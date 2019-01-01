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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
大港明年開唱 萬能旅店轟台
永安婦女後援會 遊街挺藍
立委惜別演說 離情依依
林蔣入40人名單 待遇大不同
始源東海旋風露面 癱瘓戲院
陸數位電視系統 躋身國際標準
南美富家子 標得蘋果草創合約
陸：高度重視南韓海警傷亡事件
義發5年債 殖利率14年新高
宇昌案綠提告 劉憶如：面對
全麥假貨多 經部訂國家標準
日擬改年金制 課企業再雇義務
劉憶如證實檢調拿宇昌案資料
殯葬條例修正 450座廟合法
蘇嘉全：國民黨執政退倒嚕
全球煤價電費 5年內受陸影響
調結構 陸近年經濟重點
疑詐充電補助金 中檢傳逾百人
職安法未能過關 民團遺憾
越鐵路升速 日協力改善
歐元續貶 破1.30美元關卡
科學舞台劇 法拉第傳奇將上演
教師評鑑 101年入法有譜
王永慶遺產大面積抵稅地 停售
第7屆立院 5次臨時會創紀錄
今彩539開獎
馬肯定醫療貢獻 表揚彰基院長
日天皇78歲華誕 楊進添祝賀
重建膝關節 血友病樂健步
壽險業提外匯準備金 明公聽
立院停會 王金平感謝立委
副總統：期望年輕人勇於創業
高雄寵物嘉年華 18日登場
彰化高球公開賽 黃韜首日搶眼
蘇俊賓追隨徐中雄 重弱勢社福
英生活水準 歐盟第2高
有話好說縮水 公視：無關政治
全台拚消費 6百貨營收破百億
澄清未縱放凶手 士檢重啟調查
茂德聯貸低利率 寬限延長
感情輸家 陳柏霖常被甩
陸貨幣增幅 十年新低
禁做殯葬 醫院：依法處理
NHK偏黃 主管坦承太過火
景氣因應方案 新增多項措施
房價 彭培業：低點進行式
回顧第7屆立院 各界看法不一
超級系列總決賽 陳程配奪首勝
大陸瘋放洋 留學經濟火熱
北市跨年晚會 劃設身障專區
時代風雲人物：全球抗議民眾
英失業人數增 創17年新高
平民怨 蒲亭盟友拒出任俄議長
今彩539頭獎槓龜
宏都拉斯示威記者遭噴催淚瓦斯
日單身貴族王子增 消費女性化
劉憶如：不會丟下責任
韓立慰安婦和平碑 日抗議
寧夏貨車衝入餐館7死多傷
大選後 里昂喊進電信消費等股
無薪假 皮薩瑞德持正面看法
英國失業率攀抵17年高點
團購正夯 PayPal參一腳
阿蒙森征服南極 挪威慶滿百年
赴中國藝術表演 不是「大咖」也有門路了 !
日交流協會前 點蠟燭悼慰安婦
任雪麗：馬英九是安全的選擇
特偵組選前出手恐激化台灣內部衝突 提供中國遂行反分裂法良機 民進黨批淪為選舉鬥爭工具
台灣總統候選人蔡英文：馬政府激化人民對立 抹黑競爭對手
陳振盛痛批台灣行政院長吳敦義噁心齷齪 籲劉憶如供出背後影武者
劉憶如出包 台灣親民黨立委參選人加入撻伐
特偵組選前辦案 台灣法學界質疑司法介入選舉
民進黨指「中國國民黨黨政高層」精心策劃選舉奧步 欲扣台灣總統侯選人蔡英文重罪
台灣經建會主委劉憶如：今年五月曾請辭 現在留下來因責任在
未來事件交易所(12/14)立委選舉預測 國民黨56席、民進黨51席、其它6席
不願押寶大選行情 台灣股市開盤跌
台灣掌中劇團在索羅門群島演出
「宇昌案」台灣特偵組出動 國民黨總統選舉操作手法恐失控
助選也有貧富差距！ 台灣鴻海郭台銘專機助泛藍 蔡英文菜市場「婆婆媽媽」
對抗蘋果iPhone Samsung、Nokia 2012年推出新科技秘密武器《含影片》
從「阿拉伯之春」到雅典 「占領華爾街」到莫斯科 抗議者（The Protester）獲選美國「時代」雜誌風雲人物
維基解密／中國官員馬曉光：台灣馬英九總統「 無能」
台灣中華電信史上最大降價 ADSL寬頻上網減20%
iPhone 4S免排隊預約 明天台灣各大經銷商也買得到單機
台灣汽車駕駛開車禁看電視 死亡殷鑑美國傳嚴禁開車使用個人電子用品
古道在哪裡 衛星月曆看得到
迎曙光！ 元旦車票明開賣 兩鐵加開台灣大選列車
迎龍年 宜縣府推生肖紅包
正崴：愛瘋4S明同步開賣
22年主播台掰掰！ 沈春華證實引退傳言
全聯助弱勢 送自動儲值愛心卡
讀書改善失智 老人樂活
宋楚瑜林口造勢 提社宅政見
「大橘大利」! 台灣總統選舉宋楚瑜總部成立
台灣熱心網友 看不慣利用國家機器 惡鬥總統參選人蔡英文 「宇昌案」解密還原 有條有理說分明
特偵組偵辦「宇昌案」雙重標準 淪為政黨工具 衝擊台灣總統選情
宇昌案 蔡令怡：蔡英文應說明
iPhone 4S明台灣開賣 遠傳率先公布資費方案
台北孔廟再生 文化觀光新亮點
黃子佼策展 逾30名人獻家作
比快? 國民黨「宇昌撥款速度快」 民進黨「特偵組發動偵查速度更快」
王金平：生技立法讓台灣超越新加坡趕上日本 法律通過全民共享 蔡英文不例外
橘競總服務處開幕 推宋執行力
《時代周刊》選出2011年度人物 「PROTESTER(示威民眾)」躍上榜首
亞力山大倒閉案 唐雅君判刑定讞需入獄服刑
文化界提問 蔡英文提7領域
黃金週 藍召百萬人讚出來
搶灘智慧型手機市場 英特爾Intel宣布整併4部門
玉婆伊麗莎白泰勒珍珠項鍊 史上天價3.6億賣出
小豬回娘家 陳亭妃專車運送
「宇昌案」王金平出面證實 立法院希望台灣的生技產業超越新加坡、趕上日本
募款音樂會 陳瑩將演奏大鍵琴
宋楚瑜：宇昌案為何不早辦？選舉走火入魔誰敢來台灣投資？
台灣塑化劑毒案 統一求償昱伸1.4億遭駁回
蔡英文：藝文不應賦予政治任務
王金平：生技條例立法 台灣生技產業蓬勃發展 蔡英文沒有利益迴避問題
台灣總統大選最後衝刺 國民黨號召百萬民眾大遊行
「台灣國民會議」呼籲：政府全面開放外傭
英國研究：天底下沒有「完美男人」貝克漢最接近好男人
公民團體提問獨漏原住民 斥「核廢料有份、提問沒份？」
橘首場造勢 耶誕夜開跑
中央研究院院士陳良博哽咽：國民黨人沒良心 台灣人要憤怒！
前國民黨大掌櫃劉泰英：生技是台灣命脈 宇昌投資案非常對
科學園區理事長 公開挺馬
台灣總統候選人蔡英文：文化部長要具文化專業 太魯閣蓋劇場大而不當
總統競選活動 17日正式起跑
台灣總統候選人蔡英文：台灣塔、太魯閣旋轉劇場應重新檢討 公視可考慮收費
周刊: 合併選舉係蝦米? E世代知道者不到2成
「宇昌案」撥款快？ 還是「特偵組」辦案快？早不辦晚不辦 宋楚瑜：大家心知肚明
持悠遊聯名卡 12月15日起可搭高鐵自由座
宇昌案 陳良博為小英抱屈
台灣土徵法過關 農民哭訴無門「圈地滅農」學者：馬英九粗暴修法
原民自治 馬：先虛擬概念試辦
樂生議題 馬：兼籌並顧求平衡
「宇昌案」中研院陳良博院士 YouTube越洋視訊訪談
選前一週 民進黨大型晚會造勢
文化界提問 馬蔡宋各有表現
林瑞雄：小英無法開大車
航空城構想 桃園有實力成為「自由經濟示範區」
繼香港、台灣後！ Google將在新加坡投資資料中心
澎湖大目船訪北京 促進觀光
亞力山大倒閉案 唐雅君遭限制出境需入監服刑
公民提問最後一辯 馬蔡宋備戰
安卓踢到鐵板 刪22惡意軟體
冷! 明晚北部低溫下探12度
高雄捷運敬老將免費? 研擬中
「花」現劍湖山 聖誕爵饗夜
日本媒體爆料 倖田來未奉子成婚
感冒吃藥 蔡英文燒聲仍拚場
投票前黃金周 藍營規劃百萬人「為台灣讚出來」
士林夜市「入新厝」 耶誕節開幕
馬總部：樂見民間邀訪觀選
蘋果小姐講中文 馮寄台誇讚
胃癌是台灣十大癌症之一 男發生率比女大2倍
19日開始 至7-11購物開立電子發票
Google台灣關鍵字搜尋排行榜出爐 「Facebook」與「Google+」搶頭香
全球鼎沸 抗議民眾成風雲人物
員工簡訊請病假 主管多不買帳
OPEC日產量 增至3千萬桶
注資IMF 德要非歐元國作伴
北極海床噴甲烷 溫室效應大
男自殺 盼家人燒百台紙紮飛機
印尼亞齊警方出招 修理龐克族
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
神秘耶老在參院 美議員忙拆禮
王婆珠寶 拍出上億美元天價
QE3無影 歐股重挫
歐巴馬1月24日國情咨文演說
台灣參與遏止保護主義倡議
秘書長辭職 德自民黨危機益深
油價重挫 紐約跌破95美元
憂歐債 金價跌破1600美元
諾基亞智慧機 再戰美國市場
巴西殺人指數高過阿富汗
美小狗被車撞 死而復生
台寮簽署入世貿雙邊協議
歐債未平 美股連3黑
愈晚愈冷 入夜低溫下探14度
台股開6853點 跌69點
商「糧」 美北韓特使北京會
東部近海地震 規模4.6
惠譽砍歐5銀行評等
南非僑界歡迎新任代表徐佩勇
陸擬加入政府採購協定 有得喬
英特爾組織重整 瞄準行動裝置
互通有無 車子也有社群網站
台股跌 新台幣盤初走貶
牛肝含大腸桿菌 日將禁生食
大湳排水箱涵啟用 解淹水之苦
恐怖 1/5美婦女曾遭性侵
文化界提問馬蔡宋 今天登場
製造業悲觀 日短觀指數呈負值
抗奴隸制 Google捐千萬
一兼兩顧 旅行社推投票旅遊行
兩大電子通路 燦坤全國促銷
電影被禁內容 大陸增至13項
副總統：再22年 台成最老國家
加拿大人「性」趣缺缺
科林研發同意併購諾發系統
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
跌逾百點 6800失守
深圳文交所停牌 投資者維權
澤村一樹耍性感 煞到女星
胸腹骨盆連體嬰 智利成功分離
校園掃黑 警破幫派堂口
景氣趨緩 馬總統籲提高警覺
高市議會和慈善團體 共助弱勢
人民幣再貶 連12日觸及跌停
選前兩天凱道路權 藍營拿下
巴西眾院通過禁止體罰兒童法案
藥膳進補含高普林 易誘發痛風
駐瓜大使館歲末歡宴瓜國將領
外交部海外商展 拓45億商機
王金平：生技新藥條例福國利民
傳北韓軍叛逃大陸 2人被射殺
跌很大 滬股盤中失守2200
拒服兵役 南韓同志獲加庇護
觀光客增 總統：來台享受3美
新台幣午盤貶4.2分
調查：美近1/5女性曾遭強暴
短期葉菜採收 菜價可望回穩
南韓過激言論 陸網友難接受
陸FDI降 2009年來首見
愛瘋4S明開賣 電信3雄衝刺
感冒莫輕忽 小心鼻咽癌
總統辯論 原住民：爭提問權
畜牧處允諾督導動物收容所
高齡社會 住宅修繕商機估兆元
抽檢瘦身美容業 5家全不合格
吳珈慶當兵 役政署：有初步接觸
自由經濟示範區 全台有機會
庫存去化慢 外資降晶圓廠展望
吳揆16日起請假 投入選舉
東莞驚現砍腿黨 歲末瘋狂洗劫
匯豐中國製造業PMI 略回揚
課徵能源稅 總統參選人有共識
美國普查：1/2人口屬貧窮
台灣公正選舉國際委員會成立
延宕經年 陸足壇弊案將開庭
馬總統：台灣幼教政策先進
議長選舉亮票 李婉鈺認罪
拉他一把 競標畫作助學童
台股大跌 新台幣午貶4.2分
社會住宅 婦團：受暴單親優先
世大運 吳揆：讓台灣發光發亮
防壟斷 公平會設遵法守則
政商關係說不清 德總統陷窘境
國發基金訪蔡 藍綠各有說法
台股收6764點 跌157點
鐵捲門封死地下室 法院判打開
尼加拉瓜今年出口成長25%
伊戰告終 歐巴馬：非凡成就
日不法網路轉帳戶 9成屬陸籍
亞力山大案 唐雅君姊妹判刑
菲政府宣佈與游擊隊耶誕停火
皮薩瑞德談無薪假 認為有彈性
台股一路下挫 跌157點
華人城市微趨勢 虛實跨界當道
補正公投法 立委參選人連署
欲殺胞弟及前弟媳 狠男遭訴
日童遭父從十樓丟下 小命未休
爭正綠 民進黨盼團結抗劉坤鱧
南科高鐵減振案 監院糾正
綠：劉憶如公布機密文件涉背信
跌逾150點 6800失守
移民署：吳珈慶仍可返台探親
邵曉鈴捐紅包助人 盼企業響應
訂紅包價 教部盼注意社會觀感
吳尊秀京劇 陪影迷先過耶誕
12月台指期跌170點
12月電子金融期齊跌
明年經濟成長率 目標4.3%
大商場遭槍擊 菲地方官員命危
汕頭機場民航業務 今晚成歷史
自由經濟示範區 分階段推動
台綜院下修GDP至4.41%
大選辯論 原住民要求提問權
捐贈價格認定草率 竹縣遭糾正
福島第一核廠 廢爐恐需40年
美網路設備商 來台設物流中心
三大法人賣超台股74億元
中原地產獎勵 明年加薪遊香港
重振歐洲經濟 皮薩瑞德提藥方
與女友口角 男鳴槍洩憤遭起訴
五月天跨刀 小鬼出輯信心滿滿
高雄房產 港畔建設助攻
冷颼颼 高市急募暖被到位
中山大學水鹹 水公司指導改善
警破詐騙集團 專騙大陸人
寒冬送暖 陳菊訪抗癌獨居長輩
野狗嚇翻垃圾車 掀出偽駕照案
台灣國民會議籲全面開放外傭
台紐研究經濟合作協議可行性
男大生詐偷超商 警查獲送辦
藍取凱道路權 綠：我們要凱旋
百人祝福 體操教練求婚成功
人蛇租屋迫賣淫 娼嫖老鴇落網
前厄瓜多總統 認股白海豚信託
陸籲金磚國家 加強團結互信
面板產能明年首季有機會調升
新台幣兌美元貶 8分
營養午餐弊案 檢調約談8業者
總統談夢想 盼人民勇敢追夢
21日彰化焢肉飯節 嚐美食免錢
雙鐵直達會場 南市跨年拚減碳
駐港代表楊家駿離任返台
宇昌案 特偵組：真實沒有藍綠
殺女友載屍百里 男判無期
台東跨年晚會 點燈倒數
陸11月FDI 年減逾9%
昱伸塑化劑案 統一求償1億多
新北購物月 享好康抽汽車
日媒：倖田有喜 奉子成婚
愛在高鐵 銀髮夫妻走紅毯
四維盃網賽將開打 感念創辦人
蔡依林母親 獲頒績優志工獎
新聞局推網頁 見證台美互動
美媒評：今年是曾雅妮年
前10月海外菲勞匯款增加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
曼谷展開重建 旅遊警示擬降低
南韓以殺人罪逮捕陸籍船長
下顎骨折口難開 矯正恢復咀嚼
服兵役 吳珈慶：該還的都會還
防車禍悲劇 成大加強校園安全
劉憶如：短短一周 如數月
宋楚瑜尊重文化人 允增加預算
疑餐會賄選 屏東參選人交情資
蘇嘉全：領導無方勿牽拖公務員
環保綠能 江丙坤：兩岸可協議
買賣保育動物 世界蛇王緩刑
學到老 銀髮族樂當學生族
議員疑發包有弊 胡志強要調查
迎向未來 副總統：因夢而偉大
助泰國台商 防疫團返台
腦麻男思鄉念母 高鐵助圓夢
辦世大運 郝：志工熱情是關鍵
宇昌案 綠告周玉蔻違選罷法
士林夜市搬新家 耶誕節開幕
文化界提問 樂生聯盟場外陳情
釋開豐圓寂7年 龍發堂圓遺願
年關屆 越中邊境走私猖獗
皮薩瑞德：台灣沒有金融危機
胖男逾2百公斤 立志減重圓夢
劉泰英：發展生技政策正確
尖石設消防站 提升救災品質
名人的14歲 教科書中留事蹟
判刑定讞 唐雅君：希望是做夢
鼓勵就近入學 新北辦博覽會
力成收購超豐 每股25.28元
七大奇景 台灣72萬餘人投票
陸盼儘快啟動中日韓自貿區談判
比創意尬內涵 極光龍煙火跨年
新莊線捷運 宋坦言考慮不周延
聽希望在唱歌 關懷癌友音樂會
躲酒測 廣東男子跳橋身亡
駱家輝批大陸干預市場與匯率
周小川險被砸 笑稱要風險管控
女外勞想換雇主 謊報遭擄性侵
楊技正揭塑毒 兒子改帶水瓶
綠執政? 學者：陸有思想準備
陸：明年外貿 首季嚴峻
爬矮櫃遭電視砸頭 女童亡
香港外匯基金上季虧損408億
亞力山大案 唐雅君限制出境
外資匯出 新台幣收貶8分
新戲搭上王陽明 楊謹華：尷尬
保單費用調整 明年7月實施
避免利益衝突 翁啟惠未拿股票
輕颱瓦西形成 對台沒影響
外媒：烏坎事件 陸控微博
破人蛇賣淫集團 老鴇提報治平
感恩台灣 日音樂家圓山義演
馬總統：文化預算較執政前倍增
助弱勢過好年 展望會擴大服務
國訓中心整建 21日動土
政院核定 明年換25萬盞路燈
搶銀行殺人 陳泰益判15年
高雄捷運敬老 研擬免費搭乘
查獲幫派堂口 南市警逮7嫌
彰化高球公開賽 洪健堯獨走
Google將投資星數據中心
單驥：法規鬆綁 開啟商機
陸幼兒被慣壞 要東西只用眼神
詐充電補助金 全台查79公司
台鐵苑裡站租地案 藍綠開戰
台綜院估明年GDP4.02%
羅福助發表政見 電動模型亮相
盧明光：台太陽能廠財務相對佳
吳興國獲頒法國藝文騎士勳章
民調：1/4德人對移民乏善意
金價重挫 分析師：長線仍看多
河內公安破獲賣淫集團
星國將擴大投資緬甸
考選部開發系統 解決重複錄取
違反環評承諾 擬追討不當利得
經濟示範區 不排除三免五減半
岡山產業發展 藍綠各提說帖
資本適足率 得半年平均價計
港澳駐台辦事處 明年掛牌運作
坐椅摔傷致憂鬱症 日婦獲賠
奢侈稅 財長：北市房價跌最多
彰化追查變造日期食品
上海A股 跌破2200點
營養午餐案 在押2校長交保
新一輪對話 美國：取決於北韓
市長任內涉貪 席哈克遭判緩刑
期市鉅額交易19日上線
周美青助募大專志工 學生感動
高鐵首本桌曆 為四季美景定格
殺海警案 韓國會促中道歉
出差性侵女祕書 雇主遭起訴
施振榮：品牌簡化是對的方向
台紐ECA進展快 台星談判順
皇室婚禮 今年英最夯網路搜尋
水災衝擊 泰第四季經濟負成長
國藝會開路 幫藝文團體搶尾牙
吳珈慶當兵 陸委會：國防不洩
陸客選前不來 交部：未聽聞
財務表現差 惠譽降索尼信評
自由經濟示範區 桃園潛力十足
陸：社會融資活動需全面衡量
日電子資訊業 市佔率將創新低
3登山客下山 接受警方偵訊
敘利亞叛兵擊斃27政府兵
歐股盤中漲 西發債需求旺
台灣消費者 依賴超商隨時上網
羽球超級系列年終賽 台灣雙輸
今彩539開獎結果
不懼景氣寒 藥妝明年續展店
綠色走入經濟 馬凱倡社會企業
短年期保單 擬漲5%
淡水火警 7旬老翁葬身火窟
陸：防止工業下滑為首要目標
趁少女躲警性侵 男判7年8月
台菸酒廈門子公司 明年成立
要開打了 SBL轉播沒保證
宇昌案 民眾至經建會抗議
遭監院糾正 南科管理局低調
駐韓使館遭示威 陸：嚴重關切
威力彩開獎
大龍峒公營住宅 16日抽籤
吳伯雄挺蘇俊賓 盼藍國會過半
金價跌 銀樓飾金買氣變旺
經長：兩岸面板產銷 經合會談
高齡化勞動市場 王如玄提方向
越南33層樓大火 救援困難
資本適足調整 壽險：可買股了
陸客健檢醫美 內政部修正放寬
航太產業外包 漢翔釋利多
美衛星公司宣稱拍到陸航母海試
凱基投顧：台股明年首季見低點
進大聯盟 日投手達比修還在談
內政部：公設開發應附排水規劃
人權觀察：敘軍下令射殺示威者
敦南中鼎A辦 接近底價標脫
彭明敏：國際支持台灣民主
老化飲食肇胃癌 男是女2倍
7-11購物電子發票取代傳統
國民所得增 總統：反映國力
投資和艦挨罰 聯電敗訴定讞
外交部：卡特無意願來台觀選
超大黑洞 吞地球3倍大氣體雲
美元升勢暫歇 倫敦金價看漲
傷兵太多 佛光退出WSBL
妮妮入圍勞倫斯最佳女運動員
實價課稅 財長：自用宅稅要低
攻擊死亡雖減 巴安全仍難測
促青年就業 業者籲設媒合平台
陸專家：明年通膨略低於今年
外匯準備金公聽 業者樂觀
日奇蹟孤松不滅 守護災區重建
總統：家人不干預公務
威力彩頭獎無人中獎
今彩539頭獎無人中獎
綠質疑賄選 藍台中黨部駁斥
小西園掌中劇團帛琉巡演受歡迎
查扣扁家財產 最高院發回更裁
蘇嘉呼籲不要投買票的人
北京西直門火災 無人傷亡
總統：勿憂大陸磁吸 當成機會
美初申失業救濟 降至3年低點
競標政府合約 美歐日敲定協議
華山ROT 總統允協調降租金
廣州小學校車超載 發生事故
李克強：擴大內需是戰略基點
烏坎村民：歸還土地 自選領導
國防部：眷村改建 依法行政
美軍撤離後 伊拉克難題重重
最佳工作場所 臉書蘋果進前十
何大一：TaiMed（宇昌）對台灣別具意義 這不是一個能用錢衡量的成功
公益講座》幸福快樂三寶Fun 開心打造三贏人生
一句好話全球流傳 千萬心願網路發燒
台美日澳歐盟發起反保護主義
宇昌案受內傷 衝擊台灣總統候人馬英九選情 國民黨停火調整攻防戰略
特偵組將了解劉憶如涉嫌竄改宇昌案文件 否認一個月內傳訊台灣總統候選人蔡英文
台灣總統大選自由時報民調：馬英九34.50% 蔡英文33.26% 宋楚瑜10.81%
台灣總統大選賭盤馬蔡互不讓票 為防「子彈門」檢警大動作直搗大台北盤口
耶誕銷售增溫 英百貨業者樂
「台灣公正選舉國際委員會」成立 美國、日本、法國、加拿大等國人士參與
台灣3隻小豬海外發燒 旅居歐洲台僑發動認養
kljo
未來事件交易所(12/15)台灣總統選情預測 得票率：蔡英文51.7%、馬英九41.4%、宋楚瑜9.1% 當選機率：蔡英文69.1%、馬英九28.6%、宋楚瑜4.1%
台灣副總統候選人林瑞雄預估馬英九拿不到300萬票
日本「性感歌姬」倖田來未閃婚 傳婆婆是台灣人 準老公是妹妹前男友
深坑福容 發表2012華麗婚宴場地 阿基師率領主廚團隊 打造完美婚宴
新春團圓、外帶年菜 福朋喜來登酒店精心上菜
中國干預台灣大選 「公正選舉國際委員會」密切觀察
台灣中央研究院聲明 翁啟惠獲37項專利從未取得技術股
大選不到30天 兩陣營比政見還要比誰「不出錯」
♥ 聖誕卡做好了嗎？今年IKEA「家飾卡」溫暖又幸福
iPhone 4S今開賣 引發新一波換機潮
台灣發票電子化！ 7-11下週全面改電子發票
挽聲勢下猛藥！俄羅斯總理普丁欽點花花公子女郎任國會議員
吳揆：宇昌案沒失分但得分不多
台灣總統選舉 追宇昌案喊停國民黨否認
Welcome Home！美國歐巴馬終結長達近9年「伊拉克戰爭」
《壹週刊》爆孫翠鳳拿公帑挺馬英九陣營 明華園批不實報導要求道歉！
猛打「宇昌案」傷到筋骨？ 馬英九民調直直落 藍營始料未及！
吳乃仁出示錄影帶指控台灣台中石岡區長用公款幫馬英九、江啟臣賄選
年終獎金有望5個月！台塑：尚未公布
人妖當空姐！ 泰國航空開全球先例
聰明消費過生活－選擇什麼樣的交通工具最適合你？
