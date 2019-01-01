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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
紐震後4天 失聯台生仍無音訊
抗議陳雲林到雲林 籲撤飛彈停迫害
「一人一信勸退」呂秀蓮批：這算民主嗎?
視察蘇花高 馬指示3至5個月安全演習一次
幕僚否認宋親征不分區立委
北韓：將射擊南韓心戰喊話設施
台灣政府發言人：2名記者已獲釋
股神釋財報利多 仍避談接班人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美女娃困金庫 撬鎖4小時搶救
單日湧150萬人次 台灣燈會塞爆
格達費部隊備戰 首都緊張
歐巴馬：格達費必須立即下台
王建民3月4日春訓初登板
全台高溫 西部有濃霧
奧蒂嘉接見台太陽能投資考察團
證交所獲ISO20000認證
伺服器市場 去年恢復成長
UN決議：格達費禁出境凍資產
新台幣週貶1.16%
NAND合約價 持平或小跌
服務兼學行銷 國際志工收穫豐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
年輕人推板橋卡 立委幫邀商家
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
速食業推網路訂餐 摩斯先上路
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
溫家寶：不允許物價失控上漲
陳雲林：海西與台北港可合作
中油漲價 汽油7角柴油8角
同時段入園數爆 花博籲改天來
李澤楷梁洛施分手 灰姑娘夢碎
陳雲林訪遠雄港 盼共創繁榮
加州移民遭逮 指紋直送移民局
歐巴馬電德總理討論制裁利比亞
呂秀蓮選總統 文宣看板上街
空氣品質差 中部以南少出門
悼念二二八 投縣籲就地默哀
上山下海 高市府力推觀光
溫家寶：盼富春山居圖永遠合璧
吳伯雄宴陳雲林 政商名人齊聚
萬丹紅豆 總統：產業結合文創
大聯盟熱身賽 胡金龍敲安打
偷100元 判7月
呂秀蓮：檢討稅制縮短貧富差距
乳房攝影篩檢率低 立委促檢討
油價若飆 擬採多元吸收方案
關鍵1公里 南港線東延段通車
許仁豪奧地利國際羽球賽奪冠
海軍敦睦支隊抵台南安平港
府：現非討論兩岸軍事互信時機
男持信號彈恐嚇 栽贓少年
匯豐女高賽 曾雅妮暫並列第2
節能減碳 沈世宏：廢熱再利用
陳凱倫回娘家 新節目將上檔
高油價 經部推一周一日不開車
輔選徐慶煌 馬主席全力催票
調漲 台塑汽油7角柴油8角
溫家寶向房地產商道德喊話
呂表態參選後 蘇蔡會面
花博擠爆紀錄 籲暫勿入園
油價明漲 汽油7角柴油8角
建國百年馬車參加美牛仔節遊行
利比亞歸來 中油豬腳麵線壓驚
博訊宣佈停止刊登茉莉花消息
疑拉K 14人法辦
同志免費專線 衛教宣導防愛滋
提高節目自製 朝野立委要修法
時代照像館 獲部落格達人青睞
周湯豪載媽兜風 比莉驚聲尖叫
大學甄選備審資料 求精不求多
江啟臣臉書上線 溝通更多元
日大學入學考試傳手機作弊
立委補選超級日 藍綠拚場
滬警方強制帶走茉莉花群眾
服勞役落跑？男子喊冤
奧斯卡倒數計時 賭盤大分析
匯豐高球賽 曾雅妮第3
匯豐高球賽 曾雅妮第3
米爾杜拉女網賽 謝淑薇奪冠
分析師：黃金可望挑戰前高
連假 國道中部以北壅塞
陸央行：通膨源自貿易順差大
警察有愛 滯台華僑有依靠
蔡蘇會 小英：立委補選較重要
擺脫天王女友魔咒 韓藝瑟出頭
技職博覽會 設計戲曲首度加入
陸資投資面板 限合設子公司
二二八紀念日 全國下半旗
老有所養 朱立倫訪長照個案
妮妮飆低桿 匯豐高球賽第3
專輯熱賣 HERO簽到手軟
張宗憲30分 BYUH仍敗
撫平二二八 復名證書發近千張
醉女被硬上 男友毆人遭判刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
印尼一批僑民安全撤出利比亞
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸外交部：利比亞撤僑逾2萬人
蘇蔡會面 化解支持者焦慮
明潭新亮點 向山中心夯
中央氣象局氣象報告(更正)
布袋戲候機室 吳揆親體驗
酒後辱警 男大生送辦
印尼取消大批外國漁船捕魚執照
外勞團體質疑技術性凍結菲勞
開放陸資投資 晶圓雙雄樂見
清樓專案 警逮5毒蟲
許仁豪苦練 過年還在操
滬茉莉花運動再現 多人被捕
利比亞動亂 陸資損失恐難想像
換跑道 徐中雄成媳婦服侍台中
5連勝失利 曾雅妮：盡力了
古坑大埔農塘 變身休憩濕地
學者挺菲勞 籲勿凍結
探視慰安婦 總統：助討公道
慣竊偷香油錢 整箱搬
警方戒備 北京茉莉花未開
手尾錢被偷 男狂追逮賊
採訪茉莉 傳有台灣記者被帶走
哈燒新片 黑天鵝奪后呼聲高
台灣燈會 連2天破百萬人次
槍擊波及民眾 中市：協助求償
陳雲林盼兩岸企業優勢互補
陳雲林參觀內湖科技園區
筆電翻拍新設計 掃瞄不用愁
證人赴美植牙 法官涉貪案延期
布袋戲候機室 外國旅客新體驗
總統探沈君山 分享多年送別詩
超擠星期天 動物園花博都塞爆
面板業歡迎陸資 更盼登陸參股
監察檔案展 汪精衛彈劾案面世
台印互補 合作空間大
不倫戀悲劇 婦跳樓身亡
明潭九族擠爆 車陣堵到埔里
200萬車潮 收假北返趁早
統一紅白戰 近萬人次捧場
會小英 蘇貞昌：營造無爭過程
新北交通局推臉書 接受陳情
腦震盪照上 陳盈駿不留遺憾
新台幣本週回測30元大關
庹宗康要婚 屈中恆：錢自己管
東延段通 北捷運量破110萬
陳雲林跨濁水溪 趴趴走試水溫
英將停止援助印度等16國
搶十二五商機 台達設專門小組
陶東浩異動 國防部：單純調動
追茉莉運動 台灣兩記者被抓
利比亞林姓台商 安抵約旦
油價飆 匯豐：亞洲經濟恐減緩
陸打房 2兆資金轉炒黃金
特搜隊赴紐國 總督夫婦致意
陳菊赴日招商 3月啟程
和爭議人物廝混 英王子受質疑
台記者茉莉被抓 兩會交涉釋放
陸扣台記者 政院籲尊重採訪權
張綺芳砍45分 滬江隊史首冠
陳雲林闖南台 搏感情化隔閡
滬江奪冠 張綺芳美夢成真
春運落幕 運送逾26億人次
宴陳雲林 吳伯雄關注台嫌遣陸
東京馬拉松 台灣跑者振奮
國際升壓格達費 美英促下台
陸扣留台記者 立委籲說清楚
留日台灣同鄉會 慶建國百年
瓊斯獨得31分 台啤灌醉達欣
聲援茉莉花 二人香港被捕
林岱樺造勢 陳菊背書敬老禮金
茉莉革命 陸加強監控異議人士
採訪茉莉 傳有台灣記者被帶走
防範茉莉飄香 王府井麥當勞下午3點打烊
第二周茉莉花集會 香港警民爆衝撞
小英：贏回下屆國會最大黨
北韓警告：美韓再軍演 首爾成火海
紐地震罹難者增至147人 3/1日全國默哀
陸媒引述 2012馬、吳配成局
陳雲林離台 霧鎖機場延50分
陳雲林「獲悉」 台灣記者很快「獲釋」
二二八受難家屬 盼有全部真相
奧斯卡最佳紀錄片：幕後黑手
總統：讓後代了解二二八真相
內政部：紀念二二八 全國下半旗
利比亞反對派稱 將「攻取」首都
登機遭刁難？王丹向移民署道歉
格達費指利國無動亂 斥制裁案
沙柯吉宣佈內閣改組迎外交變局
美國譴責伊朗恫嚇反對人士
神秘失控人聲樂團印尼巡演
奧斯卡倒數 早到明星現身紅毯
天氣多變 1日起氣溫下滑
奧斯卡紅毯 今年紅禮服夯
取經馬國 4星彩今年改版
魔境夢遊獲奧斯卡最佳藝術指導
全面啟動獲奧斯卡最佳攝影
文藝復興大師畫作 英經典呈現
奧斯卡開場 安海瑟薇扮怪搞笑
澳門家暴 受虐多是大陸婦女
奧斯卡女配角 梅麗莎里歐勝出
老寇克現身奧斯卡 全場起立
奧斯卡最佳動畫短片：失物招領
社群網戰獲奧斯卡最佳改編劇本
io出輯圓夢 盼千里馬變伯樂
奧斯卡最佳外語片：更好的明天
受邀奧斯卡 袁健生：外交成功
奧斯卡最佳動畫：玩具總動員3
王者之聲獲奧斯卡最佳原著劇本
台片走出去 通俗與特色並重
拚補選 徐慶煌掃街拜票
克里斯丁貝爾獲奧斯卡男配角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
瓜全力推動醫療觀光業
星國租房怪規多
人口老化 立委籲建立長照制度
奧斯卡最佳化妝：狼嚎再起
全面啟動包辦奧斯卡音效獎
不想政府幫你報稅 明起申請
奧斯卡最佳服裝設計：魔境夢遊
無視北韓恐嚇 韓美展開軍演
社群網戰獲最佳電影配樂
臺灣美食在聖露西亞國際美食節
陸產奶粉 7成北京市民沒信心
浙江漁船沉沒 13船員失蹤
奧斯卡最佳實景短片：愛神
台鐵舊山線招商 2度流標
衝業績 台灣彩券海外取經
台維斯盃戰中國 盧彥勳有信心
呂秀蓮選總統 蘇貞昌：祝福
桃機濃霧 40多航班延誤
國道上午順 午後將現北返車潮
奧斯卡最佳剪輯：社群網戰
奧斯卡最佳歌曲 玩具總動員3
奧斯卡最佳視覺效果：全面啟動
總統：二二八賠償金由政府支付
台嫌遣陸案 兩岸警方研商合作
奧斯卡頒獎 今晚中文字幕再現
總統初選 陳菊：勿刀光劍影
春訓初登板 倪福德賞2K
國稅局查炒房 查到裝潢業
國3連環撞車禍 巧合228K
反國光石化 音樂會場外抗議
發票千萬特獎 平均8人有機會
奧斯卡最佳導演：湯姆霍伯
形容詞疊疊樂 讓文章更生動
屏縣紀念二二八 有音樂無政治
利比亞動盪 陸撤僑2萬9千
奧斯卡影后：娜塔莉波曼
劉翔 邊開兩會邊訓練
第83屆奧斯卡得獎名單
柯林弗斯 奧斯卡封帝
新北議會無盟黨團 3/1成立
王者之聲稱霸奧斯卡
停售美子彈 國防部：合約屆
彩虹眷村遭噴漆 鄰居所為
「王者之聲」奧斯卡最大贏家
聖方濟環教中心 致力環保教育
賴幸媛：思想多元是台灣資產
台維斯盃 盧彥勳領軍征戰上海
追思二二八 菊：守護轉型正義
丹麥版告白 更好的世界談霸凌
歐巴馬讚巴林國王改革措施
愛奇兒日嘉年華 郝龍斌響應
連續假尾巴 花博人潮舒緩
大學生遺愛人間 助同窗就學
抗通膨 新興貨幣升值免不了
拚經濟 菊爭取日商投資輕軌
疑盜獵獼猴山羌 2嫌送辦
腸癌篩檢 試辦郵寄到家
于右任彈劾汪精衛 監院展史料
韓交所野心勃勃 欲結盟滬港日
Groupon中國高朋網開張
致詞飆F髒字 開奧斯卡首例
油價飆 南韓升高能源警戒
菲勞申請 研議文件取代保險卡
脫黨參選？呂：太瞧不起我了
印尼滿足星國一成蔬菜需求
駐邁阿密辦事處舉行新春茶會
陸出錢設手機網路 倫敦：謝了
P幣賭最佳影片 多壓王者之聲
全民4月起 可申請健保費明細
韓利簽鉅額生命工程合同
當球后3週 曾雅妮拉大差距
崔羅蓮：曾雅妮攻擊性十足
奢侈稅立法 3月底前送立院
社工不畏叫罵 改變遊蕩單爸
山東逢甘霖 旱象減半
油價漲 精打細算省油節能
花蓮殺前妻案 屍體尋獲
走私緬甸星龜 我助設中途之家
3腳鴨4角羊6腿牛 都在四川
燈會大塞車 鹿港挫咧等
台灣設計師珠寶 躍上奧斯卡
部落客國內出國 體驗異國風情
有孕在身 新科影后只想放輕鬆
愛用國產農品徵金句 收件倒數
前日相海部俊樹 3月上旬訪台
四技申請入學 3/1起報名
紀念二二八 虎尾三姓公廟追思
跳脫角色 新科影帝靠下廚
北市飲料販賣機 強制設回收筒
少子化催生 瞄準公務員
倪岳峰出任福建副省長
大陸電視劇年產量世界第一
追思二二八 胡盼悲劇不再發生
類流感門診 將成防疫常態機制
ECFA早收 工具機大展搶單
馬來西亞公開賽 張凱貞首輪敗
河南台商投資園 增至23個
量北極熊那個 知全球環境好壞
利部隊動員 印度擬沿緬邊開路
台灣西半部外島 濃霧特報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
新黨變數 藍委憂衝擊選情
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
救護車上接生 滿月油飯答謝
iPad2來了 平板電腦激戰
守護密宗法器 伏藏師譜傳奇
大陸經濟競爭力 滬京蘇搶前三
呂秀蓮參選總統 蔡英文：尊重
量縮有利反彈 留意外資買超股
陸取締茉莉集會 彭博記者挨打
總統再為二二八致歉 盼記教訓
傳續任立委 王金平：沒聽說
中市二二八家屬盼紀念公園正名
吸引外資 印尼擬加速群島建設
詹啟賢：歷史小組追二二八真相
綠擬出奇兵 博士選將決戰中台
新社榕王祭 搶救百年老樹
缺人才 上海東方大港夢難
起標價太高 百萬茅台流標
地球聚焦奧斯卡 太空人沒空管
南韓：未考慮重新部署美核武
電動車萌芽 鋰電池發光
滬地鐵愛心傘 2萬把剩600
面對十二五 紡織業應思轉型
抗通膨 越南民眾縮衣節食
大陸人口微增 達13.4億
小英：執政黨未體會二二八悲痛
泰國拍外景未申請 納豆遭罰
宏達電搭檔KDDI 搶日市場
香港驗出7種食物樣本不及格
林園敬老金 徐慶煌籲選前發放
搶抗漲商機 超商推特價早餐
南韓降商品關稅 紓解物價壓力
匯豐年度淨利攀抵132億美元
大陸空軍首度執行撤僑任務
殺前妻棄屍案 警調查行凶動機
索尼斥資買東芝晶片製造設備
本土社團嗆賠 藍籲勿操弄
手邊食材變料理 食譜上網查
越南缺電缺氣 台商苦撐
博人氣 陸網路商店賣雷人商品
紐國震災 特搜隊協助17區域
兄弟戰廣東 和局收場
財產來源不明罪 考驗立法智慧
六月盼今年出嫁 明年生龍子
香道魅力 香到心坎裡
狗叫擾鄰要罰 滬狗口罩熱賣
成龍溼地環境藝術節徵志工
餐廳太貴 台師大學生靜坐抗議
濃霧 桃機逾120班延誤
收假日 北宜高最塞
大陸將提高稀土產業准入門檻
拖車甩落鋼梁 濱海公路塞車
當智多星 胡瓜臉上畫滿痣
陳菊勤陪掃街 幫林岱樺固票
香港人民幣存款增至3706億
便當會 總統與黨籍立委有約
台灣筆電配套企業群聚重慶
里長生日 新北市貼心送蛋糕
馬自達過勞自殺案 法院判重賠
二代健保 高市立委貼心說明
今彩539開獎
泰國拍外景受罰 納豆喊停
威力彩開獎
2010年大陸GDP逾39兆
印度新會計年經濟估增9%
高雄燈會 17天900萬人次
8條地鐵齊開工 北京變工地
試院副院長擬與大法官同時提名
印警戒備 防虔誠軍攻擊板球賽
商品飆漲肇因需求 不能怪投機
日中戰略對話 努力改善關係
王者之聲 寫進劇作家口吃童年
利比亞動盪 代表處人員全撤
大陸網路又現茉莉革命呼籲
上海禁止外媒採訪人民廣場
利比亞動亂 首都糧食飆漲
防利比亞屠殺 西方擬軍事對策
破紀錄 燈會遊客逾八百萬人次
油價漲 泰估今年通膨3.8%
散播茉莉訊息 粵維權者被捕
今彩539頭獎1人獨得
威力彩頭獎摃龜
漢諾威電腦展 台商將展新品
林志傑43分 浙江勝遼寧
代孕越南女子 泰將遣送回越
拓荒，守護，越界：新女人大夢
「青年安心成家方案」3/1日起受理申請了!
