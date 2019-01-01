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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
荔枝酸 廣東三月紅風光不再
助理費案 雄檢：起訴偽造文書
2泳池公安不合格 北市發警訊
魔獸世界加持 網易獲利亮眼
性侵案有人證物證 卡恩盼保釋
產業用紡品展 台商創意行銷
LinkedIn上市搶頭香
陸環保部 叫停兩高鐵
建仔何時復健賽 國民還沒決定
蔡得勝：國安局未供資料給邱毅
陳炳德：台灣問題攸關美中交流
藍立委初選 李鴻鈞澄清未退出
戴遐齡訪中華男籃 盼締造佳績
缺夜工 經部請勞委會特殊考量
政府效能退 藍：為民生能接受
總統就職週年記者會 警力維安
聘密醫洗牙 醫師遭判刑6個月
蔡得勝：陸沿海飛彈部署增加中
文宣不當 台南瓦斯公會遭罰
陳炳德：陸無能力挑戰美
IMF：卡恩請辭 即刻生效
媒追阿諾小三 傳妻請離婚律師
總統：為下一代幸福打好基礎
護國家主權 馬總統：沒在怕
羅國輝開轟 連4場安打
美泰海上軍演 強調雙邊合作
區間盤整 台幣午升5.8分
新北施鐵腕 拆違規理容店
疲勞上班族 高纖吃太少
資策會交大嵌入式測試中心成立
投7千億 總統：建設活絡南台
中市破色情光碟網站
吳揆：確保糧食不短缺
郝：北北基聯測求公平不開冷氣
10歲童過重 竟罹糖尿病
蘇問工作分配 蔡英文盼借將
醜聞纏身 卡恩請辭IMF總裁
低碳飲食 環署推標示碳足跡
高雄折屍案 嫌疑人否認行凶
情報監聽 國安局：無政治人物
經建會招商 舊金山反應熱烈
禁止霸凌 入教育基本法
商業司：泰谷董監不會鬧雙胞
馬總統：蔡英文是可敬對手
韓豪華遊輪6月啟航濟州上海
金門議會跨黨聯盟成立
吳揆：應為之事 勿因評比動搖
愛心無界 尼國台灣村住宅啟用
日車廠因應缺電週末生產週間休
中油遷廠土地利用 陳菊盼對話
癡情男李泰成 改秀美肌吸睛
查獲仿冒包 業者要求警亮證件
台股收盤跌51.96點
太愛乾淨 女童免疫反變差
吳揆盼國家壯大 社會更公平
遊民酒後殺人 判無期
集中雨水蓄電 公車亭很環保
搶攻首投族 馬總統：宣傳政績
巴中趨緊 印度備感壓力
西苑高中讚 中市科展團體冠軍
台股跌51點 收8892點
遊學王徵文 5百字可圓夢
震盪劇烈 台股摜破8900點
馬總統談3權 綠質疑藍挺
6月台指期跌120點
自動手煞車 學生設計防滑系統
媒體揣測副手 藍：言之過早
6月電子金融下跌
馬總統：兩岸合作 相互依賴
江宜樺：家暴犯資料供交保參考
經部30日檢驗台塑消防能量
蔣渭水墓園 姪孫盼列古蹟
景氣指數調查 滬金融成長緩
議員助理費 高市議會盼除罪
官員涉助理費案 陳菊盼除罪化
金管會：老年經濟保障是課題
陳炳德：台灣問題是中美緊張源
政院通過跨國移交受刑人法草案
三大法人買超台股32億元
涉暴力圍標 8人遭逮
日震後首度 中韓巨頭擬訪福島
士林官邸宿舍 議員質疑有特權
台灣鯛石斑看俏 養殖業樂
卡恩享高薪 勝過歐巴馬
農產復甦 產地大陸兩頭賺
緊箍咒勒昏公牛 熱火扳回一城
新北5瀝青廠飄臭 環局列管
立院初審 包庇狼師最重免職
代理孕母 母雞孵出5小鵝
阿諾新片 劇情難甩小男孩
警專入學規定 江宜樺：將檢討
昆明鑑失火 監院糾正國防部
外勞慶端午 扮屈原比KUSO
國台辦：願定期邀台商反映問題
奢侈稅衝擊減 520預售量大
全球復甦溫和 星上調成長預估
北北基聯測 明開放看考場
錯用濕巾痱子粉 尿布疹惡化
新台幣兌美元貶0.2分
大陸最早火車站 上海再現
熱巧克力下藥性侵 男遭訴
原住民工寮被拆 竹縣府協調
爛醉摸胸 男猥褻官司無罪
絕不放棄 愛德華氏症兒重生
夜市人聲鼎沸 再現蓬勃商機
利變年金保單退燒 保費掉8成
中央氣象局氣象報告
總統拋議題 大學生：減碳優先
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸：是否回西藏 達賴自己決定
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
賽貝斯比洞賽 曾雅妮明競桿
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蕭亞軒邀約 捷運街舞賽開跑
大學生了沒千集 畢業生齊慶賀
專賣外勞毒品 工業區設店交易
氟錠防蛀 過量恐牙齒氟中毒
禁菸限制 民間團體菸友無共識
登峰慶百年 邀民眾親近自然
熱浪沙塵雷雨齊襲 北印56死
新竹草地樂活節 陳昇開唱
關雲娣22日入土金寶山
登山怪傑返台 盼挑戰新高峰
平板電腦面板出貨顯著成長
日本議員訪慈濟 感謝援助災民
百年鏗鏘聲音紀事展 台中登場
娶小三甩元配 卡恩3婚風流帳
淨土不再 南極企鵝戴奧辛超標
台灣貨超夯 西班牙網路耍詐
今年經濟成長上修至5.06%
北韓3萬網戰兵 匹敵CIA
世遺承德山莊 建豪華會所
西安大胖子 義大團隊助減重
露天公廁沒屋頂 遊客傻眼
超商女賊 雙胞胎妹送辦
陸客自由行啟動來台看屋潮
IMF誰接掌 法財長具冠軍相
彩券買氣好 成長2成5
杜德偉父喪 心疼難過
拍個照騙錢 違建蟑螂詐財
德明師生 體驗飢餓
危險除濕機 13萬台未召回
防災演練 颱風地震土石流都來
退學訴願成功 學生權益里程碑
陸委會：美對台軍售 方向未變
蔡英文：蘇貞昌講話較直接
總統：護台灣尊嚴主權絕不讓步
區間盤整 新台幣收貶0.2分
胡志明121歲冥誕 越南紀念
紙風車劇團 20日中市演出
醫療產業多元化 學子好奇探路
導彈機動 駐防作戰部署不同
韓在印大鋼廠 徵地順利
外交部：陸難撼動台灣關係法
陸考察團訪台 取經銀髮產業
解考試壓力 按穴位飲養生茶
卡恩下台 IMF繼位爭奪開跑
人間條件 10年票房1.5億
台裔法官任命案 美參院表決
兩岸協議成效 擬5月底檢討
罵人娘炮 教部：性霸凌
微星台銀台鹽 保住登陸商標
無導彈部署說 藍委指文字遊戲
機場遺失物拍賣 筆電1萬
相聲劇熱潮延燒高雄 一票難求
陸：網管屬主權 外國沒管轄權
知名蛋捲遭竊 排隊民眾順手偷
德保險業 性派對犒賞員工
社工員待遇 考試院擬提高
探親放寬 陸配坐月子更放心
自家人洩密 傳建福宮開除員工
布袋蓮入侵漁港 緊急清疏
葉瑋庭首次拍戲 大姨媽來亂
兩岸運產研討會 6月風城登場
端午連假 國道夜間擬免費
陸客開放 南部大學生正面看待
郁可唯大陸發片 金曲資格遭撤
愛之船飯店 情人塔將啟用
書桌運毒 檢調逮3人
日火山噴發 外交部提醒注意
水庫進帳2億噸 旱情稍緩
陸：望教廷以行動改善關係
六輕空品監測 周界超標開罰
高雄公開賽 汪德昌單日抓9鳥
詹秀蓉米上書寫 暫停呼吸最難
檢舉街頭塗鴉 最高獎金3千
葬賓拉登航母 週末訪香港
德重申 IMF須由歐洲人接班
玉荷包味美 陳菊代言
聯測將至 郝龍斌孔廟考生祈福
溫家寶首搭日軍機 訪震災區
連日雨 高雄自來水源足
嘉能可IPO籌資100億美元
白雲老和尚圓寂 享壽97
慕夏吉絲夢妲海報 6月來台
國防部：美對台軍售政策不變
見證愛情 3新人關島婚禮免費
台北美食展 經典料理上菜
食物爭議 士林夜市：以客為尊
今彩539開獎
陸防火牆之父演講 遭丟鞋抗議
社會住宅法源 住宅法草案出爐
全年經濟成長上修 Q1表現佳
IMF繼任者 陸盼德能勤績
按讚點推 小心上網動態被看光
斷腳竊嫌養幼女 警察也鼻酸
菸害防制法初審 正反意見交鋒
威力彩開獎
顧能：全年手機銷售恐低於預期
4少年蹺家 1女遭性侵
招標涉貪 檢求刑8年半
掛牌首日 嘉能可倫敦開紅盤
B肝患者 「腎」選保健食品
嵌入式產品評測 有專業機構
IMF明秋大會 日爭主辦
婦人飲農藥自殺 留一半給男友
違法徵求委託書 要罰
柯淑勤吳朋奉 不是對方的菜
全球城市排名 台北居24
弟弟動之以情 男子坦承殺人
農工原料漲 下半年物價壓力大
稀土鐵合金 陸限制出口
抑通膨 星展估人民幣加速升值
趙樹海受益無效 婦人女兒獲賠
花蓮平地森林藝術 觀光新景點
選不選立委 錢薇娟24日宣布
渣打金融債 今年發債最大量
魏海敏馬修連恩 傳藝金曲頒獎
以房養老 明年試辦100個案
上市櫃員工 去年報酬破百萬
因應抗旱 高市污水廠供回收水
讀稿機加持 總統演說更生動
桃花劫 沙柯吉：早警告過卡恩
擅進高鐵駕駛艙 判解僱有理
縣市醫療補助 納入中低收入戶
跨國移交法 有助台囚回國服刑
梅克爾：應由歐洲人續掌IMF
豬哥亮遭討賭債 還兩成和解
浮洲合宜住宅案 都委會通過
米其林台灣指南 法文版上市
台灣上市公司 去年賺1.6兆
台塑：六輕管路改善再申請復工
今彩539頭獎 2注中獎
威力彩頭獎摃龜
歐洲商會：陸產品進口 應解禁
內政部修法 建物應設防水閘門
國泰女籃慶功 董事長大方送鑽
法網會外賽 張凱貞止步第2輪
馬肯定大前延一 洞悉經濟趨勢
外交部：繼續敦促美對台軍售
興達漁港空地多 未盡其用
尹啟銘談ECFA 促兩岸產業合作
長江中游區 50年來最乾渴
台銀登陸設分行 只欠東風
愛情包裹詐台女 奈男馬國落網
女仲介命案 前男友求無期徒刑
蘋果索尼案 北市要業者再說明
阿妹再登CNN 同志封瑪丹娜
李長榮化工轉型 斥資綠能研發
六輕出問題 勞委會：擴大停工
泰國大選登記 紅衫軍萬人集會
傳兩岸稀土合作 金屬中心否認
周思齊雙響砲 象屠牛
日震災 4月台灣客減少67%
許銘倢險失手 桃猿再屠獅
總統：兩岸與國際 可良性循環
世衛模式 綠委憂主權受損
桃猿太難打 呂總心太急
老鴇爆料 卡恩嫖妓粗暴猴急
不打不罵有方法
帛琉議長一行 訪問環品基金會及義美聯電
OTOP推展搶手魚種 龍膽石斑台北上桌
執政三週年 綠民調：53.5％不滿馬表現
馬深入綠營票倉 綠：打年輕人主意
允許中國軍頭參觀敏感設施 美議員發飆
加央行行長有望接IMF總裁
資通訊業墨西哥拓銷 成果豐碩
中國軍頭指沿海無導彈 台灣：玩弄文字遊戲
沒部署飛彈 ? 馬上任每年增加100枚
台灣「絆」北海道東川町
臺北美食饗宴 12道經典料理爭艷館上菜
李俊毅：兩岸互不否認 讓國際誤解台灣是中國一部分(影音)
管碧玲：WHO矮化台灣、2005年國共論壇是禍首(影音)
精品中的精品！ 史博館現正展出館藏推薦文物展
限制小股東提案 阿土伯幹瞧
SK2U新光互動網開台 號召寫手、粉絲賺賞金
媒體驚爆! 新竹母親虐女為網購所得
大前研一想把馬總統進口到日本
國立臺灣博物館現正展出「貝殼之美」特展
富士康成都廠 發生爆炸
IMF總裁辭職引發亞歐卡位戰
傳卡恩好漁色 行為似發情猴子
卡恩醜聞不斷 女主角至少8人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蕭副總統：希恢復TIFA協商
蕭副總統：推文創發展新經濟
世界中學網賽 台北男女隊爭金
法網會外賽 詹詠然苦戰晉3輪
歐巴馬演說 力挺中東變革
前IMF總裁 獲准重金交保
賽貝斯比洞賽 曾雅妮首輪勝
歐股連2紅
金銅齊跌
油價跌破99美元
數據報喜 美股收紅
學者：教廷對中不該姑息
土耳其西北地震 已知1死
越南明星小學 兒童入學難
風光不再 諾基亞三星手機下滑
台灣美廚娘 在英掀中華美食熱
張大同：美國會支持台灣關係法
人際關係網激情上市 股價翻倍
鋒面影響 南部大雨特報
台股開盤上漲43.81點
日關東北部地震 規模5.8
太魯閣號 將設自動販賣機
竹科徵才 5800個職缺
陸允稻米加防腐劑 專家反對
自由媒體開價收購邦諾
東電恐爆巨虧 社長將遭撤換
新台幣盤初走升
202兵工廠開發案 今闖環評
考古揭密 龐貝遺骨梅毒症狀
越咖啡今年出口將逾百萬噸
假睫毛廣告不實 雅虎罰10萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
乏動能 台股平盤膠著
虧損加輻射外洩 東電社長換人
洩密定讞 葉盛茂將入獄
東亞族群血壓基因 中研院揭密
機油廣告不實 網路家庭遭罰
半導體設備B/B值近半年新高
卡恩獲交保暫喘息 檢調查舊案
羅賢哲涉共諜 求處無期徒刑
拖小三下車拒和解 元配判拘役
陸經濟過熱 周小川：慎防泡沫
全球首例 癱瘓男能站能走
蔡王會 王金平：無關誰消費誰
三峽工程有害 環保人士籲究責
台灣公共工程獲全球建設首獎
5/22起 護照報失須重申請
曾雅妮次輪對戰華裔選手
星巴克雲南種咖啡 拓陸市場
12年國教草案公布 7成免試
亞洲富人避險 看上倫敦豪宅
賽門鐵克收購資訊管理公司
學生租屋 房仲提 3不
12年國教特色招生 不逾3成
廣州白老虎 7月壽山亮相
史特拉斯堡雙打 莊佳容進決賽
99年逾 4萬農漁民獲助貸款
包商糾紛 機場捷運設計圖被扣
機捷包商鬧翻 如期通車埋變數
北京房價 漲幅趨緩
端午火車訂票 東線最搶手
反族群歧視 立委提案立法
總裁走後 IMF道德守則公布
小英：期待和蘇院長坐下來討論
歹徒公然闖民宅 痛毆被害人
基北區登記分發簡章開賣
總統就職3年 政見落實近9成
功夫了得 李振昌飆3K
汪萬里：非洲消費市場形成
遊台灣 觀光局華府大力促銷
消除婦女歧視施行法 明年上路
學者：兩岸問題朝野應擱置爭議
銀髮住宅 掌握安全健康快樂
教預防殭屍末日 美官網大塞車
立委籲性侵犯罪應訂量刑基準
總統：從沒考慮建核五
呂秀蓮：蔡蘇會沒什麼了不起
520落空 投信：後市可期
亞幣揚 新台幣午升8分
朱立倫：台灣牛精神 拚經濟
退學訴願成功 學生復學存疑慮
成本飆 Gap砍全年財測二成
搶暑假遊客 兩岸齊賣力
葉盛茂被控洩密等案大事紀
軍公教調薪變數 追加預算協商
翁啟惠盼生技園區106年完工
中華電上網速率 亞太第4
長榮向台船訂製十艘大型貨櫃船
台股收盤跌55.85點
綠指外交休克 藍：眼紅施政好
今年侵襲大西洋颶風 很多
外籍配偶工作 勞委會擬放寬
悠遊卡補發 收費不能逾1百元
台股跌55點 收8837點
宏?皉膉神銦G中國營收將飆7成
落實股東權 股東會將通訊投票
中山陵景區 大興土木涉違建
6月台指期跌24點
凱特不孕？八卦報沒證據遭圍剿
撿舊屋主大筆錢 美男子無貪念
6月電子金融下跌
來賓遇害 于美人錄影保留座位
生技園區環評初審 有條件通過
傳金正恩訪中 東北會習近平
劉弘威聯邦法官提名案 遭封殺
南印捷運 大陸工程潛盾機啟動
古蹟醫生林大緯 戀上歷史空間
金正恩訪大陸 接班人奠基
偷靈骨塔電纜 竊賊燒金紙保佑
邱文達返台 籲對外團結
三大法人賣超台股38億元
西安大學生車禍殺人 二審死刑
前調查局長入監 葉盛茂首例
拒拆日月潭船屋 檢再起訴6人
溫家寶訪災區 中日韓守望相助
日政壇地震 參院長逼首相下台
洩密給扁 葉盛茂罪加一條
設計年 新一代設計展創紀錄
歐巴馬：利國改革 老格走定了
醜小鴨變天鵝 台糖閒地將翻身
李鴻源批評初選 藍：規則已定
客運車撞拖車 3人受傷送醫
4月底止 退撫基金賺65億
總統：不擔心南部選情
嘴饞外出買珍奶 通緝犯落網
郝龍斌：台北市治安明顯改善
生技園區案 趕6月送環評大會
韓媒：金正恩已抵中國大陸訪問
善用符號小撇步 變搜尋達人
4月外銷訂單創歷年次高
警員撞人拒酒測 分局長要查
有感復甦 百貨汽車業金多多
稀土珍貴 陸收緊出口控制
大陸五一電視銷售增加
新台幣兌美元升7.2分
保護土樓 福建立法禁商營
人事局研習中心獲國際獎項
堆高機翻覆 駕駛喪命
嗅到錢潮 飯店加薪搶市場
阿嬤拾荒情 台語散文奪冠
核災慘賠創新高 東電換頭子
撈3天 清愛河垃圾13噸
賑災 日本政府感謝華航
男駕贓車逃避攔查 警追捕到案
羅賢哲求處重刑 母堅信清白
嘉縣龍舟賽分兩地 東石不滿
屏科大打造鋁合金巴士車體
藝術精品買氣旺 頂級客大增
開發遲 日購美新主力機生變
機上巧遇張柏芝 陳冠希認了
戰火培育人才 金中60歲慶生
宏達電感動機 韓國開賣
首季國際收支順差近46億美元
中市公車讀卡機 6月全面更新
水災走不開 FEMA視訊與會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張雨生父親 病逝台中
閣樓藏意外財 新屋主不占己有
寄養家庭減 受虐童安置陷困境
美官員：未來5年陸重要轉型期
5月20日中央社新聞圖片發稿目錄（1）
彰化監獄打擊樂團 鼓舞巡演
侵用戶隱私權 美議員批科技業
北北基聯測 肝癌生堅持應考
停灌 阿公店水庫支援民生用水
韓外語大學成立台灣研究中心
資源靠自己 曾志朗樹葉當喇叭
台灣綠能 大陸是最大競爭對手
洩密但沒圖利 葉盛茂改判關鍵
毒蟲不識女警 落跑被逮送辦
召妓全都錄 新北議員遭勒索
綠營南部5首長 嗆馬重北輕南
長榮下單台船 中鋼吃補
本周台股市值減1.84%
竹科爆司機持刀傷人事件
阿諾離婚 贍養費財產損失大
音樂馬拉松 打擊樂節開跑
國道餐飲庶民化 便當50元
高雄新光碼頭傳溺水 警消搜尋
金曲入圍被取消 郁可唯：尊重
蘇貞昌：與蔡見面沒有情緒問題
用K金換鑽 東區民眾排隊
沙鹿建築工地 挖出平埔族遺跡
現太古航路 日人6月搭舟訪台
台股本周跌1.88%
亞幣揚 新台幣收升7.2分
微軟新電玩 未上市先轟動
中戰機挑釁？ 菲軍調查
1.1兆 劉憶如交招商成績單
敏感時刻 中國防長訪菲
花花公子全上線 愛撇看得到
屏東黃鰭鮪商業養殖 引領亞洲
總統：綠能設備 台灣自己做
奢侈稅 確定6/1上路
師生出遊車禍 30多人輕傷
長江三峽兩電廠停滯 面臨損失
年度河污整治 新北基彰嘉特優
陸載人潛水器 擬深潛五千公尺
大陸天空 富豪非法飛
大學生卯足勁 爭取出國圓夢
日經濟萎縮 央行政策不變
學生科展創意 晴雨自動曬收衣
洪國清一手行醫 一手養魚
高公局護鳥 國道架網留枯枝
親民黨否認蔡宋會
男無照肇逃 死者頭七投案
立委提案 配合反間可減免刑
護個資 北市要蘋果索尼再說明
高雄驗麵濕製品 8件含防腐劑
虛設公司撈家電 詐騙千萬落網
卸下面具 更生人打鼓感神聖
匯損 4月接單增幅19月最低
離岸風力發電開發 風能趨勢
蔡英文請益王金平 談立院運作
網路投保 業者須做好通訊安全
6成民眾未報稅 下週加班因應
葉盛茂判刑定讞 遭限制出境
圖保險金殺3至親 女判死
薩默斯：科技股泡沫恐再現
CAS產品展 7月北京登場
懷生國中13生疑食物中毒
圓滿劇場 全球卓越建設首獎
7年1萬球 沈鈺傑超耐操
蒙娜麗莎之謎 頭顱可能解開
泰國政黨展開大選競選活動
北京中軸線 擬申報世界遺產
參與翡庫興建 美工程師女來台
蔡王會 立法院長議題引關注
葉案陰影過 調查局重擦招牌
國際收支連10季順差
關雲娣22日入土 夫婿已抵台
導師疑性騷小六女 校方調查
景氣好 金門端節配酒轉手價漲
油價漲不停 4成美國人吃不消
八八重建 完工約需再1年
印國家影獎 印地語電影鎩羽
數位服務力票選 北捷獲獎
高市藍委初選 黃昭順出線
金正恩隨金正日訪中？南韓疑惑
今彩539開獎
粉絲當小三 副教授通姦遭訴
母墜樓亡 2子浴缸溺水
英奧百公尺決賽 百萬人搶
大樂透開獎
史蒂芬金作品遭漏譯 皇冠回收
兩性平權再邁大步 總統欣慰
上海變國際金融中心 漫漫長路
延長國教 建北免試最多2成5
巴克萊上修台灣GDP至6%
台北在港推自由行 展示魅力
首屆北北基聯測 明起登場
破北市住宅連續竊案 1男被逮
漏洞 美百萬彩券得主照領糧券
大陸房市行賄潛規則 貪官都怕
高球公開賽 汪德昌躍居首位
媳婦弒親判死 夫家表公道彰顯
土耳其震 當局設帳篷安頓災民