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電視辯論》場外抗議不斷 台灣總統侯選人再過招 舌戰激烈可期
華盛頓郵報：中國網軍滲透美國政府、國防部、高科技公司竊取機密資料 歐巴馬政府必須採強硬手段
Live YouTube直播 全球都在看「台灣總統侯選人」舌戰
「宇昌案」誰導「羅生門」台灣總統侯選人電視辯論見分曉
台灣總統大選 12公民團體代表提問登場
「宇昌案」馬英九耿耿於懷 申論開口重嗆蔡英文 宋楚瑜：我們都累了！
台灣統候選人蔡英文將親自帶領司法改革 批馬英九困在兩蔣阿扁歷史情結中
台灣總統候選人蔡英文：修法將集會遊行改為報備制 調查國家侵害人權事件
台灣總統候選人蔡英文：發展替代能源 2025年達成非核家園目標
電視辯論民調「一面倒」民進黨蔡英文表現最好
台灣總統候選人蔡英文：調整最低稅負 增加對資本利得課稅
台灣總統候選人蔡英文：成立獨立健保研究中究心 讓健保進階到第三、四代
台灣總統候選人宋楚瑜：面對世界經濟起伏 注意預警和供需調整
台灣總統候選人蔡英文：政府帶頭僱用派遣工 剝奪正職工的機會
蔡英文：馬英九習慣開支票、跳票
台灣總統候選人蔡英文：馬拋不開扁馬情結 讓馬留在歷史當中
台灣總統候選人蔡英文：網羅不同政黨、民間企業及社會各界成立穩定團結的新政府
台灣總統候選人宋楚瑜：公家機關不應任用派遣工
台灣總統候選人宋楚瑜：政府亂開空頭支票 國安危機
外交人員惹禍？！新加坡切斷與台灣駐星高層官員溝通管道
台灣總統候選人蔡英文：讓每一家庭都能享受平價優質托育服務
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台灣總統候選人宋楚瑜: 數字會騙人、馬自我感覺良好
台灣總統選舉辯論開始、火藥味濃
見證重劃成果 陳菊與民同歡
馬英九挑起「宇昌案」議題 蔡英文表現出色民調一面倒
美國職籃NBA湖人隊小飛俠「布萊恩」妻子訴請離婚
竹籬笆藝文季 朱立倫聽相聲
《Taiwan News》 台灣最大英文國際媒體 首度以英語報導「總統電視辯論會」
華郵：美應對抗中國網路攻擊
爾必達控南科 美國貿會立案查
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伊朗電子戰 虜獲美無人機
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吳敦義：蔡要說清楚 勿光批評
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大選最終辯 宋楚瑜到場
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大選辯論 馬英九夫婦牽手現身
梁國新:藉WTO 搶俄羅斯商機
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大選最終辯 馬蔡宋先禮後兵
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陸：民兵已減至800萬人
馬：下階段申辦2024奧運
宋楚瑜：核電安全威脅大於武裝
核安環境議題 馬：穩健減核
蔡：能源自主年增1%替代能源
菲南風災 逾百死2百多人失蹤
蔡英文：司法改革須民間參與
宋：司法改革須五院共同推動
馬：司法改革 兼顧實務與制度
大陸千萬學子參加英語考試
教家扶兒理財 會存也要善用
蔡英文：讓下一代了解農業重要
馬：可思考北市設農產品種植區
推廣在地農產 宋表達認同
蔡英文：重新檢視最低稅負制
課富人更多稅 馬英九贊成
宋：債留子孫已是國安問題
健康足讚逗陣行 阿嬤喊過癮
照顧青年 宋：恢復教育經費
蔡：增加經費普遍照顧兒少
馬：增社福津貼代表重視兒童
水患肆虐 巴國信德省待援
蔡英文：教改首重檢討財政
宋楚瑜：教育預算恢復15%
馬：徵教育捐 樂於評估可行性
蔡：改變產業結構抗工作貧窮
年關近 馬英九籲廠商多發年終
宋：政府應禁用派遣工
慈善義舉 美匿名者捐金幣
梅克爾處理歐債 德政商界肯定
蔡英文：擬提高公共托育普及度
鼓勵生育 宋重申865政策
馬英九：育嬰假 實質幫助父母
中日韓產官學會議建議簽FTA
北捷新莊線 進行部分通車履勘
遭開除黨籍 張智超：參選到底
李明博抵日 出席日韓峰會
義賣二手物 助弱勢安親課輔
兩岸海運 旅客逾450萬人次
為水利把脈 李鴻源中市開講
台中工寮火警 一焦屍身分不明
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
望眼欲穿 陸網友羨幕民主辯論
蔡：推公辦都更 提高社宅存量
社會住宅 馬英九：混居先行
住宅問題 宋楚瑜推兩桶金
橋梁改建啟動 那瑪夏免成孤島
天兵醉賊 偷機車搬上手推車
色誘多男當幫手 女毒販送辦
繪畫療癒 罕病兒忘痛苦
寒冬送暖 高議會與慈團發食券
紐約造科技校園 康乃爾有勝算
宋質疑政府廉能 馬蔡各有看法
馬質疑兩岸立場 蔡提台灣共識
馬致力房價合理 蔡批放任炒作
馬蔡互槓社福 宋指台北看天下
馬攻宇昌案 蔡批黨產議題
蔡批小圈圈決策 馬駁狀況外
北市監測順向坡 未發現異常
楊儒門：三候選人皆太極拳高手
冤獄平反協會 盼救下個江國慶
紙廠關懷兒童 製環保耶誕樹
蔡：若當選執政團隊納不同政黨
埃軍民衝突 增至8死303傷
馬：總統府成立財經對策小組
宋楚瑜：三中照顧 台灣ok
加州能源公司爆槍擊 3死2傷
台北跨年 藝人暖身衝人氣
江啟臣告對手郭俊銘 違選罷法
大選起跑 北市插旗地點減縮
林瑞雄慶生 祈ROC再續百年
寒冬送暖 中市義賣助弱勢
馬宋關注派遣工 蔡提擴大內需
彭楊凱：三候選人回應在預期中
代言彰化花卉 張育姍奪冠
教育社福優先 馬蔡宋允增預算
兩岸問題 宋楚瑜籲勿貼標籤
劉憶如：下週書面提問蔡英文
陳嘉君場外舉布條 駕駛遭留置
玉山文學獎 一門三傑受矚目
家鄉開現代化肉店 豬農圓夢
選情緊繃 國民黨幹部開會踴躍
陸奢侈品市場 逼近5千億
馬蔡宋支持實價課稅 受肯定
不動產實價課稅 蔡宋贊同
聚焦公共議題 蔡英文肯定對手
戴爾放棄生產小筆電
彰化高球賽 洪健堯捧雙冠
同志遊行 中市性別友善城市
未停頓 台星協議11月才談過
宇昌案奪焦點 公民團體遺憾
大選最終辯 宇昌案雙英攻防
大選辯論 全世界見證台灣民主
校車司機抱金馬 徐詣帆憶往事
造型師：蔡俐落馬保守宋準確
龍王傳說 醒獅秀特技
馬轉攻為守 宋蔡攻防有進步
WTO新會員國 反保護主義
江澤民：中國須走適合自己的路
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總統大選終辯 馬蔡宋申論全文
總統大選終辯 民團提問全文
總統大選終辯 交互詰問全文
總統大選終辯 馬蔡宋結論全文
照顧幼老政策 民團關心錢哪來
馬蔡宋端牛肉 宇昌案搶當主菜
宇昌涉政治倫理 馬籲蔡受檢驗
林峰正：馬總統司改方向太保守
促兩岸交流 廈門工商聯先行
近現代西畫大展 秀經典作
稅改承諾不具體 民團不滿意
日機長貪杯 酒測超標機延飛
王榮璋：富人加稅 僅選舉語言
平穩物價方法 蘇錦霞:不全面
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綠能洞房 環保木屋免費體驗
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總統大選 陸媒官冷民熱
自由發揮再出輯 有了歌手Fu
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颱風襲菲 約2百人死4百失蹤
小英籲要有信心 勿信謠言
公民團體：可行政見應立即做
跌破眼鏡？北京稱空污史上最低
被疑收富邦獻金 馬：當然沒有
中日合作 遼寧造日式溫泉鄉
呂政儒10顆3分彈 射穿璞園
妻訴離 小飛俠恐付出半數財產
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泰警總長：曼谷新年倒數平安
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支持集遊改報備 台權會肯定
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50步與100步 台灣民進黨諷「吃魚翅的馬市長 質疑卸任的蔡副院長」
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好大喜功? 馬要爭取2024奧運 宋嗆人民沒飯吃
台灣總統藍綠民調幾乎平手 馬英九總統臉書急PO文 重申未干涉「宇昌案」
深入台灣綠營票倉 馬：我執政比民進黨補助台南多153億
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吳敦義指台灣總統候選人蔡英文「自己批給自己」14億元 民進黨提告
二二八國家公園 嘉義開園
人蛇船印尼爪哇外海沉沒 三百多人失蹤 乘客來自阿富汗、土耳其、伊朗和沙烏地
民進黨出示法院筆錄證明台灣總統候選人馬英九收富邦金1500萬元政治獻金
預警機升級返國 盡快投入戰備
張忠謀看綠裳 如年輕版張淑芬
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俄共黨魁再出馬 與蒲亭爭大位
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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中央氣象局氣象報告
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港媒：烏坎逾萬人 剩7天糧
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經部：財經對策小組 府方籌設
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廣東新規 方言播音需批准
選戰倒數 馬主打政績與願景
教科書演變 見證社會變遷
中油：明起 汽柴油價降3角
演繹祕密空間 剪紙人魔幻巡演
首家獲森林認證 明年誕生
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總統：絕不讓貪瀆復辟
宇昌案 民進黨要告吳敦義
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蘇嘉全桃園造勢 允諾地方建設
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高雄一貫道活動 蔡吳拚場
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福島核電員工誤判 加速爐心熔
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健康不平等 菸害是幫凶
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立委投票指南 民團催票首投族
陸：太平洋夠廣 應容得下中美
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車輛任意改裝 監警加強取締
總統：媽祖保庇台灣沒颱風損失
縮肛跑馬拉松 蔣介文未進奧運
星媒：馬護主權 須讓選民相信
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劉憶如最快下週二提問宇昌案
恐嚇潑硫酸 男子緩起訴
勇敢抗癌 十大鬥士受表揚
新絲路奪冠 吳宜樺欲學林嘉綺
欣厚黃建智：獲利逐年成長
達比修有入札金 可望史上新高
養豬協會成立門市 自產自銷
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莫拉克災損 嘉蘭村提賠償訴訟
劇團甄選小演員 小朋友卯足勁
豬哥亮詼諧站台 為羅明才助選
北京胡適展 老人學生觀眾多
國小2度遭竊 疑是同批賊
緝獲改造子彈爆炸 2員警受傷
通用宅展後捐出 打造中途之家
學界相挺 馬盼提升台灣高教
福島輻射鍶 462兆貝克入海
連戰走透透 輔選立委挺馬吳
朱立倫讚聲 蘇俊賓直搗敵營
高中職博覽會 57校各顯神通
點亮 全台最大環保耶誕樹
外配學原民文化 增進適應台灣
夢露謎情 向性感女神致敬
吳揆：馬總統帶領經濟復甦
素人選將周一成 拚在地觀光
任爸鼓勵燒傷病友迎向陽光
鄧安誠建功 賈凡SBL首勝
陸委會廟口開講 再加5場
iPad3變小？明年見分曉
蘇嘉全：若當選辦農業博覽會
金價下跌 北京出現搶金潮
男子當街被砍 警循線追查
五桂樓重現風華 馬總統揭牌
三谷幸喜為鬼壓床 來台會影迷
小英胖卡秀 許添財搶青年票
陸學者：民主改革 靠民間施壓
危險也不怕 黃柏淳志工無悔
軟銀留人 陽耀勳將赴日談薪
陳耀奎當選越南台商總會長
馬吳大岡山競選辦事處開張
吳揆：人神共濟 國泰民安
呂學樟重申政績 批綠營抹黑
議長盃羽賽 張文松雙冠大贏家
十大最想去城市 巴黎票數最高
春節缺工 新北連辦9場徵才
陸業者：房價進入下跌階段
財經對策小組 設國安會下
馬總統盼鳳山選情開紅盤
費瑟亮相 好比太陽隊加歐尼爾
選情激烈 蔡英文盼社會穩定
被指瓜田李下 小英駁斥
哈維爾辭世 享年75歲
台灣5電台 加入陸閩語廣播網
移民節 移民署作新移民娘家
首役表現差 劉錚目標未動搖
美軍撤離 伊拉克爆發政治危機
中美合資 溫州肯恩大學准設
日相稱核災平息 福島知事不悅
烏坎村騷動持續 意義重大
新莊立委戰 巷戰總動員
總統：給屏東預算比綠執政多
用洗鼻器當心 阿米巴蟲恐侵腦
小英：推綠能產業邁向非核家園
林瑞雄：若當選讓台灣錢淹腳目
宋楚瑜：兩岸要維持現狀
華視辯論節目 高雄開講
山西辦校 郭董：全e化不用紙
馬總統狂掃北中南 萬人造勢
璞園2連敗 奪冠之路露警訊
福島一廠坑道 漏230噸汙水
火車撞小貨卡 影響逾千旅客
馬營批蔡不接受檢驗
哈維爾辭世 學界懷念台灣之友
宋楚瑜助選 促銷屏東檸檬
哈維爾友台 多次仗義執言
國防部：眷改制度已法制化
又來了! 台灣總統選舉藍打宇昌、綠「反攻」富邦魚翅宴
政治獻金1500萬 台灣富邦董座蔡明忠: 2008年馬拒收
巴西耶誕燈飾 現熱帶風情
「宇昌案」點名提問蔡英文 經建會劉憶如提書面「Q&A」？
蔡英文：國民黨把世界級科學家說成「敗類」 馬總統為勝選不惜摧毀台灣生技產業
台灣總統候選人蔡英文：馬英九5次接受財團魚翅宴 沒有瓜田李下嗎？
台灣民進黨出示台北地院判決書 指蔡明忠坦承捐款 國民黨1500萬且有收據
台灣富邦金董事長蔡明忠：認同台積電董事長張忠謀 永遠支持人民選出的總統
台灣新竹縣長邱鏡淳指蔡英文「一定有罪」選上也沒效 民進黨：意圖使人不當選
台灣工會領袖痛批馬英九上台失業暴增、派遣氾濫、薪資下降 要讓他「失業」
「十萬隻小豬站出來」打造台灣圖像 要讓馬英九「驚死(台語)」
蔡英文的台灣產業藍圖：南部綠能產業、中部精密機械，北部電子業
台灣總統候選人宋楚瑜：馬英九執政是照顧富人還是窮人 人民最清楚
台灣立委候選人邱議瑩卵巢瘤開刀李永得請假「代妻拜票」
台灣副總統候選人蘇嘉全：力挺農業首都 協助雲林舉辦農業博覽會
22日超強冷氣團抵達！聖誕節恐下探10度
「最偉大的歐洲人」受台灣民主人士推崇的捷克前總統哈維爾過世
挑戰中國威權 廣東烏坎村民自治護產 網站報導人民解放軍緊急應變
馬英九陣營「打宇昌」絕不手軟 「將士相」頻出策 車馬炮連環轟
白冰冰說泰國選出「女總統」馬上淹大水？ 台灣民進黨：女人不要看衰自己
宋楚瑜：藍綠惡鬥致政經不安
劉憶如主委 「您可以了!」
[快訊]官媒證實:北韓領導人金正日死亡
污名化「宇昌」台灣「生技鑽石」難發光 楊育民：誰敢幫台灣做事
傳「過勞死」北韓官媒證實領導人金正日身亡
北韓頭子 金正日逝世
北韓領導人金正日過世 美國、日本密切注意朝鮮半島形勢
金正日辭世 北韓主播穿黑衣含淚公佈消息（含日本NHK影片連結）
縱情美酒、美食、美色 北韓領導人金正日充滿傳奇神秘色彩(含影片)
台灣總統候選人宋楚瑜：花博花大錢有什麼改變？馬又說要辦奧運！
環狀線捷運先導公車免費搭
台股破十年線 陳(沖)：密切觀察
iPad 3有可能是iPad mini？傳明年底現身
金正日辭世 南韓政府宣佈進入「緊急應變狀態」(含影片)
北韓領導人金正日死亡 南韓進入「緊急應變狀態」(含影片)
祥龍賀歲 府春聯紅包亮相
宇昌富邦 宋：蔡馬都該釋疑
蘇嘉全拜會 郭素桃：朋友相挺
「國賊、白賊、烏賊？」誰是真正的賊？ 宇昌案讓台灣總統選舉變「瘋狂式謾罵」
福斯Volkswagen緊急召回問題車款 台灣629輛在其列
世界愛滋病權威何大一指如果台灣不歡迎 他可以退出 到他國實現生技夢想
白冰冰為失言致歉 總統認同
民進黨指台灣藝人白冰冰 歧視女人並引喻失當
金正日死訊！北韓主播如喪考妣播報
朝鮮領導人金正日猝死 因「心肌梗塞、休克」
金正日逝世！ 造成亞洲金融市場動盪 韓股韓元大跌
冬颱「瓦西」重創菲律賓 至少650人喪生
台灣召開國安會議 馬總統18:30記者說明會
未來事件交易所(12/18)預測台灣高雄市立委選情：民進黨7席、未定2席
北韓官方證實：金正恩為金正日接班人
華人三傑 詮釋貝多芬協奏曲
633提早達成？！ 台灣股市大跌151.76點 收在6633.33點
iPhone也要Timeline一下! 動態時報正式登入iOS版
台中科大揭牌 開創技職新局
馬：富邦邀宴都無關利益輸送
慘賠！台灣股市慘跌 800萬股民每人今年財富縮水72.8萬元
台灣股市跌到6633.33點 對照馬政府633政策跳票 形成一大諷刺
大利多！ 行動上網可試用1週 手機斷訊72小時免月租費
未收富邦政治獻金、無利益輸送 中國國民黨總部：馬禁得起檢驗
黑蝙蝠轟炸機 自美來台陳展
金正日去世 宋楚瑜籲總統因應
守護偏鄉口腔 首輛牙科車上路
聖誕的願望想好了嗎 美國GoogleVoice可直撥耶誕老人
砸1.4億辦校！ 台灣鴻海董事長郭台銘 山西蓋「愛物學校」
林瑞雄批馬蔡 促發展觀光醫美
貨櫃輪大型化 聯興添起重機
李朝卿：南投邁入黃金新年代
洪蘭：學得進去就不怕教改
士林夜市搬新厝 攤商有信心
宏達電VS.蘋果侵權審判明出爐 宏達電有備案
腦瘤改變人生 杜忠明不服輸
士林夜市搬新家！外界憂下一個「建成圓環」攤商信心滿滿
[快訊]北韓發射短程導彈 目標往日本海方向
宇昌案 小英：說明已完整
夢幻對決！世界網壇阿格西、葛拉芙、辛吉絲、伊凡尼塞維奇 明年聯袂訪台灣
比國學者：台歐經貿具開發潛力
參選使命 宋：縮短貧富差距
利記公厝毀損 議員21日會勘
洪蘭：標準答案扼殺創造力
拚觀光 宋：提升觀光局位階
打拳吃粗食 劉鵬華百歲身體好
金正日辭世 北韓國寶女主播李春姬 邊哭邊報新聞（含影片）
遭告發 吳敦義：政治動作
宇昌案陷入政治口水戰 何大一可退出台灣巿場
穿越平交道 女遭台鐵自強號撞死
台灣朝陽科大 協助社區老人寒冬送暖
藍：綠無視富邦更正 蓄意抹黑
馬總部：綠烏龍爆料 轉移焦點
美國年度十大名言 占領華爾街「我們是99%」居冠
日擊者指出：駐日本美軍偵察機朝北韓飛去
蔡英文趕場 盼新北得票過半
台灣遠航3度召募空服員 1500人搶30名額
菲紅十字會：瓦西奪652命
哈維爾 從劇作家囚犯到總統
菲南風災 罹難者多半是婦孺
菲南風災 652死逾九百失蹤
雞爪對輪胎 美中貿易戰升級
強烈冷氣團22日到 又溼又冷
歐銀總裁：不加碼買歐債阻危機
德拉吉：銀行可用歐銀貸款買債
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台股開6755點 跌29點
湄公河會議 北京未派溫家寶
美假日季網購 近310億美元
歐央行總裁受訪 談救歐駁寬鬆
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侵權案即將終判 宏達電受矚目
宏都拉斯最高法院院長訪華
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韓財長：擬降低匯市波動性
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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替療藥錠補助 鼓勵揮別毒癮
翁山蘇姬被軟禁前 已與陸接觸
粵富商生8胞胎 雇11名保母
陳沖：菲律賓風災對台是警訊
北韓官媒：領導人金正日身亡
巴拿馬預估 明年成長7.5
華府擺夜市 僑校小朋友樂翻天
營造友好 日艦霧雨號訪青島
主播泣報 北韓金正日身亡
造勢場合失言 白冰冰致歉
宣導改革 日相上街頭演講
台中科技大學 創技職合併先例
金正日傳死訊 韓股債匯驚跌
金正日身亡 南韓緊急應變狀態
埃軍民衝突 希拉蕊潘基文譴責
北韓獨裁者死亡 美元叫好
陸足壇弊案開庭 嚴控媒體採訪
韓媒：金正日猝斃專列
百年結婚潮 新人增近2成
健康一度好轉 金正日突傳身亡
男跳樓輕生 警飛撲懸空救人
金正日歿 南韓軍隊緊急戒備
金正日葬禮 訂在12月28日
金正日傳死訊 亞股跌勢擴大
欠錢引殺機？美電梯命案犯落網
