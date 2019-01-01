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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
日核電廠4天3爆 急撤員工
美官員：日本因應核災能力強
寒流到 低溫下探9度
酷酷嫂伴孩童跳舞 贈書奧克蘭
歐巴馬將訪里約 貧民窟演講
建國百年影像 聖保羅看得到
台股開8500點 跌19點
林書豪樂打NBA 勝哈佛學歷
山本耀司時尚精華亮麗登英
阿拉伯聯盟擔憂利比亞動亂
紐約車禍 老華裔甘為賭場跑客
專機由日返港 千人未染輻射
台股跌 新台幣盤初走貶
日本掀海嘯 夏威夷遭波及
夜店大火 都發局長請辭獲准
優人奧克蘭 聽海之心悟無常
安撫日童 港組織派員
餘震不斷 汽車股跌幅深
日本核災 吳揆：謙卑檢討
日媒：震災罹難人數破3100
全台環境輻射監測值無異常
南京梧桐 熬過屠殺熬不過地鐵
大學甄選個人申請受理報名
921後 公共設施耐震提升
台東便民 分駐所核發良民證
核廠前輻射狂飆 圍阻牆疑受損
日核災 吳揆：專機撤僑機率低
核能危機通報慢 菅直人震怒
救人第一 日本警消救災本色
日震餘波 台股跌300點
援日 陽明運送物資赴日災區
韓星紛紛解囊回餽日本粉絲
詮釋921災民 施易男挑戰大
日政府：輻射超標 危害人體
核電廠爆炸 日相籲民眾冷靜
CBA明星賽 台灣雙星入選
總統為日震災往生者默哀
台客入馬免簽 月底可望實現
陸超日趕美 登全球股市二哥
粵擬放寬生兩胎 赴港生子降溫
市府大火報告：胡志強督導不周
亞洲君主政權 歷史頻道揭露
宮城重災區 趁火打劫40起
助日救災 中國紅會再加碼
房仲：奢侈稅上路 房市盤整
戒菸藥效欠佳 廠商回收
日震災 衝擊全球經濟料有限
台灣索尼：DSC零件供貨無虞
大火究責 胡志強：坦然面對
日股災 雙日跌幅20多年最大
日打造台鐵新車 未受地震波及
台股盤中大跌 金管會密切注意
日強震 小英籲政府檢視核安
日災區防疫 大陸願伸援手
德儀稱日廠震損 波及銷售
大摩調降台股評等至中立
護盤 財長：適時做必要處理
慶建國百年 鳳山園藝所展成果
日限電 豐田產量料減4萬輛
台灣搜救隊前進仙台災區
記憶體現貨價小漲 類股回檔
大摩：台股今年萬點目標不變
印地安泉網賽 莊佳容女雙淘汰
日需求夯 玉米小麥黃豆齊漲
台電評日核安事件 反應慢
吳揆：地震預警經費不會省
總統：核事故必要時壯士斷腕
醫界聯盟募款交日本醫師會救災
助日災民 台師大義賣
大火究責 20多人記過申誡
台股大跌 商總籲政府進場護盤
經濟強震 日股半年來首破9千
瑞銀下修台股目標至9400
總統：核電廠不需停止運作
鼓聲撼人心 馬拉卡利難忘優人
日核廠氫爆燃料棒產物恐外洩
恢復進度 王建民本週進牛棚
總統拚防災 寧可錯不要漏
李明博：應快速援助日災民
北韓攪亂GPS 南韓抗議
大火調查報告 中市府12缺失
日本震災捐輸踴躍 處處同胞愛
日本殷鑑 新北市提前核安演習
性侵女兒辯稱教性知識 父遭訴
許添財加入一邊一國連線
公安不合格 北市要貼警告標示
福島核外洩 上海東海無異常
台股暴跌 台幣午貶1.04角
消息影響暴跌 投信：不宜殺低
未雨綢繆 越南建海嘯警報站
山形茨城紅色警示 旅客可退費
福島核廠4部機組狀態危急
投顧：日震災不致變金融海嘯
房產業：實價課稅 房市健康
高雄港站區招商 專家籲審慎
救複合災害 郝龍斌：異地備援
橡皮擦納入應施檢驗項目
被控包庇走私 前檢座二審無罪
環團學者要求 立即停建核四
火奪9命 胡志強：難過想自殘
日核廠危機更增德人核能憂懼
當球后第5週 曾雅妮積分微降
強震天譴失言 東京都知事道歉
台股大跌 薛琦：反映日強震
專家：日本幅射襲美機率低
原能會：輻射監測數據正常
童子蛋申遺 陸媒：荒謬
台股收8234點 跌285點
大火究責降調 黃崇典坦然接受
人溺己溺 日企業解囊捐款
福島核電廠 上空劃禁航區
朱立倫盼核一二廠儘早退役
銷日農漁產空運減 海運正常
台股開低走低 大跌285點
玉山星空音樂會 聆賞天籟美聲
盜同事身分證 辦卡刷95次
3月台指期跌247點
災情拉警報 NHK增英語播報
總統財產申報 存款增464萬
3月電子金融齊挫
三度空間疏流量 北科大獲獎
微量輻射污染 清水肥皂洗得掉
賑災日本 蔡英文捐20萬
身障男涉販毒落網
府：綠再爆粗口 小英束手無策
花博接力 西安書記赴台
救災302億 日中央政府買單
泰國重新檢視核能發電計畫
治理荒漠 大陸需300年
張宗憲14分 助楊百翰晉8強
潘基文將訪瓜地馬拉
日本限電 台股擴量挫285點
核災疏散 軍方：考量收容交通
核四安全 原能會：嚴格把關
防救災 高市成立專責辦公室
日震股災 學者：短期衝擊信心
繞境炮竹燒屋 信徒判拘役
全國原住民運動會 26日開幕
燻豬肉飄香 一度誤傳火警
菲表歉意 外交部解除菲勞限制
香油錢少 聖王廟辦活動衝人氣
中國國航取消飛東京航班
日震 台灣光碟廠可望受惠轉單
憂輻射危機 大陸撤離僑民
對孫女伸狼爪 祖父判16年
北市無線上網 綠議員：浪費
初考放榜 14博士全槓龜
判斷輻射危機 專家提疏散徵兆
三大法人賣超台股160億元
油價漲 北市公車票價不漲
呂秀蓮：政府應再審視非核家園
西安世園會 爭艷吸睛
花博突破600萬人次
指考報名 吹冷氣可選擇
震後核災 專家：加不會出現
防汛防災 高市擬設簡訊通報
竹科工程師 轉行開麵館
台銀巨塔約翰 獲單週最佳鬥士
陸首批網路入罪者 刑滿獲釋
4機變1機 台師大論文獲獎
台股創近14個月最大跌幅
台灣人道關懷 捐款俄盲人協會
東日本嚴寒 災民7人分1毛毯
不滿遭瞪殺人 街友被訴
為日本祈福 嘉市寺廟捐款賑災
輻射塵影響 東京黃色旅遊警示
蔡英文會大學生 談22k
菲勞解凍 恢復原申請層級
黃志鵬：台越關係將更加緊密
中信金日曝險百億 不需提損
吳揆：研究輔助日震災受創產業
鵬灣跨海大橋 27日啟用
日經東証跌幅創2年多來最大
日震 專家：資金不會撤離亞洲
核電廠危機 日股暴跌逾千點
隧道大廣告 吸引馬國觀光客
徐旭東：台股不用太擔心
假鑽調包 不法獲利數百萬
新台幣兌美元貶5分
海嘯影響 函館扇貝產量減
日震後 中國紅會急尋人
震災 李鴻鈞赴日國會外交喊卡
函館海嘯後 觀光冷重建忙
跨越黃線 女子頭遭電車撞
日職開幕戰 可能延期
法華寺供素食便當 迴向日災民
台客馬國免簽 3周內可定案
日震 大陸救援隊未發現生還者
九二一災戶回饋日本 發起勸募
日災變不至於嚴重影響全球經濟
北市2月房屋交易 月減近5成
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台股大跌 劉憶如：短期影響
日產零件備料足 裕隆：不漲價
核電廠爆炸 大陸憂輻射汙染
恰恰周思齊悠遊卡 19日開賣
日家電貨源吃緊 業者：緩促銷
行動救星 遇災難立即定位
吳揆：總體檢台灣建築物耐震度
滯東京旅客 明全數回台
調查局連破3製毒廠 逮4嫌
兒吸毒不改 父無奈報警
日回台旅客 桃機輻射篩檢
駕照當線索 警破機車搶案
遭設局簽本票 阿兵哥上吊亡
日震衝擊 滬深股指跌幅逾1%
天使手指 陳瑞斌彈奏俄國靈魂
金門尋醫援 衛署願協助
水道改善有成 萬年溪見魚蹤
肺炎病例增 非流感病毒造成
女台灣急電 母日本逃過一劫
日核危機 港股恐慌拋售
台灣服飾品牌團 明上海展出
楊進添函菲特使 宣佈解除制裁
台灣愛心物資 16日到日本
日核電廠廢燃料棒存放池恐沸騰
日核電廠 冷爐停機增至6機
解決農產滯銷 板農購菜作愛心
行動上網時代 應用服務跟著夯
高中職免學費缺口 綠籲解決
法官員指日核災嚴重
教育白皮書 教團憂成白賊書
震災爭議 藍要求道歉綠說不
研究：中國成世界最大生產國
未雨綢繆 宜縣府建議發防災包
撞死送報生 英商遭判2年半
八八水災藝文重建 續推2年
王子變宅男 戴假髮險崩潰
安養院旁製毒 毒梟罔顧人命
日電廠狀況多 又2反應爐發燒
懲處出爐 黃崇典朱蕙蘭去職
藍委踢館遭圍 李應元等人無罪
愛心回饋日本 南投捐1日所得
俗諺喻日輻射 吳揆：比喻不當
台股大跌 台幣收貶5分
日觀光客減少 業者鎖定陸客
車禍3月後 男子昏倒險奪命
黃越綏探扁 表態想選總統
內門觀音遶境 佳餚搶客奇景
王金平勉基金 為投資人賺錢
學者：陸經濟結構 會劇烈變動
九二一災民奏提琴 為日本祈福
天災2度擦身 陳美鳳有驚無險
憶同窗 育達日語生募款賑災
東京市民生活出現慌亂
辛亥革命電視劇 天津拍攝完成
聯發科投資匯頂 跨足觸控
日核外洩 近期不影響上海
港專家質疑福島核電廠隱瞞資料
花博拚八百萬入園 閉幕辦遊行
核輻擴散 東京人怨媒體太炒作
支持庇護工場 北市府辦競賽
南市獲捐輪椅 鼓勵身障者旅遊
日電廠傳佳音 輻射量下降
個股盤中暫停交易最快8月上路
上海赴日遊客 16日全返回
九二一發電機 南投回捐日本
愛心援日 新北市發動募捐
退役軍官竊腳踏車謀生 送辦
高雄赴日交換學生 如期前往
中央氣象局 １週旅遊天氣預報 (更正)
日客震掉1成 飯店寄望轉單客
樹德科大與高捷締盟 產學互利
日本輻射污染 海關加強監測
非法寵物繁殖 北市4月稽查
計程車疑闖紅燈撞貨車 5人傷
中南部防禽流感 應強化圍網
嚴母沈時華 嚇跑女兒男友
北市府外牆布幔鬆脫 已拆除
印尼將爭取日鄰國遊客
洪健益闖貓纜車站 法院不受理
在日台生返台 教育部協助就學
佛光山募衣逾5萬 送日本
海嘯後第5天 兩人奇蹟生還
日震創經濟 劉憶如：短期影響
強震效應 上海日系奶粉漲價
核電廠地質調查 明年完成
藍健菖出任高市經發局長
設虛擬研究室 谷歌實驗新點子
百大建設網路票選 明頒獎
台股跌 金管會喊話：要有信心
龍柏頻遭竊 寺廟鐵鍊護老樹
英國第2支搜救隊赴日本救災
日強震 電子供應鏈餘震不斷
中市防火草案 研商容留人數
日強震自行車夯 廠商補貨難
日核災 台3機場設偵測器
維基解密 日議員痛批核能業
作賊喊抓賊 竊嫌作案先報警
文藻賑災募款 日籍留學生感動
遣送風波 菲特使：已化解
節能減碳 藍拆燈管省電大作戰
網賣陸製避孕藥 男遭罰3萬
心繫家人 田中千繪歸心似箭
美林：台股中長線買點浮現
日強震 長榮航空取消55班次
黑心變壓器 監院糾正台電認錯
高職免學費政策 缺20.4億
投信：台股大跌後 反彈機會高
輻射危機 東京紅色旅遊警示
議員提議台北與倫敦締結姊妹市
日震 大陸網民憶起譚作人
地震輻射搜尋爆增 台灣最關切
成龍章子怡任北京電影形象大使
放任廢鋁渣非法棄置 監院糾正
假球案組頭也賭 聲稱沒賺
外企來台上市 面額不限10元
為日本祈福 F4可望合體賑災
防輻射污染 國軍偵檢車待命
美林：消費金融受惠內需復甦
原能署獲通報 日輻射直入大氣
睡袋捐災區 台灣愛心見溫情
奢侈稅與震災 Q2房市受關注
女流名人謝依旻 勸退母親赴日
日返台 機場提供輻射偵測服務
今彩539開獎
優人紐國獻技 粉絲寫信崇拜
金管會簽証管機構多邊備忘錄
核安風暴 台電頻釋疑爭取支持
日強震海嘯如惡魔 瞬間滅村
大樂透開獎
費爾讚賞優人神鼓 雙十節來台
陸廉價航空 闢澳門航線
泰國也出現反核電廠聲浪
防輻射污染 高港加強海空監測
撥雲見日 日輻射隨風飄離日本
馳援日本 特搜隊16日進岩沼
日強震 長榮取消55航班
吸客 外銀推高利定存
行駛中車門突開 台鐵嚇壞旅客
同袍慘遭核污染 自衛隊抱怨
日強震衝擊 蘋果大於宏達電
陸：各地輻射監測 無異常
政院：住宅運輸部門應積極減碳
梁啟源接中經院董事長
日進口食品 輻射檢測後才准賣
立委臨提 籲建立地震應變小組
清境民宿滿山頭 檢方查不法
台搜救隊抵宮城 將立即救援
日重災區 人道危機加深
緊急避難包 內政部加強宣導
巴林力圖平亂 宣告緊急狀態
日本核災 台人陷碘片迷思
大陸線上遊戲市值逾1千5百億
核危機升高 日銀救市難平恐慌
靜岡發生規模6.0強震
酒吧安檢不合格 內政部將公布
今彩539頭獎2注中獎
日核災引憂 美股開盤重挫
40大陸作家指控百度侵權
日輻射危機 歐股盤中重挫
大樂透頭獎摃龜
法專家：福島核電廠已失控
危機或轉機 震災考驗菅直人
函館夜景失色 震後人潮不再
酗酒毆妻關兒 法院判離婚
台嫌遣陸案落幕 李傳通暫留台
靜岡縣東部強震 無海嘯疑慮
台灣搜救隊抵仙台
美股開盤重挫 日核災引憂
日專家：防範輻射 留在室內
日返台 桃機架設輻射偵檢器
靜岡強震 濱岡核電廠沒事
輻射塵若超標 學校停課
打爆羅伯特 興農痛宰統一
日核安風暴 歐洲考慮壓力測試
美國2月進出口物價攀升
核災引網路恐慌 網友促快逃
反應爐護殼裂 日核災升次高級
近日可能再強震 東北亞風險增
漫畫般的熱血人生：王士豪與彭傑的JUMP路
海嘯天譴說 東京都知事惹爭議
外交部：災區台灣留學生 1人仍失聯
日本賑災 海、空運免費運送
福島核電廠5、6號機也溫度異常
連環爆 福島核電廠結局堪憂
內政部重申：住宅區不得設置酒吧
駐日美軍基地檢測到核洩漏輻射
太極門樹林道館與各界歡喜延續文化教育傳承
德國企業及媒體將人員撤離東京
國民隊：未排除建仔
日震後 德暫時關閉7處核電廠
日輻射塵 17日前暫不影響台灣
原能會網站當機 網民開罵！
中國開始從日本 大規模撤退公民
日本核災 全球保險業剉著等 !
