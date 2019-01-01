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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
陸港企製假疫苗 部分已被接種
營建署：都更量未受文林苑影響
小金門海域 放流黑鯛苗
5月消費信心續降 股票投資跌
坎城影展金棕櫚 獎落奧導演
浙江發生嫖宿女學生事件
金融領漲 7100震盪
金門大橋75歲 數萬民眾狂賀
證所稅 綠委：假外資影響公平
坎城影展落幕 好萊塢空手而回
台銀招新血 1.2萬人報考
德銀：歐債惡 台韓馬泰恐降息
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
老火車頭牽商務車 豪華內灣行
提升偏遠醫療 健保加碼近7億
造福學生 大樹完全中學有望
張維中寫推理 要大仁哥當主角
券商公會：證所稅稽徵成本高
墾丁棋盤腳花盛開 遊客驚豔
胡耀邦長子取消訪日
經費補助風暴 朱敬一：會檢討
建仔回先發 狄威勒牛棚爭勝投
證所稅 財長：無個人情緒可談
核廢最終場烏坵候選 議員質疑
汐五高架段貨車翻覆 駕駛送醫
李明博：韓中FTA或兩年內簽
葉少酒駕案 被害家屬盼羈押
陳保基率團參加糧食安全會議
毒殺鐵證 傳王立軍刨英商肉
唐山地震 京津民眾多數無感
返舊地衛冕成功 唐納重登球王
業績展望佳 宏?重回30元
雨衣盜涉多起搶案 警提訊
蔣偉寧：謝師宴重點謝師非宴
李光耀：領導人應徹底懂政策
重視旅遊安全 拍短片搶獎金
希臘疑慮舒緩 亞股4天來首漲
日銀示警 資產計畫非無限上綱
陸銀在港擴張 大手筆購房產
學貸25年免還 教部：不合理
免美簽 業者：赴美旅遊恐遞延
南沙研習營 國防部暑期續辦
下修蘋果訂單？ 供應商：沒變
景氣疑慮 消費信心再跌
一銀主辦美國富頓集團聯貸
為溫減徵碳費 環保署高雄槓上
行銷雙溪 新北推雙鐵套票
唐山地震 官員出面安撫人心
慶英女王鑽禧 打造兩層樓蛋糕
證所稅公聽會 投資人籲緩議
eTag餘額不足 儲值抵補繳
執行碳徵 沈世宏：需3至5年
最低稅負調高 科技業：遭波及
綠委杯葛 審NCC委員再延期
量縮盤整 新台幣午升7.3分
油價跌 相關原料重挫
林哲瑄再代守 紅襪挨轟遭逆轉
預測：陸Q2經濟增速可能下降
北市蔬果抽檢 油菜驗出白克列
恢復中國事務部 綠委不反對
心房顫動中風 藥品納健保給付
埔里槍擊 住民宿男子身亡
姚采穎中槍戲 黃騰浩哭斷腸
首屆京交會開幕 主攻服務貿易
防飆車 新北警列管近千飆仔
服飾店涉偽標 業者交保
教長：三限六不 溝通鬆綁
戰士授田證補償 立委質疑放水
美牛考察 農委會：不排除再去
陸進口嚴檢 菲鮮蕉淪作飼料
美軍品混陸山寨零件 國軍查證
汪洋同意工會直選 深圳先行
韓將躋身20-50俱樂部
證所稅公聽會 民團抗議僅列席
越南台商返台 日月潭開大會
星媒重視蘇貞昌2016年角色
台股收盤漲64.37點
陸高官頻出訪 擴大對東協外交
審國防部組織法 藍委互槓
暑遊台東 山海好行390元
傳承技藝 師傅盼學子加強實務
冒充牙醫裝假牙 男判刑又罰錢
台股反彈 漲64點
教師赴謝師宴 廉政署：未禁止
北市抽驗海鮮產品 2件不合格
證所稅國民黨團版 2擇1
豬隻超養價跌 嘉縣逾2萬頭
新聞採訪經驗 中央社文大開講
東鋼歡慶半世紀 眾人齊賀
6月台指期漲58點
6月電子金融期齊漲
師拒通報父性侵女兒 高市要查
補習無效 判退還未上課費用
西印度車禍 26死27傷
古埃及人愛貓咪 帶動養貓潮
台股創2009年來第4低量
傳西藏2名喇嘛自焚
澳銀料陸經濟數據進步趨緩
傳重整裁員 瑞薩股價創新低
疑酒後衝突 外勞遭砍送醫
瑞信：陸刺激規模估達2兆人幣
世大運選手村兼國宅 估3百億
見濃煙 刑事局員警及時助滅火
6成美國女性坦承衝動購物
獵到主管 蘋果先送5千萬美元
南投大雨 埔霧環湖公路釀災
台灣製受歡迎 服飾標籤防改造
趙世璋：P-3C南遷配套完整
陸網友揭非法賣腎 一個16萬
台股反彈 量創40月新低
印圖重開拉薩領館 陸冷淡
仁愛之家護士待遇 議員關切
證所稅 劉憶如：盼邁進一小步
中科取水工程 農民學者盼暫停
丹頂鶴畢格十歲 在台慶生
服飾店涉偽標 將依法偵辦
兩岸前4月貿易額下滑8.2%
綠版證所稅 就源扣繳千分之1
證所稅案 藍推所得稅與試算制
警借提王淵 查槍枝和女友動向
三大法人賣超台股18億元
慈善團體回饋社會 贈車助長者
認遭挑釁持槍殺人 男子判刑
醒吾及大華 8月1日升格科大
海岸侵蝕 花蓮土地流失嚴重
男賣場偷零食 稱沒錢餵兒
六房媽吃罰單 議員認不當
菸抽多又久 慢性肺病風險增
將遊客引進金瓜石 遊園車出馬
自然人憑証卡卡 報稅不受影響
個性決定壽命 百歲人瑞好陽光
美媒：林書豪是季後賽明日之星
天氣潮溼 小心傷口細菌感染
4月景氣 連亮第 6顆藍燈
陸6部委 鼓勵民資進壟斷行業
彭心儀案 國科會：初查無違失
朱立倫怒治安差 籲橫向防漏洞
廣東暴雨 逾4萬人受災3死
大雨沖塌工程土堤 壓破瓦斯管
數位轉換 東部離島關類比訊號
新台幣兌美元收平盤
英聽列入學檢定 教部盼過半
皮蛇長成一圈會死 醫師斥迷信
陳希同自稱六四事件傀儡
劉憶如：證所稅代價說 太偏頗
阿里山新加油站 今年底營運
抽驗市售直排輪 有標示問題
基港傳落海意外 2人獲救
2013台灣燈會 邀睡魔巨燈
日蒙面盜偷古董店12把名刀
兩生自殺 建中校長寫信慰師生
證所稅 劉憶如：記帳不複雜
人妻素顏上鏡 小S誇年輕
精神疾病列職業病 成案比例低
浙江警方証實 人大代表嫖娼
(木尾)間音樂盛宴 霧峰演出
陸官方證實拉薩自焚者1死1傷
助弱勢家庭 桃縣提供暑期工讀
設中國事務部 綠各派樂觀其成
新加坡鋼琴賽冠軍 返台獻藝
大愛園區老人共膳 長者開懷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
直播奧運 MOD開機估破5成
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳海清技術獨到 控制愛文產期
牙齒倒著長 男童鼻腔異生齒
外資上週賣超186.93億元
農家子弟愛研究 獲優秀工程獎
菲陸合作 逮37名詐嫌
金庸捐西湖別墅 被改挪牟利
郭正亮道歉 連勝文撤告
警察也會找手機 民眾驚喜
搭訕不成變搶錢 男稱遭附身
保護古蹟 高市英領館7月收費
紀亞文台語破 把師父當舒服
社區離牧 金門向中央爭取經費
陸公務車浮濫 消費破四千億
量縮盤整 新台幣收平盤
越外商投資今年大幅衰退
坎城得獎電影 年底台灣上映
翁山蘇姬本周訪泰 登盛延期
挖蘋果工程師 臉書試推智慧機
月偏食 6月4日傍晚登場
開放博弈 胡志強盼建立正確觀
防汛期來臨 抽水站急汰舊設備
黃岩島陸船 菲：減至35艘
滬十年增五百萬人 衝著就業來
景氣連6藍燈 Q1可能落底
美麗灣重啟環評 台東縣府樂觀
速度快省油 魷釣業者紛造新船
陸首屆京交會 台灣廠商參展
南市教育局長：謝師不必宴
賀照緹新作 盼新移民得照顧
劉志軍受賄遭開除黨籍送法辦
台11甲線將採預警封路
龍應台：強化與拉美非洲交流
中科二林再開公聽會 未達共識
排煙管積油釀災 燒肉店主緩訴
反殯葬館 屏東市民監督質詢
新北十大死因 自殺排第10
陳菊：關心扁不必敲鑼打鼓
菲派任駐陸大使 陸表歡迎
被譏不識字 袍澤反目鬥毆
開發金併凱基證 明年納子公司
疑情殺 男子民宿內中槍亡
音樂家簡上仁唸歌 撫慰災民
陳揆視察 李沃士：真誠關心
男施毒後開車 行車搖擺被逮
男童疑9樓墜落 加護病房觀察
監委視察孫立人將軍紀念館
帆船駛進奧運 張浩目標前15
央行6月理監事會 估利率不變
大學多元入學 擴大弱勢補助
日推網路農園 用電腦種菜
龍應台：在國外大學設台灣講座
台紐創投基金 最快6月底申請
成交量4百億 券商裁員4成
券商反映 低量有裁員壓力
台閩之星 將航行基隆到平潭
警處理車禍遭撞 騎士判賠
耳順美魔女 陳月卿接健康節目
演化懷疑論 卅年內或走入歷史
日本腦炎首例 男子曾赴養豬場
建仔31日先發 捕馬林魚
澳洲辦事處更名 書法展新頁
議員批校歌落伍 北市尊重各校
陳菊：拚文創產業 留住年輕人
最享受魚水歡 女28歲男33
馬蘇會 蘇辦：禮貌回話非答應
數位台啟用 金門看16個頻道
邀在野會面 府：30日後啟動
英料再查Google街景蒐資
出征奧運 中華羽球隊盼破冰
陸推新兩棲登陸艦 引外界關注
婦人燒炭輕生 警搜索救命
飛來落石砸車 老師目睹驚嚇
雙林拚明星賽 林晨樺要討回來
醫師荒 新北市醫嘆找嘸人
國光腸病毒疫苗 獲新藥補助
連6藍 經部規劃刺激景氣方案
國發基金通過投資美電影公司
九歌重生 迎接雲門第2千場
今年台灣封測產業估年成長6%
疑看錯號誌 台鐵機車出軌
專家指陸可能再推龐大刺激措施
中職明星賽 潘武雄拚人氣王
立院初審 保障建教生權益
蘇貞昌請益 將拜會黨內大老
陸蛟龍號6月挑戰7千公尺深潛
傳陸已製造4架殲20原型機
核災調查 菅直人否認大罵東電
法專家：不應反對台爭國際地位
重建區旅遊 擬列公家人事考核
付偽鈔性侵援交妹 男求刑7年
防失竊 新北增設自行車架
台股成交量新低 與國際有關
土國富商斥鉅資 斐興建清真寺
楊穎拍愛情片 比動作戲危險
台中到香港熱門 港龍慶開航
台股缺利多 短期看希臘
中共政治局研究科技體制改革
追贓款流向 雨衣盜訊後還押
4月房貸繼增 速度趨緩
印總理會緬總統 擴展雙邊關係
日瑞薩電子宣布與台積電合作
中山高三重段車禍 2受傷送醫
婦女對經濟重要性 總統肯定
議員關切物價 郝不改凍漲決心
教育入偏鄉 佛光山添行動書車
蟹謝讓路 網友為蟹請命
今彩539開獎
傷後再出發 建仔單挑強生
威力彩開獎
斐警搜出毒品 市值逾1億台幣
女企業家貢獻 副總統肯定
穆迪：歐債危機影響陸債信展望
肯亞首都大爆炸 15人受傷
陸舊車換新車補助 傳捲土重來
日國債破千兆日圓 創新高
患者沾糞染蛆 護理師敬業無畏
合庫案未破 家屬：不原諒凶手
阿里山公路坍方 1人受傷昏迷
證所稅修法 國民黨團提雙軌制
唐山地震 民眾反應各異
巴西潛力無窮 聯想收購興趣濃
國台辦：兩岸合作應抓住時機
威力彩頭獎無人中獎
今彩539 1注中頭獎
中科四期轉低耗水 陳(沖)肯定
獲利豐 全球非法腎臟交易猖獗
群聯回大馬投資 生產隨身碟
販毒集團爭霸 墨西哥如陷內戰
證所稅整合 阿土伯：輕稅較宜
自小客擦撞機車 衝落河床
民進黨秘書長 翁金珠呼聲高
前科男竊車拒捕 中槍送醫
救Bankia 西擬挹注公債
世大錦跆拳道 中華隊穿金戴銀
尼泊爾危機加深 3黨退出政府
陸2015年望成最大消費市場
印緬全方位合作 抗衡中國大陸
西總理有信心 銀行業不需外援
台鐵機車花蓮出軌 誤4千多人
政媒掛鉤 前英相：避不掉
國民黨證所稅整合版 政院思考
法網女單首輪 詹詠然過關
蔡英文人馬拿下＂雙北＂ 蘇蔡分庭抗禮?
廉政署禁謝師宴 教育部希＂兼顧情理法＂
英女王御用＂替身＂ 24年後首曝光
中國發布南海氣象 菲媒稱＂宣示主權的手段＂
洛杉磯紀念六四23週年、賀陳光誠獲自由
旺中高層邀官員上節目 立委批利益交換
藍營達共識 證所稅8500點開徵
Egypt: protesters set fire after commission releases runoff candidates
India PM signs 12 pacts with Myanmar to boost ties
Bluefin tuna carry radiation from Japan Fukushima: US study
不認同國民黨版證所稅 劉憶如請辭
＂醫療觀光＂夯 16家台灣醫療機構在京交會招攬
台灣立法院三讀通過 拾金不昧獎金１成
UK former PM Tony Blair denies deal with Murdoch in media ethics inquiry
劉憶如請辭 台灣股市應聲大漲206.29點
蘇、謝合作突破兩岸困局---美麗島
春山無盡─黃竹屏畫展值得觀賞
精障男偷警車 狂飆百公里落網
南非愛滋男迷信 強娶童女治病
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
杜哈商場起火 災情嚴重19死
利多加持 紐約油價連3漲
建山國小樂團獲柏林嘉年華大獎
對伊朗禁運 下半年油價添變數
台股新低量 投顧：底部近
亞洲最佳大學 台大升至第20
全台有機會見陽光 東部防大雨
巴西幣貶值 威脅國家經濟排名
台股開盤上漲46.47點
新店凶殺案 2死2傷
希臘注資4大銀行180億歐元
燒炭自殺 蘆洲男子輕生
杜哈商場大火 13童葬火窟
陸將領：海洋爭端現不準備動武
全球潛力大學 陽明大學入選
坍方封閉1夜 阿里山公路搶通
藍委版證所稅 金管會無回應
顧商機 魁北克邀學生再談
陸宣布人民幣兌日圓直接交易
台股漲 新台幣盤初走升
藍版證所稅 台股漲逾150點
海巡隊查獲私菸 市價500萬
製造業營業氣候 今年首度下滑
市場盜落網 老翁竊車偷菜
藍版證所稅 陳(沖)肯定
琴藝精湛 許惠品征服以國聽眾
陸駐日書記官 疑當間諜
芒果使用乙烯 屏縣府盼合法
台股大漲 價量齊揚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
程委會阻罷免案 橘擬提釋憲
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
稅改團體：藍版無所得稅概念
孫大成瓜國大學演講台灣經驗
新店凶案2死 警逮1嫌
涉殺男童 嘉纖董座改判15年
王金平：證所稅溝通要盡善盡美
雨衣盜認3搶案 警再提訊
韓中簽MOU 防不公平交易
財部：量正常 券商就不需裁員
頂尖計畫成果 台師大修復校景
就服站租金14萬 菊：檢討
不慎跌倒 男遭鐵捲門夾斃
史威尼歸隊 林哲瑄下放3A
肉湯漂白點 肋排裡有蛆
慈濟播愛 瓜國兒童中心啟用
立院三讀 拾遺報酬上限1成
陸軍防災 6年千萬疏濬量
研究新發現 調控植物感光抗旱
不滿油電漲 高市街頭民眾靜坐
員警涉收賄 廉政署33路搜索
公開甄選經費 大學盼審慎評估
外資：藍委證所稅影響面縮小
蘇貞昌：中國是中性名詞
總統：台灣人善行 引以為傲
安徽副省長訪金門 讚銘傳分部
立院三讀 走私致重傷廢死刑
金鶯不敵藍鳥 客場遭痛宰
沙烏地阿拉伯航空加入天合聯盟
宣導禁用硼砂 型男教製鹼粽
美媒：陸成地區霸主不意外
雨衣盜女友到案
藍版證所稅 待可行性檢驗
登山墜谷 山友意識昏迷待救
應對金融危機 粵企要走出去
防塑毒 食品添加物非登不可
寄養家庭不足 家扶忙招募
祖克柏蜜月超省 午餐花32歐
經濟示範區設博弈 陳菊允爭取
抗通膨助民生 港府發債券
越投資緬甸達5億美元
大陸多個省市民眾示威
學漫畫殺人改運 更二審判死
燒炭PO臉書 警及時救人
財政部長劉憶如請辭
財部：不確定消失 量恢復正常
台經院：景氣內外皆冷
亞洲大學排名 韓3所晉10強
裁員無薪假 券商撙節手段盡出
蘇貞昌就職 小英將出席
日松下縮編 總公司人數將減半
台北電腦展 37得獎產品出爐
邱文達撰文 盼台擴大參與世衛
藍委版證所稅 券商公會可接受
劉憶如請辭 行政院長要找她談
高雄市訂心理健康月 公開徵名
科技創新力十大 王品占2家
李娜綜合館 天價15億
章子怡傳言 粉絲心疼
藝文界伴老農上凱道 護農水
北市年底前設4托嬰中心
發航前退票 手續費不得逾1成
中橫便道 擴大7時段通行
醫團：兒科醫師減 給付應調整
社工爭權益 內政部協助加薪
藍委版證所稅 壓垮劉憶如
刷卡搭高鐵升等 條件大不同
財長辭 阿土伯憲哥：對團隊好
防造假 教部擬統一成績單格式
女酒駕衝撞機車 女騎士受傷
反中科搶水 農委會：保障農水
亞洲大學20 台大：排名參考
華信航空 台中機務棚廠啟用
逃亡13年 陸通緝犯變副校長
青年大使授旗 宣揚台灣軟實力
懲罰穿著西化 印男殺嫩妻
台北電腦展 趨勢產品提前秀
陸智囊機構：中美3大不利變化
擬徵調適費 高市：非碳稅
北市籲養護機構應重視勞動權益
藍證所稅版本 在野黨保留
台股漲 新台幣午升3.6分
反中科搶水 文化界凱道挺農民
擴增繁星名額 台大盼審慎評估
朱：財政困難 施政排優先次序
惠譽：台證券業降評風險有限
短線買盤進場 先逢7500壓力
專家：人民幣區域核心地位加強
藍版證所稅 藍委估稅收逾百億
台股收盤漲206.29點
憲哥阿土伯：8500點成天險
最後3天 2成4未報稅
台股未來恐出現8500點關卡
警傳喚王淵女友 釐清贓款流向
台北電腦展 華碩獲6獎居冠
軍方：自強活動經費遵規定辦理
17歲生女 范曉萱媽媽出輯
華航接炸彈恐嚇電話 全面安檢
報稅湧人潮 130萬戶未申報
台北股市漲206.29點
涉搶飯店 中輟生落網
上網龜速？ 政府要測量
劉憶如請辭 朝野看法不同
陳菊：原鄉自治 於法無據
經長：看日韓 對手兼朋友
德總統訪以 促雙方了解
6月台指期漲178點
財長請辭 杜英宗：政策恐有變
價量齊揚 台股大漲206點
6月電子金融期齊漲
募貧童餐費 大學生熱情相挺
機器人足球賽 中正大學奪冠
漢諾威市政廳活動 台灣龍搶鏡
體驗聽障生活 金載沅能聽是福
內政部：村里長通報義務可討論
高市萬安35號演習 鳴放警報
三大法人買超台股15億元
民進黨版證所稅 排入院會議程
性幻想投稿 單戀男吃誹謗官司
最後一哩路拆分？張善政：宣示
陸：今年公開中央三公經費
韓歌手IU自曝 送好友山寨包
陳希同：與薄熙來遭遇何其相似
政院：陳(沖)約見劉憶如續溝通
姜異康續任山東省委書記
移民署與台大合作 開創多贏
江蘇團離台 續推兩岸交流
廈門大學6月起禁旅行團參觀
詐彈虛驚 班機安全無虞起飛
違法扣特休假 可罰雇主30萬
韓下半年經濟 6成企業估惡化
菲陸對峙之際 日軍艦訪菲
劉憶如：藍委證所稅與理念不同
稅改聯盟：有良心部長 都想辭
新台幣兌美元升0.5分
張平沼：財長應續留溝通證所稅
每戶日省1度電 年省量可觀
女通姦易科罰金 檢抗告被駁回
土芒果產量減半 價高
支持者送花 稱劉憶如有擔當
遛狗不留便 竹縣好環境
台東3歲娃 陪九旬曾祖母拾荒
登山客墜谷 送醫後無礙
越學者抄襲成癮 聲譽破產
馮寄台離任 僑胞讚貢獻大
台灣47%雇主：職缺難填
葉公亮：肯定劉憶如是認真部長
指妻不顧婆婆 男欲離婚敗訴
假車禍真詐財 10員警涉案
