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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
愛心媽媽：孩子都是心肝寶貝
山東濰坊辦卡入會可抵交通違規
護理產業工會成立 盼增加正職
豪雨溪水暴漲 南澳設應變中心
育嬰留職停薪津貼 已發93億
蘇貞昌：黨主席選舉圍毆打蘇
撿狗便換黃金獲好評 新北續推
湖泊交流 金銀湖號日月潭啟航
忙工作 Ella蜜月放一邊
台灣產品登陸 品牌與通路牽手
三鶯藝術村 親子同遊新去處
台灣南海戰略 側重美國與大陸
醫師：運動有助改善癲癇病情
學者：無瘦肉精中毒 非無風險
是否選2016 蘇貞昌被圍攻
以為腸胃不適 女廁所急產雙胎
湖北團訪阿里山 捐電腦設備
科技盃高球賽 汪德昌封王
新北醫業勞檢 超時工作最嚴重
朝街友潑穢物 兩學生下跪道歉
防抗議 菲駐中使館維安升級
對流雲系旺 蘇澳降超大豪雨
許信良：應讓綠組大聯合政府
演唱會現身 豬哥亮盼見謝金燕
陸央行2次下調存準率
大雨坍方 蘇花預警性封路
為3千元 男持空氣槍行凶
遠通與車廠合作 新車配eTag
好球帶縮小 打擊戰拖長比賽
今彩539開獎
神話開唱 歌迷戴面具變身舞群
釜山網賽 李謝配爭雙打冠軍
黨魁之爭激戰 綠團結受考驗
雨勢大 宜蘭市區多處淹水
洲際球場觀眾破萬 地主牛惜敗
不動產實價課稅 未定時間表
朝遊民潑糞 學生母親致歉
林煜清6局好投 率象完封猿
豪雨防災 南澳鄉公所收容村民
台積電建議 財部：審查會討論
燕唱會放全家福 豬哥亮紅眼眶
救出口 經部週內提具體措施
今彩539 頭獎1注中獎
倫奧環形塔揭幕 門票挨轟太貴
攻北台 蘇煥智：中國政策關鍵
H5N2土雞場完成撲殺 防檢局: 不會傳人
日本一家晚報稱 4/26日採訪到薄熙來
提總統罷免案 民進黨團「為留下紀錄」
許信良砲口轉向蘇貞昌「不能選不適任的人」
60年台中太陽餅老店後繼無人 母親節起「歇業」
蘇花豪大雨 公路總局戒備
台灣立法委員 指越南政府＂好戰＂
檢察官動輒＂具體求刑＂ 監察院糾正法務部
回應防暴聯盟 內政部：105年以前將新增1,462名社工
台中仁愛醫院 用科技打造最好的母嬰親善關係
漁船南非擱淺 28台灣人平安
就愛劍橋女 開750英鎊徵卵
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希臘退出歐元區德納稅人也受損
希總統會政黨領袖 避免再選舉
宜花短暫雨 西部午後雷陣雨
國防廉潔評比 台灣PK八十國
日媒專訪薄熙來 引側目
紀文惠伴孤兒 省配菜扒白飯
紐時：重慶調查打黑涉刑求警察
國防廉潔評比 軍方全力配合
吳敦義：任副手 努力使命必達
駐巴使館舉辦台灣電影展
宜蘭花蓮豪雨 陳(沖)：加強應變
北市1女子疑似墜樓亡
憤怒未止 西英街頭示威再起
勿忘受刑人 詹雅雯家放藍白拖
跨界競爭 IC設計壓力增
用往生者身分訂車票 男判3月
花博跨國忘年交 戴孝如同理心
融資難 珠三角全民瘋放貸
心理師導覽故宮 鍾昭瑛很懂人
節能減碳 高雄太陽能發電正夯
與父母相處時間 人壽網站試算
探空 太空中心學界簽備忘錄
家庭主婦變志工 為民服務十年
台水提供水費試算服務
蘇花公路坍方 南澳段封閉3天
李可染畫作 再創天價
經紀人證實 朱慧珍女墜樓亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
張學友大馬開唱 全場激昂
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
媽媽的大鍋菜 林佳龍難忘
新書：母親對歐巴馬影響深遠
電池廠火警 迅速控制未擴大
電源晶片Q2增 台封測廠吃紅
陳光誠姪子遭起訴
中日韓領導人會議在北京舉行
蘇花南澳和平段 多處坍塌
立委考察美牛 藍：近日規劃
恢復上班 劉憶如立院報告減債
雪隧部分排煙機停 保養非故障
希難組閣 歐施壓恐退出歐元區
菲僑界辦餐會 提前慶馬吳就職
黃金週線收黑 逾4個月新低
浴佛大典 感念佛恩父母恩
薄熙來受訪 學者：確實詭異
近1成新生兒 母親是外配
中日韓年內啟動自貿區談判
兼顧官兵狀況 鐵衛隊納編
太陽堂餅店停業 中市府盼傳承
黃岩島爭議 陸赴菲旅遊急凍
養退休肥貓 台電：依規定辦理
14日立院備詢 劉憶如受矚目
佛光山慶佛誕 信眾聚凱道
卡卡將來台 雜誌分析竄紅原因
朱慧珍女墜樓 現場疑有遺書
中油：汽柴油各降0.5元
北韓核子試驗 中日韓無法接受
探扁媽 蘇煥智：家屬憂扁健康
台塑汽柴油調降5角
太陽堂餅店 台中太陽餅代名詞
藝人當一日保母 幫志工媽解勞
防日軍毀 國父題匾曾偽裝砧板
經濟壓力大 8成孕產婦好憂鬱
湖南平江橋塌 落水人數不明
減債目標 10年預算平衡
要不要生孩子 家庭壓力大
防治成功 大馬愛滋病人數減少
母親節 總統夫婦陪媽媽吃飯
迫母佛前發毒誓 逆子惹官司
陸官員：三國自貿 中韓可先談
英交通部長訪台 尋合作商機
新LED照明 不擾螢火蟲繁衍
陳菊籲 多關心新移民媽媽
不一樣母親節 爭睹敦睦艦風采
希臘可能退出歐元 5階段解析
台灣16藝術家 以色列展作品
問政家庭兩頭燒 立委媽媽不苦
肯塔基州長訪台 慶締盟30年
澳門辦事處開幕 盼作兩岸橋樑
以心浴佛 法鼓山號召萬人禪修
夫不離不棄守護 慈濟志工感恩
參訪交流 王國生讚賞中台禪寺
川震喪子 7成再當媽
別具意義 慈濟浴佛歡慶母親節
房地產泡沫破滅 西班牙陷危機
澳門官員訪台 籲開放免簽
志工專題：柏林志工 貢獻所長
無法常陪母親 馬總統感心疼
志工專題：台灣志工 非洲身影
高雄林園公十 展演運動兼具
已故曾宏正 入國際壘總名人堂
新北役男入伍 可提早切結
不堪病痛 男疑上吊成白骨
多元形象媽媽 展現無限母愛
2016國債 估逼近6兆
偷胡璉勳章者 疑退役解放軍人
金門慶母親節 兒為母洗腳
中日韓合作 溫家寶提4建議
作救人菩薩 黃丞毅器捐展大愛
慈濟辦浴佛大典 感念父母恩
中日韓簽署投資協定
綠意萬千 阿里山步道具特色
姪子被捕 陳光誠稱是代罪羔羊
外資匯出 台幣週貶0.44%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
區間整理不變 以盤代跌等反彈
金大與15高中職策略聯盟
妻罹小腦萎縮 全家福照圓夢
烏來玩水 1國中生溺斃
陸軍機等洩密 7成是網路洩露
傳填字遊戲藏殺機 委民斥荒謬
蘇花南澳至和平 十天才能搶通
陸收入分配改革 減稅是重點
光陰的故事修復版 電影節首映
旅韓華僑健行 慶馬吳就職
掏出2美元 臉書幫你衝人氣
國債高舉 朝野立委籲節流
新品盡出 5月NB出貨看升
護家園 桃園成立河川教育中心
保衛米酒商標 紅瓦厝勝訴
職訓有成 全國技能中區獲7金
大陸媽媽 剖腹產率世界第1
沙雕蛋糕康乃馨 福隆親子同歡
大吉嶺護理志工 李佳珣回憶多
提振出口 15日台日商機媒合
睽違年餘 SHE合體義賣T恤
越南組南沙艦隊 爭南沙控制權
北市成年禮 父母盼子女更成熟
王國生遊日月潭 難忘茶葉蛋
母早逝 王彩樺給女兒滿滿的愛
車籍異動 eTag免撕
黃重球：台電改革與漲價同步
疑財務糾紛 女建材商車輛挨槍
國二生騎機車被撞死 母慟癱軟
另類母職 分享甘苦談
疑經濟因素 運將跳樓輕生
尋回ipad 日人感激金門
助58歲婦做人成功 台大低調
李亮瑾幼時歷險 憶唐氏姑哽咽
食管局長：16字美牛政策不變
釜山網賽 李謝配再與冠軍擦身
大馬：台灣公司承諾投資石化
中日韓自貿區 年內啟動談判
熟女常識不足 骨折才知骨鬆
華語樂之路 呈現台灣樂壇
奢侈稅收34億 抑房市投機
為湖北團餞行 連戰提民國百年
慈濟萬人浴佛 祈求天下無災
對街友潑糞 2生遭退學
英大臣：無奧運安全威脅
馬面判刑 連勝文批政府踢皮球
連任省委書記 汪洋講為民服務
倫敦台灣電影節 開幕片電哪吒
蘇花不通 台鐵每天加開列車
溫促野田：妥善處理釣魚台問題
詹智堯本季首轟 當母親節大禮
以總理覆函 巴解認迴避主題
朱慧珍女墜樓 檢初步排除他殺
猛獅咬牛 3連勝穩居領先
港民陣遊行 抗議警權大壓自由
台日鐵馬交流 博感情促進觀光
上帝的雙面諜：傅希秋
陸：民間論壇 綠基層也參加過
台製紀錄片在陸播出 介紹台灣
中日韓警告 不容北韓再核爆
陸官方澄清：未要求陸客撤離菲
德西大邦選舉 梅克爾面臨潰敗
母親節辛酸事 希臘媽媽賣小孩
加國2架私人飛機相撞 5死
接受遊說台灣政府公司招待 美議員承諾退錢
美國派前商務部長 參加馬英九總統就職典禮
廈門8所省高中 今年秋季將招收台生
Scott Thompson steps down as Yahoo CEO
蔡英文：承認「一國兩區」等於否定台灣是主權國家
49 headless bodies found on Mexican highway
北京重申 中共十八大如期舉行
中日韓三國領袖 警告朝鮮不要再挑釁
兩岸記者團 海西聯合採訪一週
韓國遊戲商欲惡意併購 遊戲橘子：不接受
學歷造假？ 雅虎執行長下台
王惠民跛龞千里 舉辦陶盤回顧展
南投林管處：南三段＂黑熊出沒 !＂
報告：7成5考生平均只睡6.4小時
東京購買釣魚台募款破5億日元 即將足夠＂市價＂行情
調查: 全球最受歡迎國家日本居首、美國第八
星雲大師開示＂人道立場處理陳水扁、林毅夫罪行＂
蘇格蘭17歲青年成合格飛行員
阿根廷變法 准許變性和尊嚴死
驅除厄運 印度父親活埋女嬰
政黨協商陷僵局 希臘危機難解
小摩慘賠 執行長承認信譽受損
德西大邦選舉 梅克爾慘敗
萊茵鐵橋情鎖見證永恆愛情
希臘效應是否蔓延變數多
工作與人才俱失 西班牙最痛
行善無國界 星國副總理讚慈濟
希臘退出歐元區 官員開始評估
臉書股票 蘋果共同創辦人喊買
高溫炎熱 桃園以北午後雷陣雨
歐美有漲有跌 台股留意題材
希臘恐退出歐元 歐盟打預防針
台股開盤下跌2.38點
紐約台灣傳統週 美樂手奏國歌
小摩倫敦分部釀禍 恐將解散
沙國油長喊話 原油價跌
潑糞案 蔣偉寧：應培養同理心
新台幣匯率盤初走貶
美銀：陸降存準率釋利多
韓吃遊戲橘子 經部：了解協助
歐盟：經濟復甦在望 仍有風險
中共：政改絕不照搬西方模式
雅虎船長換人 5年下台5人
國道新費率6月公布 續享折扣
財政惡化 陳菊：創造土地價值
英飛凌執行長拖病體 功成身退
瑞郎避險功能失 英鎊取而代之
可口可樂在尼製罐銷中美洲
實價登錄期程 內政部最後協商
墨販毒幫派暴力 5年死5萬人
佳能將首創數位相機無人化生產
中央氣象局氣象報告
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英媒：周永康交出權力
媽媽勒褲帶 林姍成夜市小天后
台塑美國自付投資並非出走
買盤觀望 台股價跌量縮
胡錦濤：賀中日韓會議取得成果
季後賽打包 林書豪夜店澆愁
北京故宮竊案 維持原判
供過於求 油價應跌至百美元
國光石化擬轉進大馬 經長證實
520抗爭 綠營聯盟成形
遠東集團股上揚 遠傳強勢
施顏祥：認真做到最後一天
美議員訪台惹議 外長：依規定
台大攜手中信 設兒少智庫中心
中日韓提升全方位合作夥伴關係
避邊緣化 總統盼加速經貿談判
孟德爾頌以利亞 暑假巡演
空品標準 細懸浮微粒納管制
陳菊：與對岸交流不拘形式
雪隧車距車速 交通部近日定案
南三段黑熊出沒 山友小心
陸政局不明朗 富人移民增加
證交稅少 財長：不全因證所稅
防溺 紅會訓練救生蛟龍
過期茶葉再利用 成除臭茶香包
歐元區財長說重話 盼敲醒希臘
祖克柏28歲 臉書上市成大禮
肺腺癌轉移腦 單國璽三總開刀
新iPad首賣旺 通路商按讚
蘋果欲併購 Loewe拒置評
不怕惹惱美國 日或將干預匯率
涉放高利貸 夫妻檔送辦
遭控沒給安胎假 一銀：調查中
美查海外稅 銀行拒美富豪
曾宏正進名人堂 壘總頒發證書
浪漫生態校園 漁光五月飄雪
新北公幼班少 新設保留員額
瘦肉精爭議 衛署：加強溝通
邦議會選舉慘敗 梅克爾挑戰多
外資匯出 新台幣午貶6.8分
520遊行 北市警：嚴正執法
臉書股搶不到 押寶蘋果更好
蔡英文公開信 三問馬總統
府：總統繼續傾聽回應民意
與夫不睦臉書批文 女遭訴
寶華：陸降存準率 成效恐有限
石化出走 塑化股下跌
證所稅 立委盼劉憶如淡定
綠提總統罷免案 藍：政治鬥爭
蛹蟲草栽培突破 產值估逾6億
慶登基鑽禧 英展60幅女王像
薩爾瓦多首季出口成長14%
蘇花中斷 台鐵加開列車因應
印前總統卡蘭 再任呼聲高
5/21日環食 氣象局將直播
德布西150歲 鋼琴家獻藝
台股收盤跌24.19點
涉下藥性侵拍裸照 迷姦狼起訴
今年3D電視出貨 估年增9成
逢甲夜市遭住戶抗議 市府因應
南投查獲大麻3百株 兩警受傷
黃宗源入監執行 綠批司法追殺
陸農業經濟 落後美國百年
石化傳出走遷廠 業者憂競爭力
劉德立赴恰谷慰問水患災民
外媒：共軍在南海軍演
潑糞生遭退學 北市：應先輔導
誘少女下海坐檯 男判刑
台股開低震盪 跌24點
黛妃遺產挹注 威廉可望築愛巢
復仇者聯盟 全球破十億美元
崑曲故宮文物結合 詮釋荊釵記
新北抽查 貨用升降機違規嚴重
穆迪：小摩巨額交易虧損令人驚
股市人氣淡 成交量創今年新低
越南大聲公 干擾飛安
5月台指期漲3點
5月電子漲 金融持平
eTag申裝點 豎關東旗辨識
台南市花選拔 何時開票未定
駭客入侵公司主機 發電郵詐財
沙佛林棄美籍 都怪美國管太多
左投大對決 陳偉殷對沙巴西亞
成大農業中心 為植物寫身分
新人李康逢 客劇受矚目
法鼓山送愛 溫暖菲颱風災區
美國媽媽們 熱中臉書
藍委反攻 推翻集遊法初審結果
立委：調查局長親弟疑涉貪遭緝
中日韓談FTA 經長：有壓力
手機被歹徒申請停話 小心詐騙
大學生車禍腦死器捐 遺愛人間
失免責金剛罩 沙柯吉恐遭偵訊
林全：證所稅納入所得稅課徵
抗漲專區產品 視促銷策略而定
韓廠惡意併購 橘子：不接受
中市消防局長 議事堂上罰站
高中職改隸 教部：補助不中斷
安全考量 外交官房補擬調整
明華園興訟 綠委：欺壓百姓
捍衛名譽 陳勝福：借重司法
母性門診上路 助職場懷孕婦女
台灣防護員 陸徵婚節目亮相
暴雨襲陸南部 湘百萬人受災
南投一警涉種大麻 檢警偵辦
三大法人賣超台股23.3億元
朱慧珍：女兒是生命中最大禮物
蜜雪兒被爆善妒 愛查勤歐巴馬
中市城市旅遊專車 週末開跑
汪洋：對網友批評謹慎自省
諾貝爾獎得主 勉學子堅持專業
奇景連發 金星凌日6月登場
新台幣兌美元貶9.2分
綠擬提罷免案 藍批政治操作
異議人士結婚 陸警婚禮監控
四技二專聯合分發受理報名
小英公開信 藍：綠營內鬥延伸
睫毛生長藥水 衛署核准上市
投保協議 法務部盼建良善機制
國光馬國設廠 1年完成評估
償債 財長建議活化國有資產
防禽流感 嘉縣加強養禽場消毒
槓哺乳辣媽 彩虹歐巴馬登封面
局長弟疑潛逃 調局：絕無包庇
黃金石斑魚 專家：世界第一尾
豪華遊輪將靠泊麗水世博會園區
浮洲合宜住宅 申購延至5月底
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇清泉林世嘉 將參加WHA
郭采潔男友 徐佳瑩：沒見過
台股低量 可比金融海嘯
都更案無進度 郝龍斌挨批淡定
女迫人賣淫 強取鑰匙防逃脫
研究：一時貪嘴 3小時後肥腰
訓練場地克難 尤偉丞跳高奪金
陸休漁 與菲衝突可能趨緩
宏達電One新機 拓增體驗點
滿足想像 加媽媽將塗鴉變玩偶
反中科四期 詩人吳晟淚灑立院
外傭得傷寒 9旬雇主染病
海西石化漳州辦公室 規畫中
槍殺小隊長 毒犯李國麟聲押
讓太陽堂傳承 中市府將輔導
阿里山百萬遊客 新婚夫婦幸運
考生睡不飽 每天不到7小時
亂倫妻請求剩餘財產 時效遭駁
硬體無改善 老人機構面臨歇業
招收陸生 首見國立大學
陸市場大 富邦財險營收增3倍
北市登革熱 境外移入20例
以民為尊 雲林海巡設服務站
一航廈整建 玻璃帷幕明亮驚豔
上周外資賣超427.83億元
人親心近路寬 王國生離台
向神明買地 高市每坪千元起
林佳龍：中油賣天然氣獲暴利
中油：天然氣累計虧損453億
江西發現5億年前海洋化石群
尼泊爾飛機撞山 15死6生還
談防貪 王建(火宣)：高薪養廉
崔威勒要刷新法總統夫人形象
音樂劇阿伊達 台北高雄上演
陸委會：大陸對台重點仍在經貿
分手擂台暴紅 台掀淡定熱潮
再過戲癮演媽 李烈：我的媽呀
烏克麗麗下鄉 音符深入偏鄉
被瞄就殺親戚 男送辦
台幣收29.502 三週新低
替新人省錢自肥 婚紗主管判刑
德盜版黨崛起 成國會選舉關鍵
涉賄選被判刑 壽豐鄉長將請辭
愛評網攜奇摩 推美食旅遊平台
新聞局將熄燈 宋楚瑜不出席
桃園觀音海域污染 藻礁遭殃
台電新舊任董座 15日交接
雪隧速限 16日討論
日環食奇觀 北市天文館邀共賞
留船員要船主付錢 漁業署敗訴
520沒邀黨內 馬吳致函諒察
太陽堂停業 糕餅業爭相合作
新聞局惜別會 歷任局長將現身
台電澄清無綁標自肥
歐債惡化 油價跌至今年新低
男登北大武山摔傷 直升機吊掛
尹啟銘：台韓對陸談判競賽展開
歐債推升美元 金價吐年來漲幅
登山客失聯4天 警消尋獲
5早收產品 受大陸貨衝擊
臉書未來動向 收購露端倪
不滿前女友 尾隨開槍遭逮送辦
牙醫擅書法 自創拔牙歌慰病心
黃岩島休漁期菲船入 陸將執法
央廣節目 入圍NYFA廣播獎
修剪榕樹防颱 總兵署休館2天
陸10%富家庭 擁逾7成收入
嘉義高鐵產專區招商 今年重來
中石化駁公司治理不週
生活情境教室 連結戰地歷史
歐洲之星列車 擬新增十站
港新特首上任 司局長將加薪
經部：尊重太流臨管人任何決定
環署：觀音海水 量測無異常
東沙金牌竊案 中士監守自盜
歷時半年 閩殘者製無障礙地圖
挑戰戈七 中山大志在沖天
證所稅不課 不動產稅改難推動
少女時代翻唱舊作 AK盼合唱
曾勇夫：過度貪腐控制影響效能
緯創否認賣電視部門
納克森：購買橘子股權符合法規
駁小英兩岸定位 藍批刻意扭曲
穩定民生物價 政院密切關注
港龍飛台中定班 串聯北中南
下藥猥褻學生 小提琴狼師判刑
刮刮樂 前4月業績年增25%
違法業者 擬納可排除採購廠商
穆迪調降銀行信評 傳計劃延宕
警察種大麻 南投查獲上千株
特勤賽遭取消 國防部遺憾
陸富商駕車肇事 星網友撻伐
力麗：董事會不得排除獨董提名
潑糞生家長捐款 補償受害遊民
中日韓投資協定 政院嚴正面對
哥大52歲工友 掃出大學學歷
國光馬國設廠 需經可行性評估
陸委會：一國兩區合憲彰顯主權
廈門稱對台優惠措施 含金量高
今彩539開獎
台旅會赴渝 代辦費取得共識
胡錦濤全票當選18大代表
機上可講手機 維京航空開禁
韓廠若違法 最高罰2500萬
威力彩開獎
高市購屋熱絡 大陸客沒缺席
五二０維安 國安團隊全力投入
釣魚台新疆問題 考驗中日關係
劉憶如現身 立委質詢酸味濃
英人暴飲 年耗政府44億美元
農委會：考察團了解美把關機制
金門牛落水井 消防員救援脫困
陸30年 420多萬黨官涉貪
官員弟涉貪 國安局：無督導權
造六龜長壽村 擬邀日災民體驗
實價登錄制度 預定9/1上路
星雲：優待陳水扁 赦免林毅夫
民代助理遭毆 警方逮人函送
台電：核四耐震防海嘯夠安全
少年籃球賽 培養下一個林書豪
公共工程 5項反貪腐行動
同性戀結合 2/3美國人支持
提昇學生體能 金門訂長期計畫
幫助弱勢 金門岸巡清理教養院
府：目前沒有考慮特赦陳水扁
萬夫莫敵 老道格拉斯出E傳記
陳致中：感謝星雲關心
今年迄今 港92人染流感死亡
日憂電荒 籲全國省電大作戰
陸外交部批世維會參拜靖國神社
殲20原型機 或具獨創進氣道
公開信遭批 小英盼勿政治思考
越南男子攜犀角闖關 在斐受審
歐巴馬拼選戰 捨APEC峰會
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鴻海首季毛利率跌破7% 新低
台灣電影放映 瑞典觀眾感動
威力彩頭獎槓龜
女廁裡有槍 改造槍枝火力強
防哄抬 政院公布聯合查察成果
英籲伊朗易轍 否則歐盟制裁
太陽光電業產能過剩 經長憂心
2016議題 小英：言之過早
國際伸援 南蘇丹難民陸續返國
潑糞時在場 紀姓學生：未參與
梅克爾：選舉敗北 撙節不變
台灣原民音樂 法國發行推廣
