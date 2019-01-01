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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
林瑞雄訪中小企業 業者盼轉型
象限儀座流星雨 台灣下週可見
台南跨年晚會 手機看得到
河床劇團 28日上演新作夢遊
加州妙齡皇后 募款助黎明院童
虎媽：孩子上大學 就得放手
超標輻射米 日政府將收購
收購牛心柿次級品 全補助
蒜頭雨損未補助 農民叫苦
玉山盃青棒賽 桃園不敵韓國
陸股跌很大 創33個月新低
抽地下水 陸50餘城地層下陷
夢時代跨年 曾國城飛點煙火
過期食品流市面 翁財記否認
獨居老人圍爐 失散老友重逢
馬總統與周美青 台北跨年升旗
加入WTO 農產出口增31%
大陸啟用北斗衛星導航系統
台海防線 馬：兩岸關係制度化
7騎警通過檢測 馬上好威風
高盛看好金磚 中印經濟不給力
吳健保服務處傳槍響 檢警調查
長假將至 大陸嚴防哄抬物價
遊民問題 總統：設短期收容所
楊永明：電視產值逾1300億
腸病毒不畏低溫 苗栗1班停課
過期貨外流 乖乖：純屬個案
空熱量飆胖 大學生成功減重
越南貨輪菲國東北海域失蹤
寶米恰恰 掀HBL熱潮
郝龍斌：須尊重街友基本人權
司律考試雙榜首 呂俐雯靠團隊
HBL男甲複賽 29日點戰火
選戰倒數 馬與參選人加強連結
迎戰馬吳 小英中市總部換看板
商店變服務站 志工愛在健保
周美青考成語 學生妙答猴塞雷
民間質疑救援直升機 軍方澄清
跨年夜 市府轉運站配合管制
雷驤號召募舊書 義賣捐助弱勢
內需好溫 服務業景氣亮綠燈
府：綠抹紅馬總統 民主受傷害
基隆港邊辦晚會 船鳴聲伴跨年
瑞豐夜市嚐美食 周美青超人氣
景氣險亮藍燈 明年Q1谷底
防檢局：吃豬肉不會染H3N2
陸委會民調：7成滿意兩岸直航
福斯運動網：曾雅妮全球最棒
下藥迷姦女同事 男判8年
陸保育老虎逃出動物園 被射殺
管中閔：經濟成長有賴民間消費
吳敦義：劉憶如有責衛國發基金
國防部：因應納稅調增官兵加給
文創業俏 台商前進廈門園區
ECFA早收 元旦起9成免稅
台銀上海分行明年初開業
國安會：未從調局攜回選舉資料
陸網站被駭 網友指向實名制
疑財務出問題 男跳水塔身亡
小英夢時代跨年 元旦高雄升旗
手術成功 英菲立普親王出院
馬營：抹紅馬總統 綠慣用手法
北市：寵物食品檢驗具準確性
沖繩人怒 攔美軍基地遷移環評
造福清寒 企業助學家扶童
謝組質詢團 馬營：負面選舉
北斗建成 大陸展全球戰略意圖
處分關係人不動產 規範活化
改徵期所稅 金管會：不宜
首屆台積電文學賞 柳丹秋奪魁
房冷市 11月房貸餘額增幅緩
大選近 最高檢研討選務安全
翁財記過期瓜子 檢追查流向
兩岸證照互認 仲介公會：有望
陸：明年全球GDP成長逾3%
營區撞癱人 判士官免賠國防部
中山高機具從天降 車輛撞一團
今彩539開獎
疑燒炭自殺 少年送醫獲救
羅傑斯：歐元難度過未來十年
藍綠放輕鬆 選舉另類行程
陸智庫：國際金融危機還未見底
北斗系統 陸放眼國防與產業自主
金正男尚未返回北韓
大樂透開獎
大遠百試賣 同業刺探軍情
演藝工會尾牙 熱鬧開164桌
房市冷 公會：明年3成關店
廣東羅湖巴士衝撞人群5死多傷
高中讀私校 陳弱水開啟新人生
新家計分工 男主內女主外
券商買賣與報告一致 擬自律
房事釀殺意 男殺買主判16年
朱延平蔡岳勳 互相力挺
玉山銀登陸設分行 獲准
暴力脅迫討債 9人落網
吳敦義：馬總統積極照顧農漁民
元旦起 赴韓將需留指紋
永慶房產千桌尾牙 年終3個月
公審會駁回台聯廢公審會公投案
小英：不誠實的政府不能再連任
軍方重申貫徹行政中立
吮腳趾猥褻女童 色狼遭訴
證交所放寬營建業上市規定
馬嘉義夜市掃街 民眾熱情相挺
經部穿線 泰方允助台商重建
歐洲經濟差 有利沙柯吉選連任
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
疑友人債務 吳健保服務處槍響
韓寒論敏感話題 230萬人點閱
金永南呼籲南韓 落實投資協定
日相訪印 談核能推銷新幹線
總統逛夜市 玩憤怒鳥丟小豬
公投提案被駁 台聯：絕不接受
服役30載 綏江曾助空難搜救
藍：近半民眾認蔡應說明宇昌案
奇美電董座 年底前不一定選出
昌平演習殉難將士紀念碑揭碑
體會弱勢 馬總統手語自我介紹
台灣消費者對投資股市信心持續低迷
Google年度熱門搜尋關鍵字排行榜（Zeitgeist）出爐 HTC竄紅快
夢再延續 紐約尼克簽下林書豪
台灣三大金控之一預測：總統大選「綠營勝選機率恐較大」
吳榮義：簽ＥＣＦＡ後中國廉價商品大量銷台灣 傷害本土產業
陸委會民調：九成民意不贊成台灣與中國統一
國民黨騙很大！台灣教科書「太原五百完人」只有四十六人自殺
台灣總統候選人宋楚瑜指假民調充斥 強調他的支持度不低於20％
台灣總統候選人蔡英文推崇佛光山帶動健康正向的社會價值
蔡英文：馬再連任「台灣會崩去」 女人當家「我們要變天」
饒穎奇營區內激情挺馬 台灣軍隊國家化大倒退
工程影響 台北捷運文湖線南段減速行駛
日本11月消費者物價 連續下滑兩個月
南韓製造業信心降至30個月來的最低點
美眾議員：美國應對台灣大選保持中立 與勝選的一方密切合作
美國圖人幣升值 避免貼陸標籤
救經濟 阿根廷禁售iPhone 黑梅機
「廢公審會」公投提案遭否決 黃昆輝批台灣公審會未利益迴避
巴西簽訂「京都協議書」積極推動永續發展政策
觀察面板族群 留意中央銀行動向
明起東北季風增強 北部溼冷一週
未來事件交易所(12/27)預測台灣台北市立委選情：國民黨5席 民進黨1席 2席未定
金正日葬禮28日舉行 國際反應冷清
明年一月起丹麥將接歐盟輪值主席
業績不佳 西爾斯北美百餘店關閉停業
陸委會民調》台灣人民九成不贊成與中國統一
韓國金融圈突傳「中國派兵朝鮮」 27日股市劇烈震盪
美國地質調查所：西伯利亞規模6.6淺層強震
跨年夜》台北101與全球連線 Google YouTube首次Live轉播
台裔籃球好手夢再延續 紐約尼克簽下林書豪
台灣前閣揆謝長廷：馬輕視人民 對國際生技專家充滿敵意
美國追查公民海外資產 旅美台灣人紛紛放棄綠卡
歐洲股市收盤小漲 主因美國房價、消費者信心數據
將軍偷痠痛劑、BB霜 台灣國軍顏面無光
參選人連番文宣抨擊廝殺 美國共和黨初選戰況未明
總統大選太吸睛 立委參選人曝光低
巴拿馬觀光局：今年已超越兩百萬人次
天災、人禍？水患無窮？治水對策考驗投資泰國信心
200輛卡車鮮花 為紀念首領金正日 北韓召海外灑錢買花
世界觀察研究所：全球每天10億人挨餓 人們不應浪費食物
煽色腥加倍 新防會指媒體應自制
將軍竟偷超巿BB霜 重創台灣國軍形象
日本盼靠外匯1.2兆美元存底 提升影響力
油價連續6漲幅
巴西財政部長曼蒂加：經濟看好 2015年超越法國 成為全球第五大經濟體
市場憂慮歐債對全球經濟造成衝擊 黃金銅價雙跌
調查: 台灣家庭50歲以上使用電腦習慣者佔43.3%
日吉祥羽子板 女神卡卡搶手
龍江綏江飛彈巡邏艦除役
民進黨指控國安會對台灣總統候選人蔡英文展開情蒐
馬台中掃街 攤商高喊我愛你
不滿政黨票被忽視 施明德自掏腰包4百萬宣傳
11萬人騎乘自行車 挑戰世界紀錄 12月31日不見不散！
國民黨候選人馬英九台中掃街 攤商高喊「我愛你」 馬回：「我嘛愛你」
中國國台辦: 2012年起 台灣居民可在大陸9省設行號
台鐵自強號撞轎車 老婦不治
華文數位出版 台港陸作家齊聚
日本「家政婦女王」菜菜子日劇史上留名 木村拓哉魅力失靈
中國研發「北斗導航」試運行 學者籲台灣應發展「反制」技術
馬競選影片 周美青許孩子未來
台北賓館明年元旦開放民眾參觀
龍江綏江艦除役 軍事迷不捨
金融界推估台灣總統大選「綠營勝選機率較大」 未來事件交易所：民進黨勝選機率高
台灣成功大學研究指出 游泳讓骨頭不易斷裂
宋：馬錯失解決九二共識良機
新年音樂會 高雄聽響舞
未來事件交易所(12/27) 預測台灣新北市立委選情 國民黨4席、民進黨3席、5席未定
世紀國葬！北韓前領導人金正日今天出殯
Argentine President Cristina Fernandez suffered from thyroid cancer
CIPD: UK faces the toughest employment market in two decades
North Korean heir leads funeral of Kim Jong Il
Obama administration declined to brand China a currency manipulator
龍潭造勢 總統：清廉執政
Syria amid international blames and Arab League monitors
Veil of secrecy in North Korea for Kim funeral
Achieving gender equality in Taiwan still requires effort: group
