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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
許勝雄：NB市場 Q3恢復
清明疏運 台東站再加掛車廂
友暴斃死 2男棄屍判刑
情侶吵架跳圳 雙雙身亡
日強震 陸5公民確認罹難
國中英文段考試題出包 決重考
核災莫慌 學者為國產魚掛保證
東電宛如BP 社長成全民公敵
將獨島稱日領土 韓強烈抗議
永久屋漏水 世展會允諾保固
製造商：BT樹脂5月恢復供應
紅樹林減少 高市調查續復育
牌照稅4月1日開徵
綠稱賀卡不見 府：佚失是公文
網路兜售槍枝 警破改造工廠
西湖龍井茶 今年創天價
季蘭尼抵印 展開印巴板球外交
陳添枝：應吸引陸私企來台
綠台南初選 許添財同意民調
傅娟愛做菜 全家享受下廚趣
經部擬促成 三角貿易適用早收
板球外交 印巴挑戰仍多
甫出獄白吃白喝 回籠吃牢飯
集邦：4月NAND價持穩
兒童節 國小生憑證免費搭貓纜
星小情侶調情被po網 遭調查
WSBL 佛光首勝擦身而過
MIT標章 5月中推廣到食品
大巨蛋環評 遠雄將補充說明
韓SJ-M 攝影棚啖夜市美食
高普考報名查詢 MSN嘛通
雲林性侵案 法部協助爭取補償
貼文誣牙醫 女判賠150萬
學者憂88災區仍有土石流危機
北市兒童節優惠擴大 全台可享
採購會明登場 貿易洽談逾萬場
田中千繪憂災情 4月返日探親
緬軍政府解散 軍人仍掌實權
談利比亞 胡錦濤：立即停火
查公文佚失 府駁蘇濫權說
疑偷車毆人致死 男判13年
盜採牛樟芝 4嫌送辦
大巨蛋環評未果 補正再審
今彩539開獎
前三峽鎮長涉圖利 判10年半
1至2月對大陸貿易 年增2成
成棒春季聯賽 威達完封航空城
東京櫻花盛開 生活漸回正軌
浙江發現鈧礦 價值逾7百億
南市病豬屠體口蹄疫檢驗呈陰性
藍總統提名 最快5/4完成
宇通攜手三菱重工 搶進系統端
陸客倫敦炒房 炒贏所有國家
蔡進耀：太陽能發電沒那麼貴
做公益 社團邀偏鄉童搭貓纜
清明出遊潮 日月潭嚴陣以待
山寨水晶體 數千人受害
國共論壇 兩岸核安合作列議題
張柏芝開車撞傷老翁
中國將發表國防白皮書
日下令安檢所有反應爐
新北議員涉賄 判當選無效
山塔那拉丁趴 伍佰哈林朝聖
公文佚失 府駁綠清點不實說
退休儀式 錢薇娟保證開唱
怒斥染愛滋 余文樂不屑健檢
台灣核廢料放甘肅？陸：沒信息
烏干達率先表態 願收留格達費
桃猿打掛牛 開季6連勝
福島核災衝擊 英核電或生變
今彩539 頭獎2注中獎
共軍駐南沙島礁 手機可通
林志傑15分 浙江遭東莞淘汰
福島放射物 飄至大陸18省市
板球之役 印巴兼做外交
法官員：無人保證零核災難
武裝利比亞反抗軍 西方爆歧見
敘總統演說 指有人陰謀禍國
林建元：都市再生，老靈魂新臉孔！
吳伯雄 清明赴陝西祭黃帝陵
2011春季電腦展4/7-4/11正式開展
AMD連續二年 榮獲CRN五星級評比
春展各家「磨拳擦掌」 華碩入手新鮮貨好禮獎不完
春展／Q2景氣看壞廠商 增至25%
國共經貿論壇 5/6日成都舉行
TDR新焦點年報出爐 獲利同比倍增
全聯慶祥慈善事業基金會成立5年 累積捐贈達1億3千萬
元太科技 買回5億庫藏股
工業局：MIT微笑標章「夯」 790家廠商搶登記
杜紫軍參訪義美聯電(圖文)
微笑北海岸‧幸福百分百
民進黨台北2選區民調 姚文智勝出
廣東省委書記會見郁慕明 讚揚新黨反台獨
兩岸通婚逾30萬對 台灣女嫁大陸郎漸多
Erik Siddons於台北開設MAYAN GRILL新式墨西哥料理 亞洲首家旗鑑店
風和日麗好天氣 寵物開心趴趴走
日月潭大飯店 春夏自由行 每人2,525元只可入住湖景房
君品酒店慶周年 餐飲住房好康齊發 「美國頂級霜降牛排吃到飽」、「住房買6,800送6,800」
扁湮滅公文 邱毅拉蔡英文下水
搶攻美元保單市場 紐約人壽推出外幣終身保險
喝咖啡看飛機 諾富特獲評五星
公文遺失／總統任期過一半才移送 政府效率在哪裡？
4/16-4/16第二屆兩岸原住民與少數民族聯合慶豐年歡樂登場
大法官／邵燕玲「未審先辭」 總統改提湯德宗
靈淨畫室 鄒啟宇
涉侵占遠雄上億 夫婦百萬交保
李光耀台灣度假 3/29日會見馬總統
靈淨畫室 鄒啟宇
許添財：同意民調、封存 等司法程序
學者：陸國防白皮書盼爭台民心
英文台灣評論、台灣光華雜誌 聯合慶生
兆彩頭獎紐約開出 逾3億美元
核災 東電賠償恐達11兆日圓
4大法官提名人 總統府公布
核電廠受重創 日考慮封閉
獲提大法官 黃璽君出法曹世家
世衛邀台參加世衛大會
歐盟各國輻射值 迄今仍正常
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
校舍屋頂演活春宮 南加大氣炸
歐巴馬：興建新安全核電廠
歐股收紅 倫敦漲0.27%
進口日本食品 巴西監控輻射
台灣之光 插畫新人獎鄒駿昇
瑞士鐘錶珠寶展 昂貴鑽石失竊
紐約原油收104.27美元
利比亞加歐債疑慮 金漲銅跌
傳愛爾蘭銀行業需90億歐元
利比亞外長抵倫敦 請辭外長
美股收紅 道瓊漲0.58%
iPad 2售價 匈牙利最貴
加重社群功能 谷歌推+1
侯孝賢影展 紐倫堡亮相
摘大獎 鄒駿昇：繼續努力
原能總署：飯館村逾避難基準
軟實力堅強 天主教聖言會讚台
加美藥廠併購 價格喬不定
演不好賈姬 阿湯嫂挨批
巴菲特熱門接班人選辭職
成本增營收減 富士康去年轉虧
台助中美洲企業改善生產力
投資古董致富 英專家教撇步
南方水氣來 中南部偶雨
腫瘤堵住氣管 年輕女咳血
台股開8684點 漲38點
又見飄雪 合歡玉山寒春
納比斯科賽 妮妮想再跳水池
不動產繼承要登記 避免被標售
韓元強 台幣盤初升4.8分
霸凌處理 江宜樺：法律為輔
霸凌送警法辦 教長：也是教育
可愛雙胞胎 咿呀對話網路夯
債王葛羅斯轟美債無價值
國民隊球迷日 王建民現身
驗出日核輻射 港府籲勿恐慌
阿里山火警 差點波及紅檜林
全台環境輻射監測值無虞
汽油混製花生油 毒過地溝油
善用喘息服務 減輕照顧壓力
雙胞尿布童對話 網路爆紅
中小企業營所稅 越擬緩徵1年
美牛奶測到輻污 遠低危險標準
總統職務交接 藍委推動立法
長虹建設董座等獲不起訴處分
四百年來頭一遭 澎湖媽祖來台
南韓人均收入再破2萬美元
莫忘華語 星鼓勵向下扎根
聯合國：陸創意產品出口居冠
外長：力防美牛與引渡協定連結
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
成功樹人珠寶創作 璀璨奪目
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
人民幣匯率中間價再創新高
陸：兩岸可適時交流軍事問題
胡：嚴格取締住宅區飲酒店
國民黨啟動總統提名作業
大法官人選 湯德宗等獲提名
福島廢爐過程麻煩 恐耗數十年
入IAEA 楊進添：努力目標
泛藍協調立委 以勝選考量
邵燕玲：懇辭大法官提名
台灣赴世衛 盼討論輻射安全
央行恐升息 台股量縮整理
遊覽車滅火器 3成5不合格
因應輻射 台駐港機構做好準備
林威助表現佳 爭取出場機會
央行今理監事會 可能升息半碼
中華電悠遊卡統一超合資 准了
濫採 廣州40種野生蘭花瀕危
文教列必修 9千教師連署反對
住宅製毒 毒鴛鴦被送辦
華航購機涉弊 查無不法簽結
奢侈稅 建議納入農地預售屋
線民變身假警察 黑吃黑被訴
公文佚失 府：遺憾當事人推託
金門慶兒童節 蘋果劇團演出
賴幸媛：陸客金馬自由行協商中
潤泰全：南山案若過 擬增資
歐洲綠能市場 駐愛處鼓勵開拓
無視北韓嗆聲 南韓空飄傳單
中國稱實行防禦性國防政策
南風轉強 日輻射襲台機率降
台糖投資農精品公司預算 全刪
美洲人權法院將在巴拿馬開庭
北市核安演練 郝龍斌緊盯
奢侈稅打房 2年規定暫不延長
大法官提名生波 藍委促究責
江丙坤：爭取江陳7會協商核安
綠北市第2選區 姚文智勝出
員工疑涉不法 胡：除惡務盡
提名大法官換將 府坦言不周密
陸：軍事部署不是針對台灣民眾
台糖蘭花養豬赴陸投資 過關
因猴棄學 高市府：教學生因應
亞幣齊揚 台幣午升3分
中市區公所停車全收費 引反彈
中華民國贈教室 匹大現中國風
避免困擾 邵燕玲辭大法官提名
泰國南部水患 橙色旅遊警示
奢侈稅 綠營籲落實3要1不
吃長年菜惹禍 老人腸阻塞
珊瑚列奢侈稅 財部：屬保育類
遠傳與海纜商合作強化電訊連通
黑戶身分難等 移民署專案辦理
外長叛逃 利比亞內憂外患
禁室內明火秀 最高罰15萬
民團籲立法管理寵物食品
奢侈稅下週審 不惜挑燈夜戰
李生：生涯規畫 非因猴棄學
公文佚失 藍交接小組批綠硬拗
互信機制涉國安 軍遵兩岸政策
台股收8683點 漲36點
政院版長照法 基金規模10億
手機電磁輻射值 民團籲標示
規模9大地震 台灣不易發生
台北開高震盪 收漲36點
大法官同意權審查 總統盼順利
速食早餐偏油鹹 專家盼多蔬果
假期前觀望 台股量縮整理
綠營：總統立委併選 政治算計
4月台指期漲50點
藝文看板 豫劇美人尖展生命力
行銷那瑪夏觀光農產 陳菊代言
4月電子金融雙漲
袁健生關心王建民復健進度
教育報告書 擘畫黃金十年
谷歌大陸企業涉稅務違規
中選會：選舉都有首投族問題
沙柯吉南京出席貨幣研討會
為霸占點歌本毆人 男判拘役
江丙坤：兩岸談核安 不含廢料
向全球借片 公視播世紀旋風
產品標示 美質疑台設貿易壁壘
噴樹脂遏制輻汙 因雨延期
文山安養傳怨聲 老人紛離院
福島廢爐代價 超過4千億日圓
高市派出所火警 消防車灌救
違規廣告薦證者 將負賠償責任
機車撞軍車 婦人斷魂
台限美牛 美：貿易障礙
于冠華再展歌喉 滿意山居生活
許信良：公文案若涉法律應坦蕩
15站空氣混合今起偵測輻射
吳揆：循序推動兩岸金融往來
胡志強：幽默來自閱讀
金沙江濫建電站 未審批先截流
大法官提名惹議 府火速因應
立院初審 後座強制繫安全帶
泰南水災 滯留遊客返台
瘦肉精 美：台灣認知微量無害
高市警所火警 人槍無損傷
三大法人買超台股15億元
吳揆：邀質疑者共同檢測輻射
大法官換將 綠：總統應道歉
畫家巧筆 地院收容室變彩色
員工被指插股夜店 中市府澄清
產檢不如看感冒 健保遭批歧視
姚文智勝出 郭正亮羅文嘉祝褔
直升機臂力橋 防汛盛大演習
參考三哩島 福島居民免費健檢
雲南農民反迫遷 出動鎮暴軍警
郝龍斌：核災變救援須完善
關懷自閉兒 立委籲提高預算
印度人口逾12.1億
朱立倫：公安不打折 嚴密稽查
見義勇為堪嘉許 新北表揚4人
曾雅妮衛冕納比斯科 球迷看好
北市最爛道路 騎車有如越野賽
孫燕姿愚人MV 愚人節首播
關中：公文是全民共有 非私產
中央社87年慶 英文網站換新
教育報告書 吳揆促循序推動
發票千萬特別獎 11人中獎
印尼嚴格檢驗日本進口食品
大聯盟開幕戰 郭泓志蓄勢待發
美國父華盛頓 英準王妃遠親
體能恢復 楊淑君再奪冠
伍佰情定環球 4月推攝影展
新台幣兌美元升9.2分
印尼中產階級顯著成長
生活品質 7成8民眾滿意
永和新生地都更 化整為零招商
宏?痐H事大地震 蔣凡可辭職
7年前搶銀行 化身運匠遭逮
電台司令出新輯 主唱街頭派報
採購會拓市場 估38億商機
想起兩位阿公 高慧君淚汪汪
奇虎360美上市 背後藏爭議
南山工會赴潤成 要求僱傭承諾
婦吞藥自殺 警救命反被嗆
獲提大法官 陳碧玉精通民法
長照證照掛帥 有條件用外勞
印度人口10年增加1.8億
社工表揚 花店老闆娘入列
高市1里長涉賄 判當選無效
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
8旬翁打死人 判9年
外勞申請來台 擬要求捺指紋
小小彬吃火龍果 疑血尿嚇壞爸
印度新生兒性別嚴重失衡
宜蘭春季新3景 門票有優惠
保護兒少 NCC細緻電視分級
魂寄金門13年 陸婦魂歸故里
校園食品把關 北市府將抽查
假冒員警性侵少女 男判刑9年
超級任務 警助8旬嬤尋親
蘭嶼連3震 規模最大5
原能會測到碘131 量微無害
慶建百 屏東農會鳳梨酥亮相
宜蘭3景點 4天連假孩童免費
屋遭法拍 男欲引爆瓦斯拒點交
央行升息半碼
5歲幼兒免學費 8月上路
南韓：嚴厲打擊北韓挑釁
2月房屋買賣腰斬 近2年新低
蓄水尚足 台南6月中前不缺
亞幣齊揚 新台幣收升9.2分
台灣測得微量放射物 無害人體
廉政署組織法 朝野攻防備戰
公文去向 蔡英文盼合理檢視
南韓女子天團參與成龍義演
停車場空位在哪？禮儀小姐帶路
竊車解體 父子檔落網
宏?祫`座閃辭 人事美談變調
員工被指插股 中市：檢調會查
小三通自由行 陸方須配合
蔣凡可走人 投顧：短空長多
4天連續假期 武陵訂房爆滿
李光耀曾言不公開才訪台
李光耀訪台 史亞平：台星回溫
李光耀訪台 讚馬總統兩岸政策
睽違9年 李光耀低調訪台
踹破警局門 3人被移送
20元發票 中千萬大獎
新北學校防輻 超標停戶外活動
台科大研發中心 獲准進駐南科
輻污飄台 學者批偵測慢
台灣主題遊 瞄準陸客
搶救腦疝脫 首重黃金時間
孫尚綺「我不語」要說許多話
醫：女比男易罹創傷壓力症候群
防猴侵擾 中山大學全面抗戰
老外來台簽證 年底可望上網辦
平板媒體助陣 IT支出上調
星學者：李光耀馬總統看法相近
性侵犯防治 地方人錢均缺
六堆客家公仔 忠勇公亮相
男子長期腹痛 腸躁症作祟
小生怕怕 莫子儀演痞子遭嗆
國民黨金門立委初選 1人退出
屏醫公會拋磚引玉 盼助創世
福島核電危機 全球動起來
朱宗慶樂團赴印 擊出音樂活力
勞退基金將投資國外27億美元
省錢兼環保 綠生活有撇步
輻災停課停班標準 將報政院
健康點心原則 少油少鹽少糖
上海水鳥 年均少1萬隻
掃墓交管 基警發停車圖
國防部：兩岸軍事互信尚未成熟
食品輻射影響大 原能會優先測
金輪獎 中央社零霸凌入圍
朱：盯緊性侵虞犯 莫官僚殺人
運彩盈餘 戴遐齡保證拿的到
陸高鐵搶客 民航被逼退
豐田復工慢 台灣缺車2千輛
公文佚失 陳致中：扁非收發員
張國榮逝世8年 作品連環播
北韓再度向南韓嗆聲
逛花博走私毒品 2香港人遭押
釘頭殺妻案 老翁續羈押
李光耀訪台 樂見兩岸和平發展
陸委會：兩岸軍事協商 未成熟
1元發票中百萬 誠實商店開出
上海申請入台證 更方便
德國大力支援福島救災
國6工安意外 起訴包商主管
亞齊重建 台灣捐資訊大樓
雪封嘉明湖步道 山友注意
只當二線 北市核災演習曝缺失
宏?祫`座閃辭 恐衝擊產業
音樂季前掃蕩 屏警破販毒集團
年所得114萬內 高職免學費
醉拳打死人 2莽漢送辦
升息房貸小增 威力不及奢侈稅
掃墓加國旅 及早規劃避人潮
離峰減壓供水 水公司籲節約
泰國水災嚴重 滯留台客平安
兒童節 38公營景點有優惠
前進中國 德商首選
公文佚失 呂批府自搞一套
央行四度升息 抑通膨穩物價
挑長髮妹搭訕後襲胸 男遭逮
插股疑雲 中市嚴格考核約僱
中市山區發現裸體女屍
學生志工 護彩虹公園素人藝術
滬婚慶博覽會 千元婚紗1元購
日教科書列釣島 外交部抗議
宏?痐H事大變動 華碩：不評論
研究：美貌真能帶來財富快樂
殺警案再審 李得陽當庭收押
訊連准與5大廠組藍光專利聯盟
影響世界華人盛典 花博獲獎
南山工會籲僱傭 潤成：續協商
清明返鄉 金縣府設航站服務台
昔日情侶楊丞琳小鬼 同台飆戲
泰橙色警示擴大 8人困蘇梅島
奢侈稅來襲 房仲面臨度小月
陸國防白皮書 對台軟批美硬
環保裝當道 靈芝水草穿上身
印度2026年人口近14億
黃國倫肖想中獎 不惜當幹車哥
歐陽榕殺人勒贖 死刑定讞
驚恐51小時 到府修電腦遭虐
京藏列車超豪華 坐1趟30萬
北北基聯測個報 跨區考生7百
屠雞場火警 3縱火犯遭逮
材料科學家 清大黃暄益獲獎
中小學教師評鑑 半年內提草案
自由行受困蘇梅島 返台怨失聯
美指貿易障礙 經部：續溝通
今彩539開獎
央行房市控管措施不變
清明節 台北轉運站站外下車
威力彩開獎
邵燕玲爭議 監委不忍苛責
賴浩敏：個案無損邵燕玲專長
植物園改告示 避免歧視精神病
投信：升息短空長多 尤利金融
幫忙帶金融卡 1台嫌在泰被逮
QDII投資台股 還有空間
美對中出口成長32%
新北預算審一半 歲出再戰
日本學者：半數災民身心失調
發現心旅宿徵稿 獎金10萬
兩岸關係 小英：由下一代決定
國營事業登陸 立院同意才去
餵毒灌酒性侵少女 3男遭訴
大專排球聯賽 大仁台師大爭王
放任表姊虐死女兒 母判8年
中東動盪 陳沖促確保油品供應
台電火力旺 艾柏斯無緣季後賽
姐弟戀鬧分手 女燒炭自殺
施振榮：宏?祡_腕 有信心再造
評估性侵犯 女治療師監獄被虧
台經院：製造業景氣動能轉弱
日課本釣島列領土 大陸很不滿
朱浩民：若無日震 應升息1碼
總座閃辭 宏?眳w藏股待命
複合式災變 學者籲區域合作
薛瑞福：陸軍事部署仍針對台灣
王雪紅入主TVB 港府准了
國防部：統裁部未延誤演習時程
國6意外 車行振動未及時處理
兩岸軍事互信 藍：漫漫長路
通膨壓力增 央行漸進升息
性侵友人女兒 男判8年10月
測到輻污 學者批預測失靈
高雄樂學放榜 新光1人進雄女
買TVB 王雪紅：榮幸
蔡英文：大學生要提早社會化
威力彩頭獎摃龜
毆打性侵鄰居 男判12年
掌握即時資訊 彭淮南也愛瘋
引介非法外勞 包商自殺不起訴
談兩岸 蘇貞昌：台灣主權獨立
余賢明開轟 斷桃猿連勝路
今彩539 頭獎摃龜
博鰲論壇 胡錦濤不缺席
日震對台影響評估 央行不公開
幼童性侵爭議判決 更審改無罪
輻射塵 大陸25省通通中
南霸天 送象5連敗
桃機安檢服務 全球第一
王雪紅買TVB 著眼手機版圖
總統臉書道歉 網友評價不一
陸上調貧困標準 窮人恐逾億
穆迪暗示更多歐元區債信恐遭降
錢薇娟35分 引退賽笑淚交織
全球英語能力 台灣25名
反抗軍要求 審判投誠利外長
中市發現女裸屍 警方搜山
福島情況依然嚴重 日政府將封爐
兒童節快樂逛花博 內政部招待100個家庭
多吃台灣米 農委會呼籲推廣精緻米食餐點
慶祝兒童節 行政院「兒童E樂園」網站有獎徵答
大法官提名不周 總統道歉
神氣家族公益講座_「安心救人心」
關心不憂心 黃莉棋醫師分享醫病「心」關係
遺失公文案 許信良：蘇貞昌應接受調查