油價漲 義能源公司高層油水豐
美新型運輸機將部署琉球
星雲用公民發聲 期許社會和諧
曾俊華抵台 將訪陸委會財政部
觀光夜市圍事 警掃蕩竹聯幫
扁赴長庚 北監：日期未定
南海休漁令 陸：與黃岩島無關
交易慘賠 小摩投資長退休
達賴計劃訪問俄羅斯 簽證＂高難度＂
「打不死的蟑螂」房價越打越旺 奢侈稅11個月只收到五分之ㄧ
馬第1任期剩7天綠提罷免 國民黨譏＂鬧劇＂
難得一見環食 氣象局5/21將直播
走過一甲子歲月 行政院新聞局5/20＂熄燈＂
宜蘭＂清水地熱發電＂ 5/16日ROT案招商說明會
台股14日＂無量下跌＂ 創40月新低量
Facebook said to plan adding IPO price range to $34-$38 a share
Palestinian prisoners in Israeli jails end hunger strike
China accuses Dalai Lama’s deceit after murder plot claim
Nearly two dozen Syria soldiers killed by opposition groups
義美舉辦春燕攝影比賽，帶動西湖服務區人氣
eTag 今免費全台申辦 反應熱烈
酒駕修法 立委提從重量刑
航行馬尾客船“金龍”號進水 所有人員已獲救
國民黨封殺＂罷免馬英九＂提案
總統選舉文宣違規 馬、蔡均遭罰款
外交部稱: 兩岸外交休兵 南海主權不會退讓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希臘局勢亂 國際油價跌
財政緊縮 西班牙元氣傷
台奧簽署學術交流合作備忘錄
歐盟：不守規矩 得退出
可愛青蛙跳躍 華裔攝影師得獎
見證航太史 發現號華府熱
旅美藝術家張宗帆 作品奪獎
北京市專案清查非法居留外國人
遭陸驅逐 陳嘉韻：將再回去
王建民投復健賽 未知復出時間
利空紛陳 不利台股走勢
達賴赴英領獎 指陸陷道德危機
上半天高溫防曬 下半天防大雨
操舟翻覆 吳沙國中學生落水
建仔復健賽再奪勝 差點完投
台股開盤下跌62.34點
卜睿哲：預期兩岸關係未來放緩
提高賦稅 巴西汽車銷量下降
美媒：林書豪入選男籃靶子隊
傳播科技演進 新聞歷史永存
要金賢重好看 粉絲卯勁敷臉
首次歐梅會 聚焦成長解決危機
綠提罷免 王金平：依程序處理
港媒：北京擬放寬陸資買港股
巴拿馬4月通膨0.7%
巴西美元匯率升 創近3年新高
歐盟研究：老年人生活將更不易
加巴士斬首案 兇手將獲釋
小摩慘賠 白宮：改革勢在必行
中日磋商海洋安全 釣島受關注
卜睿哲：馬總統執政面臨壓力
新台幣匯率盤初走貶
周杰倫籌拍新片 想當DJ
電價分段調 總統：家庭衝擊小
吳經國角逐國際奧委會執委
砂石商命案 警追查
近6成上班族 想買屋難下手
操舟翻覆 國中生溺斃
陸媒：菲國也將發布休漁令
綠建築 總統：打造低碳綠能島
國防部：盼林毅夫坦然面對法律
劉德立參加亞松森佛誕節活動
立委：急診室問題多 也需急診
正常先生歐蘭德 就職作風低調
高價股回穩 台股守7300點
ETC餘額不足 通行費無折扣
台泰警方聯手 破境外詐騙機房
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
夢幻企業家 戴勝益拔頭籌
罷免總統案 藍籲泛綠懸崖勒馬
建仔定位難 排除6號先發
新北抗漲 3天特賣會搶好康
歐洲利空續出 亞股連5黑
陸菲各自休漁 對峙可望解套
索尼Panasonic談結盟
北高兩市展覽館 正式命名
傳臉書擬提高IPO區間價位
天氣多變 大武焚風南部防大雨
新聞局熄燈 總統憶當年
希新政府難產 歐盟釋善意
希僵局未解 成敗進入最後倒數
傳陸擬斥資建寬頻網路基礎建設
日2家電 擬合作OLED電視
陸4月FDI降 連6月負成長
教育工會租金案 高市府要查
不滿勸告勒斃婦人 男重判
九成溜滑梯不合格 兒安藏危機
Happy出嫁 寵物專車開動
幼兒學步車 國健局建議不使用
陸商務部：4月外需更低迷
憂良田遭汙染 農民告官
改善站啟用 金門能看數位電視
陸：中韓FTA首輪談判已啟談
林毅夫談中南美 產業要升級
環團籲成立化學安全專責單位
eTag申辦早鳥 曾抗OBU
奈米金觸媒防毒口罩 防嗆傷
中日韓FTA 青島率先卡位
SWAY新書發表教你看房眉角
環島旅遊夯 香港3姝綠色環台
星雲提軟禁扁 陳菊盼總統聽到
腸病毒流行高峰 已38人重症
當舖之星 一探當舖經營之道
亞東醫院槍擊 空氣槍傷人
成大研發新藥 技轉4億創新高
關懷弱勢 郝：台北軟實力發輝
過分消耗資源 地球未來堪慮
新聞局落幕 陳(沖)勉續發揮功能
操舟訓練 宜蘭規定穿救生衣
1成賣屋廣告涉不實 罰 6家
瓜國女童遭誘拐 美拒歸還
農委會補助29農會增設烘乾機
商辦量縮 仲量聯行期待Q3
托育盟：三娃保母優於托嬰中心
中軟園區動土 年產值150億
加強台美關係 總統促解決美牛
政府專案加持 IT服務營收增
外資匯出 新台幣午貶2.5分
迅海級原型艦 103年底完工
越早衰重症患者重生 感謝台灣
免趴趴走 中油允油罐車到漁港
台股量低 政院成立專責單位
黑琵北返 保護區開放漁撈
台馬警方合作 破一粒眠集團
重殘胞弟病逝 兄疑上吊身亡
殯儀館擾人 新北修法回饋里民
疑遭大陸吸收約軍官 台商遭訴
北市隧道安檢報告 郝：不滿意
實價登錄前 一手老屋現出清潮
參議員馬侃：美台應簽自貿協定
李鴻源：贊成加重酒駕刑責
豐富城市內涵 高市要說故事
台股收盤漲18.46點
台股開低走高 漲18點
老婦頭痛30年 求醫終脫困
迴避FTA 藍批綠政治操作
宣布解嚴 邵玉銘人生光榮時刻
上海打房 單身不能買第2間房
弟猝死兄自縊 嘉縣人倫悲劇
5月台指期漲16點
5月電子期漲金融期跌
十二年國教 7成5校長有疑慮
潮間帶採海膽 1溺斃1獲救
小三通金龍輪 閩江口遇險
開低走高 台股收漲18點
國軍防災資料 增海嘯易襲等地
潘基文踢球摔傷 手骨折無大礙
台電採購案涉弊 廉政署搜索
副總統：台日產業合作 好時機
吸食K他命 膀胱炎找上門
王卓鈞：加重刑責可減少酒駕
痛苦十年 白冰冰嘆朱慧珍喪女
綠提罷免總統案 程委會封殺
活化公有設施案 公民會館展示
台德合作短片入圍坎城正式競賽
三大法人賣超台股58億元
偽改出勤 中科院組長遭起訴
蔡英文蘇貞昌南投行 未碰面
電腦刀治癌 單國璽：繼續寫書
小三通金龍輪進水 旅客平安
立委盼降汽機車強制險費率
日體感電動車 搖擺向前行
猥褻毆打弟媳 男判10月
不畏心臟病 台大校友挑戰戈壁
美滬領館 也發PM2.5數據
男性在意掉髮 治禿求診年輕化
解地層下陷 尹啟銘：多元考量
宣導數位轉換 贈獎被當詐騙
林書豪代表中打球 陸媒仍期待
金龍輪進水 連江縣：人員平安
婦人撿垃圾 蓄電池誤認炸彈
接台電董座 黃重球：作伙打拚
女神卡卡演唱會 傳印尼場喊卡
綠辯論 李登輝：不需要提往事
新台幣兌美元貶1.2分
網路免費申請港簽 9/1上路
卡卡舞台設備專屬舞群抵台
柏林愛樂12把大提琴7月來台
將心比心 運將曾世誠做出口碑
全台首座 數位國中圖試營運
陸媒：中日韓自貿談判因素複雜
全球卓越建設獎 北市作品獲獎
核四涉弊 黃重球：交司法釐清
毒梟製毒 全程戴防毒面具
雨天偷排廢水 監院糾正中油
臉書即將上市 蘋果過來人提點
香港甜品巨頭進軍北京
陸每年超生罰款 估近千億元
南韓將舉行2012雙龍軍演
免試獎懲規定 北市下學年訂定
台大EMBA 勇闖戈壁挑戰賽
總統520就職 陳(沖)續任閣揆
克服難關 自由中國號將回家
幾經易主 自由中國號改變大
古船回台 羅綸新角色吃重
通緝犯被拘留 持筷猛戳太陽穴
守望水環境 環署表揚4巡守隊
金廈遊輪直航 廈門盼兩岸協商
外媒：中國經濟可能還未觸底
台食品漸受港人歡迎 前景廣闊
爭取搬遷補償 嘉市爆發推擠
衛署：結紮非百分百避孕
9月赴港 可網上免費辦簽證
4月營造工程物價漲
開發商積極購地 8成不在雙北
開車門騎士撞死 判付百萬賠償
賴幸媛晤曾俊華 籲加強交流
陸今啟用晶片護照 內植入指紋
海岸線消失 立委關心養殖業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
自製黑心偽藥 流入傳統市場
第二波節能家電補助 週四開跑
小三通金龍輪全員獲救
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
教育局糾正 強恕撤銷退學處分
陸盼美言行一致 放寬出口管制
台灣雕塑家謝棟樑 上海開展
殷仔16日再尬洋基 搶4連勝
長榮擴機隊 向英購模擬機
王彩樺阿龐 用西瓜交杯互餵
豆菜水耕A菜 農藥殘留超標
陸客不進部落 阿里山鄒族憂心
翁立友電影初吻 NG20多次
國家人力創新獎徵件 5月底止
腦袋沒開花 單國璽術後自嘲
偷車內物 警逮慣竊
駐韓代表追悼韓戰華僑先烈
統一投資竹縣 創造就業機會
出國念大學 港都生盼接軌國際
撿黃金換黃金 朱：施政勿僵化
陸專家：黃岩島休漁給菲下台階
兩岸三地調查 台企排名下滑
多次犯案 高市搶奪雙人組落網
黃河中下游 今年可能大洪水
薛志正假牙卡肺 求償2百萬
拉環變美人魚裝 中山工商奪冠
免試超額比序 李俊俋籲再檢討
走向國際 首批好客民宿上路
未滿1年不得罷免 綠擬提釋憲
小孩大人 像電視版賽德克
小地主大佃農座談 農友提建言
爭太百 遠東員工週三上街頭
4團阿卡貝拉 從古典唱到現代
油電漲 檢舉台電中油湧入特偵
外資匯出 新台幣收貶1.2分
魚骨魚皮海鮮凍 鬼頭刀變甜點
放棄總質詢 高市公督盟譴責
App大頭貼 體驗政大人樂趣
廈門大嶝小鎮賣台貨 人人喊讚
關心護士荒 民代穿護士服質詢
南韓對中日歐盟出口均下滑
北市抽驗乳製品 全數合格
自由中國號抵台後 落腳海科館
醫院：單國璽無損自我照顧能力
星雲籲優待陳水扁 呂秀蓮肯定
荷爾蒙作祟 女生偏愛壞壞男
觀音海域污染 桃檢查染整廠
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吳經國選執委 有助棒壘回奧運
好鼻獅 警靠嗅覺破吸毒案
遊戲橘子案 政院關注
黃重球掌台電 聚焦IPP合約
霧鎖青島 日均200船滯港
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看空赴菲遊 陸航削減赴菲班機
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觀音海域污染 富順纖維廠涉案
談婚變淚崩 陳美鳳：愛錯人
男偷水溝蓋 遇警盤查跳水逃
廉政署查弊 台電：尊重配合
潑糞省思 李登輝：從教育做起
古蹟交通雙贏 台北工場回原位
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妻曾縱容 偷腥男不起訴
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歐元區經濟停滯 甩2度衰退
龍鳳胎彌月喜 恰恰送油飯蛋糕
東協與美國 下週馬尼拉對話
去年全球保險巨災損失 次高
法德會 歐蘭德就任首要之務
殯葬特區案倒數 未疏處將退件
車速過快 三重女騎士撞男騎士
雲林地層下陷 面積擴大
達賴喇嘛會晤英國正副首相
半數美國人：臉書是一時風潮
高三女言論失當 校方將輔導
搶商機 港台競推名人帶路之旅
投票日臉書籲支持 馬遭罰鍰
入戲太深欠安 女星澤尻暫停演
與金曲無緣 鳳飛飛無法追頒
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自伊朗購油 印度減少一成
套利減 衍生性金融商品量下滑
旅行社4百萬禮券竊案 逮4嫌
重返大膽 老兵了卻心願
第2波節能補助 通路商加碼
大陸3軍艦現身琉球宮古島海域
發展基層組織 蔡蘇都說重要
雪隧安全 總統促地毯式檢查
台股量縮 金管會：持續觀察
義總理蒙蒂 力推歐盟成長計畫
遊艇安檢程序 海巡署允檢討
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在斐與幼獅拍照 星女遊客遭殃
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改制教育業務移撥 報政院協商
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財報凸槌 歐聖打入全額交割
大樂透開獎
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油電價調整 馬指示口語化宣傳
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競選宣傳品違法 小英罰30萬
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奇美實淡出 奇美電經營彈性大
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大樂透頭獎槓龜
猛獅吞象 4連勝穩居排頭
政大首頒傑出校友 周美青獲選
體驗中槍滋味 男拗友開槍射腿
陸配取得身分證年限 將研擬縮短為4年
港簽9/1日起簡化 上網可辦入境登記
金融時報：中共政法委周永康已遭＂削權＂
國立台中圖書館新館 令您 ＂耳目一新＂
台股＂量能萎縮＂ 政府基金進場
馬英九任命陳冲 續任行政院長
國民黨封殺罷馬提案 親民黨團：以表決方式違法
小布希發起 蒐集全世界異議人士影音資料
李登輝：美國相挺 中國不敢對台灣出手
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歐蘭德：必須討論所有成長構想
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希臘重新選舉 油價跌
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火燒學校 美3高中生遭起訴
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台電採購案涉貪 副處長交保
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瓊斯陽春砲 助殷仔1分領先
臉書廣告效益差 通用驚傳喊撤
陳光誠獲美簽 陸護照仍未到手
沙胖連挨安打 金鶯2比0領先
吉特：再砲轟殷仔 恐怕很難
傳政府基金加持 台股添柴火
滯留鋒面到 全台防局部豪雨
殷仔5局無失分 金鶯3分領先
小摩慘賠 歐巴馬有戶頭
台樂壇新星 曾唱不全生日快樂
台股開盤下跌14.33點
逢低佈局 陸加碼美債
南韓失業率維持兩個月低點不變
政局亂 希銀存款失血7億歐元
洛城美牛座談 為瘦肉精背書
中日韓結盟 美拚TPP談判
間隔縮短 陸航母完成6次試航
梅克蘭德初會 火花不如梅柯吉
冷氣房待整天 皮膚保濕不可缺
黃祐呂當選韓執政新世界黨黨魁
國網中心與日公司簽合作備忘錄
WHA會前 葉金川紐約談公衛
巴西對阿根廷展開貿易報復
7局失2分退場 殷仔勝投候選
美舞團越南免費巡迴演出
通用震撼彈 臉書廣告效益掀議
殷雄雪前恥 基特3打席2出局
陸媒：日破壞互信 衝擊經貿
偷車借屍還魂變賣 3嫌落網
台股跌 新台幣盤初走貶
技壓沙胖 陳偉殷奪4連勝
底子厚 西班牙不會像希臘
Q2台IC產值估增14.3%
尹啟銘文 經長：不是針對經部
學生出走 蔣偉寧：應全面看待
消費緊縮 銀行推刷卡抽汽車
飛機遭雷襲很正常 歐蘭德免驚
證所稅 財長：快定案可穩台股
薄熙來下台後 陸力挺渝洽會
臉書將掛牌 未來走勢看法兩極
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
國際股市疲弱 台股下跌
中市民宅起火 1女受困獲救
韓妝流行濃眉 達人批像毛毛蟲
台港保險MOU 洽簽中
殷仔再奪勝 目標延長投球局數
巴菲特公司 買通用汽車千萬股
女神即將駕到 卡卡座車曝光
美對延長南韓飛彈射程有異議
蒜商涉聯合行為等 罰245萬
屏東黑鮪魚 大尾便宜
世銀：台物流排名攀升全球19
卡卡來台 專機直飛松山
2千餘人24廠家 仍放無薪假
台灣幸福城市 金門奪冠
憂希臘新選舉效應 亞股續挫
希債兩樣情 未來重整恐難行
星雲提軟禁說 扁表達感謝
小摩鉅額虧損 FBI介入調查
反對孩子當白老鼠 連署開始
遠東集團下午遊行 警力待命
越南第2顆衛星成功進入太空
陸客熱 高市議員促留住錢潮
雪隧速限 交部：不預設立場
患不均 150鄉鎮找嘸婦產科
澄清報導 黃偉哲：婚姻沒問題
520演說 國台辦盼有利兩岸
揭莞捷運假材料 南都網版被禁
立院杯葛議事 藍綠互指控
金鶯教頭：球隊可倚重殷仔
綠委想訪陳光誠 陸：別有用心
黨魁政見會延長賽 網路直播
油電爭議 台南藍綠議員互嗆
總統就職演說 呂盼談4年改變
貿委會主委 梁國新兼任
集遊法議事爭端 交朝野協商
搭數位化熱潮 女涉侵權送辦
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強盜狡兔避查 警鍥而不捨逮獲
稅額試算申報 財部估2百萬件
坎城揭幕 好萊塢巨星謀殺底片
違水污法限期未改善 日乘罰鍰
成龍組JJCC 盼打造天團
多重抗藥肺結核 進階都治有效
友寄襲胸說 司機妻：不可辱
國台辦：加速ECFA後續協商
ECFA續談 經長：明年底前完成
建教聯盟促立專法保障建教生
總統：東北亞自貿台灣不應缺席
電子發票中獎 遺漏通知損失大
日照長氣溫增高 龍鬚菜乾渴
工研院與荷蘭ECN合作
8旬嬤摺大紙龍 募集敬老愛心
夢露返鄉 重溫往日時光
小摩虧大洞 執行長險被削權
曾銘宗：密切關注股市情況
利息先申報 軍教可稅額試算
菲總統與女主播 戀情恐告吹
中部檢警緝毒 查獲8犯罪組織
赦林毅夫 陸：望台灣考量人道
外資匯出 台幣午貶7.4分
陸海峽論壇 廣邀台灣基層組織
韓寒讚台灣 國台辦：不評論
新店老樹芒果阿祖 環團籲保留
增資變債權 遠東籲經部說清楚
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MSCI半年度調整 台股雙降
毒蟲擁槍自重 憂牢災難逃警逮
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台電改革 黃重球：讓大象轉頭
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刺青職員多 大阪市長令調職
北市首創 清潔箱加掛狗便袋箱
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強化多樣性 臉書擬添女董事
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台股收盤跌161.07點
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克魯曼：美面臨失落10年
陸發電幾無增長 經濟較預期差
南韓要發達國家向QE說不
遠航班機衝出跑道 旅客均安
公會：實價登錄與抑房價非等號
台北工場移址 交通古蹟雙贏
百度擬推自有品牌手機
NCC通過 救難續用衛星電話
MSCI雙降 台股重挫
總統立場清楚 藍籲綠勿扭曲
法籍男子買房贈妻 情變討不回
南方朔：小英應走一趟北京
證所稅版本多 劉憶如盼討論
5月台指期跌129點
嚇酒駕 北市建議提高刑罰下限
5月電子金融期齊跌
趕時程 府方疏通反美牛立委
受刑人手工產品 獲大學生喜愛
疑與薄牽連 陸太空英雄被約談
周麟拜訪巴拿馬科技大學
國安會人事定 楊永明回任諮委
考察海軍 藍委讚雄三打擊力
苛待建教生調查案 教長允查明
英女王登基一甲子 日皇赴英賀
立委提案通過 奶粉關稅不續降
李鴻源：應有專責政委統合災防
日鹿兒島菲船 查獲疑偽美債券
產業布局缺高雄 菊：不能沉默
收盤跌161.07點