Taiwan sets visitor arrival milestone
Taiwan economy shows further weakening in November
Italy imposes punishment to Apple for misleading consumers
安井玻璃藝術 副總統讚愛台灣
旅客破6百萬 馬：政策正確
Syrian crackdown death toll climbing as Arab monitors arrive
Japanese women replace men to become the supporters for family
Philippine authorities say death toll from flash floods climbing to nearly 1,500
In addition to BRIC, Jim O’Neill referred “Next Eleven” as “Growth Markets”
Vietnam tends to block up Facebook
明年快快來！AKB48推台灣版 「TPE48」明年見 日本國民偶像團體席捲全亞洲
Chinese industrial profits growth slow in 2011
Pakistan’s PM Yousuf Raza Gilani denied removing Pakistan’s army chief
iPhone 5流言又起 傳2012秋天上市
Former Finance Minister Alexei Kudrin met with Russian Prime Minister Vladimir Putin
Consumer group Codacons: Italians consumers cut spending in worst Christmas in 10 Years
日本影劇新聞2011排行 國民偶像團體「AKB48」奪冠
IMF called off a visit to Egypt to discuss loan
One Turkish police killed in PKK attack in southeastern Diyarbakir province
中國公佈明年稀土出口配額 減少3成
台灣前閣揆游錫堃：消費券、花博、夢想家花大錢卻沒產值
民進黨：國安會在全台灣 針對蔡英文展開情蒐、監控
來台第600萬觀光客揭曉 韓國旅客獲得鳳梨酥等大禮
綠：監控小英是台版水門案
營養午餐弊案 台灣板橋地檢署起訴8校長最重求處20年
金正恩等朝鮮新領導班子 徒步護送金正日靈車
國一女生流感亡 校園全面消毒
溪口精彩一條街 傳情文化之旅
馬下達催票令 準備肉搏戰
小英常出現 藍選將籲馬多下鄉
North Korean dictator Kim Jong II’s son weeping alongside his father’s hearse
台灣總統候選人蔡英文：秉持對等、和平原則與中國展開對話交流
民進黨：馬陣營全面監控蔡英文 上演「台灣版的水門案」
Fresh floods bring more misery to Philippines
壟斷面板反托辣斯求償 奇美電、三星、夏普賠5.5億美元和解
華視未播宋 NCC：會了解
Iran to block all oil shipments through the Strait of Hormuz as imposed foreign sanctions
日本核災、泰國水災多災難 2011台灣年度環境漢字：慟
中國台辦發言人楊毅 否認動員台商返台灣投票
中國國家旅遊局：赴台灣旅遊達300萬人次
Egypt's ousted leader Mubarak back in Cairo’s court as trial resumes
Israeli Finance Minister Yuval Steinitz decreased customs duties
Google+直追臉書Facebook 明年用戶可望破四億
4代演員同台 百年好合齊飆戲
ECFA利農漁 南部商界挺馬
European stocks changed slightly before Italy’s debt auction
林瑞雄參拜神明 對選情樂觀
Thailand to negotiate with Cambodia for disputed gas
流言屬實 日本女星宮崎葵宣布離婚
台灣、印度聯盟 缺5000名Android人才缺
Taiwan bonds, currency steady before central bank rate review borrowing costs
Volcano flood kills 4 near Indonesia
麥格理降評台灣台塑四寶 年終縮水不到5個月
Arab observers tour Homs in Syria
台北捷運板南線列車異常 約萬人受影響
Argentine President Cristina Fernandez diagnose with thyroid cancer
王文淵：台灣總統大選台塑集團不會選邊
首投族民調 馬英九領先
中輟生學美髮有成 充滿感謝
蔡：馬應先處理中國反分裂法
宇昌扯出案外案？民進黨指：劉憶如前夫涉違反行政程序法
運用電子書 玉田國小教學活潑
元旦升旗 小英選擇台南
兩岸三地華文創作與數位出版論壇 28日台灣登場
宇昌扯出案外案？劉憶如前夫涉「自肥」民進黨直指李鍾熙違反行政程序法
宋參選 許歷農：分裂泛藍
文青變脫星 台灣藝人楊祐寧在新戲「前男友」大秀六塊肌好身材(含影片)
蔡英文：當選後兩岸關係會進步
小三通關鍵年 藍營：馬執政後
蔡談小三通 藍批綠執政限制多
國政質詢團 馬營：扁團隊到位
魅力席捲客庄 總統：我一定贏
南投造勢 蔡：台灣前途靠自己
週刊報導情蒐 馬英九：沒有
草山行館30日重新開放
蔡英文：換政府國會是全台心聲
赴苗拜義民爺 馬承諾高鐵設站
西伯利亞規模6.6強震
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收盤小漲
文宣廝殺 共和黨初選戰況未明
水患無窮？考驗投資泰國信心
巴西經濟看好 2015年超法
憂歐債 金銅雙跌
油價連6漲
專注數位 紐時出售地區報
業績不佳 西爾斯關北美百餘店
丹麥將接歐盟輪值主席
東北季風增強 北部溼冷一週
觀察面板族群 留意央行動向
台股開盤跌7.64點
巴西積極推動永續發展政策
救經濟 阿根廷禁售愛瘋
美圖人幣升值 避免貼陸標籤
韓製造業信心降至30個月低點
日11月消費者物價連兩月下滑
工程影響 文湖線南段降速
健全聯準會 歐巴馬新提2理事
總統大選吸睛 立委參選人頭大
觀光巴拿馬 今年已逾兩百萬
弔金正日 北韓召海外灑錢買花
煽色腥加倍 新防會指媒體墮落
韓金融當局 加強監控北韓傳聞
日本盼靠外匯存底 提升影響力
央行利率走向 外界預測分歧
新台幣小升0.4分 交易清淡
投信：今年若跌 明年可望上漲
9同黨議員離黨 野田政權受創
平盤附近整理 航運強彈
越南年終獎金知多少
美：陸無操縱匯率 製造業痛批
翁財記即期品漏洞 檢續追查
外媒：金正日國葬展開
小升 人民幣再創匯改新高
專家：陸未來3年經濟成長趨緩
反托辣斯求償 奇美電未證實
倫敦奧運 韓欲奪13金
大陸羅湖車禍 3名港人死亡
盜版黨曇花一現？ 德人多好奇
營養午餐弊案 首波起訴8校長
北韓人 雪中送金正日最後一程
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
愛瘋5傳重新改版 明秋上市
蘇貞昌：輔選分進合擊
南韓：金正恩難以順利接班
陸未操縱貨幣 人民幣衝高回落
農損補助 農糧署籲加速辦理
性平元年 婦團盼落實無歧視
紡拓會助搶商機 達陣
台灣個體工商戶 陸開放9省市
觀光里程碑 600萬人次達成
腦波控制系統 可造福身障患者
訪菲外國旅客增 台灣排第6位
吳敦義挺江啟臣 面授機宜
新台幣午盤升0.6分
關懷憂鬱徵稿 轉念就有不同
南韓外國人專用交通卡上市
李紀珠：公股銀合併 先有共識
金正日國葬 北韓開啟新紀元
北斗導航成型 學者籲發展反制
自強號撞轎車 老婦不治
迎第6百萬旅客 觀光局大放送
開放台灣個體工商戶 台商讚好
抗議差別待遇 LGD陸廠罷工
金正日喪禮神祕 金正恩受關注
一校兩制 完全中學鐘聲差很大
金磚光環不再 黃金十年畫句點
漁業署：保護區占領海46%
股跌 李紀珠：市場不乏好公司
成大研究：游泳增骨頭韌性
好萊塢風潮 經典電影3D化
一氧化碳中毒 兄脫困妹昏迷
板橋大遠百：業績拚百億元
陸：四大面向 助台企轉型
菲今年遣非法外僑 台第5位
台股抗跌 台幣午升0.6分
平壤大雪 官媒：為金正日同哀
陸明年稀土出口限額近今年水準
藍打社福牌 溫馨訴求政績
衛署：從未核准冷凍溶脂器材
重返日本 溫蒂推頂級奢華漢堡
改善失業低薪 7成青年感不足
宇昌引述文件 下午公布
官媒：人民願當槍砲捍衛金正恩
紓跨年人潮 花東南迴加掛車廂
開放台灣個體戶 經部：待評估
綠國政質詢團 游接棒批藍執政
