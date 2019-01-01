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News Archive | 2011
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Selina今出院 下午露面
廣告虛偽不實 建商遭罰
觸控題材 面板族群走高
扁戴戒具就醫 北監：依規辦理
經部：降稅及行政協處穩定物價
縫疤被拍裸照 台少女告星醫
上海屋頂陽台 過年禁放鞭炮
王金平：金溥聰新職仍續操盤
重和談 菲政府與菲共下月停火
澳網 莊佳容謝淑薇晉第2輪
研究指針灸可改善自閉症
首季 NAND可望淡季不淡
警消結業 江宜樺勉堅持是非
阿里山遊覽車查核 3起違規
旅遊採購 估吸金3千萬
聯誼促防假球 南檢與獅打慢壘
胡志強讚廖了以 熟地方生態
郭泓志薪希望 與道奇差距有限
盤整 台幣午盤升4.3角
飛彈演習不彰 學者憂影響軍購
大客車安檢 全台5處同步
扁：民進黨總統提名不要拖
扁戴戒具就醫 呂秀蓮：過分
少子化影響大學？教長嘸驚
電纜外皮漏餡 新北橋竊案偵破
平價豬肉冒充高檔貨 檢方偵辦
柬埔寨象臂女童 中榮慶重生
行腳九百天 林明德為環保祈福
任家萱出院 準公公贈銅佛
機車退出騎樓 北市增6禁停區
殺手廖國豪 地院判25年
立委：農田水圳水泥化破壞生態
台股收盤漲98.02點
澳洲巴西水患 總統：參考應變
蘇花改啟動 首標和平溪橋決標
開高走高 台股收漲98點
登錐麓古道 前1天申請即可
胡潤百富榜 24富豪落馬
春節外出 警助顧家
愛心圍巾 溫暖鳳山老弱幼障
1月台指期漲110點
扁送署桃外醫 通道引爭議
1月電子金融雙雙上漲
擴量上攻 台股創波段新高
陸網民4.5億 手機上網3億
平頭Selina 喜泣可回家
綠總統初選 台灣社提加權民調
金：非閃電下台 是閃電宣布
綠黨：國光石化讓中油失價值
百年學校展 投保上億
情侶販毒 警方送辦
北市府職務列等 郝盼通盤檢討
春節國道塞 綠籲全線不收費
拓墣：韓廠積極推新產品
員警喬裝 破獲色情美容店
德國人多期許兒女有高學歷
歐胡會 人權議題難突破
家庭是非多 張韶涵盼順遂
三大法人買超台股101億元
Fun寒假 遊樂園春節送真鑽
嘉義溪口農會遭搶110萬
5年2412萬 桃猿綁林智勝
戒護就醫檢查 扁回北監
金溥聰：黨新團隊選戰經驗豐富
春節前夕 醫學美容旺季
回饋偏鄉 筷子達人捐助學童
廖了以：落實改革 力拚勝選
身障男殺陸妻 檢起訴
行竊失風掉衣 笨賊判拘役
綠蠵龜擱淺旗津 警消搶救送醫
李永平大河盡頭 獲選十大小說
金：培養戰鬥指數 拚2012
97式核生化偵檢車亮相
胡錦濤訪美 國際議題為主
蔣友柏食品設計 小孩成顧問
德捐3億多元 助印地熱發電
麥類獅子頭低熱量 健康營養
馬英九：黨改組為選舉部署
遼寧撫順石油廠爆炸 逾30傷
土地徵收補償費 雲林5億待領
火車相撞5死 台鐵判賠千萬
新台幣兌美元收平盤
陸學者：中美或簽定位新文件
雨衣盜闖農會 開槍搶111萬
高雄港站都更招商 月底公告
鳳梨釋迦 吉園圃對抗山寨版
春安將開跑 金門讓鄉親過好年
新光金今年加薪 年終多1個月
阿纜案 看好奮起湖至阿里山
楊志良：下個署長會更好
陸網站標明釣魚台 日媒不滿
巴拿馬在日本發行5億美元公債
黑衣人霸桌 中市警：身分掌握
疑幫酒駕者找人頭 2警交保
記者40載 胡宗駒出書記實
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
日大臣：漲稅要等下次大選後
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
抽檢塑膠鞋 3成7可塑劑超標
陳武雄：支持小麥關稅降至零
菲總統暫不同意春節放假
春節遊傳藝 摸彩拿金螞蟻
周董撂兄弟 青蜂俠主角將來台
表揚消防楷模 吳揆慰勉辛勞
台幣升值搗亂 台船今年加薪難
馬總統：美方樂見兩岸和解
青蜂俠造勢 周董首爾站台
劉少奇子 任共軍總後勤部政委
郭泓志薪事 球評：可望避仲裁
王丹：歐胡會應不致觸及人權
歐胡「3+3」私人晚宴
扁走感染通道 陳幸妤：沒必要
嘉縣醫療服務 春節不打烊
日照明技術大展 台灣產品吸睛
拉一把 走樣青春回頭不嫌晚
綜藝咖轉型 趙正平執導演筒
尼國格拉納達市致賀建國百年
新北市博物館 購伴手禮送紙兔
艋舺少年翻版 博士老師教無類
陸股大漲 法人：短線恐仍盤整
化身張老師 大姐頭嘮叨人學好
電文：德促美暗中毀伊朗核設施
台灣燈會迎賓 名模代言秀制服
拉住青少年 歐吉桑談判皮皮挫
走私數千株植物 可布置小公園
軍教報稅暖身 財部啟動宣導
建國百年鈔 監院：沒浪費公帑
百年戲樓戲中戲 演出京劇歷史
中市出線 爭東亞運主辦權
水保計劃洩民眾個資 綠究責
血荒 日估16年後缺百萬人份
總統建議嘉市 辦雞肉飯節
不計代價 華研挺Selina
學者：陸生來台有助了解民主
延後上學 高市府授權校務會議
港結直腸癌延醫者 多情緒困擾
狹幅盤整 新台幣收29.45
走路做運動 4成6國人懶得做
男缺裝備登山 太管處擬處分
疑吸毒致死遭棄屍 友人送辦
林鴻池：能戰就要下去戰
被控收賄關說 高志鵬改判無罪
海外出生有身分 經建會研商
扁戒護外醫 病情只想自己知道
反駁滅校預言 逢甲學生挺學校
經部建議小麥關稅減半半年
火災創新低 郝肯定消防弟兄
普利文：台股上看1萬700點
CPU雙雄 決戰整合型處理器
偷拍女童如廁 狼師遭解聘
經合會 諮委籲設產業策略小組
專家：兩岸公民社會應深化交流
南市議員顏炎釧交保21日宣誓
火吻考驗 Selina遇真愛
誘投資再剝皮 桃園黑幫落網
歐胡會成果 測試美中關係
中油：投資國光 提高競爭力
澳門旅遊夯 外語導遊供不應求
鏡頭現庶民心聲 吳揆讚張照堂
政院：密切注意歐胡會
胡錦濤訪美 人民幣緩升
胡錦濤訪美 央視頭條播出
點錯點 李太成變李犬成
Selina返家 需每週回診
大客車聯合安檢 高雄開2罰單
花博夢想館 延展至明年
不分區大逆轉 綠創提名委員會
賴清德：合併業務 南市最難
澳網首輪 詹詠然女雙逆轉勝
為歐胡會暖場 私宴搞神秘
傳韓妞團KARA要拆夥
台指期結算價9083點
退伍年年被召 投訴人權信箱
前中壢市長涉弊 二審改判有罪
小胖噴香香 代言夢想
好樂迪併錢櫃 法院說不
瘦肉精報告 楊志良堅持公布
日百貨公司營業額 連跌14年
東南亞遊降價 春節後陸民愛去
總統聽少子化對策 恐延春節後
後座未繫安全帶 擬最高罰6千
馬英九力挺 對金溥聰期待高
利菁豪華健檢 日本過年
少年廖國豪 凶殘遭重判
阿里巴巴集團進軍物流倉儲業
調營業稅？經建會：審慎評估
執政黨改組 朱：大方向是對的
新聞局辦演唱會 老藝人有舞台
糞水淹全家 國宅戶抗議北市
今彩539開獎
廉政署未立法 馬英九批綠杯葛
突尼西亞驚魂 政大生當學習
了解城市 江啟臣：從雜誌著手
早產兒易感染 春節團圓少抱抱
廖國豪父涉恐嚇 法辦
白宮迎胡國宴巧安排 成龍獲邀
輔導紡織計畫 提升出口價值
港驗出6款水果乾含化學物超標
瑞穗基金會捐30萬 作獎學金
揮毫寫春聯 公視單元劇起跑
專家:陸維權未達改革體制層次
經貿議題是歐胡會重頭戲
不分區提名轉彎 綠委反彈
歐胡會 民進黨：密切觀察
港查獲智利運往大陸巨額毒品
裕隆蓋章 阿鼎離隊成定局
最高規格 歐巴馬軍禮迎胡錦濤
花博夯 郝感謝彰化花農
今彩539頭獎2注中獎
野獸全能演出 浙江險勝廣東
重修觀音畫 奚淞畫展有禪意
這回不唱戲 孫翠鳳外交部演講
專家預測失準 陸網友給「囧」
深圳台辦：台商被刺正積極偵辦
王毅：「認可」及堅持九二共識
歐胡會 學者關注對台軍售
河南花炮廠爆炸 6死22傷
欠稅證件被扣 台商偷渡被逮
港一死鳥疑帶有H5禽流感病毒
綠不分區新制 牽動區域布局
大房東不在家 裕隆不敵台銀
扁戴手銬就醫 綠：勿辱扁人格
仁寶四川製造基地 6月投產
亞洲遊艇王，嘉鴻企業打造海上豪宅
錢尼看衰歐巴馬 只是1任總統
鴻兔大吉時來運轉 臺鹽獨創五行轉運沐浴球
後座乘客繫安全帶 交通部下會期提修法
台大醫院雲林分院 開設春節門診
國民黨記者會 金：是提早見光、不是閃電下台
無國界記者呼籲歐巴馬 提出中國人權問題
春運加大雪 中國為28.5億人次旅客「頭大」
老美在臺灣奉獻半世紀 移民署致謝
歐胡會 歐巴馬提劉曉波
聽爵士吃牛排 歐胡國宴很美國
評鑑差 老人福利機構7家遭勒令停業
99年稅收增2成 較歲入預算短徵117億
歐巴馬向胡重申 3公報與台灣關係法
高鐵早鳥優惠 有機會享7折優惠
王金平賀新年 不會參選2012總統
歐胡會前 強調合作互利
胡錦濤訪美 抗議如影隨形
每日8蔬果 迎向健康人生
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐胡會談 認應加強互利合作
記者會 歐巴馬提台灣關係法
聯合記者會 歐巴馬提台關法
胡錦濤：美中須尊重彼此主權
記者追問人權 胡錦濤難閃避
歐巴馬：中國和平發展有利世界
歐巴馬：美中互信就能解決摩擦
歐巴馬：人民幣仍低估須再調整
歐胡記者會 談人權台灣議題
歐巴馬：貿易夥伴應公平競爭
外交部感謝美方重申台關法
胡錦濤澄清未避答人權問題
歐股收黑 倫敦跌1.32%
美元走貶 黃金白金漲銅跌
胡錦濤邀訪 美副總統欣然同意
歐胡記者會 人權成焦點
油價跌 紐約收90.86美元
里約豪雨死亡人數達742人
美股收黑 道瓊跌0.11%
歐胡聯合聲明 美讚揚ECFA
南韓春節供桌費用漲2成
電子海灣估今年營收將優於預期
傳諾基亞取消AT&T推出X7
歐胡聲明談人權 美中仍歧異
樣樣漲 美麥當勞恐漲2-3%
歐胡會談 敏感議題面對面
歐胡記者會 翻譯未同步引混淆
全台有雨 冷氣團明報到
台股開盤下跌24.88點
歐巴馬邀習近平訪美
台灣參加達卡拉力賽獲好評
相挺成長路 少年隊傾聽青少年
19歲唸高一 家將下田再出發
爆衝青春喊卡 原鄉少年樂逐夢
出貨減 希捷Q2獲利低於預期
胡訪美 陸法人看好能源航空股
「艋舺」無緣奧斯卡
保護青少年 高市寒假維安重點
胡錦濤訪美 專家：未渺視加
立委提案 強制後座繫安全帶
台幣盤初升逾4角 實質偏弱
林永樂：需耐心等待中國轉變
歐胡國宴菜單 每人約80美元
歐巴馬：樂見兩岸關係不斷改善
惠譽：美財政居AAA國家之末
曾文鼎出走 衝擊台灣籃壇
美中聯合聲明 加強軍事對話
人民幣匯率續創新高
美重申台關法 藍委：軍售樂觀
寒假到 北市警嚴抓飆車
蜜雪兒大紅赴國宴 吳季剛出局
胡錦濤：中美應妥處摩擦分歧
震盪走低 台股力守9千點
民進黨看歐胡會 暫時放心
4老人中心不合格 勒令停業
中央氣象局氣象報告
中美2年發表第2份聯合聲明
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
胡錦濤訪美 有小尷尬沒大狀況
越南5年將創造1千萬工作機會
歐巴馬抱怨人民幣 胡充耳不聞
歐巴馬讚ECFA 馬總統欣慰
手機零組件 首季衰退縮小
公務員初考將登場 防電子舞弊
新年新願 上班族最想加薪
文化向下紮根 青少年志工傳承
中Q4經濟成長加速至9.8%
打炒房 預售屋成屋補稅大不同
當2次兵 民眾陳情喊冤
直落二 盧彥勳澳網雙打進二輪
美恐怖醫師 剪刀殺7嬰
飲料含異物 尾牙宴難下嚥
海峽西岸汽博會 7月廈門舉辦
IMF一籃子納人民幣 美支持
散播希望 大學生營隊進偏鄉
華銀深圳分行開業 拚戰珠三角
喊漲 被動元件股價跳
去年中國經濟成長率10.3%
歐胡會強調合作 聚焦人權經濟
美眾院外委會主席關切台灣安全
竹崎永久屋 災民歡喜入厝
美顧台灣需求 馬執政添信心
緊縮舊土建融 短期效果恐不彰
陳德銘：美中貿易逆差非因匯率
桶裝瓦斯磅秤不合格率1.8%
歐胡會 綠委憂軍售生變
大寒預測來年氣候？尚待觀察
券商挺蘋果 目標價550美元
八八水災農特產品 中市開賣
黨提名1/2條款 藍委有異見
陳建仁反國光石化 不反石化業
高鐵早鳥票 北高來回省900
北台灣房市推案 10年來次高
年關拚經濟 撈鰻魚苗正夯
4成企業確定加薪 3成6不調
茶商捐愛心 義賣助家扶
印尼女佣奔台港 星國急加薪
泡棉廠火警竄黑煙 雲縣府開罰
劉憶如：應重視印度消費市場
吳敦義感謝美重申台灣關係法
廣州最低工資調升至1300元
上海倉儲租金今年持續漲
天旋地轉 耳石位移作祟
高鐵運量升 年底購新車
高雄燈會 春節提早亮起來
外交部：美鼓勵兩岸對話非施壓
呂芳上：台灣漸失民國史論述權
歡迎公主回家 阿妹王力宏祝福
容安瀾：歐胡會未影響美台關係
愛瘋傳多媒體 不同業者價差大
歐胡會 蔡英文：勿過度樂觀
初四開工大吉 初三交通高峰
美亞太助理國防部長可能離職
融資養地恐受限 營建下跌
陳銳恐嚇案 31日二審宣判
幼兒皮膚軟疣 無痛冷凍治療
挽袖捐血 送牛排餐5折券
廉價機票問題多 消基會促規範
廉價機票規範 請民航局研究
陳錫蕃：台美互信 無須自擾
新北市借閱王 年讀千餘本
高華柱康復 進府陪見
維他命中西合璧 搶民眾荷包
台股收盤跌63.85點
美中重申匯改 學者：影響不大
稅收1.62兆 財部審慎樂觀
巴拿馬國會議員訪華
美中聯合聲明摘要
台股收跌63.85點
連番惹風波 空軍士氣依然旺
小英：提名委員會 非主席擴權
2月台指期跌37點
眷改進度落後 國防部遭糾正
美牛爭議 吳揆：民眾健康第一
2月電子金融雙跌
衝關後整理 台股量縮拉回
覬覦愛心錢箱 順手牽羊送辦
總長退連案起訴書？最高檢否認
幼兒棄安親班 警查母下落
聖文森謝台協助提升醫療品質
超能力半導體 奇e館揭秘
逼越女坐檯還債 警破暴力集團
軍品列管違失 糾正國防部
放眼海外 陸去年在美投資倍增
為子女教育 大陸父母拚命存錢
示愛遭拒竟性侵 男遭訴
任天堂社長：3DS將一飛沖天
買不到火車票 河南男子裸奔
三大法人賣超台股3.96億元
柚子賄選 里長候選人判刑2年
美第一夫人鼓勵學生留學中國
程建人：歐胡會聲明零意外
保護稀土礦源 中國劃定保護區
兩岸貿易去年逾1453億美元
休士頓辦事處推廣台灣美食
勞檢電子業 北市9家不合格
新台幣兌美元貶 1分
中美洲與秘魯2月續談自貿協定