奧斯卡最佳影片：王者之聲
前日相海部俊樹將訪台
一再演習、朝鮮不耐 警告將「全面戰爭」
曾雅妮凱歸 民眾高喊台灣之光
滙豐銀年報出爐 稅前成長36%
沙國允增產 國際油價回跌
大陸進入兩會季節
HTC與KDDI 發表日本首款WiMAX手機 （圖文）-
99學度起 高中職進修學校全面免試入學
大陸兩會 保安升級防茉莉
美駐華大使譴責 中國騷擾記者採訪
萬泰銀徵人 有海外培訓機會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
柏南奇將赴國會宣達貨幣政策
吸大麻 美海軍官校開鍘
巴西總統4月訪中 外長先行
巴西匯豐銀行成長迅速
韓現代聚焦巴西車市
格達費聲稱受利比亞人民愛戴
好天氣收假 明低溫下探13度
預算爭執不下 美政府面臨關閉
糧需高 加今春增種油菜
台股開8654點 漲54點
電郵無故被砍 谷歌努力修復
陸經濟數據 多項世界第1
物價狂飆 陸民叫苦
拒戴老二帽子 陸自打算盤
併選？吳揆：6月底前決定
邱文達：設類流感門診將標準化
創新高 星元月旅客破百萬人次
殘殺子民 加制裁格達費升高
台股漲 台幣盤初升逾1角
全薪育嬰假 王如玄：從長計議
尼三軍總司令贈勳吳進木
電子領軍 挑戰8700
2月CCI微降 就業創新高
后里淨水場環評未過 補件再審
焊接不慎 購物中心樓頂起火
國軍偶像劇誰演 月內決定
曾勇夫：3月有機會執行死刑
雲南烏龍傳票：2月30日到庭
總統立委併選？藍：未定調
摩托羅拉Xoom買氣開紅盤
專線多到霧煞煞 立委籲整併
中央氣象局 氣象報告
廣告辱原民？吳揆要查
中央氣象局 今天白天天氣預報
冷氣團較強 明低溫探11度
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
預算案雖可通過 日相陷困境
航空附加費再漲 出國負擔增
大摩未能駁回開發工銀求償訴訟
改名出發 瑤涵沂再闖演藝圈
明潭違法船塢 吳揆：要絕跡
台灣增持美債 全球升至第7
陸高鐵不安全？ 當局緊急重估
解不出便 竟是末期大腸癌
男子登山失聯 女友請求搜救
越南央行要求國營事業賣出外幣
接替秋信守 陳俊秀送回打點
高市議員掀參選立委熱
反聖嬰漸弱 未來2月雨量偏少
郝龍斌出訪泛美3國
球團保護 郭泓志下週才登板
格達費頑抗 國際加大壓力
吳揆堅持菲道歉 不管何種形式
新台幣午盤升1.39角
IMF首度檢視與宏都拉斯協定
府會陷僵局 台南議會未開議
總統：學生國際測驗落後應警惕
消費者報導排名 日車廠三連霸
台北車站變身 未來買票靠邊走
財部估奢侈稅年收150億
技職校院評鑑 將改採認可制
陳滄江就職 綠旗首插金縣議會
鴻海集團全面跌深反彈
邱議瑩堂弟參選舊金山市長
北市青創貸百萬 年估千人受惠
因應台商投資 江蘇推新法
應用程式夯 全球軟體市場成長
綠委：議長若中立 選舉禮讓
台嫌遣陸 菲前總統：革除官員
李明博：願與北韓對話
全身劇癢還脫皮 免疫療法改善
研考會：總統政見 81%落實
馬總統：ECFA後續盡快協商
外資匯入 台幣午升1.39角
6分鐘護一生 林志玲執導
飛彈測考指揮官調職
蔡英文：智庫下鄉 做執政準備
王金平支持屏東太陽能光電
健康減重 北市目標101噸
打造低碳城市 中市引進電動車
林毅夫：亞洲經濟領跑世界
酒測喊出死番仔 員警調職
新北市議會無盟黨團成立
第2波開放陸資 明天可望公布
韓GDP約30年後全球第4
發明賺2百萬 女大生第一桶金
台嫌遣陸 陳長文：並無不妥
假網路交友真詐財 女遭判刑
睽違3個月 楊淑君明出賽
電影節主席 侯孝賢交棒張艾嘉
查囤積 吳揆：抓幾個大咖
陸製造業PMI 2月持續平穩
台股收盤漲127.91點
過勞死頻傳 勞委會允檢討
男子意圖自殺 持刀拒醫
高教評鑑中心入APQN董事會
收百萬美元回扣 蘋果主管認罪
溫泉魚咬腳皮 衛生堪慮英調查
3月台指期漲76點
台股收漲127.91點
生活改善 身障媽回饋義務教學
3月電子金融期雙漲
包商苛扣派遣工 官方要勞檢
電金合擊 台股大漲逾百點
呂秀蓮感冒 取消探扁
金門立委選戰 民進黨：不缺席
最寒冷冬天 兩岸同時經歷
收賄包庇色情業 6警調求重刑
三大法人買超台股25億元
印尼政府仍不調升油價
赴蘭州旅遊 卻骨灰返台
避免衝突 印尼禁阿瑪迪亞傳教
總統政見落實81% 綠批灌水
另類未婚爸爸 異國父女結緣
聯邦政府關門？看美國會攤牌
段宜康選立委 綠憂現空城效應
香港紫荊花革命 大陸高度關注
故宮南院 104年底試營運
瓜副總統艾斯巴達伉儷率團訪華
玉山金：今年利差可望擴大
找新血 富邦金藉臉書徵才
台日觀光交流 日官方4月接手
2月消費信心 投資股票降幅大
智慧盒加值 工具機服務升級
從生活做起 央大打造綠色大學
大甲盜砂石 檢警聯手逮
賴清德大將 林俊憲角逐立委
新台幣兌美元升9.4分
北市砂石車壓機車 騎士不治
竊牛樟牟利 男子送辦
二二八無加害者？府批小英栽贓
公司初上櫃 說明會提前開
嘔吐掛病號 小心病毒性腸胃炎
女車管拾金不昧 馬總統也說讚
瓜地馬拉副總統訪台
景氣信號 連5黃紅燈
地方特考 2涉弊者榜上有名
勞保局便民 老年給付可線上辦
UBA男8強 明起台師大開戰
東南衛視新節目 海峽深呼吸
莫內展開箱 巨作睡蓮現身
廢死聯盟：不應立即執行死刑
韓星朴政（王民）想挑戰蔡依林
百台豪華輪椅 桃機服務升級
流感疫情降溫慢 疫苗繼續供應
北韓：若爆發戰爭必是核戰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台鐵調價 松山板橋漲13元
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
落實高高平 鄰長福利可望增
亞洲舞龍賽 七巧龍造勢
殺婦幼凶殘者 可能優先槍決
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
客語志工進駐新北市府
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
一投定江山 捷邁獲最佳鬥士
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
微笑老蕭 不敵小妮子笑容
創幸福早餐 學童不再餓肚子
台灣豐田召換電動窗主開關
兄弟象簽名會 小球員興奮
中區就業博覽會 職缺逾7千
電動車標準接軌國際 簽備忘錄
幸福東莞 辦台胞證可快遞
慈濟髓緣之愛 首傳俄羅斯
棄養寵物 北市將重罰
黃仲生完成換肝 人生再度彩色
中區教學資源中心啟用教學平台
陸媒質疑成績不佳 盧彥勳反駁
台經院：1月製造業信號轉綠燈
骨牌效應？陸鐵道部高官被查
外資上周賣超台股逾333億
海基會廣告遭議 吳敦義致歉
備戰全中運 群岳盃打前鋒
曾雅妮旋風 台灣更出名
2度自殺 男留言：不要救我
中國農產品價格續揚
桶裝瓦斯漲 大桶貴10元
人力需求 製造零售業最缺工
五月天太忙 孫燕姿邀歌不成
廣告被指辱原民 海基會道歉
生態池水上餐亭 水鳥用餐天堂
六四受難者家屬 再促平反
酒測高走路穩 騎士判無罪
玩線上遊戲挨罵 少年憤離家
油價凍漲否 吳揆未鬆口
逢甲大學校園徵才 職缺上萬
北市衛星監測 坡地亂挖現形
吳揆：不鼓勵官員兼職棒會長
外資匯入 台幣收升9.4分
曾雅妮一身行頭 沒台灣廠商
拚立委 許智傑辭鳳山區長
大陸人口老化 未來5年隱憂
機械廠熔爐意外 1工人灼傷
追尋僑鄉 馬國記者團訪金門
SJ-M太完美 就愛台灣妹
申訴已過2個月 跆協等通知
百度淘寶 美國列惡名市場名單
內門宋江陣大賽 移師台北造勢
駐以國代表說明馬總統兩岸政策
領先指標回升 景氣有成長空間
中科三期 法院再度要求停工
父掐死2歲女燒屋 重判24年
上海嚴寒 盧彥勳有信心
廣東江蘇山東 富可敵國
澳門前2月博彩收入 年增4成
大陸外交部：警方與記者應互重
環島募款 澳洲青年留愛心
屋拆了 磚頭送母校建樓
生愈多 安心成家補貼機會愈高
油價飆漲 小車市場看好
追念碧娜鮑許 台灣以舊作致敬
蜂鳥無人機刺探敵營 神鬼不覺
屏東山地鄉結核病多 擴大篩檢
唐鋒案 投保中心受理委任求償
奢侈稅啟動溝通 盼7月上路
洪健昭寫台灣史 英文版揚海外
山塔那來台開唱 藝人揪團朝聖
江國慶案 檢再傳2證人
唐川戲裡黃昏戀 戲外覓第2春
火星人布魯諾 新歌點播破億
開徵奢侈稅 工總籲減免貨物稅
奧斯卡台灣收視率 7年來新高
仰德高球賽 業餘洪健堯領先
遠傳中移動合作 低價數據漫遊
員警包庇賭場 遭重判
按摩店暗藏春色 警逮6嫌
文化基本教材必選 增大學中庸
山坡地疑危住宅 新北市最多
中央大學出現首位外籍行政主管
房仲：奢侈稅估影響看屋量2成
大陸從利比亞撤3萬2000人
江西南昌驚聞槍聲 2人重傷
新兵下部隊 民視撤離成功嶺
許家霖對手棄權 被虧靠名氣
死刑執行再起 北所囚情穩定
慣竊橫行校園 搬保險箱遭逮
保全疑過勞死 資方：難認定
王曉初訪遠傳 談4大合作主軸
為二二八致歉 總統盼有助和諧
國軍偶像劇 主角不可有緋聞
金管會：買南山 沒定負債比
官員領3薪？毛治國：專業加給
東京國際食品展 台參展團龐大
妥瑞氏症街頭藝人 音樂當良藥
民進黨立委初選 廝殺激烈
奢侈稅效應 大台北房市交易淡
解放軍擬調薪 士官加4成
高鐵2月運量 單月及日均新高
台灣主權評等 標普將加註
援助紐國震災 總統：活路外交
增老農津貼否 吳揆：要有餘力
東京天空樹 成世界最高塔
期貨市場協會年會 明起舉行
因應中國威脅 日本強化軍力
信用卡簽帳 1月減13億元
中研院設網站 看透譚延闓
美國掛牌隆赫達 申請發TDR
電動車 北市與日月潭先行
高雄立委補選 藍綠掃街拜票
縱火逃25年 男判死刑
首個台北旅遊團 訪江蘇華西村
販運槍枝刑責 吳揆：審慎修法
訂全薪育嬰假？吳揆提3原則
中橡加碼印度 興建新碳煙廠
11死囚提救濟 排除優先執行
考試就業 影響大學生英文好壞
觀眾挺人妻 溫昇豪萬妻所指
談邱士楷 林志玲：友達以上
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銀髮族晨泳 北市擬公益時段
開徵奢侈稅 財部邀產官學座談
溫家寶道德喊話 開發商回罵
炭烤店老闆殺外勞 一審15年
美凍結格達費300億美元資產
大樂透開獎
打造浦東 旅遊5年收500億
燈會產值 高市府：52億元
馬國網賽 張凱貞女雙晉8強
台商佈局 辜成允：印度是首選
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巴紐案建交款 再追回1.7億
搶救腦中風 2小時內急診
中科三期又喊停 友達不評論
降稅沒止漲 財部擬設監督機制
抄襲風波不息 德防長請辭
香港70%警員欠債與家人有關
總統立委併選？藍：尊重中選會
死囚鐵窗無明天 宗教親情撫慰
中科三期不停擺 友達仍可運作
李澤楷否認給梁洛施分手費
兩會在即 天安門禁飛
巴菲特接班人 角逐者增至4名
匯豐：2月台灣製造業成長趨緩
反聖嬰氣候終了 糧價看跌
男平庸女友正 感情註定坎坷
日銀總裁：日圓水準未造成風險
農民增產 小麥與糖價料回跌
中縮新聞自由 對外國記者設限
因應ECFA 北市訂產獎條例
華僑申請簽證 台將提高便利性
小摩加持 推特傳值45億美元
蘇嘉全批總統 藍：扣紅帽
今彩539 頭獎摃龜
大樂透 頭獎摃龜
法務部：性侵累犯 機率約3%
呂秀蓮：當選總統只做1任
辣手摧茉莉 陸又逮異議者
台柬打擊人口販運 設少女之家
布花園獲德國IF大賽金獎
王府井事件 大陸處理令人費解
春節因素 2月車市買氣縮6成
台商遭勒贖3億 澎無人島獲救
重環境還是重發展 北京兩難
常跟父母晚餐 子女感到幸福
政治獻金法疑義 監院研究釋憲
中市出國預算太多 議員有意見
對付格達費 西方考慮動武
中科三期再生變 政院開會因應
台商遭綁 嫌犯竟是友人
四川彞族展歌舞 苗栗縣民驚豔
新北議會卡位成功 無盟向南進
保全業屬性認定 勞委會將研議
遭爆料 派出所長面臨處分
大專棒球聯賽 文化大學奪冠
強盜討債 斧頭幫主重判
美國展軍威 狂人格達費不示弱
羅慕斯3日訪台 行前表善意
與土地深沈愛戀女農阿寶下山記
跑不了廟 ! 美、埃分別凍結獨裁者資產
監察院檔案展展出 彈劾汪精衛案
曾勇夫：3月有機會執行死刑
宣傳影片出包 海基會道歉並停播
美國上修中國持美國債數額為1.16兆
苗栗燈會 在地臺鹽館吸睛又吸金
2011國際自由車環台公路大賽Tour de Taiwan 2011
茉莉花革命 網路開始串聯第三波
時尚美型都會精靈New Mazda2新車上市
國防部將拍攝第一支偶像劇
罵原民死番仔 警大過調職
中東亂 油價攀2年多來新高
淡水10.8度 冷氣團接力來
2011春唱－超級人聲新光嘉年華
台北福華麗香苑 「早鳥套餐 買一送一好優惠」
達美航空取消飛凡哩程有效期政策
台北晶華酒店於Facebook推出「My Chef @ Live名廚臉書烹飪教室」
政院組織大改造 總統盼贏民心
一邊一國連線 推薦立委出爐
王金平頒發 國家傑出發明獎
馬主席：政府組織改造 不再「只聞樓梯響」
數位應用新趨勢 4C匯流成主流
經驗分享 葉克膜治癒H1N1新流感重症
憂動亂擴散 沙國股市應聲倒地
飲料大賺 中國首富揮軍百貨業
勞斯萊斯電動車日內瓦車展亮相
6台灣產品設計獲IF金獎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希拉蕊：美將全力促格達費下台
希拉蕊：部署美軍 非為利油源
利比亞亂 惠譽降評等至垃圾級
美官員：陸不願改變南北韓現狀
中東亂油價漲 歐股收黑
利比亞動亂 金價創新高
利比亞動亂 歐盟擬開高峰會
美國慈濟新目標 5美元行善
亞馬遜擬開線上商店 挑戰谷歌
前元首指巴西具世界影響力
中東亂油價揚 美股收黑
眾人同樂的巴西街頭嘉年華
武力介入利比亞？美國尚未決定
紐約原油價漲逾100美元
通用豐田報喜 美汽車銷售旺
柏南奇：美國經濟連7季成長
倫敦金融城市長肯定ECFA
台股開8654點 跌73點
節食進烤箱 楊淑君順利過磅
阿里山遊園車OT案辦招商
美聯邦政府關閉危機暫時解除
英國金融大使將訪台
廣州調升最低工資 大陸最高
日韓車系美大賣 豐田一馬當先
凱迪拉克 奪美豪華車銷售亞軍
柏南奇：商品揚不會推整體通膨
新台幣盤初小升 實質走貶
以拖待變 利比亞叛軍守重於攻
台塑赴星投資？新加坡不置評
營建汽車強 台股8700震盪
星國家桌球隊將赴台集訓
2011 陸逾20次太空發射
蠶絲當原料 有機電子大突破
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
轉口郵件多 國際函件增5成
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
上海今冬均溫 創23年最低
論語孟子 學測指考範圍
無人島上獲救 台商驚魂未定
南韓通膨超標 下週升息機率大
汽車保養場大火 損失近億
加國派艦馳援利比亞海域
政協是中共領導下統戰組織
羅慕斯來 藍委解讀菲國表歉意
破獲盜版光碟網站 侵權近5億
勇士輸球 林書豪籃板抄截各1
央行首季理監事會 升息機率高
益智戰 美眾議員打敗超級電腦
學測成績複查 申請人數減少
減碳當道 洛城建千里自行車道
台灣將組團赴宏都拉斯考察商機
封殺未服役藝人 立委意見不一
大陸各地新領導人一覽
選舉合併議題 藍籲綠坦蕩表態
中國需求強 全脂奶粉價創新高
南山案增資否 潤泰新未回應
人權組織：北非示威 中國緊張
日本腦炎疫苗 3/21開打
熱身賽 倪福德連兩場無失分
傳金正恩將訪中
台盟：兩岸互派ECFA機構
展現生命力 楚戈堅持到最後
新台幣午盤升2.3分
瑞軒品牌經營有成 將進軍亞洲
吳春福：連網電視將崛起
小孩血癌 瑞軒總座同理心行善
電動車夯 高市編3千萬補助
越寮加強雙邊關係
兩岸聯手 打擊犯罪有斬獲
特生中心新建案 環委盼成標竿
餘悸猶存 利比亞台商返國
綠營：依立院決議 油價應凍漲
出國預算高？胡志強：並非去玩
錢進貪官家 中掀反建高鐵呼聲
員警涉詐通緝犯 檢訴加重刑
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2男持刀搶小黃 警方即時逮人
唐榮董座爭議 經部溝通無解
胖子過多 屏縣籲共甩27噸肉
媽媽嚼口香糖 減少寶寶蛀牙
抑物價 合船進口黃豆准延展
消基會：GPS作參考 勿盡信
運匠染流感重症 葉克膜撿回命
紐元驚跌 總理喊降息
遷高壓電塔 高雄6日部分停水
國際蘭展將登場 拚70億訂單
國科會：中科三期依法辦理
潤泰新嚴正否認南山案內線疑雲
燈會撤場謝恩 數百尊媽祖回鑾
日籍觀光客塗鴉 警送環局裁罰
增資高銀 議會要陳菊專案報告
女警執勤破相 熱忱不減
中科三期停工 環署將提抗告
抗通膨 公平會准延合船採購
中東風起雲湧 動亂一時難停
道奇老化 郭泓志牛棚第2老
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第三者告性侵 反吃通姦官司
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台股開低 收跌107.66點
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桃機1期航廈出境大廳漏水
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台塑四寶2月營收 年增2成
中科三期 停工與否再衍爭議
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新社古榕王 樹根腐壞是老化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
化纖原料後市 台塑集團看旺
將心比心 男子拾金不昧
米酒降價 酒駕車堆滿警局
上市科技廠員工 大夜班猝死
中市校長涉不倫 胡：重啟調查
綠委再促陳裕璋 避審南山案
擁抱絲路 林義傑要跑萬里路
莫內「睡蓮」從巴黎到台北
南市府會對槓 臨時會一事無成
陸首次併購美飛機製造商
徐旭東：綠色化學 企業好形象
真愛奇蹟 波伽利3度來台開唱
美軍艦入運河 逼近利比亞
陸股轉弱 量縮小跌
曾服役特種部隊 改造槍枝被逮
監測火山 立委籲設預警系統
女車禍負傷尋貓 警民完成任務
量縮盤整 新台幣收貶0.5分
印尼僑民紛紛撤離利比亞
榮民死後捐款 受惠兒童感恩
導入資訊系統 說的不如體驗
UBA男8強開戰 輔大拔頭籌
過勞死疑超時工作 勞委會檢討
紐西蘭震災 佛光青年團捐款
清明連假 國道0到7時不收費
大陸最秘密武器 軍鴿出線
瑞銀：陸年來購入200噸黃金
獎3萬 中央社校園主播賽開跑
蚊子館新用途 擬改裝當幼托
松山慶功 黃萬隆還沒想4連霸
金門拚觀光 迎城隍逍遙遊
六月嘆喝馬桶水 裸戲替身演
印尼面臨糧食危機
宏達電猝死員工 確實超時工作
趙啟正：支持兩岸紀念辛亥百年
南亞大火案 糾正勞委會嘉縣府
南區就博會 3/6成大登場
種樹好時節 林管處中部大放送
港特首遭施暴 立法會譴責
瓜國副總統讚花博 為世界楷模
MSN詐騙頻傳 警方籲提防
忘年戀 陶幼春陪楚戈走完歲月
疾管局籲加強防範H5N1流感
賴國維長尾巴 盼助台藝闖4強
疑熊出沒 民眾議論紛紛
港都棒運推手 黃清誥實至名歸
印度光華商場賣盜版 惡名昭彰
跳蚤市場賣壯陽藥 7旬翁上當
徐旭東：集團獲利挑戰千億
趙啟正：小心網路水軍影響決策
大港開唱 追加北高前夜祭
拋開偶像包袱 王少偉演邊緣爸
擁抱絲路 林義傑為水危機而跑
幸福人妻楊千嬅 兼顧婆婆媽媽
校長否認婚外情 為傳聞道歉
中橡3.3億美元投資印碳煙廠
高雄立委補選 綠抓賄藍爭津貼
破天荒 台塑集團今後說明營收
蔡豪當選議員無效 二審定讞
技高一等 樹德金牌生樂分享
台塑集團否認要赴星投資
審當選無效 提調閱4立委評論
香港市售8種貝類 鎘超標
經部開放陸資參股面板工具機
H5N1疫苗 60萬劑免費打
熱身賽登板 陽建福無責失
暢遊金門 金管處發表影片新書
拓墣：LED今年成長逾4成
看陣頭嚐好料 揪團到內門
陸民每周收垃圾簡訊11.4條
金價可能挑戰1450美元
新輯破十萬 羅志祥W飯店慶功
移師桃園首度練球 桃猿喊冷
農糧署：穀價平穩 有收購措施
女想婚 盼先有穩定工作收入
在陸增點及人員 貿協長期方向
資通信大企業家數 台灣排第3
總統政見 就職3週年落實9成
運將不貪財 溢領現金還郵局
南亞大火案遭糾正 嘉縣府喊冤
黑天鵝旋風 妮娜登台舞天鵝
國際光電展 工研院秀最夯材料
開放陸資 晶圓封測廠：好事
豬哥亮否認調薪 盼節目縮時間
當選無效 蔡豪：尋求再審
原民貸款降息 延長至年中
王者之聲 蘇貞昌憶起苦練演說
角逐總統 綠要角3/6坐下談
財部將座談奢侈稅 各方關切
宏達電今年要當台灣手機一哥
奢侈稅 總統：專為打擊投機
政協：官員公布財產 一步步來
反詐騙 基警結合公車宣傳
太魯閣吸睛 每年吸金近百億
總統外交新招 贈詩瓜國元首
研究：政治關係好 企業更賺錢