薛琦：可推公營事業上市
食品稽查 衛生局辛苦最前線
陸：兩岸可探討軍事互信機制
飛車甩人成殘 判賠近千萬
小黃換新補助 放寬為車齡十年
前鎮漁港氨氣外洩
金正日國葬 送葬隊向平壤緩行
顛覆作家形象 郭敬明結合影視
馬總統期許教官 身教重於言教
揮舞球棒攔車恐嚇 男送辦
鑽石漲相亮晶晶 黃金失色
證券業淪慘業 券商盼更開放
台股收盤跌28.36點
藍委：蔡說明宇昌案是台灣共識
中行：陸明年經濟成長8.8%
水庫淤泥利用 經部辦研討會
被告 劉憶如：不擔心
IMF：尼加拉瓜經濟將停滯
警破販毒盤商 查獲毒品快樂水
越南野象斷魂 發現兩顆子彈
第6百萬國際客 金禧暻讚台灣
涉與邵昕炒股 炒手周鼎到案
新北癌檢 1531人及早發現
金正恩含淚送父 民眾哭跪雪地
F35造價攀升 仍是盟國最愛
尾牙春酒症候群 患者多2成
防堵過期食品 衛署修法祭重罰
菲耶誕狂歡 1死百餘傷
敦南太子大樓今 2次流標
陸股開低走低 早盤震盪盤跌
1月台指期跌32點
健檢體重略增 郝要吃減肥4寶
1月電子金融期都跌
元旦郵局窗口停業快捷郵件照常
蘇嘉全中市掃街 籲反賄選
小跌 力守7000點
搬尿布寵物變裝 新移民樂參賽
吳：挺馬連任就是支持台中發展
神色慌張 3人遭搜出海洛因
環團票選 今年環境漢字：慟
迎元旦曙光 新北推薦3步道
國台辦：民進黨多年阻撓三通
韓報：韓對中外交有氣無力
台達攜手竹縣 造綠能智慧園區
陸：擬移送數名病重台嫌返台
雲端照護 獨居老人寫信致謝
中選會：未宣導政黨票 非事實
中職選秀 林晨樺當狀元
效忠金正恩 北韓高層宣誓
三大法人買超台股24億元
重慶北路交流道車禍 2人送醫
涉與邵昕炒股 股市作手遭聲押
宗教祈福大會 31日登場
自清未售過期海苔 業者懸重賞
金正日國葬 弔唁者站哪學問大
劉憶如：經濟不是靠救火
新北午餐弊案 3校長求重刑
奇美電董座難產 獨董又辭
袁肖龍：沒有偷竊犯意
陸：解放軍將與北韓共護和平
搶座位爭執 小學生胸口被刺傷
ECFA早收 明年9成零關稅
陸：兩岸平穩 自由行試點更多
金正日喪禮 平壤飄雪中舉行
天兵快砲升級 瞄準殺傷倍增
調局：掌握安全狀況 依法執行
國安局：國安會未對選情做指示
陸：台灣鮮梨登陸 銷售情況好
執勤遇車禍癱瘓 海巡兵獲國賠
台灣名茶質優 大陸銷量增
維權風再起 桂湘同爆千人抗議
陸提優惠 促台資進駐平潭
林瑞雄：協助漁民改善生活
菲十月進口增 台第7大源頭
吳敦義：藍營台中選情提升
紅斑性狼瘡出血 婦送醫撿一命
涉詐電影權利金 學者老闆遭訴
買雞排省 5元 全台逾百店參與
削減污染 年後完成7千豬廁所
陸：赴台團體遊達3百萬人次
台聯登廣告 民進黨憂變廢票
八大戲劇台換照 允少播韓劇
新台幣兌美元升0.2分
愛的城市 譜出台中愛
弊案被起訴校長 皆已不在原校
衝展店 中華電明年徵才千人起
搶青年選票 參選人出招
中華電新門市 夜間假日不打烊
嘉市跨年晚會 李嘉開唱暖身
國民黨：全力衝刺 未想棄保
藍中心任務 總統勝選國會多數
極端派太超過 以國女餘悸猶存
國圖延長開放 週六至晚間9時
女控性侵生子 證據不足不起訴
印度低價平板 明年2月發表
捷運新莊線 元旦前通車機率低
美手機購物 2012持續成長
工業住宅廣告不實 廠商遭罰
寒冬送暖 中市送年菜給長者
萬丹特產混搭 紅豆糙米麩
破6百萬 旅遊再拚千萬人
幼年偷餅充飢 蕭讚添發願濟貧
菲新水患致6死 災民逾5萬
戰機升級傳美方加價 軍方澄清
陸第一高 上海中心7天蓋1層
疑憂鬱症發作 女自殺被救回
滬漲基本工資 台商大喊吃不消
陳沖：國安基金依規定操盤
青少年流感死亡 醫師：少見
官警弊案複雜 分割庭期處理
選秀狀元 林晨樺自勉多拿勝投
自由經濟示範區 地方可爭取
輔導原民就業 義大設育成中心
老翁長針眼 檢查原是眼瞼癌
日女星宮崎葵 宣布離婚
新天生一對催淚 豬哥亮哭紅眼
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
敦南太子大樓流標 傳港資相中
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
海南西環高鐵 明年2月動工
中行：陸房價 轉折向下
陸延長美製玉米酒糟反傾銷調查期
台缺智慧手機人才 擬聯盟印度
塑膠瓶罐大掃除 拒絕塑毒
地主反對徵收 中市：審慎評估
雲端技術供應商合併 加速創新
高市議員曾水文 當選無效定讞
元旦升旗 中原直排輪赴總統府
台塑年終縮水 低於5個月
資料監管權限不周 增洩密風險
自動通關系統 3機場元旦啟用
越總理廣播 訂明年交通安全年
時尚跨界 古又文編織化身舞衣
援助颱風災民 慈濟送愛到菲國
離婚後共養子女 港府有新思考
傑出科技貢獻獎 7人獲獎
板南線列車異常 約萬人受影響
引進外籍高階人才 日設新制
彰化織襪產業園區 下週動土
神乎遭罰百萬 考慮提告
冬令進補 牛搶17菜鳥
廣州首家茶葉銀行 茶葉可融資
綠批逢迎拍馬 內政部反駁
量縮盤整 新台幣收升0.2分
陸石油鐵砂 逾半進口
王文淵：推展ECFA關鍵 92共識
曾水文將解職 落選頭可遞補
花檢出招 社會勞動人反賄選
2011是印度反貪腐論戰年
整頓交易所亂象 陸中央祭鐵腕
美眾議員歐比爾將參訪台積電
推電動車 明年設60電池站
郭春美演龍飛鳳舞 導演挖到寶
吳敦義：當選要做中部代言人
年終獎金談不攏 南京LG罷工
增透明度 聯準會料加開記者會
大社石化污染 遷廠聲浪高
美媒評估 國民投手戰力排第8
東電恐國有化 股價創歷史新低
吳回防台中 質疑對手選舉才來
平交道車拋錨 按推跑保安全
10+10 飽嚐台灣音樂風華
選民創意多 贈禮參選人送吉利
綠：劉憶如派前夫任台積電董事
營養午餐弊案 業者送錢名目多
劉憶如：民進黨勿轉移焦點
歐美景氣 王文淵：2年難扭轉
元旦上班 時薪制應加倍或補假
住宅用警報器 降低火災傷亡
男撞警車致殘 獲國賠790萬
癌末人瑞盼見兒 社工幫圓夢
車展買車省10萬 現場接單夯
陸國防部：北斗衛星 有利國防
突發燒咳會喘 當心是流感
被指圖利 故宮：業者未獲標權
陸：繼續加大人民幣匯率彈性
台德簽署避免雙重課稅協定
推有機農業 吳揆：從原鄉開始
陸製鞋續課反傾銷稅？經部調查
陳曉東趕來台 上海車禍虛驚
邵昕炒股案 疑有檢調通風報信
父8旬冥誕 印富豪兄弟大和解
中鋼能源整合 沈世宏肯定
桂先農：後年總放款覆蓋率1%
遠百新店開張 業績火紅
榮總蘇澳分院：看護未凌虐病患
劉憶如：官派董事不能分紅
海大校友捐百萬 助弱勢童學習
台銀土銀上市？財長：無必要性
陸股盤中再破底 收盤翻紅
小鬼被爆料 曾想追阿西女兒
散布前妻裸照 男判刑定讞
溫州動車事故 調查報告出爐
向廠商索賄 前中壢市長判刑
金正日國葬 全球憂北韓動向
來台破600萬 兩岸穩觀光旺
明道男籃邀請賽 6強齊聚爭霸
愛爾蘭擬籌組常設公投執委會
圖暴利涉挑腳筋 行凶首謀羈押
金正恩輔政姑丈 愛低調酒量好
藍綠關懷在地 高雄漁村搏感情
8大房地拍賣 流標逾4百億
遷美軍基地環評夜送 沖繩人怒
遭指介入選舉 國安會譴責週刊
房地產實價課稅 吳揆：待配套
呂偉智獲選台巡賽年度最佳球員
羅曼尤猛 日韓球團有興趣
Ａ學生餐廳營收 女會計遭訴
陸允設個體戶 台商開業免人頭
高風險家庭 朱：強化防護網
楊祐寧演前男友 文青變脫星
蔡嘉陽廖本全入圍社運風雲人物
獨居爺爺寫人生 分享我的今世
北市議會破紀錄 通過總預算案
消毒液百百種 選用重公信力
助中小企業 經部提4專案貸款
國防部：兩岸軍事互信未設時程
今彩539開獎
大陸動車事故究責 處分54人
釧路市長訪郝 談兩市交流
駭客入侵瑞士公務與金融機構
溫州動車事故 學者指肇因倉促
營養午餐弊案 檢調傳喚5評委
洗澡疑一氧化碳中毒 4童獲救
罵老婆吃得像豬 夫判賠百萬
緊身褲天天穿 小心悶出病
報告：英明年285萬人沒頭路
逼逃逸外勞賣淫 警救16女
產業有家初稿 觀光最夯
稽查過期食品 鎖定市場夜市
斷臂少年尋親 寫書激勵年輕人
買避孕藥要實名 大陸福州挨轟
鼓動山城 不一鼓迎曙光
囚犯死者擔責 陸網友不滿處分
央行降息與否 成景氣風向球
貪瀆加事故 大陸高鐵陷泥淖
劫後餘生小伊伊 叔僅談近況
強調主權獨立 陸委會駁國台辦
黃韜期許自己 3年轉戰PGA
中鋼新總：賣高檔貨節能降成本
溫州動車事故報告 有維穩意味
奧運軍警維安 倫敦不會成圍城
伊朗反制裁 嗆封荷莫茲海峽
投信：藍燈前可逢低分批布局
豪華客機城市遊 要價125萬
今彩539 頭獎2注中獎
王毅：明年是兩岸關鍵年
藥師疏忽 台大醫院加強訓練
營養午餐涉賄 5評委招認交保
烏坎村民勝利 村委選舉重來
喪禮顯軍力 北韓延續先軍政策
溫州事故調查 主責歸咎劉志軍
賴幸媛：民進黨小三通 做半套
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綠營民調:4成4認宇昌案抹黑
逾22時結束行程 馬嚴格標準
北韓一甲子大事紀
北韓軍力不弱 東北亞藏危機
美專家：陸北斗導航具戰略優勢
陸高鐵大檢查 加強安全措施
金正恩新時代 改革前景受關注
代言品牌內衣easybody 安心亞爆乳發紅包
台灣國安監控蔡英文? 國安會：只做維安情況了解、不做選情蒐集
台灣2011年傑出科技貢獻奬 4項 7人獲殊榮
未來事件交易所(12/27) 預測台灣台中市立委選情國民黨2席、民進黨4席、無盟1席、1席未定