劉小東返鄉 誠品展金城小子
華航明年客貨運增班 營運看升
峰會傷感情 德英外長會尋破冰
陸股開低走低 震盪下跌
金正日逝 日驚北韓亂
新台幣午盤貶1.7分
藍批蔡怕檢驗 綠指總統雙面人
翡翠水庫 全台首座水庫碳盤查
瓦西罹難者眾 菲將集體掩埋
廢公審會公投案 27日審查
邱議瑩住院 蕭美琴當分身拉票
洗窗工人13樓跌落 命危
金正日死因 傳為心臟病
金正日歿 恐加深朝鮮半島不安
金正日死 日尚未提高國防警戒
霾天氣易致癌 工業汙染成殺手
金正日逝 南韓警戒亞股下跌
金正日傳死訊 美元應聲走堅
成立財經對策小組 陳(沖)肯定
被指延誤救治街友 中榮澄清
新兆元產業 千億打造智慧電網
疑供藥致前妻死亡 男醫遭訴
白宮：密切關注金正日身亡消息
金融領跌 台股再破底
金正日病逝 北韓陷不確定狀態
陸媒：北韓要求效忠金正恩領導
中橫九曲洞落石不斷 再度封閉
國防部：關注南北韓局勢發展
王金平：富邦04年捐千萬
金正日逝 外交部設緊急小組
台北雙捷運站 房價漲幅高
金正日逝世 陸韓股早盤皆墨
以死維權 傳烏坎村民將突圍
金正日歿 日與美南韓急商
包機投票 綠委參選人告郭台銘
台股重挫 新台幣午貶1.7分
國際創意團隊遊台 難忘臭豆腐
因應北韓動向 日相下3點指示
金正日停靈平壤錦繡山紀念宮
選舉熱 上海加班機破額增班
年關近 糖果公司提供徵才
豐興鋼價小漲 東亞鋼市恐不穩
南科：尚無法評估台廠能否受惠
福斯汽車召回 台灣629輛
金正日逝世 學者：朝鮮陷不穩
金正日歿 官媒籲民追隨金正恩
華航e化升級 自助式交寄行李
防傳染病 菲律賓集體葬屍
捷運新莊線 年底通車可期
金正日驚傳病逝 享年69歲
美津濃菁英賽 20日長庚開戰
台股盤中市值一度跌破18兆
金正日猝逝 南韓全軍警戒
偷遍北北基電纜 警逮3竊嫌
李明博主持國家安全會議
馬：國安會將提出北韓情勢簡報
不看信評機構評估？陳(沖)澄清
原基法難實踐 原團籲馬說明
魔術融入教學 實習師獲楷模獎
怪手翻落山區 駕駛不治
安度年關 勞工紓困貸款開辦
金正日身亡 美高層暫保低調
台股收6633點 跌151點
南韓信評暫安 不確定性升高
金正日醫療小組傳曾在星習醫腦
謎樣領袖金正日 人生劃句點
生活圈道路延伸 胡盼任內開工
陸挺金正恩 市場穩定關鍵
韓媒：金正日逝世前 視察超市
金正日逝 總統：暫無重大影響
台股開低走低 跌151點
哈維爾隕落 世界為巨人哭泣
金正日病逝 日韓股市跌
信心不振 台股破10年線
金正日歿 韓元重貶
金正日猝逝 南韓股價暴跌
心絞痛勿輕忽 恐心肌梗塞前兆
彌賽亞演唱會收入支援冬令救濟
教室裝監視器 教團批侵人權
探討東西性文化 張瑞珊獲獎
金正日死 日媒大幅報導
環團：核四應先停工檢討
林中斌：北韓將學北京適度開放
衛署未核一條根成分 效果存疑
擁抱陌生人 紀文惠父女和好
金正日歿 蓬蓬頭恨天高絕響
助妳好孕 北市多添6千寶寶
譜曲競賽 為嘉義寫一首歌
金正日過世 學者憂東北亞局勢
安撫市場 韓銀將與國際合作
保存臍帶血 治癒神經母細胞癌
南韓評等 3大信評掛保證
推觀光 林右昌盼闢建戰博館
彰縣頒全運績優教練選手獎助金
12月台指期跌135點
12月電子金融期齊跌
對手控選舉入校園 周守訓駁斥
金正日死 韓裔關心情勢發展
慰安婦問題 韓日領袖齟齬
金正日逝 政府注意情勢發展
綠出示判決書 續追富邦獻金
金正日死因：急性心肌梗塞
污染源許可 取消資本額規範
齊邁可：中國支持 北韓不會倒
三大法人賣超台股35億元
嘉南一期稻春季雜作 擬供灌
總統：北銀富邦換股 過程乾淨
特力談轉型：抬頭看路低頭拉車
金正日死亡 韓裔美人擔心家人
國人癌症治療滿意度僅57分
數度造訪 金正日與陸互動頻繁
金正日歿 北韓駐陸使館降半旗
廣達：舊東西也有新價值
鐵腕統治者：金正日
北韓暨金正日重要年表
金正日死 日憂北韓亂
跨年迎曙光 台東好去處
總統：宇昌案是政務官操守問題
北韓國喪 不接受外賓入境弔唁
獎優汰劣 郝：肯定人事表現
不再受保護 陳怡蓉改當大姐大
金正日死 日盼無不良影響
陸：將與北韓維護朝鮮半島穩定
經建會明天年終記者會擬取消
耶誕老人獻「聲」Google
員警偽造文書 緩刑3年
陳(沖)：台股相較他國跌幅較輕
新台幣兌美元貶2.9分
尋訪農村桃花源 App帶你走
金正日逝世 陸網媒重視
專家：金正日歿 恐掀權力鬥爭
大陸毛巾 續課反傾銷稅
北韓官媒奉金正恩：偉大接班人
台南市花選拔 市府否認內定
台體院改名台體大揭牌
不滿妻子外遇 男子猥褻幼女
20日起 澳門大幅上調煙草稅
轉動台灣向前行 報名破十萬人
悼金正日 旅陸北韓人使館獻花
波特蘭耶誕街 社區協力打造
台與北韓經貿往來少 民生為主
2矯正學校學生 勇奪文學獎
公私單位進用身障 超額上萬人
金正日死 日成立警備對策本部
女獸醫涉散播猥褻照 勘驗光碟
就職兩年 吳志揚啟動黃金十年
北警監錄系統 國外學者肯定
越總理訪緬 加強雙邊關係
低碳栽植 咖啡渣種木耳珊瑚菇
內應扮強盜搶錢 中警逮6人
金正日猝逝 航空股下挫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
給村里長一封信 花檢查賄出招
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
克服先天不足 陳碇堡畫出人生
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宇昌案 綠告吳敦義
陸外匯占款 連2月負成長
合庫育樂營 鄭韶婕教你打羽球
港媒：陸增兵邊界 防北韓難民
上周外資賣超61.01億元
網壇傳奇 阿格西夫婦將來台
不滿逮捕 陳嘉君告國安警政
教室裝監視器 吳清基：可討論
球迷變選秀菜鳥 3林不可思議
補救教學 明年9月改評量指標
巴金森症協會成立 為病友謀福
台捐助信託基金獲WTO肯定
苗推優良認證 60攤商當模範
日相訪陸 將會晤胡錦濤
台股大跌 新台幣收貶2.9分
聰明吃健康動 雲縣減重22噸
標靶藥未給付 健保：評估療效
行動上網可試用 斷訊減月租
藍綠身障政策 殘盟：半斤八兩
歐盟財政新約 初步輪廓形成
金正日過世 陸股觸底反彈
金正日猝逝 核武談判罩陰霾
曼谷無炸彈威脅情資 仍應警覺
索遺產不成掐死伯母 陸女判刑
陸學者：北韓必會打開大門
金正日逝 陸行之：不影響半導體
治水工程防弊 兩部會聯手
查緝選舉賭盤 全台逮51人
後金正日時代 陸盼和平穩定
陸足壇弊案 將延後宣判
北港媽祖盃排賽 23日點戰火
女神安心亞 陪觀眾火辣跨年
金正日逝世 菲政府哀悼
學電影搶銀行 匪三度炸傷自己
金正日死 美日韓領袖電話會談
陸挺 金正恩可望延續金氏政權
十大藝文新聞票選起跑
缺乏母愛 金正日疑心病重
陸學者：金正恩應可掌控大局
前熱後冷 今年建照數9萬戶
總統訪金門 兩岸和平台灣平安
台大碩士成街友 破壞幼稚園
清大頒金庸名譽博士學位
愛心捐助缺 街友尾牙恐斷炊
社區志工投入 髒亂點變小花園
中職選秀狀元 4林投手優先
持刀槍強盜牛樟 警逮6嫌
3處國道施工 車輛注意改道
金正日逝世 長男滯留澳門
金正日逝 總統：密切關注情勢
德總人口 1/5逾65歲
因應北韓情勢 副總長駐衡指所
資策會拓中東商機 估逾億元
金正日辭世 紀錄片再現狂人
郭俊銘告賄選 江啟臣駁抹黑
稱一生要3個老婆 法官判准離
辜仲諒電視秀 首搭高鐵逛超市
金正日歿 對台經貿影響小
上海境外人口多 台灣人占2成
唐英年選特首 造勢初登場
毒性難改 通緝男又製毒遭逮
吃湯圓 糖尿病友注意控血糖
郭采潔陳怡蓉 變嬤吉好姊妹
金正日逝世 北韓人群起哀悼
竹南鎮長補選 資格爆爭議
台灣有錢人最在乎健康
金正日逝世 英籲北韓致力和平
總統：關注朝鮮情勢 無須恐慌
綠：藍獻金專戶找無富邦捐款
林韋君開飛機 自拍不成險掉機
法務部：監督治水 不容有弊端
高麗菜遭利刃刺破 農民報警
省錢愛地球 善心禮盒包裝減量
公布死訊前 北韓試射短程飛彈
金正日歿 美媒憂接班危機
星有意承辦世界女職網賽
高鐵5週年獻公益 傳愛助學
馬主持小組 財經對策國安層次
不知死訊 韓政府情報落後挨批
金正日歿 南韓料出手干預市場
明年高中申請入學 量尺為門檻
美媒盼妮妮明年挑戰男人幫
日CD年銷售 AKB成績亮麗
後金正日時代 陸可能助韓維穩
好環境留人才 6醫院獲金磁獎
新GPA 釋千億美元採購商機
小三生要會26字母 九百國字
馬總統：小三通創造金門就業
北韓政局不明 韓股短期恐續震
議會決議 新北垃圾袋可望降價
美食機票折扣 發卡組織優惠多
曼谷跨年維安 泰警求助軍方
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蘇皇銀投資銀行部恐裁員逾半
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遠航招空服員 1500搶30
辛曉琪北京首唱 齊秦後台打氣
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金正日死 前日相小泉哀悼
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倫敦市長：歐元撐不過1年
陸外長約見北韓官員 轉達唁電
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穿越平交道 女遭自強號撞死
馬總統金門輔選 掃街拜票
金正日逝 中共發唁電
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美年度十大名言 占領口號居冠
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金正日猝逝 全球焦慮迎變局
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強烈冷氣團恐轉寒流有望降雪 最低9℃聖誕轉乾冷
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巴西聖保羅外國移民減少
宏達電戰蘋果 美國貿會判宏敗
人權觀察：盼北韓改善人權
台股觀察兩韓情勢 守6600
加總理：北韓應增進人民福祉
蘋果勝 宏達電部分手機禁輸美
陳劭彥獲英百大新星 台第1人
台股開6665點 漲31點
更冷 強烈冷氣團恐變寒流
澳底漁船起火 無人受困
盯北韓局勢 美籲重返六方會談
專利終判出爐 宏達電小輸為贏
全球十億飢民 巴信德省最嚴重
解決烏坎事件 官方提升層級
歐洲注資IMF 英國未加入
巴西航空22日無限期罷工
歐央行：歐元區金融風險增
拚奧運 楊淑君情蒐知己知彼
專利終判 宏達電：不影響銷美
台股漲 新台幣盤初小升
開槍示威打死人 男判10年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美日外長會談 伊朗議題陷分歧
德銀行：明年經濟成長0.6%
北市地政處更名地政局
習近平訪越 高層互訪頻繁
十大藝文新聞 全民票選開跑
陸媒：胡錦濤赴使館弔唁金正日
平高盤開出 呈小漲格局
失敗經驗多 阿信寫歌常遇撞牆
金正日死訊 韓情治單位漏氣
iPad商標權 蘋果在陸敗訴
保單健診 3方面先檢視
南韓財長喊話 抑韓元波動大
北韓動盪 南韓經濟雪上加霜
日本洽談購入大陸公債
回饋股東 蘋果明年派息可期
外交部：韓情勢如常 旅警不變
學者提議教師十年1學期進修假
金正恩官銜少 恐陷權力鬥爭
金正恩掌權？ 星媒：看法兩極
日賓訪台頻繁 人數層級創新高
北韓試射飛彈與金正日猝逝無關
宇昌案 劉憶如最快明天提問
大選日留守 萬名軍人無法投票
被嫌玉米長蟲 農夫持鎚攻擊
年度愛滋新聞 器捐案列第一
角逐觀光小城 北投信義出列
新台幣午盤升3.5分
百人豎琴演奏 耶誕夜台鐵饗宴
卡卡年輕有為 喜獲雙媒體肯定
奈米技術晶片 篩檢病菌更快速
翁啟惠：從沒幫特定人喊冤
北市商辦交易額 房仲估增3成
因應韓情勢 外島火砲射擊暫停
新北市上雲端 建構智慧城
蘇嘉全：有責任照顧台中
高市迎新年 花田3百頃
日主力戰機定案 採購F35
大雅農會事件 藍控綠誣指賄選
嘉市立委問政會 江義雄缺席
首波寒流23日到 耶誕味更濃
台股漲 台幣午升3.5分
亞股回暖 陸股早盤小漲
調查：民眾肯定言論和信仰自由
冬令進補 新北市府推薦52店
過期食材改標繼續賣 檢搜索
力挺北韓 胡錦濤親赴使館弔唁
拷資料搶保戶 女保險員遭訴
挽聲望 卡恩轟歐處理危機不力
總統：教育產業可為台增外匯
陸明年通膨降溫 經濟拚保八
金正日猝逝 古巴宣布哀悼3天
打造紐約科技校園 康大中選
助賣蜜棗 高市撥外銷獎勵金
郝就職民調 滿意度創新高
敘利亞太超過 聯大通過譴責
遊騎兵殺出 搶到達比修交涉權
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監委促改進生食蔬菜管理機制
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金正日逝 陸媒大幅報導網友損
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專利抗戰 長遠布局是王道
議員逼問 胡志強退席抗議
中橫封閉 飯店業者受波及
鼠屍泡芙？ 義美：留樣沒問題
台股收6662點 漲29點
中海油珠海天然氣管漏 禁船入
台梨銷陸 馬總統肯定ECFA
辦公大樓無障礙 宜縣府居冠
台股開高震盪 收漲29點
國務院：美擬援北韓民眾
匆忙接班 金正恩掌權成疑
越南調升電價5%
士官長梅開7度 首任妻續情緣
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遠航招募空服員 不乏跳槽者
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12月電子期漲 金融期跌
教部：打平高教技職差距需5年
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天冷 防登革熱病媒蚊轉往室內
被指放任汙水不管 營造商賠錢
美情報後知後覺 掌握北韓失效
楊長鎮控論文抄襲 徐耀昌反駁
北韓情勢 楊進添：密切注意
蔡易餘控貪汙 翁重鈞批抹黑
三大法人賣超台股21億元
瓦西風災慘重 菲進入災難狀態
南車赴衣索比亞 機車製造基地
重建貢獻獎 明年5月前徵選
金正日遺體首度公開
全美最安全城市 德州布蘭諾
北市青年留學貸款 元旦起申請
經長：韓元若貶 台出口有壓力
核四工程整體進度 逾93%
性侵失親表妹 男判8年
彰縣推社福線上申辦 提升效率
鄭州春節來台觀光團 幾近額滿
金正日猝逝 韓美軍合作應付
貢寮海邊浪大 2釣客受困
高壓氣槽車路安 交部統一管理
埃及女性遭凌辱 希拉蕊震怒
新台幣兌美元升4.5分
新雙園大橋 24日全線通車
抗議沒班可加 佛山工人罷工
為3千多元 押少年脫衣丟公墓
富邦案 吳敦義：綠烏賊戰
今年半導體營收僅增1%
民團：5歲以下不宜乘坐機車
護照辨識比賽 提升查緝能力
蔡令怡掃街 婆婆媽媽送暖
工程會金質獎 創新工法獲獎
網路惡搞？ 瓊邦喬飛：我沒死
金正日遺體供瞻仰 金正恩悼念
景氣警訊 本月接單可能負成長
人民幣泰銖區域交易 雲南啟動
上海清算所 推出現券淨額業務
台銀首發國際學生證金融卡
諸羅山少棒賽 138隊競技
毆女友前男友 男賠錢34萬
NCC批仿春姬糟糕 華視道歉
台北書展綠色閱讀 盧廣仲代言
傳Google半年內推平板
邱于軒指抹黑 林岱樺駁斥
富邦併北銀 藍澄清綠質疑
金門醫療專區BOT 提升服務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
調查：行動裝置 資安威脅大
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
乳癌病友抗議 健保給付不公
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林聰賢：推動高齡友善城市
寒流將至 嘉縣府籲防寒害
憂電磁波危害 居民促遷變電所
大明星進修拿D 校方開除教授
裡作產期將屆 菜價1月回穩
抗癌鬥士 前委內瑞拉小姐走了
B流感發威 寒流來疫情恐升
謎樣金正日 高球實力勝伍茲？
施崇棠獲頒潘文淵獎
心律藥脈泰克 FDA：增風險
民團籲加強農藥知識 把關健康
日媒：女星宮崎葵協議離婚
反彈無力 陸股收小黑
南市府：選舉致市花選拔失焦
小叮噹記憶吐司 藥丸版有希望
被外星人抓准假 南大坦承疏失
霍英東家族爭產 弟告兄
孫越帶外孫捐血 響應捐血月
蘇南成挺邱毅 控高市府不中立
向陸租機具 金烈大橋月底招標
再拚美職 羅錦龍棄中職選秀
採收紅豆欠工 輔英師生助農忙
登革出血熱 高雄第4例死亡
飛羽台灣 以鳥行銷寶島
奮戰8個月 雲縣減重35公噸
大學學雜費齊一 李嗣涔贊同
發文遭中科院解雇 法院判復職
推廣英文 泰訂明年為說英語年
美國未發現北韓反常軍事動向
博客來：賈伯斯傳今年最熱銷
日人氣歌手 情定台日混血女星
陸銀參股 元月2日實施
中職選秀 林彥峰交報名表
埋線減重 醫師：針數要適宜
匯市量縮 新台幣收升4.5分
兩場雙20 強森單週最佳球員
ECFA效應 榮剛與日商合作
王金平：推生技立法 不做經營
中華電信簽亞太直達海纜協議書
美中韓外長通話 盼兩韓穩定
高市春安勞檢 中石化列首站
北京區縣中共幹部 年輕化
強制車險保額擬調高 3月實施
陳超明苑裡三問 杜文卿批抹黑
新士林市場 設彩色標線人行道
泰國本田菁英賽 曾雅妮將衛冕
黑心原料改標籤 負責人移複訊
北韓局勢 各方盼穩定
鼓勵低碳旅遊 花縣推碳匯券
市花選拔爭議 南市：不宜公投
歐債衝擊 大陸接單幾近零成長
流年不利 德政壇多人哀嘆
北銀合併案 北市：增市庫收入
陸媒：要為北韓遮風擋雨
華視仿春姬 主播換人經理請辭
缺預算 花蓮變電所難室內化
綠能智慧園區進駐 竹北房市俏
布農耶誕夜 體驗原民風情
國安基金開會 必要時安定股市
國安基金 授權啟動
打瞌睡撞警逃逸 酒駕男遭訴
2012少年桌球菁英賽報名
開放陸銀參股 金控業歡迎
金正日逝世 南韓政府表哀悼
陸銀參股 僅2家有資格
埃及警民衝突 橙色旅遊警示
耶誕好出遊 遊樂區祭優惠
人行前行長：地方養老金可買股
士林市場入新厝 耶誕歡喜登場
高志鵬控放任違建 李乾龍反駁
建義大道路 高市府：等環評
富邦併北銀 綠營再提質疑
藍：北銀案嚴謹 明告民進黨
財經對策小組 22日首度會議
北銀併購案 北市：評選十月
外資來台3年最佳 日案件居冠
助招外籍生 大學盼建國際學舍
學童漱口水 2週後恢復配送
北銀富邦合併 總統：創下典範
署北醫贈臘八粥 溫暖病患心田
一條根爭議 金縣府：依法取締
妯娌失和 偷卡盜領吃官司
學生惡作劇 被告老師不起訴
核能依賴高 監委：不應貿然廢
明年7月起 日廢除外國人登錄
南投助選 游籲換政府
因應景氣 府院密集開會
貼身造型師：劉若英老公超體貼
美津濃菁英賽 洪健堯逞威獨走
黃昏市場拜票 林益世人氣旺
台灣機能紡織品拓銷團訪歐成功
開放陸銀參股 投信：激勵金融
蕭言中整形BAR 大陸出版
辱人張三娘子 判罰8千元
全民節能減碳 上千村里獲特優
今彩539開獎
中信疑爆烏龍 金管會：要舉證
創新 情人節郵票有香味
土地銀行籌設天津分行
曾國城演鮮師 自稱薄利多銷
歐債危機 中巴擴展非洲貿易
大樂透開獎
關愛之家基金會 服務愛滋病患
優克糖血糖試片 2批下架回收
世界百大權勢女性 王雪紅排廿
後金正日時代 重在維繫政權
藍：雙北有優勢但鬆懈不得
烏坎村民：如期上訪
原能會：續推動核四工程
拚奧運國手 魏氏兄弟無緣交手
機艙內騷擾女子 落地後送辦
國安基金啟動 投信：激勵台股
存款金額不符 中信銀：再說明
烏坎事件 廣東副書記進駐陸豐
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流動性不足 國安基金進場
逞慾性侵女兒 獸父遭訴
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訂單恐衰退 劉憶如：分散出口
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黑心原料改標籤 負責人聲押
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解雇蕭男敗訴 中科院將提上訴
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今彩539 頭獎2注中獎
國安基金 11年啟動5次
西發債奏捷 殖利率大幅回降
惡無惡報 多數獨裁者享盡天年
廣東又爆發抗議 3萬人上街
法或召3萬婦女取出PIP義乳
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妮妮獲最佳女運動員殊榮
2少年殺運將 紅白相間衣破案
邱毅遭恐嚇等案 警：積極偵辦
金正日猝逝 古巴尼加拉瓜致哀
中國大陸首創「台商法庭」 在河南成立
北韓媒体播出金正日遺體畫面 韓媒：或將構建「集體領導體制」
台灣中華郵政 明年情人節將發行「香水郵票」
金正日政權 朝鮮陸軍全球排名五大
富邦合併北銀 民進黨：馬一天內連蓋九個章、急什麼?
