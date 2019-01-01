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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
立院三讀 擋救護車吊照3月
防報復 美國關閉駐巴使館
澳洲推出百萬澳幣終極大賞 全球競逐最棒的員工旅遊
猛男廚師時尚鍋具秀 明星母女檔同台造勢寶迪鍋具
「前進日月潭，暢遊水陸空」單車騎遇夏令營 開始報名嚕
2011寶工實業低碳綠生活、健康100
英國倫敦帝國學院校長Sir Keith O’Nions拜會臺南市政府
鄭成功文化節429擴大登場
溫馨母親節 台中監獄架設「孝親電話」
日建築大師藤森照信 「空中茶室」飄洋入華山
430反核大遊行 集結嗆馬
關愛媽媽最佳禮物 紐約人壽為五大類媽媽訂做保險規劃
蔡英文 迫不急待談憲改？
兒童美語夏令營、部落客專業血拚團、畢旅優惠限定
林建榮推薦台灣水產品「尚鮮尚安全」
賓拉登死 巴西續持反恐立場
獵殺賓拉登 巴國政府事先不知
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
白宮：活擒賓拉登 計畫之一
白宮：賓拉登藏身謎待解
德總理：恐怖主義威脅未除
洛杉磯未獲恐怖攻擊訊息
專家：賓拉登黨羽恐報復攻擊
多重確認 美將賓拉登遺體海葬
白宮：獵賓行動 度秒如日
歐經濟風險多 財政危機大
賓拉登已海葬 獵殺計劃漸公開
江宜樺會義大利人民保護署長
倫敦珍奶店老板 再尋找台灣味
台藝術家獲台法文化獎得主頌揚
洛時：賓拉登死 助歐巴馬連任
台未列301 網購仿冒品被批
鋒面南下 中部以北雨勢將變大
台股開盤上漲10.74點
賓拉登死後 加伊斯蘭教盼和諧
德產官學肯定台海兩岸關係發展
立院三讀 特別費除罪化
南韓外匯存底破3000億美元
賓拉登亡 陸：加強合作反恐
白宮：賓拉登用女人擋子彈
北市府暑期工讀 16日起報名
韓令駐外使領館提高警戒
罹難陸客頭七法會 家屬哭斷腸
反美鬥士倒 陸網友同情賓拉登
新台幣盤初升逾1角
憂恐怖組織反擊 航空雙雄大跌
妨害兵役條例 刪除部分死罪
北京體力勞動市場 人力不足
柏林取經 彰縣團參觀公共建設
特別費除罪 多數案件解套
金縣府盼國家公園釋出土地
世界名廚讚台灣 熱情又優雅
索尼遭駭 又有用戶個資外洩
台灣出口成長逾3成 全球16
涉偷民代服務處 兄弟檔落網
台歐經貿合作 推動三贏
利空衝擊 跌逾百點
美擊斃賓拉登 巴拿馬表欣慰
飲料杯回收獎勵 環團籲落實
政府落實反恐 總統籲勿擔心
賓拉登斬首 歐巴馬全程監看
明年寒假 提前放假機率大
小情侶殉情 議員促重高危險群
港媒：要鏟除恐怖主義土壤
分散市場 總統：雞蛋不放同籃
中研院新發現 強化抗生素藥效
專竊堆高機 7人行徑惡劣
高市疑瓦斯氣爆 4人送醫
桃機防恐 旅客加倍抽檢
科技發達 賓拉登死訊傳播快
簡易問卷 氣喘控制輕鬆掌握
形象工程 陸黨報批毀形象
陸漫畫拍賣 朱德庸畫逾2百萬
疑夫有小三 妻持榔頭擊斃
民眾檢舉非法雇用外勞 獎5萬
拼民生 陸社保與就業預算增
消債更生比率低 立委提修法
空鐵大戰 武漢機場大受影響
泰森圓賽鴿夢 動物頻道說從頭
米價喊漲 公平會要嚴查
亂倒廢酸 2男收押
美未來數月 華郵：最危險
總統：不許惡意囤積哄抬米價
賓拉登亡 暫不調美國旅警
台印部長會 明年辦高教論壇
呂秀蓮：遲來正義非正義
公牛羅斯獲MVP 史上最年輕
忠孝橋砂石車翻覆 駕駛輕傷
故宮跳電 部分立委促究責
撕不合格標示 北市從嚴議處
反恐升級 桃機續強化安檢
活動中心運動要錢 中市民抗議
賓拉登死 泰南戒慎恐懼
電話賀節 毒犯跟媽媽說對不起
利多出盡 宏達電跌停
合庫蘇黎世人壽 資本適足高標
外資匯入 台幣午升1.86角
陳俊秀掃3打點 蔣智賢開轟
國軍步雲端 推智慧卡即時通
世跆賽 羅宗瑞驟死賽淘汰
陸非製造指數 升2.3百分點
加大選 保守黨獲勝
軍公教調薪預算送立院 藍力推
防恐怖報復 星加強警戒
阿里山罹難陸客 5日公祭
美祭非常措施 8月前仍可舉債
航空港旋轉餐廳 桃園新地標
台美食外交 美佛州市長讚嘆
感謝台灣 日鐵道迷贈書台鐵
假求職事件 國民黨團挺王如玄
彰縣學童訪星 歌舞表演英文棒
捷運信義路復舊 以路就樹
台股收盤跌61.79點
提高公糧收購價 南部農會支持
澳元升抑物價 澳洲利率不變
學術交流 清大與印校簽協議
賓拉登躲首都旁 巴基斯坦尷尬
怕報復 美駐瓜使館提高警戒
總統：台灣要做台商真正娘家
兩岸論壇將登場 吳胡會受注目
新北常震區 三芝三重淡水瑞芳
台股收跌61.79點
開高走低 台股9千點失守
陳勝福：出錢出力 把古蹟當家
5月台指期跌98點
5月電子金融期跌
官員：台資是四川發展動力
除罪化 馬扁特別費案將簽結
綠彰縣黨團 一致力挺小英
台商服務中心 跨部會助台商
三大法人買超台股47億元
9千失守 投信：5月漲少跌多
橋梁維護管理 彰縣最需改善
情侶吵架 男子跳樓亡
宏達電目標價 外資多調升
遣返通緝犯 台菲合作又1樁
國際田徑賽 龍騰移交前最終戰
夫婦找蹺家女 父突中槍亡
貪腐成風 印度反貪難
台菲司法合作 談判正式啟動
楊永明接新聞局長 辭台大教職
回歸田園專案 租約到期停辦
網路人氣蛋糕 多家衛生待加強
板郵贈母親卡 讓收容人表孝心
平均積分小降 曾雅妮仍為球后
後賓拉登時代 陸媒：有3難
持鐵鋸搶超商 1男子就逮
明華園進駐 地方盼增戲曲文化
中市議員建議 設嬰兒信箱助養
3姊妹入中市府 議員疑未迴避
坪林開放垂釣 部分河段禁闖
慈善會愛心 高雄國小學童受惠
週六連3週 享受北市7大夜市
舒淇傳情 彭于晏自嘲煙霧彈
新台幣兌美元升 6分
德國麻疹病例新高 多境外移入
拍跆拳電影 梁振錫必邀楊淑君
香鋪囤爆竹 新店查5百公斤
阿里山事故 傷者：應合理補償
賓拉登亡 台塑：油價影響輕微
五一假期 逾千萬人遊重慶
婦女創業有成 總統讚勇敢能幹
兩岸經貿團體互設點 等下半年
高市警抓賊 反救賊一命
北韓田徑隊 首度來台競技
高中以下 明年1/18放寒假
景氣回溫 工讀機會增多
海葬賓拉登 恐引更激烈報復
海葬賓拉登 美軍破格
新舊交流道距離近 環評退回
日本地震 影響香港電子業
教育部：大學自主治理明年試辦
孕婦咳嗽太用力 胎兒流產
四技二專甄選入學 教師盼面試
林口人口增 確定新設警分局
古文明特展 4具木乃伊將來台
資策會布新局 強調人本需求
響應第一夫人 碧昂絲教唱減肥
西螺果菜市場 拚亞洲綠色廚房
想減重 多種多樣飲食更有效
王室婚姻壓力大 不保證幸福
監院若彈劾 胡志強坦然接受
湖南缺電 生產受影響
對流弱 鋒面雨恐難解旱
明年1/18寒假 學測日不改
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
紅肉芭樂討喜 屏農民推廣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸救難船訪高 兩岸媽祖隨行
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
LPGA台灣賽 西華取消冠名
日人吃生牛肉 2死57人中毒
出現稻熱病 花蓮部分受害
黑貓飛官住院 總統親筆慰問
外籍看護工 民團盼入長照法
大愛無私 朱鄭月桂獲模範母親
老闆體恤 單親陸配兼顧家庭
統測題目欠生活化 教師憂脫節
陳偉殷復出 4日可能先發登板
玩命5 台裔林詣彬導出代表作
大陸工資 IT金融軟體業居前
圖書館出借筆電 縮減數位落差
指紋比對奏功 通緝泰勞落網
上周外資買超329億元
懷胎9月 孕媽熱心為勵馨募款
上網票選綠色商店 環署送機車
OK繃變保養品 懶女漂亮出門
糧商涉哄抬米價 公平會要查
家扶愛心小舖獲訂單 熬夜趕工
中美基金青創貸款 利率調降
人口普查 上海逾2300萬人
機車匪撞女子 光天化日搶皮包
逾9億 陸估價最高藝品將競拍
留學練身手 辰亦儒成新好男人
寶媽母女當大使 籲助植物人
文藝獎得主：苦難彰顯文學力量
余文：接總統電話想哭
IBM募軟體商 拓伺服器市場
爭辦東亞運 胡志強允盡全力
義遠東影展 雞排英雄入圍
怨補貼僅半套 客運仍要漲價
中華電高速光纖 降價可觀
砂石車撞工程車 1死1傷
非典型三叉神經痛 治療需耐心
與父同台 寇家瑞壓力大
火車上摸腿還打人 男子判刑
林口空地髒亂 朱立倫：將開罰
大陸需求淡 傷了台塑三寶營收
靠信仰面對歹命 榮獲孝悌楷模
央行阻升 台幣守穩28.7元
漫畫老夫子 大番薯西瓜妹絕配
亞銀：關注地震糧食油價
屏東第1鮪 拍137萬
國際組織：胡錦濤名列新聞殺手
名叫康乃馨 母親節她最樂
廣達可望蟬聯NB一哥
安徽省長：再優化台商投資環境
海洋環保 廢棄物變吸塵器
不願沉溺病痛 罕病生助人為樂
浪漫5月 桐花婚禮週末登場
特別費擴大除罪 總統：再討論
彭于晏任賢齊 前進坎城推國片
世跆賽 曾珮華驟死戰出局
防霸凌 新北將協請警入校巡邏
國中第9節 教團質疑高市違規
觀光博覽會 預定歡樂暑假
賓拉登死 NBA加強球場維安
南山案准駁 最快6月底分曉
特殊性勞工健檢 中市補助
打學生手心400下 師遭記過
羅智強轉選辦 范姜泰基接任
總統嫌票貴 唯兩岸增班可解
港府：情報未指港將受恐怖襲擊
台增強太平島防衛 越關注
江丙坤擬9日訪陸
老翁手腳無力 打針枉送命
經建會擬下週赴大城鄉座談
網路侵害著作權 關閉處理
偷電纜變賣 利刃訂單露餡
高雄4月房屋移轉減近3成
世跆賽 林若薇爭4強淘汰
影音登陸認證加快 文創利多
被指藉保護傘出國 陳致中否認
日震效應 歐美韓系車坐大
青年創業貸款 利率降2成
一技之長拚證照 染毒者新希望
泰柬衝突不止 寄望東協會談
港務局擬改制 優退加發7個月
30元健康輕食 大學生展創意
幼兒往生 檢警挖掘遺骨
法鼓邀聾劇團 演出悠悠鹿鳴
菲官員：遣陸台嫌6人恐誤逮
莫少聰坦承吸大麻 但沒毒癮
小行星命名 大陸4科學家入列
新北：學校午餐不合格就禁用
住院遭傳整型 王心凌批沒良心
英熱賣珍奶 供商：發揚台灣味
感謝台灣 日眾院副議長明訪台
提糾正案方式 小鋼砲監委舌戰
上市公司均繳交財報
細雨難解旱 中北部水庫續吃緊
一千大製造業 台積獲利創紀錄
孝子怕病母掛心 眼淚肚裡吞
鼓聲不斷 打擊樂節8縣市開鑼
遭盜領3.2億 銀行求償敗訴
疑食物中毒 山西逾2百人送醫
服務業營收亮麗 海運最賺錢
臉書傳今年獲利估達20億美元
失散一甲子 陸客遊台與兄重逢
中美戰略經濟對話 匯率重頭戲
力阻通膨 印度央行升息2碼
放款中小企業 銀行獲利大
花博煙火載送證過期 北市否認
父尋女突中槍 警傳男友調查
菲國首富 加碼興建大陸商場
歐洲流行麻疹 行前先接種疫苗
今彩539開獎
楊淑君踢銀 國光獎金待討論
故宮跳電 檢視機電施作設計
挪威媽媽幸福指數 世界第一
反恐 海關持續輸美貨櫃安檢
大樂透開獎
中美對話 陸：盼就共識交流
特別費除罪 不影響國務費案
被疑怕糧商 農委會：會去了解
陸聲援巴基斯坦 反恐有功
巴國是否罩賓拉登 美將查清楚
緩刑期又吸毒 蕭淑慎4日入獄
7台嫌赴陸詐騙 被逮
邵琪偉：沒有安全就沒有旅遊
學生愛捐血 年捐近13萬公升
米食好處多 農委會推廣
法國第一夫人 傳年底生雙胞胎
核廠附近攝影 英逮5孟加拉裔
羅淑蕾等3人 列藍第2波提名
慘遭雇主剝削 警救出女外勞
民間團體聲援艾未未
印尼工人示威 促改善勞工制度
台美反恐10年 成效良好
打擊囤糧 總統：雷厲風行
賓拉登生死都如謎 死訊引疑問
高國慶800安 只比恰恰慢
賓拉登得見屍 歐巴馬否決空襲
駕車心肌梗塞突發 7旬翁休克
今彩539 頭獎2注中獎
全球最高酒店 在港開幕
大樂透1人中獎 獎金1億元
台灣美食週 將在北京登場
賴瑟珍：已有措施確保陸客安全
英華裔滅門案 疑與幫派有關
賓拉登斃命罩疑雲 陰謀論四起
情報失誤 巴國情報局承認難堪
美301優先觀察名單 中國入列無台灣
巴基斯坦一手拿美援 一手藏賓拉登
攪局?爭副手? 扁系黃越綏要參選總統
夜店九死 監院或將彈劾胡志強
賓拉登遭擊斃 中國有網民同情「反美鬥士」倒下
馬總統拚連任 羅智強換跑道
改變命運的交響曲 5/8日國館講座
獵賓成功 歐巴馬民調猛漲
ATP頭條：盧彥勳爆冷
6÷2（1+2）教部：題不清
巴基斯坦譴責 美國突擊行動
白宮證實 賓拉登被殺時「沒有武器」
夜店大火案 胡志強彈劾沒過
穿越城市的火車 高雄臨港線動態鐵道場景模型展
關中女兒身亡 網路留言曝光
奢侈稅衝擊 成功國宅流標
人道關懷 》內政部許可 關中將赴陸
關中女兒自殺 好友痛心
2011法藍瓷陶瓷設計大賽 報名時間即日起至7月1日止
原民自治 馬英九: 先試辦再落實
赴陸涉殺女 和信醫師求處無期
如果兒童劇團全新大戲《舅舅的閣樓》即日起巡迴演出
緩刑又吸毒 蕭淑慎發監
王品Q1營收22億元 同比成長38.25%。
中航母威脅？美：視整體戰力
心肌梗塞發作 前四海幫主過世
花蓮外海地震 規模5.3
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬民調大漲 經濟仍是痛腳
油價下挫 歐股收黑
賓拉登未持武器 妻子受傷未死
馬德里網賽 盧彥勳晉2輪
華爾街日報 美報發行量一哥
金銀跌 銅漲
賓拉登家屬被押 女兒親見他死
標普挫 油價跌
油金價跌 美股收低
賓亡 德仍是恐怖份子目標
BMW險勝賓士 稱霸美豪華車
歐盟：臨時邊境管制不影響免簽
憂報復 歐洲國家維安更謹慎
富士康投資巴西 條件還在喬
國際知名美術館為艾未未請願
賓拉登名字 美國各自表述
葡國紓困規模達780億歐元
北部早晚涼 中南部悶熱
生物醫藥學系 台大列全球百大
APP夯 年銷售料38億美元
台股開盤下跌39.52點
感恩 麥克道格拉斯為醫院籌款
FBI：賓拉登屍照電郵恐帶毒
毛治國：陸客自由行不會喊卡
賓拉登好膽 大隱於市鄰里不知
毛治國：省道客運5月不漲
台灣民俗及音樂 加周刊評價高
新銳導演林上翔 在美闖出名號
高雄購物中心火警 無傷亡
五四92週年 北京靜悄悄
美財長：中財策轉變 仍缺行動
污染地下水 仁武廠罰8千多萬
民調落敗 鄭金玲：選下去
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
羅斯獲MVP 史上最年輕得主
豐田本田美銷售增 榮景恐難再
胡志強：彈劾與否 尊重監院
老榮民謝金生捐積蓄 獎助學子
新台幣匯率盤初走升
陳沖：未啟動國安基金
多頭受挫 跌需主流股
毛治國：改善旅遊安全沒完沒了
五四起點 火燒趙家樓變飯店
台嫌遣陸案未了 菲官被控貪污
李顯龍罕見認錯 尋求人民諒解
卓伯源：德公共區域規劃可借鏡
賓拉登已死 尼加拉瓜仍戒慎
強化網管 陸設網路信息辦公室
天天虐狗 動保籲協尋舉報
新能源政策 最快6月提出
北市公車駕駛培訓 月薪約4萬
NAND合約均價下挫2%
抗旱 北區水源調度續協調
竹警偵破超商強盜案
賓拉登死亡 泰加強遊客維安
搶救國文聯盟盼修課綱
獵賓行動 巴國否認先知情
吳釗燮：民進黨重視台美關係
改造低碳商店 西屯當示範區
7成媽媽 憂生過敏兒
不漲電價 台電虧擬國庫補貼
廣州青年務實 擇偶看財富
明年學測改回1/17考試
土芒果減產 地方入菜促銷
擔心組改被架空 國科會盼修法
世界管樂年會 開始售票
范姜泰基接府發言人 曝光客家
南市組織條例未送審 議員退席
假求職報導 蘇蘅：無涉撤照
區間盤整 台幣午升1.22角
訂台鐵票 手機iPad嘛也通
老翁福建跌破頭 紅會接回金門
陳沖：新巴塞爾協定擋金融海嘯
綠委：交部接手新北與中市捷運
租售國有地違失 監院糾正財部
日眾院副議長抵台 感謝賑災
對決巨人 胡金龍代打無功
惡煞闖空門 屋主返家照樣洗劫
關中赴陸善後 陸委會：協助
個資外洩 蘋果索尼欲延期說明
關中赴陸 內政部速審
維基解密 美提醒日本中國威脅
台股收盤漲1.27點
抗恐怖活動 陳沖：台灣禁洗錢
經長：520後大用水戶限水
台股收漲1.27點
高雄旅展拚買氣 獨得百萬
亂排廢水 陸礦商被罰1.3億
高檔震盪 台股尾盤翻紅
5月台指期漲4點
5月電子漲 金融跌
遭球砸傷 學生告體育老師敗訴
巴基斯坦憂核武遭美突襲
若重來 多數CEO要多陪家人
馬總統拚連任 金溥聰進駐選辦
拚緝毒 高市訂分局長下台條款
製鎖專家 重金徵開鎖高手
曾遇不愉快 王如玄推友善職場
賽車場撞死騎士 員工駕駛判刑
監院不彈劾 胡志強：記取教訓
歐巴馬看擒殺賓拉登 照片爆紅
民進黨提名蔡英文選總統
拚連任 馬辦發言人打青年牌
學測頻改期 教團：別鬧了
用水拉警報 中市籲節約
三大法人賣超台股77億元
大火案胡志強過關 3官員彈劾
性別教材惹議 教部：再溝通
宏國重返OAS 美國支持
陸客遊覽車輪胎卡水溝 虛驚
北市議會法規會通過新增副市長
滬警方：關雲娣墜樓 排除他殺
北北基聯測 明入闈
典藏攝影作品展 記錄女性身影
教師手冊被指麻辣 將開公聽會
3年捐2次 馬總統：快可捐血
民在警車維修廠遭毆 車廠否認
關中申請赴陸 現任官最高層級
被指救災官僚 林務局要求更正
美簽費 5/9降為4200元
國片百分百 21部新作發燒
五峰桂竹筍上市 盼農民添財富
郵局警方合作 攔截百萬詐騙
指主管性騷 女遭反控妨害名譽
狙殺老賓真相 全球都想追
接受表揚 媽媽心仍掛念家
木瓜芒果柑橘 預防失智症
副總統愛洗手 加入高榮手護軍
發展越南 需3000億美元
性侵兒童慣犯 韓決化學閹割
新台幣兌美元升3.2分
傳賓拉登遺囑 禁妻再婚子繼承
收領養作掩護 女子疑網路販嬰
愛女上海亡 關中趕赴處理後事
與未成年女性交 電視臨演遭訴
攔男學童環抱強吻 男子落網
遭糾正 財部:收到公文後回應
客運漲價案 交通部不輕易點頭
聯盟人士爆料 葛里芬獲新人王
板農愛心 萬斤米認購一空
113婦幼專線 家暴求助增多
7旬中風嬤 披婚紗圓夢
打造留學人才 台大與企業攜手
恐怖報復 陸學者：防4大威脅
穿大肚衣 大學生體驗懷孕苦
魔法廚房 推展外配家鄉美食
父子聯手偷車 兒稱被父逼犯案
報答親恩 受刑人為母洗腳
數位服務 企業競爭力指標
綠委第2波徵召 何博文等出列
獲提名 蔡：領台灣回正確方向
南山保戶陳情 金管會：速審
中鋼機械廠區 疑堆高機撞死人
列美301優先觀察 陸：遺憾
超商買機票 刷卡嘛也通
阿里山茶數位識別 消費者安心
新北交響夜 原民指揮悟朗擔綱
兩岸大企業排行 台灣連 3年降
立院初審 港務局將公司化
金融購併 國泰金：不輸人
101登高 9旬翁連7年挑戰
母親節 週日遊台北嘉年華
北市：無求助鈴女廁 十月裝畢
失愛女 關中：無法彌補之痛
吸金賓拉登死 蓋達財源雪上加霜
數學工程雙修 關雲娣卻愛電影
菲南恐怖份子 有能力發動攻擊
囹圄續前緣 收容人與前妻完婚
環島助病友 陽光騎士5日返嘉
住宅法草案 擬納BOT條文
區間盤整 新台幣收升3.2分
竹苗民生用水 月底前供應無虞
台北電影獎 44片拚百萬首獎
賓亡 越南持續反對恐怖主義
廣告誇大 104遭罰50萬
廣西查獲海洛因 逾25公斤
大陸公證協會 5日來台參訪
安瑞攜手陸商 推動雲端
監委：政務官應面對台中大火案
大戶限水 晶圓雙雄各有因應
神鬼奇兵 海豹部隊魔鬼訓練
教育儲蓄戶 8縣市缺353萬
溫昇豪孝敬母親 獻項鍊耳環
水公司：高雄到月底不缺水
小S范范辦趴 肖想彭于晏脫衣
大火案遭彈劾 中市主管低調
維持成長 亞銀看好亞洲經濟
夫販毒入獄 大嫂團接力
金大進修學士班 獨招265生
誠品地下街開幕 看準通勤商機
最快月中 台南夜間減壓供水
保育赤腹鷹金門掛網 幸運獲救
殺賓拉登再海葬 美作法引爭議
菲南警戒恐怖威脅 台商：安啦
洗衣婦控遭打 警說未傷人
賓拉登死訊 動畫影片怪到夯
性平教育實施方式 教育部檢討
提升減災能力 中市防汛演習
網購蛋糕資訊不全 要查
台嫌遣陸 菲司法部長否認不法
老師載學生 車禍5傷
奢侈稅公布 最快6/1上路
逼簽本票 攝狼遭起訴
王室婚禮結束 凱特專心扮人妻
外資4月淨匯入 8個月來最高
印尼國際設備展 台參展獲好評
電腦兵推災防 國防部下週執行
夥黑衣人恐嚇化療婆婆 媳遭訴
探討極端氣候 明正國中冠群倫
被罰8千萬 台塑要提行政救濟
法眼鏡型顯示技術 更輕更便宜
總統：檢討法規 落實人權公約
首季大虧 陸擬停建部分高鐵
手術前看海龜 喜願兒圓夢
北市幼稚園 費用續凍漲
百萬小說徵文 中一中教師首獎
媒體追問捐錢沒 小S微博飆罵
單親媽苦撐 陳綺貞吞麵包學唱
陳沖任特使 參加海地總統就職
習近平：中日妥善處理敏感問題
等候法庭裁決 泰延後解散國會
美批箝制宗教 陸：勿干涉內政
女子疑販嬰 兒童局：移警處理
打造股王 經部推智慧手持方案
自宅改建免奢侈稅 需設籍1年
谷關非法旅館 胡：市府失職
否認賣子 小婷坦承索坐月子費
強化維安 警政署派員衛護小英
台商排名降 學者籲政策興利
花博落幕 議員：還公園於民
產地價跌 市售雞與蛋價卻不動
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國外付費下載 3千元內免稅
旅遊安全 邵琪偉：兩岸都重要
鋒面難解渴 水情近7年最吃緊
外交部：台漁船氣爆傷患治療中
投信：Q2台股 全年最低點
曾雅妮之母 獲選家鄉模範母親
南山：員工自願上街
新北議員質疑 清潔隊考試洩題
郝:花博國外遊客比例6.3%
演練來真的 北市將出動直升機
頂尖論文僅多2篇 教部：誤解
劈腿種殺機 醫生迷昏悶殺情婦
男性侵 父母妻姊全包庇
調查員索賄15萬 判7年半
苗栗糕餅業 把關進口原物料
鄧麗君特愛8 遺囑逝世皆逢8
沒抓到賓拉登 巴國猛推責任
倫敦地鐵罷工 數百萬乘客受害
遠航總座告媒體 求償捐公益
取消候用環保員 高市允檢討
多媒體公司涉逃稅 約談負責人
借腹生混血娃 前妻求償勝訴
綠營質疑公正性 監院澄清
滿州國中師生車禍 2生重傷
8旬日舞者 傳統舞蹈獻藝
青春啦啦隊首映 曾雅妮哭不停
殲賓拉登又獲情資 美收穫豐
疑涉販嬰 女子遭中市警帶回
身心障礙者愛繪畫 為重生感恩
曾雅妮支持公益 感謝母栽培
電磁波安全標準矛盾 糾正政院
愛女身亡 關中夫婦抵上海
引行政罰法 仁武廠遭罰8千萬
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核災惹民怨 東電社長下跪
陸設國家網路辦公室 網友議論
醫生殺陸情婦 自拍成破案關鍵
僅賣地上權 經建會推現代住宅
身無分文 餓女偷雞腿被逮
行竊自備檢測器 鑽石盜落網
嘉能可上市 衝市值6百億美元
隱私惹議 歐盟籲索尼蘋果改善
珍奶揚名英國 英商來台補貨
男子持菜刀搶超商 一天內落網
日生牛肉中毒案3死 多處停售
馬德里網賽 盧彥勳止步2輪
猿延長賽氣走象 隊史400勝
關中女兒 上海身亡
搶新聞 主播「歐巴馬、賓拉登」分不清
阿拉酒吧九死 胡志強10:2躲過彈劾
蔡英文接受黨提名 聲明稿
顛覆米食舊印象「米饌饗宴月」開始囉 !