防腸病毒 卓伯源籲勤洗手
楊志良：憂健保撐不過15年
三大法人賣超台股121億元
菲國瓦西災民 8月可望安頓
機車過彎墜深溝 苗栗2男重傷
日JRI台科大 簽備忘錄交流
玉荷包提早上市 價格平穩
沖之鳥礁海域主張未過 陸歡迎
守護金背鳩 與南國小活教材
國內首張 高捷發行萬行卡
綠控洩露個資 國史館查證
陸暴風雨冰雹災害 逾百人死
南海休漁期 海南9千漁船泊岸
大蘇若當主席 小英自信能共事
互設經貿辦事處 陸：盡快掛牌
談釣魚台 中日首輪海事磋商
抗議證所稅 台聯要劉憶如下台
接觸陸籍人士 國軍須報備
文化部牽牛花識別 象徵草根力
南印省長大登廣告 宣揚政績
新台幣兌美元貶1.21角
身分遭冒用難開戶 警方允協助
助吉國水產養殖 孵出虱目魚卵
食品抽驗 近3成金針不合格
行政院發言人 內定胡幼偉
北市公幼招考 134名教保員
偏僻海區偷電纜 嘉義警逮2嫌
推電視數位化 總統：只許成功
越足球流氓囂張 毆打裁判
歐洲台灣電影節 新秀打前鋒
浮洲合宜住宅 8月辦理抽籤
太百案 遠東籲勿選擇性執法
十二年國教 學者盼重整課綱
擅政策行銷 胡幼偉扮溝通橋梁
都更條例跨部會協商 本週召開
海運難控 自由中國號延遲抵台
研究氣候變遷 實驗室今上路
法國學者：台灣調漲電價很合理
專偷貨車變賣 通緝犯被捕歸案
宜蘭地震 規模3.8
女神卡卡來了 雨中抵松山
龍應台盼文化部成華文思想堡壘
在日本賣假護照 台人涉案
台灣盜版率降低 表現優於韓港
捷運專責機構 新北決議成立
台灣參加韓國世界人權都市會議
李紀珠：台灣金融的5大機會
醫療輔具勿上網賣 也別亂借用
美擋宏達電新機 已鋪貨影響小
遠航：班機越停止線未衝出跑道
開賭場詐賭討債 警破暴力集團
蘇花路斷 蔬果運銷農友叫苦
毒控陪酒 中市緝毒救11少女
外籍生實習 蔣偉寧允協調廢止
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
電視政見未如期播 提訴判駁回
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
地下錢莊逼死人 警破討債集團
拉妻衣領撞地身亡 夫被判刑
鼓勵客家研究 客委會頒獎學金
惡意潑漆男遭逮 又被查獲大麻
寶特瓶燈 清大生盼照亮尼泊爾
金門路不平 加強管線單位協調
PO網損同事 大學前教師遭訴
台中荔枝減產 60年來罕見
外匯占款衰退 陸存準率估再降
湖口火車站交通 縣府研商改善
兒少新聞自律 陳清河任主委
殷仔連勝 運彩業績破千萬
蔡依林完美願望 40歲前當媽
庶民歌后鳳飛飛 總統頒褒揚令
陸限娛令半年 央視大樂衛視慘
警查獲仿遊戲王紙牌 價低質粗
台幣29.635 3個月新低
行竊前先拜土地公 影像全都錄
豢養猴蛇觸法 辯稱狗兒叼回
台商赴陸 港盼成灘頭堡
涉暴力討債 幫派堂主被逮送辦
核四龍門採購 疑圖利廠商千萬
避免復胖 每天得少吃3百大卡
崑旦風情 南北派菁華竹市匯演
假簽賭真領獎 涉貪警判刑
婦失23萬元 警循影像逮偷兒
彩繪家將公仔 嘉市推文化創意
全身綠油油 卡卡親切現身
推銷健檢遭罰 檢驗所槓衛生局
莫拉克災後重建工作 延長2年
希臘前途未卜 民眾搶提存款
平價發威 智慧型手機陸市翻倍
前AIT高雄分處長 病逝美國
觀音海域污染 再逮2廠排廢水
益收生長素催熟 降低芒果甜度
林宥嘉入圍金曲 怕獲獎會失控
大陸南海休漁令 越南反對
擴展貨運 華航布建亞歐航網
楊敬敏登陸 年薪七百萬起跳
ABAC代表 蔡宏圖等人續任
傳中擬下毒 印嚴護達賴喇嘛
2商人遭槍殺 屏縣警掃黑
迫少女吸毒賣淫 中警逮7人
尊重歷史 海科館融合新舊建築
論身高 韓寒暗諷方舟子無聊
519遊行 陳菊籲民眾站出來
卡卡入住W飯店 幫小怪獸簽名
爾必達同意TDR和解
百天實錄高屏 僅23天好空氣
是不是同性戀 研究：看得出來
志工牽情 坦國校長來台學中文
布羅德峰 2人挑戰無氧首攀
電線布滿天 中市議員要求收費
世衛：全球1/3成人患高血壓
紫錐菊保健品與茶飲 可望上市
華航貨機飛南印 國籍航空首度
增資變債權 經部：依法有據
難擋經濟壓力 菲盼對峙落幕
北二高砂石車爆胎 追撞無人傷
日媒：中共新常委十人候選
南投新建議政大樓 明年喬遷
單親父偷水溝蓋 攜女當掩護
兒少上網 NCC規劃防護機構
久盯螢幕 低頭族小心臉下垂
520就職 總統府網路直播
救助專線太多 紀國棟籲整合
歐王室經典巨鑽近千萬美元落槌
中和復興新村未獲照 民代關心
陳光誠一家 完成申請護照文件
ifo：台灣經濟半年後好轉
王老吉商標戰落幕 包裝將改名
過度減肥 女現男性化特徵
李登輝：肥料漲價 政府應補助
水頭廟宇金牌遭竊 警方查緝
聯想：不只拚一時的第1
高血壓買食品 半數不看鹽含量
港僑生陳情遭驅 陳菊聲援
國際商找台商合作 進軍陸市場
台電採購涉弊 經部：主動發掘
陸漁民失蹤 屍體漂金門
投資公建出任董監 壽險業擬修法
ECFA後續 海基盼兩年談完
消保官：手機維修應明列序號
桃機漏洞 3泰勞闖機場禁區
中都濕地獲獎 菊：打造綠城市
婦泡湯溺斃 溫泉會館判賠百萬
大運泳奪金 2嬌娃志業當護士
力麗：中石化護航自提獨董人選
日核生化偵察車 造價7億日圓
殷仔勝洋基 紐時也稱讚
專家會議共識 雪隧車距應延長
檢舉地下期貨 獲40萬獎金
亞力山大 跌倒後在大陸重生
安坑一號道 安祥路段將通車
鄧志偉輕鬆打 盼破新人18轟
情財兩空 老船員殺陸女判刑
統計：每日千輛危化運輸車入滬
景女捐髮作愛心 陳綺貞見證
溝通政策法案 府院總動員
美前陸戰隊員 來台行走義募
受施勿忘 阿尼色弗建南投家園
黃偉哲妻：基於信任 接受解釋
毒控中學生 檢警逮毒梟
5無線台換數位 有線電視續播
連車帶狗搶走 前科男被逮恍神
羽球排名賽 許仁豪晉8強
未報告統籌款 議員批丁庭宇
進口奶粉關稅 財部：不續降
海科館2展館 6月底率先開放
大學生創意 發起搶救蚵仔煎
民眾急提現 希臘央行憂心
哥斯大黎加內閣 又有部長辭職
國門自動通關 改捺食指指紋
總統就職大典實況 越語也通
竹市美瓷雙展 古今黑白輝映
不認整形 炎亞綸會為美努力
世銀：非洲貿易南非奪冠
高雄學諮中心 大寮分點啟用
今彩539開獎
南寶長春賽 鍾春興首日獨走
全球手機市占率 三星奪冠
羅淑蕾遭質疑 馬促加強溝通
新北圓夢基金 助清寒生求學路
德意志看衰陸股 大摩看漲
國民黨中常委提案 籲閣員入黨
印股匯雙挫 財長預告緊縮措施
高三女嗆客家人 華龍村民提告
台灣藝術家 維也納藝術節演出
羅文源認祖歸宗 與王文洋和解
高孔廉：兩岸招商應雙向
金門重建燕南山書院 年底啟用
陸資壽險：盼放寬來台參股比例
砸重金 張小燕節目1集2百萬
台灣殭屍網路感染 全球第2
歐債疑慮升 台幣仍有貶值壓力
大安國宅店面 每坪百萬拍定
反駁國台辦 陸委會發三點聲明
亞青男女籃教頭 顏行書李台英
林來瘋 授權商品85度C開賣
黃金存摺躍上國際 今在港銷售
歐蘭德新任總統 國際舞台亮相
MSCI調整兩岸雙升雙降兩樣情
福建土樓群 美曾誤認核基地
港媒傳姜異康接重慶市委書記
幸福調查掄元 金門鄉親光榮
玉山盃將開打 林子偉動向受矚
展望兩岸 王毅提四個更加重視
NCC人事案 管碧玲憂品質
今彩539 頭獎2注中獎
法國新閣 溫和派料掌重要部會
斐反對黨街頭運動 引發流血
吸血錢莊 強押孕婦脫衣陪酒
香奈兒告香奈爾 當舖判賠改名
醫檢出擊引爭議 法令便利兩難
刻字不見了 玉山主峰另見塗鴉
建國百年影像展 巴塞隆納揭幕
金日成曾求助解放南韓 陸拒絕
法前第一夫人寫新歌 報復記者
防軍事衝突 陸施展小棒外交
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綠質疑FTA沒進展 藍駁扭曲
研究：成功與否 基因早註定
臉書IPO 規模擴增25%
歐銀總裁表態 盼希臘留歐元區
希臘6月17日再辦國會大選
新iPhone 傳螢幕變大
3艘中國漁船遭朝鮮劫持 索120萬贖金
McDonald’s to double workforce in China this year
中、菲宣布南中國海休漁 越南不滿
Quebec to suspend semester after 14-week student strike over tuition
Egypt’s military promises to secure a fair presidential election
總統就職前夕 楊志良、趙滕雄批馬
France’s new president Hollande unveils center-left Cabinet
Historic diamond fetches $9.7 million at Sotheby's auction
證所稅惹禍？ 外資逃16.8億美元、台灣股市蒸發2.16兆
Brazil President faces veto decision on disputed forest bill
Smoking drops among adolescent as cigarette taxes increasing in U.S.
美牛案本會期＂非過不可＂ 府急催秘書長協調
中共國台辦記者會 520成焦點
母親節貼心禮讚 益齒照護網照顧媽媽口腔健康
華漾大飯店嚴選酒食料理 混搭你的美味關係
台北寒舍艾美酒店․端陽新風尚
綠營「一國兩區三部曲」說 國民黨批：憑空捏造
民進黨民調：馬不滿意度70.2%「人民信心崩盤」
2012年第一季我國醫療器材產業回顧與展望
Facebook’s $100 billion IPO and skeptical advertisers
Spain economy shrinks as investment declines, spending sticks
青創會40週年茶會 頒贈卓越貢獻獎
國民黨: 民進黨把每週民調＂當廣告＂
桃園機場一航廈改善工程 520啟用
披露白色恐怖個資 國史館：已下架
港駐台辦事處：將轉達港生訴求
穆拉迪奇出庭 嘲弄受害者家人
工作時來點噪音有助提升創造力
沙佛林棄美居星 沒打算入籍
薄靠山周永康 中共黨員籲罷黜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美佛州慘劇 母槍殺子女後自盡
希臘重選國會 歐元區危機罩頂
法新內閣出爐 費比亞斯任外長
憂希臘危機 歐股續挫
聖保羅地鐵列車追撞 33傷
希臘恐退出歐元區 金銅齊跌
法內閣 移民之子及女性新氣象
歐蘭德溫和派新內閣出爐
紐約油價跌至92.81美元
如需 聯準會成員稱恐貨幣寬鬆
托兒費用高 考驗美低收入家庭
美元升值 巴西石油公司市值減
憂希臘局勢 美股收黑
世衛作業不透明 美關切台稱號
美促世衛 台灣與會需常態化
選舉加劇動盪 希臘前途難卜
恐丟蘋果訂單 三星麻煩大了
美股挫 法人：台股風險恐升
歐銀暫停貸款希銀 遏止風險
陸：漁船疑遭北韓扣押 了解中
破傳統印象 法女內閣占半數
富比世百大名人 翹臀珍奪魁
倡環保 紐文處播映紀錄片
全台有雨 西部東北部防豪雨
英重量級議員 親賀馬總統就職
台股開盤上漲60.99點
臉書慶上市 員工通宵辦黑客趴
豪雨傾盆 恆春半島淹水
Google推智慧化搜尋
牛棚或大聯盟 建仔聽球隊安排
重慶公安 赴北京參加表揚大會
震後重建效應 日經濟回溫
拉加德：希退出歐元區代價高昂
韓部長談ECFA 也有壓力
經部：與宏達電密切聯繫中
SHINee將來台辦趴做公益
大馬示警 希臘出走後果難想像
麥當勞加速大陸展店 招募員工
卡卡晚上開唱 小怪獸期待
蔣偉寧：下跪不是好作為
加國會議員慶馬總統就職
韓裔台灣媳任惠順 細說故宮
終身志工 看到孫越看見公益
薩外長將出席馬總統就職典禮
侯清山持續深耕加泰隆尼亞
推廣環教 綠島大象週末逛夜市
台股漲 新台幣盤初走升
吳俊立涉賄選 更三審判2年
涉偷公共腳踏車 4少年落網
首季通訊設備產值季減近2成
花漾前進坎城 陳妍希驚喜慶生
索國大使到任 總統盼深化合作
政府口頭干預 韓元終止連6貶
陸第2架殲20 首飛成功
北市：證券就業市場尚屬穩定
台股反彈 7300點震盪
坎城影展登場 性別歧視惹爭議
首季能源供給量減 消費量也減
MSCI雙降 陳(沖)：比例不高
蘇起在以國大學演講台灣發展
南韓外籍人士暴力犯罪率劇增
物價異常波動 公平會：了解中
陳(沖)：穩定物價決心未變
立院委員會 審查NCC新委員
虧損滾雪球 小摩至少賠30億
陸加碼振興 成長料不再趨緩
星國經濟成長 警告歐倒債風險
陸採購招標 被指量身訂做
網消會標章誤用 網購公司遭罰
北大清華 造就最多億萬富豪
老翁跌傷腦部 中西醫聯手奏功
陸少將：美核潛艇至菲是挑釁
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北市男子墜樓 無生命跡象
大學身障生名額 教長允努力增
陳光誠：護照15天內到手
日兒童預防接種 擴大對象
中大研發 數位城市身歷其境
誇大養殖面積 廠商遭罰
林世嘉：參加WHA為台灣發聲
賽貝斯比洞賽 曾雅妮首戰韓將
農委會推米麵條 營養好消化
中韓FTA兩年談完 韓：難說
行動博物館 世界之最全台首展
常態參與世衛 衛署樂見美支持
降雨像倒水 恆春恐超大豪雨
歐巴馬4月募逾4千萬美元
育嬰假後無法請調 財部：檢討
總統就職典禮 230外賓來賀
古船回家了 船員哥哥開心迎接
桃園機場管線漏 走道積水
南非籍歐陽峰 全家讓愛延續
薩國邀榮譽領事開會 吸引外資
菲任命大陸事務特使 促交流
NCC新委員 聯席會月底再審
施振榮倡徵健福稅 邱文達認同
雜貨店掩護簽賭 彩迷家屬檢舉
520總統就職 李登輝不參加
曾繁城：下半年景氣難預估
毒品流入校園 教育局加強防堵
印男星醉掀波 終生禁入體育館
人民網交易異常 上交所警示
陸漁民遭挾持 疑北韓軍警介入
手機條碼索取發票 7月上路
出口商拋匯 台幣升1.25角
總統就職 3捷運站出入口管制
室內裝修契約範本 6月上路
青少年濫用藥物 中市積極防範
反蒲亭抗議持續 俄資金外逃
智慧車頭燈 調整角度助照明
小摩傳裁員 倫敦鯨老神在在
學生集體焚書 湖北一校長下台
替代役男死因遭疑 役政署調查
派系角力決定中共政治局常委數
併鼎富證 證交所要元大金說明
假檢察官詐騙 婦險失107萬
兩鐵環島 限120人暑假上路
因應豪雨 陳(沖)指示加強應變
青少年選工作 電子資訊業最夯
北市查健身中心 1家多項違規
台中校園緝毒 收押9涉案人
柏林音樂會 賀馬總統就職
亞股震盪 日本經濟成長
台股收盤漲122.20點
漳州：陳由豪投資項目即將生產
東芝在日唯一電視製造廠停產
信心喊話奏效 宏達電止穩
動物園紅毛猩猩妞莉 人工哺育
城市科大發明亮眼 副總統肯定
MOU債留台灣 金管會：誤解
台股開高震盪 漲122點
屏東新設2校 18日落成啟用
鼓勵搭大眾運輸 水金九推套票
凱道衝突 警：反暴力取締非法
6月台指期漲70點
舞廳互瞄憤開槍 男子遭訴
綠指海外電廠涉掏空 台電澄清
不堪虧損 東芝在日停產電視
6月電子金融期齊漲
韓廠惡意併購 公平會下週約見
呂秀蓮：總統未兌現政見應道歉
陸央行行長：支持擴大QFII
自由中國號回家 象徵冒險犯難
搶救異常胎兒 高醫籲專業產檢
影視認識少 龍應台坦言要學習
立院初審 申請僑證年齡放寬
法國新內閣 新舊世代兼容並蓄
疑似愛滋寶寶 北市39人排除
辦世大運 議員要北市府動起來
因應北韓挑釁 南韓將舉行演習
外交部：感謝美挺台參與WHA
未稅菸牟暴利 警查扣8千包
東協美國對話 下週馬尼拉登場
鴻家軍拉抬 收復7300點
養生瘦身 許瑋甯回伸展台
雇主阻請安胎假 最高罰30萬
中石化股權紛爭 呂東英盼化解
挾怨攻擊鄰居母女 判賠30萬
綠批一國兩區 藍指扭曲不入流
雨緩 恆春半島積水退
科大生跪求畢業 校方將輔導
幫派份子組保險蟑螂 警逮9人
重慶市黨代會延到6月舉行
陸網友數量 男多於女
三大法人賣超台股7億元
清潔不良 男罹陰莖癌
非傳染性疾病 全球主要死因
推陸客醫美健檢 綠促踩剎車
學術研究 彭心儀：禁得起檢驗
殷仔拚5連勝 21日強碰小史
東非邀勘油 印度正面回應
女欲尋短 警鬼門關前救回
台中捷運標誌甄選 歡迎票選
台東漁船擱淺 吊車協助脫困
急診室頻傳暴力 立委挺警進駐
大四女成發明王 坐擁5項專利
光之塔動畫 入選坎城觀摩片
韓新高鐵亮相 時速430公里
有薪家庭照顧假 下週立院闖關
臉書上市求獲利 用戶成金雞母
新台幣兌美元升7.5分
鶚級獵雷艦 預定7月返台
自由中國號返台 陽明贊助運送
山東假幣拼接真鈔 騙過驗鈔機
菲總統：分享資源 堅持主權
府前周邊 18日交管1小時
促參商機 今年逾500億元
友善同志 台中基地揮舞彩虹旗
議員批公有地髒亂 北市允處理
反油電雙漲 台聯赴經部抗議
超越社群網路 臉書創造奇蹟
地湧3樓高噴泉 原是水管爆
暑假團費漲很大 僅澳洲降3千
越南與日本 合作開採稀土
調查：家境好較常做到5蔬果
文化專車超夯 中市週日加班次
聘董事遭質疑 台電：一切合法
身障生甄試出包 教部深入檢討
銷美卡關 恐衝擊宏達電業績
文保部門眼下 濟南領館遭拆
奇美建新博物館 捐台南市政府
讀心機械手臂 為癱瘓婦代勞
倫敦奧運桌球團體賽16強出列
藥師法初審 明訂應考資格
學者研究 唐代曾面臨正負2℃
急缺寄養家庭 新北家扶盼新血
空中變電箱 台電：臨時措施
最佳連鎖餐飲 菲國快樂蜂上榜
總統：規劃青年返鄉創業計畫
遭控賄選 孔文吉反控栽贓
海碩盃升級為WTA挑戰賽
莫三比克發現驚人天然氣儲量
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
假勒贖詐騙老翁 警逮車手
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
無畏下台聲浪 周永康赴新疆
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
泰勞闖桃機管制區 民航局勘查
身教勝言教 母女認養剛果貧童
陸委會：ECFA不預設時間表
黑幫討債詭異 傷人還報警送醫
佳義國小合唱團 維也納受矚目
資策會牽線 台日合測嵌入軟體
麵粉公會：小麥價穩未大跌
屏北旅遊熱線 賞玫瑰遊石板屋
小麥跌麵包漲 北檢分案查哄抬
卡卡趕彩排走車道 小怪獸失望
日夕張哈密瓜 2顆百萬日圓
陸學者：馬兩岸政策 應更開創
台股漲 新台幣收升7.5分
龍永圖：國際貿易中長期樂觀
日明晨發射搭載日韓衛星火箭
殷仔好成績 旅行社推加油團
腸病毒高峰 金門1女嬰重症
疑涉吸金 律師遭移公會議處
台中榮總護士荒 立委要求改善
菲國前軍官 明赴黃岩島嗆陸
男殺妻棄屍 判13年6月
涉恐嚇傷害 警逮16陣頭成員
假扮警察 退伍役男偷醉漢金飾
台閩貿易額 比去年同期下滑
魔咒不去 甘家又一人死於非命
涉誘國中生吸毒 警逮1嫌
北市警破2販毒集團 逮19人
網站露個資 國史館：下線清查
不設前提 蘇貞昌願訪中
龍永圖籲陸擴大進口 改變形象
富比世名人榜 李娜唯一陸人
新北擬串連 爭取提高汽電售價
日漫畫名偵探柯南 銅像遭毀損
偷排廢水 觀音1紙廠再被抓
奇美捐博物館 許文龍盼平民化
羽球排名賽 許仁豪挺進4強
太陽堂歇業 中市關切商圈發展
兩岸影展6月起跑 12片交流
響應博物館日 部分館所免費遊
陳澄波作品集 嘉市購贈典藏
在野領袖訪中 李登輝：有需要
環署：研訂非游離輻射預防措施
強闖災害警戒區 搜救費自付
自動化工業展 4百廠商聚台中
前立委游月霞涉賄 二審判6月
販毒集團侵校園 以學生價滲透
在家自學擬免罰 教育部有意見
新光合纖中壢廠起火 無人傷亡
抄名冊涉預備賄選 男判4月
仍看好重慶 建研會率團投資
打工渡假 加國徵體驗短片
後勁溪通洪 陳菊盼儘速復工
中職因雨延賽 多項紀錄待挑戰
男包皮過長 生殖器易感染發炎
河南團參訪 高市行銷觀光
北市補助裝瓷牙 顧老者面子
3次金銀會 改約下半年
漁民被押往北韓 陸未提原因
涉為陸情蒐 吳彰裕應訊喊冤
炫耀與軍隊關係 薄熙來反受害
官員兼職 郝：代表市府監督