北韓一夕變天 李春姬國寶播音員報喪 金正日辭世平壤百姓哭一團
香港禽流感嚴重 銷毀17,000隻活雞
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台灣股市跌破十年線 國安基金進場 被質疑為馬英九護盤
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台灣民進黨：富邦併北銀案馬市府列「極機密」一天批准九個章「有隱情」
官司鍛羽 Android告急
台灣民進黨：北銀富邦金合併前馬英九兩度接受魚翅宴 時間點啟疑竇
台灣總統候選人宋楚瑜：北銀低價賤賣 非同小可
股市大補帖來了！ 台灣國安基金進場
台灣國民黨：馬英九從沒說宇昌案是弊案或蔡英文涉違法
吳敦義批台灣農業金庫虧損108億 是蘇嘉全用人不當
台灣總統候選人蔡英文：12萬筆小豬捐款 當選後必定清廉
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台灣中研院院長翁啟惠：現在談「宇昌案」的人多數不了解生技業
Android又打敗戰！微軟告侵權 摩托羅拉敗訴
氣溫一路降！ 聖誕節乾冷最低9℃
「被外星人抓走了」、「處理私處」 大學生請假理由千奇百怪
賞楓不必出國 台灣大雪山楓紅遍野
與iPad一較高下！Google半年內推平板電腦
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金管會：中國大陸銀行來台參股 1/2日起實施
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台灣富商藏上億紅酒 遭女搭檔私吞
邱毅收到恐嚇信 台灣警方追查嫌疑人
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黑莓RIM前景黯淡 傳微軟諾基亞有意併購
扶輪社捐贈棒球球具 送愛到宜花
What！「 外星人又來了」這次抓走台灣大學生？
「宇昌案」劉憶如態度丕變？籲「平常心就好」 綠營：兩度變造文件 其心可誅
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Angry Birds「憤怒鳥」挺小英 蔡英文創下台灣小額捐款紀錄
台灣民進黨：宇昌案公文被刻意變造2次 劉憶如甘為政黨打手其心可誅
立委選舉政黨號公佈 民進黨3號 國民黨5號
宇昌案提問小英 劉憶如：本週
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劉國松獲中華藝文終身成就獎
藍推新文宣 馬總統化身馬豔文
金正日猝逝 韓國股市匯市全趴
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台灣前行政院長謝長廷：民調五五波 蔡英文勝出機會大
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北韓核武器握在誰手中 國際社會關切
朝鮮日報社論 批韓國情報單位後知後覺
台灣民進黨: 馬吃幾次魚翅宴不重要 瓜田李下才是重點
馬英九參加「魚翅宴」將衝擊台灣總統選情？ 「富邦案」中國國民黨全力反擊 民進黨舉證圖利
阿KEN一人分飾六角 在「戀愛恐慌症」飆戲
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暫別舞台 李國修：會再回來
馬吳青年軍 發起捐發票換福卡
里長經營部落格 獲社教有功獎
李國修暫別戲劇 修健康課題
吳揆家鄉衝票 藍拚草屯最高票
富邦：與馬餐敘時間遭曲解
總統到訪 前綠主委送馬到成功
利記公厝 學者：保留優於拆遷
人間條件 兩廳院廣場辦廟會
訪軸承廠 小英讚台灣之光
台北愛樂歡慶40 辦回顧展
蔡英文姊做公益 輔選默默做
吳揆盼馬總統連任成功
總統拉抬鄭麗文 拜5廟拚連任
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小英：桃園過半 總統大選必勝
連掃大里四廟宇 馬英九: 拼經濟國民黨「卡敖」!
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Siri控制電視？ 消息指出蘋果明年Siri TV上市
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
季辛吉：美應凝聚共識遏制北韓
烏坎村民與當局會面 遊行延期
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內憂外患擺一旁 梅克爾渡假去
北韓舉國哀悼 28日巡行平壤
歐股漲 漲幅本月最大
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歐巴馬：減稅案不過恐衝擊經濟
金銅齊揚
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台股開盤大漲236.43點
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台股大漲236點 越過十年線
票選全台百大特色米食 出爐
宇昌案 劉憶如：平常心
金正日逝 南韓官方允私人致哀
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滬明年續限購 房地產業者悲觀
亞馬遜欲併購 RIM股價強彈
政黨票 國民黨5號民進黨3號
歐債恐重演雷曼 金融海嘯不遠
美經濟報喜 亞股第2天走揚
烏坎村民：盼與當局談判有進展
慈濟發放物資 救濟瓜災民
日本11月出口連兩個月下滑
併購RIM 微軟諾基亞傳心動
英調查竊聽 CNN摩根否認
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸航母 第3次試航
哈薩克油城暴亂 政府祭方案
台股大漲 金融電子傳產齊發威
本田汽車再推2012新版喜美
拍失樂園成話題 日名導病逝
學者：港爆發禽流感風險提高
咖啡因含量評比 可樂是大黑馬
記取教訓 蘇麗文拚奧運國手
杉原灣開發案氾濫 環團籲撤回
遭指不當輔選 吳清基澄清
美市長加國購物 同志身分曝光
政黨電視宣傳 1月起播放
派團弔金正日 南韓人多反對
金正日死 北京率先知
金正日逝 韓聯社十大新聞首
線上娛樂預付 不退費屬違法
新北立委抽籤 藍5個選區籤王
因應景氣 政院下午開會
為金正日哭喪 韓媒：多不得已
101年學測准考證22日寄發
韓國選秀 台灣陳盈燕進3強
經部新增紡織關鍵產品
北市選將抽號次 造型拚場不再
龍江綏江兩艦 月底除役
耶誕近 台駐匈代表慰問病童
工研院提供LED即時在地認證
寶華下調GDP至4.33%
日本梨穗少 梨農抗議分配不公
新台幣午盤升9.7分
南部溫差大 年輕人也要防中風
綠批首長違行政中立 馬營反駁
談判有結果 烏坎村取消遊行
藍綠搶席次 親新台聯拚突圍
態度軟化 陸將釋放3烏坎村民
伊朗若禁運 中油：已分散油源
蕭家淇：胡將會請假輔選
2012台北車展 24日登場
國安基金護盤股市 藍綠交鋒
明年經濟不看淡 Fed鬆口氣
日圓升 外國人持日債金額空前
東海岸開發案 環委：破壞遺址
日銀政策不變 續砍經濟評估
服飾店員襲胸出言輕薄 遭重判
原民團體吶喊 落實基本法
股匯雙漲 台幣午升9.7分
男子抱瓦斯趴趴走 警消找人
軍民起衝突 金門9官兵受傷
量能不足 陸股早盤小漲
宇昌案延燒 藍綠互控
越會計盜巨額公款 華航揭發
陸春運爆量 估逾30億人次
超商取台鐵票 22日上路
高考一級 逾百博士僅4人上榜
打造V型臉 過年預約增3成
傳港爆禽流感 台加強候鳥監控
偕妻自殺 男獲免刑
港口部落抗議 盼要回祖傳土地
劉憶如：現階段就業重於成長
前瞻規劃 翁啟惠：台灣做不夠
因材施教 林百里籲結合新科技
台股收盤漲303.84點
度過危機 尼加工出口區復甦
對金歿危機無感 日相被究責
非歐巡賽會員 妮妮讓出獎金后
民團弔唁 金大中遺孀赴平壤
雙北房市投資客 剩5%
海關案第2波起訴 2人求重刑
歲末送暖 李南陽訪斯國老人院
子宮頸癌疫苗 新北施打率增
匯豐在日私銀業務 讓售瑞信
台股大漲逾3百點 護盤待考驗
台股開高 收漲303.84點
續尋美職夢 羅錦龍打獨立聯盟
宇昌案 葉耀鵬：現在不敢辦
變性人空姐 多家泰航空觀望
國訓整建 總統重申爭辦奧運
8胞胎代孕惹議 粵官方介調查
蘇嘉全訪彰化 和勞工搏感情
華視止血 再開自律委員會
恐嚇以三秒膠黏鼻 男子遭訴
12月台指期漲283點
12月電子金融期齊漲
金正日走了 北韓恐缺席奧運
比學者：台灣化共識漸成形
中藥新成藥上市 緩解化療不適
溫家寶腳上運動鞋 台灣膠黏的
台商建議溫家寶 合創面板品牌
梁國源：央行降息機率高
淡出歌壇12年 方季韋復出
優人神鼓新作 時間之外尋愛
人民幣中間價 創6週新高
春節將至 北市加發弱勢慰問金
議員賄選解職 高市唐惠美遞補
富邦併北銀案 北市：非小併大
兒盟：4成學童手機成癮
蒸汽火車鳴笛聲 郵摺聽得見
日信評遭降 AAA調為AA+
新竹椪柑評鑑 劉華光奪冠
軍人遭毆 陸軍司令赴金門關切
菲洪災死亡破千 恐爆傳染病
三大法人買超台股48億元
明年四技申請入學 名額1萬8
持刀搶銀樓砍人致死 男判無期
東電國有化 官民支援2兆日圓
專偷平價汽車 竊車集團遭查獲
胡錦濤：金正日是大陸親密朋友
被指違行政中立 陳進利反駁
民調：韓人平均每月6瓶燒酒
ADSL打8折 NCC通過
護理發揮環保創意 貼近病人心
決戰中台灣 總統：中台贏就贏
台南市花選拔 許添財：不用急
高鐵嘉義站求婚記 幸福洋溢
原民立委候選人號次公布
恐嚇住戶 管委會委員判2月
工商界挺馬 魏應充魏平祺站台
華視風波 楊永明盼浴火重生
高薪惹議 星檢討官員薪水
李國修罹癌 暫別舞台養病
新台幣兌美元升6.8分
退休反疏離 35年婚姻不保
東海岸渡假村開發 補件再審
四川煤礦樓房爆炸 4死38傷
聲音有藝思 美學新體驗
陸擬修法 加強期貨交易監管
鼓勵在地顧老 高雄推老人共食
綠前中縣主委 力挺ECFA
金正日死前 金正恩已掌軍權
4成女性 搭車曾遇性騷
抗後宮劇 北京先檢查劇本
101元旦升旗 府前廣場交管
立委號次抽籤 變裝秀拚吸睛
雲林願景 亞洲安全農產中心
單戀惹誤會 男學生遭女方毆打
綠下動員令 號召百萬人催票
標檢局：耶誕飾品檢驗安全無虞
北市彩券行搶案 警逮1男
烏坎村民取消遊行 盼正常生活
併北銀不實言論 富邦金擬提告
跨年 高市夢時代11小時接力
積架超跑XKR-S 下午亮相
高市議員楊見福 當選無效定讞
耶誕肝病篩檢 中正紀念堂登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統籲小英 勿迴避質疑
歌林品牌底標1.75億
超商封館 圓急難童耶誕夢
菜價才降蛋價飆 市場交易仍熱
十大房市現象 土地價格創新高
積架車熱賣 明年銷售目標翻倍
涉多起重大刑案 王俊偉判無期
大陸汕頭群眾 再度聚集抗議
陸人均GDP 逾4700美元
國民黨：黨籍縣市長全力輔選
台彩今年業績900億 損平
教安全性行為 新北少女生育降
蛋價短期漲 1至2週後會回跌
總統：不干預股市 讓專家行動
藍：不實言論 抹黑一次告一次
被爆財務危機 七條龍出面釋疑
台灣好行遊南庄 集套票換贈品
國小推書包減重 校門口放磅秤
軍人遭毆案 士兵涉教唆送軍法
梁國源：台股還有好股票
ADSL降價2成 2M省最大
緊鄰北韓 丹東媒體雲集
勞勃施奈德愛台 計畫來拍新片
李國修中場休息 子弟兵不捨
風吹草不動 南韓旅遊不受影響
格付砍日本信評 頂級光環不再
當選無效 高市議會再添1人
股匯雙漲 新台幣收升6.8分
神化 北韓稱金正恩3歲會開槍
電信創新大賽 中華電激發創意
屏東優質水果漁產 進軍香港
中山高民雄交流道 近期通車
肯亞飢荒 台送白米助20萬人
金門軍民衝突 12人到案
金正恩實際年齡成謎
中職選秀 31人報名
中職選秀 清一色要先補投手
烏坎村抗爭 大陸問題縮影
男版陳樹菊 送菜助弱20年
陸股底部近？社保基金入市
溫家寶李克強赴北韓使館弔唁
工業重鎮蔚山 全韓首富之都
金門軍民衝突 民代：民眾不該
女神卡卡送iPad？小心受騙
星學者：境外人民幣成儲備貨幣
市場觀望 陸股開紅收黑
潑汽油點火燒2人 男判14年
原民語教材出爐 歌謠圖畫皆具
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上任週年 胡志強：不打分數
蛋價攀升 蛋農：天冷產量少
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消防局：加強查驗市場消防設備
四技二專甄選簡章 22日公告
教育部：學童上課手機盡量關機
賣場意外 員工手指遭機器夾斷
安永：大陸IPO仍活躍
焢肉飯節 總統籲多吃米食
年底購物潮 陸出現陪逛業
寵物展暖場 鸚鵡辣妹喇舌
安永：台灣明年IPO市場平穩
仿春姬案 華視檢討新聞綜藝化
日女魔術師受邀參加金正日葬禮
協助中小企業 經濟部將提方案
璞園洋將傷退 禁區戰力告急
福島廢爐 最遲40年夷為平地
兩大百貨 台中七期比鄰較勁
東北角鮑魚盛產 歡迎嚐鮮
港禽流感危機升高 台密切監控
高市公安檢查 1賣場罰6萬
IFR：巴克萊獲年度最佳銀行
陳仕懷母返台：兒子想回家過年
大腸癌罹患率高 篩檢率低
耶誕跨年寒意濃 溫泉業推好康
模仿爭議 NCC將請華視說明
外銀：央行暫不調整利息
陳綢等3人獲吳尊賢愛心獎
俠士當上癮 AK跨年返歌壇
金屬產業升級 盼大廠帶頭
茄萣排水溢臭 民怨要求改善
精確定位手機 宏達電拚市占
美媒：劉案下月18日開庭
合船進口大麥 有條件展期
湄公河次區峰會 聚焦永續水源
日廢福島核廠 得花40年
華南金現增可望過關 合庫按讚
內神通外鬼 母女賣場竊物被逮
國泰投信獲准登陸 參股陸基金
期貨結算 台積電股期最大標的
七年級台商 在陸賣凱蒂貓鞋
健身俱樂部捐百萬 助愛滋病童
全台查炒房 每件補罰稅百萬起
促保險業投資 經建會提方案
電信業與宏達電加強合作
香港禽流感 陸委會籲民眾注意
美津濃菁英賽 盧建順搶佔排頭
減重8公斤 莊佳佳拚奧運國手
陸駭客入侵美商會？陸：無根據
酒測疑爆粗口 法官判男無罪
富邦案 民進黨質疑賤賣市產
押走舊愛性侵 男重判12年
買氣低迷 土銀明年房貸零成長
維也納音樂會 台視將同步轉播
訪越南 習近平：妥善處理分歧
華欣電影節 賽德克巴萊將登泰
明年房市 顏炳立：逢回就買
不畏景氣寒流 民間投資破兆
全身包緊緊 恐缺維他命D
提振信心 公股行庫進場護盤
抄靜思語250遍 女換緩起訴
今彩539開獎
總統中市廟宇參拜 民眾熱情
雲南馬車事故 小學生2死
明潭碼頭換新裝 電動遊艇首航
曾櫟騁情蒐 避憾事重演
抗議延退 比國鐵路勞工大罷工
太陽系外最小行星 略小於金星
台橡中油擬合資 公平會准
緝毒犬無成效 關稅總局遭糾正
新洋將身高縮水 許智超小失望
南市口蹄疫 近13年撲殺最多
軍人遭毆 陸軍強化營區安管
發黑函毀立委名譽 判登報道歉
三軍警戒 北韓為接班加強安全
王文洋聲請擔任王月蘭監護人
義Q3經濟萎縮 恐再陷衰退
今彩539頭獎1注中獎
歐銀3年期貸款 銀行需求旺盛
蘋果SiriTV 傳明年上市
連踢9場 蘇麗文打不倒
南市疑口蹄疫 撲殺983頭豬
耶誕救濟 菲南台商獻愛心
金正日亡 陸憂喪失在北韓利益
美華裔士兵死亡 軍方起訴8人
經濟衰退當前 法國人過節抗衰
打架不打仗！？台灣總統大選升溫 金門兵民突襲軍營9名軍士官受傷送醫
台灣國民黨中常委批：「郝立強」出力最少
日本首相訪華送大禮 擬購100億美元中國國債
吳敦義：若連任四年 台灣觀光客突破千萬
「電波哥」林瑞雄當起「林山人」？數百年推背圖透露玄機
蔡英文：總統大選最關鍵選區就是桃園縣
富邦跳出來聲明 想掙脫民進黨「捐錢說」？
宇昌案成「兩個女人的戰爭」？劉憶如態度轉來轉去？
台灣民進黨：經建會、國民黨立委兩度變造宇昌案文件 意圖扣蔡英文十年徒刑
台灣民進黨：馬英九是否賤賣北銀 是爭議焦點
「毛澤東愛台灣」？國父紀念館、士林官邸販售「中國台灣統一」概念商品
台灣副總統候選人林瑞雄將拜訪不丹國王找尋幸福秘方 指宋會當選推背圖早有預言
『台灣政壇秘辛』那一年，他們追過蔡英文
台灣國民黨：立委選戰努力衝破六十席
台灣民進黨：立委席次可望破五十席
台灣攝影師獲得國家地理雜誌攝影大獎
小心按「讚」！ 臉書Facebook分享廣告違反美國加州法律
YouTube點閱率第四名 全球爆紅雙胞胎 答答學語續集(含影片)
台灣魔術師 2012年第1秒將表演穿越450米廣州塔
Siri聲控蘋果電視？ 可望明年問市
福建公安 遣返兩名台灣電信詐騙通緝犯
台灣鴻海投資3000萬美元 中國江蘇建太陽能電池廠
2012跨年 龍來日月潭
理想大地巨型環保再造聖誕樹 感恩分享慶聖誕
中國航母第3次出海 預計持續9天
渥太華佛光山歲末聯誼會
新版「Taipei Pass臺北觀光護照」悠遊臺北 一本就GO！ 趙心屏局長頒贈第一本給「臺北市自由行推廣大使」Janet
