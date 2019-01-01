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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
化解歐債 歐洲央行可望介入
回顧海功滄桑 紀念鄧火土冥誕
迷死運將 女判無期定讞
兩岸春節加班機 藍：方便台商
老農津貼排富 12/2表決
黑幫囂張 警破天龍會逮33人
茂德債款回列正常 銀行逾放降
全民資安週 12/5啟動
手繪邀請卡 黏多醣姊妹獻總統
抗歐債 Fed還有救市法寶
畫匠埋骨金門 後人小三通尋墓
畫美食解飢 短腸症患難敵病魔
露國新總理就職 馬總統祝賀
飛盤爭奪賽首日 中華險勝澳洲
兩岸駕照互認 陸委會籲面對
交大師生推APP 行銷新埔
國訓比賽遭議 體委會調查處理
曉鳳想探親 何家接獲通知
國訓棒球隊 戰績非重點
希拉蕊會緬總統 關注未來改革
翻滾吧阿信 北京首映
士林官邸特展 蔣宋婚服亮相
福爾摩沙部落新違建 新北拆除
T-ARA將撲台 成員7缺1
歌林總部大樓 近9.4億標脫
菜菜子演臭臉女傭 收視率奪冠
失蹤少年組團行竊 8天犯5案
元旦起補助節能家電 每台2千
派出所型男叫順利 帥模樣電人
世大運場館優 令訪視委員驚豔
經建目標下週報院核定
楊貴媚微笑面對 不哭比哭難演
一針靈 致陸村民集體染C肝
保險業 擬可投資期信基金
女稱買房 攜6百萬現鈔欲離台
謙卑 趙天麟為弱勢者行洗腳禮
新北第2家 三重公托中心啟用
非法倒廢溶液 男求刑19年半
超商取台鐵票 22日上路
國民年金法修正 明定逾繳期限
飼料玉米每公斤補助乾燥費2元
石化半導體 放流水標準公布
世衛：死於愛滋病人數正減少
陸外交部呼籲 解除對緬甸制裁
武漢銀行爆炸 疑搶匪引爆
陳菊：市政首重治水及農業
導師費調升 經費由教育部勻支
永齡有機農園落成 住民展成果
詐欺犯 列治安顧慮查訪對象
烏魚子價揚 漁會推創意料理
法西發債後公債漲 歐元股市揚
陳武雄籲莫再傷及柳橙椪柑價格
高教合作 台與教廷將簽協定
裙襬搖搖邀請賽 妮妮帶頭闖關
招日商 經部設台日創意園區
包庇槍彈走私 前檢座判刑定讞
嘉縣啟動水柿收購 首日18噸
救出口 50億推出口貸款
退休校長涉賄 新北教局表遺憾
園區無薪假 國科會：無變化
自由車環台賽招志工 首重英文
央行第4季理監事會29日召開
低地城建設規畫 各國交換經驗
醫院助減重 盼校園少胖虎
以國若攻伊朗 未必先知會美
經建會：國發基金曾投資宇昌
戒菸好處多 專線拉您一把
胡宗駒：海功號曾企圖登陸南極
金管會4措施 雨天也有傘
越學者：西沙與南海問題應掛鉤
郭董盼曾雅妮做浴火鳳凰
伊朗供應堪憂 油價近兩週高點
今彩539開獎
威力彩開獎
政院：持續關注就業市場發展
徐旭東：單一貨幣政策難解歐債
硬幣連線 菲宣佈刷新紀錄
遷205廠 國防部全力配合
無薪假達85家 7家違法遭罰
康健人壽擬改子公司 金管會准
德拉吉：歐元區須團結一致
提振景氣 財政部提七大策略
營養午餐案 聲押4校長
加碼LED路燈 擴大內需景氣
澳門公開賽 鄭韶婕闖進8強
陸官員：低收入者不宜參與股市
陸百大城市房價 連3月下滑
潮牌音樂人相挺 宏達電搞文化
日公主愛子十歲 制度問題矚目
今彩539頭獎 1注中獎
武漢爆炸案 2死10餘人傷
威力彩 頭獎貳獎都摃龜
歐債燒 歐洲中國製造業齊跌跤
曾與蘋果共事 吉米讚宏達電
城市足球聯賽 台電2連霸
卡恩坦言放縱 性侵疑遭設計
使館遭襲 英逐所有伊朗外交官
山東省副省長涉違紀 遭免職
冠軍戰袍 陳貴人奪冠秘密武器
台灣內政部 : 竊盜、詐欺、妨害自由前科者 將納入查訪對象
香港、澳門駐台灣人員及眷屬 可申請在臺灣居留證
台灣總統參選人蔡英文：十二年國教八年內完成
台灣執政黨提「經濟景氣因應方案」 民進黨喻「像百貨公司周年慶的促銷」
城市足球聯賽 台電最後抱回冠軍
歐洲國家聯盟、阿拉伯聯盟 砲口一致對敘利亞實施制裁
台灣「海功號」首航南極35週年 遠眺殺人鯨
台灣宏達電：「懂文化」就會做出不一樣的產品
「2011年貪腐印象指數」台灣、波札那、葡萄牙並列32名
頂級數位繪圖體驗 Wacom獻給不妥協的專業人士
幸福指數漲停板 用心愛自己散發快樂Energy
遭電磁波攻擊? 台灣親民黨副總統參選人林瑞雄要媒體自己去查
美眾議院外委會主席：中國不應介入台灣總統大選 美國不要支持特定候選人
台灣前駐美國代表吳釗燮：民進黨與中國智庫保持接觸 再執政不廢除15項協議
吳釗燮：選後美國應派特使到台灣祝賀新任當選人穩定政局
冷氣團報到！台灣淡水攝氏13.3度 周末更冷
「台灣公平選舉國際委員會」十五日成立 李登輝領銜 成員包括美國、日本、加拿大、歐洲重量級人士
希拉蕊籲緬甸斷絕與北韓「不正當」關係 指美國永遠支持翁山蘇姬
成棒國訓隊驚傳打假球 台灣體委會將懲處
台灣高雄市議員質疑鴻海投資案只是選舉操作「虛晃一招
分享不可思議金字塔沙雕感動 五星級飯店免費住整年
iPhone 4S預購塞爆網路 12/16開賣
許忠信：ＥＣＦＡ導致台灣資金外流、產業空洞、薪資倒退 應該廢除
台灣未來事件交易所 (11/29) 台北市立委國民黨4席、民進黨1席、3席膠著
入冬首波大陸冷氣團報到 13.3度今晚台北淡水會很泠
台灣總統候選人宋楚瑜：當選就職前將和國民兩黨負責人訪中國表達善意
電視辯論倒數 宋閉關演練
維多麗亞酒店五歲囉！ 維多麗亞酒店「五週年慶」暨「五星級榮耀」 多重餐飲住宿好康回饋大方送
馬辯論 周美青觀戰也助戰
台灣雲門舞集創辦人林懷民：「夢想家」花大錢 留不下東西
「撫子日本」獲選日本年度流行語 「泥鰍內閣」、「歸宅難民」入選
中國城市空氣污染嚴重 長期危害超過核輻射
里昂證券台灣總統大選民調：馬英九46. 13% 蔡英文42.16% 宋楚瑜11.71%
宏達電HTC進軍美國流行樂界？ 周永明：台灣人對自己品牌沒信心
《京都議定書》後續問題叢生 公益組織籲美國「不要阻礙談判進程」
台灣大台北捷運「南勢角─北投」與「淡水─新店」線明年起要轉車 民眾叫苦
報應！？台灣彰化盜墓4人組衰事連連 2人暴斃2人撞見女鬼
陳其邁奉勸台灣鴻海郭台銘不要將投資案當政治操作工具
重返榮耀 翻轉世界 諾基亞 (NOKIA) 與微軟聯手推Window Phone
台灣華碩ASUS推新變形平板 與韓國三星Samsung爭Android 平板電腦寶座
無薪假出現兩版本 台灣勞委會85家8636人 電資工會90家4萬人
關於《京都議定書》
未來事件交易所 (12/01) 台灣總統選舉預測：蔡英文51.0%馬英九37.1%宋楚瑜12.5%
Google Chrome使用率超過Firefox 下一步挑戰微軟IE
民進黨籲外資自重 勿干預台灣選舉 不排除控告里昂
廉政有成 吳揆：還要做得更好
iPhone 4S 提前於今日( 12/1 ) 下午 5 點開放預購
「國家公園100場電影SHOW」
台灣「清廉指數」上升莫自滿 「蘋論」：清廉進步但公娼變私娼
辯論在即 馬總統抽空演練
蔡英文辯論 邀崑濱伯助陣
台灣總統大選山水民調 馬36.7% 蔡32.1% 宋10%
台灣官商勾結? 彰化偏僻小寺即將被霸占
台中警官喝花酒調職 胡志強：公務人員應減少喝酒
百大最有價值MVP經理人 開創台灣百年新局
2011 日本東京車展 豐田(TOYOTA)、日產(NISSAN)、本田(HONDA) 卯足全力
聯合國警告可能出現二度衰退 明年成長率下修至0.5% 美國、日本、歐盟都不樂觀
台灣老農津貼調至7000元 明年元月上路
力拼Amazon 亞馬遜Google將推線上購物服務
Openfind網擎成功進軍國際 廖長健獲年度MVP揚名日本
緬甸歷史性的一刻！希拉蕊會面翁山蘇姬
租屋變「凶宅」 台灣法官判賠近2百萬
台灣總統大選 美國學者調查：馬英九領先蔡英文8百分點
民進黨勞工團體 反對無薪假「合法化」
台灣高雄楠梓力爭580億 鴻海、日月光、雲端機房進駐
中國汽車超過1億輛 每年六通違規2億起
明天公視台灣總統大選電視辯論 Google Youtube雲端直播Live
台灣消基會開砲團購網 「限時搶購」涉廣告不實
蘋果拖延戰術！三星Galaxy平板電腦澳洲禁售令延長至9號
安全氣囊有危險！日本本田Honda召修全球30多萬輛汽車
泰國旅遊警示紅色調降為橙色 水患情勢趨緩
台灣奇美電子董座廖錦祥及副董雙雙請辭
冷氣團來襲 台灣合歡山降霰未見雪
反對「無薪假」合法化 恐衍生變相資遣
大陸冷氣團報到 台灣北部今晚下探11度
暌違11年！12/10全台灣可見「月全食」 錯過這次再等6年
受全球股市上漲 汽柴油價下週恐漲1角
台灣與匈牙利簽署「打工度假協議」意向書
搶便宜要快！台灣資訊月明天（3日）登場
美國天后碧昂絲Beyonce宣布 預產期在聖誕節前後
倫敦奧運 威廉凱特哈利當大使
汐止泡棉廠火警 無人受困
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
與緬關係破冰 美考慮再遣使
宜蘭羅東公寓火警 2人命危
英國鬥法 宏達電要蘋果講明白
中國數據欠佳 歐股跌
美國會：外力勿介入台灣選舉
法德推歐盟新約 重建預算紀律
美股漲多拉回
金銅價4天來首跌
數據轉弱 油價跌
巴西人均壽命達73.5歲
法總統提議重思考申根條約
監督選舉 阿輝伯領軍設委員會
美汽車銷售 繳兩年多最佳成績
避險 南韓央行再買黃金
抗歐債 IMF料獲G20奧援
淡水13.3度 愈晚愈冷
春運將屆 陸高鐵紛復工
歐巴馬點燈 美耶誕季開鑼
台股開7169點 跌9點
經濟刮寒風 高盛估陸吹降息風
澳法院三星平板禁令再延一週
日本資本支出減少 連2季萎縮
喇嘛自焚寺 陸公安部長視察
蘇路從小扛家計 石元娜心疼
加超級簽證開始申請
新台幣盤初走升
晚餐後 希拉蕊今再會翁山蘇姬
工研院成立導航定位產業聯盟
巴拿馬8月失業率創新低
LPGA資格賽 錢珮芸大進步
溫家寶晤愛滋上訪者
中美晶優離 太陽能漲跌互見
總統：援外有助台灣拓展國際
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日本楓葉火紅 賞楓正是時候
索羅斯示警 全球金融體系瀕崩
宜蘭羅東公寓火警 1死1重傷
江丙坤連任海基會董事長
北京下雪了 上海再等等
沃爾瑪喬州店 商品暗藏針扎人
蘋果雲端好熱 三星看見商機
老農津貼加碼 藍排富範圍縮小
午餐弊案第4波 5校長收押
柿子戰 張金鶚：居住正義重要
港富豪前兒媳 獲48億贍養費
慶豐富川飛案 投保受理求償
建置導航服務 陸北斗升空
強調友誼 樂之路少愛情戲
柿爆危機處理 柯建銘：該檢討
制裁伊朗央行 美參院一致通過
漲多拉回 量縮整理
爭權益 紐約勞工街頭抗議
拉加德讚巴西金融體系穩健
亞大參加首爾發明展 評價高
富邦人壽敦南大樓動土
101年學測 15萬餘人報名
愛瘋4S預約 網路塞爆
小英為文宣道歉 吳揆：沒誠意
一日行情？ 胡仲英：信心問題
羽協爭取舉辦2013亞錦賽
屏東萬丹泥火山噴發
學者：基改作物破壞農作生態
郝柏村：惜不識注音符號
兩岸春節加班機還有空位
英大罷工 中華跆拳隊未受影響
抽檢救護車 屏東缺失較多
柿子戰未歇 藍綠互批
新台幣午盤貶1.4分
參與政治談判？蘇起：過度揣測
新北資訊宅急便 MOD看得見
獨臂不輸人 他錄取高市清潔隊
閱讀禮袋 明年加碼送7萬個
經部黑色星期五 帶動營收50億
不明狀況 日防衛大臣發言遭批
中山高民雄交流道 年底前通車
素人代言 民事賠償責任限縮
台股跌 新台幣午貶1.4分
金檢：涉對岸買票請大陸助辦案
清除冷漠 陸軍推官兵通資平台
西藏再傳僧人自焚
江丙坤：推動ECFA後續協商
住宅政策修法 社宅聯盟籲盡速
遭指涉賭又A錢 余天告林瑞圖
買團購券 消基會：注意權益
下調重貼現率 聯銀總裁反對
無線電視數位化 收視頻道增
拚立委選戰 宣傳車出奇招
蛇行堵車 行車記錄器成證據
警破詐欺集團 逮11人
午餐弊案第4波 5校長改代理
偷銅製消防器材 男落網
警破應召站 懷孕6月仍接客
老農津貼三讀 加碼千元
北京迎初雪 飛機多誤點
希拉蕊再訪翁山蘇姬 聚焦民主
台股收7140點 跌38點
瘦身美容業契約 逾6成不合格
海洋產業 高市籌國際遊艇展
亞職冠軍 三星獲賞新球場
民團籲通過居住正義修法
蕭副總統：願當文化志工
翁倩玉獲文化親善大使獎
首爾公園禁菸 癮君子配合
尼加拉瓜融資發展電力
台股震盪走低 跌38點
柿價事件 綠：黨內意見無不同
南紡統一砸百億 打造夢時代
老農無農舍 津貼門檻放寬
發傳單伺機行竊 警逮內褲賊
柿農忙採收 抗爭暫緩
台灣人權調查 總體指標進步
12月台指期跌55點
12月電子金融期齊跌
搶流量 Google擬推網購
美開發署長訪台 提擴合作援助
老農津貼排富 藍挺綠批
緬甸走民主路 翁山蘇姬有信心
漲多回檔 台股量縮整理
立委盼宜蘭協辦2017世大運
美台商會遊說新F16售台案
頭目死亡 菲叛亂組織證實
廣深港高鐵工地再塌 多人遭埋
老農津貼加碼 排富範圍縮小
拓墣：陸LED年均增幅32%
離職保全員偷加油站 警送辦
鄭貞茂：央行不升息可能性大
國民年金修法 8項津貼同步調
兩黨競工資稅減免 參院雙殺
洽商2年 台將於印度清奈設處
中藥養生 陸年輕人的新流行
柿價風波 吳敦義批小英硬拗
三大法人買超台股56億元
樂生地錨遭疑 北市：安全無虞
疑警總追捕流亡 男提國賠敗訴
幫尋仇殺錯人 男子遭訴
荷蘭友人愛台灣 難揮手說再見
警官喝花酒調職 胡：應作表率
單國璽：期待台入教科文組織
鰲鼓濕地生態豐 林管處辦體驗
波蘭建核電廠計畫 德人憂心
被控侵占購地款 皇昌董座緩刑
菲前總統醫院囚房 傳鼠輩橫行
日盛租賃32億元聯貸案簽約
王毅：多項措施協助台企融資
老年黃斑部病變 醫師籲勿輕忽
張忠謀：明年世界經濟緩慢成長
中市員警若酒駕 直屬主管調職
今年陸糧食產量 5.7億噸
綠指採購案心虛 彰縣府駁抹黑
假冒國安局喬官司 騙倒一籮筐
爭凱道路權 藍綠排隊起爭議
日米其林2星店 疑賣毒河豚肝
諮詢健康卡 提醒戒菸戒檳榔
新台幣兌美元貶1.4分
觀念正確重清潔 輕鬆寶貝秀髮
全產總：無薪假恐衍生變相資遣
印媒：中改變應對達賴遊戲規則
國際解題競賽 成大全球第3
張忠謀：對選舉保持中立
與教廷簽約 相互承認學歷
壽山自然公園 民餵動物會受罰
總統辯論大會 百警維安
聯合行為寬恕政策 元月上路
新社花海路塞 民代籲闢新路
經部：加工區無薪假僅 1家
陳仕懷案 海基會安排家屬赴陸
北市議會回顧展 邀前輩回娘家
夜市辦桌PK賽 飛輪海扮名廚
手機上市多 消費受景氣影響
中醫治失眠 減輕安眠藥依賴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國民年金修法 新增經費中央扛
陸建行挺台商 大舉融資拓商機
不噴口水 中市參選人訴求文化
小創意大發明 台灣獲肯定
遲來的補票 台鐵收到新加坡幣
英特爾贈套件 作育嵌入人才
衝擊出口 短期人民幣升值緩
深圳今年GDP 將逾4兆元
大選電視辯論 最後彩排確認
社區營造 環境優美又戒菸檳
午餐弊案延燒 候用校長快不夠
食品添西藥 嘉市查獲率近3成
台畜禽加工品18公噸 登陸
碎石天堂路 高市府：生態工法
日311大地震 海底大挪移
申請凱道路權 藍籲綠依規定
陸媒：微時代來臨 吹來微觀念
假刑警攔車索紅包 保全員送辦
法官洩密延宕案件 降級改敘
安全氣囊問題 本田全球召修
憂貼標籤 精神病患5成不吃藥
尋仇不成燒死街友 男判18年
優秀經理人價值 蕭副總統肯定
又因達賴 印中再添齟齬
奧迪擬將陸產量倍增
體育文物展 呈現選手奮鬥歷程
泰國水災零件缺 台灣本田停產
世界公視大展 影迷冒雨捧場
澳門在台辦事處 正式運作
不賣房了 陳光標：無人符標準
一城一書 新北選賽德克巴萊
高醫打造安全校園 獲國際認證
捷運三鶯線先導公車 上路
女大生資助蒙古童 生命加分
租屋處自殺亡 父判賠近2百萬
國訓藍未全力求勝 解聘蔡榮宗
張光銘退休 轉任私中校長
為友人脫罪 前檢座撤職
量縮盤整 新台幣收貶1.4分
美參院通過國防法案 預算縮水
台匈推動打工度假 簽意向書
冬暖腸病毒異常 恐明年春流行
本周上市公司市值站回19兆元
雪隧增偵測 違規異常馬上辦
台股本周指數大漲5.25%
出口貸款 享利率減50點優惠
泥火山噴發 近30墳墓受損
離島春節疏運 3種方式應變
中學生體驗飢餓 學會惜福
6噸發電機砸車 幸未傷人
汽柴油價 下週恐漲1角
鼓勵創意 中市打造時尚之都
美學者調查：馬領先蔡8百分點
大陸汽車 超過1億輛
保成長或抑通膨？陸決策受關注
梅克爾：財政聯盟將成形
德民調：極右派恐怖主義最危險
勞團批勞委會無薪假措施違法
勞委會：無薪假協議須勞方同意
陸客來台 交通部：高雄受惠多
明年加工區投資 力爭580億
大寮紅豆月中收 辦活動促銷
環保英雄江長旺 自製風力發電
經建會產業有家 5日抵連江
蔡英文：提高公立大學比例
鄭崇華：政府努力 在野求疵
台防疫專家月中抵泰 支援台商
石原：日本戰後成美國小妾
修改歐盟條約 法德立場一致
企排聯賽 台電要拚3連霸
17歲無戶籍 公僕助領身分證
銫過量 日禁賣部分熊鹿野豬肉
藍綠雲林拚選票 婦女VS經濟
議員批膨風 擱置高市稅收預算
美代表團訪台 討論合作反海盜
防治自殺 台南市雙管齊下
中斷百年 朝天宮大天后宮會香
明年老農津貼需575.4億元
陸：中國救助歐洲命題不成立
高爾夫球場多 越共總書記暗批
台北圓環能量市集 推有機水果
未見雪跡 合歡降霰玉山霧淞
氣溫直直落 低溫下探11度
梅克爾：歐債問題短期難解
拿不到贍養費 毆前岳父母送辦
陳俊生復出扮花心 不怕難招生
盧佳慧盧佳君雙姝 合作演出
廖錦祥辭奇美電董事長
金酒廣告費高 議員要求徹查
津津彰化廠被拆 員工盼重生
馬辯論 周美青建議多庶民語言
華碩胡書賓獲選MVP經理人
Ella放閃光 朱導：收斂點
解決歐債危機 梅克爾喻馬拉松
前歐議員籲解除對中武器禁運
活出希望 家扶表揚自強家長
預習奧運 楊淑君踢測試賽
遷廠糾紛 上海近千人罷工
陸商務部長：推動服務業開放
廖錦祥辭奇美電董座 感謝郭董
曼谷水患趨緩 旅遊警示降橙色
多元角度看台灣 政府推新網頁
土地違規利用 政府擬開會因應
大熱門嬰兒名 艾登蘇菲雅居冠
越女代孕案 11嬰兒將返台
翁文祺：盼1年內新闢南印直航
梅克爾：歐債危機得拖上幾年
新聞局票選創意照片 得主出爐
酒駕重罰 賴文莉盼悲劇別重演
氣溫下降 新北發送街友禦寒物
封街造勢塞車 新北平日不借路
好友變兒媳 夫婦打罵獲緩刑
吳揆：教育是甜蜜負擔
雙強對決 超偶冠軍將出爐
陸：嚴禁企業占農地
前鎮漁港耶誕趴 漁工船東同樂
農曆春節 菲列為特別假日
棒球冬季巡迴賽 桃園進前3
本田雅哥召修 台灣223輛
電視辯論3日登場 馬蔡宋備戰
中國電信和聯通：將適當降價
貿協：台商佈局南印 態度積極
今彩539開獎
大樂透開獎
法鼓山水陸法會送聖 圓滿完成
美耶誕購物 平面電視異軍突起
台灣舞台劇談生死 滬民眾熱愛
新北酒駕28人亡 警加強執法
韓華馬吳後援會 首爾誓師
1台灣民眾 廣西病逝
看壞就業市場 美兩成人怕失業
蔡：勝選成立兩岸對話工作小組
蘇嘉全：老農津貼不能排富
今彩539 頭獎 2注中
日防衛大臣謝罪 沖繩縣長仍怒
非自願失業售屋 免課奢侈稅
澳門公開賽 鄭韶婕晉4強
大樂透開獎 頭獎槓龜
奇美電董座改選 鴻海具優勢
宋楚瑜：橘幹部電腦遭駭客入侵
希拉蕊：美與緬來往非抗衡大陸
Zynga擬IPO十億美元
美11月失業率降至兩年低點
馬：蔡提兩岸對話小組一廂情願
美緬甸關係大躍進 難撼動中國
台灣總統選舉支持誰? 四成選民要看「辯論表現」後決定
台灣總統大選政見辯論會 Google網站提供同步線上直播
明年1月佔領凱達格蘭大道 台灣綠營1天也沒拿到----開罵
小英提「與中國對話」 中國國民黨競選總部批「執政八年為什麼不做?」
Google Live 》台灣總統大選電視辯論首場今天登場 馬英九、蔡英文、宋楚瑜備戰
遊戲開發商Zynga 首次公開募股（IPO）籌資多達10億美元
民進黨蔡英文：「台灣共識」是正確的路
台灣總統候選人蔡英文：當選後邀朝野協商兩岸議題 成立「兩岸對話工作小組」 與中國展開多方面對話
台灣大選驚傳買票！金門開出天價1票1萬元 中國廈門付款逃避追查
台灣人權指標調查 經濟、司法、勞動人權年年退步
被指藉公假、點名強迫員工力挺台灣總統候選人馬英九 北醫叫屈
台灣總統大選辯論 蔡英文邀中國民運人士王丹及崑濱伯助陣
台灣副總統參選人林瑞雄：民調代表中上階級看法 不能反映普羅大眾心聲
確保新舊政權順利移轉交 台灣國會將推「總統副總統職務交接條例」
電視辯論 》台灣總統大選辯論今登場 Google YouTube 跨平台雲端直播
台積電董事長張忠謀對選舉保持中立 不看好中國明年經濟
英國「經濟學人」報導台灣總統大選「豬和柿子」激烈交鋒
泰國洪災衝擊 台灣本田汽車（HONDA TAIWAN）停工 員工「帶薪休假」
台灣奇美電董座廖錦祥閃辭 許文龍淡出經營 鴻海郭台銘可望接棒
三成民眾受辯論影響 台灣總統參選人馬英九、蔡英文、宋楚瑜審慎應戰
深入報導／台灣原住民魯凱族黑米祭，讓高雄茂林風華再現!