民意代表應該尊重民調
捐血達人 新竹市長許明財捐100次
帶動觀光 竹縣打造110公里自行車道
「五四運動」92周年 北京官方強調共產黨領導
歐巴馬明赴世貿廢墟獻花
中情局長透露 賓拉登衣內藏歐元
藍贈康乃馨 每束附馬親筆簽名
國立臺灣博物館展出「海洋臺灣生態保育」特展
昔日立委助理 楊永明今立院處女秀
上市股票本益比16.65倍
署醫採購案情擴大 傳喚3院長
蔡正元要選 李彥秀籲大局為重
財產申報 馮寄台年增兩千萬
青年安心成家貸款 可貸到700萬
支持率不升反降? 馬：推動改革民眾尚未感受到
葡國紓困規模達780億歐元
人行態度強硬 續緊縮不無可能
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
坎城影展 20影片角逐金棕櫚
台灣家扶 守護東帝汶弱勢兒童
英女手術減肥 瘦到剩半年可活
歐巴馬：不公佈賓拉登斃命照片
歐股收黑 倫敦重挫1.62%
歐巴馬：賓拉登不再行走地球
獵殺賓拉登 美：合法自衛
金銀銅重挫
斃賓拉登 美部長：合法自衛
學習美經驗 彰縣團訪巴黎
台灣發明巴黎參賽拓商機
紐約原油收109.24美元
前巴西總統魯拉 靠演講賺大錢
廖世秉學生展巴西傳揚中華文化
睽違40年 台義官方經貿諮商
民調：穆斯林早已不信賓拉登
馬總統：盼台日簽經濟合作協定
美股收黑 道瓊跌0.66%
中部以北有雨 旱象未解
深圳污水製饅頭 每天數千個
台股開盤下跌19.95點
建國百年影像展希伯來大學揭幕
朝日：台總統立委選舉競爭激烈
NBA最佳新人 葛里芬勇奪
農場正妹主廚 讓廚房變景點
隻身想逮賓拉登 男子要分賞金
關中赴陸 楊永明：人道考量
賓拉登屍照非戰利品 美拒公布
盜用關防發情書 士兵送辦
學測日期 大考中心：不會再改
新台幣匯率盤初走升
開低走高 傳產高價電子走強
廣東學生青年禮 向父母下跪
漁業新力軍 年薪百萬
陸：停播諜報戰電視劇3個月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
賓拉登屍照真假 美議員分不清
殺人故布疑陣 警破包租婆命案
人民幣 躋身亞洲3大結算貨幣
賓拉登建宅 神秘心腹出面買地
朝日：兩岸關係改善 有助日本
副總統：輸入通膨 審慎因應
加大選後 自由黨何去何從
副總統：台扮亞太經濟整合要角
關雲娣遺體 擬運送回台
胡志強未彈劾 綠營促監院再審
立委初選 李彥秀通過民調門檻
趕坎城首映 陳可辛兩天沒睡
李世明抵阿根廷履新 走訪僑社
人人網在美掛牌首日飆漲29%
被疑養高球場自肥 中油澄清
瘦肉精管控差 糾正農委會衛署
央行搶購 金價多頭來日無多
高市推有機農業 博覽會送好康
傳與隋棠情變 姚元浩否認
郭泓志回穩 1局飆2K
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中美對話前夕 雙方角力
山坡地開發 高市府：依法辦理
高鐵：沉陷改善見成效
國際聲援艾未未 近13萬簽名
獵賓 傳美出動最新匿蹤直升機
鼓勵大眾運輸 常搭族擬優惠
賓拉登效應 美國人憂恐怖事件
罹難陸客理賠 逾800萬元
美元貶值 陸外匯損失驚人
關中喪女 趙麗雲：感同身受
賄賂交警 星國司機被判刑
賓拉登作勢掏槍 美：合法格弊
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擊斃賓拉登 美國民意支持
打房 多數民眾想知何時進場
美簽費調降 外交部：非烏龍
災防演習兵推 郝促萬全準備
區間盤整 台幣午升6.5分
獵賓成功名利雙收 海豹仍低調
全聯廣告誤植 公平會罰10萬
原能會降級 恐損救災力
捐款近57億 總統盼助日重建
東亞資格賽 林書豪未列名單
油價漲 福建查獲私油700噸
滿州國中師載生 須家長陪同
楊永明：台北是美食之都
總統盼參與瓜國文化古蹟維護
李彥秀民調過關 蔡正元選到底
吳珈慶須當兵 職務特別安排
台鐵新女列車長 外號小林志玲
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尼加拉瓜警察總監贈勛吳進木
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昆明艦失火 彈劾艦長輪機長
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青年安心成家 貸款年限擬延長
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5月電子金融期齊漲
毒咖啡夜店橫行 北警逮7嫌
農委會：公糧再釋1萬公噸
婦涉助兒性侵媳 母子遭訴
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護理化解家庭問題 癌末獲善終
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金改案 證人指杜麗萍話中有話
撿煤渣養5子女 林緞模範母親
前立委助理 涉詐陳情費遭訴
楊永明：出口增 高於世界平均
統測增實作題 測驗中心允評估
OTC海外法說 9日紐約登場
三大法人買超台股45億元
分手奪回機車包 法院判免賠
電磁輻射官員也怕 環團促公告
南韓國會通過與歐盟FTA案
巴國供照 美狙賓拉登現場狼藉
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母親節將至 火鶴尚介好
賓拉登藏身處 老記者早就預告
宏?皉A造 應深度整合產品
重環保 嘉縣寺廟響應一炷清香
瘦肉精問題 衛署：抽驗嚴把關
亞太開發中國家 帶動全球經濟
父尋女遭槍殺案 1男投案
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背包客赴歐 遇便衣警守4步驟
未婚免內診 拖成子宮內膜癌
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亞銀年會揭幕 彭淮南率團與會
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紅樓夢12金釵 化身公仔香水
兒童流感接種降 3到6歲最低
陸8.5代液晶面板 6月投產
傅正逝世20週年 蔡蘇不同台
市有泳池租金低 市場機制決定
中醫藥師不合格 衛署將改善
學者：通膨是全球最大威脅
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文化教材改必選 全教會鳴不平
新台幣兌美元升3.8分
執行3計畫 越南獲亞銀貸款
曾雅妮獲青睞 贊助金追申智愛
名人二手衣物義賣 送愛到偏鄉
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人人網紐約上市 首日漲29%
外匯存底續增 近4千億美元
躲追查 毒販派女友接電話
百獅獻瑞 苗栗客庄賽花燈
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走出陰霾 單親媽賣地瓜養女
南山員工上街 召集人：非工運
60歲金士傑 喜獲龍鳳胎
中央氣象局 氣象報告
明德分監戒毒結訓 盼降再犯率
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
青少年幸福指數 南韓最低
聯發科擬改納雷凌為子公司
赤背松柏根蛇 公蛇難敵母蛇
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
郭瑤琪：廉潔自持沒貪污
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
藉信仰戒毒 輔導員找回人生
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
狙賓最新版 交火沒兩下就結束
指甲油溶劑超標 台隆速下架
幼兒照顧中心 為原鄉童打基礎
彈性工時抵假 苗縣初查不違法
關中赴愛女家 女婿哀傷站不穩
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抽不到深層海水 擬重鋪管線
獵賓行動 德學者：違反國際法
偽裝穿幫 民宿設基地台遭抗議
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購物平台出運費 吸引小賣家
小三生代母職 談起壓力淚漣漣
屏科大文化節 鳳梨傳情意
網路刊日租套房違法 將下架
廢水提煉生質柴油 高職生獲獎
赤腹鷹掛網獲救 重返大自然
瘦肉精管控差 雲縣：深切檢討
賓拉登海葬處 穆斯林稱烈士海
反對汙染 議員要高市府表態
國中小增輔導人力 8月上路
獅添洋投格林 打過日韓職
棉被藏珠寶 志工拾金不昧
屏科大學子專車 鼓勵多回家
偷車又酒駕 男子肇事逃逸遭逮
調查局銷燬毒品 數量歷年次高
署醫採購疑雲 續傳3院長
韓職總裁 涉賄下台
孫興北京獲釋
老美做掉老賓 穆斯林大不滿
陸首季爆竹意外 炸掉56人命
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區間盤整 新台幣收升3.8分
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女鬧自殺 父心臟病發
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保母補助課稅爭議 國稅局研議
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高市府補助清理空地 反應熱烈
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阻救護車 妨礙救援可吊照
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立院初審 代言不實連帶賠償
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檢調再查署醫 衛署：仍關採購
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新北市醫遭搜 市府：配合調查
優貸年限延長 金管會沒意見
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內政部修法 縮短指紋保存年限
判斷錯誤 美追捕老賓多年未果
賴幸媛臉書批 澳門模式倒退嚕
穩米價 一週內標售2批公糧
兩岸論壇 陸西部首辦
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金改案 法官要吳景茂當心偽證
員警涉疲勞偵訊 監院糾正
兩岸和緩 李傳通籲菲展現彈性
投信基金可買賣興櫃股票
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驚駭 滅門倖存者與凶手同住
復甦失動能 英維持低利率不變
避孕藥養蝦 海南：別鬧了
府籲綠營 勿含混ECFA立場
設置冷卻系統 東電派員入爐房
馬德里網賽 謝淑薇8強止步
勞工政見兌9成 馬：繼續努力
現代住宅 房仲：需配套措施
機械業第2季面臨斷鏈危機
彰化爭取與法更多科技合作
助燃通膨 全球糧價逼歷史高點
捷運南環段 目標110年完工
美市旺 GM第1季獲利漲兩倍
總統盼故宮文物以正式名稱赴日
世界人口 2083年料破百億
續查署醫弊案 被告移送桃檢
嫩妻勇救賓拉登 照片首曝光
黃金儲備比 台灣高於陸韓日星
為一網打盡 瘦肉精查案費時
為老賓海葬航艦 申請停泊香港
7海盜登輪 24陸船員遭劫
陸打房 後續政策更嚴厲
尹啟銘出書 建言布局壯大台灣
趙岩冰殺夫案 判1年半定讞
金管會：南山財務健全
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誰助賓拉登藏匿 美英懷疑巴國
八田與一園區開館 前日相出席
關中女遺體7日運回 9日公祭
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美部長：斃賓如殺2戰日將領
江西絕活 燈泡上鐵釘鑿字
獅就是吃定牛 對戰7連不敗
美編劇8萬重機失竊 菲國尋獲
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維護人權 社維法刪除留置規定
兄弟打倒奔薩 也贏不了猿
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金價暴跌 專家：不宜搶短
董陽孜首次書法雕塑 以「誠」示人
紅十字捐款 陳長文將赴日討論撥付
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香港旅遊發展局全新品牌定位 「香港‧亞洲國際都會」全面啟動
台北木偶劇團2011年休士頓國際藝術節5/7正式開演
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Lady Gaga新歌MV改編聖經 挑戰宗教禁忌
感受台灣音樂能量 「2011國際音樂展演市場拓展論壇 」順利落幕
2011年Lee首度發表春夏商品 鑽石比例雕塑美臀
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八田園區開幕 森喜朗明抵台
美現需求趨緩徵兆 油價重挫
財星500大 沃爾瑪蟬聯榜首
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獵老賓 印第安不滿英雄變壞蛋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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銀行股領跌 歐股收黑
成功狙賓 歐巴馬世貿廢墟獻花
銀價續崩跌 金價連3黑
油價暴跌 摜破百美元
商品股領跌 美股下挫
狙賓獲情資 蓋達謀攻美鐵路
歐盟相中6尖端技術發展
狙賓引齟齬 巴促美減少駐軍
投機退燒 商品創2年最大跌幅
署醫採購涉不當利益 4人聲押
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台義論壇：歐進陸市 台當跳板
美國和平工作團 走過半世紀
多倫多股市連跌 加幣趨軟
殘父顧障兒 40年不離棄
首條碳足跡公路 蘇花改擬申請
美新說法：被殺5人僅1人反擊
百年影像展 李大維詳細解說
台股開盤下跌34.16點
中央社徵才 1286人報考
金價牛太久 漲勢無以為繼
油價反彈 重登百美元大關
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美中軍方多參與戰略經濟對話
新台幣匯率盤初走貶
好險 賓拉登原計劃襲擊美火車
藉古蹟炒房 陸央視揭黑幕
搜獲文件 蓋達謀攻擊美國鐵路
玻璃營建撐盤 指數9千震盪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
UN：陸經濟今年成長9.5%
亞太牙盟 台灣醫師出任會長
難得先發 胡金龍依舊靜悄悄
旅菲台商追尋 消失的客家足跡
校長協會：教師評鑑應入法
大陸諜報劇 是延播非禁播
友達登陸參股龍飛 正式遞件
我是誰？古柏生泰國客家尋根
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殘破唐人街 塵封印客往事
美菜市場名 雅各伊莎貝拉第一
中油下周各式汽柴油可望降3角
石門水庫超渴 蓄水大減逾5成
美再為狙賓辯解：他房裡藏槍
屏東里港國小火警 大廚灼傷
商品短期震盪 長線向上
賓拉登伏法 戮破商品泡沫
大陸人赴巴拿馬需巴國安會批准
四川怨偶多 首季近4萬對離異
營建利多簇擁 冠德宏璟漲停
兩韓情勢稍緩 延坪島旅警調灰
蘇州電路板展 廠商爭震災轉單
立院三讀 賄選者須繳回補助款
七年級媽媽 卡少運動
李振昌威猛 連飆5K
母親節快樂 總統推電子賀卡
3米巷設瓦斯儲存場 居民抗議
寵物食品 黃麴毒素抽驗全合格
舞台劇戰 運動隱喻人生
大肚溪汙染 環團府前送毒蛋糕
明尼蘇達華僑百年史照展開幕
經部：盼與歐盟簽署FTA
美經濟數據疲軟 亞股挫跌
新一代設計競賽 大同入圍最多
保庇考滿分 3萬碗泡麵過香爐
署醫採購涉弊 4收押1交保
母親節特惠不實 消費者冤大頭
愛天使助弱 徐中雄拄杖代言
越南窮學生 動人心圓夢
廚師復合不成 狂砍女友數十刀
新碗盤當破爛 回收業者被法辦
NCC報告 節目廣告化罰很大
小家電好賣 估今年再成長一波
韓國防部長訪中 協商軍事熱線
里港國小廚房失火 4校吃粽
法律常識測驗 反霸凌再出招
日震撼動 AIG獲利遽降
廈門首發團抵基隆 展開台灣遊
副總統：意識型態無法切斷兩岸
抑通膨飆 澳銀暗示升息
青年房貸優惠 藍綠立委互攻
蠟燭兩頭燒 職場媽媽很辛苦
北韓另類攻擊？破解電玩程式
文博會商機上看人民幣120億
吳揆：無法接受改澳門模式
美元走強 台幣午貶3.2分
關懷媽媽 陪她多動動
7日返台 關中：帶女兒回家
蘇蔡會 待小英回任黨主席
偽造授權書轉移債權 律師遭訴
陸生碩博士班報名 商管最熱
母親節 婦團：母親之路難行
超商搶嫌 遠走他鄉前落網
商品重挫 投信：有利紓緩通膨
署醫採購達一定金額 需先審查
台股收盤跌41.38點
北韓非法移民大增 泰國傷腦筋
植牙打麻藥 美婦人變英國腔
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行政訴訟上訴 強制委任律師
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台股收跌41.38點
18社團抗議 促撤美濃水庫
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北市演習 巴士墜谷直升機搶救
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巴西同性結合 婚禮遙遙無期
星國會選舉 在野強攻選情緊繃
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設施頻出包 義大世界：有定檢
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職場媽媽7成未請育嬰假
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家長團體：抵制阻教評入法立委
割椅怪客 怪罪社會給壓力
勇於受訓逐夢 獲聘珠寶設計師
小學生吵架 找表哥痛毆同學
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珠海賣槍 澳門大學陸生被捕
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菲回教徒：美應撈起賓拉登屍體
國中師肺結核 11生陽性反應
福州騎單車到北京 高中生無懼
央行標千億定存單 利率再揚
越配倒會 受害姐妹淘助度難關
婦團調查：全台30萬受暴媽媽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世跆賽國手 趕場踢全大運
馬丁內利出席宏國研討會
不老棒球隊 夢想轟不讓
堵公款吃喝黑洞 大陸公開帳本
響應反血汗IT日 勞工咬蘋果
財產增加 馮寄台：妻退休金
陸藍皮書：城市競爭力普遍增
聯發科台大共創醫電研發中心
入選羽球國手 王寶發靠苦練
王建（火宣）：愛是台灣軟實力
兩岸交流 蔡英文：開放務實
姚明：保護鯊魚 不喝魚翅湯
夜間減壓供水 台南暫未受影響
嘉義蓄水剩1/4 暫不限水
宏達電4月營收再創新高
毒梟勾結報關員 走私海洛因
眾院友台小組邀 5立委訪波蘭