馬苗栗早市拜票 菜籃族風靡
日本年假開始 返鄉出國人潮湧現
美國水門案翻版！壹週刊引述深喉嚨秘件 指台灣情治系統佈下天羅地網監控蔡英文動向
北京出手助馬 明年台灣居民可在中國九省市獨資開店
國安會情蒐台灣統候選人敗壞政府體系 馬總統已無執政正當性
Google+用戶每日暴衝62萬人 2012年底達4億有望
台灣總統候選人遭情治系統監控 蔡英文：馬總統要出來說明！
情治單位情蒐蔡英文資料交給誰？台灣重回白色恐怖年代！
搶客家婦女票 馬承諾保障權益
美國前總統尼克森違法監聽對手事件曝光下台 台灣版的水門事件誰該負責？
英國研究發現 52歲女性最豁達快樂也最有自信
蔡英文：馬政府一人專政 和中國談了什麼？台灣人民無法信賴
蔡英文主導小三通 強調執政後台灣中國關係持續前進不會停滯
歐元兌換美元匯率 貶至近1年新低
Obama moves ahead with weapons sales to Iraq military
台灣總統參選人宋楚瑜：不要相信特定媒體製造的民調
Google擬推平板電腦 將啃Apple iPad系列
Dozens killed in Syria protests despite Arab League monitors’ visit
又賄選！國民黨籍台灣高雄市議員曾水文當選無效
印度、日本海上合作 戰略制約中國大陸
台灣副總統候選人蘇嘉全：未來十幾天國民黨會有更恐怖的抹黑招式
牛奶期貨打敗黃金 成為今年商品大贏家
美國警告伊朗 荷莫茲海峽為原油運輸航道 勿封鎖
擔憂歐債 黃金白銀大跌
紐約原油價每桶跌破100美元
Syria releases 755 detainees as Arab League monitors visit
「卡恩」法國政壇年度震撼 意外成就妻子「安妮‧辛克雷」
紐約更安全 謀殺致死人數下降
Nigeria school is bombed, 6 children wounded
台灣單車勇士吳時暢 完成美洲之旅
12年國教 教育新聞之首
Russia criticizes US violations of human rights in Guantanamo Bay
觀光客票選最夯跨年地點「紐約時報廣場」 台灣將刊登巨幅廣告
美國紐時時報誤傳電郵通知 寄出逾8百萬人
巴西旅遊業加速成長 預測2014旅遊人數達360萬人次
美國好萊塢魔力退燒 觀眾創16年低
加拿大2012也將度過不平靜的一年
China punishes 54 officials over July 23 Wenzhou train crash that kills 40
Argentine VP Amado Boudou becomes the key to stability
澳洲女駕駛翻車墜堤防 3天後奇蹟被發現獲救
為什麼阿拉伯數字會長這樣？
糗! 「紐約時報」誤發優惠電郵給8百萬訂戶
日本9位民主黨眾議員擬退黨 野田政權面臨分裂
為什麼加減乘除符號長這樣？
信義威秀戲院迎新年 陪影迷跨年吃早餐
小英質疑遭情蒐 促馬說清楚
上海跨年夜 地鐵延運不給力 將現「小黃搶搭」潮
台灣台積電角逐蘋果「iTV」訂單
跨年搭不到捷運新莊線！下週通車有望
小三通 吳敦義：藍在立院主導
馬著中山裝 影片訴台灣精神
仿南德 小英要推客家浪漫大道
週刊引述 台灣情治系統佈下天羅地網監控、情蒐蔡英文動向
過去有人笑「小三通，通三小」 未來蔡英文若執政兩岸關係持續前進
NHK：日本今年一整年都沒執行死刑 是近19年來首次發生
新台灣國策智庫總統大選民調 蔡英文40.4%、馬英九38.3%、宋楚瑜7.3%
台灣「黨產歸零聯盟」民調 77%認為黨產妨礙民主健全發展
冬天體貼你的小屁屁 科技工藝新點子讓椅子會發熱
Mass fire in Myanmar warehouse kills at least 16
巧匠神工展 傳統工藝美學
中國新疆恐怖集團七人遭擊斃
NASA: twin spacecraft to arrive the moon over New Year
美國首部手機拍攝電影Olive上映 facebook創辦人姊姊輒一角
台灣海基會董事長比喻: 兩岸關係「有結婚證書沒有互信，也會婚變」
台灣台積電日月光等大廠 爭搶蘋果Apple iTV訂單
疫苗防流感 林瑞雄反對
中國航天白皮書公佈 將發展載人航天、月球探測、衛星定位導航系統
小英搶原民票 前藍營議員站台
Japan PM Noda’s party splits over sales tax, 9 MPs to leave party
黑莓機大降價50％ 挽救平板電腦PlayBook出貨量
蘇嘉全：用選票恢復民主
Facebook小心！Google+明年用戶可望破四億
中國國民黨批小三通攬功 蔡英文：因為成就很大 才有強烈反應
草山行館浴火重生 30日開放
未來事件交易所(12/27)預測台灣台南市立委選情 民進黨囊括全部5席
數十萬人默哀鳴笛！ 北韓13天哀悼金正日期今畫下句點
China: 2012 rare earths export quota is cut
英國BBC選出「年度12位風雲女性」 貓熊甜甜竟然獲選！
外配外勞來台灣要捺指紋 外交部:非歧視
台灣總統候選人蔡英文: 國安情蒐、造成受訪者壓力
股市哀嚎 台灣勞退基金慘虧480.12億元
台灣股市今年大跌兩成 為2000年來第三大跌幅
卡卡陪跨年！ 美國時報廣場迎水晶球 出演日本紅白大賽
保四無望！中研院下修台灣明年經濟成長率為3.81%
經濟指標惡化擺一邊 台灣經建會主委忙著「宇昌案」
迎曙光爆商機 知本飯店客滿
台灣總統候選人蔡英文：馬總統對情搜不知道「那更糟糕」
台灣副總統候選人林瑞雄：蔡英文遭情搜印證電磁波攻擊確有其事
Samoa leaping into future with timezones switching
美國媒體掛保證 王建民留先發
Britain experts: there’s an app for running a country, almost
Russian protestors rally to against Putin’s set of activist's jailing
台灣勞退金虧損 高達480億元
阿基師上菜 為江啟臣站台
Turkey airstrike kills at least 20 Kurdish
EU airline carbon tax takes effect Jan 1st
花仙子遇鬱金香 中社花海迎春
台灣特偵組辦宇昌辦富邦 不偏不倚、不畏不懼、不分藍綠
嚴長壽獲頒「年度作家風雲人物」十大影響力好書榜首「The Power力量」
台灣總統大選 江丙坤：雙英對決「九二共識」之戰
壹週刊》「國安會祕書長非法介入 蔡英文遭調查局監控」
斷臂青年尋親 體悟養父母的愛
草山行館將開放 免費至3月
中國公布動車事故調查結果 認定是"人禍"
美國嚴厲警告伊朗 關閉海峽將遭報復
台灣總統府重申：馬禁止偵防在野黨
年度最怪面試題 就想考倒你
蘋果掀專利戰 專家勸以和為貴
G+用戶暴衝 明年底4億有望
豁達快樂 52歲女性最自信
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐元兌美元 貶至近1年新低
啃蘋果 Google擬推平板
印日海上合作 戰略制約陸
汽車礦業重摔 歐股收黑
牛奶打敗黃金 今年商品大贏家
美警告伊朗 勿封鎖荷莫茲海峽
憂歐債 金銀大跌
紐約原油跌破每桶100美元
法政壇年度震撼 意外成就妻子
台單車勇士吳時暢完成美洲之旅
美股跌 標普五百今年漲幅吐光
紐約更安全 謀殺致死人數下降
新年哪去 紐約時報廣場最夯
歐銀撒錢 資產負債表創新高
盤前焦點 美股跌 公股銀整併
紐時誤傳電郵 寄逾8百萬人
北部溼冷 跨年冷氣團到
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友達案 美法院1月9日開庭
台股開7022點 跌34點
好萊塢魔力褪 觀眾創16年低
歐債拖累 南韓工業生產意外降
降半旗悼金正日 聯合國：禮節
接班預演 習近平或明年初訪美
加拿大度過不平靜的一年
澳女駕駛翻車 3天後奇蹟獲救
經濟前景黯淡 陸股龍年困淺灘
傳港劇隱喻六四 北京下令腰斬
巴拿馬政府調高最低薪資
解放軍入北韓 陸：子虛烏有
經濟前景難測 星國力保3%
男童流感不治 台中添死亡病例
爾必達傳擬展延償債 股價重摔
日年假開始 返鄉出國人潮湧現
中研院估明年GDP跌破4%
新台幣匯率盤初走貶
最後一程 金正日告別式開始
王思平獻吻 宥勝怕女生太主動
HBL複賽開打 松山拚4連霸
台日韓7面板廠將賠5億多美元
前新墨州長參選 不利共和黨
年度社運風雲人物 蔡嘉陽洪箱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
魏武煉：避免雙重課協定重公平
藝文界聚金門酒廠 品酒論文章
蘋果iTV 傳台積電角逐接單
總統致電問候 李元簇加油打氣
訪美旅客支出 將創新高
反托辣斯首度開庭 友達不評論
澳男駕駛幼兒坐車地板 重罰
2日休 機票廉 韓人爭出國
台股開低走高 金融疲軟
尼爾森手機市占率 HTC第二