4/1起旅居海外大陸人士來臺觀光 審核申請縮短為10天
4/7起至5/31前移民署增加陸客來台申請配額
英媒：利高官「叛逃」 格達費政權還不至於垮台
資源再造 地球永續 『ForEver希望永續號』 揚帆啟航 再造典範
能征服亞洲80公里每小時颱風的獨特senz°防風傘！
馬、蕭再致歉 總統：審議有盲點
SUZUKI促銷車款送中油加油金
高金素梅與李鴻源ㄘㄟˋ了
原藝之美聯展4/1-4/6登場
盧彥勳送按摩椅當母親節禮物
4/2-4/5藝童趣華山 勇闖華山放肆玩
十大傑出青年選拔辦法公佈
2011高速傳愛助學計畫
廢硬幣再生 詐騙集團欺德銀行
利外長投西方 反抗軍士氣大振
推薦邵燕玲 賴浩敏致歉
苗栗1法會 多人疑食物中毒
美初申失業救濟人數續降
核災雖嚴重 日不打算擴大禁區
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日核廠地下水 輻汙超標萬倍
台灣F16升級 傳國務院拖延
日牛肉受輻汙 首度驗出超標
違法排油 台灣船商罰百萬美元
抽菸奪命 美國年死逾50萬人
通膨加速升 歐股收黑
金銀價揚 創逾30年最長漲勢
衛冕納比斯科 妮妮首輪70桿
高盛：金磚4國不再是新興市場
油價歐債擾 美股收黑
總統往訪 巴西力爭豬肉銷中
憂慮供應 油價創2年半新高
告急 愛爾蘭再需240億歐元
涉恐嚇 加國利僑要求逐外交官
格達費銀行告急 美還給紓困
全台高溫逾25度 早晚溫差大
創意即商機 全球交易創新高
外長叛逃 重創格達費政權
高空鞦韆賽 邀好手挑戰極限
台股開8695 漲12點
強震前 日企業信心勝預期
大法官爭議 總統中午出面致歉
花蓮地震 規模3.7
Mazda6部分召修
再傳利國高官討論老格流亡條件
央行升息 新台幣盤初走升
清明首波車潮 下午湧國道
宏?眳w藏股失靈 股價再破底
政府施壓 淡水河谷掌門將換人
酒國浪子編竹燈 找回自己
中央社87歲 數位媒體新世代
中央社一手新聞 App最愛
交通車撞電桿 12老少全送醫
四不二記得 高市防墓地野火
墓地比房貴 大陸民眾死不起
防震避難 大陸城市超不足
安撫民心 廣東核電廠開門迎客
納比斯科賽 曾雅妮落後4桿
總統：投資教育就是投資國家
納比斯科高球賽 曾雅妮暫第十
高價股強勢 台股淺嚐8700
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
官邸遇襲 象國巴波死撐不放棄
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
定存單利率揚 銀行將跟進升息
測輻射 福島壯士竟非人手一機
輿論壓力 滬日用品緩漲
調查：人類2千年前就吃狗肉
社工無怨付出 奉獻青春不悔
王如玄：沒理由撤家保法草案
歐盟首次 對大陸製成品課稅
降失業率跳票 民眾最不滿
蔣中正逝世36週年 總統謁靈
屏東用水 6月底前不愁
捷運快閃販毒 持槍女嫌落網
郭泓志無失分 道奇扳倒巨人
奢侈稅籠罩 房仲：房市仍可為
廉政署組織法 立院表決
推薦邵燕玲 賴浩敏鞠躬致歉
上海大檢查 找不到瘦肉精肉品
模範聽障教師遴選 受理推薦
李鴻源就任工程會 全家力挺
農委會：養豬蘭花不宜開放赴陸
專偷智慧型手機 通緝犯落網
邵燕玲獲推薦 藍綠要求查原委
總統電子賀卡 期兒童懷抱希望
校長涉喝花酒 高市教局調查
改善交通 胡志強：降死亡車禍
智財權免爭議 百度攜手音著協
中央社社慶 達賴越洋祝賀
台灣評論光華雜誌 聯合慶生
新北警花蓮查槍彈 逮1嫌
李明博：獨島是韓國領土
宏?痐H事變動 外資看法保守
中華電ST-2衛星5月發射
總統：事先不知邵燕玲曾有爭議
外資匯入 新台幣午升7.5分
創新活力 防輻射粉塵口罩吸睛
中華民國學校波哥大新校舍落成
法務部增設廉政署 三讀過關
關懷自閉兒 馬修連恩譜曲
強硬打利 希拉蕊民調飆新高
潛入台大女廁偷拍 男判拘役
極罕見 婦人內臟左右顛倒
農會募款 捐日農協賑災
中國介入 聯合利華暫緩漲價
進口食品輻射量 北市全面稽查
博弈法 投資者5等親帳戶全露
陸作家網路維權 不放過百度
醫療採購涉弊 署嘉院長被約談
入聯合國安理會 瓜國有信心
大法官陣前換將 蘇蔡齊批
王如玄：七休一配套長照法喘息
李鴻源：孤島部落建置防災地圖
業者留學契約 2件不合格
蓄水不足 嘉南雜作2灌停止
陸生來台 限教育部承認研究所
會談門開 李明博：北韓須道歉
台股收8705點 漲21點
加強輻射檢測 批發市場添設備
日本地震台灣援助 野島剛感念
廉政署將上路 考驗才開始
套圈圈誆人 7嫌送辦
原能會：測輻射塵非比賽
廉政署肅貪 最快7月間成立
旅外陸客來台觀光 申辦僅十天
再不下台 象總理嗆浴血擒巴波
4月台指期漲46點
蘇花改施工 花蓮促採國際標
許添財林俊憲民調結果 暫彌封
桃園煙火廠房爆炸 1死2傷
看好電影治Ｃ肝？洪蘭說故事
台股狹幅震盪 收漲21點
DNA建功 強盜犯9年後落網
4月電子金融小漲
小小郭中繼首勝 道奇擒巨人
拉尾盤 台股站上8700點
疑煞車失靈 消防車撞護欄
南韓3月消費物價上升4.7%
模特兒賽9月決選 佳麗造勢
散發鍾小平黑函 男遭訴
高捷證實 總經理請辭
反對併選 台聯號召首投族訴訟
李鴻源:國光石化不宜設彰化
情侶鬧分手 演成擄人勒贖案
蔡英文：活動餐車促傳產更新
坦言思慮不周 賴浩敏再道歉
綠總統初選 蘇貞昌盼圓滿
檢討瘦肉精 反成老闆效忠大會
巴哥邊境地震 規模4.7
蘇貞昌：投資台灣 盼台商支持
三大法人買超台股11億元
新台灣智庫籲速推總統交接條例
漢堡僑界將辦電子商務講座
北市漲停車費 最高達7成
半導體協會理事長 蔡力行連任
外資匯入 台幣午盤後升逾1角
災後復興 日政府集中拼5年
大法官提名爭議 蘇為馬可惜
總統：若先知情 不會提邵燕玲
總統：大法官審薦要與民同呼吸
日輻射陰影 台灣食品瞄準香港
蘇貞昌訪新移民 了解生活問題
陳瑞斌音樂會 開放兒童進場
林氏祖墳案 綠委質疑法官失職
返鄉專車起火 大學生虛驚
台東不缺水 十年罕見水源豐沛
新台幣兌美元升9.8分
史上首次 珠江流域禁漁
掃蕩違法船屋 強制拖離明潭
涉詐欺 嘉縣工會理事長被約談
暴雨暗藏龍捲風 佛州樹倒車毀
賑災義賣 日通信社支局長感動
台中加工區排毒廢水 居民抗爭
謝得志：以價制量 節能才有望
署醫採購涉弊 續約4院長
動物也絕望 輻射區雞豬相殘
中國人權 美國說擔憂
家長當心 近半童鞋可塑劑超標
農產輻射檢驗 牛奶下週出爐
頂尖大學計畫 台師大首入榜
奶茶炸雞真肥 1/5孩子太胖
僑胞捐經費 貴林國小綠化校園
選課爭議未獲回應 台大生不平
押花界奧斯卡 高鳳禧奪總冠軍
總統初選 綠徵民眾短片提問
助日重建 中鋼捐三千萬
公車撞機車 1死1命危
救災要快 慈濟與太空中心合作
怕到奢侈稅 3月買房量跌3成
媽祖遶境 雲縣籲維護環境清潔
連漏小英下鄉 綠議員槓縣黨部
炫燿消費 大陸人愛買奢侈品
智慧手機平台戰 APP是關鍵
沙鹿女裸屍案 搜山找到衣物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
談戀愛 天津人最勇敢
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
性侵女童案更審無罪 檢方上訴
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
行銷城市 郝盼北市成大製片廠
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
漢堡有備 防範貨輪帶來輻射塵
陸房價調控到期 9成城市爽約
清明掃墓 慎防恙蟲
總統籲正視校園霸凌
國中女掌摑男友遭po網
大陸3月PMI達53.4%
西螺老大媽遶境 澎湖媽來會香
衝突先落跑 中職罰裁判
新北上下課反轉 學童盼莫挪課
陸農產品恐上揚 物價蠢蠢欲動
北京春雨 網上流傳含輻射
台糖否認投資台灣蘭業
李允傑嘉大演講 助青年圓夢
呂秀蓮訪核三 盼資訊透明化
愚人節說我愛你 山東正流行
紀念辛亥 台灣風物圖亮相上海
潮男釣美眉 純情女人財兩失
訂作一個她 情趣娃娃挑大梁
客委會出力 客家產品進上海
高市全面安檢學生租屋處所
福島效應 印度醞釀暫停核計畫
學童玩球不留情 猛K郝龍斌
綠委初選 賴清德籲接受結果
頭部重創 男子陳屍租屋處
宏?硍g跌2成 搶短散戶慘套
輻射偵測中心測出微量碘131
天然氣明調漲 桶裝瓦斯不動
廉政署吵10年 上路後待考驗
署醫採購涉弊 4院長續被約談
台大：邁向世界50大
朱：確保核安 聘國外專家體檢
高普考報名查詢 開臉書專頁
20座核電廠 印度全面檢查
桃園煙火廠房爆炸 監委調查
日本震災 激發社群媒體創意
外資匯入 新台幣收升9.8分
廉政署掛牌 撒網揪貪抓弊
賣名牌贓車 外加售後服務
焚化爐仲裁案 東縣須賠19億
挨罵鬱卒 法官論壇轟賴浩敏
潭子區地下水污染 經部要釐清
泰國大水患 經濟成長略跌
博弈專法 國人進賭場要入場費
曾勇夫：不讓有汙點者進廉政署
美航艦發生意外 11水兵受傷
滬台協爭取設台灣連鎖產業園
蘭陽博物館 兒童探索區開幕
高市議會7月訪陸 菊：願隨行
防海嘯 上海建東海海底觀測網
屏銷日香蕉鳳梨 穩定成長
愚人節快樂 網站博君一笑
宣導勿餵獼猴 高市：已見效
性侵判決爭議 法界：沒錯判
台灣愛心捐款 日本深表感激
觀光局：出遊勿住非法日租套房
環保派出所 新北市民盼落實
澎湖媽登台 海鳥使者先報訊
魚群暴斃 居民矛頭指向中科
3D情色片 六旬老翁嘆好逼真
吳揆：必要時以法律處理霸凌
公車撞機車 1死1命危
輸印尼日本魚類未受輻射污染
檢方：幾乎確定大炳吸毒
行動付費夯 亞馬遜也想參一腳
台新金併彰銀案 財政部要處理
本周台股市值增1.1%
社會觀感vs無罪推定 待省思
足療產學合作 正修科大將開課
世界關懷自閉症日 台灣響應
本周台股漲1.1%
辣模診所募款 患者熱情捧場
信義鄉背伕 負重上山墜崖亡
輻射可能增加 東電員工處險境
央行升息 合庫彰銀跟進
原能會：北台碘131濃度不變
奢侈稅發威 新北房市量縮價減
吳興街瓦斯氣爆 3傷者送醫
技術太多樣 不利印度核電管理
19億買蚊子館 東縣府陷兩難
美擬撤地面攻擊機 待命支援
出脫高堤耶 愛馬仕洽買家
監院：沒替邵燕玲判決背書
三義法會 33人疑食物中毒
櫃買中心與韓國交易所簽MOU
台灣觀光局印尼大力促銷
修法若過 幼童性侵一律重判
燃油附加費再漲 最多增七百元
要錢不成殺父 女判無期定讞
索國海盜挾持 印尼船員無消息
秋刀魚無輻汙 高市府掛保證
吳敦義：核四沒安全 沒商轉
金管會提醒銀行不動產貸款風險
公職經營商業 韋伯韜記過1次
接受關說 法官許聰元撤職
TPP談判 各方聲稱進展良好
求歡被拒先誣告 男判3月
挪用口罩 李中杉降2級改敘
今彩539開獎
基隆2起詐騙 1車手落網
大樂透開獎
大陸耕地 逾10%重金屬污染
美3月失業率降至8.8%
背包藏千餘顆毒品 男送辦
設廉政署 總統：積極反貪肅貪
退休教授拾獲金項鍊 送警招領
台銀土銀調升存款利率
3月台灣製造業景氣 維持強勢
率達欣拉尾盤 田壘獲MVP
檢提證據 性侵嫌疑人暈倒
外籍看護週休1日 擬弱勢優先
結婚在即 威廉王子緊張失眠
災損難估 豐田獲利前景蒙陰影
潘威倫林泓育 3月投打MVP
市場回溫 美失業率續降
經費集北部 中南部大學跳腳
醫院暴力事件 醫護安全納評鑑
股東投票決定薪酬 美銀行力挺
清明車多 短途莫上國道
日震 下半年晶片出貨有疑慮
中央社87歲 動出健康活力
達欣淘汰璞園 與台啤爭冠
3月新車買氣旺 月增1倍
今彩539 1人中頭獎
流浪者之歌 首登中國舞台
卡斯帝又爆 兄弟6連敗
煙火廠爆炸 縣市可廢製造許可
大樂透頭獎摃龜
聯國代表投誠 格達費又失親信
街頭槍響 警逮槍擊犯
美交通死亡率 5年來都下降
紅土賽季 盧彥勳加緊備戰
美巨型泵浦車 將助日救災
劉芙豪雙響砲 統一驅桃猿
葛羅斯：美就業報喜QE2見效
許信良提政見 照顧孩童與失業
外長：F16升級案 美評估中
大專排球聯賽 台師大4連霸
藍地方黨部重整 2都主委異動
台灣業餘天文家 拍出「8」字神秘太陽軌跡
台旅會：今年陸客入台目標210萬人次
世界休閒協會理事長 與新竹市長相見歡
工業局長訪問義美聯電 杜紫軍讚譽有加
署醫採購貪污案 胡志強妻舅遭約談
4月2日上午8:30中視播神氣家族《全球團結愛地球》
心靈加油夢想起飛講座「心開智慧開」
打破「草莓族」的標籤 女大生勇敢自信拼外交
再累也要讀書 立委學生兩頭忙
美派大型混凝土泵車 助日本核反應爐封閉
廣州暨南大學 聘李敖為名譽教授
署醫採購涉弊 邵國寧桃檢複訊
控制核災 日相準備長期抗戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
毒品糾紛槍擊案 警方逮捕主嫌
葡萄牙信評遭惠譽砍至BBB-
IAEA：日核災還很嚴重
燒本可蘭經 害死聯國7人
就業數據利多 美股收紅
國際油價攀抵30個月高點
美或緊縮貨幣政策 金銅齊跌
美數據利多 歐股收紅
署醫採購涉弊 邵國寧收押
校園霸凌 巴西私校判賠
舞孃放鴿子 尋歡客報警
富邦胡志明市分公司開幕
黃志鵬率台商拜會越南林同省
個人喜好 威廉婚後不戴婚戒
連假首日好溫暖 明晚轉涼
越南面對油價上漲影響
署醫採購涉弊 4官商收押禁見
梅花鹿長鬃山羊 4月中嫁山東
喜羊羊嫁山東 娘家擔心天氣冷
兩岸動物保育 葉傑生當先鋒
連假第1天 國道一早就塞
關心偏遠小學 客台不斷電
打房變限漲 陸媒批軟執行
房價限漲 陸民一樣買不起
陸打房祭明碼價 成效還得看
限購令才出台 房租就漲了
桿子發燙 妮妮躍居第2
總統治國週記 向霸凌說不
花博倒數 清明連假人潮湧
懷孕跑基層 選民讓立委有特權
電子發票衝量 目標5千萬張
媽祖大會香 繞境熱滾滾
防範肺炎鏈球菌 疫苗難抉擇
隨口捐做公益 電子發票好貼心
曾雅妮7博蒂 暫居第2
周美青：僵固教學 應該改變
馬林魚勝大都會 胡金龍無安打
酒後引廢氣自殺 男獲救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
百年好合 5萬對夫妻來台有禮
教部組改 立委籲設學生事務司
公路來了 阿塱壹古道存亡戰
春假何處遊 社教館挖寶去
洩軍機 南韓軍官收押
保育動物白老虎 5月定居壽山
連假首日 國道高雄段流量大
波特蘭日本花園 微妙微肖
香港愛心義演 為日震災募款
電信降價吃不到 立委籲重審
涉撞傷員警 3飆仔落網
署醫弊案 人謀不臧濫用促參法
與辛巴共伍 型男當獅子保母
關懷特教生 教部預算82億
選安心住所 實地勘查不可免
國道多處慢行 車速30公里
韓片登陸之日 登陸坎城影展
妻舅涉弊遭押 胡志強意外
加官員建議收容日本災民
非禮女童案 星法院重懲
愚人節 小豬嚇翻雪梨歌迷
一爐一香 空氣清香
菲人質事件 警匪仍僵持
西藏除外 日核輻射飄至全中國
清明還賞雪 合歡山湧車潮
大都會首戰 胡金龍替補亮相
陸生若有衝突 教部要求通報
見到6口之家 總統直呼厲害
住宅抗震 首要看地質
台灣名品展 台南美食攻滬
校園問題多 三個傻瓜反思體制
中科放流水疑污染 居民抗議
全台環境輻射監測值無異常
毒鴛鴦落網 挺五月肚還吸毒
婦團：若遊行 訴求公告性侵犯
日產區蒙塵 台灣米有商機
吹氣球玩耍 女童意外噎死
邵燕玲挨批 同僚：像遭霸凌
監院檔案展 許信良流亡案曝光
綠新北5選區初選 廖本煙勝出
什麼都漲 9成上班族想兼差
申請留學 別忘體檢與疫苗
視察核四 吳揆讓反核者一起來
打鬼嘉年華登場 林聰賢扮鬼王
泰變性人心理異常 免服兵役
紙教堂賑日 義賣日月潭船票
小孩豐富生活 江啟臣談育兒經
陸孕婦搶床位 港將限制
潭子水井汙染 接用自來水因應
總統掛保證 照顧農民與弱勢
拖板車大盜 摩鐵被抓
切除腿腫瘤 跆拳女將再展身手
多吃一口 振興米食王國
全美最痛苦城市 鳳凰城
為兒童 宋達民吃魚油增記憶
星國公布 李光耀訪台晤連戰
推品牌產銷 沈重庚獲模範農民
化糞汙水倒路邊 男遭訴
永久屋動土 陳菊盼如期完工
變數多 NB代工業Q2保守
國寶動物赴陸 最快年底生寶寶
象牙海岸傳激戰 台僑無恙
兒童最樂 遊樂區免費
近半大陸乳業 審核未過關
奢侈稅打房 賣方封盤轉出租
景氣回暖 校園徵才職缺增加
慶祝兒童節 胡：不只是送禮
輻射把關有缺口 觀點宜多元化
保育法令嚴 原民狩獵動輒得咎
網友號召 新竹反霸凌遊行
江宜樺籲星兒家庭走出來
副卿易人 美專家批陣前換將
持衝鋒手槍護身 毒販送辦
日核電廠維修槽裂縫 滲輻射水
公園地墊損壞 北市府：改善
寵物墓園在西安 配哭靈服務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
盜採七里香 男子被送辦
大法官提名風波 蘇蔡同批
四大名著拍到爛 陸官方擬禁
小英：台灣人最擔憂缺安全感
車潮湧進墾丁 車禍頻傳
豬之後 大陸出現瘦肉精羊
高雄2月女嬰 趴睡亡
大陸度過23年來最寒冷3月
竹縣新豐站 男子遭火車輾斃
新輻射外釋恐近台 影響待評估
向球迷致意 盧彥勳想跳舞
爬樹高手 壽山樹懶擁子亮相
荖濃堰塞湖 羅世雄盼軍方協助
假彈琴裝陶醉 賀軍翔超尷尬
陸男划橡皮艇 偷渡烈嶼遭查獲
楊丞琳抱抱 為盧彥勳打氣
復旦網路課 台學者首開講
連假首日 遊樂區業績衝3倍
燃木煮飯釀災 醉翁逃離火場
防車潮 義大世界區外接駁
阿富汗示威延燒 警民衝突9死
阿里山賞櫻潮 連假可望創高峰
台新金是否釋彰銀 不鬆口
小英主張 WTO審ECFA
吳揆到核四 反核者同行槓台電
身障搭火車受辱 局長震怒重懲
蔣孝嚴桂林祭母
屏東長治交流道車禍 2死
直播陸足壇大案 央視準備好了
潭子地下水污染 環署：已封井
新女團未發片 代言先夯
印尼中爪哇油槽爆炸
少年竊車集團 玩到哪偷到哪
希望之松挺立 激勵日災民
合歡追雪塞車 日月潭交通順暢
犀利人妻夯 演員行程滿
台鐵身障電梯 年底達77站
孕婦開車墜谷 急產母女均安
陸商務部：美國轎車傾銷
