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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
府員工行為不檢？政風調查
郝組兔提燈 育幼院生指導
賭輸錢 送貨員扮強梁
堅持傳統文化 不丹人活出幸福
日皇明仁心臟機能異常
角川：2014雲端衝擊全球
台北燈節週五登場 兔主燈吸睛
遊埃團退費 旅客損失至少1萬
旮亙樂團團長車禍 對方1死
周瑜小喬 情人節前衛武營登場
女棄嬰夭折 警追查父母
防災預警 蘇花將封路演練
駐泰官員：羅賢哲忠貞出問題
物價估2月底漲 香煙恐漲2次
陸惡遊客 港旅行社賠錢才改口
台嫌遣陸 呂：正視主權憂鬱症
王金平駁造反說 高雄春酒照辦
陸股開春跌 人行升息添變數
情人節大餐 花之饗宴搞浪漫
台嫌遣陸 外交部待菲釋善意
擺脫春晚破音 蕭敬騰抱病飆唱
新春遇加息 陸股市遇緊縮困局
澳洲名人賽 妮妮挑戰世界第1
流感急診倍增 醫護也掛病號
愛奇兒活動 陳菊響應
因應少子化 總統籲把握這兩年
犧牲春節埋伏 警逮8山老鼠
台犯遣返 兩會春節溝通頻繁
民進黨總統提名 4月底完成
團圓人工受精 待良機自然圓房
睽違4年 孫燕姿長捲髮出輯
南港輪胎炒股案 陳光男無罪
慶建國百年 尼國僑社辦美食節
台幣收29.1元 13年新高
懷疑年金遭竊 老翁砍死親弟
兩韓軍事工作級會談無成果
劉曉波新書 傳達自由理念
學生境外染麻疹 追蹤467人
重光盃少棒賽 10日開打
青年成家優貸登場 助買氣
陸生名額出爐 招生蓄勢待發
公股銀元月獲利維持高檔
郵局招1480人 明起報名
收銀機當提款機 超商店員落網
台灣文壇名家 大銀幕現蹤
利率升 2年公債得標利率強彈
判決書遲簽收 法部允督促改進
爾必達：3月DRAM供需平衡
膽固醇含量降低 一天一蛋OK
拔戒指 剪壞5支避電剪
台南市不課徵空地稅
美商3M子公司登記為保稅工廠
超嘔 過期彩券中樂透頭獎
國保4月漲 最多月增52元
陳美鳳發彩券 笑稱搶老豬代言
台廠液晶電視全球市占提高
逾半IT高階主管籲開放原始碼
台嫌遣陸 駐菲處表達抗議立場
新北抽檢元宵湯圓 1件不合格
台東議員為元宵遶境傳統請命
讀書怪癖多 閱讀書架幫大忙
行政訴訟審查久耗 監委籲正視
卡勒卓挑戰賽 楊宗樺單雙皆勝
安徽遇50年最大旱情
金門拚觀光 金管處擬釋地配合
寒害 農業產物損失破億元
日益壯大 臉書總部喬遷
憲法共識硬掰？謝：扁資訊片面
久旱 河南喜迎春雪
囤牛樟木種牛樟芝 男送辦
男涉酒駕肇事 跳溪逃逸被逮
冒險王挺進黎巴嫩 保險三千萬
陸採礦船剛果遇劫 1死1傷
南投地震 規模3.7
1月物價溫和 年後轉嫁機率大
物價揚 央行：嚴控貨幣數量
國保費率漲 基金年增40億
新港媽起駕 遶境9天8夜
統一新洋投 威名將軍
台商會長：盼政府明訂產業政策
拚生育 總統鼓勵企業設托兒所
教師工時權責 教團籲訂守則
IMF：人民幣未入特別提款權
打通膨 中國笑傲金磚
聘妻未利益迴避 校長罰百萬
智慧手機當道 去年銷量增7成
尋仇打錯人 男子反遭制伏
倫敦與多倫多證交所合併拍板
開工首日 新增履歷暴增10倍
財神再眷顧 英夫婦養牌中頭彩
掉iPhone 定位系統找回
台幣強升 周阿定：無異常現象
食品價漲 低所得家庭衝擊大
貼文批公司遭解僱 討薪敗訴
糖油都漲 1公斤裝糖39元
媒體：馬國將恢復對台落地簽
機場菜英文 日月潭變山寨湖
馬國公海緝盜 嫌犯國籍難證實
經合會首次例會 舉行3天
掌中拼圖另類 網友獻點子
今彩539開獎
台幣升關稅降 經部盼穩物價
共諜案礙軍購？AIT不評論
香港個案H1N1病毒呈抗藥性
兒持刀威脅父母 警消水柱制止
書展首日 6.5萬人次創新高
CPI若逾2% 外銀：升息大
楊淑君聽證會 3月公布時間
曾文鼎確定赴日 最快下週出發
香港新增6起H1N1危殆個案
宏達電去年全球市占1.5%
獅洋投將軍 曾是巨怪交易籌碼
黃小玉飆漲 政府緊盯物價
買投資型保單 先了解收費結構
特藝石油TDR 25日上櫃
陸追共犯 遣陸台嫌短期難返
北韓：天安艦事件與北韓無關
路竹會送愛 波札那義診
小英宣布拚大選？民進黨澄清
台挪盼建立投資貿易策略聯盟
郝龍斌：北市財務控管冠5都
翁啟惠參加以色列化學協會年會
新片鐵娘子 史翠普飾前英相
春節鞭炮炸傷車 陸最多賠7成
疑涉妨害家庭 紀淑如記過調職
春節 陸接待1.53億遊客
陳勝福請辭 公視董事會慰留
今彩539頭獎3注中獎
遣送案還打球？ 駐菲代表否認
印度人口普查 估逾12億人
不容青史盡成灰 ——台籍志士抗日復台史
中華圖書出版事業協會理事長 宴請中南出版集團領導
菲駐台代表返台 白熙禮刻意低調
廣達1月營收766.72億 同比減少4.3%
判決書送達未落實 監察院再糾正法務部
台嫌遣陸 國際媒體關注
董事職權不詳 群益併金鼎再等
採用法務部建議／江國慶案 檢供新證據提再審
愛的回憶 在高雄義大皇冠假日飯店
2011墾丁春浪音樂節 多組藝人熱力演唱、驚喜不斷
「2011新光兒童著色比賽」 即日起收件
低溫特報 嘉義以北防寒害
老爺大酒店中山日本料理廳 推出情人節浪漫饗宴
行銷鹽水蜂炮 南市府與北市中山區中山國小邀民眾體驗蜂炮
西德鋼情人對鍊千元有找 客製化精靈文刻字再送papabubble手工糖
超快Android Qwerty智慧型手機Milestone™ 2強勢登台
台中福華【濃情蜜意情人月】 為您打造愛戀甜蜜好心情 浪漫微醺情人節
外交部：台嫌案 自始積極處理
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴達雅女網 詹詠然姊妹晉4強
歐股收黑 倫敦跌0.64%
美貿易代表：2014出口倍增
歐洲網路安全 隱憂大
紐約金價連2紅 銅跌
中國巴西掀起「比基尼戰」
思科第2季毛利率低於市場預期
德交所與紐歐證交所協商合併
柏南奇：降低失業率 很難
美庫存增 紐約油價下跌
美股漲跌互見
吳俐瑩獲丹麥年度藝術家獎
入夜後氣溫走低 東北部轉濕冷
越共新春發佈新人事
多倫多及倫敦證交所將合併
專利保護申請 中國排名第4
于德勝籲台挪建策略聯盟
台股開盤下跌43.12點
抗蘋果 傳諾基亞微軟將合作
北韓軍方：沒必要與南韓交涉
美官員：恐怖威脅升新高
台日合資進軍大陸電子書市場
新台幣盤初升逾3角
多倫多台灣研究生春節聯歡
北京迎來60年最晚初雪
陳致中憂母入監 盼專業診斷
進出口通關 導入雲端服務
行銷台灣 洛城華文媒體訪台
嘉縣工業區火警 2廠祝融上身
陳邵彥英倫設計世界級櫥窗
中研院士劉國平獲德宏博研究獎
美眾議員死裡逃生 已能說話
中國最牛公務員9年蹺班仍支薪
賣壓襲擊 金融下挫
迎苗栗燈會 台鐵開彩繪專車
營運長求去 超微高層爆離職潮
陸山寨服飾熱銷 警查獲3萬件
景氣復甦 國際航線旅客增2成
法國女孩上海傷殘索賠逾兩千萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
傳推特分與臉書谷歌談併購
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正)
郁慕明：兩岸關係朝正面發展
埃及反政府潮 美國裡外不是人
男持美特種部隊槍械 送辦
礦泉水太貴？桃機：有免費飲水
台股跌逾百點 金融重挫
蘭陽博物館遊客 破百萬人次
豐興鋼筋小漲 廢鋼平盤
因應國際漲勢 機動調降關稅
陳雲林訪高 林義守將設宴款待
東勢新丁粄節 鬧元宵
鬧元宵 上千燈籠美化社區
綠：不贊成吳淑珍立即發監
招陸生簡章 碩博士3月中公布
跨部會糧食會議最快下週開會
家扶第2個60年 提升巧實力
台北燈節 北捷千人投入輸運
榨乾榮民老本 檢調搜索
蘇貞昌：台嫌遣陸 勿成通案
鋼軌愛情文鎮夠分量 鐵不出軌
台電視代工出貨 Q4逾千萬台
證交所瘋整併 港交所躍躍欲試
飆風雷哥 張榕容聲援好萊塢
苗栗台灣燈會 消費換小提燈
巴基斯坦炸彈攻擊 至少14死
周美青賣雞蛋 雙語說故事
寒流影響經濟 總統促提數據
產業座談 花縣盼速推東發條例
台幣午升2.3角 實質趨貶
腎細胞癌新藥 納健保給付
開徵房產稅 上海房租漲
賭債糾紛打人 警逮6嫌
核廢選址條例修正 徵詢意見
台嫌案 藍批綠邏輯錯誤
3C認證產品銷陸 可香港檢測
遭指責 打死老翁判8年
議會裝修預算高？胡志強：尊重
觀光局首爾辦事處贈百年紀念卡
黴菌擾人 環署教輕鬆除黴
亞債當紅 機會在高收益債
防天燈引火警 快速部隊待命
台股收盤跌170.26點
公會：小麥價低於金融風暴時期
照顧老人 郝：顧自己未來
綠營：糖油價 不應調漲
台股收跌170.26點
情人節談恨不說愛 掰掰者日眾
賣壓湧現 台股大跌170點
2月台指期跌188點
為18大順利接班 陸需穩經濟
澳洲名人賽 曾雅妮暫居第6
跨國犯罪 吳揆促檢討司法協議
北韓口蹄疫蔓延 亟需國際救援
科教館舊址閒置8年 監院糾正
花博彰化週 8千玫瑰大方送
2月電子金融齊跌
共諜案 吳揆促國防部控管損害
房屋繼承和贈與數 創新高
入聯路跑經費灌水 彈劾前官員
產醫荒 江玲君：檢討健保給付
華語文學走向國際 先進軍亞洲
王如玄：嚴審菲勞 尚未凍結
賴幸媛：遣返台嫌 依卷證嚴懲
憑弔新開部落 紀念公園明破土
違法吸金 掬水軒負責人判刑
台嫌遣陸案 綠憂國家主權限縮
農曆年連日火患 馬國商家怕怕
專家：大陸1月CPI漲逾5%
冰島另1火山恐爆發 規模更大
桶屍案 被告二審判15年
外輪疑非法油品交易 海巡查獲
三大法人賣超台股202億元
氣候變辣椒缺 印尼人喊苦
關心流感 吳揆促衛生署監測
江國慶案 吳揆：如有不法嚴辦
廣東闊老 春節出國遊最愛包機
艋舺珍奶版 奪青少年發聲獎
台中小企業信心指數 亞洲最低
強化監理 政院修保險法
悠遊卡客製服務 情人節傳心意
出版社拉動線 動漫館秩序良好
星春節遊行 世新啦啦隊吸睛
胡志強到育幼院 發送小提燈
涉霸凌學生 14青少年落網
底特律優惠警察 千元買房
珍赴培德 月底確認是否發監
培德能收重病犯 專業評估珍
馬哈地後悔24年前大逮捕行動
新台幣兌美元貶2分
北市網路市民 免費無線上網
選總統？小英：思考成熟就說
愛喝鮮奶 婦產5.3公斤巨嬰
法部：遣陸台嫌 台有審判權
協助孩童收心 避免收假症候群
送醫急救襲護士胸 男判拘役
專家：印股未築底 恐再跌千點
北市清晨不平靜 2車禍3死
將斷炊 民進黨高市黨部裁員
墨國軍方救出遭劫持瓜國移民
節後招工荒 汕頭火車站前搶人
甲狀腺全割沒告知 醫院判賠
陸委會擬檢討兩岸打擊犯罪機制
全日空放寬行李托運條件
日本棋院獎金榜 張栩4連霸
松山機場設圖書館 專攻旅遊書
工作機會增加 就服站籲把握
研究：男性吸菸易患大腸息肉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
永豐餘籌3億人民幣 台資創舉
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
卡片嗶一下 小額捐款助弱老
台嫌遣陸 台聯：駐菲代表撤職
樂活農場 推情人餐
學者：督導物價 不宜干預
曾雅妮單日抓8鳥 僅落後1桿
徐中雄換跑道 藍有推新人空間
珍將服刑 蔡英文籲考量人道
陸單身男女多以自慰消除性壓力
顧經濟抑物價 央行有 4招
春節前寒流 嘉縣養殖業損失重
痣不規則變大 當心病變
挾怨偷車丟棄報復 警查獲送辦
江國慶效應 檢討軍法官考選
台嫌遣陸 菲方籲台灣諒解
台股殺盤 富邦投信：恐修正
中市傳藝節 民俗表演鬧元宵
陳雲林訪高市府？陳菊：歡迎
碩博士入產業 北科大跳脫窠臼
俄將部署登陸艦防衛日爭議領土
酒後騎車溺斃 水僅深30公分
去年家戶購屋比 台中市奪冠
聯合國示警 囤積助漲麥價
電玩產業宅經濟 玩出一片天
新北市查情趣用品 7成不合格
初戀長跑十年 蔡淳佳步紅毯
台嫌遣陸 菲總統府：不需道歉
姚明賺逾6億 大陸體壇吸金王
傳索尼等企業將推3D電視網路
NBA睽違月餘 林書豪登場
日2大鋼鐵巨擘聯姻可能過關
春節增胖危險期 克制飲食
嘉遊囍市 就服中心設攤迎春
美滿電子稱平板電腦威脅PC
外資賣股 台幣收貶2分
汽車銷售帶動 橡膠價創新高
維權律師陳光誠 軟禁影片曝光
桃園市代索賄 起訴貪污
雷諾公布獲利 訂營運毛利目標
印相草山攝影集 國際書展發表
瑞信砍獲利目標 資本規範趨嚴
消費滿千換提燈 觀光局要溝通
遭批礦泉水貴 業者：服務完善
外交部：馬國朝向給台灣免簽
今年報稅 政府幫你算
被控炒股 林文郎一審無罪
電子書看俏 紙本設計顯珍貴
大S結婚 藍正龍笑稱要贈傢俱
未婚少女早產 女嬰拋窗外
胡志強：徐中雄任中市副市長
台北街頭 打造燈節公共藝術展
遠航金門票價 最多便宜逾百元
雲端超方便 台灣企業不敢用
鐵礦砂漲 力拓去年獲利翻2倍
物價蠢動 消基會籲查上游廠商
政治人物公共財 徐中雄換跑道
兩岸作家對談 民主是好東西
赴陸換腎 當心癌細胞坐大
票選勝林志玲 王彩樺幸福一夜
台股大跌 陸股大漲
364天期定存單得標利率續揚
小澤拒絕菅直人要求 不退黨
老樓變藝術殿堂 都更郝滿意
英準王妃訂婚禮服 市面買得到
國中小懷孕求助案 3年增2倍
迎聖蹟字紙祭 發揚敬字精神
性病不再難啟齒 疾管局薦良醫
匯損加原物料漲 中小企業最憂
粉紅T反霸凌 學者盼總統響應
教師用書 學生不用買單
日巨乳藝人涉毒 人在菲國
金門國家公園烈嶼區擬縮小範圍
殺5妻兒躲過死刑 殺女友判死
美援2億美元供中美洲肅毒
賴清德：讓蘭花養活更多台南人
印尼台商訪東努省簽合作計劃
四技二專弊案 監院點教部疏失
8.8萬人次捧場 書展買氣旺
營養午餐收回扣 前校長判5年
外籍媽媽離家 小朋友報警尋母
台嫌遣陸 由菲司法部長下令
姚立德掌北科大 打造技職天空
台糖漲價 時間點可能3月中旬
沙拉油泡麵都要漲 業者叫苦
中國駭客入侵？中油：無影啦
羅賢哲共諜案 台東老鄰居感慨
104年起 雲林人免喝地下水
謠言籠罩 印富豪集團股價失血
台嫌遣陸 北京公安偵訊
元月金控獲利 銀行優於壽險
圓圓叫到快燒聲 團團沒感覺
陸委會：不排陳雲林會地方首長
科技公司大火 3百坪廠房半毀
潤成買南山 今送件
桃機管制區擬設平價商品區
南議員陳進雄涉賄 起訴21人
菲駐台代表：台嫌遣陸無關主權
少年未戴安全帽 車禍1死1傷
阿里山小火車4月通到奮起湖
台銀上海分行 金管會點頭
鴻海1月營收月減近24%
十個詞彙 余華寫出大陸觀察
統一紅白戰 破天荒電視直播
NB代工廠 元月營收全下滑
回報波麗士援助 女每日掃警局
今彩539開獎
證交所合併潮 東交所態度開放
戴爾標錯價 法院改判免罰
英國12月製造業意外滑降
威力彩開獎
漁船退出碧砂遊艇港 漁民抗議
李國鼎故居 11棵櫻花爭豔
小豬演唱會狂賣 小S當嘉賓
過年沒回家 學子疑燒炭自殺
總統：改善關係 兩岸告別燃點
台股重挫 投信：多頭拉回而已
股票期貨標的大增 金管會放行
鄉土文化觀光季12日登場
代銷：台商找房 春節房市熱
日舉債近千兆日圓 創新高
CFA投資分析賽 政大奪冠
打破僵局 菲國將派特使來台
迷你彬大牌 洪都拉斯吃味
印巴重啟全面對話
香港多數青年對愛情不專一
日獨臂攝影家 見證高雄進步
電音三太子 12日台南競技
陸委會籲兩岸速檢討打擊犯罪
殖利率創新高 傳歐銀購葡公債
重光盃少棒賽 日裔選手助拳
慶元宵 陳綢陪弱勢兒搓湯圓
SBL 何守正傷癒明戰金酒
面板廠1月營收多下滑
楊志良：任內最後公文告名嘴
舅舅鼓勵 徐中雄卸民代拚市政
菲駐台代表：台制裁傷害菲國
百事Q4獲利衰退 全年財測差
陸委會：談文化協議時候未到
陸將推住房限購細則 房市冬眠
今彩539頭獎2注中獎
溫家寶：北方乾旱威脅糧產
威力彩頭獎貳獎摃龜
陸北方下雪 旱象仍難解除
卡勒卓賽 楊宗樺止步16強
大陸設稀土礦規劃區
埃外長：抗爭持續 軍方將出面
美初申失業救濟降至2年半低點
馬國6年517宗棄嬰案
物價蠢動 總統促妥慎因應
菲卸責台嫌遣陸 法部刑局反駁
港旅行社指陸遊客先打人後索償
共諜案 司徒文：不影響台軍購
陸教授涉學術造假 獲獎被撤
菲派特使 外交部樂觀其成
台北花博：打造人文花都
1月業績 聯發科減 晨星增
陸生來台上路 2000名將進入132所大學
外交部不評共諜案 AIT：台美保持密切聯繫
徐中雄接台中副市長
1月業績 台積電增 聯電減
台客落地簽 馬國總理證實
宏達電元月營收 歷史次高
和泰汽車表示 因反應匯率今年車價可能會再調漲
華邦電 1月營收25.96億元
罕見 台灣黑熊塔塔加現蹤
羅賢哲共諜案 立院要專案報告
鴻海精密1月營收1862億 同比增36.60%
穆巴拉克未如預期宣布下台
穆巴拉克讓權不讓位 情報頭子接手
錢白花穆巴拉克拒下臺 美事先不知
海峽兩岸「合唱節+美食節」 四月底竹市登場
原民會主委：七月將舉行世界原民樂舞大會
文化基本教材列為必選 教部正確的決定
好，還要更好？--「差額負擔」的迷思
國合會技術團：扎根南島，使命必達
穆巴拉克不下台 示威者轉喜為怒
天公生 竹市長忙祝壽
環保志工吳郁娟，從海角向世界發聲
解釋台嫌遣陸 菲擬派特使赴台
傳穆巴拉克今晚下台
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
埃及正副總統舉行會談
巴達雅女網 張凱貞雙打晉四強
穆巴拉克傳將把權力移交軍方
埃及總理：穆巴拉克仍然掌權
歐巴馬：美國力挺埃及民主轉型
美初領失業救濟數創30月新低
穆巴拉克不下台 抗議群眾憤怒
憂慮通膨 歐股收黑
美元升值 金跌銅漲
開支增 美國1月預算赤字擴大
埃及總統不下台 群情激憤
紐約油價小漲
美股漲多跌少
英資深外交官 任準王妃顧問
李澄然：共諜案不影響台美溝通
雷諾恢復成長 巴西總裁居首功
胡瓜率團抵阿公演 宣慰僑胞
防資金出走 埃及需要國際援助
寒流到 愈晚愈冷
穆氏讓權不下臺 經濟看衰
暫別陽光 台灣未來一週陰雨
BJ聯盟外援規定寬 阿鼎利多
冬奧廣告棒 加大發觀光財
蜜雪兒上電視 平價洋裝奪目
台股開盤下跌1.35點
穆巴拉克留任 艾巴拉迪憂暴動
越南舉辦首次接吻節
產業有家 北區提發展構想
新紐約世貿招租 最想要中國
趨貶 台幣10時升6.2分
哈燒新片 飯飯之交炒熱情人節
台股測試季線 承接力道強
迎聖蹟字紙祭 學生敬字惜紙
MSCI升台股權重 增成分股
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
學測畢 注意甄選報名時間
穆氏釋權 軍方扮演什麼角色？
死薪水存百萬 開源節流非夢事
南市議員涉賄 全家6人吃官司
府：小英勿坐視民進黨成粗話黨
不流亡 穆巴拉克：要死在祖國
金正日與金玉秘婚並生子
大陸抗旱 黃河動起來
成本飆利潤降 卡夫漲價壓力大
四大洲滑冰賽 金妍兒不克參加
小麥關稅減半 溯10日實施
去年男棄嬰 北市籲家屬出面
感冒癒後 小心前庭神經炎
台美合作遣返經濟犯
李傳通返台 報告台嫌遣陸案
物價蠢動 總統：會注意
以國際旅展 台觀光推廣獲好評
山東乾旱 恐千年僅見
憂鬱患者抗藥 食療可緩解
保留李安拍片場 台中觀光點
埃總統拒辭職 亞股跌油價漲
星國觀光收益創新高
成長降溫 韓銀維持利率不變
新好男孩 將在越南演出
蘋果傳開發低價迷你版愛瘋
加州去年失業救濟創新高
228連假 國道擬暫停收費
