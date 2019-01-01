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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
獅友相挺 蘇嘉全感受溫暖
HBL女生預賽 3校晉8強
高院法官接觸當事人遭停職
接地氣 接到哪裡去？
帝寶豪宅糾紛 劉媽媽勝訴
總統：津貼調整為讓農民能適應
法國網購旺 買氣持續上升
宋若參選 馬總統：仍有信心贏
休葛蘭前女友被擾 法院禁狗仔
周美青何時輔選 馬：未獲授權
檢察官詹昭書涉貪 法部予停職
買股賺價差 證券前董座判無罪
桃機跑道整建 一波三折仍未定
富邦長春高球賽 盧建順衝第一
總統：週刊報導子虛烏有
開賣滿月 愛瘋4S仍超人氣
陳皮界首位陳皮皇 廣東拍出
北體16男 登世界街舞決賽台
津貼一次調 伊甸樂觀其成
緝毒幹員製毒 判無期徒刑
劉案訴訟費 釐清事實後定歸屬
盛治仁請辭 馬總統：做法正確
調查：滬4成中小企業貸不到錢
大樂透 頭獎槓龜
UBA衛冕軍師大 出師不利
宋楚瑜：23或25日登記參選
今彩539 頭獎4注中獎
研究：母乳含幹細胞 可抗癌
秋蜂最凶 遭螫過敏可能致死
總統：沒人會當蔡英文是羅賓漢
陳武雄：災害穀 全數收購
簡毓瑾程文欣 止步8強
苦命台灣養女 想找回母親
龍捲風作祟？ 日德之島3死
兩岸未來發展 總統提三個絕不
外交部：簽證類別不影響豁免權
NBA封館 十球星依然賺飽飽
小英：台灣要第3次政黨輪替
滅歐債惡火 歐銀籲各國當自強
台灣北社批 馬英九政府是台灣客家、原住民、河洛母語殺手
民進黨:「夢想家」僅是建國百年弊案的冰山一角
睽違六年 德國柏林愛樂重返台灣 全球數位同步轉播 世界樂迷共享盛宴
劉姍姍涉嫌外勞契約詐欺罪名 穿囚衣手銬腳鐐出庭
台灣民進黨：馬英九砸137億元防選情崩盤
菲律賓前總統艾若育涉貪腐、舞弊被逮捕
選情告急！台灣府院高層拍板 盛治仁「被動」辭職
8萬人的感動！德國柏林愛樂讓台灣樂迷痴狂
台灣總統馬英九：「認識陳盈助、見過兩次面」坦承此事傷害選情 疑有政治陰謀
英國經濟學人指全球經濟低迷 對台灣總統馬英九選情不利
老農津貼加碼「先糟蹋再道歉」台灣農民不領情
馬政府取消「台灣母語日」本土社團籲選票制裁
美國檢方緊咬台灣外交官 疑掌握不利劉姍姍證據
美國眾院外委會通過法案 支持台灣向美採購F-16C/D型戰機及柴電潛艦
台灣藝文界：李仁芳接文建會主委 是瞧不起這個專業
屋漏偏逢連夜雨！台灣總統參選人馬英九桃園南區榮譽主委涉貪判八年
聯合報中台灣總統選情調查：馬37% 蔡%31 宋8%
黑暗中見閃光！ 美國國務卿希拉蕊將訪緬甸 中國後院著火？
「霸蠻」、「硬頸」台灣總統參選人宋楚瑜：「這次選真的，而且選到底！
台灣宜蘭縣長林聰賢：龜山島可設性專區 但前提難突破
台灣總統馬英九：若連任未來四年不跟中國大陸領導人會面
巧合？算計？盛治仁辭職文建會主委任職剛剛滿二年 符合「退職酬勞金」引人瑕想
台灣總統勘查八八風災順道面會組頭？民進黨：災民情何以堪！
一群好朋友出去玩 付費時應該如何公平分攤？
行政院政務委員曾志朗接任台灣文建會主委
菲律賓前總統阿羅育遭逮捕 軟禁在醫院
台灣外交官穿囚服戴手銬腳鐐出庭 認罪賠償2菲律賓女傭 恐延後出獄
馬英九、吳敦義搶救總統選情 推曾志朗「跳火坑」 接任台灣文建會主委
工作天太短 台灣桃園機場跑道整修「無人敢標」
台灣設計師吳秉叡 站上美國「決戰時裝伸展台」(含影片)
台灣桃園縣十大伴手禮出爐 獲得金讚獎肯定
江澤民之子江綿恆去職 免任中國科學院副院長
台灣總統任期僅四年 馬英九「黃金十年」、蔡英文「十年政綱」太凌空！
義大利科學家證實微中子光束比光速快 推翻愛因斯坦的理論
台灣獨立建國聯盟主席黃昭堂遽逝
美國好萊塢女星黛咪摩兒（Demi Moore）維持了六年的婚姻正式破局
超級「馬麗」打造黃金屯區！台灣總統馬英九與立委鄭麗文總部成立
國台辦放話助選 台灣團結聯盟主席黃昆輝：台灣人民也有「四個不容」
福島災區旅客抵高 愛旗山香蕉
台灣「人間國寶」授證 大師即席獻藝
兒少受虐通報 今年已逾萬人
台灣中興大學園藝週 邀民眾拈花惹草
美國法官未必接受認罪協議 台灣外交官劉姍姍假釋生變 面露沮喪錯愕
西藏僧尼自焚達賴喇嘛憂心 籲運用智慧突破困境
密會組頭餘波蕩漾 台灣總統參選人蔡英文盼馬英九向社會說清楚
曾志朗：審思文建會未來工作
台灣總統參選人宋楚瑜：用選票把貪腐者送進「jail」、讓該退的人「stay home」
中國總理溫家寶 中國、日本、韓國自貿區明年啟談
台灣空氣比美國髒5倍 環保署將比照美國及日本「細懸浮微粒」標準
九把刀《那些年，我們一起追的女孩》胡夏演唱主題曲 台灣KKBOX 64日蟬聯冠軍
中國國民黨籍桃園縣議長邱奕勝涉貪污 台灣總統馬英九臉都「綠」了！
駁見組頭說 中國國民黨總統參選人馬英九：造謠抹黑、陷害忠良
台灣獨立建國聯盟主席黃昭堂遽逝
向山音樂會 巧妙融合地景演出
翁山蘇姬政黨登記 法表歡迎
劉姍姍穿囚服 手銬腳鐐出庭
治艾未未 大陸當局舉淫穢罪名
娜妲麗華溺斃案 夫有嫌疑
劉姍姍認罪協議 法官尚未接受
再實驗證實 微中子比光速快
美撤銷癌思停乳癌治療許可
巴西降今年經濟成長率預估
謀殺5華裔 多明尼加嫌犯落網
金漲 每盎司1725美元
德法紓困有歧見 歐股連跌2天
美庫存多 國際油價下跌
劉案開庭 協議須審視暫不放人
外勞契約詐欺 劉姍姍認罪
減赤期限近 美債協議恐延
認罪協議暫未接受 劉姍姍沉默
江丙坤：大選結果攸關兩岸關係
內蒙礦災 兩人獲救十人仍受困
鋒面午後到 中部以北防大雨
亞洲電視獎 公廣集團入圍8項
林俊傑紓壓祕訣 跑步打籃球
劉姍姍手銬腳鐐出庭 法官決定
里約漏油意外 巴西課罰雪佛龍
江綿恆去職 免任中科院副院長
連勝文談輔選 不見得掃街站台
吳揆：曾志朗接任文建會主委
命理師詐財騙色 判10年8月
傳統樂器演出 台女驚嘆巴黎
朝陽人壽 不放棄儲蓄險
新專輯夯 敖犬和團員拍性感照
維也納喝咖啡 享受文化遺產
亡羊補牢 慶陽市播款購置校車
許復進催生黃色小鴨品牌到掛牌
南海多方較勁 越忍氣不吞聲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台裔設計師 決戰伸展台
南海發現可燃冰41億噸油當量
野田會溫家寶 東協談5分鐘
藍分裂綠穩打 江啟臣四面作戰
泛藍分裂 郭俊銘擴大戰線
法官令 結束溫哥華占領
寶成：東莞廠罷工 無重大影響
老農案 馬總統：依慣例非跟綠
環團聯手 催生煉油廠生態公園
專家：大陸生育政策可能調整
東協峰會宣言 低調不談南海
視障騎士環島行 體驗台灣之美
LPGA年終賽次輪 妮妮爆桿
馬駁密會報導 小英：還有疑問
疾管局擴大篩檢愛滋梅毒
魏如萱開個唱 好姊妹力挺
亞太NGO 台北辦環境會議
助越台商升級 梁國新領軍服務
中日韓峰會 謀合作創3贏
中派假漁船南海撞擊 印度擔心
台灣包機 日震災後首航福島
內閣微調 曾志朗接文建會
下班不忘職責 警撞車逮犯嫌
宏泰人壽 傳11月裁員40人
做毛球玩創意 體驗終身學習
加油等等 估下周汽柴油降1角
黃敏惠駁密會說 籲選民教訓綠
出席挺馬造勢 連勝文籲投馬
反賄選騎單車 台62線封路
總統拜訪 證嚴分享救災經驗
ICCS研究 台學生難容貪腐
遺棄男嬰在醫院 生母吃官司
病患遭割喉 凶嫌投案
曾志朗接掌文建會 藝文界樂見
買羽絨衣 認明CNS國家標準
馬德里兒童影展 台參加角逐
恐嚇大樓保全 男子遭起訴
飲料攤潑漆案 警逮5人法辦
接種踴躍 花蓮流感疫苗快用完
青年挺馬後援會 聚焦兩岸成果
綠批老農案反覆 促陳武雄下台
速食店義賣環保杯 籲全民救飢
夜市賣電子菸違法 遭罰3萬元
蔡英文：農業天災補助應提高
追小債26年 越人鍥而不舍
太陽光電 家戶年省逾萬元電費
馬德里電影週 台灣味濃郁
堵黑心中藥材 找合法中藥商
李新穎墨演講 介紹台永續發展
素人拍片 紀錄新移民生命力
少子化議題 總統籲拋生肖迷思
2天王出專輯 笑談策略聯盟
與國三女有染 補習班主任遭訴
李全教拚勝選 搶攻農民票
服飾店店員互毆 2女獲緩刑
爭取首投族 蔡其昌推青年政策
科學人掌文化 曾志朗備受期待
南方澳遊客中心 落成啟用
藍駁密會說 促小英懲處發言人
金銀會 學者業者期望落差大
創金氏 千人分食臭豆腐罐頭
陸網路售火車票 實行限購
不敵偉仔 復旦教授批學生翹課
捷運施工 新北三重段環快改道
虛擬頭目婚禮 記錄北排灣傳統
陸官員：今年經濟成長至少9%
環保局推健康蔬食 盼節能減碳
大雨攪局 柔佛賽呂偉智第36
埔里酒神祭 品味酒鄉風情
澎恰恰率隊 宣傳公益棒球賽
上千公斤臭豆腐罐頭 創紀錄
北宜直鐵案評估 政院准了
東亞峰會 聚焦南海議題
北市免費癌症篩檢 民眾喊讚
男子遭起降架壓頭 緊急送醫
電池貴充電難 陸電動車好難賣
花蓮地震 規模4.2
交通局預算被刪 中市藍綠互摃
馬淋雨造勢 重砲批綠抹黑
女學生海上見證 疾呼保育海洋
兔子嚮導 苗栗馬拉松開跑
鳳梨酥拚上市股票 總統誇奇蹟
李登輝書面批和平協議
東亞峰會開幕 中日韓聚首
後勁促遷煉油廠 改闢生態公園
拾遺報酬金 法部傾向降為1成
日本豪雨 氣象廳籲民眾警戒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏東羌園防洪措施年底完工
永齡杉林農園 產銷有機蔬果
曾蔡美佐提假釋 矯正署核准
平埔正名 原民會盼體制內對話
涉病房殺人 情侶燒炭自殺
一九四二 中西影帝后PK
杜絕豪車 陸下調公務車購置費
姊弟旅館燒炭亡 疑為毒所害
藍不分區提名 34人全底定
劉姍姍穿囚服 外交部：痛心
花毯節遇雨 民眾遊興不減
東北亞英語辯論賽 辯士聚文藻
31度高溫 嘉義宛如夏季
富士康優秀員工 郭台銘重賞
台電羽球下鄉 教球兼交友
疑失足落水 釣客神秘谷溺斃
下屆專業立委多 藍綠衛環車拚
農作泡水 花蓮災損恐再增
嘉義地震 規模3.5
內政部：社福加碼不會產生排擠
菊展開幕 郝：台北變花園城市
稻草文化節 重現草鞋墩場景
中央氣象局 明天白天天氣預報(更正)
桃園影展 原民學童作品亮眼
達娜伊谷新生 苦花魚重現
達賴質疑自焚：藏人應使用智慧
阿里山步道遊蹤 太興岩品甜柿
模糊中學習 李紹慈開一片天
楊應雄駁抹黑 蔡令怡聲援
陳怡蓉漁村拍戲 吃苦當吃補
國華接管2年大虧 提存壓力大
創意香水競賽 台中護專奪冠
細懸浮微粒標準 將比照美日
男偷車又撞傷人 1小時內落網
紀政領頭健走 風雨無阻
金駝獎頒獎 4志工時數破萬
印度環保英雄來台 盼萬物和諧
兩岸協議 陸委會：有利觀光業
鄭麗文閃婚駱武昌 甜蜜稱起義
表揚金鑽婚 朱：太太永遠對
旗山長照中心啟用 服務在地化
授證橘青年軍 宋左批藍右打綠
青年挺馬吳 高雄後援會成立
溫家寶：中日韓自貿區明年啟談
學者：大陸企業不逃稅難生存
上海私車牌照拍賣 十連漲轉跌
警破販毒集團 5人送辦
鄭麗文總部成立 盼選民團結
中華飲食文化研討會 琉球開幕
圓夢巴士首發團 身障者遊宜蘭
國際龍舟賽 蓮池潭登場
總統：擴大照顧弱勢 補足津貼
積水消退 曼谷將恢復原貌
禁賽4年 陸舉重選手：誣陷
細懸浮微粒美標 多活1.2年
大雨攪局 富邦長春賽暫停
立冬後下雨 白玉蘿蔔萎縮
蔡英文：當選不會浪費資源
企業論壇 籲健全協同組織
平地原住民立委 鴻義章退選
志工博覽會 志願服務媒合平台
新北勞工拚歌藝 主婚人也參賽
翡翠水庫近滿水位 調節性放水
林玉惠李雪華足夢 赴義挑戰
陸資轉戰 大買星國私宅
孫春蘭續掌福建省委書記
今彩539開獎
水患抬高糧價 緬甸難民日子苦
美撤銷癌思停治乳癌 台再評估
戰略防中 印擬修路連結東南亞
HBL預賽 小綠綠破衛冕軍
歐溫會 聚焦人民幣及貿易
溫家寶：南海爭議相關國家解決
全球最輕材料 比頭髮薄一千倍
拉莫斯遭綁歸來 球團含淚相迎
UBA 衛冕軍師大吞2連敗
今彩539 頭獎無人中
重慶農地被官賤價侵佔 引眾怒
張業遂：保護主義恐催生貿易戰
歐債喬不攏 德唱衰英鎊
香港羽球公開賽 陳程配披銅
金典酒店施工火警 幸無人傷
陸：嚴打高利貸 防系統性風險
大雨傷農 總統轉赴台東勘災
大陸3成船廠前3季零訂單
峰會談南海問題 美認具建設性
蔡英文：被抹黑的是我
台東地震 規模4.0
關心農損 馬總統夜宿台東
羅智強屏東演講 拒用公費
民進黨總統參選人蔡英文：執政後將提高天然災害補助至五成
民進黨總統參選人蔡英文：馬英九比較像「抹黑羅賓漢的威廉王子」
劉姍姍涉外勞契約詐欺罪名 穿囚衣手銬腳鐐出庭
李登輝書面批和平協議 台灣前途不容國民黨、共產黨私相授受
老農津貼加碼 馬英九政策急轉彎 楊志良曾批騙選票
台灣大選民進黨氣勢揚 蔡英文再衝2％就贏 藍綠決戰點推向大安溪
利比亞前領袖格達費次子、內定接班人薩伊夫落網 國際刑事法庭籲合法審判
台灣總統馬英九腹背受敵 國民黨不分區立委名單叫好不叫座
愛的復仇！ 情侶殺狼後赴花蓮後山燒炭殉情
果賤傷農「嘸採工」台灣農委會主委只管選情 民進黨轟「下台！
選情危急！ 台灣總統馬英九快馬加鞭1天8行程 大打政績牌
日本產經新聞：台灣總統馬英九推和平協議失算 支持率下滑
黃昆輝：中國出招恐嚇台灣人民 透露對馬英九選情告急的焦慮
美國不承認台灣是主權國家--虐傭案凸顯出來的殘酷國際現實
敘利亞同意阿拉伯觀察員入境監督和平計畫 化解內戰危機
東亞峰會美國大贏家 16國領袖關切南海爭議 中國被迫接招
周錫瑋、宋楚瑜淵源深 幫台灣馬英九總統助選受矚目
南投金龍山雲海美景勝過台灣阿里山
曾志朗跳火坑接文建會主委 台灣藝文界評價兩極 盼展開對話
命運大不同！菲律賓女傭麻雀變鳳凰 台灣外交官天堂墜地獄
台灣總統參選人蔡英文：社會期待羅賓漢 馬總統寧見陳盈助
台灣總統參選人馬英九：羅賓漢行俠仗義 不會陷害忠良
前總統李登輝：兩岸若簽和平協議 台灣民主成果毀於旦夕
射下6鳥 曾雅妮暫列第5
美國總統奧巴馬結束亞太行 聲稱已取得勝利
台灣世界展望會透過臉書Facebook關心兒童人權問題
CNN：葉門4百軍人倒戈 挺抗議民眾
台灣氣候異常 台東罕見豪雨 農民：這輩子第1次看到
午間好康報／明天凌晨零時起調降各式汽、柴油每公升一角
中國國民黨總統參選人馬英九：民進黨應停止墮落、提升格調
中常委未出席≠拒背書 中國國民黨：媒體刻意曲解
國際A咖韓國誠達 大舉投資TDR新焦點
綠營中台灣6立委總部 20日齊成立大會
曾馨瑩看護幫拿提袋「這樣也要罰」 有人抱屈
台灣總統馬英九批民進黨墮落 民進黨：密會組頭不道歉才是墮落
世界最大OEM龍頭 台灣鴻海集團：明年將造30萬台機器人 保證不裁員
骨牌效應！西班牙反對黨大勝 愛爾蘭、葡萄牙、希臘 、義大利執政黨先後垮台
向魚翅說NO！英國、美國、日本、韓國、中國、加拿大等48國禁止捕撈絲鯊
台灣總統參選人蔡英文批馬總統是「跟屁蟲」沒責任感和同理心
蘋果Apple新一代iPad、iPhone、Macbook Pro全新風貌
親民黨總統參選人宋楚瑜鹿港天后宮上香 台灣需要農業改革
台中市江啟臣總部 發放台灣平安福
歐巴馬展手腕 峰會談南海問題
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
林麗珍讓台灣藝術在巴黎成亮點
格達費子被捕 西方籲公平審判
妮妮「高桿」 抬頭盃拼冠有望
好市多：烤雞綑線合FDA標準
世界街舞賽 北體名列前4
東北季風增強 氣溫下降
中美商貿會議 人民幣將受關切
北體16男世界街舞決賽排前4
從山區反攻 陳以真訴求改變
實力與口碑 陳明文沉著迎戰
大型重機事故 普通重機3倍多
日關東5.5地震 無海嘯之虞
耶誕訂單減 港企受影響
改革到喋血 老格之子塞夫末日
大陸發射2顆衛星
醫奉獎老修女 被拒長照社福外
台灣美食課程 受芝加哥歡迎
清早勘果園 總統指示救農害
王進士李世斌再交手 硬仗
無薪假增 10月失業率待觀察
郭董家疑濫用外勞 勞委會要查
創人間佛教 印順紀念館啟用
App創業 首波鎖定10團隊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
百億商辦標售 本週登場
學測報名 21日截止
立足科技業 女主管經驗談
北京學者：中美關係進入新階段
葉門4百軍人倒戈 挺抗議民眾
印內閣：貪腐蝕GDP1.5%
拼年終 資訊月12月3日開跑
馬英九：請民進黨停止墮落
拚連任 馬總統盼選民牽成
轉戰立院 邱文彥盼做好當下
崔智友扮悍婦 吃定尹尚賢
國健局：公共場所可哺育母乳
跟桿弟打賭 曾雅妮另類動力
北市辦聘僱外勞免費講座
星雲新聞傳播獎 18人獲獎
妙雲蘭若 印順導師閉關處
港媒：北京對美 應鬥而不破
租書未還賠千元 女獲不起訴
極端氣候 台東罕見11月豪雨
整合環境資訊 環團盼專責單位
中油汽柴油降 1角
外交部：外館配置採最有效原則
防逃漏稅 國稅局抽查市售酒品
預收租金 取得年度要報稅
手繪藝術風車 轉動愛與希望
台塑石化汽柴油調降 1角
百老匯音樂會 下午唱到晚上
台街舞選手尬舞 令人刮目相看
曾馨瑩疑濫用外勞 北市將約談
格達費兒子塞夫落網 恐處死刑
窺視未來 科學季特展近尾聲
拒付裝潢尾款 業者告張韶涵
夠用就好 房市小宅當道
社區拚經濟 陳菊讚福康里饅頭
總統讚廖正井正港財經專家
旱澇飆風 台東極端氣候
柔佛賽 路易坦封王呂偉智54
治漏 台水加速管線汰換
兩岸制度協商 陸委會：固主權
駁密會說 總統籲綠停止墮落
DRAM慘 Q4還是虧
立院：社宅管理公益團體優先
經濟困頓占3千餘元 女判7月
敘執政黨大樓遭襲 總統拒妥協
小英：總統看民調決定政策
媒體指中委拒背書 藍駁扭曲
楊玉欣若進國會 無障礙總體檢
總統大選 馬吳配明登記
山東化工廠爆炸 5傷14死
溫家寶訪汶萊 擬商討能源合作
美元走揚 台幣全週小貶
覓食環境改變 黑琵停棲地擴大
有機農產價高環保 原鄉推廣
歐巴馬行程表掉水溝 澳啟調查
小豬大軍造勢 小英23日登記
通緝犯運毒 警機警破販毒集團
陸專家：TPP也是鍛鍊機會
大選安維 國安局21日接手
AMC8報名新高 首度破萬人
政治行銷另一種 選戰出版夯
福州麵線 教做加值現商機
為助落後學生 樂當志工13年
蔡英文：大家都是羅賓漢
拚連任 江玲君五甲後援會成立
三秒膠黏鞋底 俄男府城盃奪冠
高市清潔員甄試 扛沙包競跑
駁密會組頭報導 總統指綠奧步
學者：中緬關係恐戰略性變化
近日農災 擬適用新救助方案
42萬外勞創新高 印尼最大宗
宋登記日 親民黨21日公布
劉嘉縈18年志工 反哺家扶
甘肅車禍 檢方逮捕幼稚園董座
守護受虐兒 寄養家庭獲表揚
傳iPad3更厚 愛瘋5更長
美青關懷弱勢學童 看圖說故事
NCC降有線收視費 業者不滿
花蓮立委選情詭譎難測
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸房市惡化 明年恐跌價25%
小豬撲滿效應 蚵殼豬亮相
疑偷車失風 竊嫌撞車主
11月豪雨 農損破4.5億元
移民署歌唱賽 出現明星臉
女赴大陸美容 變美不成臉凹陷
黃金週線收黑 逢低找買點
林益世溫情喊話 支持在地囝仔
平安福公仔陪同 馬吳搶先登記
7百癌友轉圈90分鐘 創紀錄
就業難薪水低 首投族福袋祈福
路竹會義診 助中美洲洪澇災民
太魯閣單車登山賽 范永奕奪冠
蔡英文：說服台中就能說服台灣
傑出電影工作者 國片幕後推手
鄒族永久屋動土 社區名稱票選
港財長：歐美陰霾恐籠罩香港
區間整理不變 台股等待量能
冬雨農損千萬 陳菊盼提高補助
火車撞死老婦 業餘攝影拍正著
遭虐台裔養女 可能排灣族女孩
泰黃衫軍將起 戴克辛婉拒特赦
國姓搶成功 漸受全國矚目
手術機器人 醫療好幫手
快速道路飆鐵馬 基隆宣導反賄
陸：願簽東南亞無核武器區條約
茂谷柑落果慘 農委會從寬認定
建設屏東 藍：綠做不到馬做到
趕搭百年婚潮 土地公娶某
大雨肆虐後 農友搶收稻穀
雲林花生雨災 農委會現金救助
小英拚大選 籲鄉親選自己人
北體街舞展風騷 讓台灣被看見
車淑娟成立總部 藍續整合派系
天后宮上香 宋楚瑜籲民眾支持
林郁方拚連任 吳敦義掛保證
自行車登高 冠軍4小時攻武嶺
不一樣的月光 老獵人帶路
總統廟口開講 民眾互動熱烈
喚醒古蹟意識 女研生禁忌演出
來回輾3次 深圳女子魂斷輪下
潛民宅露餡 男子疑跳大圳溺斃
富邦長春賽 盧建順留下冠軍
生機渺茫 雲南礦難停止搜救
雲林災區落花生 農委會擬收購
助弱勢 侯阿忠樂當饅頭里長
紐時：南海爭議將成美中新戰場
密會組頭報導 藍將告壹週刊
台師大籃賽開胡 獲2萬加菜金
藍擬提告 壹週刊尊重但不道歉
中都阿嬤驟世 吳揆弔唁
HBL 永仁6將闖8強寫新頁
軟銀勝 睽違8年重奪日本一
吳敦義為二代健保敬酒
陳雲林：九二共識 談判前提
東京韓國城 韓流粉絲朝聖地
宜蘭三星蔥災損 中央允補助
與青年同搖滾 馬英九開口唱
赤裸演出救古蹟 陳菊正面看待
文創新秀熬出頭 謝克駿領風騷
桃機跑道整建 榮工工程接手
人口密度台灣第二 英格蘭第六
各界建言 促落實國家兒童醫院
郭玟成21日登記 陳致中競逐
桃園披薩店氣爆 5輕傷
台灣奧黛莉easybody內衣新品 曼谷包紋混搭內衣展「睛艷」
海協會陳雲林：九二共識是中國與台灣對話與談判的必要前提
台灣馬英九總統現身「河岸留言」西門紅樓搖滾開唱
民進黨總統參選人蔡英文 說服台中人就能說服台灣人
紐約時報：「南海爭議」將成美國、中國新戰場
總統密會組頭報導 台灣國民黨提告 壹週刊：法院提證據
台灣總統大選開跑 馬英九綠卡、林瑞雄美國籍是否放棄受矚目
馬吳配登記 宣示打造黃金十年
台灣總統參選人宋楚瑜：ＡＩＴ證明林瑞雄已放棄美國籍
郁慕明：林瑞雄未完成放棄美國籍程序 宋楚瑜恐難參選台灣總統