火鶴銷日受阻 農委會允協助
日相訪前線基地 慰勉福島壯士
台巨額善款 日學子高度讚揚
泰南水災未退 已39人死亡
接連水汙染 胡志強：安全第一
署醫大換血 公開遴選5院長
胡志強左右手 蕭家淇申請退休
今彩539開獎
搭台鐵遭嫌 身障者想集體訴訟
羅曼141球完投 兄弟止連敗
彰化拒國光 總統要赴會聽民意
鋒勝齊開砲 桃猿勝統一
曾文鼎7分 大阪輸球暫失王座
連假車潮 國道逾240萬輛次
美日大搜索 日自衛隊員猝死
研發國境機器人 助旅客通關
132鄉鎮無兒醫 健保缺誘因
奢侈稅 吳揆：不波及無辜
印度電信幣案 前部長遭起訴
美客機破大洞 急降後平安落地
全球葡萄酒消費回穩
藍：ECFA受監督 非黑箱
日監測輻射 強調未構成危險
今彩539 頭獎 1人中獎
日奇蹟狗 震後漂流3周獲救
象牙海岸戰況熾 上千人喪命
原能總署：飯館村未逾避難基準
清明連假 花博將破7百萬
總統出席反國光 環團樂觀其成
岩手縣救災 日自衛隊員猝死
署醫採購弊案 胡志強妻弟等3人收押
美日大規模搜尋失蹤者 出動120架飛機和65艘船隻
德國人氣北極熊努特 死因揭曉
陸首家台商集資醫院 7月開張
綠營樹林區民調 廖本煙險勝
台南市第四選區民調結果暫「封存」
提名凸槌 小英：馬與民眾「嚴重脫節」
彰化反國光 馬、蘇、小英「尬場」
李敖兒子：玩笑話被當成頭條新聞
主持人說話凸搥 疑美軍搞鬼
Selina獻聲 將很快現身
海底地盤隆起5米 引發大海嘯
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
老格圖對話解危 兒子傳有異心
2台灣詐騙嫌犯泰國遭逮
這一夜印度難以成眠
福島核1廠 還想增設2機組
苗栗國際化 劉政鴻赴義取經
傍晚變天 北部愈晚愈溼冷
世衛：失智症成全球隱患
守護日災民 台灣家庭報名踴躍
賣菜家庭窩心 迎日本災民常駐
金融業股東會 6/24最搶手
朱利安尼：震災 日需1人指揮
納比斯科高球賽 妮妮領先
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花博迎七百萬人次 首獎13萬
納比斯科第3天 曾雅妮躍首位
身障搭車受辱 台鐵公開致歉
封測廠Q2保守 看好Q3成長
旱溪媽祖遶境 總統主持起駕
爆發演出 曾雅妮躍居領先
港府搶日本人才 辦簽只要2天
反國光石化餐會 馬蘇蔡都會到
中文熱 美大學生演唱周杰倫
平可夫：日核危機影響全球核武
星媒：李光耀訪台晤蕭萬長
廈門陸客赴台遊 升溫
連假第2天 國道上午多處仍塞
連兩年跳水池 曾雅妮機率高
秘魯推觀光 主打馬丘比丘
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
自閉症患者居住 十都市最適合
曾雅妮煎餃棒 還想多學做菜
廣東15家乳企 被吊照
秘魯咖啡香 盼以名聲打入台灣
到秘魯賣台菜 3青年逐夢
成人申請念大學 101年試辦
競選連任 歐巴馬最快4日起跑
福島蔬果檢驗結果 安全無超標
雲彰超抽地下水 3策略下手
訪兒童之家 總統玩拼豆
超級工具人 胡金龍可能蹲捕
小英：反國光民意 總統別再漏
黃金走高 分析師：逢低布局
推廣有機 高市微風市集熱賣
國光石化案 環保與經濟拔河
府：審薦小組未討論邵爭議判決
楊志良：署醫積弊需好好整頓
部落格撰文嚇人 不算恐嚇
ECFA 廈門輸台產品逾億元
慶建國百年 駐露使館辦高球賽
盜獵觸法網 執法單位難縱容
日核電廠裂縫 改灌高分子粘液
中油：汽油降1角 柴油不動
網路掃墓 免奔波塞車
強尼戴普搞怪 小影迷超愛
4號機發現東電2失蹤員工遺體
綠島大象入府 與總統相見歡
壽山猴患 志工勸導遊客勿餵食
獨眼奮戰 邱暐傑空手道奪金
車輛禮讓行人 杭州發行圖說
台塑化汽油降1角 柴油不變
聖保羅枕頭大戰 棉絮滿天飛
陳政寬辭主委 黃敏惠盼留人
輻射恐至 原能會：量少勿恐慌
日震 罹難者破1萬2千人
嘉市高空盪鞦韆 外國人也瘋狂
音樂季現人潮 僅查到2人吸毒
孝親楷模表揚 48學童足感人
港媒：中共中層官員瞞上欺下
未提控樓目標 官員難逃追究
獎項祭母 烘焙師十年如一日
公務員調薪決策 擬納團體代表
烏龍麵送暖 日人讚台灣第一
珍愛地球 從一開始
李敖：兒子上網成癮是玩笑話
中國核子城 變身旅遊城市
台鐵羞辱身障 送花踢鐵板
國光石化 總統：強化環保管制
公路來了 椰子蟹何去何從
花博突破700萬人次
120公分視野 童眼看世界
徵才有歧視 性別年齡最嚴重
新疆煤礦10人被困 不樂觀
輻射恐至 原能會：影響輕微
蔡英文：復甦中小企業平衡財富
6分鐘攻4分 林書豪效率佳
外資匯入 台幣週升0.57%
朱立倫視察深坑石碇 行銷老街
央行8日標售千億定存單
高市立委初選 綠民調6日登場
陸客來台遽增 移民署放寬配額
潭子地下水污染 胡：2週查明
老旅社涉賣春 業者決心熄燈
大陸異議人士艾未未遭拘
大漢橋上火燒車 無人傷亡
李登輝：搜救隊赴日遇政治處理
官方打房 北京房價看跌
日職義演賽 陽岱鋼雙安
反石化餐會遭嗆 總統：聽民意
台南2車追撞 3命危4傷
孩童呼吸速率快 二手菸吸更多
反國光石化 蘇蔡同台聲援
石化搬中東 李：蔡不了解問題
匯豐：大陸信用緊縮見成效
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
夢想不老 阿公阿嬤勇追夢
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中國回收30萬條危險輪胎
與異議人士交流 陸女網友失蹤
印尼石油油槽爆炸不影響供油
林佳龍出書 分享許文龍幸福學
祖墳不翼而飛 掃墓民眾傻眼
墾丁音樂季 2天人潮破20萬
反石化餐會 經部：總統聽民意
台鐵疏運失靈 返鄉路站7小時
中研院預報 輻射塵濃度上網看
焦頭爛額 日核危機恐長達數月
印尼看好東協與東亞經合前景
日旅遊停擺 東南亞陸港澳夯
北捷便民 電動輪椅可充電
持假護照闖關 奈國男子遭遣返
領取食物 菲國匪徒暫釋2人質
輻射恐至 新聞局：影響輕微
高雄縣市教師會積極籌組工會
為遶境熱身 大甲媽拉松開跑
反國光團體：已告知要簽承諾書
反國光餐會 地方食材成佳餚
清明假期 新北市爆出遊車潮
編草鞋補魚網 漁村文化嘗鮮
獅擒猿 同站首位
陸科技論文多 被批灌水是垃圾
刺桌曆恐嚇 婦判拘役
菲南再爆政治屠殺 8亡
異鄉情懷 劉旭原用色彩傳情
阻止輻射外洩 日官員：需數月
雙B飛車 撞上1家3口
漲工資 浙江最高重慶幅度最大
日運將不滿救災 夜闖皇宮投訴
百齡薪傳聖火 自檀香山抵巴黎
船公司拒載 安寧阿嬤歸鄉難
毒販押送前 暴斃法院拘留室
墾丁音樂季 大學生暴斃民宿
日月潭遊客多 未見大塞車
連假出遊 宜蘭風景區湧人潮
焦屍面目全非 DNA比對釐清
拜完行天宮 女童花博中頭獎
圓阿嬤歸鄉夢 黃健庭募款包機
陸博物館免費 參觀水準跟著降
阿福再見暴投 兄弟12局苦勝
仇家狹路相逢 當街鬥毆
福島電廠阻漏 吸水高分子無效
大陸仍測到微量輻射
沈鈺傑受傷 興農頭更大
受邀王室婚禮 貝克漢夫婦興奮
阿妹出新輯 林夕操刀
連假第2天 部分國道早晚塞
台東人歸鄉路 難上加難
航班冷清 麻衣憂心日本經濟
國光環保管制 環署將訂標準
曼谷氣候會議 抗議聲中展開
中科后里水污案 環署介入調查
殯葬暴利 陸網友歎死不起
巴布狄倫飆嗓 李宗盛伍佰朝聖
貶值效應 港旅遊消費破2千億
傾聽反國光 總統4日訪濕地
賞櫻客上野辦花宴 喊日本加油
空襲利比亞 英：不會陷入僵局
登山出狀況 南投2山難待援
清明返鄉 陸高速公路車禍多
美日大搜索結束 尋獲78遺體
府：未承諾簽署停國光承諾書
3代同車出遊疑追撞 1死6傷
藍批蘇蔡 國光石化立場反覆
軟體銀行老闆 捐百億日圓賑災
攔截運毒 查扣2公斤安毒
葉門鎮壓抗議 群眾2死數百傷
墾丁音樂季 歡樂不夜城
穩政局 敘農業部長籌組新內閣
內政部：無法逛花博 風景區還有好康的
阿富汗反焚燒可蘭經 釀10死
桃園機場獲頒 SKYTRAX「最佳安檢服務獎」
蔡英文：取得政權 將重新評估國光石化、核四
紐約人壽關懷公益月 捐贈70萬元予兒福聯盟
移民署研擬機場通關將引進國境機器人服務
反國光餐會遭爆粗口 馬總統耐心聽民意
被嗆第二天 馬造訪濕地深入了解
核爆染紅火星 地球可能步後塵
格達費子塞夫 傳提出和平方案
日本大海嘯 高達37.9公尺
基因改造乳牛 產牛乳如人奶
約旦古籍 疑含耶穌最早肖像
巴神廟爆炸攻擊 41死70傷
柏林春季馬拉松熱鬧登場
攸關利益 歐洲更關切利國局勢
局勢改變 美總統選戰變數多
多倫多大學台生合唱團年度演出
楊德昌影展 蒙特婁揭幕
挽救勞動力 歐盟出招
BP墨灣油井 盼捲土重來
來台旅客新高 國人赴港澳新低
沒2美元 財神擦身而過
陽光不見 北部東北部變冷
塵歸塵土歸土 達悟人不掃墓
納比斯科錦標賽 妮妮第二
曾雅妮遭逆轉 衛冕戰失利
炒墓炒房大車拚 陸民嘆死不起
冰品小童星 華航老員工憶往
炒墓不離貪腐 大整頓才有效
打擊炒墓 陸方想推綠殯葬
陸殯葬業精緻化 年輕人也想做
要路也要護 公路總局力圖兼顧
表現失常 曾雅妮衛冕吞敗
圓往生者夢 紙紮iPad2夯
天堂造鎮 虛擬概念創紙紮商機
紙紮時尚化 學者：擬人化信仰
代工產能無虞 IC廠正常下單
香港輔導團體將赴日協助災民
印尼7.1強震 尚無傷亡
為癌父棄影 郭少鏞樂當老圃
12年國教 別因經費夭折
許信良談核四 委國際專家評估
大專校院智財收入 十年倍增
幾家歡樂幾家愁 薪情大不同
物價再漲 加薪變無感
痛失后冠 妮妮傷心落淚
日人多不滿 震災影響政局
清明連假第3天 國道局部塞
中央氣象局 氣象報告
李光耀晤蔡蘇 星媒體報導
兒童投保 首重終身醫療
殺3印勞 船長無期定讞
愛在4月天 藝人不計排名
打房見效 深圳房價跌逾5%
搶進設計科系 創意跨領域決勝
妮妮獎金逾五百萬 史上最年輕
2熱帶低氣壓 有機會成颱
體感機 訓練眼手還可寄信
南韓3月外匯存底 再創新高
肅清不手軟 北韓處決3部長
張七郎案 總統：不能停止道歉
美共和黨不加稅 大砍政府支出
奢侈稅衝擊 小宅影響最大
發言不雅嗆總統 林世賢道歉
堵輻射水 日擬架海中屏障
沈世宏：石化業關在家裡好好管
體驗夢遊吃安眠藥 衛署：觸法
催婚 政院5月辦3場聯誼
墾丁音樂季查毒 警逮35人
審奢侈稅 不排除挑燈夜戰
審奢侈稅 排除課徵項目受質疑
郭泓志失分 道奇力克巨人
5年投資1兆 陸提升內河水運
詹啟賢：提供受難家屬精神輔導
人權組織：北京加劇迫害宗教
輻射海水棘手 日危機落幕遙遠
高普考重複錄取 關中要求改善
自我防災 金竹國小送救災包
怪癖男 專偷女內褲被逮
輻射疑慮 中國拒收購日廢鋼
利反抗軍挺進失利 美續延空襲
能安縱走摔傷 空中救援受阻
8日輻射塵最近 7日抵台仍低
全台環境輻射 監測值正常
墾丁音樂季 外籍人士增加
歡慶兒童節 中榮病房傳愛
失戀砍路人洩憤 男被訴
日災後重建 金屬食品進口看俏
寒食節 傳統家庭吃潤餅
石油漲 薩爾瓦多貿易赤字增
油桐樹疑罹病 浪漫校園恐絕響
李善均示愛 浪漫不成被視變態
助日重建 菲美軍演縮水
抗通膨 謹慎選好屋
交易營收不振 華爾街Q1堪憂
房市健康 稅制房價透明是重點
建國百年聖火傳抵尼加拉瓜
環保葬風行 台灣名人響應
因應重建 越南產品大量輸日
失業給付 北市申領人減少
詹長權：空氣標準國際早有共識
PC品牌廠 Q2寄望平板銷售
步道貫穿祖地 原民爭生存權
聽完採金故事 小朋友最想存錢
兒童節 朱立倫與教養院童共度
簡訊擾初選 黃昭順槓張顯耀
用對方法 埔里阿嬤讓浪子回頭
LED第2季營收 可望亮眼
跨國網購最熱門商品 服裝鞋子
石化搬中東 小英：經專業考量
大陸科學家讓乳牛產人奶
皮膚不明黑斑塊 藥物不良反應
掃墓防野火 警消再宣導
連假國道比預期塞 北返趁早
立委忙忙忙 連養生都沒空
嬰兒受傷證據不足 保母判無罪
台灣東北海域空氣 監測正常
慶祝兒童節 氣象密碼展登場
國光石化 蔡英文盼總統改政策
日進口食品檢測 均合規定
喚台灣精神 張慶忠贈經國福袋
無情火毀7戶民宅 幸無傷亡
火鶴花驚豔 科博館展嬌姿
華府百人合唱 慶建國百年
運將酒駕撞大理石 5人輕重傷
近半中國警察 死於過勞
寶瓶星豪華郵輪 將泊高雄港
車市買氣強 盼日車廠復工加速
孝道 清明節綿延千年主因
300獅文物特展 體現工藝美
投身新聞工作 要勇於管閒事
總統看濕地 國光正反派全到
士兵脫衣露屁嬉鬧 海巡署懲處
儲存輻水 人工浮島變身大水箱
母親節蛋糕 業者促銷兼公益
花旗錢進亞洲 料砸20億美元
賭客躲警穿堂過 疑嚇死老婦
上微博 中共官員必修課
伊朗大膽 管過界波灣國齊譴責
警政署辦理治安滿意度調查
非籍爸帶兒女 台北東區尋母
內外交攻 7成珠江魚類瀕危
加速轉型 上海瞄準新興產業
用藥排行 4標靶藥入榜
十二五末 滬改革國企九成上市
輻射塵6日飄台 嚴防輻射雨
男子偷鐵條跳橋逃逸 警追緝
各方努力 達悟族安寧嬤回蘭嶼
國2轎車冒白煙 車輛回堵
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
饕餮後喝咖啡 血糖竄升
日輻射未再外釋 污染不來台
Q2面板業大好不易
國道下午現車潮 多處排長龍
傳艾未未被拘前擬來台
酒後殺前女友 男子送辦
張曉剛油畫 拍7906萬港元
國產生乳鮮乳未受輻射污染
糖尿病患 當心骨折
勞保局：過勞死 不一定在工場
清明掃墓 滬明迎接高峰
金門禁區掃墓 濃濃孝思情
火化率9成 環保葬也抬頭
首爾中小學校 大半是女老師
折轉氣球 林家巧散播歡樂
傳上海迪士尼8日開建
護勞工 北京研擬外企最低工資
櫻花盛開 阿里山連假現人潮
金門清明掃墓頻傳火燒埔
吃宵夜誤上贓車 男遭警移送
飾整形醫上癮 天心變貌協成員
乾隆天價瓷瓶 陸買家分文未付
王婉霏青島探班 好孕到
快樂兒童節 壽山爆人潮
中職票房夯 球評：精彩度提升
樂遊北市景點 孩童歡度兒童節
男警酒後亂性 涉性侵男子
公祭軒轅黃帝禮 吳伯雄與會
觀念改變 陸清明出遊成長快
歐巴馬宣布競選連任
國光石化 總統：大選前決定
寵物如家人 清明同追思
虛擬樂團 仁川音樂節真實上演
小英南投行 與茶農搏感情
國光石化 地方民意兩極
赴台遊 廈門出錢獎勵
經部：筆電生存 要軟硬體整合
涉酒後爭吵打死人 男子落網
沙烏地賺黑金 拚綠能
賊車墓旁落谷 失主呼祖先保佑
震亂觀光 業者寄望陸客自由行
國光石化案 環署：照程序
稱車牌遭偷換 車禍男子仍送辦
黑人范范大尺碼 訂新床迎新婚
經部推動國光石化 先等環評
清明時節雪紛紛 新疆大雪傾城
殺人判賠不認帳 家屬抬棺抗議
國光不蓋 石化4年內有缺口
兒童節免費好康 郝：未來比照
減碳仍不足 聯合國籲再提高
炎亞綸失散哥哥 佼佼尋獲
印度北疆地震 規模5.7
嚐蚵挖泥 總統濕地體驗感動深
國光石化 藍綠陣營各說各話
2月大男嬰猝死 原因待查
高鐵擋不住 武漢航線撐不住
李登輝質疑 小英：資訊落差
今彩539開獎
吸引外資 美籲印尼加速基建
尊重人權 德籲中釋放艾未未
威力彩38樂合彩開獎結果
蚵農下跪 當總統面反國光
平均積分破12 妮妮坐穩球后
五礦65億美元競購國際銅礦商
法觀眾將與吳興國一起等待果陀
規模5.7地震 北印度罕見
搜救隊赴日遇干擾？外交部澄清
央視爆內幕 硫磺燻中藥有毒
英王室婚禮 恐影響經濟成長
去年美航空業者客訴驟增28%
馬國政治性愛短片 網路爆紅
藍北市初選 至少兩選區須民調
坎城影展海報 費唐娜薇亮相
威力彩頭獎 1人獨得5.7億
國道局部路段 下午塞到晚上
今彩539頭獎2注中獎
日奇蹟狗 與主團圓
聽民意實地走訪 馬總統列必修
香港舉辦首屆海峽尋新論壇
建國百年聖火抵星 僑胞歡欣
東電排放萬餘噸低輻射水入海
菲南武裝匪徒 再放一名小學生
地震海嘯風險極高 台核廠上榜
胡志強上任頻出包 廖了以南下固樁
福島電廠發現2遺體 東電隱瞞
DRAM後市看俏
馬親上火線 力挺奢侈稅開徵
吳伯雄、張昭雄 在陸分別祭黃帝
徵奢侈稅 馬打先鋒
茨城縣捕獲輻射魚 厚勞省意外
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
越南法庭判武古輝河7年徒刑
美中學 向大陸小留學生招手
利國亂 國際油價衝高
美專家：對台軍售守護民主
美籲北京釋放艾未未
北韓鈾濃縮 美：違聯合國決議
關切日核災 美民眾仍挺核電
生意好轉 麥當勞大舉求人
要求修憲 越學者7年徒刑
艾未未被捕 巴西激迴響
推節能減碳 歐盟下重手
全球大學調查 MIT理工最佳
國父軍事顧問 荷馬李長眠台灣
朱星羽受洗 成虔信宅男
雨緩早晚偏涼 明天各地回暖
中間選民 蘇許小英各有看法
教育人權 二二八紀念館盼授課
侵占公糧獲利近億 男判13年
非核路迢迢 全球仍觀望
美塑療法誇大 神奇配方有疑
燃氣取代核能 10年內無解
兩岸核安協議 設官方通報機制
加保守黨可能成多數黨政府
交通權概念 南韓照顧弱勢
陳菊施政報告 鎖定防災與產業
訃聞會說話 韓媒體人壽命短
蘇貞昌：國土應重劃 資源互補
蘇貞昌：災防升至國安層級
海南奢侈品展 名車遊艇爭艷
收假遇清明 提早上路避車潮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
油價衝衝衝 經濟現愁容
鬧離婚 山西北京社工勸和率高
「雙率」效應 美元保單夯
日強震 中國鑽石飆升
醫美噱頭多 醫師爆內幕
享受沙塵暴 寧夏推末日之旅
控車瑕疵 豐田越公司挨告
甄試醫學院 平常心別背答案
星3大CEO 年賺5億多
上海樓價目標 搧了中央耳光
慎終追遠無國界 基督徒助掃墓
陳玉梅：退選立委 顧全大局
大陸爆陰滋病毒 送美化驗
官邸被圍 傳象國巴波會遭活逮
道地川菜 令人吮指
楊進添否認將撤換駐菲代表
越蜜月勝地 到大勒談戀愛
瓜地馬拉將大選總統譴責暴力
環境輻射監測值正常
你出錢我戴孝 大陸興代理掃墓
登山客不適 海鷗直升機馳援
音樂季high 聽損速就醫
反奢侈稅立委 社團：選票制裁
延續好心情返職場 收假不沮喪
5重金屬 大陸嚴加監管
送愛到日本 視障按摩師捐款
