漢
En
News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
美牛查場報告公告：美牛安全
賴清德抵日 推銷芒果醫療觀光
溫網男單首輪 王宇佐吞敗
319藝術工程出書 捐贈典藏
反恐需新戰術 奈國總統撤防長
美牛肉品廠疏漏 須提正式報告
美韓演習以朝國旗為靶 朝鮮譴責「嚴重挑釁」
中國炫耀「上天下海」 日媒稱加深國際社會警惕
台灣累計雨量達867毫米 破63年來紀錄
台北一小學「兒童儲金」 遭盜領140萬元
雲南四川交界5.7級地震 已致4死22傷
女大生百萬紙鈔遭白蟻吃光 只換回2萬元
北京台灣街觀光夜市開業 三千公里外體驗士林夜市
立法院協商臨時會案 王金平希望7/25日召開
王金平批政治干預生技業 導致學者專家不願助台灣
誰選台北市長？ 民進黨莫衷一是
新北通過公投條例 廢核四是否闖關受矚目
陳博志：政府缼政策規劃能力 台灣最大危機
胡錦濤月底訪港 多個團體嗆聲舉行示威
蘇、蔡參選雙首都的黃金搭擋---美麗島雜誌
Newly-appointed Greek finance minister resigns
China and South America seek trade agreement
3 policemen shot to death at Mexico City airport during drugs investigation
Israel urges Russia President Vladimir Putin to pressure Iran over nukes
台大醫師提「扁保外就醫」連署 蘇貞昌稱不方便
7月1日正閏「+1秒」調整 台灣與世界同步
瞎！台鐵超賣118個座位 旅客月台空等消失的車廂
東京都7議員 26日抵達釣魚台"考察"
Facebook appoints 1st COO Sheryl Sandberg to board
「拉K」人數增加 衛署擬升等級
Queen to begin two-day visit to Northern Ireland
傳亞馬遜下月推Kindle Fire 2
陸工程師教訪民電腦被抓 罪名“尋釁滋事”
吸食「浴鹽」成食人魔 台灣也出現案例
美國核潛艇 停靠菲律賓蘇比克灣
中國外交部：中國設立三沙市是內政事務
台灣之光世界專利新藥 登陸大陸
動保踢爆屠宰場虐牛 灌水增重鐵絲穿鼻
曾經叱吒風雲 王令麟麻煩官司還一堆
菲律賓拒台灣免簽 台官員槓上菲代表處
台中港路更名為「臺灣大道」
八八重建區感恩特賣 週末圓山豋場
黃金十年 陳(沖)提新ECFA說
福島外海魚貝類 首度恢復販售
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
憂歐債 歐股三連黑
飯店新趨勢 手機當鑰匙
歐債危機罩頂 美股收黑
歐危機難解 油價下挫
吸引投資人 德房地產價格高漲
咬傷女童 俄州土狼遭射殺
麥可逝世3周年 家屬低調
溫網首輪出局 盧彥勳失望沮喪
巴拉圭遭黜總統申訴 法院駁回
最佳CEO 蔡衍明魏應州入榜
范皓鈞獲西班牙時裝新秀首獎
王宇佐：盼年底前打進前百名
歐美股收黑 留意資金動能
搜救機遇襲 土擬停止對敘供電
各地晴朗高溫 防午後雷陣雨
摩托控蘋果侵權案 ITC複審
臉書首位女董事 桑德柏格上任
加購物商場屋頂塌陷 1人死亡
台股開盤下跌23.60點
慈濟瓜國義診 愛心遠播
慶端午 宏國華語班詩歌朗誦賽
陸股再跌 滬A下探2100
端午粽飄香 瓜國台灣美食節
駱家輝全家平民出遊 再引熱議
新台幣匯率盤初走升
溫布頓首輪 盧彥勳出局
假徵才真詐騙 警破不法集團
亞利桑那移民法 最高院留攔檢
全台紫外線指數 均達危險級
中藥非養生 學者籲慎用代茶飲
竹東驚傳2生墜樓 1死
童募款助同學 高鐵招待出遊
袁健生：美瞭解台決心處理美牛
清大實驗館冒煙 疑加熱板所致
港媒：中共十八大10月底召開
查不動產資訊 北市新系統上線
歐元區第5國 賽普勒斯求紓困
頭彩人有愛 高市獲6復康巴士
港地產大亨：陸經需結構性改變
大陸富豪徵婚 打領帶難倒美女
幼兒足球聯賽 新北10月開踢
歐債威脅 南韓消費者信心降
陸限稀土 歐美日告上WTO
福建：涉台毒品犯罪趨勢增
電金走弱 台股弱勢整理
微軟歐盟 反壟斷拉鋸戰將了結
Win8反攻 聯絡功能扮要角
港特首赴京出席慶祝活動
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南太平洋海溫升 夏季降雨恐增
三芳搭奧運商機
江宜樺：政府施政勿忘宣導
副總統：公平交易 保護消費者
淹水教訓 郝：首長要勇於承擔
遊戲開發者大會 熱鬧登場
高雄145號米 日採購五百噸
王金平：對宇昌案沒有看法
5月全球面板營收73億美元
公平會去年結案率 歷史新高
陳以真：未規劃接雲嘉南執行長
外交部：菲道歉 不當新聞下網
十八大近 中共退休高層頻出書
研究：新流感恐奪逾28萬人命
毒害少年 警：青春專案查藥頭
總統：國軍外購武器操作不遜色
歐盟禁伊朗原油交易 南韓傷神
府駁斥民進黨立委不實指控
陸引民資找礦 央企恐仍占優勢
立院談話會 7月24日召開
遊戲產業 免費加值將成趨勢
財訓所地上權案 再度流標
令人有好感的異性 韓男女不同
三重公寓火警 2機車焚燬
徐旭東：下半年景氣樂觀
室內空氣品質管理 立委籲配套
搭音樂祭順風車 新北行銷海鮮
韓與哥倫比亞FTA談判達共識
K他命濫用 衛署擬升毒品等級
自由化 輔導業者逾4萬家次
竊盜犯裝蒜 被逮稱夢遊
綠色和平籲加強毒化物管理
高度近視易飛蚊症 醫籲勿輕忽
區間盤整 新台幣午升3.4分
蕭萬長憂內耗 王金平籲共省思
7月瘦肉精國際會議 爭取旁聽
生技業擁資金 投顧看好併購
鼻頭角燈塔落石封路 取消參觀
軍方：實彈射擊非納入所有飛彈
悠遊護照 漫遊12所社教館
工研院：下半年台灣封測業保守
台開購地案 王令麟更審判刑
校內玩呼拉圈 圈爆裂傷學童
歐元可能崩盤 歐洲財經界憂懼
網站創業 當天絕版T恤試溫
百萬留學金放保險箱 白蟻咬毀
中油油槽案涉弊 廉政署搜索
IEK：大陸IC封測業成長快
2國中生墜樓 男死女重傷
停班縣市考生未達1%指考照常
閏秒調整 今年全球多1秒
研究：偏鄉童血中鉛濃度偏高
環團控預算浮濫 中科局澄清
輔導業者因應自由化 企業肯定
銀行信評降 有利投資級公司債
加商場坍塌 省長令搜救重啟
高市府工讀 優先提供弱勢子女
經部：產創條例落實執行中
北富銀5度獲最佳應收帳款行
台股收盤跌28.45點
甘國總統賈梅 連任後首度訪台
台北股市跌28.45點
日媒：大陸放棄開發北韓黃金坪
江西暴雨襲擊 逾3萬人被轉移
苗栗戲水新天地 兒童涼一夏
環署：日用品應訂化學物標準
北市加碼租金補貼 每月5千元
有座無車 台鐵退費
副總統：政府會加強溝通美牛案
電子疲弱 台股陷整理格局
民進黨考慮恢復初選黨員投票
鄭明典：預報要有一致性
立委：自由中國號船員曾登釣島
花農堆土竟要罰 營建署允溝通
身障者情竇開 兩性課程來幫忙
發展海洋經濟 越南通過海洋法
一言不合砍死人 男判12年
國小校舍遲建 教部允協助
7月台指期跌9點
7月電子跌金融期漲
宰前灌水充胖 虐牛十年不絕
醫：迷姦藥氾濫 毒品趕流行
學童拾金不昧 2百元仍送招領
三大法人賣超台股56億元
專騙大陸浙江人 得手上千萬元
油電資產活化 經改小組嫌不足
雨水豐沛 竹市荔枝量少價揚
李鴻源：森林鐵三角守護國土
雲南地震 陸稱無涉金沙江電站
大同家族官司 長媳獲不起訴
蔣偉寧：盼導師發揮守護神角色
日眾院通過調漲消費稅相關法案
比起美國 北韓更討厭中國人
雲門精彩演出 奧媒盛讚
景耀宗升少將 曾帶隊除油汙
廣東中山千名四川人?亂
涉殺人逃亡22年 判刑18年
電業自由化 經改小組無共識
余文樂黃秋生攜手 港票房飆冠
持槍行搶加油站 青少年被逮
滇川地震 台灣一老翁輕傷
文化國是論壇 為政策提供建言
搶工人糾紛 工頭持槍恐嚇遭逮
陸第二季GDP料增7.5%
日親善協會感謝賑災 陳菊互勉
假期聚餐多 膽結石患者求診增
中油油槽清洗標涉弊 檢方偵辦
新台幣兌美元收升0.5分
郝朱相見歡 沒心結只有團結
溫家寶籲南美與陸簽自貿協定
復興擴版圖 日本航線將起飛
中市台灣大道 7月揭牌
憂台經貿 卸任老蕭具發言份量
人倫悲劇 夫溺斃妻再上吊亡
菲機偵察 黃岩島陸船未撤
破槍彈工廠 查獲罕見高爆火藥
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
保育台灣黑熊 16團體簽宣言
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
復康巴士不足 陳菊擬納入小黃
環保署：8月起監測細懸浮微粒
火車性派對案 男糾察稱有後謝
歐洲盃大嫂團 網站嚴選25姬
預防代謝症候群 立人國小響應
滬銀行提供台商近千億融資
友善寵物 北市推毛小孩計畫
美科州野火失控 觀光勝地危急
司機與乘客口角 斐車禍19死
亞洲首創 華航氣候觀測機啟航
英情報頭子：網路間諜威脅驚人
閃點再告 宏達電：不予置評
人權觀察：陸迫緬甸難民回國
以茶館掩護暴力討債 7嫌落網
央企寒冬？ 陸：沒那麼糟
中油大林廠被搜索 經部：配合
簽FTA 馬總統籲勿失機會
陳以真：年輕人任志工服務社會
福壽螺半生熟 8泰勞染寄生蟲
走過貧窮 魔髮師資助貧童
見證越戰結束 西貢插旗人去世
海洋音樂祭 首推超鯊女力搖滾
區間盤整 新台幣收升0.5分
新店土石坍方 受困計程車脫險
回歸實質 國科會捨科研指標
大南瓜不好吃 林建訓：種爽的
擋視線釀肇事 亂停車遭訴
紀錄片雙年展 徵募百名志工
腸病毒現重症前兆 快送大醫院
副總統：兩岸宗教領域多交流
國投向重慶砸千億 開發天然氣
澎湖推電動機車 成效顯著
全國身障技能競賽 報名起跑
報袋砸空姐致血胸 騎士吃官司
習近平將接班 習酒逆勢漲價
違勞動法令 中華郵政允改善
罰關衣櫥 十歲美童剩15公斤
翁山蘇姬訪法 歐洲行最後一站
籌足交保金 井天博獲釋
英特爾帶頭 9大筆電衝刺
日上野貓熊 可能有喜了
援扁保外就醫 蘇：做比說重要
學生涉毒案件增 陳(沖)促防制
中油油槽案涉弊 經部主動函送
老夫殺老妻 社會局籲關心長輩
夏普婉拒投資 鴻海：合夥創利
賈梅回訪 馬總統肯定卓越領導
補助公告慢 屏東瓜農急
台經貿團訪菲 創千萬美元商機
苗栗殯葬園區 民盼監委調查
搶搭政府收購 南部搶割倒伏稻
中市公有卡拉ok 授權開心唱
Fun暑假 觀光局推抗漲旅遊
陸否認中止與北韓開發黃金坪
低氣壓可能成颱 民眾應注意
五月天會小學童 分享環保實踐
節能減碳 逾30萬路燈將換裝
5月房貸餘額 續創新高
江宜樺提醒公部門 重人民感受
英特爾：不干預系統廠定價策略
高市鐵馬租賃站 年底增至百座
拚觀光 台旅會分進合擊
八０後看台灣 愛文化美食人文
老少瘋台灣 廈門自由行增3成
台開購地案判刑 王令麟：遺憾
南市加油站搶案 警逮2少年
杜絕灌水虐牛 擬監錄繫留場
防壽險炒房 擬調風險標準
失禁掏出擦乾 老翁露鳥不起訴
瑞銀證董成康：台股下半年盤整
合宜宅28日起受理預售登記
北市鐵工廠火警 搶救中
批同業誤人子弟 武術教練挨告
海貿會貿協高峰會 達多項共識
美牛業者登廣告 指安全性確認
中華職棒下半季 哆啦A夢開球
住永久屋頭目 憂原民文化流失
海關博物館 6/27開放參觀
日媒：台官船駛入日領海
賈梅：台灣是甘國第二家鄉
衛署爭取參與Codex
金門軍民淨灘 維護海岸清潔
台商遭陸留置 法務部續協助
氣象預報深入部落 原住民有福
上海禾新醫院開幕 走國際路線
日議員赴釣台海域 外交部抗議
北市長人選 馬：絕無口袋名單
貨車入賽車場撞死人 駕駛判刑
台灣國際醫療 紀錄片躍國際
陸家嘴論壇 將談金融改革
ADOC計畫 菲設電腦教室
魏福全外科典範 整形譽國際
深情釀悲劇 翁殺病妻後自縊亡
復合不成行凶 男被訴
新北市新巴士 彩繪上路
稻作倒伏 婆婆媽媽組隊搶收割
提高酒駕刑責 法部無具體結論
限普掛等速 消基會疑溢收郵資
漁船沈沒 菲改稱風浪打翻
銀行房貸集中 金管會緊盯
發現亮島人 龍應台視察遺址
省諮議員組團 小三通訪廈門
東協與中國商南海議題
品牌贊助爭議 體委會槓奧會
不主動查不利被告事項 學者憂
今彩539開獎
國民黨：馬政府重視生技產業
瑞銀證：電子業獲利下修正開始
大樂透開獎
卓伯源率團訪日 考察水利建設
全球大選年風波多 台股不看淡
日民主黨倒戈議員 野田要嚴辦
新北警局App 報案迅速定位
沈富雄：大陸醫改不容易
工研院：被動元件廠恐衰退
法網路先驅 即將走入歷史
罵女律師不要臉 運將險吃官司
陸：反對越南在南沙鋪國旗
合宜宅看屋：環境模型樣品屋
金門與新北合作 戶地政先行
防殭屍入侵 緬因州演習
債券標售後 西義公債殖利率升
雲南近萬緬甸克欽難民亟待援助
西班牙信評 穆迪恐砍至垃圾級
匯豐下修陸今年經濟成長預估
日產CEO薪酬 蟬連日企之首
歐盟財政整合藍圖 德國不買帳
微軟推平板 瑞銀：價格是關鍵
證所稅案橫向溝通 監委籲改進
光華隊總帥 周俊三優先遞補
調查：台灣人愛談性不愛戴套
台菲簽證方案 雙方研議中
陸資台商上市 金管會預告準則
東京買釣魚台計畫 動作漸明顯
遠離毒品 聯醫提供青少年諮詢
美借泰空軍機場 計畫恐泡湯
輕颱杜蘇芮 威力漸增可能襲台
今彩539 頭獎 1注中獎
讓民眾有感 馬促加強宣導政績
陸南海招標採油 越強烈抗議
大啖台南芒果 日國會議員說讚
大樂透 頭獎槓龜
鍾鼎邦被拘 陸：涉及蒐密
烏干達土石流 30死百人失蹤
陸客自由行 定點主題遊好行
林書豪籃球營 單日報名達4成
綠批ECFA 藍駁政治解讀
歐盟領袖促設立銀行聯盟
馬凱：面對競爭 企業應優質化
大馬首相不認同同志社會地位
輕颱杜蘇芮 最快28日影響台灣
Big Ben to be renamed in honor of the queen
經濟學者警告：經貿過度倚賴中國 台灣「岌岌可危」
馬凱：台灣過度依賴中國 處境岌岌可危
Greek PM names new finance minister
法輪功學員大陸探親 遭公安局拘禁
Japan tax hike passes as PM faces party split
力拼iPad 傳Google攜手華碩推Nexus 7
信義路捷運施工八年 改變車道144次、年3百人傷
華視驚爆虧損9.8億瀕破產 高層內鬥嚴重
壹週刊爆料林益世涉貪 林駁斥非事實
Merkel rejects joint debt liability "as long she lives": report
中國官方媒體: 台灣居民涉危害國安遭拘留
國台辦：大陸已批准10家台資銀行設分行
Mexico's Pena Nieto has big lead in final election poll
台灣蘋果iTunes Store開張！ 可買音樂租電影
驚傳學生跳樓又一樁！ 國中女生臉書：不想活了
鴻海加碼投資 夏普婉拒並表示：不會被收購
陸客團又出事 阿里山公路13人輕傷
iPhone 5提前8月上市？ 鴻海搶下獨家代工
香港候任特首梁振英 赴北京搬救兵
綠委: 林益世應停職接受調查
聯合勸募 樂齡360募款起跑
醫師：夏天涼補 美國威州花旗蔘首選
台北國際食品展 食品GMP形象館揭幕
臺中都會區鐵路高架工程 已全部發包
援西貸款 德被逼放棄優先地位
歐元怎麼走 四國財長巴黎會商
日相：增稅案過關 意義重大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英經濟復甦 至少要等5年
證實考慮分拆 新聞集團拉長紅
美奧運選拔賽 飛魚不敵洛克特
深夜暴雨 南投國姓驚魂
愛德華茲與情婦 決定分手
健保法裁決將出爐 白宮有信心
土國誓言報復 敘京郊區爆激戰
靜待峰會登場 歐股跌
梅克爾：一息尚存甭想共同債券
克菲托娃夏鳳 溫網女單晉級
達納爾：溫布頓打奧運難度高
金銅3天來首跌
美股助威 油價漲
阿塞德：敘利亞處真實戰爭狀態
房價報喜 美股彈漲
賽普勒斯財長：紓困金額未定
球員交易期將至 建仔面臨考驗
翁山蘇姬緬甸住家 擔心不保
崇光女中師生 法國姐妹校交流
巴西僑民籲承認巴拉圭新政府
奧運泳賽選拔 美選手鬩牆爭冠
長期挨餓 肥胖症風險高
傳Google攜手華碩推平板
淡大訪問團 西班牙展現台文化
美情報官：阿塞德核心集團團結
烏鴉護雛 攻擊加國郵差行人
輕颱杜蘇芮 28日影響台灣
翁山蘇姬：不以經濟交換民主
越經濟危機 通貨緊縮更甚通膨
愛丁堡電影節映「騷人」獲迴響
紫外線達危險級 竹苗陽光最毒
文湖線列車故障 延誤近半小時
台股盤整機會大 平板戰利多
中華民國贈勳瓜國前駐華武官
台股開盤下跌3.86點
美官員：扭轉操作恐扭曲債市
歐銀：賽國公債不符擔保品資格
北市驚見女浮屍 警查死因
列高風險輔導 國中女生又墜樓
陸客口碑相傳 來台自由行加溫
自由行愛上台灣味 上海人為最
埃軍方逮捕平民權 法院推翻
新台幣匯率盤初走升
吸引陸客自由行 主題性要強
深坑老舊建築 牆塌砸路人
多空交雜 亞股震盪
台灣支持薩國縮短數位落差計畫
英倫粽夏夜之夢 台英藝術交流
屏東戲曲故事展 帶動觀光效益
李伊大學鋼琴賽 尤宛琳亞軍
抗議重砲射擊 漁民出海抗爭
查早餐店用水 北市無違規
7月國共論壇 暫不安排吳胡會
食品展登場 參展規模創新高
韓調查：男喜歡女微醺撒嬌
消費信心連3降 投資股票又跌
紐約BBQ 台灣石板烤肉上桌
俄倡伊朗參與敘國會談 美反對
疼惜老憨兒 車隊藥師伸援手
西班牙王后 7月初訪菲
軍機改航道 屏東市區限建有解
台南戰車撞軍車 1死3傷
伊朗：若禁運原油 拒買南韓貨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
暑假到 旅平險不便險增保障
日修著作權法 官網陸續被駭
夏普安撫股東 不會被鴻海收購
藝文團隊伴災民 降低負面情緒
台股低量反彈 上探7200
杜蘇芮增強 最快入夜發海警
調查：6成上班族職場溝通不良
北市節能 將換2萬盞路燈
美國喬治華盛頓航母駛入釜山港
黑猩猩慘劇 洛城動物園致歉
海關博物館 7/3前開放參觀
全民防愛滋 篩檢免費又匿名
孕婦開車疑爆胎翻覆 母危子安
投資股票信心 創3年多來新低
獨居老人盼出遊 高鐵圓夢
菲奧運選手團11人 歷年最少
上海今公布PM2.5試點監測
沿海低窪蓋高腳屋 估年底實施
遭控索賄 林益世：絕非事實
台肥：評估在大陸設有機複肥廠
學童交通車法令 北市盼早核定
經營賭場恐嚇店家 12嫌落網
王金平：檢討法規促生醫發展
保障兒少 北市收出養中心啟用
中鋼：依約停止供料地勇公司
行動保母 報案不只撥110
和碩：NB今年高峰落在Q4
戰車輾悍馬 官兵1死4傷
林益世傳涉貪 特偵要查
外資拋匯 新台幣午升9分
兩岸美食論壇 台綠色人文誘人
陸駁兩岸趨冷 續和平發展
墜樓國中女 臉書留言萌輕生
深坑建築老舊 磚瓦砸傷路人
台北會談 純學者才能參加
陳保基：行銷突破 農產外銷夯
江丙坤：盼兩岸簡化簽證手續
租稅宣導 高中職4項競賽起跑
董建華：梁振英可領導香港
蘋果iTunes台灣開張
雨衣盜案 王淵女友聲請停押
台日今年可望簽經濟協議
陸客遊覽車陷坑洞 13輕傷
郵輪連接港台 業界：兩地得益
重砲射擊擾漁 軍方籲修法補償
貢寮海洋音樂祭 連5天交管
美牛查場報告 農委會低調公告
香港移交陸15年 北京送大禮
專屬悠遊卡 悠遊SHOP試賣
習近平：北京全力支持梁振英
中石化董監改選 場面火爆
高市違勞基法廠商 保全累犯多
北市首徵豪宅稅 挹注近3億
工作或家庭 美前官員撰文惹議
兩岸貨幣清算行 台銀積極爭取
陸去年軍費再增 達逾2兆元
業者：Q3部分房價下修1成
獅會捐篩檢設備 打擊惡視力
壽險保費齊調漲 公平會將調查
食品認證App 品質看得見
新北7捷運站 單車失竊熱點
莊武男寺廟文物典藏 淡水展出
8屆國共論壇 7月哈爾濱舉行
台股收盤漲45.08點
賽博數碼6月營收亮眼
馬總統要求林益世釐清貪瀆指控
陸：兩岸投保就個別表述溝通中
幼兒嘴內布白點 恐患鵝口瘡
祖孫3代 單車勇闖大陸
貿協：台灣美食接軌國際
台北股市漲45.08點
陸腐敗問題多 審計署揭弊
功夫畫家楊清富 中風打擊不了
疑博弈公投有弊 反賭盟告縣長
量縮反彈 台股站回月線
林益世否認涉貪 綠促撤職送辦
芹壁特殊 龍應台盼建藝術村
重大傷病領證數增 癌占5成
冒名取女學員個資 愛慕男緩訴
購電不合理 經濟部台電被糾正
烙鐵毒殺虐童 母同居人判死刑