男婚頭 刻女友父母印遭訴
疑酒駕肇禍 妻死夫重傷
走出陰霾 布農射耳祭登場
爭糧食資源 國際集團海外購地
Google在台提供企業服務
吉娃娃念舊 與獨居阿嬤再續緣
退休醫鐵馬環島 推病歷中文化
南寶長春賽次輪 鍾春興居排頭
推自由行 台旅會宣傳婚禮之旅
陸銀QDII來台投資 擬放行
台美加日澳 盼擴大資訊協定
李登輝會黃敏惠 籲地方爭實權
味丹少東販毒 無期定讞
ITIS：醫材產值年增7%
偷斤減兩 嫩薑攤商遭檢舉
持刀械鬧車廠 醉男女遭警制伏
陸兩年越界5百次 印軍方淡定
核四非核島區導線管採購無疑慮
西班牙Q1經濟萎縮0.3%
大同：朱文成無涉公司業務
金管會主委職 陳裕璋避談
520總統就職 加國派團祝賀
中鋼集團訪金 聚焦生質汽電廠
記學生43警告 校方被批霸凌
中壢廠火災 新纖：不影響產能
張桂越要證明 巴爾幹非火藥庫
消除歧視婦女 陳(沖)促檢視法規
美國：不解除對辛巴威制裁
彰濱工廠大火 疑有工人受困
金管會：投資人信心逐漸建立
江宜樺：經濟部將邀9公會抗漲
總統就職 亞太及非洲團來賀
鄭瑋豪完投 國訓藍再1勝封王
今彩539開獎
呂慶龍：台灣準備承擔國際責任
威力彩38樂合彩開獎
美2艦太平洋互撞 無人受傷
粵乳源縣致力發展 農業屏東化
陸委會民調：7成支持維持現狀
溝通美牛案 曾永權邀立委餐敘
李沃士籲機關學校 防資料外洩
女神開唱 中華民國旗搬上舞台
妻外遇生子不認錯 訴離敗訴
日欲辦陸船長 起訴書投遞無門
駐英代表處投書重申釣魚台主權
英駱馬哥神準 章魚哥後繼有人
美初申失業救濟持平 不如預期
馬總統：未來4年加強貿易自由
德銀集團：希臘終將留在歐元區
希恐退出歐元區 英擬應變方案
綠：7成不滿馬 藍：政治操作
貓熊親戚 西班牙現蹤
歐洲商會：台灣須減少碳排放量
法美元首會談 第一夫人搶鏡頭
西班牙各界慶祝馬總統連任就職
威力彩頭獎槓龜
今彩539 2注中頭獎
陸社科院：經濟增速持續回落
相信網購安全 大馬人瘋網購
OLED電視可望下半年量產
美籲重視台灣 WHO不回應
簽約出現雜音 韓防長暫延訪日
波灣消失 伊朗告Google
卡卡飆唱2小時 小怪獸癡醉
德男環遊世界 沒花一毛錢
台灣聯合報調查：馬總統聲望跌到23%
Facebook prices its stock at $38 a share for IPO
War crimes trial of Bosnian Serb army chief Ratko Mladic halted over “irregularities”
US eases sanctions on Myanmar, names ambassador
華語文測驗在紐西蘭 跨出歷史性第一步
彰濱工廠大火 10人受傷送醫
近5千顆小行星威脅地球
本田新代步產品 臀部控制方向
?斯可女王唐娜桑瑪病逝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
恐退出歐元區 惠譽降希臘信評
歐債風雲急 歐股續黑
西班牙4地區 穆迪調降信評
惠普傳擬裁員 將大砍逾2萬人
台灣女婿米德偉 任美駐緬大使
恐向歐元區說掰 惠譽砍希信評
臉書掛牌價 每股38美元
金價飆 創逾半年最大漲幅
油價跌至6個月低點
歐美利空夾擊 美股跌
時代十大經典片 臥虎藏龍上榜
放寬投資禁令 美緬關係展新頁
美法院下令 要蘋果宏達電談和
鋒面影響持續 中南部防豪雨
陸官媒告誡有錢人 富得優雅點
歐美股挫 台股關注520行情
互設大使 美緬關係新里程
拳王反同性戀 洛城商場不歡迎
賽貝斯比洞賽 曾雅妮首輪險勝
台灣再登切爾西花展 志在奪金
李大維頒外交獎章予加友台議員
加西巴士斬首案 兇手重返社區
台股開盤下跌123.54點
譚諾克籲薦馬總統角逐諾貝爾獎
賽貝斯比洞賽 妮妮驚險過頭關
歐蘭德新政府 砍薪拒禮搭火車
風暴來襲 塞爾特之虎失威風
新民調 希選民似轉挺紓困政黨
上海黨代會 俞正聲動向受矚目
法醫：瑪莉甘迺迪死於上吊窒息
彰濱工廠氣爆 火勢凌晨撲滅
訪團賀連任 總統連4天接見
台股跌 台幣盤初走貶
天母國二學生墜樓 送醫急救
賴昌星被判無期徒刑
寬緬制裁 希拉蕊籲續釋政治犯
台經院將公布製造業景氣預測
蘋果失寵 對沖基金別戀微軟
希臘遭降評 歐元創4個月低點
梅克爾同意 撙節成長都要
國中女遭襲胸 警鎖定一男
兩岸電影學校電影節 6月登場
國際股市挫 台股大跌
靠IPO 臉書創辦人全發了
G8峰會今登場 將討論油價
擴建本洲工業區 菊：尊重民意
傳經建會副主委胡仲英閃辭
瓜地馬拉尋求增加對3鄰國出口
連兩天有遊行 北市交管
保險業利害關係人交易 擬放寬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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韓衛星在日本成功發射
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外交部：台紐經合協議有利彼此
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新創事業獎 總獎金240萬元
卡卡推特 放台灣小怪獸合照
世女青舉重賽 中華隊穿金戴銀
賺錢之神邱永漢病逝日本
少時潔西卡爆料 與徐玄不合
鼓勵綠色包裝 環保署辦設計賽
投出殷名 美媒：金鶯投資對了
徐自強判無期 250萬元交保
羅馬名人賽 喬帥抗強風晉8強
羅馬名人賽 蠻牛直落二闖8強
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售台F16C/D 美眾院辯論
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美提名駐緬大使 是台灣女婿
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邱永漢最後鋪文：錢滾錢正盛
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衛署：用中華台北參與世衛活動
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美牛下架提案 表決再遭封殺
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高市議員李鴻鈞涉賄 二審判刑
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新台幣兌美元貶 7分
綠營接力集遊 8千警力因應
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企業認養 長榮百合國小落成
隱形胸罩仿冒多 廠商不勝其擾
美對中反傾銷 IEK：台短多
越南巴士墜河 36死12傷
小禎接主持棒 李進良不知情
嚐荔枝遊佛光山 觀光公車上路
研究飛機避鳥擊 總統讚佩勒杉
馬總統肯定4年來兩岸成果
身障學童表現優 當選模範生
大馬發明獎 台灣傲視全場
求證經典回顧 520加演
修改金曲獎勵制度 將成立小組
螺栓毀損聽證會 程序問題暫停
財管公司非法吸金5億 4收押
520就職 逾百外媒記者採訪
金賢重見面會 與粉絲零距離
鐵路高架影響交通 居民抗議
勇闖18關 竹山高中成年禮
反美制裁 陸商務部表不滿
台新金捐助台大 設財金獎學金
藍擬修內規 有義務挺重大政策
南寶長春高球賽 鍾春興奪冠
中央氣象局氣象報告
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陸股挫 滬股收盤近1月新低
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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高雄鐵軌大切換 前站變後站
調查：陸90後不成熟老換工作
滬去年平均薪資增約10%
山西耗資3億搶救千年大佛
中央氣象局氣象報告（更正報）
違章工廠登記冷 議員促改善
猥褻乾女兒 上訴二審判更重
美國會520祝賀團 歷年最大
指考7.6萬人報名 再創新低
與胡溫同行 周永康表揚公安
臉書IPO 未來走向5大預測
電信法修法公聽會 中華電抗議
拒酒測吊駕照 無違憲
開創農業商機 中市議員請命
外資匯出 新台幣收貶7分
屏教大客家研究中心揭牌
洛城亞太影展 小偷奪最佳短片
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蘇花斷 1人1菜坐火車助農友
兄弟興農 19日雙重賽
船長父子遭漁工恐嚇 海巡馳援
越發展電子業 有待突破瓶頸
台股重挫 市值跌破20兆元
認養15年 李登輝籲關懷身障
非法排廢水 環保署籲重罰
北京台資產科 頂級收費81萬
教廷等歐洲團 慶賀總統就職
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原能會螺栓聽證會 不歡而散
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假鑽陶土藏耳朵 幼童狀況多
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五楊段堆高機墜落 疑煞車故障
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賴昌星案 大批官員落馬
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總統就職 美議員紛祝賀
為執教鞭塞紅包 女教師獲緩刑
螺栓檢測遭疑 台電：檢測需求
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張忠謀：台灣國際化落後中韓
英媒：河北18大代表未列周永康
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綠再咬夢想家案 藍：烏龍爆料
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張忠謀：不休息 要台積電成長
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國民黨：自由時報封建抹黑
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不計結果 希臘人無懼退出歐元
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張忠謀：油電上漲是趨勢
德財長：歐洲危機或再持續2年
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南非農耕隊 剛果官民感激
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Pakistan: President to attend NATO summit
Chen Chu says she won’t attend President Ma Ying-jeou’s second-term inauguration
蔡英文：人民上街迫馬政府調整政策
President Ma apologizes to people at conference as mass match protesting against him
TVBS poll shows President Ma approval drops to 20 percent before inauguration
Taichung mayor Jason Hu says he will be absent for President Ma’s inauguration tomorrow
10萬人嗆馬遊行 陳菊：台灣人20年來從沒有這麼痛苦
速審法生效 徐自強零時獲釋
雙親陪同 徐自強返家過火爐
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英特爾科展 台生奪2項二等獎
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捲土重來 蘇子軒商廣明終獲獎
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歐股 連5天收黑
金漲銅跌
油價跌至6個月新低
歐債危 憂希臘退出談應變計畫
鋒面罩全台 西部防豪雨
聖海倫斯火山爆發 32週年
慶馬總統就職 邁阿密辦酒會
眾院准F16案 軍售案上檯面
美報告：陸對台布署千餘飛彈
解決歐債 美媒：美德不同調
第13任正副總統 20日就職
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國道計程通行費 將可上網算
運動賽事大塞車 洛城面臨考驗
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馬總統就職 美參眾議員致賀
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中央氣象局氣象報告
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陸媒評賴昌星案 兼顧法治人權
南加大槍擊案 兩男子遭逮捕
港房價創新高 後續走勢受關注
胡志強：有信心總統愈做愈好
桃啟教手工皂 通過教卓獎初審
亞洲人才戰 考驗政府領導力
蕭副總統：繼續做大家的義工
公民咖啡館登場 履行總統承諾
中小企業行銷服務團 下週啟動
結婚對數 1至4月較去年增
酒後海邊戲水 苗栗2人溺斃
北韓抓扣陸船 部分船隻已返航
巴西北部東北部極端氣候不尋常
疑闖平交道 男遭火車撞死
治越怪病 世衛等待正式邀請
520就職大典 綠營接力嗆聲
賀總統就職台灣攝影展在以舉行
阿基師：善用食材不怕通膨
陸農業部：不用農藥 定現饑荒
高市破販毒集團 6人送辦
總統記者會 將回應社會氛圍
世界方便麵峰會 天津開幕
樹林紙工廠大火 無傷亡
不當老闆 道長志工服務陰陽
林鴻池：國民黨團絕無擴權
魏應州接世界方便麵協會理事長
拜耳招募實習生 搶破頭
總統接見致賀團 期許邦誼鞏固
李桐豪：宋楚瑜應不會參加遊行
說出來 情關就不難過
小英：馬施政不佳 非道歉即可
陸媒：美應停止發布陸軍力報告
中市早療資源 使用不均
中市近百對新人 牽手走紅毯
龍珠妹當志工 榮民開心又窩心
越南紀念胡志明122冥誕
拚命蔣偉寧 上工百天休息1日
政院人事底定 胡幼偉任發言人
台與歐銀簽署增資合作協議
賴清德：籌建亞太國際棒球村
挺農民 北上遊行助運南瓜
日73歲阿嬤 登聖母峰創紀錄
黨工結婚 小英祭黨紀籲早生子
陳光誠抵北京機場下午赴美
民俗體育競賽 上千選手競技
台北划船賽 奧運國手秀身手
李大維低調用心 外交圈多好評
兩岸軍力失衡 國軍建精巧武力
茂伯告別作 生肖卡20日首播
519遊行 李鴻源視察警政署
等陳光誠 聯航飛紐約班機延後
歐債危機 學者：恐衝擊台經濟
民團籌組聯盟 強化對國策監督
73歲日本嬤 再攻世界最高峰
美退役巡邏艦 下週移交菲國
當童玩節短期工 得過3關
外資匯出 台幣週貶0.65%
封捷運站 警署：520非首例
高血壓年輕化 生活型態應改變
陳光誠一家抵機場 稍晚飛美國
卡卡演唱會 菲宗教團體抗議
陳光誠出逃大事紀
杜甫很忙後 換包公被KUSO
馬總統：以同理心了解民眾不滿
捐二手外套 助尼泊爾貧童保暖
519遊行 綠兵分三路嗆馬
防治登革熱 北市誓師開跑
大學生結核病 北市追蹤接觸者
首爾升旗健行 賀馬總統就職
酒駕通過平衡測試 男獲不起訴
深溝水源園區 國企首處環教場
將飛紐約 陳光誠：高興不起來
南瀛神話 全台最大鹽雕揭幕
韶關推生態經濟 南華寺成品牌
焦點人物：陳光誠
西瓜盛產遇路斷 政府補貼運費
陳光誠將直飛紐約
小三通夜航 6/17試辦
總統連任 經部力推國貿談判
引附買回制 台新銀車貸占龍頭
擁8張證照 不知要找什麼工作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
綠營遊行嗆馬 警估近4萬人
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
天熱蛇出沒 花蓮2人遭蛇吻
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
房市冷 張秀蓮：放款趨謹慎
癌爸賣瓜養女 張嘉郡義助相挺
蘇花加緊搶通 520下午開放
台電對決國訓藍 20日爭冠
陳光誠已獲護照 等候登機赴美
美牛議題 總統：有壓力沒承諾
Ella婚宴 謝謝爸媽好榜樣
雨中出擊 桃查獲5工廠排廢水
控體重 全球1/3成人高血壓
夫罹肌萎症 印尼妻苦撐家計
總統：改革不能等 會更同理心
甲醛超標 日關東多縣市停水
陳光誠班機起飛
卡卡離台 為小小怪獸半蹲簽名
膠筏翻覆 男落海獲救
總統：我是民選 須承受責難
蘇花搶通 途經仍應慢行
Ella大馬出嫁 溫馨甜美
杉林大愛園區商業中心動土
環保車大賽 大葉北科大奪冠
夏日防曬重點 兒童眼睛也要顧
洄瀾鐵人三項 吳冠融奪冠
陳(沖)：先進國家股市跌比台灣大
看平潭 台商：高科技較適合
綠大遊行 促總統道歉閣揆下台
台銀盼上海分行速獲開業許可
續任台銀董座否 張秀蓮隨緣
大馬競賽 朝陽再奪最佳發明獎
推國語文 朱立倫擬設研習中心
小鐵人賽 蘇靖彥復出排第6
蘆竹親子繪畫 林來瘋創意焦點
呂秀蓮高雄演講 憂台灣希臘化
引擎出問題 飛龍號發射喊卡
全英聖火傳遞 安斯利跑第一棒
519遊行 陳致中救扁成焦點
羽球排名賽 許仁豪奪生涯首冠
宣導單車環境 金門車隊環台
公民會議共識 盼用電零成長
沒有薄熙來的重慶
破獲職棒簽賭站 女組頭送辦
燒炭自殺釀火警 女涉公共危險
歐債引信未除 銀行爆發擠兌
國防部：規劃採購新一代戰機
歐債升溫 台銀：客戶繳息正常
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防宰客門再起 三亞推價格公告
尚朋堂擬4年攻上5億人民幣
茶飲店遭投訴 工讀生無勞健保
送走陳光誠 新華社59字交待
8國峰會開 聚焦歐洲經濟困局
陸客低價團難擋 擬不再限團費
日印刷廠員工 5人罹膽管癌
戴利賀馬總統 盼持續政經合作
記者想偷親 威爾史密斯賞巴掌
建仔再投復健賽 無緣對決倪仔
德金屬業工會 調薪4.3%
中美角力 陳光誠案曲折落幕
歐債未決 學者憂恐致金融海嘯
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孔雀藍小洋裝 周美青驚豔亮相
逾兩百美議員賀馬總統就職
總統提4項不滿意 在野不買帳
陸：美勿對正常國防說三道四
馬總統邀友邦元首擇期訪台
周永康轉戰新疆任18大代表
馬總統盼台歐研究經合協議
政院：尹啟銘政委兼經建會主委
Ella甜蜜喊話 當好媳婦
美國務院 陳光誠已飛美
國民黨團：肯定總統謙卑與勇敢
陳光誠：能赴美心情複雜驚喜
吳明機 將升經建會副主委
訪賓賀520 外交部酒會歡迎
馬民調低 金：開始亂調整會好
陳光誠一家人 將抵紐瓦克
蔡英文籲總統：全面改組內閣
漁船涉走私香菸 4人送辦
今彩539頭獎槓龜
獅灌21分完封猿 鎌田9連勝
全球最大摩天輪 落腳土庫曼
斐僑界茶會 賀總統副總統就職
華裔醫師徵婚 1萬美元作慈善
綠估10萬人遊行 警估5萬5
潛軍區魚塭抓魚 1男溺斃
公視人事 媒團籲文化部速解決
總統就職演說 打造幸福台灣
美國眾院要求售台灣66架F16C/D戰機
台聯公布馬總統10罪狀 籲就職演說不得出賣台灣
519嗆馬踹共大遊行 馬總統下午4時緊急開記者會