遠傳e書城虛實整合 攜手GOHAPPY跨足實體通路 推出國際知名近代熱銷翻譯書免費試讀 十大華文電子書票選鳴槍 2012國際台北書展力邀勝選作者與書迷零距離接觸
蔡英文：台灣中產階級貧窮化是最大警訊 馬總統身邊都是財團有錢人
唐寧茶黃金巧克力聖誕樹 即日起16999元開賣 貴婦委製 全球獨賣 不只吸「金」 更吸「睛」
潤泰總裁尹衍樑決捐出950億做公益 發願將台灣帶向世界
沒開跑車的命！抽中藍寶堅尼 馬上車禍沒錢修
馬英九拔樁？民進黨前台中縣黨部主委沈國榮：企業界支持台灣人民選出的總統
台灣觀光協會成立55週年 觀光產業踏實走過建國百年 攜手迎接101年新里程 期許台灣觀光再創高峰
台北凱撒大飯店 ~ 精彩百年 風光收成 蟬連三度台北市觀光飯店安全防護工作檢查特優認證
台灣民進黨：張忠謀持股0.48%當台積電董事長 家持股20%當董事長不奇怪
琴話台灣史 民謠戲劇話當年
金防部遭民、兵「攻陷」台灣國防部出面向國人道歉
詭異！69枚美國製造「愛國者飛彈」運往中國途中遭芬蘭警方攔截
向賈伯斯致敬！葛萊美Grammys頒發理事獎
台灣發現疑似口蹄疫 撲殺近千頭豬
虐打女性示威者 埃及軍方罕見道歉
不夠冷！合歡山未降雪 今、明有機會
瀏覽器大戰快三分天下 Chrome後來居上 Mozilla聖誕前夕推Firefox 9.0
史上密度最高！ 101跨年煙火秀202秒3萬發
士兵率眾搗軍營 台灣陸軍司令部說明處理情形
傳69枚美國「愛國者飛彈」 運往中國途中遭芬蘭攔截
決勝關鍵在台灣桃園 蔡英文：「桃園過半，總統大選一定勝利」
英國哈利王子再上阿富汗前線
智慧手機專利戰暫歇 宏達電HTC仍鬆懈不得
臺灣金門偷襲軍人案 軍方：軍營營區曾遭闖入
金正日逝世 北韓家族集體主政 以待金正恩固權
臺灣五都台南催生棒球隊 對戰台北市棒球隊
韓國年度最佳影星 元斌連兩年稱影帝
台灣中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
落選人口無遮攔 籲暗殺美國總統歐巴馬
日月光半導體搶人才 瞄準4大產業DRAM、LCD、LED、SOLAR
美國佛州解決遊民問題 送回家火車票
意見調查: 「台灣富邦合併北銀案」非「成功的實例」
研製致命的變種禽流感病毒 美國憂釀大禍
行政院農委會近2日外銷中國15.5公噸梨
日本傳爾必達與台灣南科洽談結盟
歐盟債務危機難善了 歐洲股市收黑
黑梅機RIM堅持自救 買家亞馬遜暫觀望
巴西貧民區「里約」「聖保羅」居民佔人口約6%
商周十大事件回顧》揪感心！食品老字號義美 贏得台灣千萬同胞尊敬與民心
歐洲法院力挺航空碳排稅裁定合法 美國不滿
疑涉賄選案 高雄地檢署傳喚30餘人
SONY PS Vita明正式在台開賣
加拿大渥太華佛光山歲末聯誼會
抗議台東縣政府違法開發美麗灣 原住民監院陳情
台灣觀光局長賴瑟珍：2016觀光客破千萬
房貸種族歧視 美國銀行逾3億美元和解
爭取支持 總統馬英九：國民黨顧農民
吞不下去 傳希臘債務危機權人拒IMF
金正日綁架南韓導演拍攝怪獸電影 維也納重新上映
臺灣總統 馬英九：揚善應周知 發揮感染力
1111人力銀行調查：近五成企業明年不加薪
臺灣淡水觀光秘密景點 免費情境展報你知
副總統蕭萬長籲企業重視第七倫
捷運新莊線 行政院副院長陳沖：安全無虞才通車
臺灣高鐵春節疏運 12月24日零時開始訂購
新北市新板特區百貨大戰 「大遠百」、「環球購物中心」推出跨年福袋突圍
美國總統歐巴馬籲共和黨同意減稅
中國媒體：瓦雅格號有戰機降落攔阻索
總統馬英九 走入菜市場拜票 民眾熱情相迎
APPs 》「打爆螞蟻」手機遊戲 引聰明青蛙暴走反擊主人 (含影片)
行政院衛生署體貼女性 台中醫院闢婦女保健中心
醫師：頭皮屑掉不停 恐是乾癬上身
標準普爾公司：明年股市的「末日恐慌」情況應會逐漸消失
國安基金護盤 臺灣台北行政院副院長陳沖：未訂期限
中國人民銀行調查：近7成大陸民眾嫌物價高
臺灣新北市司機與乘客口角 運將蛇行嗆一起死
音樂舞台劇「琴話台灣史」 運用民謠戲劇話當年
台股開平收平 小跌0.13點 成交金額為新台幣741.75億元
台灣婦產科醫學會秘書長：細懸浮微粒 醫界籲訂嚴格標準
「宇昌案」延燒 國發基金近日提問
北韓媒體正式宣布 「金正恩」時代正式展開
抽中金馬獎！李國修樂觀抗癌
台灣檢察總長黃世銘：富邦案已約談證人 宇昌案只是初步了解
「 宇昌案」台灣最高檢察署已展開調卷
搶！高鐵春節班次24日零時開訂 包含早鳥優惠
農曆春節假期恐冒血荒 捐血月衝庫存
標準普爾將匈牙利主權債信降為垃圾級
懷孕媽媽粗心導致10月大男嬰溺斃浴缸
隆乳材質不合法 法國考慮要求3萬名女性移除義乳
臉書用戶可盼更多隱私權限
台灣學童持手機過6成 成癮問題堪憂
總統也要聖誕採購 美國總統歐巴馬帶狗逛大賣場
天氣冷颼颼! 東莞市公安抓野貓聚集路邊殺了煮火鍋吃 引發市民譴責
台灣總統候選人蔡英文: 高速寬頻是基本人權
聖誕快樂鞋 卡哇依卡通讓小寶貝願望成真
蘋果對三星平板禁售令 在德國恐難如願
赴美國免簽! 台灣入免簽證計畫候選國
台灣誠品落腳香港 海外首店選在銅鑼灣
2011台灣YouTube最夯影片 Hold住姊、蹦蹦哥、鯰魚哥都上榜
總統馬英九親自主持「財經對策小組」會議 提升至國安層級
破天荒首次！美國海軍女同志碼頭公開擁吻
東勢果農喜獲外孫 馬總統祝福
噁！節目上吃人肉 自誇肉質媲美神戶牛肉
日本「家政婦女王」完結篇 收視率創日劇史第3高
菲律賓空姐機上熱舞！教穿救生衣推聖誕節版
時代雜誌：朝九晚五工時將消失 Y世代將顛覆傳統
哈利王子再上前線 地點阿富汗
專利戰暫歇 宏達電仍鬆懈不得
北韓集體主政 以待金正恩固權
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
落選人口無遮攔 籲暗殺歐巴馬
佛州解決遊民問題 送回家車票
人造禽流感病毒 美憂釀大禍
傳爾必達與南科洽談結盟
南科反告爾必達 美將啟動調查
歐債危機難善了 歐股收黑
美元反彈 金價滑落
RIM堅持自救 買家暫觀望
庫存大減 紐約油價續漲
研究：美因應生物攻擊能力堪慮
巴西貧民區居民佔人口約6%
能源股撐盤 道瓊小漲
里約調查大西洋叢林生物多樣性
瓦西肆虐菲南 台捐15萬美元
農曆年前 越邊境走私熱鬧
降價效應 美光連兩季虧損
惠譽：赤字不砍 美3A不保
布萊恩手傷 開幕戰恐生變
抽獎贏跑車 6小時就車禍
台股是否續漲 量能為關鍵
江蘇肺結核疫情 13學生確診
紐時：雅虎可能考慮售亞洲資產
寒流南下 冷到耶誕節
台股開6965點 跌 1點
威瑞森頻出包 4G網路又斷線
紐約市長？ 亞歷鮑德溫不玩了
陳宇暉案 美華裔掀反歧視聲浪
越耶誕銷售 南北兩樣情
無法陪妻女 歐巴馬帶愛犬購物
因應禽流感 港撲殺2萬家禽
汽油焚童 美民事賠1500億
新台幣盤初走貶
夜宿果農家 總統允助產銷
臉書審核出爐 將大修隱私政策
阿里山森鐵百歲 揭神祕面紗
世界盃橄欖球加持 紐成長加速
馬：綠文宣不但傷農也傷外銷
京滬穗大學畢業生起薪 穗最低
救DRAM 爾必達與南科結盟
消費電子展 微軟明年最後參展
統一證：首季 台股布局良機
疑涉賄選案 雄檢傳喚30餘人
軍人遭毆 陸軍副司令鞠躬致歉
巴拿馬運河拓寬完成32%
遞補高市議員 唐惠美宣誓就職
中央氣象局氣象報告
上下微幅震盪 觀望氣氛濃
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
抗議美麗灣 原民監院陳情
賴瑟珍：2016觀光客破千萬
房貸歧視 美銀逾3億美元和解
爭取支持 總統：國民黨顧農民
吞不下去 傳希債權人拒IMF
調查：逾半企業明年不加薪
副總統籲企業重視第七倫
新板百貨戰 環球跨年福袋突圍
總統市場拜票 民眾熱情相迎
頭皮屑掉不停 竟是乾癬上身
國發基金近日提問宇昌案
北韓金正恩時代正式展開
外交部：劉姍姍案庭期未決
檢察總長：已分案了解富邦案
東電：明年4月企業電費漲2成
陸瘋蘋果APP 下載明年超美
金正恩將改革？ 專家意見分歧
林瑞雄訪不丹 學習幸福指數
港教育局長患退伍軍人症
歐債危機推升美元 金價走軟
白白砸人不手軟 苦了溫昇豪
點心債可口 明年銷售料倍增
冬至牛生日 參選人為牛黏湯圓
軍人遭毆 李沃士：偶發個案
寵物食品不實 北市命下架
聖露西亞農民搶種台瓜
死得起 上海經適墓iPad大
金門軍人遭毆 監委調查
巴西婦 產罕見雙頭連體男嬰
雅虎傳擬減持阿里巴巴股權
南韓股市跌深 吸引外資回籠
郎朗電影演奏會 向李斯特致敬
國民外交 接待家庭培訓逾千戶
國安基金護盤 陳沖：未訂期限
標普：明年股市恐慌或漸消失
體貼女性 台中醫院闢就醫專區
陸媒：瓦雅格有戰機降落攔阻索
拼了 歐巴馬籲共和黨同意減稅
高鐵春節疏運 24日零時開訂
新莊線 陳沖：安全無虞才通車
淡水秘密景點 情境展報你知
總統：揚善應周知 發揮感染力
航空碳排稅裁定合法 美國不滿
近 2日15.5公噸梨銷陸
日月光搶才 瞄準4大產業
韓最佳影星 元斌連兩年稱帝
台南催生棒球隊 PK台北市隊
襲軍人案 軍方：營區曾遭闖入
邊界神廟爭議區 泰柬同意撤軍
避輻射 日梨穗改廣島進口
美職關注陳偉殷 金鶯有興趣
量縮盤整 新台幣午貶1.7分
寒流到 感冒三寶熱銷
春節假期恐缺血 捐血月衝庫存
周美青訪中和 與弱勢兒搓湯圓
明年第1季 面板發展關鍵
藍告莊瑞雄劉文雄違反選罷法
信心不足 滬股盤中創3年新低
台胞熱愛改裝車 獎盃擺滿房
陸最大IT網站被駭 網站道歉
羅福助指誣陷 李慶華駁斥
柯隆：美將停止對瓜軍事禁運
北印寒流93死 交通大亂
育兒津貼等措施 明年起實施
選舉防制暴力 檢警調總動員
黃世銘：宇昌案已展開調卷
台股收盤跌0.13點
若受攻擊 軍方：必要時開槍
捷克國殤日 悼念哈維爾
優質烏魚子競賽 建立頂級品牌
分裝場控制瓦斯價格 廠商遭罰
住持命案偵破 岡山警逮3嫌
細懸浮微粒 醫界籲訂嚴格標準
台股開平收平 跌0.13點
與乘客口角 運將蛇行嗆一起死
人行調查：近7成陸民嫌物價高
軍人遭毆案 營區未立即通報
馬營：綠頻烏龍 低估選民智慧
氣溫降梅花開 梅嶺賞梅季到
彰化跨年晚會 港台歌手同樂
台股小跌 護盤氣氛濃
1月台指期跌6點
1月電子期跌 金融期漲
農委會：陳武雄未介入潤泰建案
來台賣贗品 5大陸人送辦
南科：無意與爾必達結盟
林中森：民眾需要 政府就建設
陸船涉嫌違法捕珊瑚 遭日逮捕
金正日歿 傳丹頂鶴與天地同悲
台商共諜案 賴坤玠再判1年半
總統信心喊話 台經濟動能不差
新興市場公司債發行金額創新高
軍人遭毆案 3羈押6交保
綑幼女照貼臉書 父遭重罪起訴
台灣森永缺工 北市協助徵才
綠島人權園區 升級國家博物館
汽車旅館吸毒 女子裸體砸店
三大法人買超台股18億元
血壓居高不下 腎上腺瘤作祟
玩脫衣遊戲猥褻 男子遭判刑
建案恐傷綠地案例多 官員痛心
士林市場慶開幕 優惠獎不完
網拍未核准眼藥水 男判緩刑
政見會將登場 小英模擬演練
打造運動島 規律運動人口新高
台南公告現值 調幅五都之末
搶奪夜歸女 男40分鐘內投案
勞保生育給付放寬 按胎數增給
自殺人數降 藍綠各說各話
警對空鳴槍 嚇出通緝犯就擒
男嬰溺斃老翁落水 1天2溺水
科學季特展 24日起移展高雄
美研發太陽能油漆 價格親民
許博允：花蓮一定要蓋劇場
廣州深圳微博 要求實名註冊
綠疑未利益迴避 李鴻鈞擬提告
總統高雄政績 綠批不實藍護航
新台幣兌美元貶4分
原味料理賽暖身 劉政鴻秀廚藝
猥褻女大生案 竊盜部分判無罪
藍籲小英說明宇昌案 綠斥抹黑
創業計畫來台 微軟創投合辦
11月失業率4.28% 略降
事前溝通 改善手術後噁心嘔吐
只用右手騎車 殘障男酒駕遭逮
毒販醫院布線 害戒癮者破功
台北美術獎 劉瀚之獲首獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
美免簽候選國 台灣納入
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
睡眠停止呼吸 嚇壞枕邊人
北韓保密到家 美情蒐受挑戰
尹衍樑要捐95%財產做公益
軍人遭毆案 引檢討聲浪
不滿對手文宣 黃偉哲告周賜海
教師資格檢定 簡章公告
通用設計注巧思 提升生活品質
台列美免簽候選 雙方關係躍進
運彩納SBL 還得等一等
彰縣元旦升旗 健走單車獎品豐
汕頭抗爭衝突升高 警逮3人
彰縣籲民間團體參與就業開發
梨山耶誕點燈 元旦升旗迎曙光
全球66記者遇害 上千遭逮捕
北市：富邦併北銀董事席次合理
茂伯師父 北管藝師邱火榮出書
台東稻米精英賽 好米齊拚場
台鐵春節加開502列
貧童沒錢吃早餐 雲縣專款補助
台鐵中都陸橋塌陷 交通中斷
拚高雄選情 藍續推造勢活動
臼齒牙根多1根 易患牙周病
軍人遭毆案 2軍官病情穩定
陸媒看烏坎事件 毀譽參半
筆試第一口試沒過 關中感嘆
日監督日圓措施 延至明年
高雄愛河鐵道疑下陷 列車退回
佛陀館將落成 星雲邀共襄盛舉
瀾滄江湄公河復航 運量漸恢復
遠傳APP大賞 衝台灣軟實力
公益籃球賽 31日登場
竹市新年音樂會 洋溢竹塹風
臭臉女傭菜菜子一笑 收視破表
鐵路橋斷 估晚間7時搶修完成
保障勞工 職災補助調升17%
蜜棗公主選拔 美容師摘后冠
政見辯論正夯 參選人躍躍欲試
馬總統：國安基金已發揮效果
總統電視政見會 23日晚首播
洋投庫倫 將回鍋兄弟
日立化成砸20億日圓在台設廠
獲選好人好事代表 表揚日驟逝
台列美免簽候選 楊進添：歡迎
陳柏霖樂當鄉民 享受潛水
免美簽跨大步 台灣納候選國
歐債危機 陳沖：密切注意因應
迷途鹿逛大街 警笑稱耶老落單
國考首例 懷孕保留錄取資格
竹市選戰 藍控抹黑綠指涉賄
寒流到 遊民低溫關懷機制啟動
網售槍械 警破地下兵工廠
大遠百開幕 立委盼舊遠百重生
秦檜坐像 將公開銷毀平眾怒
遭撤銷黨籍 許乃權：求仁得仁
文宣槓上 綠告謝國樑
植物園案遭質疑 潤泰新：合法
王金平陪掃街 周守訓市場拜票
地方特考備偵防車 防電子舞弊
學生變潑婦 桂綸鎂感謝徐克
青年就業讚 2年12萬助進修
飲食均衡顧環保 新北出畫冊
台鐵路基淘空 高市列車停駛
汪洋敢為先 難脫政治框框
因應禽流感 政府將提升警戒
搶伴唱帶商機 警破暴力集團
天乾物燥 北京一天22起火警
疑賄選案 雄檢查扣420萬元
酒香入菜 台酒推系列年菜
施宏修 獲國家地理雜誌榮譽獎
經典航太照 成大亮相
尖石登山迷路 手機定位找到人
寒流來襲 嚴防中風心肌梗塞
滬股跌 深股小漲
安心亞1日店長 耶誕裝吸睛
雄檢查賄 參選人妻子喊冤
免簽候選 政院：台美關係密切
楊進添：預估明年下半年免美簽
南韓總統：防金正日逝負面效應
女患竊盜癖 連偷11次遭訴
誇張素人愛瘋5 影片點閱最高
匯豐：陸明年經濟成長8.6%
小英：打造寬頻台灣 不再龜速
失業被嫌沒用 男掐死女友遭訴
新北合宜住宅 23日受理申請
管控抗生素有方 長庚分享經驗
救護車打滑撞山 救人反被救
AIT：台納免簽候選無關選舉
換洋將 璞園鎖定高205長人
高市鐵路塌 擬晚間單線通車
高麗菜灑不明粉末 含劇毒農藥
駭客搭金正日死訊 伊妹兒藏毒
高中職代辦費 明年4月檢討
六方會談南韓代表 緊急訪陸
外匯準備金 明年首季擬可提存
狗跳車害人摔車 飼主遭訴
傳金正恩8歲曾密遊東京迪士尼
列美免簽候選 綠：全民的努力
調查：4成陸民年終 逾4萬元
量縮盤整 新台幣收貶4分
保母大聲痛哭 休假消防員救嬰
移民署科員涉貪 廉政署搜索
寒流來襲 動物園備禦寒措施
誠品海外首店 落腳香港銅鑼灣
海碩盃男網賽 明年4月開打
A股跌 不到1成陸民願買股
北京市目標 明年GDP增8%
中鋼獲頒ISO能源管理授證
北市學校 下學期收費不調漲
推動CPR 彰縣明年全面認證
免簽候選 馬：台美重大里程碑
蔻馳增資5億 投審會通過
大遠百開幕 交通動線控管
越啟動牛銀行 資助貧戶
陸電子閱讀人口 逾1.5億
另類教育 夫妻攜幼子徒步環島
失業率略降 勞動市場不明朗
波哥雷里奇 高雄奏浪漫蕭邦
可望免美簽 國民黨肯定
2陸銀籌設台北分行 金管會准
搶成大票 許添財蘇俊賓較勁
香港爆禽流感 北市加強監測
爆雙藍戀 藍心湄：希望是真的
鼎立吸金案 秦庠鈺認罪
桃源山區翻車 5工人受傷
陸廣告管理辦法修正 月底上路
耶誕音樂會 蕭邦與爵士相遇
遠航直航貴陽 明年1月起飛
日明年成長 官方預測2.2%
烏坎事件 陸委會籲陸尊重人民
免簽後 赴美省錢又省時
台納免簽候選 與美交流再提升
苗栗泰安熊出沒 母子偷吃甜柿
金澎春節加班機 28日訂位
政見會 總統回歸政策適時攻防
美津濃菁英賽 盧建順老薑辣
台美食文化韓文網站 月底啟用
懷孕留錄取資格 婦團：應該的
科員涉貪 移民署：主動移送
阻三星平板侵德 蘋果恐難如願
IMF經濟學家：年底比年初慘
建佛陀館 星雲盼世界知道台灣
逆倫通緝犯躲越南 警緝捕歸案
馬營：藍比綠更能打造友善國際
吳敦義：10個月後有望免美簽
日月光旗下環旭 將掛大陸A股
闖香閨搽粉穿女衣 變裝男判刑
外匯準備金 第一桶金280億
悼金正日 金大中遺孀將赴平壤
NBA將復工 運彩看好買氣
宇昌案風波 劉憶如哽咽
台鐵中都陸橋路基坍 單線搶通
聯合國官員：菲水患有如海嘯
北市贊助會展 預估效益26億
美免簽候選 馬總統：意義重大
兩岸英數達人賽 金牌獎金十萬
性侵按摩師 前警員判4年半