不讓鳳梨酥專美 荔枝酥問市
梅雨季看屋 掌握6部位3狀況
獨居男暴斃 初步排除他殺
張善政籲開放 中華電信：尊重
查贓款流向 雨衣盜女友複訊
劉憶如請辭 陳(沖)將約見
北市公布公幼第1階段招生結果
賽德克巴萊 登陸滑鐵盧
軟銀推新機 打出輻射偵測功能
日駐菲大使：不為地區爭議出兵
關懷老人 高市議長拋磚引玉
南市議員顏炎釧當選無效定讞
亞洲大學排名 學者：參考就好
劉憶如請辭 王金平尊重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
東方諾貝爾 邵逸夫獎公布得主
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
洗衣做飯兼家教 高考保姆價高
戴勝益談管理 太超過就不好
劉憶如：我會離開
視病猶親 星病人可考核醫生
台股反彈 投信：可逢低布局
駕帆船繞愛河 國小光榮畢業
陸經商障礙多 歐盟企業恐撤資
藍與美方談美牛 盼經貿有進展
活得不錯 MSN不退出陸市場
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
兒子腸病毒重症 鄭運鵬倡防疫
國民黨團拜會AIT 總統肯定
內外影響 服務製造業景氣下滑
女監音樂會 周美青客串指揮
雲林行腳創新 推交響兒童劇
經濟部表揚績優人員
國中基測入闈 考場全面開冷氣
義北5.8地震 至少8人罹難
謝師宴引爭議 謝生宴受歡迎
范范黑人紀錄片 籲珍惜生命
駐村體驗 大專生洄游農村開跑
廉政署：沒禁止老師赴謝師宴
理念不合 劉憶如請辭主因
宴安徽副省長 李沃士銷高粱酒
護買氣 飲食業者出奇招搶商機
民團反對重啟核二廠機組
促性別友善 台大生推混宿
副分局長關說電玩 6警起訴
陸客商機夯 飯店轉售熱
歐債風波 全球液晶電視需求減
選舉鞭炮燒民宅 助選員判6月
工廠氨氣外洩 及時控制未擴大
能源局：熱值影響天然氣售價
汛期因應 總統提12字箴言
微博推新規 界定模糊惹議
馬泰星合作 打造東盟交易網絡
牙周病未治 植牙失敗白花錢
今年記憶體產值恐降2.23%
迷失4小時 陳彥博生死一瞬間
遊戲分級增至5級 APP適用
賴昌星一審未上訴 將正式服刑
壟斷事證不明 5黃豆業者免罰
阿里山公路零星落石 夜間封閉
12歲天才闖過印理工學院窄門
高港聯外高架 串連4貨櫃中心
台股大漲 新台幣收升0.5分
金門議員爭取救護直升機進駐
韓中簽署康復醫療中心備忘錄
ATM跨行手續費 6月調降
走私野生動物 越警查獲3虎屍
涉貪遭起訴 中市警6人停職
馮寄台返國 憶駐日生涯精采
人權研討 居住醫療成焦點
生命鬥士鄭奕凡 美青姐幫打氣
費鴻波：陸不會讓南海問題惡化
港盼與台簽FTA 聚焦服務業
女遭父性侵 高市：已安置保護
嚇阻酒駕 胡志強建議拘留3天
經貿談判人才 總統促及早培訓
遠見調查 藍縣市首長進步多
外資：政策須和人民溝通
處理雀巢購台資案 星律師獲獎
環署紫外線App 防曬服務多
新北警局遭搜索 伊永仁：家醜
陸中央政府債 擬可視為擔保品
雨下不停 花蓮豐濱降大豪雨
陸官員「吻」增長 學者憂心
亞太聽障運動會佳績 總統賀電
存款未報 菲首席大法官遭彈劾
趙建民：兩岸投保協議下月簽定
肯亞爆炸案 受傷人數續增
劉政鴻施政5星 建設是硬道理
網速測試 自願者可抽手機
港商逆護鯊潮流 台灣挺護鯊
紅毛港文化園區 高市新亮點
美媒：啃臉男有暴力前科
不滿票價高 男謊稱機上有炸彈
印度總理邀訪 蘇姬盼儘早成行
攝影圖文徵件 尋找新北心座標
木炭上鎖 新北燒炭數仍增
老人領年金受影響 內政部修法
龍應台：民族美學應融生活主流
胡璉勳章 台警方北京取回
蘇花公路大雨 夜間避免行駛
牛肉麵在滬 與台灣美食畫等號
員警理專涉貪 複訊20涉案人
淺白宣傳馬演說 藍推摺扇文宣
防山寨 傳俄拒售陸新飛彈戰機
女嫌搶警車 警開12槍逮人
警政署：找合格保全做運鈔業務
投審會通過17件投資案
藍議員憂施政 郝：全力以赴
國民遭魚咬 齊默曼首轟變空響
攜手種愛心 富邦捐樹苗送偏鄉
中國事務部 學者：正確第一步
挑水當復健 戰勝多發性硬化症
中市傍晚大雨 太平淹水及膝
與小三通姦 苗華斌判認私生女
借貸賭博未還 法院判還錢
工商界：儘速召開全國財經會議
賭債殺機 討債中伏遭開膛斷頸
敗家成癮 購物狂吃藥有救
網路消費者 1/4接觸微整形
信譽品牌揭曉 台61品牌獲獎
被公開收購 擬設審議委員會
抗議屠殺 德驅逐敘大使
北市青年盃羽賽 國小選手倍增
翁山蘇姬到訪 泰擬送回緬難民
奧地利總統訪越
eTag查餘額 新增手機軟體
選手村疑慮 郝：依政院決議
陸侵犯人身自由 每日賠約7百元
涉藏贓款 雨衣盜女友聲押
技術服務採最有利標 漸增
晚間面會陳(沖) 劉憶如辭意堅定
靶場到期 烈嶼商家憂生計
優體保單 未吸菸者保費擬降
陸：唐山地質狀態穩定
警追竊警車女嫌 沿途鬧區驚險
今彩539開獎
胡璉青天白日勳章 31日返還
大樂透開獎
台名廚吳松濂 巴黎藍帶露一手
施政滿意調查 胡郝均說要檢討
合拍「暖流」 中日關係卻冷
惠譽：陸前景不明恐影響評級
豐田Prius 全球第3暢銷
劉憶如：不再任公職
罕見 陸官媒低調報章子怡傳言
土銀申設都更投信 駁回
供食計畫為南非貧童帶來希望
台股大漲 投信：區間整理不變
每週3天夜班 乳癌風險倍增
今彩539 2注中頭獎
倫奧數位整合 觀眾收視多元化
美少女愛追星 攔5千名人合影
史上首次 日警擬函送陸外交官
遭質疑資歷造假 陳元玲：誤會
大樂透頭獎槓龜
買釣魚台 石原募逾9億日圓
藍版 劉憶如：大賺仍無需繳稅
自強號拋錨 數百旅客受困
警員疑縱放酒駕 被收押禁見
小牛需新血 美網站強推豪小子
5少年結夥行搶 3人被捕
斐朱瑪畫像風波 暫時落幕
中市婦人受困沙洲 漏夜救出
施顏祥報告油電價 30日說明
核心家庭起源 女擇偶愛養家男
北義大利震不停 至少15死
日本Panasonic總公司 傳裁員50％員工
劉憶如請辭 陳冲還要約談慰留
申奧＂民眾反應冷淡＂ 東京市長開罵
中國駐日使館秘書 疑從事＂間蝶＂活動
前北京書記陳希同 感嘆與薄熙來、陳良宇命運相似
陳沖: 每戶日省一度電 年增4640座大安公園
浪漫夜 Going內衣「引豹」性感魅惑
分析：中國官媒爆薄熙來緋聞 意在＂快刀斬亂麻＂
美國德州初選如＂過關＂ 羅姆尼將贏得提名
五星級廚師團隊 料理三百公斤黑鮪魚
拜會AIT 國民黨團：解決美牛問題重啟TIFA談判有譜
在野立委：劉憶如請辭 陳冲也應下台
蘇貞昌：民進黨將設駐美國、日本代表處
11·29詐騙集團 中國139嫌犯押解回國
回應馬就職演說 國台辦：兩岸同屬一中事實未變
伊朗取消中國大壩合同 打擊中伊貿易關係
GDP超過2萬美元 韓媒稱「正式躋身7強國之列」
抗議屠殺事件 九國驅逐敘利亞外交官
有串證、逃亡之虞 王淵女友收押
周刊踢爆！ 紅十字傳暗槓43億善款
繼9國之後 日本宣布驅逐敘利亞大使
蘇貞昌主席就職致詞全文
考季到 統一推「蔥明ALL PASS」麵包系列
台中市議員關切特種行業 警局長：列管447家已逐年降低
不穿內衣走秀？ easybody夏日BraTee熱
臉書跌至30.74美元新低
新店凶殺案 7嫌送法辦
以債救銀行遭批 西國改口縮手
休會前 財長盼證所稅有整合版
員警製假車禍 助詐理賠金上億
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
敘殘酷屠殺婦孺 歐美驅逐大使
假車禍真詐財 4員警遭聲押
義北強震15死 重創經濟要地
臉書放現金照 澳少女母親遇劫
火燄病毒威力強 聯合國將示警
德州初選 羅姆尼穩跨提名門檻
蘇花公路坍方 交通阻斷
股價直直落 臉書跌破卅美元
美數據利多 歐股收紅
股價直直落 臉書又跌近一成
美元升值 金價跌
西信評遭降 油價跌
希臘新民調 挺撙節保守派領先
西班牙央行總裁提前1個月卸任
軍事干預敘利亞 美仍然反對
漏夜搶修 蘇花公路恢復通車
希民調降疑慮 美股揚
陳光誠反一胎 恐踩美政治地雷
防資金外流 阿國加強外匯管制
翁山蘇姬抵泰 將探視緬甸移工
巴黎台餐館 旅遊協會頒獎
婚禮缺黛妃 威廉王子悲傷
最有市場運動員 曾雅妮第十
宏達電：銷美產品均順利通關
跌跌不休 臉書摜破29美元
淡江大學校長率團訪巴拿馬
祖克柏 跌落40大富豪排行榜
義北強震16死 女子幸運獲救
民進黨美設處 薛瑞福正面看待
全台可見陽光 局部地區防大雨
停車怠速逾3分鐘 週五開罰
訪多倫多 華文媒體瘋殷仔
分析師：利多 台股有機會表現
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西班牙引憂 歐元邁向兩年低點
希最大銀行：退歐元 後果堪慮
行星差點撞地球 1週2顆
台籌組食品展團 助尼商拓市場
不熄燈書局 不夜上海好去處
章子怡發律師信 要告港媒
魔術數字到手 羅姆尼黨內出線
員警製假車禍 內政部加強警紀
華碩贈筆電 秘魯學童受惠
台股跌 新台幣盤初走貶
網購有假藥 美FDA籲注意
宏達電：裝置符合美ITC裁定
法網慘遭逆轉 小威差點飆淚
美副財長赴歐 會商歐債危機
請辭後 1天 劉憶如今請假
日首相會小澤 談消費稅
傳陸無推出大規模刺激經濟計畫
衛浴體驗革命 美瘋「i廁所」
縣市併地價稅漲 高市爭取修法
逾2成民眾 待業期才想進修
巴西監獄人滿患 全球第4多
台股跌逾百點 守7200
星國研究：常喝茶防失智
財政透明度 大陸各省都不及格
黨內出線 羅姆尼虛心接受勝利
慈濟墨國行善 李新穎參與
涉酒駕葉少 雄檢偵結起訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
馬總統就職演說 楊毅：不意外
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
外銀推美元高利定存
拓國際版圖 外企來港上市漸多
黃重球接台電董座 經部將歡送
訪敘利亞 安南：情勢達臨界點
台聯：將對陳(沖)提不信任案
媒體指總統抱怨吳幕僚 府駁斥
董國猷：美未威脅進口美牛
保護兒少 立委促設家庭福利署
車商迎旺季 汽車股續強
涉酒駕葉少撞死人大事記
朱立倫：對施政不滿意仍需努力
新防會報告 建議淡化自殺新聞
RIM恐爆營業虧損 盤後重挫
葉少酒駕案違規垃圾車司機遭訴
綠擬恢復中國事務部 藍：好事
缺錢又缺人 兒童醫院難催生
寵物食品 擬增驗瘦肉精含量
苗華斌外遇 小三判6月定讞
彰基醫療志工 愛心遠播露國
劉憶如請假 幕僚準備打包
馬提兩德 陸：兩岸情況不同
陳菊：進步不是為了選舉
爸動嘴兒撈錢 渝國企父子判刑
打擊人口販運 移民署論壇交流
限制經銷商網銷 美利達遭罰
經部下午說明國企改善進度
摸黑偷牛樟木 車禍現形遭判刑
南海爭議 大馬支持菲立場
男癌末放棄治療 警協助就醫
陳(沖)指示劉憶如 續溝通證所稅
陸官媒：穩增長不走回頭路
林益世：陳揆盼劉憶如勿談辭職
蘇貞昌就職 國民黨林中森出席
飛官記者戀 陸：兩情相悅正常
葉少酒駕撞死人 酒測值超標
王淵女友收押 不排除兩人對質
顛覆經典 白雪公主不再嬌弱
蘇訪陸 陸：台獨是最大障礙
批希臘人逃稅 拉加德免稅挨轟
強化救援 阿塱壹增設景觀標誌
劉憶如辦公室打包 運走物品
卸任代主席 陳菊：高興畢業
立院初審 身障者用電有優惠
蘇貞昌就職演說 將籲團結
穆迪：南韓銀行系統展望穩定
台灣自產藻中魚子醬 更勝日產
防災西遊記 建立勞工安全觀念
銅導線新突破 可助電子品省電
賴國前總統刑期 恐老死獄中
庫克盼蘋果生產線回流美國
孕婦多生食 小心李斯特菌
新店凶殺案 2嫌聲押獲准
令人回憶初戀的女星 潤娥奪冠
酒後被嘲笑 男子砍死人
藍續推證所稅 盼陳(沖)溝通
北濱30噸危石欲墜 先行移除
陪伴熬過戒毒期 管理師有一套
工研院副院長 吳東權升任
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反美牛 食安盟籲立委守護食安
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美牛案 民進黨團提歐盟模式
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吃罰款利息 越警爆集體貪瀆
感測鞋墊測重心 可防跌矯姿勢
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心路與老夫子攜手為智障者募款
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建仔首先發 拚馬林魚搶第2勝
法務部宣導反毒 顏正國揮毫
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2男侵宅行竊 孕婦遭綑綁蒙頭
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木棉舞精靈 初夏浪漫飄雪
Computex 3萬餘買主來台
藍委：黨版證所稅 郭董繳2億
副總統：證所稅應兼籌並顧
內政部同意村里長發春節慰勞金
陸：望台灣調整文化交流限制
陸：大陸人士訪台都應深入民間
模擬觀審毒品案 士院將開庭
吃到飽冰淇淋 注意挖杓清潔
香菇藏毒闖關 桃檢起訴3人
員警助詐保 追出10年37件
紀香戀情破局 揮別證券分析師
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台股開低走低 跌80點
1案2判 中檢：作業疏失
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台股逢賣壓 守住7200
6月電子金融期齊跌
美祭關稅 陸太陽能出貨恐大降
憂歐債 人民幣貶至5個月低點
蘋果攻電視 盼與臉書擴大合作
王建(火宣)籲劉憶如 不要走續奮鬥
陸委會：循序規劃兩會互設處
單親媽賣麵包 侯友宜掃10條
小兒急重外科 偏鄉唱空城
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陸人好薪情 國民企年薪漲1成
NCC提名審查 2人願棄美籍
藍委：解決美牛 可重啟談判
雷虎小組特技 震撼新竹空域
國道2號4號 6月起速限提升
宋楚瑜告聯合報 北檢不起訴
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信評：去年受評企業評等穩定
金門工地 挖出火箭彈頭
陸富商超生 挨罰6百萬破記錄
綠委批厚臉皮 龍應台不滿
日本宣布驅逐敘利亞大使
三大法人賣超台股56億元
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通緝犯躲追捕 當收費員仍落網
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中菲防長會晤 同意南海克制
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炸雞吃出繩子 店家說是肉絲
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拿刀逼妹就範逞性慾 兄遭訴
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腹腔鏡膽囊摘除 傷口小復原快
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被指暗摃善款 紅十字會告誹謗
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鬩牆氣未消 郭玟成妻批奧步
美麗灣用週六重環評 動機遭疑
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朝野會 林中森：府將專程邀蘇
金融風暴後 從心再出發
一銀獲准推出第三方支付業務
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英最高法院裁定 亞桑傑遣瑞典
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
翟山坑道巡檢岩壁 6月初封閉
闖空門先拿菜刀 男辯防身
寄養家庭不足 花蓮家扶募新血
百年中市觀光人數 議員批墊底
手頭緊 義政府籌錢救震災區
臺鹽品牌獲金獎 20年不漲價
赤潮襲閩 海殖損失逾10億
缺長期看護資料 保發中心籌設
回鄉打拚 眷村開文創咖啡館
沈春華加入年代 主持談話節目
購電爭議 6月底前解決有譜
義前總理臭名 遭惡搞「死像」
蘇貞昌提三保證 為台灣夢努力
機車載鋼筋贓物 行車不穩露餡
保全戒菸成功 30萬獎金入袋
法定發起人不足 台大工會破局
國光團慶公演 新編戲打頭陣
眷村照片展 林青霞幼模樣現身
美防長：美應強化亞洲海軍力量
疑因病輕生 老夫妻上吊雙亡
行銷鳳荔酥 高市盼成世界名產
日百歲導演 新藤兼人辭世
戒毒 傾聽比勒戒更有效
中市登革熱 6例確診
柴山年移10公分 高市建預警
賴國前總統泰勒 遭判刑50年
立委盼補貼花東 經建會有意見
高分多 德里大學競爭慘烈
鄭崇華：目前非課證所稅好時機
性侵殺害女國中生 運將仍判死
獲馬簽名照 陸生讚台親民
詹詠然姊妹 合拍法網首勝
反菸團體籲苗科停設捲菸廠
客輪輸運霧季旅客 金縣府評估
焦點人物：賴比瑞亞前總統泰勒
涉辱罵員警 王子豪10萬交保
金錢誘惑 非洲領養兒童淪商品
新電價 2/3住宅戶不漲
北市忠孝東路店面 奇貨可居
沈斯淳抵日履新 承諾打拼
蘇貞昌致謝 小英臉書上祝福
臉書開發手機 分析師唱衰
陸外交部再否認在日間諜活動
台幣29.762 四個月新低
血鑽石助長中西非衝突
長期看護險抵稅 擬參考日本
鹽山新景觀 巨龍雕塑亮相
婦產科意外多 越南醫界檢討
陸資來台 福建最多
希紓困派民調領先 組閣現曙光
收養新制上路 媒合機構憂缺人
曼谷情勢正常 灰色旅遊警示
新台電董座 經長喻天降大任
內政部：協調地方 不欠社工薪
AIT：美牛議題阻礙TIFA
去年IT外包服務成長7.8%
涉以打還打 父教唆子打人遭訴
劉憶如請辭獲准 曾銘宗暫代
創業楷模分享經驗 籲勇於開創
中市清查小戶長 最小僅1歲
減少停車逾繳 中市增簡訊服務
張忠謀評證所稅：有勇無謀
證所稅修法 馬總統促儘速整合
黃重球：相信點滴終將串聯
財長請辭 經長：學習尊重多元
救助弱勢 王澤大方出借老夫子
張菲神隱許久 現身猛批證所稅
