軍事動向 韓美密切關注
共用庭院起爭端 堂兄弟鬩牆
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械鬥殺人 男自首判9年
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學者：解南海爭議可仿兩岸模式
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隨扈炸彈客出擊 敘3要員喪命
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俄立場難動搖 美提高對敘制裁
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
男下身重傷 女醫害羞拒治致死
皮朋：球團選人有整體考量
美股報喜 台股重回7100點
債信降評 宏?創9年多新低
王建民小聯盟出賽 4局失3分
費半反彈 半導體股連袂走揚
經建會：下半年油價趨緩
釣魚台風波 高雄漁會加強廣播
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男孩危機 陸大學招男生降低標
總統授旗 強者哲學勉奧運選手
美政府通知 魚鷹機23日抵日
宜蘭全中運 21校長鐵馬環台
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台股震盪 類股表現差很大
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老熟男尿不順 偏方誤治療
IMF派遣團抵宏國 檢討經濟計畫
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8月電子金融期齊漲
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冥王星衛星 發現第5顆
義綠建築低耗能 冬暖夏涼
副教授盜蓋印章 偽造文書緩刑
員林重劃案 地主北上陳情
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婦女遭搶 民眾借機車助警逮捕
三大法人買超台股近51億元
迅掌氣象應變 雲縣府謝雲科大
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胡勝正：GDP保2% 需努力
南韓持黃金激增 全球第43位
高階文官培訓 課程講廉能
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台積電估Q3業績季增7%
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高中職冷氣費 限收7百元
前老總告公司 索退休金遭駁回
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龍應台：協調地方 給樂團空間
ECFA公投案 25日重審
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誆過運性侵男子 男判10年
傳投資印尼定案 鴻海否認
陸菸草商捐款獲獎被批評
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新台幣兌美元升1.8分
臺灣人類學特展 呈現百年成果
台灣人金融知識 亞太居冠
糾纏半世紀 白榕與茄冬將分離
集體焦慮 陸網路廣發焦慮帖
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政務官年假 14天起跳
雲警逮山老鼠 又破毒品案
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台中玩具大展 小朋友驚呼連連
外交部：不會與大陸聯手保釣
港推國民教育 部分學校謹慎
汽柴油價 下週恐上漲6角
張忠謀降半導體成長預估
重慶小姐不夠美 再選一次
兩岸合唱節 屏東接辦再拚佳績
調查：整形最憂落差大
第15次 高捷再提延伸路竹案
張忠謀：不景氣政府不應加稅
嘉縣兒童藝術節 寓教於樂
文大認識澳門課程 學生搶修
台民主成就 希拉蕊讚揚
補習班遭查封 中市未接獲投訴
火箭高價網羅 皮朋：豪應得
台積電：適當時機處分中芯持股
南山標下世貿二館 商辦行情俏
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
攻守奏效 聯想穩坐PC二哥
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
詐騙集團謊稱綁兒 父機警報案
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
煞車失靈 男擋貨櫃車被撞死
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳副總統盼美助台入國際組織
高價簽豪 火箭鎖定華人市場
台捐救護車及輪椅予菲醫院
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抗議員林重劃案 地主持續靜坐
張忠謀：沒有入股ASML壓力
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世貿2館地上權 登地上權地王
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中途之家說明會 官員里民討論
四川兩岸情 遊學台灣自然人文
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春日鄉山芋特產 開發新美食
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百吻巴黎楊雅晴 屯藝中心獻樂
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沒錢維修 菲F16戰機夢難圓
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活動中心管理惹議 南市府協調
設毛澤東雕像 蒙貝列大論戰
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飲水機馬達遭竊 師生沒水喝
五月天領航募款 圓貧童讀書夢
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劉聰達解禁 楊淑君寬心
晚晴園研討會 星未邀政治人物
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上傳北市影片 最高獎金3萬元
東監25人集體發燒 採樣送驗
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遭偵訊洋樓將拆 施明德盼保留
老翁失聯多日 陳屍嘉義山區
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小孔雀報到 竹市動物園好熱鬧
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放水淹宗祠 男判6月確定
食物中毒 證實韓國生蠔污染
歐洲議會友台小組副主席訪台
男偷龍柏 才遭函送又被逮
南山廣場 盼媲美時代廣場
冒名陳貴明粉絲專頁 不起訴
日農產品銷陸 巨款流向不明
入夏普董事 鴻海盼實質影響力
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王金平盼朝野嚴謹審政府預算
德推替代能源 成效恐不如預期
詐騙集團募新手 刊廣告徵客服
台助泰成立第12個數位中心
南投得獎蜂蜜 縣府籤封推廣
金門引廈門水 政府整體考量
金融考試報名費 降3成
蘇貞昌盼嘉縣模式 助綠再執政
郝立強探單國璽 總統致電慰問
邱義仁獲判無罪 檢不上訴
台韓簽備忘錄 跨國推App
耕莘醫院：單國璽病情獲控制
埃及前副總統蘇雷曼 美過世
青年禪學營 星雲勉不忘初心
北市：遠航資遣 未達大量解僱
蘇俊賓：國民黨選舉提名重廉能
奧運倒數 可口可樂推奧運之旅
稅收減 陸地方政府賣地潮湧現
陸委會籲對岸落實共同打擊犯罪
台ICT廠商三度赴大馬拓展
持續增加 德國人口1/5獨居
濟公神像持球棒 奉棒球之神
副總統要求壹週刊道歉否則提告
陸經濟已觸底 亞洲年底前回升
擠走豪哥 安東尼成眾矢之的
教保人員反對適用變形工時
敘爆炸後 官軍反抗軍衝突加劇
西官員：公務員薪水快發不出
光陰的故事數位版 向明驥致敬
鋼筋穿臀 工人生殖器險遭殃
喬裝美觀光客 凶嫌炸毀以巴士
長者臥病在床 華山推原床泡澡
民俗運動團將出訪 北市授旗
聯合國提供緬克欽難民庇護所
呂文生義務勞務 指導棒球隊
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台灣影片將參加南德五湖影展
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陳宏麟淡然面對奧運 目標奪牌
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時薪漲到115? 勞委會：基本工資調幅未定調
不按牌理出牌！ 金正恩突然出現在平壤機場
黑暗騎士首映 傳出槍擊掃射造成10死
漲不停！油價下週恐漲8角
黑暗騎士首映發生槍擊事件！ 傳只是因為買不到票?