打造水湳 胡盼成台灣亮點
馬總統：強化宣導流感疫苗施打
消基會：酒精膏甲醇高 速規範
水電價不漲 油價減半調漲
江西東江源發現古代冶煉遺址
北市：女性自我保護最重要
陳光誠軟禁視頻曝光後遭毆打
告名嘴 衛署：尊重楊前署長
別漲了 經部邀8公會喝咖啡
台嫌遣陸 駐菲代表返國報告
帥化民：共諜案傷害有限
陸生比陸客對台印象好
微軟IE9候選版亮相
消基會籲公平會查上游物價
台壽龍邦金衛擬設合資公司
防漲 南韓暫停奶粉進口稅
國中女棄嬰 法院裁定責付
小麥飆高 全球米價喊漲
朱立倫：打造淡水河曼哈頓
歐巴馬：埃及政府不能再含糊
遣陸台嫌 曾勇夫：台有管轄權
台幣午升2.2分 實質趨貶
學測作文 言之成理就能拿高分
強化學生自保 新北市增社工師
衛生署告名嘴 北檢分案
兩岸棒球交流 表演賽率先登陸
楊志良爆提告 背包拍賣飆天價
台股收盤跌226.7點
鬧熱滾滾 馬國華僑拜天公
台7公司參加柏林影展市場展
寒流到 注意獨居長輩安全
未雨綢繆 玻國將提高儲糧
辜寬敏：李登輝提蔡王配
震盪走低 台股跌226.7點
2月台指期跌260點
台股暴跌226點 摜破季線
放鞭炮 上海空氣污染超標
駐菲代表返台 逕赴外交部
學測英文 創意表達力是關鍵
陸客脫團 深圳旅行社挨罰
2月電子金融齊跌
書展大咖現身 愈夜愈熱鬧
2012 謝長廷：不會缺席
釣魚台撞船 日向大陸船長索賠
北市肇事路 民權東路六段居首
政院：監控物價 絕不坐視飆漲
小提琴家陳銳 攜名琴返澳獻藝
新瑞都案 翁重鈞更審仍無罪
收贓販售牟利上百萬 2嫌送辦
蕭淑慎代言反毒 稱沒放棄自己
率領爵士23年 史隆辭職
收賄判14年 林忠正入監
活化英文 研議基測納寫作聽力
假中醫醫死人 夫妻判刑
USB3可望滲透智慧手機市場
擅自釋放被捕台嫌 菲方否認
陳雲林南下 楊秋興將出席晚宴
邂逅之森抓金蝶 鋸齒呈現傷痛
越冷越開花 冬季玫瑰價俏
南京大屠殺97歲倖存者去世
搶民工 重慶開價誘人
三大法人賣超台股278億元
總統：生技醫藥升級 健康加分
2郵輪進台中港 旅客量創新高
馬媒：大陸不反對台落地簽
石化政策環評公聽會 意見分歧
漲價潮 羅智先：看不到底
台中燈會急就章 民眾攤商都罵
房仲：1月房市量縮價穩
傳埃及軍方將發表重要聲明
印專家：中國樂見噶瑪巴遭疑
無照飆車3死 判賠千萬定讞
國標舞世界大賽 小巨蛋登場
殺害同鄉 越籍外勞判14年
新台幣兌美元貶1.1角
台中公車便捷 上下學更方便
澳洲名人賽 曾雅妮暫列第3
嘉縣大埔美園區 首廠動土
四書列高中必選 出現反彈聲
泡麵糖果不漲?業者難點頭
降輔具成本 門諾加入材料研發
南韓：未發現北韓可疑軍事動向
新社櫻花道 迎春綻放
1月出口次高 逾250億美元
鐵血教頭史隆 團隊精神至上
台灣觀光新品牌 從心出發
房客一氧化碳中毒 屋主判3月
情人節遇寒流 泡湯有好康
因應通膨 統一：追求附加價值
應對快節奏 大陸年輕人慢活
天公生 金門太武山湧走春人潮
匯市擴量 新台幣重貶1.1角
理想情人 公務員打敗工程師
大陸流感正逢高峰
菲副總統：勿遷怒菲勞
圓圓當媽咪？關鍵2個月
漲多賣壓湧現 台股需時間沈澱
香港打小人列非物質文化遺產
攜毒遇警跳溪 男子被逮
贓車擺議會通行證 2嫌仍遭逮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
整合太陽能上游 友達晶材動土
感冒藥缺貨 製毒廠煉量減
菲特使是誰？ 下週可揭曉
獨輪車進校園 小學生秀絕活
交大女校長 吳妍華：要跨領域
衛生署提告 鄭弘儀欲提誣告
網路情人夢碎 宅男失金
爆炸謠言 江蘇10萬人連夜逃
日航客機疑遇亂流 4人傷
林書豪再登場 勇士輸太陽
偷機車搶超商 毒男就逮
四書必選挨批 教部：虛心接受
航站督導性騷擾 一審判拘役
原民會新春願景 法案順利過
大貓熊首洞房 團團生嫩抱圓圓
苗栗(火旁)龍點睛 競技拚場
開工2星期 減重甩肉黃金期
台嫌遣陸案 李傳通自請處分
物價漲 穩定物價小組近將集會
血滴子開拍 阮經天黃曉明攜手
嘉義養殖寒害 估損750萬元
喬斯坦賈德 死後想見耶穌佛祖
明鏡：歐美容忍獨裁者因有顧慮
吳進木接受尼國電視台專訪
審查總預算 高市府會難免硬仗
組頭怕輸錢 烏龜壓賭客簽單
駭客恐經由陸電腦入侵台美
總統上臉書 籲打流感疫苗
巴拿馬水危機結束
華碩平板電腦蓄勢待發
亞洲成長帶動 台1月出口次高
櫻花李花開 金針山紅白爭豔
大陸中西部發展旺 農民工回流
南市自殺統計 中年近4成
擅駕公務車翻落山谷 兵判賠
台股大跌 劉憶如：信心問題
慶元宵 兩岸媽祖燈會湄洲啟動
兔年首周 台股跌5.86%
原物料未創高 物價漲爭議大
外資匯出 新台幣重貶1.1角
外勞遭監視案 糾正新北市
相親催婚 大陸青年怕過年
浴火重生 尼龍廠商動土重建
諾基亞結盟微軟 力尬蘋果谷歌
最長蜈蚣陣 挑戰金氏紀錄
兔年首周台股市值減1.39兆
闖關愛之吻 分手8年再來電
拾獲6萬及手機 清潔員原封還
李傳通：交涉台嫌案未出現一中
王蔡配？王金平：談這個沒意義
傳承西拉雅 月光舞台將啟用
新開紀念公園動土 菊盼重保育
2公噸香菇無人領 海關暫扣
卡勒卓挑戰賽 楊宗樺無緣搶冠
港都迎元宵 北京小吃登場
企業上雲端 複合雲方案有彈性
小麥零關稅？財部：需審慎
IFRS轉換收費 降價有譜
台嫌案 小英：應檢討國安策略
公共藝術像墳墓 改頭換面
本土社團：政府應依法拒珍入監
大陸經濟竊密不止 美國硬起來
兩岸詐騙 台逮10車手
惠普：看好今年伺服器市場成長
睽違螢幕1年 陳凱倫台視復出
漲聲四起 量販藉機促銷吸金
彭淮南：疑似熱錢水位已下降
涉貪法官交保 發回地院重裁
上海企業薪資看漲15%
錯失抓老鷹 曾雅妮自認推桿爛
麵粉喊漲 公平會嚴防聯合抬價
全球經濟成長穩定 進出口看好
楊志良告名嘴 綠指箝制言論
國5減壅塞 擬試車號單雙分流
2036年4月13 行星來襲
總統：美牛影響TIFA復談
強迫參加花燈展 高市：鼓勵性
還我清淨天空 新北市整頓纜線
警車當救護車 4歲童送醫獲救
刑事局：去年破詐欺 菲國縱放
情傷撞路人出氣 男判10月
台幣重貶 彭淮南：外資匯出
奉子成婚？梁赫群大喊不可能
洪博培：中美關係當前最重要
北北科技廊帶 產值盼至十兆元
初戀紅豆冰 情人節前夕首播
劉憶如將率台灣代表團訪印
ECFA早收出口逾4億美元
總統徵天燈題詞 網友搞創意
小說變漫畫 九把刀簽名會漫迷
學者勘台61 疑廢爐碴當土方
港科大：基因突變可致失聰失明
丹米爾曼：最完美的老師是生活
楊志良公益包 雅虎喊價創次高
台灣燈會列車 彩繪苗栗風情
女人50 男人當空氣
南投地產中心閒置 監院糾正
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港14個月大男童染腸病毒死亡
中斷10年 北港花燈再登場
英副首相籲穆巴拉克速下台
社交圈窄 大陸剩男剩女增多
台幣升值稍解進口物價上漲壓力
3/7災防演習 吳揆要求備戰
2副機師曠職 遭解僱再賠百萬
日皇心臟動脈硬化 服藥觀察
菲籲勿遷怒 勞委會：立場不變
陸在旱災區急挖1350口井
逝世5週年音樂會 紀念孫運璿
調整對菲措施？特使來再說
小英邀走春 蘇貞昌另有活動
台北燈節登場 總統不忘催生
馬國法庭審判索馬利亞海盜案
沒信心 幼兒流感疫苗剩11萬
黑莓平板傳將相容谷歌平台軟體
洋將約翰過春節 炮聲誤當槍聲
中職會長人選 兄弟拋出曾志朗
休而不息 賈伯斯在家發號施令
需求料增 棉價連3天創新高
涉性侵女模 惡狼求刑24年半
野獸失常 浙江仍逆轉勝上海
泰柬邊境衝突 紅色旅遊警示
穆巴拉克政治前途Q&A
今彩539頭獎2注中獎
田壘扣扳機 打響達欣開春首炮
大樂透頭獎摃龜
進口油價狂飆 美貿易逆差擴大
好萊塢影星易患心臟病中風？
高齡藝術家 為竹市大型主燈點燈祈福
羅賢哲一族 還有靈魂可賣嗎？
交通部發表觀光新品牌 「從心出發」
埃及副總統宣布 穆巴拉克下台
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穆巴拉克下台 美股漲
天價楊志良包 14日匯款面交
選2012？蘇貞昌仍未鬆口
菲律賓盛讚埃及人民力量
開羅廣場 上百萬人慶祝穆巴拉克下臺
小一生辦繪畫個展 令人驚艷
巴達雅女網 詹詠然姊妹止於四強
李顯龍觀賞世新啦啦隊表演
楊志良包5百萬公益拍賣創新高
巴達雅女雙 詹詠然四強止步
抗爭勝利 埃及獨裁者黯然下台
傳埃及防長接掌國家大權
歐巴馬將對埃及局勢發表談話
美參院領袖呼籲埃及和平轉移
英生產者物價大漲 創2年最高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
埃軍方矢言尊重人民意志
美國亂推民主？傳穆氏痛罵
歐巴馬：埃及人民聲音被聽到了
焦點人物：埃及元帥譚他威
國際油價挫至10週低點
美元走堅 國際金價跌
埃及總統下台 歐股漲
短缺料紓解 糖挫至2個月低點
玉米奔31個月高點 小麥價揚
英相：埃及邁向民主時刻到來
穆巴拉克下台 以巴暗擔憂
阿拉伯世界革命 關鍵2英雄
立委廖婉汝率團訪巴西推展外交
氣候和糧價影響埃及局勢
穆氏倒台 專制政權重要一課
穆巴拉克請辭歐盟歡迎
寒流罩台 淡水清晨9.9度
越南準備展開國會選舉
國道7號經費 擬協調高市分擔
歐元區物價攀升亮警訊
豪宅始祖致和園法拍變數再起
班阿里加穆巴拉克 下個是誰？
兔年買房 排除3大負面因素
寒流報到 合歡山又白頭
新疆擬建大陸首個沙漠機場
越南失業保險 成效明顯
春節業績佳 酒商笑呵呵
府：綠粗口文化 小英要負責
甘肅發生秋冬春連旱
馬偕醫學院校長魏耀揮訪加講學
埃及變天 日相盼民主政府誕生
香港流感肆虐 商旅應注意
埃及總統下台 小英：持續關注
加總理籲埃及舉行自由公平選舉
陸愛滋病維權人士田喜被判監禁
治國週記 總統關心氣候變遷
農曆年節上網看屋增1.1成
寒流發威 玉山飄雪
南韓高鐵脫軌 無人傷亡
推雲端 中華電要作火車頭
小英邀登高 蘇謝缺席
教部線上字典 解燈謎小幫手
家扶贈助學金 清寒生安心
高市全客語教學 美濃試辦
寒流水氣足 玉山白頭
美光控開支 防記憶體價格暴跌
越南接吻節 喊卡
傳通用克萊斯勒紅利達底薪一半
金正日金庫總管李徹將訪北京
北捷文湖線橋墩彩繪 添新妝
南市立委補選 藍綠選將衝刺
紐約證交所將關閉籃子交易系統
埃及後輪那國？ 戈寧：問臉書
楊志良賣包行善 網友響應捐款
魏海敏許茹芸 童書獻聲
進口雜糧漲 跨部會研議自產
磚磚相傳 醫護人員寒風堆磚
上海快遞 過完年還是慢
奪葛萊美 蕭青陽有信心
花博未來館甜蜜蜜 情人節贈禮
若罹癌 逾7成日人憂醫療費
蘇蔡不和？蘇：兄弟也會有不同
星代表處團拜 史亞平揮毫
南韓江原道暴雪肆虐 交通大亂
印喜馬偕爾省府還噶瑪巴清白
綠促凍結菲勞 藍籲全盤考量
暴雪過後 美國部份蔬果飆漲
卡通漫畫走入時尚
埃及變天 學者：台可爭取設處
越南美元大幅揚升
穆巴拉克下台 埃及CDS下滑
吳揆：嚴密注意不合理漲價
藝文大團聚 台中文化喜洋洋
台IT進駐 成都年產1億電腦
外媒讚埃及革命 憂區域穩定
洛城春節遊行大陸小動作引抗議
台商中實戶買屋潮 觀察329
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美國關注山東盲人律師被軟禁
疆界最快下週聲請破產
外交部：台嫌案 國安會未慢拍
通話起口角 5男失手砍死人
阿里山無毒蔬菜 產地直銷
平潭大學 擬融合兩岸資源
彩繪燈籠 病童忘苦痛
野柳神明淨港 千人辦桌開幕
釣魚台撞船 中：日無權索賠
農具遭竊 小偷是胞弟
愛情文鎮 鐵不出軌1小時搶光
當硬漢 蘇貞昌：光爬山不夠
羅賢哲案 陸媒言論偏頗
物價問題 王金平：政府可解決
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山田卓司夏達簽名會 漫迷償願
少林俗派收弟子 古禮重現江湖
台東鬧元宵 恢復陣頭入廟參拜
嘉遊囍市 元宵情人節商品夯
塑膠容器 遇熱溶出環境毒素
孤老補助金被偷 警募款相助
專偷攤商早餐店 女通緝犯落網
小英攻頂 呂秀蓮：有福氣
穆巴拉克下台 中國盼埃及穩定
溪口藝陣文化節 學童舞刀弄劍
埃及變天 外媒直呼難忘的一天
陳冠宇加入橫濱 盼2年上1軍
台灣高教展曼谷舉辦 吸引泰生
嚐北京美食 走趟香蕉碼頭
德消費者感受物價上漲
羽球選手老爸 栽培出陳冠宇
埃及變天 治安物價可望趨穩
法國PBP賽 台60餘人競速
大地震 傳豐田縮減董事名額
華光火警逮1嫌 初判無關都更
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綠：藍委曾對小英出言不遜
九把刀遇魏德聖 臭屁王也詞窮
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3樓高天燈 總統祈求國泰民安
中長線利多 美股漸趨樂觀
周美青：沒思考接中職會長
慶建國百年 文化訪團東京演出
印度歡迎穆巴拉克下台決定
嚴重違紀 陸鐵道部長被查
陸客搶購 港澳蔓延奶粉荒
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火樹銀花 高雄燈會盛大開幕
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用工荒 南京招人不足1成
國6遊覽車起火 乘客平安
曾雅妮盼封后 粉紅衣求運
總統盼埃及建立民主政府
穆氏下台 埃及何去何從？
郝期許文化扎根 分享節慶喜悅
詹寧斯致勝補扣 璞園險勝達欣
違紀的中國高鐵推手：劉志軍
埃及政治新局 恐對美以較不利
中國建鐵路 錢多餅大誘人
巴達雅女網 張凱貞四強止步
山西官員跳樓身亡
埃及人民起義大事紀
埃及軍方保證 政權交文人政府
埃及民意變天 伊朗惴惴不安
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羅賢哲叛台 陸網民：台軍迷茫不知為誰而戰
拾荒婦拾金110萬不昧 總統讚賞
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最後法老王 穆巴拉克下台內幕
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宏達電1月份營收 同比成長213.44%
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身心障礙108萬人 男多於女
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中油：本週汽柴油價格不調整
全台鬧元宵 民俗活動各展特色
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日本民眾認為相撲早有假比賽
登陸設處 貿協電電公會搶頭香
奉獻台灣 總統讚霧峰林家
胡志強大坑拜年 發送紅包
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陸股入高檔 券商：本週震盪
立院有葉問 呂學樟岳飛拳防身
誰掌中職？吳揆：聯盟自有選擇
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2成男性 19歲前即有性行為
政大生迷途知返 為勞工發聲
一門雙傑 朱立倫賀李鴻源父
飛行滑翔翼 1人摔落中寮山
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安理會失言 印度外長糗很大
老翁愛堆雜物 不慎引燃葬火窟
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澳洲女子名人賽 妮妮勇奪第一
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豐原巧遇舅舅 吳揆奉上大紅包
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與部落客對談 蘇貞昌打團結牌
日人改寫計算圓周率世界紀錄
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蕭煌奇桃花開 4百人爭相共餐
物價蠢動 團購美食蓄勢待漲
第15洞抓鷹 小妮子最振奮
馬祖馬尾官員點燈共慶元宵
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櫻花樹下品茗 體驗春意盎然
縣市政策差異 胡：擇優採納
港府：流感風險持續偏高
滑翔翼墜落 美籍男獲救
阿母的炒飯 助曾雅妮奪冠
高市立委補選 藍綠衝刺
開學日 先收心再上課
第6位球后 曾雅妮時代來了
性侵不認帳 驗DNA破案
王者之聲英語演說 建中生封王
協尋失物 日情侶：台灣警察讚
綠立委初選 張溫鷹和諧喊話
珍服刑 陳致中盼培德南下評估
曾雅妮再奪冠 世界排名第一
妮妮6歲參賽 流淚拚戰終登后
台灣高球史 曾雅妮寫新猷
大埔鄉長補選 3人登記
●開紅盤大跌 下週可望止穩
南港線東延段履勘 2項須改善
總統眷村發紅包 籲多吃米食
陸涉貪高官于幼軍復出
呂秀蓮：選保護台灣的人
星國設賭場 觀光收入大躍進
搶奪遭逮 謊稱沒錢買返鄉車票
立委補選 府院黨拉抬陳淑慧
情人節 飯店業績增2成
布萊爾：埃及變局將擴及全中東
環團募款護海洋 救媽祖魚
寒流再報到 合歡山飄雪
港府反駁官富民窮說法
國防部：陸一特徵集於法有據
劉志軍案後續發展 各界矚目
國民黨秘書長重回5人小組
陸名模團抵台 最愛麻辣鍋
山東及時雪 助減輕旱象
數位衝擊 攝影記者恐成歷史
吳揆：努力拚經濟
曾雅妮實現冠軍道留名夢想
楊志良公事包 傳郭台銘得標
大學生靜坐爭權益 跨校組織挺
穆氏下台後 資產追討成新焦點
陸專家：台嫌犯不致判死刑
蘇蔡同台 獨派籲民進黨團結
妮妮憶學球 只想去球場解饞
曾雅妮的魔幻數字與粉紅色
亞洲收成佳 全球稻米產量料增
情人增溫祕招 蜜雪兒：同歡笑
陸學者：堅持人民幣漸進匯改
重光盃少棒賽 崇學奪冠
謠傳爆炸萬人逃 陸逮捕4人
投資兩房虧數千億美元？中否認
尚恩飆63分 破SBL紀錄
陸精簡國際會議 限制官員與會
回應訴求 埃及軍方解散國會
曾雅妮不只當第一 還要上頭版
好，還要更好？--「差額負擔」的迷思
穆巴拉克下台 埃及面臨世代交替問題
元宵提燈 環署籲回收電池
世博風華新竹再現 演唱會首日大排長龍
竹光盛宴 新竹縣燈會機器人挑大樑
大陸乾旱嚴峻 持續擴大
曾雅妮躍登世界第一 馬總統致賀電
戴遐齡看曾雅妮奪冠 淚狂飆
元宵前夕 吳揆勤跑宮廟祈福
馬：台南不能一黨「整碗捧去」
寒流發威 合歡山大雪紛飛
外資上週賣超421億元
開學日冷又溼 學校出招迎生
林中斌：小冰河期來臨？
「世博風華新竹再現」 五月天、王彩樺齊力獻唱
智慧型手機 今年將達4,500萬台
太極門新春茶敘48國熱情參與
郭董500萬標下公事包 回贈楊志良
日本公佈2010年GDP 退居世界第三
陳雲林來台 綠營諷：他是大號的「陳光標」
多國文化交流2歲到92歲參與盛會
瑞典森林系貼心家電 極靜清新上市
IKEA 宜家家居 開春送大禮
全新品牌 從「心」出發