中石化董監改選 沈慶京大勝
溫家寶訪南美 力推經貿合作
宜蘭三星上將梨 鮮甜上市
忙補習 4成學生難體驗自然
7月台指期漲47點
國防部：國軍助割效益不大
7月電子金融期齊漲
奧運轉播 多4高畫質頻道
臨時會審美牛 王金平盼和平
李禮輝：二千億人民幣融資台商
法國上調最低薪資 超過通膨率
20歲苗條女性 懷孕易得糖尿
防竊賊 三星鄉執行護梨專案
三大法人買超台股6.71億元
馬祖興博弈 龍應台：勿妖魔化
獻愛心 8旬嬤樂在義工
控制糖尿病 男子切胃減食量
股東會爭董監 中石化力鵬互槓
壓榨私娼 警逮5人
獲頒名譽博士 賈梅高興撂中文
法官：未見虐童被告一絲悲憫
檢警介入潛在虐童案 仍待修法
健保費 近3成用於重大傷病
射擊演練遭抗議 軍方持續溝通
降三酸甘油酯 新藥在台試驗
總統教育獎得主 心繫部落文化
中行：人民幣直接結算有利台商
大學校務評鑑 6校2項待改善
空瓶做花燈 新竹燈會展創意
陸：ECFA兩周年 成效佳
韓運輸業工會罷工 尚未失控
愛無界 台國小制服成柬童最愛
台重申釣島主權 晤日駐台官員
開襟式護腰內衣 高齡者好依靠
貼鄰居照令退散 女被訴妨名譽
美中軍方高層在北京會晤
浮洲合宜住宅夯 8/9抽籤
質疑報導栽贓 吳宗憲：一定告
西藏書記嗆聲 禁黨員追隨達賴
宣明智婚外生女？ 聯電不評論
櫃買與那斯達克簽署MOU
議員批彰縣 積分比序不公
新台幣兌美元升3分
戰車壓悍馬 疑會車不慎釀禍
換季拍賣展開 法商家紛推促銷
熱帶果樹育種 顏昌瑞樂在其中
競爭法制度歧異 各國應合作
高市：地勇公司污染前科累累
5月景氣 連續亮第7顆藍燈
康師傅泡麵西安擴廠 亞洲最大
日島田市長訪嘉 大啖雞肉飯
韓寒：活在世上總要和人接觸
留置醉男送醫 警：未延誤
獲貸款 越可望購美衛星
外交史料特展書冊贈奧克蘭大學
翻車孕婦仍昏迷 緊急剖腹產子
文湖線出包 北捷道歉
月眉糖廠 暑假推出囪底尋寶
美濃香鑽 新米讓冷飯也飄香
告別類比 智慧電視棒免費送
范麗青秀閩南語 迎台灣米輸陸
假名目發獎金 約談台汽電前董
新品種牧草 年收4至5次
購電遭糾正 台電：經濟調度
竊機車輪流騎 少年兄弟檔送辦
鴻海育成計劃啟動
嘉市文創市集 暑假開張
好書來交換 大家一起換書瘋
活化教學預算爭議 北市澄清
購電不合理 經部：積極處理
黃崇仁二審有罪 力晶：將上訴
新北推政績 宣導8大幸福工程
李鴻源：強化第一線救災能力
率老人志工賑災 樂齡奉獻楷模
人口老化潮 聯勸啟動募款
民進黨決議 聲援扁保外就醫
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
集集農夫市集 當令水果嘗鮮
美禁三星平板 供應鏈影響小
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
美牛案 總統盼朝野以國家為重
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
盧彥勳謝淑薇莊佳容 前進奧運
韓星崔智友將拍陸劇城市戀人
優質機會少 韓青年多放棄就業
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
赤蠵龜將野放 學童寫卡片祝福
控鄰排煙難忍 法院以煙微駁回
陸民評價 醫療衛生連年墊底
便當書記走紅 陸評論說難過
苗殯葬園區 民團縣府意見不同
傳產轉型 南僑設桃園觀光工廠
促電池回收 環署擬推押金制
陸控房市 地方微調偷跑
台灣幸福指數 及格
出獄變油漆大亨 勉勵更生人
孕婦車遭撞翻命危 家屬盼緝兇
呂秀蓮籲民進黨1年勿談選舉
陸客自由行 仍有成長空間
梅克爾重申 反對發行歐元債券
濫用救護車 北市7月起收費
違建案 梁振英恐遭調查
陸客自由行 1天來台244人
涉冒彭淮南名義詐騙 女子遭訴
忠孝橋往西將施工 當心壅塞
敘京不穩 電視台遇襲3死
公園治安死角 新北加強巡邏
保單聯合漲價？公會喊冤
北海高球傳承賽 28日點戰火
中研院數位展 原民文物重現
無菌室拍攝病童 導演壓力超大
梁振英違建案 重選特首聲起
馬總統：綠執政美牛無條件開放
辦陽具怪宴 日男子遭刑事告發
鍾鼎邦被拘 海協回函稱已通報
施振榮與阿信 跨世代談幸福
陸11戰略產業核心領域未投資
牙醫赴泰義診 感動台灣受刑人
診斷環教 環保署辦研討會
評鑑1項未通過 康寧擬申訴
台糖股東會 大陸股東爭權益
屏東災害補助 農委會核定
協助觀光 金門首家活水產開幕
蛟龍號再下潛 達7062公尺
景氣連7藍燈 估Q1觸底
警逮通緝犯 查獲大批SIM卡
手機門號助販毒 遭判7年8月
酒吧殺警案 陳姓主嫌遭求重刑
育達3學系擬停招 學生反彈
國中畢業生墜樓案 女生列證人
照顧新住民 中市擬設專責單位
力晶案 黃崇仁改判3年10月
樂齡大學結業 母子攜手同慶
台股漲 新台幣收盤升3分
民進黨援扁保外 陳致中感謝
認識生態 金管處辦學生研習營
全球最大汽車租賃集團進駐台灣
酒駕撞安全島 警到還在睡
民怨 市調：物價取代高房價
彰化向日葵學園 助弱勢兒升學
彰化大城濕地評選 近期現勘
兩岸竹藝論壇 盼提升國際競爭
陸危險校舍眾 改善資金被挪用
歐洲人好飲酒 德國人尤甚
浮報旅費 前金門警局長判8年
副總統：民眾如擔心可不吃美牛
台中鐵路高架 106年完工
施振榮阿信同感 幸福是不抱怨
北市查核公共飲水 2處違規
視力實測 3D電影不增加眼壓
總統：勘災不分藍綠 遺憾被批
陸失獨父母要求提高賠償
司徒文：反美牛者罔顧台美貿易
中市甜柿區 農委會一週內協調
中產階級興起 台商拓印尼市場
毒化物 經部：採適當管理措施
藍寶堅尼出國修車 免奢侈稅
防洪水斷路 寶來溪護岸將改建
台北電影節開課 盼塑造新明星
掌摑男護士 斐女護理長吃官司
美牛修法 政院盼臨時會通過
韓媒：新一代面板技術或洩兩岸
西總理：降借貸成本 刻不容緩
隊服爭議 體委會奧會看法歧
歐盟反壟斷重罰 微軟翻案失敗
篩檢大腸癌 北榮將跨海援署金
索尼前現任執行長 獎金遭沒收
輕颱杜蘇芮增強 陳(沖)關切防災
兩岸金融合作 英智庫關注
南部犯案逃大陸 1男遭遣返
壽險爭取房產投資流程鬆綁
斯托克頓成美聲請破產最大城市
傳產維新 陳(沖)建議向德取經
陸國台辦籲陸委會調整心態
台重申釣島主權 籲日方勿干擾
劈腿性侵2國中生 狼師判7年
台星FTA 總統：進度掌握中
電車線故障 8千多旅客受影響
港調查：逾5成青年不結婚生育
義總理蒙蒂：為歐元奮鬥到底
陸神九天宮將手控撤離
士兵身亡 家屬要軍方給交代
墨大選民調 潘尼亞尼托領先
股東會受阻 中石化市場派提告
泰小貓熊預測 德西勝出歐足賽
被拱選北市 柯文哲：不要害我
聯結車追撞前方2車 駕駛骨折
今彩539開獎
陸委會：拒共軍身分參加研討會
不聽專家言 日電廠股東挺核電
42馬拉威偷渡者 悶死在卡車
帕運開訓 副總統勉第一精神
公視爭議 楊永明：已積極解決
睿智風趣 電子情書編劇去世
握手泯恩仇 英女王與北愛言和
強迫墮胎 陝西2官員下台
中石化公司派：市場派有到未投
南海搶油 越南嗆大陸
疑失足墜河 國中生送醫昏迷
李鴻源：打擊酒駕 杜絕關說
司徒文：台灣應展現自衛決心
長虹賣大樓 賺一個股本
韓媒影涉竊技術 台廠不評論
張亞中：台北會談停辦
國防預算成長 彰顯自衛決心
保費調整 金管會已給作業時間
美科州野火加劇 逾3萬人撤離
南非自殘青少年 人數逐年增加
不應西懇求 德關歐元債券大門
北市治安佳 SLLF設辦公室
政府砸金1兆 東電實質國有化
海豚跳著陸 全日空機身變形
今彩539 頭獎1注中獎
歐債危機影響出口 泰國尋對策
作者更正 還台駐菲代表處公道
拓新興市場 遊戲宣傳台灣精品
奈及利亞總統籲人民節育
曾兆豪秀K功 桃猿擊敗象隊
學華語熱 西方父母舉家東遷
雙北939公車上路 免費4天
謊算命性侵少女 老翁判10年
陳(沖)相信林益世清白
司徒文感性回顧任內 對台情深
台灣中央氣象局 28日清晨發布海上颱風警報
Google平板Nexus 7低價搶市 7月上市價格不到iPad一半
香港候任特首梁振英 獲中國中央支持
iTunes store台灣首賣標錯價？ 200元變20元
陸客來台自由行政策滿1年 來台人數持續增溫
馬祖博弈公投 龍應台：盼馬祖人三思再投
柯文哲被拱選台北市長 柯「不要害我」
Google眼鏡2年內將上市 科幻片情節成真
法國研究：可樂含微量酒精 恐引穆斯林消費者爭議
3G上網也有城鄉差距 同樣價錢台北比台東快兩倍
買到賺到！ 蘋果承認iTunes Store標錯價 不會追價
台鐵新型電聯車命名票選 張惠妹、媽姐、丁字褲都入列
夢田市集「直接向農夫買」 後山理想大地邀您來
同樣費用 消基會：4縣3G網速只有台北一半
歐盟峰會前 德法義西現分歧
印度奧運雙打惹議 女網將叫屈
歐盟又要開峰會 不知能否解危
涉操縱利率 巴克萊賠巨款了事
鎳鐵電池重生 兩分半快速充電
台裔孟昭文出線 角逐美眾議員
巴拉圭政治危機 有利委內瑞拉
iPhone 5年營收破千億
前英相布萊爾 想重掌唐寧街
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
溫網晉32強 謝淑薇締新猷
翻車母子垂危 家屬盼奇蹟
歐股收紅 1週最大漲幅
晉溫網32強 謝淑薇信心大增
Google推低價平板電腦
金銅雙漲
斯托克頓市 全美最大破產城市
義相親節目 準婆婆挑媳婦
米德偉國會聽證 妻李弘敏旁聽
義大利萬萬稅 蒙蒂娃娃出氣
彩虹餅乾 掀起同性戀論戰
數據利多 美股收紅
紐約油價收每桶80.21美元
夏拉波娃領先 可能對上謝淑薇
長期表演 大馬動物園動物罹病
加國塌陷購物商場 發現2屍
南海爭議 康貝爾：曾與台討論
聯準會官員籲加碼寬鬆 振經濟
翁山蘇姬訪法 成巴黎榮譽市民
峰會在即 歐領袖尋求克服歧見
蒙特婁僑學界 歡送李大維
杜蘇芮逼近 氣象局發布海警
麥可孟加拉虎顫慄 肺癌死亡
美股漲 有助台股表現
杜蘇芮逼近 高雄港區戒備
韓經常帳順差擴至6個月高點
法人估華碩Q2營收低於預期
加媒報導李大維離任
台股開盤上漲52.17點
華碩Google合推7吋平板
紙風車劇團登陸 試水溫推夢想
力麗駁中石化 稱未阻股東報到
韓日簽軍事情報協定 引發爭議
青年安心成家方案 7月受理
台灣贊助中美洲農牧保健計畫
港媒：粵騷亂失控 警開槍1死
陸客自由行城市 業者促增航班
新台幣匯率盤初升9分
柬埔寨同意陸派法官審多維爾
新市白蓮霧節 30日登場
火狐新版瀏覽器 上網連結更快
柏林駐村台灣作家與文友交流
康貝爾：TPP 亞太布局關鍵
陸客自由行滿1年 人數漸增
中信金股東會 薛香川代理主席
蘋果iTunes傳將改頭換面
暑假搭貓纜 小學生憑證優惠
FDA通過新減肥藥
台股解套賣壓重 漲勢收斂
廈門對台貿易中心 年內掛牌
警查獲槍毒 抄出製毒祕笈
馬祖博弈公投 反賭盟設站觀察
寶經院下修GDP至2.5%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
醫藥新措施 健保降滯納金
港府新班底獲任命 7．1上任
南海城寨競賽 衝突可能性增
品管出問題 滬品牌先奶混?水
加州大城破產 退休小市民擔心
車禍醫療 健保每年求償25億
暑假最潮 旗津音樂季週週歡唱
廖國男獲國際輻射委員會金章獎
內賊偷古地圖集 瑞典失而復得
高市KTV槍響 現場3彈殼
新聞集團董事會傳通過分拆案
歐峰會在即 人民幣匯率貶值
薩爾瓦多外長贈勳台參事張自信
高鐵台中站 接送車輛樓層分流
黃昆輝：TIFA架構下談美牛
中業島辦學校 菲：行使主權
瞄準中產階級 醫美業前進印尼
遠東新通過配股利2元
免稅店鎮店珠寶 陸客入境就買
IDC：硬碟供貨Q3恢復正常
日水產會長：台日漁業應互補
怒砸校長室 暴力師判拘役
竹縣收空瓶做燈牆 目標百萬個
太陽能產業 下半年持續成長
輕颱杜蘇芮 威力漸增
醫師偷吃 判賠妻2400萬元
製造業景氣 3年半最大降幅
Q2營收不如預期 華碩走跌
中信金總座：股價委屈
神九訂29日十時許 返地面
教團：減控留名額 增聘正職師
徐旭東：隨時調整 樂觀面對
AVIS來台 提供租車服務
愛滋器捐案 9醫師不懲戒
林益世被控涉貪 特偵將傳廠商
3G上網速度 城鄉差距大
稀土爭議 進入WTO爭端解決
台經院：景氣尚未落底
不動產實價登錄 8/1上路
防颱 國軍應變中心二級開設
北市本季3區新屋均價破百萬
陳(沖)促林益世 進一步釐清傳言
泰國仍是區域人口販運中心
台半導體估年產值1.54兆
延長花期 中興大學研究有成
周美青出席舞蹈節 引奧媒注目
曾崧柱連任美利達董座
傳味全重返職棒 聯盟無法證實
罰球絕殺 西班牙踢進歐國決賽
愛滋器捐案 北檢已傳喚柯文哲
科州野火肆虐 3萬人逃離家園
出口商拋匯 台幣午升6.9分
王建民中繼 投1局失2分
傑出運動獎 妮妮豪小子入圍
赤蠵龜病癒 加油聲中重返大海
平板電腦市場今年看1.2億台
阿肯將來台 開唱前走紅毯
孕婦車禍 肇逃司機6萬交保
臍帶血定型化契約 7月公布
颱風影響 屏東台東揚沙塵
砂石商命案 凶槍比對確定
共同開發國有地 4年20案
調查局：吸金犯罪有惡化趨勢
助加強海防 台贈甘比亞成功艇
徐旭東：遠東新土地開發有潛力
中醫廣告誇大 越病患開告
員警偷分局長洋酒 判刑5月
李鴻源：南部花東注意防颱
台股收盤跌13.4點
調查：兒少愛上網勝過運動
台灣通訊產值年增率18.7%
廁所管線破裂 桃機員工忍異味
八次江陳會 鄭立中：陸準備好
陸第4門戶樞紐 長水機場啟用
遊高雄夯 市府邀陸客推薦
台股跌13.4點
募早療經費 飯店義賣明信片
不滿提分手 8旬翁殺女友判刑
太火辣 德要球員女友保守點
7200點壓力大 台股紅翻黑
談反腐 汪洋：要有決心有勇氣
房屋稅調漲 北市議員不滿
母子命危甜蜜合照 家屬盼奇蹟
成長弱 寶經院估至2.5%
台聯：應成立調委會查林益世案
立委提案 查尋失蹤人口入法
研華：衛署訪俄行動醫療個案
輕熟女錯誤減肥 愈減愈老
國會遷建 綠委籲搬至舊空總
抽脂塑身 醫師促兼顧美麗安全
南韓僑界公祭前清名將吳長慶
王立軍親筆書函 辭人大代表
勝華：產品轉換 看好Win8
藝趣嘉年華 互動體驗戲劇
風雨救急 農糧署儲備米到位
陳(沖)：兼顧品種權 農產商業化
痛風年輕化 飲食用藥常見迷思
美牛案 橘籲與Codex接軌
陸90後走出校園 創新也徬徨
新北撿狗糞 有機會得黃金
偷嚐禁果 兩成青少年不知觸法
亞太會館工地意外 工人墜樓
四川土石流 約40人失聯
颱風近 陳(沖)促注意指考生權益
酒醉女拒協助 警勸導助返家
老阿嬤結業 熱舞夜上海
3G上網速度 中華電高於平均
三大法人賣超台股29.9億元
7月台指期漲13點
台達電海英俊接董事長
7月電子漲金融期跌
清寒學童喪母 邱鏡淳關心
勞退基金 5月前收益60億
海象不佳 瑞興輪船骸撈除展延
陸第3季GDP估8.2%
指考試場查看 30日起開放
美銀：聯準會或9月推出QE3
無關浴鹽 啃臉男只有大麻反應
國有地上權招標 底價地租均降
年輕人刺青 懂事才後悔
警破地下錢莊 逮3嫌
火燒車賠償談不攏 車主抗議
中市觀光接駁車 暑假開8路線
旅行台灣APP 資訊一點通
原民特考 暫定157名額
武漢電視問政 官員應考皮皮剉
日水產會長：重啟台日漁權談判
6月DRAM合約價持平
持刀性侵未遂 男子判6年徒刑
新台幣兌美元升0.4分
全民英檢通App 助行動學習
全球城市競爭力 台北領先京滬
調查：4成弱勢學童暑假憂三餐
生牛肝禁賣在即 日客狂吃中毒
中行：陸減稅空間大
復航開啟桃園大阪定期航線
菲宿霧市新法規 打小孩要罰
下載速度落後 遠傳叫屈
警破詐騙車手組織 11人送辦
2新紀錄種螃蟹 小琉球現蹤
退休師愛昆蟲 4萬標本捐校
索羅斯：歐盟峰會成果不樂觀
吸引陸生 金大祭出免學雜費
屏東試辦小一全客語 成效良好
新華社扮章魚哥 預測奧運金牌
童攀遊具摔傷 校方挨批消極
吳副總統盼台美增加合作
陸股慘綠 滬指跌破2200
台灣時尚業力闖大陸市場
台鐵新車命名熱絡 張惠妹入列
查緝地下期貨 調局約談78人
林益世案 檢盼陳啟祥出面
台企銀搶案 王淵女友獲交保
國會癱瘓 韓律師追討議員津貼
中央氣象局 氣象報告
雨襲大陸南方 248萬人受災
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
宜蘭神木群遭盜伐 檢求處重刑
中央氣象局 明天白天天氣預報
新北綠竹筍 12飯店推特色餐
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
墜河國中生不治 學校協助調查
釐清 陳(沖)指示林益世優先處理
佳能嘉義廠啟用 創5千個就業
賊偷溝蓋沿路掉 警先撿後追
設配額 比限制法國學生讀醫科
涉詐保金8百萬 女求刑3年半
梁振英：與新班子治港理念一致
事業育兒難兩全 美文章惹爭議
數位時代 何飛鵬籲杜絕盜版
刺青去除難 費用貴療程長
金大生赴富士康實習 逐步擴大
供料疑雲 中鋼否認有關說
陸：已在南海常態戰備巡邏
巡山員夫妻告別式 老同事送行
改善道路品質 高市爭取補助
慢飛天使許願 高鐵贈票助飛
美媒：王立軍掛名150項專利
阿肯色錦標賽 曾雅妮拚3連霸
實價登錄 房仲：交易有效率
管制遊客量 野柳10月實施
台鐵新車 座椅有盲人點字碼
港大推軟體 可顯示被刪微博
偵辦神木盜伐 出動空勤直升機
助貧童夏令營 台灣學生赴越南
大學指考 187人金門應試
服感冒藥致恍惚 男子赤裸上街
消基會評比落差 電信業兩樣情
蘇貞昌：願以黨主席身分訪中
陸國防部重申釣魚台主權
杜蘇芮不登陸 須防外圍環流
美最高法院裁健保法 舉國屏息
部長藐視國會案 眾院空前表決
清大桌上遊戲 生化危機救校園
港滬深交所合設公司推金融商品
1/4民眾不知將關閉類比訊號
日女子公開賽 曾雅妮將參加
奧運奪金 高市加碼至120萬
3G城鄉差距 NCC促改善
第3代血管支架 納健保給付
浮洲合宜住宅 登記首日湧人潮
歐元區經濟信心 2年半來新低
直立全功能烤箱 旋轉馬達均溫烤
北海傳承賽 李玉惠暫居排頭
文化創投 王小棣：粗糙
矽品投資新加坡基板廠MCT
太平竹筍盛產 創意饗宴上菜
南海探油 越再添生力軍
土耳其增兵邊境 備戰敘利亞
政院：聘用執行長沒違反規定
竊聽警用頻道 3嫌喬裝偷電纜
購電爭議調處未果 一週後再說
因應人才危機 總統促立即執行
浮洲合宜住宅 首日登記熱烈
林益世：絕對沒有收賄
林益世案 雄檢查陳啟祥行蹤
聽命於梅克爾 歐盟領袖恐反撲
義工募千個蛋糕 勉弱勢家庭
假冒員警騙婚 已婚男送辦
回顧農業百年系列紀錄片 揭曉
熱浪襲 美單週破千項紀錄
不忍父痛苦 兒注射甲苯遭判刑
昆博會開幕 主打綠色智能生活
魏導：賽德克會寫入墓誌銘
奧運女鐵餅 李文華難得奇才
林陳同行 中聯：禮貌性拜訪
啟蒙科普新知 企業偏鄉教實驗
奧運游泳名額縮 台灣僅1外卡
石原為貓熊取名 諷陸要釣魚台
浮洲合宜宅 首日估千人登記
張宗憲挑戰NBA 陸媒有期待
越南內需市場 外資新焦點
Ma盼赴日探祖母 法院不准
迎國際遊艇展 高市壯志凌雲
菲過半家庭 自認貧窮
陸委會：江陳會協議兩岸趨一致
關懷新移民 移民署主動出擊
歐盟峰會觀望 新台幣升幅收斂
國銀大陸佈局 下周明朗
醫師：抗磷脂抗體易致孕婦流產
台灣光罩董座 陳碧灣接任
查惡意違約交割 中檢傳20人
勇敢逐夢 大學生雙腳跑全台
金麗控申請第一上市
新北租屋網上線 盼為媒合平台
藥商上網賣OK繃 衛署擬開放
陸委會：台北會談陸官員比例高
LPGA台灣賽 十月下旬登場
警車老舊 草屯寺廟捐車
伊以口水戰 反映雙方劍拔弩張
港人政治冷感 曾蔭權聲望破底
俄：敘利亞會談 不該先定內容
陸學者：房地產經濟結構扭曲
台鐵北東線 明年底再快1小時
福特汽車菲廠 效益不佳年底撤
安置少年鬥毆 1人重傷昏迷
熬過傷痛考驗 4大強投拚復出
權證資訊揭露平台 7月上路
甘比亞總統 參訪中區職訓中心
肇逃駕駛6萬交保 家屬拒探視
男游泳被螫 專家：毒水母北移
奈國警局與監獄遭攻擊 27死
實價登錄 房仲：助漲也助跌
卓越徵文首獎 喻好新聞是鑽石
金管會 7月起改首長制
解析金門水系統 獲國家出版獎
國際傳媒獎評審 黃佳山獲邀
Google低價平板 防蘋果
Ella享受新婚 還不想當媽
太百明股東會 法院禁開
中安夜市違建大執法 民代求情
不滿遭指索賄 林益世告陳啟祥
今彩539開獎
發明牙刷消毒器 斐女生獲大獎
期待深 油電改革見微知著
李得陽殺警案 最高發回再更審
威力彩開獎
好萊塢巨星最愛 日玩具店重開
陸通路商採購逾千萬美元