馬：台灣核四不停建
原能會：台灣民眾勿服碘片 以免副作用
觀光出差遇震 9百日人下落不明
永豐美麗華聯名卡 持卡三個月享逾萬元優惠！
鐵路舊式運材平台車變為表演舞台
2011年第1回「日本語能力試驗」（JLPT）報名
希嘉文化號召創意工作者前往澳門進行擺攤之旅
福特Car SPA春季空調系統健檢活動起跑
100年公務人員初等考試 512人金榜題名
「2011年觀光菁英甄選及赴國外訓練計畫」即日受理報名！
外交部新增日本山形及茨城縣為紅色旅遊警示區
原能會公布 福島核電廠最新狀況
美國聯合航空 免費修改日本行程
飛利浦發表癮音設計全方位產品，驚人音效體驗生活更有勁
文物出走校園 數位行動博物館到竹縣
卡哇伊 !卡駱馳童鞋上市
日皇喊話 勉群策群力共同克服困難
淡水河邊景觀餐廳 周董名人愛報到
「六福生活美學聯名卡」全新上市 新卡首刷享5,500元六福消費券
靜岡6.4地震 日民眾不安
東京陷輻射恐慌 民眾紛逃離
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
專家：福島核災可能如車諾比爾
雪隧火燒車 2人及時逃生
強震後 美日外長商討救災後續
雪隧火燒車 2人及時逃生
防燃料棒暴露 日下令為池加水
美聯準會續維持超低利率
美軍：前緣部署迅速因應日災
日福島核電廠又發生火災
日核災 歐股重挫
日震發酵 金價跌
日強震 恐影響巴西鐵礦出口
日本天災影響巴西金融市場
日震衝擊需求 油價大跌
穆迪調降葡萄牙長期債券評等
美核管會：日本核災管制得宜
日核災失控 歐盟稱大災變
下半年起 歐盟核電廠全面測試
蘋果延後iPad 2在日上市
日：福島電廠火勢已控制
官員：英核電廠安全無虞
眾院再延暫支法案 白宮籲合作
福島第一核能廠火燄已消失
寒流發威 淡水10.4度
台股開8366點 漲132點
人氣兄弟象 力拚連霸路
日：燃料棒恐有70%受損
日輻射危機 3天內不影響台灣
輻射蔓延 加州闢專線穩民心
核災引爆股災 恐慌指數破表
日災重創票房 廠商暫推災難片
史上首次 興農全本土陣容開季
陳鏞基回歸 中職盼拉抬人氣
海嘯預警短 海巡研商應變機制
新台幣匯率盤初升1.5分
大陸連3月減持美國債
美核子反應爐 半數逾30年
加州核電廠僅能承受7.0地震
核災罩頂 東電失血慘重
響應賑日 郝龍斌捐1萬
日震 對台經濟影響待評估
全台環境輻射監測值無異常
台灣莎妹劇團法國演出 催淚
台北花博揚名加拿大
地震輻射影響 陸客赴港搶日貨
陳沖：目前未考慮國安基金護盤
日客恐影響 觀光業尋替代方案
江宜樺：建置災難簡訊通報系統
獨臂竊賊 偷90公斤冷氣機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
日震 外銀：台灣央行升息不變
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
格達費：想攻擊我 試試看啊
溫泉宅產品 銀髮族客戶增加
原能總署曾警告日核電廠不安全
巴拿馬副總統出席中美洲峰會
日本核災 業者憂秋刀魚短缺
日股反彈 台股回溫
專家：核廠貪婪 原能總署護航
日返香港 港機場輻射偵測
日本震災 台僑捐款賑濟
逃離輻射 日人：「回不了家」
腳指破皮難癒 原是糖尿病作怪
優人訪奧克蘭 周美青秀鼓技
赴日搜救 江宜樺：不去核災區
撞船案3漁民返陸 掛念船老大
日被批淡化核災 擬求助美軍
屏規劃海嘯應變 實施避難教育
雲南礦災 9死2傷
國安局：大陸部署東風16導彈
滯日旅客急回台 華航不減班
日本輻射塵威脅 5天前可示警
海嘯生死瞬間 窄巷停車保命
大陸免試招收台生 標準放寬
臨危不亂 關中讚日本公務員
總統將視察核一廠
大火罹難者公祭 胡志強弔唁
國台辦：兩岸核安全交流暢通
花蓮沿海漁貨 不擔憂輻射
毒蟲淪慣竊 四處偷
宏達電 4月前出貨無虞
日進口食品 加強輻射檢測
中企投資巴西將多元化發展
陸擴大招台生 教部：影響不大
台灣認養童專區 上千尼童受惠
日本入境大連 須受檢輻射
3月台指期漲49點
立委：原能會去年給優碘沒碘片
陸客刷卡 業者被控逃漏稅
露國建立電子化系統 台灣有功
強震停電 日災區損失千億美元
日核電廠危機走向失控
陳情核四停工 綠營不缺席
亞裔講電話很吵？金髮女惹爭議
台灣國際蘭展 外銷接單70億
防日輻射擴散 陸東北省份嚴測
遊日急凍 銀行憂爆退刷潮
藏身高市大樓販毒 大盤商落網
日股強彈 陸股堅挺
交換學生讚日人 遇強震更鎮定
105年前強震 首座震碑揭秘
溫家寶聽取日本福島核輻射報告
311募款明登場 翁倩玉出席
印尼發生3起「書本炸彈」案
高雄市府售地 罕見搶標
助日災民 台大日籍生募款
聯電擬分階段收購和艦
日震災 駐日處籲國人冷靜因應
港府：加強檢測日製食品
上海大火案 24人起訴
福島6座反應爐 岌岌可危
廖了以17日幫王金平慶生
日本限電 台小型風力發電機夯
觀光局：台旅團95人在北海道
立委臨提 盼非紅色警示也退費
馳援日本 搜救隊搜索仙台機場
陸暫停審批核電項目
大陸擁抱台生 本土大學要加油
今彩539開獎
鼓勵圓夢 龍騰競賽祭200萬
血脂濾清 頭暈胸痛緩解
中小面板與電子材料有替代效果
學者指超發貨幣 央行撰文反駁
奧會模式30年 細數台體育史
南港案被彈劾 余政憲：不了解
台灣搜救隊開始在仙台救災
核電廠50壯士 日本最後希望
美國2月躉售物價顯著上揚
向高處行-攀越科技高山的永光化學
日本災害防備完善 傷亡已減到最低
原能會在機場設輻射偵測器
中國十二五內需看俏 法人看好「汽車股」
地震新聞重複報導 NCC籲「適可而止」
捐輸日本震災 民進黨循紅十字會管道
比利時R95th品牌發表秀 丁春誠擔任一日店長
災區餘震加酷寒 日氣象廳呼籲保暖
國安局證實 陸東風16導彈對台威脅大
報告：一胎化政策將危害「中國崛起」
MSI科技 發表嶄新企業Logo
教部令各校演練防災 列評鑑
真旅網推優惠F1主題套餐 一饗賽車迷
MARKET CAFÉ味‧集廚房 週三限定499元美式海陸料理
匯豐銀 開辦美、歐、澳外幣優存
移民署長謝立功與新移民子女體驗環保生活
NHK：福島核電廠又冒白蒸氣
市場陷輻射恐慌 澳元紐元挫貶
日強震保險損失料250億美元
RIM上雲端 攜手微軟
反應爐過熱 日派3直升機倒水
卡車沒油 日物資如山送不出
強震後 日車廠本週部份復工
曾蔭權：港隨時向日提供援助
台股跌 新台幣盤初貶4.8分
日本對核電廠噴灑海水降溫
永豐餘廢料火損百萬 可理賠
聯發科雷凌合併 股價兩樣情
粵浙民眾搶購鹽
LED照明 浩然挑戰台灣首大
福島核電廠 自衛隊灑水降溫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
民調：7成美民眾憂核災
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
汽車零組件 日本豐田復工生產
核外洩危機 日圓飆至戰後高點
福島核災 台灣不必掩蔽吃碘片
中日關係靠天災改善
職場比幸福 北市推標章認證
日警察廳：5178人證實死亡
物資在哪 日災民怨 首長怒
完成目標 駐阿美指揮官有信心
篡改分數 陸體操爆醜聞
總統：日震危機 當台灣總演習
車諾比爾救災員 讚日核廠英雄
台灣小而美 德媒：值得一遊
福島電廠鄰近僑民 外交部籲撤
測年線支撐 台股跌幅收斂
總統臉書預警資訊 盼大眾轉貼
機場入關 輻射污染25人
全台輻射監測值無異常
毛治國：海嘯當天發5萬通簡訊
巴拿馬將贈牛肉賑濟日本災民
台股跌 國安基金審慎觀察
美林：行動裝置發展有利半導體
清明連假 台鐵東部幹線增班
日本地震 陸證實公民遇難
清明疏運 高鐵再加開14班
騰訊砸重金 加速拓海外版圖
蘇：初選要圓滿 推能贏大選者
泰國暫停出口 東京橡膠價揚
震災1週 日災民堅忍官方亂
躲輻射 福島小村民眾撤離
海嘯核災 探索頻道重現
強震後供應鏈 美林：待評估
防核輻射 廣東搶購碘鹽
官員：菲暫無核輻射威脅
外交部：沒必要全面撤僑
機場檢測輻射微量 洗洗就沒事
戰國齊長城 陸規劃保護
亞幣貶 彭淮南：台幣相對穩定
日股跌日圓升 日拒關閉股市
大聯盟熱身賽 胡金龍無安打
傳銷公司缺失多 罰55萬
金正恩訪陸？ 韓媒：欠情資
府批小英 拿往生者政治消費
日車廠復工 台灣缺料危機解除
灑水奏效 日核電廠搶救3號機
二行程機車汰換 北市有補助
日本賑災 摩根大通募款
日震災募款 總統伉儷當接線生
觀光局：萬餘日客取消來台
災難新聞多 身心症患增
關懷特殊兒童 立委推愛奇兒日
輻害緊急醫療 衛生署將演練
日核災引爭論 各國反應不一
「遠」憂 星啟動防輻射措施
日輻射外洩 滬民搶購碘鹽
自由車環台賽 拚奧運積分
福島50壯士 入險境全球揪心
總統：台菲關係不退反進
財長：奢侈稅已使房價趨合理
機場輻射偵測 化學兵支援
藍批小英為選舉 消費先人
日面對災難 彭淮南：見賢思齊
環團籲停核電政策 建非核家園
大友照明與中國最大燈廠結盟
推薦台灣 舊金山名店展示海報
若核災 台電副總義不容辭進駐
綠指不夠關懷日本 藍：分化
台股跌 新台幣午貶3.8分
總統立委是否併選 4月底定案
福島核廠 5和6號機溫度上升
陳志遠低調不領獎 難拒酒約
嗜賭敗家 男專偷高球場
校園防災演練 4月底前展開
核四不停工 裝填燃料慎重考慮
吳揆：研議強化核安措施
蘋果降等 供應鏈股價大跌
反對四書列必選 逾6百師連署
王金平：LED市場大到難想像
蘋果遭降級 鴻海創20月新低
台股收8282點 跌41點
逆向撞車 吳振偉：疲勞駕駛
綠營：防輻射要SOP而非3不
外交部助僑民離日 盼開加班機
利菁對日情感深 捐款7位數
美：公務員家眷可搭包機離日
陸十二五 建核電四千萬千瓦
面對複合災難 醫：準備逃生包
台股開低拉高 跌41點
4月台指期跌36點
NBA灰姑娘 林書豪美夢成真
復興及廈航 代號共享
4月電子金融齊跌
日強震 經濟部：短期影響有限
因應搶鹽 中鹽應急
賞櫻團不去日本 東南亞受惠
核災 越關切在日公民
許嘉慧送抱 豬哥亮凍未條
多頭抵抗 台股年線有撐
邀訪瑞典核廢 台電：非攏絡
盜領已故男友存款 女遭判賠
使命感 屆退男子志願入核電廠
國有地遭盜挖 官員疑涉貪
嘉縣府發起樂捐 送愛到日本
中山之狼徐偉展 死刑定讞
贊助國際會展 北市開放申請
福利社賣指示藥品 竹縣開罰
趕時髦 警破槍砲案007用過
原能會：安全無慮 核電不除役
敏感時刻 四川藏僧自焚死
王貞治代言少棒賽 掛心日震災
西苑投手父子檔 都是一級棒
物價衝擊 吳揆指示濟急助弱
被批英文菜 菲拳王：看懂就好
福島輻射難民 孤立無援
開心才喝酒 蔡依林自認好酒量
海軍明德班古蹟 週末假日開放
三大法人賣超台股96億元
為科展犧牲學測 高三生：值得
日經產相：晚間恐無預警停電
氣象局重申 輻射塵不影響台灣
韓導進軍好萊塢 邀得影后影帝
庫藏股轉讓員工 公司可設限
陸核安威脅 經長：強化交流
胡志強4月出國 爭取東亞運
總統獻聲募款 為日災民打氣
建國百年影像 薩京展出
機車撞母子 男判賠150餘萬
賭場藏身大樓 員警喬裝查獲
遭彈劾 余政憲盼勿影響司法
赴日救難隊 防護衣下午送達
立院初審 教師課稅專款專用
總統：台美面對美牛等多項問題
福島回台花6天 男輻射超標
憂核災 南韓將提升核電廠耐震
銀行保管箱 驚見槍彈
福島核電廠4號機缺水升溫
新台幣兌美元貶1.8分
台助露國興建水產養殖中心啟用
抽檢市售日進口食品 輻射安啦
日核災效應 台鹽含碘鹽不外銷
印尼援助日本200萬美元
日震災 166名印尼僑民失蹤
吊車追撞汽機車 多人送醫
飄落物吹進彰市 環保局採樣
新移民蓋環保紙屋 挺過大水災
北市億元助早療 設千據點
大陸將處決3菲律賓毒販
自日入境 九成五接受輻射檢測
高中生玩科學 利己助社會
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
疑妻外遇 男子開槍後投案
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
路竹會暫緩醫援 改採募款賑災
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
港府：食鹽無助抗輻射
殉職員警遺孀 求政府安置
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
苗栗桐花婚禮 徵百對新人
高市推文史公車 導覽員講古
駐匈處籲國人赴蒙國旅遊早申請
搶鹽恐慌 陸喊話穩定人心
UBA女子組 文化台師大爭后
藥物基因檢測 治腸癌增勝算
蔡英文：願與執政黨討論核安
日職太平洋聯盟 確定延後開打
日建商滬參展 坦承受地震影響
糖尿病警訊多 牙疾為其一
熱比婭將訪澳洲 大陸未抗議
吃全素 應注意維他命攝取
日輻射到21日都不影響台灣
輔大為日震災祈福 日學生感動
涉教人製毒 罹癌男被逮
大地震後 注意創傷後症候群
基督城地震 紐國悼念亡者
打房嚴 滬房展冷但降價有限
歌舞秀再現 豬哥亮用嘴巴編劇
美：核危機遠比日政府所言嚴重
團購衛生紙省錢 金門買氣佳
日賑災募款 中信金捐千萬
花間奉茶 十八尖山聽樂品茗
輻射諮詢 中部醫院開門診
毆母罵父畜牲 叛逆少年送辦
疑酒駕闖禍 8傷送醫
賴清德：海嘯應列入災防演習
國泰內戰 黃品蓁率師大鬥文化
日本強震 中華職棒捐款賑災
日籍男子墜樓 原因不明
參考日核災報告 核電廠總體檢
怕輻射 自由車名將米勒不來台
販售改造槍枝 警查獲送辦
滬指跌1.14% 鹽業股大漲
日本核危機 菲暫停核電計劃
說謊成性 女童誣指父性侵
陸委會香港機場辦事處將關閉
惡煞暗夜逞凶 警逮5嫌
航空業者：日返台班機未客滿
太平枇杷節登場 鮮果香甜飽滿
福州海交會 設ECFA展示區
窒息性愛 3公蟾蜍掐死母蟾蜍
德總理：廢核能需量力而為
副總統：台灣可做亞太籌資中心
送愛到日本 家電業者不落人後
副總統盼台灣打造亞太籌資中心
福島仙台進口酒 財部抽檢把關
3男合演假車禍 警拆穿詐保金
閃避日輻射 美雷根號航母再退
奧運女足資格賽 中華首戰緬甸
高雄港站都更招商 5月截標
台股跌 新台幣收貶1.8分
6代辦費 家長團體盼停收
兩岸核安聯繫機制 政府研議中
勾結領隊帶藥入境 轉賣被逮
福島返台 2科技員工輻射超量
賑災藝起來 日籍藝人感動
拚出生率 內政部短片加溫
群益併金鼎 金管會准了
加油活下去 光隆學生為日祈福
核危機 陸籲日速說實情
涉扁案失董座 馬維建勝訴
上海55個遊日團 全部返滬
威尼斯建築展作品 首度登台
小英：李登輝希望我一定要成功
長榮加開羽田返台航班輸運旅客
大頭斌報告 23日空中開講
法國香檳阿登區煞到台灣戲劇
移居美國 機車加罰單送上門
全台8據點 設語音提款機
北市應變中心 禁得起考驗
綠色商機 英國盼與台合作
第4家 建行准設在台辦事處
AIT：18日起暫停簽證服務
涉關說遭罰 蔡媽福敗訴
學者疑原能會 違輻安專業
台科大小學生攜手 美化校園
核廢料場選址 綠委批評台電
美簽暫停 學生憂影響赴美
紙廠火警悶燒24小時 續灌救
環台賽 曾奕豪黃金寶同日生
雲嘉南合作 第1要務聯手防災
停發美簽 旅遊業盼有時間表
興農牛被看衰 自認奪冠熱門
國安會談核一核四 朱立倫列席
返台機票難訂 駐日處會協助
地下錢莊暴力討債 警逮4嫌
促參案 保險業籲放寬投資上限
心靈講座誘存款 吸金300億
彰化縣議員賄選 判4年半定讞
奧地利無核電廠卻有輻射隱憂
馳援日任務結束 搜救隊返國
何潤東捐百萬 AK街頭募款
經部：日本車廠月底前全面復工
避日核災 英安排包機撤僑
國考遇地震 將補足作答時間
新北市再傳小兒百日咳病例
升格當製片 陳紅享受幕後生活
用大陸原料 泡棉自燃燒廠房
搶鹽恐慌 河南全力生產食鹽
陸官員來台 ECFA後續溝通
交部：日本航線不得減班漲價
震阻供銷 花卉銷日損失近億
新北市碘片充足 勿亂服
仙台機場開始運送救災物資
中鋼：受惠震後重建待觀察
陳沖：金融民主化 基金幫大忙
星國駐日企業做好撤離準備
看日震災 基督城民眾自認幸運
印尼又發生「書本炸彈」案
採訪利比亞 紐時4記者失蹤
今彩539開獎
車禍腦水腫 致命腦瘤反救命
大陸：合理有序發展核電
貨櫃藏毒走私 搶春吶商機破局
上海銀行9家分行延長營業時間
威力彩開獎
日3C產品 短期供貨沒影響
強震來襲 吉田榮作生死一瞬間
台美協議 有助取得日核災資訊
訂位增 長榮空機赴日載客
若斷鏈 產險業損失不到2億
美撤僑 部分人先抵台灣
吳揆盼美國給免簽證
朱延平盼把台片帶到東南亞
期貨輸錢家庭不睦 日男子跳樓
賴柏霖致命3分 明道師大爭冠
馬總統信心喊話 盼企業加薪
日警察廳：震災死亡5457人
監委：提升國軍救災兵力裝備
借鏡福島 核一延役1年後再談
冠軍戰遇明道 台師大信心滿滿
日震 專家：全球經濟不會滯漲
綠營募款賑災 待業者不缺席
核災效應 全球能源政策總檢討
流亡議會慰留 達賴：免談
日震災 新興市場及債市看俏
日本返台機位 民航局明起公布
日本冷靜救災 李登輝肯定
台灣第一次 艾蕾克特拉首演
強震引核災 藍委籲總體檢核四
花蓮民宅失火 無人傷亡
藍立委提名 蘇俊賓完成登記
盈江震後 餘震逾700次
今彩539頭獎1注中獎
太平尋獲棄屍 檢方查死因
威力彩頭獎摃龜
達賴：扁入獄凸顯台灣法治
內政部：是否併選不受修法影響
日圓升助長通膨 彭淮南：安啦
顏清標酒帳案 最高院發回更審
美初申失業救濟人數持續下降
憶小兵之父孫立人 幼年兵歸隊
華航長榮加班 欲返台請聯絡
自日入泰旅客要接受輻射檢測
台灣部落格作家彎彎：日本加油
未雨綢繆 大陸提升核汙染監測
總統促氣象局說明輻射落塵預測
阻止輻射外洩惡化 日陸空並進
大陸逾百名技能生仍失聯
東京大逃難 撤僑快馬加鞭
搶救福島電廠 法送硼酸救核心
日官方文件：核電廠不怕海嘯
華航長榮增班 接返旅日國人
綠色會計做先鋒
福島50英雄力搏核電廠災變 全球動容 !