吳敦義批台灣總統參選人蔡英文為「太后」民進黨：語無倫次
台灣總統密會組頭？ 黃敏惠陳盈助提告 壹週刊：法庭公開證據
台灣總統候選人登記第一天 馬、吳搶第一
奧林匹克機器人賽 台表現優
台灣台中紅黑派鬧分裂 馬英九總統大選添變數
消化年假 入住福容 超值度假
首爾拍賣11月香港拍賣會 東西藝術傑作薈萃
馬搶頭香登記 宣示三安目標
利比亞臨時政府 要在自己國內審判賽義夫
台灣排灣族少女在美國遭收養家庭虐待 苦情花思念生母盼團圓
中華民國13屆總統選舉 馬英九、吳敦義完成參選登記
美國ＮＡＳＡ展開火星探險 為地球人「移民」做準備
橘：林瑞雄已放棄美國籍
台灣馬總統選舉總部執行長金溥聰 針對壹週刊及民進黨發表聲明
台灣總統選舉候選人登記開跑 雙重國籍者參選資格將撤銷
美國加大警察對示威學生噴灑辣椒水 校長拒下台
美國法院依「舊金山和平條約」確認劉姍姍身份 台灣地位起爭議
歸零戰略 馬用政績拚連任
台灣馬總部副執行長羅智強 「閃辭」建百基金會董事
美減赤協商破局？議員反應不一
台灣民眾超商代繳款注意 不肖歹徒MSN、7-11、ibon詐騙新陷阱
地震快報／緬甸5.9地震 印度東北有感
日本東京大學：台灣大選的動向關係到全亞洲的安定
台灣澎湖聯勤彈藥庫少尉 攜械彈離營國防部下令搜索中
何曉英盼明年春節全家團圓
西班牙籍修女畢生奉獻痲瘋病患 台灣缺角的社福體系卻不能回報
馬英九告民進黨妨害名譽
學生電影 剖析電纜賊動機
澳洲專家：中國神舟太空船能追蹤太平洋和印度洋的美國艦隻
台灣民進黨：建國百年基金會黨政不分 成員都是馬家班
馬蔡與商界對話 本週密集登場
密會組頭索獻金？台灣總統馬英九告民進黨及發言人梁文傑
美國法官心證已成 台灣外交官劉姍姍改關公共牢房
嚇阻中國 美軍將在新加坡駐紮「沿海戰鬥艦」
LPGA冠軍者盃 台灣女將曾雅妮並列第6
阿拉伯之春變調！埃及軍警民衝突造成11人死數百人傷
蔡英文總部：接獲恐嚇電話
台灣民進黨立委高志鵬 今登記參選連任
台灣澎湖離營少尉 帶槍械與彈藥離營疑自戕身亡
緬甸國會補選 翁山蘇姬21年來首次參選
西班牙保守在野黨獲勝 城鎮冷清、機場空蕩、房地產榮景破滅政壇變了天
「劉姍姍」案引發台灣公務體系機制 民眾籲應恢復民進黨執政時期的外交督察團
為情？為工作？ 澎湖24歲少尉舉槍自盡
台灣總統大選馬吳配完成登記 股市大跌191 點 跌幅亞洲第一
台灣股市收跌191.14點 明測試七千點心理關卡
台灣平安服曝光 詢問聲不斷
蔡營遭嗆 律師：與陳盈助無關
馬提告 蔡：事情仍要交代清楚
鎖定跨年檔 台旅會廣告拉陸客
辦公別這麼拘束嘛！ 美國總統歐巴馬也愛翹二郎腿
美商會員大會 馬蔡同場交鋒
購物節暖身 府城表揚百家好店
埃及解放廣場新暴力 開羅成戰場 中國恐經濟危機持續
馬邁向連任 藍展現改革決心
馬總部：告不告都罵 綠無格調
法王慈善晚宴 義賣助社福團體
吳兆南壽宴 郝龍斌賀國寶
加大校園靜坐 辣椒噴劑挨轟
德里大火 逾54變性人死傷
抬頭盃朴喜映封后 妮妮列第6
美減赤協商無進展 恐破局
歐盟醞釀修改條約遇阻力
「薪」情差 歐盟員工擬罷工
心碎症候群 女比男多
備忘錄門 印憂巴政變
歐債惡火熾 西班牙變天
期限將至 美減赤案恐難產
經濟部會越北台商 聚焦罷工
日本觀光不振 陸客卻捧場
【台股開盤】下跌72.08點
總統大選登記起跑 馬吳拔頭籌
金門立委選舉 楊應雄搶先登記
早晚涼 中南部溫差大
日圓歐債夾擊 日10月出口降
震出投資契機 股神巴菲特訪日
斯國耶誕慈善義賣 台精品大熱
台女受虐 南加華人大協尋
溫州動車事故 管理問題是主因
紐約幫幫忙 助薩學校買電腦
歐債搞垮執政黨 又增西班牙
遭虐台女想回家 外交部協助
新台幣盤初 平盤整理
滬粵之後 浙江地方債亮相
保存逍遙園 國防部暫代管維護
四技二專統測驗簡章發售
LPGA年終賽 曾雅妮第6
台股開低走低 破7100
陸學者：明年應防金融風險
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
埃及軍警實彈鎮壓 釀13死
十年創作精華 亂彈阿翔出輯
DIY炸彈 蓋達粉絲紐約被捕
Q4太陽能產值估季減3成6
雙重國籍 參選資格將撤銷
駁密會組頭說 馬英九告民進黨
溫家寶允增強人幣浮動彈性
反韓美自貿 韓在野黨籲占國會
家庭儲蓄減 陸降存準率壓力增
立委登記 高雄參選人搶吉時
遭虐台女認親 內政部盡力協助
股神破例 邀請分析師面對面
營業救護車評鑑 4業者全過關
台大選 日學者：關係亞洲安定
甘肅車禍幼稚園 官方接辦復學
馬總統：把軍紀視為頭等大事
台日搭橋 日對台投資將翻倍
新北立委登記 12光芒尬小豬
超商代繳費 小心詐騙新陷阱
少尉攜械彈離營 軍方搜索中
中市立委登記 藍綠爭搶頭香
桃機跑道整建 將24小時趕工
立委選舉 金門上午2人登記
身障若早領老年給付 衝擊勞保
楊進添：全力協助台籍養女返台
緬甸5.9地震 印東北有感
金溥聰譴責壹週刊 暫不提告
兵工廠事故 已致6死
國防部：官兵非常樂意納稅
無薪假增 近5成上班族憂被裁
有機農法加產銷 好米變伴手禮
陳盈助委律師 告壹週刊
餐飲業夯 台北徵才150人
台灣平安福過爐 高雄開始發放
量縮觀望 新台幣午升0.7分
今井正：感謝台灣捐助日震
歐債風暴降臨 歐企業獲利不減
憂無薪假 精神門診增2成
美減赤陷僵局 美期亞股驚跌
陸明年經濟成長 上看9%
泰Q3成長加速 洪災恐釀衰退
紅豆災損預期減產 價格微漲
金典火警 胡：嚴厲檢討公安
綠營挺無盟眷改案 退款法制化
台女在美遭虐 楊進添難過落淚
蘇俊賓首波文宣 邀民眾訴心聲
陸農村隔代教養幼兒 逾2千萬
台股收盤跌191.14點
投顧：歐債恐需注資千億歐元
少女路邊產子 檢警將解剖釐清
馬英九提告 民進黨：配合司法
面板困境 經長：合作是必要
台灣高等教育展 越南展出
中美商貿會議 美催生具體成果
拍築夢者孫逸仙 年輕團隊掛帥
職災津貼 擬依物價指數調整
鄭新助挺陳致中 想退出民進黨
12月台指期跌196點
台北股市收跌191.14點
部落格留言罵人 少女判賠5萬
綠：羅智強任建百董事黨政不分
台股重跌 慎防融資多殺多
羅智強辭建百董事 籲綠勿抹黑
男子疑臥軌身亡 警調查
繁星計畫 名額8575
視障協力車環台 感受彰化陽光
國軍護漁 計畫周延才辦理
與被告見面 宋明蒼：非私會
高負債 日本恐成下個歐洲
建教合作機構抽查 60％違規
身障民眾 北市邀體驗鑑定新制
12月電子金融期雙跌
偷倒廢電鍍液 雄院：貽害子孫
澎湖離營少尉 疑自戕身亡
恐嚇獄友索安眠藥 遭判刑8月
泰雅博物館 展烏來織女故事
3天3死亡車禍 警籲開車小心
西政壇變天 面對4大經濟地雷
國發基金擬與國際主權基金合作
三大法人賣超台股114.57億元
網路學製安毒 大學生送辦
台梅花鹿繁星點點 大陸愛正濃
文創設計企劃書 無紙化競賽
屏市大火 3廠房付之一炬
霧鎖烏魯木齊 5千旅客困機場
化合物半導體實驗室 清大啟用
問案態度差 法官遭彈劾
十大魅力漁港 胡志強力挺梧棲
陸主導4G 奠定商用基礎
新台幣兌美元貶0.3分
上阿里山研究 男心肌缺氧猝死
斗南鎮長涉違法收押 居民聲援
陸學者：大陸須堅持發展海洋
10月外銷訂單372億美元
公費流感疫苗 新北剩3萬劑
經建會明訪 友達低調
逍遙園有償撥用 高市府不接受
大雨無法採收 宜蘭冬茶老化
新北警方：加強競選總部維安
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
員警家中猝死 原因待查
竹縣市立委登記 藍軍搶頭香
雲林立委登記 張嘉郡搶頭香
梁國新率團訪越 經貿交流
冬雨成災 台南農損7500萬
節目被控抄襲 檢不排除傳胡瓜
3Q國際收支逆差34億美元
南韓總統大選 安哲秀最受支持
揭劉邦友命案 廟祝虛晃一招
遏核野心 以：對付伊朗時刻到
王岐山：全球復甦應為首務
PNH病友請命 盼用藥納健保
新北國際美容節 沈海蓉代言
男子疑捕魚溺斃 死因待查
中共再次強調 規範陸網路發展
傳產導入ICT 創造附加價值
郭玟成登記 籲陳致中三思
上周外資賣超92.66億元
越南首創 河內辦戶外音樂會
號召助建安養院 幼童跳祈福舞
諾貝爾獎得主：熱情帶來堅持
郁：林瑞雄國籍是嚴肅法律問題
1週死45人 陸災難何其多
立委選舉 嘉縣市3人完成登記
高雄警破擁槍販毒2人組
古蜀神祕文明 陸擬編科幻小說
5+5年長約 恰恰續留兄弟
S3告蘋果 宏達電添籌碼
法官被彈劾 雄院：尊重
新黨吳成典 登記參選金門立委
多吃一口米 總統籲民眾助農
吃宵夜迷路 陸客徘徊街頭
桃機道面整建 榮工工程動工
基隆立委選舉 張耿輝登記
攜械失聯排長自戕 專案調查
起步晚別怕 努力仍是亮眼星
大陸國考 遭指就業歧視嚴重
全年紡織業產值估5060億
浮洲合宜住宅如熱銷 續推
屏東立委選舉 2人登記
緬甸民主改革 中美角力新舞台
防詐騙 業者建議網路身分驗證
亞洲廣告會議 2015在台北
金銀會將登場 台資銀行期望深
5大產業建置ICT平台
旗美國道電動公車 明年中上路
明年首季 6台資銀承作人民幣
修女長期為台奉獻 總統關切
總統：農損補助標準2天內確定
告民不告刑 法界：民事較易成
走味的童年 原鄉演盡悲喜故事
總統大選辯論 12月3日登場
新北消保官：影印卡餘額應退費
泰洪水受災工廠 多數下月復工
郎朗授琴藝 學子興奮又期待
今年接單創新高 唯展望悲觀
日廣島5.4地震 無海嘯危險
番茄災損 邱議瑩：應全額補助
徐秀滄：明年機械出口年增1成
鄭元暢與隋棠 將赴柬傳愛助兒
持刀連續搶 男判8年半
頂山黑琵多 鳥友盼劃保護區
TES電動機車 接受度漸增
台積電清大開發電阻式記憶體
氣候變遷 人類百萬年演化推手
陸電企籲上調電價 發改委兩難
瘋醫美 台灣價廉口碑好
史上最長約 恰恰留兄弟
量縮觀望 新台幣貶0.3分
喜羊羊與米老鼠 攜手合作
查國籍 中選會：官方函文為準
產業有家 中市要花卉中心
破兵工廠 警民合作逮6嫌
金門立委選舉 首日4人登記
瑞士桌球賽 莊智淵男單稱王
霍金：太空探索是人類生存關鍵
彩妝男團 藍正龍堅持Man
中市農損逾千萬 盼提高補助
拍傾世皇妃 林心如四請霍建華
爭週休二日 石化勞工挺林益世
日沙林毒氣案結案 13人死刑
健全銀行經營 明年新規定上路
韓中25日海上聯合搜救演習
連日豪雨 農損5.4億元
演百老匯音樂劇 許慧欣豁出去
小巨蛋冰上樂園 整修完成
外資逃 國際收支三年首見逆差
衝突未歇 埃軍方堅持如期大選
國保年金請領 未逾5年可回溯
旅客搞笑放詐彈 依法究辦
回收生質塑膠有補貼 明年上路
西方需求減弱 殃及亞洲出口
營業車冬季汽燃費 12月開徵
TPGA長春賽 23日點戰火
丁修女需長照 北市將專案處理
新北環快 永和新店段將通車
隋棠想婚了 越快越好
機車鑽貨車底 2人傷重不治
妻有喜 兩個「恰恰」好
勞保年金加碼 支出增1.8億
歐漢聲返台 主持選秀節目
教育部：海科館明年試營運
豪宅賣3億 繳奢侈稅近5千萬
伸援手變鹹豬手 襲胸男被訴
愛美怕曬 女性維生素D不足
為刺激選情 男子揚言刺馬被捕
少年累犯兇殺案 震驚法社會
今彩539開獎
中美會議 簽5經貿合作文件
拚招商 擬設地權協調窗口
食品保健大會 首度在台舉辦
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印盧比狂貶 1美元兌52盧比
簽署自貿協定 台以研究可行性
陸外交部：中美商貿會簽5文件
恰恰留兄弟 牛失落
燒碳跳河沒飯吃 基警消忙救助
郭朝坤獲選IBA亞洲區會長
帶出遊灌酒性侵 惡狼判15年
賴幸媛赴港 與香港深化合作
洪博培：後年是美中最佳對話年
陸：外力介入無助解決南海爭議
盤中借券控管 改採平均成交量
雨停搶收 忙整天只收1包穀
證交所調整借券控管門檻
手機停車場充電 涉竊電罰3千
客隊投手戰力強 獅面臨苦戰
銀行團要求力晶先還本金1成
黃敏惠提告 壹週刊：將提證據
曲盟大會 百作曲家18場表演
登記首日 68立委參選人角逐
第4季金融帳恐續呈淨流出
HBL金甌陽明 吊車尾晉8
陳馮富珍料將續任WHO祕書長
陸設交流中心 培訓涉台媒體人
大專籃球賽 文大快意4連勝
今彩539 頭獎2注中
蔣友梅：兩蔣日記不宜捐贈他人
糖尿病大廚正夯 美食控制血糖
股神下筆投資 上看百億美元
組頭風波 王郁琦駁壹週刊
威力彩頭獎槓龜
美冒牌整型醫師 以水泥隆臀
美受虐台女 移民署查證身分
撈鰻苗落海 漁民游上岸脫險
克什米爾主權 印向美表關切
遭虐台女尋親 新竹婦人指認
英醫院撤潔手液 防酒鬼偷喝
金瑞契進軍白宮 婚姻關係傷神
棄台保美？ 紐時讀者斥荒謬
台灣總統馬英九告民進黨 綠營：轉移焦點
放空設限 台灣股市實施融券總量控管
在台灣貢獻一生西班牙籍修女丁德貞失智 內政部緊急將「馬偕計畫」納入長照
中國國民黨馬總部批綠 告也罵、不告也罵
英國物理學家霍金：移民外太空是人類生存的關鍵
台灣宏達HTC旗下S3 Graphics控蘋果侵權 美國 ITC判敗訴
世花式溜冰賽 李寯第3名
英國醫院撤潔手液 防止酒鬼奱成濃烈的「雞尾酒」偷喝
台灣民進黨：馬英九中斷勘災急見陳盈助 極不尋常
美國、歐洲財政惡化亞洲受連累 台灣股市7000點保衛戰
台灣總統參選人蔡英文拜會證嚴法師談救災 兩人對話欲罷不能
決戰台灣台北城 民進黨區塊作戰 小輸10萬票就當選
寒蟬效應！總統控告反對黨 傷害台灣言論自由
自稱陳盈助手下恐嚇燒小英總部 台灣民進黨：與總統密會組頭有關
陳文茜：台灣馬總統決定「夢想家」預算 盛治仁是代罪羔羊
台灣諾貝爾物理獎得主李遠哲 先生說明 GDP成長不等於幸福
台灣總統府前發言人王郁琦聲明 周刊設局誤導
yes123求職網：台灣景氣再壞 21%企業農曆年前裁員 上班族壓力大增
三星Samsung、宏達電HTC生產Google Chromebook降價 對抗蘋果Apple
東北季風發威 台灣宜蘭今天凌晨最低溫17.7度 未來一周仍然有雨
中國國民黨馬總部批綠 告也罵、不告也罵
在台灣貢獻一生西班牙籍修女丁德貞失智 內政部緊急將「馬偕計畫」納入長照
台灣中選會：林瑞雄是否放棄美國國籍 12月16日前揭曉
台灣親民黨：林瑞雄已放棄美國國籍並取得ＡＩＴ宣誓證明
埃及首都開羅變「戰區」 衝突至少35死2千人傷
真嚇人！台灣最大筆炒樓奢侈稅破億元 北市豪宅易手課4650萬元
美國國會督促奧巴馬改變戰略 不要「在非洲輸給中國」
做不好換人！ 愛爾蘭、葡萄牙、斯洛伐克、希臘、義大利、西班牙執政黨接連垮台
美國周刊 Defense News：民進黨蔡英文當總統 將改變台灣國防政策
台灣爽報「藍綠通吃」 首創藍綠雙版頭 讀者一起來話爽
台灣智庫總統大選民調：馬支持度38.7% 蔡39.6% 宋11.7%
台灣工研院：面對「後賈伯斯」時代 下波資通訊產業革命約在2015年
歐盟「伽利略創新大賽」台灣工研院獲全球導航衛星系統冠軍
埃及衝突升高 內閣總辭向軍方施壓
北韓手機用戶將破百萬 有錢人才買得起的奢侈品
CNN：在美國受虐女孩「伊沙貝爾」 渴望回台灣尋找親生母親(YouTube影片)
台灣宜蘭三星蔥損失慘重、欲哭無淚 馬英九總統指示農委會通盤檢討
台灣美 時報廣場跨年見
民進黨：「夢想家」演出台灣府院主導 加告馬英九、吳敦義涉嫌圖利
台灣最大國際標準「冰上樂園」今天開幕 台北小巨蛋以嶄新風貌迎接滑冰客
女神卡卡lady gaga美國紐約開店 貫徹搞怪路線
火鍋、漢堡及麵包 首度攜手徵才
計程車業改革 減量與控管並行
告別陽明山芒草季 台灣單車活動「挑戰陽金P字山道」開跑
「華語文能力測驗」入門級與流利級預試
美國大聯盟水手隊霍曼Greg Halman遭刺身亡 疑親弟弟下毒手
總統：盼儘速展開TIFA
美國時報廣場（Times Square） 跨年再見台灣之美
總統馬英九：台灣希望與中國一樣 與美國建立密切的經貿關係
全球最大蘋果apple專賣店 本週美國紐約開幕
台灣總統參選人蔡英文：當選後和美國建立新策略夥伴關係 避免向中國傾斜
台灣天瀚 首創電子童書技術 看好台灣、香港、新加坡、印尼幼教市場
馬提告 蔡：不需以訴訟說明
台灣「雲豹新聞獎」入圍作品主題多元豐富 12/3舉行頒獎典禮
蔡英文：盼美助台加入TPP
馬總部：在野黨嚴重抹黑總統
台灣天瀚科技 發表兒童電子書 印尼、香港、新加坡業者共襄盛舉
台灣總統馬英九：連任後持續推動鬆綁、開放政策 盼與美國儘早談成TIFA
建百基金會董事半數以上是外行人 台灣反對黨：遴聘違法
三星Samsung明年推Google TV 力拼apple TV
台灣總統馬英九說雨損爛蔥「蠻香」宜蘭農民哭笑不得
台灣氣侯極端異常農民損失慘重 「老農津貼」調漲望明年元旦實施
美國商會演講 蔡英文：若當選台灣總統「會和中國積極對話」
中國國民黨總統參選人馬英九：「你給我四年，我把成績交給你看!」
台灣「妙雲蘭若」啟用大典 紀念「人間佛教」玄奘後第一人「印順導師」
金銀會暖身 陳裕璋拜會尚福林
曹啟鴻：保護阿塱壹不是沒機會
台灣總統大選》史上頭一遭「總統告在野黨」PK 史上頭一遭「在野黨抹黑總統」
解決歐債危機 歐豬5國西班牙、義大利、希臘、愛爾蘭與葡萄牙「換人做做看」
台灣媒體與CNN 聯手協尋在美國受虐疑似台東排灣族女孩「何曉鳳」(含影片)
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新版天然災害救助 22日公布
美預算引憂 歐股收黑
經濟烏雲罩頂 國際油價走軟
S3控蘋果侵權 ITC判敗訴
美減赤破局 國會民眾分歧
難達共識 美國會減赤失敗
歐盟國換新閣 歐債危機難解
北京住宅交易 創6週新低
天氣穩 北部入夜可能有雨
美國務院：劉豁免無關簽證身分
世銀預測東亞成長8.2%
台股開盤上漲14.20點
占領多倫多抗議人士必須撤離
穆迪確認美Aaa評等展望負向
S3控侵權失利 蘋果笑迎首勝
總統：農損補助應考量旺季因素
遏止外資借券 主管機關出手
惠普財測低於預期 PC銷售降
南科在美反控爾必達侵權
台音樂家夫妻 以公演獲好評
洋裝假髮吃鯰魚 人瑞圓夢
減赤破局 歐巴馬擬用否決權
巴拿馬今年經濟成長預估一成
市場看衰 RIM跌至7年低點
建國百年影像 薩爾瓦多展出
中美會議落幕 矢言保護智財權
巴拿馬蔗糖銷台 配額內零關稅
抗蘋果 Google筆電降價
陸對外開放戰略 擬近期公布
立院通過台日投資協議
陸學者：用經濟優勢因應挑戰
立院三讀 放寬藥局賣醫療器材
北捷設哺乳室 新增5站
台股盤整 新台幣盤初走貶
借款賭博 大王製紙前會長被捕
傳埃內閣准辭 軍方物色新總理
議長盃羽球賽 揪團拚獎金
S3告蘋失利 宏達電望新調查
副總統：智慧綠建築新藍海市場
中央氣象局氣象報告
美減赤案失敗 日澳股開盤跌
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
外匯占款降 陸存準率下調壓力
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
推理要在晚餐後 作者明年訪台
歐美市場不振 港拓金磚貿易
台股震盪 多頭力守7千點
洋娃娃口出穢言 家長氣炸
經濟走緩 星籲雇主勿急裁員
送愛到湄南 國防部援贈物資
老舊工業區更新 吸引廠商投資
關切伊沙貝爾 經文處奔走協助
高利貸專借私娼 警逮4人
現職滿意度 9成上班族無感
藍登廣告再反擊 籲綠勿抹黑
小英與羅賓漢 藍綠各自解讀
工研院：入門智慧手機竄起
南韓盼北韓重啟金剛山旅遊
正義獲伸張 港人亦感快樂
高壓氧輔助治療 腦傷者能走動
蕭副總統勉建築業 發展綠建築
高盛：陸經濟規模16年內超美
陸學者：大陸仍是金融弱國
月前拍攝 伊沙貝爾非新聞
蘋果沒侵權 宏達電難以戰逼和
立院三讀 弱勢補助不可被抵押
重大災害 教召員將投入救災
世銀：台房貸比例偏高
南韓進出口可望突破1兆美元
北市登革熱疫情 警報解除
林景元參選 第28次角逐公職
台中精機盼兩岸簽投保協議
陸氣候白皮書 公布減排目標
露國熱烈歡迎彰基醫療志工
CNN記者將再與伊沙貝爾談
偶像劇行銷 台中向粉絲招手
七星鱸魚正對時 通路加入行銷
陸港續簽貨幣互換 規模翻倍
台中旅展 搶攻年終商機
受虐台女狀況佳 僑胞叫她曉鳳
外國人考換駕照 同享6年效期
金門設庇護工場 總統賀電勉勵
立院三讀 放寬學雜減免限制
涉偷拍裙底 男子被送辦
耶誕季來臨 萬金教堂燈飾滿街
A運彩金 前襄理求刑2年半
山區搜救任務 消防署逐批加強
老翁股溝腫脹 沙門氏桿菌作怪
劉建國拚連任 徒步雲林9鄉鎮
高市農損 紅豆蘿蔔現金救助
夢想家案 綠要加告馬吳圖利
藍：建國百年活動由基金會統籌
農損逾5億元 研議新補助辦法
盤整 新台幣午貶4.9分
夢想家殷鑑 新北嚴管大小活動
上海廚藝賽 弘光科大奪銀
金融合作 夏斌：兩岸應加強
韓媒看獅投戰力 盯3洋將
嗆警有牌流氓 男判拘役20天
找房難 網路看屋得花3個月
劉案 外交部：駐處人員沒作證
捷運用地 胡志強主張市價徵收
北市工讀生勞檢 6業者遭罰
雲豹新聞獎 中央社2人入圍
談合併 一線面板廠漲二線跌
蕭副總統盼台美深化關係
為10萬元運毒 男被判10年
台股收盤跌42.61點
精障者逾11萬人 就業率低
老農津貼加碼 25日逕付二讀
東證16.8億美元併大阪證
李焜耀：友達度寒冬 不是問題
世銀：亞洲有再祭振興案空間
人行顧問：陸明年貿易料現逆差
大陸富豪 買走星3成豪宅
日本外相 23日訪大陸
陸貨入侵 越籲救國產陶瓷業
台北股市收跌42.61點
受虐女身分 何家人滿心期待
捐發票 助創世籌經費又可看戲
12月台指期跌28點
選總統 宋林配24日登記
三星力拚統一 裴英洙預定先發
農損補助分類增加 不一定加碼
上海成立雲海數據中心
印度盧比兌美元匯率創新低紀錄
水管路常塞車 中油將配合拓寬
投入環教認證 環署獎補助
12月電子期跌 金融期漲
中俄韓海陸聯運可望恢復營運