企業贊助多 盼台灣出雲端奇才
隻身攀百岳失蹤 搜救仍未果
學姐拉學妹賣淫 校方：已處置
陸資來台 再開放42項
兩岸司法互助 729情資交換
特搜隊赴紐 駐紐代表慰問
范志強獲選期市協會主席
合夥變仇家 綁匪肉票各說各話
茉莉朵朵開 陸又見網路號召
警護送打手機 醉漢竟是賊
泰紅衫軍領袖將再參加集會
大陸貧困生 窮到連發育都遲了
基隆3警涉賄 檢調搜索
判別中醫良莠 評鑑首度上路
重型機車強制險保費小漲
臨股會完成 南山案再進一步
楊淑君奪冠 自嘲靠經驗取勝
陸資來台再放寬 陳光標興趣高
對格達費動武？美國顧慮多
士林分局2警涉恐嚇 今晨收押
仰德高球賽 林文堂躍居領先
NCC：消費資訊型節目已減少
推奢侈稅 吳揆：拿捏有效力道
偽健康食品誇功效 業者遭起訴
未幫老翁翻身致死 印傭判刑
陸十二五 台灣連鎖業好機會
黃顯詠落敗 多看勵志書解壓
世界首富建博館 獨樂不如眾樂
陸資參股 工具機業憂技術流失
台商被綁 肉票囚偶像劇取景島
柬邀武官訪邊界 泰柬緊張再起
未足額進用身障者 科技業上榜
被糾正 勞委會：督導列SOP
陸資參股 有利確保面板訂單
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不好笑照笑 猩猩也應酬
再穿電子襪 楊淑君自嘲怕失格
藍立委台南輔選 籲支持陳淑慧
渣打集團獲利 連8年創新高
電子商務成長多 不遜實體通路
面板開放參股 陸家電業是首選
滬調高最低工資 台商叫苦
未為選區福利發言 林岱樺反駁
罰球不再軟手 毛加恩特訓雪恥
奢侈稅打炒房 2萬戶受影響
縣官真敬業 火星文投訴也回信
陸資開放 中遠陽明開發高雄港
大陸毒奶粉瀋陽再現蹤
中國大陸軍機逼近釣魚台上空
林志傑22分 浙江險勝吉林
台灣與德國合作精進資訊展
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宮保第商標 經部盼評定解決
雙J連線發威 璞園力克台啤
羅慕斯訪台 見總統待接洽
蔡康永暫不想主持女明星婚禮
格達費揚言血戰 籲西方勿介入
恐嚇油庫口蚵仔麵線 2嫌判刑
十大避險基金大賺280億美元
陸約見警告駐北京外國記者
情人與麵包
執行死刑 恐再引起歐盟及國際社會反彈
三大法人賣超台股127億元
幾米首度大陸特展成功 展現台灣文創品牌能量
iPad2即將登場 賈伯斯是否現身發表會？
HTC與中華電信 啟動2011年全方位合作
林義傑挑戰華人首度跑步橫渡絲路
課徵奢侈稅 總統力挺財政部
漢諾威電腦展 駐德代表參觀微星科技
大中華車 後市榮景可期
上班族有代謝症候群 小心過勞死
世界各國 提供利比亞人道援助
奢侈稅 吳揆：防炒房價
移民署長謝立功 榮獲政院百萬考察獎金
3年逾兩千人被咬 郵差超怕狗
乳溝拚出事業？婦團憂物化女性
兩會設辦事處？江丙坤：沒計畫
立院召委席次 藍13綠3
紐西蘭放棄搜尋地震倖存者
菸商集體哄抬挨罰 傑太日煙：不是我！
黃玉振公布全台有69個客家文化重點發展區
王文洋生母病逝 享壽88歲
大舉投入非洲 陸資承擔高風險
新光學顯微鏡 打破光的定律
人大召開前夕 陸強化安全管控
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
黃金創1437美元新天價
賈伯斯現身蘋果iPad發表會
歐股收黑 倫敦跌0.35%
小威廉絲肺栓塞 緊急手術
歐巴馬：美不能活在關閉威脅下
新iPad亮相 更快更輕更薄
TIFA復談 台需信守承諾
希拉蕊：介入利比亞 看法分歧
柏南奇不排除擴大收購公債
動亂持續 金漲銅跌
紐約原油收102.23美元
柏南奇：砍預算 添20萬失業
美股收小紅 道瓊漲0.07%
巴西可列美免簽證國家
嘉年華吸睛 里約旅館客滿
聖保羅嘉年華 外來客也青睞
福特北美召修3.41萬輛卡車
聯準會：美勞工市場轉強
台灣助越南除彈減貧獲好評
iPad享成本優勢不怕價格戰
倫敦政經學院放棄格達費捐款
冷氣團持續影響 早晚偏冷
加拿大金援利比亞人民
iPad2僅5百克 入手超輕
中國當藉口 希拉蕊籲勿砍預算
台股開8674點 漲54點
花蓮大火 東華學生1死2昏迷
嘉農盃棒賽 北市對戰廣東獵豹
出言不遜 迪奧前設計師恐坐牢
剪電影彈鋼琴 iPad2超強
廣東去年處分處級貪官37人
遠東集團可能收購陸水泥企業
巴西升息兩碼至11.75%
陸高鐵推手張曙光 富可敵國
iPad2出鞘 眾敵手皮皮挫
揪團送暖 牙醫行善不落人後
台股漲 新台幣盤初走升
春天浪漫 屏東唱遊迎接
迪奧前設計師涉嫌反猶 恐坐牢
iPad2亮相 試用影片曝光
友達夏普互控專利侵權
租屋處大火 東華學生1死
網路新聞收費 紐時：即將上路
全球筆電出貨 先蹲後跳
傳續留立院 王金平：未獲告知
收游資抗通膨 央行再標定存單
奢侈稅上路 最快今年 7月
選前衝刺 小英陪許添財拚氣勢
台鐵清明加班車 18日預訂
31菸品經銷商遭罰2190萬
台股走高 8700點曇花一現
南韓軍艦參與利比亞撤僑行動
校外租屋安全 東華加強訪查
賈伯斯笑整場 健康似無礙
台不能變愛爾蘭 張金鶚挺財部
胡耀邦之子：改革必須吃禁果
馮寄台投書 談辛亥革命和日本
南韓委任人氣團體宣傳美食
紅色恐怖 北京民眾手機被追蹤
台南府會僵局 協調還沒譜
李嗣涔：志工服務是人生經驗
青壯年怕老花 更甚白髮
澎湖南四島國家公園 辦說明會
不給錢就戳胸 男遭判拘役
涉洩考題 洛杉磯6校勒令關閉
逃生口不足 大學生慘死火場
外交部：未安排總統晤羅慕斯
iPad 2亮相 概念股鼓舞
選拔賽奪冠 楊淑君改當陪練員
大里溪污染 中市稽查電鍍業
歐洲法院：男女保費平等
主辦年會 期交所掌國際主導權
北京兩會 陳情民眾喊打倒腐敗
壽山引進白老虎 最快年中亮相
新台幣午盤升8.5分
周美青將赴美 率愛樂合唱巡演
商業競爭 手機實名制名存實亡
傳美日安保共同宣言計畫生變
大聯盟熱身賽 陳俊秀再獲打點
月台增高 上下火車更方便
高市立委補選 藍綠交戰大寮區
31菸商聯合行為 罰逾2千萬
陸採購農產品據點 雲林有機會
大坑開發說明取消 民眾不滿
抑物價 多種飼料稻米
陳雨鑫酒駕 緩起訴
裴勇俊將娶李娜英？ 經紀否認
瘦肉精卡TIFA 台美歧見大
涉內線交易 前倚天副董遭判刑
豫男子坐下就打鼾 氣走6女友
5檔上映 台連續劇星走紅
台股漲 新台幣午升8.5分
李述德：課奢侈稅非打房
廠商回補庫存 糧價漲勢難歇
狗咬郵差 農委會：可沒入
萬金石馬拉松 近萬人參賽
常失眠食慾差 當心過勞前兆
海外生產糧食 抑物價
親子常溝通 兒童網路才安全
右昌公園將開放 助北高雄發展
男子遺失皮夾 靠加油卡尋回
江丙坤：陸客自由行應在第2季
助新移民 謝立功擬全國走透透
台股收盤漲118.47點
吳揆：落實建立兩性均衡發展
兒童防災護照 闖關換獎品
吳揆：衛署規劃捐血NAT檢驗
政府幫你算稅額 2百萬戶受惠
立委前助理販毒 地院判26年
3月台指期漲147點
學生練跆拳傷人 判賠6萬多
台股開高 收漲118.47點
嬰兒防流感 家人須重衛生
3月電子金融期雙漲
找人代辦理債 小心反被剝層皮
性別平等 藍委籲先除語言暴力
高市立委補選 藍綠選前衝刺
陸網購最愛 台灣鐵蛋鳳梨酥
馬國公務員債務纏身多
台股強彈 站上8700點
反目罵同學 法律生遭判拘役
參觀科學展 台大祭筆電好禮
蔣友柏授課 要教出叛逆學生
傳統市場節開鑼 拚天下第一攤
綠質疑王干預辦案 監院澄清
研究：吃含汞海產致神經退化
巴拉圭東方市頒獎表彰佛光人
配合國際公約 政院修2法
吳揆：全力促成台印經貿交流
護國土 民團籲慎審3建設條例
三大法人買超台股56億元
委國總統和平提案 格達費點頭
呂紹嘉齊柏絲坦 彈世紀末浪漫
奢侈稅快馬加鞭 下週送政院
利比亞動亂 人人四處逃竄
譚延闓家中美食 傳人盼重現
油價飆 下周油價估 3角起跳
流感發威 中藥漲翻天
中遠投資高港？高港局樂觀其成
南韓將部署新型空中預警機
美研究：幸福快樂使人延年益壽
中鋼：從未介入唐榮經營權
法網恢恢 日大學考生作弊被逮
立委憂南山案 金管會相信專業
iPad二代面世 一代大跌價
北港媽祖遊三峽 犁炮炸福氣
血尿無疼痛 檢查才知膀胱癌
中鋼：未趁勢掌控唐榮
政院修公視法 縮減董事名額
國民年金繳款單 公務員不用理
夜光天使減補助 民代為童請命
呂：蔡蘇若能說服我 願成全
立委補選衝刺 王金平台南輔選
ECFA 福建免稅逾2百萬
蔣友柏授課 價碼引議論
蘇麗文復出 碰上學生照打
菜賤傷農 農糧署：盡力協助
開贓車被逮 失主竟是同窗
不信邪 大貨車卡到橋
新台幣兌美元升1.23角
綠動新北市 312種樹救地球
羅慕斯：訪台無政治任務
台中大墩美展歡迎馬國人士參賽
南京大學將赴台舉辦大學周
徵奢侈稅 工總提免部分貨物稅
總統：盼與菲律賓加強關係
ECFA首月 江蘇免稅逾千萬
嘉農盃棒賽 廣東首戰鎩羽
郝龍斌：不是訪華府就可當總統
中國軍方動作頻頻 日本憂心
羅慕斯：台菲關係良好
金大進修部招生 6月報名
汛期防災 陳沖：水問題勿輕忽
高行健開課 明年前進台師大
林書豪表現好 應可立足NBA
洩漏偵查秘密 律師判刑4月
印尼將派部隊赴泰柬邊界維和
司法官考試命題 試委籲迴避
滬黃金鑽石交易熱絡 增逾8成
府：依執勤需要調整導覽志工
中部限水？水署：看這兩月降雨
倫敦奧運泳道 短了
上網工具多樣化 PC成長遭降
羅比尼：油價恐漲至150美元
台韓電競冠軍賽 5日開戰
黃凱（王民）返台 首辦獨奏會
羅智強臉書辦ECFA民調
僕域文創開幕 視障工作添新機
iPad2 在台上市再等等
社工疑過勞死 民團赴監院陳情
港府發紅包 有人歡喜有人愁
台灣金聯 尋求大陸新商機
贓物禮券露餡 搶嫌落網
減少汙染 嘉義縣擬設豬廁所
搶學生 大學推5千萬獎學金
台南車禍 1人喪命
台灣助越南減貧 農民感恩
大武土角厝 守著半世紀親情
陳幸妤探父 扁靠藥物控制病情
新莊副都心2地待標 受關注
不敵小麥價飆 印尼速食麵喊漲
2月上市股票本益比下滑
公務員催生 關中：兼顧公平
太陽光輪 乘著聲音旅行太空
南市府會爭議 李俊毅挺賴清德
低利貸款 中市受災農民可申請
汛期防災 中央促中市加強辦理
平均82歲 上海人最長壽
建國百年 十八尖山賞花趣
葡萄酒夯 陸5年喝掉11億瓶
金門副議長賄選 判3年2月
美報：北京應聽馬總統善意規勸
確保王林力仁 明道勝利保證
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
小賈斯汀首度來台 5月登巨蛋
日本腦炎疫苗延宕 民眾抱怨
台維斯盃開打 中華隊利多
劉錚豪取31分 明道力克台藝
陳誠日記 中研院數位化
陳奕迅拍苦瓜 苦到想死
韓國之鑑 電競聯賽嚴防放水
志工奉獻獎得主 不幸葬身火窟
羅慕斯為菲勞請命 避談台嫌案
創意水域運動 降低溺水風險
台股大漲 台幣收升1.23角
午後豬羊變色 陸股紅翻黑
宋江陣匯演 3月中內門看熱鬧
告別美男形象 李洪基轉戰日劇
人際加努力 打破玻璃天花板
泰總理有意解散國會進行大選
遮到號誌 石岡行道樹剃半邊頭
綠副手 綠委：有人建議彭淮南
國道追撞大客車 判賠64萬
校宿短缺 東華僅中籤率4成
港特首選舉新法 600票當選
課奢侈稅 建商憂負面效應
出租民宅失火案 警方追查責任
監委巡察高市 受理民眾陳情
黨內協調 蘇貞昌盼凝聚共識
遭撤職 孟加拉窮人銀行家提告
北京打房 豐台傳出新限購令
家有3子女 有機會免費遊花博
仰德高球賽 呂偉智領先
農藥殘留 日本綠茶提高抽驗率
研究：中年患糖尿病 短命6年
父為女偷單車 易科罰金無力繳
老翁復健頸左傾 推拿員被訴
外資併購陸企 須受國安審查
處理瘦肉精 台美需面對面溝通
日本自殺人數連13年逾3萬人
醉漢性侵女學生 民事賠80萬
想自殺 港每5教師就1人
學者：奢侈稅對經濟影響有限
5星飯店主廚料理 臉書免費教
人倫悲劇 酒後毆死幼子遭起訴
抗漲 渡假村老闆：調薪
引導正確飲食 家庭教育是關鍵
賈慶林政協報告 落實ECFA
澳洲感謝台灣捐輸昆士蘭洪災
菸捐不補弱勢健保 改社政補助
養地 幸福人壽罰360萬
道路偷工減料 屏檢調查
台灣換肝手術 瓜國副總統讚嘆
里港大橋改建 提前56天通車
中華電搶進音樂公播市場
郝龍斌：城市交往深化兩岸關係
商用不動產熱 估逾千億投入
關懷船員 神父盼港邊設禱告處
植樹區現地雷 金防部助清除
台灣資訊業與CeBIT同成長
輔選徐慶煌 許崑源：有信心
社工疑過勞死 江宜樺遺憾不捨
學生繪本創作 台中圖書館典藏
賴正鎰談奢侈稅：不應全台適用
傳國中師生不倫 新北市：追查
捷運局：逃票罰鍰 屬少數行為
火車快飛 藏官員盼加速
全球晶圓廠今年支出 估創新高
陸去年營建支出超美 稱霸全球
自立少年陷生活困境 監院糾正
大陸人民來台申請專利鬆綁
殯儀館員工涉收賄 新北開鍘
印度奢華婚禮花2200萬美元
事業線新解 呂：不要影響良俗
紐西蘭救災 特搜隊明返國
和平貢獻獎 追贈辜振甫
教部修法 提供身障生適性教育
避圖利指控 法討論富人稅改革
笨賊不識貨 百萬名琴賣1百鎊
央廣董事長 援例廣電處長代理
央廣新任副總台長 楊偉中履新
劉憶如：奢侈稅應考慮例外
外宿安全認證 僅7大學通過
央行：未對專案定存實施控管
陳雲林效應 陸資來台看俏
警破獲走私大陸菇 市值5百萬
朱木炎教連續技 助羅宗瑞奪冠
中國：尊重利比亞領土完整
楊淑君加持 洪詩涵摘冠
台維斯盃明開打 中華隊有信心
基警涉收賄 免職處分
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原民溪洲部落扎根 祖靈庇佑
超商繳汽燃費 今年起免手續費
查惡質漲價 吳揆：找大咖治罪
敦睦艦隊訪台中港 開放參觀
威力彩開獎
陸警告國際媒體 不得採訪示威
以戰養戰 藍盼南部開出新芽
積小勝蓄氣勢 小英賣力輔選
南高改制 南方議題逐漸加溫
大陸將建現代流通體系
中央打房 新北再賣副都心土地
輔選衝刺 副總統將南下打氣
檢聲請扣扁家產 最高法院駁
婦女國是會議 婦女節登場
年底前 上市櫃須設薪酬委員會
殲20 解放軍：純防禦
傑太日煙：未受公平會處罰
國民黨部潑糞案 召集人判拘役
匯隆投資台中福州快捷海運
校外租屋 新北市加強消防安檢
名車課奢侈稅 租車變貴
黃煌雄：健保總體檢案不應失焦
登山客失蹤 出動搜救犬
線上課程免費 復旦管院搶頭香
台南立委補選 藍綠全力衝刺
簡嘉宏下半場爆走 師大勝高師
港股7日起 與陸股同時開盤
農糧署：稻米供需價格穩定
立委選戰 陳致中籲徵召鄭新助
友達徵3千綠領人才
飆風雷哥 張榕容因兔子吃NG
iPad2上市 電信業引頸盼
外資2月淨匯出逾21億美元
高中生口角 翻牆找幫手動粗
張良任拜會特拉維夫市長
桃機小黃加成費調降 運將反彈
美食家話譚菜 全都吃得到
桑一慶66號球衣 有聖經根據
利比亞動盪 8千泰勞待撤離
新女性復仇記 上空拍賣男友衣
脫醉女衣物 證據不足改判無罪
高市立委補選 藍綠衝刺
清明國道疏運 春節規格因應
王永慶二房楊嬌過世
招商有成 印度組團來台參訪
印度執政聯盟再陷治理危機
今彩539 頭獎 1注中
威力彩頭獎摃龜
陸嚴打房 房價料下滑
公寓吸毒遭逮 友坦承大炳不認
台灣電路板業者盼增外勞配額
立委建議併選 總統尊重中選會
追隨茉莉 傳大陸基督徒跟進
雲南森林死灰復燃 9死7傷
伴王永慶打拚 楊嬌認命豁達
專家：多吃黃豆製品 乳癌遠離
格達費部隊續反擊 北約不干預
楊嬌臥床半年 王文洋每天探視
24名詐騙嫌犯 菲駁回控告
高行健明年可望到台師大講學
新聞集團獲准收購天空廣播
安全堪虞 美500種藥品下架
同胞判斬 印尼民眾捐贖罪金
馬國網賽 詹謹瑋女雙逆轉勝
賴聲川爆曾寫粗話給國外影展
大哥醬油馳名南台
建商：奢侈稅打房 全民皆輸
iPad 2登場 更輕更薄更快
便民 「結算申報稅額試算服務」今年上路
美韓聯軍 公開化生放攻擊演練
推動庶民課輔教育 看見未來團隊捐贈二千套電子書
慶祝兒童節 3個小孩家庭免費逛花博
青輔會鼓勵弱勢青年參與國際志工行列 每隊最高補助一萬元
德國餐廳引進 互動式自助點餐系統
首次「婦女國事會議」 3/7日揭幕
委內瑞拉斡旋 格達費願談和
iPad2 露天拍賣10天後代購到貨
春遊澳門輕旅行 盡覽精采娛樂展演
人類性行為課程 竟現場表演實境高潮秀
高鐵清明節連續假期加開60班次 適用早鳥優惠
鍾德樹等5人死刑 3月4日已執行完畢
美新申失業救濟創2年半新低
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
財報利多 歐股收紅
渣打：陸暗示人幣政策可能轉向
戮力降通膨 歐銀下月可能升息
因應利比亞危機 美擬全盤對策
美牛肉爭議 台盼迅獲共識
金價跌 銅價漲
為利比亞調停 查維斯碰釘子
信心增強 美股勁揚
夫人掌廚 徐光普推介台灣美食
利比亞情勢現轉機 油價跌
平板電腦夯 PC成長率遭下修
埃股延後開市 復市遙遙無期
美大陸航空節流 國內線嘸點心
淡水10.1度 明天回暖
世界旅遊續成長 中國是主動力
咖啡壺易碎 IKEA回收
最火熱高球員 美媒直指曾雅妮
台股開8820點 漲81點
紀淑如太輕 喝水增重過磅
美企業與鴻海戰略結盟
性教育玩真的！美大學惹爭議
收格達費捐款 LSE校長下台
吳揆：奢侈稅防炒房兼顧經濟
拼觀光 四川窮縣斥資蓋機場
深圳富士康傳將內遷20萬員工
iPad降價 蘋果退價差
立法凍產 貪腐政權難逍遙
稅重令人咋舌 比未再課奢侈稅
客家人物票選 許仁杰緊追國父
外資匯入 台幣盤初勁升逾1角
紐西蘭救災 搜救隊返台
開心炮檢測 多未提警告標語
景氣回春 高雄旅展強強滾
代工廠加薪 港社團要蘋果買單
奢侈稅 李述德：抑制炒房
文化教材 全教會籲減少必修
中國軍機接近日本領空次數大增
陸出土明代女屍 五官完整
駐匈處參加布達佩斯國際旅展
經濟結構丕變 糧價將居高不下
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
續彈 台股站上8800點
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸山寨隨身碟 2G冒充32G
高齡孕婦在家急產 嬰兒不治
人大是陸權力機關 但無實權
微軟平板系統傳明年上市
課奢侈稅 藍委看法不一
中國軍力成長 鄰國憂慮
台灣女性壽命較男性長6.5歲
否認涉毒 大炳：我是清白的
謝國樑：奢侈稅視為優先法案
藝文看板 台博館再現巴爾札克
獎助學金沒了 中市府：還有
茉莉訊息亂 困惑陸網友
今年中國軍費增12.7%
消基會籲尾牙承辦業者改善品質
新台幣午盤升1.76角
電視受訪 大炳：1年多未吸毒
1年1次 溫家寶14日會媒體
電磁波無害？居民要求環署澄清
醫療糾紛 馬偕判賠250萬
血糖控制差 神經痛如蜂炮襲身
中市慶童軍節 日人率團交流
大陸：重啟六方會談 不設條件
工讀天堂 台大北商技週邊
格達費保權位 傳不惜血流成河
訪日5天花7萬 議員批奢華
微軟平板系統 傳明年上市
台灣國際蘭展 全力拚訂單
敦睦艦隊到台中 交換學生吸睛
捲土重來 廖本煙宣布選立委
紀淑如復出吞敗 無緣世錦賽
台灣虱目魚 湖北賣相佳
外資匯入 台幣午升1.76角
清明連假 高鐵票明開賣
尾牙菜被評不滿意 阿基師喊冤
大炳否認吸毒 自稱純聊天
南韓官網遭DDos攻擊
鼓吹種族歧視送命 美警調查
學生租屋火警案 原因待鑑識
照明邦交國 總統推台灣一盞燈
熱水器被偷 洗澡才發現
吳敬璉：陸經濟內外失衡
被害補償金若不足 有條件補充
引擎蓋趴人還加速 運將判6月
南韓海警開槍截查大陸漁船
中國軍費連年增加 令人警惕
主管情緒化 職場女性壓力大
籌錢結婚 男子南毒北運遭逮
奢侈稅範圍 排除農地
府會僵 賴清德：對事不對人
婦女節 聯醫免費四癌三高篩檢
台股收盤漲46.03點
未婚孕婦急產 嬰兒不治
大選副手議題 成立委質詢焦點
涉侵權 索尼PS3荷蘭遭沒收
出拳漸重 星打房一波接一波
奢侈稅 吳揆盼下半年實施
府會爭議 賴清德：願坐下來談
過勞死頻傳 吳揆感慚愧
台股開高 收漲46.03點
吳揆：提供學生更多合法宿舍
梁山伯何潤東 越南受歡迎
性侵同學幼女 男判14年
人民幣兌美元升破6.57
3月台指期漲19點
泰國將嚴控非法化妝品
營建重挫 台股8800整理
助大火罹難生 東華發動募款
立委補選 雄檢高標查賄
假作法真性侵 神棍遭逮
性侵女學生 2男遭判刑賠償
扁辦搬家 辦公室剩2坪
NBA打包 傳姚明恐高掛球鞋
梅竹賽開打 總統臉書加油
華語測驗電腦施測 成績馬上知
台灣美食 港飄香
大介出外景 有錢家族起立接客
大埔鄉長補選抽籤 19日投票
3月電子金融雙漲
煙毒案 大炳4萬元交保
網貼援交訊息 日破8萬點閱率
羅慕斯：台菲應和睦相處
色戒？ 美無嘿咻經驗年輕人增
呂蘇巧遇 芳齡幾許成焦點
大陸瘋虱目魚 台南漁民樂
小金門縱火案 男子函辦
周台竹為露國麵包樹公園剪綵
世界第一大眾臉：28歲漢族男
三大法人買超台股94億元
iPad2來襲 同業不怕
印尼遊客赴新加坡年逾二百萬
大陸CPI調控 目標4%
綠批宿舍安全 研考會：有誤解
印尼不再是自給自足農業國家
立委補選 高市籲雇主依法給假
修車廠偷天換日 舊引擎充數