臺灣柿子有三種「民進黨挑軟的吃」 主席蔡英文無奈道歉
台灣總統大選辯論 維安繃緊神經
王振堂：5年後超輕薄筆電主流
辯論未開始 藍綠場外先交鋒
總統選舉辯論 小英著黑色套裝
台灣總統候選人蔡英文：競選團隊不等於治國團隊 執政後用人超黨派
馬英九: 要選能振興台灣經濟、實現社會正義、能維持兩岸和平、帶領台灣人有尊嚴邁向國際的人
台灣總統候選人蔡英文批馬政府三年舉債一兆三千多億 資金、人才外流中國
電視辯論》馬英九、蔡英文過招
電視辯論》蔡英文：國家領導人見組頭 妥當嗎？
電視辯論》蔡英文：馬政府政績許多是延續民進黨政策
《電視辯論》宋楚瑜：對自己有信心 對台灣更有信心
電視辯論》蔡英文：創造就業機會 增加社會住宅至10%
電視辯論》蔡英文：逐年增加文化預算 推動全民美學運動
電視辯論》馬英九：打造友善國際、交往對象不限政府間
電視辯論》宋楚瑜：拋開藍綠 重申「台灣價值」
電視辯論》蔡英文：「真的沒有九二共識」
台灣總統參選人蔡英文：捍衛主權 關懷弱勢 不卑不亢面對中國
台灣總統參選人蔡英文：司改必須由政治領袖帶頭才能竟功
台灣總統候選人蔡英文：外交休兵人才難發揮也演生風紀問題
台灣總統參選人宋楚瑜：教育預算15% 義務教育延至15年
台灣總統參選人蔡英文：九二共識是國共共識非台灣整體共識
台灣總統參選人蔡英文：提升發電技術 減少高耗能產業 實現非核家園
台灣總統參選人宋楚瑜：請中國尊重台灣人民當家作主的心願
蔡英文質疑馬英九 台灣既然是國家 還能不統、不獨、不武嗎？
總統電視辯論投票結果 馬宋蔡各有支持觀眾群 高手過招不分軒至
蔡英文：台灣主權被「霸凌」 解決問題換個總統來領導
首場台灣總統大選辯論 蔡英文自認表現「還不錯」
「貓熊外交」擄獲人心 台灣、日本、蘇格蘭都想要
台灣首場總統大選辯論會 蔡英文:首次有女性的總統參選人 代表了台灣社會的進步
台灣千人編織圍巾 繼愛爾蘭後創「金氏紀錄」
電視辯論》台灣總統參選人 申論全文
台灣大選辯論 吸睛全球媒體
高雄駁二藝術特區 「同人誌創作展」
總統參選人首場辯論 媒體民調結果「大不同」
台灣總統大選電視辯論影片 馬英九、蔡英文、宋楚瑜火力全開
2012台灣總統大選 醫界挺馬吳大會活動前 召集人長庚醫療體系 最高顧問吳德朗出國廻避 突顯醫界態度丕變 與2008執政黨敗選 異曲同工
日本、俄羅斯科學家 長毛象複製有望
無畏歐債危機 歐盟投資800億歐元「地平線2020」（Horizon 2020）計畫
處理車禍 國道員警遭撞命危
美軍主要作戰基地 移交伊拉克
蔡提兩岸小組 賴幸媛批空泛
波蘭：4年內能採用歐元
美調查太陽能產品 陸恐受傷
日關東5.2地震 無海嘯危險
利多無效 美股平盤作收
中東緊張 國際油價上漲
投資人看好後市 國際金價漲
尬iPad 亞馬遜衝平板二哥
美失業率降 歐股收紅
外國人投資股票 巴西免課稅
美半導體商控侵權 聯發科上榜
調查：華爾街白種男性賺最多
玉山再飄雪 積雪1公分
淡水10.6度 入冬新低溫
總統大選辯論 首場下午登場
打擊海盜 塞席爾向大陸求援
英對台出口新高 去年逾千億
建國百年照片展 斯洛伐克登場
多倫多禁魚翅 引來仇恨犯罪
建國百年影像 芝加哥展出
馬備戰辯論 馬營駁蔡兩岸談
玉山乍現飄雪 合歡山無雪蹤
科技主管轉行領隊 全靠興趣
中央氣象局氣象報告
救歐債說 陸：別扣政治帽子
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
遭控侵權 聯發科：營運不影響
電視辯論 宋主打民生議題
帶不倒翁出場 觀眾瘋相葉雅紀
建國百年國慶活動 以媒報導
小英先打兩岸牌 辯論會再闡述
綠指假柿農 藍：反映受害心聲
挺災後重建 日財長帶頭買國債
腸病毒升溫 類似症狀速就醫
總統辯論會 台商關注兩岸話題
陸城市污染重 各個都成吸塵器
亂倫或婚外情 印度城巿常見
妮妮教球 盼小選手享受樂趣
蕭副:國際對ECFA正面評價
領身心障礙手冊 逾109萬人
因應急難 日韓擬互供石油
副總統：客家精英促進社會繁榮
陸駐軍海外 港媒：勢必矚目
大S看京戲啟示錄 國修籲做人
馬蔡宋辯論 安維繃緊神經
抗暖化行動 環保團體踩街
所長戀警花 八點檔真實版
藝人簽唱會 警逮1扒手
爭取自由行陸客 台中北京推廣
總統大選辯論 網路同步看
台灣光通訊業逆勢成長近一成
赴峇里島旅遊 婦染桿菌性痢疾
作曲家關聖佑去世 餘音嫋嫋
廖本煙鶯歌造勢 綠營要角力挺
領隊遲到誤班機 旅客氣憤獲賠
攜千萬台幣出境 海關攔下退運
公然談情說愛 印道德警察取締
日防衛大臣出包 前原：不用功
總統大選辯論 馬蔡宋抵會場
板信金融債 獲twBB+評等
新北市成立客家童軍團
辯論休息室規格 馬蔡宋都相同
蘇俊賓：藍營沒有分裂本錢
大陸船盜砂 金門海巡隊逮4人
吸毒年輕化 中市研商防制對策
韓女赴澳賣淫 韓澳將查辦
馬總統辯論 周美青相隨助陣
南韓擬修改飛彈射程 美反對
反三峽殯葬特區 逾千人抗議
首場電視辯論 宋：有信心
毒海18年 43歲女重啟人生
王振堂：總統候選人要重視兩岸
太麻里溪整治 阡陌良田再現
事故處理不當 西安騷亂掀警車
金山競總成立 李慶華唱歌造勢
拆遷古厝 新北：提供充足時間
5年500億計畫 校長盼加碼
最多怪人城 紐奧良居冠
增強區域力 星射手級潛艇服役
大選辯論開始 馬蔡宋先禮後兵
里仁為美 友友錦祿頒獎學金
美元走弱 台幣週升0.99%
吳揆盼小英兩岸政策真心悔悟
林百里談C世代 學習用谷歌
馬：綠執政貪污 人民會忘記嗎
遭歧視 陸殘障者就業難
王振堂：新興市場成全球重心
蔡英文：馬政府錢沒花在刀口上
社區總動員 胡志強：活力無限
宋申論左右開弓 質疑馬蔡
身障自我超越 胡：無人能擋
大聯盟 海盜對陳偉殷有興趣
越南調漲下龍灣票價 遊客不滿
投顧：資金寬鬆 有利新興市場
房市量縮 未見法拍斷頭潮
吳揆家鄉 蔡令怡籲大團結勝選
首座製鹽觀光工廠 鹽來館開幕
電鍍廠傳工安意外 3人不治
馬：未來3大挑戰 選清廉總統
小英：要組專業效率清廉政府
宋：若當選推動15年國教
吳揆：馬吳當選讓民眾過得好
越南農村亟待開發網際網路
馬英九：九二共識創造雙贏
蔡英文：真的沒有九二共識
宋楚瑜肯定馬總統推動ECFA
馬：參選人應簽公約 避口水戰
蔡英文：道歉是不想再陷口水戰
擴大國際參與 馬：我們做到了
選後兩岸牛肉 投保石化陸資
宋楚瑜：當選後外交與兩黨溝通
蔡：台灣共識代表民主過程
馬英九：綠執政貧富差距最大
馬：不統不獨不武是主流民意
蔡英文：擴充內需拓展新市場
宋楚瑜：不許賭盤決定台灣未來
馬質疑小英 敢不敢說不獨
小英：千億基金創在地經濟動能
馬英九：全力降低年輕人失業率
蔡英文：發展社會住宅公共幼托
馬為633表歉意 誓言不放棄
蔡英文：文化部長一定是文化人
馬：勿因夢想家否定政府努力
馬：穩健減核 漲電費機會不大
宋楚瑜談文化 倡多元台灣
節能措施 宋：政府執行力差
解決貧富差距 宋：治本和救急
宋：兩岸和平 需尊重台灣民意
宋楚瑜：台灣人民利益放第一
經濟承諾 宋楚瑜：沒虛擬數字
小英：外交應讓世界看到台灣
蔡英文：非核家園電價不需大漲
幫年輕人 宋楚瑜送3句話
蔡英文：台灣共識有助兩岸關係
陸11月非製造業PMI 下滑
高雄棗子豐收 農民憂水柿重演
政府債務增 馬：因應金融海嘯
清洗電鍍槽中毒 3工人不治
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
馬質疑團隊 蔡：重點是領導人
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
贓車撞警車逃竄 2人送辦
美媒推測 道奇不續約郭泓志
吳俊立參選 藍：違紀應開鍘
柿子戰效應 農民嘆價格掉
疑天冷中風 男車禍翻車
馬：當選後願與宋蔡談台灣共識
關懷身障就業 企業主體驗不便
殺豬祭祖 徐詣帆慶獲金馬獎
陸貓熊擄獲人心 各國都想要
馬英九指言行不一 小英：口水
宋問司法改革 馬蔡激烈交鋒
宋提減網路費 馬蔡要便宜合理
若當選 宋楚瑜立院提國情咨文
1805人齊編織 創金氏紀錄
蔡：主權尊嚴被霸凌 換人領導
馬：扁團隊進蔡團隊 令人不安
蔡提兩岸對話小組 陸網友熱議
白冰冰創平安香火舞 發平安福
宋：自己很努力 馬蔡表現好
學生保費增 權益卻縮水
總統大選辯論 馬蔡宋申論全文
奇美電聯貸 經部：仍待協商
許勝雄：金仁寶明年增聘1萬人
首日估破十萬 資訊展人潮擠爆
副總統：台灣升級科技服務大國
牛群墊底 投手沒人減薪
環團推球繞境 響應全球抗暖化
咖啡豆童話味 邀民眾體驗
中央社盧太城 雲豹新聞獎奪魁
拾金不昧 3童低調行善
台灣大選電視辯論 陸官冷民熱
明星棒球賽 募款關懷失智症
東南亞婦女被拐至大陸案例暴增
首座鹽業觀光工廠 水柿吸睛
身障最高榮譽 十人獲金鷹獎
陳盈助柿風波 馬蔡宋舌戰
法部漫畫競賽 連江7歲童奪冠
美疾管局：歐洲痲疹疫情升溫
棒球冬季巡迴賽 國訓無緣決賽
歐盟7年花800億 科研計畫
有攻有守 宋提主張也批馬蔡
突破藍綠 宋楚瑜主打民生議題
辯論自評 小英：應該還不錯
誰執政貧富差距最大 馬蔡互批
基隆廟口砍人 男投案
319最後鄉鎮 紙風車到萬里
警逮1竊嫌 追出涉4性侵案
清廉議題 馬蔡纏鬥不休
關懷傳愛 那瑪夏音樂饗宴
造型師：馬蔡宋造型中性不花俏
坪林包種茶節 書香漫茶香
九二對決台灣 雙英激辯沒共識
學保醫療自付理賠 降至65%
馬蔡宋台風穩健 馬攻勢最強
總統大選辯論 場外零星抗議
紙風車萬里終站 湧進6千人
德法主張修約 英國有意見
助偏遠童上學 蕭亞軒愛心義賣
虎頭蜂襲人 3人受傷
緬甸之春？人民期盼更多改革
凍土發現骨髓 長毛象複製有望
蘇嘉全：支持者認小英表現最好
評辯論表現 馬總統肯定對手
陸防茉莉花 丁矛仍遭監視居住
總統大選辯論 媒體提問總稿
陸房市限購政策 明年續推
陸央行：房價轉折點 初現端倪
掌握發言權 網路平台關注原民
今彩539開獎
總統：未來4年不會訪問大陸
文心蘭輸陸 明年上看百萬株
校園斷掌案 警逮3嫌
電磁波發言 民團籲林瑞雄說明
總統大選辯論 交叉詰問全文
小六女童送醫不治 家屬控延誤
港湖挺蔡正元 吳讚馬清廉魄力
總統大選辯論 馬蔡宋結論全文
陸：兩岸協商基礎 九二共識
吃河豚中毒 桃衛生局找到業者
推崇顏水龍 郝：公共藝術先驅
台北馬拉松志工 警專獲熱血王
俄國會選舉 維安高度戒備
南太各國災害保險 日擬出資
馬總統：台灣觀光動能已經展現
首爾發明展 台灣成果豐碩
網路謠言多 陸追查嚴處
馬細說政績 主攻蔡立場反覆
理性與感性 馬辯論攻守兼備
尊宋打馬 小英鎖定主對手
小英攻財經議題 閃扁案炮火
選舉辯論 馬蔡宋交鋒說願景
今彩539 頭獎3注中獎
婚外情重擊 凱恩將宣布退選
陳宏麟腳傷 混雙冠軍戰棄權
盈拉：曼谷等處水患月底將退
扭轉暖化 UN談反射陽光計畫
319鄉鎮達成 李永豐落淚
陸：美太陽能初裁 不符事實
封殺三星產品 蘋果在美受挫
總統：三不是兩岸關係重要基礎
大選辯論 外媒關注兩岸政策
緬甸允許示威 與撣邦軍停火
是否特赦陳水扁 台灣總統參選人蔡英文：現在要做的是先確保司法公平審理
台灣總統參選人馬英九: 拚經濟、維持兩岸和平 還是中國國民黨在行
誰表現好？Yahoo!奇摩台灣總統大選辯論調查：宋37%、蔡33%、馬28%
台灣總統大選辯論 宋楚瑜火力沒有想像猛
複製「長毛象」有希望 科學家：重視自然生態環境、善待生靈
婚外情醜聞 美國總統大選共和黨候選人提名的凱恩傳退選
台灣總統大選辯論 全球媒體關注 NHK、讀賣、新華社、BBC、路透社、美聯社、美國之音等共襄盛舉
宏碁年底壓箱寶Ultrabook 王振堂：台灣資通業可望轉好運
傳「醫界」態度搖搖擺擺 危及馬吳選情？
自籌2億5年行走319鄉鎮 「紙風車」才是台灣真正的「夢想家」
台灣總統大選辯論 蔡英文表現亮眼 國際傳媒矚目
頻率1.875！台灣副總統候選人林瑞雄公布電磁波頻率 盼媒體比照美國「水門事件」調查
2011年地球小姐 厄瓜多摘冠 台灣的劉琦榮獲「最上鏡頭獎」(含影片)
對台灣的愛永不熄滅！黃昭堂告別禮拜 台派人士感念弔唁
台灣電磁輻射「多傷人」？公衛學者知道如何逃 民眾卻「無處可逃」
澳洲國家圖書館 推「台灣櫥窗(Taiwan Window)」
桃園國際機場「微笑服務」 台灣國門把關加分
新移民故事有趣感人 台灣風情更多元
美國機場脫衣搜身 85歲老婦身心「很受傷」
蔡英文電視辯論表現亮眼 國際傳媒讚賞(含影片)
未來事件交易所 (12/03) 台灣總統大選蔡英文50.1%馬英九42.1%宋楚瑜10.8%
俄羅斯國會大選 執政黨篤定獲勝 為普亭再任總統舖路
歐債危機擴大 美國財長會晤德國、法國、西班牙、義大利高層 共商滅火
馬：蔡團隊扁家軍 改革難期
馬：經濟成長與合理分配兼具
民團看辯論：煙火秀口水戰
辯論交鋒 吳揆：總統表現較好
總統辯論 星媒：馬最具火力
馬營：握手順序 三方有共識
朝野錯置的總統辯論---郭正亮
小英：執政後 桃園成科技中心
馬搶先握手? 台灣馬總部：事先幕僚排練就是這樣
宋：台灣再不加油 恐被邊緣化
5大廠出動 超輕薄筆電熱銷
台灣總統大選醫界挺藍挺綠版塊大挪移的徵兆
台灣總統候選人宋楚瑜：填飽肚子比高談兩岸問題重要
台灣總統候選人蔡英文肯定宋楚瑜若干論點非刻意尊宋
醜聞纏身 美國共和黨總統初選黑馬凱恩退選
小英期許青年 懂創業敢挑戰
台灣政大學生劉琦獲菲律賓主辦「地球小姐選美」最上鏡頭獎 (含影片)
台灣體育界倒向藍營 挺馬大會6千人出席
蔡英文：執政後將開拓台灣國際空間 不要一切都靠中國
雙英爭選票 醫界藍綠兩樣情
飛盤爭奪賽 中華隊一銀一銅
馬英九: 不分區名單兩黨大不同 顯示中國國民黨改革決心強
輔選馬總統 楊秋興廣宣政績
南投總部成立 小英喊得票過半
小英：拓經貿讓世界看見台灣
體育界挺馬連任 綠鴨子划水
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
敘利亞甫遭譴責 暴力衝突又起
醜聞纏身 凱恩停止競選活動
地球小姐選美 劉琦最上鏡頭獎
氣候變遷 傑佛遜兩百年前關注
性醜聞纏身 凱恩宣布退選
阿盟限期敘利亞接受觀察員
中市5民宅竄濃煙 無人傷亡
陽光露臉 各地氣溫緩升
匯款至開發中國家 年逾3千億
蘇俊賓登月戰 盼綠地變藍天
政績是硬道理 許添財從容應戰
錢薇娟拓年輕票 林淑芬求穩健
龔瑞維形象牌 潘孟安靠政績
二戰未爆彈引爆 德城撤離居民
澳洲國圖 本季推台灣櫥窗
機場脫衣搜身 美嬤身心很受傷
大陸打房 有利台建商取得土地
崛起與失落 凱恩暫退選戰
新移民故事 台灣風情更多元
機場微笑服務 國門把關加分
防制人口販運 政府結合民間
低檔應有限 台股反彈可期
日圓升 日產新車改國外生產
偷香油錢5千 判刑8月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美航空接可疑訊號 急搜爆裂物
元書法長卷瑞鶴詩 近5億成交
燈船絢爛遊行 美節慶氣氛濃
保險業增資 今年已達418億
反攻台北 小英：實現居住正義
樹林車禍 3命危2輕傷
酒醉男上錯車 少女驚嚇控性騷
副總統：台灣實現國父理想
央行動向 梁國源：可能降息
洩漏CPI 人行官員判6年
猴賽擂 偏鄉童猴舞奪魁
居家照顧 首見男性陪伴員
法駐台代表上任 關注藝文交流
德移民家子弟 大學輟學率偏高
波普先生的企鵝 勞工免費看
認養流浪動物 找新家過耶誕
曾志朗：藝術就是要開放多元
中油汽柴油每公升漲1角
台塑石化汽柴油調漲1角
呂謝看辯論 批馬沒弄好經濟
氣候變遷遊行 台青年不缺席
平價衣抬頭 買氣旺景氣佳
拚選戰 陳致中總部成立
雨傷蓮霧價跌2成6 查報補助
大寮前庄排水 明年4月完工
吳揆：教育奇蹟創造經濟奇蹟
馬：國民黨不護短 改革有成
紀政催生楊傳廣紀念館
電鍍廠意外 傷者恢復意識
蔣孝嚴挺羅淑蕾 喊八仙過海
陸城管隊員 出書為城管平反
定期壽險 便宜高保障
績優企業金手獎 胡志強頒獎
自殺率降 日韓學者來台取經
國小師生種稻義賣 米香換書香
味全礦泉水品牌 爭商標敗訴
民眾選業務員 首重服務態度
日親美感增 震災援助加分
新北營造溼地 雁鴨回來了
驚嘆不斷 2011年大事紀
高階相機夯 記憶卡跟著升級
世紀影像展 見證領事官邸原貌
呼籲為黨宣傳 央視新台長惹議
保險業投資股房 比率約1成
大陸低碳之路 沒那麼容易
副手辯論 蘇嘉全已特訓
俄國會選舉投票 考驗蒲亭人氣
兩岸書法交流 金門設蘭亭學校
蘇嘉全：雙北輸的票靠南屏贏回
陸網友看辯論會 羨慕者眾
柿該止血 小英回防中南部
原民農業轉型 成立當歸產銷班
連勝文：總統已說清楚九二共識
救護車上急產 女消防員當產婆
陸媒：菲副總統訪陸求情 遭拒
倫敦奧運測試賽 楊淑君奪優勝
追星效益 台灣觀光曲日本強打
靳埭強設計獎 華人青年展創作
陸委會：兩岸協議貼近民眾需求
閩外海貨輪沉沒 1死2失蹤
奧運跆拳道測試賽 楊淑君跆金
台灣愛心 深入泰國偏遠災區
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
拍變形金剛4？ 麥可貝未排除
收容所內犬命難保 農委會否認
南下高雄 黑嘉嘉對奕小棋手
副手辯論 吳敦義平常心面對
陸11月CPI 可能大幅回落
醫界萬人挺 馬提利多承諾
傳蘋果授權同業iOS專利
菲HIV病例 十月份增兩百人
一日志工 吳揆：行善更快樂
老磚瓦新生 陳逢顯展磚雕
高市醫師定期聯誼 樂活行公益
蘇嘉全：若當選給屏東好未來
周董母告建商 將勘驗豪宅
深圳農民工上訪 被殺傷
電視辯論 林瑞雄強調醫療專業
查緝盜漁 菲捕陸漁民6人
北京鄧麗君紀念館 遊人冷清
張栩父親：父母應開發孩子潛能
貓纜年度檢修 5日起暫停營運
致中掛小英照 綠：非直營店
業者：99學年學保虧估4億
中華大學校長首爾發明展特別獎
歐債又見犧牲羊 斯國變天在即
強生和楊傳廣故事 將搬上銀幕
連勝文挺連任 馬自比火車司機
十月53萬旅客來台 創新高
陸學者：停止緊縮政策
黃金週線收紅 投資人逢低布局
蘇嘉全站台輔選 籲換人做看看
楊傳廣成就不凡一生
東部海域地震 規模4.8
艾琳達出書憶美麗島 陳菊站台
日連環車禍 多輛名車撞爛
總統大選辯論 3黨規格一致
邁向醫療島 金大籌設醫護學院
因應歐債硬仗 馬總統有信心
曾俊華：香港面臨出口下滑風險
北市聯合成年禮 孔廟古禮見證
替兒取吸血鬼名 法夫婦挨告
菲扣陸漁民 將提控告
原民詩歌詠讚 賈斯德獲表揚
李明依籲親子做公益 共享喜悅
王岐山：形勢嚴峻 穩定出口
旅法漫畫家林莉菁 漫畫台灣史
資訊月人氣旺 廠商業績添利多
綠批不中立 教長澄清未提選舉
南韓電價再漲4.5%
高市綠營 雙邱凝聚熱情拚選舉
男子疑闖平交道 遭火車輾斃
看築夢者 觀眾：拍法很現代
不是家暴 學童開朗面對血管瘤
婦聯會南韓分會籲齊力濟貧
蘇嘉全會屏東鄉親 籲支持同鄉
愛心園遊會 朱立倫捐夾克義賣
俄大選登場 電視節目審查嚴
企排挑戰賽 美津濃首度稱王
吳揆：號召志工當世大運後盾
陸判台籍男子 無期徒刑
麥克羅伊發威 香港高球賽奪冠
嘉興餐廳爆炸 2死3傷
便宜坊來台 囑意香蕉碼頭
蘇嘉全輔選 籲投票改變基隆
迎國際志工日 陳菊表揚志工
馬：政策正確 成功爭辦世大運
蘇貞昌37年婚慶 衝南北輔選
俄國會大選 測試蒲亭支持度
中潭公路車禍 1死5傷
防上傳抗議影片 敘國禁用愛瘋
台灣英文新聞網》「誰的表現佳」 蔡48.06%、馬29.46%、宋22.48%(含影片)
民進黨：明知台灣「633」是不可能任務 馬又要硬坳四年
台灣資訊月閃亮之星Ultrabook ACER、ASUS 雙A搶搶滾
敘利亞禁用iPhone防止上傳示威影片 阿拉伯聯盟實施制裁
副總統電視辯論周六登場 吳敦義幕僚：機敏善辯有利有弊
美國小姐涉嫌酒駕被補 阿拉伯裔佳麗勇奪后冠頓失色
資訊月》燦坤9天9夜不打烊 業績上看3億 Ultrabook賣到缺貨
台灣總統大選周六大對決 蔡英文邀小豬上凱道 馬英九廣設後援會
民進黨：將馬英九留在陳水扁時代 讓蔡英文帶領台灣向前走
台灣總統候選人馬英九：國民黨有改革決心 民進黨重用陳水扁愛將 社會觀感不佳
台灣總統候選人蔡英文批馬英九只會罵人、背數字 對人民生活無感
台灣總統候選人宋楚瑜感嘆：馬總統為什麼離人民那麼遠？
台灣大選升溫 支持者血脈賁張 藍營民代被指歐打綠營議員
撤回中國設廠、六輕五期暫緩 台灣台塑集團兩岸投資3500億喊卡
賴聲川創意 台灣花蓮花三十億蓋太魯閣旋轉劇場 網友串連罵翻
台灣民間自籌2億 五年走遍319鄉鎮 展現台灣人真正生命力「小蝦米 紙風車」難抵馬政府「大鯨魚 夢想家」 但真正讓人民感動
俄羅斯國會選舉 普廷領導政黨挫敗 面臨不過半窘境
未來事件交易所 (12/04) 台灣台南市選情預測 蔡英文64.5%、馬英九32.2%、宋楚瑜3.0% 民進黨囊括5席立委
幼兒作保父向銀行借3千萬 台灣法官判免還
2011雅虎Yahoo熱門搜尋冠軍iPhone
老虎伍茲Tiger Woods睽違2年奪冠 終於擺脫性醜聞陰霾
台灣地圖日記吹熄燈號 全力主攻團購
宋楚瑜：Taiwan First, not Taiwan Next！
台灣中央銀行業務局長 轉任合庫總經理
「鋼管舞」連署進澳運 性感撩人張顯表現「力與美」(含影片)
馬英九承認台灣是國家 豈能和中國簽訂終止一國內戰的和平協議？
台灣花蓮縣30億蓋「觀光劇場」 網民怒斥「大而無當」又是賴聲川 恐成文建會「夢想家」進階版！
沙烏地阿拉伯研究：開放女性開車會造成處女減少
宋：為政的人不能只看到台北
蔡營推廣告 批貧富差距擴大
日本「311」大地震 列為臉書Facebook2011年被「分享」最多的「文章」
忠誠度動搖 雅虎人才大失血
納達爾Rafael Nadal逆轉勝 西班牙五度稱霸台維斯盃
台灣北部降雨持續到7日 週四冷氣團下探11度
美國媒體：台灣總統選舉辯論會後 馬英九領先蔡英文
馬友友、梅莉史翠普獲頒美國甘迺迪榮譽獎
台灣總統候選人蔡英文拜訪田中鎮長拔樁 國民黨高層震驚
台灣前總統李登輝與民進黨大老彭明敏 將聯手為蔡英文助陣
蘋果Apple對三星Samsung Galaxy Tab禁售令 遭美國法院駁回
台灣國會修法緩刑者可參選水利會長 國民黨改革受質疑
印尼火山爆發 機場關閉居民撤離
誤報前中國國家主席江澤民死訊 香港亞視被罰款30萬港幣
台灣民進黨：馬英九執政國民黨黨產增至2千億 40位民代遭判當選無效
日本發生「最昂貴車禍」 14部價值3億日圓法拉利、朋馳、藍寶堅尼追撞
台灣高低所得相差75倍 民進黨批馬總統富了財團窮了百姓
新加坡廢除外傭英文入境考試
台灣總統大選選情拉鋸 蔡英文馬英九賭盤出現PK戰
日本福島驚傳輻射水外洩45噸
暌違11年！全台灣可見「月全食」再現 錯過這次再等6年