副手議題 小英：助勝選與執政
就是愛跳舞 8旬加藤創作不輟
南二高竹田車禍 1車燒毀
高雄夜間減壓供水 用戶不影響
署醫涉採購風波 同仁快哭了
英特爾3D電晶體 年底量產
原油暴跌 貨櫃航商開口笑
全球首例 輸牛血救人命
美洲貨櫃漲價 歐洲線還在拚
台股本周跌0.34%
腳趾全切除 保險拒償法院判賠
澄清 彭淮南：台無資本管制
自製母親節卡 多障礙童超窩心
新移民影展 佩甄留學過感觸多
參與狙賓行動 神秘軍犬受關注
綠委批高官免繳健保費 擬修法
賴坤成：提名失利 將提仲裁
男重殘臥床 6學生代謝母恩
央行干預 台幣重貶1.46角
本周上市公司市值減0.38%
賑日捐款 總統：可能逾58億
醫改會：衛署對署醫太放任
我家變你家 產權錯置40年
南京辛亥圖片 台北16日展出
蘇治芬無罪 審判長提不同意見
電梯暴衝奪婦命 負責人緩刑
投保婦女險 注意5大要項
景氣升 台北港汽車進出口爆增
賓拉登雖除 恐怖主義根源仍在
立院三讀 調降預算保留年限
高國華再婚 蔡郁璇暫不祝福
蕭副總統：台日患難見真情
行員警覺 挽救8旬婦百萬元
中山堂新裝亮相 拼貼時代意義
公糧標售僅出2成6 不缺糧
江丙坤9日訪陸 聚焦十二五
板信總部啟用 4年後上市櫃
日擬預警大海嘯 未料強震先到
外配國語不標準 遇嘲笑生智慧
陸客增 民代籲完善旅遊設施
減壓供水 洗車美髮業憂心
大宗商品價跌 滬指創兩月新低
德企業海外投資 著眼亞洲
大田精密 成立文創美學中心
機車格少 北市府：空間有限
馬爾地夫示威 外交部提醒注意
亞銀年會 彭淮南籲設匯率機制
東協峰會 菲總統赴印尼
下情上達 國民黨高市主委許諾
小四孝親楷模 睡前為母暖被
觀光局：住院陸客適航就出院
以色列免簽 進展順利
遠慮 日相要濱岡核電廠停轉
新光銀行香港開分行 銷定台商
泰總理提解散國會 準備大選
新北文學獎徵件 書寫城市記憶
蘇治芬無罪 審判長不認同
百萬新富家庭 十年後倍增
水金火木星連1線 還會大挪移
金管會研議 放寬券商交易彈性
ECFA完成WTO早期通知
賄選繳回補助款 下屆立委適用
大陸：盼美國經濟保持強勁復甦
產業有家 經建會彰化再座談
陸生碩博士班報名 北京籍最多
首季上市櫃公司營收 增7%
鄉情3重奏 柯錫杰楊正雍聯展
動物血漿人造血 技術應可克服
請育嬰假 勞委會：免驚
知名爆米花原料逾期 全部封存
因應戡亂 美持續擴建特戰部隊
超偶前進校園 吸引各行各業
菲恐怖份子 化身保全被逮
審判長有異見 蘇籲黑手勿介入
南台科大與巴黎大學合設雙學位
鐵道部：在建高鐵都不會停工
星大選 執政黨面臨空前挑戰
賓亡 多數德人不信恐怖威脅減
油價補貼加碼 浮動改定額
今彩539開獎
微風：阿舍董座應說明債務
專偷師生財物 男子落網
全大運開幕 總統：要動動
美國人申請台灣簽證費調降
幅射濃 日敦賀核電廠停轉
大樂透開獎
公糧標售少人捧場 米價恐難降
阿里山斷木殷鑑 集集鐵路正視
王建（火宣）勉學子勿妄自菲薄
懂喪女痛 應采靈籲給關中時間
馬總統高雄會友邦元首
設局投資 警破詐騙集團
關雲娣靈堂設三總懷德廳
ECFA早期通知 兩岸共識
男持刀傷人 警制伏送醫
福島核電廠周邊 海泥輻射濃
祝媽媽尚好 陳菊送火鶴花
奢侈稅效應 Q1北市買房降溫
爭風吃醋 越男砍傷同鄉送辦
公車補貼 北市府：嚴謹審核
台糖釋地 打造台中信義區
人乳起司試吃 欣賞排斥者兼具
傷後初登板 陳偉殷好投卻吞敗
喝咖啡擤鼻嘿休 可能導致中風
胖寶助拳 全大運北體網金牌
賈慶林談台選舉 強調兩岸穩健
房貸優惠利多 估增10億預算
谷歌地圖新招 公司內部全都露
美4月新增就業人數創1年新高
母親節 藍網站推蔣經國棉背心
捷比達設計中心 選址深圳
大樂透頭獎 無人中獎
男籃24人出爐 陳信安入選
兩岸僑聯發展論壇6月廈門舉行
一壘手頻出狀況 兄弟4連敗
全大運游泳首日 5項破紀錄
美4月失業率再現9%
今彩539頭獎2注中獎
關雲娣大體7日返台 9日公祭
陳識中涉弊案 新北聯醫：解職
ECFA 大陸通告世貿
勞團：高科技剝削 品牌應負責
姓氏最知名 賓拉登家族未蒙利
猿3轟 重擊獅
苗族示威欲獨立 越南派軍鎮壓
新北檢驗瘦肉精 6件不符規定
蓋達證實賓拉登亡 揚言報復
學校午餐含瘦肉精 家長心慌
媽媽也有自己的春天 神氣家族歡喜有法寶
用愛灌溉遠離霸凌 為孩子的人生領航
「黃家」世紀婚禮 龍鳳呈祥「禮三意」
八田與一紀念園區 8日開園
臺媒爆 賓拉登學柔道師父是台灣人
關雲娣大體啟運
國債鐘 每人背債21萬元
指李敖暗戀張蘭 小S「禍從口出」
秀姑巒溪「泛舟鐵人三項競賽」開始報名
越版陳美鳳？外配媽媽陳竹莉擁有明星臉，煮狗（骨）頭湯鬧笑話
女兒隨行 關雲娣大體2時抵台
楊志良：我是最倒楣署長
輕颱艾利形成 朝呂宋島前進
傳裁軍80萬 中國否認
愛女靈堂前 關中夫婦慟哭失聲
兩週六16時35分 宜蘭都震
新移民說媽媽故事比賽 月亮打敗「狗頭湯」
烏來那魯灣飯店 溫馨五月大放送
宏達電4月營收387.29億 同比增113.41%
台灣陶瓷中西合璧 「錢」進國際精品市場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華納唱片確定嫁給俄裔富豪
建廠生產 富士康催巴西快一點
擊斃賓拉登 恐攻謠言四起
老賓殉教 塔利班：聖戰新動力
信心增強 美股收高
金價終止連3黑 銀價續跌
美利多加持 歐股收高
歐巴馬稱美國經濟重新取得動能
獵殺賓拉登 狗戰士成名
傳賓拉登5年間 僅在2房活動
中國都市化需大量加國木材
拼觀光顧環保 樹頂棧道樂逍遙
台東清晨2震 最大規模4.7
台灣海產前進歐洲
多雲到晴 全台高溫逾30度
水利貢獻卓著 難忘八田與一
嘉南大圳 工程文化價值高
尼加拉瓜副總統餞別吳進木夫婦
台宏簽署投資合作協定
金管會旗下財團法人獎金未超標
限水 面板廠廢水回收率高
高市中博高架橋車禍 6人送醫
跆拳霸主地位動搖 韓媒痛批
國片蓬勃 爺奶跳啦啦隊
王金平盼兩岸簽文教協議
多明尼加書展 台灣入列
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
美簽費 5/9起降為4千2
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
科教趨急功近利 學者：應警覺
馬國客籍神明 入駐閩式廟宇
榴槤花 馬國客家生命印記
客家落腳馬國 浮羅山背
李明博改組內閣 換5部長
獵賓立功 獲頒最高榮譽
長期關注生態 公視擺渡再獲獎
785陸生 報碩博士班
總統鼓勵新移民子女學母語
奢侈稅衝擊 首購族異軍突起
藍志工發康乃馨 愛媽媽挺花農
媽媽立委促立院設托嬰中心
郭泓志飆三振 順利解決危機
水產業得天獨厚 培育人才為要
母親節 馬總統賀僑胞人瑞
調查：6成3企業願意僱青少年
吳伯雄：經濟文化是兩岸橋樑
巴迪亞接道奇守護神
私製開鎖器 2嫌破壞民宅遭逮
婦女褔利服務量年增4成
國防部：助海巡訓練東南沙新兵
捐肝救母 母親節大禮
監察院長：監察權與軟實力並行
馬總統勉紅十字會堅持行善
泰國今夏很冷 10年新低
生育率低 馬總統期許增產報國
台專家：熱線交換兩岸核資訊
進香團巴士翻覆 多人受傷
王建（火宣）籲及時行孝
防恐 洛杉磯加強地鐵警戒
紐約建國百年台灣電影展
父姓居主流 從母姓2趴
公車露鳥還嗆誣告 男遭訴
客家桐花婚禮 百對新人許終身
消費者報導：避買綜合花束
母親節 黃金珠寶熱賣
瘦肉精侵校園 新北盼源頭把關
謠言鼓動 越南少數民族動亂
為國家奉獻 胡為真盼正氣傳揚
大禹嶺遊覽車翻覆 警消搶救
醉愛媽咪 酒商推養生酒
高市高架橋車禍 7人傷
署醫弊案 李明亮槓上楊志良
有你真好 紅十字會感謝志工
磷鉀肥漲 漲幅半數政府吸收
楊淑君返台 謙稱意外奪銀
綠民調：逾5成媽媽不幸福
關中返台 盼女兒事情告一段落
吳伯雄：自由行盼增試點城市
登火星 美視陸為潛在夥伴
愛人助人 莊玉鳳獲選模範母親
菲研究：抗暖化 竹子效果佳
少子化議題 府：樂見小英關心
府：蔡英文兩岸政策空談善變
海安六號演習 馬總統肯定逼真
長江乾旱枯水 船運受影響
大陸學者：民主實驗區難實現
特優科展研究 靈感來自CSI
2趴從母姓 婦團憂宣導少
日相核電叫停 製造業憂供電
大禹嶺進香團翻車 7骨折
專心200蝶 程琬容拚世大運
延攬人才 中央社辦說明會
宜蘭家扶兒童館 服務弱勢孩童
南埔石爺祭 凝聚向心力
慢點加油 油價後天降6角
長線趨勢確立 生技股後市看俏
關雲娣遺體抵三總
日濱岡核電廠關不關 尚未決定
助病友抗癌 私房料理上菜
拉薩哲蚌寺整修 年底可望完工
氣球創作 另類母親節獻禮
調節米價 修正保價收購思維
漢堡大學舉辦臺灣青蛙展
衛署：署醫需一次改革
製毒瞌睡傳焦味 鄰報警破案
森喜朗明出席八田與一園區開館
關中：女兒已回來 事情告段落
宜蘭外海地震 規模4.5
私菸變合法菸 負責人送辦
單親媽將臨盆 清大生送暖
95歲模範母親 領獎難掩興奮
武崙溪魚暴斃 疑護岸工程惹禍
劇中升人母 田中千繪要生3胎
中央氣象局 氣象報告
德媒：希臘考慮退出歐元區
蒜頭藝術賽 綠隧說故事
睽違9年 許銘傑132球完封
輕度颱風艾利形成
數位識別 阿里山高山茶換新裝
興大跳電 全大運羽賽短暫停擺
總統：多陪媽媽聊天 喝個茶
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蘇：與蔡英文見面與否是小事
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鬧區飛車搶皮包 警員機警逮嫌
印尼台校母親節活動 熱烈溫馨
賀母親節 立委參選人送康乃馨
肝苦兒換肝難等 父母最揪心
演壞女人 徐潔兒扯破多件旗袍
憶媽媽 吳念真悔沒說我愛妳
孟加拉貧童上學 感謝台灣送愛
母親節前夕 癌母盼見女一面
自強母 獨撐家計度難關
挺內門農產 高雄糕點業者結盟
兩岸直航 義郵輪推滬出境遊
進香團翻車 23傷無生命危險
大陸船盜採金門砂 海巡逮5人
核電停機 原能會：調查後評估
子午工程 陸發射首枚探空火箭
助妳好孕追補 申請延至6月底
青春啦啦隊特映 陳菊帶團捧場
輕忽海嘯威力 日震罹難者眾
男子肛門運毒 入境發抖露餡
瘦肉精風波 考驗新北危機處理
主持姐妹會 胡瓜新住民感情佳
另類母親節 小八想到被媽飛踢
進香遊覽車翻覆 疑車速過快
陸客在法國血拚 全球冠軍
孩子吃到瘦肉精 家長質疑擔心
颱風艾利成形 菲發佈警報
楊淑君歸國 母親節全大運兼顧
洪瓊華雕塑展 共賞女性之美
疑食物噎喉 署花總務主任不治
網路應用 馬總統：不要沉迷
多國參與 國際化學年活動啟動
楊永明期許 做政府與民眾橋梁
獵賓揚名 海豹書籍強強滾
妻女任職中市府 官員否認特權
談到農產品 兩岸成都交鋒
珍奶賣翻 英商補貨逛夜市
賓拉登死 陸：恐怖分子入新疆
菲邀泰合作投資石油產業
核安體檢 斷然處置措施是關鍵
聯合國建議 日本平泉列為世遺
今彩539三星四星彩開獎
前金國中流浪犬赴美 學生送行
葉門蓋達首腦 躲過美機狙殺
陸央視新聞頻道傳恢復全天直播
提名後首度同台 雙英王不見王
打爆林英傑 兄弟中止4連敗
首爾友誼展 台灣戲曲讚
巴黎發明展 台灣參賽作品多
幫媽媽洗腳 屏市破金氏紀錄
環境高峰會落幕 慶富允援友邦
美獵殺賓 巴前外長要總統下台
陸縣鄉級選人代 首採人口比例
遊覽車翻覆 年輕人主動搶救
愛情長跑十年 黑人范范完婚
馬總統逛夜市 吃臭豆腐紅豆冰
獅欺猿 府城6連勝
保羅麥卡尼與紐約名媛訂婚
今彩539 頭獎3人中獎
全國少年籃賽 永平國小3連后
溫家寶傳訪日 探望地震災民
星大選激烈 部分選區料須驗票
巴菲特邀眾富豪 交流捐錢行善
巴列斯特羅辭世 高球選手哀悼
豬哥亮歌舞秀 嘉義壓軸大爆滿
澳門模式？ 國共重申九二共識
星國會大選 反對黨有斬獲
艾利恐侵台 最快明發海上警報
MJ Company 首度官方授權 發行限量Michael Jackson 紀念典藏墨鏡套組
淡水河邊餐廳 偶像劇影星常來此借景
大同3C全台12場多品牌家電特賣會
歡喜彌勒鹽雕當賀禮 臺鹽模範員工笑嘻嘻
母親節獻禮 內政部：婦女福利服務年成長40%
陳昭榮跟葉全真聯手自創保養品牌A.Y.E
颱風可否解旱 明天是關鍵
蔡英文九二共識與吳釗燮澳門模式
氣喘危機全年無休 ACT問卷每月一分鐘護一生
打一場生命的好球─棒球之父謝國城的故事
黛妃2禮服 拍得27萬美元
八田與一追思會 300日人參與踴躍
陸客團屏東車禍 1人骨折住院
蔡依林星國開唱 性感指數破表
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
星執政黨已贏國會過半席次
星國大選 執政反對黨各有得失
台灣發明創意 巴黎參展獲肯定
不再人人喊打 老鼠成掃雷尖兵
嘉義4.2地震 市區震度3級
千億商機 普吉島力推觀光醫療
總統水庫路跑 提醒民眾節水
建仔模擬賽 4局38球控球佳
越南重申南沙西沙群島主權
健全房市 特定住宅陸續推出
只賣地上權 留意前車之鑑
現代住宅 配套與難題需慎思
解高房價民怨 先了解民眾需要
機腹下避雨 菲機場員工遭雷擊
電影台搶收視 引進當紅美劇
從排拒到分享 女人學校媽媽經
海嘯教訓 普吉發展救生系統
陸維權人士被抓 母無心過節
藍帶台籍講師 中式法菜入味
香港媽媽不快樂 1/3抑鬱
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲） (更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正)
印度唯一客家莊：塔壩
十二五夯 6月兩岸產業合作熱
美元走強 台幣週貶0.06%
印度客家再移海外 建新塔壩
印度客家願景 塔壩新時代
黃金回檔 搶短不宜
傳統高球賽 盧建順暫列第7
脫穎而出 韓華僑女童首爾獲獎
催生 綠委推國民年金生育給付
西子灣泳客漂外海 8人全獲救
陸客一擲千萬 赴港狂掃遊艇
蝴蝶季登場 大屯山車道管制
蓄清排渾 翡翠水庫減淤奏效
成功示範 愛情公寓創辦人婚了
走入慈濟 酒店小姐迎新生
信眾聚凱道 同慶佛誕母親節
老外哈台灣 編歌教台語
慶祝佛誕節 慈濟中市浴佛大典
停車位變交誼廳 房屋稅加重
房屋稅變貴 無關奢侈稅
兩岸核安協議 陸：全力支持
超輕試飛載具須陸運 玩家傻眼
薩瓦里人氣差 接掌蓋達有困難
女兒跪地奉茶 副總統夫婦感心
台灣影人 紐約林肯中心開講
國中小扮推手 打造媒體小尖兵
降價了 中油汽柴油降6角
追加預算 藍力推綠籲切割
夏日抗旱 北水處節水有餘裕
生育納國民年金 內政部無規畫
馬總統：我是友日派
林哲樂來台否 關家仍在等消息
台塑汽柴油調降 6角
新型海監船 列大陸南海總隊
幫父母洗腳迴響大 聯盟：樂見
楊淑君執教處女秀 學生更緊張
陸專家：核安符合國際標準
港電訊費 低於6國際城市
竊電纜剝皮太累 睡夢中遭逮
核廠危機待解 日稱不放棄核電
緬懷八田與一 紀念園區開園
郭泓志0.1局失1分 道奇敗
產檢超音波太陽春 媽媽不放心
中市母親節活動 感恩味十足
星執政黨得票降 反映民意求變
蔣智賢雙響砲 林哲瑄敲2安
大陸億元貪官 余振東排第一
因小失大 外勞偷電池恐遭遣返
台灣女遊客 長灘島猝逝
專家：日震後產業 向大陸轉移
探索有機奧秘 壯遊體驗農活
被控洩密 陸學者可能6月獲釋
陸客團屏東車禍 4人受傷
日女子高球賽 盧曉晴第2名
中博高架橋車禍 落橋騎士不治
慶佛誕母親節 慈濟辦浴佛大典
孫燕姿出嫁 要當賢慧妻子
陳菊送火鶴花 祝母親尚介好
國內企業首例 台新贊助曾雅妮
星雲一筆書法 6秒寫雲水天下
立體超音波產檢 噱頭大於實用
分析：人民幣升值 慎防熱錢
枯死老油桐 五色鳥育雛迎新生
因應颱風 花蓮漁會籲漁民警覺
母愛100 總統表揚模範母親
綵衣娛親 安養院阿嬤樂開懷
菲議員拳王衛冕成功 舉國歡騰
鳳山呂祖文化季 考生祈福
震後2月 日官員來台推觀光
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
母親節 妮妮謝父母一路相伴
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
華府桐花音樂會 賀建國百年
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北京降春雨 預估5月下旬入夏
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
東港東隆宮迎王祭典 王船開光
大陸禁菸令 有令難行
政大志工團 維也納文化播種
台灣工會幹部團 訪保定軍校
管制空污懸浮物 醫團促訂標準
模範媽媽事蹟感人 江宜樺動容
命運大不同 一樣慈母兩樣情
最幼齒列車長 年僅3歲9個月
37歲張震嶽 感謝組團夥伴
來台出車禍 陸客浴佛求平安
國共論壇19項建議 核安列入
小5女生巧思 布袋獲發明獎
阿鼎11籃板 大阪晉西區決賽
春雨少 桂竹筍季延後減產
拒絕轉籍 妮妮：台灣是我的家
巴黎發明賽 台灣小五生摘銀
豬哥亮慶功 楊登魁贈機票
華仔上海開唱 8萬人癱瘓交通
意外變凶案 法醫所驗血揪真兇
法醫所拚認證 辦案不再靠老外
贖回公司債 台新金獲利走穩
石門水位新低 二階限水擬提前
3D影像模擬 還原死者樣貌
母親節孝心泡湯 網購遭詐騙
高孔廉：ECFA突破經濟孤立
南投曬佛 200人扛巨幅唐卡
孫燕姿低調完婚 中西禮服齊發
十年少見 東勢林場賞螢季延後
另類模範母 癱瘓單親爸獲獎
瘦肉精餐 新北：不讓學生再吃
李顯龍蟬連總理 將為改革鋪路
佳節圓夢 扶輪社宴請清寒親子
30年期政府公債 明預約截止
強震機率特高 日叫停濱岡核廠
東南亞辦分班 金門大學跨步
收聽台灣廣播 德國聽友結緣
水情吃緊 板橋新莊面臨限水
花博遊客 1/4是台北市民
許家霖魏辰洋 全大運後鬆口氣
午飯交際圈 大陸白領熱中
百齡薪傳聖火 愛爾蘭僑胞迎接
同門相爭 田剛全大運射箭奪金
紅十字會赴日 討論賑災撥款
福島核災區 日訂捕魚標準
宋祖英攻蛋 周董合唱千里之外
慈濟浴佛大典 雙英同場沒同台
打造大佛 林家薪傳4代
亞洲物奧競賽 台3金4銀1銅
賈慶林：反獨九二共識兩岸基石
網購個資全都露 加強資安防護
興農誤事 兄弟1分險勝
高建三救火成功 獅送猿2連敗
亞洲物奧競賽 台灣隊第2名
台灣東南部 晚間大雨特報
賓拉登最後5年 足不出戶宅男
台灣設計好美力
巴黎發明展 台灣獲4金9銀
首批赴台陸生 中國官方公佈時間表
中國民歌天后宋祖英 母親節晚間小巨蛋開唱
蔡英文副手 傳「三條件」說
《仿資本主義》大陸放寬個體戶經營範圍
國共論壇 獲19項共同建議
林哲樂來不來台 關中都尊重
核爐開門恐洩輻 日先通知外國
花博算帳 估淨效益近3百億
颱風偏東行 解旱期待恐落空
仰德集團捐贈6000萬日圓，協助日本災後重建
潮品集~ 承德京站店獨家限量！ 二人共享，「輕」食版精巧裹蒸粽
國共論壇 19項建議
被列大陸一省 台將向世衛抗議
放流牛蛙毀生態 苗縣亡羊補牢
小英回任黨主席 規劃拜會蘇等大老
夏日岸畔美饌 城市的世外桃源【淡水河邊 】
福容大飯店 手工保骨養生粽
移民署長謝立功稱許母語階梯有助新住民融合了解
星雲大師一筆字書法 感受佛陀的慈悲
「卡駱馳」推出全新Crocs Tone™
周杰倫陳冠希潮牌服飾首次合作
寫小說賺兩百萬 九歌提攜新銳作家不遺餘力
清涼雪見遊 盛夏靜賞森林之美
品牌包裝戰開打 金石堂衝刺文具
賑災捐款逾58億 王金平接見日議員
中正紀念堂六月埃及特展 飽覽彩棺木乃伊埃及王子
佛誕日、母親節 中正堂盛大舉辦浴佛典禮
願哭死換妳復生 關中淚崩悼女
以中國台灣省參與世衛 「欺騙國人、無能」綠罵翻
越提南沙主權 外交部重申立場
成本雖大 全球航母成長速度快
泰山建材工廠火警 無人傷亡
狙賓僅5成把握 歐巴馬令出擊
老賓最後警告 美國將永無寧日
6成民眾贊成不公佈賓拉登照片
獵賓為短多 歐巴馬審慎打選戰
海上颱風警報 花東防大雨
防車禍 世衛推動道安十年計畫
為母奉茶 華裔兒體會傳統孝道
傳統高球賽 盧建順第12
遭性侵利國女子 逃入突尼西亞
台股開盤上漲29.78點
胡金龍遭三振 連13打數槓龜
北市霸凌通報增 國中最多
李振昌中繼 單局連飆3K