提升國防 菲擬向韓軍購
賣壓重 台股勉強守住7000
HBL 松山踏出衛冕第1步
國際觀欠佳 7成不知邦交國數
櫃買指數創29個月新低
北韓若挑釁 南韓決導彈伺候
綠要總統道歉 藍批邏輯錯亂
男扮假警欲白嫖 遭逮辯稱好玩
騎贓車搶婦人 男子被逮
陸交警亂收費 官員遭免職
11月豪雨農損 菜價創新高
涉足南海 印媒：中直接警告印
溫州動車事因 專家個人意見
全明星賽開球手套 成大生設計
三大法人賣超台股65億元
佐渡金山申遺 新北取經
菲前總統雅羅育 真偽囚照瘋傳
艾未未反擊陸媒 公開總編電話
陰雨 農改場籲防範印度棗疫病
金融監理 學者：需擴張性政策
社工送吉他 病患寫歌忘病痛
電動車合作 三菱鈴木協商中
日訪華團 代災民謝台灣
腸病毒71型續升溫 又增2例
日海嘯防災經驗 黃煌煇：借鏡
卓伯源表揚傑出身障就業者
歐元區問題重重 匈討金援自保
韓AS成員珠妍 急性腎炎住院
新台幣兌美元貶4.9分
拚觀光 高市議員批市府未盡力
石化產值下滑 全年仍小增
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
醉漢綁瓦斯瓶 稱找市長煮飯
警破販毒集團 祖孫三代販毒
習近平要求官員 避免被調研
10月失業率4.3% 略升
賴幸媛抵港 出席台灣月活動
賽鴿飼料加藥 無許可證遭究辦
劉憶如：政府重視面板業
侯孝賢：國片任督二脈通了
龍年商機無限 陸看好嬰兒潮
中研院4人 獲選TWAS院士
保鄉衛土 林邊人種樹養灘
鍾馗助陣 蘇俊賓登記參選立委
竹市伴手禮 濃濃金馬風
拚大聯盟 蔣智賢要增重
謝立功探丁修女 轉達總統關心
恐嚇女主管 子彈放鞋內遭訴
雞販猝死 善心人伸援手救急
連偷6消防分隊 前科男被逮
黑手攝影師 拍出美麗人生
黃渤演痞子 為台灣電影流血汗
輔導中輟生有成 東峰國中獲獎
面板廠合併 看客觀環境
持槍對峙10小時 美士兵投降
兒童繪本 傳承黑蝙蝠中隊
南科盼侵權案交互授權收場
撈鰻苗遇大浪 1女落海失蹤
疑自摔 9月大男嬰命危
三星將推Google TV
陸電子商務2015年恐超美
大陸低空空域 4年內全面解禁
騎車扛鋼鐵變賣 竊嫌被逮
死囚捐腎救姊 待醫倫會確認
微軟壟斷案 蓋茲出庭作證
台股跌 新台幣貶4.9分
新光租賃蘇州開業
開車禁電視 102年列定檢
官方打房 大陸老百姓力挺
氣象組織：溫室氣體數十年不散
台漁船閩外海沉沒 兩船員獲救
農損專案補助 現金救助8成
新北青年住宅 9成規劃小坪數
國中生校園墜樓 右手骨折送醫
借巨款賭光 日造紙小開道歉
挑戰4連霸 徐耀昌文宣展力量
蘇嘉全：農業生產要帶動觀光
中共護衛艦上 官兵要出英語操
永不放棄 親情喚醒植物人
高粱酒夯 金酒：短期不漲價
風災陸捐款 屏市補助小學早餐
營養午餐 綠籲徹查承包現況
台裔養女受虐案 檢方關切
追不到她 簡訊電郵不斷恐嚇
女排強化攻擊力 盼首度進奧運
油品毛利12年未調 業者抗議
挺馬吳 台中婦女後援會成立
印中邊界及防務對話 即將展開
勾勒高雄願景 官員學者集思
屋主反悔不賣 朱木炎告贏
宋明蒼遭停職 高院重新分案
竊盜辯稱孝親 母子4人送辦
學生受騙買遊戲點數 店員攔阻
加強藥價管理 陸公佈調查辦法
視萊姆為武器 英超市限購
能源局：了解加油業者經營困境
楊進添率團 赴中美3友邦訪問
證交所：12產業獲利仍成長
學雜減免放寬 逾3千人次受惠
亞銀官員訪台 推銷合作商機
校園推古巴爵士 師生歡迎
9月嬰重傷 社會局介入安置
人力銀行：就業市場恐停滯
身障福音 三輪機車可製造進口
運彩案 富邦金已陳述意見
城市冠名 SBL四隊有譜
高家蓁拾金不昧 獲選廉潔楷模
挑菜籃登記 蔡其昌籲投雙蔡
歸來的人 入圍鹿特丹影展
流感增十例 月底公費疫苗用罄
歐元區缺陷 巴菲特指光談無用
控制一切 中共加強對文藝領導
節能減碳 陸繼續發展核電
10月失業率升 關鍵是否持續
A運彩金 前襄理拍桌嗆聲兌獎
猜輸陳妍希 柯震東紅毯搏版面
國際學者訪阿塱壹 籲保存景觀
催淚彈鬧國會 韓美FTA仍過
南海採油 越俄更密切
胡乃元TC靠默契 無指揮演出
輪胎打氣太靠近 男違保護令
南海非公海 陸官媒強硬表態
高雄登革熱疫情 再拉警報
星中往來 李光耀：學好華語
陸資來台放寬 總統：循序漸進
美食尚披薩來台 看好再造風潮
蔡英文推原民土地與海洋法
剪紙銅鑼木雕 3傳統藝師登錄
小黃太多 交通部：每年少2%
巡視北跑道 毛治國：全面補強
建百活動挨批 中華電信澄清
陸妻拒同居 老榮民訴離獲准
楊長鎮求改變 請益之旅到南庄
減重36公斤 男子輕盈又健康
解放軍成立戰略規劃部
美第一第二夫人 賽車場被噓
媒體智庫大選民調 各有解讀
部落電影院 南投布農部落登場
農損救助逾倍增 補助增6成
解決歐債危機 德國一本初衷
獲贈文物 佛光山設地宮還原館
Q3科技市場 通訊獨佔鰲頭
小英總部恐嚇案 警比對通聯
大戶續約 101房客破100
中國羽球名人賽 23日點戰火
閱聽人一心多用 看雜誌最專心
綠小豬召集令 1210上凱道
限制借券放空 成交量暫無萎縮
今彩539開獎
內灣線車禍 小客車擦撞火車
暗諷燒肉店蟑螂 部落客罰3千
大樂透開獎
小英登記參選 士農工商陪同
世界最大電子商務 陸異歐美
2012台北雙年展策展人出線
西國變天 舉債成本仍飆高
劉憶如：友達奇美認為可談合作
特赦爭議大 盈拉幫不了戴克辛
電腦化隱形眼鏡 上網無障礙
金銀會熱身 陳尚同申早收承諾
澳盛下修台灣GDP至4.3%
披橘袍選立委 李敖完成登記
拚經濟 總統：我們比他們行
殺女棄屍 中壢角頭一審27年
總統：開放兩岸金融有很大進展
美專家：歐巴馬該讓希拉蕊競選
勉強守住7000 台股續震盪
歐債有解？希總理：靠歐元債券
大陸部分房企負債率達7成
總統：土地留給高質化產業
希臘保生機 將提撙節書面承諾
鄭立中：盼台企聯推動和平發展
以國友人挺台參與UNFCCC
巡邏開槍射傷人 員警遭訴
明道穩住罰球 中斷輔仁連勝
進口高價車 半年奢侈稅6億
台原住民音樂讓西方發現新大陸
高鐵擦撞羊 延誤15分
印度盧比匯價 創歷史新低
傳臉書明年上市 市值千億美元
前所未見 謎樣蘭花夜晚綻放
3億微博客 挑戰大陸管控
三重汽修廠火警 無傷亡
電話恐嚇炸毀高市府 男送辦
利比亞任命防長 塞夫國內受審
腸癌病患福音 新藥無副作用
蔡英文23日、宋楚瑜24日 登記參選臺灣總統
臺灣高鐵首度傳出撞上山羊事件 列車延誤12分鐘
台灣國標舞天后劉真 新書教你如何變小臉、纖腰、翹臀到美腿 (含熱舞影片)
傳臉書明春上市吸資 但研究指出美國、加拿大、英國和俄羅斯等用戶對Facebook感到厭倦
開羅解放廣場民眾怒喊軍方「還政於民」 埃及執政的武裝部隊明年6月選總統
歐債未平歐洲股巿由紅翻黑 美國可能啟動1.2兆美元自動減赤機制
歐洲領袖未能終結歐債危機 美股走跌經濟成長失色不如預期
埃及反政府示威暴動持續 美國油價漲
耶誕節腳步接近 美國消費者保護團體公布「10大危險玩具榜」
歐債危機未平 美債危機再起 市場預期中國需求看俏
發行歐元債券解救歐債危機？ 歐洲聯盟綠皮書說原委 希臘、德國、法國紛表態
彭博社：聯準會將測試美國31家大型銀行 對抗嚴重經濟衰退和歐債危機
美國1/4的女性表示曾遭受職場性騷擾
美國「占領華爾街」抗議人士步行抵華府 以「人肉麥克風」召開記者會
台灣民進黨：「夢想家」開標前馬總統已知將由賴聲川負責 涉嫌貪污、洩密罪
真慘！台灣股市今年蒸掉4.9兆元 外資、政府對作勝負未定
台灣難逃大海嘯！成大校長黃煌煇警告：東北角與西南海岸都是海嘯警示區
伊朗被指為「主要洗錢場所」 美國實施「孤立」制裁 可能波及日本、南韓和印度等盟友
宋楚瑜24日登記參選 橘軍、綠營質疑台灣總統馬英九「綠卡」仍有效
跨族群、跨世代！台灣總統參選人蔡英文今登記 小豬助陣氣勢壯
醜聞！民進黨指檢方追查職棒簽賭之際 台灣總統馬英九竟密會組頭
亞職大賽 日韓澳來襲
台灣總統候選人蔡英文花蓮餐會大爆桌 原住民「紋面小豬」來相挺
文建會建國百年大戲「夢想家」亂燒錢 台灣新北市長朱立倫看不下去！
民進黨批國營事業員工被迫參加「轉動台灣向前行」變相替馬吳助選
台灣立法院預算中心批「建國百年基金會」違法 綠營籲檢調查辦
台灣無外債 亞洲開發銀行來台兜商機
台灣民進黨：「建國百年基金會」為馬連任鋪路 全民買單
美國大學教授：每天60克堅果 改善心血管與糖尿病
台灣總統參選人馬英九、蔡英文過招 美國ＡＩＴ台北處長司徒文大讚精彩
台灣總統參選人美國商會雙英過招 AIT處長大讚精彩 馬英九不再獨領風騷 引英國、日本、中國等國家關注
伊沙貝兒「何曉鳳」身世謎底將揭曉 台灣媒體與CNN聯手協助救受虐女孩
Facebook臉書、HTC宏達電合作新手機Buffy？
台灣國民黨「尊宋」變「批宋」媒體爆宋向馬求官 用意不尋常
台灣親民黨：宋楚瑜講理念不談官位
總統大選 英嘉配登記參選
加州融合式美食(Fusion Cuisine)第一品牌 “California Pizza Kitchen”首度登台 引進全美最受歡迎“Designer Pizza” 斥資5000萬、近200坪CPK台灣首店進駐信義威秀 打造全台最大比薩窯爐 掀起台灣「
看電視看到「鬼」 英國手機廣告嚇死人
九成青年認為中國對台灣最不友善 五成六認為日本最友善
台灣老農悲歌！柳丁產地價一斤五元 血本無歸全家喝西北風
韓國通過與美國的自由貿易協定案（FTA）台灣受衝擊
登記參選 小英：包容向前行
陳水扁預測：2012台灣總統大選蔡英文將小贏馬英九
台灣總統參選人蔡英文完成登記 23名隨扈、防彈掃街車啟用
台灣總統參選人蔡英文為三隻小豬命名：紅色「陽光」、綠色「溫暖」、藍色「包容」
正面交鋒！西班牙ZARA忠孝東路店24日開幕 與UNIQLO對門搶客
英嘉配完成登記 特勤接手維安
台灣總統參選人蔡英文完成登記 維安規格提升總統級
民進黨「英嘉配」完成登記 國安局接手負責台灣總統參選人蔡英文維安任務
2011年第三季我國生技產業回顧與展望
台大展出世界最大鳥蛋
民進黨主席暨台灣總統參選人蔡英文 出席美國商會發表演說 (全程影片)
羅智強：馬清廉始終如一
大「勢」不妙！台灣股市跌破三關收6806點 多方兵敗山倒 外資下修選前行情
悠遊聯名卡 郝：科技金融進步
告很大！台灣國慶大戲夢想家音樂劇 民進黨提告馬英九、吳敦義、盛治仁涉嫌圖利
聖誕巨星 梁詠琪 晶艷登場 SWAROVSKI「Be The Star」夢幻星魅力 2011「聖誕水晶展」點亮時尚殿堂台北101
「台灣福爾摩斯」名法醫楊日松病逝 享年八十五歲
亞職大賽25日台灣開打 韓國 日本球員今天抵達
美國副國安顧問：與台灣維持軍事關係 有助區域穩定
痞子英雄首部曲：全面開戰 趙又廷 黃渤 全新動作喜劇搭檔效果十足
英國BBC報導台灣總統馬英九密會賭盤大亨受質疑
台灣總統參選人宋楚瑜向馬英九求官？ 親民黨籲中國時報澄清否則提告
台灣藝人「閃兵」問題越演越烈 黃志瑋嗆：我有自己生涯規劃
窮人餓肚子 馬政府花1億8千萬蓋「建國百年紀念碑」台灣民進黨痛批浪費
馬：不對綠提告 沒是非觀念
許傑輝閃電請辭《全民最大黨》 傳不滿邰智源太鴨霸
諾基亞Nokia搭芒果 Lumia正式在台灣發表
南韓研究指出：女性食指長容易崇拜偶像？
從今天開始台灣MOD也可以看到BBC頻道囉！
失業男恐嚇小英總部 為抒不滿
拜會美國商會 台灣總統參選人蔡英文：最短時間內完備參與TPP
中國國民黨台南行動中常會 馬: 不要讓抹黑造謠的人得逞
小英：勝選交接期尋求兩岸對話
若當選 英：就任前盼與中對話
Google Wave掰掰！Google將終結7項產品
義大利研究 臉書facebook只要透過4.74人就可以有關連
綠營告馬吳 藍：選舉伎倆
S3美國控告蘋果侵權敗訴 宏達電重新評估併購
台灣資深法醫楊日松辭世 傳奇一生令世人驚嘆 侯友宜談到過往不禁哽咽
兒童也會過勞 兒福聯盟：台灣9成國中生沒睡飽
台灣打長途電話費降到每3分鐘1元 NCC:明年實施
台灣威寶電信明年用戶數衝200萬 將採購手機40萬支
吳揆：小英說話兌現比例不高
與蔡英文對話 企業反應大不同
鴻海集團董事長郭台銘妻子曾馨瑩 讓看護從事許可以外的工作挨罰
隱形眼鏡族要注意 角膜移植患者中18％-22％因為方法錯誤
蔡英文：環評制度可檢討
「爛軟人」扮寵物趴求女友賞飯 「王子病」搶吃兔飼料、吃軟飯又不工作
十大影后齊助陣 台灣金馬星光熠熠
中國北京開課教導 如何防「小三」及「二奶」
諾基亞（Nokia）和西門子（Siemens）計劃全球2013年底前裁員1萬7000人
想和天后卡卡lady gaga同居！ 只要5千6就可以
中國四川發生重大交通事故 致17人死亡
超閃耀！ BMW台灣奢侈稅貢獻度最高 依序賓士、保時捷（PORSCHE）、凌志（LEXUS）與奧迪
美國知名蛋糕店拒為同性戀製作 引起外界公憤
與美自貿協定 南韓強行通過
全英最奢華遊艇 一億英鎊打造
美Q3經濟成長率 下修至2%
新機踢鐵板 諾基亞股價跌趴
雪梨神秘男 百萬澳幣忘在餐廳
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬將推薪資稅減稅
埃及軍方低頭 加速還政於民
歐債未平 歐股紅翻黑
埃及軍頭：明年6月選總統
Fed會議記錄 QE3有影
美消保團體公布十大危險玩具
美債生波 金價再漲
中東亂 油價漲
憂經濟 美股收黑
發歐元救危機 歐盟漸積極
非洲黑人文化 巴西青年漸重視
聯準會將測試美31家大型銀行
占領步行抵華府 完成宣揚理念
美民調 職場性騷擾男女都怕
北東部陰雨 中南部可見陽光
台股開盤下跌32.38點
台灣單車勇士 阿根廷遭困獲助
廣東汕尾大廈坍塌 6死7傷
王金平領軍 藍完成不分區登記
小摩：日圓匯價明年料升破70
中美洲五國與墨西哥簽自貿協定
台股跌 新台幣盤初走貶
伊沙貝爾即將出面說清楚
陸企經營環境 不進反退
僑胞證實 伊沙貝爾是何曉鳳
橘：張曉風傅學鵬列不分區
企業家玩樂團 六零幫只唱公益
類股齊跌 一度摜破6900
防危機 IMF擴大借款能力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
駁喬人事說 橘：善意建議人才
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
景氣差？ 模具廠接單到明年底
以為青春痘發炎 竟是牙齒感染
不升競爭力 ECFA短多長空
利國新閣出爐 外交官多感意外
任內未參拜靖國 安倍露悔意
冒青春痘 竟罹硬化結節症
境管男子闖關 機場追逐就逮
海上情緣 許慧欣經典再現
歐巴馬惱人習慣 貼身心腹爆料
屏東紅豆災損 符現金救助標準
美銀行Q3獲利353億美元
推性別平等 新北辦街舞大賽
運動中心嘉年華 打造健康台北
瓜地馬拉製造業出口成長樂觀
年終特賣 亞馬遜推1美分手機
福建福鼎倒會頻傳 波及數千人
銀行員工陳屍辦公室 警調查
何曉鳳受虐提告 法院纏訟多年
南韓加強防衛 斷北韓挑釁念頭
林建榮陳歐珀 登記選宜縣立委
大同北投廠標脫 69.5億
確認伊身分 檢採何家DNA
湖北大霧 數十輛車追撞
專家：解放軍反飛彈能力先進
證交所博覽會 陸窖藏白酒展示
陳菊陪立委參選人登記 拚全上
反擊網威告訴 蓋茲火力猛
男嬰疑遭虐待 父收押
何曉鳳即將首度公開露面
台股破底 分析師：急跌機率低
水廠停電檢修 影響高雄4萬戶
楊秋興陪藍選將登記 砲口向綠
所得3萬美元 GDP連4年10%
新台幣午盤貶7.5分
釋短期就業與職訓 近2萬名額
何家人若赴美 外交部全力協助
亞馬遜平板來勢洶 分析師看好
遼寧暴雪 封閉多條高速公路
身障免試入學高中職 名額逾千
匯豐調查：陸本月製造業恐萎縮
防褐根病 明年設樹木醫學中心
台股跌 新台幣午貶7.5分
鬧事韓議員：真想炸國會
男嬰顱內出血 父親涉虐收押
彭紹瑾登記參選 促發老人年金
品德教育編故事 教部：不妥
社福津貼增130億 中央籌措
老農津貼加碼 藍盼25日三讀
佛祖真身舍利 12月環台巡境
大同廠標脫 可朝住宅開發
中市選將齊登記 選務人員忙翻
老榕樹生病 師生為樹爺爺祈願
持道具槍搶超商 男判7年4月
6艘陸船通過琉球 日艦警戒
陳致中登記參選 單車隊助陣
桃機事故多 葉匡時自評70分
百年人文傳承大展 25日登場
台股收盤跌193.60點
大同北投廠 富邦人壽得標
新北立委登記 綠集體扮羅賓漢
工業區更新 吳揆：提升競爭力
週年慶尾檔 台北車站商圈開打
選戰倒數 小英搶攻大安溪以北
紀念鄧雨賢 剝皮寮展文物
娃娃車疑撞電桿 多名孩童輕傷
台北股市收跌193.60點
信心不足 台股創2年來新低
陸製造業PMI 32個月新低
金銀會：兩岸互設分行加速核准
騎車遇坑洞倒地 1男遭輾死
文湖線電聯車異常 耽誤半小時
12月台指期跌203點
陳裕璋明抵滬 會台資金融業者
資深法醫楊日松病逝
LED廠擴建 總統：重要產業
彰化立委登記 藍綠拚場
12月電子金融期雙跌
裝瓦斯熱水器地點 應通風良好
投信：陸股紅包效應可期
娃娃車事故 司機疑服藥精神差
台封測廠產值 恐年減5.2%
給聽障者釣竿不夠 須提供魚池
中華隊赴泰 拚奧運跆拳道門票
男追債開槍 出境被逮
身障搭機被拒 抗議國泰歧視
離島兒童 畫出創造力
伊沙貝爾沒準備好 尚未打電話
假冒名人後代 詐騙1300萬
海上危機管理 中日擬設熱線
夢想家案 綠告馬吳圖利
涉抄襲論文 博士生遭訴
學童過勞 9成國中生沒睡飽
三大法人賣超台股118億元
訪百名老人 口述歷史出書
台灣讚物 高雄熱賣
歐債熾 歐銀行向央行調頭寸增
陸服務型政府 廈門奪冠
楊日松病逝 法醫界：惋惜
嘉市立委選舉 藍綠對決成形
客版台灣平安福 總統過爐發放
韓研究：手指長度可測個人性向
照片說故事 長春祠見證中橫史
葉門總統將簽署權力轉移方案
淡水英國領事官邸 還原舊擺設
竊取樟樹頭 男子送辦
台南綠將齊登記 拚5席全壘打
印度華語師缺很大 教部要培訓
馬總統：防奧步 勿讓抹黑得逞
大陸液晶電視 全球市占逾2成
新北國際美容節 數百好手競技
台灣平安福 固本兼開拓票源
新台幣兌美元貶8.6分
邱毅指圖利愛樂 高市府駁斥
陳偉殷返台 可惜未奪日本一
楊進添記者會 伊沙貝爾未露面
玉山銀台銀大陸分行 快准設了
嗆撙節 希臘工會12月大罷工
恐嚇燒小英總部 失業男被逮
替友出氣遭報復 男中槍送醫
湖北40車連環撞 6死24傷
金銀會 陸請益中小企業融資
研究：看福斯新聞 知識不如人
基市立委選舉 黃小陵加入戰局
溫國銘擬參選 彰化立委添變數
蘭嶼學生：上學最想上山下海
桃縣立委選舉 藍綠10人登記
亞職賽將登場 五月天集氣加油
外交部：依意願助伊沙貝爾返台
續披牛袍 陽建福續約3年
景氣轉弱 製造業年增率趨緩
綠告馬吳 藍：昧於事實
菲屠殺地點爆炸 無人傷亡
伊沙貝爾想回家 何家親情呼喚
菲國巨鱷 帶動小鎮觀光
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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楊日松辭世 警界同僚不捨
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
長途電話降價 3分鐘1.6元
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
疑發黑函 林郁方顏聖冠互控
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
健康減重 甩肉28公斤奪冠
橘促澄清報導 中時：有所本
誠徵好男人 內政部徵文
印盧比狂貶 赤字通膨雪上霜
愛滋病感染者 新北增414人
綠批廣告騙很大 新聞局澄清
查山老鼠 南投警一案雙破
岡山家禽批發市場動土
原聲出專輯 周美青意外現身
助弱勢老人 大同醫院獲公益獎
提升實力 7田徑新星大連移訓
心智障礙親子運動會 點燃聖火
台幣貶8.6分 逾月來新低
獅戰亞職 五月天盼冠軍留台灣
慈善演唱會 捐助弱勢童
秋冬季節轉換 小心肺結核感染
大陸直追 台封測廠嚴陣以待
中部軟體園區 鄭麗文盼設大里
大同北投廠標脫 具開發潛力
報社總編受賄 扯出陸中央官員
抗議評價機制 逾千賣家圍淘寶
開啟另片天 視障者變街頭藝人
台比電影交流 互贈影片
刑警欠債 女子爬燈桿索討
BBC頻道在MOD開播
金銀會共識 台商：穩中求發展
蘇俊賓提社福政策 羅智強相挺
電動車正夯 全規格充電站啟用
菲駐中大使任命 國會駁回
大雨不斷 坪林冬茶減產
跟姊夫偷情5百次 劈腿女判賠
楊日松淡泊名利 備受推崇
雨災農損 高市受理專案補助
立委登記第3天 北市7人登記
遊紅毛港 搭遊輪旋轉餐廳攬勝
轉讓毒品 賀一航緩刑2年確定
HBL 松山險勝三重晉複賽
連跨18年 陳昇今年可看煙火
星印加強經貿合作
陳裕璋赴北京 今行程保密
印股挫近600點 2年新低
台股重挫 國安基金密切觀察
陸宣布月底西太海上軍演
隱形眼鏡戴入眠 角膜炎增5成
首例死囚活體捐腎 醫倫會同意
被超車射瓦斯槍 男獲不起訴
又不耐風吹 北京機場屋頂掀飛
電視劇禁播廣告 傳陸明年實施
抗癌真菌桑黃 正式列新品種
離婚多年 張蓉蓉：來追我吧
彰化閱讀高峰論壇 注教育活水
日皇病情穩定 近日可出院
IEK：明年半導體產值正成長
賴坤成拚連任 完成登記
陸國防部：月底西太平洋軍演
外勞陪購物 郭台銘妻子挨罰
投信：台股跌 恐探6700
甄選報名費 教部要大學公開
景氣警報 工業生產保五大作戰
日外相訪陸 協調下月野田出訪
與股東糾紛挨告 投資客無罪
農漁百大精品展 12/1登場
關懷台商 江丙坤今赴東莞
偷竊拒捕逃逸 警追7公里逮男
瓦歷斯貝林投橘 參選原民立委
產業有家 金門盼政策創造產業
胖卡創業成潮流 小心吃罰單
警破販毒集團 8嫌被逮