笑氣成癮 恐全身刺痛及幻聽
雄中生通6外語 進紐大分校
逾半法國人 憂購買力弱
總統來催生 果農女產子
宋慧喬將來台拍「生死戀」外景
習近平訪泰 簽署合作文件
威力彩開獎
今彩539開獎
台美關係驚喜連連 期待再突破
彭淮南：歐債拖累台灣經濟
失業勞工 房貸緩繳最長2年
與醫事團體有約 總統送利多
中國銀行：盼台北分行早日開業
節能家電補助 以新品為主
財訓所土地開發案 廠商興趣高
中日建交過程 日公開官方文件
宇昌案 劉憶如不談非專業問題
美海軍女同志首次碼頭公開獻吻
荷節目播吃人肉違法？檢沒動作
汕頭警民對抗 公安開始逮人
威力彩頭獎無人中獎
廣州深圳高鐵 26日通車
今彩539頭獎無人中獎
10月經常性薪資年增1.7%
增捐信保基金 中小企業肯定
警力進駐巴黎機場安檢 罕見
人倫悲劇 男疑殺女後跳河自盡
告別朝九晚五 Y世代新思維
宏達電手機照賣 德專利商提告
若獲免美簽 數十萬民眾受惠
美初申失業救濟 3年多來新低
台鐵路基淘空 影響上萬旅客
新板工地傳墜落意外 1工人亡
美研發 電子電路可自行修復
美稱上月空襲巴軍純係失誤
同志議題 林瑞雄：我有些保留
巴格達自殺炸彈攻擊 已知60死上百人傷
超另類！北韓閱兵電音派對影片 金正日跟著打節拍
台灣入美國免簽證計畫候選國 數十萬民眾受惠
若歐債危機不止 台灣中央銀行：明年GDP將下降為2%
水氣不足 合歡初雪未報到
負面新聞纏身 台灣經建會主委劉憶如落淚 本土社團籲劉下台
台灣檢察總長：富邦案已分案調查 民進黨：劉憶如偽造公文也要辦
台灣高雄地檢署查扣可疑巨款 國民黨中常委戴錦花涉嫌替夫賄選 廿萬元交保
台灣成為美國免簽「候選國」ＡＩＴ：與總統大選無關 韓國、新加坡、汶萊已享免簽待遇
台灣民進黨：蔡家持股二成出任宇昌董座合法 劉憶如可向李紀珠請教
警訊！中央銀行總裁彭淮南指台灣明年出口、消費、投資下滑 失業率升高
2011誠品報告:「賈伯斯傳」暢榜第一 閱讀風向務實靠攏
真慘！主計處指台灣上班族實質薪資低於十三年前水準
台灣前閣揆蘇貞昌：軍人遭毆事件三軍統帥馬英九有責任
BMW：這是「全世界最快的聖誕卡片」
台灣失業率持續上升 居亞洲四小龍之冠 青年失業率高達12.49％
韓國偶像「前進」 來台與粉絲度耶誕
未來事件交易所(12/21)預測台灣彰化、南投立委選情 國民黨4席、民進黨1席、1席未定
Lets It Snow！ 聖誕節除了Google外Youtube也下雪了
人間慘事！台灣新北市運將殺死罕病女再跳碧潭橋自殺
赴美免簽證 航空業估台客增5成
北韓官網：開放歡迎南韓代表團體致哀
宣傳「菜鳥薪鮮人」日本藝人小池徹平首飛台灣會影迷
WHO世界衛生組織：全球每年醫損數千億美元
吳敦義：美國免簽拿到門票 馬總統努力沒白費
山區乾冷 合歡山初雪還沒報到
延長減稅國會談定 美國總統歐巴馬樂見
自由時報台灣總統大選民調 馬英九35.77% 蔡英文 35.05% 宋楚瑜9.7%
低溫特報：寒流發威 嘉義以北嚴防寒害
AIT: 台灣列美國免簽候選國 馬: 台美關係重大的一步
歐盟徵求航空碳稅 機票將看漲
外交解密 日本外務省1971年認為「兩個中國」或「一中一台」符合國家利益
「痞子英雄：全面開戰」1/7全球破天荒24小時馬拉松首映
台灣台鐵路基坍方 驚見大洞 影響上萬人
行政院對「龜速上網」辯護: 公共空間無線上網順暢
雙101！跨年煙火秀3萬發202秒 史上密度最高
台灣再過6年 將步入高齡化社會
紐西蘭基督城連爆5.8地震 機場關閉
致敬賈伯斯！ 匈牙利街頭揭幕紀念銅像 葛萊美頒發理事獎
101年全台第一道曙光 平地最早出現於墾丁三仙台
台灣大學生10年增2成
台灣藝人明道不閃兵了！ 宣布休學高唱從軍樂
開一次會漲一次! 台灣股市攻上7000
德國王力宏林奕汎安德烈 廣州上海飆琴
韓國軍方承認 被芬蘭截獲「愛國者」為從德國進口庫存
大介走的太突然 《寵物當家》將喊停
金正日過世 北韓國喪 中國2旅行社暫停出團
未來事件交易所(12/22)預測台灣立委選情 新竹市：國民黨1席 新竹縣：1席未定 苗栗縣：國民黨1席；1席未定
中東伊拉克緊張升高 巴格達連環爆63死
台灣招收中國大陸學生 第一年達成率僅43.6%
超cute! 丹麥北極熊寶寶 成動物園亮眼新星
中國企業大手筆 搶進葡萄牙國營電力公司
烏龍？ 德國：愛國者飛彈貨主非中國
無視局勢緊張 伊朗將封鎖海上軍事演練
美國數據利多 歐洲股市收紅
賴清德：啟動新市政中心計畫
美國就業景氣好轉 紐約金價再跌
美國失業救濟數據利多 國際油價連4個交易日上揚
央行總裁彭淮南指台灣明年三低一高 低出口、低消費、低投資以及高失業率
美國媒體: 中國政府限制教徒慶祝聖誕
熱帶耶誕 星烏節路燈海迷人
特偵組：不徇私不問藍綠「宇昌案」劉憶如若偽造公文也要辦！
身陷「宇昌案」經建會劉憶如忍不住落淚 抗議群眾指污衊民進黨總統候選人蔡英文要求劉下台
黎畫廊「壹計畫」徵件活動鼓勵優秀之年輕藝術創作者
世界銀行貸款巴西發展永續能源
美國駐軍前腳剛走 伊拉克連環爆炸、死傷慘重
UN為朝鮮領導人金正日逝世 默哀1分鐘
疑種族歧視遭霸凌 美國華裔大兵中彈亡
中國媒體：台灣女嫁中國男比例大增2成 去年840人
明道、阮經天雙雙從軍去！閃兵班長由黃志瑋接棒
中國警民衝突又一起 警方使用催淚彈
嬰兒食用奶粉後病死！ 美國美強生奶粉下架
歷史性一刻！美國海軍女同志碼頭 擁吻愛人
同志「異數」說惹議 林瑞雄：非貶抑
小英要做「無敵鐵金剛」蔡英文百萬家戶拜票聖誕夜啟動
台灣宏達電HTC禁入美國市場 Android陣營遭蘋果專利重創？
人力銀行調查: 明年台灣地區6成6企業不加薪
台灣正式納入美國免簽證計畫候選國 中華民國駐美代表處表示：台美雙方共同努力的結果，
美國天后瑪丹娜大動作復出 簽進環球「天后宮」
蘋果告三星Galaxy Tab侵權 德國法院駁回
美國美強生問題奶粉 衛生署：未在台灣上市
台灣總統大選首場電視政見會 三黨候選人將端政策牛肉
美國研究：iPad好用 滿意度高達iPad
誰殺了中華民國? 黃昆輝批馬是「始作俑者」
龍年即將到來 台灣多項婚育補助明年上路
奈及利亞備戰 抵抗13年來最大漏油案
台灣前總統李登輝：馬英九說有「九二共識」 扭曲歷史欺騙民眾
轉發號召「茉莉花集會」網訊 中國異議人士陳衛被判刑9年
台灣藍綠比政績 自殺率也搬上檯面
國安基金進場 分析師：善用權證工具避險「以小搏大」
台灣精品獎 AUDREY獲唯一上榜內衣品牌
黃昆輝：中國國民黨馬英九利用「九二共識」出賣中華民國
聖誕節？那是什麼？好吃嗎？ 日本2011版Nico上偽裝成素人歌手「怨念很深」 (含影片)
監獄兔》第50話暴走機器
總統首場政見發表》馬：蔡英文怕檢驗 就不要選總統 蔡：請馬英九停止抹黑 宋楚瑜：不要吵了！
宇昌案》第一問 劉憶如：宇昌案中，國發基金的權利為何被放棄？
「宇昌案」劉憶如分別提問蔡英文、何美玥（前經建會主委）
宇昌案》第二問 劉憶如：TaiMed何其多
總統政見發表》宋楚瑜：國民黨黑金、民進黨貪腐
宋楚瑜: 過年應發給低收入戶現金1萬元
北韓國喪 陸2旅行社暫停出團
伊拉克緊張升高 連環爆63死
陸企大手筆 搶進葡國營事業
烏龍？愛國者飛彈貨主非大陸
無視局勢緊張 伊朗將海上軍演
美數據利多 歐股收紅
美就業好轉 紐約金價再跌
數據利多 國際油價連4揚
數據利多 美股收紅
世銀貸款巴西發展永續能源
免簽候選 台美努力成果
免簽候選 僑胞：便利親友團聚
拒公布繳稅紀錄 羅姆尼遭圍剿
談妥了 巴西航空業取消罷工
免簽候選 美台關係進展
救失業 歐盟明年元月開峰會
Pimco示警 美經濟恐停滯
美股續揚 台股待放量
斯洛維尼亞信評 穆迪降級
免簽候選敲定 駐美代表續協商
歐盟徵航空碳稅 機票看漲
寒流發威 嘉義以北低溫特報
汕頭：民眾同意才建電廠
延長減稅國會談定 歐巴馬樂見
台股開7049點 漲82點
被免職 加下台閣員告總理
飛來橫禍 加婦遭飛輪砸死
尷尬 北韓聯大默哀多國抵制
北韓官網：歡迎南韓團體致哀
世衛：全球每年醫損數千億美元
免美簽 航空業估台客增5成
嬰兒病死 美強生奶粉下架
台鐵路基坍塌 影響近2萬旅客
台股上漲 新台幣匯率盤初走升
韓星前進 來台與粉絲度耶誕
日皇78歲生日 惦震災心沉重
古巴鬆旅遊限制 最快23日
解除緊急令 韓公務員正常上班
耶誕禮物越貴越受歡迎 非也
愛跑100路跑賽 24日啟動
通縮來襲 或為歐銀QE鋪路
助街友避寒 高市警社工總動員
粵台貿易回暖 扭轉下滑趨勢
央行利率走向 本土外資不同調
林奕汎安德烈 廣州上海飆琴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
悼金日成 吉林延邊菊花斷貨
基督城連爆5.8震 機場關閉
薩爾瓦多今年觀光收益近6億
合宜住宅起跑 新北申辦熱烈
再6年 台灣步入老化社會
鄉鎮天氣預報 元旦起跑
赴美免簽 台灣旅客都說讚
金融利多 台股站上7100
亞洲若降息 中印料比台韓快
10年來大專生增逾 2成
陸主權基金 錢進南非
迎曙光 平地最早墾丁三仙台
高職學力鑑定 及格名單公布
防一氧化碳中毒 有通風有保庇
免簽候選 外交部：美高度信任
芬蘭扣押飛彈 德出口運往南韓
新台幣午盤升4.4分
墨比爾斯：北韓料採中國式經改
花旗：全球股票基金連7週外流
政見會登場 馬蔡宋再戰
友達晶材工地起火 無人傷亡
高雄合併週年 陳菊感謝市民
新核廠設計 美國准了
研發帶動產業 工研院秀成果
墜落12公尺河床 1工人不治
天冷重保暖 防心血管疾病發作
學校冷氣使用收費 北市訂公式
聯網電視 家電變資訊產品
桃科2期 環評有條件通過
罕見日環食 台灣逾半世紀再現
幫子女買基金 計贈與額度
瓦斯驅不散 海門仍抗爭
台股大漲 新台幣午升4.4分
拉客家票 馬全程客語致詞
寒流來襲 北日本將大風雪
開低走高 滬深股市翻紅
全球化 陸：腐敗也跨國境
同志異數說 林瑞雄：不是貶抑
美強生問題奶粉 未在台上市
奈備戰 抗13年來最大漏油案
大學校務評鑑 3校4項待改善
市花選拔爭議 賴清德緩處理
罕病家庭悲劇 社團籲政府關懷
府提財經藥方 綠批藍挺
自助加油站發現滲漏 全台查驗
駐外館長平均57歲 被嫌太老
蔡國家立場 立院藍綠互槓
宏?痋G不會退出平板電腦市場
丹頂鶴疑遭蜂螫 下巴水腫痊癒
免美簽後 涵蓋常赴國近百分百
伸鹹豬手還辯人潮擠 男被訴
經長：明年經建4.3%沒問題
宏?硉蠙盛? 外資：影響不大
台股收7110點 漲144點
越南2012首要目標控制物價
姚文智批捏造政績 周守訓反駁
旅遊限制擬鬆 古巴民眾兩樣情
北韓接納南韓弔唁團 引發矛盾
關心移民 央廣受邀聯合國平台
台股開高收高 大漲144點
輕裂廠急登陸 經部：沒時間表
郝：3年完成4808公營住宅
包庇假農舍 南檢再押代辦業者
加油站漏油 能源局明年全面查
校長蓋過舊棉被 國教院捐弱勢
幼兒免學費 台南加碼到2歲
大漲144點 收復7100
洗衣店縱火4死 更一審仍無期
闖空門搜括A片 男被訴
馬營籲蔡英文勿迴避宇昌案
賣仿冒衣服 女攤商判賠13萬
總統候選人政見會 警加強部署
1月台指期漲152點
制止耶誕活動 大陸教會被斷電
毒蟲警車棄毒 遭識破法辦
新雙園大橋完工 提前通車
助警逮匪 陸護士獲贈獎金公寓
眼睛演戲 澎恰恰沒錯看侯怡君
習近平來訪 越強調傳統友誼
1月電子金融期齊漲
韋禮安退伍 最想補眠
iPad用戶滿意度達83%
星工業生產意外下滑 通膨加速
高速公路戰備道首設交流道
選前衝刺 小英辦36場晚會
翁山蘇姬首晤國會議長
扁平足 阮經天將服替代役
三大法人買超台股56億元
砍人成傷自首 男判2年
幫奇美度寒冬 經部：態度不變
貢獻卓越 葛萊美表揚賈伯斯
吳：小英不認中華民國 應認錯
駐巴大使獲頒巴拿馬首都市鑰
大陸鐵路 旅客增投資減
巴拿馬政府贈勳柯森耀
英大使：金死 朝鮮半島轉機
國發基金今公布宇昌案提問
明年景氣 企業看壞比較多
導光板新技術 力挺LED燈
淨化選前治安 警逮非法槍毒
中小學校長擬調訓 增法律知識
減碳6百噸 大林慈濟節能特優
郝就職5週年 盼台北年輕化
躲引擎蓋長途跋涉 貓送醫急救
新台幣兌美元升2.9分
天冷吃辣過量 腸胃病號增
暗喻里長抓耙仔 男不起訴
李登輝：92年香港會談沒共識
夜夜鬼壓床 買主控房仲隱瞞
選前造勢 親民黨擬辦4場
參訪警局 小學生上銬體驗
慶佳節 五分埔明辦特賣會
馬吳再推國旗篇 主角超吸睛
兩樹相擁近百年 林管處證婚
石猴雕藝紀錄片 嘉市首映
社區評鑑績優 陳菊勉多交流
惡靈斬桃花 戰警專心當英雄
景氣冷 11月工業生產衰退
推新興視訊服務 資策會提策略
顛覆罪 陸異議作家陳衛判9年
中央氣象局氣象報告
省電里妙招 主婦到里長家開伙
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新同盟會動員催票 支持馬連任
失控妹戲外失控 戲裡僵硬
催生龍兒 多項婚育補助將上路
中市跨年 宅男女神拚人妻
享受感官奢華 摩鐵夫人住上癮
洛陽停車場火警 火勢已撲滅
陰雨天心情悶 缺維生素D
陸異議人士陳衛 判刑9年
觀光之名入境 古惑仔賣海洛因
春節國道 0至7時免費
陸生打武拳 伴老人過耶誕
評鑑不佳 南藝大：範圍內改善
韓星宋慧喬 世界美女排名第5
68名大學生 用飢餓過耶誕節
藍綠迎新年 應景文宣拚場
來生想當？ 蜜雪兒：第一狗波
買保險不保險 業務員偽造保單
夢露香氛特展 向性感女神致敬
友達總經理 彭(又又)浪接任
小海豚出生 海洋公園全力照顧
路基坍塌列車急煞 瞭望員救命
台灣空氣品質 環署：如奧地利
增心臟除顫器 桃機救護加分
詩書畫多元創作 譚錦家作品展
北市送愛給癌童 期勉勇抗病魔
總統：赴美若免簽 嘉惠民眾
寵物用品展 大吹養生風
青瓦台：明年初兩韓關係分水嶺
世界品牌500強 陸占21席
蘇俊賓提活水來 盼吸引首投族
許添財端政績 開藥方力求改革
紙廠惡臭 東海學生抗議
中共：妥善處置突發事件
男駕車肇事 吸毒又多一罪
勞保紓困貸款 失業勞工可申請
陸今年天災頻 4.4億人受災
蘇嘉全：續推雲林農業首都
繪動敦煌 3D技術呈現聖者
台股大漲 新台幣收升2.9分
海門民眾 再聚集抗議建電廠
鼓勵檢舉賄選 高雄推專用信封
涉收賄 前大里市長判18年
陸明年或成奢侈品消費最大國
101煙火秀發射密度更勝去年
新板特區 變裝趴迎耶誕
發展新興視訊服務 杜紫軍肯定
沙鯤漁火 奪美國建築設計亞軍
要求還地 花蓮港口部落抗爭
量能未放大 滬深股市小漲
問案罵人 法官柯盛益休職1年
誰是聖誕老公公 陪孩子過耶誕
高雄設計節 兩岸三地秀創意
公費肺炎疫苗 納入中低收入兒
台灣塔概念分享 有信心完成
搶陸市 永豐投信攜手廈門信託
筋骨超軟 美9旬婦登金氏紀錄
金融有因應 總統籲勿過度恐慌
台北車展登場 漲價前搶購請快
落實朝鮮半島穩定 韓中有共識
青年就業讚 中彰投名額多
遠百擬告李恆隆妨害商譽
冬訓結束 盧彥勳展望明年
本周指數漲4.8% 類股齊揚
投票過年 兩岸航班再加32班
疑造勢爆竹惹禍 北港火燒6宅
外交部：台參與世衛 漸獲認可
本周上市公司市值站回19兆元
擅用火箭形象 寶馬被判侵權
持穩 工業生產增幅今年保5
小地方大書房 民眾走進圖書館
玉山盃國際青棒賽 台日韓較勁
日影劇新聞排行 AKB奪冠
勞委會放寬紓困貸款 失業受惠
大陸留才 薪資調幅恐要抵通膨
佛教團體社會角色 副總統肯定
後年起 蔬果塑膠包裝須減8成
綠疑台商為馬違法募款 馬營駁
康世儒3選竹南鎮長 資格確認
拉女看護摸鳥 男遭訴
敘首都2起自殺攻擊 30死
散發攻擊文宣 男子2萬交保
曼谷市長：曼谷完全脫離水患
宇昌案第一問：國發為何棄權？
高麗及青江菜復耕 再1個月上市
小偷竊貪官 陸網友叫好
節能減碳 福園實施電子輓聯
總統：起厝至半 師傅不能換
通路：未售美強生問題嬰兒奶粉
成大與馬大合作 力抗腸病毒
公債國庫券 明年發行28次
呂學樟張學舜互控
吳揆返鄉博感情 地方熱情相挺
政見發表會 蔡馬宋依序發言
法籲婦女取出PIP隆乳填充物
對台有情有義 楊進添悼哈維爾
總統政見會 場外平和
陸：加快發展下一代網路產業
屠殺史惹風波 土召回駐法大使
過敏原快檢 中榮發明展奪金
收賄包庇賭場 基隆警遭重判
洛陽停車場火警 人車均安
門牌效應 光復南路房價差最大
佛陀真身舍利 高規格保護
經部擬設小組 洽簽以國FTA
倒數衝刺 馬總統下週攻客家票
零售穩 經部：內需仍溫
腸病毒案例 北部反常增加
五月天將到坎城唱片展獻演
自助加油槍漏油 中油：已改善
真巧 酒駕男遭同姓名警移送
協調賄選 前花壇鄉長判6年
新北議員爭權益 要求設研究室
大選近 檢警調加強情資蒐報
蔡：若馬連任 面臨終極統一
猥褻女學生 狼師判刑
馬：執政為人民帶來安心安全
北韓通令 外國人24日離境
宋楚瑜：重北輕南 藍綠須負責
士林夜市回原址 24日試營運
二問宇昌：TaiMed何其多
升級轉型 傳產台商面臨挑戰
信用卡分期手續費新制延後實施
拚觀光 吳揆期破千萬人次
桃園八德住宅土地 高價標脫
泰：政府剛上台 非修憲時機
廣東抗爭 賴幸媛籲尊重生存權
前日相小泉發唁電 悼金正日
陸成立海研會 王毅提5點希望
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學貸 得徵提連帶保證人