市場賣假藥 男子送辦
今執行死刑？曾勇夫：保密
新台幣兌美元升 8分
陳致中：夫妻倆未規劃選立委
國小廁所火警 師生虛驚
菅直人四面楚歌 夜生活美味多
土地公長尾巴 頭城千龜來朝
中石化高雄廠滅火 產能無損
通緝犯藏雞寮 警員買雞逮人
2月外匯存底 增逾35億美元
平地賞櫻 胡志強盼遍地開花
工程會：政府採購法興利防弊
涉偷鑽墜 宅配男員工否認
貪小便宜偷高麗菜 婦被逮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
莫內花園 看睡蓮享恬靜
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
周美青登機 率台北愛樂赴美
總統盼故宮文物2年內赴日展覽
初級英檢 考生成績大躍進
搶到一半後悔 憂鬱男緩刑
傳人類狂牛症 疾管局已排除
濫用責任制 勞委會擬提高罰鍰
蘇麗文拚國手 輸在太大意
清淡飲食助甩油 劉政鴻邀減重
大埔水庫重生案 水利署：配合
印度總理：與巴國和平解決爭議
菜賤傷農 買麵包送高麗菜
男嬰缺氧 警開巡邏車送醫救命
吳揆澄清 兩會未談設分支機構
1月房屋交易 32個月來新高
殲20 共軍：研製階段
大陸手機廠TCL 擬發TDR
疾管局排除狂牛疑例
練短跑腳力 盧琬婷擊退蘇麗文
陸婦分娩費 港府擬提高
惡火燒違建 花縣府：依法拆除
看到眼睛就開槍 獵人豬羊不分
5月起預售屋屋簷雨遮不能計價
國際電影季 4月北京見
扁：別為關我無限上綱總統職權
午睡好習慣 提升效率
本周台股漲幅2.15%
誠品春季舞台 穿越時空
澳洲青年鐵馬環島 募愛滿行囊
監委訪高市府會 關心防汛
立委補選 徐慶煌有信心
傳遞幸福 凌宗湧打造花樣空間
闊別影圈20年 楊登魁再出發
招日商投資輕軌 高市未做承諾
洪健昭寫台史 連戰：撥亂反正
台灣外匯存底 仍居全球第4
被疑詐健保 成功衛生所喊冤
綠委中市初選 第6選區激戰
金門翟山排雷 清出破銅爛鐵
日本腦炎疫苗21日開打
校外霸凌 國中生遭脫褲凌虐
蝙蝠住台南水道 古蹟整修挑戰
為低收補助 母爭棄養女除戶
楊千嬅不安於食 老公派人緊盯
江蘇徐州直飛台北 28日首航
拆除費剩2千 花蓮違建排長龍
外資匯入 台幣收盤升值8分
基本教材必選否 各唱各調
縣市合併 校園安全不同步
陸增軍費 國防部：不軍備競賽
法務部批准 5死囚伏法
全台老人身障者4月起捷運半價
校外宿舍 總統指示嚴格安檢
限購令 大陸樓市2月普遍冷
戲裡戲外做環保 孫鵬更惜福
萊比錫布商大廈樂團月中訪台
中市查麵粉大盤商 疑囤積
鹿谷茶祭 澆灌蔣經國手植茶樹
移民署緝捕外勞 業者控濫權
梅竹賽登場 總統影音祝賀
預防霸凌 家長別疏於管教
選前之夜 陳淑慧率隊掃街
賊竊行跡敗露 邊落跑邊撒錢
蝴蝶蘭與金魚 明起花博爭豔
台鐵會員制月底上路 積點換票
死刑犯王國華莊天祝伏法
首爾大規模反北韓示威
包裝缺陷 壯生回收手術縫合線
白天稱未批准死刑 曾勇夫致歉
桃縣府：軍用機場將遷走
40歲北京人 婚外情機率最大
電子商務拓銷 物流通關最關鍵
大巨蛋環評 環保團體抗議
民團拱王不分區 藍：予以尊重
王國華伏法 老家已無親人
人倫悲劇 婦疑殺3子女後自焚
揹7條人命 管鐘演終伏法
促參計畫輔導列車10日啟動
5死囚伏法 藍認同綠盼無冤案
製造業微利 娃哈哈轉攻房地產
打炒房 日本有撇步
香港商辦租金 全球最貴
王國華伏法 曾嗆法官不敢判死
死刑犯槍決 白冰冰：減少負擔
泰安產險遭罰90萬
香港紅酒人均年耗量 亞洲第1
台維斯盃 盧彥勳楊宗樺敗北
5死囚伏法 府院：依法行政
曾闖好萊塢 大炳要加油
大陸iPad買家 獲退差價款
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黃奇帆：台商在重慶有大發展
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面板登陸參股N-1 要解禁了
大炳：沒吸毒 只是剛好在場
仰德高球賽 呂偉智奪冠
賴清德支持綠營總統初選辯論
測量船被騷擾 菲要大陸解釋
3伏法死囚 器官捐贈
鍾德樹管鐘演伏法 未吃最後餐
母攜子女自殺 社福籲向外求援
法務部：依法執行 5死囚伏法
保險績優名單 18家上榜
花蓮5手足命案 4年多未破案
行刑前平靜 死囚燒符求平安
5死囚伏法 廢死聯盟抗議
立委改選 小英：國會最大黨
菲總統下週訪問印尼新加坡
自由週五遊行 利比亞首都衝突
床虱蠢蠢欲動 紐約人聞風喪膽
北中南同步 5死囚槍決
生女前球運好 呂偉智又奪冠
趕團購風 微軟結盟折扣資訊網
面板登陸再鬆綁 友達奇美樂見
紫荊花遊行前夕 習近平喊話
救票 法總統取消富人稅上限
防駭 經部助廠商導入資安
林岱樺選前之夜 天王全力抬轎
蘋果欲運用陸4G技術研發愛瘋
這波槍決 早定讞與凶殘者
高球歐巡長春賽 首度登台
大樂透頭獎1注獨得
外匯存底多寡 耐人尋味的議題
遭批違法收獻金 日外相將歸還
今彩539頭獎4注中獎
人倫悲劇 婦毒殺3子女後自焚
東京食品展 台灣團開紅盤
李學林鬥野獸 北京大勝浙江
最後晚餐槍響 北所2死囚伏法
奢侈稅草案 敲定排除條款
美規車召回 馬自達：台灣無關
死囚減為40 下波受關注
電動單輪車問世 傾身向前行
羅鈺群缺席 台師大吞8強首敗
差一步 王國華或可免死刑
佛伊爾38分 助達欣追上裕隆
毒殺子女案 未列高風險家庭
豐田獲利能力弱 標普調降信評
大面積燒傷 殺子自焚婦命危
北京封鎖茉莉花 威脅外國記者「拒簽」
數位應用新趨勢 物聯網、4C匯流世貿二館現身
台鹽與禾研簽約 唯一國人自產醫藥用鹽嘉惠洗腎病友
勞委會職訓局30年功成身退 將變身「勞動力發展署」
TOYOTA交通安全嘉年華 引進日本獨家技術情境模擬道具
青輔會舉辦青年領袖政策研習營 期許青年要熱情、創意、積極
神秘失控人聲樂團明往越南演出
夫妻落水溺斃 送醫急救仍不治
美2月失業率降到8.9%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利比亞大戰方酣 數城激戰
油漲美數據差 歐股跌
西班牙債信展望遭惠譽降至負向
利比亞緊張 金銀漲銅跌
吃緊 國際油價達2年半高點
巴西拒對利比亞採軍事行動
台灣鳴蟲特展風靡荷蘭
歐盟籲台暫停執行死刑
溫家寶：增進兩岸政治互信
冷氣團減弱 今明氣溫回升
溫家寶：CDP成長約8%
東華大學變電箱失火 幸無傷亡
2席立委補選投票 下午4時止
格達費曾重金邀美知名學者造訪
殺子婦人全身燒燙傷 仍命危
奢侈稅效應 預約看屋少2成
報稅很頭痛? 國稅局登門授課
多層次傳銷未報備 罰10萬
溫家寶：陸發展仍有許多問題
斯媒報導助台參與UNFCCC
職場騷擾 開黃腔最討厭
楊甦棣遭解密 台憂聖多美不保
媽祖遶境暖身 4千單車騎福
溫家寶：民眾反映未根本解決
總統：傳統藝術創新 增軟實力
擺滿瓦斯桶也住 學生宿舍怕怕
養菇減貧 身障越農改善生活
陸今年重點 溫家寶：穩定物價
中央氣象局氣象報告
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未報備未簽約 傳銷罰20萬
杜鵑花開 台大辦博覽會鬥妍
溫家寶：堅決懲治腐敗
吳揆：死刑犯槍決 符民眾期待
公款濫用 溫家寶：今年零成長
40死囚待槍決 陳瑞欽殺最多
吳揆：不輕易考量油價凍漲
酒駕撞車 乘客嚇到尿褲子
台北國際蘭展 花博爭艷
肩膀有點緊 王建民提前退場
台維斯關鍵賽 考慮盧彥勳上場
南韓：中國邀金正恩訪大陸
代謝症候群者 易睡不好
女性較長壽 保險規劃要趁早
周美青抵紐約 神情愉悅
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陸增軍費 國防部：不軍備競賽
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無傷也無痛 郭泓志6日餵球
吳揆盼立委補選平安完成
台灣小吃餐車 洛杉磯征服老外
男子墜樓卡陽台 送醫搶救
歷年民調 近8成不贊成廢死
向陸一特致敬 成功嶺辦聯誼
殺子婦傷重 家屬同意放棄急救
綠立委初選 豬哥亮料現身晚會
壓力大 小心患心身症
槍決5死囚 國際特赦組織譴責
中央打房？朱立倫：打壓投機
哈燒新片 強尼戴普聲援雷哥
吳揆：賴清德應可化解僵局
民調：婦女重視家庭照顧措施
通膨攀 歐銀官員暗示支持升息
貪杯車禍 幸無人亡
陸十二五 兩岸和平發展
特殊家庭扶助 去年18萬人次
ECFA後續談判 下周後展開
國際蘭展開園 吳揆：大開眼界
穩物價打貪腐 北京施政抓人心
陸十二五規劃 年均成長7%
呂秀蓮盼初選民調零缺點
產後憂鬱暴躁哭泣 應尋求協助
熱情重聚 賴幸媛邀陸配上臉書
與呂會面 蘇貞昌：時間還未定
蘇花車禍 7人受傷送花蓮急救
徒步進香 白沙屯媽祖明起駕
字母繡錯了 韓高檔休閒服回收
慶百年 9旬老童軍現身
足球天王簽名 星球迷駭翻
印度經濟成長上飆 惟挑戰多
港墘捷運站旁 有條天堂路
江丙坤：兩岸交流將續增
陸十二五規劃 綠色＋低碳
槍決死囚 總統：未違人權公約
總統：童軍運動 消除霸凌
房市觀望 建商：奢侈稅速釐清
防茉莉 北京媒體出言警告
景氣好轉 企業急徵才
挖河砂補路 男子：不知觸法
金魚水中游 蘭花打造
歐籲暫停執行死刑 外交部溝通
印板球賽投保高達1.3億美元
立委提名 林佳龍何敏豪盼協調
受助生半數半工半讀 盼救助
日外相收老外政治捐款危及官職
年後工作多 轉職求職旺
蘇花車禍 7人輕傷
竹市十八尖山 賞花月登場
華府願與北市締結姊妹市
事業重於愛情 5歲女童網路夯
台執行死刑 德國人權專員譴責
基隆長庚3/11貢寮開診
男子家破人亡 親友憂心相伴
大台中婦團 盼營造3安環境
府會僵局 許添財：當家要容忍
中國轉型 台中小企業更要升級
iPad2提前引爆平板大戰
不當小三 朱芯儀做自信第一者
里港大橋提早通車 總統肯定
台中加工出口區營業額創新高
中國憂通膨 學者：雙率將升
油價仍減半調漲 補貼政策未定
歌手出道 紀文惠8年才出片
格達費據報曾尋求印度相挺
外宿狀況多 外推鐵窗作床鋪
府會生隙 賴清德否認找和事佬
花蓮地震 規模3.8
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
台中看守所 10死囚待槍決
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
法部：別消費江國慶案批評死刑
世界語言 台大校長看好華文
張栩奪得NEC盃圍棋賽優勝
日職熱身賽 林威助敲雙安
立委補選 林岱樺總部宣布當選
打造草悟道 胡志強揮毫
網通業喜納十二五商機
十二五綠色商機 台商忙卡位
立委補選 許添財自行宣布當選
離婚敗訴 校長願修補家庭關係
逼婚催生義務多 女人百般不爽
公辦民營 雲林山線社大揭牌
告別GDP崇拜 陸尋求轉型
大米糕龜亮相 開山廟吃平安
職棒熱身賽 中檢宣示打擊簽賭
房仲：課奢侈稅賣方比買方緊張
家有孝子 單親媽李靜美欣慰
47老舊橋梁改建 全部完工
中國兩會 聚焦民生
陸一特成員：陳年記憶金不換
超越攝影展 蘇蔡互動微妙
陸財政赤字 人民幣9千億
2席立委補選 民進黨全勝
夏卡爾繪戀人 幸福感染民眾
立委補選全勝 小英：重返執政
台維斯盃雙打 中華隊首勝
重返立院 林岱樺靠基層
許添財重返國會 擦亮專業招牌
行竊失風 少年墜樓重傷昏迷
清明高鐵搶手 早鳥票秒殺
利比亞東部交戰 死亡人數升高
立委補選失利 廖了以致歉
高市立委補選藍挫敗 差距擴大
許添財勝 綠立委總統選舉加分
印尼擬將赤字維持在2%以下
許添財：續爭取第8屆立委
東京時尚秀 徐若瑄新娘裝亮相
美促使中東政權更迭立場動搖
台維斯盃 盧彥勳雙打搶回1點
搶救登山大學生 苦無蹤影
夏宇童酷似前女友 李唯煞到
綠拿2席立委 藍促檢討綠鼓舞
中職熱身賽 增菘瑋5局無失分
今彩539開獎結果
兩岸面板廠參股有利上下游整合
林中斌：十二五對台 主打經濟
激情易逝 媒妁婚姻恆久遠
立委補選 綠2席全勝
多重問題 陸挑戰大
宜蘭外海地震 規模4.8
未富先老？十二五挑戰大
為倫敦舖手機網路 華為有望
沈世宏：被罵是環保署長宿命
印尼內閣將改組
先固基本盤 藍營南部當務之急
兩軍激烈攻防 利比亞瀕內戰
立委補選漂亮 小英穩陣腳
迪奧時裝秀 揮別加里亞諾時代
神秘茉莉揮灑 陸政府疲於奔命
日本職籃初亮相 曾文鼎攻7分
德關切執行死刑 約晤駐德代表
氣候變遷 李鴻源：台灣難因應
小英：新北票百萬 勝選希望
今彩539頭獎2注中獎
開發新石化 學者：台無法承受
亞洲夜光龍奪冠 中華台北發光
台維斯盃 盧彥勳楊宗樺贏大陸
楊登魁30億資金打造台灣好萊塢
日國會將立法 為台故宮展鋪路
吳揆重申奢侈稅為增進公平
蔣理容為蔣渭川討公道找出二二八真相
茉莉花呼籲 四五大規模紀念散步
中國控制媒體 防出現類似中東的抗議
許添財、林岱樺當選 民進黨軍心大振
補選失利 國民黨：明知 不可而為
台中夜店惡火 9死12傷
香港紫荊花革命 15時展開
施不缺席2012 藍綠有異見
中小型銀行紛設全功能分行
中市大火9死 火城惡夢再起
補選失利 吳揆：設法縮短差距
台中市夜店惡火 躍上中國媒體版面
習近平根正苗紅 沈穩等接班
經濟壓力毒死3子女 社會救助有「邊緣人」
綠營領袖會議 呂秀蓮不參加
世博後遺症 上海星級飯店過剩
羅慕斯與蕭副總統 明共進早餐
台中惡火 樂團2樂手疑罹難
異業結盟 臺鹽邀鐵人三項國手代言
英知名幽浮案 一場學生惡作劇
王宮款待爭議客 英王子再掀波
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
詹森林教授羅馬妙語說「法」
利比亞戰鬥轉趨激烈
週末夜表演釀災 已知9死12傷
萬金石馬拉松 侯友宜也下場
周美青訪美僑校講童話
購書市場改變 疆界不敵趨勢
乍暖還寒 入夜後鋒面到
夜店大火 胡志強要究責
平板電腦夯 IC廠爭搶商機
50萬個讚 總統臉書感謝粉絲
夜店大火傷者 傷勢輕出院
郭泓志餵球 道奇稱讚
夜店惡火奪9命 遺體待辨認
外資匯入 新台幣上週升值
羅志祥獨一無二 音樂榜壓SJ
美國東岸強暴犯獄中自殺未遂
高鐵沉陷擴大 雲林聯外道喊停
中央氣象局氣象報告
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盛光祖：劉志軍案不影響高鐵
向蘋果低頭 三星自承不夠好
邀總統國情報告？藍營：不需要
杜鵑花節找無醫護 台大允改進
黃金上週飆新高 多頭氣勢仍在
陸結束撤僑 撤出3.5萬餘人
綠贏南市補選 賴許關係待考驗
飲水思源 金門祭拜恩主公陳淵
防高鐵地層下陷 安全值非保證
委國賑災不遺餘力 西恩潘道謝
11月前 兩岸合展富春山居圖
台嫌案 菲議員盼速解僵局
台中夜店惡火 監委擬調查
區域經濟形成 房價恐M型化
台維斯盃 盧彥勳擊敗公茂鑫
中油：汽柴油每公升漲3角
小賈斯汀永不說不 西洋榜奪冠
教部原民辭典 族別增至16種
鐵人三項 選手控裁判導引出錯
總統：重民意不愚民
國際原油續飆 適時啟動補貼
惡火奪9命 市府：殯葬費減免
台塑：汽柴油調漲3角
北市全面安檢 禁明火表演
萬金石馬拉松 齋藤輕鬆奪后
我海外藏錢？格達費：戳你眼睛
廣東澳門貿易 年成長10%
釀災夜店名氣響 警不知玩火
夜店惡火 消防署：修法管制
峨眉彌勒大佛大殿 開光揭幕
警破改造槍械 宛如小兵工廠
漳州：爭取台灣石化園區優惠
印執政聯盟分裂但衝擊有限
夜店大火 警疑火舞秀釀禍
惡火拚生機 夜店客驚恐逃命
中市單一窗口 協助罹難者家屬
創意家具 港都吹DIY風潮
南市立委提名 綠營煙硝四起
騙網友買安毒 持槍搶光錢
台灣新聞攝影獎 中央社包6獎
南澳演出 上默劇團獲好評
夜店花招多 熱舞火焰藏危機
陸片辛亥革命 9月全球上映
瀾滄江國際水運 春運運量倍增
研究：含鉀食物 防血管疾病
菲總統宣佈新任參謀總長
大聯盟熱身 胡金龍連2場安打
菲勞上凱道喊無辜 盼解除凍結
日人寫台灣客家史 中譯本問世
土地公娶親 古禮迎土地婆
楊宗樺敗 台維斯盃未晉級
花博驚豔 羅慕斯印象深刻
競逐立委 高市綠營有得喬
官網：王建民4月復出不順利
2家告密21航空操縱票價挨罰
台中惡火 兩對夫妻同殞命
比魯溫泉傳槍響 長鬃山羊斷魂
裁判誤導路線 鐵人三項改名次
維護人權 菲國批准羅馬規約
模範婆媳表揚 越南新娘風光
好貴的頭香 人民幣118萬
曾文鼎攻10分 大阪再勝島根
共體時艱 花蓮名產業凍漲
日地方首長對菅內閣普遍不滿
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防茉莉革命 北京公安搜查記者
金門恩主公陳淵 養馬開拓地方
沒錢繳稅 大樓慣竊失風被逮
亞銀貸款印尼 發展地熱能源
防惡火慘劇 桃園全面消防安檢
的黎波里傳槍聲 起因不明
綠營論總統初選 蘇：凝聚共識
港媒：大陸進入改善民生時代
葉門示威活動未影響印尼僑民
南區就博會登場 熱門企業搶手
陸8成青光眼患者 未及時就診
壯遊台灣 國際青年創意體驗
土地公生 紫南宮信眾大豬酬神
基本教材有共識 配套盼突破
火車環島接力 英國貴婦出場
河北大型出租公寓 動工
澳洲青年募款 單車環台傳愛
部落格貼瑪法達 男遭判40天
陸十二五 擬建福州台北公路
海大生與總統座談 問題問不完
表彰陸一特 北基3百壯士齊聚
公安嚴陣以待 力阻茉莉花開
夜店大火 禁火把場所擬擴大
宗教嘉年華 白沙屯媽深夜起駕
馬總統：全力發展台灣軟實力
北市消防嚴 庹宗康夜店全防火
硬拔哥張智峰 忍傷創本季新高
雲門春鬥登場 北中南飆舞
陳雲林：江陳會一年仍兩次
長江水運目標 5萬噸船駛南京
陽建福5局5K 興農險勝桃猿
專家：別去單一通道公共場所
養子不學好 搶9旬嬤項鍊
彩繪好運兔 拍賣捐贈羅慧夫
接受獻金掀波 日外相前原請辭
台中惡火 濃煙阻斷逃生路
工具機展 吳揆驚艷機械業發展
北京市府：炒事端是痴心妄想
公廁辦畫展 浙江參訪團驚艷
林威助棒子熱 連3場安打
中英文顛倒寫 重慶女孩有障礙
惡火9罹難者 已採DNA確認
陸十二五規劃 著重經濟發展
厲以寧談物價 兩因素控制不了
呂政儒砍30分 爸爸要發獎金
失火夜店曾未過稽查 遭斷水電
台中惡火 9死者身分確認
男持石塊沿路砸車 警追緝
台中惡火 總統促強化消防安檢
投信：下檔有撐 留意高油價
收外國人政治獻金 日外相辭職
新店火警 男子灼傷送醫
朱雲漢：沒參與我心未死運動
防茉莉花開 上海部署強勢警力
台中惡火 政院體檢消防法規
麥寮傳殉情 女死男急救
盧彥勳：輸得像贏了一樣
收受外國政治獻金 日外相辭職
台中大火9死 全面究責
白沙屯媽祖進香 授證重要民俗
追茉莉 傳十多名記者上海被抓
憂革命 北京加緊管控外媒
綠領袖會議談團結 呂秀蓮現身
星國金門會館慶成立141年
格達費部隊猛轟第3大城
綠：總統立委併選 太倉促
新疆奇人 擬走鋼索跨越兩岸
台啤敗璞園 例行賽提前封王
兩對夫婦 惡火夜同赴黃泉
李學林力戰全場 北京不敵遼寧
台中惡火 北市無預警安檢夜店
張容軒致勝一擊 台師大勝明道
環保狂人謝孟霖的奇想綠建築
治安、惡火 胡志強陷彈劾危機？
2011紫色寶石的榮耀旅程
羅東國中童軍團連續三年承習古禮 為傳藝中心文昌帝君祝壽
太魯閣國家公園獲得米其林綠色指南3顆星推薦 推出臉書【Facebook】有獎徵答
NISSAN BLUEBIRD綠色環保版3月底前優惠價65.9萬
休旅王者 BMW X系列 囊括德國《越野》雜誌年度大獎
嘉縣強震演練 規模歷年罕見
風靡全球的「奇幻．不思議」：日本3D幻視藝術畫展
世界第一幻術大師─法蘭茲哈拉瑞魔術秀 2011即將來台挑戰你的感官極限！
蔡英文率黨務主管 向民眾致謝
綠營立委初選 羅文嘉投入戰局
媽祖深夜起駕 白沙屯如不夜城
高市警消安檢夜店酒店
格達費反撲 利比亞陷全面大戰
龍捲風襲美小鎮 母為救女喪生
夜店大火9死 檢方聲押2人
遭扣押英人員 已離開利比亞
台中惡火 業者羈押舞者交保
印度奢華婚宴系列畫下句點
美國消費者保護週開跑
神秘失控人聲樂團越南首演成功
台股開8761點 跌23點
大雨特報 愈晚愈冷
周美青紐約獻唱台北的天空
南韓擬提高稀土儲備量
景氣復甦 北市職缺大增
英盛傳 麥昆傳人設計凱特禮服
高華柱：我體力愈來愈好
惡火奪9命 綠議員要胡負責
台幣盤初升8.5分
阿里山吉野櫻含苞 25日綻放
玉山三月雪 合歡山下雨濃霧
教長：校外租屋安全 加強宣導
台灣觀光競爭力 進步6名
台灣觀光進步 自然遺產有潛力
日外相辭職 官房長官暫代
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吸引日企來台 薛琦將親征
台鐵員工非公務員？院檢不同調
豐興鋼品維持平盤
嗆茉莉 北京日報：自覺維穩
陸封鎖穿崩 網上看六四聞茉莉
副總統晤羅慕斯 表達嚴正立場
職棒開幕戰 兄弟請王彩樺保庇
看漲 2月物價指數受關注
高鐵沉陷增 立委憂變雲霄飛車
惡火殷鑑 朱立倫：徹查公安
台股盤下震盪 5日線有撐
台中大火 胡志強將專案報告
新光三越A8館 機房火警
成大投入衛星推進技術研發
韓星張慈妍：父母忌日也要陪睡