警廣小天使 發交通疏導手冊
中市新年首場徵才 缺千人
寒流來襲 小心凍傷
資深藝人長青 為老婆扮香腸伯
通緝女拉客 警方查獲
陸學者：ECFA對美利益正面
罵抽菸鄰一句瘋婆 判罰2千
技職之光賴建文 木工裡尋天地
去年外銷訂單金額 歷史新高
花博演員撞破頭 北市加強安全
吳晟贈書卓伯源 盼反國光石化
嘉縣春節垃圾清運 初六正常
打非法投顧 調局掃31家業者
張銘清來台 航警不敢大意
王菲開唱 李亞鵬愛相隨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
造林申請夯 雲縣盼成綠林
春節機位難訂 金縣府調查需求
興大票選代表字 興字出線
台產大面板 Q4全球市占降
國考防弊 隱形耳機偵測器出動
美林：中國將進一步收緊信貸
趙自強圓夢 親子夢想館開幕
六輕火災5億補償 春節後發放
景氣好轉 職缺多應徵少
泡湯季 比魯和都飛魯溫泉缺席
房仲：大安區與中和銷量大
CAS大陸註冊 台製肉品登陸
桃縣瓦解應召集團 75人落網
中鋼去年獲利大幅躍進
漁市變圖書館 虎尾添人文設施
竹林大橋改建 保障人車安全
總統級研究獎助 8月啟動
治高血壓 研發基因藥物
佯稱衛生人員 男子猥褻女童
區域產業座談 24日登場
韓政府歡迎中美聯合聲明
郝帶頭請命 調升5都局處職等
修18趴 綠：多數認不符期待
腰綁毒品闖關 機場遭逮送辦
胡錦濤訪芝加哥 華人反應兩極
白鴻森偷渡 再判1年2月定讞
寒假兒童電影 親子影展有看頭
屏縣抽驗金針 5件不合格
工作超時受罰 西門子強調守法
胡錦濤夫人身體不適未出席國宴
破英文闖美 女大生學習有撇步
台商金門勞軍 嬌嬌無花都到
遭譏話兒短小 菲男酒後自宮
長榮打造頂級貴賓室 提升服務
平溪天燈節 年初四登場
春節近 部分蔬果類漲幅高
嘉市轉運站啟用 客運捐愛心
數學系新功能 算賭博贏率
國父孫女捐銅像 2大學揭幕
義總理回擊性醜聞 指法官違憲
進口牛國產鵝 檢出瘦肉精
瘦肉精美牛 台中全面攔截
囂張球棒幫 斷人手腳骨討債
假派車A補助 檢搜租車公司
瘦肉精牛肉 多流入量販超市
央行阻升 新台幣收貶1分
富士康台泥 廣西積極發展
櫃買首2檔ETF 封關前掛牌
殺客同萌 年後搶攻宅市場
智慧手機傳多媒體 省錢有撇步
鼻竇炎當感冒 小心腦部膿瘍
詐騙集團搞鬼 男誤認子遭擄
挾持案將開庭 菲代港發傳票
炒房 北市29件補稅2.5億
陸委會感謝美重申台灣關係法
建國百年徵主題曲 傳唱經典
地方調頭寸 中央撥718億
寒假課輔 不能上新課程
中國藥監局前副局長 被逮捕
前媒體記者 出書談百年體育史
海巡查上百玩具槍 疑有殺傷力
大陸接單夯 去年12月變旺季
女打工養家遭轉學 病母求情
國軍夫妻檔 春節共守飛彈連
彈簧床助孕 蔣友柏表嫂懷胎
板檢：連案起訴書未完成
北市扣繳憑單 8成5未申報
北韓建議召開兩韓軍事會談
巨額天災險 擬訂參考費率
遠見民調 馬滿意度升至4成
春節保留房出清 出遊要搶快
胡志強訪梨山 送安心餐券
美中公報提一中 中英文稿有異
取消糧食進口稅 印尼農民嗆聲
半導體客戶 三星超越諾基亞
弱勢生寒假課輔 北市貼午餐費
搶9旬翁7百元 女判7年餘
大陸南方大雪 部分機場暫關閉
去年接單創新高 今年前景看好
南市議員陳進雄 涉賄收押
菅直人對中國增強國防表示憂慮
防檢局：瘦肉精場源已禁出鵝肉
央行備妥新鈔 26日起兌換
經合會首次例會 農曆年後舉行
林和立：未建議美日台結盟對中
柳營奇美重傷患 老人比率高
穆迪：陸進一步緊縮貨幣防通膨
為善不欲人知 北醫生救溺水客
百名陸客健檢團將來台
赴印度招商 企業參與踴躍
建國百年影像 韓國南怡島展出
連案誤擊？陳鴻源：動機仍不明
高鐵早鳥票 神卦網站逗趣
中央社汪清澄 見證百年體育
今年外人投資上看90億美元
產後大出血 栓塞術保生機
TDR價格 證交所3階段把關
掛失未登錄 不能要存戶買單
今彩539及3星4星彩開獎
走過潑酸傷痛 同窗鼓勵任家萱
威力彩38樂合彩開獎
太陽能市場 今年倒吃甘蔗
今年大陸石油需求4.83億噸
計葵生轉任台新金董事
中美關係新定位 胡錦濤籲互信
胡錦濤：推動兩岸和平盼美支持
近7成台灣受訪者認經濟富裕
親友代交證明 曾文鼎會籍註銷
韓職薪資仲裁 李大浩敗訴
高鐵春節票 還有座位
中國能源局銀監會 換人
瘦肉精鵝肉 彰市傳統市場售出
貿協牽線 台製品在滬有商機
布局大選 民進黨人事改組
美台軍售 歐胡會後觀察指標
集團擁槍販毒 青少年當幫手
Selina親筆信 幸福感謝
東京同台 周董盼與篠原合作
台鐵高港站都更 高市業者觀望
學者：美盼兩岸持續和平對話
醫護打疫苗 幼兒遠離百日咳
胡訪美新聞 央視播出26分鐘
高長：台港關係有突破性進展
台塑營收獲利創新高 今年更好
石化業危機 台塑要政府幫忙
上海紐約大學 2013年招生
18趴改革 府院黨再喬
印尼愛滋病與婦幼死亡率未降低
威力彩頭獎摃龜
今彩539頭獎1注中獎
軍方：高華柱見外賓 既定行程
美加牛肉 即起從嚴抽驗
科技藝術時代的說書人黃心健
「原創繪本數位出版」 扶植本土創作躍上國際
訂票不如預期 高鐵祭出「早鳥優惠」7折票
18趴改革 綠民調：74％國人不滿意
第二批世博臺灣館零組件 運抵新竹市
丁遠超：連家無法接受誤擊說
高利貸暴力討債 警逮11嫌
殺死家暴夫 陸配正當防衛減刑
過年換新鈔囉 ! 7家銀行26日起皆可兌換
養街友詐騙銀行 9人送辦
中美聯合聲明 美支持兩岸和平
飛彈脫靶檢討 軍方擇期再測
北市府沒圍牆 大陸人感觸深
連勝文槍擊案 「馬面」起訴求處死刑
維多麗亞酒店浪漫情人夜 攜手共享燭光美饌
6飛彈測考失效 均同款靶機
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
胡錦濤會美議員 聚焦人權經濟
胡錦濤警告美國 尊重中國主權
胡錦濤：台灣為核心利益
拜登：胡錦濤未承諾人民幣升值
胡錦濤訪國會 議員直言批評
市場現疑慮 歐股續挫
美元升 金銀銅齊跌
巴菲特將退出華盛頓郵報董事會
旅法編舞家林原上想返鄉創作
德企業獎助大學年達22億歐元
遭槍擊美眾議員吉佛茲已能站立
中國料將允人民幣進一步升值
疑慮生 油價跌
美股收低 跌幅收斂
德奧僑胞春節慶祝將熱鬧登場
李新穎頒台獎助金予阿根廷學者
惠普宣布董事局改組
台灣關懷阿根廷百名貧童
全台有雨 氣溫下降
阿里山水氣豐 降雨未飄雪
美智庫：胡錦濤華府行平淡無奇
台股開盤下跌92.86點
「血友」情 大貓救小貓
休養生息 玉山 2月止步
富士康傳斥資十億人幣廣西設廠
台幣盤初升逾3角 實質偏弱
NEC聯想擬聯拓電腦市場
胡錦濤抵達芝加哥訪問
年夜飯也有黃牛 武漢人涉斂財
四川重大車禍 9人當場死亡
套房夯 中山區熱賣
中央氣象局氣象報告
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SEMI：B/B值17月新低
集團暴力討債 恐嚇欠債人親友
高市年貨大街現人潮 交通疏導
出生證明缺貨 鄭州嬰兒乾著急
陸客增 立委促檢討旅遊設施
IBM人有福了 千元股票有賞
華南雨雪 貴州湖南有凍雨
胡籲美 尊重中對台藏主權
馬面槍擊連勝文 板檢下午起訴
獲利了結 台股跌破9千點
工業區宿舍火警 2外勞燒傷
超微預估首季營收優於市場預期
小客車租賃契約合格率僅16%
為人命標價被轟 美擬採新法
春節搭小黃 高市加價50元
寒假課輔 不能強迫參加
進軍寶萊塢 韓印簽合作協定
澳網 莊佳容謝淑薇晉16強
胡：改善人權 白宮：觀其行
討債逼死人 集團10人落網
外資：平板與筆電 市場有區隔
薄瑞光23日訪台 將拜會總統
陳為民讚公主 粉絲不領情
自製湯底 圍爐火鍋健康吃
秘婚曝光 劉德華：人都犯錯
中國去年違法用地5.3萬件
「KARA」仍盼5人同台獻藝
斯里蘭卡水患 短期暫緩前往
志工挽袖 為獨居老人掃除
霸占計程車排班站 警逮4人
葛來儀：歐胡會各符國內需要
發明王 鴻海專利申請奪冠
馬總統接見宏國國防部長夫婦
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讓子彈飛獲亞洲電影獎多項提名
總統：助弱勢是社會整體責任
醫院志工 大專生體會人生無常
年終獎金 上班族最羨慕鴻海
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開暖器取暖 隱形眼鏡乾到掉出
防不良肉品 查核將加強
監察院長：陽光四法部份太苛
陸股昨天大跌 上午大漲
連案起訴 板檢圖表影帶說明
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連案疑點多 立委促設法醫機構
曾勇夫：珍須赴培德評估發監
盤整偏升 台幣午升3.7角
美中聲明內容 楊進添不意外
市調：面板價格持續走跌
林書豪失手 大角羊延長賽敗北
王金平：歐巴馬重視台美關係
寒冬送暖 胡志強訪弱勢送紅包
府院黨再喬18趴 大原則不變
瘦肉精20多種 抽檢只驗7種
春安起跑 警民動員95萬人次
感恩高鐵 部落樂團車站演出
綠臨全會 總統初選提名案角力
台股收盤跌67.79點
重慶掃黑不手軟 57人判死刑
台股跌67點 收8954點
台商想回家 偷渡被逮也甘願
銀髮族走秀 8旬阿媽扮花童
2月台指期跌100點
殺狗賣狗 立委擬提案加刑責
孫穗芳捐國父銅像 銘傳揭幕
戀戀礦城 吳念真領遊猴硐
藝文看板 國光劇團獻寶蓮燈
瘦肉精牛肉下肚 民眾怕怕
暴雪襲黃山 古樹受威脅
黃世銘：林正偉本欲槍擊陳鴻源
同志酒吧販毒 北市警逮8人
台股開低拉升 8900支撐強
高雄山區降甘霖 挹注水源
2月電子金融齊跌
明潭新景 向山行政中心吸睛
跆拳道武藝賽 電子襪用不到
民進黨中市黨部改選 競爭激烈
懷舊清朝景象 淡新檔案驚奇
年前掃黑 檢肅12治平對象
夏卡爾畫作 小丸子是粉絲
高市工會龍頭改選 林明章勝出
歐巴馬換顧問 奇異執行長接手
竹崎蜜棗嚐鮮 正是時候
三大法人賣超台股83億元
尾牙取締酒駕 新北市不手軟
中監：扁嫂病歷多 需到監評估
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扁：檢辦案像切香腸 凌遲我
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高科技輔助 竹市建反霸凌系統
連案 馬面就是要殺陳鴻源
新台幣兌美元升 4分
藝術家出國補助 刪除年齡限制
林中斌：美中未來合作多於抗爭
劉耿一回顧展 悲憫詠嘆生命
愛的小紅包 中市助弱勢過好年
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17公尺巨鯨擱淺山東死亡
海上蛟龍逞威 被劫韓船脫危
澳網 莊佳容單日笑納2勝
巴黎銀行預測 台幣會破29元
宏達電估首季銷850萬支手機
ECFA拓銷 估接單2.6億
中央氣象局氣象報告
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假派復康巴士A補助 4人收押
年關近 大陸上班族現症候群
菲外來證券投資 去年創新高
住房改革 中國擬採雙軌制
推介美台灣 洛城頻道播節目
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本周台股小跌18點
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連案偵結 綠委聚焦當選無效
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遊覽車退場制 連2丁就出局
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雲南提議 滇西列兩岸交流基地
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建國百年 101業績衝刺百億
國壽標得金融中心 激勵商辦
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連勝文槍擊案 刑法活教材
香港發現H5N1禽流感病毒
龍巖買金融中心 半年增值2億
王金平明出訪 將在美揮毫
社頂公園迷路 梅花鹿指引方向
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連：檢不該武斷認槍案無關政治
農損認定爭議 跨區小組鑑定
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連不服誤擊說 籲特偵組接辦
黨籍確認 法院判許舒博勝訴
陽光法案 監委建議下修罰鍰
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總統會孫穗芳 高唱國父紀念歌
陸媒高層訪台 讚譽商業文明
郝龍斌阿基師 促銷年貨大街
香港再現人類感染H1N1病毒
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看好台灣 外商新創投資增8成
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特偵組：沒接手偵辦連案必要
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義總理性醜聞調查曝光 勝A片
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景氣回溫 入出境人次去年增
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綠臨全會 不分區立委提名角力
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巴西里約山區豪雨771死
台灣之夜演唱痴醉巴黎
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宜蘭市民宅火警 無人傷亡
金管會：切勿買地下保單
辦年貨 海鮮乾貨漲最兇
冷氣團一波波 北部持續溼冷
學者：海參應列不環保年菜
拚觀光 台南機場國際線獲准