英十年債殖利率首度跌破2%
馬：蔡怕檢驗 就不要選總統
諾亞方舟啟航 五迷同舟共擠
力克台銀 台啤艱苦奪首勝
馬：蔡英文非扁政府中隱形人
新北預算 朝野擬刪金額獲共識
蔡英文：請馬英九停止抹黑
德財長盼 終止對總統批評
日東太平洋海泥 驗出輻射銫
宇昌案 國發基金先提2問
警破選舉賭盤 賭資7千萬元
11月5行庫新房貸微增
馬：2013年家戶頻寬100M
9旬翁怨索愛遭拒 妻控吃不消
小英感性訴求 女孩立志當總統
美巴士丟百萬名琴 台生急破頭
北市私立志仁家商 走入歷史
電視政見會 宋楚瑜提5方針
謝國樑成立後援會 王如玄相挺
英氣溫升 白色耶誕泡湯
大樂透頭獎槓龜
蔡英文：劉憶如連問題都問錯
總統政見會舌戰 火花不輸辯論
海門上萬民眾 持續抗議
今彩539 頭獎槓龜
巴國陸軍首長：支持民主進程
小英住宅政策 馬批空中樓閣
蔡質疑終極統一 馬批污衊
宋楚瑜：重建人民信心和信任
柏林窮 1/5居民靠政府補貼
馬蔡再戰宇昌案 政見會上纏鬥
政治變動 北韓冷門債券翻身
日擬宣布放寬武器出口
陳其邁：劉憶如充當政黨打手
陸最知名新聞語：我反正信了
警涉洩個資換安毒 板檢聲押
毀損競選宣傳車旗幟 男子送辦
馬：蔡主張不符憲法法理領域
北韓最後通牒 外國人「最遲得於24日離境」
台灣總統發表政見 蔡英文展現執政自信 馬英九凸顯安心政府 宋楚瑜強調民生第一
台灣冷颼颼！反聖嬰現象增強 今年冬天特別冷
2012年台灣星空很精彩 日環食、月偏食、金星凌日 天文奇景美不勝收
支持台灣加入聯合國 前捷克總統哈維爾國葬 美國、法國、英國、德國政要齊集
台灣總統候選人蔡英文：首次求職青年可領「失業津貼」無薪假勞工可領「短工津貼」
蔡英文：中華民國是指台灣、澎湖、金馬 馬總統的中華民國包括長江、黃河、黑龍江、青藏高原
台灣總統候選人馬英九：不承認九二共識 兩岸陷入不確定性
台灣總統候選人宋楚瑜：ＥＣＦＡ不是萬靈丹
台灣總統候選人蔡英文：馬反覆提扁「像一台跳了針的唱機」
台灣總統候選人蔡英文：馬總統選情告急抹黑宇昌案 「打人喊救人」
台灣民進黨：劉憶如烏龍提問非常惡質
中國粗魯介入台灣大選！台商協會半強迫會員捐款助藍營 名單還上報台辦
美眾院外委會主席籲美國對台灣選舉嚴守中立 對中國介入企圖保持警覺
台灣冷颼颼！反聖嬰現象增強 今年冬天特別冷
分裂投票？！台灣立委選舉 連戰父女分別支持國民黨與無黨籍
一再賄選！台灣前花壇鄉長涉賄被判6年徒刑
前台灣行政院長蘇貞昌：馬英九沒政績只談自殺率「滿奇怪」
前總統李登輝：台灣需要第二個本土政黨
台灣勞團怒嗆：失業勞工紓困貸款是為選舉 沒工作怎麼還錢？
蔡英文：台灣將有第一位女總統 有更多女性為國家社會奉獻力量
未來事件交易所(12/22)預測台灣雲林立委選情：民進黨1席、1席未定
中央氣象局 臺灣明天白天天氣預報
民進黨雲林嘉義衝刺選票 國民黨強攻親民黨打省長牌
台灣冬天溼冷日照少 憂鬱症患者增加 醫生建議多到外頭透氣減壓
台灣日照時數減少 蔬菜種不好 菜價飆新高
債務爭執罵人不要臉 7旬婦人罰2萬
電信業拚手機應用程式商機 衝斥軟實力
玩笑開過頭 搭飛機提「炸彈」字眼移送法辦
台灣淡水清晨10.5度 入夜之後溫度更低更冷
中國國民黨競選總部 預告選前之夜全國造勢活動
宋楚瑜強攻新北 訴求在地建設
馬質疑小英 不遵憲為何選總統
小英：馬把國家認同做選舉操作
美國玩具商提告 華碩：沒有影響
中國熱降溫！浙江今年前九個月倒閉企業數2.5萬家
越南南部交通業務官員象棋豪賭 當場查獲 遭停職調查
國民黨立委鄭麗文十九甲總部成立 楊永明站台
未播宋記者會 親民黨抗議華視
台灣高鐵春節訂票 系統一度滿載
蔡：政府威權心態 台民主倒退
外孫女學書法定心 台灣蕭萬長 副總統謝林隆達師
中國與巴基斯坦 簽署協議貨幣互換
北韓領導人金正恩首務 煽動南韓內部矛盾
行政院大陸委員會主委賴幸媛：ECFA不傷國家主權
台灣索尼電腦娛樂聯中華電信 推掌上娛樂機
雲林拜票 蔡英文籲大贏
「宇昌案」劉憶如涉嫌違反選罷法 民進黨提告
北韓金正日長子金正男是否出席喪禮 全球矚目
宇昌案 劉憶如籲蔡英文說清楚
精通詩書畫 譚錦家作品展
未播宋 華視：無立場考量
UN安理會12月主席俄羅斯 拒絕為金正日進行默哀
宋楚瑜：公辦政見會應公平
農村注新血 小英倡農業替代役
軍中醜聞又一樁！台灣海巡兩軍官與人妻街頭飛車追逐當街互毆
台灣民進黨控告劉憶如、賴素如違反選罷法
民進黨指美國對台灣大選保持中立 不偏坦任何黨派
中國廣東富商生八胞胎 引起社會不滿
國共、台灣藍媒聯手逼蔡英文吞下九二共識 民進黨皮得繃緊一點
連狗都嫌 馬總部籲綠營勿扭曲
台灣國軍醜聞不斷！軍官與人妻街頭飛車追逐當街互毆
台灣孫中山紀念館展出 兩岸四地名家辛亥百年書畫藝術
馬英九選情告急 打不打「宇昌案」？傳蔡英文被迫接受「九二共識」？
「連狗都嫌」遭綠營大做文章 台灣馬總部還原澄清
準備七年了！林佳龍: 給一個為台中做事的機會
耶誕夜造勢 小英祈願台灣平安
橘耶誕晚會 宋訴求換人做做看
蔡英文：保住子孫的選擇權
ECFA效應 美企業台設總部
降稅案展延 美國會過關
移除隆乳填充物 法免費英自費
阿盟觀察團抵敘 2爆炸40死
全球向捷克英雄哈維爾告別
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美經濟數據佳 歐股漲
俄發射衛星失敗 太空計畫再挫
歐巴馬乘勝追擊 籲減稅一整年
小iPad 分析師稱明年無影
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解國會危機 歐巴馬夏威夷度假
美成長樂觀 油價走高
金連3跌 銅漲
英王夫菲立普 胸痛入院檢查
數據加持 美股收紅
駐美處投書華時：馬政府保主權
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搶購喬丹鞋 現場大混亂
耶誕奇蹟 留美台生名琴尋獲
玩笑過頭 搭機提炸彈字眼送辦
中日將簽海難搜救協定
電信業拚APP商機 衝軟實力
寒流到 霧淞妝點太平山
罵人不要臉 7旬婦人罰2萬
北美空軍就位 追耶誕老人動向
南台激戰 綠固守藍橘搶攻
綠雲嘉衝票 藍強攻橘打省長牌
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寒冬送暖 美樹農送免費耶誕樹
美國明年對巴西開放乙醇市場
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經濟低迷 粵或延調最低工資
台東選情冷 選舉飯吃得苦哈哈
福衛七號 未來分兩批發射
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江蕙不喝酒 代言金門高粱
華碩與美玩具商鬧正名糾紛
高市警連破槍械案 2嫌落網
12萬元陳高 搶年節市場
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年終尾牙支出 可列報費用
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商辦交易 今年挑戰1400億
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烏節路積水 民眾踩椅橋脫困
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環保志工表演 穿草裙挑戰低溫
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零下7度 合歡玉山創入冬新低
劉興臺 嚴凱泰的得力引擎
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散布不雅內容 印2法院槓臉書
渤海銀行：貸款被捲逾億元
鄭麗文總部成立 楊永明站台
越地方官豪賭 遭停職調查
汽柴油價 下週可望不調整
美玩具商提告 華碩：沒有影響
陸維權律師遭關押 聯合國關切
潑水趕遊民 江：若屬實不妥
日新年度預算 規模創新高
羅世雄總部成立 總統連線助選
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吳敦義挺進台南 批綠執政錯誤
高鐵春節訂票 系統一度滿載
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金正男是否出席喪禮 全球矚目
袁健生：爭取駐美人員完全豁免
索尼聯中華電信 推掌上娛樂機
警破強盜集團 1嫌畏罪自殺
吳揆：分配資源不分藍綠
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感恩還願 台中孔廟發狀元糕
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希望之翼 閃亮銀座夜晚
宇昌董監席次說 綠再告劉憶如
馬：做中華民國總統 絕不打折
賴幸媛：ECFA不傷國家主權
金正恩首務 煽動南韓內部矛盾
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大陸與巴基斯坦 簽貨幣互換
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宇昌案持續發燒！台灣經建會主委劉憶如周一公開4份關鍵公文
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馬登防彈車掃街 與民擊掌致意
聯合國秘書長潘基文 致唁電
呂秀蓮：台灣納入美國免簽民進黨執政時期開始爭取
吳揆家鄉衝票 老外誇台灣進步
嘉義冬茶頒獎 張花冠掛保證
台灣團結聯盟黨慶 黃昆輝呼籲總統票投小英、政黨票投台聯
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小英拉票 籲讓台灣脫胎換骨
「宇昌案」就是要問啦！民進黨：劉憶如應說出幕後藏鏡人 偽造文書乃刑事被告
總統：不統不獨不武是最好政策
政策講明白 陸委會台南開講
蔡英文：換掉無能政府失能國會
總統：保存傳統藝術歌仔戲
台灣總統候人蔡英文：噴水趕遊民「這個政府不可思議!」
馬砲口對小英 怕檢驗別選總統
蔡英文批馬總統 只講中華文化
馬：抹黑北銀合併 沒常識至極
馬車隊掃街 首站從桃園出發
俄京數萬人示威 反蒲亭大集結
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
總統子夜彌撒 祈福求和平
葉門總統沙雷：近期前往美國
巴西乙醇可助非洲減少碳排放量
葉門部隊向示威者開火 9死
厄派遣1萬名軍警前往哥國邊界
寒流發威 阿里山0.4度
和諧與經濟之爭 考驗大陸智慧
淡水清晨低溫8.6度
婦女腦瘤破裂 空軍跨海送醫
北大校長：美國教育一塌糊塗
小鬼等耶老 狂叩北美空軍熱線
日盛金總經理 王芝芳接任
珠三角 出現訂單荒
中央氣象局氣象報告
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隆乳矽膠案 法部長籲老闆現身
關懷泰國水患台商 經部送暖
暢行海外 國際學生證搭金融卡
剖腹產 醫療險有條件理賠
日相訪陸2天 舉行領袖會談
台北爸爸紐約媽媽 大慶演同志
姚明獲增補為上海政協委員
慶耶誕 約十萬人湧入伯利恆
港媒：海門警方 趕走記者
救經濟政策 學者：要因時制宜
組改啟動 新部會明年陸續上路
千名學子中市義賣 幫助植物人
強化營區安全 國軍將官動起來
噴水趕街友失言 應曉薇道歉
茂伯告別式 海角劇組哭紅眼
選前拚場 高市藍綠總動員
中油：汽柴油價不調整
黃金週線收紅 逢低分批布局
用心經營 越台式禮品店夯
侯非胥舞團登台 上演政治媽媽
失智症妄想易怒 照顧者陷無助
副總統：解決學用落差因應景氣
日首相訪大陸 北韓局勢成焦點
徵碳費遭駁 雲縣聲請釋憲
墾管處明年推全新社區生態旅遊
王金平化身老師 為蘇俊賓背書
掃街染風寒 蘇嘉全掛病號
返鄉固樁 吳揆訪仁愛之家
最後1週 抱股過年勝率高
文化志工 發揮俠客俠女精神
紅酒燉香雞 德國票房13億
美15歲少年 登7大峰創紀錄
社子造勢 周守訓拚綠地插藍旗
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日相訪陸 著力戰略互惠關係
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迎第600萬旅客 獻60好禮
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燒毀前妻衣物 男子被逮
建築工地吊車翻落 1傷2受困
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當家三年狗也嫌 藍綠交鋒
搶錢得手一包菸 男判2年7月
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慈化佛堂落成 菊祈高市遠災厄
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南京大屠殺 10條新線索
台聯黨慶 小英祝政黨票跨門檻
呂秀蓮：赴美免簽 民進黨爭取
單國璽籲立法控制環境汙染
跨年看煙火 氣象局估北東雲多
跨年夜 北捷42小時不收班
哺乳喬不定 海豚寶寶狀況危急
男子縱火 住處赫見引信雷管
陸簽約採購1.35億元虱目魚
博士製彈縱火 凸顯管制漏洞
再興校慶 周美青返校說故事
宇昌案 國發基金續追問
陸國防十大新聞 航母試航在列
國安基金點火 多頭反撲有望
達欣暢飲金酒 開季4連勝
男童亂按電鈴被毆 暴力男遭訴
西安春節來台遊 爆滿
寒冬送暖 志工盼善心認養年菜
完成整治 高市4地解除列管
士林夜市入新厝 人潮有信心
掃街放鞭炮 道德勸說護安全
德式紀律能否解決歐債問題？
高市藍綠選將 強調重婦幼權益
高市中正路坍塌 無損高捷隧道
總統核定30人晉任中將少將
小天期待從軍去 不怕兵變
吊車翻落工地 壓死2人
人民覺醒 戈巴契夫籲蒲亭下臺
對應北韓問題 陸日擬加強合作
日紅白將登場 濱崎步揭序幕
員工耶誕忙車展 嚴凱泰打氣
北美報耶老行蹤 來電破紀錄
告別100 騎單車迎101年
拚選戰 參選人後援會成立
縱火還藏雷管 警憂不定時炸彈
野田晤溫家寶 指東亞逢新形勢
遠航復飛高雄金門馬公航線
玉山盃國際青棒賽 桃園克日
名嘴組團 為羅福助造勢
宋楚瑜站台 劉文雄落淚
工地意外致死 潤弘全力處理
吳敦義回老家 老師同學相挺
溫家寶：中日不要做對手
士林市場新開張 生意強強滾
學者籲兩岸協議管控沙塵暴空污
士林夜市開幕 郝代馬總統致謝
選情緊繃 牽動病患神經
台灣大連4罰落空 璞園險勝
基隆外海船員傷重 軍機救援
耶誕節連環爆 奈及利亞28死
家藏雷管汽油彈 縱火男遭聲押
陸發表高鐵試驗車 聲稱更高速
玉山盃國際青棒 南韓克高雄
士林夜市重開幕 民眾反應不一
旅法教師重現18世紀歐中文化
日同意 購百億美元大陸國債
韓國前總統金大中遺孀 26日赴平壤弔唁金正日
馬英九：台灣護照現在很管用 大家小心保管
宋楚瑜: 我只要拿5%馬就落選 大家把票轉過來！
前總統李登輝：台灣中國交流依據兩岸關係條例與九二共識無關
台灣總統候選人蔡英文盼台聯跨過五％得票率 長老教會決議政黨票投台聯
台灣總統候選人蔡英文：新北市若過半 總統一定姓蔡
客家妹蔡英文南台灣大造勢 高屏晚會衝人氣
台灣總統候選人蔡英文：無能國會失能政府應該換掉
強迫員工出席挺馬大遊行 台灣教育部被爆違背行政中立
粉絲車禍過世 台灣前行政院長蘇貞昌心碎落淚
墨媒盛讚曾雅妮創造奇蹟
台灣總統候選人宋楚瑜籲不要相信民調 指沒錢沒時間免簽也沒用
果賤傷農！台灣農委會1斤3元收購水柿1065噸
「全面啟動」民進黨全台灣車隊掃街 蔡英文拉攏「轉投族」與「不投族」
未來事件交易(12/25) 預測台灣總統大選 蔡英文得票率50.4%、馬英九43.0%、宋楚瑜7.7%
美國耶誕節不平靜 大火釀5死
日本靖國神社神門被燒 疑遭縱火
日本首相要求中國 幫助穩定朝鮮局勢
台北寒舍艾美宴會廳除夕圍爐饗宴
2012春節入住The Westin Taipei台北六福皇宮
「當家三年，連狗都嫌」語出「金瓶梅」讀經的台灣總統說溜了嘴？！
比解放軍厲害？！中國沙塵暴每年「殺害」台灣大台北440位居民
宋楚瑜：總統大選若拿5%選票 馬英九就會落選！
歐洲債務難解 聯合國削減預算5%
「誰往遊民身上灑就撥獎金」？應曉薇為失言道歉
中國福建媒體駐台三週年 有效推動兩岸新聞交流
百萬人聖誕節線上追蹤聖誕老人行蹤 亞洲、歐洲、台北、香港 NORAD報你知道
美國15歲男孩JORDAN ROMERO完成攀登全球「七大洲七高峰」壯舉
中國大陸新娘在台灣舉行跨年活動 30萬人不再是弱勢族群
女神卡卡Lady Gaga爆粗口 即興創作當聖誕禮獻給「小怪獸」
台灣今年第600萬名旅客3天內降臨 好禮一拖拉庫
瘋跨年！台鐵、客運加班疏運 台北車站不打烊
釘妻夫心臟衰竭 看守所往生解脫!