核電不延役 不排除提前除役
美軍掩埋枯葉劑 南韓要調查
富士康成都廠 發生爆炸
推動綠能 國合會與歐銀簽約
中日9局大逆轉 陳偉殷躲敗投
艾未未涉案 北京稱初步查明
今彩539頭獎 1注中獎
蔡璟豪又無失分 獅對象6連勝
大樂透 頭獎摃龜
富士康成都爆炸 傳數百人作業
成都富士康爆炸 已知7傷
成都廠爆炸傳聞 鴻海：瞭解中
查跨國詐騙 越南遣返55台嫌
幫派威脅工地福利社 警逮6人
大客車撞限高欄杆 4學生輕傷
母疑溺子後跳樓 3死悲劇
副總統出訪返台 感謝美方禮遇
林英傑136球 難逃7連敗
四川省長訪台 行程不變
洩密判2年半 葉盛茂須入獄
520 台股價跌量縮
財政部重要施政 網路報稅大獎等你拿
富士康成都廠爆炸 造成2死16傷
首次北北基聯測登場
富士康爆炸 蘋果：聯手調查
四川富士康爆炸 發言人：無人為因素
傳金正日抵長春 可能會胡錦濤
溫家寶：願放寬日農產品進口
歐巴馬中東和平主張 德國歡迎
美重申兩岸應和平解決歧見
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
母子3死命案 檢：解剖查死因
富士康爆炸 蘋果股價微跌
富士康廠爆炸 傳郭台銘飛成都
首座台灣美食專區 落腳洛杉磯
簽MOU CBRE將投資台灣
美和平提議 以斷然拒絕
惠譽調希臘信評 黃金期貨上漲
銀行股領跌 歐股收黑
和平喬不定 希拉蕊以總理大吵
MF准貸葡萄牙260億歐元
憂希臘債務 美股收黑
史特勞斯卡恩獲保釋離紐約監獄
賽貝斯比洞賽 妮妮再晉級
需求增 國際油價漲
出國比賽得冠軍 三民女網奪金
馬總統就職3周年 義議員致賀
巴西農業看好 外資增加投資
台灣優勢多 德學者：來台設點
突檢航商 歐盟：疑涉反托辣斯
富士康爆炸初判 粉塵惹禍
慶建國百年 林怡貝比京演出
基測登場 中南部防午後大雨
袁健生：美國未隨陳炳德起舞
世界中學生網球賽 台灣表現佳
歐巴馬訪英 倫敦市長將索錢
中新二號順利發射升空
個資訴訟新領域 葉奇鑫要搶占
癌生躺病床應考 只為心願
北北基聯測 宜蘭學生赴京趕考
大蒜增產4成 外銷調節
川震災區揪貪官 地方蒙羞
發票千萬元特別獎 25日開獎
基測聯測登場 第1節考英文
3國高峰會 溫家寶啟程赴日
拼足球冠軍 越重金禮聘德教練
提升水準 加召開華文教育會議
北北基聯測 首節2千餘人缺考
胡金龍3A亮相 4打數1安打
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
暴富 巴西文官廳長惹疑雲
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
瑪麗亞凱莉成功路 BIO揭露
莫拉克臨工 雲嘉南23日登記
吸引華商 越平陽省推華人住宅
跨部會整合 營養午餐安全保
震災打擊 東京大飯店門可羅雀
富士康廠爆炸 產能影響有限
馬總統：協調私立醫院加薪
馬偕計畫 總統勉神職人員奉獻
賽貝斯比洞賽 妮妮前進第3輪
赴美招商成果豐碩 簽3備忘錄
總統：打造台灣綠色科技輸出國
公視表演廳 再現芭蕾盛宴
韓片「竊賊們」 任達華飆戲
郝龍斌：特殊學校規劃特色
破天荒 美多數贊成同性戀結婚
基測英文 考生多數認簡單
開光罷工落幕 越南台商鬆口氣
追加預算協商 藍營譴責綠營
粉紅健走 籲女性定檢保健康
大專盃馬術賽22日淡水登場
布農族射耳祭 傳承文化及技能
新北市NaLuWan交響夜
為母親做好事 弱勢同受益
三國峰會前 中韓領袖先看災民
民生物資壟斷 4年罰3億
英文 基測偏易聯測多元
公平會監測端午物價
富士康爆炸 蘋果水貨價恐飆揚
基測 高雄六旬阿嬤考生應試
基測聯測 英語缺考率增
藍質疑擋追加預算 綠反駁
總統：WHA模式參與國際組織
考生衝突不服警制止 隔離應試
政院：均衡建設 未重北輕南
成都廠創紀錄 鴻海：復原為重
泰大選維安升高 防冒犯君主罪
台灣精品 旅客機場看得見
府：李登輝任內達成九二共識
聯測自然科 考生：簡單
鬩牆血濺街頭 兄刺弟命危
迎接第3輪 曾雅妮保持鬥志
學者：檢討吸引外資政策
駐阿代表處推建國百年攝影展
富士康爆炸 員工上班吃閉門羹
成都廠暫停工 員工擔心被扣錢
送別父親 杜德偉懷念多
越南明天舉行國會議員選舉
腦麻患者上街 籲永不放棄
基測自然 重概念圖表應用
用放大鏡應考 視同眼鏡通融
郵票百美選拔 南湖大山暫領先
鴻海：成都事故產線暫停生產
政權更迭 塔塔東印再設廠
聯測自然 出題靈活結合時事
泰谷反擊 力抗惡意併購
發明之光 馬發明獎台奪56金
國際發明展 台灣金銀各56面
首季國內能源供給量增4.6%
總統：土地開發兼顧環境與經濟
原民疾呼還地 總統：儘速處理
華銀擬參股陸銀 搶公股銀第一
垃圾裝走秀 淨山志工拚創意
澄清不雅照 伊能靜快閃
六都會區房屋單價漲總價微跌
器捐懷恩 亞東醫院滿滿的愛
原民要土地 總統收下陳情書
湖南大旱 洞庭湖區早稻絕收
聯測國文科 考生認偏難
涉召妓風波 周勝考辭書記長
台援斯書亭 盛大揭幕
台管處辦鹽業文化體驗之旅
鄱陽湖乾涸 史上最瘦
總統出馬 醫院考慮加薪
廟會吵考生 南市派警勸導
法屬圭亞那小鎮 衛星推手
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林哲瑄向3A報到 拚9月擴編
基測登場 台商子弟金門應試
寶來溫泉合法化 輔導期程延長
賓宅情報 蓋達去年擬攻擊油輪
台灣金併國華 擬年底完成
金飯碗不生鏽 公股銀招考爆滿
衛署：邀醫院檢討薪資工時
陽岱鋼4支1 火腿1分輸巨人
與國際接軌 工藝設計館開展
萬安34號演習 恢復人車管制
鴻海內遷效益 市場焦點
陸最大古生物博物館 瀋陽開館
新竹草地樂活節 陳昇開唱
癡情翁祭妻9年 土鬆疑遭盜墓
阿里山翻車 3人送醫
電台節目 瑞作家暢談遊台
台糖闢森林園區 花蓮原民抗議
林逸欣帶衰 每逢吻戲李威感冒
騎二輪遊二崙 西瓜呷免錢
台銀上海分行 擬8、9月開幕
菲當局又捕7名台籍詐嫌
台清寒生奪金 淚灑馬展場
蔡英文：總統應提整套核能方案
富士康爆炸 家屬急探詢
張孝全床戲 媽媽姐姐都愛看
金門尬輦大賽 搖擺神氣十足
也爆不倫 卡恩可能接班人退出
關島熱帶低氣壓 可能成颱
基測聯測國文 題目中找答案
聯測作文 題目簡單難突出
天熱煽扇子 考生被記違規
四川省長訪台 考察災後重建
北北基競爭激烈 棄聯測擇基測
主持人于美人 不愛從政要演戲
富士康爆炸 可能重創蘋果
基測作文 緊扣經驗過程拿高分
慶建國百年 台在阿攝影展揭幕
馬國土崩 24孤兒生死未卜
激勵學生 萬丹國中老師考基測
學者：2012 兩岸關鍵年
浴缸溺雙兒案 檢：童生前溺水
如作夢般 音樂老師成葡萄公主
陸高鐵最高實驗時速520公里
印度村民獵巫 倒楣夫妻遭刺瞎
生態攝影師林軍佐 婚禮行善
免試入學多 基測聯測缺考率高
北北基聯測首日 無重大違規
成都大廟會 看雜技嘗美食
史特拉斯堡雙打 莊佳容奪冠
成都廠爆炸 無礙巴西富士康
校園霸凌被壓下 竹警：沒吃案
新北龍舟賽 朱立倫祭江點睛
大旱臨頭 陸50年來最嚴重
今彩539四星三星開獎結果
曾文鼎得分掛零 大阪爭季軍
阿里山吉普車翻覆 3人輕傷
菲台灣同鄉會 關懷孤苦老人
陸網購來台 採購探通路
台匈經合會議 圓滿成功
高鐵連上海廣州 陸：技術可行
泰厲害 瓦拉川高雄公開賽奪冠
兄弟逆轉秀 中止對獅6連敗
全球慈善家排行 蓋茲榮登榜首
浙江工廠毒氣外洩 3死
菲又逮台嫌 外交部：全力維權
罪行駭人 14歲兇手終身監禁
延長國教 郝：續辦北北基聯測
台在秘增設3個ADOC中心
猛牛豪取14分 興農止7連敗
溫家寶邀日SMAP赴中公演
今彩539頭獎2人中獎
谷歌新工具 理財一次搞定
兜售月球岩石 美女子遭拘留
照顧外籍耆老 政府啟動「馬偕計畫」
中國內部文件承認 三峽大壩威脅環境
中國總理溫家寶 福島慰問災民
布袋戲人生真有趣！跨國婚姻添良緣
快報 ! 港湖區民調蔡正元險勝
輕颱桑達形成 氣象局注意動向
中日韓高峰會 東京舉行
黃金週線收紅 逢低找買點
富士康驚爆 郭台銘全程掌握
爆炸後 富士康成都廠擺攤徵才
不分區民調決定 廖了以：非事實
末日預言破功 沒強震僅微震
一隻皮箱勇闖台灣 謝立功肯定新移民來台灣打拼
騙扁「卒仔」黃琪 再盜刷美國運通卡600萬
借信用卡機逃稅 國稅局要查
湖南2男子擬炸京九鐵路 判刑
西瓜爆裂 中國食品安全再令人焦慮
台灣上週民調 馬支持度領先
騙扁少年冒充小開詐騙 檢訊交保
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以為世界末日 菲地震居民驚逃
賽貝斯比洞賽 曾雅妮晉級8強
張峰豪連任泰國台灣總商會會長
景氣差 美報名夏令營兒童減少
大馬發明展 鄧鴻吉父子雙雄
北部高溫 南部午後防局部大雨
7月起盛產 虱目魚價格將回穩
駕車墜海 1家人2死2重傷
適應時代 臉書求快不怕錯
賽貝斯比洞賽 妮妮8強落馬
中央社當家主播前進佛光大學
無毒農業有成 低溫殺菌乳上市
基測聯測第2天 數學社會登場
大三元刮刮樂 中獎率逾3成
升息趨勢 房貸考量固定利率
花蓮外海地震 規模4.8
比辦公室 臉書谷歌各有千秋
花蓮地震 未傳災情
天熱蛇出沒 北市消防局忙翻
府：秉九二共識 追求和平發展
美元偏弱 台幣週升0.03%
溫菅會談 深化中日戰略互惠
府駁公器私用 批自由時報扭曲
台星展開ASTEP實質談判
坎城影展 韓導金基德獲獎
六輕自救會籲開發新市鎮工業地
愛女入土 關中：痛怨無恨
大馬發明展 虎科大作品有創意
6旬鐵馬騎士 環台宣傳愛心
鐵漢柔情 殷海光情書首度曝光
聯測數學科 考生：難易適中
富士康爆炸 郭台銘心急如焚
工讀薪資低 金大學生爭權益
升上3A首戰 林哲瑄敲安
總統籲節能減碳 確立綠色島嶼
葬賓拉登航母訪港 美官兵上岸
中油：汽油降1角 柴油降2角
小英：綠若再執政 拚台灣第一
企業化分工 台商成菲西瓜大王
駕車墜海3死 檢方查原因
奢侈稅 北市新北房市反應兩極
美國父遺物拍賣 羅盤木尺搶手
印度富豪轟首富 太奢侈
汞外洩危環保 美屋主大破財
總統再喊話 盼企業加薪
基測聯測社會 結合時事生活
中日韓峰會 陸放寬日食品進口
警喬裝吊點滴 急診室逮毒販
上海洛杉磯飛機航線 開通
青海文化周 台中世貿登場
邱文達：台灣訴求 國際支持
台塑汽油降1角 柴油降2角
明年基測考1次 6月中旬前
參與WHA 邱文達：壓力大
沈呂巡：寫中國台灣 不給簽證
中市夜店衝突 警荷槍壓制
越南全國大選 選4級公職
虱目魚丸鮮 四川團大採購
華府亞洲傳統節 台灣受歡迎
四川團購漁產 陳菊盼可長可久
國安漏洞 越女轉機闖關入境
北北基社會科 考生：很好寫
聯測明年續辦 與基測同時
校正公電（CAP0013號）
兩岸關係和緩 金門招商見成效
基測辦1次 考生提早放暑假
台中放送局開幕 歷史建築再造
養殖錦鯉 英國帥哥來台逐夢
景氣復甦 運動休閒產業受惠
大陸煤海貴州 陷缺煤缺電困境
基測聯測 試題中間偏易
應考翻祈願文 考生被記違規
探索宇宙起源 台灣參與爭光
校長護雛 基測考場站崗
英文 基測不難聯測鑑別度高
不滿美邊界提議 以：還是朋友
陸客自由行 朝6月底前努力
基測聯測自然 直覺題少實驗增
國際發明展 公東高工穿金戴銀
聯測第2天 缺考率約3%
借鏡經驗 蔣巨峰大愛園區取經
3國峰會 溫家寶提核安合作
三國峰會 聚焦日核與朝鮮危機
炸雞魅力無法檔 毒蟲逐香落網
進婚紗店搶準新人 男遭送辦
新一代設計展 果然台灣獲獎
PK黃金鳳 楊麗環以球會友
美航母訪港 軍官對保安有信心
健走兼巡守 搏感情顧健康
陸扔鞋學生：不滿網路審查
檢延遲開庭 逾1小時要懲罰
巴媒：陸殲十戰機部署中印邊境
震災峰會 中韓擬改善對日關係
富士康成都人員 待命入內清理
改造五條港 引領台南文藝復興
金門自動通關破萬 移民署送禮
國文 聯測比基測難
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
基測台南考區 未再受廟會影響
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
數學 聯測考觀念基測計算多
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
1次基測 有疑義25日前提出
政院：力求WHA模式參與國際
救地球 呂秀蓮推全民運動
印度瑜伽中國武術6月廣州相遇
中日韓高峰會 同意核安合作
陸動車實名制 民眾抱怨多
拚奧運資格 楊淑君儲備體能
花蓮又震 規模4.0
國中基測 中投區違規61件
缺投保意識 陸境外投資風險高
聯測社會靈活 死背難拿高分
落點分析 PR98上建北
中日韓承諾 加強防災核安合作
可愛梅花鹿 鹿野復育奔馳
富士康爆炸 四川省長：調查中
甲狀腺亢進或低下 皆少碘為妙
忠犬苦等主人 遭棒打不離開
鴻海股價 利空測試百元關卡
山海台9線 人是最美麗風景
舊鐵橋濕地 淨化高屏溪水質
溪泳差點溺水 1學生送醫
布袋戲偶做公益 明潭閃金光
蔣巨峰看團圓：娘家盼兒孫滿堂
大貓熊害喜 蔣巨峰：兒孫滿堂
工讀薪資低 金門縣府要查
移民署逮2人蛇 辣妹掩護送辦
伸個懶腰 大陸男子肺破個洞
國際單車馬拉松 傅聖傑寫紀錄
總統：簽ECFA沒更依賴大陸
蔡英文：發展生態環境相容產業
派出所副所長涉性侵 判4年半
阿雅激瘦 桃紅禮服撐金曲
停業夜店衝突 疑有變相經營
美對台軍售 陳炳德立場軟包硬
藍新北主委 江政彥續掌兵符
報稅倒數 國稅局中午加班收件
吳伯雄：兩岸關係不能走回頭路
工作貧窮 勞團籲藍綠正視
首輪敗北 盧彥勳難越法網障礙
大巴黎僑團迎建國百年聖火
抓到3.3公斤椰子蟹 被移送
轎車墜港3死 初判生前落水
陸證監會主席：推國際板將近
延攬科技人才 駐俄處辦說明會
湖北洪湖乾旱 水深剩30公分
唉呀呦 陸歌手龔琳娜忐忑上海
金正日訪中 凸顯中日韓分歧
曾文鼎7籃板 大阪財神奪季軍
日震後 內門火鶴花農盼菊協助
2.7兆 日震災理賠創紀錄
賣茶敲竹槓被拒 男子砍人送辦
IMF總裁人選 美國態度關鍵
成東勳鏟奸除鱷 朱銘館展關公
日輻射危機 美曾有最壞打算
跆拳道換電子護具 中華隊利多
倫敦花展 台灣巧思國際矚目
高市長盃撞球賽 張榮麟封王
防剝削 美推計算工時手機軟體
狗綁轎車拖行 車主：一時疏忽
中職第十萬支安打 王勝偉敲出
抽血驗憂鬱症 準確率逾80%
火山噴發 冰島關閉空域機場
陳若曦，堅持與無悔
富士康爆炸案增1死 排除破壞
鴻海破百 創23個月來新低
2011第11屆新一代設計競賽 得獎名單揭曉
有圖為證！ 政院：政府沒有「重北輕南」
國合會與歐洲復興開發銀行簽署「綠色能源特別基金」及「特別投資基金小企業發展帳戶計畫第三階段」兩項合約
冰島火山再爆 歐航班暫無影響
中日韓峰會 發表會議宣言
賴清德市長頒發第3屆「蕭壠設計新人獎」 廣發英雄帖到台南發揮所長
瑞豐老夜市的新商“雞”
2011年第一季我國電子零組件產業回顧與展望
愛慕王卓鈞 婦闖警政署被訴
2011醫學人文公益舞台劇北醫免費公演
蔡英文拜會王金平 聲稱要政黨輪替
為呂秀蓮慶生 蔡英文貼心
美股開盤跌 蘋果股價下挫
冰島火山灰下週恐飄向西歐
下台協議 葉門總統又拒簽
法青年女導演 獲坎城評審獎
美國片永生樹坎城獲金棕櫚獎
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坎城影展揭曉 永生樹奪金棕櫚
南投清晨地震 規模4.6
西羽球賽 許仁豪單打第3
約旦國王：以巴年內難有進展
歷史時刻 梵蒂岡駛蒸汽火車
亞洲最佳大學 台大名列第21
颱風增強 是否侵台25日分曉
日反對歐盟解除對中武器禁運
台股開盤下跌78.64點
胡金龍猛打 倪福德球砸林哲瑄
尼國三軍向百齡傳薪聖火致敬
前衛繪人體 林弘行愈挫愈畫
粵香燒雞 奸商賤購死雞加工
吳清基：特色招生是因辦學必要
李振昌遇亂流 救援失敗
台股跌 新台幣盤初走貶
端節前糯米漲3成 公平會調查
官校生宏國遭襲 將繼續學業
三棧溪案 邱毅籲重查柯建銘
鴻海跌破百 台股8800失守
新發大橋6月通 協調先開放
撞拖板車起火 轎車駕駛成焦屍
溫家寶：邀金正日了解大陸發展
水利建設落後 湖北有庫無水
避爭議 菲暫停南沙震測研究
官校生宏國遭槍傷 復原良好
漁產公司：加強把關釐清魚來源
金正日訪中 溫家寶證實
國教免試 立委憂學生反增壓力
鴻海：成都廠損失評估中
李述德：健全房市政策工具很多
韓報：中國北韓海航合作具威脅
立院初審 不違背職務行賄有罪
日月光交大合作3D IC研發
台語改閩南語 社團籲教部正名
韓家長痛 大學學費5年漲3成
文藝復興園遊會 置身奇幻世界
民進黨：樂意爭取于美人參選
關懷自閉兒 謝國樑邀看電影
閻錫山故居捐贈北市府
餐盒公司不潔 新北市開罰
最後9天 5成多民眾未報稅
二技技優保送甄審 6/1登記
富士康成都爆炸 來自風管
競爭力提升 吳敦義：要做更好
波許34分 熱火烤焦公牛
夜店違規營業 胡志強要究責
聽奧金牌郭嘉秘 車禍獲賠
梅山飄書香 旅北鄉親助童學習
首批網路掛牌債券25日掛牌
午餐出包 教部擬先稽查新北市
北韓大陸締約 開發重點產業
淡水河捕魚 新北：無禁捕限制
外資匯出 台幣午貶1.2角
走私日本胎盤素 繞道香港闖關
補注地下水 水利署積極施工
泰經濟成長加速 添升息壓力
校園安全 陳菊允嚴格把關
成長恐放緩 風雲貨幣升勢難再
端午連假 國道夜間不收費
財務不明？ 照生會：查核通過
國票金之爭 財部確保政府權益
淡水河下游 非水產用水
王宇佐獲墨國未來網賽單打冠軍
巴國基地再遇襲 駁火持續
公益勸募支出須與計畫相符
酒後失神殞命 酒商涉過失致死
四川活動週 簽4合作協議
因應天災 美國資源定位減災
港金管局：港幣未被人民幣替代
大陸富豪赴港購屋 不貴不買
萬安34號 嘉義24日實施
調查：科技大廠 9成2徵才
貪污修法若過 送紅包有罪
台股收盤跌89.52點
補足聲押要件 立委盼檢主動
三重鄉親拱 李乾龍：當仁不讓
綠委批軟弱 邱文達：盡很多力
越國會大選 投票率高
台股跌89點 收8747點
大陸我最重：225公斤
6月台指期跌79點
家燕築巢育雛 新北天空好忙碌
路邊停車費 得採30分鐘計費
青少年自殺 感情因素居多
比人情味 溫家寶勝菅直人
6月電子金融下跌
違規夜店 中市府月底前斷水電
龍捲風襲美中西部 歐巴馬致哀
黃金當廚餘 養豬場演出尋金記
中國減持美債困難重重
鴻海守百元 市值比宏達電低
府駁公器私用 再批自由時報
權值股領跌 台股8800失守
梅雨鋒面 中南部大雨特報
三大法人賣超台股142億元
台灣名廚秀廚藝 美廚師也折服
仆街真危險 澳洲又傳意外
流浪犬收容建物 陳菊允緩拆
圓滿劇場獲大獎 胡志強表揚
巴國基地駁火持續 疑有內應
嘉義急徵才 職缺逾600
Prada 6月香港掛牌上市
女性擇偶首要條件 工作穩定
安平汽車墜海 南檢26日驗屍
贏的策略 菲媒刊出楊永明專文
沈斯淳：擴WHA模式參與世衛
女大生車禍 傷口穿肚險送命
拆廣告標準 高市府：一視同仁
王定宇促提名 綠：中執會討論
吳建豪選女王 懷秋愛鄰家女
有意義參與UN組織 前景樂觀
新台幣兌美元貶2.29角
出國補助少 高市球隊缺盤纏
奢侈稅觸底 北市房仲數回升
終身學習卡 9月試辦
4月失業率4.29% 續降
鋒面南移 台南水庫水位回升
火山灰若飄歐 法警告航班取消
于美人不要立委 笑選副總統
蔡依林金曲失利 陳澤杉轟評審
酒後口角 男子打死酒友被逮
竊賊逃跑 2警員獲緩起訴