新地王 太平洋敦南商業大樓
總統：出口衰退是很大警訊
捍太百經營權 遠東：不惜告官
輔英研發GABA 紅豆新商機
陰雨溼熱 黑眉錦蛇美濃現蹤
星國僑領鍾仕達 獲華光獎章
對男同志劫財拍裸照 男遭求刑
臉書手機 英人3成喊買7成讚
陳俊維越級挑戰 瞄準甲組羽球
鴻海：因應變遷 深化品牌合作
菲國會通過駐陸大使任命案
美牛案 馬總統：努力解決
吳：油電不微調 國家支持不住
英人在意身材 5歲女孩也擔心
台電：碧海電廠機組非舊貨
廢棄油被轉賣 全聚德道歉
賴索托大選後 軍隊街頭巡邏
國際農團串連 籲莫圈地搶水
朱：12年國教入學方式應簡單
陳盈助告週刊 8被告無罪
抽籤熱 大洋IPO凍結百億元
翁山蘇姬允諾 助緬移工返家
暫代部務 曾銘宗31日備詢
男女醫師偷情 判賠元配百萬
官股企業肥貓 法政府開鍘
縣市黨部人事 藍訴求年輕化
金門大橋被疑有弊 李沃士否認
天上山遠眺盆地 郊山都會公園
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委總統上電視 證明身體沒問題
代財長 曾銘宗：部務正常運作
金門地籍清理 籲華僑辦理
台灣愛 菲國眾議院感激
鴻海：速定證所稅 讓企業依循
生技醫療總體檢論壇 6月登場
江陳會 爭到第三地仲裁機率高
假車禍真詐財 3警收押禁見
資策會攜手電電公會攻家庭連網
接連偷警車計程車 竊嫌遭押
陸放緩 台石化鋼鐵受累
證所稅府院黨達共識 6/4審
章子怡現身海南 微博謝支持
倫敦塔橋換新燈 亮麗登場
常委籲停漲電價 馬舉數據說明
高市旅遊 佛陀紀念館最熱門
詹皓晴：沒想過超越姊姊
陸面板廠競爭 台廠需技術升級
領務下鄉 南韓華僑受惠
佔癌友火車座位 女主管引公憤
美前財長談全球經濟 提3挑戰
6月電價 近7成用戶多65元
報稅最後1天 收件延至21時
近6成上班族 靠養親屬節稅
世大跆錦賽 中華2金3銀2銅
淨水場施工污染 北水處已改善
12年國教 屏議員憂子弟流失
新財長 藍委盼具溝通能力
孫中山圖書館 藍確定政大託管
論教育 張忠謀薩默斯不同調
央行：台灣平價購買力高於南韓
陳(沖)施政方針 續推稅制公平
仁川機場航班 破200萬架次
食品出包僅道歉 陸籲重視食安
余杰：維穩成大陸搖錢樹 荒謬
布倫特原油 跌至5個月低點
禁令將生效 加州瘋吃鵝肝醬
歐元區經濟信心 2年半來最低
管家洩密 教宗批媒體過度渲染
愛瘋恐返美組裝 富士康不置評
臉書股價溜滑梯 恐續跌20%
台瓜加強政府人才培訓交流
歐元兌美元貶至2年低點
傳溫家寶稱今年大陸經濟須保八
庫克談專利戰 令人頭痛
全台首間 高大設越語檢定中心
章子怡領獎 避談薄案傳聞
亞桑傑敗訴 維解指美插手判決
判決書拷貝他案 打混法官解職
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兩個蘇丹展開第一輪和平對話
前籃球員蔡福財子 挑戰高球路
2016議題浮現 蘇嚴峻挑戰
台灣米 堆起台菲人民情誼
致命寄生蟲病 成美洲新愛滋
劉憶如准辭 證所稅案續推
潘武雄猛打助獅 挺進封王M4
陳光誠：中國不缺法律缺法治
高鐵超商購票 增退票功能
希如退出歐元區 有錢人享好處
歐盟促銀行結盟擬以ESM融資
法網女單 詹詠然止步次輪
歐盟籲直接紓困銀行 共同發債
美媒預測 羅姆尼將穩獲共和黨總統提名
被拿來當證所稅範本 郭台銘＂很火大＂
央行: 台灣「實質購買力」高於南韓
陳冲批准劉憶如辭職 馬第二任期10天財長走人
金廈小三通19點夜航 6/17日起啟動
稅額試算220萬戶 馬英九稱＂讚＂
章子怡否認誹聞 要告媒體
中國留學生呼籲 中共放棄一黨專政
蘇貞昌回鍋＂台灣前途由台灣人民決定＂
全球競爭力 台灣退步1名
維他命D吃太多 丹麥研究：死亡率可能增加
超商6/1新增高鐵退票功能
法官上網COPY判決書 混到被解職
血鑽石案 賴國前總統泰勒判刑50年
新財政部長 張盛和接任
6/1新制上路 怠速三分鐘開罰 ATM調降手續費
亞洲電台: 數百藏人在拉薩被警方拘留
US: Obama congratulates Romney on Republican nomination
「柏地廣場」進駐台中七期 百貨大戰即將開打
出席蘇貞昌就職 林中森稱總統府秘書長將專程邀「馬蘇會」
僑委會來函照登
日媒: 朝正尋求新夥伴 避免“過度依賴”中國
回應國台辦 陸委會：兩岸是特殊關係
戰士授田證補償 立委質疑放水
台灣興大三義木雕展 319尊日本福神來報到
全球競爭力排名 台退居第7
IMD報告 肯定台灣政府效能
IMD：台灣應強化研發能力
IMD報告 經建會將說明
泰勒判50年 預期控辯皆上訴
維他命D過多 死亡率可能增加
歐巴馬口誤踩地雷 波蘭促道歉
美10年債殖利率 創歷史新低
歐盟新制 機師恐在飛行打瞌睡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利空罩頂 歐股全軍覆沒
避險需求增 金價漲
法網女單 大威2輪止步
哥倫比亞左派叛軍釋放法國記者
連番揮棒 美課大陸風電平衡稅
紐約油價重挫 失守90美元
歐洲有難 美股重挫
卜睿哲：北京滿意兩岸方向進度
經濟利益阻礙巴西碳減排
歐巴馬叩羅姆尼 祝競選順利
王建民本季首先發 1局掉1分
鄭天授投書：台可為陸民主典範
2局下 建仔度過滿壘危機
憂外患 台股震盪整理
穆迪調降丹麥9家金融機構評等
抗通膨 新興國家出手阻貶本幣
蒙特婁袋屍案 A片演員涉嫌
全球百大潛力大學 台占5校
天候不穩 花蓮及山區防大雨
台股開盤下跌89.96點
陸農行副行長楊琨 涉案被調查
墨媒：更多跨國台商赴墨投資
醫師張豐年 抱病不忘環保
王建民丟掉3分 雙方暫平手
巴西調降利率至歷史新低水準
日4月工業生產增幅不如預期
希臘疑慮升高 亞股挫跌
空軍少校賴美吟 當志工20年
台灣競爭力排名 領先中日韓
拼錯美國 羅姆尼app超丟臉
TIFA案 衛署：經濟部權責
駐薩大使贈薩國電腦資訊設備
淡大與中南美洲各大學加強交流
十年磋跎 前美足明星重追夢
建仔5局下退場 敗投候選人
美德法義開會 議歐債和敘利亞
志工以色列行 學習施比受有福
台股大跌 新台幣走貶
惠普拔擢偉格特為營運長
經濟疲 聯準會官員籲擴大寬鬆
投入偏鄉醫療 陳維熊樂在志工
順利通關輸美 宏達電逆勢上漲
僑領遺愛 墨國醫院受贈輪椅
復興航桃園飛三亞航線開航
賽珍珠基金會 弱勢第二個家
陸漁工被纜繩擊昏 海巡救援
本季首度先發 建仔吞敗
內需帶動 南韓4月工業生產增
美初判韓洗衣機不當補貼傾銷
賴士葆：汙名化財委會 很難過
防酒駕 內政部建議降低酒測值
傳四川1名藏婦自焚身亡
日將重啟核電廠 核災後首次
外患升溫 台股一度挫逾百點
報稅截止 收件延至21時
穩物價 經部與通路商達共識
競爭力退步 經濟部：檢討因應
奧運期職缺多 赴英打工慎防騙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸生研究所放榜 台大招最多
世衛：陸百萬人因菸草死亡
淒美蝴蝶夫人 NSO跨國鉅獻
MSCI半年度調整 盤後生效
4月製造業燈號 續亮藍燈
3至4月發票 9張千萬大獎
談證所稅 副總統：不踰越分際
龍應台：行為給下一代當典範
總統聽見台灣上線 傳遞美好
APEC貿易部長會議 俄國登場
揪違規賣菸 少年祕密客出擊
健康直達車 高醫免費接駁捷運
天安門母親：陳希同罪責難逃
政院：張盛和接任財政部長
菲律賓上季經濟增速優於預期
歐債熾 英珠寶商港IPO喊卡
台大工會成立登記遭駁 提訴願
華亞科：DRAM逐季上揚至Q3
星全球競爭力降至第4
陸報告：抽菸短命10年
建仔本季首先發 不滿5局吞敗
美牛修法 藍：續溝通凝共識
陸窮縣蓋大樓 引非議
拉近城鄉差距 偏鄉生看科博館
疑遭報復 傳河南數百人染肝病
中興新村荷花季 展售農特產
傳三峽水壩非官方出資 民怨大
王瑞華：證所稅 景氣好再談
北韓自稱擁核國 美堅不承認
夫妻非薪資報稅 綠委推修法
藍版證所稅 擬晚間確認
NCC委員資格 民進黨拒審
報稅最後一天 高市近零等待
總統：推動兩岸關係根源定位
長榮貨機在美受損 飛安調查中
薑成份萃取技術 獲馬國金牌獎
先發首戰敗 建仔控球待加強
問題美牛廠禁進 牛舌從未輸入
張盛和稅務見長 個性幽默
張盛和接財長 證所稅案續溝通
北韓女人髮型 象徵身分地位
雨衣盜案 提訊王淵女友
壽險業：稅改要看時機
張盛和接財長 藍委稱善溝通
榮總高齡醫學中心 獲國際肯定
電價帶動物價 藍綠各有解讀
外資買匯 台幣午貶9.7分
姚明買奶茶 上海街頭塞車
香港續為世界最具競爭力經濟體
哈大高鐵 承受80度溫差
研調：NAND下半年倒吃甘蔗
無菸日 陳(沖)：加速降吸菸率
警破重案 郝龍斌：治安有信心
陳(沖)：爭取擴大參與WHO活動
夏月電價到來 陳(沖)籲節電
台股收盤漲39.70點
出獄後再性侵 男判10年
警續借提王淵 查是否涉他案
政院修刑法 打擊囤積居奇
台股黑翻紅 漲39點
血汗護士多 消基會：落實預算
鰲鼓濕地 陳(沖)促早開園供賞鳥
6月畢業潮 陳(沖)促助青年就業
蘇貞昌上班首日 請黨工吃糖
世大運 陳(沖)指示全力協助
6月台指期跌18點
怠速不熄火將罰 計程車盼放寬
6月電子期跌金融期漲
品嚐台灣美食 6月好食機
吳經國：棒壘重返奧運得再努力
尾盤急拉 台股站上7300點
傳愛爾蘭可望通過財政協議公投
雙北公車語音查詢 6月起試辦
空大生招收門檻 政院放寬
勾結計程車 南投破詐騙集團
監院財報 陳裕璋李紀珠零持股
提升勞安 中市盼中央釋勞檢權
政院完善大陸港澳人民收容機制
樂齡電影節 6/1芎林登場
國家卓越建設獎 北市獲獎十項
隱身鬧區大樓 應召站遭破獲
北市：行銷世大運有必要性
陸生研究所放榜 缺額率43%
丟下中風翁落跑 印尼看護判刑
中油：丁二烯如缺料將進口替代
曾銘宗：無護盤台股指示
NCC新委員 延下週再審
李鴻源：保障近百萬外來人權
南山與建商合作 房產投資選項
女兒紅獲好評 8月再加演
德作家建築師談台灣建築
大學指考1日寄發准考證
疑吃飯糰卡喉 老婦人路倒猝死
曾蔭權陷困境 外訪超支受質疑
棉花糖等8年 母校拍婚紗圓夢
考察愛三飛彈 立委稱防空力升
北市蘭雅無菸公園 正式啟用
綠島客輪撞碼頭 3人受輕傷
三大法人賣超台股61億元
祖克柏度蜜月 ATM不給面子
候用校長結訓 竹縣盼教育扎根
蔡學良命案 立委促重查
環團陳情 反學校移老樹蓋泳池
金典酒店凌晨火警 疑工人抽菸
輸陸高科技貨品管制 國際同步
西雅圖濫射5死 槍手自盡
興大併國立大里高中 教部樂見
車流量大 高市爭取國七延伸線
機車死亡事故多 北市籲重安全
北韓滲透武器 南韓與美聯合展
上士疲勞駕駛撞人 海巡署判賠
被控非法集會 邱毅等人無罪
張盛和：往前一小步最重要
赤蛙過馬路 千人當導護
助聽器補助遭質疑 內政部允查
世界不動產年會 明年在台中
買60元麵包 發票中2百萬
駱家輝受訪 證實薄派軍隊圍館
不畏逆境 清大生努力實踐夢想
工商團體肯定新財長 盼息爭議
新台幣兌美元貶9.8分
韓企業承建伊拉克大型新城市
營建噪音擾民 環署啟管制計畫
台股月線連3黑 量能處低檔
釣蝦池倒毒液 涉公共危險遭訴
六龜驚見焦屍 警採證鑑識
陸6月任安理會輪值主席
鐵路特考 增140個名額
綠委：美牛與貿易不能掛鉤
牛樟木遭盜伐 竹警追查山老鼠
爆竹倉庫違法改建 遭勒令停工
台汽電投資菲國疑案 特偵簽結
移民署辦論壇 AIT官員受邀
朱立倫：核二復轉 沒核安免談
寵物豬餐廳趴趴走 衛生局要查
對敘利亞動武 德政界不認同
教審委員遭解聘 教育工會抗議
刑事局追回胡璉勳章 外觀無缺
滬昆高鐵槽道粉化
家事法將上路 高市設服務站
美牛若解決 盼年內啟TIFA
亞冠足球賽 五星旗遭禁
新北首甄選教保員 估2百缺額
新北女子陳屍旅館 頭罩塑膠袋
3萬呎空拍台灣 科教館看得到
火爆持槍尋仇 被捕竟張口咬警
侵宅強盜綁孕婦 1嫌落網
眷村老照片展 尋找影中人
高普考時程 試委建議錯開
寬容腐敗論延燒 陸官媒混戰
德5月份失業率降至6.7%
興大等3校合併 最快明年招生
牛津研究：每週飲酒勿超過3杯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
競爭力退步 經部：會檢討
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
石門肉粽節 淡定粽飄香
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市：違規怠速至少罰1千5
副總統：公關成功政策才能成功
美日澳海軍演習 下週九州舉行
曾巨威談同窗 張盛和溫和務實
接主委 謝龍介：為黨發掘人才
王建民下次先發 對決大都會
陸師辱學生 無權無勢無錢
買盤早高掛 台積電免暫緩收盤
洪蘭：命運應自己決定
占癌患座位 花醫女主管記小過
綠營：陳揆應為證所稅案道歉
眷村照片展 老兵傳奇話當年
佯徵模豆性侵少女 判6年8月
遭假檢察官詐騙 老婦失3百萬
標售169筆地 高市議會放行
維也納藝術協會 辦張作驥影展
雷風案 投保中心受理委任求償
朱宗慶訪法 與姊妹校交流
因應颱風季 曾文水庫防汛操演
國道3號小客車翻覆 5人輕傷
北京園區 招徠台灣年輕人創業
大馬舊皇宮外牆11國徽遭竊
較邋遢不衛生 辦公室男比女髒
樂施會呼籲 管理全球彈藥交易
吳副總統：廣播重要性不可取代
電坡道速度快 桃機：符合標準
回收物變樂器 代間老幼樂陶陶
安置少年難管教 苗縣策略輔導
高市拚觀光 精選41項伴手禮
男嬰疑遭虐死 宜縣府提告
總統府：抗議自由時報扭曲事實
唐寶寶就醫疑被拒 署花澄清
外資買匯 新台幣收貶9.8分
防過敏偏方 醫師：無實證檢驗
北榮急診主任接掌署金
總統：前台籍慰安婦歷史不能忘
騙運黃金回台販賣 男詐欺遭訴
金廈小三通 6/17啟動夜航
衝撞警車逃逸 男遭逮
菲首季經濟成長 亞洲第二
鬼太郎特展 6月底移師台中
香港荒誕劇 小人物天台冥想
蘇辦談兩岸：原則不變態度靈活
夏月7成住戶電價小增 莫慌
國民黨黨團大會 張盛和列席
守住7300 若止跌將反彈
今年首例本土麻疹 衛署追蹤
新校長古禮拜師 老校長授撇步
愛滋男偷木雕 落網伸腳踹記者
保障兒少出收養 不得私下媒合
茂德案 銀行4月逾放增4百億
教師工會會務假 校長家長反對
發票千萬大獎 超商占比降
陸生研究所放榜 多校抱蛋
照顧年邁雙親 富人不如普通人
觀審員皮皮剉 只能看不能判
莒光湖商務旅館 議員建議OT
中科四期引水 國科會提3方案
王淵女友還押 兩人不排除對質
青年盃羽賽 張莘平女單乙稱后
貓纜完成大修 6/2恢復營運
警臨檢 驚見脫衣陪酒女裝義肢
歌唱選秀盛行 星國急追台灣
西西里島黑人夫婦 生出白寶寶
陳偉殷打頭陣 金鶯光芒爭龍頭
王健林：沒幾家陸企敢說未行賄
倫敦奧運 愛爾達引進3D轉播
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朱鴻森涉辱警 緩起訴撤銷
毆女致植物人 父母判刑
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遭性侵口難開 輔具娃娃來解答
證所稅案 陳(沖)：要符合3原則
戴勝益談多品牌 提17字箴言
翁山蘇姬出席世界經濟論壇
壽險業RBC 股票暫採均價計
罕見天象秀 金星凌日將登場
暑假到 屏東促銷休閒農業
日警史首度 函送陸外交官
英青少年愈來愈憂鬱 最小5歲
中台超高壓輸電線商轉 陷歧見
虐收容人 專勤隊員判1年2月
經濟表現滑落 分散出口及產業
陸提刺激經濟 美媒潑冷水
汰換硬碟資料外洩 兆豐銀遭罰
國際仲裁公正第三方 台商重視
舔臉強吻跑步女 泰籍男判7月
國泰籃球瘋擴大 6月開打
老人不臭 美研究：其實較好聞
南非母子垂直感染愛滋率下降
稱峇里島喬人事 李文忠判無罪
病態侵轎車行竊 金門男收押
今彩539三星四星彩開獎
前跆拳國手涉詐 得手百萬逃逸
泰越寮印領袖 論壇談區域連結
抗漲新主張 電風扇免費健檢
被判石刑 通姦菲女逃亡
房仲：5月房市交易 月減1成
歐銀金庫 只開放給非問題銀行
日募款購釣島 陸：政客小動作
威力彩開獎
拘禁女外勞 人蛇剝削賣淫
金檢方拜會紅會 共同人道救援
胡璉勳章鳳還巢 金門重新展示
建立ICP廠商 經部擬給優惠
罷工抗漲 德里運輸和商圈停擺
尹啟銘：提高競爭力 產業勿集中
法網女雙 謝淑薇次輪止步
美防長亞洲行 被指意在牽制陸
央行：企業獲利降 應注意影響
Bankia紓困 西國恐難逃
最後一天 估9成5完成報稅
陳俊翰寫信給總統 盼圓留學夢
罕病友赴美求學 衛生署願協助
阻紅會議事 陳長文告張孟喻
駐以處邀鋼琴家許惠品音樂講座
潛伏危機 廬山溫泉區將廢止
防溺救生訓練 啟動校園尖兵
強生：整年未出賽 建仔稍生疏
印度去年經濟成長 9年新低
研究：已婚族較單身族快樂
踏進紅毛港園區 陳菊百感交集
香格里拉對話 聚焦中美關係
總統特任張盛和任財政部長
美Q1經濟成長下修至1.9%
FAA放行 暢遊太空又近一步
成功之道 臉書女營運長：眼淚
美將領：陸俄擁核 美即擁核
今彩539頭獎槓龜
斐運毒犯印尼被判無期徒刑
威力彩頭獎槓龜
日自民黨政見 釣魚台納國有
西雅圖連續槍擊 居民緊張
平反六四 逾半港人支持
無尾熊寶寶 露小臉看世界
遭受抨擊 陳元玲發聲明澄清
政院黨團共識 設算課稅訂落日
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辦雨衣盜案擾民 市府：已改進
梅克爾：歐洲改革計畫不設限
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石松辭世 最大遺憾來不及抱孫
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高興過頭？ 羅姆尼把美國拼成「Amercia」出糗
台灣美食月 6/1日開鑼！
6/2日神氣家族中視播出《心肝寶貝歡喜人生》
6/3日南市文化中心「幸福心綠能」神氣家族講座
怠速3分鐘 排班計程車前三輛＂免罰＂
Chinese blind activist Chen Guangcheng speaks in New York
台灣產業西移中國 馬政府ＥＣＦＡ支票跳票
與櫻桃鴨教主-林瑞勇主廚聯手推出『雙廚爭輝，艷饗蘭城』極致晚宴
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台北福華緣訂101，幸福一輩子婚宴專案
