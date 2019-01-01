漢文新聞列表 Chinese News List
- 台灣公正選舉國際委員會：政府情蒐在野黨總統候選人 引發國際懷疑選舉公正性
- 情治監控蔡英文台灣特偵組將「依法辦理 」民進黨：若屬實馬英九應退選
- 台灣跨年簡訊總量超過上億通 服務升級拜年簡訊「不塞車」
- 台灣政府組織改造上路 現行37個部會瘦身為29個
- 台灣大選選前10天不得發布、報導民調 違者處五十萬至五百萬元罰鍰
- 宋楚瑜：一台斤米換不到一瓶礦泉水！ 換掉無能總統 台灣才有希望
- 台灣副總統候選人林瑞雄：馬英九不會連任 大家在蔡英文、宋楚瑜之間做選擇
- 林瑞雄：馬英九太無能 台灣落後中國韓國 要幸福一定要「改朝換代」
- 蘇嘉全：馬政府執政無能 台灣民主、經濟「倒退嚕」
- 台灣總統大選最後衝刺 馬蔡宋重兵出擊 搶進總統府
- 蔡英文：台灣女人要當家 前中和市長呂芳煙女兒送「黑豬」綠營士氣振
- 中國國家主席胡錦濤賀歲堅持「一國兩制」台灣總統馬英九「一中各表」破功！
- 蔡英文：不要小看自己改變台灣的力量
- 年度環境新聞 塑化劑核災榜首
- Chile charges Israeli tourist for causing national park fire
- Nigeria declares state of emergency after Boko Haram attacks that kill 43
- US President Obama signs $662 billion defense bill despite “serious reservations”
- New Year’s celebrations around the world
- Yemen president Saleh delays leaving country as protests calling for his trial continue
- 中國主席胡錦濤新年賀詞 對台灣只提「一國二制」沒有「九二共識」(視頻)
- 台灣二合一選舉查賄 已累計1263件、2120人
- Japan’s PM vows tax and social welfare reforms in a new year
- 智慧手機爭霸 蘋果三星纏鬥
- 台灣》總統馬英九元旦文告「爲下個世代點亮蠟燭」
- German Chancellor Merkel: “I will do everything to strengthen the euro”
- 台灣總統選舉造勢 馬英九橫掃大高雄
- 7.0 magnitude quake rocks eastern Japan
- 預言年度科技大事 臉書IPO
- 蘇貞昌：中國應尊重台灣總統選舉 政府要保持行政中立
- 宋楚瑜：金馬不是「小三」 是保衛台灣自由民主的先鋒
- 蔡英文發出召集令 籲大家挺身而出扭轉台灣的命運
- 台灣總統候選人馬英九選前一周召開國際記者會
- 蔡英文下達動員令 全台灣大催票 匯聚人氣期開紅盤
- 張家浩高掛球鞋 婉拒引退儀式
- 創港華語票房 那些年香江謝票
- 迎元旦 馬吳客家上菜文宣登場
- 吳揆：小英情蒐抹黑應收回
- 團拜 商總：兩岸和平最重要
- 陸媒：富士康再傳員工跳樓
- 台灣馬總部: 只希望蔡英文不要抹黑國安 吳敦義不強求道歉
- 台灣加油讚改版 訴求平安保衛
- 跨年煙火 民眾High翻天
- 谷關高海拔跨年 很有原味
- 歐元發行10年 各國有愛有怕
- 女人老愛掛病號？ 研究還公道
- 北市跨年 總統伉儷祝福全民
- 雪梨煙火揭序幕 全球送往迎新
- 跨年夜擠爆 群眾開心賞煙火
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 京戲跨年場 李國修帶觀眾倒數
- 高雄跨年 1人遭蜂炮灼傷
- 義大跨年賞煙火 男遭爆竹燒傷
- 暴力頻仍 奈部份地區緊急狀態
- 去年全球股市蒸發6兆美元
- 災後重建中 曼谷煙火迎新年
- 迎新年 日增上寺3000氣球齊飛
- 沙柯吉強調金融交易稅勢在必行
- 元旦升旗 總統盼國家發光發熱
- 元旦台南升旗 小英唱國歌
- 高雄升旗 民眾熱情唱國歌
- 梨山曙光乍現 台中喜迎新年
- 金門元旦升旗健走 迎新年
- 東北角雲層厚 未見曙光
- 元旦升旗 民眾拿國旗熱情參與
- 小英南市升旗 要打造公義國家
- 時報廣場百萬人跨年 紐約戒備
- 北東雨綿綿 中南有機會見陽光
- 元旦升旗 熱血大學生不喊累
- 陸訂新辦法 增加中小企業採購
- 跨年夜不平靜 洛城緝捕縱火犯
- 元旦升旗 總統夫人受歡迎
- 總統元旦祝詞 點燃下世代心燭
- 中選會：4日起不得發布民調
- 粵禽流感病例 感染源尚未確認
- 阿里山日出 逾萬民眾空等待
- 跨年簡訊 傳送量下滑
- 101年 證交所新制上路
- 元旦曙光躲迷藏 透光已高掛
- 北京首次跨年活動 天壇燈光秀
- 美元強勢 銀行推定存加碼搶市
- 賀元旦 總統盼下世代發光發亮
- 總統：面對歐債 師法前賢
- 愛阿華州初選 羅姆尼贏面大
- 第一家庭賀年 馬小九也祝福
- 總統：為下世代點亮蠟燭
- 越南瘋跨年 台商熱鬧聚會
- 基本工資漲 薪資扣繳連動
- 投資客轉賣為租 國稅局查稅
- 廣東將提高最低工資標準
- 慶元旦 總統細數百年風雲人物
- 曙光未露臉 東海岸依然樂翻天
- 蒲亭新年開黃腔 譏諷抗議民眾
- 高雄元旦升旗 陳菊放天燈祈福
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 捷運跨年營運 疏運204萬人
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 雲層厚 墾丁曙光未現
- 北市跨年瘋一夜 留17噸垃圾
- 府前升旗 總統伉儷走入人群
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 元旦升旗比行頭 民眾瘋圍巾
- 副手政見會 吳敦義強調政績
- 政見會將登場 蘇嘉全順其自然
- 中央社網站改版 視覺新體驗
- 小英參拜 盼7成林園選票支持
- 政見發表 林瑞雄：兵來將擋
- 台北跨年 信義區湧進80萬人
- 空氣品質預報 增為每日2次
- 成都川化集團 數千工人抗議
- 邁向2012 有人歡慶有人愁
- 108對新人 佛化婚禮愛地球
- 梨山升旗 胡志強兌現承諾
- 美飛安大改善 墜機死創新低
- 總統：巡守隊員讓台灣更平安
- 大選投票日逼近 綠提三呼籲
- 元旦健走 加入藝術味
- 元旦升旗 比創意出奇招
- 新年到 ECFA大降稅
- 雪霸登頂證 線上申請更便利
- 臉書罵人 電眼女模吃官司
- 落實性別平等 政院成立性平處
- 中油：本週汽柴油價不調整
- 大愛電視 進入高畫質時代
- 美中學數學測驗 台30生滿分
- 宋楚瑜：不能把金馬當小三
- 選戰倒數 宋楚瑜拚離島花東
- 選戰倒數 馬總統全台大掃街
- 美數學測驗 首見滿分離島生
- 世界遺產碉樓 廣東開放認養
- 綠百萬戶拉票 藍推文宣小冊
- 逃17年 奧姆真理教幹部自首
- 消安不合格 基隆最高樓貼告示
- 雪梨僑界升旗 慶101年元旦
- 台日韓職棒交流賽 軟銀想辦
- 弊案後校長甄選 品德列試題
- 體驗冰雪世界 主題樂園蓄勢發
- 讀賣：金正男曾秘密回北韓奔喪
- 新生報到 元旦寶寶呱呱墜地
- 北韓元旦社論 聚焦經濟避核武
- 選戰倒數 蔡營晚會加掃街衝票
- 國旗嘉年華 藍盼打動首投族
- 日關東7.0強震 無海嘯之虞
- 金烈大橋上網招標 3月開標
- 賴清德盼台南與北高兩市平起坐
- 林瑞雄站台 分享健康5福
- 自動查驗 3機場12秒通關
- 宋批台灣共識 挑釁會引共憤
- 東京7.0強震 未傳傷亡
- 10年計程車汰換 補助3萬元
- 陸交行預測經濟成長8.5%
- 蚊子館變身旅館 今年陸續完工
- 重慶新樓 陸媒：像央視大褲杈
- 升旗人海PO上網 不觸個資法
- 2012應禁頭號詞：驚人的
- 元旦健走 嘉市升格30週年
- 疑煙火肇事 美小鎮又見黑鳥雨
- 自動查驗通關上路 旅客歡迎
- 首爾百人茶會 祝中華民國元旦
- 都是元旦寶寶 慈濟院長迎新生
- 台北執行處更名 續扛追稅重責
- 紡織廠大火 消防員打火跨年
- 五月天新年心願 在家守歲
- 孫紅雷1人飾3角 從影大挑戰
- 陸媒：省區換屆年輕化高知化
- 擲聖筊做公益 嘉市城隍助弱勢
- 黃金週線收黑 分析師仍看好
- 駐澳代表處茶會 慶建國滿百年
- 北韓強調 金正恩唯一領導體制
- 元旦寶寶紛降臨 自然產居多
- 送走憂愁 紐約喜迎2012年
- 呂秀蓮：綠色元年 3少救地球
- 男主角電力全開 德女星心動
- 台鐵蒸汽機車模型 開賣秒殺
- 軍藝校花瘋大陸 招來批評
- 加國調查 斐濟登全球最幸福國
- 元旦衝刺 黃義交林佳龍忙拜票
- 廖添丁再現 傳藝中心飛簷走壁
- 疑涉漁船喋血 兩印尼漁工押台
- 紐約百萬人倒數 看得見台灣
- 李明博：將致力創造就業機會
- 台中決戰地 藍綠部署重兵
- 彰縣藍綠角力 拔樁固樁交鋒熱
- 省府所在吳敦義故鄉 南投熱戰
- 日本元旦震驚 核電廠無異常
- 元旦一詞沿用四千年
- 從漁船喋血印方態度看台印關係
- 人安平安站 助街友過冬
- 周美青明輔選 總部盼注意腰傷
- 合約沒簽字 尤猛留桃猿有變數
- 龍年寶寶 醫師估破20萬
- 煙花照天際 巴爾的摩跨年好美
- 惟覺：國家發展兩岸和平最重要
- 新春揮毫祈願 總統盼今年更讚
- 跨年煙火 馬尼拉成霧都
- 中華大辭典 最快2月問世
- 三總：周美青腰傷應無礙
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 雙北12橋光雕 入夜同步點燈
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 中油：桶裝瓦斯與天然氣價不調
- 台船長失蹤 涉案漁工押解回台
- 四技二專技優保送 2日報名
- 防禽流感 港禁部分深圳家禽
- 詩人之路 澄清湖建余光中詩碑
- 陸媒：進口奶粉品質成謎
- 新品助攻 法人看好NB業回溫
- 首見航母主題酒店 天津試營運
- 基金會籌辦街友尾牙 尚缺善款
- 鏡面天井爐亭 武德宮耀四方
- 跨年 高捷疏運31萬人次
- 駐菲代表處元旦團拜 喜氣洋洋
- 父親坐輪椅相挺 謝國樑感動
- 歐巴馬簽法案 加強制裁伊朗
- 菲人狂歡迎新年 爆竹傷近五百
- 中市府梨山升旗 播總統賀詞
- 旅法僑胞熱情出席元旦升旗
- 農曆年前續震 台股先低後高
- 視察新莊線 郝朱將宣布通車日
- 郝龍斌：滷肉飯害我變胖
- 單國璽：未來總統首重廉潔
- 顏清標拚選戰 小腿跑到瘀青
- 珍媽過世 享壽85歲
- 大專女排預賽 台師大不敗晉級
- 基隆運動中心 馬籲敗部復活
- 李述德加持 蔡錦隆有感
- 寒流4日報到 北中下探10度
- 李傳通：台菲關係更完整
- 祭祖大典 候選人爭宗教票
- 迎曙光等瑞雪 合歡山公路塞爆
- 能仁4連勝 提前闖HBL8強
- 元旦拚選舉 造勢比吸睛
- 法務部：扁若提奔喪 不會耽擱
- 東京迪士尼迎新 花車遊行熱鬧
- 勇闖小學堂 小小彬抱走6千元
- 跨年玩太累 阿里山12起車禍
- 渣打執行長：歐元區瀕臨瓦解
- 小英：勝選關鍵是台南燃燒起來
- 珍媽過世 民進黨盼讓扁奔喪
- 石惠如封后 獻給天上的父親
- 宋訪社子 周守訓現身受矚目
- 逃17年 奧姆教徒自首致歉
- 國安局：只做大選維安工作
- 南非僑界元旦升旗 祝國運昌隆
- 苦候總理 印反貪人士陳情不滿
- 朱曦履新 強調促進台港關係
- 台北車展慶豐收 吸金20億
- 英挺郭玟成 陳致中現身發文宣
- 黑心筆電 CPU竟是測試樣品
- 于煥亞神射 強恕重返8強
- 璞園攔路虎 中斷達欣5連勝
- 強調先軍 金正恩視察戰車部隊
- 女人半邊天 台灣行政院成立性別平等處
- 防「二顆子彈」事件重演 臺灣警方全力清查黑槍
- 岳母病逝 台灣前總統陳水扁可奔喪
- 台灣智庫元旦民調 馬英九38.8蔡英文37.8宋11.6
- 世界末日說 美太空總署破解
- 無視制裁壓力 伊朗續耀武揚威
- 全國宗教界感恩祈福大會 同心祝禱迎接2012年
- 濫用行政資源！台灣中和區公所贈送百元超商禮券 變相替馬英九造勢惹爭議
- 「燃燒吧，台南！」蔡英文籲帶領台灣走向第三次政黨輪替
- 台灣智庫總統大選民調 馬英九支持度38.8％ 蔡英文37.8％ 宋楚瑜8.4％ 確定會投票者支持度 蔡英文42.1％ 馬英九38.3％
- 宋楚瑜選前力守中台灣 選前之夜五萬人造勢衝高票
- 台灣研考會統計：馬總統○八年政見落實率僅43.9% 綠營：跳票紀錄「罄竹難書」瑜選
- 未來事件交易所 (01/01) 預測台灣總統選舉 蔡英文得票率50.3%、馬英九43.6%、宋楚瑜10.1%
- 候選美國免簽 扁政府「晶片護照」有功
- 阿扁奔喪要配戴手銬、腳鐐 綠營：羞辱台灣總統
- 命運捉弄人 美國男子2012年前「刮」成百萬富翁
- 英國哈利王子將同受傷官兵登聖母峰
- 兩岸和平祈福大法會 在台灣中台禪寺舉行
- 傷身跨年夜 台北110人身體不適62人受傷
- 民進黨指控台灣調查局銷毀「安平順專案」情蒐資料
- 歐債衝擊全球 韓國今年出口成長料緩
- 拍板定案！ 捷運新莊線5日下午通車
- 臺灣民眾為何「稅稅不平安？」
- 外媒：金正日長子曾秘密回國奔喪 可能使用假護照
- 合歡山下雪了 民眾上山喜迎2012初雪
- Japan most-wanted terrorist cult member turns himself in (timeline)
- 中國、台灣領導人 元旦文告「各自表述」
- Arabs anger to Syria’s ongoing killings in the presence of monitors
- Yemen: pro & anti Saleh conflicts continue, 3 killed
- Hong Kong bans poultry and egg imports after a Chinese infected with bird flu dies
- 台灣前總統陳水扁請選民票投陳致中 為扁家留活口
- Chile hundreds of firefighters successfully control a massive blaze
- Egypt defends raids on civil society groups
- Longchamp “HEELS”網路連續劇 Longchamp 台灣facebook搶先播出！
- LG’s 55-inch OLED television comes out at CES in Las Vegas
- 珍稀日本版畫 美波特蘭亮相
- 李明博新年談話 向北韓釋善意
- 羅姆尼民調領先 巴赫曼等奇蹟
- 藍中市議員告蔡英文涉違選罷法
- 台鐵自強號明年停售站票 擬推自由座
- Philippines New Year’s Revelry Hurts at Least 739
- 紅盤不紅！ 台灣股市破7000、成交量創3年新低
- 未來事件交易所(01/01) 預測台灣立委選情 國民黨55席、民進黨52席、無黨或其它政黨6席
- 台灣醫療團隊幹細胞新發現 有助肺癌研發新藥
- 天后跨年搶休息室？傳蔡依林讓賢給王菲
- 9旬工藝師 堅持手作綢線花
- Former Argentine spy chief shot dead in New Year
- 台灣前總統陳水扁奔喪 宿敵邱毅建議廢除腳鐐
- 平面電視革命！ LG推55吋OLED電視
- 為小英跨刀 吳念真拍女人當家
- Pope Benedict XVI: Youth is the key to future of hope
- 新莊線局部通車 7站各有特色
- 台灣股市成交量488億元 創三年來新低量 觀望氣氛恐延續到大選前
- 台灣民進黨組「人權律師團」監督國家機器濫權、違法、違憲行為
- 日本珍稀典藏版畫 美國波特蘭藝術博物館亮相
- 台北捷運新莊線通車在即 文化人士再保樂生
- 劉珊珊豁免不周到 台美雙方將重新討論
- 歐債危機 歐盟領袖拉警報
- 阿富汗15歲少婦拒買淫 遭夫家虐打婆婆拔指甲
- 伊朗持續耀「武」揚威 無視歐盟、美國制裁壓力
- 扁奔喪影響選情？ 台灣總統候選人蔡英文：平常心看待
- 「樂極生悲」 全球熱鬧迎新年 歡樂中有遺憾
- 愛上卑南族 日籍教授古禮完婚
- SKorea: the divided peninsula is at “turning point” after death of Kim Jong-Il
- 民進黨民調中心主任陳俊麟：台灣總統大選蔡英文領先1% 小贏15萬票
- 美國猩猩也愛玩iPad 下一步還要Skype
- 台灣打破金氏世界紀錄！成功單車串聯 95歲阿伯拼了
- 民進黨稱專案情蒐蔡英文 調查局出面澄清
- 全台灣平均500公尺就一家便利商店 購物取貨、ATM、代收等服務琳瑯滿目
- 傳總統侯選人蔡英文 被28位調查員監視 「美國水門事件」恐重演？
- 綠估票：蔡小幅領先1%
- 迎接2012年 蔡英文許諾：「換了新政府，大家一定更快樂！」
- 日本男星小田切讓為惡作劇簽名 造訪韓國釜山餐廳謝罪
- 為直航鋪路! 台灣 以色列簽航空協定
- 世界末日說 美太空總署破解
- 全球熱鬧迎新年 歡樂中有憾事
- 全球熱鬧迎新年 歡樂中有憾事
- 年前最後1刮 美男成百萬富翁
- 年前最後1刮 美男成百萬富翁
- 圓大夢 英哈利王子將登聖母峰
- 圓大夢 英哈利王子將登聖母峰
- 上床騙情報 英臥底帥警官挨告
- 上床騙情報 英臥底帥警官挨告
- 新年元旦 台商湄南河煙火慶祝
- 新年元旦 台商湄南河煙火慶祝
- 新年瑞雪 合歡山飄雪1公分
- 新年瑞雪 合歡山飄雪1公分
- 台股走勢 量能是關鍵
- 台股走勢 量能是關鍵
- 歐債危機 歐盟領袖拉警報
- 歐債危機 歐盟領袖拉警報
- 豁免不周到 台美將重討論
- 豁免不周到 台美將重討論
- 冷氣團寒流到 氣溫降溼冷
- 冷氣團寒流到 氣溫降溼冷
- 新莊線通車在即 文人再保樂生
- 新莊線通車在即 文人再保樂生
- 駐多倫多台北經文處慶元旦
- 駐多倫多台北經文處慶元旦
- 新年濺血 美國家公園女警遭殺
- 新年濺血 美國家公園女警遭殺
- 珍稀日本版畫 美波特蘭亮相
- 洛城不安寧 火光中迎新年
- 洛城不安寧 火光中迎新年
- ●【台股開盤】上漲0.53點
- ●【台股開盤】上漲0.53點
- 陸或公布促進消費新措施
- 陸或公布促進消費新措施
- 俄州酒駕初犯 酒測不過車自鎖
- 俄州酒駕初犯 酒測不過車自鎖
- 歐債拖棚 韓今年出口成長料緩
- 歐債拖棚 韓今年出口成長料緩
- 搶救歐元 歐洲開工備戰
- 慶元旦 比僑界升旗許願
- 日偶像鄉廣美 隔22年躍銀幕
- 智利國家公園5天惡火 獲控制
- 國軍進駐高屏溪 開工疏濬
- 助身障生 苗特教校首招國中生
- 新莊線局部通車 提供便捷服務
- 法務部：扁申請奔喪 原則准許
- 新台幣盤初小貶
- 慶賀元旦 駐聖文森大使館升旗
- 占領華爾街跨年 警逮68人
- 扁岳母病逝 扁辦人員將南下
- 新年首場 合歡山入冬最大雪
- 回測7000 量再創低
- 陸央視記者 否認敲詐達芬奇
- 捷運新莊線 5日下午通車
- 北監：扁奔喪須用戒具
- 駐梵大使新年獲教宗聖體
- 扁想奔喪 致妤盼10日可家祭
- 陸禽流感死者病毒 不能人傳人
- 玉山飄小雪 101年首場
- 陸春運腳步近 今年買票特別難
- 日皇率皇族 接受民眾拜年
- 109家1.2萬人 無薪休假
- 渥太華代表處慶元旦
- 吸金 印度開放外資個人買股
- 斐濟宣布7日解嚴 籌擬新憲
- 周美青輔選馬 90度鞠躬拜票
- 扁若奔喪 獄方：不准受訪
- 法鼓山製廣播節目 解幸福密碼
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 珍媽過世 小英動向成焦點
- 經濟熱 滬稅收年增近2成
- 桃機跑道重啟 趕上春節疏運
- 瓜地馬拉出口將維持成長
- 敘仍鎮壓 阿盟議會促撤觀察團
- 陳裕璋：對台股基本面有信心
- 綠盼扁不上戒具 藍：依法行政
- 類流感門診 1週內陸續開設
- 入WTO年 擬邀秘書長來台
- 總統：有效措施 走出金融風暴
- 米酒良莠不齊 酒精度少大半
- 陳嘉君邀陳節如 辯論外傭政策
- 聖杯號繞月球 探索核心奧秘
- 臉書新用：尋器官捐增
- 達欣籃球冬令營 強打菲立斯
- 扁公開信 籲票投陳致中
- 捷運新莊線 公共藝術有在地味
- 蜜棗新品珍寶 上市熱銷
- 主計處：國道通行費收入 微增
- 參股條款今上路 陸銀有意願
- 宇昌案爭議 藍綠續交鋒
- 新莊線5日通車 免費搭1個月
- 周守訓與宋楚瑜同台 藍：不宜
- 禁插播廣告 陸電視台有對策
- 國民黨：尊重扁奔喪權利
- 農漁會信用部逾放 16年最低
- 追殺鄰父子3人 男判6年
- 桑托榮猛催票 揚言空襲伊朗
- 歐債壞紅包行情 亞股多數下跌
- 北市抽驗豆製品 逾3成不合格
- 珍媽過世扁難過 將申請奔喪
- 新莊線5日通車 民眾期待
- 國合會招募新制 擴充志工庫
- 歐銀理事新血加入 濃濃政治味
- 幹細胞新發現 肺癌治療露曙光
- 郝龍斌：新莊線為民 非為選舉
- 三星拚開放創新 迎戰經濟趨緩
- 日本人口連5年減 幅度創紀錄
- 春節長照服務不打烊 先預約
- 洩查緝風聲 前警員緩刑
- 綠稱被監控 藍嗆拿出證據
- 外資匯出 新台幣午貶3.6分
- 汽機車噪音排氣審驗 二證合一
- 核安總體檢 經部：有成果
- 李明博：朝鮮半島有望邁向新局
- 新莊線通車 樂生青年再戰
- 一夜3酒駕肇事 轎車衝超商
- 北監：扁戒護奔喪 不得受訪
- 留才 限制型股票規範趕進度
- 性侵員工女友 老闆夫婦判刑
- 55吋成大尺寸電視主流
- 江宜樺：未向呂秀蓮道歉
- 酒後罵兒子 醉父被命戒酒
- 羊偷菜猴把風 東莞菜農氣炸
- 駐瓜使館元旦升旗 場面熱烈
- 農委會：台灣米銷日價格好
- 壓縮機漏油冒煙 六輕火警虛驚
- 大陸民眾換身分證 要留指紋
- 周美青市場拜票 民眾搶握手
- 無薪休假 電子業仍居多
- 台股收盤跌119.87點
- 魚鱗癬遭誤解 伴伴屋將暫熄燈
- 元旦拒加班遭解僱 高市要查
- 台股收跌119.87點
- 友達2/8法說 關注產業景氣
- 北市抽驗年貨 2成不合格
- 1月台指期跌90點
- 竹市免費公車 增2路線
- 酷酷嫂豐原用餐 喜見廖了以女
- 1月電子金融期齊跌
- 兩台股基金績效領先大盤
- 綠質疑禮券賄選 中和區長駁斥
- 台股大跌 失守7000
- 台塑三房8億元欠款 歸還大房
- 綠控假敬老真輔選 藍批亂指控
- 副手政見會 吳蘇林交鋒
- 去美元化穩匯市 越罰五星飯店
- 年貨大街人潮多 北市消防演練
- 扁怪沒探監 郭玟成：非無情義
- 特殊生國小鑑定安置 受理報名
- 遊戲業指數上線首日收黑
- 新港媽擴大遶境 29日起駕
- 省話酷酷嫂 肢體語言搏感情
- 百合花盛產 中市半價促銷
- 珍媽去世 小英：派蘇嘉全致哀
- 外資上周買超165.48億元
- 岳母病逝 扁擬10日奔喪
- 藍委發想 螞蟻雄兵突圍
- 韓財長警告 經濟不確定性升高
- 日廠攜手 研發終極省電晶片
- 三大法人賣超台股40.14億
- 洛城縱火案 警公布嫌疑人影像
- 警攔檢逃逸 毒男撞車被逮送辦
- 北市抽檢營養午餐 1家不合格
- CNBLUE 228台灣開唱
- 飄不明氣體 潮寮國中下午停課
- 園區無薪假家數 減至5家以下
- 金融消費評議 首批上千件
- 台9線後續拓寬改善 3日動工
- 歲末年終 北市公安聯檢
- 卡西歐智慧錶 日本3月上市
- 陸十大慘業 加薪如龜爬
- 投票放手機 基市提供包封袋
- 韓職攔胡 樂天網羅尤猛
- 美國家公園喋血 前軍人涉案
- 熱火痛宰山貓 開季5連勝
- 新台幣兌美元貶2.5分
- 智利僑胞元旦升旗
- 台權會：外勞按指紋 違反人權
- 銷陸台灣水果 近半數廈門上岸
- 遇水則發 周杰倫年度百單奪冠
- 涉性侵未成年女 父遭判12年
- 陸客健檢團 新光醫院率先遞件
- 區公所禮券遭疑涉賄 板檢分案
- 陸農民撰地方誌 學界驚奇
- 行員到府收款 回程遭搶百萬
- 韓本土球后 盼戰勝曾雅妮
- 天安門開放觀禮 遊客先安檢
- 慶祝元旦 印尼僑界升旗
- 合歡山降雪 道路入夜封閉
- 林家琪不怕流鼻水 發燒拚主持
- 砸百萬鋸骨增高 男子咬牙圓夢
- 青年職訓補助 萬人受惠
- 捷運通車 支撐三重新莊房價
- 鄱陽湖乾旱 面積只剩1/20
- 合併週年 胡志強提16字箴言
- 狂牛猛衝 痛宰灰熊40分
- 迎春節 百貨年終特賣開跑
- 企業放無薪假 1700人最多
- 遭非法吸金 河南安陽萬人抗議
- 日本紅白大賽 收視率年度冠軍
- 24億滿期金 南山提前發
- 技師換照訓練積分明年中起提高
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 猩猩瘋iPad 同類視訊有望
- 雲縣：六輕專心工安 勿妄擴廠
- 擋不住 北京將納PM2.5監測
- 協助災區 花旗再購高樹水果
- 自小客追撞起火 駕駛送醫
- 寒流4日到 嘉義以北低溫特報
- 中油出磺坑 增3座井產天然氣
- 通緝犯持槍逞凶 運將遭擊斃
- 潮寮國中臭氣 環局採樣追查
- 狗生殖器塞童嘴 大專生遭訴
- 購物中心珠寶櫃失竊 警偵辦
- 為獨居老人備年菜 7國小捐款
- 註冊率連年不到7成 4校減招
- 竹市第42萬市民誕生
- 印醫違規 窮病成新藥白老鼠
- 省錢當道 美吝嗇鬼節目爆紅
- 選情緊繃 屏市藍綠參選人掃街
- 親密照恐嚇前同夥 男判刑
- 雙子宮懷雙胞胎 流產風險高
- 大房債權王文洋轉讓 三房砲轟
- 台塑化煉油廠傳意外 無損產能
- 遭棄養 母向女要回房屋獲准
- 成都貓熊基地 將野放貓熊
- 中職：球員要旅外 需打滿6年
- 宜中歡樂打球 睽違5年返8強
- LED供過於求狀況難解
- 遺孀：辜振甫不會說無九二共識
- 新莊線通車 首月持悠遊卡免費
- 雲林長庚護肝 鄉親熱烈響應
- 500公尺 1家便利商店
- 防治腸病毒 嘉巿成立應變小組
- 滿足機位 金門春節包船停辦
- 高孔廉：九二共識屬實無從辯論
- 疑溢領被通緝 老兵團返國澄清
- 宋楚瑜金門拜票 未遇陳水在
- 眾星挺寶島 戲院豆花飄香
- 力挺馬吳 周典論復出動員輔選
- 新莊線通車 文人籲保樂生價值
- 侯友宜：幼托整合是大工程
- 北市首例 設捕獸鋏罰1.5萬
- 金門立委競選廣告 登新北街頭
- 王如玄蔡坤財 爭勞權不分藍綠
- 龍年到 台彩包中獎刮刮樂來了
- 綠稱專案情蒐小英 調查局澄清
- 海策聯盟成立 獻策開發海洋
- 李元簇公開挺 徐耀昌揪感心
- 新莊線通車倒數 前後段房價樂
- 收資金 央行6日標售定存單
- 防選戰奧步 高市藍綠各出招
- 區間盤整 新台幣收貶2.5分
- 學者：遭挾持勿激怒歹徒
- 無旅外條款 加盟條件應更好
- 台第6百萬旅客返韓 願代言
- 劉憶如：請民進黨停止抹黑
- 走私陸製洋菸 高雄海關扣千箱
- 節電有獎 台北市連2期拿第1
- 合歡山遇見雪 遊客超興奮
- 李明博：為北韓敞開機會之窗
- 挺謝國樑 二信教職員送花加油
- 台南祈福 馬總統蘇俊賓衝選票
- 民調：泰人擔心貪污與政治剝削
- 副手政見會 吳林蘇依序發言
- 幼托整合 北市辦理業務移交
- 郭春美首演電影 粉絲塞紅包
- 中市防疫急 衛署協調供克流感
- 北市歲末安檢 日湖百貨遭罰
- 馬胡元旦賀詞 陸網友對照議論
- 馬拚連任 藍：勝算較大
- 蔡新北掃街訪農會 拔樁意味濃
- 橘估得票率：3到4成
- 阿富汗總統：調查凌虐少婦案
- 索菸遭拒砍人 男判1年半
- 陸客來台健檢醫美 年貢獻1億
- 兩岸加班機 選前高峰上海近半
- 警衛襲胸 法官判決引父權論述
- 酷酷嫂摟身障童 大唱感恩的心
- 澳警告可能爆發腦炎疫情
- 疑妄想症發作 通緝犯槍殺運將
- 避免攻擊 印巴續換核設施清單
- 英相新年祝詞 今年經濟仍艱
- 挑吉日闖空門 喜宴大盜認栽
- 衛署：克流感增病情國外未發布
- 以副總理：與巴會商 正面發展
- 運將淪槍下冤魂 家屬悲慟
- 外資12月買超及淨匯入
- 法媒爆料 沙柯吉疑涉佣金弊案
- 駐露使館舉辦 放天燈祈福活動
- 高屏溪攔河堰清淤 4月底完成
- 今彩539開獎
- 簽錯名 日星小田切赴韓道歉
- 威力彩開獎
- 吳敦義推崇馬政績 廉能有魄力
- 蘇：國安情蒐 回到白色恐怖
- 深圳工資再調漲 大陸最高
- 電視政見 林瑞雄批馬打蔡
- 花東大掃街 馬單日行程破紀錄
- 扁奔喪 呂秀蓮籲仁善態度處理
- 棒球亞錦賽 大陸承諾來台參賽
- 凶嫌隨機殺運將 殺人前科累累
- 德意志電信 歐電信王座恐不保
- 板檢查賄扣百萬 2樁腳收押
- 朱曦盼台港創造雙贏 多經少政
- 外交部：捺指紋參酌國際做法
- 小英基隆造勢 開捷運支票
- 吳敦義：蔡英文令人不放心
- 政見發表 林瑞雄籲別再投藍綠
- 威力彩頭獎槓龜
- 放寬管制 英國歡迎寵物入境
- 北京房價今年恐跌2成
- 清廉執政能力 蘇嘉全：我贏吳
- 賴義鍠事件 吳批蔡栽贓不道歉
- 林瑞雄：一定選到底 絕不退選
- 蘇嘉全讚小英 理性領導力
- 酷酷嫂拜票 握到OK繃脫落
- 今彩539 頭獎槓龜
- 50年後 美或商業開採月球
- 台以簽航空協定 為直航鋪路
- 爾必達危機 集邦：日政府具關鍵
- 小英：一人一黨決策才是不安定
- 馬挺進綠票倉 台南掃街搏感情
- 松山神盾走樣 外卡搶8強
- 不明外幣案 傳大寶法王列被告
- 遏止英唱片頹勢 數位音樂有功
- 婊賣家非罵人 買家判無罪
- 政見發表 吳蘇交鋒林批兩黨
- 扁奔喪對選情影響 吳蘇不評論
- 爭監護權 黃浿綺：最利王月蘭
- 基隆車禍 1高中生命危
- 奧運射箭國手選拔 下月登場
- 前球后小威：沒想過當運動員
- 林瑞雄批吳蘇 五十步笑百步
- 台灣中選會：1/4日起發布民調將「重罰」
- 北韓金正恩視察裝甲兵團 有模有樣!
