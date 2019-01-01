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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
日感謝函 全球逾百媒體免費登
楊敬敏MVP 感謝父母
滬文創園區 各地卯起來複製
求償敗訴 Lamigo不服
西點出難題 陸官射擊遇挑戰
德國：能源轉型勢在必行
爭冠失利 田壘寄望明年
毒蟲花招百出 顏料也能藏毒
台灣的新貧危機
拒絕低薪，王品集團打造幸福產業
質疑小英性向 施明德遭藍委罵「無聊」
逆境出襲——呼喊革新的跆拳道
現代桃花源──羅山有機村
藝術與書寫的纏繞式前進 ——姚瑞中顛覆歷史文本
「富春山居圖」6/1日在台北合璧展出
打房「快刀斬亂麻」 奢侈稅三讀通過
日本311地震 引發「倒閣海嘯」?
北京打房 國家統計局：房地產宏觀調控見效
國民黨初選 採全民調方式
廖繼春油畫獎10年聯展 北美館4/16開展
中國連續4個月 拋售美國債
G20會議 確定失衡國家名單
挾3人質男子 曾是西裝店老闆
施明德：外面也曾質疑馬是雙性戀
國光石化／總統：若不能兼顧 應環保優先
民運款項 王丹：非扁贊助
山東劉公島 迎接臺灣鹿、羊入住
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美眾院通過共和黨版預算
經濟利多 美股收紅
美國經濟樂觀 油價第3天上漲
金價飆 銅價跌
本田稱日汽車工廠全數恢復生產
利多加持 歐股收紅
美眾院通過預算案 砍聯邦支出
鐵娘子推介巴西 結束中國行
憂川藏佛寺對峙 達賴籲中克制
白天溫暖 晚起變天
2/3發展國已近擺脫極窮
不滿預算案限制 歐巴馬欲廢除
六星郵輪直航兩岸 遭陸拒絕
照顧弱勢 台灣贈巴拿馬救護車
兩岸郵輪 交部盼業者爭取突破
破冰 台爭取土耳其免簽直航
國寶動物到對岸 吃得到家鄉味
青年壯遊西藏 總統讚勇氣
石垣島外海5.7地震 無海嘯
大陸連續4月減持美債
難治 日抗藥結核菌集體感染
日核災衝擊 秋刀魚貴3成
日關東強震 規模5.9
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
樂羊羊登陸 飼養員：像嫁女兒
沒有石化的台灣 產業拼圖缺角
石化關聯產業多 亞洲拚擴產
新加坡大選就緒 待公布日期
大城鄉盼脫貧 寄望國光石化
國寶動物飛對岸 離台平順
建仔模擬賽 球速143公里
國光石化設廠 農漁業憂衝擊
史上首位 台裔選加國會議員
六輕利與弊 麥寮還在找答案
國光石化設廠 高市不歡迎
南京無人島 200樹木遭砍伐
石化為鄰半世紀 高雄苦水滿杯
小英：不想成助長性別壓迫幫凶
暗夜爭執 男疑駕車撞死女子
環團力抗國光石化 促產業轉型
國光石化備案 還是台灣優先
大投資大波折 國光不是特例
房市急凍 賣方降價有限
江玲君：待產比質詢還緊張
台加經貿諮商會 成果豐
享受田園趣 中市啟用體驗農園
倪福德救援失敗 幸運撿勝投
審計部：核四設計 台電屢違規
善心濫用？滬紅會發票引爭議
日關東規模5.9地震 非餘震
交通事故死亡 酒駕居首
甄選入學錄取生 別忘填志願序
走向國際 越武術東南亞運項目
推女友墜樓亡 星重判青年14年
考郵差 老爸叔叔陪練體力
資料散落澎湖 軍方清查究責
金包銀詐銀樓 女子送辦
青少年鬥毆 3傷
預售屋轉手 國稅局查稅
卓別林冥誕 谷歌首頁放默劇
總統看花博 難逃熱門話題
總統盛讚花博 台灣國際發光
陳泰銘築夢 小股東無緣相隨
鐵飯碗迷人 碩士搶當郵差
iPhone穿竹衣 冬暖夏涼
核事故撤離範圍 立委提案擴大
大唐公主 容顏再現
生產線瑕疵 7款疫苗暫停供貨
金融與產業 蔡明忠籲並重
人間條件回響佳 5月連演4集
日石垣島地震 蘭嶼震度2級
台灣彩墨風尚展 中市展出
省下珍奶錢 救世界貧童命
小英：盼給單身女性尊重包容
台南傳男子挾持加油站人員
智障者易受害 畫說拒性侵
何潤東大罵 只為1個飲料瓶
改善交通 逢甲商圈擬設徒步區
誆消災騙友百萬 女判6月
連續搶奪 兄騎弟車作案
連鎖咖啡顧客忠誠 麥當勞居冠
沼氣發電17年 養豬戶讚好用
安徽參訪團 18日來台
認識忠心朋友 養狗講座開辦
國寶動物安抵威海
男子挾持加油站人員 警制伏
神明早預告 婦營六合彩被逮
台北居大不易 淨移出13萬人
戴相龍：人民幣國際化需15年
大陸治河 世銀借1億美元
金店面高不可攀 2線店面崛起
博鰲論壇 兩岸金融盼加快合作
韓中交換FTA模擬方案
肺動脈高血壓病患 為藥費請命
高捷棒球哥 勸導不聽就開罰
推廣台菜 台灣媽媽溫暖法國人
許引柏拉圖 籲選出哲學家總統
蘇引唐詩 願造公平居住環境
假炸彈挾持3人質 警攻堅制伏
中央氣象局氣象報告
台灣人到武夷山 年增逾1成
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雨林現身信義區 阿妹挺環保
日輻射外洩 印度仍不放棄核能
雇主求才設限 勞委會籲勿觸法
奢侈稅過關 業者憂花蓮房市
蕭宏慈離台 張俐敏送機力挺
我們都是民進黨 蔡感性訴團結
中遠陽明 擬合作投資高雄港
閩中南部沿海 大旱
新移民諮詢 母語服務
奢侈稅將上路 政府應大力宣導
防北韓 南韓自行發展反導彈
金門石蚵小麥季開鑼 熱鬧滾滾
饅頭染色 業者道歉政府嚴查
破8百萬人次 花博倒數計時
中市烈美堂疑賤售 調查局偵辦
陳菊表揚模範生 1日合影千次
桐花祭 荷苞詔安客庄起舞
熊黛林吃涼麵獻吻 吳建豪慘叫
海陸空聯手 台灣國寶入厝山東
河南丹尼斯百貨設台東農產館
馬總統看電影 展現親和力
男加油站挾3人質 母傷心
失手也不怕 女竊上癮被逮
販賣機用電兇 日本爆管制爭議
馬總統：各縣市都要有特教學校
犀利人妻完結 主角中市代言
農委會救花農 砸1億6千餘萬
蘇：大家都喊唯一 就變1/3
慶建國百年 駐韓單位健行聯誼
陸央行：維持緊縮貨幣政策
大甲媽回鑾 林士昌抱老母鑽轎
屏東第1尾黑鮪 輻射檢測過關
朱宗慶抵印 多元曲目促交流
特教生開韓國館 用餐人說讚
鐵路地下化 基市：脫胎換骨
療癒繪畫 展現小朋友純真內在
梅花鹿赴陸 兩岸合資快運送達
北韓黨政軍人事 元老後代晉升
旅行台灣吸客 美食令人流口水
導盲犬領路 郝體驗盲人生活
企業7年排球聯賽開幕
犀利人妻落幕 演員搶錢也犀利
救護車上接生 消防員感動
女偷竊失風逃逸 警認出逮人
轎車閃水肥車 撞電桿4死1傷
澳洲地震 幸未成災
福隆沙很大 沙雕季開鑼
遭挾持夫婦 脫險後相擁而泣
洪榮宏保身材 林慧萍直呼太嚴
自閉兒表演彈鋼琴 喜不自勝
陳盈潔拚瘦身 明年開演唱會
登陸設面板廠不急了
男子砸車撞人 女檢驗師身亡
英擬修法 威廉長女可接王位
牛乏力 林英傑悲情完投敗
過勞死擬採行政罰 勞委會澄清
愛妻宣言太苛 庹宗康叫苦
潑水節過後 曼谷一片狼籍
鄭崇華：台達電子Q2持續成長
小破再見安 統一11局宰象
台灣國寶入住 劉公島不漲價
呂秀蓮：個人隱私與性向應尊重
宥勝戲約多 演完犀利改飛行
今彩539開獎
美超市肉品 被抗藥性細菌攻陷
評蘇蔡 藍指立場搖擺現形
西武打爆攝津正 許銘傑奪首勝
台電大逆轉 企排聯賽拔頭籌
高雄宜蘭地震 規模4.3
年屆40 台達電綠能動起來
新聞小百科：劉公島森林公園
婚禮候嬌妻 威廉大等45分
福島核電廠 海水輻射值飆升
男不滿判決挾人質 警攻堅逮捕
今彩539 頭獎3人中獎
彭明敏「自由的滋味」出法文版
NBA爆腸胃病毒 13隊感染
台灣國寶2度延後 大陸說分由
歐巴馬批共和黨 籲削赤要均衡
小英造勢 盼挺她帶台灣改變
台灣國寶來了 陸童熱舞迎
利國雙城爆激戰 北約空襲
陸江蕙迷 30小時火車也甘願
臺軍作戰圖棄路旁 丟臉丟到對岸
越南海軍神話 無號船
過多選戰操作 導致三輸---郭正亮
看好蔡英文選總統的十點理由---陳水扁
蘇貞昌的悲劇將重演？---美麗島
國民黨拚選戰 18全移師台中
馬航迫降菲國 台灣旅客虛驚
國道服務區 車輛免費安檢
避核災 陳文茜：先除核一核三
綠徵召3名嘴選立委 有變數
怕SNG轉播 女打消自殺念頭
莫少聰北京被捕 在港引起震驚
日廣告獨漏台灣 政府：有感謝函無關政治
暢銷書三杯茶 慈善內容受質疑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市進出口公會參訪越南
美籲IMF加強監視匯率
G20同意建立金融準則
美軍訓競賽 陸官水準之上
全台陰雨 氣溫下降
捐款流失 小社福快不行了
搶搭王室婚禮 卡哇伊商品熱賣
捐款爆量 惹上節制紅十字聲浪
寫書法 95歲王脩之樂此不疲
美軍訓賽 西點18年來再奪冠
大陸呼籲國際貨幣體系徹底改革
自動化需求增 工業電腦大成長
花博 上午可望破800萬人次
中油高雄植樹 認養40公頃
子女在外闖 大陸父母跟著漂
遠航復飛 規劃5月飛吳哥窟
大甲媽回鑾 信徒熱情迎接
旺盛對流移入 新竹以北防大雨
黃金飆天價 挑戰1500美元
廣州缺技工50萬 加薪搶人
沙塵暴將侵襲大陸北方
台南春季路跑賽 3千多人參與
區間盤整 台幣上週貶0.2%
北京守望教會再遭警方驅散
局勢緊張 美國油價快破表
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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總統訪雲林 關心湖山水庫
骨牌機關煮咖啡 創意動畫獲獎
日未登廣告 外交部：無關政治
高市租鐵馬 擬前1小時免錢
馬航迫降班機 來台時間再延
日鐵改革經驗 台鐵可借鏡
背傷影響 郭泓志成傷兵
江宜樺：設性別平等處 維婦權
台北花博 突破800萬人次
郭泓志背部不適 列傷兵名單
調漲學雜費 朝野立委都反對
中英防務戰略磋商 北京舉行
拚總統民調 高市議員忙催票
法說旺季到 日震半導體添變數
小英：客家文化帶領台灣往前走
張萬傳愛畫魚 醬油菸灰成顏料
日月潭單車遊 中潭公路騎一回
中油：汽柴油漲1角
世銀與IMF：經濟前路多艱險
打造公益舞台 助身障者站起來
總統：打造台灣成為均富社會
台塑化：汽柴油調漲1角
大都會7連敗 胡金龍遭三振
美學者：兩岸政治談判難免
逮通緝犯遭割傷 2警平安出院
避日核輻射 港飛機起降創新高
湖南世界銻都 打造百億產業群
戒毒路漫長 同儕激勵最有效
OL正妹 跑出美麗與健康
看花博百餘次 超級粉絲中頭獎
看農村坐高鐵 胡錦濤視察海南
美銀礦坍塌 1礦工受困
第二外語夯 修課高中生增4成
澳門海域 兩油輪相撞漏油
很環保 菲天主教聖週開跑
鴨子船疑過勞 蓮池潭失速
全台輻射值正常 水質未受輻污
動保團體批虐狗 軍方否認
東電：6至9個月內控制輻射
鋒面來 石門等水庫今人造雨
實習醫師模擬考 假病人真測驗
港星莫少聰涉吸毒 北京被捕
日本加油 來自小林村的卡片
桃機再出包 空橋因雨漏水
金門封路剖蚵 戰利品帶回家
民進黨初選競爭 考驗黨內團結
高市1變電箱起火 台電搶修
性侵犯刑後治療專區 月底動土
上海城市航站樓失火
教部：學費凍漲不排擠教育經費
陸媒：莫少聰將被拘留10天
施明德性傾向言論 陳文茜訝異
藍全會移師中台 決戰意味濃
副總統：愛心輸出 台灣軟實力
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
內蒙沙塵暴 對台尚無影響
夾藏大麻膏闖關 波蘭男子遭逮
北京學校開戀愛課 學生吐槽
花旗環保季 認養淡水河左岸
盼正名 西拉雅教會集結祈願
莫少聰涉吸毒 網友失望難置信
高所得人士 陸加強稅收徵管
大陸調升存準率2碼
希拉蕊訪日 美將協助災後重建
硬碟趨勢 薄又安全
毒生薑 驚現湖北
蘇貞昌：綠若再執政 不犯前錯
陽岱鋼2安1打點 棒打羅德
外交部：南沙主權屬中華民國
日震災死亡失蹤2萬7919人
江宜樺：研修公益勸募條例
鄭立中：兩岸享共同價值
精障人權調查 工作教育被忽略
隔拆利率 2年3個月新高
花蓮車站忙翻天 人力不增反減
統一二氣兄弟 連2場再見安打
滯菲24小時 百餘旅客返台
陸存準率 達20.1%高點
財神生日 百人抬轎踩街
全台僅兩例罕病 同一單親家
不滿陸一胎化 美衝浪高手拒賽
財報法說旺季 台股續觀望整理
精障者要平反 座談會倡人權
流行加持 第二外語日韓正夯
美力挺日本 締夥伴關係助重建
柏林重現美索不達米亞古物
總統：珍惜水源 控制地層下陷
糧油價格飆漲 世銀IMF憂慮
陸存準率高點 新華社更正
本島春雷未響 雨無預期多
俄總統：借鏡香港金融經驗
應對北韓挑釁 美韓加強軍演
南韓再現口蹄疫 打疫苗仍難逃
韓密爾頓破魔咒 F1上海奪冠
溫家寶：道德滑坡嚴重
民調：國會改選七成泰人會投票
南投兩把火 老翁陳屍雜草火場
臭氣沖天 罕見屍花即將綻放
對流旺 中南部午夜防大雨
遠航復飛 頭兩班客滿
婦聯會61歲 蕭吳同台受關注
台北車站街友猝死 警通知家屬
陸升存準率 外銀：力抗通膨
世青冰球賽 中華勇奪亞軍
英至尊豪宅 64億台幣脫手
迫降馬航返高 旅客飽受虛驚
外交部：南海主權屬中華民國
大甲媽祖安座 信徒搶摸神龕
圓圓若懷孕 最快8月生子
廣東雷雨大風冰雹 12死
龍捲風肆虐美南 至少45死
成都網球未來賽 陳迪單打奪冠
連戰母親辭世 享壽103歲
台大：連戰母親病逝
連戰母親辭世 馬總統哀悼
趙蘭坤有中風病史 病逝台大
讓核電廠冷停機 日提時間表
賴清德將訪日 送善款給姐妹市
台北花博 周日上午突破八百萬人次
龍捲風橫掃美國南部 導致18人死亡
接受扁資助 王丹：他拿的是政府的錢
連戰母親辭世 基督教葬禮送別
遠航復飛首日 申請飛吳哥窟
連母逝世享年103歲 前後半生分別在兩岸度過
吳清基：學雜費不宜調漲
天意! 「同情牌」決定蘇蔡勝負？
台灣軍方新一代保密手機 遭批「浪費」
日本賑災款 許添財：不應扣行政費
金溥聰歸隊 參與立委提名審核
30億元外籍配偶照顧輔導基金 移民署創新服務領先全亞洲
醉後開紅盤 吳寶春送上新品
ECFA效應 日商東麗來台
永信國際投資控股與日本 WAKAMOTO 共同成立合資公司
談"中國大陸向台灣挖人才"
「Smart Station戶外智慧服務站」揭牌試營運
趙蘭坤安詳辭世 連戰全家隨侍
敘葬禮變示威 部隊開槍 4死
慈濟助日賑災 荷蘭各界響應
建國百年 芝加哥辦台灣電影展
福島核災變 日人多不安
南部打雷了 瑪家雨量79毫米
枝野幸男受肯定 支持率躍首位
台股開8750點 漲32點
遠航回來了 總座外號張光標
宵小愛偷爐 神明沒法度
嘉義降雨5毫米 水庫不解渴
陸：人民幣應納入特別提款權
美元強 新台幣盤初走貶
楊進添重申 南沙主權沒慢半拍
研究所招陸生 報名踴躍
香港影展 謝霆鋒劉嘉玲封帝后
加州砍預算 學生盼捐款
遠航重回青天 首航台北飛金門
日吊車亂衝 小學生4死2重傷
內蒙沙塵暴 短期對台無影響
國防部：林毅夫叛逃罪行仍持續
遠航回青天 員工拜拜保佑
連戰母親辭世 簡易靈堂供悼念
江宜樺：無法接受賄選者領補助
上海車展 東方裕隆首亮相
中鋼首季每股稅前0.54元
遠航新制服 從頭紅到腳
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
軍公教若調薪 大學學費仍凍漲
大陸長假效應 台股中概獨強
廣東冰雹風雨 17死153傷
許信良提藍綠共治 王金平敬佩
日車禍 小學生5死1重傷
第1次基測 19.9萬人報名
雙城苦戰 利僵局已定西方裹足
亞太大學交流 中華民國與會
綠促追回賄選者補助款 藍尊重
嗆官媒 大陸藝術家遭死亡恐嚇
北部測到微量碘131 免驚
高市春雷響 降雨29毫米
減赤 葛老籲終結布希減稅措施
成人過胖 高市籲共減103噸
再升存準率 人行打通膨不手軟
長庚醫療援助 東歐少女展笑顏
NAND合約價 持平或小漲
軍公教調薪 本週敲定
大學募款未依法 教部要查
胡金龍低潮 12天沒安打
上月減產 沙國：油市供給過剩
國有地綠美化突破200公頃
新加坡大選 民生議題熱門
許信良：施性向論調不無道理
主計處：追加預算調薪 有前例
少女又脫又跳 泰潑水節變調
中小學教科書 吳清基盼凍漲
區間盤整 新台幣午貶2.9分
高雄未見沙塵 啟動空氣監測
釘妻老翁泣：國家害他親手殺妻
連戰母親辭世 總統赴連家致哀
回函八股官僚 胡：多用白話
椎間盤凸出 先復健別急開刀
有夠差 曼谷機場快線挨刮
種樹愛地球 美民眾默默耕耘
確保飛安 民航局高標監督遠航
大法官同意權審查 尚待協商
日專家：日漁獲安全 持續監控
苗栗降雨少 水庫吃不飽
國光石化 政院：尊重環評
防汛演習 北市南深橋將關陸閘
綠質疑放寬肥貓 藍：僅轉文
U16亞青籃球國手 選拔起跑
宏?硍^破庫藏股買回最低價
拓中南部票源 藍18全移台中
獨行俠李幼鸚鵡鵪鶉 獲貢獻獎
營建股短線反彈 審慎觀察
台股收盤跌3.64點
奇美醫師疑過勞病倒 市府調查
藍營駁斥修法鬆綁肥貓
喜羊羊山東檢疫 最快5月亮相
巴拿馬盼美巴自貿協定送國會
國軍保密手機 月底換新款
台股開高 收跌3.64點
台股量縮整理 翻黑小跌
牛頓蘋果樹 汕頭大學也有
4月台指期漲 5點
南海爭議 楊進添支持增強防衛
劉嘉玲封后 要追趕影帝老公
蘇貞昌「解粽」 籲黨內團結
4月電子期跌 金融期漲
屏東兵棋推演 模擬複合型災害
蘇批馬 藍籲蘇先自我檢討
安徽省長王三運 率團來台
生技園區環評案 補件再審
日吊車闖禍 小學生6死
勞動節上街頭 勞團訴求反剝削
制裁歐盟 陸判馬鈴薯澱粉傾銷
高市府：反對國光石化落腳
立院初審 首長特別費除罪化
持槍尋仇扣扳機 殺人未遂起訴
三大法人賣超台股44億元
郭泓志背傷 畫面會說話