加暴風雪連環撞 部長也受困
摩天住宅 注意防火防震水箱
內湖花市年貨大街 延長營業
華郵：胡錦濤在華府的尷尬
胡錦濤結束訪美 設定和諧基調
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惠譽：西葡可望免於紓困
中國人遊日 首選北海道
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瘦肉精卡住 TIFA月底不開
總統：健康減重 過年不放鬆
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金：強化固本 助馬拚連任
王金平訪美 搭機K資料
華郵：歐胡會 美展現巧實力
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失業率可望續降 上半年樂觀
孫立人幼年兵 60年來大團聚
雌性 大陸翼龍性別獲突破
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山東旱情 60年僅見
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陸媒：胡訪美確立合作夥伴關係
教育百年展 吳揆勉發掘人才
李光耀：二十年內不會換黨執政
花旗執行長好薪情1變175萬
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同名同姓 全台23個李登輝
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彈藥庫旁藏賭窟 警掩至逮人
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副總統：教育迎接國際挑戰
王馬配？馬王配？王金平：傳言
姓陰少見 巧的是管殯葬
教學卓越計畫 4校新進榜
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中美成立航空合資企業
租小說逾期未還 女判拘役
渡海三家特展 市值20億
漁船沉沒 4獲救3失蹤
胡錦濤訪美 歐巴馬黑髮相迎
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蘇花美麗脆弱 建隧道保平安
馬總統訪孫立人故居 心懷歉疚
日本發射運輸船往國際太空站
雲林名產 登陸上海
李連杰訪越 向台灣影迷拜年
戰亂孤雛爭氣 幼年兵出類拔萃
參加特奧 游泳池訓練划獨木舟
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連勝文案情未釐清 郝遺憾
民進黨臨全會 蔡英文打團結牌
曾雅妮生日願望 世界第1
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大陸專利申請爆大量 逾百萬件
定義更新 上海白領變夾心
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打擊買賣官 陸推5禁17不准
台灣生育率低 馬總統憂心
不分區立委遴選制 蘇謝未表態
台灣吸客 生活大國漸成型
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景氣回溫？社福團體感受兩極
印尼副總統呼籲啟動家庭計畫
行腳台灣 一起來哈台
印尼爭取主辦東協旅遊論壇
科普教育 賴明詔籲科學家投入
吳伯雄：總統非常重視國共平台
楊志良：TIFA延期台美損失
公務員加薪 吳揆：企業先帶動
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朱立倫：釐清連案真相 除疑慮
關懷弱勢 高雄發春節慰問金
胡錦濤結束訪美 返抵北京
歷經冤案 孫立人貢獻終獲肯定
陸設民主實驗區 陸學者：尚早
台銀勝台灣大 勝場追平上季
民進黨總統提名 通過採全民調
過好年開鑼 陳菊承諾行銷農產
教學卓越 中醫大元智拿最多
Groupon料進帳5億美元
中國貨輪擊退阿拉伯海盜
夜宿龍角峰 神明託夢祈福
總統：繼續與大陸交流對話
日將調查化學物質對兒童影響
公務員加薪？人事局蒐集資料
宣導春節運動 郝龍斌小試撞球
查連案 檢調閱88萬筆通聯
WTA專訪 莊謝想拿冠軍
馬總統與獨居老人圍爐
進軍天津 台灣年貨受歡迎
爭不分區 綠派系搶提名委員會
陸學者：對台話語系統應更新
綠不分區 提名委員會遴選
王金平訪美 講述台灣發展關鍵
凶槍來源馬面疑說謊 檢續查
拾荒婦不藏私 百萬現金歸原主
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王菲巨蛋獻唱 那英趙薇捧場
天價年夜飯每桌人民幣近39萬
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台啤6連勝 簡浩不刮鬍
總統提名時程 牽動蔡蘇競合
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曾勇夫：連案交由法院審理
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失蹤台幹仍音訊渺茫 海基會去函海協協尋
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韓成功奇襲海盜 美提供情報
胡錦濤結束訪美 專家分析成果
蘇蔡合體？蘇貞昌說要團結
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共軍4總部 高階將領調動
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突政局持續動盪 數千人示威
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強烈冷氣團午後抵 低溫10度
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黃金盤整 投信：逢低佈局
獵飛鼠墜谷 空勤吊掛救人
歐巴馬重申支持婦女墮胎權判例
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燒酒螺滋味 帛琉總統說讚
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中興大學EMBA上海班成立
日本出現超級細菌第3例
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韓職SK挖角 相中兄弟麥格倫
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低溫特報 新竹以北防寒害
年前換新鈔 央行：供應無虞
上海港貨櫃量第1 服務待加強
郭晶晶申請退役 無緣倫敦奧運
紀念病逝妻 員警夫行善事
年貨零嘴肥 花生糖等於1餐飯
毒鴛鴦行搶 大腹便便露餡
不老鍾漢良 粉絲驚嘆
百卡甜品DIY 健康又美味
金融業薪情好 最多加薪10%
罹癌志工 發願做好事
基督徒藝人 慶新生命15年
大陸天宮一號 延期發射
重大演說在即 歐巴馬力推貿易
輕軌6月通拱北 粵澳旅遊便利
挖「腳」 英足隊擬高薪攬本田
陸空軍 拓展海疆空域作戰能力
北市東新橋 除夕拆除
鐵飯碗裝圖釘 職場苦難嚥
澳網公開賽 詹詠然混雙過頭關
國泰工會 暫緩農曆春節工潮
爭取婦女青年票 藍多管齊下
揮陰影 日秋葉原徒步區重開放
裕隆洋將 打過捷克職籃
上海研發第2代高溫超導帶材
廣東今年將缺電600萬千瓦
獅再補洋投 左右投各一
印尼認南蘇丹獨立公投順利
九把刀：對世代交替多點寬容
和碩：台幣不破28 毛利有撐
穩糧價 印尼國企將辦廉價市場
全民調爆退黨潮？綠：影響有限
軍公教調薪？吳揆不鬆口
吳揆：不希望美牛影響TIFA
王菲台北終場 楊丞琳包票百張
藍招新血 考生不怕艱困選區
王菲變妝 50秒搞定
民進黨中南高新主委出爐
台股封關前續盤整 年後樂觀
B肝官司 日政府將賠上兆元
林智勝想改登錄名 乃耀阿給
飛天軌道出錯 王菲卡空中
香港半數足浴店 涉性服務
抵台將2年 團團圓圓仍不來電
CBA 3台灣球員同日吞敗
阿敏瓊斯齊開火 台啤輕取裕隆
高山仰止重現 總統親揭名畫
盧易之將再登柏林愛樂廳演奏
大陸北旱南凍 民眾苦不堪言
美駐中國大使 有問鼎白宮雄心
中國工行買下東亞銀美國子公司
日立高球賽 涂阿玉不輸少年仔
殲20匿蹤技術 可能來自美國
薄瑞光抵台 簡報歐胡會
轎車撞自行車 老翁慘死
電子襪事件 跆協決定繳罰款
熱帶嬌客，台灣生根──李家維與保種中心
第一金證獲頒亞太企業金劍獎
12月失業率為4.67% 52萬人賦閒
吳敦義靠爬樓梯 去年減重8公斤
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澳網 女單馬拉松大戰刷新紀錄
義慈善馬拉松 台灣選手奪佳績
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比利時新政府難產
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持他人護照 美港海關仍通行
中國擬減商品出口退稅
街友泣訴處境慘 家當都不保
總統福袋 兩枚硬幣雙雙對對
北市防搶演練 郝龍斌扮被害人
羅淑蕾表態 擬選中山區立委
響應減重 吳揆要再甩2公斤
北山交流道工程 年後復工
中港澳年後出遊 省1至2成
買屋 首重地點交通生活機能
票選風雲車 三菱獲雙冠
安藤忠雄設計 亞大藝術館動土
華航班機發動機異常 平安返航
小林災民賣年糕 台南人捧場
加強農藥管理 打小白球更安全
全球化指數 臺灣第12勝中美
外銀拋匯 台幣午升3.69角
高市勞健保欠費 菊盼中央買單
就職滿月 賴清德推建設新台南
加速總統提名？綠：地方期待
華航班機訊號異常 平安折返
ECFA帶動 出口可望增 1成
印孟邊界 非法穿越殺無赦
府藏名畫重現 總統感謝廖了以
故宮攜手南京博院 達合作共識
八卦硬幣改運？李光耀駁斥
5歲幼兒免學費 8月上路
雲端業界投入多 成果可期
中市抽驗金針 2成5含漂白劑
台股收盤跌6.59點
連勝文：難以相信偵結結果
花蓮漁會推平價禮盒 訂單大增
小兒夜驚 舒緩焦慮可癒
台股跌 6點 收8947點
建國百年紀念酒 搶攻春節商機
黃金後市 觀察關鍵價
產業有家 區域平衡發展
戴假睫毛懶卸妝 電眼變紅眼
子亡母代償稅？國稅局：不會
量縮盤整 台股力守月線
2月台指期漲41點
首二檔上櫃ETF 27日掛牌
性侵報導烏龍 夢時代要求道歉
2月電子金融雙漲
古巴舖光纖電纜 邁向寬頻時代
考績吃丙只對小吏？試院否認
王金平抵紐約 宴友邦駐聯代表
政府喊加薪 7成企業不薪動
特瑞謝暗示暫不對通膨採取行動
小體積加履帶 機器人利救援
藍委提名辦法 3月中旬前出爐
新防會：媒體反置入行銷是根本
燈節主燈貝比兔 互動廊道吸睛
重見高山仰止 畫家後代：奇蹟
八輕赴海外 經長：選項之一
陸企業家濟貧 盼拋磚引玉
北市抽驗乾菊花 9成含農藥
三大法人賣超台股9.36億元
高職免學費 50萬生受惠
陸首善來台濟貧 社福界平常心
WEF本週登場 焦點轉向成長
花旗喊進台港韓股
陸富豪來台濟貧 北市府要評估
老照片變影像 感動一百
男與人衝突 砍死對方
愛與希望沒有句點 國合會出書
進步5分 楊筱薇帶全班跳舞
天冷不開花 蝴蝶蘭過年恐缺貨
楊淑君不放棄 續戰倫敦奧運
需求回升 豐田全球銷售揚8%
印尼外匯儲備可突破千億美元
民進黨智庫 農曆年後運作
涉竊雇主財物 印尼看護遭法辦
顧弱勢生 中市寒假發安心餐券
新台幣兌美元升1角
外資上周買超120.64億元
年菜加熱 保鮮膜微波爐好幫手
景氣復甦 德國企業將加聘人手
連案 板院：2/15開準備庭
返鄉塞車 引發乾眼症
BERI:台投資環境亞洲第2
粵副廳級官員哀訴：買不起房
去年12月失業率4.67%
春節上班 勞工可領加倍薪
楊淑君聲明 再戰倫敦奧運
酒駕撞死酒駕 判賠215萬
酒駕被抓 派出所認同學
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
百年開春 民心指數創新高
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
莊佳容單日兩勝 混雙也進8強
辦公室暖暖操 不再凍未條
王菲離台 難忘演唱卡空中
乾癬惹禍 男童渾身水泡抓不停
隆運號高港作業 綠色和平抗議
深圳20噸假鹽流入市面
春安啟動 空中連線服務
入籍南韓激增 今年破10萬人
豬哥亮歌舞秀 3月巡演登場
鮑爾支持歐巴馬 肯定執政表現
6度行竊 碗盤也偷
爭生存權 彰市溪州反國光石化
咖啡達人連三冠 張花冠贈獎牌
體委會：持續打造全民運動島
中日釣魚台交惡 啤酒卻交流
楊丞琳甩肉4公斤 7位數落袋
台商：陳光標來台 動機單純
捍衛清白 楊淑君不撤告
無法出海捕魚 印尼漁民待救濟
大陸62國企老總 涉貪下台
拚觀光 金門工商休閒園區動土
台幣收29.32 13年新高
腰圍過粗 小心代謝症候群
陶大偉不催婚 兒子愛女生就好
大亞百貨2樓 5億餘標脫
年關到 屏東處處溫馨
怕網友笑 乃哥陽帆PK壓力大
警局邊搶錢 送辦不費工
陳偉殷續約 年薪5967萬元
阿根廷眾議員寺田訪台
頻上綠媒？金溥聰約見許舒博
活化台南機場 賴清德促遷移
全球繁榮指數 台灣進步兩名
彰縣驗年節食品 12件不合格
陸企業家濟貧 新北市400戶
華僑夫婦捐款 獎掖金門學子
反霸凌 2/14手牽手呼口號
續前緣 寇世勳再電沈時華
通訊故障誤認遇險 銘宏漁平安
中華電賣黑莓機 與台哥大對陣
國際參與 總統盼台灣具建設性
玉山十大名樹 大家來提名
因應加薪潮 台商就地升級
國際書展 重量級作家來台
瀋陽故宮文物 台北開展
RIM平板電腦代理 不只一家
瀋陽故宮展開箱 乾隆戰袍現身
毒菊花 台東縣府：農民無辜
陳光標 向來高調行善
貨櫃吞吐量 上海居首釜山第5
直航增台南 6月擬協商
旅美郭泓志 最高薪台運動員