卡卡開唱第二天 傳歌迷無票集體看霸王秀
馬總統記者會:政策造成民眾不便 覺得內心不安感到虧欠
民進黨10萬人北上抗議 蔡英文：馬政績不佳 非道歉能解決
馬道歉 親民黨嗆：毫無誠意、讓人民更加失望
刑男大律師呼籲稅改不能只做表面功夫
馬總統：兩岸關係「互不承認主權、互不否認治權」
馬總統：打造低碳綠能島 油電回歸市場機制
陳菊：民進黨將對內閣提出不信任案
Full text of President Ma Ying-jeou's inaugural address on May 20
馬總統：兩岸交流速度拿捏得宜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
賽貝斯比洞賽 龔怡萍撂倒曾雅妮
駐義代表處與僑界歡慶總統就職
德國「封鎖佔領」行動平和落幕
謀襲歐巴馬競選總部 3人被捕
G8矢言維持全球石油穩定供給
法德義3國領袖6月舉行高峰會
歐冠盃 切爾西拿下冠軍
德國澄清未建議希臘公投
陳光誠飛抵紐約
華府龍舟賽 台灣味濃厚
陳光誠抵美 籲齊力促進陸正義
拉丁美洲可能成恐怖攻擊目標
馬總統宣誓就職 晚間舉行國宴
湖南隧道爆炸 已知20死
大豪雨又大潮 台南高雄防淹水
劉翔傷癒後 首次突破13秒
陳光誠妻：感謝幫忙抵美
銀行商旅卡 海外刷可現金回饋
G8聲明 盼見希臘續留歐元區
總統宣誓就職 打造幸福國家
挺希臘 G8：撙節和成長並行
賽貝斯比洞賽 龔怡萍挺進4強
接下國璽 馬總統就職
陳光誠抵紐約 友人五味雜陳
志工行 謝佳穎難忘黑色笑靨
總統：能源價合理 創減碳動力
總統：強化經濟動能提升競爭力
總統：兩岸鞏固和平 深化互信
第65屆世衛大會 21日揭幕
馬總統連任 培瑞斯：菲勞受惠
總統演說 盼朝野對話建立典範
挨罰也甘願 林曉琪傻勁助人
愛人愛動物 隋棠人美心更美
總統：經濟成長須薪資同步調升
祖克柏與華裔女友結婚
利空紛陳 投信：台股短期偏弱
顛覆傳統 囍從天降傘送祝福
馬總統就職 綠營嗆聲
總統：活路外交拓展國際空間
總統：建立量少質精國防武力
台南雨量破2百毫米 多人撤離
馮勝賢號召公益 建殷響應
典禮穿著 設計師評周美青簡約
施繼堯燒陶15年 陶博館展出
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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本土社團占車道 發生推擠衝突
民進黨將發動倒閣 促陳(沖)下台
美學者：台美關係需充電換零件
總統讚台灣善良 再提韓寒經驗
陳光誠：公平正義無國界
桃機一航廈整建 完工履勘
還本意外保險3功能 退休無懼
復興商工畢業展 傳遞人文關懷
陳光誠抵美 裴洛西：新里程碑
晶圓廠產能競賽 雙雄齊擴廠
世紀日環食 21日清晨登場
陳(沖)率內閣宣誓就職
祖克柏成人夫 紅寶石套牢女友
陳光誠語帶保留 柴玲憂被控制
快樂展創意 技職學生軟實力
國民隊教頭：建仔可能擔任中繼
OTOP設計大賞 特產現生命
歐債危機大事記
新店陽光橋 獲國家卓越建設獎
邱文達赴WHA 晚間啟程
總統演說 陸學者：平實而積極
馬總統連任就職 外賓祝賀
葛來儀：台區域整合馬最大難題
拿男友錢後嫁別人 法院判還
呂秀蓮盼馬總統說的都做到
歐債 台灣經濟成長保3%挑戰
馬總統就職 綠營串連嗆馬
就職記者會 馬：打造幸福台灣
台南急雨 部分地區淹水
換照 強制車險效期須逾30天
學者：馬總統兩岸政策維持穩健
親民黨：不排除發動倒閣
蕭宗煌卸任 陳濟民接台博館長
阿根廷首都成同性結婚之都
希望小提琴 繪陳孟和綠島過往
中油再降價 汽油1角柴油2角
義校園爆炸案 全國震驚爆抗議
福建再稱平潭兩岸共同家園
建仔歸隊將轉牛棚 復健賽挨轟
龍井西瓜節 看表演免費嚐美食
茄萣金鑾宮王船祭 大王船亮相
農委會：活化休耕地 整合行銷
接班問題 總統：言之過早
天文館日環食觀測 遇雨將取消
天公不作美 看日環食得碰運氣
陸菲爭議 找姚明破冰
殺人於無形 間諜武器大公開
總統：ECFA不開放農產品
兩岸和平協議 總統：沒迫切性
台塑汽油降1角 柴油降2角
總統盼內閣記教訓 閣員將考評
兼黨魁 總統：兼任比不兼任好
沙灘排球賽 比基尼正妹吸睛
就職演說 學者：深化兩岸互信
就職演說 藍委：治國方向穩健
溫家寶卸任來台 總統：照制度走
無勞健保 工讀生投訴茶飲店
南海爭議 羅慕斯籲高層對話
李登輝：總統就職演說令人擔憂
總統演說談兩岸 陸學者：平實
祖克柏好忙 公私喜事連連
馬總統演說 閩學者肯定
楊丞琳抱病雨中路跑 粉絲不捨
府：譴責劉文雄捏造總統說法
創南海多贏 羅慕斯籲訂公約
綠擬倒閣 政院：陳(沖)關心民生
兩岸交流速度 總統：拿捏恰好
振衰起敝 財經內閣挑戰大
陳孔立：兩岸學者應先談起來
歐債風暴 總統：台灣曝險不大
馬總統盼儘速重啟TIFA協商
疑抗議世維會 郭伯雄取消訪日
鋒面雨勢不斷 高雄傳災情
馬總統扛重擔 就職嚴肅以對
工廠稀硫酸外洩 初判未擴大
兩岸學者分析一中華民國兩地區
G8領袖偷閒 看歐冠盃聊是非
108年歷史膳魔師THERMOS 給您"好溫度、好生活"
南部豪雨 總統閣揆關切災情
扮稱職輔佐 吳副總統謹慎調適
台南急雨淹水 2婦疑失蹤
冒雨搶修 蘇花公路恢復通車
G8峰會 談北韓挑釁敘國動亂
學者：總統展現重視國防誠意
警取締酒駕遭襲 3男子送辦
證所稅肥咖條款 雙國籍受影響
疑債務糾紛 2人遭砍1人不治
新光三越中國大夢 穩健挺進
義3年來最強震 釀3死50傷
陸學者：墮胎者近半未成年
談外交 馬總統：邦交國穩固
疑視線不良 騎士撞傷2警
黃金週線收紅 逢低可留意
馬總統就職演說 戴利讚好
台灣女生纖細 張佑赫：我的菜
遇雨易積水區 北市府加強監視
許信良籲馬赦扁 不排除絕食
調查：台工作生活平衡 勝日韓
中山高火燒車 駕駛不見蹤影
溫家寶：穩增長更重要
深化關係 美國會團賀馬連任
銀髮族膝痛 退化性關節炎作怪
陳光誠赴美 家鄉親人仍被監控
馬演說 陸學者：一中差異仍大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
FTA生效兩個月 韓美貿易增
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
外籍男愛台灣 邀網友影像記錄
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港：期望台港貿易協定新進展
總統見特使團 獲贈林書豪球衣
宏達電被扣手機 美海關放行中
東京晴空塔將開張 遊客紛擁入
年輕人傳愛 用行動募款
雙北噪音多 陳情佔全台近7成
馬拋朝野對話 民進黨：要誠意
2婦雨後失蹤 尋獲1屍體
要公義不要藍綠 社會聯盟成立
利記公厝暫定古蹟 專家將會勘
外交國防政策 學者籲通盤考量
南投大雨 車困沙洲新中橫落石
率璞園奪冠 許晉哲放眼國際
綠擬倒閣 國民黨：政治操作
SBL頒獎典禮 戴維斯大贏家
馬總統就職 陸網友關心熱議
仁德易淹 賴清德盼加闢側溝
醫美甜頭未嘗 已挨批排擠健保
犀利人妻電影版 謝安真大抉擇
木村為戲宣傳 牽長髮妹現身
民進黨新北主委搶手 選情發燙
韓國醫美攬客 講中文也通
新人王劉錚 下季挑戰得分王
購物中心推520優惠活動
APEC部長會議 蔣偉寧出席
老將陳志忠 拚防守找樂趣
台北飛東京 達美客機緊急降落
高雄大豪雨 急撤山區洗腎病患
福隆沙雕賽 鯉躍龍門奪冠
首屆東協美國名人會議 明登場
伊朗駐菲大使官邸遭竊
改革如上坡 政策溝通挑戰多
林柏佑完投勝 國訓藍稱霸春聯
連任就職 總統密集接見致賀團
高雄雨暫歇 陳菊坐鎮防災
調查：近鄰對大陸好感度降
提台灣三美 馬總統國宴推觀光
全球方便麵10年後達2千億份
遊吉林松花湖 3灣遊客被打傷
170公里挑戰賽 陳彥博奪銀
水仙葉當韭菜 日一家5口中毒
服裝沉穩喜氣 周美青驚艷國宴
女網友裝可憐 未婚男被詐財
陳(沖)：保持警戒 隨時支援救災
黃岩島事件 陸強硬菲疑有軟化
醫美雷射作文章 消費者睜大眼
南台豪雨釀災 山區居民急撤
美與義連線 瓦礫下小女孩獲救
義大利強震 罹難增至6人
陸大使發抗議函 日國會議員怒
駐大馬辦事處餐會慶馬總統就職
國家發展 馬總統：人才很重要
首位變性參賽者 無緣加環姐后冠
總統馬英九就職演說全文
越台商僑界餐會 慶馬總統就職
日環食奇觀 日警籲防車禍
馬英九任命新内閣 均未異動
不滿馬未道歉 民進黨將發動倒閣
馬總統520就職演說全文
台聯蛋洗抗爭 馬：與在野黨對話消弭岐見
避免衝突擴大 警方撤離鎮暴車不驅離民眾
李登輝：馬總統一國兩區說法扭曲歷史
馬總統就職 引發大陸網友討論
馬總統就職典禮 嚴肅面對外界批評聲浪
馬總統就職 民進黨要＂倒閣＂
一國兩區 台聯：＂統一惡夢開始＂
親民黨：贊成倒閣、不排除一年後提出罷免
Protesters march against NATO summit
Lockerbie Bomb Megrahi dies of prostate cancer in Libya
迪斯可樂團比吉斯Bee Gees羅賓辭世 享年62歲
Dominican Republic votes in presidential election
難得一見「日環食」 東京民眾驚嘆歡呼
Strong earthquake hit Italy kills 7
Serbia opposition leader defeats pro-EU incumbent in presidential runoff
Alibaba repurchases about 20% stake from Yahoo for $7 billion
學者: 日本戰前明治政府承認「中國擁有釣魚台」
陸媒報導: 馬英九抗議聲中＂顫顫巍巍＂連任
大陸專家解讀馬英九5·20演說「安內重於兩岸」
2012年第一季我國半導體產業回顧與展望
首任文化部長龍應台：文化成為國力
理想大地「遊學大自然、歡樂fun暑假」
回國祝賀僑胞只有08年三分之一 馬避談＂一國兩區＂
星僑界餐會 慶祝馬總統就職
賽貝斯比洞賽 龔怡萍闖進冠軍戰
殷仔對建仔東家 球迷兩邊站
金鶯2局得3分 殷仔暫領先
殷仔第4局挨雙轟 金鶯遭逆轉
4.1局失6分 殷仔敗投候選
殷仔戰小史 表現未如預期
狀元合攻 殷仔4連勝後吞首敗
享自由 陳光誠公園曬暖陽
為台發聲 劉家珍拄杖向前行
台WHA席位 座向同去年
台股量縮 法人：橫盤整理
賽貝斯比洞賽 龔怡萍亞軍飲恨
賽貝斯比洞賽 龔怡萍亞軍
龔怡萍拋得失心 淡定迎戰
本季第2次 林哲瑄再上大聯盟
鋒面遠離 天氣回穩多雲到晴
強震侵襲 重創義起司小鎮
台股開盤上漲24.47點
希臘歐元區去留 英義各有看法
蘋果三星大和解 談何容易
陸媒：溫家寶遞新政策信號
文化部揭牌 龍應台首任部長
參與WHA 立委展現成熟民主
抗議遊行 蔡得勝：維安未過量
機密公文案 陳水扁遭訴
北約峰會反戰遊行 火爆收場
甘部長爆料 賈梅總統開始健身
尋求5勝失利 殷仔：有點累
王卓鈞：520狀況良好
馬祖雨過天晴 日環食清晰可見
核二是否啟動 台電尊重原能會
柏林僑團舉辦文化踏青之旅
公有違建30年 陳菊允改善
台股漲 台幣盤初走升
上百萬小學堂 張小燕報應來了
決賽激戰 李娜輸給夏娃
溫家寶喊話 亞股彈升
投資慘賠 小摩風險官早有前科
胡志強：與馬總統沒心結
踏上珠穆朗瑪峰 韓登山客失蹤
目睹罕見日環食 東京民眾驚嘆
大陸南方見到日環食
102年寒假 1/21放
傳王立軍將被控叛國
日多處地區見日環食 民眾興奮
中央氣象局氣象報告
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民進黨魁選舉 5人最後衝刺
電金上漲 台股反彈
多倫多台社區賀馬總統就職
力麗挺蔡錫津 中石化批挑撥
阿里巴巴向雅虎買回2成股權
花旗：經濟萎縮 亞幣料續貶
陸企砸重金 購美影院AMC
仁德水患復原 國軍助清理
總統：與美復談 須先解決美牛
李登輝批一國兩區 藍舉證反駁
台電101年預算案暫不審查
北約10億美元 援阿富汗部隊
強化競爭力 中企行銷團成立
韓歐簽自貿 降關稅商品出口增
交部：國道免收費無益公共運輸
普及有機 高市議員促提綠皮書
港籍中華隊國腳 來台賀就職
促修動保法 動保人士長跪請命
扁遭起訴 律師：政治打壓
萬達併AMC 將成最大院線商
北約團結 2年內結束阿戰
婦雨後失蹤 遺體尋獲
因應歐債失策 歐盟整合現危機
高市：推動原高縣廚餘分類
與蘋果和談在即 三星股價回神
性侵印傭 雇主判3年
蔡得勝：南海衛照頻次倍數成長
桃機一航廈改裝 旅客新感受
國民黨：一個中華民國兩個地區
綠擬提倒閣 藍稱政治鬥爭
蜜雪兒當導遊 第一夫人齊出遊
卡關未決 宏達電須找ITC談
油電美牛 府歡迎許信良溝通
新北水域活動體驗營 報名熱烈
貝比魯斯球衣 刷新拍賣紀錄
勞檢權 學者立委傾向授權地方
陳水扁機密公文案大事記
災後復甦 泰經濟意外成長
台股漲 台幣午升7.6分
民進黨團：一國兩區矮化主權
王卓鈞：520員警數近8千
GMP認證果汁 原汁率竟不足
亞洲學者：兩岸關係變化有限
宏達電手機卡關 經長：協助
滯洪 陳菊允降挖公園學校
抱親寵物兔 女學生罹偽裝癬
洛案主犯過世 或平息放人風波
凶手亡 英媒籲續調查洛克比案
洛克比案主犯亡 美：篇章落幕
卸下副手 蕭萬長24日辦茶會
華郵：陳案反映美中對話成熟
北市推出 不做性別篩選標章
馬總統演說 陸官方持續低調
履約期誤為有效期 丟禮券虧大
南海爭議 蔡得勝：台灣有角色
豪雨農損 屏東縣最嚴重
宜蘭連兩震 南澳震度4級
陳(沖)：政院進入全面溝通時代
上市後結婚 律師：祖克柏高招
國民黨團會議 擬邀江宜樺
台股收盤漲41.04點
文化部成立 龍應台：世紀團隊
有薪照顧假 勞委會盼暑假前過
卡卡沒到中市 議員質疑被卡住
高價螺栓無保固 立委要求究責
台北股市漲41.04點
署醫啟動 照顧獨居老人服務
台股量縮反彈 電金走揚
企業捐偏鄉圖書館 朱立倫肯定
美發布中國軍力報告 陸表不滿
6月台指期漲53點
高三女到場道歉 客家村民撤告
6月電子金融期齊漲
22越南偷渡客 移送偵辦
帶走機密公文 扁涉侵占遭訴
台學者獲日工程學會榮譽會士
文化部揭牌 見證歷史時刻
汛期到 議員憂大安溪潰堤
海峽號加開班次 盼增航點
比吉斯主唱 羅賓吉布謝幕
綠提罷免藍委 藍擬提對策
韓陸談判進出口安全互認協議
上帝的戒指 東北角日環蝕奇景
歐巴馬拚連任 美股不給力
推台東生態遊 華信與業者攜手
與國二女上床 男判1年10月
毛治國：爭取首裝eTag免費
爭睹日環食 美民眾派對瘋倒數
調查：美今年就業展望改善
稀有紫花脈葉蘭 九九峰展姿
三大法人賣超台股22億元
極端民粹當選塞總統 地區不安
師被指管教不當 朴子國中澄清
總統接見加國特使 獲贈油畫
美議員盼台灣提高國防預算
陳光誠事件 陸媒：加快改革
葉少投資店關門 警：無關酒駕
深圳公務員上街為市民擦鞋
總統就職紀念幣 買氣冷清
521起訴扁 檢：無政治考量
文化部任務 馬：社會富而好禮
陸委會：不曾限制葉克冬來台
龍應台：文化部開文化世紀工程
承諾贈妻財產 外遇醫師判履行
日媒：台日中FTA 促進安定
越國會召開 民眾盼生活更好
新台幣兌美元升5.2分
4月外銷訂單 年減3.52%
首季國際收支順差逾50億美元
蘇花易坍方 議員籲推藍色公路
軍職員退休俸 改採直撥入帳
豐收失重心 膠筏翻覆船員獲救
新閣上路 藍加強黨政協調
核廢料候選場址 公投決定
公告地價漲 中市議員籲降稅率
客家美食登國宴 竹縣加強研發
環署調漲費率 盼助紙容器回收
日環食觀測 近8百人共襄盛舉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
統測成績單 22日寄發
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上週外資賣超330.43億元
林百里獲頒交大名譽博士
佳和炒股案 古董張判刑確定
立院初審 十二年國教法源
拾獲皮夾 竹縣科長物歸原主
金背鳩育雛 搶救鳥窩大作戰
北韓吃人肉充飢 3人遭處決
蔡得勝：美考慮售機屬政治表態
外配正名 謝立功：統稱新住民
陳盛沺建議證所稅3年後再推
禁臉書 大陸網友嘲諷有病四國
蕭煌奇入圍金曲 明年拚雙聲王
文化部上路 藝文界期待
文化部上路 龍應台盼增預算
富士康在江蘇建蘋果生產線
前村長妻病倒 警察覺異常救命
家庭照顧假 給薪天數待協商
男涉偷彩券 檢警見解不同調
油電是否民營 經部：討論中
陸委會：現階段以ECFA優先
自由經濟示範區規劃 期程1年
陸：美對台售武是干涉「內政」
生醫赴非投資 友邦總理訪屏東
母太溺愛 少年多次犯案送感化
韓陸擬締結相互軍需支援協定
小黃改油氣車 高市補助1萬元
亞青田徑賽 斯里蘭卡宣布停辦
南部豪雨 學校災損初估69萬
日環食 金門天文迷驚豔
陸巡南沙 陸委會：已傳達立場
封井防地陷 檢舉違法拿獎金
索國總理訪高醫 感謝醫術傳承
面對時代挑戰 林百里籲創新
女兒傳酒照 美名作家處罰惹議
持偽鈔還債 男貪小便宜送辦
被北韓扣押陸籍漁民獲釋
28歲坐擁金山 祖克柏怎麼花
閃黃燈路口睡著 酒駕男遭法辦
溝通證所稅 企業界盼面見總統
騙子藏交友網站 詐欺癡情男
中經院辦低碳能源與經濟研討會
曹啟鴻遭檢舉違紀 同志抱不平
工研院：石化第2季產值微增
賴正鎰：經濟活絡優於公平正義
韓國舞王張佑赫離台 稱讚美食
券商公會：勿貿然課徵證所稅
台北電腦展 週邊配件搞創意
絕非谷開來情人 法建築師撇清
基北高中職申請入學 簡章發售
經濟示範區 高市組推動小組
廣州水價 暴漲5成
亞幣走揚 新台幣收升5.2分
蘭花傳奇 記載李金盛一生
全面溝通 閣揆行程擬更庶民
金門民眾建農舍 不再一地兩制
議員批賴清德 只顧嗆馬不防災
特戰中士酒駕 撞死單親母親
強迫症棄用藥 病情更惡化
涉及弊端 越海航前董座失蹤
中鋼成功開發鈦合金板
違保護令打女友 恐怖情人送辦
促出口 經濟部啟動龍騰計畫
南台豪雨 稻作西瓜最傷
陸委會：現有疆域不包含外蒙古
立院初審 禁賽事轉播亂插廣告
4月外銷訂單 東協六國最亮眼
食品業者簽聲明 支持穩定物價
華南金控青少棒賽 高市奪冠
防浪費 肯德基不主動給調味包
里昂降台股目標至7350點
蒲亭組成新閣 宣示持續原路線
南開生玩樂高 玩進台大博士班
遭風水師藉故性侵 女獲賠百萬
大陸招生 金大參加廈門推介會
陸委會：大陸將維持對台基調
盜領9旬夫6百萬 婦人遭訴
機密公文案 扁蒐李前總統資料
高中女老師 陳屍蓄水池
豪雨災情 陳(沖)關切復原情形
災後復甦 泰經濟意外成長
水災防疫 調度萬瓶消毒水
城市減碳 高市大樓要設綠屋頂
國防部：努力爭取適足國防預算
中市與夏威夷簽約 合推綠能
臉書IPO 催生天使投資人
祖克柏新婚妻 愛烹飪是低頭族
美重返東南亞 東協表歡迎
受災戶 銀行提供相關貸款
巴拿馬未接國書 大使不受影響
產品GMP被撤 半年內應回收
首季國際收支順差 六季來新高
義夫婦歷經兩大震 心有餘悸
視障生爬樓梯 募款救盲
海關查獲走私香菇豬腳筋
總統會僑胞 矢言再促台競爭力
整頓民間禮廳 新北恐一廳難求
前4月外資來台投資716件
總統就職紀念幣 台銀明日續賣
世青及亞青少棒國手 名單出爐
職員酒醉鬧事 日福岡市長禁酒
超級任務追禮服 新娘破啼為笑
巴克萊擬全數出脫貝萊德股權
芮效儉：美重返亞洲 非為中國
未滿13歲禁令 臉書打算解除
望遠鏡加無線電 3男偷車落網
今彩539開獎
Google坐大 歐盟下通牒
羅斯雷提能訪台 獨派設宴歡迎
威力彩開獎
孔傑榮：陳光誠也許年內返陸
日接連發現劇毒豹紋章魚
注愛滋血報復舊愛 惡男遭求刑
龔清概：加強平潭基礎設施
日櫻島火山噴灰 6年來最大量
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葉克冬抵台 低調參與文化交流
臉書美股盤前 跌破38美元
郵局靜止戶8百萬 逾66億元
太流明開臨股會 遠東稱無效
綠指矮化主權 藍駁抹紅?