利國叛軍失守 UN派出人道團
雲林火警 玻璃纖維廠付之一炬
總統：加強與斯洛伐克商務合作
禁魚翅？加州反應兩極
夜店大火 王金平：消檢從嚴
陳裕璋：南山案審查上半年完成
港紫荊花遊行 113人被捕
累積投票制 經部爭取立院過關
夜店大火 中市盼提高法令標準
總統：楊志良說話風格獲肯定
加州油價 全美最高
談食品安全 大陸副總理稱慚愧
新台幣午盤升5.7分
大陸外長否認警察打外媒
確保流感疫苗夠用 衛署再採購
非自用不動產放款 風險擬提高
中市夜店全面消防檢查
杜絕共諜案 國軍實施忠誠儀測
手機平板愈做愈薄 軟板需求增
新光三越A8館火警撲滅
歐元飆高 升息預期發酵
台中惡火 馬總統痛心
海基會道歉 原民立委：難接受
婦女國是會議 推動性別平等
人民幣兌美元登17年高峰
華航空中熄火 究責引擎製造商
通膨損購屋夢 中國矢言抗漲
指林雲妖僧 名嘴被控誹謗
惡火奪子 母盼公道
南韓軍購 中國竊密
盤整 台幣午盤升5.7分
華航空中熄火 立委要求全停飛
周占春被控洩密 3月底宣判
胡志強：不會逃避大火責任
夜店大火 小英要求議員嚴監督
大陸外長：釣魚島問題高度敏感
人民觀審制 司法院：評估1年
藍立委提名辦法 最快9日定案
教學生活化 玩具茶葉進課堂
外宿安全 教部：6月底全認證
呂秀蓮：參選被指分裂 不公平
環團護土 籲刪4建設條例條文
陳裕璋鄭重否認與尹衍樑同窗
初選會議 陳菊：溝通平台很好
腳跟發炎 鞋子太緊會加重
329春祭 邀陸皓東孫女來台
男星躲兵役？教長：將修法
台股收盤跌70.61點
行搶常未得手 衰男奪皮包跌倒
胡為火災道歉 調查清楚再究責
高華柱：規劃釋出桃園軍機場
3月台指期跌38點
台股開低 收跌70.61點
2011 外媒北京遇最冷冬天
3月電子跌 金融漲
營建業：風險權數升 降溫房市
夜店惡火 胡：責任2週釐清
阿里山花季 森鐵平地線暫停
避刀光劍影 陳菊協調立委初選
A8館冒煙驚魂 下午正常營業
議員要求道歉 賴清德低調
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民調：中國國際形象有改善
攻城掠地 臉書主宰歐社群網站
騎車撞路樹 2女大生命危
長白山人參進軍台灣市場
修法防躲兵役 學校也支持
慶婦女節 陳菊：女人勿忘自己
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女童乳房硬塊 惡性皮纖維肉瘤
三大法人賣超台股20億元
逾8成女性 愛用房地產理財
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隱匿性侵課刑？教長：要有共識
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越南西原區乾旱嚴重農作枯死
綠領袖會 蘇貞昌：團結是共識
嘴饞叫披薩 通緝犯落網
男子性侵岳母 遭判刑12年
肚臍下刀切瘤 穿低腰不露疤
近4成女性勞工 要負責養家
藍正龍當監製 好友入鏡當辣妹
專搶老婦金飾 男判15年
戰績落後 文化不輕言放棄
羅慕斯賦歸 開心豎大拇指
為雲頂天很藍 書偉露很大
評鑑連3冠 朱鳳芝：繼續努力
楊潔篪：堅決反對美對台軍售
議員質疑北市府女性閣員偏低
女報警查竊案 才知賊是枕邊人
風險高 陸非洲投資政策或變
高華柱：因應殲20 強化裝備
新台幣兌美元升3.6分
鞏固邦誼 巴國總統11日訪台
成人申請念大學 最快明年上路
高市安檢夜店 違規限期改善
這款老爸 兒取名孝親教唆販毒
多次性侵越看護 求刑12年
台南孔廟老榕樹 確定死亡
國道五楊拓寬 吊臂掉落無傷亡
春節因素 2月CPI微漲
韓星玄彬圓鐵漢夢 粉絲送行
就業難沒前途 陸研究生壓力大
2月出口 歷年同月新高
京滬高鐵 6月電話網路訂票
彰化母殺子案 檢解剖採樣化驗
被控夜店傷人 邊品憲不起訴
ECFA 陸質檢總局全力準備
文化下鄉 宋潮好好玩金門開展
103年12年國教 擬廢基測
台灣山水好 魏武煉德電視介紹
總統關切大火 胡：立法防火
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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台東防風沙 向天公借雨水
婦女國是會議 親善大使掀波瀾
造林 在台北種顆自己的樹
中央氣象局 １週旅遊天氣預報 (更新)
大陸一胎化受質疑 開放聲浪起
監控大陸 日擬購先進偵察機
乳攝及腸癌篩檢 高雄1次到位
捷運基金避監督？朱：合法設置
玩綠博逛傳藝 買套票有優惠
金管會出招 非自用房貸嚴審核
陳金鋒代謝不佳 被封猿脂金剛
預防腎臟病 避免浪費醫療資源
擴徵土污整治費 估增2.7億
ㄋㄟㄋㄟ家族 推廣母乳哺育
巴拿馬第一副議長柯恩夫婦訪台
雅加達大火 6百人無家可歸
夜店大火 江宜樺9日立院報告
大陸財長：增加民生支出
外資上周買超21.33億元
公安稽查 高市抽查2舞場
健保新制商機 業者教節費搶錢
飛彈測考失準 人員素質列檢討
大陸論文量世界第一 濫竽充數
蔡依林第1次 台啤砸上億
反貪腐 克羅埃西亞數千人遊行
宏達電本季營收 市場關注
性平政策白皮書 推動平權
林美秀返銀幕 變身氣質歐巴桑
議員檢舉勇哥集團 炒房獲暴利
劉錚林力仁甩尾 明道逆轉高師
印尼再自利比亞撤僑
艾薇兒熱戀新歡 前夫仍力挺
莎莎號召 兒盟義賣T恤
大掃毒 搜210處拘60人
勿說事業線 吳清基道德勸說
港大解密SARS病毒傳播機制
玄彬入伍 2萬粉絲夾道歡送
清明連假掃墓 金縣府包船輸運
趙藤雄愈挫愈勇 勉後輩勿服輸
徐悲鴻平川立馬圖 拍750萬
天津台名品展 爭取十二五商機
英王室婚禮 邀日皇太子夫婦
王振臺代理央廣董事長
性侵精障女 男求處4年10月
德總理籲企業多給女性機會
假車禍真搶劫 3遊民起訴
LV擬買寶格麗 鞏固精品地位
墾丁音樂季 警方防毒
網路詐騙 智慧型手機成新餌
離譜 偷錢還折回買強力膠
菲2月外匯存底創新高
社福團體闢財源 發票箱搶地盤
手機當獎品 穀保力拚3連冠
王如玄：離婚分產 應納勞退金
魔鬼顫音 撼動國家音樂廳
女足聯賽首封后 中山工商雀躍
詐賭外籍新娘 主嫌生日落網
掃蕩校園毒品 外僑學生涉案
亞太國際教育年會 台灣首主辦
公費乳癌篩檢 婦女不捧場
嘉市稽查娛樂場 18家有缺失
毒品入侵校園 中輟生涉當藥頭
盤整 台幣收盤微升3.6分
1-2月出進口多項數字創新高
2月物價 食物類漲幅較高
外資論壇起跑 台股未有表現
基測存廢 101年6月定案
迎戰iPad2 他廠重擬價格
誆稱擁金礦 情侶聯手騙老友
新北市e化天眼 犯罪無所遁形
西方名校網路課 大陸生風靡
殘障導演陽靖 勇於尋夢拍電影
油價漲 高所得者影響較大
月球車 大陸進入實體化階段
進出口持續暢旺 通膨是隱憂
上市櫃重大訊息錯 罰則擬提高
攜毒被判刑 菲眾議員國會除名
稀土出口減量 大陸盼諒解
亓父重返火場：莫讓孩子再受害
綠智庫：不排除赴中與智庫對話
iPad2價格優 有誰比得上
警方全國掃黑 逮治平對象7人
華航引擎熄火案 美FAA協查
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菲總統訪印星 或談南沙合作
UBA女8強 文化保不敗身
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在野黨追擊 日政局緊繃
警察特考 西施豔舞入情境題
強盜牛樟菇 警破暴力討債集團
313 王金平號召全國捐熱血
陸高檔消費 2015全球第1
大陸茉莉花 張博樹限制出境
粵ECFA原產地證書金額大增
母男友伸狼爪 國中女遭性侵
童裝上衣繩帶 港：有危險
綠籲速審奢侈稅 檢討租稅改革
微軟視窗7 商用市場商機看好
陳冠宇闖日職 9日二軍初登板
遭鐵捲門壓頸 北市老婦急送醫
軍援利反抗軍 美促沙空運武器
人頭戶炒房 財部：很好查
汪致重追隨亡父 投身兩岸交流
上海迪士尼砸人民幣245億
東京華僑婦女會歡慶建國百年
糧食安全無虞 評估東南亞生產
夜店大火 馬主席：開公安會報
北市夜店消防安檢 8家不合格
涉偽鈔案 前羅東鎮代主席判刑
UBA八強賽 台藝險勝輔大
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歐友台小組：死刑損及台歐關係
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未來10年 城市大災難難逃
藍區域立委提名 最快下週起跑
國防部：民代推薦考軍校未加分
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總統立委併選 公聽會彙意見
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監察院長：土增稅應按市價課
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陸：台需進口農產品可考慮大陸
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明潭步道之旅 鎖定日銀髮族
全球最貴畫作 倫敦首次展出
夜遊花博新體驗 電影月出招
疑酒駕墜谷 1死1獲救
國家形象調查 巴西南非進步大
北市府：女主管比例逐年提升
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學子當藥頭 靠販毒繳學費
夜店燒出問題 修法勢在必行
大陸直昇機逼近日艦 日抗議
6歲兒困火窟不治 母聞訊崩潰
許亞儒的蘿蔔坑傳奇
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罕見！玉山飄下3月雪
國債鐘 每人背債21.1萬元
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HTC合併營收321億 同比2倍成長
華邦電2月營收21.88億
兩會期間 北京加緊控制外國記者
媒體爆料 韓國自行研發武器「受挫」
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三.八前夕 首屆「全國婦女國是會議」揭幕
大火究責 吳揆：迅速查明再辦
軍力傾斜 楊進添籲美軍售台灣
歐友台小組：死刑損及台歐關係
理想大地榮獲「健康品牌—休閒飯店第一名」3月同慶兩人入住只要3600元起
年假效應 廣達電腦2月營收減2成
國際婦女節百周年 美議員呼籲關注中國婦女
捲土重來 廖本煙正式宣布參選立委
巴黎地區迎接數位電視時代
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
基隆民宅火警 消防局調查原因
利比亞衝突惡化 UN派員交涉
基火災死亡男童 疑前晚才玩打火機
英報批巴西嘉年華「中國製」
國際油價飆至29個月高點
經濟論壇：巴西觀光發展卻步
營養又便宜 西瓜第一名
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台印啟動FTA可行性評估
買不起盜版 新興國家人民慘
印韓FTA上路 貿易額激增
清晨最冷 淡水8.6度
王琮暘當選匈牙利台商會會長
台股開8705點 跌8點
加反對黨促對格達費採行動
合歡山玉山氣溫降 大霧未飄雪
研究生偷拍女子如廁 判刑6月
台中大火究責 江宜樺：待調查
離婚勞退分配 勞保局研擬公式
馬總統：對大陸經貿持續開放
夜店死者身分 最慢明確認
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新台幣盤初續升 破29.4元
楊進添盼解決美牛爭議
吳清基：免試讀大鼓勵終身學習
台積電嘉市徵才 613人應徵
大火懲官員 吳揆：與總統共識
電子領軍 挑戰月線
豐田本田克萊斯勒發布召修令
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駐滬領事涉緋聞洩密 南韓調查
印度：數年內不與中簽FTA
花蓮外海地牛翻身 規模4.6
讓清寒孩子有魚吃 擬擴至中彰
惡火傷者有餘悸 疑防火不足
環吻犁頭鰩 腹部像人臉
飆車族橫行 嘉市警開單告發
馬總統否認掉入北京陷阱
立委參選爆 小英：續協調
怎麼講才對 原民會專線供諮詢
不服輸 女碩士賭場栽觔斗
台印FTA評估 未到官方層次
美批利國暴行 格達費家族內鬨
馬總統：任內不談統一
婦女車禍受傷 引起足底筋膜炎
中經院提台印FTA可行性評估
馬總統：兩岸經貿合作空間仍大
李鴻源辯護越域引水 吳揆力挺
胸腔內視鏡 妙齡女重嚐美食
警破販毒集團 七年級生為首
副總統：堅定兩岸合作大方向
女姓主管比例 平均3成5
越南發現使用廢油製作食用油
新台幣午盤升7.8分
台北港進出口車爆增 停到馬路
郭泓志10日登板熱身賽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金門工商綜合區 擬邀美飯店業
20萬美元 台助越除彈減貧
綠要求停止出訪 胡志強不回應
6成橡皮擦含可塑劑超標
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谷歌買影音網站 增進合夥計畫
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台股震盪收漲33.96點
專坑運將 討債集團毆打凌虐
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曾雅妮續當球后 積分小幅上升
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夜店大火 吳揆尊重提國賠權利
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健檢口碑佳 貿協力推陸客團
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夜店大火 監委究責層級無上限
玄彬宋慧喬分手獲證實
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感恩老主顧 百年炸粿堅持不漲
大陸青年瘋網上領結婚證
千里迢迢棄鋁渣 查獲送辦
邱毅批助炒房 高雄銀歡迎調查
魚拓專家癌逝 眼角膜遺愛人間
高雄查毒 18人送辦
林岳平本季目標 挑戰庫倫障礙
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查夜店大火 立委監委各執一詞
殺手潛逃生活苦 警策動歸案
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中小企業增僱員工補助 上路
高醫哈佛合作 重女性勞工醫療
高鐵地層下陷 政府設專案小組
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慶建國百年 金門籌建和平牆
學者：台商對台經濟貢獻逾3成
靈堂上香 胡志強：大悲無言
大陸官員：大學生就業壓力大
醫療資源豐富 台南洗腎患者多
整合通訊來臨 全球商機龐大
涉詐領被訴 余玲雅：非故意
蕭萬長：曾雅妮是台灣女性驕傲
王毅：十二五高度重視兩岸
購屋決策權 台北女性占62%
第2屆天津台灣名品展7月登場
孫燕姿到訪 新歌贈花博
台北工業設計獎 首獎50萬
江宜樺：訂室內貼泡棉嚴格規範
奢侈稅衝擊 房仲進案量減4成
半夜如廁溫差大 男險毀於一蛋
胡取消公開行程 火災善後為重
紀曉君昊恩家家 沖繩飆原聲
新疆書記：嚴懲暴力恐怖分子
央行阻升 新台幣收貶1.1分
德國法律嚴格防範炒房
港百萬富翁人數 8年新高
1台籍詐欺嫌犯 菲遣返台灣
李復甸懲唐照明 老師彈劾學生
中央社校園主播賽 報名額滿
威尼斯雙年展 秀台灣社會聲音
唐榮董座 國營會執行長暫代
國際徵才 中信金鎖定台美印菲
索海域4海盜 美決移送日偵辦
陸婦女墮胎 美國議員促調查
百齡罈歐巡賽 林文堂獲邀參賽
大陸參加多國海上聯合軍演
台中大火 檢察官重回現場調查
鄭新立：應擴大公共服務消費
主計處：女性結婚離職率逾3成
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大陸毛巾反傾銷稅 11月決定
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日耗300大卡 添壽1.3年
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宋宇軒40分 個人UBA新高
藍帶總監獻藝 4甜點饗台饕客
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野山羊遭獵殺 血染屏東大武溪
屏東慶婦女節 表彰第1女性
黎巴嫩戰火連連 冒險王拚性命
補選鄉長就職 樁腳遭查賄
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冒警性侵3女 判11年半
傳格達費願談判 反抗軍拒絕
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防洩密 遺失電腦速下毒
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印尼大學頒榮譽博士給菲總統
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內政部：消防安檢合格率近9成
友達登陸有解 奇美要再申請
日研發匿蹤戰機 2014試飛
十二五 陸擬提高最低工資
投保住宅火災險 家電也安啦
校園掃毒 各地均有斬獲
大火夜店 中市：可在住宅區
感冒打錯針 周勝考險些要命
農漁民子女就學獎助金受理申請
北京：達賴喇嘛轉世制不容改變
流感死亡續增 藥廠再捐疫苗
海基會20週年 美歐議員肯定
詐錢吸毒 警破典當假錶集團
夜店財產假扣押 法院裁准
憂動亂 北京維穩經費超越國防
證人：馬面應不識連勝文
台中媽祖廟多 預算刪大甲名
手機誤上網爭議 監委促改進
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民進黨立委初選 首日15人登記
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查夜店大火 監院盼尊重職權
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立委指委外制有肥貓 衛署澄清
中市：隔音棉非裝修材料
中山高鷹架倒塌 車流回堵
阿拉夜店死者身分確認 明招魂
日職熱身賽 陽岱鋼連4場安打
養水種電解決方案 本周公布
紡織所布花園 奪iF設計金獎
查案上限定義 小鋼砲再槓監委
陸政協委員籲取消嫖宿幼女罪
男足戰約旦 周子軒處女秀
兩岸和緩 多邊經貿前景俏
故意棄置母遺體 男加重求刑
利比亞問題 北京：和平解決
茉莉無礙 熱錢未撤離新興市場
公費禽流感疫苗 8月底截止
賈伯斯告假 蘋果創辦人：安啦
油價140 經濟恐陷2次衰退
被封羅娘娘 小豬：私下有些娘
連案勘驗光碟 馬面稱細節已忘
檢警查毒 赫見大學生
越南央行升息 對抗通膨
疑倒吊小孩 幼稚園師遭申訴
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毒舌批沖繩人 美官員遭抗議
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立委選舉 大藍小藍尋求團結
印尼4家國銀將開辦高額貸款
星巴克即溶咖啡 台港陸將上市
松山幫殺出 台師大挫輔大
聖國總理 觀摩花博綠科技
高國慶3打點 統一宰牛
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苦練奏效 洪康喬三分彈退輔大
兩會 港媒籲多聽弱勢省份需要
災防兵推 改縣市政府主導
惡火殷鑑 新北市擬消防條例
夜店大火延燒 胡志強鬱卒難言
官員：茉莉花革命不會到新疆
歐洲議會議長 批台灣執行死刑
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官員下鄉 總統指示政院擬計劃
有幸成山鄰：侏羅紀故鄉營造協會
接駐華大使 歐巴馬提名華裔駱家輝
消息稱 格達費願在「保護下」走人
三八婦女節為外配打氣 謝立功：積極落實新移民權益
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認定破壞鐵軌 李泰安要賠台鐵
三官員請辭 綠譏：胡志強「危機處理不錯!」
夜店大火 民進黨：胡志強要給市民交代
研考會民調：六成七民眾 贊成課徵奢侈稅