全球機器人 上海集合
大學甄選入學 個人申請放榜
北韓若擁核 李明博：延後統一
新台幣盤初勁升逾1.6角
溫探災區 川陳情者遭監控
添加劑氾濫 陸人日吃八九十種
南韓加強西北島嶼防護
設籍明星學區 師大附中最難
二階段限水 視颱風影響決定
沈呂巡：不接受台灣列大陸一省
歐巴馬：未告知妻子將獵賓
萬鋼談陸高鐵 自主創新典型
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日媒：馬總統自稱友日派
福島3號機溫度升 無立即危險
傳產中概當道 台股登9000
大學甄選個人申請 缺額減少
夜店百人狂歡 警查獲販毒
陸食品業者 集訓道德倫理
瘦肉精解禁 7月評估國際決議
邱文達：如期參與WHA
深圳禁農民工上訪 陸媒質疑
颱風近 台東海上交通午後暫停
ECFA 兩岸服務業台北會師
請惠賜一票 學童街頭募發票
釣魚台若遭中國占領 日研對策
沈呂巡：台與UN機構多有聯繫
颱風艾利襲菲 9死
道奇教頭：郭泓志逐漸正常
列大陸一省 外交部抗議世衛
電視面板觸底小漲
三分彈凌厲 小牛痛宰湖人
被列1省 楊永明：政府會抗議
節能有成 丹麥專家教撇步
東協峰會 泰柬衝突喬不攏
總統：WHA 兩岸平起平坐
白河灌區缺水休耕 其他照常
買保險財力證明 金管會續溝通
高壓不強 艾利威脅僅東部
國防部：對美軍購立場未改變
海上颱風警報 花蓮漁船返港
張上淳否認以中國台灣身分與會
中博高架橋不安全 高市：補強
外資匯入 台幣午升1.84角
李敖告小S 要求上節目辯論
軍方：雲豹裂紋已補 狀況良好
以老助老 百歲人瑞揮毫募粽
局處駐公益空間 新板住戶不滿
對付行車死角 工研院研發新招
國民黨高市黨部：初選期程不變
金賢重官網遭駭 粉絲召募暫停
國防部：嚴密掌握大陸航母發展
關雲娣追思會 關中撰文悼愛女
越南今夏高溫恐飆42℃
1991專線 留言親友報平安
阿舍股權轉讓 微風正式入主
印度2千大學師 獎助來台進修
大學甄選放榜 台大缺額新高
中華電跨足大陸行動加值市場
台北中午破35度 今年來最高
桃竹林口 18日第2階段限水
不給錢就毀容 男討分手費判刑
副總統訪中南美 過境紐約
綠營：應停止出席世衛大會
台股收盤漲58.25點
禁慾3週 菲拳王致勝秘訣
陸證監會主席來台？陳裕璋否認
小英銷假上班 盼打經典選戰
立院初審 開機畫面可註冊商標
台股收漲58.25點
陳裕璋：嚴謹審查南山併購案
台大甄選放榜 建中錄取生居冠
降報名成本 教部擬推網上書審
再不下雨 23日台灣西部限水
5月台指期漲49點
日考慮宮古島部署陸上自衛隊
巴國暗助 恐怖份子圖潛印度
艾利海上警報 陳菊盼解渴
公糧收購 農委會：農民已受惠
小英：列中一省 影響台灣地位
世衛密件爭議 府要綠反躬自省
幼童防性侵 熟人也要當心
傳產中概強 台股站穩9000
金正日要攻擊武器 胡錦濤拒絕
5月電子金融雙漲
政府服務調查 戶政滿意度最高
湖人兵敗 禪師傑克森可能引退
劉華林任教練 男籃11日開訓
陸救難輪訪基 媽祖交流佑兩岸
福島電廠開密閉門 日通知台灣
聯電4月營收小幅衰退
二階限水 竹科廠仍可因應
艾利颱風襲菲 奪10命
青年優貸 鼓勵民營銀行承做
報告：陸稅賦水準過高
前深圳市長許宗衡 受賄判死緩
三大法人買超台股118億元
拚總統 小英最快7月成立總部
艾利逼近 中央指示落實防颱
南化水庫續探底 中旬將再限水
再出手救市 日銀持開放態度
宣告死亡23年 酒駕被查獲
鑽油用石粉 大陸雞販也用
遭駭後 索尼PSN持續關閉
悼念關雲娣 林哲樂在滬辦法事
貨車倒車不慎 婦慘死輪下
開放討論艾未未 陸網友議論
抗旱 南科提高節水百分比
台塑大火疑問多 補資料再審
水位續降 中區將舉行抗旱會議
日調查 宮古島駐軍可行性
延遲開刀致死 醫賠6百萬定讞
推固定利率房貸 金管會：尊重
高雄鐵路地下化 多處陸橋將拆
新台幣兌美元升2.8分
台鐵升等考減班 高鐵配合增班
抗旱 6月底前盼民生用水穩定
4月出口額 單月新高
弱勢學童 6成5缺鮮奶攝取
泳客俱樂部溺斃 救生員被訴
遺失護照查驗章 影響國安
中央氣象局氣象報告
電子信箱打不開 當心駭客盜用
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
花蓮第1鮪 標購自南方澳
水情告急 新北市協調北市增援
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
國際賽奪金 嘉中生保送台大
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
戒治出獄毒性難改 男被送辦
中研院辭職人才 半數被挖角
活捉小蟑螂 男子解決耳鳴
公平會查糧商 最快3個月結案
台東焚化廠 黃健庭：一場惡夢
被列中國一省 政府表達抗議
艾利海上警報發布 港都戒備
新北搖杯飲品 1成不合格
立院初審 八八災後重建可延長
印度需華語師資 教部將培訓
孫興道歉 否認供出涉毒名單
陳明文涉貪案 律師委任有爭議
外資上周賣超27.64億元
防颱 貨輪遠離花蓮港
科技結合人文 塑造中科特色
因應限水 中市啟動抗旱小組
與夫妻拍性光碟 小三勒索元配
高職生吳俞慶 擁18張證照
警界父女檔比槍法 虎父無犬女
經典100 老藝人唱老歌
高雄降雨少 啟用備用水源
投保出具財力證明 金管會檢討
照顧障礙者 陳菊：責無旁貸
牟十倍暴利 中國寢具改台灣製
大陸首部媽祖電視劇 福建籌拍
玉荷包盛產期 延至端節後
梅艷芳遺產官司 母親爭產敗訴
加薪 消費可望創7年新高
限水聲近 樂園儲水再利用
立委臨提 在WHA提書面抗議
王心凌欽點敖犬 拍MV滾草地
自強號開動車門夾人 女子驚魂
男子腳中風 竟是腹瘤惹禍
蕭青陽故事島 再獲美音樂大獎
社區媒體 堅持在地發聲
金潭少棒奪冠 暑期出國征戰
限水 電路板廠：影響不大
央行干預 台幣小升2.8分
平板玻璃產能過剩 大陸嚴控
大學甄選 金中12人上台大
為情資 美欲訊問賓拉登遺孀
穿女裝露鳥 男遭逮送辦
甄選入學網上書審 擬明年試辦
颱風影響 墾丁現長浪
澳門新移民 半數來自大陸
同場不同台 蕭讚健保蔡批黑洞
生技園區過環評 翁啟惠有信心
財經台報股 金管會NCC要管
中美會 人民幣逼近17年高點
半夜撞上路邊車 警追查到案
初戀鬧雙胞 鄭容和羞愧道歉
8旬老翁尋舊友 無奈天人永隔
應日相要求 濱岡核電廠停轉
需求強勁 4月出口創歷史新高
更改捷運站規劃 中和居民抗議
林哲樂盼來台 送關雲娣入土
因應限水 中科：不影響營運
陸鐵路資產負債逾5成 仍可控
貢寮死魚翻肚 警追查毒手
中市府擬撤法案 議會興師問罪
密件矮化台灣 外交部抗議世衛
童婚盛 印數百未成年集體完婚
世衛對台稱呼 面子與裡子之爭
中美對話展開 聚焦化解分歧
青春換劇照 于納納樂捐家當
年輕男教師 校園內燒炭自殺
認購第一金新股 不利公營銀行
涉假交易真掏空 川飛董座被訴
李顯龍：優先改善民眾生活
劉憶如：大城若列濕地將先溝通
賓拉登3遺孀 供詞成焦點
福建破獲走私案 2台灣人被捕
防產後憂鬱 媽媽手冊擬改進
泰王批眾院解散 7月初大選
亞運銅牌羅宗瑞 全大運踢金
2階限水 工業區廠商已備妥
4月出口創新高 未來更看好
甄選缺額少 指考恐更競爭
程琬容泳破大會 世大運達標
陸首座凱蒂貓樂園 落腳浙江
預置救災兵力 兩棲車進駐宜蘭
賽德克巴萊霧社街 南投擬移築
核安17號演習強調複合式演練
毆哭鬧女嬰成癱 男判刑定讞
日震地盤液化 關東逾萬屋受損
改寫悲劇 風云舞出霸王三結局
百兩黃金爭議 楠梓天后宮內訌
老人困薑母島 直升機馳援
謊稱驅魔性侵女乘客 司機被訴
最有價值精品品牌 LV連6霸
國小課後輔導 郝龍斌當孩子王
三麗鷗凱蒂貓樂園 將落腳浙江
進出口都暢旺 德國3月創新高
暴力討債專業化 警逮7嫌送辦
吳珈慶：平常心看待議論
關雲娣追思會 林哲樂缺席
吳珈慶：暫無返台打算
泰銖20萬丟垃圾桶 機場招領
浙大成立 大陸首個故宮學中心
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順母意 郭韋如選讀軍警學校
吳胡會 10日下午舉行
貴人助學 劉筱琦想當法官報恩
抗癌拚人生 鄭羽婷圓大學夢
威力彩開獎
福建第2家台灣醫院 選址福州
財訓所土地開發案 年底招商
颱風減弱 陸上警報機率不高
10號球世錦賽 台9強競技
美新間諜機 可搖身變無人機
辛亥郵品 港國父紀念館展出
前董座涉掏空遭訴 川飛追償
商品失血慘重 高盛：反彈可期
德國統一至今 首次人口普查
核安17號演習 實景搬上場
赴陸外國人：北京審查趨緊
假冒警察詐騙 判賠7百萬元
英：核能符合減碳目標
美研究：男同性戀較易罹癌
全大運跆拳 踢出選手保險問題
應徵司機 卻在福島核廠做粗活
吳珈慶轉籍 昔日戰友祝福
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威力彩頭獎摃龜
抗旱防汛 總統親上第一線
禁農民工上訪挨批 深圳急轉彎
大城產業發展 經建會月內評估
核災演習 交通疏散是重點
希臘信評遭標普調降 恐續降等
潔淨科技大國 丹麥第一大陸二
西藏高原症 納旅遊意外險
泰總理艾比希宣布解散國會
通膨為患 全球央行齊聲喊打
蔡明興：奢侈稅無用 不如升息
疑女友劈腿 少年撞球場鬥毆
得獎以後‥‥‥商品化之路
颱風艾利到 奈何西部雨不來 ?!
廣達電腦4月營收 同比雙降
廣州美食博覽會 台灣陶瓷「夯」
國軍6上將職務異動
世衛矮台 葉金川指綠當年無能
網友評論：中國並不一定指「中華人民共和國」
發生大地震的可能性高達87% 日本關閉第四大核電站
2011國際化學年 系列活動開鑼
艾利逼近 東南海面警戒
企圖走私導彈 華人被判25年
解放軍女歌手歌聲風靡台灣 少了政治味
京滬高鐵明試跑 6月底通車
台灣珊瑚礁總體檢 護海洋生態
馬總統批世衛 抗議中共
參加WHA 衛署至少書面抗議
人妻之齊人之福？齊人之禍？
ViewSonic 最新智慧型手機上市
2011台灣西瓜節5月14日在雲林縣登場
末日說惹民怨 網友嗆是「王老師」個人末日
李建軍電視大談命理 尚潔梅要求立即驅逐出境
烏龍稅單大公開 朱鳳芝籲修定納稅人權利保護法！
「蘭嶼之自然景觀」專題演講
多力多滋再創零食界新話題 找來盧廣仲擔任台灣區年度代言人
「輕鬆說記事」於App Store上市 隨時隨「說」記錄大小事
第30屆新一代設計展: 空前創意大匯集
《故事島》四度獲得國際大獎
馬英九親上第一線 抗議WHO矮化台灣
車位搶破頭！
小英銷假上班 打算七月完成布局
遍撒通路 宏達電平板電腦開賣
翻臉 ? 巴基斯坦調查美侵犯領空
反對黨崛起 星執政黨思量改革
美航空驚魂 男子砸撞駕駛艙
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國際油價強彈 經濟報喜
大陸人權問題 美方：坦率溝通
美中戰經對話 合作不忘人權
省錢 荷比國防圖合併
星雲一筆字書法 謝發達推崇
積分略升 曾雅妮連13週球后
鄭崇華籲政府 合理反映油電價
布萊恩 9度NBA防守第1隊
鄭崇華：印度發展迅速
台股開盤上漲19.61點
英八卦報登舊照 凱特家人申訴
聖保羅市區觀光巴士明年營運
副總統啟程 出訪中南美
輻射量微 加美減少通報
逾半巴西家庭 入不敷出
女子跌落軌道 板南線延誤
調薪違法？王金平：由立委認定
湖南計生部門涉嫌販嬰 陸嚴查
桂林土石流 5死17失蹤
健康手環騙人 美消費者退費
新台幣盤初升逾1.6角
肅貪 越南民眾關心
吳揆：追加預算未加重政府負擔
台東間歇雨勢 國軍進駐防災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
推動修復式司法 南檢辦研習
台灣電影展 紐時：最具時代性
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中美對話 美官員大秀中國成語
美CEO薪酬 止跌回升
郭泓志提油桶救火 海盜欺道奇
觀望 9千點附近整理
星示警 美債券評等牽全球
離島加給 最快7月1日調整
往年缺水 阿里山今年充足
3旅美小聯盟野手繳白卷
銀行財務績效 花旗奪冠
台多民間聯席會 聖多明各召開
周小川：中美加強金融合作
集水區下雨 屏南用水撐到6月
吳揆：調薪是制度 預算依法
還夠用 嘉義暫不考慮限水
台開案更二審 趙建銘判7年
捷運民眾落軌 板南線今第2起
嘉市蘭潭水庫 蓄水超1/5
郝：ECFA讓台北成投資亮點
抓竊車集團 警開槍逮4嫌
媳婦不給錢 翁投河自盡
紅十字會法存廢 藍綠意見不同
調整飲食習慣 4月甩17公斤
加薪3% 吳敦義：願捐出
治療猩猩爺爺 有請台大醫師
早產兒近視散光 高於一般學童
彈劾案頻曝光 監院談保密
交通事故 西太平洋首要殺手
強取憲兵礦泉水 男判拘役
美中對話 經濟人權過招
東莞地溝油 化糞池殘渣提煉
吳揆：2限水區外 可穩到6月
公路防洪 10分鐘雨量納預警
水情緊 農委會：一期稻可收
陳沖：2階限水尚足應付需求
台銀商標遭註 陸裁定異議成立
朱立倫：擬順勢增資北捷
加碼印度 台達電清奈廠將投產
阿諾與25年髮妻分居
雲端音樂熱 谷歌擬加入戰局
護理員太血汗 9成醫院招嘸人
楠梓加工區業者 有買水準備
義務律師遭重罰 財部：已解決
台商標8萬件 取得陸註冊
抗旱 中鋼備妥節水計畫
吳揆：WHA以中華台北邀請
艾利加速 強度維持輕颱下限
陸學者談政改 對星模式有興趣
中市綠園道再生 年底前完成
外資匯入 台幣午升1.81角
航空貨運網路拓展 長榮獲大獎
子宮頸癌採檢在家做 擴大辦理
綠委質疑追加預算 吳敦義辯護
邱毅特赦說 陳水扁：胡說八道
朱立倫：翡翠水庫全力支援板新
巴拿馬盼選前與祕魯簽自貿
奢侈稅上膛 房市買氣回籠
不知過敏 藥害住進加護病房
巴國同意美方偵訊賓拉登之妻
捷運落軌女子無大礙 原因待查
陸打壓人權 歐巴馬關注
台北35.5度 刷新今年高溫
陸：不要再稱陰滋病
電梯口踩空 工人墜樓不治
郝龍斌：北市7月底前不會限水
川震重建日震後續 探索報導
世新畢展 號召用媒體做好事
缺水 大摩：萬點目標不變
節水有一套 友達奇美出貨正常
台股收盤跌12.2點
北捷第2起落軌 女子不樂觀
防登革熱遇限水 防疫警戒
路不平摔車死 獲賠209萬
台股收跌12.2點
索尼：月底前恢復電玩網路
量能急縮 台股力守 9千
觀光成長旺 總統：加強安全
5月台指期跌17點
身障者無法下車 台鐵再嚴懲
環島到瑞芳 4歲列車長驗票
5月電子金融下跌
核災賠很大 東電高層不支薪
世運場館 國體處憂運作
台積電4月業績 月減0.5%
南投查避難貨櫃屋 無功而返
燈籠變身學士帽 祝福畢業生
深波青少年圖書分館 沙鹿開幕
8旬老翁不識字 當密醫被送辦
指考報名 吹冷氣否記得選
活化農地直接給付 短期難行
綠擬抗議世衛 藍護國家尊嚴
三大法人買超台股40億元
中國4月貿易順差高於預期
違規過馬路 婦撞成殘也有責
嚴正抗議中共 總統開記者會
陸4月順差 114.3億美元
藍海策略 小銀行出頭
中市土方條例 土石營建業角力
齊白石最大畫作 拍賣上看億元
馬總統旋風訪花 追思兼探友
澳3月貿易順差 鐵煤出口居功
廢棄家具再生 年賣2千萬
洗劫運將關後車廂 歹徒落網
不向病魔低頭 陳志昊立志從醫
陳錫蕃：司法互助非互助審判
竹科員工傷寒 印尼小吃店源頭
王老師強震預言 專家：無知
腳綁機車衝入海 男疑久病厭世
核安避災疏散 新北建簡訊廣播
火車門夾手臂 台鐵懲3人
遭矮化 邱文達將向WHA抗議
新台幣兌美元升2.5分
蓮花與手工書 城鄉學童交流
南橫射耳祭 13日迎賓
8.11公尺 林靖軒跳進奧運
疑侵占 前射擊委員會幹部遭訴
派出所多障礙 身障者進不得
黃達業：台幣最快年底見27元
南彰化輪灌 農業用水撐到月底
恐地震成真 大學生翹課躲回家
男酒後挑釁員警 代價12萬
總統：年投20億改善護理待遇
既鬥爭又聯合 中美能源合作
花縣議員遲到 總質詢改書面
打造東區明珠 台糖開發台中地
獵賓 傳美不惜與巴基斯坦翻臉
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
研究：熬夜或睡眠不足易發胖
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
生技研發 中草藥治療C肝
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
行銷寶島 法插畫家繪台灣
中央氣象局 １週天氣預報
部落孩子唱進國家音樂廳
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
特赦爭議 邱毅與扁互槓
上海浦發銀行 積極爭取入台
駐韓代表籲 挺台參與ICAO
廈門銀跨出福建 重慶分行開業
茉莉開花 李明博：北韓難獨善
綠籲總統要求撤密件 藍籲理性
有備無患 金門萬安演習登場
挑戰登峰紀錄 尼國前外長身亡
互補交流 台師大北大結姊妹校
地震前兆監測研究 年內整合
美國偶像上天后宮 直呼太麻辣
兩岸協議檢討會議 5月下旬開
水利溝渠承租糾紛 高市府協調
苗栗大同國小籃隊 6年摘3冠
吳敦義：水費將來擬採差別費率
陪學生 杉林國中需生活照顧員
大甲溪防汛 水利署4年整治
方便報稅 健保繳費資料全可查
合庫金控預計12月成立
日核警戒區 居民首度回家探視
砂石竊盜案定讞 吳健保要入牢
學者：美應堅守對台軍售
世衛矮台 政院：不無限上綱
夏季將臨 日尋求平衡電力供需
央行干預 新台幣收升2.5分
應徵台灣全記錄 馬國賢遭嗆
艾利警報解除 鋒面12日接近
大陸外交部：擁有南沙群島主權
流浪到土耳其 高銘謙找回真
吳揆：持續抗議不尊重主權行為
陸專家：美擔心放寬高科技出口
防旱情加重 中科提早因應
重建教養院 學生發表勸募影片
齊秦早在美結婚 生女兒改脾氣
台開不法所得 更二審認定更多
拼立委 李復興退選挺邱毅
畢展貨櫃難租 抱怨末日謠言
蘭奇受訪 稱宏?眻o走出台灣
南韓七喜賭場 黃金連假創佳績
歐巴馬會陸官員 關注人權議題
駭客假冒臉書寄通知 網友當心
吳揆：過半上市櫃公司規劃調薪
吳胡會 吳伯雄盼落實ECFA
精碟廠辦法拍 42億標脫3億
談判助陣 拿開山刀逛大街
回歸田園終止 續耕市府助承租
台中啟明盲生 用摸的上大學
歌手父親當老大 檢警掃蕩到案
同家店連偷3次 女竊賊被逮
二期稻作休耕否 視雨量決定
釜山挑戰網賽 盧彥勳過首輪
防意外 北捷評估全面裝月台門
氨氣外洩遭罰 老日光敗訴
黃嘉千守活寡 胡婷婷八字硬
台中抗旱 鯉魚潭水庫控管供水
鴻海4月營收月減4.63%
湖南三一集團老董 躍大陸首富
10號球世錦賽 台撞士表現佳
宏達電平板電腦上市 毛利率低
炎夏不怕缺水 西瓜消暑又解渴
游資多 30年債得標利率新低
威而鋼保險套 安全又有擋頭
夏季旅展 韓星演唱會入場抽
巴黎發明展 台灣創意品全賣光
台中房市4月移轉量減17%
商家只賣陸客團 不違消保法
醫院評鑑納護病比 擬明年實施
分散風險 劉憶如籲日商來台
學生聯合設計展 吹救災風
台中子弟兵 揚名國際武術節
上市櫃公司去年獲利增逾75%
瞬間停電 高雄大面積停水
受愛迪生激勵 星星兒拚上台大
力晶發股票選擇權展延貸款
公廁掃乾淨 也能得奧斯卡獎
為賭拋家棄子 警逮賭客救家庭
韓靈山佛寺 菩薩光頭狗禮佛
APEC貿易部長會議美國登場
旱象難解 竹縣警戒應危機
核訊共享機制 中日韓峰會研議
馬總統：兼顧房市合理與首購族
中北部抽穗期需水 賴調度用水
青藏高原凍土區 首建高速公路
蘭奇發聲 宏?硈v一反駁
全大運最泳 程琬容奪6金
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中風男逞色慾 猥褻智障女遭訴
郭修維誤服禁藥 禁賽8場
歐巴馬向陸施壓 聚焦人權經濟
吳健保判刑 將喪失議員資格
未雨綢繆 加工區推動節水
艾未未逾期關押 港團體抗議
情敵分外眼紅 狂打電話騷擾
小S諷李敖挨告 老公微博幫腔
威凱度蜜月 傳在塞席爾群島
金控4月獲利 中信金突圍
國發投資生技創投 限台灣公司
台灣史上溯三國 教部保留彈性
核電廠爆炸 日檢討能源政策