陳榮傳：太流明開股東會有效
國安局：警衛車隊採購依法辦理
裸眼看日食 日16人就診
賴幸媛：盼美續支持對台軍售
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總統盼有機會見教宗 轉達謝意
臉書股價溜滑梯 大跌13%
訴求未獲回應 許信良展開絕食
蘋果爭商標 在港擋下唯冠證據
威力彩頭獎槓龜
林世嘉抗議 被請出WHA會場
省電費 首爾公務員可穿短褲
大象輕舉導覽車 斐兩遊客受傷
加強與德互動 法擬邀義加入
畫廊展出斐總統畫像掀波
林世嘉WHA抗議 被請出會場
卡恩縱慾又惹禍 再涉輪暴案
管線疑破裂漏油 溝渠鱔魚暴斃
台灣在野黨：起訴扁分化在野力量 挽救馬執政危機
扁辦：特偵組捏造阿扁犯罪動機手段卑劣
台灣出口連續衰退 落後韓國、日本、新加坡及中國
520南部豪雨成災 國軍支援300人力
UN核機構與伊朗 會談破局
陳光誠偕家人抵紐約 獲熱烈歡迎
鱘龍魚肉味美 椰香地瓜粽養生
法學界呼籲 政府建構安全的租稅環境
臉書打算解除13歲以下使用禁令
Google Chrome超越IE 成第一大瀏覽器
台北喜來登限量推出「幸福在叫我」蕭煌奇演唱會住房專案
台灣設計即將與水都「威尼斯木樁」浪漫邂逅
新壽「龍來發」保單借款 1.8﹪超低利率優惠
力麗哲園新品牌陪您抗漲 ， 『早鳥專案』降價囉
4月份台北外匯市場交易 4,724.4億美元
520下午3點開始 許信良持續立院前靜坐
邱文達會美衛生部長表達感謝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
葉門閱兵彩排驚爆 逾90死
林世嘉被請出WHA 心情憤慨
板橋光華街民宅火警1男子命危
日內瓦駐處：林世嘉仍可入場
陸提振經濟 美油價7天來首漲
人工受精雙胞胎 無權分遺產
台灣蘭花驚艷 英女王3度參觀
祖克柏嬌妻婚紗 近5千美元
美男籃靶子隊公布 林書豪入選
多空紛雜 台股觀察量能
美媒：台灣將成中國改革催化劑
女老師陳屍蓄水池 凶嫌落網
葉門驚爆 聯合國及歐盟譴責
機車死亡車禍 肇事車上有警察
多雲到晴 關島南方有熱低壓
法女高音 獻望春風給台北
4月失業率4.1% 續降
美學者：馬演說 或使陸失望
台股開盤上漲70.33點
「司馬庫斯」奪美廣播電視獎
雙溪街防洪 積水路段少1處
首屆台越美食交流河內舉行
外媒：陸可逕向美財政部買美債
巴西賦稅重 5個月收入繳稅
旅瓜僑領供貧童台灣獎助金
文化交流 葉克冬沈慶京相見歡
蘋果庫克 美去年最高薪CEO
呂慶龍：台灣市場值得歐盟開發
巴文化博覽會 台灣民俗登場
大陸言論振人心 新興股市轉強
勒斃女師棄屍 嫌犯有性侵前科
台股漲 新台幣盤初走升
台股走揚 營建電子領漲
最有價值精品品牌 LV七連霸
課證所稅 沈慶京：沒好處
出口衰退 張平沼籲改革緩一緩
輕颱珊瑚成形 估不影響台灣
遊覽車事故累犯 擬吊營運許可
4月失業率 逾3年半新低
油電雙漲 沈慶京：要智慧處理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
扁蒐黑資料 王金平：皆往事
重慶公示18大代表候選人名單
川震後援建學校拆除 陸媒質疑
匈牙利科學競賽 台2隊獲佳績
柯達告蘋果RIM侵權敗訴
南韓媒批北韓綁陸船行徑似海盜
美黛復健順利 打消退休念頭
大聯盟先發 林哲瑄敲首安
連任就職 馬總統遙祭國父陵
日媒：陸擁航母 開啟日中冷戰
因應經濟趨緩 陸快審重大投資
男子腸中風 腸支架及時救命
葉克冬：希望兩岸關係不後退
台商共諜案 賴坤玠判1年5月
太流股臨會取消 遠東到場抗議
網路盜刷多 刑事局：撥165
認錯車殺錯人 男判18年
北市高中職領先計畫 5年6億
年終縮水 首季平均薪資減
藍批玩法奪權 陳菊否認
外匯存底減持歐元 央行不評論
暗排廢水 基河險成藍色多惱河
稻損嚴重 屏農盼餘糧全收購
外銷衰退 綠：經濟政策應調整
泰雅生命力 司馬庫斯打動國際
公平會：查價前都會發函
國2拓寬 月底前全線通車
新北民調 施政滿意度降
天津陸客自由行 讚台灣人熱情
連江縣舉辦萬安35號演習
高中女師命案 性侵前科男行凶
王金平：扁曾要求別當連宋主委
羅致政爭新北市主委 獨派力挺
火炬計畫 謝立功花嶼訪新住民
最美女教師 牽動大陸神經
不畏選秀敗陣 利得彙唱向國際
陸文革白卷英雄 身價逾10億
微軟今年賣3.5億台W7裝置
教育部鬆綁 助華裔生來台留學
陸4月領先指標月增0.8%
文資保存 龍應台盼整合力推
二百艘遊輪遊巴拿馬運河
APEC教長會議 促實質教育合作
江宜樺：穩定物價決心不容置疑
章啟明：遠東應承認污蔑有誤
韓研究：青少年易受電磁波傷害
猥褻女兒同學 男子遭訴
台股漲 台幣午升5.9分
雄檢：葉少應無棄保潛逃之虞
證所稅 王金平：本會期來不及
銷美高階手機通關 宏達電樂
游錫(方方土)：黨主席未必總統參選人
北捷環狀環差通過 送環評大會
自由經濟示範區 綠委籲勿賣台
金背鳩雛鳥 高空摔落亡
東京晴空塔開放 大批遊客湧入
證所稅修法 行政院：全力溝通
老婦免疫力失常 嘴唇腫脹出血
不再療傷 辛曉琪遇見快樂
歐洲買氣差 電子產品訴求實惠
谷開來星居民 星媒：不實傳言
李天德醫藥獎 江伯倫等人獲獎
台股收盤漲82.66點
雲林農安網頁錯字 貽笑大方
綠委：監理收費應檢討部分減收
台北股市漲82.66點
美軍機停留過夜 早有前例
綠再提美牛下架 藍程委會阻擋
師邀女學生摟腰拍照 家長泣訴
4月求供倍數增 桃竹服務業夯
談油電雙漲 胡志強：不滿意
西苑羽球隊世界奪冠 凱旋歸來
美股帶動 台股收漲82點
調查：逾7成上班族 不滿薪資
高鐵地層陷 蘇治芬籲專案解決
6月台指期漲53點
6月電子金融期齊漲
物價齊漲 通路商：多數沒漲
臺藝廣電 大四喜畢展邀民同樂
運輸大亨穆利 捐家產助貧童
綠促螺栓重測前 核二不得啟動
蘇花提前通 公路局：安全前提
阿里山寫真賽 得獎作品溫馨
聖露西亞副總理訪彰基
馬利又衝突 臨時總統被毆住院
重做螺栓檢測 台電認無必要
有難找洋人 中共執政地位變化
陸文革郵票 一枚逾三千萬元
三大法人賣超台股22億元
加強教育合作 台菲簽署備忘錄
武俠為題 廣藝打造劇場音樂會
大學生瘋APP 賀呷嗎人氣高
星醫檢 6小時查出唐氏症
陳(沖)報告施政方針 待立院協商
提攜菜鳥 蜜雪兒授崔威勒秘訣
習近平、俞正聲當選上海黨代表
高市：輕軌最快6月底公告招標
談能源 經長：強化綠色競爭力
新烏公路傳坍方落石
狗兒叼來幼猴 善心婦想領養
徐懷鈺違約案敗訴 判賠2百萬
台2大食品業傳在陸爆通路戰
怠速熄火 勸導期違規逾3萬輛
狂風大雨中 東京晴空塔開幕
茂林廣植台灣藜 原鄉現彩虹
王金平：美國會團關心美牛修法
下鄉探訪 曾勇夫：全面掃毒
新台幣兌美元升3.2分
世衛大會 邱文達將談健保經驗
東南亞非洲 抗瘧藥逾3成偽藥
養水蚤吃孑孓 防治登革熱新招
幫派毒誘學生 26人落網
台經院：製造業下半年亮綠燈
蔡春鴻：日核災不可能在台重演
小布希弟弟將訪台 外交部歡迎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
WHA第二天 邱文達行程滿檔
義地方選舉 五星運動大贏
處理歐債問題 德吃力不討好
通緝犯車禍搶車 變造駕照遭逮
日對外純資產 21年世界第一
治失明 英首度移植眼睛幹細胞
愛心無國界 德青年守護癱瘓童
阿土伯：證所稅最好不要課
新北治安不滿意升 校安有疑慮
瀝青卡車翻覆 駕駛輕傷
契作外穀價低 稻農向糧商抗議
憂賭場進駐馬祖 民團將動員
葉克冬文化行程滿檔
魚干女綾瀨遙 6月訪台
美學館工程延宕 包商判賠千萬
MIB也有淡定哥 人氣高
賴清德：治水絕不推諉卸責
海交會爭取年內台中延伸辦展
豐田油電車 全球熱銷4百萬輛
殺前妻判無期 二審改判20年
對峙降溫 陸准菲蕉進口
世界青年失業率高 東亞9%
迎夏日 遊樂園滑水道亮相
車禍傷亡增多 中市擬加強取締
陸博士求職PK老闆 網路爆紅
疑工程款糾紛 包商開槍被逮
召募護理人員 秀傳辦面試會
傳殲20於2018年具戰力
林哲瑄MLB敲安 台灣第6人
諾獎得主訪清大 演講光與物質
希臘激進左派聯盟黨魁訪柏林
屏東水利會募球鞋 50童受惠
賴幸媛：不應該說一國兩區
襲胸被告 男辯滑倒
美議員支持 對台出售最佳武器
詩樂對談 林昭亮會余光中
午餐當老外 6成上班族憂健康
非洲服飾文化展 週末繽紛登場
5月下旬電視面板價 漲不動
賣場偷拍櫃姐 男遭活逮
偷阿婆5萬元 通緝犯落網
山豬撞車逃逸 用路人小心
印列車衝撞 25死逾70傷
扁戒護外醫 23日赴林口長庚
涉幫父買票遭通緝 曾煥嘉投案
9國中生吐瀉 疑自製珍奶惹禍
誹謗罪處刑 傳播學界認應調整
發明展奪3金 苗農學子秀創意
台北觀光博覽會 拚買氣凍漲
中市文化專車夯 12分鐘額滿
廢煙囪長樹 宜蘭也有天空樹
調結構 昆山拚智慧城來台招商
上學最幸福 阿媽獲選優良生
蘋果3C熱 經銷商搶東區店面
詩情畫意說美術 范我存樂志工
朱宗慶2團 超擊突破自我
俞正聲續任上海市委書記
獎勵養狗前上課 新北7月上路
烏日漏油 環保局：已防堵污染
星展：年底人民幣估升2.5%
中興新村荷花季 添藝文氣息
近日豪雨農損逾3千萬元
賴清德：勿只用政治角度看淹水
三星4G專利 蘋果庫克畏三分
勞保局籲新鮮人注意勞動權益
前4月民間投資新增近5千億元
國壽近44億元拿下太子土城廠
東協美國對話 夥伴關係再確認
龍應台：文資保存不能單靠法律
數位出版成果展 宜蘭起跑
看下半年景氣 學者專家有異見
eTag用戶 通行費享9折
證所稅 立院財委會31日初審
擅闖軍管區捕魚 5人送辦
被指吳三桂 尹啟銘拒接受
台股漲 新台幣收升3.2分
北韓扣漁民 陸外交部避談案情
安全氣囊限制未說明 裕隆遭罰
詹仁雄告誹謗 記者無罪
文創教育實務面 文化部提方法
美人倫慘劇 外婆8槍斃孫
國科會：研究計畫將專注創新
修復自由中國號 將恢復原船名
獸醫系生連署 反對學士後學程
廟宇金牌被偷 金門議員籲防竊
酒後猥褻友人幼女 男判4年
宣揚生物多樣 海洋特展登場
台東連2震 最大震度4級
英國擬赴台學習健保訂價制度
沒看病卻刷卡 成功衛所凍健保
惠譽調降日本債信評等
優質民宿獲獎 金管處肯定經營
南海爭議 美籲簽署約束準則
民營獵鷹9號火箭 發射成功
星展：今年美元趨貶 歐元盤整
板橋果菜市場生變 擬安置浮洲
談兩岸 吳伯雄盼求同存異
新浪微博登廣告 招聘監控人員
上市櫃投資大陸 首季獲利大減
臉書股價直落 分析師：免驚
日處理債務進展慢 惠譽砍信評
證所稅案 台聯擬提修法版本
宮廟住持擁衝鋒槍 警比對彈道
證所稅案 馬總統提三原則
吳敦義頒醫藥獎 重申推動生技
防治中輟 新北助學生找自信
歐債橫行 OECD嚴詞示警
酒後罵警察 男公然侮辱遭法辦
信用卡盜刷金額 近年大減
涉買票遭通緝 曾煥嘉移送板檢
談卡蘇 謝：被圍攻者是第一名
棒球小學堂 七彩變化球找傳人
徹夜未歸 男墜谷身亡
飲酒衝突砍人 男重判8年
特色補助 家長質疑建北認同
原物料跌 央行：通膨不逾2%
邱文達：表達訴求應合國際禮儀
OECD幸福排名「澳」視全球
藍綠高市黨部 主委人選仍缺
今彩539開獎
15人當國手 國訓好棒
管小孩手機 英推遙控SIM卡
大樂透開獎
俞正聲當選中共上海市委書記
因應少子化 北市將減班級人數
殘酷私刑「戴項鍊」 重現南非
南海問題 陸反對第三方介入
ETC利用率 遠通有罰款壓力
台灣蘭花 切爾西花展再奪金
未來蘇花斷 台鐵半價運農漁產
金融業歐5國曝險 近千億
金門缺水 專家提增水意見
數世紀珍藏 教廷秘密檔案展
歐元區危機 危及全球復甦
龍應台：整合創意源頭及產業鏈
涉買票遭通緝 曾煥嘉交保
民調：日為美在亞洲最重要夥伴
胡璉勳章遭竊 金門古物受關注
美力挺台參與世衛 顯示互動佳
印盧比續貶 創歷史新低
證所稅案 府院黨啟動協調平台
江蘇團訪台 連戰道親切
應氏盃圍棋賽 張栩三度參賽
做好宣導 總統肯定黨政平台
國軍新式單人帳篷 搭帳僅5秒
工程拆除違規 北市要求改善
馬澳自貿協定 2013年落實
府網站 副總統自爆暱稱吳郭魚
臉書難挽頹勢 續挫7.4%
大陸山寨零件 混入美國軍機
證所稅不溯既往 財部：無此事
大樂透頭獎槓龜
惹爭議 南非總統畫像遭塗鴉
今彩539 頭獎2注中
性侵犯查閱 僅限教育社福機構
表揚影壇成就 楊紫瓊再獲冊封
總統被指民調低 王建(火宣)抱屈
圍棋喻兩岸 葉克冬期和平發展
希臘飄搖 美經濟面臨3大風險
酒駕肇事 義警交保
哈利波特退燒 貓頭鷹寵物棄養
印媒：台花卉外交力量大
法國尼斯網賽 盧彥勳首輪敗
外語人才缺 美公職找人難
馮寄台離任宴 日議員讚成就高
多休1天再上場 殷仔勝算更大
丟狗屎被逮 CNN前高層糗大
給您「好溫度、好生活」 時尚保溫杯引領潮流
熱比亞＂語出驚人＂稱 世界應買下新疆
基地組織聲稱 葉門自殺炸彈攻擊是為＂復仇＂
廣藝管弦樂團「用武俠締造音樂、用音樂思考武俠」
美國眾議院要求對台軍售 中國跳腳
出席「2012台灣·江蘇周」 江蘇省委副書記率團抵台
美軍武器 被安裝＂山寨版＂中國電子製品
媒体披露 美國正擬定從韓國撤僑計劃
扁首次移診長庚醫院 獄方下午記者會說明
許信良絕食 蘇貞昌赴現場探視
文化部文化資產局 台中揭牌
陳水扁戒護就醫 攝護腺腫塊確定為良性
馬祖博弈公投 進入緊鑼密鼓
建仔重返大聯盟 牛棚練投
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
旅客行跡可疑 全美客機迫降
歐股反彈 漲幅創1個月最大
旅客稱體內有裝置 美班機迫降
需求減少 金價再挫
臉書難止血 股價再跌8.6%
伊朗達成協議 油價跌
希臘疑慮 美股收跌
扁長庚戒護就醫 檢查攝護腺等
照片：北韓致力火箭發射場升級
臉書甫上市重跌 投資人急拋售
年輕男性厭食症 常被忽略
雙陳金鶯主場先發 台灣球迷樂
加巴士斬首案凶手 自認神使者
衛署官員重申適當方式表達抗議
刺激消費 巴西推經濟套案
邱文達：國際肯定台灣醫療成就
系統出包 臉書股民告那斯達克
大陸將准許中小企業6月起發債
多雲到晴 西部高溫逾30度
美股殺尾盤 台股反彈添變數
台股開盤下跌72.64點
Google騎摩托 未來可期
HTC在美出貨 電信商應變
半導體B/B值連3個月逾1
慶總統就職 台電影節斯國登場
出口冷 日貿易逆差擴大
大摩下修預測 疑臉書跌股元凶
美國務院指孔子學院教師違規
瓜媒專訪孫大成 談台瓜合作
公平會：若聯合漲價 嚴懲
外交部：貝國總督健檢增進邦誼
台股跌 新台幣盤初走貶
員警搭酒駕車肇事 李鴻源憤怒
魁北克學生抗議 燎原火燒國外
證所稅修法 王金平：變數很大
知名超商飯糰 大腸桿菌超標
陳武雄批反國光 蔡嘉陽：抹黑
宜蘭頂級貴婦行程 3萬求婚餐
埃及選總統 結果難料
不畏歐債 美經濟信心漸好轉
韓媒：美與北韓未曾中斷接觸
陳武雄嗆環保 害台灣經濟淪落
陸雲南再現問題油 召回逾百噸
寄天上雲兒 關中出書悼愛女
建隆部落占地 高市府獎勵搬遷
希臘出走 歐銀行業尚未準備好
57幅相片 從鏡頭下看捷克
拍台北劇本徵選 收件倒數計時
南韓首例 兒童性侵犯化學去勢
受不了了 陸上訪戶挾持官員
黑琵北返 台南嘉義不到百隻
金融重挫 台股創波段新低
人肉炸彈威脅 美班機乘客無感
區美珍獲追贈二等楷模獎章
駁倦勤說 關中：除非政黨輪替
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐元兌人民幣 創十年新低
日擬放寬高齡機長飛行限制
上越來台 多名演員獲梅花獎
台鐵：樂與大陸談便當技術合作
從獨裁到民主 埃及大事記
骨質快速流失 副甲狀腺瘤惹禍
家扶助自立 單親媽盼成認養人
東華師生 推社區博物館
台巴經濟聯席會議在巴京召開
指標通緝犯 立委要求積極查察
政院新聞局併 地方議員也喊裁
防治樹木褐根病 偵測犬做尖兵
環南高架 25日起施工6週
高市出現本土登革熱 緊急防疫
陳武雄談國光 經部：非職權
iPad首季出貨年增達162%
世銀：東亞經濟成長放緩
宮廟藏軍火 警攻堅逮人
華碩：Q2成長看法不變
高市警長訂原則 員警絕不吃案
越南足球 17年首位國產教練
酒駕肇事交保金 李鴻源有意見
賴幸媛請假接待外賓 藍委不滿
遊學台灣 邀青年旅遊兼做公益
人頭戶炒股 檢10多路搜索
梁振英未上任 先與泛民較勁
日圓先生：投資人可由股轉債
金鶯雙轟破紅襪 林哲瑄未上場
大馬破假藥廠 來源包括台灣
重回大聯盟 建仔謝球隊給機會
證所稅 國民黨團：積極整合
不滿核保護令 男恐嚇法官遭訴
新石斛蘭種苗金皇一號 將技轉
總統：兩岸互不否認源自丘宏達
台韓觀光交流 業界高層聚首
歐債烏雲 雙A：密切關注
四川天降巨冰 疑為罕見隕冰
陸山寨力量大 美軍機也遭殃
區間盤整 新台幣午升0.1分
中市太平逢雨必淹 將建溝改善
鐵馬小勇士 四湖國小環鄉畢旅
節目露骨談性 緯來挨罰20萬
建仔回大聯盟 牛棚投球亮相
了解ECFA後續 陳(沖)促研討
角逐IOC執委 吳經國勝出
美專家：陸製戰機引擎可靠性差
妻施打麻藥致死 醫師判罰3萬
扁：你可以挺蔡 但無權堵蘇
預防腸病毒 教部推727原則
民調：歐巴馬羅姆尼打平手
陳武雄談國光 環署：發言失當
奧運集訓 林書豪絕佳學習機會
蛇出沒 竹縣消防局籲小心
陳長文建議 多邊公約國內法化
經濟數據若惡化 大陸可能降息
警初步調查 前民防酒駕撞學生
涉台電採購案圍標 3人緩起訴
台股收盤跌127.14點
軍方首研拋繩器 訴求救難成效
豪雨農損逾3千萬元 菜價漲
酒駕死亡車禍 家屬認疑點多
父麵店疑賣剩菜 陳志強：不該
惡霸討債耍狠 逼讓餐廳經營權
環團控圖利 楊文科：子虛烏有
台北股市跌127.14點
日人感謝台灣 騎車環島送名片
高雄首例本土登革熱 楠梓現蹤
林書豪國籍入題 答台灣人扣分
2020奧運候選城市 明揭曉
江蘇周登場 石泰峰盼產業合作
日圓先生：東亞整合 引領復甦
6月台指期跌99點
6月電子金融期齊跌
租公營住宅 郝：放寬年齡限制
柯文哲：扁腫瘤應為良性血塊
德國人怕怕 不敢去希臘
港海洋公園 六四字眼遭禁
台股跌127點 波段新低
營業稅有漏報 須計入營所稅
經營改善小組 聚焦中油採購
日原爆生還者 老醫師捐賠償金
腸病毒高峰期 北市擬防疫策略
施顏祥：FTA洽簽是生存之戰
被爆回收剩菜 業者：給狗吃
早餐店涉竊電 負責人遭逮
日人工作過量 幸福指數再跌落
三大法人賣超台股89億元
西藏布達拉宮門票漲價1倍
埃及總統選舉 投票開跑
酒駕葉少 被害家屬促防偷渡
爆剩菜再賣 牛肉麵店門可羅雀
三星S3降臨 預購穩坐9百萬
節能減碳行動標章 即日起申請
稽查牛肉麵店 未查獲回收再賣
開發微流體晶片 任春平獲獎
五峰甜桃上市 鄉長歡迎品嚐
開賓士擁豪宅 富賊落網不認罪
行銷台灣 美部落客打先鋒
涉人頭戶炒TDR 5人遭約談
玩網路遊戲被阻 國中生鬧自殺
核二議題 民團籲重開聽證會
台電烏龍 隔村扣繳14年電費
委內瑞拉輸陸石油擬增 換貸款
彰市古月館 歡慶6歲生日
新台幣兌美元貶 4分
農改場：扁實檸檬可開發保健品
陳子強要離 傅天穎不簽
陸股市高漲 8成股民卻賠錢
人氣產品供不應求 索尼停接單
環團憂過勞運轉 籲核二廠停轉
換電動機車電池 高市建30站
杜英宗：景氣復甦 延1到2年
胡迪對決恰吉 畢演成玩具大戰
食品安全 非洲向大陸取經
翁啟惠獲日經亞洲獎 專家讚譽
河內破獲女大學生賣淫集團
雲林舞蹈季 舞動生命力
老翁乳頭滲血 檢出乳癌前病變
米麵條營養好消化 口味選擇多
太陽能煎蛋 體驗能源可貴
法部：性侵累犯不再給假釋
李明博：北韓人權議題更重要
桃園女師命案 監委要查
避邊緣化 總統盼復談TIFA
剩菜再賣 高市也要查雜菜店
反證所稅 工商團體拜會王金平
馬場疏散門拓寬 26日起改道
燒炭變燒車 男撿回一命
公視高畫質頻道 NCC准籌設
邱文達致辭 要求擴大參與世衛
淡水河污染 華江到重陽橋最糟
邱文達WHA致辭 要求擴大參與
兄弟為省電爭執 弟傷兄判拘役
百年龍眼樹病危 求助台東縣府
國光到大馬遇阻 中油：注意中
臉書按讚 武德宮捐款助貧童
對峙加劇 菲向陸提外交抗議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
製造業景氣欠佳 估6月落底
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐陽龍傅娟 家有古典樂明日星
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
莒光湖旅館BOT 議員促謹慎
宏達電WiMAX新機 業者振奮
英人號召拍片 胡志強喊愛台灣
警破討債集團 逮綽號喬登首腦
質疑安全 綠委反對核二運轉
陸茅台酒 價格下跌
高市環局傳貪污 修車廠長羈押
牛排初體驗 阿公阿嬤喜吃美食
日圓先生 催生亞洲貨幣基金
催熟技術成熟 台蕉可常態銷陸
自殘詐保險金千萬 主嫌羈押
蒲亭到訪 陸：將談天然氣合作
東部傾斜列車 公開徵求命名
工業區淹水 賴清德承諾改善
誤植銀幣發行量 台銀遭罰
幫長者圓夢 藝人捐精品義賣
蘇起：政治改革 四權先制度化
阿里山門票收入 嘉縣府爭回饋
羊毛衫合唱團 8月來台開唱
阿格西葛拉芙 24日來台
非觀光英簽 額外付費優先處理
台韓旅遊熱 第4家廉價航飛台
雲南多人離奇失蹤 公安部調查
消費趨保守 批發零售營收下降
高粱酒瓶瑕疵多 金酒：求償
高捷虧損苦撐 旅客滿意逾8成
花博夢想館閉館 倒數百天
橋幸夫將再開唱 陳昇帶瓜祝賀
邱文達在WHA向台醫療人員致敬
留用專才 飛官與電訊官占大宗
邱文達：演說表達台嚴正立場
台股跌 新台幣收貶4分
活到老學到老 百名長者秀才藝
小S重回康熙 不想再生第4胎
陸強調釣魚台是核心利益
郭台銘：全世界準備過苦日子
菲指百艘陸船在黃岩島 陸否認
黃岩島陸船隻近百艘 菲國抗議
凱基證與興業證簽MOU
配套因應 總統籲勿憂貿易自由
揮桿衝突報導 齊秦經紀公司駁
許信良靜坐絕食 蘇謝相繼探視