英JimmyChoo嫁給德商
教部版十二年國教 全家盟抗議
躲女廁偷窺 男子送辦
不明昆蟲咬傷漁工 海鷗馳援
致癌塑化劑污染食品 恐危生殖
光環舞集引客家精神 舞動身音
慶神農聖誕 辦中草藥植物展
李鴻源：防治天災 借重大學
io瘋唱利物浦 地理頻道跟拍
首腦歐瑪已死？ 塔利班否認
福島核廠需阻爆老手 應徵踴躍
韓版羅密歐 朴施厚受歡迎
藍不分區提名 全代會後啟動
台人在日結婚 國籍欄登記中國
歐元集團總裁 籲希臘取經德國
清理靶場爆炸 金門二兵手傷
抽驗農漁畜產 無輻射污染
救股市 李述德：適當時有機制
盒餐公司不潔 北市1小學停訂
中職明星賽 睽違6年再赴高雄
華南銀登陸第2分行 近期敲定
陸內河豪華郵輪 重慶首航
你照亮我生命 鄧麗君也翻唱
許智傑駁江玲君 未設違規廣告
中部萬安演習 24日下午登場
淡水河魚含重金屬 市場處開鍘
致癌塑化劑 清查影響範圍
韓美女主播為情所困 跳樓自盡
日震衝擊 工業生產趨緩
報復殂賓 恐襲巴南基地
外資上周大賣114億元
通膨預期 Fed退場關鍵考量
遭遇二戰原彈 台人向日索賠
收視望5 張孝全健身準備跳水
中日外長會 陸重申釣魚台立場
憂颱風 民眾盼新發大橋提早通
4月失業率 31個月新低
臉書上罵車禍死者 當事人道歉
偏鄉學校缺同儕 上雲端找同學
淡 4月生產增幅17個月最低
台幣貶破29元 1個月來新低
江陳7會 江丙坤：6月來不及
傳iPad2 1.55萬起跳
兩岸電影展 6月桃園台北登場
聯發科4億人民幣北京買樓
含砷魚疑賣高市 衛生局查無影
江丙坤：ECFA有更驚人成果
漢和：陸不滿日本飛機偵察增加
高雄1港警疑燒炭自殺
感應太陽能方位 雄女獲國際獎
清理靶場爆炸 金門士兵斷指
遨睿收購國巨 達最低收購門檻
林益全挑戰張泰山 上演卡位戰
日月潭水位回升 碼頭解危機
新北單車成年禮 學生冒雨挑戰
齊白石畫19億元成交 破紀錄
張大千字畫 兩岸共展
沉迷遊戲 隋棠曾3天不離電腦
強化研發 華創車電釋2百職缺
鴻海：依據安檢階段性復工
起雲劑含毒 業者遭押
立榮：端節北金線 必要就加班
印非論壇峰會 印強化影響力
海面上升 學者：沒得防只能逃
颱風將屆 新發大橋27日通車
立院初審 買綠能車得減免稅
首季平均薪資 歷年同期新高
漁業署促新北 立禁淡水河捕魚
營養午餐嚴重違規 擬列黑名單
警消據報滅火 清現場疑毒窟
連戰會蔣巨峰 盼兩岸交流頻繁
水試一號返航 日公海水樣送檢
三角貿易納早收 出口估增1成
菲4月份財政表現 25年最佳
路邊路外停車 推動30分計費
沈呂巡：抗議世衛 仍待回覆
郝龍斌：將規劃30條林蔭大道
高市端午食材 菜脯防腐劑超量
雙J合體 侯佩岑：大家都朋友
庹宗康7月補婚宴 全都炸
專家：冰島火山灰飄向英國
新台幣重貶 長期仍看升
飲品加塑化劑 喝1瓶恐超量
7台籍詐嫌 菲移送法辦
失言風波 張通榮：非威脅媒體
電郵露心情 卡恩：悲痛鬱卒
淡水河魚不能吃 將公告禁捕
母親節商機 百貨藥妝業績亮眼
華航松山飛虹橋 延誤5小時
新北2工安意外 1人墜樓亡
通馬桶赫見嬰屍 國中女兒小產
台灣若核災 醫損將達147億
知己知彼 王雪紅也瘋蘋果
今彩539開獎
違反保險法令 國寶人壽遭罰
龍捲風肆虐 密蘇里小城89死
投信：資金充沛 下半年挑新高
歐債危機未除 台幣有貶值壓力
陸用電吃緊 限電恐難免
威力彩開獎
紐約防二手菸 公園海灘禁菸
當模特兒打工 慘遭攝影師性侵
面板女王白為民 6月來台採購
成都廠驚爆 富士康：庫存無虞
鋼鐵公司鷹架倒塌 1傷1受困
慈濟北分院：憂鬱症者大腦缺損
致癌塑化劑添加物 4廠商受害
北海道包機 復興航空明天復飛
感動100影片 首獎揭曉
違法塑化劑飲料 賣場急下架
致癌塑化劑產品 禍出昱伸同源
南海島嶼主權 菲盼對話合作
致癌物混起雲劑 省成本壞商譽
下令核廠停止注水？ 日相否認
冰島火山續噴發 歐洲高度警戒
今彩頭獎槓龜
法網女單 詹詠然首闖第2輪
威力彩頭獎 無人中獎
索尼財報利空 連續第3年虧損
梁光烈訪菲 促國防合作
歐債火竄燒 義大利恐添柴助燃
躲壞人防小人 大腦也會揀八卦
日本登錄國籍 兩岸有別
亞洲最棒 港科大：定位清晰
陸學者撰文批毛 惹禍上身
雲南摩梭族走婚 瀕臨瓦解
對抗情緒幽谷 醫師籲尊重生命
彰化磺溪美展得獎名單揭曉
塑化劑事件 業者不排除求償
彰化生活體驗 徵文賽結果出爐
河南省長：鄭州擬給台人落地簽
世界球后 曾雅妮蟬聯15週
府批未查證 自由時報表遺憾
iPad廠爆炸 炸出供應問題
全球第一家「雲端數位多媒體電子書書店」開張！
打造大馬的台灣觀光年
2011年第一季我國生技產業回顧與展望
台灣主計處：今年經濟成長率5.06％ GDP 2萬933美元
自私的家長？無能的政府？
孫中山曾外孫王祖耀：盼兩岸20年後統一
中國嘉德春拍 齊白石作品4.255億天價拍出
江丙坤：台灣競爭力提升 歸功於簽署ECFA
富士康股價續跌 25個月新低
北市青年盃國術錦標賽 太極門氣功武學開幕展演
擺脫霸凌陪孩子健康成長 問題老師變身快樂發電廠
三峽大壩放水 解百萬人乾渴
iPad產量恐減50萬台
違法塑化劑飲料 監委調查
江國慶案 國防部尊重調查結果
投籃後「投藍」 錢薇娟戰林淑芬
台中亞緻大飯店 端陽粽飄香 亞緻傳心意
新光夫人送愛心 白米捐贈花蓮縣 數量10，000公斤 交由縣府發放
六福皇宮 端午粽飄香「京滬花鈿．端午粽禮袋」
義美全球NO.1雲端多媒體電子書店開盤上市！
全球第一家「電子書商城」開張！ 盛況空前
非傳染病成全球頭號殺手
黑心塑化劑 40餘業者受害
國防部：檢討註銷陳肇敏等獎勵
吳揆：7/1前開放陸客自由行
移民署謝署長嘉勉新移民精神食糧四方報
「富春山居圖」合璧展 12件展品保額40億
全球股市暴跌 中國股市2800失守
中國反駁：乾旱與三峽大壩有關
鋼鐵公司鷹架倒塌 1死1傷
NHK10月來台辦歌唱大會
歐巴馬訪愛 座車卡在使館坡道
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
供需失衡 全球糧價波動恐難抑
打1針 顯著改善巴金森氏症
避火山灰 歐巴馬也得改行程
冰島火山灰威脅歐洲交通
「日出一號」 奮進號起床曲
歐債疑慮深化 國際油價跌
投資不足 巴西乙醇供需失調
台灣優質蘭花 英女王驚艷讚嘆
呂慶龍：技巧抗議力道才出得來
因應冰島火山 德籲訂飛航規定
中國公布新飛彈 時機點惹人議
桑達強度輕颱上限 持續增強
全台有雨 中南部防大雨
福島電廠2號3號機爐心熔毀
首位亞裔NBA總經理 被炒魷魚
台股開盤下跌13.91點
台灣電信業在越創新機
江國慶案 許榮洲殺人罪起訴
3天降雨居冠 嘉義旱象解除
白木耳變彩色 好看又營養
階段性復工 鴻海止跌反彈
中部萬安演習 人車管制
弱勢盤整 新台幣盤初小升
獲釋不自由 陸船長借貸度日
學術交流 台灣獎助金7月申請
真慘 日應屆大學生就業創新低
八八水災重建 必要得延長2年
巴拿馬將與祕魯簽訂自貿協定
江國慶案 許榮洲求刑20年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陳菊：盼兩岸交流非單一政黨
陸船長：遭日方棍打腳踢
台股欲振乏力 8700點失守
一根毛破案 嘉檢檔案揭密
部隊行軍被車撞 12人受傷
阿京巴比書塔 國旗飄揚
海葬賓拉登 潛艇監視屍沉海底
台科大蠟花瓶 獲荷蘭國際獎
蘭嶼拼板舟訪台 邀揪團迎船
首爾擴大禁菸區 違規要罰錢
總統感謝布國支持台灣參與國際
羅智強要求自由道歉 否則提告
陳菊：沒有接管高捷計畫
江國慶案若平反 冤賠可啟動
張根碩台灣公演票 搶購一空
李鴻鈞願比民調 盼良性競爭
女侍衣上精液 符合卡恩DNA
江國慶案大事紀
Tessera再告輸宏?眱n亞
亞裔傳統月 芝城大學台灣夯
嘉檢文物展 見證時代變遷
中科4期搶水 農民抗議
台灣海平面上升 學者觀點不一
外商新生產線 賴清德啖洋芋片
江國慶案 藍綠委反應不一
菲南被綁女華商 平安獲釋
陳麗明長笛獨奏 挑戰塔凡奈爾
總座提名 IMF：人才濟濟
飲料含塑化劑 民眾請高市代驗
愛心每況愈下 絕版書義賣下滑
江國慶母拭淚 盼總統主持公道
不懼火山灰 瑞恩航空堅不停飛
衛生署：全面清查違規塑化劑
陸電荒 上海鋼鐵業恐限電
冰島火山灰 暫不影響赴歐旅團
京滬高鐵玻璃 1公斤鋁彈不穿
飛安新規 防風打火機禁上飛機
錢薇娟投藍 立委對戰林淑芬
奢侈稅衝擊 假豪宅現原形
外資匯入 台幣午升1.02角
大樹坡地玉荷包欠收 待鑑定
美麗台北 建35條林蔭大道
北京6月新屋價 看跌近4%
湖北特色路線 開發高鐵旅遊
京滬高鐵 全線站名確定
銀行壽險行銷規範將續討論
缺教師 泰多校不符兒教標準
原能會聯內政部 兵推複合災害
總統：梨山賓館泳池供學童游泳
塑化劑污染飲料 花蓮查封產品
降低油價衝擊 中美洲推動綠能
印恐怖嫌犯：巴國情報機構涉案
黑心塑化劑添加 受害業者多
林哲瑄單場4安 羅國輝第3轟
邱毅：黃芳彥現身加州
悅氏出包飲品 6月新配方上市
美麗台北 林蔭大道加強綠化
塑化劑汙染飲料 彰化封近千箱
台股收盤漲9.1點
玉荷包欠收 農委會協調處理
華人創舉 輕型機環遊世界
疲勞駕駛 撞傷行軍士兵
台海：包裝飲用水安全
未起訴陳肇敏 律師無法接受
悅氏出包產品 可原價退貨
軍公教調薪案 6/14前三讀
台股收漲9.1點
6月台指期漲28點
塑化劑污染飲料 苗栗稽查下架
檢：軍營造恐怖 江被迫認罪
6月電子金融上漲
參選立委 錢薇娟辭助理教練
吳清基：12年國教因材施教
檢：陳肇敏行為不當送監院參酌
電金撐盤 台股小紅作收
醫療注射針頭 可申報隨身上機
疑密戀職棒選手 韓主播自殺
韓歐簽FTA 台灣首當其衝
血糖控制差 避免吃粽子
賣場工地意外 1工人墜樓送醫
奮進號泊太空站 俄太空船拍到
幼稚園教師聯甄 預計選42人
黃芳彥滯美 特偵：無引渡條約
富士康爆炸 電子供應鏈生疑慮
台幣升值 貿協提避險建議
吸引人才 北京不敵紐約倫敦
大樹玉荷包歉收 專案救助
大摩：布倫特油價上看120
比國處長訪金 縣長邀走小三通
檢重驗證物 許榮洲掌紋符合
三大法人賣超台股30億元
高鐵大專生優惠 5至7折
為給江家真相 許永欽辦案暴瘦
迎白老虎 壽山動物園動起來
兆豐商辦 7.12億標脫
玉木宏蓄鬍 千秋王子裝頹廢
爆炸西瓜染色饅頭 滬加強監管
綠委擬修法 軍人退出校園
白面捲尾猴亮相 緊抱媽媽肚子
周華健習慣忘詞 佼佼質疑裝的
李嗣涔盼台大生 別太在乎薪水
扁幕僚 小英：應給予發揮機會
東森盃乙組網球排名賽開始報名
人口爆增 北京大修城市規劃
男子持玩具槍 又偷又搶
物價漲弱勢難為 立委籲檢討
諾佬季德聯手逆轉 小牛聽牌
台南揪團赴日 6月中旬啟程
議員批青年公園泳池設備老舊
美食音樂加持 台中打造異國風
美國偶像冠軍賽 台灣同步直播
警尋失蹤女 查獲性侵通緝犯
議員提辦F1 陳菊：樂見
不放棄任何人 美搜風暴生還者
許榮洲喊冤 堅稱未殺女童
新台幣兌美元升7.9分
陸外儲首季增1380億美元
台灣蘭花 勇奪切爾西花展冠軍
地震陰霾漸消 赴日陸客回籠
塑化劑污染飲料 中市下架開罰
蔣巨峰感謝慈濟援助川震災民
金正日秘訪陸 媒體大肆報導
巴基地遇襲 核安受質疑
善牧新移民中心 助新住民解惑
新北花蓮檢出腸病毒71型
萬安演習逼真 台中變空城
下架污染飲料 基市巡查零售商
節能標章活動 隋棠代言
亞洲會展之都 台北贏北京首爾
魚眼看世界 揭開烏賊隱形秘密
清大國際志工 前進貝里斯
金士頓穩居全球記憶體模組龍頭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
竹科徵才 聯電釋出上千職缺
完成母親遺願 茶農捐救護車
四方報擴大經營 5國語言發行
屏女花10年 整建日式宿舍
江國慶案 監委籲還清白
流感疫苗減量買 不全民接種
雙親憂沒頭路 要宥勝找工作
夫遭女安檢員搜身 妻怨性騷擾
不潔餐業者 朱立倫：永不錄用
日本市場低迷 高市內銷火鶴花
合法養福壽螺 要開會討論
殘犬獲救 花無雙頤養天年
台股短線震盪 行情看下半年
申請入學 金門招收222人
肝臟移位 微創手術修復
拉加德掌IMF 法稱中國支持
北京故宮竊險低 港：後悔借展
再遇駭 索尼音樂希臘網站遭殃
軍方教訓不記 恐成人權絆腳石
盜挖七里香 山老鼠破壞水土
南投縣萬安演習 逼真順利
整合影音動畫 電子書互動性高
不滿前男友欠錢 婦偷車逼債
美南長途跋涉 百齡聖火抵華府
吸毒後首現銀幕 莫少聰焦慮
梅雨來 高雄不缺水
中市抽驗應景食品 4件不合格
朽木可雕 苗地院刻劃父母心
人行道破損 市府：加強結構
霹靂傳奇 網界博覽會金獎
區間盤整 台幣收升7.9分
高雄港站都更招商 延長收件
國華賠付 保險安定基金擬借錢
當司法黃牛 觀護人遭訴
科技做外交 吸引國外官員來台
部隊行軍被撞 肇事駕駛吸毒
全球廣告市場 陸躍居第2
車勝元魅力大 男女粉絲通殺
業界潛規則 李嗣涔：忠言逆耳
缺直接證據 許榮洲定罪添變數
冰島火山灰 華航德境暫無影響
含塑化劑飲料 中市稽查均下架
打包營養午餐 高市規範
養水種電有詐騙 經部促防範
蔡明亮電影 激發古又文新作
媽媽檢驗員 塑化劑破案英雌
總統頒神農獎 誓言保農業
火山灰罩頂 歐洲數百航班取消
褲管藏毒 航警海關識破逮人
泰北孤軍軍籍認定不同 困擾多
小英訪藝術園區 盼培養欣賞家
韓議員訪國後島 日韓關係生波
新北市吃透透 推美食月刊
日月潭划船賽 數百選手競技
氧化釩奈米元件 監測毒氣可期
取經綠能 小英將訪歐
局限空間涉險 有準備才施救
港人不接受貪污 多數會舉報
卡債族剪卡轉信貸 利率打折
金正日直下揚州 陸媒：有內情
安親班老師疑猥褻女童 母泣訴
新北檳榔攤 未見含塑化劑飲料
亞洲傳媒峰會揭幕 數位是主題
美龍捲風傷亡 今年將創新高
陸客商機 北市商辦標售熱
菲總統：南沙緊張情勢緩和
中央社校園主播賽 佛大登場
柳真奇太映 假戲真做入禮堂
小吃店開發票標準 財部澄清
大陸銀聯卡 聖母峰嘛ㄟ通
主持金曲星光 楊千霈湊滿3金
冰島火山爆發 赴歐應留心
陸實名制火車票 個資全都露
東區畸零地圍籬 市府強制拆除
中職會長人選 未徵詢戴遐齡
陝西宮廷菜 台灣吃得到
綠不分區提名 擬張俊雄擔綱
人民幣國際化 滬港攜手
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海外勞務匯回款 菲居全球第4
大樂透開獎
含塑化劑飲品 高市稽查均下架
張栩返國 盼與青年棋士切磋
金正日到訪 陸：適時發布消息
馮寄台：核電成總統選舉要題
4月新增房貸 月增下滑
台灣資訊產品 越南名模代言
游登良接玉管處長 推銷玉山
朱立倫震怒 各校解約不潔餐商
鼎金交流道塞 寄望國7紓解
橫跨亞歐 台灣蘭花獲獎無數
兩岸最大成就 江丙坤：直航
10名人設計T恤 募賑日災款
總統盼教育鬆綁 吸引人才來台
報告：下半年全球經濟增速減緩
不違背職務行賄罪 總統盼配套
台北國際電腦展 最佳產品出列
徐慶煌退立委初選 藍召邱于軒
調查：陸畢業生盼月薪倍增
贈陸台灣羊鹿 完成隔離檢疫
上市櫃登陸 收益近2千億
吳揆：加薪企業已增加
廖群：人民幣國際化分5階段
27歲闖職棒 官大元不嫌晚
英奪金 鄭秀煒盼蘭妝白金漢宮
落實國內市場 太陽能業提建言
高市稽查 未發現含塑化劑產品
外匯經紀商妨礙市場 撤銷許可
中油三輕更新回饋慢 地方不滿
是否選立委 趙士強陷長考
包商涉盜鋼筋 恐影響國道安全
競逐非洲 印度急起直追
錢薇娟等人 列藍第3波提名
總統：陸生來台 感受台灣自由
大樂透頭獎1人獨得
今彩頭獎 3注中獎
傳卡恩DNA現形 美警方避談
涉侵占 壽豐鄉代會主席判刑
陽岱鋼猛打賞 火腿輕取橫濱
選舉看板被拆 江玲君嗆高市府
催生白木耳 環控技術奏效
陳煥揚優質先發 興農難得連勝
最快6百安 陳冠任掛念長打
蔡英文：12年國教要循序漸進
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迎戰黃昭順選立委 綠改採民調
江案司法平反 總統尊重
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法網女雙 謝淑薇不敵頭號種子
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《熱蘭遮城日誌》第四冊問世 賴市長重申文化建設重要性
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COMPUTEX TAIPEI 2011 BC Award搶先熱身
江國慶案 藍委籲陳肇敏道歉
i-me-i電子書商城開張 贈書公益社團
刑求江國慶不起訴 藍綠砲聲隆隆
三大法人賣超台股112億元
無法替江國慶報仇，爛透了的是誰？
眼鏡族不可不知！家禾告訴您！
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環保署發布2011年環保車車型，提供民眾購車參考
瑞典哈台女婿艾昱磊 「我愛台灣」常掛嘴邊
揚名英珍奶疑含塑化劑 擬銷毀
追起雲劑 北市查下游31商家
衛署：金車活菌粉含違法起雲劑
經合組織慶50 推出幸福指數
希債若重整 歐銀官員：太恐怖
看重陸市場 英特爾派大將坐鎮
更便宜 邦諾全新Nook亮相
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
夏普友達和解 美停止調查
土耳其政壇性醜聞 持續延燒
歐盟：現階段不全面關閉空域
護照遺失須重辦 遊美防失竊
義比信評調降 歐債危機延燒
歐股收紅
微軟Mango今秋將上市
巴西免稅措施 富士康受益
冰島火山噴發急落 可能快結束
歐債危機加深 金銀銅齊揚
美元貶 油價漲
以總理美國會演說 願對巴妥協
美股收黑
冰島火山噴發 德北城市關領空
為了和平 以色列願痛苦妥協
引渡黃芳彥 美態度是關鍵
歐洲領導IMF？ 金磚五國批
又漲 美咖啡大盤商漲逾1成
AIG釋股籌資 邁向獨立
專家：人幣10年內幾自由兌換
台灣手工皂 美國也瘋狂
西部多雲到晴 東部短暫雨
應材Q3財測欠佳 盤後股挫
桑達偏轉 撲台機率降低
台股開盤下跌27.49點
卜睿哲言論 陸：堅決反對
助聖文森 駐加台辦事處幫募款
出口遽降 日4月貿易現逆差
新鮮人薪資 王如玄促企業守法
新台幣盤初走貶
慈濟美國總會 墨西哥濟貧
高市債台高築 陳菊：沉重
蜜雪兒晚宴服 配合女王一身白
陳光標捐世新 1千萬元到位
北京豪宅 每坪逾400萬元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
花旗：台股萬點目標不變
好渴 鹹潮襲長三角漁產減
調查：大學畢業生起薪2萬6
外交部：努力洽簽台美引渡協定
奧克拉荷馬災損慘 4死60傷
美軍埋枯葉劑 南韓深入調查
量能不濟 台股狹幅震盪
Zynga傳6月底前IPO
國小擊劍賽 27日紅館論劍
氣喘未控制 梅雨季易發作
免簽疑遭矮化 外交部積極交涉
陸賣菜大媽歌喉讚 選秀驚艷
國台辦：台商以富士康爆炸為鑑
iPad 2開賣 通路商等通知
9軍官逾追訴期 國防部表遺憾
推廣佛朗明哥舞 當業務籌經費
東港黑鮪魚觀光季 祈福卡夯
了傅吾康遺願 明史增訂完成
盜刷外籍工健保卡 醫師遭傳喚
升上3A 林哲瑄連4場上壘
亞股翻黑 晶片股跌
毒飲 消基會籲設消保基金求償
桑達逼近 菲6省2級警報
塑化劑事件 吳揆：追本溯源
溫家寶嚐日災區蔬果 事先不知