民調 藍綠過半贊成核四先停工總體檢
富士山甦醒? 周邊出現「群發地震」
日本直升機 空中灑水冷卻反應爐
驚恐加生活條件差 23人在避難所中死亡
內政部：選罷法是否修訂 不影響二合一選舉
業界最優！太古利奔宣佈Škoda全車系享四年不限里程保固
Volkswagen New Passat全新上市
大友光電佈局兩岸 專攻LED綠色照明
撤僑／96名美僑抵台 未出現輻射超量
G7聯手遏日圓 逾10年首見
37旅客輻射超標 我化學兵進駐機場
慶祝64周年 中華郵政表揚各類傑出人員
核危機／馬親自召開記者會 報告11項因應作為
菅直人 承諾核災資訊透明化
發走路工 綠委：核三廠演習像演戲
YouTube交響樂團公演 3台灣音樂家站上國際舞台
福容大飯店 歡樂住房 好康盡享
2011年「傳藝兒童節－童心100」彩繪比賽4/1起收件
Hotel Royal Taipei 老爺大酒店 溫馨家 Long Stay 住房專案
台北晶華酒店響應日本賑災援助計畫 發起「Double Your Love！日本震災募款活動」
國立歷史博物館展出大型端硯 開放觸摸好運到
「平安 日本」 民進黨設立專戶
沐浴春風甜蜜蜜 點亮世界心希望
好命媳婦養顏秘方大公開
助返台 華航長榮聯合補位服務
美2月消費者物價上升0.5%
羽田飛松山 華航長榮增運能
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日核電廠情況暫穩 隨時會變化
美撤僑 96名僑民凌晨抵台
日災區世界遺產完好無損
日電廠勇士搏命 接電注水搶救
日輻射污染 尚未危及美境屬地
日發現禽流感病毒 含地震災區
美衛浴品大廠喊漲 衛生紙7%
跌深反彈 歐股收高
美軍派9人專家 助日抗核災
歐巴馬下令徹查美核電廠安全
美展開撤僑 軍眷也可離日
金銅價格攀漲
憂供應受阻 油價上漲
日搶救電廠雙管齊下 似有進展
成本增 耐吉獲利低於市場預期
車諾比受災者罹癌風險仍高
歐巴馬訪巴西促進雙邊關係
記取日本教訓 歐盟發展風能
日重建支出或將超卡崔娜颶風
歐巴馬訪巴西 購軍機案排其次
創建者盃 妮妮帶頭為日本加油
美汽車可靠度調查 林肯第一
中部以北短暫雨 20日放晴
歐巴馬：美不受日核災輻射傷害
日銀加碼注資金融市場3兆日圓
台股開8358點 漲75點
歐巴馬赴日使館簽字致意
全台環境輻射監測值無異常
強震陰影 暈眩症日人多
李大維：台可助加進軍大陸
咖啡又漲 麥斯威爾滴滴變貴
英準王妃透明洋裝 高價賣出
新台幣匯率盤初升3.4分
又地震？是後遺症錯覺
疑不明氣體外洩 4工人送醫
沉睡300年 富士山恐爆發
北韓盼討論火山議題 南韓考慮
總統：台灣受核災機會不大
白煙疑爆炸 日核電廠問題燙手
加旅遊雜誌盛讚台北花博
傳東電曾求棄守 日相嚴厲拒絕
取消遊日 410後出團扣1成
添加瘦肉精 豬多長條脊
林書豪3度下放發展聯盟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
揭愛滋弊病 陸網站被封
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
搶鹽瘋 陸網友撰文嘲諷
資產營建領軍 台股登5日線
頂新集團捐1億日圓賑日
溫家寶核政策 輿論唱反調
郭泓志無失分 奪下後援勝
災後1週 死亡失蹤破1萬6千
港媒：對日本核危機作最壞打算
大陸停核電審批 全球產業憂心
鳥為食亡 奪命男法難逃
歐巴馬混很大 還有愛爾蘭血統
輻射塵 明晚抵美西
百國免簽達陣 新增馬來西亞
傳奢侈稅緩徵 財政部否認
深圳獎金舉報交通違法 引恐慌
防堵輻射食物 立委籲長期檢測
瓜地馬拉摧毀130畝罌粟田
日核災 加速LED照明起飛
輻射疑慮緩解 亞股漲多跌少
民眾捐款援日 越官方支持
總統開記者會 說明因應日震
初選前先民調？蔡英文：尊重
星官方籲公民考慮離日
聯國硬利國軟 情勢撲朔迷離
日強震 規模5餘震247次
不畏奢侈稅 房仲家數增逾2成
教部：文化教材運作程序符法制
查非法漁船用油 逾4萬公升
協助返家 港府加把勁
重建燒錢 傳日銀擬發債10兆
日強震 大陸IT業遭殃
台北雙子星 辦徵求投資人說明
綠委質疑演習 原能會：改進
「輻」氣傷人 飛日客機坐不滿
美大企業CEO去年紅利強彈
蔡春鴻：日本食品輻射量無異常
棺材本都騙 警破詐騙集團
日本強震 洛杉磯華人發揮愛心
民進黨：支持徵奢侈稅立場未變
滬民搶鹽 超市祭限購
工人跌落蓄水池 命危
爭取東亞運 胡志強要去日本
日災採訪歸來 記協心理諮詢
日招商代表：電子供應2周回穩
富邦人壽進入越南市場
南投增交流道 環評初審通過
日台生返國就讀 教部專案協助
冷凍公司剝削越勞 老闆送辦
景氣回溫 馬總統盼企業加薪
楊進添：廣義撤僑 早就在做
緩徵奢侈稅 財部：與事實不符
關懷日本震災 統一捐1千萬
美資安大廠遭駭 技術外流
擋「輻」島核浩劫 美增派專家
德士通提供撥日本免費電話
日地震 NB業：不用過度擔心
吳揆：改正核安演習虛應故事
父不養弟 兄求父償勝訴
日震後 亞洲未爆基金贖回潮
AIT簽證業務 最快下週恢復
慶建國百年 墨舉行照片版畫展
僑民離日 吳揆：班機夠需求
落跑外勞產子 台灣人送愛
新疆柯坪4.6淺層地震
台股漲 台幣午升1.5分
歐盟出手 中國瓷磚徵73%稅
菲豪雨 9死15萬流離失所
日海嘯範圍 1.5個台北市
利比亞禁航區 中國：難支持
總統籲災害勿無限上綱恐慌
東京鐵塔19日重新開放
防輻裝備 轉交民間搜救隊
美援早不理惡化核危機 日否認
申辦東亞運 中市揭牌起跑
駐美處：台美互通福島核安資訊
嘉基設監測儀 開輻射門診
日強震 iPad恐缺料
優人教奧克蘭學生打鼓 互動熱
G7情義相挺 盼阻升日圓平息危機
返台僑民：自力撤離災區路漫長
台股收8394點 漲112點
日飛台航班 訂位已8成5
志工架網站 助掌握日震訊息
台北開高走高 漲112點
日震災1週 尋親變領遺體
4月台指期漲62點
日強震 牡鹿半島東移又下沈
音響無故燒毀 台電配線挨批
歐洲商會訪高 菊促設南辦
4月電子金融齊揚
買盤強攻 台股挺進8400
日震 竹縣府募款賑災
健康骨盆 打開女人幸福大門
轉賣未清洗毒鐵桶 6人交保
青海沙塵暴 30年來最大
旺宏：部分客戶提前拉貨
陸民搶鹽 官方：供應有保障
涉向竊車團收賄 檢求刑12年
境內外11項作為 因應日核災
AED助急救 老翁起死回生
2月B/B值止跌回升
潛逃大陸 宋乃午押解歸案
奢侈稅 陳沖：7/1如期實施
日灌救反應爐 不排除水泥封阻
三大法人賣超台股81億元
綠營：若要併選 應配套修法
車卡墳墓區山溝 員警搭救脫困
士官疑割腕尋短 發現早只破皮
東區土地法拍 每坪357萬
倫敦招手 盼推低碳經濟
日本要求印尼增加油氣供應
日災區畢業典禮 笑中有淚
經部：市售磁磚輻射劑量未超標
潘基文與瓜國各界研商區域安全
上億君子蘭 主人樂觀業者惜售
中科環評案 環署：依判決執行
路平鼓勵檢舉 民眾抱怨成案少
陸作家寫玉米 獲英仕曼文學獎
總統：兩岸絕不能再武力相向
屏科大賑災 捐日10發電機
基督城追思會 威廉王子籲堅強
雅加達市民受到書本炸彈威脅
吳揆：擇7縣市辦複合式災演
雙箭頭發威 佛光奪UBA季軍
新台幣兌美元貶2.6分
拓寬道路 遷移珍貴吉貝木棉
全台最貴菜園 停止拍賣
海巡跨縣查緝 破獲嘉義私菸
豐洲工業區電不足 民代批詐騙
原能署長：阻核災 日分秒必爭
視察輻傷演習 吳揆籲民眾安心
日本核災 蘇：不能置身事外
中央氣象局氣象報告
陸官方：謠「鹽」止於智者
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
疑憂鬱症 男持拐杖打死八旬母
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
疑囤積民生貨品 負責人送辦
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳榮和等司法官涉貪 監院彈劾
阿里山櫻王盛開 美不勝收
利空頻傳 北雙都買氣少一半
對台15天免簽 馬國善意回應
機場測輻射污染 上午37人
智庫：VOA不該縮減對中廣播
便當含鈉高 超商：多元搭配
營建署：隔音材料擬納耐燃管理
北京搶鹽 超市貨架空盪盪
微波便當含鈉高 籲改口味習慣
計入用過燃料池外洩亦免吃碘片
核能恐慌肇因 日政府因應無能
疑感情糾紛 男砍死同居女友
王貞治訪花博 替日本災民祈福
副總統接見王貞治 關心日震災
吳揆：開放美牛 無瘦肉精即可
連勝文槍擊案 馬面喊名成關鍵
社群網路夯 企業搭潮流搶商機
特偵再換血 江國慶案檢座入列
建國百年 郵局推故宮郵摺
菲新任移民局長將整頓內部
范范生子不強求 憂心懷巨嬰
日震 大陸新面板廠設備恐延交
前褒忠鄉長涉收賄 收押禁見
吳揆：課奢侈稅 沒有暫停計畫
江宜樺盼海嘯列防災演習項目
消保會：三款凌志SUV召修
日本核漏 世衛：威脅不大
超級月亮釀災 專家稱沒根據
美青阿姨貼心 多重障礙童難忘
日再出動消防車 對核電廠注水
樂透得主捐五千萬 豬哥亮想哭
中研院生醫案 陳垣崇獲不起訴
台北國道馬拉松20日開跑
中檢設保護據點 預防犯罪
剃毛照超音波 圓圓肚皮沒動靜
碘片及防輻衣 經部：規劃量產
福島核災事故 日調升至5級
海軍濟陽艦長 體測昏倒送醫
國民黨金門立委初選4搶1
台灣高端人才 登陸謀職
外資匯出 台幣收貶2.6分
本周台股市值減2%
促觀光投資 菲航權鬆綁
公車機車擦撞 母死子傷
輻射塵不飄台 學者批說法大膽
女子脫衣陪酒 中市警送辦
孫燕姿：省下咖啡錢助日
政府補給龜速 日民眾不滿
屏東農產外銷 前進新加坡超市
綠委初選爆內訌 下週議處
賴幸媛：盼大陸積極務實
人神之間 感動不同宗教人士
復黨籍選立委 許舒博靜觀其變
達賴要退休 議會籲收回成命
奇美電徵350人 150問津
平安日本 民進黨3天募二千萬
日客船到基隆港 先通報原能會
日核輻射危機 南韓待命撤僑
獻愛心 佛光山賑災物資抵日
全球募心募愛 大愛20日播
日動畫家來台授課 學生送暖
穆卡特輕觸大地 北美館明開展
裸照外洩 菲選美佳麗除名
北京今年首場沙塵暴 來襲
陸生來台 廈門學校赴金門探路
福島核災5級 日史上最嚴重
無懼震災 天空樹創世界紀錄
高市藍委初選 第9選區等嘸人
高市：夜市或網路賣狗需證照
中市藍綠立委 完成提名登記
促參研討會 台加將首度合辦
台股指數全周跌2.02%
開店選擇多 虛擬商圈招商
福島壯士無法回家 囑妻活下去
人行上調存準率2碼 創新高
新華社：自焚僧侶死於重度燒傷
元斌領軍 10韓片參加港影展
搶鹽瘋 滬查囤積急配送
跨國淫媒陳太太 判1年8月
助日重建 藝人主播將義賣
基督城震災 佛光山伸援手
國民黨竹縣立委初選 3人登記
威廉王子婚禮 日皇太子不去了
台灣遊客2月赴閩 逾8萬人次
清明連假 交通疏導提早上路
王貞治即將返日 再謝台灣賑災
福島核電 台產險業承保近9億
藍基市立委初選 謝國樑單挑
兩岸投資趨勢研討 30日登場
華航派加班機 運回旅日僑民
花蓮外海地震 規模4.5
奢侈稅衝擊 全台最貴菜園停拍
賑災日本 華航發起員工樂捐
陳垣崇不起訴 翁啟惠：鬆口氣
關心核安 曹啟鴻訪核三
感同身受 埔里人為日本祈福
日政府承認災難應變過慢
日產開始檢測車輛輻射污染
陸升官考績 不再盲追GDP
80年首見立筊 好壞說法不一
呂秀蓮：中國核電廠更堪憂
職棒開打象迷加油 高捷現黃潮
拍想念動作戲 茂伯拚老命
本田在美召修兩款車
豫劇美人尖 4月城市舞台登場
哄抬 大陸鹽價最高漲10倍
中職開幕戰 陽建福對決增菘瑋
賑災 光寶集團捐日幣2千萬
澳洲若撤僑 台將提供協助
完成任務 台灣搜救隊明返國
經部：觸控面板供料無虞
文化4連后 奪隊史第15冠
留日獎學金 時程可延長
相信希望 半小時募款7千萬
今彩539開獎
中職開幕戰 馬總統不開球
大陸經濟崛起 藝術向錢看
南華大學遭檢舉 教育部將調查
藍立委登記 9艱困區無人問
卸貨占車道釀車禍 3人起訴
馬維建案上訴與否 金管會研議
大樂透開獎
鴻海擬啟動籌資計劃
郝：北市將進行複合式演習
日返台加班機 華航載客7成7
因應日震會議 總統持續親召開
紐台籍議員：基督城重建路迢迢
亞職大賽 日本堅持參賽
男吸毒過量暴斃 毒友棄屍山區
企業家捐5千萬 給50壯士
勇奪4連霸 黃凡珊成淚人兒
闖北京公車道 武警車在列
泰政府續協助泰人撤離日本
台泥併港安水泥 年底產線完成
福島核災衝擊 核四商轉再延
仲介女凶殺案 前男友落網
郭台銘建議簡化股東會召開程序
福島核電事故 東電致歉
辦案遲延 2檢察官被懲
賑災 總統當接線生並捐20萬
胡錦濤赴日使館 弔唁罹難者
力克明道 台師大締造3連霸
中市千人追思 為日本募款
陸調高存準率 學者：預料中
助師大3連霸 張容軒獲MVP
台灣民眾幫助多 日職代表感謝
房貸控管 金管會找行庫座談
西藏議會決議達賴續任政教領袖
西方要動手了 利比亞趕緊停火
兩岸院校 籌辦海峽社區大學
福島反應爐有鈽 不致連鎖反應
大樂透頭獎槓龜
台銀敗給金酒 確定無緣季後賽
奧運資格賽 中華女足踢平緬甸
利用震災詐騙 日本層出不窮
陸媒：瘦肉精健美豬 易暴斃
紅富海吸金案 聲押3公司高層
送愛日本 高市不落人後
角逐北市立委 段宜康傳退出
今彩539 頭獎1人獨得
國際賽太少 國家隊一踢就緊張
小摩：聯手干預難扭轉日圓升勢
日相：誓死度危機 讓民眾安心
國際核能事件分級表
華航長榮明天再飛加班機
歐美媒體：原能總署反應慢半拍
搶救核災 日向美求援
美撤僑 第二波3百人明抵台
東日本強震 死亡數超阪神
招商未經報備 大陸保利董事長遭限期出境
小澤一郎：311震災後宛如二戰後蕭條期
逾萬外國人撤出 美防核部隊450人待命趕往日本
台藝人再團結 為日募款8億
欠稅追討年限 擬延到106年
強震後8天 日男奇蹟獲救
華航香港班機異常 起飛後折返
藍區域立委108人登記 九區等無人
專家：日本地震經濟損失將超千億美元
駐日美政府人員撤退 美捨中國選擇台灣
台北「美國商會」 江起臣行銷我國文創產業
紅十字會日災募款 累積逾11億元
19年來最大滿月 專家：與地震、海嘯無關
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
原能總署專家 東京量測輻射
震災後 往返日本航空業務萎縮
美撤僑 8人搭747包機抵台
日恢復核電廠洒水降溫行動
歐巴馬說格達費唯一選擇：停火
日本災變影響臺灣航空收入
日核廠通電 危機可望化解
利多頻傳 美股收紅
利比亞停火 國際油價跌
利空利多互見 金漲銅跌
G7出手 歐股大多上漲
野村預期日銀堅守80日圓底線
宿舍半夜冒煙 學生睡眼逃命
日輻射抵美 但「極微量」
高盛買回股神50億美元優先股
宜蘭地震規模4.3 南澳5級
返台沒得閒 優人接續花蕊渡河
股神投資高盛大賺37億美元
聯準會完成美大銀行壓力測試
對利行動 法外長：準備好了
核安凸槌 8成8東京市民不安
22日冷氣團到 北部降8度
訪巴西 歐巴馬取消公開演說
多層次傳銷未先報備 罰10萬
商品內容不實 全崴遭罰5萬
格達費要停火 歐盟慎對
海巡：日漂流物來台機率低
台3樂手入選Youtube樂團
利停火 加總理赴法緊急會商
不出兵利比亞 德政府挨轟
歐盟決出手 助日反應爐降溫
回暖 西半部外島濃霧特報
憂輻射 港高級飯店拒日鮮食材
輻射恐慌 卑詩省衛生熱線塞爆
中印重男輕女 全球性別失衡
訪北愛 張小月籲業者赴台投資
總統傳愛 治國週記籲捐款援日
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
微輻射飄至 加州政府：安啦
小黃派遣 須為乘客保150萬
NB出貨 外資保守業者樂觀
金管會籲 投保地震基本險
男涉強盜棄保潛逃 北市警緝獲
空軍小學校友會 副總統憶先烈
專家建議：美國禁售薄荷香菸
自由車賽 日選手別黑緞帶祈福
福島核裂變？ 韓專家：極微
台東香丁上市 東河採果樂
台電：核一廠滲漏非燃料池水
入世貿10年 汽車零件外銷佳
大埔鄉長補選投票 秩序良好
格達費頑強 聯軍空襲在即
流亡藏人投票 國際駐點觀察
日核災 星5招防輻射
濃霧到 金廈小三通受影響
AIT簽證業務 21日可望恢復
日災啟示 小英：保育國土
照托顧中心 強化照護長輩
陝西副省長：望與台灣教育交流
菲巡演成功 僑委會訪團返台
九份傳遊客墜谷 警消救援
因應日災 政府新增11項措施
大陸民工荒 荒到解放軍
成功不必在我 段宜康退選
賑災日本 裕隆集團捐2千萬
日男受困8天獲救？烏龍一場
色情網站專用 xxx網址過關
創建盃首回合 曾雅妮居67名
需才孔亟 南部廠商週週徵人
花蓮婦人命案 男友坦承逞凶
府：綠批海嘯閘門耍烏龍
AIT可望21日恢復簽證業務
協助撤離 外交部補貼計程車費
日強震 政府擬助花卉觀光業
福島反應爐設計缺陷？奇異否認
大老闆到居服員 付心力不嫌苦
瘦肉精事件 28人遭處分
原能會：儘快進行核電廠總體檢
有驚無險 倪福德無失分
宜蘭海底地震儀 10月啟用
袁健生：美牛不影響其他關係
花藝賽 1人1玫瑰贈日選手
總統籲援日 朋友有難要相挺
北京設30站 查瘦肉精豬肉
自由車環台賽首戰 費蘭奪冠
7旬老翁墜谷 空勤救援送醫
信貸廣告不實 永上遭罰5萬
通電 日核廠5號爐抽水機啟動
特教班香醇咖啡 吸引民眾品嚐
日客遽減 藝品店擬放無薪假
罕見降雪 越沙巴瘋遊客
日重建 水泥鋼鐵搶食不易
祈願法會 達賴再卸世俗權力
板檢：大炳驗尿報告 近期公布
世展貧童攝影展 周美青參觀
AIT簽證服務 21日恢復
日本強震 車廠營運也強震
藝人義賣 2百元蛋糕賣5千
總統喊話 給員工加個薪
補教老師婚外情 通姦罪判1年
駐韓美軍將抽調菲律賓參加軍演
平衡城鄉 小英提首都解壓
政治力介入 日職恐難如期開幕
人為早產 新生兒易呼吸窘迫
336愛奇兒日 萬人為愛遊行
吳揆：全力協助旅日僑民
原能會：核一滲漏不會污染環境
工研院以色列訪問團收穫豐碩
河邊戲水 2國中生溺水身亡
台閩貿易額 今年來續成長
搶到50包鹽 南京婦欲哭無淚
影帝遇美女國手 殺氣變笑場
學界挺蔡 蘇：人民支持最重要
卡西諾山展 吳炫三畢卡索並列
援日搜救隊返國 家人親吻落淚
日兩縣食品抽樣 輻射量超標
獨臂駕駛 陳榮霖珍惜踏實人生
兩岸清明文化論壇 學者批共黨
專偷路燈電纜線 男送辦
老大被關 小弟竊占毒品
佛光山：山下倉庫失火非藏經閣
不忍日災民 滷味店義賣捐助
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
楊秋興將出訪大陸
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
謠「鹽」方歇 諾亞方舟又來亂
合法掩非法 盜賣砂石14送辦
立委初選互控抹黑 綠擬祭黨紀
許孟哲左永寧演姐弟戀 吻過頭
大覺寺340年 陳菊祈求無災
男子偷遍清大商圈 送辦
河南官員掛保證 病豬肉不上桌
越童缺席攝影展 張鈞甯難過
對日輻射檢測 下周擴及商品類
改善污染芋田 輔導成立巡守隊
日高估本身能力造成核安危機
九二一受日援助 家扶募款回報
溫家寶赴盈江慰問 要求物價穩
別再搶 上海每天供鹽300噸
學生飢餓體驗 為日災民祈福
原能會:會改進核一圍阻體
呂秀蓮：台灣民主不能靠民調
總統：正體字是台灣招外生強項
外交部籲國人 用旅外動態登錄
翁倩玉現身花博 為日本賑災
吳揆：核安宣導應淺顯易懂
嘉義大埔鄉長補選 黃國明勝出
桃園通訊障礙 中華電儘速處理
日震面板上游供應鏈影響待觀察
台東議員發起反核廢料公投
藝文界訪彰化濕地 環團盼宣揚
格達費不停火 國際商討動武
總統贈詩瓜國元首 促進邦誼
蔡英文盼陳菊 宋江陣國際化
金廈班船幾全停 僅靠金泉通
謠傳基督城3震 居民半信半疑
複合災變搶救 政府擴增人力
泰總理和閣員逃過譴責案
鋼戒卡指 手術縫合線解危
印尼難增對日本天然氣出口
日本加油 王金勇帶小雞募款
日惹核子反應爐設在市中心
募款晚會落幕 愛心不停止
新北市小學生 兒童節沒禮物拿
中職開幕戰 象大幅領先
氣象局：超級滿月引災純屬無稽
泰紅衫軍再示威 未傳暴力
外商跨海來告 指胡瓜節目抄襲
漆藝師巧妝點 復健輔具變飾品
瞄準利比亞 國際出兵箭在弦上
多國從日撤僑 花蓮願成中繼站
溫州團滯金門 鼓譟要回家
運糧濟日 菲送特產香蕉
