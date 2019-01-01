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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
小貨車衝邊坡 6人輕重傷
鼓勵客家研究 客委會設獎學金
台博會開幕 食品健檢展位夯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
娼嫖皆罰 警署研擬裁罰標準
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
斗南車站增建 兩年半內完工
悼自焚 萬名藏人在寺廟外聚集
寫母親的嘮叨 詹佳鑫獲文學獎
少女欲闖已婚男友家 警送辦
綠營後援會 基市遍地開花
卡諾開轟 大聯盟5戰全勝
認識金門 何永華文創風獅爺
原民部落頭目長老 齊聚台北
五印醋商標之爭 高印敗訴
三度叩關 森田步美終奪冠
合理門診量減 開業醫週休2日
超偶發誓 比賽絕無造假
海莉訪台中 穿泰雅服獻唱
花生遐想 公爵夫人凱特疑有喜
亞幣走弱 台幣週貶0.52%
查貪腐壓力大？粵法官自殺
陳亭妃8日發放小豬撲滿
深入安南區 謝龍介拓票源
六甲地震 規模4.2
副總統讚寶島 好山水好人情
日皇明仁發燒不退 住院治療
家電下鄉3年 陸售2億台家電
佩妮號啟航 陪伴歌迷回家
十二年國教 細節仍待說分明
電哪吒掃街 小馬沿街拜票
馬：應藏富於民 非發撲滿募款
建仔登板 中華5連敗
親友老照片歌聲 沈君山泛淚
藍不分區 吳揆預判王金平領銜
3局上退場 建仔接受歡呼
高雄縣市合併 醫師公會未併
待嫁娘韓瑜 暫緩演藝不可惜
亞銀商機說明會22日登場
弱勢童秀才藝 自信勇敢追夢
高雄電影節 國際短片頒大獎
韓來台獵星 管煜正陳盈燕勝出
關懷重建 嘉義轆子腳傳愛
世青羽賽 中華男雙銀恨
看中延展力 馬推平安福
台舉重選手 世錦賽拼奧運資格
醫界挺小英場 九把刀父親現身
尼加拉瓜大選 奧蒂嘉可望續任
威廉凱特住所 敲定肯辛頓宮
瓜總統決選 前將領培瑞斯看好
性專區 江宜樺：聆聽各方聲音
王志剛：台灣北京產業加強合作
三商名人賽 呂偉智二度封王
社維法修正 警政署提注意事項
南投站台 馬：改革不能倒退嚕
焦點人物：尼加拉瓜總統奧蒂嘉
基隆長興呂師父 奪世界獅王
長程預警雷達 101年完工
長崎外海 日逮捕陸漁船船長
軍人三仙台靈修落水 1失蹤
高盛：歐元區可能因整合而分裂
新竹造勢 蔡英文談竹科願景
焦點人物：瓜總統候選人培瑞斯
占領華爾街 面臨嚴冬將至考驗
救救玉山 綠選將場外訴求
老牌歌手安迪威廉斯罹膀胱癌
中國控制網路言論升級 科技業者配合「阻止有害資訊傳播」
台商以外企名義返台灣吸金 投資人慘遭套牢
台灣民進黨三隻小豬發酵 馬英九出手反擊
台灣總統參選人蔡英文：打造桃竹苗為亞洲最大科學城
台中市長喜歡花大錢 幹大事？
比政績、拼人氣 馬英九、蔡英文中台灣大決戰 ！
禮輕情義重 台灣平安福High翻南投
iPhone4S 11/11將在中國香港、韓國等地上市
九把刀父親：台灣民眾被國民黨騙太久
彰化總部成立 馬：起厝起一半 師傅不能換
馬總部：不介入、不參與國親協調
台灣八大行庫雙Ｄ產業授信超過3千億 恐成金融未爆彈
NBA美國職藍選手姚明今年宣布退休 正式中國上海交通大學報到
馬總部:「台灣平安福」 7日起發放
中國不下單 台灣石斑魚面臨滯銷危機
蔡批馬homestay 馬總部：沒建設性只會酸
台灣教育部指抽菸不能當校長 有違憲之虞
希臘內閣危機解除 總理同意任期過半即下台
Google Doodle：諾貝爾化學獎得主居禮夫人(波蘭裔法國籍女物理學家)144歲冥誕
國親傳條件交換說 台灣民進黨：民眾厭惡「密室分贓」
台灣親民黨：宋參選到底 沒有交換條件問題
台灣船員奇襲奏效 索馬利亞6海盜跳海逃命
台灣國一男生遭性別霸凌跳樓自殺 網友拍影片悼念
中國媒體透露 美國會中有「加快對台軍售」藏鏡人
親民黨：2012台灣總統大選 宋楚瑜「必定參選到底」
美國中情局CIA監控臉書Facebook、Twitter ? 提供歐巴馬Obama情報
「英嘉後援會」：千人千豬打破國民黨大神豬 2012台灣總統統選舉再次「變天」
圖片集錦／總統馬英九參加台灣高雄「元帥廟」遶境活動
台灣馬總統期中考HOMESTAY學生宿舍 綠營：來騙票
台電變更核四設計 台灣原委會處以2級違規及1500萬罰款
台東三仙台靈氣旺？台灣2陸戰隊員隨團靈修竟落海
台灣善舉發光 4500名羅馬尼亞貧童圓夢
賈伯斯：消失的專訪（Steve Jobs: The Lost Interview）美國影城16日上映（含波士頓 WGBH 訪談影片）
新加坡前資政李光耀罹患腿部神經病變 行動不便
西藏女尼自焚 萬名藏人聚集悼念 高喊「達賴喇嘛萬歲」
賈伯斯音容重現！美國蘋果創辦人16年前受訪完整內容出土
伊朗積極研製核武 美國、以色列可能發動攻擊
台灣「英九牌香火」新造神運動?
未來事件交易所 (11/07)台灣總統當選機率 蔡44.8%馬41.5%宋13.5%
阿嬤給平安符 馬「國旗福卡」＋簽名回贈
蝶古巴特拼貼藝術！新移民創意手工藝出頭天
馬英九下鄉「Home Stay」睡哪裡？
台灣華信航空 11/7日起新闢台中-越南河內航線
主張「台灣中國、一邊一國」 美國加大教授施樂伯辭世
《狗狗．巴萊》與林慶台一起為 幸福動物年請命發聲
宏達電HTC Window Phone TITAN 遠傳「芒果機」台灣7日上市
內灣線復駛紀念商品吸引鐵道迷 高鐵接台鐵遊新竹
女神卡卡lady gaga搞怪表演 MTV歐洲音樂獎囊括4項大獎
慶祝台灣獨立先行者史明93歲生日 音樂會感動登場
民進黨再質疑: 台灣國慶夜 誰分了兩億？
日人組加油團 幫玉山催票
台美海生館簽約 稀有生物交換
泳渡大鵬灣 潘凱文力邀泳士們
新奇景網路投票 12日揭曉
奧克拉荷馬州地震 公路塌1傷
德民調：多數贊同歐洲問題公投
逾250萬穆斯林 聖地朝覲
憶金融海嘯 總統：戴著鋼盔衝
希總理請總統牽線召開朝野會談
希臘總統召集朝野 舉行會談
希反對黨領袖同意舉行朝野會談
占領運動蔓延 政府員工相挺
舉重世錦賽 許淑靜抓舉獲銅
巴黎設台文化據點有譜
水氣變多 基北宜防大雨
希臘有望獲國際金援 美指期漲
拚觀光 華信台中直航河內
馬總統祈福 元帥府扶鑾起駕
台股開7626點 漲23點
陸地方黨委 60後漸成中堅
腦溢血新婚郎 清晨搭機返國
香港區議會選舉 民主派慘敗
姚明上海交大報到 學新聞金融
希臘領袖協議 明年2月中選舉
林芳郁：李登輝最快1個月出院
陸：人民幣若急升 經濟恐下滑
日圓逞強 干預反造就買進契機
孤女變鳳凰 委國佳麗寫傳奇
江宜樺：法律無空窗期娼嫖皆罰
大選維安情報 國安局加強掌握
台灣團觀選 瓜總統大選完成
江宜樺：選戰商品政治獻金處理
陸船盜砂4天2起 海巡全逮
星願娃計畫 助受虐兒找回自信
東京大阪證交所明秋合併
新台幣匯率盤初走貶
國債 人均負擔20.4萬
吳清基：末規定抽菸不能當校長
中風新郎接回 家屬感謝捐助
胡錦濤將赴美 出席APEC會
下檔有撐 台股平盤震盪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸控網路言論 學者：柔性管理
醫療器材高峰論壇 9日舉行
打房 溫家寶：不會絲毫動搖
抗癌勇士騎到屏東 累仍堅持
陸淘汰白熾燈嘉惠亞洲LED廠
外台歌仔戲匯演 免費觀賞
成全民公敵 華爾街肥貓越肥
吉林工廠爆炸 3死8傷
社助新制 中低收增4.1萬戶
能源局：核四商轉 安全至上
涉性騷 聖輪法師裁押
經建會12月赴日京都招商
電資工會：無薪假有63家企業
瓜地馬拉總統大選 培瑞斯勝出
U19中華男足 盼踢韓開張
內灣線復駛 蒸汽火車國王出列
小豬撲滿怎處理 藍綠互槓
新台幣午盤貶5.8分
星媒：伊朗被攻擊可能性趨大
兩岸產學聯手 推動陸社區營造
師大商圈 郝：不得擴張延伸
傳抽菸禁當校長 教團：管太多
半夜轎車落海 駕駛乘客雙亡
小英：人民幸福靠政府努力政績
立冬進補 中醫建議輕藥膳
國親合作 藍：不放棄機會
陸：航母艦載機 眼見為實
楊金龍：銀行壓力測試要更真實
雨天登山 陸34遊客遭雷擊
泰國水患 感謝台灣捐款賑災
對手批賄選判決 廖正井反駁
陸美支撐 全球力抗歐債危機
搶救LED 經部明座談
快餐店增 菲胖子愈多
弱勢盤整 新台幣午貶5.8分
韓在野陣營促安哲秀加入
氣象局發布豪雨強風特報
APEC財長會議 李述德率團
綠再批夢想家 文建會請檢調查
疑臥軌 女遭火車輾斃
大陸鬧油荒 民企國企喊冤
變更核四設計 台電：罰太重
總統：政策對了 機會就出來了
上海房價與丈母娘的心事
一門三總理 巴本德里歐黯離
診所週休2日 就醫權益不影響
小豬撲滿募款 綠：依法申報
國安局擬修法 增設國家情報官
涉非法打工 李建軍遭拒入境
後庄被指性專區 苗栗警方駁斥
尼加拉瓜大選 奧蒂嘉連任在望
台股收7621點 漲18點
曾靜玟新專輯 搶搭職棒熱
財長：下週討論奶粉稅率
議員批總預算 陳菊允開源節流
因應氣候變遷 國際研討會交流
番仔田夜祭 西拉雅族回娘家
綠批物價高漲 藍：勿拿假數據
台股狹幅震盪 小漲18點
11月台指期漲7點
公車聯結車衝撞 13人送醫
尼大選完成 奧蒂嘉領先
台越新航線 華信首航台中河內
梨若滯銷 胡志強：市府幫忙賣
家庭照顧假 勞工盼比照公務員
縮手觀望 續彈需補量
11月電子漲金融跌
阿翔終結單身 扮白馬王子娶妻
開發美麗灣 原民憂學童遭利用
警埋伏墓園 龍柏竊賊認栽
立院初審 記帳代理人須入公會
前將領當選瓜總統 鐵腕抗犯罪
胸痛呼吸困難 心碎症候群作祟
KTV意圖性侵醉女 狼男遭訴
不菸列校長條件 教長：沒強制
林芳郁：榮總沒洩漏病人隱私
選舉情資 雄檢接獲35件
義未爆彈引憂 金價抵6週高點
台灣跑水節 創意拿獎金
蜜月中風 新婚妻以為吃壞肚子
越女剪男友生殖器 檢起訴
兌現原民政見 總統：說到做到
三大法人買超台股28億元
捐款聲援艾未未 陸媒嗆恐違法
1個月2次酒駕 男判8個月
照顧急病同胞 旅奧僑胞展愛心
政府巡迴服務 民眾免舟車勞頓
爭風吃醋 越勞砍同鄉
馬總部：綠營勿知法玩法
護國息災 金門法會13日登場
羅文源認祖案 同母妹作證
化療後嘔吐不適 可服藥控制
隆乳反下垂 醫生願賠126萬
合庫監守自盜案 女行員投案
綠：小豬撲滿邁向20萬隻
內灣線復駛 高鐵轉乘更方便
X JAPAN離台 粉絲歡送
小天王Rain 人紅槍也準
陸民間借貸風行 學者憂心
新北市升格 議員指各區推皮球
新台幣兌美元貶 8.3分
老照片情 抗日將軍後人相見歡
重劃區易車禍 議員盼禁行大車
二技統測 簡章8日發售
陸企業債 浙江970億最多
支持者幫繳罰款 艾未未收千萬
尼加拉瓜 奧蒂嘉陣營宣布勝選
玷污宋慶齡？ 鄭州雕像惹非議
10月出口270.3億美元
松山若飛金浦 初期每天各1班
倒車輾死3歲童 駕駛緩刑
10月物價年增率1.22%
世界少棒賽 郝：爭永久舉辦權
竹市邀民眾 騎鐵馬看金馬
妻與男購物 夫吃醋毆男判2年
橘：要親民黨不選 怎能接受
爭奧運門票 跆拳道隊赴韓移訓
董氏贊成抽菸不能當校長
公務車疑私用 中市府將查明
辦公室內罵人判無罪 檢方上訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
歐元區問題多 德人懷念馬克
新北擴增醫院 議員盼軟體跟進
配合旅展 竹縣推運動觀光護照
娼嫖都罰 警：辦案難度提高
老婦思念亡夫尋短 警破門救人
土地公告現值漲 賣屋掌握時機
上周外資賣超41.67億元
越戰老兵反制海盜 船東將重賞
小豬缺貨 果農錢塞手套捐小英
日防衛官員使命感 來台讀戰略
日全日空波音787 首次突槌
東勢客家米粄 胡志強助銷
香港泛民慘敗 許多原因造成
日知名大廠有意進駐中科
愛迪生發電機 成大明年展示
運動精英獎 吳阿民終身成就獎
雲林深度之旅 社區展魅力
越東南部大車禍 10人死亡
昆山法院有台辦 將助涉搶台生
南韓總統大選 朴槿惠最受支持
十月結婚對數 創8年單月新高
證交所50周年 廣邀同業來台
三仙台落海士兵 遺體尋獲
2男上山採藥 離奇死亡
油荒 陸商會籲放寬進口
總統：台馬將互承認學歷
陸：兩岸經貿 九二共識為前題
玉山角逐新七景 內政部催票
公費留考 筆試成績單寄發
虐童案查死因 檢解剖送驗
拚立委 高市藍綠選將端牛肉
罕見岩生秋海棠 台南山區現蹤
表達不滿 社運團體12日秋鬥
陸水餃傳含菌 三全股票停交易
維護金融安全 雲縣警加強宣導
日逮捕陸船長 外界憂中日緊張
藏文大辭典 2015年出版
3韓人在菲被綁架
公車違規釀禍 13人送醫無礙
陳維祥打造餐飲 要成台灣之光
三大園區 5家廠商休無薪假
荷包吃緊 外食費漲2%
投票挺玉山 倒數100小時
買車糾紛 菲南家族械鬥8死
量縮 新台幣收貶8.3分
農夫市集進校園 與文創融合
因應歐債小組 陳裕璋加入
洪水南下 曼谷擴大撤離警告
工程索賄 前台南地政處長判刑
虐童案 死者表姐：他死不瞑目
養忠誠度 銀行力推整合型帳戶
義債殖利率飆 恐步希葡愛後塵
巴菲特投資規模創15年來最大
YouTube將設韓音樂頻道
抽菸不能當校長 教部鄭重澄清
美經濟要復甦 麥當勞建議減稅
曾雅妮坐穩球后 蟬聯39週
越南幹部訓練 指紋簽到防弊
法師涉性騷擾案 疑多女受害
南臺灣熱銷點心 孝心愛吃催生
日本最大演習 戰車船運南下
張大春遭控砸窗 不起訴
補助或整合LED 經長親問診
北市查UNIQLO疑超時工作
車禍下車理論 女子慘遭輾斃
歐債危機加劇 金融界壓力沉重
希臘退出？學者：歐元區未備妥
拚新7奇觀 菲地底河最後衝刺
李聖傑黃品源 網球結緣成好友
合庫監守自盜案 女行員交保
NCC罰廣告化 從嚴規範新聞
希臘總理下台 外銀叫好
性交易專區 朱立倫重申配套
外匯準備金案 金管會：續研議
印尼漁工右眼受傷 海巡馳援
希臘或離歐元區 歐盟準備應對
煞車致日客癱瘓 客運司機判賠
洗車道致車滑倒 判3員工拘役
多謝好意 艾未未自掏腰包繳稅
球后曾雅妮 獲精英獎特別獎
達賴會晤安倍 促助大陸民主化
被控工作超時 優衣庫：錯愕
文生去看海導演 來台見識人海
南港調車場都更 將成都市綠洲
歐央行前副總裁 傳將接希總理
醉漢強盜超商 縱火滅證
簽署MOU 土銀中行業務合作
行刑式殺人 重判17年半
國民黨：絕無消滅親民黨想法
臉書照片太招搖 易嚇跑網友
外匯準備金案 會計師：不反對
10月出口回穩 月增9.8%
希臘恐破產 富人忙著海外藏錢
因應景氣 陳沖促檢討降關稅
維安情資 蔡得勝：馬總統較多
選戰逼近 府：未收到異常電郵
李大仁魅力大 陳柏霖擺脫不了
今彩539開獎
藍：馬未收富邦獻金 籲勿誤導
威力彩開獎
批希臘公投 陸媒：推卸責任
Q4台灣電視代工出貨可望成長
林瑞麟晤連戰 樂見兩岸發展
經部估全年出口首破3千億美元
訪孫立人故居 曾武英憶兩代情
倫敦奧運海報亮相 設計吸睛
日超級電腦 明年起出口
轉型 陸鋼鐵業擬增境外產能
立院初審 擬增設國家情報官
北市設性交易專區 郝重申說不
公車聯結車擦撞 大有巴士挨罰
APEC檀香山峰會 料有進展
傳即將下台 義總理駁斥
宰牲節 阿富汗5.5地震
曼谷淹水擴大 捷運仍正常營運
噴殺蟲劑住戶受害 清潔員遭訴
維持健康 李光耀毅力過人
日簽免費 為災區招攬外籍遊客
出口止跌 二次衰退疑慮降
APEC 胡錦濤將會美日元首
今彩539 頭獎1注中獎
威力彩頭獎槓龜
券商買賣有價證券等限制放寬
對抗癌症 光是大有可為工具
船員心臟病發 空軍支援送醫
打房 北京二手屋仲介現倒閉潮
反制海盜 外交部感謝國際營救
日重建債償還期 或延為25年
法：2016收支平衡
全球急救義大利 貝老打瞌睡
老是不準 馬總部：台灣智庫民調 缺公信力
台灣馬總部：號召小朋友募款 「知法玩法」
台灣總統選舉「國親合作」時機已過 綠營: 現在談將「觸犯選罷法」
台灣10月結婚2萬2,064對 近8年來單月新高
富邦蔡明忠捐款1500萬？ 國民黨否認
親民黨宋楚瑜台灣總統大選估65萬票 中國國民黨：沒有這樣的預設
蔡英文：台灣歷史記憶 應該從原住民開始
巡查中國漁船非法捕魚 韓國一海洋署長墜海死
美國流行天王麥可傑克森(Michael Jackson)案 醫師被判有罪
台灣美食 多明尼加受歡迎
「京」(Fujitsu K Computer)擊敗中國、美國IBM 日本富士通世界超級電腦明年出口
兩架空軍預警機 赴美升級
日本UNIQLO台灣旗艦店員工超時 台北巿勞工局依《勞基法》開罰
台灣第一起 啦啦隊拋接摔死人
丹麥樂高 (Lego: Life of George) 玩具組 可搭載蘋果Apple iPhone、iPod Touch
台灣的民調弔詭？ 小英不應「自我感覺良好」
委內瑞拉孤兒 想當修女卻當選世界小姐
中國民主鬥士吳弘達：企業家漠視大陸迫害人權問題
Google+社群推新服務 媲美臉書Facebook Like功能
麻雀變鳳凰 台灣名嘴列藍營不分區
殺撲滿遭批 小英：別污名小豬
Google老董訪台灣 為Android陣營固樁
勞團指台灣無薪假企業63家3萬人受影響 諷馬英九總統「633」已兌現
希臘新任總理？ 傳前央行副總裁巴帕德莫斯接手可能性高
台灣秋鬥周六開鑼 勞團籲馬英九簽署「無能停薪」同意書
2萬多網友捐助艾未未繳稅 中國指控涉「非法集資」重罪
日本沖繩強震6.8 台灣同步感受搖晃
營養午餐把關 民團：未治本
台灣馬總統Home Stay高雄大學 四名教官出席提供免費Buffet 違背行政中立
馬英九：落實原住民自治 打造台灣為世界南島文化研究龍頭
台灣藍營立委參選人：老農津貼很失敗 選票可能掉5%
台灣民進黨：盛治仁當官 賴聲川家族一路享好康
「夢想家」音樂劇被控涉弊 台灣北檢分案偵辦
民進黨小豬救台灣驚爆熱潮 國民黨緊急迎戰
以中國為假想敵 日本舉行史上最大規模軍演
今天立冬 少食生冷多飲豆漿
區議會選舉民主派落敗 香港民主化之路更艱辛
明華園子團－勝秋戲劇團駐園傳藝 笑詼歌仔戲登場 台灣名勝古蹟美食入戲、流行歌曲入曲 逗樂台下民眾笑開懷
獲俄羅斯、巴基斯坦、北韓協助 伊朗核武取得關鍵性突破
台灣總統參選人蔡英文客家庄捲風潮 藍營大將也力挺
泰國水患淹進恰圖恰 專家預估曼谷50年內沉入海平面下
Facebook將在台灣建雲端資料中心 佔地180個籃球場
歐洲債信危機拖累 義大利總理面臨信任投票
澳洲國會通過碳排放稅 500家企業將支付污染稅
身障者倒立 盼社會換角度省思
郁慕明籲台灣總統參選人宋楚瑜棄選總統改列不分區榜首
搶救LED產業 台灣經濟部邀產學腦力激盪
台灣國會修法 擴大財產不明罪適用範圍、提高刑度
美國國土安全部官員將訪台灣 免簽證有譜
自救保命反海盜BMP4 漁船與船主有無知？ 台灣政府嚴重失職
台灣政府開罰！部落客不實推薦需連帶賠償
台灣正「銀向未來」 養生照護產業論壇報名開始了
台灣國民黨不分區立委 廣發英雄帖號召登記
歐洲債市危機惡化 歐盟將「像蘇聯一樣瓦解」
台灣新北市長朱立倫解禁令：可在板橋車站練街舞
遠雄跨醫療 趙藤雄回鄉蓋醫院
推薦台灣前衛生署長楊志良擔任不分區 民進黨：胡扯！
台灣太魯閣峽谷音樂節 26日登場
台灣舉重女選手世錦賽爭強
萬用流感疫苗 一針永逸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
似難善了 又1女指控凱恩性騷
國際油價漲至3個月高點
歐債危機現曙光 美股收紅
麥可傑克森案 醫師被判有罪
兩歲童車中失蹤 全美關注
再遭1女控性騷擾 凱恩否認
法舉重世錦賽 郭婞淳第十名
巴西記者喪生 採訪安全惹爭議
臉書散布水痘包裹 恐觸法
專家：義大利恐退出歐元區
Google新推企業社群網路
歐盟誓擴大紓困基金規模
全台有雨 北部東部恆春防豪雨
台股開7643點 漲22點
陸：飛豹墜機原因將公布
加106歲人瑞 從不忌口
歐銀理事：歐債危機二年內受控
電子電路大會 9日登場
溫家寶：反對大國主宰世界事務
駐巴拿馬大使館辦華語文測驗
台經院下修GDP至4.64%
浙江一飛機墜毀 人員情況不明
婦聯會加分會兒童繪畫賽頒獎
新台幣盤初走升
大陸上市房企負債逾人民幣兆元
嘉義死亡車禍肇逃 警逮1嫌
搶救LED 經長：聽業者意見
吳弘達：企業家漠視陸迫害人權
教育機構買電子書 免徵營業稅
陸學者：CPI或降至5.5%
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
後灣開發 紀政13日護蟹健走
中央氣象局陸上強風特報
控凱恩性騷 第4女現身說分明
素人代言不實負報酬10倍責任
立院三讀 追稅期限延為10年
立院三讀 6月下輕罪可任保全
燙手希臘 傳前歐央行高層接手
一度翻黑 守穩7600
陸1/10耕地 重金屬超標
921安置社區 獲美設計首獎
馬丁內利：巴拿馬不是逃稅天堂
立院三讀 法拍營業稅優先受償
麥可醫師判有罪 粉絲家人欣慰
啦啦隊拋接失手 教部不禁比賽
立院三讀 放寬集會結社自由
國家國樂團 奏流行樂賀團慶
歐銀行拋歐債 危機恐加劇
電視市場至少再成長15年
室內空氣品管立法 世界第二
日銀寬鬆力道 專家籲加碼十倍
列國民黨不分區 楊志良證實
琉球地震 規模6.8
義債恐成老鼠屎 市場波動劇烈
首爾市長公開反對韓美FTA
日本沖繩強震 初估規模6.8
室內空氣品質差 最高罰25萬
外配職訓 開設蝶古巴特藝術
評價最差 馬尼拉機場將翻新
重罰酒駕 撞死人最高判7年
陸駐美大使談胡錦濤APEC會
東北遠海6.8強震 全台有感
松山機場觀景台 免費賞機
國民黨：不分區沒有口袋名單
新台幣午盤升3.1分
違社維法 桃首例嫖客函送偵辦
總統談政績 強調安定安心
立院三讀 大型重機可上國道
海巡查緝隊：未闖民宅毆人
無薪假 學者：勞動市場應彈性
港媒：美推TPP 亞太釀變局
校長甄選禁菸 民團批就業歧視
啦啦隊意外 教部：學校有疏失
創投業貢獻 副總統肯定
弔唁康丁 吳揆讚奉獻才華
柏林愛樂演出 小巨蛋同步轉播
公會擬提 短年期保單貴1成
軍艦援金億穩號 繼續漁捕作業
台鐵六家支線 11日通車
曾蔭權籲美商利用香港拓商機
營運差 上班族支持高層減薪
全棟點交 太子敦南樓可望賣出