台灣大股價創10年半來新高
人神之間 受難週拚百萬票房
好心收留竊犯 家中財物被搜刮
北市打造全台首座定目劇場
王三運：劉銘傳拉近皖台距離
總統看電影 府：隨扈未拍馬屁
遠航：年底前飛兩岸
怕吃藥傷腎 水泡惡化成截肢
搶加油站召妓 男子被逮
立院初審 不動產交易強制登錄
外資上周賣超82.11億元
南港IC設計中心 矽谷招商
打電話嗆警 通緝犯逛街遭逮
營收激增 華為威逼易利信
石碇老街改造 居民質疑走味
無人駕駛 印度火車溜走
新台幣兌美元貶3.9分
六十石山纜車 花縣盼重啟計劃
輔導新移民 韓媒來台取經
輻射檢測 農漁畜灌溉水安全
互助會詐財 老人痛失養老金
大陸建築超短命 均壽30年
疑凶宅要解約 二審敗訴
嘉縣火警 波及4民宅
陸客自由行 胡志強爭台中進出
圓夢 經部擬補助離岸風力發電
高市防汛 5年內建4座滯洪池
台菲合作 逮捕台籍通緝犯
海南大風 8船沉3死4失蹤
大甲媽回鑾 清出26公噸垃圾
興農：尚未決定找洋將
新北市抗旱 翡翠水庫支援
開車撞警政署 男判3月
遠航復飛 金門搭機多選擇
遠航復飛 盼藉兩岸線翻身
池上放山雞 身分掛保證
奢侈稅 新北市5成8看壞房價
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北市兒醫補助 辦證率達9成
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
專家聚首話長江 憂污染
會計法若修正 藍綠特別費全解
球后第10週 妮妮積分微降
好心沒好報 供吃住反被竊
南投螢火祕境 小精靈漫天飛
日花道大師 藉青竹現生命力
另類同學會 為公益相聚
五一電視降價促銷 面板庫存降
聖文森總理伉儷訪台
大陸產業升級 兩岸鞋業共享
東方妝管系美容美髮賽名列前茅
男天天酗酒 肺炎惡化身亡
陸客豪賭 澳門博彩大賺
休士頓影展 台灣影片獲獎
吳岱豪挑戰CBA 心理要加強
民歌十年 音樂劇唱出台灣精神
教部砸3千萬 舞台劇找回師道
墨灣漏油周年 生態幾恢復正常
強抱女友室友猥褻 男被訴
認養太平荔枝 每棵保證50斤
學費凍漲 校長憂犧牲高教品質
喬骨致脫臼 中醫師被訴
代打傷更重 潘武雄至少休兩週
區間盤整 台幣收貶3.9分
日核廠險象環生 機器人先探路
華國鋒墓 官員：花費未過億
屏東萬人插花 刺激內銷
代言不斷 郭采潔成廣告小天后
威寶話務 北部19日受影響
做不一樣的事 黃祐賢非洲行醫
庭訊灑胡椒粉 被告遭制伏還押
台南暴力集團 赫見高階警之子
署醫總體檢啟動 6月報告出爐
半導體大躍進 英特爾蟬聯龍頭
立委：獎金不調 飛官流失嚴重
溶氧不足 新店溪魚群暴斃
合併問題現 學校印信鑄造不及
傳韓職季中挖角 中職去函關切
原能會併科技部 主委憂核安
德前外長費雪 聲望高卻不組閣
龍蝦殼別丟 可製環保高球
天雨疑開快車肇事 2男慘死
傳雙李相挺 蔡英文：暫無規劃
爆胎釀災 鐵屑彈飛路人失明
學費方案 教部6個月內提出
漁獲價慘跌 張通榮吃魚展信心
老街污水排石碇溪 截流改善
量化寬鬆政策 聯準會可望收手
胡婷婷崇尚自然 性感不設防
金門首例 倪于媃遞補當選鎮代
特別費除罪化 呂秀蓮質疑動機
徵收或遷村 汕尾歡迎國光石化
遠航爭取兩岸航線 難度不小
向山老鼠宣戰 檢入山調查
研究生輕生 燒炭自殺
疥蟲蠢動 國小疑集體感染
新控制卡 電影老片修復更快
康聯來台申請第一上市
學生救狗事件 圓滿結局
英孩童16歲前 半數父母離異
助日找回活力 佛光山義賣賑災
獼猴囂張 監委要查保育措施
要命的一句話 外勞砍同鄉
東南沙防務 選派陸戰隊員進駐
友達太陽能模組 進軍美市場
調查：捷運住宅 機場線漲幅大
全球數位相機喊漲？陸漲最多
王室婚禮 全球翹首
陸十二五 曾蔭權：利港利民
水水母親最靚 百貨搶商機
重慶開先例 辣不辣分10級
夜店酒店販毒 16人送辦
U16亞青男籃選拔 首重高度
國光阿羅哈漲價 最多3成
稅收增 調薪帶動民間薪資成長
想當大陸無人島主 先闖4關
小英：在地經濟 實現土地正義
疑高溫缺氧 新店溪魚群暴斃
捍衛南沙主權 高市定期巡視
泰拳王挑戰中國功夫 山東比武
校長共用挨批 桃縣將遴派專任
國中生護狗 同學評價不一
招收境外學生 擬4年倍增
解決特別費歷史共業 可望三讀
內政部服務碼 NCC通過
耶穌十字架浸尿 法美術館遭批
又見瞞報 雲南礦災12死
菲首2月遊客 台灣第5大來源
刮英富豪腿毛 代價65萬美元
環署開條件 國光碳排零增量
夢到老公出軌 陶子當作情趣
遠航重回藍天 金門人感受深
提升品質 新北市盼4署醫改隸
周董欽點演出 曾愷玹沒fu
存準率上調 人民幣近3年高點
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中共軍事人才發展 高素質化
泰紅衫軍領袖 保釋可能撤銷
花博最後一週 精彩閉幕劃句點
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陸喉痛藥含砷超標 港回收
調查：世局亂 美經濟續走強
特別費除罪 蘇貞昌：理性方向
竹醫園區原則通過 財務須重評
國際青年來台作客 徵接待家庭
上海電影節 6月17日舉行
促銷未許可 NCC要罰中華電
匯豐：大陸下半年通膨可望緩和
葡萄公主票選 祭出機票大獎
朱宗慶樂團 震撼印度心坎
深圳世大運 8月12日開賽
花旗集團首季獲利降幅小於預期
朝天宮董事互毆 各執一詞
標普：美國信評展望負面
外交部晤菲代表 重申南海主權
中華電：測試非促銷 將溝通
威力彩頭獎 無人中獎
4個上海人 1個是老人
今彩539 頭獎3注中獎
英王室婚禮 再掀女帽熱潮
美評等遭降 美股開盤下挫
243龍捲風襲美南 北卡最慘
美評等遭降 金價再創新高
紐國外海強震 規模上修6.6
中日撞船案 那霸檢審翻案
毒劣豆芽 陸警方查獲25噸
林志穎返台奔父喪
大學募款成「私募」 立委要教部徹查
民進黨：日本賑災款已全數匯出
中國留學生127萬 全球之冠
立院修法 7千公務員「特別費」案將解套
衛視中文JET廣告化 罰百萬
兒子入暴力集團 警官老爸下台
鳳凰衛視 罕見批判中國「假和諧」
美澄清 前駐阿指揮官「無不當行為」
採集核反應爐數據 美機器人立功
台中電腦展將登場 平板電腦夯
竹市舉辦 100年第三場大型現場徵才
疑用火不慎 伍角船板大火
呂稱讚許信良 諷蔡蘇只會講官話
總統立委選舉 確定合併、日期未定
內政部：尊重中選會決定、暫緩推動不在籍投票
名作家艾米斯 批英王室庸俗
美空襲殃及平民 與巴關係惡化
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
禁馬戲團僱童工 印要嚴格執行
自由之家：11國缺乏網路自由
福斯新金龜車 上海車展亮相
美展望淪負面 歐股跌
美債信展望轉負 衝擊市場
美信評蒙塵 美股重挫
藝文馬拉松 認識多元巴西風
產權問題 德藝術村摃銀行
北市進出口公會訪越受重視
全球獨家 停擺核電廠難收攤
紐約洛城雙報 各獲2座普立茲
快樂有曲線 中年最鬱卒
未來城 加汽車之都入選
行為異常 吳振偉席次受挑戰
天氣回暖 持續到週五
台股開8636點 跌78點
5維族人居美 美最高院駁回
標普降美負債信 白宮：不認同
獲普立茲音樂獎 周龍驚喜
朱宗慶樂團訪印首演 安可連連
陸食品安全 監管總在媒體後
屏縣複合災防演習 動員千人
台股跌 新台幣盤初走貶
王：解決特別費歷史共業是功德
立院三讀 明火放天燈採許可制
中經院下修GDP至4.29%
震災後連假 日人遊興減
台商投資障礙 越總理下令解決
北京女留學生遇害 友網上目擊
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台灣捐電腦 中美洲整合體受惠
重挫百點 摜破月線支撐
連3季防守獎 霍華德創紀錄
尼媒體：台技術團推出新稻種
納智捷neora上海車展亮相
車上瞻遺容 加州殯葬新招
南市爭日人長住 盼簡化簽證
立院三讀 放寬藥害救濟申請
造假添加劑 廣東公然販售
是否併選 中選會今可望定案
韓中自貿對產業影響 南韓評估
IMF預估 陸經濟成長近十趴
亂倒事業廢棄物 起訴11人
室內禁明火表演 北市條文擱置
消防法修正 南市府：蜂炮另管
大陸酒駕 一律吊照
砸460億 星加強工教
全面禁進口 美制裁北韓令生效
室內明火表演 胡：依新法開罰
賣壓不止 宏?眭捋蠾A破底
強震核災 日飯店吹熄燈號
徒弟成對手 李國修讚王國密碼
明火表演管理辦法 半年內頒布
周小川：陸外匯存底過多
林鎮夷萌退 國防部：絕無此事
蘋果控侵權 調查有利宏達電
外交部：參考國際調整東京旅警
搭高鐵南毒北賣 男子送辦
國防部暑期戰鬥營 歡迎挑戰
南海爭議 楊進添：主權不退讓
空襲行動滿月 利比亞陷僵局
谷歌與日商投資美風力電廠
屏縣複合災防演習 總統肯定
王三運：徽商應與台商結合
南韓：金正恩4度獲邀訪中
消防修法 平溪擬劃天燈專區
當庭撒胡椒粉想溜 法院究責
花博百萬票未用 上看2億
食藥業務單一窗口 給民眾方便
泰毒癮嚴重 官方難因應
台股跌 新台幣中午貶6.4分
陸國土供應 落實房市調控
泳池掐男童頸 日男遭訴
台玻董座 當面建言安徽省長
安控展明登場 規模擴大
放天燈要申請 平溪觀光看好
金門設國際醫療園區 衛署支持
日震 GDP掉0.31百分點
奇美電面板與觸控 可望吃蘋果
奢侈稅發威 購屋競爭程度減
軍車撞路樹起火 一軍官喪生
老演入監 金英浩不想再吃牢飯
台股收盤跌75.93點
桃機大變身 未來投資3千億
陸國土資源運用 千奇百怪
高雄備援水增 5月底前不缺水
職場不友善 哺乳媽媽難堅持
4月台指期跌81點
追加預算辦加薪 綠營批違法
過剩柳丁 加值變身天然防腐劑
台股震盪 收跌75.93點
酒後砸捷運車廂 男判6月
等不到雨 石門水庫蓄水剩3成
明火表演設限 飯店鬆一口氣
印度反核 23日大抗爭
特別費可望除罪 余文：很冤
小英第3波廣告 訴求期待
花博票問題 消保會籲善意回應
郝：花博不退費 了解各方意見
美信評降 台經濟影響待觀察
藍委台東初選 李錦慧未達門檻
往生互助會疑吸金 4人收押
MRSA超菌 孩童鼻腔帶菌高
模擬聯合國 政大不缺席
加藤拜會王金平 感謝台灣捐輸
利空測試 台股跌幅收斂
撒胡椒粉脫逃 法院擬列演練
自認沒受傷 郭泓志恢復練投
拒盤查遭警開槍 男子傷勢穩定
馬總統建議 屏東房屋抗震檢測
副總統：台灣囝仔國際大放異彩
4月電子金融期雙跌
林哲瑄猛打賞 連3場安打
台皖簽協議 推動觀光
猿定莫斯科 黑手長臂猿換灰狼
美信評蒙陰影 日力挺美債
限制明火表演 高市：依法執行
鹿草西瓜節 嚐在地美食
吳揆：特別費案 我百分百清白
Splunk創新中心花落精誠
台電：核四安全無虞才放燃料
三大法人賣超台股129億元
高市：八八風災善款餘1.7億
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消保會：花博退票資訊應說清楚
女兒遭霸凌 母批學校體制
車禍亡家屬喊冤 檢：已送鑑定
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公務員薪事 吳揆：本周決定
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8年做人失敗 汪用和說從頭
大法官審查 藍：綠杯葛就表決
捷運環狀線 秀朗橋至板新決標
推廣太陽能熱水系統 成效漸現
慣竊偷空屋 大型水槽機車載
SBL年度MVP 首落洋將
十大傑出農家得主 拆屋還地
高市增闢樹木銀行 多元植栽
好方便 延長線可當充電器
工業設計受青睞 北大也招手
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美設貿易壁壘 陸商務部嚴批
體委會：盼運產條例趕快三讀
軍車撞路樹 1死1傷
賀百歲 清華名人趣事多
宜蘭南澳古道 23日啟用
王文淵會安徽省長 無擴廠計畫
禿頭又爆肥 男萌髮找回自信
尊重民眾感受 胡：用庶民語言
新台幣兌美元貶3.6分
反霸凌不力 中市教育局道歉
大亞法拍 龍巖12億搶標
國民黨：遺憾媒體忽略事實報導
大台北醫療區域 朱立倫盼重劃
擄人劫賭資 丟包山區
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冷氣低於26度 北市要稽查
世大運保平安 深圳禁帶刀上街
龍巖標大亞 出租穩定收入
陰莖側彎 男術後拾性福
SBL年度第1隊 陳順詳驚喜
箭竹筍達人 羅桂英功在部落
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
興達港成蚊子港 監院要求檢討
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
審紅火案 證人指辜仲諒不知情
大吃大喝照瘦 減肥也能吃到飽
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最高齡人瑞爺爺 吃烤魚慶生
清華大學創校百年 兩岸同慶
墾丁新鳥種 朱連雀現蹤
唯一支持爭議 羅淑蕾盼勿打壓
海南離島免稅上路 與港競爭
保護稀土 陸挺協會成立
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本土繼續撐 牛本週無外援
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四技二專甄選入學 20日報名
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桃機客量 20年後近6千萬
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健保高薪低報 查獲60萬人次
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徹地鼠盜銀行 菲警水攻敗陣
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手機應用安全 遠傳中移動合作
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安檢設施故障 雪梨機場擠爆
台港中搶購 英時尚名牌創佳績
遠航北金線 5月擬增1倍
等油價補貼 國道客運漲價喊卡
新店溪魚群暴斃 清出5噸死魚
留遺書對兒下藥 婦送辦
緩通膨 人行：增強匯率彈性
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總統立委併選 綠營：機關算盡
蕭副總統5月出訪中南美
台電鉅工電廠起火 無人傷亡
父子3人開槍尋仇 同判8年
陸媒：卡斯楚對古巴革命有功
美信評展望降 經建會：短空
瓦斯桶當廢棄物撿 男被罰3千
余文樂出輯 大S飛巴黎挺MV
桑托斯挑戰賽 楊宗樺雙打晉8
國中生被打斷門牙 家長怒告
總統立委併選 選舉日5月決定
金元萱復出 張菲看好
總統：美視台灣為友 撤眷來台
總統立委併選 藍挺綠批
券商發行牛熊權證 下半年上路
央行調升準備金乙戶利率
總統立委併選 緩推不在籍投票
洪榮宏邀尬單車 哈林嗆臭屁
拍性愛光碟勒索百萬 陸女送辦
新疆農民辦銀行 百元成股東
裕隆東風合製SUV 7月上市
富邦半世紀 見證台灣經濟成長
印度籍前聯合國副秘書長將訪台
印中爭議領土達旺 墜機17死
連線非洲與世界 清大志工獲獎
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設籍里民活動中心 北市將清查
德媒：人民幣將成新世界貨幣
紅會多元管道 定期公布財報
併選 地方盼明年1月中前投票
羅淑蕾唯一支持說 藍盼非事實
星5月7日大選 執政黨操勝券
新聞小百科：存款準備金乙戶
藥害救濟修法 受害認定放寬
併選憲政空窗 學者看法不一
港失業率3.4% 逾2年新低
賴浩敏地院旁聽 了解民眾感受
電廠起火 水里萬戶短暫停電
陸：日本輻射外洩未影響內地
建中新校長 陳偉泓出線
獨行盜偷全台 兩年得手三千萬
蘇貞昌擬提告 范可欽：搏版面
國中傳圍毆霸凌 13人送辦
苗栗傳綁架案 付贖款人質獲釋
金莎傳人摔車亡 義首富喪子
泰國會撤備忘錄 泰柬邊界未解
青少年台維斯資格賽 中華2勝
林威助貢獻打點 阪神力克巨人
總統立委併選 府：尊重中選會
大陸航母傳7月試航
總統立委併選 想贏仍須靠實力
侯佩岑母女返國 林月雲討饒
社團社區補助 高市澄清未縮水
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藍委首波提40人 徵召江啟臣
補習班罰童滑壘 教局行文糾正
大樂透頭獎摃龜
軍方：人事調整無關忠誠儀測
環署：國光護航說是錯誤想像
酒醉以槍比大 誤傷推給飆車族
八田與一園區 總統盼規劃觀光
嘟嘟做白工 桃猿10局舞獅
英王室婚 女街友成座上賓
總統立委併選 交接條例受矚目
移動通訊商機 兩岸IC業看好
學者倡議 兩岸和平發展委員會
被野狗咬 山羌醫後無大礙
馬國政府推全民電郵 網友反對
文言參雜 裁判書也艱深費解
併選 藍學者估投票率75%
放天燈需申請 平溪天燈不熄火
蕭美琴：北京應習慣台政黨輪替
尿耶穌作者 想為梵蒂岡創作
從藍橘立委拼場看國親合作
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大亞百貨標售案殺出程咬金 龍巖卡進搶標成功
基金贏家100招：基金一姐的私房投資筆記出版
不能退票 花博百萬張預售票成廢紙
翁建仁：宏碁走優化多品牌策略
廣東雷雨加龍捲風冰雹 18死3千多人受災
夏卡爾沒有告訴你的秘密?