元旦墾丁迎曙光 交通管制
技術士檢定簡章 1月3日發售
南韓將以韓流拓展新絲路
上海跨年夜 地鐵延運不給力
IPO打敗美國 香港三連霸
共和黨初選迫近 民調再現變數
陸製熊有窒息風險 美緊急回收
蒙牛衰 股價暴跌官網遭駭
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身懷數萬元 婦賣場偷浴帽
戲院迎新年 陪影迷跨年吃早餐
北市家犬首要死因 心血管疾病
國道路況 元旦起專業客服上線
維修貨梯摔落 1工人遭壓死
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緬甸大爆炸 官員：非炸彈
南韓管理不善大學入黑名單
新台幣午盤升2.4分
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生育事故救濟 明年2月開辦
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北韓讚金正日 留擁核偉大遺產
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藍：胡鎮埔違紀參選 開除黨籍
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韓元帶動 新台幣午升2.4分
法務部：毒品緝獲 愷他命最多
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弊案被起訴校長 停職領半薪
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中研院估明年GDP 3.81%
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拉美領袖罹癌 查維斯指美毒計
學者：央行無降息需要
1月台指期漲20點
外配外勞捺指紋 學生不受限
1月電子金融期都漲
台股小漲 量能創今年新低
忍過戒毒痛苦 男子重獲新生
國旗圍巾火紅 元旦商機愛國風
投信：景氣燈號指標 逢低進場
藍文宣引談話 監委：無關選舉
雨災重創 薩獲聯國緊急援助
陸媒：新疆恐怖集團7人遭擊斃
阿里山迎曙光 免費接駁
基測98分 高職生拚上屏科大
愛州投票在即 羅姆尼民調領先
洪災網購攪局 澳經濟大考驗
新店開張 徐旭東：根留台灣
8大社福及育兒津貼 元旦上路
美媒掛保證 王建民留先發
台以開放直航 近期有進展
年終採購 北市薦庇護工場商品
金正日追悼會 黨軍誓效金正恩
被開除黨籍 胡鎮埔：遺憾
台南市診所亂排廢水 限期改善
三大法人買超台股43億元
網路查詢投票所 內政部e點通
綠質疑賄選 基隆區漁會駁斥
陸媒評選 陸十大經濟新聞
5歲童流感亡 中市疫情增溫
上路半年 逾30萬人護照親辦
情蒐小英綠提問 藍：勿栽贓
江丙坤：台灣要當和平製造者
丁國琳裸背照 紅到韓國去
彰縣社大倡導終身學習331
通膨傷經濟 印成長下修
製造業信號值 2年半新低
耶誕過了 新北裝飾仍高人氣
公費留學考試 寄發成績單
警破暴力討債 5男1女送辦
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打夫人牌 藍高屏新文宣出招
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
性侵年少姪女 姑丈判刑20年
全球經濟動盪 勞退虧480億
明年最吸金節目 央視新聞聯播
陸個資外洩 天涯：警鐘響起
童誤將鉛筆吞下肚 胃鏡解危機
拉K神智不清 車停路中央遭逮
性侵未成年繼女 男判4年
拉丁裔挺歐巴馬 年輕人恐降溫
菲：美考慮提供F-16戰機
再過4年 沙國婦女可從政
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高醫：口腔衛生差 小心腦中風
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優質高職 把孩子變優秀
殷商王后 武丁婦好在台相會
太陽大爆發 地球仰望絢爛極光
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民謠天后蘇珊薇格 1月中登台
北市旅服中心 新人形立牌亮相
國內長途電話 大降價
蘇花東澳段施工 夜間封閉3天
NGO觀點 3黨智庫PK勞團
南投瘋跨年 湖面煙火秀吸睛
跨年到元旦升旗 中市多地同歡
宇昌案 特偵組：未放話給媒體
主持跨年練舞功 阿翔跳輸浩子
愛心募款 搶救罕病兒
彰化邀社福團體共賞兒童劇演出
101跨年點燈 將有新突破
胡志強不到谷關跨年 業者失望
林田富升任彰化縣副縣長
男廟口砍人 殺人未遂起訴
指紋建檔 助身障者找回家路
公視清明上河圖 獲選國際影展
基隆港跨完年 東北角迎曙光
嚴長壽獲頒年度作家風雲人物
兩岸軍事互信？陸委會：沒談過
李世斌攻立院表現 王進士回擊
央行不降息 金融業鬆口氣
核廢料遷移 達悟族人將發聲
新移民投票 移民署加強宣導
兒科醫界盼6歲以下國家顧
專家：駭客恐攻擊鐵路安全漏洞
大陸再釋45億元QFII額度
查緝選舉賭盤 全台逮14人
選前造勢場生變 高市綠營急勘
狗咬鄰居兩歲童 主人遭訴
濫用救護資源 北市元月起勸導
關切泰水患 經部向泰提3訴求
陸鼓勵外商投資戰略新興產業
明年股東會日期 1/3起登記
菲前總統雅羅育 被控貪污
緝毒警涉販毒 一審判刑18年
屏警破獲賭場 高齡賭客81歲
曾雅妮12冠 年度驚奇之一
央行不降息 有利金融股
溫州動車報告 陸網站冷處理
章民強：高院判無罪謝還清白
英特爾新凌動 提升小筆電效能
接觸流感死者 有症狀找大醫院
高雄物流園區 3度流標
避爭議 公視僅轉播政見發表會
頭一遭 張秀卿蔡秋鳳合體宣傳
親少女胸 孟籍男講師遭訴
江丙坤：雙英對決九二共識之戰
台中快捷巴士預算 吵鬧中過關
出酒率佳 金門推廣金選21號
菲華僑滯留24年 將遣返回國
北市婦女健康中心101年上路
義大利企業信心 跌至兩年低點
貨幣適度寬鬆 央行利率不變
酒駕罰不怕 講習時數擬加倍
肺炎疫苗 北市幼童1月起施打
調局長：未違法監控 否則辭職
陸媒反擊：顛覆國家理應治罪
老將拚了 江丙坤再赴大陸
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選擇性捺指紋 社團質疑歧視
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新北2起工安意外 2死
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首家大陸支行 金管會准
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過期食品案 陳沖：嚴懲不法
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新板大遠百 疏導奏功未塞車
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懸念佛陀館 傳星雲出院
HBL複賽開打 陳志忠兩邊跑
蘇花頻傳意外 大神尪行腳祈福
馬狂掃竹東客家庄 人氣紅不讓
今彩539 頭獎2注中獎
重慶建小南海水電廠引發批評
紐約金價 摔落5個月低點
外交部：捺指紋限東南亞外勞
府：總統未指示監控在野黨
伊總理不受節制 美仍軍售百億
威力彩頭獎槓龜
景氣放緩 未來利率不變機率高
馬總統：我是第1個客家總統
百年泡沫？ 彭淮南：譁眾取寵
蔡指遭監控 馬營：沒證據抹黑
吳敦義：行程早安排何來先知道
搶攻客家選票 藍營深具信心
小英質疑遭情蒐 賴義煌：誤會
共和黨初選 夫人牌左右選情
美近月初申失業救濟 3年最低
採擷指紋 移民署：外配不用
青年軍肯拚 攻破松山神盾
台灣在野黨總統候選人指控遭監控 馬總部：沒有證據的抹黑
德國-台灣簽署 避免雙重課稅協定
整年無颱風、無災難 台灣宗教界31日感恩祈福大會
12月31日中視神氣家族《全球感恩歡樂頌》
台灣民進黨質問馬英九：兩岸是不是同屬一國？國民黨是不是主張終極統一？
台灣總統候選人蔡英文：情蒐監控競選對手是國際大醜聞 馬英九推說不知情「公然說謊！」
情蒐例證！台灣總統候選人蔡英文：臨時行程被對手捷足先登 怎會這麼巧？
台灣民進黨：蔡英文八月就被監控 和大選維安何干？
台灣調查局長：如對候選人違法監聽 他願辭職負責
台灣民進黨：若國安會介入總統選舉情蒐 馬英九應退出大選
台灣海基會董事長江丙坤赴中國幫馬英九拉票 民進黨：角色錯亂行為失格
蔡英文怒了！ 國安會情蒐監控？ 馬英九說「不知道」
權益長期被漠視 多位台灣原住民民代決定改支持蔡英文
蔡英文：擘劃台三線為台灣「客家浪漫大道」 客家女兒當總統創造客家美好年代
台灣總統候選人馬英九客家庄博感情 場面熱烈、嗆聲不斷
中國國民黨副主席江丙坤訪台商 呼籲總統選舉正確選擇
台股封關在即最後衝刺 如何收年線受關注
「台北打屏東」也算巿話 明年1/1起全台灣「單一話價」
台灣調查局長聲明 若違法監聽就下台
英國寶寶菜市場名出爐 「哈利」奪冠
法國南部城市將點燃台灣文化熱情