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地層滑動嚴重 台灣廬山溫泉區即將走入歷史
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加拿大碎屍案 警方通緝涉嫌殺人姦屍前A片男星
蘇首日上班 媒體話題＂蘇貞昌超越蘇貞昌＂
台北馥敦南京館 『漫步華爾滋』住房專案
Clinton says Russia's position is leading to Syrian civil war
陽光女孩晒青春！ Crocs夏日最High休閒鞋
球鞋備詢遭批 龍應台改穿高跟鞋
雲林親水公園閒置 監委要追責
鄭弘儀告別大話新聞：「若傷人我抱歉」
天后瑪丹娜巡演唱卡卡的歌 嗆：她不是我
小無尾熊超cute! 露臉模樣吸睛
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桂綸鎂用力示愛 張孝全、鳳小岳玩親親
象火力旺 桃猿苦吞7連敗
小摩慘賠 執行長將赴國會作證
猛獅吃牛 最快明天封王
頭部四肢不斷長 青年盼尋療法
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陳光誠談華人民主 舉台灣為例
成功打頭陣 民營飛龍號返地球
美數據欠佳 歐股收黑
金銅價齊跌
憂經濟展望 油價續跌
數據欠佳 美股收黑
美時裝雜誌盛讚呂碧璣作品
白宮相見歡 布希歐巴馬泯恩仇
自攜裝置風潮 企業靠智能管理
共識版證所稅 料牽動台股
台駐德文化組舉辦華語測驗
赴美免簽 有戶籍華僑方能適用
皇家藝術學院時裝秀 詹朴吸睛
李澄然：台美都想開TIFA
台加疫苗科技合作
鋒面加低壓 小心大雨長浪
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加警全球追緝蒙特婁袋屍案凶嫌
台股開盤下跌96.14點
離島交通觀光建設 補助68億
林家瑋歐洲吉他大賽再告捷
停車怠速3分鐘開罰 最高6萬
陸盼盡早啟動中歐投資協定談判
陸核電審批擬解凍 減量興建
台鐵增花東運能 因應暑假遊潮
台秘愛心 圓秘婦人赴台治療夢
台法簽雙邊認證評鑑合約書
愛德華茲案 5罪名無效審判
台股跌 台幣盤初走貶
陸5月PMI回落至50.4%
高速公路計程收費 交部評估中
傳產電金齊跌 失守7200
陳(沖)：新版證所稅市場衝擊較小
陸委會：互不否現狀為和平基礎
反徵農地變工業區 高市不倉促
怠速新制盼放寬 環保署：考慮
豪宅工地死亡職災 北市究責
南市首例 原民新生兒登記族名
亂世美元再成避風港 笑傲股債
日圓飆 日財相喊話不排除行動
資本支出攀升 日經濟續復甦
愛德華茲認錯 喊私生女寶貝
前華納總裁 將領導迪士尼電影
證所稅共識版 學者：可接受
澳盛下調台灣GDP至3.1%
韓出口連3個月降 利率料不動
龍應台赴立院 改穿高跟鞋
教部體育營 低收入戶免報名費
台壽新秀專案 徵才3000人
好行溪頭線增竹山工業區站
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
亞洲安全會議 南海料成焦點
香格里拉對話 南海問題上台面
無薪休假 廠商減至20家
商研院盛弘醫藥簽研究合約
助本土藝人 文化部：一定要做
巴拿馬將加入中美洲經濟統合
南韓逮捕偽裝叛逃北韓間諜
南韓5月CPI上漲2.5%
兩廳院25歲 辦文物建築展
林百里：下半年景氣沒問題
高科技補貼爭議 陸歐舌戰增溫
防水污染 豐原給水廠摸黑演練
谷歌勝 應用程式介面無版權
畢業典禮 北市高中展創意
北京重慶中共黨代會 6月舉行
南韓餐飲店擬全面禁菸
巴西議事殿堂 赫見臉紅女內褲
證所稅共識版 林百里：配合
一書一愛 助單國璽基金會
中市米泡麵疑漲 送公平會調查
新版證所稅 張盛和：穩健可行
暑假近 新北加強水域防溺
在野黨杯葛 陳(沖)施政報告受阻
海外詐欺被遣返 再犯又遭查獲
賴士葆：證所稅人頭戶難避免
林百里：創造價值 要美的教育
證所稅4日初審 張盛和上場
美麗灣案環評 民團籲送環署審
亞洲油價 7個月來新低
四物湯補血 醫師：依體質調配
吳：兩岸和平指單純分治現況
NBA西區冠軍戰 雷霆扳一城
新版本過嚴 券商公會：有衝擊
北成國小國樂畢展 募款助人
陸學者：兩岸民間治理可交流
新北進修課員工喝酒 局長致歉
4日起 油價估降0.2元
外資匯出 新台幣午貶3.4分
瑪丹娜巡演首站 猛嗆女神卡卡
交通罰鍰欠37億 收繳率差
新版證所稅 憲哥：大戶將落跑
高公局：計程費率57種可能
怠速不熄火開罰 首日勸多於罰
外訪豪華享受 曾蔭權道歉
證所稅院黨共識版 藍委掛保證
新版證所稅 工商團體看法分歧
巴拉圭雜誌訪劉德立談台巴合作
殷仔再拚第5勝 肩負止敗重任
印裔14歲少女 奪美拼字金盃
消基消保：查物價 有三大疑義
台股收盤跌195.41點
強化魚翅進口管理 今起跑
東非鬧飢荒 外交部贈逾千噸米
高國華擅賣屋 賠房仲489萬
高雄少家法院 掛牌成立
催生農業特區 綠首長籲勿擋案
證所稅 張盛和：一步到位太痛
台北股市跌195.41點
翁山蘇姬籲緬甸 儘速司法改革
近端午 台塑慰問麥寮低收入戶
助偷渡1人賺2百萬 男遭送辦
東非動盪飢荒 聯合國盼伸援手
證所稅共識版 在野黨意見多
紀錄片PINA 重現碧娜經典
證所稅4日審 挑燈夜戰恐難免
重挫195點 台股下探7100
日本自民黨 登陸查外交官
在野黨杯葛 陳(沖)無法施政報告
脊髓刺激復健 癱鼠詫異能跑
首爾上空傳又見不明飛行物
假冒檢察官詐財 3人落網
近千億歐元外資 撤離西班牙
促遷廠又發建照 陳菊允專案查
綠委：司訓所應廢除軍事化管理
孟庭葦告黃子佼 北檢不起訴
原民織布創意包裝 身價大增
被拱選黨主席 胡志強：沒打算
6月台指期跌117點
6月電子金融期齊跌
MLB台日對決 殷仔戰酷斯拉
檢提訊王淵及女友 不排除對質
關懷偏鄉 教育部訪南市小校
男罹癌末期 盼見失蹤子了心願
基隆市民熱線 議員批服務少
煉油廠再排廢水 高市將令停工
三大法人賣超台股82億元
國道三鋼筋外露 竹田民眾憂慮
外籍生畢業趴 最戀台灣人情味
三重喜宴不適案 排除食物中毒
馬總統：社福是永無休止的工作
韓女擇偶條件高 男望而生畏
近70萬歐洲人死於菸害
醫藥合作研究 商研院業界攜手
李復興掌台肥 立委笑稱要投資
日真子公主 將赴英國留學
童趣洋溢 造橋南瓜節暖身
陸飛釣魚台僅12分 陸未否認
未來5年 陸蓋70座機場
古蹟活化 推經國七海文化園區
新台幣兌美元貶7.1分
留守農村兒童 陸破5千萬
輕颱瑪娃形成 3日起有雨
畢展重紀實 正向思考世界末日
朱立倫：進修課員工喝酒不恰當
罕病友赴美求學 盼健保補助
從景文畢業 陳銳感謝師生包容
涉收錢關說 前立委郭玟成被訴
「Zen大」獻招 存錢當小資
彰化身障田徑賽 選手全力以赴
與青年座談 總統關注減少失業
基警查小吃店 揪出毒販
金門首支警志工隊 當警民橋梁
翁山蘇姬籲投資人助緬剷除貪污
沈斯淳訪交流協會 如老友相逢
中輟生扮蜘蛛盜 侵入住宅行竊
愛家基金會放電影 助親子溝通
中市新市政中心工程 獲國際獎
佛地魔造型 費翔轉生術演反派
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
化學品清單 限8月底前補提報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
人民幣日圓直接交易
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
印尼東部發生規模5.8地震
午餐異味 潭子國中20生送醫
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
20公斤桶裝瓦斯降30元
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美大生殺室友 分屍吃心嗑腦
日規模5.2地震 無海嘯之虞
行車糾紛打人還索賠 3嫌遭逮
黃金行動 超商買金牌廟想變賣
訪威田堡認識馬丁路德宗教改革
農用車引擎解碼 警揪13贓車
學者：兩岸政治談判無迫切性
曾志朗與學童分享閱讀經驗
朱立倫：北大特區將設派出所
排廢水遭罰 中油不服將申訴
副總統：重要崗位人才數量缺乏
公廁設想周到 歐日民眾幸福
陸降交易費 A股今收紅
開花期遇雨 龍眼蜜減產價看漲
喜願小麥麵包 屏東首賣獲好評
擒龍專案 媒合9千萬美元商機
高祚甯池紹華 愛心剪刀母子檔
愛滋藥費高 初次用藥須送審
上市公司市值小增0.49%
歐盟憂歐元區解體
六龜焦屍案 警方專案偵辦
本周指數上漲0.49%
偷昔日老師機車 警局相認賠罪
賣假法王聖物 判賠9百多萬
響應627 推動全民愛滋篩檢
離島開發 經建會籲業者投資
救護車不送醫 中市局長挨批
越南國營企業負債累累
人民幣今起直兌日圓
台股跌 新台幣收貶7.1分
古巴電話簿 首見私營廣告
券商5月發行1242檔權證
台灣獎學金畢業趴 最讚人情味
共識版證所稅 抓薪資大戶
石原欲買釣魚台 擬出船登島
雨衣盜案 檢警起獲逾7百萬
宏?強化高階主管薪酬管理機制
龍眼蜜評鑑 王朝燈奪特等獎
Google在歐告微軟諾基亞
副總統：國家卓越建設年年進步
歐元區製造業 連10個月萎縮
麥斯基偕女攜名琴 台灣獻藝
老掉牙詐騙得逞 警開槍擒4嫌
德2年債殖利率跌破零
鋼管落鐵軌 莒光號撞上受損
高市教育工會抗議 要局長下台
台灣新紀錄種螃蟹 小琉球現蹤
傳美狂播芝麻街 虐關達那摩囚
瓦楞紙做桌椅 成大綠教室亮相
抗議最高院違憲 澎檢座將靜坐
鹹濕對話賴不掉 小三判刑4月
拆馬桶找子彈 警破販毒集團
西國帶頭 歐元區失業率創新高
吳寶春挺小農 夢想東京開店
中年男煩惱多 專線諮詢案件增
顏鴻章接掌金醫 北榮院長背書
新社葡萄農損 農委會專案補助
被指打壓工會 高市教局否認
國科會向精密機械業請益
港破獲最大宗k他命走私案
鰲鼓濕地森林園區 候鳥季開園
髮膠罐藏海洛因 中檢逮60人
台汽電案 特偵：查無具體事證
專利策略CEO高峰會議登場
青年盃羽賽 鄭秉弘奪生涯首冠
陳(沖)報告受阻 朝野黨團互譴責
5月車市回穩 省油車熱賣
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亞太緊急糧食儲備機制籌備運作
罕病友上書 總統勉勵允協助
新住民媽媽多才藝 謝立功肯定
美牛案 部分藍委願有條件支持
金門大橋將動工 正副總統祝賀
服藥致腎衰竭 中醫師獲賠千萬
醃鳳梨做花瓣醬 吳寶春也在行
兩岸電影展 轉山殺生打頭陣
性侵國中女生 男判7年半
雨衣盜見女友 供出贓款去向
北市5月移轉棟數 近年來高點
英女王登基大事紀
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瑞士信貸撤台 金管會同意
挺8月肚撞公車 孕婦驚嚇輕傷
王建(火宣)：調證交稅 影響股市小
歐巴馬將會菲總統 談南海議題
大橋將動工 旅台烈嶼鄉親感謝
菲國販毒 2陸嫌失風被捕
陳國祥：天津具備頂尖城市格局
金管會：國際與證所稅影響台股
詹家姊妹聯手 法網挺進16強
臉書IPO不利 未上市企業憂心
歐元兌日圓 貶至11年來新低
溫嵐彩排金曲獎 緊張到快出草
蘇貞昌探扁 籲保外就醫
莒光號撞擊 1700旅客延誤
索國青年黨揚言 炸平肯亞大樓
投鉅資刺激經濟 陸發改委否認
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鹽雕點燈 七股鹽山添新裝
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亞洲百萬富翁增 歐美減少
興采咖啡紗隨英超利物浦隊征戰
印百萬美元富豪年增2.8萬人
採購法國際接軌 未礙國家建設
全民瘋國樂 露天公演2日登場
採購資訊連手機 政府標案隨身領
證所稅修法在即 陳(沖)居間協調
職業駕駛召訓 逾期未補訓吊照
公平會：超商賣場 已立案調查
麗水世博觸敏感問題 日抗議
談習近平 總統：兩岸穩定發展
綜所稅自繳 大增近4成
六四前夕 陸紀念潮風起雲湧
總統：證所稅早定 股市能安定
2批瘦肉精牛肉 未輸入台灣
總統：是否訪大陸沒那麼重要
美男家藏巨款 新屋主肖想落空
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兩岸影展彰化揭幕 促文化交流
總統：美牛過有助TIFA復談
東京鐵塔銀河亮 美女迎台遊客
立院休會前 在野黨擬提倒閣案
大樂透 頭獎1注中獎
倫奧 80地鐵站免費上網
美就業人數增幅 1年來最少
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輕颱偏北走 直接撲台機率低
總統：台灣開放 世界才會擁抱
歧視同志 法院判美婚姻法違憲
馬總統：舉債上限不需修正
怠速不熄火 中市勸導未開罰
美防長潘內達訪越 先到金蘭灣
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洪臣宇生涯首轟 桃猿止敗戲牛
槍火下反擊 西雅圖男勇救3人
一覺醒來女友死亡 死因待查
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美5月製造業 擴張腳步放慢
蒙特婁袋屍案 死者為中國學生
弱勢閣揆 台灣立法院勢力「崛起」
六大理由 讓西班牙可能第一個退出歐元區
台灣招陸生575人 不足246人
無法施政報告陳冲被請「回」 民進黨揚言6/15提倒閣
聯合國人權委員會 遣責敘利亞屠殺事件
紀念六四 當年遭坦克輾斷雙腳的民運人士抵香港
系出同門 李桐豪反劉憶如到底
海峽號緊急停航 取消6月2、4日航班
基金會: 至少7名六四政治犯仍在坐牢
中日貨幣「直兌」 財經媒體反應不一
當選主席 蘇貞昌二度探扁
倡潑酸女議員 美議員幕僚挨轟
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
敘政府查虎拉屠殺 俄國支持
傳7日開UN大會 議敘屠殺案
富士康將在芬蘭裁員逾百人
歐股跌至5個月低點
金價大漲 銅價續弱
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研究：老人易高估開車能力
搭摩天輪 美警官破紀錄
睽違8年 張惠妹嗨翻澳洲歌迷
金磚國家 巴西經濟表現最弱
巴西3百萬人從事綠色經濟工作
美股大跌 數據空襲
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中央社緬甸專題 獨家報導
緬甸鬍子兄弟 諷時政新瓶舊酒
緬甸民主化 有賴朝野合作
樂觀展望 民運人士返緬助改革
松井秀喜2分砲 殷仔失5分
美歐中數據低迷 成長前景堪憂
殷仔回穩 3局結束5分落後
鋒面遠離 多雲時晴短暫雨
5局落後5分 殷仔回穩止血
琉璃珠文化 點亮地磨兒部落
投顧：若歐債淡 新興股市反彈
下週天文大秀 月偏食金星凌日
陸生在加遭肢解 國際刑警調查
殷仔6局下退場 勝投無望
6/2補繳所得稅 免罰
妮妮出戰休普萊特 首輪排24
蒙特婁分屍案凶嫌 確定在法國
臭氧層保護簡報賽 首獎3萬元
韓驗美牛 未發現危險物質
YMCA唱聖樂 詮釋以利亞
兩性平等 保母擬改稱托育人員
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農委會：CAC政府曾派員旁聽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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陳偉殷首局爆 金鶯苦吞6連敗
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盲用APP 視障生活大便利
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嘉義單車成年禮 承諾遠離菸毒
桃縣警局長追思禮拜 總統弔唁
廈門航運交易所掛牌運作
美麗灣：開發不等於破壞
休閒農場徵才 釋出186職缺
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蘇批台灣退步 藍：數字會說話
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大興安嶺南甕河保護區森林大火
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華碩搶進私有雲伺服器市場
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中央氣象局 氣象報告
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美以若動武 伊朗嗆以牙還牙
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中國航母密集試航 已完成7航次
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蘇貞昌批「馬讓台灣退步」 國民黨：讓數字說話
埃及前總統穆巴拉克 被判「終身監禁」
南藝大畢業生 校園巡禮好「憶境」
六四前夕 Google警告中國網民可能遭遇＂搜索故障＂
鎌田不敗神話 獅王致勝功臣
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獅兄獅弟狂轟 封王之路難擋
巴黎駐村 台藝術家展出成果
高行健來台 感覺像回家
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颱風外圍雲系 北部東半部降雨
台東地震 最大震度4級
夏普萊特2輪 曾雅妮並列第7
翁山蘇姬出訪 緬甸走向國際
塑身鞋廣告誇大 消費者辦退費
迦納貨機撞巴士 至少10死
六四中彈記者：陸民主化是必然
大陸政治禁書 台灣長銷
錯收鉅額退稅 美老婦如中樂透
景氣緩 首季自行車量減逾1成
楊貴媚赴越探養女 相擁而泣
歐洲景氣寒 手機廠商另覓春天
緬甸發展落後 盼經濟起飛
越南德山兒家 台灣認養逾半
緬甸市場可期 吸引台商華僑
北部東部雲多 見月偏食機率低