區間盤整 新台幣午升3.1分
拋接意外 校方：安輔學生情緒
傳美國黑社會利用駐韓美軍販毒
宋基會事件 陸媒籲權力改革
財產來源不明 範圍增刑度提高
上合組織聲明 擬成立開發銀行
新北性交易 娼嫖各罰1500
涉恐嚇誹謗前男友 舒舒遭起訴
尚福林：改善小微企業金融服務
財部：政府財政狀況健全
紐約期油走勢 陸影響超美
面板價格預期明年Q2反彈
喝母乳降低肥胖症
妮妮未入圍精英獎 朝野都批評
傑富瑞歐豬5國債券部位砍5成
貧病夫妻陷困境 中警伸援手
啦啦隊安全 專家建議分項比賽
跨軍種對抗 時隔20年再登場
安全程序兼備 新莊線才通車
韓當紅藝人公演 將製紀錄片
台股收7600點 跌20點
大有巴士買股案 2人遭訴
賓州州大醜聞 被害人數恐增
LED談判層級 拉高至江陳會
農委會：主力農家年所得逾百萬
英業達資遣 148人疑不適法
台股開高走低 跌20點
醫師涉採購弊案 檢調搜4醫院
谷歌董座來台一天 會IT夥伴
冒稱醫師 網路交友騙女百萬
11月台指期跌45點
高市化學工廠爆炸 消警馳援
量能不濟 台股陷入盤局
創紀錄 印度鬼椒高產量連2收
放棄BOT 高市輕軌改自辦
板橋車站禁街舞 朱立倫盼開放
教部藝術菁英出國培訓 成果豐
維持垃圾車整潔 北市辦評比
11月電子金融齊跌
變數不斷 歐元區恐速衰落
日奧林巴斯醜聞 開鍘砍副社長
男攜百餘萬現鈔出境 依法退運
通姦誣性侵 情婦反賠40萬
身障者洗碗 找到人生新趣
奇美電接單 指望夏普與富士康
中油煉油廠偷排污水遭罰2千萬
台基金會赴尼國 授壓力衣技術
吵架拿刀砍紙箱 筍農遭起訴
三大法人賣超台股9億元
賴國總統決選 歐巴馬籲投票
奧林帕斯隱匿巨損 檢方擬偵辦
成立後援會 林益世展連任雄心
涉偽造文書 味王前副總判4月
溫州地方金改 打造資本之都
豬舍建豬廁所 改善衛生更節能
華盛頓推動TPP 北京頭疼
立委評鑑 藍綠各有斬獲
無薪假家數 藍綠交鋒
大陸誰最老？126歲羅美珍
每月賣不了1戶 深圳房仲哀嚎
遭質疑 楊志良：代表有影響力
新台幣兌美元升0.2分
吳伯雄：選情緊繃 不放棄整合
國際石斑魚研討 打造明星產業
日逮捕陸漁民 陸：普通案件
國民黨中常會南移 加溫選情
陸客觀光醫療商機 花蓮搶攻
阿里山發現女性屍骨 身分待查
馬二代台灣平安福 12日亮相
吵架咬對方手指 越女遭起訴
關懷失智 明星棒球賽府城開打
梨山農婦挺小英 翻山越嶺捐款
因應無薪假 北市提供充電津貼
搶話語權 央視明年華府發聲
陳鳳馨：從不考慮從政
慢飛天使彩繪 移師嘉基展出
蓄水不足 嘉南秋冬雜作停灌
LED產業策略 經部月內提出
陸：下調1年期央票利率
八里轎車翻覆 男受困意識模糊
電器回收公司火警 2傷送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
經濟趨緩 台經院下修經濟成長
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高市滅蚊防疫 送自行車獎勵
研究：嬰兒肥？長大也容易胖
千人水上部隊 護衛湄公河船隻
頭城佛塔沙雕 祈求眾生平安
情緒障礙生毆師 校方：已通報
高雄煉油廠偷排污水 中油澄清
宣示主權 新北擬設釣魚台公園
足愛台灣 4國際友人環島
台橡中油富邦攜手 設台耀石化
非法裁員？英業達：認知差異
新七景十名外 玉山拚逆轉勝
石斑業者盼開發美日市場
台灣平安福 藍盼人民有福
抗愛滋20年 魔術強森有秘訣
谷歌社群網 企業團體專頁上線
超商防詐奏功 救回學子萬元
更生人重生 連開3家燒臘店
北北基免試 北市盼設籍可參加
見達賴太敏感 日官員遭警告
平溪健走賞芒 體驗鐵道風光
養野豬打獵 陸商樂當無人島主
流感疫苗快用完 接種先預約
海碩盃鷹眼 獲ITF認證首例
Google促南韓放寬網路
把包裹帶回家 郵局雇員涉侵占
5千餘欠稅大戶 延長追稅
防蚊防竊水溝蓋 發明展奪金
奔向火星 陸螢火一號將發射
中市7期標價高 每坪236萬
陸調查：國有企業社會責任最優
查賄選 彰檢：不分黨派辦到底
區間盤整 台幣收升0.2分
郁勸宋棄選總統 橘：不會接受
藝術菁英培訓 學子分享成果
再生能源轉化技術 德研發成功
毒梟住院 病床旁談毒品交易
包庇兄賄選 前檢座判刑
搶錢逼吃安眠藥 2賊判8年
疑涉性騷 聖德禪寺暫時封山
連戰獲香港城大頒榮譽博士學位
中油與民間合資成立台耀公司
採購弊案 新北：醫師已離職
艾未未專訪 公視電話連線
台積電通過395億元預算
遊陸驚魂 男遭搶劫斷掌
南市府：烏山頭水庫水源沒問題
臨時工廠申請 高市籲把握時效
友達10月合併營收 月減逾5%
陳桓毅蜜月中風 海大校友募款
台北旅展 體委會首度設攤
蔡英文：建構老人長期照護體系
老士官被遺忘 烽火離亂喚重視
媒體風暴忙澄清 教部草木皆兵
南投意麵節 結合商展
陸外長商長 將出席APEC
光良槓地勤 強調未帶違禁品
美官員訪台 AIT：非為免簽
中油排污水 環署：地方應檢討
大有巴士出包 黃金路線恐不保
何壽川重實務 成大傑出校友
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中油偷排 環團：追查所有不法
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學徒出身 許耿豪成烘焙賽選手
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南韓官員：金正日死訊恐為謠言
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馬將接見谷歌執董 促加碼投資
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上市公司前3季獲利 年減3成
北京基層選舉 江澤民託人代投
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評論家：艾未未可感染年輕世代
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滬地鐵愛瘋搶案 瞬間奪走
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搭亞太成長列車 日放眼TPP
今彩539 頭獎槓龜
泰旅遊警示調整 曼谷仍為紅色
國中肺結核 15陽性9投藥
法媒：美請法勸阻巴勒斯坦入聯
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義總理：國會通過新預算法就辭
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台股開7647點 漲47點
美議員函防長 續挺對台軍售
大陸鞋避高稅 轉出口到巴西
威盛告蘋果侵權 美立案調查
戰略夥伴 越國家主席訪韓
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觀光小冊出包 加卑省官員道歉
三星手機 美洲市占率奪冠
新台幣匯率盤初走升
越南4800萬人受菸害
優人培育安途生 雲腳西台灣
陸10月CPI 年增5.5%
包娜娜有子承衣缽 傅宇昊出輯
好色貝老 成也經濟敗也經濟
歐元區爆危機 全球金融恐動盪
小豬顧環保 綠營思考變燈籠
許冠英去世 享壽65歲
大陸物價趨緩 台股小漲
陸10月CPI 年增5.5%
太魯閣峽谷音樂節 26日登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
治安差課業重 兒少最擔心
日經常帳順差縮幅低於預估
總統：Google贊成我政策
無薪假 王如玄：沒金融海嘯糟
屋前掛佛門 竟然是毒窟
中油偷排汙水 經長：待了解
曾蔭權：香港經濟可能衰退
台陸財報不如預期金額冠亞洲
身心障礙牙醫照護 增3醫院
台俄交流 海生館與海豚館合作
金門春節配酒 12/29實施
叩客詐千萬 數百人受害
上海醫院罷工 要求加薪和社保
啦啦隊意外 吳清基：審慎檢討
吳揆：消防救護隊成全民保母
醫學中心女性門診 明年底上路
台助露國開發出生證明核發系統
高喊有強盜 搶匪落荒逃
王如玄：反對年計彈性工時
159系指考綁學測 4校單招
金價上漲 銀樓飾金現惜售潮
陸10月PPI增幅 1年新低
百年結婚潮 逾半上班族想婚
綠控拖延老農津貼案 藍駁斥
雲縣性侵命案 法務部遭糾正
世界宗教博物館慶 吳揆倡包容
量販大玩集點 拉抬業績
女大生摔死 校方助保險理賠
香港諧星許冠英家中猝死
松機觀景台啟用 撐傘看飛機
週刊報導不實 馬以南要求更正
貪杯買米酒 通緝犯落網
粉飾農家所得 農委會否認
101大學分發簡章10日發售
CPI緩漲 陸股紅翻黑
台商斷掌 警方促對岸積極偵辦
斷掌案 海基會要求陸速追兇
橋墩太密 旗山地景橋拆了
啦啦隊意外 教部擬限拋接高度
國防部：檢討兵工廠火工SOP
量縮觀望 新台幣午升5.8分
無薪假企業要外勞 勞委會嚴審
以毒控制小姐 警破販毒集團
採購案涉行賄醫師 廠商認了
傾聽民意 賴幸媛高雄開講
北市大安區靜巷宅 3年漲最多
入侵紅火蟻 北市列管2案
伊朗核計畫成焦點 美呼籲制裁
北市節能抽獎 有機會中百萬
調降嬰兒奶粉 經部有條件支持
凱恩性騷擾指控 淪為各說各話
藍：不分區排名 言之過早
批評華航黑心 前機師遭訴
偷排汙水挨罰 中油將提訴願
初生嬰失蹤5天 全越關注
菲軍機墜毀 2飛行員傷
陸發射遙感衛星十二號
恐嚇人妻散布性愛影片 男遭訴
陸明年進入智慧電視時代
台股收7561點 跌38點
新北抽驗市售果汁 1成不合格
日入TPP 美議員籲總統謹慎
精品Outlet 折扣行銷
售偽劣武器零件 參院籲中取締
國防部：年底前收回鵝鑾鼻中心
佳冬戰備道 戰機首度起降
許伯夷義賣作品 助成大學子
藝人入伍 國防部：通盤運用
催債萬元未果 男殺友判18年
台股開高走低 跌38點
11月台指期漲25點
假地主收租 女子恐嚇攤商遭訴
醫療電子與器材高峰論壇登場
法律系分發 採計公民成趨勢
后里花開 胡志強邀賞花
鞋印白飯未更換 師被記申誡
11月電子跌金融漲
奇美評估巴西設廠看市場兼籌資
按摩工作開放 視障者憂生計
跨軍種對抗重現 決戰濁水溪
南星計畫區簽約 帶動高雄發展
港貿發局扮平台 助台企拓商機
傳臉書不來 台股量縮翻黑
曾雅妮抵墨 李新穎歡迎
杜絕暴力 婦團揪配戴白紫絲帶
盈正股票遭炒作 北檢分案偵辦
雙北市套房 Q3價雙跌
2陸劇血腥暴力 NCC開罰
涉恐嚇討債 彰警逮11人集團
橋頭花田喜事 近70公頃花海
基隆又傳坍方 1週提解決案
搶救玉山 李朝卿上街拜票
多項破天荒 舊金山盼華裔市長
居民控工程損屋 台電澄清
肩關節脫位 延誤就醫得開刀
公司遭竊 保全拒賠敗訴
尼國總統連任 查維斯金援立功
平面設計師改賣滷味 網購夯
三大法人賣超台股20億元
曹明到任 讚台塑化大有可為
APEC財長會議 李述德率團
台塑石化人才到位 王瑞華安心
中油排污案 工會率6百人抗議
入獄又傷收容人 2男再遭訴
宜蘭地震 規模4.0
空海一體戰 維繫西太平洋安全
小英：保護良田 適度開放農地
台灣寶特瓶建築史 美國看得見
曾蔭權：避險基金炒港元恐慘賠
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黃崇仁：力晶已非DRAM廠
太子汽車欠薪案 勞委會協調
陸微博用戶2.5億 商機大
梨山文化節 藝術上山
工程會：藝文採購訂有特別規定
新光金：外匯準備制度可降成本
陸十二五積極發展服務貿易
加馬刀征服疼痛 人瑞贏健康
播生吞活章魚 TVBS挨罰
久任獎金風波 經長：合法保障
新台幣兌美元升4分
社維法修正 鳳山查獲嫖娼案
最後2天 拚玉山進新七大奇景
中國電信中國聯通涉嫌壟斷
水患緩慢逼近 曼谷工業區警戒
為玉山催票 許添財網站設連結
防虐童 新北設高風險防護網
中油排汙水 環保局不排除停工
馬總統：絕不讓家成為喬事地方
防衛西南 日本大規模軍演
陸外交部：艾未未逃稅是事實
富邦金總資產突破3.5兆元
美第7艦隊司令：美中關係正面
罰款30萬日圓 日釋放陸船長
公費採購楊志良新書 衛署挨批
監獄爆滿 麥可醫師刑期可縮短
警破都更暴力集團 逮7人
陸客脫團 2女行蹤不明
另類造勢 綠營辦民主英樂會
易科罰金 日本釋放陸船長
浮洲合宜住宅 估明年5月申購
橘批管太寬 郁慕明：誠心誠意
岡山羊肉節 美食免費嚐
中研院主任涉貪 檢9路搜索
總統：建設高雄多 不重北輕南
公保法初審 年金給付率改自選
蝸牛作祟 婦感染線蟲全身麻痛
小說改拍電影 角色特性最重要
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
診所週休案 健保局：協調輪休
成大80歲 3千校友返校
高市護膚坊暗藏春色 娼嫖皆罰
電影故事主角 暴力討債落網
羅福助求解限制出境 北院駁回
難得一見 巨大小行星掠過地球
阿里山步道遊蹤 體驗森林浴
竹市查獲性交易 娼嫖均罰
日圓強勢 日企料虧39億美元
新竹男中威力彩 未跟妻講
荔枝染布 廢枝葉再利用
鋁慘跌 兩成五煉鋁商恐賠錢
相揪比頭大 蘇南成挺蘇俊賓
老農津貼 藍委向馬建言加碼
六輕用廉價管線？陳寶郎否認
歐雀雅邀請賽 曾雅妮爭第8冠
春耕未雨綢繆 明德水庫人造雨
鍍金後 Janet晉級當關主
拱玉山入新7大 觀光局動員
拉加德訪陸 將會陸領導人
新社花海展12日登場
社工助不幸少女 向社會要機會
55萬輛問題車 豐田將召回
不滿分手 男寄女友裸照被判刑
吳敦義12月14日請假參選
中油偷排廢污水 雄檢分案了解
沒變軌 中俄奔向火星未成功
北門分院擬專治愛滋 南市反對
黃鸝現蹤 高市鳥會辦嘉年華
施密特：平等對待台韓夥伴
歐洲法院院長 傳將任希臘總理
鑿壁偷茶葉 南市警逮4嫌
高市水產養殖品認證 明年上路
追女不成強猥褻 男判賠50萬
陸數位內容商機 籲注意法令
韓流襲澳 K-POP節登場
貝里斯教育部長參訪雲科大
量縮觀望 台幣收升4分
兒少法修法 明定收養機制
議政大樓工期延 民代要求懲處
水公司傳弊 3人收押
假留學真打工 國安漏洞
明年首季徵才比本季好
涉賄 台南議員顏炎釧當選無效
穩定柑橘價 首波收購3千公噸
後勁溪惡臭 與中油河放點吻合
吳揆：金馬體制是虛構
少女與花爭豔 彰縣尋代言人
國安會：私設黑官報導不符事實
伊朗核問題 陸打圓場
中油排放廢汙水 高市府究責
義兩年期公債殖利率超過十年期
爬窗入教室 高中生墜樓身亡
越韓領袖同意 深化雙邊關係
吳寶春故事 明年3月開拍
拉加德：全球恐陷入失落十年
改造槍彈又持槍犯案 男子送辦
釘妻案 老翁求法官判死刑
新北活動APP 阿倫報你知
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桃勤出包 APEC部長延出發
越中部洪水肆虐 22死2失蹤
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斷掌案 海基會2度去函海協會
伊朗疑造核彈 法以陸態度不一
查獲詐騙車手組織 羈押1人
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存保董事長 孫全玉接任
自助旅行評選 前十名獎15萬
迫少女陪酒 警破簽賭暴力集團
網購發票應隨貨寄 遲開要罰
水產品產銷履歷驗證計14種
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吳揆：國親同出一源合作最有利
中華電邀全民欣賞柏林愛樂
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傳火併 警查槍逮人
2012書展 媒合影視出版
殺人逃亡22年 老翁遭重判
石油工會：環保署污衊中油
抗癌勇士 單車環台抵中市
瓦雅格或載殲15二次海試
2女創業10年 5千變5億元
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蔡健雅愛烘焙 邀蔡依林尬甜點
義政局不穩 股市挫逾3%
旅外緊急服務 另有免費專線
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台灣舉重女將 拼世錦好成績
施密特發言謹慎 力挺合作夥伴
現代汽車年底展 伊林模特助陣
鳳山眷村改建爭議 跨部會解決
百年結婚潮 準岳母忙瘦身
外國挑戰者瘋台灣 最愛太魯閣
火星探測器出狀況 俄圖解決
睽違十年 澎恰恰許效舜再搭檔
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市場搶手 金酒實施專案售酒
研究：世紀末台溫度恐增逾2度
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民進黨再出招 小豬許願池出爐
星展估台灣明年GDP逾4%
老貝不再參選 月底前下台
文大創辦人路跑賽 讓愛出發
吳揆：無薪假報實才能對症下藥
九陽豆漿機未檢出有害物質
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伸鹹豬手還施暴 惡男遭訴
枕頭悶病父 肢障男判12年
施密特看未來平台 競爭又合作
禁前總統出境 菲願請外醫看診
啦啦隊員意外 檢察官查疏失
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中研院女主任 涉詐領5百餘萬
中研院主任涉貪 院方主動提報
高職免學費 總統：因重視傳產
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哈佛婚紗倒閉 受害新人保權益
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總理「辭職救國」 意大利還是難逃希臘悲劇
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歐債危機 冰島浴火重生、義大利、希臘火燒屁股
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兩票制宣導不夠 台灣台聯黨主席黃昆輝痛斥「中選會扼殺小黨」
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禮堂爭議風波 台灣監察院長王建煊坦然
台日航班飛更多 優惠可期待
美國Adobe棄行動版Flash 波及華碩(ASUS)、Google、宏達電(HTC)、摩托羅拉(Motorola)、及三星(Samsung)？
五月天2012「諾亞方舟」世界巡迴演唱會 台北小巨蛋耶誕夜唱到跨年、元旦
吳揆：會展中心最快明年底開幕
桃機關滑行道 影響逾百架航班
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參與TPP協商？ 日相將宣布
焦點人物：舊金山代市長李孟賢
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
燒烤店吸金 達人受騙挨揍
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與喬治亞簽協議 俄將入WTO
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多項研究指 手機可能危害健康
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舊金山市長選舉 華裔出風頭
美國會擬策略 續推F16案
生質燃料 阿拉斯加航空起飛
美元升值 金銅齊跌
土耳其5.7強震 建築倒塌
歐債野火燒 義公債殖利率飆高
美股重挫 道瓊跌3.20%
土耳其強震 至少3死多人受困
台舉重女將黃釋緒 世錦奪銅牌
紐約原油收95.74美元
思科營收獲利雙雙超越市場預期
義債殖利率破7 歐盟憂心
楊念祖美演講 盼陸提棄武善意
連胡會11日登場
占校樓為大麻 巴西大學生挨批
占領華爾街 紐約前進華府
關係改善 印巴元首將會談
寶萊塢新片有藏旗 印剪片挨批
王毅：中國目前不擬加入TPP
打房 陸住宅成交價量齊跌
全台豪大雨 低溫下探17度
傑佛遜郡聲請破產 規模甚橘郡
黑莓癱瘓又當機 股價重傷
台股開7418點 跌143點
2011英語常用字 3Q上榜
避浪費 歐巴馬令政府機關節約
高麗菜批發每顆20元 未慘跌
北市計程車車禍 3傷
美國對陸太陽能電池展開調查
埃及油管爆炸 暫無傷亡
李孟賢當選舊金山首位華裔市長
美學者憂心 美台軍售觀點歧異
20漁港決選十大魅力漁港
暴力討債 3人送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
光棍節 滬3千對新人「脫光」
諾貝爾經濟學獎得主 來台開講
里約警助毒販逃遭捕
台股跌 新台幣貶1.73角
歐美股市金融拖累 港股重挫
竹縣2女犯脫逃 警追緝
夢想家爭議 盛治仁4問蔡英文
彩妝師進校園 男大生也瘋狂
朝野交鋒 韓美FTA國會受阻
桃勤頻出包 交長：不行就換人
歐債又拖累 台股跌破7400
暗戀郭書瑤 阿達認了
金融業義大利曝險 150多億
哈爾濱新增對台直航 每週3班
土國再震 又5死
捷克風情 高美館13日開講
中選會：連署書送內政部查核
上次詭譎日期6條1 美大寒流
涉遠航掏空案 前總經理遭通緝
趙世璋：藝人當兵抽到哪就到哪
歐債延燒 陸出口順差不如預期
太陽能供需惡化 多晶矽價慘跌
大豬難救 歐洲貨幣聯盟遇抉擇
頻出包 桃勤：加強員工訓練
ICT助傳產轉型 效益破20億
深圳天橋爆弊案 經費遠逾造價
金價回檔 跌幅符合預期
阿婆賣麵還債 蔡錦隆揪團關懷
難耐強震公共建物 議員促補強
金融指數創近月新低
韓美FTA 半數韓人指不利韓
美債降評迄今 國安基金未出手
農畜單位聯手 開放日秀成果
國小午餐弊案 檢大動作搜索
歐胡APEC會 聚焦經濟安全
小英：亂花錢政府才是大野狼
新台幣午盤貶1.89角
惡霸狠 粵漁船每天付144元
陸議殘障票半價 鐵道部：沒錢
雲門演「白」 絕美征服英倫
舊金山華裔市長 意義重大
中油排汙究責 菊：違法者送辦