電台司令Radiohead開唱 力行環保政策
黑暗騎士首映槍擊事件 兇手犯案動機仍不明
安民心 日防衛相擬試搭魚鷹機
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陳偉殷戰雙城 首局失2分
殷仔2局回神 戴維斯開轟相挺
財報利多 歐股收紅
美乾旱影響生長 黃豆價創新高
殷仔戰雙城 4局滿壘再失分
陸俄封殺懲敘案 美國不滿
殷仔戰雙城 6局優質先發
金銅價漲
金鶯逆轉勝 殷仔奪8勝慶生
魔獸傳簽湖人 豪華恐難連線
保釣示威 紐約華人日領館抗議
財報加持 美股收紅
金援西銀行業 德國會批准
火箭盛情難卻 林書豪誓言力拼
中東緊繃 油價上漲
Google上季營收增35%
企業採購增 微軟獲利優於預期
女部長穿花洋裝 法國會鼓譟
就業與經濟 老美最關切
迎奧運 吉祥物雕像倫敦登場
協助非洲抗愛滋 巴西設藥廠
投得太謹慎 陳偉殷險中取勝
課徵排碳稅 歐盟願協商
留意基本面 台股短線恐續盤整
業績冷 大摩加入花旗裁員行列
台股開盤下跌12.09點
低氣壓影響 東部短暫陣雨
獎助出國進修 英檢機構幫圓夢
菜鳥奪8勝 陳偉殷追上王建民
三峽地震 規模3
陸：個別國家唯恐天下不亂
24聽損兒 早療畢業進小學
敘民湧入黎巴嫩 反軍控制邊界
蒙特婁F1車賽 學生示威阻撓
林書豪：全力帶領火箭隊贏球
新台幣匯率盤初小升
毒品加料增重 販毒集團落網
TIS展10月登場 國際風濃
阿禮部落古文物 首度山下展出
韓流商品出口 過度集中亞洲
認養高接梨 城市農夫採果樂
僅憑韓製 台哈韓迷就掏腰包
外資降目標價 台積電走跌
中南部8收費站 擬增ETC道
桃機實習 移民署開南大學合作
重回火箭 林書豪：不可思議
北京地鐵劫持案 嫌犯遭擊斃
搭火箭 林書豪繼續為上帝打球
總統：全民體育一樣重要
日計劃釣島設避難港與燈塔
浮洲合宜住宅 29日截止登記
選台灣精品 金質獎獎金50萬
倫敦碗 首座可拆卸奧運主場館
北韓解除李英浩 傳有流血衝突
公告中常委改選 藍促端正選風
台達電結盟統一超 強攻LED
量能不足 台股續整理
林書豪為神打球 淡定面對壓力
勞委會：基本工資調幅未定調
盛夏例假日 消防署加強防溺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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高級住宅開毒趴慶功 3嫌落網
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
暑假騎獨輪車 小學生練勇氣
身穿新戰袍 CNN專訪林書豪
偷鋸龍柏製檀香 判刑1年1月
中華電雲市集 彈性付費軟體夯
經部補助31項創新研發案
十年後難阻大陸 菲宜趁早因應
盤纏盡乞討走回宜蘭 嘉警援助
陳以真勉學生 勇於縱身入林
澳盛：央行今年降息機率低
阿里山便道涵管被竊 警逮3人
婦女創業菁英論壇 25日登場
熱浪不退 美乾熱天候恐至十月
看Q3景氣 觸控台廠有信心
火箭：簽下林書豪 絕對不瘋
陸資投資公建 8月辦座談會
8勝 殷仔：很興奮幫球隊贏球
總統期盼 台歐經濟協議早實現
基本工資漲 工總：成本增百億
華裔志工原鄉服務 當生命天使
億萬富翁 陸有6萬人
中美洲經濟過關 仍需開源
港媒：栗戰書新職 習近平主導
Hebe代言台灣精品 相約成都
賺外快 兼差族年增逾1成
美牛入法文字 朝野各唱各調
杜邦：侵權行為威脅太陽能業
智慧電子研習 邀重量級師資
被控傷人 李婉鈺：無中生有
南韓：全英哲與情治單位無關
香港文憑試放榜 2成能上大學
餐飲業競爭激烈 老店也要行銷
矽成每股16.95元收購常憶
陸專家：海軍執行日常戰鬥勤務
戰將輩出 Google人搶手
關中：考績不是公務人員的權利
5都上半年房市 高雄最佳
贈對岸梅花鹿 產下第2胎
中檢拍賣贓物 競標熱絡
居服員緊缺 婦女二度就業良機
關中：政府用人勿排除民代
塑膠容器8項標示 21日生效
面板拚轉盈 轉高附加價值產品
國產香菇滯銷 立委促查走私貨
各地高溫 新竹飆36.2度
榮電勞資爭議 政院努力籌資金
反撙節 西班牙再爆大規模遊行
討債不成殺人 兄弟檔遭訴
國5擬常態高乘載 人力大考驗
愛心療傷 妙齡女捐定情戒助學
揪團搭高鐵 30人以上65折
黃浿綺盼爭議落幕 讓大媽安息
區間盤整 新台幣午升0.9分
爸爸理財 謹守3原則
學者：陸進入第4次革命
財劃法修正 綠籲列優先法案
美眾院通過6千億美元國防預算
陳保基：將訂養牛萊劑使用標準
學者：陸十二五規劃是國王新衣
奧運拚收視 MOD闢3D藍海
艾未未上訴遭駁回
告別明王朝 火箭迎接林來瘋
陸對美韓太陽能品雙反調查
輕生傳聞後 扁首度高院出庭
男子大陸遭擄勒贖 提告勝訴
薩商團年底訪台 賣咖啡推觀光
男殺女老師棄水池 檢求處重刑
洩密損國安 美防部新措施防範
嘉義兒藝節 正隆推紙藝創作展
治堵 上海擬延長外牌車限行
陸資來台 綠擬修法改負面表列
晶技平鎮廠機房異常 狀況排除
越版社會宅 價廉又享補助
攀登稍來山 女老師失聯
活化農地 10月底推出政策
筷子戳獄友眼球 收容人移檢方
投顧：陸今年經濟可望保8
台股收盤漲16.11點
拉胡爾．甘地 踏出接班之路
室內空品檢測 明年底前免罰
基本工資 王如玄：力尋平衡點
北學聯幹訓 22校幹部互打氣
中美太陽能角力 恐傷及產業
惠譽手下留情 義保A級信評
台股狹幅盤整 收漲16點
高雄石化發展 學者籲兼顧環保
證所稅下週闖關 量創今年次低
阿里山森鐵 通過國際驗證服務
扁：國務費案一審想置我於死地
百合花女孩 情定大鞦韆
8月台指期跌10點
台股狹幅整理 量創今年次低
電台司令將來台 環保專員隨行
8月電子跌金融期漲
北韓加深對陸經濟依賴
機車退出人行道 北市增9路段
金正日日籍御廚 受邀赴北韓
林務巡護工墜谷 陸空搶救送醫
環保攝影展 體驗示範區寧適美
郝英嬌入警局 逃離媒體追逐
全國紅龍果品評 雨水多甜度降
六四天網疑遭港府阻擋
想當豪小子 籃球訓練營築夢
美軍人走私毒品 引渡南韓
三大法人買超台股逾21億元
佯設語言學校詐欺 遭判刑1年
情緒失控砸死胞弟 兄判4年半
假釋出獄 蕭淑慎赴士檢報到
高中職登記分發 名額11萬
柬警方公開多維爾訪問錄影
販售青少年菸品 苗縣檢舉有獎
太平山樂水隧道 登錄歷史建築
不服管教 死囚北所潑糞水