中斷百年 朝天宮大天后宮會香
廉政署出擊 逮移民署涉貪科員
健康足讚到花蓮 紀政帶民健走
總統與大學生對談 勉勇敢尋夢
標下大同北投廠 富邦；續出租
天使點燈開跑 募千份禮物
農損再攀升 破7億元
中科院技士猝死 國防部助撫卹
藝文界邀雙英與宋 辯文化政策
教育部：十二年國教讓孩子睡飽
空軍基地機車對撞 1死1重傷
挑良辰吉日 苗4人登記選立委
國際英特爾競賽 金門兄弟得獎
金馬頒獎人夠大咖 天后如雲
中市標售配餘地 25筆全標出
掃毒 墨查獲1500萬美元
金管會：勿誇大放空效果
推乾淨選舉 雄檢訪藍綠黨部
員工陳屍會議室 台新：哀傷
打造客庄識別形象 按靚勝出
防骨鬆 做負重運動多吃鈣
太陽能報價續跌 跌幅趨緩
捷超炒股案 聲押炒手張滔
金銀會 陸21省擬開綠色通道
歐製造服務業 連3個月萎縮
經部：11月汽機車銷售恐急凍
孫道存欠債 股票遭法拍
印國鐵兩天三意外 七死數十傷
危機燒向核心 歐工業訂單銳減
國安基金護盤 財長：密切觀察
牡丹社事件 家屬大和解
橘不分區提18人 李桐豪第一
吳亮慶選立委 否認衝著蘇震清
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國道10增設八卦交流道有解
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楊進添：台灣已不存在兒童販運
登革熱防疫 三民25里大掃蕩
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非法傾倒毒濾餅 1人收押
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今彩539開獎
立院初審 增訂防過勞條款
軟銀主力未到齊 秋山惋惜
專家籲 設著作權聯合窗口
江美琪發胖 遭虧大媽歌手
景氣趨緩 學者：勿過分悲觀
楊日松去世 侯友宜鐵漢也哽咽
滬展雄心 競逐亞洲三大郵輪港
早點救人 娜妲麗華或可保命
防河內塞車 上班上課大調動
S3控蘋逆轉 宏達電重估併購
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股市波動 總統指示政院因應
控蘋果侵權敗 S3併購案生變
文湖線異常耽誤乘客 北捷道歉
吳揆：小英團隊幾為扁朝人馬
松機商務航空中心 長榮得標
第3天 88人登記參選立委
楊日松辭世 傳奇一生讓人驚嘆
德發債遠遜預期 殖利率超美債
淹水月餘未獲正視 泰民抗議
硬碟吃緊 華碩：產品勢必調漲
楊日松下班後 小酌去除異味
露營月考衝突 高市府：不得已
三星戰略 全力抓統一
高市選立委總部 藍綠搶吉時
立院初審 石化業須提風險報告
陸銀投資台股等 下次協商
TPGA長春賽首輪陳良溪獨走
國際平價成衣 忠孝東路開戰
僑外資止跌 今年增幅逾2成
俄火星探測器 發出存活訊號
驚！廣東數萬個資當街便宜賣
台灣月活動 賴幸媛談笑風生
台電：確保安全 核四才商轉
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民進黨桃募款餐會 支持者熱情
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聯合國氣候大會 台生啟程南非
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尋「伊」迅速 外交部扭轉形象
保險業擔任借券出借人 占9%
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柯震東試金馬戰袍 想拿新人獎
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豪雨紓困貸款年息2.375%
法國庫長：失最優信評後果嚴重
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UBA 中興天助自助逆轉開胡
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金管會：融資維持率146%
新型抑制劑 有益病患控制血糖
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奧迪車熱賣 前3季銷售創新高
英高齡產婦多 引爆產房危機
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發現關鍵酵素 治療失眠有希望
內鬥波及外交 巴國換駐美大使
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關心學貸 總統大學生對談
投資環境策進會 邀賴杉桂主講「台灣的經濟政策與願景」
中國國民黨不分區完成登記 王金平: 目標20席
台股領先全球股市破底 台灣金管會信心喊話
親情聲聲喚 台裔養女伊沙貝兒幾乎確定是台灣台東排灣族女孩何曉鳳
埃及國會選舉進入倒數 示威衝突可能惡化
台灣技職教育經營有成 越南、印尼、印度、泰國等東南亞國家計劃來台攻讀碩博士
民進黨桃園募款餐會支持者熱情 直批中國國民黨執政無能
「夢想家」涉弊 民進黨告總統馬英九、吳敦義涉嫌圖利及洩密罪
葉門總統沙雷今天簽署協議 同意交出政權
風靡全球的「哈利波特」狂掃全球 險遭換角
台灣立委登記參選 第3天 88人
感恩節前夕 美國總統歐巴馬在白宮「赦免」2隻名為「自由」與「和平」的火雞
睡夢中會傳簡訊 專家建議手機放在臥房以外之處
日本東北凌晨發生6.0地震 無海嘯之虞
受到「占領華爾街」示威運動影響 「黑色星期五」增變數
歐債危機惡化 美股23日收黑
美國迎接「黑色星期五」血拼日 iPad、HTC、Kindle、Galaxy行情看俏
蘋果Apple、日本Sharp聯手棄三星 明年iTV嶄新登場
台灣外交部長楊進添在美國見到「伊莎貝兒」目前受加州「社區服務計畫」保護
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台灣總統大選自由時報民調：馬英九支持率33.39% 蔡英文35.79% 宋楚瑜9.8%
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台灣總統參選人蔡英文：勝選後政權交接期間將尋求與中國對話
慶祝建國百年台中市編80億建台灣塔 足夠大台中貧童吃20年營養午餐
台灣總統馬英九坦承選情緊繃 憂對手使出奧步
宋楚瑜登記參選台灣總統 不分區立委前6名：李桐豪、張曉風、傅學鵬、陳怡潔、林錫維、何偉真
誰偷走了他們的笑容？台灣學童學習過勞 九成沒睡飽！
不要懷疑! 台灣總統參選人宋楚瑜、林瑞雄完成登記
供稱替組頭陳盈助出氣 恐嚇台灣總統參選人蔡英文總部嫌犯落網
你年終獎金拿多少？ 台灣赤鬼牛排最高90個月
鴻海集團董事長郭台銘夫人曾馨瑩命外籍看護拎購物袋罰三萬元
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台灣國民黨與中國共產黨聯手施壓 警告台商政黨若輪替 兩岸關係生變
美國、英國媒體報導 台灣總統馬英九狀告民進黨
總統大選 宋林配完成登記
烏賊戰！台灣立委邱毅反咬民進黨和陳盈助有牽扯 陳明文批邱失格
建黨117週年 馬向國父致敬
不讓美國獨強！中國六艘艦艇穿越日本西南海域 進行太平洋軍演
批評聯合國的敘利亞決議 中國等41國投「棄權票」
俄羅斯拒售攔截鋼索 中國航母淪為「載著飛機的大型駁船」
西班牙ZARA台灣第2家門市今天開幕 下一波戰場台北車站
台灣宏達電大幅調降第4季財測 股價面臨500元保衛戰
龍年郵票 走潑墨藝術風
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140年冤仇一筆勾銷！ 日本八瑤灣事件後代與台灣排灣族人大和解
2012台灣總統大選中國國民黨、民進黨、親民黨完成登記 12/23第1場電視政見發表會
荷蘭仿生獸來台灣為孔廟慶生 街頭遊行全球首見
宋楚瑜登記參選台灣總統 副手林瑞雄秀放棄美國國籍證明
中國國民黨: 馬主席不可能對「夢想家」預算「拍板定案」
悠遊卡真強大！ 將可搭高鐵飛機 連台灣南部公車也可行
林瑞雄秀文件 表明無雙重國籍
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台灣第一法醫楊日松 曾經長期受「屍毒」困擾靠秘方痊癒
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台灣總統大選智庫民調：馬英九支持度33.5%、蔡英文40.1%、宋楚瑜11.2%，
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台灣總統參選人宋楚瑜：見馬英九談救災與訪中國心得 未喬人事
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讓英國女王瞠目結舌的高跟鞋！土耳其總統夫人腳蹬6吋高
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宋林配成軍 籲藍綠放兩邊
台灣金馬獎影帝后是誰？ 網友票選最愛陳妍希、彭于晏
ZARA台北忠孝東路旗艦店 11月24日正式開幕
俄羅斯放話 俄軍有能力讓歐洲反導系統「癱瘓」
台灣中央大學發現小行星揚名宇宙 取名「桃園」(Taoyuan )
溫馨聖誕．歡樂迎新
南韓弒母孽子 只因偽造成績單怕被發現
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海鷗添生力軍 美洲獅25日到
講到歐巴馬就比中指？ 俄國女主播失控
IIF：歐元區已陷入衰退 第4季GDP比去年同期萎縮2% 德國、法國、義大利領袖緊急會商
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
感恩節前夕 歐巴馬赦免火雞
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德債標售欠佳 歐股收黑
共和黨辯論 金瑞契脫穎而出
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聯合國投票與陸對決 印勝出
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美元升值 金銅齊跌
國際金融協會：歐元區陷入衰退
利空襲擊 油價下跌
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黑色星期五 美消費者搏命血拼
義盼與西 聯手因應歐債危機
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台股開盤下跌32.14點
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伸出援手 法盼在敘設人道走廊
合買團體中樂透 加男悔撤出
S3併購案生變 威盛跌停
癌細胞發綠光 日首次開發成功
國安局：全力做好大選維安
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新北營養午餐弊案 再傳7校長
楊進添夫婦將訪瓜地馬拉
憂歐債襲美 美銀CDS創新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
宏達電成震央 傳產力撐指數
台股開低 新台幣盤初貶6分
多明尼加總統贈勳蔡孟宏
獎助優秀生出國研修 簡章公告
薩爾瓦多外交部合作次長訪華
陸央行貨幣政策委員 人事調整
澳洲焚林失控 野火毀逾20宅
宏達電降財測 股價跌停
商機大 經部推養生照護業
標普：若歐元區陷衰退恐傷信評
台版馬多夫案 匯豐台銀行和解
訂單減 大陸工人罷工風起雲湧
德標售公債失利 歐債危機升溫
鄭麗文完成登記 夫婿甜蜜陪同
海峽號客滾船 30日首航
侯友宜領軍 每天為女性做件事
信心喊話奏效 台股盤中翻紅
強化選舉安維 國安局完成部署
東南亞運會 越96金居第3
1個不能少 何曉英是部落媽媽
全球首創矽腦 晶片可辨識人物
過期藥具生態毒性 應妥善處理
陪立委登記 楊秋興力挺馬英九
伊沙貝爾若返台 可速領新護照
日皇今出院 宮中療養
星媒與雅虎為版權對簿公堂
英官員憂恐有1國退出歐元區
總統：提供綠色電價 但不強制
景美陸橋美化 開啟時光寶盒
股市挫 金管會擬邀外資喝咖啡
茅台暴漲 廣州每瓶萬元
政院：高度關注股市發展
涉收千萬回扣 台塑員工遭約談
要求漲價 山西電廠聯合上訪
潮汕機場 被責令停工
藝文界邀總統參選人政策辯論
吳揆：政府積極參與區域整合
中華殘障羽球隊在瓜國獲亞軍
藍營屏東4參選人 騎野狼登記
韓歌星群 週末高雄獻藝
歌林品牌公開標售
基港改頭換面 渡輪郵輪撐大局
綠疑建百基金會輔選 藍駁斥
國安基金 財長：進場會宣布
43歲賽勒斯明年底掌塔塔集團
是否回台 伊沙貝爾無回應
醫護排除責任制 衛署提4措施
學業要求嚴苛 韓母遭子殺害
一面倒 6外資降宏達電目標價
改善失眠 中醫師建議穴位按摩
菜價波動 吳揆：防哄抬
涉高利貸逼人輕生 中警逮2人
公共場所未設哺乳室開罰
亞職賽 運彩開放統一單場投注
助企業上市 港川簽備忘錄
國安局關注 避免賭盤影響選舉
ZARA二店開幕 不推特惠
法德義領袖會談 盼解決歧見
吳伯雄：化危機為團結大有可為
外資買匯 新台幣午貶1.6分
搖滾台中樂團節 主打環保生態
離島瓦斯驗瓶廠聯宏 遭罰百萬
市調：電源管理晶片成長趨緩
陸茅台飆漲 一上架就有人買
吳揆：訂法規應考量企業特性
播藝文種子 企業培育小飛馬
十分鐘嗑光火雞 黑寡婦創紀錄
吳伯雄開示 鄭金玲宣布退選
愛瘋4S 傳12月中在台開賣
李家同：台北看天下教育沒希望
台師大取消雙二一及扣考規定
政策利多 金融股強彈逾3%
桃機查獲3公斤古柯鹼 逮1嫌
台股收盤漲57.96點
老農津貼加碼排富 藍綠不同調
霹靂交響詩 布袋戲音樂展新貌
海外陸民赴台觀光 洛城試發證
郝：傑出市民造就一流城市
感恩節大餐肥滋滋 逾3千大卡
越勞多次襲胸 涉性騷擾遭訴
台聯登記十席不分區 搶政黨票
積水惡臭 泰國民眾怨衛生差
稅捐處：停車位互換免繳契稅
12月台指期漲9點
台北股市收漲57.96點
消基會：保證出團多涉廣告不實
藍：文化預算增 會朝4%邁進
過生日 白老虎大啖肉蛋糕
醫師教打拳 鼓勵癌友正向思考
市場規劃不善 北市：將修細節
12月電子期跌 金融期漲
滾燙泡麵砸人臉 暴力男遭訴
成大明年成立生物多樣性中心
藍疑綠與陳盈助關係 綠反駁
澳洲戰統一先發 建仔前隊友
朱立倫：有責提升市民光榮感
傳產金融撐盤 台股反彈
黑色星期五 美民眾排隊等搶購
洪英花求國賠案 聲請傳賴浩敏
高市藍綠輔選團隊急募款
周功鑫盼兩岸協商討論智財權
日寶塚歌劇 後年首度來台公演
跳蚤市場商家竊同行 3嫌落網
投信：台股搶短風險仍高
維安情資 國安局：多屬臨機性
雲林立委登記 藍綠拚場比人氣
南昌火災 已致7死2傷
男吞鐵釘 送醫取出21根
盼曉鳳回家 何母：沒賣掉冷兒
列不分區 張曉風形容活著殉道
陳超明喊團結 登記選立委
立院初審 健保卡加註器捐意願
公廁細菌超乎你想像 洗手為上
一次落底 中鋼下調明年內銷價
機車考照移桃源 便利偏遠民眾
三大法人賣超台股33億元
新北環快永和新店段通車
陸工信部：今年GDP估逾9%
越警抓非法賽車 魚網怪招
綠：經建特展 夢想家翻版
陸媒：繼續實施穩健貨幣政策
經部：經建特展與夢想家不同
竊牛樟樹材 2男各判7月
藍指濫用資源 高市：違法送辦
報告：陸著眼非洲尋求農業資源
救護車翻致病患死 司機判4月
關中：不要濫用職務代理制度
萬金聖火鐵馬行 體驗傳教苦
顏清標推政見 標太郎當分身
不滿歐巴馬？俄女主播賞中指
留住偏鄉教師 學者盼多誘因
首批獲准銷陸畜禽 屏東占3家
健康足讚金門行 紀政帶頭健走
傳真辱雇主 保母判拘役
新台幣兌美元貶4.7分
瘋馬秀女郎抵台 亞洲唯一巡點
金馬頒獎 竹市戶外同步轉播
星官員：須適應經濟走緩
林益邦登記參選 不畏黨紀處分
盧超群：台灣不應在記憶體缺席
科學季明落幕 參觀人次逾8萬
謊稱情報員 男詐機票款遭判刑
台股下跌 勞保基金視狀況進場
張智超參選 花蓮立委選情混沌
賣壓沉重 宏達電跌停一價到底
埃及衝突暫緩 軍方示歉意
教師宿舍老舊不堪 家長盼修繕
護盤有影？ 4大產業撐紅盤
頭皮像果凍 少女猛掉髮
陸出口降勞資糾紛頻傳 危維穩
嘉義2立委登記 拚連任爭建設
雷倩邱珮琳雙人組 強調正藍軍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
佛陀館即將落成 世界最高坐佛
可樂成線索 東區蜘蛛大盜被逮
日媒：日外相訪陸 破例受厚待
IC設計奧運會 聯發科入選
主計處下修GDP至4.51%
上空瘋馬秀女郎 火辣抵台
涉詐財上億 吸金夫妻收押
肯德基麥當勞 爭搶中石化地盤
李登輝術前照鏡子 不改紳士風
陳光標微博低價賣房 惹爭議
菲第3季海外投資 成長32%
科學季特展 12月移至高雄
優人雲腳西台灣 屏東出發
張栩4連霸 衛冕王座頭銜
被指接觸陳盈助 陳明文告邱毅
立院初審 人體研究須審核通過
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進用身障 王如玄盼破刻板印象
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疑感情因素 富士康又傳跳樓
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雙園大橋前車禍 2死1傷
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質疑雙重國籍 郁：無歉可道
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林益世邱志偉對戰 假期拼人氣
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爭辦世大運 郝赴布魯塞爾拉票
國際陶藝雙年展 香港奪首獎
羅福助登記參選 汐止選區撲朔
赴陸台灣梅花鹿 第2代將滿月
三大園區狀況 國科會：掌握中
我行我秀爭冠 i99吸睛
高雄同人誌創作展 12月登場
心律不整藏危機 嚴重會猝死
裕日車系 明年擬漲3%至5%
竹縣五峰山崩 堰塞湖安全無虞
陸企徵人看星座 不要處女天蠍
行動影音車走透透 宣傳英嘉配
不畏災變弄人 小林災民返職場
新北稽查哺乳室 12家不合格
德11月企業信心意外成長
兩岸春節加班機 月底開放訂位
運動基金照顧選手 逾5千萬元
大場翔太搏獅 目標鴉雀無聲
央視掌舵手換人 胡占凡接任
警辦妨害風化案 涉縱放遭調查
滅蚊防疫 清除近4萬積水容器
陸：鼓勵陸企參與利比亞重建
多元保障 高市建置福利地圖
日北海道6.1地震 未釀海嘯
歐元區主權債藏風險 無一倖免
何曉鳳案 黃健庭：全力協助
搜救失蹤男遭批 消防：無延誤
愛因斯坦46片大腦 費城首展
專業行竊 機車師傅6秒偷1輛
員工涉收回扣 台塑化：了解中
張學舜參選 盼提升知識經濟
標普調降埃及信評 展望負向
詩的自動販賣機 進駐台北街頭
歐洲鐵達尼沉沒在即 德恐陪葬
保證出團任意取消 觀光局可罰
外資續匯出 台幣收貶4.7分
軟銀川崎秀中文 最愛說沒問題
烏來養生學苑 照護銀髮族
總統：努力邁向先進動保水準
廣州許氏家族 叱吒中國近代史
番禺化工廠爆炸 宛如地震
李烈獲金馬創投百萬獎
糖尿病患逾百萬 4成洗腎度日
新壽標下前瞻21大樓
台塑夫妻檔 涉A回扣逾億
清大生募款 發揮創意助弱勢
白俄總理與丹麥王儲將訪越
小羊要回家 家扶推兒保繪本
薛琦：台股上市公司基本面良好
格林抗軟銀 巧遇老隊友內川
曾志朗籲藝文界一起建立好文化
洽談合作 王志剛率團訪韓
中選會展開雙重國籍查核
美容教主牛爾憶兒時 差點溺斃
惠譽降評 葡10年債殖利率升
男性荷爾蒙偏低 減損壯陽藥效
競爭加劇 元太樂金分手
邱毅爆料 菲泛綠人士反駁
標普暗示 日本降級機會增
韓版松井 崔炯宇不想被關注
中國大陸太陽能安裝量 超美日
熟客順手牽羊 涉竊魚飼料
長男誤登記為次男 判戶政更正
皮箱藏6公斤K毒 主嫌被逮
菲機場出包 嗅彈犬襲2歲童
觀光客目標數調整 6百萬很拚
機車撞吊車 男子命喪輪下
縱火致5人死 男判死刑定讞
陸非法拼裝計程車 大街小巷跑
營養午餐涉收賄 1校長投案
菸齡20年肺衰竭 女換肺重生
首府宰屏教大 晉級露曙光
建百活動 曾志朗：了解再說
國票金股東持股超標未報 遭罰
南海議題 越重申和平穩定合作
78月發票千萬獎 2張尚未領
今彩539開獎
北市香檳大樓標脫 創店面天價
台視紅白大賞 將邀昔日巨星
香港官員：歐元區料步入衰退
威力彩開獎
蘋果反悔 遊戲玩到飽喊卡
營養午餐弊案 新北：配合偵辦
傅學鵬：不分區苗栗衝2成票
官方下修GDP 明年首季谷底
光啟晉複賽 教練上演求婚劇
羅出馬 李慶華：選民眼睛雪亮
以助越建乳牛養殖中心
經部：經建特展滿意度達98%
藝文界邀辯論 綠樂觀其成
三商美邦人壽 標得香檳大樓
泳渡黑潮猛男 獲冒險家大獎
投信：選舉行情轉淡 看選後
新黨不分區立委 郁慕明排第一
弱勢減稅 總統：要感謝李述德
愛吃過熟肉 攝護腺癌機率高
自家人過獎？滬非國際金融中心
動保界籲總統裁示設立動保司
認識他國文化 達人籲親身體驗
群益投信赴陸參股 獲准
政院下周提整體經濟因應措施
富士康太原廠傳跳樓 未獲證實
10月5行庫新房貸 滑落