韓農產品首季出口創新高
日輻射水入海 鄰國火大
文創產業 上海列支柱產業
小英：總統不能看民調定政策
航空市場先蹲後跳
發展智能產業 研華要當龍頭
韓媒：卡特26日訪平壤
原民國家公園擺攤 協調創雙贏
研華董座劉克振 師法惠普管理
祭黃帝 河南陝西鬧雙胞
幸福企業 研華不只要股東幸福
殯葬改革 高市樹葬6月上路
助新移民子女 教部推華語補救
掃墓公車 郝：與民間合作典範
美智庫：中國經濟保兩位數成長
幼年受救濟 台商百萬助日
送驗16件蔬果 無輻射污染
電梯意外頻傳 勞工局嚴查究責
菲暴徒劫持人質 要求以父換女
慎終追遠 傅姓宗親8百人掃墓
遭駭 美數百萬消費者電郵被盜
保護得當 雲南國寶金絲猴增多
奢侈稅明審查 藍憂綠不挺
立院明初審奢侈稅案 藍營支持
油價漲 敦睦艦隊訓練時程調整
學者：聯準會近期升息機率低
不被命運擊倒 母子回饋社會
談併選 藍籲小英勿政治算計
捍衛居住正義 總統挺奢侈稅
電信三雄Q2平板採購達高峰
德關閉核電廠 卻需進口核電
張信哲清代宮廷藏品 北京拍賣
清明收假車潮湧現 愈晚愈塞
耳機音量加大 高三生聽力損
冒領母存款付喪葬費 醫師判刑
世銀：泰今年經濟成長3.7%
持刀勒索小六童 男子落網
奢侈稅空襲 房仲業調整體質
瓜第一夫人離婚參選 有阻力
深圳地鐵工地事故 1死4傷
福島效應 印核電廠計畫恐推遲
原估6日近台輻射 不會發生
假軍火大亨 26年詐14億
立院明初審奢侈稅 藍綠都支持
防汛 高市增抽水機組清底泥
奢侈稅 房仲：房市短空長多
總統：高房價讓自住購屋者嘆氣
瘋狂粉絲願做小三 洪榮宏嚴拒
捕魚陷流沙 男子幸運獲救
澳洲譴責中共拘捕艾未未
高價品課稅 財長：不影響經濟
女耳被炸聽障 控肇事男重傷害
輻射入海 台船可續捕秋刀魚
詩人之子 艾未未遭拘引轟動
連續假 美股穩健有利台股
開放式課程 資源共享效益加倍
大陸房價高漲 丈母娘賺到
夫妻疑因病厭世 清明上吊雙亡
3連霸 鳳西女足暑假再出征
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
總統力挺奢侈稅 民進黨：作秀
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
邀斯容燭光晚餐 張菲談試婚
上海國父故居 展出圖片史料
大陸墳貴死人 當完房奴當墳奴
報復分手貼裸照 男遭起訴
印尼土耳其簽合作備忘錄
李述德：盼儘快實施奢侈稅
黑琵國際研討會4/7台南登場
清明連假 高雄風景區交通順暢
大專足球聯賽 台體北體爭冠
美方樂見台灣書院 今年將開張
福島近海無虞 外海漁場不禁捕
高公局估收假車潮230萬輛次
中爪哇油庫爆炸 火勢已控制
阿里山櫻花季 連假湧進5萬人
陳銘章不善後 阿中不放手
雞睪丸尺寸不輸人 嚇壞倪安東
高雄春電展 破10萬人次
抓貪 大陸鐵道部門擬大整肅
業者排廢汙水 中市加強稽查
原估輻射恐至 新聞局：不會來
老翁掃墓發紅包 排隊人龍奇觀
A咖加持 李俊赫迅速走紅
貼文追悼疑觸法 朱學恆不願撤
日本農漁業損失慘慘慘
大陸出現代掃墓業 惹人非議
外配與夫口角 負氣喝洗衣精
日本震災 輻射外洩更令人不安
兩岸大專帆船賽 廈大第1
中國央行上調主要利率 明生效
奢侈稅 花旗：不影響GDP
小三爭產 擬限生活困頓者
星雲：和諧社會樹中華民族目標
德里人口增幅 近百年來最低
艾未未被逮 英外相籲北京釋放
力抗通膨 中國今年2度升息
連假遇冷氣團 谷關溫泉客暴增
菲華暑期研習 台教師團執教
希望永續號 冒險家籲避核汙染
Q2液晶電視小增
還沒冷完 大陸本週將下雪
疑超速破表 衛星定位自清免罰
掃墓 上海湧車潮
李光耀：中國爭最強 再10年
人道為主軸 菲美軍演登場
建國百年影像展 首爾僑社開幕
東京核廢水 不影響大陸
收假 金門海空疏運順暢
連假最後1天 新北交通不打結
男子等紅燈睡著 警搜出毒品
北體女排 明尋求2連霸
大陸升息1碼 明生效
陳金鋒百轟出爐 史上最快
通膨未獲控制 將影響大陸經濟
健身房租約糾紛 雙方各執一詞
中國升息 金融危機來第4次
總統傾聽反國光 謝：轉移焦點
料葡難逃紓困命運 穆迪砍信評
G7經濟成長 前半年可達3%
國光石化交鋒 府批小英扭曲
大樂透開獎結果
今彩539開獎結果
中國升息 因應物價壓力
經濟怎麼變 歐巴馬連任關鍵
男童疑闖台鐵軌道 遭撞身亡
捷安特賑災 千台越野鐵馬援日
合作抗氣候變遷 各方異見多
暑期來台遊學 德青年聽解說
桃猿4轟打象 排名衝第1
收假日 國道少壅塞路段
花蓮地震 規模3.9
艾未未被捕 陸委會籲大陸釋放
陳金鋒百轟 打到就感覺紅不讓
蘋果在那斯達克權重將調降
大樂透開2頭獎 各得1.5億
今彩539頭獎3注中獎
OECD：G7凝聚復甦力道
法國有看頭 中國拍片興趣高
佩吉重掌谷歌 產品主管請辭
15億美元 美鑽石食品併品客
花蓮地震 規模4.0
當外籍生進入台灣課堂
國際醫療醫院 擬設桃園
日本核電廠 開始向太平洋排泄輻射水
蘇煥智 福建尋根謁祖
小英：台灣需要下一世代領導人
歐巴馬宣布競選連任 開始募款
金價創1452美元新高
中國媒體稱 提名凸槌、馬吳配看漲
日本官員稱 輻射水洩漏已停止
李光耀：中國3、50年後才能超越美國
奢侈稅委員會初審通過
徵收奢侈稅 南部委員有「異見」
王丹臉書被停 擬因大陸壓力
台灣外匯存底 仍居全球第四
巴波談判下台 象國危機將落幕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北極臭氧層耗損 程度前所未見
西男子殺懷孕女友 視訊秀屍體
歐股收紅 科技股領漲
收緊政策 聯準會內部意見分歧
主權債信隱憂 黃金飆天價
談合作 微軟豐田會議將登場
美中需求恐降 油價跌
憂振興退場 美股小跌
美重申 不派兵利比亞
折扣網二哥傳募4億美元拚擴張
無米可炊 美政府面臨關閉
巴波仍做困獸之鬥 拒投降
打壓媒體 阿工會淪為政府打手
盧易之演奏 柏林樂迷讚
爭首都選票 比政黨撕破臉
小兒身上刺青 莽父惹禍上身
美企業將建造威力強大火箭
台加合作 治癌技術創佳績
天氣回暖 維持到週五
台股開盤上漲83.05點
造福越農 咖啡達人願傳授秘訣
愛丁堡藝術節 吳興國雀屏中選
收購價有落差 美加藥廠尷尬
物價蠢動 聯準會關注通膨
租機案還沒完 華航民航局再槓
工安意外 中石化局部停工受檢
評估國光石化 環署今開討論會
大陸高鐵連爆貪 副部長遭停職
挺艾未未 趙連海籲當局放人
股匯雙漲 台幣盤初勁升逾2角
華國鋒墓園華麗 堪比皇陵
審奢侈稅 財長籲支持
中石化工安事故 影響AN供貨
推動環境教育 校長籲納評鑑
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
再爆工安 陳菊砲打勞委會
李顯龍：未來不當內閣資政
河內新高地價 全球第6
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更正)
三太子 勇奪義大利氣球賽銀牌
國巨不排除在台重新上市
廣告不實 富邦媒體罰50萬
台商訪薩 或簽百萬美元貿易約
觸礁 星澳證交所合併恐破局
找艾未未 家屬上網尋人
菲人質事件平安落幕
拚經濟 高市將增闢產業用地
武漢台灣城 商業文化兼備
奢侈稅審查 營建股疲弱
零件耗損快過預期 波音訝異
吳進木尼國演講 談台灣經驗
花蓮漁貨送驗 未受輻射汙染
榮民成肥羊 去年被詐13件
副總統：人民有錢但政府很窮
北約行動 利國反抗軍嗆龜速
日產零組件抵台 汽車股大漲
勞檢權未移撥 處理工安困擾多
關東煮熱水傷客 店員判拘役
廣東女市長內線炒股 親友賺翻
藍：68%贊成總統立委合併選
中石化毒物事故 停工調查
台股開高走高 越過季線
中國衛星碎片一度威脅太空站
日媒：1號機計畫注入惰性氣體
嘉義民生用水 撐至6月底
食品加西藥 壯陽成分居首
北韓潛艇訓練 南韓監視
設學生事務司 教部：有困難
鄉林建設籲奢侈稅排除中南部
日揚財報不實 委任求償受理
運雞貨車翻覆 2人獲救
胡金龍首安 大都會輕取費城人
蘇貞昌：奢侈稅無配套 只治標
清晨盃羽球賽 9到91歲都有
表彰從影成就 法贈勳尹靜姬
奢侈稅6/1上路 財部樂見
作回收有保佑 帶回媽祖光明燈
審奢侈稅 珊瑚是否列入待觀察
縣市合併補缺 清潔員職缺爭議
清明公共運輸成長 高鐵最多
金廈帆船競渡 李沃士許願景
推廣好茶 全台火車站奉茶
440萬人清明出遊 花博最夯
郝：北北基聯測一定可減壓力
亞銀：亞洲續成長 需抑制通膨
陰性愛滋病 大陸：恐愛滋作祟
亞銀展望報告：東亞引領成長
球季剛開始 郭泓志找控球
恆春老街 古早味生意夯
立院初審 手機待機介面納專利
防雙重國籍 高市議員授權調查
中國升息 人幣改寫17年新高
茶農藥殘留標章 最快明年推出
外資匯入 台幣中午升逾3角
國光石化政策 藍批蘇蔡說謊
亞銀：投資放緩 陸成長減速
傾聽心事 為長輩去憂解悶
雲林客家桐花祭 蝶舞嬉春
非法販售竊聽器材 男遭送辦
因應災變 總統：報告供檢視
蕭敬騰愛車零件被偷 警逮1嫌
乾隆龍尾觥 陸人高價買下
2項反移民案 加州否決
盛治仁：先設文化部才訂基本法
盛治仁：不覺台灣書院在美受阻
文房四寶有難 材料少人才缺
返家又續攤 酒駕3連莊
總統：奢侈稅打擊短期投機
朱立倫：支持奢侈稅 打擊投機
亞銀：東亞帶領亞洲復甦
台股收8851點 漲146點
基北區免試入學 下午放榜
腦麻兒疑受虐 高市：檢調偵辦
亞銀：台灣今年成長步伐穩健
就職百日 賴清德推十大計畫
經長:石化海內外並行投資是趨勢
台股一路衝高 漲146點
外資買 台股補漲逾百點
4月台指期漲154點
上場2分鐘 林書豪抄截又助攻
無胃人生 細嚼慢嚥當志工
竹市南門市場大火 店面燒毀
治輻照射 韓濟州海帶有效
若印巴開戰 印將領：中國共謀
北北基聯測 842外縣市考生
4月電子金融齊揚
立委選舉 藍副主席分配責任區
印尼盼土耳其投資經濟特區
亞銀：中印帶動經濟穩步成長
網站洩性侵個資 不改正將連罰
紅斑狼瘡多變 規則服藥免惡化
輻汙海水才停 氫爆危機浮現
外交部與歐銀簽2備忘錄
筆電業未來 經長允支持
假民宿真詐騙 警籲小心查證
三大法人買超台股240億元
台灣捐十萬美元 助利比亞難民
搶救油桐大作戰 找回浪漫校園
丟石頭傷人 院檢見解不同
石岡連環車禍 2死
綠營：應修法監督紅十字會
紅十字會：日本善款專款專用
想像吻戲難拍 李相尹頻NG
資源回收撿到金 志工盼找失主
兩岸核安 總統：納入江陳會談
強制工作未到 檢要拘柯賜海
賴幸媛：兩岸協商核安獲回應
政院核定加強被害人保護方案
立院初審 民間可辦技能認證
輾死前女友 男大生判無期
大安森林公園 水塘浮女屍
新台幣兌美元升1.7角
借8百餘萬還33萬 女遭判刑
陪伴日本 台灣愛的長住
新技術 十部DVD一秒傳完
中石化事故 勞檢所：違規送辦
秋刀魚能否捕 5月檢測漁場
苗栗近海捕獲罕見皇帶魚
網購平台 陸侵權假貨重災區
推優選水果 高市府會帶頭下單
悠遊購好康App上架免費下載
蔡英文：會讓奢侈稅過關
3月CPI年增率1.41%
奢侈稅 最快15日三讀
國光石化 環保署擬建議提報告
奢侈稅 李述德：房市回歸正途
南瑤媽進香 幫笨港媽換龍袍
3月外匯存底增逾19億美元
馬總統臉書 為文學電影發聲
電子商務崛起 台灣整合虛實強
戴爾搶進台灣智慧型手機市場
廂型車墜谷起火 駕駛燒死車內
自助報到機搬飯店 搭機更省時
張忠謀下修今年半導體成長預估
外資上周買超132.57億元
慶功拋傷舞蹈老師 吃官司
奢侈稅提早 賣屋潮4月上演
喝水護黑熊 企業響應
奢侈稅 劉憶如：未傷及無辜
安眠藥惹爭議 原來玩假的
澳工廠意外 1台灣人喪生
遲遲不辦繼承 小心不動產充公
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
安毒價格走揚 毒販急下手被逮
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
偵測中心：空氣僅微量碘131
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
心路：募款絕未騙財施暴
大甲媽遶境 嘉縣趁機推環保
皖製劉銘傳銅像將來台
6千稻草人 5月宜蘭農田站崗
陸首艘航母將完工 軍力躍進
老婆快回家 男子高調尋妻
桃猿象衝突 聯盟開罰教練球員
發展安平港 南市爭兩岸商機
社運家絕食 反貪訴求蔓延全印
奢侈稅 立委盼6/1上路
設局搶同事金項鍊 堂兄弟被訴
新北媽祖節 逛老街吃美食
陸媒：054艦突破8項技術
勞退1次領 勞委會：研議修法
電視米其林 NCC推頻道標章
歹徒1通電話 女大生遊學夢碎
夫殺妻棄屍 故布疑陣被訴
北榮新技術 癱瘓男大生重生
國光石化案 綠指藍卸責
降雨偏低 苗栗減壓節水
李沃士上陸 為金門自由行加溫
闖空門偷善款 女嫌落網
大聯盟風雲榜 帶球迷重回現場
溫家寶：官員腐敗 觸目驚心
擴編勞檢處 高市等經費
外交部：持續強化與海地關係
秋刀魚漁場漁獲輻射 全檢驗
亞銀：中國經濟硬著陸風險低
奢侈稅免課認定 回歸立法意旨
警專招考 名額1449人
瘋裸鑽 廣州有人1次買10顆
中國首艘航母 恐配南海艦隊
優質環教 教部將公布範本
疑遭偷拍 屏科大：外舍已把關
避奢侈稅 家俱業者：分開賣
無懼升息 滬股站上3千點
主計處：物價將逐季上漲
奢侈稅初審過 總統：漂亮一仗
逼出巴波 象國共和軍進攻官邸
時尚德語兩頻道 NCC通過
強震斷生產 穆迪恐降豐田評等
震破日醫療網 海內外伸援手
遭通緝20年 酒駕被抓
高雄永安濕地 生態國寶級
桐花延後開 出現8瓣花朵
日揚：前副董已繳不法所得
央行阻升 新台幣收升1.7角
聯合行為 券商公會遭罰百萬
北屯地下水污染 將接自來水
基北區免試 明星高中競爭激烈
春風化雨 鄭神父留風範
免試入學 基隆中正國中成績亮
大甲媽起駕 8日交通管制
綠總統初選 政見會後拚民調
中市重鋪路面 被疑偷工減料
方大同爆肺 停機3個月
奢侈稅 政院盼儘早實施
漢神開虛擬百貨 跨出高雄
影像刻劃文學家 童子賢當推手
奢侈稅 朝野黨團傾向不提協商
墾丁音樂季垃圾多 飯店淨灘
赴澳打工度假 1台男喪生
香港金價衝至1457美元
遨睿收購 國巨：不評論企圖
專家：大陸今年內或再升息
苗栗鐵人三項 好漢坡考驗選手
日本早安家族 橫濱賑災募款
奢侈稅將上路 買賣兩樣情
秋刀若停捕 損失50億
6月推奢侈稅 朝野需高度共識
台東鄭神父 培育兩位縣長
夭壽 陸賊盜墓落空就棄屍骨
達悟族安寧阿嬤往生 募款已足
滬碘131增8倍 專家：無害
偽證案 吳淑珍5月將出庭
監委：彰雲不宜引入高耗水產業
奢侈稅上路 唯缺立院臨門一腳
自來水有泡沫 居民恐慌
金管會：保險業未大幅買不動產
學者預測 德經濟成長2.8%
時代百大 周董郭台銘角逐
郝：淡水河活化 多辦親水活動
高市勞檢權 勞委會：維持現狀
向賭場索保護費 前員警判刑
國光石化1期留台 2期到海外
男大生KTV行竊 被逮送辦
男子偽裝少女 騙裸照性侵遭訴
米羅：解決金融危機從結構著手
馬總統傾聽民意 藍中常委肯定
陸婦赴港生小孩 5月起有上限
台灣石化產業政策 台塑再批
北市文資籌備處 進駐剝皮寮
義大利外海船難 上百難民失蹤
拿望遠鏡上課 弱視生上建中
台塑四寶首季獲利 台化奪魁
上海人口密度 中國20倍
食品輻射檢測 原能會衛署為準
新北家暴安全網 受害不孤單
日食3根香蕉 中風機率低
羅朱故事重演 法男孩遭痛毆
郵局升利率 房貸利息增
奢侈稅初審過 學者樂觀其成
滬首批私人純電動車掛牌上路
北市開發小琉球市地 地方質疑
最快年底 唸牛ㄗㄞˇ褲也通
打架開槍 警逮2嫌
今彩539開獎
郵輪首航高雄 做公益獲讚賞
校園大停電 原來電纜被盜
劉憶如：加速社會住宅腳步
皇太子夫婦慰問 日本災民感激
植物測到碘131 農作物待驗
回應監察院 國光不抽地下水
大專女排 台師大奪回后冠
郵局升息 政策性房貸利率揚
泰南水患 潑水節失色
迷戀野花香 癡情男失財報警
併購天王 陳泰銘自己併自己
援日 港紅十字會捐1億元
植物測出碘131 檢驗拉警報
被指包庇電玩 基市議員籲清查
國民黨總統提名明起領表
地方可自行規劃 設性交易專區
福建人大書記劉德章 來台參訪
壽險公會：不動產投資不到4%
打工釀悲劇 台青年命喪澳洲
房仲就業市場 北市無異狀
罰娼也罰嫖 5月底前修法
雲南羅平礦難 6死1傷
總統拼連任 社青學青明代領表
大陸汽柴油 漲價
楊松弦關鍵安打 興農3連敗
今彩539頭獎 1注中獎
借1萬討10萬 警破地下錢莊
拖吊船屋遭恐嚇 檢嚴辦
奢侈稅初審 府：朝野都有功
還原蒙娜麗莎本貌 學者擬挖墳
國防部：密切掌握陸航母狀況
CBA 陳信安揮肘遭驅逐出場
地方性交易專區 綠質疑藍謹慎
老闆領高薪 英職員抱怨遭開除
性專區授權地方 日日春不看好
婦團籲嚴懲性交易獲利第三者
小英：初選勝出者要帶領民進黨
非法挖墓遷葬 涉案公務員遭訴
陸：陰性愛滋病乏科學證據
祭人肉盾牌 格達費剋北約空襲
大陸菠菜 驗出微量碘131
幸福家庭秘訣 生兩個女兒
合法公娼 中市僅存11人
陸生的第一類接觸
星雲在廈大談“空有之關係” 贊“和諧社會”
美引渡違法中國公民 中國媒體稱「誘補」
遠傳月租費不能抵市話 立委：「話費降」玩假的
陸媒稱中國航母即將出航
守護黑熊家園 飲料公司「一塊」行動
暗槓捐款？ 台紅十字會否認
「罰娼不罰嫖」年底失效 內政部修法補救
馬吳配成形 蘇俊賓：過度聯想
國際紐約人壽美元保單 規劃子女海外留學首選
臺鹽重申 鹽品絕不漲價
英王室婚禮 料20億人觀看
袁健生：美對台軍售進展中
「逆轉勝」張哲維36歲獲國際傑出發明家榮耀
曾游走在猝死邊緣的專利達人
福建省委書記 會見吳伯雄
馬英九拼連任 7日領表
傳接北市副市長 連勝文低調
台灣競爭力還要加把勁
中華郵政公司 調升存款利率
大甲「媽祖號」福斯Caddy 愛心出巡為日本祈福
Volkswagen Scirocco Sky天窗特仕版限量推出
你買的是「行車紀錄器」、還是「行車攝影機」?