經部研提10項亮點傳統產業
南海行為準則談判 美樂觀其成
北市：動物之家死亡率5都最低
林益世：澄清清楚後 會有決定
6成義法民眾 擔心步希臘後塵
郭台銘間接取得夏普SDP股權
關心震後重建 王金平7月訪日
舉簽約時間 林益世：業者說謊
林：拜會活動 事前不知陳在場
日發現海底稀土 可用230年
林益世找證人 7度重申沒收賄
歐盟高峰會 近憂遠慮上桌
專家警告 陸經濟發展恐難為繼
北科大籌劃曼谷開EMBA專班
今彩539 頭獎槓龜
威力彩 頭獎槓龜
缺錢 日1城市擬徵養狗稅
陸學者：陸出招強化南海主權
土國增兵法院爆炸 敘內外交迫
卡西歐故創辦人 年薪5億元
太百股東會 律師：未確認禁開
醉男死亡 警：不護短
何耀珊夫涉挪公款 助歌唱事業
殷仔戰印地安人 對決南韓強打
歐國盃兩牙對戰 勝敗兩樣情
日美歐要求WTO 對“中國限制稀土出口”設專家組解決
左批扁、右打馬 親民黨團推Codex食管法版本
中國“蛟龍”號 五次下潛探7062米
陳冲准假 指示林益世查證說明
蘇貞昌：願以黨主席身分訪中、陪溫家寶卸任後遊台灣
US Supreme Court upholds Obama's healthcare law
醜聞纏身 林益世請辭獲准
各報頭條 林益世涉索賄事件
林益世28日密集召開記者會 證清白
Makiyo申請赴日探祖母 法院不准
British police demand WikiLeaks founder Julian Assange report to station
行政院正式發布 陳冲同意林益世請辭
民進黨正輸掉親美保台戰場---郭正亮
Visa卡友 香港、泰國購物「卡油」
8成7暑期欲打工 人力銀行教您「關心權益」
謝淑薇對決莎娃 今晚登場
股價暴跌！ 黑莓營運虧損 新機延後上市
號稱南台最大！ 中安夜市強制拆除
沒有生命危險「扁不符合保外就醫規定」
美國高等法院裁定 歐巴馬醫改合憲
「巴斯夫小小化學家」活動營 7月舉辦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利空夾擊 歐股收黑
傳交易損失遽增 小摩股價慘綠
歐國盃準決賽 義大利踢退德國
最高院健保法裁決 CNN錯報
金價挫至4週低點
油價直直落 創8個月新低
藍衫軍魔咒護身 歐國盃擒德國
溫網2輪 納達爾爆冷出局
歐峰會同意砸千億歐元刺激成長
歐峰會近協議 美股跌幅減
迦納警方烏龍 美夫婦差點蒙冤
防愛滋 洛杉磯有認證保險套
駐美代表處：從未承諾解決美牛
南方共市取消巴拉圭會員國資格
CAC將召開 瘦肉精備受討論
陳偉殷戰印地安人 三振秋信守
陳偉殷挨轟 2局失3分
杜蘇芮遠離 颱風警報解除
台股量能未增 盤整機率大
營運虧損 黑莓十號機延後上市
氣候干擾 6月房市交易少1成
殷仔4局回穩 金鶯得分未開張
世界自由民主聯盟西國分會成立
英王室鑽石精華展 閃亮登場
台韓對決 殷仔遭秋信守砲轟
殷仔好投 老外球迷現場喊加油
台股開盤上漲16.59點
兩岸核電安全合作協議今生效
登101 看中央社奧運影像展
殷仔6.1局退場 無緣勝投
台南芒果上市 開放預購禮盒
神舟九號做好準備 即將返陸
淡水砂石車撞老婦 卡車底命危
林益世請辭 陳(沖)准辭
股東憂虧損 段行建：全力以赴
藍：蘇批朝野領袖會 自限格局
新台幣匯率盤初升3.7分
殷仔尋求8勝 再度失利
周小川：堅持宏調與人民幣改革
南韓朝野就國會正常化達成共識
氣象局估颱風 3到5個侵台
台追討債務官司 格瑞那達勝訴
工廠違法儲油 超標74倍
歐盟成長方案 西義拒通過
印地安人3轟重傷 殷仔2連敗
售中軍用軟體 美商承認犯行
遠通違約 高公局最快7月罰款
慘賠+新機延後 RIM恐玩完
林益世案 陳(沖)：尊重司法
歐峰會現僵局 美股指期跌
李明博：堅決應對北韓挑釁
吳思華獲頒巴拿馬大學榮譽博士
散布不實信函 台拓遭罰
ETC違約將遭罰 遠通有異議
涉販毒 酒店少爺遭逮
神舟九號順利返回地面
經長：開發再生水 當今要務
大貓熊厭食嗜睡 尚難判定懷孕
中安夜市斷水電 攤商理性抗議
國際綠色創新賽 學生拚創意
霍德藐視國會案 美眾院通過
神九蛟龍 陸上天下海能力躍增
搭中遠之星不下船 偷渡曝光
胡錦濤稍後抵港訪問 保安嚴密
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
買盤轉強 台股震盪走高
亞洲對決挨轟 日韓左打剋殷仔
記憶卡價止跌強彈 模組廠受惠
豪雨 農損逾11億元
世大高爾夫賽 7月捷克登場
陳啟祥神隱 特偵認定藏匿擬拘
簽FTA有譜 越南歐盟開新頁
違約交割詐財 檢警破犯罪集團
中英翻譯檢定 成績保留延1年
廣州公路連環爆炸 大火沖天
林益世請辭 陳士魁代理職務
周台竹離任 露國政要歡送
妻夢話叮囑 夫戒掉檳榔
第5屆公視董監事下午改選
副總統：台灣是創投者的樂園
金融領漲 台股突破7200
胡金銓80冥誕 電影特展紀念
台86線 預計102年完工
輸球殷仔自責 心理因素大
太百股東會出席不足 流會
證監會主席：陸經濟兩多兩難
冥王星衝 觀測不易
韓元支撐出口 南韓工業生產增
南歐人出外找工作 德國是首選
軍校聯畢 馬總統勉從軍當志業
中油民營化 103年送立院審議
涉偽造文書 王令麟到案發監
製造業景氣續亮藍燈 海嘯新低
轉型計畫推動 大馬料吸資1兆
權證資訊揭露平台 全球首創
林益世請辭 總統尊重並同意
英奧林匹克建築展 台灣放異彩
澳盛銀申設子行 金管會同意
激辯通宵 歐盟成長方案終通過
鼓勵樂活企業 中市辦選拔
6月來最高溫 台北35.8度
台股漲 台幣午升7.1分
胡錦濤抵港 希望了解港人生活
林益世請辭 王金平：尊重
李鴻源：嚴查實價登錄資料
微創手術研討會 提升外科醫術
特偵：依法不能先傳林益世
炸藥炸魚 男判1年2月
燒炭自殺未傷人 桃檢不起訴
朱立倫：林口人口上看15萬
拼健保賭前途 歐巴馬政治勝利
達文西手臂開刀 省人力切口小
憂昏迷妻迷路 夫深情錄音指引
颱風攪局 沙雕藝術季再出發
理財如人生 佩甄惜福過好日
獲高通訂單？ 聯電不評論
大學指考 彰化設3考場
油電經改報告 5年績效1100億
中銀：沒有打算併購台資銀行
陸拚觀光 天下第一香亮相
連戰：盼兩岸簽訂貨幣清算協議
台股收盤漲126.67點
綠色創新國際競賽開跑
生育率低 星國向人民廣徵意見
日簽約 採購美F-35
來台設分行 交銀：服務企業
微軟推雲端服務 適用全體企業
不滿暗指子過動 家長打校長
台股漲126.67點
五院院士張立綱 清大出書懷念
王令麟提早發監 關20天
巴拿馬楊玉如書法展開幕
榮科：穩定市場 歐開所有選項
歐達共識 歐元股市商品齊歡騰
一路扶搖直上 林益世政途跌跤
人民幣先生 十年肩挑改革重擔
周線收紅 6月成交量創低
車禍母子昏迷 血癌患抱病打氣
台股急拉 指數上漲逾百點
王立軍親信遭免職
段行建：鴻海全力挺奇美電
7月台指期漲113點
樂園暑假買一送一 差20倍
7月電子金融期齊漲
三大法人買超台股逾86億元
父母教育態度 自然不如國英數
足額反映 油價估下週降3角
總統勉軍畢生 甘願歷苦捨身
北市快速道路 7/1開放重機
老婦被控肇逃 曾等救護判無罪
鯨魚卡岩洞 海巡消防搶救
鐵漢柔情 特搜隊員垂降求婚
百萬人呷頭路 台中就博會登場
中銀：速建立兩岸貨幣清算機制
藍肯定ECFA 台聯批失敗
千萬以下低總價宅 雙北市新寵
油電績效獎金 高階主管設門檻
李明博胞兄涉收賄 將被傳喚
段行建盼政府挺面板產業
慶祝稅務節 陳(沖)勉稅務人員
林益世：陷政治謀殺工程
韓日軍事情報協定 南韓喊卡
李爾王吳興國 耶魯滿堂彩
美科州野火1死 歐巴馬擬視察
美牛議題 外交部：沒向美承諾
新疆一客機遭劫機 已安全落地
高鐵推親子閱讀 甲站借乙站還
第18缺水國 台灣須推回收水
綠委稱握錄音 林益世：願對質
新台幣兌美元升5.6分
持刀械搶超商 男判7年6月
警疑踹肇事醉漢 北市從重議處
玩鹽鄉看夕陽 7月起有優惠
腳趾感染 今年首例破傷風死亡
機車撞貨車 高職畢業生身亡
穩物價 江宜樺緊盯冰品鮮乳
買北捷1日票 不需預付押金
為100元殺人 警8小時緝兇
好納悶 中一中錄取額逾申請數
早建洗腎廔管 降低感染風險
地勇違約 中鋼：依約暫停供料
新一屆港府籌組完成 7.1就職
公車虧逾2百億 高市考慮民營
馬總統賈梅訪高雄農改場
綠促加速查林益世案 公開進度
涉掏空大同 林蔚山判4年半
歐盟擬直接注資銀行 緊密結盟
青年安心成家方案 7月受理
剖腹產後休克 心肌病變險奪命
郝龍斌：從嚴從重實施勞檢
偷拍女子裙下風光 色狼落網
藍帶海洋觀光季 暢遊中市海線
商標註冊費漏交 半年內可補繳
宜蘭員山仲夏果子季 暑假迎賓
林子偉加盟紅襪 登錄新人聯盟
運費調漲 韓運輸業停止罷工
深圳將設人民幣特區
副總統：朝永續環境努力
探油起紛爭 越發動學者批中
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中橫落石砸3車 2人輕傷
花蛤旺季 金門水試所推養生飲
工研院體感辨識技術 成本更省
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
新北警辦防身術營 蘇麗文代言
Google推出地圖離線功能
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
基北高中職申請入學 6日放榜
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
甘比亞猴麵包樹 利用價值高
中央氣象局 １週天氣預報
食品4展採購洽談 成果豐碩
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
自由行百萬獎金 墾丁陸客首獎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
勤練拳擊 姊弟同獲總統教育獎
當街槍殺女友 男判死刑
菲女市長打法警 一年後道歉
水質不佳 大安濱海樂園不開放
幼兒急性腸胃炎 益生菌助緩解
廚藝大車拚 桃園推冠軍美食王
菲美海上演習 下週登場
A健保費 醫美醫師判2年2月
服役超過30年 海鷗快艇除役
女大畢業生陳屍苗栗租屋處
公龜求偶撫臉頰 冷血一族揭密
神九蛟龍成功 陸邁冒險新時代
A健保 前署東醫生判刑7年
港支聯會向胡錦濤示威
陸拚觀光 天下第一香亮相
遠見縣市總體競爭力 北市第一
法官認非公務員 A健保刑度減
陸網友諷薄熙來遭拘 獲平反
水患自主防災 南區6縣市誓師
蕭青陽唱片美學展 由高雄出發
611屋毀 桃源區民擬提國賠
組改上路 金管會正副主委續任
汽燃費開徵 溢收部分同時扣抵
車禍母子拚生機 各界集氣祈福
32週年慶 金門水試所有看頭
房仲:新莊副都心 長期看好
蝙蝠俠戲服 7月來台展出
義官員日領1400歐元退休金
胡錦濤訪港 為習近平鋪路
歐債危機緩 台幣收升5.6分
海科館部分開館 6里民搶先看
NCC擬釋小功率 業者反對多
上市市值本周增1.02%
NBA選秀 張宗憲落選
加權指數本周漲1.03%
科博館挺金門 允支援共辦活動
破偽鈔集團 逾20萬入市面
歐元區6月通膨持平
世界大學鐵人三項 宜蘭競技
北京黨代會 要建世界城市
新莊商業地 皇翔21億得標
唐寧送英女王茶罐 找台陶藝家
特殊醫材收費亂 擬訂上限
林子偉穿紅襪 稱譽游擊區希望
首波海灘水質監測 多數優良
聯電取得IBM授權 加速開發
台北電影節揭幕 桂綸鎂現身
西藏流亡政府重申尋求自治
港股ETF獲准在大陸推出
內政部不同意苗栗中平工業區案
持股比率過高 林錫山遭申誡
銀行搶市占 戰火延燒通路
酒駕撞死超商店員 莽撞男遭訴
辜濂松申讓中信金持股3萬張
網路評比弱勢項目 陳(沖)促改善
民間救護車撞車 1命危2傷
陸多地暴雨造成50死42失蹤
婦聯會泰復會周年 胡志強演講
生技新藥獎勵 業界盼放寬
消基會籲ETC月結 免手續費
大陸抗藥性結核病嚴重
法第一伴侶遭前第一夫人圍剿
歐國盃決賽 義西誰稱霸難逆料
傳藝補助機制 文化部允檢討
沙灘戲水 2高中生落海失蹤
歌仔戲拍攝取景 推銷金門
淫聲浪語擾客服 色男判賠9萬
第5屆公視董監名單11日再審
城市競爭力 中南3都謀改善
女大生陳屍屋內 疑遭性侵殺害
煙火工廠爆炸 消防局長懲戒
胡錦濤肯定曾蔭權任內工作
行員挪用 土銀高雄銀遭罰
歐協議令人寬心 市場質疑效力
北海傳承賽 呂雅惠封后
奇美電：Q3完成200億增資
借不到泰機場 NASA計畫撤
林益世准辭 陳士魁暫代
竊案怪招 胃內視鏡窺提款機
女學生遭殺害 難圓主播夢
Google瀏覽器進駐愛瘋
旅遊旺季 台金線7月加班機
IPP協商失利 黃重球說重話
陸券商：6月CPI或2.2%
到大陸工作 近5成靠外派
司徒文將卸任 心繫台美關係
溪遊達拉楠部落 體驗獵趣
核一廠換馬達 一號機停機
警疑踹肇事醉漢 檢傳喚14人
今彩539開獎
招收不足齡學生 中市私小被罰
大樂透開獎
涉掏空遭判刑 林蔚山將上訴
辛國2婦女自稱可乘穀物籃飛行
夏艷金門 兩岸三地樂團PK賽
涉掏空案 林蔚山判4年半
血液注射氧 急救時間多15分
廣州油罐車爆炸 20死27傷
高中生扮演仲介 引介同學買毒
公視董監事名單 711再審
北市啟動 申辦世界設計之都
顛覆傳統 新油漆電池超級輕薄
法擬准同性結婚 宗教界反對
美消費支出持平 6個月來最弱
欠稅大戶 7/1公告3個月
涉掏空判刑 林蔚山：不能接受
府：總統尊重政院 勿過度解讀
特偵組：林益世只是被調查對象
鴻海入股夏普 張忠謀：高招
被指偽造文書 華盛頓小學喊冤
日貓熊真真疑害喜 明起停見客
駐巴大使盼遞國書 續溝通
許仁壽：盼陸向台開放銀行業務
星國新景點 濱海灣南花園開幕
國會表決歐紓困 梅克爾遭質疑
今彩539頭獎3注中獎
大樂透頭獎槓龜
美魚鷹機將抵 日2縣縣民反彈
陳金鋒開砲 桃猿4轟傷象
石原譏諷貓熊名字 大陸斥責
打網球尖叫 WTA擬祭罰則
潘武雄再見安打 獅1分氣走牛
傳薄家人透過多維爾購豪宅
警疑踹醉男案 孕婦丈夫聲押
油電改革若未成 經長請辭
墾丁春吶大藥頭落網 警逮7人
溫網女單 謝淑薇不敵球后
2超級馬利歐 踢德國替義出氣
林：若有涉貪錄音帶 快送檢調
縮成本 全球多家企業裁員砍薪
練氣養生、修身養性 ＂愛＂找到了出口
香港回歸15周年 中國主席胡錦濤抵港
中國神九3太空人 平安返回地球
與中共交流 涉台官員：先拿掉台獨黨綱
特偵組：檢舉人未出面 林益世還是列＂他字案＂
新疆發生6.3級地震 至少傷17人
神隱多天 陳啟祥夫婦接受特偵組偵訊
苗栗女大學生命案 朝情殺偵辦
謝淑薇拚溫網女單 雖敗猶榮
挨批自毀立場 梅克爾辯解
港生赴湘路祭李旺陽 被送返港
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
謝淑薇：對戰夏娃 提昇信心
阿湯嫂阿湯哥 傳訴請離婚
新疆石河子西南 發生強震
謝淑薇的切球 曾是夏娃夢魘
胡志強夫婦對話 感動泰華台商
德國會批准紓困基金與財政公約
南美共市宣布 委內瑞拉入會
臥佛按摩學校保存泰式按摩精髓
歐股大漲 利多簇擁
美股猛漲 歐債現轉機
金屬全面大漲 曙光顯現
油價大漲 創3年最大漲幅
臉書Q2財報 7月26日公布
各地高溫 午後防雷陣雨
台南古蹟美食遊 套票299
宅童不迷網 家長宜多關心傾聽
國際港開放釣魚 釣客流放魚苗
港生赴湘路祭李旺陽 被送返港
台青年大使團訪智利 成果豐碩
金鶯官網：打擊不佳投手壓力大
美健保不違憲裁決 民意仍分歧
幸福9號門診 助懷孕少女
幸福9號門診 諮詢服務最多
黑莓手機製造商大虧 社區恐慌
宣導不足 青少年門診未普及
漢堡台灣盃龍舟賽 進入第4屆
公費留學考試 簡章發售
青少年生育率較韓高 低於星日
識時務盤算 梅克爾歐峰會讓步
阿湯嫂驚提離婚 阿湯哥超傻眼
廢家電回收海報競賽 創意開跑
警疑踹醉男案 孕婦夫涉嫌遭押
政大訪問團瓜國進行學術交流
總統倡游泳 勉小龍變大龍
農委會籲地方強化流浪犬認養率
新疆地震 陸官方啟動3級應急
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
知名早餐來來豆漿 開發票了
遭竊達利畫作 神秘寄回紐約
促交流 台越經貿洽談舉行
金聯平價售屋 7/5截止
重機無國道可上 藍委籲速公告
關中：學者從政 缺使命感
胡錦濤風雨中參觀港郵輪碼頭
韓現代汽車增建大陸第3廠
北市初階創業研習班 7月開辦
郭台銘：美牛擺一邊 民生優先
中小企總會理事長林秉彬娶媳
阿肯色賽首輪 曾雅妮暫列76
1至5月來台旅客 大陸人最多
縮短數位落差計畫 台助薩國
總統：強化外語 求職更優勢
歐盟峰會落幕 留下待解難題
台中港開放垂釣 放流魚苗
京滬高鐵累計載客逾5千萬人次
女大生命案 警鎖定同校男學生
韓女子團體2NE1將世界巡演
坐高鐵遊淡水 獨居老人樂圓夢
十大人氣店 台灣美食月留香
台大校園女子墜樓 警查身分
副總統：童軍運動增進步創新
王金平將訪日 關懷震後重建
夜宿動物園活動 7/2報名
台南茶藝會館遭竊 損失逾千萬
妻昏迷兒奮吸奶嘴 男喜帶淚
陸獲獎學者：愛國有那麼重要嗎
新兵密集泳訓 克服恐水成小龍
憂人才流失 郭台銘挺醫護加薪
台1線中山高架橋 7月起養護
南崁溪阿公店溪 重金屬超標
總統：創新經濟 調整勞工薪資
使用50年 類比無線走入歷史
越7月水電雙漲
小學6年 家長泣訴沒畢業證書
聽障生寫生命體驗 作文獲特優
郭台銘：提升醫生待遇留人才
華盛頓小學：學籍依規辦理
颱風季不出海 度小月賣麵創業
海科館部分開館 重溫漁村風光
郭台銘：醫療修法應優先於美牛
尋刺激闖屋遭發現 男殺人判刑
顧立雄：陳啟祥夫婦 特偵受訊
亞大2作品 勇奪德紅點設計獎
生日前夕酒駕肇事 女大生移送
高聲問胡錦濤六四 記者遭問話
浙官員：民間融資要打開正門
陸媒向政府道歉 言論自由遭議
國光客運車禍 5人輕傷
郭台銘：台灣健檢醫療具優勢
傳揚技藝 高中生舞龍徒步環島
元上都列世界文化遺產
職災慰助金低 中市：逐步調升
藍：馬不管冷氣 媒體報導不實
民進黨新北黨部拚千人入黨
中橫落石阻路 傍晚可望搶通
暑氣逼人 淡定參茶補元氣
江欽良小潘潘完婚 政商界雲集
下腳料爭議 中鋼：利潤有限
友好深化 台日攜手經商熱潮起
鴻海：攜手奇美電 拓商貿市場
暑假精緻搬家 倉儲服務受歡迎
員林警匪追逐 男腿部中彈落網
樂天創日企首例 全面英語化
新鮮人求職 當心成人頭戶
立委黃文玲成立彰化服務處
全台炎熱 宜蘭35.1度
在美追討巴紐案侵款 台方勝訴
東京星願燭光活動 宣導省電
海科館部分開館 居民兩樣情
中市：未足齡入學不能就地合法
阿湯嫂訴請離婚 爭女兒撫養權
夢想啟航 啟智生單車環島
林益世案 陳啟祥被拘到案
女大生命案 出動警犬搜索林男
琉璃中見般若 楊惠姍領悟人生
進化版電子發票 自動對獎匯款
時光電影院 高年級學童最愛
2高中生戲水失蹤 尋獲1人
瑞興輪拆解引火警 搶救中
北市2起事故 1死亡1無礙
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
聯大女生命案 尋獲涉嫌林男
腦波傳心意 可替雙手打字遙控
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新北休旅車撞貨車 6人送醫
陳啟祥藏匿北市飯店 拘提到案
大安國中弦樂團 樂音飄洋馬公
醫師：老倒勼 骨質疏鬆造成
33歲婚變魔咒 3阿湯嫂中招
高檔VS平價甜點 客群不衝突
彭博在陸被封 疑因報導習近平
台南考生看考場 感受大考氣氛
周美青看寶米恰恰 讚電影清新
斷炊在即 美延長運輸學貸案
陳啟祥同列被告 檢將傳林益世
中市綠營發英雄帖 募儲備幹部
巨無霸南瓜賽 328台斤奪冠
燦坤「暑期享樂季」登場
電視數位化開跑 全國電推優惠
敘過渡協議能否達成 英不樂觀
明天接港特首 梁振英持續遭疑
汽車旅館內製毒 警破販毒集團
林中森：提早規劃菁英參選
藉宗教脫毒海 婦盼喚回親情
國道巴士相撞 6人輕傷
法國新法 車輛需自備酒測器
指考看考場 身障試場備行軍床
重慶人大接受王立軍請辭
紅牌重機 7/1可上部分國道
救人還挨打 消防局要提告
台南徵才活動 科技業吃香
林園道安宣導 民眾熱情迴響
第十億張電子發票 獲平板電腦
北市聯合婚禮 美滿秘訣郝分享
台灣國際兒童影展 好片免費看
江陳八會 或延至八月初登場
熱氣球飛越 台東縱谷璀璨亮麗
男種百餘株大麻 桃檢求重刑
裙擺搖搖揪團 赴美為妮妮加油