歐元貶紡織業出口大陸難免受損
星星知我心 企業家認養貧童
不忘受助恩 慈善永續靠同理心
歐元走貶 電子代工封測影響小
休普萊特高球賽 妮妮升至第7
台越教育交流 至善深化助貧
外資匯出 台幣週貶0.94%
六四事件週年 組織促北京調查
歐元貶 自行車廠受累
旺季到 半導體Q3業績可成長
證所稅修法 陳(沖)：建立制度
中央氣象局氣象報告
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芬蘭廠縮減 富士康：正常調節
21台籍詐嫌 菲將遣送返台
補辦臨時工廠登記 4日截止
在逃分屍魔 被控騷擾加國總理
陳(沖)：能否休到假 視忙碌程度
內外利空 台股下探疑慮升
農業刊物鄉間小路 紅到對岸
海外生產 外銷廠商考量成本低
水情樂觀 嘉南二期稻6日開灌
美軍力轉移 陸：戰略上藐視它
在野擬倒閣 陳(沖)：尊重法律
府：總統談金門大橋數據無誤
駐瓜使館及僑社致力人道救援
台灣支持薩國外交部開中文課程
國中圖新開館 運書機器人吸睛
英女王鑽禧 泰晤士河千帆待發
高鐵首筆回饋金 20億將入帳
學者：台灣應注意中國經濟起伏
朱安婕告別式 生父邢峰現身
穆氏黨羽無罪 埃及各城爆抗議
瑪娃颱風離菲 16傷8失聯
外木山長泳喊卡 泳客抱怨
陳(沖)：反毒運動如救國
金門企業發獎學金 回饋地方
吳副總統與新移民提前過端節
陸防長缺席星安全對話 惹猜疑
雙北推包種茶認證 政府掛保證
歐元貶 工具機產業影響小
審證所稅 藍：最後版本為準
傳統市場女扒手 再犯當場被逮
防長訪金蘭灣 越戰後美最高官
證所稅案 在野促政院撤回重送
陸非製造業商務指數連2月下滑
台塑明起汽柴油調降2角
連9降 汽柴油4日起降2角
美增兵亞太 學者關注台灣角色
與小三產子 男通姦判刑
歐元貶值 貨櫃海運沒好處
工業局長杜紫軍 升任經部常次
16年毒癮男 投身反毒
高市第二座自行車橋 9月完工
廚神父子管庖廚 妻子成賢外助
美麗志工何明莉 彩妝悅長者
嘉義縣溪口之美展覽登場
抗議最高法院 檢察官4日靜坐
劉翔跨欄12秒87 再奪金
派出所老樹 民眾採芒果樂
救災支援任務 國軍將檢討
陸網站籲網友 黑衣墨鏡悼六四
逆境成長典範 畢業生獲市長獎
人吃人頻傳 美政府：沒有殭屍
美房市慘淡 陸富豪接手
調漲消費稅 日相與小澤談不攏
救難英雄杜金福 入祀忠烈祠
共軍提升反介入能力 令人警惕
殷仔建仔拚勝 週四五先後登板
黃金週線收紅 投資人忌追高
陸深潛器出海 挑戰世界紀錄
鰲鼓空氣品質淨區 維濕地生態
台經貿團訪墨 成果豐碩
男童缺課追總統 歐巴馬賜假單
盜刷停卡信用卡 男判刑確定
持刀刺妻再自殺 都無生命危險
歐元貶 雙A：Q2營運仍成長
素食千人宴 台上跳肚皮舞
學挽臉撐家計 外配為家不放棄
推銷南投茶 副總統勉產銷合一
不只是阿宅 科大生偏鄉修電器
紀律問題 國民黨團大會將討論
學者：陸基層民主 有助經濟
參觀和平島特展 民眾可按讚
畢業生丟教官水球 校方輔導
環境差 壽險業調降報酬率
傳習近平有意平反六四
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
忠義基金會 伴孤兒成長一甲子
陸委會籲大陸 面對六四事實
電梯節能系統 偵測有人才啟動
林書豪臉書宣告 膝蓋完全康復
颱風外圍影響 蘇花公路晚間封
虛擬投資競賽 年輕族群興趣高
連勝文幕僚：未到參選思考點
蔬菜硝酸鹽檢出量 無偏高
女朋友男朋友 電影節秒殺
蘇貞昌談六四 關注中國人權
國中圖開幕 籲發展成文創園區
賊性不改 工地偷鐵架被逮
2男持空氣槍遊蕩 稱怕被攻擊
清秀橋通車 吳副總統返鄉見證
蒜你狠捲土重來 陸蒜價再漲
證所稅報告 綠批無誠意藍緩頰
學習吳敦義 陸政協官員籲仿效
下任人選 郝：支持黨候選人
兩岸交流 台灣悄撒民主種子
鯨鯊受困定置漁場 軍民助脫困
越南腸病毒暴增 衛署提醒注意
街頭藝人評鑑 愛河畔變嘉年華
加分屍魔巴黎現蹤 專家憂再犯
歐債危機未除 台幣匯率測30
陰道獨白舞台劇 探討自主意識
總統芝山岩聽課 關心螢火蟲
寵物獸醫多 獸醫系盼總量管制
月偏食4日登場 天文館邀共賞
家扶：2成多施虐者童年曾受虐
美陸亞洲爭雄 盟友面臨挑戰
曾陪薄餵海鷗 滇2副省長辭職
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愛盲籌生活館 童樂會黑暗體驗
金門建功嶼 發現2枚未爆彈
颱風增為中颱 宜蘭大豪雨
鴛鴦盜屢偷電瓶 被警逮獲送辦
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兩派人馬談判 男子遭撞死
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南韓泳將朴泰桓國際大賽4冠王
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外交部：肯定美盼重啟TIFA
蘇貞昌新班底 一秘三副明出列
檞樹飛彈射擊異常 軍方檢討
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上海有意投資義龐貝古城觀光業
美代表：盼美牛議題正面發展
抗議最高法院 檢察官連署破千
運動攀登賽 朱木炎師妹封后
疑疲勞駕駛 貨車撞路燈起火
象隊扮演復仇者 反撲冠軍獅
海夫納與落跑新娘復合
逃17年 沙林毒氣案女嫌落網
阿塞德否認主導虎拉鎮大屠殺
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大陸高鐵嚴格實名制 人潮壅塞
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蘇貞昌4日公佈黨內人事 王閔生、林俊憲任發言人
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馬後炮! 國民黨: 民進黨何時關注過六四？
民進黨秘書長林錫耀 吳釗燮出任政策會執行長
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北韓發出通牒 要求南韓道歉或接受聖戰
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紀念六四 紐約重現肉身擋坦克
六四週年 美要求釋放示威人士
英女王鑽禧遊河慶 創金氏紀錄
菲推新學制 台菲學歷互認有譜
北部東部有豪雨 宜蘭防大豪雨
調查舞弊 丹麥暫停援越3專案
BIS：亞應考慮升值 遏風險
休普萊特菁英賽 妮妮排12
證所稅 恐牽動台股
雨勢趨緩 蘇花公路解除封閉
台股開盤下跌219.28點
外澳3衝浪客失蹤 警消搜尋
六四天安門照常升旗 安檢嚴密
東證指數跌破金融危機最低水準
悼六四 港維園23年燭光不滅
股市震盪 曾銘宗：密切觀察
巴拿馬外海 爆規模6.6地震
夏普跌趴 鴻海聯姻計劃受考驗
憂心全球經濟展望 亞股重挫
證所稅初審 財長盼速有共識
台股大跌 台幣盤初貶破30元
證所稅初審 張盛和：樂觀
韓對美軍售 世界第7名
賴幸媛籲陸反省六四 進行政改
安葬六四亡者墓地 陸公安戒備
台股早盤重挫逾200點
證所稅修法 張盛和：可有彈性
6月僅6度 斯德哥爾摩好冷
亂丟毒菸蒂 主婦聯盟憂危健康
加殺人魔愛嘟嘴 自認絕世尤物
陸副外長：大小國家要相互尊重
重修舊好 雅虎臉書傳談和解
中美需求恐難起 油價連5跌
港府：歐債危機不能掉以輕心
證所稅速審 財長：消除不確定
府：總統六四感言已含平反內容
台生短片 入選坎城影展觀摩片
星國另類 撐竿跳婚禮
宏墨自貿協定 今年內生效
金星凌日 台南可見全程
專偷自家人 眷村子弟落網
尹啟銘：外銷廠商回流成趨勢
台股內憂外患 大跌逾170點
亞幣走弱 新台幣貶0.33%
敘總統：治國如開刀 手必染血
投保協議 超越陸目前提供保障
新夫婦壽險規劃 試算資金需求
六四週年 港媒天安門採訪遭禁
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新財長上任 管中閔：軍心始定
總統：台日關係已達新境界
林錫耀出任民進黨秘書長
索尼股價跌破千元 30年首見
油價慘跌 避險基金跑得快
小摩1個月內二降陸經濟預測
高鐵故障 立委卡車廂半小時
綠擬倒閣 藍備戰挺陳(沖)
保險行銷手法 消保處籲注意
傳六四凌晨 上海軍機場頻起降
看好奈米碳管 國科會核准投資
小黃納公共運輸 高市府支持
央視否認新大樓將命名智窗
日內閣改組 更換5閣員
奈國空難 罹難者恐升至163
被控打人 郭桂彬到案說明
女主播戀情吹 菲總統會新歡
風強雨大 相思老樹倒地
芒種夏季飲食 宜清補少食肉
陳光誠：對六四真相不能健忘
演習損民宅 民代盼遷聯訓基地
手腳痠麻 低頭族易患頸椎病變
兩岸海關合作 降低成本助通關
潭子外勞宿舍火警 2人輕重傷
阻升難 日銀總裁不敵日圓多頭
瘦肉精零檢出 綠籲藍委支持
龍應台：不以作家看法做決策
金控股軟腳 金融破底
台鐵環保武士裝 真人穿上身
工業局長5日交接
朱立倫：今天做不好不用談明天
維護海岸 大甲軍民合力淨灘
預算未減 高市空大經營現爭議
瓜國醫生進駐高雄長庚學習
角逐台北市長 楊實秋率先表態
印廟賣真髮 年賺逾10億元
免寄帳單 台電祭210萬獎金
重回財部 張盛和：高興又惶恐
外資匯出 台幣午貶1.08角
陳保基：專家看法美牛安全無虞
3衝浪客遭浪捲走 險淪波臣
檢察官六四 最高法院冷處理
證所稅案 在野提退回遭封殺
陳保基：萊克多巴胺無食安疑慮
北捷環狀線南機廠案 環評通過
歐債難解 救市呼聲此起彼伏
高鐵不明原因故障 誤26分鐘
台股跌 金管會持續密切注意
摩洛哥和土耳其 爆發墮胎爭議
宏?看好Win8帶動買氣
攘外先安內 蘇納謝游人馬
有線數位化 蘇蘅：選擇權還民
宏?推英特爾晶片Win8裝置
高行健：人權自由要靠自己爭取
高行健：台灣成功首先歸功教育
北韓警告南韓 道歉或承受報復
陳瑞仁：吳靜坐只是諾曼地登陸
證所稅案 張盛和提5重點
巨大藝術紅球 滾過台北抵英國
MTV電影獎 飢餓遊戲大贏家
台股收盤跌211.43點
酒駕釀2死 警消：救援無延宕
北市：青少年碰毒 多同儕影響
北市今年首例瘧疾個案 已康復
蒲亭明訪陸 促戰略能源合作
建國科大火警 56機車陷火海
台北股市跌211.43點
禁伐補償條例 金額區域待討論
警值勤摔車亡 母提國賠陳情
江陳會 賴幸媛：國旗依舊高掛
調查：十二年國教 半數沒信心
六四死者家屬獲准到公墓拜祭
聯勇操演 馬總統將視察
內憂外患 台股重挫211點
詐騙集團車手 出獄再犯被捕
中共黨報：官員必修「秀」
美國小姐選美 羅德島州摘后
關心六四 藍：綠禁不起檢驗
創意教學 戲劇舞蹈推性別平等
王振堂看證所稅 要有輕重緩急
消防人員扮助產士 母子均安
經濟降溫 陸首宗違約勢難免
六四事件 民團籲成立平反小組
立院同意權 綠提撤提名條款
美越國防部長歷史性會談
6月台指期跌230點
6月電子金融期齊跌
行動電視夯 三星坐收權利金
6日金星凌日 錯過再等百年
賴清德：盼蘭花成主要經濟來源
佯撫養私生女詐財 判4年2月
裁決所新板改蘆洲 被指大小眼
三主題加持 台北電腦展搶商機
三大法人賣超台股33.9億元
梁國新盼解決美牛 經貿走出去
防自殺奏效 叩生命線者創新高
藍委動議 證交所得4百萬申報
南韓逮一男子 涉接觸北韓間諜
世銀籲歐元區做最壞打算
偷竊香油錢 男子廟前摔車
天安門警力多 遊客平常心
酒駕男肇事逃逸 警目擊追緝
錯撥1995 占用防自殺資源
新疆網友貼文 遭中共拘留
李可染萬山紅遍 近12億落槌
北市高中轉學考 7/3報名
威剛陳立白：DRAM後市樂觀
新興市場出現拋售歐元潮
行政院南部中心 不再設主任
台灣南極考察 發現戴奧辛企鵝
推海空雙星 台中港爭取示範區
能源政策總體檢 環團評不及格
3男結夥搶奪 強盜罪嫌起訴
中共軍報稱 抵制軍隊國家化
威剛陳立白：證所稅時機不對
被控毆日客 警：郭桂彬未動手
檢察官六四靜坐 最高院：遺憾
檢察官靜坐 檢審看法兩極
美麗灣爭議多 環署檢討環評法
高市環境日 租鐵馬2小時免費
開發金贈門票 助弱勢
陸土壤污染 出現癌症村
未來不是夢 啟智生騎鐵馬環島
改善沙塵暴 貓兒干建生態園區
陸遣返通緝犯許武祥林再生
新台幣兌美元貶1.19角
嘉中棒球隊 2人入選國手
四寶營收齊跌 台塑化月減2成
電腦展登場 Win8亮點尬蘋
非緊急叫救護車 中市擬收費
諾獎得主 來台演講金融危機
吳釗燮熟兩岸外交 掌黨職受矚
蔡：促中民主化 民進黨要扛責
超時戴隱形眼鏡 當心乾澀紅眼
鄧普希訪菲 討論安全議題
國泰世華銀與2陸銀簽MOU
變賣路旁廢電器 拾荒婦觸法
援助肯亞造林 環品會盼募千萬
美籲釋放六四囚犯 陸強烈不滿
生技產業論壇 4面向研討
溪旁設殯葬 高屏民眾抗議
女教官被砸水球 學生將致歉
英國慶鑽禧 喝掉1.5億英鎊
企業排名 鴻海最大台積電最賺
地下錢莊搶車抵債 警逮3人
陸媒史上今天未提六四 民嘲諷
菲總統啟程訪英美
陸股大跌 滬指創半年最大跌幅
陸維權律師 發起六四靜思節
新北金鼓王爭霸 鼓藝達人尬場
女肝破裂亡 同居男涉嫌重大
經濟差 業者盼兩岸合作救市
網路號召做公益 義剪跨首步
東西皇室珠寶 故宮展出
陸學者：俄有望直接交易人民幣
中橫落石砸2車 1傷無大礙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
明信片提醒 張老師邀行動傳愛
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
菊赴美 參訪波特蘭舊金山
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣團隊征南極 發現抗發炎物
逢甲大學畢典 入場刷卡抽3C
翁明顯：課證所稅時機不對
復徵證所稅 台塑：假公平正義
金門傳統牽罟 民宿業者推廣
利記公厝是否列古蹟 8日揭曉
桃源區產業重建 設農產集貨場
駐印度清奈辦事處 林明誠接掌
自殺專線夜間最多 少年來電增
廣州機場職業乞丐 月入近5萬
中颱瑪娃減弱 注意瘋狗浪
疑薛球集團藏鏡人 押解回台
檸檬量減價飆 運合社籲勿搶收
揪酒駕 斗南移送2件違法
范瑞君重返大銀幕 碰上預產期
台幣30.05 四個半月新低
企業排名 機械汽車兆元新星
歐債陰霾 台綜院辦景氣研討會
捷運新莊線 朱立倫盼前進丹鳳
高雄房市旺 5月移轉逾4千棟
聰明藥專殺壞細胞 抗癌露曙光
被指賣剩菜 大牛牛肉麵歇業
闖林班地竊牛樟 4男落網
母不還錢 女提告勝訴
漲潮倒灌 屏東東港博愛街淹水
美亞成長走緩 全球經濟堪憂
首季資訊及專業技術服務額微增
聯訓誤擊擾民 國防部盼諒解
4港客租車遊墾丁 摔入水溝
中潭公路設單車道 暫緩實施
陸官員：上合不取代阿富汗聯軍
重症轉廈門 金門：申請就協助
見警車心虛 少年車手被逮
5月接單 續呈現負成長機率高
陸批評美國強化亞太軍事同盟
外資上週賣超212.63億元
陸持日本國債 年增逾7成
美高官訪菲 允增區域軍事部署
點燈到中市 倒跑達人助陣
促進合作 美越防長對話
台灣足球員 盼成八喜李學林
公平會：民眾申訴疑壟斷76件
高市污水處理保證 議員憂財政
專偷餐飲老闆家 男失風被逮
水稻新品種 臺東33號耐儲存
近8成教師 選保險理財
張祐嘉 首名站上南極台研究生
演默劇 姚尚德行遍大陸22城
沈榮津升工業局長 加工處歡送
音樂劇地下鐵 魏如萱挑大梁
為增消費稅 日相換5閣員
葛光越外派 駐拉脫維亞代表
新北查酒駕 3天取締152件
辱前夫豬生狗養 女判拘役
打造運動島 體委會籲走出戶外
保險條文複雜 爭議多
陸最美司機 杭州萬人送別
屏科大畢業紀念冊 搞飛機
疑毆死女友 男殺人罪移送
金門端節家戶配酒賺4200元
對中談判滯 達賴喇嘛特使准辭
美籲釋放六四囚犯 陸表不滿
OPEC油價 跌破100美元
資策會攜手DMP攻3D處理器
打球撞癱求償千萬 輔大生敗訴
看不順眼遭追逐 騎士撞樹亡
綜所稅首批退稅 7月底入帳
調酒加魔術 餐旅系生魔手眩目
北義又震 生產難恢復
證所稅又變 券商企業：撤回
台灣同濟會金門開會 捐社福金
立院成立台灣泰國國會友好協會
印尼規模6.1強震 搖撼首都
停車場起火 科大：視情況慰助
傳購夏普受損 鴻海不做定論
今彩539開獎
台股跌 融資維持率逾150%
日新閣上路 森本掌防衛受矚目
威力彩開獎
港人悼六四 駐港共軍慶回歸
網球嘉年華 義賣所得助自閉兒
奇巧！ 滬股跌64.89點
郝：支持民主機制產生的候選人
雲多攪局 月偏食僅現中部金門
辛巴威14歲少女獲准讀大學
慶女王鑽禧 英開演唱會點烽火
收游資 央行8日再標售定存單
虛增業績 高雄第三信合社遭罰
奧運倒數 倫敦飯店漲逾9成
網路報稅 占一般申報案件8成
美牛案 張嘉郡林滄敏考量支持
立院初審 延長醫師做法醫業務
英針孔民宿 房客嘿咻全都錄
西籲救銀行 梅克爾壓力指數升
P2G糾紛 專家籲納仲裁機制
奶茶遭摻強鹼 高中生險遭殃
倫敦奧運 宏?電腦就位
觀察5大股市與美元及恐慌指數
經濟衰退加劇 衝擊西觀光業
產業結構調整 朝綠色低碳轉型
不忘六四 巴黎團體聲援劉曉波
台澳紅會協尋 失散姊妹團圓
印度總理：經濟面臨艱難時期
南寮看夜景 大學生失足溺斃
香港六四晚會 18萬人求平反
今彩539 頭獎槓龜
塑化業落底 台塑：油價要止跌
陸股跌幅呼應六四 微博搜不到
陸權力布局底定 政改不易
互發警訊 印中關係起摩擦
美防長盼亞太民眾共享美好生活
義各界伸援手 助地震災區重建
威力彩頭獎槓龜
密謀恐攻 丹麥判4嫌12年刑
芬蘭廠人力縮減 鴻海：非裁員
證所稅案 5版本送院會處理
斐藉資訊通信科技躍登世界舞台
立院初審證所稅案 政院感謝
墜樓意外頻傳 星禁女傭洗窗
不滿南韓報導 北韓揚言炸媒體
證所稅戰線延長 待朝野尋共識
諾基亞告宏達電 國貿會立案查
香港六四晚會結束
德媒體：加分屍魔柏林落網
證所稅修法 藍仍盼這會期過
中國＂勇哉司機＂殉職 感動網民 (you Tube)
內憂外患！ 台灣股匯市4日開盤皆墨
證所稅退回案遭財委會封殺 綠批「荒腔走＂版＂」
633魔咒? 股市見6字頭、匯市見3字頭
美牛案 「迫在眉睫」 徐耀昌：馬將親自溝通
雷笛克光學＂危機入市＂ 6/5日掛牌上櫃
六四亞股收黑不稀奇 上海證券跌＂64.89＂奇怪耶 !
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證所稅「荒腔走＂版＂」 只為總統爭面子?