烏山頭拚觀光 八田與一是賣點
去年平均失業率5.21%
赴韓打工度假 詢問多但申請少
烏龍性侵蘋果道歉 業者：接受
工業生產指數創新高
大選怎麼配 小英：言之過早
富邦投錯標 多繳保證金退回
GDP崇拜 有礙大陸經濟轉型
扁家海角7億 剩700萬沒到
應用平板電腦 服務業最愛
星宣傳新戲 周董：沒去賭場
台式賀歲片 雞排英雄笑中帶淚
留一口氣回家 老嫗生命力轉強
接掌衛署 邱文達又被點名
藥物開發聯盟成軍 邁向國際
武廣高鐵電路走火 乘客急疏散
帥哥省吃儉用 贈老人紅包
東莞松山湖科技園 具台灣特色
破百就緩漲？中油：未聽說
豐田汽車銷售 連續3年冠全球
批發零售餐飲營業額 創新高
歐胡會 蕭萬長謝美方供訊息
12月新增房貸 2年新高
菅直人：要求中國扮建設性角色
陸外交官：美國老大無可取代
英工程師計畫送手機上太空
春節北金航線加班 26日訂位
國泰緊箍咒 大勝佛光52分
砍孫致死 癌嬤判3年半
政大2姬 牌桌練數學
綠營拚總統 柯建銘籲對談共推
文祺韌帶受傷 恐整季報銷
景氣回溫 年後職缺達高峰
宮崎雞染禽流感 41萬隻待殺
朱立倫鎖螺絲 震撼教育部屬
主計處：11月平均薪資略減
今彩539開獎
香港房價 全球負擔最重
威力彩開獎
免學費 幼兒高職受惠
台港澳投資四川 逾半在房地產
政府促進就業 估10萬人次
送暖助伊甸 身障者寫春聯感謝
政院指示 密切注意春節物價
台印科技合作委員會新德里召開
走北宜抽大獎 每天46幸運兒
毒患醫院治療 毒梟供貨遭逮
照顧老人 監察院長打算賣屋
公視董監事難產 將再討論
外資偏好台股 後市可期
史博館擬與江西博物館締姐妹館
爭年終 桃勤工會不加班
遊樂世界碰碰車衝撞 婦女受傷
高屏拚觀光 業者盼議會帶頭衝
台灣參加里昂世界盃甜點大賽
今彩539頭獎4注中獎
威力彩頭獎摃龜
錢不夠先補足 台鐵多卡通惹怨
外星人難尋 人類恐是宇宙唯一
連勝文：凶手衝著罵六字經
莫斯科機場驚爆 31死
法務部表揚「排怨計畫」績優 美女檢察官入列
索馬里海盜揚言 今後將殺死韓國人質
華邦電子 獲希捷科技最佳供應商
腦力開發的「破」與「立」
政院：內閣異動確定再公布
自導自演 大陸酒天價炒作
王建煊新年願景 成立「無籽西瓜」基金會
台灣學前幼兒 8月起實施免學費
大金冷暖變頻空調一台抵兩台 早買全年都享受
東沙環礁國家公園發現台灣新種賈瑟琳招潮蟹
香港迪士尼樂園「飛躍奇妙」5周年正式啟航！
福建十二五 建兩岸先行先試區
莫斯科機場爆炸 至少35人死
老協珍老店新風貌 南北貨霸主進軍料理市場
高雄國賓摩『燈』情人饗宴 置身在璀璨燈海中共享法式美饌
賀寶芙台、港風尚之旅 萬人搖動高雄巨蛋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
「艋舺」漢堡上映獲影評4顆星
法世界甜點賽 台灣作品贏掌聲
巴西響應國際森林年
夏普告友達 尋求產品禁輸美
前白宮幕僚長選芝加哥市長遇阻
馬總統籲民健康減重 比媒關注
北部溼冷 台中以南太陽露臉
台股開盤上漲66.08點
愛動物 大象馬球不列金氏紀錄
高盛：歐洲央行Q4前不升息
藍：未委託世新大學做民調
越僑去年寄回80億美元
北市2計程車相撞 壓死老榮民
中華電恢復交易 創十年新高
台幣盤初升逾3角 走勢偏強
馬祖福州新航線 5月前置作業
省道資訊更聰明 手機報路況
陳光標案 陸委會：移民署權責
郭晶晶申請退役 當局點頭
1月消費信心創新高
看好智慧科技 工研院設新中心
馬薄會默契佳 傳譯成人形立牌
象國政局動盪 可可價恐飆新高
羅淑蕾卡位 藍委煙硝味濃
中央氣象局氣象報告
莫斯科驚爆 北高加索成箭靶
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
過年大吃大喝 高血脂易上身
傳產金融強 台股重回9千點
台灣助薩國建消防緊急通報系統
韓中聯手打擊詐騙及仿冒
1月下旬DRAM合約價續破底
失業勞工子女 北市補助就學
寺廟就地合法 都委會討論熱烈
旅俄台人均安 旅遊警示黃色
警官涉貪 北檢搜索刑事局
申辦亞運 體委會：提防蚊子館
憂軍力失衡 總統籲美售F16
全球黑琵普查 台南消失4百隻
南市議員陳進雄涉賄 裁定收押
四重溪溫泉抽驗 公共池不合格
台南農具烙碼 防竊兼拿禮物
胡志強揮毫 祝鴻兔大展
上海雲霄飛車故障 遊客困高空
反霸凌 研議法律知識大會考
勞教攜手 助青年就業
申辦亞運 趙麗雲籲跨縣市合作
北北基 明年擬增申請抽籤入學
今非昔比 韓女不怕嫁錯郎
春節打工 中部時薪最高200
台灣捐電腦助瓜地馬拉學童
郝龍斌：行善應入境問俗
扁：政黨不需黨員 民主倒退
躲眷村改造槍枝 5嫌送辦
陸首善濟貧 菊：有條件歡迎
台經院上修GDP至5.71%
盤整 台幣午盤升3角
金句推廣農產 送百公斤好米
烈酒較不傷身？醫師：錯
吃碗關東煮 當天鈉攝取量破表
總統盼炎黃子孫勿再兵戎相見
冬衣送暖 弱勢長輩不孤單
彰化海岸列濕地受阻 環團抗議
冷 上海部分河川結冰
熱食標示鈉含量 超商願配合
辦大學 廣東與香港攜手合作
薄瑞光晤小英 ECFA成焦點
白宮表演 郎朗：藝術別政治化
日上調經濟預測 政策利率不變
長照法 吳揆盼立院下會期審議
警官涉貪 5年搭上2集團
中國東協外長會議 昆明舉行
總統初選期程 小英展開諮詢
軍機艦艇助疏運 今年擬收費
日年金給付額逾17.7兆元
歐巴馬國情咨文經濟仍是重點
民眾對物價悲觀 無通膨危機
腦瘤新化療藥片 納健保給付
台股收盤漲43.6點
美：當前氛圍不利TIFA復談
弱勢童圓夢 搭高鐵逛101
整理 台股收漲43.6點
2月台指期漲22點
中視星光爭霸 前進小巨蛋
印尼農民反對取消糧食進口稅
藍黨代表主張 票決不分區立委
五專申請抽籤入學 今年新增
印尼馬吉冷灌溉區受損嚴重
迎陸客自由行 菊：高市準備中
勞委會派遣人力 王如玄允遞減
操作起重機夾死人 判刑8月
台股買盤觀望 9千得而復失
2月電子跌 金融漲
李娜澳網4強 港媒看好奪冠
光波控電子 學者新發現
避利益衝突 立委提案修科技法
陸官員：20年內美仍主導全球
經濟沒惡化 基本工資可望再調
1月消費信心新高 盼有感復甦
超視進軍南加 華人新選擇
議員促告政院瀆職 陳菊：沒空
床戲開運 徐潔兒化身大姐大
滬學生看花博 與世博各具特色
莊佳容謝淑薇 無緣澳網4強
管中閔：高房價 恐帶動通膨
春德的盛宴 登威尼斯雙年展
施政開紅盤 郝：政策一定兌現
中市圖沒無線上網 民眾抱怨
三大法人買超台股79億元
街友泣家當被丟 社工盼多關懷
男偷情遭逼簽本票 債權算數
反國光 彰化高中生戴口罩靜坐
莊佳容謝淑薇 澳網夢止於8強
台糖楠梓量販店火警 警消搶救
中國富豪陳光標 獲准來台
國家清潔週 環保署長帶隊打掃
張韶涵隱忍家醜 青峰淚濕眼眶
詐經費買儀器 前教授判刑
中國富豪陳光標 獲准來台參訪
創作金句 可獲百公斤好米
瘦肉精傷人體 豬農反對開放
百萬豪宅始祖致和園 7億標脫
新台幣兌美元升3分
治癌免化療 成大研發新系統
基隆托兒所中毒案 負責人無罪
蕭煌奇黃小琥齊開唱 門票秒殺
反霸凌 郝：面對問題才能解決
北愛大學設中國管理研究院
陸各地兩會落幕 近百官員調整
陸股續跌 創4個月新低
中國發現單指小恐龍化石
以妻為貴 王彩樺老公成保庇尪
國中警衛涉性侵 警調查
總統：歡迎美閣員級官員訪台
陸商行善 侯友宜籲捐實物銀行
腹部突劇痛 小心腸中風
菲巴士爆炸 2死17傷
環保當道 賈斯汀聲援瑜珈熊
德國教授獲台頒杜聰明獎
未來半年景氣 逾4成廠商看好
府澄清未丟棄國光石化陳情信
不滿分手 女押男索賠判刑
春運售票員 忙到不敢多喝水
漢和：烏克蘭幫助中國建造航母
防流感 高燒2天可公費用藥
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
12月M1B年增率 連12降
早產兒出院 彰基切蛋糕慶祝
莫斯科機場遇襲 中國譴責
夫損嫁妝妻鬧自殺 警奪刀保命
台銀上海分行 最慢8月開業
江蘇盱眙將建紅樓夢世界
登陸行銷蜜棗？高市府：評估中
SBL楊敬敏獲單週最佳鬥士
陸富豪來台濟貧 立委籲重尊嚴
陳光標來台 賴幸媛：政府不擋
肺炎鏈球菌奪命 今年首例
去年江蘇對台貿易355億美元
鄧麗君公仔推出 重現純真美好
胡志強伴盲童圍爐 發紅包賀年
朱宗慶打擊樂進駐淡水
雷洪蕭大陸展琴藝 眾人驚嘆
沒挖到潘威倫 SK也沒門倉健
IMF上修今年全球成長預估
爭年終 華航子公司工會下通牒
破窗賊橫行宜蘭 警方鎖定對象
涉賄選 中檢起訴2人
物理奧賽推手 林明瑞獲貢獻獎
偷老闆珠寶 男子送辦
總統讚李行 台灣有你真好
陳致中首度質詢 籲廢ECFA
陸廣告含台灣 陸委會密切注意
彰縣府盼環保經濟開創雙贏
春節後封館 雲林文化處換妝
拼陸內需市場 台商搶進武漢
陸委會20週年慶 馬總統將出席
向小黑蚊宣戰 高壓清洗機除苔
出獄陷困境 更保會援助母子
天災巡迴展 宣導重視環保
立委選舉 親民黨：自有部署
港三成中學生 有沈溺網路徵狀
嘉縣垃圾清運 提前初四恢復
醫美違規廣告多 當心花錢傷身
詐騙取款 小咖判賠298萬
中國擬統一報警台110
服務鄉親 金門松機設補位處
高屏溪畔設賭場 警逮26人
總統用三星液晶螢幕？府駁斥
水頭港進度落後 監委盼趕上
新北市建教生勞檢 9業者遭罰
北京新車銷售上看50萬輛
狼爪侵女童 職能治療師被訴
台幣收29.29 13年新高
木耳萃取製面膜 皮膚水噹噹
路燈壞車禍多 民代促修繕究責
春安起跑 王卓鈞首站視察台中
海南34家台企獲救災補助款
學校經費縮減 高市府：求合理
人民幣升值 影響外商大陸採購
恐怖攻擊？菲巴士爆炸 4死
藤枝災後未復原 春節勿往
陳光標引風波 移民署：太高調
推廣米食 藍尾牙雞肉飯上桌
SOGO今年總營收可望創新高
小麥關稅減半 最快春節前實施
福建聘台灣專才 還有3空缺
復徵空地稅 農曆年前實施
北院親民日 古蹟至德堂首開放
打炒房 第1波補稅3.01億
台灣金控去年稅後盈餘73億元
濕地日展覽 台北剝皮寮登場
董監事難產 陳勝福：非民之福
開車瞌睡 睡眠呼吸中止症作祟
外籍生揮毫寫春聯 體驗中國年
不是發胖 子宮長6公斤巨瘤
台鐵旅運新高 每天52萬人次
新北市歲出 約增2百億
台中直航天津 中國國航開通
黑道種大麻 200多株藏工廠
天才周善祥 訪台辦音樂會
春安啟動 胡志強盼交出好成績
千株蘭花 點綴尖山埤水庫
新北敬老金 優於北高兩市
韓劇新A咖恩靜 新舊戲兩樣情
台廠深耕武漢 握中國內需核心
吳揆指示內政部 考核地方治安
天冷易餓又怕胖 嚼口香糖
曾國城跌傷 除夕錄影未盡興
迴轉加倒車 男子被連撞2次
富豪汽車中國總部落戶上海
光復糖廠日式旅館 休閒新選擇
家事清潔班 士檢照顧更生人
亞洲行政管理評比 中印墊底
雞排對槓青蜂俠 老豬撂狠話
張博雅：印度電子投票值得學習
春節期間金融服務不打折
陸商來行善 縣市盼尊重隱私
上海官員訪花博 王志剛陪同
夏普告侵權 友達：盼彼此尊重
拔河交流 蒙古國家隊取經
台印科技合作 張文昌：可互補
政院：台灣去年經濟表現亮眼
高雄年節抽檢 瓜子糖精超量
M1B存量創新高 資金充裕
WSBL黃凡珊 國泰影子功臣
大台北豪宅 價揚量縮
小麥降稅 量販促上游反映價格
台去年指標亮眼 馬促再接再厲
失散半世紀 歐普拉與妹相見歡
台中發生規模4.2地震
總統致函教宗 響應和平文告
薄瑞光：氣氛不利TIFA復談
今彩539開獎
宴會糾紛 男刺死舊識
大樂透開獎
買結構型保單 應慎估風險
選總統？謝長廷：先理念再意願
瘦肉精爭議 楊志良對美強硬
推親民司法 賴浩敏廣納意見
快過年 近3成上班族工作鬆懈
國科會哈佛醫學院共設研究中心
全民英檢中高級 寄發成績單
致和園產權糾紛 整合路長
對撞昏迷 星警察訓練出意外
南投地牛翻身 規模3.8
東京拼布展 台灣4件作品入選
鴻海益通結親家 回台投資指標
兄弟涉販毒 K他命論斤賣
捲款潛逃前行員 冒領護照闖關
去年第4季 英GDP意外下跌
連2震 氣象局：正常能量釋放
台北終點站 周董率青蜂俠抵台
國泰輕取台電 目標全勝
919災民獲海協會捐195萬
涉貪瀆 刑事局警官聲押禁見
週二上午十時 上班族壓力顛峰
薄瑞光：中方想簽公報 美拒絕
總統提名 蘇嘉全：年後再說
奧斯卡提名 王者之聲12項
分產？搶劫？何鴻燊家族爆恩怨
陳光標來台 擬親自發紅包
今彩539頭獎2注中獎
大阪府知事主張合併成立大阪都
大樂透頭獎摃龜
黃石火山爆發 美2/3將毀滅
高市春安工作開跑
刑警涉詐欺 送法辦
美牛爭議多 TIFA受波及
朱立倫啟動春安工作
奧斯卡獎主要獎項入圍名單
數十年內 糧價恐漲5成
通用設計，尋找最大包容點
差很大 中投標售4度流標
「南凍北旱」北京將過無雪春節 罕見
對中洩密 美工程師重判32年
秦始皇祖墳被盜 盜墓者未留指紋
台灣金控：併購國華人壽「卡」在人事問題
陳光標撒錢 移民署公佈邀請單位
會見薄瑞光 馬：美應售我F-16C/D型戰機
缺錢 BBC世界新聞網減縮
南韓去年經濟成長創8年來新高
春節連續假期 快捷郵件不打烊
杜紫軍：ECFA引資效益 Q1將呈現
中華電信、梨子咖啡館寒冬送暖
歐銀英銀將搶先聯準會升息
押寶比亞迪 股神投資報酬直落
王者之聲稱霸奧斯卡提名
中美攜手 建亞洲首大雲端中心
法支持人民幣納入IMF貨幣籃
牛肉成本飆 麥當勞喊漲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美1月消費者信心創8個月新高
美國都會房價創1年來最大跌幅
美大豆外銷中國 破單日紀錄
英經濟萎縮 歐股收黑
康寧獲利增41% 需求暢旺
總統滾下台 埃及示威3死
歐巴馬電俄總統重申合作反恐
黑眼豆豆團長任英特爾創意總監
需求減 金銅齊跌
美股漲跌互見
油價跌至8週低點
亞洲唯一 湯雯珺舞動獅子王
德女出頭天 政商兩樣情
安撫民怨 突國明內閣改組
菲巴士爆炸案為恐怖攻擊
盛夏澳洲 冰雕袋鼠慶國慶
北部有雨 中南部有陽光
歐巴馬國情咨文：拼經濟
台股開盤上漲20.77點
國有老舊屋 化身城市綠洲
友台歐議員慶祝免簽生效
陸銀傳資金短缺 上調放款利率
歐巴馬：選民決定兩黨共治
廣州公務車加裝GPS 防私用
盜墓科技化 秦始皇遭殃
區間盤整 台幣盤初升逾2角
玉山十大名樹 等你提名
熱血不能停 文祺無畏傷痛
磅秤合格率高 年節採購安心