照顧小寶貝 北市推專屬網站
中油排廢水 高市環局懲處
室內空氣品管 醫院學校列首波
長程預警雷達整合 明年底完成
副總統植樹 肯定企業推綠能
立院初審 拾遺報酬不再3成
吳揆：有貢獻建設 不應分顏色
歐巴馬APEC再提人民幣問題
新北營養午餐 研議新校自辦
罕見風暴 強襲阿拉斯加
郝柏村籲唯一支持馬總統連任
歐債危機 台幣午貶1.89角
法德擬縮小歐元區 英荷奧反對
義債風暴 投信：不用太擔心
雨不停 南市議會天花板掉落
日中古車網龍頭 明年來台上櫃
吳揆：高鐵新設3站 既定政策
洗碗精抽查 4件標示不合格
基隆罰娼嫖 鐵路街見年輕私娼
世代交替 星執政黨聚焦6新人
營養午餐弊案 再約談4校長
陸擴面板產能 明年供給關鍵
老兵乞討偷羊乳 警贈餐果腹
台印擬共同開發摩若台島
供上萬職缺 徐旭東要政府頒獎
身心皆美 長輩聽音樂又做臉
醫師：藥物注射 改善骨刺疼痛
111111錢來了？聽聽就好
巴西35%農村男子曾獸交
越手足口病嚴重 142童死
蝦米勝鯨魚 星婦迫賭場吐獎金
新北推塭仔圳重劃及五股捷運
美實境節目女主角 懷第20胎
國華案 賠付金額喬不攏
進引水隧道失聯 4工人尋獲
推米食文化 米土司披薩問世
台股收7308點 跌253點
變調友情 女學生疑遭霸凌脫衣
桃勤車撞飛機 擬罰30萬元
乳癌年輕化 比歐美早十歲
研究：獸交增加陰莖癌機率
拆牆遭磚砸 工人傷重亡
啟程APEC 連戰：責任重大
郁慕明盼宋楚瑜聰明選擇
台援外統計 首度通報OECD
台股一路下挫 大跌253點
浮報加班費 陸委會員工獲緩刑
11月台指期跌294點
嘉市飆舞節 豆花妹代言
英特爾極輕薄筆電 恐難達陣
土國又震增至7死 百人受困
掬水軒吸金案 柯富元遭訴
台積電10月合併營收今年次高
妙齡女罹乳癌 嘆境遇像日劇
陸貿易順差 較去年衰退
高雄物流園區地上權 3度標售
立委籲檢討陳清江之責
11月電子金融齊跌
集團性詐欺 法務部擬提高刑度
美日峰會 或提參與TPP諮商
雲南又傳礦災 43人受困
發展文化 政院通過文化基本法
北京文博台灣館 參展創紀錄
北北基聯測爭議 糾正北市府
張哲琛：公保年金非錢坑
台大醫竹分院電梯故障 虛驚
義債拖累 台股重挫253點
居住正義法案 住盟籲立院速審
緊鄰瓦斯行憂爆炸 居民盼遷移
行車糾紛比中指 女遭訴
世界兒童畫展 菲代表處頒獎
台表加入TPP 獲會員正面回應
監委籲政院修法提高詐欺刑度
經營不善金融機構 吳揆促公布
總統：處理兩岸關係 追求和平
文大路跑 趙士強錢薇娟推廣
馬吳紀念品夯 中南部擴點販售
海生館特展 武功招式解析生物
Google議題 藍綠交鋒
三大法人賣超台股171億元
澳洲公開賽 伍茲首輪繳68桿
戰機升級 爭取降低研發攤費
政府宣揚 加入APEC20年
日上課夜打工 科大生美髮奪冠
外匯準備金 徵詢會計實務意見
網路貼兒童色情照 男大生遭逮
北市單身宅產品仍夯
日相即將宣布加入TPP諮商
2女犯脫逃 竹檢調查疏縱刑責
導師不當體罰 校長：已記申誡
放租林地若閒置 吳揆斥無能
原汁原味原民婚禮 涼山有約
與腦麻男互毆 男賠6萬
西藏發現藏文版「聖經」
4百萬電腦遇駭 美告7人詐欺
美慾望女狼師 辣手摧11嫩生
縣府堆小英商品 張花冠交調查
單一帳號漫遊 線上進修更便捷
有機無毒 銅鑼菊花品質保障
漁船進水沉沒 海巡救5船員
子女有肥爸爸 日後增胖機率高
看見玉山之美 淡大生出書拉票
監院糾正北北基 郝：深自檢討
口服避孕藥 恐致血栓靜脈炎
銀行拜會總統 金管會樂觀其成
國際賽國旗飄 馬：展活路外交
台史博館籌建疏失 遭糾正
宏達電經理疑墜谷 警全力搜救
學者：十年政綱偏頗看中國大陸
中低收學雜減免 納空大進修生
投資陸股 金管會：須徵詢意見
網路成癮 精神科醫師：應診治
新台幣兌美元貶1.96角
10月稅收 年增15.6%
飆車暴力集團 首嫌治平送辦
苗栗馬拉松 運動休閒一次滿足
駐菲代表處 人事大搬風
檢警緝毒 140路搜索
台日簽署協議 開放天空
偷排汙水？中油：沒有動機
選戰緊繃 中市警強化維安
參加TPP？日相：讓我再想想
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
販毒暴力打人 10嫌送辦
美股加歐債拖累 港股重挫千點
肺結核陽性學生 衛局籲速投藥
大雨不斷 鹿港鶴棲別墅倒塌
外交部：台日航約修約換文完成
紅珊瑚成棒成軍 明年開訓
罰娼嫖 中市警強化蒐證
女性影展宜蘭場 播16部影片
抗小豬 藍委盼總統題字平安福
遭疑違行政中立 張花冠允調查
桃機搶修滑行道 連戰班機延誤
破解感染途徑 抗瘧疾露曙光
新社花海停車場泥濘 停止開放
聽時代在唱歌 記錄流行音樂史
檀香山母校 國父名字有6個
89歲退休警察 助逮詐騙集團
金山土石坍方 道路已搶通
董陽孜阿信聯手 書法寫樂章
斷掌案 刑事局：案情不單純
蘇嘉全祖墳占公有地 限期改善
美查太陽能電池 陸：嚴重關切
假交友真詐財 6人落網
宏達電新機 打造個人音樂中心
台股投資報酬率-15%
玉山角逐新七景 嘉縣籲多拉票
傅崑萁：盡力推動國親整合
林園綠美化 立委盼開發公園
立院初審 放寬賣醫療器材限制
台日航權開放 華航蓄勢待發
亞職左投多 陳鏞基期待
闖大陸信息市場 面臨陸企競爭
艾迪墨菲丟出奧斯卡主持棒
沈慶京：歐債危機一時難解決
翁倩玉唱祈禱 求天晴
結束客家之旅 小英再赴離島
菜菜子狠踩木村 稱霸秋季日劇
搭俄便車失利 陸擬自己探火星
台9線關山段常挖路 車禍不斷
賊偷大電視 搬完還做伸展操
泰勞揪團購毒 警跟監逮人
阿里山1對夫婦 流感確定病例
IMF：義政局不明 市場怕怕
亞協：台日開放天空來往更自由
中信銀上海分行獲准籌設
歐美股慘澹 陸股也跌趴
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酒駕重罰 警宣導保平安
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台商返台投票過節 票價敲定
小五生校園墜樓 命大僅骨折
陸客遊台 放寬可異地參團
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登革出血熱 高雄10例3死
高中生無力還債 反成討債成員
柏林愛樂獻藝 中市戶外轉播
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以色列成立台灣書院聯絡點
2個月6起 專偷貨櫃屋
男子泳池溺斃 議員批救生員
雲南礦災 20人遇難
雲林掃蕩毒品 16人到案
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部分避孕藥恐致癌 立委籲警示
簽約金460萬 黃智培進興農
體育連霸受挫 新北誓重返榮耀
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警破地下兵工廠 2男遭逮
核二廠不實謠言 原能會澄清
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遊戲狂想曲 沒對白激發想像力
華麗的挑戰 始源東海旋風來台
農委會承諾 徹查林地管理
石斑研討會落幕 加速產業永續
核輻外洩謠言 新北：查到底
江玲君爭經費 助推校園安全
台旅會：異地組團提升陸客意願
公保年金化 藍綠尋平衡點
胡仲英：歐債不致引發金融風暴
桃機搶修滑行道破洞 嚴重塞機
中關村電子商場 一夜被搬空
蘇花限時放行 管制至年底
未來之身 展台灣數位藝術脈絡
台股重挫 台幣貶1.96角
開放天空 李鴻鈞：台日都加分
午餐弊案 校長扮2角色收賄
午餐涉弊校長 羈押交保都停職
三星多快腿 統一要嚴防
瘦身不當 易釀厭食或暴食症
消費電子夯 鴻海營收飆新高
台商子女涉搶 未成年者已結案
馬總部：金執行任務 為所應為
林益世拚勝選 7區後援會相挺
出席亞太峰會 胡錦濤啟程
科研論文 台大6領域全台第1
央行金檢處長 黃阿旺升任
設子行撤原分行 外銀評估中
疾管局：登革出血熱增4例
陸：制裁伊朗無法根本解決問題
核災謠言 中華電致歉
SBL轉播權利金 大致敲定
台日開放天空 旅行業樂觀其成
營養午餐後 12童吐瀉送醫
經建會：經建目標估12月發布
捷運民生汐止線 朱：任內動工
提高生育率 基市獎勵每胎1萬
屏鐵高架經費 綠委促中央負擔
開放天空 外交部感謝日方支持
維護傳統建築 金管處提高補助
趕時效 住宅法明擬逕付二讀
5項小發明 生活從此大不同
西非野生黑犀牛 宣告絕種
駁名嘴 金溥聰願接受公開檢驗
營養午餐防弊 創意回饋將設限
憂危機 歐盟砍歐元區成長預估
營養午餐控管 教部每月抽驗
腸病毒71型重症 又添2例
歐盟下修英國經濟成長預測
改善長輩安全 居家改造賽起跑
新制上路 全台14娼嫖受罰
招募青年 馬總部選讚台北登場
精障生欲跳樓 校方及時救回
狀況頻傳 桃機北跑道下週開標
租屋惹議遭解聘 教師敗訴定讞
彭坤炎漆器奪獎 日人驚豔
羅時豐林淑蓉續前緣 再愛一次
點火燒死肉票 李德榮判死
斷掌案 莆田公安：偵查中
今彩539開獎
產十大經典好米農地亦被徵用
降信評門檻 金管會：通盤考量
股市跌 前10月證交稅減少
威力彩開獎
陸十二五節能 碳排放降20%
宥勝示好 陳庭妮嫌虛偽
人行：研擬民間借貸監測體系
胡仲英：歐洲止痛療傷期很長
所得稅額試算 明年擴大服務
發燒住院治療 日皇即將出院
惜英雄 林依晨慰問羅國輝
希臘領袖會商 新總理呼之欲出
開放人民幣 金控：第2大貨幣
5年內 滬拼亞太廣告創意中心
蠟燭兩頭燒 蔣介文不喊累
新竹越獄大盜 法院判重刑
師丟板擦傷生眼案 賠241萬
嘉縣府爭議 藍籲蔡英文說明
新北勞檢遊覽車 6業者遭罰
台日航約大開放 催化旅遊經貿
耳朵「看」到光 搞定冬季憂鬱
民航局長嘆 桃勤比不上長勤
日媒：最危險的人是形容果斷
宏??10月營收月減8.87%
拉加德：全球合作因應危機
威力彩頭獎無人中獎
人權組織：大陸存在「黑監獄」
今彩539頭獎 2注中獎
天地人終篇 「觀」法國首演
面板雙虎若合併 還缺出海口
里昂：綠營勝選不利經濟及台股
馬發平安福 將赴龍山寺過爐
醫材公會：應排除非關稅障礙
復合不成 恐怖情人性侵縱火
辯論過後 美參選人得失互見
搜救宏達電經理 挺進墜谷處
衰退危機 英利率維持0.5%
義總理力挺 蒙蒂出線機會大
美上週初申失業補助7個月最少
歐洲情勢緩和 美股開盤漲
台灣民進黨播放影片證實 吳敦義說過「發明無薪假可以得諾貝爾獎」
嘉義縣府藏台灣總統參選人蔡英文競選商品 國民黨指控違反行政中立
台灣旅展祭好康 飯店住宿餐飲10+1
20天增加3萬客戶 台灣中華電信MOD客戶數突破百萬
台灣馬總統 11日攜千枚平安福 台北龍山寺過爐發放民眾
中國國台辦王毅：「沒有九二共識就沒有第九次江陳會」台聯黨黨主席黃昆輝：台灣人不接受威脅
希臘新總理今日(11/11)宣誓就職 領導新聯合政府 籲全國團結渡歐債危機
「111111」完美的數字迴文 美國、韓國、新加坡、印度、台灣、中國等慶祝吉兆
中國煤礦是世界上最危險的煤礦 雲南事故20死23被困井下
《洋蔥炒蛋到小英便當》新書熱賣 台灣民進黨總統參選人蔡英文加辦簽書會
賽德克國際版首映 魏導很滿意
利多頻傳 美股收紅
連戰抵檀香山 僑胞夾道歡迎
義大利公債殖利率自高點回落 美國股市反彈收高
「八掌溪事件」重演！台灣「宏達電」經理墜崖 搜救直升機見人未救
中國「螢火一號」和俄羅斯「福布斯-土壤」火星探測器 若無法修復故障可能墜毀
美國「未來的冰淇淋」 聲請破產
王建煊新點子 監院辦婚禮常態化 台灣民進黨痛批：瘋了？趕快下台！
台灣日本天空開放 航點、班次不限 享延遠權
台灣每年2000老人遭棄養 國會修法強制子女奉養
台灣中國國民黨副總統參選人吳敦義 痛批農委會「愚蠢至極」「可恨至極」
希臘新總理出爐 歐盟憂明年歐元區將嚴重衰退
參選到底！台灣親民黨發出「監票義工」徵集令
里昂證券台灣總統大選民調：馬44.2% 蔡43.1% 宋12.8%
台灣民進黨籲文建會公布「夢想家」標案細目接受檢驗
台灣玉山選情告急！ 「世界七大自然奇景」今晚7點投票截止
建國百年 彭園首次參加「台北國際旅展」 饕客最期待的參展品牌 彭園美食風靡全場
關島小姐與你相約在關島(A1712)打卡！ 查莫洛歌舞饗宴、精美獎品大放送、關島華航機票抽獎 關島、就愛你賴著不走！
台北國際旅展 美國館 遺落在人間的天堂角落 – 美國蒙大拿州
農民苦哈哈 台灣農會釋肥缺 綁樁老把戲？
台灣總統參選人蔡英文擄獲客家的心 藍營焦慮
決勝客家庄！ 台灣總統參選人民進黨蔡英文、中國國民黨馬英九重兵出擊
apple蘋果釋出ios 5.0.1 改善iPhone 4S耗電問題
午間快訊／宏達電HTC康經理登南湖大山不幸墜谷 今已成功救出
台灣教育史大醜聞 新北市百校捲入營養午餐弊案
歐債危機下一個是義大利？ 愛爾蘭、葡萄牙、西班牙無一倖免
高志鵬：台灣金管會接管國華人壽 三年大虧105億
愛美是天性！台灣女生面膜一年的量可鋪滿102座小巨蛋
歐債延燒義大利 引發亞洲巿重挫 德國、法國、英國股巿下跌 歐盟警告危機恐全面失控
台灣文建會國慶「大戲演完了」 賴聲川《夢想家》後續評論沒完沒了 鄉民在BBS上搞KUSO換算2.3億
台灣SOGO百貨週年慶開打 首日營業額上看8.2億
台灣日本開放天空 未來機票至少降價一成
未來事件交易所 (11/11) 台灣總統大選得票：蔡49.9%、馬46.1%、宋7.5%
旅展首日狂賣 業者得勸別再排
台北車站變有趣 大廳如百貨店
台灣馬總統發放平安符 馬吳競選總部：台灣平安是政府責任
iPhone也可以找工作 APP地圖找離家近職缺
美國國務卿希拉蕊關切西藏喇嘛自焚和人權律師陳光誠處境
賽德克紐約首映 老外有共鳴
台灣宏達電HTC康吉成經理獲救 消防局、特搜隊及國軍特戰部隊連日搶救成功
美國總統歐巴馬將向中國施壓促加速人民幣升值
救國門！台灣桃園機場跑道破大洞 破損率亞洲第一
美國中年婦女懷第20胎 全家上實境節目分享喜悅
宏達電HTC最新手機 Sensation XL搭載Beats Audio壓軸在台灣上市
美國奧多比證實將停止電視平台Flash Player發展 建議開發者轉向透過Adobe AIR製作TV Apps
國民黨總統候選人馬英九選情告急 中國按捺不住又提台獨警告論
楊進添：美國年底宣布台灣為免簽待遇候選國
台灣立委選舉開跑 政黨勢力重新洗牌
TVBS︰蔡英文47.3％「黃金交叉」首次出現 民進黨總統參選人民調超越中國國民黨馬英九
公保年金化、老農津貼不通過 台灣反對黨稱「馬總統眼中沒有農民」
APEC財長會議：催生區域自由貿易公約 力擋歐洲金融災難
台灣連戰與中國胡錦濤十二日會面 交換兩岸議題
官員無能、敗家? 台灣反對黨: 當家的才該下台
TVBS︰民進黨蔡英文47.3％首次超越中國國民黨馬英九 台灣加油讚：所有民調都會列入參考
民進黨：「白賊紀錄一籮筐，說也說不完！」台灣副總統參選人吳敦義否認「發明無薪假可以得諾貝爾獎」之說
11/12中視神氣家族《精彩人生快樂達陣》
十大最『瞎』稅！ 民眾無辜被討稅
希臘新總理巴帕德莫斯任務艱鉅
愛因斯坦理論佐證 仍難說有鬼
衝著艾未未？北京嚴打非法集資
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
營養午餐弊案 2校長聲押
焦點人物：希臘總理巴帕德莫斯
蒙蒂取消出國 似將出任義總理
大城水退大清掃 曼谷續抗洪水
標普澄清沒降法信評 歐元走升
柏老：信評降 美債仍是避風港
官員：美同意俄加入WTO
銀行股領跌 歐股收黑
連戰抵檀香山 出席亞太峰會
標普降法信評烏龍 市場虛驚
日內瓦影展 河豚奪2大獎
台灣電影走出去 魏導：靠華人
土震災12死 日本志工罹難
歐債危機稍緩 金價下挫
油價攀抵3個月高點
莊智淵法國出戰世界盃桌球賽
台舉重選手 世錦賽繼續拼成績
朝野會談結束 希臘新閣未公布
比修女趙懷仁獲熱愛生命獎章
放棄台灣論 薛瑞福指危險幼稚
加入TPP 美學者促台灣協商
雙i銷售不妙 蘋果股價臉綠
晶片需求旺 輝達財報優於預期
美學者：台灣民主值得美支持
「未來的冰淇淋」 聲請破產
長榮航空維也納慶飛航20週年
德國否認有意切割歐盟
美減赤有成 10月降30%
胡錦濤抵檀香山 出席亞太峰會
歐雀雅賽首輪 曾雅妮暫居34
連日陰雨 傍晚漸緩
台股開7360點 漲51點
歐盟明年經濟成長率僅0.6%
買氣旺 SOGO週年慶開紅盤
轉調駐地 威廉凱特明年小別
以色列成立台灣書院聯絡點
黃采儀裝瘋賣傻 愛犬搶鏡
邦諾案 微軟撤告富士康鴻海
歐洲經改失利 全球代價慘重
廣達代工平板電腦 壓寶亞馬遜
APEC財長誓避免貨幣競貶
陸媒論亞太峰會 關注三大焦點
維吾爾歌手拜爾 視吉他如命
台7甲棲蘭路段坍方 傍晚搶通
新台幣匯率盤初走升
臉書侵隱私挨告 傳將達成和解
立委選舉公告 21日起登記
加拿大人最不愛多倫多
搶救墜谷經理 搜救隊午前抵達
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局陸上強風特報
昨辦休學 大學生陳屍高中母校
營養午餐弊案 2校長羈押停職
美加爭議輸油管 將尋替代路線
日加入TPP 星：戰略平衡
北京病患開瓦斯自殺 1死5傷
台南最後一場 紙風車明抵柳營
廣東擬試行碳排放交易
滬外貿私企 10年成長百餘倍
辨識系統奏功 贓車無所遁形
旅展2大消費糾紛可解約退費
被大陸逮捕脫北者將遣送南韓
景氣差 菲律賓外人投資驟降
傳Zynga叫員工股票還來
產學政界串連 挺總統黃金十年
歐雀雅邀請賽 曾雅妮爆桿
藝饗石斑嘉年華 明晚枋寮登場
福建全面試行 台籍人士陪審員
校長涉貪風暴延燒 新北籲自首
南韓連續5個月凍結基本利率
權值股止穩 台股守穩7300
福島核災滿8個月 環團籲核安
總統赴國會溝通 韓在野黨說不
營養午餐 教部要各縣市主動查
陸114歲老人 自己刷牙洗衣
經濟預測 粵將定期發布PMI
總統：台日開放天空革命性改變
研議中事項 吳揆：小心處理
醫師工時 民團籲納勞基法
抗通膨喊停 南韓利率按兵不動
研發智慧電視 索尼蘋果較勁
新七大倒數 吳揆幫玉山催票
未足額進用身障 科技大廠居多
擬開放禮堂 綠批監院長硬拗
網路拍賣名車詐騙 警逮4嫌
宏達電經理獲救 虛弱無大礙
桃機滑行道破洞 航班延誤
績優地政志工 最年長80歲
社會住宅相關法案逕付二讀
日相 將宣布加入TPP談判
增提呆帳準備 銀行Q4獲利減
澳洲公開賽2輪 伍茲殺進排頭
年給4百億 議員：總統愛高雄
劉憶如：歐債問題難解
陸媒：美擬藉APEC施壓匯率
亞幣走揚 台幣午升1.25角
中華電信烏龍簡訊 藍綠都罵
大陸經濟明年第1季可能觸底
中研院女主任涉貪案 檢搜廠商
築夢者孫逸仙 還原國父一生
北市：洗車業汙染 明年開罰
總統：全民詮釋中華民國發展史
日皇病情惡化 出院延期
越南軍方瘋高爾夫 建設部嚴批
索尼翻身 執行長露新產品口風
加爾各答映演台片 省長盼交流
微風台北車站 擴大營業推美食
搶救山難挨批 中市消防局澄清
菲涉貪前總統 傳尋求政治庇護
北市府鋪錯道路 判賠地主租金
台灣發明作品 克羅埃西亞登場
校長涉弊羈押 板院將開庭更裁
台灣自殺降 吳揆讚防治成效
林地訴訟收回 林務局1週內清查
台股收盤漲58.61點
偷拍性愛影片 色男遭求刑
立院三讀 保母須登記管理
兒少法修正 禁過度報導腥羶色
涉體罰致傷 師判拘役
亞職熱身賽 新莊場因雨取消
苗縣農產豐收 曾永權代言促銷
兒少法修正 出收養規範從嚴
賦稅案遭譏聾瞎 財政部：改進
持續遭批 盛治仁籲蔡英文表態
改良閃光板 波蘭發明展奪金
建國百年照片展 盡顯台灣美
兩岸台北旅展 主題遊夯
嘉市府會衝突 議會無限期休會
赴美免簽證 明年可望達陣
11月台指期漲39點
台股漲58點 收7367點
雲端時代 林百里贈台大研發雲
陸通信界官媒 炮轟央視
觀光暢旺 吳揆：強大國力表現
黃煌煇：成大要隨潮流改變
12年國教 教團：私校公共化
11月電子金融齊漲
旅展拚人氣 華航優惠大方送
林百里回台大 樂捐研發雲
下龍灣角逐新七景 越南催票猛
徐立德：馬政府是最優秀團隊
墜谷登山客找到 家屬喜極而泣
南部山區降雨 農業用水小補
營養午餐案 2喊冤校長羈押
馬吳中辦讚爆T 鄭麗文走秀
電子內需漲 台股守穩7300
德國際長笛賽 台兩青年獲首獎
劉憶如：面板整合較有機會
太空計畫發展 國科會肯定
重回海安路 許添財籲司法改革
監委：于右任墓園應列文化資產
送肉粽成話題 彰市長臉書釋疑
入TPP 日估經濟效益1兆元
女婿成大畢業 副總統引以為傲
陸代表憤離席 許博允還原現場
受家暴怨未保護 北市：已協助
獲監督讚賞 林羿豪爭一軍
傳媒議題 我要好總統提3問
午餐弊案 朱立倫：不護短
林瑞雄：壓力多 連署未如預期
一箭雙鵰 兄弟檔落網
胡錦濤：經貿問題不應政治化
三大法人賣超台股48億元
標檢局稽核 逾3千件標示違規
青花畫成胖娃娃 傳統也能時尚
歹年冬 感恩節火雞餐也貴了
林地放租管理 農民：積弊已久
強力磁鐵玩具 恐為幼童殺手
韓流猛 日網站檢索排行占5名
光棍節 大陸性別失衡受關注
掠食者逼近 章魚烏賊變色偽裝
墨僑胞及留學生為曾雅妮加油
民間捐導護裝備 北市全面更新
馬進綠票倉 龍山寺發平安福
優質新聞獎 中央社入圍2項
誹謗教師 補教夫妻判刑
毒零食殺人 陸官員稱不該亂吃
美農夫挖石頭 竟是天價隕石
租林地變占用 農民陳情獲解套
馬總部：台灣平安 政府責任
不滿辭退 離職員工殺經理判刑
投資台灣 商機總額逾兆元
新台幣兌美元升7.4分
APEC 連戰歐巴馬住同飯店
詐騙手法翻新 直接騙取提款卡
開發休閒漁業 兩岸金門研討
兒少法修正過關 朝野立委肯定
旅展開幕 飯店餐券住宿券搶手
交通無障礙未落實 身障人抗議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
立委選戰起跑 國民黨拚過半
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
狼父涉猥褻幼女 判3年10月
打噴嚏後半身麻痺 腦瘤作祟
綠高額提名 立委選戰拚過半
對手可敬 陳明文：續勤跑基層
各方伸援 光合作用書店或重生
涉開毒趴 7人落網
屏東台灣原民園區 設鐵馬驛站
布農小米進倉祭 學生體驗文化