江：非憲政空窗期而是看守期
大甲媽遶境 收金牌141兩
江宜樺：看守期宜凍結重大決策
高價智慧手機補貼 電信喊虧
民進黨台南民調「拆封」 許添財險勝
海峽兩岸美食大賽 台灣選手獲多項獎牌
實質課稅 應兼顧「納稅人權利保護」
富邦50周年慶 蔡萬才：要在大陸複製富邦金
藍營中常會通過 立委第一梯次提名40人
布朗掌IMF 卡麥隆：不適合
英王室婚 全球成虛擬座上賓
中寮均擬建水壩 鄰國關切
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英王室婚 維安滴水不漏
LG家電連網 手機遙控非夢事
民調：經濟悲觀影響歐巴馬聲望
平板銷售4年內達490億美元
紐約黃金期貨站上1500美元
跌深反彈 歐股收紅
車醜不准停 馬術俱樂部挨告
憂美債 金創天價
挺反抗軍 英派軍事顧問到利國
預期歐銀升息 油價漲
數據利多 美股收紅
美籲敘改革 莫對示威群眾施暴
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迎王室婚禮 英名街掛數百國旗
2香港影人 出任坎城影展評審
利戰陷僵局 傳法倡地面戰
歐盟公布不安全航空公司黑名單
速食店臉書人氣 麥當勞最夯
減赤字 歐巴馬：兩黨能達協議
婦人遭綁救出 警逮6人
巴西人4成4有電腦 明年1半
東芝搶下愛瘋訂單 夏普敗北
廣告需求旺 雅虎Q1營收報喜
航管又出包 美第一夫人成主角
IBM獲利超乎預估 上修財測
凱特婚紗最機密 威廉最後知
東北季風減弱 白天晴朗炎熱
富婦遭擄勒贖 警攻堅救出人質
台股開8710點 漲71點
台中市許姓婦人遭擄勒贖事件簿
美新屋興建回升 法拍屋仍充斥
毛治國：麻豆戰備道剛好要重鋪
歐頓獲第6人獎 湖人隊史首名
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染色饅頭 廣州也淪陷
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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卡通版007 教兒童過生活
擠下翹臀珍 娜塔莉波曼演小三
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失蹤2月餘 大陸維權律師獲釋
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清大校慶活動 美兩岸僑社角力
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總統婚不婚 菲民眾看法分歧
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鼓勵生育 胡志強籲申請津貼
總統喊話 盼企業主加薪
日企業若遷移 王金平力薦台灣
英王室婚 準新娘家族盾徽出爐
小學生國際交流 優先補助弱勢
台股收盤漲174.73點
併選效應發酵 低檔布局勝率高
台大申請入學放榜 北一女稱霸
小一開英語課 學者：增痛苦
治狐臭致皮膚瘀青 醫師判賠
商品標示不實 廠商二度挨罰
明審國光石化 今反國光活動多
疑警持相機舉發 男子襲警遭逮
通膨傳導西方 陸：無稽之談
富婦遭擄6天 警攻堅救肉票
宸鴻低配股 投保中心要瞭解
找人頭塞肛運毒 鴛鴦毒販落網
台股走高 收漲174.73點
美財報激勵 台股大漲174點
陸團費45天繳清 業者盼落實
4月台指期漲164點
護理公會：9成醫院護士不足
目睹肯亞貧病 蔡沂儒立志從醫
治水論壇 官員專家籲統合治水
兩岸共識 陸團費45天須繳清
安控展揭幕 監控天災人禍
健康媽咪蛋糕 減油減糖低熱量
4月電子金融期雙漲
王耀緯上台大醫 聽障父母喜泣
負荷重轉行去 護士鬧出走潮
久咳未癒 婦罹肺腺癌不知
酬償金 東電裁員減薪不國有化
過勞 公務員也怕怕
身心障礙書寫生命 文薈獎起跑
社區視障按摩 北市開發新客源
清華百歲 羅丹沉思者揭幕
三大法人買超台股86億元
綠：併選應修憲 2016上路
北一樂隊隊長 台大甄選四冠王
英王室婚近 威廉憂狗仔追凱特
陸委會：兩岸經貿交流減少敵意
辣妹甜言蜜語 迷6旬男詐百萬
保守投資 考慮高收益債
選前行情 下半年萬點機會增
台南完成首宗性侵犯無縫接軌
甄選上台大醫科 建中占1/4
手腳趾特長 女童先天異常
藥師流動高 醫院成訓練班
配股低 宸鴻：高成長燒錢
綠：總統初選倒數 勿公布民調
不缺錢缺德 港媒斥大陸
孩童創意挑戰 尋找下一個三傻
新台幣兌美元升1角
住院醫師工時 3月內完成清查
經長：尊重國光石化環評結果
嘉義世界管樂年會 緊鑼密鼓
3月外銷訂單 史上單月新高
福島核安改善 美航艦回日母港
監視器奏效 警握綁匪畫面逮人
環評專家：國光石化無可過條件
改建挑空夾層 建商挨罰80萬
高雄1購物中心金飾遭竊
保存文化 總統籲多說客語
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
股后大立光 首季賺8.91元
匯豐上修台灣經濟成長至5%
旅德兩年 林家瑋返鄉奏吉他
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
證期局：獲利配股 資訊重透明
申請世遺 監委勉金門跑第1
中市富婦遭擄 警鍥而不捨破案
四技二專統測 30日舉行
姐弟戀悲歌 女欲分手遭男撞死
車禍肇逃 路口監視器揪禍首
未禁住宅區設飲酒店 中市頭痛
東京迪士尼 23日起晚上也開
婦人被綁驚恐6天 暴瘦十公斤
赴台遊加溫 陸公布合作要點
海南離島免稅 吸客血拼
5歲童拾金不昧 地方傳佳話
工作久坐10年 罹癌率高1倍
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全球暖化 影響蘭嶼南蜥護蛋
推甄台大 屏中2人上榜
服務最樂 林暐智上台大社工
涉炒琉園股價 檢搜不法集團
高雄購物中心金飾竊案 警追緝
慢遊山海 蘭博館推4條旅遊線
法院變藝作坊 少年磨耐心
封存曲線 奪黛安芬創意設計獎
土城傳藏春色 警：加強臨檢
張大千重要畫作 香港5月專拍
擴大補助裝假牙 老人手腳要快
黃金小子受資助 籃壇闖出名號
南市警力檢測 動員逾6百人
助弱勢家庭 桃縣提供微型保險
總統邀聖國總理之女來台就學
外資匯入 台幣收升1角
再現黑天鵝 俄芭蕾團來台
詐騙鉅款 17歲假檢察官落網
宗教稅 德國民權組織有異見
大陸團絡繹參訪 佛光山歡迎
老榮民召妓 被竊50多兩黃金
韓流風往歐洲吹
民生醫院人力失血 衛生局緊張
台大入學申請 雄中2人4冠王
罵你去死不算誹謗 檢方上訴
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憶70年代 吳朋奉難忘箱屍案
徐懷鈺違約案敗訴 判賠2百萬
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許添財民調勝出 林俊憲接受
台大申請入學 金中12人錄取
吳晟：國光石化案只剩良心問題
廣西團將訪台 首站花蓮
江啟臣獲徵召 參選台中立委
酒駕多 警分局長餐廳逐桌宣導
世界印象地圖 改觀地圖印象
大手牽小手 土肉桂變餅乾
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小六女童喝酒解悶 醉坐校園
李慶安出庭 謝各界關心
丟相機找回 陸客很感謝
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葉門機車暴徒 朝示威群眾開火
文心蘭外銷減 盼轉西安園博會
怕地震輻射 逾4千留學生離日
防通膨 泰國央行升息1碼
心肌梗塞急救新法 國際矚目
丁也恬轉型不成 演婆婆有福利
網路病毒激增 社群網站是溫床
日月潭違法船屋 5月全面開拆
電力維修 駐星代表處維持辦公
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星珠寶店遭竊 高價鑽戒飛了
趙蘭坤追思 胡錦濤派代表致意
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南科：DRAM價可望連漲2季
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金門推動申遺 軍方：不缺席
防紅衫軍 曼谷內安法再延長
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說血汗醫院太沉重 醫團喊冤
台大申請入學 基隆1人上榜
胡錦濤返母校清大 獲贈學籍卡
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林義芳演黑道 差點被抓去關
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山豬巡校園 被封副校長
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公安不鬆手 郝：檢舉就查
無進口證 進口農藥分裝觸法
併選 藍智庫：合憲合法
易服勞役仍偷錢 男子又被逮
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疑有內賊 提款機遭竊270萬
深化經濟改革 陸國務院漸定調
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好貴 黃金存摺飆到1410元
台灣文創菁英來港 展現軟實力
陽岱鋼棒子燙 連5場安打
陸富豪 投資移民熱
許信良繪藍圖 邀小英當副手
柏林藝術大學 邀艾未未任客座
避免強碰 併選學測將錯開
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江啟臣拚立委 請辭新聞局長
今彩539頭獎1注中獎
丁丁生涯首完封 兄弟宰牛
判賠施明德 王定宇：再上訴
東京初登場 古又文作品獲好評
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奈及利亞暴動 台人均安
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完封勝 丁丁出運了
檢疑洩密遭調職 特偵組澄清
墨灣油災週年 歐巴馬：未復元
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初選民調將登場 蘇蔡同喊團結
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獲選百大人物 證嚴歸功慈濟
心臟病新藥突破 可減逾半傷害
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英王室婚 凱特黛妃截然不同
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富士康投資計畫 巴西看好
得獎攝影記者 利比亞殉職
美正式調查蜜雪兒專機事件
美決援助利比亞反抗軍
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愛瘋需求增 蘋果淨利升95%
王室婚 帶動英消費近5億鎊
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賈伯斯加州現蹤 神情更加憔悴
疑遭割喉 長者北市鬧區身亡
匈國模擬聯國會 台學生表現優
需求到位 高通財報財測雙喜
抗議受限 法輪功挑戰溫市法規
白天晴朗炎熱 入夜有涼意
見總統 帽T祖克柏打起領帶
加國中國女生命案 警逮兇嫌
美前貿易代表：杜哈回合已死
國光石化 第5次專案環評開審
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減肥藥恐傷身 美消保團籲停售
美國運通獲利攀 信用卡支出增
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採訪利國 兩得獎攝影記者殉職
吳振偉籲北京放艾未未
國道走山 高公局長自請處分
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亞幣走揚 台幣盤初升破29元
玻尿酸亂象 貪便宜當心毀容
走山恐遭懲處 曾大仁：不委屈
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西甲巴塞隆納高薪 贏皇馬洋基
星引新療法 降低糖尿病患截肢
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中央氣象局 氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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加薪拍板 關中：考績仍應把關
販毒集團躲查緝 自備警車名冊
制止乘客車內吸菸 女慘遭毀容
校園性侵不通報 教育人員要罰
國光難過關 大林蒲鳳鼻頭備案
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王定宇疑涉侵占 提名暫不影響
扁：特別費除罪化是為馬
協助花農 小英籲送花給媽媽
人事局：今年不加薪 明年更難
軍公教調薪 內需股歡呼
疑涉性招待 南監管理員收押
三大法人買超台股236億元
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綠總統初選民調 資料嚴密戒護
魯凱嬤種紅藜 成法式餐廳食材
不當抄襲 全曜罰80萬元
海島婚禮夯 長榮6月飛關島
癌友騎車環島 鼓勵病友走出去
景氣回溫 大陸消費者信心回升
國防部：支持文創 支援拍片
紫蜜桑椹新品種 學童採果樂
便衣警前偷水溝蓋 男子扼腕
新台幣兌美元升9.9分
大陸收藏市場亂 白丁多贗品多
特別費除罪化 總統替余文不平
談工時 勞委會：先提高薪資
迎地球日 徵求綠校園改造王
國中教師聯甄 起薪4萬
總統：副手人選 6月再說
雄檢新相驗中心 更人性化
未成年女同志 竟是供毒上線
軍公教加薪 總統：抗通膨
小英：初選不會影響黨團結
企業最愛大學生 科大排名躍進
清大百歲 專書記錄建校點滴
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一根鐵桿 年為台東賺2千萬
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飛雅特增持克萊斯勒16%股權
全民調時謊報 綠：適得其反
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認定光纖傾銷 陸對歐美課稅
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陸媒：人民幣小幅升值走勢確立
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安徽團抵台南 法輪功學員抗議
德4月企業信心連2個月下滑
王金平日本行 台日關係暖烘烘
破壞墓碑躲查緝 警破盜墓集團
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亞職大賽在台灣 大陸隊缺席
死魚爭議 北市：已清5噸魚屍
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兩岸聯手打擊犯罪 通緝犯歸案
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雲縣減重活動 力甩22噸肥肉
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女遭寵物貓感染 皮膚病治不好
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軍公教加薪 幾家歡喜幾家嫌少
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公家調薪 大學學費今年仍不漲
金改案 3證人稱收扁錢
熟男裝高中生 性侵女網友被訴
菲前總統柯拉蓉畫作 獲頒版權
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楊秋興籲陳菊 善待高縣府員工
國光環評會續開 環團再靜坐
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台工銀安徽國元信託簽MOU
財富亞洲商界領袖 大陸11人
護家鄉 彰化鄉親挺身反國光
國道走山 高公局前後局長記過
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點燃生命之火 募款破紀錄
大陸挖角觸手 曾伸向台灣青棒
今彩539開獎
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溫家寶4月底首訪印尼
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非法性交易 取消拘留罰則
登山失蹤月餘 尋獲大學生遺體
石門水庫吃緊 農灌擴大減供
7局連趕2分 象逆轉踩牛
內政部查證 僅見王定宇捐7千
新北市林口等地 25日起停水
今彩539頭獎無人中獎
美初申失業救濟人數仍逾40萬
威力彩頭獎摃龜
入選百大 時代：證嚴是活菩薩
河川死魚清運 考驗北二都
淡出政治 洪奇昌登陸交流
捐款案 王定宇將向南檢說明
藍嚴禁同志介入綠營總統初選
挺國光陣營串連 要辦萬人活動
抗通膨發現金？ 馬：加薪比「一次性的」補助有效
醫生放行 蕭副總統將訪中南美
撞球好手歸化中國 體委會要「亡羊補牢」?
時代百大人物 證嚴法師獲選
美臺商會長：馬對大陸犯了根本錯誤
也徵奢侈稅 澳門打房
給現金、抗通膨 澳門將再次發放3000元
又來了 ! 韓學者稱：漢字是他們祖先發明的
內政部清查 王定宇僅捐二筆計七千元
李婉鈺質疑李乾龍「一心只想選舉」
金價攻抵1509美元
強震襲人口密集區 專家憂
稅官「恐龍帖」 保護你和我
世界地球日 和泰汽車徵綠校園改造王獎10萬
原舞者2011春季巡演～芒果樹下的回憶 4/22華山園區登場
王如玄：調高基本工資勢在必行
選前表態 蘇貞昌：絕不當副手
金沙中國有限公司--2011台灣首場傳媒午宴獨家分享輝煌旅遊饗宴
「欲加之薪 何患無詞」許添財: 更多人需要+3%
國光在彰化 總統宣示不支持
曹興誠國籍 內政部：個人隱私
國立歷史博物館展出臺灣風情水彩大展
大同3C形象概念店讓品牌創新再造經典
國光石化喊卡 馬：政府作出負責的決定
金紙廠爆炸陷火海 17人送醫
花博總部：閉幕煙火與五股爆炸案無關
陳鏞基再見安 獅花5小時宰猿
陳鏞基再見安打 獅5小時宰猿
南韓突擊隊發威 救出遇劫貨輪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
飛安頻凸槌 美航空署長官位穩
財報利多 歐股連3紅
葉門和平新案 要總統月內下台
前新墨西哥州長宣佈參選總統
歐巴馬授權 美無人機轟利比亞
苦民所苦 美查油價炒作
財報利多 美股收紅
景氣復甦看好 油價續揚
感受殊榮 輔大傑出校友見教宗
台製紙增白劑 美調查是否傾銷
新晶片加持 超微獲利超乎預估