- 應付春節人潮 台灣桃園機場客運增班11%
- 台灣副總統政見發表 林瑞雄左右開弓批馬無能、蔡政策空洞
- 蔡英文：馬英九一人一黨決策不透明 才是社會不安定的因素
- 變數仍多 羅姆尼面臨愛州苦戰
- 台灣副總統候選人吳敦義: 民進黨陳水扁「陰影不散」
- 美國國會選區重新劃分 多位議員放棄競選連任
- 台灣二合一選舉 最後民調紛紛出籠
- 台灣漁業署以公家資源替馬英九輔選 涉嫌違反行政中立
- 黃昆輝痛批馬英九背叛國家 不配當台灣總統
- 台灣板橋區農會理事長郭進源挺蔡英文 綠營氣勢旺
- 台灣副總統候選人蘇嘉全：公布夫妻及成年子女財產 吳敦義：可以問問小孩子！
- 蘇嘉全：台灣農委會暫緩收回林地是應吳敦義要求 吳反罵林務局敗家 放毒又解毒！
- 台灣澎湖縣長王乾發約見員工「談話」被指控為特定人士助選
- 試射導彈成功 伊朗改稱不干擾海峽航運
- 台灣開放中國人士赴台醫療美容 年可創1億產值
- 林瑞雄：化解監控疑雲 特偵組應對國安會秘書長進行測謊
- 瓦斯臭氣外洩 苗栗仁德護專33人送醫急救
- 美國紐約縱火案 目標皇后區印度教清真寺
- 英國商家新年假期大折扣 消費者反應淡
- 台灣無薪假大潮來了！官版13034人 電資工會版42000人 年後失業問題更趨惡化
- 台聯新書「馬英九叛國真相」 揭穿中國國民黨與中國如何假造「九二共識」
- 美國男子用面額一百萬美元假鈔 當場被抓包
- 以巴會談 僵局化解不樂觀
- Egyptians vote in final round as prosecutors present case against Mubarak
- 俄羅斯去年石油生產量 創下後蘇聯時代的新高點
- 美國前警官臨危不亂 開槍擊破車窗 救出落水3童
- 變數仍多 美國總統參選人 羅姆尼面臨愛荷華州苦戰
- 阿富汗少婦因拒絕性工作遭受凌虐 將赴印度接受治療
- 美國雷尼爾山國家公園血案 百名遊客撤離
- 「小象隊」霍小胖睡夢中過世 享年44歲
- 玫瑰花車 華航飛龍在天奪首獎
- 吳敦義：千金小姐別隨便拗人
- Australia: Fiji’s “first step” to democracy as lifting emergency laws
- 總統花蓮拜票 暢談醫療改革
- 台灣民眾抱怨「電子發票」易黏 中千萬如何領獎？
- South Korean President Lee Myung Bak: a new era in inter-Korean relations after Kim Jong-il death
- Hungary oppositions protest against new constitution
- 美國加州玫瑰花車遊行 華航呼應龍年打造「飛龍在天」花車
- Manufacturing expanded in India and China to withstand fallout from Europe’s debt crisis
- U.N. warns South Sudan people to flee from violence
- 壬辰龍年生肖套幣16日開賣
- Taiwan’s government bonds steady before auction of five-year debt
- Nigeria’s Islamic militants give Christians 3 days to leave North
- 彰化搶票 小英酷酷嫂拚場
- 乳頭激凸被笑 男動手術削平
- 馬全台大掃街 選前中常會停開
- NATO says one member killed by a roadside bomb in southern Afghanistan
- 張榮發：小英想拜會 已拒絕
- Spain’s Economy Minister Luis de Guindos: tax increases and spending cuts in an “act of responsibility”
- 扁奔喪日期 藍綠各有看法
- 台灣海基會副董事長高孔廉：「九二共識」屬實無需辯論
- NGO: Iraq war at least kills 162,000
- 推特Twitter超夯！ 媒體大亨梅鐸也瘋
- 台灣股市重回七千點 量能不足選前大好不易
- 台北市打造首座光纖智慧城市
- 日本議員4人登釣魚島 待2小時走人
- 未來事件交易所(01/02)預測台灣總統選舉 蔡英文得票率49.8%、馬英九42.6%、宋楚瑜10.7%
- Media mogul Rupert Murdoch begins to Twitter
- Iran's currency dropped 12% against US dollar on sanctions
- 不准家祭日奔喪 台灣前總統扁辦公室抗議
- 南方莊園創意伴手禮甄選大賽 即日開跑 眾”禮”尋他千百度 總獎金18萬等你來挑戰！
- International powers hope Syria to end up violence
- 米其林餐飛上天 搭機吃得到
- 把握年前最終購車優惠 三菱全車系買就送 Panasonic GF3微型單眼相機 再享高額零利率 讓您過年輕鬆開新車
- Macedonia first president Kiro Gligorov dies at 94
- 持悠遊卡搭捷運新莊線 首月免費！
- Thousands of Hungarian opposition groups rallied against the country’s new constitution
- 美國跨年夜天有異象 5千鳥屍如雨落
- Chinese visitors arrive in Hong Kong to stimulate retail- sales growth
- 花東掃街 馬不忘致電關心馬迷
- 馬總部：政治獻金皆依法辦理
- 超級星期天 雙英北市大拚場
- 全台最大票倉 藍綠橘搶攻新北
- 賈伯斯Steve Jobs公仔超Q 售價台幣3千擬2月上市
- 台灣前行政院長謝長廷：四日投票蔡英文可能贏2%到3%
- Norway Helicopter traffic from Stavanger’s Sola and Bergen’s Flesland airports out to North Sea
- China President Hu Jintao: Hostile forces seek to westernize, divide the country
- 選前大利多！國民年金大加碼
- BBC報導：Google變臉 大改造首頁
- 省荷包 台灣標準局春節前賣場嚴加把關
- 陸縣長收賄7200萬 判無期
- 馬：東部交通改善 說到做到
- 台灣公平選舉監督聯盟：執政當局濫用行政資源 媒體淪為危害公平選舉幫兇
- 奔喪有理！ 台灣北社等31個社團聲援阿扁
- 綠：馬總統違法收政治獻金
- 台灣團結聯盟呼籲高檢署 速辦「馬英九叛國案」
- 挺馬吳 洛杉磯助選團返台
- 培訓公務人力 彰縣組策略聯盟
- 馬花東大掃街 熱情粉絲熊抱
- 俄去年油產 創後蘇聯時代新高
- 開槍擊破車窗 勇警河中救3童
- 阿富汗受虐少婦 將赴印度就醫
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 美國家公園血案 百名遊客撤離
- 羅賽芙：巴西將步入鼎盛時期
- 百萬美元假鈔 當場被抓包
- 美外交遭批 影響力弱化
- 兇殺案新低 華府甩惡名
- 匈新憲挨批 或遭逐出歐盟
- 瓦斯臭氣外洩 仁德33人送醫
- 英商家假期折扣 消費者反應淡
- 雨不斷 巴西東南拉警報
- 歐股上漲 台股或有反彈空間
- 紐約縱火案 目標印度教清真寺
- 瓦斯臭氣外洩 仁德33人送醫
- 寒流傍晚南下 嘉義以北防低溫
- 台股開盤漲61.81點
- 治塵霾 大陸需要20年
- 歐債蒙塵 歐元光環消褪
- 阿盟：槍手四伏續威脅敘國
- 中選會公告立委候選人名單
- 伊朗製核燃料棒引憂 金銀價漲
- 陸春運將屆 鐵路售票系統癱
- 傳明年返日電視市場 三星否認
- 製造業放緩 星上季經濟萎縮
- 新台幣盤初走升
- 立委選情 藍估過半綠拚50席
- 橘戰12席 台聯新黨盼跨門檻
- 藍綠衝選票 刺客參選人吸睛
- 10選區泛藍鬩牆 選將拚基層
- 專家料今年油價92-96美元
- 韓外匯儲備降至3064億美元
- 金磚四國老矣 邊境市場領風騷
- 扁岳母過世 蘇嘉全赴靈前致意
- 公民與社會 採計校系逐年增
- 總統：不希望看到血汗醫院
- 綠光劇團5月推世界劇場2作品
- 遭斷腸草毒害 廣東人代身亡
- 王金平掃街 評估大選謹慎樂觀
- 紙風車20年 再推新月傳奇
- 愛州初選倒數 黑馬桑托榮竄起
- 南韓嚴把關 防大陸禽流感
- 台股反彈 重回7千
- 冰島否決 陸富商錢進丹麥芬蘭
- 去年秋豪雨 農損救助逾2億
- 陸乳業巨頭齊漲價 不見官方查
- 越足球電視轉播權 陷爭奪戰
- 美將播南韓少女團體主演電影
- 破邪顯正 韓教授年度成語
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 選票當武器 民團盼爭彩虹人權
- 春節假期慢箋病患 可提前領藥
- 扁岳母後事 民進黨：全力協助
- 玫瑰花車遊行 占據行動平和
- 中油瓦斯臭氣外洩 環保局開罰
- 北監：扁奔喪不准選告別式當天
- 勞工無薪假 綠促啟動短工津貼
- 蘋果傳月底紐約辦活動
- 農委會籲勿買走私年貨
- 去年尼加拉瓜外銷量減值增
- 張榮發：九二共識存在 利台
- 巨債到期 主要經濟體融資難
- 伊朗總統將參加瓜國總統就職
- 欠證明書 扁還沒申請奔喪
- 綠質疑情蒐 告發胡為真3人
- 刺激經濟 菲國大興土木
- 南迴公路拓寬動工 縮短車程
- 總統盼箭瑛大橋主角入祀忠烈祠
- 傳日石垣島議員登陸釣魚台
- 新台幣午盤升1.8分
- 比清廉 藍綠各說各話
- 陳致中：全力爭取扁10日家祭
- 政戰學院一甲子 重現小快步
- 彰濱醫療廢棄物 通過區外處理
- 禮券風波 中和區長：嚴守中立
- 外幣新契約保費破2千億
- 打造智慧城 北市推光纖到府
- 今年股東會登記 秒殺
- 扁奔喪 呂秀蓮籲人道人權優先
- 外交部評估恢復利比亞辦事處
- 皮包義賣 搶救高中藝術課程
- 買禮券犒賞員工 注意索發票
- 小弟弟遭狗咬 越醫還男兒身
- 地方投入科技建設 盼鬆綁
- 首批客製化預約生產胡蘿蔔銷日
- 陳文茜專訪劉憶如 談歐債
- 天后宮上香 周美青嚐鹿港小吃
- 民團成立選督盟 促公平選舉
- 南台灣客運糾紛 資方釋善意
- 虛驚 廣州雞暴斃非關禽流感
- 台股漲 新台幣午升1.8分
- 賣股權耍詐 麗歌判賠712萬
- 陸非製造業PMI 回揚
- 菲國姐妹市風災 台南募款送暖
- 赴布吉納法索 4日起免簽證費
- 工程師車禍亡 家屬質疑檢不公
- 最大票倉 新北選民307萬
- 北韓責日 未悼金正日
- 陸金融工作會議 聚焦防範風險
- 日4地方議員登陸釣魚台
- 保釣成員擬從港出海 宣示主權
- 歐美慘 亞股成提款機
- 馬致黨員信 防範貪腐集團
- 陸慈善愛心獎 百萬門檻惹議
- 高中職免試 北市2月公布簡章
- 女碩士生壓力大 狂吃暴肥
- 六輕又冒煙 勞團籲重視工安
- 兩岸共同標準 新增紡織風力機
- 台股收盤漲101.17點
- 雙低一高環境 有利債市表現
- 年節熱門伴手禮 熱量很嚇人
- 小港綠內爭 王幸男籲兌弱者退
- PMI升回50 陸股今年轉折
- 港府大樓多處驗出退伍軍人病菌
- 台股跌深反彈 重回7000
- 兒童肥胖 美監護權關鍵
- 台股開高 收漲101.17點
- 電話恐嚇報社 德總統爆醜聞
- 扁奔喪 施明德：不應上銬
- 1月台指期漲104點
- 1月電子金融期齊漲
- 老農津貼每月7千 2月入帳
- 外交官昏倒送醫 印向中抗議
- 登釣魚台 日地方議員涉嫌觸法
- 女性急性下腹痛 就醫莫忍耐
- 北市第1選區 資深對刺客
- 餵毒虐童致死 4人遭求重刑
- 吳敦義：尊重民調 絕不鬆懈
- 建仔資助 弱勢兒感謝王叔叔
- 國民年金加碼 118萬人受益
- 鼻輪艙無法關閉 聯航班機折返
- 高市推太陽光電 兼改善市容
- 勞保局：給付津貼春節前入帳
- 張榮發行善 蘭嶼捐建頂級校舍
- 家祭不能奔喪 扁辦抗議北監
- 建仔成功祕訣 耐心專心信心
- 三大法人買超台股46.38億
- 登釣魚台日議員已返航
- 長榮聯手7萬警力 全台助弱勢
- 火化爐不夠用 嘉縣殯葬業抗議
- 美總統選舉 愛州初選第一仗
- 紀榮家進職棒 先回饋母校
- 獅友捐年菜 獨居老人提早圍爐
- 聯航機械故障折返 人機平安
- 防年關前走私 海巡署加強查緝
- 呂學樟提供獎金 號召抓賄選
- 口腔癌友憂毀容 高醫薦重建術
- 吳成典批不中立 金門縣府否認
- 雅羅育涉貪 菲禁出境
- 1週兩起 陳以真旗幟遭破壞
- 新台幣兌美元升2.1分
- 台彩春節加碼7億 增千萬紅包
- HBL 松山保住8強機會
- 政院：保障人權 杜絕非法監聽
- 7次進出監獄 偷機車再回籠
- 創意包裝 台大生助災民賣咖啡
- 總統選舉 首投族約76萬
- 港府阻止 保釣成員無法成行
- 世界金門日 鄉親盼在台灣舉行
- 青藏鐵路去年運量 年增9%
- 輪休警逮竊車賊 扭打送辦
- 工安事故 挫台塑四寶營收
- 銅牆鐵壁 北京花鉅資控管監獄
- 運將遇害案 家屬質疑延誤救治
- 林瑞雄不丹行 佛光石雕伴手禮
- 澳門賭博稅收創歷史新高
- 涉殺害船長 2印尼漁工遭押
- 張榮發拒見 蔡：搞錯了吧
- 陸股今年正報酬可期
- 破洗腎魔咒 弱勢族群新北篩檢
- 中山高台南車禍 3死3傷
- 交換學生包粽子 助街友尾牙
- 刷證自動取書 借書機如販賣機
- 流感盛行 太陽出來再運動
- 法指伊朗發展核武 籲嚴厲制裁
- 中央氣象局氣象報告
- 運將案 警官上陣與槍手談判
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 基金會監護王月蘭 王文洋反對
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 總統立委選舉 估10時開完票
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 流感再奪3命 防疫層級拉高
- 21歲男拉K 腰彎頻尿像老人
- 幫派恐嚇白砂廠 危害產業鏈
- 小象隊霍小胖睡夢中過世
- 首善之都藍佔優勢 綠橘搶攻
- Google改門面順便推服務
- 超逼真 賈伯斯公仔擬2月上市
- 南山未依法加保 初估年罰上億
- 疑遭BB彈射擊 素食館玻璃損
- 台北書展首推 出版與影視媒合
- 農林漁牧結合LED 提升產值
- 倒機油毒蛙 男子遭訴
- 吳敦義：政府應創補教成長空間
- SBL 楊敬敏獲選最佳球員
- 法國酒莊主人 屏東開攝影展
- 寒流南下 高市籲漁民防寒害
- 扁奔喪日期 法部：未預設立場
- 選戰無族群性別對立 社團肯定
- 綠控禮券賄選 新北：依法行政
- 英文翻譯檢定 1階段成績揭曉
- 中投掃街 英嘉樂觀
- 橘提告 聯合報盼尊重新聞自由
- 秋雨打亂生長 雲蒜未達農損
- 弔唁扁岳母 賴清德盼勿政治化
- 台北書展大獎 6作品獲獎
- LED光調控生長 增產茭白筍
- 回鍋象隊 麥格倫允諾
- 台股漲 新台幣收升2.1分
- 林瑞雄明啟程訪不丹 為民祈福
- 「星戰」黑武士替身 新年辭世
- 伊朗警告美航母勿駛返波灣
- 廠商怨法令過時 吳揆馬上辦
- 外交部重申釣魚台主權
- 學測試場分配表 4日公布
- 日議員登釣魚台 陸抗議
- 原住民立委政見會4日登場
- 高市空大招生 免試升學新管道
- 惡狼入校 女童遭醉父友人性侵
- 北市立委政見發表會 電視直播
- 美眾議員訪台 向台積電招商
- 國道爆胎停路肩 大車追撞3死
- 智慧終端產品 今年科技亮點
- 投入科技建設 郝：創造三贏
- 競選旗幟遭破壞 藍籲民要理性
- 國民黨：輔選絕不使用公務資源
- 新莊線通車 網路看屋多5成
- 全力輔選 郝龍斌陪邱于軒掃街
- 紓解交通 藍綠拚捷運到基隆
- 北市歲末安檢 1百貨業挨罰
- 運將遇害案 花檢開庭偵辦
- 大型石化廠共通問題 經部提列
- 年關至 中央協助地方資金調度
- 薪被砍4成 陳金鋒月薪50萬
- 嚴打貪腐 陸衛生部祭新規
- 微博行銷人才搶手 陸企搶著要
- 奈及利亞情勢惡化 避免前往
- 樣貌兇神惡煞 陸龍年郵票惹議
- 站票可能取消 花東青年將抗議
- 2年648萬 統一續約高志綱
- 港議員助理疑染退伍軍人症
- 銀聯卡 可在網路商店刷卡
- 新榮絕地反攻 逆襲青年晉8強
- 襲胸又吐口水 狼男遭訴
- 尋人 誰中了第1億張電子發票
- 男仿漫畫租屋殺人 更二審判死
- 景氣恢復 施顏祥盼下半年
- 消基會籲調降車票退費手續費
- 劉憶如：宇昌案 不符程序
- 因應整合 北市補助幼托園所
- 湖南兩車高速對撞 13死
- 票房大幅成長 SBL錢景樂觀
- 客運勞資糾紛 工會醞釀再抗爭
- 北監：扁尚未提奔喪申請
- 中選會：公開匯聚民意就算民調
- 慶元旦 墨爾本僑界升旗
- 大仁哥將上銀幕 原班人馬演出
- 茂德債款 15.6億列入逾放
- 保經保代公司納保險業 降稅
- 無論盈虧 長榮集團年終2個月
- 推科技建設 朱敬一盼各方合作
- 罵恐龍檢察官 老翁不起訴
- 扁明提奔喪 盼公祭或頭七南下
- 林濁水捉鬼反賄 李鴻鈞反抹黑
- 國巨：部分廠區彈性休無薪假
- 選舉倒數 胡志強請假輔選
- 不滿同僚欠債 警縱火被訴
- 興富發今年推案價率先降15%
- HBL男生8強 新榮南部希望
- 辣媽大廚丁國琳 兼幫女星塑胸
- 台達電等4家充電站檢測合格
- 新莊線通車行情 房仲保守
- 遭罰 南山：研議對策及溝通
- 立委選舉開跑 中市女性選民多
- DRAM現貨價 1個月漲近3成
- 握手自拍 酷酷嫂來者不拒
- 烏坎教訓 汪洋：改進村級組織
- 台灣甜柿 上海高檔貨
- 小客車撞民宅 1死3傷
- 倡環保？陸老闆免費送庫存魚翅
- 狂風豪雨襲擊英國 交通混亂
- 電話詐騙義警 少年取款落網
- 今彩539開獎
- 國家代表隊運動傷害 擬補助
- 學期末課程 教育部補鐘點費
- 松山敗陣 儲備再起能量
- 多人送醫 中油：無關臭氣外洩
- 大樂透開獎結果
- 營業不佳打壞帳 3銀行虧損
- 防奧步 藍擬設危機處理小組
- OBU外幣放款餘額 再創新高
- 副總統：經濟發展需有經驗團隊
- 林瑞雄訪中台禪寺 未遇惟覺
- 非關藍綠 張榮發捍衛台灣經濟
- 老翁登山化白骨 警查出身分
- 拆恐龍溫床 五百法官連署改革
- 印度車展將登場 每天發表新車
- 囚禁性侵國中女 判20年
- 婦海邊運動未歸 軍警搜尋
- 蔡英文籲選民做分身 幫忙催票
- 流感防疫升級 設門診擴大給藥
- 馬掃台東夜市 小六女生偷吻
- 溫家寶：陸經濟第1季較困難
- 工信：股東個人獻金 無關公司
- 限娛令生效 陸娛樂節目大減
- 南韓2月參加美泰等國聯合軍演
- 運將遇害案 嫌疑人收押
- 去年通報事故件數 首推除濕機
- 涉挪用校產 醒吾前董座遭訴
- 黃義交掃街 林佳龍提青年政見
- 品冠春天完婚 新房等女友入住
- 南韓爭議人物黃慧露潛逃羅馬
- 最高檢：嚴查大選賭盤並防奧步
- 一陸女徵婚 謝絕處女摩羯座
- 張榮發：九二共識明明就存在
- 新店餵毒虐童案 4嫌收押
- 漲消費稅遭砲轟 日相發牢騷
- 乘客開門致車禍 運將判賠千萬
- 曼莫漢：印度科學地位不及中國
- 瞄準衛冕 華僑男排開紅盤
- 大樂透頭獎槓龜
- 溫州事故 溫家寶：須重視管理
- 法官連署司改 一審熱二三審冷
- 今彩539頭獎槓龜
- 南韓羽球公開賽 4組晉會內賽
- 美砍國防預算 助長軍事挑釁
- 新年開紅盤 盧彥勳清奈過頭關
- 歌手尤蘇安多爾 參選塞國總統
- 美2對跨年雙胞胎 生日不同年
- 日本議員登釣魚台 中國提抗議
- 羨煞人! 台灣公務員年終獎金提前10天撥款
- 台灣立委選舉傳賄選 國民黨區黨部主任、校長收押
- 目無法紀！民進黨指台灣陸委會主委賴幸媛為掩飾置入性行銷 下令銷毀公文
- 台灣漁業署脅迫人民團體支持特定候選人 民進黨向監院檢舉
- 台灣民進黨：馬政府三個月花1億廣告費變相輔選
- 決戰時刻 中國醜招盡出 要送廿萬台商返台灣南挺馬
- 台灣陸委會主委賴幸媛如涉「置入性行銷」應下台負責
- 蔡英文：大家有期待 台灣要改變 換掉壞政府 重返民主光榮
- 追酸菜水排放 台灣雲林聯美國小師生醃製「環保酸菜」
- 台灣總統候選人蔡英文竹南造勢 馬家庄民眾揪團相挺
- 馬執政台灣產業外移中國 周美青拜票遭失業民眾嗆聲
- 投顧：金價漲金礦股價跌 2012有投資契機
- 台灣伴侶權益推動聯盟：以選票作武器 支持蔡英文
- 代言SK-II MEN 高以翔真實體驗告白
- 控告台灣總統馬英九捏造「九二共識」黃昆輝提人證籲檢方速辦
- 張榮發拒見？台灣總統候選人蔡英文：可能搞錯了吧？
- Nigerian labor unions warn mass protests against removal of fuel subsidy
- 美國總統初選今日初次登場於愛阿華州 備受矚目
- 台灣國會選舉國民黨拼過半 民進黨上看50席 親民黨政黨票衝10%
- 世界末日傳聞再起 北歐國家挪威 大量鯡魚暴斃海灘
- 新加坡「烏節路」超越紐約「第五大道」登居世界第一觀光大道
- 「彩虹連線」指台灣總統馬英九違法接受捷運決標廠商捐款
- 國際貨幣基金支援再不來 希臘恐要退出歐元區
- South Korea’s military aimed to fasten on defending against North Korean on border islands
- 英特爾尬高通 決戰行動裝置
- 親近台灣聖山 東北亞第一3952M 玉山主峰
- 美國無視伊朗 矢言繼續在波斯灣部署軍艦
- Facebook搬到矽谷新總部 辦公室懸掛中華民國國旗
- Afghan Taliban to open Qatar office for talks
- 30年前瓶中信丟入萊茵河 30年後被拾獲由南非回到瑞士
- 大陸房地產市場若泡沫化 美國媒體：將會波及全球
- South Korean President Lee Myung Bak to visit Chinese President Hu Jintao on Jan. 9
- 台旅會：2011年中國大陸到台灣遊客180萬人次
- 最低價平板電腦「天空」印度開放網路販售後 訂單達140萬台
- 中選會估: 台灣大選首投族76.8萬人
- 今日人民幣兌換美元 中間價再創新高
- Arab League raises questions to halt Syria deadly crackdown
- 台灣五百位法官聯署 呼籲票選最高法院院長
- 美聯社：台灣情治單位監控蔡英文 部分公務員藉服侍長官獲升遷捷徑
- Argentina’s President Cristina Fernandez de Kirchner undergoes surgery for thyroid cancer today
- Ongoing clash of militias in Libya, 4 dead
- 朝鮮領導人更替後 韓國總統9-11日訪問中國受重視
- 房仲：建商自砍價 助加速趕底
- 網室栽培楊桃 更碩大甜美
- Facebook臉書「動態時報」向IE 7說掰掰！
- Muslim Brotherhood will work with rival groups while wins Egypt election
- 不顧伊朗警告 美國航母將繼續駐紮波斯灣
- Japan PM: pledges to crippled Fukushima nuclear plant
- 獲南韓政府核准! 三星將至中國設立NAND晶片工廠
- 藍營：傅崑萁挺馬會有效應
- 金鶯持續追逐陳偉殷
- 傳傅挺馬 宋楚瑜：票在選民
- US Republican launches Iowa caucus voting; Santorum, Romney lead tight vote
- 宋楚瑜造勢晚會 台南打頭陣
- 張榮發挺九二共識 民進黨：「台灣共識」有更大籌碼與中國談判
- 美國星巴克漲價 台灣維持原價
- US scientists: honey bee’s decimation links to parasitic fly
- 林瑞雄訪不丹 求快樂祥和
- US’s new strategies to expand trade and military cooperation with Asia-Pacific nations
- 冷到翻！淡水低溫8.7度 基隆、新竹創新低溫記錄
- Philippine President Benigno Aquino ordered “mandatory repatriation” to ask its 10,000 workers to leave Syria
- 12 killed, dozens injured in 3 bomb attacks in southern Afghanistan
- 伊朗局勢影響 全球油價上漲4%
- 華泰王子新春首推「迎春納福」、「冬遊台北」住房專案 港澳、星馬旅客來台 第四季住房率達9成8
- Google denies paying bloggers to promote Chrome Web browser
- Scientists: "Evolution in action," world-first hybrid shark found in Australia
- [快訊]14：53地牛翻身 震央花蓮最大震度4
- 「實價登錄」政策發功 台灣興富發建設搶先降房價
- Starbucks raised prices on certain beverages in the US Northeast, South and Southwest to recoup cost
- 忘了帶護照！ 加拿大男子秀iPad掃描檔入境美國
- 台灣前總統陳水扁六日可望獲准奔喪 考慮觀感不戴腳鐐手銬
- Myanmar cuts sentences and releases 32 prisoners
- 「一路長紅」 900噸台灣胡蘿蔔 銷往日本
- 跨足電影 「俠女」范曉萱喜扮柔弱宮女
- Iran to quadruple crude oil output with neighboring countries
- 被指棄宋挺馬 傅崑萁不回應
- 蔡控國家機器濫用 籲馬說清楚
- Turkey FM plans to visit Iran over nuclear program
- Thailand’s Cabinet approved a proposal to give tax breaks for flood damage to cars, homes, Finance Minister says
- 新莊線明通車 接駁公車免費搭
- US coalition to pull $30B in gear from Afghanistan by the end of 2014
- 君品酒店獻上「純紅浪漫」情人節限定甜點系列 讓戀人以甜蜜味蕾輕敲法式甜蜜樂章
- 台灣百萬人「讚」出來 國民黨: 謹守行政中立、不強迫參加
- 宋楚瑜訪馬祖 盼改善蕭條經濟
- Climate change projections may “grossly” underestimate the extinction of animal and plant varieties
- Japan’s Prime Minister Yoshihiko Noda’s top legislative priority to revamp tax bill and social welfare system
- Indonesia court imposes 27-month sentence to wife of Bail bombing suspect
- 淡水新低溫 陽明山有機會下雪
- 美國影星梅莉史翠普 獲頒終生成就金熊獎
- 君品酒店情人節住214送314浪漫晚餐 還有中西海陸大餐 兩個情人節 一次準備好!