中美人權對話將在華盛頓舉行
姚明退休日 林書豪加盟日
上山下海走透透 港妹變台灣通
羅東文化工場試營運 搖滾首演
水泥廠工人墜地 送醫不治
新台幣兌美元貶1.1分
酒後砍殺越南妻 判刑7年2月
竹市騎樓整治 長度多去年4倍
汽柴油價 下週恐上漲8角
照顧植物人 竹縣文教界募款
越青年虐殺保育猴 民憤不容
前男友欠錢 酒女率眾討債遭訴
6月外銷接單 年減2.62%
台贈陸梅花鹿生子 取名亮亮
家庭體驗 南投學生赴美交流
農村樂 宜蘭辦割稻體驗
國際爵士音樂會 名家壓軸演出
湳仔溝淹很大 新北擬增水位計
女登山客腳傷 特搜人員揹下山
婦大結業 家事菜鳥成生活達人
標世貿二館 金管會請南山說明
誣指警察持槍勒索 男送辦
豪哥火箭球衣 最快11月上市
教部次長林聰明赴泰推蔬食減碳
美戲院槍擊 傳10死40傷
中鋼9月盤價每噸降1139元
綠提免審證所稅 藍：廣納意見
聽損生上建中 廖信評勉學弟妹
台企銀主辦耿鼎9.5億元聯貸
松德社區家園 郝感謝地方支持
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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行銷以色列 雄獅推微電影
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
俄：敘國總統願有條件下台
防投機客攻擊 義準備B計畫
毀損百棵樹 父子罰42萬元
走過窮困 李价原捐年金助貧童
高階文官培訓 蕭萬長任業師
銀幕初吻 Olivia：舒服
副總統：百善孝為先 行孝及時
俄：敘總統下台只是時間問題
外拍變外遇 男判賠45萬
史亞平：傳言不可思議令人無語
史亞平：台星持續友好無可懷疑
旭富一號船長 24日返台
紀剛數位資料館 典藏時代變遷
綠皮苦瓜有新品 沒青澀味
改革拼經濟 緬甸再建新機場
4百公斤背入泰北 中學生傳愛
水廠員工性侵鄰女 重判9年
世界棒球經典賽 日本將缺席
高中職五專登分 志願盡量多填
瘋跑步 陸狂人連跑141天
高市：稽查義大世界環評68次
傳阿塞德願辭 敘新聞部否認
標榜老店 太陽餅業者辦傳承禮
長庚派精神科醫師 瞭解扁身心
熱帶低壓接近 陳(沖)指示因應
苗栗國際木雕展 東西風格交流
區間盤整 新台幣收貶1.1分
猜奧運 中央社有獎徵答送好康
提升技能 勞會首辦勞動達人盃
謝國忠：大陸看空氣氛史上最濃
六輕工程延宕 中油：可控制
小琉球迎王祭 進水典禮暖身
網友民調：楊淑君具奪牌相
老上海 陸首座老齡化城市
賣場置物箱藏贓 詐欺車手遭逮
上半年境內基金 申購減逾1成
OTC：政德違規 罰10萬元
爵士音樂節 搖擺大安森林公園
超齡的孝心 13歲獲孝行楷模
鳳山鐵路地下化 擬年底發包
長期猥褻性侵女童 男判30年
莫三比克獲陸鉅額造橋貸款
母販毒入獄 美夫婦收養3子女
吸陸客 馬祖遊客中心設精品店
行銷南投蔬果 送冷泉水蕹菜
豆腐乳剉冰上桌 鹹中帶甘甜
馬紹章：和平不能只建構在上層
感冒藥煉安毒 查扣逾6萬錠
緬總統登盛訪泰 將參觀深海港
隔夜拆款利率 近11個月新低
6月外銷接單 5大地區衰退
越自主設計衛星明升空
與海科館不搭 拆八斗街天橋
上市公司本周市值增0.85%
立院擬25日處理美牛證所稅案
蔡明忠：兩岸合作金融業是指標
釣魚台只賣東京 國有化生變數
長沙破獲超大山寨台灣六合彩
挑戰自己 身障生輪椅環島
皮爾卡登蓋摩天樓 威尼斯考慮
資源回收區火警 疑高溫自燃
台股本周漲0.85%
外交部：在星酒會國旗未掛戶外
高中職申請入學 新北反對停辦
國民黨南市議會黨團 職務異動
南韓：李英浩恐因權力衝突遭撤
雨衣盜續押 解除禁見
公共場所哺乳 不限哺集乳室
捐腎救姊鐵窗愛 死囚獲贈假牙
廣州日報前社長 違紀遭調查
總統：結合企業扶植運動產業
Q2接單衰退 金融海嘯後首見
遺囑真偽 王文洋：無庸置疑
國安局：色戒真人版報導非事實
遊覽車駕駛工時 交通部擬管制
金質獎開跑 今起受理報名
緝毒犬戰績造假？海關：誤解
不苦的長青苦瓜 可望上市
投信看好中概民生餐飲股
世貿標案 杜英宗：無違承諾
虧損擴大 惠譽再砍諾基亞信評
後勁溪防汛 楠梓抽水站動土
飼料玉米漲 增撥飼料米
立委提案 醫療非故意過失除罪
政府：大陸政策顧佛祖也顧腹肚
基北申請入學 不宜再作大變革
上半年陸資來台 成長逾4倍
奇摩民調：最看好楊淑君奪牌
敘情勢惡化 阿塞德處境日艱
男嬰趴睡猝死 將解剖釐清疑點
府：外交重要人事依制度進行
討論關說透明化 廉政署辦論壇
中共軍委批准三沙設警備區
屏科大校長再獲泰頒贈榮譽博士
美槍擊嫌犯確定 被害人數下修
雲門桃園演出 民眾提前看彩排
近半肝炎帶原者 疏忽追蹤
坦桑吉巴海難 62死80失蹤
金門釋營區 擬申遺確認價值
微笑單車優點多 8月上路
消息人士：史亞平接次長非特例
今彩539開獎
榮電欠薪 國防部：無法介入
鏟土機滑落山谷 駕駛驚魂
香檬風行日本 呂秀蓮參訪產銷
彰縣抽驗冷飲 逾3成不合格
調升企業最低稅負 財部堅持
美：科州槍擊無關恐怖攻擊
大樂透開獎
大宗物資價揚 經部密切觀察
受美槍擊案波及 法取消首映
大客車便利 台北宜蘭省30分
日媒：兩岸可望8月簽投保協議
戴克辛批修憲裁決司法過度伸張
華裔英語營結訓 離情依依
巴黎塞納河畔變身沙灘
海南船隊抵南沙美濟礁
美戲院槍擊14死 凶嫌落網
宣導防疫 社區超商合作
捕蚊達人檢察官 獲衛生獎章
聖火壯抵倫敦 殺出青年搶火炬
星屆退勞工 逾九成獲續聘機會
中職明星賽 鋒哥大戰綠色坦克
西銀行業紓困 歐元區財長放行
美牛案證所稅修法 總統盼通過
今彩539 頭獎1注中獎
東協南海6原則 陸願共同落實
嚐台中古早味 藍談糕餅文化
日明星賽 陽岱鋼首局首打席轟
大樂透 頭獎槓龜
美死亡槍擊 無關恐攻
釣魚台島主弟盼周邊國家共開發
登山失聯女老師 尚未尋獲
蝙蝠俠最終章 黎明升起
外交部：協助救漁船 家屬感謝
外交部重申太平島主權
林書豪火箭隊新球衣 最快11月上市
7月21日中視播出 神氣家族《異鄉有晴天》
金正恩拔軍頭李英浩 傳流血衝突
國民黨中常委選舉 吳志剛、連勝文表態
歐巴馬: 科州槍擊事件＂超乎常情＂
美槍擊案與電影內容有相似處
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股跌 憂危機惡化