「美魔女」丁國琳自PO全裸照 慶祝臉書粉絲破五萬
消費者文教基金會：購買空氣清淨機認明「商品安全標章」
「宇昌案」劉憶如公文、紀錄攤開供查閱 籲蔡英文可提不同資料
台灣賓士 星光閃耀 點亮2012台北車展 車展之最 盡在Mercedes-Benz
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韓國正官庄百年首款高麗蔘雞精 搶攻頂級雞精市場
保險業者首獲國家訓練品質獎入圍 新壽人才培育再獲肯定
應曉薇：遊民阻礙艋舺成治安死角 作家張娟芬嗆栽贓！
台灣智庫總統大選民調：馬39.5% 蔡39.1% 宋11.1%
縮小版蒸汽火車 栩栩如生
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美國研發「電動代步鞋」 上班趕時間不怕塞車
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劉憶如：國發基金為何棄權？呼籲民進黨提相關資料討論專業問題
日本撇海嘯夢魘 岩手縣漁民秀頂級海岸
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101年跨年夜 台灣台北市5線散場公車 150輛公車投入輸運
台灣總統候選人馬英九寒流掃街護嗓 澎大海加溫水
台灣台北跨年疏運 台北捷運公司：42小時不打烊 2分18秒班距發車
「2011越南時裝秀」 越南河內講武展場青年學生築夢 現在正夯
林瑞雄台南拉票 秀宋版紅包袋
台灣民進黨立委高志鵬爆：國台辦動員台商挺馬 透過捐款名單、機票多方運作
北韓媒體提證明 金正日工作到16日深夜
「釘妻案」老翁 平安夜前看守所死亡
美國研究：上班日總出現壞天氣！ 與人類活動有關
貓也有心機！ 推同伴下樓
「宇昌案」藍綠隔空放炮 劉憶如：民進黨不要動不動就提告 綠營：請提出新問題
香港媒體：金正日逝、中國瀋陽軍區提升戰備
挺小英 業績也要拼第一
台灣要改變！學術界後援會成立 中研究等力挺總統候選人蔡英文
教外配投票 移民署加強宣導
日本靖國神社大門 26日凌晨遭縱火
日本靖國神社疑遭縱火 神門損毀
台灣11月製造業、服務業景氣雙雙下跌 創兩年半新低
選戰倒數20天 台灣馬總部百萬份文宣「夾報」
台灣經濟成長趨悲觀 中央銀行是否降息受矚目
日本靖國神社遭縱火 疑一黑衣男子警方展開調查
台灣宜蘭聖母醫院院長陳永興：接待馬英九無關政治
女神卡卡登日本紅白！濱崎步開場 SMAP壓軸
揪出假民調台灣同胞一起來 親民黨懸賞5萬元
中國上海吸收台資創新高 累計批准台灣企業達450家
不幸夭折！出生不到5天花蓮海洋公園小海豚死亡
星地標 50公尺高樹曝光
搶中間選民 馬營發安心手札
「2012台北最HIGH新年城」 捷運42小時不打烊
台灣中華電信寬頻 明年試辦1G
明年「三低一高」危機重重 歐債危機直接衝擊台灣
林懷民到台東 為雲門表演催票
北韓報導金正日猝死新聞 韓國情報局人員全部在吃午飯
鎖定「中間選民」 中國國民黨推「安心手札」酷酷嫂：馬英九表裡如一
小英：劉憶如失控 總統應道歉
劉憶如：台灣出口下滑 明年Q1將更差
經建會景氣燈號恐變「藍燈」 劉憶如：大環境不佳
林瑞雄：選將放輕鬆 不要病倒
長榮凱蒂貓環球機 首航東京
台灣總統候選人蔡英文 啟動全台車隊掃街
免簽利多 藍營: 美國支持中國國民黨馬英九
總統造訪 陳永興：無關選舉
國民黨團: 民進黨選擇打「泥巴戰」
「以為潑冷水 就看不到窮人」？ 影片見證台灣政府殘酷的「為政之道」
劉憶如叫陣蔡英文：等你回答
廖添丁傳奇 戲曲融合特技
中國央視2009年大火案 新址辦主任貪污422萬判20年
塑造新板商圈 大遠百投入戰局
誰說泰國沒有冬天！ 今天曼谷涼颼颼低溫16℃
宋楚瑜訪澎湖 與前藍委話家常
美麗心靈 韓身障樂團來台分享
日本啟用拉布拉多成新警犬
窩心之旅! 台灣親民黨主席宋楚瑜寒冬訪澎湖安養院
灑水效應！台北市推動「遊民輔導自治條例」
雷倩、林德福爭正藍 中國國民黨：馬雙和唯一支持林德福
台灣第一部換電式電動巴士 即將上路
南亞大海嘯7週年 印度悼念亡靈
小英：馬若連任走向統一不歸路
巴西崛起！ 成為第6大經濟體
SONY與三星拆夥 可望擴大對台灣採購
薪資稅小勝 美驢象明年再戰
助金正恩接班 張成澤扮要角
電動鞋代步 不再怕塞車
美安全智庫被駭 客戶成俎上肉
奈國耶誕連環爆 歐洲教廷譴責
耶誕節後 聚焦外資動向
擺脫美元 中日促貨幣直接交易
負債膨脹 日相以增稅為要務
寒流減弱 全台氣溫微升
耶誕節驚魂 美傳7人滅門血案
夏威夷過節 歐巴馬上美軍教堂
台股開7123點 漲13點
雲南媒體虛擬專訪 撐烏坎事件
南韓代表團啟程 悼金正日
靖國神社神門被燒 疑遭縱火
微博實名制 上海今實施
耶誕節不平靜 美大火釀5死
新台幣盤初小升
南台冬陽暖 韓少棒隊移訓報到
菲立普親王住院 威廉哈利探望
陸擬建全球最大智慧機生產基地
宇昌案 選舉董事長文件今公開
宥勝封陳庭妮雨神 愛找麻煩
強震到颶風 華府今年飽受驚嚇
咆哮山莊 重新搬上銀幕
傳蘋果研發氫電池 專利悄布局
解決校車安全 陸嚐試遠距教學
日設計大師柳宗理 肺炎辭世
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
薩爾瓦多禁售有害藥物
乳品黃麴毒素超標 蒙牛致歉
信心低迷 台股狹幅震盪
GDP明年首季低點 可望谷底
幼兒易染輪狀病毒 家長勿大意
王室耶誕禮拜 黛妃後空前盛況
購空氣清淨機認明商品安全標章
駭客盜個資 假別人之名捐善款
推普廢粵？汪洋推廣粵劇消疑慮
紡織廠火警 堆高機起火燃燒
驚奇包 澳女家中耶誕樹下產嬰
歐克停餐 51校緊急備餐
輔導就業重生 街友自食其力
北韓弔唁金 傳中資被迫支付
傳金正恩任勞動黨總書記
軍妻勝嫩妹 稱霸英耶誕單曲榜
柯森耀參加巴農牧成果發表會
後龍學生赴日 弱勢生機票補助
李姬鎬：弔金正日改善兩韓關係
新品種蜜香鳳梨 品質優良
力促國際化 離岸人民幣升機俏
大陸維持積極財政政策
釘妻案老翁 看守所病逝
新台幣午盤升1分
綠參選人組連線 籲國會改革
台灣精品館開幕 展現MIT
曾蔭權北京述職 溫家寶接見
南韓增預算 強打中國非法漁捕
尹啟銘：ECFA減少8萬多人失業
綠：請劉憶如提新問題
急性青光眼 誤當高血壓腸胃炎
街友尾牙宴 綠委認養十桌
特勤強化措施 防大選維安狀況
量能不足 陸股早盤開低走低
量縮盤整 新台幣午升1分
頂級蓮霧年節夯 1顆上百元
南韓發展軟體業 增國民所得
OTC推動農業科技事業掛牌
鐵路便當 明年底可臨櫃預訂
星總理薪水檢討報告將出爐
蘇家祖墳違規 屏縣府限期改善
4成民眾 大選結果不影響房市
日學者5000冊藏書捐清大
綠設反賄專線 供民眾檢舉
台農產品上海據點 灣饗試營運
人民幣兌美元創17年新高
健保互助 花東高使用者負擔輕
韓媒：金正恩已履行總書記職責
服裝走秀 越青年學生築夢
跨年疏運 北捷42小時不打烊
不滿都更政策 民團監院陳情
馬掃街護嗓 澎大海加溫水
跨年夜 北市5線散場公車
竹縣原鄉賞楓 正是時候
澳門在台辦事處 明年元月掛牌
撇海嘯夢魘 日漁民秀頂級海岸
劉憶如：國發基金為何棄權？
野田會胡錦濤 強化戰略互惠
越海軍接收2直升機
劉憶如：問題釐清 再另提問
雲林北海域水質酸 白海豚難棲
轉動台灣向前行 31日開跑
演甜蜜心跳 閔碩懷念小鹿亂撞
跨年夜 搭捷運謹記5撇步
應景 人肉耶誕樹紐約趴趴走
跨年夜 信義區7時起交管
台股收7092點 跌18點
科技廠按摩服務 老闆員工都樂
宗教組織：陸禁教會戶外敬拜
基督教徒銳減 關閉教堂覓新生
經建會同仁力挺劉憶如
綠控喜宴被攔車 檢說依法查察
台股開高收低 跌18點
台股小跌 量縮整理
風災助學金 逾5千學子受惠
直盯仰望候選人 婦頸痛手麻
炭火取暖中毒 母子3人險送命
明年市場仍動盪 債券續看好
撞完自家撞他車 酒駕男送辦
北市明年起推簡化版CPR
1月台指期跌4點
1月電子金融期都跌
性侵女兒10年 父被判11年
童放風箏割頸 婦告老師過失
衝選情 參選人走入基層搶曝光
改造商圈 台師大擬推徒步區
雪霸盜獵 警凍守3小時逮2嫌
文宣誤用肖像 民進黨致歉
藉陳情詐財 前立委助理判刑
美耶誕節大火 屋主生還3女亡
辱人身材 女賠2萬
台北月子中心評鑑 5家獲特優
工研院夢想館啟發弱勢兒科技夢
三大法人買超台股6億元
百貨開幕路塞爆 中市加強配套
胡錦濤會野田 朝鮮半島成話題
詐騙試喝茶葉 男遭判6月
董監人數落差 綠：送件時間差
野田訪陸 促分享北韓情報
漁港女屍案 疑前夫下毒手
防制人口販運 湯修女提前慶生
涉感冒藥煉毒 警逮4嫌
美廉社代辦郵務 服務到深夜
新疆書記：維穩形勢仍嚴峻
黨報高捧 金正恩邁向全面掌權
專利審查 經部高薪徵170名
上海吸收台資創歷史新高
62歲阿居 打鼓忘記鼻咽癌
新台幣兌美元貶1.2分
三峽公車右轉肇事 2行人骨折
哺乳喬不定 海豚寶寶虛弱亡
胡錦濤勉廈門 服務兩岸發展
揪假民調 橘懸賞5萬元
珊瑚礁魚種少 海洋生態拉警報
25美元電腦下月量產上市可期
稻米產銷專業區面積增1成6
製造服務業測驗點 近3年新低
老爺公開賽 跨年不打烊
北市府前跨年晚會 眾星雲集
劉問：宇昌監察人為何變林全？
11月M1B及M2續降
固網寬頻 中華電明年試辦1G
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
前黑幫分子：通用總部藏屍
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
回收靜脈營養輸注液 安全無慮
中部過半陣線 舉牌挺小英
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
明年經濟 林毅夫：做最壞準備
測試完成 E-2K飛離高雄
罵人G頭 女罰6千
專家：陸民收入 沒跑贏GDP
罰度提高 高市設投票警示區
男放網捕魚失聯 疑遭浪吞噬
專家：陸房市交易 未縮水
景氣差 更多上班族想算命
性侵友妻 男子被判3年6月
學者：景氣如下 央行可能降息
旅館星級評鑑 又34家摘星
欲振乏力 陸股震盪收低
陸今年航空運量 2.9億人次
印度流出黑錢 年逾百億美元
中華電與電信公會共推100M
投射式電容觸控成技術主流
電視機事業大虧 索尼三星分手
開幕戰前 林書豪遭火箭釋出
搶總統紅包袋 水電商搶頭香
嘉義捕獲大量烏魚 價量齊揚
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桃園小學生食物中毒 幸無礙
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生日離婚起爭執 男殺妻棄屍
代謝症候群 6成花東民眾不懂
力抗傳染病 成大成立研究中心
崔羅蓮：羨慕曾雅妮開球距離
金士傑暖壽 祝李國修健康
資料爆炸 5年內有分析人才荒
量縮盤整 新台幣收貶1.2分
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101跨年煙火 北市勞檢複查
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貴州維權者陳西 遭判刑10年
德里2.9度 10年最冷耶誕
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駁指控 民進黨擬再告劉憶如
開發金董座陳木在兼工銀董座
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檢誤為到案執行 男不滿遭拘留
個資外洩 陸網友批微博實名制
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深入雲林偏鄉 周美青關懷弱勢
跨年夜 總統與夫人同台亮相
毛巾口水戰 台美2男均遭訴
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藍：所謂農民團體 勿傷農民
選情白熱化 維安情資破百件
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陣頭首映會 蕭家淇：勵志感人
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景氣寒冬 經長：瞄準新興市場
疑爭風吃醋 外勞當街打群架
阿公店溪新建2橋 利溪岸交通
研究者技術作價限資本額1/4
北京鳥巢冰雪季 小孩樂打雪仗
歐智庫：北韓有機會現代化
彰縣幼托園所幼童車添安全設備
關心老人 總統鼓勵捐復康巴士
日女魔術師 不參加金正日葬禮
迎2012 全台拚跨年活動
Q4宅指數 房價不滿意新高
關係增溫 印巴強化互信措施
潮境公園埋垃圾 濱海美景依舊
記者會遭卡 中選會澄清橘質疑
2013年 網通設備市占第一
燕巢現捕獸夾 警消籲注意安全
M1B餘額增 股市資金仍充沛
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瘋台灣挑戰奪冠 凱倫還要來台
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北屯霧峰快速路將通 省45分
算命師詐財騙色 母女受害9年
歐盟新財政協議 丹麥態度保留
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當政府最後金主 歐銀官員排除
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水果軟糖也造假 檢方訊問2人
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北韓歌頌金正恩祖母 避談生母
最後一週 台股上漲機率高
紐時：貪腐嚴重 大陸多烏坎村
美元兌歐元貶 倫敦金價漲
巴西擠下英國 登第6大經濟體
今彩539 頭獎槓龜
挺不挺老公 敘第一夫人受矚目
威力彩頭獎槓龜
耶誕過後 美零售業拋售戰起跑
護創作自由 瑞士博物館捨贊助
新興市場股市 花旗押明年強彈
南韓代表團弔唁 會晤金正恩
「宇昌案」民進黨蔡英文指劉憶如失控！總統馬英九應道歉
馬英九政府準備好了嗎？ 傳台灣經濟景氣信號恐亮「藍燈」
豬流感捲土重來？美嚴密監控
蔡英文嗆馬英九「633政見」跳票 籲屏東人要挺「屏東人」
藝人大S（徐熙媛）婆家 俏江南登陸台灣28日試營運
美豬流感H3N2 出現人傳人
台灣智庫民調 58.6％民眾認為經建會打宇昌案是選舉操作
愛瘋歐洲吃癟 蘋果備受考驗
台灣老牌公司乖乖涉賣過期食品遭檢調搜索
美國羅氏大藥廠全球營運總裁楊育民：劉憶如鑽牛角尖 耗損台灣資源
民進黨指台灣經建會主委劉憶如隱藏文件操弄選舉奧步再提告
何大一對愛滋新藥貢獻大 獲比爾蓋茲基金會與美國ＮＩＨ支持 劉憶如亂指控沒道理
宋楚瑜：澎湖花5億5千萬蓋台灣最高媽祖像 浪費納稅人血汗錢
蔡英文：南台灣發展綠能科技產業 創造十萬個就業機會
台灣羅東聖母醫院院長陳永興指自己的想法不變 拔樁之說太可笑
詩人吳晟：國民黨威權、黑金、貪腐變本加厲 馬連任台灣價值將淪喪
未來事件交易所(12/26) 預測台灣總統選舉 蔡英文得票率50.4%、馬英九44.3%、宋楚瑜7.4%
台灣「總統選舉」操作奧步「宇昌案」新民調顯示選民很反感！
韓BEAST明年世界巡演訪台
台灣經濟寒冬「藍燈」來了？馬政府準備好了！
台灣和中國溫泉業者 福州舉行「水乳交融」儀式
朝鮮新領導人金正恩首次露面 會見金大中遺孀
美國《高爾夫頻道》選年度10大人物 曾雅妮排第4
台灣佛光山星雲法師腦中風在高雄長庚醫院接受治療
歐債危機！ 歐洲人棄iPhone擁Android
楊秋興：保馬才能保台灣
芬蘭放行貨輪 扣留「愛國者」導彈和炸藥
未來事件交易所(12/26)預測台灣立委選情 澎湖縣：1席未定 金門縣：新黨1席 連江縣：國民黨1席
iPad3 2012上旬亮相 傳將搭載最新科技Siri 及HD視網膜螢幕
星雲二度中風 總統致電慰問
巴西崛起！ 擠下英國成為第6大經濟體
台灣景氣燈號怎麼看 民眾自已動手查便知曉
2011關鍵字 HTC竄紅快
出現「人傳人」豬流感 美國驚爆（H3N2）人類被傳染首例
馬夜宿嘉義 陳思亮備幸福麵包
SONY與三星拆夥 台灣面板廠可望受惠
宋楚瑜參拜義民廟 林光華陪同
衝刺選情 小英高雄固票
劉憶如佷愛鑽牛角尖？ 楊育民：劉主委「打宇昌」專打枝微末節
中國國民黨澄清 政府3元收購果農次級品
台灣米銷日今啟航 再創佳績
陸客遺失皮夾 警尋獲寄回北京
張智峰獲SBL上週最佳球員
台灣燈會到鹿港 主燈龍翔霞蔚
松嶋菜菜子為了女兒 拒絕續演日本《家政婦女王》
日本媒體報導：靖國神社被燒 疑似南韓人縱火
阿盟代表抵敘 衝突持續升溫
台北到台東3.5小時 花東電氣化鐵路後年通車
中國廈門特區30年慶 台商總部大樓破土
南台灣最高「除夕慶團圓 」 就在高雄金典酒店
天冷加疲勞 台灣佛光山宗長星雲二度中風
台灣民進黨成立「全民國政質詢團」對馬政府施政進行總體檢
中國異議人士艾未未 榮登法國《世界報》2011年度人物
轉動台灣 逾11萬人擬創奇蹟
羅浮宮珍藏展 101年將來台
台灣前行政院長謝長廷談宇昌案：劉憶如有無變造公文？馬英九知不知情？
台灣消費者信心指數重挫 馬政府只顧選舉不管經濟死活！
貓空纜車推免費搭乘券 網路預約嘛也通！
台灣好米「台南11號」品質佳 日本糧商大量採購
2012台北跨年晚會 YouTube直播全世界看的到
光榮退役 龍江綏江艦走入歷史
聯合國譴責 中國異議人士被判入獄
通過檢測 濁水米成功銷日
CNN 選出10大科技新聞 蘋果獨占鰲頭
跨年夜Google YouTube首次全球Live轉播 五月天最犀利搖滾趴開場
不務正業？民進黨: 台灣景氣寒冬 經建主委忙當打手
水患又來 菲千戶民眾流離失所
元旦升旗 Ryan耍槍推新招
臺灣銀行登陸 獲准正式設立上海分行
國民黨民調：宇昌案4成5民眾不了解 過半數認為蔡英文應說清楚
無畏地鐵罷工 英血拼客傾巢出
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美經濟料持續復甦 多數股市漲
拼經濟 紐約打算開賭
台多簽洗錢反恐情資合作意向書
景氣燈號 市場關注
洛時：中國人口15年內大遷徒
冷氣團又來 北部跨年夜掃興
歐美經濟入歧途 日圓升勢難擋
台股開7097點 漲4點
金正恩會晤金大中遺孀
上河圖首次外展 明年東京見
金正恩向南韓弔唁團致謝
造勢搶手 藍綠都有輔選人氣王
耶誕退禮成潮流 美商場現人潮
巴西生活品質仍落後歐洲20年
星雲中風就醫 病情穩定
推動健保助弱勢 表揚30團體
中醫三九貼 冬天抗過敏
新台幣匯率盤初走升
瘋狂建設 武漢官員被封滿城挖
數位電視商機 燦坤全國電搶進
強尼戴普演記者 醉後有感覺
人民幣兌美元中間價再創新高
搭貓纜 試辦網路預約
俄勒岡州要轉賣死刑注射毒劑
內科辦公大樓火警 撲滅無傷亡
體驗客庄生活 海外青年難忘
淡大綠活圖 食衣住行一把罩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
滬建會展巨無霸 70足球場大
政府東電一團亂 核災擴大幫兇
錯單烏龍加北韓傳聞 韓股重摔
福島一廠 擬用內視鏡調查
PIP美官司多 又爆銷荷千人
買盤觀望 開平震盪
電動機車電池交換站 年後簽約
耶誕節網購 iPad下單最夯
12月消費信心降 1年半新低
佛光山活動 周美青蔡英文同台
掃黑大勝利 墨毒販要角落網
物價漲加薪無望 上班族鬱卒
繳外勞就業安定費 超商ㄟ通
2011年十大科技要聞
美牛議題 美盼台選後處理
宇昌案 藍委：小英沒講清楚
新台幣午盤持平
黑琵普查 比去年少200多隻
晉任授階 總統勉將官清廉正派
國家講座主持人 數學首度從缺
陸修法 逮人24小時通知家屬
辦公室火警 晶量：不影響出貨
哥國造戶外電扶梯 造福貧民
人行維穩 人民幣續創匯改新高
船震疑雲 陸畫家：起訴全網友
宋：公辦電視政見會比民辦差
秒殺幸福麵包 弱勢創業典範
台北跨年晚會 150國同步看
總統致電星雲 盼保重身體
翡翠蓄水逾9成 供水無虞
盤整觀望 新台幣午收平盤
日相馬不停蹄 接訪印度
公親變事主 男子打和事佬被訴
經長：景氣Q1落底 Q2爬升
日男找嘸頭路 女人扛養家重任
寒冬送暖 順仁會省餐費捐棉被
祥龍獻瑞 龍年悠遊卡限量發行
抗議多 柏林年約4千件
防過期食品 消保會：查存貨
永慶房產集團尾牙 席開千桌
乖乖過期軟糖 疑員工搭線私賣
將官晉升 太魯閣族出少將
陸：明年底街頭不見流浪兒
全雷射矯正近視 大幅降低風險
避買黑心食品 找有保障店家
吳揆：政府因應金融海嘯得宜
疑賣過期貨 乖乖不清楚業務端
朱立倫就任週年 施政滿意提升
佛陀紀念館 周美青蔡英文同台
明下半年獲美免簽 外交部樂觀
綠成立國政質詢團 先問劉憶如
陸媒：韓允海警向陸漁民開槍
燈會小提燈 神氣龍吸睛
外語教學 越官員承認失敗
台股收7085點 跌7點
天冷中風暴增 急診喬病床
預約愛瘋4S 春節前到手
藍打政績牌 綠批不知反省
愛的小紅包 助弱勢兒過年
鮮京入股海力士案 韓當局放行
台股開紅收黑 小跌7點
台南永康房市 量價俱漲
停止索尼合作 三星產線轉平板
中期報告 日核災問題多
宣傳政黨票 施明德組環島團
新莊收垃圾時間提前30分鐘
1月台指期跌15點
1月電子金融期齊跌
千元鈔當被子蓋 炫財騙嫌遭訴
北市跨年 結合燈光秀開電音趴
楊秋興：馬總統清廉勤政愛鄉土
買盤點火權值股 台股跌幅收斂
籌建佛陀館 星雲2度中風
年輕人染結核 疑毒性菌為害
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韓中對話 致力朝鮮半島穩定
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