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廣東小偷找刺激 偷了又還
外星人真相 歷史頻道呈現
美砸重金上雲端 料微軟受益
瓜地馬拉推中美洲安全計劃
杜康掛牌首日 早盤一度跌停
江宜樺：住宅區不能設酒吧
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
小英：台中大火 必須有人負責
司法院：法官檢察官養成應分訓
陸女律師郭建梅 獲國際勇氣獎
中市開臨時公安會報 綠批作秀
運動機甩脂廣告不實 罰20萬
降價 桃園機場搭小黃變便宜
春曉油田已產油 日中談判生變
總統：免簽證將增兩成民眾赴歐
洩漏美國軍情 華裔科技人被捕
日本7.2地震 海嘯警報發布
日東北部發生規模6.3強震
油價回跌 台股挑戰季線
國道工安 交部：提高安全標準
南市立委初選 林宜瑾退出
榮民給與調6百 實施時間未定
IBM砸巨資打造智慧城市
神經鞘瘤症狀像骨刺 易忽視
豪宅當簽賭站 電話匣露餡
加薪看稅收 財長：稅收有成長
胡志強再上香 家屬籲有人負責
邁向碳中和國際論壇登場
各方施壓 格達費現身又演說
國家公園步道 單車機車勿入
藍委批 陳武雄：常下鄉聽民意
小歌手許雅涵 躋身專欄作家
吳清基：2期頂大 3月底揭曉
北韓電子戰 南韓急應變
加州群魚斃 藻類成疑凶
新加坡牛車水 赫見死人街
推奢侈稅 財長：一定要過
夜店死者喪葬費 中市府負責
獲多益獎學金 英語只管開口說
滬頂級商辦夯 料房價年增5%
小英挺賴清德 盼議員出席開會
防水閘門補助 高市僅5%申設
胡志強：公安白天查 晚上站崗
南韓組俱樂部與中國加強交流
近10年氣溫微升 秋颱增加
分娩醫療事故救濟 最高2百萬
南華民族音樂系獲獎 前進國際
新台幣午盤升8分
兩岸 總統：人民和平民主優先
父女爭房 法官勸珍惜親情
邱議瑩選立委 拚旗山美濃區
胡金龍手感熱 連3場安打
台銀人壽員工抗議 中斷質詢
超時 勞委會擬最高罰20萬
朱立倫：努力解決原住民問題
日本東北強震 觀測到海嘯
碰上邱議瑩 余政道：初選決定
陸貧富差距逾40倍 逐年擴大
肥料凍漲 立委促降營業稅
大火後 演藝場所3月內檢畢
查人頭炒房 李述德：只做不說
台版杜拜帆船 現身台科大
救護醉漢 消防員被攻擊
微晶體研究 胡正明獲美獎
為狗控男背信 不起訴
區間盤整 新台幣午升8分
飲料店做酒吧 江宜樺：清查
海基攝影賽 中央社獲金銀雙獎
傅崑萁：奢侈稅應排除貧困縣市
瘦肉精肉品不得進口 農委會准
寰宇新聞2台違規 遭罰40萬
預防心肌梗塞 有氧運動較合適
立院初審 民眾可在超商購機票
心臟不停跳手術 美籍牧師開心
陳光標 網上徵赴台行善愛心人
杜十三遺作 義賣助文學基金
尖石桃花季 發現部落之美
台股收盤漲2.27點
松本剛明升任日本外相
分手簽協議 法院判男給付億元
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夜店大火 家屬現場招魂
收游資 央行千億定存單搶光
英未來王后 凱特或凱薩琳？
台股開高震盪 小漲2.27點
王金平：死刑不致影響歐盟免簽
中市都發局長哽咽請辭
收容人病故 台北監獄遭糾正
茅台飆 貴州省長說原由
3月台指期漲17點
敦睦艦隊訪蘇澳港 開放參觀
量能不足 台股挑戰季線未成
台北孔廟春祭 古禮將現新氣象
投票年齡 內政部將邀學者討論
明火表演 最高罰10萬
官員請辭 胡志強：調查後決定
3月電子跌 金融漲
毒品偽裝咖啡包 鎖定校園販售
南迴搞軌案 判賠5476萬
北市消防安檢 17家不合格
中油招15名博士 起薪5萬4
腎病易轉心病 應注意3高
拍顧客如廁 鬍鬚張前店長遭訴
三大法人賣超台股3億元
內心哀痛 胡志強哽咽道歉
領土糾紛 海牙判決哥尼均滿意
指老闆性騷 徐懷鈺：握有簡訊
請辭負責 黃崇典：不會逃避
網站掛名賣羊肉 退輔會早撤資
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李泰安：搞軌案不是我做的
海協會賀函 盼加強合作
腹痛加暴瘦 小心胰臟癌上身
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官員請辭 謝諷胡危機處理佳
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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駐以代表：百歲中華民國再出發
公民聯盟籲高市 議事透明化
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五股反火葬場 朱：重新檢討
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糾合發展農業力量 農發會成立
美籍選手陳婉允 講台語尚通
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肉含瘦肉精 防檢局查雲林豬場
勞保納財產分配 勞委會算公式
女主管當家 竹縣府獲金馨獎
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高畫質節目製作補助 聚焦戲劇
解凍菲勞 勞委會配合外交部
蘇煥智：南市府會間將刀光劍影
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台胞買房 陸：按現有規定
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台新金未來3年進入擴張期
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油價逾120美元 備方案因應
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落石砸傷女陸客 緊急開刀
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過勞死訂刑責 科技廠依法行事
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購發票逃稅千萬 男子遭訴
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棒球國家培訓隊 陳威成掌兵符
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兩岸直航 去年海空貨量激增
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陸破除以藥補醫 盼看病不再貴
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公務員涉洩個資 7官民交保
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台銀併國華 員工可能擇優錄取
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神秘客機抵埃 格達費親信傳訊
英王室添喜 薩拉公主7月出閣
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今彩539 頭獎無人中
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男足奧運資格賽 中華不敵約旦
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漠視公安九年 胡志強不出事也難！
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買未上市股票 被騙4百萬
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查囤積居奇 檢調搜索民生物資
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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墨電信大亨史林 蟬連全球首富
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6.6強震襲巴布亞紐幾內亞
領事慾海洩密 南韓亡羊補牢
駱家輝使中 美商齊讚揚
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庫存飆升 紐約油價下滑
香港富豪榜 李嘉誠蟬聯首富
美股收黑 道瓊小跌0.01%
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東北季風水氣豐 宜基防大雨
富比世 百度創辦人登中國首富
東京證交所稱擬與大阪協商併購
不玩了 債券天王出清美債
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台股開8740點 跌9點
億萬富豪人數 亞太首次勝歐洲
河內控制通膨增加社會保障
重商政策奏效 亞太富豪暴增
英加證交所合併案阻力大
日本昨強震 今晨6.8餘震
阿富汗璀璨珍寶 倫敦首次呈現
日本上季經濟萎縮幅度大於預期
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中港台拳手 南寧爭奪金腰帶
104年 高鐵延伸至南港
美擬撤換官員 消沖繩人怒火
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開拓墾荒 馬星野照亮新聞路
台中惡火 檢：究責要看證據
深圳打工者一半女性 全球最高
中鋼台科大 成立鋼結構中心
深夜專偷病房 妙齡女落網
陸客海外掃貨 首選首爾
駐尼大使夫人獲頒傑出婦女獎
呼吸喘下肢腫 當心心臟衰竭
台股震盪走低 個股表現
中央氣象局 今天白天天氣預報
男子偷機車 竟還租別人
兩岸論述 賴幸媛籲小英講清楚
利比亞情勢惡化 油價3天首揚
歐議員：論死刑不應獨挑台灣
宸鴻僱野村等處理可轉債銷售
通膨超標 南韓今年2度升息
彭淮南：央行是公職的最後一站
國際油價再漲 弱勢補助優先
彰化打擊囤積 查麵粉大盤商
安全漏洞 男子無票紐約上飛機
身障免試入學 建中北一共4人
駱家輝使中 美政商都看好
中國2月貿易赤字達73億美元
污水下水道普及率達26%
蘇蘅：電視台違法賣藥 重罰
逾3成企業願加薪3%至4%
泡棉未換 黃崇典：我也很懷疑
立委初選民調 藍：禁得起考驗
腹腔鏡減重術 可檢查肝異常
新台幣午盤貶7分
謝國樑：奢侈稅會避免傷及無辜
小英將選總統 蘇貞昌仍不鬆口
盜伐牛樟激增 台東檢警要宣戰
蕭家淇：天花板泡棉非檢查項目
王建民下一步 國民沒時程
台灣首富王雪紅 蔡萬才第2
港拒簽美藝術團入境 法院撤銷
乍見三月雪 合歡山短暫飄雪
熱身賽初亮相 郭泓志挨轟
向災民販毒 10嫌落網
防過勞死 勞委會將設過勞門診
上證每年新上市50家公司
抗暴周年 中共加強監控西藏
寮水電廠計畫影響越九龍江生態
英業達：未獲HP賣部門通知
印第安泉賽 詹詠然女雙過頭關
彭淮南：熱錢匯出逾1500億
前日相海部訪台 將晤馬總統
華航長榮航違公平法 首挨罰
加大：美國明年終結零利率政策
缺糖 小包裝優先供應量販店
高油價時代 中油：緩漲
友善職場 勞委會請企業教企業
惡火奪命 吳揆：究責絕不寬貸
警破詐騙集團 大陸上百人受騙
疑囤積麵粉沙拉油 嘉檢調稽查
減過頭？英準王妃體重引話題
達賴喇嘛 辭流亡政府領導人
富比世富豪榜 大陸首進百強
大陸童星徐嬌來台拍片 非就讀
陸官生拾金不昧 失主感謝
人行上調央票利率 升息預期增
小英競選辦公室 擇長安東路
外資匯出 新台幣午盤收貶7分
小英將選總統 綠委：仍可協調
呂秀蓮：小英參選握主席優勢
達賴正式宣布移交權力
賴幸媛：不信陳光標可搞亂台灣
奢侈稅 彭淮南：房價回歸正常
薩爾瓦多1月貿易逆差減少
直航機票太貴 交部：供需失衡
極端氣候頻傳 低碳台灣展登場
奢侈稅無礙 建商329檔爆量
賴幸媛：台嫌遣返越快越好
公平會重罰 華航長榮遺憾
台股收盤跌107.12點
總統接見聖國總理 互贈勳章
消基會疾呼徹查聯合漲價
政院通過奢侈稅 訂豁免項目
韓官員遭色誘？ 上海：假的
吳揆：密切注意國際油價變動
台股開低 收跌107.12點
大學擬漲學費 藍盼三思綠反對
台灣參加阿京巴比書塔募書活動
百年車站巡禮 英國貴婦號啟航
3月台指期跌136點
與古董張炒股 司機起訴
台股挫百點 回測半年線支撐
車籠埔斷層保存延宕 監院糾正
3月電子金融期雙跌
求愛不成下毒 男判6年2月
藍營高市拚立委 多選區2強爭
立委逼凍漲油價 經長：做不到
流竄全台擄鴿勒贖 5嫌送辦
賽鴿致富 惡棍勒索不成就開槍
自由行 陸：最快5月成行
北市突擊夜店 1/4不合格
英美房貸占比高 央行引為借鏡
全球富豪榜 科技業不缺席
法官檢察官養成 維持合訓制
越南出手查緝 外幣黑市交易
中市綠營連署 夜店趕出住宅區
蘇蘅：必要時裁撤電技中心
外配帶球嫁 男子怒告發仲介
三大法人賣超台股69億元
相交數十年 海部來台弔祭李煥
收容人病死 家屬質疑桃監疏失
政府打房 高市業者籲因地制宜
種樹減碳 企業贈苗木綠化
遭落石擊癱國賠遭拒 綠委批
促扶弱濟貧 反貧困聯盟成立
選議長亮票案 傳訊2南市議員
駱家輝出使中國 美國夢又一章
屏東贊助職棒 首戰20日開打
雲南地震傳災情 7死211傷
總統立委併選 藍營支持者眾
福虎公仔 彰顯台江特色
丟練習用手榴彈恐嚇 男判6月
強制性交需違意願 將刪除
遭公平會罰 華航叫屈
立委指低利率助炒房 央行否認
中市消防局長：沒想過辭職
男騎單車 竊取18民宅熱水器
富比世富豪 華裔美籍7人上榜
台積電營收略減 首季目標不變
高應大早畢生 想從戎當飛官
NB代工廠 2月業績都掉
穆迪調降西班牙信評至Aa2
改制前區域 技師可執業至年底
爭趙氏孤兒 葛優王學圻耍心機
索尼人事變動 平井任副總
人民日報：中國不是中東
單月平均40分 尚恩獲MVP
醫界大突破 老細胞返老還童
新台幣兌美元貶1.11角
中鋼提升品質 成立鋼構中心
綁架與槍砲死刑範圍 修法縮減
達賴退休 陸：欺騙國際把戲
4歲女娃 當一日列車長
駱家輝使中 陸外交部：歡迎
2月全國稅收微增
中市議員自律 不關說不施壓
西藏噶倫赤巴大選首度真正競爭
請辭待命 蕭家淇黃崇典守崗位
手機感應搭高鐵 今年上路
雲林查獲毒品 1嫌脫逃
東京國際動漫展 郭彥廷得獎
屏東音樂會 大提琴找新娘擔綱
與魚尾獅共眠 星攬客新招
新北殯葬業者宣誓杜絕紅包文化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世界級養身珍寶 牛樟被盜嚴重
仿名牌侵權 宗慶后籲立法保護
大陸2月重現貿易赤字
台嫌遣陸 菲特使要總統府封口
角膜內皮移植 青光眼重獲視力
南星遊艇園區 6月選出開發商
嘉縣道路下陷 衝擊觀光產業
出現泡沫尿 男子罹腎病第4期
陸一特爭權益 同袍籲站出來
MECO：撤局長與遣送案有關
防茉莉花 大陸嚴控網路
罕見標語 禁高中生逗小學生
離島造林爆勾結 11官商羈押
奢侈稅 華南金房貸目標恐下修
身障免試入學 擬放寬門檻
高市抽驗熟食 4知名店不合格
歐巴馬拚經濟 美國人沒信心
法務部增國際兩岸司 初審通過
省水電費 便宜遊主題樂園
日通過法案 故宮可放心展出
大樂透得主 1200萬做公益
奢侈稅上膛 百貨業：影響不大
檢警破色情酒店 阻戕害少女
SBL尚恩 最愛台灣漢堡
迷鳥朱連雀 造訪雪霸成嬌客
菲女盜空保險庫 留紙條道歉
浸淫火鶴栽培 花農獲表揚
萊比錫最老樂團 明起響樂台北
民主化改革 達賴權力即將交班
車由蘭挑男友 搞笑男尤佳
歐洲仍是國際旅遊者最愛
小英將請假 柯建銘代黨主席
國防部：網路共諜色誘照非事實
SJ抵台 粉絲熱情接機
減疑義 考選部將立命題人才庫
外資匯出 新台幣收貶1.1角
一等20年 豬哥亮牽到周丹薇
強碰許銘傑 林威助敲安打
車市旺 進口車金額增49%
靶紙戳洞 連長丟官吃官司
藏民示威 達賴籲中國和平對話
郵寄包裹殺人 警方宣布偵破
陸委會：台嫌家屬赴大陸探視
雲南地震屋毀 14死157傷
女消防員福音 電動擔架不吃力
文章惹議 洪健昭原盼澄清誤解
高跟鞋卡人孔蓋 獲國賠65萬
國泰金上修經濟成長 看好內需
雲南5.8地震 至少19死
喝花酒收禮 中市員警遭調查
網路求售餘生 重慶男孩被批
婦遭詐遇機智運將 助破詐騙案
油價上漲 新北嚴查地下油行
雞鳴寫散文 蔣勳獲九歌文學獎
李述德：稅收比去年好多了
連2天 格達費戰機轟炸油城
台中稽查違規店 再拆2家
工會促改選董事 唐榮：可提案
習近平：確保災民食宿飲水無虞
用腳騎機車 男耍帥被訴
夜店惡火 檢再訊負責人
國際飯店攻城 本土業者迎戰
效法芬蘭日本 嚼口香糖防蛀牙
猥褻犯有悔意 法官從輕量刑
父子同台 梁修身與梁正群爭帥
消基會點名漲價 黑松喊冤
南山案 潤成已補件
海關監守自盜 貪汙判4年半
「莎妹」法國呈現台灣混血文化
總統將首訪綠島 關心離島建設
菲去年觀光客成長 台灣增幅高
UBA女8強 台師文化保全勝
統一獅不打假球 高檢相挺
葉門總統願放權 反對派不領情
陳武雄：台灣油品應有第3勢力
緬懷先烈 總統臉書籲網路獻花
指宋陳密會 扁判賠3百萬定讞
三聚氰胺求償 海協會狀況外
擋行車視線 高市將掃蕩T霸
大前研一談教育 建構網路學校
台北愛樂芝加哥演唱 驚豔全場
電子金融老闆 今年最願意加薪
錢復接任太平洋文化基金會董座
針灸助減重 飲食運動也重要
高階文官培訓 將赴德英法
擅改核四設計 原能會罰台電
上海本月下旬試行垃圾分類
明華園蓬萊仙島 動畫玩神仙戲
桃檢查囤積 千餘包麵粉待釐清
傳售筆電部門 惠普未回應
藍營：最快時間通過奢侈稅草案
軍機轟炸 利比亞反抗軍撤退
弱智母尋子迷路 感動員警
廈門事業單位首招台生
取稅單起口角 牙醫毆人賠4萬
造林涉貪 林務局3人停職
飛行少年 瀰漫蛋蛋哀愁
奢侈稅收入 社會福利支出
財報申報期限 延至5/3
老人保費達門檻 須電訪錄音
三重長榮路水溝不通 形同虛設
大陸配偶父母來台 內政部放寬
鴻海2月營收 1年來新低
首座開啟式景觀橋 27日啟用
汽車船入港 名車進口量續發燒
女嬰丟滾水 父判無期定讞
企鵝家族打鼓哼唱 積極抗罕病
身障入學 上北一仍拚基測
登陸投資 奇美電：審慎規劃
申請戶籍謄本 少5元
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台女藝人談陪睡：要選好經紀人
起跑較慢 林俊憲要求民調展延
國光石化環評 陳武雄不樂觀
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俄籍教授馬良文 獲殊榮居留證
雲南地震 海基會關切
金控每股獲利 富邦金領先
穆迪砍西班牙信評 歐元跌
兩岸首次合作 保護敦煌莫高窟
楊進添：菲發言人不了解決策
庫存麵粉萬餘袋 是否囤積待查
4都公務員考績丙等0.15％
印尼研發無人飛機 提升防衛力
太陽能用舊費率 多30億公帑
指謝長廷髒錢匯海外 邱毅判賠
巴西記者利比亞失蹤
匯豐：人民幣國際化挑戰多
調查局查囤積 查獲千噸物資
購屋小心 詐騙集團專賣凶宅
全台同步植樹 南部熱烈響應
雲南地震 增至24死207傷
國安會：總統請高華柱繼續效勞
後龍開發案 提區委會大會討論
兩岸特殊航線 扭曲票價結構
國銀香港分行 人民幣業務鬆綁
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陸：十二五推進工業資訊融合
羅政龍狂保送 桃猿輕鬆贏
雲南地震 受災逾28萬人
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高鐵定期回數票 可望劃位使用
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最美麗戰爭 江邊不敵車由蘭
政教分離 達賴交棒
吳邦國：不搞三權鼎立
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安麗盃爆冷 魏子茜痛宰金佳映
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雲南5.8地震 淺層傷亡慘重
歹徒冒用165專線 小心上當
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法率先承認 利國反抗軍表歡迎
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美1月貿易赤字擴大超乎預估
懶人牌花盆驚豔全球
OTO設計大賞獎很大 4/1日開始報名囉!