尋覓50載 陳若曦：桃花源在台
英王室婚 粉絲瘋威廉蠟像
高科技偵防 美警不濫用
愛瘋偷記位置 美歐怒求解釋
黨大會倡變革 古巴極權趨瓦解
鋒面到 今晚降雨明轉涼
愛瘋秘蒐行蹤？或是誤會一場
越南首季農林水產出口成長
台股開盤上漲26.32點
加大選 左派政黨異軍突起
微軟大調薪 全球員工都有份
國光未全否決 環團將不見總統
後市黯淡 塑化股開盤走跌
新台幣盤初升1.2分
河內胡志明 消費者物價指數飆
小三惹禍 恩賽辭美參議員
動作感測市場 台廠找機會切入
藍營選戰 廖了以：決戰全國
Groupon挖角谷歌主管
安全疑慮 Android頭大
廖了以：願與友黨協商立委提名
債台高築 日通過4兆震災預算
移孔子像 學者：儒家牴觸馬列
台股盤堅 汽車航運強漲
蘋果蒐個資 1年前早坦白
屏科大水產飼料廠 降低汙染
國民黨金門立委初選5月中民調
核災警戒疏散 日人有家難返
國光若未否決 環團將上凱道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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3月B/B值續彈升
洋娃娃之爭 小蝦米打敗大鯨魚
廖了以：嚴禁黨員介入他黨初選
日核災返台就學 520前申請
立院表決 大法官同意權案付委
IEK：石化高值化 環保兼顧
兩案並陳引反彈 國光環評歸零
9年內 越南人要增高4公分
破除前朝遺跡 埃及掀去穆熱潮
外資大買超 資金行情蠢動
孫燕姿婚期 家人口風緊
貯木池變身 中都濕地成形
經貿熱 陸媒：美州長排隊訪中
劉明康將訪台 金管會低調
恆春海泳 陸百餘好手啟程
巴拿馬人開始復活節假期
黑板木棉都不要 台中市樹重選
面板價格止跌 5月看漲
雄檢解剖中心 更增尊重關懷
英皇室婚禮 TLC全程轉播
專利戰開打 三星反控蘋果侵權
iPad短缺 出貨預估遭下修
日本啟示 許倬雲盼共沾非均富
陸裁軍80萬 首次對外求才
石化業高值化 必然趨勢
反貧困 號召5/1上街
整頓中市 胡：趕走不好行業
響應地球日 金門兩馬宣導
母親節假期 雙鐵車票搶手
泰柬衝突互指開火 傳1死5傷
高捷盃籃球嘉年華 台啤站台
當街刺死女友 男遭訴
陸裁軍 學者：轉型半民半軍
如果房價跌5成 北京傳將測試
核電攻防 經長上火線開公聽會
北醫人社院揭牌 盼兼人文關懷
蕭萬長抗肺癌 籲篩檢早發現
地球日 朱立倫推環保志工銀行
房價高漲 星選前朝野交鋒
區間盤整 新台幣午升2分
流行性腦膜炎 洛杉磯蔓延
蔡柏璋新作 熊寶貝喊讚
薛琦：牛熊證7月中上路
王文洋選董事 聲寶股東會為準
史學家王汎森籲學術跨領域交流
後座強制繫安全帶 三讀通過
中美將會北京 討論人權
宏?皏h年每股賺5.71元
高市汙染回饋金 27項9億元
橋下性侵15歲女 男遭訴
安徽團簽約 採購台灣農產
又見狼師 竹縣府：依法懲處
懲黑心 陸祭重典對公僕敲警鐘
停電惹禍 亞馬遜雲端服務停擺
呂秀蓮：核四營運 公投決定
全球瞭望帶你看美國國債問題
台股收8969點 漲11點
活化證券市場 越南新構想
打球傷及隊友 被判5月徒刑
炸彈恐嚇 復興航空加強安檢
不分區提名 小英：納勞工立委
侯友宜施鐵腕 拆違規理容店
副總統：特別案費禁得起考驗
台股開高震盪 小漲11點
跟著聲音旅行 澎葉生聽見台灣
溢價露玄機 人幣升值預期增溫
5月台指期漲3點
火速救人 警巡邏尋獲自殺男
蔡英文：談副手 還太早
陸環境壓力 想解決超級難
史亞平：沒見證曹興誠棄籍
5月電子跌 金融漲
震盪小漲 台股周線收紅
郭泓志預定30日回大聯盟
台空拍系統 性能媲美國外
罹職業病被刁難 勞保局致歉
詐彈電話引虛驚 航警追查
鐵路運砂石 台鐵貨車大改造
泰柬衝突傳結束 增至5死
上合10週年 參謀總長首會
9旬嬤傷口爛 靜脈曲張是病源
閱讀扮月老 書香覓良緣
肺癌早期篩檢 高級健檢無用
局長化身莎士比亞 童：好親切
豬場認證不嚴謹 農委會遭糾正
英王室婚 女王同意文件曝光
博士千萬買麵包 警破詐騙集團
為圓畢旅夢 淡水老街飄歌聲
三大法人買超台股97億元
兩岸銀行監理平台 週一舉行
小蝦米合爭商機 名店節搶商機
買毒變買麵包 偽證加一條
英王室婚 凱特誓詞無「順從」
國光環評結論 兩案並陳
撤離區擴大 東電社長親賠罪
聯電：曹興誠榮譽董座職不影響
台糖量販店連虧損 監院糾正
賊星該敗 盜牛樟遇攔檢
不走完環評 國光去留將明朗化
花博管制道路 5月陸續開放
被爆侵占捐款 王定宇：全都告
國光兩案並陳 環團府前討公道
新台幣兌美元貶 0.4分
高屏偷車3人組 警方查獲送辦
英女王85大壽 不收禮反送禮
對流雲系移近 苗栗以北將有雨
五一勞動節 17教師工會成立
泰柬再度交火 至少4死8傷
加薪 陳菊：高市財政雪上加霜
墾丁珊瑚 開始產卵
嘉縣淨灘 清出2.5噸垃圾
金門迎媽祖 老街強強滾
監控是否整合PC 各有優點
德網站抓抄襲 政治人物成目標
3月失業率4.48%
許信良：全民調即藍綠都可表態
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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秀傳媽祖回娘家 天后宮進香
零件荒 台灣豐田減產8千輛
找出真正原因 改善失眠困擾
利比亞動盪 沒拖累大陸油源
王定宇提告 李俊毅：亂告
德改募兵 招兵困難
國光喊卡 大城鄉長：無法接受
豐田氣囊感應器出包 與台無關
為兩串枇杷 竊賊失風打傷果農
陸：美可能提前退出刺激政策
百年水彩大展 盡覽寶島風華
藺相如後代送名硯 清大感謝
愛瘋偷記位置 北市要求解釋
國光案生變 立委：地方很失望
北投溫泉髒亂 北市：要求改善
環團：只接受否決國光石化
漁船運私菸 品牌少見
MRI誤診肺癌 病患嚇到爆瘦
助日賑災 高市府募4千萬
當代孟小冬 王珮瑜來台演出
機車被騎用半年 車主不知
動用高空作業車 警拆違規舞廳
借閱好手 小一生年借700冊
430遊行 訴求反核
王金平成功訪日 台日關係升溫
誣男友性侵 小三判誣告相姦
稻子長不高 老天爺作怪
陸1.9億人 飲用水有問題
間質幹細胞立功 治病現效果
西安大學生撞人殺人 判死刑
屏東農科園區建館 力推觀光
假病人真考驗 實習醫師考術科
推動文學交流 王文興獲法勳章
覬覦蒜頭 鴛鴦盜落網
山老鼠怪手開路 竊取珍貴林木
國光不設彰化 地方反應兩極
本周台股市值增2.93%
電力異常卡住 義大遊客虛驚
梁英斌：台韓言論自由頗相似
高市推蔬食日 9成中小學響應
遊客搭快艇跌傷 導遊駕駛遭訴
布農青年捐器官 幼女拭淚別父
英王室婚倒數 倫敦煥然一新
球迷最愛球風 曾雅妮票選領先
用水安啦 未檢出放射性物質
力反國光 高市府會同仇敵愾
回收再利用 寶特瓶變沙發
量縮盤整 台幣收貶0.4分
國光石化 總統：環保非說著玩
油價飆漲 美國人春天少出遊
泳渡金廈擴大舉辦 7月下水
世界中學籃賽 海山目標前8強
高貴甜點 一口近百元
國光石化喊停 民股調整計畫
國光不設大城 彰縣盼溼地公園
觀護志工當司法黃牛 收押禁見
國光告吹 經長：不放棄石化業
海峽西岸經濟區 加速引台資
毒販擁槍防黑吃黑 警逮2嫌
歐洲爆麻疹疫情 打疫苗保平安
3月失業率 2年多新低
陳長文：盼實際參與日本賑災
經長：輕油裂解業登陸 可評估
老榮民捐百萬 竹市長感謝
圈內喜事多 陶（吉吉）也婚頭
國光喊停 石化業：需要理由
經長：下周檢討輕裂登陸投資
送修電腦 女遭迷姦拍裸照
總統：沒做國光 會找更好辦法
女子全身赤裸 坐馬桶氣絕
花博交管 北市：多搭大眾運輸
連2百元都搶 越女失金心疼
陸商務部：今年外貿增速略回落
本周台股漲2.88%
國民黨籍立委陳秀卿 因病過世
阿妹新歌催淚 台下眾人哭慘
食品濫用添加劑 陸展開嚴打
遷村做前提 高市汕尾歡迎國光
網路抹黑算命師 女失算遭判刑
眼鏡哥幫忙 盧彥勳赴塞國比賽
宏?眴漫u獲利 每股0.45元
英王室婚禮 反君主者將攪局
海南旅遊購物 富士康探商機
國光未遭否決 環團拒見馬總統
1.61月 平均年終創新高
線上遊戲術語交易 毒蟲落網
怕輻射 日車出口先檢測
國光最大民股：石化政策何在
鋒面通過 北部防大雨
國光案喊停 美林：不驚訝
地球日 環團籲落實環境正義
菲礦村山崩 近30人死亡
愈痛愈贖罪 菲人肉身釘十字架
消防嬌娃 救生不讓鬚眉
北市：國際博覽會多不能退票
安徽下單 高雄水果進軍大陸
春節遞延 3月新增房貸創新高
蘇花改與國光 總統守環保底線
中油董座盼1年內不解散國光
劉明康23日來台 磋商銀監
新北市大豹溪 開放14處水域
金價漲相好 上看1700美元
台灣歌浙江被禁 是版本非歌曲
叫我第一名 英國少女喜好狂飲
歐元升值 邁向16個月高點
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國光設彰化喊卡 麥寮人兩樣情
五股金紙工廠爆炸 救出5人
上海銀每股稅後盈餘3.76元
蔡英文：將國光石化移往國外
國父紀念歌作詞爭端 訟上法院
漢王鉅虧 漢王董仍信心滿滿
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巴基斯坦水災 台灣社團送愛
陸虎商標之爭 英國路華獲勝
格爾登寺僧人 被集中法制教育
查盜伐林木 各地檢署有斬獲
陸學者：對沖手段可能成為常態
孫亞夫：積累商簽文教協議共識
拚十段戰3連霸 張栩仍差一步
陸用電成長 夏季部分地區吃緊
興農牛疲軟 陽建福生日吞敗
朱立倫：思考石化業邏輯要清楚
確保菜農收益 啟動九五機制
國光案喊停 學者：政策須明確
奢侈稅發威 戴勝通家法拍流標
美國禁止密蘇里州禽肉銷台灣
法高鐵30年 乘客累計17億
國光案 朱立倫質疑綠朝決策
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數千加工食品 含化學致癌物
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兩岸清華互派代表 賀百年校慶
陝西學生 喝奶集體中毒
振總故鄉 兄弟6連敗
吳珈慶抵北京 專心練球
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國防部：開放大二膽島待評估
大陸通過新法 醉駕一律吊照
國光是否外移 中油：評估中
五股大火 朱立倫探視傷者
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五股暗夜驚爆 4死21傷
羽球亞錦賽 鄭韶婕4強創最佳
五股金紙工廠爆炸 滿目瘡痍
網友發動人肉搜索「恐龍稅官」
許信良的總統夢 邀蔡英文當副手
曹興誠歸化新加坡 史亞平： 沒見證
移民署年度最佳移民官出爐
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許信良「話中有話」
國光石化喊卡 在野黨：馬應宣示「將來也不會在台灣設廠」
金紙店爆炸4死 勘查追禍首
美各州重環保 禁魚翅成風潮
筆電後市 聚焦法說
「首投族」陪同 馬完成提名登記
經長：國光個別股東可能到海外
五股爆炸案 疑中國進口煙火惹禍
五股暗夜驚爆 朱立倫要徹查
爆炸香舖店 2月才安檢合格
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法總統將訪利比亞反抗軍
永和民宅火警 警消搶救
亞股跌 人民幣看漲 金價創高
日銀預期上半年GDP下滑
憂慮債務和美元走弱 金價續漲
雲多轉涼 明回暖陽光露臉
陸女留學生遇害 男友視訊目擊
中國阻歐商搶政府採購大餅
馬侃訪利比亞瞭解情勢
油災週年 BP願挹注淨化工程
馬侃籲美承認利比亞反抗軍
智慧手機面板營收 年增47%
能源問題難解 節能減碳最快
缺水危機 水資源管理迫在眉睫
吸碳靠森林 台灣得多算樹
正港台灣珍奶進倫敦 發燒熱賣
偷項鍊 琳賽判入獄
四川300藏僧 據傳被捕
中央氣象局 氣象報告
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總統：勿讓年輕人成房貸奴隸
陌生女開夫車 婦追撞遭訴
桐花飛舞 家扶寄養家庭出遊
花錢嗆聲 歐巴馬募款餐會尷尬
動保團體：虐貓案 揪凶
總統提名登記 盼台灣再旺4年
香鋪店爆炸 疑卸貨不慎釀災
台南將直航 嘉義馬祖爭取跟進
南韓舉行海外大專聯考甄試
五股驚爆 市府連夜安置災民
不擔心菜英文 蘇：聽懂最重要
美軍援核災 日官員致謝
陸擴大內需 中概通路商受惠
新型避孕藥 血栓風險倍增
綠能產業夯 一技在身好就業
朱鎔基返清華 評時政送禁書
新市大型車ETC道 遭撞封閉
20年罕見 桐花祭主角遲到
副總統：不管職務 鄉親優先
逃亡22年 通緝犯陸落地生根
奢侈稅衝擊 房市委賣量增4成
家戶購屋比 新北市購屋力強
考照大變革 病人考醫師
內政部推動彰化沿海劃設濕地
嘉中校慶 傑出校友滿天下
國光石化 歷經兩黨執政滄桑
大陸官員悼唁丘宏達
媽祖誕辰 500宮廟回娘家
英擬派顧問赴利比亞 陸不贊成
規劃運彩後續 體委會辦公聽會
地球環境季起跑 金山千人淨灘
奢侈稅震撼 雙北市台中衝擊大
環保優先 總統：一起做省長
強震撼豐田 通用重掌汽車一哥
廣西參訪團花蓮行 購蜆精茶葉
殺很大 台科大師生玩漆彈
信誼動畫獎 願快樂奪首獎
法媒：陸航母飛機發射將改彈射
台北金融中心標售 商辦風向球
安徽省文化團 捐款屏東原鄉
病人扮魔鏡 補強實習醫師技能
綠色市集精算碳足跡 減少開支
祖師爺級扒手 88歲繼續偷
避風險 東京機能宜分散
陸公布非法食品添加物名單
小英：民進黨可與華府有效溝通
志工大會師 籲青年改變世界
趙守博勸進 王金平：平平就好
親子萬人共讀 周美青共襄盛舉
花博閉幕後 足球場改會展中心
台灣8所私大 聯合赴陸招生
國光生變 吳揆：會確保產業鏈
來台念書 限制多成障礙
中油轉投資 僅國光石化賠錢
嘉義徵才 提供806職缺
志工台灣 吳揆勉青年改變世界
半百爸拚創作 圓夢送兒書
毒販藏學生公寓 警查獲送辦
品味瓜香 崙背洋香瓜節邀賞遊
國光石化喊卡 許信良肯定總統
花博效益 帶動城市發展願景
少年負氣離家 台南騎車到嘉義
花博將閉幕 莊瑞雄：菜仍太貴
大陸百大綠色企業 出爐
花博舵手丁錫鏞 給團隊98分
龍捲風襲擊美機場 5傷
為農作增產 浙江找蜜蜂打工
韓提名李揆亨使中 3年3換
原民部落旅遊 桃園5月上路
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國光生變 地方盼有替代方案
高市徵才活動 5千職缺
石化產業 李遠哲盼全球思維
英王室婚 凱特威廉面具秒殺
國小親職日 爸媽上場考數學
毒殺3子女後自焚 婦人不治
愛蘭國小百歲 吳揆送PU跑道
健走賞桐花 上千民眾參與
台電太陽能電廠 年底併聯發電
鹿草西瓜季 香甜果汁免費暢飲
警方取締飆車 男子動粗被捕
學者：陸經濟16年後超美
談核能 李遠哲：非以黑白畫分
胡志強：閱讀好處多可防癡呆症
復活節 港人擠爆機場口岸
五股香鋪爆炸 女童勇救受傷母
許信良：要讓經濟選民放心
川：9月底完成震災重建
羽球亞錦賽 鄭韶婕4強止步
查爆竹販賣場 嘉市92處合格
史奴比狗狗麥酒 面臨停產壓力
印反核行腳出發 警嚴陣以待
半年只休4天 花博志工問不倒
星財長：未來5年不漲消費稅
10米橋遭沖毀 造70米新橋
台灣山水長畫卷 上海亮相
防痴呆 8旬嬤通過日語檢定
泰柬再交火 逾1死11傷
桐花祭 總統：提醒勿忘根本
陳綺貞港都開唱 門票秒殺
援助偏鄉 台積電贈天文望遠鏡
吳揆：助大城鄉發展適合產業
廣西經貿團訪花蓮
星媒：昆星高鐵將動工
假病人真考驗 測出好醫師
再造永安濕地 陳菊允改善淹水
發片壓力大 李毓芬躲起來哭
報恩捐血674次 郭玟君獲獎
朱立倫：嚴格管制載爆竹貨車
五股大爆炸 復原腳步不停歇
九天傳奇 台灣陣頭躍大銀幕
李登輝：軍公教調薪應顧及公義
桐花慢開 好客饗宴先開跑
珍貴毛柿被盜伐 逮吊車司機
塞爾維亞會外賽 盧彥勳首輪敗
黨政高層：國光移海外勢不可免
媽祖慶生 奉天宮六佾舞祝壽
備戰全民英檢 拉近親子距離
業者沒守法 1/9學童買過酒
港客在粵車禍 導遊不治團員安
國光環評遭質疑 吳揆駁斥
百子嬉春 邀曾馨瑩再現舞功
吳寶春蕭青陽 露天開講初體驗
搶姚明 NBA各隊磨刀霍霍
中職最快 林智勝敲5百分打點
煙火貨車流動炸彈 工程師枉死
日地方選舉明投票 災區延期
印度反核 近百人被拘
每天幾杯咖啡 血壓不會升高
過度清潔保濕不足 皮膚拉警報
勞動三法 勞委會拍影片宣導
美物價蠢蠢欲動 秋冬全面上漲
泰山棒打前東家 興農5連敗
高值化 經部開出日商招商清單
今彩539開獎結果
正隆頒88位寄養兒童獎學金
陽岱鋼2安打 火腿不敵樂天
網友力量大 社福團體勤耕耘
今彩539頭獎2注中獎
小英：青壯人才多 黨可貴資產
百年校慶 兩岸清華共育才
英王室婚賓客 艾爾頓強上榜
上海車展 湧進15萬人次
最後衝刺 蘇籲支持老品牌
抗日英雄李宗岱 重慶辭世
童話實現 奧國男子後院挖到寶
人道救援 歐盟擬出兵利比亞
五股氣爆 瞬間影片（影音圖文）
創紀錄 香港機場千班航機起降
五股爆炸案 檢警追煙火來源
全中運開幕 總統：體力即國力
環評6條件 國光石化喊卡主因
簡單4要訣 美婦女減百公斤
副主席牌光環不再 羅淑蕾民調勝蔣孝嚴
許信良：「蔡媽媽策略」破壞小英形象、長國民黨志氣
敘部隊再開殺戒 擊斃13民眾
歐巴馬談高油價 寄望再生能源
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
邊境衝突持續 柬控泰用毒氣
英民意擁護凱特 擔心王室歧視
德國開放東歐8國人民入境打工
鋒面遠離 全台晴到多雲
同根同源 兩岸清華各領風騷
跨越海峽 兩岸清華競合互補
新竹清華 每年收到庚款支票
花博幕後推手 陳雄文不居功
博覽會專家 丁錫鏞花博建功
墳墓為鄰20年 百無禁忌
清華百年 務實打造滿清王朝
北京清大財富巨 清華幫橫著走
北京清華校園 浪漫傳說數不完
大選維安 國安局添防彈裝備
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近7成老美：目前購屋良機
金融股夯 Q2仍看基本面
兩岸清華合作 擬登陸設點招生
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
總統：打造台灣成東亞高教中心
花博倒數 可望破880萬人次
五股爆炸案 查煙火來源
綠總統初選 蔡陣營高鐵站送花
廣西自治主席訪證嚴 感謝賑災
日核災 3月15日輻射量驚人
陸打擊黑心食品 長路漫漫
陸黑心食品猖獗 原因複雜
執法不彰與貪腐 催生黑心食品
陸黑心食品 港人怕怕
台灣捍衛消費權益 陸可效法
失業率降 人力銀行職缺創新高
葉門總統允辭 人民要他立刻滾
泰柬衝突11死 UN籲停火
雲南新加坡建高鐵 十小時抵達
羅淑蕾民調勝出 蔣孝嚴不服
數學個人競速賽 台生6人滿分
消防局：應加強規範煙火進口
爆炸案 朱立倫讚女童救母
面對蔡馬馬 蘇貞昌籲堅定支持
蔡：走向現代民主宜女性當總統
中油明起汽柴油各降1角
夫外遇 施寄青謝小三資源回收
胡錦濤：大陸大學教育不如國際
陳鴻文勝投 陳俊秀連5場安打
點火 馬國華人文化節起跑
求職網列黑名單 男索賠敗訴
協助花農 中市綠營送花給媽媽
併選維安 國安局分3主軸
爆炸教訓 新北嚴防公安漏洞
英數達人競賽 台生單項表現優
總統：今年全面推動12年國教
陸媒：陳光標借行善 名利雙收
台塑:汽柴油降1角
華府全盟年會 藍綠大集合
迎母親節 胡志強想陪太太觀光
SONY中興之祖病逝
國營事業金飯碗 錄取率3%
高市警圍口袋 飆仔一網成擒