徐自強：我不會跑 上訴到底
葉克冬訪桃園 與舞者同樂
擅開他人車歸還 因竊油被訴
疑過站跳車 海巡役男陳屍鐵軌
扁返監平靜 運動時間將延長
騎車撞電信箱 2生重傷昏迷
國產牛肉推共同標示
癌末老人吳壬政 吃牛排樂圓夢
文宣惹議 退輔會允檢討
北市澄清 未濫用世大運預算
新閣上路 總統：績效決定去留
涉炒作TDR 嫌犯百萬交保
大陸外來富豪 蔡衍明居首
法國新政府 新人新政霧煞煞
葉克冬訪海基會 讚服務貼心
傳黃有才掌台肥 陳保基否認
老齡商品 金管會提租稅誘因
閣員入黨 李鴻源：施政優先
陸四大行5月前3周新增貸款降
澎湖反賭人士 赴馬祖分享經驗
倒數9天 僅半數完成報稅
越南去年3500名孩童溺斃
義立場偏向法 德恐將孤立
核二議題 藍綠互批
國道回數票 將無限期回收退費
詩樂對談 林昭亮余光中相見歡
台灣蘭花魅力 英倫所向披靡
核二廠螺栓 原能會：安全無虞
離職幹部偷竊 銳跑印度大虧
網址革命再起 域名申請恢復
發光髓腔導針 骨折手術更簡單
元大銀擬設星分行 金管會同意
證所稅 總統：按程序推動
國企肥貓不再 差額要還母公司
盼拿回被徵土地 金門民眾陳情
金門拒菸 偶像歌手校園宣導
多明尼加大選落幕 外交部致賀
OECD：幸福指數 澳洲居冠
北市幼兒園招考147名教師
豪雨農損 達5124萬元
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鄰狼性侵 北印6月女嬰致死
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林正二涉賄案 更二審改判有罪
開發金收購凱基證 可望達陣
收非法獻金 沙柯吉被盯上
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義國北部強震 外交部籲勿前往
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前美國總統小布希弟弟訪台
酒駕頻傳 調高刑度修法版本多
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駁媒體報導 文傳會：為黨辯護
檢：酒駕肇事義警不符羈押要件
歐盟峰會 歐蘭德料對決梅克爾
人民網發文分析外媒抹黑大陸
高樓推落女友致癱 莽男判8年
石化海外設廠 陳武雄：勢在必行
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買點數遭詐騙 警：勿私下交易
螢幕隔空觸控 滑鼠鍵盤入冷宮
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電腦斷層微創手術 除早期肺癌
ITIS估製藥產值年增6%
北市公幼優先入園 25日登記
南非礦坑倒塌 2死17失蹤
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不敵盧比狂貶 印度汽油大漲
幼托整合 北市啟動前置作業
員工買庫藏股 課稅方式改變
製造內需溫轉涼 估6月落底
今彩539 頭獎 1注中
挪威僑界餐會 慶祝馬總統就職
走私保育龜 高港查獲811隻
激化民怨 陸城管人員囂張濫權
參與WHO 台盼陳馮富珍協助
陳馮富珍連任WHO秘書長
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中國的辛德勒 何鳳山案受矚目
濟弱扶危 何鳳山義行精神遺產
歐巴馬挺同志 改變美民意趨向
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猛獅轟象 30勝達陣
三重傳食物中毒 17人送醫
林書豪哪國人？胡志強:考題應更清楚
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中國台辦副主任低調訪台 深入中南部訪問
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警酒駕肇死12萬交保 內政部長「跳腳」
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埃及選總統 5千萬民眾踴躍投票
李登輝：馬政府獨裁 不知地方疾苦
法務部回應 民間社團影子報告
民調: 馬就職演說 僅16趴滿意
溫州大橋 遭大型郵輪頂部撞擊
Little progress seen at Iran nuclear talks
Google did not infringe Oracle patents for Java, jury rules
台灣教育部定義“新好女人” 遭轟
24年首次 翁山蘇姬將出訪泰國
惠普宣布將裁員2.7萬人 約8%人力
雅虎推Axis 力拼Google
心血管保健「黃金三角」 優質大豆蛋白營養粉上市
簡錦清膠彩畫 526展出
邢延華拼倫奧 頭號粉絲巴菲特
歐盟會 談短期刺激和歐元債券
研究：搞外遇 當心心臟病發
邱文達表立場 向世衛遞信
陸曾邀李昌鈺助鑑識 恐涉薄案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
十大最痛咬傷 美專家親身體驗
臉書IPO疑有問題 美國要查
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Google未侵害甲骨文專利
美股拉尾盤 收復盤中跌幅
Google判未侵甲骨文專利
惠普財測低於預期 裁8%人力
白宮官員：支持馬總統兩岸政策
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紐約參議會慶賀馬總統連任
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IPO不順 紐交所向臉書招手
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圓美國夢 林芳君舞出一片天
全台高溫逾30度 外出要防曬
疑慮未除 台股觀察權值股表現
美學者籲搶進中國市場
魁北克省府願與抗議學生對話
洪博培：陸新領導料挺擴大經改
台股開盤上漲14.93點
和解傳破局 三星蘋果繼續鬥
閃點再告宏達電侵權
白宮：北韓挑釁 糧援恐有困難
續留歐元 范宏畢：希臘得守信
台鐵端午加班車 6/8開訂
林哲瑄替補上場 演出美技守備
穩增長 陸節能環保可望受益
智庫：南韓需強化資本流動措施
破獲毒魚集團 起出氰化物1噸
不再養肥貓 經濟部：限時處理
歐盟盼希留歐元 也做最壞打算
王金平：立院朝野協商有需要性
日媒：瑞薩電子將與台積電合作
促進貿易指數 台灣退居29
挑戰甲組成棒 澎恰恰重回校園
國際特赦：陸維權活動空間縮小
瑞薩將大整頓 傳結盟台積電
台股漲 台幣盤初走升
歐元近2年低點 製造業不妙
雪隧黃金路線 擬增國道客運
北市國中教師甄選 即日起報名
希臘若出走 可能獲鉅額分手費
喝采音樂節 26日樂團接力唱
學潮恐加速魁北克獨立
2020奧運候選城 3強鼎立
林沖抗癌練體能 演唱會試水溫
查獲毒魚氰化物 可毒死萬人
孔子學院出問題 陸漢辦交涉
環保許可證電子化 五都先行
權值股穩盤 台股跌深反彈
陸航母第7次試航
四川綿陽疑為利益拆除援建中學
防汛提前部署 海陸兩棲車啟程
SCA擬併全日美 公平會同意
中央氣象局氣象報告
西總理籲歐銀行動 阻升殖利率
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
疑雨衣大盜 桃園機場落網
眼睛痠澀 輕按眼眶骨可緩解
金管會：不宜訂分行獨立性原則
協助獵賓醫生遭判刑 美國譴責
通行巴拿馬運河漲價 用戶反對
收復江山 雅虎推搜尋APP
速食店推回收 垃圾年減百噸
RIM再損大將 銷售主管走人
新好女人 教育部已加注
朝野協商 立院延會至6/15
佛山幼兒園招生 先看房屋大小
三重傳食物中毒 患者已出院
幫助植物人 大學生募愛心撲滿
多國警方合作破跨國電信詐騙案
綠委質疑立院限縮調閱職權
2教授獲選俄國際工程院院士
無畏德國反對 法力推歐元債券
FTA簽太少 台灣市場准入居後
環團籲控管農藥 賣場：合標準
聯電南科新廠動土 月產5萬片
義警酒駕 李鴻源：社會要憤怒
唆使女員工假結婚 老闆送辦
新北推得意購 3百商家齊抗漲
台韓互訪目標 今年85萬人次
2期連休耕地 明年啟動復耕
福特汽車 首次參加台北電腦展
亞太聽障運授旗 副總統勉爭光
馬總統盼F16升級至C/D級
腸病毒流行 陳(沖)指示加強防疫
林哲瑄美技守勝 紅襪掀林來瘋
疑台企銀雨衣大盜 桃機落網
立委盼調高酒駕刑度 法部尊重
酒駕交保金 法部通案檢討
愛台12建設 陳(沖)肯定執行率
印4軍艦通過南海 將訪上海
北部灣外海劃界 越中首次談判
石素梅：發布統計注意景氣變化
追雨衣大盜 警方審慎樂觀
促和平 總統採取務實有效道路
陸製造業恐連續第7個月萎縮
市場震盪 南韓出手阻跌韓元
希臘脫離歐元 外資憂連鎖效應
大潤發：蔬果農藥零檢出為標準
越通膨不到10% 年餘來首見
區間盤整 台幣午升2.8分
歐拖累出口 國貿局：調整結構
豪宅價高 中南部每坪飆70萬
霄裡溪案 環團籲經部撤銷公文
美高學歷族裔 台裔稱霸
石油法修正 調整安全存量
陸社科院：今年房地產業最艱難
台股收盤跌22.86點
毒魚恐流入市面 魚眼可分辨
立院初審 避免干預意見自由
GPA法律文件修正 政院通過
雨衣大盜 大台北搶十年
台北股市跌22.86點
高鐵端午加班 26日開放訂票
陳(沖)指示掃毒 鎖定集團性犯罪
台股弱勢 7100點失而復得
習近平父逝十年 陸媒大幅報導
立院初審 私募公司債免信託
海關緝私條例 罰鍰下限修正
東京證交所與台灣櫃買簽備忘錄
澳門起訴港富商 涉歐文龍案
醫師法修正 國外學歷須甄試
臉書股價慘跌 小股民遭坑殺
6月台指期跌4點
鴻海夏普傳攜手 在陸產面板
BMW陸猛擴產 恐過度重亞
6月電子期漲金融期跌
涉誹謗張瑋津 古董張遭訴
陸製造業景氣恐連7月萎縮
文化部成立 陳(沖)：重要里程碑
品質佳 壽豐西瓜銷新加坡
一人一菜創意足 農民不領情
龍潭案竹科求償 扁盼停止審判
羈押法鬆綁 癮君子被告可吸菸
葉克冬拜大甲媽 感受媽祖熱
立院初審 投農保資格限縮
國考體能測驗 懷孕可保留資格
賭資50元 4人聚賭吃官司
因應中日韓自貿 經部加速談判
許信良絕食 呂秀蓮：身體重要
新北青少年圖書館 27日開幕
集遊法修正 政院版採報備制
新移民火炬計畫 陳(沖)指示落實
總統：持續推動兩岸繁榮發展
韓學校交流 札染增進情誼
美學者：薄瓜瓜想留在美國
法部：K他命不宜列二級毒品
立院決議 定期公布首長滿意度
綠促公股肥貓 立即瘦身
立院初審 提升農民自主產銷權
吳傑人服刑 高分院駁回沒保
勵志流浪狗 隨車隊千里上拉薩
三大法人賣超台股12億元
入幫派坐名車 缺錢改行詐騙
以狗威脅性侵憂鬱女 男判刑
南屯天主堂盼保留 重劃陷兩難
防黑吃黑 女藥頭供子女吸毒
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陸：美扶再生能源產業違WTO
晶片創意競賽 中山工商奪2金
德國業界高階主管 更換率提高
南部蔬菜水傷 花蓮幸運獲益
不靠降落傘 英男跳731公尺
資策會獲全球學習聯盟銀牌獎
吉林清查邊境 包含北韓人
前瞻兩岸文化 龍應台盼辦論壇
吸引韓人來台 觀光局多管齊下
真假氣喘 及早就醫確症治療
揮舞彩虹旗 朱慧珍替女兒出櫃
湯包館欠債 滬園聲明無關
疑工資糾紛 女割傷前老闆顏面
興大發現 FAK癌轉關鍵基因
傳奇球星抵台 粉絲熱情接機
新台幣兌美元貶5.9分
台動畫姆姆抱抱 改韓劇爆紅
立院初審 司法院設法官學院
北市參加德旅遊展 提高知名度
竹中校友開餐廳 延續合唱情
陸銀結售匯逆差 熱錢恐外流
文化部施政 龍應台提4方向
五糧液機場 陸酒業命名惹爭議
罹慢性肉芽腫 移植幹細胞重生
台灣富豪排行榜 蔡衍明首稱霸
中鋼7至8月內銷鋼價持平
泰武國小教理財 打造學生商店
互播節目 T台土豆網策略結盟
提升國際形象 北市赴歐參展
南海爭議 菲：調解機制解決
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
留美學生減少 馬總統關心
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
星通膨高 網友喊比台灣痛苦
澳代表：台海穩定對亞太很重要
要求前女友復合 男擄兒子遭逮
若隱匿腸病毒 台南將公布名單
盜墓圖利 男判刑5年6月
台聚酯紗線 韓擬續徵反傾銷稅
許信良絕食第4天 小英探視
酒後傷警 體育老師送辦
研究：男愛騎單車 恐損生殖力
解決天主堂爭議 中市府出面
研究：剖腹產寶寶肥胖風險加倍
台積電證實 瑞薩是客戶
府：周美青從不干涉公務
國際會計準則宣導會28日起跑
蘆洲運動中心動土 明年底完工
路平專案 邱鏡淳盼人車均安
南海爭議 陸再籲菲律賓勿挑釁
基港塔台管制員 首見女博士生
波波醫師條款 放舊生一馬
恐怖 陸爆工業鹽水釀醬油
支持中科 二林民眾縣府訴心聲
義主教：無義務舉發虐童神父
英Q1經濟降幅 大於初估值
竹市金城湖魚群暴斃 溶氧不足
雲縣農機補助 1個月內撥款
名嘴馬西屏 暫辭教鞭養身體
出口增 德首季經濟升0.5%
政院：提升競爭力 責無旁貸
DNA鑑識 前民防駕車肇事
為救兒 陳光誠大哥北京見律師
豪雨菜漲 農糧署：2週後回穩
許願成真 自由發揮入圍金曲
可愛又迷人 全球十大新物種
主委之爭 羅致政控名冊外流
乾涸十年 關山國小泳池再啟用
陸配省親罹重病 後送醫治
大學畢展秀創意 齊聚華山獻藝
減壓顧心臟 不看訊息更樂活
議員提婚育考績 菊盼尊重人權
指紋建檔 助協尋走失遲緩兒
偵防車押人犯 攔腰撞議員座車
憂希臘 德國5月企業信心下跌
國安特考 刪除五官畸形限制
奇美核磁共振新機 許文龍啟用
台塑控告學者 雲縣府：不足取
50年公職 蕭：還沒參透政治
美元走強 新台幣收貶5.9分
課證所稅 券商憂經濟惡性循環
蕭萬長卸任 總統贈淡定藏頭詩
李登輝身體不適 雲林行延期
陸委會：兩岸政策 政府為主軸
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小三通夜航 金門議員憂負效應
聯盟設計師進駐服飾創作基地
驗光有法管 無照人員不可配鏡
高雄2山區數位電視改善站啟用
白天偷指示牌引注目 男子送辦
民團：政院版集遊法換湯不換藥
郭台銘預言苦 經長：不能悲觀
立院初審 住滿6月才有投票權
櫃買與日本東證簽署MOU
翁濟貧數十年 行善收據成遺物
性侵女及外甥女 繼父判13年
夏普合作升溫 鴻海：依規公告
台幣29.645 2月來新低
軍方演習跳彈 屏東民眾虛驚
地方債務鐘 7/10起公告
工程會：首季公建執行成效佳
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紅十字會臨時會 將選出新會長
陷泥沼難翻身 勇敢向毒品說不
班表整合 高雄墾丁客運更便利
宜蘭員警涉瀆職 檢方聲押獲准
酒駕致死案 檢傳喚4證人
多納新橋通車 茂林風華再現
奉茶沐足 收容人與母相擁而泣
懲惡狼 綠委推鞭刑
民代爆科長欺下屬 中市府調查
安盛申設台灣分公司 遭駁
證所稅法案 最快6/4審查
國際田徑賽 奧運國手尋刺激
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提振出口 貿協：強調戰術
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菲巴士爆炸案偵破 嫌犯為警察
ATM不利身障 楊玉欣促改善
4月新增房貸 9個月來新高
希臘如退歐元區 恐骨牌效應
經部通過3投資案 近6千萬元
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希臘如退歐元區 歐銀料將降息
永豐投信擬赴陸投資 金管會准
罵人四腳仔 判拘役120天
高利貸坑菜籃族 2暴力姐送辦
弱勢民眾欠保費 健保不鎖卡
國際物流績效 台排名升列19
兩岸雙面諜 台商判刑3年半
兩岸八國齊收網 逮209詐欺犯
接送菜籃族聚賭 警破職業賭場
媒體報導坐大 吳副總統駁斥
美洲業績遜 蒂芙尼降全年財測
埋地信件 揭發斐13年前命案
大專啦啦隊錦標賽 27日登場
金管會反對訂分行獨立原則
政院版集遊修法案 綠批半吊子
李鴻源訪金門 警力問題將研議
諾獎得主：樂於合作不預設立場
女神卡卡想買假表 泰人受傷
翁山蘇姬將赴泰 世經論壇演說
羅比尼：希臘將脫離歐元區
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夏季國際旅展 十元福袋限量搶
瘖啞人傳真報案 北市成功救人
台大總醫師投效醫美 院方尊重
城鄉小學生捐撲滿 助外國貧童
購新列車 台灣高鐵與日簽約
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統一發票 5/25開獎
外媒稱排洋現象 陸外交部緩頰
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肥貓瘦身 國營會28日會商
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倫敦列斯特廣場 重金整建開放
查自理生活 北檢訪視吳淑珍
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福島核災 排放輻射量超過估算
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駐法代表處力推台北電腦展
數位正義論壇談原民網路一片天
神全7打點擒猿 阿福首勝開張
老蕭茶會 當年丟雞蛋雞農現身
F1上市 傳自籌4.5億美元
休漁不休兵 菲律賓指責中國集結船艦
東京都買釣魚台 捐款破8億日元
搶走工作機會 尼日利亞扣押百名中國人
中國裝蒜? 法務部：遣返大咖人物有困難
兩岸破獲6國特大詐騙集團482人 金額超過7300萬人民幣
賊星該敗 雨衣大盜機場＂自投羅網＂
Iran negotiator: we have "absolute right" to enrich uranium
楊力宇：把總統做成科長 馬第二任難令人期待
藍營立委：民調最後三名部長應予撤換
台中市議員建議 霧峰興建單軌電車
國民黨前立委蕭景田涉藉勢勒索貪污重罪遭約談
為拓展中國市場 「大話新聞」主持人鄭弘儀傳將換手
台灣高雄議員提議「結婚生育列入考績」 陳菊尷尬
菲控＂休漁不休兵＂ 中國外交部要求菲律賓停止挑釁
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華泰王子大飯店 感恩謝師宴最後加碼
福容大飯店 台北 夏季美味迎賓大優惠
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中國不滿 美國人權報告稱中國為＂獨裁國家＂
南海紛爭 菲律賓香蕉遭中國退貨
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台灣檢方：吳淑珍仍無法收監
馬英九提「德國統一模式」 港媒稱專家質疑
王清峰當選 台灣紅十字會總會長
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歐股跌深反彈
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央行進場買 金價漲
伊朗核談判遇阻 油價漲
緝凶嫌 美男童失蹤懸案現曙光
美股漲跌互見
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陳光誠：在中國受痛苦超乎想像
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孔子學院簽證爭議 美盡速釐清
南韓消費信心未受歐債危機打擊
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雙肺移植 加女子已可跳舞
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尼報刊登邱文達專文 談健保
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王丹：中共團結穩定假象已失控
釣魚男落水 警消成功搶救
調查：主管滿意度 未及格
外遇題材搬上舞台 對象卻是羊
巴判獵賓醫生叛國 美怒撤金援
陸媒：美人權報告指中國獨裁
美牛案6月闖關 綠擬焦土抗爭
救陳光誠 陸學者郭玉閃遭軟禁
南海問題 陸試探東協底線
鞋底印中國地圖惹禍 貨品下架
雷根試管鮮血不賣了 贈基金會
陸稀土走私猖獗 占出口1/3
台股整理 量縮觀望
豪雨 菜價漲逾 3成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
交易上百次 高雄毒鴛鴦落網
大學生畢業展 拉旅行箱分享
薄瓜瓜獲哈佛大學碩士
誆可助關說 北所前管理員判刑
馬：公約國內法化 讓國際了解
爭取商機 國貿局率團訪阿聯
劉姍姍案查無實證 北檢簽結
第1季製造業銷售年減6.1%
韓戰南韓陣亡將士遺骸回國
陸學者：北韓邊防部隊劫陸漁民
大坑農民抗議 要求還土地
第3代金龜車 台灣年底上市
傳陸銀放貸目標恐無達陣
陸：5月外貿現轉好跡象
蘋果執行長放棄7千萬美元股息
義大利總理喊話 亞股上揚
衛生署：每12分1人死於癌症
金星凌日 天文館五星級天象
買賣房屋 詳閱廣告銷售內容
澳盛：估央行 6月不升息
假借關心孤女 男涉性侵搶奪