手機有無受監控？APP報你知
高鐵2012年元旦假期加開54班 3日起開放購票
全台最高101薑餅屋南國繽紛閃耀迎賓 墾丁凱撒銀色聖誕點燈 歡樂派對散播愛
看台灣總統大選辯論 中國大陸網友：上了民主的一課
蘋果宏達電終審判決 6日分曉
小英到訪 田中鎮長未表態
安字高高掛 馬週末北市大造勢
林鴻池成立競選總部 台灣立法院長王金平等出席
宋：為台灣企業在世界找位置
Eason陳奕迅赴法國曬恩愛 匆忙來去 被虧「虛度良宵」
伊朗報復稱擊落美「間諜機」 華府否認 美國、英國、加拿大和歐盟宣佈 將實行單邊制裁
馬營：蔡指馬罵人 做賊喊抓賊
熱血台灣人 大陸捐血小板冠軍
藍綠攻防 綠抬大豬藍送平安福
小英啟動台17線媽祖文化行腳
花旗銀行預測 台灣明年GDP降至4%
藍：扭轉高雄 投資3702億
中國北京大霧 影響飛機起降
20：30有感地震 震央台灣花蓮玉里震度4級
蔬菜「重金屬」含量高 台灣濕地、河川水質污染嚴重
金馬影后葉德嫻 憑《桃姐》一片3度封后
蔡訪田中鎮長 藍：早已知情
拯救義大利！總理蒙提不支薪
蔡英文：若當選公平分配資源
台灣蔬果農藥檢驗 超過1成不合格
曾馨瑩效應？台灣勞委會研議外籍看護擬排富
馬營：綠執政 貧富差距破紀錄
台灣總統參選人蔡英文總部 周六凱道小豬撲滿回收活動有「小英互動遊戲APP」
德法同口徑 歐元共同債非解藥
挽救歐元 只剩五天
伊稱擊落美國無人機 機身完好
酒傷身 足球傳奇蘇格拉底病逝
馬友友獲甘迺迪中心榮譽獎
俄執政黨宣稱勝選 得票未過半
俄大選 執政黨得票45.9%
2010美國小姐 酒駕被捕
希臘換債協議 年底前料達成
希財長：希銀恐需400億歐元
義撙節案出爐 民怨一觸即發
氣溫升全台雨 冷氣團8日再來
北韓據報曾派空軍參與越戰
中國共青團訪問南韓
台股開7149點 漲8點
菲台商總會 慶創會30週年
殘酷真相 1/4紐約兒童捱餓
大陸首例 空難生還者索償
3百億歐元救義 總理不領官餉
蓮霧爛 農委會：已進行了解
陸銀參股 陳裕璋：未有時間表
台股跌 新台幣盤初走貶
陸農業部見上訪者 開中央首例
歐債解藥 冀望本週歐盟峰會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
調高社福津貼 220萬人受惠
英擬撥逾2億美元 提振醫市
港集資王 周大福料比下普拉達
類股齊跌 7100點震盪
斯國變天 富翁率新政黨勝大選
工業精銳獎表揚大會 6日舉行
金門民防坑道整修 入坑暫停
日相訪陸前 南京高調悼屠殺
找真相 日將統計國民幸福指數
伊朗稱擊落無人美機 美方否認
選水利會長資格 立院初審放寬
經部招商 鎖定美能源網通大廠
表揚馬友友 歐巴馬問人氣妙招
因應津貼調整 政院修正總預算
宏達電抗蘋專利戰 股價先波動
互動元素多 處處驚喜不無聊
年逾百萬入園 招待陸客有一套
吉祥物添個性 業者效法迪士尼
語音轉接未告知 可退款
齊心抗債？法德盼解決歧見
推閱讀 基金會偏鄉建圖書館
台商陳澤人 上海捐熱血冠軍
金礦案抗議不休 祕魯緊急狀態
蔡俊雄升任央行業務局長
觀月食 師大老圓頂天文台開放
新台幣午盤貶3.4分
老虎變病貓 愛爾蘭再撙節預算
布國留台學生華語佳 總統肯定
救經濟 克國新總理：責無旁貸
專利戰蘋果居下風 三星股漲
路不平枉死 綠委參選人籲重視
救歐元 歐盟執委籲採取行動
秀不秀國旗 藍綠互批
H&M登陸成功 續攻二線城市
大霧來襲 北京空污糟糕透頂
男不滿被掏空 殺陸女判15年
台股跌 新台幣午貶3.4分
化工廠蒸氣致火焰 2人灼傷
與動物尬戲 巨星險成配角
裙襬搖搖高球賽 接駁車免費
微創小而美 大同外科團隊成軍
吳清基：沒有行政不中立
華航私募60億 增加財務流動
誰照顧弱勢 藍綠交鋒
誤報老江死訊 亞視被罰百萬元
12月首日 外資淨匯入90億
吳敦義：對電磁波懂得很少
印尼火山爆發 居民急撤機場關
北捷路線調整 捷運局：未定案
迎耶誕 百貨業忙置耶誕樹
綠籲陳致中 莫上當與邱毅辯論
流入大海？ 福島輻射水外洩
星廢外傭英文入境考試
盜刻大有巴士印 前董座判2月
馬友友獲榮譽獎 歐巴馬盛讚
享受河豚美味 專業處理為先
合庫年終 超過4.6個月
陳致中邱毅辯論 高市警不准
副手辯出招 綠：藍農舍問題多
峰會前 德法協商救援方案
化工廠意外 2工人燒傷命危
台股收7098點 跌42點
環團辦講座 省思道路開發
寒冬送暖 雄檢揪團募愛心
匯豐：陸11月服務業指數降
國光客運輪胎飛出 有驚無險
綠批不管民生法案 藍反駁
搶救同袍 韓戰英雄呂超然獲獎
台灣海倫凱勒 用密碼活出奇蹟
性侵友人7歲女 男求刑10年
台股震盪收黑 跌42點
大聲公喊話 玻璃娃娃表謝意
大選辯論收視 三立公視居冠
12月台指期跌23點
12月電子金融期齊跌
台股量縮走跌 7100失守
教會內偷皮包 男子落網
朱立倫爭取三鶯二橋 吳揆允建
台股量能創33個月來新低
大選反映人氣？蒲亭總統路難行
PALS賽重返台灣 場地難產
推廣農特產 南市辦番薯料理賽
華北大霧 50公里車陣
氣候變遷國際研討會 6日登場
民主人權調查 整體評價勝去年
三大法人買超台股23億元
TCL面板量產 明年外購為主
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吳揆：不分族群 辦好世大運
傳臉書會業者 談開放真錢賭博
街友尾牙 邀3萬人一頓溫飽
售果汁機刀片傷人 廠商遭訴
北市戒菸諮詢站 藥師助除菸癮
調社福津貼 不增加地方負擔
網購熱潮延燒 老美一天敗十億
2G頻譜回收 NCC：可提前
多家機構預測 陸CPI漲幅降
黃世銘：大選賭盤熱 中南部多
阿塱壹暫列保留區 屏鄉民抗議
大漢溪底泥含重金屬 環署調查
陳德銘：明年經濟增速恐略降
陸藏羚羊盜獵懸案 6嫌自首
泰王84歲生日 籲協力克水患
新台幣兌美元貶2.2分
里民阻公務 里長打人判拘役
北市跨年晚會 小豬唱壓軸
南韓空軍教練機墜毀 2人喪生
打通埤頂街巷弄 高市月中動工
監視器建功 警破竊盜案
TCL看好春節假期電視銷售
南投國有林地違法種茶 法辦中
11月底上市本益比15.3倍
明年超級盃 瑪丹娜中場壓軸
上周外資買超305.16億元
北富銀蘇州代表處成立
菲扣陸漁民 陸籲公正妥處
外資匯出 外匯存底減53億美元
耶誕紅豐收又熱銷 可過平安夜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中華電信：提供優質上網服務
未接自來水 改善經費逾5百億
逾百旗幟遭拔除 翁重鈞報警
11月物價 年增率1.01%
薄熙來：重慶打黑 絕非刻意
手工業中心未還屋 台大告勝訴
台閩海上直航運量 連3月大增
全台穩定供水至明年2月
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醫起健康 體委會邀慢跑
外籍看護擬排富 勞委會研議
培訓災民7成失業 南訓否認
雪梨今年初夏 51年來最冷
網路報股 金管會可管
新聞局祕書涉偷書 聲請簡判
收加工果 糧署：椪柑柳丁價穩
流感疫情加溫 放寬公費疫苗
嘉市府廉政志工隊成軍
經濟放緩 中共高官要求防動盪
維護貓狗健康 日禁夜間展售
草莓季將登場 辣妹攬客造勢
桃機與福沃斯機場締結聯盟
兄姊代父母職 獲選孝悌楷模
漫畫廣告惹議 勞保局：速下架
陳邱辯論未准 警方：擔心衝突
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全球最大昆蟲 老鼠3倍重
走出家暴 母子逆風高飛
王府井台灣食品節 金額再成長
立委參選人談政見 教團不同調
自行車烙碼 警逮2吸安竊賊
陸媒：金正日父子 頻視察軍隊
傳晤友人90分鐘 李辦否認
電磁攻擊說 NCC：未開頻段
六合夜市牌樓 年底完工
大霧影響 北京逾半班機不正常
金縣府徵3百臨時工
屏東籍漁船沉沒 船員由廈返台
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濕地蔬菜含重金屬 勿摘食
法式料理 陳嵐舒獲傑出主廚
微創業者多元 善用網路優勢
台中椪柑銷日 封櫃啟運
台塑四寶11月營收 台化失色
台水雲彰深水井 2年內封閉
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台股跌 新台幣貶2.2分
圍網漁業侵沿海 花蓮漁源枯竭
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因應氣候變遷 水利署辦研討會
光碟變美麗戒指 謝俊龍奪大獎
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深圳外來人口 比重達85%
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亞桑傑拒引渡瑞典 獲准上訴
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日翁狠飆名貴跑車 打滑連環撞
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邵平雲：台灣在國際有良好形象
國際足總前主席辭IOC委員
新疆強震 830間屋倒塌
大陸音樂家演出昏倒 送醫
陸音樂家昏倒 陳菁徽護送急救
巴黎啟動公共租用電動小車
2011年全國菁英盃國術暨舞獅錦標賽3日開賽
黃金百年經典再現 億萬心願祝福101
日本東京都知事石原慎太郎：日本無條件投降 戰後成美國小三
台灣總統大選辯論 中國官方反應冷淡
武俠旋風正氣澎湃 弘揚武學文化興國
台灣貧富差距75倍創新高 民進黨：馬離財團愈來愈近、離人民愈來愈遠
放寬農田水利會長參選資格 台灣馬總統連夜喊卡！
評：台中市長胡志強的新點子 花80億臺灣塔一定能夠賺錢？
蘋果Apple：Google Android手機都是「iPhone山寨版！冒牌貨！」
超大黑洞！ 達整個太陽系7倍 台灣旅居美國學者驚人發現(含影片)
美國大學美式足球賽 太High！13球迷推擠摔落受傷
說拔樁太沉重 中國國民黨籍田中鎮長：禮貌性接待蔡英文、宋楚瑜
入世貿十週年 台為新會員標竿
2012年6點33分台灣蘭嶼迎接元旦第一道曙光
ＥＣＦＡ衝擊產業馬英九無對策 台灣織襪公會理事長轉向支持蔡英文
挺台灣總統候選人蔡英文 數萬支持者周六凱達格蘭大道「搖小豬」
台灣總統候選人馬英九草屯總幹事被控叫唆打人 可能遭陣前換將
胡茵菲珠寶 見證不丹皇室婚
選舉暴力？被指教唆打人的南投縣議員林昆熠 曾和台灣行政院長吳敦義同遊峇里島
該跌不跌！台灣重要民生物資11月漲4 .7% 該漲不漲！柿子價格比去年跌二成
台灣統候選人宋楚瑜：賭盤疑涉兩次選舉槍擊 執政者見組頭匪夷所思
捷運分線 台北市長「郝龍斌」急煞車 台北車站負荷得了嗎？
間諜出招！藉網路遊戲傳遞情資 台灣國安單位擬訂對策
珊瑚礁、石灰岩洞、貝塚遺址！ 台灣壽山國家自然公園開園
[快訊]藝人徐華鳳病逝 享年41歲(含影片)
不丹的啟示！ 日本將以幸福指數（ＧＮＨ）取代國內生產毛額(ＧＤＰ)台灣宜跟進
台灣總統大選辯論後 台股成交量創33月新低
為台灣高鐵及乘客按一聲讚！緊急停車13分鐘 搶回一條人命
苦民所苦！義大利砍百姓退休俸女部長哭了 總理蒙提宣布不支薪
美國NBC宣布：明年超級盃中場秀 瑪丹娜挑大樑
未來事件交易所台灣總統大選高雄市得票率預測：蔡英文56.6%、馬英九37.1%、宋楚瑜4.0% 立委民進黨6席、未定3席
聖誕好康》星巴克推季節限定商品 金車舉辦咖啡豆創意比賽
標準普爾擬調降德國、法國、奧地利、芬蘭、盧森堡、荷蘭信用評等
台灣總統大選辯論 中國網路視頻發燒 官方未干預網友驚喜
美國雅虎YAHOO爆離職潮 前景不明導致人才流失
農團發起一人一信 籲蔡修政綱
台灣藝人徐華鳳胃癌病逝 宣言「樂觀面對、自在生活」(含影片)
蔡：政府應像媽祖般幫助人民
宋：輔導中小企業僱用失業人口
綠營動員令 10日小豬大集合
瑞典國王遭爆料參加性愛派對 付封口費堵嘴
戴爾Dell 傳退出美國Android平板市場
台灣總統候選人電視辯論會 吸引了全球華人目光「意義非凡」
Sony Ericsson掰掰！傳Sony買下所有股權
小英學剝蚵 體會蚵婦辛苦
台灣高鐵手機買票 12/6日啟動
聖誕好康》「MIT」台灣製作世界唯一 手繪動畫行動卡片APP
Ultrabook獲英特爾Intel「加持」 宏碁ACER、華碩ASUS、惠普HP等資訊月拉抬買氣
NASA：太陽系外發現1枚行星「超級地球」可能有生物存在
王品尾牙大手筆席開750桌 年終獎金3.5個月 加薪5%
菲律賓扣留中國漁船 6名中國漁民將面臨20年刑期
台灣股市價量齊跌 觀望氣氛明顯 匯市交投陷入盤整
德國專家成功拆除二戰美國、英國巨型炸彈 疏散4萬餘人包括1所監獄
星球不寂莫！美國太空總署證實發現22b行星 地球2.4倍大 有水和陸地 攝氏22度
台灣王品集團尾牙 年終獎金3.5個月 基層員工將加薪5%
台灣中經院下修GDP至4.4% 明年預測4.07%
馬總部：周美青尚未安排輔選
眾人催吃生蚵 小英敬謝不敏
台灣台北市就業博覽會 提供3千個工作機會
宋楚瑜拜訪 前大林鎮長相挺
澳洲工黨支持同性婚姻 通過提案
巨匠王錫坤 讓鼓融入現代生活
貧民變總理！ 出櫃同志出任比利時新總理
亞洲股市下跌 標普報告是主因
日本明治奶粉檢驗出含放射性銫 將回收40萬罐
美國華盛頓抗議群眾 準備「奪回首都」
繼續掌舵 馬總統：當仁不讓
日本明治奶粉含銫 家樂福、愛買、大潤發、全聯均表示未販售
台灣前駐美國代表說 北京對台可能政黨輪替預留後路
Join Culture.tw for reward 文化台灣粉絲得大獎
宋：執政將建立農業改革制度
中國大霧超標 影響多個機場起降
紅葉少棒翻版 特奧曲棍球爭光
台灣高鐵台中站抽出第一百對新人 得獎的是金婚老夫妻
林瑞雄仍稱遭電磁波攻擊
馬總統拚連任 連吳王力挺
搭高鐵刷QR code二維條碼 Android版本也可以
iPhone4S預購強強滾 逼近40萬人
馬吳三山青年後援會 籲投藍
好萊塢巨石強森1月訪台灣宣傳《地心冒險2：神秘島》
澳洲政府証實 華裔總裁在大陸被判重刑
選戰火熱 綠要抓鬼藍籲反賄選
馬清廉改革 藍籲綠勿再炒作
雙子座流星雨 下週三登場
亞洲開發銀行 下修台灣今年GDP成長至4.6%
亞洲城市生活費 東京居冠 台北第12
封面裸照惹爭議 巴國女星提告
有個行星像地球 可能有生物
美電子商告侵權 宏達電列名
稱老師可愛 男童遭停學2天
羅納度任世足籌委 巴媒指花瓶
金瑞契不光彩紀錄 影響選情
全台天氣不穩 中部以北雨較大
著眼北韓 美特使赴亞洲
傳記電影易獲獎 巨星爭挑大梁
台股開7067點 跌30點
陸遭菲扣漁民 或服刑24年
韓貿易額破兆美元 全球第9國
中經院下修GDP至4.4%
歐元區15國 恐遭標普降評
男子搭機稱行李有炸彈遭警帶走
加拒第二階段京都議定書
北市公車車禍 2女送醫
巴拿馬辦華語文測驗試測
台股跌 新台幣盤初走貶
最奢華愛瘋4S 940萬美元
油源受威脅 陸派員蘇丹協調
藝人徐華鳳 胃癌病逝
中美洲統合 市場開放
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
蘋果告宏達電 宣判延至下週
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
三星德州半導體廠全面投產
過好年 4成滬上班族有加薪
歐元區信評告急 命繫領袖峰會
內外煎熬 台股開低走低
南韓Q3經濟擴張 高於初值
德國AAA國家評級受威脅
商標爭議挫敗 南僑擬上訴
對手控賄選 蔡正元批浪費司法
26歲8個月 最長壽狗走了
鮑爾森指人幣升勢緩恐加劇緊張
台商遭構陷 海基會：個案協助
華北大霧範圍擴大 病人增
台股量少 陳(沖)：請部會注意
星國PMI連5月萎縮
越總書記訪柬 兩國日益密切
台南點心節 揪食客打卡
台日新航線 3業者申請14條
陸動車事故 責任難定報告難產
顯微根管治療 抽神經更安全
美國醫療保單 鼓勵來台就醫
關中：公務員是黃金十年推手
台灣災損風險 全球第4
消防器材檢驗 可由民間認可
謊稱行李有詐彈 桃機月餘5起
緩勞資糾紛 陸祭工會協商規定
威脅降歐信評 標普再惹塵埃
立院三讀 陸船越界可處罰鍰
越最高樓無電梯搭 要命
全球經濟趨緩 亞洲風險增
誹謗前女友 男判賠15萬
2011年該記住的歷史轉折
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乳安全標準 陸官員：妥協結果
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紀政帶頭台中健走 迎向健康
立院三讀 醫院漸改用安全針具
徐華鳳胃癌病逝 享年42歲
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外交部：智利免簽案 反應正面
接替劉姍姍 新處長赴任待考量
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量縮觀望 台幣午貶3.2分
哺乳室非育嬰室 新北稽查改正
北市店面均價新高 150萬
馬偕計畫 總統肯定外國傳教士
立院三讀 健保卡加註器捐意願
贈過期雞精致病 女判拘役
捷運路線分家 郝：未定案
抗議法官歧視 導盲犬團體陳情
拒繳ETC費 遠通求償勝訴
高鐵手機購票通關 增下載平台
誠懇低調 周美青嘉縣拜票
爺奶舉牌 汽機車分流護學童
印要求網站上線前檢查PO文
壽山公園升格 吳揆欣慰圓夢
伊斯蘭政黨勝選 西方關切
超級地球現蹤 宇宙探索翻新章
靠好默契 屏榮科學賽南區奪魁
台股收6956點 跌141點
德以臨時工救失業 難解貧窮
台股開低走低 跌141點
鼻過敏張口呼吸 影響臉部發育
建國百年節電抽獎 北市績效佳
台版小黑 北護師生追思校犬
寵物食品防腐劑偏高 無法管
被控燒紙錢污染 壇主判賠
紀念美軍林恩中校 金門立碑
12月台指期跌146點
蘭州軍民糾紛案 解聘當事人
12月電子金融期齊跌
王品獎金3.5個月 加薪5%
織襪公會：支持ECFA
剛果選後不平靜 現總統暫領先
台灣國民會議：全面開放外傭
指老闆偽造文書 徐懷鈺告輸
再破7000 類股全沒
造福地方 吳：總統促鴻海動工
高市駁跨區辯論 邱毅：沒擔當
永續環境 國際專家來台經驗談
王品尾牙 戴董反串娛員工
微博力量大 官民通吃
比起演戲 柯震東更愛當歌手
悼茂伯 馬蔡先後靈堂上香
三大法人賣超台股15億元
殺1人救5命 9成民眾願意
奇美法人代表出爐 董事長待補
王品明年再募3千人
全球半導體銷售衝破3千億美元
美藝術家：蒙娜麗莎畫中有野獸
稅捐處：頂樓增建鐵皮屋課稅
耶誕海外血拚 上海人最愛香港
陸貨假冒越南產 出口他國牟利
新台幣兌美元貶4.3分
高捷延伸路竹案 陳菊盼快核定
日砍人高二男：殺完動物想殺人
迎接耶誕節 花博花海重現
裴琳酒駕撞車 判拘役59天
貿易破兆 民調：朴正熙貢獻大
立委意見不同 勞安修法交協商
涉打假球 許文雄判賠百萬
徐華鳳逝 徐母：像睡著很安詳
高普考擬改年考2次 綁約3年
感念台灣賑災 九州曼陀林獻樂
東北虎僅剩20多隻 瀕臨滅絕
雙子座流星雨 14日登場
美容科放異彩 龍德家商獎不完
亞洲開發銀行 調降陸成長預期
中華電：明年資本支出逾60億
跪了幾百年 南京有了秦檜坐像
都更流氓集團 警逮5人
李紀珠：金融業有優勢面對挑戰
中央氣象局氣象報告
日明治奶粉含銫 更換40萬罐
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
面子不能丟 曾雅妮要留冠軍
演出時心肌梗塞 王吉宣已穩定
北一校慶 美校友儀隊返台表演
回饋社會 工程師義賣咖啡
百年國光獎章 世大運健兒風光
鄭永金：柿價風波 客家票回流
吳中書：PMI明下半年公布
北京今夜風起霧散 空氣將好轉
屏東蓮霧災損 納天然災害救助
工業精銳獎 11家企業獲獎
違反協議 男子毆妻判賠百萬
大陸最東端撫遠 通鐵路
兒童街頭乞討 陸擬明年底消除
商品跨級銷售 金管會：適度
三大量販及全聯未售明治奶粉
兩岸清大 簽訂雙碩士專案協議
台資企業升級 東莞助獲融資
陸對外貿易白皮書 明首度發表
陸船又出沒釣魚台海域 日警告
2元柿延燒 新加坡商大砍價
亞銀下調台灣成長預測
量縮觀望 新台幣收貶4.3分
立碑紀念林恩中校 美方追思
搶救阿塱壹 環團聲明反對開路
就業警訊 明年首季人力需求減
隋棠：柬埔寨助兒體驗學會滿足
日明治奶粉檢出銫 未波及台灣
英特爾找工研院 合作新記憶體
陸媒：陸新興產業 美擬設壁壘
日奧運金牌選手 強暴少女被捕
禍從口出 詐彈客得不償失
打牌遇惡煞 7人被搶
難忘的心愛的人 記錄金枝演社
亂排廢水 台南17診所遭告發
蕁麻疹奇癢 咖啡因也是過敏原
加入全球減排協議 大陸有前提
巴克萊下修台GDP至4.4%
陸媒：標普維持陸信用評等
推動改革 越需外援
地球小姐劉琦歸國 掛心功課
淚憶徐華鳳 郭靜純：走的太快
調查：奧林巴斯高層從根爛起
陸桌球隊 備戰奧運先軍訓
學者：公共支出應加速進行
優質新聞獎 中央社報導獲優勝
觀光工廠吸睛 擬用APP促銷
拓展天然氣源 中油簽新約
甲后路不平 原是修補費未撥
逐洞賽像大樂透 平手獎金累積
國考併計訓練成績 學者有疑慮
感恩的心 任文倩屏東開演唱會
總統府前自焚 曾姓老翁遭起訴
另類課程 當亡者體驗洗屍入殮
網購日輻射奶粉 可要求退貨
醫：癌細胞轉移 徐華鳳病逝
環團：台26線與阿塱壹難並存
國安局：無電磁波干擾技術裝備
奧林巴斯高層 同意隱瞞損失
通用陸銷售增速 創十個月最快
國安情勢 援例向參選人簡報
都更禿鷹暴力討債 警逮5嫌
人民幣即期匯率連5觸跌停線
守護希望 分享重生喜悅
台北飛馬公排碳 每人52公斤
愛瘋4S預約 逼近40萬人
周杰倫：耶誕也可跟異性一起過
首來台 粉紅豹克里梅想逛夜市
舢舨翻覆 海空立體救2人
王金平籲民眾 效法陳樹菊行善
致力台荷文化交流 胡浩德獲獎
農委會將助台中甜柿銷星穩售價
股災以來 台股基金淨申購
特教校性侵案 教部大規模重懲
陸：溫州追撞 集中調查結束
歐洲魅影府城開跑 優勝打頭陣
涉圖利業者 清潔分隊長遭押
雲南車禍 40人死傷
大S康熙收視佳 小S嚷退出
宣導廉能政治 金門成立志工隊
胃癌常晚期發現 篩檢加把勁
外企掛牌 明年擬取消面額限制
警破詐騙集團 女模當車手頭
幸福指數 經建會蒐集資料
被控惡待智障員工 業者否認
港官員：選舉無礙港台發展關係
珍珠港事件70年 誤解仍多
國父故里 填海建兩岸合作島
業者疑遭設計 總統：不可思議