建仔模擬賽 又見省球一哥
9軍官不起訴 法務部說明法條
國台辦：盼台灣為陸資提供條件
毒飲案 中醫師：喝水最好
黑心起雲劑 擴大追查下游廠商
優惠房貸 考慮萬華文山區
天雨橋梁頻車禍 疑伸縮縫作祟
手指變形 骨關節炎作怪
塑化劑污染飲料 可原價退貨
眼壓反覆升高 竟是病毒作怪
造林弊案 林務局前後主秘收押
學者：畢業找工作應重學習
盤整 台幣中午貶0.4分
延長賽炙公牛 熱火聽牌
火山灰南飄 北德兩機場關閉
韓媒：金正日將晤胡錦濤
警報淪狼來了 龍捲風致命如昔
師疑管教過當 人本促查辦
韓歐FTA 經部盤點影響性
5月下旬DRAM合約價持平
新北獲認證 提升火災鑑驗品質
日學者：勤演練 躲海嘯機率大
原能會：未來推動核廢回收利用
2片菜6隻蟲 火鍋店遭投訴
航管執勤睡覺 美又抓到2人
江國慶案難懲處 立委提修法
北市停車費超商補單 十月上路
消基會年底提消保基金草案
趙士強點頭 披綠袍選立委
撫慰日災童 嘉縣邀長住
省電燈泡含汞量 擬定標準
股價飆 俄搜尋一哥風光IPO
韓航首架A380 6月啟用
台南列直航 陸：續協商
副總統：台灣應更開放
新北建案拿使用執照先回復環境
涉女童命案 許榮洲移北院審理
標普：陸銀不良貸款將達10%
印度30年間 墮掉千萬女胎
台南老人免費裝假牙 6月啟動
防蔬菜病害 拮抗微生物將上市
台股收盤跌29.52點
解決醫師荒 泰號召返鄉服務
戰機性能操演 空中畫顆心
國台辦：本屆海峽論壇面向基層
陳炳德說法 陸：表達善意
台股收跌29.52點
阿根廷全僑文化音樂饗宴登場
立委：機場捷運包商對泰勞開槍
江國慶案 綠促追陳肇敏退休俸
聯測違規 最嚴重者該科零分
未來+夢想+台北 票價150
中小型股撐盤 守住8700
江國慶案 監委再籲立院修法
導演鍾權慕尼黑談文化認同
千萬特獎 19739825
6月台指期跌85點
6月電子金融期雙跌
逾5年老鳥年薪高出菜鳥3成
女童命案 李昌鈺：掌紋是關鍵
黑心塑化劑 不能輕罰了事
動物受虐未通報 北市：會改善
節能減碳 環署籲選環保車
巴拿馬發生規模4.4地震
中市公園發現女屍 檢警追查
疑似大摩報告 大摩緊急澄清
北市統計 去年新生兒創新低
學者：芒草發電 節能減碳
科技貢獻 吳茂昆獲日經亞洲獎
冠名費35億 北京清華賺很大
賴幸媛：6月底前 陸客自由行
頂新中山打造國際菁英
春豐水蜜桃 香濃味甜
千萬發票得獎人數 下週公布
菲總統將訪泰 加強雙邊合作
國中師生畢旅 南投車禍虛驚
幫女坐月子 陸配父母可留半年
DIY黃金粽 低熱量又健康
台灣國際參與 陸重申一中
美富豪人瑞辭世 晚年孑然一身
血腥報導江國慶案 中天遭罰
新台幣兌美元貶7.9分
嘉義徵才 逾6百職缺
合法遊藝場涉賭 警方送辦
夜市人生 NCC重罰120萬
假愛心電郵再現 網友勿轉寄
選立委 高市藍營要徵召3人
綠告貪污 網友臉書挺羅智強
含塑化劑飲料 中市全面下架
恐嚇組頭獲利上億 38人遭逮
外交部：平等參與國際漁業組織
府城慶端午 6/2賽龍舟
山地風 陸油畫拍賣創天價
楊進添校園開講 宣揚公眾外交
今年前5月 越南通膨逾12%
國防部：涉江案人員應出面說明
聯測同分 分發非依志願比序
放款減緩 4月M1B年增率降
中央氣象局 氣象報告
保障漁民 南太公約通過初審
涉盜伐扁柏樹頭 前鄉代遭逮
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
起雲劑疑雲 菲：尚未獲台通報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
葉門衝突再起 反對派佔公部門
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
涉販售禁藥 整形名醫遭搜索
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
有人冤死 內蒙逾千人與警對峙
台灣本田：供料無虞 要到年底
夫妻吵架牽拖機車 勞警又傷財
鳳山徵才 1471職缺
金正日抵北京 韓媒：見胡錦濤
台東驗端午食品 蝦米含漂白劑
台酒：產品不含起雲劑
竹警破獲槍械販毒集團
陳肇敏赴江家 沒見到江國慶母
挑戰4大舞后 AK有夠膽
報稅季 李述德巡視中區國稅局
新聞局：CNNGo讚台灣美食
黃茂雄：印尼條件優 可設廠
中央氣象局 １週天氣預報(更正)
署長在WHA 總統：可圈可點
轉行當陶藝家 蔡琳有天分
陸司法改革 死刑二審需開庭
永豐金證與上海證簽約合作
小5生照顧中風爸 獲孝悌獎
槽車國道翻覆 1死1傷
日本警眷贈史料 枋寮員警感動
塑化劑恐慌 黑松忙自清
夏月電價 6月實施
查疑似詐領 健保局調患者病歷
火山灰影響 柏林各機場關閉
六輕火 學者：停工全面安檢
控制飲食運動 男減重55公斤
債務危 西葡義希自韓進口減
體驗飢餓 經國學院辦體驗營
北市教師甄選 136名額
降低竊案 新北警查資源場
綠立委艱困區 第3波徵召出爐
德里汽車爆炸 警：非意外
央行作價 新台幣貶破29元
阿里山美景 蔣巨峰讚揚
日震不影響 台PCB市占反升
偷機車換車殼掩耳目 少年遭逮
圓剛廣告誤導 罰10萬元
陸客來台置產 南京潛力大
聽障不改音樂路 林韋辰秀打擊
毒飲及時下架 飲品賣況無礙
黑心起雲劑 消保團體抗議
已開發國復甦緩 失業率難改善
替阿諾養子14年 小三夫氣炸
挖管線土石崩 2工人險遭活埋
主播包粽 預祝新鮮人面試
代言台灣產品 名模演越版韓劇
林瑩蓉拚黃昭順 自知硬仗
比基尼辣妹票選 樂園拚人氣
投保加緊腳步 陸官員來台磋商
黑心起雲劑 通報世衛與大陸
淡海新市鎮屋頂設計 擬放寬
煙雲幾消失 冰島火山已無活動
民進黨徵召賴坤成轉戰花蓮
金曲新人獎 嚴爵樂觀看
告小S 李敖：肇因始亂終棄
貓纜異常暫停營運 北捷道歉
IMF新首長 法財長宣布角逐
越青年拉K嗑藥 情況日益嚴重
體育人從政 黃平洋盼不忘本
不分區立委提名 小英任召集人
趁男童熟睡猥褻 男師判刑
聖馬克合唱團 來台最愛佛光山
全台山林守護隊 屏東成軍
江國慶案 陳肇敏：有行政疏失
台新蘭脫俗 賀威凱新婚
命名威廉凱特 新種蘭花吸睛
綠告圖利 府遺憾綠抹黑
吳彥祖扮犀利哥 大陸票房破億
雲林增六輕周邊環境監測
40年友誼 台灣金門軍民重逢
端午吃粽 營養師傳授健康妙招
火山灰吹來 柏林2機場關閉
海碩盃將首度引進鷹眼系統
女巫店經營困境 北市伸援手
護新聞自由 港立法會通過動議
華山創世募款難 盼各界送暖
聯醫否認A健保 檢討改善
歐盟：陸政府歧視外企變本加厲
M1B年增雖降 股市動能無虞
OECD維持全球經濟成長預測
許榮洲喊冤 辯怕滑倒留掌紋
陸發票刮刮樂 當場可折現
梁國新6月赴歐遊說台歐盟協議
小豬熱唱35場 吸金逾十億
南港開發案 趕年底預售
刑求者躲過追訴 總統要求檢討
黑心塑化劑飲料 禁入校園
非自願賣房 免奢侈稅要認定
搶攻年輕族群 五星飯店漢堡夯
白老虎贈高雄 廣州啟運
錢薇娟等人 藍第3波提名通過
無輻射 秋刀漁船可出海作業
技術產業整合 數位電視成長快
孫德珍致力教改 揚名奧地利
白老虎遷居高雄 華航免費運
罕病夫婦環島 搬上銀幕賺熱淚
查販售禁藥 林政誠協助調查
炸彈引爆 新德里疑遭襲
帶中風父看日出 新移民子逐夢
端午將至 政院指示監控物價
又5名台籍詐嫌 菲國落網
瑞芳消防3朵花 搬屍體沒在怕
今彩539開獎
創見高球賽 林文堂並列領先
免簽疑遭矮化 外長：持續交涉
火山灰恐飄法國 赴歐商旅留意
大家講資費調整 52萬戶受惠
塑化劑風暴 台糖送檢產品
金門問題飲料兩款 下架回收
民間籲設消保基金 政院將研議
遭羈押 林務局主秘等停職
高價車月底前到港 免奢侈稅
六四臨近 北大教授遭警告
受養子孝心感動 組工會做公益
好大的假藥集團 263人被抓
泰國7/3大選 兩大黨口水戰
兒盟：近7成失蹤兒在住家附近
企業主管超高薪 要審
辦不了刑求者 檢批軍拖延所致
法務部：刑責追訴期已修法延長
嘉義拖鞋俠 挑戰萬里長城
陽岱鋼掃雙安 助火腿勝中日
問題起雲劑 國台辦：了解中
全家超商送驗全部運動飲料
關注火山灰 亞洲航空部分改道
涉性侵男學生 中市男師遭起訴
林宥嘉北京打歌 歌迷喊好帥
非盟支持印度成為安理會常任國
驗塑化劑 衛署籲業者自清
M2年增率續降 經濟活動降溫
勞委會：逃跑外勞擬納職災保障
刑求軍官未訴 法部：可提再議
歐元風險 多看非歐元歐系貨幣
兒少法修法 報業公會不接受
法網公開賽 詹詠然1日2勝
查起雲劑 檢方擬再訊賴俊傑
服含DEHP酵素 消費者投訴
勵馨Vshop 助受暴婦女
今彩539頭獎1注中獎
內蒙牧民被輾死 兩千學生抗議
重建慢 仙台盼故宮文物展
查起雲劑 成偉食品：僅代購
辦榮民後事涉弊 檢調搜索約談
陳金鋒轟無用 獅猿7度並列首
4大超商運動飲料全送驗
彰化縣表揚楷模 彰顯典範
歐巴馬訪英 囧事一籮筐
伯思美：通知海外客戶下架飲品
海嘯後 日蚵苗銳減蚵農慘
每週快走3小時 可阻攝護腺癌
美英警告格達費 持續施壓逼退
新移民的台灣年
中國去年2.4萬人貪污賄絡判刑 年增9.41%
多一套電子書 少砍百棵樹
法務部：冤死罪可免、濫權追訴責難逃
綠提名賴坤成等 轉戰艱困地區
陳逸飛『山地風』 創8165萬人民幣油畫紀錄
台灣塑化劑事件 引起世界注意
賴幸媛 :不擔心陸客借自由行尋求政治庇護
記者無疆界組織 關切新唐人ＴＶ續約案
「愛的包裹」獲獎 隱藏一段感恩秘密
台灣網銀創始先鋒陳嘉鐘忙得快樂自在的哲學
台北福華歡慶27周年 住房超值回饋價NT$2,700起
6/25-26台北葡萄酒展 Wine & Gourmet Taipei 『博客來網路』售票開跑囉!
2011大學英語口說能力聯合校園考 協助首次就業族入選跨國企業國際人才優選名單
台灣「絆」東川町(北海道) 盛況空前說明會
14名遣送中國詐欺犯 近日送回台灣審判
檢驗員揪塑化劑 試院籲獎勵
國安局長：陸情治假借陸客來台
生技產品也淪陷 黑松忙下架
黑心起雲劑 台糖「薑黃蠔蜆錠」下架
海外民運人士 醞釀紀念六四活動
富士康成都廠 傳員工跳樓
塑化劑 白蘭氏兒童維他命下架
世衛：知悉台食品安全事件
驪歌響起！ 銘傳大學週六畢業典禮
全球和平指數 台躍升第27
藉助衛星測量 金字塔添17座
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
機器人對話 用自創語言
斐報登楊永明專文 讚活路外交
歐股收紅 倫敦漲0.20%
宏?皏酊O電腦 下半年抵巴西
歐債棘手 金銅齊揚
制衡中國 美陸戰隊盼增兵亞太
小飛機墜毀新德里 10死2傷
紐約原油收101.32美元
美股收紅 道瓊漲0.31%
斯國國會通過 台歐經合協議案
台灣毒飲品 美商停進部份商品
DEHP致癌 國際化學界公認
飛思卡爾IPO籌資近8億美元
桑達轉向再偏 海警機率降
加科學展 2台生獲傑出獎
西部多雲到晴 東部短暫陣雨
暢遊台灣大陸 兩岸合作推廣
台股開盤上漲55.53點
扁卸任前試射飛彈 引美關切
圓夢 越南大學生動畫獲好評
陸客看台灣 友善熱情是特產
理光未來3年裁約萬人
食品業喊漲 美糧價恐加速攀
日核災 海外升高反核電聲浪
蔡得勝：國安統合 運作良好
濫用抗生素 美消保團告FDA
赴歐旅遊 確認護照蓋入離境章
外語導遊口試 如期舉行
新台幣盤初升逾 1角
美國濫射兇手 判無能力受審
聯合國：大陸經濟面臨壓力
人民幣匯率再創新高
骨灰入海 北北桃聯合海葬
詐騙案台嫌 陸將移交台
持K他命 男子疑販毒被捕
iPad2確定27日在台開賣
經建會7月辦台商招商大會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
VPN受干擾 陸網民難翻牆
江宜樺：兒少法法律概念明確
江國慶案 軍事法院再審
台股反彈 量能依舊不足
劉憶如：中華電信可續釋股
大專啦啦隊賽 75隊較高下
倫敦新屋 亞洲人躍居最大買家
7成7上班族願到大陸發展
詐騙案台嫌 陸將移交台灣
台灣助露國發展蘭花業 獲好評
祕魯和巴拿馬簽訂自貿協定
最年輕老導演 澎恰恰關懷社會
銀髮旅遊加價 消基會批欺老
土徵修法延宕 農團擬重回凱道
金胡會後 首爾：北韓更依賴
塑化劑事件罰太輕 藍營擬修法
小三通公共藝術開幕 旅客驚豔
學者：3I魔咒 大學變養雞場
南市電鍍廠火警 2消防員輕傷
韓又一婦女罹不明病毒肺炎死亡
塑化劑風暴 波及167業者
病危拒絕治療 泰國將合法
延長春訓 郭泓志狀況好轉
錢薇娟：若進立院 動口不動手
江西3連爆炸 至少5傷
孫逆倫 毆爺後推墜樓亡
患拔毛症 美男童變禿頭
衛署：每日公布粽子檢驗結果
陸零售市場3年後20兆人民幣
搭狙賓事件 網路駭客又增
菲逮7台籍詐嫌 將遣送回台
亞幣揚 台幣午升1.31角
粵製兒童服裝 近30%不合格
調查：赴陸發展年薪增37萬元
桑達增強 菲疏散6萬居民
新北漁港防災演習 澳底登場
長三角大旱 江蘇電網受威脅
基港郵輪減少 業者盼定期直航
女駕駛遭痛毆 網友批滬人冷漠
免簽疑遭矮化 台灣促克國更正
賑日排擠 心路捐款少3成
學者反獨尊3I 教部全面檢視
韓媒：金浦松山直航不宜遲
欺老？燦星喊冤：泰國特殊規定
美國殤日 駐美代表處放假
持美工刀洩憤 惱怒變殺人
浙江省委書記趙洪祝率團抵台
兩岸投保 經長：6月無法簽
國安局證實 中共有新導彈
黑心塑化劑 擬再通報世衛
藥商外務員還債 供料製毒集團
越南未見黑心起雲劑飲料
湖南問題汽油 損傷大批車輛
追塑化劑 總統：讓人喝得安心
疑塑化劑 台糖薑黃蠔蜆錠下架
江國慶案人員獎勵 空軍註銷
塑化劑 台糖回收薑黃蠔蜆錠
台股收盤漲61.31點
遣陸台籍詐嫌 6月回台
台股收漲61.31點
吳敦義：捍衛主權不懈怠
塑化劑案 藍綠擬修法加重處罰
塑化劑事件 吳揆指示全面因應
傳產撐盤 台股量縮收紅
擴大境外招生 4年投入57億
6月台指期漲108點
台嫌遣台 兩岸打擊犯罪見成效
明年首爾核安會 不請金正日
美濃溪畔屋坍塌 疑施工不當
腸癌標靶藥 納一線健保給付
汽車墜海案 檢：駕駛生前落水
6月電子金融期上漲
十大爛路 仰德大道連3年上榜
博雅教育 總統支持大學推廣
貪污治罪條例 擬擴大適用範圍
陸客自由行 熱門商圈租金揚
中女2才女 鑽研化學求真理
江國慶案 綠擬告檢濫權不起訴
富士康成都廠 傳員工跳樓
4月製造業景氣 看壞比例增
台嫌遣台 法部：非主權爭議
媽祖VS貓熊 台中四川拚旅遊
台電送愛 家扶學子學費免驚
大巨蛋環評 有條件通過
三大法人賣超台股8億元
14台嫌遣台 兩岸協商奏效
議員妻罹癌 質疑塑化劑惹禍
環團促馬總統 制訂濕地法
賓拉登之死 探索頻道揭密
冤賠將修法 江國慶可望賠上億
金針含硫超標 農民無奈盼轉型
疑賺差價 越泰米變裝出售
伊斯坦堡驚爆 至少7傷
高雄玉荷包 6月進軍日本
吳中天交女友 結婚為前提
蔡英文：要讓在地經濟遍地開花
海大棉花糖傳情 推安全性行為
出掌IMF 前副總裁：很棒
菲監獄丟人 台毒販蒸發6年
百度擬與微軟擴大搜尋引擎協議
世界廚王爭霸 360好手獻藝
間諜自首立功可折罪 初審通過
負面消息不斷 菲台商憂形象
寶礦力舒跑黑松 超商重上架
國台辦官員訪金 稱許兩岸關係
劉憶如：住宅政策 盼月內定調
新台幣兌美元升6.4分
北市：勿購來路不明菸酒
好友相約喝酒 因狗反目成仇
強颱桑達明北轉 綠島蘭嶼警戒
畢業送花 首推火鶴文心蘭
異位性皮膚炎 中醫治療改善
助弱勢青年 青輔會提個案輔導
徐欣瑩獲提名 藍籲團結勝選
經營花店夫婦 助貧童送愛心
假冒警察猥褻女子 男遭訴
瓜總統將訪厄談貿易
台參加IMEX 介紹會展產業
台酒：所有產品不含起雲劑
陸委會：14名遣陸國人將返台
教育部：大學評鑑一定要做
同志社團少 大學性平待努力
花蓮家扶媽媽 手工包改善家計
朝野共識 國民年金增生育給付
受中國影響 印使嘆印緬合作難
彰縣少輔會徵才 31日起報名
專家：陸已有網路紅軍
單一QDII上限 有機會放寬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
颱風季將屆 清溝避淹水
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
檢驗出爐 銷英珍奶不含塑化劑
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
他鄉遇故知 四川傷者讚台灣
球技勝英美領袖 2少年竄紅
港澳禁售台灣3種飲料
科大研發成果 監測河床沖刷
逼少女脫衣陪酒 集團遭訴
新法治癌症 需排除牙周病
白老虎抵高 警車開道直奔壽山
奈國男子詐騙 台馬警方聯手破
菸害慘 西太平洋區每分鐘2死
釐清塑化劑疑慮 署花諮詢門診
中鋼調降7至8月鋼品內銷價
國際電腦展貼心 採購更輕鬆
越管理礦產不善 貪污嚴重
北市2起女子墜樓 送醫急救
維也納文化基金邀盧易之演奏
地震駭客太強 索尼連3年虧
立委籲股東會發言門檻採分級制
植人工聽小骨 郭翔豪圓音樂夢
宏?硊s平板打低價牌 挑戰蘋果
李昌鈺：毒品已成全球惡性問題
浙江省委書記來台 交流文創
簽約踢國家隊 陳昌源開先例
雲縣國中小暫停銷售運動飲料
陽光騎士環島 籲拒吃檳榔
IMF總裁人選 陸盼協商決定
伯思美：外銷珍奶粉圓無塑化劑
解渴 新竹等6縣市解除限水
江西撫州連環爆 政府機關遭殃
越河堤品質差 司法調查
製偽藥稱治百病 男遭判刑
政院修法 性侵強制治療溯既往
Hotmail用戶 小心駭客
大巨蛋財務可行性 遠雄重評
校園販毒 警逮7嫌
舞台劇美麗沉睡者 探相愛共生
國訓中心 停用運動飲料
葉門衝突數十死 內戰一觸即發
停業20餘年 老戲院付之一炬
台股漲 新台幣收升6.4分
端午節吃粽 低卡食材拒肥胖
詐騙集團四處傳真 收購個資
胡志強偕妻視察 戲稱買一送一
林韋伶做把男菜 粉絲捧場裝暈
台塑助造林 雲林撥65萬樹苗
補骨藥或釀骨壞死 加註警語
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玉山銀併竹南信合社 准了
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侵權 MGA再求償3億多美元
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女嬰暴斃 診所違規經營遭罰
陳以文轉當製片 兼演詐騙集團
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日震災 兩岸旅客爭相香港遊
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台糖寡醣乳酸菌蜆錠 檢驗過關
不?袗?碗有安全疑慮 議員促查
江國慶案遭批 特偵組澄清
水電工熱心指揮 警爭邀入義交
頭號戰犯穆拉迪奇 塞國落網
尋找小行星 台生表現亮眼
江國慶案再審 總統：社會正義
因應少子化 總統限月內提方案
金正日訪陸 產業園區趴趴走
北市公布24件含塑化劑產品
男籃東亞資格賽 中華首戰日本
北基增列車 尖峰班距縮1/3
樂翻了 港公僕加薪逾5%
責救災差 日反對黨擬提不信任
白老虎進駐高雄 備受禮遇
泰國軍方掛保證 選後不會政變
今彩539開獎
對決陳偉殷 陽岱鋼敲安打
浙江經貿總額 台灣超越日本
美濃溪畔屋坍塌 包商認錯賠償
詹詠然平紀錄 晉法網32強
金聲獎 世新入圍最多
威力彩開獎
跨國網路詐騙 台女上當哭紅眼