- 可貢可食 台農天王柑將量產
- 蘇治芬兄挺九二共識 藍：歡迎
- 賴幸媛：美方支持政府兩岸政策
- 台灣流感傳第15死 5歲童3天亡
- 小英：談九二共識不如台灣共識
- 吳敦義：高市熱情 藍將開紅盤
- 貴州車禍 16死
- 新書》貧民窟裡的領導 全世界最獨特的CEO ---德蕾莎修女
- 美總統初選登場 愛州搶頭香
- 挪威魚群暴斃 末日傳聞再起
- 新加坡烏節路世界第一觀光大道
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 強勢如昔 美元之死言過其實
- 金援再不來 希臘恐退出歐元區
- 英特爾尬高通 決戰行動裝置
- 德總統媒體醜聞 下台壓力升高
- 分離77年 美百歲老嫗與女團圓
- 美矢言繼續在波灣部署軍艦
- 清奈公開賽 盧彥勳輕鬆晉級
- 歐股連4紅
- 金銀銅齊揚
- 美式足球中國開打 最快明年
- 小約翰甘迺迪曾邀瑪丹娜扮賈姬
- 歐美股漲 關注台股能否續彈
- 幫寶寶創意拍照 媽媽暴紅出書
- 油價攀7個月高點
- 30年瓶中信 自南非回到瑞士
- 塔利班證實 願與美境外協商
- 陸房市若垮 美媒：波及全球
- 匈新憲引爭議 歐盟籲修改
- 歐債衝擊 越力拼經濟
- 葛羅斯基金去年失血50億美元
- 歐盟月底峰會 德法會前談財政
- 巴西東南豪雨成災 南部大旱
- 好冷 基隆新竹創入冬新低溫
- 台股開盤上漲41.56點
- 印低價平板 訂單達140萬台
- 刈包賣出名 黃頤銘登美食頻道
- 陸擬收購美加油氣項目
- 加國人工髖關節集體訴訟案增加
- 韋恩十大預言 看好陸股漲很大
- 勵馨獻愛心 贈玩具巴拿馬弱家
- 再戴婚戒 阿諾婚姻似現轉機
- 抗肥奇想 法專家籲瘦學生加分
- 寒流輔選 周美青買圍巾
- 人民幣兌美元中間價再創新高
- 電金漲 台股一度收復7100
- 台股漲 新台幣升5.3分
- 愛州黨團投票 美總統大選開跑
- 越南月薪增 勞工仍艱困
- 老母詐欺出包 洛城縱火犯落網
- 鳳山添綠地 閒置地變公園
- 高中藝術班 僅採術科名額增
- 駐薩使館元旦升旗 參加踴躍
- 延緩收回林地 體恤農民需求
- 南韓傳批准三星赴大陸設晶片廠
- 劉香慈白家綺熱舞 性感PK
- 美點名華為伊朗業務恐違制裁法
- 柯達淪水餃股 恐被迫下市
- 扁提奔喪 盼告別式或頭七南下
- 歐債上月漲很大 創歐元上路新高
- 台鐵春節票開訂 熱門時段秒殺
- 天氣忽冷忽熱 楊桃價格受影響
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 火車票秒殺 花東人春節難返鄉
- 音樂風雲榜 戲劇系歌手氣勢強
- MV有台灣 西城男孩粉絲飆淚
- 李明博9日訪中 將談FTA
- 愛州初選黨團投票 三足鼎立
- 幼托整合匆促 設施教學恐難銜
- 談景氣 劉憶如：冬天不會太長
- 浦東外資投資 2011創新高
- 愛州初選 羅姆尼桑托榮領先
- 跨足電影 范曉萱扮柔弱宮女
- 陸高速公路高收費 毛利近茅台
- 三總開流感門診 一週7天
- 偵破六合彩簽賭站 8人送辦
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正報)
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正報)
- 土地現值漲幅 中市居5都之冠
- 宇昌案 劉憶如：程序異常
- 老少配發威 騎士宰山貓
- 流感防疫 公費藥物供應擴增
- 高雄2停車場收費聯漲 遭罰
- 警破暴力犯罪集團 逮11人
- 美星巴克漲 統一星巴克：不調
- 掃街拜票 朱立倫現身挺李慶華
- 防堵春節黃牛票 台鐵加強稽查
- 博物館走春 摸金磚招財氣
- 陸：測PM2.5資金難籌
- 牛價暴跌 韓軍改吃國產牛
- 日相新春3願 堅持增消費稅
- 被指動員公務員遊行 吳揆駁斥
- 吳家提扁奔喪 盼公祭或頭七
- 台漁船入爭議海域 遭押往印尼
- 張榮發肯定九二共識 藍籲面對
- 毀公文？賴幸媛：陸委會絕不允許
- 愛州初選 羅姆尼桑托榮續領先
- 借抄筆記還打人 學生遭判刑
- 以巴會談氣氛正面 6日續談
- 扁奔喪 綠盼尊嚴對待勿上戒具
- 沒效能？經部：不符安規怎放行
- iPad秀護照 加男入境美國
- 騎樓整平地磚滑 北市貼防滑條
- 傳與爾必達洽合併 東芝否認
- MSN曝姦情 男判賠30萬
- 利誘少女援交 狼醫二審判十年
- 歐銀首席經濟家 德法落空
- 賴幸媛：無九二共識 兩岸不穩
- 愛州黨團投票 選民仔細論優劣
- Pimco：歐美今年難升息
- 綠批違行政中立 藍澄清未違法
- 黑蝙蝠同型轟炸機 抵台組裝
- 選戰衝刺 連勝文為羅世雄站台
- 立委選舉開跑 各地熱鬧掃街
- 旅展賣溫泉券 2家無預警關門
- 古早集點換禮 白雪公主第一名
- 馬至屏東掃綠票倉 行動挺農民
- 總統：台美關係持續向前向上
- 扁奔喪 曾勇夫：不讓家屬失望
- 張榮發挺九二共識 藍綠交鋒
- 原民政見會 馬躍比吼溫柔抗議
- 假公安專騙大陸人 18人落網
- 綠籲下台 賴幸媛：沒銷毀公文
- 岳母去世 扁由獄友告知
- 台股小漲 新台幣午升2.7分
- 盼連任 歐巴馬鼓動支持者熱情
- 陸百城房價連4月下滑
- 花東人小心願 盼返鄉更便捷
- 台股收盤漲29.59點
- 梁祝50年 靜婷重溫祝英台
- 兩岸價值差異 賴幸媛：自由
- 施明德訪新竹 爭取政黨票支持
- 綠：總統初選時就遭監控
- 調查局：政黨初選查察依法行政
- 紐約時報喊漲 每份貴50美分
- 台股收漲29.59點
- 未查證開記者會 議員誹謗判刑
- 極頂研究 陳丕燊巧遇挪威總理
- 王如玄籲企業進用身心障礙者
- 北市垃圾車節油 年省十萬升
- 營建挫 台股7100得而復失
- 南投市場拜票 周美青高人氣
- 嬰兒用品新趨勢：不鏽鋼奶瓶
- 愛你一百年 名嘴主播齊賀歲
- 共和黨愛州初選 白宮路難定論
- 發票換紀念襪 彰化募愛心助弱
- 寒冬送暖 蕭家淇陪長者圍爐
- 聯結車大客車事故 6人送醫
- 九華山地藏庵捐款 9年不間斷
- 1月台指期漲26點
- 1月電子金融期漲
- 綠指調查局監控 藍：勿抹黑
- 興富發降價 顏炳立：高明
- 新調查官結業 圓夢展抱負
- 老婦無故流鼻血 水蛭鑽鼻惹禍
- 共和黨初選大亂鬥 聚焦愛阿華
- 勞斯萊斯 大陸銷量首超美國
- 美貓命硬 2次死不了終覓新生
- 陸今年金飾需求料攀升35%
- 助弱勢 勵馨船愛巴拿馬
- 廣告打過頭 Google自懲
- 歧視工會成員 上海商銀罰百萬
- 陸媒：商務工作會議5日舉行
- 三大法人賣超台股13.5億元
- 金溥聰：從未和傅崑萁接觸
- 病婦脫褲閒晃 警護送返家
- 被指收受禮物 最高院院長否認
- 賴幸媛：和平是兩岸最大公約數
- 金門低溫8.4度 尚未傳寒害
- 販售黑心護髮劑 涉嫌人送辦
- 世界最高變性人 現身美國
- 愛州失利 裴利再評估問鼎白宮
- 嘉義兩起疑賄選案 約談26人
- 向餐廳負責人討債 大學生介入
- 交大研發 去除揮發性有機廢氣
- 光寶攜手台科大 打造研究中心
- 立委競選起跑 核四成基隆話題
- 提升認知能力 南印將教西洋棋
- 花蓮連兩震 最大震度4級
- 綠推屋頂篇廣告 訴求改變
- 梅莉史翠普 將獲頒柏林成就獎
- 馬總統屏東掃街 民眾擊掌雀躍
- 矮個兒掌大權 自以為變高
- 照顧銀髮族 中市打造友善環境
- 校長涉賄選被押 校務正常
- 新莊線通樂 5日通車
- 雲林搶案 毒鴛鴦走上不歸路
- 桃園5歲男童 疑死於B流感
- 愛州初選 羅姆尼8票險勝
- 新台幣兌美元升0.4分
- 台北書展 哈金張翎將來台
- 警破暴力討債 逮15人
- 創作遭指抄襲 江志豐要提告
- 台美換軍機 保存黑蝙蝠歷史
- 曾紀恩力挺 馬揮棒邁向勝選
- 公費流感疫苗有剩 民眾可施打
- 新莊線通車 接駁公車也免費
- 陸客來台團體行 破3百萬人次
- 陸「十二五」商務發展目標出爐
- 決戰中台灣 藍綠動員電話催票
- 台日搭橋 盼倍增日對台投資
- 春節9天假 台東部分門診暫停
- 拒酒測連傷2警 醉漢送辦
- 新北流感79例 打疫苗要儘早
- 新北140院所 藥袋標示不清
- 疑流感奪命 桃5歲男童休克亡
- 惠來遺址難方便 催生小來便所
- 重大車禍多 陸中央督考調查
- 搞笑企業慶百年 台日合拍電影
- 郭源治：台灣棒球應有自家風格
- 親子台播不雅內容 NCC要管
- 陸人逾7成選擇傳統訂購火車票
- 賓特利在陸銷量倍增 全球第2
- 菊花茶農藥超標 快沖倒掉再泡
- 總統大選 江丙坤抵泰催票
- 命根子遭剪 男友為越女求情
- 高雄芭棗節 富貴年菜上桌
- 公視推廣數位電視 巡迴到屏東
- 扁6日奔喪 警方展開規劃
- 為弱勢奮鬥 連勝文推薦邱毅
- 腳傷當轉機 大郭看好陳偉殷
- 中彰投區就業博覽會 7日登場
- 中央氣象局氣象報告
- 預測股市失準 陸男發錢謝罪
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 公害陳情受理 空污最多
- 內需擴大 菲去年投資表現佳
- 重劃地挨告 中市府指依法辦理
- 金門春節配酒 轉售現賺5千多
- 朱立倫輔選 籲一票不能少
- 趙慕鶴百歲出書 分享樂活人生
- 拚立委 高市綠營推國會革新
- 仲間由紀惠 扮男裝man過頭
- 自強號站票可能停售 民團抗爭
- 年節食品抽驗 金針漂白劑過量
- 轉型列重點 汪洋稱不打經濟仗
- 蘭嶼人心願 盼後代不必再反核
- 金門春節加班機 盼業者調度
- 陸審計查出問題 處分699人
- 薛琦：今年股市沒有悲觀空間
- 押解印尼漁工來台 跨部會動員
- 吸收街友詐領保險金 2人起訴
- 管理底泥品質 環署列指標項目
- 金門開放6處 免費無線上網
- 台聯造勢 6日凱道辦桌
- 三大居家危險區 浴室居冠
- 印：中計劃在巴設軍事基地
- 選舉造勢場合扒竊 2男送辦
- 進口商買匯 新台幣升幅收斂
- 新莊線5日通車 上車前停看聽
- 那些年 6日在大陸上映
- 誤認過追訴期 糊塗通緝犯落網
- 澎湖TES電動機車補助大加碼
- 涉偷分局長洋酒 員警遭訴
- 40一尾龍 高建三續約2年
- 消弭歧視 陸或取消農民工稱號
- 南檢查賭盤 破六合彩簽注站
- 父持槍要錢 子無奈報警逮人
- 連勝文台南站台 力挺藍候選人
- 蔬果年菜少油 剩菜可變新菜
- 皮革廠6死意外 負責人判刑
- 北市聯醫 設類流感特別門診
- 流感通報 全台301生感染
- 扁奔喪 不戴戒具短暫停留
- 2012陸股喜憂參半
- 抗流感 中市開14處特別門診
- 文建會盼利記公厝暫定古蹟
- 周美青嘉義輔選 合照來者不拒
- 警破暴力集團 11人送辦
- 大發協進會發獎金 促員工進修
- 吳敦義高雄搶票 打兩岸牌
- 巴紐政爭未歇 民眾暫勿前往
- 板檢破總統選舉賭盤 2嫌聲押
- 金門水庫優養化 布袋蓮試化解
- 菲國人口 今年或破9760萬
- 為錢失手打死同窗 男子遭訴
- 寒流中宜蘭拜票 小英：不冷
- 小小彬2秒落淚 弄哭豬哥亮
- 黃義交獲贈詩 林佳龍推吉祥物
- 酷酷嫂抵嘉市 寒風中夜市拜票
- 電話現學 餐廳救回噎食老人
- 課稅減授課 偏鄉師憂教育災難
- 推郵輪業務 基隆高雄建大樓
- 大陸小清新 濃濃台灣味
- 簽約金130萬 盧劭禹披黃衫
- 年輕人辭職 辦寵物後事當理由
- 鄭韶婕衝排名 首爾闖頭關
- 郝龍斌請假助選 力挺鄭麗文
- 鞏固核安 法核電成本將提高
- 陸藍皮書：亞洲帶動全球經濟
- 經建會：機能布料打造新藍海
- 湮滅選舉賭盤 傳真機丟窗外
- 資誠：今年IPO約百家
- 爭利記古厝保留 子孫盼創三贏
- 日立女子菁英賽 6日點戰火
- 王金平：安定生活惟兩岸情勢穩
- 早收2階上路 機械業前景亮
- 建商：尊重興富發開價下調
- 王文潮：光電需求將爆發
- 台塑石化營運 陳寶郎看好今年
- 統一2年768萬 綁住潘武雄
- 今彩539開獎
- 劉泰英服刑曾奔喪 配戴手銬
- 陳永興：只聽上帝 服務宜蘭人
- 介入政府標案 主嫌提報治平
- 赴英屬維京群島 將可免簽
- 蕭萬長高雄輔選 吳敦義子現身
- 6成6投信主管認台股首季落底
- 流感傳第15死 5歲童3天亡
- 降房價 敲鑼打鼓才有效
- 嘉義樁腳涉賄 2聲押1交保
- 印商義烏驚魂 新聞持續延燒
- 印外長：義烏印商脫困前往上海
- 小英花蓮造勢 承諾讓社會對話
- 南投衝刺 蘇盼贏對手一票
- 綜所稅試算 今年擴大服務
- 台商贈LED燈給馬國偏遠學童
- 陸三網融合 新增42城試點
- 馮寄台：台日關係今年會更好
- 馬總部：徵現場工作人員非動員
- 熱情挺小馬哥 榮民眷不畏寒風
- 英媒：中國企業在非洲侵犯人權
- 陸：各國圍繞大陸調整亞洲戰略
- 非人道對待印度外交官 陸否認
- 資誠：大陸IPO預計300家
- 總統選舉賭盤案 兩嫌羈押禁見
- 全球化 朱敬一：先發掘優勢
- 出國打工度假 務必注意安全
- 今彩539 頭獎2注中獎
- 南台灣客運尾牙 失業司機抗爭
- 刺青師傅改槍 工作室像工廠
- 中國軍力發展 衝著美海軍來
- 戴資穎許仁豪 南韓寫驚奇
- FAO：糧價波動 更多人挨餓
- 義烏印中外交齟齬 恐餘波盪漾
- 沙林毒氣案通緝犯 曾投案無門
- Chrome超火狐 趕IE
- 馬掃綠票倉拓票 兼顧眷村鐵票
- 悲憤母親的檢舉 竟是賭盤內訌
- 愛阿華州險勝 羅姆尼前路多艱
- 扁辦：北監淪為政治打手
- 東台灣造勢 蔡英文：兌現承諾讓鄉親順利返家
- 陳水扁孤零零奔喪 扁辦：北監不顧倫理「吃人夠夠」
- 馬南台灣掃街拜票 強調幫助人民做生意
- Google Chrome 將超越IE 成為全球最受歡迎的瀏覽器
- 陸委會主委賴幸媛下令銷毀公文 台灣民進黨將向檢方告發追究刑責
- 台灣總統候選人蔡英文：政務官變選舉工具 台灣重回黨國不分年代
- 台灣總統候選人蔡英文：全面濫用國家機器 馬英九不能再裝無辜
- 彰化鐮刀怪客落網 稱「看見黑絲襪會有性衝動」
- 台灣總統候選人宋楚瑜：拿健保和營養午餐費打廣告 圖利特定人
- 台灣副總統候選人蘇嘉全獲雷藏寺活佛加持
- 買到瑕疵晶片 台灣廣達總部告超微違約
- 傳台灣公司鴻海與巴西首富等將合作興建面板廠
- 美國雙胞胎出生率 大幅增加76%
- 台灣前閣揆謝長廷：賄選、抹黑、行政不中立 都是國民黨在做
- 銀行股價領頭下跌 歐洲股市收黑
- 伊士曼柯達傳準備聲請破產 股價狂瀉
- 「猴抓妹」自爆大小奶 稱自體脂肪隆乳 不減吸睛魅力
- 涉嫌為國民黨立委候選人翁重鈞買票 台灣嘉義檢警傳喚15人到案
- 台灣聯發科等遭美國半導體公司控侵犯專利權 美國立案調查
- 前麻州州長羅姆尼在愛奧華州小勝8票 巴克曼退出總統大選
- 美孔子書院 學術自由惹爭議
- 日本東京築地市場開市 269公斤黑鮪魚賣出新台幣2231萬天價
- 為返回台灣投票熱潮 6天班機加開超過百班次
- 防賭盤干擾大選 檢調全台灣大搜索 帶回33位組頭
- 陳永興力挺台灣總統候選人蔡英文 籲選民不要票投國民黨
- 施明德指中國介入台灣大選 憂子彈左右選情
- 柯達掰掰？ 傳將申請破產 股價狂瀉
- Oil traded near the highest level due to US crude stockpiles and tension over Iran’s nuclear program
- 台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》本週末大陸首映
- 新加坡官員大減薪值得台灣學習
- Trial of Egypt’s ex-president Mubarak continues, prosecutors to prove incitement to murder
- 美國總統大選共和黨提名戰 羅尼贏得愛荷華州黨團會議投票
- ECFA發威 中國186項輸台灣免稅產品「殺到」
- 菲土石流 十六死逾百人失蹤
- 台灣藍白拖鞋塑化劑含量超標 醫師: 影響男「性」發育
- 台灣前新聞局長林佳龍岳父: 兩岸「英」維持現況、不要倒退
- Israeli and Palestinian officials agreed to hold further preliminary talks in Jordan
- German President Wulff apologizes for voice-mail but won’t resign
- 對付特務治國 台灣需要民主「馴獸師」
- 台灣雲林縣長蘇治芬胞兄 支持馬的「九二共識」
- Nigerian unions call for fuel price strike
- US energy analysts: Iran’s nuclear fuel rod is not for atomic weapons
- 印度巨資採購先進導彈系統 裝備51架“幻象”戰機
- UK’s Hague urges Myanmar to step toward freedom and democracy
- 馬英九狂掃 台灣高雄眷村票
- 韓國對台灣歧視日增 國人豈能默不吭聲！
- 總統大選 傅崑萁動向受關注
- 捷運新莊線今天下午2點通車 免費試乘一個月
- 吳季剛受青睞 與美國平價服飾合作
- 台灣2留學日本女學生 血臥宿舍門口 疑似捲入不明事件中遇害
- 胞兄挺馬 蘇治芬：傷心痛苦
- 宋楚瑜：去花蓮是要見鄉親
- 紐時：台灣大選 聚焦兩岸
- 台灣科學家 南極研究污染影響
- Argentina’s President Cristina Fernandez replaced by Vice President Amado Boudou until her convalescence ends Jan. 24
- Incumbent PM Mario Monti: Former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi shows considerable support
- Philippines landslide kills at least 25, 100 missing
- North Korean doctors trained in US to treat Kim Jong-Il
- South Korean President Lee Myung Bak to maintain “flexible” with North Korea
- Syria rebel commander says they will resort to force to oust President
- 中國開放台商設立行號細節出爐 地方政府可批准
- Iraq officials: 4 explosions strike Shiite of Baghdad, 13 dead
- 中選會：僑外申請返回台灣投票人數 僅08年一半
- 3 bomb blasts hit northern Nigeria after emergency decree
- 美國歐盟制裁伊朗 中國唱反調
- 人蛇集團以『老鼠會』模式在苗栗客家族群間非法收購中華民國護照
- Venezuelan President Hugo Chavez: Exxon Mobil Corp.’s demand in international arbitration is “crazy”
- Maldives lifts spa ban under pressure from tourism industry
- 台灣年貨大街開賣 推百元福袋過好年
- 台灣行政院重申「堅守行政中立、不應有模糊空間」
- Hungary unemployment rate drops lowest after 2008-2009 financial crisis
- 台灣12月底外匯存底 續減24.21億美元
- Removal of breast implants to cost French health system $78 million
- 力挺蔡英文 南美洲、非洲、澳洲、阿根廷、巴西、巴拉圭、泰國、加拿大、美國台商齊聚蔡總部
- Fragments of Russian space probe expected to fall on Jan. 15
- French parliament to shift funding to social charges in February
- 警政署偵破多起 車手利用超商ATM重複提領現金案
- Scientists: Time cloak creates invisibility
- 馬政績不及格！《天下雜誌》報導四小龍中台灣平均月薪最低、稅率最高
- 台灣前總統陳水扁奔喪 許榮淑爆接獲「不利扁」情資
- 美國媒體報導：蘋果將出iTV
- 年節市場大餅！ 麥當勞、肯德基、摩斯推新品應戰
- 震驚日本社會！ 台灣2名遇害女留學生傷痕累累
- 諾基亞董座換人坐 傳防毒軟體創辦人接任
- 「那些年」遭大陸刪畫面 九把刀：不去中國宣傳
- 台灣南方莊園創意伴手禮 甄選大賽開跑
- 台鐵春節西部票今開賣 熱門自強號秒殺買光
- 台幹比較好！ 在大陸台灣企業招募百名主管
- 民進黨赴監察院 舉發台灣國安會、調查局違法情蒐
- 持鐮刀劃傷女子 賣場怪客落網
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 波蘭學生求表現 博物館偷掛畫
- 大陸三棲氣墊車 水陸冰難不倒
- 愛州滑鐵盧 眾議員巴赫曼退選
- 買到瑕疵晶片 廣達告超微違約
- 傳鴻海與巴西首富等將建面板廠
- 雙胞胎出生率 美大幅增加
- 堪薩斯州軍機廠 波音將關閉
- 殭屍貓熊鬧華府 美電影新構思
- 銀行股領跌 歐股收黑
- 吳季剛平價服飾 2月推出
- 柯達傳準備破產 股價狂瀉
- 伊朗情勢升溫 金價漲
- 紐約原油收103.22美元
- 歐盟：遺憾中國人權分子遭判刑
- 歹年冬 35名聯合國人員殉職
- 逆轉跌勢 美股收平盤
- 聯發科等遭控侵權 美立案調查
- 美孔子書院 學術自由惹爭議
- 關注台大選 美辦多場選後研討
- 伊朗石油禁運 歐盟原則同意
- 紓困款不來 希揚言退出歐元區
- 謝金燕舞性感 澎恰恰喊讚
- 小提琴家夏漢 登台獨奏巴哈
- 美股持穩 台股或可續彈
- 寒流續發威 中部以北溼又冷
- 台股開盤上漲18.25點
- 返台投票 加班機6天逾百班
- 新莊線通車 來趟公共藝術之旅
- 多管齊下 歐盟力阻匈牙利新憲
- 日黑鮪魚賣天價 1尾逾2千萬
- 春節外出旅遊 警幫顧家
- 吳敦義掃南投 籲拚出最高票
- 探北韓虛實 美韓官員訪陸
- 馬侃送暖 表態支持羅姆尼
- 助瓜現代化 台贈建警政網頁
- 寒流襲 北市遊民疑凍死
- 美軍戰略檢討 劍指中國大陸
- 去年底上市股票本益比15.7倍
- 復興航尾牙 最大獎70萬房車
- 新台幣匯率盤初小貶
- 回收清除處理費 超商可繳
- 傳蘋果著手42和50吋iTV
- 101年學測 首設大陸考場
- 人口成長 港擬大規模填海
- 新莊線通車 北捷長110公里
- 共和黨新州初選 羅姆尼料勝出
- 憂抗藥性 美限用牲畜抗生素
- 雲南客貨車相撞 8死13傷
- 徐旭東：兩岸和平不能冒險
- 台股小漲 紡織股強勢
- 賺翻了 滬元旦假期零售創新高
- 新莊線通車 搭捷運好好玩
- 新莊線 估每日10萬人次搭乘
- 桃機再出包 大客車卡坡道破洞
- ITC調查侵權 聯發科不評論
- 吉諾比利將缺陣2個月
- 韓外企上市率 遠不如台
- 歐債惡化引憂 亞股下挫
- 學測在即 屏中到媽祖廟祈福
- 主管出巡 菲去年犯罪率降
- 鴻海保訂單 蘋果獲利紅通通
- 哈利波特隱形斗篷「美」夢成真
- 爾必達求金援 力成華東：不知
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 回家投票 青年學子盼返鄉專車
- 韓外交重點 促朝鮮半島穩定
- 亞系車在美熱銷 起亞增幅居冠
- 薩爾瓦多去年逆差大增
- 水氣不足 太平山未下雪
- 個資外洩 燦坤客戶遭騙十餘萬
- 有情「狼」 千里尋偶入加州
- 塑身產品廣告不實 東森等遭罰
- 越挫越勇 裴利續爭白宮大位
- 未繳回子彈 員警獲判無罪
- 東京兇殺案 台女1死1傷
- 扁6日奔喪 沉默寡言
- 台鐵春節西線票 小年夜搶光
- 法官評鑑 司法院：揪害群之馬
- 台東返鄉專車票 黃金時段賣光
- 冒經建會名義釣魚郵件 勿開啟
- 土銀開辦黃金存摺 目標十萬戶
- 蘇嘉全：動員公務員違反民主
- 藍委：挺九二共識企業遭綠醜化
- 陸南方持續低溫 春運受考驗
- 虱目魚契作銷陸 漁民盼續合作
- 陸火車票網購 民工批評不公平
- 申請返台投票僑胞 創新低
- 英媒：陸擬成立中央證券借貸所
- 五楊高架拓寬 今年底完成
- 涉密醫看病多年 父女同遭起訴
- 總統：照顧地方 不分黨派
- 老鼠會購護照 人蛇集團遭瓦解
- 陳沖：監測流感疫情 落實防治
- 中間價降幅創紀錄 人民幣貶
- 前進艱困選區 馬冒雨掃嘉縣
- 寒流襲街友受凍 中警熱心助人
- 執行長上任 IBM團隊換新血
- 台人居留芬蘭 入境後再辦証
- 楊進添任特使 賀友邦總統就職
- 打鼾呼吸中止 暗藏猝死危機
- 大陸電視面板採購 奇美電居首
- 燦坤：未發現個資外洩
- 疑兩台女在日傷亡 身分待確認
- 東京血案 2台女學生身亡
- 藍8日大遊行 馬領軍讚出來
- 角頭勒索工程包商 警逮5人
- 瑞銀：陸首季GDP估7.7﹪
- 量縮觀望 新台幣午升2.1分
- 加工區女員工 到家前車禍亡
- 商總大老呼籲 挺九二共識
- 高市幼教師缺 教局：努力補足
- 拚雨量 曾文與明德水庫人造雨
- 設籍日期印錯 選舉公報補救
- 投訴媒體性騷挨告 女師不起訴
- 考學測 可用圍巾暖暖包禦寒
- 綠指徵人限身高 馬總部澄清
- 首投族返鄉投票 國光客運半價
- 美歹徒入侵 寡母開槍護子
- 南韓京畿道養鴨戶禽流感檢疫
- 報導不實 陸媒體微博遭註銷
- 新莊線通車 郝龍斌謝市民體諒
- 補強牛棚 統一獅簽回曾翊誠
- 台學生東京血案 教部派員協助
- 大遠百開幕 徐旭東強調愛台灣