檢傳不到 柯賜海限制出境
「逆轉勝」張哲維36歲獲國際傑出發明家榮耀
蘆洲警員自戕案 前分局長遭訴
談判無進展 美政府逼近關閉
德政界及文化界聲援艾未未
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
象國僵局攤牌 巴波困守巢穴
人吠狗 俄亥俄男子遭起訴
聖像藏乾坤 巴西警方緝獲大麻
UN：福島核災 健康影響不大
美國和平指數 緬因州居冠
葡萄牙鬆口要求歐盟金援
黃金續漲 銀價創31年高點
葡萄牙要求歐盟金援
紐約原油收108.83美元
美股收紅 道瓊漲0.27%
台商界續訪越 黃志鵬扮推手
英大學文憑夯 年薪多57萬
葡財困求援歐盟 需3.3兆元
白天溫暖 日夜溫差大
台股開盤上漲36.24點
歐盟一中 學者：不確定可行
日震 半導體設備下半年復甦
外資匯入 台幣盤初升破29元
阿里山鐵路奮起湖段 6月通車
國光移海外 環署：樂觀其成
小兵立功 水玻璃阻日輻水污海
怕輻射 廣東醫生穿鉛衣開刀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
反霸凌提案連署 高市府會力挺
港府：清音丸農藥超標 須回收
海嘯預警 陳菊：南部也要有
電視面板主流尺寸 止跌
追價意願轉弱 台股平盤游走
巴西再擴大對國外貸款課稅
面板價跌 三星Q1獲利下滑
黑琵保育研討會 台南登場
日核輻洩 大陸核電8機組緩建
難赴台慶建國 足球金童憾
南韓濟州測出微量輻射物質
英降東京警示 旅遊業盼跟進
美1軍機墜毀加州 2死
揶揄日皇損形象 NCC難認定
避免政府關門 歐巴馬徹夜開會
健保就醫權 離職仍應銜接
美國：20年來毒梟已全球化
建中校長出缺 議員籲速遴選
蘭寧利：大陸航母對台有威脅
綠委組團赴歐 盼台灣入WHO
核安報告 5/11前出爐
孩子吃多少才剛好 家長不清楚
紀念鄭南榕 小英籲珍惜人權
富邦金登陸策略 控股優於參股
姐妹吵架扯髮 妹竟腦死
蔡明忠：金融業公併公沒效益
預售屋課奢侈稅 財長：不排除
加驗北海岸蔬菜 結果下午出爐
巴西建電廠 美洲國家：不行
潑水節活動 桃園10日登場
國光石化選址爭議 藍綠互批
偷拔艾草收驚 男判罰2千元
女國中生被毆 施暴學生記過
拼連任 馬委託青年領表
經部：國光石化1期 不外移
開槍威脅 CNN洛城分社封鎖
國光傳移海外 府：尚未決定
遠雄人壽購地 金管會約談
首次 陸官參加西點競賽
萬人健行 台中動起來
桃機美食街 度小月麥當勞進駐
外資匯入 台幣午升1.93角
天候條件使然 日輻射不易侵韓
環團：國光移海外 治標不治本
去家族化 蔡明忠盼65歲裸退
公務員加薪 財長：提正面建議
果樹害蟲蠢動 農改場籲防治
新華社：艾未未涉經濟犯罪
紐約人壽走定？保險局：不見得
北海岸蔬菜輻射 加強抽驗
向日葵廢核行動 全台大串連
邵燕玲貼文 盼提名風波落幕
青年首購貸款 建議含固定利率
MOD開播 離島電視新選擇
國光石化 吳揆：環保永續優先
輻射假門檻低 原能會：重保護
援日2.6億 外交部妥善處理
獼猴傷人 高市將納保險理賠
重拾合作 台菲辦颱風研討會
國光石化 蘇：評估眼光要放遠
美政府如停擺 數據恐延後公布
綠立委初選 賴坤成落馬
分贓逮正著 警開槍逮1嫌
台股收8901點 漲49點
立院初審 教部增設學生事務司
APEC部長會議 施顏祥率團
蘇貞昌代言 籲社會關心唐寶寶
世界衛生大會 台灣第3度與會
台股持續走高 收漲49點
日銀推震援貸款 下修經濟評估
四川異議人士陳雲飛遭軟禁
五專免試入學 現場登記分發
4月台指期漲58點
詐榮民就養金 輔導員遭訴
北市監視器 3成不能用
觀感差 交通罰鍰獎勵金刪除
主打辛亥革命 廣州推9旅遊線
總統：訓練捨不得用武器是浪費
監院財報 多名官員監委房產增
陸3月CPI漲幅預期破5
4月電子金融雙漲
戴奧辛染大肚溪 綠委批環署
台股站上8900 多頭氣勢旺
吳揆：核四安全無虞才插燃料棒
生態教學 高市校園種台東咖啡
台北雙子星 徵詢地主投資意願
原民爭自治 促速立法
政院修行政罰法 解決雙重處罰
爐石鋪路爭議 重金屬檢測合格
為聯合內閣 日閣員訪敵營總部
金宗塤訪北京 磋商自貿協定
每人背債20.9萬元 下滑
國光選址 藍駁綠莫卸責
國光石化案 地層下陷已納評估
美無手小勇士 比賽寫字得大獎
緝毒不力警 高市擬重懲
孔明學院成立 諸葛亮班難考
勞保局臉書 為勞工釋疑
航空旅整補 立委盼仿F1
人間蒸發 東電社長出院復職
三大法人買超台股108億元
中油若拒遷 高市府會齊抗議
僵局持續 美政府關閉危機未除
宜寧中學擬遷校 家長抱怨
新住民小吃店 擬推商標認證
北市買小宅 22.4年不吃喝
陳菊：高市不設性交易專區
手機話費降 消基會:不實惠
自殺高峰期 吳揆盼強化防治
桃機施工 第一航廈封閉3櫃台
邵燕玲網路貼文 藍綠再槓
妮妮領獎 感謝父母栽培
台名品展 業者到滬試水溫
楊嬌告別式 馬總統到場致意
顏炳立估房市7、8月回溫
南區五專 首辦申請抽籤入學
房屋空置 稅捐單位：注意稅賦
抗藥性增 未來生病恐沒藥醫
行銷花蓮 業者推5百大卡美食
抽單案 高市議員更審判1年半
網路電視+網軍 馬後援會尬綠
買方觀望 越南房地產結冰
吳揆：景氣轉佳 企業仍需努力
抽血5cc 可判斷罹肺癌風險
大陸作家廖亦武 再被禁出國
兩岸象棋大賽 江蘇周莊對決
歐盟一中 小英：前提互認主權
一行禪師來台 墨寶聯展續緣
拆舊鹿港溪違建 創造生態廊道
用藥疏失 醫師判賠
9月起 打罰單官司要花五百
泰國婦女異國婚姻問題多多
新生兒割包皮 有助減少併發症
梅花鹿山羊送大陸 小朋友歡送
新台幣兌美元升 1角
行竊電纜線 6男女送辦
雲嘉南區域整合 迎向國際競爭
艾未未被控犯罪 家屬：荒謬
不滿污水排放 中市民要求改善
溫宗益捨醫從畫 美展打頭陣
異業結盟 中華電跨入自學平台
玉女林慧萍 變身犀利主持人
SBL爭霸 台啤達欣明開火
春雨少 秧苗缺水長不高
郭子乾演出搶救老爸 再登銀幕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
真恐怖 德里超級細菌到處有
總統：熱切希望美國免簽證待遇
檳榔攤為據點 黑幫仙人跳勒索
偷慈濟銅像不成 竊賊判10月
黑寡婦為伴 治平對象遭逮到案
張作驥拍片 金門徵演員
圓圓是否當媽 1個月後確定
陳碧玉：任公務員時無雙重國籍
朽木可雕 漂流木美化校園
歷年生育標語 一窺時代氛圍
星國姐弟戀 上網求認同
拉特利管風琴 奏出聖母院音樂
生龍子龍女 中醫調理正當時
慈濟推鳳山夜間環保行動網
3月底上市本益比15.12倍
編劇演員都冷感 六人行難再續
大陸證實 艾未未被捕
駐法代表趴趴走 強調國際溝通
北北基申請入學 今年名額大減
新聞局：加重公視防災預警責任
播媽媽MV想母親 王彩樺落淚
不留行政費 路竹會募款全捐日
奶嘴太好吸 影響寶寶吸母乳
火災牆塌人被壓 防災演練逼真
阿貴經典再現 轉戰數位新平台
南沙爭議 菲越重申和平解決
林聰賢：宜縣不設性交易專區
魯迅獨子周海嬰 病逝北京
查偽造車牌 南市警逮1嫌
新北基隆聯手 4毒嫌遭逮
蔡依林換營養師 零食不離手
不滿男友分手餵藥致死 女遭訴
小導演大夢想 入圍東歐影展
清晨盃羽賽 明年移師大馬
毒販已落網 購毒來電竟不斷
性侵智障女兒 判6年半
開路挖山 公路總局：安全無虞
央行出手 台幣守住29元
日車零件缺 集團竊車拆解牟利
環花東單車賽 不老騎士來挑戰
超菌命名新德里 專家聲稱正常
城市遊牧影展 艾未未作品照播
菲外匯存底續創新高
為節目再婚 侯昌明請老婆證婚
原能會構思核一防震至0.4G
楊秋興認同許信良兩岸主張
非法吸金上億 比丘尼也受騙
吳揆：陸客自由行不晚於7/1
金門招商建旅館 昇?琠鬙X線
花舞客庄 桐花祭吃喝玩樂
國光石化外移？吳揆：只是備案
熬夜又抽菸 小心心肌梗塞猝死
郝龍斌：台北市不設紅燈區
港日式餐廳 恐爆核災倒閉潮
日報告：大陸提升反台獨能力
台中縣市合併 同名學校難解
地下錢莊暴力討債 41人遭訴
輻測中心：若異常 發布警告
美5歲娃 一哭成一日州長
核安陰影下 東京市民自肅賞櫻
陸濫用抗生素 世衛警告
三星平板降價 迎戰iPad
羅素華生三度登台 端午攻巨蛋
楊嬌追思會 郭台銘出席
菲國愛滋病患年輕化
雲嘉南區域合作 以實現為前提
馬總統：兩岸改善 國防不鬆懈
金管會關切 遠雄：依時程開發
星地鐵故障 近2萬人受影響
世博清明上河圖動畫 暑假來台
缺錢買毒 佯裝買客搶金飾
運彩爭訟 蔡明忠批官無信
音樂憶亡妻 戴勇吉記錄愛情
期交所鉅額交易 估年底上路
國巨案 證交所要陳泰銘說明
宜寧擬遷校 議員關心學生權益
中國讓小貓熊再留泰國2年
抗生素濫用 醫師難辭其咎
本是同根生 越籍男持刀搶越生
陳奕迅御用吉他手 來台開唱
日強震後 3月來台旅客降2%
楊嬌追思會 傳李寶珠到場致意
遠航完成增資 18日復飛
全台首次水質檢驗 未受輻污
文創結合都更 最高補助7成5
追漲金條 陸民狂買
男墜谷大石壓頂 送醫不治
涉貪警嘉獎497次 監院糾正
新北市樹花 山櫻茶花可望奪魁
兩派人酒後衝突 1中彈送醫
地方可設性交易專區 台灣特有
立院初審 教師評鑑法制化
綠色和平：德國2015可廢核
海報誣對手 前立委判賠兩百萬
菜驗出微量輻射 洗過再吃
運彩爭議 體委會再槓北富銀
污水下水道效能不彰 監院糾正
WTO：今年貿易成長6.5%
海軍新江艦 1士兵落海
英特爾新商用處理器 效能提升
蕭副總統盼媽祖精神傳揚世界
國巨：與證交所溝通中
公路客運釀漲 業者籲政府補貼
兩岸協議檢討 盼江陳會前先行
印尼土耳其文化交流熱絡
酒醉登狼車 運將劫財色
今彩539開獎
軍中傳麻疹 監控2離島官兵
討論台海議題 美智庫辦研討會
涉賣偽健康食品 購物台遭搜索
剛遞補南投議員 一審當選無效
印尼將再送勞工到馬國工作
居留權與國籍 銓敘部認兩回事
IMF：全球進入缺油期
威力彩開獎
建中校長 郝：最快月底選出
港仍測到微量輻射塵
國光不過 經長：國人承擔後果
吳揆會企業負責人 下週登場
女師性侵女童 判刑4年定讞
高普考臉書MSN 瀏覽爆量
台交會 廈門登場
花蓮地震 規模3.7
醫管會改組 針砭署醫缺失
印度明年經濟成長估8.8%
詐經費買儀器 教授發監執行
港府：大陸無陰性愛滋病
WHO籲 全球對抗超級細菌
節目揶揄日天皇 NCC調查
德官員建議高速公路收費
泳協龍頭難產 業務體總接管
歐洲升息 外銀：再升息機率低
台灣支持約旦文化節 獲肯定
中華民國影像展在哥本哈根展出
廖了以慰留 嘉義市主委續任
英央行維持基準利率在0.5%
5年後 大陸機場突破230座
今彩539 頭獎1注中獎
暴力討債先榨員工 12人送辦
威力彩頭獎摃龜
孕婦鬧區破水 警肉身擋車開道
媽祖遶境 大甲信徒趕製素粽
馬廖慰留 陳政寬續任嘉市主委
政經疲弱 葡萄牙紓困遲緩
小英：學生要有跨領域能力
林益全5安 興農踩獅止3連敗
歐央行上調基準利率1碼
日東北強震 發佈海嘯警報
官大元首度先發 桃猿十分捧場
大陸：多重防線防通膨
日宮城縣外海 規模7.4強震
蔡營引用民調 小英領先蘇貞昌
日東北又強震 規模7.4
日東北7.4強震 發海嘯警報
蔡營質疑操作民調 藍籲勿消費
里約男子校園開槍 至少12死
日本前諧星 斥原子彈轟日說
為搖滾服務！
兒女憶楊嬌 一生無私奉獻
長鬃山羊與梅花鹿將赴中國 臺北小朋友不捨
韓國擔心輻射雨 學校停課
台東縣初選民調 現任立委賴坤成落敗
日東北7日又強震 核電廠尚無異狀
預算問題仍陷僵局 美政府面臨停擺
日再強震 2死百餘傷核廠無事
又爆提名不當 大法官同意權「難過」?