美戲院槍擊 軍人3傷1失蹤
金漲銅跌
美戲院槍擊 12死59傷
美戲院槍擊案 12死59傷
391德選手參賽倫敦奧運
爆發槍擊 紐約加強戲院警力
油價8天來首度下跌 憂危機
美股跌 歐元貶
熱低壓恐成颱 小心海邊風浪強
比國慶音樂會 曾宇謙風靡王室
搭奧運快車 台茶飲店進軍倫敦
美戲院槍擊案 巴西曾發生
朝野仍有歧見 立院可能表決戰
美牛案 牛豬分離入法方式待議
藍力挺證所稅案 在野籲緩議
NCC人事案 可望順利審查
邱創煥：沒選總統 後悔莫及
美民調顯示 男女都在意過胖
台北電影獎百萬 眾所期待
柯達控蘋果RIM侵權 敗訴
寶寶B型肝炎防疫 拒當肝苦兒
學童圓心願 獨享一塊蛋糕
胡錦濤主政經濟發展 欠缺法治
陳士魁熱心公益 有張大眾臉
黃敏恭患病好轉 醫呼不可思議
桃風光多元 吸引百部戲劇取景
中大元智具特色 劇景好選擇
科州槍擊案 凶嫌自稱小丑
魏廉昇：新藥上市慢 病患急
關子嶺賞蝶熱 假日接駁車上路
魏廉昇：台灣人開放優於亞鄰
國有土地活化 年底前簽5案
大學搶學生 獎學金戰開打
台裔女醫 任奧運美隊主治醫師
揚州地震 長三角有感
難敵高鐵 北高8/31停航
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姚明：林書豪有助火箭重建
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高考一二級 26日前受理報名
補教：310分可攻國立大學
爆槍案 美總統競選活動暫停
自動通關享便利 票選虛擬代言
來台自由行 廣州正夯
兩岸貨幣清算協議 時程不遠
經貿熱 台可成人民幣境外中心
人民幣保單 利差匯差兩頭賺
人民幣基金 資產配置更多元
提高警機動力 高捷設4派出所
副總統：阿嬌不會是帳房
窮小子變大老闆 蔡永裕樂行善
63萬外籍人士 外勞最多
有家族病史 單親生考上醫學系
洽簽ECA 印團訪台出席研會
購屋置產 嫌惡設施要注意
科州槍擊案 美戲院禁面具入場
頭社活盆地 黃金花海迎賓
科州槍案死者賈薇 曾逃過一劫
連續偷日用品 無業男羈押
港媒：東協拒被菲綁架南海問題
船遞夢想 東大生獨木舟環島
小醫師學CPR救人 有模有樣
賴正鎰：奢侈稅應8月同步退場
廣西團訪台 接觸金融業
陸電視台播A片 肇因員工不滿
甘肅校車車禍 重判幼稚園業者
漁船被砲擊 陸2船長被俄起訴
總統：多方接觸逐一洽簽FTA
台北葡萄酒展 週末購票入場
新北餘屋前3名 淡水新莊中和
台灣好行鹿港線 遊古蹟嚐小吃
嚴管槍枝 美政治人物不願碰
台菲合作 逮捕兩岸21詐嫌
綠提查阿嬌帳戶 特偵不評論
馬台相互承認大專學術資格
大學博覽會 變裝吸目光
哈連盃棒球賽 中華隊5戰皆墨
陸資來台 綠：負面表列更明確
北高曾是黃金線 飛到8/31
國際事務弱勢 蘇貞昌勤補不足
改革醫療 衛署提12策略
證所稅立院闖關 下週揭曉
總統提16字 8年內入TPP
爆慘案 歐巴馬槍械立場成焦點
韓星尹恩惠否認涉阮經天情變
為餬口 日核廠工鉛板遮測輻儀
副總統：壯大台灣是重要戰略
鞏固團結 北韓志在倫奧創佳績
電源廠Q3可望恢復動能
社區工程缺失 軍方要承商保固
推廣米食 陳保基郝龍斌割稻
廉政署滿週年 法部續肅貪
體驗水稻文化 郝龍斌下田割稻
行政透明 借鏡美韓電子化
訪日觀光客回流 陸客台客大增
洽簽ECA 印展開部門別研究
手口足症逾萬例 泰盼8月好轉
500大企業 陸22家上榜
在印投資緩增 台商得加把勁
蔣晟垃圾計畫 批判過度消費
貿易自由化 經部提供企業支援
胃繞道手術 病態肥胖者拾信心
區域經濟成形 台灣拚TPP
來不及慶生 做蛋糕送已逝癌父
助街友消暑 人安募夏衣衛浴品
台東部落樂團 高鐵站感恩獻藝
內政部籲地政士 勿哄抬服務費
東方美人茶 義春茶園獲特等獎
北市鷹架倒榻 至少兩人受傷
文化交流 台青年大使訪加
毒蟲缺錢花 偷熱水器當廢鐵賣
星國金融舉手投足都受港方注視
要求鄰居清狗屎遭毆 女獲賠
94歲老榮民 捐款認養遺孤
金大設護理系 楊志良9成把握
港藝中心研習班 師生展成果
北市消：遇到中暑 先求降溫
劉德立拜會新任巴拉圭國防部長
星文化遺產節 追憶文化的根
台塑：增稅撥地方弭投資阻力
章計平視察台露合作計畫進度
中央社奧運影像展 逾十萬人次
肝苦兒媽媽現身說法 籲早篩檢
奧運主代表團 22日出征
越企業營運困難 官民找出路
對聯像預言 豪小子粉絲喊好爽
日防衛相：應准東京派人登釣台
宏國雪茄業讚台 亞洲市場門戶
第三地仲裁 納兩岸機構仲裁員
面板漲不動 部分尺寸電視小漲
觀夕聽濤 高市打造茄萣遊憩區
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏縣龍舟賽 大風掀翻2船
經部：轉型調結構 降保護心態
獲建築園冶獎 綠意館啟用
豬肉攤商口角 掏槍射傷人
女老師失聯第3天 百人搜救
產科專科護理師 衛署：不可行
民眾搶救溺水童 CPR保命
酒吧容留人數過多 北市重罰
美首映傳槍擊 蝙蝠俠票房封口
倫奧開幕 走鄉村電影風
李婉鈺控網友誹謗 否認涉傷害
日本政府買釣魚台 陸律師提告
林書豪訓練營 李伊友情贊助
助原民少酗酒 陳武義獲表揚
祭典節約 捐1.2噸白米
陸無腿青年 憑藉堅持登五岳
王文華：新北市多元文化最迷人
吳中書：把握機會深化台印經貿
冷血槍手影廳濫射 掃到午夜場
台南芒果評鑑 南化區大贏家
北市鷹架倒塌 2傷者送醫無礙
中市雷雨 平交道設備故障
綠營拚基層 蘇蔡分赴雲林新北
倫敦奧運 泰國奪金希望淡
全壘打賽 高國慶首輪6轟最猛
彰化聯合徵才 廠商南下找人
任奧運火炬手 陳彥博永生難忘
總統籲棄保護心態 吳中書贊同
葫蘆洲運動公園 五色鳥現蹤
敘國情勢惡化 拉美國家擬撤僑
政府：簽投保不會大幅放寬陸資
副總統：獅子會是台灣之光
焦點人物：美槍擊嫌犯是博士生
高士永久屋啟用 驅趕惡靈祈福
東南亞手足口症 泰國疫情較輕
全壘打賽 鍾承佑第2輪12轟
解決醫事人力 政府擬投40億
行銷台北世大運 嚴長壽提3法
農會黃金漢完婚 冠蓋雲集
電影獎男女配角 張書豪郭采潔
堵人子女逼喬債 老教授判刑
涉酒駕肇事毆警 男子遭起訴
旭富一號平安抵坦尚尼亞
衛生署：規劃重啟公費醫師制
江陳八會後 服務貿易優先談
今彩539開獎
海南設三沙市 官員：責任重大
總統赴台東 感動熱氣球觀光潮
日成功發射火箭 將轉商用
認識倫敦奧運 數字告訴你