嘉縣養殖漁業寒害 損失逾千萬
陸一特爭補償 國防部保留
神鬼交鋒 通緝犯隱身律師樓
奧迪汽車全新超跑Audi RS5上市
VW耐久賽車抵台 限量6台銷售一空
南投縣長情人節證婚 女兒也在列
澳洲名人賽 曾雅妮奪冠
葛萊美獎落空 蕭青陽：再努力
坎培拉多元文化節台灣味濃
英國影藝學院電影獎 得獎名單
中哥擬建鐵路 替代巴拿馬運河
台灣名導柏林推介台北製片環境
英奧斯卡 王者之聲奪7大獎
情人夜北部溼冷 中南部雨勢緩
越南水泥產量今年6千萬噸
台股開盤上漲58.04點
日經濟萎縮 GDP次於中國
紓解陸北方旱象 雨再大一點
中國超前 日GDP全球第3
員工抗議 埃及央行令銀行關閉
美元強 台幣盤初貶2.4分
葛萊美獎 部分獲獎者揭曉
往來車輛 震垮頤和園圍牆
AIG官股 找上亞洲主權基金
酗酒抽菸 當心胰臟炎致命
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
松山機場 3月超商進駐
陸媒：高鐵不因劉志軍案停滯
演藝圈起伏 陳凱倫貴人多
台股跌深反彈 後市待觀察
LPGA新排名 曾雅妮稱后
東沙之美 19日專題演講
豐興鋼品價格不變
大學甄選個人申請 3月中報名
首爾公車站明年起禁菸
菲去年出口成長33.7%
52+14 黃敏惠幸福密碼
海南強拆屋 村民無家可歸
台越貨運延遠 比客運有誘因
珍發監評估 雄檢：培德執行
國民先發輪值殘破 建仔可幫忙
網購7日可退貨 消基會籲留心
殷拓私募基金收購八大電視股權
物價超漲？消基會明拜會公平會
摩根大通擬推新媒體基金
抗議陳雲林？民進黨：沒規劃
花博搶客 飯店趁情人節拉業績
總統福袋供不應求 趕製第二批
龔如心爭產案 陳振聰上訴失敗
松露巧克力問題 衛署：先不罰
動用預備金援陸 立委批離譜
國中小開學 宣導反霸凌
違規廣告王 魚膠原蛋白
總統提名 民進黨：4月底完成
街友疑遭毆死 法院判決不受理
溫家寶：民意是衡量政府標準
志良包面交 郭董題好膽愛心包
公益是責任 郭董標下公事包
男扮女潛公寓 專偷女用品
北市抽驗發酵醬 2件不合格
珍將發監 綠委發聲反對
珍發監評估 綠：勿草率行事
路燈不亮 胡志強：區公所負責
珍娜傑克森來台 首席管家侍候
投入遊戲產業 上班族興趣濃
外資匯出 台幣午貶1.27角
金正日慶生 為接班奠基
廖了以指示栽培年輕婦女幹部
開學反霸凌 友善校園週啟動
紀念孫運璿 音樂會免費索票
職稱錯植 胡志強：應注意
羅致政選立委 打危機牌
葛萊美最佳新人 小賈斯汀吞敗
北市民宅火警 無人傷亡
鏡頭上吸菸 中國再禁
立委：應供優秀運動員生活年金
PSP手機 4月美開賣
台股收盤漲75.61點
反聖嬰持續 糧價還有得漲
台股漲75點 收8685點
北市查湯圓 2件防腐劑超標
2月台指期漲77點
2月電子金融雙漲
移民署催婚 促少加班多約會
駐琉美陸戰隊 鳩山：沒嚇阻力
綠委：學校巧立名目收費未改善
向台商學習 大學生暑假成行
買家搶購 中國小麥期貨飆高
G20財長會 聚焦解決失衡
台股跌深反彈 季線是關卡
郭董：政論節目輕鬆看就好
新生訓練 廖了以講師兼學生
網路覓情人 男性欺瞞多
錯唸他國發言稿 印度外長出糗
信徒還願 獻1600斤米龜
鮑魚代理糾紛 范可欽不起訴
三大法人賣超台股121億元
楊志良告名嘴 綠批公資源興訟
情人節捐血 民眾響應
耳朵積水悶塞感 鼻咽癌徵兆
菲遣台嫌問題 綠：不能兩岸化
列橘營不分區立委？楊秋興否認
書展銷售業績 成長2至4成
歡喜販毒不歡喜 摔斷腿被逮
長庚醫院贈尼國醫療設備
擴大2人浪漫 跨國播愛濟貧童
花博度情人節 郝龍斌送巧克力
巴拿馬不開發世界第二大銅礦
A-Lin告白 陽光男出櫃
台灣燈會國慶館 百年臉譜亮相
雪地上寫六四 照片網上流傳
新台幣兌美元貶9.9分
陸1月貿易順差低於市場預估
馬來西亞女武松 杓子趕虎救夫
登陸設點 工商團體有冷有熱
ECFA效應 日商看好台房市
開學第一堂課 反霸凌
百大建設網路票選 高鐵居首
安聯錦標賽 盧建順17名
徵信業者利誘 公務員涉洩個資
開學日超商送書 嘉惠偏鄉學校
為了高玉穎 粉絲改名檸檬
婦聯高雄分會合併 續助學生
拓市場 智慧手機廠推平板電腦
有機小農結盟 互相扶持不悲情
隱匿狼師 立委提案擬罰百萬
貿協成立大陸和新興市場聯誼會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
孫燕姿要求多 自評機車情人
中市：教育品質要有直轄市格局
台浙文化節 姚劇王陽明打頭陣
防小腸疾病 腹痛血便莫輕忽
菲總統：赴台特使將為卸任官員
情人節印度消費約774億台幣
福州陳靖姑文化節 兩岸同慶
騎士遭輾死 大客車肇事不知
殷拓打造 八大要成世界華語台
元宵燈籠 26.3%不合格
職棒會長 立委籲檢總長出馬
南韓將每6個月接種口蹄疫疫苗
弱勢童種菜 自力籌課輔基金
情人節逛書展 巧克力添浪漫
遊民假車禍真搶劫 大學生不治
外資匯出 台幣收貶9.9分
情人節前 女高中生猝死
合歡山降雪 交通管制
新闢道路礙耕作 農民陳情
孫運璿愛音樂 睡前聽蕭邦
炮炸寒單爺 列建國百年活動
內政部整合房產資訊平台
70%港人認為女性工作受歧視
陸青年流行「微情書」表愛意
中職 自辦熱身賽15日開打
百年夫妻 嘉市十對新人成婚
台星開放天空 近期簽正式航約
台兒童畫展歡迎馬國學童參加
資源回收起歹念 男搶夜歸女
共諜與江國慶案 高華柱究責
國5車牌分流 宜蘭綠營反對
寒流發威 合歡山玉山大雪
台北書展閉幕 明年邀大陸參展
情人夜雨勢緩 外出要保暖
瘦教育？新北市：預算不減反增
日本前海保官指大陸開始侵日
國有公用不動產活化 台鐵奪冠
亞洲併購熱 陸印勢頭可期
埃及擬推刺激方案 重振經濟
澳受洪患重創 美煤礦業得利
經濟過熱 長三角調低GDP
超日趕美 中國成第2大經濟體
臉書擬推機上盒 進軍電視市場
兩岸經合會 海協會人員抵台
綠色城市 台北亞洲第2
湖北將推萬人包機遊台
自小客可疑 警查獲槍彈
曾雅妮愛打撞球 曾打安麗盃
陳菊邱義仁探扁 盼保重身體
女童遊菲染痢疾 疑海鮮惹禍
高市府：2週內終結登革熱疫情
男載油駕車衝校園 求刑15年
聯合骨材高雄新廠落成
借錢還父債 16餘萬失而復得
林岱樺：男友是高雄與台灣
2012副手？吳揆：非禮勿視
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第一商銀河內市分行揭幕
師生寒假不休息 美化社區
樹葬區樹枯 中市民感受差
高雄魚塭寒害 政院代表允協助
情人節 張鈞甯：8百年沒過了
松山國內線 3月底回二航廈
乘亂打劫 埃及18件國寶失竊
菲擬派特使來台 外交部關注
TLPGA盼妮妮帶動高球風氣
情人節急診 朱芯儀自嘲報應
核能延役？10年能源政策遭轟
塑膠公會：杯蓋不含雙酚A
逃過活埋心有餘悸 工人疑猝死
消費熱 連鎖加盟投資282億
噶瑪巴上密院所有權登記將變更
櫻花下婚禮 南投縣長千金在列
中職會長人選 依舊傾向曾志朗
誘導許榮洲認罪？檢方否認
國防部：陸一特召集於法有據
曼谷情人節玫瑰 1朵45美元
高中職免試 教部要求增列備取
浙江姚劇登台 洪秀柱拜師學唱
舊衣藏奠儀 回收站送警尋失主
師調離原班 開學堅回教室坐
澳門限制搶購嬰兒奶粉
賴清德盼加強安平與廈門經貿
國安局：駐歐人事均依法辦理
香港再有1人染H1N1死亡
台灣參訪團參觀德聯邦議會
NHK：日內閣支持率低至2成1
美商出書揭露陸工廠遊戲規則
研所考試撞期 教部請大學檢討
駐星代表處助重症民眾後送返台
馬國伊斯蘭教徒幫父母慶情人節
今彩539開獎
威力彩開獎
不辦高球賽是笨蛋？體委會抗議
超輕航線 大鵬灣賽嘉正式起飛
KARA3妞提出解約訴訟
預備金援陸 陸委會：依法辦理
產能過剩 大陸汽車業夢魘
十大甜蜜求婚地點 長城第二
情人節抓猴 80名穆斯林被逮
廈門協助台商解決勞工荒
大陸央視近期播「海峽往事」
多名日音樂人葛萊美獎放光芒
川普想選美國總統 視大陸為敵
初戀紅豆冰 馬國豁免娛樂稅
劉志軍涉案金額近百億
今彩539頭獎 1注中獎
民主黨將暫停小澤一郎黨員資格
威廉王子婚禮 哈利將任男儐相
威力彩頭獎摃龜
一銀越南河內分行開業
研究：能量飲料對兒少有害
高志鵬罵總統 府：綠成粗口黨
交部北市合作 松山機場成園區
國合會技術團：扎根南島，使命必達
催婚 移民署長送未婚同仁巧克力
中國反貪腐 掃到鐵道部長劉志軍
大量進口 中國貿易順差減半
俄邀中韓開發四島 日本跳腳
首支台資人民幣債券在香港發行
埃及18天暴亂 18件古物失竊
參謀總長林鎮夷 留任1年
南投受天宮 萬斤米糕慶元宵
鄭進一涉毒 清晨遭逮
陸1成米鎘超標 吃多腳軟
中國躍登世界第二經濟體 但人均GDP只有日本1/10
涉貪法官 北院裁定續交保
「六四」抗命將軍：無悔當初
HTC於MWC行動通訊大會 發表六款新產品（圖文）
馬英九茶話會 藍廉能委員建言
情人節 花博永生花上海熱賣
李鳳山率梅門教練訪歐指導養生
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
曾雅妮抵達泰國 再戰LPGA
巴西足球名將羅納度宣佈退休
埃及再爆示威 改要求加薪
埃及局勢穩定 油價回跌
巴西通貨膨脹飆高 民眾叫苦
美提明年預算：3.7兆美元
埃官非法資產 英將迅凍結
寒流減弱 氣溫緩升
加拿大人搶認養加州歹命小狗
希拉蕊：阿拉伯世界必須改變
台股開盤下跌15.23點
舞龍放煙火 男子浪漫求婚
越南年輕人瘋日韓二手服飾
陸1月CPI 升4.9%
陸CPI新統計法 降食品權重
台幣盤初貶8.5分
中央氣象局 氣象報告
台股逾百點震盪 暫避權值股
陸工業價格 1月份漲6.6%
海南土地弊案 撂倒25官員
總統臉書新嘗試 設民調專區
東區包子店 每坪651萬出售
總統盼強化與斯洛維尼亞交流
蘭花園區土地租用 台糖願配合
大陸1月CPI 年增4.9%
指考第2次基測 可開冷氣
讓照顧者喘口氣 交通接送長輩
福斯不來台？藍營：更努力招商
洛城怪病蔓延 追查中
蘋果營運長庫克去年訪視鴻海
埃及革命成功 中東現投資契機
珍服刑 曾勇夫：尊重專業
福斯不來？經部：應在評估中
江國慶案 檢傳當年承辦軍檢
競爭烈 多數平板電腦廠恐喊撤
水患淹農地 澳小麥棉產量料減
希拉蕊：伊埃人民應有同樣權利
甩虧損 LG衝刺智慧手機銷售
產業投資台南 台糖地只租不賣
日銀維持超低利率不變
利基型DRAM價全面反彈
取兔草殘忍 動保團體籲拒買
陳雲林將訪高雄 南社串連抗議
利率看上 聯貸利率至少2%
高層頻走人 超微傳將遭併購
復旦千分考 考題遭盜曝光
單車遊鰲鼓溼地 著兔裝獲福袋
江蘇淮北乾旱 60年來最嚴重
陸委會：兩岸相互救援彰顯人道
重防禦 韓美軍演28日開始
許勝雄：新台幣有趨貶機會
韓美以「金正日猝斃」進行軍演
流感疫情 新增6死亡病例
除平溪外 新北市府籲勿放天燈
阿里山車禍 3陸客受傷
金正日：大陸北韓應加強合作
陸參訪團啟動 遼寧南京來台
設計師胡茵菲獲藝術遠見大獎
台嫌遣陸 政院：菲律賓應道歉
監所收容人好技藝 台中聯展
保全超長工時 勞委會：太超過
涉毒被逮 鄭進一坦承吸安
府：LPGA台灣賽 政府協助
外交部：菲特使人選待定
網路霸凌 已成校園新型霸凌
慶元宵 老奶奶DIY紅龜粿
缺工！ 6成企業壓力大
吳揆：台灣仍是福斯投資選項
高雄永久屋 盼7月完工
外資匯出 台幣午貶7.5分
鄭進一涉毒 高凌風憂晚節不保
台股收盤漲36.46點
春節交通亂 高市斥資改善
美媒：王建民開季列傷兵名單
鬼才鄭進一 召妓吸毒爭議多
台股收漲36.46點
性騷不成還打人 男子遭訴
7月指考基測試場 冷氣開放
扁：勇者與智者要甘於抬轎
台股震盪180點 季線待突破
2月台指期漲51點
福斯不來 許勝雄：單一個案
警指揮交通 遭撞成重傷
大陸婚友網站 錢途無量
2月電子漲 金融跌
海角七號感動 日作家中文寫書
嘉市鬧元宵 兔女郎代言
軍方：陸一特無賠償或補償問題
抗議陳雲林？菊：尊重和平異議
馬總統盼以軟實力拚觀光
中國通膨趨緩 亞股上漲
監委批淡化狂牛疑例 糾正衛署
美國回收80萬個兒童安全座椅
情人夜想不開 男燒炭亡
劉憶如：區域產業提高競爭力
LED 2011開枝散葉
場均45分 尚恩奪最佳鬥士
軍方財產申報 兩百人實質審查
修行缺修養 老翁被判拘役
開學了 中醫幫忙聰明學習
三大法人賣超台股59億元
未入監服刑 前台東民代被通緝
工商用水激增 北市擬推回收
粉紅T反霸凌 黃敏惠籲響應
慶建國百年 全美樂器好手巡演
電腦手機不見 親戚偷的
在職卻退保 南山工會槓健保局
不當退保？南山：承攬無健保
環署：行車前暖車 耗油又汙染
國家森林遊樂區 滿百齡對折
落選提訴仍輸 判付驗票費
總統提名時程 綠下週討論
南韓擬修訂護照發放規定
追不法利益敗訴 環署將上訴
打死同胞 日籍男子求刑無期
新台幣兌美元貶1.4角
賣假藥 香港查獲18間
1月全國稅收1167億
郝龍斌：12行政區擬設綠建築
試圖看望陳光誠 陸民被扣押
東京沙林事件又一死刑犯定讞
血友病早期治療 避免關節變形
傅內斯籲美給予薩移民永久居留
歐洲玫瑰恐吸乾非洲湖泊水源
香港迪士尼 首度來台募舞者
健保藥品資訊 輕鬆上網查
受霸凌學童 1/4有自殺念頭
德國會議員建議台德環保合作
販毒41次 判22個無期徒刑
狂牛疑例 監委槓楊志良
日俄爭議領土 首見中國公司
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸毒奶粉傳採用新有毒物質
玩槍傷友人 警逮3人
國台辦：希望儘快達成投保協議
救災十年 消防員稱積功德
少女教唆偷狗 2嫌法辦
國泰金：物價是經濟成長隱憂
總統：花卉之美 台灣軟實力
雲林議員涉賄 二審當選有效
外資續撤 台幣重貶1.4角
農林漁牧普查4月展開
百年風華音樂會 排笛協奏祝福
專偷大學校園 男遭判1年8月
泰國賽奪冠 4成球迷挺妮妮
盜版軟體加強查緝 企業須審慎
中市送花燈 特教童提前度元宵
定位微動開關 急救病患不摔床
亞洲城市房租 台北第13
3成民眾看壞未來1年房市
全球黑琵普查 台灣少了4百隻
巴拿馬運河祝福哥倫比亞乾運河
菲媒：總統應向台灣道歉
作公益慶元宵 蘭馨認養3貧童
房市火熱 土增稅近6年來新高
女子結婚 邀寄養家庭當娘家
北市買賣移轉房數 32月新高
連鎖飲店頻遭竊 2嫌遭逮
網拍買賣改造手槍 3人落網
油罐車翻覆 封路2小時清油
美研究：高纖飲食延年益壽
警破大型賭場 逮51人
來台投資生變？福斯：未定案
林志玲初掌鏡 爸媽搶先看
松山直飛重慶 復興3月開航
疑收賄2百萬 警遭起訴
菲勞匯款去年成長8.2%
流浪犬管理不良 農委會將改善
陸活熊取膽公司欲上市 遭反對
羅素華生 端午登台飆金嗓
王定宇：陳雲林行程應公開
葉門群眾續示威 嗆總統下台
把妹不成冒名誹謗 男遭訴
求才若渴 許明財：大家有事做
批全民調 呂秀蓮：民主退步黨
桃猿首熱身 曾保羅表現精彩
長篇小說首獎 教師獨得兩百萬
鼓勵捐血 挽袖送下午茶券
女車禍亡 交警父質疑肇逃
大陸建設銀行申設台辦 今遞件
涉毒遭逮 鄭進一交保
澳門導遊遭大陸惡遊客毆打
服務需研發 產學摸索新方法
寺廟指標超路面致死 住持有責
經建會：整體規劃不會重北輕南
奢侈稅草案 3月敲定
宏達電平板電腦 第2季上市
低溫助長疫情 新流感第3波
南京經貿團抵台
總統立委併選？中選會辦公聽會
岡山花火之夜19日登場
高雄馬拉松 超馬媽媽代言
雞排英雄夯 小英率黨工捧場
刊舒淇陳年裸照 自由時報判賠
維護糧安 政院小組確立6共識
節能有成 元智年省2千萬
醋勁大發火燒檳榔攤 女遭判刑
普帕西芬止痛藥傷心 公告廢證
青輔會：全面達成大學職涯輔導
物價飆 英1月通膨率升至4%
珍將發監 本土社團集結聲援
街頭禁推信用卡 含騎樓地下街
政見會場次 小英：黨會考量
反霸凌活動 桃縣：勿標籤化
三個傻瓜票房夯 印駐台官員推
反霸凌 16日秀貼紙穿粉紅T
收容人展技藝 花燈競賽奪冠
旺季過 1月大尺寸面板出貨減
9歲童車禍不治 器捐獻大愛
四大洲滑冰賽 冬奧金牌展舞藝
北市店面 每坪124萬創新高
兩岸經合會首次例會 桃園舉行
越南電價恐上調 影響層面大
元宵節 上海特殊習俗拉燈走街
告名嘴續轟 楊志良質疑蘇蔡
士林官邸玫瑰季 4千花朵爭艷
會見陳雲林？賴清德：再說
佟健要娶龐清 想辦冰上婚禮
義總理買春嫖幼齒 4月將受審
經合會啟動相關談判 檢討早收
去年全體票金稅前盈餘101億
廣州雜技團亮相 迷你彬怕怕
又溼又冷 基隆1月降雨30天
弱勢津貼被取銷 藍綠：再爭取
中俄國後島養海參 要日吃鱉？
中小企協團拜 吳揆敲鐘祈福
巴克萊去年獲利60.7億英鎊
宋慶齡文物將來台展出
藍討論提名規則 擬觸及不分區
今彩539開獎
台幣升值球團受益 年省百萬
節能教授魏榮宗 廚藝也一流
大樂透開獎
棉紗漲 經部預擬因應策略
物價漲 中小企協：匯率傷更大
防陸生放鴿子 校長籲配套
2010年逾4萬陸民 移居港
連案首開庭 林正偉：無意殺人
江國慶案 檢傳軍檢查刑求
一家三代販毒 警逮22人
民主黨將決定是否停止小澤資格
總統關切物價 衝擊須減到最小
陳雲林訪台踩線團 南部快走
孫穗芬追思會 26日舉行
周美青說故事 屏東學童開心
詐收第4台費用 收費員送辦
信用卡分期 手續費應一次收取
流浪狗管理不當 農委會被糾正
感情糾紛 蕭景田：家務事
鄭進一涉毒案 警續追上游
葉門動亂加劇 敵對陣營爆衝突
改良型陪審制 台東村里長贊成
放任日月潭違法船屋 監院糾正
經部：數位內容人才缺
雲門2進駐 高市府歡迎
江蘇盼收入與GDP同步成長
菸害訟案 韓法院判菸商免賠
假健康食品 產銷皆累犯
居酒屋老闆問鼎東京知事寶座
幫派械鬥 流彈擊斃廟祝
陸上訪者埃及使館獻花 遭扣押
昆明市委書記仇和抵台參訪
穆巴拉克躲哪裡 德國最有可能
楊進添：菲國應具體修補關係
綠展開徵詢 喬總統初選時程
刊舒淇陳年裸照 自由時報免賠
今彩539頭獎摃龜
江惠貞表態參選立委
大樂透頭獎摃龜
總統盼提升幼童流感疫苗接種率
22噸瘦肉精美牛 擋關未進口
福斯設廠案 官民應口徑一致
毒奶禁不絕 陸官方民間大鬥法
為中國竊取航母機密俄男子判刑
埃及軍方宣示 半年內還政文人
曼菲斯網賽 盧彥勳首戰修威特
環保志工吳郁娟，從海角向世界發聲
台商10年血汗成空 嘆回家好
遼寧省長、南京市長 分別抵台
革命之後換罷工 埃及軍方疲於奔命
破局說 福斯代理商：非事實
林務局推出國家森林遊樂區滿百齡對折活動
落實陽光法案意旨 國防部抽出192人進行財產申報審查
國家國樂團 21日邀葉綠娜、張中立演出
遼寧出資 新竹建張學良紀念園
寒冬送暖 福容大飯店 福隆 白米傳愛心
和碩設計獲獎不斷，喜訊連連 iF設計獎常勝軍
三大法人續賣超台股89億元
看《莫內花園》印象之美 3月5日起北美館盛大展出
從「未成仁絕非孬種」說起
告鄉林違約案 中市府續爭權益
網友挺百國免簽 總統欣慰
台軍問題多 國防部長宜由文人擔任
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
性侵女兒生8子女 德獸父受審
巴林數千人示威 要求更迭政權
可口可樂保密逾百年配方疑曝光
美支持中東改革 但須避免混亂
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德交所與紐歐證交所合併定案