日食品輻射疑慮 WHO說分明
紙風車抵社頭 小英與兒童同樂
憶基督城強震 眼前一片白
核廠附近民眾 日本建議服碘
中職開幕戰 象痛宰牛
劉兆玄：9月在台辦漢字藝術節
停火與否 利雙方說法不一
香港防核災 籌備大型演習
勿擅自服碘 世衛警告非解藥
台北天文館闢謠 邀賞超級滿月
初選激烈 綠營人馬鬧上警所
台灣募款賑災 日人感動
侯友宜查公安 祭斷水斷電
若海嘯來襲 大陸坦承難擋
利反抗軍：政府軍轟炸西部城鎮
開幕戰 象掃射14安宰牛
教練一罵 陳冠任猛打
今彩539四星三星開獎結果
今彩539頭獎1人中獎
配合疏僑 東京優惠票可回溯
日本自來水含放射性物質 安啦
華航長榮加班機 空機率高
法機飛臨利比亞上空進行偵察
利國班加西激戰 反抗軍潰退
盟國空軍對利比亞採取行動
環團發起 320「我愛台灣、不要核災」遊行
AIT宣布 21日恢復簽證服務
聯軍轟炸利比亞
執行安理會決議 聯軍戰機襲擊利比亞
反核大遊行 蘇謝現身挺
胡志強：日震轉移不了大火究責
福島小鎮自來水 輻射值曾超標
歐巴馬哀悼前國務卿克里斯多福
基督城震災 台商五味雜陳
巴黎峰會決定對利比亞下重手
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
東電：強震搖晃未逾耐震設計
希拉蕊：美將在利國展現軍力
不信任日本 美自行量測輻射
開始動武 美法向利軍開火
美英向利發射110枚飛彈
災區竊案頻傳 宮城縣警頭痛
日震災死亡失蹤19399人
克里斯多福中東巴爾幹和平推手
歐巴馬下令對利展開軍事行動
法軍帶頭展開利比亞軍事行動
利烽火 聯軍未統合指揮
避輻射 台灣飛美加班機繞道
氣溫暖洋洋 22日轉濕冷
老格致信老歐 直呼：我的孩子
電視獨家新聞 逾7成認不重要
霧鎖金廈 小三通暫停擺
大陸連續3月減持美債
台灣團遇日震 旅行社應變強
觸控抗指紋 北科大研發鑽石膜
金融業資訊投資 今年300億
日強震 產業衝擊Q2浮現
春天防過敏 乳酸菌聰明吃
出兵利比亞 英相：合法且必要
全台環境輻射監測值 無異常
環團不要核災遊行 下午登場
歐巴馬訪巴 美巴加強合作
鹽多必失 大陸爆退鹽潮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
港府明年舉行大亞灣核電站演習
搶鹽平息 退鹽又來
走不了 東京人堅守崗位
盟軍空襲 幾乎命中格達費碉堡
培林訪印度 警告中國崛起
深圳黑心豬油廠臭 衛生人員吐
自由車環台賽 為日震災默哀
防輻射 別做不必要醫學檢查
陳其邁退出初選 李昆澤上場
南加州降酸雨？ 洛城闢謠
大陸海陸空 盯緊日本核洩漏
綠促核四總體檢 否則拒審預算
三太子保庇 洛城旅展熱銷台
陸發展服務業 GDP占47%
我愛死你王建民 門號藏玄機
羅迪克10月來台 再戰盧彥勳
黃金週線收黑 逢低找買點
自行車事故 立委籲納鑑定
砍樹風波 南京市長遭唾罵
助更生人就業 勞工局辦職訓
初選廝殺激烈 蘇嘉全南下滅火
複合式災害演練 國軍加入
新聞最錢線 教戰財經理財
大專籃賽奪銀 明道續挺球隊
食物輻射超標 日禁出貨
協羽巧實力 塑膠產業風光
林書豪16分 大角羊橫掃閃光
府促綠理性監督 勿成紅帽黨
反核遊行 蘇謝參加小英缺席
中油汽柴油降2角
平安日本 民進黨21縣市募款
賑災熱烈 日選手：阿里阿多
利國戰事擴大 1台商留守事業
經部：利國戰事短期不影響供油
軍事打擊利比亞 中國表遺憾
義路跑會 訪駐教廷使館交流
壓力再升 3號機將釋輻射氣體
創建盃第2天 妮妮持續不振
大陸經濟轉型 歡迎外資
日強震 逾2萬人死亡失蹤
台塑汽柴油 明起降2角
歐盟獎學金甄試 教部公告簡章
初選廝殺 柯建銘盼顧形象
美女生冒犯亞裔 校方不處分
汲日經驗 老舊建築補強耐震
電纜怪盜 下水道摸黑闖銅廠
獨二代驕橫 獨一代束手無策
專偷灌溉管線 男子落網
原能會借鏡日本 檢討撤離範圍
少年連犯5案 警擴大偵辦
太平枇杷開賣 5千斤搶光
競速北市 繞圈賽行銷城市之美
學測高分群 選校系很多元
兩岸災防 馬總統盼加強交流
呂秀蓮：停建核四 全民保安
日震 牡鹿半島東移5.3公尺
3胞胎會師 25家庭相見歡
偷高價內衣 銷贓後狂歡遭逮
熱身賽 胡金龍攻守俱佳
台北國道馬拉松 充滿愛心味
利燃戰火 韓擬全面撤僑
地震 大陸日系車市場影響不一
台日加班機空位率高 暫停加班
拼貼巧思 客家花布行銷國際
流亡藏人熱烈參與選舉
環台賽 蕭世鑫撞不倒飆第3
柏林日僑為日本受災者募款
減貿易逆差 陸：放寬出口管制
世展會傳愛 舉辦兒童攝影展
帶盲童聽畫 周美青化身老師
台東外海地震 綠島4級
蘇貞昌宣布投入總統初選
范范只要黑人 謝絕猛男貼身
帝國之子賑災 3月收入捐日
霧鎖金廈 小三通被迫停航
災後十天 老嫗與少年奇蹟倖存
曾文鼎9分3籃板 大阪輸滋賀
佛光山法會 吳揆為日本祈福
利比亞禁航區決議 外交部尊重
赴日搜救結束 陸救援隊返國
網路直播隆胸 陸醫院挨批
小豬哭喊髒話 微博急道歉
世展會受助童 攝影展致謝
日輻射塵路徑預測 遠離台灣
入境測輻射 累計39人超標
邂逅唐寶寶 郝龍斌從政關鍵
日震 上週亞幣升貶互見
賑災不輸人 小姊妹捐儲蓄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
首批日本食品驗出輕微輻射
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
10公里路跑 慈濟女大生休克
導盲犬寄養家庭 有愛無礙
山基聯手轟 統一打暈兄弟
台東外海地震 今年以來最大
貨櫃車翻覆 司機一度受困
法鼓山法會 願力點燃日本希望
巴克萊下修日GDP至1.7%
總統初選 小英23日登記
蘇貞昌投入總統初選 藍沒意見
看雞排英雄 蕭副總統很感動
出擊利比亞 美英法大軍壓境
奢侈品太貴 大陸想改變
招工難 中港台企業擬加薪
老爺車半路冒火 老翁驚魂
通膨壓境 人民幣猛升衝擊更大
國考遇地震 考生超鎮定
獅首戰爆發 呂總求低調
為日送暖 綠營台中募款
流浪狗收養主辭世 斷糧犬待援
稀世田黃石 陸2600萬成交
桃猿16安宰牛 新球季拔頭籌
大陸高血壓患者 2億人
流亡藏人踴躍投票 體現民主
歐巴馬拉美行 經貿掛帥
藍高市立委提名 擬民調決勝負
男子借錢遭拒 縱火洩憤
日世紀強震 慈濟大愛馳援
歸鄉首戰 陳鏞基有激情
傷癒復出家鄉開轟 潘武雄鼻酸
反應爐降溫 日出現若干進展
青年杯射擊賽 徐慶煌獲第3
雲端種菜打拼 越南台商逐夢
印度色彩節 「粉末」登場
環團反核遊行 千人上街
男子東北角潛水 意外溺斃
高溫飆破30度 西半部像夏天
日本進口食品 全面抽測輻射
超級月亮夜 31人受困觀音鼻
霧鎖金門 近7成班機取消
流亡藏人盼落葉能歸根
陸罕見病患逾千萬 藥貴等死
北市掃墓公車 2天逾7萬人次
利比亞台商安全 不打算撤
休旅車撞穿護欄 衝進梧棲港
官方：福島核1廠難逃廢棄命運
菲律賓6.1地震 未傳傷亡
鄉愁 達蘭薩拉的集體宿命
菲國外海6.4地震 未傳災情
祖孫困廚房 災後十天奇蹟生還
日地震 港奶粉荒加劇
民間反核 環署：專業把關
陸5狗過關斬將 拿到醫生牌照
蘇貞昌參選 小英盼初選優質
奇蹟 宮城祖孫困10天獲救
美B2轟炸機 空襲利比亞機場
為戰績負責 鄭志龍交雲豹兵符
印尼貨船在索馬利亞被劫
梧棲疑釣客墜海 尋獲人車
濃霧阻小三通 婦困金門險尋短
悼日地震亡者 港人集會募款
陸全民瘋直銷 坑人3百億
台啤缺領袖 閻家驊憂季後賽
出現成人臉書 注意色情歪風
回暖易起霧 全台多處濃霧特報
西藏新領袖 4月下旬揭曉
美炸格達費部隊 建立禁航區
楊秋興抵北京
貴州茅台 創最牛股利
台灣大居第6 鄭志龍辭教頭
130階逃生梯 救88條命
福島核1廠3號機 爐壓趨穩
花藝義賣 郝龍斌為日災民祈福
日浩劫 逾2.1萬人罹難失蹤
李學林打氣 林志傑技巧賽連冠
空襲後 盟國戰機巡邏利比亞
非浪漫傳奇：台灣夜市文化夜市經濟搖錢樹
日震災 罹難和失蹤人數破2萬
為培育優秀移民官 警大首招國境警察學系「移民事務組」
楊秋興登陸 將訪國台辦
奇蹟! 地震第10天救出祖孫2人
天災加人禍 影響台股
灌海水 福島第1核廠恐報廢
罕見 聯軍空襲利比亞行動法國領軍
美軍首長：利禁航區已建立
美出動B2隱形飛機 轟炸利比亞
菅直人21日將訪災區 東京千人反核遊行
播震災太誇張 觀眾告上NCC
高市綠委初選 13人登記
HTC4G lte智慧型手機 在美正式開賣
氣候惡劣 菅直人訪災區受阻
蔣理容3/24「為日本祈福音樂會」
台北凱撒大飯店 ~ 百元應援捐 送愛到日本
維多麗亞酒店 吾愛吾師謝師感恩派對
台北福華大飯店「壓軸花博 樂遊台北」優惠住房專案
體驗韓風免出國 輕鬆享受泡菜水產眾多好料
天公疼憨人 中華電信讓你盡情「愚人」「自得」
聯合美國大陸航空與美國紅十字會攜手
民進黨週日「平安‧日本」募款活動
拿回政權 蔡英文：持續醫改
敘利亞槍響 抗議群眾1死百傷
省道廠區氨氣外洩 化災車出動
福島電廠1-6機組溫度 安啦
食品遭輻射污染 日民眾憂心
花蓮凌晨4級地震 未發生災情
清理核電廠輻射瓦礫 有請戰車
法戰機出擊利國 稱未遭逢抗拒
法證實卡達參與利比亞行動
阿拉伯要禁航區 但非轟炸利國
AT&T併老四 美市場丕變
爆炸撼的黎波里 波及老格官邸
日厚生省勸村民勿喝自來水
希拉蕊：奧德賽黎明非長期作戰
冷氣團明南下 氣溫將驟降
清晨花東3震 最大規模4.1
台股開8422點 漲28點
濃霧未散 小三通仍等無船
全台環境輻射監測值無異常
為日祈禱 紙教堂傳遞祝福
炸利比亞 美：孤立老格等政變
抗輻射 美贈日萬件防護衣
護盤 財長：隨時觀察必要處理
台股漲 新台幣盤初升4.6分
世銀：震災僅短期影響日本經濟
歐巴馬訪薩 將面臨移民要求
日震毀絕景 長命穴消失名寺裂
飛天救災機器人 大陸可自製
輻射陰影下 香港日式餐廳叫苦
氣候變化大 小心牛皮癬
傳減化學兵 高華柱：全盤考量
輻射超標 大連拒日貨機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
藍營：楊志良選立委 可激選情
沙塵飄向南韓 被指含輻射物
日強震後 近35萬人擠避難所
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日震憂零件供貨 資訊面板小漲
環台賽第2站 朱立倫領騎
世銀：日震損失2350億美元
經部：未達降原材料關稅時機
台股持續反彈 塑化領漲
豐興鋼筋小跌 其餘平盤
台電：台核電廠耐震度優於福島
國安局：增強總統府核生化防護
拚總統 蘇貞昌盼黨內協商圓滿
台南姊妹市 許添財募款助仙台
大S海南婚宴 群星包機前往
經部預警 10年後水不夠用
台原創流行樂團奧斯汀受歡迎
財長：國安基金未到進場時機
聯軍行動奏效 老格誓長期抗戰
小英電視廣告 訴求理性更有力
台北橋下塗鴉 大學生遭裁罰
防輻射 南韓擴大檢驗日貨
屏東援日街頭募款 1天募百萬
颱風時失蹤 法院判賠保險金
新台幣午盤升3.1分
辦案e化 警方升級多媒體手機
日強震 制「輻」行動出現轉機
中國藝術品拍賣 世界第1
平安日本 民進黨募4500萬
驗日貨輻射值 擴至一般物品
教長：輻射教育列中小學教材
青輔會端弱勢政策 立委憂成效
台鐵新便當 馬偕精算熱量
德北極熊暴斃 粉絲疑牠遭霸凌
視察災區有異見 日相取消行程
獲獎的代價 劉曉波音訊全無
追求者不對盤 南相美立刻拒絕
散播輻射謠言 杭州人被捕
日震影響南韓可能性低
創建盃 曾雅妮29名
台劇橫掃星國 減播引發抗議
綠委：乾式儲核廢料 安全堪慮
府：小英政治消費先人不道德
核廠若停擺 1/4廠商恐關門
濃霧漸散 小三通恢復通航
日災後重建 世銀估費時5年
鮮奶若污染 碘131比蔬果多
區間盤整 新台幣午升3.1分
陸城市建築 10年後遠離斷層
投信：油價恐上看110美元
聯軍轟利比亞 金銀漲不停
反核浪潮 泰核能政策不明
延長欠稅追討年限 待協商
郭泓志無失分 倪福德續穩定
女皇變家教 金佩珊遭兒子吐槽
世銀：日本災後重建需5年
蔡英文：初選要展現成熟與民主
谷歌登理想雇主寶座 蘋果失色
赴龍巖灑冥紙 男判10月
索尼日產部份工廠復工
楊志良：頂多站台 不選立委
人瑞直腸癌開刀 重獲新生
長照服務立法 擬漸少依賴外勞
台股收盤漲72.96點
恢復通聯急尋人 女川町傳佳音
軍方修法 參謀總長可為3星將
首套手繡郵票 陸博物館收藏
日本政府領導力 李登輝憂心
復興廈航聯營 福廈航班選擇多
台股彈漲 收漲72.96點
格達費恐以牙還牙 油價漲面大
4月台指期漲69點
台股續彈 但量能不足
灌重建活水 日本經濟逢春
兩岸交流新加入婆媳關係
4月電子金融期雙漲
微創脊椎手術 傷口小恢復期短
廣電主管漠視 安徽到處都是色
巴基斯坦礦災 增至24人死
谷歌再槓中國 控干擾郵件系統
全中運 中市盼奪百金
日震效應 高市圖總館上修耐震
食品輻射超標 亞洲業者排日
環保抬頭 德綠黨進議會
人道關懷 台捐救護車予菲
官員被指雙重國籍 中市清查
重建自信 脊髓損傷者走向戶外
恐怖黎明 奧蒂嘉批聯軍攻利
奢侈稅 財長盼7/1上路
竟說地震來得好 大阪議長致歉
沒在怕 巴菲特挺日股
紋眼線灼傷客人眼角膜 女判刑
三大法人賣超台股21億元
挖寶 陸再探掘南海一號沉船
馬國政壇 再現性愛光碟
產業升級 南韓投資尖端技術
花博造景賽 嘉大園藝系獲首獎
祈求考運 沙拉油桂花上供桌
美：禁航區就緒 無意打格達費
不聽老婆言 李進良不准再交友
防腸病毒 北市籲勤洗手
全國災防演習 模擬海嘯傷腦筋
上海房市冷清 觀望氣氛濃
春天後母面 天氣變化大
返台輕微輻射污染 維持39人
林威助3打點 棒打手帕王子
粉絲建議網聚 總統：很棒
經部：不會凍漲油價
AIT復辦簽證 增面談名額
新台幣兌美元升2.8分
台灣畫家劉國松照亮中國美術館
郝：兒童節減少作業 放鬆玩耍
日震捐款 李朝卿盼各界響應
日震效應 郵輪轉靠基港
菲總統施政 7成4民眾肯定
初選9區無人登記 藍：非畏戰
林內千人祈福 紫蝶首波現身
日進口微量輻射生蠶豆 將銷毀
送愛到日本 國小義賣賑災
澳門：空氣未受核輻射污染
男借錢不成 行竊前老闆遭逮
暴力慈善 陳光標：大陸需要
進口貨物 立委促訂輻射容許值
立院初審 增列3罪名得查訪
李登輝：國家認同是重要課題
嚴格監理房貸 金管會出招
春節因素 2月訂單高點回檔
會厭炎當感冒 小心命不保
悠遊卡推App 掌握好康訊息
教長：國編館改制不打烊
美崙溪出海口 淤沙成洲
阿里山賞螢 食宿千元有找
核外洩 中國嚴測日本食品
學生體驗Selina復健艱辛
屏東芭樂 新加坡熱賣
福島核電廠3號機 冒出灰煙
為日本加油 淡江跳祈福舞
新型電池交換站 電動機車福星
魚有天生潛能 卑南溪保生態
陳菊將參加蘇貞昌參選晚會
桃猿戰山基 請喝山雞湯
宜蘭新市區巴士 暑假前上路
越籲和平解決利比亞問題
花蕊渡河定目劇 優人笑了
陸色情小說網站 女性作者多
谷歌嗆中國 干擾電郵服務
高市幅員遼闊 強化空氣監測
涉竊車遭緝捕 壯男扯斷手銬
先下猛藥 楊丞琳張孝全豁出去
環台賽第2站 梅第4冠王
南華大學免費供災區日籍生就讀
赴海地替代役 貢獻水利專長
含輻食品封存爭議 衛署允檢討
琉球若輻射污染 台灣才要預警
少女失蹤8天 性侵前科男被押
馬反對黨：性愛片男主角非安華
莫斯科發明展 4月登場
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
避免貧窮循環 助弱勢青年就業
白梓軒演偶像劇 難忘情VJ
阿里山盃青少棒 27日登場
送愛到日本 更生團體不落人後
存準率升 滬深股市漲跌互現
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潑油燒前妻 莽男判9年
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老邁孟加拉虎 打針求生機
分產談不攏 危樓成公安
陳立恆出書 授名神父現身
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陸客來台 旅行社禁排自費行程
婚禮包機出發 大S低調
工作壓力大 3成上海人睡不好
盤整觀望 新台幣收升2.8分
日地震衝擊泰出口業
馬國性愛光碟 女偷男手錶
蘇貞昌參選 從屏東肉圓店出發
興農輸好大 求洋將應急
搶救蛋價 南市推每日一蛋
捷運工地行竊 乙炔鋼瓶不放過
通膨看升 魏應州：食品業機遇
嫁到沈世朋 李新感謝方馨
劉國松北京個展 現代水墨重生
福島輻射 南韓空氣沒影響
外資上周賣超336.66億元
東京地震8.0逼真 衛視重現
台灣女性進步指數連3年上揚
霧散開航 小三通班班滿
馮俊凱大病初癒 自認體力差
強震衝擊 資通信接單雪上加霜
微軟IE9正式版 開放下載
聯國專家：地震影響氣候變遷小
海嘯襲日 奪不走體面的堅持
深V變高領 高玉穎遭虧衝浪板
奢侈稅 86%網友看跌房價
嘉義城隍廟賑災 捐日本2百萬
廢棄派出所 編織夢想照顧老人
去高牆 美國學校融和蓮池潭
馬國性愛短片 與政治掛勾
馬國性愛短片主角 安華否認
課業壓力大 上海小學生睡最少
打不打格達費 英美口徑不一
達賴交卸權力 短期無法完成
醫師也是病人 自療睡眠障礙
桃園救災演練 模擬煉油廠毒害
核廢料儲存問題 監委調查
高離婚率 大陸高齡女怕婚
專區醫院盈餘 20％挹注健保
梨山偏鄉學校 賑災不落人後
滬森林覆蓋率 5年要達15%
防天災 呂秀蓮擬推保安台灣
進口漲出口跌 台灣貿易條件降
綠立委初選 禁用對手名字肖像
無關輻射 滬石化廠硫化物外洩
含超標輻射 日多縣農品停出貨
雲南盈江震災區 中小學復課
課文爸爸捕魚去 最早叫漁家
右手捲入整布機 泰勞斷臂
買平板電腦 先比價再挑續航力
李千娜苦熬發片 憂定居日本媽
富商兒網路販毒 容留蹺家女
呂質疑外交休克 府：說法反覆
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奢侈稅效應 中古屋買主撿便宜
陳志遠追思會 4月9日舉行
印尼火山爆發 上千人疏散
養生熱 暴露中國人健康焦慮
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嘉義禽場出現今年H5N2首例
捐者染愛滋 美男子換腎遭殃
世銀：打通膨 東亞得加把勁
日強震奪命 亞洲成長沒勁
居心叵測 俄機欲闖日領空
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喀麥隆銀行被搶 匪徒駕快艇逃
利比亞動盪 經建會：油漲有限
佯租屋性侵女房東 惡狼判刑
日地震影響經濟 林毅夫：短期
男女社交書籍 火爆上海
7旬翁相偕泡溫泉 雙雙溺斃
陳光標：經營困境 相信可戰勝
陳雲林見楊秋興 加強與台交流
陳光標談行善 日本台灣有點像
搶攻中小企業 外銀推便捷服務
竊案遲不破 苦主Po網諷治安
盯房貸 金管會祭3招
全球金融中心 台北排名第19
今彩539頭獎4注中獎
威力彩頭獎摃龜
今彩539頭獎4注中獎
日本食品輻射超標 鄰國急因應
遊日包機返花 旅客未測出核污
台灣珍奶 進軍歐洲
利比亞吃緊 總統籲台商速撤
藍浩語18分 助國泰14連勝
性侵好友未婚妻 男遭訴
反應爐通電 食物輻射問題嚴重
面對炸彈威脅 印尼籲冷靜
新北朝野對決 府局處保衛戰
亞洲電影大獎最佳新人：趙又廷
轉運大台中
俄羅斯和中國 反對空襲利比亞
卡哇伊北極熊「克努特」猝死 今解剖
大S海南婚宴大搞神秘 清泉崗機場轉機
蔣理容：3/24台日音樂會 為日本祈福
高鐵便利商店購取票 好禮週週抽
延長欠稅追繳年限 立委：不敷成本
Google：gmail疑遭中國當局干擾
格達費反擊 媒體：炸毀油井可能性不大
格達費之子爆料 當年曾送薩科齊政治獻金
呂秀蓮退出初選 蔡英文：敬佩
打全人教育招牌 協會吸金被訴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
震後十天 死亡失蹤近2.2萬
將領倒戈 葉門首都部署戰車
食品若遭汙染 世衛促日速禁售
福島核1廠海水 輻射嚴重超標
美國：動武目標在使格達費下台
福島海水輻射超標 恐影響漁業
聯軍轟利國 國際油價上揚
帶頭修理利比亞 北約有歧見
美發放碘片給在日僑民
WHO：留意放射性污染食品