2011客家桐花祭浪漫登場
春賞綠博限定旅遊大方送 推薦百家特色住宿 全面下殺最低5折起
網友票選全國百大建設 福容大飯店 淡水漁人碼頭 獲第三名
六福皇宮 端午粽飄香 「京滬花鈿．端午粽禮袋」
藝人庹宗康關島舉辦海島婚禮 親友團浪漫見證
2011台中國際旅展 理想大地4.8折住宿券限量搶購
中天生技推出「李時珍靈芝御品人蔘精華飲」
金牌台灣啤酒蔡依林擔任新年度代言人
六福客棧福園廳推出超好康壽星專案
寓藝生活 經典再現 羅森泰首家形象店開幕
鴻海3月營收 月增4成
逾假未歸飛官 空軍掌握行蹤
總統府：政府組改基礎立法完成
前書記官跳樓輕生 警調查原因
建國百年影像展 丹麥揭幕
前書記官跳樓 警方調查原因
日7.4餘震 海嘯警報解除
日本強烈餘震 女川核電廠無事
利空多 今年全球貿易成長趨緩
陸出口冠全球 台灣第16
里約校園槍擊案 兇手留下遺書
日強震歐升息 歐股挫
高盛：葡為歐元國求救寫下句點
葡紓困規模料達750億歐元
預算僵局難解 美政府瀕停擺
台業者訪越 規模龐大受重視
美政府瀕關閉 民眾怪罪兩黨
美初申失業救濟人數續降
里約校園殺手 遺書求神原諒
美官員：刺激措施年底前料退場
日強震 福島電廠輻射量無變化
紐約油價漲破110美元
通膨恐加速 金價創新高
眾院撥款應急 美預算僵局未解
連串利空 美股收黑
日內瓦發明展 台可望再創佳績
美預算僵局難解 寄望最後協商
風華再現 斯國古堡獲台援建
金正恩未接國防副委員長
日暖夜涼 西部易有霧
政經疲弱 葡萄牙紓困難速解
東莞陷絕境 陳信安可能遭禁賽
中華民國援助整修斯國古堡教堂
台股開盤跌3.03點
英皇室婚禮 洛城居民獻賀卡
利國戰況陷僵 美擬派地面部隊
中東歐拓銷團 首站匈成果豐碩
媽祖準備起駕 信眾湧入大甲
日規模7.1餘震 確認2死
預算之爭恐拖薪 美軍或鬧餉
忙救鄰居火 消防隊也受災
新台幣盤初升破29元
蘭州2油罐車追撞 2人死亡
台交換學生 加餐飲業爭光
觀光航運撐盤 力守8900
安心消費 經部推網路個資保護
越11月辦茶嘉年華 台灣參加
智慧手機遠端鎖定 保護個資
澳門政府發錢 首批4千人未領
人事局：未指陳碧玉不符高標
富邦金廈門銀 獲利展望佳
總統肯定 宗教讓社會充滿祥和
十二五陸消費點：文旅紡織食品
滬迪士尼樂園動土 帶來高產值
陳菊與民有約 解疑難雜症
二技統測 9日登場
幼童噎死 陸園埋屍掩禍
隊友打擊捧場 倪福德奪首勝
旅館評鑑 五星級再增11家
富邦財險引廈門港務局入資
反性交易專區 婦團籲住民公投
空巴推鳳凰艙 方便陸客搓麻將
地方不設紅燈區 內政部續溝通
批發住宿餐飲業 月薪5萬搶人
名字有ㄇㄟˊ 青梅免費送
通關閘門爆裂 小三通旅客割傷
強震 日女川核電廠廢料槽漏水
戴遐齡：欠債還錢天經地義
進香跋涉 醫師：多喝水別憋尿
大樓猥褻女童 電機維修員遭訴
3談預算 歐巴馬：歧見縮小
至愛被捕 艾未未妻要求解釋
大法官爭議 民進黨：應重提名
曾擁綠卡 藍委要陳碧玉退出
高價會員應召站 女模到府服務
除濕機當冷氣賣 詐欺起訴
CNN危機解除 男子遭警送醫
平可夫：大陸航母工程指日可待
原能會：輻汙蔬菜清洗後安全
北海岸傳輻射菜 銷路急凍
長途車滅火器 近2成失效
綠高市立委初選 郭玟成勝出
國光石化案 總統臉書問網友
亞幣強 台幣午盤升 1角
醫療資源少 立委擬修離島條例
二星旅館也時尚 價位平民化
紅燈區地方決定 綠批中央卸責
繼承父親衣缽 竟是製壯陽偽藥
商借保時捷酒駕撞毀 賠92萬
農委會驗北海岸蔬菜 無輻射
母親節假期 高鐵加開19班
尼國總統大選 奧蒂嘉可參選
警破暴力集團 10人送辦
長途車滅火器失效 無法罰
阿里山公路 18日封路演習
準備初選政見會 蔡蘇許都閉關
押解遇車禍 海巡隊失車丟人
行政法人法三讀 董監事有法管
周美青到尖石 偏鄉童同樂
賑災款多 總統：台日感情深
藝文看板 樂青盃9日初賽
台股收盤跌7.18點
吳泰成：擬設5行政法人
竊盜又吸毒 4嫌遭逮
4/10 信用卡可撥公用電話
電子熄火 台股8900失守
餘震續撼日 專家籲長警戒
台股開低 收跌7.18點
4月台指期跌30點
同心演習 教召員野外宿營
馬總統：拚經濟也要顧環境
4月電子金融期雙跌
高濃度輻射雲飄向海南島
中市學童近視率 5都之首
議員推修法 托教人員須良民
公車摸胸狼 判3個月
王如玄突檢工地 開罰近百萬
印度電信弊案關係人相繼死亡
食在安心 避輻射看標章
零用錢制度 親子共創小巴菲特
高市綠委第9選區 郭玟成出線
粵蘇蔬菜 發現微量輻射
美最大太陽能板廠 奇異砸6億
陳菊催生高雄國際會展中心
抽單案改判 法官：錯觀念觸法
交通事故空檔性侵 男遭訴
人事局：組織改造法案完整到位
暴力和動亂 拉美首惡
現貨漲 投信：黃金類股可補漲
監委：總統立委併選 無需修法
大學生行腳隊 沿路發樹苗
晶圓雙雄首季業績 符合預期
三大法人買超台股157億元
日專家：需警戒規模8餘震
印度限食品進口 日本盼解禁
青年學子上街 反國光石化
資料中心秘訣 臉書大方分享
行政法人鬆綁 落實監督不可少
台灣文學里程碑 閱讀當代作家
美政府長期停擺 經濟恐嚐苦果
進香團登陸 小三通熱鬧滾滾
宜寧中學遷校 8月前來不及
基隆八堵火車停2天 公車接駁
母語海報賽 罐頭永久保存獲獎
疝氣術後 陰囊腫無法穿褲
日本賑災款爭議 陳長文說分明
新台幣兌美元升5.9分
震後復甦 日旅遊業者來台搶客
暴力討債橫行 李登輝御廚遭毆
台灣白苦瓜 星國民眾驚奇
中市有線電視費 議員要求降價
馬總統：對岸改變對蔣介石評價
專家：大陸防核 最需防洪
賴清德：南市朝濕地零減少邁進
騎車搶女不成反摔傷 男送辦
滬迪士尼開工 媒體憂賺不到錢
葬儀社內藏毒窟 鄰人以為鬧鬼
國訓中心法制化 體委會樂見
嚴查瘦肉精 河南12官員涉案
強押人取財 4嫌落網1在逃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
彰化以北5月底前用水無虞
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
朱立倫：不考慮設紅燈區
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣佳能十週年慶 深耕產業
明年Android市占率近半
羅昌發曾擁楓葉卡 府：未違法
廈工工程機械支援台灣重點工程
強制工作不到 柯賜海遭逮
雖獲肯定 邱議瑩質疑評鑑標準
核廠事故 日要東電說清楚
宏達電單季營收 破千億大關
超偶5總決賽 杜牧請老爸助陣
德分析師：歐央行還會再升息
賣伴唱機送盜版光碟 男送辦
大陸將擴大金融市場規模
專偷咖啡廳顧客 筆電慣竊遭訴
法國盼中國釋放艾未未
陳武雄：國光石化不需政府擺布
天上有顆星 叫做艾未未
數位影像消費 台灣成長超快
製茶廠查獲逃逸外勞 逾期3年
兒少裸照Po網交流 男子觸法
大溪志工嬤 平安餐獻媽祖信徒
中華電14日北市部分停話
吳清基：適性發展 技職出頭天
豪宅藏安毒工廠 海巡逮2人
搭高鐵偷電纜 兄弟從北偷到南
竊百萬名錶 不識貨丟草叢
日昨晚強震 下修規模7.1
重溫華麗時光 獨居女長者窩心
聽障少年自信強 勇敢求職追夢
立院三讀 勞保補助中央負擔
春電展逢週末 各項活動搶人潮
警逮毒蟲 赫見色戒特務槍
大肚溪遭汙染 環署：限期改善
立院三讀 怠速超時最高罰6萬
代言精品 陳思璇想婚了
防逆流食道炎 勿飯後平躺
賴清德：紅燈區非選項
雜誌生活節 盼帶領閱讀風氣
查雙重國籍綠卡 高市府允公布
歌劇加絲竹 師大音樂節開跑
員警誤植車號 開出烏龍罰單
吳弘達：中迫害人權 美應關切
日客遊台希望之旅 邀業者捐房
立院三讀 禁寄郵件郵局得拒送
音樂無國界 用音符募款救日
父被控猥褻女兒 證據不足免訴
販槍又賣毒 3人送辦
星國發現 混合基因影響胃癌
金管會盼銀行提升法令遵循功能
鼓勵快樂職場 勞委會：有獎拿
韓殘障者權益 王愛麗強力發聲
警破斗六討債集團 5嫌就逮
豔陽下跪路邊 男子稱懺悔
馬總統親請 大甲媽上神轎
阿妹MV詭譎 網友誤認為鬼片
韓男星玄彬入伍 調最前線受訓
感情穩定 蔡依林期待小孩長相
白冰冰獻床戲 拚金鐘影后
放款過度集中 改善狀況未回報
立院三讀 不配合央行金檢要罰
走出五月 導演願相信愛情
科技男被指染愛滋 持刀行凶
行政法人法三讀 兩廳院有經驗
二度假釋又性侵 男判7年定讞
台幣升破29元 13年半新高
大學指考 12日報名
立院三讀 增列3罪名得查訪
解猴患 專家：勿餵養最根本
俄總統將訪港 瞄準大陸
上海迪士尼樂園 具中國特色
通緝犯2度落網 栽在同1警
公務員加薪？吳揆：4月處理
文宣控朱立倫 涉案議員不起訴
海關：離島郵寄大陸農產品退運
台哥大取得momo逾半股權
母親節假期 高鐵台鐵開加班車
全印反貪腐 甘地帽意外爆紅
奇威服飾偽標 負責人一審有罪
旅客打分數 滬海關笑臉迎
國光環評 吳揆：要有妥善對策
內政部通過 社會團體改登記制
災民需組合屋 在日台商願協助
逆倫血案 大陸媳婦砍死婆婆
怠速超時 最快年底開罰
大甲媽遶境動態 科技一手掌握
蘇貞昌：菁英治國抓不住民意
迪士尼：滬港兩樂園不衝突
油金玉米漲 經建會：控制物價
上海蔬菜水產 未驗出放射物質
本周台股市值增2.18%
陸憂富二代 更擔心底層難出頭
馬總統拚連任 黨內無人挑戰
本周台股漲2.18%
對抗氣候變化 各國歧見仍大
行政法人化 災防運作更順暢
花博扮花神 孫翠鳳恢復女兒身
國巨陳泰銘赴證交所溝通
投保籲國巨組收購審議委員會
湯匙加鹽塞女下體 少年遭訴
東協財長會議揭幕 促財經合作
避談王心凌 李威只愛林逸欣
廣告物破壞景觀 有法可管
野外調查苦 黑熊媽媽憂斷層
嬌蕉包是否侵權 法官定江山
港公立醫院暫停陸孕婦分娩預約
遭跳樓者壓癱 黃榮輝自立自強
大樂透開獎
台灣進出口成長 全球第2
王金平：讓馬總統高票當選連任
甘肅平涼毒牛奶 3嬰兒死亡
前世界羽球王 校園指導選手
江宜樺：儘速完成兒少法再修正
大專足球聯賽 北體封王
美人權報告 點名台性侵問題
美簽恐停辦 外交部籲預作準備
今彩539 頭獎1注中獎
火山活動升高 日密切監視
達欣缺罰球感 台啤拔頭籌
押解丟人 海巡：將追究責任
大樂透頭獎摃龜
陳信安未得分 東莞遭廣東淘汰
林其緯送11K 完投惜敗
玻璃瓶插肛門 幫派男遭訴
張正偉關鍵安打 兄弟險勝統一
藍北市第3選區 3選將民調
美人權報告：中國仍未改善人權
英核潛艦傳槍擊案 非恐怖事件
日景氣觀察 創最大跌幅
大甲媽祖起駕 吳揆扶轎
泰南災情趨緩 部分旅警調降
凱特是不是處女 今英人無所謂
擬下市 陳泰銘：聚焦長期策略
意見紛歧 曼谷氣候會議進展少
外貿協會工作人員 訪義美聯電
年度兩岸經貿大拜拜 廈門「台交會」開鑼
中台灣媽祖繞境 8日晚起駕
陳碧玉曾有綠卡 馬英九早就知道?
神氣家族《疼惜阮的土地》4月9日中視播出
苗栗市區撒錢事件 原因揭曉
高雄市立委初選 郭玟成小勝林永堅
民進黨總統初選政見會 9日登場
遭質疑捐款何處去? 台紅十字會長怒「發飆」
神奇膠膜 從手機到大樓建築都在3M
「從嘉起跑」美食展 臺鹽讓台灣美食吃健康用安心
宗教盛典媽祖起駕 大甲不夜城
又大又近 小行星將掠過地球
協議有進展 美政府仍面臨停擺
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國會議員發起無預算無薪運動
希拉蕊：人權負面趨勢令人擔憂
詭異沙塵暴 德車禍8死
預算搞不定 美憂中國嘲笑
油價飆升 美股收黑
美元貶 油價漲
銅價漲 金價創高
日震影響有限 歐股3連紅
世界第1 瑞發明展台奪42金
巴西老翁存3萬多個銅板買新車
美國預算僵局乍見曙光
發明展常勝軍 台軟實力讚
狗仔盯凱特家人 英王室籲節制
女總統出面 中國將買巴西飛機
全台天氣舒適 日夜溫差大
櫻花全綻放 華府成花都
法大師華鐸素描 英倫展出
總統：鼓勵創新 從傳統挖精華
新制服燈箱準備好 遠航再出發
老員工不放棄 要擦亮遠航招牌
遠航重出發 著眼兩岸航線
首季稅收攸關加薪 13日分曉
病患驗過敏基因 醫師看法不一
疑天氣異常 台南夏候鳥未現身
美國預算僵局 卡在墮胎條款
防輻 陸擴大日本食品禁進範圍
奢侈稅衝擊 雙北中總價房產夯
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美國聯邦政府不關門
圖書館員浮報數千元 涉貪起訴
買賣預售屋賺差價 必留下痕跡
官場貪腐 北京出現35歲現象
基因變專利 人權組織不以為然
蘇蔡許闡政見 藍會師挺馬
預算解套 美國府會各退一步
工程會：公共工程需編綠能經費
談不攏 星澳交易所聯姻破局
于廣洲出任陸海關總署署長
走出養女困境 謝碧秋樂當志工
聞輻色變 高市海產生意淡
景氣好 今年新車估銷35萬輛
服務華僑 巴黎僑教中心擬復設
媽祖遶境 台中糕餅拚十億業績
女搶男友汽油自焚死 男友無罪
裴勇俊帶頭 盼再創韓流
體驗人生 證照達人變殯葬志工
沒想過會是我 逛花博得黃金
工程會：促參案 商機逾2千億
胡金龍代打 觸擊推進隊友
議價空間鬆動 新北郊區估3成
越重申黃沙長沙群島主權
歐巴馬：政府明天不打烊
成龍動作鉅片 權相佑軋角
少年無照駕駛 捲公車底亡
加強監測輻射 港更新設備
嘉縣2選區綠委初選 陳明文勝
返鄉黃泉路 大學生車禍慘死
吳揆：奢侈稅共識強可望早審議
戶政百年聯展 秀古早味身分證
自我硫酸毀容 女認罪道歉
爭東亞運 胡志強：大陸未打壓
囤購日貨 百貨母親節檔開紅盤
建國百年曲 排灣高聲唱優勝
冰雪消融 新疆湖泊水鳥返家
原能會：全台輻射值正常
二技推甄 11日報名
吳揆：盱衡全局 再評估加薪
世界地球日 福德坑萬人齊造林
陸客自由行 醫美業者搶商機
藏改造長槍 男子觸法送辦
從嘉開始 台灣美食趴趴走
查到了 河南瘦肉精來自湖南
總統拚連任 高喊台灣擱再贏
戶外教學樂 八八災童展笑顏
疑久病厭世 9旬翁投河
佩吉拔擢7主管 谷歌強攻社群
陳俊秀2安打 飛行力克大都會
過敏基因檢驗組 醫院不捧場
陸石油3巨頭高層異動
許信良：建人民安心的兩岸論述
外埔匝道車禍多 議員促改善
蘇政見 聚焦教育及國土規劃
竹縣藥師協助戒菸 守護健康
賣相好 重慶賣豬前抹脂擦粉
大陸經濟起飛 殯儀業看好商機
反貪深入民心 人民力量獲勝
半數阿斯匹林 未註酒精警語
海巡押解丟人 偵防車尋獲
重慶超級內河郵輪 歐美全包
中市出租宿舍起火 2學生受傷
媽祖遶境 大學生反國光石化
二技統測首日 151人缺考
清晨盃 日記者義賣T恤助家鄉
賀中華民國百歲 美佛州放煙火
交大校慶 表揚傑出校友
兒醫貢獻獎 6組醫護獲表揚
副總統：台灣要靠文化及軟實力
南航徵空服 帥哥美女爭搶灘
疑癲癇發作 男溺斃水圳
國際鐵人3項 捷克女將拔頭籌
小英：翻轉治國軸線 創造藍海
中橫危險路段39處 注意落石
莫斯科發明展 台灣團大放異彩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
郝：想開節目傳授應考訣竅
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
掛布條罵鄰居 女遭訴
提升資訊力 弱勢學生獲贈電腦
毒蟲帶銬劫車逃 海巡失車尋獲
潑水嘻春迎福年 溫暖泰勞心
家人：艾未未做好入獄準備
首場政見會 蘇蔡許互讚對方
桐花歌舞吸睛 南投客庄展風情
花東鐵馬競技 挑戰300公里
國際輪椅籃賽 台星以球會友
建國百年 浴佛行腳祈福法會
沉迷槍枝 富二代擁槍遭逮
通緝犯擁槍毒 落網送辦
小英：傳下指令拱蘇 藍應說明
流浪廣州11年 陳渝生返台
窮過更知貧童苦 梁勝聰行善樂
日震災後首次選舉 明投開票
介入綠初選 藍：小英陣營亂講
女友提分手 肝疾男跳樓亡
蘇蔡論兩岸提民主 許倡大開放
論朝野 蘇蔡許不排斥與藍合作
媽祖繞境 垃圾減量隨手做
綠政見會 藍批蘇蔡變很大
追思陳志遠 張清芳哽咽獻唱
蘇蔡許闡政見 君子之爭無煙硝
政府如關門 華府成垃圾城
郭泓志投1人次 雨神攪局中斷
索國海盜挾持 印尼船員待援救
戰鬥陀螺夯 警破大批山寨版
湊人數因緣 張淑芬開畫展
福爾摩沙文創會 追尋台灣記憶
大學生車禍亡 未見煞車痕
中石化意外 再添1亡魂
巴布狄倫開唱 兩岸冷熱大不同
阿鼎2分4籃板 大阪止2連敗
關或不關 美政府稅照收
文化交流 美威大典藏台灣影片
元大金併寶來證 穩居券商龍頭
服務業發展優貸 逾6億可申請
群光Q2季成長估15%
國巨股東爭權益 寄望董事會
看對眼 元大寶來2面訂姻緣
春電展週末首日 湧11萬人
假消費真搶劫 歹徒泡湯落網
台灣捐款賑災 橫濱市長感謝
痢疾境外移入多 慎聘外傭
瘋媽祖 新莊慈祐宮送發財金
溫家寶：加強房市調控
埃及軍方驅散示威 2死18傷
福島核疏散區 百人不撤多人回
傳承文化 新北部落大學開課
林英傑最短先發 興農仍獲勝
暫歸平靜 美預算爭鬥來日更烈
保生文化祭登場 國外宮廟與會
男子跳日月潭 船長及時救起
東京迪士尼 可能15日再開放
焦點人物：美眾院議長貝納
山基連線6打點 獅咬象
雙J聚首 周董讚依戀愛變更美
疑久病厭世 女臥軌自殺
楊敬敏末節爆走 台啤再勝達欣
不想太多 楊敬敏破繭而出
看對眼錢途似錦 看走眼牢裡蹲
保釣人大會師 盼薪火傳承
大甲媽遶境搶轎口角 警化解
假諜案 雷諾汽車形象受損
荷蘭男子商場濫殺 6死13傷
蘇貞昌回屏東 辦音樂會拚支持
女助理教授暴斃 死因待釐清
陸3死1重症 牛奶嫌疑大
誘逼女子賣淫 警逮8人
官員首訪福島廠 汙水持續排海
闖警攔檢點 三芝男子腿中彈
全球流行音樂金榜 雙J最風光
美人權報告：中國人權紀錄最差
大法官提名爭議 綠擬聯藍抵制
9.0級大震後 日本20座火山轉趨活躍
美預算危機解除 美簽業務照常
落實人權公約 移民署強化收容人管理
台灣史上最具難度超馬賽 千名跑者共襄盛舉
國館講座『順應自然 快樂之源』
周休走很近 「馬吳配」有譜？
直擊 15米巨浪吞噬日核廠
義大遊客卡半空 市府令停機
二手航艦將試航 中國航母時代來臨
移民署長謝立功與緬、泰新移民歡慶潑水節
回新加坡開唱 蔡健雅緊張
日海嘯大型殘骸 3年漂至美西
檢舉公司逃稅 美會計師獲重賞
英水兵為何行兇 休假或如廁？
留學台灣德國青年柏林聚會
疑飲酒過量 女教授窒息往生
砂石車擦撞 1輛火燒車駕駛送醫
中山高貨車翻覆 只見手不見人
全台暖洋洋 明有雨轉涼
金妍珠演惡女 怕沒桃花運
世界地標修復 歷史頻道探訪
大陸發射第8顆北斗導航衛星
馮寄台投書 鼓勵日民眾
福州徵地千警鎮壓 村民被捕
假買房娶妻 大陸乞丐上網討錢
NGO環境會議 籲聽地球心聲
黃金飆天價 逢低找買點
川男躲賭債 入境假稱藏刀就逮
二技統測第2天 千餘人缺考
馬國展巨鞋 高20公尺才能穿
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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建專利銀行 侵權官司保護傘
閒置空間結合文創 北市有補助
吃力不討好 地方沒「性」趣
紅燈戶繁華落盡 公娼漸凋零
僅存公娼 說不出的無奈
百年北市娼寮 褪風塵添文藝
戰國時期 趙王城建排水設施
招收陸生 網站公布簡章
博鰲論壇主題：包容性發展
國父嫡孫女：孫穗芳不代表孫家
贊助好友選舉 當心超額觸法
國光石化 馬來西亞歡迎
博鰲論壇10年 展現公共外交
大亞灣核電安全 專家掛保單
昔日綁綱筋 陳智賢綁到發明獎
與青年有約 總統鼓勵關懷社會
哈燒新片 藍鸚鵡里約大冒險
投保與爭端協議 兩岸密集磋商
胡金龍先發 可惜打擊熄火
學生考東北角地理 總統沒漏氣
中油：汽柴油每公升漲4角
信眾太熱情 大甲媽行程延誤
不老騎士精神 鼓舞圓夢
台塑：汽柴油調漲4角
褐根病為患 土城桐花幸未罹災
馬總統變馬教授 出題考學生
褐根病侵校園 救老樹傷神
台灣書院 巴黎芝加哥將設點
浴佛大典 胡志強盼社會更好
佛州台商組團 進軍加勒比海
總統：工業區更新一定要做
公共場所禁菸 社團促公園納管
詹姆士好廚藝 潘懷宗開殺戒
全台輻射監測無異樣
花博爆人潮 可望再破10萬
誠品登陸上海 不只開一家店
2對竊車鴛鴦 避居山區照逮
大陸首季貿易逆差 進口創新高
李振昌本季首登板 後援吞敗
清查綠佚失公文 府：依法行政
蘇貞昌罵人說 府：社會公評
可替換鞋跟獲獎 期盼商品化
醫療廢棄物處理 監委嚴查弊
佯稱警察詐騙 判賠170萬
投信：看外資動向 主流傳產股
台幣週升逾1% 亞幣之冠
廠商欠外勞 總統要工業局了解
日核災殷鑑 NGO盼公投核電
世界女子圍棋團體賽 中華第4
北京打壓地下教會 帶走百人
紅會捐款爭議 綠要修法藍尊重
求復合 男持刀押走前女友同事
台灣創新發明 備受國際肯定
新華社：艾未未涉逃稅抄襲
潑水節 消防車噴水柱同樂
佔民地拒遷移 林益世不滿台電
國道貨車翻覆 駕駛撞裂四散
蘇貞昌添柴火 象徵台灣興旺
滬推公租房 職場新人仍租不起
維斯康提影展 放映經典舊作
迎溫馨5月 母親節大餐搶市
疑酒醉摔落水圳 男子溺斃
警勸架不成 對空開6槍制止
自行車變身協力車 日內瓦奪金
國光環評若過 全民認股不停止
豆腐渣再現 陸貨車壓垮天橋
花博壓軸 花卉之星百變秀
早晚瘋媽祖 西螺不夜城
中央氣象局氣象報告
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五輕評估到大馬 國光仍盼留台
中央氣象局 １週天氣預報
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女童玩繩勒脖 急救仍昏迷
陸：博鰲十年 體現陸經濟增長
翹課玩柏青哥 曹蘭1天賺7萬
台灣畫境圖片 驚艷德東山城
殺很大奏效 赴日遊漸回溫
中油：賠本賣汽油
蘇貞昌：談身邊事 關心民情
許信良：哪個黨主席比我窮？
珍洪雙主播 播新聞像同鄉會
新台幣匯率明測28.9元
華僑陶雲升 聲傳千里慰泰勞
國際鐵人賽 台灣稱王捷克封后
悍猛好投阿給猛打 桃猿退興農
刪違反意願 婦團：難解侵童案
專家：大陸緊縮政策效果初顯
貼近本土 藍青年團揪團瘋媽祖
捐物資義賣 助身障者學習自立
我心未死運動 號召10萬連署
武漢治庸辦 專治官員庸懶散
于美人衝收視率 1日3變髮
二技統測 違規多為手機
葉詠捷專捕獅 跨季4連勝
唐志中煩惱女兒名 唐葫蘆入列
爭風吃醋開槍示威 3人遭逮
嫌錢寄得晚 陸留學生弒母
平衡數位落差 總統讚百元電腦
經部虛實開店列車 吳揆啟動
不忍癌母傷心 少年坦承購槍
重機砂石車擦撞 警妻不治
李威與林逸欣合照 被虧矮子
燈泡被調包 老闆機智揪賊
新聞局：對日產品管制不變
只因開心 8旬骨癌翁樂在羽球
花博歌仔戲牡丹花神 壓軸演出
廣告誇大 港嬰兒奶粉挨批
馬總統：傳產研發創藍海
港空氣首次驗出微量銫137
四川5.3地震 部分房屋受損
吳敦義：林園石化區莫再受水患
東亞校長齊聚 思考高教創新
台商經商失敗 代工製安毒還債
疑貧病交迫 母女燒炭雙亡
日本福島輻射 新疆都測到
系統出包 台鐵會員點數蒸發
春電展賣翻 日系筆電表現不俗
建國百年 菲華僑界迎薪傳聖火
台幣短線升勢 美元台股牽動