歐股連3紅
配方曝光 可口可樂否認
物價上漲 金漲銅跌
庫存增加 油價下挫
美股收黑
企業開支增 戴爾獲利優於預期
糧價飆高 巴西外食族負擔大
希拉蕊：網路自由即普世人權
美官員：維基解密無涉網路自由
去年巴西燃料市場成長逾8%
法未來航太工程師台南成大研習
印日簽FTA 4月起降關稅
必和必拓上半年獲利成長72%
美電動車大廠虧損擴大
無政府創紀錄 比人擬開街趴
三立委訪智利 籲加強台智關係
手腳26指 緬甸女可望破紀錄
零霸凌 全台學校大串連
抑通膨 英央行擬升息
醉上道 華州推「酒駕車牌」
早年成販嬰 臉書今尋親
歐巴馬鼓勵伊朗人民續爭自由
氣溫明顯回升 週六又下降
台股開盤上漲15.01點
美總統日 駐美處放假
朱立倫：反霸凌首重品德教育
新台幣盤初走升
鹽水蜂炮啟炮 遶境2天2夜
校園不容霸凌 胡：善用113
傳富士康索尼擬合建液晶電視廠
響應零霸凌 陳菊籲增輔導人力
世銀：糧價飆 赤貧人口大增
降甘霖 小麥價跌3個月來最重
里約暴雨死亡達902人
示威期間異常交易 埃股擬作廢
大陸連續兩個月減持美國債
八德國中師生 宣示霸凌不再
技職繁星招生 3/7起報名
季線難突破 台股陷盤整
紡織原料限價 估影響有限
遭毆澳門導遊：追究到底
反霸凌 教部：營造友善校園
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台科大登上iF設計百大亞軍
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
元月券商獲利下滑16%
千年班多拉 烏克蘭魔弦幻奏
日軍藏金？ 越男尋寶未果成謎
GDP超日 陸：仍是開發國家
南韓1月進口物價創近年新高
品牌聯盟成立 搶攻大陸商機
冒充美軍在臉書詐騙 台女上鉤
施文倡敢夢 誓拚2014冬奧
反霸凌 邱鏡淳盼友善校園
清大副校長 馮達旋接任
馬媒：俄實習醫生不懂基本功
加拿大音樂祭 訪台尋樂團
中寮野溪放生錦鯉 恐衝擊生態
學團陳情 籲教部保障學生權利
邱毅提排綠民調 黨內有雜音
強制車險 金管會教省錢撇步
越南6成食物中毒發生在家庭
江國慶案 檢再傳前軍檢
陽明山花季 2/18登場
愛灑心田反霸凌 北園國小插秧
吸毒再犯免勒戒 立委籲檢討
與索尼設廠 鴻海：沒聽說
金改案二審 扁子女仍主張無罪
宏?眳酗U蘇寧電器5億美元大單
國防部：退撫變革宜審慎漸進
退貨規定 消保會促業者遵守
金門議員洪允典 當選無效定讞
赤字過高 加州凍結人事
台嫌遣陸生波 菲眾院調查
索尼否認結盟富士康大陸設廠
大陸高物價 華東缺工惡化
寒流侵襲 農漁損失逾 2億
英偉達稱年底前銷售4核心晶片
屢拆屢建 高市移送29件
缺維生素D易感冒 多曬太陽
聯航部份757飛機需電腦檢查
ITIS估IC產值增8.7%
北韓1居民分界線投誠
流感高峰 醫師籲患者戴口罩
菜英文 人蔘被譯成人的蔘
人纖公會：價格全球同步變化
陸CPI 專家：難取信
通用：2年在陸推20款新車
國民黨：勿消費二二八
寵物咬傷莫輕忽 首重傷口清潔
燈會護心燈 高雄慈濟秀環保
挑戰4連冠 妮妮會更帶勁
劉憶如：台灣物價相對平穩
多元通訊 英特爾發展主軸
客家一哥一姐 大家來票選
一江山戰俘 陳小斌返台設籍
湖南貴族幼稚園 首招生搶破頭
農林漁牧普查 嘉義縣市揭牌
敗部復活 許華玉遞補金門議員
遼寧採購台南魚丸 建茶市場
劉憶如：經濟好 外資會回來
研發解碼器 中正資工團隊獲獎
向霸凌說不 全台一起來
廬山溫泉旅館火警 泡湯客逃生
白內障眼藥水功效 中研院解謎
陸作家余秋雨 躋身億萬富豪
台股收盤跌8.97點
推銷觀光 邀小林幸子看媽祖
台股整理 收跌8.97點
反彈量縮 台股季線壓力重
無線台新播率 民視新聞居冠
簽賭站生意旺 警上門逮8嫌
需求變大 新航國泰將增班台灣
新台幣午升5.9分
馬友友獲頒美總統自由獎章
2月台指期漲22點
2月電子金融期雙雙上漲
渥太華台灣之夜加國政要雲集
檳榔攤變簽賭站 警逮5嫌
台灣增持美債 全球第9
韓星河智苑高修 網友送作堆
美國之音中文部裁員 員工錯愕
友善校園週 彰縣宣示反霸凌
內科探索館啟用 展現園區特色
公視飛越100 見證台灣發展
蘭香有愛 回收資源濟貧
五糧液告七糧液 被批缺氣度
陸去年傳染病 愛滋最大殺手
萬華警：去年取締私娼307件
加強溝通 政院要強化網站文宣
新丁粄節開幕 胡志強想抱孫
杜忠誥：文化教材 反對不得
中國處決3毒犯 菲舉國關注
農林漁牧普查 台南市揭牌
韓暴雪壓垮市場屋頂 1死
角逐2012？謝長廷不鬆口
新屋火警 叔侄油漆工喪命
偷腳踏車典當維生 街友遭逮
爭取勞工加薪 北市選幸福企業
軍公教調薪？人事局審慎研議
洗腎無效醫療？醫師駁斥
防初選民調遭操控 邱毅籲防弊
總統：拾金不昧成最夯義舉
南社反陳雲林 要堵路攔人
通緝犯落網 問警可否先請假
慶元宵 來宜蘭五結看走尪
新台幣兌美元貶0.1分
穩定飼料供給 農委會釋舊米
全球房租東京最貴 台北65名
推動王道企業 施振榮辦薪傳班
真好康 400人分紅6億挨批
住處藏槍彈 前海巡隊員遭逮
粉絲破千萬 莫文蔚微博封后
季建業會金控 允給優惠
土銀房貸餘額恐跌破6千億
大陸橡膠廠 擬來台設研發中心
陸將成世界第2大國內航空市場
德設計獎 台科大14件創紀錄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
貨品談判 經長：需1至2年
搗碎糙米釋出 平穩飼料供應
陸：為建立兩岸經合機制創條件
機票加高鐵 華航長榮拚折扣
高更完換莫內 北美館展印象派
歷史經驗 元宵節後台股看漲
防流感併腦炎 孩童胡言需留意
工研院結盟 建構電力電子產鏈
金曲獎入圍名單 5月揭曉
莫名恐懼心悸 癲癇作祟
台積電攜手台大 開發3D晶片
斜坡停車下滑 婦被壓死
親子鑑定 妻外遇老公拒買單
黃河乾旱拉警報 應急措施升級
金酒總座請辭 吳秋穆暫代
ECFA加持 日商想搭順風車
陳光誠遭軟禁 美國關切
楊淑君恢復訓練 3月拚國手
美容店暗藏春色 警破獲
疑遭霸凌 女國中生拔髮自殘
北美館看莫內 北市學生免費
南市府：陳雲林不來無關抗議
經部檢討放寬面板廠登陸限制
南京市長訪台 連戰盼共創盛世
法部：遣陸台嫌家屬可申請探視
家長反霸凌 教團籲設帶薪日
歐吉桑討債團 遭警破獲
輔大籌建醫院 義賣張大千食譜
林書豪表現不俗 勇士驅黃蜂
東京奈米展揭幕 台灣館搶眼
穩定物價 總統指示全面備戰
困境求生 不放棄就有奇蹟
施顏祥：國營事業絕不帶頭漲價
釋公糧搗碎糙米 供飼料用
經營私娼寮收保護費 角頭落網
反霸凌 決心要超過貼貼紙
爆發霸凌 八德國中付出代價
臭雞蛋塞書包 前段生也霸凌
預備金援陸 主計處：合規定
ifo：今年物價漲 台幣續升
央行阻升 台幣收貶0.1分
外地人北京買房需交納稅證明
迎男孫燈 今晚啟燈
標靶藥物給付標準 醫師籲透明
父子檔製毒販毒 子另賣改造槍
滬豫園今起封街三天鬧燈會
央視魔術涉虐魚 動物組織促停
預防霸凌 趙麗雲籲訂反霸凌法
幫派生眾 校方練出反霸高招
日僧訪慶修院 推崇古蹟維護
負面循環 受凌變霸凌
連老師都打 霸凌多的是
捍衛陳雲林 南市議員組護衛隊
陳菊喊教官不足 不利校安
查扣犯罪所得 去年達26億元
米其林旅遊指南推薦台灣景點
楊進添：菲將派特使團來台
政院核定3高階文官出國研習
體罰遏霸凌？以暴制暴最下策
國安局：賴振生晉升符合條件
毛豆吸金 台商逕攜登陸搶日市
告訴老師也沒用？受害難保護
防霸凌 三心二意不可少
校園反霸氛圍 集體面對惡勢力
赴陸談大乙烯？王文淵：沒計畫
過個春節 粵官員收了千萬賄款
台裔小提琴家陳銳 4月獻藝
工具機加工中心等爭列降稅項目
男酒駕摔車稱被撞 送醫後送辦
今年上櫃申請目標46家
99年農業融資承保歷史第三高
股價指數期權2月合約結算
登陸設處 工商總會擬南京蓋樓
台東破獲暴力集團 逮11人
F1中國大獎賽 上海再辦7年
助單親父就業 斗六就服傳佳話
家長日不扣薪 教部：構想很好
網路照片比對 警尋獲相機主人
聖馬爾定新儀器 嘉義癌患福音
敗訴付費制度 律師促修法
米其林出書 可望推銷台灣觀光
反霸凌 監委籲提振教師責任感
民團：外勞助經濟 勿凍結菲勞
江丙坤：投保協議續協商
快乾洗手台 北科大獲德設計獎
吳揆：台灣製品牌值得推廣
治感冒 補充鋅很有效
行程緊迫 陳雲林不訪台南
中評社：陳雲林取消赴台南
屢犯不改 NCC罰台綜東風台
陸旅遊局長將訪台
陸人大常委會 將任免鐵道部長
埃及動亂 美政府去年即獲警訊
漲課輔費 教師會槓上高市府
曾雅妮許願 盼維持世界第一
資策會看MWC 智慧手機最夯
iF設計獎 台科大第2變第1
新制勞退 去年收益82億餘元
遣陸台嫌 家屬尚未提探視要求
珍將赴培德 支持者串連聲援
部份列舉扣除單據 5月可查詢
金管會：陳裕璋、尹衍樑非同班
北市警局長 黃昇勇接任
偶戲現代化 布袋甩尾躍上手機
陸LED龍頭來台 南軟設據點
吸金6千萬 主嫌判4年11月
會展中心BOT 鄉林盼復工
今彩539開獎
高市舉債2百億 議員批敗家
公視董事推周建輝任華視總經理
反擊楊志良提告 綠要援名嘴
LPGA泰國賽 妮妮拚申智愛
四大洲滑冰賽 淺田真央抵台
涉詐財 台灣男子在日被逮
僅次帝寶 風雲頂客2拍價更高
老人疝氣不適 胃跑到胸
央行：不以升值手段 控制物價
尼工程大學將借重台灣成功經驗
立委補選前 小英擬進駐南2都
十二五商機 經長組專案帶頭衝
陸最高法院判3名菲籍毒犯死刑
台灣燈會 玉兔呈祥試燈
薩哥兩元首將討論商務和安全
英失業人數增加 年輕人最慘
台嫌遣陸 學者：非戰之罪
新播率低 NCC憂數位化前景
兄弟註冊名單 不見曾翊誠
台塑仁武廠污染確認 將整治
財產不明罪掛零 總統指示修法
聽歌發靈感 保庇棒附籤詩
重播率高 公視：預算少沒廣告
3年內 陸調降寬頻費用
疑切割金屬不慎 工人燒傷嚴重
日金屬業訪台 強化雙邊交流
工商總會 南京蓋台灣工商大樓
離開核心 羅文嘉：想做自己
總統拚內政優先 暫不訪非
鹽水神轎遶境 遊客犁蜂炮
首席議員搶灘 綠揪團金門慶祝
水防道路欠安全 立委盼規範
今彩539 頭獎1注獨得
丟汽油彈逼債 警破暴力集團
新潟市民反對大陸總領館購地
世界第1後 本土高球賽待拉抬
嚴打囤積 總統：不許發國難財
公費克流感專案 立委籲延長
日電視機座玻璃爆裂 兩岸製品
拉綠做民調 馬：具戰略價值
藍：總統不會干預匯率走向
財產來源不明罪 法部擬修法
廣東埔寨火龍 台灣首演
野獸出柙 浙江大勝天津
賑災挨批 馬指示立院黨團反駁
日外相可能4月訪中
南山案 金管會：依法審核
立委徵召名額 台聯民黨喬不攏
廟祝遭流彈擊斃 警逮9嫌
為時代而畫——五月畫會發起人郭東榮
綠營：楊志良隱疫情不認錯 應彈劾
珍報到日 檢警嚴陣以待
想要浪漫高山婚禮嗎？ 快到東勢林管處報名
花博新竹市週 21-27日憑證半價
南高兩市應以熱忱 接待陳雲林
中國盲人維權人士 遭毆打
金管會否認 主委與尹衍樑為同班同學
財產來源不明罪「形同虛設」 法務部將召開公聽會
14名台犯 法務部希望陸方卷証一倂送回
防範一氧化碳中 消防署全國居家訪視熱水器
員警：他救31條人命、我們卻救不了他
主計處：動支二預算協助青海地震有前例
打造台灣成為兩岸物聯網先導市場 聯盟24日成立
元宵瞑 台北夜弄土地公登場
綠委爆料 南山移轉員工保險逃漏百億勞健保費
遼寧省長陳政高率團參訪國立歷史博物館
關懷新移民 署長苗栗發燈籠
遭幽靈車冒貸 銀行獲國賠
SUZUKI汽車全新SWIFT吸睛上市
聯合航空網上訂購東京機票8000元起
賽諾菲201億美元娶健臻
經營40年 疆界書店宣告破產
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收紅 倫敦漲0.80%
曼菲斯網賽 盧彥勳首輪落敗
埃及動亂 至少365死
通膨疑慮升高 金漲銅跌
中東風險升高 油價上揚
谷歌巴西新聞受限情況嚴重
美國巴西將簽署雙邊貿易協定
美汽油價 2年多新高
美估今年經濟成長最高3.9%
專家：歐亞關係當前首重經貿
Fed上修成長預估 美股收紅
越南胡志明市「釘賊」橫行
鋒面到 北部賞燈帶雨具
加遣返涉詐欺陸商
嘉義濃霧 能見度不到200米
台股開盤上漲10.63點
薑是老的辣 BMW工廠雇長者
傳巴林警方以催淚瓦斯驅趕群眾
摩托羅拉新平板電腦800美元
傳日放棄核子動力潛艦計劃
台幣盤初升逾 1角
長纖紙漿喊漲 短纖蠢蠢欲動
不敵電子書 美大書店破產
市場旺 陸大車廠急擴產能
購物天堂 倫敦第1東京第2
百度身價將稱冠亞洲網路股
10場炮炸寒單爺 熱鬧登場
越咖啡出口價漲 企業未蒙其利
紅人榜收視夯 于美人開唱慶功
台薩教育機器人青少年交流
珍將報到 檢警準備就緒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
塑化電子撐盤 台股平盤整理
阿根廷僑界春節聯歡十分轟動
陸鐵道部新書記 愛打橋牌
蜂炮鬧元宵 鹽水交管
日本咖啡豆即將漲價
宏?皉籉b蘇寧電器銷售年增3倍
財產不明罪修法 立委有疑慮
擊毀捷運站玻璃 男子送辦
台詩人參加尼國國際詩會
台獎學金助露國培養高級人才
2月上旬NAND合約價持平
巴林淨空抗議廣場 傳出2死
大台北捷運宅 新北市漲最多
季營收 盼電視面板報價軟著陸
南韓：未發現北韓準備射導彈
失誤纏身 盧彥勳不敵休威特
南韓國家情報院長秘密訪美
抑炒房 北京對公積金買房下手
珍將赴培德 呂秀蓮盼人道考量
團結工聯抗議 籲檢討工會法
遼寧省長：去遼寧開醫院 包賺
妙齡女常昏倒 迷走神經異常
北韓成功試驗洲際導彈技術
猜燈謎 嘉市小學送好書
滬公布CPI 人民不相信
抗議陳雲林 藍委籲小英約束
四川貓熊1對下週運抵東京
台灣協建聖露西亞國家網球中心
玉兔呈祥 台灣燈會晚間開幕
旅遊保權益 簽約拍照存證
複製85度C 經部助業者發展
菲案無回應 社團不歡迎陳雲林
1月營造工程物價 年增4%
越南遊艇沉沒 傳至少6死
成箭靶？王金平：沒這種感覺
赴陸開醫院 長庚：仍虧損中
消費權益 旅遊逢災亂有規範
總統暫不訪非 使館向友邦說明
台北市多起意外 電梯工人死亡
國道景觀認養 龍形綠雕展創意
軍公教7月調薪？政院否認
兒童節不一樣 府推愛心關懷
港大：心智失調及早治療有效
吳揆：盡最大能力穩定物價
中巴證交所結盟 催生跨國上市
珍將報到 蔡英文：勿強行留人
吳揆促強化傳產競爭力
越觀光船沉沒 無台客傷亡
緝毒犬產子 徵寄養家庭
越觀光船沉 罹難者增至12人
珍將赴培德 中市警部署
美元偏弱 台幣午升7.5分
趙樹海盼速賠保險金 錢還家屬
7成6上班族想當頭家
三環三線民汐案 初審卡財源
野柳神明淨港 熱鬧登場
茶葉罐藏毒 2嫌送辦
國民黨：對比式民調非排綠
電艇啟航 推低碳遊日月潭
吳揆：糧食安全應升為國安層級
公費克流感 擴大使用至3月底
元宵提燈籠 別忘回收電池
停車口角變襲胸 男遭訴
聲援小澤 日16眾議員退出會派
台股收盤跌29.08點
通緝犯廟宇燒香就逮
台灣茶好喝 福建急起仿效
日月潭遊艇低碳化 誘因不足
台股整理 收跌29.08點
3月台指期漲6點
連日尋死 男子自殺獲救
林書豪效率佳 勇士力退爵士
平盤附近整理 台股跌29點
3月電子漲 金融跌
減重 中醫也有撇步
南京市長訪朱立倫 盼增交流
陳政高笑稱：遼台通婚不對等
中小運動會點聖火 郝勉爭佳績
公路監理20日暫停即時連線
華視工會促公視新董事會速產生
星展：台灣央行逐季升息一碼
綠營：應追討南山勞健保欠費
徵信社抓猴失風 送法辦
錯得都一樣 國考疑爆集體舞弊
布胖續當終結者 B計畫郭泓志
台14詐嫌 司改會要求遣台
侯彩鳳燃立委選戰 藍綠有硬仗
4芝麻湯圓相當1碗飯 少吃
陳俊秀獲邀大聯盟春訓
菲案台嫌遣返 法界見解不一
年節徹夜煙火擾民 議員促限時
中毒漏救？消防局：以為疾病
另類雅賊 專偷布玩偶
軍備局招標草率 監院糾正
手藏紋話 排灣族紋手盼傳承
鬧元宵 東勢客家庄鬥粄
公平會：加盟前把握合約審閱期
慣竊落跑 爬牆倒栽蔥就擒
傳北京已備妥北韓親中替代體制
改車體省牌照稅 稅捐處嚴查
減少霸凌 改善人際做起
政院修水利法 毀設備釀災免死
兩次禁令 排灣族紋手幾消失
王國不護蝶？紫斑蝶數創新低
新台幣兌美元升3.8分
金門燈會登場 鬧元宵好去處
休耕田變景觀 五結花海吸睛
食尚槍擊無突破 賞金可望倍增
德國防部長陷博士論文抄襲風暴
珍將赴培德 扁憂身體狀況
員林家商18個月 零記過
婦人當迷魂盜 劫友人財物
免小麥營業稅 即將拍板
江國慶案 檢傳當年疑涉案士兵
元宵節後 陸春運進入第2高峰
工商界談經濟 政府效率待改善
珍明報到 雄檢模擬演練動線
百貨業員工電梯踩空身亡
上市公司1月現增募資150億
兆豐銀積極在亞太布局
美財長：中國通膨對美有利
和鑫建廠傳烏龍 證交所要查
省時停車卡 大同獲德設計獎
央行：未管控竹中高房市
防哄抬物價 高檢署加強查緝
第一金布局中國 多管齊下
判毒犯死刑 陸拒菲律賓說情
外媒專訪 總統改用中文應答
土地公燈花媽 嘉義鬧元宵
行動處理器市場 ARM仍領先
光復鄉長補選 賄選傳聞不斷
綠建築省支出 台積電樂推
痞子英雄搞飛機 好萊塢操刀
中俄色丹島合養海產 日反對
區間盤整 台幣收升3.8分
統聯司機疑過勞死 勞委會介入
台中升格 台中港特定區升級
中信銀出租不動產違規 罰百萬
韓星朴政（王民）抵台
天燈老闆命案 涉嫌外勞遭逮
阿福旅日測試 牛考慮用全本土
集團挖地道竊油 鐵皮屋作掩護
泰國高球賽 曾雅妮暫居第2
媽祖報馬仔 林錦成赤腳走8年
殷琦情變 路人也安慰
陳致中：勿將母收監入獄
上海餐廳機器人 炒煮樣樣行
調查：陸企併購意願 全球最強
GDP破10% 24年新高
吳淑珍若入監 生活待考驗
雲林吃飯擔 蔡蘇王不見王
去年 熱錢入大陸355億美元
大甲鎮瀾宮遶境 4月8日啟程
直飛重慶 每週將增至9班
高市議長籲本土社團勿反陳雲林
利比亞示威遊行 黃色旅遊警示
高房價少子化 小宅市場正夯
兄弟熱身戰廣東 自費電視轉播
三山國王廟竹竿炮 客家淵源
復興招空服 懂方言日韓語加分
台銀與南京銀簽合作協議
上班常遲到 婦人半夜偷鐘
陳雲林不去台南 無關維安
外資買陸房產 北京關注
水公司七區處 圖資中心揭牌
預購量破表 孫燕姿延後發片
不管陳雲林維安？賴清德否認
內政部核定 黃昇勇掌北市警
鏡頭杯意外夯 買得到是山寨品
高市立委補選候選人 為民爭利
巨無霸米糕桃 元宵呷平安
滑冰生1年招8名 議員促培育
印度政府澄清噶馬巴非中國間諜
朱郝放天燈 北北共創雙贏
販毒帶槍壯聲勢 5人被逮
房產交易行情 內政部整合平台
台幣升值 主計處下修CPI
和鑫公告烏龍 金管會：了解中
外籍生數 5年拚10萬
王彩樺舞團 冰上跳保庇
中國農業品種權 擬由法人申請
動科所轉型農科院 擴農業產值
考選部付電費 國考也可吹冷氣
賈伯斯暴瘦 小報猜剩6週可活
ECFA專區 邀陸通路商瞎拚
葉門局勢動盪 紅色旅遊警示
薇楚莫伊爾 冰舞短曲居第1
珍明報到 檢警設拒馬又演練
警破暴力討債集團 送辦22人
邵琪偉訪台 不談陸客自由行
染流感死亡 港再添2例
LPGA首日 曾雅妮暫居第2
Baby太忙 痞子劇組裝不熟
球后爭霸戰 曾雅妮占上風
焦糖色素恐致癌 可口可樂駁斥