輻射服碘鹽？ WHO：危險
德人鍾情紙本 電子書難普及
瓜國第一夫人離婚 參選總統
義診又布施 巴西慈濟人傳大愛
冷氣團一波波 溼冷到週末
執行利禁飛 加國會熱辯
台股開8540點 漲73點
全台環境輻射監測值無異常
除掉格達費？ 英政府紛歧
美二手屋價跌至9年來新低
嘉義溪口爆禽流感 消毒管制
全國首例 為生態復育拆水壩
辣椒染沙門氏菌 沃爾瑪回收
官學攜手拆小壩 盼成治水典範
日核輻射嚇跑郵輪 改停陸港
性愛短片 馬總理：警方未偷拍
墾丁後灣開發 失沙棄蟹兩難
台股漲 新台幣盤初走升
多裝置上網 看好HTML5
長期助日防衛 美航母駐近海
日災區菜價高漲 災民廢車取油
兩大百貨日食品 衛署核可才售
大陸結核病患 全球第2多
失蹤少女 疑遭性侵勒斃棄屍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
吳揆：金融整併合法透明
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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校園主播賽 林書煒傳授祕訣
日震危機 星指打擊全球成長
加州防海嘯 應增偵測系統
避災 駐日美空軍擬暫調南韓
台股上8500 高價股壓力減
高捷擬設銀髮園區 挹注營運
陸核電減速 福建湖北工程暫緩
日本震災 瓜人無恙
美智庫籲歐巴馬速予台灣免簽
中島水產：14日起未進日海鮮
星國會選舉如箭在弦
總統立委併選？藍營籲民調
板檢查亮票 傳訊新北市議員
原能署：各國需改核災應變程序
2月全球中小面板營收成長
東電登門道歉 災民賞閉門羹
自由車環台賽 桃園站耐力考驗
教養院缺醫療資源 署嘉伸援手
特大沙塵暴 陸北方拉警報
天災消息加深焦慮 男惡夢連連
胡金龍安打 助大都會逆轉勝
假借宗教歛財 通緝犯落網
利國空襲行動 恐無助停止內戰
國防部：國軍生鮮沒用日貨
地球日 募集500萬綠行動
中科四期條件變更 環評會否決
中國銀聯攜手中信銀 拼商機
籲台商撤 外交部轉達總統關切
最後一次房地產景氣 後天發布
新台幣午盤升2.1分
國軍戰備道操演 麻豆段將交管
偵測日本輻射 高雄港總動員
日震死亡新增數 突破9000
學子善用時間 早半年戴方帽
死亡風險高不高 BMI會說話
江宜樺：將建災害防救雲端計劃
3月下旬DRAM合約價揚
楊秋興：盼北京高雄直航
奢侈稅排除條款 吳揆力挺
核災缺農產 媒合日商來台採購
男子華廈製毒 警方破獲送辦
總統：開徵奢侈稅 打擊投機
盤整 台幣午盤升2.1分
防火山爆 南韓邀北韓開會
環團反核 號召10萬人上街
胡志強：9死是心中永遠的痛
總統網聚會前會 羅智強打頭陣
蘇貞昌回鄉 老戰友到場支持
老少都不放過 醉男性侵未遂
府：呂批總統運動 邏輯錯亂
總統擬辦網聚 綠營：不務正業
北市首辦 青年免息留學貸款
民進黨立委初選 宜蘭陳歐珀勝
教長：髮禁未解 減班處分
謝燦羽的壁畫 美化波昂市容
日本強震 影響寧波也帶來商機
吳揆：戰備儲油 不得已才用
學童練武 防霸凌又強身
多吃蔬果燕麥海帶 輻射不入口
肉圓攤 蘇貞昌出發點
台股收盤漲40.33點
動物陳屍國道 流浪犬最多
子女車禍身亡 父大愛捐善款
日核災趨緩 府專案會議移交
歐巴馬：美與拉美關係日益重要
台股狹幅震盪 漲40.33點
4月台指期漲24點
台股開高 收漲40.33點
綠營：併選應修法配套
國務院赴河南 查瘦肉精案
山西官員公開手機 過半數不通
韓成立俱樂部 加強對中經貿
4月電子金融期雙漲
里約土石流 災區重建路迢遙
加速三環三線 新北市成立小組
假冒身分行騙 男子送辦
江西吸台資 中部6省之首
曾雅妮連6週世界球后
吳敦義：視察核四廠時間不遠
清明假期 郝：看花博要趁早
台灣有愛 邀日災民來台常駐
擬修結論 中科四期遭火速駁回
台開案開庭 趙建銘稱未買股票
侯友宜變魔術 新北兒童月登場
呂秀蓮退出黨內總統初選
爭東亞運 吳揆：克服政治障礙
千隻紙鶴傳情 日人為癌妻祈福
三大法人賣超台股57億元
擁抱絲路 林義傑150天長征
清大：核災撤離 重點在有序
板檢查亮票 李婉鈺喊冤
吳揆：103年啟動12年國教
主人偷竊 黑狗把風
日震 全球矽晶圓產能掉25%
上市公司2月現增募資減少
火災預防 中市訂規範
律師轉任法官 司法院訂20名
防震 立委籲宣導正確逃生流程
搶救流浪狗送醫 百餘犬仍待援
澎湖低碳島 經長按鈕啟動
補貼汙水處理費 高議會拒買單
歷經震創 紙教堂為日祈福
日籍外僑可申請延後離境
失蹤國中女生 遭殺害棄屍
楊敬敏嗆直落4 寶兒：想太多
新台幣兌美元升 3分
邁阿密網賽 詹詠然會外賽首勝
金門設辦公室 擴大招商引資
出獄又犯案 飛車男搶奪送辦
苗栗高鐵特定區 綠建築有獎
避日震災 豪華郵輪將訪高雄
購自日物品 可送原能會檢測
輕微輻射污染增1人 計40人
盜版光碟藏毒 洩個資風險大
胡婷婷譏父 不敢探床戲班
首創縣民入股 澎湖設能源公司
客家人物票選 孫中山奪冠
苗縣賑災 發動縣府員工1日捐
廢物清運GPS 獲系統優良獎
前環盟會長被毆 環團譴責暴力
台玻鳳陽廠動工 明年底投產
雲門舞集2 春鬥遊戲場
瘦肉精風波 河南嚴查養豬散戶
SBL季後賽 4隊宣示拚冠
唐澤壽明流放俄國 爆瘦7公斤
走過肺結核 陳樹菊錄影謝醫師
男子騎錯機車 險被誤為賊
絕緣手套爬桿棒 電纜賊配備全
安啦 高市抽檢秋刀魚符規定
日震 陸估GDP增速減緩
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
澳大建校地 黑面琵鷺難棲息
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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忘刷卡 宜蘭愛心公車卡被鎖
安華報警 質疑馬國總理包庇
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
南韓第9支職棒隊 電玩業出資
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
若遇海嘯 基隆兵推疏散路線
中央氣象局 １週天氣預報
北韓核威脅 南韓外長將訪陸
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
賣淫集團直銷運作 移民署破獲
陸：日強震 短期影響中日貿易
強震後 日車廠準備復工
兒童節連假 遊樂園優惠多
英業達合併英華達
性侵屢犯悲劇 家長慟莫再重演
環評變更遭駁 中科：持續溝通
每日17工時 日盛保全遭罰
賑災日本 和泰汽車捐3千萬
呂秀蓮退總統初選 民進黨尊重
波隆那書展 漫畫巴萊搶頭香
琉璃工房：盼中國年營收2億元
藝愁莫展 6成美術生怕沒飯吃
旅外急難救助 外交部設網站
留日生欲返台就讀 可提申請
非法雇用 深圳千名菲傭
避免誤導 清大設核電問與答
高麗菜價跌 南市民代行動搶救
在陸美國企業 擔憂政策公平性
陳順詳拚到底 獲單週最佳鬥士
雲林蒜頭豐收 預估千噸銷陸
水處：北市水源無輻射汙染
泰國可能於6月底7月初大選
盤整 新台幣收升3分
掃墓保健康 金門防恙大作戰
婦人會網友 幼女疑遭虐亡
長肉瘤 廣州老翁肚大如球
原能會：全台輻射監測值正常
前環盟會長遇襲 警鎖定2男
子亮假槍恐嚇 通緝父同送辦
鄭容和不演了 告別夫妻生活
果園內疏枝 怪手壓死司機
裝載物掉國道 罰鍰擬倍增
老翁死於溫泉 相驗確認溺斃
農產銷日恐受挫 農民盼輔導
防輻射 印尼要日貨附保證
求職服務 高市巡迴車上路
水星來了 明天傍晚見
宜蘭立委選舉 陳歐珀戰林建榮
警巧妙問話 竊賊心虛落網
美容師巧手 乳房篩檢好幫手
新北議會憂核安 要求台電報告
華語紀錄片 網路選評審作品
審公園預算 中市議員反目
抓囤積奶粉 檢調查獲14業者
紅點設計獎 台灣冠亞洲
呂秀蓮退初選 綠委各有解讀
染新流感 29歲胖男病故
高雄港務局將改制 員工憂權益
板擦丟傷左眼 學童獲賠百餘萬
中越一橋之隔 老街河口市況熱
陸社科院：發展低碳經濟有壓力
季節因素 2月失業率微升
生女不養失監護權 父說隨便
溫家寶：體制不好 好人也犯錯
清明搭捷運看花博 北捷應變
土角厝巡禮 銀髮族憶兒時
移居上海 琉璃工房仍想回家
膠帶綑綁虐童 幼兒園長遭訴
企業找嘸人 高市辦夜間徵才
清明前國道免收費 掃墓趁早
德去年第4季 出口成長逾2成
嬰兒奶粉食用油 有機會降關稅
查囤積 赫見嬰兒奶粉百萬罐
福島電廠仍冒煙 廢燃料池沸騰
網路票選未來領袖 陶子奪冠
援日物資龐大 日本人大吃一驚
檢測日本郵件 輻射未超標
詐騙車手露餡 運將警察聯手抓
台灣是越南最大投資國
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台灣漁船未入災區 暫免驗輻射
獵殺水鹿取鹿茸 警查獲送辦
新北市組織條例 藍綠戰火延長
中田英壽戰鞋 標破億
銀聯卡在台搭小黃 年底前會通
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性侵犯再犯 吳揆：難過抱歉
中國打房嚴 上海跌最兇
陸商務部：奢侈品太貴 要解決
IT秘書 整合軟體客製化
台北金融評比進步 強化競爭力
首辦澳太監察年會 20國參加
禁賽令解除 楊淑君：沒感覺
開核災聽證會 吳敦義：沒問題
年終加持 1月平均薪資新高
新世代領袖 網友選陶子第1名
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日核輻外洩 大陸監測日本食品
英專家：核能為低碳重要選項
穆迪：通膨對亞太企業影響有限
投信：領彈股 後市持續看好
台塑擬派現金股利6.8元
美商會憂中國干擾谷歌電郵
科專補助 創雲端商機700億
不滿先斬後奏 燈會預算刪一半
持槍指人頭自拍 警擴大偵辦
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性侵累犯 適用舊法較難管
強烈餘震連連 日災區居民心慌
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查獲山寨奶粉 自調配方佯原裝
防輻射 日進口食品逐批檢驗
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蔡英文：不擔心呂秀蓮脫黨參選
出兵利比亞 英國民眾有異見
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日電廠狀況多 遏止核災待努力
上山採藥墜谷 男子亡
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大樂透開獎
雞舍染禽流感 雞農打疫苗
台資連鎖品牌 大陸打響名號
網上貼小三照片 老婆怒告
環生方舟紀錄片 見證台灣之光
外銀子行資金拆借母行將有上限
女童遭注射海洛因 男判11年
參選總統 蘇：要讓台灣有笑容
谷歌指控 中國：無法接受
蘇蔡拚初選 呂盼兩人做好準備
大陸呼籲利比亞各方立即停火
貨船從日抵台 台中港防輻戒備
格達費反攻 美擬讓空襲指揮權
福島自來水輻射超標 嬰兒勿喝
油價又漲 泰提高柴油補貼
英華達掛牌5年餘 絢爛歸平淡
英通膨上衝 舉債創新高
智庫：中國汽車20年增13倍
核安問題 總統：勿掉以輕心
深化對台政策 王毅見楊秋興
大樂透頭獎無人中獎
夜店大火案 檢方傳喚4官員
今彩539頭獎摃龜
楊秋興：民進黨大陸政策要改變
綠營初選 藍盼優質候選人出線
鍾承佑關鍵美技 桃猿擊退統一
台灣電影在港交流反應熱烈
利比亞春天何時來 無人知
爭台灣幸福 府：不能靠口號
中華女足5球大勝香港
福島核廠3號機 中控室放光明
攻利比亞 陸：反對濫用武力
蹲捕又打擊 林泓育更有勁
葉門總統拒讓權 首都劍拔弩張
疑遭性侵遇害 少女將解剖
古今相逢大台南
2011國際自由車賽 3/23新竹出發
Internet Explorer® 9 (IE9) 中文版正式開放下載
擔心核污染 各國檢測日本進口食品
USB3.0+人臉辨識 MSI小筆電開賣啦！
「幹鞋哥」上日本網站 王偉忠捐出網拍
2月失業率4.69% 52萬2千人無業
採直銷經營新模式！ 移民署破獲台北雄哥賣淫集團
讀賣新聞：遺體來不及埋葬
2011波隆那兒童書展 36位台灣原創者躋身國際舞台
國立編譯館任務結束，將變身「國家教育研究院」
美F-15戰鬥機 利比亞墜毀機員獲救
禮品教父陳立恆 用嬉皮人生玩出法藍瓷文創之路
美智庫：歐巴馬對台政策停滯、美牛成籌碼
飛彈補測不理想 高華柱：檢討
蘇蔡登記初選 民進黨兩強爭出線
12友陪同 蘇貞昌登記初選
假貸款真詐騙 缺錢民眾成肥羊
「女人心」主角鄭瓊霞分享「樂透」的快樂
太極門新生代國際爭光榮耀苗栗
女學生遭霸凌案 2新聞台受罰
浪漫相約 愛戀永恆 福容連鎖 為您獻上百年婚禮
「劍舞與詩舞之夜」 全日本劍詩舞蹈連盟台灣親善公演
麗晶精品地下二樓改裝完成 嶄新的購物體驗，3月25日起邀您親臨身受！
日本進口郵件 郵局檢測輻射
走過二十國文化交流 何宜儀與達賴喇嘛的第一次接觸
馬主席頒新會期黨團幹部證書
JVC推出 高畫質3D攝影機
福島海水輻射汙染 範圍擴大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
空軍再測飛彈 4枚2失效
日強震死者多 理屍成問題
日核廠因海水受損 較預期嚴重
外交部：日震後 力助國人返台
降成本 日電廠過量貯存核廢料
震後金庫洞開 四千萬日圓失竊
索尼豐田擴大停產 日難逃衰退
強震難撼 股神對美經濟有信心
缺電未解 日檢討工廠企業限電
北約利比亞扮要角 美英法同意
福島縣葉菜 輻射超標164倍
歐債危機難解 歐股收黑
中東北非動盪 金價上揚
美國航空客運旅次年增2.1%
中東亂 油價漲
海嘯救衛星電話 一人死眾人活
防輻 美暫停進口日災區食品
利國首都不安寧 砲火聲連傳
冷氣團發威 淡水10.6度
台股開8506點 跌 1點
東京灣煙火大會 今年取消
洛城華人多 妮妮像在台灣比賽
助日賑災 曾雅妮捐5萬美元
日銷售下修 奧多比財測欠佳
媒體：福特將投資中國擴大產出
學生簽證少發 留英門窄了
新台幣匯率盤初貶4.6分
日本首富保證部份災民1年就業
預算案難過關 加5月恐大選
日下令輻射蔬菜禁運禁食
美二手嬰兒床 小心致命危險
廣東：不停建核電廠
Groupon營運長離職
華爾街內線案 高盛董座將作證
江宜樺：6成支持總統立委併選
免費篩檢 遠離癌症威脅
日強震罹難者破9300人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
原能會：日本福島一廠嘗試通電
飛彈再失準 軍方全面檢討
日核省思 美核廢料多到無處放
歐巴馬訪薩 安全脫貧為主調
國畫變股票 陸瘋炒藝術品
卸利禁航區指揮權 美轉支援
啟動冷卻系統 東電恐需數週
南韓：濟州島應列世界自然景觀
郭泓志好穩 飆2K無失分
量縮盤整 台股8500浮沉
污染擴大 美日都禁輻射食品
風景美 花宜投民宿占近6成
不敵毒舌 菲拳王關推特帳戶
輻污染東電想道歉 福島縣拒絕
上海變暖 升溫率高過全球
中山大學設余光中特藏室
復健跨一步 王建民將餵球練習
武器禁運利比亞 西方增兵施壓
旅客憂輻射 多花錢捨東京轉機
台灣食材棒 飯店沒日貨也行
為日募款 台灣家扶募逾2千萬
豪宅超誇張 有錢鄰居也抗議
日強震 經濟損失達3千億美元
原能會：輻射屋將重新檢測
見皮包就想偷 半年盜刷20萬
清明運量大 台鐵3度加開列車
協調奏效 高市綠委初選剩1區
傳世銀估中國20年後經濟首大
女師戀學生 二審判1年8月
經濟降溫 新興股市進場時機到
國貿局：綠色貿易要倍數成長
藍立委提名 邱鏡淳籲勿空降
首投族陪同 蔡英文登記初選
日廠停工和地震影響 亞股挫跌
獲利破表 德股牛氣逼人
史普陵特將售裸視3D手機
輻射免驚 台北魚市9成本地貨
無菌抗生素廠 南科擴建
日本核災 國防部強化因應能力
憂輻射污海水 台鹽：安啦
融資2兆 東電可能國有化
原能會：核安管制研發將分立
北科大校園徵才 逾萬職缺
輻射止步 日本乳品生鮮逐批驗
兩岸核安聯繫 江丙坤：有空間
身材適中到偏瘦 醫療花費少
瘋台灣砸百萬 邀老外來台挑戰
區間盤整 新台幣午貶3.9分
預售屋廣告不實 公平會罰建商
大陸農產品 江丙坤：不再開放
避震災郵輪 到訪高雄港
技職繁星名額倍增 甄選免面試
中國液晶電視市場全球最大
澎湖爆口蹄疫 撲殺近千頭豬
七成泰人反核 天然氣發電將增
衛生署：台灣未進口日本牛奶
西方動武 格達費嗆準備好戰鬥
日震損瑞士錶銷售 復甦陷險境
王如玄：現是勞方市場
釋桃園基地 軍方：必要時徵用
內政部民調 6成支持併選
搶印度珠寶商 遭判10年
利比亞亂 陸資企業大失血
台股收8545點 漲37點
性侵再犯率高 立委籲落實治療
大陸安養中心 王志剛：潛力大
台股開平走高 收漲37點
越南少數民族形成沙巴愛情市集
民眾憂輻 業者籲多吃國產蔬菜
4月台指期漲31點
成大與波蘭烏茲科大簽約合作
愛心福利卡 弱勢物資就近買
東京自來水輻污超標 嬰兒禁飲
日災區貨櫃 基隆海關驗輻射
追悼鐵衛 胡再麟告別式明舉行
量能續縮 台股連漲4天
補助老屋拉皮 北市今年4千萬
4月電子金融小漲
邁阿密網賽 詹詠然晉會內賽
1天6公克鹽就夠 不必囤積
東京水含輻射碘 少讓嬰兒喝
京滬高鐵招投標 違規222億
憂輻射 餐飲業者：日食材止步
澎湖爆口蹄疫 雞肉股大漲
至少24日前 日大廠多停產
三大法人賣超台股10億元
張榮發捐10億日圓 助日賑災
糧價漲 上海農民熱中種糧
瘋高鐵 陸地方官爭取搶建
立院黨團佈達 馬英九勉幹部
奇美電身障員工多 勞委會肯定
生魚片輸日受阻 轉內銷
豬口蹄疫情 澎湖全面監控
全美中學數學測驗 台生表現優
環台賽路線挖大洞 比賽恐落空
唐山天然氣幹管動工 通海外
撫慰病患心靈 雲門帶來感動
搞笑藝人東東 參選東京都知事
花卉輸日銳減 台中花農受災
總統立委併選 教育界贊成
慣竊衝撞警車 幹員開槍制伏
志工林玫琪 扮跨國之愛橋梁
南韓將在吉林設廠生產人參
男師疑性侵學生 胡志強促清查
雲林少女命案 解剖遺體釐死因
培育導盲犬 徵寄養家庭
新台幣兌美元貶4.3分
高空鋼索 綠博天空廊道找刺激
推動漢學研究 歡迎學者來台
徐懷鈺合約糾紛 4月宣判
總統：沒有核安就沒有台灣
罵人很娘 拘役55天
工業生產連16月兩位數成長
少女命案 雲縣懲處失職人員
綠立委提名 11區民調定輸贏
張子源走在光中 胡志強憶往
林毅夫：大陸經濟20年內奪冠
屏東黑鮪魚 將做輻射偵測
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
查驗自動化 小三通像搭捷運
李傳通返菲 台菲關係恢復正常
總統：兩岸應合作預防核能事故
高中生客語認證 最高獎1萬
中央氣象局氣象報告(更正)
日震影響陸產業 汽車損石化興
義賣捐款 樹德科大師生援日
世界民俗舞 嘉市民生國中揚名
調查：陸結核病患多未按時服藥
成利國人肉盾牌 CNN反駁
詐騙戒指變賣 男子落網
朱立倫：垃圾不轉運 清垃圾山
蔬菜禁令 福島地方官痛恨至極
曾雅妮出戰KIA菁英賽
銜接蘇花改 立委盼花東快速路
約會男方買單 美女視為當然
日本震災 張榮發流淚難眠
男子遭搶 同行好友策劃
原能會：輻射屋剩895戶
競而不破 考驗蘇蔡與民進黨
日強震 富士通：幾無影響
陸民狂買萬斤食鹽 成燙手山芋
日強震 索尼：工廠盡快復工
幸運應分享 社福籲中獎捐現金
輻射疑慮 新北賣場設日貨專區
雙腔支架療法 救活8旬翁
台船長海上重病 菲人道救援
高市防汛 疏浚荖濃溪淤砂
議長選舉亮票 高市4議員緩訴
工業生產連18個月正成長
區間盤整 新台幣收貶4.3分
因應核災 花卉災損貸款額1億
傾倒有害事業廢棄物 3人遭訴
日本震災 橋幸夫台北開唱延期
印尼國會關注利比亞危機
拚觀光 金門擬開發古寧頭
大陸央行：今年通膨率約4%
日震 MIC：對宏達電影響小
開發能源 屏縣府多管齊下
設柳營交流道 環評有條件通過
印尼嚴格監督日本進口食品
春祭預演 忠烈祠暫停開放
台婦赴星角膜移植 3天見光明
地震搜救 陸願與台交流合作