- 海外台商挺 蔡：莫返白色恐怖
- 扁返鄉奔喪 200警方維安
- 跨黨候選人共挺 允守護阿塱壹
- 嘉市拜票訪老人 美青贈平安福
- 寒流來襲 北市街友疑凍死
- 日媒：東京兇殺案 台女2死
- 台學生東京血案 家長趕赴日本
- 消除水腫伸鹹豬手 按摩師緩訴
- 東京血案 兩女身亡確認台籍
- 台股收盤漲47.89點
- 歐債危機 陳沖為亞股抱不平
- ECFA吸引台商 燿華宜蘭擴廠
- 好冷 薑母鴨生意成長2成
- 台股開高 收漲47.89點
- 傳扁迷將聲援 吳家盼低調
- 劃傷女友及其母 恐怖情人判賠
- 陸省級黨委換屆 牽動18大
- 1月台指期漲47點
- 總統下鄉 醫師隨行顧健康
- 1月電子金融期漲
- 徐旭東：要選最不冒險的人
- 大陸去年進出口額成長逾20%
- 尾盤急拉 挑戰季線
- 年貨大街7日開賣 推百元福袋
- 外交部：租稅協定促進歐商投資
- 馬8日上街 維安制高點警戒
- 傳爾必達擬向美台企業籌資償債
- 魔獸禁區逞威 巫師開胡夢碎
- 利菁生病 經紀人：恢復良好
- 繞過國會 歐巴馬任命惹爭議
- 三大法人買超台股5億元
- 吳再返鄉衝刺 盼拚最高票
- 移民署：陸客來台觀光持續增溫
- 新莊線通 輔大：錄取分會上升
- 春節遊宜蘭 9天公車免費搭
- 韓羽賽 鄭韶婕落敗出局
- 陸再上調最低工資 衝擊中小企業
- 黑幫恐嚇取財 警逮7嫌法辦
- 中國電信揮軍進入英國市場
- 每年數十億 陸拒付航空碳稅
- 菲南土石流 傷亡人數續增
- 徐旭東：九二共識是兩岸基礎
- 轉帳服務改善 越南僑匯增加
- 留日女學生亡 父懷疑熟人所為
- 翁重鈞神明前立誓 堅持不買票
- 九二共識 學者前立委各有解讀
- 扁6日奔喪 許榮淑籲嚴防意外
- 創世屏東辦尾牙 街友上街募款
- 貴州超載大客車墜水溝 18死
- 馬總統新營拜票 獲贈Q版畫像
- 陸民春節出國旅遊熱 休閒最夯
- 徐旭東：刺激景氣 端視信心
- 在日遇害學生家屬將搭機赴日
- 去年新北房屋移轉 年減24%
- 女學生遇害 姑姑：十月才赴日
- 新台幣兌美元升2.4分
- 幹細胞妙用 青春永駐防老化
- 世大運秘書長拜會 郝展現信心
- 助林芷瀅家屬 中市社會局伸援
- 東縣怠於搶險 金帥案一審國賠
- 新莊線工程 穿過淡水河最艱鉅
- 歌與美食 原民餐廳成心靈憩地
- 一銀租賃 成都開幕
- 捷運路網 信義松山兩線等通車
- 新莊蘆洲線同色 民眾霧煞煞
- 蔬菜漲 12月物價年增逾2%
- 性侵隨身帶裸照 老翁判6年
- 挺藍海外助選團 基隆催票
- 連兩降 外匯存底減24億美元
- 義隆電蘋果侵權官司 和解收場
- 諾威茨基出賽滿千 小牛贏球
- 國興畜產辦捐血 盼4600袋
- 外婆頭七 陳致中盼場面勿混亂
- 林芷瀅學動畫遇害 家人難接受
- 平溪天燈節 挑戰千燈齊飛
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 華文公關 不老夢想案獲首獎
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 宇宙大師霍金 最大苦惱是女人
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 台女學生命案 現場血跡斑斑
- 台南掃街拜票 馬：未重北輕南
- 薑是老的辣 老婦很性福
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 陸敦促美尊重亞洲模式
- 陸：務實合作維護南海和平穩定
- 運將遇害案 家屬質疑警疏失
- 停辦十年 桃城文學獎恢復
- 綠指行政不中立 藍：烏龍開槍
- 消防員遭撞傷截肢 糾正3機關
- 馬不畏風雨 台南掃街搏感情
- 新莊線高難度 冷凍工法降風險
- 無視禁令 鄱陽湖水域遭蠶食
- 統一獅調薪 王鏡銘月領20萬
- 天氣濕冷 北市協助遊民避寒
- 另類血型分析 A型捐血人最多
- 扁返鄉奔喪 警擬設封鎖線
- 王怡仁婚禮前 王應傑表態
- 黑函滿天飛 蔡典謨退校長遴選
- 新年甩肉 美瘦身中心法不受罪
- 擔心南北韓開戰 陸：大可不必
- 新莊線景點 首推廟街三和夜市
- 日春財船長家屬 續向美討公道
- 搶救阿塱壹 環團發動陳情靜坐
- 休學只為赴日 朱立婕魂斷異鄉
- 一家才團聚 朱立婕返日竟遇害
- 清境飲料停產 資遣百餘人
- 府城藝術博覽會 名家之作會師
- 玉山下雪了 積雪3公分
- 艾未未罰款案 北京允重新考慮
- 曾翊誠回統一 延續舊合約
- 烈嶼拜票 蔣孝嚴：馬關心金門
- 雲縣生育津貼 調高至8千元
- 王金平：輔選不怕冷 風雨無阻
- 超級星期天 綠拚10萬人晚會
- 綠舉發胡為真 馬營：政治操作
- 高市13醫院設流感特別門診
- 核安委員會議最快3月底召開
- 北捷累運量 2月破50億人次
- 入菜好滋味 苗栗公館紅棗夯
- 留日學生事故 教部籲提高警覺
- 今年特冷 氣象局：溼度高所致
- 陳怡蓁出書 藝文好友捧場
- 勞保貸款將截止 申請數增5成
- 核安監督委員任期 4月到期
- 第一金成都租賃開業
- 扁將奔喪 北監內作息如常
- 電信類申訴多 消保官優先查
- 監督合作社代辦 北市增檢核表
- 蕭：兩岸和平經濟繁榮目標顯現
- 蔬菜漲 12月物價近2年新高
- 年關近 服務費價格將上漲
- 調查：陸央行1月下調存準率
- 許勝雄：景氣可望Q1落底
- 海外陸人赴台簽證手續放寬
- 陳沖：政府堅守行政中立
- 日人來台尋根 美濃警助圓夢
- 遇害女學生家屬 傷心赴日
- 台女遭刺 駐日代表處發新聞稿
- 陸流亡作家：烏坎事件寓意重要
- 陸12月CPI預估4%左右
- 成大訪金門 縣府盼助金大研發
- 胡志強請假輔選 力拚馬連任
- 日航獲利回升 傳擬重新上市
- 新莊線帶動台一線 工廠變商辦
- 第3場總統政見發表會6日登場
- 竹市寒風掃街 蘇嘉全深入基層
- 諾基亞新董座 人選浮上檯面
- 就是要台幹 台企招募百名主管
- 德州少年校園持槍 遭警擊斃
- 見證八八水災重建 災民感恩
- 防詐騙 警與4大超商合作
- SBL進巨蛋 NBA規格相迎
- 估票不違法 中選會有所本
- 南韓羽球賽 鄭韶婕出局
- 大選前夕 兩岸離島航班熱
- 小英攻藍票倉 風雨中掃北市
- 流感不強制停課 發燒別上學
- 林芷瀅日本遇害 男友情緒低落
- 博鰲論壇 討論亞洲永續發展
- 查黑心保健食品 檢調7路搜索
- 售票系統當機 陸鐵道部遭砲轟
- 陸南方雨雪肆虐 造成多起車禍
- 拜票舞戲偶 酷嫂旋風吹雲林
- 台生遇害 日語學校臉書致哀
- 十鼓節前進台北 新春登場
- 量縮觀望 新台幣收升2.4分
- 越禽流感現蹤 銷毀數千隻雞
- 台中就博會 2300職缺求才
- 街友防凍 12平安站開放
- 破選舉賭盤 檢：嚴禁公布賠率
- 中信金：陸信用卡業務難賺
- 李明博籲北韓 放棄赤化統一
- 台灣外匯存底 居全球第四
- 岡山新世界 胡乃元6日公演
- 超微：未售瑕疵晶片
- 林孝信看好復航 認同九二共識
- 政見會最終戰 馬蔡宋交鋒
- 性侵孕婦 惡男判刑3年8月
- 邵曉鈴頂寒風拜票 力挺黃義交
- 甜甜圈疑藏鐵釘 消費者討公道
- 達比修有開高價 6年要27億
- 罵劉政鴻狗官 2名嘴遭起訴
- 中華電行動上網拚220萬戶
- 台學生遇害 日校長：她們很乖
- 收到版稅支票 小英差點掉淚
- 葉盛茂隱匿公文 最高院發回
- 日警：遇害2台生傷痕累累
- 金管會：上市櫃興櫃揭露IFRS
- 破央視獨大 地方衛視自辦春晚
- 和泰車貸租賃 稅前獲利創新高
- 拚出口 搶單行動延長半年
- 搶進年節市場 速食店出招
- 跨國人蛇集團 不法獲利2億元
- 溫馨巴士撞電桿 7替代役受傷
- 文心蘭產銷金 穩定銷日獲利
- 上市櫃Q1新建案 2396億
- 國泰世華閔行支行 金管會准
- 金酒再換洋將 伯罕本週處女秀
- 中華電推1M寬頻與1G試點
- 汽車廣告不實 尚和遭罰
- 汽車榮景佳 產量年增1成
- 畫面被刪 九把刀：不登陸宣傳
- 今彩539開獎
- 中信人壽3大通路攻退休市場
- 夫婦火災雙亡 判賠7千萬
- 7銀行郵局 1/17換新鈔
- 威力彩開獎
- 觀光受益大 吳籲鄉親挺馬總統
- 縱火7起燒死1人 男判18年
- 不給錢吃子彈 搶匪遭訴
- 北市歲末安檢 3餐廳遭罰
- 新莊線首日 逾5.8萬乘客
- 歐盟航空碳稅 台灣業者配合
- 許信良：讓馬處理兩岸很危險
- 羅比尼：愛爾蘭經濟二次衰退
- 生寶臍帶血庫 連線美國骨髓庫
- 燈會吉祥物 HAPPY龍亮相
- 知名葡萄糖胺液 檢驗報告涉假
- 潘思亮：觀光發展要看兩岸關係
- 一人分飾男女 郭春美嘆挑戰大
- 基隆立委政見會 捷運議題熱
- 事故頻 陸多數貨車未裝減速器
- 立榮愛心票 開放超商網路訂票
- 北市：家方產品未驗出不良成分
- 國徽武器裝備 登美軍年曆
- 撐凍 2011房市代表字
- 萊雅衝業績 新興市場第一優先
- 廣東今年全面清查「問題村」
- 台股連3紅 未脫盤整
- 腦瘤壓出幻覺 消防員險墜樓
- 土銀：今年房市先蹲一陣子
- 索羅斯：歐元區若瓦解連累全球
- 大嬸與總統拍照 許知遠羨台灣
- 南韓羽球賽 李方配晉級8強
- 蔡：馬聯合財團與中國壓迫人民
- 馬掃綠票倉 用政績打安心牌
- 今彩頭獎5注中獎
- 威力彩頭獎槓龜
- 抓賄選 板檢聲押立委候選人
- 美上週初申失業救濟金人數降
- 汪洋籲當「人官」不當「狗官」
- 美國防務實精簡 中國為假想敵
- 越印建交40年 雙方加強交流
- 毒控山老鼠 販毒又盜木
- 美助卿晤韓官員 強調邦誼強固
- 選前黃金週 藍營大老就定位
- 遇害女生家屬抵日認屍
- 清奈公開賽 盧彥勳止步16強
- 緬總統幕僚：翁山蘇姬終將執政
- 101年春安工作 提前自17日22時起實施
- 聯合稽查國內石化廠16次都不及格 台灣工業局「開罰」
- 綠營「吞633跳票大餐」台灣總統府前周五首見辦桌奇景
- 伊什葉派72人炸死 衝突升溫
- 美學者: 台灣總統選舉美國悄悄介入 不希望當選人改變現狀
- 涉賄 台灣板橋立委參選人曾文振被收押
- 黃昆輝：大財團幫中國屬意的候選人助選 台灣人的悲哀
- 台灣原住民立委選舉賄選嚴重 檢警調大動作抓人
- 違法情蒐台灣總統候選人蔡英文 民進黨要求監察院彈劾胡為真、張濟平
- 賄聲賄影！疑收受兩萬元「固樁費」台灣南投31名里長遭檢調傳喚
- 不滿台灣嘉義地檢查賄不力 前立委蔡啟芳絕食抗議
- 蔡英文：馬總統和中國、財團一起壓迫台灣人民接受九二共識
- 為台灣苗栗大埔徵地案嗆劉政鴻 何博文、徐永明遭起訴
- 指南宮籤王預言台灣將出女總統 高忠信預祝蔡英文大選成功
- LG Electronics Inc., Samsung Electronics Co. and MediaTek Inc joined Google TV Internet-television coalition
- 趕不上見最後一面 台灣前總統奔喪「跪爬進靈堂」
- 適逢期末考 學測試考生剩3名
- 25 dead and over 100 missing from a mudslide in southern Philippine
- 78 killed, hundred wounded in separate explosions targeting Shiites in Iraq
- Japan talks with US about sanctions against Iran including to stop importing oil from Iran
- 台灣立委候選人曾文振收押 市議員兒子失聯
- 電台司令Radiohead 7月來台開唱？ 宣傳海報藏玄機
- 韓國選秀節目15歲少女驚豔全場 CNN下個：蘇珊大嬸
- South Korea and China agreed to aim at free-trade, N.Korea succession
- 掌握三大亮點 投資台灣生技
- 馬掃副手故鄉 讚南投縣不一樣
- 被指涉賄 台灣立委高金素梅喊冤重申不買票
- 2500里長征 日蝴蝶飛港
- Google TV新夥伴 LG、Samsung、Marvell、Vizio、聯發科技
- 為慈善奉獻 台灣女歌手張惠妹最大尺度「豁出去」
- 未來科技趨勢！ 瑞典Tobii推出用眼球操控電腦
- US and Egypt seek ways to expand their economic relationship
- 台灣跆拳道女師與小男生不倫 一審判2年
- 遇害台灣兩女生家屬 抵東京認屍
- Hungary wants to do “everything” to reach a financing agreement with IMF
- 古巴領袖卡斯楚撰文 正式否認去世謠傳
- 日本捕鯨船 在南極海域遭美國環保組織攔截
- 鐵娘子現身！ 美國影星梅莉史翠普參加倫敦首映
- UK Foreign Secretary Hague meets Myanmar’s democracy leader Suu Kyi
- China urged the Italian embassy to ensure the quality of olive oil export
- 睽違21年 木蘭小快步喚記憶
- HTC’s profit drops for first time in two years as competing with Apple, Samsung
- 台灣知名麻豆天心代言音波牙刷「送禮送健康」
- Israel, US to hold joint military for promoting regional stability
- 台灣總統大選民進黨募集14萬3000隻小豬、新台幣2億120萬元
- The Westin Taipei六福皇宮、六福客棧 2012周末國人住房專案
- Bank of France Governor Christian Noyer says euro remains “very strong”
- 台灣民進黨：國民黨固票專案恐涉組織性舞弊
- 與iPad互別苗頭！傳Google將推7吋平板電腦
- 「紅色星期五」！蘋果MacBook Air及iPod touch限時特賣
- 搶不到火車票！ 台鐵再加碼22列車 10日開放訂票
- 三星在義大利吞敗！ 法院駁回對蘋果iPhone 4S禁售令
- 大樂透頭獎落在高雄 1人獨得6.43億
- 埃及檢方要求對穆巴拉克處死刑
- 協商未啟 塔利班要員遭擊斃
- 傳Google推7吋平板電腦
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 涉賄選 新北市立委候選人收押
- 銀行增資疑慮 歐股下挫
- 歐債拖累股市 避險基金遭波及
- 美誓保軍事優勢 目標鎖定大陸
- 美新戰略佈局 因應陸崛起威脅
- 代表處交涉 盼劉姍姍年前獲釋
- 德州逃家少女 誤遭遣送出境
- 美提新戰略 陸軍陸戰隊料縮減
- 伊朗緊張 金驚漲
- 庫存意外增 油價走弱
- 扁南下奔喪 北監戒護
- 扁清晨奔喪 支持者喊加油
- 銀行股領漲 標普連3紅
- 闢財源 歐盟擬徵金融交易稅
- 容安瀾：兩岸關係攸關台大選
- 扁西螺休息站中停 再上路
- 吳淑珍白衣奔喪 神色憔悴
- 寒流減弱水氣在 還是冷
- 客運量32億 陸春運料超負荷
- 台股攻季線反壓 看量能
- 台股開盤跌12.51點
- 陳水扁抵台南 跪爬入靈堂
- 砍國防預算 歐巴馬親上火線
- 停紅綠燈 男被槍殺死亡
- 聯國線上遊戲 捐大米助貧民
- 波音去年訂單增 空巴更勝一籌
- 陸金融會議 穩中求進
- 比專家籲台放眼陸內需市場
- 東京命案 台生家屬赴警署
- 扁返鄉奔喪 扁迷聲援
- 上海下雪了 短暫而零星
- 新台幣匯率盤初走升
- 扁祭文 自喻坐牢背台灣十字架
- 台灣生技製藥 新契機湧現
- 演奏紀念李斯特 郎朗登大銀幕
- 加男iPad闖關 美海關澄清
- 查黑心保健食品 業者交保
- 扁奔喪 吳敦義：合人情義理
- 大考中心盼候選人學測不謝票
- 總統：九二共識是相互生存之道
- 扁奔喪 綠：莫做選舉操作
- 扁跪叩別岳母 盼人民還清白
- 機翼有裂縫 空巴：不影響飛安
- 新高 三星電子去年銷售逾4兆
- 郭源治開課 要求使命責任
- 季線反壓 台股平盤震盪
- 樂金三星入Google TV
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 林口A7合宜住宅 10日簽約
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 偵辦募款餐會 嘉檢傳訊71人
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 南韓籲中 勿偏袒北韓
- 留日女遇害 父盼早日抓到兇手
- 見愛女遺體 朱母：比想像中好
- 扁奔喪 陳其邁：人道思考
- 3年後 陸成奢侈品最大市場
- 橘：選前1週 3造勢晚會衝刺
- 吳敦義豐原拜票 大啖豬血湯
- 完成遺願 霍小胖中國結義賣
- 市場炒花生 馬英九南投人氣熱
- 美新戰略 有贊成有批評
- 生技業擴兩岸製藥臨床市場
- 河內8成6停車場違規使用
- 秀iPad護照入關 美稱不實
- 綠營三隻小豬 募款逾2億
- 通緝犯金龍哥 栽在金龍街
- 藝人卓勝利胃癌病逝
- 春節尖峰初二初三 鐵公路聯運
- 偶像劇女王隋棠 PS男奠定
- 風雨生信心 小快步重現復興崗
- 秦剛任陸外交部新聞司長
- 總統大選激戰 多國媒體觀選
- 陸品質失信黑名單 乳品列重點
- 巴西汽車銷量 去年增3.4%
- 電動車會起火 通用免費召修
- 林瑞雄抵不丹 7日見國王
- 陸貨船 湄公河遭武裝攻擊
- 總統：政府力挺風電產業
- 滑鼠OUT! 操作電腦用眼球
- 恐嚇工地保護費 警逮十人
- 新生代甘迺迪 考慮進軍政壇
- 朝鮮半島若出事 美難援重兵
- 金正恩慶生？ 世人關注
- 水手簽下岩隈 一朗當隊友
- 台商力挺ECFA 總統振奮
- 選前掃黑 高市警查緝116人
- 扁奔喪 綠委：不勝唏噓
- 急診雲端科技 爭取救命時間
- 外交部：日警握血案有利線索
- 郝輔選 盼民眾選好立委
- 曾拍小英廣告 泡麵妹挺馬
- 文化團體發聲明 支持非核家園
- 女藥頭懷孕還吸毒 法辦
- 國道初三恐爆量 北高估7小時
- 農曆春節物價 公平會緊盯
- 陳光標取消千人年夜飯計劃
- 經部輔導廚衛水五金業 效益佳
- 跨黨候選人聚凱道 允救阿塱壹
- 年關將屆 陸爆抗議潮
- 國人過好年 馬營推馬上平安福
- 黑莓機平台 傳授權三星HTC
- 涉賄選樁腳 雄院釋回
- 招商冒市府名號 2百業者慘賠
- 菲破安毒廠 4港人被捕
- 春節陸海空全開 多用公共運輸
- 物理大師霍金 不畏漸凍70壽
- 全球1%富豪 老美占一半
- 新北無線上網 頻寬北市2倍
- 台女命案 日警：凶手殺意強
- 吳東龍玩東京 旅行意義在設計
- 腸病毒71型 增1重症
- 蘇嘉全籲拉票 讓對手無法翻盤
- 美新戰略 凸顯陸遏阻之心
- 年關需求 台幣午升6.1分
- 扁家淚眼聚首 扁與母相擁而泣
- 關懷脊損者 周美青當餵食志工
- 美超微園區揭幕 發展雲端產業
- 年節改買金鯧 1台斤兩百有找
- 蔡是否組聯合政府 綠委不同調
- 南京發生搶案 1人死亡
- 遠百：無強迫銷售餐券
- 一生詼諧 卓勝利台灣卓別林
- 流感併發症個案 增71人4死
- 綠批馬政見跳票 中市府反駁
- 台股收盤跌10.35點
- 看不順眼 伍茲前妻鏟平豪宅
- 老少木蘭勁裝 重現政戰小快步
- 台股開低 收跌10.35點
- 新北查瓦斯分裝行 零星違規
- 聲音辨識功能 增加愛瘋數據量
- 1月台指期跌34點
- 富比世：香港富豪總財富縮水
- 離監奔喪 扁家老小短暫團聚
- 中年讀書 客家婦考上研究所
- 小英：人道角度看待扁奔喪
- 1月電子金融期跌
- 美發旅行通告 防菲恐怖威脅
- 搶搭新莊捷運 歌手當首搭族
- 搶錢未得逞 男子判刑2年多
- 台股小跌 量能升溫
- 傳蔡提聯合政府 藍：選戰策略
- 大選將至 區公所派財神爺催票
- 華碩坦承全金屬平板影響GPS
- 春安 消防安檢瓦斯分裝場
- 台大錯字出糗 腳踏道專用車
- 教養家園圍爐 胡志強允募百萬
- 亞洲選舉觀察團 來台看選情
- 新北傳統市場特賣 7日登場
- 李厚豪控侵占 經紀人不起訴
- 為樂生請命 民團捷運局踢館
- 國營事業6月招考 名額逾8百
- 恐嚇不還錢砍手腳 5嫌送辦
- 塔塔汽車總裁：奈米行銷失策
- 扁奔喪返監 全程未戴戒具
- 奔喪牽動高雄選情 藍綠各解讀
- 楊進添抵聖露西亞訪問
- 波許爆發 熱火3度延長擒鷹
- 三大法人賣超台股23億元
- 獄方反覆推演 扁戒護空前
- 柯森耀升外次 旅巴僑社餞別
- 嘉縣與企業合作 農產變身美食
- 亞洲週刊首選 哈金2月來台
- 學生冬日裸身 籲美釋放曼寧
- 尼加拉瓜首座國父紀念公園啟用
- 大陸發展無人機 緊盯關島
- 選舉查賄 檢14路搜服務處
- 新浪帳戶外洩 劉謙也遭駭
- 女生家屬 傍晚前往解剖醫院
- 藝人薦睫毛膠含甲醛 業者緩訴
- 好鬥又憤怒 大陸龍年郵票遭批
- 34件香腸肉乾11件重量不足
- 調查：陸半數勞工春節加班
- 實驗成功 全球首批嵌合猴亮相
- 吸引遊客 菲推新版觀光口號
- 酷酷嫂吸票 馬營推家後篇影片
- 涉共諜案 羅賢哲撤職
- 新台幣兌美元升2.1分
- 零廣告 央視觀眾席謝絕贊助商
- 低地板公車破千 拍照上傳抽獎
- eTag超商免費裝 年後上路
- 暴力恐嚇討債 高市警連破2案
- 45歲外表未老 大腦已退化
- 換新車過年 廢車回收有獎勵
- 大投資 伺服器大廠美超微來台
- 促參公建 去年簽約逾4百億
- 在人海中遇見你 書展搶先看
- 朱宗慶打擊樂 搬上電視頻道
- 腸病毒重症 嘉縣女童住院
- 陳致中：父親流淚生平首見
- 日警搜索宿舍 兇嫌疑鎖定台生
- 陳萬水：跟著宋走 絕對不會錯
- 宏達電Q4不濟 低於財測
- 停車場設計不良 大遠百允改善
- 摩斯漢堡4品項 漲5元
- 日警在台籍男生宿舍發現血跡
- 受刑人奔喪 戒護細節費思量
- 來台56年 美修女捐款濟弱
- 巴西汽車銷量 去年再創新高
- 酒駕逃避臨檢 警開槍制止
- 泡泡糖畫卡展 盼喚起民眾記憶
- 揚言藏嬌屋輕生 小三恐嚇判刑
- 2016年陸汽車出口將逾百萬
- 一期稻作早植 冷害危險變大
- 小英冒雨掃街 盼新北得票過半
- 台中國際新車展 主打環保節能
- 郝龍斌站台 訴求捷運到基隆
- 買大樂透偷刮刮樂 彩迷送辦
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 陸房產稅或將擴大試點
- 朴世莉：全盛期尬妮妮可占上風
- 加州連環凶案 警：街友別落單
- 流感來襲 花縣增供藥醫療點
- 農糧署：已支應收購嘉義牛心柿
- 高捷路竹延伸線 藍綠交鋒
- 毒販拚過年 僱手下跑業務
- 林內木瓜銷陸 目標百噸
- 密訪藍營高層 蘇治芬胞兄挺馬
- 監控春節物價 經部下週開會
- 工程會網博瀏覽人次破百萬
- 竹市查未來摃丸 20組印錯
- 8日大遊行 北市部分路段管制
- 牛肉麵業者封店 招待家扶兒
- 活著見父母 師困山壁6天獲救
- 盧秀燕化身爭取姐 副總統肯定
- 回饋地方 雲林外配春節義剪
- 受困山壁6天 童軍老師獲救
- 卓勝利過世 徐風震驚
- 錄賀歲短片 陳菊勾勒高市榮景
- 麻醉醫師把關 篩檢胃癌別怕
- 破壞競選旗幟 男稱無政黨傾向
- 南韓羽球公開賽 李方配止8強
- 屏市槍殺案 同車越女躲死劫
- 竹市立委戰 臉書文宣飆創意
- 華人遭劫殺 羅馬加強警力除暴
- 年關需求 新台幣收升2.1分
- 扁奔喪 郭玟成：警方陣仗過大
- 誤食毒菇 澳洲廚師喪命
- 銘傳金門分部招生 縣府表歡迎
- 國營事業招考 名額逾1400
- 人力銀行：兼職需求4年新高
- 北市選舉造勢 公車路線調整
- 副總統：地震讓台日堅韌連結
- 中市頒設計獎 鼓勵創意建築
- 台軟實力兩岸造雲 擊敗歐美廠
- 夫嫌妻養流浪狗 法院判准離婚
- 第126國 赴聖多美享落地簽
- 蓮霧蜜棗評鑑 草生栽培奪冠
- 樂陞將與最大數位資產公司簽約
- 綠質疑藍鷹專案 藍指曲解誤導
- 羅世雄質疑搶功 管碧玲促道歉
- 伊朗擬數週內在荷莫茲海峽軍演
- 勞保紓困貸款 逾16萬人申請
- 金門大學成立民調中心
- 警消查非法儲存爆竹 裝卸工逃
- 修改版那些年 陸觀眾淚灑戲院
- 台灣農產 雲林柳丁登陸大馬
- 所長送自家白米 溫暖轄區孤苦
- 詹皓晴雙打奪冠 新年開紅盤
- 林義傑蘇俊賓路跑 推運動觀光
- 大陸違紀貪腐官員只增不減
- 最新野生動物棲地劃定
- 去年豪雨災害救助金撥近5億元
- 誣告少女販毒 男子判刑6月
- 未登錄即招攬 朝陽人壽遭罰
- 數位無線電視 梨山站開通
- 台日間無引渡 凶嫌需在日服刑
- 客運勞資糾紛案 解僱司機歸隊
- 攜師妹來台 韓女團不怕比下去
- 中和選戰熱 街頭懇託晚會造勢
- 美新國防戰略 南韓：影響不大
- 逾十年計程車換新 補助4萬元
- 韓寒等作家狀告蘋果侵權案成立
- 美戰略 AIT向國安會簡報
- 陸關切美戰略轉移 疑對付中印
- 政見會最終戰 馬宋蔡依序發言
- 飯店業新招 猜中大選住總統房
- 李沃士：歡迎成大進駐金門
- 溝通順 外交部：呼應美夥伴說
- 林百里勉廣達員工：不凡達
- 春節東部列車 台鐵再加22列
- 吳敦義拚蘇嘉全 彰化冒雨掃街
- 尾牙宴 經長籲多生龍子拚經濟
- 阻愛瘋4S登義 三星吞敗
- 本周上市公司市值增0.71%
- 本周加權指數小漲0.68%
- 獲補助低收戶 讚數位電視清晰
- 黃義交頂寒風 九旬嬤挺林佳龍
- 經濟差移民減 美青年人口下滑
- 歐經濟信心 跌至逾兩年最低點
- 今彩539開獎
- 保障6大塊 嬰兒潮世代退休樂
- 馬英九：要讓台灣孩子出頭天
- 大樂透開獎
- 高坑牛肉乾斤兩爭議 業者抱屈
- 檢察官評鑑委員 邵燕玲獲選
- 宋：藍綠放兩邊 民生擺中間
- 大選近 查獲黑槍逾2千枝
- 今年IT支出估小增