投入14億 泰整修泡水古蹟
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奶茶加FM2 男迷昏少女判刑
提高核廢貯存密度？台電澄清
華裔總裁陸判重刑 澳政府証實
居住正義 總統促本會期修法
來台尋親 警助圓兩岸夢
亞股成交量萎縮 台股幅度較輕
天使媽媽 照護慢飛兒
國際評比 台氣候變遷績效稍退
兩岸三校論壇 余光中穿針引線
改善評比 擬列CO2空污物
目睹母性交易 偏差子遭安置
胡錦濤：加快推動海軍轉型
曾雅妮明年課題 學會休息
上班族久坐 當心屁股變大
「輻」氣使然？ 明治奶粉含銫
OBU將可投資外幣基金
藍：有效資源輔選 席次極大化
閩規劃石化資訊基地 招攬台商
政治獻金扣稅 每戶限20萬元
浩角莎莎出書 露溝豪語衝銷量
今彩539開獎
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殉職美軍立碑 高華柱扮推手
讚岐商標爭議 經部：處分合法
愛在高鐵 金婚夫婦獲獎
南京屠殺敏感 日相訪中恐延後
大樂透開獎結果
疑壟斷電子書 蘋果遭歐盟調查
電視辯論 吳揆：用政績迎戰
標普威脅降評 官員稱動機可議
搶銀樓砍死店員 男判無期
大陸船盜砂 金門海巡逮6人
藉番王事件 警盼民眾學CPR
信用卡掛失關卡多 年底前改善
類流感病患攀升 登革熱未退燒
高鐵救人 醫師：按鈕者是英雄
女遭罰無例休 勞工局將稽查
歐債危機 郝：北市做好準備
台挪合作研討會 凸顯台灣優勢
宋：協助中小企業打造未來
日輻射水流大海 濃度驚人
亞洲城市生活費 台北第12
載滿瓦斯桶貨車爆炸 波及民宅
對盲胞言語惹議 法官遭勸誡
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歐洲政界不滿標普信評警告
張榮發助學 大陸清華學子心暖
假冒檢察官騙60萬 男子落網
性侵案懲處出爐 校方未回應
副總統：穆斯林為人類重要資產
洋將堪慮 台啤不排除找回瓊斯
建仔缺席配對賽 將為妮妮加油
紋眉反留疤 美容師遭訴
葉銀華：人民幣可能貶值
兄弟女當家 洪芸鈴首位女領隊
標普恐降歐洲金融穩定機制評等
標普威脅降評 歐元區承諾改革
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奧運測試賽奪金 楊淑君凱歸
今彩539 頭獎槓龜
經濟低迷 巧克力銷售逆勢成長
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川普如魔戒 美候選人爭相取經
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麥寮參香 台灣總統參選人蔡英文：換一個負責、照顧人民的總統
日本核災後首次奶粉中測出「輻射銫」「明治STEP」40萬罐回收 (含Meiji官網公告)
美國地產大亨川普退出總統提名戰 「誰是接班人」參選人拜碼頭
安古蘭國際漫畫節 以「漫畫海洋．台灣」為題參展
台灣考試制度大變革！高考年考二次綁約三年 地方特考取消
台灣明年工作難找 廠商增聘人手創新低 金融風暴惡夢再現！
花旗銀行將裁員約4500人 歐債危機再創全球金融業
涉壟斷（反托拉斯法）日本Sharp、台灣奇美、三星Samsung付高價和解
各報頭條》台灣高普考試1年2次 地方特考取消 3年才能轉調
三星（Samsung）電視驚傳爆炸 美國婦人投訴
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5年1500萬美元 英特爾、台灣工研院攜手合作 共推次世代3D記憶體
台灣總統參選人蔡英文：彰化贏六萬票總統改姓蔡 卓伯源立軍令狀馬要贏七萬票
比利時終於有政府 新總理迪賀波出身貧民也是同志具傳奇色彩
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全球排碳指標台灣連三年退步 馬政府節能減碳「攏系假」
iPod touch也出白色款 Apple發佈首支廣告
又是賄選惹禍！藍營出身的台灣台南市議員陳進義涉買票判當選無效
蘋果涉及壟斷電子書市場？歐盟調查中
未來事件交易所 (12/03) 台灣總統大選得票預測 蔡英文50.1%馬英九42.6%宋楚瑜11.2%
希拉蕊稱俄「選舉不公」 俄羅斯總統回擊「美國應管好自己」
阿拉伯之春吹向俄羅斯？千人示威抗議普亭選舉舞弊 在野黨黨魁被捕
UNIQLO台灣進軍中南部 推「價格與日本一致 」
馬英九選後不理 宋楚瑜有情有義 台灣嘉義前議員及鎮長表態挺宋
貧民變總理！ 比利時出櫃同志總理今天上台
華盛頓郵報稱：朝鮮正在開發「能打到美國的洲際飛彈」
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中國國家主席胡錦濤籲海軍轉型備戰 美國盼中國軍事保持透明
美國、印度、日本三邊會談 意在對抗中國
《夢想家》燒完2億、「台灣塔」還要燒80億 台中市香火鼎盛？
Intel英特爾「Medfield」 支援冰淇淋三明治
台灣前省議會霧峰地區淹水問題 議員要求重視
Facebook再爆隱私漏洞 私密照大曝光
宋：民生為重 民心為先
總統選舉號次抽籤 9日登場
士林夜市搬新家 12/25聖誕節正式營業
曾雅妮沒裙襬搖搖 害羞啦
Samsung Galaxy上訴成功澳洲禁售令取消 蘋果「好受傷」！
驚傳蘋果在中國失去「iPad」商標權 Apple「頭很大」
小英：選舉競爭 勿傷及無辜
賦稅人權白皮書 籲調高免稅額
比利潘：『笨蛋， 問題不在經濟！』踢爆馬英九總統炒作自殺死亡率的騙局
「壹週刊」報導中國高規格招待台灣各縣市旅北同鄉會總幹事 為馬英九助陣
馬總部：周美青選前2週輔選
試辦場外考照 首梯半數不及格
中產階級不見了！ 台灣上班族只34.7%逛百貨週年慶 半數消費不到3000元
台灣板橋中午高溫31.2破紀錄 明天冷氣團抵達氣溫陡降
台灣嬰兒性別比例失衡 10個男人3個打光棍
大陸新東陽驚爆竄改保存期限 賣過期10年的八寶粥
Google：Android app 下載次數破百億
巨石強森1月訪台灣宣傳新片 先學吉祥話「恭喜發財」
台灣民進黨：放生黑金條款 去年馬「無感」今年選舉到了就「震怒」?
文化團體邀馬蔡宋 談文化政策
雙子座流星雨 14日登場
台灣也有「斯德哥爾摩症候群」？一女老師愛上詐騙者
吳珮菁獨奏會 6支琴槌展魅力
聘僱人員比率上限 擬訂10%
馬營藝界CF 訴求都是台灣人
搭高鐵刷QR code二維條碼 新增Android平台
前陸軍司令胡鎮埔透露 因應台灣中國政治談判 軍方奉令研擬兩岸軍事互信機制
炒房集團涉逃稅十數億 台灣檢調大追擊 震驚房市業界
為反霸凌請願！女神卡卡前進白宮
中選會：林瑞雄棄美籍已生效
日本福島核災1人賠8萬日圓 災民怨：連搬遷費都不夠
《壹週刊》終於拍到周杰倫 (Jay Chou)及女友昆凌約會照
小英：政府舉債很會花錢
訪雲林 宋：民生問題最重要
台灣投資客涉炒房逃稅11.5億元
日本明治奶粉驗出「輻射銫」中國地區因未污染不提供更換服務
快報》中選會：林瑞雄放棄美籍已經生效
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參觀皂坊 小英：在地產業典範
王振堂：宏碁明年會賺錢
準備辯論 林瑞雄：心理要放鬆
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中山醫學大學創辦人周汝川逝世
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法官批准雷曼兄弟清算計畫
美批選舉舞弊 俄稱無法接受
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俄鎮壓示威 近五百人被捕
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反壟斷案 夏普奇美等付錢和解
反緊縮預算 希臘國會前爆衝突
降成本 花旗擬裁員4500人
耶誕未到 美街頭裝飾已被偷
預期歐洲行動 美股漲
巴西基因改造作物持續成長
台灣漫畫大舉進駐安古蘭漫畫節
窮也要行善 美失業者捐銀幣
法國會通過廢娼
巴西支持延長京都議定書期限
電視底座爆炸 美婦人投訴三星
追求賦稅公平 紐約課富人稅
台股開7011點 漲55點
東北部防大豪雨 8日起轉冷
韓向海外世宗學堂提供免費節目
台商投資墨西哥 布局全球
希臘緊縮預算 國會通過
南韓開罰 友達收到通知書
抗歐債有成 亞洲信評升格可期
日奶粉含輻射 港府正了解情況
張娜拉林志穎 歡喜冤家一起飛
巨石強森將訪台 先學恭喜發財
兩趟英國行 楊淑君見賢思齊
台股漲 新台幣盤初走升
礦業投資加速 澳GDP超標
瓜地馬拉與祕魯簽訂自貿協定
咖哩大蒜味道重 晚餐變體味
醫療旅遊APP上路
百年盆栽展 私人藏品公開
台股重返7000 持續震盪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台北花卉展 青年公園週六登場
明年小筆電市場 恐少4千萬台
玉山 2月靜山 暫停入園
美國會耶誕樹點燈 節慶揭幕
歲末假貨多 警破獲服飾仿品商
職棒測試會 33人爭選秀資格
人民幣連日貶值 陸：市場調節
酒駕 美飛航署長請辭獲准
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臉書安全亮紅燈 私密照全都露
畢旅遊覽車追撞 17生送醫
經濟衝擊 星國裁員增加
移工嗆聲大遊行 11日登場
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加快經濟整合 歐盟草案曝光
陸首度發表 對外貿易白皮書
馬總部：反對大陸干預台灣選舉
陸富人 人均3.3棟房
抗衰退 副總統：掌握新興市場
痞子英雄電影首發 星光閃閃
士林夜市 耶誕節搬新家
美國總統很操 怕色衰不怕折壽
陸商務部：中美經貿關係穩健
友台中田宏 傳出任大阪副市長
懷疑女議員是小三 議員妻嗆聲
搶種菜 恐農曆年後價跌
孫女養狗吵又臭 祖母訴請移走
陸：多數挺PM2.5納空標
陸新東陽員工舉發 產品涉過期
中英文翻譯檢定 週末登場
MIC：明年半導體產值成長緩
陸商務部：明年外貿形勢嚴峻
蓋特納給歐按讚 駁資助IMF
鼎立疑吸金案 秦庠鈺求刑9年
MIC：明年半導體業競爭激烈
綠色和平：陸製玩具3成含金屬
勞團控擋職安法 許舒博澄清
環團籲總統參選人正視環境責任
陸：順差大 人民幣升值壓力大
試辦場外考照 考生怨車多
獵犬游泳溺斃 飼主不搭救遭訴
權五鉉高升 續掌三星晶片兵符
陳邱辯論核准權 陳菊：不干預
澳航：亞洲旅遊需求攀升
量縮盤整 新台幣午升5.3分
變電箱頻出事 監委要求改進
北市手語團 總統辯論挑大梁
鄭容和挑梁裝酷 不排斥姊弟戀
百年嘉義公園 挑戰百人沙畫
冬日驕陽 板橋31.2度新高
韓公平會罰 面板廠評估因應
習近平籲美 抵制保護主義
結合悠遊卡信用卡 手機可刷卡
優衣庫擴點 供2千工作機會
漁會春節禮盒夯 預購電話不斷
明治：將加強檢驗奶粉輻射物
管中閔憂歐債衝擊大陸 傷台灣
剝皮酒店虛擬化 詐騙數千萬
明年3D液晶電視滲透率16%
北市寵物蛋APP 跨年破蛋出
總統：建設留子孫 不是留債
幼托融合教育啟動 邵曉鈴站台
德國人對財經議題興趣缺缺
台股收7033點 漲76點
涉炒房逃稅上億 黃勇義遭約談
離島偏遠特考 考題融入在地味
找到第1份工作 5旬婦獲重生
台股開高收高 漲76點
通過住宅法案 藍要推綠悲觀
一線抗癲癇藥 須慎防過敏
挑徐華鳳遺照 夫一夜未闔眼
監院：風紀敗壞 糾正關稅總局
12月台指期漲72點
12月電子金融期都漲
台中影展有影 胡志強：這任做
短彈收復7000 持續震盪
奧林巴斯假帳案 核心爛透
珍珠港事變紀錄 美博物館公開
外貿白皮書 學者：呼應十二五
府城吹低奢風 古蹟拍婚紗正夯
歐盟尋修約捷徑 英求自保
痞子英雄來真的 黃渤險翻臉
搶救歐債 美國幕後發功
外貿白皮書 陸學者：安內攘外
關中：修考績法 誓達目的
Android程式下載破百億
拚選戰 參選人教育政見較勁
股權轉移 雀巢徐福記聯姻
搭衣服傷腦筋 發想電子衣櫃
嬌蕉包涉仿名牌包 2男遭起訴
哈士奇咬人 飼主判拘役
俄寒冬茉莉花開 軍警鎮壓示威
專騙網購分期案 警破詐欺集團
胡鎮埔：紅衫軍時扁曾要我表態
技正查烏賊廠 追7億空汙費
布呂赫爾名畫 逾千萬美元落鎚
日福島核災 1人賠8萬日圓
持菜刀砍人 身障男判10月
三大法人買超台股59億元
民調：韓男風流 世界第二
平怒 印度零售業引外資喊卡
看會展中心工程 菊催水岸輕軌
南大數位風景構成圖 解析心理
匯豐：人民幣長期看升趨勢不變
五角大廈解密舞台劇在陸上演
陸商務部：從未操縱人民幣
日本奶粉 大陸仍禁止進口
畢旅驚魂 遊覽車追撞23人傷
開車撞警被逮 販毒集團瓦解
搶救腦中風 消防醫院跨域合作
組堂口涉暴力討債 11嫌送辦
陸再批達賴 稱鬥爭方針不變
陸長征5號火箭2014年啟用
郝龍斌盼儘速成立都更中心
不敵調控 陸企自房市撤資
浮洲合宜住宅興建 下週動土
原住民科學節 10日登場
越民年均收入1300美元
準備金利率 擬農曆年前定案
陸禁日奶粉 明治：皆為澳洲產
環境挑戰 PCB廠轉華中西部
車禍被救 總統讚雲林人有情義
新台幣兌美元升5.7分
陳沖：國安基金護盤有機制規範
涉改保存期低價賣 檢方傳業者
嚴凱泰：明年車市與今年持平
北京百餘家飯店被摘星
張朝國：赴上海無關選舉
醫改會：醫護仍無法準時下班
雲端實習 挑戰37秒電梯解說
近半癌症不是命 吸菸男女小心
畢旅車禍 中市教育局派員協助
特教校性侵懲處 吳揆促再檢討
死囚活體捐腎 見胞姊淚崩
總統：台灣民主對大陸影響很大
台品牌優質平價 攻新興市場
亡羊補牢 甘肅立法保校車安全
綠營提告蔡正元李慶華涉賄選
智障生安置高職簡章出爐
魚樂e世代 中研院開展
男女嬰比例失衡 監院糾正
年關現金供應 陸央行下令確保
新雙園大橋 25日前雙向通車
明年資通訊業重心 是雲端
偷運牛樟殘材 沙灘車變爬山虎
對台軍售後 美中首度防務磋商
重大環境事件 環署彙編成書
世大運預算 總統駁不實指控
不滿土徵修法 農民將再上凱道
否認夜店咖 柯震東怕搭訕
飯店開幕 陳菊勾勒港區榮景
總統晤張榮發 張肯定改善兩岸
合開賭場引槍擊 警逮4人
外籍生當主播 影音分享家鄉情
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
義氣挺友開槍 借百元卻遭拒
陸大學雅典娜雕像 臉是校董
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
餵妻安眠藥性侵 男子遭訴
發展顯示器產業 經部提2方向
狗屎換真金 新北5人如願
英研究：逾4成罹癌因習慣差
PCB拉貨趨緩 估Q4減4%
高中第二外語 日文最夯
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人瑞腸癌術後康復 最盼能走路
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滬投45億 促中小科技業發展
楊永明到中科大 暢談亞太情勢
醫師：孕前最好先做牙齒檢查
微軟體感推手來台 與學界交流
清大RFID智慧圖書系統啟用
地主圍籬堵路 附近住戶盼拆除
廣西客貨車對撞 7死9傷
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網路力量大 俄反對運動展新貌
准了 雀巢最快月底娶徐福記
滯台泰勞萌歸意 求警助遣返
邱毅陳致中辯論申覆 高市再駁
檢方：黃勇義逃稅11.5億
設小姐集中營 重慶女老大判死
楊永明電台開講 談美食講政策
涉黨政軍條款 罰28家系統台
韓赴台觀光客 今年25萬人次
14年以上小黃 換新補助3萬
減緩關節退化 少吃油炸多水煮
紅棗乾爭議 公館棗農茫然
吳揆盼佛光普照國泰民安
台大戲劇系畢製 重現俄國文學
廢4機回收申報 延長至7天
量縮觀望 新台幣收升5.7分
記錯女兒年齡遭妻虧 名廚尷尬
防天寒低溫 平安站供街友臨宿
新莊棒球場收入差 議會擬辦人
千萬元發票 中區開出6張
素人畫家殷家輝 作品揚名海外
勇敢女高中生 孟加拉當志工
推廣吉園圃有成 19單位獲獎
江西污染償金 每人分不到1元
辯論與否 邱毅陳致中互嗆
南開漆彈賽 高中職校比身手
逐洞賽 妮妮要積極進攻
美容集訓奏效 首參賽10獎盃
巴總統心臟病發 引發辭職傳言
國債鐘 年底短債略增
菲南和談露曙光
性侵清潔工 約聘司機遭訴
平板電腦價格將M型化
朱信強被訴當選無效 一審駁回
龍發堂電線桿惹民怨 月底遷移
東北角迎曙光 9日起報名
原民自治法 原民會籲速三讀
為柿子找出路 嘉義與南僑合作
陸積極在歐投資 對債券沒興趣
廣結善緣 越寮柬邦誼敦睦
歐巴馬拼連任 批共和黨華爾街
凌晨遇惡煞 男子被砍遭搶
南部特教校性侵懲處 重新檢討
買45元筆 發票中千萬特別獎
搜索大咖 房仲：打擊炒房
製藥業升級 32廠獲國際認證
夫偷吃違承諾 判存摺交妻保管
長榮蘋果機 啟航福岡首爾
全亞洲物價 京滬港排7至9名
2017世大運 足球賽在基隆
藍皮書預測：陸今年GDP超9
蔣怡不婚頭 卻想野外生子
德編導姊妹花 難忘台灣烤香腸
胡鎮埔：綠朝研擬兩岸互信機制
貨車爆胎撞護欄 起火1死
高雄老人裝假牙 各界反應好
氣象預報奪冠 王芃文想當主播
力成向Tessera提出訴訟
陸明年物價漲幅 估4.6%
冬季水果外銷 預計近六千公噸
「暮光」吸金多 主角領得少
藝術家秀創意 貨櫃營造家概念
運動中心砍1億 基市藍綠交鋒
藍指查賄偏袒 雄檢：秉公偵辦
奶粉聯合不降價 公平會緊盯
毒舌或遭霸凌 美地球小姐惹議
東協礦業會議河內舉行
摩擦日增 美陸國防官員溝通
蕭亞軒墊胸拍MV 反物化女性
徐爸爸盼徐華鳳在天堂快樂
人頭炒房逃稅 檢調：手法少見
食品期限遭變造 恐入傳統市場
最喜歡運動城市 台東縣奪冠
陸外交部：堅守防禦性國防政策
德支持極右派選民多為失業男
美元融資成本降 歐銀貸款暴增
出口碳纖維到台港 日商觸法
德10月工業生產增幅大於預期
掃蕩詐騙集團 逮126人
女嬰消失 衛署醫界：觀念使然
特勤條例疑擴權 國安局澄清
陸藍皮書：不宜誇大高利貸問題
LED路燈 7廠商獲正字標記
雪隧火燒車 1人輕傷
陸打房方向 房產稅取代限購令
今彩539開獎
泰水患漸離 曼谷北區仍積水
配合十二五 陸訂藥品安全目標
設站有望 兆豐農場擬擴大投資
王建民捐球衣義賣 關懷早產兒
雀巢併徐福記獲准 陸商界側目
法院前酒駕連環撞 2死3傷
虐童致死 法部擬最高判無期
美能源副部長訪台 十年最高階
勇哥炒房 涉漏營業稅
珍珠港事變70年 美國人不忘
研發核反應爐 蓋茲與大陸合作
京都招商 促台日數家企業合作
燕巢蓮華寺住持死亡 檢警偵辦
父兄伸狼爪 3姊妹受害
林瑞雄：已沒有美國國籍
日本奶粉受核污染 香港未售
勇哥炒房遭搜索 另一黃仍在查
韓將抗壓強 妮妮視柳蕭然勁敵
改食品保存期限 負責人遭收押
再現窒息量 台幣短線難脫盤局
觀光客目標 今年估6百萬人次
勇哥炒房 涉漏3稅罰1倍
日期未定 法盼陸速送2貓熊
今彩539頭獎 3注中獎
重建災區 日通過復興特區法
泰預估明年GDP達7%
中央社記者倪國炎心肌梗塞去世
股票打折認列 金管會衡平考量
新北土地移轉 11月爆量
涉炒房逃稅 黃勇義送複訊
喝過NBA墨水 達欣洋將亮相
妮妮超人氣 紐時：NBA俠客
珍珠港事件70週年 美國夏威夷、白宮舉行紀念
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蔡英文與3隻小豬耶誕樹
改食品保存期限 荷亞食品公司負責人遭收押
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台灣特考 離島偏遠區考題融入在地味
台灣每年3千女嬰消失 RU486監測失職
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Facebook驚爆隱私漏洞！ 祖克伯私密照大曝光
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台灣總統參選人蔡英文濁水溪以南估贏70萬票 彌補北部缺口
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不滿濫徵農地 台灣農業專家、農民12日集結凱道 向總統候選人嗆聲
法國廢娼！ 不罰娼罰嫖最高12萬台幣
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反托拉斯!美國與歐盟調查蘋果 (Apple) 、法國阿歇特出版、哈伯柯林斯出版集團、西蒙舒斯特出版、英國的企鵝出版、德國傳媒公司 是否涉壟斷電子書市場
生態大浩劫！寮國將在湄公河蓋大壩 柬埔寨、寮國、泰國、越南急會商
美國總統不好當？研究發現任內老化加速 但比常人長壽
邱毅指台灣副總統候選人蘇嘉全夫人看猛男秀 民進黨：負面文宣 影射渲染
BookLive、三省堂結盟 日本國內首次電子書書城和實體書店合作
夫人看猛男舞有礙觀感 台灣副總統參選人蘇嘉全表歉意
選舉舞弊引爆示威 前蘇聯領導人戈巴契夫籲俄羅斯國會重選
結束逃亡！泰國紅衫軍主腦自首
谷歌地圖秀景點 台灣占1/6（含影片）
馬二姊出馬 藍營新北全面掃街
蔡攻勞工票 提無薪假短工津貼
台灣Google地圖超級棒 全球特蒐景點密度最高之一（街景車影片）
兩岸年度漢字 微當選
美國公佈十大最毒化妝品 雅芳、嬌生、露華濃均上榜
台灣民進黨：馬英九當台北市長時也參加有鋼管舞孃表演的活動
美國佔領華爾街 「奪回首都」的抗議持續進行
美國彭博調查：61%投資人預估中國5年內金融崩潰
藍委：政府舉債 建設留子孫
教宗也很高科技！ 用平板電腦點亮全球最大聖誕樹
新東陽有2家 台灣新東陽：商標被搶註、還揹黑鍋
藍營催票挺馬 前國代總動員
台灣諾貝爾物理獎得主李遠哲 先生說明 GDP成長不等於幸福
日本超人氣Web動畫 「羊羊町子(yanyan-machiko)」 出DVD了(含影片)
台灣股市軟趴趴 成交額僅679.51億元
逐洞賽 柳簫然克里梅並列冠軍
台灣「基礎建設」排名下降 民進黨: 馬總統債留子孫、建設也退步
原住民6大訴求 邀馬蔡宋表態
芬蘭國宴「憤怒鳥」禮服打廣告 執行長夫人超吸睛
中國國民黨規劃 馬英九姐妹投入輔選
GeGeGeGeGe 日本鬼「飄」來台灣!!??