離島併台灣話價區 未定案
洛桑協議30年 朱木炎勉後進
電子發票捐社福 月僅10幾張
點頭嫁小菲 大S：超級願意
飲酒如喝油 營養師籲勿貪杯
前憲兵司令 涉貪遭彈劾
台東立委初選 藍冷綠熱
澎湖豬肉不來台 民眾不必慌
旅客輕微輻污 維持40人
滬基因轉殖家蠶 吐絲量增6成
為治病 亞洲數百萬家庭變窮
警攔阻詐騙 婦保百萬老本
王定宇勝出 李俊毅：無法祝福
日震播不停 NCC：找電視台
許榮洲案 北院25日開延押庭
體感夯 遊戲加碼拚兒童節
張榮發反核 讚風力水力發電
京滬高鐵 8億工程款遭挪用
奢侈稅 房仲：房價緩跌不崩盤
日所長：台日觀光回溫可期
導師費被糾正 市府：已停發
師生戀判刑 法官憂法外情
渣打：震後日本經濟V型反彈
原能會：幼兒園旁已無輻射值
基督城失蹤滿月 台女證實罹難
學生玩鬧跳水致癱 國賠4百萬
超時工作 勞委會擬公布廠商
盯房貸4部曲 清查人頭戶
陸賊想拿贓物開店 被逮
逾三千億美元 日災損歷來最高
高雄機場測輻射 立委籲續把關
菲人質事件 港法庭：非法被殺
康師傅帶頭漲 陸物價又蠢動
公視全紀錄 剖析海嘯核災
日災損25兆日圓 台損待估
感念日青年協助 弘道募款賑災
被指輻射屋 幼稚園：檢測正常
雲林少女命案 嫌犯1人棄屍
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父窺兒女友入浴 險被趕出門
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台灣租車涉詐領 起訴12人
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澎湖口蹄疫是否為新型仍待確定
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監委：刑後強制治療應溯既往
性侵未遂 保險套留線索被逮
德媒：格達費家族投資好萊塢
陸援日2萬噸燃油 待裝船
日核電廠又冒煙 輻射量異常高
防癆郵差 5年送藥8萬公里
誤診病患致死 中醫師改判有罪
老店換招牌 教育資料館改制
防輻射 南韓禁日食品進口
留日生返台 台大開隨班附讀
環台賽4站 馬庫斯穩穿黃衫
台嫌遣陸案落幕 李傳通明返菲
無國界醫生：結核病有新檢測法
高中排球聯賽 華僑包辦男女冠
行動雲端夯 區域網路腹背受敵
議員要新北市設性生活協調處
渣打：央行可能逐季升息半碼
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高鐵利誘多 大陸各地蠢蠢欲建
高雄流行音樂中心103年完工
泰柬衝突談判 泰拒印尼介入
藍立委提名 32現任列首波
德巴伐利亞 工作環境佳
性侵犯資料 公布與否待討論
恐害軍事安全 羅賢哲延押
少女墮胎 多名老人涉性侵
槍砲案通緝犯落網 疑另涉販毒
日本震後 首名台僑確認罹難
賑濟日災 財部：可申報扺稅
山崩翻船 15陸民失蹤
回應邱鏡淳 藍：會積極協調
江宜樺：總統立委併選無關修法
遊客大減 動物園出招吸睛
蔡英文：兩岸論述符國際法則
風光一生 伊麗莎白泰勒辭世
為日本募款 南開師生獻愛
女流名人戰 謝依旻扳平
戴德梁行：打房適可而止
印執政壇現金換票醜聞案逆轉
末期腦癌藥物晶片 健保給付
美轟格達費 恐燒掉十數億美元
台啤力克裕隆 季後賽拔頭籌
大頭斌報告 郝談青年福利
今彩539 頭獎1人獨得
日強震 8旬女台僑罹難
法界：刑後治療溯既往有爭議
姦殺案 總統不容安全有空窗
被天災嚇到 上海增建應急設施
蔡英文：2025年不要核電
駐印代表拜會東印奧里薩省長
楊衛澤任南京市委書記
野獸31分 浙江季後賽勝東莞
調查：陸浪費之最 公款吃喝
避核災 25國關閉東京使館
興農連環爆 連3場失分雙位數
曾重傷沒車送 婦捐購救護車
美駐日大使訪災區 贏得掌聲
玉婆來台頒金馬 李行難忘合影
日本災後重建 考慮比照二戰後
林宜輝百步穿楊 宰璞園慶生
東京水遭汙染 美港限日食品
雜糧復興運動，號角響起
內政部：六成以上贊成合併選舉
格達費露面 稱絕不屈服
環台賽新竹站 挑戰長途耐力
e時代 警察手機也升級
房貸到壽險公司可貸 9成? 央行否認
「埃及豔后」伊麗莎白泰勒 23日過世
日本地震罹難人數 真實數字超過官方
台灣因應日本核災 持續加強進口貨品檢測
全新BMW X3豪華運動休旅正式上市
前環盟理事長遇襲 警鎖定凶嫌
Broadcom 併購 Provigent 取得微波傳輸技術
留英門檻提高 教育部：台灣學生英語程度沒問題
隨時玩，隨食樂 理想大地打造大自然童樂玩國
中田英壽戰鞋拍賣 一波三折
印尼網路誤植台灣PRC 台商憤怒
全球新聞業 女性居弱勢
格達費叫戰 聯軍增兵力
蘆洲傳虐嬰案 男娃摔地受傷
蘇貞昌：副手人選完全開放
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
玉婆伊麗莎白泰勒 傳奇人生
偷情風險大 恐心臟病發
歐股收紅 倫敦漲0.58%
利比亞行動 美：無結束時間表
紐約原油收105.75美元
動亂持續 金銀銅齊揚
蘋果資深副總將離職 原因不明
艾菲爾鐵塔可疑包裹 遊客疏散
美民調：反核比例創近年新高
美近半民眾支持歐巴馬連任
學者憂地震衝擊日本經濟
美股收紅 道瓊漲0.56%
希拉蕊：格達費下台可化解危機
因應震災 豐田恐調整北美營運
美光科技Q2營收超越預期
攻利比亞 美英法主張北約指揮
拉丁美洲伐林問題獲改善
居家新科技 英特展看得到
蘋果賈伯斯連任迪士尼董事
早晚冷 沿海恆春半島有強風
屏東清晨地震 規模4.6
駐美處籲國人多利用出國登錄
汽車工業沒落 底特律人口暴跌
台股開8597點 漲52點
美房市泡沫化 新屋銷售見底
輻射菜殺到 港禁日5縣食品
懼輻射 克媽婉拒赴東京出賽
越南常停電 台商傷腦筋
百年劇場 西安原味重現
北市明年豪宅稅 稅收估逾3億
涉恐怖犯罪 7疆人判死
郵件輻射若超標 郵局將截留
日2月出口成長加速 年增9%
國防部：精粹案經過縝密考慮
高盛CEO爆前董事違保密原則
日強震 大摩：全球經濟安啦
新台幣匯率盤初走貶
紐國經濟暫回神 難脫衰退陰霾
金融整併 金管會：過程需公開
金融翻黑 8600得而復失
超時工作 擬提高罰鍰公布廠商
加5月是否大選 25日揭曉
大學個人申請 6成5通過首關
強震浩劫 日股因禍得福
鑽研草藥通古今 郭玉蘭尚天然
反制補貼 美對陸木地板徵稅
疑春吶前趕進貨 海巡破獲藥頭
Q4房產景氣黃紅燈 續熱
東京搶水 政府配送新生兒家庭
北科大送愛 日籍生感動
陳裕璋：17銀行放款過度集中
海南免稅購物 5/1正式開跑
咳嗽逾月未癒 流感引發氣喘
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
孩子發育差 恐過敏引發
一日生活禪 放鬆看世界
來電探虛實 當心洩個資
東京鄰縣自來水輻污也超標
韓媒：卡特4月訪北韓
星國結核病例增加
張宗憲22分 助楊百翰晉4強
地方不課空地稅 財長：會溝通
新北災防演習 納海嘯地震核災
致力環保遭暴力 陳椒華痛心
兩岸銀監平台 最快6月有譜
公車撞火車 新疆釀5死
蘇貞昌衝刺初選 不談副手議題
Imax發豪語 全球將設影院
需求減 美元指數近逼谷底
越南女子絕食 3年仍然活著
全台環境輻射監測無異常
大學個人申請 首關通過率新高
免淹水惡夢 旗山地景橋將檢討
日本輻射飄抵美國科羅拉多州
止咳藥水含鴉片 入境美國遭罰
加註PRC 外交部向印尼抗議
新台幣午盤貶0.9分
日續抗核災 歐美引以為鑑
海纜地震儀動工 多搶十秒預警
阿米塔吉將訪台 會晤馬總統
防性侵再犯 刑事局：可跟蹤
限購令 陸房價理性回調
日輻射影響 滬人轉他地賞花遊
死傷頻傳 西方利比亞互推責
張榮發反核 台電：有限電危機
府批小英消費先人 無法獲認同
17銀行放款 4成給不動產
下屆立委提名 藍展開協調
台中又傳槍響 胡志強：速破案
第3艘南韓神盾艦下水
綠新北2選區初選 林淑芬出線
台會獎遊及觀光醫療業前進大陸
醫學中心1%病患 年求診百次
日本4縣農產品 星國止步
署基核災演習 輻射傷患除汙
菲官員陪同 李傳通返抵馬尼拉
區間盤整 新台幣午貶0.9分
打房 廠商看壞Q2房產景氣
美籍鐵道迷 彩攝40年前台鐵
澎湖擬開打口蹄疫苗
申請台大首關 建中生占優勢
防炒房 金管會房貸專案金檢
黎明辦公區將遷 便民單位續留
千葉輻污超標 東京降至標準下
個人申請首關 牙醫系門檻提高
美職亞洲潛力新秀 李振昌第3
台股收盤漲31.32點
防強震 高市檢討橋梁建築
日罹難者 無遺體也可領保險金
北市青創無息貸款 4月受理
核電危機 東協國將管控能源
調查：日震 逾2成台企受影響
夜店大火 中檢約談市府官員
玉石價格不一 易生消費糾紛
消基會憂網路婚友消費權不保
吳揆：廢氣利用 減少能源消耗
全球招商 創造近2萬就業機會
台股整理 收漲31.32點
4月台指期漲76點
追價意願低 台股量縮小漲
政府間接投資媒體 不逾10%
趁顧客更衣猥褻 服飾店員遭訴
4月電子金融期雙漲
助理任職市府 徐中雄：無濫權
巴拿馬國際商展 台灣館第二大
陸稀土大盜 日進斗金
綠營：寧多花錢發展再生能源
新北列水污染熱區 5月起稽查
通緝犯應徵送貨員 竊衣五百萬
探視黃仲生 胡：氣色不錯
副總統：盡力援日度難關
學者：房價下修 民眾宜觀望
成大研發養殖系統 助石斑倍增
四聯單晚發 辦助學貸款不便
洋華：學生實習 體驗職場
電影看政治 捷前總統當起導演
黃粉末是輻射物質？虛驚一場
北市將提升愛心車隊使用率
行車糾紛掏槍示威 男送辦
網路創業平台成立 推動西進
未替勞工投保 罰鍰增至4倍
教唆偽證案 扁求傳珍作證
冤獄賠償法 更名刑事補償法
三大法人買超台股11億元
全原運26日登場 選手逾五千
跨國傳愛 德夫婦領養台幼童
政院通過 私人飛機可境內起降
綠竹縣立委初選 邱振瑋退出
愛撫後謊稱懷孕 女使詐遭判刑
福島3號機 2人暴露輻射送醫
有線電視系統業 將可跨區經營
奢侈稅推出 新北市房價跌最多
建商受聘都委 高市議會不滿
男誆智障姊 百萬元買8百萬地
助日救災 嘉市捐逾1500萬
吳揆：研究核四附近海域安全性
客家菜變口味 不失傳統勤儉風
屏北農民串連 農場創意遊
日地震災區食品 澳門暫緩處理
控媒體誹謗 李婉鈺：告到底
網路使用調查 親子認知差距大
日震 8成2企業徵才不受影響
旅客輕微輻污 人數未增
陸瘦肉精 10年難根除
日船入港 輻射檢測無污染
北市新生小野豬 瓜系列命名
新台幣兌美元升0.2分
樓梯間竊鞋 偷7雙判1年2月
冷颼颼草莓豐收 莓農樂
澎湖毛豬口蹄疫 續查小場
公務員被性騷擾 可復審救濟
男子酒駕 稱吞女友醉後嘔吐物
聞輻色變 立委籲設日貨專區
象鼻蚌輕微污染 安全無虞
央聯讓步 日職兩聯盟同時開打
保險卓越獎 明起受理報名
賞紫蝶 復康巴士殘障專車啟動
百年糕餅嘉年華 胡促銷台中餅
研究生捐修車基金 日生感動
王定宇出線 綠籲尊重初選結果
菲副總統獲民眾賞識 高過總統
月底退休 錢薇娟：另一個開始
金門高中職免試入學取275人
非本地來電 中共幹部不接手機
台電：核四測試中 停工沒意義
人體標本展 泰僧侶香油錢祝福
助陸童偷渡 桃檢起訴57人
創新高 高普考釋2180職缺
中央氣象局 氣象報告
吉林煤礦瓦斯外洩 11人罹難
耆老張薰南 見證台語片發展
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
胃癌移甲狀腺 基因檢測助療效
中央氣象局 明天白天天氣預報
防輻射污染 蘇澳漁貨送檢
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
捨身成仁 福島壯士照片首公開
兩岸核安事故通報 陸不積極
復興號恢復行駛台東台北
23年獲居留證 女僑喜極而泣
小三介入 妻子精神易受創
垃圾變能源 環署擬轉型焚化廠
誤植台屬PRC 印尼更正
阿里山吉野櫻盛開 白色花海
WiMAX有成 台灣國際發聲
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燈會主燈安置 草莓玉兔兩樣情
大腳張金國 李婉鈺幫忙找鞋
松山國內國際線 3/29分家
收業者40萬紅龍 警記過調職
綠委控假實習真打工 促究責
張家祝接北市航空公會理事長
看隔壁親家 免費吃地瓜酥
十八尖山尋寶 竹市找石觀音
健康減重 全台醫院動起來
寧夏老人團 大規模遊台
洩憤太誇張 人肉炸彈撞火車
泰韓查獲台人境外詐騙 數量增
日本震災 大陸遊客跑到泰國
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全球首創 社區響應世界關燈日
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
留人才 試委籲改善社工待遇
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區間盤整 新台幣收升0.2分
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玉石買賣糾紛 檢方扣樣送鑑定
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日本震災有感 楊培安公益獻歌
探視受傷男友 通緝女被逮不悔
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核安 兩岸核電廠締結姐妹廠
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日輻射船赴滬被拒 來港求救
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報載勝華獲准越南設廠
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千萬獎號 80726333
不只瘦肉精 6成大陸豬隻中毒
敦北蓋豪宅 老樹被移走
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為地球降溫 高市將關燈1小時
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西方頻動武 格達費攻不停
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涉圖利廠商 高市3交警遭訴
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7成反廢死 法務部：加強對話
惠普英特爾 駁斥安騰退役說
星展：央行每季至少升息半碼
環署：國光健康風險 將再討論
油價漲 運將上街要補貼
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廢核公投 吳揆：要依法
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陸擴內需 詐騙中央逾6億
民進黨總統初選 許信良登記
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運匠抗爭 籲禁業者轉嫁折扣
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海鹽礙降溫 美為日核廠供淡水
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交保重操舊業 剝皮業者起訴
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義大獎學金 助日生來台就讀
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美對利行動應無使用貧鈾彈
約旦再爆衝突 1死逾百傷
福島廠1號機積水 輻射也萬倍
格達費非洲傭兵殘暴殺人不眨眼
財測經濟利多 美股收紅
上攻失利 國際油價連2黑
後繼無力 金銀銅齊跌
股神：社群網站身價被高估
美利多激勵 歐股小紅
諾基亞狀告侵權 蘋果勝訴
坎城影展評審團主席出爐
美去年第4季經濟成長亮眼
世界永續論壇 名流共襄盛舉
日高輻射食品 英嚴禁進口
嗆聲恐怖攻擊 格達費被看扁
德影像展見證中華民國發展
含輻食品非長期吃 免驚
中部以北有雨 早晚冷
老人多 嘉市打造高齡友善城市
防震 買中古屋檢視樑柱牆
不信任案翻盤 加5月大選
花博受歡迎 台灣文化面成就
施工不慎墜谷 工人待救
平板大戰 主攻差異化
統測准考證3/29寄發
醫療採購疑雲 移送桃檢複訊
歐盟新策略 巨資發展再生能源
全台環境輻射監測值無異常
提供平價托育 公設用途擬放寬
總統邀林義傑對話 勉青年圓夢
迎大喜 威廉凱特紀念杯高價賣
談核能 總統：沒有簡單答案
中央氣象局氣象報告
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台灣出發 總統為林義傑加油
不敵中國貨 越南入超嚴重
關燈愛地球 保險業響應
間諜案疑雲 南韓開鍘懲外交官
疑換車道不當 客運撞貨櫃車
胡金龍守三壘 貢獻1安
環台賽第7站 嘉義出發
雨擾賽 曾雅妮2輪未完暫11
疑巡邏踩空 管理員墜電梯間亡
金正恩4月間單獨訪中
外國房地產商瞄準大陸買家
總統：核電廠安全最重要
2011 中國武術建十套標準
馬總統登大凍山 背水奉茶
補習退費沒標準 立委盼統一
新竹下小雨 旱象難解
蘇花施工 工人墜谷身亡
北京紋身美女 奪動漫界諾貝爾
中山高客運車禍 乘客心有餘悸
總統促處理霸凌 讓學生免恐懼
吳揆：提早核安總體檢
原民運動會 台東順勢推旅遊
台灣環生方舟明登國家地理頻道
愛心剪刀手 池紹華獲青舵獎
陸港航空燃油附加費 4月調漲
限制欠稅人出境 反彈聲不斷
北市河濱自行車道 全線通車
逃逸外勞聚會 擾鄰清夢遭逮
泛太戰經夥伴協定 星6輪談判
松機二航廈變身 200步登機
2天1夜 韓藝人雪天跳河
陸：緬甸震災 提供一切幫助
炸利國戰果豐 北約接主導權
小英：非核家園 歡迎提對案
總統初選 蔡英文：良性過程
花卉輸日受阻 中市插花助花農
青舵獎得主 1/3出身弱勢
衛署醫院爆弊案 楊志良不意外
春祭 馬祖邀閩劇院演訣別書
健康宅急便 社區篩檢送到家
喪子之痛 劉醫師批疫苗政策
六堆黑豬 本土保種大作戰
日震餘波 越房產投資客慎重
高苑40載 小英肯定作育英才
台央行駐紐約主任交接
民進黨總統初選政見會時間敲定
浙江工廠排鉛超標 百餘人中毒
住宅火險地震保障最高120萬
學者：預期央行升息半碼
學無止境 菲學士老翁續攻律師
青年社團嘉年華 學子活力四射
郭泓志6球 解決水手3打者
舟曲災後治理工程 動工
李宗盛1首歌 8瓶啤酒搞定
廖世傑獲薩國頒尊貴友人匾額
癌篩247萬人次 醫護挖心思
蘇貞昌：無核四數據 不敢擅表
台電：4核廠 耐震7級以上
鯉魚潭水庫進帳少 盼梅雨解渴
慈濟發放物資 NHK播出
陸客團車禍7傷 拖板車司機亡
北京車牌抽籤 中籤率1/23
哇塞 電視月帳單破千萬美元
宜蘭地震 規模4.8
助印尼發展 亞銀提供2億美元
里長提議案 新北市府1週回應
上銀辦兩岸3地機械博士論文獎
京粵6省市 爆神秘病毒
副總統：高職免費厚植產業基礎
回到自然 宜蘭綠博開幕
李小石揹媽祖 續征馬納斯魯峰
宜黃鐘聲爆拆遷內幕 陸禁出版
苦苓曾想刺青 NO CPR
署醫涉弊 衛署：醫療不中斷
熱愛生命獎章 陳光標列名
日核廠不穩 美軍船急送淡水
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防輻射超過東京 日學者驚訝
民俗嘉年華 外籍生體驗文化
陸耐寒地鐵 明年哈爾濱開跑
毛澤東老家韶山 擬建紅色影城
中央氣象局 氣象報告
通緝解除 涉命案菲參議員返菲
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反毒徵文獲獎 蕭淑慎哽咽
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卓永財：要百萬年薪來上銀