臺工藝文創佳 日國際展吸睛
巴拿馬瑞興輪拆解 火警引虛驚
四健會60年 宜蘭體驗堆肥
新任政院秘書長 府：尚未定案
國防嘉年華 戰技操演受歡迎
留台商 昆山兩會邀台商參與
港支聯會遊行 向胡錦濤提訴求
效法台北 廣州垃圾費隨袋徵收
淡大生設計竹節筷 獲德iF獎
暑假到 北市警執行青春專案
表達敬佩 總統致電熱心捐血人
掃地滑倒傷頸椎 國中生恐癱瘓
女大生命案 警偵訊同校男
世界大學鐵人賽 法國男女奪冠
風暴襲美東 兩百萬人無電可用
殷仔搶第8勝 對決鈴木一朗
身障模範家庭表揚 副總統頒獎
下半年經濟 投顧：放緩不衰退
今彩539開獎結果
政績與民調 胡志強選政績
主演百老匯劇 米倉緊張難眠
買釣魚台 石原欲在美打廣告
既談合作又圍堵 陸疑美意圖
陸頻讓利 難解港政治社會問題
全球最難數獨 等你來破解
世界青少年發明展 8金入袋
臨別依依 加僑歡送李大維
機槍打線發威 象擒桃猿
拘提陳啟祥 刑事局科技建功
首個民間太空任務 追蹤小行星
渣打下調馬股評級至減持
關東煮放櫃台 男童打翻險命危
林益世案 陳啟祥訊後請回
北韓武器出口 傳以陸為管道
戴爾7局好投 獅隊台南7連勝
宣明智擬7/1召開記者會
今彩539頭獎無人中獎
未來運用體熱 可為器具供電
北京接收港支聯會請願信和簽名
溫網女雙 謝淑薇晉級16強
賴素如：通聯顯示是陳啟祥狂叩
林益世案 陳啟祥遭限制出境
北市兩人持刀互砍 送醫急救
搶錢躲電玩店 男子落網送辦
釣魚台主權爭議 台灣海巡船隻進入海域
媒體爆料：李珍妮非小三 其實是「小五」
全世界最大黨 中共黨員數達8260.2萬名
Egypt's new president sworn in
Hong Kong protesters demand probe of dissident’s death as Hu Jintao visits
特偵組聲東擊西逮人？ 律師：陳啟祥6/26早就遞狀自首
小威克鄭潔 勇闖溫網四輪
父失業母做工 涉案男家境欠佳
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華人女網將鬥志佳 男選手慚愧
青春專案起跑 李鴻源初訪網咖
安南：敘權力過渡 列強達協議
謝淑薇里希琪搭擋晉溫網16強
盧彥勳溫網雙打晉32強
慈濟夏令發放 美街友感恩
米德偉任緬甸大使 美兩黨讚揚
反對沃爾瑪 洛杉磯中國城抗議
美東暴風雨 13人喪生
台學生樂儀隊將參加中歐管樂節
德高齡人口使用網路比例增加
陸封彭博網站 美要求言論自由
指考首日 物理化學生物登場
高溫悶熱 午後局部短暫陣雨
紫外線危險級 宜高屏陽光最毒
沃爾瑪進駐 中國城陷文化迷思
縮短落差 菲關愛基金會成立
優人神鼓 台灣首團赴沙國表演
優劇團聽海之心 沙國男版演出
敘過渡計畫 美將提交安理會
港主權移交15年 陸高度重視
歐盟成長方案 短期舒緩歐債
外銀：歐盟成長方案可暫緩危機
黃岩島休漁令 菲國月中解除
宣導投資 證交所辦有獎徵答
濕地解說牌遭雨毀 環團盼修復
關島熱帶低壓 是否成颱待觀察
王金平率團訪日 促對台投資
胡錦濤盼港民以整體利益為重
劉德立參加巴拉圭北方市場開幕
阿肯色錦標賽 曾雅妮淘汰
劉德立款宴巴拉圭總統佛朗哥
暴力狂掃 敘利亞再添83死
陸6月製造業PMI小幅下滑
長灘島陸客減 台韓遊客增
曾雅妮淘汰 龔怡萍續拚阿肯色
台塑王永慶元配王月蘭辭世
王月蘭安詳辭世 王文洋悲慟
計程車撞安全島 4人送醫
台塑：王月蘭一生賢良淑德
宣明智委友人宣讀聲明
新疆劫機案 世維會：座位糾紛
中研院院士會議 2日展開
非婚生子 宣明智盼太太原諒
王金平率團訪日 關懷災區重建
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美元轉弱 台幣週升0.23%
北京地鐵年底逾440公里
敘過渡 安南：人民不選染血者
美漁業憂日海嘯漂流物
男扮女裝到處騙 假媒體人判刑
港特首宣示就職 誓捍衛基本法
金管會 改首長制
新北青春專案 防飆車查藥頭
香港進入梁振英時代
阿肯色錦標賽 妮妮衛冕失利
7月農機用油 續辦漲幅補貼
指考物理 設計延伸實驗首入題
否決償債 冰島總統料5連任
王月蘭過世 王瑞瑜：很難過
地方反對 重機上國道恐難公告
指考物理 考生：中間偏易
取經韓國 外交官考試研擬變革
納骨塔買賣 須經委售公司
宣明智盼各界給家人空間
參訪日本 立委盼借鏡核災經驗
蛟龍號完成海試 明年前進南海
胡錦濤：全力支持香港行政長官
中研院士候選人 6成任職國內
中油汽柴油 2日起降2角
藍黨工 毛澤東曾領國民黨薪水
暑假打工面試 7絕招防詐騙
宣明智承認3名非婚生子女
台塑汽柴油 調降2角
黃昆輝邀熱比婭來台 允爭簽證
王月蘭辭世 王文洋757字追憶
市代會司機動粗 市代按鈴申告
花蓮考區 電視台記者違規拍攝
萬點粉紅星光閃 星民眾挺同志
胡錦濤離港 提4點希望
財務困難 榮電：開董事會解決
經部多項新措施 7月啟動
陸有機認證起跑 網路可辨真偽
南海爭議 政治凌駕法律經濟
指考化學 題型靈活近3年最難
指考化學 考生：題型平均
女大生命案偵破 搜出證物
環保阿嬤愛研究 發明天然洗劑
湧泉游泳池 人魚共游迎盛夏
銀樓轉型 黃詠雪用珠寶玩文創
王建民登板 2局掉4分
李俊毅：反瘦肉精 非反美牛
DRAM產業淘汰賽 業者認輸
電子耳聽見世界 微電影訴感恩
車禍男嬰黃疸偏高 考慮換血
新北紀錄片 展現在地生命力
狂愛小賈斯汀 專家：是種病
影子籃球員 暑假熱血開播
OBU人民幣債券 擬開放
韓版林志玲 新戲失婚不敵小三
揭陝官抽天價菸 陸記者被停職
電子耳費用昂貴 醫籲放寬補助
掃地滑倒傷頸椎 國中生脫險
機電工程落後 軍方：榮電問題
爭民主 胡錦濤香港遇抗議
大馬發現荷蘭古船 寫歷史新頁
英語服務新視界 短片徵選開跑
林益世案 檢調搜林家等處所
舟山組公司 拚普陀山2年上市
家扶兒歸寧 中心主任牽走紅毯
澳碳稅上路 總理力挺前途堪憂
金門夏候鳥栗喉蜂虎 展魅力
南投教保員甄選 僧多粥少
私校傳管理員伸魔爪 中市證實
嘉市慶祝恢復省轄市30週年
疑索賄案 特偵組傳喚林益世
山東副省長查基層 和女性開房
黃任中家族 欠稅48億元
迎少棒賽 台中辦光榮紀錄展
新疆地震 52失蹤9萬人受災
陳(沖)羨陳裕璋 最久金管會主委
中華歷代文物藝術 嘉市展出
自由中國號典藏 史博館辦特展
指考物理考實驗敘述 教師稱讚
指考生物 跨章節題目具鑑別度
兩岸書畫聯展 加強藝文交流
台灣醫療奇蹟 中文版首播
預備鈴響作答 嘉義1人違規
專家看妮妮 淘汰或許是好事
科展疑入題 補教：說明應清楚
特偵組傳林益世夫婦 釐清案情
偉士牌大集合 老機車台南兜風
吳建衡再出發 三太子將赴倫敦
美瘋男疑嗑藥 肇事脫衣再撞車
指考生物科 考生：背多分
彭淮南：歐元區應走向政治聯盟
人虎拔河賽 九牛二虎之力也輸
廣州突頒限購令 市民通宵購車
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
受祖父啟發 蒲宜君雕塑展動態
加拿大國慶日 台灣民眾同樂
金門教保員甄選 錄取率33%
農婦陳屍田中 死因待查
吸引外資 菲予特區電費津貼
紀錄片論壇 聚焦公民議題
金門推英語標章 建構國際環境
解開宇宙謎 監控中心落腳台灣
台AMS監控中心 美方肯定
台灣科技能力 NASA相中
王月蘭有遺囑 財產繼承待公布
活化利用 南市古蹟成電影書院
探索太空 科學人才待傳承
科學人本色 專注做一件事
複式配置 國防科技應用
LED廠重啟擴產 憂喜參半
遭疑科展入題 大考中心否認
左眼失明 學童獲贊助眼球重建
20公斤桶裝瓦斯降30元
兩岸特色金融 金管會整理意見
本土研究入生物考題 啟發性大
男大生殺人 寫虛擬故事圖脫罪
數萬港人遊行表不滿
亞太少棒開打 拚進軍威廉波特
日重啟大飯核電 反核民眾集結
大眾運輸油價補貼 改採浮動
蛟龍號軍事用途 被疑志在南海
林益世案 綠籲開啟行政調查
邱義仁案是否上訴 檢這週決定
陸介入趨多 港媒自我審查漸強
林世嘉提案 軟禁扁代替服刑
追火車的日子 鐵道迷細說緣分
烏日沒鐵路高架化 居民抗議
彭愛佳：100％相信林益世
中研院士選舉 擬不公告候選人
陳裕璋續任 學者期許高
雨災重生 南投蓮花季登場
高醫大校長交接 劉景寬展新局
協調飛金加班機 旅客不足作罷
視障者電話客服職訓 助求新職
派出所長遭蜂螫 臉發黑送醫
沒錢吃飯 男子走上絕路
黃金週線收紅 短線忌追高
殺女大生 林嫌：好像做了蠢事
秘書長人選 府院持續交換意見
國內院士增 翁啟惠：學術提升
李沛旭小禎床戲搞笑 憋壞導演
垃圾郵件病毒 警提供檢測軟體
節目闖關失敗 巫啟賢自稱笨蛋
母攜子喝農藥自殺 送醫急救
胡錦濤談話 學者：港漸進政改
滑板阿甘吳孟龍 挑戰金氏紀錄
為妮加油 裙襬搖搖赴美
南海爭端 陸可打的牌還很多
疼惜憨兒 車隊愛心綿延
你是人間四月天 梁從誡環保路
列強簽敘協議 阿塞德前途未卜
關懷日震災重建 王金平訪松島
疑遭蜂螫昏倒 送醫恢復意識
日啟動核子反應爐 震災後首次
港遊行 民陣：40萬人參加
經濟部常次 卓士昭升任
憲兵軍官疑涉貪 軍方依法偵辦
新目標 星要當花園中的城市
增菘瑋首勝入袋 鎌田破功
領土爭議熾 越南爆發反華示威
AMS監控中心 李羅權：振奮
加外交季刊報導台駐加代表官邸
張藝謀大錢拍鐵路宣傳片 挨批
大馬玲瓏谷申遺成功
中繼接連失利 王建民遭質疑
十八大籌備 人民日報稱順利
主持香港特首布達 胡錦濤強調＂一國兩制＂偉大創舉
法界泰斗蔡墩銘出書 馬總統為老師寫序
黃昆輝: 馬選後否認承諾美牛 美方不悅
檢調大動作 上午搜索林益世宅下午傳喚(7/1)
林益世坦承索賄認錯 賴素如不敢置信
Japan restarts Ohi nuclear plant despite protests
林益世有串證之虞、本刑5年以上重罪「聲押」
林益世收賄 馬總統深感遺憾與抱歉
林益世認罪 馬英九：遺憾、抱歉！
東京都知事宣稱 要在《紐約時報》登購釣魚台廣告
黃昆輝邀熱比婭訪台 陸媒: 台獨勾結疆獨
林益世認錯聲明全文
Japan's Ichiro Ozawa and 51 lawmakers quit ruling party
臉書拓商機 除了讚再加「想要」
美菲海上聯合軍演 稱不針對任何第三方
聯合國報告稱 朝鮮閱兵導彈或為「模型」
指考第2天試場狀況多 電視自動開啟
林益世聲押 陳冲道歉
非洲肯亞教堂遭攻擊 17死逾60傷
歐國盃決賽 西義教頭先心戰
香港七一遊行 數萬人街頭示威
臉書新增「想要」 商業考量大
南韓行政首都世宗市啟用
林益世涉貪 特偵組聲押
林益世認錯 賴素如：盼給自新
美國國旗商 聲請破產
律師：林益世坦承做錯事情
義大利熱浪 悶熱潮溼像蒸籠
雷電暴風停電 熱浪煎熬大華府
兼顧家庭事業 美掀性別大論戰
指考第2天 數國英登場
紫外線過量 花東陽光毒
獨立紀念日放假 老美計畫出遊
晴朗炎熱 午後山區雷陣雨
特偵組：林益世涉湮滅證據
歐美大漲 增添台股樂觀氣氛
歐國盃抱憾 義媒體感謝球隊
中研院士會議 正式展開
涉操控利率 巴克萊老董恐下台
韓6月通膨緩和 升息機率降
食品價降 陸6月通膨可望降溫
資訊業利多 台擬與美談MRA
路上都是車 陸多城市祭限購
台股開盤上漲39.26點
車燈問題 新戰術輪車遲未量產
新戰術輪車 城市叢林穿梭自如
肯亞教堂遇襲 17死逾60傷
歐華年會 西國田尼利夫島召開
歐危機難解 陸韓經濟受衝擊
日銀短觀出爐 商業信心好轉
歐債現轉機 美元日圓續貶
新台幣匯率盤初走升
陸珠寶商建立庫存 白金價恐漲
漫博會8月起跑 聲優來台獻聲
林聖忠掌中油 拚610億績效
歐國盃西隊封王 托雷斯穿金靴
車禍母子昏迷 母已灌奶嬰喝水
林益世案 總統：非常遺憾抱歉
西4比0大敗義 歐國盃連霸
波浪油漆罐不髒手 獲美設計獎
多方統計港七一遊行約10萬人
定期篩檢 揪出大腸癌
力晶售瑞晶 96.9億落袋
好熱 上海連三天發高溫預警
增ETC車道 提前至7月下旬
三總院慶 操槍表演揭序幕
林益世高雄服務處 大門深鎖
阿肯色高球賽 龔怡萍並列43
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
道奇日本夜 凱蒂貓搶戲當主角
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
雲南澄江化石地 列世遺名錄
林益世涉貪 陳啟祥擬控誣告
日小澤擬脫黨 50議員同進退
新防會：媒體勿成自殺推手
吳孟龍挑戰滑板金氏紀錄 失敗
墨出口民調：潘尼亞尼托領先
桃園試場 卷卡遭風扇吹落錯置
成長加速 澳央行降息料暫歇
台GDP難保3% 7月陸續公布
官員：日尋求擴大與陸換匯協議
歐盟峰會落幕 歐銀接棒出招
赴日行銷 賴清德秀成果
那些年陳妍希 紐約獲新人獎
歐峰會偏多 台股續漲
梁光烈：絕不容許北韓核試驗
台日談MRA？ 經長未證實
林益世案 綠籲清查共犯結構
禁運伊朗石油 南韓尋求解套
西奪歐國盃冠軍 球迷媒體狂讚
菲漁民返黃岩島 軍方準備護航
雨擾房市 6月中古屋買氣下滑
中鋼：地勇續停料直到污染改善
院士批大學評鑑 教長允改善
指考數學 頂標可能逼近90
經部高層搬風 經長：無縫接軌
違背職務收賄 至少判10年
近10年產婦首胎延逾3歲
紐約窩5日 九把刀搞定新作
花蓮教保員招考 錄取率2成5
林益世案 陳(沖)道歉表痛心
新鮮人累積財富首步 控制花費
中銀：開放民資是保增長核心
假面騎士宣傳燈會 風靡小朋友
雲端進病房 提升護理品質
李克強：推保障房穩定房市調控
韓劇女人的香氣 金宣兒扮宅女
日小澤52人脫黨 另組新黨
抗癌勇士環台 郝：生命教材
遭檢調搜索 興勤未說明原因
不能人道 男撤銷婚姻又賠錢
台股漲 新台幣午升4.1分
林益世涉案 藍：考紀會研處
桃園傑出金門鄉親 返鄉受表揚
林益世未上戒具 特偵：無不當
林益世聲明 面對司法審判
原油禁令生效 伊朗宣布飛彈試射
員額傳不足 中市擬通盤檢討
無薪假17廠家1073人
院士會議 總統籲重視基礎研究
受刑人考指考 盼圓大學夢
工作需求減 越南拚就業機會
首枚六角形郵票 蜂當主題
指考國文 翻譯小說首入題
建輕軌 高市動起來
拚節能 南市啟用四省管理平台
妻昏迷連眨眼3次 夫相信奇蹟
林益世案 陳(沖)：配合司法偵辦
學生暑期打工 平均想賺2萬元
碧潭吊橋墩座都更 立委憂橋垮
陸iPad商標案 18億和解
台股收盤漲48.88點
美光同意收購瑞晶股權
上市不順 臉書仍續留那斯達克
世銀：歐如惡化 東亞成長5%
指考國文 考生：作文好發揮
鍾鼎邦被拘 家屬再求政府救援
台北電影獎 主持人復古風亮相
反對中油民營化 工會激烈抗議
林益世案 陳(沖)：府院態度一致
台股開高走高 收漲48點
港多泳灘現鯊蹤 檢查後重開
7月台指期漲21點
7月電子金融期齊漲
失誤大戰 道奇勝大都會
開高走高 台股收漲48點
桃抽檢髮飾 9成5標示不合格
廣東PMI 連降3個月
換LED路燈 嘉縣籲專案補助
電視自動播放 近千考生受影響
嘉縣申複水稻補助 農糧署尊重
日韓明星離台 粉絲熱情送機
涉詐補助款 15客運緩起訴
衛署：長照保險降服務障礙
廢棄藥物送檢收站 遠離藥傷害
林聖忠：打造中油成世界一流
台日MRA 盼年底前簽署
北京清華：陸經濟將U型回升
三大法人賣超台股逾26億元
作文：我可以終身奉行的一個字
未放無薪假 申請補助被抓包
花崗岩白沙灘 里約美景列世遺
暑假出遊 北市籲注意交通安全
作文還在寫 考場電視自動開機
院士會議 劉兆漢籲永續科學
指考數乙 補教估頂標83分
新疆6劫機嫌犯 2人死亡
焚化廠設泳池 北市：歡迎使用
摩爾門教傳教精神 副總統敬佩
日單人電動車上市 吸引菜籃族
嘉縣太平雲梯 104年啟用
高市：持續要求地勇改善環保
亞太少棒賽 中華隊旗開得勝
指考國文偏易 熟讀課本占便宜
賴素如盼法官給林益世自新機會
林益世案 政院立場中立
彰化永樂街商圈 盼引進小吃
阿公店溪鋅超標 高市加強稽查
新台幣兌美元貶0.5分
年輕芒果農 開發加工副產品
低潮浪大獨木舟翻 2學生獲救
女嬰遭棄機車踏板 警急尋家人
國防部：新大樓無違法施工
外資上週賣超75.76億元
戲水季節 海巡署增加救生設備
指考英文生活化 憤怒鳥入題
資產淨值明年轉負 高捷瀕破產
越南推動衛生愛國運動
收游資 央行6日再標售定存單
聰明藥管制藥品 濫用恐成癮
指考英文 考生：中間偏易
金妍兒：擬2014年冬奧退休
績優交通志工 七旬翁獲表揚
詐騙洗碗婦 車手搭高鐵取款
中油民營化 江丙坤：共創雙贏
任輪值主席求紓困 賽國挑戰多
全民瘋運動 英文作文也入題
中坑門河岸侵蝕 擬建6堤因應
國貿局長交接 梁國新提3期許
蔣勳屏東演講 索票秒殺
濁水溪舞蹈團 參演法國藝術節
上半年促參金額年增3.3倍
綁鐵絲絆騎士行搶 警逮1人
雪隧導水槽出狀況 岩壁滲水
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
身障鑑定新制 增醫護工作量
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國泰金：景氣7月可能擺脫藍燈
北京黨代會3日閉幕新領導亮相
四川暴雨7死2失蹤
新制上路 身障團體盼推IC卡
新奇有趣 平鎮波麗士辦神探營
罕見 廣州中院直播民告官庭審
菲國宅局遭擲手榴彈 幸無傷亡
拆違建 鹿港天后宮商家無奈
降低政治 龍應台盼台灣書登陸
高市線上調解聲請 省時方便
高市電動公車 待充電上路
藍：強化非執政縣市黨政平台
遊民街頭猝死 5犬護屍不離棄
見綠就吃 斜紋夜蛾危害農作物
企業若補助 台北書展可獨立
菜菜子新戲 露家政婦本性
馬雅末日預言碑文 瓜國出土
二行程機車 桃縣分期管制
信守承諾 胡志強訪星推銷荔枝
菲大學英語水準 亞洲名列前茅
指考英文 網路用語入題
揪感心 退休教授再捐中原土地
台鐵平溪線列車出軌 無傷亡
有線電視重劃 業者憂門檻低
簽賭歐國盃 越家庭悲劇3死
都市網年會 北市低碳主題參展
印阿薩姆洪患 200萬人受災
北美館長懸缺近年 黃海鳴上任
大學指考 嘉義考區2違規
暑期戰鬥營 學生期待又好奇
美玉米小麥漲價 全球糧價恐升
退休船長指控 國華血汗漁業
特別費案 呂游無罪
砂卡礑溪禁止戲水 以策安全
林益世案 王金平不評論
量縮觀望 新台幣收貶0.5分
中職明星賽 恰恰人氣8連霸
平溪火車出軌 公車接駁旅客
歐蘭德民調降 蜜月期結束
壽險公會擬集資8千億投入公建
6月車市 比5月微幅衰退
指考數學甲 考生：幾何題多
外公性侵孫女 緩刑4年
政院雲嘉南服務中心 開始運作
調查：最省錢達人 阿基師奪冠
政院：Codex論戰政治角力
試場電視自動播 加分與否待議
巴拿馬運河拓寬 進度延遲半年
金門省電達人 節電八百度
水表失竊頻傳 報警附證明免賠
婦人嗆護士 登報捐款和解
指考數甲偏易 五標可望提升
台美談MRA 未來不排除
自閉兒畫展 彩繪心靈世界
女兒遭霸凌 母親臉書披露
北市多輛機車互撞 8人輕傷
冷氣故障 考生嘆考場變烤場
南韓新行政城市 世宗市成立
陸：疆劫機是嚴重暴力恐怖案件
單程機票 曹啟泰書寫無畏人生
轉生術上映首週 陸票房飆紀錄
北市6月房屋移轉數 月減6%
熬夜排隊等交公糧 稻農火大
自攜裝置危害資安 企業應管控
日式古建築 平溪招待所將開放
陸數百維權者上訪國新辦被阻
指考數甲靈活 觀念清楚得高分
盈拉執政近1年 民調6成滿意
小澤出走 日民主黨50人脫黨
王令麟入監 聲請發還交保金
統測共同英文 3年後考非選
子涉殺聯大女生 父勸死就器捐
張忠謀：我是博雅書院教育粉絲
西班牙王后 抵菲訪問5天
黃岩島海域 陸：公務船減少
遭標普降級 義調查粗糙過程
雞蛋換藥片 泰減少藥物浪費
台鐵平溪線出軌 影響千名旅客
汽燃費開徵 年底前繳免罰
山區捉甲蟲疑觸法 警帶回調查
指考電視事件 送委員會審議
金城盃籃賽 兩岸5隊爭冠
總統：4年陸客來台406萬
導航定位 鼻內視鏡手術更精準
西班牙轟動封王 推文量爆增
陸鐵道部宣傳片 張藝謀未參與
今彩539開獎
美菲戰備演習 陸海監巡航演練
德國新生人口持續減少
平溪火車出軌 晚間7時復駛
精簡人事 台東簡併戶政單位
瘋海祭 新北臉書粉絲抽好康
菲美海上演習 菲南海域登場
吳經國：國家奧會須保持獨立性
威力彩開獎
日月潭纜車瞬停 乘客空中熱烤
汽燃費單遲到 不影響民眾權益
F16升級案 本週與美簽署
全球人壽擬減資 彌補虧損
演歌雙棲 蘇志燮出輯圓夢
林毓生：台灣民主在原地繞圈
風力發電潛力大 將超越核電