- 蔡：周受歡迎 證明女性安定力
- 里長被約談 羅福助：檢調打壓
- 陸社保基金或投資海外私募基金
- 北市政見會 候選人主張各異
- 蠕蟲駭入臉書 4萬多帳密遭竊
- 吳敦義籲挺馬 兩岸不動盪
- 大台北房市成交量 年減近2成
- 友達三星和解 專利互授
- 越星促草擬南海行為準則
- 高壯女子 擁槍販毒被逮
- 軍方：羅賢哲已不具軍人身分
- 日立高球賽 小將劉依貞領先
- 江丙坤出席香港馬吳後援會大會
- 酷酷嫂逛街 幫馬小九買國旗裝
- 翁文祺赴印車展台灣館加油打氣
- 馬：小英反覆 我始終如一
- 罰球出包 台銀延長賽不敵達欣
- 陳宇暉案 生前幾乎每日遭凌虐
- 8成大陸民眾 對吃沒有安全感
- 美台互動頻 學者解讀關心選情
- 兩女遺體 家屬原則同意火化
- 在陸台生1/6就讀福建大學
- 汐止選區政見會 出動百名警力
- 印汽車零件巿場大 台商宜卡位
- 宋：給我關鍵4年 終結惡鬥
- 蔡英文：家族絕不介入政務
- 駁斥蔡指控 馬：嚴守行政中立
- 運動過度 感冒機率反增6倍
- 宋：只要我有飯吃 鄉親免飢餓
- 投票日 宜蘭民眾返鄉客運優惠
- 央行定存單得標利率 止跌回升
- 惠譽揮刀 匈牙利信評成垃圾級
- 今彩539頭獎1人中獎
- 大樂透頭獎1人獨得6.43億
- 女學生遇害 日警調台男資料
- 紐時：蔡英文歡迎胡錦濤訪台
- 馬：明年起公布國民幸福指數
- 蔡：大聯合政府納不同政黨人才
- TVBS加薪 主播笑呵呵
- 馬：兩岸若倒退 不可承受之重
- 留日女生遇害 一台男涉重嫌
- 美就業人口增20萬 失業率降
- 蔡：兩岸達成的協議 概括承受
- 羅世雄質疑政績 管碧玲批烏龍
- 馬提6大指控烏龍 籲蔡說清楚
- 美強化亞太安全 外交部歡迎
- 蔡提大聯合政府 馬：選舉語言
- 九二共識 雙英再交鋒
- 巴黎鼓勵拍片 平均一天10部
- 東京血案 駐日代表處開記者會
- 終止伊阿戰事 美戰略重心東移
- 售賈伯斯公仔 蘋果揚言提告
- 陳信安領軍攻堅 璞園扳倒裕隆
- 清廉議題 馬蔡宋交鋒
- 蔡拋聯合政府 馬營：選舉考量
- 蔡講清廉 馬營促先解釋宇昌案
- 台灣銀行下學期學貸 16日起申請
- 台灣前總統陳水扁 奔喪後已返回北監
- 1月7日中視神氣家族《愛在全球團結時》
- 1月8日國館講座「犀利溝通妙智慧」
- 台灣總統候選人政見會 馬英九：捍衛民主多元 蔡英文：組大聯合政府 宋楚瑜：民生第一
- 台灣總統候選人宋楚瑜：中國新娘三年取得身分 每年提供1萬個青年創業貸款名額
- 蔡英文：以「民主協商、多數共識」原則處理台灣與中國關係
- 台灣總統候選人宋楚瑜：馬英九一週砸兩億登廣告「可買一百萬條游泳褲！」
- 宋楚瑜：馬倒向財團令人髮指 蔡英文：馬「執政失敗」是台灣共識
- 蔡英文：中國壓迫財團接受九二共識 將給台灣帶來紛擾
- 宋楚瑜質問：馬團隊和中國協商時 是否為私人謀特權？
- 蔡英文：中國來台灣採購應建立透明制度 不容掮客「丐幫」謀己利
- 台灣前駐美國堪薩斯辦事處長劉姍姍判決庭未定 前景難料
- 台灣前總統陳水扁奔喪 與家人見面感傷落淚
- 羅福助後援會招募志工 台灣檢調大舉搜索 羅指遭國民黨候選人李慶華「打壓」
- 疑幫父賄選 台灣新北市議員曾煥嘉被通緝
- 募款餐會不收錢變相賄選？ 台灣檢調傳喚翁重鈞支持者
- 「我要台灣好總統」評比 蔡英文第一名 宋楚瑜次之 馬英九殿後
- 台灣房市買氣冷颼颼 上月降到谷底
- Syria: suicide bomb targeting police kills 25 in Damascus
- 11 dead in hot air balloon crash in New Zealand
- US Navy outside Persian Gulf says it rescues 13 Iranian fishermen
- 美國「時代雜誌」：台灣與中國關係決定權在台灣選民
- 蔡英文：不設前提下歡迎中國領導人胡錦濤訪台灣
- Ex-Ukraine PM Yulia Tymoshenko’s husband granted asylum in Czech
- Turkey’s former army chief arrested for alleged coup plot
- Fellow Taiwanese student suspected in murder of two women in Japan
- 宋楚瑜：選上先打給馬蔡
- US: falling unemployment rate may raise President Obama’s re-election chance
- 小英拋大聯合政府 藍批騙票
- 台灣前總統陳水扁奔喪 美國媒體圖文並茂報導
- Top US diplomat Campbell in Japan to discuss North Korea
- 留日2台灣女生遇害 關係人在關西被日本警方找到
- 專家: 臺灣今年Q1出口可能負成長
- 臺灣天王、天后當老闆 犒賞工作人員不手軟
- 超級星期天 藍綠決戰中台灣
- 紐西蘭乘載11人熱氣球墜毀50年來最慘重「空難」
- Taiwan parliamentary candidate arrested for alleged bribery
- 決戰南台灣 「第一女總統」蔡英文對上「第一夫人」周美青
- 台灣去年結婚對數8年來最多 今年出生數將創新高
- 小英推大聯合政府 造綠能產業
- 蘇嘉全：民主不能走回頭路
- 馬二姐相挺 蘇俊賓籲團結投馬
- 馬總部：聯合政府少有成功案例
- 小英：馬無政績 只會負面攻擊
- 波士頓環報支持 洪博培士氣振
- 烏前總理丈夫 獲捷克政治庇護
- 部分歐洲國家經濟陷衰退
- 教宗公布新樞機主教姓名
- 卡達公開賽 納達爾淘汰
- 伊拉克閱兵 綠區竟遭攻擊
- 解決危機 法德領袖20日訪義
- 紐熱氣球墜地 11人送命
- 雖就業改善 美股仍收黑
- 新浪料約30萬個愛問帳號遭竊
- 美元漲 黃金跌
- 看衰歐前景 國際油價跌
- 美數據佳 歐股小漲
- 沙柯吉：歐元解體 歐洲也完了
- IMF：歐元今年不會消失
- 歐盟新財約 執委會權更大
- 美媒：美應添戰艦 暢通南海
- 法劣質義乳致癌 歐盟將管制
- 龍年將屆 李小龍現身螢幕
- 雨勢緩 南部有機會見陽光
- 唐氏症男童 可愛當模特兒
- 藏人再自焚 年內第14起
- 美商Aecom 併購京華工顧
- 吳尊最愛 車子加健身房
- 舉報少行情降 查賄很詭譎
- 選情膠著 讓票盤不如PK盤
- 狂掃黑槍 不讓子彈影響大選
- 女扮男裝 短髮葉全真很Man
- 巴西車市商機大 陸商不錯過
- 時代雜誌：總統選舉 台灣驕傲
- 求婚高手 何潤東敢結不敢求
- 陸46年最早春運明啟動
- 複製愛犬 美電視新實境節目
- 加工絲大陸急單 後市待觀察
- 超級星期六 馬英九市場拜票
- 超級星期六 蔡英文揚帆北上
- 周美青買菜 陳樹菊送凍蒜
- 園區就業狀況 國科會有信心
- 馬兜鈴酸毒害腎 老少都罹癌
- 法鼓山新春活動 邀民眾參加
- 貞德六百歲冥誕 法朝野爭拉攏
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 加12月工作增 失業率反升
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中國養女捲入選戰 洪博培不滿
- 台大學生陳情盼安置紹興街居民
- 洪義男紀念展 多幅私房畫登場
- 馬吳雲林拜票 不忘關心農業
- 馬蔡8日台北拚場 宋訪花蓮
- 國安基金護盤成效 陳(沖)不評分
- 春運明開始 鐵路購票迎高峰
- 春花晚開台花增 越花農憂
- 北韓再促美軍撤離朝鮮半島
- 2台女遺體 家屬將在日火化
- 簽易建聯 小牛官網證實
- 馬吳合體 深入雲林掃票
- 罵人黑道婊子 男判賠6萬
- 茂伯林宗仁 長眠萬里
- 留日女遇害 日警盼少談案情
- 侯平福履新 多國官員歡迎
- 購和服靚壽衣 家長哀送台女
- 天寒 越人生活擾亂
- 買年貨防扒手 警教認賊5招
- 年終妥規劃 健全保障又增值
- 違規丟垃圾包 可罰2400元
- 鎮海宮揚帆出發 英嘉分頭環島
- 菲去年外匯存底 成長逾2成
- 總統：辦世大運會帶動全民運動
- 辦年貨 高市三鳳中街現人潮
- 遊樂園迎新春 火龍拚特技秀
- 涉兌換假美鈔 2兄弟落網
- 日媒：台女命案 警尋失聯台男
- 患者多不自知 衛署籲腎臟篩檢
- 台中大型就博會 年輕求職者多
- 中都阿嬤遺愛 高雄街友吃尾牙
- 陸風電產業 恐遭美雙反調查
- 國債鐘 每人背債增7千元
- 替代役男為養家 當賊遭逮
- 大選投票日 不給假可罰30萬
- 建國百年 出生結婚數雙創新高
- 美聯邦政府公僕 明年有望加薪
- 疑賄選羈押 曾文振妻：選到底
- 金溥聰：一直穩定領先 有信心
- 德誼威秀旗艦店 蘋果達人服務
- ECFA效應 陳(沖)肯定
- 母男友伸狼爪 涉性侵少女遭訴
- 陳其邁：大聯合政府非唐飛模式
- 蘇貞昌為非黨籍立委候選人站台
- 小豬麵龜出巡 宜蘭綠營求勝選
- 郭采潔彭于晏 赴非洲獻愛心
- 罵人瘋子遭錄音 男判拘役
- 楊進添訪露國晤總督
- 不畏撞車摔倒 悍警攔阻詐騙案
- 綠控藍鷹涉賄 藍：不會違法
- 疑洩密壞選情 羅福助告檢察長
- 傳台女命案凶嫌落網 媒體守候
- 吳伯雄：馬吳在客家庄領先
- 馬：國家需清廉有經驗領導人
- 吳健保服務處槍擊案 2人投案
- 上班族新職涯 融入有訣竅
- 兄弟象：林煜清簽約金破3百萬
- 家扶親子寒冬圍爐 社團展愛心
- 綠質疑不公 中市選委會：依法
- 宋楚瑜分身 台中快閃拉票
- 二代健保 企業保費估增30億
- 陸：無九二共識 兩岸無法談
- 蔡柏璋煞到郭春美 險傳姊弟戀
- 統一獅將測試日投鎌田祐哉
- 綠質疑提問人偏藍 學者喊冤
- 駐芝處款宴北美華人經協成員
- 新北議員贈春聯 助民眾就業
- 醉女遭搶 路人見義勇為攔捕
- 居民抗議拆遷 台大允協商
- 老師動起來 雲門辦身教研習
- 酒醉撞死狗 騎士也身亡
- 台中柑?賀歲 馬國民眾嚐甜頭
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 保春運暢通 陸提雪天應急預案
- 台鐵加開選舉列車 8日開賣
- 神腦展店 徵才上看800人
- 臉書應用程式 死後照發訊息
- 茂伯長眠萬里 晉塔儀式感人
- 中市府：沖茶器是反賄選宣導品
- 台北台南尬球 郭泓志下場打擊
- 匯聚人氣 候選人大辦活動
- 陳詩淵贏圍棋王座 韓媒也盛讚
- 閃避拋錨車 撞翻貨車2傷
- 周美青屏東掃街 民眾排隊握手
- 橘青年軍快閃造勢 籲選宋楚瑜
- 選戰衝刺 蘇嘉全從台東出發
- 陸春運每日兩百萬鐵路運輸缺口
- 北京首度公佈PM2.5數值
- 桌球選拔賽 吳志祺陳思羽奪冠
- 遠傳旗下德誼數位 擬大陸設點
- 馬：蔡花半年還講不清台灣共識
- 彰化雞場H5N2 農委會證實
- 高屏掃街 英嘉分頭挺進
- 選前黃金週 基隆立委拚場
- 發燒3天會喘 流感惡化癥兆
- 陸碩士考試今登場 人數再飆高
- 吳成典挺馬 藍籲立委挺楊應雄
- 狀元林晨樺 簽約金可望4百萬
- 智光美工畢展 多元創意設計
- 春節購車潮 滬車牌拍賣價飆
- 王金平宜蘭輔選 力挺林建榮
- 郝陪選將掃街 少女鋼琴家熱迎
- 全額助航道清淤 雲縣府未聽聞
- 東京血案 日警找到重要關係人
- 拾獲槍彈把玩 男誤擊傷腿送辦
- 補助低收戶機上盒 部分找嘸人
- 平板用OLED可望破千萬片
- 熱氣球墜毀 紐卅多年最慘空難
- 民航局：台灣不適合熱氣球飛行
- 流感嚴重併發症 死亡率5成
- 留日命案 家屬不認識關係人
- 陸智庫：陸經濟轉向中速成長
- 電子業尾牙 捐贈才藝培訓費
- 大陸金融改革 溫家寶定8任務
- 宋台南訪友 前省議員相挺
- 副總統：馬政府執政 人民安心
- 關懷肯亞 彭于晏郭采潔啟程
- 年貨大街開賣 郝龍斌送發財金
- 花蓮立委大車拚 3強互別苗頭
- 于右任故居梅庭 賞畫體驗浴衣
- 陳漢典吻陳妍希 眾人圍剿
- 再忙也挺運動 周美青低調看球
- 留日命案 家屬可在台提求償
- 桌球選拔賽 李佳陞林佳慧出線
- 為女兒添伴 黃嘉千打算再生
- 今彩539開獎
- 台19線六腳陷滑 封南下車道
- 炒飯大獎決賽明登場 爭十萬獎
- SBL璞園乾金酒 拿下3連勝
- 溫家寶：防止產業空心化
- 馬勸蔡接受九二共識 為台奮鬥
- 全球最佳養老地 厄瓜多拿第一
- 拒發簽證 中印軍事交流起勃谿
- 官員：關係人無涉東京雙姝命案
- SBL達欣拉尾盤 裕隆2連敗
- 屏東造勢晚會 馬總統電話催票
- 陸農民工摩托車返鄉潮啟動
- 室內吃火鍋 窗開小縫防中毒
- 日立高球賽 盧曉晴加班搶排頭
- 馬籲青年 再給4年實現台灣夢
- 問鼎白宮 羅姆尼月底搞定
- 吳敦義：總統要選清廉的人
- 駐阿曼代表處辦植樹與繪畫比賽
- 馬強打婦幼牌 掃雲彰固票
- 學者：溫助港推離岸人民幣中心
- 今彩539頭獎1注中獎
- 選前超級星期六 宋台南造勢
- 狙賓搬上銀幕 傳喬艾格頓擔綱
- 陸金融會議 聚焦防範風險
- 廣東撤41處公路收費站
- 美誤遭驅逐少女 終與家人團圓
- 馬營：工作表現好壞 不在性別
- 美消費電子展 產品落馬不見怪
- 酷酷嫂炫風 狂襲路竹夜市
- 紅白大賞 陳柏霖搖滾飆情歌
- 國安會: AIT向我簡報「國防戰略指導文件」顯示美國對我重視
- 台灣駐日代表處: 日本警方告知 關係人與2女命案無關
- 台灣總統大選黃金週末 台南10萬人擁蔡英文 展現勝選氣勢
- 台灣民進黨總統候選人蔡英文高雄掃街 民眾熱情支持 小英：總統、立委都會贏！
- 台灣總統候選人蔡英文：「黨對黨」協商籌組大聯合政府 閣揆不一定要民進黨籍
- 蔡蘇配屏東揚帆起航 告別馬政府對抗分裂年代 邁向台灣新社會
- 旋風襲捲後山 蘇嘉全籲台灣人民用選票讓無能的馬政府下台
- 語帶玄機？台灣總統候選人馬英九：女人當家比較有用！
- 台灣總統候選人蔡英文再掃客家庄 挑戰四成五得票
- 國民黨「藍鷹專案」接送投票涉賄 台灣民進黨將向特偵組提告發
- 台灣總統候選人宋楚瑜：馬到處廣告造勢 顯見任內沒政績
- 民進黨：馬總統的幸福指數 台灣人民的痛苦指數
- 台灣大選關鍵倒數 蔡馬宋精銳盡出 鹿死誰手且看今日
- 超級星期天 綠營晚會拚場
- 小英：未來閣揆不一定民進黨籍
- 最後衝刺 蔡營車隊晚會掃全台
- 大烏龍! 阿根廷女總統証實無癌割除甲狀腺
- Sectarian attacks Kill 15, Nigerians flee areas of Boko Haram
- 免費wifi 新北市231熱點啟用
- 涉日本台灣2女命案 張生失聯、父「相信兒不會殺人」
- 美國、中國對台灣選舉 一致重申保持中立
- Sudan President’s first visit to Libya after Gadhafi regime ousted
- 侵權官司和解落幕！ 友達與三星專利交互授權
- 空中巴士：全球5輛A-380機翼有裂縫 安全無虞！
- New Zealand hot air balloon crash, 11 dead
- 文壇震驚！ 知名作家陳燁突辭世
- 319案路段 蔡掃街未經過
- Afghan commission accuses U.S. of detainee abuse
- 號稱人類史上最大規模人口遷移－中國春運今天啟動
- 台灣彰化傳出今年首起H5N2禽流感
- 國民黨: 獎勵投票建議 僅作討論並未通過
- US concerns growing violence over Bahrain protestors defy police ban
- 台灣海邊驚傳海豚擱淺 2死1獲救
- 1 million Libya students back to school after Gadhfi’s fail
- 日本警視廳正式發布通緝令 捉拿涉2留學生命案關係人張志揚
- Egypt's Brotherhood wins third round of vote, US reaching out in a nod
- 台灣總統候選人蔡英文：選上不會「整碗捧」將組大聯合政府
- 宋：聯合政府是我提的 選上先打電話馬蔡
- 呂秀蓮：不僅要贏 且要大贏
- North Korea young new leader Kim Jong-Un called military genius
- 中油：明日起至春節期間不調漲
- 宋楚瑜台灣花蓮造勢 傅崑萁機場相迎
- China media: 2 more Tibetans set themselves on fire
- 動物園辦尾牙！鴻海延續公益路線
- 小英：建設台中成為次首都
- 小英彰化造勢 再提大聯合政府
- 林瑞雄：投橘迎光明有信心當選
- 遊行造勢 蔡令怡逐戶催票挺馬
- 馬英九：蔡英文應為扁案道歉
- 馬英九：九二共識運作順暢
- 馬英九：蔡英文不知利益迴避
- 小英新莊造勢 盼新北得票過半
- 蘇：不走回頭路 讓小英當選
- 蔡提閣揆可能非綠 馬營批操作
- 台北晚會 小英相信選民智慧
- 涉兩女血案 張志揚可能負傷逃
- 選前超級星期天 藍綠橘拼場
- 遭通緝 台灣男子張志揚臉書關閉
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 呂慶龍公眾外交到處宣傳台灣
- 新書抨擊 蜜雪兒干政
- 古城威廉斯堡 時光倒流殖民地
- 卡達公開賽 宋嘉封王
- 攻擊教堂30死 奈實施宵禁
- 利比亞將檢討所有海外投資
- 總統台中拜票 民眾熱烈歡迎
- 加國防部長 臉書分享結婚照片
- 北部水氣多 中南部見陽光
- GDP保4%作戰 經部有信心
- 購買力下降 百貨業嚴陣以待
- 2012台灣房價 滾下來
- 鄱陽湖都昌水位 創60年新低
- 觀光要突破 兩岸政策需延續
- 超級星期天台北激戰 千人維安
- 大選前 投信：震盪不大
- 超級星期天 馬領軍遊行衝票
- 楊穎搏命 直逼好萊塢動作女星
- 珍愛泉源 號召姐姐妹妹站起來
- 阿根廷總統罹癌虛驚 群眾歡呼
- 陸男向日駐韓使館丟燃燒彈
- 維護受教權 文大取消扣考制
- 超級星期天 宋花蓮造勢
- 萬華區公寓火警 警消搶救
- 中國第一胖 成功甩肉百斤
- 行善海外 紐文處捐贈貧童書包
- 羅姆尼民調飛升 白宮路氣勢旺
- 最後衝刺 馬回防北台拚勝選
- 航空站地下水 致癌物嚴重超標
- 禽流感1雞場呈陽性 已管制
- 古董1美分銅幣 百萬天價落鎚
- 周美青訪長者 啦啦隊友擁迎
- 李登輝挺蔡 若健康許可將出手
- 台鐵車門全改自動 墜車零事故
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 法說陸續登場 半導體Q1保守
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 迎龍年 科博館龍年特展登場
- 岡山過好年 特產年貨促銷
- 鯨豚擱淺台東離島 2死1獲救
- 馬吳台中掃街 民眾爭握手
- 免費申裝 ETC使用率創新高
- 世銀將對大陸金融改革提出建議
- 子列台女命案關係人 父盼出面
- 安心過年 海巡加強查緝走私
- 日媒：陸非正式邀日皇太子訪問
- 黃奇帆：重慶經濟成長大陸第一
- 凱吉當惡靈戰警 動作戲親上陣
- 選前凱道造勢 北市啟動交管
- 首投族挺身愛國家 揪團投票去
- 中油：9至29日 油價不調整
- 馬吳中市海線拜票 鄉親熱情
- 東京血案 家屬拜訪日語學校
- 大陸春運開始 交通受考驗
- 吳興國義大利公演 未演先轟動
- 宋楚瑜訪花蓮 傅崑萁接機
- 宋：僅我有能力組大聯合政府
- 生病為何愛喝湯？追憶嬰兒食品
- 投信：Q1景氣觸底 蓄勢待發
- 全台設監測站 農產品安全把關
- 中市守望相助隊誓師 守護治安
- 楊進添訪露國 交換合作意見
- 藍孔雀受傷 金管處籲愛護動物
- 共和黨辯論 中國議題上檯面
- 市場拜票 美青睿靚同街無互動
- 選前衝刺 高市候選人馬不停蹄
- 命案失聯男生 疑滯留東海地區
- 穿高跟鞋跌倒 菜販挨告不起訴
- 粗話辱妻 夫判賠20萬
- 奈國總統演說 力阻罷工危機
- 福建抽砂船越區 海巡查獲送辦
- 調查：民眾用藥認知待加強
- 就學貸款 台銀16日開辦
- 列命案關係人 張父：兒子很乖
- 超級星期日 中市候選人忙掃街
- 爭議又起 菲抗議陸艦入侵南海
- 日擬公布涉案者姓名照片盼協尋
- 馬吳合體參拜 台中民眾樂相迎
- 藍營大遊行 支持者集結
- 東莞台商中風 小三通回台治療
- 國家環境教育獎 5月展開報名
- 傅崑萁：終生都是宋的好弟子
- 印發現完全抗藥性肺結核
- 綠建築納骨塔 臻愛樓啟用
- 誤信末日傳言 陸男悔不當初
- 結節硬化症 整合門診客製化
- 為台灣讚出來遊行 馬領軍出發
- 陸外交部：促中日關係穩定發展
- 北市大同高中活動中心火警
- 爭勞動權 台大生籌組工會
- 蘇花東澳段坍塌 入夜前搶通
- 圓山農民市集邀民眾辦年貨
- 金正恩慶生 官媒播開坦克畫面
- 越勞偷茂谷柑 只為嚐鮮
- 馬領軍遊行 籲對的方向不要變
- 日警發布通緝令 捉拿張志揚
- 陸春運返鄉大繞道 曲線回家夯
- 小瘤誤為青春痘 竟是結節硬化
- 楊秋興輔選 樂觀看選情
- 搶年輕票 投籃機尬小英同學會
- 涉東京血案 張志揚有前科
- 北市：研究生若有受僱可組工會
- 總統：照顧兒童就是照顧未來
- 黃金週日 立委候選人卯勁拚票
- 陸媒：李明博訪陸將談自貿協定
- 新疆發生規模5.0地震
- 陸軍已故上校 獲美頒獎章
- 為台灣讚出來 馬領軍連戰加入
- 酒駕撞死老翁 男子肇逃落網
- 涉發人身攻擊海報 派報生送辦
- 怕逼婚 陸拍賣網出租男友過年
- 張志揚通緝令尚未送至藏前警署
- 為台灣讚出來 酷酷嫂中市領軍
- 黃金週線收紅 逢回布局
- 超級星期天 花蓮選將猛衝票
- 日媒：張曾抱怨林芷瀅冷漠
- 遊行催票 馬：20萬人參加
- SBL璞園破台銀 4連勝
- 嘉檢前絕食 藍綠都上場
- 台女案 張父：擔不起也是要擔
- 鈕承澤拍愛 12分鐘一鏡到底
- 為台灣讚出來 台東萬人空巷
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 周美青廟宇祈福 民眾熱烈歡迎
- 綠嘆天王不夠用 藍有千歲團
- 高雄北區家扶主委 林勝德接棒
- 冬季防腦中風 保暖不可少
- 陣頭打造開運郵筒 傳新春祝福
- 名牌店前禁拍照 港人群聚示威
- 陸今年車市 成長上看1成
- 高雄芭棗節登場 年節好伴手
- 涉台女命案 張志揚幼時資優生
- 同居情侶吵架縱火 7鄰居燒傷
- 金正恩生日 軍事天才稱號加身
- 溫情攻勢 曹啟鴻籲屏東出總統
- 北市大同高中火警 無人傷亡
- 被指查賄不力 屏地檢反駁
- 金門轉暖 婦女採收花生
- 衝氣勢 馬領軍25萬人遊行
- 海外犯逾3年刑 返台仍須追訴
- 台女命案 日警全力追緝張志揚
- 深圳去年GDP逾5兆元
- 挺馬連任 藍營大老齊催票
- 基隆選委會主委病逝 選務如常
- 吳成典用馬吳配 國民黨指侵權
- 金：馬在花蓮氣勢旺 衝高票數
- 日警：張志揚在日 盼儘早到案
- 憂大選影響兩岸 陸客來台增
- 迷你馬快車道亂竄 警圍捕就範
- 吳敦義逛年貨大街 愛心義賣
- 半年3本反核書 劉黎兒籲廢核
- 美頒軍功獎章 凸顯台美準盟軍
- 味全尾牙不忘環保 籲吃八分飽
- 臨近春節 陸餐飲業面臨缺工荒
- 陸：今年春運 超過運能支撐
- 為台灣讚出來 中台灣展氣勢
- 渣打兩分行春節不打烊
- 攻擊日本目標 陸男在韓被捕
- 不怕景氣差 味全頂新兩岸加薪
- 台灣漁民海上遇險 廣東獲救
- 涉台女命案 張志揚未入境台灣
- 鄭人維兩罰不進 台啤不敵金酒
- 長官同僚推崇范嘉榮軍人典範
- 范嘉榮獲美獎章 家人倍感光榮
- 台女命案 刑事局：全力協助
- 人行：續行穩健貨幣政策
- 新病毒高招 偷完帳戶改餘額
- 藍營大遊行 國旗圍巾熱賣
- 高雄街友吃尾牙 席開120桌
- 髮捲妹相挺 民眾讚馬清廉
- 周美青苗市拜票 民眾冒雨爭睹
- 馬總統遊行 蔡得勝坐鎮維安
- 南非執政黨百年慶 萬人歡慶
- 花蓮掃街 宋楚瑜拿麥克風上陣
- 吳敦義訪李文良 否認拔樁
- 陸船艦入南海 遭菲律賓關切
- 涉台女命案 張志揚臉書關閉
- 裕隆本土自強 尾盤甩台灣大
- 日立高球賽 盧曉晴奪冠
- 駐日處將助張志揚維護司法權益
- 信用卡資訊遇駭 以視同恐攻
- 投票日前 北部東部水氣變多
- 北韓近5年進口汽車3C激增
- 馬吳台南合體 打文創政績衝票
- 伊朗再嗆 若遭禁運將封鎖海峽
- 霍金大壽 物理大師譽滿全球
- 為台灣「讚」出來 國民黨兵分四路連線大遊行(youtube)
- 回應大聯合政府 台灣馬總部：重演失敗的歷史
- 台灣總統大選 綠台北封街15萬人擠爆 藍四地遊行氣勢高 橘後山固樁一步一腳印
- 台灣總統候選人蔡英文台南造勢 盛況勝過阿扁競選
- 李登輝、林義雄及多位重量級人士將出面力挺台灣總統候選人蔡英文
- 蔡英文：不會贏者全拿 和在野黨分享權力共同建設台灣
- 決戰大台灣！蔡英文、蘇嘉全分進合擊 掃遍全國
- 台灣副總統候選人吳敦義拜訪民進黨謝系大將受矚目
- 楊進添訪露 成果豐碩
- 台灣總統大選宋楚瑜花蓮造勢 傅崑萁接機打破棄宋傳言
- 史上最大 中國31億人春運啟動
- 台灣總統候選人宋楚瑜：參選到底不負人民期待 馬施政差就應換人做
- 台灣總統大選蔡英文搶攻北二都 台北市輸贏盼壓至15萬票以內
- 天人交戰無可奈何! 台灣花蓮縣長傅崐萁今為馬站台
- 電台司令Radiohead 7月首度來台灣開唱 官網先行發佈消息
- Australia urges release of 3 anti-whaling activists on Japanese ship
- 台灣大選》美青嫂、扁家媳短兵相接 相隔10米道「視而不見」
- Philippine President warns of possible terrorist attacks on Catholic procession
- 中國國民黨立委邱毅爆 電視台老闆涉選舉賭盤?