LED迎旺季 客戶搶包產能
地方交流 美中將辦省州長論壇
新聞小百科：國情咨文演說
歐巴馬國情咨文 拚連任起跑
禍不單行 鹿兒島也有禽流感
強勢整理 台股再戰9千點
陳光標晚間搭機抵台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
無端受益 趙樹海不拿非分財
陳光標濟貧 國台辦：肯定行善
黃志鵬：台商前進越南共創雙贏
春節加班車 台鐵增開24列
公務員加薪？民間更迫切
公務員加薪？企業跟進否看獲利
公務員加薪？院士：部長加2倍
公務員加薪？財長：財源看順序
公務員加薪？科技業績效掛帥
倪齊民肇逃 繳18萬罰金結案
公務員加薪？傳產金融業有望
公務員加薪？納稅人：所為何來
春安首日 屏警查獲槍械毒品
南韓第4季經濟成長趨緩
平板電腦估消耗1成NAND
看好後市 投信籲抱股過年
北市抽查燕窩 4成標示不合格
紙尿褲廣告不實 罰10萬
警破非法簽注站 月營收逾千萬
海巡添新艦 總統：提升護漁
政大生返鄉辦營隊 小朋友樂翻
台中建4纜車 大坑新社最可行
瓦斯聯漲？公平會要查
趙樹海成受益人 法院將傳喚
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散裝食品標示不合格7.6%
春節國道客運 隨到隨發
防老人自殺 衛署與內政部合作
希望沒有句點 國合會新書發表
僧多粥少 花縣婉謝陳光標紅包
經合會首次例會 陸：節後舉行
歐巴馬將訪薩爾瓦多等國
金門議員歐陽儀雄當選無效定讞
加州規定蓄鬍不得擔任獄警
超商送暖 弱勢兒挑年貨不貪心
續禁瘦肉精？農委會尚無定見
當選無效之訴 綠擬邀板檢參與
近微波爐 環團憂超商員工健康
北海道觀光巴士翻覆 5台人傷
管太多遭反彈 日動畫展縮水
上海每天平均102對離婚
林忠正將入監 施明德喊不公
大單推升 鴻海創3個半月新高
李國鼎小行星 命名通過
孝行獎選拔 內政部籲推薦
區間盤整 台幣午升2.58角
海巡添新艦 護漁如虎添翼
調漲基本工資 工總：先談配套
銀行監理磋商 陸：兩岸有共識
司徒華追思會 傳王丹無法出席
國台辦：國共平台應續發揮
讚台北交通 星作家籲取經
疑庫賈氏病例 衛署：臨床不符
國台辦：支持台港商簽經濟協議
盧彥勳備戰新球季 不在台過年
人民幣匯率再創新高
綠總統提名 扁：全民調可行
北海道車禍5台灣人輕傷已出院
金改案 保管箱租約筆跡有異
高思博證實 配合內閣改組離職
銀行共識 春節不催收
華航新增桃園飛武漢 開航
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台股收盤漲64.2點
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開高走高 台股收漲64.2點
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馬國以基因改造蚊子滅登革熱
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陳光標入境 綠營人士抗議
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美國防部： 殲20不會改變美國戰略優勢
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中高階板卡產品 微星科技穩坐三哥地位
1Q'11台廠大尺寸LCD面板出貨量將減5.8% NB及Tablet面板表現優於TV面板
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扁妹：扁血管阻塞 家人憂心
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羅比尼：食品價格威脅政府安危
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農委會：盡力保育鯊魚
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行銷台南 賴清德客串服務生
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區間盤整 台幣午升2.62角
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被拒入港 王丹：港府必須說明
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研究：分娩較墮胎易患心疾
綠：蔡蘇未表態 無誰配誰問題
王金平訪美國會 邀訪眾院議長
台股收盤漲46.74點
亞冬運代表團出征 史上最大
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全球網民突破20億
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開高震盪 台股收漲46點
製安毒自銷 男子送辦
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公共工程預算執行 創5年新高
台積電去年每股純益6.23元
2月電子金融雙漲
搶WTO採購商機 列外館評比
官方記者會 大都會介紹胡金龍
經建會：今年促10萬人就業
花在彰化 郝卓聯手行銷
金馬百大華語片 悲情城市居首
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江蘇對台貿易規模居大陸首位
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社福調查：8成民眾去年曾捐款
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春節出國 業者：天冷意願低
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吾爾開希：盼尊重陳光標
媳婦捐肝救昏迷公公 全家感心
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福建去年對台出口水產增7成
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朱立倫：大紅包不能解決問題
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制服幫派聚眾滋事 警逮8人
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英業達入主益通 外界嘆看嘸
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警破獲仿冒精品 逮9人
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贊助選手抵稅 體委會指大突破
披頭4碩士學位 加熟女搶頭香
贊助運動抵稅 球隊叫好
孕婦保健卻流產 業者遭函送
今彩539頭獎1注中獎
國泰輕取艾柏斯 勇奪9連勝
外勞骨癌母照料 移民署延簽證
威力彩頭獎摃龜
談陳光標 監院長：行善是好事
上市櫃公司應設薪酬委員會
呂慶龍法國演講台灣社會現況
彩虹下的百年容顏──西門紅樓
昆山台幹仍陷昏迷 對親人已有反應
陳光標發紅包 民眾發生推擠
HTC旗艦店開幕 郝龍斌站台
醫生涉殺人 少見高學歷刑事犯
中國黃金產量 蟬聯世界第一
寒流入夜到 全台氣溫下滑
陸委會20週年會慶
年前掃除大作戰 除舊佈新 清除毛絮不煩心
年薪50萬的工作-當民宿主人
Splashtop Remote全面支援 Mac系列產品
使用行動機票App 智慧型手機線上訂位最低價
陳光標訪筠園 高歌鄧麗君名曲
高華柱駁爭留任說 指從不戀棧
台北國賓浪漫打造甜蜜紀念日
你!大學生了沒 Fun寒假獨享超划算優惠
福華四喜湯圓 給您心房滿滿的溫暖
埃及示威第3天 警民續爆衝突
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
報告：引起金融危機美難辭其咎
陋室囚妻16年 巴西男子遭訴
埃及局勢動盪 改革派領袖返國
多空拉鋸 歐股收高
台灣上季經濟成長據估減緩
微軟第2季獲利優於市場預期
標普指數連5紅
紐約油價持續走低
引外資 巴西去年躋身全球十大
阿根廷學者撰文盛讚台灣
亞馬遜Q1財測欠佳 盤後股挫
風雨欲來 埃及斷通訊鎮暴集結
台股開盤上漲23.71點
學測第2天 考英文自然
總統臉書初體驗 興奮又緊張
總統臉書玩App 吉祥話送你
日本去年失業率達5.1%
總統臉書設版規 不受理陳情
區間盤整 台幣盤初升逾2角
現貨價強彈 DRAM族群大漲
郝龍斌秀台語 祝攤商大賺錢
金門1士兵舉槍自殺 軍檢調查
新港奉天宮搶頭香 贈紅包
國光案再審 經長：尊重環評
搶親成功 英業達開高慶祝
高雄破裂水管趕修 盼提前復水
不怕徵稅 陸房地產股照漲
編中華百年史 曾志朗力挺
藝文看板 漢字節相聲對對聯
中國iPad進口稅減半
續漲 北京部分蔬菜價格升1倍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
培林粗話批歐巴馬國情咨文
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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1月下旬NAND合約價持平
三星電子Q4獲利攀升13%
埃及動亂第4天 國家轉折點
印尼火山爆發 華航班機不影響
越南官員強調當地豬肉安全
金融擔綱 台股再創波段新高
高雄地震 規模4.4
金價續軟 逼近4個月以來低點
南京大學生搭25輛便車返鄉
若入TPP 日將放寬自由化率
藏家借展 清宮舊藏亮相
金融危機調查報告 意義何在？
南韓口蹄疫情 波及主事官員
加總理：支持突尼西亞權力轉移
紅包是一時 身障者要工作
白宮前幕僚長可選芝加哥市長
人民幣兌美元中間價走勢暫停
陳菊逛年貨街 花媽財神陪拜年
陸媒：部分陸銀暫停1月信貸
機器人動子宮手術 星國收費高
官員：5年內 陸進口倍數成長
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蔡蘇配？小英：一切言之過早
桃機服務全球第24 升17名
英文考題 5年來最簡單
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AIT電文首曝光 談出口管制
總統：兩岸爭端須耐心愛心恆心
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徵房產稅 專家：重慶嚴上海鬆
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人行：人民幣參考20種貨幣
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國際競爭趨嚴 經長：及早因應
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沈英傑巧手 樂當剪窗花志工
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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江國慶案主嫌 曾性侵3女童
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女童案若翻案 軍方追究違失者
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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加拿大部長：台灣最值免簽待遇
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防江國慶案重演 監委盼修法
血庫告急 獅友帶頭挽袖
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嘉縣國中主任10缺 僅9人考
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民進黨高市黨部主委盼無派系
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浪高又斷炊 韓籍帆船避富岡港
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春節假期 勞委會服務不打烊
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情人節未到 上海玫瑰先漲價
性行為染愛滋 最低齡13歲
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印尼百萬人吸毒成癮
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姑嫂樂當志工 服務新住民
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澳網女單決賽 克媽扳回第2盤
埃及出動坦克 包圍示威民眾
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改造模型槍具殺傷力 男送辦
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司徒華出殯 馬總統唁電褒揚
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陳光標：巨富中死去是可恥的
醬油還是老的好 每瓶1萬8