腦瘤童圓夢 要好好看金門
設代表機構 外交部：努力方向
自閉兒的春天 家長分享經驗
烏坵缺醫療資源 松醫彰基支援
滬高溫破37℃ 用電創新高
經建會：台日加強合作創新商機
陸官員公款吃喝 將禁吃魚翅
義守大學榮譽校長南亞教育交流
藥材烏頭附子含毒 處方加警語
馬利珍貴陵墓 遭叛軍破壞
華航董座張家祝 獲選觀協會長
林子偉越洋視訊 想念滷肉飯
城市革命 九份打造國際慢城
罹口腔癌厭世 男車內燒炭亡
台北地院裁定林益世羈押禁見
身障新制上路 民團憂宣導不足
人行：續實施穩健貨幣政策
大學評鑑紛爭 脫鉤退場聲浪起
林益世涉貪羈押 撼動高雄政壇
臨時會添變數 藍綠各有看法
今彩539 頭獎4注中獎
女運毒販開普敦機場落網
台中妙齡女墜樓 警查肇因
法森林藝術節 台灣不缺席
與國一女性交 男悔悟獲輕判
陸6月百城房價止跌
奧地利失業率 歐盟國家最低
林益世案 蘇籲馬不應置身事外
威力彩頭獎槓龜
感謝台賑災 宮城縣款宴王金平
墨西哥總統選舉 革命制度黨奪回政權
公盟: 林益世只有1案嗎？ 還有多少人插手國營事業
林益世收押禁止通訊 連夜移送看守所
壹週刊提前出刊 第二片「保命錄音」曝光
林益世耍官威強行索賄 錄音帶內容大曝光
林益世收押 陸駐台媒體顯著報導
被檢查官問到賄款流向 林益世竟說「燒掉了」
國際傳媒：林益世案使馬總統的「金漆招牌」留下污點
韓國學者稱 在中國古貨幣上發現疑似韓文
首家台灣建商 進駐福建平潭參與開發
新移民之子也能考滿級分
關鍵錄音帶 林益世稱許多人要分配錢
3市售洗髮精含甲醛 消基會：釋出量合乎規定
北韓赴陸賺外匯勞工 薪水8成充公
娶不到老婆！ 2020年大陸剩男達3千萬
「食人魔分屍案」 疑找到中國留學生林俊頭顱
藝術家聯合特展即日起於高雄美濃客家文物館展出
華泰王子大飯店 嚴選身份認證愛文芒果
滬安電力接獲1億人民幣大單合約
里希琪復仇成功 夏娃溫網出局
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
林益世收押北所 凌晨入戒護區
世銀新總裁金墉 今上任
央行料出招 歐股漲
美製造業萎縮 油價跌
美股漲跌互見
巴黎電影節 台港不缺席
美奧泳隊3非裔入選 史上最多
美職明星賽 陳偉殷未獲選
美羽賽開打 中華隊目標一金
過海關大考驗 優劇團平安抵沙
全球不景氣 台沙貿易連年成長
拼觀光 胡志強推台中與星直航
小喬溫網輕騎過關 志在衛冕
各地晴朗高溫 出門記得防曬
指考第3天 考史地公民
烏拉圭不滿委國加盟南美共市
全台紫外線危險級 東部空氣好
阻宏達電新機銷美 蘋果踢鐵板
拯民國小轉藝校 教部籲再評估
權值股除息 牽動台股
韓6月外匯存底增 投資收益揚
併購失利 微軟減記62億美元
強攻陸市場 韓企業推MWC
台股開盤上漲19.45點
喬治麥可病癒 唱出生命體認
台灣傳統音樂 羅馬揚聲
林益世收押北所 編號2559
南市國中教師甄試 公告試場
禽流感爆發 墨國拉警報
陸女排輸球原因 教練說瘦肉精
蒙特婁發現頭顱 疑為林俊
英倫建築展 台灣作品展創意
新台幣匯率盤初走升
新台幣匯率盤初走升
林書豪退出奧運男籃靶子隊
林書豪退出奧運男籃靶子隊
翁啟惠論評鑑 別讓指標變目標
翁啟惠論評鑑 別讓指標變目標
抗憂鬱症新藥納健保 治失眠型
抗憂鬱症新藥納健保 治失眠型
台鐵擴運量 汐止南港隧道貫通
台鐵擴運量 汐止南港隧道貫通
搶波音地盤 空巴在美設廠
搶波音地盤 空巴在美設廠
檢調搜索 興勤：查員工薪資
討論PFI制度 6日開跨部會議
檢調搜索 興勤：查員工薪資
討論PFI制度 6日開跨部會議
兔子洞開開門 孩童夢遊寶藏巖
兔子洞開開門 孩童夢遊寶藏巖
ICC道歉 利比亞釋放4特使
ICC道歉 利比亞釋放4特使
宏都拉斯產品銷世界39國
宏都拉斯產品銷世界39國
如何救經濟 Fed鷹鴿大戰
如何救經濟 Fed鷹鴿大戰
英國商會稱出口增長 經濟改善
英國商會稱出口增長 經濟改善
2020年 陸剩男達3千萬
2020年 陸剩男達3千萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
東京灣5.4地震 無海嘯危險
梁國新：爭取新興市場消費商機
東京灣5.4地震 無海嘯危險
梁國新：爭取新興市場消費商機
製造業萎縮 美股漲跌互見
製造業萎縮 美股漲跌互見
北韓赴陸勞工 薪水8成充公
北韓赴陸勞工 薪水8成充公
藝術家紐約聯展 獻台灣風情
藝術家紐約聯展 獻台灣風情
國泰金除息 弱勢呈貼息
國泰金除息 弱勢呈貼息
朱：重新看地圖 整併3都心
朱：重新看地圖 整併3都心
大型股走揚 台股越過7400
大型股走揚 台股越過7400
川民抗議設廠遭驅散 官方讓步
川民抗議設廠遭驅散 官方讓步
賽德克巴萊夯 指考歷史也入題
賽德克巴萊夯 指考歷史也入題
台股續揚 水泥創波段新高
台股續揚 水泥創波段新高
券商6月發行1009檔權證
券商6月發行1009檔權證
藏遊藝場販毒 10多人送辦
藏遊藝場販毒 10多人送辦
陳(沖)：國營事業人事非一人決定
陳(沖)：國營事業人事非一人決定
府：記取教訓 執政團隊共承擔
府：記取教訓 執政團隊共承擔
副總統：台灣半導體持續成長
副總統：台灣半導體持續成長
四川警民衝突 什邡黨委牌遭拆
經濟大躍進 金磚股市魅力難擋
四川警民衝突 什邡黨委牌遭拆
經濟大躍進 金磚股市魅力難擋
火災害客嗆傷 燒肉店主判刑
火災害客嗆傷 燒肉店主判刑
陸副校長被控性侵 警稱猥褻
陸副校長被控性侵 警稱猥褻
指考歷史 考生：難易適中
指考歷史 考生：難易適中
瓜地馬拉紡織品 外銷可望成長
統一亞洲大金磚 瞄準兩岸雙印
瓜地馬拉紡織品 外銷可望成長
統一亞洲大金磚 瞄準兩岸雙印
林益世案 綠要總統正式道歉
辦亞太城市高峰會 高市動起來
林益世案 綠要總統正式道歉
辦亞太城市高峰會 高市動起來
新疆反劫機者 每人獲獎47萬
新疆反劫機者 每人獲獎47萬
防家庭照顧悲劇 應及早求助
防家庭照顧悲劇 應及早求助
瘦肉精標準 國際會議近日討論
三星在美遭禁售 專利戰開打
瘦肉精標準 國際會議近日討論
三星在美遭禁售 專利戰開打
維權為環保 韓寒挺什邡民眾
維權為環保 韓寒挺什邡民眾
亞西青年參訪 台灣秀軟實力
國會外交 立院朝野訪波海三國
亞西青年參訪 台灣秀軟實力
國會外交 立院朝野訪波海三國
集水區環評擬放寬 環團憂污染
集水區環評擬放寬 環團憂污染
澳盛：2015人民幣自由兌換
澳盛：2015人民幣自由兌換
美容店藏春色 高市警逮6人
多晶矽明年續降 大廠仍可獲利
美容店藏春色 高市警逮6人
多晶矽明年續降 大廠仍可獲利
缺錢買毒 假釋犯飛車搶皮包
缺錢買毒 假釋犯飛車搶皮包
德里今夏高溫創紀錄
德里今夏高溫創紀錄
消基會檢測功能洗髮精 符標示
消基會檢測功能洗髮精 符標示
院士預警 台灣農業喪失競爭力
院士預警 台灣農業喪失競爭力
庫藏股護身 宏?走穩
總統：AMS團隊贏得國際重視
庫藏股護身 宏?走穩
總統：AMS團隊贏得國際重視
遭牽扯林益世案 王進士反駁
遭牽扯林益世案 王進士反駁
蠍子螫人 印機場飛機停止滑行
蠍子螫人 印機場飛機停止滑行
料美歐央行政策鬆綁 亞股續漲
料美歐央行政策鬆綁 亞股續漲
現代原民音樂會 創新詮釋古典
現代原民音樂會 創新詮釋古典
戴勝益談品牌 要始終如一
柏南奇將赴國會 宣達貨幣政策
戴勝益談品牌 要始終如一
柏南奇將赴國會 宣達貨幣政策
台北36.1度 創今年最高溫
台北36.1度 創今年最高溫
浙江栓養兒童案 院長被停職
浙江栓養兒童案 院長被停職
改善南科交通 聯外延伸道開工
改善南科交通 聯外延伸道開工
百聞不如一見 千名台生赴陸
百聞不如一見 千名台生赴陸
經血暴流 5旬婦包尿布上班
經血暴流 5旬婦包尿布上班
穿涼感衣 請看Q-max值
穿涼感衣 請看Q-max值
明德新村保存 高市推容積調配
明德新村保存 高市推容積調配
區間盤整 新台幣午升4.1分
區間盤整 新台幣午升4.1分
中鋼若涉弊 經長：絕不寬貸
中鋼若涉弊 經長：絕不寬貸
美光收購爾必達 經長看好
美光收購爾必達 經長看好
三合一測量器 薄膜科技新革命
王文洋探父墓 盼大媽葬旁邊
三合一測量器 薄膜科技新革命
王文洋探父墓 盼大媽葬旁邊
童心繪月亮 充滿童稚幻想
童心繪月亮 充滿童稚幻想
林益世案 特偵組查共犯
林益世案 特偵組查共犯
6千萬擺平唯冠 蘋果毫髮無傷
6千萬擺平唯冠 蘋果毫髮無傷
陸6月非製造業 擴張速度增快
陸6月非製造業 擴張速度增快
AMS計畫 總統勉培訓人才
AMS計畫 總統勉培訓人才
子名宏恩 昏迷母手指輕撥應允
子名宏恩 昏迷母手指輕撥應允
巴士國道火燒車 無人傷亡
巴士國道火燒車 無人傷亡
違勞基法者公布 部分縣市未罰
違勞基法者公布 部分縣市未罰
朴子刺繡暑期營 認識傳統文化
朴子刺繡暑期營 認識傳統文化
學者：建議成立農業科技研究院
學者：建議成立農業科技研究院
台股收盤漲73.20點
台股收盤漲73.20點
獨立紀念日放炮 男子炸掉拇指
獨立紀念日放炮 男子炸掉拇指
法富人避稅 遠走英倫
法富人避稅 遠走英倫
借券機制有瑕疵 證交所挨告
陸政法委書記漸與公安廳長分離
壽險保障 應考量10年生活費
地理取材生活化 iPod入題
指考地理 考生：出題生活化
台股開高走高 收漲73點
上半年境外債券基金漲17%
狐臭手術致皮膚壞死 醫師判賠
傳陸4大銀行6月新增貸款降
長灘島旅遊 3人罹桿菌性痢疾
榮電欠債41億 可能破產
台北南港展覽館2館動土
3歲童無處托 北市：逐年增班
員林市劃差額地價高 住戶陳情
7月台指期漲92點
男自創手刀按摩 竟腹動脈剝離
7月電子金融期齊漲
疑飯店不淨 閩一家6口染性病
脊損基金會成立 盼增社會參與
打工陷阱多 勞團八步六拳護身
類股齊揚 台股站上7400
專家提科研承攬制 為教授解套
台中薩克斯風賽 首獎3萬美元
韓調查：男大生關注瘦身美容
法財政惡化 短缺430億歐元
AMS監控中心啟用 美方讚賞
林案波及 王進士：配合檢調
德年輕人失業率 20年新低
三大法人買超台股81.8億元
瘦肉精零檢出 學者：沒道理
棘手死亡車禍 細心鑑識釐清
烈日高溫 嘉縣籲農民小心中暑
司徒文愛台灣 將留台北杏壇
房地產透明指數 台灣全球29
四川什邡恫嚇民眾：禁止示威
問蓮霧甜度 男不爽砍鄰居判刑
硫酸潑人致殘 男判刑9年2月
屏東種水梨 林君諭挑戰成功
人才科技經濟斷層 翁啟惠示警
北市男子腹部遭割傷 器官外露
日民主黨 開除小澤黨籍
天然尚好 南投業者推自然美味
操縱利率 巴克萊執行長下台
健保支付 學者：宜論品質計酬
恆春2國中生溺水 消防局搜尋
緬甸特赦46人 傳包含政治犯
腸病毒沒放假 增7重症個案
CNN當家主播古柏 大方出櫃
6度招標 興隆國小校舍決標
超市倒閉欠薪 北市發離職證明
新台幣兌美元升1.9分
陸6月非製造業PMI回升
汽水含酒精 沙國考慮明年禁
李宗霖木雕 嘉檢展出
什邡網友：特警拿槍 我們恐懼
兩大通訊社合作 鏡頭下秀奧運
防流浪漢 穗多橋下佈恐怖尖錐
明魯王冥誕 金門各界紀念
經營地下錢莊兼販毒 警逮5人
戰地旅行 記者當導遊
盛治仁換跑道 感觸企業較單純
指考歷史難度高 宗教題偏多
擊落土國軍機 敘總統說遺憾
日上週540人中暑 3死
陸漁船入北韓海域捕魚
指考第3天 嘉義考區零違規
蛟龍後 陸正研製深海龍宮
北市清潔隊新制服 寶特瓶材質
曹啟鴻赴日取經 擬規劃老人村
異想天開男 超商寄送毒品被訴
指考公民與社會 考生：偏易
山岳隧道貫通 汐止南港3軌化
大考中心：試卷暫不改彩色印刷
涉教唆打人 花蓮市代主席送辦
午仔魚檢出磺胺劑 避食頭內臟
考試中突響鐘聲 延後收卷
疑偷竊鑄鐵 2嫌互推刑責
雙北房屋移轉下滑 結束反彈
卸任後長居 駐台代表愛上台灣
大媽與王永慶合葬 王瑞瑜震驚
竹塹國樂節 16場音樂饗宴
福建省政府秘書長 侯全寶到任
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
指考地理圖偏少 近3年最簡單
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
廈門稱完成金門供水方案
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菱生中港新廠 初期產能增2成
日瑞薩電子 裁員5千關9廠
醫療疏失去刑責化 院士籲修法
竹北新月沙灘嘉年華 6日登場
政院：決定重要人事是院長職權
中市建企鵝館 民眾憂破壞生態
報告：陸消費者缺乏品牌忠誠度
寄生蟲作祟 養貓女易輕生
少棒賽場地缺失 中市允速改善
桃機一航廈萊爾富 4日開幕
汕尾大排逢雨必淹 專家找對策
美大火未歇 傳救災墜機意外
國民黨「快刀斬亂麻」 開除林益世黨籍
三星發表 有投影功能智慧手機
"涼感衣"有感無感? 選擇通過紡拓會認證的就對了!
AIT慶祝國慶 處長司徒文：卸任後要留在台灣
林益世辦公室主任聶春賢遭特偵組約談 案情延燒
林益世案 特偵組掌握其他民代與國營事業勾串事證
蘋果10月推iPad Mini？ Google亞馬遜剉勒等！
14歲少年討厭上學！ 竟成駭客入侵學校網站
「夜郎自大」的民進黨如何轉型？ ---陳淞山
福斯商旅夏日出遊趣優惠實施中
柯建銘：馬總統應向國人道歉改組內閣
iGoogle掰掰！ 明年11月關閉
碁迪賣黑心過期優格！ 貴婦百貨也遭殃
法國前總統沙柯吉涉收政治獻金 調查員上門搜查
媒體報導「證交所挨告」之說明
嚐「必勝客」 600元博環遊世界
林益世案 綠要求「馬道歉、內閣改組」
林益世案啟示 吳敦義「人生無常、唯有一念」
蘇貞昌：林益世案應查辦到底
看好燕窩市場潛力 「即食燕角」上市
林益世母攜1800萬投案 沈若蘭列被告200萬交保
英研究：少吃4成 延長壽命
沙柯吉成平民 調查員上門搜查
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
復甦乏力 IMF砍美成長預測
繼任執行長 巴克萊恐向外尋找
十小時訊問 彭愛佳仍是證人
小威拍掉克娃 溫網后座更近了
節水有成 台北擊敗東京獲獎
歐股連3紅 漲勢凌厲
憧憬救市 金銅漲
救市上膛 油價飆
蓋洛普：失業者較易過胖高血壓
全球創意國家 巴西排名58
印巴官員會談 孟買恐襲為主軸
溫網女單 4強出列
美羽賽 周天成林祐賢再闖關
巴西央行：鼓勵信貸反嘉惠進口
數據報喜 美股漲
低價出擊 迷你iPad將現身
對抗兒童肥胖症 美校午餐更新
巴重開補給線 塔利班揚言攻擊
各地晴朗高溫 出門應防曬
殷仔出戰水手 要讓金鶯轉運
歐美股續揚 台股挑戰反壓
李明博胞兄涉收賄 被檢方調查
溫網8強戰 費德瑞小喬贏面大
台股開盤下跌3.8點
GM領軍 美汽車銷售超越預期
一切正常 RIM駁死亡螺旋說
南韓人聲稱擁有甲骨文紅陶罐
失婚阿湯哥 登富比世最賺演員
何潤東好身材 日誇台灣第一
信評：電子新品難拉動下半年
協力烘乾濕穀 便利農民繳公糧
提高寵物登記率 南市減免費用
美青少年厭惡情色簡訊
新台幣匯率盤初走升
食品安全 納入陸地方考核績效
制服劫機者 新疆民警被封英雄
CAC討論瘦肉精案暫無共識
再磋商希紓困條件 IMF沒勁
王建民再入傷兵 恐列交易名單
陸四大佛教名山爭上市 惹議
中研院士新任名單 5日出爐
義食品專家：歐盟反對瘦肉精
朴子推廣紅薏仁 最佳伴手禮
瞬殺15漢堡 厭食大胃王稱霸
殷雄抗水手 首局解決一朗
黃金十年 尹啟銘提3驅動力
可愛冤仇人 邀千人新莊看戲
美國公開賽 妮妮準備好了
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
技優甄審放榜 錄取7230人
震盪換手 台股狹幅整理
張忠謀施崇棠獲選工研院院士
李新穎出席墨文化學院期末會
林書豪探訪火箭 替新約探路
殷雄國王 合演投手戰
車禍母昏迷指數變5 子黃疸降
什邡90後上街頭 韓寒喊讚
林益世案 特偵傳喚聶存賢作證
高美濕地 分區管制保護動植物
日媒：台船入侵釣魚台海域
北大校長助理11人 比部長多
妮妮找回微笑 征戰美國公開賽
婦割腕尋短 警及時阻悲劇
菲議員：美應擔任黃岩島警察
殖利率可觀 宏達電站上4百元
宜蘭童玩節 國道客運直達園區
關中要活到90 看孫女念大學
再續前緣 傳火箭要爭取林書豪
納克森持股遊戲沒申報 遭罰
下腳料管理 監委將訪高市府
人口老化擋路 歐經濟難成長
Groupon實體店星國開張
副總統籲注意經濟成長隱憂
元大寶來與美不動產業合作研究
越今年5度降息 仍有下調空間
購物台糾紛 兩業者NCC陳情
救災員警墊餐費 中市專案處理
加州夫妻 天天相約迪士尼
殷仔抗水手 5局送8K
日媒: 台海釣船接近釣魚台
2012竹產業研討會在瓜開幕
羅姆尼選情急 梅鐸推文關切
歐銀若大降息 經濟受惠也有限
清廉形象損？ 總統未回應
蕭萬長：文官要決斷溝通執行
李鴻源：尊重祕書長是行政倫理
美政府：人魚不存在
保釣人士凌晨出海 海巡戒護
尹：先與重要經貿夥伴簽FTA
中投改組 薛立言任董座
高市掃幫派逮9人 主嫌列治平
金鶯灌4分 殷仔勝投候選人
張忠謀：沒有打算買瑞薩晶圓廠
毛治國談觀光 營造話題找賣點
日媒：4艘台巡邏艇隨行保釣船
倫敦新地標Shard揭幕在即
大學生飆創意 發明腳操控賽車
涉教唆毆花蓮市代 黃枝成收押
陳保基：美牛依政策推動開放
獲知寶寶平安 昏迷母點頭2次
日行萬步 醫師：留心關節傷害
中油董座：今年無法獲利
殷仔挨陽春彈 金鶯仍領先
台船赴釣島海域 政府拒日抗議
強勢好萊塢 逼各國電影顯特色
工業區住宅 高市專案查緝
別人出錢我服務 醫療援外新招
玩具驗出塑毒 環團憂易傷兒童
儲存不良 陸糧年損2千餘萬噸
美商週：台灣高科技陷品牌危機
綠籲內閣改組 藍質疑無限上綱
楊豊彥接任華南銀行總經理
越日合作 共商稀土南海對策
日官房長官：不容台船入領海
林益世案 特偵組查賄款流向
殷仔退場 牛棚搞砸勝投
納克森若不補正 可連續罰
人道養蛋雞 陳保基：緩推跟進
罕見 印雄虎扮奶爸養孤虎
荷籍社會工作者 菲國遇害
克服病魔 精障病友洗車好業績
韓元走揚 新台幣午升6.8分
政院：林益世未住信義官舍
身心障礙評估新制 11日上路
奧斯卡影帝 外遇劈腿過戲癮
日圓需求夯 日債殖利率創新低
暑假打工 調查：9成業者違法
圍牆布告欄缺失 北市圖允處理
醫療行為除罪化 法務部開步走
男第6次酒駕 判刑1年半
陸媒：陸海監船逼退外國公務船
歐元區問題 難免拖累德國經濟
陳(沖)：強力肅貪 不容貪腐存在
台股收盤漲4.23點
尼加拉瓜上半年出口成長13%
美羽賽 中華隊表現出色
搶自由行市場 北市推優惠專案
郝龍斌爭取主辦國際居住社區獎
勞勃施奈德愛台 拍國際宣傳照
購物台糾紛 NCC續行審議
台船入釣島海域 海巡阻日登船
7月台指期漲62點
7月電子金融期漲
殷雄技壓國王 惜無緣勝投
狹幅震盪 台股收漲4.23點
占公地擺攤 師大夜市名攤緩刑
童玩節水域遊戲 5日免費試玩
財富管理銀行評鑑 中信銀奪冠
年輕人發起社運 陸轉型契機
台股震盪小紅 突破需補量
陸官媒：環境問題不應控制輿論
陸鐵道部債務驚人 年息上千億
美神鬼遊民 高檔飯店住2年
三大法人買超台股41億元
前健力選手國罵老母 移送法辦
邀女雙修改運 男被控強制猥褻
海大學生下海溺水 命危送醫
調查局：可協助清查海外帳戶
?迪賣過期優格 衛局移送偵辦
學生當志工 彰中前進史瓦濟蘭
遠距醫療 陳(沖)促公開辯論
氣候異常 陸既暴雨又高溫
院士選舉激烈 數票之差決勝
關廠失業工 擬夜宿勞委會陳情
身心障礙評估 新制大不同
推國立大學整併 最快明年啟動
奈米發電發光 清大研究躍國際
林益世案 馬：不論層級查到底
疑索賄案 林益世母親主動到案
為人妻吃醋 男持獵槍射殺友人
歐元區危機改變歐洲政治版圖
談判不成燒車 2兄弟遭訴
越水電浪費 全民負擔
遭牽扯林益世案 王進士說無奈
台北多媒體展 6日開跑
西班牙對外銀行 台北開分行
上海37℃ 男子熱射病昏迷
賴素如建議林益世 撤誹謗告訴
新台幣兌美元升 2分
周永康讚烏坎 維穩方式或調整
抽水站疏失 33戶申請賠償
傳嘉之寶成果展 創新在地產業
董座頻更換 中聯資：人事調動
高鐵贈車票 助彰化家扶兒圓夢
藍：總統兼任黨主席有必要性
世界公民服務研習 從部落出發
偷釣龍膽石斑 眼尖巡警逮慣竊
南海爭議 菲籲陸發言小心
立委訪問團訪俄 促進國會合作
陸生學士班放榜 輔大人數居冠
大馬飲食品展覽 台廚展果雕
高市迎陸客 持銀聯卡享優惠
涉拉竿打中路人 釣客吃官司
涉助詐保近億元 5員警遭訴