以淚替代 無痛量血糖現曙光
宏達電經理獲救 直升機吊掛
審照涉貪百萬 助理教授遭起訴
北市表揚醫師 提醒別忘健康
中美爭定義未來 台灣要睜大眼
國際反暴力海報展 台中登場
兩岸旅展 文化佈置具巧思
慶百年 百元大閘蟹開放訂購
細雨澆不息熱情 旅展大塞車
尼加拉瓜大選 美稱過程不透明
衝著人民幣？亞太財長關切匯率
景氣有疑慮 百貨折扣戰更激烈
日職棒巨人球團內訌 會長遭批
搶立委席次 親新台聯拚突圍
建國百年 高雄澂清樓國父展
馬：對人民負責 無法退第二線
全運圖騰遇雨溼滑 民眾憂摔車
彰縣促莫忘吃米的幸福記憶
賽博數碼：沒有上市規劃
菸草控制宣言 拒菸戒菸
招徠遊客 四川來台宣傳新書
中央北市無線上網 可雙向漫遊
大雨坍方 85遊客受困太平山
希拉蕊：樂見日本關注TPP
香港第3季經濟成長4.3%
東非饑荒 紅十字捐款救災
李雲光外遇案 妻原諒撤告
六家支線通車 吳揆感謝竹縣市
學測個別郵遞報名 14日截止
收回被占用國有林地 民團支持
看APEC 陸媒在意保護主義
日相將宣布加入TPP談判
光棍節 星國現結婚熱
德法鬧意見 ESM提前生變
台義簽署海關合作備忘錄
康吉成獲救 宏達電：全力協助
全教總促私校改組 教部允協商
員警訪友 通緝犯自動送上門
天候難吊掛 康吉成山中過夜
婦懷21公斤腫瘤 被誤為懷孕
本周上市市值再度跌破20兆
屏縣集團結婚 小琉球浪漫登場
涉貪案 中研院女主任交保
連日下雨 屏東紅豆災損
涉非法捕撈 韓扣押2陸籍漁船
縣長坐防汛車 雲縣府：合法
540億打造 內蒙擁雲端計算
中華電信輻洩簡訊 新北擬究責
訪檀香山興中會 連戰格外有感
彭政閔：下週與兄弟談新合約
加強服務 經部鼓勵管顧業結盟
涉雇傭違法 駐堪薩斯處長被捕
午餐弊案延燒 檢籲自首換減刑
胡錦濤：經貿不應有保護主義
研究閩省文化 6博碩士獲獎
房客CO中毒身亡 房東判5月
旅展殺很大 拚萬元有找
台灣塔決選 日本建築師首獎
林益世拚連任 彭愛佳請假輔選
克羅埃西亞發明展 台灣大贏家
月考出現考古題 北市府要罰
駐美處長遭逮捕 外交部抗議
鳳山中心人行道重鋪 遭批浪費
宏達電經理獲救 感謝各界伸援
環生方舟 密爾瓦基首映受歡迎
搶救未奏效 俄探測器恐墜落
亞幣反彈 台幣收升7.4分
水門案錄音帶消音 尼克森震怒
馬總統頒香港僑領張世傑褒揚令
低溫溯溪 苦尋登山客傳佳音
松山飛金浦 明年3月每天對飛
母親傍嬰睡 醒來驚見兒猝死
日相宣布加入TPP談判
百年難得時刻 柯震東進軍歌壇
小美術館成立 蕭副總統盛讚
日本一12日開戰 中日尬軟銀
熱情澆不熄 台東鄉親雨中挺馬
韓語演講獲獎 劉思佳分享心得
pub起紛爭 辣妹找人開扁
封神榜演唱會 繽紛高雄揭序幕
發票印髒話 加油站表歉意
兒少法三讀 民間團體肯定
菸害媒體識讀教案賽 結果出爐
旅展首日 逾5萬人進場創新高
慈濟北朝鮮賑災 濟助46萬人
印尼漁工遭砍 淘金夢碎將返鄉
東協10+3會議 溫家寶出席
總部成立遇防疫 鍾紹和批打壓
噴燈香菸燙男童 狠男遭訴
與眾不同 蘇打綠咖啡店打歌
大寮爭設高中 立委挺完全中學
遠端監控河川 盜採案件漸減
象不續約 葉君璋職棒恐劃句點
癌病友嘉人食譜 助安心啖美食
林聰明：IIT盼提供華語師資
營養午餐案延燒 北市清查學校
吳揆：兩岸和平讓商業活絡
媒體自律機制 學者看法不一
中油偷排廢水 環局交叉稽查
金浦松山航線 最快明年3月通
高雄動漫季 駁二熱鬧登場
日加入TPP談判 明展開討論
日內瓦影展 河豚獲2獎
政院：建構東北亞航圈帶動經濟
巨無霸貨機訪高 測試機場能量
天津拍戲 沛小嵐險沒命
落跑女外勞 藉毒流產被逮
房仲：房市明年回穩
手機GPS定位 須先開啟設定
嫖資糾紛 警罰娼嫖抓老鴇
疑違行政中立 嘉縣府員工送懲
議員初登場 演歌仔戲笑果佳
松山金浦對飛 航空業者爭很大
今彩539開獎
兒少法修法 保護兒少更周延
抗癌勇士鐵騎環台 寫生命劇本
小嫻代言國標舞 瘦10公斤
藍：馬基本盤穩 勿過度焦慮
大樂透開獎
救康吉成 動員近300人次
五月天諾亞方舟 開賣首日秒殺
大直戰俘紀念碑揭碑 和平可貴
義新預算法參院過關 送交眾院
出道11年 周董驚嘆號出輯
日參與TPP談判 財經界樂見
陸首座無人島拍賣 浙企拔頭籌
國華監察人焦仁和停職1年
挑戰稅罰 艾未未決定上訴
龍應台憶成大 蹺課戀愛自由
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產業發展 副總統：三方向努力
定位資訊簡訊 新北：掌握時效
劉姍姍資深 返台前出事很意外
謝昇諺瘋台灣 挑戰單日雙塔
投信：作多機率大 季底可期
兄弟取聖人名 卻性侵媒淫
藍監院檢舉張花冠違反行政中立
熱愛日本 日相誓維護農家利益
慶醫師節 陳天華獲醫教奉獻獎
北市十月房市移轉月減7.2%
支持者雨中力挺 蘇嘉全感動
蕭副總統：讓有經驗的人持家
馬吳嘉市造勢 大打政績牌
新加坡高球賽 林文堂暫排44
駐美處長遭逮 豁免權成關鍵
綠批衛武營中常會 藍指無不妥
衛武營：出借場地未違規定
泰台商受災 代表處兩路送物資
義參院通過預算案 減債有望
台韓對飛 落實東北亞黃金航圈
東北黃金航圈成形 松機更耀眼
大樂透頭獎無人中獎
海嘯後新低 10月北市房市冷
救美國經濟 紐時刊文主張棄台
今彩539 頭獎4人中獎
男子世桌賽 莊智淵首役失利
法成長停滯 恐遭歐債危機衝擊
王金平：老農津貼會有滿意答案
陳其邁：要求嚴守行政中立
希臘聯合內閣與新總理宣誓就職
五楊高架明年通 行車約22分
總統提新青年政策 百萬徵創意
世界盃桌球賽 莊智淵首戰失利
參與TPP談判 日相說法迂迴
涉弊校長交保 更裁結果不變
德國能源政策對台灣的啟發研討會 11日盛大舉行
台灣「大直戰俘營紀念碑」和平可貴 英國皇家及二戰盟軍戰俘家屬親來出席
蘋果Apple iPhone 在台灣找工作更輕鬆 Apps地圖來幫忙
美國主流媒體出現歐巴馬總統「甩台灣、救經濟」
九把刀「那些年，我們一起追的女孩」票房破億 柯震東表現吸睛全裸上陣
日本首相前往美國檀香山參加APEC 將朝參與TPP談判的方向
外交醜聞！台灣駐美國堪薩斯處長劉姍姍涉虐傭被收押
台灣社團指監察權已死 籲王建煊請辭接受調查
「蘋果條款」！台灣國會修正兒少法 報紙不得刊載犯罪、羶色腥圖文
義大利通過新預算案 希臘新政府就職 歐洲、美國股市大漲
標準普爾擺烏龍 誤降法國3A債評 引發市場恐慌
台灣美國斷交時的「愛國青年」劉姍姍 被指有虐傭前科
台灣外交部長楊進添抗議美國違反豁免協定
台灣資深外交官：外交豁免不能無限上綱
美國國務卿希拉蕊：台灣是重要的安全與經濟夥伴
台灣總統馬英九台東秀政績 安排身心障礙小朋友上台惹爭議
台灣4名學生在浩瀚的宇宙發現2顆小行星
台灣失業潮民進黨總統參選人蔡英文憂心 批馬英九忙選舉無力解決
歐雀雅賽 「台灣之光」LPGA世界球后曾雅妮力追到第18
APEC連胡會 重申九二共識 美國夏威夷時間11日代表馬英九總統的國民黨榮譽主席連戰與胡錦濤會晤
中國國民黨副主席蔣孝嚴：由衷期盼親民黨宋楚瑜改變心意 莫造成漁翁得利
台灣頂新集團魏應行致勝王道--擁抱中國「庶民消費」如旗下全家、德克士、康師傅事業
日本在台灣戰俘營紀念碑落成 英國老兵憶往落淚
世界新七大自然奇景公布 韓國、越南、印尼、菲律賓、亞馬遜河流域、越南、巴西 台灣玉山沒擠進
台灣韓國將增「松山—金浦」新航線 明年三月起飛
連胡會胡錦濤重彈「九二共識」老調 連戰籲台灣中國就簽署「和平協議」展開對話
荒誕！紐時專欄建議歐巴馬終止對台灣軍售 換取中國勾銷1.14兆美國公債
馬營：台灣總統大選 馬英九支持度穩定領先對手
中國國家主席胡錦濤 促美國放寬高技術出口限制
綠營：台灣總統大選蔡英文看好度上升 西瓜效應發酵
蔡清彥透露台灣國家太空中心曾試圖發展軍事衛星
APEC連胡會 中國主席胡錦濤強調「九二共識」
埃及在11月11日關閉開羅的吉薩金字塔
台灣親民黨：中國國民黨總統馬英九連任穩贏神話破滅 各黨大動作搶票
前美國副助卿薛瑞福：主張放棄台灣「天真又危險」
世界新七大自然奇景揭曉 中國及台灣都未入榜
南印度神廟 當地賤民睽違22年後入廟參
中國主席胡錦濤、台灣領袖代表連戰 兩人重申「九二共識」
緋聞風波不斷 義大利總理貝盧斯科尼：待歐元穩定法案通過後就辭職
總統、閣揆、外交部長、人民 應團結一致 對美國表達「台灣是主權獨立國家」的立場 爭取「外交人員豁免權」
台灣駐美國外交官劉姍姍涉案被捕 外交部繼農委會、教育部、文建會、交通部後陸續凸槌 重創馬英九總統選情 府院黨全力滅火
台灣駐美國外交官涉嫌虐待菲律賓女傭 被FBI收押 指控若屬實 總統馬英九應立即下令撤職
政府稅改不力 人民變成提款機?
選情緊繃 台灣總統參選人蔡英文籲國民黨在最後階段保持「格調」
台灣馬總統推出「青年無縫就業」強化大學實習課程
美國壇香山APEC領袖會議 美國總統歐巴馬及TPP成員國於夏威夷時間12日共同發表聲明
前外長程建人：台灣駐美國官員只享「功能性豁免」非關公務不能主張
美國國務卿希拉蕊「放棄台灣」聲浪中 首度表態 台灣是「一個重要的安全與經濟夥伴」
台灣親民黨主席宋楚瑜批政府無能弊端叢生 發誓找回民主自由真價值
美國國務院：劉姍姍遭FBI逮捕 台灣非主權國無豁免權
百年秋鬥搖滾登場 99%窮人向1%富豪宣戰
墨西哥內政部長空難亡 重創墨西哥政府 總統缺席美國夏威夷檀香山APEC會議
緬甸民主運動領袖翁山蘇姬可望參加補選重返政壇
希臘8,000人示威反聯合政府新總理
任重道遠 希臘新政府走馬上任
歐洲測到放射碘 不威脅人體
土國渡輪遭劫 乘客安危不明
巧!墨國部長先後死於空難
濟州島擠進新世界7大奇景
新7大奇景公布 玉山落榜
美歐經濟可望轉好 油漲
連3週線收紅 黃金看漲
義計畫過關 歐股收紅
世界盃桌球賽 莊智淵出師不利
世界盃桌球賽 莊智淵續爭晉級
台美房地產 締結姐妹會
台舉重選手 世錦賽爭鋒
玉山沒擠入世界7大奇景
救康吉成 天氣晴直升機再出動
救康吉成 空中吊掛救援成功
蔣孝嚴：未爭取不分區立委
棄台救美經濟 答案過於簡化
里約毒販收入 半數入貪警口袋
宋楚瑜參選 蔣孝嚴：漁翁得利
連胡會 談和平協議九二共識
東北季風減弱 降雨趨緩
吊掛成功 救出宏達電經理
APEC連胡會 重申九二共識
發展生科產業 台瑞交流熱絡
金浦松山直航 台韓更便捷
建國百年影像 巴西劇院展出
歐雀雅賽 曾雅妮力追到第18
魏應行：庶民經濟才是王道
百年來趣玩 最高獎金十萬
連戰：一個中國 兩岸涵義不同
康吉成救出 救難人員鬆口氣
救難辛苦 康吉成家屬感動致謝
玉管處：至少讓世界看到玉山
台超韓日 入美國整外醫學會員
康吉成吊掛成功 送高雄長庚
連胡會討論投保 胡允盡快解決
多倫多亞洲影展 相中翻滾阿信
劉姍姍遭逮捕 國務院正面回應
補習班 秋季稅務函查開始
狀似鳳梨 伊蓮佩姬想咬101
台中七期標售熱 民間搶搭列車
歐雀雅邀請賽 妮妮第2輪回穩
三星展示地圖惹禍 陸媒抨擊
康家感謝救援 盼設山難單位
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
央廣獲AIB最佳時事節目獎
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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高教團訪非 開學術外交門
預約看屋 台中以北觀望濃
蔣孝嚴見英相 推動政黨外交
玉山落選七大奇景 營建署說明
總舖師展巧思 胡蘿蔔變零食
見曾蔭權 胡錦濤：支持香港
總統：注意南沙 不過度反應
嬰幼奶粉砂糖降稅 14日討論
APEC連胡會 陸媒通稿報導
8成上班族 不看好明年景氣
張鈞甯防護多 不怕郭世倫襲胸
漁船撞貨船 大陸5船員失蹤
押人綑綁吊涼亭 男吃官司
馬總統：中華民國已完全民主
康吉成家屬：山難救援應更專業
郁：民調激發危機感 對藍好事
內政部：玉山未列名新七大奇景
外交官被捕 總統要求嚴正交涉
外交官被捕 小英：應強力交涉
重機國道違規 多數贊成重罰
康吉成送醫 長庚：多處擦傷
連胡會討論歐債 短期無法解決
駐美處長被捕 外交部持續交涉
中日關係 近7成日人認為差
新信貸超預期 陸媒：政策見效
旅展湧人潮 吸客出奇招
破天荒 美航母甲板上賽籃球
睽違22年 南印賤民入廟參拜
昆山建華東最大冷鏈物流園
康吉成受困 國軍後送救援
外交官被捕 外長向司徒文抗議
康吉成救出 胡志強感謝
戰船渡湖 明潭上演三國會戰
新加坡高球賽 2台將晉級
機器人錦標賽 亞洲學生較勁
隔近一甲子 訪美古帆船將回台
加油要快 汽油下週恐漲4角
馬總統施政 彭蔭剛大力推崇
馬吳拚婦女票 蔡令怡送平安福
宋楚瑜：掛念民意非民調
陸新能源車試點 免搖號不限行
劉姍姍案 美菲律賓社團介入
無尾熊4新成員 正式亮相
小英：選戰激烈 藍要維持格調
身心障者辦遊行 爭無礙公民權
緊鄰台北 桃園捷運成選舉熱點
民怨貧富不均 帶雞鴨六輕抗議
世界新7奇觀 菲地底河上榜
藍：排隊輸罵人 綠心態不足取
挨罵像蟑螂離職 副機師判賠
馬推青年無縫就業 職訓有補助
營養午餐案 朱：化危機為轉機
媒體自律 傳播學者：難做到
馬吳中市總部 加碼送紅包袋
邱毅：當選後8成時間留高雄
怪手竊賊 遇警攔查被逮
脂肪移植 重建乳癌病友信心
百貨加五鐵 台北車站榮景再現
孩子都是寶 寄養家庭愛心無限
富邦馬拉松 拚公益金助弱勢
基隆青年籲團結 挺馬吳謝國樑
偷兒稱患愛滋肺結核 嚇壞員警
向民眾勒索 前警員貪污判刑
農糧署啟動災害稻穀收購機制
馬吳金門總部揭牌 輔選啟動
綠：連胡談和平協議 人民不安
平安鹽祭 總統發鹽袋搶手
鍾紹和成立總部 籲力挺馬總統
外交官被捕 總統訝異促交涉
彩繪客家碗 近萬鄉親相挺
挺小英 粉絲送石雕小豬
余光中獲學位 感念西子灣裁培
二水辦跑水節 友邦使節初體驗
表揚曾雅妮 LPGA官網變臉
防金融動盪 曾蔭權：管好自己
姚文智總部成立 蔡英文祝賀
推健康城市 郝龍斌鼓勵多運動
軟骨發育不全病友組協會盼認同
ABAC主談 連戰大陸粉絲多
星媒報導台外交官在美被押
白宮外槍響 警尋獲步槍
橫渡太平洋 百年帆船轟動一時
劉姍姍案 程建人：美處理粗糙
消滅登革熱 高雄總動員大掃除
鹹水雞成儒家菜 北市：食材同
廣州性文化節 肚兜秀吸睛
朝女吐檳榔汁 男判2月
歐債危機未影響維也納觀光
硬碟衝擊輕 外資看好聯想宏??
愛的書庫啟用 民雄學童好閱讀
新品種葡萄柚 不干擾藥物
室內空氣品質佳 台茂獲頒標章
黃瑞芳發表新作亞特蘭提斯
喜憨兒製送蛋糕 募得愛心發票
邀歐巴馬訪問 美越強化互動
觸動人心 素人電影狂飆大陸
越南慶祝下龍灣入選新七景
陸委會：和平是兩岸最大公約數
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局氣象報告(更正)
甩台灣抵國債？ 遭批愚蠢瘋狂
日職棒總冠軍賽 陳偉殷表現佳
百步之鄉 洛神花季登場
水保局：已搶通神木村便道
分享愛 志工給唐寶寶打氣
高長：ECFA提升城市競爭力
遭誤會加霸王油 運將獲不起訴
日本一首戰 陳偉殷飆11K
百書訴台北 主題書展登場
避免早產 醫師：適齡結婚生子
歡樂一百 金門辦老人歌唱大賽
土裔德籍姊妹花 用美食推新片
尋味岡山 羊肉最對味
百年秋鬥 總統府前辦搖頭派對
近日豪雨農業災損逾6千萬
國務院：劉姍姍豁免限職務範圍
交往借錢分手討債 男恐嚇送辦
春節9天假 旅展歐美線熱賣
汙染加工安 後勁居民夢魘
開南大學與美商學院結盟
婚後亮相 莫文蔚：要相信愛情
中油數百億防汙 難脫惡鄰觀感
爭取出國 菲勞忍氣吞聲
加入TPP 經長密集雙邊會談
馬：國民黨拚經濟 保障勞工
阿美族勇士舞 護衛都蘭鼻
後勁人引頸企盼 棄汙染迎重生
1111幫離婚 律師怕被帶衰
中職盼胡金龍打亞職
西藏未來施政 著重寺廟管理
陸詐騙集團募股吸金 千人受騙
護草鴞 高市鳥會促公地勿毒鼠
紅豆災損 農委會：專案補助
雙溪民宅起火 7旬婦被燒死
疑久病欠債 男車內燒炭身亡
美領軍TPP領袖 擬發表綱要
馬總部：政績是領導力展現
偷酒婦跨區做筆錄 警一箭雙鵰
三高加肥胖 難脫代謝症候群
逢甲校慶 馬總統推青年政策
蔡錦隆進駐競選總部 尋求連任
百貨公司頂樓墬樓 男子死亡
新北社區營造 阿公阿媽秀活力
備戰亞職大賽 獅缺手感補情蒐
秋鬥訴求多 向藍綠搖頭表不滿
歐元之父：人民幣應成重要貨幣
劉姍姍案 尋求外交解決
林益世後援會 楊志良將站台
南投旅外同鄉會師 力挺馬吳配
泰王病情傳一度惡化 暫失意識
昨日的記憶 演員擔憂淚崩
連戰APEC介紹台灣 全球播
兒盟收養月起跑 嗨寶貝首映
南亞峰會同意自貿區加速整合
旅展逢假日 逾7萬人捧場
蔡英文簽書會 民眾熱情
華僑協會菲律賓分會成立
周蕙個唱浴袍出場 粉絲尖叫
今彩539開獎
影迷拷問 藍正龍最不怕床戲
世界盃桌球賽 各國好手爭晉級
學者：胡錦濤申論九二共識事實
亞職熱身賽 統一痛宰象猿
歐盟主席：縮歐元區毀單一市場
電擊棒劫母女 警消合力逮人
災後首次公開 福島核電慘兮兮
義改革案過關後 老貝料將下臺
巴勒斯坦申請入聯合國瀕臨破局
總統：民進黨做不到 我做得到
現身演唱會 吳揆感受年輕熱力
痘痘有救了 疫苗5年內問世
警官尋夢 國旗飄揚非洲最高峰
大雨攪局 星高球賽縮為3回合
郁慕明：不分區立委盼拿下8%
夢想演唱會 哈林張惠妹飆唱
總統：成大校友貢獻比台大多
今彩539頭獎1注中獎
日職棒巨人球團內訌越演越烈
蔡英文提4項保障勞工新政
台灣商品交易中心 昆山開業
搶救俄羅斯衛星 陸只有乾瞪眼
慈玄宮建醮大典 蔡令怡點燈
軟骨不全病友 游出新人生
澳洲公開賽3輪 伍茲落居第8
幹細胞新療法 可望終結關節炎
TPP勢頭強勁 多國興趣濃
被控侵權 知名設計公司判賠
馬深入綠營票倉 大打經濟牌
林瑞雄說台灣親民黨總統大選聲勢「愈來愈好」
聯邦檢察官：美國不承認台灣主權 劉姍姍無法享受外交豁免
美國國務院發言人：台灣外交官只在執行職務範圍內享有豁免
頂著諾貝爾和平獎光環 賴比瑞亞女總統連任成功
中國台灣連胡會強調九二共識 胡錦濤不回應和平協議
中國、台灣連胡會開始談和平協議 綠營：馬違反自己的「十大保證」
馬總統「新青年政策」 台灣反對黨：說一套做一套
蔣家第4代蔣友柏所經營公司被控侵權 橙果設計師判3月徒刑
2011年全球英語最常用的字：「阿拉伯之春」「王室婚禮」「賈伯斯」
台灣天文館：獅子座流星雨 11/18極大期 台北觀測條件不佳
連戰APEC介紹台灣及全球百大品牌宏達電HTC 王雪紅、歐巴馬差點同桌餐敍
TPP勢頭強大 台灣、美國、日本、加拿大、墨西哥、菲律賓多國興趣高
蘋果Apple賈伯斯生前唯一授權傳記 「Steve Jobs」英文版空運來台灣
ASIMO 2011能跳能比手語 日本本田HONDA全球首創「自主行為控制」機器人
義大利總理貝盧斯科尼正式辭職 預料經濟學家蒙蒂將出任組臨時政府
台灣外交官劉姍姍遭FBI逮捕 民進黨：台美關係倒退 馬英九無能的政府應下台負責
台灣總統參選人蔡英文：中國幫助馬英九 民進黨靠人民
連戰籲台灣中國洽談和平協議 民進黨：國共密室協商 人民不安
聯合報台灣總統大選民調 馬蔡幾乎打成平手：馬英九40.8% 蔡英文36.4% 宋楚瑜9%
林依晨《戀愛恐慌症》12/16上映 台灣與中國北京共同製作
卡娃伊！澳洲來台灣4隻無尾熊台北動物園亮相 好吸睛！
台灣表態爭取加入泛太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）討論
民進黨：劉姍姍案依台灣關係法向美國交涉 不袒護犯行
台灣外交官虐傭案 中國國民黨馬英九總統指示依法和美國交涉
「死亡交叉」出現？台灣中國國民黨副總統參選人吳敦義再訪「蓮生活佛」閉門密談
台灣大學生的卑微願望：月薪3萬元 馬英九總統聽到了嗎？
台灣官員證詞：劉姍姍剋扣薪水凌虐肉體 菲律賓女傭出現憂鬱厭食
台灣外交部長楊進添：他沒把握美國會不會釋放劉姍姍
美國學者：台灣外交官劉姍姍案 不大可能適用「外交豁免權」
戲夢人生！美國熱門影集探討「一中政策」導致台灣無法享有豁免權
美國職棒國民隊捕手拉莫斯平安獲救 委內瑞拉維安部隊深入山區救出人質
走出台灣5都選舉槍擊陰霾 中國國民黨連勝文復出助選
浪花、黃牛、微風、夕照 台灣之美等你擁抱
台灣總統參選人蔡英文：延長失業給付 時薪保障112元
憂泰國水患惡化 泰皇內出血休克
凱道路權 台灣中國國民黨批民進黨蔡英文 搞不清楚狀況
蘋果iPhone4S熱潮未減 Apple iPhone5神秘爆光
台灣優質新聞獎28則報導入圍 12月6日揭曉
研究：大部分的台灣上班族長時間加班 還會將工作帶回家
義大利總理向總統遞出辭呈
日本Sony、Panasonic及韓國三星Samsung 推「Full HD 3D 眼鏡計畫」
美國「彭博社」專訪APEC台灣總統代表 連戰：中國正在推動政治改革
美國總統歐巴馬宣布「跨太平洋夥伴協議」 (TPP)獲共識 台灣、日本意願高 中國冷淡
貝魯斯柯尼下台 義大利民眾開香檳狂歡
台灣總統馬英九：他讓台灣轉型升級 理當獲支持連任
台灣總統參選人蔡英文：連胡會觸及和平協議 馬英九應說清楚
台灣民進黨：中國「5套劇本」明幫暗助馬英九連任
宋楚瑜：國民黨「無能、敗家」 台灣貧富差距擴大
緬甸政府宣布特赦囚犯 其中包含多名政治犯
台灣電子業營收王 鴻海精密10月份營收再創2,955億新高
深入綠營基層拜票 台灣總統馬英九強調比民進黨更照顧台南
台灣政府陸續凸槌 總統大選民調出現驚人變化 繼「黃金交叉」後 馬英九蔡英文蔡幾乎打成平手
拾獲遺失物報酬 德國、日本均比台灣低
金門法會登場 祈祝兩岸和平
連戰出席APEC 台灣人民期望高 在胡錦濤面前自降國格 民進黨：國民黨高層碰到中國官方就「軟趴趴」
中國太空實驗室「天宮一號」明天「神舟八號」對接(含影片)
美國FBI訴狀：前幫傭被劉姍姍整成憂鬱症 又遭控扣薪恐嚇 檢調否定台灣主權
螢幕最大Window Phone HTC TITAN 遠傳、宏達電聯手推「芒果機」台灣首發
快報／台灣中油、台塑石化宣佈 明(14)零時起汽柴油大漲4、5角
全歐放射碘增 蜘蛛星雲成禍首
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世界桌球賽 莊智淵8強前止步
歐盟將下重手 整頓信評業者
神秘第五行星 彈出太陽系外
新7大奇景 伊瓜蘇瀑布上榜