傾盆大雨 波及北京500航班
邱文達願望 打造三贏醫療環境
三沙選舉首屆人大代表
副總統推漁港結合休閒觀光
警報再響 義政府暫停標售債券
電影獎 林暉閔獲最佳新演員
全壘打大賽 鍾承佑衛冕成功
雲門桃園演出 5萬人雨中喝采
美國傳奇球星高雄賽 引爆熱情
今彩539頭獎4注中獎
張孝全張榕容 奪電影獎帝后
世界聽障田徑賽 林根鏈球獲銅
西遊記馬來文版 5年後面世
奧運能穿什麼 和錢脫不了關係
法國漫畫節 邱若龍獲獎
輕颱韋森特形成 不會來台灣
李顯龍：新舊公民應彼此了解
法國香貝里漫畫節和台灣續緣
紀錄片金城小子 電影獎三冠王
朱立倫王清峰視察大豹溪防溺
連江縣長楊綏生 希望馬祖鄉親回流
南投縣長李朝卿：今年國外觀光客將突破500萬人次
連4月外銷接單減 7月可能再擴大
北京週末降暴雨 造成至少10人喪生
吳敦義辦公室: 阿嬌不是什麼＂帳房＂
歐巴馬星期天 慰問影院槍擊案受害者
美媒: 戲院槍手＂裝備齊全＂ 計畫已久
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聖地牙哥網賽 詹詠然搶決賽權
美警方引爆槍手爆炸裝置
梅鐸辭去英3家報社董事職務
颱風外圍雲系 台東降豪雨
美戲院殺戮 克里斯汀貝爾震驚
台南馬沙溝淨灘 29日登場
中華民國國旗 飄揚倫敦市中心
美麗灣爭議 杉原沙灘述歷程
金虎爺路跑 新港冒雨登場
美影院濫殺 最小死者僅6歲
北京61年最大暴雨至少10死
影院槍擊 歐巴馬將慰問家屬
代表團出發 戴遐齡贈平安符
高中職改隸 3都暫喊卡
教部：經費與不動產移撥待解決
學校改隸 新北明年1月上路
變成夾心餅 國立高中無奈
影院狂詭雷公寓 美警卸彈成功
赴澳打工度假 工作沒想像好找
快速設計打樣中心 增紡織產值
赴澳打工度假 台灣人數激增
防脫逃 動物也要早晚點名
動物取名有創意 雙J都入選
不解之緣 動物保育員當26年
證交所三慈計畫 關懷弱勢
貪心鬼見鬼 康康客串變主角
新港狀元虎 唯一上桌的虎爺
體貼弱勢生 成大助安心就學
敘激戰130死 聯國派員評估
財務弱壽險業 盼業務限制鬆綁
4台車130萬 蕭美玉最貴重
北大：陸第3季經濟增7.8%
美元弱 台幣週升0.11%
廟會PK嘉年華 國際也很在地
酒類熱量強制標示 藍委提修法
Makiyo工作案訴願遭駁回
中央氣象局 氣象報告
林毅夫：陸將保持8%以上成長
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
星媒精選十名將 倫奧精彩可期
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
變髮圖強 簡毓瑾美美去奧運
日復興住宅 開工僅1%
2兒酒駕死 警察父難掩悲痛
林益世案 特偵：整合卷宗證物
清大動機系搶人 獎金逾50萬
藍提證所稅列首案 綠提財劃法
藍牛豬分離實質入法 綠籲配套
證所稅 立院臨時會擬表決處理
NCC人事案 仍有朝野攻防
民憂陸生排擠就業 高長：配套
爭取國際會議來台 以一帶萬
警方救護車通聯 還原影院槍擊
彰化美國冰 點子來自傳教士
買停車月票沒車位 高市劃專區
18大前夕 南方報系遭嚴控
陸保釣人士被毆：愛國心碎
罰遠通案 協調會26日調解
元首館引話題 搶攻陸客市場
草泥馬諧音不雅 牧場正名噗仔
英公開賽3輪 史考特領先伍茲
嘉義就博會 推出求職快餐車
綠色和平組織籲 連署守護北極
首次當媽 無尾熊寶寶出育兒袋
楊儒門 讓農學市集遍地開花
鈴木印廠關廠 日損近4億台幣
省電 高市換4萬盞LED路燈
金管會建議 爸爸們定期檢視保險
腸病毒疫苗研發慢 學者獻策
中油：汽油漲9角 柴油漲1元
清廉拜票 藍中委自嘲空手到
李鴻源：社會住宅鎖定北台灣
理財快狠準 可達理想目標
二重道設賽場 遙控車迷狂飆
茶香遇到陶木 嘉義創意美學
生育率提高 人口負成長可望延後
住戶告贏電信業 基地台判拆
中經院研究與菲經濟協議可行性
倫敦奧運 泰國憂準備不周
荷蘭社會住宅比率 歐盟最高
美F16戰機 墜北海道外海
大暑氣溫反降 氣象局：非異常
英公開賽分組 伍茲避開前桿弟
漁船被俄砲擊 陸籲冷靜
槍案凶嫌迷小丑 傳嗑藥選同款
全民閱讀博覽會 千人換書交流
審慎計算 台塑油價延後公佈
環保署容器圖像徵件 月底截止
茅台故鄉徵地糾紛 民眾示威
騙女友媽4百萬 無良男遭訴
水困北京 網友罵翻天
陸孝子推輪椅母 徒步赴雲南
解決產科人力 醫界衛署不同調
台糖擬釋地開發 環團憂污染
聖地牙哥女網 詹詠然止步四強
聖地牙哥網賽 詹詠然4強止步
黃金週線收黑 逢低分批布局
土地徵收 9/1起市價補償
填志願 保險區間宜估60分
找回信心 詹詠然盼重返奧運
綠：更名兩岸事務部太過刻意
柏林藝文展覽年進帳逾3億歐元
經部：科專審查獨立公開
登山失蹤4日 女老師平安獲救
Beats自宏達電買回股權
毆講師致嗅覺喪失 男判3年
南韓：台韓為重要夥伴關係
陸上半年對外投資 1/3併購
台股日均量 創6年新低
國境查驗 史國內政部長肯定
有效溝通 韓化解美牛爭議
蔡英文籲為扁組公信醫療團隊
死亡之海羅布泊通鐵路了
南水局：南部10月前用水無虞
視障父牽憨兒拾荒 高市：協助
雲南直升機墜落 1失蹤2受傷
越界盜砂撞海巡 陸採砂船被逮
郝龍斌：歲出大多用在公共建設
蔡正元：松山機場可遷三芝
交部：松機遷三芝 技術不可行
陸金牌選手 射擊最老跳水最幼
首任國台辦主任丁關根今晨去世
淨化空氣 日付費吸菸所開張
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
芭樂盛產價跌 農民喊苦
台塑汽油漲9角 柴油漲1元
農委會：菜價漸回穩
廣西團訪台 擬採購近五千萬
陸奧運奪金選手 摩羯座最多
野生植物 破壞羅馬競技場結構
瓶罐勿丟海 環保署補助壓縮器
竹塹國樂節閉幕 響應熱烈
官方未婚聯誼 30出頭最踴躍
南大組團赴澎湖 課輔偏鄉學生
台灣牙醫組團 赴宏國義診植牙
三重重新路塌埳 新北市府搶修
NCC加開臨會 討論旺中案
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）(更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）(更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）(更正)