台灣民進黨：重翻宇昌生技案是選舉操作的奧步數
政府投資宇昌生技過程周內解密 台灣民進黨：蔡英文參與是因專業獲肯定
真窩心！台灣總統參選人蔡英文主張首度求職者可領失業津貼 俢法保障派遣勞工權益
邱毅單挑陳致中辯論 今晚T台見
太景生物科技獲得奈諾沙星全球獨家權利
太景競逐需求強烈的C肝用藥市場
台灣衛生署推「旅遊APP」 觀光醫療更便捷
臺灣、日本、韓國選舉政綱、誠信研討會 週六舉行
未來事件交易所 (12/07) 台灣桃園立委選情國民黨、民進黨戰成平手
美國「環球戰略網」：Google地圖披露 中國建「潛艇基地」
迪士尼動畫展 手稿設計圖現身
快報》氣溫明顯下降 今晚北部深夜下探13度
苗華斌外遇案 孫正華批小三設局騙錢
2011台灣熱門英語關鍵字出爐 APP奪冠
捷運新莊線履勘 可望比預定明年3月提前通車
台灣2011年英語關鍵字App 「Jobs」意外落榜
快報》民眾開車撞總統府 警介入調查
英國凱特王妃穿ZARA洋裝引風潮 1小時就賣光
詩肯柚木傳職場性騷擾 勞工局裁罰25萬
11月來台觀光客破60萬 吳揆盼陸客來台放寬至5千人
死刑定讞！員警王裕隆情殺2女高院今宣判
台灣面板廠遭韓國公平會開罰 經部將提供協助
「賽德克‧巴萊」大慶挑戰舞台劇 看「孽子」揣摩同志角色
「讚」啦！ 台灣2011代表文字
跟新加坡、北京、香港等亞洲城市比 台北生活費較平穩
擎碧中山區土地 國建標下
中國大陸預測明年經濟成長8.7%
《壹週刊》中國高規格招待台灣旅北同鄉會 輔選救馬英九
Google 與三星首款搭載Android 4.0新機GALAXY Nexus 在台灣上市 (含影片)
繼iPhone 4S的siri後 蘋果還有賈伯斯生前的秘密武器？
泰皇84歲壽誕大赦 約30台灣囚犯可獲釋
刺激銀行貸款 傳歐銀將出新招
比利時經濟萎縮 威脅減赤計畫
歐債不落幕 美股有勁也難飆
蒲亭登記參選 抗議風潮難擋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
愛州黨團會議前 金瑞契領先
關鍵峰會前夕 德國悲觀潑冷水
網路武器攻伊 傳中情局是推手
峰會前景不妙 歐股收黑
法德敦促穩定機制提前實施
遇上惡男友 女子遭活埋後脫逃
住豪宅領救濟金 美夫妻挨告
歐盟推修法 英反對聲浪大
標普再下重手 歐盟信評也難保
庫存增 紐約油價下跌
賣官醜聞 伊州前州長判14年
歐盟峰會在即 金價漲
巴西抗毒 推快克計畫
林中斌：中國欲不動武主宰東亞
歐盟峰會前 道瓊漲0.38%
三星大陸設廠 等待政府放行
美專家：北京改軍事交流硬政策
歐債危機 歐巴馬梅克爾通電話
UN籲富國持續援助貧國
冷氣團南下 愈晚愈冷
台股開盤下跌24.44點
沈世宏：台灣抗全球暖化不缺席
涉炒房逃漏稅 黃勇義聲押
渥太華台僑學界餐會慶歲末
日經濟數據欠佳 亞股下挫
陸預測明年經濟成長8.7%
逐洞賽 前8洞路易斯獨走
加今冬氣候兩樣情 東暖西冷
新北午餐弊案 檢調再傳4校長
難保4% 劉憶如：勿過度緊張
工資低 兩運動服飾廠棄宏就尼
周台竹參加聖露西亞新政府就職
台股跌 台幣盤初走貶
撐經濟 南韓連6個月利率持平
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
類股齊跌 逼近6900
國防支出減 損美軍太平洋優勢
刑事局：加強查緝選舉賭盤
越南太空夢初步有成
汰換老舊計程車 和泰優惠3萬
勞委會：企業大裁員需提計畫書
被斷水電還吸毒 9嫌送辦
接手奇美電 鴻海：與事實不符
太太被爆看猛男秀 蘇嘉全致歉
陸媒：入世十年 中國頻遇路障
美次卿：陸網路攻擊日增
二技技優招生簡章 12日公告
內容濫改 維基百科淪公關工具
上海將入冬 醫院人潮湧
形勢複雜 傳北京經濟會議延後
邱毅：洪恆珠曾參加猛男趴
鋼琴家罹漸凍症 捐琴代發聲
港澳可行 咪表到廈門水土不服
省油劑廣告不實 科士威遭罰
妻看猛男秀 蘇嘉全道歉
警鑽地窖 義黑手黨老大就擒
賣過期食品 檢追查流向
蕭副總統：人權報告書明年出版
炫富事件衝擊 陸紅會曬帳本
校長被控粗口體罰 高市府調查
韓報：執政黨面臨崩盤
傳G20認需築更大歐債防火牆
吳揆：給東部民眾安全回家道路
首屆移民節 免費嚐異國美食
吳揆：統籌分配款 5都一樣
總統：世大運提升台灣能見度
王金平：外勞外配人權待提升
港官員：香港可幫助陸企走出去
銷星國甜柿價挺住 9日出貨
邱毅：晚上在電視台等陳致中
逐洞賽戰局逆轉 柳簫然暫領先
涉炒房逃稅 黃勇義羈押禁見
新台幣午盤貶1.4分
邱毅陳致中晚間憲德宮可能碰頭
陸外長：中國對歐洲歐元有信心
雲端運算 帶動產業投資逾百億
電郵騙案 雅虎獲賠逾6億美元
南韓再現醫源性克雅氏病患
北山交流道復工慢 通車再半年
沒忘湖田約 美青阿姨說故事
人行調高參考匯率 人民幣轉強
盤整 台幣午貶1.4分
彭博調查：壞帳恐引爆陸銀危機
LPGA名將教學 小學員豐收
友邦駐ICAO代表訪華交流
俄辦APEC 外交部強化合作
全年房市交易 估比金融海嘯慘
環署：台灣減碳政策獲國際肯定
台灣人權調查 司法獨立最低分
勇哥炒房逃稅案 再約談14人
來台自由行 老太太迷路獲援
亞洲電視節展 台灣人氣夯
觀光局：晉銓及千宏旅行社廢照
臉書又爆人隱私 被罵沒反省
電線桿倒伏 工人1死2傷
國家癌症中心 增南部醫療資源
台北生活費 亞洲相對平穩
中投香港董座：歐債危機有解
台積電中科15廠第3期明動土
胡志強：談連任還早
不保護脫逃北韓者 日政府否認
總統：九二共識有充分法源基礎
教育風華展 周董畢業照曝光
關心弱勢 蔡令怡訪台東
珍珠港70年 日外相感慨萬千
聯勤汽基廠 藏變形金剛牽引車
台股收盤跌50.1點
奧蒂嘉：拉美推動公平經濟發展
愛瘋預約傳黃牛 業者全力供貨
地方特考 增加803個名額
藍批綠誤導民眾 抹黑政府舉債
邱毅陳致中恐碰頭 警嚴防衝突
北捷新莊線 已報請履勘
蛋銷港34貨櫃 成功穩價
台股開低 收跌50.1點
峰會領袖持己見 德法恐陷苦戰
籲少插旗 僅28參選人連署
新北歡樂城 耶誕樹33公尺
投資宇昌案 藍綠立委互批
12月台指期跌89點
文心蘭新品系 紅花香美人問世
12月電子金融期都跌
基隆運動中心難產 里長抗議
力守6900 跌幅縮小
教部補助 孵台南小巨蛋有譜
藍：行動中常會赴雲林9月已定
吳中天靠阿戇妹 想再拚金鐘
速食業垃圾減量 麥當勞表現優
搶政績 江玲君許智傑互批
陶子怕萬一 曾託孤藍心湄
綠：馬曾出席有辣妹表演場合
被爆看猛男秀 洪恆珠請假
身障不能工作認定 內政部討論
吃素迎佛祖 送平安金卡
宏達電持續破底 待明年新機
中華藝校創作展 重演冠軍戲碼
郝：4年內打造北市林蔭大道
第3季創造就業獎 優衣庫亮眼
日新廣告女王 AKB大島優子
男車內燒炭自殺 員警救回命
搶救老鳳凰木 小學師生齊祈福
三大法人賣超台股22億元
NBA粉絲最愛誰：洛杉磯湖人
捷運新莊線 公共藝術在站內
送禦寒衣物 街友免受凍
綠參選人籲民眾 勿收免費餐券
宇昌案 週內文件解密送經委會
助人斷掌詐保 男判11月確定
食色性也 大膽探討魚水之歡
資訊月累計參觀人次破50萬
日投手達比修 決挑戰美大聯盟
勞工政策 王如玄：給魚又給竿
遊民遭瞪殺人 判18年
善牧：原鄉家庭5家有1家弱勢
水晶指甲美 戴隱形眼鏡恐刮眼
司改會：應主動了解檢辦案品質
越國內機票漲 恐帶動其它票價
北上廣民調 收入決定生活品質
基隆運動中心爭議 綠議員說明
抗癌食物風行 宜適性適量食用
行動菩薩園遊會 招待弱勢兒
平板加智慧手機 電信業衝促銷
美不願與北韓 為會談而會談
帶榔頭搶超商 男辯稱鬱卒防身
藍指拔樁混視聽 綠反駁
雙北跨市快巴 半年內上路
市場看淡人民幣 學者：階段性
管中閔：明年GDP估3.7%
陸明年春運 運量估31億人次
義賣聖誕紅 助脊損傷友走出來
膨風茶評鑑 農會：量減質仍優
蓋茲承諾助大陸建造新型核電廠
屏東蓮霧蜜棗銷陸 空運北京
管中閔：央行年底可能降息
新台幣兌美元貶1.1分
公然罵人滾 前參事遭訴
馬：勞保生育給付 按比例增給
球迷熱情 LPGA名將難忘
11月出口 月減8.7%
酒駕男連撞2機車 1護士不治
陸處決菲運毒犯 今年第4人
科大展研發成果 機器人吸睛
危害農漁作物 警逮2電纜竊嫌
撤銷讚岐商標 日商：感謝法院
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
電視辯論 吳揆：平常心與誠懇
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
網奕捐款中大 盼培育優秀人才
憤怒鳥穿上身 芬蘭國宴吸睛
議員疑人事黑箱 胡志強送調查
票選十大農特產 高雄加碼獎品
國安基金護盤 吳揆：專業處理
年度英語關鍵字 App
鶴棲別墅倒塌 彰縣府將重建
周美青說故事 逗小朋友大笑
平板電腦恐下修 明年仍看好
陸53年茅台酒 拍出260萬
美中軍談 美紀錄未提對台軍售
吳蠻琵琶音 融合台灣原民調
小豬回娘家 許添財豬字助陣
蔡英文：會當個公平的總統
歐債無寧日 歐銀行資產乏問津
5女霸凌1女 高職生堅持提告
金龍福卡討喜 藍決提前送地方
溫泉玫瑰浴 高屏聯手推好康
11月稅收 年增4.5%
陳國祥：陸媒應回歸新聞專業
大陸四川發現頁岩氣
綠：馬政府也投資宇昌 勿抹黑
賈伯斯秘密武器 語音控制電視
宣導五專學制 教育部辦說明會
不臭不髒 焚化廠成教學景點
十大魅力漁港 推一日遊行程
壟斷裁罰追訴期 擬延長為5年
微人才夯 陸企高薪徵微博行銷
應對挑戰 陳國祥：發展全傳媒
山東高速公路大雪 百車追撞
貨車撞砂石車 目擊車禍嚇破膽
標普恐砍歐盟AAA評等
運動精英獎入圍者 獲頒傑出獎
迎新年 美髮店為獨居老人義剪
詐領政府補助金 警破詐騙集團
調查指港人對台灣人有好感
竊錶上百只 鐘錶大盜落網送辦
少女翹家 母逼問才知繼父性侵
勇哥逃稅案 妻子認罪獲交保
生龍寶寶 明年5月中前得受孕
穆迪：日展望穩定 具長期風險
香港特首選舉 泛民人士參選
盤整 新台幣收貶1.1分
英哈利王子戀上凱特妹？惡搞啦
法鼓山春聯 9日開放索取
兩岸學生交流 年輕語言大不同
曾雅妮神乎其技 獲精英特別獎
運彩案 富邦金遭罰400萬
玻璃小豬 竹市綠營推限量認購
翁啟惠獲頒清大名譽博士
飢餓12小時 千名學生體驗
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一首歌不過癮 黃鶯鶯期待個唱
台北車展 兩百輛新車登場
全天零度以下 北京入冬最冷
吳揆：盼陸客來台放寬至5千人
台港經貿研討 聚焦服務業
購贈按摩椅報恩 抽中百萬名車
迎接農曆年 北市打造年貨城
麥寮園區檢查 增專業第三單位
手機行動郵局 明年上線
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西濱公路大貨車事故 1人不治
東電擬排汙入海 漁業團體抗議
磁吸雲端群聚 新北：幾成雲團
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電磁波爭議 民團邀林瑞雄說明
訪雲嘉南 小英籲守住每一票
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大慶看孽子 揣摩演同志
廠房堆廢鋁渣 高市處理棘手
隆乳後吸菸 乳頭恐脫落
中華電進軍華人生活親子市場
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裙襬搖搖專屬球車 人人有特色
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國片10+10 進軍柏林
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高溫大雨 不利登革熱防治
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元大投信赴陸參股 獲准
駁求婚遭拒 阮經天：我們很好
苗華斌外遇案 元配批小三要錢
宇昌文件列極機密 吳揆訝異
宇昌案 劉憶如：解密後釐清
運彩遭罰4百萬 富邦金：尊重
世大運女籃隊 奪雙料精英獎
張銘煌鄭韶婕 二度獲精英獎
改變悲劇人生 原鄉弱勢待外援
WEF評比 藍：綠以偏概全
國發基金極機密投資案 立委疑
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陳仕懷案 大陸地方未即時通報
比桿賽 妮妮：會全力留冠
金海祥3號失聯 家屬憂被挾持
不賠錢反恐嚇 發明王遭訴
機場捷運零職災 獲優良工程獎
嬰兒哭鬧搖晃致死 父遭訴
副手辯 綠：沒規劃洪恆珠出席
台中角頭命案 廖國豪判30年
謊稱助安樂死 徵信員工遭訴
賴幸媛：陸客自由行升溫
房仲：兩房產品 雙北台中熱賣
阿嬤男友是惡狼 2孫女遭性侵
不防微又遲補救 終爆歐債危機
警員告妨害公務 議員否認
邱陳率眾先後嗆 未入憲德宮
午餐弊案第5波 檢聲押1校長
宇昌案 中裕新藥：無從評論
撲殺桃園口蹄疫豬 未傳擴散
勒斃同居人女兒 男子落網
11月出口 只對東協6國增加
移民法上路 收容最多4個月
對陸出口衰退 經濟有隱憂
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創意披薩 推珍奶滷肉飯口味
無照熬藥 慶餘堂遭罰3萬確定
台漁船恐遭挾持 外交部協處中
威力彩開獎
吳揆：100億公平匯給各縣市
OBU投資陸股債 程序得簡化
勇哥逃稅案 14人頭交保請回
全裸掛陽台 宥勝招認有穿褲
午餐弊案 涉案校長繳近2千萬
陸城鄉收入差距達3.23倍
台灣資訊助泰人增強電腦技能
陸自製大型客機 獲20架訂單
張銘煌放眼奧運 鄭韶婕有成長
安眠藥女賊 洗劫公車乘客遭逮
搶救經濟 歐銀連兩個月降息
蒲亭批希拉蕊 煽動俄人抗議
英維持購債規模 利率按兵不動
股市量縮 證交稅恐短收
節制奏效 原民飲酒盛行率降低
人馬錯開 邱毅陳致中隔空互嗆
泰王大赦 約30台囚可獲釋
走訪沿海 小英：重新規劃產業
壞天氣加感冒 妮妮裙襬難搖
小英行程延誤 蘇治芬未責特勤
大陸中央經濟會議 12日召開
開車直衝總統府 女稱討公道
手機促銷簡訊 消保官要求改正
乒乓外交 習近平卡特重申友好
電動車廠必翔明動土 砸45億
第一銀行漏報資料 遭罰
難忘情？25%男常夢到前女友
午餐弊案 耗盡新北候用校長
外型激似凶嫌 男當冤大頭
舉牌非代理人 判拍賣公司敗訴
綠評估：藍續打宇昌案未必有利
今彩539 頭獎槓龜
20奈米製程 行動裝置達Tb
漁船失聯 國搜：回報漁業署
虐馬之嫌 紐約馬車遊恐成歷史
威力彩 頭獎槓龜
廢物利用 法拉利爛車變咖啡桌
邱大宗喊話 小將要有企圖心
榮科：英勿阻歐盟峰會救債行動
台韓投資保障協定 盼明年簽署
歐銀出手 提供銀行3年期貸款
對抗全球暖化 台灣不缺席
放寬事後避孕藥限制 美踩煞車
隔空互嗆未辯論 邱陳沒交集
遼寧煤礦坍塌 7死
推廣台菜 台灣媽媽出法文食譜
宇昌創業團隊發表聲明
美初申失業救濟數低於預期
伊朗「虛擬大使館」網站遭封鎖 美國誓言突破
台灣CAS雞蛋銷香港 新鮮當天到
台灣台中市長胡志強簽下「軍令狀」 捷運系統若失敗則下台
討公道! 韓國慰安婦將在日本使館前樹立塑像
12月11日國館講座「開心保平安」
第一次公開賦稅人權指標 應立即改進十項
司改會二度追緝惡檢 督促法務部落實究責
兩方人馬未相遇 邱毅、陳致中隔空互嗆
空前緊繃！自由時報台灣總統大選台中市民調：馬英九31.7% 蔡英文31.7% 宋楚瑜11.2%
黨政國會聯手批鬥蔡英文 台灣生技大老難接受 民進黨指政治操弄企圖影響選舉
徐華鳳今舉行告別式 夫湯偉時陪伴她走完最後旅程
反托拉斯法遭罰3.88億美元 日本Sharp、台灣奇美、三星Samsung 涉壟斷
台灣總統大選抽籤 民進黨濁水溪以南估贏70萬票 小英籲提防國民黨奧步
台灣荷亞 食品變造日期賣過期品 杜絕黑心食品風暴再起
小豬推翻大怪獸 台灣要改變！ 美國、日本、中國媒體齊關注 小英旋風無法擋
「魚樂e世代」台灣小魚會說話 3D海底實境如夢似真
國民黨指舉債為建設 民進黨：財政惡化 台灣主權債信降等
台灣生技大老：政府投資宇昌獲利二．五倍 蔡英文公正具國際觀獲邀擔任董事長
台灣前經建會主委何美玥：宇昌案列密件為確保中研院院士翁啟惠談判順利
彭明敏逃離台灣 美國傳教士唐培禮搭救 往事並不如煙 白色恐怖歷歷在目
台灣副總統候選人辯論 蘇嘉全老婆不出席
基督長老教會籲「棄統保台」盼美國日本支持台灣民主 要求中國勿干預大選
鼓勵婦女生育與創業 台灣馬總統宣佈2項婦女政策
智庫：台灣回歸大中國框架 人權、主權快速崩壞 馬政府要負全責
大警訊！台灣11月貿易總額及進口金額兩年來首度出現衰退
撤錢救選情？行政院砸一百億大紅包 台灣22縣市通通有獎
洪恆珠看猛男秀挨批 綠營：台灣總統馬英九也曾出席有鋼管秀辣妹表演場合
台灣總統馬英九：九二共識為李登輝裁定 民進黨：李表示「看到鬼！
「台灣第一女總統」蔡英文抽中1號籤王 民眾歡聲雷動
台灣總統大選17日起跑 候選人號次蔡英文1號 馬英九2號 宋楚瑜3號
台灣企業家風骨！台積電董事長張忠謀強調支持選出來的總統
抽到1號籤王 蔡英文說媽祖婆保佑 台灣第一女總統一定贏
應用化學聯合會「超重元素」新發表 美國、俄羅斯搶命名
台灣對抗氣候變遷 國際肯定
台灣美食上網 老外哈刈包