義眾議院通過改革案
不滿鎮壓 阿盟暫停敘利亞會籍
避擦槍走火 東亞峰會將尋共識
義總理貝魯斯柯尼辭職
歐巴馬警告 陸應遵守遊戲規則
孫燕姿星國領獎 避談生小孩
曾雅妮又爆桿 暫落居第26
北部宜花溼涼 中南部溫差大
胡錦濤 提推動全球經濟看法
大陸表態 胡錦濤：支持TPP
因應債務危機 德擬好3套劇本
劉姍姍案凸顯 駐美職權待釐清
胡錦濤：中越應就重大問題溝通
公用頻道十周年 辦免費演唱會
蘇花改減碳 相當種千萬棵樹
私娼：只想安分賺錢 別無所求
性專區學彩券 地方盼中央主導
娼嫖都罰 基層警：差別有限
日日春：性專區不是核電廠
別在我家旁就好 性專區有得等
歐巴馬：TPP將促進成員經濟
日相TPP表態 歐巴馬：歡迎
茶花開了 花農盼買氣旺
女子跌落捷運軌道 腳骨折送醫
世界盃桌球賽 亞洲選手爭冠
蔣孝嚴和帥化民造訪巴黎
歐巴馬：TPP概要9國有共識
歐雀雅邀請賽 妮妮暫居26
DRAM過剩難解 多元化求生
圓不老夢想 影像展16日展開
陸支持TPP 但10+3並列
性侵毆傷女友 恐怖情人判刑
中央氣象局氣象報告
罹癌水電工拚命工作 全家力挺
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美眾議員羅艾斯：棄台論太天真
專業相機熱賣 電視購物夯
周美青講故事 倫敦小朋友給讚
上海食品展 高市設物產專區
婆媳跨藩籬 創出台越木瓜絲
胡錦濤會日相 深化互惠關係
流亡或復出？老貝辭職未來成謎
野田會胡錦濤 年底前訪大陸
父親木鈴聲報平安 阿諾親手做
現身APEC 王雪紅樂觀前景
陸商務部長：人民幣匯率合理
母告女遺棄 聯繫不上不起訴
歐債風暴 台幣週貶0.54%
安平追想曲 歌仔戲唱現代新調
後援會誓師 客家大老齊挺馬
義診衛教 大學生送愛到尼泊爾
動畫輔助教學 經濟學變簡單
擔心連勝文站台？ 連方瑀：沒有
和平協議議題 府籲綠營勿扭曲
玉山排雲山莊 明年初重新開放
陸學者：若入TPP將受制美日
歐胡會 就國際問題交換意見
拚14萬日運量 高捷加把勁
節電奪第一 北市加碼獎金百萬
陸媒：TPP涵蓋所有商貿關係
美要TPP 中方要多邊與多元
吳敦義：民調接近 要更努力
公民連線提問 聚焦勞動貧困
歐巴馬：美中關係攸關亞太繁榮
印前總統卡蘭 美搭機曾遭安檢
中油：汽油漲4角 柴油漲5角
楊志良為健保 選舉站台處女秀
王毅將訪問日本
歐胡會談 強調合作穩定經濟
歐胡會談經策 美稱人民失耐心
蔡英文：連戰為何不提十項保證
總統：改變台灣轉型成功
參選登記前 國安局簡報安維
台塑汽油漲4角 柴油漲5角
楊進添盼劉姍姍先獲釋
涉拉K持電擊棒搶劫 男送辦
尼加拉瓜緝毒 4嫌喪生
四川女解鄉愁 從辣味著手
高長：ECFA有助就業及出口
肅貪 總統：有證據就不放過
北市育兒友善園 減輕家長負擔
慢阻肺世界日 孫越籲戒菸
混金凸塊將當道 頎邦南茂就位
愛的連線 家扶兒認養人相見歡
旅展第3天 套房旅遊1元競標
催客家票 吳伯雄籲為大局著想
吳敦義：沒有操作民調棄保
不滿搶生意砸攤逼跪 男判7月
李顯龍籲美 勿將矛頭指向中國
風波不斷 生育救濟擬如期上路
美國重回亞洲 歐胡暗中較勁
最高檢修例舉 米麵湯類非賄選
吳揆：劉姍姍案無關美對台政策
TPP架構出爐 要點一覽
林益世反黑金 鍘道具豬
爭取支持 宋喊國會藍綠不過半
總統談政績 清廉開放顧弱勢
千名身心障上街 爭生活無障礙
總統：台美關係30年來最密切
象棋PK 比沉著拚實力
縮短貧富差距 社團籲修法
陽光羊肉節 民眾排隊品嚐美食
APEC峰會 歐胡煙硝味濃
歐胡會 陸媒報導篇幅少
人民幣1億銅像 宗博館展出
9月彩券盈餘19.15億元
抱截肢父當運將 國一生不嫌重
總統造勢場旁火警 維安緊張
營養午餐弊案燒 教團要求嚴辦
歐巴馬促升人民幣 胡錦濤說不
胡志強明赴港 發表演說
北到南 謝昇諺單日雙燈塔達陣
老闆A員工 高市罰565萬元
夫婦登北大武山 妻跌落山谷
陸擬設稀土發票制 懲非法買賣
汛期過災情少 吳揆感謝神明
法師性騷案 總務涉引介遭羈押
不只總統好 宋楚瑜盼大家都好
歐胡會 陸官媒稱美重申反台獨
金門社造博覽會 兒童彩繪家園
婦產女嬰丟醫院 行竊失風被逮
歐巴馬晚宴 連戰夫婦首對入場
罵人婊子 判罰4千
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
搶攻新竹選票 總統盼拿下7成
玉山未列奇景 作家感到安心
反開發後灣 紀政為陸蟹而走
APEC峰會 抗議不缺席
民調接近 吳敦義籲團結挺馬
陸一特大行軍 走到台北
詐彈客惡作劇 高市警追查
明治美術展 呈現日本工藝風貌
體委會旅展設攤 職棒球員站台
外交部：堪薩斯辦事處持續運作
躍動躲避球賽 板橋國小奪冠
千葉知事促旅遊 謝台助震災
兒子拍電影 洪金寶客串伯樂
肉品市場轉型 南投豬樂園吸睛
青年政策 馬總部：數字說話
啦啦隊拋接意外 校慶表哀思
3DS產業 銀行對面板有信心
拚高市立委 藍綠深耕後援會
偷懶又說謊 雲南副礦長被捕
劉姍姍案 華府堪薩斯律師協助
感冒引發心衰竭 男換心重生
黃金週線收紅 逢低找買點
暮光之城破曉 貝拉婚紗受矚目
槍擊後首輔選 連勝文挺賴士葆
行善婦遭撞死 器捐留大愛
歐債效應 朱民憂波及新興國家
連勝文再度輔選 賣力挺馬
登北大武山墜谷 女子獲救
綠指中助選 藍斥栽贓抹黑
身心障者倒立 籲換角度看世界
交長緊盯 桃機跑道重新開標
蘇嘉全：屏東鐵路高架中央買單
日人長住花東 分享半農生活
旅展7.5萬人次 創單日新高
罹患極罕病 青年壯遊活在當下
吃米食不怕胖 還能減碳做環保
礦山追思 9旬戰俘找記憶拼圖
上升格局遭破壞 台股續盤整
為陳光誠慶生 陸訪民遭拘留
拾遺報酬 德日均比台灣低
美誤報野田發言 日急滅火
連勝文輔選 警不敢大意
有計畫無共識 印核電阻力大
警開3槍緝捕 毒販趁亂逃逸
苗栗造勢搏感情 總統：像回家
新加坡高球賽 冠軍出爐再等等
印中第3次軍演 擬明年舉行
不吃藥解憂鬱 腦部影像有證據
歐胡會 經濟爭議檀島交鋒
蔡令怡：小英沒能力治國
賴幸媛：兩岸政策保護民眾利益
馬總部：小英重要政策立場反覆
駐日美軍遷關島案 部分修改
生產醫療糾紛救濟101年試辦
備戰奧運跆拳道 鬥志待加強
天宮與神八 明二次對接
平安福夯 馬總部發逾10萬枚
民調議題 馬總部：綠無端指控
墜谷被樹擋住 撿回一命
蔡英文：明年大選是台灣保衛戰
赴日招商 共簽25件備忘錄
學甲挺綠？賴幸媛挺人民賺錢
台舉重女選手世錦賽得2銅
APEC 美勾勒太平洋願景
哈佛學者稱美國應「甩掉台灣抵國債」 台灣媒體罵「愚蠢、笑話」
APEC會場外 台灣獨派團體遊行抗議
台灣總統馬英九強調政績並非「自我感覺良好」民進黨：中國「5套劇本」助馬連任
蘋果電池過熱燃燒 Apple召回iPod Nano一代
動亂昇高 敘利亞籲阿拉伯聯盟國家元首召開緊急高峰會議
美國夏威夷APEC領袖高峰會 加拿大宣布有意加入TPP談判
民進黨蔡英文「台灣保衛戰」 對上中國國民黨馬英九「政權保衛戰」
搶盡鋒頭 連戰登上今日美國
中國胡錦濤出APEC 討論亞太地區議題
歐雀雅賽 蘇格蘭女將馬修封后 台灣曾雅妮19
連戰代表台灣總統馬英九出盡鋒頭 在APEC與歐巴馬合影上「今日美國」USA Today 美聯社AP
劉姍姍遭美國FBI拘留 震撼台灣、菲律賓僑界
APEC大合照 不穿夏威夷衫
孫中山冥誕 中國廣東中山爆警民衝突 3死數百人傷
「禮堂可證婚、 廁所不准借 」台灣殘障團體監察院大門掛尿袋抗議
台灣外交官：美國逮捕劉姍姍「動作詭異 、恐有內情」
台灣總統參選人宋楚瑜：二晚舞台劇花掉二億多 當家的「實在太糟糕」
藝術家劉北立 「1500把剪刀下縫紉的女人」在美國德州展出
決戰客家庄！台灣國民黨桃竹苗優勢鬆動 基盤仍穩
決戰客家庄！台灣民進黨桃竹苗辦數百場座談 力拼45%選票
蔡英文：2008年選錯總統 開錯藥方 台灣空轉
美國山羊極限運動 衝浪就像吃草一樣簡單
台灣民進黨「3隻小豬」突破50萬 創意無限老K剉咧等
LPGA／72桿收尾 台灣之光曾雅妮第19名坐收
俄羅斯火星夢將終結 中國火星探測器「螢火一號」無法變軌 衛星最早26日恐墜地
決戰客家庄！台灣大選可能政黨輪替 客家派系願與綠營接觸
決戰客家庄！ 吳伯雄諷蔡英文假冒客家身分 挑動台灣族群敏感神經
馬英九客家庄鐵票鬆動 客家妹蔡英文發威 總統大選中國國民黨「防小英外 還得防宋楚瑜」
台灣總統大選馬迷熱情不再 藍營立委與馬英九切割
國民黨不分區立委喬不攏 台灣總統馬英九選情添變數
台灣總統參選人宋楚瑜：馬英九目前民調會落選 盼藍軍集中火力轉投宋
台灣第一女！網路托福考滿分 謝瑋婷真神！
2011台北國際旅展最後一天 住宿餐券下殺最低折扣
奇聞！台灣台東女學生抗議性騷擾 竟被送進精神病院
駐美國外交官劉姍姍遭FBI逮捕 台灣爭的是豁免權問題
超級聯想！連戰獲禮遇 中國傳媒解讀美國助傾中台灣政黨贏得大選
歐債地雷 西恐步義後塵
佳冬戰備跑道 24年首度軍演
台灣宏達電王雪紅樂觀看景氣 HTC Edge可望全球首款4核心手機
反嗆吳伯雄 台灣總統參選人蔡英文：客家話講不好不是原罪
馬總統指台灣和中國簽署和平協議一定要先經過公投
中國國民黨在「凝聚危機意識」 台灣總統參選人蔡英文的警訊！
200萬中國台商助馬? 馬總部：蔡英文「見黑影就開槍」
平壤也買得到香奈兒Chanel 北韓積極拉攏民心
「台灣平安福」搶手 台灣總統馬英九總部一周送出十萬枚
中國國民黨：台灣民進黨一直抹紅馬總統
台灣公共空間無線上網 使用人口激增
賺很大！iPhone 4S成本只要5478台幣 民眾依然趨之若鶩
美國公佈TPP架構 歐巴馬高調主導亞太合作 中國胡錦濤淡化
台灣APEC代表連戰：連胡會只談和平願景未提和平協議
誰之過？台灣20萬過動兒只有1萬人接受治療
超省!! 一泊一食3,999 or 5,700輕鬆FUN 超殺!! 一泊二食4,980 or 6,980泡湯FUN 台東縱谷新興休閒地標，暢遊花東最佳住宿選擇
中華電信歡慶千萬客戶達成 千人行動聖誕節饗行動上網客戶 台灣童趣、精緻佳餚、科技新玩一次到位 即日起開放網路報名
宋楚瑜可望通過連署審查門檻 11月25日登記參選台灣總統
美企頻抱怨 歐巴馬對中國大陸硬起來
台灣駐美國領事被羇押 扯出虛報菲傭月薪案
美國、日本、加拿大等APEC領袖決議推動綠色就業機會
台灣前總統陳水扁看過的「龍藏經」複刻遭盜賣 檢搜2故宮員工
旅展收紅 人次業績雙爆新高
迎倫敦奧運 台將強力促銷觀光
小英：離島老人65歲免健保費
Sony推出 可交換鏡頭式高畫質數位攝影機
日本、加拿大和墨西哥加入TPP 連戰：「必須要台灣自己準備好，才能宣布加入」
陳士杰舉重世錦賽挺舉破全國
張繼科世界桌球賽再添金牌
台灣舉重女將獲3奧運參賽門票
義總統召蒙蒂 料將組閣
爭奧運外卡 中華男舉將拼亞錦
中華女子舉重 奧運穩拿3名額
紐約猶太上街 抗議種族攻擊
受美鼓舞 加拿大入TPP談判
歐雀雅賽 馬修奪冠曾雅妮19
壓力大 醫生等職業沒想像好
焦點人物：義新總理蒙蒂
劉姍姍遭拘留 震撼台菲僑界
蒙蒂臨危受命 領導義新政府
東部短暫雨 中南部有陽光
歐巴馬主持 APEC峰會開議
鴻海巴西設廠傳敲定合作協議
專家：大陸經濟正邁向軟著陸
台股開盤上漲117.05點
胖胖柯震東 甩肉變型男
金楨勳扮花心男 憂粉絲當真
齊白石山水冊 9億元天價拍出
日本經濟4個季度來首見擴張
墨西哥證實 加入TPP談判
APEC峰會 胡錦濤忙談歐債
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
抓娼挨批 內政部：輕罰或免罰
股匯齊揚 新台幣盤初走升
研究：精神分裂病患罹癌率較低
北京卵子黑市 十萬徵名校女生
劉姍姍事件 外交部爭豁免權
台股大漲 高價電子股領漲
歐雀雅邀請賽 妮妮並列19名
林毅夫：陸經濟續高成長30年
S3專利牽制蘋果？明日揭曉
違勞基法企業專區 3縣未建置
西安大樓爆炸 至少4死19傷
投資濟州 中企業家獲韓永居權
金門法會遶境 超渡戰亂亡魂
要求超商降價 吳秀明：無前例
菲拳王勝 2200萬美元入袋
幼兒免學費 總統當宣導員
運動中心研討會 16日展開
公共工程估價競賽 26日決賽
陳沖：政府致力推動加入TPP
陸中小企：稅負重 利潤薄如紙
小英澎湖行 爭取離島票
APEC聲明 聚焦貿易與環保
APEC 美官員：2次歐胡會
紙廠送愛心 逾萬戶弱勢受惠
歐債熾 APEC憂心全球經濟
日皇又發燒 取消接待不丹國王
APEC峰會 共築歐債防火牆
義新總理蒙蒂上任 抗歐債危機
APEC：貿易自由化復甦關鍵
晉升恆指 旺旺康師傅股價報喜
香蕉船意外 韓遊客菲國喪生
胡錦濤出席APEC領袖峰會
陸：台聯應加強台灣中南部工作
忙輔選 高市綠營多改書面質詢
因應無薪假 北市推職訓課程
劉姍姍僱僕役薪資 外交部調查
FBI查劉案 證人保持緘默
陸升值人民幣努力 美喊還不夠
兒虐案攀高 兒盟籲擴大防護
陸銀主管貪汙1億 挖洞躲8年
中申請TPP 星：成員國考慮
西安爆炸事件 已知4死25傷
奶粉關稅減半 財長：可符期待
破窗闖民宅 開槍劫財逃逸
外資看好 宏達電漲停
精神疾病強制住院 需衛署審查
投遞選舉文宣 郵局：一視同仁
陳武雄：取得原料 也算掌控
郵局搶保險市場 盼修法擴業務
台股漲 新台幣午升2.5分
女旅館燒炭 狗狂吠救主
設直銷保護中心 公平會評估
古雷案 業者盼及早放行
APEC：亞洲為全球經濟先鋒
11月豪雨 農損逼近 1億元
美化財務冒貸 銀行受害逾2億
三星傳放行蘋果新機銷韓
奶粉若降稅 立委促反映售價
施顏祥：未來10年加入TPP
總統：創造條件 參加TPP
台美工商會議 鎖定4大產業
自體脂肪隆乳 未豐胸先壞死
尹啟銘赴日招商 促成多項合作
馬總統駁反覆說 籲勿再扣紅帽
日圓強勢 優衣庫拓展美市場
台股大漲 期市全面翻揚
DRAM紓困 財長：合理幫忙
聯新盃擊劍賽 新北誓留金牌
諾麗果變香 屏科大做到了
台股收盤漲158.36點
入TPP爭議 日相支持率陡降
公平會建議 取消大陸傳銷來台
專員疑盜印龍藏經 廉署搜故宮
開高走高 台股漲158點
陸學者：陸不會被TPP邊緣化
簡化申請居留流程 內政部修法
歐衰陸起 投信發點心債
抗血栓新藥 心臟病治療新指標
西安爆炸事故 7死31傷
入TPP 財長：必然趨勢
國民年金宣導 擬入國高中教材
促升人民幣 美要陸攬經濟責任
電子高價股衝 站上7500點
論文升等涉偽造 女教授遭起訴
新北拚觀光 推水金九美食
馬桶腳踝設計 商機30億美元
傳統點心爆米香 手藝怕失傳
科技辦案 國際友人讚嘆
不從就告狀 兄性侵8歲妹遭訴
11月台指期漲185點
保障建教生權益 民團推動立法
蔡英文：中介入選舉非今天才有
歐巴馬：人民幣低估 改善不足
胡潤山東富豪榜 富豪不領情
怕通緝身分曝光撞警員 女緩刑
APEC框架 越南衝外交
蔡英文：語言問題不該是原罪
11月電子金融期齊漲
赴菲簽證 艾奎諾：願加快程序
陳致中選立委 綠營訪扁盼轉圜
旅展拉尾盤 業者看好業績成長
臨時人員續約 中市府尋求共識
5套劇本說 藍籲蔡英文勿抹紅
三大法人買超台股83億元
助艾未未上訴 百萬捐款到位
型男轉行 中市推餐酒搭配
6成大陸女性 家中財務大臣
那些年 台灣電影在港掀熱潮
為預備金 台中議會藍綠爭執
高醫高齡課程 銀髮學海續航
3成民眾分手 簡訊臉書代勞
宋拉客家票 邀傅學鵬列不分區
馬吳總部外牆 掛上選戰看板
偽證案 扁：未教唆偽證
連戰否認與胡談和平協議
扎兒28針毆打致死 父判9年
海纜站啟用 地震預警多10秒
APEC：永續發展產品降稅
牽某的手 阿公深情照護失智嬤
鱷魚大王娶媳 送小鱷當回禮
新台幣兌美元升2.3分
金控搶進七期 黃金商辦闢藝廊
龍藏經遭重製 故宮：不護短
車商促銷加碼 車市買氣夯
殘障車位發證 擬限行動不便者
貨幣改革失敗 北韓毒品氾濫
食品GMP表揚大會明登場
蕭副總統盼台日進一步合作
6校長接受廠商招待 中市懲處
失業男偷竊 警送單車勸找工作
動保團體拜會 小英提預算倍增
情緒不穩 專科女留院觀察
中選會：總統連署查核程序完成
商圈套房販毒 高市警破獲
政策宣導 教部：會多努力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
亞太災害不斷 暴露供應鏈弱點
艾未未提上訴 向網友借4千萬
台大EMBA 王品戴董上榜
江啟臣：山城要快捷不要轉乘
謀殺案顯示 德極右派問題嚴重
交接簿上被批 長官求償敗訴
上周外資賣超185.77億元
珍寶複刻盜賣 2故宮人員遭搜
加入TPP 有興趣尚未有條件
竹市定向越野 城市當獵人
陸患礦災麻木症 連假裝也不屑
大學甄選名額逾5萬 歷年新高
胡錦濤：堅決反對保護主義
利用選民熱情 男子詐財得逞
新航線開通 山西來台旅遊倍增
外交部：劉姍姍僱僕役帳務清白
教更生人識字 獲社教公益獎
園區無薪假 勞委會統一公布
傳撤離南投 鳳梨酥業者澄清
湯爺爺再送書 屏逾百國小受惠
關懷盃啟蒙 陳鏞基盼當榜樣
軟管連接電腦 不再癱瘓在床
性侵女兒數百次 狼父判17年
數位篩檢車上路 便利部落醫療
調查：逾 7成民眾想減肥
3D治齒顎咬合不正 戽斗免驚
蘇花東澳 限30公噸以下通行
難捨成大 汪其楣捐劇作影帶
蘇農舍可合法捐贈 將辦移轉
動保團體盼見總統 府儘速安排
華航人明星臉 新月曆有看頭
誤闖機車道 小貨車變卡車
蔡健雅做公益 籲關懷受暴婦女
世衛：每8秒有1人死於糖尿病
闖民宅強盜案 警公布監視畫面
騎贓車偷電池 竊賊當場落網
上千菁英來台 打造網路新標準
家事法草案 社工人力受關注
量縮 台幣收升2.3分
法師疑性騷 檢：同修多美女
郝：生育率增加 助妳好孕有效
嬰幼奶粉 通過關稅減半
財務危機 印度翠鳥航空難飛
歐洲金融震盪 美企業受衝擊
抗日將軍老照片 女兒跨海憶父
黑狗裝袋丟水溝 男緩起訴
攝影官老照片 以生命保存歷史
送鱷魚不違法 棄養拘留或罰錢
定期契約年限 勞委會研擬放寬
農舍疑違法 張嘉郡：配合辦理
杜違規駕駛 高市增編罰款預算
抗菌玉蘭花精油 獲國際發明獎
輪胎廠擴產 集中亞洲
花花原住民名字 阿公加阿爸
追緝山老鼠 意外發現男屍
技師換照訓練積分擬提高
親民黨：宋楚瑜一定登記選總統
新北預算法源引爭議 綠營拒審
複刻外流珍品 俱屬故宮鎮院寶
嬰幼奶粉關稅減半 促反映售價
花東縱谷串珍珠 4梯免費體驗
珍寶複刻盜賣案 監委調查
關懷偏鄉學童 李雅齡幸福滿滿
傑尼斯偶像 熱戀小15歲女星
異業結盟 中信銀ATM可對彩
宏都拉斯肅貪 176警員被捕
毒化物環境污染 減壽12年
滬港行 高雄促銷暖冬及水果
西遷效應 鴻海營利率提高
棄保議題 藍綠橘各有解讀
德國出口市場 大陸躍居第4
蓬萊漏油再現 道歉只是說說
尼國總統連任 國內爆發衝突
劉姍姍案 外交部專案小組赴美
個展缺席 郝：歡迎艾未未來台
金融業應培育產業分析人才
台送愛到湄南 救急重建2階段
大S代班康熙 想重返主持圈
毒蟲摩鐵會前女友 遭設局綁架
台首部潮流發電機 海大研發
兵工廠爆炸 又1人不治
美商快遞僱童工 勞會依法處分
週年慶櫃姐超時 港商恐遭罰
五月天上海露面 為高雄代言
理想雇主 Google二連霸
販毒討價還價 警扮和事佬逮人
陳國祥：兩岸和解也要「合解」
歐工業生產 降幅創兩年半新高
陸：APEC成果 務實平衡
蔡令怡輔選 平安福許台灣未來
Xbox 360銷售稱霸
進逼美國？ 解放軍委國演習
金馬獎典禮 林憶蓮獻聲
就愛HTC 王雪紅想送歐巴馬
超微攻雲端 台ODM廠扮要角
今彩539三星彩四星彩開獎
全球客家懇親大會 千人與會
理想雇主 Google又奪魁
威力彩38樂合彩開獎
聯合行為追訴期 擬延長為5年
世界蘭花展 台灣獲總冠軍
南海爭議 菲要找美撐腰
美虐傭案例 外交豁免權成焦點
台韓面板廠 產能調整不同調
智慧城市論壇 新北經驗交流
涉壟斷 陸2藥商挨罰三千萬
選前窒息量 台幣短線難脫盤局
天宮與神八第2次對接成功
遏危機 梅克爾：歐盟要更團結
美經濟料回神 瑞銀看升美元
美公民聯盟主張豁免權排除虐傭
真瓶假酒 台酒：將告包商違約
曼谷防洪達共識 抗爭風波暫緩
義發債30億歐元 殖利率飆高
桃機跑道整修重開標 無人投標
奶粉要降價 問題不只稅
歐債輪誰落馬 英財相點名法國
面板產能增 主要來自韓廠
女服避孕藥 男攝護腺癌機率高
壓力測試有兩種 央行重總體
壓力測試有兩種 央行重總體
超收制服費 北市：依規定退
超收制服費 北市：依規定退
威力彩 頭獎槓龜
威力彩 頭獎槓龜
今彩539頭獎3注中獎
大陸將調高扶貧標準
藍不分區立委 106搶34
外交部處理劉姍姍案 監委要查
打造客家新都 總統將提新政策
誤吞鋰電池 美男童手術18次
大阪市長選舉 日本舉國關切
危機入市 巴菲特搶IBM股票
美檢：劉案聽證16日照常進行
故宮珍寶複刻 上千筆疑遭盜售
學研淘金 台灣中小企業處全球創業週起跑！
台灣西日本產業「搭橋招商」 四大產業共簽署25件備忘錄
連胡會「和平協議」說 台灣團結聯盟主席黃昆輝：半夜想到都會嚇醒
中國國民黨總統競選總部 外牆換巨幅廣告
馬英九政府「頻凸槌」 台灣故宮爆發重大弊案！勾結中國廠商盜印國寶文物牟利
台灣宏達電HTC進入百大品牌 APEC上王雪紅想送美國歐巴馬
美國股神巴菲特搶IBM股票
中國神舟八號飛船與天宮一號 第2次對接成功
大S代班主持康熙 怕汪小菲吃醋避談舊愛藍正龍
歐巴馬對中國開炮：「夠了，適可而止吧…」APEC上美國堅決主張公平競爭
台灣故宮內部監守自盜 拷貝百億價值《龍藏經》 賤賣中國牟利
泰國今年7月以來遭遇罕見洪災 曼谷災民不滿政府救災措施
蘋果iPod熱銷十年3億台 MP3播放器市場Apple穩坐霸主
歐盟憂比利時 恐淪希臘與義大利的後塵
賴不掉！台灣ＡＰＥＣ代表連戰確曾向中國胡錦濤提及和平協議
台灣ＡＰＥＣ代表連戰：媒體說他在連胡會談到和平協議「有誤解」
水氣漸增 北部東部陰雨到週末
宋楚瑜批馬政府「敗家」把台灣的機會賣掉 推傅學鵬為不分區立委
台灣總統參選人蔡英文以客家血統為榮 批吳伯雄操弄族群
蔡英文接受美國時代雜誌專訪 指馬英九無能台灣人民期待改變
台灣郵局罹患「綠色恐懼症」 延寄民進黨參選人文宣
台灣故宮珍寶被盜賣非個案 特偵組不能裝聾作啞
國寶加腦力激盪創意 台灣故宮展出18家廠商結研習成果
台灣總統參選人蔡英文澎湖造勢推65歲免健保費 馬公HIGH翻天
墨西哥原生植物「龍舌蘭」等於鑽石?