艾薇兒離婚賣房 與前夫撇清
台防口蹄疫 缺口在邊管
OBU海外分行擬准人民幣業務
廖正井涉賄 逆轉無罪
陸攜手北韓開發 公路為先
強制治療溯既往 台版梅根取消
徵召足球員夏維耶 移民署協助
差點幫倒忙 扁稱珍顛三倒四
紀優穆索 想擋父親抽第1口菸
北北基聯測 落點參考PR值
南部企業最愛 成大仍高居榜首
連結社會 小英鼓勵大學生打工
除疑雲 景岳生技回收產品
榮民殯葬弊案 6人羈押
塑化劑風暴 桃園成立諮詢門診
假汶萊皇室詐財 魏曜笙判重刑
法網女單 詹詠然32強平紀錄
調查局查糯米 兩起產地不實
塑化劑侵保健品 兒童危險高
韓歐韓美FTA 衝擊台產業
富士康又跳？郭董低調
不?袗?碗疑慮 業者：不當刷洗
江國慶案7人獎勵遭註銷
陣頭化身武術隊 競賽贏信心
美首季GDP增長低於預期
蔬菜脫離鹽漬 乳酸菌醃更美味
iPad2資費 優惠老客戶
星商紅木 首家精品業來台掛牌
外交部：交涉免簽未犧牲主權
塑化劑風暴 桃園大量查封產品
8國峰會開幕 聚焦中東與核安
打爆銳 獅回首位
穆迪調降巴林信評 展望負向
今彩539頭獎 2注中獎
OBU承作人民幣 競爭力增
吳伯雄：經濟文化追求兩岸雙贏
泳裝照曝光 林昭亮害羞不敢看
重建交流 蔣巨峰訪九份二山
尼泊爾罷工 維持橙色旅遊警示
俄彈藥庫驚爆 數千人撤離
威力彩頭獎摃龜
犯權勢性交者 納登記報到對象
高雄衛生局網站專區查塑化劑
逃亡16年 波士尼亞戰犯落網
法婦女反性歧視 第一夫人支持
蘇俊賓：桃立委提名以勝選考量
塑化劑風暴 業者憂台灣商譽
新師培評鑑 一般大學憂恐關門
性侵強制治療回溯 學者憂違憲
時代的音符──滾石30年
共軍首度證實有網路部隊
江國慶冤死 邱毅將告陳肇敏等「殺人」
衛生署: 台灣黑心塑化劑事件 已向WHO通報
使用自然人憑證網路報稅 iPad等您拿
G八峰會 星期四在法國舉行
50年來最嚴重乾旱 上海出現罕見「鹹潮」
留人才！ 移民署將協助華裔球員夏維耶取得身分證
iPad 2開賣 已見排隊人潮
桑達海上警報發布 海上活動暫停
風雨天逛書城 到i-me-i免淋雨
搭公車比照老人票！移民署推薦卓越貢獻新移民申請「馬偕計畫」
防昱伸脫產 檢方凍結帳戶
高鐵首創便利商店購票服務 8500多個購票點真便利
政府領航、義美點火 數位內容產業邁向大未來
塑化劑風暴 台鹽新產品下架
法式小說天王紀優‧穆索書中女主角神祕現身來台
綠不分區立委 接受各界推薦
江母：已告陳肇敏 絕不原諒
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法網 夏拉波娃將與詹詠然交鋒
美近半參議員敦促售台戰機
首起颱風海警 綠島蘭嶼警戒
駱家輝：美將確保台灣自衛能力
金援希臘恐生變 歐股跌多漲少
歐元走堅 金價大跌
駱家輝：美確保台維持自衛戰力
美成長減緩 油價走低
財報利多 美股連2紅
美國女性任公職 仍有玻璃屋頂
林永樂：絕無爭免簽傷主權
巴西免稅區6月生產平板電腦
就業市場不穩 美初申救濟再增
黑心塑化劑 紐約狀況外
美排華法案 國會議員提案致歉
房市慘 美法拍屋佔市場2成8
關注全球氣候變遷 台灣不缺席
慶建國百年 旅俄台胞辦音樂會
湯唯南韓走紅 獲百想藝術大獎
售台F-16 美近半參議員挺
多倫多油價飆 加油落跑客闖禍
颱風環流影響 東部北部防大雨
海上颱風警報 綠島蘭嶼警戒
台股開盤上漲26.76點
南韓自認教育競爭力落後台灣
越炎夏 幾十億升啤酒下肚
拉加德參選 爭取新興國支持
塑化劑事件 林中森：從重處罰
奢侈稅上路 中古屋新屋角力
台股漲 台幣盤初升1.32角
震後 日本28個月來首見通膨
Burberry傳將赴港上市
中國傳有意買紐債
田黃十億拍賣 無人問津
三峽水庫補水 只能再撐15天
鋼琴家陳瑞斌 百年老琴憶過往
陳瑞斌展天分 父親逼練琴成功
海外台灣人當陳瑞斌啦啦隊
南韓經常帳順差抵4個月高點
世銀助中美洲打擊組織犯罪
被抓十小時 趙連海獲釋
電子書市占 蘋果不理想
第2外語測驗 29日舉行
台東設防颱應變中心 海運暫停
資金重回電子 台股走揚
大法官同意權 6/14投票
大陸網路 GDP貢獻2.6%
江國慶案 邱毅告陳肇敏殺人
不婚 美結婚家庭跌破50%
麥寮飲用水 砷危機仍未解除
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
朱鎔基批房改 維護分稅制
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
5月消費信心微降 3指標新高
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
藍委要求衛署提業者自清計畫
微軟傳下週預展平板視窗軟體
塑化劑飲料 小孩風險高於成人
仍有非法童工 泰難脫貿易制裁
警破流動式簽賭站 逮5嫌
員警吃滿月油飯 疑食物中毒
個人申請缺額 大學建議增備取
有無塑化劑 北市衛生局免費驗
財測不如預期 索尼股價重挫
山區未下雨 新發大橋仍走便橋
報稅將止 6成多民眾報完稅
趁颱風安檢鬆 搭交通船運毒
改造槍枝 男子遭逮
端節疏運 高鐵尖峰仍有位
立院三讀 刪不得主張分裂國土
陸逾7億人不吸菸 難逃二手菸
小英：中國應了解台灣民主本質
汪萬里：中東問題難解
桑達速度加快 東北部防豪雨
上百項產品含塑化劑 下架回收
台股漲 台幣午升1.37角
行車糾紛毆人撞警 英籍男判刑
谷關開會遭非議 胡：勿汙名化
不慎用起雲劑 友華回收3產品
陸民看塑化劑 想起大米防腐劑
美龍捲風釀災 失蹤生還搞不清
綠營憂校園飲品 教育部清查
陝西氮肥廠爆炸 初查無傷亡
台問題飲品 滬扣貨下架召回
口足畫家不放棄 當自己的主人
端午連假 北市府交通疏導
林哲瑄3A猛打 打擊率破4成
廣州白老虎住壽山 適應良好
精神號困火星 太空總署決告別
憂昱伸負責人脫產 藍委籲凍結
強化影響力 陸建稀土交易所
盜版猖獗 微軟中國營收大失血
iPad2 蘋果迷搶購白色款
台股收盤漲21.6點
食物處理機恐割手 沃爾瑪回收
查塑化劑案 檢方大搜索
傳陸對開發有異 金正日不快
涉軍備採購圍標 廠商遭押
台股漲21點 收8810點
台股壓尾盤 力守8800點
6月台指期跌3點
紹興向台採購化學原料5億美元
6月電子漲 金融跌
桑達颱風 中央地方密切聯繫
尋仇助陣殺人 男判14年半
呂訪江國慶母 未及時幫助致歉
立院三讀 呼吸治療師可開業
台鹽美女膠原蛋白粉含塑化劑
5類產品 需證明安全才可上架
吳揆：加速處置摻料食品
成長動能評比 中國傲視亞洲
警察制服秀 陳建年走秀初體驗
國中生狀似親密 同學圍觀
減少職災 設備補助最高百萬
打黑英雄王立軍 任重慶副市長
食品安全 經部擬從源頭管理
三大法人賣超台股1億元
具審判權 藍委促追訴陳肇敏
非刺客 邱于軒：大寮的家後
農業精品區啟用 嘉市新地標
馬偕計畫 彭蒙惠等享優待
塑化劑案 最高30年刑責
陳師孟：王定宇若被做掉就退黨
華航與浙江省旅遊集團協議合作
電電公會：電子電機產業有活力
派出所主管性騷擾 記過調職
嵩山勞軍 總統頒端節加菜金
技術團專業化 3年內計畫導向
塑化劑 又兩款兒童維他命下架
兩條生產線 毒玩具只害陸娃娃
防塑化劑 陸加強檢驗台食品
上海小胖子多 超越世界級水準
韓歌手蔡東河自縊 警查死因
味全出具報告 證實穀粉無毒
屏東水果 進軍京津
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塑化劑檢驗 台糖8產品過關
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善款不穩 花蓮家扶亟需認養人
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實驗勞動 血汗研究生
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廣東父母真辛苦 月花萬元育兒
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政黨和諧理念 奪珠寶設計冠軍
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行動裝置比獨特規格整合服務
陳師孟嗆退黨 民進黨派人協調
應災區需求 新發大橋提前通車
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信義房屋董座 持住商逾半股權
雲縣府勒令 六輕2廠全面停工
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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吳揆勉受刑人 扮周處留美名
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泰安車站三不管 垃圾惹民怨
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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卑南族遷墓案 陳瑩籲依原基法
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金正日訪大陸 金正恩未陪同
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署醫弊案 吳敦義：不護短
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追繳罰款扣韓船 6/15拍賣
精彩一百 華航地勤獲飛安大使
棚架廊道防落石 太管處試驗
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4月續亮綠燈 景氣審慎樂觀
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瑜伽呼吸密技 身心平衡煩惱除
旅遊差別定價 泰業者：不合理
通關簡化 台灣水果在陸口碑升
西藏活佛 現有300多位
保時捷登陸 10年賣了5萬輛
翡翠樹蛙 現蹤翡翠水庫
對陸水泥課重稅 有助市場平衡
毛巾快速打樣 雲林紡織展新頁
陸客訪琉球 日將發放多次個簽
緊盯回收 中市衛局查代工廠
語文爭議 張大春：成大應負責
戴勝通住家法拍 每坪85萬
颱風攪局 福隆鐵人兩項延期
塑化劑對經濟影響 待觀察
尼泊爾憲政危機 政情動盪
嗆黃春明 台文系十教師不認同
礁溪降雨逾200毫米
塑化劑案 南投回收濃縮果汁
鳳飛飛聲帶受損 演唱會延期
防颱 花蓮設應變中心
淡水河基隆河 禁用網具捕魚
5千瓶台問題飲品 滬下架查扣
台鹽：美女新機產品 已下架
中市自治條例 管理飲酒店業
台糖珍珠蜆錠無檢出塑化劑
新海能源申請發行TDR
東亞籃球資格賽12人名單出爐
四川省長離台 盼貓熊寶寶誕生
中華電領先代理HTC感動機
台灣景氣審慎樂觀 風險在物價
本周加權指數跌0.31%
小三通列建國展 金門民眾有感
8國峰會公報 力挺阿拉伯之春
本周台股市值減685億元
加強經貿交流 輸銀與韓國簽約
人夫外遇 強辯僅鑽被窩開玩笑
桑達帶雨來 翡翠蓄水比近8成
心測中心：北北基生能力好一點
北市國小英師聯甄 110名額
塑化劑污染 永信口含錠下架
桑達影響 蘇花公路夜間封閉
今彩539開獎
長江三峽 即將無水補充下游
艋舺基地落成 台灣服飾添時尚
節約企業金錢時間 美簡化法規
奢侈稅短效 應實價登錄及交易
總統：行政改革要讓民眾有感
大樂透開獎
iPad 2首賣熱 預訂千台
衛署限3日清查產品 違者開罰
怕討不到老婆 菲總統拒當教父
中一中南一中 分數降1至2分
走動服務台商 經部次長登陸
傳播門檻低競爭強 碩士薪資低
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美法都有決心完成利比亞任務
國際法庭重釋神廟判決 泰捍衛
小野麗莎7度來台 10月開唱
港區路口車禍多 中市設施改善
冰宮+玫瑰 浪漫求婚達陣
最遠恆星爆炸 距地球百億光年
罵兒子同學暴力 母判拘55天
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塑化劑風暴 北市查連鎖飲料店
台灣在OIE地位 未遭矮化
FIBA亞錦賽 馬尼拉明開打
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日老翁流落街頭 感謝台灣展愛
浙江書記：把台北醫療經驗帶回
疼惜自閉兒 謝國樑辦電影會
追查塑化劑 北市下架10產品
緯創進軍重慶 筆電7月問世
楊永明專文 國際媒體關注
G8要老格下台 對敘含糊帶過
日平泉將列世遺 象徵復興
倒閣聲中 菅直人應邀9月訪美
浙江省委書記訪高 讚台人情味
韓船欠海污罰款 環署扣船拍賣
今彩539頭獎1注中獎
大樂透頭獎摃龜
遭塑化劑污染 中天回收8產品
華建敏訪台 兩岸紅會相見歡
埃及恐再暴動 旅警維持橙色
OIE修組織 呂慶龍：有智慧
負責人逃漏稅只能判刑 違憲
塑化劑風爆 盛香珍果凍也遭殃
外交部：持續專業參與世動衛
24H監控 昱伸未出貨
彰檢搜索 扣起雲劑350公斤
有票難入場 3D畫展不再售票
扁偽證案 7/29宣判
美4月消費支出增幅低於預期
桑達影響 蘇花首度預警性封路
民代涉召妓 檢：不須隱私保護
雪花冰疑遭污染 高市查封化驗
高雄港與浙港口締盟
駁吳釗燮 府：掌握南海局勢
國際田徑賽 韓女將撐破紀錄
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起雲劑加DINP 再收押2人
賓漢黑心起雲劑 統一寶健封存
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昱伸老闆兒臉書PO文 挺父親
柯勝民接任台灣匯豐銀行董座
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詹詠然女雙晉級第3輪
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疑毒黃瓜釀禍 德國共9死
台灣起雲劑事件 比抗議WHO矮化 「鬧更大」
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中國名家徐唯辛 『影響百年中國重要人物』油畫6月上市
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日感謝賑災漏台 知事表憤慨
壽險業去年EV 新壽增幅最大
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總統府前 阿妹大清早獻聲
查塑化劑 朱立倫：隱匿將撤照
來台旅客比例 女漸增男遞減
焦點人物：熱情智慧鄧普西
黃金週線收紅 逢低找買點
國考命題 關中籲延攬新秀學者
防落石 九曲洞設安全棚架廊道
大林蒲遷村調查 居民意願分歧
吳阿呆深耕新化 壞孩子變好
慶生玩摔角 女模墜樓死
印尼船員1死1傷 海鷗馳援
江西連環爆 政府大樓險炸塌
以色列對台免簽 最快本週宣布
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QE2退場 熱錢流向受關注
陸提熱錢稅 警告意味濃
陸課熱錢稅 投資風險恐增
候鳥遷徙路徑 以國力推賞鳥團
斷網路阻革命 埃及前總統挨罰
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超時答題 陸考生跪求監考收卷
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查桃園廠商 檢未見製售起雲劑
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基隆3男溺水 1人插管
台塑造林 學者：種在國外更好
酒友反目 1人慘死
兩岸和解對台不利？容安瀾反駁
塑化劑檢驗塞車 食品業跳腳
真實版非誠勿擾 陸男辦離婚宴
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毒門師兄弟 彰檢:無法證實
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全球基金凍結援助款 陸急協商
金門成年禮 鐵馬環島轉大人
開槍嚇退搶匪 藥劑師丟飯碗
洞庭湖缺水 危及江豚麋鹿
台9甲線搶通 遊客脫困
萬件牛仔褲回收 製袋做公益
天津東疆保稅區 力推航運金融
八國聯軍在交大 學生異國體驗
幫粉絲求婚 方大同扮狗美容師
疑灌冷媒氣爆 男子送醫
開拓人際 彎彎籲走出家門
薄熙來稱 唱紅打黑促經濟發展
BEAST亞洲巡迴 7月登台
桃猿新洋投杜拉克 倪福德隊友
空軍教練機熄火迫降 2人均安
總統圓夢 牽成百同名姐妹校
空軍基地開放 民眾熱烈迴響
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大陸缺電 明後年更嚴重
新移民胡玉鳳 詮釋篆刻之美
富春山居圖 躍上瓷瓶合璧
陸黃金產量 連續4年世界第一
直搗專業製毒工廠 警逮1嫌
陸「袖珍嬰兒」增多 專家憂慮
波及知名乳酸菌 桃園多路調查
塑化劑風暴 軍醫院開特別門診
日本美髮師來台獻藝 吸睛
大陸最矮男子 72.5公分
迎端午 台南家扶包粽送溫馨
查藥食品犯罪 遼寧設專責機構
北市塑化劑送驗 3天443件
環保共識結論 環署納施政參考
粽望所歸 家扶親子樂迎端午
疑塑化劑波及 基隆採樣釣蝦場
景氣復甦 金門就業服務事求人
防塑毒 擬建食品履歷制度
終止黑心起雲劑 新北總動員
掃蕩塑化劑 不漏販賣機雜貨店
包庇盜挖砂石 3官警收賄判刑
總統：兩岸先交流關係不急確立
陸紅十字會贈吊橋 盼災民幸福
求婚滿週年 阿中吞感慨當考驗
監委考察陸機場 嘆台要改進
南亞EG停工 衝擊產業供應鏈
奢侈稅前夕 房市退場潮趨緩
催生頻推利多 成效待驗證
吳炫三鮮麗色彩潑灑法國
圓圓疑害喜 不讓人碰肚
藥廠食品出包 未波及藥物
綜所稅申報 把握最後2天
嘉縣塑化劑送驗 首日5件
量能不濟 本週盤整機會高
桑達颱風減弱 日本廣域雨多
續查全霖糖漿 1診所主動受檢
辛亥百年 北京瘋民國
大馬尼拉地區明起全面禁菸
桑達颱風 日人1死1失蹤
英長期失業人數創新高
猿牛雙重賽 猿1勝1和
重罰黑心 衛署1週內提出修法
美式烤肉達人 手藝擒服岳父母
高市塑化劑代驗 1次測7種
桃園3製藥公司 產品封存下架
泳協理事長選舉 許東雄出線
英中年婦女很性福 墮胎人數增
大專啦啦隊賽 世新雙料冠軍
泛綠合作 台聯擬不提區域立委
編舞家孫尚綺將專攻創作
巧克力廣告涉歧視 娜歐蜜火大
化驗發現 港人血液都有塑化劑
尼泊爾憲政危機暫時緩解
中市1男墜樓 1婦燒炭
甘肅婦女反映貪污 在北京被毆
法網女雙 詹詠然止步16強
塑毒食品暴增 消費者恐慌自保
國安局查間諜資料 不涉一般人
癌因性疲憊 洗澡吃飯都沒勁
文湖線供電異常 停駛19分鐘
中共安撫無效 內蒙抗議擴大
兩隊合敲29安 獅克象
社區貨幣，充滿幸福感
子公司ALU壟斷、胡搞 中華電信包庇?