滙豐政大產學合作 開設『金融市場研究』課程
俄羅斯籍馬良文教授獲頒我國特殊貢獻永久居留證
NISSAN LEAF在台亮相 台中市府獎勵補助十萬元購車金
鎖定PC市場應用 廣達與3M成立新公司
來台合璧 剩山圖投保6.7億
鴻海2月營收1529億 同比增25.86%
小英拚提名 柯建銘代理黨主席
台灣賓士展出人類史上第一輛汽車：賓士1號復刻板
LG 發表3D Smart Life 全方位3D智慧新生活
「牽阮的手」記錄片女主角田孟淑現身太極門新春茶敘
《金兔迎春報平安》3/12上午8:30中視神氣家族
用愛擦亮｢金｣字招牌 步步高升有撇步
不敢花 美企業囤1.9兆現金
3M「創新技術中心」 落腳楊梅
小英投入大選 藍籲理性競爭
無預警抽查夜店僅一家合格 江宜樺：不可思議！
蘋果iOS 4.3釋出 iPhone、iPad立即下載升級
北榮設罕病中心 增夜間假日診
7.9強震 東京民眾驚逃
3月電子金融期雙跌
華信深耕中台灣 拚營業87億
日本本州東北強震 震度7級
圓夢助學 黃培媛打工錄取台大
投資出奇招 Excel打天下
南市選區艱困 藍不排除徵召
是否併選 府黨駁政治算計說
戰勝病魔 妥瑞氏生上清大
花博牡丹展 珍稀種豆綠搶目光
青年旅舍鄰老市場 議員憂雜亂
強力膠封車門恐嚇男友 女被訴
日本8.9強震 台灣列入大海嘯名單
iPad 2今天開賣 網路商店搶先
8.4強震 日本災情嚴重
地震引發 強大海嘯襲擊日本
日本8.9強震引發海嘯 宜蘭台東花蓮停班停課
日強震損失慘重 核電廠無外洩
日本氣象廳為超級強震命名
海嘯恐襲台灣 新北市9沿海區停班課
日本強震引發海嘯 已造成至少500人死亡
疑隱匿刑事證據 3警靜候調查
美初次申請失業救濟人數回升
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
格達費軍隊推進 反政府軍後撤
台製PVA 美ITC認定傾銷
東京都知事 傳石原擬爭連4任
變天後首度 美國務卿訪埃及
油價飆升 美貿易赤字擴大
信心減弱 歐股收黑
北約增派艦艇 禁航區仍未決
美股重挫 道指跌228點
美元轉強 金銅價格齊跌
美2月預算赤字 創單月新高
利空頻傳 美股下挫
巴西記者在利比亞獲釋
傳法擬提議 有限度轟炸利比亞
陸股旺 中國富豪資產將勝印度
挺反對陣營 利比亞嗆法
亞太觀光高成長 台灣前景看好
東北季風強 北部東部雨綿綿
耐用 加拿大將推塑膠新鈔
深愛柯林頓 呂茵斯基仍單身
竹子湖海芋季 7線專車輸運
竹子湖海芋季 月底花盛開
繁星招生 近七千考生錄取
張博雅：合併選舉4月底確定
南美洲貿訪團訪智頗有收穫
伊朗抵制奧運 倫敦：愛來不來
傳違法收外國人捐款 日相坦承
台灣阿甘環保行腳 總統肯定
彭定康不愛看電視 將掌BBC
郝龍斌訪巴拿馬市獲贈市鑰
男童不見蛋蛋 原是假性隱睪
台幣盤初重貶 破29.6元
滬突破技術 吃河豚不再拚命
大陸2月CPI 升4.9%
美股重挫 台股跌破8600點
王金平盼奢侈稅不影響南部
蔡英文爭取總統選舉提名
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸一特案 軍方籲理性勿遊行
廣告不實 東森得易購罰50萬
上午溼冷 合歡山再飄春雪
陸CPI連5月超標 通膨不減
大陸兩會：曲未終 「心」已散
大選民調接近 王：黨會加油
泰平天國傳倒閉 勞工局查訪
性侵殺害女國中生 運將判死
美公視製作節目介紹台灣
韓SM娛樂將進軍拍攝電視劇
澳門賭王爭產 和氣收場
立委建議鞭刑 吳揆：要有共識
財長：大面積國有地不賣
繁星醫學系 不一定滿級分
乩童涉猥褻鄰女 檢求處重刑
世界最被低估城市 台北上榜
陸2月CPI 年增4.9%
雲南地震 專家：不會有更強震
台灣協建露國小學電腦教學系統
放假逮賊 員警神勇
富士康傳將在越南建手機廠
辦公大樓市場 副總統看好
雲南地震 海基致函海協慰問
星虐童案 監護過度吃牢飯
防火標章 內政部擴大推廣
總統晤海部 推故宮文物赴日展
選總統 小英：讓下一代有未來
朱立倫：優先處理校園三安
外資看淡 同步調降NB出貨量
柯建銘：總統初選 不放棄協調
胡金龍掃雙安 打擊率達3成
小英參選總統 蔡媽媽不知情
台大醫 明年入繁星
造林涉貪層級 待徹查
戰局漸逆轉 利比亞：勝利在望
台股跌 新台幣午貶6.5分
惡火效應 綠議員嗆拒審預算
美媒:大陸對駱家輝任命有質疑
英國豪華郵輪訪香港
雲南地震 學校停課
王金平祈福 盼313全民捐血
林務局：平地造林無礙糧食安全
免簽再告捷 澳洲將對台電子簽
小英參選 府：只批評未見政策
5都45夜店 抽檢合格僅1家
真嚇人 馬國詐騙奪命
小英宣布參選 呂秀蓮送花
台股收盤跌75.08點
邱議瑩選立委 李永得送巧克力
健全電子商務 推通報服務
復興航空招考 30秒定生死
光棍攢錢為娶妻 人民幣欲升不易
都市更新投信基金存廢 檢討
周小川：對通膨不特別側重匯率
承認中國學位 馬國部長：難
台股震盪 收跌75.08點
電金重挫 台股破8600
日本發生強烈淺層地震
夏川里美再來台開唱 挑戰王菲
陳光標捐款金流 吳揆：可以查
3月台指期跌61點
台南大樓火警 8人驚嚇送醫
名人吸毒再犯 立委建議判重刑
藝文看板 台藝大畢演共舞紀事
日本地震 台灣列海嘯觀察名單
日本地震規模 上調至8.8
三大法人賣超台股147億元
惠普駁斥出售PC部門傳聞
震撼日本 日相召開緊急會議
阿里山花季稽查 2旅館有缺失
明孝陵攝影展 秀明朝經典時尚
中年族群 高血糖發生率增加快
規模8.8強震 日俄海嘯警報
日本強震海嘯 可能影響台灣
日本強震 吳揆：已通報因應
海嘯恐影響台灣 消防警戒
日強震規模上調至8.9
日強震上修8.4 東京火災多
慣偷消防設備 男被訴強制勞動
強震襲日 日圓續貶
因應海嘯 花縣成立應變中心
日本8.9強震 台灣需防海嘯
民進黨中部鄉鎮長挺蘇蔡配
宮城強震 經日航班受影響
父母愛如潮水 繁星生淚流
資訊公開法不公開 無助採訪
日地震多人受傷 成田機場關閉
總統：與菲律賓關係未倒退
日本強震 宮城縣求自衛隊協助
吳揆：業者不應賺違背道德的錢
海嘯威脅 基隆成立應變中心
日本大地震 華航班機暫時停飛
大陸：落實兩岸醫衛合作協議
繁星照亮 南投社區高中進台大
日本強震 漁業電台籲船隻注意
標檢局抽檢 市售環保袋未含鉛
兩岸貨幣清算 陸：會有進展
菜販爭金店面 判億元可優先買
選總統？蘇貞昌鬆口認真考慮
強震後 日經收跌1.72%
日強震已知1人死亡
日本海嘯 漁業署籲加強防範
金門免稅店再設5家 受理申請
日本海嘯驚人 吞沒農田房舍
嚴防海嘯 馬總統進駐應變中心
日本沿岸海嘯 沖走車輛房屋
棄籃球拾書本 李炫嶸摘星成功
海嘯威脅 台東停止上班上課
馬蔡民調接近？府：施政贏支持
日強震 吳揆：先確保台灣安全
繁星綻放 12校首攻上台大
日強震 東京禮堂屋頂坍
柯建銘：併不併選 別機關算盡
難捨山林感情 劉丁綺棄醫從林
海嘯威脅 花蓮勸遊客遠離海岸
強震襲擊 日本傳出1死
國災隊待命 助日救援震災
防海嘯 台中海巡警戒
廣西新發現 人類異常染色體
陸：日本強震未明顯影響中國
新台幣兌美元貶9.3分
禮讓邱議瑩 余政道挑戰岡山
日本強震 華航長榮班機延飛
日強震迫煉油廠關閉 油價跌
花東基隆海嘯威脅 政院籲防範
小水滴奇幻旅程 台動畫躍國際
日強震 未傳台商僑民傷亡
日本強震 東京站都站不穩
小英參選總統 獨派力挺
海嘯威脅 海大晚間停課
日本8.9強震 北京民眾有感
海嘯威脅 宜蘭停班停課
日本強震 京津也有感
雲南盈江 不排除再震
強震襲擊 日本多地電信中斷
日本強震 有人被海嘯捲走
日本強震 國防部成立應變中心
海嘯威脅 花蓮停班停課
金融機構存保新費率 明年上路
漢城僑中緬懷孫中山
擴廠準備 奇美電大舉徵才
日本地震 已知3人喪生
日強震 華航取消 2航班
蘇貞昌鬆口 認真考慮選總統
海嘯來襲 核電廠水利署警戒
海嘯威脅 東縣撤離沿岸人船
新疆客車墜山溝 20死16傷
日本強震 北市開設應變中心
日強震 南韓將派救難隊馳援
氣象局：襲台海嘯不會超過1米
日強震 台僑尚未傳災情
日本強震 菲律賓發海嘯警報
驚天動地 日強震傳7死
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嚴防海嘯 新北市78校停課
海嘯威脅花蓮 籲濱海居民撤離
日本強震 政院：啟動應變機制
日本強震上修 規模8.8
日本強震 南部海巡加強戒備
日強震襲擊 歐股開盤走低
日本強震 美西岸發布海嘯警報
台灣學生奪國際家具設計首獎
日本強震 滬股急挫
日強震 聯電日廠一度疏散員工
美參議員籲批准美巴自貿協定
日本強震 日職台灣選手報平安
日強震 俄庫頁島撤離沿海居民
美專家警告H2N2流感風暴
日本青森等地 列紅色旅遊警示
中市員警涉賭 記過調職
防海嘯 馬總統：防災甚於救災
鮑伯狄倫演唱會 北京：准
地震頻傳 集中環太平洋火環帶
酸菜鈉含量高 先沖洗再煮
宏利人壽：深耕台灣 增員5百
日東北強震 傳至少18死
仙台機場泡水 東北多起火災
克服眼疾拚北醫 盼找新藥治癌
日本強震 北市部分學校停課
連人帶車一起偷 主嫌落網
達賴交棒 印媒：西藏茉莉機遇
海嘯威脅 總統：加強警戒
地動天搖 東北新幹線震癱
勸女喝酒致死 盡力保護判無罪
超級強震 海嘯威脅至少20國
日本強震 慈濟成立總指揮中心
中央氣象局氣象報告(更新)
台灣列入海嘯警戒範圍
疏失致中油虧7億 員工懲處
防海嘯 高雄嚴陣以待
日強震 彭佳嶼觀察海嘯最前線
防海嘯 東北角核廠高度夠
日本海嘯不影響上海沿海
石原慎太郎表明參選爭取連任
日本強震海嘯 封部分鐵公路
南市議會臨時會 15日開議
繁星放榜 社區高中表現佳
日強震台股跌 台幣貶9.3分
日東北旅遊警示 旅客可退費
小英宣布選總統 長仔祝福
雲南地震 海基會發函關切
陳雲林：擴大對台灣中南部交流
日本強震 話務量一度激增
海嘯威脅 花蓮浪高不明顯
解密披露哥斯大黎加斷交內幕
創校紀錄 竹南高中50人摘星
原能會：日核電廠14機組無恙
日本強震 國軍啟動應變機制
日強震 外交部：未傳國人傷亡
藍營立委提名 北市11人領表
宮城強震 阪神地震180倍
紅十字總會 備物資醫療團援日
日本強震 路竹會聯繫結盟組織
基隆防海嘯 安檢暫撤客輪停駛
日本強震 香港至東京飛航停擺
快遞車起火 清境農場驚魂
日核電廠異常 輻射恐外洩
馳援日本 馬總統：搜救隊待命
越南建手機廠？富士康不評論
金寶山集團 重心轉往大陸
強震 日本航班取消延後或轉降
專家：日強震不會拖慢亞洲經濟
防範海嘯 屏縣府海岸勸離
街景特蒐上線 校園巡禮最夯
中央氣象局解除海嘯警報
日強震 至少28死逾30失蹤
日強震釋能量 阪神地震千餘倍
強震揪心 在台日商急叩家鄉
副總統力推 高等教育國際化
新台灣之子上台大 學校之光
日強震 重工業觀光農業受創
涉圖利廠商 陳明文被起訴
涉圖利廠商被訴 陳明文喊冤
45夜店僅1合格 吳揆籲改善
確認安危 高旅行公會急電日團
火山爆發加強震 何潤東全遇上
青森等列旅遊警示紅燈 可退費
一場虛驚 中央海嘯警報解除
日本強震 大陸發布海嘯警報
林義守計畫蓋片場 登陸設醫院
日東北部核電廠火災
照明公會東京參展 人員平安
白色情人節 校園正妹送祝福
日強震 面板供應鏈不受影響
掉包龍柏牟利 警遭求刑13年
浪高變化小 海嘯威脅解
殺手到尼泊爾監獄槍擊犯人
東部濱海公路安全 重新開放
陳慧琳流產 痛失一對雙胞女
流浪狗被毒斃 高市府請警緝兇
繁星捷報 雲林學子亮眼
日本強震 留日學生未傳傷亡
峇里島旅遊 台客1月減少
溫家寶致電日相 關切宮城地震
澳媒報導尤多約諾多項醜聞
日本強震 紀文惠機票一定送
日本8.9強震 史上第7大
陸特務被捕 國民黨判賠8千萬
巴拉圭總統盧戈將進行國是訪問
高雄美商會盼提升外語公共服務
宮城強震 飛日班機大亂
日本強震 女撞士難掩擔心
日強震 死亡人數增至40
日發布核能緊急事態宣言
分擔家計 薛雨珊獎學金還父債
日強震威力 921的275倍
福島核輻射恐外洩 緊急疏散
日強震 馬總統致電菅直人慰問
地震直擊 華視主播赴日連線
消防署：遇災害1991報平安
彰化再傳婦人殺傷幼女
逆轉車由蘭 付小芳激動
新北市公安稽查 近9成不合格
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租稅優惠 台2鞋業在印尼設廠
張栩2連霸 衛冕棋聖
立委初選 高市綠營再喬2席
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日輻射恐外洩 環團：靜觀其變
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清泉崗格局愈大 中台灣愈發展
日本強震 台灣產業兩樣情
大陸取消海嘯藍色警報
外交部：蒙特內哥羅予台灣免簽
日本強震 英相：提供協助
燦星：東京4團63人平安
日強震 東京迪士尼12日停業
日強震 爾必達2廠停工
日強震 央行密切注意匯市
廁所上太久 車由蘭被扣1局
花蓮女中生 摘星台大盼賺桶金
日強震 半導體矽晶圓影響較大
法國主動對日本強震伸援手
海嘯警報 總統臉書成示警平台
台東有葉克膜 苦無醫生操作
豪門世家塌 法院判賠1.1億
路竹會待命 評估赴日醫援
日核電廠善後 先讓爐心降溫
兄弟展霸氣 熱身賽4連不敗
日震災 郝龍斌海外指揮因應
夜店死者頭七 胡志強上香
投信：高階零組件有轉單機會
印美第2回合戰略對話確定延期
日本強震 國安會掌握因應
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巴拉圭總統盧戈訪台
日強震海嘯襲台 有驚無險
強震轉單 台灣半導體可能受惠
菲總統慰問日本震災
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日強震 首波海嘯襲菲
強震海嘯 12日凌晨抵上海
日強震死傷慘重 求援美軍
安麗盃 林沅君全勝晉級複賽
福島核電廠故障 日疏散居民
江國慶案 邀專家證人鑑定證據
疑罹躁鬱症 婦人砍女後跳樓
謝依旻棋賽 遇強震停賽
日本強震 歐巴馬籲注意海嘯
日強震 派8千名自衛隊救援
日本發生8.9強震 網路謠傳「超級」月亮災難說
CNN：日本超強地震引發海嘯 將波及多國沿海區
立委併選「馬政治算計」 廖了以：綠營誣指
台灣去年網路詐騙 高達1,514萬元
大紀元時報慶十週年 不改「用心看台灣」初衷
日本強震海嘯 抵達夏威夷
海嘯發威 仙台發現數百具浮屍
兩岸台商巧扮紅娘 牽起跨國文化交流的橋樑
3/14起夜遊幾米角落星光票 兩人同行半價優惠
1.1萬顆原子彈威力 日地震死亡逾1300人
植樹節全國大串連 栽植樹苗75萬株
日強震 返台旅客移民署發紅包壓驚
哥倫比亞擬建乾運河 民眾不信
日宮城縣氣仙沼港成火海
海嘯撲擊 美駐日艦艇設施完好
日強震傷亡慘 美政府致哀
美國務院發布日本旅遊警示
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日強震海嘯 抵達美本土
百年強震 日備銀彈安金融市場
強震襲日 羅比尼：雪上加霜
日核電廠危 美空軍運來冷卻水
援日 美第2艘航母上路
歐巴馬：美軍協助日本救災
日故障核電廠將釋輻射蒸氣
日新潟強震 芮氏規模6.6
東北地震改變東京地震機率
消費回升 美2月零售成長亮麗
強震浩劫 英女王向日皇致意
能源金屬領漲 美股上揚
強震襲日 國際油價跌
歐巴馬：如有必要將釋戰略儲油
金揚 紐約銅反彈
強震襲日 歐股連3黑
日銀矢言維持流動性及市場穩定
日強震迫關廠 塑膠價格看漲
日強震撼動全球市場
歐盟聲明 要格達費立即下台
日本強震 地球自轉加速
WSJ：日強震衝擊半導體業
日強震 巴西總統致函慰問
北部午後雨緩 天氣明回穩
震後核電廠大疏散 菅直人視察
日本強震 越南表達關切
日震 馬總統：救援隊盡快出發
美13日起實施日光節約時間
加總理向日災民致哀伸援
總統慰問震災 致電日本首相
信義區菜園 法拍每坪297萬
地震頻仍 美卻刪氣象局預算
赴日賑災 中國待命
歐巴馬：對利採軍事行動須慎重
日本震災 台救援隊待命
日強震 外交部：未傳國人傷亡
飛日班機陸續恢復正常
日福島第2核電廠進入緊急事態
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
張良任說明政府活路外交成果
日震 台灣電信業應變完備
海嘯警報？ 馬國民眾挫咧等
總統：百年植樹 推動節能減碳
貴州煤礦事故 13死6失蹤
關懷日本強震 慈濟援助
受台資助薩女童 攝影作品傑出
日本地震 嘉縣搜救隊待命
通訊癱瘓 馬留日生臉書報平安
東北4縣外 日本團照出
植樹減碳 吳揆鼓勵國人種樹
終結單身 連江縣辦戀愛巴士
防預期性恐懼 負面訊息少碰
華航加大機型 輸運滯日旅客
14走私文物 美國交回中國
按表操課 郭泓志13日餵球
總統：1億元助日 救難隊待命
關懷僑民受災 南韓派員赴日
日強震警戒區 33台生聯絡中
總統治國週記 植樹護樹並重
光復鄉長補選投票 秩序良好
滬對雲南震災區 提供醫療援助
外資匯出 台幣週貶0.46%
餘震不停 旅遊團暫不到東京
日本強烈地震 在台日僑憂心
陸一特砲校聯誼 老兵挺軍方
宣布選總統？蘇貞昌仍低調
震殤 日恐逾千死 核廠拉警報
北市消防安檢 逾1成不合格
副總統植樹 盼加速造林
江啟臣投書墨報：台北花博讚
宋江陣登場 展現地方特色文化
吳揆：應對地震 周全準備
慰家屬 胡志強：重懲承辦人
陸駐日總領事 赴災區探望僑民
馬醫藥援助協會擬赴日救援
盧彥勳宰修威特 奪賽季首勝
乾糧飲用水 地震包必備
簡易行政訴訟 擬移轉地院
牟華瑋：兩岸和平台灣走向世界
雲南盈江地震 34萬人受災
凱迪拉克高球 馬漢領先歐雙雄
專家：日核電急停 需送水冷卻
運彩保證盈餘差額 北富銀繳了
罵拆除大隊荏懶 拘役80天
日強震 仙台失聯韓僑逾百人
關懷濕地 企業樂當大地義工
新創藝學校開學 藝人力挺
日強震在台重演？專家：說不準
預知地震 公視播紀錄片
連日海纜故障 中華電持續調度
求職盛況不再 吳揆：業者缺工
日本強震 馬國總理慰問
日強震 陸：發展核電決心不變
堆高機輾死人 施工疏防護遭訴
陸環保部：中國環境形勢嚴峻
陸客4千餘人在日 均平安
朱立倫種樹 新北目標十萬棵
日震衝擊 總統指示國安會因應
性侵看護 雇主判刑賠25萬
倒楣男 酒駕摔車再判拘役
貴州煤礦爆炸 19人死亡
家人平安 在台日籍藝人放心
德專家：海嘯預警只有15分鐘
台糖小包糖 1週內通路可買到
陸駐日使館：尚未獲知陸人傷亡
原能會：日本核安危機應可控制
陸興建中核電廠 未受日震影響
中藥商案更審 許舒博：還清白
茹素多蔬果 腸癌友打敗病魔
花旗：日將持續寬鬆貨幣政策
日核電廠危機 外交部密切關注
日強震 世展會募款救援
強震後 日返家難民擠爆車站
日本強震 超過20個汶川
景氣好 今年事求人
海嘯浮標不全 印度預警堪憂
日福島核電廠傳爆炸 4人受傷
馬總統2度致電 海部感受熱情
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
日本震災 陸紅十字會捐款百萬
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
日強震海嘯撲美 1人失蹤
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日強震 返台旅客驚魂未定
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
紀念國父 菲僑植樹萬株
日核電廠傳爆炸聲 輻射驟升
滯日旅客返台 地震感受不同
建商：課奢侈稅房市短空長多
濱海曳引車翻覆 2傷
月亮引天災 陸專家：無根據
央行理監事會 外銀：持續升息
強震過後 日積極投入救災
被追撞墜河 吉林車禍21死
廠商急徵才 就業媒合率逾5成
日震災確認至少703人喪生
馬星野紀念研討會 政大登場
中油下周不調整汽柴油價格
榮膺傑出青年 莊佳容好意外
陳慧坤公祭 藍綠要員到場
日本強震 河北4地有微感
強震海嘯撕裂 仙台滿目瘡痍
朱立倫：新設國小規劃幼托教育
施工回收福隆石 打造沿海景觀
球王殺手 盧彥勳證明自己可以
震後日本 福衛二號拍到影像
印尼總統關切日本地震
百人種漆樹 中市推漆藝文化
安麗盃 賴慧珊撞下張舒涵
伍迪艾倫新作為坎城影展揭幕片
日震殷鑑 新北市強化防災
友達日福島太陽能廠安全但停工
旅奧婦聯會國際展演表現出色
免費讀北大 粵農民工爭取轉型
光復鄉長補選 謝忠淵脫穎而出
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報(更正)
道路工程疑氣爆 1人送醫
震後危機 日核電廠爆炸4傷
日震後理賠 上看五百億美元
紅會專線 協尋旅日失聯親友
偷金牌露線 人贓俱獲
第2名拚議長？蘇蔡都否認
瀋陽展會 台灣美食吃到斷貨
高應大：滯日學生已報平安
日本強震 大陸兩會很關心
防止核反應爐熔毀 日全力以赴
