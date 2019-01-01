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- 6月台指期漲138點
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- 6月電子金融期齊漲
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- 保智女尖兵 盧思佳模範警察
- 部長難為 高行健為龍應台打氣
- 南投工寮遭土石掩埋 2死1傷
- 郭玟成：沒貪污前科 堅持清廉
- 三大法人買超台股17億元
- 南亞硬布廠火警 產能無礙
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- 外資上週賣超115.99億元
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- 陸自稱始終是開發中國家
- 高油價與歐元危機 重創航空業
- 霧台4百多人困部落 1人失聯
- 非洲儲氣新發現 助印能源安全
- 陸：望美尊重陸利益關切
- 調職首日 苗縣黨工山區遭槍擊
- 陸：有共識增資IMF 不缺席
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- 新台幣兌美元升5.6分
- 礙荔枝收成老翁修樹 獲判無罪
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- 澳洲台灣研究講座受歡迎
- 平面顯示器展 白為民來台採購
- TIFA是通往FTA必經之路
- 槍擊銀行玻璃 竹警逮2男
- 女子紋眼線 遭灼傷
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- 前5月稅收 年增2.9%
- 電價漲 消保官：物價無異常
- 陽明貨輪交船 江丙坤夫婦觀禮
- 下半年15部國片 龍應台力挺
- 陸粉領保養品商機 宜供給區隔
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- 雞腳豬皮膠原蛋白 醫：難吸收
- 毀醫師名譽 男判登報道歉
- 豪雨肆虐 水利署抽水機待命
- 南部無線電視 全面數位化
- 陸研發神龍無人太空轟炸機
- 外木山長泳突喊卡 擇期補辦
- 南京室外待一天 像抽15包菸
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
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- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 大學抗漲 省電各出奇招
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 花蓮抽驗端午食品 2件不合格
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 道路落石 22人留置向陽山區
- 陸：盼歐盟更果斷行動
- 性侵治療專區 獄方：一切合法
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- 民眾受困沙洲 直升機救出
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- 跨區救回輕生女 竹警智勇兼備
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- 西紓困只夠喘口氣 巨債將到期
- 持續降雨 台南主要水庫灌飽
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- 消費差 電子業下半年景氣不明
- 豪雨成災 國軍助高屏民眾撤離
- 屏東農損450萬 三地門橋封
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- 中央氣象局氣象報告
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- 連日大豪雨 高市農損逾百公頃
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- 快訊！新北市即刻起停班停課
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- 屏東縣宣布停班停課
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- 台灣第3季就業展望 全球第2
- 停課決策慢 北市各大學忙通知
- 勘災救災優先 藍中山會報停開
- 神木村見堰塞湖 下游緊急撤離
- 苗縣泰安南庄部分國小停課
- 櫃買：興櫃交易至12點止
- 大豪雨肆虐 嘉縣10校停課
- 大陸與美合作破獲軍火走私集團
- 總統：雨勢暫歇也不得鬆懈
- 涉偽證 陳敏薰更一審判10月
- 宏達電：經營方向對 拚下半年
- 銀行交割清算 正常運作
- 高雄市中午起停班停課
- 攀南二段 6人登山隊失聯
- 證所稅 李焜耀：應通盤考量
- 怕被自殺 大陸發起不自殺運動
- 土城淹水 鴻海：未受影響
- 旗山溪阻塞 陳(沖)指示撤離民眾
- 南投信義國姓鄉下午停班停課
- 敘利亞衝突加劇 聯合國憂心
- 詹啟賢：生技政策待加強
- 施崇棠願望 超越蘋果
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- 北市停班停課 醫院服務正常
- 陸車市緩 嚴凱泰：靠品質突破
- 客輪取消 綠島滯留8百餘人
- 陳(沖)：政府動員 確保人民安全
- 雨量豐 石門水庫今年首洩洪
- 新北市醫院 門急診多照常
- 豪雨成災 老翁遭沖走喪命
- 土城鶯歌嚴重淹水 多處大塞車
- 副總統：綠能低碳 逐步達成
- 藍要議場淨空 綠籲即刻休會
- 陸進口伊朗原油 美進退兩難
- 正崴：下半年較上半年增逾3成
- 接送疲奔命 市民批停課決策慢
- 農損再攀 累計4359萬元
- 宏達電：會完成S3收購案
- 北市停班 期交所交易維持正常
- 臨時停班停課 百貨公司湧人潮
- 台南雨勢滂沱 楠西居民撤離
- 華碩通過每股配息14.5元
- 副總統：台日邦誼穩 緊密交流
- 裕隆城開發 102年申請建照
- 養老金鐵建地方債 陸國債黑洞
- 南投3鄉鎮下午停班停課
- 太麻里橋預警性封橋 9校停課
- 曾文水庫持續放水 下游警戒
- 價差縮小 北市郊區換屋增
- 豪雨釀災 國軍隨時可投入救災
- 兩岸冷鏈物流合作 姜增偉看好
- 青年聯盟：樂生院區藏走山危機
- 盼多發股利 宏達電：營運需要
- 北市豪雨 部分路段淹水
- 竹縣大水毀公墓 國軍助撈遺體
- 高市天候不穩 直升機難救援
- 林務局員工身亡 償380萬元
- 重建會：搶修坍塌路段及便橋
- 南屯居民抗議 反對性侵治療區
- 長榮劃位當機 日航班機困機坪
- 腸病毒高峰稍緩 新增5重症
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- 超大豪雨 三峽日破四百毫米
- 南科：DRAM價Q3可望續揚
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- 鋒面南移 北部13日雨勢趨緩
- 苗縣泰安鄉下午停班停課
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- 彰縣未傳災情 準備工作不鬆懈
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- 基隆邊坡坍方 未波及人車
- 豪大雨 累計近5萬戶停電
- 中橫落石 花蓮機場航班延誤
- 亞幣弱 新台幣午貶3.2分
- 豪雨災損報備 稅捐可減免
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- 聯電通過每股配息0.5元
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- 豪雨致健保卡毀損 免費換新卡
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- 兩岸服務業合作 專家提建議
- 平面顯示器展 19日南港登場
- 翡翠水庫下午3時調節性排水
- 台鐵因雨誤點 影響3萬旅客
- 立院一夜折騰 下午再協商
- 豪雨 員山子分洪啟動
- 六千生蛋下肚 韓女減13公斤
- 陳揆勘災 協調災民安置營區
- 再下大雨 屏東封2橋
- 高鐵台南至左營 恢復通車
- 台股收盤跌48.15點
- 新北市學校 陸續傳出災情
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- 密醫植臍帶醫療 3人被訴
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