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連勝文參選台北市長 連方瑀「家人不敢同意」
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證所稅前進一步 5版本協商
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐元走堅 國際油價收高
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不死鳥郭泓志 簽約芝加哥小熊
APEC 美再提ITA擴大版
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瑪娃颱風遠離 中南部多雲到晴
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微軟：雲端提升中小企業效能
調查：750萬孩童違規用臉書
●【台股開盤】上漲102.62點
Xbox大整合 手機變遙控器
5月物價年增1.74%
美駐韓特種部隊司令遭撤換
陸：持續致力恢復六方會談
酒駕撞人調頭再輾 惡男起訴
殺人魔落網 中國認加國不安全
郭泓志落腳小熊 最快月中復出
憂西銀擠兌 G7與G20急商
加國分屍案 陸盼儘早司法審判
通訊費大降 5月物價受控制
台股上漲 台幣盤初升破30元
南海爭端 陸加速戰機航母建軍
總統：每年都籲大陸平反六四
臉書擬向小朋友招手
大摩股價跌至金融危機以來最低
澳航料獲利降9成 股價重挫
Fed救市機率 大摩估八成
料經濟刺激措施出籠 亞股轉強
台南競渡龍舟 視障人首參賽
資本市場差 市場募資連3月降
助台美經貿 總統盼解決美牛案
星國多高樓 窗戶問題大
氣候變遷會議 推低碳永續家園
柯林頓超人氣 助歐巴馬拚連任
雷笛克上櫃 攻LED股王
尼加拉瓜與義大利合組航空公司
演活小氣男 品冠接續演小販
大陸中石油下調油價
拚觀光 花東29火車站改造
女嬰棄巷弄 高市籲家屬認領
台股反彈百餘點 重回7000
黃重球今宣誓就任台電董座
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
美防長訪越南 友善是起點
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
在陸媒撰文 蒲亭談中俄前景
諾基亞提告立案 宏達電不評論
藥物輸入加強把關 抽驗趨嚴
陸經濟緩 台鋼鐵汽車影響大
焦佑鈞：台電子業仍有大機會
曾國城賴雅妍 再見女郎飾情侶
嗜賭缺錢 女搶匪打劫前老闆
馬總統展政治決心 美方感鼓舞
登山發病 男獲救送醫
房屋自有率 陸大城市排名倒數
教授當防衛大臣 日朝野質疑多
歐債危機 副總統促創新經濟
蒲亭訪陸 談能源與歐亞聯盟
京人放生千條蛇 河北小村遭殃
以色列教授為台灣軟宣傳
立院三讀 保險理賠便民化
討債準備械鬥 13人落網
旅美12年 郭泓志化身不死鳥
擴大版圖 富邦峴港分公司開幕
6百日青年601腳 挑戰金氏
徐旭東：贊成國光石化赴馬設廠
張金鶚：估房價持續下滑
黑熊互咬 動物園：加強安全
威州釀罷免州長 衝擊美大選
在野提非核家園復議 遭封殺
中美洲與歐洲談判貿易協定
三得利青島合作 擴大在陸事業
為向學生演講 李登輝提前出院
施顏祥柯克會談 美方反應正面
美商會盼 馬總統成溝通統帥
立院三讀 提升藥師應考資格
逢低買進 國際油價亞洲盤漲
酒駕躲警 棄車報失仍被識破
日抽2包菸 年輕男罹心肌梗塞
有機無毒枸杞子 10月上市
殺人假釋出獄 又犯縱火遭判刑
教練疑性騷擾 北市待司法調查
美商會：美牛未解 難入TPP
北市今年首例 境外瘧疾個案
台股漲 新台幣中午升破30元
陸官方：空氣達標城市達89%
馬總統：不怕開放融入全球經貿
外交部：TIFA不是空架構
美女子網交得皰疹 獲巨額賠償
消基會：數位電視機上盒應免費
高行健：台灣應擴大影響華人圈
外交部：免美簽問題近期可解決
宣明智：盼證所稅早點落幕
民進黨團籲 電價凍漲油價降足
胡新一閃辭 海端鄉長待補選
調頭再輾斃老翁 男遭求處死刑
2名陸礦商 菲南被綁
巴拉圭一盞燈計畫揭幕
北市房價所得比12.2倍
環團：自來水減漏因應中科用水
推動環境教育 郝盼北市成典範
高鐵WiMAX 8月試營運
議員送眼鏡 期朱立倫識人要明
印媒：兩岸像出生就離散的攣生
阮晉勇：越視美為重要合作夥伴
台股收盤漲105.79點
社團教練涉性侵 12男生受害
花蓮登山客腎結石 空勤急送醫
客運運匠販毒 車內交易被逮
保全刻苦自學 站著上北大
台北股市漲105.79
第一次6日首映 不單純的愛戀
巴克萊：央行將維持利率不變
腸病毒71型 增7例重症
泡一送一 觀光局行銷夏季泡湯
立委籲加重酒駕刑責 法部研究
氣候變遷 李鴻源：須政府改造
竹縣辦龍舟賽 兼推鴨蛋特產
廣東學測防弊 出動金屬探測儀
紀念六四 洛城辦燭光晚會
證所稅修法 藍盼本會期過關
響應經濟部招商 迪卡儂將開幕
審證所稅 張盛和：稅改一大步
許傑輝教種菜 公務員仔細聽
轎車失控 撞翻桃機圍籬1輕傷
社團師涉性侵 有人小四即受害
台股反彈 重回7000點
6月台指期漲104點
6月電子金融期齊漲
商店偷強力膠 當場吸食送辦
陸遊客消費連續2年全球第一
台南增4例日本腦炎
證所稅 立院擬15日處理
慶開業十年 藥師捐款助學
機車太炫 連失竊2次被追回
去年總碳排增 主因能源和工業
私生子入戶籍抓包 劈腿夫判賠
新北鼓勵綠色消費 抽黃金
台最小愛滋兒 美夫婦跨海領養
陸圖外逃官員 近2萬人被捕
會考難度高 教團憂助長補習風
蒲亭放眼東方 訪陸鞏固合作
科博館發現新植物 造紙好材料
防災應變 外交部勤前講習
沈榮津接工業局長 推產業優化
陸要外國使館停發環保數據挨批
學生助理組工會 綠委盼勿干擾
菲陸撤船 對峙事件可望落幕
重建唾液腺 楊宗霖獲中研院獎
涉性侵12男學生 狼師送士檢
冒名助理騙官員 議員促防詐
教小孩數學 專家：具體圖像化
馬國傑青 獲選台師大傑出校友
涉內線交易 嘉泥前董座起訴
三大法人賣超台股28億元
反高屏溪殯葬區 屏東再現抗議
彰化家具工廠大火 無人傷亡
全教總促教部 提私校規範方案
國際人才延攬 回國任教比率低
移民署東吳簽約 學生機場實習
幼兒免學費 教部思考補助方式
總統：環保成另類台灣奇蹟
元配問罪小三 反吃傷害誣告
金泰希談婚姻 盼40歲前出閣
嗜甜少動熬夜 當心體脂率破表
陸教育部：近8成大學生想入黨
5月底上市本益比21.67倍
陸：經濟增速下滑 將採行動
食在安心標章 中市為健康把關
北市：簽切結可提前領養貓狗
台灣燈會 台達電認養綠能燈區
地球高峰會 台灣青年不缺席
盜賣百年龍柏 警前所長判刑
反擊 陸發表美日軍力報告
核二停機 台電：超支30億元
信義區都更案 潤泰創新得標
垃圾分類學台北 廣州試驗惹議
台糖否認噴藥毀樹蛙 擬提告
金門后豐港海灘 發現鏽蝕地雷
新台幣兌美元升5分
不配合公托 朱立倫：換校長
放高利貸逼債 3嫌遭逮
羅姆尼當家 美經濟不妙
列車失動力 高鐵：疑接觸不良
義大海地生 高升英國博士班
林鐵約聘招考 背砂袋舉車輪
歐元貶值 外匯存底大減
北市：公幼招生仍有缺額
烘焙師傅奪銅 總統讚台灣之光
人力需求調查 批發零售業降溫
一天兩次酒駕 法界籲修法羈押
出租套房遭竊 迷彩盜落網
6公分釘槍射頸 命大取出康復
天團KARA獲選韓國觀光之星
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
假巡守隊暴力滋事 警逮12人
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸調查：第2季GDP增速續降
復國墩排雷集中管理 7日銷毀
程章林獲SID特殊貢獻獎
眷村照片展 找到94歲影中人
高捷車站 增設K書中心
上合峰會 為考生延半小時舉行
蔬果殘藥 花縣自主管理見成效
蘋婆老樹慶生 學童獻上有機肥
台電：擬遞延資本支出近千億元
枋中畢業禮物 募捐愛心到宅車
竹市眷村博物館 軍旅生活特展
小六女畢業 剪長髮捐癌友
賽普勒斯瀕臨紓困邊緣
張金鶚點名3部會 打房要積極
受補助私校 教部：受評鑑規範
周書毅攜舞者 重演記憶顏色
台中軟園估年產值150億元
夏季吃水果 中醫師：掌握屬性
性侵離家少女 男判8年半
高市舉債多 學者：須量入為出
外聘社團師 查核難控管
高市老師肺結核 38學生投藥
新農企媒合育成會 農委會力推
降雨率低 金星凌日看得到
朵兒幻想曲巡演 傳達愛與夢想
研究：大量喝茶 助防糖尿病
接金曲獎 黃子佼壓力大到牙痛
KARA促成逾兆韓圜證券發行
尹啟銘籲美商會助TIFA談判
清華電機2師 獲年輕學者獎
農企選用吉園圃農產 再添新例
亞沙運 中華隊角逐6項目
基地台設社區 金門居民抗爭
黎希特生涯最大展覽 巴黎登場
狼師再現 教部：全面清查防堵
拚國際化 復星引外資登陸
偵破仿造德P99手槍 逮4嫌
殷仔7日戰紅襪 挑戰貝基特
綠議員批施政 朱立倫：努力拚
熊膽企業上市 陸林業局擬同意
反士文水庫 古華村成立自救會
護士荒減病床 雲林議員關切
謝長廷：幫蘇貞昌 不計較名分
謀殺到誘拐 英臉書相關犯罪多
為了錢 終極保鑣對上抓狂雙寶
舒淇募愛 二手玩具送偏鄉
連5黃藍 商業服務景氣低迷
小英北監探扁 會面1小時
中市女子墜樓 警調查死因
毒梟雌雄莫辨 警尷尬破毒窟
老翁遭輾路人護 起訴書讚義行
水電工被綁架 拆窗逃跑
標案遭質疑 衛武營澄清
行銷高雄 高市首長將登陸
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涉性侵女子 男更一審改判無罪
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被問上海有無高樓 陸生囧
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王振堂：政府應速推WiMAX
人力內需市場減 派遣需求反增
防狼師伸爪 教團：教孩子說不
台幹命案 兩岸合作2天破案
雄商行銷火鶴花 國際網博摘金
高軟園區將帶動群聚發展
蘇州館藏古書 10億元拍出
菲陸黃岩島撤船 菲總統府歡迎
賣到國外2年 許芳宜回台獻藝
疑債務糾紛 診所遭灑冥紙抗議
涉包庇應召站 新北5警遭訴
復康巴士油價差額採季補助
市冷 公股銀行豪宅貸款趨嚴
海巡消防演練 提升救災能力
個人意外險主約 保費擬降
設幼兒園 朱：再清理閒置教室
美牛案 馬總統7日赴黨團督軍
大學生想燒炭 警搶先一步制止
荷蘭計劃 2023年殖民火星
馬祖酒廠涉弊 廉政署搜索
金門大橋發包爭議 再開會審議
建商：不需禁貸豪宅
伍德森：林書豪是尼克先發控衛
廢止引疑慮 議員為廬山請命
切片水果殘留雙氧水 監委心驚
高市抗登革熱 啟動容器大掃除
政院盼早日完成NCC委員審查
聯電新加坡IME合作TSV
醫師：戀童癖者 外表難辨識
陸：歷代長城總長逾2萬公里
歐盟與歐元區失業率雙破10%
飽食昏睡冒名應訊 餓賊判9月
挪威法官不專心 審人魔玩接龍
非法導遊帶陸客團 觀光局開罰
三重派出所帷幕 變身電視牆
涉性侵12男學生 狼師聲押
維護納稅人權益 吳育昇擬修法
台股漲 新台幣收30元
勞資爭議 華隆頭份廠6日罷工
年紀半百日人 未婚率創新高
多人多腳金氏紀錄 602人
世界環境日 基隆親近海洋
豪宅出租 房仲：不划算
美牛案 政院擬再推說帖
大量教師外移 斐釀教師荒
染毒鋌而走險 離職房仲搶老翁
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運動累到爆 研究：降溫助甩肉
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歐洲銀行業協調 德持開放態度
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
抗議遷墳建廠 馬華社簽名自救
美太空飛機將著陸 任務詭密
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金價回神上揚
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臉書連三跌 收25.87美元
美股收紅 道指終結連4黑
向台灣取經 印度發展半導體業
金星凌日奇景 雲層來攪局
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美智庫：台應加強反艦飛彈能力
歐債惡化 德主張改革大銀行
倫奧期間飯店飆漲 嚇跑旅客
幼時放射治療 長大乳癌風險高
全球永續大會 目標議題不明
內憂外患未平 台股恐量縮
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台電影獲墨國際影展金棕櫚獎
TPP部長 力促7月完成文本
華裔科學家涉竊美奈米資料被捕
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超炫白蛇傳 24日新竹再現
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台股反彈未放量 多方逢壓
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電信流轉網路流 警破雲端簽賭
輕忽牙周病 7年拔15顆牙
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立院初審 面試不得問隱私
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戲水刺激多樣 六福水樂園開幕
副總統：台灣科技要創新品牌
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多障生許育瑋 用音樂會感恩
職場揪團甩油 邱淑媞帶頭號召
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卸車牌搶路人 飛車男落網
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海基會：協處台商陳情效率變好
美牛輸台 換文心蘭帶介質銷美
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金門落跑山豬 難逃原住民陷阱
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兔唇無法酒測吃罰單 民眾抱怨
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屏議員赴台東 挺開闢台26線
郭台銘提建言 政院：審慎思考
國泰金下修GDP至2.45%
被控洩密扁家 葉盛茂全盤認罪
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玉山銀行2012年前5月 稅前EPS 0.93元
美防長訪印度 深化國防交流
鄧小平規劃政局 陸接班遭挑戰
世銀：廢棄物 大陸增加最快
攸關安全 陸漸涉入阿富汗問題
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
威州長過罷免考驗 象士氣大振
民眾負面情緒 台全球第6低
歐利率不變 歐股收紅
聯合國：世界邁向不可持續
法網男單 納達爾晉四強
僱員穩定 美經濟溫和成長
金銅雙漲
Fed褐皮書：美經濟溫和成長
期待振興措施 油價上揚
巴西民眾環保意識漸提高
提升經濟地位 里約加大投資
美股收紅 創今年最大漲幅
殷仔戰紅襪 第1局三上三下
申請公僕 大馬華人高喊不要
朝鮮半島安全局勢 跌至最惡劣
華州同性婚姻法 延後實施
雲端環境跨系統 客服更重要
視訊商推雲服務 拓企業市場
殷仔戰紅襪 3局失1分
天氣多雲到晴 山區防雷陣雨
美股漲 台股開高可期
陳偉殷對決貝基特 5局失1分
FTC：微軟蘋果禁令 阻競爭
殷仔戰紅襪 金鶯6局攻回2分
宏達電傳無緣加入Win8陣營
南韓第1季經濟季增0.9%
夏普傳部分電視產能委鴻海代工
台股開盤上漲77.26點
聯勇操演實彈射擊 馬總統視導
LPGA錦標賽曾雅妮尋求衛冕
聯發科業績連2個月滑落
LinkedIn遭駭密碼流出
遭分屍陸生母親：我們帶你回家
7局失1分 陳偉殷勝投候選
溫哥華小學屍塊 來自蒙特婁
加警：林俊屍塊包裹內附字條
經濟刺激預期發酵 亞股續漲
袁健生：美牛開TIFA不會拖
歐銀行業告急 美難掩憂心
陳偉殷5勝到手 金鶯勝紅襪
Fed官員：經濟弱恐需再寬鬆
股匯雙漲 台幣盤初勁升逾1角
李鴻源：強力執法取締酒駕
海外遙控詐騙 43人解送回台
叛逆崔威勒 借鏡羅斯福夫人
敘傳屠殺近百死 政府否認主導
畢業新鮮人 企業給薪2.5萬
2013年DRAM可恢復成長
國中基測 8日下午開放看考場
立院初審 教廷學歷將可採認
虛擬貓王 再現電動馬達
中油總部問題 經部：已在檢討
雲林大賣場火警 損失逾千萬
利空不斷 宏達電弱勢跌停
星前官員貪瀆 索取性賄賂
梁振英：將會加快發展經濟
環團踢館 李鴻源：願理性討論
中國消費者 大手筆購瑞士錶
南海爭端 學者：英美不會挺菲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陳偉殷力抗貝基特 第5勝入袋
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
主辦OAS大會 瓜總統歡迎
中華女排隊抵達多明尼加訪問
副市長11人惹議 蕪湖市關官網
5勝到手 殷仔：放手搶好球
外長會 希拉蕊籲敘移交政權
研究：電腦斷層增兒童罹癌風險
因應歐債 經部：短中長期規劃
張盛和：富人稅與證所稅不同
開高量不足 持續震盪
尋觀光財 高市鑽探茂林溫泉
王金平：富人稅針對性較強烈
不滿取締 男疑奪警槍被制伏
仲裁配套機制 契約範本上路
TIFA 台灣鎖定投資3議題
殷仔破紅襪 球評：投出代表作
蘋果出招 封殺三星新手機銷美
傳陸將推政策促進台灣投資平潭
歐銀官員：西班牙求援合情合理
被控侵佔道場 男遭判刑
G20邀西總理 談歐債危機
台灣與巴拉圭部加強合作反毒
實彈射擊 總統：適當開放參觀
菲勞貢獻 穆迪調升菲經濟成長
傳銷保健商品 年銷362億元
中華郵政招考 8日起報名
稅收旺季 國債結束連6升
繳所得稅 6/8銀行扣款
LED廠5月營收佳 股價全紅
經濟部盼今年重啟TIFA
繳所得稅 6/8銀行扣款
澳洲雇主增聘員工連3個月攀升
四川台灣名品博覽會 盛大開幕
推特近4百萬年薪 攬印應屆生
談油電雙漲 環團邀李鴻源辯論
宏達電：與微軟合作關係持續
巨大日本碼頭 沖上俄勒岡海灘
興農球星訪創世 盼助植物人
拚國際金融中心 上海強化法治
不止萬里 長城總長逾2萬公里
法官控誤診沒了膽 告台大名醫
股市重挫 金磚四國有便宜可檢
上海腎友團來台 觀光安心遊
那斯達克想賠錢 紐交所有意見
外交部：與宏國關係穩定
高鐵大專生優惠 享5或7折
科幻小說大師 布萊德柏利逝世
畢業證書無日期 就服申請遭拒
技術處長交接 林全能首重合作
房市盤整 5月風向球黃藍燈
標槍飛彈全命中 馬總統肯定
台股漲 新台幣午升6.5分
法務部：個資新法擬10月上路
麵店老闆被砍死 警追可疑男子
修學旅行 北市赴日辦說明會
歸零小旅行 張鈞甯回歸內心
員警包庇賭場案 9人被訴
有條件開放美牛 近5成5支持
雷霆逆轉拔馬刺 挺進總冠軍賽
台彩端午加碼達5.5億
生酒駕撞傷師 校方：純屬意外
尼加拉瓜運河計劃又引鄰國疑慮
扁平足運動不慎 脛後肌腱發炎
視導聯勇 總統：忘戰必危
腸病毒高峰 陳(沖)促加強宣導
杜紫軍：TIFA有談判有機會
陳(沖)：隨時注意國際情勢變化
拖式飛彈缺席 軍方：安全考量
銀行員收到假爆裂物 有驚無險
防日本腦炎 南市成立應變中心
俄羅斯北風之神核潛艇將服役
媒體：陸降息將是「錯誤之舉」
台股收盤漲24.16點
黃金十年 陳(沖)促全力推動
李登輝複診 台聯拜會取消
雷霆西區登基 殺進總冠軍賽
動議版證所稅收 財長估60億
陸再供上合組織百億美元貸款
山林狩獵變調 8成黑數未回報
北京旅博 郝做鳳梨酥宣傳
青年成家租金補貼 7月中申請
非法棄置場調查 15處現污染
台北股市漲24.16點
公銀壓力測試 資本大致充足
油價議題 藍綠各提意見
跑收垃圾累壞隊員 新北擬改善
代價太大 希臘不致退出歐元區
台鐵國寶級花車 民眾爭睹風采
宏達電跌停 創26個月新低
用照片話人生 醫師分享紓壓
防汛期 陳(沖)促做好防洪排水
8外資下修宏達電目標價
奧運奪牌 體委會估5種有希望
陸抗藥性TB蔓延 專家籲篩檢
陸禁外國遊客進入西藏
行員錯兌錢告義男 北檢不起訴
取締酒駕 5都桃縣連2週攔檢
林務局：督導地方控管狩獵
三星吸納全球人才 儼然聯合國
再祭寬鬆 聯準會比歐央行可能
對抗惡環境 冠羽畫眉合作生殖
惠譽：國銀登陸 獲利未必容易
6月台指期漲30點
監工站長中橫搶災 遭石砸身亡
6月電子金融期齊漲
酒駕生撞傷老師 未保收押