低碳綠生活 逗陣騎鐵馬遊河濱
台灣鳴蟲展 北德大吸睛
孩童鼻竇炎 先洗鼻子用噴劑
綠初選誰出線 27日揭曉
東京祭孔 感謝台灣賑災
反核抗爭擴大 印核電計畫暫緩
市容改造 中都濕地公園啟用
南市住宅區 查獲非法存放爆竹
陸濫用抗生素 牛蛙黃鱔遭殃
秀才藝 5星飯店免費住
建構低碳城市 中市推綠能車輛
泰台商健走 慶民國百年
民調前最後週日 蘇蔡許衝刺
控制體重 有助乾癬治療
擴大救尋 日擬派逾2萬兵
泰柬邊境 紅色旅遊警示
日震災重建 大陸想參一腳
通膨壓力升 黃金漲不停
阿鼎5分 大阪西區第2晉級
五股香鋪爆炸案 先拆除4民宅
花博畫句點 郝龍斌請喝花酒
總統：提高稻米收購價
陸警烏龍 名嘴當通緝犯抓
招徠遊客 三峽壩區建觀光電梯
北京清華 力爭世界一流
亞幣揚 台幣上週升0.41%
醫師團金門體驗擎蚵 直說超棒
八卦山台地 馬拉松新亮點
玄奘頂骨舍利 首度開放瞻禮
花博最後週日 人數飆單日次高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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大陸網路五花八門 手術可團購
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
華仔北京開唱 4萬粉絲相挺
兩岸銀監會 人民幣業務受關注
廣西經貿團訪花蓮 採購農產品
牛迷淨空活動 雷聲大雨點小
中央社零霸凌報導 勇奪金輪獎
倉庫大火 濃煙影響國道交通
花博飆新高 單日破16萬人次
畢業40冬 300校友回嘉中
緬甸將與中星韓簽約 探勘石油
飛兒樂團 空降華語榜雙冠
官大元中繼好投 兄弟擒桃猿
隋棠回不來 犀利人妻小崩潰
爆炸奪子命 林父誤為春雷聲
僧被逮 藏流亡政府籲國際介入
吳珈慶轉陸籍 擔心回不了台灣
艾薇兒5月來台 專輯先攻后座
北市優良教師 建中新校長入選
胡錦濤：加快向教育強國邁進
慢跑治療 戒毒者挑戰馬拉松
湧泉以報 嘉中校友年捐2百萬
兩岸律師業 陸擬推動雙向開放
馬總統求開示 拜會白雲老和尚
戎祥拍棄城 打造台版惡靈古堡
嘉中畢業40年 渡也憶恩師
銀監會談 國銀盼速承作人民幣
量增融資減 台股挑戰9千點
男持5刀遭查獲 追少年滋事
新台幣匯率明測28.9元
私囤爆竹 新北市府籲業者自律
蔡依林瘋算病 想鑽研黃帝內經
蘇建榮2分轟 牛獅12局言和
制服保存40年 校友捐嘉中
泰柬衝突未息 外交對話登場
不放棄身障兒 表揚聲暉媽媽
向語潔祝福小康 要雙倍回禮
花博感恩週 26日登場
紅中球未出棒 呂總：我下暗號
告白手機震動 楊千霈飆三字經
金門蚵田似兵馬俑 具觀光特色
北京守望教會聚會 警方逮人
印尼名人賽 林文堂第9名
陸航母艦載機 攸關戰力猜想多
台藝人東京表演 粉絲感動
藍初選爭議 提報選監小組會議
香港反核遊行 盼擱置核電計畫
夢想館閉幕 暑假再開放
英王室婚 未邀工黨2位前首相
竹清大熱舞表演 北清大喝采
陸：環境及食品輻射監測正常
全中運佳績頻傳 10項破大會
日眾院補選 自民黨獲勝
警破賊偷單車環保公司銷贓案
國道走山週年 家屬譜詞曲紀念
大甲高中自由車 2天3破紀錄
全中運空手道 北市首日奪7金
國銀人民幣業務 兩岸明天確認
陽岱鋼連9場安打 火腿勝樂天
樂山行路難 新北市協助解決
港媒：大陸航母或七一試航
夕張新市長30歲 日本最幼齒
成州國小復課 辦園遊會學防災
民調前夕 蘇蔡晚會拚場
台64單向復駛 凌雲路仍交管
花博飆新高 挑戰9百萬總人次
送貨夾單反詐騙 警商聯手出擊
新店火警 1死6宅燬
購物中心珠寶竊案 2人送辦
市府承諾削減收費 上海貨櫃司機罷工平息
馬總統頒獎 表揚身障人母
花博謝幕 郝龍斌請花神喝「花酒」
宣導乳癌防治 基金會舉辦園遊會
以車追人 爆炸煙火查出來源
花博閉幕日 遊行晚會嘉年華
藍初選爭議 羅淑蕾稱自家民調贏6%
花之慶典「2011客家桐花祭」 苗栗香格里拉樂園正式開幕
國瑞汽車前總經理疋田亮獲頒經濟專業獎章
捍衛勞動權 百願團五一上街
花博落幕日 中午入園3萬4千人
晨訊科TDR掛牌首日 鎖跌停
北京公寓大火 17人死亡
蘇貞昌打委屈牌 挑戰「蔡馬馬」
感恩五月 福容獻上愛的祝福 餐飲、住房 優惠盡享
陸搜救船 首度來台交流
羅淑蕾申誡 暫不影響提名
上週外資買超247.11億元 日月光3.77萬張居首
文建會台灣國際文化創意產業博覽會9月登場
花博落幕 896萬人次捧場
英王室婚 情路十年分合修正果
爆炸煙火查出來源 鄭男交保
新北查囤積爆竹 三重蘆洲斬獲
米市爭戰 反抗軍指老格耍詐
煙火公司避安檢 運送過程爆炸
降雨量不如預期 歐洲傳春旱
印尼蘇拉威西島 爆6.2地震
晴朗炎熱 北部高溫破30℃
台股開9037點 漲67點
倫敦瘋珍奶 英商急補貨
震掉觀光 恢復活力日本盼台客
爭取台客 日本觀光地總動員
日本重建觀光 自己人才是主力
竊嫌忙搬鐵馬 巡邏警識破逮人
英王室婚 蜜月地點猜一猜
基測衝刺 醫師祕訣不熬夜
日民主黨選敗 政局趨不穩
男女墜樓重傷 警消調查原因
平盤整理 台幣盤初貶0.3分
招募空服設歧視 北市行政指導
來台取經 瓜國農糧部長訪華
罷工扯上茉莉花 滬市府急滅火
我就是品牌 臉T趕搭小三熱
北京火警 17死24傷
輕裂登陸 經長：國光民股處理
國安局：憲兵縮編影響特勤維安
6百萬金飾竊案 追贓物流向
營建金融漲 台股一度上9千
民進黨總統初選 賴清德中立
菲扣3台灣漁船 捕7可疑台人
兩岸金融機構參股 今會談
靠工農起家 陸政權遭工人嗆聲
藍初選爭議 蔣羅均稱尊重黨
星腔「啦」不停 求職遭譏拒
校長：工作守則因應教師組工會
劉明康來台釋利多 外資看好
防北韓 南韓白翎島部署九龍炮
衛署：護理人力將增加1/3
老格住區遭轟 抗軍油產停頓
茅台漲 黔川滇擬聯手保護水源
連鎖飲料店 5月起設回收筒
基金業看美股 趨樂觀
離家多日被找回 小情侶墜樓
國籍爭議 陳碧玉：審查會回答
反大度攔河堰 中市民眾陳情
總統：科研經費至少年增8%
總統：推社福讓全民享經濟成長
8大公股行庫 加碼國票金
夢時代珠寶竊案 僅追回4贓物
李遠哲籲降碳排 選替代發展
教部客語電子書 免費下載
花博周邊管制路段 5月開放
聖週不平安 薩爾瓦多死亡上百
府前寧裸不核 警以布包人
淘寶網縱容賣假 被曝光
青少年涉毒案增 中市校園反毒
貴州盤縣礦災 8人失蹤
憂風險 學生團體串連廢核
招商團登陸 鎖定TCL京東方
丘宏達追思會 總統頒褒揚令
區間盤整 新台幣中午持平
賴清德：日災後 謠言衝擊觀光
燙髮液傷女童頸 設計師被訴
任聯發科董事 高榮智：合併先
張忠謀：看好薄膜太陽能發展
廣西團訪花蓮 盼互通優質產品
陸銀投資國銀？公股不賣
改造石碇老街 協調居民意見
台積電20奈米明年下半年試產
陸掃黃 東莞色情業漲價
墾丁珊瑚 連3年產卵延後
兩會會談利多 金融股創新高
照顧農民 綠盼增公糧收購價量
大麥克指數 人民幣低估四成
貨櫃場儲煙火 警消查到81箱
台股收8950點 跌18點
香港地鐵棄洋 首採大陸貨
高市公車募司機 用1桶水考試
倪福德壓不住 單局挨兩轟
新興市場換新電視 更快
鴻海巴西設廠尋求合作夥伴
三星索尼LCD合資企業減資
國光彰化投資 擬向環署撤案
蘇貞昌：勿做沉默的多數
歐巴馬挑戰 流言終結者沒在怕
羅蔣爭 藍：無大違失就依民調
台股開高走低 跌18點
教師工時計算 最快年中上路
愛瘋難纏 關閉定位仍留下紀錄
鄧安寧心肌梗塞 術後穩定
5月台指期跌16點
屏基推國際醫療 獲國家品質獎
國安局新款保密手機 立院亮相
5月電子跌 金融漲
卡特訪平壤 盼晤金正日
開高走低 9千點曇花一現
非法存放爆竹 中市查獲2香鋪
高中小情侶擁抱墜樓 1死1傷
台灣豐田組車廠 今年產量不變
廣州黑心紫菜 屢泡屢褪色
菲扣漁船 高市海洋局：了解中
張忠謀關心日本能源政策
偷剪鐵絲網 2假釋男落網
維基解密又爆料 美：遺憾
進口禁令 日要中韓講科學根據
兩岸銀監會談 相遇101
三大法人買超台股43億元
北市2千多戶 無自來水
遭控詐捐 陳光標央視說分明
卡特北韓行 盼與金正日會面
科威特首座科學園區 來台取經
強震衝擊 日本車廠產量大減
兩岸銀監會談 相遇101
被指開銷浪費 北捷：程序合法
中市查爆竹 檢舉獎金最少1萬
接掌歐銀 法國看好義央行總裁
爆炸追刑責 萬達供詞保留
護理公會：3床配1名標準太低
藝術家盧志松 流血微雕技不凡
環署：專案環評兩案並陳是常態
藍高市兩選區初選 5月中民調
百年慶 國父孫女返台辦畫展
跌倒橋段多 金海淑摔斷肋骨
立院初審 地政士須報交易資訊
戰車撞死連長 國賠87萬定讞
不畏挑戰 小兒麻痺母兼父職
勇童救母 製手工餅乾慶重生
陸：加快建立中日韓自貿區
民眾吃河豚中毒 餐廳停業調查
稻米收購漲逾2元 擬6月實施
花博閉幕 民眾商家不捨
生產力增 全球大企業財報亮麗
韓藝人金俊秀神勇 足球賽獲獎
紐交所預期合併可省4億歐元
金門孝子捐肝救父 縣長感動
新台幣兌美元 收平盤
非法囤爆竹 火藥量202公斤
大陸稀土年產量 提高5%
新北粉條粉圓 3件防腐超標
有拜有保庇 校長率考生拜孔子
桃縣查煙火商 若涉私運將裁罰
3月工業生產指數 再創新高
嘉大27日校園徵才 千餘職缺
怕麻煩 男性多抗拒癌症篩檢
快閃記憶體 19奈米新製程
吃河豚中毒 台南查日本料理店
救災及時雨 雙慈亭捐救護車
李敖76歲生日 兒子籲選總統
純母兔幹細胞 排除父系影響
台系大面板 市占回升
想錢想瘋了 偽造頭獎發票
有機認證 旗南分場歷史悠久
外資淨匯出 3月M1B年增降
3DS不夠力 任天堂財測欠佳
爆炸案 江宜樺27日立院報告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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5月行星匯集 東方4星連線
駕照器官捐助表 大陸也要做
菜金菜土 大陸農民聲聲苦
清大與北藝大簽訂交換生計畫
六輕四期擴建 須補件再審
為健康 福島宰殺輻射禁區家畜
廣西團訪花蓮 簽署合作備忘錄
殘盟指損工作權 中市澄清
血染公寓 折疊刀刺死室友
衛署組織改造 社團盼人為主體
防豪雨釀禍 蘇花將採預警封路
寰宇庭園競賽 台灣奪多項大獎
災後曙光 日東北新幹線通車
對俄交流 北京清大成立研究所
測試市場反應 飛彈蓮霧首輸陸
走私愷他命 4嫌落網
罹癌來日無多 槍擊男反咬南檢
遊艇園區招標 23業者有意願
擴建清泉崗機場 斥資39億
9月文博會 趕流行綠生活
防堰塞湖危害 高市劃避難平台
總統：花博盡展台灣軟實力
3D肉蒲團夯 李敖寧看A片
腹膜透析藥降價 健保年省3億
台南長青公寓弊案 前局長判刑
桃園查獲780公斤連珠炮
料羅迎媽祖 歷史最悠久
樊綱：中日韓減少依賴美元
詐保金縱火燒妻 家屬獲賠
外資上周買超247.11億元
北京大火 疑與電路有關
違法儲存爆竹 中市查扣4噸
收費員施暴爭議 新北盼勸和
生命奇蹟 病重老樹開花
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
孫穗華：孫穗芳無權代表孫家
美元疲軟 金銀齊飛揚
拚總統初選 高市議員簡訊動員
接新聞局長？薛承泰：我不適合
觀望 新台幣收平盤
明訂教師在校工時 教團反對
高市：爆竹用音效 安全環保
小英最後衝刺 許願黨內團結
菲逮7台籍男 外交部協調處理
五股觀音爆炸案 監院併案調查
體委會發文 強制追討運彩盈餘
舒淇像親人 余文樂難升愛火
魚市變危樓 蚵仔寮改建有譜
報稅試算 高市寄發33萬通知
印度協會會長：踏青舒壓好主張
滿意度提升 桃園機場排名躍進
老格快滾 利年輕人用音樂怒吼
無共識 妨害性自主修法難度高
助日賑災 投縣府募千萬
全中運跨欄 鄭雲尹雙破大會
陸航母年底前下水 搭自製戰機
3月工業生產新高 第2季保守
前檢察官涉貪 更審判刑9年
署醫體檢 首波恆春醫院
50人救命 非洲象藍波仍嗚呼
小麥押對寶 嘉能可賺飽飽
羅淑蕾申誡 蔣孝嚴：完全接受
偷機車搶皮包 警逮3嫌
中科五期專案環評 有條件通過
法5口命案懸疑 全歐搜尋老父
市托招生 2子女以上家庭優先
兩岸銀監會談 有溝通沒結論
國光案遭封殺 石化公會：心寒
新聞局砸千萬 掀台灣樂團潮
政府買地十萬坪 15年未過戶
泰柬衝突未歇 外交途徑陷僵局
國光喊卡 工總：開放海外投資
潤成補件 金管會：儘速審核
基隆河魚群暴斃 疑氣溫變化
頂大聯盟 與美續簽合作備忘錄
找人轟4槍 竹聯份子殺人被訴
鼓舞震災民 東京鐵塔掛鯉魚飄
經理人賣股 國票金不置評
備戰世錦賽 楊淑君睡不著
京劇配搖滾 水滸傳走出古典
外資匯出 3月資金水位下降
房屋實價登記 房仲樂觀其成
再度受挫 印反核行腳功虧一簣
八卦山遊桐趣 活動多元化
涉盜個資辦王八機 通訊行遭搜
印度核電專題一：居民反核抗爭
印度核電專題二：反核之路坎坷
印度核電專題三：無畏福島殷鑑
標普降豐田汽車等6家企業展望
航母命名 考驗北京政治智慧
多空拉鋸 新興股市漲跌間震盪
雲南礦災瞞報 陸官方：惡劣
今彩539開獎
英威廉王子 繼承母親黛妃粉絲
高雄女學生遭襲胸 警逮1嫌
國軍慶建百 建軍史漫畫出爐
威力彩開獎
陸銀參股 金管會：積極研議
王室婚禮 英警方防堵恐怖攻擊
M2年增率降 貨幣供給仍寬鬆
夜訪余陳月瑛 許信良不勝噓唏
日4老人尋根 造訪枋寮警分局
中華女籃總教練 張慧瑛出線
晚會同場 豬哥亮謝金燕未見面
英王室婚 天公可能不作美
內需好 汽機車銷售長紅
核災巨額賠償 東電宣佈大減薪
激戰倒數 蘇蔡支持者都喊唯一
法第一夫人懷孕？網路發燒傳
經濟振興 劉憶如與大城鄉座談
馬國盛傳 國光石化或馬南設廠
兩岸銀監首會 賽前裁判溝通
長沙狂漢瘋撞13車 5死
泰柬邊界衝突難了 東協隱憂多
巴塞隆納網賽 張凱貞拚3盤敗
車諾比25週年 烏克蘭哀悼
今彩539頭獎1注中獎
薛承泰：新婚輔導 提高生育率
利國動亂 陸損失200億美元
威力彩頭獎摃龜
學生批教師會 學校安排道歉
吳珈慶未晉級8強 明全力爭取
最幸福地區 自殺率最高
911主嫌：蓋達歐洲藏匿核彈
不想官司 楊淑君全力拚佳績
機場服務評比 桃園機場進步8名
海基會「台商經營關懷團」 26日啟程
招聘赴福島工作 韓網站徵人引反彈
蔡英文：手牽手跟我一起改變台灣
最後衝刺 蘇貞昌高雄拚民調
民進黨民調內容公布 2天「一翻二瞪眼」決勝負
女主播唸到「睪丸」 爆笑ＮＧ頻頻（影音）
AMD公布Ｑ１財報 營收16.1億美元
ACI機場通關查驗評比 台灣移民署得第2名
民調監聽資料外洩？ 民進黨繃緊神經
鄭文燦：民調資料「極機密」 連祕書長也不知道
藍台中立委提名 5月底前完成
博版面 國民黨27日提名馬英九
友達和奇美電等被控專利侵權
趙豐邦魏子茜挺進京9號球正賽
塔利班救囚犯 花5月挖地道
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美股跌 國際油價回落
美中將召開戰略與經濟對話
不敵小淘氣 美礦場慘兮兮
德媒：美中太平洋較勁
救杜哈回合 本週會商關鍵
中國航母啟動 無改亞太平衡
台灣美聲真行 義人欲罷不能
加大選 保守黨似勝券在握
富士康巴西設廠迎挑戰
全台雲多 西部及離島易霧
台股開盤下跌72.04點
總統盼與歐盟貿易投資制度化
英王室婚 墨女孩不得其門而入
空襲利比亞 義大利通知美國
新台幣匯率盤初貶1.3分
共和黨老將保羅 爭總統提名
瘋王室婚 百萬客將湧倫敦
躋身世界城市 北京再等40年
高市查獲13貨櫃藏炮竹
國光不蓋 中油：石化原料缺
郭彥廷動畫 入圍美大獎
希拉蕊科顧將訪核一 強化應變
楊蕙如公布民調 柯建銘譴責
坡地水保設施 北市主動檢查
粵黑心假醬料 工業鹽色素加工
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
洩囚犯軍機密 白宮責維解
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
三讀通過 稅額書送全體共有人
台股震盪 衝關需時間
明年寒假 教育部下週定調
許信良：當總統要組大聯合內閣
星第4代領導層2020接班
澳總理訪陸 關注人權北韓問題
陸打房受阻 海口擬停限購令
無毒家園 吳揆籲全民同心協力
球速雖下滑 建仔自認控球變好
羅淑蕾：將向蔣孝嚴請益
觀南十字星 墾管處帶領
地震漁獲量少 今年黑鮪貴3成
美洲兇險 去年13萬人被殺
打擊仿冒 粵破獲多處地下工廠
國光石化盼根留台灣
七旬姊妹陳屍屋內 弟守遺體
避免反式脂肪 少吃油炸食品
專偷知名藥品 男子判刑
陳錫蕃：AIT主席非欽差大臣
國防新聞：台將建隱形雙體艦
大台北地區 3成民眾牙齒敏感
世運主場館 高市最快5月接管
陸慈善捐款 去年達700億元
證交所50年 活動一波波
撞國道清掃工程車 駕駛命危
證交所今年IPO目標 45家
堰塞湖危機 水利署引流道化解
經部：兩岸中醫藥盼多合作
治水 陳菊將赴荷蘭取經
小狗醫生？ 嗅癌症準確高
回饋鄉里 陸富豪蓋別墅送村民
押寶賣壓出籠 金融重挫
防範核災 環團籲提高核安層級
車諾比25週年 宗教界反核
平盤震盪 台幣午貶1.2分
青創貸款 郝：助年輕人追夢
過輕中小生增 教部籲均衡飲食
欠準備 泰建核電廠延期
罹癌花博志工 投入工作忘病痛
國際接軌 公館國小設雲端教室
聽證會討論能源政策 經部：可
失業男飛車搶奪 警民聯手逮獲
建軍漫畫 軍方：無法均等描述
法說登場 外資對晶圓代工保守
亞大畢業展 手工藝術機車亮相
阿拉伯動亂 葉門先現曙光
花博謝幕 晶華：推後花博商圈
台股收盤跌2.61點
臉書辱罵風波 雄中輔導學生
兩岸中草藥交流 盼強化檢測
修請假規則 規範教師上班時數
國軍漫畫獨漏李扁 綠促重編
老人骨鬆傷害大 醫師籲早預防
台股震盪小跌2.61點
美專家：美難放棄核能
5月台指期跌 4點
小聯盟出賽 郭泓志1局失1分
蘇貞昌盼黨中央讓選舉公正進行
民調外洩 小英陣營：無關總部
珊瑚沙發功能多 科大生秀創意
特別費除罪 29日可望三讀
大城鄉發展 經建會聽心聲
嘉義竹林火警 老婦喪命
小跌 闖關9千再受挫
陸餐廳iPad點菜 顧客不愛
5月電子期漲 金融期跌
機場人員禮貌 桃機全球第2
徵地未過戶 軍備局：積極處理
羅淑蕾案 中央考紀會核備即可
澳總理訪大陸 簽5項合作文件
日交流協會 受理捐款逾2億
奢侈稅衝擊 金融中心撤標
花博癌末志工 要與生命賽跑
與華彬簽約 曾雅妮獲陸企贊助
抓猴廣告趴趴走 明起台中開罰
雲林廢車廠大火 濃煙蔽天
遮蔽的天空 記錄台灣環保運動
離島免健保費 朝野看法不同
增外語優勢 文大擬推移地留學
賽拉亞返國 宏國重回OAS
數位消費4大族 慢熱族最多
三大法人賣超台股4億元
分享腎癌經驗 籌拍衛教影片
溫家寶：提升中澳能源合作
世界最快電腦 天河一號將聯網
提升體適能 入學加分成趨勢
老翁心臟病發 駕車連3撞
北北基登記分發 簡章明開賣
A13閒置 市府：不利遠百
勞委會新修職安法 保障千萬人
核安 吳揆：民間共同監督
棘狀阿米巴引發腦炎 國內首例
老翁駕車 墜烏石港亡
新台幣兌美元貶0.9分
不知友人過世 通緝犯冒充遭逮
瑪吉斯盃網賽 易楚寰父子參賽
迎勞動節 菊推五一新生活運動
尖石桂竹筍 邱鏡淳邀品嚐
跳樓情侶 男學生傷勢穩定
墾丁珊瑚 大量產卵
盜獵山羌 3男送辦
雪隧狀況連連 南下一度塞車
公開倒菅直人 前首相鳩山響應
暫關廠 福特六和：交車正常
遊巴黎 百吻女孩帶隊
力晶新營運模式定案
異想天開 弄丟貨款謊稱遭搶
軍公教加薪 中市財務可支撐
澳洲無四肢鬥士 跨海激勵人心
可以吃的化妝品 來台探路
廣西團離花蓮 採購農產品逾億
兩岸笛聲悠揚 月底音樂會交流
台菜拚觀光 十大名廚北京辦桌
吳珈慶須服役 陸籍台灣兵首例