倫奧 法男女柔道奪牌希望大
抗極端氣候 經濟治理讓人脆弱
違法抓狗 攜假環局制服掩護
吃香肉涼補 動保人員斥謠
桃機外圍燒雜草 未影響航班
粉樂町當代藝術展 即日登場
李婉鈺：若拿酒瓶傷人願辭職
林益世案 邱創煥籲公僕自省
吳副總統：阿嬌絕對不是帳房
復育資源 金門持續放流黑鯛苗
嘉基：治療斜視 套索微調
美軍眷舍變學校 居民盼合法化
陸動車事故週年 媒體冷處理
爭奪南海 陸擬長期駐軍永興島
男殺女友 辯稱酒醉不記得
搶學生 陸民辦學校送iPad
性侵羅生門 女憂身家安全
男同志危險性愛 愛滋年輕化
台南芒果讚 德國人問津
抄捷徑險要命 隨身糖果保平安
招聘王八一只 駭客惡搞陸銀行
青年吸食k他命 機警員警查獲
南山奶粉疑涉致癌 湖南徹查
多吃維他命E 可降低肝癌風險
青少年躲警狂飆 撞貨車2死
剩女保鏢 男演員脫到剩內褲
行政院：美牛政策配套完備
緬總統登盛訪泰 首站深海港
男涉傷人劫財 中市警逮捕送辦
男同志不設防 可能3年染愛滋
泰王后身體不適 暫停公開活動
藍：食管法修法表決一定要過
謊稱協辦旅遊 收團費人不見
高捷虧損 高市府允顧民眾利益
東京晴空塔城 參觀人數破千萬
桃機安檢 又傳外勞鑽漏溜走
邱創煥苦學 錢復關中籲效法
奧運遇齋戒月 穆斯林選手為難
台星ASTEP 進展順利
4成2認兩黨不清廉 藍綠改進
商店週日營業 多數德國人反對
美重大槍擊案 慣用葛洛克手槍
天空之橋啟用 遊客提早湧現
奧運倒數 倫敦市長：已準備好
自小客疑撞機車 起火2人亡
報載對岸施壓綠營 蘇貞昌否認
國人研製雷霆火箭 8月交陸軍
陸：膚紋證台原住民為中華民族
星管樂節 平鎮國中總冠軍
美屠殺案焦點：死刑及受審能力
印度選總統 前財長穆克吉勝出
精神醫學會 李柏毅應邀展畫
破十年魔咒 興農明星賽贏球
丁關根 見證兩岸談判從無到有
紐時：中共常委可能減為7人
屏縣消防小隊長 遭酒駕撞死
天熱 女子深圳搭地鐵只穿內衣
美槍擊案 19歲青年勇救婦孺
窮忙！台灣30歲以下 63%月薪低於3萬元
中國設三沙市後 成立人大
名嘴轉述 吳敦義小姨子阿嬌承認幫吳管帳也管錢
綠智庫民調: 林益世案 6成6認為有X高層
愛情問題 蔡英文：退休時再處理
邱創煥回憶錄透露：李登輝騙他一張辭呈
中國富豪資產大縮水 3000大一年蒸發近6000億
政院保證牛豬分離 但以附帶決議方式入法
日本橫濱大學教授稱 釣魚台從來都是中國的
「我愛自動通關」虛擬代言人票選活動
不適任 日本駐華大使將遭撤換
臺鹽「膠原骨錠」金滑溜開獎
臨時會夾帶貪污除罪法 公盟：趁亂「蒙混闖關」
法輪功凱道靜坐 聲援遭中共拘留學員
特別費除罪化 親民黨：民代、首長應一體適用
代言「CSO美女特務」 小蠻化身魔鬼女教頭
大炳病逝北京 30日辦追思
世博台灣館營運移轉OT案 環球購物中心為最優申請人
北京暴雨 死亡增至37人
美影院槍手監禁 受刑人想殺他
挪威喋血案周年 數千人追悼
治療愛滋病 科學家趨樂觀
環法賽結束 英國魏金斯封王
世界富人逃稅 藏21兆美元
殷仔將戰光芒 挺進亞洲新人王
小熊逛百貨 美商場急疏散
陸券商龍頭接手里昂證
美槍案嫌 申請槍枝俱樂部遭拒
颱風外圍影響 全台防局部大雨
宜蘭清晨規模4.2地震
證所稅電子法說 牽動台股走勢
6月失業率4.21% 微升
宗教交流 台灣阿根廷愛心座談
陸暴雨 北京百萬人受災37死
中華代表團抵英 僑胞熱情歡迎
台股開盤下跌58.69點
無畏槍擊 蝙蝠俠北美高票房
三巨頭來驗收 希臘再成焦點
蝙蝠俠3喋血 陰影籠罩票房
北京河北水災 陸採應急措施
綠色建築師 替房子退燒
阿里山旅遊品質 嘉縣府稽查
新唐火警已撲滅 營運不受影響
美魚鷹機抵日 居民強烈抗議
蘋果三星互告 澳法院率先開戰
Galaxy S3銷破千萬支
瓜地馬拉國會議長李維拉訪華
張德培談林書豪 盼林來瘋延續
陸媒：暴雨沖出中國現代化原形
利用小黃運毒 藥頭藥腳落網
黑暗濫殺 科州數千民眾哀悼
新台幣盤初貶破30元
陸少將：三沙警備區應威懾
中經院下修GDP至2.36%
馬總統：願與瓜國分享災防經驗
陸專家：三沙警備區是正常措施
諾基亞Q3仍淡 台廠各求突破
英公開賽 史考特晚節不保失冠
動車事故週年 伊伊復健想上學
陸媒：重地上輕地下 暴雨釀災
台東沙灘女浮屍 死因待查
重溫經典 國圖典藏連續劇本
費用昂貴 廣州冷對倫奧遊
宏國部長訪台 觀摩環保政策
泛舟消暑樂趣多 安全應注意
日媒：9月撤換日駐陸大使
清大搶優秀生 祭60萬獎學金
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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墨怒吼 控總統當選人作弊洗錢
國防部：台海共軍機艦全程監控
逾2成企業 未來擬用派遣人力
消防員被撞身亡 同事募款協助
陳偉殷戰光芒 防首局大失分
建電池交換站 環署與業者簽約
權值股走跌 台股回測7000
政院：處理美牛不用行政命令
股房市齊壓 陸富豪財產縮水
開發北韓稀土 南北韓曾秘會
證所稅觀望 台股難脫盤整
修正版 稅改聯盟：不是證所稅
搶進大陸銷貨通路 貿協剖析
照護長輩 高市家托服務開跑
纖維肌痛症 常被誤為公主病
風災舞劇首演 邀災民欣賞
甜蜜蜜 張德培有女萬事足
亞幣走弱 新台幣貶勢相對緩和
官媒：調控房市是政治問題
未戴安全帽 吸毒女意外落網
牛豬分離 政院掛保證
奧運賠率 劉翔落後
探家屬 歐巴馬：光明終將到來
打工挫折多 家扶籲店家包容
胡志強挺副總統 指爆料無意義
美男籃倫敦奧運奪金 雙西難纏
NCC人事案 政院籲支持
員工疑索賄 朱立倫：嚴格檢討
民進黨盼NCC駁回旺中案
特教學校性侵案 人本盼徹查
吳鴻麟獎學金 總統出席頒獎
畢業生尋職 6月失業率略升
警破販毒集團 逮8人
證所稅 稅改聯盟主張曾巨威版
台美軍事會議 軍備合作交流
落實便民 彰化地院遷建動土
博士後赴日研究 受理報名
北京明團城 排水功能一流
北京取消泡水車罰單
王功漁火節 邀旅客動手玩蚵藝
德媒：希臘9月破產機率加大
歐元倒地 歐債恐再度引爆
夢工廠懷舊 買靈犬萊西動畫商
降轉投資持股 宏達電策略受矚
明鳳橋通 紅毛港部落交通改善
求職網：失業率升 景氣有影響
天空之橋開放 遊客大排長龍
美牛案修法 藍盼臨時會通過
邱文達：牛豬分離宜採附帶決議