蜂炮最高潮 鹽水不夜城
軍法司長許慶瑲3/1退伍
教育部長訪泰獲禮遇簽證
登陸設處 經合會僅交換意見
澳門今年首宗H1N1死亡病例
淺田真央再起 3月單挑金妍兒
今彩539開獎
桃園機場服務 全球同級排第4
北捷民汐線 自償率擬提高
澳門查獲大批假藥
威力彩開獎
交部修法 計程車隊打折恐取消
天燈王命案 元宵節破案
警方異議 馬哈地未廢內安法
工安意外 北市：落實安檢
總統點燈 台灣燈會璀璨登場
資本額達百億 強制設獨董
汽柴油下周可能調漲2角
強制車險理賠人數 破200萬
日太空人將首度擔任太空站長
劉憶如：台印投資 空間大
大陸十大商業城市 北京居冠
人均所得逾2萬美元 可望超韓
痞劇新棚啟用 劇組偕陳菊體驗
蔡英文點龍頭燈 不提選總統
衛署遭糾正 楊志良發聲明
培瑞斯明抵台 將拜會楊進添
電子雜誌App 成新購物平台
國考推線上閱卷 報名無紙化
國考作弊 即使錄取也撤銷資格
哈利波特作者傳奇 將拍成電影
女警埋伏 逮公車之狼
台北燈會 遼寧省長讚名不虛傳
珍到培德 陳致中籲支持者理性
鉅額漏稅 京都名寺住持惹塵埃
世青男籃 中華場場硬仗
女童遭性侵 法院竟查興奮程度
威力彩頭獎貳獎均槓龜
野生動物遭獵殺 山羌倖存送醫
查性侵舉證興奮程度 法界譁然
鹽水主炮城 蘇貞昌點炮
今彩539開獎 2注中頭獎
自家毒奶怕怕 陸客在台買奶粉
珍赴培德 應不會戴戒具
愛很大 佟健龐清短曲第1
元月台製品銷滬 減稅逾2千萬
若償陸一特 軍方估至少二千億
補償陸一特？帥化民：沒有道理
學者：陸一特合法徵集無需補償
陸刪網路自由言論 美大使失望
杜拜網賽女雙 詹詠然遭淘汰
3犯判死 菲副總統明赴中求情
華郵專訪 總統：台要先進戰機
總統：共諜案無損台美軍事合作
公視：監事兼審委 營運難順利
競選連任？總統：政見是8年的
詐鄰居千萬元 神壇負責人聲押
依憲稱大陸 總統僅要求公文書
新聞局行銷台灣燈會 國際發光
不可不知的100%自費陷阱
吳敦義：傳統產業為國家的命脈
看天吃飯難 竹縣府研議「農特產品消費券」可行性
三大法人又賣超台股90億元
北京打房 外地人須有5年納稅證明
官方下修今年GDP 不到5%
珍是否入重症療養區 醫師決定
宏達電獲頒今年最佳手機公司
台聯盼與民進黨共推5席立委
國家考試爆集體舞弊考選部指已移送偵辦
週六上午中視播神氣家族《愛與和平印度行》
珍入監未上銬搭高鐵 檢：顧法理情
珍入監評估 小英：勿政治考量
佳里最長蜈蚣陣 破金氏紀錄
綠營：基於人道考量 培德醫院宜「拒收」吳淑珍
軍隊控制首都 巴林鎮壓示威禁止集會
吳淑珍責付陳致中 搭5:46高鐵回高雄
生活無法自理 培德拒收吳淑珍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬總統：軍售有助兩岸和平
總統：ECFA台農民受惠最大
網路犯罪多 英年損270億鎊
希拉蕊喊話 支持巴林變革
利多加持 歐股連5紅
牛棚練投 建仔：感覺不錯
美初次申請失業救濟人數再增
秋後算帳 埃及逮捕4官商
利多支撐 美股收紅
巴西夏令時間20日結束
金銀漲 銅反彈
巴西調降417項產品進口稅率
中東緊張 油價揚
巴西助開發中國家研究生質燃料
電子商務新趨勢：消費如社交
巴西銀行去年淨利增1成5
珍由陳致中陪同 向雄檢報到
馬總統：推廣台灣特色中華文化
吳淑珍雄檢報到 支持者聲援
加總理抨擊美徵收加人入境費
無政府王 比社會運作如常
蜂炮煙火激情夜 台南76人傷
供給過剩 部份稀土價格看跌
冷氣團19日到 北部轉溼冷
珍未上銬 搭高鐵至台中
女王有請 歐巴馬5月訪英
培德團隊準備好 評估珍狀況
台股開盤上漲95.45點
珍搭高鐵赴台中 陳致中陪同
台灣路竹會南非義診廣獲好評
中國量產隱型戰機？ 美：還早
談建仔 郭泓志期待球場對決
投入春訓 郭泓志盼拿冠軍戒
美1月物價指數上漲0.4%
駐巴使館贈花當地學校
股匯雙漲 台幣盤初勁升逾1角
多倫多今天氣溫破紀錄
毒奶再現？ 陸官方忙滅火
袋地借道復活 擬收通行償金
毛衣纖維成分標示違規多
類股齊揚 台股收復8800點
扁：珍生命隨時會滅 不適入獄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
胡瓜在巴拉圭和巴西宣慰僑胞
吳淑珍赴培德 法部：依法行政
爾必達TDR 籌資42.6億
鴛鴦大盜橫行 超市損失慘重
周小川：人民幣升值不受壓
珍抵台中 赴培德醫院評估
打房 法人：抗通膨房市續熱
詐鄰2700萬 檢聲押被駁回
全球糖市恐供過於求 價格看跌
韓老師體罰學生罰254萬韓元
男誤以為癌末 大吃大喝變洗腎
美軍司令：無北韓射導彈徵兆
兩岸經合會 22日桃園登場
全球通膨 房市影響好壞參半
新春後 越企業缺工嚴重
寒害 農漁損逾2.3億元
珍收監評估 培德：7天內完成
蘇貞昌：珍羸弱 不適合入監
講環保 廣州將實行垃圾分類
培瑞斯抵台 將拜會外交部
爾必達TDR超額認購5.7倍
加盟創業 先看清合約
中緬高鐵 最快3月開工
吳淑珍判刑定讞報到大事紀
海基：經合首例會 22日桃園
學測答案卷搞怪 扣1級分
3月起 飲料販賣機旁設回收筒
外資賣壓減輕 金融漲4%
擄鴿集團囂張 警全力追查
勞工荒 進京農民工明顯減少
旅遊熱 台北關購物退稅4億
新船下水高峰 海岬型船市有壓
大喜近 謝裕興緊張睡不著
G20財長會今登場 聚焦通膨
高華柱：陸一特於法有據
脊椎手術免驚 電腦導航下刀準
訊息語焉不詳 和鑫下午再說明
元宵夜 北京出動百萬人維序
陳致中盼帶媽媽平安回家
珍發監評估 吳揆：法律兼義理
總統頒青少科學獎 環境研究多
陸一特爭補償 藍綠各有意見
媽媽手機忘在考場 考生險扣分
不堪其擾 日暫停南極捕鯨
漁業養護 總統盼兩岸商談
桃園機場失物 招領系統知動向
外資匯入 台幣午升9.1分
評估免營業稅 消基會：不公平
珍是否入監 醫療專業定奪
金門表揚後備軍人
呼吸器不給付 小兒麻痺爭口氣
藝文看板 阿波隆尼亞探討犧牲
陸鐵道部會議 通報劉志軍案
人民幣納SDR 再等15年？
陳雲林訪台 吳揆：盡待客之道
黨內叛離 日相舉步維艱
行李輸送太慢 桃機擬賠償
台股收盤漲159.96點
台通訊業產值 估年增逾2成
薛鋒刑期定 美大使極度失望
開高走高 台股漲159點
網傳 中共元老後代親密出遊照
假徵才真詐財 4嫌送辦
珍入培德 首餐吃不多
米其林出版台灣旅遊綠色指南
3月台指期漲183點
類股齊揚 台股大漲159點
經濟團體促國會批准韓歐FTA
這5個人 演活美國總統
伊朗軍艦要求通過蘇伊士運河
3月電子金融齊揚
妙用中藥材 廖婉絨施展美人計
郝星國招商 端出千億土地開發
印度本田召修近6萬輛小車
飛安疏失多 監院糾正交通部
嘉東變電所建圍籬 居民抗議
國防部：非所有陸一特都盼補償
反霸凌常識 苗縣大會考
美議員函馬總統籲取消美牛限制
澳門最大外來消費者：大陸
接北市警局長 黃昇勇以身作則
利比亞減免尼加拉瓜部分債務
爭議款送仲裁 市府：高捷違諾
三大法人買超台股134億元
紫南宮呷丁酒 葷素呷免驚
天穿日涯係客人 屏東辦活動
台灣共識遇挑戰 蘇：無意交戰
張宗憲12分 BYUH仍勝
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學測成績單 21日寄發
珍娜傑克森抵台 興奮猛拍照
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中職今年賽程 桃園60場最多
新台幣兌美元升2.4分
胡志強：青少年志工讓社會溫暖
越南要求中國大陸停止侵犯主權
德媒爆政治人物博士秘辛
賈伯斯確實現身 記者沒看到人
旱情蔓延 陸冬麥受災逾億畝
通緝犯改造槍械 藏身汽車旅館
公營住宅經驗 郝龍斌星港取經
防檢局否認羊痘疫苗致仔羊夭折
駐奧代表處新春茶會介紹新人
電氣設備 明年起須防爆認證
北市職災4死 先慰問30萬
龍邦攜手金衛 搶兩岸醫療商機
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黑琵變少 國際專家探因
ECFA效應 台房仲業國際化
新絲路名模驚豔 中市燈會走秀
高橋大輔創新高 短曲力壓群雄
培德拒收珍 責付陳致中帶回
體民心護政策 總統籲官員上網
台灣燈會賽花燈 嘉市雙燈王
培德拒收珍 小英鬆了一口氣
客運駕駛健康管理 不定期查
借鏡基科教育 雲科大台俄交流
疑照明差 老外撞安全島斷魂
弱勢看第四台 金縣府買單
爆粗口 照護機構離譜
蘭嶼豬換新裝 狂賣400頭
吳揆：澎湖宜發展能源兼觀光
菲將派羅哈斯赴台說明台嫌遣陸
陸文化市場世界比重不足4%
黑幫吸收學生 還成立部落格
區間盤整 台幣收升2.4分
兆豐證與南京證簽MOU
煙槍長途開車 心臟病風險高
國寶失而復得 埃及重開遺址
鋒面到 基隆北海岸大雨特報
悠遊卡內升總經理 鄭有欽首例
天穿日是啥 南部客家不知
議長選舉疑亮票 雄檢傳議員
培德拒收珍 府：尊重專業評估
滬房價微漲 欲購屋者仍觀望
布蘭妮KO布蘭妮 新歌首播
朱育加叫喬丹 MJ迷媽媽取的
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藤枝國家公園山難 台大生墜崖
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托嬰中心女嬰猝死 檢查無外傷
中國大陸調升存準率2碼
第2胎請外勞？勞委會不贊成
美針對亞洲研擬空海一體戰準則
原民陳情催回應 府列最速件
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1天5職災 勞委會請北市說明
日月潭船屋限期拆 業者觀望
倒吃甘蔗 曾雅妮仍居第2
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瘦肉精解禁 待國際訂殘留標準
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抗議無政府 比國學生妙招百出
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暫不發監 珍仍多案纏身
賈伯斯健康 不影響供應鏈出貨
陳雲林訪台 南北行程各半
培德拒收珍 藍質疑綠欣慰
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包商誤解 雲豹塑像變老虎
下任日相 民調看好外相前原
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訛稱貨櫃有爆裂物 港商判刑
金門機車撞轎車 女騎士重傷
太陽磁暴掠地球 未釀大災情
觀光局扮月老 戀愛單車逍遙遊
賈伯斯健康 牽動代工廠的心
兩岸漁業養護商談 跨部會研擬
百年經典椅 端看時代變遷
醉漢鬧大街 救護車也遭殃
監委抓漏 查北市地下水管問題
檢察官涉積案 遭休職半年
減碳行動 造林兩百座森林公園
血庫告急 學生開學解血荒
印尼將為世界第2米糧進口國
五月天3D電影 感受搖滾區
周小川：人民幣升值不受壓力
少子化 經建會研擬2胎聘外勞
培德拒收監 吳淑珍返家
經部示警 今年反聖嬰颱風特多
JVC全新復出 瑞軒操刀
大陸再升存準率 抑房價抗通膨
大陸副總理：按期完成京滬高鐵
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降雨不改善 台中4月恐限水
老八誕生 66歲洛史都華收工
大陸公布經合會22日舉行
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高華柱：共諜案是危機也是轉機
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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小五生機警攔警車 救回上吊父
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電玩輸錢怕挨罵 謊報被搶
卸救國團召集人 李鍾桂當義工
北京治堵 從市民文明著手
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油壓剪偷單車 原價萬元賣3百
總統初選 呂秀蓮：應多辦辯論
府：奉守憲政 不干預扁珍個案
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巴林軍警撤退 群眾返珍珠廣場
延遲處決3菲犯 陸稱友誼考量
妮妮當球后 要再打魏聖美
四大洲賽3人晉長曲 台灣首遭
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舞皇高橋大輔 四大洲賽2連霸
下龍灣沈船 警方收押船長等人
「世博台灣館in新竹 迎春祈福樂活行」20日盛大登場
面臨撤換 菲外長無限期告假
陸高鐵傲全球 部長貪腐驚人
15萬建坪---世界最大火車站 北京南站
中東北非多國一片混亂 油價飆漲
藍色夏威夷浪漫假期 要您玩個夠！
美媒：台裔眾議員疑似出現行為異常
北京聯外高鐵網 年內成形
利比亞示威衝突 已造成84死
江宜樺深夜無預警視察 中山分局過關
首屆「MOD快樂說英語」育仁國小奪魁
「茉莉花示威」吹進中國 北京繃緊神經
楊梅市長彭聖富與太極門共渡元宵節
G20就經濟失衡指標達成協議
美國民眾對家庭結構看法分歧
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
元宵盛事 苗栗（火旁）龍壓軸
傳台裔美眾議員吳振偉言行異常
20國財長同意設定評估指標
利比亞鎮壓 死亡人數增加
北市暗夜火警 6人救出送醫
台灣樂曲吹進劍橋 獲好評
廖峻示範豔舞 顧寶明凍未條
鋒面漸離 降雨減緩
和諧號飆速 引領中國高鐵世紀
中國高鐵 軍事戰略意義深
塑形象 金融業出奇兵
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
隔離實驗 探討隱私與網路依賴
挑便宜 比價軟體在上海走紅
傳中國副總理李克強考慮訪日
給錯人 南加大暫停腎移植
紙風車劇團 2度岡山演出
六堆忠義祠春祭 挑擔奉飯熱鬧
廣東貪官坐擁鉅款 將被起訴
抑物價 外銀：央行擴大升息
補助數位落差 仍有餘額
高雄國際馬拉松 超馬媽媽伴跑
陳淑慧拚補選 女兒助陣
反聖嬰現象 吳揆：皮要繃緊
渡海三家畫作 齊聚國父紀念館
粵西高鐵深茂段 獲准興建
人間有愛 迷途老狗喜返家園
江宜樺突檢 中山分局不鬆懈
興光市場變倉庫 居民不堪其擾
LPGA泰國賽 曾雅妮奪冠在望
吳揆：菲特使道歉 是必要條件
漲了 中油調0.3元
陳雲林等重量級陸團 本週訪台
顧弱勢作公益 胡：太陽也支持
海洋毒物增生 學者籲把關
香港全程馬拉松 肯亞奪雙冠
王建民二次牛棚 教練說讚
拒收珍傳陰謀論 吳揆：不正確
季建業：對台採購金額會再增加
台塑汽柴油漲 3角
培德拒收珍 總統：不干預司法
駐德代表處與僑社同慶新春
王如玄：菲勞審核 視菲善意
英數達人競賽 兩岸PK
光寶：今年營運將逐季成長
馬國與大陸設熱線合作打擊犯罪
高齡志工退休 人生最快樂時光
二二八家屬嗆 總統：表達自由
郝龍斌訪港星 考察都更招商
小英：綠復元氣 明年拿回政權
漲前促銷 量販加碼送紅利點數
戴佩妮遭盜領30萬 友人投案
流感流行期長 家長勿輕忽
京滬高鐵上海段 試車
雨天桃園機場漏水 旅客罵丟臉
劉俊秀拚立委 選擇土城三峽
郭泓志盼忘傷痛史 投球不設限
夫妻聯展 義賣書畫助新移民
馬國23日討論台客簽證議題
第2胎可聘外勞？王如玄：慎重
蘇：不去忠貞活動 非不忠貞
捕魚爭議 台日將協談
呂：治國需膽識 無關性別
流浪狗闖後院 民怨捕犬員休假
金價週線收紅 逢回分批布局
高青雲匈牙利智庫演講ECFA
最佳女婿李泰坤 憂新戲砸招牌
許傑輝樂當農夫 下戲抓菜蟲
馬總統：二二八催化台灣民主
經合會寫歷史 兩岸次長對陣
選總統？謝長廷：夢想可整合
LG無錫設廠 明年5月投產
吳敦義：汛期前做好基本動作
許振榮讚馬國台商華教貢獻
台嫌遣陸 菲外長恐撤換
釣客困礁石 金門海巡救人
台越婆媳檔擺攤 園遊會最吸睛
花系列重現 偶像劇接招
金雞擾人清夢 消防員解決
吳振偉躲媒體 政治前途未卜
總統府：停聘志工 無藍綠考量
高樓鐵皮屋聚賭 警搗破
推觀光 花縣促蘇花禁砂石車
四川圈養貓熊母子 訓練野放
梅門李鳳山訪慕尼黑 指導養生
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
選壓大 吳振偉古怪有跡可循
索羅斯：歐巴馬喪失經濟大權
高雄國際馬拉松 肯亞選手稱霸
美財長：中抗促升人民幣壓力
老狗迷途流浪 靠晶片回家
維也納居樞紐 成台客赴歐首站
逆子屢家暴親生母 警送辦
巴克萊：台灣已將焦點轉向通膨
春遊專案 五星飯店推續住優惠
痛毆他人取財 男重判8年8月
發函防竊僅雙B 警：同等處理
防群眾聚集 上海公安嚴戒備
港媒：京滬上百民眾聚集遭驅離
健力金牌 林資惠瞄準倫敦帕運
遼寧團下單 學甲虱目魚丸啟運
促辯論 呂：別選舉才沾醬油
船員海難失蹤 印度家屬盼協尋
陸網民號召集結 王丹：很成功
印度船員失蹤案 海巡署願協尋
LPGA泰國賽 曾雅妮奪冠
本田菁英賽 曾雅妮再封后
柏林得獎片捨愛其誰 年底上映
半百婦女試管治療 如願懷胎
曾雅妮4連冠 盡顯球后本色
日本雪災 來台搶購千噸甘藍
楊丞琳才露事業線 就宣布封奶
愛情長跑12年 簡毓瑾嫁了
面對新戀情 小梁國籍不設限
疑父救子跳樓 雙雙墜落昏迷
技壓群雌 曾雅妮再奪冠
縣市長週年滿意度 傅崑萁奪冠
兒子海難1年 印度母堅信在台
環保柴油？企業當選惡劣獎
女單花式滑冰 安藤美姬封后
小英訪蘇煥智 盼早歸隊
嬰兒哭鬧 身體語言見端倪
安藤淺田超人氣 粉絲猛投禮物
台股反攻 區間震盪機會高
北京慎防茉莉革命 布防王府井
港社團示威 聲援陸網友聚集
況明潔邀證婚 小燕姐壓力大
死要一起死 外遇男女燒炭亡
港媒：網路號召聚集 傳拘4人
這一冠 曾雅妮坐穩球后
小妮子有擋頭 撂倒韓國軍團
國一二模擬考？家長團體反彈
菲媒：特使赴台聆聽不滿
承包工偷電纜 稱籌醫藥費
國防部：陸一特召集於法有據
陸專家：糧價不因北方旱情飆漲
兒衝動鬧跳樓 父欲救也墜樓
抑物價 緊縮措施考驗央行智慧
會俗諺才畢業 八堵國小倡母語
京滬高鐵上海段開始測試
新華英文網：北京逾百人聚集
蔡蘇王不見王 一致呼籲團結
美官員：再不圖強 將被中超越
拉小英下台？柯建銘：不可取
周資華馬可士衝突 禁賽罰款
土石崩壓垮家具行 受困者獲救
陳雲林訪台 跨濁水溪有深意
小英：遲繳黨費不等於流失黨員
郝龍斌：借鑑香港經驗重建台北
四連冠 曾雅妮：不敢想像
性侵遭隱匿 擬修法改公訴
眾友力挺 藍又時未開唱先感動
陳信安野獸對決 東莞小勝
劉志軍下台 高鐵招標拿回扣
日相繼續執政 意願強烈
山崩壓垮家具行 2傷者送醫
從喧鬧到平淡 ——點點滴滴話新年
威廉王子大婚 兩千賓客將觀禮
郝訪星港 招商兼考察出租國宅
韓媒披漏 美國打擊朝鮮計畫
LPGA泰國公開賽 曾雅妮再奪冠
菲特使明來台 道歉與否受關注