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
桃縣金蘭醬油氣爆 1傷
妻毆罵肢障繼女 法院判離婚
吃太好 小心痛風
涉暴力討債 臉塗泥土躲花圃
高市議員要求助農民提高收入
父97歲退休 兒77歲追隨
輻射檢測 台中魚市場合格
驪歌輕唱 畢業生聯演傳藝
中市太平泳池破舊 更衣室漏電
文大暑期專班 上千陸生願參與
華人富豪榜 大陸佔一半
韓國國際食品展 雲林組團參加
放鞭炮嚇路人 男子送辦
大陸全景畫 締造金氏紀錄
總統：除兩岸外也增加出口他國
神鬼交鋒翻版 詐欺8年終落網
未來能源規畫 核能綠能都要
鄱陽湖水位同期最低 面積縮小
違規爆竹煙火 新北全面清查
單株多色玫瑰 屏農民成功研發
考試院：國家考試e化6月試辦
蘇貞昌捐首部著作 助公益競標
讚花博 馬總統：接手的皮皮剉
幫派勒索醫師 13人遭逮
A-Lin圓夢 見爸媽淚潰堤
南迴公路車禍 轎車撞山壁1傷
騎樓性交被逮 女控性侵
協力車環島 接觸土地更親台
就業媒合 職訓局設青年專櫃
黃重球：國光外移 大陸外皆可
友善動物 高市擬禁售捕獸夾
持刀搶遊戲場 無業毒蟲送辦
盤整 台幣收貶0.9分
西安世園會登場 問題不少
住霸王屋開毒品轟趴 3嫌落網
首爾國際食品展 台灣搶盡風光
DRAM合約價續漲
老自衛隊 端節前首度發慰助金
船舶超大化 台北港斥資浚深
疑推拿致腦中風 中醫助理被訴
取締非法電台 警查獲劣藥
助日拚觀光 王金平將訪北海道
周采詩合約糾紛 改判賠60萬
宏?焐2出貨降 仁寶反增10%
員警默行善 立志3千件
劉銘傳骨灰 部分安葬台灣
藉天災詐財 郵件點擊當心受駭
泰柬再開打 兩國關係惡化
身障評鑑新制 內政部分階段辦
生技業重研發 申請專利引資
廣設地方試場 不必進京國考
阿拉伯移民 撼動申根簽證區
想做人 中醫師：先調經
數位瘋 網友最想買智慧手機
九如查獲過量爆竹 沒收開罰
博士生圓夢 要為陰陽人發聲
視茫茫非老花 小心眼球裂孔
卡特訪北韓 南韓冷處理
桃消防局：香鋪爆竹非來自萬達
少子化 副總統：更需兒童醫療
南山案潤成補件 符合否待審視
兩岸合組 風景區也有大聯盟
郭冠英罵人宦犬 高院仍判賠
翁伴姊屍多日 見警先要東西吃
出身礦工之家 吳念真談職災
妮妮獲陸企贊助 盼帶動風氣
拒絕不了石化業 陸引導升級
購屋及建築貸款餘額 創新高
IMF：中國經濟5年內超美
南韓金浦北京新航線 7月啟航
調查：政治顧忌 港媒自我審查
總統盼與歐盟有更緊密貿易安排
北京大火 死者多住1樓
菜賤傷農 陸官方想辦法
期交所增172檔股票期貨標的
建國百年照片展 增進台日交流
藝術結合科技 表演附加價值增
北市查爆竹店 宣導電子鞭炮
放流水回收 台中港年省3百萬
防攻擊 英警任王室婚禮馬車夫
英國王室婚禮 德國媒體冷淡
來台受訓 印尼醫師異鄉得女
北市古蹟待修 議員批主管單位
發明展爭光 勤益科大全壘打
4名喑啞人 涉嫌搶奪
被同學家長罵 建中生求償敗訴
上海好熱 33.2度
教部擬調寒假 家長盼慎重考慮
裸男躲水溝獲救 重見天日
不排除核能 新能源提高占比
全台酒吧清查 掛羊頭賣狗肉多
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郵輪載外國客直航兩岸 有機會
劉憶如：彰化西南可發展生技
大樂透開獎
妙齡女講手機 頸部遭割傷
美商合作 宏達電推不思議機2
泰柬衝突加劇 曼谷舉行軍演
爭企業贊助 運動員當自強
職安法擴大範圍 夜市攤販適用
房租缺3千 婦持刀向超商借錢
瘋王室婚 粉絲開始露宿卡位
周俊三坐穩中華男籃總教頭
長崎歡迎觀光 助日恢復元氣
自由車高男公路賽 大甲包前3
五股工業區擬改新北產業園區
全中運舉重 杜凱群3破大會
陸：4年後鐵路總長增3萬公里
逢九出運 林怡君射進奧運
精品集團籌巨資 投資亞洲品牌
溫家寶到訪 印尼盼帶來生產線
日重建要10年 倒菅聲浪高漲
新北都更捐地 建商恐難買回
長鬃山羊 在大陸熱戀中
英國瘋王室婚禮 法國冷淡看待
訪海科館進度 教部盼如期完工
AIT新建館舍 工地首度曝光
臉書辱罵劉亞平 2學生致歉
全中運高女仰泳 陳廷包2金
大愛人間渡 真實見證由迷轉悟
德就業市場 東歐勞工嚮往
汽油炸彈客輾學童 判7年2月
今彩539頭獎 1人中獎
大樂透頭獎1人中獎
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公糧收購每公斤漲3元
總統：累進稅率具所得分配功能
日農民聚東電抗議 盼道歉補償
陽岱鋼全壘打 棒打和田毅
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陸艦載機曝光 官媒秀清晰照
藍綠總統參選人明可望出爐
陳勝福辭董座 揭公視7大弊案
金紙鋪囤爆竹 高市抄8百公斤
小客車擦撞機車 1婦送醫
高市府：公視標案符採購法
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解職鄭同僚 新聞局抗告無效
追悼車諾比 俄烏元首現場誌哀
波霸推手王俊峰 珍奶台灣之光
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大掃蕩 新北查出大量煙火
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專家：車諾堡核能災變 25年尚未平息
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福島核電廠進行「水棺」作業
吳珈慶叔：服兵役觸及敏感政治
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見證台灣經濟奇蹟 證交所50周年慶啟動
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網友發動人肉搜索「恐龍稅官」
你是貓頭鷹或鴛鴦？ 工作態度看過勞死
火爆醫生總裁柯能騰卸下盔甲 病人變幸福
太極門聖荷西道館九周年慶 各界齊聚氣氛溫馨
美部分大城 房價下跌逾5成
移民署下鄉創新服務 嘉義縣水上戶政首次啟用聯合行動服務處
于美人 高以翔 聯手「捲起袖子做好事之心軟軟蛋糕卷」
第22屆澳門藝術節 4/29至5/28盛大展開
雲朗觀光推出感恩謝師宴 許你一個難忘的「畢業紀念日」
台北福容大飯店結合獅子特展 邀您感受首善之都的人文氛圍
國賓大飯店高雄旅展超值票券限時搶購
賀mPro會員數已達70萬 中華電信特提供新會員可週週抽百張『莫內花園』特展門票
建國100年親海近水單車行活動圓滿完成
蔡英文勝蘇貞昌 雙英戰展開
5陸客團 搭上翻覆小火車
海旅會人員 趕赴阿里山
2011年觀光菁英赴國外團體訓練錄取名單
君品酒店配合農委會推出「米饌饗宴月」 推出三款創意美味米料理
小火車翻覆陸客5死 陸媒搶先報
打破寡佔 有線經營區將調整
2011世界豬腳節 曾永權扮推手
資助夢想 台灣躍上世界舞台
焦點人物：達賴接班人洛桑桑蓋
陸客家屬焦急 盼速來台
老樹藏危機 阿里山沿線宜體檢
民調分勝負 蔡蘇動向受矚目
陸客團下山安頓 1團繼續行程
糧價飆 亞洲6千萬人恐陷赤貧
CNN:歐巴馬確實出生於美國
趕搭風潮 索尼平板電腦現身
吳珈慶上手 晉級京撞球賽
希臘去年預算缺口大於預期
福特淨利勁揚 高價策略奏效
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
財報優 歐股連4紅
美海關重申禁攜健達出奇蛋
Android市占率衝上5成
金銀漲多回落
恐影響經濟復甦 油價回跌
美股收紅 標普創近3年新高
認識台灣 巴黎記者學校來實習
開支增加 亞馬遜財測不如預期
阿僑界捐出首批助日重建款
歐盟國家政府債務逾GDP8成
美女主播庫瑞克離開CBS
屏東地震 規模4.7
美法律有漏洞 躲過房屋被法拍
英準王妃凱特 現代版灰姑娘
南韓Q1成長加速 升息壓力增
共和黨議員保羅 再爭總統提名
多雲溫高 日夜溫差大
台股開盤上漲78.34點
歐巴馬建議國會取消石油減稅
福特獲利觸頂 今年難再創高峰
弒母殺兄傷父 檢求處死刑
台股漲 台幣盤初升1.24角
國光石化遷址 經部：會提配套
林聖忠否認接經長
英王室婚 觸動加英裔思鄉情懷
尼加拉瓜政府贈勳吳進木
童星抓猴廣告 江宜樺支持開罰
王如玄：自營作業者無強制健檢
中央氣象局 氣象報告
打擊黑心食品 廣東總動員
俄州核電廠高輻射 NRC調查
民調完成 綠總統初選今揭曉
建軍漫畫掀波 綠控違行政中立
尼加拉瓜觀光展 參展踴躍
陸代表來台 弔唁連戰母親
吳珈慶兵役 大陸避談
健保局通知鎖卡 小心是詐騙
嘉市焚化爐排煙 鄰近5村抗議
總部落成 板信銀淨值可望倍增
陸打房升級 研擬反暴利
Nova年會 交流捷運經驗
跆拳隊赴韓 總領隊：踢爆對手
台股量增 9000以上整理
廣告不實 嘉駿建設罰80萬
打翻鑽石趁亂偷 女遭訴
台灣將助露國發展食品加工
糞便篩檢有潛血 醫師籲回診
國道4延伸路線 石岡居民不滿
溫家寶訪大馬印尼 推經貿合作
今年 3台手機 有1台觸控
竊8千萬古董 賊賤賣4萬
國光撤環評 重覓投資機會
趙蘭坤追思會 大陸2代表出席
聽障泳賽 中正大學2人奪5金
傳恐丟官 國光股東挺施顏祥
高市公車生力軍 逾1/3大專
巴西吸引汽車業設廠
行賄警圖少臨檢 女遭法辦
國光石化不解散 民股力挺
「震」撼 日3月零售銷售降
外資匯入 台幣午升9分
國台辦：兩岸銀行業會越開放
蔡英文出線 2012雙英對決
醫院防暴失靈 醫護病人不安
航母命名 陸否認針對台
中市4國小 涉違勞基法將裁處
睽違15年 寇世勳演台劇瑰寶
王如玄盼年底失業率跌破4%
阿里山小火車翻覆 20多人受傷
路過爆炸罹難 新北市願助國賠
邁向連任 總統：改革不能中斷
蔡勝蘇 差距微幅
大陸又有毒奶 重慶查出26噸
iPad 2 日本28日開賣
Fed記者會今登場 萬眾矚目
自由行 陸：6月底前沒問題
國台辦：建機制助台商解決問題
國光石化不解散 東聯跟進力挺
電信詐欺集團 跨兩岸做案被逮
穆迪：日債信展望「負向」沒變
阿里山小火車翻覆 至少4死
改善西子灣交通 高市填海搶地
中市公車撞分隔島 4傷
台鐵堝燒風味餐 媽媽好味道
大陸發話詐台灣人 5車手送辦
台股收盤漲101.11點
美校抗肥胖 調味乳止步
索尼遭駭 7700萬人個資外洩
男子搶落單女 大學生見義勇圍
聯結車國光號擦撞 國道塞車
高速光纖模組 影片傳輸可秒殺
台股收盤大漲101.11點
阿里山火車翻覆 疑有陸客死傷
鄭成功文化節 台灣船開放參觀
5月台指期漲92點
阿里山小火車翻覆 5人罹難
少年扮檢察官詐騙 太年輕露餡
5月電子金融雙漲
雙箭頭領軍 台股站穩9000
提高爆竹安全 研議店家貼標章
陸：台獨立場衝擊兩岸協商
誣告官司 徐懷鈺赴法院出庭
倡勞動文化 勞工局邀名人開講
核災 半年內日圓匯率跌至90
海峽論壇 6月福建舉行
聯電首季每股賺0.36元
洛桑桑蓋 西藏流亡新行政首長
4月消費信心揚 就業機會新高
中常會通過提名 馬邁向連任
洛桑桑蓋：為藏奮鬥願做藏魂
國中女當小三 墮胎才曝光
縣民贈復康巴士 邱鏡淳感謝
國光撤大城環評 環團續監督
殉情獨活 女遭判刑
國光教訓 陳寶郎：國土速規劃
遭週刊爆料 莊瑞雄：報導不實
阿里山小火車翻覆 通報大陸
台旅會：3陸團乘阿里山小火車
漠視職場性騷擾 北市罰25萬
大拇趾外翻 微創10分鐘矯正
掛羊頭賣狗肉 假代書真詐貸
聯電估第2季出貨持平
金門迎城隍 兩岸神明逗陣熱鬧
阿里山火車翻 送醫資訊供查
三大法人買超台股135億元
公務員加薪 地方缺錢中央補助
蔡英文出線 國民黨：尊重
男子大鬧保安宮 揮刀襲警
路面差很大 橋比路高1公尺
蘇貞昌：初選失利 謙卑接受
道奇總經理盼小小郭快歸隊
假檢察官真詐財 3車手落網
阿里山小火車翻覆 至少6死
展覽優惠券遭誤丟 北市清查
造假送兒上學 母可能吃牢飯
國軍救難 9傷重者空運急救
災難預言 埔里避難貨櫃引議論
爆炸後失眠焦慮 專業關懷協助
工商團互設點 陸：協商推動
阿里山小火車翻覆 總統：沉痛
嫌北一女書包醜 楊照年少輕狂
立院初審 賄選者追繳競選補助
男友剃光頭 伴罹癌女友抗癌
阿里山火車翻 6人無生命跡象
觀光局：安排陸客家屬來台
連戰之母追思會 大陸代表抵台
台東反核廢大遊行 牛車先上路
阿里山小火車翻覆 6死61傷
屏東高樹玉荷包 著果少災情慘
同志入教材 教部盼教尊重接納
府駁媒體報導 無撤施顏祥計畫
邁向連任 總統：台灣續向前行
NCC催中視 速選獨立董事
新台幣兌美元升3.9分
3月燈號轉綠 景氣穩定成長
吸毒男脫逃 警追30公尺制伏
釀退場 Fed料改聲明措辭
日本夏季限電 對企業影響不大
小火車翻覆 近8年前慘劇地點
小火車意外 失蹤者尋獲
台嫌遣陸案 家屬已赴陸探視
失業數跌破50萬 總統盼續降
已請辭 陳勝福董座案才通過
桃機施工水泥塊掉落 無人受傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
阿里山火車意外 衛署動員急救
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
小火車與蘇花 都有創意團陸客
日進口小麥檢出碘銫 未超標
傳下台 施顏祥：隨時可以離開
寺廟小火警 燒出爆竹儲存危機
藝文界：廢核僅是卑微要求
阿里山火車 歷年11次事故
國民黨彰化立委初選 鄭汝芬勝
離婚率高 中市要訂幸福日
澳洲消費者物價增幅 5年之最
醫護遭霸凌 衛署可依法處理
蔡英文：團結把台灣贏回來
許信良：打完一場愉快選戰
男子尋短 警奪打火機救命
陸國防部 首次例行記者會
花博半年展期 7遊客全勤
再生大步走 傳統農村變花園
墾丁珊瑚產卵 5月再一波
豫平頂山宿舍爆炸 8死17傷
3高中生永安溺水 1失蹤
申根區管制特例 歐盟5月裁決
化妝品網購糾紛 業者未出面
雙英對決 區隔品牌的戰爭
假釋犯當街砍人 求處無期
陳國慈等獲台積電提名獨董
阿里山火車翻覆 陸客多人傷亡
矽品估Q2營收增 看好下半年
赴台投資 陸彩電面板業有興趣
林管處：太平山蹦蹦車固定保養
遭指同性師生戀 女副教授敗訴
全中運自由車 江勝山雙料金
火車翻 嘉基14傷患生命穩定
小火車駕駛：救人救到手軟
女子帶名牌包遭搶 幸路人緝兇
昔日名投涉販毒 蘇文彰栽了
和碩意外虧損 毛利率創新低
減少糾紛 立委促設醫學保險部
小火車翻 移民署急發來台證
台繪本變身數位動畫 銷全球
4月就業家庭經濟信心 新高
平溪劃天燈專區 全年可施放
愛心回航 蘭嶼阿嬤結餘款捐出
溫家寶赴馬、印訪問
愛屋及烏 黛妃粉絲支持威廉
吸收假結婚越南女 警破應召站
北市國中新生入學 7/5報到
陸客意外 觀光局盼降低衝擊
杭州動漫節 迪士尼首參展
開父車撞死人 國中生投案
揚言被車撞 女竟慘死輪下
遠傳城邦合作 搶進華文巿場
杭州有壯志 打造大陸皮克斯
成醫實習醫生暴斃 原因待查
醫護苦 衛署籲加人調薪
陸國防部記者會 避談航母
真心換絕情 痴心男遭詐68萬
讓鄉親感動 金門日10月舉辦
高屏青年就博會 求才多於求職
行星聚集與流星雨 5月共現
民宿核發出紕漏 南投官員判刑
遠地備援 企業零停機
面板價跌加匯損 友達首季虧
陳菊：支持蔡英文 肯定蘇貞昌
首季房市價量俱增 台南不動
阿里山小火車翻覆 森鐵停駛
外資匯入 台幣創13年半新高
談小三話題 李永萍不落人後
小火車傷患送醫 忍淚急找親友
高市議員促農產輸歐
阿里山翻車 海基會通報大陸
逢甲大學學生 找住宿可上網
華航新闢 桃園大阪紐約航線
弒母殺兄傷父 黃振維毫無悔意
陸企赴台投資 覓合作夥伴
方便上班族 廣州週末手術夯
吳揆：整體治安趨於平穩
技職重實用 教部試辦實務課程
阿里山鐵路擬移轉 台鐵不敢收
抗過敏成效不彰 方法有誤
法庭外打老母 逆子判賠50萬
馬拚連任 朱立倫：政績牌至上
泰柬邊界衝突 停火談判有望
世大運亞錦賽女籃 賽事強碰
童星代言惹議 星爸要上親職課
阿里山事故 陸要求全力救助
全中運閉幕 中市79金冠群雄
全中運放煙火涉違規 中市開罰
國小女校長溺斃 死因待查
新加坡大選 史上最激烈
校園徵才 準社會新鮮人探路
全力奮戰到底 楊淑君爭佳績
2橋被質疑浪費公帑 基市抱屈
台北高溫逾34度 晚起轉涼
陸國防部：反對一切網路犯罪
酒瓶性侵少女 大姐頭判重刑
小火車意外 監委主動調查
阿里山火車翻 7高雄旅客輕傷
漲工資降工時 北市要有感復甦
小火車翻覆 總統臉書祈福
海陸兩會趕赴嘉義 探視陸客
病樹易倒 新北市711棵染病
藉處分函詐騙 新北市府急澄清
紅富海吸金案 檢追海外資產
美國防部長與中情局長將易人
小小彬抓猴 溫馨訴求變調
皇家婚禮線上夯 小心惡意程式
五股爆炸 朱：檢討義消資格
小火車意外6死 4位陸客
小火車絕不停 票價可探討
天翻地覆 陸領隊拉團員爬逃命
小火車意外 死亡理賠逾千萬
保庇招好運 包公賞王彩樺代言
奢侈稅 學者：選後再進房市
小英勝出 呂秀蓮道賀
典藏銀行開張 保障藝術品質
登陸 友達：量產時程不變
林宥嘉腰力滿分 自爆愛被壓
英王室婚 凱特婚紗全球嬌點
環評決定投資案 產業界砲轟
黃紅燈號轉綠 國內景氣穩健
網路繳稅有獎 液晶電視等你拿
華碩首季EPS5.5元
期交所5月推三新制
今彩539開獎
小火車翻覆 司機員：突發意外
學者：美經濟復甦 物價趨緩
推廣米食 藍18全會吃炒米粉
陸旅遊綠皮書：批海南炒房
陸客心繫親友 醫院志工包打聽
追毒品通緝犯 中市警開15槍
局勢趨穩 巴林旅遊警示調橙
白文正妻索保金 法院判敗訴
澳門學者：達賴不可能全退
阿里山小火車翻覆 怵目驚心
樹砸小火車 釀5死翻覆意外
青剛櫟突斷裂 令人意外不解
誤闖消防隊 迷航小鷹返大自然
五股爆炸初鑑定 搬運不慎引燃
翻車事故 海旅會探視傷者
災難流言荒誕 警方籲勿盲從
陽岱鋼4支2 打擊率衝第6
養兒一年 大陸父母忙一年半
核災總檢討 日請國外專家參與
阿里山事故 陸客3人確定罹難
濕地水淨 減排溫室氣體
阿里山小火車意外 5死84傷
溫家寶訪馬 維權者籲釋艾未未
張根碩拍婚戲 呵欠連連全都錄
後ECFA 台金融業盼登陸
火車翻現場亂 誤報死亡名單
鴻海去年每股盈餘8.01元
今彩539頭獎無人中獎
那瑪夏暑假學習風雨無阻
破解晶片鎖竊車 5嫌送辦
廣西團也在阿里山 沒事
敘利亞示威激烈 紅色警示
小火車翻覆 無人為疏失
龍王祭龍舟點睛 傳統民俗再現
鴻海股利1.5元 投資人嘆息
危險何只阿里山 安全不能說說
26傷者送嘉基 10傷重住院
阿里山火車翻 陸客團掃興
英王室婚 最後排練實地登場
黃欽智7局好投 牛主場吞敗
塞爾維亞網賽 盧彥勳雙打晉8
阿里山小火車 陸客赴台首選
兩岸首季貿易額逾376億美元
阿里山火車翻覆 陸客5人死
中華隊15人 參加京撞球正賽
阿里山小火車 纜車難完全取代
出生地爭議 歐巴馬：枝節問題
美女性學歷勝男 奶爸當家漸增
「原創繪本數位出版 v.s作者」 4/27日歡喜簽約
建軍漫畫漏李扁 總統指示納編
枝幹疑過重撕裂 擊中小火車
翻車 災防辦公室：無人為疏失
鴻海股利1.5元 投資人嘆息
海協副會長李炳才 赴臺弔唁連戰母喪
繳稅免煩惱 法國巴黎人壽推出「限時優惠利率方案」
「複合式災難」演練 將納入大壩、水庫
農委會：國賠與否視鑑定結果
綠營拱蘇戰國會 王金平：很好
太古運通推出VESPA CARE 汽車級售後服務
Volkswagen The new Touran 福斯七人座德國生活家全新上市
鄭成功文化節 賴清德北上宣傳
愛瘋侵隱私 蘋果：程式出錯
慢性病猖獗 世衛警告負擔龐大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英王室婚 凱特夢中裸體成婚
聯準會不急於收銀根