股匯雙挫 新台幣午貶3.2分
幸福9號 少女懷孕問題可求助
三沙人大開幕 選首任市長
歐債疑慮未除 台股破7000
奧運國手出征 李明博加油
北市中心購屋心理價 縮水1成
台大攜手港城大 4年拿雙學位
媒體：印度訪陸青年團行為不檢
蘆洲長安路地質鬆軟 灌漿改善
助女友詐財 男判1年10月
土徵採市價補償 9/1施行
血腥濫射案 難撼動美槍枝法
韓美聯合軍演 8月下旬開始
防美戲院槍擊翻版 高市查影院
疑感情糾紛 女遭刺死
捐客房收入 民宿業資助貧童
倫奧轉播全天候 賽事不漏接
台股收盤跌135.95點
奧運游泳自由式 韓中選手力爭
景氣未明廠商保守 民眾求職難
證所稅案 財部盼速過關
臉書催債遭砍殺 凶嫌起訴
製藥廠地下水 致癌物超標萬倍
台股開低走低 收跌135點
愛瘋迷苦等新機 蘋果銷售料慢
8月台指期跌139點
國內外變數多 不排除續探底
8月電子金融期齊跌
南韓專題：韓流風雲錄
阿里山茶價不一 觀光局稽查
考察奧運遭批 北市澄清
證所稅版本 財長：不再變
動車事故週年 陸民眾到場獻花
孕婦腹痛須注意 當心盲腸炎
以賣場置物箱販毒 2嫌被逮
妻前夫4子女 模範父親如己出
2公司地下水污超標 南市控管
龍頭股擺尾 台股守住7000
搶灘東南亞 玉山星國分行開業
三大法人賣超台股逾105億元
挺馬吳 郝：多數黨員心聲
製藥廠土壤含氯超高 桃縣追查
下修GDP 中經院：景氣穩健
陸省級副書記漸實權化
5月經常性薪資 微增
自稱鍾馗治病 女涉踹母致死
彰化工廠地下水污染 民井禁用
宜蘭三星農會 8月推茶鄉遊
北京暴雨車險逾4億元
遏動物非法交易 陸泰越表現差
港保釣人士擬赴釣魚台宣示主權
心導管治勃障 重拾性福人生
砂石車墜谷 駕駛不治
倫敦奧運商品 近7成大陸製
台塑中油增產 乙烯止漲
竹縣擬辦身障街頭藝人職訓班
新北市府開除涉索賄雇員
螢光棒檢驗 不合格率偏高
竹聯幫暴力討債 警逮11人
陸人才回流多 海歸需再本土化
姐夫綁架小舅子 中檢起訴
研究創新 智慧單車行車記錄器
中油油駁船撞漁船 2沉沒1損
南島文化 高市有音樂豐年祭
菲發現亂葬崗 疑為菲共槍下魂
研究：網路成癮 攻擊性高
中市將規範 感冒上KTV開罰
竹縣調解達人 獲選模範父親
旭富一號船長 24日返台
越奧運隊伍大進步 渴望金牌
與女學生性行為 師判6年
彰化數位學習 工業局辦成果展
新台幣兌美元貶 1角
重慶暴雨成災 嚴防長江洪峰
西賽車手：在德奪冠真美妙
福島核災報告：核安迷思釀禍
三伏貼治療 不侷限三伏天
5成貧窮兒少 缺乏教學資源
台灣鹽酥雞被控詐欺 不起訴
帳本當廢紙賣 8旬婦涉竊盜
雲門九歌諸神 降臨台北都會區
農夫查水源 發現男女燒炭自殺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
美麗灣業者：興建過程合法
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
涉偽造證書 女5萬交保
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
推動經濟 菲國會領袖促修憲
外資上週賣超67.63億元
三商美邦宏遠大樓 底價58億
得獎名單疑曝光 電影節：誤會
面板廠Q3難轉盈 股價破底
希臘留在歐元區 看來不容易
蔡衍明：若利用媒體 願棄中嘉
屏東抽驗夏季食品 6件不合格
長時間用電腦 當心滑鼠肩
老翁節儉捐款 當永久助養人
再見女郎 曾國城愛上賴雅妍
總統訪鹿野 想起與美青瑞士遊
宏達電否認無預警裁派遣人力
五人制足球賽 台北愛心開打
竹縣營養煮藝賽 廚工爭食神
謝政達接任新北勞工局長
九天民俗 美國林肯中心獻技
殺警案再更審 李得陽否認開槍
疼痛疲累失眠 太極拳可改善
台積電安謀合作至20奈米以下
憂廉政績效 監院將巡察廉政署
尖石泰雅展熱情 28日慶豐收
陸奧運代表團 90後全面接班
免治馬桶 入選日機械遺產
消防員遭酒駕追撞 台商捐款
虎尾編預算 為鎮民保意外險
義大獲准招外籍學士後醫學生
離或留歐元區 希臘9月新抉擇
北市企業看商辦 走勢不明
公審會：25日審台聯公投提案
颱風遠離 西南部沿海小心長浪
憂男友沒錢 女欲分手遭刺死
宜蘭稻草文創品 赴英國展出
台幣30.095 6個月新低
英語也通 花蓮市推友善櫃檯
75%所得稅率 法財經專家批
前溪口鄉長圖利定讞 疑逃大陸
日駐陸使館否認更換駐陸大使
愛滋汙名 美黑人患者苦戰病毒
台灣大俞若奚獲最佳財務長獎
推廣安全農業 雲林培訓逾千人
南投遊覽車追撞 3陸客輕傷
日本311地震重建 來台招商
歐債使歐盟區小客車銷售下滑
颱風來龔 香港一切活動停頓
轎車國道撞柵欄 1死1傷
金門牛暫停銷台 盼明年開放
軍方：麻雀飛彈問題待美方測試
正式缺額少 苗教師甄選不熱門
金融消費爭議 保險業最多
林益世案 特偵：辦案不會拖
6月製造業指數 連4月負成長
證所稅案 政院：先建立制度
1歲罹患肌萎症 高中女不放棄
國有地上權 10月釋出商業地
泰緬同意共同開發土瓦深海港
外勞接連遭刺傷 桃園警方調查
北捷悠卡加值機 8月有新做法
推動申遺 金門徵識別系統
百輛遊覽車駛6米道 西子灣塞
區公所智慧型電表 電費省6%
自稱輾屍案共犯 男子恐嚇判刑
江宜樺：龍年出生數可望23萬
設中國事務部 民進黨執會討論
海基去函海協 對陸澇災表慰問
特教性侵國賠 教部：積極協助
小黑蚊吸血 山區防蠓莫輕忽
臍帶血定型化契約 公告修正
長期憂鬱 男疑病發跳樓自殺
高美濕地管制 2男闖入挨罰
傳承魯凱語 義築兒語記憶亭
國壽外幣保單不計入海外投資
新北槍擊 一男受傷
商務旅館BOT 金門招商熱絡
肖杰當選三沙市首任市長
經典賽教頭 擬推郭泰源謝長亨
議案喬不攏 立院擬再協商
中職秘書長梁功斌8月離職
三商宏遠大樓標售 看好壽險業
菲國情諮文：拼國防捍主權
美小型電站專案多 創就業機會
貧窮率半世紀最高 衝擊美大選
中科傳凶殺 管理局將加強巡邏
立院臨時會 朝野黨團大會備戰
感冒拒入電影院 台中業者抱怨
來台旅客帶動 6月餐飲業績增
民宅劃風景區惹怨 新北：檢討
國際物理奧林匹亞 台摘5金
破除傳言 總統和吳伯雄熱絡
中信證接手 里昂證：不置評
新北抽驗香菇 2件鎘超標
IOC主席警告運動賭博之害
龍年生子潮 人口負成長延後
倫敦奧運被批不夠環保
上海網路購物 爆成長近9成
泰或出現腸病毒死亡首例