228家屬嗆「不能接受馬總統的中國政策」
外國友人太極門過金兔年體驗世界一家親
太極門苗栗道館歡喜熱鬧過十六歲生日
率團招商 劉憶如：印度進步快
近半數日人希望菅直人下台
陸網友：定期茉莉花集會
LANCER FORTIS將與趙又廷一同衝鋒陷陣、打擊犯罪
新壽金門機場櫃臺服務啟動 服務兩岸客戶
中國針對「茉莉花革命」 全面加強戒備(影音)
利比亞騷亂 格達費之子否認其逃亡
菲特使稱台菲「兩國」 但仍未道歉
證交所員工兼職 金管會：已辭
利比亞部隊再向送葬民眾開火
民宅廚房火警 2人燒燙傷送醫
伊朗前總統女兒參加集遊被捕
希拉蕊避談巴林政權更替
巴西將有條件限制中國產品
旅義僑胞響應台灣百校植樹
薪傳打擊樂團波蘭音樂節獻藝
格達費之子喊話 憂內戰願改革
揮別陰雨 午後偶見陽光
台股開盤上漲13.7點
日媒：陳偉殷腿痛 開幕戰難出
台嫌遣陸事件 菲特使赴台
李英愛喜獲龍鳳胎
中國控稀土 加州加速開發
新台幣盤初走升
楊潔篪將訪韓 說明中朝互動
鹿鳴酒店冒濃煙 數百旅客受驚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
京滬高鐵上海段擬5月試營運
觀望濃 台股恐區間震盪
攻婦女選票 藍設5都工作平台
北大聯招 從上午到挑燈夜戰
豐興鋼品維持平盤
陳雲林將訪高 義聯邀陳菊出席
楊進添：一切待菲特使說明
學測國文作文 無人滿分
景氣復甦 信用卡簽帳金額增
宏都拉斯外交次長阿奎洛訪華
原料看俏 塑化股氣勢旺
廉航 日本四國飛滬3千日圓
活熊取膽 福建下令封口
薄霧罩北京 能見度差
可攜電腦市占 蘋果居冠
澳洲災後復原 旅遊警示調灰色
菲特使羅哈斯抵台
利比亞葉門血腥鎮暴 巴林協商
周小川：用所有政策工具抗通膨
大陸企業可信度 中美看法懸殊
滬知名訪民失蹤 疑似遭逮捕
學測199人滿級分 十年新高
假警擄妓勒贖 遭訴
汶萊媒體籲台汶互免簽證
流感肆虐 公費克流感專案延長
聽某嘴 IMF總裁選法總統？
昆明團訪南科 與業者交流
李東旭自認怕生 金賢珠猛搖頭
經合首例會 陸代表下午抵台
基隆倒塌家具行 可能是違建
小英：初選不平順 大選難成功
徐中雄出任中市副市長
學測滿級分 北市占1/3
客運駕駛捨身救人 胡志強表揚
反政府示威風潮 促陸嚴控網路
計分方式改 數學0級分驟降
高雄燈會熱 清潔隊巡場清垃圾
茉莉花革命浪潮 小英聲援
區間盤整 台幣午升3.9分
學測滿級分人數 雄中雄女躍進
技專申請入學 3/1起報名
陸資參股半導體面板 上限1成
推自由行 陸旅遊業明來台體驗
寓教於樂 手機遊戲推廣孝道
呂秀蓮：多少錯誤假團結之名
孕婦送餐喪命 夫嘆幸福瞬消逝
高市國小課輔費漲 教師會質疑
電子書加持 書香列車變城堡
國光捐贈2萬劑流感疫苗
拒收珍有陰謀？ 曾勇夫澄清
越南3月1日調升電價
雄檢查亮票 高市議員全傳訊
午餐不補助 高市家長籲免書錢
薩爾瓦多咖啡出口大增
匯豐：陸將續調高存款準備金率
台股收盤跌4.62點
總統府月會 愛瘋也成話題
震盪整理 台股收跌4點
利比亞動亂蔓延 旅遊警示調紅
妮妮太猛 韓媒憂韓將打不贏
富士康3C連鎖展店徵才
隱匿校園性侵 教部擬修法嚴懲
台韓股評等 瑞銀降至減碼
修內規解套？王金平：一無所悉
台股量縮盤整 塑化生技走強
3月台指期收平盤
3月電子金融期下跌
泰國經濟報喜 添升息機率
陳雲林來台 小英籲綠謹慎面對
彭煥宇滿級分 看小說紓壓
陸資參股題材 面板雙雄照跌
大摩：台股攻萬點如跑馬拉松
高市漢民公園完工 小港新綠肺
大同滿級分生 不選醫科選化學
遭彈劾 檢：若積案多願退薪
防抗爭 各國料增糧食庫存
軍校越野馬拉松 3/20競速
印尼不會禁止外國影片進口
車床工之女 學測滿級分
中800萬彩金 未成年不能領
家具行倒塌 土木技師：雨釀禍
蘋果商中毒事件 員工拒檢查
新北市府：北捷民汐線一定做
動漫迷滿級分 漫畫如沙漠綠洲
國民黨研討會 謝國樑被催婚
跳級生滿級分 考前抓鼠做實驗
臨時會流會 南市府會僵局未解
國民黨立委 滿意度上揚
三大法人賣超台股16億元
世展會助學 貧困學子感激
羅哈斯會楊進添 修台菲關係
總統：不同宗教 價值共同
中一中滿級分生 有人想進港大
菲布魯珊火山 噴3公里高灰柱
警執勤遭撞傷 慰問金贈貧童
金門警偵破肇事逃逸案
農業合作社 福建向台灣取經
流感與多病原聯手 感冒人變多
空氣指標不符 港人健康難保
韓6旬翁槍擊姘頭 2死1傷
愛相隨 黃政德夫婦樂跑馬拉松
會車糾紛打死人 男判13年
韓星朴施厚將在上海台北會粉絲
國史館：撰史不分黨派
滿級分創新高 醫科門檻提升
新台幣兌美元升4.2分
台大長庚星國合作 檢測肝硬化
重機維修班 學員很搶手
菊嬤出書 總統：揚善不可低調
宏國外交部次長訪台
數學自然簡單 文組考生出頭天
1月外銷訂單 歷年同月新高
急診室驚心 滿級分生要念中醫
Q4國際收支順差34億美元
南山：承攬委任 不因出售改變
學測 北一女16人滿級分
ECFA商機 日商盼攜手西進
中女中滿級分10人 曉明2人
恐少子化 環教綱領刪量化指標
外資上周賣超215億元
投縣社區高中 學測成績大躍進
菲特使：艾奎諾盼修補誤會
開放陸企參股半導體 聯電樂見
陸來台招商 黃昆輝：放虎遊街
吳揆：本週陪總統視察蘇花改
網路報稅 港澳人士今年起適用
王耀緯滿級分 瘖啞父母榮耀
地震千餘次 雲南盈江早習慣了
選填科系 參考標準需放寬
不忍亡女無名 父上臉書徵名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
經合首例會 大陸代表團抵台
胡志強邀市民減重 目標百噸
NBA明星賽 小飛俠拿MVP
經合首例會 鄭立中姜增偉抵台
弟癌歿 滿級分生李賦萱想學醫
教室無梁柱 邱鏡淳促申請重建
病婦尋短 警救回一命
號稱全球最高 星雲霄飛車啟動
慈醫海報展 認識精神疾病
女沿路掉錢 警撿拾護鈔
滿級分生選法律 效法金恩博士
猝死女嬰解剖 初判窒息亡
桃猿春酒 劉保佑跳保庇舞
防災卡隨身帶 找親人不慌張
外交部：爭取免美簽 一直在談
縮減工時？全產總：贊成
大樓屋頂燒舊物 男遭送辦
家具無償升級惡搞 離職工被訴
知本春之祭 老中青歌手拚台
宏達電再現千元股王風華
府：總統盼陸加快落實政治改革
婚期無限期 阿中：2人共識
量縮盤整 台幣收升4.2分
銀樓母子命案嫌犯 疑畏罪自殺
學測數學不難 學生免驚
高市學生輔導有成 教部將推廣
前彰化市長涉貪 求刑20年
拚觀光 金門推藝術家進駐
地主保證安全 10分鐘卻山崩
壽山國家自然公園 4月公告
發布內容不一 和鑫遭罰10萬
安心吃 北市健康地圖網資訊多
ECFA拉動 1月接單寫新高
大學個人申請增額 把握好科系
鄉林進軍南京 簽署合作意向書
合約糾紛 長鴻榮工低調不談
好神開工 徐乃麟投資失利遭虧
鋰科電動車電池量產 進軍大陸
打炒房 國稅局緊盯16建商
為選市長鋪路 徐：陷我於不義
那瑪夏國中命名 社區居民票選
仇和取經 盼業者助整治滇池
農地錯劃成住宅 監委要查
青森黑大蒜蜂蜜 雲林龍眼蜜製
監委巡察 集集線6月底復駛
陸一特案處理 總統肯定高華柱
任賢齊李李仁 圓學童花博夢
兩岸棒球賽 莊勝雄領軍江蘇隊
訂單露端倪 台幣升值產生匯損
衛署籲醫院開類流感門診
日人移居獨島 韓人籲採對策
流感多急診爆 專科門診舒緩
南議員陳進雄涉賄 交保限境
證交所超級電腦愛用Linux
建國百年減刑？總統：無此規劃
劉憶如：IMF看好台灣潛力
政院揭4大施政 再創台灣榮景
捷運審查 考量地方自償率
馬副手人選 藍委籲儘早定案
嫌犯疑畏罪自殺 下午原要出庭
招優秀生 大學祭獎學金攻勢
楊志良嗆不要理他 監院批輕蔑
林義傑遠征絲路 周杰倫贈歌
中央社英文網站 馬總統肯定
高市課後費漲 教師會怒
立委提案縮短工時 工總反對
證交所:擬規範員工兼職
清寒生半工半讀 學測獲佳績
去年國際收支順差 歷年次高
劉憶如：政府全球招商有回響
挑大樑 梁國新心情很春風
天穿日 新北市邀體驗客家人
今年平面電視出貨年增逾一成
人妻收視佳 隋棠棒打溫昇豪
基測學測雙狀元 想進台大物理
澳盛估台灣GDP為5.3%
泰國預估今年經濟成長走緩
總統26日走蘇花 證明路安全
立院優先法案 藍綠各有盤算
農會理事長領雙薪？北市府澄清
陸客自由行 吳揆提解套構想
印尼促韓求證竊取情報報導真偽
競選辦公室確立？小英批媒體
周董單挑布萊恩 汽水廣告熱尬
滬杭3機場 上午一度關閉
今彩539開獎
巴克萊估台灣GDP達5.2%
房市熱 房仲推經營健檢中心
4億美元出口 享ECFA降稅
K原文書 哈迷英文作文滿分
謝金燕重返大港 期待人體衝浪
威力彩開獎
基隆家具行屋塌 逾20年違建
印尼等候訪韓代表團竊案彙報
焦點人物：反覆無常的格達費
參展花受損 業者盼馮寄台護花
海旅會異動 劉克智接駐台代表
節能有成 總統：復甦具策略性
台設計發光 總統：盼維繫能量
公務員臉書止步？銓敘部釋疑
農業及亞台股 定期定額投資夯
茉莉花革命 加深中南海不安
副總統盼台星藝文交流超越政治
老師涉性騷擾 撤銷師鐸獎資格
郝龍斌籲港府給台灣人免簽
國情不同 陸難見茉莉革命
茉莉革命 陸委會籲對岸政改
焦點人物：格達費之子愛養獅
威力彩 頭獎貳獎都槓龜
白癡用詞惹議 李家同坦承言重
明年台灣燈會 移師鹿港小鎮
今彩539 頭獎1注中獎
呂學錦：盼加快LTE發展進度
上海台校4生 可望進大陸名校
英報：共諜案不宜影響兩岸關係
男子酒駕 婦遭拖行20公尺亡
美提升海軍實力 牽制中國擴張
萬華氣爆 1婦女受傷
低調行善 菊嬤計劃捐保單
大陸貓熊抵日 3月亮相
利比亞群眾佔大城 400死
經合會開張 兩岸次長主談
法高級房車廠擬在中國造低價車
媳婦的過年經
部落格人氣破百萬---新竹縣長邱鏡淳專訪
台灣賓士發表雙門轎跑旗艦CL500、CL63AMG
「拒收」吳淑珍 曾勇夫上火線說明
大陸茉莉革命 美大使也參一腳
利比亞抗議升級 格達費面臨生死存亡關頭
日本青森縣農漁特產嚴選來台
房產也吹健檢風住商不動產首推「經營健檢中心」
英外相稱格達費出奔委內瑞拉
菲特使拒絕道歉 9:30晉見馬總統
紐西蘭基督城爆規模6.3強震
瑞典成功研製 自行車安全氣囊
藍立委：菲派高層級特使形同道歉
外交部：菲傷友誼 台挨悶棍
台北市退休公教人員協會新春聯歡
總統強硬要求菲國道歉
扶輪青少年交換學生 花博一日志工行
smart fortwo 及限量特仕lightshine全新上市
2010年第四季及全年我國平面顯示器產業回顧與展望
JAGUAR LAND ROVER獲利創新高 將加碼投資新車型
首屆全國客家日：「天穿日」正式起跑
菲不道歉 馬態度轉趨強硬
坎城影展有請青蜂俠導演
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
特使未獲授權道歉 台菲談判僵
歐盟頭痛辦公室霸凌
胡瓜在聖保羅慶建國百年公演
感念利瑪竇 王豫元贈書耶穌會
印尼總統籲華族與它族融一體
焦佑鈞建議發展台印模式
東元前進印度投資設廠
美關切利比亞鎮壓民眾
天氣回穩到月底 早晚偏涼
台股開盤下跌116.09點
英相訪埃及 籲推動民主改革
河內建大批公寓 超越胡志明市
台股大跌 台幣盤初貶逾1角
菲未道歉 王如玄：擬凍結菲勞
吳揆：要求菲致歉 政府未鬆動
曾勇夫：珍能自理生活 即發監
總統：歐盟友好 盼經貿更緊密
經合會登場 兩岸交流新階段
利比亞動盪 中資公司遭劫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台援贈 巴拿馬醫院啟用
採果樂 內湖草莓季26日登場
中東動盪 台股隨國際股市大跌
經合會登場 周邊秩序平和
紐西蘭強震 華航班機照常
女子遭追撞 警民抬車搶救
司機捨命救人 喪葬費無著
陸民工搶手 搭機海外打工
罹3癌仍熱心 志工媽媽獲表揚
經合會現場風大 代表忙穿衣
菲媒：關鍵人士為台菲談判轉折
男子染鸚鵡熱 寵物鳥疑禍首
馬尼拉4.7地震 未傳傷亡
護照親辦試行 金門戶所全配合
打不開保險櫃 竊嫌整台偷走
巴西業者籲否認中市場經濟地位
韓版次貸衝擊 金融季線不保
洗手重搓揉 內外夾弓大立腕
陸：「十二五」落實ECFA
網路遊戲定義 南韓傷腦筋
糧食重汙染 大陸年逾千萬噸
新警報系統 爭取地震防災時間
總統接見菲特使 綠：自降國格
平板進逼 筆電版圖流失
浦東機場大霧 逾百班機受阻
瑞銀降評 台股目標9650點
藍籲綠 台菲案槍口應對外
台菲問題 吳揆：堅持一貫立場
中市凌晨槍響 疑行車糾紛引發
紐西蘭強震 台旅團未傳傷亡
楊進添：菲失職官員也應致歉
吳揆：全球招商 促進經濟繁榮
伊朗軍艦進入蘇伊士運河
穆迪砍日評級 日股挫跌
台幣午盤貶至29.569元
新地震警報系統盼推廣到全台
差距拉大 曾雅妮穩坐球后
暴動升級 惠譽降利比亞評級
吳揆：菲同意努力解決問題
陳雲林訪台 南部行程可能再變
電視面板緩跌 季底有機會止穩
王建民動作微調 朝先發邁進
拚觀光 高市業者籲友善接待
台中演武場閒置 議員促活用
越禁夜間線上遊戲
高鐵超商取票 萊爾富明入列
邵琪偉：陸客自由行漸進磋商
設工作小組談判 經合會有共識
炒太凶 顏炳立：房市衝太快
陳菊：不迴避與陳雲林座談
台股收盤跌165.55點
港人質案 72菲證人拒作證
蘇貞昌：團結才能起鼓
開低走低 台股大跌165點
中原大學設人力網 助學生就業
公款吃喝 助長陸酒飆漲
調查：8成小朋友自認幸福
中研院新發現 助腫瘤研究
女懷巨大肌瘤 比子宮重63倍
中國電信董座王曉初訪台
罵警察共產黨 判拘役
3月台指期跌193點
涉私運毒品 女判8年半
古字新書 揭女書奧秘
3月電子金融期齊跌
楊潔篪23日訪韓
甜瓜人生落幕 安東尼加盟尼克
南韓進口美牛持續增加
菲媒：羅哈斯盡所能弭平風波
陸逾20央企 將退出房地產
養水種電案 施顏祥：儘速敲定
中東動盪 台股帶量收黑
奧斯卡影帝 柯林弗斯呼聲高
調查：逾半孩童憂校園安全
反陳雲林 南社公布集結點
德學界：網路造就更多論文抄襲
捍衛海岸 蔡嘉陽力擋石化開發
三大法人賣超台股203億元
外長：球丟回 菲方應具體行動
霧鎖大橋 滬20卡車連環撞
女童姦殺案 檢首度提訊許榮洲
曾雅妮抵星 期待5連勝
員警眼尖 醉漢連栽3次
監委：日月潭比西湖大 應宣傳
肥胖也有城鄉差距 庄腳人較胖
牛稠埔營區 高市改為安置中心
捕獸鋏氾濫 農委會擬修法管制
大貨車撞斷電桿 卡民宅
中鋼擬配股利2.49元
紐西蘭強震 至少65人死亡
台灣傷病犬 志工護送赴美定居
軍公教調薪？吳揆：視經濟情況
印尼否認軍購機密遭韓諜竊取
李鴻源建議 成大南市合作救災
SBL 詹寧斯獲單月MVP
無照上網賣電蚊香 環署開罰
玉山園區 3月恢復入園
天穿日 學童開心吃甜粄
新台幣兌美元貶1.91角
身障生感謝母恩 學測高分報答
大陸貓熊抵東京 被當國賓侍候
高鄭場外尬泳技 姜增偉愛安靜
北市頂級豪宅 量穩價微揚
軍營女童命案 許榮洲持續翻供
防大腸癌 多蔬果勤運動做篩檢
紐西蘭強震 消防署特搜隊待命
好球 中職年度口號
摩洛哥動盪 黃色旅遊警示
小狗不識穿山甲狂吠 蒼鷹落網
全國客家日 嘉縣熱鬧滾滾
陸投巨資 巴哈馬建度假中心
散布女子裸照 男子判賠60萬
廣告洗腦 年輕人愛吃垃圾食品
若凍結菲勞 電子業改雇泰越勞
印尼部長否認機密電腦在韓遭竊
賽德克巴萊 中影投資3.5億
士林大同區 莊瑞雄退出初選
男子酒駕 飆5字經踹警
新北市歡慶全國客家日
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
吳揆：揪囤積 送法辦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
綠成立智庫 強化中國問題處理
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
工研院技轉抗癌候選藥物
紐西蘭地震 慈濟法鼓山關注
匯市暴量 台幣重貶1.91角
誹謗案開庭 馮光遠再槓吳育昇
南方莊園牛肉麵 鄭立中難忘
紐西蘭強震 日12學生失蹤
工作坊開幕 身心障礙者展才能
張泰山到統一 張正偉替他高興
環保節能 德人漸接受汽車共用
卡達網賽 詹詠然女雙晉8強
駁南方朔 府：總統不干預司法
紐國強震 北市搜救隊整裝待發
司法保護據點運作 助急難家庭
傳東京都知事石原不競選連任
穆迪：陸新措施有助冷卻房市
皮膚雷射傷口 首重保持乾燥
中國央企 海外投資風險大
李家同惹議 原民大學生稱受傷
疑抽菸惹禍 男子腎中風
思科：3年內視訊網路傳輸大增
重現製程 醬園生剝皮寮釀醬油
傭兵殘暴鎮壓 利比亞軍隊不滿
3連勝 陳順詳拿最佳鬥士
中華電信MOD 離島3月開播
台菲馬拉松談判 達成事實共識
南市警破討債集團 逮14嫌
搶立委服務處員工 1嫌落網
智障女不知有孕 一屍二命
流感併發肺炎 老人幼兒多防範
綠爭士林大同 郭正亮：早布局
外資匯出 台幣重貶匯市暴量
持武士刀暴力討債 7嫌落網
學者：分散風險 提升台印經貿
客運撞電桿 2乘客輕傷
藥物過敏 結核病患全身膿包疹
上千中國工人 利比亞大撤退
放寬克流感投藥 新北疫情趨緩
房仲：2014年房市可能反轉
南港捷運延伸 看好東湖汐止
標價不實 家樂福沃爾瑪被開罰
台特搜隊飛紐西蘭救災
陸委會：維持現狀是台灣公約數
陳淇澤談二二八 心有餘悸
智慧手機 今年聚焦中低階
三芝火警 疑1老人受困
誰能阻擋曾雅妮？韓媒點將
南迴公路拓寬 擬砸191億
證照達人蔡佳緯 勇於做自己
通路：統一泡麵量販裝漲定了
許榮洲翻供 檢：持續查證
備戰安麗盃 林沅君培養殺氣
盜領疑雲 易桀齊認錯
陽信商銀今年獲利挑戰13億元
杜絕偽變造股票 送存即時檢驗
倪安東送炸物 黃小琥想解放
疑瓦斯氣爆 8旬老人燒死
夜半活魚路上跳 警逮偷魚賊
今年ICT投資 金融最大宗
利比亞動盪 台民陸續返台
楊進添：菲盼以處罰代替道歉
茉莉花陰影 逾百陸維權者被拘
興建照護之家 募款餐券認購冷
香港法治指標 創97後新高
新北愛滋病例增 開辦預防投藥
強化網路文宣 政院推影音頻道
SJ-M再戰國語歌 來台發片
資本100億 強制設獨立董事
借腹生混血娃 醫師緩刑
ECFA後續談判3月中前展開
科技人回南台灣 大喊幸福
經合會共識 成立6工作小組
辛亥百年 國父故居遊客多
紐西蘭強震 新北市搜救隊待命
拒絕求歡3藉口 好累好煩太晚
布倫特油價料將挑戰110美元
越南百物騰漲 通膨日益嚴重
市場不安 歐股連3天走低
港股創3個月最深跌幅
停電即報警 活逮電纜竊賊
花旗開辦個人電話買賣外幣
雞排英雄破億 入圍沖繩電影節
中東局勢升溫 日股重挫
科展第1 國二擺平建中北一女
中東情勢惡化 深滬股市大跌
危機入市 選俄羅斯或替代能源
鄭同僚監院陳情 新聞局駁指控
假借辦案性侵菲女 警判4年
兩檔REIT清算 須修正計畫
防守策略奏效 台元輕取電信
最後14堂星期二的課 躍舞台
日民主黨決暫停小澤黨員資格
台股持續整理 個股表現
今彩539開獎
單車保健康 老翁戒40年菸癮
日航就業歧視 北市維護勞權
茅台投資熱 拍賣估價逾6百萬
大樂透開獎
爭產權 海苔廠機具遭查封
放血治療 密醫函辦
增撥流感疫苗 北市聯醫明接種
接待陳情態度差 府1參議調職
頂尖對決 國泰明戰台元
黑瞎子島 中俄擬互免簽證登島
來台觀光增加 泰人盼簽證簡化