日核電廠輻射塵 襲台可能性低
法前部長女嬰 2囚犯：我的種
地震無法預測 學者籲防災減災
強震重創日本 高市伸援
黑人吃相難看 范范曾想分手
日警戒區 19名台生聯繫中
綠委初選 高市3選區有得喬
勤跑南部 小英：爭取鄉親支持
輻射飄台灣機率1成 周一危險
照顧東部人 總統視察鐵路工程
總統：謙卑建立防災應變機制
日強震 陸受教
陸：境內未發現幅射異常
謝依旻遇震停賽 母赴日收書櫃
今彩539開獎結果
日核電廠氫氣爆炸 反應爐無損
綠高市立委初選登記 未見扁媳
高架道路工地氣爆 1男子身亡
分散風險 李嘉進：台助日產業
日對震災態度 台網友很有看法
滬正安排在日旅遊市民返國
日海嘯 凌晨抵滬已成漣漪
網友為日祈福 高中生失言挨轟
日本震災顯示 防災難臻完美
嘉義地震 規模3.7
日核危機 總統指示原能會說明
中職熱身賽 賽前為日震災默哀
呂秀蓮：綠營總統初選應辦演講
日本強震 尚無國人傷亡消息
安麗盃8強 台將只剩賴慧珊
綠立委初選 新北市10人登記
強化英文口語 學者籲調整課綱
被誤會沒人緣 呂：我最好相處
原能會：迄無異常 持續監測
日核電廠爆炸 爐心熔毀疑慮增
今彩539頭獎 1注中獎
助理言論不當 黃昭順懲處
日宮城縣小鎮 萬人失聯
民進黨立委初選 62人登記
地震重燃日本核子恐懼
菲中山學會 第14屆幹部就職
嘉義地牛2度翻身 無關日強震
日強震 2台生遊仙台失聯
日核電廠釋輻射 受害者恐上百
達賴函日相 藏人誦心經祈福
北海道東部南部沿海 紅色警示
日餘震不斷 規模6強震襲福島
北海道紅色警示 旅客可退費
「家事服務」練功房 勞委會推「一魚多吃」好方案
iPad 2美國上市
特使明訪台 菲盼遣送風波收場
日本核電廠發生爆炸 美國急援空運冷卻劑
海嘯浩劫 岩手縣發現四百遺體
滯東京 台旅團仍有965人
公督聯盟：立委評鑑趙麗雲名列榜首、劉銓忠吊車尾
台新聞局：海嘯警報未解 媒體勿赴災區
日強震警戒區 23台生待聯絡
日盼台灣提供緊急救援物資
楓港的女兒 小英要從楓港出發
強震海嘯 倖存災民絕望驚恐
夫妻環遊世界 沿途子女來報到
2台生失聯 教師留日本尋找
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日核電廠爆炸 4級意外事故
日本巨大海嘯成因
迎戰浩劫 日本展現堅韌意志
仙台市失聯 教授不放棄尋2台生
天搖地動 台教授見證日震災
經歷日本強震 台灣團等待回家
福島核電廠3號機冷卻功能失
強震 在日越南人無傷亡
溫暖2天 15日又轉冷
香港對福島縣發黑色旅遊警示
專家：廣東珠三角有地震危機
上周台股重挫2.47%
食療加運動 東方比利成功抗癌
強震滯日 可申請保險理賠
同病同酬新制 病人忙著跑醫院
同病同酬新制 醫材自費變多
同病同酬新制 兒科雪上加霜
同病同酬新制 疾病分類師搶手
日本強震 大陸救援隊啟程
日本震災 台股開盤喜憂參半
海嘯襲基地 日18架戰機泡湯
日核電站爆炸 化學因素導致
日又震6.2 震源更近東京
日地震海嘯 加州經損千萬美元
日震衝擊 總統主持因應會議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
福島核電站方圓10公里遭污染
台首座外海地震站 日協助布纜
澳洲搜救隊赴日援助
貨船撞大陸漁船 1人失蹤
原能會：日輻射 對台無影響
全球熱錢 流向亞太房地產
日本應變 王金平：值得借鏡
馬來西亞搜救醫療隊赴日
台鐵清明疏運 區間快票價優惠
王金平籲青年捐血 成永遠志工
救地球 北科大推生態社區
日強震 氣象廳上修規模9.0
海南毛像被毀 毛派嘩然
預算縮水 外海地震站效果打折
續尋失聯博士生 帶團教授留日
日強震 航運業有驚無險
總統：提高警覺面對複合式災難
中國政協：擴大對台交往
日強震影響 半導體廠看法分歧
郭泓志秀變速球 16日再登板
中油：汽柴油價不調整
核廠又出狀況 日政府再臨考驗
天災頻傳 朱立倫：宗教安民心
未來3天放射污染對大陸無影響
光復鄉長補選 檢肯定選風乾淨
帶團教授：失聯2博士生非脫隊
牛棚練投 王建民：感覺好多了
日核電廠再故障 原能會注意
胡金龍替補 1打數沒安打
陳菊：人口政策應列國安議題
吳揆與上市櫃有約 談企業責任
準備履歷 專家：投企業所好
胡金龍沒安打 林哲瑄被下放
援日震災 法鼓山捐500萬
台商標優先權申請 陸審理中
原能會：民眾不須服碘片
自發救援 台灣民間救難隊抵日
原能會：輻射塵不會飄到台灣
福島教訓 民進黨籲提高核安
孔廟春祭 儒家文化推向國際
貴州多名維權人士下落不明
日強震 友達：衝擊面板供應鏈
監院檔案展 清宮御史奏摺曝光
賴慧珊落敗 安麗盃后冠落外人
兩岸電信業共推智慧平潭島建設
紅十字會賑災物資 14日空運
援日救災 中區展望會擬募千萬
北市第4支高級救護隊年底成軍
出現2個達賴時誰具合法性？
打網路侵權 大陸列重點工作
黃金週線收黑 逢低找買點
增設市立高中 中市：再評估
台灣緊急醫療團 待命赴日救災
張宗憲26分 率隊晉16強
蘇貞昌：人民認同後 再談位置
醉漢街頭飆血 警追逐送醫
達賴將交棒 流亡議會陷兩難
日強震災情慘 傳2萬人失蹤
日震災浩劫 宮城縣死者恐破萬
日震殷鑑 國科會建海嘯資料庫
舒淇楊恭如籲 勿佔用日本網頁
關懷日本災情 證嚴籲伸援手
彰化捐血 楊志良獻出最後1次
馬尼拉經濟文化辦事處主席抵台
中職22年造勢 兄弟嗆連霸
面板鬆綁 李焜耀：重新申請
台北愛樂芝加哥演出大獲好評
印尼將派遣救援隊到日本
印尼副總統訪澳加強兩國關係
李焜耀：台灣更應擔心核安
滯日旅客返國 旅行社紅包壓驚
海嘯奪命 日本鄉長盡忠職守
男吃醋性侵前妻 再婚獲緩刑
紐約車禍15死 死傷多華人
周美青抵紐 給團員抱抱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藍立委選舉 新北市15人領表
日強震上修9 九二一400倍
職棒22年造勢 陳威仁打氣
台經濟脫困 陸學者：雙向開放
日災情慘 台股先守半年線
日疑輻射外洩 新北市籲勿恐慌
藍北市立委初選 16人領表
災後缺電 蓮舫兼節電啟發大臣
2失聯台生 平安返抵飯店
半數糖尿病患 心臟病發無前兆
蘇貞昌：團結才能贏得勝利
南投徵才 媒合約5成
台電：若遇災 採斷然措施保民
深夜行車糾紛 2男遭群毆成傷
日本災難不斷 鹿兒島火山噴發
慈濟首批賑災物資 明空運日本
呂秀蓮：推動台北高雄雙首都
日廠停工太久 對台弊多於利
王金平發起捐血 嘉勉愛心人
搶黃金救援 路竹會待命赴日
悼念台日亡者 台中靜坐祈福
訪日2博士生 電話回報平安
震災嚴重 日運動賽事停擺
日東北警戒區 7台生待聯絡
記者缺防輻射裝備 港記協關切
蔡英文回屏東家鄉 尋求支持
台電調查電廠地質 加強核安
放射汙染 暫不影響大陸海域
訪日學術交流團 低調返台
原能會：日核災輻射塵背景值降
核汙染擴散 上海福島全線停航
江宜樺追太座 2字情書超酷
仙台機場千人受困 多人撐不住
國科會建置海嘯災害潛勢資料庫
日相：戰後最大危機 核災嚴重
法核機構：福島應儘快冷卻機組
2失聯博士生 預計明天返台
旅遊警戒 復興空機北海道接客
江啟臣：花博展現台灣美麗力量
日強震 華邦電：短期影響有限
女撞球選手隨性 被大陸超車
內政部：將建置簡訊預警強震
大陸漁船遭撞沉 船老大失蹤
想敗璞園 邱總：先搞定詹寧斯
女童離奇昏迷 未脫險
老翁疑自摔 誣騎士肇事
修補關係 菲特使羅哈斯再來台
滯日旅客522人 2天內回台
新疆強沙塵 十年最大狂風
陳光標在日本救災
英國搜救專家赴日本救災
原能會監看 日輻射未大量外洩
日首相：14日起輪流停電
法核機構關切福島核電廠冷卻水
初選民調 呂：難見治國能力
高雄藍委初選 7區單人領表
日警戒區 僅3名台生待聯繫
日強震 集邦估DRAM價揚
台北文學獎 首次外籍人士獲獎
雲南地震 文物古蹟重創
國防部：國軍強化複合災變演訓
日強震 經部：影響面板半導體
陸一特凱道聚集 要求政府賠償
強震歸來 高市旅行業：不賠
達欣克裕隆 季後賽確定對璞園
茉莉4度開？上海警力戒備
日強震 佛光山賑災物資將啟運
學者：爐心熔毀 放射物恐外洩
藍黨史E化 首推革命愛情史詩
日憂核災失控 人道危機惡化
陸一特案 藍要小英表態
日又一核電廠宣告緊急狀態
日本22民眾確認遭輻射污染
日本面對震災浩劫 國際讚譽
救援日本震災 搜救隊明早出發
日本震災重建 學者有信心
巨災應變 日本足堪台灣學習
陸救援隊15人 抵日重災區
救震災 日清捐百萬包泡麵
宜蘭之心──蘭陽博物館
日本千年大震 規模再上修為 9.0
電量不足 日本14日輪流停電
陸一特上凱道 國民黨要小英表態
宏達電稱 日本強震對HTC 無重大影響
核心燒融 日本災情雪上加霜
日本地震 波及全球金融市場
史上第一遭 日本自衛隊半數投入救災
台股大跌 半年線失守
四輪茉莉花散步 中國不敢掉以輕心
賑災送愛到日本 明起可到超商捐款
豐田日本廠全喊停
台灣搜救隊抵日 待命救援
環團：核四廠鄰活火山 應停建
3月14日至16日全日本豐田汽車停工檢查
老對手爆口角 翁重鈞槓陳明文
移民署移民官送平安紅包為旅日遊客壓驚
總統關心震災 府籲綠勿政治消費
青輔會徵求高中職學生 赴以色列參加青年領袖會議3月28日截止
福島核1廠2號機 冷卻系統失靈
2010年第四季通訊設備產業現況與展望
NHK：東北地方6県 行蹤不明1萬5千人
安麗盃封后 金佳映感謝老爸
日電廠再注海水 冷卻核電機組
災後開市 日銀大規模挹注資金
日核電廠再傳故障 幸化險為夷
日核電廠爆炸 英國高度關注
福島核1廠3號機爆炸危險未除
日強震保險損失350億美元
美國慈濟人為日本災民募款
日女川核電廠輻射指數回復正常
寒流15日到 北部下探9度
胡金龍2安 倪福德1局無失分
紐約華人車禍 司機疑打瞌睡
阿里山花季 假日接駁車免費
周美青到奧克蘭 為學生說故事
日本震災救援 台搜救隊出發
高市宣導防災 走入社區鄰里
漂流42小時 日7旬翁獲救
日本市場波動 港籲投資者小心
進口武器 印度第一中居次
價格看漲 記憶體族群紅通通
中華電設備升級 部分停話
若爆重核災 原能會：放棄機組
日核災 原能會：輻射未飄台
港人憂 日本核輻射吹到香港
楊進添：回應菲善意 檢視限勞
美元弱 台幣盤初走升
吳清基：公立大學不漲學費
面板價首季落底 日強震影響小
寒流15日到 北部低溫特報
日核災 加檢視核電業安全
公安稽查 郝：不畏民怨不手軟
國安基金護盤否 財部密切觀察
薩爾瓦多教會哀悼日地震罹難者
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國調結構 加強發展中小企業
將陸類比北非 溫家寶：不正確
日學者協助 2失聯台生平安
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報（更新）
中央氣象局 明天白天天氣預報（更新）
青瓦台研討日核電廠爆炸影響
餘震海嘯不斷 日核廠爆股市跌
豐興鋼品多維持平盤
日核廠爆炸 全台輻射監測安全
台首批日震災救援 下午到東京
建仔無望入開季名單
陸人大閉幕 十二五過關
台援震災 日人盼繼續支持
韓人赴日 官方針對災區設關卡
原能會：福島核電4機組警戒中
基層里長獻花挺胡志強
印地安泉網球賽 盧彥勳失利
陸船老大落海 兩岸續搜救
救援日本震災 南市特搜隊出發
日震災 亞洲煉油廠獲利樂透
日強震對面板影響小 股價照跌
日強震後 記憶體現貨價大漲
日農產憂污染 原能會加強檢驗
許壽裳簡集出版 見證戰後文化
日88歲翁 蒙難66小時獲救
楊進添：日災區仍11台生失聯
專家：日地震有利股市不利債市
溫家寶：台商不會邊緣化
日震原料恐漲 公平會啟動監控
新北市樹花 網路票選起跑
日本強震 滬相機價起漲
台東大學生黎芸珊 電郵報平安
日震災 股民照看好多頭走勢
小心假美鈔 警破獲偽鈔集團
劇中出櫃 宋昌義大呼好難
鹿兒島火山噴發 避免前往
日本銷台食品 監測輻射污染
北京：人民幣升值關係社會穩定
大火調查報告 中市府15日公布
日強震 台股一兩天可反映完畢
新城鄉喊窮 籲認養路燈
日地震 觀光股倒地
救股市 日銀注資15兆日圓
林德華：遣陸台嫌返台無時間表
總統：活路外交穩固邦誼
銀彈救市 日銀大動作
地震影響 吳揆與企業座談延期
旗山香蕉樂園 尋文創助力
府批呂 勿學小英扣總統紅帽
台股跌 金融破底重挫近4%
立委：核四鄰近活火山 應停工
面板供料短缺 石化有轉單效益
震災 日本企業幾家歡樂幾家愁
中國援日物資上海啟運
盤整 台幣午盤升1.9分
日本豐田車廠停工3天檢查
輪流停電 日本工廠癱瘓
屏科大靜思湖 休閒好去處
5歲幼兒免學費 8/1上路
日強震 LED產業影響不大
華府僑社國劇公演慶建國百年
日核電廠氫爆 傳已找到失蹤者
展現同胞愛 在台日商捐物資
日核災引憂慮 綠營籲停建核四
審計部：核四違失大 已送監院
物價漲 公平會立案調查
日東北警戒區 台生全找到
日強震重建 鋼鐵沾光大漲
日本核能輻射不會波及越南
審計部：不能借錢加稅來調薪
溫家寶：消除腐敗在改革
印地安泉網賽 盧彥勳無緣晉級
日強震 台半導體廠關注供應鏈
五專免試入學 15日報名
援日震災 大林慈院祈福募愛
美行日光節約 蘋果愛瘋搞烏龍
台股收盤跌47.80點
旅日注意 關東提款機恐停用
3月台指期跌59點
台股振盪 收跌47.80點
民進黨：核電抗災 政府應釋疑
台北愛樂合唱團芝城演出受歡迎
3月電子金融期雙跌
高市右昌公園啟用 休憩好去處
左楠區考量勝選 陳菊：徵召
3男子機上祈禱 美機長緊張
周美青訪奧克蘭 台灣學生送畫
目睹騙棺材本 警支持提高刑責
死命抓天線 日鄉長海嘯逃生
溫家寶：願續提供日本幫助
ATM網拍詐騙 抓不勝抓
南韓近5年武器進口世界第二
詐騙集團被告 最重曾判30年
狼父性侵智障女 判8年半
台股拉尾盤 守住8500點
日本震災 百餘中國人傳失蹤
921救災有恩 家扶募款助日
日貨蠢動 消保官：哄抬就罰
詐欺罪是否提高刑度 意見分歧
瓜地馬拉大選 前將領民調領先
南亞徐姓工程師 確判過勞死
北市桃園合作 協訓高級救護員
三大法人賣超台股53億元
調查夜店大火 監委：無設限
馬報為刊海嘯追超人漫畫道歉
浩劫震經濟 日銀擴大貨幣刺激
日災民53萬 近萬人受困大水
投信：強震對全球復甦影響有限
廠區受損 日立6座廠停擺
蘇貞昌訪澀水 與茶農談產銷
成大公布南三陸町災損衛星照片
兩岸嚴打 詐騙集團轉進東南亞
日核廠氫爆 輻射襲台機率低
福島核1廠2號機冷卻功能停擺
禍連環 日開挖遺體
駐紐代表盼加強台紐經貿關係
經濟年增7% 溫家寶：不算低
細故砍鄰縱火 老翁求處15年
傷眼詐保險金 4人法辦
周美青訪奧克蘭 驚喜遇舊識
東京限電 百貨商家多歇業
跨境詐騙 機關拋成見竟全功
日財相：樂見日銀戮力穩定經濟
上周外資賣超台股208億元
10年期公債得標利率下降
防海嘯 學者建議蓋避難建築
盈江震後 災區近9成小學復課
援日尚未匯款 外長：一定做到
美大芝加哥區展出建國百年照片
新台幣兌美元升9分
宮城縣沿岸又發現千具遺體
港府：不為日本返港者檢查輻射
吳清基：校舍恐難耐規模9地震
高市府：駐高日商投資未受影響
阿里山花季 15日繽紛登場
福島核1廠又故障 恐連3爆
零件庫存足 日系車：不漲價
原能會加強抽驗日本食品輻射
雲南盈江：震後災民生活解決
夜店大火 黃崇典：稽查有疏失
日強震影響 遠東控管食品來源
傳宮城縣又發現兩千具遺體
兒子過勞死 家屬盼公權力介入
日核廠爆炸 美第七艦隊駛離
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸銀34項服務 7月起免費
異地遇貴人 2博士生劫後餘生
愛無國界 金門夫婦捐款賑災
浩劫餘生 日本頻傳奇蹟生還者
台灣溫暖關懷 日代表處致謝
服務貿易商情網 透過臉書推廣
東京食品展 張花冠觀摩兼行銷
女足搶進奧運 旅外女將助陣
清寒生獻大愛 獲全國傑出志工
日強震 台PCB廠影響不大
日本震災 未影響屏農產外銷
預備金援日 審計部：有前例
台灣海嘯紀錄 350年6次
迷昏女網友行竊 警逮迷魂盜
指使槍殺翁奇楠 楊定融判無期
福島陸籍僑民 4千人未聯繫上
腎戰天使 政大四姬舞劍斬國病
夜店大火音樂會 團友獻歌悼念
楊淑君禁賽 不影響世錦賽報名
愛奇兒活動 明星夫婦來響應
媽祖回鑾 信徒擠爆白沙屯
南市議會 第4次臨時會延開
日震災 高市府會送愛心
大海嘯若侵台 西南沿海全淹
池上斷層 活地龍未蠢動
武器進口 印中韓排名全球前三
經驗致勝 南一中奪物辯賽金牌
外資匯入 新台幣升9分
X光儀建功 查獲大批私菸
日震重創 田中千繪盼當志工
改善醫療 金門研購直升機
日本震災 僑生盼各國伸援手
郝：北市近期大規模地震演練
強震攪局 巴菲特取消訪日
北京市救難隊 待命赴日
日強震 嘉市設捐款專戶
防災受矚目 陳沖16日提報告
自然人憑證改版 強化防偽
新議政大樓預算 中市議員角力
僑胞回台學廚藝 海外創業飄香
人間條件 吳念真盼尋失落情感
北市麻疹連3例 當心地緣傳染
墾丁音樂季 單場人次將創新高
日震借鏡 公視檢視台灣核安
港學者：福島核電廠不會再爆炸
要核四停工 綠委臨時提案通過
核電事故 上海暫停飛福島
柯念萱躲過日震 要努力做公益
僑委會建百活動 取消日本演出
富邦金廈門銀泉州分行開業
高市民政局長 辭官拚立委
馬英九：複合性災害納防災演習
指燦坤較貴 PChome判賠
援救震災 北海道忙補給前線
關懷日震 犀利隋棠捐十萬
日海產估5月缺貨 另覓貨源
法鼓山關懷日震 捐物資送暖
總統：台嫌若返國須徹底調查
奢侈稅發威 房市量縮價跌
夜店大火案 15日議會報告
恐慌追價 NAND現貨漲2成
調查：日企悲觀 中港台信心強
若世界末日 陶子：節目要好笑
加價售車 陸消保單位：違法
日本震災 綠營捐一日所得
廬山地滑 監委提通訊警示機制
台籍14詐欺犯 起訴前遣返
助日災民 台師大學生募款
特使返菲 神色愉快
失聯博士生返台 親友溫馨接機
義消總會：救災指揮需檢討
茂迪綠能福聚擬合設矽晶圓廠
因應災變 吳揆促建立人才庫
匯款賑災 免收跨行手續費
李鴻鈞：隨時可出發赴日慰問
中日空中交通 陸航勉力維持
強震後 自行車展日商如期進駐
壽險業日本曝險近90億元
開槍殺人卡彈 男逞凶送辦
豪門世家國賠 是否上訴未決
日強震 萬海愛心貨櫃運物資
越論壇：日將加強投資越
總統關心震災 藍綠意見不同
17名救災美軍遭低輻射污染
日強震 元太：不影響電子紙
子遭詐騙 父與警方合作逮嫌
滬：今夏華東缺電近千萬千瓦
取消東京遊 公會協調全退費
腦內植晶片 頑固癲癇可治療
材料恐斷炊 數位相機廠剉著等
泰援日2億銖與萬噸香米
回基本面 台股可望跌深反彈
搜救隊抵日 15日赴仙台救災
魯戈招商：巴拉圭是絕佳入口
日強震 劉憶如：不致長期影響
印尼救援隊仙台成立指揮站
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債主子討舊帳 豬哥亮否認
滯日旅客258人 明返台
仙台災情慘 台灣搜救隊挺進
瑞芳海邊發現男屍 疑似自殺
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助日重建 朝野立委捐1日所得
戴佩妮遭盜領案 友人認罪
援日物資齊全 外交部籲捐款
核四未停建 商轉恐延後
國銀對日曝險部位746億
女童摔死 補習班遭勒令停課
日本輻射蒸氣 可能釋出數月
日核廠爆炸 不利歐美核電計劃
合併近週年 奇美電跌38%
日強震 上市櫃公司多無影響
日強震 國民黨主管捐1日所得
陸超美 重登製造業龍頭寶座
仙台31台生 平安抵東京
蘇貞昌：談位子分配無助黨形象
溫家寶：ECFA續談 展誠意
溫家寶：黨領導下 有序政改
疑酒後與女友口角 男跳海獲救
日強震影響大 矽晶圓恐搶料
宵小矇鎖匠闖空門 警逮2嫌
報告：日限電震掉GDP
震災停電 富士通10座廠停產
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胡錦濤致電日天皇 願協助救災
日經濟陣痛 年底反彈
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爐心恐熔毀 日核子危機升溫
日本震災 吉林長春捐款
外交部：日災區2台生待聯繫
橋邊喝酒聊天 2人疑失足溺斃
海嘯火海吞城 陸女驚逃
北韓紅十字會 致電慰問日本
陸首批救援品 連夜送日災區
海岸遺體遍布 日本屍袋短缺
福島核災 法媒擔憂情況擴大
福島2號機再拉警報 燃料全露
「金馬獎」與「奧斯卡獎」的第一類接觸
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再傳「氫」爆 福島第一核電廠3號機氫氣爆炸
專家：311日本地震損失破紀錄
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核電廠建不建 巴西三思
驚恐核災 歐盟要檢查核設施
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