歐巴馬公布出生證明
Fed利率不變 聲明全文
美元走弱 金價又飆新高
柏南奇：美失業二戰以來最糟
歐股漲互見 倫敦小跌
柏南奇：美債是首要經濟課題
柏林智庫將研討台歐經貿發展
紐約原油收112.76美元
韓流進巴黎 粉絲搶購演唱會票
解比國無政府僵局 應改選舉制
柏南奇：繼續維持超低利率
阿里山廂型車墜谷 8傷
美股收紅 道瓊漲0.76%
不當暴露 俄亥俄警察遭革職
印尼聖火傳遞會 台僑熱情參與
振興措施 Fed不急於縮手
氣溫稍降 宜花有短暫雨
阿里山廂型車墜谷 1死7傷
追蹤器發威 搶銀行5分鐘落網
紐央行利率不變 不樂見紐元升
台股開盤上漲50.50點
英王室婚 引發加君主政體討論
國寶鐵路升級 約需6年37億
NASA計畫 台灣太空邁大步
中科院太空技術 應用層面廣
巴西核廢料 後代子孫處置
楊念祖：建議台美政軍對話
嘉縣：小火車翻覆5死109傷
公寓大廈開課 銀髮族輕鬆學
左翼政黨崛起 加股匯市不穩
亞幣揚 新台幣盤初勁升
北韓艦艇越線 遭炮擊後折返
南韓議員補選 執政黨大敗
輕油裂解赴陸 經長：審慎評估
阿里山火車翻覆 檢方二度勘驗
甘肅礦災 9礦工生死未卜
人民幣匯率再創新高
李羅權:退休後絕不赴陸發展
全聯會：陸客家屬最快晚間來台
陸媒：中美人權對話不該像談判
6旬翁單車環台 揪義工助獨老
震傷 日工業生產創空前衰退
沈呂巡：外交部從來沒有內鬥
31國科技機構主管參訪竹科
廣州毒臘肉 死豬加農藥製成
叫不到區長 新北綠議員罷詢
胡金龍關鍵打點 大都會逆轉勝
亞股帶動 台股創波段新高
楊念祖：密切注意大陸發展航母
總統：盼雅虎在台設亞太總部
IMF稱讚宏都拉斯經濟表現
台經院上修GDP至5.72%
阿里山廂型車墜谷 1死8傷
陸人口13.4億 老化加快
阿里山意外 陸團改去溪頭
世運主場館確認移轉高市
哈拉猛男 偷渡台灣度蜜月
台鐵升等考 停駛156列客車
星國通膨逾5趴 生活壓力大
國科會：強震說不科學 重防災
企業捐筆電 台南山區小校受惠
目睹樹倒砸車廂 陸客驚恐
世跆盟：楊淑君案已解決
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陸客祖孫同受傷 爺爺掛心
疑拍照不慎墜崖 男子慘死
華航大阪紐約新航線 首航
英王室婚 警方戒備神經繃緊
林管處：小火車未超載
歷劫陸客 佛光山壓驚
若美升息 港府憂千億熱錢外流
台經院:未來半年景氣 樂觀
搶陸客 高市府盼增高雄航班
430廢核行動 福島災民聲援
受傷陸客：車子拉著樹跑
鄭成功文化節 王金平助宣傳
公務員加薪 總統籲企業跟進
痛定思痛 阿里山鐵路稽查危木
軍情局上校共諜案 判無期徒刑
雙英民調 藍綠委解讀不同
修改環評標準 環團斥開倒車
又翻車 林務局承包商1死8傷
親友天人永隔 四川老婦淚不止
選手入籍他國 立委促停發獎金
金改案 李應元證稱扁贊助競選
過勞醫師與勞工 抗議衛署失職
弱勢油價補貼 5/1上路
老屋祝融4死案 房東緩刑
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森鐵事故調查 淨空巡軌列重點
中華民國助柬國建置少女庇護所
台股開高收低 小跌8點
翻車意外 罹難陸客家屬明來台
台股紅翻黑 台幣勁揚拖累電子
旅安拉警報 觀光局盼景點安檢
台積電Q1每股賺1.4元
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老牛相伴 農夫牽手11載
北市鬧區 查獲違法囤積爆竹
3週沒比賽 妮妮差點去打工
竊賊躲草叢 業者開推土機圍捕
5月電子金融下跌
林務局：檢討危木檢查範圍
外師涉性騷反索賠 判敗訴
憂地震引焦慮 男子虹彩炎復發
國二男要女同學口交 3人受害
兩岸雙面諜 台商判刑3年半
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軍公教調薪等經費 辦追加預算
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英王室婚 待嫁凱特圓夢
扁挺蔡 盼3次政黨輪替
陳武雄：阿里山小火車續營運
個資外洩 北市要索尼說明
追思趙蘭坤 連戰哽咽
機密外交款案 扁無罪定讞
明華園古蹟裡開伙 議員疑危險
陸：雙匯讓官方顏面無光
糖尿病新藥 體重減血糖降
宜蘭4月缺雨 創76年新低
非公職掌文基會 李永萍挨批
辦美簽遇不平 可向外交部申訴
英王室婚 貼近平民的威廉王子
吳敦義明與工會領袖早餐會
劉憶如：GDP可望4.5%
小火車事故 1陸客未脫險
ABAC會議 台灣企業家活躍
三大法人買超台股91億元
耳朵咚咚響 脈動性耳鳴惹禍
經常帳順差擴大 韓元聞訊走堅
高中就近入學 成績優於跨縣市
就近讀高中 家人陪伴有助學習
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威凱大婚 婚禮磁器台灣亮相
古蹟收場地費 文化局：再評估
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何智輝涉貪案 發回更審
外國人申請居留程序將簡化
巴拿馬首座天文觀測站成立
末日網文刪 氣象局暫不開罰
食品問題 陸：大道不暢小道亂
陸客翻車5死 團員落淚致祭
漆彈嘉年華 高中職生學習合作
國際家庭日 快樂義走
印新反應爐商轉 福島後第1座
阿里山事故 檢察官學者勘樹木
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阿里山火車翻覆 陸客遊興不減
工研院開課不當 經長：調查
美業績佳 星巴克獲利成長2成
化解滿壘危機 倪福德奪第3勝
濕疹多年竟是癌 皮膚病勿輕忽
宋祖英魅力無法擋 千張票秒殺
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江宜樺任特使 出席教廷彌撒
男子藏雙槍 被送辦
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新台幣兌美元升1.4角
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四技二專統測 金門285考生
大灣遊憩區 墾丁新增景點
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台積電28奈米大幅領先對手
世銀：大陸房地產投資仍活躍
廂型車墜谷 司機無照駕駛
阿嬤修女 奉獻喜憨兒40年
英王室婚若遇襲 凱特自求多福
阿里山鐵路 駕駛車長全約聘
花蓮推國際劇場 打造新地標
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
MIT卡通人物 陸動漫展發光
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
汎德爭產案 檢開偵查庭
環團批環評修改 環署澄清
巴紐案 吳思材判3年4月
本田Q4獲利震倒 銳減38%
涉詐工資 停職官員求刑9年
房產交易實價登錄 江宜樺樂見
立院初審 復康巴士擬不限戶籍
貪小便宜 婦人偷水果被逮
小小彬抓猴廣告 業者道歉滅火
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慶生玩笑過頭 上演烏龍綁架案
搶陸客 南台灣醫療觀光結盟
視障模範勞工 樂觀回饋社會
運量資金不增 高捷難撐過5年
英王子結婚 歐美政要未受邀
溫家寶：大陸需政治改革
小火車翻覆元凶 確定為森氏櫟
海協副會長 赴嘉義探視陸客
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到川震災區 聽花開的聲音
善款案 檢傳喚王定宇
觀測土星 週六好時機
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太空梭計畫源自狂想 敢於追夢
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旅遊型態不變 陸客出事不意外
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸客家屬抵台 加護病房探親人
快樂出遊客死他鄉 家屬哭斷腸
高速客輪首航 嘉澎70分鐘
水泥槽車翻覆 2人受傷
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台股力守9000 個股看季報
大陸家屬：小火車若超載應賠償
賴清德：小英副手從社會選才
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工研院開課不當 總統：嚴辦
梅雨晚到偏少 存缺水危機
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胡金龍代跑 本季首盜
環保人士遭毆 台南檢警逮3嫌
IAEA：敘利亞意建核反應爐
美若擋道 巴勒斯坦建國路艱
危險小吃 鹽酥雞居首
小火車翻 陸官員家屬急來台
廣東賴帳大戶曝光 禁五一出遊
蔡志忠禪武少林 畫禪揚佛法
開課規避勞基法 工研院長道歉
特別費除罪待協調 延下週處理
藝文看板 洪醒夫文物展登場
健保局：調藥價不影響腹膜透析
駭客首選套件攻擊 對策防範
基本工資調高於3% 政院支持
陳俊秀首轟 陳鴻文回穩
衝水路祭典 嘉縣布袋登場
外勞來台尋夫 逃離半年被查獲
海嘯若太高 核四須加高擋牆
11家有線電視系統附條件結合
傳莫少聰29日獲釋 孫興勒戒
勞動三法上路 放寬勞工結社權
教規避勞基法 勞委會拒往來
蜘蛛盜專偷名品 開名車被逮
石斑魚檢出孔雀綠 衛署查源頭
總統：原民自治 先試辦再落實
副總統盼資通訊再創高峰
青島旅遊局：續推陸客來台
特別費歷史共業 解套時程延後
王振堂信心喊話 宏?眭捋驦?
出口商拋匯 新台幣午升1分
憲法法庭 司院長將任審判長
阿里山火車吊掛 肇事樹幹暫留
談經濟發展 總統肯定勞工貢獻
經長：油價補貼3個月是階段性
華航失壓事件 2套空調故障
逾17萬台灣人住大陸
綠：派遣納正職 政府應帶頭
工研院出包 經長：執行長去職
鳳梨外銷旺 吉園圃抗山寨版
睡眠工安特展 科博館登場
蘇治芬涉賄案將宣判 牽動政情
世界中學籃賽 海山明爭第5名
馬總統加持 生技股走高
三星再咬蘋果 專利戰延燒美國
南韓3月工業生產增速減緩
老人安全通行區 青年公園試辦
三星Q1獲利掉3成 符預期
小提琴女神 重現卡門幻想曲
蘋果躍居手機四哥 擠下中興
台股收9007點 跌32點
大陸人口分佈 跟著經濟走
油價補助 工會盼不限期
超商微波爐設置不當 將開罰
踢破睪丸又嗆沒LP 罪加一等
微軟Q3財報佳 視窗營收不振
台股開高收低 跌32點
今年LED大面板占7成
聯發科Q1淨利創2年新低
5月台指期漲13點
公益行銷賽 草莓族變麻糬族
台股拉尾盤 守住9000大關
災區防疫 瓜地馬拉展開接種週
陸專家：糧食危機靠科技改善
北市大賣場勞檢 4家違規
貨櫃屋避難 檢方現場蒐證
5月電子金融雙漲
浪漫手工皂 劉璟霈走自己的路
家有特殊兒 讓媽媽喘口氣
年輕寄養媽媽 獲選模範母親
北市小3以上 每週增1堂英語
挽救感情 女謊稱遭性侵坑友
花博閉幕希臘反彈 外交部溝通
美元走軟 星專家研判會續貶
竊嫌佯裝購物 專偷店員手機
鳳山丘陵可賞鷹群 鳥會籲保護
小學生與朱立倫有約 盼零霸凌
三大法人買超台股40億元
競賽不公 花博：絕無黑箱
陸水稻專家訪台 盼促雙方交流
居民抗議中科 官員嗆議員
英王室婚迫近 倫敦街頭直擊
陸客家屬陸續抵台 直奔嘉義
大陸高速公路長度 世界第2
北市中古屋每坪跌破50萬元
英王室婚 3人涉嫌闖婚禮遭逮
勞委會：挪假需經勞資同意
母罹難 陸女忍淚醫院探父
蘇治芬涉賄案 一審判無罪
新台幣兌美元貶0.2分
中市有機奉茶 倡存好心喝好茶
感冒藥當製毒原料 毒蟲落網
爭佳績 中華跆拳好手慶州勤練
陸室內公共場所 5月全面禁菸
主計處上修經濟成長率 破5%
小3效應 小2生拒升級
鄭成功文化節 開放參觀古船
紅會日賑災逾21億 專款專用
五股爆炸案 消防局長申誡2次
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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英王室婚 萬人空巷派對狂歡
全方位醫療訓練 培養好醫師
服藥肇事和解 單親媽緩刑
英王室婚 強叔貝克漢到場
陸旅遊官員：對台觀光有信心
特別費案 多案偵審中
汛期防災地圖 5/1公布
人民幣升破6.5 後市續看俏
台金香火情 雲林神明金門謁祖
百歲人瑞往生 鴿子靈堂守喪
急事搭機 金縣府窗口提供服務
巴黎發明展 台灣作品亮眼
阿里山翻車 歷劫5陸客離台
青島旅遊局探陸客 導遊致歉
阿曼駐華辦事處：未抗議花博
環保杯買飲料 5月起享好康
防煙火釀災 新北月內全面清查
陪孩子面對霸凌 蔡炳坤贈書
青年論壇 正修科大招兵買馬
屏東黑鮪魚季 第1鮪進港
受志工關照 陸客願成慈濟人
央行阻升 台幣收貶0.2分
魚量少漁船減 今年第1鮪遲到
英王室婚 數字說故事
英皇室婚 女王抵達西敏寺
阿里山火車轉台鐵 年底前敲定
英王室婚禮登場 全球矚目
遭質疑炒地皮 交大澄清
小巨蛋檔期申請 文化局將嚴審
大學甄選 5/1起登記志願序
標靶減重 專家：不如多運動
防漂流木 汕尾攔木網佈設演習
新聞局長 楊永明接任
爆炸釀巨災 新北市府協助求償
內容產業潛力 宏達電看好
吸毒致胎兒死 母遭訴
花博餘票 消基會盼7月可再用
違法囤放爆竹 嘉縣查獲開罰
載煙火爆竹未申請 最高罰9千
傳勝選赦扁 邱毅槓綠營
首季佳 全年經濟成長破5%
搶救生命 高市增專責救護隊
標靶藥癌思停 最快6月納給付
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陸工信部總工程師 違紀被免職
英王室婚 莎拉伯頓設計婚紗
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搭電梯遭絆傷 獲賠12萬
阿里山事故 陸5省派員來台
石斑魚含孔雀綠 來自高雄永安
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蘇治芬：收賄案是大烏龍
凱特婚紗設計 受高度好評
苗檢查獲 購物台賣偽健康食品
無收賄意思 蘇治芬獲判無罪
張貼疑似炸彈圖案 炫耀男送辦
英王室婚禮 菲總統盼狗仔勿擾
今彩539及3星4星彩開獎
希拉蕊科顧肯定核一廠應變力
白金漢宮 威廉和凱特2度親親
玉山添勝景 十大名樹出爐
陸下半年 首試太空器對接
彰化大城列重要濕地 擇期現勘
如果兒童劇 小旺福跨刀演出
大樂透49樂合彩開獎
英王室婚 凱特婚紗驚豔全球
溫家寶訪印尼 簽署經貿協議
小鷹誕生 前鎮高中樂迎校慶鳥
本周台股市值近24兆元
五一臨近 港致力吸引陸客消費
房屋稅5月開徵 期限內繳納
大陸南方旱 春耕受影響
金管會要求泰谷光電改選董監
本周台股小漲0.43%
服務僑胞 駐韓領務單位下鄉
宋祖英來台開唱 趙本山力挺
兩廳院徵選 年輕作曲家獲獎
五股爆炸殷鑑 新北市考核義消
柴山地權爭議 羅世雄協調
花博：花博票不適用消保法
中國印尼領導人 擬定期會晤
活佛：格爾登寺4死逾400失蹤
上游設廠 南科太陽能鏈趨完整
楊永明口才辨給 總統外交智囊
泰柬神廟衝突 鬧上國際法庭
陽岱鋼好手感 連12場安打
部分油症患者就醫遭拒 怨不便
NCC：審查不受公平會影響
新北查海產店 促價格明確標示
台東外海地震 規模6.2
大樂透頭獎摃龜
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英王室婚 全球爭睹
英王室婚禮 澳女總理服裝大方
凱特婚紗 神似葛麗絲凱莉嫁衣
象單局3失誤 牛中止8連不勝
員林唯一電影院 吹熄燈號
鴻海首季每股盈餘1.49元
回應白玫瑰 板檢司改座談
防衛領空 日機急升空次數增
中華女籃名單 錢薇娟未入選
慶威廉大婚 星國賽馬樂
郭修維再見安 桃猿11局宰獅
英王室婚 倫敦警逮43人
海峽兩岸合唱節 4/29新竹開唱
認屍 罹難陸客家屬情緒崩潰
2階段限水 不排除5月中實施
結婚前夕 威廉帶凱特含淚祭黛妃
威廉王子世紀婚禮 20億人爭睹
英王室婚 威廉紅軍裝抵西敏寺
新人楊永明 接任新聞局長
阿里山翻車釀遺憾，移民署主動協助陸客家屬來臺
「膠寵」媽媽 臺鹽生技向媽媽致敬
母親節遊義大世界 犀利媽咪享半價
向日葵廢核遊行 逾千人上街
油麻菜籽命新移民鄧秀蓉 考取三證照越活越自信
大喫『花蓮縣野生高山箭筍』 大貓熊圓圓可能有喜囉！
第5屆臺印勞工會議圓滿完成 將推動直接聘僱各國選工網站系統計畫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英王室婚 威廉載凱特兜風
英王室婚 皺眉花童搶眼
英王室婚時尚 凱特娘家勝
德公營電視轉播英皇家婚禮遭批
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財報利多 美股收紅
國際原油價月線8連紅
國際金價1570美元 再創高
利多加持 歐股7連紅
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林義夫：杜哈談判若停傷WTO
瘋英王室婚 美國也賣紀念郵票
天籟之音 德雲雀合唱團將赴台
杜哈談判存續 5月底再議
倫敦看王室婚 台民眾稱讚
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南風吹 西部外島易有霧
最快明天 郭泓志返大聯盟
英王室婚 加人熱烈慶祝
朱立倫：雙城合作 共享光榮
經發優勢 朱：新北就是台北
0到6歲 新北市全都罩
升格接軌 新北使命必達
無感明日之星 朱立倫把握當下
後6洞抓5鳥 曾雅妮仍遭淘汰
今年綜所稅 380萬戶省荷包
政府幫忙報稅 200萬戶省事
越報越輕鬆 扣除額簡便好查
海外所得超過百萬 別忘了報稅
外僑港澳人士 網路報稅OK
刷卡繳稅A好康 多比3家
信用卡繳稅 免手續費掛帥
繳稅手頭緊 信貸助你調度資金
世跆賽新賽規 比數懸殊就中止
武夷山之旅 兩岸共同推動
統測下午登場 逾15萬應試
向日葵廢核遊行 下午登場
鴨綠江小島 北韓願租中國百年
歐巴馬：從未見過如此浩劫
建國百年勞動禮 勞動三法上路
工會機制活絡 勞工不孤軍作戰
勞動三權新時代 要靠裁決機制
巴塞隆納賽 謝淑薇張凱貞敗北
挺向日葵廢核 綠籲黨員上街頭
中央氣象局 氣象報告
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當代傳奇演出 周美青領頭鼓掌
露國發展農產加工 張晁祥建言
前4月期市交易量大增
高層被捕 港廉政公署爆醜聞
甩債務 台鐵維修廠招商蓋樓
副總統：東亞經濟整合仍需努力
廣西團訪台 馬飆：創交流先河
爆肝換窮忙 上班族多自認貧困
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家屬哭斷腸 領死亡證明書
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敘利亞局勢動盪 陸考慮撤僑
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感恩母愛 甲阿母洗腳
夜店互毆 9人送辦
勞團反壓榨 盼菸品稅捐凍漲
連兩天開轟 陳俊秀找回砲管
西雅圖姊妹市酒會 高雄鋒頭健