晶圓雙雄人力需求7300人
吳揆感念孫理蓮 小身軀挑重責
印政府：日食品須貼無輻射證明
大和證券盃 張栩爭冠失利
可愛冤仇人 金枝演社屏東公演
女僕裝逼真 張鈞甯變身清潔工
印尼籲聯合國保護利比亞百姓
綠委初選 賴坤成盼牽成
海運業避日 恐影響全球供應鏈
菊賣五月天戲服 怪獸粉絲標下
總統：照顧長者就是照顧未來
滬勞工薪資去年成長9.3%
台中枇杷上市 胡志強促銷
缺日製塗料 福特黑紅車不接單
氣象局：日輻射塵對台無影響
少女命案 社團立委疾呼修法
遵醫囑服藥 結核病治癒率高
中央社挺進最前線 見證歷史
賴清德挺林俊憲 盼棒棒相傳
節稅高手 奇異不繳稅還能退錢
疏導掃墓交通 滬動用網路
台商2代 東莞轉大人
瀋陽街頭 再展歐洲風情
馬總統：有愛就會有尊嚴
網購詐騙 警提醒小心ATM
環盟：核能便宜減碳是愚民
躲住宅區製毒 癌男送辦
布袋戲名家被控侵權 獲不起訴
傳統市場節 義賣捐日本賑災
品冠骨折 姊妹改劇本不刪床戲
醫療採購涉弊 9官商聲押
林佳龍贏張溫鷹 出線拚立委
偷薑煮茶祛寒 男子被逮
日進口象拔蚌輻污 改吃加拿大
中正盃馬術賽 后里競技
男護吸毒女 潑熱水堵鐵門拒捕
高雄獎得主捐作品 陳菊讚許
南毒北運 警抄10公斤
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大專院校英語演講 謝明宏奪冠
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歐巴馬：利國任務拯救無數生靈
小英：初選不希望黨公職表態
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原民運會 8歲80歲上場競技
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男大生迷山近月 父僱山青苦尋
今彩539開獎
上銀：調漲反應原物料上揚
東埔植樹 打造玉山美麗部落
綠中市第8選區 邱太三也請纓
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地球1小時 陸86城熄燈
少女遭霸凌 涉案人送辦
蔡健雅首攻小巨蛋 歌迷力挺
日核災 黑龍江發現微量放射物
不准騎車 南京理工大學被罵翻
核災何時了 日高官：無法預測
聯軍攻勢凌厲 傳格達費找調人
台東太平榮家火警 2人送醫
台電：核電成本每度不到1元
藍首波立委提名 至少33選區
奮鬥向學 朱立倫表揚身障生
重建路遙 日災民心沈重
江蕙星國開唱 萬人欣賞
日核災未解 外交部再籲速離
敘軍隊襲示威群眾 逮兩百人
花博歌唱賽 參賽者神似鄧麗君
對抗爭讓步 敘利亞釋放政治犯
活動加劇 日13座火山拉警報
父逝母病 彭嘉慧堅強面對困境
撐竿跳高 謝佳翰平全國紀錄
原能會：核電廠建於岩盤 耐震
限制欠稅人出境 嚴重違憲違反兩公約
綠委中市6選區初選 林佳龍勝張溫鷹
霸凌 許明財：不護短不吃案
3/26至6/26北美館展出時代之眼─台灣百年身影
和泰汽車LEXUS古典音樂會 指揮大師祖賓‧梅塔3/26、3/27豋場
衛生署採購弊案 楊志良：早知有地雷
台北市街頭藝人審核嚴苛 九成落選者無法工作
醫療採購涉弊 黃焜璋4人被押
美智庫：台明年大選勢均力敵
4G技術 宏達電領先
合歡玉山飄春雪 昆陽需掛雪鏈
全球為地球 熄燈一小時
維生用水 大台北可撐24天
陸男剉輻射 日本投案求遣返
100年青舵獎 六獎項頒10人
防霸凌 總統：別怕家醜外揚
熄燈1小時 菲創世界紀錄
邁阿密網賽 盧彥勳不敵尤茲尼
專家：聯軍不可能攻入利比亞
聯軍空襲 格達費部隊後撤
張宗憲奪35分冠軍戰飲恨
奧地利榮光會健行慶建國百年
德學者肯定ECFA經濟效益
全台有雨 清晨淡水10.5度
對女性呼耳光 新版電玩惹爭議
北部東北部大雨特報
校園主播爭霸 學生圓夢舞台
我們的傳世相本記錄中華民國史
大陸台商貸款 美元正夯
妮妮缺信心 起亞賽暫居14
內憂外患 大陸通膨難壓
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軟體助陣 IPv6接軌更順
農產品遭拒 日籲遵守WTO
藏危機 17處國道動大手術
作家抗議侵權 百度道歉
核後端宣導費暴增 綠委要刪
全台環境與水庫輻射監測無異常
日輻抵賭城 極微量無虞健康
中國飛機又逼近日艦 日提抗議
平可夫：自衛隊延誤 核災擴大
台中雨不大 供水幫助少
改善學童上學路 高市拉近城鄉
歹徒搭捐款潮 假賑災真詐騙
女童泳裝加胸托 A&F惹爭議
金價再創新高 逢低找買點
虐兔引公憤 動保團體將告官
日強震 學生2百死9百失蹤
傳金正恩4月訪北京
產學合作課稅？立委籲訂原則
代代相傳 客庄永續黑豬產業
賺外匯 越咖啡農籲政府重視
雪花冰紅豆餅 台商越南打天下
京滬高鐵將開通 比飛機票便宜
反貧困 勞團邀吳揆吃窮人早餐
東電坦承：人員輻傷其實可避免
邁阿密網賽 詹詠然女雙落敗
工作辛苦 日本自衛隊加津貼
石門水庫進帳少 農灌7折供應
總統訪屏東 出席鵬灣橋啟用
紀念遙控飛行前輩 金龍盃登場
標檢局一般物品輻射檢測無異常
二技取消推甄 擴大申請入學
蔡英文：農業須提升為國安層次
緊急煞車乘客撞臉 運將吃官司
中油各式汽柴油 調漲2角
防產後憂鬱 立委籲規劃門診
台灣志工貢獻 聖文森醫界感謝
府：不會安排總統為動畫配音
輻汙3工人感染未達治療程度
產後憂鬱 準媽媽江玲君也怕怕
奢侈稅草案 最快4/6初審
台灣觀光工廠 東莞複製
港府：不會強制日本旅客測輻射
進軍高雄龍舟賽 中鋼隊忙暖身
蘇貞昌製作蛋捲 體驗深刻
台塑汽柴油調漲2角
輻汙飆千萬倍 日核人員急撤
胡金龍貢獻打點 大都會獲勝
台灣鐵道史缺頁 美攝影家補齊
大陸發表奈米仿生骨
鵬灣橋通車 總統：南台灣加油
國安局：未發現電腦遭駭
福島2號機 輻射碘千萬倍
吃苦當作吃補 自強兒讓人心疼
躲轟炸 格達費四處流竄
大陸婚紗照懷舊風 尋紅色記憶
星擴大禁令 日關東蔬果也被擋
林書豪10分 大角羊5連勝
寒風送健康 社區篩檢入偏鄉
米拉尼小提琴 紀念滬猶太難民
日龜毛 外國救災傷腦筋
台電肥貓 經長：不妥但無不法
過智慧門 彰縣為考生祈福
霸凌案 許明財重申絕無妥協
環團：綠營藉核議題拉攏民意
亞幣走揚 台幣週升0.38%
挑戰大螢幕 張韶涵想當女打仔
二級MOP 張宗憲台灣第一人
初選激烈 羅文嘉姚文智互槓
英王室婚禮蛋糕 16花葉生輝
打造防災都市 北市仍有一段路
防災減災 教育宣導是王道
震災救援 維繫基本運輸動脈
新社枇杷上市 產期至4月底
核安事故 北市應更積極應變
疑因服藥闖紅燈 撞死女騎士
十二五效應 陸河運增13億噸
台電：人才轉任 依規定進行
廣東春茶上市 台灣烏龍搶手
國父祭黃帝文 大陸譜成歌
豐原圖書館新開館 採分齡規畫
詐騙人頭遭判刑 司改會籲查明
入境旅客連續5天未驗出輻污
蘇貞昌拚初選 高雄衝人氣
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央行理監事會 外銀估升息半碼
非核 李登輝：解決能源再說
千萬特別獎 不減捐發票熱情
轉型升級 十二五中國工業焦點
非核家園 蘇貞昌：要有共識
地方特考擠破頭 建築師等嘸人
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
考選部：地方特考擬併高普考
新聞局：日進口商品檢測均合格
江蘇徐州28日直航台灣
總統：人道援助 台灣軟實力
強震買主不來 貿協辦視訊採購
豁出去 利女子控政府軍性侵
少女霸凌 竹警追查有無案外案
辦公樓白宮8倍大 陸窮縣挨批
阿里山盃開幕 為日本震災默哀
爸媽太忙 孩子嘆家庭不溫暖
中田英壽戰鞋拍賣 千萬標出
資源回收場火警 無傷亡
幸福人壽：準備好登陸
小三通查獲走私禽鳥 1嫌送辦
近90%港人對日本地震感不安
將領子女婚宴 國防部要求儉約
環台賽花東站 日本選手奪冠
爸媽1句我愛你 孩子最窩心
維護治安 新北市廣設遠端監視
優人凸槌 郝：觀眾肯定
春寒料峭 合歡玉山飄春雪
美官員：QE2可考慮見好就收
中國：陸企缺頂天立地小巨人
兩岸合資 福州淡水海纜開工
梁文音日本拍MV 電暈高中生
變電所鄰國宅 藍綠議員都反對
築夢計畫開跑 擴大助弱勢青年
檢疫站：走私禽鳥恐引病毒侵台
面對核安 吳揆：強化安全應變
確保蘇花改安全 國外專家獻策
陸：防中又依賴 日外交搖擺
黃金資產配置 不宜超過2成
瓊斯關鍵罰球 助台啤晉冠軍賽
印尼國會籲聯國維和部隊赴利
府：總統爬山減特勤部署
利比亞百姓安全 聯軍轟炸才止
中東動盪 不影響印勞匯款
葉門總統：對話才能避免內戰
感冒糖漿當萬靈丹 恐耽誤治療
二代健保 蔡英文蘇貞昌同譴責
雷曼債券 香港苦主獲賠償
衛署醫院爆弊案 全面體檢改造
陸強勢打房 炒房客轉戰海外
首輪淘汰 張學雷考量交兵符
走出日震陰霾 台股回常軌
萬人聚佛光山 為日本災民祈福
城市夢想音樂會 台南熱情開唱
免費剩4天 申請泰簽激增
檢測烏龍 日輻污下修至6萬倍
阿米塔吉率美外交等專家訪台
輻射碘又現 陸衛生部：沒關係
北部溼整天 新北市降雨最多
吉他大帝山塔那抵台
東莞小勝浙江 北京直落3淘汰
旅韓僑社 爭取殘障者權益
新北市2火警 1死1傷
台啤險勝裕隆 闖進總冠軍賽
陸血本維穩 恐適得其反
歡迎李傳通返菲 僑界盛大餐會
誰幫新流感疫苗說句公道話？
日本以「難以停靠」理由 拒絕中國醫療船
中國民運人士駐泰大使館前抗議
搶救核廠受挫 日危機難落幕
與孟代爾搭檔 美首位女副總統候選人去世
虛驚一場 日6.5強震幸未引發海嘯
全國老人4/1起 搭北捷半價
日本／核危機打擊 近20萬外國人離境
『種希望‧許願望』 婦幼節連假白蘭氏邀您擁抱健康與希望
日本東電又搞烏龍 輻射超標修正為十萬倍
美式機車俱樂部 義大世界大會師
證人身分洩漏案 周占春無罪
賴清德道歉 台南議會終開議
綠南市初選激烈 許添財喊停辦
豪宅不畏奢侈稅 信義之星照標
因應清明連續假期 義大世界增開接駁車
知名溫泉會館 一泊二食、風雅湯屋4.2折起
行政院原民會推廣原住民族工藝認證標章
格達費軍潰敗 北約將接掌攻勢
連番烏龍 日輻污再修正
披薩外送業超賺 利潤達9倍
老格出生地傳爆炸聲 恐遭空襲
利首都傳爆炸 聯軍再發動空襲
台中又傳祝融 2人逃生受傷
蓋茨：利國政權更替非軍事目標
台中住宅大火 1死2傷
水氣漸遠 未來一週多雲到晴
台股開8590點 跌19點
日核災震撼 德邦選舉綠黨受益
世界華僧會 各國佛教領袖來台
春雪持續飄 合歡玉山積雪厚
退休習畫 王宏吉彩繪人生
調查：中國崛起令人不安
清明假日 阿里山公路施工管制
災變後 枝野幸男不回家
新台幣匯率盤初小升
搭博蒂列車 雅妮搶下第5名
日天皇夫婦30日訪避難所
1924中央社見證華人傳播史
仿品拍高價 古董商：世紀笑話
台灣恢復執行死刑 國際關切
用藥前測基因 癲癇病患免藥害
金正恩訪中 陸：消息來源罕見
市民求助 胡志強：不能踢皮球
經長：數十年內 核電必要選項
周大觀基金會送愛金門
長照服務管理 外籍看護難定位
中央氣象局氣象報告
利國反抗軍勢頭增 朝首都西推
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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台股小跌 原物料股撐盤
漢和：大亞灣核電廠隱患多
綠委盼發動核四公投 藍營反對
過濾超聲回波 蝙蝠會防撞
新竹霸凌案 警查為感情糾紛
中油：沒A消費者錢
西藏主席：達賴妄想復辟
墓碑當赤崁樓步道 南市府清查
府：維安人數報導不實 惡質
嚴禁明火表演 高市全面宣導
無感加薪？吳揆：復甦不夠強
日本豐田 2座油電車廠復工
邁阿密網賽 盧彥勳男雙落敗
副總統：確保退伍軍人權益
南韓新片 瑞士佛利堡影展獲獎
學界連署 要求公布非核時間表
豐興鋼筋小跌 其餘平盤
信義之星法拍屋 2.2億賣出
大陸漁船失聯 南韓協助搜救
吳揆：油價回饋 請經部核對
花錢買檢疫證 陸食品安檢漏洞
送愛日本 金酒捐百萬
校園主播賽 中央社登場
市場逾兆 外資鎖定陸嬰幼產業
綠總統初選 高市議員忙跑攤
瓜地馬拉市政觀摩團訪華
新台幣午盤貶0.7分
陷弊案 署基：門診檢查不中斷
胡金龍狀況好 1安打2盜壘
勞團邀吳揆 共進窮人早餐
南北朝彩繪石俑 濟南出土
加油刷卡不中斷 緩衝到8月
高市勞工春祭 陳菊：落實勞檢
慈善高球賽 魏筠潔為日盡心力
柯建銘慰留 呂：不是嫌我老？
台灣漁獲安全 民眾勿恐慌
蘇貞昌：不應批對手建立自己
油畫侵權 上海和平飯店道歉
阻擋救護車 中指蕭緩起訴
取消長途電話費率 研議
區間盤整 台幣午貶0.7分
日震 消費信心指標全跌
福島輻射 學者：終會影響台灣
職場減重 目標甩肉120噸
江啟臣：台北花博值得一看
金廷恩金宣兒 麻吉到不行
大學生溯溪失聯 徹夜冒雨尋獲
南市府：古蹟石材多元 莫驚慌
福島核電廠 抽除積水作業碰壁
手機預報災情 須建置新介面
東京櫻花開了 怒放再等1週
防災演習 師生體驗避難
一切正常 福島3壯士出院
板球外交 印巴總理本週會談
打擊洗錢 台尼簽備忘錄
去年Q4 北市購屋總價創新高
台股收盤跌57.33點
調查：逾7成5企業Q2徵才
血鉛超標 陸監管成虛設
蘇貞昌：支持農民 農村有希望
貴州礦難 8死3傷
3成上班族跳槽 不滿福利居多
衛署：性罪犯化學去勢宜審慎
台股開低 收跌57.33點
未分配盈餘稅率 初審改15%
大眾電信建置4G場測實驗網
高市房價低 業者籲奢侈稅分區
傑出青年獎章 陳彥博獲獎
日輻射物質繞過北極到南韓
性侵犯出獄 法務部：致電地方
4月台指期跌57點
NB走跌 台股量跌價縮
奢侈稅 消基會籲建價格登錄制
薩國教會：美移民政策改革有望
北市抽驗清明食品 3件不合格
買屋 張金鶚：戒急用忍
4月電子期跌 金融期漲
清明連假 花蓮旅館業回春
格子商店化妝品 消費者當心
信義之星拍出 房仲：接近市價
辣椒漲 嗜辣湖南人叫苦
福島輻汙海水 北移1.6公里
何國華慈善高球賽 為日本加油
漁業署：沿近海未受輻污
越南旅遊景點 古怪別墅吸睛
百度道歉 陸作家：沒誠意
南螞蟻計畫 馬以南樂在童言
警收紅龍開轟趴 北檢分案
三大法人買超台股15億元
為3元藥 驗過敏基因3千多元
林姓性侵犯出獄 通報慢12天
低薪高房價 上班族買不起房
抗暖化 環署推碳捕集封存技術
逾千億促參商機 加國有興趣
勞團邀吃早餐 吳敦義：歡迎
調高未分配盈餘稅率 衝擊投資
醉情侶鬧醫院 毆護士送辦
瑪利亞庇護商店 捐蛋糕募愛心
蓋乒乓球大廈 陸：不花公帑
環署：能源政策與減碳目標相關
副手人選 小英：全黨討論
山東訂魯菜標準 減鹽當道
台商內銷平台 大麥客5月開業
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拜媽祖免塞車 接駁專車啟動
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新竹霸凌案 施暴女生留校察看
新台幣兌美元貶1.1分
募兵制時程 吳揆：未最後敲定
成都機場大霧 近萬旅客受困
首隻導聾犬畢業 聽障者福音
小英：政府不推非核家園 違法
盈餘加徵 矽品聯電：影響小
夫告妻拒圓房 法官判離免賠
國際關切死刑 法部：未違公約
大陸哪最累？ 香港勝京滬
邱銘松率兒女 打造巧克力之鄉
駕贓車遇警驚慌 逆向衝落水溝
烏龍茶太極拳 北歐旅展受歡迎
象面人 廈門長庚成功變臉
公費克流感對象 4/11限縮
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買福袋有保障 有瑕疵可退換
聯合國工作小組籲釋放高智晟
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高市突檢日產食品 標示不符
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政院：死刑存廢尚未形成共識
外資上周買超35.51億元
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台灣民主 秋瑾後人：沒白犧牲
林書煒：好主播要能散發魅力
債務談判開槍 男子攜槍投案
兩岸畫家 共繪新富春山居圖卷
八八災童看花博 高鐵助圓夢
失聯性侵犯 全台17人
新竹霸凌案 7涉案人送辦
孫中山動畫 壯闊呈現革命史詩
玩過頭 國小女遭拍裸照
去年天災次數 菲全球第3
建設局教育局踢皮球 惹毛議員
霸凌染黑搓圓仔 江宜樺：詳查
林義傑跑4百公里 絲路前暖身
非洲具潛力 整合出擊搶商機
偷4百萬元禮車 3嫌落網
校園主播賽 楊小黎入10強
大鍵琴古音色 重返巴洛克時期
台灣船驗收 7月底首航金門
南市議會再開臨時會 不審預算
金管處重溫戰曲 歡迎老兵報名
拖延性侵通報 員警被懲處
罵小三賤女人 男判賠38萬
愛狗人士 化身工作犬訓練師
小提琴家陳銳 最愛台灣綿綿冰
新竹霸凌案 強化通報流程
基隆擬禁明火 上菜秀恐絕跡
苦瓜新品種 外銷星國受青睞
民進黨初選 楊秋興：平分秋色
北市與檳城喬治市簽友好備忘錄
大雨澆不熄 蘇美島人體彩繪熱
花蓮傳痢疾疫情 12人罹病
量縮盤整 新台幣貶1.1分
八八風災善款 中市：發包撥款
中田球鞋義賣 買家挺王偉忠
劉兆玄：先烈穿越時空感動人心
非法傾倒工業廢土 2嫌送辦
胡錦拍紀錄片 顧安生怕哭不看
未分配盈餘加稅 中小企協反對
處決菲籍毒犯 中國勢在必行
江啟臣：期待日人造訪花博
中市設新移民專線 空號打不通
海巡後送船長 手足情深感人
56年前殉職官兵 入祀忠烈祠
阿爸親像天 阿兵哥捐肝救父
新北腸病毒個案增 嚴防疫情
養豬場疑漏油 污染東港溪
不確定因素增 整體經濟須審慎
兩岸存異求同 台未失尊嚴
高市登革熱死角 花店養孑孓
賑濟日本 嘉縣樂捐逾400萬
中信金併購大都會人壽
陳鴻甩肝病 體悟人生沒有完美
女子誤信網友 人財兩失
綠島大象遊台灣 花博掀高潮
山塔那偕妻現身 歡迎樂迷同台
福袋內容有規範 業者說沒問題
彈簧折損瑕疵 本田召修FIT
台灣大都會人壽 賣給中信金
廉政署組織法 4/1擬三讀
小英：台灣與中國會找共同利益
許信良：戰到最後 不接受協調
買個便當 庇護工場添生機
林子麒勇奪LPGA未來賽冠軍
電玩業涉賄基警 督察組也淪陷
福島事故 陸：不影響核電戰略
改良排卵針 治多囊不孕具奇效
打房疑有死角 監委查仲介制度
強降雨演練 蘇花雙向封路
信義之星拍出 住宅次高價
韓正：爭取滬台航班增加
何國華高球賽賑災 募得5百萬
罕見3月大雪 冰封合歡玉山
大陸今年推動大學聯考改革
中信金買大都會 跨足壽險
招陸生簡章 最晚4/1出爐
高輻射汙水 洩漏福島廠房外
保留盈餘調高稅率 中小企業慘
法政壇女性比例低 但形象特殊
兩年首見 購屋貸款餘額減
新北停車收費 縮短至晚間8時
大都會案 金管會依5大原則審
環台賽落幕 馬庫斯總成績冠軍
土耳其將接管班加西機場
加強合作 印俄簽航空服務協定
新竹霸凌案 施暴學生道歉
強盜批魚貨婦 警逮1嫌
女傭扛軍包 星國少爺兵遭轟
立院初審 汽機車怠速有罰則
調整未分配盈餘 7百萬人受惠
未分配盈餘加稅 衝擊中小企業
立委提名 藍保留友黨協商空間
公私混合雲 加速企業上雲端
百萬港人清明節赴大陸掃墓
阿米塔吉會楊進添 未談美牛
澳洲衝浪教練 教導越南環保
促進台印關係 潘紀揚印度獲獎
駐顏有術 蝸牛黏液面霜問世
開發金函寶來證 徵詢合併意願
天津意風街 梁啟超飲冰室可觀
手腳冰冷冒痘 氣陰兩虛別錯補
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黑心水晶體流入醫界 檢調追查
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促銷台灣 觀光局邀韓人遊寶島
買下大都會 中信金償夙願
軍方：參謀總長降編無人事考量
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中央社校園主播賽 圓滿落幕
今彩539 2注中頭獎
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電玩涉賄案 7人聲押4交保