資源回收有成 北市獲國際獎
點亮耶誕樹 祝楊淑君奧運得勝
中國羽球公開賽 陳程配晉8強
國營事業夯 工讀機會也搶手
強力維穩 烏魯木齊增3千特警
金管會提醒 保險業借券風險
明年房市 王應傑：大選是關鍵
昔日霸主三民 首度無緣複賽
已部署殲16 被指翻版俄戰機
今彩539頭獎槓龜
發債失利後 德仍反對歐元公債
總統指示政院說明經濟因應方案
恐嚇小英總部 翁嫌酒醒表悔意
歐銀抗債角色 法德決定不置喙
威力彩 頭獎槓龜
大連事故 中石油董事長被處分
4成糖尿病患合併慢性腎臟病
營養午餐弊案 2校長聲押
台券商盼登陸 獲正面回應
台灣證交所50年來頭一回 舉辦「上市公司博覽會」
FashionTube＆VOGUE合作 提供實體時尚秀線上直播
羅福助登記參選立委 中國國民黨參選人李慶華「頭殼抱著發燒」
中國國民黨現任不分區立委鄭金玲 宣佈退選
葉門總統簽署權力移交協議 終結33年政權
台灣團結聯盟不分區立委登記 黃昆輝：讓台聯扮黑臉
網友爆亞職「回到本壘」T恤「似曾相似」 橙果設計再受評論
Crocs公布 Q3財報 同比增長27.5%
蔡英文：條件合理 願訪大陸
台灣「好男人」紅到日本 榜上出現馬英九、周杰倫、史瑞克、兩津、魯夫(含阿部高和影片)
當選將特赦扁？小英未明確表態
陳麗貴導演拍攝的『你記得嗎？馬英九事件簿』紀錄片
露國謝台灣 助新聞局提升效能
宋楚瑜登記參選台灣總統 美國國務院證明林瑞雄已放棄美籍
台灣總統候選人蔡英文：寧與美國建立夥伴關係 條件合理願訪中國
北極海冰層縮減嚴 1500年來之最 北極熊瀕臨絕種
上空「瘋馬秀」台灣開演 裸體藝術魅惑全場 (含影片)
質疑林瑞雄美國籍 台灣新黨主席郁慕明：「美國幫大忙」不道歉
關心弱勢和兒童 台灣總統參選人馬英九：沒有選票也要照顧
美國國務院、AIT聯手快速證明林瑞雄棄籍 對宋楚瑜參選台灣總統「樂觀其成」
什麼都可以問！ 台灣「1996內政服務熱線」正式開線營運
主計處：台灣經濟處於衰退階段 人均ＧＤＰ落後韓國、香港、新加坡
葡萄牙主權債信降至垃圾等級 德國、法國、義大利領袖峰會救經濟無解藥
被指接受陳盈助資助招待 台灣民進黨告邱毅公然侮辱、林瑞圖抹黑
Channel V首播 電影傾城之淚主題曲 任賢齊「對摺」MV
宋楚瑜謁陵眼眶泛淚 認為台灣處於「國家統一前」階段
台灣總統馬英九觀賞艾未未作品 表達對中國人權的支持
驚！大陸富士康再傳跳樓 疑為情所困想不開
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宏碁Acer Allegro芒果機低價搶市 正式在台灣登場
兩萬隻黑腹燕鷗大軍壓台灣！低飛慢舞 高速俯衝 美不勝收
千元俱樂部瓦解 台灣宏達電股價腰斬
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跳國標舞認被女伴性騷擾 台灣大學生上吊亡
中國食品 容許限量金黃葡萄球菌
亞職開戰 獅鷹交鋒
總統：效率驅動改為創新驅動
民進黨：老農津貼不應該排富
小英電影院 播俠盜王子羅賓漢
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台灣台中黑派大老改挺無黨籍 馬英九中部氣勢受衝擊
蔡家修祖墳 小英：與選舉無關
台灣民進黨立委參選人高志鵬：新北市疑有賄選
台灣總統參選人蔡英文桃園造勢 民眾塞錢送撲滿 現場2千個饅頭「平安豬」秒殺
明年台灣總統大選前通車？ 捷運新莊線明、後天初勘
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政策護盤失靈 多頭一路挨打 台灣股市收6784.52點再創新低
聽見手機響就昏倒！ 英國女子罹患猝倒與嗜睡症
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日本皇室缺少男丁 擬設「女性宮家」由女性繼承皇位
中國國民黨副主席蔣孝嚴打賭「若民進黨台北市7席全上、願意去掃廁所」
床事太激烈 ！ 命根子骨折 台灣警察以為家暴事件
宋楚瑜參選 陳萬水支持
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民進黨總統參選人蔡英文 持關刀斬掉「不公不義、不忠不義、無能敗家」
富士康驚傳跳樓女子當場死亡 中國精神科學研究報告出爐
小英訪陸？陸學者：不會邀請
綠委控告 中國國民黨立委邱毅、林瑞圖誹謗
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選舉拼創意！ 中國國民黨推出馬英九「政績面紙」
股市直直落！台灣行政院副院長陳冲：股市動盪必須採取節制措施
英國BBC調查 法國、德國、墨西哥、俄羅斯、日本等23國民眾對核電反應冷淡
台灣好強！「黃金天鵝蘭」奪下世界總冠軍
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高雄駁二藝術特區 動漫祭「同人誌創作展」12月3、4日登場
性感勾魂《摔角辣妹》年僅17 迷倒一缸子男人
荷蘭仿生獸來台灣為孔廟慶生 街頭遊行吸引民眾圍觀
iPhone 4S台灣開賣 電信業開放登記
囂張！墨西哥驚見26具男屍 疑毒梟報復還簽名在屍體上
捷運萬大線動土 台灣總統馬英九：縮短通勤時間
林憶蓮現身台灣 坦承感情空窗並將在金馬獎高歌
德國專利案敗訴 宏達電HTC撤銷上訴
牛津年度字彙：英國、美國同選「被壓榨的中產階級」(squeezed middle)
ZARA統領店昨開幕 台灣民眾瘋狂血拼
北極海冰層縮 近半世紀最嚴重
探測車將發射 揭火星生命之謎
談竊聽 席安娜米勒痛斥狗仔
埃軍委會拒絕下台 如期選國會
黑色星期五 蘋果加入折扣戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
抗議撙節 葡大罷工交通停擺
營養午餐涉弊 又1校長收押
德反歐元債券 歐股跌
美記者埃及被捕 控訴惡警性侵
臨危受命 埃前總理甘蘇瑞組閣
央行救債與歐元債券 德國堅拒
匈牙利信評 標普繼續留校察看
阻資金外逃 埃及閃電升息
爭取發聲 法提人選任歐銀理事
利多帶動 銅價上揚
美庫存降 油價彈升
台灣獻愛心 美國街友感恩
穆迪調降匈牙利評等 展望負向
歐債危機 蔓延歐元區核心國
陳郁秀堅持藝術文化 不涉政治
3號人物遭擊斃 印毛派大挫敗
清大退休副教授 住家墜樓亡
罕見和平 占領者紐約吃火雞
季風緩 氣溫升 宜花零星雨
埃警性侵 美國女記者血淚控訴
陸老人倒地乏人幫忙 不治
台股開盤上漲56.93點
感恩節後血拼 手機就搞定
返國接新職 曾志朗全力以赴
穆迪調降匈牙利評等至垃圾等級
分析師調高英飛凌評等至買進
任賢齊拍MV 遭導演對摺
JK羅琳斥狗仔 孩子也不放過
日本核心CPI年減0.1%
印度大幅對外資開放零售市場
屏東蔬果 陸續傳出災損
政府要得信賴 總統提3原則
18大前 中共黨報捧政治明星
輔大醫師訪教廷 分享醫療經驗
標普調降埃信評 低於投資等級
憂歐元區瓦解 英促銀行先備案
中美洲暴風雨 損失20億美元
埃警性侵女記者 維權團體痛批
涉違法僱傭 李李仁緩起訴
營養午餐涉弊 2校長收押
新台幣匯率盤初走貶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
軋空秀上演 聯電一度漲停
美駐陸大使 接連拜會中共新秀
加快轉型 深圳轉移1萬家企業
日皇族漸凋零 擬設立女宮家
徐自強案 更七審無期徒刑
阿盟最後通牒 敘國須停止暴力
美媒：人民幣升值或將戛然而止
藍版老農津貼案 立院逕付二讀
借券回補 台股開高震盪
副總統：人口老化影響競爭力
老農津貼排富 藍綠不同調
孫大川：原住民要自我尊重主體
台股超跌否 陳(沖)：各自解讀
曾志朗返國 傾聽藝文界聲音
陳(沖)：市場變化快 修正屬常態
吳揆：有信心助產業度過考驗
買保險 應據實告知
南韓動畫片首獲亞太銀屏獎
延續內溫 劉憶如：投資是關鍵
大學生義賣甜柿 建希望教室
新黨綠黨 登記不分區立委
票選新好男人活動 藍綠交鋒
埃及男觀念差 兩性平等路遙遠
阿里山公路車禍 1死3傷
吳揆：國家需要更多孫運璿
借券回補推升 雙A大漲
花旗：27億美元撤離新興股市
行刺總理未遂 千里達逮12人
吳揆勉公務員 積極為民服務
製造減肥禁藥 林政誠緩起訴
午餐弊案第3波 7校長改代理
科基法三讀 鬆綁技轉規定
在菲被綁3韓人 1人脫離魔掌
無拍照智慧手機 星軍營擬放行
家庭托顧服務 家屬減輕壓力
立委王廷升登記參選 腹背受敵
撿垃圾達人 十年風雨無阻
宏達電打開賣壓湧現 再鎖跌停
賈伯斯肝臟移植內幕曝光
外資匯出 新台幣午貶5.2分
綠夾報批果價低 藍限3天撤回
徐自強案 徐母淚訴：司法已死
澎湖少尉死亡案 國防部道歉
凶宅買賣糾紛 找議員主持公道
巴克萊：Q4台灣工業生產回溫
金融時報：日中對歐債曝險有限
陳明文：認識陳盈助
4年內二氧化碳減5百萬噸
總統：興建捷運縮短通勤時間
高志鵬質疑賄選 李乾龍反駁
部分提前還券 最晚今天回補
金門好人好事 48人受獎
民風丕變 印城市人性生活開放
徐自強案更七審 改判無期徒刑
後年平衡預算 義總理掛保證
綠：經建特展預算非僅7千萬
彰銀董事 民股5席官股4席
奧林巴斯醜聞 前董座退董事會
陳昇返鄉演唱 溪州鄉辦音樂會
台北老商號 剝皮寮展歷史
菲美聯手反恐 破獲駭客集團
台股收盤跌79.87點
遺贈稅降 房屋贈與將創新高
富士康跳樓研究：未婚男易輕生
台北股市收跌79.87點
好詭異 同組同洞先後1桿進洞
陳庚金陪同 車淑娟無黨籍參選
五星飯店耶誕點燈 公益助弱勢
全聯先生大S 最蝦男女主角
三星打統一 重用權五俊
買電動機車 北市補助萬元
12月台指期跌74點
台中旅展登場 飯店餐券推好康
防治高血壓 熟記722口訣
不敵賣壓 台股失守6800
慶建國百年 駐墨處頒玉石獎
發票千萬獎 71524465
12月電子金融齊跌
數位衝擊 傳統媒體跨平台結合
怒砍司法院招牌 健美先生判刑
爆肝行業 房仲保全看護上榜
吸收大學生販毒 警移送7人
瘋馬秀 警方：不會主動蒐證
三大法人賣超台股97億元
台積電享瘦營 10週減4公斤
打造台海安全區 汕頭廈門合作
虹光掠影 從藝術看韓國
占領活動 另類慶祝感恩節
上海迪士尼年估逾千萬人次造訪
夢露性感獻唱真相 遲到太喘啦
午餐疑有蛆 衛生局：是蛋白質
陸產油2億噸 可到2030年
最弱足球隊贏球 陸國足遭調侃
平板低價引跟風 白牌輸亞馬遜
藍：綠唱衰農產品 傷農民生計
總統創意造型面紙 藍限量發送
中市重油廠起火 千坪廠房全毀
甘比亞總統可望連任
女性上班族 網路商店最愛
澳籌建海洋公園 面積德法合體
春節離島機位 網路訂省更多
新台幣兌美元貶1.8分
申辦世大運 北市：強化軟硬體
瘋馬秀開演 勞委會嚴陣以待
健康足讚苗栗行 紀政推健走
林右昌推幸福便當 有在地味
中市甜柿 封櫃啟運外銷
新莊線初勘 通車可望提前
戴勝通辦公室 法拍1億元
亞職三星8局猛攻 撲滅熱火
工程融合環境 白鮑溪整治獲獎
黑色星期五 美民眾徹夜血拼
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
關懷獨居老人 8旬翁樂當志工
活用記帳技巧 生活理財一本罩
熱火難纏 三星嚇出汗
10月M1B及M2呈死亡交叉
陸傳限廣令 官方說還沒有規定
北京台灣街美食區 仍未復業
不畏寒冬 感恩節血拼人龍長
海鷗添生力軍 提升救援能力
大陸整頓數百家違法商品交易所
墨毒梟報復 棄屍26具還署名
吳俊立參選 國民黨：送考紀會
力晶：無廠商接觸買P3廠
張錫銘擄人勒贖 二審判17年
監院長感謝慈善機構解決問題
台灣塔預算 中市議會協商破裂
半機械昆蟲軍團 步步逼近中
宜蘭溫泉季 銀髮族泡湯優惠
用他人手機打色情專線 男緩刑
持刀凶殘砍女友 男判12年
小英家修祖墳報導 綠駁不實
借券者 多數週二前還
土庫曼擴大對陸供應天然氣
鄭立中：維護兩岸和平發展成果
梁國新：台灣具世界競爭力
砍死同學 高職生遭求刑12年
佛牙舍利引導 戒子行腳祈福
交大資工EDA賽 世界第一
中油下周汽柴油可望降3角
科教館募款 助偏鄉童體驗科學
分析：第四季陸房企資金更嚴峻
首波大量提前還券19萬張
幫車子取綽號 英愛用威廉王子
陸男闖小學引爆炸藥 1死6傷
韓將以優惠關稅增進口貧國產品
高鐵雲林站環評 補件再審
阿里山公路車禍 4大學生受傷
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菊：台泥鼓山廠不排除公辦開發
UBA台師大挫台體 闖12強
行銷旅遊 新北推吉祥物小客
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基隆民宅火警 1女送醫
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挺馬吳配 彰體育界成立後援會
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深圳大學校長命名一流 爆紅
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復航官司 空軍：靜待司法裁定
反毒大使 盧彥勳連莊
南韓：獨島工程與日本無關
偷油躲車下 男子被逮
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兩岸距離 總統：看人權保障
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金門立委選舉5搶1
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徐自強若無期定讞 符假釋資格
三寮灣東隆宮 燒王船場面熱
外資買超11萬張中鋼
東大附中供餐廠 中市限期改善
通知還券 壽險：金管會未施壓
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工藝與茶藝對話 美學新體驗
經商環境第2階段改革將啟動
台灣救災物資 月底全抵泰
孔廟新生慶典 仿生獸漫步街頭
盜刷前夫信用卡 前妻遭送處刑
台股市值本周跌破19兆元
高國慶失眠 帶傷硬拚
印開放零售巿場 反對黨抨擊
貨幣死亡交叉 股市動能仍充沛
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ECFA效益 學者有異見
三星促澳法院廢平板電腦禁售令
惠普採購王 聯想擠入前5名
天花板掉下通緝犯 警手到擒來
TPGA長春賽 陳良溪奪冠
誤當回收物 小豬送進跳蚤市場
本周台股下跌6.21%
曾志偉父女：今年金馬最有看頭
韓流天王張根碩 明攻東京巨蛋
習近平妻 彭麗媛任文聯副主席
素人選將加入 苗栗海線4搶1
金門立委5搶1 藍營打內戰
台中市立委選舉 31人登記
蔡英文兄聲明：未修繕祖墳
經建會28日辦歐債危機研討會
阿夫蒂娃再來台 首度台中獻藝
蕭萬長讚紡織業非夕陽
竹市立委 竹科名媛王瑄登記
探望伊沙貝爾 何家姐妹將赴美
OBU買人民幣股債 下周申請
疑比中指 曾志偉笑稱打密碼
高市立委選戰 32人搶9席
外商採購王惠普：台灣經濟不錯
占領拒血拼 下個目標耶誕節
農委會：綠不實文宣對農民不好
岡山演藝廳啟用 紙風車演出
半世紀皂廠 投公益反賄選
查拍童裸照 兒盟籲先維護隱私
酷刑凌虐少女 5人判重刑
愛瘋4S開賣 電信業蓄勢待發
廣東擬重罰校車超載 校長喊窮
台灣高等教育展 河內受矚目
雅羅育病情改善 申請軟禁
屏區域立委9人參選 原民2人
彭于晏如獲獎 將號召飢餓三十
小英首登防彈車 維安高規格
華山老公寓法拍 每坪115萬
立委選舉 彰縣10人完成登記
資訊外商採購 今年成長近6%
南投立委選舉 2區各3人角逐
中國公開賽 陳程配止步8強
地溝油賺外匯 荷航向青島採購
林憶蓮亮麗現身 坦承感情空窗
陸官媒鼓吹官員上網溝通
外交部長楊進添訪薩
助急難家庭 慈善晚會送暖
房屋好不好賣 成交差2個月
今彩539開獎
評審標準嚴 卓新獎2獎項從缺
陳光標低價賣房行善 南京先賣
大樂透開獎
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德專利案吞敗 宏達電撤上訴
蕭副總統盼高雄成經濟首都
楊進添訪薩 出席外長會議
立委登記截止 新北46人參選
防大選簽賭 警逮六合彩大組頭
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青年氣候大會登場 台灣發聲
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立委選舉 嘉義7人完成登記
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申辦世大運 戴遐齡今晚出發
部落格放兒女裸露照 父說明
貨幣呈死亡交叉 央行信心喊話
數位潮流 陳國祥：全傳媒接招
八里女嬰猝死 原因待查
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基隆火警 1女疑自殺身亡
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瘋馬秀登場 未見警方蒐證
搭機鄰座遇巨無霸 罰站7小時
獅戰熱火 羅伯特碰網友
林慶台獲入圍證書 心情像結婚
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大樂透頭獎 1人中獎
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北市立委選舉 47人登記
獅控球走樣 6局落後4分
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不只林政誠 檢另辦買藥者
合約糾紛 藝人黃瑄告贏經紀人
恐嚇性侵前女友 男大生遭訴
黑色星期五 病毒也瘋狂
基隆立委5搶1 選情激烈
兒子赴陸失蹤 父向蔡錦隆求助
八旬輪椅嬤起身握手 小英感動
總統大選 馬蔡宋三足鼎立
運家具逼加錢 搬家流氓判刑
立委選舉 285人搶區域
王力宏攻蛋 飛天彈琴唱情歌
大專籃球聯賽 台藝大全勝晉級
總統：以感恩代替批評
馬總部：總統綠卡早已放棄失效
衛生署：器捐報告目的非排名
德法有共識 義倒債歐元便完蛋
無緣逆轉 統一1分飲恨
宋楚瑜：陳萬水支持我參選
法郵局買光陽機車 掀討論
稅務專家：美海外查稅勢在必行
慶合併 高市老議員回新娘家
馬以南駁媒體報導 籲澄清致歉
新北有線電視裝機費 明年調降
選美皇后變毒后 名模夢難圓
有溫度的書寫 韓國三星推出手寫GALAXY Note
台灣股市三大法人同步賣超97億元 政府祭出第二波借券回收令
台灣民進黨:「建國百年．經建特展」燒1.4億元 是馬英九總統、吳敦義院長團隊的「夢想家」音樂劇翻版
英國ＢＢＣ專訪 馬英九指中國如果「對他好」就應撤除瞄準台灣飛彈
台灣總統大選馬英九、蔡英文、宋楚瑜拼場 285人角逐區域及原住民立委
奇蹟！英國獨立報：荷蘭遭車撞癱少女二度遭撞雙腿竟復原 投身職業自行車隊
宋楚瑜：台灣維持現狀最好 批馬英九被當成布袋戲操縱
日本媒體：台灣總統大選馬英九選情不利 中國暗中展開激烈動作
馬英九參觀中國藝術家艾未未個展 民進黨批選舉秀 籲正式邀達賴喇嘛、熱比婭、艾未未來台灣
台灣股市信心崩盤 外資陸續撤離 四大基金護盤無功
政府否認金融巨鱷索羅斯殺進台灣 還券令急催 外資狂倒金融股
野溪整治被說成修祖墳 台灣總統參選人蔡英文指穿鑿附會 堂兄透露修墳挖到三條蛇 地方預言蔡會當總統
台灣總統大選旺旺中時民調：馬英九得票率40.7% 蔡英文40.3% 宋楚瑜10%
帥！法國郵差改騎台灣光陽機車 義大利、西班牙、德國也愛光陽
「三隻小豬」vs.「分裂藍營」 民進黨、國民黨都要拼台灣國會過半
經建會主委劉憶如：台灣景氣可能移轉為「外冷內涼」 學者批領導人忽視經濟風暴
台灣衛生單位：茶包、咖啡包、料理滷包高溫浸泡恐釋毒物
宋楚瑜：支持兩岸最終實現統一
荷蘭現代達文西泰奧．揚森(Theo Jansen)帶仿生獸來台灣向孔子致敬
台灣布袋戲配西方交響樂 東西合璧高雄震撼登場
美國性感女神瑪麗蓮夢露嗓音挑逗揭秘 趕路氣喘所致
異象！瑞典芬蘭無雪 鼬、野兔毛色變白 玫瑰二度盛開
愛瘋4S商機 電信業摩拳擦掌
埃及軍民衝突升高 美國嚴正要求軍方交出權力
台灣總統參選人宋楚瑜：44萬連署人期待 退選天地難容
大選辯論 馬鎖定政績理念牌
大選辯論 綠打造小英平實風
大選辯論 宋找人扮馬蔡模擬
法國「瘋馬秀」Crazy Horse 台北上空演出 讓台灣男人抓狂 (含影片)
台灣總統選情膠著 「不問蒼生問鬼神」蔡英文祖墳風水被「牽拖」
決戰中台灣 中國國民黨黨慶移師台中
找台灣道教算命大師黃史 幫總統馬英九相命 大姊馬以南聲明反駁
台灣副總統參選人林瑞雄 秀AIT放棄美國國籍證明 質疑馬英九還持綠卡？
蔡英文：馬把撤彈當選舉議題
劉憶如：內需溫度恐下降
台灣總統參選人蔡英文: 當選後將創造高品質、高收入的就業機會
亞職大賽日本、韓國今天精采對決 台灣觀眾特關注
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大自然驚豔 科學家中大樂透 英國BBC 南極生物死亡冰柱 奇蹟影片公開 震驚全球人類 (含影片)
美國新核動力航母駛近敘海岸 介入敘利亞可能性加大
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台灣怪咖爸爸 部落格分享「摩鐵」未成年子女裸浴照 疑涉及猥褻