殲20犀利 傳可敵美頂尖戰機
談祖賢 齊秦：1年前通過電話
高志鵬：三重醫療資源嚴重不足
意外險理賠 儘速通知保險公司
邱文達赴WHA 抗議內容待定
大佳河濱公園 20日重新開放
台積電通過468億資本預算
水價差別費率 還在研究階段
2階段限水 桃園千餘廠受影響
陸大學畢業生 今年660萬
聯國：再生能源成主要能源
筆電代工業 淡淡4月天
敖娣之爭 王偉忠：沒權利協調
微軟砸85億美元買Skype
狗肉菜名招禍 陸男揚言離星
宏達電攜手伏得風 進軍土耳其
災校重建 教團籲改善
世衛矮台綠批馬 藍要綠先反省
西藏林芝旅遊協會 金門踩線
缺車 日系車4月營收狂掉
中部乾旱 23日第2階段限水
進口威脅來源 大陸居首
今彩539開獎
農業用水若停 桃園供水至7月
蘇貞昌訪紙教堂 學習在地精神
全大運閉幕 明年義大相見
五楊高架鋼筋短少 監委沒糾正
監院糾正 高市：TM卡立意好
離島加給調整 金門樂觀其成
吳伯雄：台灣盼參與國際事務
疑致食物中毒 高雄烤鴨店停業
國防部：全力支持生技園區開發
泰柬同意印尼 居中調停衝突
降雨乾旱聯手襲美 小麥價漲
宏??4月營收月減3成
發明展放異彩 弘光科大奪2銅
抗旱大作戰 北中南齊動員
小巨蛋增體育檔期 每年50天
大樂透開獎
英國會辦婚宴 117萬租得到
台水公布買水原則 限特定用途
蘭奇放砲 宏?痋G言論自由
吳胡會 吳伯雄談台灣國際參與
預防生胖娃 英孕婦服糖尿病藥
微軟娶Skype 攻網路通話
陳鏞基致勝打點 獅1分險勝象
屢次違規 新店1網咖遭處停業
錢復三兄弟 齊聚杭州祭祖
直航增班 吳伯雄：下週談判
避難貨櫃管制嚴 攻擊採訪媒體
大樂透頭獎摃龜
為核災致歉 日相不支薪
美中人權過招 經濟高舉輕放
防汛抗旱 總統親自備戰
今彩539 頭獎無人中獎
擴軟體開發 宏?祡磡w收購目標
越南矮化台 外交部：少數特例
殺遍病菌無敵手——台大病毒崩
平起平坐? 綠營：馬錯在「國際事務兩岸化」
遭矮化 外交部已向世衛抗議
新台幣盤初升破28.5元
大地震預言 現場大學生倒數
蔡正元被控侵占 逆轉無罪定讞
福隆國際觀音文化節 5/10起熱鬧登場
硬凹 王老師:地震delay一定在今天
蔡正元無罪 藍：提名擬民調
2011台北國際觀光博覽會【澳門尋寶趣】NT$10,999元起
「2011台北國際觀光博覽會」關島盛夏輕鬆玩、省很大
末日預言 嚇壞小朋友
511末日強震 羅馬數千人逃難
粽葉飄香五月五 福華香粽慶端陽
育兒津貼申請 郝龍斌：緩衝期延至6月
媒體瘋王老師 NCC：無法管
鴻海4月營收 較去年同期增33.20%
華碩打造Z68平台 系列主機板全線到位
連出包 索尼PS部落格也遭駭
快訊》北京故宮竊案 嫌犯被警方控制
美洪水南移 直逼歷史最高水位
6星連珠異象 地球不會亡
副總統啟程訪中美 過境美國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
財報奏捷 歐股收漲
歐債危機罩頂 金銀齊揚
美南水災 油價連4紅
企業獲利高 美股再收紅
美中對話 人權貿易分歧大
谷歌添雲端娛樂 要亞馬遜接招
觀念丕變 巴西婦女不想生孩子
帶回台灣影像 法校長故鄉辦展
舊金山記事報 讚台灣美不勝收
罷工惱人 台商要求越官方改善
全台晴朗炎熱 明晚鋒面接近
巴拉圭國慶 歐巴馬派特使祝賀
越南通膨嚴重 歐洲企業卻步
台股開盤上漲58.73點
北韓：駭客攻擊農協 捏造
貨櫃車衝對向國道 2死2傷
江宜樺：莫因無根據預言而恐慌
遊覽車撞安全島 10多人輕傷
萊里佛曼 同獲NBA最佳經理
日負債326兆台幣 創新高
電信法修正公聽會 邀民眾參加
美中戰經對話 將持續軍事溝通
中方有備而來 聲稱人權沒問題
中美同意啟動 亞太事務磋商
精華區購屋 女性多為熟齡
歐巴馬移民改革 爭取拉裔選票
QE2奏效 Fed擊退通縮
賓拉登子譴美濫殺 1子疑失蹤
防洩密 菲調查局擬招聾啞人
中美簽經合框架 展開廣泛合作
9099上壓重 台股高檔整理
國台辦：爭取盡快簽投保協議
馮滬祥疑性侵 更三審逆轉無罪
美獵賓機殘骸 傳中國想瞧瞧
日地震後 街頭藝人出國討生活
北京故宮遭小偷 香港展品失竊
陸4月份CPI 漲5.3%
不溺愛 美富豪遺產跳兩代
10時42分37秒 沒有末日
星台合作衛星 20日南美發射
店逾2家算連鎖 自備杯須優惠
人民幣兌美元 繼續走高
中國擴軍南沙 菲國軍方反嗆
世衛密函 國台辦：盼台冷靜
核災賠償上限擬提高為150億
美報：勿再為對台軍售向中叩頭
水情拉警報 總統主持會議因應
郵局網購跨國 擬增日本大陸
兒子大陸就學 李敖籲緩徵
收費爭議 中華電信：限期優惠
國台辦：浙書記赴台 富春合璧
佯檢警騙存摺印章 進帳數千萬
末日謠言散去 氣象局不罰
金管會：與央行溝通順暢
台松廣告不實 遭罰80萬元
日震干擾 迪士尼獲利小降
中國CPI趨緩 但仍超標
醫師：高壓氧降低糖尿病截肢率
票證整合 高市：續推多卡合一
教部：第1次基測 不開冷氣
萬安演習期間 捷運乘客勿離站
萬安演習 高鐵部分接駁車調整
工總：匯率穩定最重要
油銅翻漲 中國礦業併購熱降溫
兩岸核安協議 擬7次江陳會簽
白斑症不治療 皮膚癌機率高
WHO事件 國台辦籲台冷靜看待
2A初亮相 羅國輝找感覺
校護人力不足 護理界籲正視
男童舌凸在外 臉淋巴血管瘤
赴陸就學役男緩徵 內政部支持
缺水又增產 灌溉水亟待估算
DRAM合約價 漲3.4%
新台幣大升 企業籲央行關心
搭捷運持刀追人 男遭訴
揭弊 楊志良：不能只靠衛生署
軍公教加薪 藍綠續辯買票說
雲端方案多 電腦展盡收眼底
外資匯入 台幣午升2.02角
菟絲子勾勾纏 行道樹受害
末日預言違法否 內政部要研究
核電抗海嘯 蔡春鴻：待加強
大學加薪 教部擬向政院爭經費
直航增班 國台辦：兩岸溝通
陸：護平民不應捲入他國內戰
流動的女神 科博館展媽祖文化
沈呂巡：誰喪權辱國大家判定
屏東地檢署辦浴佛法會
陸CPI居高不下 學者憂失控
中向美保證 繼續增強人幣彈性
歐盟擬取消新興國家關稅優惠
環保團體查賣熊膽 臺灣遭點名
原民身分法有爭議 立委提修法
台嫌遣陸案 國台辦：偵辦中
台股收盤跌2.88點
面板報價回穩 緩和匯率衝擊
國際發明展中市獲獎 胡讚創意
預言破滅 民眾促王老師給交代
台股收跌2.88點
三重民宅疑氣爆 男子逃生嗆昏
阿媒辦建國百年網路攝影展
經部：6月底若沒水擬分區供水
朱立倫盼工程提前 共飲翡翠水
5月台指期跌25點
電金沒力 台股難脫盤局
街友學包粽 提前慶端午
紐約州議會賀中華民國百歲
WHO事件 府：力爭尊嚴合理
5月電子金融下跌
北市獎助學金 表揚264人
增加耕地 從建立制度著手
婦遺愛 4人展新生
OBU可望做人民幣業務
今年新高 北市高溫36.1度
漁產無輻射 郝向市民背書
噴霧傷人 判賠8.5萬
傳防震移機 航特部：例行演練
新生高濱江街匝道 12日開放
工友溫暖愛 貧童當兒子養
牛蛙沒捕完 學者：不負責任
互看不順眼起 菲勞刺死同鄉
萬丹創意產業 開發紅豆味噌
老人走出來 聯勸推樂齡360
大男生做浮染 洋傘當畫布
三大法人買超台股41億元
小英：國際參與要超越藍綠
總統：海內外種黃小玉糖高宗
蕭副總統：副手人選 尊重總統
司法精神鑑定有違失 監院糾正
失竊 北京故宮道歉
DWS：中經濟2025年超美
日飲番茄高麗菜汁 鐵定美麗
金管會：公司債炒匯不明顯
準葡萄公主 導覽彰化美景
彰化長青盃才藝賽 15日登場
新興國家關稅優惠 歐盟擬喊卡
救觀光 高市輔導寶來溫泉合法
京城第一保衛處 擋不住盜竊
陸客自由行 副總統盼增航點
網路喜餅詐騙 消保官追查
核電6成停機 日今夏電力急
高雄一期作輪灌 收穫未受影響
外傳罹腦癌 熊黛林斥太離譜
智慧校園起跑 數位學習新里程
北市藝文夯 逾4千萬人參與
上航轉降 松機旅客趕赴桃機
兩千年前西漢美酒 河南出土
立院審追加預算 藍營甲動
陸：人民幣升值是雙刃劍
管樂年會 設計潮T獎15萬
Skype被併 網友盼更好用
北京故宮 曾有5大竊案
新台幣兌美元升7.5分
林志傑與浙江隊續約沒問題
急症性肺炎致死 韓孕婦驚慌
抗旱 總統說明自身節水經驗
購併不停 中信金瞄準銀行證券
4月全國稅收 年減6.9%
高雄公園生態豐 外來種入侵
寶媽過來人 不准曾寶儀裸婚
防恐 印總理訪阿極保密
蕭副總統過境 洛僑熱誠歡迎
富春山居圖 杭州啟運
羅馬名人賽 謝淑薇莊佳容敗北
6旬婦上下其手 摸翁下體偷竊
微軟新收購 寶利通：多了夥伴
醫院留人才 護師節前夕加薪
女落北捷軌道 右小腿骨折
ECFA效應 美商對台有期待
創見高球賽 首列ADT巡迴賽
爭取旅客自由行 北市多優惠
赴美招商 數位內容業最踴躍
安心成家貸款 政府補貼20年
中美對話 陸：共利越大越好
供料無虞 中華車加班拚市占
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
度難關 科學園區盼節約用水
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳中書：新台幣升值到頂
跳脫傳統 操偶師走到幕前
京滬高鐵試車 全程4時48分
京滬高鐵試車 機票打4折
觸控業：避險 降低匯損
科技股 瑞銀保守看待
工人沼氣中毒亡 家屬獲賠償
住宅法草案 最快6月送立院
6星連珠末日兆 天文館：謠言
小麥短漲回跌 不影響物價
甘霖不來 高球場也慌
加速恢復供料 日系車危機解除
文建會論壇 描繪20年後台灣
隱形眼鏡搓乾淨 至少40秒
撞傷眼解約拒賠 消保團體聲討
涉侵權敗訴 百度判賠245萬
華航首位女主廚 米其林等級
疑遊覽車殘骸 南方澳海底現蹤
換季出新 中市餐飲業搶商機
馮滬祥獲無罪 菲傭證詞成關鍵
奢侈稅衝擊 土增稅7個月新低
訪中南美 副總統：鞏固邦誼
溫室葡萄外銷日本 農民收入豐
濃煙像大霧 金門萬安具臨場感
台南下小雨 無助水庫蓄水
富春山居圖 僅在台合璧
陳長文明赴日 談賑災款撥付
明星公益棒球賽 斗六專車接駁
畢展超人出動 元智資傳秀創意
壯陽藥賺暴利 嫌開賓士住豪宅
抗旱啟動 桃園戰備井水質過關
立院初審 金管會改首長制
林場開麥拉 重現昔日伐木景況
央行干預 新台幣收升7.5分
落軌頻仍 郝龍斌慰問捷運員工
仙人跳刷下體 犯罪集團遭判刑
遭爆料體罰學童 漢民國小道歉
茄萣濕地公園規設 保育兼觀光
徵收補償弊端 公務員疑涉案
遇強震遭猴吻 林益如難忘
立委赴六輕 要求加強毒污管制
私詩電影頒獎 新世代跨界創作
子女從商當官 廣東父母最愛
開高溫超導門 吳茂昆獲日經獎
誤判？ 拉桿王子傅哲偉吞敗
麵粉再漲 業者苦撐
中市青少年創意影片獎徵稿
迎陸客 新北市赴上海搶商機
用水拉警報 高市園藝業者叫苦
奇美藏品翻模 銅雕重現巴黎
大展證與中銀國際證券簽MOU
房仲家數與人數 4月創新高
末日預言 葉匡時：不應相信
台積電加入半導體業聯盟
查辦王老師 民眾電話塞爆投檢
瑞銀：平板大戰 月底見真章
謝立功訪新移民 體驗蔥農甘苦
大陸台生兵役緩徵 海基會關心
尼泊爾罷工 外交部提醒因應
楊志良酸醫院 長庚：每年調薪
警販毒收保護費 遭判無期徒刑
國圖好young 迎高中職生
關鍵字學問大 將錯就錯或更夯
奢侈稅 買賣移轉數Q2發酵
羅淑蕾等4人 藍通過提名
廢家具藏現金 清潔員拾金不昧
大鵬灣國際帆賽 27重帆競技
居安思危 小三通演練輻射檢測
虛設行號開芭樂票 嫌騙數億
總統：旱澇視同國安 完整備戰
墾丁張家界 兩岸國家公園締約
烘碗機自燃失火 生產廠商判賠
男子誘騙4少女 性侵620次
亞洲化纖產業會議 台灣首辦
逃過15年通緝 卻因竊盜被逮
前議員遇刺 泰加強選舉維安
女遭囚電郵求救 警循線救人
誘逃健保費 銀行最高罰千萬
端節返鄉 金門縣府包船輸運
奢侈稅發威 北市房市買氣跌
梅克爾表態 挺德拉吉接掌歐銀
改變宿命 尤宗賢帶孩子築夢
出道近40載 陳盈潔情定鳳凰
赴陸就讀兵役問題 修法解決
桂林土石流19死 3人仍失蹤
教部：校護人力僅4縣市聘足
拚觀光 南台灣爭取大陸航班點
強化外交佈局 英增駐點
王老師：末日預言是媒體渲染
關懷偏鄉早療 阿妹現身力挺
郎朗將獲英國皇家音樂榮譽博士
再度標售公糧 僅標出11%
台團隊新技術 測黃河堤防安全
坎城影展開幕 莫那魯道露臉
台商參加莫斯科電訊通信展
紀念驅離週年 紅衫軍將示威
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韓星完美情人 網友最愛張根碩
招生報到足額 國軍護理不缺人
家暴遭妻檢舉 與警僵10小時
美銀：歐元兌美元將回貶8%
產協：生技創投基金應鬆綁
奢侈稅衝擊房市 北市摔最重
北市水量足 7月中前不限水
匯豐：中國大陸近期將再升息
工信部副部長來 大咖陸企隨行
全球招商成果 民間投資逾兆
10錦賽 台3撞士進64強
華航國寶菜 大陸食材做不出
震災兩月後 赴日看屋潮再起
水情拉警報 總統籲長期規劃
台贈梅花鹿長鬃羊 威海將迎客
戰經對話落幕 美批中人權糟透
台參與國際組織 歐洲議會支持
下修成長率 英央行：貨膨惡化
今彩539 頭獎無人中獎
差別水價 漲工業不調民生
米其林3星 日函館夜景盼台客
坎城影展揭幕 星光雲集閃耀
北市火災預防條例 三讀通過
進口油價飆 美國貿易逆差擴大
陳金鋒再見轟 桃猿12局勝出
你家我來管
無罪定讞 蔡正元要參選到底
WHO矮化事件 國台辦「坐壁上觀」
王老師預言地震，震出人民水準 - 指著自己的四根指頭
回顧台美 總統12日向美智庫演說
去年上公司獲利1.45兆元 台積電領頭
簡余晏勝出 將對上羅淑蕾
原油重挫 紐約跌破百元大關
不明病毒肺炎 南韓：非流行病
國民黨第二梯次立委提名 羅淑蕾等上榜
抗旱 總統召開國安會議
公告2011年觀光菁英赴國外自行規劃訓練錄取名單
北京故宮竊案 嫌犯破窗而入
美派員參訪移民署 盛讚臺灣杜絕人口販運成效佳
新店驚見龍捲風 掀翻汽車
上閤屋新概念店 台北、台中同時開幕 大手筆舉辦網路會員一折試賣
2011年台灣地區多益獎學金計畫 5月舉辦全台分區說明會
小朋友網路交友靠動物 倍舒柔保庇動物驚喜發生小朋友網戀 倍舒柔號召親子同遊動物園 百人共享幸福時光
每日5杯咖啡 降低乳癌發生率
後賓時代 蓋達可能不需領袖
賓大醫學院 獲2億美元捐款
探測小行星 美科學家水下模擬
徵收補償弊端 涉案公務員聲押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全台缺水 斗六市區傳漏水
歐股漲跌互見 英跌0.71%
華時：逼人民幣升值不見得有利
西班牙地震 至少10死
美大選 川普知名度共和黨之首
猴子實驗成功 愛滋疫苗更有望
中國電影坎城缺席 港影人挺護
美元走強 金銀銅跌
511恐慌 2成羅馬人缺勤
老將金瑞契出馬 再度角逐大位
美股收黑 道瓊跌1.02%
多倫多有怪味 禍首為「春暖」
台灣之光 長榮航空比利時獲獎
英國遊昂貴 旅館餐廳價高
扯鈴打陀螺 美國學生大喊酷
思科財測示警 裁員減支因應
鋒面到 全台有短暫雨
客機駕駛記者 在巴西不好過
與民國同年 趙慕鶴活得精彩
台股開盤下跌51.95點
震害 日3月經常帳順差縮減
歐洲議會通過利台決議 意義大
營養劑誤為抗生素 在美遭回收
富比世：美5年內回歸金本位制
搶攻自由行商機 趙心屏親征陸
新台幣盤初小升
水價 水利署：會顧一般民眾
中購日長債創2005年來最高
老賓攻心計 殺人逼美撤中東
西國民眾「震」驚 只敢睡外面
葛里芬 入選NBA新人第1隊
北投泡湯加美容 鎖定京滬貴婦
雲端熱 賽門鐵克財測優於預期
濱江匝道開放 12公車改道
陳長文赴日 討論賑災款運用
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
第二外語營 高中生拓視野
殺警案再審 李得陽判無期
陸正案更11審 邱和順仍判死
上市公司獲利恢復海嘯前水準
權值股翻紅 9千點附近盤整
台灣行動醫療團訪薩義診
背包男擁衝鋒槍 眼尖警識破
全民督工熱心民眾 工程會獎勵
專家：大陸央行年中或升息
7旬慣竊2月假釋 再犯被逮
議員促設海淡廠 解決台中缺水
彭博調查：人幣5年內自由兌換
血壓腰圍BMI 破解身體密碼
4防線仍遭竊 北京故宮被質疑
圓圓是否懷孕 葉傑生：有可能
墨西哥地鐵站 濃濃台灣味
政策打壓 亞洲豪宅價格微揚
老賓死亡筆記本 攻擊挑大日子
岡山污水廠違規 重罰7千萬
邱文達赴WHA 將提書面抗議
小影帝畢曉海 捉弄麻吉納豆
萬安演習分區舉行 注意交管
網購盛行 大陸人生活改變
扮台電包商偷電纜 毒蟲落網
霧社水庫見底 日月潭難解渴
資訊未充分揭露 遭罰15萬
指考總名額 恐首度跌破7萬
王金平率團訪日 助重振觀光
爾必達入股破局 茂德不置評
水利署人造雨 中北部盼解渴
大雨特報 中部以北防大雨
綠委疑工研院簽密約 斷送專利
工研院：絕無幫三星打台廠
醫護過勞 衛署：3個月改善
台尼FTA商機多 外館助尼商
涉殺警判無期 被害人家屬怒
摩鐵搖頭狂歡 檢警當頭棒喝
朱立倫勉勵 楊淑君盼邁進奧運
狹幅盤整 台幣午升5分
世衛爭議 府批小英亂罵
吊車懸臂傾倒 砸中小黃後車廂
馬祖喜見全球新種雌光螢
焦慮症 郭泓志成傷兵
助安居 優惠房貸最高720萬
巴拉圭紀念郵票 過橋串聯邦誼
吳揆盼6月底前勿3階段限水
看好陸資來台 外資大量買地
販售監視器掩護製毒 男遭送辦
打擊跨國人口販運 美方肯定
接軌IFRS 證期局設服務中心
兩岸帆船好手 競渡台灣海峽
吳揆：安全無虞才恢復森鐵營運
4成肥胖 高市推甩油動起來
總統對美智庫演說 提穩中求勝
旅展一日美食遊 不用5百
台股收盤漲13.28點
難耐毒癮 女子急診室打毒品
廖國棟孔文吉 藍立委初選領先
改當終結者 郭勝安奪7救援
千里尋母 男童躲卡車跑錯國家
保護學生安全 吳揆盼零溺水亡
台股收漲13.28點
5月台指期漲10點
邱和順更審判死 批司法不公
大台北線上預約看屋 月增4成
世衛密件爭議 藍綠續交鋒
電子股點火 站穩9千
抗旱又防洪 可能成常態
永和國中女生墜樓 無生命危險
5月電子漲 金融跌
世衛矮台 陳肇隆：據理爭國格
老格還活著 聯軍再炸利國首都
陸：總參謀長陳炳德15日訪美
假地主行騙天下 偽造證件詐財
擔心黑吃黑 毒販擁槍自重
急診不推諉 李柔慧樂在工作
第2次人造雨 初見成效
偷遍大台北 櫻木花「盜」落網
參與UN組織 外交部：續努力
三總引新利器 找出小腸出血
汐止少福中心揭牌 外展伸援手
囚禁人妻案 檢方：疑點重重
冬蟲夏草標示不清 衛局要查
污水處理不善被罰 高市：改善
三大法人賣超台股28億元
大陸先進搜救船 完成首訪台灣
水果控糖減重 關鍵升糖指數
視察金獅湖清淤 陳菊籲節水
520檔房市 爆千億大量
北市首創 招訓APP軟體人才
追加預算案 協商16日續審
毒販回鍋 警喬裝情侶逮獲
阿龐享齊人福 最愛人妻黃嘉千
福島電廠1號機燃料棒裸露溶解
總統籲朝野團結 拓展國際空間
陸客自由行 安全意識應提升
若遇超設計天災 核電廠安息
彰化初選遭質疑 國民黨：公正
貴州暴雨 災民31萬人
台電經理被控索賄 北檢搜索
民假捐贈真漏稅 國父館遭糾正
員工涉貪 台電配合司法調查
網路電話販毒 中部藥頭落網
總統宜蘭行 幽默對談稻草人
李鴻源明視察桃源堰塞湖
江丙坤：台商轉型靠品牌和通路
北科大新設計 助機場臨危不亂
建國百年 檀香山舉辦照片展
限水聲近 水樂園如期開園
稅收增加 美4月預算赤字縮減
愛心召集令 家扶招募寄養家庭
不敵褐根病 台南孔廟老榕死亡
美對台軍售 陸稱影響雙邊關係
清澈水井 枯水期的護身符
歡慶護師節 百位白衣受表揚
國道5號箱涵爆洪水 3人救出
新台幣兌美元貶1.43角
龍捲風襲新店 車子吹翻
拍片清掃爭議 影委會擬罰則
吳揆：國民健康 國力就增強
傳銷變更登記未報備 罰款
密西西比三角洲洪災 居民迫離
缺錢僱人偷挖樹 男當場遭逮
慶建國百年 巴拉圭舉行歌唱賽
大陸網路 進入熱詞時代
再審認定 李得陽持槍殺警
塗景福門黨徽 3議員仍無罪
裝修用材甲醛超標 有害人體
99年9千公務員退休 創新高
總統：4年內打造6低碳城市
組改不增員 勞委會：給條生路
中央氣象局氣象報告
災後見真情 王金平訪北海道
台灣軟體盜版率創新低