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台塩生技異業結盟進駐桃禧航空城酒店
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台灣恢復執行死刑 國際高度關注
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閱讀蔣渭水巡迴展 馬總統讚主辦單位創舉
基隆電玩弊案 收押4警7交保
空姐揭開美麗與智慧的秘訣
國際人權兩公約簽署近二週年 政府準備好了嗎？
建國百年 總統主持擴大春祭
自動查驗通關系統試辦上線 小三通就像坐捷運一樣方便
台漢光演習 中媒: 馬轉移焦點為選舉鋪路
日本承認 福島核燃料已外洩
李慶安議員薪資遭追 議會敗訴
總統登山維安 府再駁自由時報
美研究所：福島核洩漏量 相當三浬島事故19萬倍
奢侈稅打房 大台北量縮3成
福朋喜來登「花現新北市」 春假住房專案
瞬間膠發明人辭世 享壽94
法轟利軍指揮中心 反抗軍挺進
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬今晚說明利比亞政策
義童書展 台灣館人氣旺
國際油價連3黑
徐光普籲巴西開放對台簽證
獲炸彈威脅 蘋果撤離建物設施
加央行或升息 加幣再漲
德首位綠黨籍邦總理克瑞特許曼
油價漲 華府小黃加收1美元
南德僑界舉辦青年節時事座談
美開銀行預言 拉美時代來臨
白天露陽光 入夜冷氣團來
英王室大喜 唐寧街也要辦趴
台插畫家待遇低 憑熱血逐夢
防假婚真移民 加推新規定
台股開8529點 跌24點
品牌米取代菸葉 再創美濃風華
宏達電入股KKBOX約 1成
福島輻射 日內香港報到
松機二航重新啟用 首航飛南竿
茉莉花首例 陸作家冉雲飛被捕
阿里山低碳旅遊 推動電動車
港天文台：日輻射塵已被稀釋
新台幣匯率盤初小貶
出兵利比亞 歐巴馬細說分明
泰新生代漫畫家 具創意現代感
立院三讀 農業金庫可發信用卡
利動亂 萬餘返越勞工多就業
未領撫卹國軍 國防部月內補發
日車廠加速復工 汽車股翻紅
秀傳與中興攜手 合作空中救援
總統：核安為兩岸未來協商議題
對利不作為 歐巴馬：代價更高
立院三讀 超商可代售國內機票
異象防震解災 江蘇：歡迎
杜絕二奶小三 廣東推婦德教育
製造業看好未來景氣 微增
歐巴馬演說 馬侃：鼓勵格達費
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花35元 中發票千萬
台股開低反彈 觀望氣氛濃
把關幼童安全 高市稽查娃娃車
施顏祥：再生水使用時代來臨
避免臭氣外洩 黑滷水煉安毒
思想偏激學生 北大加強服務
疑學生酒後搗亂 土地公破相
輪狀病毒活躍 嬰幼兒注意
假球案 陳峰民無罪定讞
陸孕婦搶床位 港籲嚴控
防災演習 蘇花封路管制
公平會緊盯 鮮乳暫不漲
松山二航重啟 吳揆讚花甲逢春
越南台商邱世周工傷身亡
環署推環境美化 村里長動起來
枝野：土含鈽 顯示核燃料熔毀
基警收賄案 收押員警停職
建國百年 巴拉圭展台灣電影
金門自動查驗通關系統啟用
東一排骨少東毆人 遭判刑
彰基醫療志工 露衛生官員盛讚
老機車未汰換 新北市府63輛
國庫署籲勿進口日輻污區酒品
三二九春祭 總統：天佑台灣
帶環保杯打折 台中200店
應用RFID 校園築防護牆
模擬中國輻射外洩 3天襲韓
開千萬獎 社福團體怨捐發票減
土壤有鈽 水有碘 日輻危延燒
墾丁音樂季 資源回收有獎
日海嘯席捲物 漂向美西
台超過日 最大半導體材料市場
小三通自動通關啟用 民眾叫好
地震後 田中千繪最想擁抱父母
商圈觀光 每年商機500億
積分小幅上升 曾雅妮續當球后
阿米塔吉：此行與台各層面接觸
蘋果啟發 國研院推研發平台
吳揆：104年募兵制是目標
日全力排除輻射水 避流大海
臉書挖角華納主管 拚創意行銷
狹幅盤整 新台幣午升0.3分
青年節 無殼青年喊窮
左營霸凌 中輟生性侵女學生
才出門房子燒 屋主虛驚
阿米塔吉見總統 小英提建言
綠營：非核家園 應依法落實
王建民開季 列60人傷兵名單
立院三讀 幼稚園改雙導師
阿里山車位遭占用 林管處勸導
外交部：歐無意解除陸武器禁運
雲縣春祭國殤 周順入祀忠烈祠
老翁倒車撞傷路人 判賠3百萬
台經院：下半年景氣小升
歐巴馬務實干預 直逼老格下台
中洲國小90歲 邀校友找回憶
看國旗飄揚 陸皓東遺族喊萬歲
為高鐵拆新大樓 陸民眾批敗家
31日核災演練 北市盼找問題
貴陽興建中民房塌 8死15傷
翡翠水庫：輻射活性值符標準
綠營：募兵又延 打亂學子計畫
瓜地馬拉外交部次長訪華
273天期國庫券得標利率揚
黎明新村變商業區 藍議員反對
首爾檢出輻射碘 對人體無害
國考電腦化試場 增正修等5校
台股收盤漲43.51點
越上空現少量I-131輻射
學校擺烏龍 基中爭取補報名
4月台指期漲55點
台股整理 收漲43.51點
看薰衣草海 到新疆霍城
國民黨青工團 拜謁南京中山陵
國民黨中常會邀陸皓東孫女
賴峰偉：國家考試將線上閱卷
4月電子金融期雙漲
翡翠蓄水豐 6月底前無虞
職棒回溫 戴遐齡：好的開始
建國百年 漢城僑中紀念青年節
台股收盤漲43點 觀望氣氛濃
日產進口零件 裕隆逐箱測輻射
台塑麥寮3廠火警 無傷亡
表揚模範兒童 胡志強勉更努力
環團：中科四期徵地 還未撤銷
看好台灣 品牌咖啡擬攻城掠地
學者：奢侈稅讓房價軟著陸
三上三下 郭泓志連6場無失分
獲捐贈贊助 瑪利亞基金會感恩
兩岸主管 台操守好陸口才溜
三大法人買超台股27億元
竹警：1霸凌嫌疑人曾當傳播妹
「不見指揮官」 菅直人挨批
宮城縣強震殘骸 23年份垃圾
偷雞籠換現金 獨臂男被逮
總統VS王力宏 一起談夢想
搶進高級轎車 台中港金光閃閃
調查：中高階職缺較去年增加
全民監督勞工安全 享通報獎金
加油站洗車 身心障生自食其力
左營性侵案 校方：未延遲通報
游盈隆疑公平性 盼暫緩定徵召
加強合作 南韓總理將訪中國
台開案更二審 5/10宣判
前北市府新工處官員 涉貪遭訴
7登山客受困 直升機救援
北美館策展惹議 政風處澄清
新台幣兌美元升2.2分
阿米塔吉：非核家園說易行難
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秋瑾後人看動畫：形象不夠英雄
蔡宏圖：持續加碼台股
北北基首次聯測 6/17放榜
比收藏家 北京黃花梨傢俱盛宴
用飯糰抗麵包 農糧署振興米食
直立式水耕盆景 種山蘇兼養魚
晶片統包 低階智慧手機大爆發
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
日輻射塵飄至菲 但不影響健康
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
陳明文涉貪案 嘉地院抽籤分案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
329北市春祭 向烈士致敬
冉雲飛 敢言敢碰敏感議題
搶兩岸市場 港物流業福州設點
國中生借酒壯膽 砸廟傷土地公
青年節 輔大號召上街捐血
信徒參加法會 南迴車禍2死
連緣書畫展 兩岸以藝會友
迎接母親節 中市百貨開打
薄瑞光：台助美撤僑 絕佳友誼
澳洲華裔作家廣州失蹤
蔡宏圖：與陸銀合作 門是開的
詹姆士夫妻嘴餵蝦 閃瞎全場
氣象局：日核再爆 輻塵才近台
勞保局：勞保年金保愈久領愈多
貿協拓銷 爭中東歐5千萬美元
大甲媽遶境 廢電池換環保小禮
慈濟與商場合作 設點募款賑災
大陸東北買台灣水果 不是夢
新北食品抽驗 潤餅皮含防腐劑
肛門運毒赴日 警破毒梟
房客返仙台賑災 吳淡如退押金
菸蒂未熄燒死女兒 父遭訴
菲童跳猛男舞 主持人道歉
總統：讓年輕人活力跨越海峽
泛藍協商 吳伯雄籲要有誠意
援日災 愛的1日捐目標1億
國小近核二 測輻射正常
大學生校外租屋安全 中市抽查
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搶料效應 高市3C業者不漲價
沙柯吉31日訪日 會晤菅直人
開錯車 警員兒子險成竊賊
獲判無罪 陳峰民有機會回業餘
印巴板球開戰 巴國不准打假球
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狹幅盤整 新台幣收升2.2分
核災應變 北市31日演練
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關懷外配生活 謝立功變身廚師
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渡大海眾生 逾千法師6月誦經
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保母志工 男大生散發母愛
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中市總預算 小刪2千萬過關
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蔡英文：總統應具客家精神
輻射疑慮 酒商停止進口日本酒
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國泰感恩會 錢薇娟哭成淚人兒
鳳梨酥存期標示不清 業者遭罰
福島外海又地震 規模6.4
脊椎骨折難癒 可採骨水泥灌漿
嘉女高一生 多益考985分
假車禍真搶劫 監視器揪2嫌
英特爾：固態硬碟將成主流
立委促政院提災區支援機制
天然菌類防蚊蟻蟑 環署將列管
強震 台GDP掉0.2百分點
馬總統：國家前途繫於青年
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雲林性侵案 葉小妹公祭
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三鼎REIT清算 金管會尊重
職棒台南首戰 蘇貞昌開球
雙和醫院關懷中心 為癌友打氣
解厄變性侵 命理師求刑12年
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陸三大石油商荷包滿 網友轟
基警收賄案 究責主管考核不周
中東魔術A錢 男假換鈔真竊財
日本震災 逾10萬泰人受衝擊
平可夫：日核輻射不影響台港陸
陸專家：美勿用國際緊張挺美元
特教生掙旅費 環島畢旅訪花博
汽油番仔火 男縱火燒人遭訴
錢薇娟想退休球衣 教練：不行
李建榮出書 解密兩岸20年
泰國大雨 蘇美島遊客受困
瑞銀仍預測央行將升息半碼
承諾不與人妻聯絡 男違約判賠
二審翻案 花壇鄉長保住職位
認錯情敵起衝突 3男送辦
吳淡如邀吃蛋糕 助弱勢生上學
施振榮推藝企平台 拓藝文市場
交通紅單亂開 新北砍罰款歲入
奢侈稅衝擊房市 量大於價
中國論文增產 2年後世界第1
全原運擺烏龍 竹縣追銅牌
第一金證輔導10台商返台上市
口角後西瓜刀劈上司 女遭訴
超商賣機票 旅遊業盼勿跨紅線
大陸第一品牌內衣商獲准來台
台駐外館多 年租金預算13億
中央氣象局 氣象報告(更正)
賴幸媛：政改可讓大陸經濟永續
長白山火山會議 南北韓續談
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嘉義某農工老師 涉圖利遭約談
高市警：關盾牌燈是為節能
陸：建立中美俄東協安合組織
愛情大臨演 阿珍妮可搞笑PK
防輻污魚貨 高市抽驗OK
陸：不贊成在國際關係中用武
大樂透開獎
台越教育合作 朝全方位
奢侈稅 台中房仲業恐衝擊大
中科四期變更 補綠地審放流水
科法斯：台灣企業付款表現改善
採購會 擁38億美元商機
科法斯下修日GDP至0.3%
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正當性受質疑 客家新聞獎停辦
麗嬰房營收 陸貢獻過半
火山被震醒 氣象局：杞人憂天
免簽再傳捷報 大溪地等加入
台灣精品送日本賑災受好評
張兆富氣球藝術 屏美館展出
百年少見 中研院辦台女特展
台商：一胎化鬆綁有助嬰幼兒業
打房無影響 新北增列5億歲入
劉憶如籲歐商 加碼投資台灣
基警收賄案 前現任局長懲處
2戰後最大規模重建 日憂籌款
內政部組織法 擬增4司1署
高市抽驗清明食品 6件不合格
日核電廠危機趨緩 民眾勿恐慌
特殊生走出戶外 遊樂園圓夢
光隆玉石店宰肥羊 被鍘失格
安全氣囊包裹爆 郵局嚇一跳
綠府公文歸檔率低 送監院調查
印巴重啟全面對話 氣氛良好
誘國一女上床又恐嚇 判5年
今彩539 頭獎1人獨得
科學論文量 中國超英趕美
菲律賓僑界慶祝青年節
大樂透頭獎摃龜
山寨水晶體魚目混珠 民眾擔心
輻射飄散亞洲 微量無礙健康
遭指歸檔率低 綠質疑政治操作
福島核廠恐「鈽」 壯士堪憂
日核廠輻射物 飄到蘇格蘭
藍衫大師辭世 黃玉振致哀
安徽等地偵測到微量放射物
綠府公文歸檔率低 監院處理中
電玩弊案 檢調：基警稽查不力
福島嚴重程度 早超過三哩島
環保派出所 警恐遭利用詐騙
雙塔發威 台電擊敗電信
全球最高飯店 香港傲世登場
中山工商學生證照數 全台第1
泰山國慶合轟 兄弟4連敗
大同醫院一年有成 陳菊肯定
福島碘131 北京天津現蹤
浦東行歸 楊秋興籲綠營多看看
嘉義涉圖利老師 檢方請回
鈽外洩事態嚴重 東電加強監控
府指未移交檔案 陳其邁擬提告
迷走西京──龍山寺
日本考慮廢棄 福島核電廠
寶特瓶傳奇 「海東青集團」打造非織造王國
國民年金保險費自4月1日開始調漲
中國「慶祝」推翻達賴喇嘛52週年
中國內衣第一品牌 北京愛慕內衣將登台
繞地球一圈 日本核災輻射周六接近台灣
「組織改造」送審 內政部瘦身
異議人士失踪 中國外交部撇清
全新小改款 HYUNDAI i10勁化上市
「可口可樂」推出天后阿妹設計限量紀念瓶
空勤總隊長 博士隊長龔昶仁扶正
公文未歸檔？ 在野黨：荒謬、連賀年卡也算在內
南風轉強 日輻射塵飄台機率低
孫穗芳：三民主義可申世遺
抗議徵召不公 綠人馬各自叫陣
綠三重區民調 高志鵬出線
美國CTIA展 HTC再奪產品創新獎
享受地方風味早餐 盡在凱悅旗下酒店
花蓮翰品酒店搶攻女性市場 推出超值『Bonjour！輕女行』
總統府函送公文 監院：一視同仁處理
重整疑慮增 標普大砍葡希信評
官員：聯準會緊縮決策恐得提早
亞馬遜推雲端音樂串流服務
苦命福島壯士 日食兩餐席地睡
高血壓老治不好 可能是白袍症
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日高度警戒 核廠危機恐惡化
美能源部：福島核廠正緩慢復原
轟炸利比亞 美民眾反應兩極
法派特使 考慮供利反抗軍武器
倫敦會議共識 老格須出亡
強震波及 蘋果雙i生產拉警報
化核安疑慮 歐巴馬將演說
長年抗癌 巴西政要阿倫卡病逝
談判老格流亡 歐巴馬：還太早
台國圖館贈 教廷大學添中文書
福島撤離範圍 環保團體籲擴大
白天溫暖 入夜涼
單場豪奪84分 錢薇娟超難忘
近5億英鎊 英奧運主場館完工
台股開盤漲18.93點
洪玲瑤錢薇娟 深摯師徒情
永不言棄 錢薇娟堅持作第1
香港藝人鄧光榮去世
震前好景 日工業生產意外攀升
台股漲 台幣盤初升1.6分
季節轉換 皮膚炎病患增多
警集體貪瀆 江宜樺：不護短
星國首創 政黨上電視論述
女性影展徵件 多元角度看性別
日核輻射 南飄深圳
外交部：清查絕對機密失落秘抄
教育部：三隻小豬是語料非成語
金融帶頭 回補空方缺口
核輻射恐慌 港發起反核遊行
衛署：署醫採購設第三者監督
越南華語熱 台商創舉演講比賽
助東北重建 東京發行震災樂透
寶華上調GDP至4.78%
輻射若升高 駐日代表處撤大阪
搶親 元大金表態爭寶來證
節流賑災 日公務員擬減薪5%
利國僵局 西方考慮軍援反抗軍
韓軍海上射擊訓練 維持備戰
全台及東北外海輻射監測值無虞
福島放射性碘 超標3355倍
打鬼嘉年華 林聰賢扮鬼被打
四技申請入學 第1階段出爐
自殺氣爆傷人 女緩起訴
青年獻策 體驗一日首長
國共論壇 5月成都舉行
日本震災 美國紅會捐上億美元
「輻」島汙水 考慮存放油輪
12年國教 103年不跳票
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客家拼布 六堆婦女新經濟
陸濫用瘦肉精 遍地開花
韓媒：韓教練機將售印尼
建國百年和平鐘塔 金門動土
備偵防車牌小抄 毒販仍難逃
兩岸論壇 5月初成都舉行
輻射物質亂飄 日想用布蓋起來
國台辦：積極推動兩岸貨幣清算
中職：為日辦義賽可能性不高
賴幸媛：推兩岸核安列江陳會
百齡薪傳聖火傳遞 檀香山起跑
兒童節連假 孩童免費逛綠博
國台辦：兩岸核安交流暢通
真情巴士復駛 首發八八重建區
沒查李引質疑 府反批綠怠忽
高市府3人事底定 財政局換將
扁機密公文 特偵組將速清查
美媒：胡金龍進開季25人名單
電磁波防護衣 認清標示有保障
教育部：霸凌 一律送警局
盤整 台幣午升1.1分
大專防災教育 6月底前完成
花蓮規模4.7地震 震度6級
繁星點點 喜洋洋樂洋洋住威海
公文爭議 藍：查清爛帳
綠三重立委初選 高志鵬勝出
東電社長失蹤 遭批愧對員工
總統提前選 首投族少5萬
吳揆否認台灣核廢料放蘭州
日鈽外洩 原能會：持續監測
踩腳踏車2小時 發電全家用
民進黨：收發多非公文 府誤導
頻換車運毒 男子仍栽跟頭
花蓮地震 震度6級0.12秒
當選無效案重來 綠批違反程序
公文爭議 蘇：掌權者勿濫權
公文爭議 綠營反批清點不實
大陸處決菲毒犯 菲總統府哀傷
府：公文蒸發 有無刑責待釐清
30天政府儲油 擬改委民間
公文消失 藍委：不可原諒
日旅遊降冰點 航空業調整航班
陸2年內料超日 登旅遊業二哥
高雄地區用水 可撐到梅雨季
女疑遭霸凌 家長新北市府靜坐
日震 台經濟掉0.23百分點
離島併台灣話價區 4/1施行
花蓮6級地震 未傳災情
台股收盤漲49.74點
東電社長鬧失蹤 日企業有前例
頭暈高血壓 東電社長住院
沙柯吉訪中 聚焦利比亞
學者估央行每季升息半碼
化學槽車翻覆 幸未爆炸起火
量能增溫 台股創反彈新高
台股開高 收漲49.74點
6成7父母憂心子女教育費
4月台指期漲17點
霸凌案 2網友冒名嗆聲遭送辦
Fed理事：或需減少購債規模
漁民誤食河豚 1急救1住院
任天堂3DS在美國首賣創紀錄
秋瑾外孫：台民主 外婆可瞑目
4月電子金融雙漲
陸：民進黨論述建在分裂基礎
人瑞聘看護受阻 署桃：依規定
吹箭射單車騎士 判賠22萬
國光石化爭論 吳揆駁蘇貞昌
日設新單位 震災地復興本部
廣告不實 台灣樂金罰55萬
捐物資還包宅配 陸向日表不滿
監測無輻射 綠質疑粉飾太平
廣告不實 豐邑建設挨罰50萬
越輻射比例低 無害人體
山西電廠CO中毒 10死
男子越南犯案 返台續騙大陸人
呂秀蓮：府辦公文案是政治動作
診所掛旗反國光 彰化醫界響應
運彩保證盈餘 體委會不樂觀
國教院揭牌 不放棄任何孩子
溫泉業者鍋爐噪音 居民抗議
要求監管美元 詐騙集團落網
利駐聯國大使 尼加拉瓜代行
秋刀魚沒輻射 民眾安心吃
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日海嘯衝擊 印尼汽車減產
三大法人買超台股62億元
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緬甸地震 西雙版納5萬人受災
台商登陸投資 服務業比重高
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高雄1期稻 灌溉水無虞
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輻射威脅 東京居民生活不安
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東電：福島1至4號機將廢爐
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福島核電廠1至4號機將作廢
中市新移民專線 沿用1999
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