挑戰金氏紀錄 新北擬千人擊鼓
台股開高走低 區間整理
造型花牆成廢墟 北市招標換栽
堅持田徑 交大生復健熱情追夢
謝龍介接主委 從議會擴大結合
陸航母第8次海試
柏林愛樂巴洛克團 來台獻藝
業績下跌 美潘尼百貨恢復特價
史上最佳 技專評鑑明志全一等
顏世一掌藍市黨部 先當高雄人
洛城E3展 陸企首亮相
租屋平台 盼年內解決千戶空屋
傳重慶雙橋民眾示威 有人死傷
智慧安全城市論壇 中市登場
三大法人買超台股14億元
小二生打完疫苗 疑罹患猝睡症
試駕開走名車 男子遭訴
阿富汗成為上合組織觀察員國
全球貿易威脅窮國1/3物種
挾持女會計搶劫 男強盜罪起訴
與美中交好 澳防長：可並存
全球最暢銷烈酒 韓國真露奪冠
宜蘭台灣碗盤博物館 9日開幕
抗憂鬱藥 研究證實具抗癌潛力
玩撲克牌賭博 警持搜索票逮人
酒駕頻傳 竹縣警嚴格取締
美牛表決 國民黨將祭黨紀
兩岸法律不同 男子守活寡
鳥也劈腿 2成畫眉幼鳥是私生
晴朗炎熱 板橋34.9度
桃縣反家暴 釋放和平鴿
新台幣兌美元升2.9分
胡錦濤：反對干涉上合國內政
幸福社區市集開市 推特色產業
偽標外國機油牟利 扣逾萬公升
雅姿盛典 引爆冰上藝術旋風
紐文處台灣民眾圖像展開幕
嘉中嘉女資優班 先入學再成班
總預算目標 主計長：降低差短
復仇者聯盟夯 票房影史第3
身障兒獲輔導 半工半讀擔家計
疑妻外遇 持刀刺頸判5年多
偷拍裙底風光 男哀求女和解
偷拍告訴乃論 和解無刑責
學者法界：偷拍心病須心藥醫
5月出口 月增2.2%
電價漲 高市設道路光明燈專戶
盯奶粉價格 江宜樺：亂漲就罰
憂財團奪原民地 環團反修法案
試院修規則 轉任律師門檻趨嚴
國道計程收費 新北爭免費里程
傳成都廠暴動 鴻海：員工起鬨
中市抽驗粽子食材 3件不合格
加殺人魔逃亡 自拍影片打招呼
菲總統會歐巴馬 爭取協防南海
菲婦捷運產女 網友熱心取名
北富銀廈門銀 人民幣跨境結算
台南若海嘯 最大溢高1.2米
兩岸學校電影節 盼合作拍片
陸高考作文 孫中山台作家入列
籌建設資金 財長擬推PFI
波頓：台灣有資格加入聯合國
文創拚外交 趙家窯複製到友邦
富人稅 辜成允：我願意
高市建輕軌 發英雄帖邀標
台灣電影本土味濃 登陸恐難夯
偽證件仲介打工 阿里疤疤落網
養生夯 南庄有機黑木耳上市
4G飆網 8月起高鐵全線順暢
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
金氏記錄最扭曲臉 醜人很得意
假出售卻私領配酒 男子被送辦
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
促參業務中區座談 台中登場
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
分飾雙胞胎 黃姵嘉對空氣演戲
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
日研究：每日一魚 遠離肝癌
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立院初審 新增長者文教福利
總統教育獎 52名學生獲選
謝師宴上吐下瀉 中市衛局稽查
需求大於產能 面板價可望續漲
千萬民宿不攬客 專供木耳住
傳陸國安間諜案 涉中共權鬥
支持美麗灣 台東議員稱遭騷擾
屏縣工地鋼架倒塌 7傷
立院初審 社會宅弱勢戶須3成
堅守崗位醫護 病患家屬表感恩
組織改造 社團籲設社福家庭署
竊賊扮上班族 警識破逮人
區域經濟整合 台灣不能缺席
富士康騷動 陸官方否認
總統：金門大橋 亮眼觀光勝地
腸病毒高峰期 勿輕忽重症前兆
里長選舉幽靈人口 11人判刑
助好孕 北市設孕婦優先停車區
1兆美元基建 印圖復甦經濟
韓觀光展開幕 台原民舞吸睛
漳州台資石化區 下半年起投產
上合組織：反對強行政權更迭
台股漲 新台幣收升2.9分
菲民眾相信 明天會更好
高雄首例日本腦炎 大寮現蹤
林青霞：龍應台節省 有勇有謀
台北好好看 監委質疑適法性
法官被摘膽 台大自清無疏失
師摟女學生拍照 性騷擾成立
辦案積極 黃文杰當選模範警察
搭蒸氣火車 日鐵道迷遊內灣
舞力對決2 女主角苦學拉丁舞
安全無死角 北市停車場添天眼
北市民宅疑氣爆 無人傷亡
搶災意外 監工站長遭落石砸斃
遭乾爸性侵 女子剃光頭欲尋短
陳偉殷好投 王建民8日搶勝
陳明文告邱毅誹謗 北檢不起訴
自製專輯 辛曉琪心情像嫁女兒
新興堂爆炸案 糾正4機關
陸大學聯考作文 題目多樣化
僱大陸漁工採蚵 海巡查獲送辦
美參院籲加強美菲安全合作
通路未聞奶粉漲 疑8月之後漲
釣魚奮力拉 男墜4米深涵洞
梅克爾：歐洲需要政治聯盟
江宜樺點名亂漲 台灣亞培緘默
母陪罕病兒畢業 師生受感動
商家超囤爆竹 半年被查2次
陸降息0.25個百分點
開小黃兼求學 彭翎珍日客大增
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12年國教 郝下週見教育部長
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遭批血汗 郵局：管理有困擾
綠委：電價調整案違法無效
電價公式違法 國營會：沒變動
台電：遞延資本支出無關虧損
皇家風尚 故宮展出中西珠寶
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下半年奶粉價格可望平穩
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大陸聯考 家長比考生緊張
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變壓器線圈銅換鋁 騙台電遭訴
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通膨趨緩 大陸降息拉抬成長
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陳(沖)：不因FTA犧牲國民健康
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疑打疫苗致猝睡 待專家釐清
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歐債如獲控制 景氣上半年緩升
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身殘力爭上游 黃冠寧獲總統獎
美牛案闖關 馬懇託立委支持
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謀殺母親婆婆 惡媳判2個無期
站長殉職 疑落石不規則彈跳
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蘇花改工程 明年底土石火車運
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袋鼠不排放甲烷 畜牧業窮鑽研
P2P納入第三地仲裁 樂觀
美初申失業救濟 減1.2萬人
李旺陽死因遭疑 家人恐遭監控
日大陸棚延伸 聯合國官網公布
台灣軟實力 珍奶歐洲闖天下
5月進出口 景氣警訊未解除
逞慾性侵女兒 獸父判19年半
藍凝共識 盼美牛修法票票入匭
藏身遊藝場販毒 3女送辦
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英播錯國歌 斐國家代表隊抗議
屏東砂石商命案 3人遭聲押
美指巴成叛軍基地 危及阿國
威力彩頭獎槓龜
乳房填充物爆裂 英女獲賠償
威廉王子升格 可指揮空中搜救
迦納禁止外國人經營小生意
今彩539 頭獎無人中獎
總統節能本意 府：遺憾遭曲解
海洋資源豐 日擬修開發計畫
惠普雲端軟體升級 助企業上雲
總統：美牛過關 有利經貿談判
陸擬修法加強網管
希極右派議員上電視打人遭通緝
三星執行長 權五鉉接棒
陸學者：人行降息 力保穩增長
美牛案 馬批民進黨雙重標準
彭政閔千場出賽 象踢倒牛
基層護理工會不滿 10日陳情
取締酒駕 五都桃縣加強攔檢
5局風雲變色 桃猿逆轉勝獅
新北384路段 警網取締酒駕
花3600萬拆舊監視器 市議員痛罵「台北市府這樣花錢」
美牛有條件進口 綠：犧牲人民健康當籌碼
馬總統視察演習 ＂真槍實彈＂全上場
美牛"非過不可" 馬親自出席黨團會議
中國政府通令 禁止外國遊客進入西藏
快樂能量熱情傳送 幸福心綠能迴響熱烈
台灣稅災嚴重 納稅人權利蕩然無存
6月9日中視播出神氣家族《不老的秘密》
柯以正遭約談 藝文界人士將抗議
台灣珍奶紅到德國 前進麥當勞
UN monitors under fire in Syria; Annan plan crumbling
馬偕陽明研究證實抗憂鬱劑可抑制腫瘤生長
LPGA曾雅妮首輪爆冷門 卡關落後
U.S. loses patience with Pakistan, Panetta says
Spain in talks with EU to save banks after another downgrade
Facebook introduces mobile software store with 600 apps
檢視「臺灣關係法」 美國議員提案設立台灣政策諮詢委員會
權威人士: 薄熙來案不會公開審理
解決歐洲債務 德國總理呼籲「籌組歐洲政治聯盟」
李登輝閃黃昆輝？ 上醫院卻去遊瀑布
福斯商旅2012 夏季健診即將展開
全國首創！ 新北市推iPad批公文
新規定！ 情趣商店、PUB禁入住宅區
蘋果Macbook Air取得外型專利 Ultrabook小心？
廣達5月營收726.78億元 月增6.8%
希議員電視上全武行 檢警緝捕
聯合國人員在敘利亞遭攻擊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
建仔出戰大都會 首局三上三下
惠譽下重手 西信評降3級
化解滿壘危機 建仔3局無失分
陸降息激勵 歐股收紅
建仔5局挨轟 國民2分落後
5.1局失2分 建仔退場
夏娃晉法網決賽 重登球后寶座
國民打擊遭封鎖 王建民失2分
惠譽降西班牙信用評等至BBB
伸卡不敵蝴蝶 王建民2連敗
金銅價跌
建仔搶勝失利 球評：控球失準
王建民：未能控球進好球帶
憂經濟 油價跌
後繼無力 美股多數跌
歐盟準備伸援 西信評突遭大砍
義發明展台創佳績 總統賀電
美國職場 年齡歧視普遍
歐洲媒體讚台灣半導體實力
美眾議員提案 促設台灣委員會
義校園爆炸案凶嫌：我樂在其中
中國大陸對歐洲投資大幅成長
修法嚴懲酒駕 印各界共識高
美濃4.4地震 南部有感
加殺人魔 可能涉洛杉磯分屍案
各地高溫 北部午後雷陣雨
亞太再平衡 美：不是衝著中國
陸降息1碼 料牽動台股
錢作怪 大馬人寧棄工作成就感
LPGA錦標賽 妮妮首輪爆桿
台股開盤下跌40.77點
LPGA錦標賽首輪妮妮排80
羅姆尼搶錢 5月吸金贏歐巴馬
人行降息 滬股收復2300
調查：近6成上班族贊成證所稅
抓酒駕 李鴻源校閱警力展決心
陸降息 陸股房市可望受惠
日自殺人數連14年逾3萬人
美情資連爆 外部調查聲浪起
李旺陽家屬稱警方施壓催火化
半導體商告宏達電侵權 美調查
畢業前 新鮮人適應障礙多2成
LPGA首輪成績差 妮妮失望
雪隧貨車冒煙 虛驚一場
新台幣匯率盤初走貶
巴拿馬 拉美失業率最低國家
林肯遇刺史料 147年後現世
利空不斷 宏達電再摔跌停
美牛案 民進黨貫徹零檢出立場
網站被駭頻傳 FBI查
NCC提名 綠委告陳元玲
男撞車彈至貨櫃車頂 送醫急救
張孝全失魂 新片飾演殺人嫌犯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
歐巴馬洛城募款 F16空中忙
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐債惡 南韓利率連12月不動
陸首波中小企業私募債 快了
阿里巴巴贖身 擬售股籌資
台股下跌 陸降息反應平淡
美法官取消蘋果摩托專利案審判
倫敦奧運 李冰冰傳火炬及文化
視窗手機市占 5年內贏愛瘋
國小畢業考題外洩 老師要懲處
凱道反核 郝：警方小題大作
美官員籲財政紀律 憂遭陸取代
志工穿彭祖裝 體驗老人不便
人行降息 房市回暖效果有限
反瘦肉精 民眾到AIT抗議
乘客毒癮發作 陸航機折返武漢
南韓連12個月凍結基本利率
研究證實 微中子不比光速快
常腹瀉血便 克隆氏症易被誤診
在野黨要求電價凍漲 杯葛議事
敘危機 安南憂失控潘基文示警
疑似食物中毒案 北市查辦
總統教育獎推手 7年造就7人
45名台詐嫌 今遣送返台
需求增 AMOLED面板前景佳
吳中書：是否降息 央行會研判
利潤薄 外銷品沖退稅增加
多年未過生日 老婦淚灑派出所
金管會：分階段調整保障型商品
砂石商命案 2收押1戒護
陸降息 投信：陸股底部浮現
王金平盼蘇貞昌：民主是數人頭
推廣足球 立委辦名人友誼賽
趙藤雄：若列入富人 願交稅
美牛案 蘇貞昌籲藍勿強硬立法
師摟女學生拍照遭懲 擬告校長
緊盯奶粉價格 公平會立案調查
聯合國：陸經濟成長8.3%
中市查五星飯店粽價 有漲有跌
世界海洋日 政府宣示保護海洋
美牛表決 總統籲綠勿阻撓議事
抗漲 江宜樺與業者共簽聲明
枋山愛文芒果季 將登場
研究：啤酒和牛奶 助健康苗條
砍死保全 判賠六百萬
人工植牙沒保養 牙根易壞
總統勉警大畢業生 操守無瑕疵
弱勢盤整 台幣午貶2.3分
議員控涉弊 校長：禁得起考驗
素食有機樂活展 再生家具夯
亞股挫 經濟欲振乏力
尬蘋果 臉書App商店開張
數位示範國中小 擬增至1百所
就愛木質原色 美眉靠拼木創業
辱罵參事 駐瓜祕書起訴
經濟不妙 全球吹降息風
搶印度珠寶商 主謀判10年半
腫塊非惡性 珍：扁心情有好點
粽子原料未漲 政院查端午粽價
學者：台歐FTA 可像堆積木
連十降 估下週油價降0.5元
民團盼反瘦肉精 在野立委允諾
時代雜誌：陸需新戰略延續成功
高鐵暑假加班車 每週12班
台股收盤跌80.66點
趙藤雄籲擴大自貿區 強化出口
台灣首幅 環團繪海岸生態地圖
陸航母據稱將駐青島北海艦隊
宏國外債佔首季生產毛額1/4
進軍全球 台遊戲商洛城試玩
台股跌80.66點
國防部專案撫慰金 台聯籲停發
長城如橡皮筋 中韓爭論起
犯罪被害補償 法部擬修法補正
澳門花酒官司 梁文傑擬控偽證
北韓飛機餐 網友：世界最差
市場悲觀 台股失守7000點
台菲破詐騙 首批45人遣返
威州選敗 對歐巴馬影響不大
陳錫蕃：女王鑽禧 英榮光難返
6月台指期跌94點
台鐵績優車長 強忍盲腸炎驗票
6月電子跌金融期漲
財長人事 政院：週刊報導不實
陳光誠計畫出書寫維權經歷
陳光誠山東老家監視器拆除
大甲溪水漲 5戲水民眾受困
美牛議題 藍：綠須回應總統
情侶投資款 男私挪買股遭起訴
疑情緒不穩 海巡隊員哨所墜樓
陸媒：重新審視計畫生育政策
路過幫忙急救 兩護士獲表揚
三大法人賣超台股77億元
總統：盡可能把事情做好
反瘦肉精遊行失控 豬農緩起訴
避險情緒升 央行定存單利率跌
中共常委 港媒預測7人名單
北京推旅遊 中俄家庭混搭
恢復TIFA 台美貿易可處理
邱復生：下週中常會談言論自由
銀髮族商機大 老人系所正夯
畢業季逢內需緊縮 考公職夯
國民黨中常委出書 副總統站台
陸降息是恐慌跡象 衰退恐不遠
救出口 尹啟銘：調整產業結構
創意整合人才搶手 自律是必備
假投資詐財 涮涮鍋店長判刑
台鐵首對 夫駕駛妻列車長
加殺人魔 疑受開膛手電玩啟發
停車間變店面 建商詐欺被訴
夏普鴻海傳攜手大陸賣手機
AIT盼美牛解決恢復經貿交流
香港各黨派求查李旺陽死因
剝皮酒店大亨 判刑11年
新台幣兌美元收貶7分
養生夯 農業科系展新生機
酒精不實米酒 流入市面百萬瓶
最強梅雨 10日起天氣不穩
陸客謊稱有炸彈 下機接受調查
賭博糾紛傷人致死 4男遭判刑
晶圓雙雄5月業績 同步攀高
玉山查獲獵槍 2原民送辦
殺運將 惡客遭求死刑
油價預測失準 經長：要檢討
影繫兩岸 台攝影家記錄老上海
歐巴馬開黃腔 蜜雪兒成箭靶
出口衰退 徐旭東：不悲觀
勞委會籲華隆 誠意與工會協商
台灣珍奶熱 席捲愛爾蘭
飲食男女大廚 林慶全推健康餐
高壓傷兒童大腦 損記憶與認知
立榮駕駛艙玻璃裂 平安降台東
大甲溪戲水被困 5人順利救出
台將設清奈辦事處 陸盼設領館
中央氣象局 氣象報告
雲林拚徵碳費 學者認地方有權
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
老師體罰案 北市啟動輔導機制
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
酒糟再利用 萃取抗性澱粉
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
關懷獨居老人 創世募端午禮品
陪女兒上課 媽媽一起畢業
外資匯出 新台幣收貶7分
統一及味全：不會哄抬物價
綠：勿推爭議案 才有會談空間
餵人農藥致死 身心障礙男遭訴
聯勤北服社弊案 2業者收押
粽子原料價 公平會緊盯
為情婦殺妻女 男遭判無期徒刑
用營養加分 考生吃出腦力
俄羅斯國家管弦樂團 應邀來台
下藥迷昏店家 女偷金飾遭訴
降息後 大陸股市小跌
施顏祥：6月出口可望正成長
國3廣告T霸 南投縣府開拆
吸優秀生入學 高雄學校祭厚禮
違法吸金13億 7人判刑
10種讓人變胖的工作
蔣偉寧：藉教育讓窮學生翻身
亞青田徑隊出征 泡麵有備無患
學者：WTO規範避免貿易保護
印信實宣布大投資 巿場不看好
閩南聚落食堂開幕 賞傳統建築
號召青年做公益 徵史懷哲計畫
屏東砂石商命案 再收押1人
弱勢課輔見效 2人第一志願
中美角力方興 中亞南海成熱點
少年搶超商 稱為引父母注意
府：再與綠溝通 盼促朝野會談
房客經營簽賭站 二房東不知情
以報廢車名義進口跑車 男挨罰
油漲 油價走勢非關鍵因素
本周指數跌1.5%
楊進添訪布國 商訂合作計畫
政院：NCC委員提名程序合法
奧林巴斯擬裁2700人
鴻海5月營收 月減4.23%
本周上市市值19.14兆元
學子職場新鮮人 教部盼無縫
港媒：美返亞太台灣地位更微妙
茂伯遺作你是春風 9日首播
畢業典禮 騎單車克服萬難
互動關懷平台 遠距也能抱孫
訪兒童之家 李鴻源勉院童奮發
王建(火宣)：做對的事 展現魄力
奢侈稅 北市中心房量縮4成
觀音山風貌迷人 牛港稜故事多
議程空轉 美牛等案下週處理
陳(沖)：學校應加強拒毒防毒
立榮客機破裂玻璃 送加國檢查
反社會人格 男子2日縱火6起
傳夏普手機銷陸 鴻海不評論
質疑大屠殺 日學者遭拒絕
原運會標語 新北議員促調整
美牛案 國民黨團籲團結支持
何炳棣與世長辭 享壽95歲
惠譽估合庫核心資本約4.6%
美青少年吸大麻人口超越抽菸
基測9日登場 別走錯考場
台北電影節 神祕場情慾凡爾賽
柯一正被查稅 財部：稅籍清查
油漲 經部：反映購油成本
台電是否民營化 學者提建議
納國開採磷酸鹽 協助降低糧價
低油電價 李鴻源：飲鴆止渴
顧民生 日相盼重啟核電廠
為台灣拼觀光 駐星處辦講座
軍備局長訪金 助處理釋出營區
逛夜市 攤商保證沒漲價
Q1超輕薄筆電銷量逾50萬台
陸：中亞涉核心利益
歐財長協商 西國可能要求紓困
亞青田徑賽 選手盼奪奧運門票
總統教育獎 竹縣市皆雅婷獲得
玉山銀擬設緬辦事處 金管會准
國防部：戰士授田補償依法辦理
高中生車禍不治 無緣參加畢典
台名品大陸展 商機78億美元
法務部將修法 再加重酒駕刑責
移民署空大合作 擴展學習對象
拉米談貿易挑戰：在非關稅措施
游盈隆：大選避兩岸 蔡吃悶虧
竹東街友被推倒 送醫不治
涉詐領工作費 板橋4里長遭訴
油漲 中油：不引起物價大波動
今彩539開獎
日月光職員疑內線交易 檢搜索
吳副總統：台日合作深耕陸市場
平實歐蘭德 伴侶強勢不平凡
鎌田力拚不敗 高建三久違先發
高雄1日2震 幸無災害
省油減碳 車速應逾40公里
大樂透開獎
早餐店A片惹嫌隙 男砍死老闆
歐洲盃開踢 西班牙身價最高
國中儲訓主任結業 教育注活水
柯一正遭查稅 總統要政院說明
經長：台灣不能被孤立
印度群眾信偏方 吞活魚治氣喘
捷安特成都廠看好今年營收
取締酒駕 李鴻源宣示決心
進口減少 美4月貿易逆差縮小
環團：應增鯊魚保育種類管制
獲利回穩 金控5月獲利增
大雨攪局 高雄高球賽9日補賽
電話恐嚇打總統 鬱卒男遭逮
全球最老姐妹花 相加213歲
機務主任善諮商 台鐵張老師
美牛問題 藍：綠推給台灣人民
政院：未針對柯一正查稅
車禍肇事逃逸 父找兒頂罪遭訴
盼停戰 緬甸克欽人籲政治對話
中市取締酒駕 重型機車生力軍
貿易全面自由化 專家有意見
取締酒駕 新北基隆灑警網
象14安襲擊 猿第2名快不保
大樂透頭獎 1人獨得1億元
今彩539頭獎2注中獎
招攬修學旅行 北市赴日拼觀光
高行健：作家應以清醒心看社會
韓登山家嚴弘吉推銷台灣觀光
印美戰略對話 下週華府登場
北市國歐巡演 巴黎票房聲聲慢
天空之橋 南投天梯擲筊定名
大執法 郝：讓酒駕銷聲匿跡
含鉛超標 大陸童鞋美港口被扣
失蹤宣告死亡 男子酒駕被查獲
夏普：與鴻海合作在陸生產手機
IMF：人民幣遭溫和低估