太陽風暴躲不了 可能斷電數月
利比亞局勢惡化 中國設指揮部
投信基金投資陸股上限升至3成
總統號召減重 目標600噸
賈伯斯病危？股東推接班計畫
利比亞動盪 中國撤僑
台灣雞排日本蛋美國飯沖繩上菜
爭端解決 盼7次江陳會簽署
國小師資更專業 加註英語專長
台鳳炒股案 最高法院發回更審
醫國治人 人文關懷殊途同歸
投保協議 第三地投資納保障
格達費否認出亡 政權分崩離析
技專體育評鑑出爐 18校一等
高華柱：保薦羅賢哲涉退伍上將
今彩539 頭獎1注中獎
紐西蘭強震 未傳印尼僑民傷亡
自由行 陸力爭第2季試點
大樂透 頭獎摃龜
外交人事異動 李世明派阿根廷
泰柬擬在第3國解決邊界爭端
強震襲基督城 65死百人受困
經合會運作 兩岸互動新嘗試
楊進添授旗 台搜救隊啟程赴紐
利比亞動亂 法軍機撤僑
非洲革命烽火穿越撒哈拉？
杜拜公開賽 盧彥勳不適退賽
缺角也要團圓
陸鐵道部 負債逾1.3兆元
吳揆施政報告 綠委舉牌要他道歉
萊爾富加入高鐵便利商店
關閉菲館處？外長：暫不攤底牌
陳雲林來台 吳揆賴幸媛不接見
協助紐搜救 我特搜隊24人今夜啟程
菲特使返國
強震 紐宣布全國緊急狀態
響應革命 陸茉莉醞釀再開花
賈伯斯暴瘦影片曝光 步履蹣跚不穩
匯豐錦標賽 曾雅妮挑戰5連冠
格達費血腥鎮壓 美國從利比亞撤僑
慶泰大飯店慶百年滿百送百
萬人崇BIKE 3/5 媽祖陪你騎福過好年
聯合航空保留舒適經濟艙 並於2012年全面擴及大陸航空機隊
LEXUS CT 200h油電掀背車新上市
客委會主委黃玉振與漫畫大師劉興欽簽署版權授權儀式
ViewSonic 全系列平板產品 引領智慧生活新趨勢
格達費頑強不屈 誓言奮戰到死
華時：中國獨占伊拉克電訊市場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
維基解密爆格達費家族內鬥
格達費拒辭 下令鎮壓示威
亞馬遜供高級會員串流影片服務
中東北非動盪 歐股連3黑
歐巴馬：小型企業是美經濟推手
中東動亂 金銀飆漲
利比亞動亂 油價創2年來最高
支持抗爭 利比亞內政部長辭職
三一重工擬在巴西集資3億美元
利比亞動亂 美股重挫
IMF：油漲短暫 經濟撐得住
利比亞動亂歐盟有責
天氣穩定 多雲早晚偏涼
台股開盤下跌67.59點
張良任以國數字演講 迴響熱
利比亞撤僑 陸首批安抵埃及
巴西基因改造作物面積大增
女神創作吸睛 陳劭彥活躍倫敦
日本救災隊前往紐西蘭救災
新台幣盤初 平盤附近震盪
迎自由行 力爭上海北京增班
防交互感染 類流感門診開張
陸春運黃牛倍增 逾半高學歷
流感疫苗缺 基市急調
台菲後續 立委各有看法
吳振偉：已康復了 能繼續工作
台嫌遣陸 國台辦：公安偵訊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
藥膳即食包 養生便利
抗議經合會 獨派人士撲空
石油股漲 航空股跌 亞股震盪
Selina潰堤 痛問老天爺
賣壓仍重 台股低檔整理
示威蔓延 韓航停飛開羅
傳那斯達克擬併紐約泛歐交易所
惠普Q2財測 低於市場預期
凍結菲勞？勞委會：配合外交部
抗震災 紐國央行搬現金供銀行
加總督訪動盪中東 強固友誼
陳雲林不訪台南 陸：非取消
雨量豐 南部水庫蓄水量大增
綠智庫成立 小英拋兩岸論述
異國通婚離散增 韓嚴管降溫
陸客來台 邵琪偉喊1年5百萬
國台辦：赴台自由行第2季試點
陳雲林來台 維安採地方責任制
台菲談判 外長：不需李傳通
少年缺錢搶奪 警追趕制伏
提名4席大法官 審薦小組啟動
楊進添：道歉形式多 看菲誠意
陳雲林率參訪團抵台
學者：陸一特無補償必要
工商團拜 總統掌舵經濟向前衝
陳雲林訪雲林 縣府：以客相待
多國譴責血腥格達費 擬制裁
陳雲林率經貿團訪台6天
紐國遇強震 邱文祥今晚返台
菲未道歉 藍籲團結綠促反制
景氣甦 美葡萄酒出口新高
呂諷團結 綠委籲勿親痛仇快
半導體世界展館 台積電捐贈
建案廣告不實 罰170萬
國台辦：已轉達台家屬探視要求
偷紅豆麵包 男判罰1千
來台上市櫃 日企業興趣濃
蔡英文：兩岸應和而不同
搶救基督城 台日美搜救隊出動
腎病難自覺 醫師籲早期治療
又傳槍響 議員要求胡志強道歉
平盤震盪 台幣午貶0.9分
陳雲林訪高 社團兩路抗議
北市查預售屋契約 5家不合格
國台辦：經合會首會是重要一步
涉貪法官交保 檢再提抗告
美百思買大陸零售商 突然關閉
來台參訪 陳雲林：心情很好
不稱對岸為中國 陸：積極評價
地震誘發？紐西蘭冰山崩解
嗆陳雲林 綠委：言論自由
紐西蘭震災 蕭副總統祈福
行竊失風 少年悶死婦女
假考察真玩樂？高市議會否認
包裝減量 去年1.1萬噸
金改案 辜仲瑩：無洗錢犯意
大銀幕處女秀 隋棠演遺體
清交梅竹賽 後援較勁先開跑
台股收盤跌144.73點
資通訊教育 陳文村獲國際獎項
郝龍斌晤李光耀
開低走低 台股跌144點
港府：經濟已超越海嘯前高峰
關懷燒傷復健 體驗穿壓力衣
張忠謀：熱錢消退 盼台幣穩定
國民黨：藍兩岸政策非求統
台股跌144點 恐回測半年線
港旅發局 有望在台設處
3月台指期跌98點
春節打麻將 警派3偵防車抓賭
陸旅遊業：開放自由行大勢所趨
紐西蘭強震 屍橫街頭截肢脫困
3月電子金融期跌
報竹梅花錄 梅竹賽搶先報
八八災後 布農族媽媽手工織夢
台灣燈會人潮 破300萬
寰宇新聞涉違規 NCC促說明
帽梁鋼筋不足 公路總局補強
奧斯卡影后 雙嬌爭鋒
46尊神像落難 鹿港找誰丟的
阿里山櫻花季 添千株吉野櫻
廣州嚴控公務車 私用擬收費
首次校長會 李永得：充分溝通
林書豪缺陣 塞爾提克輕取勇士
三大法人賣超台股49億元
回鍋長榮 張國煒拚獲利
陳雲林訪台 綠議員獻茉莉抗議
陳雲林來台 黃昆輝籲爭零關稅
郝龍斌訪星 借鏡建設經驗
菲若無善意回應 全面凍結菲勞
郝龍斌訪星 晤李光耀
扁：珍培德評估返家後便血
五分埔賣仿靴 侵權市值5百萬
米勒特展 小小導覽員上陣
中華電與中國電信簽合作協議
LPGA票選 看好妮妮5連勝
深坑步道工程意外 1死
搶皮包搶到鉛筆盒 2嫌落網
新台幣兌美元貶1.5分
中國毒奶等案 陳致中告陳雲林
藝術博覽會 25家藝廊參加
偷車賊爬溫泉井 燒燙傷送醫
師鐸獎得主涉性騷擾 取消資格
經濟不景氣 武器工業仍成長
胡志強：台中治安非5都之末
時代雜誌：格達費下令炸油管
1月工業生產創歷年單月次高
菲總統：道歉外方式解台菲嫌隙
成人打幼兒流感疫苗 1次2針
寰宇新聞2台違規 最高罰百萬
長鬃山羊梅花鹿 4月登陸
原物料飆漲 南市嚴查不法囤積
南韓去年海外投資325億美元
陸資再鬆綁 總統：創造就業
看好工研院 外商設微機電中心
課後費爭議 高市教師會籲檢討
跳軌癱捷運 男遭訴
半導體B/B值 1年半新低
嘉義肥童最多 張花冠帶頭減重
凍結菲勞 六大工商會挺政府
越記者遇害 原是妻殺夫
中職新會長 懸而未定
中信金：台幣匯價29.5合理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
違停交易毒品 警逮2嫌
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
營建署考評道路養護 北市最平
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
彌勒大將軍抗癌 分享歷程
美前防長贊成售台F-16戰機
金大校區裝修 蚊子館變大學城
國台辦：盼民進黨認識台獨沒路
網路農場 行銷台東農產品
陳雲林：陸資來台成績差要糾正
張鈞甯何潤東 赴越南關懷貧童
紐西蘭強震 佛光山基督城救援
黃興滬故居武康路 申報文化街
法內情 花檢援助判刑婦
路竹會南非傳愛 醫療種子萌芽
工商新春團拜 馬吳王齊賀
人偶合一 西班牙戲團出奇演出
老人難眠 旗醫設睡眠中心
中職新方向 明年西進中國
偷電纜不成 反被電死
科學園區3年內可望增4萬工作
科學園區營業目標2.4兆元
2月下旬DRAM合約價持平
匯市平穩 新台幣收貶1.5分
桑田佳祐大病初癒 返鄉熱唱
紐西蘭強震 慈濟成立賑災中心
江丙坤：陸企來台手續將更便捷
罰單接不完 長億夜市爭合法
江國慶案 江母請檢方查真相
韓流演唱會不純 廠商將提告
高市亮票疑雲 7議員先說明
林益如躲過強震 要再回基督城
25款進口菸3月漲 台菸不動
歡迎國際青年 陳沖當接待
大亞百貨兩層樓 國寶得標
川崎氏症 發現致病基因
平板電腦出貨夯 上看5千萬台
流感肆虐 大家搶疫苗
警破竊車集團 專偷名車零件
建國百年植樹月 佛大啟動
木柵有機農園 體驗田園生活
美國消費者 最哈智慧手機
旅客倍增 總統：藍執政品質佳
朱立倫施政報告 主打交通建設
紐西蘭強震 政府捐10萬美元
豬哥亮助陣 台彩春節銷量佳
外長：台嫌遣陸 司法管轄競合
遊中東 注意退費規定保權益
陸企隨陳雲林訪台 重在投資
會第二外語 甄試入學吃香
出國考察費 高議員每年30萬
油價漲 航空附加費2年增1倍
國教輔導團成員難找 教局頭痛
基本工資若漲 商總：外勞受惠
陸一高鐵列車 被揶揄史上最慢
故意誤導偵查 冤獄不准國賠
學測成績更正 滿級分多1人
摸黑偷鐵條 仍難逃警網
仲介疑非法僱漁工 移民署搜索
工業生產連17個月成長
警破討債集團 主嫌列治平對象
羅淑蕾爆 高中生性騷女老師
生涉性騷師 中一中：依法處理
3人喪生 印尼宗教衝突恐擴大
陸：九二共識 民進黨無法迴避
徐懷鈺爆遭性騷 經紀公司否認
紡織業今年總產值攀5千億元
慕特林昭亮 接連來台展風範
中華電今年獲利目標5.87元
學測出現首名滿級分身障生
販毒集團侵校園 警逮20人
便民 200萬戶今年報稅免算
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外配重傷幼兒 一審判7年
偽造軍公教調薪電郵 有病毒
豬哥亮欠債 法院判還千萬
基督城地震 傳1台灣人受困
挑戰單親 許孟哲迷你彬當父子
談命題原則 北北基聯測辦座談
劉憶如率團孟買招商
UBA女外卡賽 東南力克輔大
府人事令 朱敬一接政務委員
馬國內閣會議 未談台客簽證
搞笑仿碧昂絲 排灣族少婦暴紅
紐西蘭強震 羅志祥巡演取消
酒品禮盒新設計 省料省錢環保
彈簧潤滑不足 本田召修FIT
台彩總座 頭彩擦身而過
民進黨總統人選 5/4出爐
台中民俗公園 拆土角厝喊卡
速食店抗漲 雙層牛肉堡39元
匯率基準變動 國泰金元月轉盈
東沙新發現 織紋螺水母共生
槽車滿載氫氣 中山高翻覆起火
總統初選討論 小英迴避呂參與
提高門檻 港投資移民數仍升
資訊爆炸 儲存技術升級
小英指和而必統 藍：亂扣紅帽
越籍外配放高利貸 吃定同鄉
總統：樹立典範 絕不干預司法
爭權利金 中職盼收視基準下修
暌違8年 楊千嬅3月登台出輯
港府紓緩通膨 數百萬人受惠
基督城餘震不斷 民眾恐慌
消費熱 零售餐飲業績創新高
堆高機撞破容器 工廠毒物外洩
小英兩岸論述 綠要角反應不一
地下錢莊 賣玉掩人耳目
人巧勝天 齊白石書畫吸睛
官員轉戰立委？朱：言之過早
高學歷闖星河 賴盈瑩有料
陳雲林夫人挪公款？陸方：捏造
避遺珠之憾 中原碩專班免筆試
李光耀會郝龍斌 交流城市發展
今彩539開獎
立榮擬購新機 ATR上陣
泰紅衫軍領袖出獄 再度集會
小金人站何處？名人偏愛浴室
陸客赴台多 助台商品打開市場
國軍招募新血 就學就業一體
警察錄取培訓 試委促落實淘汰
陳雲林：跨濁水溪 想法已久
菲特使：視調查結果回應台方
南韓禁德銀從事衍生商品交易
陳雲林餐會 陳菊派首長出席
利比亞動亂 14台民先撤
陸員工中毒 勝華可能加碼賠償
會談餓肚子 菲特使：不介意
港府稱「抗通膨」是主要任務
紐西蘭強震 1台灣人失聯
台歐協助尼國成立天災防治中心
王金平：努力爭取勝選
郝龍斌贈零食加油 曾雅妮開心
收到拘留書 陸維權人士被捕
台股破前低 逢低進場宜分批
降小黃空車率 交部訂共乘規範
綠營總統初選 呂：基層痛心
杜康控股TDR圈購價出爐
查屆齡未就學 發現6年前往生
紐西蘭震災慘重 各國援助湧入
呂秀蓮：主席兩岸論述太深奧
宏達電一員工死亡 友疑過勞
國泰3勝台元 開季12連勝
陳雲林帶陸企叩關 後效待觀察
陸茉莉再開花 「兩會」作代號
旅泰民運人士 宣揚茉莉花革命
揚子江與台船合資成立設計公司
今彩539三星四星彩派彩
加油選總統 蘇貞昌：油蓋貴
廣州亞運 負債近兆元
陸資來台少 陳雲林：汗顏
民進黨兩岸論述 陸委會樂見
小英兩岸論述 府批空洞
日桂由美婚紗展吸睛 美不勝收
小英兩岸新論述 黨內挑戰大
李學林傷癒復出 北京退天津
紐西蘭強震 外國救難隊馳援
菲特使評台灣行 沒預期好
陳雲林考察團 來頭大產業多
陸國家級搜尋引擎 過濾更嚴
法大使惹人厭 突國群眾籲滾蛋
星國挑戰連冠 曾雅妮力求放鬆
印尼與星國 加強軍事情報合作
台電動車技術 印度感興趣
石斑王國的榮耀與危機
春安剛結束 台中傳槍響2重傷
智庫掛牌 吳乃仁：不反對訪中
匿名組織號召 中國「茉莉花」星期天散步
大金空調發表3D銷售平台
國立歷史博物館展出齊白石書畫展
買大金 送大金！千元好禮二選一
馬提名4大法官 成立7人審薦小組
德國漢諾威電腦展 MSI 將展出5大系列全新筆電
紐國強震 震撼亞洲旅外學子
昔民生路扁宅 變身失智症充電站
AMD宣佈推出OpenCL™ 協助大學程式設計
外交尖兵太極門 把客家文化布馬陣推上國際舞台
台、美、日搜救隊到 紐國視為救星
陳雲林首次參訪 義大南方特色小吃端上桌
名嘴挨告出庭 嗆評論有根據
蘭花展 賴清德盼60億訂單
紐地震已尋獲98遺體 226人失踪
全省大開學 二手教科書、參考書 買氣看旺
陶博館手工打造幸福感 特色杯子傳心意
台灣奧迪汽車發表Audi A1小型掀背車
利比亞情勢危急 各國忙撤僑
當上美國總統羨煞人 容易聚財
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美不再迴護禁止同性婚姻法令
歐股收黑 倫敦跌1.22%
紐約原油漲破100美元
遏阻鎮壓 美考量制裁利比亞
中東持續動亂 金漲銅跌
巴西支持聯合國譴責利比亞
巴西淡水河谷成為最大出口商
聖保羅內地兒童性侵案大增
利比亞暴行 歐巴馬強烈譴責
蘋果新iPad可望下月亮相
油價飆 紐約收98.10美元
利比亞動亂 英國全力撤僑
美股收黑 道瓊跌0.88%
台畫家劉河北贈教廷大學聖母畫
華南水氣東移 彰化以北間歇雨
福特召修15萬輛小貨卡
台股開盤上漲46.32點
爵士驚爆交易 威廉斯到籃網
制裁格達費？歐盟態度不明
沒有賈伯斯 蘋果迷熱情不減
綠能展覽棒 台經驗推國際
陸凌晨又派包機 利比亞撤僑
加前總理籲聯國派兵利比亞
傳中國駭客闖歐美油公司竊密
越勞動力輸出 台韓大馬最多
渥太華台灣之夜受媒體讚揚
美搜救隊飛紐救災
強化安全 蘇花3月底封路演習
台幣盤初走貶 破29.6元
歐巴馬前幕僚長當選芝加哥市長
製造業看好未來景氣廠商增加
中央氣象局氣象報告
陳雲林抵高雄 群眾抗議場面亂
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
袁建生受邀出席奧斯卡頒獎
衙門不冰冷 屏檢設關懷站
勝華：賠償非加碼
服抗生素水喝足 以防食道潰瘍
中新社：兩岸關係 行穩致遠
歐洲紫杉醇治頭頸癌 健保給付
聯國婦女地位大會 台代表參加
沒收到扣繳憑單 仍應報稅
澳總理3月首訪華府
美Q4問題銀行比飆18年新高
利比亞動亂 格達費家族裝瞎
上市後首份年報 友邦獲利看俏
假日減壅塞 國5大客車駛路肩
國際能源漲 有利大陸綠能發展
紐國遇強震 邱文祥餘悸猶存
美學者：期待中國寧靜革命
瞻博網路推新品 挑戰思科系統
價升 越油進口免稅控通膨
低接買盤出籠 台股反彈
中國擬未來5年控制鋼鐵生產
曾雅妮挑戰5連勝
紐國強震 1台生仍失聯
宏?眱媞c法拉利新資訊中心
警破性福小站 涉賣偽藥賺千萬
陳雲林：首度到高雄 心情激動
若凍菲勞 勞委會：已做好準備
2成7羊毛衛生衣標示不符
李明博籲兩韓建經濟共同體
不參加座談？陳菊：尊重海基會
女性狹心症不明顯 易遭誤診
陳雲林抵高 抗議歡迎齊現聲
補破網 滬擬增設雲梯消防車
小英兩岸論述 蘇貞昌：講得好
北二高車禍 駕駛彈出車外亡
邵琪偉賞花博 鼓勵陸客來訪
消基會籲公平會公布物價調查
日韓大雪 國產蔬菜外銷夯
總統：流感雖趨緩 勿掉以輕心
報告：全球75%珊瑚礁受威脅
兩岸傳播交流 學者齊聚世新
選履歷 多數企業花不到60秒
台美食莫斯科登場 讚賞連連
高油價 台經院：無立即衝擊
胡志強接種流感疫苗
蔡炳坤：謹慎處理校園性騷案
佳里金唐殿燒王船 場面壯觀
傅內斯：犯罪是薩哥共同敵人
台北車站整容 售票區變展演廳
北市公寓補助裝電梯 3月申請
遊客溺斃 農場負責人遭訴
外資匯出 台幣午貶9.8分
震災慘重 紐西蘭取消羊毛拍賣
綠委挺團結說 籲呂砲口對外
利比亞動盪 吳揆關注油價
經濟回溫 看好未來景氣廠商增
杉林大愛園區 琉璃職訓班開課
扁宅做公益 陳致中觸景生情
環團：護航核電 能源政策倒退
PCB重環保 設備製程下功夫
2嫌竊校園 監視畫面現形遭逮
台股收盤漲12.7點
華碩中移動簽約 搶陸手機市場
胡寶林速寫 街頭勾勒有情人
新人吳婉君 大愛劇挑大梁
婚姻名存實亡 夫外遇產女免賠
震盪整理 台股漲12點
3月台指期漲10點
中市陳情管道 綠議員質疑騙民
為死鼠互毆互告 壯男老婦拘役
經濟部：疏濬目標無上限
流感發燒 民眾搶打疫苗
涉挪公款 吳鳳科大董座遭起訴
台股反彈 小漲12.7點
陳雲林首訪高 提解決就業問題
民進黨：藍對傾中政策毫無反省
3月電子漲 金融跌
二二八連假 壽星免費遊樂園
交鋒國光石化 環署槓部落客
奧斯卡最佳導演看好大衛芬奇
高市議員亮票疑雲 檢傳訊
陳光標善款 傅崑萁點收代轉
陳雲林座談 高市府派代表簡報
胡鞍鋼：大陸將成世界市場
吳振偉下台壓力大
尼加拉瓜大選接受歐洲觀察團
日政務官請辭 打擊菅政府
紓緩通膨 議員要求港府退稅
三大法人賣超台股85億元
肢體外傷高壓氧輔助 降截肢率
運動作公益 樂動少年開跑
紐西蘭求援 大陸派搜救隊
前市議員涉肇逃 雄檢起訴
公務員考績法 試院盼立院先審
涉新疆恐怖攻擊 4維人將處決
綠營：對菲挫敗 楊進添應下台
陳雲林訪高 南台特色小吃宴客
白先勇授課 台大生搶破頭
大陸民航機場 虧損多
校園反霸凌 霸哥改過現身說法
流動賭場 衝鋒槍暗哨把風
海巡署查獲偽藥16公斤
陳雲林義大午宴 主桌爆桌
封園年餘 達娜伊谷26日開放
陳雲林南部第1次 林義守包辦
男女平權 訂結婚年齡將修法
能源政策公聽會 意見分歧
北捷南港線東延段 27日通車
利用美移民抽籤 詐騙案增加
防雨鞋套 高工生巧思獲專利
學測試務疏失 教部促檢討
子大義滅親檢舉 父收賄遭起訴
新台幣兌美元貶1.88角
高雄立委補選 藍綠各自拚
對抗北韓 南韓將培訓狙擊手
研究更方便 成大小動物室啟用
農產品赴日參展 嘉縣：闢通路
成人流感疫苗 彰縣增5千劑
李建軍落腳年代 盼入籍台灣
爾必達：3月調漲DRAM售價
減健保負擔 檢全國查偽禁藥
匯豐高球賽 曾雅妮暫列第3
王金平：立法效率已提升
鐵路特考機械機檢員 加考體測
南韓尋獲濟州外海失蹤直昇機
拍賣蜜兔公仔 聯勸籲競標捐款
鄭州化學劑麵條 點火可燃燒
政院修法 刪不得主張共產主義
企業組協會交流 盼攜手跨百年