潑水節濕背秀 朱立倫遭水攻
吳揆：五輕104年遷廠不跳票
迎百齡聖火 菲市長斥台嫌遣陸
新加坡輪籃勇士 分享生命故事
真貴 貴州茅台1瓶4千萬
白金漢宮相吻 王室婚禮重現
平板熱賣 宏?眲K電展穩軍心
大甲媽入雲林 西螺萬人空巷
賞櫻救經濟 日店家盼台客賞光
樂山交通不便 重障院生遭遺忘
近日若降雨 撐傘穿雨衣防輻
泰紅衫軍集會 紀念衝突週年
蔡英文：台灣應以強韌面對中國
陸公佈美國人權 指控劣跡斑斑
外星人訪地球證據 FBI公布
菅直人公開信 感謝台灣援助
菲輕型飛機墜毀 2死4傷
柬盼印尼協助解決泰柬邊界爭議
菅直人致謝 府：珍惜台日友情
阿敏再扮關鍵殺手 台啤聽牌
英報竊聽 王室也遭殃
脫逃鱷魚逛大街 消防員逮回
歐巴馬簽署暫支法案 政府續轉
台灣國道戰機起降演習 12日凌晨登場
大法官提名 府盼聚焦全盤表現
石原4度當選 日本首都首長
真狠 甘肅平涼牛奶證實遭下毒
強震滿月 東電社長赴福島謝罪
美指人權紀錄差 中國還擊
監督紅十字 江宜樺：考慮修法
府法辦遺失公文案 前AIT主席等致函馬「關切」
李鴻源立院處女秀 弟質詢兄
李敖暨大演講 陸媒批：帶著偽善面具說話言不由衷
紅十字會：餘款擬一次給日
大陸福建省長換人
福島又地震 已發布海嘯警報
Kworld PC品牌喇叭 首度曝光
「可樂旅遊」首創線上旅遊購物車 免費機票週週抽
摩托羅拉新「明」系列 經典再現 中華電信獨家上市
國光出走？馬國與大陸都招手
元大寶來閃婚 外資趁機倒貨
白樂崎投書 台灣府、黨嚴厲反駁
鴻海3月營收重登2千億 Q1累計5540億
石原慎太郎：寧窮東京壯大日本
日統一地方選舉 執政黨敗選
聯國法軍動武 襲象國巴波武力
冰島拒還款 英荷要提告
科技創意活力 台灣國際發光
義品酒大賞 愛台老美奪冠
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驚奇一籮筐 艾哲庸義失錢抱獎
南投地震 規模4.0
愈晚愈涼 北部低溫探14度
建國百年影像展 斯洛伐克亮相
台股開8920點 漲25點
外資匯入 台幣盤初走升
公文微博化 海寧局長網友讚
主計長：明年預算 還缺幾千億
國道明封閉 戰機戰備跑道操演
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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港府限陸婦分娩 私院收費暴漲
幼童性侵修法 立院將開公聽會
烈嶼保生大帝 登陸交流
美官員盼與越貿易 5年增1倍
經長：國光石化台灣優先
藍委：馬宋會越快越好
地方選舉大敗 日相處境趨艱
為帶女兒吃漢堡 男子行竊
台股開高走低 營建漲
畢禮教部訂規則 校長盼感恩
西苑高中霸凌 學生記過輔導
健保未納保 兒少占多數
台灣有愛 癱瘓外勞獲助返鄉
陸首家私人保鏢公司 河南成立
幼童性侵修法惹議 曾勇夫釋疑
金剛山觀光獨占權飛了 南韓怒
韓總理將訪中 出席博鰲論壇
非盟插手調停 格達費願停火
小英第二波CF 訴求非核家園
陳俊秀掃雙安 打擊率破3成
熊光華接高市主委 藍盼聽民意
徵地拆遷惹民怨 陸加速修法
福島縣長 再賞東電社長閉門羹
礦井下避難 山西試驗成功
成績決定座位 學生憤而轉學
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議員：高雄人口廿年恐少16萬
政務官禁持綠卡修法 藍綠互批
博鰲論壇 錢復伉儷同行
配合演習 中山高麻豆段管制
核災滿月風險降 菅直人感恩
北京民宅氣爆 1死1傷
經長：今年平均油價110美元
外資匯入 新台幣午升4.6分
以母為名 女大生寫書當禮物
總統：台灣能扮人道提供者角色
北市Q1店面價夯 成交量跌
有賣點 台灣車打開越南市場
憂鬱便秘 老年易得帕金森氏症
地層下陷 李鴻源：總合治水
環署：國光石化審查時間未定
囤爆竹釀災 過失致死判刑
元大寶來證合併 股價兩樣情
台灣書院 萬事俱備就待掛牌
東電社長致歉 福島縣民怒嗆
感念祖先 越雄王節活動多
藍委：紅十字會是政治鬥爭祭品
客運砂石車對撞 8人輕重傷
台股收盤跌14.27點
增進邦誼 巴拿馬國會議員訪華
幼托整合 托兒所將可照換照
命理師強吻女弟子 判賠35萬
4月台指期跌9點
綠營：政務三法喊卡 選舉考量
日氣仙沼市 井水驗出砷元素
台股開平高 收跌14.27點
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博鰲金磚會議撞期 錢胡會沒了
舢舨暗夜運私菸 海巡逮3人
台中縣市差異 自治法規設緩衝
大甲媽抵新港 今晚安座奉天宮
二殯冰庫小 議員憂卡到遺體
台股開高走低 跌14.27點
紅十字會：募款都受監督
4月電子金融期雙跌
看好高雄 日IC資材大廠進駐
李鴻源：國光不宜設地盤下陷處
日本首相在陸報章刊登謝函
議員：北市考察出遊 郝拿第一
三大法人買超台股30億元
陸衛生部：沒陰滋病 別怕
陸：日核廢水對近海無影響
避瘦肉精 德要訪陸球員禁豬肉
打擊洗錢 台柬簽備忘錄
世博台灣館開工 竹市再造風華
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撫慰災區日生 嘉縣議會邀長住
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3月出口逾272億美元 新高
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查綠佚失公文 府籲勿妄加干涉
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音緣際會 機械博士成作曲家
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原鄉災民盼耕種 屏縣供地
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聯結車擾人 引道設隔音牆
3年訪談 賈伯斯傳記明年出版
高市福誠國小 躲避球隊爭光
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震壞了 3月對日出口負成長
福島再強震 核電廠未現異狀
外資上周買超471.29億元
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報(更正)
至2015 蘋果稱霸平板電腦
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雲彰減半抽地下水 保高鐵安全
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學者：干預越小 陸通膨才有救
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林紀妏殺翻電信禁區 季軍聽牌
註冊喬丹23商標 耐克敗訴
是否禁放天燈 北市議會暫擱置
新北市地震 規模3.4
禽流感H7病毒 台通報OIE
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一行禪師 12日愛河畔弘法
法禁戴宗教面紗 人權團體嗆聲
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日震衝擊發酵中 考驗Q2出口
黃騰浩經紀人疑侵占 檢不起訴
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美百歲人瑞法官 聽審不輟
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對決劉君儀 鄭慧芸率國泰聽牌
紅十字會改口 5/10日捐款全部匯出
綠委：南山經營層挾持業務單位 護航潤成
對外捐款問題多 監院曾糾正
議員：北市考察出遊 郝拿第一
建商「灌虛坪」 當心重罰！
當科學遇上自然 天知道誰是最後贏家？
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福島核災達最嚴重國際標準
王室婚熱 倫敦飯店搶人氣
戰機國道操演 軍事迷揪團圍觀
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日專家：需防規模8餘震來襲
媽祖之光晚會 放送竹市世博台灣館魅力
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
連戰母親不適 急送台大醫院
日本7.0餘震 至少3死3傷
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白俄地鐵爆炸7死 疑恐怖攻擊
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定義爭議 環境難民待援
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中東多金男 破億標車牌
日本關東地區6.3強震
先進經濟體今年成長偏低
北部東部稍涼 中南部暖洋洋
高雄宜蘭3震 震度1至3級
開走海巡偵防車 游男落網
台股開8827點 跌52點
大甲媽祝壽大典 信徒持香跪叩
IMF：世界經濟以雙速復甦
經濟復甦最旺 美11城上榜
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欲斬婚外情 男糾纏殺女網友
母親身體不適 連戰夫婦急返台
判定未滿15歲腦死 日本首例
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馬總統：將心比心 推無障礙
花名遠播 台加合拓花卉市場
指考報名 吹冷氣自己選
康寧日本LCD玻璃廠維持產量
台股開低走低 觀光獨強
主計處：垃圾回收率近5成
野蠻漁捕 長江5生物難逃厄運
鴻海6月進高軟 加工區：還沒
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郝龍斌：台北領航 再創新局
上海整頓租屋 租金隔間都要管
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吳揆：輕稅簡政 賺多稅繳多
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國道走山國賠 最高破千萬元
羅淑蕾：4人民調是排羅民調
嘉義禽流感病毒 初判源自候鳥
總統：台製電腦助友邦資訊化
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走山無人為疏失 綠促監院再查
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胡志強：5都平均分配政府機關
抽菸被照射 男毆人判刑
賑災捐款 外交部擬直接給日本
陳俊秀二壘打 送回致勝分
國道走山 藍委認交部應賠償
自備盥洗用品 綠色旅館有優惠
劉銘傳魂歸故里 遺骨回安徽
曾雅妮續當球后 穩居博蒂王
人民幣升值步伐 IMF嫌慢
侵占公司百萬 店員遭訴
接高市主委 熊光華：最大挑戰
重度肢障夫妻 盼無礙走遍全台
原鄉兒體驗地震 保健從小扎根
築夢講座開跑 總統青年面對面
大S重返微博 奪回發言權
漸凍人蕭建華 生命故事演講
文化教材列必選 副總統相挺
外資匯出 台幣午貶1.37角
立委質疑中選會無效票認定標準
總統：與大學生互動 自然就好
拍打拉筋 衛生局：持續查證
連戰夫婦急返台 直奔醫院探母
韓女優片酬 高賢廷最高
有潛在危險 深圳驅逐8萬人
社區藥師動起來 共同防治愛滋
山水桂林 千人圍困800遊客
日月潭纜車斷電 遊客短暫受困
批大學生沒禮貌 藍委緩頰
浪跡逾百年 珍貴標本歸故里
新北立法嚴查 特定行業挫咧等
台股收8732點 跌147點
外交部籲外國人士尊重台灣法治
鮮享在地 愛用寶島好食材金句
出言辱郭冠英 男遭訴
日本東北又震 規模6.3
西桌公開賽 陳建安奪男單亞
台股開低走低 跌147點
綠：加薪拚大選 反對到底
4月台指期跌154點
奢侈稅 立院最快15日三讀
汽車零配件展登場 規模再擴增
快速上下車 橘2線雙機多卡通
蘇貞昌：老人照護社區化
4月電子金融齊跌
勇士2連敗 林書豪手感差
營養餐硬來 學生寧挨餓
手指卡椅縫 消防鐵鋸救童
蜂仔高峰期 高市果樹生物防治
福島等級7 居民擔心受歧視
華恆明遠赴帛琉 振興失傳陶藝
不倒蘆葦 蕭建華永不放棄
英特爾傳攜手中興 跨足手機
樹醫妙手回春 癌末老梅重生
西門町鬼出沒 學子展創意
日再震 台股跌破季線
惠譽：台灣銀行業評等展望穩定
AIT：牛肉解決才談TIFA
檳榔防制 成醫建立資源平台
保全工時過長 北市擬限縮
桃園專勤隊 16外勞逃逸
福島連環震 核電廠無異狀
三大法人賣超台股63億元
嘉中設科學班 招收男女30人
簡訊鈴聲創作 台哥大獎百萬
保高鐵 彰化協調封閉深水井
1人之鄰坐享福利 高市將整併
偏僻山區襲胸搶包 狼騎士落網
明星棒球賽 5/14雲林開打
醫院勞檢 違反7休1最多
美墨肅毒 遺禍中美洲
精靈回饋公演 喜羊羊到板橋
撞死拾荒婦逃逸 男子落網
衛生所護士涉侵占 調查站約談
立委提案 室內公共場所全禁菸
全中運聖火 傳抵金門
課台塑外銷稅？李志村不評論
偽健食業者反駁 檢：查到底
勵馨募集物資 助家暴婦幼
監所會客遭擄 女平安返家
連4天超商偷酒 男子被逮
高雄戒治所 替代役服務績優
反對霸凌法辦 民團向教部陳情
ECFA效應 機械出口俏
新台幣兌美元貶1.2角
特定區設旅館 高鐵樂觀其成
陳銘章不善後 阿中擬公開照片
惠譽：房市降溫 正面看待
阿中不選民代 心情自比連勝文
躲漁網 淡水渡輪困沙丘1小時
中二高車禍 1死3傷
連戰母漸恢復 留院檢查
機場捷運林口站開發簽約
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
智財人員認證考試7月舉行
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
追思肌萎英雄 昔日師生啜泣
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國道走山 監院糾正交通部
北迴隧道手機不通 乘客抱怨
疑賭輸欠債 男子燒炭亡
小貝湖易淹 水公司允助防洪
陸客天價購香港豪宅 亞洲最貴
偽藥倍增 女愛減肥男愛壯陽
北北基聯測 逾7萬人報名
客運車禍婦失智 判賠千萬
神農獎蕉農種蘆筍 盼重振產業
14屆海博會 47家台商參展
紅十字會：5月赴日談撥款計畫
送愛到日本 金門學子響應
日災款爭議 紅十字會緩大陸行
防災第一 高市禁明火放天燈
犀利人妻將完結 溫昇豪過好天
工時怎麼縮 勞委會明討論
德國麻疹病例增 境外移入居多
陸毒奶案偵破 同行積怨報復
彰縣擴大辦理媽祖信仰文化祭
智財局定位 立委看法不同
兩岸直航 台南邀新人赴台結婚
新兵2太操 劉香慈只想睡覺
許榮洲抗告 15日重開羈押庭
綠初選政見會 公民提問明登場
北上黑鮪報到 成功漁民捕2尾
上海染色饅頭 超市供不應求
緝毒2公斤 苗縣向毒品宣戰
陸生招滿2千人 吳清基有信心
全中運倒數 台中燃戰火
台澳雙重身份 男子大陸重婚
通膨發威 台港澳消費信心俱跌
羅淑蕾反彈 藍：初選務求公平
清華紫荊季 帶民眾探索校園
臉麻嘴歪 不一定是中風
18公分惡瘤 車禍送醫才發現
核危機惡化 日經濟創傷恐加深
博鰲10年 體現包容性發展
洩個資供討債 南市員警遭訴
農產品微量輻射物 南韓：無害
女大生尋寶 訪手工藝一代宗師
日纜停機排除 遊客空中虛驚
垃圾減量有成 邱鏡淳獎勵績優
候鳥遷移季 東沙管理站救傷鳥
荔枝落果 立委促補助果農
陸藝術家籲新華社 別用我的名
賊星該敗 搶2千5分鐘被逮
誘2少年蹺家同居 男子判刑
美牛礙TIFA 外交部續溝通
總統預告 陸客自由行年中實現
球王納達爾 10月來台獻技
物價漲不停 大陸通膨壓力增
吳揆喊話：去年賺錢企業加薪
郵輪來台吸客 船愈換愈大
大汐止經貿區 產值拚破兆
小林部落義賣手工皂 助日賑災
續禁瘦肉精？7月討論
菲2月出口 台為第7大
台大退休職員詐領 重判16年
外資匯出 新台幣收貶1.2角
核輻陰影 日本食品大陸滯銷
美國性紀錄片 赴迪化街取景
金門農會增設施 感謝中央協助
東京迪士尼 15日恢復營業
吳揆：談TIFA 須謹慎
收容所被破牆 16外勞脫逃
完工17年 一壽橋未通車
衛署：禁瘦肉精未違美牛協議
慶建國百年 100尊媽祖環島
陸生來台詢問熱 每天逾百件
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陸客自由行 滬業者盼簡化辦證
台灣第一代游擊手 陳潤波病逝
牆龜裂不補助 民怨軍方演習
可當島主 大陸公佈無人島名冊
登山起口角 情侶受困山區獲救
一行禪師高雄行禪 陳菊參與
星媒：孫燕姿傳已秘婚
檢舉髒亂 上傳照片有獎拿
監委：國道走山 嚴重人為疏失
開鐵馬課 期末考騎到小琉球
企業座談 台塑籲調整環保規範
陳立恆私房菜 王治平說讚
國巨：股東自行評估是否應賣
首家海外房產業申請第一上市
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數位投資亮麗 第1季逾70億
陸星陳寶國 獻上處女影迷會
留洋熱 大陸留學生逾127萬
台南環團勝利 永揚環評將撤銷
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演藝圈染毒 檢將傳大炳鄭進一
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兄弟新洋投 菲力普救急
瘦肉精爭議 經部：已盡力溝通
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談青年未來 小英勉跨領域學習
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新生高架案 監院查無行政違失
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大樂透開獎
紅十字會：資產增不符事實
枝野讚福島水果 扶桑花女孩樂
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溫家寶致電日相 關切核污水
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菲投資亮麗 預期全球經濟佳
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學童愛挑食 膳食纖維吃太少
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竊嫌戴銬脫逃 警北檢門前丟人
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美加輸台牛豬肉 驗出瘦肉精
油價阻加薪 吳揆：國內油價低
G20集會恐點名失衡國
黑人學生少？ 牛津大學：不對
市府伸援 蘆洲5歲童獲戶籍
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招陸生限沿海6省市 學者質疑
法面紗禁令 警嘆執行難
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國道早年規範 難擋地下水衝擊
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美2月貿易逆差縮小 進口下滑
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不怕打壓 北京守望教會將聚會
白介宇：元寶併 符白文正理念
元寶併 顏慶章林孝達主動說明
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老油桐畢業 變身裝置藝術
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今彩539頭獎 1注中獎
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竊嫌戴銬逃 警追捕跌跤
登陸取代SHE？女神團體否認
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國泰直落2 重返WSBL后座
奪冠後退休 錢薇娟：很滿足了
恰恰休兵 兄弟找到贏球方式
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主計長：軍公教調薪非政策買票
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陸工程師竊福特機密 判重刑
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內政部：併選就緩推不在籍投票
衛署：非美牛議題第一線機關
功在尼國 國會贈勛吳進木
陸客自由行加速 航空股高飛
公務員擬加薪 經長籲企業跟進
台加專家滑大研討奈米科技
英特爾新處理器 攻平板小筆電
疑涉炒股 英格爾董座百萬交保
迎接大運會 深莞驅逐危險人物
強制工作 柯賜海送泰源技訓所
遠航復航 最快今獲航線證書
美刪太空經費 仍關注中國發展
外資買超 陳泰銘：價差交易
吳揆：軍公教調薪 近期明朗
盯電視看核災 男子憂鬱症復發
買盤觀望 台股量縮拉回
台股首季投資報酬-3.22%
納吉：新華社馬國設區域總部
慶建國百年 蒙特婁僑界嘉年華
中小企業：加薪逾半 該政府了
企業獲利多 吳揆籲與員工分享
專家：日震核災 恐入基測考題
國光號撞砂石車 6人輕傷
富士康錢進巴西 鴻海未證實
小隋棠李宓 寧裸體也要反核
意圖性侵檳榔西施 通緝犯落網
醉到不行 等紅燈竟睡著
陳情電話錄音 府：非監控志工
防汛避災 高市設5前進指揮所
5年內 北韓導彈可打到美國
陸客自由行 陸：盼上半年成行
貝里斯華僑憂治安 外交部關切
軍公教調薪不舉債 綠委不信
被指推薦邵燕玲 蘇永欽否認
遠航停飛前機票有效 復航折抵
南市鮮蚵上市 現吃正對時
南韓平均國民所得 破2萬美元
涉炒股 英格爾董座：子虛烏有
反詐騙宣導 夜市嘛也通
北京清大 郭台銘捐45億元
福衛 3號 最精準太空溫度計
布袋戲剪紙 台文化走入美小學
南韓古里核電廠故障 暫停運作
蘇貞昌新CF 強調挺年輕人
救助協會食物包 發放八八弱勢
破壞家庭 小三判賠20萬
疑澆菜跌農塘 男子溺斃
押解途中脫逃 才1天又落網