經濟措施遭指抄襲 政院澄清
摔落月台 乘客遭列車撞斃
找到棄嬰生母 外遇生子遺棄
疑內線交易 日月光：協助釐清
從軍不樂 美軍自殺激增
台灣凱道反核 柯一正、駱以軍將被約談
經濟下挫 中國宣布降息一碼
張榮豐：以開放美牛換重啟ＴＩＦＡ是嚴重錯誤
台灣今年前5月 進出口衰退對大陸出口少一成
抗漲 ! 江宜樺邀食品業公會「畫押」
回應馬喊話 民進黨「以民意為依歸、為人民權益而戰」
風靡全球百萬人Sensation 9/29魅力降臨高雄巨蛋
郝市長一句話取消約談 台北市警局「奇怪ㄟ！」
Moody’s: Spanish, Greek turmoil may trigger additional downgrades
菲律賓總統訪白宮 . 歐巴馬「美國不會介入南海」
北京舉辦「世界華人籃球賽」 九支台灣球隊參加
IMF: Spanish banks to need EU37 billion in weaker economy
台灣一航班高空駕駛艙玻璃現裂痕 乘客耳朵疼痛
台聯：抗漲、穩定物價 最好辦法就是油電價凍漲
運研所: 公車低速行車超耗油 時速10公里汙染最嚴重
引發金融危機 印度銀行家判刑
海嘯殘骸漂過海 美無應變計畫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法網 喬科維奇、納達爾晉決
歐股收黑 德出口不振
金價漲 銅重摔
美債信評等 標普稱可能再砍
美股漲 西班牙料獲紓困
油價拉尾盤 紓困日近
歐債危機 美汽車零售吹寒風
台北故宮館藏豐富 義報盛讚
台灣照片展 北加州3度展出
UN永續發展大會 評估進程
歐盟能化解危機 但欠民意支持
四川台灣名品展 台味飄香
溫度偏高悶熱 外出要防曬
國際貿易威脅全球生物多樣性
倫敦奧運 北韓49名選手參賽
IMF：中國今年經濟成長8%
LPGA錦標賽曾雅妮驚險晉級
粵80童鉛中毒 電廠污染禍首
多管齊下 澎湖發展觀光低碳島
LPGA錦標賽 妮妮排64
基測登場 英語科打頭陣
經濟未見起色 白宮國會相指責
符預期 陸5月物價年增3%
學生過世1年 校催繳電費遭怨
6成初薪族 找工作沒自信
綠厝邊攝影賽 首獎10萬禮券
涉內線交易 日月光發言人聲押
重殘生圓夢 獲頒勤奮向學獎
陳菊來訪 波特蘭市熱情歡迎
研究：步行有助減少憂鬱
台東火車站 將變裝走海洋風
李南陽支持斯國族群融合足球賽
喜憨兒辦論壇 促社會企業發展
黑卡級服務 壽險業引進
證所稅 企業仍有異見
陸降油價 民眾說還不夠
納市場意見 證所稅下週闖關
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
報稅單據 記得11日前交
美牛與電價攻防 立院山雨欲來
美牛議題 王金平：應儘快了斷
涉刪程式又恐嚇 工程師遭訴
湖南殯儀館稱李旺陽已火化
夏普鴻海手機 目標陸商貿市場
砸4億 台茶文化產業進駐江西
涉槍擊台人嫌犯 印獄中離奇死
劉兆玄籲台大人 莫做獨善椰樹
基測登場 郝龍斌幫身障生打氣
發言人聲押 日月光：配合調查
台灣志工 露國鄉村辦健康講座
旅夢二十 鄭愁予音樂會朗讀
吳副總統推崇學界作育英才
基測英文 考生：閱讀測驗偏難
英語中間偏易 遊戲軟體入題
台大畢典 明星臉人形立牌吸睛
涉開毒趴 9越籍女子遭逮
孫大成訪瓜國雷省加強雙邊合作
入聯失敗 巴擬改爭觀察國地位
眼鏡行助貧童 免費配鏡23年
在學率居高 緩當兵者逐年增
高考遲到兩分鐘 媽下跪兒爬牆
西班牙希臘 面臨嚴峻挑戰
江宜樺：不能接受奶粉漲價
酒駕大執法 首波狀況平順
陸降息 寶經院：經濟不如預期
藍：綠需知美牛案歐盟模式後果
敘屠殺現場 燒焦人肉味撲鼻
開空頭支票買音響 網路再轉賣
免試影響 英文缺考創新高
選手證印國旗 中華隊直呼珍貴
海洋文化音樂中心102年開工
美濃規模4.8地震 南部有感
海山高工電梯故障 未影響考試
台鐵125年 台中紙火車吸睛
高雄機車火警 無傷亡
日偶像燒肉店 發生食物中毒
總統：美牛不解決 經貿無前途
海峽盃帆船賽 西子灣繞標競技
攻博士激勵兒子 癌醫獲勵志獎
蔡：馬政府自己放火 自陷危機
罵人腦殘 江宜樺：極負面
基測自然 考生：考題偏易
蘋果強化筆電戰力 非蘋壓力大
李嗣涔期許台大生關懷社會
比京首創全球手機結合旅遊資訊
阻絕酒駕 綠委推修刑法標準化
NCC人事案 朝野黨團無共識
韓駐台代表：台韓合作重於競爭
韓華志工會主辦外僑兒童足球賽
培訓百救生員 男大生畢業獲獎
陳揆：政府有義務穩定物價
陸媒：航母頻海試服役日漸進
抽血酒駕入題 自然科融入生活
藥頭拜廟未帶槍 警伺機逮捕
暨大畢典 熱氣球鳥瞰校園
桃園男子酒駕 追撞8人受傷
連建興個展 繪出社會變遷
水稻抗漲專區 施肥減少收益增
媒體金芭樂獎 網友頒給蘋果
日月光發言人遭聲押 當庭獲釋
基測屏東考區 前2科8人違規
深耕籃球 教育部4年撥10億
訪波特蘭 陳菊允打造宜居城市
總統：油價走勢跌破專家眼鏡
馬蘇會 藍籲綠勿政治操作
印北高山公路崩 困400人
慶祝鐵路節 蒸汽火車重出江湖
電腦展 記憶體IC廠強打U3
台北電腦展 外資看好華碩受惠
西南氣流影響 週日防大雨
陸媒稱柔性退休制獲官方首肯
電腦展 筆電帶來觸控面板轉機
綠委：反瘦肉精美牛 抗爭到底
準確省電 高整合感應器成趨勢
LDK59 蒸汽火車重現江湖
鍾肇政貢獻文學 獲頒名譽博士
神舟九號抵發射場 6月中發射
求幸福快樂 楊志良：先苦後樂
下半年房市 建商溫和仲介審慎
長城未開放路段 北京將擴大
孫立人培訓女兵 照片展話當年
陸考卷人生 試卷3年高兩尺
台北端午嘉年華 規畫水上體驗
酒駕持刀拒捕 警強勢制伏送辦
國民雙狀元發威 芬威球場首勝
屏東龍舟開光 39隊競逐獎金
綠委緊咬電價計算 台電澄清
基測國文 考生：文言文較吃力
屏東眷村文化 數位典藏展開鑼
洪秀柱勉畢業生 格局決定結局
家扶籲關懷棄嬰 勿輕言遺棄
中央氣象局 氣象報告
電信競爭烈 門市人員精挑細選
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
旅菲台商 貧童守護天使
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
誰燒兵馬俑 項羽嫌疑大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
潘健成：年輕人缺乏的是態度
副總統讚南台科大 日夜育才
留在台南 賴清德向畢業生招手
日大阪緊急聲明 核電僅限夏天
塔羅牌禪卡 家扶助家長教小孩
立委質疑電價公式 台電澄清
高雄高球賽 詹世昌暫居榜首
電腦展熱鬧登場 旺季何時來
基測國文 多邏輯推論重環保
電腦展閉幕 商機280億美元
ICF身障新制 7/11上路
守護屏南醫療 枋寮醫院擴院
腦麻生保母畢業 學妹讚天使
南華大學畢典 研究生求婚成功
新制電價10日上路 電費小增
基測寫作 考生：簡單好發揮
法國會選舉 社會黨爭全面執政
基測作文 老師：具挑戰性
假日存款計息 金管會：按日計
雨神攪局 牛獅賽再延至10日
取締酒駕大執法 148件送辦
朱立倫：創意讓生活更精彩
台藝大畢典 總統勉創意變產業
基測跳電 吳鳳科大延長3分鐘
S.H.E金曲合體 直呼緊張
陳千武追思會 文學家齊聚
國中基測 缺考率創新高
肯定台灣 星高層駁斥傳聞
馬總統接見 台藝大男籃隊驚喜
藍中央黨部節能 中常會溫控
魚干女抵台 最想吃小籠包珍奶
台聯：經立院同意 才能漲油電
貪婪與政治酬庸拖垮西班牙銀行
大馬首屆亞洲動漫節 廣受歡迎
基測首日 高市38件違規
印媒：陸怕印散播民主傳染病
醉不上「陸」－打擊酒駕專題
你喝酒我開車 大陸代駕服務夯
飛虎隊留青史 國史館拍紀錄片
打擊酒駕 香港效果正面
酒後不開車 運將也代駕
陸醉駕入刑 提高刑責呼聲在
電腦展 Win8變型筆電搶眼
金門縣催生 SBL第8支球隊
杜書伍：別太記得是交大畢業
宗教流血衝突 緬甸若開邦戒嚴
法國會大選 牽動歐洲未來
換肝權威陳肇隆獲頒名譽博士
美調查洩密 兩黨發起口水戰
亞青田徑賽出包 緊急改選手證
綠委控ATM假日存款未計息
大陸通膨率降 可能進一步刺激
今彩539開獎結果
與吳副總統茶敘 石化員工建言
清大畢禮 校長勉為文藝復興人
歐元區討論紓困 馬德里拒求援
菲台灣客家聯誼會成立
神舟九號待發 將載女太空人
林智勝再見轟 桃猿氣走象
李來發證實 紅襪相中林子偉
今彩539頭獎無人中獎
日新防衛相 敏感發言受考驗
保台軍售 學者反對UN條約
漢字文化節 書法之美現身巴黎
西國未要求 EU已備千億紓困
小坵村民反對核廢料最終處置場
若敘人同意 俄樂見阿塞德下台
調查: 台灣百萬富翁減少千人 億萬富翁增加6個
保障民眾賦稅權益 立委擬推動「納稅人權利保護法」
揭開恐龍法官神秘面紗
日本媒體稱 國會議員已抵達釣魚台海域
行政院澄清 無反應慢半拍之情事
台灣發生三年來最大6.5強震 不少民眾夢中驚醒
油價連降「世事難料」？蘇貞昌批馬總統心態可議
20週年慶 畫廊週歡樂豋場
廖靜賢百米飆金 中華隊開紅盤
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
多情海明威 西嶼故居落註腳
歐元區會議結束 將紓困西銀行
新店青少年鬥毆 1死6傷
西經濟部長：將向歐元區求援
東部發生震度4級地震
清晨地震規模6.5
新北有感地震 強烈搖晃驚夢
宜蘭外海規模6.5強震
地牛翻身 宜蘭規模6.5強震
宜外海強震 陳(沖)指示密切關注
宜蘭外海強震 幸無災情
台灣清晨地震 美：規模6.0
宜蘭強震後餘震 規模5.1
宜蘭強震 陳(沖)指示加強應變
清晨強震 消防署:暫無災情
外海強震 宜花搖晃逾40秒
陳菊率團參加波特蘭玫瑰節遊行
天氣不穩 台中以南防大豪雨
美貿易代表：盼重啟TIFA
LPGA錦標賽 曾雅妮排59
大雨滂沱 阿里山零星落石
超噁 南印利樂包吸出小蛇
美商會：入TPP 關鍵在美牛
找不到準心 妮妮仍未擺脫泥沼
大雨局部積水 高市啟動防災
外海強震 陳(沖)指示核電廠安檢
南部雨大 屏東多處積水
國中基測第2天 數學打頭陣
山西女媧像下人骨 為女媧遺骨
南海爭議缺進展 華府幕後介入
規模6地震今年2起 助釋能量
西國銀行業獲援 各國歡迎
山區大雨 環府城自行車賽取消
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
達利特展 總保險價值近十億元
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
TIFA若復談 電子機械優先
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
國中基測數學科 考生反應不難
美牛若解套 看好文心蘭銷美
疑食物中毒案 韓生蠔逐批查驗
美牛將闖關 TIFA復談曙光現
TIFA復談 企業：各讓一步
西南氣流強 南高屏大豪雨
烏魯木齊維穩會議 指形勢嚴峻
美牛與TIFA 學者各有看法
外交部：駐外技術團依狀況調整
屏東雨大 霧台伊拉便橋封橋
菲警逾半超重 捉賊能力遭疑
外資匯出 台幣週貶0.15%
專家：金價隨消息面波動 勿追高
財團觀望 林口暢貨中心恐流標
蔣偉寧：考試及學制將趨簡單
陸媒讚揚參與台海危機飛彈部隊
台南山區大雨 消防隊疏散4人
地牛翻身 北迴鐵路列車延誤
陽光華語紀錄片 開始徵件
綠嗆續杯葛 藍開黨團大會因應
101登高賽 男女冠軍出爐
中台灣大學M6成立 資源共享
西銀行救急金 確切規模待評估
蘇籲馬：不應以會面轉移焦點
連10降 中油汽油降0.5元
桃園救護車撞翻 救人反被救
基測數學 取材生活豐富多元
玩笑惹惱酒友 男自稱警察被砍
學者：韓經濟模式 台灣不必學
強震 101董座：不擔心
陸5月進出口創新高
前駐美武官柴涵11日告別式
降雨警戒升高 高屏防超大豪雨
氣球伯林添榮 罹病不忘展愛
台塑汽油降5角 柴油降6角
強震加驟雨 蘇花嚴防落石
基測社會 貼近時事圖表題多
熱火下半場狂燒 殺進總冠軍戰
民間團體：我不要瘦肉精
基測社會 考生反應中間偏易
兒童理財營 注重寓教於樂
基測第2天 新北1生撕毀試卷
陳桂里為病人奉茶 擺脫憂鬱症
羅致政上任主委 期許黨內團結
食管法修正 醫師籲列牛豬分離
基測第二天 北一考區千人缺考
南投大雨 埔霧公路局部中斷
福島核災 近2成人十年難返鄉
綁上黃絲帶 盼保留南屯天主堂
肉粽賽爭霸 13歲小廚神吸睛
申請入學併免試 教育部尊重
府駁蘇批評 重申3點呼籲
強震 台電：核一二廠正常運轉
賴幸媛：兩岸投保優於現行待遇
台人遭槍擊案 印警正式起訴
護士班表亂 衛署：納入評鑑
長輩慶端午 副總統籲鼓勵催生
台籍攝影師遭槍擊 疑黑幕重重
勞工有薪照顧假 民團籲放寬
南部豪雨 陳(沖)指示加強應變
志工包愛心粽 關懷獨居長輩
NCC案若無共識 擬開臨時會
宜蘭強震 民眾睡夢中驚醒
宜蘭地震 政院：第一時間因應
大雨傾盆 高市燕巢路塌
3高時代 變額年金保險可因應
阿公店水庫洩洪 高市撤重症患
胡錦濤擬出訪 賀國強訪亞俄
四川巴中萬人抗議員警打人
家庭理財 5大功課
北美館典藏展 揭作品圖像意義
陸高速路 14輛法拉利飆車
感化家暴老公 夫妻志工攜手行
中橫道路又坍 交通中斷
獲商周大獎 畢業生成學校之光
傳涉薄案 劉源露面
復設中國部 蔡否認和蘇不同調
中俄經濟攜手 抵制美重返亞太
長青園落成 副總統讚激勵人心
陸生台生戀 好比牛郎織女
基測英文 決勝關鍵在閱讀測驗
蒲亭名錶收藏 比年薪高6倍
相隔15年 亞青女百米再奪金
亞青田徑賽 紕漏又一樁
陸首名女太空人 劉洋或王亞平
補教：基測自然 5年來最難
基測成績 累積人數表公布2種
高屏25村里 土石流紅色警戒
台中荔枝減產 將補助資材
豪雨 屏東撤離6老人霧台停電
江西暴雨 6.7萬人受災
數學考魔術 補教：有教育意義
基測國文 補教：近5年最難
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高雄高球公開賽 詹世昌奪冠
基測落幕 缺考人數創新高
國中師考基測 基隆考區最年長
整合兩岸論述 民進黨面臨考驗
廢棄酒糟再活用 釀酒糟醬油
補教：社會圖表題 9年來最多
盛夏 購物中心變身消暑樂園
心繫高雄豪雨 陳菊將提前返國
法國會大選開跑 左派可望勝出
肯亞直升機墜毀 2高官罹難
梧棲魚貨直銷中心 整建拚觀光
歐洲紓困4國 情況各異
欠稅戶持他人護照 企圖混出境
不分區立委 走入地方發現多
2原住民少女 榮獲總統教育獎
昆明河內高速公路明年通車
誤認寶 男偷贗品到台中鑑定
日右派團體 赴釣魚台釣魚
大豪雨 阿里山預警性封路
霧掩上海 運動會室內開幕
男玩遙控飛機 手指遭切斷
阿里山休園 小火車停駛
拳王巴喬敗陣 菲人怪罪裁判
開發多 金門加強取締濫墾濫伐
吸菸害健康 葉金川籲戒菸
勸長輩戒菸 高中生贏出國基金
體驗台灣夢 陸生：很糾結
豪雨釀災 陳(沖)指示全力應變
副總統：改革正確 就要走下去
見人就砍 日男大阪鬧區殺2人
布萊德雷爆冷 險勝菲拳王巴喬
竹市玻璃藝術 王金平稱讚
李登輝：台電中油應民營化
陸學者：人民幣國際化路漫長
5月外貿高 陸學者：謹慎樂觀
神木村土石流 兩鄰居民受困
敘反對派：阿塞德政府日薄西山
台南降雨趨緩 交通陸續恢復
雲門赴以國 周美青任榮譽團長
路坍 霧台鄉明天停止上班上課
世界和平會 籌募貧童暑期餐費
男缺錢竊褲穿 全部偷到女的
招收陸生 學界籲鬆綁
女大生校園墜樓 傷重送醫
跑步轉練競走 張珈鳳突破自我
大豪雨 嘉義稻作倒伏
台師大奪冠 晉級全國總決賽
大陸節能補貼 電視淡季注活水
豪雨釀災 國軍完成整備措施
多次酒駕遭逮 男討饒仍法辦
豪雨 屏東預警性撤離千人
上班不當用電腦 澳航員工停職
東吳學生墜樓 校方感遺憾
立院決戰週 朝野動員備戰
美牛攻防 食管局尊重立院
西班牙獲金援 總理讚歐元勝利
國民黨：蔡英文只批評卻無解方
四川台灣名品展商機近2億美元
12處封閉公路 明午前開放
高市3山區 11日停班課
駐外技術團計畫 國合會續開發
還有超大豪雨 高屏嚴防災害
赴釣魚台捕魚 日國會議員隨行
6縣79村里 土石流紅色警戒
為美牛而戰 藍委意見不一
神全開轟 牛隊終止對獅5連敗
豪雨成災 二仁溪等警戒
陸首座運動休閒學院 想招台生
秘魯失蹤直升機 14人皆罹難
中南部雨不停 高屏防超大豪雨
亞青田徑 中華單日奪3金
高巿預防性撤離逾千人
埔霧公路未通 大批遊覽車受困
穆巴拉克接呼吸器 時而無意識
國民黨：流血衝突才是強壓民意
大馬官員警告 示威嚇跑外資
象隊狂轟猛打 痛宰桃猿
美學貸泡沫破滅 可比次貸風暴
中市和平區兩里11日停課
法網決賽 納達爾搶得首盤
烏克蘭小飛機迫降 5死15傷
廬山溫泉警戒 旅客連夜撤離
猶太警察蓄鬍 遭紐約警局開除
「美牛歐盟模式」 國民黨：台灣承受不起
巧合! 電價漲、台灣發生今年最大6.5強震
台灣海軍飛彈快艇電腦失蹤 如落入中國手中後果難測
陳冲看歐債 指擴大公共建設台灣可參考
美國牛肉闖關 台灣國會戰雲密佈
美國3醫師團 11日探望陳水扁
電視類比訊號關閉 南部今天轉數位
美國等22國環太平洋軍演 獨排台灣
電費上漲 親民黨向監察告發失職單位
行動學習實驗計劃成果 發表行動學習及電子書包
豪雨災情 中央災防中心提升至二級
綠監察院告發陳冲 行政院：NCC委員同意權在立法院
阻擋美國牛肉闖關 民進黨展開120小時動員令
Japan: panel says nuclear plants safe to reopen
超大豪雨襲南台灣 多處路斷停課
廈門設立「台商法庭」
French President’s Socialist party poised to win parliamentary elections
謝長廷稱「民進黨共產黨無冤仇」 中共媒體重視
日本釣魚台「釣魚大賽」 中國稱「鬧劇」
緬甸邊界爆宗教流血衝突 總統宣布戒嚴
英國宣布 漢語列入小學必選外語
表決美牛案 綠佔主席台、藍營預估跑3票
法網男單決賽 納達爾連取2盤
校園事故 台大宿舍男學生墜樓
強震撼動希臘土耳其 6傷
工人受困大安溪 摸黑搶救中
強震襲土耳其 59人受傷
高球傳統賽 盧建順亞軍
台灣青年在巴黎 帶動珍奶風尚
美露天電影院 80年不衰
全台豪雨特報 高屏防超大豪雨
大馬副首相批 勿效顰西方自由
歐盟金援 無助西班牙跨難關
陸出口轉強 刺激內需成焦點
久旱逢甘霖 西班牙銀行業有救
台股7000點攻防 看權值股
陸融資上合 擴國際政經話語權
陸南方暴雨成災 70萬人受災
台股開盤上漲100.08點
妮妮無緣衛冕 珊珊封后喊讚
西尋求紓困 義大利恐成下一個
曾雅妮陷低潮 大陸馮珊珊封后
煙囪冒黑煙 南亞硬布廠火警
綠佔主席台 促處理電價凍漲案
股匯齊揚 新台幣升9.8分
阿里山公路封閉 遊樂區休園
調查：陸民海權意識大幅提高
緬流血衝突 總統：危害民主
廬山撤旅客 埔霧公路搶通
中美洲尋求拓展亞洲市場
土石流警戒區 中市設收容所
南橫中斷 老師走古道到校
擺脫希臘包袱 歐元或將更好
台中市和平區下午停課
富士康提早收購面板 夏普勁揚
預料燃油需求攀升 油價勁揚
進水豐沛 曾文水庫調節性放水
學生獻愛植物人 赴創世行公益
屏東到處淹 3天雨量破900
中華毒大地 種作物蓋豪宅
越南瘋中文 急聘大學華語教師
學齡前劇場 親子共賞創造樂趣
兩岸金融開放 學者：台商樂見
杜絕馬路殺手 陸考駕照越難
新光海航人壽總座 陳國柱接任
聯外道路受損 奧萬大休園
陸通膨大降不易 消費可期
李明博將訪巴西等拉美4國
法國會大選 極右強壓極左
利率市場化 陸銀攬儲戰升溫
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
經長：提高技術 跨部會整合
高市防救災 國軍前進六龜甲仙
台股類股齊揚 逼近7100
利多激勵 亞股勁揚
殖利率反映成長緩 債市非泡沫
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工業論壇 施顏祥：精益求精
關島熱帶低壓 是否成颱待觀察
將印傭反鎖陽台 婦緩刑
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宏達電今爆量 股價擺脫跌停
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批發零售夯 線上就博會搶先機
賴清德邀檢長 為路平專案把關
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西雅圖台僑車禍 肇事者落網
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農行專家籲取消港幣 人民幣化
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光六艇筆電遺失 軍方坦承疏失
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美牛案攻防 林中森指示妥因應
屏東3天雨量破千 高美大橋封
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