國父孫女孫穗芬過世
防偏差 日人多看重家教
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奇美電整合成功 上半年展成效
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瞞染愛滋捐血 衛署擬修法開罰
李振昌最快下半季挑戰大聯盟
國5車禍 客運撞收費站23傷
南韓羽球賽 黃金女雙無緣決賽
新北市意外多 20傷送醫
新「國八條」發威 滬房市降溫
關懷弱勢 朱立倫：務實有尊嚴
棄卒保帥？埃及政府總辭
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網路讓人笨？李家同：非本意
何潤東豐收 賞經紀人百萬紅包
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江案約詢24軍官？軍方否認
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專家：埃及封鎖網路不可思議
陳光標：號召陸企 蓋連台高鐵
蚵仔寮魚市旺 陳菊：觀光重點
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南韓羽球賽 台灣女雙第3
多重器官衰竭 孫穗芬過世
陳品學飆12K 穀保闖進4強
埃及祭宵禁 總統下台之聲不絕
女童姦殺案 檢批軍方辦案草率
孫穗芬過世 府方低調
BP發股利 資產出售料擴大
寫春聯不困難 不妨自己來
獲利升 IBM執行長獎金倍增
意外車禍 孫穗芬劃下人生句點
澳洲部長：洪災稅不重
中央一號文件發佈 關注水問題
示威喋血 歐日促埃及和平解決
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澳網克媽封后 李娜向老公告白
台灣花燈在揚州 互動親民
母借車給無照女 肇事一起賠
砍經費 紐約市裁上萬教職
聯準會祭出QE 助降失業率
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傳Alpha買麥賽近拍板
台灣漫畫入歐 老外：讚啦
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查許榮洲 軍方：未隱匿證據
郭董：奇美3年內拚全球前2大
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加移民部長：台灣值得給免簽
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美議員關注 扁案有政治因素
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太極門掌門人洪道子博士榮獲「聖雄甘地獎」
江國慶疑遭錯殺 將約談陳肇敏
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春節倒數 快辦妥銀行事
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寒流發威 玉山積雪7公分
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陳光標桃園行善 加碼至千萬
李遠哲獲義大利科學和平獎
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寒流襲台 大雨低溫特報齊發
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男酒後摔車 跌入水溝身亡
府黨新人事31日交接
競購英航母 英籍華人出局
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埃及旅遊紅色警示 解約可退費
拜早年 陳菊探視扁媽
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華府僑胞熱烈迎兔年
金價震盪 分析師：逢低布局
Alpha砸71億美元買麥賽
小客車相撞起火 1死1傷
德東火車相撞 10死40餘傷
澳網混雙 詹詠然亞軍
江國慶案 監委：記教訓防冤案
高雄受助學子 感恩回饋
張有恆贈書籤 推社會核心價值
賴清德：新社福政策預算已編妥
貨架堆高危險 賣場允改善
武漢富士康返鄉過年 專車送
婦女青年票 陳玉梅林奕華拚了
弱勢家庭協力 互勉脫貧
教部擬修法 5足歲可提早入學
澳網混雙 詹詠然韓利獲亞軍
廣東派臥底 暗訪港澳遊品質
兔型霓虹燈 夢想館動畫改版
博物館走春夯 推年味活動
星雲閻崇年談大清 4和促盛世
健康過年 當心感冒胃腸炎
小貨車撞電線桿 3人重傷
袁健生：不簽公報 美台有默契
菲台商迎新春 捐120部輪椅
中國疾控中心：春節嚴防傳染病
春節使用ATM 注意五大事項
東京遊樂園旋轉車失事 1人死亡
李四川重廉潔 不准家人接電話
防扒 警教撇步
郭董買有機蔬菜 排隊吃臭豆腐
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
蘇起赴美 參加早禱會
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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郭台銘催生 為工程師牽紅線
松機聯合補位 金縣府助返鄉
中央氣象局 １週天氣預報
台灣醫護溫暖大吉嶺和錫金
日媒：台支持DRAM台日聯盟
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
政治糾紛將使印尼經建機會流失
電影處男作 蕭敬騰得心應手
張花冠插秧 體驗農民辛勞
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車內財物屢遭竊 報警埋伏逮賊
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「我爸是李剛」主角 判刑6年
Selina潰堤 回不到過去
教練嗆聲 激起洪志善鬥志
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北京98天無有效降水 破紀錄
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湖北一批民工 被欠薪150萬
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中央氣象局氣象報告
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都治關懷 肺結核患者按時服藥
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四技二專統測 考生近16萬
歐巴馬致電友邦領袖論埃及情勢
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警破汽車解體工廠 逮3嫌
江國慶疑遭錯殺 綠委籲復名譽
接黨秘書長 廖了以：堅持改革
動保籲東森守信 停售海豹油
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軍方坦承疏失 向江國慶致歉
大同：相信林蔚山絕無掏空意圖
新生高案 檢：為考績違法濫權
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埃及動亂 中國派包機撤僑
母帶娃泡網咖 喝奶吸二手菸
失業男偷竊盼回家過年 警救濟
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禁海豹油 林務局：賴輿情力挺
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18趴再調整 高官基層都砍
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台東小丑魚館 春節不打烊
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竹竿性侵案 檢排除許榮洲
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大哥長期臥病 搖控手下販毒
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春節不打烊 標檢局設窗口服務
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為楊錫安抱屈 郝龍斌抨檢調
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不滿判決 男開瓦斯自殺獲救
中央氣象局 氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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春節假期 張秀蓮樂當家庭煮婦
總統邀內閣 初五茶話會
成大交大北科大校長 今交接
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超商當幌子 警破職業賭場
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英威廉王子暨未婚妻7月訪加
告別寒流 小年夜回暖
立院新會期報到 彭紹瑾拔頭籌
加國第1架撤僑專機飛離開羅
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美分析：北韓擁核彈原料
高仿iPad 陸山寨廠又逢春
網路先收訂 指導竊賊下手
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春節疏運首波高峰 午後現人潮
台幣盤初升逾 2角 區間盤整
小年夜 總統陪媽媽買年菜
張韶涵倔強 有委屈也不哭
匈牙利僑界迎接兔年
春遊好所在 國家公園不打烊
過年租車出遊 注意 5要訣
挑羽絨衣 一摸二捏三聞
兔年到 應景隨身碟搶市
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使用除濕電暖器 安全要注意
真空列車 千里瞬間不是夢
史博館展馬白水 賞太魯閣之美
內閣傳改組 王金平：不會無感
四大洲花式滑冰賽 17日登場
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越南駐南沙群島軍人返鄉過年
12縣市首長 16日齊反霸凌
高華柱赴江國慶家 上香致歉
剷雪累 欲哭無淚
大陸網購 飛快成長
負氣開車翻落駁坎 險衝進民宅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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總統赴江家道歉 宣示定還公道
台灣三太子在星未演先轟動
春節急難救助 高市設物資站
中國3大軍區換帥
政院：賴幸媛不會異動
江案總統致歉 小英：有點晚
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
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兒童安全新聞 交通事故占大宗
檢：盡速還原江國慶案真相
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陳光標：再來台低調行善
地下錢莊暴力討債 翁婿送辦
陳光標離台 5月再來台
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新校長新使命 胡志強期勉
罵人爛校長 女判罰3千
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周子傑遞補就職金縣議員
江國慶案 律師團聲請再審
佳冬拜新丁 13日舉行
孤軍後裔被拘留 立委籲放人
SBL洪志善 上週最佳鬥士
劉憶如：2011是台灣調薪年
印度擬降低性行為法定年齡
年後免變胖 運動333
胡志強受捐救護車 期春節平安
李鴻源入閣 陳菊對治水更信心
百度第4季獲利成長逾倍
員警盜賣通聯 檢起訴
內閣調整 政務委員未定
吳揆肯定賴幸媛 有守有為
台中長照服務 春節不打烊
吳敦義證實 4閣員異動
金門航空站去年旅客量創新高
首批滯埃台旅客抵法蘭克福
力推騎機車戴帽 邱文達很熱血
白天洗車工 下班變搶匪
春節逢流感高峰 民眾小心
公平會：農畜價微漲 供應無虞
大寶法王恐遭起訴經營地下銀行
重司改弱勢 羅瑩雪加分人權
中央氣象局氣象報告
春節火車票難買 多用區間列車
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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打房 上海執行新國八條
楊志良卸任 公事包搶手
南北韓軍事會談8日板門店舉行
迎接兔年 媽祖廟慶新春
菲去年經濟成長7.3%
從理論到實務 李允傑要助青年
花蓮地震 最大震度5級
巴墨加強合作打擊犯罪
台灣贈薩國消防局緊急報案系統
台美合辦重建海地災民家園義賣
師資培育評鑑 文化輔英一等
內閣調整拚政績 力求有感復甦
法部接獲總統指示 助江家冤賠
明起 家用瓦斯每桶降32元
反政府 埃及號召百萬人遊行
北京天津百日無雨 旱情延燒
耳環底座塞耳洞 時髦女痛求醫
江國慶冤賠 時程恐非短期
濕地垂釣 高市鳥會傷腦筋
台幣收29.2元 13年新高
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春節戰備 金門戰車例行操演