- 台灣總統大選「超級星期天」 吳伯雄、郝龍斌、朱立倫通通站出來挺馬！
- 徒步掃街加廣播 宋楚瑜有練過
- Nigeria Labor Congress continues strikes against today rising fuel prices
- 宏碁CES展吸睛 全球最輕薄Ultrabook驚豔全場
- 綠批藍 不賄選就不會選
- 張志揚臉書關閉 張父不解
- 擬閣揆人選 蔡英文：言之過早
- NKorea TV shows Kim Jong Un is charge of armed forces, while SKorea President to meet with China leader
- 新北市啟用231處 免費wifi熱點
- 超級星期天！民進黨直搗藍營大票倉 蔡英文承諾執政後 籌組「大聯合政府」
- 印度瘧疾疫情升高 遊客應提高警覺採取防蚊措施
- Iraq’s Shiite-led government urges Kurds to face sectarian tensions led by political crisis
- 決戰倒數！民進黨陣營最後衝刺 力挺蔡英文做台灣「第一位女總統」
- 返鄉投票廣告 蔡籲遊子莫缺席
- 小英嘉縣掃街 盼票倉衝高票
- 油價暫不調整 中油提2因素
- 美國歌手碧昂絲產女 大手筆包下整棟醫院
- 「第一份工作是機場護照查驗」
- 台北馥敦南京館 『迎祥龍』住房專案 每房4888元起 邀您免費看展 再贈開運禮
- 馬來西亞反對派領袖安華 雞姦案不成立
- Physicist Stephen Hawking too ill to attend 70th birthday celebration
- 未來事件交易所：馬英九執政3年多 「房價過高」成台灣十大民怨之首
- 高空彈跳繩斷落水 澳洲女子命大僅受輕傷
- 揪感心！「電台司令」台灣演唱會票價最高4千 樂迷high瘋了
- World’s largest migration: 3.2 billion trips begin in China for Lunar New Year
- 日本警方台女命案記者會 台灣媒體吃閉門羹
- 林瑞雄返台 批小英言行不一
- 春節計程車加價 全台灣各地都喊漲
- 許信良：宋楚瑜有能力整合泛藍和民進黨合作 有機會成為台灣閣揆人選
- 蔡煌瑯：「大聯合政府」可避免內耗團結台灣
- 脫褲子搭地鐵! 全美國千人KUSO響應
- 美國華爾街日報：馬英九對中國開放 打擊台灣中低收入者
- 農曆過年近 網購超商年菜好便利
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中國民運人士擬推 陳光誠角逐諾貝爾
- China media: 15 Tibetan monks set themselves on fire in less than a year
- D&G香港分店只准「中國客」拍照！ 群眾抗議：種族歧視
- 選前衝刺 選將雲林拚票
- Nigeria: More than 10 thousand protesters to rally over fuel prices
- 美學者：化解兩岸歧見 馬較佳
- [快訊]驚傳名古屋尋獲張志揚屍體 日本警視廳將召開記者會
- 馬：蔡蘇沒共識 怎達台灣共識
- 日本2女學生命案 傳兇嫌遺體在名古屋發現
- 張志揚被帶回警署 下車時割喉自盡
- 馬台商後援會：蔡兩岸政策搖擺
- 搶攻中興新村 小英列車造勢
- 回應老宋重砲轟擊 吳敦義：環評通過台灣北宜直鐵就動工
- 雲林造勢 小英：有工作才安定
- 宋：看傅表態挺馬 內心有波折
- 潘內達：伊朗尚未決定製造核武
- 金正恩09年影片 揚言開戰
- 楊進添會美議員 爭取F16案
- 歧視稱呼亞裔客 披薩店道歉
- 黑奴遭虐成小學作業 家長抗議
- 嬰兒期睡不好 長大也一樣
- 準備歐峰會 德法領袖會柏林
- 北部多雲有雨 中南部見陽光
- 奶油男孩 小池徹平婉拒鮮奶油
- 葉門賦總統豁免權 民反彈
- 伊朗地底設施 開始提煉濃縮鈾
- 台股開盤下跌27.87點
- 南京劫匪懸賞千萬
- 大選前 CES添電子題材
- 加州小姐選拔 首見女同志角逐
- 區域變動 以增軍費近8億美元
- 德法領袖再會談 歐元創新低
- 雞姦案證據不足 安華獲判無罪
- 不求助UN 阿盟增觀察員駐敘
- 陸1成基金會受捐金額掛零
- 奧運倒數200天 英國超興奮
- 陸去年經濟成長 可能保九
- 花蓮挺馬大會 傅崑萁現身
- 傳金正日曾想仿鄧退居2線
- 金融不振 台股區間整理
- 新台幣盤初走升
- 低利救市 歐銀將步聯準會後塵
- 西藏冬蟲夏草價格創新高
- 反美 查維斯歡迎伊朗總統來訪
- 前教練出書談伍茲 最怕大失誤
- 陸客健檢醫美 30家醫院代辦
- 教師檢定 網路報名10日展開
- 陸股龍年拚逆轉 券商看法分歧
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 南韓國家退休基金獲准投資陸股
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 何俊仁參選港特首 泛民內訌
- 賭盤影響選舉 邱毅籲嚴查賄
- 呂紀花鳥畫 深受帝王喜愛
- 全國青少年網球賽 開放報名
- 傅崑萁挺馬 橘：票在人民手上
- 油價暫不調整 藍綠互槓
- 開發通路 北科大商品可望登陸
- 藍：真正賄選是民進黨
- 陳(沖)：油價凍漲 無關選舉
- 蔡拋大聯合政府 藍：選舉操作
- 春運河北大霧 10條高速關閉
- 丁觀鵬摹顧愷洛神圖 故宮展出
- 東海岸自行車賽 首次給獎金
- CES展前 宏?再推新款筆電
- 傅崑萁挺馬 藍：肯定總統政績
- 搶春節買氣 燦坤全國電促銷
- 國務院智庫：陸企今年恐最艱困
- 友達涉壟斷 最快3月結案
- 大聯合政府 吳敦義批徒曝其短
- 中共黨報高度肯定重慶
- 北市抽驗金針 一半不合格
- 傅崑萁挺馬 藍挺綠嘲諷
- 去年法拍屋市場 6年新低
- 沉冤昭雪 安華嗆推翻腐敗政府
- 傅崑萁公開挺馬 穩台灣大局
- 陸過年最煩問候語：有對象了嗎
- 高雄年節食品 蜜餞違規率高
- 新北購物月壓軸 投票日搶好康
- 選前高雄造勢 藍綠別苗頭
- 奇美健康巡迴車 投入偏鄉醫療
- CES起跑 大廠自走步調
- 年關需求 台幣午升0.9分
- 18日封關 龍年30日開紅盤
- 助東非飢荒 台灣捐百萬美金
- 瓜國擬入國際經銷權組織
- 黑槍嚴重 越獵槍列管
- 歐債惹禍 人民幣貶幅3週最大
- 10大烏龍新聞 遭諷新聞奇蹟
- 公平會併消保會 陳(沖)：可思考
- 技術分析師：金價移動均線走空
- 政策大不同 兩韓關係僵化難解
- 總統：打造高雄自由經濟示範區
- 檢察官評鑑 曾勇夫：鎖定名單
- 把關年貨 消保官查三鳳中街
- 怕被笑沒吃到 男性侵女友判刑
- 陳(沖)：國安基金啟動 沒設期限
- 高空彈跳繩斷 勇女墜百尺生還
- 中途學校只收男 中市找安置處
- 綠推大聯合政府 藍批蔡騙票
- 經建會招商收成 陸續簽MOU
- 蘇花東澳段落石不斷 暫封閉
- 歐債 劉憶如：台灣可更上層樓
- 林芷瀅男友談心情 難過但堅強
- 傅挺馬 花蓮議長：助衝高票
- 陸發射高解析度立體測繪衛星
- 綑綁痛毆女友 醋罈子情人遭訴
- 結合港區 環署擬推廢棄物填海
- 港研材料利散熱 電子品將縮小
- 雙北房市 總價500萬受歡迎
- 6度訪問 李明博抵北京
- 台股收盤跌27.47點
- 金融軟腳 7100不保
- 台股收跌27.47點
- 美選總統 扮裝皇后露波參一腳
- 雙巨頭領軍 宏?CES展實力
- 周小川：有能力控制地方債務
- 1月台指期跌29點
- 樹菊橋 台東精神新地標
- 1月電子金融期跌
- 周小川：經濟成長下行壓力增大
- 李明博訪北京 談後金正日問題
- 日媒：張志揚曾潛伏東海區
- 花蓮地牛翻身 震度4級
- 自閉症爭議者 控醫學期刊
- 蘇嘉全宜蘭掃街 爭農漁民選票
- 韓片「登陸之日」票房不樂觀
- 側坐機車等父被開單 法院撤銷
- NBA雷霆勝馬刺 3連勝
- 貨輪斷裂漏餡 紐民海灘撿奶粉
- 菲宗教大遊行 警防恐斷訊
- 鼻煙壺造型悠遊卡 10日開賣
- 春運 陸售票網日點擊逾十億次
- 好狗命 英酒吧推肉味啤酒
- 墨留學生：台灣讚
- 聯電Q4優於預期 季減3%
- 上周外資賣超6.81億元
- 美校園暴力 少女搭校車遭圍毆
- 大聯合政府 呂：要先黨內共識
- 金正恩抄蒲亭？騎帥馬耍Man
- 人行委員：陸應緊貨幣 寬財政
- 三大法人賣超台股6億元
- 愛迪生公益 還差3百多萬
- 想度假想瘋 美婦謊稱女兒過世
- 青海藏僧自焚 傳數百人示威
- 日警通緝張志揚 海報改版
- 正副機師同時暈眩 英航迫降
- 雇主不給選舉假 最高罰30萬
- 京滬公租房試點 不售個人
- 花蓮午後5震 規模最大4.4
- 尬智慧手機 相機廠精銳盡出
- 投票日剛好排休 不能補假
- 港媒：非法買賣卵子或入侵
- 印下修經濟成長率至7%
- 胡志強：不能沒有馬英九
- 民運人士擬推陳光誠角逐諾貝爾
- 蔬果農藥殘留 北市17件違規
- 走私未稅香菸 海巡攔截
- 郝龍斌站台 盼翁重鈞連任成功
- 新台幣兌美元升 4分
- 千正明為戲墜馬 差點沒命
- 勞保紓困貸款 16萬多人申請
- 日好社區落成 八八災民入住
- 陸春晚門票 黃牛價上看14萬
- 廣西雨雪 多條道路中斷
- 不坐安全椅 為童找誘因坐穩
- 去年大陸土地出讓金額 續增
- 新北新年福袋 象徵希望無限
- 橙蜜香番茄 美濃優質農產
- 挺郭玟成 民進黨發信唯一支持
- 去年貿易出超 歷年第 3高
- 粵將嚴格處理孕婦赴港分娩
- 內政部：龍年保母需求尚可滿足
- 合格TES電動機車 新增 3款
- 催出支持者 馬營複式動員拜票
- 網購超商年菜 留意保存方式
- 周賜海推物價凍漲 黃偉哲掃街
- 珍惜糧食 學童贈街友午餐
- 蘇花東澳段 恢復通車
- 家有病童 沈可尚拍片感同身受
- 蘇嘉全基隆掃街 盼疼惜好人才
- 11年老笑話 千人脫褲搭地鐵
- 南韓首長：不應高估中國角色
- 十大表演藝術新聞票選開跑
- 金龍獻瑞 新北福袋10+1元
- 北京延慶發現恐龍足跡化石
- 在美訟案開庭 友達：力爭清白
- 湖人擊敗灰熊 主場6連勝
- 車禍認識小三 大陸幹部被停職
- 高雄花海景觀 增闢為13區
- 優良哺集乳室評選 科教館奪金
- 消磁住戶感應扣 管委會遭判賠
- 粵港召開工作會議 推雙邊合作
- 蘇貞昌輔選 籲催出選票
- 被食物噎死 男獲賠2100萬
- 陸改革瓶頸 石頭摸上癮不過河
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 銀行運鈔搶案偵破 5嫌到案
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 「菲」常靈驗 黑耶穌人氣高
- 陸茅台拍賣 1瓶逾700萬
- 陸出口產品 美日歐市占率下降
- 選購乾金針 農糧署籲認明標章
- 張泰山好薪情 2年近7百萬
- 花蓮地檢署查賄 9人到案
- 春節成婚 可預辦登記
- 外資匯入 新台幣收升4分
- 德出口彈升 增強經濟後盾
- 盧彥勳備戰澳網 先調時差
- 施明德若生子 戲稱取名施七十
- 屏市槍擊案 警方鎖定1關係人
- 蔣勳寫少年台灣 盼新世代冒險
- NBA大歐將上湖南衛視春晚
- 寒冬送暖助弱勢 紅會送年菜
- 3項軌道改善案 經建會通過
- 科學園區通過8件投資案
- 外媒關注台大選 NHK陣仗大
- 建商延遲交屋 判賠2千萬
- 陳奕迅專輯 橫掃年度十大
- 金針去硫 浸水半小時煮3分鐘
- 餐廳員工疑過勞死 中市勞檢
- 4分鐘砍4人 男判無期徒刑
- 南服中心將發送總統紅包袋春聯
- 疑久病厭世 前深坑鄉長投河
- 海巡署屏東破毒品廠 逮2嫌
- 周美青訪客庄 噓寒問暖超親民
- 台北金門加班機 11日訂位
- 仔仔小小彬 險為小三反目
- 選舉投票日 台北金門航線增班
- 海巡潛水裝亮相 搶時間救溺
- 花蓮福祉優先 傅崑萁挺馬
- 電台司令7月來台 票價佛心級
- 陳菊公務輔選兩頭忙
- 陳以真發誓不抹黑 陳明文反駁
- 消費電子銷售 今年破1兆美元
- 憂兩岸生變 前南縣副縣長挺馬
- 晚了半個月 台東鸞山梅花盛開
- 倫敦場館 綠能環保為設計主軸
- 北韓漂流者離日 擬經北京返國
- 新莊運動中心 預計5月完工
- 成立抓鬼大隊 楊應雄防奧步
- 九把刀：陸版那些年 少9秒
- 詐P幣牟利 PTT版主遭訴
- 林瑞雄不丹行 帶回祥和之氣
- 滬兩會將開幕 新政委姚明受訓
- 師生聯手出書 守護弱勢孩子
- 傳張志揚屍體 名古屋尋獲
- 日媒：張志揚屍體在名古屋找到
- 杜絕奧步 謝國樑懸賞2百萬
- 倫敦拼奧運 皇家閱兵場變沙灘
- 陳妍希：想和戲中柯景騰在一起
- 天冷洗熱水澡 通風防中毒
- 12月出口 不如預期
- 疑工作壓力 女法官燒炭獲救
- 微風集團將開信義店並進軍大陸
- 傳張志揚在日警前自刎身亡
- 女兒勸架反遭砍 狠父判6年
- 能源技服產值 估年逾2百億
- 劉憶如：去年整體出口狀況不錯
- 日媒：警方圍捕 張志揚自刎身亡
- 今彩539開獎
- 看衰景氣 郭董：打三呆出三閒
- 賈靜雯公益獻聲 給孩子信心
- 來台觀光客成長 全球平均2倍
- 軍教課稅上路 師資需求增多
- 威力彩開獎
- 林芷瀅姑姑：凶嫌自殺傷害更大
- 吳敦義：環評過建北宜直線鐵路
- 消費力東移 新興市場將成主力
- 張志揚藏刀 警局前自刎
- 李胡會 韓陸討論後金正日變局
- 幼童未坐安全椅 衝力30倍
- 吳成典文宣改善 藍不追究
- 張志揚傳死訊 依法可獲不起訴
- 日媒：張志揚自刎 警方疏忽
- 中韓元首：共維朝鮮半島穩定
- 輔選蔡 李辦：任何形式都可能
- 印中邊界會晤 將討論地圖架構
- 涉台女命案 張男內向不多話
- 張志揚傳輕生 張父明晨赴日
- 張家赴日 外交部助訂機位
- 徵金融交易稅 歐盟內部意見多
- 英籲民眾每週至少兩天滴酒不沾
- 大選倒數 千餘名教授廣告挺馬
- 槍擊案週年 歐巴馬讚吉佛茲
- 郭董：宇昌案賺的錢應繳交國庫
- 低調迎卅歲 英王妃今年好忙
- 陸官員賀年卡以官銜稱劉德勳
- 拓版圖 Netflix登英愛
- 台商資助陸童 保存中華文化
- 陸最捧場 勞斯萊斯銷量破紀錄
- 留日命案 被害家屬恐求償無門
- 拜票操勞 選民心疼周美青
- 友達案 若一審有罪可先關人
- 雙北市社會住宅用地 同意撥用
- 馬三重掃街 重溫吃蚵仔煎舊夢
- 年貨大街 129家衛生需改善
- 陸：擬推動長期基金投入股市
- 走出去 陸官方支持外語期刊
- 台女受害家屬：凶嫌動機無交代
- 出口衰退 經濟好壞看歐債
- 威力彩頭獎槓龜
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 北京台協：估20萬台商返台投票
- 太敏感？國台辦例行記者會延期
- 吉佛茲腦傷康復 政治前途未卜
- 妻炒匯掀波 瑞士央行總裁下台
- 郭董：哪有企業能等半年換政府
- 阻歐債擴散 德法強調振興經濟
- 大陸：密切關注美國戰略調整
- 美國總統歐巴馬宣布軍隊瘦身 10年削減5000億
- 主計處預測 1月台灣物價恐再攀升
- 台灣廣達電腦 12月營收914.71億元
- 親子夫妻要和諧 犀利溝通妙智慧
- 張志揚自裁前承認犯行
- 日本警方: 台灣男子張志揚自刎前 大致交代案情
- 美國華爾街日報：馬英九親中政策讓台灣勞工失望 蔡英文有機會贏得大選
- 蔡英文：「大聯合政府」降低內耗 台灣人民厭倦藍綠惡鬥
- 台灣總統候選人宋楚瑜：用司法壓迫傅崑萁轉向 糟蹋客家人
- 法新社：南部選民指馬英九傾向中國 台灣遲早成為第二個香港
- 台灣勞委會：選舉投票日勞工放假一天
- 新住民挺小英 擔心馬傾中台灣會被中國統一影響母國安危
- 彰化縣府送碗組給台中南投村里鄰長為那樁？台灣民進黨議員率眾抗議
- 宏達電CES展秀新機
- 蔡英文氣勢揚中國很緊張 放話恫嚇台灣人民
- 台灣團結聯盟主席黃昆輝 故鄉雲林為小英站台
- Taiwanese double murder suspect kills himself: Tokyo police
- South Korean President Lee Myung Bak and Chinese counterpart Hu Jintao agreed to work on a free-trade
- 美聯社報導 中國運用商業利益影響台灣選舉
- Iraq: at least 16 killed in sectarian violence related to terrorist group
- France calls for new sanctions against Iran for enriched uranium: French Ministry
- 迎接金日成及金正日誕辰 朝鮮擬2月起“大赦”罪犯
- 奈及利亞全國大罷工 店家、學校、銀行全部停擺
- 搭紐約地鐵一人占兩位 可能遭刑警逮捕入獄 甚至驅逐出境
- 美國總統夫人蜜雪兒白宮大搞派對奢華？ 白宮聲明：媒體過度渲染
- 犯罪的是30歲的成人 吳念真呼籲：「放過哭泣的父親」
- 美國眾議員為促軍售案 安排多國會議員訪台了解需求
- 蘋果董事疼庫克 送近4億美元股票 有望成為年收入最高執行長
- China: Obama’s military strategy to Asia is unfounded
- NBA上週東西區最佳球員出爐 詹姆斯與布萊恩 榮譽上榜
- 台灣旅美投手陳偉殷合約總值 創下旅美史上最高薪資
- 傅崑萁挺馬 藍：不會干預司法
- 新北市選情 馬總統：很有信心
- 馬英九回應蔡：不是聯合政府而應要是「廉能政府」
- Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi gears up for running for a parliamentary seat
- Leopard killing one, injuring two in India sent to nature reserve
- 台灣科學界大連署 中研院以科學家的良知 領頭替蔡英文人格操守背書
- More Tibetan monks protest of China authority by self-immolation
- 馬回防新北 林口掃街掀旋風
- 周美青市場拜票 粉絲群歡呼
- 蔡英文：台灣須團結，團結真有力！ 引用蔣渭水名言 回應中國國民黨質疑
- 蔡英文：台灣經濟發展沒有公平分配 國際媒體持相同看法
- 翁金珠：台灣總統大選彰化要贏5萬票 坊間傳言「馬英九會落選」
- 綠：國民黨自己在搞拉伕
- 宋：當選後召開國是會議
- 決戰中台灣 胡志強：藍軍會贏
- 北韓將大赦囚犯！ 慶助金日成及金正日誕辰
- 23位中央研究院院士87位科學家力挺台灣總統候選人蔡英文
- 台灣外交官劉姍姍虐傭案1月27日開庭
- Kazakh President Nursultan Nazarbayev to allow parliament elections after riots
- Germany urges Greece to work out austerity to secure second bailout
- 傳張志揚父母擬下午5時赴日本
- Syria troops open fire on protesters in Homs as Arab League observing
- Saudi Arabian Oil Co to offer full contracted crude supplies to Asian buyers
- IAEA: Iran begins enriching uranium, US: not possible for peaceful purposes
- CES 2012超吸睛！ 首款以「Sony」為名的 Xperia S
- Manila alert lifted as parade ends without terrorist attack
- Beyonce Knowles and Jay-Z splash out over $1.5 million on their newborn daughter, Blue Ivy
- 馬狂掃新北市 燙髮女衝出支持
- 號稱全世界最薄手機 中國華為發表Android 4.0手機「Ascend P1 S」
- 總統臉書貼文：找回失去的清廉
- 台灣前總統陳水扁岳母告別式 吳淑珍感慨民進黨「人情冷暖」
- 年終獎金超豐厚！台灣服飾品牌Lativ最高40個月
- Hungarian President Pal Schmitt to name appoint Arpad Kovacs to Fiscal Council
- 台灣台中副市長之子 師生戀剪不斷
- 聯想發表史上第一台Android 4.0的電視 Lenovo Idea TV K91
- 春節捐血點不打烊 愛心捐血不落人後
- Hong Kong Ocean Park attracted nears 7 million visitors last year
- NASA head meets to discuss artifacts’ ownership
- 本著良知挺蔡英文 近百位科學家連署背書名單
- Syrian President Bashar al-Assad threatens Syria need to pay a “heavy price” to protest against him
- 華碩宣布Transformer Prime變形平板提早升級Android 4.0
- 遠傳電信12月份營收69.83億元 EPS0.23元
- 馬批蔡英文 面對利益不知迴避
- Nokia cooperating with Microsoft starts battles with Apple and Google in smartphone market
- Iraqi consumer prices mounted 6 % in 2011
- 經濟部「黃金10年」 舉辦三場台灣未來國家願景論壇
- 大聯合政府 馬營：綠騙了3次
- 立委選舉每票2000元 台灣高雄地檢署聲押3樁腳獲准
- 法國球星坎托納登報聲明 要競選法國總統
- Samsung plans to bring us a super-size smartphone, Galaxy Note
- 勞資談判破裂！ 中國富士康傳上百名員工鬧跳樓自殺
- 新竹拜票 馬英九盼繼續掌舵
- 藍：聯合政府是騙票選舉語言
- 馬訪柿農 批柿價風波害農民
- 台灣藍綠對手陣營搞絕食 1人送醫、1人吊點滴
- 支持者熱情 酷酷嫂難彎腰回謝
- 王應傑公開信挺馬
- 宋：當選後籌組影子內閣
- 陸三線城市女性 網購潛力強
- 小英嘉義造勢 稱適合領導國家
- 周美青三重拜票 搶攻綠營票倉
- 馬：廉能政府更勝聯合政府
- 馬魅力席捲風城 馬迷尖叫不已
- 王金平：挺馬帶給人民安全感
- 美媒指馬開放錯誤 尹啟銘駁斥
- 奈及利亞民眾抗爭 全國癱瘓
- SKE粉絲張志揚 遭警鎖定
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 焦點人物 奈及利亞總統強納森
- 義債重挫 國際油價跌
- 劉姍姍案27日開聽證庭
- 愛環境 巴西鼓勵少用塑膠袋
- 駭客入侵 歐盟機密個資曝光
- 友達案美開庭 友達樂觀
- 友達案拖年餘 家屬：很辛苦
- 蜜雪兒派對奢華？ 白宮指渲染
- 前人行顧問：陸今年不致硬著陸
- 選前低迷 個股表現
- 巴西東南豪雨 災情不輕
- 萬華區公寓火警 警消救災
- 美性虐兒童犯 逾35%未成年
- 冷氣團加水氣 11日天氣漸差
- 地鐵1人佔2位 小心紐約坐牢
- 訪台了解需求 美眾議員促軍售
- 台股開盤上漲42.33點
- IAEA證實 伊朗啟動鈾濃縮
- 向警消謊報案 男惡作劇被逮
- 菲最大宗教遊行 時數創紀錄
- 不憂地球末日 學者指逾5億年
- 陳偉殷將加盟金鶯
- 關懷外勞 馬總統印尼話問好
- 受害台女家屬赴日 送最後一程
- 扁岳母告別式 至親好友送行
- 食品多「三無」 越人春節憂
- 花蓮上午兩震 最大震度3級
- 蘋果疼庫克 送近4億美元股票
- 股匯雙漲 台幣盤初勁升逾1角
- 慰留不成 歐巴馬幕僚長換人
- 受惠外援 薩爾瓦多就業改善
- 美媒：金鶯隊將簽下陳偉殷
- 入冬以來 加國溫暖異常
- 水位持續偏低 鄱陽湖再拉警訊
- 謝坤達扮奶奶 金剛芭比上身
- 張志揚父暫不赴日 靜待通知
- 張嫌自殺 林父遺憾不接受
- 小英掃彰化 再喊話大聯合政府
- 吳敦義：迷航是民進黨寫照
- CES登場 智慧聲控TV爭鋒
- 超異能人士 螢幕特搜
- 3年合約 陳偉殷加盟金鶯
- 鋁價崩跌 美鋁Q4盈轉虧
- 歹年冬 華爾街菜鳥薪酬凍漲
- 蘇格蘭皇銀傳投銀部門裁4千人
- 蘇嘉全淡水掃街 強力催票
- 巴黎妓院回憶錄 票房破34萬
- 友達案樂觀 盤中漲停
- 買盤進場 台股續揚
- 惠貧童組織 首創太陽能平板
- 陳致中臉書感嘆 質疑陳菊
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 教育基金會 12家特優
- 烏坎村後續 鄭雁雄退任一把手
- 愛心不打烊 春節捐血點續開放
- 拉攏民心 南北韓進行特赦
- 併消保會？吳秀明：短期不會
- 摩托財報差 Google臉綠
- 霧鎖大陸華北 公路航空受阻
- 詹姆斯與布萊恩 上週最佳球員
- 避反托辣斯 公平會設遵法機制
- 回應蔡 馬：民眾盼廉能非聯合
- 經部：歲末搶單行動至少延2季
- 張嫌自刎 外交部嚴正關切
- 陸清查小金庫 逾千億元未繳庫
- 媒體緊追張父 吳念真籲放過
- 張志揚自裁 日警方承認疏忽
- 北韓人民軍誓師效忠金正恩
- 大聯合挨批 小英籲藍開闊心胸
- 不景氣 郭台銘盼減國防增社福
- 人情冷暖 吳淑珍：怨嘆啦
- 巴格納尼攻31分 暴龍啃灰狼
- 陳偉殷合約總值 旅美史上最高
- 路面鬆軟 預拌車掉山溝
- 嘉市選前之夜 交通管制
- 駐宏使館辦元旦慶祝活動
- 流感併發症 累計20人死亡
- 國際學者維也納研討百年中國
- 珍怨人情冷暖 菊：尊重體制
- 陸衛生大頭條：八毛治十萬元病
- 消保團體查 桶裝瓦斯疑量不足
- 陸去年貿易順差1551億美元
- 絕食6天 蔡啟芳送醫急救
- 李遠哲連署 為小英背書
- 拼鈔達人 調查官搶救680萬
- 兩岸首合拍陸客自由行電影
- 張志揚父親擬傍晚赴日
- 民團提陪審團法 倡司法民主化
- 邦交國傳不穩 外交部澄清
- 選情緊繃 國民黨推保馬三絕招
- 行動上網試用 陷阱多無法罰
- 股匯齊揚 新台幣午升1.48角
- 買林口合宜宅 留意景氣
- 宗教團體籲原民 反賄選做巴萊
- 興富發砍價 遠雄砲轟不負責
- 公牛內外兼備 對活塞13連勝
- 提前大掃除 用水沒煩惱
- 陸海洋局：陸入海河流污染重
- 花檢：賄選情資 5件較具體
- 台鐵東線春節增班 車票快賣完
- 公車更貼心 身障者行得通
- 大選年 美擬設工作小組瞄準陸
- 大聯合政府 施：勿招降納叛
- 低碳社區 環保署盼借鏡國外
- 郭董：少買武器 增加社福預算
- 吳秀明：春節前查物價 未異常
- 九二共識 藍綠各自表述
- 谷歌電視夯 英特爾無線攻客廳
- 中市林地租用爭議 圓滿解套
- 張志揚父親出發搭機赴日
- 中油與澳企簽約採購天然氣
- 邵曉鈴出馬 陪周守訓掃街
- 台股收盤漲85.83點
- A7合宜宅走向實用精品
- 輪動反彈 開高走高
- 23處出租國宅 改造大作戰
- 綠批剽竊政見 中市府盼挺建設
- 今年ECFA利用率 將逾5成
- 陳菊拚選戰 籲遊子返鄉
- 台股開高 收漲85.83點
- 1月台指期漲115點
- 1月電子金融期齊漲
- 隨意給陌生人鑰匙 美飯店遭訴
- 送馬國總理次貨 印外長尷尬
- 林瑞雄：遷都中部 均衡發展
- 家囤爆竹炸傷小孩 夫婦判賠
- 陸官媒網站上市熱 人民網搶先
- 員警押解人犯 搜身上銬不能少
- 小英彰化掃街 醫生護士相挺
- 美財長訪陸 聚焦貨幣貿易歧見
- 三星去年營收稱霸全球科技業
- 生產專區建功 花卉外銷創新高
- 李登輝登廣告挺蔡 可望再站台
- 大陸解除台灣食品登陸限制
- 張志揚父母下午搭機赴日善後
- 三大法人買超台股逾112億元
- 農村再生計畫 凝聚社區願景
- 撩人照遭拒登紀念冊 女孩抗議
- 魚塭工寮涉製毒 警逮3嫌法辦
- 張志揚自刎 日本警視廳遺憾
- 打造俄羅斯風 詹振揚徜徉左岸
- 北市狼師涉性侵 停聘待調查
- 越南新住民返鄉 2子染登革熱
- 陳信安起飛 獲選單週最佳球員
- 初選前 羅姆尼愛炒魷魚遭圍剿
- 鄭雁雄可能兼任市人大主任
- 金門大橋75歲 慶祝活動1年
- 十年關灣 示威訴訟討公道
- 行政立法2院長 聯袂挺林益世
- 豐田台灣產量 破27年新高
- 林口A7合宜住宅 10月申購
- 春安勞檢 感電墜落災害最多
- 滬政協 姚明誠品書店成焦點
- 阻魯希迪訪印 各方籲註銷簽證
- 專家：大陸房市讓人憂
- 簽約金2百萬 洪臣宇加盟桃猿
- 陸大學排行 北大蟬連5年榜首
- 因應無薪假 北市續推進修課程
- 總統訪竹縣 拉抬徐欣瑩聲勢
- 新台幣兌美元升1.54角
- 新疆去年受援 逾500億元
- 專家：希臘恐遲早離開歐元區
- 100年稅收 超徵470億
- 海外民運觀選團 首訪民進黨
- 防止噪音污染 北市送爆竹CD
- 吳伯雄贈球棒 翁重鈞強棒出擊
- 扁岳母出殯 骨灰與夫婿相伴
- 兩岸互設辦事處 預計首季掛牌
- 保育多樣生物 社區居民自己來
- 統一獅開訓 宣示要最強
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 張志揚已身亡 日警續查凶案