台灣總統馬英九：和平協議無時程表 不會為簽而簽
民進黨「客家妺仔做總統」蔡英文轟中國國民黨的語言政策「蠻橫錯誤」
小英：總統對和平協議說詞反覆
世界蘭花展 「台灣黃金天鵝蘭」拿下「全場總冠軍」
媒體: APEC會後奧巴馬訪亞太 美國緊盯中國
山的呼喚！罹癌脊椎受傷 台灣73歲登山客受困獲救
你不可以不知道 「瓶裝水」的秘密
中國西安爆炸9死事故 初判為液化氣罐洩漏
亞馬遜Kindle Fire今美國開賣 比iPad 2更受歡迎
山的呼喚！台灣73歲山痴行前立「生死狀」被螞蝗咬傷險掉命
台灣榮總研究：定期專業洗牙降低心臟病和中風
為居民發聲 台大生校慶突襲
美國總統奧巴馬要求中國 長大成人要有「大人」樣
台灣民進黨：中國以稅務或土地租約威脅台商不得支持蔡英文
吳伯雄：宣傳客家妹 操弄族群
Kobo Touch100元有找 向美國Amazon Kindle與邦諾Nook爭搶電子書巿場
聯合報民調：明年台灣大選10%選民會分裂投票
圖片故事／美國阿拉斯加動物園 給「孤兒棕熊」一個溫暖的家
華泰王子大飯店 推出極致年菜與年節禮盒
法新社：北韓鼓勵人民上Facebook臉書攻擊美國及南韓
挪威瘋狂血腥屠殺案奪走近百條人命 凶嫌首次公開提審
涉壟斷 Google又挨告
榮耀客家藏富客庄 總統新政策
藍批小英選舉才喊客家妹
美國前總統克林頓及國務卿希拉蕊女兒 雀兒喜（Chelsea Clinton） 任NBC特派記者
美國最理想的工作場所前五大 Google、蘋果Apple、臉書Facebook、美國國務院和迪士尼
虐傭案台灣專案小組抵美國 會晤劉姍姍展開法律攻防
藉幫台灣與巴布亞紐幾內亞建交侵吞2980萬美元 吳思材判3年10月定讞
和死神拔河 台灣新北市推出「行動急診室」
蕭副總統盼台紐促成經合協議
總統：長期關心客家事務
農舍問題不讓對手「有機可乘」 中國國民黨第一名立委趙麗雲退選
趙麗雲退出國民黨不分區立委競逐 台灣總統大選藍營添變數
國際貨幣基金組織(IMF)警告：中國商業銀行面臨系統風險
韓國宴主廚來台 邀啖宮廷美食
北京警告中國藝術家艾未未 周三前不繳稅恐被拘留
Google X神祕實驗室 進行天馬行空實驗計劃
台灣高鐵台中站商業區 2萬坪土地招商
台灣台北圓山大飯店推出為期6天的「韓國美食週」
iTunes Match美國正式上線 iPhone iPad iPod touch Mac聽音樂更方便
Google被美國與歐洲反托辣斯主管機關盯上 指控谷歌扼殺網路業競爭
台灣總統大選國際關注 時代雜誌專訪民進黨參選人蔡英文
澳門政府明年將再派錢紓解民困 永久居民7000元
中央氣象局 １週天氣預報
美國NBA／球季報銷！ 球員以反托拉斯法控告聯盟老闆
宋楚瑜連署人數44萬5864人審核過關 台灣總統大選三雄鼎立
遠傳用戶HAPPY GO點數折抵帳單再抽iPad2
群眾揚言癱瘓華爾街 美國紐約警方柔性「清場」
台灣總統參選人蔡英文：「兩岸和平協議」馬連說詞不一 意圖選舉操作
蔡英文23日登記選總統
2011台北旅展銷售人氣王 大會最佳展場設計獎
CROSS與Hello Kitty 再度甜蜜邂逅 要帶給您一個溫暖的聖誕佳節
JTI台灣與弘道基金會 銀髮族夢想起飛影像展
台灣大學學生聯盟在校慶會場上突襲 學生高喊「台大推土機，居民住哪裡」
美國國務院今天重申 台灣外交官劉姍姍虐傭案不適用「外交豁免權」
小英：長期關注客家事務才重要
台灣總統大選 三雄鼎立成定局 宋楚瑜決定「拚到底」
新加坡最高法院去年判決台灣贏得「巴紐案」官司 檢盼司法互助追錢
台灣通過「狼師條款」發現性侵害、性霸凌事件 必須在24小時內通報
美國紐約 「占領華爾街」遭驅離 警方逮捕70人
暮光之城《破曉》美國洛杉磯舉行全球首映 主角現身粉絲陷入瘋狂
「Google X」神秘實驗室 傳說秘密研究「太空電梯」機器人與人工智慧
小英：小豬撲滿 募錢也募心
蔡客家人之爭 綠盼客委會導正
「馬政府沒照顧屏東人」 台灣主計處反駁與事實不符
歐巴馬：美俄陸對伊核武達共識
先放劉姍姍？ 美國務院不置評
歐巴馬：經濟看亞洲和中國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法官：挪威恐攻凶嫌非精神異常
美官員：豁免權不適用劉姍姍案
義債殖利率升 國際油價跌
全美外籍生數 台第5陸居首
法導演拍攝 胡金銓紀錄片首映
歐盟憂比 恐淪下個希義
芝加哥中途機場 美誤點王
舊金山聯銀：美明年初經濟衰退
憂氣候變遷 南太島國提5聲明
歐元危如累卵 亞銀促中印伸援
台股開盤小跌3.18點
歐元危機 英擬重塑與歐盟關係
達拉斯聯銀：美經濟明年成長
留美學生創新高 台跌陸暴增
美學生愛留英 社會科學最熱門
魁北克新黨 誓終結統獨爭論
故宮珍寶遭複刻盜售 2人聲押
促經技合作 黃重球率團訪以
加國更改油管路徑 盼美放行
劉案涉外交爭議 檢方謹慎處理
巴西巨資 改善里約貧民區
百事可樂陸員工：要改嫁先賠錢
立院通過 國中小應設圖書館
新台幣匯率盤初走貶
兵工廠爆炸5死 3人治療中
群眾決定占領華爾街 癱瘓股市
美國銀行 再減持陸建行股份
立院通過 中輟生強迫復學
劉姍姍案 外交部小組抵美備戰
南韓停向北韓發心戰傳單
尋親之旅 宏國母子喜相逢
戰勝癌魔 王文祥再做見證
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
立院通過台灣與馬紹爾引渡條約
超日趕美 陸工研投資全球第2
加強合作 李明博將訪菲
涉政壇？ 安哲秀捐巨款做慈善
傳統外幣保單 免納國外投資
量能不足 台股7500點震盪
健全底泥管理機制 環署擬草案
歐巴馬強力喊話 人民幣仍貶
文學星雲獎 余光中獲貢獻獎
車牌選號 小黃機車也可挑
性侵判刑解聘 狼師條款三讀
輻射銫 恐飄本州西部與北海道
陽明山山藥季 19日開跑
福建沿海 浮現3大港口群
重陽敬老局部縮水 陳菊允檢討
滬房市降價 從郊區包圍市中心
農舍爭清白 趙麗雲退選不分區
高木正勝來台個展 呈現夢之根
世界球后 曾雅妮蟬聯40週
創農村新貌 越提新政策
陸銀聯卡首推境外貴賓廳服務
南韓援北韓兒童 B型肝炎疫苗
人民幣兌美元貶至3週低點
索羅斯第3季增持黃金
劉姍姍案 綠委勞陣續批傷人權
政院：挹注屏縣財源年增75億
解資料暴增 IBM：善用空間
南部豪雨農損 綠促全額補助
未來誰接班 陳菊：視民意檢驗
嘉市罰娼嫖 雇主仲介遭法辦
資源回收有成 北市國際獲獎
救DRAM 經部：個案協助
劉案小組抵美 擬定聽證策略
薩默斯：美不蹈日失落十年覆轍
人力銀行：科技業軟體人才夯
披薩店疑違勞基法 可罰30萬
沒挑中徐若瑄 三浦春馬喊可惜
尋仇砍錯人 台東2青年投案
午餐回家吃提議 教長批沒良知
17包K毒藏胸罩 少女送辦
修保險法 壽險銀彈增3千億
攔查建功 逮通緝犯查扣K他命
聽證會前 台方可望見劉姍姍
任亞運科主席 江界山重視轉型
災損紅豆減產2成 恐漲價
齊邦媛獲頒台大名譽博士
百貨業週年慶 北市專案勞檢
專家：大陸房價3至5年持穩
結盟康師傅 百事中國員工抗議
吳揆：大陸勿碰台灣選舉
女神卡卡發威 唱片業回神
犯罪被害人保護 擴及外國人
迎高齡化 醫院獲友善照護認證
因應轉型 花蓮港建通關服務站
劉姍姍案 綠促成立小組調查
公民連線 提問司法官淘汰比率
中選會將公告總統選舉連署結果
改革衝擊退休公務員 總統致意
台大校慶 表揚6名傑出校友
被控圖利 高市文化局挨告
故宮：龍藏經若侵權 罰千萬
巴紐案 吳思材判3年10月
陸客增 金門國家公園遊客成長
台股跌 新台幣午貶3.5分
兵工廠事故 3傷者2人未脫險
10月基金規模月增4.41%
石斑吃水產歐羅肥 長得快又胖
美健保法違憲案 最高法院審理
兩岸關係發展 王毅：盼日支持
豪宅買主 資產配置比重升高
士林市場進駐 月底交通體檢
談父女不見面 豬哥亮語驚人
台股收盤跌34.59點
警方簡訊狂發 中華電協助排除
新北推行動急診室 與死神搶人
屏東拚交通 改善18處路段
社團籲禁傳統市場宰殺活禽
新北降里切割門檻 里長恐大增
台股開低走低 收跌34點
侵占水果籃不還 果商遭訴
副總統：珍惜台美友誼
螺絲廠轉型 研發國產人工牙根
蚵仔寮漁港 高市觀光新亮點
開名車賣燒雞 陸男：努力就行
擁抱獨老 募集幸福年菜
政院：絕未忽視屏東建設
11月台指期跌41點
金電熄火 台股7500不保
國防展演 女中儀隊獲頒紀念章
偷醉男26萬 清潔工吃官司
日札幌降初雪 2戰後最晚
11月電子金融期齊跌
艾未未提覆議 陸拒收存款憑證
拘留5日 專案小組探視劉姍姍
彰化為民服務中心 全天候受理
三大法人買超台股31億元
不做慾女 莎拉潔西卡當製作人
美俄入東亞峰會 學者看法各異
南韓10月貿易順差40億美元
占領活動變調 清理費誰買單
吳揆：不希望外力介入選舉
台中好好玩 飯店聯手促銷
疑操作機器不當 菲勞頭遭輾爆
紅豆受災補助 區公所受理登記
陌生女來敬酒 名牌皮夾不翼飛
不還錢就針愛滋 男恐嚇判刑
章啟月：東亞一體化十加三為主
湖南民房塌 10死12傷
利國政策說不清 凱恩選情告急
大陸：不會無條件援助大國國債
Hold住瞬間 總統曾迷攝影
澳門外匯存底達9千億元
拍烏來公廁 業餘攝影師獲首獎
過勞給付66案 較前增3倍
陸：歡迎美俄加入東亞峰會
新台幣兌美元貶4.5分
烏坵難投票 薛承泰提異地投票
IMF籲陸：改革金融體系
嘉縣柑橘落果 立委籲專案補助
國際觀光成長趨緩 台灣穩健
福建 爭取成為兩岸協商地
金門多元就業 150個職缺
劉憶如赴港 邀國際地產商來台
買可樂助弱勢 阿妹召募耶誕禮
對茶香皂過敏 日471人受害
占領華爾街 紐警方展開驅離
周董導超商廣告 昆凌軋一角
集團網路交友騙錢 購毒販售
釐清大蒜抗癌運作 中醫大獲獎
台灣人薪苦 大學畢業生薪酸
全面電子化 集保重安全穩定
擁槍自重販毒 情侶落網
亞職預選名單 澳職無胡金龍
10天手術 搶救750歲老樹
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
嘉基中醫師 跨海為菲人義診
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
社會責任揭露 10公司獲選
擴增高雄飛大陸 長榮推優惠價
彰縣推動優質便民服務
員工監守自盜 故宮：會更嚴謹
中央社影像展 記錄淡水港變遷
超收制服費 郝：如失職不寬貸
小腹像啤酒肚 細胞瘤作怪
性侵外甥女 舅判刑9年2月
金酒打擊假酒不力 遭監院糾正
中選會：宋楚瑜林瑞雄完成連署
考生利多 甄選放寬篩選倍率
青輔會志工計畫 號召百萬青年
視障騎士 挑戰協力車環台
花東條例基金 台東要求平分
澳門外匯存底多 市民再領紅包
工業局：民眾重視食品安全
對鄰居膜拜咒死 涉恐嚇不起訴
農民質疑肥料摻砂 台肥澄清
馬紹爾爆登革熱 台灣贈藥傳愛
囂張 北京黃牛堵門叫賣4S
農改場籲加強荔枝冬梢控制
育嬰假申請 非軍公教者逾9成
陸：正面看待IMF及世銀報告
陸用電高峰結束 需求漸緩
環署：國際擬禁有害廢棄物輸出
嘉縣雨災 初估受損2千公頃
診所暫緩停業 李進良鬆口氣
撲滿豬遶境 綠籲支持換幸福
塑化業春燕 工研院：再等3年
黃志芳：TPP似經濟美日安保
國姓搶成功 體驗客庄精神
Bii唱從軍樂 當正港男子漢
德國出口 陸排名大躍進
陸紅會：郭案3天搗毀百年聲譽
券商10月獲利 大華證封王
劉真：長輩適合跳探戈與華爾滋
吳揆：發展南台灣拉近南北差距
日本北韓足球賽 0：1吃敗仗
年終大掃除 注意垃圾清運時間
IMF金檢 警告大陸成長風險
三星又頭痛 車雨燦不打亞職
總統電視政見會12/23登場
學校用人 先查有無性侵紀錄
中鴻鋼鐵廠火警 虛驚一場
遊走競選總部騙錢 男子被識破
陸石化自給率增 恐成台勁敵
台股跌 新台幣收貶4.5分
性犯罪紀錄 港擬開放僱主查詢
馬拉松接力賽 重賞尋勇夫
美議員傷後受訪 記不得頭中槍
監守自盜化妝品 女員工判拘役
安聯：歐債衝擊台灣 小於預期
上市公司10月營收 月增逾8%
推動人本醫療 慈濟醫院獲肯定
茂谷柑因雨落果 中市果農陳情
李明博：先批准FTA再談爭點
龍藏經數位化 龍岡3年投2億
科大附托募禮 助家扶兒圓夢
從贓物禮券追賊 偵破重大竊案
印成功試射烈火四 射程涵蓋中
獻金來路不明 劉醇逸面對調查
Google實驗室 遐想無限
標靶藥治乳癌 預防復發
韓媒看統一 小心潘武雄
三星告蘋果 澳洲允提前審理
加班165小時 高市加重罰
婦女會推兒保撲滿 蔡令怡力挺
陸威脅送警 艾未未上訴遭拒
華為收購賽門鐵克合資事業持股
金門勞軍看賽德克 阿兵哥喊讚
歐債風險 義西法比紛創新高
桃機跑道整修重開標 2度流標
連署過門檻 宋楚瑜力拼到底
拚立委 高市參選人貼近民眾
警署：紅標料理米酒看瓶蓋辨識
跆拳道選手 香港邀請賽獲獎
傳產升級併招商 高市組策進會
標檢局制定羽絨製品試驗法標準
車牌選號 去年收入3.6億元
婚紗留倩影 新人最愛北海岸
醫療自費惹民怨 糾正衛生署
大陸網購夯 便當上網訂
豪雨 農損1.6億元
剝削女外勞 雇主仲介緩起訴
高鐵台中站招商 再釋7筆土地
高市紅豆蘿蔔災損 專案補助
修保險法 子法最慢6個月出爐
新北智慧城市 讓生活更便利
巴紐案 檢盼司法互助追錢
衛生署副署長 賴進祥升任
屏東紅豆災損 確認專案補助
中山中和登雙北房市賣座王
劉姍姍案 菲當局願協助菲傭
違勞基法 北市首批公布10家
劉姍姍案 菲智庫籲公平審理
吳揆：ECFA未讓產業受害
南投溫泉季 3大主題飆創意
教部：華洲工家違規建教生回校
錢薇娟號召拿國旗平安福過爐
招台商投資南部 經部辦說明會
中央債務議題 監委提止債機制
通緝犯被放走 中檢追究警責任
有機廚餘水稻肥 崑濱伯有米樂
靈安尊王遶境 總統抬轎祈福
柏林愛樂 4地同步轉播
盜印國寶影像 押故宮2員工
神棍性侵女信徒 判刑15年
警增購公事包 提升解送安全
劉姍姍案 總統盼真相早日大白
翁大銘廣告 金管會：不符事實
林熙蕾黏女兒 暫不拍戲
深夜突擊 紐約警方清占領者
協助救災重建 台捐款陸續抵泰
大埔事件灑縣長冥紙 6人簡判
歐洲退撫機制 面臨沉重壓力
Q3手機銷量 宏達電排名上升
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蔣孝嚴會英相 總統：台灣突破
竹市宜蘭債務超限 高不如北
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印國防部長：憂中邊界擴戰力
遺棄4歲童 生父遭訴
陸外匯存底第3季增921億美元
菲外交官也涉虐傭 全身而退
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壽險業搶標 30年公債利率跌
奇美材遭證交所列異常推介股
盈拉：曼谷西區可能淹到明年
不丹國王伉儷訪日 無緣見日皇
鐵娘子將上映 佘契爾友人嚴批
展參選決心 陳致中23日登記
菸害損健康 健保年花2百億
桃機傳墜樓 男子送醫急救
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三浦友和夫妻 31年從未吵架
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不法帳戶及行員失職 均應通報
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涉貪被禁出境 雅羅育闖關失敗
盜拷珍寶 背信或貪污差很大
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墨軍方查獲貨櫃車塞滿非法移民
6荷屬領地予台免簽生效
外交部：劉姍姍案爭豁免問是非
地方籌錢？ 陸保障房挖坑待建
涉圍標國小工程 傳訊1廠商
帥哥美女薪情俏 坐享特殊待遇
台灣《爽報》iPhone App上線 國語台語唸給你聽
英特爾（Intel）鎖定超頻玩家市場 推6核心第二代Core i 7
網路地圖衛星 拍到陸神秘建築
戀上蕭家淇之子 媒體拍到師生戀主角阮薏穎悄然回台灣
Google Map 衛星在環視中國戈壁沙漠 發現一系列奇怪的建築物
誰才是客家人？ 吳伯雄：蔡英文「假客家人」小英：操弄族群
劉姍姍涉虐傭 台灣美國晚間密會連線
旺旺中時民調：馬英九最重視客家族群 蔡英文最像客家人
Google Map衛星發現中國甘肅新疆神秘建築 軍事專家喻美國51區軍事基地
美國基因公司李文生取代已故賈伯斯 新任蘋果Apple董事長
「Google X」真的可以「為所欲為」？谷歌已面臨美國及歐洲反托辣斯法
台灣外交官虐傭案 美國聯邦法院聽證會決定羈押或交保
台灣外交部：美國ＦＢＩ上手銬逮捕劉姍姍「粗魯」、「不當」
民進黨：劉姍姍虐待菲律賓女傭案 重創台灣人權形象
不分區立委出爐 國民黨重視台灣弱勢
台灣社團：吳伯雄是國民黨摧殘客語的幫兇
總統：兩加兩要 鼓勵運動
海外客籍人士：吳伯雄分化台灣族群 在客家人傷口撒鹽
台灣總統馬英九秀客語拉攏客家選票
台灣未來事件交易所 (11/14) 首投族蔡英文49.5%馬英九46.1%
台灣親民黨力拼勝選 強調主體性不與它黨合併
伊朗核武google空拍圖看的到 學生示威支持核計畫
台灣立法院修法 隱匿性侵校長解聘 狼師永不錄用
聯合報調查台灣選民關心議題：無薪假64% 國家認同59% 老農津貼56% 民生核四55%
前台灣省主席林光華批 馬英九與吳伯雄操弄客家族群
517天無政府 比利時恐成金融禿鷹狙擊對象
台灣總統參選人蔡英文23日登記 加拿大鄉親返國投票超爆
美國智庫：馬英九若連任 中國將施壓加速政治談判 導致台灣嚴重分裂
電信業證實：iPhone4s 12月中旬在台灣開賣
臺灣總統選情告急 周刊爆馬英九密會賭盤組頭？
英國首相證實在利比亞發現「重大殺傷性」生化武器
角逐總統寶座？韓國「政治素人」首爾大學教授安哲秀捐巨款受矚目
WEF「觀光競爭力」排名 台灣居亞洲第8 落後新加坡、韓國、香港
劉姍姍案 爭取劉不出席聽證
爽報》攻搶行動閱報 挺藍挺綠台灣選民一起來「話爽」
會組頭? 台灣總統府回應: 一般性的拜訪懇託
蔡英文肯定國民黨不分區納弱勢
民進黨：中國有5套劇本暗助國民黨 國台辦：大陸不評論台灣的選舉
日青森蘋果 秀出台日友好情
Google 搜到中國戈壁神秘結構體 疑似模擬華府街道圖
羅福助角逐台灣新北市立委？遷戶籍動作藍營心驚！
經長：5年後 電動車大幅成長
電資工會累計無薪假企業75家 影響人數3萬6千4百人
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週刊指踩黑金 馬總部駁斥抗議
跳TONE☆★.--嘉義市第12屆交趾陶藝術節來囉!!