塑化劑疑雲 士林夜市不休市
國道休息站餐飲 吃飽百元有找
台幣、人民幣 雙雙走揚
綠委諷 監委到上海「考察國內機場」
彭蒙惠許雙胞胎及小茜 免費提供「空英」教材 「空英」百萬學員支持陪讀計劃 共許2400個幸福約定
台大教授：DEHP比三聚氰胺更毒20倍
專家：大陸房價年內降10%
臺鹽三度榮獲讀者文摘信譽品牌調味品金獎
2011 Computex Taipei》全球一動桃園6月開台
Computex Taipei 2011》 ViewSonic 體驗之旅啟程
2011 COMPUTEX, TAIPEI》 三星智慧行動再升級
紐約人壽建議社會新鮮人要有保險規劃
羅淑蕾質疑行賄 ALU澄清
防災 台塑禮聘前消防署長
高孔廉擬6月訪陸 考察媒體
賓漢下游廠商 起雲劑流向全國
全球富豪 王雪紅夫婦第168
考察上海機場引爭議 監委：一次考察兩機場
俄大型旅遊業者來台考察
2011 COMPUTEX》微星科技全球最快筆電曝光
法網混雙 詹詠然第2輪落敗
研究預測 歐巴馬即將醜聞纏身
性騷擾指控 法次長請辭
油價70至80美元 沙國最愛
美10歲童釣到鱷魚 硬拖回家
法網 夏鳳再過1關 晉8強
醉後大丈夫加持 美票房創紀錄
美最新航母定名甘迺迪號
天氣轉熱 注意防曬
台股開盤下跌55.83點
台灣草編蚱蜢技藝 美軍也折服
傳效忠金正日 南韓軍方現危機
7成日人希菅直人下台
安七炫扮中國皇帝 創新紀錄
美元偏弱 台幣盤初升逾1角
懲戒追訴期修法 司法院有意見
防學生示威 內蒙高度戒備
溫家寶助力 訪日陸客回流
步校土壤污染 高市府允清除
IAEA查核反應爐 敘：配合
機捷換包商 高鐵局要丸紅切結
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
財部籲外僑報稅多利用網路
陸抽檢 20%童車不合格
諜對諜 南北韓特務精彩對戰
華府僑領謝天錫去世
停工事件 衝擊台塑集團股
獨居男未外出 警消破門見屍
纖維肌痛症候群 全身莫名酸痛
二手菸止步 北京各校園劃禁區
電金撐盤 台股8800有守
傳菅內閣擬調漲消費稅
深圳迎世大運 嚴控賣假劣藥
塑化劑風暴延燒 飲料股多下挫
環署：塑化劑根本不能加入食物
屈中恆入戲深 做夢叫老婆阿娟
總統：兩岸互不承認互不否認
塑化劑延燒 台大醫院自清
追塑化劑 胡志強：全員動起來
大陸最大漢墓群 將建博物館
塑化劑事件 檢方將扣賓漢帳戶
塑化劑風暴 陳沖：助民討公道
D-Day將至 新北查早餐店
昱伸起雲劑流士林夜市 僅1家
衛署：化妝品塑化劑有嚴格標準
監委登陸考察 朝野立委促釐清
毒黃瓜疫情擴大 奧捷急下架
高市13醫院開設塑化劑門診
北教大系所整併 學生抗議
5月繼續瘋 蔣智賢單月6轟
抗塑是否啟國安 朝野看法不同
陸禁菸難 官媒：談什麼崛起
裝甲車體驗營 首供國中生參與
科技合作 荷蘭重慶簽備忘錄
塑化劑風暴 全霖糖漿勿用
北極訪華僑 清大生單車逐夢
楊永明：台灣永續發展贏策略
雄檢查獲廢棄脫硫渣 呈強鹼性
核一二三廠除役時間 仍在研議
聯測20人滿分 北市佔半
面對實戰打者 郭泓志有進展
高鐵停售便當 賣獨家口味麵包
倒數2天 2成民眾未報稅
塑化劑管制 學者：增列民生品
立院初審 懲戒追訴改發現日
市長獎倍增 胡志強為拍照傷神
撬門盜青銅劍 骨董賊判1年
茂矽太陽能新廠啟用
防塑化劑 賴清德籲吃天然食材
人民幣匯率 續創新高
塑化劑風暴 生技股走弱
新鮮人理財 首重財務獨立
政府單位降電磁波 立委要究責
北市抽驗粽子 菜脯逾半不合格
保障參選權 立委盼修選罷法
防汛防災 陳菊：謹慎負責
經部推動食品添加物生產履歷
港台商貿會主席李大壯來台
陸紅十字會 贈八八災民永久屋
台股收盤漲13.68點
大陸電影平均票房 全球第2
擺脫通縮 桃太郎需拚觀光
爭提名 陳唐山陳師孟挺王定宇
打熱錢 IMF籲建永久架構
台嫌遣陸 菲法院判合法
台股收漲13.68點
客家行政類高考 增列3員額
歡度端午節 育幼院樂音飄揚
重建阿里山觀光 啟動真情巴士
聯準會官員：升息避免資產泡沫
旱情效應 大陸供港蔬菜漲一成
六四將至 王丹：頗有感觸
6月台指期漲40點
量縮 台股力守8800
寒冬闖關東 小宋佳委屈掉淚
雲端升級 加工處成立雲端社群
通車在即 京滬高鐵車廂曝光
6月電子金融上揚
聯測作文 滿級分2535人
環署：20家塑化廠未依法申報
塑化劑案 卡拉OK成稽查重點
追塑化劑 彰縣稽查化妝品
南亞台塑停工 日損3440萬
塑化劑風暴 吃早餐也憂心
梅州公婆榕樹 逾400歲
全球液晶顯視器4月出貨減
玩水出意外 歌手尚金斯頓送醫
三大法人賣超台股20億元☆
北市客語師資培訓 受理報名
洞庭湖縮水新隱憂 爆鼠害
毒黃瓜疫情 專家：還沒結束
陸阻南海探油 越南：侵犯主權
中彰投客運 悠遊卡6月啟用
校園5類食品下架 有證才能賣
文建會：林正儀將接國台交團長
桃園代檢塑化劑 限5大類食品
新台幣兌美元升5.8分
服務台商 富邦銀河內分行喬遷
陳鏞基骨折 至少休3個月
學生實習逾半年 教部強制保險
開源有成 陸提取伊拉克原油
涉連續竊盜搶奪 男子落網
否認肇事逃逸 拍肩喊痛露馬腳
推客家美食 高市票選創意粄條
遠離塑毒 鋼杯取代手搖杯
登山客疑高山症 海鷗救援
外資上周賣超291億元
陸乾旱 逾億畝耕地缺水
塑化劑風暴 金屬中心投入檢測
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
葉門軍方驅散靜坐群眾 20死
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
推廣環教 籃球國手擔先鋒
珠海禁菸15年 開單僅兩張
蔡昌憲像泰國人 不擔心被抓
星人瑞訪證嚴 對話濟貧救苦
國大里尋星 台中可望成行星名
賣毒外勞同事 女作業員落網
塑化劑案 南投代驗水果加工品
懶得洗內褲 超商行竊穿過即丟
六輕盼暫緩停工 雲縣府不接受
不法添加物 產險恐難賠
掃蕩黑心起雲劑 郝:短空長多
助病患輸運 金縣感謝空軍海巡
青輔會籃球賽 總獎金80萬
成露茜封德屏 獲金鼎貢獻獎
拒攔檢 轎車駕駛逃逸留3乘客
日核電廠兩工人 輻射恐超標
新兵排長張雁名 自7樓摔落
陳鏞基骨折 桃猿否認得利
洋桔梗新品種 盼增外銷競爭力
迷路脫困不通知 警消白忙氣壞
塑化劑風暴 嘉縣31日全面查
塑化劑事件 綠籲統合檢驗機構
核安總體檢 11項改善防天災
陳順詳陳靖寰 國手落選不喪志
擴越北據點 北富銀遷河內分行
食品業聲明 配合反塑化劑政策
黑心起雲劑 最高刑責達30年
三總放射水滲漏 幸無人受汙染
中市刷卡搭公車 8公里免費
廢核 德10年後關所有核電廠
GPS搶鑽商 男判8年半
驗塑化劑 苗縣受理縣民送檢
印雨順 總理估8.5%經成長
小吃攤之子 聯測英語滿分
台灣大舞台 邀青年秀出來
機車男夜搶皮包 20分鐘被逮
越南航海主管 徇私貪腐遭檢舉
砍人遭通緝 少年摔車就逮
亞幣揚 新台幣收升5.8分
門諾糖漿送驗 未含塑化劑
美科學競賽 移民後代露鋒芒
台彩端午加碼 大樂透共加2億
貿協大陸設辦事處 最快下半年
金門高粱 獲大陸食品安全認證
防抗議 傳內蒙學生被禁止出校
國際無我茶會 日月潭畔飄香
看好高港前景 日航商續租碼頭
賀寶芙盃少棒賽 禁投曲球
浙江團訪中市 盼更多合作
比寶石還珍貴 貫通石搶手
防有毒添加物 立委提案修法
遊覽車爆胎 小三通旅客掛彩
中央社當家主播 文大開講
人事異動 雷玉其調戰略顧問
北韓拒與南韓現任政府打交道
追黑心起雲劑 查扣問題飲料
港金管局：港元地位不會被取代
調味糖漿 中市抽驗2診所
整頓警紀 越南禁戴墨鏡抽煙
梁國新訪滬台商 協助攻陸內需
張榕容父喪 慶幸曾說我愛你
發展清潔能源 亞銀投資額增加
終止塑化劑 新北藥局人仰馬翻
瑞典台灣電影節 2天映6片
防脫產 檢方再凍結賴俊傑帳戶
競奪伊拉克石油 北京初見成效
房屋稅6/2前 免滯納金
珠海電信詐騙案 一台灣人被捕
手球門壓男童 國賠170萬元
台灣攝影師 揚名阿聯國際賽
查塑化劑 高市突檢六合夜市
鞏固黨執政 陸加強社會管理
北市查塑化劑 嚴懲不配合廠商
童誤食吸毒器 父獲不起訴
英低迷 肥貓ceo超肥挨轟
翁山蘇姬寄語劉曉波 堅持信念
複方添加物未列管 衛署擬防漏
高一男留遺書 疑舉槍自盡
塑化劑挫飲料買氣 年虧2百億
泰國大選 兩大黨擬政治辯論
拒警攔檢 詐騙集團撞民宅被捕
南海低壓北移 天氣轉趨不穩
雲門將赴德 周美青當榮譽團長
塑化劑波及 士林攤商怨
法綠成長研討會 台專家出席
查塑化劑 屏東15產品送驗
台灣之光 范慧玲奪阿聯攝影獎
兒遭霸凌 母攜血衣抗議
查毒塑 葵可利茶包也下架
勒夫天價幸運衣 足球博館展覽
武警出動 內蒙遊行暫息
塑化劑代驗 高雄首日225件
看好高港前景 日航商續租碼頭
北市查塑化劑 部分銷往美加
世界最高鐵路橋梁 座落印北疆
香港擬禁 食品業：出口影響小
終止毒塑劑 22縣市同步稽查
寄養童增 世展會急募愛心家庭
支持碳排稅 凱特布蘭琪惹爭議
考察汶萊帛琉 監委：一切依法
經建會通過台北港填海造地計畫
威力彩開獎
防毒飲 原料源應單純化
兩岸攜手 台銀交通銀簽MOU
今彩539開獎
尹衍樑捐百萬 挺U19男籃
聯測滿分 蔡承昊宜縣唯一
華碩新品 Padfone吸睛
資金成本增 首季銀行利差縮小
瑞典新裝置 愛瘋變身刷卡機
重建與發現 十國學生災後創作
港驗出台飲料含塑 下令禁進口
校園主播生死鬥 玄奘陸生奪冠
東電債信評等遭標準普爾調降
掃蕩毒黃瓜 奧德比籲勿食
達賴正式交權 賦予民選首長
不合格食品忙下架 通路搶信心
癢疹反覆發作 就醫可防斑
推廣蔬食日 教官校門口查便當
德腸病毒肆虐 逾300病例
黃香蓮過戲癮 復出當才子
高通新代行動處理器 6月供樣
台灣美食文化 聖露西亞歡迎
翁山蘇姬籲中國 更加開放包容
威力彩 頭獎槓龜
火車上有蛇 越南乘客嚇壞
含塑毒7食品 摘除GMP認證
漁船遭劫案 外交部：積極協助
金門小客車撞樹 駕駛受傷送醫
膠帶綑童 前托兒所長判刑
今彩539 頭獎3注中獎
悅氏柳橙汁 也含黑心起雲劑
福島輻污水濃 日憂水位暴漲
女街友喝醉 男街友路邊性騷
伯思美：銷英珍奶無塑化劑
台嫌遣陸 外交部抗議菲國判決
全球富豪榜 又見王雪紅
因工作而生，為工作而死？──過勞認定放寬
矯枉過正！？追訴時效形同虛設！
i-me-i電子書商城開張 網友反應熱絡 !
埔里茭白筍 浙江省委書記都說『讚』！
COMPUTEX 2011》TCA: 智慧型手持載具上雲端
馬: 兩岸互不承認主權、互不否認治權
掃黑雲安民心 全國稽查塑化劑
奢侈稅上路 李述德：準備好了
Computex 2011》新機發表 華碩老董親自上陣
新加坡環球影城2011年5月28日盛大開幕
火燒富春山居圖 剩山圖有記載
美商地利富達進駐新光信義金融大樓
2011台灣高鐵營隊 6/1日起網路報名
北市掃塑毒 逾3千產品下架
只聲明沒檢驗報告商品 下架 !
第一屆大專舍我盃辯論比賽落幕，東吳大學拔頭籌！
首座太陽光電加油站 墾丁啟用
奢侈稅發威，五月中古屋市場買氣增2成
林義傑「擁抱絲路」長跑 土耳其政府沿途護送
勞委會職訓局「雙軌訓練旗艦計畫」 讓學生畢業即就業
開徵特種貨物及勞務稅 財政部：健全房市維護租稅公平
東園國小校慶 馬下場跑800接力
趙天麟：全國忙食品安全 國民黨忙選舉造謠
賓漢起雲劑 12縣市淪陷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
稽查啟動 桃賣場趕印安全證明
長春化工廠爆炸 燒光2層廠房
國際油價下挫 月線看跌
道奇不平靜 球場連兩火
推台灣文化 林麗燕德國辦畫展
鄧普西獲提名 接美參聯會主席
慶浴佛節 奧國佛教界誦經祈福
巴西艾希爾展 走入魔術世界
中製玩具充斥 越南加強管理
法研討會 台官員促銷綠色產業
苗縣突檢 超商狀況多
南方雲系北移 午後有雨
奢侈稅上路 房市續盤整
奢侈稅上路 進口車商嘆錢難賺
奢侈稅上路 就看政府執行力
歌詠百年風華 鐵道故事用唱的
台股開盤上漲41.93點
敏感時刻 陸稱內蒙發展綠能
終止塑毒 南市稽查全未過關
越南治安亮紅燈 集團犯罪嚴重
毒害巨 大陸多省蓄電池廠關閉
合璧觸統獨神經 何妨輕鬆看畫
台幣盤初勁升1.58角
薩爾瓦多國際合作成長4倍
乾隆看走眼 無用師卷才為真
反腐 陸查3大電信商
分逾3百年 富春山居圖將合璧
全球一動無縫接軌 朝4G發展
台股上漲 台塑四寶反彈
美軍擬部署新運輸機 琉球獲知
豪雨特報 南部及台東今明雨強
電子帶頭 台股衝破8900
避奢侈稅 高雄5月房市交易增
權相佑兩頭拍戲 分身乏術
南投突檢 雜貨店檳榔攤納入
查塑毒 源頭管制確保安心食品
天安門母親：公安來談賠償
送檢塑毒 台糖12項產品過關
韓媒評政績 馬英九勝過李明博
旱情影響 陸CPI預期走高
國銀逾放比降至0.54%
終止塑毒 雄檢追本溯源
朱立倫：全面檢視食品安全機制
全球一動與韓電信業簽合作協定
合格證趕不及 夜市飲料攤抱怨
塑化劑檢驗 台糖蜆精過關
德：廢核立典範 法：不跟進
逾9成韓上班女性 自認需減肥
塑化劑毒害 心血管疾病風險大
李新穎接受媒體專訪談台灣
含雙酚A奶瓶 大陸禁產銷
無塑證明不完整 商品下架
港府：擬擴大抽查含塑化劑產品
台股上漲 飲料股擺脫頹勢
青創貸款 創就業機會數新高
牛奶錠疑含塑 高市封存化驗
阿公店水庫 明起空庫排淤
模擬賽 王建民飆145公里
防脫產 檢再扣昱伸不動產帳戶
總統：WiMAX帶動 邁新境界
韓工業生產創7個月來最小增幅
買飲料必看文件 再購買
健康把關 立委促編預算篩檢
查塑毒 新北開出2張罰單
食管法修法 藍綠盼休會前完成
李國鼎逝世10周年 風範永存
總統：電腦展邁向世界第一
花蓮 超商早餐店未貼檢驗證明
所得稅申報最後1天 無人潮
外資匯入 新台幣午升8分
台酒S11益生菌 全額退費
美國殤遊行 青天白日旗飄揚
候鳥影響 嘉義再傳H7N3
毛治國盼更多業者進駐自貿港區
逛逢甲商圈 搭免費接駁公車
無技師資格擅執業 重罰百萬
無起雲劑 南橫愛玉凍天然最好
泰代理孕母案 台主嫌仍在逃
旅外急難救助 外交部設留言板
李國鼎孫女 北大生亮麗吸睛
立院三讀 網拍仿冒品有罪
爭掌IMF 法財長濫權再一樁
吳揆：塑化劑從源頭管制
反霸凌 民團要踩街
浙江省委書記盼與台科技業合作
洩密案 監察院彈劾王仁炳
德國廢核 吳揆：台灣減核減碳
查塑毒 北市開罰業者
趙洪祝訪工研院 裕隆秀電動車
投保受理同開案委任求償
全台掃塑毒 新北市開罰
驗塑化劑 郝：擴大檢驗能量
台股收盤漲165.16點
慶建國百年 台印辦研討會
妊娠霜若含塑 學者憂影響胎兒
被虧釣不到魚 男砍老友判刑
痛毆露鳥男 吃官司判拘役
開高走高 台股收漲165點
富春山居圖 僅複製畫合體
涉假算命真詐財 3男起訴
狀況佳 蔣智賢連5場安打
台股大漲逾百點 量增過月線
6月台指期漲205點
6月電子金融齊揚
行動數位掛帥 科技CEO換將
榮科：增援希臘6月底前拍板
四技二專甄選 1階結果公告
台糖：暫停售果醬類冰品
金門防火演練 直升機跨海支援
報稅新措施奏效 臨櫃人潮減
拚亞錦賽 NBA前教頭助拳
東莞大麥客開業 助台商拓銷
胃部分切除隱憂 殘胃癌
三大法人買超台股174億元
運動與提神飲料 兒童不宜
建國百年 台中辦攝影家聯展
三峽大壩爭議多 報廢後該如何
北市大樓火警 消防隊灌救
高雄知名藥妝店 限期改善
機械賽吹端午風 機器人划龍舟
5大類認定模糊 業者無所適從
圍毆食品行老闆 4惡漢送辦
台嫌遣陸案 綠譴責藍要求抗議
連16週球后 妮妮週末出戰
福島事故 15年前災難預告
銀髮族迎端午 包粽縫香包
應變複合式災害 新竹軍方演練
刺死女友捅下體洩恨 男判無期
董事長樂團還願 走星光伴神偶
首例環教信託 自然谷基地成立
輪狀病毒未艾 家長勿掉以輕心
尼加拉瓜農業生產計劃增近一成
內蒙古示威 當局捕數十人
人妻犀利不淒厲 勇敢做自己
傳明提不信任案 日政局緊繃
福島電廠傳巨響 輻射值未變化
南韓軍隊以金日成三代像為靶標
盤商壓米價 政府籲農民繳公糧
更生保護會 首辦食品技訓班
高市萬安演習 街道淨空
新台幣兌美元升5.8分
愛瘋頻遺失 原來有內賊
中市公車車禍 1婦人不治
天然ㄟ尚好 現榨果汁正夯
軍人網上交友 陸嚴禁
菲：台嫌遣陸 尊重法院判決
童玩節門票明開賣 現省50元
台鐵首宗公辦都更 39戶標售
福利社下架未落實 農委會改正
震災後 日就業市場惡化
樹科大越南生結業 展學習成果
瑕疵除濕機 標檢局籲檢修
強化核安 吳揆盼簽兩岸協議
每週2餐蒜頭雞 雲縣學生有福
菲當局監控台高危險食品
貪腐成群 中國移動被調查
台灣必備良藥 陸委會：正路丸
經濟部次長：盼台商多回家
男童染麻疹 近3百人要觀察
台泥安順廠竣工 朝億噸邁進
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
瘋富春山居 旅遊業者推畫中遊
北韓不理南韓 陸勸繼續對話
陸：願接觸利比亞各方
百年蠟筒錄音機現身國圖
不信任若過 6成日人要菅下台
副總統：不續搭配2012副手
指考准考證 6/2寄發
知名冰店產品含塑 衛局令下架
張哲琛理財 存款增基金減
大學學雜費 確定不漲
免費看職棒 中職強調沒送票
陜西車禍 7死25傷
高市新都心 菊：將妥善規劃
草書變西洋畫 通識課受歡迎
南山人壽虧 今年不分股息紅利
台嫌遣陸再惹議 外長要菲回應
小金剛來台 展出手塚治虫手稿
鎖定十二五大餅 台泥擬併陸廠
醫師提生活拒塑 改用鐵製容器
新發橋重建完工 抗洪耐震提升
12名台籍詐嫌 菲國不遣陸
抗通膨 伏克爾：美升息逼近
含塑楊桃汁銷新加坡 業者回收
高市仁武工廠爆炸 2人送醫
可口可樂：加速補件 產品安全
尬蘋果 英特爾力推超輕薄筆電
蕭副總統不再搭檔 總統尊重
畢業專題變專利 學子熬出頭
竹市5大醫院開塑化劑門診
韓啟用新網路 聯繫韓中飛航
相敬如冰 LV想破愛馬仕僵局
陳銳簽賭等兩罪 判1年7月
男子槍擊釣具行 疑找賭客尋仇
上海台灣精品館 台南招商
東電信評降級 債務風險升高
德決廢核電 鄰邦不同調
立委提名未決 綠籲莫找第3人
香格里拉對話 蓋茨會梁光烈
苦旱當頭 舟山群島首度限水
專偷藥妝上網賣 女子遭逮捕
雲端發展有成 台灣躍上國際
環保 台泥衝刺大陸新商機
印尼屠宰殘忍 澳牛暫停出口
外資匯入 新台幣收升5.8分
台灣食品染陰影 滬台商也哀怨
梅克爾：與印攜手爭取常任國
陸：聯合國若譴責敘利亞無助益
參展創紀錄 電腦展場地不夠用
金門高粱 主攻大陸
長庚優生兩產品GMP撤銷
高市雲端研習 教師專業升級
金門追查塑毒 貨主說法啟疑竇
調查：日海嘯最高達10樓
奉獻53年 美修女獲馬偕計畫
查雜貨店 南投先輔導後開罰
南山董事長 謝仕榮連任
屏東5大類千餘商品下架
楊進添會司徒文 船長案待釐清
查塑化劑 嘉縣1生技封存產品
查毒塑增人力 跨部會展決心
印擁核 德願助發展再生能源
綠營擬中止協商 藍營盼有轉圜
食管法修法 6/3擬逕付二讀
比菲多被誤解 告比菲DODO
與大陸通婚 半數港青年說不
鴻海營收居冠 台積電最會賺
陸客自由行 時程將揭曉
疑金果王滅證 檢約負責人說明
德國擬廢核 小英盼台灣跟進
桃機販賣機未貼證明 開單改善
金蘭醬油可樂沙士 未中毒塑
年屆而立 逾7成仍無百萬
奢侈稅抑飆漲 李述德：已有效
塑化劑產品流向 中檢助查
檢調查扣賓漢老闆資產
環署毒諮會 DEHP擬升2級
台北飛首爾 長榮韓亞航聯營
黑松：飲料產品送檢 全合格
英今春溫暖 352年之最
產官合作 推智慧手持裝置
總統教育獎揭曉 55人上榜
塑化劑水果粉 查獲486公斤
塑化劑 郝：非重刑不足遏惡行
疲勞性骨折 林智勝至少休1週
台參與國際民航組織 籲韓支持
公務員溺斃 遺書留車內
Chrome研發中心在台成立
汐止高架段 轎車跌落基隆河
指女檢辦性侵案不當 蘋果判賠
查驗塑化劑 中市府啟動
馬偕計畫啟動 江宜樺會修女
松機自助報到亭 國內線首創
推動環保遭諷 澳女星不退縮
疑換標賣金果王果汁 封存送驗