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 拿破崙送妻壁畫 故宮開箱展示
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 立委選舉 嘉市設原民投開票所
- 市民需要教化 粵人大代表惹議
- 魚營養價值高 年菜健康加分
- 當代傳奇義國公演 琵琶搞遺失
- 張志揚父母 哀傷赴日善後
- 南迴安朔草埔拓寬 車程將縮短
- 流感門急診攀升 克流感搶手
- 黃志龍受邀獅春訓 續談簽約
- 視訊來了 學生設計作品提醒你
- 超商歲末回收 抵用金2倍送
- 金門防風林發現552顆子彈
- 觀光業升級優貸 利息補貼展延
- 寒冬送暖 獨居老人共享團圓飯
- 承諾減薪 比內閣卻調薪自肥
- 陸：今年控制能源消費將有進展
- 施顏祥：國際經濟盼可逐季回升
- 曾勇夫探吳東諺 勉繼續寫作
- 花蓮選前之夜大遊行 警籲理性
- 台女命案 曾勇夫：會協助家屬
- 成大等4校 下學期可跨校選課
- 台北電信展下月重出江湖
- 參加國會補選 翁山蘇姬定了
- 免費治病？山東20萬人被試藥
- 被控違選罷法 涂醒哲判無罪
- 雄檢查賄選 聲押3樁腳獲准
- 遲來溫暖 旅菲台商濟孤老
- 探訪尤宏 吳敦義：感佩老朋友
- 台幣30.051 兩個月新高
- 北市歲末安檢 3餐廳挨罰
- 小英橫掃中台灣 直呼好熱情
- 過好年 台糖油糖肉價下跌
- 工作簽證新規定 赴越教師困擾
- 肛交被發現殺人 男判8年定讞
- 蔣為文未升教授 成大：可申訴
- 立委候選人遭恐嚇 警送辦2人
- 陸禽流感病例 官：不會有問題
- 總統大選 選舉人逾1808萬
- 屏教大屏商技 擬4年內合併
- 台中掃街熱 小英心情樂
- 陸：反對外國對伊朗動武及制裁
- 全球暖化可能延後下次冰河期
- 改革最高法院 558人連署
- 柯受良無緣看陣頭 柯有倫遺憾
- 外包人力引質疑 唐榮工會陳情
- 北京節能 機關下班提前關空調
- 金門直銷中心 提供優質農漁品
- 冬季乾眼 除溼機電暖爐用太久
- 朱立倫請假 議會為禮券吵很大
- 100年稅收 歷年次高
- 喉返神經偵測 降低術後併發症
- 馬尼拉恐怖威脅 警全面戒備
- 綠批政府濫買廣告 藍反駁
- 陸貿易成長趨緩 創2年新低
- 陳怡蓉新年願望 暫別演藝圈
- 副總統輔選 挺黃昭順侯彩鳳
- 被疑整形 陳喬恩：啼笑皆非
- 寒流埋伏睡車上 縣長獎金慰勞
- 台鐵高架化 林邊站啟用
- 誆毒犯助關說 北所管理員被訴
- 會館救生員沒在場 孩童溺斃
- 接送女友丟菸蒂 遭罰9萬5
- 逾2.7兆元 鴻海營收創新高
- 76家上市櫃 擬採電子投票
- 貓熊野放先遣隊 明天出發
- 尬蘋果 惠普戴爾推超薄筆電
- 奢侈稅優先支付國民年金保費
- 美財長訪陸 為歐巴馬連任鋪路
- 囤積未稅洋菸陸貨 2男送辦
- 台女命案 法部：持續關注案情
- 蘇珊薇格將登台 歌手相約朝聖
- 總統大選正熱 銀髮協會提建言
- 印3偽醫2小時切除61輸卵管
- 漁業署：陸漁船越界 協調約制
- 蔬果檢驗不合格 下架開罰
- 陸汽車數量 突破1億輛
- 南海爭議 菲籲陸依國際法解決
- 母親車禍 劇組圍爐陳柏霖缺席
- 啦啦隊拋接意外 教練遭起訴
- 大陸解禁 運動飲料出口利多
- 爭取制裁伊朗 美財長訪北京
- 王宇佐楊宗樺 拚戰澳網會外賽
- 留才 企業得發行限制型股票
- 台塑年終 王文淵：4.7個月
- 香港迪士尼盈利增 但仍虧損
- 景氣嚴峻 王文淵：作好工安
- 港府擬徵垃圾費 先問民意
- 春節替代路指引 螢光黃綠標誌
- 大選 王文淵：支持友善台塑者
- 國際人士來台觀選 拜會各黨
- 去年12月 6家金控虧錢
- 大選近 最高檢：注意謊報情資
- 今彩539開獎
- 美債台高築 直逼全國經濟總值
- 暗指移民有體臭？ 澳議員失言
- 小小彬牙垢有害菌 口香糖防蛀
- 收留女性友人下酒性侵 男判刑
- 溫家寶：中韓儘快談自貿協定
- 大樂透開獎
- 備戰奧運 體委會全力以赴
- 張志揚雙親抵日 明天認屍
- 雲檢布線防賄 天羅地網
- 小英中市掃街 男攜改造槍被逮
- 華航擬停直飛倫敦 與荷航共班
- 看經濟 劉憶如：別太緊張
- 李明博訪中 促中說服北韓開放
- 空巴機翼裂縫 澳協會示警
- BERI：台投資評比全球第3
- 柯佳嬿慶生 哭戲中度過
- 選前遭圍剿 羅姆尼贏面仍大
- 防口蹄疫 南韓海關嚴把關
- 新台幣是否續升 須視外資動向
- 郝龍斌站台 盼民眾支持蔡正元
- 法國頂級信評 惠譽今年不調降
- 聯貸案到期 奇美電請求協商
- 民進黨籲加強候選人維安
- 刺殺南韓海警 大陸漁民被起訴
- 靠貼片戒菸難 鐵下心才有效
- 林口2男街頭互砍 1死1傷
- 新版千歲宴 少油少鹽低卡路里
- 最後一夜 家屬靈堂陪愛女
- 週年 油價3周不調
- 面板業長期發展 經部提策略
- 大樂透頭獎1注中獎
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 菊友會將挺陳致中 菊未回應
- 員警機敏 持槍男被識破
- 台北捷運 將突破50億人次
- 印度兒童營養不良 總理稱國恥
- 小英：資歷顯示我最有資格執政
- 陸客捧場 港迪士尼樂園虧損降
- 惠譽：義信評遭降機率大
- 綠抗議打壓 雲檢：依法查賭盤
- 楊進添任特使 出訪多國
- 華航：停倫敦直飛 最後選項
- 台灣87位科學家、23位中研院士 發表「科學家的良知、蔡英文的承擔」聲明
- 中國北京台商協會 估20萬人返台灣投票
- 給台灣①個機會 李登輝登廣告挺蔡英文
- 台灣民進黨：馬政府去年一年花16億登廣告 藉此掌控言論干預新聞
- 鴻海去年營收2.77兆 年成長19.89%
- 為享有香港社福 中國大陸孕婦花大錢赴港産子
- 美國德州60年老樓房拆除 5秒夷為平地(YouTube)
- 綠營估 台灣新北、中2都蔡輸贏關鍵
- 中台灣掃街查獲槍枝 民進黨總部籲＂不能閃失＂
- 台灣總統候選人蔡英文：黨國不分的政府無法清廉
- 吳敦義桃園掃街 盼創好成績
- 美學者：馬當選 兩岸關係持穩
- 全球調查：英國工作飯碗最難捧 有7成員工曾工作中遭受霸凌
- 拯救日本東京電力公司 傳日本銀行擬借貸2兆日圓支援
- 宋楚瑜重砲轟馬「整碗捧去 」 造成台灣政爭內鬥
- 美國軍事戰艦部署新戰略 將重心移轉至西太平洋地區
- 老牌廠柯達公司欲靠專利東山再起 提告美國蘋果與台灣宏達電專利侵權
- Sony自出手機 Xperia S在CES大曝光
- 美學者：宋楚瑜成大選關鍵
- 彭明敏籲國際社會 關注中國介入台灣選舉動作
- 李登輝：不論誰當選中國都必須與台灣交往 挺小英給自己一個機會
- 台灣立委選舉 國民黨籍那瑪夏區選務中心主任收押
- 巡邏員警機智靈敏 男子躲小貨車持改造手槍被識破
- 台灣總統候選人宋楚瑜：馬英九執政「整碗捧去」造成藍綠內鬥 對友黨也沒好臉色
- 蔡英文掃苗栗 目標衝45%
- 蔡英文質問馬英九：國民黨共產黨可以把酒言歡 台灣各政黨為何不能坐下來談？
- 李登輝喊「棄馬保台」 籲台灣人民大團結挺蔡英文
- 台灣總統大選 民進黨：新北小輸 台中小贏 小英就贏
- 台灣年貨大街登陸上海 澎恰恰、九孔代言
- 蔡英文：馬英九不具國際談判及財經專長 台灣被他處理得亂七八糟
- 國際記者會 宋楚瑜籲唯一選擇
- 黃昆輝：馬英九抱中國大腿 讓台灣沒尊嚴 蔡英文當選機會大
- 搶救馬英九選情 中國出手 18萬台商大軍返台灣助陣
- 唐榮官派老總被控假藉加薪名義要員工支持台灣總統候選人馬英九
- University enrollment stampede kills one, 20 injured in South Africa
- 台灣總統候選人蔡英文遊行路線驚見具殺傷力手槍 天橋、制高點維安也有漏洞
- 美國前參議員穆考斯基來台灣觀選 盼遵守自由、公開、和平、法治原則
- 破紀錄 3萬街友參與「吃飽30」尾牙將發出台幣3500萬元紅包
- 民進黨檢舉台灣陸委會主委賴幸媛任意銷毀公文書 罔顧國家法紀
- 台灣企業家將聯署登廣告 支持“九二共識”
- 外交醜聞！虐傭案台灣外交官劉姍姍27日判刑後將被美國遞解出境
- US and other western countries condemn Iran on enriched uranium
- 台灣總統候選人蔡英文：未來內閣以發展產業、創造就業為首要
- 機能內衣銷售旺 Audrey提供大美人好運罩
- 李登輝挺蔡 藍：馬還是最好的
- Oil up for first time in 4 days on Iran dispute, increasing economic optimism
- 美國蘋果公司併購以色列Anobit 為優化蘋果產品內部記憶體性能
- 美國疾病管制暨預防中心：1/6美國人「暴飲」問題嚴重 18歲到34歲之間最為明顯
- 馬：每半年邀在野領袖共商國是
- 小英客庄掃街 婦女淚眼陳情
- 兩岸歧見 宋不與綠組聯合政府
- 疑酵素致癌 陳政聞為妻提告
- Iran President Ahmadinejad attends Nicaragua counterpart Ortega’s inauguration in Latin American tour
- 西洋情人節 到福容耍甜蜜
- 宋：若當選請張昭雄當代表赴陸
- 若健康許可 台聯盼李為蔡站台
- 查無所獲！李進勇劉建國停止競選活動 絕食抗議台灣雲林檢警搜索
- Taiwan: 18 million voters to go to polls this weekend
- Euro falls before European sovereign-debt sales
- 賄選每票一千元！台灣嘉義檢警調大動作查賄 傳喚二十一名民眾
- 台灣彰化傳賄選一票兩千元 檢警傳喚溪州鄉農會理事彭池縣等九人
- 台灣花蓮山地原住民立委候選人涉賄 1民代20萬交保
- Sony秘密武器！ 55吋Crystal LED電視在CES登場
- UN: 400 killed since arrival of Arab League observers to monitor the Assad regime
- Intel將與聯想合作 推K800進軍智慧手機市場
- 蔡英文：第三次政黨輪替深化台灣民主 客家妹要做第一位女總統
- 華航傳取消倫敦直飛 將與荷航共班直飛阿姆斯特丹
- 美國前駐中國大使洪博培 拼新州總統提名
- At least 11 died in Nigerian sectarian attacks in northeast
- 柯達控告蘋果及宏達電！ 侵犯數位影像專利權
- 羅姆尼在美國新州總統初選 再下一城
- 建成公園停車場啟用 回饋地方
- 美國在台協會台北辦事處長包道格抵台灣觀選受矚目
- To be Taiwan’s next President, at least winning 7.23 million votes
- 2011年中國貿易順差 持續下降
- 台灣總統候選人宋楚瑜：沒有人參選是為幫助別人當選 沒有棄保問題
- 吳敦義基隆拜票 承諾捷運延伸
- China’s power-consumption growth may slow this year
- 選戰倒數 馬英九夫婦廣告催票
- Supermax Corp jumped to the highest level in more than 9 months
- 蘇嘉全掃街 盼中市得票打平
- Pakistan: Supreme Court warns PM Gilani for not reopening corruption cases against president
- 今起冷氣團來報到 入夜低溫下探13度
- 楊育民宇昌回憶錄 －鐘鼎山林都是夢 人間寵辱休驚
- Spanish industrial production dropped before the government prepares to implement a new austerity plan
- 蘇嘉全掃街 民放鞭炮維安警戒
- Italian PM Mario Monti asks a help before talks in Berlin with German Chancellor Angela Merkel
- 馬英九回防北台灣 人氣紅不讓
- 國際記者會 宋楚瑜：務實處理中國、台灣問題
- 台北場街友尾牙宴改園遊會 人安、創世、華山基金會共同舉辦
- 告別台灣生技產業！楊育民「宇昌」細說從頭「愁苦辛勤憔悴盡」
- 連戰盼宋楚瑜體悟分裂後果
- 淘寶商城掰掰！ 今改名為「天貓」
- 搞婚外情？ 傳日本華裔大臣蓮舫恐被免職
- 中職開幕戰 獅棄慣例選兄弟
- 小英搶客家票 竹苗大掃街
- 林瑞雄：已做好執政準備
- 小英訪竹縣 拉攏客家票
- 馬：沒時間等蔡形成台灣共識
- 台灣雙女命案 受害人、兇手3家屬日本善後
- 綠估南大贏 拚縮小北差距
- 橘沒估票 全力拚勝選
- 馬英九：我的台灣共識 就是＂維持現狀＂
- 台灣企業界公佈2011十大經貿事件 ECFA居首
- 北市去年房市 慘於SARS時
- 台中市文化局長葉樹姍 對待媒體「大小眼？」
- 台灣競爭力遠勝韓國 劉憶如：勿妄自菲薄
- 蔡英文屏東造勢 談協商民主
- 中橫谷關到德基段復建3月完工 夏季開放7時段
- CES: LG 力推 Google TV
- 陳定南遺孀公開信 為綠止血
- 期末考與總統大選撞期 成大學生拍片望能回鄉投票
- 小英：台灣有民主 陸客就會來
- 回應連戰 宋：找台灣奮鬥道路
- 挺宋晚會現身 陳萬水感動落淚
- 英飯碗最難捧 7成員工遭霸凌
- 敘總統誓施鐵腕 控外力圖顛覆
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 危機難抑 歐元恐貶至1.20
- 救東電 傳日銀行擬貸2兆日圓
- 北美風雲車 現代路寶拔頭籌
- 美戰艦部署 重心移轉西太平洋
- 陳偉殷與金鶯簽3年合約
- 羅姆尼躍黨內一哥 逼近歐巴馬
- 歐股收紅 礦業股揚
- 印尼外海強震 未形成海嘯
- 對峙擺一邊 美又救6伊朗水手
- 國務院：台軍購281億美元
- 金銀銅鉑齊揚
- 油價揚升 4天來首漲
- 歐美股市續強 激勵台股攻堅
- 美股漲 標普創新高
- 陳偉殷3年合約 破千萬美元
- 老牌廠柯達 告蘋果宏達電侵權
- 微軟：上季PC銷售恐低於預期
- 冷氣團到 北部東部溼冷
- 揚威國際 巴西建設公司國際化
- 台股開盤上漲26.81點
- 新州共和黨初選 羅姆尼暫領先
- 果汁含殺真菌劑 美加強檢查
- 紐時爆料劉醇逸 亞裔遭打壓？
- 中韓就儘早簽自貿協定獲共識
- 股匯雙漲 台幣盤初升破30元
- 客語夯 幼幼生認證5月初登場
- 新州初選 美媒一致看好羅姆尼
- 大選維安 馬總統有信心
- 九歌與東歐劇團 跨國演兒童劇
- 鐵道維修工 遭火車輾斃
- 破獲選舉簽賭站 雲嘉8人到案
- 新州初選 羅姆尼贏多少很關鍵
- 英媒：溫訪中東加強能源聯繫
- 男職撞總冠軍賽 開打
- 街友尾牙破紀錄 3萬人飽餐
- 新品且慢 索尼PS3再賣5年
- 樂羊羊順利生寶寶
- 馬英九宜蘭拜票 信任維安
- 國際觀選團建議加速選舉改革
- 張志揚父母抵愛知縣中警署認屍
- 3車相撞 小客車駕駛受困車內
- 觀選人士：大選決定兩岸發展
- 台糖年節禮盒 商機2億
- 瀧本美織演美男 張根碩獻身
- 中橫3月修復 開放小巴通行
- 陸有假雞蛋？摔地彈起20公分
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 宣明智林文伯發聲 挺92共識
- 兒盟龍年好禮 做善事招福氣
- 北捷文湖線訊號異常 狀況排除
- 林芷瀅火化 姑姑：安詳如天使
- 電子股走揚 台股登7200
- 春節安全 教育部設應變小組
- 警破選舉六合彩簽賭 賭金上億
- 紓解返鄉潮 復興加開離島班機
- 去年集中市場報酬率-21%
- 初選衝第一 羅姆尼：準備好了
- 畜試所研發 紫色牧草應用廣
- 拒設賭場 民團盼發揮選票力量
- 調查：美國人暴飲問題嚴重
- 房利美執行長將離職
- 成醫：台灣下水道藥物濃度偏高
- 存款報酬長期負 陸降息空間小
- 蘋果併購以色列Anobit
- 為鞏政權 南韓：北韓可能冒進
- 高市府顧問挺陳致中 菊感為難
- 宣明智號召連署 挺92共識
- 金溥聰：馬南部選情會跌破眼鏡
- 吸引陸客 仁川機場重金擴建
- 疑鐵道旁小解 男子遭火車輾斃
- 智慧電視內建WiDi即將上市
- 張志揚父母認屍 感謝多方協助
- 綠縣市長聯合聲明 籲嚴查賄選
- 限廣令奏效 陸再設限電視廣告
- 美青旋風掃蘆洲 體驗庇護工作
- 深圳單位主管年薪超高遭議
- 拚出口 大陸與新興市場為主軸
- 林文伯：Q1半導體景氣谷底
- 年節掃除 慎選清潔劑
- 泰武國小重建 歷經艱辛溫馨
- Google社交化 推特臭臉
- 返台投票班機滿 明起現高峰
- 胡志強擊鼓 挺中台灣出副總統
- 高雄燈會 打造龍形海上藝廊
- 北韓新經濟特區法 中國反對
- 台灣杭菊升級 可無殘留農藥
- 去年豪雨救助金撥5.6億元
- 特教校性侵處理不力 人本提告
- 駁詐領報導 曾巨威澄清無違法
- 李挺蔡 洪秀柱：年紀大應放手
- 外資匯入 台幣午升1.11角
- 羅姆尼勝選談話 猛批歐巴馬
- 金門綠營議員跪求 盼支持小英
- 違規銷售生前契約 慶云遭監管
- 東海之狼案 台中檢警遭糾正
- 兩岸經貿事件 ECFA居首
- 電暖器引火災 未報警災情擴大
- 國訓棒球隊 王總注重品德
- 陸學者：援歐須IMF配額改革
- 同事不租公寓 擦槍涉恐嚇遭逮
- 外資歸隊否 市場看法不同調
- 大選倒數 國安局維安升級
- 鎖店擄人槍擊案 9人遭訴
- 陸：穩妥推進跨境人民幣業務
- 台股收盤漲9.34點
- 兒少寒假上網 中華電把關
- 告別式畢 日受害兩女骨灰返台
- 陸擬推電影票限價令
- 上海霾茫茫 空氣中度汙染
- 台股振盪 小漲9.34點
- 里港補助生育 發出首筆5萬5
- 1月台指期漲12點
- 1月電子期漲 金融期跌
- 北市疑施工墜樓 1死
- 干政？ 蜜雪兒：和夫說心裡話
- 法官評鑑上路 律師公會收4案
- 韓報：經濟是台灣總統大選核心
- 開高拉回 台股小漲
- 綠抗議雲林檢警 平和落幕
- CES電子展 聚焦超薄筆電
- 涉擁槍販毒 狡猾男落網
- 陳水扁：遺憾未送岳母出殯
- 東印鐵路意外 5死9傷
- 金箔高粱 盼成兩岸新伴手禮
- 高孔廉：九二共識不容扭曲
- 越經濟面對重重挑戰
- 星巴克和宜家家居獨資登印有譜
- 經濟艙劃位坐一起 竟要多加錢
- 山東海龍爆違約 市場憂蔓延
- 三大法人買超台股33億元
- 聯合國慈濟郵票 回收退錢
- 街友尾牙人數增多 愛心沒縮水
- 江啟臣指每役必與 郭俊銘反駁
- 陳偉殷到金鶯 改穿16號
- 藍最後一波文宣 訴求政黨票
- 高小雄的家 帶孩子看高雄歷史
- 校園性侵未解決 人本告吳清基
- 十二五 陸：農產出口6%以上
- 新北抽驗 金針5件不合格
- 鼓勵教學 清大擬設制度獎勵
- 師鐸清華 清大出書記錄好老師
- 林泓育續約 4年1188萬
- 春節將至 北市稽查國道客運
- 缺殺手級新科技 CES失色
- 新州初選 羅姆尼遙遙領先
- 北市便民服務 日均6475件
- 亞洲最大玩具展 台商參展
- 街友圍爐 胡志強感謝各界愛心
- 陸國內機票價 20日達高峰
- 簽約金4百萬 林晨樺加盟興農
- 專家：陸極端政策致經濟失調
- 助學子投票 民間推返鄉專車
- 尼國總統就職 籲以色列棄核武
- 自行車好停放 北市逾2萬車架
- 花縣抽驗 不合格金針回收
- 春節旅遊 旅用護理包防萬一
- 王惠美衝選票 卓伯源陪掃街
- 主打生鮮食材 濱江年貨街待發
- 振興達娜伊谷觀光 增公車路線
- 台北內湖花市 延長營業時間
- 王豫元代表馬總統向教宗賀年
- 高市計程車 小年夜起加50元
- 新台幣兌美元升5.2分
- 研究：臉書推特概念 猴子都懂
- 盜鋸牛樟 警移送2嫌
- 北京故宮院長換人 單霽翔接任
- 中選會多項措施 助身障者投票
- 選戰緊繃 藍綠造勢催選票
- 蘇嘉全：贏得勝選 改革司法
- 淘寶商城改名天貓
- 韓起訴陸船長 陸：盼妥善處理
- 港立法會設歷史檔案館
- 周美青新北輔選 不忘關懷弱勢
- 抗流感公費給藥 撥打1922
- 把樹種回來 林務局助災校綠化
- 統一獅春訓 學習應對媒體
- 越國會建議給大學自主權
- 綠控拜票被當暴民 警方否認
- 年假到 南投旅遊熱人力荒
- 年貨一次購足 4大促銷登場
- 保障補習權益 北市印宣導品
- 疑大陸威脅 印財部駁擴軍計畫
- 陳倬民逝 病榻前仍為教育著書
- 人本提告廢弛職務 教部：遺憾
- 選前之夜 凱道全天交管
- 複線供水 大愛永久屋春節無虞
- 電視納節能家電補助 經部評估
- 自然災害頻 陸逾4億人次受災
- 三要三不要 首投移民學投票
- 尾牙宴 嘉市街友盼有工作
- 台北房市量縮 文山萬華有撐
- 小英女孩催票 籲學子返鄉投票
- 澳網會外賽 王宇佐過頭關
- 賴浩敏：觀審制可行且不違憲
- 美味也要健康 新北推年菜食譜
- 選情緊繃 台東警方2套應變
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 河南去年肅貪 17高官去職
- 民怨媒體盯張父 NCC擬規範
- 正義國宅都更 國產局：願參與
- 免蹈覆轍 日警加強嫌犯戒護
- 選前衝刺 掃街提告辣妹拉票
- 外資匯入 台幣收盤升破30元
- 官方撐腰 陸股反彈
- 文湖線出狀況 北捷道歉
- 新聞局電子報 與日本簽約合作
- 陸：批評中國換不了選票
- 電動機車電池站 上半年將完成
- 原住民團體 籲抵制買票
- 藍批小英不符客家硬頸精神
- 盤算精細 立委選情暗潮洶湧
- 希拉蕊促伊朗重返核談判
- 持刀搶早餐店百元 少年送法辦
- 鳳山添綠地 車輛停置場變公園
- 台灣男子遇車禍 香港喪生
- 未達共識前 漁船用油補貼不變
- 選戰勞累 注意食補免鎖喉
- 菸防法3年 菸槍變少銷量反增
- 紀蔚然改編莎劇 魏海敏扮艷后
- 人民參與審判 台灣要趕上日韓
- 出口降 德去年GDP成長減速
- 新春賞櫻 奧萬大總量管制
- 春節9天假 旅遊區住房率佳
- 買氣續熱 車市開年報喜
- 選戰倒數 北市候選人拚場
- 武廣高鐵故障 北上車票停售
- 春節近 更生會關懷監獄收容人
- 呂秀蓮挺郭玟成祝福陳致中
- 台南破獲選舉賭盤 2人交保
- 藝人金門助選 民眾超HIGH
- 鴻海中市徵才 首批600人
- 白為民再來台 採購40億美元
- 痞子英雄開戰 蔡揚名揪團捧場
- 彰縣立委選舉 查獲現金買票
- 劉憶如：與大陸合作 要轉型
- 去年從業員工 科學園區創新高
- 國際書展20歲 閱讀綠色未來
- 新北大票倉 選票印近千萬張
- 游資豐 銀行搶貸浮洲合宜宅
- 求職廣告騙人 沒保存證據難罰
- 巴西醞釀限制進口大陸手機
- 國安局：全力完成選舉安維任務
- 中油簽約 採購澳天然氣
- 新莊線三重站 台語改三重埔
- 招商中心執行長 賴作松接掌
- 高孔廉：綠地方首長拚命跑大陸
- 大陸網民總數突破5億人
- 建浮洲住宅 250億募集完成
- 楊穎變打仔 上了癮
- 行動上網 NCC將找業者協商
- 苗栗（火旁）龍暖身 藝師糊龍
- 311後 日商進駐園區增
- 政院推專案貸款 助非中小企業
- 刑案頻凸搥 日警加強檢討
- 總統基隆掃街 廟口吃天婦羅
- 台商賑災愛心 菲總統知
- 著戲裝搭捷運 周岑頤引騷動
- 經建會明與澳投資基金簽MOU
- 返台投票紅眼多 有免費接駁
- 最高檢：檢警調全力查察賄選
- 遼寧發現百萬克拉鑽石礦
- 女模助選吸睛 晚會PK造勢
- 勾結醫師病患詐保險金 男遭訴
- 荷巴特網賽 莊佳容雙打闖4強
- 冬季煮火鍋泡澡 開窗保生命
- 英媒披露剝削原民 印度：造假
- 海砂屋再賣 奢侈稅時間合併算
- 溫家寶籲中美增互信妥善解分歧
- Google獲西銀行龐大合約
- 檢質疑觀審制 多為毒品案
- 基河國宅台南海鮮 房客變屋主
- 今彩539開獎
- 尼加拉瓜總統奧蒂嘉宣誓就職
- 執行科技部任務 國科會提策略
- 習近平：經濟問題不應政治化
- 兩岸警方合作 遣返2通緝犯
- 總統大選 陸學者噤聲不評論
- 馬拚連任 藍營評估審慎樂觀
- 觀選團訪陸委會 關注王炳章
- 宏?欲收復筆電失地 衝高市占
- 經部推台美搭橋 產業合作研發
- 雄檢查賄 傳喚50多人
- 劉憶如：台灣競爭力遠贏韓國
- 金穗獎入圍作品 鄭有傑力挺
- 企業自有品牌 外銷比重漸升
- 陸促伊朗 與原能總署合作
- 為台灣祈福 英九美青感性催票
- 油灌車漏油火警 公車7人受傷
- 受害2台女骨灰返台 場面哀戚
- 圖書館襲胸 高材生緩刑
- 專家：面板業規模大 難操控
- 營所稅擴大書面審核
- 周美青拜票 簽名物琳瑯滿目
- 搶愛瘋4S 陸黃牛招千人出擊
- 王金平率團 屏東助選
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 集保電子投票 可處理逾3百家
- 烏來陶藝工坊大火 男命喪火窟
- 壞景氣 台船董座4招穩舵
- 烏坎變鳥瞰 陸網友躲網路過濾
- 陸商機可觀 徐旭東挺馬連任
- 馬來西亞羽賽 鄭韶婕晉級
- 美專利大戶 IBM連霸19年
- 伊朗科學家遭狙殺 手法如電影
- 賄選嚴重 民進黨6縣市長：台灣民主恐走回頭路 檢調勿淪為政治工具
- 陳萬水首次站台 宋楚瑜: 應該棄掉無能跟貪腐的人 (YouTube)
- 李登輝「發聲」錄音力挺台灣總統候選人蔡英文 是否站台醫生決定
- 蔡英文：發揮客家硬頸精神籌組大聯合政府 讓世世代代人民為台灣打拼
- 17萬人擠爆高屏晚會 蔡英文：「第三次政黨輪替」再造幸福台灣
- 吳敦義：周美青比以前的台灣第一夫人好很多
- 傳iPad3將提早上市 台灣、日本、韓國各大廠已開始組裝
- 美國前15大死因 凶殺首度落入榜外
- 宋楚瑜：參選是為讓中國了解台灣人的骨氣 連戰也說沒有棄保問題
- 菲律賓馬尼拉機場 停車場驚見女屍行李箱
- 宋楚瑜籲中國尊重台灣民選總統 指兩岸關係不是國共關係
- 美國專利大戶IBM連霸19年冠軍 去年共取得6180項美國專利
- 台大高材生自家圖書館襲胸 判三個月可緩刑
- 黃昆輝：台灣「後頭厝」有力 台商在中國才抬得起頭
- Google獲西班牙銀行龐大合約 破Google規模紀錄
- 南方朔「挺蔡不挺馬」 批馬販售恐嚇牌 指蔡當選中國會重新爭取台灣民心認同
- 中國遼寧發現大型金剛石礦 保守估計約有100萬克拉 可開採30年以上
- 美國眾議員強生籲希拉蕊密切注意台灣選前選後局勢發展
- 台灣大選賄選嚴重 中國不斷恐嚇台商 國際觀選團關注
- 台灣彰化賄選嚴重 檢警動作低調惹爭議
- 馬：總統要迴避利益 回應質疑
- 台灣高雄檢調大查賄 鍾紹和輔選幹部廿多人遭約談
- 傳微軟(Microsoft)營銷整頓大裁員 迎戰Apple、Google及Amazon
- 陳定南夫人發表聲明支持台灣總統候選人蔡英文
- 台灣副總統候選人蘇嘉全：誰在買票人民清楚 讓馬下台司法才能改革
- 加拿大總理宣布二月份參訪中國大陸
- 前AIT處長包道格： 馬蔡誰能維繫台海穩定 美國都會支持
- Bomb kills Iran nuclear scientist, US denies involvement
- Official says Hong Kong’s air pollution “very high” due to heavy traffic
- 環保團體：台灣台東百年原始林將變檳榔園
- 薩爾瓦多與美國合作簽訂成長夥伴協定 為促進經濟成長
- 傳「i 教科書」問世 美國蘋果公司攻占92億美元教科書市場
- 15 more deaths as Nigeria hit by religious violence and fuel strike
- US Secretary of State Hillary Clinton says Arab League monitoring mission in Syria has failed
- 1月7仟元老農津貼 2月發
- 兄弟鬩牆 傳金正男質疑金正恩
- 小英選前之夜 要擠爆體育場
- 馬對選情有信心 估投票率衝高
- Hundreds rally in US over Guantanamo prison on 10th anniversary
- 排隊擠握手 酷酷嫂風靡基隆
- 美國關注藏人自焚 中國嗆聲＂不得干涉內政＂
- 宋：棄無能棄冒險 保台灣安定
- 藍營昔日戰友南方朔表態挺蔡英文 中國國民黨選到如今「方寸大亂」？
- 韓國預計朝鮮 今年可能進行核子試驗
- Iran President Ahmadinejad in Cuba visit criticizes capitalism as root cause of war
- 馬：歡迎鼓勵台商返台投票
- First western journalist killed in Syrian crackdown on rare government-authorized visit
- 邦分崩離析？南方朔挺蔡英文 連戰打「先人牌」 宋楚瑜怒斥回批
- 蔡英文：台灣越民主 中國觀光客越想來
- 馬：兩岸關係循序漸進
- 馬強力掃雙北 固藍營票倉
- 郝龍斌：藍北市選情佳
- 蔡：勝選後親自主持國際記者會
- 兩岸和解制度化 馬：最佳防禦
- 小英桃園催票 籲防買票
- 涉辱罵檢察官 羅福助遭起訴
- 小英台中晚會 李遠哲將站台
- China’s inflation rate ease to 15- month low at 4.1 in December
- US military to investigate video of soldiers urinating on dead Taliban bodies