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
網球明日之星 王向一前進法國
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
美推卡路里相機 熱量無所遁形
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金門龍舟賽 古戰場兩岸競划
稱公務員中下層 吳泰成：口誤
蕭副總統：台美問題都會解決
內門森林大火 警消陸空滅火
審預算爭執 台南議會吵翻天
富士康通路布局 賽博進軍長春
對流旺 北部時雨量破百毫米
國際公視展 我爸流氓首爾播映
國小同志教育 教部開公聽會
省水 南市籲汰換自來水管線
何海民接任警政署副署長
受贈遭糾正 國父館：將更審慎
總統：創新是台灣立足的優勢
福建預測今年颱風多
黑道介入國道拖吊 10人被逮
北京故宮竊案嫌犯：臨時起意
陳美鳳燈管服 女神卡卡靠邊站
超量儲瓦斯 北市擬分級裁罰
電影預告遭批 九把刀：會改進
海巡台南艦撞貨輪 1人送醫
陸外交部：不應干涉敘利亞內政
首爾鐵公路站驚傳爆炸 無傷亡
未來通行證 陸蓉之前進威尼斯
大陸製寢具假冒台灣貨 涉詐欺
社區吸毒男 刺死大樓警衛
新台幣收貶1.43角
地下錢莊涉暴力討債 6嫌送辦
旅美舞蹈家林坤暘 返鄉首演
電子投票 政大實小13日測試
罕見龍捲風 老師錄影當教材
綠島人權藝術季 受難者訴心酸
纏訟12年 古金水終無罪
世界中學網賽 中興高中拚冠軍
二階限水 下週定調
方便就醫 基層診所治B肝
北京市4月CPI 漲5.8%
戒菸不難？ 菸草公司如是說
涉賄判刑 屏東4議員停權
治療慢性B肝 診所能開藥
逮毒鴛鴦 警開3槍才就範
研究：大豆能助婦女控血壓
王老師涉散佈謠言 警約談法辦
攜手三星宏?? 谷歌推全新筆電
大陸調高存準率兩碼
泰安產險上海辦事處 准設
高盛傳成立人民幣計價私募基金
廣州：鼓勵台港澳獨資辦醫
雅虎傳斥資千萬娶5to1
港青少年早熟 性罪案趨升
漢城僑中首爾公演舞龍醒獅
嘉義23日第1階段限水
圓圓若有喜 將借助陸方經驗
開發木瓜新銷路 加工入菜都行
婦陳屍果園 胸口大量失血
綜所稅 1/4民眾完成申報
弱勢15萬童 7月健保費補助
駐阿富汗英軍 夏天起撤離
國中生打高中生 大鎖敲頭送辦
抗旱作戰 賴清德籲擬用水對策
金門迎城隍 總統特電祝賀
星監票員爆 塗鴉選票有效
山區下大雨 水庫沒進帳
江丙坤：盼兩會密切合作
知名餐廳可團購 秒殺低價奢華
兩岸談航班 每週盼增至5百
嘉市徵地弊案 公務員地主收押
搶季冠軍 統一不思考特別調度
學生跳樓 新北：不容再發生
阿妹不搭百年婚潮 從沒想嫁人
華文app市場 創業者淘金
紅衫軍領袖保釋 泰法院撤銷
高鐵票亮 鄰座男女結連理
大學生志工 獲選優秀青年
李得陽殺警案 警助家屬上訴
苗栗校園槍擊 3生送醫
越外交部：維持發展與台交流
內門林地大火 未波及學校民宅
午後豪雨助解旱象 翡水大進帳
龍捲風傷車 理賠等公會解釋
蔡少芬產女 老公微博亮素顏照
生活如常 日盼東北警示降級
大陸調存準率 學者：還會再調
陸媒：北京故宮竊案疑點重重
甩李佳穎耳光 潘麗麗下不了手
飼老鼠咬布袋 竊贓淘空老東家
國三女住家墜樓不治
今彩539開獎
外資金融機構 搶租信義計畫區
山區降雨 挹注高屏溪水逕量
農婦陳屍果園 工人離奇失蹤
台灣金控7月難併國華
陸大型金融機構存準率：21%
國務費案 20萬美元助王丹
威力彩開獎
棒球沙漠萬丹 竟產職棒選手
遠傳：台灣不缺軟體人才
亞太數位機會中心贈印尼設備
趙建銘漏稅遭罰 行政敗訴
北海道知事：將陪丹頂鶴訪台
性侵殺女與路人 2凶死刑定讞
抗旱 吳揆指示清查備用水源
10錦賽 台7撞士進64強
世衛矮台 張榮恭：綠含血噴人
天降甘霖 石門德基水庫有進帳
乖就娶回家 伊斯蘭夫坐擁百妻
釜山挑戰賽 盧彥勳輕鬆晉8強
麥寮六輕晚間火警
銳不可當 桃猿送牛4連敗
缺水停灌農損 公糧收購價補償
韓正：動態清明上河圖有望赴台
門檻降 去年低收入戶人數小增
支援東電賠償 日執政黨同意
伊麗莎白二世在位 英史第二長
威力彩頭獎摃龜
總統：三防線讓台長治久安
今彩539 頭獎4注中獎
白衣天使人道伸援 災區獻愛
總統：和陸親美友日 就能興台
六輕火警 台塑：控制中
首局首打席開轟 劉芙豪定江山
威廉堂妹鹿角婚帽 網拍做慈善
春雷響 桃機啟用雷雨告警系統
菜鳥初先發完封 蔡璟豪第1人
陸客自由行 北市搶觀光商機
馬奪戰略制高點 等對手接招
油價飆 美躉售物價漲0.8%
總統：選戰聚焦兩岸及所得分配
美上週初申失業救濟人數遽降
六輕瓦斯氣爆起火 無人員傷亡
賓拉登準備再出手 目標小城市
總統：兩岸政治談判時機未到
鋒面及時雨 北中受惠南仍告急
重刑犯交保 板檢：證據薄弱
學術小巨人 ──國家講座主持人鄧哲明
時空錯亂? 這廂馬抗議WHO、那廂吳胡喜相逢
西班牙東南地震 10死數十傷
池玉蘭少將盛讚義美聯電 雲端數位技術生動多元
江陳會 可望簽投保及核安協議
《剩山圖》啟運來台 投保6.75億台幣
吳揆：6月底前不要第三階段限水
股市躍上九千點 市場發現假股票
六輕又失火 台塑四寶走跌
恆指調整成份股 富士康遭除名
六輕又大火 經部緊急南下勘查
山區降雨 仁義潭進水40萬噸
駐利使館遭轟 北韓抗議
六輕大火 雲縣開罰100萬
總統視察石門水庫 欣慰稍解旱
馬上廢除死刑！？
金曲獎入圍名單揭曉 周董為最大贏家
iPad 2 下周在台開賣？ 與flyer在台對決
陸銀總負債 人民幣95兆元
專家：兩岸政治談判基礎不足
六輕再傳大火 蘇治芬氣憤無奈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德青少年藝展介紹中國文字之美
智慧型手機 駭客虎視眈眈
商品股領跌 歐股收黑
投資巴西 傳富士康選定廠址
金銅價格彈升 銀跌
美股上漲帶動 油價走高
美空襲利比亞 已燒掉7億美元
防核災重演 日濱岡電廠停機
5立委訪波蘭 增進友誼交流
陳連軍：歐學者加強台灣研究
慶建國百年 聖火專車萬哩環美
實質參與世衛大會 即台灣之光
加艦協防 挫敗利軍攻擊
國際特赦：中國人權嚴重惡化
全台有雨 可望稍解旱象
台股開盤下跌3.91點
國際特赦：台灣執死刑人權倒退
老賓傳遞系統繁複 西方沒輒
反控柯達侵權 蘋果敗訴
國際特赦：賓拉登應被活捉受審
警偵破校園槍擊案 主嫌未到案
布萊恩 9度入選NBA第1隊
阿根廷巴比書塔 台灣共襄盛舉
新台幣盤初升逾1角 實質偏弱
大陸遊客法國頻遭搶
中央社招考 327碩博士拚場
地震善後棘手 日政府支援東電
IC設計領軍 台股守9000
中央氣象局氣象報告
寶二水庫稍解渴 盼續下雨
水利法修正 毀設備釀災免死
美問話 老賓3遺孀敵意甚深
越盾存款利率 蠢蠢欲動
內門林地大火 持續灌救滅殘火
馬中榴槤外交 星憂漲價拼命吃
韓性早熟患者增 女孩佔9成
法部：依法執行死刑 過程慎重
江丙坤盼江陳會上半年舉行
狙賓 海豹鋼盔攝影機全都錄
六輕再失火 王文淵致歉
港台交易所簽約 加強監管
甘肅汽油彈爆炸 死傷慘重
首輛國產零污染電動公車 上路
政院：死刑存廢未形成共識
蔡彭會 彭淮南：勿作過多聯想
自殺獲救 男子竊車被逮
嚴控食安 南京買添加劑要登記
減肥不吃蛋白質 恐瘦了事業線
中經院辦加入WTO十年研討會
隔13年 公牛闖進東區冠軍賽
陸媒社論悼川震 暗挺艾未未
王建民好投 飆速146公里
水庫解渴 第2階段限水擬延期
美：老賓自以為安全 沒想逃跑
馬總統：限水停耕需補償農戶
陸正父：憑什麼廢死？
泡芙下藥性侵 遭檢起訴
六輕又燒 雲縣府要求國際檢測
山區下雨 高屏溪流量升高
70萬童托育安全 靖娟籲正視
彭赴小英會 吳揆：應有的禮貌
袁健生：免簽不受美牛事件影響
小英會彭淮南 綠：請益之旅
大前研一將來台談震後企業合作
長期陪練 詹詠然父肩動刀
直航票價難降 交部：機位不足
行銷金門 大學生尋訪傳統工藝
成醫研究 治痴呆藥物可助戒毒
重拾信心 阿里山旅遊總體檢
微風接手阿舍 降價打頭陣
挺幸福家庭聯盟 高市議長連署
天降甘霖 水庫旱象稍解
受詐後變柯南 納豆防詐配音
有庫存 台塑：火災損失不大
弱勢盤整 台幣午升1.15角
台捐款美洲組織 助海地重建
本季大面板出貨 2位數回升
4月美遊戲機銷售 微軟奪冠
郭泓志不想退休 經紀人掛保證
廣東破獲地下錢莊 涉案95億
宴僑胞 副總統為馬總統拉票
多元安居方案 藍綠立委再槓
副總統：台灣護照變飛輪牌護照
金鼓齊鳴 南華大學巡迴演出
觀光發燒 吳揆喊目標7百萬人
小英：會彭純請益 勿炒作副手
美學者研討美台關係提建言
宜蘭網購多付運費 立委盼改善
布袋遊艇港 5艘遊艇註冊停泊
杜絕變相色情 新北重罰網站
遭指租地不復原 平鎮公所澄清
腳趾壞死 高壓氧挽回截肢命運
台股收盤跌27.07點
男子魚肉鄉民 列治平送辦
防缺水 產業宜提高水回收率
林哲瑄拗3保送 演出第10盜
44萬新移民 總統籲共同打拼
勞委會：照顧外勞很先進
台股跌27點 收9006點
5月台指期漲6點
印尼花生豆 驗出超量黃麴毒素
募得22億 紅會與日討論運用
核安與投保 江陳會規劃簽署
類股輪動 守住9000點
新移民之女 國小模範生
藝文看板 黃宇琳3天演9齣戲
高市力爭拓展兩岸航班航點
5月電子金融上漲
總統就職3年記者會 移師台南
吊臂砸車 北市全面工地勞檢
7科系學以致用高
北京故宮又出包 被爆私人會所
六輕又大火 經長火大
打熱錢 陸再上調存準率
防登革熱 向國小扎根
HP雲端服務獲SAP合作認證
南海爭端 越南籲和平對話
調查：受訪 6成深感物價漲
謊報炸彈 精神病患判監護3年
王文淵出面滅火 集團股價小跌
總統就職3週年 美眾議員致賀
瞬間永恆 謝三泰用鏡頭寫話題
越南放寬入出境申報外幣限額
三大法人賣超台股41億元
QE2退場 美元看俏美股勢危
甘肅爆炸60傷 嫌犯報復縱火
腸病毒高峰期 勤洗手保健康
富比士中國名人榜 劉德華居首
通訊業產值102年破1.5兆
白冰冰：國際特赦組織多管閒事
積水孳生孑孓 最高可罰6千
越南外勞偷豬舌 遭活逮
吸引劇組拍片 南市設影視中心
像對親人 星遊客誇台灣公務員
Selina露手臂 清涼入鏡
肉品邊境抽驗 6批含瘦肉精
偷遍台大 賊落網
日租套房 北市將加強取締
新台幣兌美元升0.5分
1/4中小學生 沒做過家務
巴國驚爆 塔利班：報復首部曲
暴力討債 警逮5嫌
胡：防乾旱後水災 推各區演習
金門國家公園展館延長服務時間
潭仔灣偷渡 海巡逮10越南人
幸福四部曲 家扶籲多陪小孩
勞委會：近期第4次派遣勞檢
毒販踩屋頂逃 摔落遭逮
WHO爭議 藍綠針鋒相對
推廣高球 曾雅妮捐10萬美元
槍擊案偵破 苗栗加強校園維安
克澳將 盧彥勳釜山晉4強
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
彩券當垃圾 清潔隊協助尋獲
六輕又燒 台塑：無毒不致公害
反光鏡疑現彈孔 警方鑑識澄清
飢餓三十 陳綺貞盧廣仲代言
金浦飛北京 7月起1天4航班
台新金策略 保守轉積極
翡翠水庫進帳 增6天水量
中南部山區降雨集中 水庫解渴
男子欠錢不還 摺疊刀傷人
小四生漫畫獲獎 做家務更賣力
立榮客機降偏 飛安會完成蒐證
毛地黃花盛開 有毒勿採
南韓利率意外不動 觀望氣氛濃
拖吊車司機酒駕 竟是通緝犯
美簽繁瑣 旅客不來
來台47載 侯發德輔導新移民
彰化劃濕地 下週開說明會
投票e指通 電子投票從小紮根
湖南千人示威 掀翻警車
美電玩銷售增2成 索尼跟不上
鯨豚迷航漁港 導引游向外海
出口激增 德經濟成長超預期
夏川里美產後首場獻聲台灣
麥寮5訴求 限期六輕改善
釜山挑戰賽 盧彥勳逆轉晉4強
台新金：新台幣不致再快速升值
全球軟體盜版金額增 中俄猖獗
金曲入圍公布 周董勇闖7獎
小朋友拉琴慶生 胡志強驚喜
印度政壇巨人殺手 親民如大姊
高市山區大雨 有助紓解旱象
央行干預 新台幣小升0.5分
六輕再傳意外 地方開罰2百萬
海碩盃女網賽 明年WTA等級
數據說話 大陸確定未富先老
開贓車分工搶皮包 2嫌落網
鋒面降雨 台南水庫小進帳
大陸建行：台北代表處開業
歐巴馬提案 聯調局長延任
金門迎城隍 天降甘霖紓旱象
盧彥勳擒澳將 釜山晉4強
六輕火災 產險業者明勘查
高溫 六龜蓮霧裂果價格跌
西原理惠子 靠賺錢換元氣
邱文達撰文：讓台參與世衛合作
核災應變區擴大否 7月定案
北市低收戶買電腦 社會局補助
性侵男童案 狼師判賠9百萬
學藏文 台女達蘭薩拉上吊
兩岸創世界品牌 江丙坤帶頭衝
六輕再燒 經長：依法從嚴處理
住宅建照樓地板面積 增近3成
中市創意季 歡迎學生秀點子
走私幼熊吵嚷 泰警機場擒獲
集集攔河堰進帳 雲彰稻作受益
巴國塔利班炸彈復仇 80死
警破簽賭站 嫂叔檔為首
台塑致歉 蘇治芬：應向縣民說
政院：森鐵安全無虞才復駛
大擺喬遷宴 海南副局長變科員
總統嘆母愛 看阿甘正傳落淚
外籍生中文演講 趣味橫生
單株抗體醫藥市場 業者紛投入
民生物資價格變動 網路看得到
台塑評等暫不受六輕失火影響
金門降雨 湖庫進水20多萬噸
泰紅衫軍示威 內安法恐延長
鎖定建商暴力討債 主嫌列檢肅
iPad2來台 再等等
國民黨：護主權 小英抹黑栽贓
客運驚魂 老婦壓車底獲救
放流香魚疑遭毒手 警加強巡邏
拚觀光 觀傳局到上海宣傳
奢侈稅 年輕人買房中高齡退場
六輕失火 經部：兩大缺失釀災
蔡彭會受關注 央行冷處理
今彩539開獎
6不合格營養餐僅1件CAS肉
戀戀舊山線 蒸汽火車再現
香港美食賽 男大生奪超級金牌
電子發票試辦 民眾還不習慣
馬總統視訊會 邁阿密學界關注
大樂透開獎
中山大北大締盟 校名版本不一
你限購我換車 北京新車買氣增
北部雨少 限水時程周一拍板
父母親戚逼賣淫 智障女墮胎
高港貨櫃疑爆炸起火 4人送醫
金管會：投信下單手續費應合理
搶資源 北極軍事緊張升高
水利署：曾文越域引水仍在評估
詐騙集團躲警緝 1嫌墜樓不治
堰塞湖無危險性 將設監控系統
杭州許三多 害了大批女幹部
熱錢助成長 香港過熱風險升溫
經濟走強 歐元區通膨料將走高
蔡彭會 彭淮南已向總統報告
印度地方選舉底定 左派勢微
新店地下瓦斯行 鋼瓶多逾期
藍：綠以中國台灣參加世衛會議
會面引聯想 有蔡彭會無蔡彭配
代銷公會：大選後房產恢復生機
單國璽捐包 募2百萬助失智症
10錦賽 台3撞士進32強
回收廢電視冰箱 7月起申報
邱毅打秋興牌 楊：未接觸
對日賑災捐款 總統：逾59億
蘇蔡會有譜 蘇貞昌：已連絡
基隆河捕魚 北市府：柔性勸離
林韋伶洗車陪吃飯 188萬
逼簽性愛契約 不當小三炒魷魚
今彩539 頭獎1注中獎
燒整天 內門林地火滅了
大樂透頭獎 無人中獎
新北全民減重 挑戰136公噸
貨櫃疑爆炸起火 4人輕重傷
總統就職3年 美國會展現支持
美國4月消費者物價漲0.4%
迴車道怎麼設 立委要求統一
防產後憂鬱 答案可能在催產素
KTV互毆 王世均判6月
自由車總會坦承擬禁藥嫌疑名單
反攻功敗垂成 興農苦吞5連敗
總統令 國軍上將人事異動
財務缺口大 旅遊誌旅行社勒停
日釧路市贈雙鶴雕 王金平大樂
撙節開支 英政府賣頂級藏酒
賽德克巴萊 海外市場獲助力
兄弟當刺客 桃猿讓出首位
備詢時上噗浪 葉慶元道歉
邀葉楊對話 總統：勿放棄參與
鋒面到 曾文南化進水破千萬噸
鋒面降雨 石門水庫旱象稍解
吳健保：爭取暫緩執行 不逃亡
特赦扁？府：沒考慮
總統令 二中將升上將
李光耀吳作棟宣布離開內閣
總統：銀髮族外籍神職搭車半價
會見彭淮南 蔡英文：彭是公共財無關選舉
北京故宮竊案 58小時偵破
江西大旱 鄱陽湖面縮82%
國際特赦組織 關切中國言論自由
日核電站工人猝死 原因不明
及時雨／全台水庫進帳 6千萬噸
台紅十字會和日方簽合作備忘錄
10錦賽 吳珈慶力爭大滿貫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
電腦出包 美移民簽證抽籤重來
西班牙慘案 女子被殺斬首
傳受傷逃亡 格達費現聲否認
副總統抵巴拉圭 僑胞熱烈歡迎
敏感時刻 老蕭出訪超低調
ICC申請逮捕令 劍指格達費
巴西人權有改善 社會仍不平等
科技和銀行股領跌 美股收黑
歐成長加速 國際油價上漲
銀行股走弱 歐股收黑
金價跌 銅價續漲
Intel科展 台生表現亮眼
出席WHA 邱文達今抵日內瓦
三陽忠孝大廈法拍 商辦風向球
中華民國百年圖片威瑪展出
鋒面持續 西部東北部豪雨特報
美眾議員賀馬總統就職3週年
山區大雨 高屏溪逕流量升高
劉海若意外 英重罰肇事公司
久違孫耀威 明演唱會驚喜現身
防更大洪災 加曼省將鑿堤
錦旗現白字 北京故宮又生波
賓拉登藏身處 搜出大量A片
電影預告沒分級 孩童惡夢連連
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
鴻海首季合併獲利率指標 走低
總統就職3週年 吳揆記者會
重慶囚犯 唱紅歌可減刑
世衛爭議 總統籲全民團結
葉金川：台灣站上舞台
蕭副總統：台經濟 中度成長
立委波蘭行 交流成果豐
結構債保單投資風險 須留意
愛上投籃機 楊麗環要辦比賽
王丹：台灣教育應拉到國安層級
國家公園排名 墾丁遊客最愛
感恩義賣 助身障童自立
長沙街工地 驚見乾屍
新竹山區降雨 寶二水庫再進帳
自殘規避查緝 通緝犯無法得逞
陸製銅版紙 歐盟徵雙反關稅
ECFA 機械投資年增逾7成
馬辦：部落格用恰當名稱
海科大校慶 總統允造實習船
因應老齡化 粵照顧長者有獎勵
國安會：建資料庫掌握陸資來台
缺水 鳥兒乏生機
阿甘路跑嘉年華 培養樂觀人生
中油汽柴油 下周可望降4角
沈呂巡說明05世衛邀請函
日濱岡核電廠全部停機
印尼燒芭 煙霾襲星
適應職場關鍵 態度與學能
節能省水作環保 郝盼生活落實
巴拉圭慶200年 祝賀團紛抵達
施明德：沒理由特赦扁
金門藝文特區 老街展風情
毒犯衝突槍傷同夥 警送辦
朱立倫訪工廠 盼勿浪費水資源
旅遊誌勒停 旅客全額退費
兩岸合體 共推武夷遊
稍解渴 全台水庫進帳6千萬噸
全台水庫進帳 約6千萬噸
陳俊秀連3場安打
金門立委初選 國民黨辦民調
台灣民藝 風靡美童
選舉海報處處 曼谷人抱怨連連
大陸礦泉水 喊漲
點燃生命之火 家扶助脫貧
英特爾科學競賽 台生奪8獎
鄭容和破例 帶徐玄見媽媽
升資考減班 台鐵：行車良好
溫馨5月 電影圍繞母親多
女童誤傷同學遭排擠 家長陳情
陸總參訪美 成員透端倪
總統：台灣對外貿易 百花齊放
保險業擬可適當運用個資
擬適當取個資 保險業務解套
滬養狗年費降價 年繳2300
天后歌手阿妹 被好友猛爆料
救地球 呂秀蓮學騎腳踏車
10號球賽 台2撞士進16強
全國蘭花展 美不勝收
母嬰醫院 助媽媽哺餵母乳
疑妻外遇砍殺 男判10年
魔法少女席琳娜 告別迪士尼
聽奧紀念館養蚊子 將加強行銷
環團府前訴求電磁輻射安全
感情生波跳樓亡 男友被壓傷
中職雙延賽 15日雙重賽
福島核電廠 第3名工人亡
德基水庫水位升 有助解旱
嘉德春拍 香港藏品天價成交
徵鮮卓越就業博覽會 中市登場
海角七號 信保基金成國片搖籃
送瓦斯A錢 男涉業務侵占
亞藝工作室虛偽招代工 遭罰
延續香火 陳秀卿子選立委
劉翔7步跨欄 上海見真章
花縣發文具券 助弱勢童向學
身障者就業 可申請職務改造
蘇俊賓：感謝綠營肯定藍營人才
風神九九 胡志強與民眾歡聚
醫院接生男嬰比超高 衛署將查
手持鐵棒破鐵窗 鐵工廠遭竊
許銘傑無失分 陽岱鋼敲安打
中央氣象局 氣象報告
10號球賽 台2撞士爭八強
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
陸：不與西藏流亡政府對話
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
竹市遊覽車撞橋墩 10傷送醫
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
推廣學習城鎮 社大齊聚切磋
釜山網賽 盧彥勳無緣爭冠
工地乾屍 疑街友凍死
林威助襲擊 陳偉殷艱苦首勝
經營運動賭博網站 男子送辦
歐盟徵銅版紙雙反關稅 陸抗議
世衛稱謂 府籲綠勿掠人之美
丁守中當選中華籃協理事長
蔡蘇會 蘇貞昌：談什麼不設限
王如玄：基本工資調高將逾3%