國府中央檔案 妥存南京
端午變盤說 統計：台股基金賺
女偷嬰反悔送回 泰醫院戒備
抗夏 明起脫西裝上班
千賓香料製魚餌 釣客：魚愛吃
富春圖合璧 連戰：和與合機緣
日最高額搶案 鎖定2名嫌犯
經長：打造節水型社會當務之急
赴陸實習利求職 歐美學生熱中
蕭副總統：願做總統民間友人
查毒塑 業者怨等不到證明
金門清查塑毒 下週起接受送驗
大樂透與今彩開獎
陸客自由行 爭食大餅各憑本事
保管箱遭竊 客戶獲賠290萬
陸文化部副部長來 推文化協議
中華男籃領隊 閻家驊出馬
仁武工廠氣爆 傷者送醫急救
印度預估經濟成長微幅下降
德毒黃瓜疫情14死 西擬求償
識別毒塑品 桃園印傳單
英特爾首講 秀台味唱作俱佳
調查：陸股民逾6成心理不健康
毒塑案 賴俊傑撤交保聲請
踹破友睪丸 判賠61萬
經貿談判高手梁國新8月再訪陸
稅額試算服務 李述德：滿意
塑化案 金管會關切產品責任險
電子助攻上8900 反彈可期
遊樂園校外教學 學童落水不治
蕭副總統不續任 綠：理念不合
兩岸協議成效檢討會 6月登場
奢侈稅上路 房仲：利空出盡
台灣企業誠實可靠 挪威商推崇
環境信託 保留自然給下一代
蓋茨赴星 出席亞洲安全對話
蕭副總統不續任 藍綠解讀不同
性侵犯出獄未報到 吳揆促追蹤
衛署修食管法 楊永明盼速進展
香港邵氏捐TVB餘股給4機構
吳宗憲主持金曲 不炒周侯戀
怕塑化劑 菲超市下架台灣飲品
列管益菌酵素 業者自清
婚後首次 威廉凱特將訪加美
房貸比所得 信評：台灣擔子重
電腦展最佳產品獎 華碩大贏家
林威助陽岱鋼 同場先發都熄火
高危險妊娠生產 醫搶救保母子
王雪紅投資TVB 經部准了
稽查塑化劑 嘉縣逾8萬件不符
台鐵籌錢還債 開發土地增收益
北捷忠孝復興站 展壁面藝術
春季聯賽冠軍戰 富邦先拿1勝
雲門與中亞民歌 相遇德國
駭客變本加厲 企業人人自危
美術班考試 188人成績誤植
飛車搶到同事 男尷尬送辦
基市查毒塑 鎖定廟口夜市
德音樂節 周美青率拉縴人出賽
國泰航綠色使者 學生當主角
熱帶低壓形成 全台降雨大增
利空出盡 下半年車市看好
不到千人觀戰 牛低調宰獅
賴幸媛：兩岸互不否認治權
天安門母親：賠償先講是非對錯
塑化劑門診 兒少驗生殖荷爾蒙
鱒魚鱸魚藥檢 2件不合格
藍：蕭副總統是國家重要資產
大樂透頭獎摃龜
檢查女示威者貞操 埃軍方承認
背電極太陽電池開發 躋身國際
北市找停車位 智慧手機立可查
地球村精神 十國學生創作實踐
今彩頭獎 2注中獎
伊朗作梗 梅克爾延遲抵印度
兩岸文化交流 陸盼深入基層
美消費者信心降至6個月低點
陸機場全面禁菸 北京先實施
塑化劑特別門診 孕婦掛號求助
複驗檢出塑化劑 長庚生技不滿
台文物赴陸展出 可簽保障協議
塑化劑衝擊 北市：保勞工權益
蕭副總統不參選 小英不評論
微笑老蕭 經濟老兵越戰越勇
中華男籃大小隊 切磋球技
撞車翻落基隆河 駕駛找不到
石斑王國的榮耀與危機
菲高院判決 台嫌遣送大陸恐成慣例
塑化劑 影響飲料業5億元產值
歸隱林泉 蕭萬長不選2012
菲『台嫌遣中』 反對黨：馬政府自我矮化造成
宏碁6產品 獲電腦展創新獎
天安門母親說 政府暗示進行補償
台毒飲料延燒 加州兩飲品下架
房產泡沫 美房價倒退十年
義美食品聲明：絕無使用「起雲劑」
二戰D-DAY 頻道揭密
外資匯入 台幣午升1.78角
世博》台灣館落腳竹市 預計年底營運
小三握切結書 台商賠百萬
邱鏡淳視察六福村 促提升安全
性侵犯，比垃圾還不如！？
世衛: 手機可能致癌
中國1日起 暫停進口台灣問題產品
Ford 2011 All New Mondeo 正式登台
中油「柔妍」膠囊含DBP 比DEHP毒
破紀錄 15人中發票千萬獎
疑不滿塑毒報導 男欲輕生獲救
搶廣告商機 中華電推出Hami Apps升級版
歐洲毒瓜危機擴大 增至16死
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
西班牙黃瓜致疾？德：仍不確定
奧電台播出李秀玲鋼琴演奏
美新商務部長 肩負成長重任
美助卿：依台灣關係法決定軍售
增援希臘有望 歐股漲
降財測 諾基亞股價13年新低
歐元升 金價跌
美新商務部長 共和黨杯葛
希債利多 油價上揚
屠夫穆拉迪奇 關押海牙候審
援希臘現曙光 美股漲
歐盟官員：希債重整不在討論中
呂慶龍：台灣雖小 不怕被吞沒
太貴 不要在巴西買iPad
駐美處：美尚未回覆船長案
挑戰美網公開賽 王宇佐改球路
傳唱歌謠雨夜花 舞進曼哈頓
世衛：手機可能增加腦瘤風險
日子難過 南韓5月物價再漲
地產商現金吃緊 中國房價看跌
中國傳擬轉移地方政府債務
熱帶低壓逼近 南部防豪雨
台股開盤上漲24.94點
海力士下半年獲利恐不如預期
檢疑金果王滅證 業者遭聲押
水泥需求增 陸評估開發新產能
愛心無國界 尼國台灣村啟用
阿里山公路坍方 交通中斷
曾重創台灣 莫拉克永除名
NAND合約價重挫逾8.5%
塑化劑列管 環署開會檢討
多方籲FIFA延後主席選舉
薩爾瓦多為旅外薩人設生命線
美升舉債上限 眾議院投票吃鱉
台股漲 台幣盤初升逾1角
台毒飲品效應 加拿大高度警戒
防塑化劑 美加強查核台製食品
富春山居圖 合璧亮相
深圳媒體炮轟港鐵 批管理不善
300萬貧戶 越加緊減貧
江宜樺：性侵高再犯需強制治療
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
男女嚴重失衡 越男鬧單身荒
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
岩壁崩落 阿里山公路中斷
中華男籃混搭 期待黃金十年
台股整理 瑞銀：眼光要放遠
金門3日演習 提醒旅客注意
美股大漲 台股量價齊揚
內蒙示威 陸媒籲理性看待被刪
洪災為患 澳洲GDP萎縮
中國製造業創9個月來最慢成長
尋找新導演 觀點短片徵件
40大城氣候峰會 聖保羅召開
破最高額搶案 日警逮捕一嫌犯
奢侈稅上路 房仲：體質更健全
學生外訂飲料 中市全面管制
署醫10款健康粽 熱量減半
蕭副總統不選 王金平不意外
大陸：暫停進口台灣問題產品
秀台灣 中華電推3D平台
校外教學溺斃 學童家屬哭斷腸
掐女嘴唇 繼母判拘役10天
勞委會會勘六輕 民眾廠外抗爭
美元時來運轉 報酬率稱冠
FIFA賄選風暴 掀內訌
吳敦義：尊敬蕭副總統貢獻
報導蓋達有巴軍內應 記者遇害
食品安全 小英籲政府主動積極
總統：兩岸互不否認 營造空間
塑化劑食品 北京尚未現蹤
中小企業放款 達成率近7成
抽水機組更新 天母降淹水風險
暑期體育營 中小學生免費
鬥臉書 谷歌前舵手：我搞砸了
塑化風暴 超商：業績待觀察
澳門驗出 台胃藥含塑回收
放寬外勞解約 免寄存證信函
高市圖網路借書 全市攏嘛通
中油美妍產品 也含塑化劑
防塑 港府加強檢驗台食品藥物
DEHP列管升級 最快1個月
不信任案 菅直人擬與小澤切割
50嵐染塑 封存百香果濃縮汁
衛署修法重罰黑心 防毒門秘方
搶北院書記官 1嫌羈押
9成都市孩童上網 父母憂交友
李振昌飆3K 陳俊秀安打連莊
婦上遊覽車自殺 防盜器救命
含塑飲料銷陸 廠商清查回收
低功耗風行 藍芽也採用
賄選案 吳光訓判2年10月
塑毒 消基會促設賠償機制
江宜樺：出獄性侵犯 4人失聯
日自民黨魁：今擬提不信任案
馬總統：3道防線確保國家安全
詹姆斯韋德聯手 熱火開紅盤
唐榮工會經部陳情 籲解任獨董
贈弱勢童 受刑人認購滷蛋
朝野無共識 公視法擇期再審
台股收盤漲73.51點
富春山居圖 美國旅遊業也瘋狂
蕭不連任 小英：藍家務事
員工占榮民遺產 退輔會擬嚴懲
6月台指期漲74點
台股收漲73.51點
台中素食養生展 推茶飲文化
谷歌網團購功能 波特蘭搶鮮
IEK：PC不死 App崛起
5都選舉政治獻金 小英居冠
民視換照 NCC籲增兒少節目
6月電子金融上漲
打拼台北觀光 趙敏基推薦珍奶
闖花博園區不成 7旬志工襲胸
買盤推升 台股站上9千點
買報紙 發票中千萬
廁所冒濃煙 善化國中火警
世衛：手機致癌如汽車廢氣
保鮮膜含塑化劑 議員籲管理
胃藥含塑 生達：已下架
國高中銜接難易 教師不同調
講手機怕癌 降險方法告訴你
綠籲吳揆參選應辭職 藍稱不必
文化協議 劉兆玄：需要時再簽
生達胃乳回收 應無關塑化劑
六輕海豐5廠 2月內分期停工
續保時無意識 婦噎死保險免賠
三大法人買超台股184億元
蔡英文桃園行 上香祈福抱男童
台英教室連結 分享創意教學
屏東芒果節 朝野立委力挺
六輕燃燒塔 102年要零排放
跨國仲介賣淫 陳太太判刑定讞
金果王疑滅證 負責人羈押禁見
熄碳愛地球 彰化從食做起
北北基申請入學 8日放榜
科大生研發甘藷麵 盼創業賣麵
詹姆斯滿意首勝 諾佬手指掛彩
桃機部分安全業務 擬交保全
手機「確定」致癌 證據還不夠
慈暉附設家園成立 學員展自我
全國角力賽 千餘名選手競技
北韓：南韓建議開3次兩韓峰會
攻禮盒市場 屏盼水果宅配銷陸
新台幣兌美元升7.2分
抗議學費飆漲 韓各大學示威
大陸檔案館開放 敏感類仍保密
台北美食展 郝：申列美食之都
稽查果山園 南投無所獲
呂秀蓮：瀟灑下台才是真正人生
立院初審 國土開發須有計畫
塑化劑案 總統籲從細節找問題
毆打檳榔西施致流產 女判2年
漁港變砂港 船長海上睡9個月
安徽建省級台灣工業園
8個月了 劉曉波未與家人聯繫
台嫌遣陸判決 菲：無關1中
透過自由行 台灣引導大陸改變
蒙娜麗莎會說話 展覽進駐台中
陝西大廚獻藝 歷史典故說不完
2萬片黑膠唱片 齊聚誠品
粽味飄香 小心胃脹氣
不服檢驗含塑 長庚生技申訴
打手機求援 男子轎車落水
鶯歌淪陷 腸病毒重症高危險區
陸5月製造業PMI為52%
台南議員發飆 議會潑廚餘
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
擔心含塑化劑 屏26件送檢
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
台嫌遣陸判決 菲盼勿損關係
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
糕餅進駐高鐵站 胡志強代言
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
校園飲料安啦 教育部掛保證
1年400萬元 台塑贊助撞球
要活力拒毒品 酷愛樂團挺反毒
陸上行舟過端午 兒童用走的
員警監守自盜 廠商求國賠勝訴
日在野黨提不信任案 明表決
東京家居設計展 台灣展品亮眼
30元買飲料 發票中千萬
李鴻源：極端氣候 工程新挑戰
嚴重性罕見 歐洲疫情起因待查
癱瘓覓生機 彭儀珠寫生命故事
藍皮書：陸消費規模5年內倍增
奢侈稅上路 歐系高價車擬漲
又見黑心商品 蘿蔔乾驗出甲醛
胃乳檢出塑化劑 疑包材污染
台哥大遠傳贈時數 3百萬受惠
中鼎標得星捷運軌道工程
生達胃乳疑含塑 封存逾千盒
外資匯入 新台幣收升7.2分
水沖投幣孔 偷水全都錄
夏卡爾展 4日移師台中
大腸菌愛女生？感染者多為女性
陸客自由行說明 旅遊業失望
天然氣漲 家庭月增12.9元
台鐵客服升級 全天專人接叩應
高市代租土地 開心農場續辦
獲贈斷層掃描 布國人員結訓
6年遭罰千萬 民視被要求改善
DBP首例 柔妍膠囊驗出
材料行掩護 專拆進口贓車變賣
蓋茨訪星 聚焦美對亞洲承諾
重文化稱兄弟 北京鋪陳感受力
金門查塑毒 店家無違規情事
調查：陸孤兒5年增24%
中華電App進軍中聯通沃商店
涵碧樓110歲 辦募名活動
台嫌遣陸 菲學者籲檢討1中
性侵犯矯正爭議 重要條文保留
3年省電7% 經長變五省總督
塑化劑風波 寶特瓶回收銳減
微軟列舉產業機會 視窗搞神秘
含DBP塑化劑 中油全額退貨
綠不分區立委推薦 3日審名單
使用含塑毒果粉 大葉：供實驗
拓展學術人脈 送學生到哈佛
更生人獻愛 包肉粽送漸凍人
7千項食品下架 檢驗需求暴增
生質塑膠回收業 明年補貼上路
購濃縮果粉 海科大：實驗用
新唐人續約案 NCC不介入
PChome廣告不實罰20萬
滬超市下架含塑台飲料 損失慘
船球抵印度？當局莫宰羊
披中華男籃戰袍 林書豪不排除
連吻都沒 火山孝子被騙3百萬
高市接管國體場 擬改名
中侵犯領海 越民情激烈
新北查檢驗證明 1成商家遭罰
日男喝醉鹹豬手 道歉換緩起訴
涉賄 高市議員判3年10月
陸客自由行 需保人不要保證金
寫信爭議 李嗣涔：講工作態度
不信任案 日執政黨形勢受矚
產業有家座談 7日前進雲林
超商量販催買氣 果汁機也促銷
港引進優秀人才 7成來自大陸
肯亞殘奧金牌 鼓勵盲生築夢
麵粉價格漲 包子業壓力大
翡翠版富春 北京亮相
高市府查飲料店 封存可疑果汁
生達保胃懸乳液送驗DIBP
李紀珠：金融登陸 公股任觸媒
6成7日人 對台灣感到親近
塑化劑風暴延燒 中韓菲禁售
遊鳳山嚐小吃 美味兼公益
國際青年指揮大賽 林勤超獲獎
奉獻半世紀 神父獲永久居留證
內蒙事件 民生而起的政治問題
馬偕計畫居留證 中部頒11人
抑制通膨 泰國央行升息至3%
塑化劑案 檢調約談金果王職員
塑化劑風暴 中市持續稽查
中華女籃開訓 新舊組合氣象新
營建署將辦濕地法公聽會
議員砲打官員不適任 菊：徹查
代工中油出包 昱倫：超乎想像
學生公園溺斃 家長提國賠勝訴
終結塑化劑 桃園深入檳榔攤
自由行快了 陸旅遊業喜迎
陸防長率團 赴香格里拉對話會
泰國大選 紅衫軍要監督
台鐵客服貼心 旅客想送禮物
宏?硐{列營運損失1.5億美元
引咎自責 王振堂放棄去年酬勞
千賓求償 板檢查扣賓漢財產
洪敏泰等7人 列欠稅大戶
認損 宏?祣懂謆?工紅利4成
金廈任我行 遠航增小三通套票
宏?硍R回庫藏股執行率53%
國際發明展 苗栗農工奪2金
海豐全面停工 南亞損失待估算
貨櫃車剎車失靈 直衝里長家
發票千萬大獎續辦否 民調決定
陳致中選議員 姐姐姐夫都捐款
宏?眹M二次買回庫藏股
毒瓜疫情肆虐 英：境內無虞
今彩539開獎
東京鐵塔慶七夕 日女偶像點燈
中華電搶攻行動廣告商機
紅太陽連鎖茶飲 染塑毒
目標高資產戶 花旗推私人財管
持百餘張中國偽卡 男子落網
經濟好轉 營所稅可望超收
六輕停工損失 台塑化相對輕微
兒童病毒性腦炎 福建大流行
賈伯斯下週現身 推雲端音樂
高市查獲茶飲原料 塑化劑超毒
兒少修法 江宜樺將訪報業公會
沈玉琳爆料 徐乃麟摑人險挨槍
統一：LP33膠囊未含塑
準新娘六月 笑稱已嫁三立
口蹄疫增2例 控制優日韓
容量超高外接硬碟 夏天登台
女領隊搞烏龍 河南團困金門
經部旅遊好康 端節連假逛商圈
新巴塞爾衝擊 李紀珠：非問題
馬總統打拼 韓媒體人也肯定
毒塑案 疑有新禍首
府：總統堅持司法獨立但不孤立
5月台灣製造業景氣成長放緩
議會決議 大巨蛋恐改森林公園
泰谷發債案 金管會退回
台灣5種果汁 馬國緊急下架
英最貴街 每戶均價近十億台幣
週刊列吳揆失言錄 新聞局駁斥
台港生物科技 盼優勢互補
今彩頭獎 1注中獎
防塑 港禁輸入兩款台灣產品
府：週刊批公文清查 說法偏頗
北韓透露密談內容 南韓遺憾
平民怨 內蒙整頓煤礦業
體檢印度核安 曼莫漢主持
電梯傷女醫 業者判賠561萬
威尼斯雙年展 呼籲釋放艾未未
訪士林夜市 郝龍斌為攤商打氣
日倡節電脫西裝 酷涼一夏
對決和田毅 陳偉殷吞敗
防塑化劑 港回收1款台製藥
兄弟逆襲 打跑桃猿
毒瓜疫情蒙冤 西擬提告求償
眼盲心明──李秉宏的執業之路
安然度過二次食品風暴 BBS讚「義美食品」
世博在新竹 每年商機上看23億
蔡英文：「民主人權」應納入兩岸交流清單
吳敦義減肥拼大選？ 新聞局駁斥
發現塑化劑毒 馬嘉許食管局女技正
選舉開跑 監院巡迴宣導「政治獻金法」
護國人健康 8塑毒擬升級列管
世衛：已通知各國塑化劑案
韓外匯存底略減 全球排第七
6/4警政署舉辦百年警察動態慶祝活動
14歲藥頭「我們這班一半在吸毒」 警搖頭！
經濟部商業司推出「全台瘋商圈-闖關網路活動」
不愧家大業大，台鐵心態可議！
墾丁福華渡假飯店推出兒童夏令營
蔡萬才：08年想捐款 馬不收
六四近 毒奶受害者去天安門受阻
兩華人違規出口軍備 在美作「有罪辯護」
兩岸四地大學排名 大陸清華與台大並居榜首
「食品衛生管理法」修正 刑責擬提高至5年
HTC榮獲 科技100強雙料冠軍
足總改選主席 布萊特4連任
雲門德國演出前夕 周美青探班
購屋偏愛北方 與感覺高低有關
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美超市掀購物車消毒風
歐股收黑 倫敦跌1.02%
美太平洋司令 憂南海局勢惡化
豐田5月美銷售萎縮逾3成
穆迪下修希臘債信評等
美元美股下挫 金漲銅跌
歐盟：西班牙黃瓜非感染源
巴西當局授權興建北部水電廠
紐約原油收100.29美元
谷歌：駭客入侵Gmail帳戶
因應世足賽 巴西機場民營化
塑化劑危機 台灣處理明快
三星在美控宏?痋B友達等侵權
人權惡中之惡 緬甸北韓等上榜
又車禍 紐約華人巴士安全堪慮
美股重挫 道瓊跌2.22%
WHO：溶血尿毒症可致命
與國同壽 馬總統賀華府人瑞
羅馬辦台灣形象展 提升能見度
同病相憐 RIM諾基亞陷危機
征戰沙場19載 歐尼爾退休
陸客炒房 溫哥華房地產再升溫
傳微軟收購 諾基亞執行長否認
中南部防豪雨 入夜後減緩
台股開盤下跌78.8點
C40峰會 城市抗暖化責任大
廈門：統一蘆筍汁下架
福建病毒性腦炎 疫情已受控制
首季 北市房價所得比略降
菅直人不信任案 結果難以逆料
新台幣盤初小升
東莞昱延 檢出塑化劑
塑化劑事件 法部：涉公共危險
歐黃瓜染大腸桿菌 禍首恐成謎
校園染毒 檢警加強教育通報
1次基測 31人滿分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
報告：阿纜自償率低 回收期長
陸學者：速食麵或含塑化劑
OAS恢復宏都拉斯會籍
日本地震惹禍 美國製造業劇跌
美股大跌 台股守九千點
台船長之女 控訴美方奪走家人
認列歐洲損失 宏?硍}盤跌停
谷歌又遭駭 美查官員受害傳言
校園染毒 陳菊允警入校園輔導
美股重摔拖累 亞股臉綠
港媒：南海再掀風雲
反攻平板 微軟觸控版視窗亮相
日輿論批政爭 民脂民膏編鬧劇
台黑心飲品 燒到越南
菅直人考慮下台
塑毒食品首見DBP 查源頭
傳播人 平均起薪2.7萬元
塑化劑案 金果王3人交保
U19中華男籃 赴東莞移訓
馬王配贏綠 王金平：只是數據
美防長 拒評論售台F-16
宏?盓Q空 外資維持賣出評等
學者：政策讓購屋意願分歧
赴台自由行 北京民眾搶預約
名嘴批大埔事件 劉政鴻提告
IMF總裁 德總理挺拉加德
越童工問題 每年死亡逾7千人
感受端節氣氛 激勵街友再出發
陳俊秀開轟 連6場安打
宜寧第1人 林鼎峰滿級分
歐尼爾34號球衣 湖人將退休
友達遭三星控侵權 客戶受牽連
菅直人表辭意 圖擋不信任案
炒股案 羅福助求刑12年
專家：7吋平板電腦具市場潛力
首條超輕航線 瞄準自由行陸客
企業求才若渴 菜鳥應主動出擊
作文分數 聯測優於基測
雄檢查獲近5百公斤K他命
消費者信心崩盤 食品股續跌
含塑化劑食品 中市首銷毀
K他命 立委籲列2級毒品
台灣含毒飲品 美商停止出貨
弱勢盤整 台幣午升4.7分
副總統：台日企業合作拓新市場
新疆工廠爆炸 4死16傷
經濟爆利空 Fed退場有得等
妻查發票 揪夫婚外情
俄旅遊業者訪台 考察兼談合作
小孩不聽話 該打屁股了
貓空纜車 端午節正常營運
宏?祩_撼彈 代工廠嚇趴
貼安心標章 販賣機飲料沒塑
奢侈稅前夕 房市成交量激增
失聰經驗入題 基測6級分佳作
麻州2龍捲風侵襲 4死33傷
過勞死難認定 勞保局送評估
府：總統關注六四 始終如一
全國基測 前2志願降1至2分
百元店廉價餐具 小心塑毒
基測作文 見黑幫霸凌夜市人生
三星控侵權 友達：維護權益
台股收盤跌70.99點
菅直人願下台 民主黨暫團結
塑化劑門診 多未成年病患
日業者相中 無患子產品外銷
今夏國考開冷氣 23萬人受惠
谷歌加持 波特蘭小咖啡店爆紅
台股收跌70.99點
鳩山轉向支持 菅直人或留任
5大類食品附證明 才能出口