菲律賓前總統雅羅育出國治病 機場被攔截
無薪假薪資給付未達基本工資 台灣3企業挨罰
台灣研討「國境安全」美國FBI官員與會 英國、以色列專家也出席
印度媒體報導 成功試射可達中國腹地導彈
公視有話好說 展示龍藏經
美國FBI埋伏女廁門口強行銬走劉姍姍 台灣外長「氣到吐血」
台灣故宮國寶圖檔遭盜印案情再升高 疑有珍稀資料外流
重大突破！台灣太陽能電池創新研究登上「科學」雜誌
馬：民眾感受才是施政成果指標
NBA／發薪日球員一毛都領不到 勞資糾紛上法院 12/25日前比賽全取消
台灣「新宅男女神」大元坦承：媽媽是酒店媽媽桑
中國國民黨不分區名單出爐 「專業、多元、大換血」
中國甘肅幼稚園校車超載與卡車相撞事故 已造成20人死亡
劉姍姍律師：取消聽證改採協商 11月底以前就能搭機回台灣
台薩發行建國百年紀念郵票
台灣形象彩繪巴士 東歐趴趴走
大選開鑼 馬17日託人領表
中國國民黨不分區首次納入弱勢團體 民進黨「首次」肯定
台以簽署兩項協議
藍不分區 王育敏楊玉欣入榜列
卡達航空大手筆 訂55架空巴
搶救劉姍姍 台美連線晚間密會
駁白宮說法 前海豹爆獵賓真相
阿塞德 意外掌權的敘利亞總統
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美參與東亞峰會 運作聯手抗陸
自體心臟幹細胞療法 前景看好
義大利組新政府 達成政治協議
歐盟新法規 投資人可告信評業者
義急組閣 歐股走低
專家：極右派極端主義像傳染病
達成協議 義新政府今成立
奧林巴斯涉造假 英國加入調查
專訪劉姍姍律師 爭取台美雙贏
巴西首富與鴻海合作 業界觀望
劉案律師沃肯 協調衝突尋方案
油價大漲 逼近百元
金銅漲 需求看俏
宏達電S3告蘋果 判決延後
美數據報喜 美股走高
蘋果指派李文生為非執行董事長
紐約公園重開放 抗議者又返回
戴爾營收未達標 盤後股挫
擦亮蘋果皮 董事會換血
通膨逼2位數 印度汽油降價
台股開盤上漲37.44點
劉案聽證如常進行 力爭保釋
蓋特納：化解歐債危機已有進展
劉姍姍案 設定為個人事件
東亞峰會談南海 美稱議題適當
水氣豐沛 宜蘭今防大豪雨
占領倫敦抗議者 可能被驅逐
台藝術家作品 歐藝術節巡迴展
法院拒續占公園 紐約警強驅離
MSCI指數台股增3 剔12
WSJ:花旗恐裁員三千
傳索尼加入谷歌音樂服務
媒體關注艾未未 將行政覆議
士林官邸菊展 週六登場
越緬簽協定 加強軍事合作
福特號召民眾 安全節能駕駛
S3告蘋果終判 延至下周公布
匯市觀望 新台幣早盤小貶
爾必達擴大減產 DRAM大漲
敬老福利 高市：檢討改善
百人木琴 擊樂慶百年
無薪假 48廠家5021人
小彪後肢僵硬 泡溫水澡按摩
台灣最早影像 法人願出借巡展
爐石填海 戴奧辛汙染可能不高
地方選戰 拉胡爾意在總理寶座
中鋼澄清爐石不含戴奧辛
國民黨：週刊指涉賭盤子虛烏有
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
高市府：2年後改善財政
佳冬戰備道操演 軍事迷揪團
國台辦：兩會商談未觸和平協議
上海常住人口 近4成外來戶
蘇花蘇澳到東澳 預警性封閉
王金平：不分區名單 形象清新
台股開高走低 未脫盤局
虐童案增 立委提案重懲
總統：台灣要從OEM到OBM
新光天地和解 陸：保台商權益
法官下令 阻多倫多驅離占領者
證交所辦研討會 談交易所趨勢
田徑媽媽吳錦雲獲終身成就獎
台商子女減刑？國台辦：可協助
廢公審會公投 台聯遞件
售外幣保單 須加強告知風險
陸電影失戀33天 票房驚人
與陸資和解？新光天地不回應
中橫燕子口落石 夜間恐封閉
日相野田12月可能訪中
北韓黃海試射空對艦導彈
移民署辦研討 反恐專家匯集
大陸10月外國直接投資加速
瓜國下令 引渡前總統至美受審
斷掌案 陸：當事人說法不確切
兩岸保險 研擬監理首長互訪
男衝入火場救子 同葬火窟
視力短時間惡化 恐原田氏症
盜拷文物流陸？國台辦：沒聽說
殭屍病毒猖獗 側錄按鍵竊個資
我要好總統 籲重視政府債務
販毒家族 越逮81歲女毒梟
工研院：面板Q4旺季不旺
中砂總座謝榮哲獲傑出總經理獎
方言老師眼中馬同學 擇善堅持
楊玉欣盼社福與老農津貼同幅漲
週刊指總統踩黑金地雷 府駁斥
環團：高階核廢料 乾貯更危險
爐石填海 高市監測水質安全
宜蘭雨大 東澳達豪雨標準
住宅瓦斯氣爆 祖孫灼傷送醫
行善40年 邱伯安畫愛助貧童
流感疫苗接種 9縣市快用完
美韓有意重談投資者訴訟制度
女學生穿裙被摸 警逮公車狼
賽族套幣金門開賣 阿嬤搶頭香
愛車遭鄰刮 車主怒揮拳
假消防通道多 北市：會勘檢討
國台辦：積極支持兩岸貨幣清算
借錢不成 男子市場砍人
持刀劫公車 日警捕1男
高市福德爺土地標售 無人下單
偽造病歷詐保 醫師認罪獲緩刑
克國發明展紅不讓 朝陽獲6獎
商總白皮書：勞動法令鬆綁
藍綠民調接近 陸：不評論
台股跌 新台幣午貶1.3分
宥勝犀利走紅日本 抱櫻花妹
陸10年扶貧支出 近兆元
綠委：土徵條例修正前應停徵
歐債問題多 金融破前低
行銷南科園區 管理局辦成果展
央行：尚無大量資金流向亞洲
藏獒配種 鄭州雙B大陣仗迎接
象球員疑遭跟蹤 查無犯罪行為
新北消防月曆 猛男美女吸睛
新港國際社區藝術節 精彩可期
無薪假48廠 科技業為主
楊技正獲公務員傑出貢獻特別獎
旅展搶便宜 高雄18日開展
外商贊助 台大與國際金融接軌
意見領袖列不分區 蘇俊賓肯定
陸：自由行試點城市已向台提交
新光三越：新光天地糾紛協調中
搭電影熱 賽德克族套幣熱銷
爾必達控侵權 南科不置評
Avaira隱形眼鏡全球回收
陸學者：貪官打擊中國人形象
連偷74次 重判10年
台東觀尬浪 路嘉怡找男友
陶晶瑩與女兒 藉互誇建立自信
奇美新39吋電視面板 陸廠愛
補助李安拍片 中市：尚未撥款
台股收盤跌103.54點
北市匯集國小樣書 供弱勢生用
台股下跌 期市正逆價差震盪
專家：陸戰機擁有下視下射功能
小山貓操作開訓 原民充滿希望
突發頭痛 小心中風
宜蘭中午地震 規模3.6
李紀珠：兩岸保險業有 3挑戰
爭吵拉扯女友墜樓亡 男遭訴
台股開高走低 收跌103點
大學生還貸款 淪落詐欺成員
陳裕璋：赴陸無壓力時程規劃中
週末狂歡夜 挑動禁忌神經
歐巴馬抵澳 訪問26小時
利空測底 7400不保
11月台指期跌104點
中市路名中斷 議員爭取重整編
台媒採訪自由 陸：確實推動
野貓爬肉攤啃肉 限7天內改善
回台補拍 李安有壓力
宋畫全集第四卷出版 故宮喊卡
脫逃女犯 專勤隊逮1人
11月電子金融期齊跌
不甘分手 男傳恐嚇簡訊
文物盜拷 綠質疑故宮院長知情
江宜樺：持續努力照顧弱勢
高普考變革 研議納培訓成績
網站罵駐外代表 部屬判賠
巴紐案追回4億 黃謀信獲獎
三大法人賣超台股66億元
電動車運行啟動 裕隆搶先機
商總發布首部服務業白皮書
為新歡持劍恐嚇前妻 男判拘役
MSCI季度調整 台股再雙降
OTC：寶晟17日起停止買賣
金管會盼經部說明4大產業政策
藍不分區名單 廣納各專業領域
北韓侵犯南韓海域 現象劇減
陸：出口形勢不容樂觀
兒盟執行長 王育敏轉戰政壇
鑿洞讓樓下漏水 男緩刑3年
官方強拆 鄭州8旬老婦疑自焚
腸病毒入冬仍流行 重症又增
浙江觀光客遊高雄 破10萬
風雨誓同舟 美澳強化軍事同盟
老虎魏蘭德 全票奪美聯賽揚獎
海洋學者邱文彥 被提名感意外
甘肅娃娃車卡車相撞 19死
推終身學習 教部邀逛博物館
月考題與去年雷同 師記過2次
力晶紓困 銀行公會：待討論
台南有線收視費 最多降30元
立院初審 聯徵中心設內控機制
談丈夫李安 林惠嘉：腦子壞了
週年慶瘋血拚 當心足底筋膜炎
創意設計學位學程 證照全壘打
異議人士廖亦武 獲紹爾兄妹獎
新台幣兌美元貶 2分
活化蚊子館經費 試算後報院
台南交通打結 蘇俊賓提方案
火災意外釀2死 警消調查
推米食 台中農改場自製米蛋糕
副總統財經真心話 總統感動
希拉蕊：南海爭議美國挺菲
媒介色情行賄員警 業者被訴
列藍不分區 楊玉欣：關懷弱勢
吉拉德宣布 美在澳駐軍
吳育仁：秉持專業 保障勞工
汕尾漁港疏濬 維持漁船筏暢通
美澳強化軍事合作 陸表質疑
公益新聞金輪獎 公開徵選
設性專區 張通榮：積極研究
高雄馬拉松 歡迎各路好手挑戰
調查：百家外商在台設區域總部
童綜合贈設備 友邦大使致謝
陸：部分企業倒閉 在可控範圍
皇太子代日皇 接待不丹國王
鄉鎮工程傳暴力圍標 8人送辦
涉暴力討債 5人落網
太陽能電池新突破 登科學期刊
陸：兩岸司法互助 破電信詐騙
眷村藝文季 聽司馬中原講人話
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
竊盜集團流竄犯案 高市逮4人
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
腸病毒重症 嘉縣新增2病例
中央氣象局 １週天氣預報
世界盃國手 無法提前進職棒
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國際機器人賽 台灣團征戰阿國
警報器響拉K露餡 2男落網
世華聲樂大賽 盼發掘華人人才
台中大隆市集 秀文化創意
美媒報導 白宮窗戶遭子彈擊中
駐墨代表處慶建國百年升旗活動
富邦長春賽 盧建順拚奪冠
不分區名單 郁慕明：藍比綠好
陸事故娃娃車 9人座擠64人
夜校生吸菸 被檢舉到總統府
抗藥性肺炎菌 嬰幼兒高風險
豪雨 農業災損逾 2億元
李文俊當選無效案 一審駁回
妻晚歸 夫換鎖掐頸判拘役
面板明年Q3可能止跌反彈
屏東眷村文化節 說軍歌故事
辦公室當住宅 廠商遭罰
燕南書院快完工 金縣府擬美化
國際競爭力排名 學者憂陷迷思
狹幅盤整 台幣收貶2分
歐元區國家經濟 僅德國仍挺立
受傷未解約 羅國輝續留水手
末日博士：QE3遲早會來
金門民宅火警 重聽老婦獲救
豆花妹做公益 感謝前輩祝福
人民幣匯率戰 明年WTO開打
麥嘉華持有中華電 報酬不錯
未富先老 恐衝擊大陸經濟轉型
違法賣菸青少年 檳榔攤最多
與大陸較量 美重新重視亞太
不分區落榜 鄭金玲：參選到底
參拜青山王爺 小英籲和睦團結
藍不分區出爐 專業弱勢列前茅
陸擬強制企業 為員工繳全5險
魏如萱成師妹 約盧廣仲吃宵夜
男涉吸毒逃竄 女被撞昏迷
藍：不分區名單 專業育才傳承
免費職訓 歡迎民眾自我提升
陳妍希訪港 媒體影迷爭相包圍
連續冬雨 台東二期稻恐歉收
為雅羅育擔保 律師狂言打賭
中鋼：2到3季度經濟調整
林益世後援會 展現問政成果
大專男籃賽 台師大尋求4連霸
搶救孫立人照片 展幼年兵史料
8名人間國寶 文建會將授證
聯合國將助泰 預防災後疾病
洗刷殺前妻污名 男盼追真兇
竹北雞場H5N2 初判低病原
不滿負面影射 陳盈助要告週刊
核廢原擬運北韓 前監委揭秘
劈腿溺殺女友 男判15年
女嬰趴睡窒息 送醫搶救無效
誣警提供毒品 男遭判6月
被美控詐欺 台塑明天對外說明
陸演東京愛情故事 日抗議侵權
曾巨威推動租稅改革 筆鋒犀利
竹北雞場禽流感 送驗雞隻健康
山老鼠白目 誤認員警搶牛樟
超商收溫度計 桃園門市抵現金
產學合作成立鋼鐵組織研究中心
祕魯樂團來台 新北首演
公館水岸地勢高 北市不建堤防
金門和平骨牌陣 邀鄉親破紀錄
歐巴馬訪澳 加強軍事合作
劉姍姍案 袁健生：嚴肅面對
8缸12缸汽油車 BMW召修
藝文客家 陳碧涵列藍不分區
國科會：中科2家放無薪假
慣竊偷遍全台 跳蚤市場銷贓
車內吸菸 比在室內抽還毒
府黨反駁壹週刊 要求澄清致歉
建兒保防護牆 徵兒保好鄰居
北醫患者遭割傷 警鎖定嫌犯
歐元區9月進出口均下滑
面板廠合併 專家：不如助研發
亞洲跆拳道賽 中華隊表現出色
法經濟不樂觀 減赤案難救信債
中聯：中鋼爐石無毒 可製茶壺
列藍不分區 李貴敏專攻財經法
人瑞未抹片檢查 罹子宮頸癌
列藍不分區 蘇清泉盼改善醫療
上海官員：人民幣應加速國際化
超載故障違規 大陸交通頻帶血
衣佛全球景氣調查 2年半新低
新增民間投資達成率逾9成
美企業投資大陸年減近2成
健康促進校園 101年推認證
桃勤出包 4主管調非主管職
慈濟續泰國賑災 伸援洗腎病人
藍不分區展清新 力爭中間選票
王金平：不分區名單有助得票
阜杭開發票 稅局：有示範作用
丁立威贏大仁哥 抱走程又青
MSCI調降 台股影響不大
陸央行：貨幣政策維持穩健基調
印：發展飛彈不與中巴軍備競賽
外長：袁健生返台無關劉姍姍案
不分區提名人 藍盼投入輔選
黑校車 陸農村兒童別無選擇
鋰電池夯 電動車業投資最多
製播優質節目 公視募款將起跑
今彩539開獎
英文科考太難 8成學生不及格
歐洲第3季經濟成長率劇減
列藍不分區 詹凱臣專長企管
功成身退 神舟八號明返陸
三大園區 7家廠商休無薪假
有線收視費跌破5百 業者遺憾
露國啟用台灣先進警察報案系統
ISD提議 韓在野黨持原立場
報告：大陸專利量將居世界第一
釣魚台海域無人島 日擬徵名
向國軍英雄致敬 遺眷動容
劉憶如：投資替代貿易成趨勢
美軍常駐澳 陸：或違國際期待
金融商品 風險揭露擬更明確
認證實驗室 把關食藥檢驗
日中小面板合併 具技術優勢
課交易稅救歐洲 德批英不合作
建交以來首次 加總督訪越南
韓媒：北韓兩度試射反艦飛彈
藍不分區名單 中常委激賞
慘跌 滬深兩市雙重挫逾2%
證券型認購權證 稅調降
週刊記者遭監聽 提國賠敗訴
美增加駐澳軍力 似針對大陸
列藍不分區 陳鎮湘歷重要軍職
駁不實報導 馬以南籲週刊道歉
吳揆：綠執政不照顧弱勢
竊盜集團偷遍全台 4人送辦
故宮國寶盜印案 增3圖檔外洩
對付網路攻擊 美不排除動武
藍不分區名單 綠先褒後貶
HBL預賽 永仁6將搶下首勝
夢想家爭議 吳揆：今後要謹慎
進口記帳出口沖銷 條件放寬
今彩539 頭獎1注中獎
跨年夜殺人 男判13年半
英失業人數續增 17年最高
蒙蒂任義總理 力求成長救經濟
劉姍姍案 吳揆：人權國格兼顧
帆船俱樂部老闆 上吊身亡
台灣團結聯盟 「廢公審會」公投連署送中選會
中國國台辦發言人: 先經後政、現在還未談到「和平協議」
MSCI調降台灣股市權重 16日收跌103點
AIT民調 台灣總統參選人蔡英文領先馬英九2至3%
台灣女嬰疑噎奶窒息 台北慈濟醫院呼籲家長勿讓嬰兒趴睡
中國國民黨不分區立委名單出爐 民進黨先褒後貶
虐傭案 聽證會劉姍姍不打算爭取保釋機會 希望以認罪協商方式盡快解決
美國駐軍澳洲 歐巴馬自稱為「太平洋總統」美無懼中國(含影片)
美國除日本、南韓設有基地 今在澳洲駐軍似針對中國(含影片)
「三隻小豬」全球熱《華盛頓郵報》讚台灣民進黨蔡英文是一個「女羅賓漢」
劉姍姍首次美國聽證會 9分鐘結束法官諭令還押(含影片)
美國與澳洲軍事合作 美司令：擔心南中國海擦槍走火(含影片)
夢想家2.15億元引爭議民怨難消 吳敦義：基於藝術無價 他不敢評論
傾聽內在的聲音 快樂當自己主人
歐元區危機若擴大 恐重創美國
法國、美國、倫敦、香港和日本相繼裁員 全球金融機構失業人數近20萬人
台灣故宮國寶盜印案延燒 「妙法蓮華經」「心經」「金剛經」又傳外洩
台灣民進黨指馬英九向組頭募3億元 疑藉賭盤賠率操作選舉
台灣馬吳競選團隊否認壹週刊報導 批民進黨睜眼說瞎話
壹週刊指台灣馬總統密會組頭 選情告急 請鬼拿藥單 當事人提告(含影片)
超級組頭陳盈助道上名號響 馬總統二度會面
前立委周五六：馬大姊動員台灣角頭與旅居中國外省掛輔選(含影片)
北市赴星拼觀光 4女模成焦點
台灣前總統陳水扁遭槍擊案疑與選舉賭盤有關 檢調不可掉以輕心
佳冬戰備道操演 戰機低空衝場
台灣大學醫院: 嬰幼兒肺炎高風險 你的寶貝有接種疫苗了嗎?
虐傭案台灣外交官劉姍姍放棄交保 展開認罪協商
台灣民進黨主席蔡英文：執政後將推動無薪假勞資協商機制
「末日博士」台灣演講 指中國ＣＰＩ10%至15% 經濟遲早崩盤
台灣外交官虐傭案 美國密蘇里檢方將提具體罪證
美國承諾增兵澳洲2500人 媒体解讀「圍堵中國擴張」
巴西申訴 WTO將對中國人民幣匯率施壓
摩根士丹利調降台股權重 估14.4億美元流出台灣
Google在Android上進軍線上音樂 專家：晚iTunes八年
Google衛星拍到中國沙漠奇怪圖案解密 中媒：只是「國家靶場」啦！
台東多處淹水 南橫預警性封閉
台灣總統參選人蔡英文：宋楚瑜參選是變數 勝選後與國民黨可合作
iPhone4s 12月中旬在台灣開賣 搶攻尾牙耶誕農曆年市場
聯合報民調：31%支持「九二共識 」38%贊成「台灣共識」
台灣無薪假席捲北中南影響人數破2千 民進黨蔡英文主張勞工短少薪資應獲補償
日本對爭議島命名 產經新聞: 提高主權意識對抗中國
台灣駐美國外交官不少僱用菲律賓女傭 劉姍姍事件恐重演？
蔡英文：大安區是台北最有錢的地方 也是民進黨最艱困的選區
2011年第三季我國醫療器材產業回顧與展望
英特爾Intel砸重金 投資台灣2公司
豆漿店開發票 台灣第一家 阜杭人氣夯！
劉姍姍官司費誰買單？「虐傭案」聽證會放棄抗辯 民進黨蔡煌瑯：「氣到想吐血，丟臉丟到國際去！」
台灣總統馬英九和魔鬼打交道了嗎？--- 游盈隆(含影片)
SAP宣布 將在中國投資20億美元
台灣獨立聯盟主席黃昭堂去世享年79歲
男子天安門廣場自焚 中國大陸封鎖消息
星科金朋擴充在台產能
公布訪嘉行程 馬總部促綠道歉
蓋離譜! 中國黑心工廠製造假水泥
歐巴馬擁吻胡錦濤？ 義大利Benetton班尼頓Uhate廣告惹議
馬辦：馬總統21日登記參選
國民黨不分區 宋：有好有保留
對抗無薪假 台灣政府提供2萬個短期工作
台灣護漁艦隊將開往印度洋 順道宣示南海主權
台灣空軍首次戰備跑道操演 因雨改為「低空掠過」
LE PLIAGE® 2011聖誕節
宋楚瑜：台灣總統大選是人民決定？還是賭盤決定？
電動低碳運具推廣電動機車搶第一
臺北市測量及空間資訊成果展示會
小英：桃竹苗民調升 勤跑有關
挺馬吳 彰化婦女後援總會成立
全國扶輪社後援會成立 台灣總統參選人蔡英文表示「挑起下一個世代的重責大任」
維安事宜 橘：國安局向宋簡報
沒有跟陳盈助會面 台灣馬英九總部執行長金溥聰：如果還有誰抹黑就告誰
黃昭堂猝逝 台灣團結聯盟主席黃昆輝不勝唏噓
綠批不分區 藍總部：徒增反感
參選立委 進退兩難的陳致中
中國甘肅校車事故20死原因查明 4官員停職3人被拘
南韓在中國和香港的投資額激增
英國政府7.47億鎊賣北岩銀行 維京集團承諾未來3年將不會再裁員
特赦戴克辛？ 泰國內閣悄悄通過王室特赦令草案
澄清後仍抹黑 金溥聰將提告壹週刊
拚選戰 小英盼冷靜理性熱情
台灣馬英九總統密會「組頭」報導 壹週刊：合理查證無渲染 不會道歉
TVBS最新總統大選民調 馬英九和蔡英文各自獲得39%支持率
裁員潮漸退 美國企業可能因需求增強而加快招聘
劉姍姍案 法院裁定還押
三星蘋果壟斷專利 遭歐盟盯上
希拉蕊訪泰 提供千萬美元援災
策略運用 劉姍姍放棄交保
外交部：不求交保 屬法律策略
爭南海 希拉蕊警告勿恫嚇
劉放棄交保 官員：有利當事人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
男子天安門廣場自焚 陸封消息
法經濟敲警鐘 恐陷歐債危機
敘利亞叛軍勢盛 攻擊情報設施
屍體冰封2年 俄婦指是外星人
歐股持平 倫敦跌0.15%
希臘新政府 贏得國會信任投票
全球金融機構今年裁員近20萬
美元走升 金銅下挫
美股收黑 道瓊跌1.58%
涉嫌槍擊白宮 美男子被捕
紐約油價漲破百美元
劉案律師：全案速戰速決
劉姍姍放棄交保 繼續羈押
歐元區危機若擴大 恐衝擊美國
劉案聽證 美媒體關注
歐巴馬矢言續留亞太 坦對大陸
美國會報告 促售台新戰機
京滬高鐵召回列車 逐步復駛
低壓影響 宜花東屏東防豪雨
巴黎音樂會 美麗的島展現多元
台股開盤下跌63.66點
巴西調查台灣產品產地證明真偽
應材財測未達標 盤後股價續挫
歐債熾 IMF歐部門主管求去
美專利控股告侵權 宏達電上榜
建國百年座談 旅奧僑學界參加
流動的記憶 演繹台灣風華
巴西人民貧富差距大
下課花路米 揭馬雅文明面紗
青藏高原冰川 年退7.8公尺
戰蘋果 Google也賣歌曲
傳加檢討外交 加強亞洲貿易
關鍵11秒 揭甘迺迪遇刺謎團
被美控詐欺 台塑澄清無關聯
爾必達向美國貿會告南亞侵權
陸9月淨增持113億美元美債
台股跌 新台幣貶2分
陸零售業格局 恐因網購改變
科風暫緩配息 須符股東會決議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美增駐澳軍 專家憂美陸陷冷戰
十年內 人民幣恐威脅美元地位
美國景氣差 寵物也受苦
擴建本洲工業區 菊：民意決定
總統立委選舉 受理領表
溫家寶啟程 將出席東亞峰會
金融續弱 一度失守7300
經長：DRAM聯貸案已在處理
陸媒：陸調控通膨首要任務淡出
抵押資產續命 歐銀行飲鴆止渴
小三就當義工 楊琇文獲獎
邊坡落石不斷 中橫封路
瓜地馬拉引渡前總統至美受審
出席印尼東亞峰會 李明博啟程
重點防汛查核 經部最積極
4大慘業？ 經長駁斥
戰備道操演 直升機運補吸睛
募集老人圓夢天使 藝人齊相挺
待遇偏低 南京清潔工怠工
男跳愛河 搶救仍不治
歐巴馬：不會在亞太地區缺席
考太難 教長：應建立審題制度
南科：DRAM價往下空間小
瑞士信貸擬撤台 金管會：事實
合成教宗接吻照 班尼頓撤廣告
健保降藥價 藥界再抗議
外交部：劉姍姍案未提認罪協商
醫療業 103年排除責任制
假富婆詐300萬 判2年2月
農損專案補助 縣市府認定
長照服務立法 本屆恐來不及
台北大巨蛋完成融資契約備查
518誇大媒合數字 遭罰
旅美台廚 奪國際烹飪賽總冠軍
降雨集中花東 已達大豪雨
單一話價 擬3分鐘1.6元
藍不分區 綠：尊重專業才重要
陸女大生飾7角 騙警欠債離婚
馬：治國週記故事彰顯核心價值
工研院：整車產值年增13%
台股跌幅收斂 新台幣午升
總統：參與區域經濟路愈走愈寬
太陽能慘 科風暫緩發股利
港女收入高 3成妻勝夫
新莊線報初勘 通車時間受關注
蘇花落石砸中2車 駕駛驚心
雨勢不斷 錐麓古道暫停入山
台灣文學獎 張萬康等4人得獎
關心弱勢族群 獅友發放日用品
跨區免試 教部將統一規定
港長實對台北房市有興趣
房價跌 陸政策料轉彎
幼托利民措施 教部強化宣導
行銷台南 江蘇鹽城包機起飛
台灣IC產值估年減11.4%
日大臣跑趴國宴缺席 挨轟
新店新地標 陽光橋19日啟用
擁槍販毒 男子送辦
權證現金結算稅率大幅調降
促短期就業 提供2萬個工作
台股收盤漲0.29點
劉醇逸募款疑雲 募款人遭逮
愛台12建設 吳揆盼部會衝刺
盜拷國寶案 18日提訊女助理
台港集保結算所簽MOU
騎贓車搶奪 雙人組落網
印：政府伺服器遭盜用攻擊他國
駐台人員豁免前例 外交部認定
弘光科大公演 邀弱勢童觀賞
鐵路地下化 高市將拆8橋隧
有線電視降價 台南盼跨區經營
英媒：天安門自焚事件 陸證實
退撫基金虧185億
台北股市收漲0.29點
一生拚台獨 黃昭堂病逝
打貪防腐 越南加把勁
景氣不明 民眾儲蓄意願更高
中小企業重要性 經部肯定
勇闖黑森林 12月高雄演出
勃起出現障礙 要注意心血管
12月台指期漲52點
數位X光產業聯盟成立
襲胸又罵警畜牲 狼男遭訴
人氣散 台股創今年次低量
談周美青 總統：對我監督甚嚴
綠續質疑密會 要求說明馬行程
肥胖致肩頸痠痛 婦腹部抽脂
歐巴馬：亞太發展 助美就業
台灣威士忌 再次揚名國際
中美洲副元首會議在瓜召開
退休軍職領雙薪 國防部遭糾正
動物園新血 動畫明星斑點鬣狗
12月電子金融期上漲
掃黃打非 陸規範微博傳播秩序
記錄器結合信仰 行車保平安
矯正牙齒變正畸 兩岸用語不同
強化核災應變 金山設指揮所
訪紙教堂 蘇嘉全回顧震災往事
殘留農藥芥藍菜 新北校園停用
周延林地管理 吳揆促研議
黃昭堂過世 綠委：震驚不捨
台商服務團赴越南 今啟程
近距離吐人口水 判拘役35天
陸國企海外上市 經濟收益流失