歐巴馬：開採阿拉斯加石油
開放性別篩選 醫師意見不一
請教彭淮南 小英：朝野都有權
微型機器人競技 比小比靈活
支付寶易主 雅巴爆舌戰
環保署指控說謊 蘇治芬：遺憾
阿里山公路雨後落石 行車注意
環保節能車賽 大專生各顯神通
調查：45%港人用盜版軟體
鹽埔漁港火燒船 無人傷亡
疑遭縱火 9機車被燒毀
兄弟雙重賽 捕手大挑戰
雨量不小 南庄達豪雨標準
計畫生育 陸專家：政策應調整
呂秀蓮：選舉不能變成選美
發現囊腫纖維療法 華裔生獲獎
劫財劫色 男子落網
雨水挹注 大樹攔河堰供水增
施達樂寫浪花 靈感自檳榔西施
前4月 陸用電量增12.4%
金門迎城隍 蜈蚣座創金氏紀錄
釜山網賽飲恨 盧彥勳遭淘汰
挑戰主播 楊謹華播台視新聞
總統：縮短東西部差距
媒體索賓拉登照 美政府拒速審
10號球賽 台撞士全軍覆沒
真貴 60年茅台酒賣390萬
邱文達抵日內瓦 為台灣發聲
今彩539開獎
參加活動被跟蹤 陳瑩報案
兩岸電影人 敘分隔後情感
1億美元 台商投資大陸LED
新聞小百科：蜈蚣座
保下游大城 密西西比河擬疏洪
王金平見嬌鶴 期為台招好運
殺歐巴馬 傳老賓擬美大選下手
防治愛滋 溫昇豪任愛心大使
千餘人考中央社 台科大拚場
不堪高油價 美將增產境內原油
港導陳可辛坎城秀新武俠片類型
今彩539頭獎1人獨得
新北滅飛 自製捕蚊罐環保有效
王金平訪日 日防衛副大臣道謝
訪巴拉圭 蕭副總統遞特使國書
IMF總裁紐約被捕 被控性騷擾
高通膨爆民怨 南京數千人遊行
兩岸直航北京談判 民航局長領軍
提高生育率 學者︰趁機鼓勵搶生龍寶寶
官辦戀戀巴士 千人搶80名額
大陸十年內 海外投資2兆美元
美華裔女律師命案 12年後偵破
今年台幣升5.49% 亞太居冠
中國解放軍參謀長 時隔7年訪美
日月潭稍解渴 缺水危機仍在
故宮盜寶嫌犯 骨董扔垃圾桶
海交會 首設ECFA早收區
警告521末日 老翁散盡家財
侯發德神父無私奉獻關懷新移民子女
溫家寶將赴福島 慰問日本民眾
藍營徵召選立委 錢薇娟考慮中
山寨版台糖 泰國進口可辨識
邱文達試坐WHA觀察員席位
陳長文走訪日災區表達台灣關懷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陳可辛創21世紀版武俠片
巴拉圭閱兵 天雨民眾拿椅遮
巴西平板電腦減稅將嘉惠廠商
周美玲電影展 6月紐約開幕
侵犯兒童隱私 遊戲網站賠天價
建國百年 阿根廷辦客家文物展
鋒面持續 全台豪雨特報
兩岸情感 台灣歌手唱紅大陸
直航增班協商 首次局長領軍
增班下一步 爭取陸客來台中轉
IMF總裁涉性侵 疑逃亡被捕
梅雨來了 二階限水有望延後
鋼鐵石化 大量回收水資源
面板業積極節水 最後關頭買水
不當性行為 IMF總裁有前科
越南殺象奇案 飼主涉案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
想方設法 PCB廠抗旱老手
發揚中華經典 台中濟南連線
爆胎釀禍 國道小貨車翻覆2死
李光耀退出內閣 緩和選民不滿
總統帶頭騎 號召青年壯遊台灣
陸中小企業困境 甚於金融海嘯
優惠房貸 適合月入9萬以上
國防部：人事案無派系之分
越南早餐 多樣美味
華語教學認證考試 開跑
桃源災害潛勢 6月初前完成
歐理會主席訪陸 尋求合作
禁性別篩選 衛生署加強稽查
遏性別篩選 立委促多管齊下
救大城棄小社區 路州洩洪
救災更專業 青輔會培訓志工
平板大戰逼近 通路電信業備戰
保護地球 打造低碳社區
利誘猥褻女童 總舖師函送
美將以多項罪名移送IMF總裁
陸總參訪美 擬建新軍事關係
胡金龍代打槓龜 40天沒安打
坐著答話 試委嘆準公僕態度
中油:明起汽柴油各降4角
迎端午 高雄市龍舟點睛
3日來 水庫進帳8700萬噸
陳俊秀棒子火熱 再揮雙響砲
天降甘霖 吳揆欣慰旱象稍紓解
建國百年 旅韓華僑健行慶祝
免陷安全困境 陸：中美需溝通
兒童在家獨處 隱藏危機
吳揆感謝新住民媽媽
台塑明起汽柴油降4角
環保與愛 消基會歡慶30歲
蕭副總統：助巴黃豆銷南共市
重慶建亞洲最大筆記型電腦基地
人行抽銀根 陸企資金吃緊
世衛案小英批 府：18趴翻版
抗通膨 南昌人購金不怕金價漲
公公嚐家傳菜掉淚 媳赴大陸學
小英：和蘇見面 談黨整合團結
金門拚觀光 擬推碉堡古禮迎親
國民黨高市立委初選 民調開跑
中職3賽事 因雨全延賽
綠：執政時從未接受中國台灣
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Rain抵台 粉絲熱情相迎
黃金週線收紅 逢低找買點
逼貓吃幼鼠 生命教育再亮紅燈
歐對陸銅版紙雙反 學者批評
入會書曝光 北京故宮爭議不停
前妻偷吃生女 獄中夫求償勝訴
出海口跳水 男子亡
華江碼頭年底開航 板橋通八里
孔子協會成立 孔垂長任會長
美檢方正式起訴IMF總裁
連3天降雨 嘉義限水延後
宜蘭綠博閉幕 童玩節7月登場
一犬政策 上海15日實施
研考會：民眾肯定兩岸關係改善
鄭立中：兩岸關係不能倒退
台灣之子無戶籍 法官陳情監委
休憩不忘環保 公園訴求節能
張昆生任陸外交部長助理
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無戶籍國民悲歌 監委籲重視
大陸蘋果汁生產出口 世界第一
憂食品安全 珠海居民自種菜
小賈斯汀來台 機場溜滑板
梅山天主教堂山泉水 源源不絕
國際家庭日 百對新人步禮堂
學校獲贈有機米 足供1年午餐
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
找回老同學 重溫小學時光
考季到 考生祈福求功名
北市水鄉庭園開放 循環做節水
海葬賓拉登後 美航母訪菲
國際家庭日 周美青愛家宣言
陸員工商務研習 縮短為1個月
幸福家庭義走 喚起家庭價值
跆協改選 許安進接任理事長
胡志強義走 鼓勵民眾表達愛
中央社募強中手 碩博士擠窄門
陸最大金幣 三千多萬台幣拍出
黑衣人出頭 坪頂國小偶戲奪冠
楊淑君聽證會 預定7月召開
宜蘭深溝井水佳 民眾樂取用
六房媽過爐 動態導航見實況
胞兄酒駕弟嗆警 被法辦
中部稍解渴 第2階段限水延後
促銷學甲西瓜 賴清德喊讚
首次北北基聯測 下週六日登場
楊淑君仲裁若輸 台灣恐遭停權
泰谷經營權之爭 億光正式宣戰
學者：馬兩岸政策滿意橫跨藍綠
中美軍事溝通 機制建立難
限制原住民通婚 陳瑩要求道歉
總裁亂性遭起訴 IMF受衝擊
品牌與通路 台商最大考驗
世衛案 馬：公平檢視非牽托
龐然路樹突倒塌 砸中小客車頂
馬總統探視 李泰祥高歌感謝
推兩岸關係 政府主權立場未退
振興北海道觀光 王金平高人氣
馬辦：部落格不用不妥字眼
陸總長陳炳德 啟程訪美
藍：現任立委多盼採對比民調
WHA出席證稱教授 國際慣例
疑性別篩選醫院 衛署擬送檢調
啦啦隊亞洲賽 台灣獲4獎項
陽岱鋼掃雙安 日本火腿衝首位
邱文達：砲口一致 向世衛抗議
王金平返國 訪日行程圓滿
IMF總裁被捕 總統路夢碎
音樂才女朱宏姿 奪7校榜首
亞塞拜然征服歐洲 歌唱賽奪冠
新說：史達林主導羅斯威爾事件
台灣抗議世衛 內容將非常強烈
衛署：WHA名牌沒有部長頭銜
百花入館競「爭豔」
全台大雨特報 防瞬間降雨
再見了！全球資金行情！
十年後的未來？PTT鄉民噓爆！
4月全體券商盈餘 增加26.22%
解放軍總參訪美 美中軍事交流回溫
君品酒店 「普羅旺斯 亞維儂之月 」以山居歲月著作為靈感 料理純正普羅旺斯道地美食
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台北花園大酒店推出粽子禮籃 「法式功夫鴨腿鹹粽」「羅漢五穀素粽」中西/葷素 多元化登場
標籤化族群？廖萬隆爆歧視！
馬英九夜宿台南 談「初吻」嚇一跳 !
龍捲風經認定為天災 可理賠
北京故宮 為「撼」祖國強盛錯字道歉
言論自由／不得主張共產分裂國土 刪除
「2011洄瀾國際鐵人三項精英賽」暨「花東縱谷百大珍珠票選活動」
霸凌風潮起，恐出私刑者
幫卡債族 金管會要銀行提誘因
民眾不服紅單 可到地院打官司
三陽忠孝大廈法拍 創4高紀錄
世衛矮化 邱文達遞抗議信
直航增班樂觀 紅眼航班免不了
紅富海吸金案 3主嫌求處重刑
上市公司首季合併財報皆申報
霍金又發驚人語：無天堂與來生
台新聞局長：WHA台灣從Taiwan,China到馬政府Chinese Taipei
8年抗戰 「台塩生技」搶回商標權
臺銀65歲生日521邀您樂活 小發票換大獎
持台灣護照 遭拒絕進入WHA會場旁聽
IMF總裁涉性侵 投震撼彈
手機恐危健康 歐擬推校園禁用
埃及外長當選阿盟新秘書長
醫盟推動台灣參與其他世衛會議
抗議世衛矮台 爭取友邦支持
狙賓後 美巴關係陷兩難
台灣電電工會訪越受重視
台股開盤下跌13.87點
桂綸鎂范曉萱 武林高手？
北市公營住宅 4年蓋4808戶
范冰冰飾韓片神槍手 眼神溝通
又見阿郎 江宏恩升格當爺爺
營救判死小販 陸民眾捐款上書
台索太陽能合作 總統盼推廣
新台幣盤初小貶0.1分
立委提防暗殺條款 江宜樺保留
江宜樺：婚姻戀愛自由
會巴老友 蕭副總統：加強合作
學無止境 朴施厚樂當大學生
直航票價高 毛治國：爭取航班
京滬高鐵 車速票價同降
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
傳豐田釋單 台車界：不太可能
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
副總統︰台巴將創更多百年榮景
南韓死亡肺炎 前例多多
老賓死後 美參院大老首次訪巴
增班若成 直航票價再下殺
吳友欽就任金門副縣長
縣市合併 高市議員批脫軌
台灣經濟自由度 全球25
加強服務 增設法蘭克福辦事處
台巴紀念郵票 見證兩國邦誼
老賓下落 阿富汗前情報長早知
三陽忠孝大廈 法拍41億
韓媒：羅添宏 韓文化傳教士
孫大川：禁原漢通婚 觀點狹窄
過度擔心輻射 可能導致反效果
健保局7月起 試辦論人計酬
告別恐同 社團盼立法
伊正演名醫 1天29場接生戲
報告：台灣為亞太第7大經濟體
IMF總裁涉性侵 警採DNA
寄子彈恐嚇民代 判刑2年
法規案一市兩制 胡志強退件
陸客夠闊 在韓血拚奪冠
歐元貶 歐財長今明會晤
觀望 跌破9千點
總統：台參加世衛 資產非負債
副總統抵巴拿馬 僑胞舞獅迎接
艾未未會妻 被關地點仍是謎
磋商經合 北韓高層將訪陸
立委自願下半年不加薪
古畫郵票失真 周功鑫要回收
黃越綏選總統 主張公投建國
瓜國集體屠殺 墨毒販涉嫌
性別篩選 衛署：2個月內查明
台鐵考試影響發車 毛治國抱歉
高雄港貨輪起火 13船員獲救
休旅車撞入店家 駕駛燒死
竹市傳虐童 社會處介入
優惠房貸 立委籲取消年齡限制
河南男子殺全家 求速死
肉含禁藥 新北：未及時被告知
學者估卡債地下社會150萬人
運將刺死前妻 主動投案
橘子啟動無動力帆船計畫
CAS含禁藥 消保會：已處理
防性犯罪 泰取締情趣用品倉庫
中市防汛 區長前線指揮
高銀增資30億 議員憂財團化
錦旗錯別字 北京故宮道歉
肉含禁藥 朱立倫：廠商嚴懲
外資匯出 台幣中午貶值2分
文具券未兌領 花縣府：協助
榮院被指血汗 退輔會要改善
防竊 故宮確保零事故
羅國輝猛打賞 貢獻3打點
慶建國百年 奧斯汀華僑園遊會
浪子回頭被押 警循簡訊救出
中常委辱原民 藍擬祭黨紀
麻吉 蕭副總統願為巴拉圭代言
最佳投資環境 台灣亞洲第10
古畫郵票失真 郵政：排版設計
律師：司法院不實 霸凌卡債族
台股收盤跌94.9點
法蘭克福設處 助旅遊經貿
農委會：違規3次撤CAS標章
立院初審 放寬船員資格限制
開低走低 台股收跌94.9點
台灣是美國在亞洲第3大債主
IMF總裁性醜聞 歐債會蒙塵
追價無力 台股跌破月線
Panasonic將在台設廠
外交成果展 珍貴文物亮相
羅斯28分領銜 公牛狂奔滅火
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丁國琳遭網友恐嚇 警受理報案
聯準會：考慮退場措施嫌早
膚色褲遮身 大東笑說像包大人
台商：直航增班 要符合需求
假車禍警拆穿送辦 檢不起訴
5月電子金融齊跌
西瓜爆炸 滬學者：生長劑過量
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因公殉職優惠存款 2趴
CAS肉含禁藥 監委調查
CAS肉含禁藥 北市加強查驗
四技二專統測 今寄成績單
及時雨 5月前不採2階限水
學吃苦 台大生攀喜馬拉雅山
觸控需求爆炸 台廠需強化優勢
肇事機師遭調職 獲賠36萬元
三大法人賣超台股91億元
募兵添誘因 4年即享退輔
掉落13公尺坑底 工人送醫
彰市特色小吃 1機在手吃透透
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外資上周買超137.14億元
論人計酬 醫改會盯品質
董事長獻唱 洛僑駭翻天
超額備貨 面板漲價恐曇花一現
通婚說遭議 廖萬隆澄清道歉
旭硝子開發出0.1毫米玻璃
推都更 北市擬採財團法人型態
關懷偏鄉醫療 路竹會翻山送愛
防氣候災難 學者倡設因應小組
內湖高中水球戰 逢抗旱停辦
美齡宮辦酒席 文物保護遭質疑
美食博覽會 爭艷館辦流水席
金大李奇茂藝文中心開幕
東西偶像Rain小賈斯汀離台
助貧 佛光會加捐1.7萬
家藏百萬金飾 獨居翁拒就醫
肩頸腫像粽串 結核菌作怪
新台幣兌美元貶1角
骨頭痠痛走路難 原是乳癌轉移
青少年逐夢 陳彥博勉踏出腳步
全球百大快連網城市 日占6成
凡迪時裝秀 首爾禁秀皮草
減緩市醫護士荒 朱：加薪5%
巧虎進校園 助童趕走腸病毒
建國百年論壇 世界菁英聚台灣
綠譴責歧視原民 廖萬隆致歉
國際人權都市論壇 高雄與會
首波梅雨 翡翠供水多15天
中山大學2校區 16年夢成真
竹市虐童案 母25萬交保
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蔬果雕創作 女神卡卡成題材
中央氣象局氣象報告
沙外交官遭槍殺 塔利班喊好
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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夫中風 老妻經營六合彩遭逮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
WHA開幕 陸衛生部長未出席
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公保年金化 銓敘部提版本
吳念真布袋拍片 鄉親送海鮮
Panasonic桃園設新廠
山老鼠偷牛樟 辯還父喪葬費
波伽利3度來台 歌聲喚陽光
視病猶親 醫學生偏鄉義診
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情關難「過」 情人撞前夫送辦
持空氣槍射貓 美籍牧師判無罪
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陸茅台鎮霸道 不賣酒就搬走
黑鮪魚量少 東港生意反變好
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童言傳愛 新北學生為日本加油
標售公糧 農糧署：防炒作
醉父性侵女兒 遭揭發判10年
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川震重建 台紅會甘肅援建完工
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消防不合格 內湖3補習班上榜
守護嬰兒祭 布農奶奶獲表揚
土台客？ 金城武：沒什麼不好
南市學校午餐 驗出抗生素
一家人搞錢莊 放款討債全包
偷拍黃晴曉 徵信業者判刑
盜砂石回填廢棄物 1人收押
東縣買回焚化爐 盼中央補助
申請旁聽WHA 台灣團體遭拒
學校午餐出包 教部盼上游控管
世衛宣達團遭拒 辦事處將協助
小英18趴爭議 綠槓上邱毅
RIM召回約千台黑莓平板
世衛拒台社團旁聽 綠委促交涉
國4旁土石崩落 議員要求改善
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孩童多尿夜尿 恐腎病警訊
從台灣出發 力挺棒球回奧運
台灣聲音參展 展現社會生命力
糖糖姐姐求轉型 改名談以喬
國小疑食物中毒 12學童送醫
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棒壘回奧運 大聯盟是關鍵
水槽藏屍 星居民擔心喝血水
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深耕台灣 星展銀總部開幕
鳳梨頻遭竊 鄰里互助逮1賊
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菲購美軍艦 以抗美英雄命名
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六輕大火 崙背東勢要求回饋
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五股槍擊案 主嫌投案
世運涉貪 高市前官員判19年
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六輕大火 台化日損544萬元
前官員索賄遭重判 高市府尊重
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陸博物館去馬列 回歸歷史正統
戴克辛之妹 為泰黨推選總理
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國中生全武行 家長竟是舊識
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走錯路自責 遊覽車司機疑自焚
英媒：卡恩涉性侵 影響嚴重
陷三角戀 肯亞奧運金牌墜樓亡
卡恩性侵又一章 法記者擬提告
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夢幻早安少女組 盼在台開唱
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過港隧道測速 警方：沉痛執法
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溫家寶振臂高呼 幸福百花齊放
IMF陷醜聞 新興市場料抬頭
台抗議信 世衛祕書長派人收下
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胡錦濤促歐 承認陸市場地位
國防新聞：台計劃汰換魚雷
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職場歧視 女性臉蛋比腦袋管用
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百年來首次 英女王訪愛爾蘭
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范冰冰談張東健 好得不得了
慶建國百年 琉球台僑團高球賽
李光耀會梁光烈 談防務合作
命長命短 2萬元見分曉
世衛不讓旁聽 發言人室不知情
用電吃緊 陸提前鬧電荒
雞姦案罪名成立 安華6月自辯
抗議函措辭強硬 要求世衛改正
抗議世衛矮化 訴諸國際媒體
限制台民旁聽 我向世衛表不滿
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股票全面無紙化 還差16家
WHA首日 兩岸衛生部長零互動
INF總裁出庭喊冤 不准交保
貴為IMF主席 沒有外交豁免權
外媒報導：邱文達抗議世衛矮化
北京故宮會所事件 愈描愈黑
台灣修法 槓上中國「反分裂國家法」?