國際農工原料價 回檔幅度大
王清峰當選紅十會總會長
工商團體盼見總統 談證所稅
副總統：赴美免簽可望十月成行
瓜地馬拉總統宣布推展觀光
北市警破台企銀搶案 逮雨衣盜
國中基測 考生22萬多人
南韓欲向美軍購10億美元
鄭弘儀請辭 大話主持到5月底
機捷電纜線遭竊 男承包商涉案
假冒楊登魁詐財 判拘役50天
酒駕刑責提高 法部：配合修法
大陸藝術市場交易額去年達兆元
暴漲惹怨 印汽油價月底或回降
擴大特別費除罪化 公督盟反對
CNN專訪 陳光誠談逃亡過程
台大新建工程 環評補充再審
手機熱 日中小面板力拚三星
區間盤整 新台幣午升1.5分
中共全面在農村派第一書記
房市首購新寵 五股泰山鶯歌
民進黨魁選舉 最後2天衝刺
區美珍遇害 家屬盼入祀忠烈祠
經濟部：兩岸投保是要解決問題
歐債危機影響 外資抽離巴西
涉台企銀搶案 雨衣盜移送北檢
推廣容器回收 環署徵圖像設計
郝龍斌：雨衣盜犯案前刻意現身
反覆發燒 當心細菌性主動脈瘤
建築工地賭天九牌 警識破逮人
馬總統：自由經濟區從高雄開始
治安滿意低 新北校園嚴防黑幫
涉施壓能源局 蕭景田訊後飭回
台股收盤跌53.26點
雪隧事故 首都客運陸續達和解
力挺弱勢就業 企業獲表揚
立院三讀 明定偵查不公開範圍
台北股市跌53.26點
量縮價跌 台股再創波段新低
醫院美食街 恐成病菌傳播溫床
美第一夫人蜜雪兒 想當碧昂絲
尿濕偵測貼片 克尿布疹新武器
蘇花路斷補助運費 農友速申請
6月台指期跌73點
6月電子金融期齊跌
海外遊萬元有找 國旅3到4折
警破跨國詐騙 首批台嫌送辦
設納稅人保護官 財部從長計議
北市外籍美語老師 陳屍地下室
台企銀搶案 雨衣盜遭聲押
人瑞受傷 救護車送一半引議論
孔子學院惹議 陸駁文化間諜說
省電達人李進福 節電逾1/3
邱文達盼4年後落實保險制
公車轉乘優惠 滿足接駁需求
村長廣播指未贊助 縣議員跳腳
下週油價 預估調降0.3元
文物赴日展 故宮：日尚未申請
三大法人賣超台股42億元
應召站躲查緝 接送耗油也漲價
ABAC大會 力爭企業利益
核二廠暫停運轉提案 表決封殺
贈妻屋補償又反悔 偷腥夫敗訴
美艦重返金蘭灣 越大幅報導
營養午餐收回扣 前校長判刑
財長：若知電價漲 緩推證所稅
87歲劉伯伯 麵包抗漲傳愛
旺季不旺 陸外貿保十壓力大
網路新興犯罪 遠端植病毒恐嚇
談溫州金改 周小川籲減少管制
六大工商團體今晚面見行政院長
扁涉機密公文案 北院分案
紅十字會三會合一案 爭議未決
Selina發聲 勇於追幸福
美人權報告肯定台灣 總統欣慰
高醫大啟新樓 設醫照實作考場
發票千萬獎 80314984
標檢局查童鞋化學含量 合標準
迷糊破極限 劉金標鐵馬喻人生
疑賄選被判有罪 林正二要上訴
行銷台南芒果 賴清德將赴日
愛籃球 許雅涵曬黑被狂唸
新台幣兌美元貶0.5分
談布希家族 前佛州長幽默自嘲
美牛查場27日返台 仍有變數
自行車搭捷運 北捷再增2站
賞楓不見葉求償 告錯對象遭駁
花東線擬增林榮站 環差決再審
陸高層頻巡視 為十八大定調
網壇巨星指導 小選手：太幸運
氰化鉀毒魚 嘉縣稽查小組抽驗
NCC人事案 綠：應重提名
日珍貴朱鷺離巢 38年首次
綠指張濟平規避監督 調局澄清
冒用多組身分訂票 黃牛哥落網
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
4月M1B年增升 M2年增降
張平沼批證所稅 籲活絡市場
立法院成立以色列國會友好協會
長榮客機出狀況 成田跑道暫關
雨衣盜遭逮 疑涉及另2搶案
金門防救演習 陳(沖)讚認真
紙風車幻想曲 兩廳院廣場加演
電動車發展執行現況 經部檢討
吸毒多年 李志偉變身反毒讚士
開發工銀與國開金融簽MOU
油電車夯 裕隆：電動車沒放棄
今年GDP下修至3.03%
OIE：狂牛症風險調整需數年
創作無礙 癲癇病友展畫作
龍頭蝦身深海魚 台灣首見
學英文 機器人陪你
民營飛龍號即將對接國際太空站
藝術超未來 聰明吊衣架
彭心儀案 國科會：不評論個案
電動車推不動 工業局：檢討
小藥丸大學問 正確用藥有撇步
台商開殯葬公司 個性化受歡迎
企業大老盼緩推證所稅 減衝擊
野柳公園 學者建議管制遊客量
李光耀：太平洋需要美國存在
罕見癱瘓網路恐嚇 警移送4嫌
立委：台東復興號優惠延至9月
女嬰疑猝死 將解剖釐清死因
鋼筋插入胸 男送醫急救
生活規律 阿杜早睡早起
微型創業 6月辦入門及進階班
王清峰掌紅會 人和是挑戰
豪宅工地圍籬疑占道 中市要查
中市快捷巴士 爭取連結海空港
人權獲肯定 政院：好還要更好
大社工人癱倒 疑捲入機器致死
重遊台南古蹟 葉克冬：很親切
財長論郭董 鴻海：不考慮個人
國民保分區龍頭 建仔待命中繼
政院：政策長時間研議才推出
楊力宇建言 府：認真看待
4大會計事務所 年需2千新血
10年7運鈔車搶案 4件待查
拍賣老婆背面裸照 阿格西：噓
東引軍郵盜領案 郵務員判6年
希臘縮衣節食 軍火支出卻上升
高雄鐵軌切換 台鐵停駛40列
美元走強 新台幣收貶0.5分
上市公司市值僅剩19.3兆元
證所稅修法 擬6/4初審
怕受歧視 菲警界同志懼出櫃
斥資46億 台壽買華國大飯店
大專生洄游農村競賽 開始報名
男酒駕肇逃 被撞國中女未脫險
長榮班機訊號異常 平安降落
經部：加速ECFA後續協議
江蘇團訪台中 推銷周莊旅遊
十八大前夕 陸嚴防官員外逃
金星凌日 中華電信將同步播
星國書展 官員為台灣館剪綵
出口衰退 經濟成長驚險保3%
開發金成功收購凱基證
台灣攝影作品 搶進上海灘
蘇州來台取經 盼共推文創產業
土國中部自殺攻擊 2員警喪命
談夢想 總統盼台灣加入TPP
綠名冊外洩風波 延燒黨魁選舉
經濟部協調超商 設抗漲專區
資策會微電影頒獎 拓企業行銷
台股指數本週跌1.11%
石化廠工安意外 1工人死亡
陸也發人權紀錄 稱美自欺欺人
政院：明年預算編列原則待規劃
陸客認超商當地標 花蓮市迷路
陳揆讚金門施政理念明確
馬演說 鄭立中：兩岸和平發展
物價查核 北市鎖定連鎖藥妝店
電價分段漲 今年物價壓力稍緩
關懷原鄉 336協會將成立
兩岸影展6月開跑 任達華來台
性侵醉女 男判刑3年8月
綠營證所稅版本 28日再議
苗警追查車禍 揪出販毒家族
股本虧半 台電將減資本支出
表現不符預期 狄納多遭猿解約
基因現形 男性避孕藥研發有望
傳超收電費 瑞芳區公所調查
高中競爭性計畫 雙北目的不同
涉多起搶案 雨衣大盜收押禁見
壽命增長 死亡人口老人比率增
M1B續升 股市資金動能無虞
隱瞞凶宅賣屋 男子詐欺判刑
醫院美食街不健康 台大說明
醫師診斷 建議許信良停止絕食
菲首席大法官疑涉貪 恐遭彈劾
新北完全中學 高中部擬增班
簽FTA 楊進添：要加緊腳步
單身粉領 退休金3成要自籌
教長：校歌時代傳承 尊重修訂
高雄玉荷包上市 產量增2成
斐曼德拉兒童醫院即將興建
全球歡慶非洲日
貿委會：中鋼提反傾銷案不成立
總統：從高雄開始 打造自貿島
風險分析 新北小區域報氣象
金門大橋 陳揆：如期如質完工
韓團FTISLAND南港開唱
赴美將免簽 估旅遊增3至5成
不動產實價課稅 台大將提建言
鄭立中：陸不要求台灣開放農產
苦日將至 企業：要有心理準備
陸商業損失驚人 去年逾兆元
英媒：胡開大會 定調薄為個案
今彩539開獎
總統：五輕遷廠承諾進一步落實
臉書上市栽跟斗 10年來最慘
辭典爭議 蔣偉寧：定期檢查
台電：與民間電廠合約協商不順
會計師：日企對台投資 新高
另闢油源 斐參與奈國石油開發
梵蒂岡洩密 嫌犯疑為代罪羔羊
愛司王健健美 搞笑走貓步
大樂透開獎
去年捐款無法抵稅 橘：已告知
即刻救援 聖母峰登山客共患難
林全：證所稅非最迫切稅改議題
鐵道商品旗鑑店 夢工場開幕
日自衛隊3艦 下週訪菲
泰王2年來首離曼谷 泰人爭睹
民調差閣員撤換 陳(沖)：不充分
臉書留言自殺 按舉報救命
33年縣案 美凶手承認掐死男童
滬公布薪資指導線 均增12%
盧比止貶 官方預期波動沒完
女子鐵餅 李文華再破全國
31女穿肥基尼 秀大尺碼魅力
財長：引述公開資料 非對郭董
新工程環評再審 台大：會改善
財部：盼證所稅儘快定案
國防部：節約原則規劃建軍需求
捐贈器官否 滿16歲德人自決
呼風喚雨 歐巴馬甘讓男童摸頭
辛吉絲怕拖累費德瑞 不打奧運
劉姍姍案尚未落幕 維持停職
今彩539 頭獎1注中獎
普利茲克建築獎 王澍陸第一人
總統慶非洲日 憶台灣一盞燈
大樂透 1注中頭獎
寵物帶來好運 李文華擲破全國
陸自由行踩線團 驚豔愛河魅力
雨衣盜作案槍枝 藏在學校內
獅再勝猿 點亮封王M10
希臘若退出歐元 英恐退出歐盟
全球最強望遠鏡 澳洲南非將合建
中國軍力報告 仍有疑團未解
明鏡：德國提議設歐洲經濟特區
吳敦義「10月我可望獲美國免簽」 外交部低調
藍封殺 核二廠暫停運轉案
DNA比對吻合 王淵涉多起搶案收押禁見
台灣證交所: 融券餘額正常
「一國兩區」是受「德國經驗」啟發 民進黨批馬「亂了分寸」
報導衣索比亞示威 美國記者遭扣留
富士康員工第三次加薪 或達4400元人民幣
菲稱百艘中國船在黃岩島 中方稱只是作業舢板
朝鮮媒體譴責美國 整編亞太軍力包圍＂亞洲大國＂
衛生署：台灣癌症居死因榜首 男比女少活7年
中國在WTO投訴 美國“濫用”反補貼措施
台灣一年174名青年自殺 僅次於意外死亡
集遊法改報備制 規定一堆「換湯不換藥」
ACI前3名香港機場公司訪台 桃機「歡迎指教!」
陳(沖)：證所稅案不宜久拖
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紐約殺童案凶嫌 接受心理評估
選舉邁向二輪 埃及民主里程碑
美財政部再批人民幣低估
希臘兩週民調 左右兩黨互爭先
孔子學院教師簽證 美發新指引
歐股收紅 義總理支持歐元債券
金銀銅價齊漲
油價漲 美消費信心增
美股收黑 西債引憂
帶尼克進季後賽 伍德森扶正
標普將3家西銀行 打入垃圾級
鋒面週日到 西部東北部防大雨
參加世衛 邱文達：開出一條路
陣亡將士紀念假 老美樂出遊
倫奧很高貴 台旅團能閃就閃
奧運不缺席 學子在英趕熱鬧
圓奧運夢 學生克服困難齊打拚
黃怡樺還在尋完美伴侶
倫敦奧運中華隊歷史與今年展望
美牛查場團 27日返台
陸全聚德廢棄油遭轉賣製地溝油
老將黃釋緒 勇敢追尋奧運夢
黃志雄踢入政壇 為體育人而戰
陳怡安精彩人生 樂當香皂專家
飛躍羚羊紀政 推廣健走做公益
倫敦3辦奧運 全球唯一
確保倫奧安全 英三軍全出動
倫奧重環保 觀賽請用大眾運輸
棒球重返奧運 困難重重
奧運史上最大 2千獎牌待得主
決戰奧運伸展台 名設計師出動
倫敦奧運 搶電玩商機
倫敦奧運賽程 精彩項目提要
倫奧史上最環保 拭目以待
倫奧誰掄元 預料陸獎牌數最多
7月倫奧 愛情鳥滿城飛
網友轟 北京清潔隊公廁數蒼蠅
陳用彩先發 殷仔場邊做功課
奇異入股巴西首富企業王國
建仔復出首戰 5局下登板中繼
張俊雄棄禮遇 助死刑犯尋平靜
不畏愛滋 美籍夫妻來台行愛
導盲犬寄養家庭 葛寧莉感觸深
金門成年禮 鐵馬環島百公里
姊夫勒贖8百萬得手 肉票獲釋
萬人護受虐兒 家扶辦連署活動
旅客隨身菸酒超量 擬豁免刑責
印度輿論：撤離南海正是時候
大陸再添水電站 觀音岩站獲准
建仔投3局失1分 奪本季首勝
陸出招 發布黃岩島天氣預報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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全台紫外線過量 花東達危險級
中美洲天災頻傳 台捐防災設備
立委提案 被監聽者可調閱紀錄
歐債延燒 理財 3招自保
經部：台韓強強結合 創造雙贏
金門中小學科展 廈門科中觀摩
北京90萬人搶車牌 中籤率低
人力短缺 陸擬發北韓就業簽證
駐宏使館協助傳承馬雅文化
施顏祥：設計是台灣發展的引擎
空服工時趨嚴 人力需求將大增
建仔伸卡壓勇士 成功勝投
東西型男齊聚 台北電影節吸睛
兒盟要募3百萬 建愛心101
下鄉訪民瘼 助產業拓經濟
建仔勝投 考驗球團先發安排
美眾議員看故宮展 讚聲連連
殷仔27日尬皇家 拚第5勝
討論證所稅 財長工商界將交鋒
演習封路惹民怨 政院澄清
建仔復出首勝 殷仔盼對決
公墓志工不避諱 外配看見孝心
傳承海洋文化 都蘭灣重現竹船
禮讚勞工嘉年華 胡志強表敬意
西國擬砸190億歐元紓困銀行
陸生盼當研究助理 教部協調
非洲服飾文化展 體驗異國風情
姊夫擄小舅 假鈔贖人真騙錢
群策會經發研討會 李登輝缺席
黨員名單疑外流 陳菊：不坐視
向前行 無菸防癌健走樂活
患者大增 越手足口病疫情嚴重
國有地占用多 立委籲催討活化
警方追查王淵女友 釐清案情
新生兒近20萬 11年首升
丁相基：FTA促韓台合作提升
陸生驗證手續費 可望減少
陸投訴美違規 1月內應磋商
小狗走千里 紅透微博陸媒熱捧
藍營證所稅整合 曾巨威提方向
倫敦奧運 中央社網站搶先看
瑞興輪拆解滲油 環保局要罰
建仔奪本季首勝 有望重返先發
綁匪該敗 籤詩預言落網
南沙增派巡緝艇 立委支持
員額恐破萬 新北市府大樓塞爆
為母親做好事 愛心園遊會登場
防治登革熱 陳菊籲動起來
國教說明會 北市週六2場
第二外語能力測驗 千餘人報考
楊志良：國家發展應拚健康快樂
單親爸媽後頭厝 家服中心揭牌
錢失而復得 陸生感觸多
美免簽證談話 吳敦義駁質疑
桃園2學生溺水 1失蹤
經濟保 3 學者：有難度
北檢：教授A錢報導 部分不實
蔣偉寧：2成預算助社區大學
推動節能 經部建置能源館
竹市單車成年禮 逾千人參加
黨魁投票前夕 蘇貞昌打團結牌
芬蘭槍擊案 1死8傷
菲退休外交官 將任駐陸大使
鐵路地下化開挖 高雄站改月台
美給免簽待遇 楊進添：下半年
台灣救濟發放 智利人民感動
親友演歌舞 浪漫男求婚爆紅
區間盤整 台幣本週小貶
新晶片手機 1秒傳80首歌
搭郵輪不適 空勤甲板吊掛送醫
終止暴力循環 家扶籲通報兒虐
陸國企改制 鼓勵民間投資
桂林纜車故障 數十遊客困高空
遊樂設施鏽蝕 新北議員籲改善
越經濟成長保6 難度大
運泉州貨物未報關 海巡查扣
總統褒揚巫永福 副總統緬懷
學者：習近平對台工作將更靈活
福建17年 習高喊愛拚才會贏
陸對台政策 學者：胡規習隨
大樹水果節 佛光山助行銷
氣球阿伯林益裕 病童的開心果
葛拉芙：來台不是最後一次
救難淪波臣 杜金福入祀忠烈祠
共軍建機場 國軍：有效掌控
八旬志工吳流 毛筆聖經化關懷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
教育部：社大預算再增2成
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
監委：護理人員專款疑遭挪用
伍思凱張信哲 互糗話當年
八成受訪德國人 反對歐元債券
雞毛蛋糕 陸校餐摸著石頭過河
陸上划舟 長輩溫馨慶端午
傳中日下月起直接貿易結算
Cosplay慶典劍湖山登場
反對南屯天主堂重劃 教友遊行
陳光誠：共黨頑固勢力綁架國家
穿比基尼免門票 馬沙溝衝人氣
寵物兔繁殖買賣 須符動保法
中正泳池同志派對 熱情一夏
桂林纜車故障受困遊客全獲救
高齡快速增加 迫需長期照護
影迷漏夜排隊 電影節套票秒殺
婚宴省錢 飯店農曆7月搶得兇
澳盛估人民幣今年升1.5%
石門水庫後池堰 2國中生溺斃
瘋部落 賽德克戲服文創品夯
教授浮報經費 黃世銘：法辦
水利暨能源館揭牌 經長籲節能
日圓兌人民幣 6月直接交易
首登小巨蛋 林宥嘉盼陶子賞光
開車撞警察 警追2男1女
鄭豐喜故事出繪本 胡志強站台
周永康：強化人權吸取冤案教訓
囤積5百鋼瓶 瓦斯業者遭罰
芬蘭小鎮濫殺 2死7傷
老人獨留復康巴士 中市：改善
長榮樂團大陸巡演 7年14城
廣州疑現恙蟲病 2人不治
痛心 IMF：希臘不值同情
楊志良挺劉憶如 贊成證所稅
大陸轉型之際 民族主義高漲
美女住院 病容照網路瘋傳
憶當年法網 葛拉芙辛吉絲坦然
陸男公開兜售少女遭活逮
希國會選舉民調 撙節派微勝
減肥不當手抖 患甲狀腺亢進
粉絲捐米應援 韓美男團體感動
檢調偵辦逾百教授 學界發聲明
教授詐領案 翁啟惠盼檢討制度
捐電子發票 華山推愛心碼貼紙
穿著養眼 印果阿教堂也受不了
陳(沖)：政院都有橫向溝通
美網站受駭 國會議員個資外洩
想為家人加菜 男捕魚溺斃
今彩539開獎
東北開放北韓合法勞工
補助社大 教長宣布增加經費
1分險勝猿 猛獅挺進M8
女王分身 24年影武者不喊苦
愛司王變愛演王 球場逗開心
器捐新制 從急從近同區優先
跨國詐騙集團4嫌 28日押台
副總統遇陳情 主動握手溝通
張高麗當選中共天津市委書記
陳光誠胞兄失蹤 吉凶難卜
今彩539 頭獎無人中獎
對流旺盛 台南以北防大雨
全球首例 子宮移植手術成功
建中生疑感情因素跳樓自殺
榜眼再勝狀元 林煜清率象屠牛
女子鉛球 林家瑩奧運達標
因應歐元崩潰 傳英擬限制移民
周五賣超42.88億元 台北股市來到08年金融海嘯低點
民進黨主席選舉5/27舉行 選前傳出黨員名單外洩
推證所稅前不知油電將雙漲 劉憶如「閉門造車」?
斯文掃地! 台灣500名教授買假發票領公款
美簽談話「越權、大嘴巴」? 吳敦義：不必總統授權
走出誹聞陰霾 建仔首戰勝投
台中上千教友遊行 反對南屯天主堂納入＂自地重劃＂
民進黨主席、黨部主委等選舉 27日舉行
刑男大律師 揭發稅務冤案黑幕
蘇貞昌得票率50.47% 當選民進黨主席
太空人開艙口 在飛龍號內飄浮
打工養家缺課多 美少女竟被關
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
噴射注射器 讓你不再怕打針
無核電 日本瞄準美國天然氣
陳用彩讚殷仔 英雄出少年
援太平洋島國 日提供5億美元
戴維斯陽春砲 助殷仔領先
隊友開轟助殷雄 金鶯領先皇家
敘部隊屠殺 聯合國籲採取行動
殷仔6局好投 中繼丟分壞事
台球迷太嗨 球場掛國旗遭制止
7局上遭追平 陳偉殷勝投飛了
台灣小提琴家音樂大賽獲第5名
柏林多元文化節 台原民歌聲響
台設計師 巴黎發動慈善義賣
建仔回先發 總教頭或週日決定
鋒面到 全台陣雨或雷雨
陸發射中星2A通信衛星
勝投飛了 殷仔體諒中繼隊友
奧運最貴票9萬元 小貝比免費
拜登西點致詞 聚焦美中關係
奧運拚經濟 倫敦什麼都貴
金鶯牛棚砸鍋 殷仔無關勝敗
陳士杰飆仔蛻變成大力士
彰銀再釋34名理專職缺
賽前2週 許淑淨不剪指甲
貴人機上相助 許仁豪想答謝
Groupon跨足行動交易
喝咖啡 杯緣厚薄口味不同
重慶萬盛罷市 上萬民眾反合併
陳建松熱衷志工 小孩不識老爸
醫療需求穩定 工業電腦搶進
酒駕加重刑責修法 要等下會期
華府到七股 吳承謹傳愛偏鄉生
倫敦奧運 金牌價值歷年之最
億級名馬 奧運百般呵護
紡織非夕陽 MIT獲奧運大單
緣起不滅 承諾公益願起永守
堅持貿易保護 阿根廷不低頭
行道樹紛開花 南科景觀換裝
倫奧場館設計 環保永續為主軸
奧運遊倫敦 聰明省錢玩
倫奧花大錢 經濟效益受質疑
墨霸凌影片 坎城影展獲獎
奧運維安 倫敦全力戒備
全球瘋奧運 倫敦交通剉咧等
商機無限 人人搶發奧運財
倫奧倒數 聖火傳遞有看頭
倫敦奧運 吉祥物助陣吸金
數字說話 倫奧全球吸睛40億
拚2連霸 奧運美國隊精銳盡出
侯格屆退 IOC主席巴哈呼聲高
歐債危機未除 投資黃金勿追高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
懷疑另結新歡 毆打女友男判刑
2016里約辦奧運 批評聲浪大
國會補選敗 李顯龍仍表欣慰
建仔確定先發 30日戰馬林魚
台鐵車站再造 將購反恐垃圾桶
北市餐廳火警 火勢撲滅無人傷
憂國教配套不周延 學團陳情
電腦展 模組廠以無線為重點
大賣場初體驗 獨居長者樂開懷
台東戶政整併 結婚服務不打烊
黑莓不敵蘋果 RIM再大裁員
西銀行紓困案 總裁信心喊話
奢侈稅週年 房價仍高
比國音樂大賽 曾宇謙第5名
陸維權律師：陳光福已回山東
星議員補選 執政黨敗陣
朝野黨團角力 證所稅仍待共識
民進黨新主席 晚間揭曉
向青年招手 國民黨深入農漁村
陸無人島 出現台商島主
代理人之爭 小英：過度解讀
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美狂牛症防範合規範 僅1場疏失
日月潭攝影賽 鏡頭捕捉多樣美
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總統盼台灣醫學會移師東部
低溫多雨 深圳荔枝減產
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葛拉芙來台 牽出12年前因緣
證所稅 民進黨團28日提版本
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吳敦義：包容閣員 器重楊志良
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查搶案 檢警將借提雨衣大盜
林哲瑄代跑上陣 惜無打擊機會
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中科引水 國科會6月報院核定
L狂牛症 消基會：更易感染人
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無障礙設施不足 楊玉欣促檢討
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總統：努力控制物價渡難關
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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6月中前續震盪 下檔空間有限
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