瑞信擬離台 金管會密切注意
佳冬戰備道 戰機衝場展戰力
設計師方國強 挺公益關懷部落
三大法人賣超台股43億元
涉吞保釋金 前北檢法警判3年
結髮逾半世紀 林獻章疼某如昔
財政惡化挨批 陳菊：透明公開
助弱勢兒 立委揪團聽音樂會
陳致中易服社勞 最後一天
美增駐澳軍 象徵意義大於實質
治安風水師 免費檢驗住家安全
排除責任制 衛署憂住院醫師荒
罵不還口 瀋陽官方設委屈獎
歐巴馬演說 點名北韓緬甸
涉挪資金 大同董座直喊冤
師範生聯合保送甄試簡章出爐
學爸抽菸耍帥被逮 父子同戒菸
北市2釣客落溪 1人已救起
涉違廢清法 斗南鎮長收押
凱特懷孕？美媒言之鑿鑿
投資虧損轉帳吞金 法院判歸還
歐巴馬合縱計 拉攏亞洲制大陸
美主導亞太 陸承受壓力
亞青少年數學奧林匹亞 台佳績
高中職員行為脫序 北市：調職
大陸春運明年提早啟動
免費法律服務 赴山區為民解惑
科風緩配息 證期局：公司自治
接演舞台劇 賴雅妍笑稱想得獎
中埔農特產展售 泡湯享美食
鋼琴新秀黃安妮 將於德演奏
新台幣兌美元升2分
賴清德推銷農產品 星超市爆滿
金管處開發天摩山 打造新亮點
李登輝可望18日出院
擁抱愛犬整晚 救祖孫一命
台東旗魚季 體驗海上鏢魚
駁壹週刊 廖金限3日澄清致歉
南科私募150億股 集團力挺
立委：ADSL掛市話應退差額
鐵達尼號3D版 明年4月推出
台師大宿舍門禁 下學期擬解除
海外造勢 江丙坤抵馬尼拉
全球商界女強人 陸5人進榜
防風林赫見焦屍 警初判自殺
戰備跑道演習 軍事迷冒雨觀賞
甘肅幼稚園車禍 4官員遭停職
婦援會催票 幫慰安婦拍紀錄片
連戰：連勝文若輔選 只能尊重
台中外海漁船遭撞 7漁民無恙
王毅：望兩岸以實際行動保和平
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台東前鄉秘書墜圳溝溺斃
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
活化蚊子館 工程會邀學生競圖
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
樓控技術協會台灣分會成立
大腸癌術後良好 李登輝明出院
IFRS宣導會 22日開跑
大聯盟金鶯隊 相中韓投鄭大炫
涉包庇吸毒線民 員警求刑6年
阿里山日出音樂會 辦歌謠比賽
總統：社福目標是公平性制度化
主場館唱到午夜 高市研議設限
荷蘭治水專家 彰化交流
裝避孕器連續懷孕 雙子宮作祟
鐵馬登公路最高點 逾三千公尺
請員工代提款 老闆遭盜領
愛慕女警偷內褲 替代役男被訴
日官員亂棄輻射土 大臣致歉
韓校園暴力 老師被打的多
防坍方 封閉中橫太魯閣到關原
減碳愛地球 蔬食便當發放
竹編達人製土礱 找回農技印象
台塑4寶砸300億元挺南科
中潭公路摔車 重機男肚破腸流
2人溪邊工作 1人遭沖走
陸學者：南海通航不需他國介入
抬頭盃 妮妮LPGA破百之旅
裴勇俊帥不帥 小英：還可以啦
超載校車車禍 陸教育部急善後
亞洲交易所成長 合作代替整併
醫療業工時 須依參考指引核備
最惹女人厭 澤尻奪冠蓮舫第6
板橋浮洲合宜住宅 21日簽約
歐債令歐金融業十萬人工作不保
男偷老東家 道場念經被逮
愛瘋4S登台 業者：12月中
陸護海外智財權 擬設維權中心
金門結合TAF 確保工程品質
產學研發有成 中科辦成果展
陸網友：有錢上太空沒錢買校車
教會課後陪讀 千名學子受惠
東京天空樹 獲認證世界最高塔
需求大增 陸成最大金飾市場
降雨不斷 蘇花夜間封路
彈薪 七千多人受惠
台農產外銷 賴清德：星具潛力
協助南海防禦 美再售菲軍艦
醫事人員工時制 護理界贊同
毒控女子賣淫 3嫌被逮
雨不斷 宜蘭金棗果農損失慘重
研究：三高過胖抽菸易致不舉
象提10年合約 恰恰考慮中
俄韓輸氣管 北韓年收30億
林育群想戀愛 願為陳妍希瘦身
宏?离掘p150億元聯貸案
歐債危機不休 黃金Q3需求增
總統：整合綠能業者 擴大出口
呂慶龍巴黎管理學院演講推台灣
台中原民會疑涉貪 調查站搜索
高市李鴻鈞 一審判當選無效
男講師想斷背山 摸友下體被訴
家事法草案 民團籲設服務中心
空氣槍有膛線 男稱打鳥被送辦
地產會 150家有意對台投資
高鐵股東登報 憂新三站換選票
陳裕璋下周赴北京開金銀會
陳致中社勞 雄檢：專業等考量
龍劭華罩柯淑勤 花蓮趴趴走
動漫創作接龍引擎 全民作動畫
布裘帶子越南尋根 留美好記憶
總統科學獎 吳成文吳茂昆獲獎
郝：牛肉麵節把台北推向國際
震後 桃太郎併購轉向阿里郎
美食金門 30餐廳獲授證
社福補助 總統指示兼顧公平性
立委選舉傳賄 屏東地檢約談
音樂市場 線上增實體減
綠指不分區具小刀味 藍駁斥
陸委會：大陸廣告禁止置入行銷
回歸民營 英北岩銀行出售
太魯閣登山賽 日選手謝台捐助
排除WTO 陸：匯率歸IMF
台股翻揚 台幣收升2分
吳重雨：提升產業要著重創新
英銀：英恐重現信用緊縮
出道4年 蕭敬騰2度攻蛋
中央社連4年獲消費權益報導獎
鳳山輔具站成立 業者捐代步車
桃機招標不順 恐影響春節輸運
陸：美澳發展關係 應顧及他國
女大生熊抱 柯震東被吃豆腐
交部：高鐵新3站明年7月動工
偕女去旅館 前立委：上廁所
宇昌案 政院駁陳其邁指控
金銀會 陸銀參股擬納入討論
宣傳用 北京官方聯合微博開通
中央社影像展 重現淡水風華
精神分裂未服藥 男子挖破腦殼
豪雨成災 老農搶救水稻溺斃
日本美彌市長訪南投 交流觀光
總統：台灣領風騷 靠研究教育
傳海軍遠洋護漁 未獲證實
菲國設點詐財 桃檢起訴24人
柏林愛樂獻藝 台北場數位轉播
幹細胞治病 美國完成動物實驗
新北金鑽婚 老尪某重披婚紗
男子疑酒駕 連撞4車遭法辦
羅時豐重機宣傳 靠美眉賞飯吃
新北立委領表 首日14人
勞委會推促進就業 釋2萬職缺
綠指強迫員工造勢 謝國樑駁斥
首度驗出超標銫 福島米禁出貨
舞蹈蒲公英 雲門2高雄播種
公車動態資訊 101年完成
兩院士獲總統獎 願獻身育人才
台東雨勢驚人 國軍掌救災先機
用假駕照欲脫身 男被警逮
柏林愛樂演出 公視擔綱轉播
調查官帶酒女出場 遭停職確定
12年1度 金門后湖海醮登場
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風力發電 業者看好台灣海峽
缺錢買毒 男搶檳榔攤被逮
房仲業：觀察金融業緊縮程度
秘魯新音樂 巡迴全台6地演出
春節離島班機 29日開放訂位
新北勞檢 3國道客運違規受罰
前10月農產品出口 增近2成
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國家體育場使用 高市將訂罰則
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經部施政 6成6受訪者滿意
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宮崎葵首度頒金馬 樂搭大仁哥
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威力彩開獎
歐巴馬抵峇里島 出席東亞峰會
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特赦戴克辛？ 泰可能再生政爭
白蘭氏總裁 用數位行銷賣雞精
棉花棒塞獄友肛門 收容人遭訴
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鍾隆毓接任台新銀總座
蘇霈判准離婚 需付前夫2百萬
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神舟八號安返地面
7年收回國有林地3911公頃
德新納粹攻擊名單 88目標
永豐金證券承銷違規 遭罰
南韓在中國大陸投資增近6倍
瑞信：繼續全力發展證券業務
替代役將納軍人公墓葬厝對象
東部雨特多 台東長濱超大豪雨
嘉縣國中生霸凌 逼同學手淫
經建會將訪友達 關心面板業
台企銀申設上海分行 獲准
內政部通過購租國宅家庭標準
南北韓籲中國歸還高麗梵鐘
DRAM景氣 韓廠動向是關鍵
陳偉殷失手 軟銀聽牌
保經代31家明年底前完成內控
澄清後仍抹黑 金溥聰將提告
食品安全 兩岸攜手研討
老農控銀行 消保官：揭露不足
歐股盤中跌 西債殖利率飆
秀山國小與美2小學簽交流協議
英政府7.47億鎊賣北岩銀行
美反線上盜版法 網路巨頭力轟
老農控坑人 土銀：與事實不符
安謀看好 行動裝置的驅動角色
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HBL預賽 永仁吞首敗
威力彩頭獎無人中獎
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1人分飾7角 騙得陸警團團轉
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總統大選 藍綠橘完成領表
賭一把改革 東協允緬甸任主席
小腦萎縮走出來 行千萬步
德東地區 新納粹主義溫床
國宴專供標誌被冒用 陸頻追查
重慶建台北城 請李祖原操刀
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女大生部落格貼裸照 埃及譁然
歐洲空中游離碘 應來自匈牙利
美初申失業救濟 創7個月新低
歐洲空中放射性物質碘 捷克、匈牙利、波蘭、奧地利和德國等偵測到異常
民進黨總統參選人蔡英文 盼冷靜理性熱情
2011超級電腦大會 英特爾Intel公布新一代高效能運算平台細節
八補助一次調 老農津貼7千元
為何見「組頭」？總統馬英九「無言以對」(含影片)
歐債延燒 瑞士信貸證實裁撤台北分行 成今年第一家撤離台灣的外商銀行
占領證交所 紐約客漸不滿
惠普HP Foli Ultrabook發表 繼Apple、ASUS、ACER及日系TOSHIBA、SONY後超薄筆電再添新款
全球十大超級電腦 英特爾 (Intel) 囊括五席位 加碼投資百萬兆級運算實驗室
台以經技會議 達成多項結論
台灣藝文界痛批政治凌駕文化 連署要盛治仁下台
避免選情崩盤 馬政府決定台灣老農津貼調漲1千元
火在燒！台灣寶成集團中國東莞廠7千人大罷工
馬英九密會大組頭 台灣總統參選人蔡英文、宋楚瑜籲馬出面說清楚(含影片)
密會組頭報導 馬團隊要台灣「壹週刊」澄清致歉 否則提告(含影片)
美國國防長語出驚人 稱中國、印度是威脅
台灣總統有無密會組頭？ 司法不該漠視 總統不應迴避(含影片)
菲馬吳後援會成立 江丙坤授旗
且待天空放晴—台灣獨立聯盟主席黃昭堂永不止息的夢
「長途電話」走入歷史！ 台灣明年起打電話都算「市內電話」
「兩天燒2億」燒到烏紗帽 台灣文建會主委盛治仁請辭獲准
司法好猛！民進黨台灣斗南鎮長「圖利」寺廟1萬元被收押
中國焦慮台灣選局 王毅「四個不容」語氣強烈
中國國民黨馬英九選情告急 老農津貼加碼調漲
台灣中興大學獸醫系 國際研討會五國學者交流
台灣總統參選人蔡英文透露媽媽失憶 指中國蠻有趣
連戰指對台灣5都選舉槍擊案至今「不了解」 對連勝文復出輔選「不甘心」
景氣嚴峻！台灣4大產業融資6千5百億 銀行「剉咧等」
韓國圍捕「非法捕撈」中國漁船 2天26艘
台灣外交官虐傭案展開認罪協商 最快24日出獄
台灣中研院院士吳成文、吳茂昆榮獲總統科學獎
綠營中市號召 吃便當挺小英
世界球后曾雅妮LPGA年終封關的最後一戰 美國開打
美國Coach看好中國 拓百店進軍南寧、烏魯木齊等城巿
中國引進車禍現場3D重建技術 效果類似「阿凡達（Avatar）」電影
台灣文建會主委盛治仁請辭獲准
珠海團訪台南 盼加強交流
小英：藍選情告急 老農案翻盤
中國國台辦主任王毅強調:「九二共識」不容否認、台海和平不容得而復失
台灣總統參選人蔡英文：馬選情告急 老農津貼才翻盤
前台灣總統陳水扁勉陳致中代父出征 衝擊綠營立委選局
真人版「哆啦A夢」出爐 驚！竟然是法國巨星尚雷諾
中國威脅日增 日本啟動與那國島駐軍計畫
三星 Samsung向蘋果Apple認輸？ 修改Galaxy Tab外觀設計 重回德國市場
2011年第三季我國製藥產業回顧與展望
未來選戰主軸 綠：兩岸與經濟
排除責任制 台灣護士 藥師 保育員 舖床工恢復正常工時
iPhone 4S又出包 SIM卡讀不到
簽署「永續力」巡迴說明會意向書 建立臺德永續交流平台
澳門新濠鋒連勝三年譽為頂級酒店
認識自己再出發 幸福正中紅「心」
中國總理溫家寶 明年設常駐東協使團
台灣文建會盛治仁因「夢想家」請辭獲准
歐債疑慮加執政黨選情低迷 台灣股市爆跌154點
馬總統認同盛治仁下台 指文建會花太多錢 台灣人民觀感不好
台灣總統馬英九指絕未和組頭私下會面
姊弟戀告吹！黛咪摩兒Demi Moore與艾希頓庫奇Ashton Kutcher離婚
翁山蘇姬表示支持其所領導的政黨重新登記 參與緬甸國會議席補選
台灣屏東農業生物科技園區 全球最大單一廠房啟用
總統馬英九「密會地下賭盤大亨，踩黑金地雷」 壹週刊不道歉
盛治仁因國慶音樂劇「夢想家」惹爭議而辭職 文建會官員不捨
總統馬英九政策慢半拍 老農津貼擬加碼1000元
遠見雜誌專訪馬英九總統 直批台灣「壹週刊」綠營惡質文化
美國「虐傭案」劉姍姍若遣返 台灣司法體系依法調查
Google TV傳言LG加入 日本Sony、英特爾(Intel)、瑞士羅技(LogiTech)已宣佈退出合作
總統馬英九再喊話 望親民黨宋楚瑜以大局為重
馬英九：周美青是家中永遠的反對黨 何時輔選 尚未授權
攏是為著「馬」啦？盛治仁請辭 台灣藝文界仍堅持「夢想家」燒兩億說清楚
阿聯限敘利亞3天內停止鎮壓
社福一次調足終結加碼歷史共業
眾院台灣政策法聽證 促售戰機
旅客須繳燃料費 否則客機不飛
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
貸款綠能業者案 朱棣文扛責任
西債殖利率飆 歐股挫
IMF：希援獲政治支持才撥款
眾院外委會促歐巴馬售台新戰機
空中驚魂 婦人鬧機想開逃生門
希臘和銀行展開自願換債協商
占領華爾街 爆流血衝突
歐債熾 金慘跌
紐約油價跌破百美元
西裔男子被控 圖謀刺殺歐巴馬
抗議撙節措施 希臘警民衝突
美能源部長朱棣文面臨下台壓力
美股挫至1個月低點
台藝術家參加秘魯攝影展
瓜國災情重 慈濟續賑災
季末壓軸賽 曾雅妮首輪平平
杜絕黑校車 北京全面安全清查
劉姍姍 近日可望遣送回台
美法庭文件：劉姍姍料認罪賠償
雨勢稍緩 東南部仍需防豪雨
劉案將開庭 認罪遣返盡快釋放
眾院外委會 促美台閣員互訪
台股開盤下跌99.45點
華府遊行 籲提供修橋工作
台灣無垢舞者 巴黎掌聲肯定
陸小微企業 3年免22項收費
美防長語出驚人 稱中印是威脅
半導體B/B值 止跌回升
占領華爾街 百餘人被捕
表現出色 曾雅妮承先啟後
雨量逾4百毫米 台東農損擴大
雷福德：劉姍姍案開預備聽證庭
台股跌 新台幣盤初走貶
花旗稱亞馬遜明年推智慧型手機
協議自願遣返 劉案最佳方案
瑞銀目標獲利 5年首配現金股
花東農損 總統指示適當補助
加拿大今年冬天會很冷
外交部：劉案協商 待具體結果
王金平：老農津貼調千元較適當
文建會主委盛治仁請辭獲准
學者：陸貨幣政策尚不會大調整
救市 紐約Fed總裁挺QE3
生日願望 江丙坤：台安居樂業
倫敦購物名街點燈 盛迎耶誕
內蒙古礦災 12人被困
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
長白火山若爆發 半天塵落日本
國安調查 美國會鎖定華為中興
金正日：和中國的革命義氣不變
歐債疑慮美股大跌 台股挫百點
留學獎學金 生育女性年齡放寬
時間到 占領倫敦抗議者拒拔營
陳致中參選 菊：不放棄溝通
美眾院外委會 通過台灣政策法
占領華爾街 平和遊行有如節慶
準備金不足 國寶人壽又遭罰
台灣今年通訊設備產值破兆元
憂陸電信公司竊密 美政府調查
香港特首選舉 也有雙英對決
憂失業率 勞委會推促進就業案
盛治仁請辭 吳揆今早核准
藍：盛治仁辭 不讓綠炒夢想家
李登輝出院 狀況良好
東協峰會 越籲加強合作領域
陸客轉進新加坡 買走3成豪宅
府：津貼一次調 兼顧制度公平
老農津貼調整 藍黨團將提新案
駕車衝撞員警拒捕 3人被送辦
陸10月房價 漲幅續趨緩
經濟差 愛爾蘭公務員裁2萬
照顧老公 7成南韓老婆嫌煩
LPGA年終賽首輪妮妮列13
看好大陸 Coach拓至百店
降雨稍緩 中橫蘇花恢復通行
南海議題 星盼各方依國際法
內政部：國保收入大於支出
南韓統一部長將訪北京
每公頃稻作收入可增2.5萬元
內灣線爆人潮 假日加掛車廂
波音史上最大商業單 獅航下訂
日自衛隊公開與那國島駐屯地
立院三讀 軍人酒駕重罰
涉組織犯罪 日調查奧林巴斯
大陸引進車禍現場3D重建技術
農委會：輔導農藥使用合理化
疲態盡顯 東南亞經濟恐已臻頂
老農津貼7千 藍：制度與公平
老農津貼調千元 綠：歡迎跟進
盛治仁請辭 藍嘆息綠質疑
上海地鐵逃票 每天逾萬人次
美試飛超高音速飛行炸彈成功
盛治仁請辭 藝文圈連署不喊卡
祈福樂音 衛武營20日飄揚
老農社福津貼加碼 非民粹操作
關中：職能問題是文官改革重點
學子發光國際 總統盼多培訓
社福津貼擬調 218萬人受惠
罕病兒陸無醫 來台治療獲重生
王如玄：廢責任制難一步到位
索邱毅照遭拒 告公然侮辱又輸
台團事故旅行社未報 觀局將罰
藍委：總統任內客委會預算倍增
台股跌 新台幣午貶2.4分
亂棄輻射土 日大臣自罰薪
躁症發作 狂掃名牌包送人
持鑰匙握拳毆人 暴力男遭訴
扁：陳致中代父出征討公道
原高縣未移撥 高市教官人力緊
大陸甘肅校車事故 增至21死
盜拷故宮國寶案 檢提訊女助理
不管虧錢 美2房花大錢請說客
土徵條例逕付二讀 民團抗議
山東漁民告康菲中國 索賠逾億
老農津貼加碼 藍綠：回應民意
陸示警 防高利貸風險蔓延銀行
台股收盤跌154.03點
社福百年展 中市登場
校園蒙羞 美女教師開色情網站
失智老嫗迷失竹林 員警救出
盛治仁辭 綠：斷尾求生沒真相
台電蕭帛庭 當兵想未來
日本金融界 女強人拚出頭
運鈔員跑路 嫌鈔票重扔垃圾桶
陸33城市房價跌 打房見效
台股挫 收跌154.03點
北市信義區房價 8年漲逾2倍
促設聯合掛失專線 防盜刷
漁工遺體冰9年 市府專案減免
綠批建國百年預算 藍斥為選舉
挺馬吳 嘉縣婦女後援會成立
遷果菜市場 高市擬打通十全路
大怒神 遊客卡5分鐘
黨團不滿刪預算 議長籲說清楚
受託索回裸照 趁機詐財遭判刑
12月台指期跌149點
精彩一百影像展 喚起共同記憶
破紀錄 台科大20作品紅點獎
肩關節肌腱斷裂 新式手術治癒
輔英校慶 布國護理長祝賀
日皇罹輕度支氣管肺炎 需靜養
歐債風波 台股跌破7300
奧媒：台北101 最高綠建築
聽奧到夢想家 盛治仁難逃爭議
地誌詩朗讀賽 助母語傳承
12月電子金融期齊跌
要求繼子口交 男判5年徒刑
美研究員：太陽能是未來趨勢
走出去 資策會率團拓中東商機
人行委員：人民幣未來或有貶壓
盛治仁：辜負期待之處 願道歉
駁貸款涉政治 朱棣文坦蕩辯護
焚化爐底渣管理 環署：再檢討
鑿洞排積水 敲穿樓上地板遭罰
陸故宮館藏鏽蝕 年損數以億計
圖像盜拷案 故宮：絕不護短
三大法人賣超台股130億元
潛水輕鬆go 海底世界任悠游
老農津貼調千 總統：幫更多人
薩爾瓦多10月咖啡出口劇增
老農津貼擬加碼 藍肯定綠調侃
春酒持酒瓶砸人 判賠413萬
石匠客死金門 後人小三通迎靈
百年催婚 豐原辦熱吻活動
菲選委會控雅羅育破壞選舉
占領運動發酵 紐約抓300人
溫家寶：將設中國東協海上基金
預算恐被砍 美防長籲相忍為國
獲美免簽 總統盼最遲明年達成
大型路跑 中市20日多處交管
美籍牧師槍殺貓 二審判無罪
倪福德冬聯首戰 掉4分吞敗
民眾控台電涉違法裝電纜線
歲末搶單 增逾10億美元訂單
方便辨識 北捷兩站更名
新台幣兌美元貶4.7分
請辭獲准 盛治仁：沒有委屈
彰化民權市場 獲經部3星認證
疑車手提款 警查涉案集團
連日大雨 農損3.1億
親子釣竿創意足 獲紅點最佳獎
副總統：勞資和諧才能創雙贏
羅賢哲共諜案 監院糾彈
希拉蕊下月訪緬 檢視政治改革
陸：神舟未直接用於軍事任務
黑校車案 死者每人可獲兩百萬
智慧型照護中心 鎖定銀髮族
小英姊妹會簇擁 蘇嘉全享熱情
溫家寶：明年設常駐東協使團
自衛隊將駐與那國 國防部關注
國民黨高雄募款 12月辦餐會
台灣咖啡節 烘焙師競賽
勾線民詐賭案 涉案警尿遁失聯
陸：不希望外國干涉司法主權
盛治仁辭 總統：花費影響觀感
績優志工 感謝牽手相挺
社福津貼調整 家扶：不無小補
日銀髮族遊高市 福島捷足先登
雲端邁向下一個兆元產業
梧棲滷味店火警 夫妻燒燙傷
中老年尿不順 當心攝護腺肥大
鐵釘木板抽打人腳底 男遭起訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
屏東鐵路高架 免配合款將動工
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
陸娃娃車案 言者諄諄聽者藐藐
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
自創曲和平鴿 蕭淑慎譜曲反毒
新北補助企業轉型觀光工廠
高雄旅展開幕 買氣熱滾滾
美專欄作家：韓政府會毀了韓流
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正報)
清水農地埋底渣 環署促移除
劉案定調個案 未影響台美關係
巫啟賢唱福音歌 為個唱暖身
劉姍姍若遣返 司法體系將調查
腸病毒71型 南部增2例
陸：望美尊重陸在亞太正當利益
產學研醫攜手打造3D智慧照護
士林夜市女子遭潑漆 送醫治療
李承澔時光氣球展 原味十足
捷運通車 支撐三重新莊房價
百老匯歌手 19日碧潭開唱
台電羽球隊下鄉 教球搏感情
曼莫漢：印勘南海 商業考量
智慧辨識系統 服務業新走向
缺錢搶超商 逃兵男送辦
翁山蘇姬政黨 將登記參與補選
大雨肆虐 花蓮農業災損2千萬
全球最大單一農業生技廠房啟用
台鐵便當本舖 採復古紅磚設計
陸毛巾傾銷續課 產業損害確定
婦體重破百 胃繞道手術甩肉
農損 5縣市獲補助
國軍戰鬥文藝 畫作呈現光榮史
藍怨預算遭大砍 綠譏動員不力
協會盃成棒賽 航空城進決賽
馬總統：週刊綠營惡質文化
何潤東變身 媽媽驚兒子變志玲
桃縣議長涉詐取財物 一審8年
嘉義農作物救助 28日前申請
客家粄仔吹五行風 彩色吸睛
陸：年底前擬開南海宣言峰會
總統：關心人民鈔票 非我選票
台股跌 台幣收貶4.7分
綠能生技博覽會 台南登場
陸國企獲利 連4月縮水
是否拘捕 菲官方與雅羅育僵持
工研院行腳優惠券獲伽利略大獎
媒體熱議日相訪陸 日期受關注
原民文化園區 齊集傳統家屋
工程女銳減 企業推導師團
德外長：印鈔沒用 要深化整合
總統：建設金門發光發熱
韓媒：韓拘捕非法陸漁船
大雨斷路 花蓮盼鐵路航空半價
輕忽疝氣 男陰囊腫如壘球
新北拆違建 加速觀音坑溪整治
豪雨農損 陳武雄：雙機制救助
司機變身彭祖 體驗搭公車不便
老農津貼加碼 高雄藍綠均樂見
美西響應占領 逾百人被捕
寒假團費漲 貨比三家不吃虧
台股市值跌破20兆元
侵占貸款 王永慶前女婿獲緩刑
雪梨戶外雕塑展 百件作品任賞
西法債殖利率飆升 歐債危機增
盛治仁請辭 文建會官員不捨
勞檢處查美河市 7缺失罰9萬
郝：北市低底盤公車年底破千輛
香港羽球賽 陳程配混雙晉4
高長：ECFA直航惠南台
變電所疑致病 台電：派員了解
印媒：印盼習近平早日到訪
客服專線關卡多 金管會關注
高雄中都嬤驟逝 街友潸然若失
江宜樺：任內盼安養制度有突破
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