屢違勞基法 立委提案公布企業
智障者學自立 康乃馨謝母
彩繪蛋糕 輪椅嬤歡度母視節
大甲媽祖 隨陸救難船回娘家
五股爆炸案 朱立倫：協助善後
樂在工作 台積電吳斯安獲獎
阿里山森鐵營運主體年底前定案
有意問鼎白宮 川普髒話開砲
白冰冰銀髮嫁威廉 另類世紀婚
菲南華人被綁 疑恐怖份子所為
總統談兩岸 多數學子認同交流
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17世紀台灣船 安平港供參觀
阿妹加持 棒棒堂伴舞回報
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台遠洋漁船氣爆 3死4失蹤
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5.7地震 宜蘭新北未傳災情
閩電動車業者 想打進金門市場
中央氣象局氣象報告
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大陸北方 沙塵滾滾
遺物丟紙錢爐 殺蟲劑罐炸傷人
地牛翻身 今年來陸地最大地震
大專生學習競賽 增進就業能力
養狗經 胡志強：遛狗不留便
體驗摸黑不便 促護雙眼助視障
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5.7地震 北市未傳災情
搭百年婚潮 張鈞甯賀軍翔玩婚
宏達電現金多 每股配現37元
桃縣桐花祭開鑼 社團熱烈投入
爭合理工作量 護理5/1上街
森鐵總體檢 確保行車安全
弘光校園 黑冠麻鷺雛鳥探頭
王少偉床戰檳榔西施 全都剪
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日月潭旅遊夯 總統讚業務大漲
世跆賽 楊淑君魏辰洋順利過磅
董氏：菸價偏低 菸稅應調漲
土城桐花節 邀民共賞
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傷未癒 潘武雄憂敲安上不了壘
台港交流 港青年農村社區體驗
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3人採茶迷路 順利救援脫困
台灣製造展售 在地產品吸睛
身障特考遇震 考生不受影響
百吋蛋糕 千人大快朵頤
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朱德庸杭州創作 話現代文明病
日相領導能力 7成6不滿
陽岱鋼連續安打 停在12場
為國祈福 馬總統訪中台禪寺
今地震 各電廠及輸電系統正常
施顏祥：瘦肉精一國兩制討論中
終結利比亞衝突 格達費籲談判
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朱德庸：憂台灣人才流失
台東焚化廠大事記
慈濟醫生：憂鬱症恐致腦缺損
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向日葵遊行 千人齊心宣示廢核
溫家寶：加強與印尼能源合作
單局狂灌7分 兄弟大勝興農
新北某國中霸凌 女學生遭圍毆
電子腳鐐綁不住 性侵犯回籠
許銘倢艱辛守成 桃猿再勝統一
遊行影響統測 家長怨太晚通知
英王室婚 威廉凱特蜜月延後
府：廢核遊行訴求 政府聽到了
拯救寺廟 百餘喇嘛無聲抗議
獅猿戰爆爭議 球迷怒擲物品
如局勢惡化 陸考慮自敘撤僑
世跆盟：楊淑君意圖擾亂比賽
溫家寶：為解現實問題寢食難安
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爭勞工權益 勞團五一上街
英王儲看媳婦 越看越滿意
威凱新婚趴 300人狂歡
反核遊行 警估逾三千人
李蔡互動熱絡 不談副手人選
鴻海保留現金 儲備戰力
龍捲風奪300人命 奧巴馬慰問災民
王子大婚日 45人鬧事被捕
李反動說 國民黨：拿出證據
五一勞動節前夕 檢視勞動人權落實現況
幸福不染"輻" －平衡磁場保平安
四技二專統測 近萬考生缺考
不合格場所貼紙 北市貼4家
藍黨團：特別費除罪範圍不擴大
花博主事者 頭腦屬豬的一定不少＿＿尚潔梅
吃國產魚安啦！ 林建榮指台灣水產品「尚鮮尚安全」
金控股利 平均配發逾8成
駐中國二年 洪博培告別使館
阿里山受傷陸客 死者獲賠610萬元
首艘大陸專業救助船 起程赴臺民間交流
轉業成功種出自然好滋味
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申訴成功 李婉鈺將恢復黨籍
花2億歷經兩任市長 圓環再成蚊子館
新移民影像女導演第一人 阮金紅勇敢紀錄人生
比手藝 3M汽車隔熱膜施工競賽
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2012 李登輝籲支持蔡英文
山寨版凱特婚紗 5小時完工
花蓮地震 規模3.5
江宜樺今出席前教宗宣福禮大典
歐盟：未登記中藥不得販售
北約轟炸 格達費么子喪命
梅雨季 首波鋒面明報到
霧鎖金門 台金班機小三通停擺
半導體業營運 Q2強弱反轉
勞動節護士挺身 爭取組工會
吉林飯店大火 10死35傷
梁振錫：楊淑君事件已解決
日人反核 移民署：待認定
北約空襲近乎暗殺 恐遭嚴批
慶州世跆賽 魏辰洋旗開得勝
助遭資遣空服員 量身訂製職訓
金門樂活遊 公共自行車啟用
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中央氣象局氣象報告
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建仔復健賽 與台南同鄉交手
大陸進口來源 台退居第6
罹難陸客家屬 感謝台灣協助
中央氣象局氣象報告(更正)
陸高鐵政策調整 投資恐大減
網路個資全都露 詐騙案溫床
北市大動作 調查個資外洩
利用朋友義氣 MSN詐騙橫行
草蜢蔡一傑疑酒駕 撞車被捕
陸飯店大火 初步判定樓梯起火
心路親子尬廚藝 溫馨上菜
慶州世跆賽 楊淑君首戰大勝
米價傳漲 藍綠促查哄抬元凶
買飲品自備環保杯 優惠上路
首例 砂卡礑燕子口步道禁菸
中油汽柴油調漲 1角
奇異果高營養 加持抗癌力
國際帆船賽 台灣船看好奪冠
勞動三法上路 總統吳揆肯定
黑龍江礦災9死 涉隱匿災情
陳致中探扁媽 盼重審扁案
台塑汽柴油漲 1角
養孫顧癱兒 阿嬤做粿拾荒
網友嗆 阿中：勿騷擾未婚妻
廣州毒食品 雙氧水浸牛雜鳳爪
勞工問題 綠：站出來表不滿
水情緊 桃竹苗恐進入2階限水
新台幣本週續測28.6元
不怕沙塵暴 上海人擠爆世博館
討債毆老闆娘 女判拘役
呂秀蓮盼2012有女性總統
中共殲15 軍事科技突破
高議會跨黨派 組氣候變遷小組
直升機失蹤 印度省長凶多吉少
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勞團遊行 總統：會聽訴求改善
花博部分空間 明起開放
台大理工農醫論文 居世界54
白老虎月底入住壽山 暑假亮相
賀建國百年 華府媽媽展廚藝
勞團五一遊行 訴求反貧困
濃霧攪局 台金航線小三通大亂
楊淑君撂倒韓選手 連勝進4強
透支青春 大陸白領高薪代價
姑代母職 為育兒放棄婚姻路
蔡一傑涉酒駕 交保候傳
東勢農產品質高 胡：負責行銷
大雪山自行車賽 千人競技
自備杯優惠 多數業者配合
陸發展攻擊武器 美警惕疑慮
應急 日趕蓋組合屋及防波堤
遭斷裂路樹砸飛 騎士擬求國賠
秀傳微創手術中心 慶祝3週年
蔡英文：不分區名單 多元原則
濃霧影響 金廈航線停航
英國人驚嘆原民文化 幫忙網銷
連接水陸 台南山海圳綠道啟動
台印大學合作 加強農業交流
勞工關心事 藍委建議調高工資
金價飆新高 未見回跌跡象
勞團反剝削 兩黨前丟牛糞
經濟趨緩 大陸4月PMI下滑
大陸同步口譯員 奪高薪寶座
士林夜市扒竊 婦人遭逮
京東方有意投資台灣面板廠
港最低工資 逾30萬人受惠
食髓知味再詐騙 假檢察官落網
陸西北塵暴 環署：不影響台灣
玩槍太凶 何潤東手指瘀血
紅樓成人生車站 開往生命之旅
新移民阮金紅 女導演第1人
阿妹新輯開賣 華語雙榜奪后
大陸1300萬人沒戶口
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沒水 桃竹苗將第 2階段限水
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老外出招 阿明師餅店失財
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溫家寶訪東南亞 迂迴抗衡美國
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桶裝瓦斯與天然氣 5月不漲
教師組工會 全台紛成立
八卦山大佛50週年 萬人祈福
談媽媽養家苦 大牙淚灑攝影棚
第2階段限水 民生不受影響
中市青少年論壇 甄選諮詢成員
陸沙塵暴席捲 衝擊9千萬人
李登輝：棄馬保台挺蔡英文
石門水庫續降 4日抗旱會議
張根碩不克來台 粉絲主動造勢
胡志強掛保證 漁貨安全又好吃
慰扁媽 賴清德：扁事急事緩辦
菲技術勞工外流 政府補破網
陽岱鋼3安打 林威助代打建功
農委會擴大釋公糧 平抑糧價
湖北50年大旱 茶葉飆漲
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巡防艇追4小時 查獲走私香菇
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太魯閣落石 花縣籲中央改善
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圓環熄燈 北市要標商解決爭議
9號球公開賽 中華隊力爭雙金
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新北市教師工會成立 會員逾萬
竹苗水庫飢渴 頂多撐到6月
環保杯優惠上路 桃縣稽查勸導
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駁李登輝 藍籲勿否定人民成就
港五一遊行 勞工爭權益
遊行影響統測 教部允改善
勞動節菲人示威 要求加薪
響應阿甘精神 選美佳麗撿垃圾
皇宮兩度親吻 威廉的主意
新舊並蓄 改造台大人文館獲獎
泰國人熱情好客 吸引老外長宿
老外泰國退休 最怕申請程序
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兩岸崑劇攜手 聯演西牆寄情
穿婚紗走秀 老人家直呼歹勢
酒醉撞電桿 躺大街露鳥
電子襪測試用 代理商：未聽說
醫護不過勞 衛署10億獎勵
敦睦未訪中南美 國軍：獲理解
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政院：第3季討論調基本工資
林克謙屠象 奪本季首勝
深愛凱特 威廉拒簽婚前協議
兵役問題 吳珈慶：請教專家
國中女性知識 可找婦產科
查超量爆竹 彌陀警消埋伏1夜
猛獅3轟助拳 桃猿主場挨打
乾了忘情水 余文樂微醺嗨唱
自備杯買飲品 無優惠罰30萬
總統：防衛不只武力也要軟實力
母娘文化季 總統推祟慈惠堂
南投查獲500公斤爆竹煙火
勞動節不平靜 印尼勞工示威
錄新歌遇撞牆 阿妹憶亡父
邁向封聖 若望保祿二世獲宣福
廠商擅排廢水 遭重罰60萬
9號球公開賽 中華隊穿金戴銀
詹氏姊妹 日本岐阜網賽封后
股神大讚愛將 詹恩接班呼聲高
全球勞動節遊行 籲增勞工權益
工會法解禁 南投教師工會誕生
馬總統：兩岸交流 增進理解
英報：蘋果紅 富士康苛待員工
江守山醫師出新書 強調75％以上的癌症是可以預防的！
全台首次森林瑜珈大會 開始報名囉！
第二十屆Mercedes-Benz揮桿行善國際高爾夫球賽開始報名
就博會媒體造假 勞委會譴責
外電報導 賓拉登在巴基斯坦遭擊斃
外電報導 賓拉登在巴基斯坦遭擊斃
楊永明期許媒體 報導幸福新聞
奧巴馬宣佈：賓.拉登已被擊斃
世界各地工人慶祝五一勞動節
防報復 美官員籲各國加強反恐
CNN：賓拉登頭部中彈死亡
公開嗆媒體 綠要基市長張通榮下台
傳聞選立委 蘇貞昌女否認
祈求降雨 水利會拜龍王
地政所繪錯圖 判國賠逾2千萬
臺灣新希望蔡英文__陳淞山
華邦電2011年Q1 較上季衰退7%
蓋達首腦賓拉登 生涯大事記
大寶法王：我不是中共間諜
美8歲童捲進龍捲風 奇蹟生還
嘉義地震 規模3.3
北京9號球 中華隊勇奪金銀
老格兒孫被炸死 英義使館遭殃
NASA：奮進號最快8日升空
堵難民潮 歐盟改革申根措施
柏林勞工節集會 有訴求沒暴力
明投票 加拿大大選難料
鋒面影響 北有大雨南見陽光
鐵面辦案 邢泰釗菩薩心腸
帶2稚兒連夜送貨 車禍3傷
平鎮民宅氣爆 父子灼傷送醫
教廷大典 義總理向江宜樺致意
南韓通膨趨緩 料仍難阻升息
男欲引爆瓦斯 警搶下制伏
降雨杯水車薪 石門水庫拉警報
東北亞3國遊 免簽證
傳陸發展垂直起降戰機
陸客香港狂掃名牌貨
對流雲系減弱 大雨特報解除
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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CNN快報 美將宣布賓拉登死訊
菅內閣管重建 逾半日人灰心
總統：生技顯學 國家發展方向
瓜地馬拉慶若望保祿二世宣福
全國少年籃賽 永平五股拚連霸
產學合作升級 採跨校模式
美媒：賓拉登已死
高山農場安全 退輔會準備就緒
降雨少 新竹地區難解渴
楊淑君奪金唯一障礙 吳靜鈺
北京解禁侯德健
賓拉登傳死訊 美股期貨上揚
總統盼與以色列增經貿文化交流
傳賓拉登已死 民眾白宮外歡呼
百年全大運 聖火起跑
人事局：調高文官職等研究中
未婚聯誼 北市續補助
歐巴馬宣布賓拉登死訊
教部否認要辦國家型測驗
促參奧斯卡 金擘獎11日起跑
重慶饅頭檸檬黃 福建荔枝噴酸
新加坡坐月子 活受罪
金門機場旅客擠爆 班班客滿
歐巴馬：賓拉登已死 正義伸張
賓拉登死 群眾白宮外歡呼
蔡煌瑯葉宜津扮烏鴉 籲團結
將母親打成豬頭 毒蟲送辦
洛時：賓拉登死於CIA之手
廠商排污水 中市罰加工區
王幸男與議員聯合服務處遭竊
傳賓拉登死亡 民眾歡呼
世跆賽 章楷和洪詩涵淘汰出局
工研院疏失 經長向勞工道歉
防墜落職災 北市勞檢勤查重罰
李述德視察報稅 強調便民
小雨難解渴 明德水庫人工造雨
賓拉登於巴基斯坦遭美軍擊斃
賓拉登死 小布希賀歐巴馬
賓拉登之死 蓋達一大打擊
母親節吃健康 少熱量多運動
賓拉登斃命 美外交機構戒備
水利署：水價低 獎勵難見效
特別費除罪 國民黨團盼明三讀
小黑蚊肆虐 議員批太晚消毒
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降雨不足 月底擬二階段限水
賓拉登斃命 美債跌日股漲
賓拉登死 美憂暴力報復
假鑽換真鑽 檢起訴慣竊
賓拉登斃命 澳元紐元聞訊趴倒
賓拉登死 布希：正義伸張
向井理戲裡閃婚 墓仔埔蜜月
巴菲特佈局亞洲 看好日港印度
民調：孩子成就 牽動母親喜憂
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阿里山罹難陸客 3日聯合公祭
報稅了 民眾怨試算書不貼心
持槍連搶麻將場 男判13年
兩岸崑劇聯演 演員當參加考試
陳俊秀爆發 演出雙響砲
沈周蓮塘浴鳧圖 現身嘉德春拍
森鐵事故 肇事樹幹近7噸
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今年每人GNP超韓 經長拚了
世跆賽 楊淑君晉級金牌戰
米價傳漲 綠委籲查哄抬
賓拉登死 日啟動危機管理
911倖存者：終得好眠
安軍心 南山人壽籲速審併購案
桃機反恐 飛美旅客加倍抽檢
勞委會：已落實9成總統政見
馮寄台投書 台灣為日加油
狙殺賓拉登 美國報仇意味濃
撲滿紙盒說明不當 新北市致歉
賓拉登死 日警加強美使館維安
楊淑君奪銀 一雪失格恥辱
觀光蕭條 日本市長訪台南促銷
幼童搭貨櫃車重傷 初判未違法
北市教師業送件 申請職業工會
防範攻擊 洛城機場最高警戒
憂反美 美發全球旅遊警示
楊淑君奪銀 突破個人成績
賓拉登斃命 府：相關單位因應
就職3年 總統臉書徵求感動
4兆日圓復興預算 日朝野一致
巴國成恐怖溫床 印度嚴重關切
賓拉登身亡 頂多牽動一日行情
黑熊賣白菜 陸農促銷花招
眼頭泛紅不適 淚小管炎作祟
美獵殺奏功 賓拉登頭部中彈
輻射檢測 農漁畜灌溉用水均安
賓拉登祭旗 歐巴馬連任路寬廣
賓拉登被擊斃 旅遊業盼衝擊小
賓拉登斃命 美政壇高層齊賀
學者：恐怖威脅仍在 台應警覺
宋祖英抵台 將在台北演唱
賓拉登亡 各國歡欣戒慎
萱草新品種技轉 花卉添生力軍
台科大放榜 錄取1滿級分生
賓拉登是鄰居 巴基斯坦人吃驚
南山要求速審 金管會：審核中
楊淑君奪銀 跆協：拚奧運樂觀
太陽能減產潮 鼓勵員工休假
日政府發言人：東電賠償無上限
反恐升級 移民署：加強情蒐
西安世園會 台灣元素吸睛
專偷汽車百貨用品 男子落網
學者：若鬆綁瘦肉精 應訂標準
世跆奪金夢碎 楊淑君淚灑慶州
宋祖英來台首唱 周杰倫相挺
昆山 亞馬遜大陸最大營運中心
張蘭離台 盼能天天來台灣
牛管理水蜜桃上市 品質有水準
阿里山公路施工 夜間管制
不離不棄顧病夫 婦一圓婚紗夢
賓拉登遭擊斃 歐盟雀躍
嘉市賑災款 交付日本交流協會
翡管局：北市6月底前供水無虞
守住9千 台股高檔震盪格局
瓜地馬拉外長羅達斯訪華
大豹溪解禁 開放13處水域
有效控制氣喘 遠離過敏原
剷除賓拉登 歐巴馬國安大勝利
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
零件掉路旁 狀似炸彈惹虛驚
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
陸工廠汙染民怨 官員協助擺平
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
試算報稅 有疑慮可自行報稅
學者：賓拉登死 短多長未必多
上海服裝廣告 周董代言
賓拉登斃命 英防範報復
新倩女幽魂 劉亦菲不怕被比較
敘國鎮壓圍城 示威者誓續抗爭
吳揆：恐怖活動應受制裁
水污染 胡志強：被經濟部背叛
賓拉登亡 歐盟：世界更安全
楊淑君奪銀 劉聰達：比預期好
查獲制式槍彈 竹市警追來源
歐盟中草藥新制 業者：影響小
金門尬輦大賽 搖擺比神氣
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署醫體檢 參與委員：難符期待
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黑鮪魚季結合文化 掛7彩燈籠
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賓拉登死 外交部關注國際旅安
追緝賓拉登十年 40分斃了他
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賓拉登喪命 菲提防報復
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新聞局：新聞自由受國際肯定
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府：決定台灣前途豈能不遵憲法
立院三讀 首長特別費除罪
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