網路整備度 台灣全球第 6
倪福德3A登板 獲中繼點
護照親辦 AIT：確保真實
國台辦：爭取上半年陸客自由行
兩岸軍事互信 楊毅：避兵戎
陳寶郎：國光環評不宜久拖
核安監督 立委疑組改後欠獨立
生活壓力沉重 卵巢易早衰
房東偷租房 星國政府鐵腕沒收
新台幣匯率午升3.7分
經濟師：陸本月上調存準率
遠離肝癌 避免菸酒與熬夜
油飆漲補助難戒 亞洲赤字惡化
騙網友彩券中獎 獲利4千萬
去年大賺 聯電調薪約 1倍
國台辦：積極考慮兩岸協商核安
提升核安基準 經部:不計代價
持刀性侵女友 判賠70萬
陳菊登陸 陸有前提
調薪否 面板廠：看市況決定
法學耆宿凋零 丘宏達享年75
立院若點頭 吳揆：7月加薪
不當售瓦斯防震器 罰400萬
楊毅：願協助國片登陸
拍打宣稱療效 衛生署要罰
併選不修法 中選會內政部同調
性侵案國賠 雲縣府：不迴避
碩禾：賺得多 員工獎金一定多
竹縣立委選舉 藍籲團結
收賄案 郭瑤琪更一審改判8年
工總：加薪與否由企業衡量
台灣每6.5分鐘 1人罹癌
台股收盤漲47.61點
陸生赴台就讀 陸設中心服務
國土建物體型 越3長現民情
4月台指期漲100點
熊傷困水壩難救 美警人道射殺
詐八八水災慰問金 女子遭判刑
4月電子金融雙漲
台股振盪 收漲47.61點
台中國際旅展 遊日便宜2成
陸：赴台採購面板55億美元
庇護工場租金 北市議員籲減免
兩岸掃蕩詐騙集團 逮23人
北科大震害評估 縮短救援時間
少子化衝擊 國光商工8月熄燈
國道走山 交通部續究責
立委初選民調方式 藍擬兼用
美牛爭議 外長盼勿釀貿易糾紛
慰問震災 王金平20日赴東京
商利阿情勢 北約外長柏林會
南市援日善款 賴清德將親送
愛神來了情書比賽 男主角勝出
員林鎮長吳宗憲收回扣 遭彈劾
溺死前有輕生念頭 保險仍判賠
台中同心演習 戰災搶救演練
中科首季 出超266.73億
量縮小漲 個股表現
美牛瘦肉精 經長：持續溝通
台南嘉義蚊子機場 糾正交通部
美牛傷外交 立委籲跨部會處理
校園停電斷炊 逮獲電纜盜賊
馬總統悼丘宏達 書生報國典範
今年侵粵颱風 5到7個
瘦肉精國際若訂標 衛署將研議
網路謠言多 綠總統初選籲團結
巴士公司欠費 北市：扣補助款
奢侈稅 北市房屋買賣減2成
名有香港愛台中 遊香江折5百
整合資源 南市成立招商中心
三大法人賣超台股16億元
酒駕撞高鐵引道護欄 1女死亡
白樂崎等投書 外交部逐一溝通
奢侈稅提早上路 吳揆：肯定
高市土增稅增 業者悲觀第2季
未分配盈餘增稅 企業反彈
郭瑤琪收賄案 更審逆轉判有罪
綠議員：北市公營住宅灌水
鼓勵大眾運輸 台中推免費公車
上海與金磚國 海上新絲路
80年老木桌 見證成大歷史
全盲生吹長笛 腦海建構五線譜
胡志強：不讓勒令停業成具文
金磚5國齊聚 要當經濟起搏器
江宜樺：紅十字會法只修不廢
國光石化案 21日開專案環評
找水源落山谷 原住民受傷獲救
加薪 工商團體：企業決定
屏北鐵路高架化將如期完工
電子工廠氣爆 7人受傷
台閩貿易額 首季年增逾11%
假購物搶金飾 警方循線逮1嫌
新台幣兌美元升2.3分
國光環評日 環團動員北上監督
花博紅火蟻剋星 偵測犬歸建
雲門舞集2 中市巡演
台贈陸鹿羊 5月中威海見客
閱讀零差距 電子書贈偏鄉學童
加薪好兆頭 Q1稅收比去年多
男酒後屢要求送醫 消防隊困擾
李婉鈺豪宅 法拍3636萬元
掃到火車風 婦跌倒內出血
ECFA發酵 台貿易評比第 9
兩岸核安通報 先談再說
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
瞄一眼不爽 前後任房客互砍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
平板風潮 3月面板增近6成
楊志良再爆料 署醫弊案多
黑人甜言蜜語 范范：別再肉麻
馬國量身訂做 就是要國光石化
洩性侵個資案 雲縣請專家鑑定
鯨豚擱淺彌陀海灘 解剖查死因
加薪有望 公務員協會：很高興
紅十字會：不需改名不涉政治
微軟新版CRM 增行動功能
總統：陸生來台有助兩岸和平
台農84號抗稻熱 農民搶先種
庇護工場推母親節禮品 愛心讚
招陸生 教育部：初期務實漸進
核能怕怕 德國青睞風力發電
大陸網民 網上最多言
電話詢問多 紅會虛心接受意見
幼托整合 最快明年元旦上路
防地層下陷 雲林調整產業節水
吳揆籲加薪 雙A：每年都會調
築巢夢碎 低收入戶國宅遭法拍
胃食道逆流不治療 恐招併發症
微博辦公爆紅 專家：思想先進
中石化小港廠火警 初步無傷亡
電子工廠實驗室疑氣爆 7傷
接連押解脫逃 執法單位莫輕忽
精闢析爭議 丘宏達國際法權威
符合假釋條件 劉泰英出獄
手機費糾紛 消保會出面討公道
屏縣府污名陣頭 公開道歉
梧棲魚群大量暴斃 環保局查辦
氣候兩極化 中南部恐缺水
博鰲論壇：亞洲經濟加速一體化
徵反毒作品 最高獎金10萬
女子疑跳河 漂流2公里
屋遭法拍 李婉鈺不置評
區間震盪 台幣收升2.3分
3D電視不閃爍 久看不暈眩
景氣好 第1季稅收11年新高
大腸癌子宮體癌 胖子易罹患
大法官咨文送立院 綠反對
花博倒數 勿買來路不明促銷票
詐萬元差旅費 彈劾模範公務員
生夠了 貓熊改採計劃生育
啤酒車撞拖車 國道岡山酒味濃
吳揆：軍公教調薪與否下週決定
監守自盜 銀行判賠3百餘萬
中石化小港廠失火 原料外洩
僑生連丟手機相機 警助尋回
府：邵燕玲在審薦9人名單內
黃騰輝巴黎展 讓法國很玫瑰
伊東豊雄勘大都會 設計微調
唐山站將改建 未來華北第3大
台達電40週年 辦科學舞台劇
性侵犯將出獄 台中警加強監控
降雨兩極化 及早檢討水利政策
加薪 企業紛紛響應
陸生設限 教部：戶籍問題
金門拚觀光 招攬麥當勞肯德基
博弈草案 金門15日說明會
日代表函王金平 感謝台灣賑災
瘖啞男討債縱火 求刑8年
寶寶愛握拳 腦損傷作怪
遠航復航 民航局緊盯航機財務
葛斯范桑新作 坎城影展首映
黨工調薪無望 藍盼共體時艱
科技新貴平民化 早退夢碎
高榮：1成乳癌病患是美髮師
中石化火警 居民跳腳
屏北機場軍用 王進士反對
南港生技園區案 郝：尊重環評
藍總統提名審核 金溥聰參與
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金管會：MBO資訊須透明
冰島陰莖博物館 盼到真陽物
夏日練習曲 陳綺貞新歌壓軸
單一刀口腹腔鏡 愛美女性青睞
終於露面 東電社長道歉
醉男被妻懷疑外遇 自轟亡
饅頭染色 上海吊照抓人
不再做小三 林韋伶交友謹慎
賴瑟珍上央視 大談台灣遊品質
不只馬國 國光：約旦也有意
蕭宏慈違醫療法 衛生局罰5萬
丘宏達學者典範 沈呂巡憶恩師
電信業調薪 遠傳4月起調3%
李得陽指遭刑求 被害家屬反駁
捷運沿線限建 高市勒令停工
調薪啥稀罕 遠雄：年年有
中市烈美堂 將提列市定古蹟
遞延效果 3月土增稅次高
日本沒餘震 專家說再等10年
遠雄建設仍按計畫購地
陸通膨蠢動 商會：不串連漲價
紅會賑日募18億 專款專用
達悟族造大船 飛魚文化入台海
花大錢買酒 大陸中石化遭圍攻
來台採購面板增 反映陸市成長
苗栗市場火警 燒毀木造屋
國光石化 吳揆：尊重環評
經建會：公共建設預算缺口未定
奇美電擬現增或發存託憑證
立院初審 呼吸治療病歷存7年
總統副手人選 吳揆不評論
溫家寶：穩健貨幣 穩定物價
長髮伴十年 陳意涵為戲剪髮
法外開恩 逾期女印勞如願留台
大陸12省蔬菜驗出放射物
新北市府AIT合辦音樂會
劉憶如：加薪資訊可公開透明
原為珍打造 培德女病房曝光
公務員加薪 國營事業有望跟進
爭取國光石化 馬網友有異議
體檢署醫弊案 院長高薪將檢討
巴克萊：電子業出口將強勁反彈
宥勝再澄清 不是小三
獨輪環日月潭 身障生夢想騎飛
韓媒：SK物色台灣職棒左投
泰國過新年 潑水3天慶祝
今彩539開獎
建國百年 土銀推菁英信貸專案
保全日逾10小時 要加班費
遠雄三能一雲科技 綠能造鎮
7月起 麻將遊戲改列保護級
簡沛恩怕水果 演水果商女兒
婚前緊張爆瘦 英準王妃改戒圍
金磚元首到齊 胡錦濤連見3人
中石化又傳事故 小港廠火警
陽岱鋼吞2K 日本火腿2連敗
埃及情勢趨穩 橙色旅遊警示
國道客運漲 統聯先行國光跟進
陸異議人士朱虞夫杭州被抓
生打架師看戲 復興商工否認
武裝利國反抗軍 歐盟歧見未解
博鰲登場 陸媒鼓吹亞洲崛起
八國藝術家 福隆開沙界
惠譽恐降陸長期本幣發行人評等
國光環評不過 拆開投資是備案
藍綠表決大戰 新北總預算過關
北市府：縮短保全工時立場不變
陸學者：金磚國 全球經濟引擎
曼胡會 印中恢復高階國防交流
爭取國光石化 慕克里茲有來頭
富士康：正分析巴西投資環境
相撲力士募款 銀座遊客樂捐
今彩539頭獎摃龜
蔡英文：發展在地經濟平衡差距
獅5轟 打扁牛
德國驅逐5名利比亞外交人員
大陸高層：住房問題影響全局
IMF稱美缺可靠策略穩定債務
東京輻射量 恢復平常值
達欣險勝台啤 保一線生機
寶鹼等操縱價格 罰3億歐元
未如願封王 楊敬敏自責
許信良：社福第一國防外交次之
牛投連環爆 內野手登板
國民黨：蘇蔡論述矛盾危險
金磚友國促中國多進口增值商品
蕭宏慈是否須離境 移民署討論
印度媒體稱 2015年GDP將超越中國
中國首批「無人島」徵島主 願者上鉤 !
蘇蔡許13日政見發表 公民提問登場
大法官提名 咨文送達立院
符合假釋條件 劉泰英出獄
更審判有罪 郭瑤琪要上訴
黨內傳藍助民調 蘇貞昌開砲
金管會繼續 分批與本國銀行董事長喝咖啡
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美國擔心 中國航母即將試航
OTOP設計大賞月底截止 百萬獎金等你拿！
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國軍反空降演練 女傘兵首參演
國道走山案 政院批准國賠
夫人受訪：白樂崎身體無恙
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海軍失蹤士官 花瓶嶼尋獲遺體
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4/16林務局「越野『森』命力～定向運動比賽」熱鬧登場
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白俄爆炸案 總統牽拖反對派
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
富士康投資計畫 巴西業界保留
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美副助卿：無意防堵中國崛起
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通膨疑慮升高 金漲銅跌
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聯準會：美經濟溫和復甦
歐巴馬擬大減赤字 12年4兆
壓力緊繃 麗塔瓊絲入院治療
美對台軍售 不受大陸影響
美股收紅 道瓊小漲0.06%
奇幻影展傳統 不唱歌就搗蛋
好天氣連3天 17日全台有雨
金磚5國合體 實力超歐趕美
全球PC出貨減 宏?皏咱e老3
台股開8788點 漲8點
星首季成長加速 緊縮政策尾隨
大慶化工廠爆炸 至少9死
NBA 7月恐又封館
規模8震 專家料月內襲日
遠航復航促銷 北金票價92折
貢獻卓越 廖世傑獲薩國贈勳
新台幣匯率盤初升4.7分
漢光兩棲演練 M60A3搶灘
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
運產條例草案 體委會盼明三讀
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
國光石化健康成本 算法差很大
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
量縮 水泥一枝獨秀
台鐵超商取票 年底據點增近萬
中石化小港廠火災 損失3百萬
金磚領導人會晤 聚焦經濟金融
博鰲論壇：亞洲醫旅市場具潛力
電視面板下月看漲
勞動節假期 台鐵加開120班
交部：國道客運僅優惠價縮水
艾里斯：林書豪下季成第1替補
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經長:加薪潮有升溫跡象
網路兒童色情增 社群網淪工具
台美合作 研發乳癌診斷新技術
罵裁判傷同志 小飛俠遭重罰
低碳遊綠島 1天完成環島夢想
民間團體：總統應重提大法官
省電大作戰 索尼擬大放暑假
北韓扣美公民 大玩人質外交
電信詐欺跨兩岸 父子檔涉案
中央社新書 帶讀者發現好新聞
吳揆：軍公教調薪案尚未確定
搭高鐵 弱勢童圓夢
數字科技不公平競爭 罰40萬
網路整備 專家：星可學台
金磚5國峰會 影響全球大
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金磚國：價格震盪過劇威脅復甦
防範再性侵 出獄直送警局
住家漏水 大樓管委會判賠
玉樹強震1週年 青海各地悼念
強震後 日擬釋出面板整機代工
孫燕姿婚事 星媒追追追
權益虛擬 網路餐券6成沒履保
國道走山 吳揆：下週提懲處
吳揆：明年財政非常困難
所長茶葉蛋補營養 警挽袖捐血
活化台南機場 擬飛兩岸包機
胡錦濤：歡迎分享大陸發展機遇
台股強 台幣午盤升破29元
大陸彩電市場 仰賴台面板
交部：大眾運輸補貼方案備妥
機車暨電動車展 改裝車有看頭
聯準會：美經濟活動廣泛改善
提升運將外語能力 會話班開課
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網路餐券不標履保 將處罰款
外交部：歡迎無瘦肉精美牛進口
股王宏達電 再戰1200
八德國中霸凌案 監院糾正
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9萬童裝鍊飾含鉛 美下令回收
綠電聯盟發聲 要綠能選擇權
經濟部：6月前穩定供水
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美學者：ECFA提高台GDP
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可憐幹筆哥 捷克募筆送總統
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報告揭密 高盛涉軋空房貸商品
誤導國會涉偽證 高盛麻煩大了
藍委提案 遇天災槍擊暫停大選
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台股收盤漲22.53點
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連投2保送 郭泓志控球失準
4月台指期跌8點
台股整理 收漲22.53點
電子竄出 站回8800點
林書豪12分 籃板助攻創新高
IMF：日恐需加碼貨幣寬鬆
金磚峰會明年移師印度舉行
光碟北市買貴了 康軒：退價差
報告：信評機構屈服 助長危機
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酷炫升級 微軟手機軟體大躍進
防追蹤 蘋果新瀏覽器隱私加分
陳致中：扁看好小英選總統
維安頭痛 金正恩訪陸或改搭機
4月電子金融小跌
吳揆：減負債再調薪要等數十年
代理鮑魚糾紛 吳思材不起訴
民團：長照評估應納心智項目
藍色商機夯 高市遊港輪將啟航
經長：台灣要進入節水型社會
日相令禁住 居民受「菅」熬
客運業者疑詐補助款 檢調搜索
探究黑洞 中研院擬建三角陣列
前參事升遷 國安局：無涉賣官
越中軍事合作 焦點南沙問題
扁：總統談問題不代表法定職權
北市府：不要買來路不明花博票
私有地埋廢棄物 環保局開罰
漠視靠行遊覽車安全 監院糾正
蘇貞昌：集合力量打造幸福國家
大甲媽墊轎金 回鑾日限量發送
經濟陰霾下 G7和G20登場
兩岸和 駐美官員：台仍需自衛
展資科巧實力 邀友邦官員來台
三大法人賣超台股3.7億元
企業重建總會盼立大陸分會
防空洞變蝙蝠洞 觀光復育兩難
教部：未調薪前 學費仍凍漲
成德市場整修 議員批狀況不良
胡錦濤：加強金磚國家夥伴關係
劉泰英士檢報到 感謝各界關心
核電廠十公里圈 首次搜尋遺體
吳揆促取締偽劣藥 保民眾健康
向肥胖說不 嘉縣辦減重大賽
立院初審 阻擋救護車吊照3月
安寧共照試辦 照顧重症末期
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地下水汙染 中市劃設管制區
科技美學創意首獎 獲百萬合約
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疑操演間落海 尋獲士官遺體
123守則 緩解類風濕關節炎
台南鄭成功文化節 李沃士受邀
蕭宏慈無工作證 勞工局罰3萬
日發現羊搔症 類似狂牛症
屯區藝文中心 喜羊羊迎藝術季
移民署電子報 解碼台灣文化
全球政經挑戰 金磚5國磋商
候佩岑赴峇里島 17日完婚
星雲講行善 替陳光標叫屈
中石化小港廠事故區 勒令停工
水田部落蒼蠅肆虐 鄉民求助
巴拿馬運河拓寬 完成20%
蘇促黨團結 勿自己先殺到流血
政務三法 試院盼儘速三讀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
奢侈稅延燒 租轉售案增6成
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
總統：積極因應複合式災害
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
遠東加薪 徐旭東：軍公教該加
導遊口試變革 考生自抽考題
窮人早餐會 勞團：不去大拜拜
魚群又暴斃 漁民直指中科釀禍
專利積案逾15萬 4年內清光
華隆拆舊廠石棉瓦 住戶憂污染
OTOP大賞 月底截止收件
否認吸毒創作 鄭進一寫反毒歌
鴨子船車禍 旅客虛驚續遊愛河
健保資源錯置 監委盼改革
唯一支持說法 小英陣營再澄清
竊賊偷香油錢 警民合力逮捕
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桃竹警方聯手 破獲竊電纜集團
親陸港媒：艾未未交代問題
大大：如蕭宏慈違法 取消講座
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酒駕第1名 4次被判15個月
毒品偽裝奶茶包 專賣青少年
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遭控誹謗 朱學恆等獲不起訴
清大百年 校友肯定通識教育
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警查交通違規 破販毒案
同心演習 宜蘭演練城鎮戰
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總統訪李安片場 感謝讓台露臉
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立委：軍公教調薪勿齊頭式
孫燕姿父談婚事 開心也不捨
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陸黑心芝麻 泡水變墨汁
中研院治非洲香蕉病 國際矚目
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胡錦濤：日本必戰勝災難
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尼加拉瓜遇地震 防海嘯
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停核電 備用容量只剩2%
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維基：中國控美國藉口軍售台灣
環團串聯4/30反核遊行
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蘇：施籲蔡公布性傾向 很不好
美航管員頻打瞌睡 主管辭職
韓國會審查 韓歐FTA未過
英語學程評鑑 擬下半年上路
拉票 歐巴馬批評敵人檢討自己
陳致中：小英理念接近一邊一國
陸3月CPI增幅 32月新高
博鰲錢胡合影 簡短交談
談小英性向 許信良：不以為然
總統：炒房恐怖 應捍居住正義
打瞌睡困貨櫃 撐9天僅脫水
台中國際旅展 民眾搶翻天
機捷V型橋將完工 優美新地標
業者盼奢侈稅快實施 房市快穩
日核電災戶 預支補償金百萬
宏達電市值今破兆
區間盤整 台幣午盤升1分
布國總統侍衛帶頭亂 開槍抗議
奢侈稅上路 營建股上漲
台外籍船遭控 漁署難插手
施：要蔡大方表態性向怎算壓迫
林務局精選百條步道 任你行
陸漁工棄船逃 海巡署救起6人
胡錦濤：亞洲政經問題多
立院三讀 奢侈稅最快6月上路
假扮書記官詐騙 少年遭逮
奢侈稅 吳揆：最快6月上路
奢侈稅三讀 總統欣慰
二代數位學生證 可關付費功能
胡錦濤：未來5年 擴大內需
南風吹 台南候鳥交替邁高峰
電腦壞錢不來 澳銀客戶跳腳
RIM平板遭唱衰 執行長駁斥
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工人疑失足 墜10樓亡
郭泓志控球出問題 道奇擔憂
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社口媽朴子謁祖進香 百年不輟
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台股振盪 收跌84.61點
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接管性侵犯 雄檢建構無縫機制
奢侈稅失選票 吳揆：謝謝指教
阿里山花季 公車乘客成長9成
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知名甜不辣店長 受訪挨告
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陳俊秀穩定 連4場安打
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日參院通過決議 感謝國際援助
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局氣象報告(更正)
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