受天宮祈福 吳揆籲挺馬總統
發客家版平安福 總統固客家票
食品安全／茶包、咖啡包、料理滷包 高溫浸泡恐釋毒物
餵食母乳通行無阻 防礙哺乳者台灣最高罰3萬元
亞職大賽／山田大樹表現精彩 日本軟銀 9比0 完封韓國三星
小英回應陳盈助事件 馬營批評
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海軍爆性騷擾 軍檢調查
邱毅指梁文傑曾接受陳盈助招待 梁向台灣台北地檢署提出告訴
台灣海軍爆性騷擾醜聞 中尉醫官強吻女兵
鴻海高雄打造Cloud-based Technology Center 「雲端數據中心」 有助抬高馬英九總統、吳敦義院長選舉行情
金馬獎／賽德克巴萊花崗一郎 獲最佳男配角
台灣馬總統首度批中國對台飛彈 任期內訪問中國「不可能的事」
CNN：賽德克帶動原住民觀光
馬固客家票 籲選誠實總統
台灣總統大選辯論下周登場 馬蔡宋磨刀霍霍 臨場表現影響勝負
曾經在中共中央宣傳當官 冰島拒絕中國富豪黃怒波購地申請
周杰倫『水手怕水』官方完整版
金馬獎／最佳女配角由唐群
金馬獎／最佳新演員柯震東（那些年，我們一起追的女孩）
西班牙馬德里實驗電影週 台灣電影參展
傷兵多 統一獅抗韓有苦戰
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小英萬人造勢 蔡得勝督軍維安
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桃姐葉德嫻 最佳女主角獎
金馬獎／最新得獎名單 最佳劇情片：賽德克‧巴萊 最佳男主角：劉德華(含影片)
賽德克巴萊獲最佳劇情片獎
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單場8四死球 獅輸1分
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民間參與紓困？歐元區意見分歧
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星期五血拼後 網購星期一接棒
FISU：辦世大運效益可觀
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菲政客愛打賭 人頭蛋蛋成賭注
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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強攻藍主場 趙士強拚逆轉轟
基層實力後盾 蔣乃辛穩定固守
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水金九芒花開 山城冬霧浪漫
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搶購卡位 美女子噴霧劑逞凶
藝文界辦入學趴 曾志朗會參加
保單檢視調整 減輕負擔
親北韓電台登陸 南韓頭痛
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業務員違規招攬 富邦人壽遭罰
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申辦世大運 台北準備好
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）(更正)
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繼希臘、法國、葡萄牙、丹麥腳步 英國2百萬公務員將大罷工 機場通關得等12小時
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失業男轉行 鏈鋸木雕揚名國際
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華仔一席話 九把刀陳妍希無憾
台灣遊戲在陸研發 拓兩岸市場
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一直在這裡 何欣純在地應戰
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評估查賄成效 法務部要納民調
小商家星期六 歐巴馬狂買書
紐約台裔主計長劉醇逸有新麻煩
查賄成效要民調 基層檢方支持
浙江僧人 達人秀亮相
王煒用心帶兵 不西移照樣賺錢
桃機X光機冒煙 幸未釀火災
原物料至低檔 輪胎廠積極備料
法鼓水陸法會 力求環保
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德業者勝訴 宏達電：不影響
台東立委選情 三雄鼎立
玉山初雪 連下5小時
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桃機X光機冒煙燒毀
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賣場連竊飲料偷喝 女罰3千元
事業有成 陳慶男根留台灣
不滿達賴活動 中取消邊界會晤
遼寧校車翻覆 多名幼童受傷
番禺村民 靜坐要化工公司搬走
隋棠鄭元暢 柬埔寨傳愛心
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農產銷陸金額 年增26%
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台塑化：汽柴油價降3角
花東花海活動 12月3日登場
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半放棄的魏導 喜奪金馬最大獎
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
肯亞冬訓 盧彥勳有信心拚奧運
桃園都市化 客家票源質變
藍營台南推商品 國旗小包熱賣
11度來台 郎朗首次高雄獨奏
期限近 占領洛城抗議者拒撤離
身障者飆才藝 秀出生命力
林益世造勢 倡高市府遷橋頭
高鐵贊助傳愛 嘉義仙樂飄飄
門沒關老婦摔傷 公車司機判刑
NBA停擺結束 大陸現返鄉潮
選戰白熱化 議事進展受關注
謝龍介辦連署挺馬 陳亭妃掃街
奪奧運門票 魏辰洋將續搶金
選後補正公投法 藍綠意見不同
親近自然 北市萬人單車行
香港特首戰明朗化 梁唐競逐
王貞治盼亞職成為最頂尖賽事
金門賞鳥季 五千鸕鶿飛抵渡冬
等不到曉鳳訊息 何家人心急
國5大客車優先 行車省半小時
台版大富翁 闖關考在地特色
被綁3韓人獲釋 菲夥伴疑遇害
富豪買地被拒 陸媒：冰島損失
農糧署：莫用次級品價當市價
周美青賞上河圖 展現親民作風
陳盈助爭議 梁文傑告林瑞圖
朱銘美術館培訓 小藝工當導覽
身障者人權 公民論壇發聲
法國5成以上民眾耶誕消費不減
李克強：大陸明年持續房產調控
約堡台商遭假警搶劫 再添一樁
羅世雄江玲君拚立委 總統力挺
澳中聯合救災演習如期舉行
陽岱鋼挑戰來年 不要怕三振
甘肅血鎘事件 業者管理不善
年關屆 日淺草酉之市熱鬧登場
長照法草案 本會期難三讀
阻猴偷吃柿 空中架椅設電網
迎鴻海投資 高市府：全力配合
綠：水果價崩 總統無視農民苦
全球佛教大會 陸代表未出席
亞職打3次 幼獅成長多
溫家寶：制訂校車安全條例
日大阪市長 橋下徹當選
林聰明：佛教教化對台影響深遠
捷運新莊線 完成至輔大站初勘
雙獅對決 統一暫落後2分
優良駕駛受表揚 工作十項全能
東北風增強 1日低溫探16度
名人跑公益 為台北馬拉松暖身
失蹤亞洲大學生 遭陸公安扣留
路面結冰釀禍 7陸人客死北韓
邊界談判 中：印度單方面延後
統一破蛋 苦苦追趕
奪跆拳奧運門票 魏辰洋再搶金
此柿非彼柿 價格差很大
印尼橋梁倒塌 4死40人失蹤
郭俊佑代打2分彈 統一追平
盜採稀土引山崩 廣西7人被埋
2遊覽車國道追撞 9人送醫
申辦世大運 郝視察現場並預演
雪梨僑界 歡送駐澳代表林松煥
申辦世大運 郝:有信心辦最好
西方官員：北約襲巴出於自衛
中日韓共編歷史書 已在學校用
UBA 世新搭上複賽末班車
工時受保護 法醫護休假攻防戰
大二膽戰役指揮官 公祭覆國旗
年字變化 馬：走出鎖國陰霾
崔炯宇重轟 統一不敵三星
為南高發聲 陳致中成立後援會
美老人送醫急救 4藥物成禍首
綠指總統反覆 馬總部駁扭曲
伊朗降低與英關係 擬逐大使
總統28日提新勞工政策
俄總統大選 執政黨提名蒲亭
統一不敵三星 無緣亞職決賽
決戰統一獅 三星超緊張
海鮮辨真假 DNA條碼搞定
中國國民黨主席馬英九：國民黨有解決金融衰退的經驗和能力
不可能?不排除? 民進黨: 台灣馬總統訪問中國「說詞反覆」
Ultrabook、ZENBOOK、智慧型手機 ACER、ASUS資訊月放手一搏
美國男子網路租屋看房 意外發現屋主暴斃
維基解密：中國官員指台灣總統馬英九「無能」削弱人民對他的支持
台灣總統大選 雙英高雄尬場 蔡英文人氣超旺 馬英九重砲反攻
台灣家庭上網僱用菲律賓、泰國、印尼、越南等外勞 免仲介省錢又省時 明年元旦實施
台灣青年批馬總統「完全執政、完全不理」藉花俏手段討好首投族
臉書 (Facebook) 跟Google拼「翻譯」 日本、韓國、美國溝通無障礙
馬連任後不排除訪陸？ 台灣馬總部：金溥聰早就嚴正澄清
台灣金馬獎新科影帝劉德華 首次坦承要當爸爸了！
國親新三黨大老力挺邱珮琳 中國國民黨不團結已成定局 衝擊台灣總統馬英九連任
蘇嘉全：2012台灣總統大選決戰流經苗栗、新竹的中港溪
乘勝追擊！台灣總統候選人蔡英文將展開西濱「媽祖文化之旅」
林瑞雄批台灣總統馬英九執政「離離落落」 大勢已去「沒救了」
台北捷運新莊線初勘 通車後台灣新莊、三重地區交通更便利
跆協奧運國手選拔 12月展開
葉門反對派領袖巴桑杜出任總理 大赦天下
台灣總統選舉決定青年未來 小英青年軍成立 大家來「尬舞」
台灣老農津貼調高一千元誰的功勞大？民進黨41% 國民黨23%
香港影星永遠的王子「劉德華」認了！官網分享妻子「朱麗倩」懷孕喜悅
蕭萬長：台灣少數人對國家認同有意見才批判「夢想家」藝文界：亂扣政治大帽子
《那些年，我們一起追的女孩》陳妍希 「落馬」、「素顏」顯疲態
美國黑色星期五民眾大血拼 524億美元破紀錄
俄羅斯總理普京 正式被執政黨推選為總統候選人
俄羅斯執政黨 一致通過推舉普京選總統
奇案！寃案？台灣商人胡其揚「斷掌案」中國公安定調為「詐保案」
核廢料處理難解 環團籲停機
黑幕重重！台灣商人斷掌自願被扣留 真或假？中國公安出證明 假或真？
蘋果apple與富士康在巴西生產iPhone與iPad
貧富兩極化！台灣百貨周年貴婦刷千萬不手軟 中產顧客不見了 窮人只賺到大塞車
蔡英文：台灣未來不能靠中國「因為中國不是民主國家」
破紀錄！前世界瑞士球王費德勒Roger Federer六度ATP封王
黑幕重重！台灣商人斷掌自願被扣 真或假？中國公安提證據 假或真？
俄羅斯唯一航母開赴敘利亞 冷戰結束以來首次兩強對峙
瑞士網球天王費德勒 (Roger Federer) 刷新球史六奪年終總決賽冠軍
未來事件交易所預測：台灣總統大選得票率蔡英文50.0%、馬英九43.2%、宋楚瑜10.1%
台灣長榮航空kitty機太可愛 乘客A抱枕下機
台北福華養生酒釀湯圓 給您心房滿滿的溫暖
台灣中研院大突破！ 罕見遺傳疾病龐貝氏症露生機
酷似日本女星北川景子 台灣新生代正妹--陳語安
水果大戰 綠：重點在農民賠本
爭取世大運 代表團忙拜票
中國指台灣商人胡其揚斷掌案是「自傷自殘」 家屬憤怒難以接受
斷掌案黃仁杼4點反駁 批中國公安無法破案就說自導自演 對台灣商人不公平
貨輪沉沒1死5失蹤 英國威廉王子英勇救回2人
台灣人愛吃美食 每月花近5千元上館子
嗆護士說「給我吹喇叭」 男子遭起訴
斷掌案虛報 閩公安廳：會追究
台灣高鐵購票取票都「ok」 ok超商也加入行列
中國官媒報導 福建斷掌台灣人係「自殘」、血跡有麻醉藥成份
荷蘭科學家製超級流感病毒 外流恐導致百萬人死亡
宋：兩岸政策應先站好馬步
失聯台灣大學生身懷上百張銀聯卡 遭中國公安拘留
澳洲法院質疑 蘋果對三星samsung的Galaxy Tab禁售令
12名中國新娘 被台灣評為「孝悌楷模」
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比親兄弟還親！ 比利時三神父關懷弱勢來台攜手打拚
台灣桃園五楊高架橋公安意外 2外勞墜地爆頭亡
台灣總統候選人蔡英文：揚棄GDP成長舊思維 追求「高就業、高平等」公平社會
台灣總統候選人宋楚瑜大動作控告蘇俊賓及中國時報
宋：全民有權愛台灣及中華民國
「台灣杮可殺，不可辱」 民進黨「水果月曆」爭議不斷
美國NASA「好奇號」降落火星? 模擬畫面搶先看
韓國三星samsung恐取代台灣 成為LED產值龍頭
美國前國務卿賴斯出書 形容台灣前總統陳水扁是「危險邊緣製造者」
[快訊]海角七號「茂伯」猝逝 享壽66歲
快報／台灣國片海角七號「我是國寶捏！」茂伯驚傳猝逝
台灣台東馬偕醫師猝死租屋處
台灣高球好手曾雅妮 臉書PO文：累了想休息
台灣72萬獨力承擔長照家庭的悲嘆 3位總統候選人聽到了嗎？
資深立委廖婉汝臨陣缺席 台灣總統馬英九屏東樁腳鬆動
捷運用地拆遷 居民陳情釀衝突
血腥鎮壓異議人士 阿拉伯聯盟經濟制裁敘利亞 阿塞德;來日無多
草地音樂會 小英獻唱募款
台灣國痛批中國國民黨主席 馬的「連告也會轉彎」
宏碁資訊月推「王建民加油方案」明年續約「台灣之光」建仔當代言人
台灣成名電影「海角七號」茂伯 28日心肌梗塞過世
台灣金門賞鳥季 鸕鶿、黑翅鳶、魚鷹、黑鳶、雁鴨揭序幕
宋：再說選假的 律師會處理
女優、巨乳、掀裙、抖奶等互動遊戲 兒福團體批Google Android Market應自約
蔡英文：當選後拜訪馬總統
茂伯最後遺作 代言板橋美食
日本「PlayStation遊戲機之父」 台灣找尋父親手稿
捐腎死囚 盼功德迴向被害人
美國年底撤軍 伊拉克監獄外「自殺炸彈」爆炸 至少19死
中國國民黨總統參選人 馬吳「兩岸團體後援會」成立演出「變臉小鷹」
小英：中產階級為台灣堅強支柱
中國愛滋病患破40萬人 雲南、廣西、河南、四川、新疆、廣東等感染者數量占比大
HTC並非另一個Nokia 宏達電明年推新機堅守策略
台灣「100資訊月」周日開鑼 要檢便宜看過來！
總統馬英九提「無薪假法制化」民進黨：信用破產、畫餅充饑
辯論在即 總統與幕僚第二次會
NBA全明星226開打 紐約尼克、湖人、熱火、小牛、賽亞堤克聖誕揭幕戰
台灣馬總統：政府將規劃「無薪假」法制化、放寬失業補助限制
Apple iTV 傳明年底閃耀上巿 （含賈伯斯2006年 首次公開影片）
巴報復 北約運補司機進退維谷
世風日下 童坐耶老膝恐成歷史
威爾斯足球代表隊教練疑自殺
阿拉伯聯盟通過制裁敘利亞
總統態度一致 府籲綠勿亂批評
失勢政客翻身 金瑞契進軍白宮
應網路招租看房 發現屋主暴斃
台美學生交流十年 交友擴視野
奧斯陸現代美館 巴西特展
世界殘障羽球賽 中華隊創佳績
水氣漸少天氣趨穩 早晚偏涼
期限近 占領洛杉磯嗆無所不在
陸媒：11月人民幣貶0.5%
德推穩定聯盟 受壓讓歐銀救債
台股開盤上漲90.83點
歐債熾 全球央行祭寬鬆政策
老美超猛 感恩假期血拚創紀錄
陸專家：年內不大可能降存準率
Fed下季推QE3有譜
金管會：台股沒有崩盤問題
歐銀行債底部近 吸引基金投資
埃及大選登場 軍方籲踴躍投票
百萬賠何曉鳳？ 律師：推測
台股漲 新台幣盤初走升
婦女漏尿困擾 復健可改善
福建公安廳：胡其揚自傷自殘
太太懷孕 劉德華宣布家裡有喜
陳沖監交 曾志朗接掌文建會
頻肇事 高市議員促拆分隔島
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
比：數日內組閣 無條件撙節
桃機火警 總座：單一個案
賽德克夯 郵局代售典藏冊
貨輪沉沒 威廉王子救出2人
台股量縮 面板族群強彈
中研院新研究 龐貝氏症露曙光
投資人逃離歐元 轉向日圓瑞郎
國難當頭 義大利買國債總動員
落難美國學生：埃及威脅灌汽油
總統讚李承澔 藝術創造溫馨
菲南旅館爆炸 逾3死27傷
陸指斷掌自殘 台商女兒駁斥
陳武雄：綠不實價格傷害農民
陸：擬投資已開發國家基礎設施
敬酒爆衝突 男開槍傷人
心路青年追夢 弱智女盼當畫家
被指洗錢天堂 巴拿馬報復法國
韓傳統武藝 列世界文化遺產
政治環境變 李顯龍改造執政黨
曾志朗：啟動全國文化會議
國際青年工作坊 交流節能減碳
斷掌案 福建：自傷自殘行為
阿盟對敘經濟制裁 英外相肯定
議員指溢課地價稅 北市：清查
眷村改建搶手 國防部嚴把關
內需支撐 所得3萬美元有可能
解放軍新部 專家：非針對南海
斷掌疑自殘 檢警傳胡姓台商
高市整併焚化爐 中區改備用
11月消費信心降 創年餘新低
北市兒童感染蟯蟲 3年降8成
佣金枯竭 券商歐洲大裁員
12年國教 總統盼找良方
外資上周賣超375.94億元
格子商店月入8萬 要營業登記
大陸一線城市房價明年恐跌3成
台股漲 新台幣午升4.2分
流感高峰 11月下旬至春節
越中本月2次洪水 14死
高鐵取票增OK 手續費僅8元
高市教團推薦立委參選人
港調查：逾半台商擬擴對陸投資
海基會去函索斷掌 海協今回函
浮洲藝術嘉年華 幽浮當主角
陳盈助事件 吳揆：綠自作自受
立院初審 陸船越界可處罰鍰
黃仁杼：不接受公安指台商自殘
陸媒：世界傑出華商協會歛財
邀曾志朗沒來 鴻鴻：可補考
美而廉旅遊點 台北上榜
陸工業獲利降 寬鬆政策機率增
新型豬病毒人傳人 美證實3例
IMF援義 道瓊稱報導不可信
陸資改負面表列 經部：檢討中
台股收盤漲114.26點
面板廠旗下背光廠紛轉型
立院初審 放寬卡債族更生限制
若無九二共識 劉憶如：傷經濟
照亮黑暗角落 援外故事編成書
楊進添視察台瓜雙邊合作計畫
總統：區域整合 加入TPP
永慶房產尾牙 兩岸1900桌
捕捉停船上賽鴿 船長等遭訴
首例死囚活體捐腎動刀
12月台指期漲166點
台股收漲114.26點
男偕女友逛夜市 瞄一眼被砍
經部：兩岸直航共創物流雙贏
核廢料處理 環團批無解
台股多頭反攻百餘點 後勢保守
12月電子金融齊揚
穆迪：金融危機威脅全歐信評
陸多地起濃霧 交通受阻
青埔球場設施讚 三星獅羨慕
台股超跌 要從基本面建立信心
妮妮膝傷好轉 明年體能是重點
2元甜柿太扯 苗栗柿農怒吼
楊永明盼國片成華人電影龍頭
獵賓真相？前海豹爆料5大重點
選舉大勝 橋下旋風襲日政界
無牌汽機車 勸導7日後拖吊
三大法人買超台股 4億元
柑橘芭樂正當時 台南邀品嚐
雙北合作 耶誕新北跨年台北
醫法界對話 推醫療補償制度
對抗氣候變遷 澳砍灌溉用水
為洗衣機毆人 表姊賠5千元
盜採引山崩 廣西確認7死
五楊高架工安意外 2外勞摔死
果價爭議 藍綠爭論下台問題
楊永明大學開講 勉培養國際觀
斷掌案 警：胡男事前投保千萬
日小原光學大廠 中科設廠
解無薪假 總統：修法政府介入
韓華下月成立馬吳後援會
立院初審 民間得認可消防器材
毆打律師娘 女助理遭訴
印中齟齬 印憂習近平不到訪
林瑞雄：兩岸沒有統一問題
新台幣兌美元升0.8分
蘇嘉全：農產價格 農民最清楚
景氣走緩 10月燈號續亮黃藍燈
外銀：明年首季落底機率高
寒冬助老 助獨居長者好過冬
吳揆：不要再糟蹋農民
午餐疑有蛆 吳揆促強化稽查
歲末注暖流 雲林家扶獲20萬
陸：回收超標超編公務車
GDP明年回升 主計處有信心
智慧資通訊 資策會鎖定4技術
電視劇插播廣告 陸：明年禁止
埃及選舉登場 局勢混沌不明
特勤上網打卡 洩密就懲處
為空瓶罐 拾荒婦涉持刀恐嚇
吃電怪物動畫 奪年度大獎
肥胖妨礙他人搭機 該有法可治
傳北約空襲出於自衛 巴軍駁斥
11月DRAM合約價跌逾1成
討手機致人流產 2男遭訴
商機大 陸仲介假留學生赴美
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
EFCA效應 港服務業受惠
台中甜柿超韓 進軍新加坡
台中港裝卸量 可望再破億噸
陸媒：明年貨幣政策仍穩健
日本遊戲機之父 跨海尋父手稿
8旬老翁迎戰膀胱癌 路跑養生
橘擬告發 蘇俊賓盼藍軍團結
新北警局：內務管理屬督勤項目
網路文長短各有平台 相輔相成
投資科學園區 通過8案
誤診病患致死 醫師判2月半
賣偽禁藥判太輕 檢方上訴
宣傳正確用藥 藥師走進校園
王永在發燒就醫
雲林立委衝服務 參選人端成績
海角七號茂伯 心肌梗塞過世
登山失足 男墜80米深谷亡
不賄真英雄 簽署反賄心願卡
貌似沈佳宜 陸生美女登桌曆
疑性侵案被判刑 男跳池塘自殺
近年最高層 美開發署長訪台
期限已過 費城和平占領持續
世大運拜票 歐盟留學生助陣
就愛分享藥 民眾用藥言行不一
綠能當道 南科園區添3投資案
APP將升級成企業軟體
陸網路社群想作為？法律有障礙
男童看牙休克不治 家屬陳情
青少年認同國家 但不願打仗
快解決歐債 歐巴馬峰會施壓
死囚活體捐器官 法務部肯定
關係如常 中澳成都軍演
陸限廣令 民眾憂置入性行銷
春節機票 金縣府助網路訂位
宗教騙色 11女大生受害
韓國貨船沉沒 長榮救起大副
首例死囚活體捐腎 手術成功
台股漲 新台幣收升0.8分
陳明文：三級水柿1斤2元
王永在感冒 住進長庚醫院
遺體冷凍逾年 高市府會助殮葬
SBL首戰 飛人對決老東家
卸戰袍 克里斯汀貝爾辭蝙蝠俠
綠營議員質疑政績 呂學樟反駁
總統：無薪假法制化 政府協助
調查：青少年公民教育待加強
歐債熾 日銀暗示擴大振興措施
茂伯猝逝 新北痛失最佳代言人
無指揮交響樂 胡乃元挑戰默契
手機軟體染色 最高罰30萬
失眠困擾 認知行為治療有效