賈伯斯子利德．賈伯斯同儕間優秀 立志研究腫瘤學
有影嘸？阿根廷、巴拉圭、巴西前後任總統都罹癌 委內瑞拉總統查維茲：都是美國的陰謀
俄國核子潛艦艇著火 並無輻射外洩
伊朗稱美國航母接近領海 分析人士擔憂「擦槍走火」
反恐？鎮壓？中國警方擊斃七名新疆「恐怖分子」另擊傷四人拘捕四人
美國數據報喜 歐盟國家股市收紅
台灣小吃「鹽酥雞」 登上世界舞台
美國售沙國戰機 294億美元 對付伊朗
美國出售沙烏地84架F-15戰機 對抗伊朗威脅
台灣前退輔會主委胡鎮埔被開除黨籍 痛批國民黨黨國不分
伊：封鎖荷莫茲海峽 美國伊朗火藥味濃 波斯灣風雲緊
台商建議政府開發災難救助產業
全球中文夯 「孔子課堂」顯現美國高中、大學與
中東緊張局勢升高 國際油價走高
12/31台股封關日 台股最後衝刺
Arab League’s visit in Syria re-energizes anti-government protests
中國大陸首條高速公路 明年停止收費
美國明年經濟 要看歐洲臉色
Samoa to skip to align calendar with Australia and New Zealand
India’s upper house fails to vote on anti-corruption bill
美國指控德意志電信賄賂案 總和解金近1億美元
朝鮮國葬結束 南北韓外角力才開始
北韓前總理金正日3度被封「共和國英雄」
Turkey airstrikes kill 35 smugglers targeting Kurdish rebels in Iraq
阿里巴巴併購雅虎 請華府說客
國防部：83年次後役男免當兵 但須接受4個月的軍事訓練
美國失業人數上升 首次申請失業補助38.1萬人
North Korea awarded “DPRK Hero” to Kim Jong Il
US, Saudi Arabia sign F-15 jet sale amid Gulf tension with Iran
立院年度代表字 公督盟：恥
Jamaica's opposition party wins parliamentary election
Japanese Stocks rose on 2011’s last trading day as falling US jobless claims
情蒐、監控樣樣來？蔡英文舉證合理懷疑 情蒐系統介入2012台灣總統大選
有無九二共識 台灣馬總部: 看辜傳記怎麼說
憤怒有理！小英舉證被監控、情蒐 嗆台灣總統馬英九是不知情？無能？還是公然說謊？
藝文界品酒論文 吟詠金門文化
吳園隨想曲 復刻台灣歷史
Google Analytics 流量分析軟體精益求精 深化SEO創造無限商機
North Korea to open to tourists from Jan. 10
arigatou！日本感謝台灣援助「東日本311大地震」 感謝狀全文
Egypt security forces raid 3 US Offices and NGOs in Cairo
未來事件交易所(12/29) 預測台灣彰化、南投立委選情 國民黨3席、民進黨1席、2席未定
未來事件交易(12/29) 預測台灣立委選情 屏東：民進黨3席 台東：民進黨1席
Italy auctioned 7 billion euros debt to bolster up investors confidences
China reveals its 5-year space plan
替代役過渡 107年漸入歷史
China’s manufacturing contraction may boosts easing case
台北神旺飯店自助美食，冬季獻禮 西洋風味暖鍋，用餐免費送！
福泰桔子4歲生日快樂 免費住宿券帶回家
Russian Finance Minister Anton Siluanov hopes investors to be optimistic about Russia in 2012
Apple offers to donate the collection to Stanford archives
蔡英文: 台灣情治介入選舉 獨馬總統狀況外？
Colombia’s Ecopetrol reached agreement with Petroleos de Venezuela SA to extend gas export
Amazon: 2011 is the 'best holiday ever' for Kindle
軍方：募兵制財源 有完整規劃
NATO raids with Afghan to kill 3 Taliban commanders, 11 captured
North Korea threatened a “roar of revenge” against South Korean President Lee Myung Bak
Israeli airstrike kills 1 in east of Gaza
South Africa’s private healthcare industry faces the investigations
Newly Released Details Shape Margaret Thatcher's 1981 Economic Crisis
民進黨憂國民黨選前祭出「終極奧步」製造震動台灣社會事件
2011年台灣800萬股民荷包平均縮水58萬元 衝擊馬英九選情
台灣高雄蜜棗、芭樂盛產 副市長台北超市叫賣
未來事件交易(12/29)預測台灣立委選情 雲林縣:民進黨1席、1席未定 嘉義市:民進黨1席 嘉義縣:民進黨1席、1席未定
新年新制》基本工資調漲為新台幣1萬8780元 老農津貼每人每月提高到7000元
新年新制》幼托整合統一由教育部管轄 國中小及幼稚園教職員開始課稅
台灣股民荷包大縮水 投資人不敢進場 恐衝擊中國國民黨選情
「反奧步小組」成立 台灣總統選戰進入倒數 民進黨公布「中國國民黨10大奧步」
總統政見會》情蒐監聽、兩岸關係、國家認同都成攻防焦點
繼美國臉書Facebook、eBay後 Google投資羽翼漸豐的以色列企業
英寶寶菜市場名出爐 哈利奪冠
法南城市將點燃台灣文化熱情
賈伯斯子優秀 立志研究腫瘤學
俄核子潛艦著火 無輻射外洩
俄核潛艦失火 反應爐關閉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美數據報喜 歐股收紅
美售沙國戰機 顯為對付伊朗
熊出沒 金續挫
美伊火藥味濃 波斯灣風雲緊
台商建議政府開發災難救助產業
中文熱 美孔子課堂校園夯
中東緊張 油價走高
數據利多 美股收紅
高盛估亞馬遜Q4銷售不如預期
封關日 台股最後衝刺
鹽酥雞 登上洛杉磯旅遊展
iPad3明年元月料不至亮相
北部溼冷至元旦後 局部大雨
台股開7123點 漲48點
陸首條高速公路明年停收費
失火獲控制 俄沉核潛艦防再燃
總統楊梅掃街 熱情民眾喊凍蒜
美國明年經濟 要看歐洲臉色
比新政府仍面臨挑戰
網路錯漏 粵公安廳洩個資
德意志電信賄賂案 和解金近億
寒假體育育樂營 報名展開
政務官轉戰立委 知名度拚選票
國防部：83年次後役男免當兵
封關日 早盤開高壓回
南韓消費者物價上漲4.2%
新台幣匯率盤初走升
越飛安漏洞 飛機引擎成溫床
陸文物普查 4萬古蹟消失
併雅虎 阿里巴巴有請華府說客
阿根廷總統罹癌 政府危機化解
星雲法師醫院告假 狀況穩定
台研發飛魚泳裝 明泳賽展示
金正日3度被封「共和國英雄」
兒童路跑賽 元旦開放報名
元旦升旗 高市府會別苗頭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
陸民10年投資夢碎 作詞挖苦
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
朝日民調：石原最適合當首相
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
加拿大2011經濟表現不差
馬：繃緊神經因應明年景氣
跨年倒數計時 北中南活動多
鎖定竊車借屍還魂 7嫌落網
台股元旦行情 陳沖樂觀
星雲請假離院 返佛光山
第6百萬觀光客 讚台方便安全
索尼新掌上電玩 銷售後繼乏力
流感拉警報 抗病毒藥擴大釋出
匯豐中國製造業PMI持續萎縮
陸慈善組織透明度33分
雙北12橋光雕 元旦同步閃耀
謝承均送李燕圍巾 曾莞婷吃味
電話線上付款加錢 威瑞森挨批
馬：我是保護農民的總統
尚在漏油 中海油爭取復產
101年 新北聯醫免收掛號費
夜光天使照顧弱勢生 教部表揚
憂核輻射滅族 達悟族再上凱道
阿拉斯加火山猛噴灰 恐危飛安
乾麵業者送暖 台南弱勢戶受惠
許信良籲開放外傭 善用人力
宏國盛產咖啡 中美洲第一
陸菁英外移 官：理性看待
減少傷害 菲推「安全」爆竹
吳清基：加強校長品德法律素養
賺暴利？台肥：尿素賠錢賣
第二場政見會 馬蔡宋再交鋒
無線電正妹 守護跨年安全
陳沖：與國際比 台灣富而好禮
越推愛用國貨 成效佳
83年次起免役 受4個月軍訓
北市跨年防流感 發萬個口罩
媽祖田變殯葬區 土城居民抗議