漁業署：大陸船員直航返鄉過年
謝依旻衛冕棋聖 頭銜平紀錄
江案軍法再審 訴訟期約半年
治水大任 有請李鴻源
遠航撤春節包機 盼年後復飛
春節到 高雄市政服務不打烊
湖南衛視與Selina和解
春節輸運 郝視察台北轉運站
防壽險囤地條款 年後實施
虎年封關 台幣升9.93%
莊勝雄生日許願 盼桃猿拿冠軍
甘蔗行奪金甘蔗獎 年後放映
上海10名醫護被刺 6人重傷
防漏尿怪招 命根綁吸管險壞死
江國慶叔：不撤判 心難安
江案再審漫長 律師籲協議賠償
恆生銀：今年人民幣升值5%
國中生愛客家八音 盼成傳人
台幣發行額逾1.6兆元 新高
江案涉刑求？柯仲慶年後出面
亞冬運 中華隊獎牌未開張
雙鐵旅客多 航空補位機會大
府人事令 邱文達接衛生署長
東京禮品展揭幕 台灣展品吸睛
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江母：不能原諒軍方
總統大選 李登輝：選幸福
出埃及專機 再撤百餘人
愛司砲轟 盧彥勳單打首勝難產
印尼客機抵開羅疏散僑民
印尼國會促政府自埃及撤僑
軍法審判限縮 江國慶案啟示
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懷疑鄰居造謠 男行凶遭逮
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菲警捕2名疑涉販毒陸客
江案 府：研議途徑包括赦免
台灣平均GDP 今年可望首度破2萬美元
上任一年 美國駐華大使即將辭職
「世博風華-新竹再現」演唱會 13日登場
「阿嬤＋8孫」感人! 竹縣府購大白菜贈社福
陳光標獲贈金剛經 星雲託人送
花蓮地震 規模5.5 (4:16)
過年何處去／全臺磁場最乾淨的地方 七股鹽山
提供安全、便捷交通 吳揆小年夜忙視察
內閣微調／羅瑩雪掌蒙藏、李允傑接青輔會
埃及總統宣布不再參選
權證高槓桿 挑選學問大
大陸央視春晚 少不了台港明星
全民瘋樂透 台彩加開100組百萬獎
歐巴馬改口 埃及政權移轉必需現在就開始
總統除夕談話 許新春三願
曾勇夫與監獄人員圍爐
駐菲代表處 難阻台人遣送大陸
江母：等無罪判決書 江父子靈前燒
泰紅衫軍擬再進行長期示威
埃及軍方促民眾回家 結束示威
保庇三太子走紅 李光耀觀賞
約旦撤換總理 反對黨仍不滿
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英犯罪電子地圖 治安一指搞定
傳埃及總統將宣布不再參選
英航員工被控 圖謀炸毀客機
歐巴馬傳話 要穆巴拉克罷手
王豫元宴羅馬神職人員慶春節
美1月製造業成長創6年新高
老外看台灣：在台像在家
江案效應 國際特赦籲廢死刑
台灣元素豐富布魯塞爾旅展
歐巴馬：聽到埃及人民聲音
海軍春節守艦艇 除夕鳴笛慶賀
白菜蘿蔔巧變化 春節美味有餘
小英過年仍奔波 懷念家鄉菜
澎派年菜外賣 小家庭有福享
年菜佛跳牆 吃出團圓味
竹子湖5環山步道 走春好去處
古巴醫生在尼加拉瓜叛逃
關心不打烊 北市社工春節輪值
壯遊體驗 寒假限定版正夯
美出動4架包機自埃及撤僑
K歌別忘暖身 高音不鎖喉
景氣回溫 餐廳年夜飯訂位爆滿
東北吃餃子 先練吉祥話
過年食補禁忌 慢性病患切記
義工不捨街友 除夕便當送暖
歐巴馬訪薩可望會晤中美元首
春節年菜 烏魚子討喜
除夕濕冷 陽光初三露臉
五層粿賣50年 送貨到家
東北朝鮮族 正月初四吃冷麵
寵物旅館 過年訂房爆滿
王金平揮毫 下筆輕勁道足
春節 南韓三千多萬人口大遷徙
簡訊拜年 大陸最夯
大陸台商 寵物旅館主客層
加總理用推特發布消息
金門蚵仔煎 撫慰遊子鄉愁
大陸春節送禮 學問大
金門包船疏運 旅台人歸鄉
南韓過去十年出口和貿易增3倍
田尾公路花園 悠閒嚐冰賞景
名醫談養生 年菜食譜大公開
法鼓鐘聲108 除夕祈福解憂
竹科業務助理 變身房仲超業
三星吉祥兔銀柳隧道 新春迎客
雲南地震 8萬多人受災
慰勉海軍陸戰隊 總統唱隊歌
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除夕國道車流 上午順暢
陸專家：春節應正名為農曆年
推權證 證交所新制加持
友善台灣老外愛 便利度待提升
權證今年夯 看懂權證以小博大
躁鬱婦離家 警圓划船夢
春節祈福 中市廟宇活動多
藍帶台中 大甲祈福大安休閒
ATM過年不打烊 測試全過關
旅墨西哥僑界慶建國百年春節餐會
劉建國很拚 委員會挑燈夜戰
江案平反 高華柱：半年為目標
花博春節人潮 單日上看10萬
演唱會凸槌 王菲張清芳也難逃
演唱會雙J再合體 粉絲難忘
江蕙王菲開唱 耗資上億不手軟
遊新竹迎百年 老店尋找家鄉味
虎年最後交易日 港股遽升
東新橋拆除 行車改道
春節踏青 賞櫻泡湯夯
埃及脫困台旅客由德奧轉機回國
薑黃入菜 不輸梅子雞
超級風暴席捲昆士蘭
彭政閔當兄弟 變成人氣王
恰恰年底自由身 挑戰年薪紀錄
恰恰老獅迷 忘不了林克
發洩情緒 恰恰真性情
教部叮嚀學子 健康吃快樂動
除夕大樂透 加開百組百萬獎金
毫芒玉兔 小世界看乾坤
客家年菜 豬膽肝好風味
南投豬樂園 肉品市場好休閒
鐵皮玩具展 賞味復古風
高市永安區石斑魚 春節好菜餚
年輕賴坤成愛登山 征服60岳
詐騙新招 假冒微軟員工修電腦
扎根消防 蕭英文籲居家安全
特赦平反江案？法務部：難國賠
供油疑慮紓解 油價近91美元
老頑童彭至麒 遙控飛機樂其中
外交部：泰源227號歷劫脫險
外籍神父趙雅博 育才40載
國道車流順暢 除夕不打結
日本新燃岳火山爆發頻率升高
美超級暴風雪 數州入緊急狀態
除夕疏運 兩鐵載客忙
南北韓軍事會談有望 中：歡迎
搜救犬本土化 總統盼教國台語
南韓口蹄疫持續發威
14台人菲遣送陸 外交部抗議
滯埃3旅行團 4日抵國門
徵才成暴動 印15人摔火車亡
總統：北二都競合是人民之福
福袋當擺飾 馬總統臉書教學
下一步？王金平過年禪思
台金航線小三通 除夕強強滾
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陳菊慰勉消防及清潔隊員
外交部：不排除停止台菲合作
台嫌犯菲送陸 海基洽海協遣返
賀新年 馬總統關懷弱勢
釣客落海亡 家屬哭斷腸
不願派第2架專機？外交部否認
印尼總統鼓勵民眾積極創業
金門春運服務到家 陸配感謝
印尼撤僑專機返抵雅加達
初一出遊 北部有雨南部溫差大
初一出遊潮 國道開放部分路肩
香港雞屍證實禽流感病毒
阿嬤咳不停 貧童偷藥遭函送
涉2G醜聞 印度前部長遭逮捕
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英認暗示吸毒 聖羅蘭廣告被禁
駐越官員留守 與台商共迎貓年
婦疑遭清潔車撞昏 胡志強探視
大寶法王露面 強調真理必勝
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日力士傳出假比賽 打擊相撲界
除夕夜不寧靜 南投民宅遭槍擊
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埃及示威民眾動粗 記者遭殃
撞鐘法會 總統勉知福惜福
中資在巴西被批為新殖民主義
美國政府祝賀農曆新年
尼國電視讚揚台灣長期協助
埃及政府攻擊記者 圖封鎖新聞
大陸「犀利哥」男飾開賣
愈來愈溫暖 早晚偏涼
北京重藥治堵 民眾瘋買車
總統除夕談話 許新春三願
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撞鐘祈福法會 總統勉知福惜福
學佛自新 毒犯監所弘法助人
澄清湖觀光區 春節踏青好場所
台78線趴趴走 優遊雲林文化
災後重建 陳秋香水果雕傳幸福
湖光山色 春遊鯉魚潭
美參院否決廢除健保改革法案
德陽艦展示館 走春新體驗
呂慶龍：台灣將領航中華文化
清寒生蔡炘達 苦學英文熬出頭
感受年味 到台中遊賞民俗
皇帝零食？金門伴手禮首選貢糖
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蕭萬長向李登輝拜年 談養生
三民家商 無所畏懼拚驚奇
能仁家商 拒絕再拿亞軍
好天氣宜出遊 國道多處塞車
總統發福袋 盼民眾賺大錢
避仲裁 郭泓志與道奇簽約1年
女毒蟲土地公廟偷錢 送法辦
春節親民 金門部隊秀火砲
老翁上山拜拜 墜山谷死亡
印尼採取措施因應氣候多變
嫌犯送陸 法務部盼引渡回台
八卦山大佛 總統讚有台灣特色
國產品成本高 印尼充斥進口鞋
台嫌犯遣陸 菲4日聲明回應
台人遣送陸 綠籲檢討外交政策
日本3相撲力士承認比賽作假
成都航班恢復 深滬出入境忙
春節熱 花博破400萬人次
花蓮地震 規模4.1
新日鐵與住友金屬洽談合併
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大陸觀光工廠 商機夯
三通便利 台商體驗上海年味
多倫多大雪預報卻是大烏龍
摩西耶穌足跡 約旦尋覓
陸委會探視弱勢陸配 適時協助
春節遊埃 遺憾初一提前返國
金兔年投資理財 宜股債兼具
金兔年外幣投資 商品貨幣夯
金兔年投資理財 黃金仍具魅力
瀋陽五星酒店大火
李大維頒獎給加國部長
保單妥善規劃 有保障也能賺錢
DRAM廠轉進利基記憶體求生
中二高車禍 回堵5公里
市場飽和 遊戲廠多元求發展
綠建築概念 建材與能源利用
總統發福袋 盼民眾賺大錢
維基解密：美中曾因飛彈對峙
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東京櫻花預測3月27日開花
蔡英文祈福 盼台灣無災無難
迎兔年 動物園特展布偶賀節
迎春 陳菊祈福發紅包
吳揆返鄉賀歲 憶兒時看戲情景
總統向連戰拜年 相談甚歡
春節使用爐具 業者籲注意安全
紅包加雙薪 星國誘春節上班
輕鬆做年菜 林益世展廚藝
台南艷陽天 景點現人潮
電文：中國搞飛彈 拿台當藉口
好天氣國道現車潮 多處塞車
歐巴馬向亞裔美人賀新年
菲國對台灣強烈反彈感到錯愕
中國非製造業PMI 元月續高
做創意花束 黃偉哲過環保年
新手教新手 張嘉郡想出育兒書
台女無畏挑戰 遠洋小島任口譯
賞櫻看梅 走春享田野趣
府賀歲女主角吸睛 總統成配角
后里觀光花市 複製小花博
東芝裸眼3D電視開賣成績欠佳
水仙花雕 早年助閨女覓姻緣
到新竹走春 多種選擇
南山高中 誓言重返榮耀
松山高中 為自己而戰
張懸不藏秘密 好壞都公開
賞櫻品茗 玉山觀光茶園迎春
輕鬆一下 政府機關也推大富翁
陳沖迷3C 只用國貨不愛蘋果
監院長春節不講道 上山查飛鼠
鹿港第一市場 鄉土小吃彙集
蔣公電影迷 官邸搶先看梁祝
農村再生新風貌 春節散步去
玉兔慈悲捨身 兔兒爺典故多
過年怕塞車 捷運遊正夯
寵物兔風潮 飼養前細思量
爭幼女監護權 荷莉貝瑞抖家醜
遊樂園上天下地 春節找刺激
埃及爆衝突 日股收跌
桃機登機門 活潑裝置生動點綴
基隆廟口夜市 春節不打烊
28歲辣媽 洗頭小妹成老闆
觀眾興奮過頭 錯把哈林當乃哥
蕭敬騰春晚破音 歌迷心疼
姓氏故事多 曾孫女憶康有為
台嫌犯送陸 吳揆：交涉遣返
國道車多事故多 有翻車有追撞
好運來 沒年終獎但抽中汽車
快遞送禮？巡警逮毒蟲
總統台中參拜 盼今年會更好
春節喜洋洋 政治人物上香祈福
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郝龍斌花博園區扮財神
郭泓志年薪272.5萬美元
台旅客搭陸機 平安離開埃及
上香人潮多 大甲擠翻了
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印官方研究：手機輻射風險極大
菲官員：中方強勢處理詐騙案
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很精彩！除夕到初四神氣家族《新春特別節目》
維基解密獲提名諾貝爾和平獎
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春節熱 花博破400萬人次
八卦山大佛 總統讚有台灣特色
港澳陸客郵輪來台 移民署發紅包
春節回暖 太陽露臉時間變長
埃及親政府群眾 攻擊記者
蔡英文：保佑台灣無災無難
神岡遊花海 東勢櫻爭艷
北市道路維護 春節不打烊
春節何處去 大坑泡湯享美食
機場餐廳 麻油雞麵線飄香
馬總統馬家庄祭祖 鄉親爭領紅包
捨小我齊公益 春節昇華愛心節
復興鄉爺亨梯田 原鄉絕美風光
八卦山健康春遊 騎單車拜大佛
舊習新思維 初二回娘家盼打破
江宜樺好廚藝 茶葉蛋征服老外
總統下台日?埃及示威延燒
性別意識抬頭 女性勇於破禁忌
考監委也習易 論國運有一套
重機加海釣 王幸男超陽光
台嫌犯送陸 吳揆：應尊重我方
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小英至台中 民眾勸進選總統
美國經濟出現 最強勁的反彈跡象
大示威前夕 美埃官員討論總統去職問題
初三晴朗 好天氣連3天
甘耀明寫喪禮故事 真摯細膩
林淑芬陪小孩成長 帶出國旅行
總統發紅包 盼人民富裕
台人遣陸 菲延期發表聲明
初三車多 部分路段實施高承載
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泰柬邊界衝突 泰1死
簡訊拜年 陸拇指經濟突飛猛進
馬總統揮毫 要過劉維椿這關
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首爾3大廣場劃為禁菸區
美1月失業率降至9%
澳洲公開賽 曾雅妮躍居首位
亞冬運冰球隊破蛋 仍不敵中國
男子闖鐵軌 被火車撞死
紐約禁菸 擴及戶外公共場所
易容潛加大陸青年 受蛇頭指引
外籍生最愛伴手禮 鳳梨酥出線
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父子攜手救貓狗 16年不輟
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考虎開世母 兩岸怪姓大PK
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屠殺雪橇犬 狗主辯稱情非得已