菲第3季GDP 成長3.2%
混凝土強度競賽 高苑科大奪獎
亞職爭霸 岩崎翔對戰張洹三
老工藝玩新品牌 府城帆布包夯
生活融入選舉 創意文宣吸睛
國寶去世 公視播懷念茂伯系列
北約襲巴基斯坦 陸：強烈關切
埃及大選開跑 民眾反應兩極
餵牛遭車夾 畜試所員工殞命
勞委會：企業剝削勞工依法處分
老農津貼加碼 擬12/2表決
胡仲英：景氣明年首季落底
北市小貨車撞民宅 2男受傷
總統提新勞工政策 盼樂活就業
米酒摻鹽酸 綠委質疑有害健康
鏡頭下綠厝邊 盼打造東方瑞士
茂伯去世 馬如龍無法接受
英任董座爭議 經建會周四報告
胡仲英：美國應會推QE3
菸酒公司：紅標料理米酒沒問題
衛生署：受刑人也可活體器捐
申辦世大運 郝：展現最好一面
發監前夕 停職警攜眷仰藥
紙風車萬里場 走完319鄉鎮
蘇嘉全：換民進黨照顧台中
大摩砍台明年GDP至3.1%
世大運拜票 北市早布局有信心
星專家抵菲 改造馬尼拉機場
中年男宗教色誘 鄰居訝異
陸擬加速開放港人民幣投資A股
老貝醜聞 喬治克隆尼不評論
罵她老女人醜八怪 男子遭訴
傳與上司婚外情 女上校無罪
海協會函文 未提斷掌返還
摩鐵照惹議 男子願撤照片
保障台勞 勞委會擬建跨國平台
銀聯卡太多 亞大生涉案遭留置
宏達電抗逆境 力推新機
陸媒：西太軍演展現實力
今彩539開獎
華仔奪影帝 收視飆9.79
斷掌案 胡姓台商送複訊
威力彩開獎
兩岸辦華商會議 商總：沒壓力
湖北推職教 來台交流取經
喬治克隆尼 再拚金像獎導演
海角茂伯傳北管 文化藝師驟逝
活化國產 台師大創意取勝
因應景氣 經建會29日提報告
失業勞工子女就學補助加碼
UN：全球1/4農地嚴重退化
全民計程車餐會 吳拚酒搏感情
取精求財 辛巴威女子迷邪風
福島一廠廠長住院 病因保密
資訊月登場 宏?祫雂?建民站台
綜所稅補稅 近12萬件
總統提勞工新政 綠：畫餅充饑
眷改眷戶身分遭疑 國防部釐清
聯國氣候大會 表揚領航楷模
冷市 10月房貸餘額增幅減緩
OECD下調全球經濟前景預估
申辦世大運 徐裴翊卯足全力
大陸愛滋病患：42.9萬人
英國爭議導演肯羅素逝世
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
賈神簽字 蘋果創立契約拍價飆
申辦世大運 台北展現人文特色
李光耀：靠iPad譯華文拼音
陸向日提議 重啟東海劃界談判
聲音手勢操控 蘋果將推iTV
新北紀錄片頒獎 眾人懷念茂伯
佛教會 達賴代表：陸別政治化
運動畫刊年度人物 美媒拱妮妮
駁銀彈救市 德籲速改歐盟條約
踢進奧運門票 魏辰洋凱歸
歐元區面臨衰退 世界經濟打顫
果價爭議 藍擬印文宣反制
東北季風增強 低溫下探14度
斷掌疑涉詐欺 台商70萬交保
經合組織：歐債恐致經濟崩潰
閩列舉事證 說明斷掌案為自傷
總統馬英九釋出利多「無薪假法制化」勞工陣線：政策空洞 缺乏新意
宏碁芒果機 Windows Phone Acer Allegro 台灣11/30正式開賣
蔡英文官方版APP 提供iPhone、Android Market下載
鼓勵台商、台胞回台灣投票 優惠機票誰埋單？
無薪假釋利多 失業勞工子女就學補助加碼2成 1萬1000個家庭受惠
台灣入列Lonely Planet（寂寞星球）2012年最佳旅遊國 景觀、文物、民主、自行車道最迷人
台灣台北入選美國「福斯新聞網」2012年十大「地美價廉」旅遊勝地
台灣人命不值錢？廢核燃料棒超量貯存 密度超過日本福島 環團批政府草菅人命
真愛！台灣高雄「女女」婚 婆婆給「媳婦」按讚
Android Market內藏色情App 美女晃奶、撕衣遊戲 讓人好害羞！
上任第一天就開槓！ 台灣文建會主委曾志朗和藝文界不對盤
IEA：中國歷史碳排放量 3年內就會追上歐洲美國
拿「夢想家」比擬「賽德克．巴萊」台灣藝文界批曾志朗「幼稚、低劣」
遭質疑和文化圈有距離 台灣文建會主委曾志朗反應很「暴衝」！
甘肅校車大事故、中國卻捐贈馬其頓校車 50萬網民質疑
國民黨批民進黨唱衰台灣水果傷害農民
教育失敗！當國家有難 超過四成青少年不願為國家而戰
民進黨：產地市場價差大 台灣農民血本無歸 農委會不應模糊焦點
核安警報！台灣蘭嶼核廢料貯存場鈷六十及銫一三七外洩 次數逐年增多 台電：對人體沒影響
台灣總統大選聯合報民調：馬英九41% 蔡英文35% 宋楚瑜10%
龐貝氏症治療台灣中研院大突破！小腦萎縮症、漢丁頓舞蹈症、失智症、阿茲海默症、帕金森氏症研究露曙光
經建會主委劉憶如：若無92共識台灣恢復鎖國 民進黨：92共識是香灰不是解藥
台灣總統參選人蔡英文：當選後砍掉放煙火辦晚會預算 照顧企業與勞工
中國福建泉州前10月對台貿易1.17億美元 同類出口佔中國一半
台灣「幹細胞」研發有成 有助阿茲海默症、帕金森氏症、蠶豆症、楓糖尿症治療
馬英九說台灣要降低對中國貿易依存度 中國商務部發佈：前10月兩岸貿易額上升12.2%
民眾熱情塞紅包 台灣總統候選人宋楚瑜紅了眼眶 指「省長當總統」不會「台北看天下」
女人流淚會讓男人沒「幹勁」！？
未來事件交易所 (11/28) ：台灣總統大選台北市選情馬48.3%蔡44.0%宋7.0%
法國航空客機在中國維修後少了30顆螺絲釘 專家擔憂
iOS 5.1 beta 程式碼出現神秘的數字跟 iPad 3 有關？
日本失業率3個月首見攀升 震後經濟復甦動力消散
女人流淚會讓男人沒「幹勁」！？
總統選戰 藍綠互批抹黑
柿非不分 農民戴斗笠抗議
台灣「100年資訊月傑出產品獎」 微星得雙冠
北極熊肉身擋冰船 誓死捍衛家園
蘭嶼輻射檢測 低於法定調查值
美國女星安海瑟威訂婚了 與演員男友交往三年
國際身障日 新莊東區扶輪社捐贈2部復康巴士
準備好保暖衣物 ！週五冷氣團報到下探13度
猛男不脫了！美國前傳教士露肌肉月曆 惹議將收山
2011台北資訊月 遠傳真的最殺！
果價爭議 宋楚瑜：藍綠沒做好
iPhone 4飛機上起火自燃 澳洲航空表示原因不明
台北福華推出各式精緻饗宴 繽紛了耶誕跨年時分
中國國民黨馬吳總部成立15人發言團 上火線捍衛「柿」實
林依晨一秒飛到新加坡 偶像劇《我可能不會愛你》遭轟劇情太扯
「冬季進補，開春打虎」耐斯王子迎冬首選養生滋補味
馬總部成立發言人團 全力回擊
國際老饕來台 楊永明設宴嚐鮮
台灣大學生研發APP遊樂區互動地圖
平安符與小豬大對抗 選戰熱絡
李光耀：李登輝自比摩西惹火江澤民 中國、台灣、新加坡合組船公司破局
宏碁Acer Allegro芒果機低價搶市 明天在台灣開賣
台塑集團總裁王文淵：明年春燕看不到！歐洲、美國、中國烏雲罩頂 台灣難倖免
台灣總統候選人宋楚瑜批馬施政無方「 難道要儲備大軍來吃水果？」
iPhone在飛機上自燃 疑似副廠背蓋惹禍
台灣創新企業揭曉 HTC、華碩、統一超商、台積電、裕隆挺進前5強
臉書IPO後 Facebook巿值千億美元 與思科、迪士尼和亞馬遜平起平坐
台灣台塑總裁王文淵 景氣低迷明年看不到春燕
台灣資訊月登場 宏碁、華碩、聯想、東芝和惠普力推Ultrabook筆電
防治愛滋 王彩樺、宋達民與洪百榕藝人站台
泰國總理盈拉明天將訪問越南
台灣職棒球場超讚！ 連韓國媒體也稱讚
親民黨副總統參選人林瑞雄 展現真性情
週五冷氣團報到 氣溫下探13度
伊莎貝兒封口 美國僑界開始出現抹黑傳言
NBA勞資協議達成共識 賈索Pau Gasol取消訪問菲律賓
大陸63所大學 包括北京大學、上海交通大學免試招收香港學生
蘋果iPhone 4S擊退Android 奪下英國智慧型手機銷售寶座
韓國濟州島遊客激增 突破800萬人次
賈伯斯1976年蘋果公司成立合約 12月將在蘇富比 (Sotheby’s) 拍賣
大陸航空母艦 再度試航
中國大陸派調查船 到日本海域做輻射調查
水果文宣 小英：遺憾用錯照片
iPhone 爆炸！ 澳洲傳因升級iOS5後 導致電池問題而引發意外
宏達電HTC打敗蘋果iPhone 成為台灣商務人士最愛
投資熱潮試金石--臉書Facebook IPO 巿值遠超過惠普HP、3M、SISCO
台灣食品大廠義美高志明 榮登2011百大經理人MVP之首
馬吳認購萬斤柿 分送社福團體
中興新村轉型 中台灣產業創新研發中心動土
「茂伯」最後身影 台灣金門釀酒老師傅「阿輝伯」
「買一房送一房」 花蓮理想大地聖誕跨年邀您狂歡
敘血腥鎮壓 歐盟擴大金融制裁
日單身男女 人數創新高
圓明園重修與否 正反意見拉扯
逐英大使 伊朗立法正式生效
歐力阻危機 歐股大漲
美假期銷售佳 美股收紅
台灣或巴西 世大運執委兩難
好天氣有陽光 日夜溫差大
台多元文化 世大運執委讚
青藏高原像火星 陸著手研究
世華聲樂賽 新秀邁向國際舞台
台股開盤漲76.64點
遭取笑 孫燕姿：發憤學華語
陸商務部長：明年經濟低迷
2017世大運 結果將揭曉
台商斷掌疑詐保 改15萬交保
粉絲送百萬 小鬼笑稱還不想婚
李登輝自喻摩西 江澤民氣炸
歐債危機難解 泰菲央行恐降息
耶誕節將至 巨型耶誕樹抵國會
歐元危矣 匯市測試希幣回歸
德警方清道 核廢料運抵戈萊本
銀行信評機構唱衰歐元
占領洛杉磯拒撤 警方克制
台灣路竹會薩國義診嘉惠民眾
陸逾半農民 自認弱勢
減赤未果 惠譽降美展望至負面
台股漲 新台幣盤初升4.1分
陸著名大學 免試招香港高材生
總統赴產地詢柿價 聽心聲促銷
銷本國公債 法國人多不買帳
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
電金撐盤 台股續漲
墨校刊專訪 李新穎談台灣經驗
婚外情震撼彈 凱恩恐被迫退選
羅傑斯：因正體字捨台就星
南歐年輕人失業多 入德尋生機
因應歐債 總統：提振興經濟案
11月天氣怪 高溫多雨破紀錄
查賄選 南檢準備好了
王永在無礙 王文淵感謝關心
中華隊世界盃西洋棋賽表現不俗
臉書IPO 傳明年Q2
職場深耕 協助身障者穩定就業
日本失業率升 3個月來首見
柿價風波 總統指示農委會因應
農委會：加強甜柿國內外促銷
IBM超惠普 稱霸伺服器銷售
歐債惡火 瑞銀砍明年成長預估
助台東自閉兒 周美青允找資源
歐債波及 製造業氣候點新低
楊敬添抵達尼加拉瓜訪問
關懷孤老 高醫大志工遠赴南印
氣象局：今年冬季天氣難測
埃及選舉首日和平 第2天起跑
王文淵嘆景氣 看不到明年春燕
正妹拒菸大使 校園勸導好吸睛
濟州島遊客今年破8百萬人次
派出所改建 朱立倫勉拚治安
台電強調蘭嶼核廢貯存場零排放
導彈墜毀5月 韓空軍祕而不宣
陸航母 再度試航
總統：3年經驗 有信心度危機
醫療事故補償 借鏡北歐經驗
印逮台灣外景隊槍擊案嫌犯
國軍買甜柿 1斤45元
茂伯走了 馬如龍林美照懷念
冷氣團週五報到 低溫探13度
英資樂購超市 浙江分店擬停業
耶誕紅增產1成 今年價不漲
陸十二五產業規劃 紛出台
拒清場 占領洛杉磯4人被捕
花博尾款爭議 花農拿不到錢
柿價大戰 藍綠互控消費農民
台股漲 新台幣午升4.9分
赴加打工度假 名額維持1千人
學者：凱飛族難圓記者夢
河濱私闢菜園 新北：法辦
綠批無薪假法制化 藍：護勞工
秀證明 綠：水柿確實1斤2元
陸媒：廣深高鐵擬12月底通車
陳明文：嘉義三級水柿1斤2元
司改會籲法部 調查惡檢官
李明博簽署韓美FTA法案
採雲端科技 台北推市政雲服務
追巴紐款 台灣告金紀玖
空襲過後 美巴關係難一切照常
竹科舉辦高科技論壇
醫界籲總統參選人重視空氣污染
要綠營道歉 劉政鴻：玩真的
台南賄聲賄影 綠籲積極查賄
盧正昕：景氣寒冬會很久
茂伯靈堂趕搭 傍晚板殯入殮
長照資源不足 居服員嘆負荷重
老農津貼加碼 12/2表決
防中油偷排 高市擬增人力監控
阿迪達斯美行銷主管 詐騙認罪
代言狗聚活動 翁滋蔓想養狗
陸採購電視面板 奇美友達領先
大學生研發APP遊樂互動地圖
軍方：學子不願上戰場是假議題
台股收盤漲89.87點
研發遭控侵專利 台科大澄清
農糧署：牛心柿被砍6成 難賣
故宮擴建案 石守謙二審無罪
華碩變形平板 英媒評年度產品
中鋼物料輸送帶失火 無傷亡
12月台指期漲59點
馬如龍慟茂伯 失眠打針
台股開高 收漲89.87點
中創園區 吳揆欣見中興再造
產銷失衡問題 綠：陳武雄卸責
網購星期一 老美再拚血拚紀錄
踩地雷 菲3士兵喪生
12月電子金融期上漲
英公務員大罷工 30日恐癱瘓
販售來路不明自行車 1男移送
遭罵脫產 冰館老闆求償敗訴
高價股領漲 逼近7000點
拚觀光 陳菊：結合眷村美食
學者：景氣明年首季落底
富邦金：明年經濟否極泰來
泰金寶捐3萬袋物資 援泰災民
副總統：歐洲來台投資高於美日
立院三讀 部分設計可申請專利
陸客多 10月訪港旅客增
三大法人買超台股43億元
日圓貴 黃茂雄：B級美食夯
迎鴻海雲端中心 高市府動起來
超越障礙 10身障者獲金鷹獎
茂伯猝逝 朱立倫盼精神延續
索還財物不成誣告 女緩刑2年
台灣之光 彭坤炎漆器日本奪獎
天寒泡湯 高雄送好康
小三通像貢糖 陸委會要扮清茶
斷掌台商：若自導自演不得好死
救人免責 深圳擬立法保障
警破吸毒趴 日籍男擁槍
永生樹 新手人生同獲高譚獎
電視辯論 林瑞雄：兵來將擋
林口霧社街 12月變裝趴
水田藝術倒影 宜蘭農村新景觀
歐巴馬加壓歐盟 快狠準抗債
車增事故減 交部表揚金安英雄
滅小三 北京新行業
新台幣兌美元升4分
NBA破冰 賈索取消訪菲
詐騙車手年輕 母泣訴交損友
陸再派海調船查日周邊海域輻射
國保保費 改採按日算單月繳款
航母再試航 陸：走和平道路
熱血教師推減碳 全台走透透
摩鐵內轉帳 警逮詐騙男女
抗流感藥擴大釋出 強化防疫
歐商會：盼建立更具吸引力環境
台塑化：景氣低迷到明年上半年
台股明年投資聚焦2趨勢3亮點
陳福海拚連任 秦金生金門輔選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
紅豆救助金提高 高市受理登記
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
為越南通膨把脈 台學者提論述
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
戴蒙德：美失業比債務更迫切
陸新扶貧標準 提至1萬1千元
調局鑑定 星爺替聲尋親揭身世
聯合國氣候大會 邦交國挺台灣
台灣球場讚 韓媒印象最深
新竹讀劇節 實力派演員獻聲
彌留事件遭疑 綠要陳明義道歉
陳明義：言論遭跳接 將告名嘴
防北韓入侵 南韓黃海軍演
坑受刑人 監獄管理員判4年
陸媒：房市限購令明年可望繼續
救歐元區刻不容緩 財長忙開會
補償江國慶 軍方假扣押陳肇敏
防治愛滋 朝三零目標邁進
偷遍3C賣場 男一審判8年
低卡又低碳 蔬食火鍋愛地球
教育關懷獎 鼓勵突破逆境學生
世華作家大會 頒星雲榮譽會長
遠離毒品 高雄戒治所雙管齊下
農舍爭議 雲縣府函請釋疑
台積電連 3年獲企業永續報告獎
123身障日 府城響應辦活動
每公斤補2塊半 購2百噸水柿
陸媒：只要道歉 美巴關係安
被指有美籍 張國鑫：依法處理
兒童英語營 26弱勢生免費
89歲志工爺 導護巡邏加快遞
中選會通過公審會存續公投提案
宸鴻與達鴻明年上半年整合
胸悶休息卻沒事 慎防心肌梗塞
5大超薄筆電品牌 資訊月爭豔
楊永明悼茂伯 籲演員勿過勞
泰總理盈拉明訪越
美胖囚犯減重有成 提早出獄
秋雨農損救助 雲林核准7項
毒藏咖啡包交易 警逮9人
王如玄：提升勞工素質厚植國力
高雄85大樓流標
苦苓隱居深山 小嫻羨慕
陸航母再試航 概念股飆漲
英推小便電玩 男性解放不無聊
幫柿農 總統買甜柿揪團購
狼吻女乘客 公車司機遭訴
陸航母再試航 陸媒提及艦載機
寧波大乙烯 台塑加速爭取
補貼華爾街 Fed爆秘密貸款
綠：水果文宣為凸顯產銷失衡
柿農怨行情被破壞 消保官查價
黑色星期五 買電視年增36%
禮讓小車 貨車司機獲優良駕駛
發言侮辱女性 沖繩官員恐撤換
有功外籍人士 納北市長期照護
資訊月8大主題 體驗新科技
基測不到百分 葉國禎雕出成就
全國技藝賽 三民家商獎多多
明年無春燕 王文淵：台塑穩健
少螺絲釘照飛 陸維修商：無礙
愛情無國界 全球網友幫他求婚
聯合國：敘部隊虐殺256童
調查：失業者未就業 嫌待遇低
保家衛民 吳揆：政府責無旁貸
隱匿管制藥短缺 藥劑生涉偽文
iPhone爆炸 澳本月2起
股匯雙漲 台幣收升4分
二百年古厝遭拆 劉氏子孫報警
台中停車單遺失 超商列印繳費
幹管抽換 板新將停水逾20時
股市投資模擬 吸引十萬網友
台外景隊印槍擊案 或近日偵破
新無薪假通報範例12/1公布
弄錯被告 北檢檢討
原定2日來台 艾妻也缺席
上市櫃大陸投資收益 年減1成
乳癌針劑標靶治療 爭放寬給付
柿價低 果農：誰講的誰道歉
王陽明傳緋聞 蕭亞軒祝福
賽片開新局 首創電影音樂會
大陸新商機 台商轉戰環渤海
盲胞自行車環台成功 收穫滿載
台灣創新企業排名 宏達電奪冠
江國慶冤案 民團籲追涉案軍官
限借券賣出 金管會：見成效
OECD：東南亞中期成長穩定
共用針頭肇禍？安徽集體染C肝
就是要奢華 吳榮騰彩出一片天
高中職免試比率55% 不打折
理想品牌大賞 MIT竄升
總統48萬買甜柿 贈弱勢團體
空中桃色醜聞 澳航機師受調查
資訊月傑出產品 微星等獲獎
安平港 綠委盼成台南國際商港
報告：明年稀土價格持續攀升
外資持股 高獲利高現金殖利率
老照片尋人 43年後舊地重逢
因應經濟方案 明向總統報告
高市社區楷模 梓義改造有成
梁文傑再提告 林瑞圖：法院見
歐元區經濟信心 跌落兩年低點
穆迪擬砍歐15國銀行債信評等
避免未及登機 赴日回程早動身
菲陸聯手 救出5名賣淫菲女
亞職在台灣 三星監督讚譽有加
遭批包庇導師 校長：將調職務
歐國家傳施壓國內銀行捧場買債
表現不佳 林威助遭減薪
永遠的譚爸爸 移民署贈永居證
碧砂漁港浮屍 死因待查
碳排放 大陸將超英趕美
偷郭台銘家族墓樹 兄弟判6月
遭指濫權 雄檢：不符事實
謝龍介談柿價 陳亭妃提債清法
趙淑俠：台灣適合發展華文文學
冬雨災損 蓮霧蜜棗木瓜也受害
林振國來港考察文化產業
司改會揪惡檢 法務部將查明
泰金寶深耕泰國 水患中獲機會
教育部：推動維護正體字
第十二張生肖卡 茂伯最後主演
生4個不多 對媽媽心臟有益
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愛討賞吃米格魯 打擊走私
總統購甜柿5千公斤 贈弱勢
義國發債 殖利率再破7%
卡債協商 成功率8成
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茂德債款 金管會：提存逾6成
水利署管理過失 國賠5百萬
房市風向球 連3月黃藍燈
張國鑫具美國籍 綠：儘速放棄
茂伯最後身影 戀劇將完整保留
節能減碳 經部輔導逾千家廠商
西沙群島 南海爭執新焦點
外交部：全力追索巴紐案款項
專利法修正 估明年11月實施
十四張蓋捷運 古厝拆家廟危
日警隊新成員 貴賓狗當警犬
英重砍成長預測 政府舉債恐增
摩天樓底有4線道 東京首公開
估11月陸電視面板採購高點
假問卷真性侵 飯店經理起訴
DRAM整併 政府擬搭平台
英駐伊朗大使館 遭汽油彈攻擊
歐元區經濟信心 跌落兩年低點
業者侵權 賈永婕獲賠5萬確定
全球暖化加劇 極端氣候恐更多
青少年高球賽 關島廣發英雄帖
艾未未：妻禁出境與台北展有關
大樂透 頭獎槓龜
挪威恐怖殺手 判定精神失常
台塑危機淡化 王文淵笑逐顏開
公務員罷工 英工黨黨魁不譴責
今彩539 頭獎1注中獎
高中職55%免試 新北沒問題
陸78萬愛滋病患 逾半不知情
海南兩車對撞 11死13傷
遭聲請假扣押 陳肇敏未回應
世大運 巴西利亞簡報展企圖
主辦世大運 馬：台北完美場域
活力台北 主辦世大運最佳城市
北市舉聽奧經驗 爭辦世大運
刺激經濟 英投入300億英鎊
營運考量 美國航空申請破產
城市足球聯賽 大同台電爭冠
外交部：聖露西亞選後無礙邦誼
砂石車險落海 怪手拉一把
新北民政局副局長王澤民癌逝
三星克軟銀 亞職奪冠
公司聲請破產 美航執行長下台
喬治麥可病危 高科技病床保命
抗議制裁 伊朗民眾直搗英使館
申辦世大運 北市簡報展優勢
與美國關係惡化巴基斯坦堅決要美撤軍 北約補給線將被封鎖
「無採工」月曆蔡英文表「遺憾」 台灣國民黨總部：該道歉就道歉
美國受虐台灣女子何曉鳳 律師推測和解金約百萬美元
帥氣騎警隊、購物嘉年華 台灣新北巿打造「耶誕城」
江國慶冤案 防止陳肇敏等人脫產遞狀聲請假扣押
日本AV女優團體「惠比壽麝香葡萄」 捧巨乳台灣探星路
主辦世大運 戴遐齡：全力以赴
宏達電HTC槓閃點FlashPoint 科技 美國專利案獲勝
2017「小奧運」在台北 台灣史上主辦最大國際運動賽事
社群網站臉書(Facebook) 擅改用戶資料 遭控欺騙達和解協議
挪威77條人命殺人魔判定精神失常 只能關在精神病院
水柿每公斤2元非揑造 台灣總統候選人蔡英文對誤植照片表遺憾 籲政府重視產銷失調與剝削
民進黨「嘸採工水果月曆」恐誤導消費者 台灣農會幹部抗議
中國阿里巴巴和日本軟銀私募基金 合作吞下整個雅虎 (Yahoo)
追殺前朝官員惡例！ 台灣故宮前院長石守謙遭求重刑 高院還清白
江國慶冤案 防脫產國防部對陳肇敏聲請「假扣押」
滿山紅柿無人採 民進黨誤植照片 國民黨見縫插針台灣果農心淌血
人神共憤！挪威「殺人魔」判定精神失常免入獄
台灣民進黨立委參選人張國鑫 被爆有美國籍
選情告急 台灣國民黨發動柿子戰爭大反撲
中國仍然屬於發展中國家 上調貧窮線窮人破億
祕魯「外星人遺骸」(含影片)
台灣民進黨主席蔡英文探視彌留黨員被指揑造 家屬要求國民黨發言人靈前道歉
台灣總統候選人蔡英文：執政後投入四百億元建立長期照護體系
宋楚瑜：台灣總統應選會做事能讓老百姓活下去的人
伊朗示威者衝進英國使館 伊外交部表示“遺憾”不道歉
風暴來襲！美國債信展望惠譽調為負向 美國航空（ＡＡ）、母公司ＡＭＲ申請破產