多數速食套餐 熱量破千大卡
盤整 新台幣午盤貶值2分
北韓：絕不與南韓現政權往來
當兵一線間 高三喊爽大一鬱卒
101年起 國考全面網路報名
B流感拉警報 小白兔變大野狼
綠質疑遭情蒐 提3問促調查
韓大學生遺失皮包 熱心警找回
掛毯藏毒走私 警破獲販毒集團
家電補助元旦開跑 每台2千元
小英指遭監控 賴義鍠再澄清
貓纜網路預約 水晶車廂紅不讓
B流感延燒 綠批邱文達藍反駁
調查：責任制致過勞 受關注
台港官方簽定新航約
彊7人斃命 陸媒：欲參加聖戰
管控空汙 高市空品中心啟用
北市男子自焚 送醫急救
中研院：國土規劃考量氣候變遷
B型流感惡化前兆 醫師教你知
強吻摸胸印女 雇主判11月
吳敦義秀行程 批小英欺騙社會
馬憂小英當選 兩岸關係倒退
台股收7072點 跌2點
因應緩徵潮 役政署擬鬆綁法規
迎新年 花的世界畫展元旦登場
林右昌指霸凌二信 謝國樑駁斥
6米路劃停車格 高市府：合法
軍事訓練 大專兵可選暑假
台股開高走低 小跌2點
北區高中職校 聯合飢餓體驗
指巧巧下流 林韋伶遭訴
日海嘯瓦礫漂洋 美日協商處理
駁蔡小三通 馬：現已大三通
高鐵新竹站前道路禁未載客車輛
陸駐澳使館傳搶響 2嫌被逮
封關守7千 全年大跌1900點
台商糾紛未解 台聯籲票投本土
義大世界跨年夜 客運不打烊
元旦跨年夜 小英北高趕場
挺國貨奇招 資訊月跑車輾手機
1月台指期跌34點
1月電子金融期都跌
台港新航約 平均每天多10班
京戲啟示錄戶外轉播 風雨無阻
高雄反賄小蜜蜂 誓師展決心
賽德克族家屋完工 14族齊聚
全球矚目執行長 蘋果庫克入列
台港首次由官方簽新航約
人民幣兌美元明年料升3%
房仲糾紛 直營加盟店差很大
三星拚手機一哥 諾基亞叫苦
免當兵時間點 軍方經過精算
三星Note熱銷 銷量搞神秘
視力口腔巡迴車 守護偏鄉童
參與滬建設 台商不落人後
高鐵購物誌 搭車可兼買美食
兩岸關係 藍綠各自表述
三大法人買超台股43億元
姚文智控賄選 周守訓駁抹黑
環保新制 托盤包裝減塑4成
回收資源存錢 阿嬤捐救生艇
民團為樂生請命 盼重視走山
災後重親情 日觀光人次增
李安牽線 美3D視覺特效來台
新年不快樂 歐元區難關重重
連勝文憂選情 周錫瑋挺馬
綠指違法監控 藍駁無端指控
亞哥花園拍賣 5億多元標出
新莊機廠邊坡 第3階段補強
郝龍斌：路平不良刨掉重做
青島爆出血熱疫情 十數人死亡
新台幣兌美元持平作收
跨年舞台搭設意外 1工人摔死
大選將至 陳沖：嚴防突發事件
六龜溫泉 明年8月輔導合法
感念日籍教師 遺物進文昌祠
租地契約爭議 行政法院審理
奢侈稅效應淡化 高價車熱賣
跨年簡訊熱 業者估未如去年
照顧街友 北市提供2百臨工缺
私校疑超收費用 北市要求改善
陸維權女律師倪玉蘭受審
第2場總統政見會 警加強布署
轉動台灣向前行 北市交管
總統桃園拜票 醫事聯盟力挺
港台航約簽定 港府：有利兩地
莊碩漢文宣 盧嘉辰告抹黑
雲林少女性侵命案 一審死刑
女版魯賓遜 菜園搭棚原始過活
元旦起 勞委會補助勞工進修
賴幸媛：台港簽新航約意義非凡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
林中斌：注意小冰河期恐再臨
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
小三通功勞 新黨：我們也有份
綠行動傳唱 宜縣綠幣捐贈最多
正確進補不變胖 漂亮過寒冬
蘇格蘭海底 閃亮耶誕樹現蹤
10縣市跨年 輪椅族有專區
為病父函索平安福 藍營速送達
本周上市公司市值小減
陳菊幫沈發惠站台 籲支持廢核
國泰世華銀與國開行簽MOU
宜中當壞人 HBL欺壓松山
軍人出身 梁國城烘焙界發光
本周指數小跌 觀光股漲勢強
日防衛大臣欲訪中 未獲回應
洪門封山開香堂 古禮祭關聖
陸股收紅封關
性騷事件不斷 前校長等遭懲戒
見台灣之光 總統獲贈雪隧原石
聖母醫院募款 盼平安鳥滿天飛
吳敦義批小英 不查證就抹黑
彰縣文化局辦展覽 趣味話節慶
申請補助未過 男子自焚獲救
首度來台跨年 草蜢：風雨無阻
台北跨年晚會 三階段交通管制
摔女到車下月台 暴力男遭訴
北韓嗆永不往來 南韓失望
迎向2012－呂展源花火攝影展
美學生發想 手伸進電視玩互動
磺溪九怪將在彰化大村特展
吳珈慶仍須回台服役 否則法辦
石化業高值化推動辦公室揭牌
林瑞雄：宋楚瑜網路民調上升
扶養親屬免稅額限年齡 違憲
年老心不老 蘇淑賢樂捐血
基隆民宅火警 2人嗆傷送醫
陸24省調最低工資均漲22%
林中斌：蔡勝選陸恐凍官方往來
莿桐女童性侵命案 凶手判死刑
B型流感發威 老婦病重不治
募兵制上陣 問題還沒稍息
新聞局：媒體主動邀吳揆專訪
R&H進駐 高市：影視大力丸
熊出沒 陸A股蒸發24兆元
金門城明遺古街 風華再現
收治黑琵魚鷹 特生中心將野放
日股封關 29年來最低
指蘇起洩密 蔡同榮判賠30萬
明年7月 召開全國文化會議
陸最大經濟案 賴昌星案偵結
投資人保護 償付上限調高
元旦新制 環保節能生活便
元旦新制 社福津貼同步調
2線低地板公車上路 總數破千
元旦新制 社福幼托保育年
行腳全台 45天征服台灣
詐領保險金坑村民 村幹事起訴
夜光天使點燈 照亮弱勢人生路
走路擦撞 越勞動刀殺同鄉
新台幣今年升值0.26%
中市再添影城 贈票做公益
百年台股 市值蒸發4.59兆
南到北唱3場 羅志祥跨年好忙
佘契爾任內秘密文件 英首揭露
大遠百具指標 消保官嚴查公安
畫展會說話 盲生開心體驗
指老公大男人主義 妻訴離遭駁
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11月房市移轉 月增近10%
檢警緝毒 查獲2億元愷他命
兵役改軍訓 新北：福利不變
朱曦：台港航約簽署是雙贏
捺指紋限外勞 楊進添拍板
搭跨年晚會鷹架摔落 1死1傷
陸股收紅 陸媒：勉強維持面子
告馬以南毀名譽 謝長廷敗訴
技術團先鋒 外交替代役近尾聲
古蹟保存序說發表 重文化資產
球場過生日 陳冠全許冠軍願望
大選近 檢警調全力檢肅黑槍
台灣燈會 龍翔霞蔚主燈安座
行腳全台 警察最友善
另類選戰 教臘八粥寫春聯
期市年度及日均交易量創新高
新莊線將通車 郝朱下週一視察
匯市封關 新台幣收平盤
小廣告掩護 男子放高利貸遭逮
創世愛心年菜 獨居老人圍爐
元旦起 赴斯里蘭卡需電子簽證
中海油：挖沙導致輸氣管洩漏
南市議員曾秀娟涉賄 一審無罪
操作不慎閃燃 2工人灼傷
樁腳疑宴客賄選 中檢搜索約談
彰化行銷燈會 送禮越界挨罵
R&H允投資 專家：國片缺量
陸逾6成民工返鄉過春節
歐元貶破百日圓 11年來新低
非法持獵槍 2男子送辦
腸病毒71型與登革熱 凍不住
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賴幸媛：照顧毛巾業 創競爭力
惠譽調降埃及信評 展望負向
內政部：加速替代役制度修正
石化高值化 中油簽訂策略聯盟
第2場政見會 馬宋蔡依序發言
涉偽造學歷 林真邑被判3月
總統政見會 場外抗議少
問題隆乳重起爐灶 疑低價銷陸
比莉逼背詞 周湯豪演戲像演講
藍估氣勢漲 拚北北基補南台
140萬人次 阿里山遊客新高
詐欺車手領鉅款 警眼尖逮捕
新興市場債券基金 投資增彈性
台灣船夜航主桅斷 人員平安
台股封關收黑 陳(沖):意外抱歉
父親先救雞 2菲童葬身火窟
BBC：歐洲明年經濟衰退
楊進添將出訪 過境美歐
被控勾人妻 救災中校不起訴
受扶養年齡限制 財政部將修法
辦學經費不足 新北校長喊窮
台銀乾金酒 拿下本季首勝
北市跨年夜 馬郝朱同台倒數
漢翔營運績效 創11年新高
台灣船主桅斷 藍綠隔空交鋒
今彩539開獎
跨年夜 台北捷運全面備戰
馬：我痛恨貪污 蔡避談清廉
宋：官僚作風 人民痛恨政府
跨年晚會散場 5線公車疏運
賴幸媛：台灣特色吸引陸客
大樂透開獎
台港官方簽航約 極具意義
性侵國賠未果 雲縣：法律協助
北市跨年煙火 推薦16觀賞點
吳敦義：馬連任 觀光客破千萬
印反貪腐法未過 各方交相指責
桃機設AED 打造五心級機場
小英：馬無同理心 不傾聽聲音
陸多數省份GDP破人民幣兆元
跨年晚會 北市提供教戰守則
抹農藥驅虱 全家連狗都中毒
越貨輪沉沒 22人生死不明
蘇嘉全：小英執政不會債留子孫
滬迪士尼 明年4月建基礎設施
老爺公開賽 台雙姝並列排頭
上班族轉職意願 年增約1成
稅改兩階段漲 日相稱大前進
台股全年跌兩成 內需撐場
Google扮金主 錢進以國
跨年夜 消防安全不輕忽
陸推廈門深化兩岸交流試驗方案
全募兵制前 常備役仍有需求
跨年晚會身障專區 少礙有愛
菲媒：台2撞士與菲簽約
疑開罰單衝績效 警：依法辦理
印度：聖戰士犯下槍擊台灣人案
美數度瀕死男子 死前分享經驗
R&H來台投資 進軍好萊塢
馬：小英台灣共識 空中樓閣
幼兒扣除額 明年每人2.5萬
偷愛周秀娜 沈建宏獻初吻
宜蘭綠營拚選戰 走秀像嘉年華
統獨放兩邊 宋楚瑜提農漁政策
蔡批情蒐 疑國家機器介入選舉
台鐵新監視器 增防闖追蹤功能
馬：未指示監控在野黨 蔡抹黑
阿拉斯加火山爆 國籍航班正常
宋：政府應監控歐債對台影響
少過1天 薩摩亞舉國歡騰
蔡再澄清宇昌案 批馬令人心寒
烏坎村出納被雙規
府前元旦升旗 101童唱國歌
R&H來台 李安：一切為台灣
爆竹或釀災 柏林消防嚴陣以待