百貨創意設計展 裸女畫惹議
奈國爆炸案 疑伊斯蘭組織所為
民進黨決議 要求內閣全面改組
中市男子跳水輕生 遺體尋獲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
韓陸FTA 最快後年簽署
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
李厚豪控侵占酬勞 經紀人遭訴
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
獲利減 理財族滿意度6年新低
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
專挑夜歸女行搶 警逮2人
地下錢莊藏槍械 中警逮3人
榮電欠薪資 工會找勞委會陳情
飛滿7趟 旅客獲金箔登機證
加裝定時器 省電效果顯著
夏日防疫 兒童劇演給你看
義診藏人 楊重源將7赴四川
蘇貞昌：政院應撤銷電價調漲
三星第2季利潤再創新高
平價選擇 萊爾富進駐桃機
談人生 小野：盡力做每件事
陜西暴雨成災 縣官被沖走殉職
減少缺額 陸生學士班擬增遞補
專偷高價位金屬 警破外勞竊團
翔鷗操演 全兵力校閱
網路牽紅線 上網娶越南老婆
苗崎頂園區 串連西部科技走廊
釣魚台海域 台日船碰撞
亞華年會6日馬尼拉登場
5杯咖啡 試管嬰兒成功率減半
海巡特勤介入 阻日艦登保釣船
酒駕致死開庭 葉少當庭認罪
葉少出庭 被害家屬請法官押人
偏鄉瘋平板 3個月才借得到
新舞台9月重開張 新舞風登場
塞米袋防滲 桃機：施作工程
電腦麵龜族 16歲即中風
發現疑似炸彈 孟買虛驚一場
埔里民宅火警 母女嗆傷送醫
奧運文物展 國際奧會很重視
景氣差 義大利人更愛賭一把
陸：堅決維護釣魚台主權
談林案 副總統：一葉落要知秋
打擊網路侵權 陸啟專案行動
行銷台客 方文山27元素入歌
經部：將檢討公股事業管理
裝太陽能 金門肉品市場用油減
監院指美牛說帖欠當 政院尊重
監測事業廢水 環署推自動系統
文創博覽會 10月南港開展
台幣29.866 一個月新高
新粒子尋獲 可能就是上帝粒子
南市改進防災 抽水機區域聯防
里昂升大立光目標價至707元
法調查：28%醫療行為非必要
撲滅口蹄疫不彰 糾正農委會
瓊斯盃女籃移師苗栗 免費入場
劉燈城任台灣金控董事長
抗議徵地 青海玉樹藏婦自焚
麗寶樂園剪綵 副總統盼創就業
北一女樂旗隊 中歐管樂節演出
屏理念學校有特色 闖出知名度
重機掛普通車牌 毒蟲露餡被逮
日本擬接待大陸公務員進修
關廠失業貸款 勞委會要求償還
路邊小解墜山谷 男獲救無大礙
台金線暑假夯 立委籲聯合補位
龍的傳人李建復 旅夢20開唱
拾荒顧病母 身障生獲孝行獎
殷仔單場9K 美職生涯新高
看診住院難 衛署擬轉診辦法
營建署：住宅供給充足
放任員工買股 證期局遭糾正
孕婦國道遭撞 家屬法院討公道
找上帝粒子現曙光 台灣助分析
官媒談十邡事件 別向公眾隱瞞
精神分裂男砍死女 一審15年
南市推青春專案 議員認欠活潑
米食嘉年華 外籍廚師巧藝獲獎
林益世之母 關係人身分應訊
汪旖文：單車環島體驗不同人生
王建(火宣)：綠批貪腐有無想到自己
防肇事 高市擬降低機車使用率
台美產業合作辦公室 經部規劃
胡志強率團 明參加滬台論壇
公平會處分 納克森遺憾
男師追女學生不成 誹謗遭判刑
泰穩定雙率 緩和歐債危機衝擊
中醫輔助癌患 義大試驗具成效
台塑四寶6月營收月減近16%
證所稅案 藍提IPO不溯既往
台生涉搶 海基會營隊開法律課
海基會文創產業團9日赴陸
人道飼養蛋雞 業者響應
印巴會談 孟買恐襲印頻施壓
全台最爽職缺 台大碩士生出線
18年後 設6百架海上風力機
迎90大壽 皮爾卡登辦時裝展
陸生放榜 教部：比預期樂觀
過期優格製果昔 廠商聲押
界外飛球打傷眼 婦求償敗訴
郭董開放員工認股夏普十代廠
外交部：台船隻有權赴釣台海域
6月底上市本益比21.68倍
林益世案 馬要擔責剷毒瘤
調查：42%民眾估房價持平
歐債影響 躋身百大歐企業減少
研考會主委朱景鵬准辭
英國專利戰 宏達電勝蘋果
鴻海集團副總裁程天縱退休
傳承人生經歷 為自己出一本書
用水吃緊 金門盼自陸引水
泰煉油廠起火 將關閉1周
好事多磨 圓圓腹部超音波暫緩
油價大跌 台塑化Q2虧慘
今彩539開獎
翻車致陸客6死 司機判刑定讞
台塑四寶Q3展望 苦盡甘未來
金城盃籃賽首日 台灣1勝1負
苗栗1少女落水 警調查死因
調查：北市A級商辦租金微揚
克什米爾極右派限制觀光客著裝
保釣護航 海巡艦與日艦對峙
七五前夕 新疆加強反恐
漁船長：日方欲登船 海巡制止
林益世案 聶存賢訊後請回
陸網友關注台保釣 笑陸不作為
陸節能環保十二五出爐
王丹首次訪日 批陸民主退步
麻醉事故 衛署擬納醫療補償
天津台灣名品展 夜市小吃飄香
東京設計展 台灣文創吸睛
優劇團秘密武器 大力金剛水
馬：林益世未提過王金平
男子飛車連搶皮包 躲賓館落網
料理大師賽 美味開戰
瓊斯盃女籃 7日苗栗開打
職棒煙火秀 獅嗑桃猿摘3連勝
身障新制將上路 立委憂配套慢
完全比賽破局 殷仔：贏最重要
佛光盃女籃賽 地主勝北大
低脂飲食不夠 顧心臟需好脂肪
王金平替福島加油 大吃櫻桃
3星開出014 中獎444注
歐洲經濟不妙 央行料寬鬆貨幣
疑尋獲上帝粒子 科學家喜落淚
巴克萊出亂子 投資銀行恐分家
贓款藏池塘 林益世母親交保
法力圖減赤 對富人和企業加稅
銀行保險箱寺廟金牌 離奇掉包
蘇批馬 藍：蘇從未與貪腐切割
林益世案 檢調追金錢流向、共犯
民進黨：七七反貪腐座談、不如積極偵辦給人民看
私煙猖獗 儼然成為世界第四大菸草商
林益世母親不請自來 疑帶來賄款＂救子＂
林益世案 馬：捍衛清廉的價值、查辦到底
＂遊山玩水＂年薪150萬 全台最爽職缺出爐
保釣護航 台灣海巡5艦戒護與日艦擦撞
林益世妻子彭愛佳第三度被約談
《神鬼傳奇》樂透開出014 台彩公司傻眼
France’s Socialist government raises tax on rich
3 dead, 80 injured in oil tankers explosion in Afghanistan
Australian navy rescues 162 people from asylum seeker boat
王建煊指馬用林益世「很當」林佳龍痛批王失格
中國再度擅命主教 教廷譴責
林青霞遭曝「因沒生兒子前年已經離婚」
古巴頭子低調訪華 來中國取經"改革開放"
揚子江船廠搬遷 不影響營運
五十步笑一百步 藍批「蘇貞昌從未與貪腐切割」
尋獲「上帝粒子」！助解開宇宙奧祕 科學家驚喜落淚
本週活動 臺中市油畫家協會會員聯展
蘋果英國專利無效 宏達電訴訟獲勝
王建煊反馬祖博弈！ 公投若通過將成罪惡之地
謝淑薇混雙晉級16強 今晚挺進中央球場
開創事業第二春 房仲業美式經紀人時代來臨
大陸學者建議開放第2胎 一胎化解禁
中國修訂＂高溫津貼＂ 40度C以上禁止室外工作
怕誣告 林益世撤回對陳啟祥誹謗告訴
行政院：陳士魁暫代秘書長職務
日本宅配天然水 搶攻台灣市場
新移民歡樂暑期在移民署臺北市開鑼了
蘆洲工地下陷 附近住戶急撤
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聯合國限制配方奶三聚氰胺含量
敗部復活 刀鋒跑者出征倫奧
俄語案通過 烏克蘭爆警民衝突
疑似口角衝突 男子勒死妻子
歐股平盤整理
憂需求減少 油價下跌
擔心需求轉弱 倫敦銅價跌
自由之家：大陸列全球壓制國家
沙國首場演出 優劇團博滿堂彩
優人：沙國觀眾超熱情
美媒：五大跡象中國經濟亮紅燈
訊息多空紛雜 台股或震盪
委內瑞拉加盟南美共市 引爭議
墨大選 泰半投票所重新計票
蒙特婁公園頭顱 確屬林俊
Bankia執行長貝爾杜辭職
美國慶熱狗大賽 黑寡婦破紀錄
阿拉法特疑遭毒殺 巴促調查
高溫炎熱 出門防曬多喝水
暴風雨斷電 雲端安全惹爭議
勇警緝毒負傷 逮3嫌
新院士名單 土洋比例受矚目
台股開盤下跌10.04點
運匠開地下錢莊 專坑同業
豪雨 6月物價年增1.77%
張玉龍獲阿聯九號球錦標賽冠軍
7年波折 福斯保時捷終合體
美國糧倉大旱 全球恐鬧饑荒
經濟緩 專家擬下修人民幣預測
院士候選人 過半曾陪榜
走馬瀨牧草節 7日登場
嘉義竹崎高接梨 6日台北展售
特偵組3傳彭愛佳 仍是證人
英判專利無效 蘋果歐洲栽跟
獨立紀念日 美民眾熱烘烘慶祝
黃宇琳臉麻痺 資深演員救火
新台幣匯率盤初走升
澳洲總理好薪情 賺贏歐巴馬
印尼跨海大橋 陸10廠商投標
巴拉圭總統接見劉德立
半年報失色 台塑領跌塑化疲弱
救經濟 歐銀英銀料邁向零利率
歐經濟惡化 亞股漲多拉回
經部中小企業處長 葉雲龍升任
罪愛你分屍戲逼真 觀眾驚呼
葉冠亨邀和解 被害家屬缺席
陸去年對非洲貿易創新高
高市街頭械鬥 2人傷重送醫
建案廣告不實 哲邦翰成遭罰
林益世案 胡志強：驚訝難過
塑膠弱勢 台股跌破7400點
國立大學整併 中央掌握主導權
CAC美牛案紛歧 美提議表決
香油錢大盜犯案 赤腳逃跑被逮
原住民豐年祭 暑假遊台東
巴拿馬與捷克簽訂賦稅協定
促國際交流 青輔會邀照片分享
抗爭餘波 什邡官方：未封城
韓食物價揚 OECD排名第3
中選會赴墨觀選 史上首次
日反應爐供電 核災報告將出爐
監督預算 在野黨立委辦研習營
陳嘉虎任友邦人壽台灣總經理
日新幹線獨特系統 擬援台高鐵
重砲射擊操演 為貨輪停片刻
平板電腦估占可攜電腦66%
關廠失業工：被討款是二度傷害
將量產 迷你iPad呼之欲出
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
標普調升菲國信評 達9年高峰
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
10年孕育 台東9號小米問世
代言惹禍 港女星反面臨求償
印媒：總統選後開放零售巿場
七五事件3周年 新疆軍警戒備
蔬果價揚 6月物價指數走高
兩岸7月商機聚焦天津
體驗台中大里 鹹菜芋冰上桌
王建(火宣)：馬祖博弈將成罪惡之地
天津市長8日率團訪台
推保育 108貓熊倫敦打太極
新北市特色蛋黃酥 甄選起跑
中企處長盼振消費拉抬經濟
新化植物園免門票 造福登山客
副總統：澄清吏治 廉能再出發
豪雨影響 屏東綠竹筍產量減半
綠營智庫 蘇蔡各思布局
警破盜伐牛樟集團 7嫌是外勞
經部商業司長 游瑞德接任
生弟弟救姊姊 殘夫外配孕新生
清皇家冰窖 變身北京胡同餐廳
陳(沖)：加強公股事業遵廉政法規
開車門撞騎士致死 男賠百萬
迷你iPad訂單 友達不評論
標準普爾調升 菲國信用評級
台北36.2度 今年最高溫
南韓將向聯國申請延伸大陸棚
越共年輕化 培訓青年幹部
弱勢盤整 新台幣午升0.4分
葉少案 申請調解不成立
廉政會議下午舉行 陳(沖)主持
台新金：不排除參股陸銀
收賄美鈔卻繳台幣 檢疑錢來源
Bankia前董座涉詐欺遭訴
陸軍重砲演練 女軍官吸睛
台文創業攻陸 首重智慧財產權
陸水療館防賊 直播女更衣室
世青籃球賽 陸狂輸美69分
助瓜國災民 台灣捐建臨時屋
前5月航空客運量 10年新高
河馬寶寶誕生 越民興奮
台北兒藝節 朱宗慶樂團打頭陣
陳(沖)：雲嘉南辦提供便捷服務
商仲：大台北豪宅下半年恐下修
男子猥褻弟弟 判7年2個月
健保轉診 衛署：不能指定醫院
陳(沖)：著眼綠色經濟 參與國際
林益世將撤陳啟祥誹謗告訴
國際競賽片 雙城悲歌奪大獎
童心大樂 宜蘭童玩節7日登場
溫網混雙 謝淑薇闖進16強
英女王加持 ROVER熱賣
台股收盤跌34.81點
總統：科研路千里 始於足下
台西國中拆蚵貝牆 校方允重建
南韓提科學捕鯨 各界反彈
身障鑑定新制 陳(沖)促做好銜接
台東泳池藏危機 鐵條刺入腳底
紐國氣候欠佳 牛奶價格飛漲
陸學者：政策誤解 助長房價
一夜好眠難 不寧腿症候群作祟
台股開低走低 收跌34點
嘉義素人畫家 台灣俚語入畫
陸民企收購喬治亞銀行
7月台指期漲 8點
台股跌34點 7400失守
消基會籲涼感衣標示標準值
7月電子金融期小漲
陳(沖)：藉審理訴願案 檢討法規
篩檢海洋貧血 外配夫妻一起來
公務員高考一二級 19日報名
重振觀光 日本美禰市在台設點
警官告鎖販 無誹謗犯意不起訴
亞洲少棒賽 中華隊目標6連霸
副總統：美景美食美德推觀光
陸一客車應載39 實載111
台灣區文具大展 中市登場
盼優質環境 金門首宗市地重劃
馬祖博弈公投 未表態者成關鍵
全球暖化 德南高山冰河融化
形塑5星品牌 大湖尊梨上市
市場激情退 歐債危機打回原形
三聚氰胺國際標準 台灣擬跟進
迷路狗狗坐火車 回家靠推特
三大法人賣超台股逾36億元
輪椅小傑自己走 上台領市長獎
胡志強：台中太陽餅將赴陸設廠
平溪招待所開放 屋主心滿意足
國際特赦指陸持續壓制新疆
馬祖博弈公投 朝野意見不同
陸專家：全面開放第2胎
挽回豪哥 火箭祭鉅額毒藥合約
視客如親 行李員獲服務尖兵獎
何俊仁尋求推翻梁振英當選結果
林經手公文 政院：沒發現異樣
陳奕迅新歌MV 八?年代氛圍
彰縣設示範門市 防買農藥自殺
史艷文再現 週末中市登台
泰北童渴望學習 感動大學志工
缺旅費 印度田徑選手無緣奧運
使用期限將屆 比將關兩核電廠
涉貪尿遁警到案 訊後請回
北市抽驗涼麵 近1成2不合格
水利署：發展再生水是必走的路
救人溺斃 陸獲救者輕蔑犯眾怒
農村酒莊展風情 暑期好遊賞
免簽128國 新增波士尼亞
副總統：取關鍵技術 脫離代工
醫：保持乾燥 汗斑不上身
關東煮加熱水燙傷客 超商判賠
新台幣兌美元貶2.4分
禁止供料地勇 高市府查環局
德電信業引進NFC技術
柬怪病61童死 無人傳人跡象
日貓熊生了 自然交配首次
桂綸鎂叛逆 高中熱舞穿垮褲
政院啟用App 方便民眾查詢
陸設三沙市 菲提外交抗議
外交部提醒赴倫敦防扒竊
揚言炸蔡英文 男遭判刑2月
6月外匯存底 月增19億美元
機車道內縮車禍多 江啟臣會勘
衛星導航 情侶車入坍路
高市旗山區長 遞補議員
觀光船觸礁 40遊客虛驚
台銀上海分行10日開業
胸部傲人 罹乳癌機率可能較高
漂流木開放撿拾 限台東民眾
博士生發願助貧童 蛋糕店相挺
建國百年影像展 西國壓軸展出
不要只看成績 教長舉例林書豪
靜宜青年大使團訪多明尼加
檢調再搜林益世鳳山服務處
賣車隱匿車況 詐欺罪起訴
印巴會談 巴否認涉孟買恐襲
2生獲總統教育獎 黃敏惠贈牌
美羽賽 中華4組晉8強
中央氣象局氣象報告
蘆洲工地塌陷 灌漿應變未擴大
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林宥嘉出輯 前進英國開唱
血糖控制 醫：飲食運動搭配
山老鼠貓空現蹤 北市加強巡查
鼓舞頭頸癌患 榮總成立病友會
上旅館泡湯 意外染(泡)疹
全國巡迴文藝營 變羊記搶先映
宣揚多元文化 移民署辦體驗營
義大利發明展 屏科大2金1銀
好客海洋音樂季 桃園觀音登場
重砲操演精準 驗收訓練成果
街角獨立書店 社區情感樞紐
體驗兩棲偵查 學員興奮又緊張
朴槿惠將角逐南韓總統大選
菲總統批陸 南海對峙難落幕
提升社區治安 北市警辦觀摩
外科名醫魏福全當選中研院士
紅豆新品種 高雄10號問世
北市推五到 保障暑期工讀生
中研院新科院士 名單揭曉
服務業景氣指標 連6黃藍燈
台灣外匯存底 仍居全球第四
男勒死妻再自戕 預告死亡時間
迎接齋戒月 沙國準備就緒
開南大學聯法商 推NFC平台
陸大力援疆 文化著手才是良方
民代爭取 南市公校泳池將開放
學術大突破 靈芝真菌新發現
鍾鼎邦遭扣 陸同意妻兒探視
馬總統提FTA 盼增台日貿易
林家以橡皮筋綁鈔 特偵組否認
綠竹筍盛產 新北積極促銷
港發現禽流感 雀鳥公園關閉
地勇污染若無改善 可能被停照
許嘉棟：歐元區政治聯盟不可行
冠心病治療突破 體外按摩心臟
身障鑑定新上路 多項子法修正
新北偏鄉醫療擴增18點
睽違9年 地下鐵重新詮釋
婚紗照訂單遭冒用 消費者抗議
6月物價 近年新高
金門花蛤季 貝類文藝首次亮相
多數德國人不贊同歐洲合眾國
視障選手腳踏自行車 勇闖美國
王進士：林益世提我為抬高身價
弱勢盤整 新台幣收貶2.4分
38.3℃ 上海氣溫飆新高
洪吉山升任南區國稅局長
涉收賄 前花蓮觀光處長遭訴
越上半年經濟成長未達標
中研院新科院士 6成任職國內
CEO調查：互聯經濟將是趨勢
槍殺汽車旅館股東 嫌犯遭遣返
CAC瘦肉精案 今晚可能表決
高中職公益行 仁愛之家老人樂
台船新董座：打造一流造船廠
超級歐元先生 法德推動設立
壽司之神 揭米其林三星的祕密
新疆上調最低工資及高溫津貼
拚生涯大滿貫 妮甩低潮放輕鬆
東部產優質蜂蜜 參賽全獲獎
台提5議題合作 韓正面回應
劉姍姍案 公懲會議決休職2年
第十億張電子發票 財部贈獎
大專生洄游農村接力助農村更新
巧扮活屍 役所廣司妝容自己來
民宅誤劃道路30年 監院糾正
CAC決議訂瘦肉精標準
尹啟銘：談FTA需2至5年
罹患罕病 杜汶澤病癒後首來台
陸央行不對稱降息 重申打房
LTE漸起飛 台廠可切入
民航局長尹承蓬 申請退休
藍：馬王心結報導與實情不符
地勇斷料 趙榮耀：高市無違失
國中生雙載 跨線被撞1死1傷
判決書拷貝他案 法官遭降2級
太陽能車競速 中山工商大滿貫
台灣省政府啟用新電話號碼
越將與東協合作 鞏固區域安全
女數學家張聖容 當選新院士
泰欺君罪囚犯 家屬籲公平對待
CAC表決通過瘦肉精殘留標準
哈啦猛男來台 拍婚紗宣傳觀光
東京迪士尼新遊戲 9日公開
福島核災調查 直指人為釀禍
泰國變性人公務員捍衛裙裝
新院士江博明 搭坦克研究地科
走過弊案爭議 石守謙當選院士
日核災 國會報告：顯然是人災
陳(沖)：加強肅貪 建立內控內稽
通緝犯余朝聰 晚間押解返台
協助內控 金管會6日聯繫
經部小組訪中鋼 查脫硫渣始末
7成韓青年：金正恩政權會崩潰
開庭前再犯 警查獲盜伐牛樟
製造再生水 星學生比賽金頭腦
彭愛佳改列被告 100萬交保
兩岸智財侵權爭議 年底研商
超音波檢查 圓圓肚皮仍無動靜
陸暴雨 雲南路塌川鄂災損重
素地放款 鑑價擬一致性規範
水稻教母余淑美 倡基改救糧荒
歐銀降息 基準利率創新低
北市公安抽查 微風廣場挨罰
高捷案 高市前都發局長判刑
林益世辦公室資料 送特偵組
今彩539開獎
併彰銀無期 外資股東賣台新金
順應沙國民情 聽海之心再刪縮
台銀申設雪梨分行 原則同意
劉姍姍休職 期滿才可申退
國際瘦肉精標準 政院：僅參考
美方樂見CAC訂瘦肉精標準
威力彩開獎
馬利國會籲派兵干預北方叛軍
公布印章 政院：院長核批人事
南韓擬為科研捕鯨 各國關切
私闖世博館喝令停工 警逮3嫌
韓總統府幕僚因韓日協定案辭職
不惜修法 法政府要管氣電漲價
華信新服務 語音訂位超商開票
陸5學者上書 籲取消限制生育
撥款研究勞工職災 勞委會保留
何大一將赴台大討論愛滋器捐案
涉藏匿贓款 彭愛佳改列被告
外科醫師當院士 魏福全第一人
新院士朱雲漢 曾三度落選
美警告 肯亞取消伊朗石油協議
瘦肉精訂標準 學者各有看法
韓第一夫人堂兄收賄 法官斥責
瘦肉精案 農委會：牛豬分離
美牛案 立院臨時會可能有解
陸客來台 住更省買更兇
阿拉法特疑遭毒殺 突國籲調查
陸央行再降息 學者指在保增長
美初申失業救濟 減1.4萬人
瘦肉精標準 綠：與國際同步
調查：逾半企業憂韓國推FTA
今彩539 頭獎無人中獎
東京國際書展開幕 台灣不缺席
摩爾好投 桃猿3比0噬猛獅
東南亞怪病 非傳染性疾病
歐洲央行降息 全球資金寬鬆
陳(沖)：參考Codex訂容許量
溫網決賽 拉德旺絲卡光耀波蘭
威力彩頭獎槓龜
瘦肉精標準 衛署：可訂更嚴
台南大雨 婦人疑遭雷擊
斐旅館遭竊 阿拉伯富商失鉅款
土洋比例拉近 院士更貼近台灣
國際總會通知 陳怡娟補進奧運
巴士乘客行跡可疑 英封鎖公路
讓5歲女與鯊共游 美父母挨轟
日華懇議員款待王金平
馬總統盼盡速解決美牛爭議
什邡事件後 增派第一書記
美國媒體顯著報導 台灣保釣船行動
日分析家稱：日本購買釣魚台、激怒兩岸民眾
嚇到了! 台彩「林益世牌」封牌
彭愛佳轉被告 百萬交保
LG搭配中華電信 四核心智慧手機登場
陳冲: 美牛根據Codex國際標準＂開放進口＂
美牛 親民黨: 陳冲急著重申開放立場
拚南韓首位女總統 朴槿惠下週宣布參選
林益世供「錢燒掉了」 係金ㄟ
特偵組借提林益世查賄款流向
保釣人士舉五星旗 中國稱讚！
有此一說 林益世入獄因＂水泥封住祖父墓穴＂
林書豪傳接受火箭3000萬合約
大炳驚傳肺炎命危 小炳以淚洗面照顧哥哥
首款USB充電式電鬍刀 週末上架囉!