未來事件交易所 (12/08) 台北市立委選情預測：國民黨4席、民進黨1席、3席未定
國民黨炒宇昌案 台灣民進黨總統參選人蔡英文怒指選舉報復 民主之恥
前總統李登輝：馬英九無能、欺騙、討債、敗國 台灣人要「棄馬保台」
台灣總統選舉抽籤 小英「台灣第1女總統」、馬「2連任成功」、宋「3中優先」
清空攤販 北市：回歸常態處理
台灣教育預算增200億元 優先推動12年國教
宇昌生技案 台灣總統候選人蔡英文：禁得起檢驗
申請加入ACTA 經部研議
高雄金典2011 雲端高樓、海底浪漫聖誕
如何辨別真黃金或假黃金？
印度加爾各答醫院大火70人死亡
台北國賓西式除夕團圓夜 闔家共享異國風
維多麗亞酒店五歲囉！維多麗亞酒店「五週年慶」暨「五星級榮耀」
全美最受歡迎“Designer Pizza”在台正式開幕
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維多麗亞酒店五歲囉！ 維多麗亞酒店「五週年慶」暨「五星級榮耀」 多重餐飲住宿好康回饋大方送
台灣智庫總統大選民調：蔡英文35.9%馬英九35.4%宋楚瑜10.8％ 七成六認為年輕人失業問題嚴重
蔡英文：抽中１號籤 代表台灣第一個女總統 民進黨一定贏
台灣食品安全「塑化劑」案一審 昱伸老闆判18年
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聖誕好康》 三星台灣推全球首款搭載Android Ice Cream Sandwich高階智慧型手機
台灣副總統辯論登場 首度交鋒唯一一場 Google YouTube Live雲端直播
中台灣生活圈四號道路 「蜿蜒」 不出車禍、才怪！
外人置產 星國祭10%印花稅
2013年 英女兵上潛艦服役
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
午餐弊案第5波 1校長收押
歐盟危機峰會 歐巴馬喊話助陣
維州理工又爆槍擊案 2人死亡
速成法製毒 檢警破大案
歐銀購債夢碎 歐股下挫
歐洲銀行須增資1530億美元
EBA：英銀行毋需增資
給台灣免簽待遇 美議員支持
美女童遭母槍殺 臉書預告死訊
歐債擾市 金銅齊跌
歐債難解 美股大跌
歐銀澆冷水 美股重挫
紐約油價跌破100美元
公視連續劇獲亞洲大獎
歐盟危機峰會 擬推新財政協定
歐元區傳將注資1500億歐元
強風襲蘇格蘭 樹倒斷電停課
台灣畫家李柏毅荷蘭特展獲好評
聖保羅保力斯達慶120歲生日
韓生產者物價降至一年來最低
國防部整修在印度國軍公墓竣工
台股開6850點 跌131點
維州理工新槍擊案 傳凶嫌自盡
釋放劉曉波 諾獎得主齊發聲
北部溼冷 週休低溫探11度
徐華鳳告別式 萬朵白玫瑰伴行
蘋果iPad 3 傳2月上市
參選後 宋楚瑜首次到台東
中國駐印軍聯合國閱兵曾獲佳績
印軍墓整修竣工 華僑激動欣慰
東北季風強 蘭嶼中午停班停課
免簽赴美進度 受巴西波蘭影響
駐印軍墓重修揭牌 向英靈致敬
副手辯論 吳敦義政績迎戰
蘇嘉全備戰辯論 誠實化解爭議
陸11月物價 年增4.2%
台積電中科投資 加碼3000億
歐銀吹皺春水 日股開低
電磁波議題 林瑞雄辯論不擔心
不讓東電倒 日政府給巨額保證
遠征軍光榮史 老兵盼政府重視
大選號次 英嘉1馬吳2宋林3
歐債危機難解 新台幣盤初走貶
耶誕節後 小英狂掃各縣市
NBA協定正式過關 耶誕開打
行動通訊市占 張忠謀振奮
鬼太郎妖怪樂園 元月華山展出
衝刺拚連任 馬萬人造勢衝人氣
亞洲佛教論壇 交流佛學
張忠謀：支持選出來的總統
禁售令解禁 三星平板澳洲開賣
歐債危機棘手 台股續跌
陸前11月物價 年增5.5%
歐盟注資IMF G20或跟進
桃機傳風大吹倒鷹架 無傷亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
總統選戰 橘：用最省錢方式打
陸通膨降溫 貨幣政策可能微調
北京明年重任：防經濟下滑
雅子48歲生日 仍有適應障礙
馬比手勢 2號連莊
展望會資助計畫 助20萬兒童
iTunes年度藝人：愛黛兒
2011代表字 總統：太讚了
火星人加持 妮妮律動更順暢
管毒化物 民團籲設化安署
收到郵件炸彈 德金融界驚心
立院三讀 設三級制情報官
抽中1號 小英：台灣一定贏
總統大選號次 吉祥話搏彩頭
綠皮書：陸房市明年軟著陸
視障騎士環台成功 戴遐齡稱讚
原民特考 錄取率4.37%
新台幣午盤貶4.5分
華鳳遺願戒指入罈 真愛永相隨
一家一斤助果農 護果行動展開
明年半導體營收 年增2.2%
非洲貧童訪高 感謝陳菊助養
中港路土地 太日東龍建設得標
買金針前先認台灣金針標章
馬吳龍年春聯 宜蘭10日發送
陸11月PPI 年增2.7%
宇昌案 藍委籲蔡英文講清楚
綠促解密宇昌案 勿藉故抹黑
午餐弊案第5波 4校長改代理
李登輝：沒九二共識 馬勿再騙
同舟不共濟 歐盟條約修訂遇阻
封殺三星受挫 蘋果在美上訴
吳敦義：2號很好 象徵連任
需求下滑 德儀Q4銷售拉警報
副手辯論 國民黨團五問蘇嘉全
IMF：香港應立刻推振興措施
浦東機場班機冒煙 緊急撤離
立院三讀 人體研究須送審查會
觀光菁英國外取經 信心大躍進
新北身障畫展 參加就有獎
台積電20奈米2013年量產
違建疑太高 泉州晉江機場限飛
台股跌 新台幣午貶4.5分
瑞銀：中信金雙D曝險最大
8大學藝術系所 成立策略聯盟
立院三讀 教育經費將增2百億
雨不停菜價續漲 供給增助回穩
玩具亂丟 智慧收納箱會叫你
卡恩性侵案 監視器畫面曝光
北市彩虹連線 籲提高體育預算
延集會申請期限挨批 北市澄清
副總統：廉政革新 國際肯定
必翔動土 綠能產業價值提升
毒梟大陸拜師 回台生產販毒
宣導不酒駕 北市守望隊響應
台股收6893點 跌89點
台大生赴特富野 行銷部落特產
鍥而不捨 員警找到手機失主
宇昌案 小英：選舉奧步
袁健生：美免簽候選只差一步
立院三讀 擴大社會教育任務
立院三讀 續介聘軍護教師2年
天寒地凍 暖暖包禦寒好幫手
陸通膨降溫 學者：慎防反彈
台股持續下挫 跌89點
救失聯漁船 外交部洽印尼攔截
身心障礙機構評鑑 北市大進步
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蘇花東澳解禁 擬中旬正常通車
天候不佳 明華園苗栗演出延期
「雞」起爭端 美促WTO解決
歐債棘手 6900得而復失
導盲犬爭議 立委籲落實身障法
胡志強：BRT失敗 辭職下台
杜拜電影節 魏德聖宣傳賽德克
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12月電子金融期都跌
播茂伯遺作 環署宣導土壤防污
大專熱舞賽 10日登場
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接管率5都之末 胡：會改變
表揚模範生 郝盼學童挖掘潛能
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張良任訪以色列伊勒市
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陸科考隊直升機 南極失控墜毀
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兩岸政策 民團籲馬蔡宋說清楚
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三大法人賣超台股50億元
可口可樂展覽 珍藏秘方換新家
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宋：當選以總統當選人身分訪陸
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女兒欲輕生 父稱成全遭判刑
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嘉市查化?菻~ 近6成標示不全
宇昌分案 特偵組：無可奉告
國泰證實客機上海出事 9人傷
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日福島核廠前所長 患食道癌
北市救護車 全要裝行車記錄器
髒亂拍照上傳 清潔隊速處理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
邱正雄：利率短期應會持平
遇見天使 吳昌怡跨界開個展
越南天冷 病童增加
被控貪污 雅羅育：對得起良心
腸病毒未趨緩 添4重症病例
被控不當免職 客運：司機違規
指校長偽造文書 研究生告輸
長榮凱蒂貓彩繪機首航抵仁川
國民黨團：蔡英文違旋轉門條款
日統計：3個單身女人1個窮
蓮霧災損 農委會專案補助
建設地方 總統：公平對待
消費電子商品夯 鴻海營收新高
反對大陸涉選舉 藍批媒體抹紅
烏魚產季 烏魚子夯
通膨降溫 陸股不漲反跌
超強東北季風 蘭嶼停課停班
海邊鐵皮屋 破獲毒品生產線
台股跌 新台幣收貶6分
陸11月工業 成長12.4%
何美玥：蔡家在宇昌獲利約千萬
防變造商品效期 新北檢討打印
伊朗擊落無人機影片 美軍分析
告別便當 呂學樟總部設廚房
就業速可達啟動 服務更機動
嗆你以為我出不去 法官判恐嚇
清大人聲樂團香港奪冠
陸：反對網路軍備競賽
解巧克力癮 選擇快走準沒錯
救歐債 歐盟再砸2千億歐元
昱伸塑化劑案大事紀
超商貼防詐騙標語 阻學生受騙
陸：微博帳戶達3.2億
陳武雄：柳丁價穩 外銷受青睞
面板11月營收 僅奇美電成長
爭免簽 民眾速換發晶片護照
宇昌案 藍高層：蔡聲明泛政治
佯稱點燈解厄詐財 婦判9月
宇昌案 翁啟惠：僅技術諮詢
廢氣排放加嚴 機車售價恐上漲
雙園大橋重建 年底全線通
始源東海旋風來台 接棒李大仁
宇昌案 藍籲小英勇於面對檢驗
不歡迎外資？陸專家：誤解
侯牡公路坍方 雙向封閉明搶通
雅羅育涉弊 移押公立醫院
盜伐冇樟樹 山老鼠被逮
10+10征柏林 新聞局贊助
東吳超馬 跑出愛心超越漸凍
裙襬搖搖比桿賽 妮妮並列第3
立委選舉激戰 延燒中市議場
指福島米很毒 日學者挨批
內容低俗 陸兩百微博帳號遭關
穆迪砍3家法銀行信評
聯合國：台GDP明年4.4%
北美館：各項特展依規定辦理
馬營：九二共識具法源基礎
泰國水災害慘 豐田降全年財測
塑化劑案 昱伸負責人判18年
海莉星空獻美聲 弱勢獲票聆賞
落實保護智財權 經部肯定
漁船喋血 金海祥三號船長遇害
國中科學奧林匹亞 世界第1
總統：造福人民 補助不分藍綠
副手辯論 吳敦義聚焦政績攻防
涉貨櫃量灌水案 謝明輝判無罪
中央社影像展閉幕 6萬人次
黑派大老陳庚金 籲支持馬總統
國泰班機冒煙意外 8傷5出院
沒紅樹林就沒螃蟹 專家籲保育
六輕條款 王如玄：底限3千萬
陸社科院：明年Q3房價或大降
2千億歐元救歐債 學者：太少
丟球後甩霉運 妮妮連3洞抓鳥
電信3雄 中華電獲利王
7年級生理財 謹守136原則
社會住宅 朝野協商7%租弱勢
本周台股市值減3.44%
涉貪 馬公市民代表會主席判刑
本周上市指數大跌3.46%
歐盟修約破局 歐債危機難息
韓生眼中台北夜空 美如童話
防歐元解體 歐企錢進德國
副手辯論 僅蔡令怡將陪夫出征
歐債熾 美家庭財富連兩季下滑
巴前獨裁者諾瑞嘉將返國受審
歐盟簽約救歐債 英匈拒參與
立院停會前 處理居住正義5法
越美貿協10年 邁向新榮景
國中科奧 張博鈞獲最佳理論獎
副總統辯論會 彈性交通管制
台船長傳遇害 漁署籲人道搜尋
訪高屏永久屋 重建文化內涵
景氣緩 銀行公會通過紓困方案
日最冷天 北海道零下25度
卓越創新企業獎 台積電等獲獎
船長遇害 家屬憂生計
金融消費保護 產銷權責應劃分
資本市場波動大 金控獲利洗牌
北高雄沿海選情加溫 藍綠較勁
昔日員警 酒駕被戒護送醫
辯論地點 邱毅陳致中各說各話
胡錦濤提明年經濟12字方針
機票便利購 立榮獲產業創新獎
遭指行政不中立 文建會澄清
自動化毒窟 戴面具提煉
副手辯論 林瑞雄：不變應萬變
總統包便當 推廣分享哲學
宇昌案 劉憶如：已報請解密
克羅埃西亞2013年加入歐盟
夫種草莓示愛 妻喊痛告傷害
台中7期旁土地 味丹二代標得
搶資源 中廣核再試購鈾礦公司
文化界會馬蔡宋 曾志朗不出席
運動控制飲食 追求健康減重
中市驚傳綁架 肉票獲釋逮兩嫌
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台船疑違規捕鯊 漁署：了解中
施顏祥：增加智慧財產局人力
曾雅妮和上田 好交情不談輸贏
旋轉門條款 銓敘部不認定個案
圓家扶數位夢 華碩捐再生電腦
跨境人民幣結算 中信搶頭香
擄鴿勒贖 8嫌法辦
陸委會：九二共識 客觀事實
裙襬搖搖次輪 曾雅妮求穩爭冠
印度東部醫院大火 增至73死
月球岩石 太空總署搞丟五百件
日駐外使館 存放過量葡萄酒
陸房地指數 跌破100大關
攜千萬現鈔離台 2男1女被攔
十二年國教 特教課程盼更彈性
選前黃金日 藍營拿下凱道路權
首批國產梨 成功拓銷大陸
聯合國：亞太需加強資金管制
黨魁辭 韓執政黨局勢混沌
痛苦之王參賽 關家良一平常心
聽損兒齊舞歡唱 副總統感動
歐債亂市 德出口減幅超乎預期
貴婦烘焙店 邊吃邊學做美食
宋楚瑜：當選後盼組聯合內閣
蔡英文：馬總統執政無能
問責案通過 日兩大臣仍不辭
船尋獲 外交部洽印度搜救船長
蔡英文籲支持民進黨為民謀福
大樂透頭獎槓龜
資策會獲經部科專優良成果獎
甘肅─台灣 明年直航
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宇昌案解密 吳敦義核定
疑違規捕鯊 台船待帛琉調查
巴克萊：明年台灣GDP3%
確保肉票平安 警以錢追人
美10月貿易逆差縮至今年最低
歐加強紓困 美股開盤漲
日滑冰選手淺田真央 母親病逝
印醫院大火增至89死逮6人
駐法代表處辦桌呈現台灣美食
歐盟決意另訂新條約 英陷孤立
成立財政同盟 歐銀負回應重任
中國國民黨: 投蔡英文一票等於投陳水扁一票
台灣副總統候選人準備辯論 吳敦義: 不逞口舌「要以政績為主」
台灣總統候選人宋楚瑜：當選後就職前將以「總統當選人」身分訪問中國
鴻海(Hon Hai)「攻頂」 11月營收飆 3,071.96億元
花旗：蘋果Apple iPad3 最快會在明年2月推出
Google推出雜誌閱讀應用程式 支援Android、Apple iPhone、平板電腦
吳敦義核定宇昌生技案「極機密」文 件解密
月球岩石 美國太空總署搞丟五百件
中國微博用戶達3.2億 每天發布和轉發的資訊破1.5億則
台灣廢氣排放加嚴 鼓勵民眾買電動車
俄羅斯執政黨稱「孔子和平獎」一文不值 普京尷尬
台灣總統候選人蔡英文：黨政國會少數媒體聯手炒作「宇昌案」顯示馬英九執政失敗枉法追殺
台灣發光！2011國際國中科學奧林匹亞南非舉辦 我勇奪6金及團體總冠軍
力挺台灣總統第一女總統 民眾凱道「搖小豬」馬英九追加行程搏版面
台灣副總統候選人辯論登場 輔佐能力受檢驗 中國網友也瘋狂
本土社團7地同步點燈「下一站幸福．台灣亮起來」力挺蔡英文
「絕對選真的！」宋楚瑜：向國民黨及中國展現台灣政治人物不能被收買
台積電董事長張忠謀：永遠支持選出來的總統 鴻海郭台銘、裕隆嚴凱泰、台達電鄭崇華表態挺馬
台灣智庫民調：蔡英文35.9% 馬英九35.4% 宋楚瑜10.8%「三隻小豬Vs.台灣平安福」55.1% Vs.14.3%
台灣「生技新藥產業發展條例」王金平領銜推動與蔡英文無關
集會權被剝奪 台聯控郝市府變相幫台灣總統馬英九助選
300位長老教會牧師上凱道 籲台灣人民不要再被國民黨欺騙
印度醫院大火89死 延遲通報、落跑醫護全面徹查
化解歐債危機 歐洲聯盟廿六國簽署「財政協定」英國唱反調 美國表歡迎
台灣排灣女子何曉鳳受虐案生波 雇主控告何毀約 傳一百萬美元賠償金泡湯
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「小豬回娘家」小英籲踴躍上凱道 力挺「第一女總統」
副手辯論 橘特訓林瑞雄
逆風高飛手勢 馬：加強語氣
Live 2012副總統大選電視辯論 Google YouTube 雲端直播全球都在看
辯論特訓 蘇嘉全平常心應戰
吳揆閉關演練 辯論凸顯馬理念
馬總統：努力貫徹保障人權
台灣「聽損兒」齊舞歡唱滿堂彩 蕭萬長感動
宇昌案何美玥說從頭 如蔡英文家族資金沒進來 台灣會失去這個開發新藥的好案子
「宇昌案」有助帶動對生技產業發展 台灣經建會前主委細說從頭
韓國三星明年躍居全球第2大晶圓代工廠 張忠謀：台積電將獲得最後勝利
美麗島事件32週年 「人權之夜」見證歷史 守護台灣
「電波哥」林瑞雄 親民黨副總統侯選人 為周六電視辯論進行模擬特訓
三星告贏蘋果 Galaxy Tab 10.1可趕上澳洲聖誕節檔期銷售
3萬人力挺 台灣總統參選人蔡英文感慨：「大野狼忍不住了，用司法抹黑我！」
iPad 3謠言又起！ 傳將搭配視網膜螢幕、A6晶片、4G上網
小英：要用小豬打倒大怪獸
馬汐止造勢 籲民眾支持連任
Android已領先iPhone 施密特：2012 是 Google 之年
嘉義公園百年 百人創作沙畫
3萬民眾熱挺 蔡英文感動：小豬展現台灣堅韌生命力 大野狼現原形不再溫良恭儉讓
台灣總統候選人蔡英文: 只會怪前朝的總統 明年讓他休息一下
台灣總統候選人蔡英文：若「宇昌」是弊案 為何馬政府要繼續投資?