馬：打造清廉 台灣夢想不破滅
跨國緝毒 證物移交兩岸首例
俄核潛艦火勢撲滅 無輻射外洩
九二共識對台灣共識 雙英交鋒
有無情蒐 馬蔡宋場內戰到場外
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板橋大遠百 開張第2天鬧水荒
蔡質疑選舉情蒐 馬駁胡亂抹黑
大樂透 頭獎槓龜
裕隆欺台灣大 拿下2連勝
紐時：陸太空計畫 喚冷戰記憶
臉書明年上市 華爾街掀爭奪戰
馬總部：總統大方捐錢做公益
總統伉儷將在北市跨年倒數
為弱勢代言 藍推不分區CF
國民黨：蔡賴會是臨時加入
人民幣兌美元升 衝破6.3元
誰是吸金王？ 台灣藝人蔡依林年賺4.6億奪魁
台灣股市7072點封關 今年慘跌2成多
江丙坤變身中國國民黨副主席上海輔選 黃昆輝痛批「這個政府完全沒紀律」
媒體專訪吳揆 台灣新聞局：只有排不出時間、沒有被拒絕之事
命理師林真邑被控偽造香港廣大學院的碩、博士畢業證書
台灣總統大選政見會 情蒐監控、清廉執政、民生第一 三邊攻防
台灣總統候選人蔡英文：馬英九撇清情蒐 水門案爆發時美國總統尼克森也說不知情
台灣民進黨：情蒐競選對手國際醜聞 特偵組應即調查速保全電磁書面紀錄
台灣副總統候選人林瑞雄：馬政府監控在野黨 令人「厭惡、難堪、羞愧」
蘇嘉全籲情治保持中立 莫讓台灣民主倒退
蔡英文鐵人行程 台灣跨年大衝刺
馬英九台灣走透透 和台中桃園台北民眾歡樂跨年
台灣指台港新航約有「官方性質」香港認為只是「民間團體」被授權簽署
黃昆輝：選出台灣總統台商在中國才有地位
女性治國蔚為風潮 牙買加大選可望產生女總理
朝鮮半島風雲再起！北韓痛批南韓總統李明博「逆賊敗黨」
日本版"花花公主"「2011年度巨乳女優」 J罩杯奪魁
揚言封鎖海峽之後 伊朗週末試射遠程導彈
中國國民黨總部: 蔡英文看周刊打選戰「引發被害妄想症」
俄羅斯核潛艇大火 已關閉核反應爐移除飛彈
2 NATO members killed in blasts s in southern Afghanistan
台灣總統候選人蔡英文：建構長照體系、托育中心 幫年輕人圓夢
台灣總統候選人蔡英文：「終極統一」、「一中各表」 都可納入「台灣共識」討論
Iceland’s PM Johanna Sigurdardottir dismissed Minister to create more unity in Cabinet for economic slump
美國作家章家敦：中國拒絕開放、動亂頻繁 2012年共產黨將垮台
2011年度十大科技頭條怪聞
只為了好看 北韓金正日送喪照片作假
京劇大師李國修感動觀眾 舞台劇戶外實況轉播
巴基斯坦汽車炸彈攻擊 8死30傷
結束連6下跌 國際黃金價格回升
丹麥輪值主席國 誓言確保歐盟統合
倫敦股市封關 年損850億鎊(約台幣4兆17億)
全台晚會煙火秀 跨年夜全國熱鬧滾滾歡慶2012
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Happy New Year ！台灣「電音趴」與全球連線 Google YouTube Live歡慶新年快樂
Former US House Speaker Newt Gingrich wipes away tears as he mentions his mother
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紓困跨年人潮 台北北捷運延運備戰
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台灣B型流感發威 醫生: 跨年夜記得戴口罩
China targets to decline the number of coal-mining accidents and deaths, at least 40% by 2015
India’s Chennai Port reopened after Cyclone Thane downgraded
CSRC won’t rescue China’s stock market
Kim Jong Un named as Supreme Commander by North Korea
台灣中壢市市長因案被判12年徒刑 吞食安眠藥緊急送醫獲救
韓國總統大選 朴槿惠民調暫時領先
拼台灣總統大選 馬英九跨年迎新南北趕四場晚會
台灣八八水災 86戶永久屋今落成 受災戶歡喜入住
民進黨蔡英文新北市造勢 提體育相關政見
台灣國防部因應募兵制度 部分勤務擬委外
台灣2012/1/1起 經濟部多項新措施上路
社群網站臉書罵人死胖子 設計師吃官司
台灣台74線快速公路 北屯-霧峰段 通車
台灣總統選舉政見發表會 馬: 有質疑、就拿出證據
Iran plans to negotiate with EU on nuclear program
監控案 台灣民進黨提三問及「司法鐵漢」何在？
臉書Facebook罵人「死胖子」 設計師吃官司
台灣百年尾聲 合歡山乍現初雪
公選會籲公正調查情蒐案、宇昌案 還台灣總統侯選人清白
台灣民進黨籲檢察總長主動偵辦違法監控案
台灣總統候選人蔡英文：打造優質登山環境 不能因總統喜歡游泳就到處蓋泳池
涉太平洋百貨股權案 台灣前國票董事長林華德可望獲假釋
台灣前中壢市長葉步樑貪汙案判12年定讞 服安眠藥企圖自殺獲救
針鋒相對！ 馬總部提「六問台灣民進黨」
2011年十大科技怪聞
為了好看 北韓送喪照片作假
德自民黨支持滑落不利執政聯盟
京戲戶外轉播 李國修感動觀眾
巴國汽車炸彈攻擊 8死30傷
傳深圳男子染禽流感 命危
陸PMI續萎縮 國際油價跌
結束連6跌 國際黃金價格漲
德排除歐元瓦解可能性 歐股漲
丹麥誓言確保歐盟統合
倫敦股市封關 年損850億鎊
冷氣團南下 跨年夜冷颼颼
台南工廠火警 廠房全毀無人傷
晚會煙火秀 跨年熱鬧滾滾
趕唱跨年 明星衝啦
馬拉松賽鳴槍 吳揆返鄉走透透
加研究：廁所擦手紙不衛生
多項措施明實施 考驗大陸鐵路
伊戰終了 美軍家屬最難忘
公費肺炎鏈球菌疫苗 擴大適用
章家敦再預測 中共2012垮
美華裔作家 賭中共政權崩潰
玉山送夕陽迎曙光 氣象網直播
深圳傳禽流感 香港戒備
百年尾聲 合歡山乍現初雪
雲層厚 北部東部不易見曙光
經濟與和解 盈拉執政挑戰
德企業界看2012年 多樂觀
櫻花妹讚台灣人情味 總統窩心
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烏坎村翻版 廣東再爆流血衝突
轉動台灣 全台向前行
前立委捲土重來 30多人參選
轉動台灣 全台串聯締騎蹟
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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全國土地現值升 新光大樓地王
轉動台灣 外籍生抗癌勇士騎聚
獎勵衝投票率 朱立倫：很正常
行政院組改 5機關元旦上路
玉山上午飄雪 積雪2公分
台鐵東部優惠列車 春節加開
政院組改 業務職掌重新調整
胡：視流感疫情狀況管制造勢
配合組改 同步推公務員優退離
縱火燒民宅 同居男女葬火窟
6大金融政策 元旦上路
輸運跨年人潮 北捷備戰
轉動台灣 統一獅10人助陣
騎車轉動台灣 台中萬人出發
DAX指數2011跌1成47
河內花卉節 迎新春熱鬧登場
電視劇禁播廣告 陸：準備好了
轉動台灣 新北近萬人參與
轉動台灣向前行 騎過濁水溪
轉動台灣 桃園人樂拚世界紀錄
迎新年 周小川：貨幣政策續穩
幼兒園托兒所 明年走入歷史
在日生根 韓流擄獲粉絲芳心
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保GDP 明年投資角色吃重
器官捐贈卡 馬總統隨身帶2張
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金正恩被推舉北韓軍最高司令官
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下周油價估不調 中油今年大虧
越今年新增投資 較去年縮水
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中央北市育兒津貼 擇優二選一
因應募兵 部分勤務擬委外
合歡初雪報到 玉山飄雪2公分
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轉動台灣 基隆老鷹裝扮騎鐵馬
組織暴力討債 警逮6嫌法辦
張小月晤澳僑界 溫馨熱絡
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元旦起 經部多項新措施上路
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馬英九旗山掃街 楊秋興隨行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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