- 魂歸來兮! 日本東京2冤死妹回鄉
- Mexico: 2 no-head bodies found in burning car; drug violence kills 47,000
- 想當選總統為什麼至少要「723萬票」？
- Russian President Dmitry Medvedev assigned Viktor Zubkov to set up an intergovernmental watchdog
- 為了擠大學「窄門」 南非發生踐踏事件1死28傷
- 人力銀行：中國證照炙手可熱 四成六民眾想考取
- Thousands of Haitians still live in tent since 2010 earthquake
- 蘋果也出教科書？ 傳將發表iTextbook
- Japanese PM Yoshihiko Noda told US about sanction on Iran to hurt global economy
- 宋：當選後續推蔣經國路線
- 勞委會：除夕至初三上班 工資加倍發
- Astronomers say there are more planets than stars in Milky Way
- 利菁經紀人駁斥「整形病危」說！ 「天后宮」傳朱芯儀代打
- Hurun report: LV is the best choice as Chinese millionaires buying gifts for friends and business contacts
- 爛透了！台灣寬頻速度全球倒數第四 收費第二貴
- 寒風掃街 小英力爭桃園大票倉
- Uganda’s government suspended subsidies for electricity users
- Apple Plans “special event” in New York on Jan. 19
- Italy’s PM Mario Monti says ECB may “feel more relaxed” at sustaining fiscal discipline in EU
- 華航空姐年終2.5萬 家屬網控「暴肝工作」
- 李遠哲以科學家的名義力挺蔡英文 今晚首度現身造勢晚會
- Greek Finance Minister Evangelos Venizelos: bill on implementation structural reforms for 2012 to 2015 must be voted through by
- German prosecutor shot dead by defendant during trial
- 經濟自由度排名：香港第1台灣18
- 台灣藝人周杰倫不返鄉投票 新片「逆戰」在中國北京正夯
- Hungary agreed with IMF to unlock financial aid
- 愛滋氾濫！ 洛杉磯通過草案：AV男優上陣須戴套
- Tiny frog claimed as world's smallest animal with spine
- 林瑞雄：有信心拿過半選票
- 選前之夜 宋林配首次合體造勢
- 橘：宋林配絕對會參選到底
- 藍促反賄 籲小英約束民進黨
- 民間團體質疑：人民觀審淪為司法審判花瓶
- 兩岸政策 馬籲蔡公開解釋
- 出席造勢訪總統 港生見證民主
- 小英彰化造勢 呼籲杜絕賄選
- 興富發開第一槍 大師房屋五大措施迎戰不景氣
- 李遠哲首度站台 力挺小英
- 台灣寬頻速度全球倒數第四 中華電：前年數據
- 宋：國民黨過去會輸是因沒是非
- CES: 信用卡大革命 盜不了的「智慧卡」
- 華府藝廊盼艾未未出席作品展
- 奈國大罷工 工會揚言中斷產油
- 包道格：美支持維繫台海穩定
- 朱立婕骨灰未進門 安置納骨塔
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 菲機場驚見女屍行李箱
- 歐元區邁向短暫經濟衰退
- 德瀕臨衰退 歐股收黑
- iPad3傳開始組裝
- 美庫存大增 油價下跌
- 微軟傳整頓營銷業務 恐裁員
- 救經濟 歐巴馬向工作外包宣戰
- 性別最健康美國城市出爐
- 美調查：男女都多活0.2歲
- 金銅齊創4週高點
- 推廣台灣文化 德州官員獲殊榮
- 美股漲跌互見 標普續強
- 惡犬橫行 美郵局停止送信
- 敘利亞採訪遇襲 法國記者喪命
- 乾癬患者 動脈較易堵塞
- 台股站穩季線 挑戰7200點
- 法院不安全 德檢察官遭槍殺
- 立委選舉將近 藍綠橘最後衝刺
- 顧能：PC上季出貨降1.4%
- Fed：美經濟轉好但成長緩慢
- 國際記者會 馬述經濟兩岸政績
- 台股開盤漲20.82點
- 基隆宜蘭降雨機率高 全台多雲
- 違保釋規定 胡佳恐再遭拘留
- 新北市選票點領 警力戒備
- 美國15大死因 凶殺首度落榜
- 新台幣續強 盤初升4.6分
- 陸製手機氾濫 巴西廠商抗議
- 鄱陽湖候鳥饑荒 空投活蝦幫忙
- 撒尿塔利班遺體 美矢言調查
- 環團：台東國有原始林遭濫墾
- 蘋果發表會 傳i教科書問世
- 去年陸CPI年增5.4%
- 選戰近 挺藍僑胞返國
- 運雞貨車車禍 國道警驚險捉雞
- 加總理宣布二月訪中
- 郭泓志陳偉殷 分享讀書心得
- 華陽獎水彩創作聯展開幕
- 亞股翻紅 台股平盤震盪
- 游安順太入戲 鬱症險纏身
- 粵補助貧困者過節 每人710
- 減赤 股神：共和黨掏錢我跟進
- 護試場安寧 教部籲謝票避學測
- 環團：台東百年原始林變檳榔園
- 薩美合作 促進經濟成長
- 陸物價漲幅 15個月新低
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 貧血 小心大腸癌上身
- 陸通膨降溫 寬鬆政策有譜
- 陸PPI漲幅 創2年新低
- 陸即溶式搖頭丸 以奶茶粉混充
- 菲南災民安身 至少再等9個月
- 備戰春訓 建仔返美
- 馬總統建設高雄 藍挺綠質疑
- 學者：陸今年仍要積極抗通膨
- 專家：陸通膨降溫 或可能反彈
- 漁船油補貼若降 擬採所得補貼
- 機械問題 福特召回45萬輛
- 核原料國安全 台灣排72
- 馬教授到馬總統 關懷身障者
- 母嬰親善哺乳 診所拚認證
- 外媒質疑人民無感 總統：非事實
- 春節長假將屆 上班族效率變差
- 風雲詭譎 2美航母駛近波灣
- 慶開國百週年 駐瑞處辦音樂會
- 站台仍未決 李登輝確定要投票
- 張志揚火化 父母買鞋送子
- 連假多 各縣市幼兒園退費不一
- 陸客340萬在港購一瓶威士忌
- 避制裁 日擬大幅減購伊朗石油
- 北市消費申訴 中華電信最多
- 北市復興北路大樓火警 無傷亡
- 外交部：未通知國際取消觀選
- 張志揚案 陳沖促落實性別教育
- 大選開票夜 陳沖坐鎮政院
- 新台幣午盤升4.2分
- 勵馨推勇士熊 助目睹暴力孩子
- 線上遊戲開選舉盤 檢警函送
- 盜拷故宮國寶案 2人遭訴
- 點領選票 高市警消戒備
- 春節將至 陳沖促落實三安
- 總統：身分不能變 訪陸機會渺
- 台大退休職員詐領 判15年
- 日福島茨城地震 規模5.8
- 巴拿馬去年新車銷售成長24%
- 金溥聰：要讓綠營膨風破功
- 除夕至初三上班 工資應加倍
- 露西列金氏 全球最小工作犬
- 分析師：愛瘋銷售超估4百萬支
- 龍風火電廠 中市府：已撤銷
- 涉與邵昕炒股 陶煥五到案
- 美部署F-16韓群山基地
- 微軟富士康稱武漢廠爭議解決
- 外資匯入 新台幣午升4.2分
- 選舉車隊放鞭炮 警拔走鑰匙
- 新蛇種報到 外貌超殺性溫和
- 韓中簽FTA 韓農業損失巨大
- 美選戰加溫 大陸成兩黨出氣筒
- 雄檢查賄選 3樁腳交保
- 劉憶如：兩岸續開放 外商關心
- 連戰喊話 藍營：憂慮國家走向
- 奇美電聯貸 經長盼銀行團支持
- 投票日 新北戶政所暫停服務
- 農曆年買氣 燦坤全國電子衝刺
- 選後政經底定 車市先蹲後跳
- 台股收盤跌1.63點
- 傳趙薇1.7億元在港購房
- 高市破六合彩簽賭站 3嫌落網
- 經建會麥格理今簽MOU
- 越南春運 考驗當局
- 學者分析電視新聞有政黨偏差
- 韓漁船南極遇險 3越船員失蹤
- 通膨不降 亞洲未來面臨升息
- 台股振盪 收跌1.63點
- 男偷競選旗幟 插果園趕鳥
- 1月台指期漲 6點
- 吳伯雄喊話 集中選票顧大局
- 1月電子金融期漲
- 馬：目前無訪香港計畫
- 藍綠對選情樂觀 都說要防奧步
- 雙北十年房價 金融海嘯跌最大
- 自學學力鑑定考 13日起報名
- 中市：12年國教仍有名校迷思
- 藍營催票 籲支持者為馬拉票
- 選前觀望 台股平盤震盪
- 迎龍年 兩岸工藝展中市登場
- 羅福助被起訴 批檢調打壓
- 蜜棗新品種問市 製蜜餞頭一回
- 選前之夜 馬英九夫婦合體趕場
- 日挺美制裁 減少進口伊朗油
- 精舍設靈堂 朱立婕親朋追思
- 三大法人買超台股45億元
- 金：不估票不喊票 全力衝刺
- 防流感 彰縣增克流感合約點
- 金正日遺體 永久保存平壤
- 中醫特考生爭試權 盼行政救濟
- 包道格會賴幸媛 交換兩岸意見
- 馬英九女兒將返台投票
- 身障人員特考 31日展開報名
- 盜拷故宮國寶案 2嫌覬覦3寶
- 大陸異議作家余杰放逐美國
- 街友呷頭路方案 有上萬工時額
- 林岳平獲選統一獅隊長
- 台北電腦展 與CES簽約合作
- 7.7公釐蛙成最小脊椎動物
- 金門花海初綻放 春節迎春
- 經部：早收降稅未衝擊產業
- 新春祈福 法鼓山藝文美食滿載
- 林佳龍控抹黑 藍中市黨團反駁
- 陳沖促教育部落實性別教育
- 港經濟自由度第1 台進步7名
- 新莊公托開幕 侯友宜當奶爸
- 郝龍斌北市輔選 眷村拜票
- 台聯：醫師籲李登輝勿戶外活動
- 民進黨：九二共識不存在
- 外媒觀選 期待多論政少攻擊
- 林瑞雄：青年應打開思想框架
- 台聯催票 若未過門檻走入歷史
- 天冷抵抗力弱 齒源膿瘍患者多
- 新台幣兌美元貶0.3分
- 兒童目睹暴力 易留恐懼陰影
- 新竹固票 吳伯雄籲集中投馬
- 獲教育獎章 學者願當科教義工
- 郭泓志手臂密碼 紀念多福曼
- 政軍齟齬 巴國再現政變疑慮
- 六龜5號井修復 民生供水穩定
- 唐飛批大聯合政府和扁同模式
- 洪英花提國賠案 要賴浩敏踹共
- 後ECFA 台經濟自由度飆升
- 銀行不當解僱 勞委會裁決無效
- 屏東消費糾紛 通訊電信居冠
- 金門和平公園 見證兩岸和平
- 湖南相擁連體嬰 成功分離
- 台灣經濟自由度提升 歷來最優
- 大選到 警破總統選舉簽賭網站
- 美學者觀選：經濟兩岸勝選關鍵
- 美媒：胡金龍加盟印地安人
- 經部：製造要整合消費端
- 汁多甜脆 竹崎蜜棗上市
- 不碰政治 周杰倫不回台投票
- 全民瘋選舉 小心大選症候群
- 馬汐止拜票 力挺李慶華
- 板檢查賄 約談16名里鄰長
- 江丙坤：大選決定兩岸安定
- 立委政績 蔡錦隆槓上張廖萬堅
- 不管隊友火力 陳偉殷盡本分
- 法師勸導 翁重鈞妻結束絕食
- 薑麻料理Hot 男邊吃邊脫
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 櫃買去年IPO家數年增率居冠
- 去年原油進口金額 增近2成
- 春節交通 中部易塞路段將疏導
- 大慶進軍歌壇 蕭煌奇願助陣
- 第4季PC出貨 宏?大減
- 拚春節商機 花蓮力推農產品
- 麻將賭場兼營選舉賭盤 遭法辦
- 新北選委會：禁帶手機投票
- 不保證頻寬 消基會斥NCC
- 立委激戰 催票文宣急
- 春節零食吃太多 小心胖一圈
- 總統：把台灣企業對立不道德
- 原始林變檳榔園 檢方偵辦
- 田寮月世界 地質解說中心啟用
- 娶母姊妹淘 男毆父判拘役
- 衝刺選情 立委候選人忙掃街
- 周美青掃街 民眾稱愛心天使
- 投票日 國道估湧200萬車潮
- 汪東城街頭槍戰 耍帥上陣
- 俄油輪馳援阿拉斯加 受阻浮冰
- 連戰籲投藍 爭台灣未來
- 總統大選 烏坵有專艦回鄉投票
- 積極查賄 台東地檢署鼓勵檢舉
- 獨居長輩搭重機 直呼不過癮
- 美狙擊隊員 疑尿灑塔利班屍體
- 北市歲末安檢 彩蝶宴被罰6萬
- 僑胞回台投票 飯店住房率微增
- 賴幸媛會包道格 談選情與兩岸
- 優惠喊卡 陸汽車銷售成長減速
- 陸電價改革呼聲再起 籲市場化
- 台塑撥付麥寮鄉民回饋金2億多
- 台彩春節大紅包 買氣估增2成
- 大選之夜 兩黨開票活動交管
- 包道格盼台有安全民主選舉
- 痞子打鬥場面多 趙又廷常療傷
- 文宣內容交戰 呂學樟槓張學舜
- 屏東賄選情資百餘件 檢偵辦
- 體委會展望今年 奧運最重要
- ECFA後續談判 經部規劃中
- 金正日別名 逾1200種
- 寬頻下載慢 中華電：已改善
- 金曲獎入圍名單 5月將揭曉
- 智慧信用卡 號稱「盜」不了
- 研擬綠電制度 經部擬開說明會
- 農委會：檸檬原汁免徵營業稅
- 建仔赴美 鼓勵殷仔加油
- 國票金申設大陸租賃 金管會准
- 台中銀申設香港分行 金管會准
- 地方政府殯葬績效 北市獲優等
- 兩鐵選舉加班車 部分客滿
- 選前衝刺 金門3候選人造勢
- 中選會與韓簽MOU 交流選務
- 消費申訴多 中華電衝網路品質
- 還要選鎮長 竹南人投4種票
- 高雄銀行員挪用客戶存款 遭罰
- 馬：有感復甦會做到大家都滿意
- 亂局中訪杜拜 巴總統啟人疑竇
- 特製年菜 小腦萎縮病友過好年
- 共謀操縱價格 三星樂金遭重罰
- 全球糧價跌 生活開銷壓力料降
- 固網寬頻龜速 NCC將擬對策
- 賴坤成提告 對手冷處理
- 名嘴批槍擊案 連勝文提告敗訴
- 打擊3冠王 張正偉加薪5成
- 央行調節 新台幣貶回3字頭
- 觀選團籲中國做台友善鄰居
- 兩岸智財權保護 保障研發成果
- 微創手術練功 電腦來幫忙
- 藍綠瘋狂掃街 雲林選戰激烈
- 旅西藝術家楊侖 西國個展登場
- 張志揚遺體火化 父提骨灰悲慟
- 【專訪】勞斯萊斯執行官：奢華是好事
- 8交易日 外資淨匯入2百餘億
- 酒客鬥毆 中市警對空鳴槍
- 新客運資訊系統 輕鬆規劃旅遊
- 投保：去年爭取和解金逾億
- 鼓浪嶼擬限遊客人數 行一票制
- 扣薪爭議 業務員揚言再抗爭
- 環評變更 停止高鐵線生態監測
- 台經濟自由度 商業貿易表現佳
- 台經濟自由度排名升 經長肯定
- 台商返鄉投票 今起現高峰
- 核原料國安全排名 台電不評論
- 流感升溫 高雄公費給藥點擴增
- 被冠憤怒黑人女性 蜜雪兒反駁
- 澳網會外賽首輪 台灣女將告捷
- 驗出殺真菌劑 美禁柳橙汁進口
- 九二共識 包道格：必要的妥協
- 揪團跑操場 4個月453萬圈
- 大陸證照 人力資源金融理財夯
- 盜印國寶圖檔 掀著作權論戰
- 建商春節促銷 搶登媒體廣告
- 金價升破1650 1個月高點
- 返鄉投票 離島班機近滿載
- 歐元區年成長率 LCL預估0
- 高市候選人催票 打名人牌
- 流感防疫 民眾疏防範勤看病
- 茂矽展延獲准 茂德申請紓困
- 吳：李遠哲挺扁 結果有目共睹
- 美貧富衝突加深 超越種族緊張
- 近投票日 大陸返台航班客滿
- 國安基金例會 續護盤機率高
- 拚立委 張智超辭花蓮農業處長
- 簡靜惠寫婆婆 學習10堂課
- 今彩539開獎
- 威力彩開獎
- 盜印國寶案 檢救回近四千圖檔
- 大馬羽球賽 台灣男女雙闖8強
- 縱火致26人死 男判死刑定讞
- 馬迪化街拜票 熱情民眾擠爆
- 搶話語權 央視非洲分台開播
- 南海宣言會議 明起北京登場
- 碩天炒股案 陶煥五羈押
- 專偷女性內衣褲 2嫌落網
- 印工業生產轉正 業界看法謹慎
- 唐飛批聯合政府 綠：情況不同
- 台南掃街 美青在綠票倉超人氣
- 越青年犯重罪 全民關注審判
- 國際觀選團訪陸委會 聚焦兩岸
- 王文淵籲政府 增加關稅競爭力
- 科學家遇刺 伊朗輿論主張報復
- 法首位外長訪緬 居貝啟程
- 債務危機趨緩 歐銀利率不變
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 成都破獲大陸最大假鈔案
- 威力彩頭獎槓龜
- 觀選團：助台增民主有利台美
- 包道格談九二 綠：非美方立場
- 藍營嘉市造勢 推真愛密碼
- 清潔劑公司掩護製毒 警逮2人
- 涉股票內線交易 日前官員被捕
- 韓中FTA談判 先議敏感領域
- 寧夏夜市衝票 民眾熱情擁馬
- 越外交政策 全面融入世界
- 美初申失業救濟 增幅遠超預期
- 立委選舉查賄 檢聲押里長
- 駐多大使侯平福遞到任國書副本
- 全美觀眾票選獎 哈利波特最夯
- 揚言炸小英 男子恐嚇遭逮
- 嘉縣查賄 2樁腳交保
- 挖土機翻落山谷 駕駛命大輕傷
- 國際記者會 馬以英文發音闡述「馬版台灣共識」
- 國際記者會 民進黨：台灣將產生第一位女性總統
- 緋聞惹禍! 日本台灣裔閣員蓮舫可能下台
- 台灣風城新竹市 年貨大街開鑼了~~~
- 誰殺了伊朗科學家？謎團難解
- 諾貝爾獎得主、前台灣中研院長李遠哲首次站台 指宇昌是成功案例 蔡英文具備優秀領導人特質
- 蔡英文：台灣的未來不能賣 用選票唾棄買票的政黨和候選人
- 台灣民進黨憂連勝文事件重演 盼國民黨勿藉意外暴力操弄選情
- 蔡英文：馬英九販賣恐懼恐嚇台灣人民來尋求連任
- 台灣總統大選民進黨估計小贏15萬票 嚴防中彰投、雲嘉南、高屏賄選奧步
- 台總統大選 美矽谷關心
- 小英選前之夜 誓言擠爆體育場
- 南方朔指台灣走到民主倒退期 馬若連任他個人將無立足之地
- 中台灣站台 李遠哲：蔡英文具備領導人條件、宇昌案不是弊案
- 台灣嘉義國民黨籍鄉長舅舅涉買票遭檢警傳喚
- 包道格批台灣共識 民進黨：國民黨選舉操作、非美國官方立場
- 傳幫某立委買票 台灣板橋地檢約談三重十餘位里鄰長
- 台灣高雄鳳山12名里長收受立委候選人五萬元「補貼」遭傳喚
- 回應唐飛 民進黨：當年他以個人身分組閣、現在以個人身分發言
- 台灣民主之恥！澎湖瘋狂大買票 離島傳1票1萬 也有招待中國旅遊
- 台灣彰化賄選疑雲漫天 民進黨嗆對手買票 國民黨反告意圖使人不當選
- 選前衝刺 竹縣藍綠積極拉票
- Russia says US may attack Iran
- US, Japan and S.Korea to meet on Jan 17 to discuss N.Korea issue
- 國際觀選團團長、美國前參議員穆考斯基：台灣出現司法不公、媒體倒退、民主走回頭現象
- France calls for independent investigation of journalist’s death in Syria unrest
- 紐時：台商盼能影響大選結果
- 不偏袒馬英九或蔡英文 包道格：美國支持維繫台海穩定的台灣總統侯選人
- Hungary seeks “identify the critical issues” for a future agreement with IMF
- 嚴防319槍擊案重演 台灣特警扮「人肉盾牌」
- 野田內閣改組 日本華裔大臣蓮舫下台
- Taiwan voters decide the relations with China at the tomorrow polls
- 包道格來台灣說三道四 豈不令美國政府尷尬難堪？
- 決戰之夜 英九美青北中南催票
- AIT前處長：蔡英文當選 美國會立即要求她「維持現狀」
- North Korea announces Kim Jong-il’s body to be permanently displayed
- 春節計程車加價 北市日加20夜40元
- 世界媒體看台灣選舉「讓中國觀光客見識台灣民主」
- 馬營：絕不對外估票喊票
- 選戰倒數 馬喊出泛藍大團結
- 美青人氣掃台南 民眾熱情挺馬
- 2011北市消費申訴案件：中華電信登榜首
- 台灣人民站出來！ 李遠哲、曾道雄雙雙站台力挺蔡英文
- 總統大選 民進黨自估小贏
- 車隊掃街 藍橘副手南投衝刺
- 國家 因你而偉大！蔡英文臉書Facebook感性喊話
- 選前衝刺 台中選將上街催票
- 投票前黃金時刻 國民黨秘書長：抹黑就告
- Officials: Myanmar to free many political prisoners
- 工業區土地市價化優惠方案 延長至102年12月底
- 選前衝刺 郝龍斌全力輔選
- 張志揚父母攜骨灰返台 媽媽「整夜對兒子講話」
- 小英下催票令 籲三次政黨輪替
- UK study: raising infants on milk better than breast milk
- 吳：李遠哲常犯知人不明的錯
- 第一起 陳致中掃街拜票志工跌落車下不治
- Google, LG in a talk to cooperate in new TV service
- 三星否認欲收購日本奧林巴斯
- 中國京滬買不到iPhone 4S 民眾蛋洗蘋果專賣店
- UK survey: women lie nears 500 times for eating yearly
- 小英掃街 直搗北市藍營票倉
- Poland’s electricity demand slowed to 1.9 percent in 2011 from 4.2 percent in 2011
- 日本奶油男孩「小池徹平」訪台灣 笑容迷死粉絲
- 小英決戰晚會 李登輝將站台
- Renaissance says Lira struggles continually with Turkey’s central bank
- 華碩Memo 370T勇奪2012 CES最佳平板
- 美國在台協會：包道格是平民發言不代表美國政府政策
- 樂金LG勇奪2012 CES最佳電視
- 包道格意圖影響台灣總統大選 民進黨延後包氏拜訪時程
- 王雪紅選前表態 支持92共識
- 台灣總統大選決戰之夜 民主之父李登輝站台力挺蔡英文
- Uganda’s business owners beat Bank rates
- Pakistan President Asif Ali Zardari says 'not worried' about political crisis
- 超cute海豹! 美國攝影師極地捕捉可愛笑容
- Taiwan Presidential candidates fighting closely appeal to last-minute support
- Chakib Khelil: OPEC members to make up for a drop in Iranian supplies to Europe
- Japan PM Yoshihiko Noda reshuffles Cabinet to win opposition support
- The introduction of Apple iPhone 4S in Beijing turns ugly as sales suspension
- Afghan opposition leaders support peace negotiation with Taliban militants
- 小英指藍買票 國民黨團指污衊
- 男子揚言炸蔡 綠籲保持理性
- 瑞士央行總裁丟官 妻稱心碎
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 喬不攏 希臘換債協議時間緊迫
- 美數據利空 歐股收黑
- 美軍尿屍影帶 涉案部隊查出
- 北韓11日朝日本海射3枚飛彈
- 金價攀抵月來高點
- 美軍小便辱屍 阿富汗掀風波
- 日內閣改組 蓮舫等5人料撤換
- 法媒關注台灣選舉情勢
- 製造業革命時代 美盼重奪優勢
- 紐約油價跌破百美元
- 歐洲發債順利 美股連4紅
- 金融業裁員潮 襲向亞洲
- 羅姆尼私募經歷 遭批企業禿鷹
- 伊朗石油禁運 中國大陸最樂
- 雲雨東移 今明全台短暫雨
- Google電視新軟體年底推
- 選前觀望 台股守季線
- 馬吳頭寮謁靈 神情肅穆
- 台股開盤漲55.73點
- 美法官宣判阿魯巴失蹤少女死亡
- 與伊朗交易石油 陸公司遭制裁
- 馬英九赴頭寮謁陵 鞠躬追思
- 新任駐巴拿馬大使周麟履新
- 滅鼠新招 紐約地鐵辦攝影賽
- 股匯雙漲 台幣盤初升破30元
- 行刺伊朗核專家 美否認涉入
- 投票前夕 兩岸班機創單日高峰
- 南檢查獲現金賄選 聲押2人
- 延誤遭查 華航：不可抗拒因素
- 宏都拉斯提高最低薪資
- 愛瘋4S登陸 一機難求
- 巴西核電廠產電量創紀錄
- 先詐欺後綁架 南非新犯罪模式
- 新北小黃20日起春節加成收費
- 台鐵選舉加班車 優惠票還有位
- 包道格論政 AIT：個人意見
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 誤認警方是救兵 持槍男被逮
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 傳擬購美航 達美航空股價漲
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 金融危機臨頭 聯準會還開玩笑
- 與伊貿易多 美制裁陸能源公司
- 選前之夜 橘固守中台灣
- 總統立委選舉 14日投開票
- 環署：1至3類毒化物按月申報
- 局勢不穩定 南韓利率按兵不動
- 春晚變年輕 王力宏將獻唱
- 選前觀望氣氛濃 台股小漲
- 馬英九拉客家票 客語喊投2號
- 愛瘋4S來遲 北京人蛋洗蘋果
- 加男裸體通過得來速 有罪
- 日內閣改組確定 蓮舫下台
- 澳網會內賽 盧彥勳首戰梅爾
- 鴻海徵才逾千人 郭董談自動化
- 護選票上梨山 員警大陣仗
- 泥鰍內閣改組 岡田任副相
- 春節計程車 北市20日起加價
- 7年級生經營民宿 交通部表揚
- 楊進添率團抵瓜地馬拉訪問
- 林瑞雄嘉市拜票 籲用良知投票
- 撐不下去 柯達傳洽破產融資
- 大選決戰 維安全面升級
- 鴻海尾牙 強調公益分享愛
- 綠：包道格談話不尊重台灣人民
- 背黃渤吊鋼絲 趙又廷好苦
- 張志揚自殺 父母護骨灰返台
- 倒數計時 桃園藍綠出告急文宣
- 美民主黨Q4募7千萬 遠勝對手
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正)
- 定南嫂挺陳歐珀 林建榮尊重
- 加州落居第9大經濟體 輸巴西
- 陸央行：利率市場化初具條件
- 熱湯不慎潑灑同事 廚師判緩刑
- 獨擔家計者 創業貸款3年免息
- 巨石強森當監製 下週訪台
- 駐多明尼加大使侯平福呈遞國書
- 結核病患曾補習 北市查百餘人
- 大陸瘋黃金 金價牛氣沖天
- 羅姆尼陣營提出六方會談無用論
- 終結下滑 國民經濟信心轉強
- 社教館所 中正紀念堂超人氣
- 營建署擴大綠建築適用範圍
- 預售屋登錄漏洞 消基會籲補正
- 中市估晚間6時30分前開完票
- 搭選舉熱 新北購物月也喊搶救
- 鴻海高雄徵才 釋出7百職缺
- 選前夜飄毛毛雨 戴帽也行
- 羅福助告李慶華及檢察官
- 決戰之夜 選舉症候群防惡化
- 工業區地價優惠 再延2年
- 外資匯入 台幣午升3.2分
- 南韓基準利率連7個月凍結
- 美專家：羅姆尼歐巴馬頗相似
- 張俊雄趕場 分訪陳致中郭玟成
- 新北溫泉業者 1成水質不合格
- 宋楚瑜：天公會疼憨人
- 陸公告台部分農產免產地證明
- 綠營抹黑 廖了以：不排除提告
- 大陸季度外匯存底 10年首降
- 開挖武則天墓 陸：子虛烏有
- 蘋果遭蛋洗 京滬停賣愛瘋4S
- 義工摔死 陳致中允助家屬處理
- 新北考場名稱類似 學測別跑錯
- 希臘公債減計協議 下週料達成
- 選舉商機 滬台式餐廳直播開票
- 台股收盤跌5.04點
- 超小 IBM研發原子級記憶體
- 祖父母受訓當保母 可領補助
- 投信：選後守6600 台股可期
- 大選投開票 各新聞台備戰
- 鐵槌敲門逼鄰居踹共 男吃官司
- 台股小跌 5點 守住季線
- 台股開高 收跌5.04點
- 覬覦奧林巴斯 三星否認
- 亂局當前 巴基斯坦總統返國
- 1月台指期跌20點
- 1月電子金融期跌
- 張父提兒骨灰 輕喚回家了
- 侵占愛之味貨款 男判3年半
- 贈品名不符實 江蘇：可折現
- 安心過年 銀行春節不催收
- 寒假關心孩子 防幫派吸收
- 十月大女嬰流感死 最年幼病例
- 女持刀小英總部揮舞 遭警制服
- 兩岸四地消費者信心 兩年新低
- 三大法人買超台股76億元
- 許鞍華獲亞洲電影終生成就獎
- 陸原油對外依存度微揚
- 輔大資訊中心火警 無傷亡
- 淡水暴力討債 警逮集團6人
- 台中新丁粄節 日本太鼓獻藝
- CES最佳平板 華碩稱霸
- 轉戰東京 徐大潼當跨國包租公
- 選情加溫 流感疫情跟著燒
- 鴻海中科徵才 吸引近千求職者
- 高院選舉法庭 投票日待命
- 吳父：吳珈慶手續辦好就回台
- 劉坤鱧控中市選委會違選罷法
- 網站不雅內容 印法庭警告封鎖
- 選前提告 雄檢應接不暇
- 陳松興：兩岸關係 台經濟關鍵
- 債務協商未明 奇美電信評遭降
- 新台幣兌美元升0.2分
- 陸外匯存底 連3月下滑
- 大學學測 16日開放查看考場
- 福建開發平潭 稱擴大支持台資
- 馬臉書催票 一票都不能少
- 學生首投族返鄉 專車忙載運
- 中男子逃日獄 再度落網
- 動物園過年特展 要好運龍龍來
- 施明德：保持中立不領總統票
- 郝龍斌助選 掃街馬不停蹄
- 日內閣改組 恐難化解政治僵局
- 馬總統酷酷嫂合體 民眾瘋狂
- 官媒相挺 韓寒：他們自作多情
- 長春檢走私熊掌117隻
- 陸主要宗教團體委任新聞發言人
- 廣東省下調經濟成長目標
- 學者：大選結果短期影響經濟
- 大陸升小學禁考試 幼兒無功課
- 張博雅：大選投票率預估8成
- 台東傳賄選 檢調約談30餘人
- 錯置檢體動錯刀 技術員遭訴
- 王雪紅表態 支持九二共識
- 春節遊宜蘭 搭客運抽平板電腦
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 破六合彩簽賭站 簽注金額上億
- 1年無小兒麻痺 印盼疫區除名