準備LPGA 揚昇花2億整建
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
匯豐賽首輪 曾雅妮暫居第3
歌頌埃及革命短片 大陸封殺
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女性公僕人數創新高 高階仍少
行腳撿垃圾 台灣阿甘喚環保
印尼機構籲政府自利比亞撤僑
芭蕾舞經典 天鵝湖登桃園
萬丹紅豆文化傳承 馬總統發想
金門砲彈運台 變身和平鐘
回教聯盟訪慈濟 盼共推慈善
上海建築技工荒 高薪仍難尋
教授性侵學生 判2年4月
菲國會議員在港販毒 判1年半
成都將建台灣文創產業園
中市議員要求警力平均配置
東勢外配命案 男大生行竊殺人
對車神大不敬 阮經天不搞車震
警破偽劣藥集團 逮6人
藍：民進黨扣紅帽 誤導民眾
騎贓車撞警車 被逮還要賠
學測試務疏失 淡江擬祭處分
反映成本 中鋼調漲內銷鋼價
兔提燈發太少 綠議員質疑流向
泛歐證交所現金指數發布有誤
星球賽 曾雅妮：像坐雲霄飛車
呂組中國研究中心 強化論述
聯準會升息可能搶先歐日
陳雲林讚日月光 全球封測龍頭
外資匯出 台幣收貶1.88角
中鋼漲內銷價 每噸平均2仟8
基督城待重建 外交部籲勿前往
消費者質疑未限量 悠遊卡惹議
優良劇本獎 九把刀林育賢入圍
工廠通風不良 員工甲苯中毒
在校意外撞腦 高1女不治
檢勘明潭船屋 業者嗆聲遭訴
台維斯盃 盧彥勳盼為國家取勝
菲仲介商怒火 籲撤移民局長
就業人數 恢復金融海嘯前水準
解讀小英 陸委會：與府無落差
立法院長難為 王金平嘆苦差事
弦音未斷 利卡夢音樂會續辦
原物料續漲 輪胎漲不停
飛車搶老婦 男子被逮
梁啟超故居變大雜院 亟待修繕
陳雲林訪高 觀光業盼經濟活水
看好台灣車市 奧迪加碼投資
原民公務員 排灣族最多
美髮店女學徒陳屍 死因待查
法國瑞士麻疹 旅遊前應打疫苗
化學槽車翻覆 中山高大塞車
撈過界還涉電魚 大陸漁民送辦
菲設特別窗口便利菲勞申請赴台
中日戰略對話 28日東京舉行
閒置榮家學校 總統指示做社福
艾薇兒4度撲台 5月開唱
橋幸夫遊花博 陳昇夜店招待
上海擬實施一犬化
紐國地震98死 難尋獲倖存者
全球招商有成 創1.5萬就業
捷運東延通車 區段房市有潛力
陳雲林拜訪星雲 談兩岸交流
陸官輔導長獻愛 捐骨髓救人
擔心得乳癌 義婦女先摘乳房
陳光標捐多少 邀訪單位未說明
楊千嬅不怕沒獎 憂走紅毯跌倒
妮娜本尊現雲林 邀賞芭蕾舞
爭權說 勞委會：維持現狀
鈕承澤新作 阮經天趙又廷續攤
爭權說 新北市：勞委會怕裁併
女嬰猝死 疑父母疏照顧
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焦婉瑩犯內線交易 紐約遭起訴
去年平均薪資 歷史新高
陳雲林南台初體驗 冷熱兩極
陳雲林南部行 學者：釋善意
中油：下週油價漲幅繼續減半
4台商列蘇比克灣10大出口商
調查：日本高中生較缺乏自信
隱匿校園性侵 教育人員將免職
大陸兩會 網友關注十大問題
中華電土地開發 只租不賣
傳偉創力裁員 公關：沒跡象
研究：都市騎單車易引發心臟病
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林義守會陳雲林 籲投資高雄
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拒當孤獨老人 庹宗康要婚了
兔年首次購屋 最多人選新北市
港大：香港每年7千人死於吸菸
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講母語俗予你 70店家響應
藍芽技術 搶進家庭娛樂裝置
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標靶藥治肝癌 藥費壓垮病家
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友達電視組裝一條龍 擴大接單
228連假 高鐵增自由座車廂
香港今年流感死亡 增至20人
狼師性侵4童 判各賠二百萬
威盛中國電信續簽合作協定
投保基本地震險 每天不到4元
前10大液晶監視器廠出貨增
利比亞機場管制 台人陸路撤離
陳雲林將訪雲嘉 綠營團體抗議
青年安家撐場 新增房貸創新高
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提升附加價值 建毛巾打樣中心
超級盃青棒賽 穀保南英爭冠
南山標售 金管會未禁繳保證金
艾柏斯王鈺婷 擒佛光慶生
養生品摻壯陽藥 不法獲利千萬
引渡瑞典受審 亞桑傑將上訴
隱匿性侵案重罰 教團支持
1月國銀逾放比續創新低
終止小兒麻痺 扶輪社點燈
媽媽咪呀 台灣女孩擔綱演出
招商有成 美日法廠百億投資
1萬多名越南公民滯留利比亞
陳光標善款到 陳綢：功德無量
簡政便民 改名不必帶戶籍資料
關鍵時刻誤事 台電3分輸台元
廣播點名驗尿？學校澄清
高市議員亮票 檢：坦白從寬
油價狂飆 2度能源危機罩頂
北市衛生局：有感冒症狀盡速就醫
抗議如影隨形 陳雲林：可容忍
江翠北側市地重劃 塑優質水岸
海洛因藏鐵櫃走私 男判無期
4死職災 北市送檢方偵辦
中科三期 居民提開發無效敗訴
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威力彩頭獎貳獎摃龜
美牛驗出瘦肉精 邊境擋下退運
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唐榮新董座不符規劃 經部解任
群眾占城鎮 利國軍隊集結首都
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義聯：尊重唐榮董事會選舉結果
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與對岸唱和？總統府聲明駁斥
玩出好生意 ──悍創運動行銷公司
文武官員倒戈 格達費作「困獸之鬥」
香菸也要漲 七星3月1日起賣80元
護照親辦3/1試行 可抽機票
iPad 2 三月2號發佈？蘋果迷引頸期盼
33000人困利比亞 中國展開最大規模撤僑
1月失業率4.64%
228連續假期 高鐵自由座車廂加一節
陳雲林高雄午宴 主桌擠42人 (圖)
改名更容易了! 戶政機關將主動查證
史上第一次／LPGA 女子高爾夫賽10月在台舉行
美國裁判長二度場勘 對LPGA賽場地滿意
爾必達TDR掛牌 開盤小漲
菲前駐美大使接任外交部長
我實施替代役制 創造三贏
農會暫失血 中市基金轉存解危
建國百年美味台菜傳千里 蓬萊邨經典台菜回饋價6.7折起
終止小兒麻痺
大陸高鐵安全嗎？專家說怕怕
2010年第四季及全年我國平面顯示器產業回顧與展望
2010年第四季及全年我國電子材料產業回顧與展望
民調 蔡42.37蘇23.61呂10.41
賓士安全科技體驗營展示Mercedes-Benz全方位安全概念
印度省長：已預留台灣園區土地
馬桶沖走毒品 警抽水為證送辦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紐國震災 1失蹤大陸學生尋獲
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IEA：如需要 將釋緊急儲油
傳格達費已死 美官員認不可信
巴銀研究設中國分行
歐巴馬動起來 推動制裁利比亞
巴西開放郵局小額外匯交易
家庭不和 巴西流浪兒多
美逮捕企圖炸布希住宅嫌犯
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加出動軍機利比亞撤僑
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台股開盤上漲68.58點
美要求豐田召回2百萬輛車
陳雲林遊高港 南社碼頭抗議
大陸從利比亞撤1萬2000人
王如玄：菲勞全撤出 需3年
奢侈稅打房 吳揆：應有效果
LEXUS召修左側地毯飾板
隱匿狼師免職 教部盼速修法
NBA交易截止 各隊換將頻傳
濫用抗生素 陸每年死8萬
爭取來台掛牌 證交所前進日本
外資匯出 台幣盤初貶逾1角
學測試務避免再突槌 設2關卡
陸中石油利比亞遇襲 損失慘重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美新房銷售量持續下跌
虧損連連 大陸仍擬大建機場
奧斯卡菜色 春捲也上桌
開高走低 指數再創波段新低
老闆注意 5大族群最想跳槽
北韓封鎖通訊 嚴防茉莉花革命
吳進木獲頒馬沙雅寵兒榮銜
提名4席大法官 總統盼速審薦
花49分鐘 詹詠然鄭潔晉4強
台式麵包 菠蘿蔥花最經典
洩金正日情資 陸學者判14年
難忘兒時味 台式麵包長銷
課奢侈稅 工商團體憂影響景氣
紐元走升 強震無損信評
施政核心 陳菊：市民作主
三星欲搭谷歌TV 棄英特爾
油糧價漲 日通縮趨緩
AIG三季來首見獲利
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IFRS將上路 籲及早因應
中國將躍居全球玉米最大買家
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陳雲林：高雄和大陸有合作潛力
蔡赴朝出任陸廣電總局局長
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奢侈稅打房 營建重挫
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陳雲林遭抗議 陳菊：民主過程
民進黨總統初選 獨盟挺蔡英文
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吳揆：復甦尚未成功 仍需努力
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日本平均戶口數 東京最少
指陳致中掮客 週刊判賠70萬
破500萬人次 看花博別再等
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財產來源不明罪 檢籲不限貪污
婦人報繳手榴彈 嚇壞公所員工
台灣友善 國際動畫家樂分享
三大法人賣超台股29億元
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三太子入禁區 印警取締台生
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匯豐高球賽 曾雅妮暫列第8
金改案開庭 珍血便感冒請假
新台幣兌美元升0.6分
胡志強發豪語 發展農業大市
小嫻讚何守正 孝順有禮貌
跨領域 台大4在職專班聯招
東帝汶總理：施政以人民優先
陳雲林：此行加快兩岸經濟合作
對岸薪資漲 台灣鬧漁工荒
司徒華部分骨灰撒在香港花園
總統搭中巴巡蘇花 提振信心
南韓發傳單向北韓傳播茉莉革命
徐懷鈺控騷擾 老闆：斷章取義
偽藥暴利 檢警查獲逾2萬顆
獨居婦暴斃 疑遭愛犬啃屍
增陸客訪高雄 業者：樂觀其成
中央氣象局氣象報告
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南韓總理：南北韓峰會時機未到
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
友訊咬蘋果 專賣店搭便車
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
打炒房 房仲：實價登記更重要
安全駕駛體驗營 增女性課程
選總統？蔡英文：初選前決定
確保捐血安全 吳揆願花3億
UBA女子組 北大世新晉8強
盜伐成員年輕化 警加強教育
古斯茂 天性樂觀的東帝汶總理
劉志軍下台 盛光祖任鐵道部長
M1B年增率終結連12月下降
若凍結菲勞 衝擊菲國近百億
利比亞動亂 印尼總統下令撤僑
雲彰聯手 查獲偽劣禁藥
總統立委併選？中選會6月決定
掃蕩偽禁劣藥 嘉義查獲14嫌
拚觀光 明潭向山中心啟用
房產課奢侈稅 學者意見不一
缺文物 二二八國家紀念館苦惱
小三通要更通 監委提議降票價
被控違約 SJ經紀公司反擊
油價飆 台塑：虧錢賣 賠慘了
簡訊傳送海外緊急專線
總統頒發二二八回復名譽證書
牙齒矯正急不得 貪快反傷牙
南市議會空轉 綠議員批賴清德
全職志工大愛 陳採眉力推器捐
陳雲林重逢嘉義參訪團
不只體感遊戲 微軟釋開發工具
北市府發言人 張其強接任
閩台聯手保護消費者權益
陳雲林嘉義行 盼互利互惠
若中油凍漲 台塑忍痛跟進
吳敦義籲賺錢企業 幫員工調薪
手機被搶 民眾抗議話費停不了
開課反應熱 白先勇：出乎意料
台生印度跳三太子 訊後獲釋
3大應用驅動 LED成長4成
曾雅妮失節奏 匯豐賽暫居第8
議會空轉 賴清德：非個人問題
為國爭光 外交部表揚陳彥博
高價車奢侈稅 車商：應配套
人骨拼圖奇蹟 壓碎拇指免截肢
日本腦炎疫苗3月下旬開打
公墓整地見陶片 考古學者探究
偉創力證實組織調整
強震經歷 邱文祥當治市借鏡
HBL決賽 明起台大開戰
高雄馬拉松終點攝影 成績正確
淫亂貪腐 湖北公安主管免職
品質穩定 屏東鳳梨外銷夯
印尼開辦對德快速旅遊簽證服務
震盪加劇 台幣收29.754
低溫冒雨拍MV 孫燕姿抖不停
整頓亂象 台東3/1停車收費
北市獲流感疫苗 接種前先詢問
台股本周跌2.76%
年久失修 大陸水庫多危險
頭一遭 大陸出動軍艦海外護僑
數位匯流衝擊 新聞本質不變
大陸車船新稅法 按排氣量開徵
性騷擾女師 高中生記大過
紐西蘭強震 28日人仍失聯
豪宅賺上億稅百萬 監委批不公
陸企非洲淘金 滿布風險
蘭花外銷 可望再成長25%
上市公司市值本周減2.66%
3產險違法委託銷售 挨罰
長榮飛機冒煙案 電纜安裝不當
高市立委補選 藍綠談抱負
高市負債 預算批評聲中付委
百思買退出大陸 萬得城搶進
陳雲林訪南部 小英：精密設計
美國掛牌公司 申請發行TDR
腳環解密 赤腹鶇飛3000里
防哄抬物價 跨部會聯手打擊
代訓中國醫學生?台大醫院否認
乙沙革命25年 菲總統誓掃貪
台中濃霧 擾亂海空航班
公營住宅 郝提3原則3目標
婦人遇劫 高中生飛車擒搶匪
陳雲林座談 台灣業者提降稅
港媒：陸降「十二五」經濟增速
劉志軍下台 大陸高鐵命運未卜
大S婚宴 姐妹淘比基尼上陣
大陸花樣年來台設商場 准了
上海天氣轉暖 狗咬人事件大增
監委肯定奢侈稅 但憂效果有限
因為愛情 陳奕迅苦守盼到王菲
日本減稀土量 降低依賴大陸
英特爾高速傳輸 搭蘋果筆電
大港開唱 伍佰私房曲目壓軸
扁不法所得 擬從海角7億執行
林建甫：存準率可能升3到5碼
春節資金需求 M1B M2升
奢侈稅又逢油價飆 車市恐洗牌
法部公布禁奢大戶 增列32名
藥妝連鎖抗漲促銷
婦照料前公公 長褲塞嘴致死
高市徵才 初步媒合1300人
香港H1N1新流感 再奪3命
泡熱水澡心臟衰竭 女陳屍浴缸
湖北化工廠污染 爆警民衝突
米其林三星 故宮等38處上榜
紐國震災 特搜隊盼赴僑校救災
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富豪汽車宣布大陸5年發展戰略
大樂透49樂合彩開獎
北監否認要獄友監視扁
護人權 綠委促速立難民法
高鐵外交方興未艾 劉志軍下台
星展投資百億設子行 獲准
英寒冬去年Q4經濟跌0.6%
涉貪 大陸國土部官員判12年
購屋及建築貸款餘額再創新高
家屬盼探視遣陸台嫌 陸方同意
張良任訪以色列三陽機車總代理
通膨致資金撤離 歐美受惠
3月起除濕機擴大檢驗範圍
格達費頑抗 利比亞恐分崩離析
台美研究：亞洲紅火蟻來自美國
呂搶頭香 綠要角動向受關注
東北角瘋狗浪捲釣客 1死
台巡賽程公布 阿瘦盃未來加碼
米其林台灣美食 臭豆腐上榜
霧鎖金門時 監委提轉降廈門
接錯管毀民宅 大台北瓦斯道歉
投信：台股後市端視電子類股
大陸修法 取消13項死刑罪
要讀懂台灣 邵琪偉：非來不可
陳雲林訪雲嘉 農業接近距離
海協會：兩岸交流活絡經貿合作
蘇花改工程 沈世宏：努力查核
國人撤離利比亞 首批明返台
身障卻被迫入伍 區公所將究責
今彩539 頭獎3注中獎
季節因素消除 2月M1B恐降
呂要選總統 藍認真看待
大樂透頭獎1注獨得
李學林11分 北京不敵佛山
超級盃青棒賽 穀保奪冠
詹寧斯首節爆發 璞園勝台銀
呂表態選總統 歡迎同黨踢館
2千越南人撤離利比亞
黃志鵬拜會越南隆安省官員
英相：支持制裁利比亞政權
卡達網賽 詹詠然鄭潔4強止步
菲生困基督城 簡訊求救親人急
中國外交部：已撤離12000名中國公民
蘋果新款MacBook Pro亮相 高規格不負眾望
呂要選總統 綠委籲多關心大政
血腥鎮壓 利比亞傷亡報導差很大
中國1女生 從廢墟中自行爬出獲救
金融人事 史美倫任滙豐控股公司董事
金融訊息／史美倫獲委任為滙豐控股董事
高鐵局：今年將陸續推出重量級開發案
交通部推展禮讓行人運動福特汽車率先響應
關穎代言石中之王--田黃石珍藏展
善用你所擁有力量與智慧
3/1起 無卡存款單日限3萬
總統視察蘇花 了解抗災能力
垮台不遠? 美國關閉利比亞使館
格達費眾叛親離 駐聯合國大使叛變
IEA：沙烏地本月已增產原油
中共當局 嚴防抗議活動
桂綸鎂代言City Café 邂逅夏卡爾愛與美特展
外配銳減 99年歸化者減少21.9%
上半年房市不差 下半年雜音多
總統：蘇花公路將兼顧安全環保
花博破五百萬人 「伍佰」獻唱
台東縣觀光協會 陳宏宗出任理事長
利民兵首都濫殺5人 鎮壓更烈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
格達費現身 籲支持者奮戰
格達費末日 首都也陷動亂
眾叛親離 格達費頭號親信辭職
美去年第4季經濟成長2.8%
白宮：對利比亞進行單邊懲罰
數據利多 美股收紅
利比亞動盪 國際油價續漲
2週來首次 國際金價下跌
財報利多 歐股收紅
西雅圖市長搞丟單車惹惱太座
建電廠 亞馬遜伐林問題惡化
美制裁利比亞 不排除軍事行動
全球最大鐵礦業不受中東影響
加幣對美元匯率衝至3年新高
印度將赴台洽太陽能發電合作
利比亞動盪 台僑平安回家
連假暖洋洋 收假後變天
連假好天氣 北宜高一早就塞
雲林業者:簡化銷陸農產品通關
陳雲林訪雲林 交流農業發展
大聲愛台灣 雙姝自拍擁抱全台
張開雙臂 好怕沒人要抱
環島百百種 失戀也成行
鼓勵環島 青輔會擬辦單車壯遊
國寶畫作修復師 總統讚功力高
學者：將告別低物價時代
大學博覽會 港名校來台搶學生
向下扎根 智慧機朝中低階發展
陳雲林:南部民風純樸風光秀麗
持續腰背痛 當心僵直性脊椎炎
研究全球暖化 高中生獲獎
南韓：北韓可能3月挑釁
柳佑益：韓中溝通無障礙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
庇護工場經營難 現行法規有解
強制車險保費 3/1調降
台灣文化百寶箱在巴拿馬展出
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