衝進英國辦事處 伊朗警方逮12示威者救6人質
愈忙愈窮？愈窮愈忙？台灣355. 1萬人月薪低於3萬元！
台灣民航局密邀五大航空公司協調加開「選舉優惠班機」民進黨指變相替馬英九助選
台灣前雲林縣長張榮味農舍珍貴老樹值億元 縣府要求交代老樹來源
華碩ASUS 再度擊敗iPad 獲英國評選為「年度風雲產品」
江國慶一億多元補償金陳肇敏等人負擔 台灣人民不買單
抗議制裁直搗大使館 伊朗與英國關係惡化 美國表示譴責
新版白色恐怖？！台灣親民黨副總統候選人林瑞雄指有人用電磁波對付他
美國堪薩斯大學研究：維生素Ｄ不足死亡風險高三倍 陽光魚油蛋奶可保命
台灣窮忙族 逾350萬人月薪低於3萬元
中國台辦不回應蔡英文「訪大陸」言論 只談「斷掌案」
中國藝術家艾未未妻子擬訪台灣被限制出境
台灣公審會阻撓公投 台聯連署廢除 中選會審議通過
小英若勝選衝擊兩岸？陸不評論
台灣衛生署放寬克流感免費範圍 患者家人、同事、同班同學適用
到底是誰在買 iPad ？ 你符合了幾項 ？
北藍南綠變天！未來事件交易所 (11/29) 台灣總統大選 蔡英文50.9% 馬英九45.4%宋楚瑜5.9%
伊朗發瘋似衝入英國大使館焚國旗 美國等國際社會同聲譴責
中國重申不介入、不評論台灣選舉
資訊月周六登場 Ultrabook陣營迎戰蘋果 HTC、ASUS、ACER祭出優惠超吸睛
助農民 藍青年團賣甜柿
資訊月八大主題館 Ultrabook、iPad、3D、RFID、和AR新科技靚品獻身
搶救水柿 小英總部賣出5千斤
世界愛滋病日 世衞：中國愛滋病患56%感染者不知情
排硬幣 菲挑戰世界紀錄
柿價風波 馬總部批蔡不道歉
誤殺巴兵？美擬撤出巴國基地
邱鏡淳要蔡英文向果農道歉
蘋果專利敗訴 澳洲地區淮售韓國三星Galexy
水柿價格慘兮兮 台灣民進黨幫忙叫賣救柿農
旅行臺灣 就是現在!!! AKB48師妹NMB48「星」動臺灣
蔡英文十年政綱 藍綠委交鋒
MSN網路詐騙手法 騙取點數卡MyCARD
宋楚瑜：台灣需第2次農業改革
日本「寵物當家」大介死了！ 台灣、中國、日本各地粉絲齊哀悼
投資人觀望台灣股市跌84.53點 分析師：6700附近打底
總統：勿政治鬥爭讓農民受害
誤植甜柿 總統籲小英認錯道歉
台灣行政院長吳敦義：坐等燕子來不如築巢引燕
Facebook承諾保護隱私 與美國聯邦貿易委員會達成和解
中國香港九龍大火9死24傷4垂危
台灣前駐ＷＴＯ代表顏慶章：FTA 層級太低不利對外談判
危機動員！台灣行政院長吳敦義向馬總統提救經濟方案
彰化縣編3.5億購環保袋選前發放 台灣民進黨痛批「夢想家」翻版！
2元水柿在嘉義！台灣總統馬英九請農委會快處理
打鼾嚴重 恐導致男性「性功能障礙」
水果文宣 吳揆：蔡英文不認錯
研究提升操盤能力 台灣金管會邀投顧投信喝咖啡
蔡令怡：馬總統真正愛台灣
馬總部：綠負面文宣 自打嘴巴
談族群 小英：我們是一樣的人
伊朗群眾闖英使館 傳擄人質
三星奪冠 柳仲逸自謙打平
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市獲選辦2017世大運
主辦世大運 提升國際能見度
關注歐財長會 歐股漲
主辦世大運 郝：台灣受肯定
世大運5次才成 台灣人真勇敢
過失殺人 麥可醫師判刑4年
歐盟或將提前承認陸市場地位
歐財長傳放行希臘第6筆紓困金
規模擴大不易 EFSF添變數
2017世大運 台北獲選
爭辦世大運 巴西利亞失利
大型運動賽事提昇巴西對外形象
經濟報喜 油價連3紅
美元走貶 金價連2漲
消費信心超標 美股漲
臉書和解 改隱私需用戶同意
60年前偷錢 今連本帶利還
宏達電槓閃點科技 專利案獲勝
歐擴紓困火力 未達1兆歐元
標普調降美銀高盛花旗信評
財務場館強 台贏世大運主辦權
網購星期一 血拼逾12億美元
北部濕冷 2日氣溫溜滑梯
台股開盤小跌7.4點
陸發射遙感衛星十三號
北市申辦世大運成功 議員肯定
Google推出室內導航
日二皇子生日 贊成天皇退休制
日10月工業生產成長超越預期
雅虎售少數股權案 傳年底拍板
劉姍姍案 本週開庭機率低
新台幣匯率盤初走升
男子賣場裸奔 嚇壞購物民眾
短裙制服風波 加教局准續穿
全球最適人居城市 台北85名
MSCI季度調整 盤後生效
三星告贏蘋果 獲准澳洲售平板
花旗：日圓恐隨日債挫跌走貶
沾醬像接吻 一人一碟是王道
伊朗英館遇襲 疑為政爭導致
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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體委會：耕耘國際體壇有斬獲
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北市辦世大運 經濟效益約百億
繆思踏泥月光下 中西聲音劇場
陸：央視定期播出兩岸合拍劇
台鹽通霄廠觀光工廠通過評鑑
全台房價所得比9.2倍 新高
香港旺角火災 8死24傷
電金弱 攻7000有壓力
歐財長批准希臘第6筆紓困撥款
供弱勢白米 今年5萬人受惠
解析幹細胞醣酯 有助檢測腫瘤
因應世大運 大巨蛋擬微調
斷掌案 國台辦：證據確鑿
成本揚 珠三角港商陷困境
3月起還本金1成 力晶：可行
籌辦世大運 教育部組專案小組
台中生活圈松竹段 12月通車
前進來台會粉絲 為合體暖身
財部：台股基本面樂觀
推廣海蚵 金門辦料理競賽
環團123踩街響應全球抗暖化
世大運 政院：讓世界看見台灣
總統振奮 盼台北世大運驚豔
駐加處籲支持台灣參與聯國組織
自然聲活節 串成愛的生活圈
台助友邦防砂眼 ABC關注
臉書隱私升級？報導：影響不大
議長賄選案 林清都判5年6月
統一發票千萬大獎 中11張
陸：春節加班機 首批288班
原民語文學徵件 最高獎5萬元
北市申辦世大運 成功經驗無價
翁文祺訪阿薩姆 推保育促合作
星研究：氧化鋅可能傷人體
買台柿？陸：台灣農民可提需求
港大火增至9死 曾蔭權震驚
有機玫瑰加溫泉 屏東推特產
健保藥價調整 12月實施
陸：「那一年」已申請在陸上映
不景氣 消費者換新車週期延長
大選加班機優惠 交部：未介入
總統：歐債不小覷 提對策因應
台灣特產中市展售 陸組團採購
景氣丕變 吳揆籲築巢引燕
朱立倫：全力配合讓新莊線通車
防狼噴霧器傷人 男子遭究刑責
需求減少 製造業續亮黃藍燈
ECB理事：歐債嚴重惡化
北市辦世大運 編列60.5億
台北獲世大運主辦權 觀光受惠
教育部：檢討社團老師遴聘制度
標普信評調整 陸銀美銀兩樣情
北市吊車撞拖車 拖車頭頂全凹
北院受理假扣押陳肇敏財產聲請
台資企業罷工 陸：籲勞資理性
英國大罷工 經濟恐損5億英鎊
加辦事處邀同歡 更懂打工度假
出口商拋匯 台幣午升8.2分
賄選判刑 林清都：上訴爭清白
總統接見訪賓 不忘推銷甜柿
柿戰持續 陳武雄和綠營互槓
魚鉤誤下肚 手術除心腹大患
台電：蘭嶼核廢檢整 非輻外洩
關稅降 立委促明年奶粉降價
落葉變綠肥 蘭女推動環保有功
肚皮舞老師遭撞 獲賠4萬元
3分鐘1.6元 單一話價定案
曾志朗：台灣選才未納入好奇心
藍：平安福人氣高 助選情
柿子何時採 藍綠也攻防
台股收盤跌84.53點
屏議長賄選案 林清都二審判刑
陳武雄：DPP是為羞辱農委會
佯裝買手機卻偷竊 男子遭逮
違停怕罰 謊報兒子身分遭法辦
開低走低 台股收跌84點
新北抽檢市售麵包 1件不合格
遠東攜手儀征 江蘇設PTA廠
電熱水瓶保溫年耗電逾22億度
12月台指期跌70點
國道7效益 專家民代都質疑
張金鶚：Q4房市停滯觀望
傳女童遭性霸凌 園方：調查中
疑裁判不公 陳菊允轉知體委會
畫畫種盆栽 助病患與家屬紓壓
12月電子金融期下跌
金融股跌深 蔡宏圖：全球皆然
賴清德籲高鐵增直達台南車次
軍方：江案求償對象非最終決定
人在國外接罰單 雄院裁定不罰
被控違反著作權 網購女王遭訴
美教授：中國挖地道藏核彈
法官用臉書 韓大法院盼更謹慎
嘉市民宅搶案 3落網1在逃
從法院打到醫院 逞凶男遭起訴
台股觀望氣氛濃 拉回整理
陸建行農行掌門 人事大致底定
辦世大運 網協盼網球中心落成
管中閔：改變產業規劃思路
三大法人買超台股23億元
打擊墨國毒梟 宏國軍隊出馬
耶誕大禮 高醫捐助索羅門
立院初審 教育經費增2百億
劉坤鱧踢館要辯論 楊瓊瓔不理
警察恐嚇鄰居 判緩刑2年
露德協會：每4小時增1愛滋
辱罵里長 里民判拘役85日
導遊領隊考試 12/2起報名
投顧：明年台股逐季走高
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綠質疑採購案 彰縣：無關選舉
全英大罷工 英政府批無濟於事
竹科今年產值估1兆元
台日經貿會議 12月東京登場
涉爆粗口傷人 特教助理遭訴
印表機遭駭起火？HP斥誇大
戴蒙德：歐洲央行不能只管物價
陸傷患送醫 被醫院遺棄垃圾堆
北韓：青瓦台變火海非空口白話
漠視職場性騷 建設公司遭罰
尾牙旺季 施振榮倡藝文風
那瑪夏甜柿 6粒裝4百元
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專挑女鞋下手 男慣竊遭訴
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麥可醫師扯謊 法官斥醫界之恥
新台幣兌美元升6.7分
企業愛彈性 捨定點改租辦公桌
年輕同志愛 感染愛滋途徑居首
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歐債問題 德產業界仍謹慎樂觀
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越反貪腐 未來應重視落實
工商早餐會 金控業籲導正稅制
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夢劇爭議 賴聲川：選後詳說明
青少年獲取新知 逾6成靠社群
假鑽換真鑽又偷化妝品 女被逮
援助論壇 希拉蕊促遵人權規範
學術線上資料庫 首進大陸市場
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新北微利貸款 鼓勵創業當頭家
高樹蜜棗搶鮮上市 每公斤逾百
胡志強當志工 弱勢生甜柿加菜
高考二級 錄取率4.19%
爭到世大運 總統：重要里程碑
學者：綠能產業 未來不可忽略
台股Q1見底 下探6400
龍應台弟替病人放血 北市調查
白嫖女學生 男依詐欺起訴
過濾5千輛車 嘉市偵破搶案
旺角大火9死30傷 港人震驚
選舉現黑函 金警：提告就處理
高雄跨年 伍佰邀學生跳火山舞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
劉政鴻：綠不道歉埋鍋造飯抗爭
網戀被騙產2女 未婚媽媽求助
百貨週年慶 警派員埋伏抓扒手
百貨行銷e化 耶誕檔期開打
聽希望在唱歌 用音樂關懷癌友
染上毒癮 小弟被大哥掃出門
農委會：派員了解促銷無違中立
廣告不實 團購網遭罰
平溪綠光寶盒 再補助450萬
山海經密碼 再現荒蠻世界
資訊月拚了 網路購物先跑
公地放領停擺 蘇嘉全：應檢討
國會再改造 民進黨列選戰訴求
爭取高鐵直達 蘇俊賓挺南巿府
台南街頭槍響 男子中彈不治
埃大選穆斯林兄弟會暫領先
全球央行買金 擴大儲備
明年1月18日 台股封關
高市議員孫慶龍 當選無效定讞
水災重創 泰兩年多來首度降息
辦世大運 體委會立3大目標
爭取漁民支持 藍綠各提說帖
改善勞動環境 勞委會辦成果展
山貓操作結訓 原民盼通過考照
業者：尾牙業績掉2到3成
高性能牙科治療燈具 聚焦優
嘉義牛心柿 總統：收購次級品
總統：故宮南院104年試營運
男打鼾嚴重 恐導致性無能
中市12大建設 馬總統支持
騙沒錢繳交通費 男子詐欺遭逮
工作不順 3成民眾找同事訴苦
十年未吃藥 與愛滋和平共處
高市身障學員結訓 期待就業
專家：陸房地產整狠了要出事
世大運網球 中華隊大金庫
搞軌案 最高法院發回更審
孫慶龍當選無效 唐惠美遞補
埔里清醮 現產業文化社區特色
說美食添文化 網站啟用盼客來
台珊瑚共生研究 國際期刊肯定
張花冠：收購水柿 反遭指責
出口商拋匯 台幣收升6.7分
扶輪社贈車 便利大樹老人就醫
陸判菲籍毒販死刑 恐近日處決
期交所捐教育儲蓄戶300萬元
遭性騷擾 陳嘉桓盼不影響工作
羅志祥阿妹 尾牙最受歡迎
開會才兩天 陸歐盡顯氣候分歧
迎鴻海 陳菊盼帶動產業聚落
紐影評獎 大藝術家奪最佳電影
不問政治 蘇進強轉戰文化業
李寶春偕年輕人 演歲暖小封箱
爭辦世大運成功 紀政禱告成真
林毅夫：陸經濟可保8再20年
騎完金馬 柯震東想沾金曲
泰總理盈拉訪越
泰奧揚森秀創作 仿生獸展魅力
南市議員陳進雄 涉賄判5年
陸開合拍劇大門 台戲劇圈樂見
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吳揆：查緝犯罪 不能鬆懈
世紀影像展 延展到12/8
推廣單車休閒 經部示範遊淡水
金廈小三通夜航 擬年底前實施
聲優處女作 相葉雅紀旋風訪台
李焜耀：不景氣後座力未除
農委會：全額收購嘉縣水柿
索討小費？菲機場不說耶誕快樂
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鄭汝芬成立總部 吳揆推荐力挺
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涉違集遊法 副教授獲判無罪
反賭盟籲馬祖人拒設賭場
NCC拒管Google
教廷教長訪台 簽教育合作協定
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戴蒙：解決赤字 減支及稅收
今彩539開獎
坎培拉僑界歡送駐澳代表林松煥
統一發票 造就37位千萬富翁
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歐通膨持穩 失業率13年新高
高孔廉：蘇任董事無關政治談判
李焜耀：不景氣才有合併議題
全球氣候變遷 台灣風險排44
用噴的蠶繭鞋 獲iF設計獎
日紅白賽名單公布 韓3組入選
TED論壇在台南 說在地故事
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陸降存準率 保經濟成長
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攜手扶弱 雲朗伊甸邀民眾傳愛
內政部：長照服務納入馬偕計畫
入主8點檔 柯俊雄飆戲
泰水患漸退 或可解除紅色警示
哆啦A夢博物館 首次耶誕點燈
航母試航 陸國防部：理性看待
BenQ國際雕塑營圓滿閉幕
台北世大運奪冠 獎金1.5倍
海峽號啟碇 福建直航台中
美專家：歐巴馬對北京立場丕變
解煤電之爭 明年煤限漲5%
多幣別基金 金管會與央行溝通
今彩539頭獎3注中獎
美歐英日6央行降美元交換利率
房市冷 11月大台北房價下跌
英媒：艾未未律師遭查
新北市府澄清 未破壞利記公厝
搶救歐元危機 進入關鍵十天
福島核電廠 核燃料嚴重熔落
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美航雖破產 營運紀錄卓越創新
逾50年首見 美國務卿訪緬甸
財不露白？傳威力球得獎人匿名
涉壟斷 南韓調查Google
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「台灣是我們安身立命的地方！」看眷村電影 蔡英文偷偷地哭了
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中華電信 12/1宣佈開放iPhone 4S正式網路預約 預約成功者可取得iPhone 4S優先購機資格及免費保護套乙個
中國調降存準 + 七大央行聯手救市 投顧：帶動新興貨幣漲勢凌厲
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加班機服務台灣同胞返鄉過節 中國國民黨：民進黨怕什麼？
宋楚瑜：若當選邀兩黨主席訪陸
六三三政見 藍籲綠勿烏龍批評
台灣貪腐印象指數有進步 法務部：加強建置英文網頁向國際傳達
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多「杮」之秋 馬英九總統承諾收購台灣「牛心柿」次級品
蔡英文：12年國教勢在必行
雙英一雄拚場 同場不同台
日本公主愛子十歲生日 「女性宮家」話題又被炒起
法大報關心台灣大選
台鐵跟進台灣高鐵 22日起超商也可以取票
Beats耳機創辦人來台灣 讚譽宏達電HTC
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城市足球聯賽 台電驚險抱回冠軍
6大央行出招 救市提振經濟
英少年操控股價 3年賺百萬鎊
主管霸凌 間接傷害下屬婚姻
英公務員摃政府 百萬人大罷工
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
胡佛成同志 FBI探員抱屈
占領洛杉磯行動 警方清除營地
央行聯手救市 歐股長紅
希拉蕊訪緬甸 檢視改革進程
伊朗攻擊外館 英挪威關閉使館
不畏疑慮 巴菲特收購故鄉報紙
美網路星期一 銷售創新高
印度尼古巴群島外海5.8地震
央行救市 金銅勁揚
央行聯合行動 美股大漲
紐約原油收100.36美元
巴西利亞大學展建國百年照片
台灣味童書 法國讀者認同
聯準會稱美經濟溫和成長
社會接受 巴西離婚率創新高
紐西蘭直升機墜海 2失蹤
世大運勝出 郝：台北經驗豐富
加第3季經濟佳 但後繼乏力
全球景氣不妙 巴西降息連3發
車燈大廠龍鋒董座遭美起訴
國際透明組織：台灣清廉進步
國際透明組織：腐敗仍困擾全球
北部濕冷有雨 全台越夜越冷
台股開7160點 漲256點
原民刻板印象 馬志翔籲打破
鴻海投資高軟 郭董主持動土
台灣捐贈縫紉機 薩國婦女受惠
惠普收購債台築 標普砍信評
聯想超戴爾 居全球PC二哥
陸團體：保障愛滋者工作權
美心靈牧師葛理翰 疑肺炎住院
陳裕璋：台股基本面佳
股匯雙漲 新台幣盤初勁升
自行車挑戰活動 4日天母出發
全球救市 台股飆漲逾2百點
全球央行聯手救市 止痛不療傷
視察松機 總統：證明決策正確
陸製造業PMI 持續回落
貪腐印象指數 紐居冠中東墊底
營養午餐弊案 檢調第4波約談
LPGA資格賽 台灣女將力拚
陸製造業萎縮 兩年多來首見
郭董：年輕人才是科技業資產
與鋼琴家同台 尋找身障音樂人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
下調存準金 陸股開紅盤
比政黨達共識 新閣週末出爐
菲巨鱷被擒 臉書分享人氣第9
巴拿馬運河年收入創紀錄
暗殺雅羅育？ 菲總統府駁斥
全球央行聯手救市 過7100
鄭新助退黨 輔選陳致中
賄選暴力 雄檢嚴查
警逮赤腳盜 行竊時都穿西裝
囝仔跳芭蕾 白雪公主高雄登場
客台開班 培育編劇人才
法務部：廉政革新獲國際肯定
台股大漲 陳裕璋：非一日行情
駭客入侵聯合國 帳密資料無傷
農委會：處理產銷失衡需分工
蕭副總統：創新是產業進步動力
教產工會：完全中學應增教官
法師鳳山出發 全台行腳祈福
聯準會加入救歐 華爾街扮推手
水柿照片誤用 民進黨道歉
王志剛促加強台韓經貿合作
六央行救市 外銀：助歐度危機
新台幣午盤升2.31角
全球央行救市 投信看法分歧
外交部：與聖露西亞邦誼穩定
新聞實務講座 中央社前進義大
輔導資訊服務業117家有成
日吸毒夜行竊 男1週落網2次
你按了什麼？智慧手機都知道
黃金航圈增便利 旅客稱讚
希拉蕊籲緬防陸不懷好意援助
傳又有愛瘋4自燃 幸未釀禍
勞保基金投資收益 優於大盤
申辦世大運 台北13票勝出
奧多比買廣告商 拓展網路行銷
北京發現明代太監墓群
匯豐中國PMI跌 製造業收縮
綠促瓦斯凍漲 藍批選舉動作
申辦世大運 科技產品立大功
菲法院判決 雅羅育押公立醫院
副總統：退休後持續關心南部
腸道多息肉 變成大腸癌
總統大選辯論 安維最高規格
鴻海估明年成長不低於15%
男搶超商 2民眾合力圍捕
外資匯入 台幣午升2.31角
假冒檢察官詐騙 集團6人遭逮
職場見習 逆風少年一圓設計夢
捐發票送幸福 藍選將匯集愛心
羅國輝出院 不排除加盟中職
十四張強制拆除 新店捷運趕工
因應景氣 吳揆：政府能克危機
泰國計劃減少2/3愛滋病患
烹豆腐起火 損失萬餘美元
保險外匯準備 金管會考量中
薪資低 印傭將捨星就台港
北市巡官竹縣上吊 警調查
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調查：9成陸人認同民主
鴻海動土 總統：打造新高雄
李振昌獲選農場最佳投手
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申辦世大運 場館分布5縣市
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福島核廠海底泥 驗出高濃度銫
台股收7178點 漲274點
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員警疑變偷拍狼 保一：已懲處
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假扣押陳肇敏等人 軍方獲裁准
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琉球漁民碑 記錄百年友誼
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