插花促銷花卉 中市爭辦花博
海空界挺馬 長榮華航高層領軍
林瑞雄辯論前 電磁波議題相隨
宋：若當選 教育經費15%
冷颼颼！台灣北部明低溫下探11度
小英：執政要創更多就業機會
拚選戰 藍營推創意宣傳車
泰國水災打亂生產線 豐田恐失全球製車冠軍寶座
台灣民進黨副總統候選人蘇嘉全批馬總統選前到處開支票 選後一切攏跳票
燈籠嘉年華 中台元宵燈會暖身
促雲林農產銷大陸 同鄉會挺馬
[台灣副總統辯論會] 林瑞雄左打馬八八水災無能 右轟蔡打政策模糊仗
副手辯論》 台灣總統大選 媒體問得犀利 藍綠唇槍舌箭 親民黨電波哥「林瑞雄」輕鬆誠懇獲好評
副手辯 林瑞雄左右開弓
林瑞雄批藍打綠 呼籲拋開藍綠
台灣副總統候選人蘇嘉全：全家財產已公布信託 願接受最高標準檢驗
微網誌經濟！ 大陸微博帳戶達3.2億
[台灣副總統辯論會] 林瑞雄誓言當選後必提電磁波對人危害報告
台灣副總統候選人蘇嘉全：讓農業升級並建立農會E化 解決農民困境
美國電玩業銷售增 微軟Xbox 360居銷售之冠
台灣副總統候選人蘇嘉全：台灣是主權獨立的國家 台灣未來由2300萬人民決定
[台灣副總統辯論會]林瑞雄自信零缺點 痛批無薪假問題
蘇：清白從政家人不准接受關說
蔡英文談教育 教師是改革關鍵
暌違11年！10日全台灣可見「月全食」
[副總統辯論會]林瑞雄談健保：匆促上路缺點多 望打造台灣為「東方瑞士」
台灣副總統候選人蘇嘉全：靠賄選的政黨如何領導台灣走向未來？
談參選理念 林瑞雄：照顧弱者
蕭副總統：馬總統能顧台灣經濟
吳敦義：國民黨推動兩岸和平 國家預算都花在刀口上
蘇嘉全：推動區域計畫法 讓台灣朝多核心發展
告贏蘋果Apple！摩托羅拉Motorola可在德國提禁售令
吳：馬連任 國會有穩定多數
蘇嘉全：藍兩岸政策不透明
台灣副總統參選人蘇嘉全：清白從政 不准部屬家人接受關說
台灣副總統參選人蘇嘉全：高耗能、高耗水、高污染產業應改變
林瑞雄：將台灣發展成「東方瑞士」發揮對中國影響力
iPhone 4S貴了兩千？ 電信業：非官方正式資費流出
台灣總統候選人蔡英文：八年內高中職免試入學
台灣親民黨：宇昌案像當年興票案 國民黨打烏賊戰「很沒意思」
公布財產：蘇「已經信託」、林「我最沒錢」、吳「南投縣長時就做了」
[台灣副總統辯論會]網友毒舌批林瑞雄「大舌頭」、蘇嘉全令人想睡、吳敦義裝誠懇
平安符過爐 總統祈求國泰民安
統獨議題 蘇：台灣是主權國家
吳：唯馬總統能帶領廉能政府
林瑞雄籲投有能者 創政治奇蹟
台中同志遭排擠 「彩虹天堂」號召台灣同志驕傲遊行站出來！
台灣100資訊月倒數2天 數位單眼相機下殺破盤流血價
[台灣副總統辯論會]林瑞雄：健保費率不該一樣 因為「人性是自私的」
台灣副總統候選人蘇嘉全: 沒信心的人、才會只看過去
台灣好手曾雅妮抓4鳥 暫居領先
電視辯論 老頑童林瑞雄添話題
CNN評選全球最美味飲料：「水」奪冠 、台灣「珍奶」搶進25名
投入選戰 吳揆16日起請假
徜徉茂林山水 遊客賞紫斑蝶
馬：承認九二共識 台灣向前行
綠全台動員 號召小豬回娘家
小英：推動原住民土地海域法
航運界集會 總統大選挺馬吳
開放政策產業質變 觀光界挺馬
副手辯論 蘇嘉全有備而來
辯才無礙 吳敦義攻擊也是防守
蔡英文：台灣人民改變我
小英：打造高雄為南部發展引擎
國際人權日前夕民間催生出第一部賦稅人權白皮書
「2011年國際人權公約研討會」國內外人權專家齊聚交流
侵權 摩托在德國打贏蘋果
前球后歐雀雅喜獲麟兒
巴菲特欽點兒子接班董事長
美歐紛傳利多 國際油價漲
美元貶值 國際金價連2漲
峰會有進展 歐股收紅
歐美連報喜 美股勁揚
國民隊春訓2月開鑼 精采可期
袁健生：台灣須發展不對稱戰力
歐盟峰會閉幕 瑕不掩瑜
維州理工槍案 鄰校大學生行凶
中市偵破綁架案 逮捕3人
北部濕冷 局部大雨
建築似911災難 紐約客不滿
副總統辯論 網友想聽經濟議題
技術移民修法 旅美台胞抗議
打獵迷路 加夫婦剝麋鹿皮禦寒
氣溫沒到位 合歡玉山未飄雪
開會打盹 山西官員遭懲戒
大選副手辯論 吳蘇林下午交鋒
李南陽籲斯國助台參與氣候組織
巴黎台灣美食辦桌 法人滿意
愛瘋4S夯 電信3雄千店齊賣
芭蕾舞者曼姿 戴加作品獲激賞
金門小三通稅收 成長45%
與楊玉欣對談 總統允照顧弱勢
中央氣象局氣象報告
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粗心護士亂套 越嬰兒給錯娘
大陸月嫂行情 龍年水漲船高
海空成長 紛創新高
涉違約 何曉鳳可能面臨提告
NBA勇士隊 釋出林書豪
梁啟源：加強宣導合理能源價格
否決歐盟條約 疑歐派英媒：讚
扮動物挺禁菸 盼從動物園做起
消金資訊系統 擬禁境外辦理
日相訪大陸 傳耶誕節成行
比桿賽前9洞 曾雅妮衝排頭
肉腳變勇腳 杜建毅挑戰跑百馬
大陸南極科考直升機墜毀
4成上班族 穩健保守理財
呂慶龍引導法技專生認識台灣
蕭副：台應以自由貿易島為目標
響應制裁 南韓擬斷伊油進口
湄公河4國 聯合巡邏執法啟航
堵車嚴重 郵輪取消海防河內行
妮妮送暖暖包 球迷喊貼心
手機序號查詢 可防買到贓物
蕭：具體可行才是負責任政見
惠普：開放webOS原始碼
副手辯論登場 公視規格沒縮水
蔡明亮舞台劇 星國因菸喊卡
蘇嘉全抵辯論會場 洪恆珠沒陪
修復經濟 歐巴馬：恐耗時多年
藍議員扮農夫 諷刺蔡英文
選情冷 藍：選舉文化轉變
陸出口增速慢 貿易順差縮窄
南台科大能源館 力拚產學合作
中市擄人勒贖 甥舅涉案皆送辦
百年公園 見證嘉義歷史
陸前11月進出口 成長逾2成
球后補給站 巧克力不能少
觀光現榮景 業界龍頭領軍挺馬
曾志朗：建人權博物館警惕反省
雖無捉姦在床 小三仍敗訴
峰會後歐盟新局 26對1
綠能當道 寵物屋也有綠建築
遊騎兵失威爾森 想挖達比修有
吳敦義辯論應戰 馬有信心
副手辯論登場 先禮後兵
曾雅妮次輪打完 暫居第1
網拍物品 高市婦女幫家計
台船承造 中航中華鴻運輪命名
副手辯 蘇嘉全批馬政府
副總統：盡全力推動人權工作
人行道下鋪水泥 引發環保爭論
比價大欺小 美議員砲轟亞馬遜
奪30人命 李斯特菌疫情結束
台灣觀光小城 美濃大樹競逐
軟體熱賣 美電玩業銷售增
副手辯 吳敦義：政府廉能效率
全球美味飲品 台泡沫茶飲上榜
園區前10月營業額 衰退1成
膨風茶評鑑 楊世瑩奪特等獎
免試入學 板中保留社區生名額
紅月球高掛 月全食10日登場
宇昌案解密 最快12日公布
蘇嘉全：馬政府施政績效不彰
罵人混蛋 判賠5千元
社頭找名模走秀 行銷織襪芭樂
日一核電廠污水外洩 未報告
成龍將在韓綜藝節目亮相
賴幸媛：兩岸協議使詐騙案減少
吳敦義：小英身邊都是扁集團
面對外賓 吳蘇都說要謹慎
美元轉強 台幣週貶0.26%
副總統辯論會 場外狀況多
辯ECFA 吳敦義蘇嘉全交鋒
談農地 蘇嘉全：要保良田
HTC聘蘇志燮南韓代言
辯能源政策 副手各抒己見
林瑞雄：健保應增加費基
台南購物節開幕 抽汽車大獎
歐元若崩解 美軍計畫恐受影響
蕭副總統：國民黨需世代交替
孔子和平獎頒給蒲亭
因應歐債 吳：有安定股市措施
貿易自由化 吳蘇均提避免衝擊
總統：台民主人權全球華人之最
捐逾百萬助童 梁婆婆遺愛人間
結合不分區 謝國樑將組鐵三角
天冷資訊月人潮熱 數位相機夯
副手辯論 參選人堅持清廉
高中免試入學 家長感制度複雜
吳敦義：無薪假是他任內消除
台北展花卉 逐步營造成大花園
吳敦義：明年元旦升旗撙節辦
台灣平安福熱門 中市供不應求
副手辯論 吳蘇互比政績
營收衰退 科學園區：受累歐債
幸福未來 吳蘇林都說先要溫飽
穿越時空30年 合唱團再聚首
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百年百億投資 晉禾尋地建廠
柬埔寨船難 海鷗救7人
陳金鋒新約 最快下週確定
抱不平罵人瘋狗 婦獲不起訴
蘇批無薪假失言 吳：願收回
全球暖化 林瑞雄問吳蘇對策
寒冬送暖 渣打捐款導盲犬協會
竊盜集團偷真柏 2人被逮
捍衛同志人權 17日中市遊行
吳轟執政差 蘇：農賦所得最高
菲機墜住宅區 至少13人喪生
蘇：受最高檢驗 團隊絕對一流
辯論會後評論 蘇嘉全肯定對手
自比粉紅豬 何欣純要送幸福
帶失蹤兒照環島 父圓夢盼奇蹟
崔蘿蓮一洞爆 第6洞9桿脫身
何曉英：未向劉家要錢
副手辯 林瑞雄自評不到60分
主持大選辯論 趙雅麗專業表現
新草案成形 氣候會談露曙光
天氣冷颼颼 立委選將拚人氣
趁天好手感佳 曾雅妮搶第一
衛署：避孕貼片使用需遵醫囑
美台2修女 發願奉獻半世紀
校園省水王 洗手改濕搓沖擦
胡金龍好調 連3場安打
草地音樂會 小英唱快樂出航
有始有終 曾雅妮盼封關賽奪冠
車衝魚塭男溺斃 警疑毒癮釀禍
陳偉殷自由身 國民有興趣
南方原創音樂會 吳寶春送麵包
副手首辯論 吳蘇交鋒林妙答
吳：馬總統連任再創台觀光高峰
保利秋拍結束 成交243億元
國際人權日 社群媒體立大功
太巴塱部落紀錄片 與祖靈溝通
富邦青少年發聲獎揭曉
疑一氧化碳中毒 夫妻陳屍住家
宇昌案解密 吳揆：讓事實說話
副手辯論 吳敦義感謝對手
卡特：偶有磨擦 無礙中美合作
阿Ken挑釁 陳柏霖不做猛男
職業賽 妮妮首次一桿進差2呎
海空界表態挺馬 延續兩岸政策
台商義助 癱瘓泰勞全返家
新疆車禍 9死7傷
妮妮渴望家庭 另一半須孝順
象徵不放棄 器捐感人故事多
非刻意提扁貪腐 吳：展望未來
今彩539開獎
造型：吳親和 蘇氣勢 林老派
網購演唱會門票 小心被詐
宇昌案 綠：馬政府也有投資
彷彿漫步雲端 建中舞會超炫
生活暗藏玄機 高中生科學創意
副總統辯論 陸網友熱烈關注
百年教育風華展 尋找兒時記憶
碧海電廠啟用 綠能生力軍
估輻污量 福島縣訂18種模式
林國正：小港前鎮需改變
蘇嘉全籲投政黨票 送游進立院
蘇煥智：民進黨應向台聯致敬
趙士翔奪金牌 不考大學要工作
青年回鄉 彩繪七美新景點
陳志遠音樂會 眾歌手齊思念
今彩539頭獎無人中獎
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副手表現 學者：勝總統辯論
宇昌案 藍營質疑為何跳過監督
造勢會場外 查獲男子攜玩具槍
陸媒：1名台灣女子紐西蘭溺斃
德法人民心聲：不想留在歐元區
台灣獲頒永續發展英雄獎
中鋼40週年慶 馬總統祝賀
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亞洲可觀測到月全食 下次要再等3年
7萬小豬回娘家 5萬民眾塞爆凱道 力挺台灣「女總統」蔡英文
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阿拉伯之春推手指台灣政權移轉面臨中國威協 籲蔡英文建構「群眾性公民防衛」機制
美國華盛頓郵報：台灣總統大選前景不明中國出手救馬
美國傳教士唐培禮：妖魔化台灣民主人士是國民黨慣用手法
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台灣總統大選緊繃 美國ＡＩＴ官員打探中國反應
救歐債英國唱反調 德國生氣法國不滿意 沙克吉冷對卡麥隆
撰寫「魔鬼詩篇」被伊朗追殺 英國魯西迪風流債遭名媛臉書點名「追殺」
ＴＶＢＳ台灣總統大選民調：馬英九39% 蔡英文39% 宋楚瑜6%
蔡英文「快樂出帆」指台灣人民改變她 籲齊心打造第三次政黨輪替
台灣高鐵通車愛河整治吳敦義攬功 謝長廷：爭功諉過與事實相去太遠
宋楚瑜參選 後山選情添變數
花東選票 藍固守綠橘搶攻
諾貝爾和平獎頒獎 去年得獎人中國籍劉曉波仍在監禁
副手辯論 馬讚吳表現佳
蔡：人民改變了蔡英文
德班(Durban)氣候大會 加班談判終於達成協議
馬回防台北 籲改革中途不換手
國際人權日 北京聯合國機構附近警察密佈
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爭血拼休假權 千名移工上街
宗教祈福會 英嘉：成立宗教司
馬釋利多 高齡小黃換新補3萬
美麗島事件32週年 蔡英文：馬執政台灣人權倒退
兩岸鬥茶 烏龍鐵觀音爭霸
曾雅妮奪冠 年度獎金收入破億
談抹黑 蘇嘉全：我臉黑不怕抹
台灣2011東吳國際超級馬拉松 日本女將工藤真實寫下世界第一紀錄
台灣股市高本益比「神話破滅」宏達電苦守400元關卡 股價剩3分之1
辯論前準備 小英再推沙龍座談
全國創意兒童 齊聚聯想畫
特偵組偵辦宇昌案 台灣總統大選前料不致有大動作 避免撩撥對立情緒
資訊月筆電熱銷 宏碁華碩業績嚇嚇叫
未來事件交易所 (12/10) 台灣總統得票預測蔡英文50.3%馬英九41.6%宋楚瑜10.9%
台灣總統參選人宋楚瑜：總統眼裡不能只有財團 忽視升斗小民
馬營：公民提問考驗執政者
馬：政府清廉關鍵在領導人決心
聯合國氣候會議南非落幕 印度中國妥協 2015年施行嚴格排放標準
小英：選舉像運動 越選越勇
馬：觀審制讓司法傾聽人民聲音
小英籲獅友 一起走向國際
新港媽祖 陸海空巡大埔
蘇盼小英之友會成螞蟻雄兵
小英：有能力帶領走出困境
日攝影月曆封面 新竹夜景獲選
施明德：3黨候選人都有罩門
小英為台聯站台 期待合作
總統再辯論 宋楚瑜不想鬥嘴
老農津貼 吳揆：連戰開始發放
小英盼台中人創造歷史
宇昌案 翁啟惠盼勿連累無辜
宇昌案 中國國民黨: 蔡英文為何不知「旋轉門條款」？
台灣總統候選人馬英九: 「子帥以正、孰敢不正」政府會邁向更加清廉
吳揆籲綠營與貪腐切割
歐盟修約案 英正副首相對立
韓國世界電玩大賽 台灣選手擊敗巴西奪冠
11年來首度 日本觀月全食全程
華爾街校園徵才 占領運動說不
百年前發出 鐵達尼號電報拍賣
和平獎頒發 讚女人撐起半邊天
戴上杜蕾斯新保險套 可長可久
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英相峰會陷孤立 遭法總統冷落
統治31年 辛巴威總統誓不退
柏林舉行反種族仇視遊行
金礦開採惹議 祕魯總理辭職
朱浤源華府談228事件
海外推台美食 臨時組軍拼形象
國際人權日 北京訪民遭押
入冬新低溫 淡水10.5度
氣溫不配合 合歡山仍無雪蹤
響應收養月 上網傳照片抽大獎
彩券10月盈餘18.33億元
外幣放款 恐成銀行獲利重點
陸校車條例 徵求各方意見
專利戰終判 攸關作業系統動向
保費日貴 滿足保障需精打細算
藍拚宜蘭突圍 綠力守優勢
不畏逆境 勤奮自強家庭受表揚
民航局購新飛測機 編號101
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幫母照料肌萎兄 女童孝行感人
捐發票送日曆週曆 13日開始
網拍月入8萬 需營業登記
財訓所土地開發案 下旬公告
日韓擬明年上半重啟EPA談判
環評過關 潮汕機場15日啟用
東吳超馬 工藤超越自己破世界
糖尿病友控血糖 運動前吃醣類
總統：台灣反貪 世界都看到
妮妮有望爭冠 球迷紛進場
疑妻外遇 夫潑清潔劑遭訴
宜蘭肥料水漂 回味童趣兼助農
偽造員工出勤 店長詐財吃官司
中油：汽柴油各降 1角
輸日米檢測579項 陸：壁壘
環團籲總統參選人表態能源政策
選戰熱 愛河整治成焦點
妮妮拚冠 英國公開賽戰袍上身
到阜陽六百里 台北放映10場
副手辯論內容 民團失望
建照樓地板面積 下半年微增
遠離霸凌 楊元慶溜出一片天
減碳現曙光 峰會通過路線圖
智慧電視前景俏 IC廠搶商機
黑琵過冬 較去年少五百隻
美軍炸彈 守護部落1甲子
勞工紓困貸款 視狀況爭取加碼
港陸通關自助化 明年實施
台塑石化汽柴油調降1角
日中韓將談FTA 快則明夏簽
台北資訊月參觀人次估破90萬
感謝援助 日超馬好手跑步環台
入世十年 胡錦濤：續擴大合作
台漁船菲海沈沒 4獲救1失蹤
重慶綠燈僅2秒 駕駛宛如賽車
拚選舉 高市議會暫不開臨時會
大腸癌篩檢率低 發生率居冠
黃金週線收黑 分析師：仍看多
鬼壓床導演 三谷幸喜將來台
疑郵輪落水 消防局尋獲1遺體
前9洞抓4鳥 妮妮冠軍在望
降貿易摩擦 胡錦濤：擴大進口
大陸申遺 世界第一
被指發錢給里長 李全教提告
吳揆批小英固執 不放棄扁集團
買名牌包 不如認養弱勢童
宇昌解密 最快明天公布
洋基考慮網羅黑田博樹
許榮洲案 12日宣判
宇昌將解密 藍綠續交鋒
農業產銷失衡 應制度化因應
鋁梯滑落砸人 工程師判緩刑
iPS細胞量產血小板 日大突破
民調：阿默達巴德 印最適居城
半夜盜運高價柏樹 男子被逮
假作法真詐財 男判8月
峰會後歐美漲 台股破底機率小
國際組織：入世讓世界與陸共贏
世博行腳 紀政領軍竹市健走
曾雅妮完美奪冠 單季12勝
高學歷現象 嚴長壽憂心
學者：兩岸穩定 經濟大有可為
傳統工藝創新 魚簍變身燈飾
12月12日 體大定曾雅妮日
新北水巡讚 陳秉榮護水不服老
胡金龍猛打賞 連4場安打
東方神起會歌迷 尖叫聲破表
愛河整治 吳敦義：綠別割稻尾
訴求政黨票 台聯組車隊
林中森：清廉讓國家進步
創意族譜 剝皮寮展出
大雨特報解除 基北局部雨勢大
韓職金手套 崔炯宇獲獎
竹警查獲200餘台賭博電玩
家扶歲末送暖 千餘戶家庭受惠
宇昌解密 敲定立院經委會
打通銷陸管道 興達港漁會招商
建仔球衣義賣 38萬元拍出
桃機出包 速食店震到停業
竹東湯圓節 新移民嚐客家味
世界電玩大賽 台灣選手奪冠
陸創意通緝令瘋傳 逼嫌犯自首
陸媒：陸航母與艦載機接觸
寶島大爆走 澎恰恰下笑彈戰帖
陸航母 艦載加油車現身
總統致電恭喜 曾雅妮不好意思
刻苦自立 雲林表揚自強家庭
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萬金教堂主保大典 扛聖母巡境
許信良助選 強調劉坤鱧正綠營
謊稱投資詐台商 警逮1嫌
台紐經貿會議結束 達多項共識
17日辯論 12公民團體提問
男子遊艇跳水失蹤 尋獲遺體
駐星處異動 梁洪昇調泰
台北500萬以下房屋 僅1%
助青年就業 勞委會職訓補助
台漁船菲海沉沒 友船搭救
北檢反賄選 運將逗陣宣導
旅遊賞雪 防紫外線傷眼
吉他匯高雄 熱情澆不熄
U16亞洲女籃 中華獲第4
出海遇大浪 台船長棄船獲救
殺妻後再自殺 男獲救遭移送
屏東漁船振發財號 菲海域沉沒
阿公阿嬤跳國標 舞出不老回憶
少年科技賽 澳門奪全能冠軍
英相反歐盟修法 逾6成民眾挺
談司改 總統認為有向前進
被指高雄無建設 吳：顛倒是非
竹縣製鞋廠大火 1人嗆傷
江丙坤八旬慶生 許願總統連任
香港選舉選委會 12日揭曉
徐華鳳家屬聲明 鑽戒未陪葬
東海岸榮譽之友卡 將擴大辦理
曾雅妮有始有終 奪冠劃句點
陸財政收入 人民幣9.7兆元
竹縣殯儀館 手尾錢遭竊
嚴長壽批高教 教長：虛心接受
貓纜年度保養 16日恢復營運
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妮妮家鄉比賽 勝率百分百
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大陸官員 德班氣候會議發飆
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逾90萬人次 北區資訊月落幕
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台灣英文新聞網》副總統辯論 林瑞雄表現最佳
Ultrabook狂銷熱賣 台灣資訊月帶動百億商機 宏碁(Acer)、華碩(Asus)笑呵呵
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資訊月下單快翻桌率高 宏碁Ultrabook ( Acer Aspire S3 ) 買氣紅不讓
中國公布 財政收入人民幣9兆7309億元
台灣中油公司宣布汽柴油降價 每公升降0.1元 台塑石化跟進
「妮妮日」 曾雅妮本季第12座冠軍盃 總獎金高達上億元
蘋果Apple、台灣宏達電(HTC)專案官司將終判 微軟漁翁得利？
台北資訊月「Ultrabook」吸睛又吸金 華碩ASUS三億業績九連霸
台灣中央研究院院長翁啟惠：宇昌案輿論對蔡英文不公平 行政院不應牽連無辜
「宇昌案」政院洩密、立委爆料、媒體加工、司法查辦 聯手抹黑台灣總統候選人蔡英文
台灣總統候選人蔡英文：執政者動用國家機器進行政治清算
政府主管官員：蔡英文未違反台灣公務員「旋轉門條款」
不畏藍色恐怖 台灣醫療界成立後援總會力挺蔡英文
華碩ASUS三億業績九連霸 「Ultrabook」吸睛又吸金
台灣總統候選人宋楚瑜：台北市花幾百億蓋場館 鄉下小孩沒飯吃 貧富差距越來越大
徐華鳳家屬聲明鑽戒未陪葬 骨灰罈被迫遷位
醫界表態力挺「台灣第一女總統侯選人」蔡英文 後援總會成立甩「藍色恐怖」？！
蔡英文：明年出現首位女總統 向世界宣示台灣女人當家時代來臨
台灣副總統候選人蘇嘉全：設立宗教司 推動宗教組織法 解決宗教界問題
副總統候選人吳敦義：他去香港算命時是自由人 誰管得著？
抗議選舉不公 俄羅斯20年最大示威 逾十萬人上街頭要總理下台負責
足感心！台灣前行政院長蘇貞昌賣命助選拼到喉嚨出血
台灣環保團體嗆聲：「我要非核總統！
小西園劇團帛琉巡演受歡迎
聖誕好康》台灣南北花海爭豔 爭艷館、夢想館、世博台北館、未來館與您有約
台灣高球后 曾雅妮再奪今年第12冠
台灣總統大選選情膠著 賭盤呈現PK戰
美國學者研究：1950年迄今地表溫度已上升攝氏一度
台灣之光！世界球后曾雅妮奪全球十二勝獎金破億 日本女將讚嘆！
蔡英文為台灣團結聯盟站台 泛綠大團結 迎接第三次政黨輪替
台灣中央研究院院長翁啟惠：「宇昌案」輿論對蔡英文不太公平 不要連累無辜
朝鮮警告韓國 不要在邊界點亮聖誕燈塔
未來事件交易所 (12/11) 台灣新北市立委選情預測 國民黨3席、民進黨2席、7席未定
台北居大不易 台北500萬以下房屋僅1%
總統大選關鍵時刻 蔡英文「宇昌案」籲馬英九勿栽贓抹黑、進行枉法追殺(含聲明影片)
英國BBC民調：失業、腐敗和貧困最受世人關注
宇昌案 吳揆：小英怕什麼
宇昌解密 2文件皆有蔡簽名
香港特首選舉梁振英較獲民意青睞
福容大飯店 淡水漁人碼頭 首創木地板聰明加熱 純正黃金美人湯 沉醉溫暖冬戀假期
北極熊餓到吃小熊！全球暖化惹禍 溫室氣體恐加速30%
桃機再出包漏水 旅客受影響
綠：宇昌解密文件證明藍抹黑
吳揆：宇昌案自始不存在極機密
馬總部：蔡英文才該向前看
三星Samsung平均每秒賣9支手機 取代蘋果稱霸智慧手機市場
浮洲合宜宅動土 103年完工
宇昌案解密 馬營：蔡應受檢驗
宇昌案 宋楚瑜：勿枉勿縱
丟國家門面的臉！台灣桃園機場天花板又崩塌漏水
美軍撤離巴基斯坦空軍基地 禁北約經巴運送物資
綠：國發基金有同意備查宇昌案
見光死！王陽明撇清楊丞琳 宣布單身
1989年被推翻 巴拿馬前軍事獨裁者諾列加回國服刑
台學者手繪國旗 登南極極頂
民進黨籲公布「宇昌案」所有資料 莫「切割凌遲蔡英文」
宋競選總服務處 本週開張
媒體報導：日本明仁天皇 擬傳位皇孫悠仁
台灣中央研究院院長翁啟惠談宇昌案 盼媒體對沒事實根據的事「不要傳來傳去」
台灣民進黨：宇昌案公文解密坐實國民黨移花接木抹黑蔡英文
貓纜檢修 北捷變形金剛上陣
張正傑百元音樂會 竹市壓軸
台灣股市又窒息！成交量542.88億元 股民膽戰心驚
「宇昌案」開始的政治追殺 ---洪智坤
曾雅妮高球逐夢交響曲 台灣球迷與妮妮共享光輝時刻
何美玥人格保證 駁宇昌內定說
新聞局票選創意照片 得主遊台
讓飢餓不再 飢餓三十開跑
麥可傑克森Michael Jackson臨終豪宅遺物 下周將拍賣
史努比跨刀MV 瑪莉亞凱莉Mariah Carey歡唱聖誕歌
台灣民進黨「開心小豬．感謝人民」 即日起公開清點硬幣
三星Samsung連五年稱霸全球 面板市佔15.5%
美國專家分析稱 中國駭客有官方背景
世界電玩賽奪冠 張永吉凱歸
綠回收撲滿 小豬開心機取硬幣
酷酷嫂訪台南 親和人氣旺
人帥心地好！ 美國好萊塢大明星基努李維Keanu Reeves讓座影片瘋狂轉載
台灣前經建會主委何美玥：高育仁是開藥廠和宇昌研發新藥不同
反土徵修法逕二讀 農民再抗爭
董陽孜提筆 為龍年畫悠遊卡
耶誕前夕 海莉獻唱應景歌曲
挹注雲林九百億 藍反擊綠文宣
搶商機 台業者辦巧克力展
反「土徵條例」逕付二讀 台灣農團白天上立院晚上去凱道
Amazing Grace！ 紐西蘭歌手海莉 「聖誕音樂Party」台灣歌迷相見歡
宋楚瑜：不少支持者被關切
宏碁月營收月減1.83%
「土徵條例」行政院版 台灣學者：密室作業
古厝命運未卜 子孫寒風守護
外籍生華語演講 逗趣談學中文
台灣景文科大旅館系成果發表 16家五星級飯店共襄盛舉
研究顯示：臉書Facebook廣告效果最佳
韓國首爾雙塔像911挨批 建商不改設計
冷氣團再來 週四北部低溫十二度
台灣頒亞洲人權獎 越南表示表揚對象濫用「人權」
三星Samsung手機夯 11月底銷量突破3億支
三星Samsung五連霸 全球面板出貨居冠
耶誕節買到負債累累 3成英國人瘋狂血拼
主打「社會住宅」建商不實廣告遭罰
宇昌案解密 藍要小英說清楚
耶誕將至 東京迪士尼歡度佳節
研究：英國上班族夢境中 主管常入夢
台灣估價師公會：馬政府「土地正義、市價徵收」攏是假
美國科學研究：外太空理論上存在鑽石星球
小英：政府濫用資源打壓對手
俄當局似軟化 尚無改變跡象
袁健生：台入國際民航各方受惠