6月台指期跌59點
宏都拉斯將面臨兩颶風威脅
6月電子金融期雙跌
端節勞軍 馬總統勉提昇體能
冰雕北極熊 盼世人正視暖化
小澤派也支持 菅直人篤定留任
人聲音樂會登場 港台樂團PK
日圓趴倒 菅直人政權不保
衛生棉品質過關 吸收力特佳
歐債延燒 梅克爾稱歐元沒問題
安徽大旱 損失逾180億
幫助腦麻 王金平偕立委賣粽
利空衝擊 宏?硍^停作收
日內閣不信任案 未過關
手機恐罹癌 立委籲校園限用
福州至澎湖旅遊包機 7月啟航
北京部落客觀察高雄 感動陳菊
美股拖累 台股9千點失守
南韓擬採購TA-50教練機
開贓車偷電纜拒捕 警開槍制伏
農業基本法 明訂糧食自給率
指參選人愛上夜店 男獲緩刑
環保升溫 6成3認比經濟重要
五專申請抽籤報名 8日截止
推動南北韓秘密接觸 南韓承認
三大法人賣超台股10億元
紅太陽染塑 封存原料逾千公斤
食管法將重罰黑心 但不溯既往
再查金果王 12項產品疑染塑
小黃打折運將吸收 3車隊受罰
轎車暴衝 撞倒機車衝進髮廊
微軟視窗大反攻 行動工作通吃
大陸鐵路 七一實施新制
塑化劑事件 陳沖：非究責時機
中華電信前進越南 服務台商
惠明視障生 赴香港划龍舟
永豐金：海外擴張效益較大
興大自力救濟 幫員工測塑化劑
民眾出國 慎防登革熱
郝龍斌：毒塑檢驗以食品為主
雇主未幫勞工投保 擬重罰
新台幣兌美元貶8.5分
捕撈禿頭鯊幼苗 台東湧人潮
蕭吳同台頒獎 互動受矚
雲林物產in深圳 洋香瓜登陸
掃蕩塑化劑 端午連假不打烊
日麵包大師來台 驚豔本土食材
把關營養午餐 新北記點解約
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
前日相鳩山：菅夏天前可下台
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
營所稅多4百億 吳揆鬆口氣
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
WBC地區賽 台灣爭主辦權
瀕臨截肢患者 盼自行車環島夢
銷毀毒品創新低 金門緝毒見效
雷雨交加 嘉義東石淹水
兩岸四地大學 台大列第一
毛毛蟲大軍 擋住內蒙火車
不動產投資財報列帳 可能設限
塑化劑慘痛 陸列黑名單
基測作文寫黑幫 教育部要了解
藥品檢出塑化劑 限3天自清
台鐵電車線斷 後龍通霄間不通
黨未金援 胡志強：民調害我
牛熊證獲准 最快7月上市
端午國道交通 預估不比清明塞
陣前妥協攤牌 菅首相化解危機
101登高賽 殘奧金牌試身手
海豐停工 雲縣府：貫徹無縱
香橙奶酥含塑化劑 流向早餐店
高雄社福機構困難 內政部考察
中市逾65歲弱勢 免健保費
宣明智：應整合WiMAX
國防部：陸對台導彈具體存在
電車線掉落 台鐵列車喊停
亞洲台灣百強 宏達電雙冠王
基測滿分生：勤奮才能致勝
日相挺過倒閣 反對派不滿
中油柔妍下架 冰品送驗
調查：港主流意見支持平反六四
高鐵沿線3公里 雲林深井完封
貨櫃藏愷他命 檢調破獲逮毒蟲
羅素華生3度登台 端午開唱
廠商隱匿毒塑流向 北市重罰
炒股案 羅福助喊冤
立委初選 李鴻鈞退出
鑑識採證賽 考驗員警指紋拼圖
訂定醫生工時 初步達共識
日閣不信任案 陸：內部事務
塑化劑案 馬：莫讓MIT蒙羞
台鐵電車線斷 恢復正常通行
台鹽將建立產品履歷制
境外人民幣半年內看升2.5%
李鴻鈞退選 許炳崑：好兄弟
家扶童范瑀文 獲總統教育獎
陸高中生賣腎 只為iPad2
原民第1人 造船工子基測榜首
韓職恐解約 象想找回麥格倫
駭客惡意攻擊 政府強化資安
南海鑽油 陸：完全正常
韓國際觀光展 台灣大鼓掀高潮
索尼PSN復活 歐美全面啟動
Makiyo盼30歲前完婚
央行阻升 台幣守穩28.7元
林惠珍逆境爭上游 立志幫外勞
宏?硍R回庫藏股8千張
基測2滿分生 南投破抱蛋紀錄
總統：照顧弱勢 分享經濟成長
5食品出口 明起須附合格證明
查塑化劑來源 檢方安排對質
清寒勤學原住民 獲總統教育獎
竹縣蜂蜜評鑑 夫妻檔奪兩特獎
過半民眾 不會利用休閒時間
陸客逾歸罰業者 觀光局盼體諒
IFRS認列 壽險業籲2階段
蔡英文：經濟轉型考驗領導者
肯亞視障選手：我沒有失去視野
陸客逾歸課責 旅遊業擬不送件
單孔腹腔鏡 治腸癌無疤痕
恐塑 陸餐飲業禁用台問題食品
紅太陽染塑 供貨商稱早已告知
疑詐醫療費 檢傳訊6醫師
大陸船開槍 越南漁民反彈
自稱流氓 北京便衣毆打媒體
中化：益胃片送驗 台港同下架
台泥重劃 高市限3個月提修正
拉加德擬爭取支持 陸未表態
陸客自由行 移民署：顧及國安
塑化劑案 檢追查採購人員
未含塑化劑 台酸梅湯泰仍下架
太陽能產業鏈 進駐高港自貿區
開元退貨沒憑證 限期改善
塑化劑稽查 偏鄉店家難舉證
全球一動 4G技術前進大陸
收游資 央行標售千億定存單
金管會審南山 擬月底前完成
國中生販毒 教育局：清查輔導
偏遠客運補貼 業者要求退稅
為珍匯錢 證人：鄭深池請託
IFRS接軌方式 6月底出爐
夜店大火殷鑑 隔音泡棉納管
端節前驗磅秤 不合格多於去年
塑化劑未申報 告發20廠商
毒塑下游廠 北市已開罰39萬
防林園淹水 高市副議長會勘
向黃敏致敬 3金曲歌王飆歌
不觸即控防感染 楊志良說讚
炸龍求婚男 混幫派落網
協助查塑毒 宜蘭校護反彈
今彩539開獎
陸客來台自由行 爭取福建試點
買凶殺加蚋慶 甥判16年定讞
涉關說遭罰 蔡媽福敗訴定讞
南亞：DEHP產量據實申報
李鴻鈞退初選 國民黨積極溝通
桃猿解約奔薩 杜拉克週末先發
滬民眾選自由行 台超日拼港星
輕障生考機車 13人ALL趴
樊綱：大陸經濟不會硬著陸
郎朗翻臉 拒彈悼六四亡靈曲
總統：盼與歐盟談提升貿易機制
7/1起旅客購物 現場退稅
馬雲樂觀預期 與雅虎達成協議
體驗新科技 楊志良盼醫院適用
活埋百小時 艾革破土而出
瑜伽大師絕食 掀起印度反貪潮
威力彩開獎
艾革結束活埋 輕微發燒留觀
桃園查開元 封存553箱飲料
WiMAX整併 遠傳樂觀其成
港中大研發出薄膜太陽能電池
調查員男女體測齊一 試委分歧
陳綺貞關懷之旅 前往史瓦濟蘭
不擅跳舞 何潤東學吉他展誠意
提高陸銀參股 金管會：研議中
遏塑毒 食管修法可望逕付二讀
電腦吹輕薄風 固態硬碟跟著紅
金門查塑毒 4家違規限期改善
活用科技 新北救災Live秀
台塑生醫友華生技 回收產品
內政部修法 限縮免計容積範圍
生命小鬥士 獲總統教育獎
板檢視訊賴俊傑 切割昱伸賓漢
潘季平肌肉萎縮 樂觀面對人生
新莊國際鼓藝節 許雅涵秀新曲
鄭承浩無失分 桃猿完封兄弟
陸客自由行 金門盼簡化手續
陸生來台 總統：站穩再放寬
農保放寬身障給付 明年初上路
美ITC：三星控友達等侵權
世衛：新菌種引爆大腸桿菌疫情
追千賓毒塑 20餘家產品送驗
消除貧民窟 印度幫窮人蓋房子
聯成：DEHP產量少誠實申報
美上週初申失業數降幅不如預期
遣陸台嫌返台機位緊 警署安排
桃猿分析系統 引發兄弟關切
將軍8局無失分 統一完封興農
淘寶網自清 塑化劑產品急下架
威力彩頭獎摃龜
今彩539頭獎1注中獎
危機加深 歐元區財政部呼聲起
傳送不雅照 美眾議員陷風波
網路串連自殺 南韓4死
港再驗3種台藥染塑 下令回收
外交部：菲方致函澄清一中見解
谷歌稱中國駭客入侵 美調查
順天應地，師法自然——樸門永續設計
疑中國駭客 入侵Gmail
廣達基金會架橋兩岸富春山居大合璧
因應陸客自由行 移民署請增572名人力
日內閣不信任案 遭否決
馬: 上任三年免簽證53國增加到114國
藍委指為「禍首」 李明亮：「法」是國民黨執政修的
6/4高雄鳳荔文化觀光季登場
6/18史博館「世紀大師畢卡索」特展登場
投資不難 學1招賺千萬
塑化劑風波 台向美通報
永信藥品產品銷毀聲明稿
NISSAN限量版Mr. TIIDA經典有格上市
Jolin擔綱SKIN79 Dear Rose代言
歷經爆炸 富士康成都廠傳復工
能睡就是福 全球超過四分之一有睡眠問題
6月4日上午8:30中視神氣家族《安心救人心》
快樂不快樂自己決定 拜金女找到心靈加油站
WHO：突變大腸桿菌 已殺死18人
塑毒風暴 楊志良：不必太恐慌
端午驅5毒 動物園推特展
高調秀親密 蕭、吳出席活動牽手入場
菲抗議中國南海鑽塔「入侵」 中方：正常活動
馬吳配成局 王金平：帶職參選法沒禁止
包越南粽學越南話 謝立功與國小孩童跨越學習
美議員：國會無修改台關法聲音
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台東外海地震 規模5.2
利石油部長倒戈 反抗軍歡迎
谷歌稱遭駭 希拉蕊：非常嚴重
歐股挫至6週低點
金銀銅價齊挫
歐洲毒菌渡海 美發現疑似病例
美元貶 油價彈
美股連2黑
美爆槍擊案 老翁斃5人後自盡
雲林地震 規模4.1
舉債上限不升 美信評恐調降
巴西推平板電腦 訂生產規定
WHO：大腸桿菌疫情持續蔓延
唯美主義精緻藝品 英倫首現
威尼斯雙年展 台灣館人氣旺
台船長被斃案 美方還在查
對排華法案道歉 南加華人支持
防菌入侵 加國加強檢驗歐蔬果
低壓遠離 端午連假天氣晴
威尼斯雙年展 台灣素人變明星
台股開盤上漲46.26點
賈凡掌雲豹兵符 找陳靖寰助威
雲門與魯斯塔維 德國同台演出
塑化劑風波 紐約業者噤聲
美議員：中國領導人自信降低
開放原始碼整合 產品開發更快
嘉義火警 1家4口一度受困
美遭龍捲風肆虐 台捐款賑災
中美洲議會贈勳吳進木
美元弱 台幣盤初升9.6分
性侵18年 美惡男判431年
北一女畢典 總統也穿小綠綠
美恐遭降評 美元倒地
蘋果音樂雲端見 傳拍板定案
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
林哲瑄表現穩 朝大聯盟邁進
陸實名制火車票 台商抱怨不已
電子領軍 台股上9千點
索尼又遭駭 駭客放話嘲資安差
好萊塢版龍紋身 露點海報遭禁
高雄海水浴場檢測 西子灣優良
陸：綠色經濟應尊重國情
早早下台？ 菅直人否認
萬安演習 金門淨空半小時
塑化風暴 朝野籲政府速安民心
韓國人氣舞台 限時專送登台
捲土重來 羅姆尼選總統
產業有家 7日雲林座談
香格里拉對話 菲將提南海爭議
騷擾女乘客被制止 男亮刀恐嚇
香格里拉對話 聚焦南海問題
檀島佳麗訪華航 體驗機組訓練
應屆生薪2.4萬 增6.5%
滬嚴查餐廳 台問題品扣貨禁入
遲不下台 鳩山批菅直人耍詐
校園禁手機 教部擬開會討論
App不能退 北市令限期改善
楊志良勉畢業生 做自己
涉艾未未 北京藝術節喊停
食管法修法逕付二讀 下週協商
塑化劑受害 學者建議補償善後
台灣IPv6日 全民大體驗
1條棉被起火 媽祖醫院急疏散
OAS大會召開在即 冠蓋雲集
加國漁夫 抓到罕見電子藍龍蝦
女大生落海亡 家屬疑死因
越婦泣訴 拆穿代孕集團謊言
大陸內陸漁工 2個月後補缺工
新社菇產量減 比去年貴2成
五星飯店拒塑 開元產品全下架
龍舟賽 以色列獅隊展奪牌信心
3男喝酒 為叫醒友人鬧出人命
端午假期 豪宅開放參觀
華銀最快年底參股陸銀
盤整 新台幣午升1.21角
畢業生找工作比例 陡降
3D電視首季出貨 季增 1倍
立院三讀 船員看體格不限年齡
飛雅特入主克萊斯勒
立院三讀 間諜自首立功可折罪
陳菊：五輕104年未遷擬令停
穆迪示警 美銀花旗恐遭降評
台嫌遣陸掀波 台菲關係強心針
搭車不方便 獨居老人就醫難
高市傳愛達人 給失依兒依靠
立院三讀 金融消費爭議有保障
網協盃女網賽 天母開打
中俄重申 發展雙邊合作
越南午餐清淡 選擇豐富
老人日照中心 3年內120所
身障自行車環島 中市招募勇士
港定檢塑化劑 超標即禁售
生達：胃乳確定不含DIBP
詐騙陸民 7嫌送辦
台股收盤漲54.92點
陸離婚率升 日增逾5千對怨偶
超商密集 電信業最佳夥伴
FBI：巴情報局涉孟買攻擊
台股收漲54.92點
日媒：夏普鴻海談LCD合資
蘋果漫步雲端 迪士尼雙手叫好
6月台指期漲42點
6月電子金融上漲
衛署：開元形同共犯 重懲送辦
立院三讀 補貼離島對外交通費
多頭氣盛 台股收復9千點
北京物價飆 成都挖角奏效
尋太古航線 探險獨木舟抵蘭嶼
PO網攻擊女主播 女子吃官司
趴趴走惹禍 俄州黑熊捉了放
為捐血 排骨所長甩20公斤肉
王雪峰夫婿 酒駕緩起訴
塑化劑案 環署清查上游
府：總統勉勵國軍體能遭扭曲
軍方：強化體能 提升合格率
舉槍欲搶保全 彈匣掉出急逃逸
三大法人買超台股18億元
小牛大逆轉 冠軍賽扳回一城
開元食品疑染塑 台南全力稽查
蓄水不足 嘉南2期稻延灌
日政壇波瀾 恐波及災後重建
5大場所 明眼人按摩罰5萬
汪萬里：廢核應發展再生能源
台啤益兒酵母錠 塑化劑汙染
綠民調：8成5要塑毒廠商負責
實戰經驗 Sway教人買好房
板院：證據不足 疑性侵判無罪
保障漁民 立院通過南太公約
宜蘭監獄鎮暴演習 逼真如電影
男子離家浪跡 7天走3百公里
印醫冷血 不給錢讓母胎雙亡
魚貨盤商駕車落魚塭 溺斃
又傳黑心 廣州驗出致癌血燕
小牛逆轉滅火 諾佬：永不言棄
議員召妓遭恐嚇 應召女認罪
高榮紅樓生日 設攤愛心義賣
綠營疑南亞申報不實 環署澄清
解決南海爭端 陸爭取主導
新台幣兌美元升3.5分
韓華紀念為自由民主犧牲先僑
男跌成植物人 醫師緩起訴
入伍才3天 新兵跳樓受傷
悠遊聯名卡搭高鐵 年底啟動
大雨來了 長江中下游解渴
交部盼博弈法草案下會期送立院
酒駕撞車 鑽車底以死威脅警察
徐旭東：國光接五輕 可考慮
總統勉工程師基礎扎根
5月外匯存底3986億美元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
超跑車展 名車女模相輝映
南亞：非法用塑化劑 政府該查
北韓大整肅 為金正恩接班奠基
東港人私房菜 深海魚紅加網
追毒塑 查扣金果王百箱產品
戲曲學院涉不當管教 教部追責
公車路網圖出錯 台中港不見了
環教法5日上路 綠島大象再現
邱毅疑未利益迴避 黃淑英否認
多事之秋 王文淵強調安全第一
疑竊賊引火警 幸無人傷亡
反毒 總統：斷絕供給減少需求
台南銷土芒果 網路訂購送上門
咖啡包摻K他命 毒害青少年
超商救買氣 安全食品手機查
泉州天后宮媽祖 首度巡安金門
災區清疏工程傳弊 2收押
台灣外匯存底 仍居世界第 4
沒驗蔬果 美對歐毒菌剉咧等
技職教育 吳清基掛保證
冷飲店查獲疑塑化濃縮果汁
婦女志工包粽 溫情送獨居長者
逾半大陸城市 落酸雨
防假球 韓足協尋跨國合作
迎陸客自由行 新北力推綠竹筍
5大類食品出口 檢驗再放行
蔡英文歐洲行 將訪母校
被稱共犯 開元：也是受害者
六四週年將屆 總統明發聲明
卓火土：用人看專業態度人品
量縮盤整 台幣收升3.5分
金門查塑毒 2家違規限期改善
台股本周漲2.68%
世衛：12國傳大腸桿菌疫情
陸農村污染排放 環保部示警
停車塔無照 郝龍斌：該罰就罰
副總統盼哈佛台大 建合作機制
統一楊梅廠銷毀5萬箱飲料
楊志良小野 獲頒師大傑出校友
船長死亡案 外長籲美速提報告
App鑑賞期 廠商自有機制
拼經濟 中日韓首爾成立論壇
異地繳公糧 每公噸補助3百元
含塑化劑產品 嘉市執行銷毀
本周台股市值重回24兆
越國會選舉 投票率9成9
低價收門號牟暴利 警逮5嫌
5月上市股票平均本益比略降
府：時間允許 總統樂走訪各校
陸客赴台自由行 港旅遊受影響
騎車跌圳溝溺斃 獲賠200萬
童young作伙飛 環境教育
偷香油錢先擲筊 聖筊才敢偷
瑋駿未主動下架 北市罰3萬
護漁 越農業部籲設專責機構
塑化劑受害業者 可申請減稅
楊永明投書產經 兩岸穩定利台
周董江蕙搭檔 壓軸頒金曲大獎
金融爭議處理機構 年底前運作
國產貨充進口 骨科醫療受波及
情工法修正 國安局：不自肥
金融消保法三讀 業者尊重
劉憶如：民主是台灣新價值核心
吸引消費者 電信業推優惠方案
偷情辯稱看電視 情夫被判刑
專家：人民幣開放將加速
五輕遷廠地點 102年拍板
亞太橋藝賽 中華隊尋連霸
騎士撞馬究肇責 警方：難解
聽障生習木工 尋自我樂其中
首檔未與發行TDR 申請掛牌
永信：旺舒驗過關 台灣不下架
央行第2季理事會 升息機率高
毒塑下游7廠 北市共罰57萬
馬偕計畫 輔大7人獲頒居留證
南港第2展館 擬提前完工
防炒房 國稅局查預售屋買賣
打造車載資通訊 邁向創新島
恐塑 澳門回收台灣保胃懸乳液
施工查核 新北市退輔會最佳
印屬尼古巴群島 5.9地震
冰雕北極熊 英名家正視暖化
今彩539三星四星彩開獎
暑期赴歐漲很大 日本遊微降
塑化劑風暴 「菲」常緊張
新北預售建案定型契約都不合格
大樂透開獎
扮演往生者 隋棠睡著還打呼
四技二專統測榜首 就近升學
毒蟲自殺1死1活 警方追查
外資5月淨匯入逾4億美元
北科大裝置藝術奪加拿大燈節獎
OfficeMac中文版亮相
港澳檢出台藥含塑 疑容器溶出
外交部向駐台機構簡報塑化劑案
9年內 桃園鐵路高架化
端節後 超級股東會左右台股
預測：2023大陸成銀行大國
廣告偽健康食品 藝人馬妞遭訴
延伸台花博創意 泰蘭花展吸睛
警瓦解暴力討債集團 逮13人
從農場到餐桌 食品污染機會多
ECFA 台商回台投資創高峰
塑化案 檢搜索31次聲押4人
火燒台塑營收 南亞最傷
買保單財力說明 擬有條件排除
北京最貴豪宅 官方下令停售
毒塑風波 郝：最高標準把關
福建永安足球培訓 兩岸合作
新北3廠商 遭扣金果王存貨
密電：中警告美提防陳水扁挑釁
葉羿君做公益 想起外婆眼泛紅
故宮若擴5倍 林百里願捐蒐藏
台灣發明人 赴義參展競賽
今彩539頭獎槓龜
建中畢典 也有小綠綠
大陸泡麵速食米粉不得輸入台灣
開元：奶茶等6食品洗刷毒雲
輸血袋點滴管須加註塑化劑資訊
天賜爾TS6含塑 衛生局重罰
共軍控美 發動全球網路戰
恐塑 港要市民停用兩台灣飲品
綠不分區 87人搶16安全席
人參粉麥精 上架須有安全證明
大樂透頭獎 1人獨得2億
體委會：亞運電子襪案靜待仲裁
外交部：總統將外交僵局轉活局
專家：塑化劑可代謝微量不需慌
兩岸直航班機 每週逾5百班次
台北故事劇場復出 張信哲掌團
林其緯中繼 苦吞開季8連敗
猿單局3暴傳 落後獅2場勝差
美百歲人瑞 一戰前開戶至今
不景氣 美5月失業率9.1%
歐洲致命大腸桿菌 超毒超抗藥
義美豆奶、冰棒不含塑化劑 可以安心吃 !
瀋陽「台灣名品展」800廠商將參展
研究：DEHP影響精子功能
台灣出口要附合格證 經部嘆不幸!
造林案督導不周 林務局長調職
六四週年 美籲中釋放政治犯
『獅子林』拍1.15億人民幣 創吳冠中個人紀錄
「大姨媽」解圍，通姦無罪！
六四到 天安門巡邏警車多
內政部: 進入投票所不得攜帶手機
COMPUTEX 2011》 平板大戰開打、智慧生活趨勢成形
久旱甘霖 長江中下游防旱轉澇
昱伸再爆塑毒 撤照重罰
製藥公會：台灣藥品不含塑化劑
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Computex 2011》澔奇展現數位學習新風貌
內蒙傳六四戒嚴部隊 38軍進駐
塑毒安然過關 網友想到義美食品上班
6月12日國館精彩講座『為自己出佂』
只看孩子的優點 特教生變成優良生
葉門總統府遇襲 部落領袖撇清
德大腸菌病例增 當局籲捐血
六四聲明 馬籲陸寬待異議人士
違法 美前總統參選人起訴
費天王送走喬公子 決戰納豆
攻擊後 葉門總統現聲：我很好
憂慮經濟 美股下跌
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WHO：不宜倉促使用抗生素
建國百年 駐多國使館辦影像展
候鳥計畫吸引 華裔生回台就讀
調查：新鮮人期望薪資 落差大
多雲到晴 全台高溫逾32度
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六四22週年 港今晚燭光集會
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遭起訴 愛德華茲認錯不認犯法
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