陸媒報導：蔡冠倫出殯 馬、吳贈輓聯
央行: 沒約外商銀行喝咖啡
乾渴 洞庭鄱陽湖底朝天
管碧玲：馬的「中華台北」宣告隸屬中國
北京故宮遭竊 周功鑫：台灣故宮就是保全公司
國防部盛讚義美聯電 雲端數位技術生動多元
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涉貪汙 穆巴拉克妻子交出財產
連七屆立委朱鳳芝 民調落敗
軍公教加薪 8成民眾憂物價漲
初選互控 王定宇李俊毅被停權
今起增驗廠商及學校CAS肉品
監所試辦 受刑人外出學烹飪
新竹市首次進入 國際會議協會榜單
江西台辦、中時集團領銜 「兩岸媒體會議」下旬召開
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民進黨：吳揆記者會「粉飾太平」
索尼PSN修復 流量暴衝斷線
外交部：已遞交抗議世衛矮化函
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
女性高潮揭祕 思春與愛撫
馬總統視訊演說列入美國會紀錄
美水患疑慮緩解 油價下跌
美禁內布拉斯加家禽銷台
川普宣布 放棄競選美總統
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陳炳德訪美 美中恢復軍事交流
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美議員賀馬總統就職3週年
倫敦台灣電影節 多部強片登場
斯洛維尼亞羽球賽 許仁豪奪冠
幕僚：蔡英文訪美最佳時機6月
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電影人坎城開趴 台灣展現活力
台股開盤上漲4.99點
台灣「參式」 阿根廷熱鬧演出
美航母訓練 日看好馬毛島
季辛吉新書論陸外交：務實利己
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國道爆胎甩出 駕駛遭輾斃
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福島情況回穩 美解除核廠監視
陸2億毒奶賠償金 去向成謎
南市國際龍舟賽 大雨中點睛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
直升機尾部殘骸 巴國同意返還
福島核電廠 海嘯前已出狀況
小港戴奧辛高 陳菊：評估遷村
總統：世衛正名 盼歐議會協助
吳揆：核安將列江陳7會
免費關島婚 8百對搶3名額
量能不出 台股8900失守
承包演習布景 竊國有地巨石
指考報名新低 千餘人不吹冷氣
MSCI台指數成分股剔除2檔
台灣助俄羅斯設數位機會中心
大雨電桿倒 北投千餘戶停電
空姐不滿調工時 民航局再溝通
肉含禁藥 業者喊冤籲管控源頭
慶母親節 丹麥婦聯會辦音樂會
阿里山大雨 駕駛注意落石
住宅率8成 澎湖擬擴馬公都區
星民眾懼馬國黑心豬肉
大電荒襲陸 蘇浙首當其衝
扭轉形象 台鐵辦攝影獎
屏東愛文芒果 上海4地宅配
貢丸含禁藥 高市擬開罰解約
防瘦肉精 桃園加強肉品採樣
海葬賓拉登航母將訪港 引關注
米之神助泰農 不貪婪回歸自然
衛署抗議信 要求世衛改正錯誤
真死忠 男子吃2萬多個大麥克
巴贈市鑰 蕭副總統︰人民榮耀
外籍生同飆中文歌 甘比亞奪冠
下重本 鮑魚粽百元有找
國安密帳疑雲 丁渝洲不回答
ECFA小組 兩岸產業對接
風力太陽能發電 路燈很風光
長鬃山羊洞房 最快年底有喜
美FATCA 金融機構為難
萬安演習 人車管制閉窗熄燈
經建會北美招商 開出亮麗成績
灌水脫手 注意房價陷阱
米之神感動 台人體驗有機泰農
淡季效應 NAND合約價續跌
台美核災應變合作協議已簽署
ECFA效應 助美企赴台投資
弱勢盤整 台幣午升5.2分
所得稅申報 不到3成
索羅斯首季殺出黃金ETP
外交部：抗議世衛函 措辭強烈
美舉債上限未定 陸再減美債
中部萬安演習 高鐵接駁車異動
北京故宮設會所 武警扮御林軍
高雄5月底不實施2階限水
吳揆：必要時限制某些乙烯出口
歐盟批准援葡 施壓希臘賣資產
陸客自由行 重慶成都列磋商
吳揆：行政團隊愈入佳境
抗議世衛方式 藍綠交鋒
女子說不出話 偏頭痛作祟
檢察官品操疑慮 列管24人
建老人公寓 滬鼓勵台商參與
9局下滿壘 胡金龍代打無功
總統籲定期核安演習 安民心
貨車失控撞行人 2大學生命危
長鬃山羊梅花鹿 威海透氣
台墨簽署數位學習中心捐贈協議
綠批經濟 藍駁不客觀
台股收盤跌27.62點
討債毆人逼脫衣 男遭訴
集中資源 茂德擬處分重慶廠
陸軍工兵疏浚 防汛期水庫淤塞
KKBOX進軍日本 6月上線
合庫黃金存摺 年底衝10萬戶
尼國掃除豬瘟 台灣功勞大
台股跌27點 收8884點
江丙坤：江陳 7會未定
5月台指期跌12點
核安演習 電廠全黑仍防災
包機加持 花蓮航站營運回春
頻尿焦慮 子宮壓膀胱惹禍
狹幅盤整 8900失守
5月電子跌 金融漲
劉媽媽帝寶豪宅糾紛 不起訴
邱毅再質疑小英 綠指烏賊戰術
貨車撞人群 2女大生命危
大陸中鋼總裁 被免職
寬頻進農村 陸官方將補貼
闖妻校潑液體 男子送辦
歐巴馬財產 至少400萬美元
男子討債滋事 警方檢肅到案
環保園區效能低 糾正環署
酒醉搭小黃 男持刀搶車遭訴
優質蔬菜受肯定 嘉義加碼銷港
調基本工資有違失 監院糾正
軍公教加薪預算 排入院會議程
三大法人賣超台股78億元
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兩岸3地 鴻海獲選最大民企
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王文洋：助青年脫貧 台灣更好
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齊白石天價百蝦圖 恐有疑問
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疾管局男員工 疑染肺結核
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打擊表現差 胡金龍下放3A
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選不選立委 錢薇娟考慮1週
水庫進帳逾億噸 旱象未解除
影像高雄創作營 東方奪金獎
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吳健保聲請暫緩發監 南檢同意
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中央氣象局 氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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SUPER教師 金門4人出線
江玲君邀助選 楊秋興未鬆口
港推手機旅遊程式 遊客更便利
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酒淹韓校園 3成大學生酗酒
正港台灣媳 越配自比蒲公英
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假借宗教詐財 乩童判刑定讞
反財團化 高銀增資案逆轉
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
丁國琳臉書遭恐嚇 警偵破
滬論壇 薛琦談兩岸金融合作
日本賑災募款 陳長文簽備忘錄
旗山溪改道 農地灌溉困難解決
世衛爭議 邱文達國際發聲
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反恐 陸籲尊重巴基斯坦主權
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跟上潮流 證交所也推特
學校午餐檢驗 教部求助農委會
懷孕沒 大貓熊圓圓照超音波
北韓伊朗共享導彈技術？陸避談
山基帶氣氛 統一更活潑
乾旱農損 西湖文旦落果掉一半
優存爭議 民進黨邱毅針鋒相對
慶佛誕 德里辦浴佛法會
3張發票參加路跑 有獎
日系車元氣恢復 韓系車應戰
MSCI降台股權重 影響不大
美：UN機構未曾片面定台地位
高血壓4成不自知 當心中風
技術會議 邱文達談名稱爭議
陸證監會：國際板快要順產
北台灣明防空演練 交管疏散
單車遊漁港 體驗海洋生命力
阿諾偷吃女傭 坦承育有私生子
大陸全球通降價 最高達51%
核安演習後送患者 全台首例
原住民通婚說 台東府會抗議
金管會加強監理保險輔助人
摸摸茶藏春色 少女為名牌賣淫
高醫與北大 兩岸醫學教育交流
就是愛臉書 菲9成多網民迷上
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把我變我們 陸學者籲兩岸合作
周守訓發聲 公視直播歐冠決賽
義地方選舉失利 老貝臉上無光
以色列代表：預計月底對台免簽
邱毅將告涉國安密帳 小英澄清
吳宗憲搭侯佩岑 接金曲主持棒
假驅魔真性侵 男判4年半
水庫埤塘進帳 桃1期稻不坪割
青年成家方案 總統：加強宣導
邱文達與美官員會談 重申抗議
直航增班確定 細節月底揭曉
不點交房產 燙手山芋少碰
菸害防制再修法 工會要求緩議
女神卡卡再搞怪 扮耶穌女門徒
男小三持性碟勒索 人妻求償勝
中標得日地 日議員反彈
婦腹有硬塊求診 赫見3顆腎
雨勢攀升 阿里山公路晚間封閉
工研院企研處長 彭裕民接任
小額信貸手續費 不同方案可選
關懷原民學童 周美青說故事
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校園票選最讚：止謠言不傳八卦
台旅會特殊名片 迎陸客
台灣電影代言人 任賢齊彭于晏
宏?痐w買回庫藏股2.1萬張
黨校演講 歐會主席：重視中國
央行：貿易條件非匯率控制
北北基將簡併免試入學
溪水暴漲沖走工人 搜救無所獲
形象清新 日藝人兒玉清病逝
法國尼斯網賽 盧彥勳首輪淘汰
全球會議排名 北市居亞洲第2
雨量破百 神木村幸無災情
今彩539開獎
大樂透開獎
蓋茲促非洲 致力張羅兒童疫苗
北北基登記分發 報到時間延長
抽驗不合格肉品 新北停用
陸配在地生根 熱心公益獲表揚
林園廠污染擴散 環局：監控中
廖萬隆言論惹議 藍移送考紀會
控制核災 東電修訂計畫
丁守中訪男籃 承諾作球員後盾
銀行賣保險 金管會：應高規
藍桃園立委初選 朱鳳芝敗
國小午餐含禁藥 雲林裁罰業者
美反對UN機構片面決定台地位
越配面臨遣返 專案核准居留
小英盼歐盟友人 持續聲援台灣
台灣增持美債 全球升至第6
打造艋舺時尚商圈 超越南韓
中華世青男籃 6月初移訓中國
失業問題遭監院糾正 政院檢討
男潑汽油欲同死 女機警吹熄火
健喬信元邁入癌症治療領域
遭監院糾正 勞委會：尊重
進帳有限 台南水庫未解渴
陸專家：房價將折半 連跌5年
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法官知法違法 監院2度彈劾
巴菲特大買萬事達卡21萬股
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最後一顆蘋果
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歐巴馬訪歐 愛爾蘭尋根
富士康將整合京津廊坊等廠
溫家寶訪日 擬先到災區
當代美國女性設計師Tory Burch 首次蒞臨台灣參加麗晶精品Tory Burch 形象店開幕
COLT PLUS銷售創佳績 週末訂單破百台 配備升級不加價成功吸睛 來客數成長100%
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吸菸者去了，誰是下一個？
德政？6/1取消小黃叫車優惠
民粹正義大勝！
兩岸當代名家書畫聯展 國父館展出
就職3週年 總統南大開記者會
阿諾與女傭生子 小三氣走正宮
WHA發言踴躍 邱文達明上台
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科學家打造人腦 十年可成
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防卡恩自殺 監獄嚴密監視
IMF擬適當時候與卡恩聯繫
戴爾獲利優於預期 企業支出增
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巴西首季筆電銷售勝桌機
模擬賽7K 建仔：控球好很多
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再施壓 加拿大逐利比亞外交官
蓋達新頭目 傳埃及阿德爾暫代
美財長：IMF需推代理總裁
新台幣盤初走升
上吐下瀉 30役男疑食物中毒
世銀：人民幣將成主導貨幣
王如玄：調工資 政府居中協調
總統：與帛琉推動魚類養殖合作
週六聯測 北市警提供考生服務
警訊現 美第2季經濟起步蹣跚
陳菊：願赴中國行銷精緻農產
6月底前 經長盼最多2階限水
中央氣象局氣象報告
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萬安演習 公車停駛捷運正常
阿諾婚外情之子 偶爾出現官邸
國際競爭力 南韓遠落後台灣
宏都拉斯將建跨洋鐵路
營建造紙較強 台股量縮整理
中部解渴 石岡壩洩洪
騎士獲NBA選秀狀元籤
核電廠旁居民 演練緊急疏散
政院：台競爭力躍升 國際肯定
英特爾：微軟新視窗將出多版本
北市去年食品查驗 99%合格
卡恩如下台誰繼任 外媒猜朱民
落石清除 阿里山公路通車
生醫園區旁 璞玉支持反對較勁
閩南語能力認證 6/10報名
猛打 林哲瑄3安打4打點
研究：睡不飽易發胖
老翁疑投河輕生 命危送醫
地主勾結業者 挖坑回填廢棄物
菲律賓軍力弱 美承諾助抗敵
陸肉價漲不停 專家估升息難免
防衝突 美軍擬駐韓西北島嶼
蕭副總統︰台灣醫援惠巴國人民
少女命案嫌犯 檢求死刑
阿諾風流債 岳父葬禮妻已暗諷
台鐵有獎徵答 抽黃金車票
灰色技能 逾8成上班族認同
外資看好 菲經濟區投資大增
專家：美中軍事交流各有盤算
資深藍委初選落敗 王金平惋惜
經濟回春 帶動旅遊市場復甦
集體食物中毒 役男12人送醫
總統盼生技產業大步起飛
渭水春風再加演 年底前進澳門
競爭力排名躍升 經長：不容易
江丙坤：陸服務業 台商有商機
訪中巴中心 朱俶賢受熱情歡迎
端節優惠價 台鐵加開12列次
水資源公共財 陳菊盼南高合作
阿諾風流債主 前空姐：不是我
消費糾紛 可仲裁調解
小三破壞婚姻 人妻獲賠40萬
上班玩臉書 當心老闆變臉
不擠升學窄門 技藝教育樂活
MSCI降台股權重 影響一天
專技高考網路報名 增臉書服務
生醫研發中心成立 6廠進駐
盤整 台幣午升8.1分
綠批邱毅亂提告 質疑資料來源
蕭副總統過境紐約 薄瑞光接機
被動元件Q2產值 季增逾1成
要犯名單擺烏龍 印度糗很大
六輕南亞廠管線 再傳火警
經長：廠商希望匯率穩定
溪水暴漲受困 登山學生獲救
越南反對陸漁政船進入西沙
提高菸捐 工會：剝削基層勞工
競爭力排名升 府：持續向前行
總統政見執行率 內政部達9成
指蔡英文涉國安密帳 邱毅提告
陸北斗衛星導航 明年覆蓋亞太
農委會：每2月檢查CAS產品
尋商機 台灣資訊業考察印尼
立委提名再民調 李彥秀：委屈
高華柱承諾爭預算 不惜去留
簽自貿決議 利巴拿馬蔗糖銷台
役男食物中毒 就醫幸無大礙
新北核安演習 機器人檢測輻射
剝皮酒店虛擬情節 榨乾恩客
蕭萬長抵美 感謝支持台灣
六輕事故多 勞委會：管理問題
廖萬隆請辭中常委 停權3個月
阿諾風流債 推特毒舌嘲諷
台股收盤漲60.75點
世衛爭議 副總統：冷靜以對
大學生攜手保護動物 拒吃魚翅
心臟停96分鐘 靠新儀器保命
青壯年嚼檳榔偏高 與職場有關
持槍魚肉民眾 5嫌依治平送辦
政府效能落後 洛桑示警
台股收漲60.75點
影視發展 文化部設司掌理
流浪犬園主陳情 高市允助遷移
溪水暴漲遭沖走 工人尋獲罹難
5月台指期漲22點
量縮不跌 台股拉尾盤
5月電子漲 金融期跌
徵才到校園 吳揆盼促進就業
IMF總裁案 法官來頭也很大
六輕火警 台塑：殘留氣體引發
台南水不給高雄？經長：不會
阿諾小三 拉丁女傭照片曝光
僱用非法外勞 最高罰75萬
北區藝術才能班 6/3報名
桃源堰塞湖穩定 將再引流
IFRS不動產列帳 公聽決定
議員等會勘 籲保存台北機廠
蘇蔡會敲定 小英：整合戰力
受困二子山 北醫6學生獲救
六輕再竄火苗 殘餘原料引起
華光占用戶 法院判拆
牴觸聯外道路 高港承租戶抗議
三大法人買超台股 3億元
公視董座解聘門檻 立委有共識
X光檢測失準 航警責廠商調校
高抗災通信平台 高市偏鄉無礙
林振國籲台港攜手 前進文創業
博物館大觀園 重溫古老記憶
海交會開幕 首設ECFA專區
石斑存活率低 缺貨到明年底
陳瑩率原民抗議 要求藍營道歉
蕭萬長：副手人選 尊重馬總統
綠批抗議信 外交部盼勿泥巴戰
中市國中疑食物中毒 7人送醫
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網路披個資 不罰朱學恆
房控政策 陸央行：大城市見效
人體試驗糾紛 長庚遭暫停申請
520不陪朱茵 黃貫中憶家駒
餵奶餵到睡著 母壓死嬰
遛狗也要顧環境 潮州設狗便所
台灣紡織展場 杭州揭幕
新台幣兌美元升1.5分
車禍後還涉恐嚇 獲賠少一半
基隆萬安演習 火車照常開
放大圖不失真 電子書新契機
假將軍詐財千萬 判刑4年半
六輕火再燒 燃點疑蒸氣管
熱狗要開唱 關穎火辣現身
高市消栓損毀 消局：1週修復
景氣暢旺 中科急求才
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故宮南院 嘉縣盼儘速動工
彰化花壇紡織廠大火
二龍龍舟彩繪 賴湧聰妝點古色
工藝設計館啟用 國際名品參展
政府效能滑落 學者憂心
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金管會：公銀互認現增應具綜效
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宣稱宇宙能療效 桃檢拘8人
高市第7選區 邱毅對決趙天麟
抗生素濫用 北京整治
美建議排放輻射水？ 日否認
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監視系統像隻狗 自動偵測異常
iPad2來台 下週有機會
國中生轉個彎 學技藝更樂活
有效防疫 中研院促設百億基金
競爭力進步 馬：高興一晚就好
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中央氣象局 １週天氣預報(更正)
邱文達WHA發言表達台灣立場
董氏：菸害防制有成 勿遭誤導
北京公路通台北？ 陸學者遭嗆
凸顯海洋興國 海域納國土計畫
萬安演習 郝：因應不時之需
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注意力不足過動症 拖7年就醫
交通便收益高 商辦無懼奢侈稅
溫水泳池變冷水 北市：可退費
雲門新家 林懷民：台灣新亮點
安家專案 幫寄居蟹找住所
政見達成近9成 馬：說話算話
南韓擬邀金正日出席核安峰會
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獨乘膠筏捕魚 漁婦落海溺斃
越南國泰產險 新增河內據點
汛期至 水公司演練災害防救
桃源堰塞湖 中午消失
外資匯出 新台幣收升1.5分
星國內閣改組 年輕世代崛起
待轉區畫在人行道 民眾批瞎
北京科博會 節能產品最夯
近3季 傳產砸百餘億搶樓
健康調理包有石頭 馬偕遭投訴
首批銷日愛文芒果 將空運交貨
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遭砸傷流血 呂惠敏以為流汗
大陸男子偷渡金門 遭收押
放眼亞洲 復興航空添新機
G8峰會 日相將談核安對策
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自製自銷 男子網路賣槍遭逮
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