俄總統下令調查選舉舞弊傳聞
俄國示威力道 蒲亭也震驚
血友病基因療法 初步見效
氣候變遷承諾 全球亟待起而行
美地下碉堡 172萬美元出售
美男子網路捐精 FDA禁止
全台有雨 回溫不明顯早晚偏涼
聯準會扭轉操作料減美債殖利率
台股開6994點 漲101點
陸貿易順差萎縮 存準率恐續降
陸論壇：半世紀消失243座湖
廣東陸豐持續騷亂 村民猝死
貿易破兆美元 李明博籲衝2兆
孔傑榮：支持兩岸關係發展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
英拒歐盟新約 撻伐聲浪跟著來
台股漲 新台幣早盤升3分
日立深圳廠罷工 與警爆衝突
天花板水管漏水 桃機再出包
救歐債 美僅出一張嘴不出錢
賭萬元 羅姆尼遭批與社會脫節
打響名氣 屏縣赴陸銷蓮霧蜜棗
大陸中央經濟工作會議登場
衛生署：醫療不可違收費標準
防偽近似真 陸假白酒盛行
王金平：生技提案與運用兩回事
板橋浮洲合宜住宅動工
剛果選舉不公 暴力衝突恐趨烈
林書豪被勇士釋出 改搭火箭
港特首選舉 梁振英獲選民支持
韓查非法捕魚 陸船員刺死海警
電子表態 台股一度攻上7千點
菲內鬼獄警 助3陸港毒嫌逃脫
監視北韓 日再射間諜衛星
繫獄外國22年 諾瑞嘉遣返
副總統：大學自主計畫具開創性
嚴俊傑胡志瑋 以鋼琴長笛對話
經濟會議不給力 陸股早盤慘綠
黃海喋血 陸船員刺死韓海警
新絲路超模 吳宜樺晚間返台
前政院法規主委：蔡未違旋轉門
豬肉有螢光 北京市民嚇破膽
鼠尾製鹿茸 陸中藥逾3成不實
吳揆表揚救災績優單位
新台幣午盤升3.1分
遭控製噪音擾鄰 女判賠38萬
中山醫大產學合作 培育視光師
路老師宣導 降老人交通事故率
歐帶衰 惠譽擬砍亞洲成長預測
重大疾病險 完備醫療防護網
BIS：境外人民幣成政策威脅
酒杯砸傷臉 模特兒獲賠
健康減重101 北市超越目標
辯論地點喬不攏 陳邱互嗆
揮別女傭 菜菜子挑戰偵探女王
星際戰警3D版 2012上映
陸產業藍皮書 防中等收入陷阱
教長：5年500億大學有特色
搶救歐元 信評機構受關注
午餐弊案 新北：沒私吞莫擔心
總統：各類事故死亡數大幅降低
三星手機夯 每秒平均賣9支
睡衣如日常服 越漁村民不棄離
元宵燈電池 選不含汞可回收
龍門飛甲3D拍攝耗資十點五億
歐銀行求助政府 恐爆惡性循環
偷錯情敵雨衣 男子送辦
花蓮查機關古物 找出古早寶物
偵測微中子 台研究前進南極
台幣量縮 午升3.1分
日海嘯遺松難存活 有留種
眼鏡蛇直升機重墜地 人員無傷
電腦盯整天 小心老花提早
農團三上凱道反土徵修法逕二讀
劉憶如：宇昌跳過審查仍未釐清
浮洲合宜宅聯貸 銀行有意願
助太陽能業者 經部擬海外蓋廠
台股收6949點 漲55點
中國馳名商標 台企增2家
雙塔911設計挨批 建商道歉
蘇俊賓李崗 為鳳凰花催票
振發財號獲救4人返台途中
瓜新政府將推展外貿
台股開高震盪 收漲55點
泰雛妓問題大 家長漠視
重傷前女友 男判13年6月
占領示威 瞄準美西港口
美中帶動 全球2012不衰退
解決所得不均 歐巴馬下戰帖
12月台指期漲56點
綠指未助基隆港 謝國樑斥烏龍
人行續推升 市場再空人民幣
12月電子金融齊漲
填土不實詐千萬 花博包商遭訴
捨家業當社工 張君睿樂在其中
追價意願不足 台股開高走低
中石化再增澳洲天然氣公司持股
北一女校慶 美綠綠鳳還巢
旅日許銘傑 轉戰歐力士
海外設基地 陸：考慮護航補給
官網推測 道奇不續約郭泓志
直升機重墜地 同型暫停訓練
唐山又地震 規模3.2
三大法人買超台股逾29億元
無魚可捕 陸漁民頻越界被扣
美網購強強滾 擁抱好年冬
貓纜檢修 高空作業嚴酷考驗
不知賣出凶宅 前屋主判免賠
宇昌前身 劉：資料列蔡主導
報復前妻 公園遺棄幼女遭訴
穆迪：歐盟國債信Q1總體檢
吳揆在高雄市長政績 部屬力挺
住宅法土徵條例 可望完成三讀
德維勒班參選 搶沙柯吉票源
綠：宇昌案無弊端 藍應道歉
縱火求離害死姑姪 越配判無期
面板出貨 三星連5年稱霸全球
宇昌案 翁啟惠：不可能有立場
房地買賣 84%支持實價登錄
真快樂掌中劇 諾魯演出受歡迎
俄總統臉書 網友發7千則酸文
身障難網訂機票 交部：為安全
新台幣兌美元升0.9分
女童命案 許榮洲判18年
港泛民取得參選特首門票
注13億元 新疆建溼地公園
許榮洲殺女童案大事記
道路挖補 中市議員批一市兩制
體大雅妮日 名人榜揭碑
飯店業者抗議 消保官道歉
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房仲：北市今年房屋移轉5萬棟
阮經天：沒求婚 也不會有兵變
反賄選 曾勇夫：嚴辦選舉賭盤
艾美懷絲遺作 全球破百萬張
宇昌案 劉憶如：程序很重要
101年高中英聽 16日報名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
與東協對話 陸：消疑慮建互信
國產醫材冒充進口 4醫師緩刑
百貨週年慶勞檢 北市4家違法
文宣品大車拚 實用禦寒老少愛
肺炎鏈球菌活躍 醫籲打疫苗
閩擬填海造地 設ECFA專區
副總統辯論收視 三立居冠
考照達人陳昱衡 半年34張
2年合約 許銘傑加盟歐力士
患難見真情 絆入選日年度漢字
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經部：連鎖加盟 服務軟實力
竹市人口 可望突破42萬
菲新參謀總長 誓捍南海主權
警破暴力討債集團 12嫌落網
陸漁民殺韓警 韓召中大使抗議
北榮引進新式高壓氧艙治療
交通噪音 路不平更擾民
搭年節買氣 就服推便利購
戲份被刪 陳意涵：片太長所致
研究：臉書最吸睛 廣告力佳
合宜住宅 吳揆：紓解住的問題
貓纜維修達人 老法都說棒
孝子遭車撞 家庭困苦求助民代
全國5州媽祖 18日大會香
成大與渥太華大學簽署合作
旋轉門條款 政院：銓敘部主管
男患帕金森氏症 駕車墜谷喪命
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光纖廠動土 副總統盼增競爭力
豆導斥鉅資 拍華語愛情好片
夢想蓋小學 妮妮想修管理課
許榮洲案 律師：上訴可能性高
爭保存利記公厝 所有權待認定
便利進出茂林 新橋明年中完工
汪洋與薄熙來座談：合作愉悅
旅菲台商 耶誕送愛心
金泰均回韓職 史上最高待遇
拒警攔檢 屏東毒犯撕破警服
台塑化：視需求與中油相助原料
立院三讀 專利審查添人力
邱陳辯論 敲定高市議會登場
親友團掃街拜票 助林益世連任
一生為公行 華力進15日公祭
多邊形圖法 鳳山高中師生獲獎
法界：解密公文非宇昌案關鍵
外資上周買超51.26億元
陸沙縣小吃 年營業額逾百億
金管會：券商適度調降手續費
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友善人才 政院鬆綁多項規範
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元寶投信合併 拚資產管理龍頭
大型翡翠媽祖 14日抵台
抗凝血藥普栓達 恐增出血風險
宇昌案解密 邱毅提4疑點
車禍剩右手 莊雅菁拼豆人生
調查：大陸出口型企業獲利下滑
五月天第二人生 展現跨國企圖
詹詠然開刀取囊腫 已出院無礙
許榮洲有罪 掌紋自白是關鍵
房仲：實價登錄助建立房價信任
全國美容美髮賽 東方傳捷報
立院三讀 家事事件專法規範
匯市量縮 新台幣收升0.9分
立院三讀 放寬卡債族更生限制
學者：京都書承諾全球減碳有限
DRAM現貨價創1個月新高
許榮洲屬戀童癖 法官酌減其刑
國家考場傳墜樓死亡案
主管常入夢 英上班族難安眠
綠：限期劉憶如道歉 否則提告
百人斬是真的 日記者紀錄屠殺
家事事件法三讀 婦團肯定
義發債70億歐元 殖利率降
以毒養毒 員警判10年半
高市合併後 三多商圈蟬聯地王
歐盟信評 穆迪明年首季重審
賣大貓熊標本 陸男遭日警逮捕
社會住宅夯 建商不實廣告遭罰
旋轉門 銓敘部：不認定個案
宇昌案 蘇貞昌籲勿暗示影射
大選辯論 提問民團名單出爐
農民上凱道反對徵用特定農業區
審許榮洲案 法官嘆女童可憐
搶單 逾200陸港澳買主來台
許榮洲判18年 監委欣慰
經建目標明年經濟成長4.3%
小彬彬再婚 小小彬有新媽
協商破局 估價師撕證抗議
宇昌案 特偵組重申無可奉告
彰化高球公開賽 14日開打
今彩539開獎
會計師：移轉訂價注意重複課稅
研究：鑽石星球理論上存在
污水道BOT案 陳菊盼能說明
專家：陸經濟將進入8+4時代
威力彩開獎
舊案缺證據 許榮洲案仍有變數
調查：3成英人為過耶誕節背債
穆迪放話 歐股盤中走跌
立院三讀 證交法增外企規範
農委會：香蕉銷陸趨近原定目標
台新藍新仁：明年先低後高
中小企總爭取海基貿協董事席次
立院三讀 維護未成年子女利益
綠將提告 劉憶如：事實陳述
亞洲人權獎表揚對象 越南不滿
古厝命運何從 企業捷運成關鍵
增奶水分泌 嬰兒吸吮勝通乳師
王永慶遺產抵稅地 明年標售
拉薩發生高致病性禽流感疫情
日新世代戰機 本週選定
員工心理健康 影響職場福祉
陸經濟會議 滬股創32月新低
陸家族企業 有傳承隱憂
菲最高法院院長 面臨彈劾
地政三法 公會：夾有惡法
陸國防部：考慮到塞席爾補給
處理總預算案 13日表決戰
朱銘將獲中文大學榮譽博士學位
陸成立非戰爭軍事行動研究中心
證交法修正 金管會：6大效益
今彩539 頭獎1注中
釜山港灣公社 赴台港兜生意
海協會20週年 將展望未來
美資料失竊 大多陸駭客所為
新莊線卡卡 議員視察被關電梯
威力彩開獎 頭獎槓龜
宇昌案 揭國發基金投資3前提
員警捷運偷拍 檢方求重刑
立院協商 土徵爭議納聽證機制
陸：兩岸若順 台國際合作可期
修女奉獻漢生病友 網友祝壽
網址類似 菲天主教誤連色情網
英相：續與歐盟建設性交往
CNN年度英雄 助產媽媽當選
法總統：信評若降 困境能克服
仇人相見 台灣立委候選人邱毅、陳致中辯論13日晚登場
iPhone 4S 12/16日台灣電信三雄千店齊賣 中華電信、遠傳、台哥大「競合開賣」
「宇昌案」解密後波瀾未息 民進黨限期劉憶如道歉 否則提告
「宇昌案」高檢署特偵組重申「無可奉告」
給首投族按個讚 熱血青年RAP唱給總統聽
被指以錯誤資訊抹黑蔡英文 民進黨控告台灣經建會主委劉憶如
龐貝氏症解藥（Myozyme）發明人中央研究院院士陳垣崇：宇昌案摧殘台灣生技幼苗
台灣中央研究院院長翁啟惠：宇昌案影響生技產業對台灣的信心
「生技界張忠謀」楊育民：有心人藉宇昌案做文章 害台灣令人痛心
宇昌案民進黨揚言提告 台灣經建會主委劉憶如：與我何干?
國際知名愛滋病藥物學者何大一：蔡英文聰明、正直 宇昌案提升台灣地位非金錢能衡量
台灣總統候選人宋楚瑜談宇昌案 不能沒有確實證據就任意指控他人
蔡英文：終結濫用國家資源與政府機器的大怪獸 用選票改變台灣
蔡英文有無違反旋轉門條款 台灣行政院與考試院銓敘部打對台
台灣前經建會主委何美玥：宇昌案經國發基金管委會備查 蔡家天使基金被抹黑讓她痛心
日本性感歌姬「倖田來未」閃婚
台灣民進黨：宇昌案完全合法 解密記者會是一場笑話！
馬政府忙選舉 台灣軍方AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機「重墜地」(含影片)
台灣副總統候選人林瑞雄：馬英九大勢已去 大選是宋楚瑜與蔡英文之爭
馬英九上台迄今台灣股市跌掉25% 股民怨：「跌成這樣還想選總統！」
全日本最雞飛狗跳的公司 「菜鳥薪鮮人」登上大銀幕
妮妮夢想蓋小學修管理課 「台灣之光」曾雅妮築夢踏實
12月12日「漢字の日」 代表日本「今年の漢字」是「絆」
抗議政府濫徵農地 漠視土地估價師專業 台灣估價師、農權團體上凱道抗爭！
不滿圈地滅農 2500位台灣老農聚集凱道誓與惡劣政府纏鬥到底
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台灣校園午餐弊案偵辦嚴苛 校長人心惶惶睡不著
未來事件交易所(12/12)預測台中市立委席次：國民黨2席、民進黨4席、無盟1席、1席未定
身陷「宇昌案」台灣經建會主委劉憶如：我要辭職！
週年慶員工超時工作 ZARA、Chanel、Roots、UNIQLO遭罰
台灣經建會主委劉憶如：宇昌案發展已too much 她不想奉陪 將發聲明表態
台灣立法院院長王金平：宇昌案是否有問題「我也看不懂」
出手救馬！海協副會長李亞飛：台灣接受92共識 中國會給很多好處
惜情的馬英九! 台灣國民黨競選總部打「馬英九理髮、修鞋篇」廣告
Kindle Fire設計不良惹怨 亞馬遜Amazon升級系統改良
宇昌案 台灣民進黨: 劉憶如「政務官不知保持中立」
探視原民生活 宋嘆慘不忍睹
元旦不補假 人事局：國定假日遇紅不補已實施多年
球迷樂！美國NBA勞資案圓滿落幕
低碳太平島啟用 彰顯南沙主權
選戰倒數 橘規劃大型造勢晚會
宋：選前提宇昌案 納悶時機點
「宇昌案」民眾聽懂了嗎？ 熱心網友摻一卡 畫圖還原真相看分明
快訊》民進黨出示原始文件 限劉憶如下午3點前公開道歉 否則提告
平安福搶手 馬吳再推春聯
綠批藍偽造資料 揚言提告
決戰南台 高市造勢藍綠將強碰
林瑞雄：宇昌案蔡要講清楚
民進黨：國民黨變造文書、意圖使人不當選 將控告台灣經建會主委劉憶如
詹詠然：健康大於比賽成績
「宇昌案大事記」還原真相 民進黨批國民黨變造資料 意圖影響台灣總統選局
陳萬添用盆栽藝術讓台灣發光
非洲童勤學 武術中文樣樣精
農民質疑土徵修法 未杜絕濫徵
NBA老闆角逐總統 俄羅斯億萬富翁宣布參選
馬爭取支持 最後衝刺與民同在
Rovio明年將在芬蘭打造「憤怒鳥」Angry Birds樂園
中國紀念南京大屠殺 日本首相訪華日期被蓄意延後
柯震東魅力男女通殺！ 香港男粉絲大方索吻
中國南京大屠殺74周年 日本媒體噤聲
〈MLB〉美國道奇隊不續約 郭泓志成自由身
推台灣美食文化 駐芝處辦比賽
宇昌案提供給立委資料「時間錯置」台灣經建會主委劉憶如道歉
馬總統福卡 憑發票免費拿
宋楚瑜探視貧困原住民 含淚痛批馬政府說要照顧台灣人民「都是騙人」
日本自民黨幹事長美國演說 主張派自衛隊進駐釣魚台 並因應中國威脅
吳家錄獎學金頒獎 325萬元獎勵保險後進
樂默人生 法默劇名家助陣
余光中獲全球華文星雲貢獻獎
蘋果Apple與宏達電HTC專利戰 明終審宣判
雲林離家兄妹 墾丁尋獲
調查：台灣1成4企業沒有年終 3成6明年不加薪
台灣遠航3度召募空服員 名額30名
來台灣旅遊夯！ 11月觀光人數破60萬人
美國有禮貌棕熊 向遊客揮手說「嗨」
加拿大同性戀企鵝情侶移情別戀 愛上雌性「小三」
宇昌案文件有誤 劉憶如：抱歉
宇昌案 綠再要求劉憶如道歉
周四下探13度 低溫持續到周日
機捷V型橋 7色燈光活潑地標
藝文界12問 馬蔡宋接招
港都盃調酒賽 比口感也比創意
六龜大津蜜棗上市 價格好
台灣球后曾雅妮 被美國媒體選為年度最佳球員
「宇昌案」黑影幢幢？劉憶如說得斬釘截鐵 事後「道歉了事」？
宋：財政不弄好 15年內破產
美能源副部長：挺台入IAEA
黑心原料改標籤 檢調查業者
北市婦女挺馬吳 後援會成立
時代 (Time) 風雲人物 土耳其總理艾爾段票選第一
宇昌案爭議 吳敦義籲小英說明
吳王期勉 藍不分區全力輔選
總統重申 穩健減核邁非核家園
新加坡報業控雅虎Yahoo侵著作權
MagV獲得經濟部產業創新成果表揚「策略創新獎」
邱毅陳致中激辯 砲火猛沒交集
小英批經建會 成馬團隊打手
一晚尿五次 小心攝護腺癌
劉憶如：蔡投資台懋創非犧牲打
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法金管局長：英國右派世界最蠢
俄富豪及前財長將角逐總統
穆迪將核信評 歐股下挫
利空影響 國際油價跌
降評疑慮 美股收黑
歐盟：新約一體適用 包括倫敦
德國放寬外籍專業長期居留條件
德媒：從氣候變遷看地緣政治
台灣印度研商功能性基因與製藥
打造高速網城 華府飆100G
占領華爾街再起 抗議銀行大鱷
日歌手倖田來未 閃婚搖滾歌手
歐盟新財政約仍面臨重大考驗
藤木直人：松下奈緒好man
墜冰河阻救援 陸校車奪12命
兒童平板電腦 先試玩再買
加退出京都議定書 免罰百億元
陰短暫雨 早晚偏涼
李明博訪中計畫 可能再評估
台股開6878點 跌70點
陳怡蓉不愛猛男 禁郭品超練肌
紀念大屠殺 南京鳴警報
涉殺韓警 陸漁民押至仁川
光電系統啟用 太平島變低碳島
加氣候暖雪少 白色耶誕罕見
美經濟衰退 富人收入銳減
解密牛頓 親筆手稿貼上網
聯準會如祭QE3 規模恐上兆
王金平：宇昌案無損生技條例
市場憂 世銀：歐緊縮威脅全球
類股齊跌 摜破6900
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
擬辭？ 劉憶如將發聲明稿
台股跌 新台幣早盤走貶
亞馬遜擬更新軟體改善平板運作
深入合作 台以舉行科技研討會
日新世代戰機 F-35呼聲高
無畏東北季風 偉星艦破浪南海
低碳太平島 官兵不再走暗路
美報告：中國入世貿易壁壘仍在
執政黨搬風 後李明博時代來臨
7個月 巴拿馬出口黃金1噸半
江蘇校車意外 增至15死
綠：蔡列負責人的文件疑假造
技職繁星 招生名額近2千
低碳太平島 盼成他國效法對象
太平島設門牌 南巡局長當戶長
粵保全員不易做 5年死50人
敘利亞鎮壓 逾5千死萬人逃
打造低碳太平島 年省百萬元
漁船遇浪沉沒 船員將返東港
法鋼琴家雷薩吉首度來台獨奏會
過期烘焙原料 恐流入大飯店
嘉義住宅火警 屋主驚慌逃出
增資壓力大 歐銀行賣家當應急
景氣寒冬 近14%企業無年終
陸明年聚焦穩成長 可望減稅
AOL重組 併撥接和網路服務
陸校車事故頻奪人命 各界怒
邱毅陳致中辯論 戒備防衝突
龍潭收費站試辦第2ETC車道
美兩院國防預算 制裁伊朗央行
台北市民小巴轉乘優惠將試辦
拖網損生態 日韓聯手抗陸
菲女參議員 獲選國刑院法官
涉偷拍女子裙底 男送辦
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天空步道 26至30日封閉
巴紐總理鬧雙胞 澳籲冷靜處理
又見黑心原料 飯店風聲鶴唳
社福7議題 民團問總統參選人
公股銀進場股市 財部樂觀其成
台北馬拉松 週日河濱公園登場
道奇官網 郭泓志未續約
台股弱 壽險業賣股救RBC
中華電與文官學院簽合作備忘錄
3D量測系統 讓畫面更好看
勞安修法 許舒博：沒反對
陸明年一號文件 聚焦農業科技
高雄產經發展 邱毅提願景
黑心原料改標籤 北檢分案
幼托機構 明年底前改制幼兒園
悼屠殺 中日逾百僧人南京祈福
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掃蕩過期食物原料 雙北擬聯手
11月來台旅遊人次 破60萬
為產品把關 台鹽成大簽約合作
氣候變遷 學者：減碳調適並重
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美國防預算法案 兩院達成協議
竄改食品效期 最高罰15萬
兄妹流浪 花蓮警方未發現蹤影
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新台幣午貶1.9分 量增
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侵權官司和解 眭澔平不起訴
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蔡列負責人文件 藍綠交鋒
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韓職特案通過 朴贊浩歸鄉
裝闊佯稱包車 男判1年8月
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稽查高雄倉儲 查扣過期巧克力
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三大法人賣超台股25億元
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航警查獲走私鰻苗 約2萬尾
假球案 吳健保判2年定讞
台中港監控中心 維護港區安全
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嘉市查獲非法掩埋汙泥
尋覓上帝粒子 謎底待揭曉
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新台幣兌美元貶 3分
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描寫中法戰史 滬尾風陽獲首獎
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陸港簽署CEPA新補充協議
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腸病毒未趨緩 重症添4例
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遭不續約 郭泓志留美等消息
林瑞雄：否認九二共識 不真誠
DRAM合約價挫6.38%
貨車翻落北二高 3人不治
恐嚇燒小英總部 男求刑8月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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加國退出京都議定書 陸表遺憾
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聯準會：美經濟溫和擴張
比利時槍擊 增至5死123傷
巴西前總統魯拉喉腫瘤縮小
列日槍響 死傷慘重
美元升值 金價跌
巴西女學生遭同學霸凌燒傷
聯準會爆利空 美股跌
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IAEA幫忙 歐足賽安啦
建教合作 華文教育深耕巴西
經濟見起色 聯準會續推低利率
巴西推大學生留洋計畫
反同志婚姻 共和黨遭選民質疑
南部今起雨緩 冷氣團明南下
台股開盤下跌0.55點
亞洲當提款機 歐元匯價獲支撐
降等無礙 法銀美元融資利率穩
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朱利安尼表態 力挺金瑞契
陸駭客囂張 美國企業頭大
T-ARA嚐珍奶 旋風離台
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微軟共同創辦人進軍太空業
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地鐵月台嘿咻 加男女被控
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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信心不足 平盤整理
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加退出京都議定書 肇因布希
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瓜總統當選人：續推與台關係
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反傾銷課稅案 陸首位台居第三
交易冷 新台幣午貶1分
郭台銘相挺 讚顏清標好人
零碎時間新商機 微影片吸睛
大陸入世十年 美批評聲不斷
三星平板16日澳開賣
郭玟成：邱陳髒話 負面示範
索工程回饋不成開槍 5嫌落網
宇昌案 綠告劉憶如等5人
喝彩網上路 兩岸表演市場平台
E化學習 民間估4年120億
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扁：不搞台獨 不配當台灣總統
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8成年輕網民 不知兩票制
台長鬃山羊在大陸 近日將生產
立院三讀 瓦斯車可減徵貨物稅
美眾議員聯名函 促速予台免簽
陸明年經濟發展 穩中求進
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金鶯網羅和田毅 還要陳偉殷
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吳揆：蔡令怡不會亂講話
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酒醉男迷路 謊遭綁架警忙翻
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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