李珍妮控告 宏泰永達喊冤
日贈俄秋田犬 神似忠犬小八
耗電大服務業 室溫將限26度
地下水污超標 旭富：已阻污染
遊覽車追撞 24陸客輕傷
今彩539開獎
南非奧運代表隊撤換馬術選手
威力彩開獎
黑色星期一 義經濟數據惡化
美奧運雙槓秘密武器：蜂蜜
外幣保單新措施 壽險銀彈增
南非奧運泳隊 奪牌謹慎樂觀
林書豪商標註冊 最快月底完成
撞沉2艘漁船 中油打撈殘骸
陽岱鋼球宴第2轟 單場MVP
環法賽奪冠 魏金斯爭奧運金牌
郝：兒童之家說明會 除疑慮
NCC審旺中案 邀負責人說明
緬甸擬減輕非法侵佔泰人懲罰
油駁船撞漁船 中油將協商賠償
豪小子師父月底來台指導訓練營
王健安物奧賽奪金 告慰病逝母
陸客太多 嘉市旅館違規增房
英查媒體竊聽案 小報難脫身
為毒所困 親友唏噓大炳早逝
麥當勞之家說明會 民眾多支持
陸委會：續協助鍾鼎邦案處理
台商論壇 淮安邀台灣各界參加
埃及允許巴勒斯坦人自由入境
漢光兵推想定 結合國際時事
兩岸觀光圓桌會 郵輪觀光入題
威力彩 頭獎槓龜
奧運金牌選手霍伊 任英掌旗手
新北營養午餐案 20多人簽結
今彩539 頭獎槓龜
空軍少校自主訓練 不幸猝死
連勝文盼馬任黨魁助決策周延
威力彩頭獎看12億 挑戰新高
陸澇災 95人死45人失蹤
大馬過去40年資金外流近9兆
效率差 馬內政部與警隊投訴多
菲總統國情咨文 捍黃岩不屈服
潤弘參與 金管會示警
重返里約搶救地球 愛與和平鐘聲響徹巴西
宏達電賣回Beats 25%股權
人力銀行：失業率升 非全是畢業潮因素
宏達電HTC傳無預警裁百名員工
防「小丑」在台灣出現 高雄市查電影院維安
挪威屠殺案周年 數千人出席追悼會
大炳肺癌病逝 沈玉琳證實遺體昨火化
大炳肺炎病逝 小炳23：40召開記者會
大炳單曲「人魚」成最後遺作 描述腦瘤過世的摯愛
立院臨時會開鑼 朝野甲級動員
黑色星期一 全球股市重挫
六月失業率連2月攀升 七月不樂觀
北市府考察奧運、飯店看轉播 議員批「騙很大」
6月失業率4.21% 亞洲四小龍最高
頒獎典禮交心 馬英九吳伯雄關係「解凍」
國軍3億元麻雀導彈形同廢鐵 美方「遲不回應」
「小丑」殺手母親：審判應該在法庭 而非媒體
研究：網路成癮者 暴力攻擊性高
李明博為胞兄和親信貪腐案道歉
台灣人口老化嚴重 半世紀後56歲算「年輕人」
邱議瑩平頭造型現身 笑稱是安海瑟薇新造型
前溪口鄉長圖利罪 定讞隔天逃大陸
小S聞大炳死訊淚崩 遺願帶「弟弟去北京玩」
菲律賓總統國情咨文稱對黃岩島擁有主權 陸媒：不顧事實
美國將台灣列入國籍欄 中國學者：值得警惕！
下載山寨Skype 帳單金額暴增
山雨欲來? 綠營25日提倒閣
天空之橋23日營運 售票7,500張
延攬國際人才 政府研議「移民政策」
歐債疑慮加深 歐股重挫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美影城屠殺案凶嫌 首度出庭
瘋狂工作病逝 大炳骨灰回台
坐視性侵 賓大足球隊罰款禁賽
歐債危機再起 歐股下跌
歐債危機罩頂 油價下滑
歐債疑慮加深 美股下跌
台灣華語文專家 巴黎開講
德國水鄉史普里林區輕舟行
加國脫衣舞業者 赴高中徵才
颱風遠離 中部以北局部大雨
紫外線危險級 陽光毒加強防曬
融合夏令營 和身障生一起成長
人鼠大戰 加男子射傷自己頭部
利空消息多 牽動台股走勢
海外藏匿財產 南韓排名第3
單車繞地球 吳時暢體會台灣好
台股開盤下跌24.29點
科州凶嫌母親 指媒體斷章取義
減支 思科擬裁員1300人
和解！ NTP撤告蘋果宏達電
經濟榮景之下 沒看見的壓力
韓競爭力提升 職業運動最明顯
北韓在白翎島附近部署直升機
鈴木一朗轉洋基 首戰老東家
光復國樂團40年 校友齊奏
陳如祁指揮嚴謹 學生又愛又怕
美：要求中國符合WTO規範
廣告營收攀高 百度獲利亮眼
治結核病新突破 強效便宜
陸企走出去 投標英核電廠
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新台幣匯率盤初小升
北京水災後喊維穩 陸民嘲諷
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聯合國憂 敘使用化學武器
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黃小玉走軟 跌勢延續
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美國嘗試結合太陽能與農業用地
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越房地產不景氣 水泥業衝擊大
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酒後肇事換駕駛 2人酒駕遭逮
夏普傳虧損裁員 股價跌趴
暴雨過後 北京小鎮變廢墟
中華電3D趴 號召全民瘋奧運
建仔拚復出 6.1局無失分
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韋森特登陸廣東 將帶來暴雨
鳳梨拚外銷 南市山上闢專區
旗鼓渡輪換新裝 港都新意象
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中國人壽評等展望為穩定
明泰控電容瑕疵 智寶律師處理
弱勢破7000 台股陷觀望
手機測血壓脈搏 學生作品吸睛
陸收購能源公司 或掌北海油源
小炳不離棄 無緣見大炳再起
一朗打老東家 安打加盜壘
逾1/4德商 續增在台投資
公視HD啟動 陳(沖)期許高品質
台股觀望 遠傳除息表現不佳
颱風離香港 作息漸恢復
中央氣象局氣象報告
台北電腦應用展 限量送福袋
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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養豬業反萊劑 拜會立院籲相挺
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中油發行165億元公司債
港龍航班延誤 旅客不滿
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