Libya to hold first free parliamentary election in decades
中國警方逮補拐賣集團802人 救出181名兒童
流於形式？ 陳冲要求機關首長親自主持廉政會報
FBI警告： 病毒發作 30萬電腦9日恐無法上網
南中國海爭議 菲律賓向中國嗆聲
謝淑薇溫網混雙挺進8強
利稻橋通車 體驗南橫布農文化正是時候
航港局8/22日辦理 自用動力小船駕照測驗
航港局參加 第99屆太平洋港埠協會
泰化學船擱淺澎湖 航港局完成「丁烯」移除作業
HTC第二季營收910億元 EPS 8.90元
6月外匯存底回升19.60億 達3,912億
光寶6月營收104.32億元 年增率4%
福容大飯店首度推出高階經理人管理班 培育全方位飯店高階管理人才
「嚼吧！淡定號」現身考場 應援考生貼心服務
『南洋創意美食饗宴』 邀您暢遊南洋享美食
新光金控善用既有優勢，確實掌握未來各項機會
台北威斯汀六福皇宮 舒活優旅締造夏日渡假新風潮
新壽關懷受災保戶實施各項優惠及強化服務事宜
2012新光全國兒童繪畫比賽 創作我的夢想與未來
網友調查「冠軍提神法」咀嚼超涼無糖口香糖醒腦效果超神
Fun暑假囉! 台北西華飯店推出「我是孩子王」住房專案住房送BabyBoss職業體驗任意城入場券
小威勢如破竹 7度進溫網決賽
基隆火車撞倒人 消防搶救
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台鐵七堵事故 1婦女遭輾斃
溫網混雙 謝淑薇昂首晉8強
沙塵暴來襲 優人第2場停演
風險仍在 歐股收黑
溫網混雙 謝淑薇挺進8強
金銅價齊跌
尼克或火箭 林書豪動向2選1
大選槓陸 美投訴陸徵汽車關稅
義發現百幅大師畫作 價值可觀
失望加觀望 美股收黑
台裔珠寶設計師 巴黎個展
歐巴馬巴士戰 猛轟陸與羅姆尼
歐洲風險仍在 油價下跌
美經濟學家：政府應規管學校
男子疑遭開槍 手臂大腿受傷
斷交20年 台韓談判投資保障
蘋果攜高德 攻大陸地圖市場
朝鮮日報：台韓洽談投資協定
加一養蜂場 數百萬隻蜜蜂被盜
巴拉圭委內瑞拉外交磨擦升溫
高溫炎熱 外出防曬小心中暑
多空分歧 台股個股表現
天津台灣名品展 蚵仔煎受歡迎
競選南韓總統 朴槿惠定期宣布
加國投資法規模糊 礙中國投資
專偷捷運站旁機車 3嫌落網
全台紫外線危險級 花東太陽毒
FTA生存遊戲 美牛只是開始
台股開盤上漲5點
美媒：林書豪同意火箭條件
鰲鼓濕地多元樣貌 邀民體驗
交流 宏國副總統見台青訪團
台灣專家瓜國談竹材應用與加工
南韓擬科學捕鯨 惹惱美澳
美公開賽首輪 曾雅妮並列38
陸再任命主教 梵蒂岡譴責
歐陸央行降息 新台幣盤初走貶
尼克簽基德 林書豪去向受關注
歐銀零利率既出 QE已不遠
美國公開賽首輪 妮妮排38
老翁生殖器卡住 消防隊解圍
戴勝益忌諱靠爸 不准兒女接班
規劃運用保險 保障退休後生活
陸推內貿十二五規劃 促消費
男殺女同事棄屍 南檢解剖釐清
太陽谷峰會 科技鉅子大會師
苦吞3柏忌 曾雅妮暫居38
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
玫瑰專家林彬 研發新種受歡迎
醉漢躲攔檢 肇逃被抓飆國罵
兩岸增班協商 下週太原登場
追贓款流向 特偵提訊林益世
歐陸降息失靈 台股反應清淡
阻升銷售稅 義大利減支裁職
多元造型茶餅 愈陳愈香
調查：基金經理人擬增持股票
陸降息救經濟 股市表現各異
民進黨：嚴格把關瘦肉精標準
滯洪池進度落後 賴清德盼趕工
夢幻紫色 梅峰薰衣草田盛放
全球降息風 投信：寬鬆利股市
金工設計玩幾何 開啟創作奇緣
什邡增派第一書記 網友譏高招
小米新品種 適旱地產量豐
活化大腦 啟智學校瘋路跑
被騙或貪瀆 拱北海關招標遭疑
畢業打工季 勞委會推職場秘笈
飛將軍捐千萬積蓄 設航發基金
醫界人才荒 陳(沖)促衛生署解決
香港海關查獲逾28億元毒品
陳(沖)：醫療發展先把國內做好
媒體指彭愛佳求助 賴素如澄清
台詐嫌27人 菲遣送返台
菲公路車禍多 灑聖水驅邪
經濟混沌 美就業報告引關注
歐央行降息 學者：刺激成長
繳稅母親節 信用卡簽帳5月增
台股拉回整理 法人：期貨偏多
強敵環伺 陸女排倫敦奧運艱難
參加癌症篩檢 可抽黃金元寶
燒掉美鈔說 疑阻特偵追贓款
助未登記工廠合法經營 成效現
地勇斷料案 陳菊：若不法嚴懲
年輕人染性病愛滋 暑假高峰
難就業 收容人想走縫紉路
總統促食管法修法 勿內耗
五輕丁二烯場未復工 監委關切
涉洩密給色情業者 員警交保
規模歷來最大 蔣耀平 8月訪台
亞幣走弱 新台幣午貶1.5分
美牛修法 藍樂觀綠促牛豬分離
挑戰泳渡日月潭 種絲瓜盼圓夢
劉憶如：未竄改何大一文件
尼克留不留人 決定林書豪去向
民間籲牛豬分離入法 禁售萊劑
新手法詐騙大陸人 警逮7嫌
梁振英上任 首向老人資助租金
劉學普任重慶政法委書記
台韓洽簽投資保障 我方證實
高中申請入學 中一中392分
未婚聯誼授祕笈 女生要說討厭
陸媒反對鼓勵什邡學生上街示威
連勝文遭槍擊案 馬面擬再測謊
前董座疑炒股 檢調6路搜索
台股收盤跌19.19點
美牛政策 外長：負責任做法
曼莫漢宣示 堅守經濟開放
淡馬錫投資市值創新高
希拉蕊巡訪 取消麗水世博行程
台股開紅走低 收跌19點
南韓開禁捕鯨 饕餮客讚好
越南推動中南美關係
7月台指期跌24點
萬華公寓火警 發現1焦屍
綠行動傳唱 嘉12旅宿業響應
7月電子金融期跌
楊進添：兩岸不聯手處理釣魚台
深圳地鐵將設頭等車廂
杭州大樓洩毒氣 疏散逾5百人
菲外匯存底 6月底上揚
回測季線支撐 台股下跌19點
林書豪價值大 尼克非留不可
本洲污水廠功能不彰 監委關切
美羽球公開賽 白驍馬晉級4強
扁媽帶粽 北監探扁話家常
指劉建國是黑道 尹伶瑛判4月
降息反應冷 投信：觀望美數據
綠籲公布林益世案行政調查結果
勞保局：打工也要保勞保
史亞平宣誓 任外交部次長
紓解交通 竹縣府增開2班公車
達賴喇嘛生日 勉勵每天認真過
三大法人買超台股0.96億元
台灣貿易中心大陸駐點8月掛牌
人車緊綁衝落海 男子不治
美訴汽車稅 陸：循WTO程序
七七紀念前夕 港團體示威反日
勞保局：8月執行工讀勞動檢查
陸祭新規 杜絕拍賣假古物
陸破賣兒童集團 救出181人
高溫炎熱 持續到下週
英反對海伍德案執行死刑
涼感衣標準 標檢局擬研議
罕病青年赴美求學 郝龍斌贈禮
高中申請入學 竹科實中399
力解歐債危機 梅克爾支持率升
三一重工否認大規模裁員
台灣媒體識讀 仍僅及格邊緣
森森提告 NCC：非常不當
中鋼：高層人事循規定辦理
藍委促公股事業設勞工董事
央行定存單利率 17個月新低
斯洛維尼亞瀕臨紓困
新台幣兌美元貶3.2分
連江縣榜首謝雨航 高分上建中
台日觀光 目標互訪300萬人
齋戒月物價揚 沙消保會籲控管
加油要快 下週油價恐大漲1元
6度招標 東興國小順利決標
銀河機助威 三星獲利強強滾
李鴻源：花錢重建要有風險慨念
莆田文化交流團抵金 參訪旅遊
江陳八會 江丙坤：還要一個月
男疑發酒瘋 毆警砸巡邏車
軍隊訓練 李鴻源：重團隊精神
宏達電Q2營收達陣
瘦肉精 蘇貞昌：參考國際標準
日石垣市議員 登釣魚台北小島
警民合作 菲上半年綁案減少
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
IMF擬砍今年全球成長預估
歐銀降息救經濟 不被看好
專案白領外勞 勞會擬加快處理
和麥莉訂婚 連恩漢斯沃想成家
瞬間涼感逐批檢驗 2廠過關
向陽山屋整修 嘉明湖步道管制
竹市公共區域 免費無線上網
中市盼整治河川 李鴻源允協助
推PFI 引民間資金投資公建
醫藥費列扣除額限法定醫院違憲
福和雙榜首 稱霸建中北一女
關心奧運國手 蔣偉寧打氣
媒體識讀差 廣告新聞分不清
反醫療糾紛除罪 法官怒嗆醫界
私取外勞紙鈔 移民署專員遭訴
中鋼：競標投保火險無高額利益
日議員登釣島 外交部抗議
屏東製香業者 聯手救產業
藝人愛傳承 演唱會送暖
申請入學 南女中337分上榜
一個人旅行 陳妍希遊巴黎街頭
嘉市兒童戲劇節 13日登場
疑醉臥涵洞 男遭汽車輾斃
德媒：羅姆尼或7月下旬訪歐
學者：服務業 第2波西進潮
李鴻源弔賈聖行 賈妻為警陳情
消基會：萊劑內臟殘留比照肌肉
新書雲林有大家 真實貼近土地
推打卡青年軍 王如玄扮MIB
台東死亡車禍 酒駕近3成
開自製車牌上路 陸僧侶惹議
重障提水摔癱 照護中心判賠
印擬未來5年均增8%至8.5%
美世貿提告 陸：謹慎處理
申請入學 建中404分
野火燒不盡 美開始信氣候變遷
王文洋：王家祖上夫妻都合葬
梅克爾倡議恐導致歐盟雙軌
歐陸央行降息 台幣貶3.2分
博弈主管機關 政院9日決定
中央社社長 樊祥麟接任
日貓熊誕生 石原擬取名尖閣
農委會:僅訂牛的萊劑殘留標準
金門拚便民 跨機關7合1服務
兩岸智財權交流 金大打造平台
車輛台8線墜谷 2死1傷
陪餐人數也要管 溫州挨批作秀
台南市區火警 3店面燒光
巴新總理：續支持克什米爾民眾
中鋼：林益世未介入公司人事
防酒駕 李鴻源盼餐飲業協助
陸航母9度海試 或歷來最長
尹啟銘：推動生技不能被抹煞
兩岸黃埔論壇 許歷農率團出席
體位標準修正 6千人免當兵
錄取中一中 選讀台中高工
騙光老翁積蓄 17歲車手落網
母子單車環島 推廣婦幼服務
徐若瑄：賽德克是原住民驕傲
南投仁愛傳第2起車輛墜谷
蘇貞昌：國營事業應全面整頓
文山區設雲端園區 北市評估
等著您回來 重慶出現挺薄標語
敘將領叛逃 證實將逃往巴黎
控陳啟祥誹謗案 林益世撤回
未徵地先標售 政院遭糾正
尹啟銘：生技業不是只有宇昌
地方體育界訴苦 蔣偉寧允協助
強化防貪 廉政座談7日舉行
藍：總統承擔責任確保清廉執政
助聽障多元溝通 聲暉籲學手語
芭比珍藏展 重溫夢幻情懷
越青年單騎300公里赴考
大馬外資創新高
水保局長訪金門 助自然村再造
防海? 國輪未來可僱武裝保全
母子3人炫富吸金 涉詐欺送辦
洽簽投資保障 台韓展開談判
王金平將邀朝野協商美牛案
香港被評為全球最宜居城市
中油五輕去留 各界看法分歧
梁國新8日率團赴日招商
生育事故救濟金 最高2百萬
台股本周漲0.99%
涉背信罪嫌 章民強遭求重刑
大安高工女榜首 蕭仁芊愛建築
12檔除息 台股9日減21點
網路時代 陸群眾權力抬頭
章民強遭起訴 將與律師協商
北市警：關懷長輩 防金光黨
馬祖博弈公投 蘇蔡籲投反對票
中華4撞士 世錦賽奪冠
日議員登釣魚小島 陸提抗議
超幸運 王信文392上中一中
暑期戰鬥營結訓 學員離情依依
醫療糾紛 德法韓日均存刑責
郭董質設21萬張鴻海
泰青少年性開放 引發道德討論
恐怖集團釀暴亂 非洲潛在危機
提訊逾十小時 林益世還押北所
申請入學 部分名校錄取分偏低
腹地增 台北港年貿易值多5億
醫美亂象 衛生署要管了
挖化糞池查美鈔 特偵組否認
今彩539開獎
週刊誤報 王金平：總統已澄清
最愛小情歌 唱出戀愛人生
開放美牛 薛盛華爭取僑胞支持
大樂透開獎結果
吸收外資 港排全球第4
大量漂流物湧三峽庫區
LLB青少棒亞太賽 中華獲冠
臨盆才知當媽 不見得是胡亂掰
外資連3月淨匯出
跨境泰人被捕 泰向緬交涉
馬祖7日博弈公投 正反方拉鋸
技術生沒例休違法 新北開罰
醫糾刑責爭議 衛署提修法配套
台灣號召 亞維農藝術節聽得見
歐蘭德要求加強制裁阿塞德
法專家：孩子價值不在考試成功
盈正前董座涉內線 檢調搜索
商人命案嫌疑人 送屏東警分局
申請入學 錄取近7萬人次
瘦肉精標準 宜縣不堅持零檢出
瘦肉精殘留標準 大陸歐盟反對
媽祖當靈感 老外園藝設計獲獎
台8線車輛墜谷 父母亡男童傷
3年3百億 搶救醫界5大科
海軍快艇除役 遺失海圖
台日國會擬建平台 促自由貿易
馬拉威慶獨立 大赦囚犯
中小面板Q3出貨 衝5億片
撲克玩家出招 腦部特區成軍師
大樂透 頭獎無人中獎
今彩539頭獎無人中獎
健保給付範圍 衛生署：待共識
兩岸ECFA 韓機械業受打擊
輔大師生 搭起台義友誼橋樑
運用科技 沙國防堵新生兒綁架
天津大火 十罹難者名單公布
機器人世界盃 台灣雙料第二
獅宰象 隊史1200勝
涉內線避損 盈正前董座交保
愛滋器捐病患 仍須服藥
美就業成長遜預期 失業率持平
Libor風暴 英啟刑事調查
陳冲: 美牛根據Codex國際標準＂開放進口＂
歐洲議會強烈譴責 中國強制墮胎行為
追贓「追過頭」 林益世獨吞6300萬?
馬祖"開賭"今天公投 過關機會大
贓款超過七千五百萬元 林益世承認一人獨吞
特偵組再傳陳啟祥與女友比對案情
何大一保證宇昌案清白 感慨政府一刀殺了生技業
何大一發表聲明 指宇昌案遭政治扭曲 葬送台灣生技產業
馬祖「博弈公投」1795票比1341票過關
科學家眼中外星人 像巨型水母
焦點人物：敘國叛逃將領特拉斯
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
莫瑞進溫網決賽 戰費德瑞
取締酒駕 李鴻源凌晨街頭視察
歐股連續第3天下跌
油價下滑 連續第2天
羅馬尼亞總統遭彈劾 將複決
經濟混沌 美國有錢人減少消費
推桿再加強 妮妮拼逆轉勝
沒打好 妮妮教練：壓力太大
金銅跌幅兩週來最大
阿根廷禁止民眾存美金
高溫炎熱 出門防曬多喝水
發展航空業 經部提 4策略
布局緬甸 投資說明會25日登場
節能家電補助 申請破22萬台
被泡綿球丟到 美民代恐失明
南德大學漢學系 辦台灣電影展
總統：林涉貪 促政府全面反省
美學者：大陸外交政策只有美國
童玩節開園 北市高職生搶頭香
亞維農世界舞台 無法忽視台灣
第一夫人大材小用 美選舉惹議
謝淑薇結束溫網 備戰奧運
總統：貪腐是信賴強烈腐蝕劑
林政則訪佛州 州長允諾訪台
郵局報考創新低 錄取率飆高
馬祖博弈公投 全國關注
日政府擬將釣魚台收歸國有
防貪 陳(沖)：依機制一步步做
美國公開賽 妮妮暫列29
南市國小教師甄選 錄取率2%
鄉情埔里老照片展 尋找影中人
台南芒果減產 價格看俏
掌握3大7不原則 求職不受騙
被指毆打左派教授 艾未未否認
友人：安在旭愛炫耀大陸人氣
焦點導演金敬穆 攜超限片來台
面板報價 僅電視少數尺寸續漲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
女憲兵低調救人 民眾讚揚善舉
迎奧運 台灣形象廣告深入英倫
首創個人勞保App 9月上路
基隆長泳補辦 撈除水母防咬傷
日擬釣島國有 外交部重申主權
倫敦奧運旅行團 台灣市場冷
綠奧運 環署：環保重生成主流
就是要奧運 大學生實習學轉播
倡樂齡學習 縣市各出奇招
泰雅箭客林佳恩 樂天抗壓
天津火警 官方仍堅稱10死
星羽賽奪銀 鄭韶婕信心飆漲
奧運商機 運動品牌角力戰
周永明傳聖火 僑胞熱烈相挺
倫敦奧運 沒票也看的到
建築酸甜苦辣 李鴻鈞另類經歷
戲水消暑 手腳洗淨再入池
搶奧運財 倫敦房東無所不租
多了這20項 倫奧更有看頭
世足居老二 美女足倫奧誓奪金
陸生搶港大 與香港國際化有關
籌錢買毒 毒蟲販毒落網
特偵組再約談 陳啟祥低調到案
美國務卿希拉蕊下週訪越
金門烏秋繁殖期 護雛鳥追襲人
副總統：富民經濟是重要目標
副總統勉青年 成功像射大雕
梁靜茹回馬開唱 活潑現新姿
陝西考古 發現3千年前酒
堆放大量危險溶劑 2業者遭罰
北京故宮防盜 14年未更新
銀行利率弊案 燒到德意志銀行
日本戰國風雲 伴立委青春歲月
稅收入帳 國債連兩個月下降
先偷機車再偷商店 警逮快閃賊
陸客團遊覽車國道翻覆 多人傷
府院處理林案 江宜樺還原過程
海豚迷航擱淺 消防海巡救出海
德管風琴家黑爾 首次來台獻藝
請託透明化 總統盼2個月完成
總統：首長要兼廉團隊
吳志揚當解說員 介紹陂塘之美
韓上班族夏天度假費53萬韓元
日相：釣島國有 為穩定管理
技術缺陷 德里捷運機場線停駛
江宜樺：任用政務官先了解素行
陸客團國道翻車 1死
鼓勵夏月節電 金門將宣導撇步
哈啦猛男偕孕妻 來台拍婚紗
童玩節登場 宜蘭飯店搭配促銷
童玩節票根值錢 用過別亂丟
保釣帶五星旗 總統：不能認同
澎湖智慧型能源補充設施啟用
政委建議 準政務官應背景調查
陸客團翻車 駕駛死亡15傷
陸青年救人溺斃 被救者不現身
陸客團翻車 海基會允後續協處
鄭兆行挑戰千安 安排兒子見證
陸客團國道翻車 1死15傷
切葉植物 電信蘭外銷潛力大
新特首上任1週 主打親民開放
美羽賽 台女將白驍馬爭金
勞團籲修法 優先清償勞工債權
女搭機赴美 行李暗藏槍彈
上半年新生兒 較去年同期多
手提袋故事展 看見生活美學
談博弈公投 馬祖人盼建設
張善政：科研單位核銷應更彈性
總統：人才競爭無落後本錢
先鑑定再評估 身障停車限縮
南區徵才博覽會 釋8千職缺
遊說登記 3年僅248件
錢少事繁 醫師社工更血汗
新制配套一知半解 社福界憂心
新制社福加碼 錢從哪裡來
訴求管道多元 遊說案量年減
回憶養女過往 陳美鳳號召助養
金門國小教師甄試 缺考率高
被指攔路虎 許智傑告邱毅
美元轉強 台幣本週小貶
陸媒：傳統媒體漸被網路邊緣化
訂瘦肉精標準 UN：依循科學
將印傭反鎖陽台 婦緩刑確定
札哈木盃慢壘賽 原住民尬球技
歐盟堅決反對訂定瘦肉精標準
郭泓志遭小熊釋出 留美待復出
眼盲心不盲 視障生演奏打擊樂
政院：任命林益世 府院共決定
新北運動中心 今年6座開工
抽血驗內皮幹細胞 及早護心
北市稽查 大型夜店超收逾百人
張顯耀演說 籲陸面對中華民國
東協論壇 菲美料提南海爭議
釣魚台 總統：一寸都不能讓
大佛前騎單車 宣導交通安全
蒲敏道逝世十週年 紀念館揭牌
出事遊覽車 昨天剛通過檢驗
暗夜家被拆 陸民插五星旗抗議
哈韓外國人最瘋K-POP
陸客團翻車 初判爆胎失控
林益世案 蘇蔡促總統徹底檢討
清境一夏 高山風車節浪漫轉動
高市府：邱毅指控不實 將提告
林益世案 特偵組鞏固收賄案情
雨季將至 德里高溫略降
南投墜谷車禍 倖存男童脾臟裂
王樂生：與菲交涉 不卑不亢
國道翻車 陸客心有餘悸
利比亞全國選舉小檔案
涉扭人中指致傷 檢舉達人遭訴
呂秀蓮倡雙國都 均衡區域發展
檢修後首日上路 團員質疑車況
陸客團國道翻車 1死39傷
美牛案 王金平：臨會應無變數
少年十五二十時 經典再現
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
史無前例 回教聖地擴建3倍大
兩岸關係報告 菲國僑胞搶先聽
副總統：台灣土風舞國際放異彩
老翁疑心肌梗塞 婦人施救昏倒
印西高止山脈獲列世遺
打破名校迷思 低分高就非壞事
陸客看台灣 好山好水好人情
果農墜谷夫妻雙亡 鄰居惋惜
疑遭棄養 日小貓熊入保溫箱
開放博弈 馬祖公投過關
學生時期 六月迷戀施易男
台茂調酒賽 著重無酒精項目
沙國外來勞工 逾7成資格不符
北市推藥物回收 體檢居家用藥
馬：說釣魚台被竊占未脫離事實
砂石車國道起火 無傷亡
免費英語課輔 造福弱勢童
大元當犀利小三 和隋棠搶男人
北市國小教甄 缺考率逾1成
輔大青年大使團訪問梵蒂岡
馬祖博弈通過 反賭盟：遺憾
博弈主管機關 政院9日討論
學者：馬祖博弈 經濟喜文化憂
孔雀逛大街 消防隊籲飼主認領
板橋民生路號誌桿撞斷 交通亂
藍：捍衛清廉價值 無妥協餘地
掰女亡詐檢座奠儀 涉詐欺交保
台贈梵蒂岡傳統音樂典藏
利比亞大選 重西輕東埋未爆彈
馬祖博弈過關 懷德公司起跑
高長：政府了解大陸政治企圖
藍盼蘇擔責任 完成美牛修法
藏書票比賽18年 首見離島生
亞華年會 馬尼拉圓滿落幕
博弈拿到門票 馬祖發展路漫長
美股跌 數據利空
拚投縣長 李文忠盼協調早準備
慈濟發動青年作環保 按讚分享
東帝汶國會大選 考驗脆弱民主
大陸政策開講 賴幸媛搏感情
中市農路雜草比人高 危及行車
當街砸車打人 南市警循線緝凶
留豪小子 傳尼克願砸重金跟進
牛豬分離是否入法 朝野待協商
借人頭刪文章 台書登陸仍卡卡
文化部9月論壇 討論視覺藝術
流行文化走紅 台書在陸暴紅
台正體書 贈陸親友伴手禮
擁抱博弈 馬祖人選擇一個夢
釣島爭議 外交部兩管道表關切
許歷農籲兩岸簽九二共識協議
紀念鎮壓50年前夕 緬拘學生
童玩節首日 1萬6千人享清涼
花蛤季揭幕 23活動行銷金門
賴幸媛：投保協議會處理智財權
二度約談 陳啟祥訊後請回
星擬修法 管制民眾上賭場次數
今彩539開獎
好客海洋音樂季 上萬人吶喊
開放博弈 馬祖期待又怕受傷害
陳啟祥認罪 爭取當污點證人
和旺將爭取國內首家博奕觀光業
亞青少羽賽 中華男雙摘銀
東西不和諧 利比亞民主路難行
懷德主席允速推動馬祖度假村
台灣表演藝術 亞維農受矚目
攬儲 陸銀上浮存款利率
鎌田好投 恰恰雙轟無用
玉卿嫂完整版 電影節首映
今彩539 頭獎1注中獎
演化使然 爸媽一族身體較勇健
習近平：中國永不稱霸
不景氣 加6月工作量成長放緩
公投過關 馬祖可設觀光賭場
瓊斯盃女籃賽 地主雙勝
博弈過關 楊綏生盼5年內開發
推人民幣離岸中心 星積極備戰
2歲能數數 美9歲神童讀大學
日相計畫買釣魚台 外交風險增
停車糾紛丟信號彈 引發火警
廉政座談會 馬也提出16字箴言
馬英九：不怕家醜外揚 林益世案追查到底
馬祖＂賭＂定了 1795:1341 博弈公投過關
陸客遊覽車疑爆胎翻覆 司機死39傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德媒：下任歐元主席德法分擔
胡佳：陸十年內民主化唯一選項
爆桿 妮妮：開球不夠好
延續戰力 殷仔明挑戰8勝
球后光環 妮妮患得患失
高溫炎熱 戶外活動防中暑
沙國文化節 引進異國保留傳統
閉目畢業照 吳尚霖省思教育
倫敦奧運 美男籃隊名單公布
力拼奧運 刀鋒跑者風靡全美
美國公開賽第3輪 妮妮排38
暑期工讀服務 啟明生組按摩隊
公益彩券5月盈餘16.46億
柏林民眾集會 反殺生推素食
美熱浪趨緩 強烈風暴恐跟著來
高雄火鍋店大戰 業者出招
鄒族杜凱文 奧運處女秀
陸媒：奧運不再唯金牌論
奧運拼人氣 王室選手吸睛
倫敦奧運 社群網站也瘋狂
壽山動物園 開放夜間遊園
徐若庭將揮出奧運女子第1劍
棒球重返奧運 國內職棒待提升
棒棒糖女孩陳思羽 休息學更多
16歲余艾玟 射擊扛家計
黃金週線收黑 逢低分批布局
龐維德：開發台歐雙邊關係潛力
習近平：捍衛主權維護穩定大局
三進奧運 盧彥勳：全力奮戰
倫敦奧運轉播 BBC遙想當年
改良蒸眼機 體積輕便效果佳
控總統當選人買票 墨國大示威
倫奧綜合醫院 全天候照護選手
DRAM三強鼎立 模組廠有利
上海機場大亂 爆警民衝突
以神壇掩護 賭場被破獲
漁船失動力 海巡救15人
中山高車禍 貨車物品散落
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
利比亞投票平和落幕 民眾狂歡
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
公務員丙等淘汰 再修考績法
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
考績法重啟爐灶 丙等仍訂3%
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
公務人員協會：反對丙等設比例
調查：過半上班族 30歲前初老
陸客新竹車禍 移民署助家屬來台
馬祖飛百人機 業者需投資百億
國5北上高承載 未滿3人改道
安室接受專訪 佼佼送上千歲宴
觀音工業區火警 無人傷亡
北市繳汽燃費 可語音網路轉帳
新鮮人理財 參考蓋房原則
綠黨代表結構 6都角色吃重
寶寶4個月大 可餵副食品
郭國銓公祭 總統頒褒揚令
日媒：釣魚台國有化 兩岸反彈
高普考15萬餘人 搶3千職缺
福建福安市國稅局長強暴少女
進傷兵名單 王建民將返台養傷
林子偉敲安 陳俊秀單場雙安
馬祖博弈 李鴻源：水資源不足
檢：錢藏水池非神桌 才未發現
恢復黨員投票 綠建議不收黨費
馬祖博弈 觀光業看法分歧
美光購爾必達 封測台廠有喜憂
聲樂家趙方豪獲俄歌唱賽第二名
中油：汽油漲1元柴油1.1元
NBA前選手：林書豪應留尼克
今年考郵局吃香 錄取率大升
林益世經手公文 政院著手清查
盜數計時 尼可拉斯凱吉陷危機
工程反貪腐 工程會推具體作為
熱氣球眺望台東縱谷 暑假夯
專竊農牧機具 警逮2嫌
政院：廉政座談助跨部會肅貪
台塑汽油漲1元 柴油漲1.1元
小獅虎2歲 每月費用20萬
台北今年入夏新高溫36.6度
安寧緩和註記增 經費困難
行李藏槍跨洲來台 海關檢討
搶博弈商機 義大高餐大已開跑
南海爭議激烈 越民上街嗆陸
中研院估經濟成長不保3%
金管會：3招辨別地下保單
追隨孔子 兩岸學生下鄉課輔
分手費假的 法院判女還錢
性侵年幼乾女兒 老翁判10年
廣西驚現食人魚 1天咬傷2人
台股反彈難一次到位 續盤整
因應豪雨災情 北市無預警演練
追夢 陸青年開拖拉機登聖母峰
監委：巡山員應加人加錢加裝備
蘇貞昌：2014台中有望勝選
博弈專法 朝野立場不同
安全的回家路 南橫利稻橋通車
重傷者成陪葬 安寧醫療待推廣
防泌尿道感染 多喝水少憋尿
綠廉能也蒙塵 藍籲蘇貞昌自省
警破擄人勒贖 5嫌送辦
兩岸偏鄉課輔 得克服雙重障礙
新疆男矇眼倒走鋼索 挑戰失敗
海祭影音維安 女更衣室防偷拍
小辣椒洪秀柱 溫柔副院長
美羽賽 白驍馬摘金
關說制度化 蘇貞昌：別喊口號
同一天生日 鄭麗君與翁山有緣
創日均收入法 曹啟泰爬出谷底
反劫機歸功中央 陸網友說太扯
關說制度化 立委：落實更重要
央行金管會管房貸 學者：太晚
竹縣新埔神農梨 行銷再加分
茉莉花文化季 設計菜推廣產業
蓋達分子趴趴走 5入倫奧場館
NBA夏季聯盟 張宗憲披狼袍
大專生畢業1年 1成仍待業
開放博弈 毛治國：應設管制局
澳航機件故障 影響百餘旅客
嘉市辦成年禮 160青年參加
三軍聯合實彈射擊 9日舉行
中經院成立區域發展研究中心
曼莫漢重作馮婦 志恐難酬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
女友遭性侵 美男智擒惡男
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
曾之喬告白失敗 回家大哭兩天
新住民秀歌藝 滿堂彩
盛夏饗宴 中市餐飲優惠多
陸擬售東風21飛彈給沙烏地
花蓮火車站整建 將轉型發展
日台鰻魚飆漲 日將進口非洲鰻
哈啦猛男來台 自嘲被搞大肚子
張毅魏德聖 跨世代談電影夢
林宥嘉簽唱會 唱新歌感謝歌迷
涉竊車偽鈔毒品 2嫌送辦
林益世案 本週將傳中聯人員
中華少棒奪冠 將進軍世錦賽
觀音工廠火警 空氣毒性未超標
偶像劇播出 金門美景盡在其中
民眾告白 想和小鎂喝咖啡
北韓音樂會 迪士尼破天荒演出
菲少女未婚懷孕 居東南亞之冠
天津市長訪台 交流合作
188張高鐵票 遠距戀修正果
台設計一級棒 星蘭展獲銅牌
蕭煌奇上節目 談創作阿嬤的話
民調：多數泰人不清楚修憲紛爭
金城盃城市籃賽 廈門籃協奪冠
楊綏生：不要阻撓公投民意
朱立倫訪美 參加姐妹市論壇
美魚鷹機將抵日 外交會談焦點
林益世案 楊秋興盼警惕
交通部主張 設博弈管制局
潘志芳入選未來之星 待命上場
持續高溫 筍農疑熱死
陸軍報警告日本 停止製造事端
台布袋戲在越文化交流
天津台名品展 珍奶10秒賣 1杯
中華金門薛氏旅台宗親會成立
邱毅爆料 陳菊：非事實法院見
男跳溪拒酒測 警跟進逮捕
倫奧籃球賽 俄國立陶宛獲門票
政院秘書長條件說 府院否認
角逐世界少棒 中華隊年紀吃虧
溫家寶：陸經濟下行壓力仍大
歐盟助研究 單件最高逾億元
陳啟祥列污點證人 可減免刑責
勞委會研調外勞核配 上限4成
林案教訓 藍：提名考量風評
助阿重建 國際援160億美元
老婦疑投河 警消搜尋
台灣電影新勢力 三代影人對話
聽損兒親善大使 將拍公益廣告
天津市長：台精品受天津人喜愛
候鳥來的季節 演員驗票引騷動
日2015防災會議 擬邀台灣
浙江團訪南投 農業交流
水影舞莫比斯 亞維農感動觀眾
林益世涉貪 連勝文：心痛難過
撐過復健期 林恩宇復出奪勝
瓊斯盃女籃 中華雙軍2連勝
國道翻車 陸客致奠儀給司機
克魯斯婚姻破裂 肇因灰色童年
婦生產缺血 警消軍捐血度難關
梁振英被圍抗議 稱警方很克制
古巴總統訪越 會見三領導人
竊機車還想偷警自小客 男遭逮
溫網男單決賽 莫瑞搶得首盤
亞維農外圍藝術節 致命吸引力
美中較勁 東協左右為難或逢源
大馬將續推惠民政策
ECFA 引外資台商在台投資
國5假日高承載 擬成常態
俄南洪災奪百命 蒲亭比為海嘯
政院：秘書長人選審慎考慮中
高學歷失靈 美科學博士求職難
陸與東協同意落實南海行為宣言
日本高調購買釣魚台 意外促使中台合作護島
溫家寶：持續打房 不讓房價反彈
Egyptian president orders to restore Parliament
案情升高！特偵組再借提林益世 與母親妻子供詞比對
台灣國軍實彈演習 多型飛彈命中目標
哈爾濱團車禍 重傷家屬將來台
Wimbledon: Federer beats Murray for seventh title
外遇風波後 王建民隻身低調返台養傷
民調指馬英九應為林益世案負責
Merkel, Hollande marks Franco-German reconciliation anniversary
成都雙流、台灣桃園機場 簽署《合作備忘錄》
台北飆高溫37.3度 創近年紀錄
美公開賽 曾雅妮僅居50 崔蘿蓮封后
國軍最大規模實彈操演 命中率高 靶機狀況多
陸客新竹翻車 移民署成立緊急應變小組
哈爾濱團巴士飆121公里 爆胎翻車
廣達電腦6月營收904.20億元 較上月增24.4%
遠離核災威脅 呂秀蓮倡雙國都
溫網男單決賽 費德瑞暫領先
埃及總統恢復人民議會
利大選獲讚譽 自由派宣稱領先
費德瑞克莫瑞 溫網7度封王
英富翁隨機給錢 考驗路人行善
4.3地震襲加州北部沿岸
總統令國會復位 埃軍方急會商
陳偉殷再拚第8勝 首局無失分
陳偉殷戰天使 失投挨轟掉1分
前9洞好 妮妮盼後9洞也打好
殷仔單局挨2轟 金鶯4分落後
陳偉殷控球失準 4局再失1分
還想再來 優人：沙國經驗難忘
沙國藝文演出 優人領先鋒
美國公開賽 崔羅蓮封后
4局挨3轟 陳偉殷吞敗
返台不得閒 優人再忙海外巡演
全台炎熱 台北仍上看36度
指標股除息 牽動台股走勢
大規模實彈射擊 屏東九鵬登場
總統大選在即 羅姆尼渡假挨轟
巴克萊陷利率醜聞 恐一分為二
獲利佳 大阪證恐要東證加碼
陸砸200億美元開發伊朗油田
聖嬰推升糧價 這次未必
李明博籲旅遊帶動內需
台股開盤下跌66.87點
德法和睦 強化歐元關鍵
潘志芳登未來之星 球衣繡國旗
美國公開賽 曾雅妮排50
美公開賽 崔蘿蓮封后妮妮50
效法兩廳院 南市加強劇場營運
什邡數千人聚市委門前示威
歐財長會議前 歐元兌美元走貶
全台紫外線危險級 花東太陽毒
日5月經常帳順差 低於預期
戰天使 陳偉殷挨轟吞敗
下半季 陳偉殷盼能投長局數
墨確認大選結果 輸家堅持提告
中華電信用戶 搭華航有優惠
陸6月CPI年增2.2%
再戰普侯斯 陳偉殷挨轟
美東脫離悶鍋 熱浪接著烘美西
女大學生墜樓 意識模糊送醫
陸物價漲2.2% 29月新低
女性乘車安全 北捷供叫車服務
王建民隻身低調返台
歐央行暫無意加碼非標準政策
查收賄案 特偵組再提訊林益世
新台幣平盤附近整理
影星歐尼斯鮑寧逝世 享壽95
上海輔理主教：放棄愛國會職務
瓜地馬拉首季成長3.4%
陸6月PPI年減2.1%
子宮肌瘤上身 恐致腳麻不孕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
溫網功虧一簣 莫瑞淚灑球場
車禍母子重傷 子離開加護病房
疑似靶機掉地 大武街道撞出洞
越南有志成為中南美東亞窗口
馬祖博弈公投過關 IPC樂
竹島爭議 韓男開車撞日使館
高市補議員 鍾盛有林義迪就職
龍頭股穩盤 台股暫守7300
SOGO擬揭露遭陸方蓄意斷電
財政健全座談 10日首登場
桃機鳥擊新高 每週至少1次
陸通膨年增2.2% 低於預期
經濟前景不妙 華爾街惜售美債
暑假前期 出國旅遊一位難求
臉書魅惑IPO 經理人凍未條
永豐餘領軍 紙類股走揚
都更難 北市公寓每坪月跌1成
洪災回應龜速 蒲亭無能照妖鏡
韓國際飛鏢賽 台奪團體季軍
巴克萊：央行將維持利率不變
博弈法主管機關 政院尋共識
整合通訊軟體 改善偏遠區通訊
中油：油價絕無黑箱作業
陸少將：釣魚島戰爭可能性不大
水公司：雲林綠島水可安心飲用
台北36.8度 入夏新高溫
副總統勉身障青年唱出生命光輝
警抽絲剝繭 找回手機失主
印東北部洪患 野生動物浩劫
黃世銘：鈔票除濕 將清點完成
多段式萃取藻褐素 除健康三害
三伏天 嘉基設特別門診
救歐元要快 歐財長會壓力好大
靶機出狀況 飛彈射擊誤點
貢寮音樂祭 環團號召反核四
石化基本原料 前4月產量減
台北連飆高溫 中午37.3度
安南抵敘 阿塞德：不容失敗
北所：天熱羈押房高溫很正常
區間盤整 新台幣午貶0.8分
旗津設博弈區 陳菊：依法不合
陸CPI創新低 民眾無感
印航迫降巴南機場 人機平安
泰媒：柬埔寨將自邊界撤軍
王登平調任大陸南海艦隊政委
輸了比賽贏了人氣 英媒讚莫瑞
三鹵甲烷超標 金門水廠改善
世界大學典藏百大 台5校進榜
外資看空 宏達電29個月新低
全國划船賽開幕 日月潭較勁
綠全代會 訴求準備重返執政
福斯砸10億 擴建銷售通路
越陸兩地人偷渡香港 3人失蹤
東門站將通車 永康商圈湧人潮
高溫再飆 台北37.6度
酒駕取締 高市6月逾2千件
德總理訪印尼 強化經貿關係
小琉球杉福潮間帶 總量管制
相遇花蓮 東華教授聯展抒發
四川土石流傷亡重 陸媒：人禍
大陸續發展 社會安全隱憂浮現
中科院：掉地靶機初判海軍所有
瘦肉精標準 朝野不同調
美選戰打中國牌 WTO成戰場
貪瀆案 胡志強：痛定思痛
台股收盤跌58.63點
顯示器出貨減 部分面板價緩漲
美牛案 畜牧業：政府未約協談
日居留卡新制上路 登錄列台灣
台股開低收低 跌58點
運動30回 顧健康也能做公益
大飛機遇小鳥 維修代價高
小英：維持單身不需兩面作戰
7月台指期跌36點
蘇建和案證據調查 檢辯交鋒
台股跌58點 季線失守
南蘇丹獨立週年 民眾盼好日子
南台科大設光電故障分析中心
7月電子金融期齊跌
廉政署：建立貪腐零容忍共識
女童血尿 腎臟輸尿管都長結石
新竹翻車 陸客團家屬抵台
羅姆尼海角多少億 民主黨狂批
聯合實彈射擊 命中率逾9成
音樂人力挺 展演空間要求正名
魏明谷促宣導 勿撿拾未爆彈
德家庭部長盼管束青少年飲酒
聯電Q2業績 季增16.2%
三大法人賣超台股逾59億元
高中生當醫療志工 撫慰病人心
落實峰會 歐盟商談隱含變數
尖石水蜜桃成熟 竹縣促銷
陸反劫機員工 獲贈房屋名車
軍訓教官薪水 許智傑籲改善
飛行傘無法管 消保官籲立法
逾千公安局長集訓 首重維穩
兒童防疫夏令營 向下扎根
申請入學 建中北一3人未報到
疫苗剋肥胖 實驗鼠4天瘦一圈
花縣抽驗冰品 22件不合格
控言論 陸警研發藏文監測系統
學生暑期打工 提防詐騙陷阱
中華代表團 百人出征奧運
懷疑父母偏心 男殺親人判無期
查贓款來源流向 林益世還押
柬怪病禍首 疑腸病毒71型
浯島文學頒獎 縣府感謝藝文界
身障畫家聯展 拼出3公尺國畫
工程會協助頂尖大學計畫
花蓮暑期課輔 拉原民學童一把
新台幣兌美元貶5.3分
嘉市影像創作比賽 首獎拿6萬
林中森要求黨務同仁清廉自持
領務局在濟南路 辦護照別跑錯
外資上周買超18.92億元
美濃黃蝶祭 8月完成資源調查
指考貼心服務 簡訊通知成績
印車商：台灣三陽機車自印取經
德5月份出口成長高於預期
研考會主委 宋餘俠升任
疑隱匿禽流感案 北檢簽結
上半年出進口 歷年次高
創意諸羅城 科博會14日登場
關說透明化 陳(沖)促建立制度
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
海祭將開唱 緝毒防溺禁偷拍
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
擄蔡萬霖姪女未遂 男判刑
劉聰達禁賽令解除 楊淑君振奮
季中返台 建仔休養再出發
聽力師短缺 馬偕設聽語系
買釣魚台風波 日拒兩岸抗議
城邦創新平台 打造個人化頭條
碘銫食品中限量 修正更嚴謹
國民黨推不分區立委認養選區
茄萣海岸復育整治 增景觀價值
菲總統簽署命令 管理採礦業
陸三公浮濫 國務院定新規定罰
長榮航獲選全球十大最佳航空
靶機墜落大武街上 險撞進民宅
前CIA幹員：墜毀幽浮係金ㄟ
都市計畫著手 促進石岡觀光
遊覽車起火 乘客無恙車變爛鐵
台北美食展 祭1.8折超值品
胡志強：推廣大專生返鄉服務
天津市長訪高 讚左營社區發展
嬌嬌張琍敏 凍齡祕訣採陽補陰
有女萬事足 費爸證明寶刀未老
日老翁山中失蹤 20天後獲救
越央行下調既有貸款年利率
日議員訪玉井 讚芒果美味
陸海軍明起東海實彈演習
江陳8會 高孔廉：細節要推敲
降低污染 花縣將引進電動巴士
北捷新蘆線東門站 年底前通車
捐熱血救產婦 警消獲表揚
NSO樂季 首演台北地平線
6月雨災 南投4農作專案補助
北京奧運 傳承效應持續至今
大學生單車環島 募萬卷書
兩岸四地學生遊學 加強交流
上海輔理主教放棄官職後失蹤
飛機痴漢性騷2女 美籍男送辦
美國務卿明抵越訪問2天
兩岸保釣社論 陸官媒揭露用心
兼總經理惹議 趙雅麗盼理性
誆轉運詐財 9人判刑
專家答客問 為求職者會診
台股跌 台幣收貶5.3分
展演空間不足 文化部重視
和好友愛同人 王陽明義氣優先
身障畫家 藉創作神遊國外美景
費德瑞封王 樂施會獲巨額賭金
荷商造挪亞方舟 倫敦奧運亮相
比國公職考試 到考率僅5成多
和城路未設路牌 議員指效率差
期交所降玉晶光原始保證金
日外務大臣將訪越
防海盜 修法武裝保全登船保護
高雄港強化建設 增加競爭力
暌違一甲子 台銀上海明開業
攜手合作 高雄天津港簽意向書
日重啟大飯核廠 省電目標放寬
李明洋唱新歌 想起過世父親
涉舔女大生頸 外籍男遭訴
新趨勢 台灣學生赴陸實習
交通部主管博弈 專法儘速推動
靶機像飛彈 鑽入地2.7公尺
明年重大公建預算 近十年新低
緬拘禁泰人 泰將領：會獲釋
檢文物展 通緝毛澤東原文亮相
陸客團家屬抵台 醫院探視親人
登陽明山迷路 2男平安獲救
柬埔寨怪病 台灣疫情研判準確
北市不護短 酒駕醉警無所遁形
林益世案 監院3組人馬調查
民營電廠撤公開發行 經部反對
榮電欠薪案 北市10日調解
達賴喇嘛重申中間道路救西藏
東協南海準則草案將提交大陸
時代：曼莫漢表現不如預期
包道格盼美牛爭議早日解決
划船裁判救人 義行獲表揚
豪雨 台北水果價揚
奔牛節第3天 3人遭牛頂傷
陳國儀：奧會體委會沒奧運門票
民航局：盲降馬祖 山得全剷平
BMW將投資英國2.5億英鎊
中油估107年損益兩平
全壘打大賽 林智勝鎖定金球
大聲說愛 台北情人節影音徵件
大陸腸病毒疫情升溫 持續擴散
實彈試射26枚價值1億7千萬
泰國中學大學生 1/3想整形
新北藥師訪路竹會 盼齊做公益
空軍翔鷗操演 總統將校閱
媽媽愛最大 邵曉鈴鼓勵昏迷母
台灣醫美服務 向陸客招手
無線行動上網夯 網路服務熱
今彩539開獎
台紅十字會募25億 助日重建
遵古禮弔唁 區長致贈五代燈
類比關閉 原鄉看不到原民台
威力彩開獎
李沃士：金管處應爭取撥用營區
上半年出口 連4月衰退
南蘇丹建國週年 屠圖主教祈福
金門華裔英語營 學童參加踴躍
高溫 台電：無限電危機
博弈案 陳雪生：立法工程浩大
陸要先審網路節目遭網友批
國會初登場 翁山蘇姬未提案
與寵物燒炭 警搶救人傷鼠亡
麥當勞贊助奧運被批 官員無奈
江宜樺：加速融入區域經濟整合
業者：馬祖蓋賭場 看好陸客
交通部管博弈 重申設管制局
出口減 Q4才有轉機
下半年出口 快速改善難度高
外交部：不承認日方損主權作為
2電廠增新機組 新北嚴防污染
筆電代工 Q3估先蹲後跳
三星平板沒那麼酷 英判蘋果敗
靶機墜地 海軍道歉
奇美電：調薪無平均標準
陳柏霖在韓宣傳主演台劇
陸又傳8月孕婦遭強制墮胎
威力彩開獎 無人中頭獎
國民黨屏東黨部 遴聘副主委
金控6月獲利穩 元大金獨虧
今彩539 頭獎 3注中獎
斐專家研討平方公里陣列企劃案
馬來男女闖首相署 男中彈身亡
日野田內閣 民意不支持率創高
羅瑩雪：認同博弈高度管制構想
賽德克首播告捷 魏導感謝相挺
瓊斯盃女籃 國泰電信3連勝
航空展揭幕 波音獲大筆訂單
星擬修法 運毒者不再死路一條
俄國洪災處理無能 蒲亭惹民怨
交通部：馬祖若擴建機場 應由博奕業者負擔
懷德總裁：馬祖博弈計畫總投資600億
日本拒絕 中國、台灣釣魚台主權主張
胡忠信爆國民黨高層及主任檢察官涉林益世案
連續4月出口負成長 台灣衰退問題比預期嚴重
旅居日本台僑國籍由「中國」改回「台灣」
捷運東門站年底前通車 中和線將和淡水線分家
全國醫院「公安」檢查 只有四分之一合格
美國研製20倍音速戰機 一小時內到達全球各地
購島有變數 日本民眾要求東京都「退款」
最高檢察署展出 「蔣介石通緝毛澤東」原始文件
中共公佈「廉政條例」 嚴格控制“三公經費”
放熱浪假？ 勞委會：需審慎評估
民進黨中常委選舉 蘇系可望過半
行政院秘書長 陳士魁真除
熱死人了！台北市高飆到38.3度
熱死人了！台北市高溫飆到38.3度
台北今飆破38.3度 放熱浪假？勞委會：國外只有減少工時
府院共決 陳士魁接任行政院秘書長
國際媒體關注 台灣飛彈演習「出槌」
美國財星雜誌排全球500大企業 鴻海排43名
迪斯尼卡通人物登上朝鮮舞台 金正恩接納開放信號？
反賭聯盟指控連江縣長賄選 3年後推反博弈公投
影響力仍在？重慶出現祝賀薄熙來生日標語
亞洲最胖！ 台灣男生胖子是南韓20倍
臺灣東岸美食展 7家勝出業者8月前進台北
名嘴爆料 吳敦義辦公室：不了解、無法評論
昆凌代言名牌銀飾 提前獲贈情人節大禮
若有必要 歐銀不排除再度降息
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日西利空 歐股4連黑
憂慮加等待 美股收黑
挪威罷工 油價上揚
窮而有志 巴西街友拾金不昧
反國防部設飛彈 倫敦居民提告
台灣爭取企業在台舉辦國際會議
F16或F35 台灣空防選項
巴西人對經濟前景樂觀
美學者：南海問題不與大陸妥協
徐光普獲巴西政府贈勳
大馬前5個月旅客近千萬人次
晴朗炎熱 中午飆最高溫
烈日毒辣 全台紫外線達危險級
三星與蘋果大戰 風波再起
偷瞄女兵胸部 加軍士遭降級
工作理想度 台灣勞工比韓國高
台歐健康論壇啟動 交流經驗
出口不佳 台股恐震盪整理
空軍翔鷗操演 超級美洲獅成軍
台股開盤下跌4.2點
迷你iPad將報到 銷售可期
與宏國媒體互動好 使館獲獎
微軟將收購大尺寸觸控螢幕商
瓜國竹產業研討會圓滿閉幕
微軟新平板 蘋果創辦人按讚
中歐戰略對話 歐債議題受關注
棄台論 美媒：無法存在
陸東海軍演 官媒軟硬兩手並陳
草悟道迎暑假 打造音樂饗宴
新台幣匯率盤初走升
熱浪襲擊 多喝水吃消暑水果
電子書創作賽 450萬徵好手
工研院高效捕碳 水泥廠節能
陸媒：白文奇任北海艦隊政委
發展二氧化碳捕獲封存刻不容緩
阿湯哥手腳快 離婚協議達成
拉麥可 原民樂舞跨界演出
天津市長訪弱勢 收購庇護好茶
回收小菜再賣 麵店業者緩起訴
財星全球前5百 鴻海排43名
輔導迷失少年 有請社區師傅
陸央視播雕像 要害打馬賽克
政院雲嘉南聯服中心11日揭牌
峰會不夠力 西債殖利率破7%
碳足跡標籤 台鐵便當領先
濕鈔烘乾 沈若蘭律師到案清點
榮科暗示鬆綁葡愛紓困條件
財政困難 張盛和提開源四部曲
雜誌封面 陳偉殷化身時尚型男
中產階級續減稅 歐巴馬公平牌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
健康企業泳起來 開放報名
總統校閱空軍部隊 讚引以為榮
闖紅燈撞人逃逸 監視器逮人
震盪格局 台股7300暫失守
違證交法 亞化前董座判9年
陸媒：女同性戀者捐血解禁
涉改造槍械 通緝男落網
省保費 善用5撇步
主動式呼吸調控 有助乳癌治療
陸媒：楊淑君終極對決吳靜鈺
房利美：美房市信心攀高
寶經院：出口衰退 7月難轉正
情趣店藥局查獲28件偽禁春藥
陸官員跑路當保全 被開除
商總下午見閣揆 建議廢奢侈稅
強盜性侵 中山之狼徐偉展無期
高溫工作 違標準最高罰15萬
亞洲胖夫 台多韓20倍
美聯半季 陳偉殷最佳進口球員
推廣身障產品 胡志強籲支持
等待一甲子 台灣銀行重返上海
熱爆了 台北市38.3度
亞洲高股利股票指數今年表現佳
菲分離組織：建國理想不妥協
行政院祕書長 陳士魁接任
日有意釣魚台國有化 傳美關注
蘇澳冷泉節 14日封街打水仗
日長野地震 無海嘯危險
運彩虛擬會員 11日起申請
黨參栽培新技術 輔導農民生產
作文終身奉行的字 貪帥上榜
花旗下修台灣GDP至2.8%
飛機發假警報 印航迫降成烏龍
MLB全壘打大賽 小王子奪冠
釣島爭議 楊進添：主權不退讓
陳士魁真除 總統依流程核批
原民僱用比例 立委促修改
指考英作文考運動 慢跑最熱
募款戰有拚 羅姆尼連兩月勝
醫院公安拉警報 十縣市不合格
人力資本密集 有助經濟發展
民宿泳池未設救生員 立委促查
聯電獲萊迪思訂單 年底量產
反賭聯盟赴廉政署 告發楊綏生
專家：美推TPP 亞洲先整合
陸慢性病患逾2.6億人
超級美洲獅成軍 總統勉增戰力
濕鈔烘乾 清點總額1800萬
胡志強：沒對任何人開槍
陸：出口面臨下滑壓力
區間盤整 新台幣午升2.8分
好熱沒胃口 瓜果食材退火
由貧致富 身障發明家創意翻身
藍立委盼陳士魁做好溝通
醫院黃牛橫行 越衛生部查
地方債務鐘公布 金馬零債務
震盪格局 平衡型基金出線
超級美洲獅成軍 救護力倍增
北市擴大企業補貼 提升競爭力
APEC研討會 談企業災變因應
台股收盤跌58.61點
歐美需求減 兩岸貿易額衰退
陸：貿易壁壘 中美摩擦最頻繁
黑幫4兄弟暴力討債 警網圍捕
土石堰塞河道 川急撤2千多人
白雲前妻涉詐財 緩刑2年
台股開低走低 收跌58點
外交部研發 旅外救助APP
腸病毒71型 新增7例重症
台積電Q2業績創歷史新高
都更近吊橋 新北：有安全疑慮
土地公廟1甲子 面臨拆廟還地
反賭聯盟：3年後推反博弈公投
7月台指期跌57點
7月電子金融期齊跌
西藏拉薩再傳一藏人自焚
博弈專法 王金平：照程序走
韓國小姐學生照 引發話題
台股收跌58點 關注美股財報
陳士魁接秘書長 再扮救援角色
野鳥學會：馬祖應發展生態旅遊
經部：今年出口正成長可期
張盛和：權錢下放 增地方財源
葛雷諾餵球 師徒聯手奪冠
防住宅竊盜 申請檢測可抽獎
走過婚紗醫美 青年返鄉賣烤雞
公營派遣勞檢 3成未提勞退金
農業文創 屏東樂活新產業
貼息 宏達電收盤險守300元
歐元區財長會商 援西千億歐元
北上廣居民認為陸政府最奢侈
昔日隨扈告別式 宋楚瑜送行
三大法人賣超台股逾51億元
公益秘書長 陳士魁圓融善協調
涉助友殺人未遂 通緝男遭訴
華江榜單搞烏龍 校方承認疏失
砍人手指撒鹽 3男判刑確定
內神通外鬼 2男搶賭場遭訴
造訪茶園 哈啦猛男讚台灣茶
二技護理分發 錄取2327人
獎優輔導不適任 擬修考績法
黨參保健性佳 農改場推廣種植
天津市長訪弱勢 捐300萬元
黃少祺好演技 牽動眾人情緒
人權團體籲美停助寮毒品拘留所
朴槿惠宣布競選南韓總統
北市府首爾推自由行優惠產品
男子酒駕 清潔工人遭撞死
花旗：台灣應對外洽簽FTA
流感蠢蠢欲動 A型為主
新台幣兌美元貶 1分
上半年台股報酬率3.17%
國際少年運動會 新北赴韓出征
金門出版品登陸 廈門福州展示
OPEN將慶生 推新款悠遊卡
10歲小店員 結帳整理樣樣行
台北電影節 放映ABBA電影
認列損失 中華電6月EPS減
陳士魁接秘書長 陳(沖)：適合
吃冰消暑 配料應選五穀低熱量
前進倫敦奧運 中國軍團成軍
印媒：李顯龍訪印 將促防陸
上半年稅收 年增4.8%
服務感人 郝龍斌表揚3清潔員
北市聯合婚禮 22日起報名
友達合併營收 Q2優於Q1
嘉縣抽驗冰塊 生菌超量違規多
腦中風 6小時內通動脈有救
天下服務賞 長榮獲航空類最佳
女村長製魚干 供不應求
四次元地球展 進駐嘉義太陽館
Back to list