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星倡單身約會 民眾：發錢最好
北京上訪民眾 年關前遭清理
嫌犯送陸 吳揆：國際慣例處理
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最佳旅遊點 不必捨近求遠
春節泡溫泉 北投好選擇
北美館故事館 春節不打烊
鈔票當垃圾丟 年終掃除悲喜多
嘉義車庫園區 阿鐵百年縮影
警方春節保平安 民眾出遊安心
刺球射草猴 史前館原味過年
油價上揚 美數據樂觀
電影看板轉壁畫 手繪師找出路
春節二日遊 阿里山景點多
尋找古早味 黃婉玲花9年寫書
打擊製毒 美買感冒成藥需處方
副總統：期待邁向祥和社會
導遊烏龍 深圳客險誤年夜飯
回娘家 高速公路湧車潮
埃及問題 印與東協外長商談
寓教於樂 免費旅遊一樣行
頭汴坑農業區 尋幽儲備新元氣
寶島列車遊花燈展 傳藝登場
NG杏仁酥 變身客家煎餅
集集賞花燈 特色三輪車吸睛
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春節屏東三地門 體驗琉璃文化
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重回大馬演藝圈？哈菲子不甘
呂學樟守司委會 達18會期
年初一深圳過境旅客逾30萬
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游邑巧思 奧運場館像花園
送虎迎兔 10大電影事件回顧
迷上非洲鼓 江啟臣上網學敲擊
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日本不滿俄防長訪爭議領土
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蘇貞昌忙參拜 避談2012
印度米格21墜毀飛行員獲救
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美：中去年沒操縱人民幣匯率
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數位匯流來臨 電信三雄搶商機
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南京放爆竹 空氣嚴重污染
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泰柬武裝衝突 美籲雙方節制
水上單車遊 日月潭騎乘新體驗
專家：中國筷子文化源遠流長
春安落實交通順 鐵警加強勤務
星國猜財神 幸運兒可得大獎
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新港知性遊 時光隧道憶往
泰柬清晨再度交火造成1死
嘉義公園遊春 見證百年歷史
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飲食不正常 瘦女生高膽固醇
護白海豚 全民認股當地主
解旱情 山東旱區將有小雨
金門三大戰史館 走春好去處
南市整修林百貨 重現早年風采
龍洞灣岬步道 盡覽山海美景
印度經濟可望增8.5%
泡湯 慎選溫泉標章業者
蕉城老街 尋味百年台灣味
台嫌遣陸 江宜樺：交涉遣台
曾文溪沙洲 曾是瓜子故鄉
開基財神廟 北港武德宮蔭四方
平溪放天燈 首波6日登場
春節好彩頭 吉安大富坐一回
加速建設 印尼將投資千億美元
總統台南發紅包 出題玩猜謎
十鼓節 鼓樂鬧過年
寺廟也哈韓 大長今料理宴香客
北市眷村火警 郝探受災戶
有錢了 發展中國家癌症病患增
培林母女 申請姓名註冊商標
春節出遊 衛星導航勿盡信
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吃喝在新竹 平凡好滋味
春節缺現金 南昌人跑當舖
宜蘭美食慰鄉愁 都會吃得到
港區藝術中心 春節知性好去處
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鐘表珠寶熱賣 LV擴亞洲版圖
MySpace售價估2億美元
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台嫌遣陸 蔡英文籲政府補救
威瑞森賣愛瘋 預購1天即缺貨
巨人球迷：道奇郭泓志時代開啟
中台山禮佛 吳揆：景氣漸復甦
移民署長機場發紅包 旅客驚喜
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美財政部：中國沒有操縱匯率
詐欺罪 大陸刑度較台灣重
幾米推新作 世界別為我擔心
噶瑪巴上密院帳戶遭印度凍結
年節搭車被扒 整車開到警局
台駐美處春節聯歡 官員跳保庇
初三車流多 初四將現北返潮
初三天晴 侯友宜視察不停蹄
棒籃一家親 體壇育精英
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澳洲公開賽3輪 曾雅妮續領先
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泰柬同意停火 東協願協調
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拜包公廟 總統期許司改合民心
未來動向 王金平：年後宣布
宜蘭外海地震 規模4.4
中國北方冬麥產區 旱情嚴重
傳埃及副總統躲過暗殺企圖
詐騙集團重判 台灣有前例
戍守總統府 鐵衛隊憲兵標竿
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「無風無搖」來發紅包 陳光標吃盡馬政府豆腐
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歐盟領導人呼籲 穆巴拉克放棄權力
陸媒報導／菲移交中國14名嫌犯 台灣揚言經濟制裁
前進埃及記者遭殃 國際譴責
台嫌遣陸 台不排除召回駐菲代表
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小英蘇貞昌 各自台南行春
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李鴻鈞對日外交 鼎泰豐搞定
瘋線上遊戲 羅智強曾殺到見血
立委大選年 藍綠各有難念的經
黃蝶翠谷走春 老少咸宜
因應ECFA 紡品強制納驗
首對同性戀婚禮 越社會關注
福龜戲春 體驗阿公紅龜粿
土耳其生愛台灣 自比地下大使
西進效應 大陸沿海缺工恐擴大
股市長「紅」？歐美投資人臉綠
單騎環球之旅 吳時暢抵墨西哥
陸客自由行 觀光業展望樂觀
新春甩油 全民動員減重千噸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大年初四 奉天宮公籤卜國運
研究：菜鳥公僕訓練首重熱忱
北上車潮多 國道把握高乘載
過年3天 大陸人花掉1年積蓄
飲食新文化 高雄瑞豐夜市夯
春節茅台限購 買酒持身分證
簡浩鄭人維當隊友 誓言總冠軍
今年太陽能上肥下瘦 穩健成長
陽台擺熱水器 慎防晾衣阻通風
推動聖台關係 留台校友會成立
初四日夜溫差大 宜洋蔥式穿衣
東南亞華人 春節愛台灣椪柑
被動元件 Q1淡季不淡
過年打工去 貧生拚學費
受虐成植物人 5歲小娟仍待援
葫蘆彌勒佛生肖 古鎖花樣多
廣東茂名逾半數台商攜眷過年
邊吃邊跑 蘇俊賓完成那霸全馬
香港旅行團青島車禍32人傷
香港腳泡湯 當心蜂窩組織炎
國道初四車多 可考慮替代路線
古鎖達人 最難開是情鎖心鎖
鐵馬遊新竹 美景一把抓
2月6日北組10-10
金門水頭聚落 古厝洋樓具特色
愛茶愛茶壺 社大生變講師
中油：本週油價不漲
吳揆：新春祈福 國泰民安
歐巴馬關切記者成埃及暴力目標
型男名廚洛城學校拍片受阻
台塑：本週汽柴油價格不調
手續費過高 美國銀行4億和解
礁溪溫泉遊客中心 述說泡湯史
修復式司法 減校園霸凌有效
兩岸打擊犯罪 成效日漸顯著
立委任期剩1年 拚弱勢法案
寓法於民 林孟皇重塑法曹形象
養生牛肉麵 牛奶麵條蔬果熬湯
5都配套和司改 下會期列優先
傳統好味道 彰化肉包街頭飄香
綜藝咖演很大 銀幕出頭天
五峰尖石 步道泡湯兩相宜
賞櫻觀雲泡湯 南橫心靈之旅
訪多元開發 春遊兼公益
東石布袋嚐海鮮 遊客另類選擇
買魚貨吃海鮮 梧棲漁港全體驗
半世紀皂廠 化身觀光熱點
人美心善 林志玲盼成立基金會
中外經典動畫戰 公主PK老夫子
電波監測車升級 考試作弊難
陸委會：陸客帶來910億商機
65年首次 日停辦相撲春季賽
澳洲公開賽 曾雅妮輕鬆摘冠
台嫌遣中 外交部待菲答覆
網路辦簽 港澳居民來台創新高
貓空賞春 8旬老翁跌昏
台灣原聲藝術團東京表演獲好評
正月初五稱破五 送年之意
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市最早上工 郝慰勞清潔隊
高雄市區道路 車潮湧現
港報警電話 半數屬滋擾或誤撥
馬總統將題詞贈匾菲華烈士堂
澳洲摘冠 妮妮：更近世界第1
國道初四車多 7日有北返車潮
菁桐爆人潮 天燈飛天迎財神
印尼橡膠船翻覆 2死13傷
印尼政府將興建廉價國宅
埃及政府與反對派展開對話
駐法處新春團拜表揚外交之友
初五全台溫暖 好天氣持續3天
加強保護王室 英警配電擊槍
喜迎兔年 雪梨舉辦盛大遊行
停火協議破裂 泰柬邊界再交火
大樂透百萬增加獎再開16組 獎號
收心操 總統初五邀內閣新春談話
新春祈福 吳敦義廟宇跑透透
美國城市出現 要求埃及萬年總統下台聲浪
中國政府不准 劉曉波家人春節探監
花蓮外海連5震 宜花山區3級
收假日 晴到多雲好天氣
高速公路順暢 午後湧車潮
馬總統新春操兵 促內閣上緊發條
台嫌遣陸事件 菲表遺憾無道歉
澳洲公開賽曾雅妮輕鬆摘冠
福州千年法海古寺失火
貸款巨虧 丹麥百年銀行倒閉
台嫌遣陸 我將召回駐菲代表
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
穆斯林兄弟會面臨歷史轉捩點
美俄亥俄州槍擊案 1死11傷
旅英僑胞春節團拜迎兔年
中共18大 人事展開大佈局
中共太子黨推政改 籲直選試點
春節需求大 石斑業者笑哈哈
強硬 陸外交發言唯一風格
公務員優退離 最快3月啟動
巧作手工皂 開創事業新園地
兩岸券商看陸股 先低後高
永齡有機農園 八八災民希望
沒聲沒影 上海機車族嚇死你
建國百年商機 國旗女孩紅了
體重失控？莫忘運動
蚵仔寮黃昏漁市 現撈呷尚青
大屯火山觀測所 今年啟動
機場活化 賽車超輕不是夢
機場多元化 出借鐵馬自在遊
機場觀景台 吸客喝咖啡看飛機
桃機添文藝氣息 樂團琴聲飄揚
LED廠 3月重啟動能
北韓漁船越境 南韓調查
機場迎賓動物 創意裝置討喜
嘉縣景致優 遊子鐵馬走春
春節歡聚小酌 農村酒莊新選擇
早收實施滿月 台灣熱大陸冷
博物館走春 兼具年味與知性
視覺革命 光學股持續聚焦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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南韓脫北者秘密匯款北韓家人
馬拚連任 兔年布局備戰
國際書展登場 朗讀童漫精采
幸福不丹 台北書展揭面紗
接力朗讀 多國語言繚繞書展
法館紀念施蘭芳 多國作家訪台
雙豐自行車道 迎風逍遙遊
曾雅妮好彩頭 世界排名衝第2
上班囉！ 中醫教你收心寧神
電玩展來了 體感遊戲夯
高美濕地 維護生態資源
廖了以訪王金平 喝春酒
劫船敗 索海盜遭馬延押6天
多頭氣盛 開紅盤上漲機率高
汽車撞重機車 2人不治
總統提名戰 綠群雄鴨子划水
首長特別費案 特偵年中結案
小妮子勤學英文 索后也驚訝
消防博物館 滿足小朋友好奇心
性侵案 擬由專責法官久任承審
爭點已少 纏訟中扁案可望加快
阿里山森鐵 山上熱平地冷
家扶博士生 念書是承諾
台嫌遣中 外交部視菲聲明回應
北京官員：金融內地化不利香港
閩4台農創業園 產值引資豐收
春節假期尾 花博動物園人氣旺
觀光工廠不打烊 旅遊新選擇
天然調味增鮮 過年食在健康
綠灣包裝人 超級盃奪冠
沙特許 馬僑民自埃急撤吉達
冷空氣抓住春節尾 陸將降雨雪
減肥西藥下市 針灸埋線接客源
埃及反對派：政府讓步仍不夠
埋線減肥賺頭多 西醫想跨界
拚復甦均富 總統要內閣動起來
兩韓軍事工作會談8日舉行
韓1月底外匯存底近3千億美元
陸媒讚台農業精緻與行銷優於陸
探溯淇武蘭遺址 蘭博辦特展
台東炸寒單 體驗元宵樂
土魠要好吃 薄鹽晾曬不可少
旅奧僑胞歡慶農曆新年
景氣好 星國舞獅表演增
慢遊東北角 鐵馬伴古道
花蓮地牛又翻身 震度5級
兩岸春節民俗廟會 中市較勁
超級盃熱潮 運動餐廳爆滿
總統立委併選？憲政空窗有疑慮
春節過後 中國又見雨雪
朱立倫拜訪 陳幸進盼整平騎樓
賴坤成開車遇惡臭 引擎見焦鼠
春運又見高峰 日逾6百萬人次
鹿耳門天后宮四季籤 民意為重
春節運量 高鐵初三創新高
台嫌遣中案 總統指示審慎因應
早點上床 收假症候群不上身
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張栩圍棋王座就位 場面盛大
台犯送陸 陸委會清楚表達立場
春節好天氣 遊樂區塞爆
糗 克莉絲汀超級盃唱國歌忘詞
北金航線 傍晚後有空位
南豬北周 青蜂俠票房霸全台
全球市況反覆 港府籲小心投資
春節急診 類流感攀高
摸貔貅中獎 男捐20萬香油錢
高市恢復垃圾清運 暴增近3倍
印估本會計年經濟增8.6%
春節過後 中國大陸離婚旺季
印尼自埃撤離第3批僑民返國
春節尾聲 陳菊忙參拜發紅包
日銀總裁：應維持市場信心
抑糧價 印尼提高稻米庫存
礦業今年將大賺 鋼廠則苦哈哈
美失業降 油價自一週低點回彈
強力氣旋襲澳 糖供給短缺浮現
諾基亞人事地震 高層將改組
連假結束 高雄北返人潮湧現
高爾傳設基金 搶亞洲環保商機
台嫌遣大陸 駐菲代表盼向前看
埃及新內閣將首度舉行全員會議
台嫌遣陸 菲國聲明辯護
春節錢多 北京上海買氣旺
台嫌遣陸 菲承諾保護守法台人
小三通春運 年初五攀高
蘇丹總統：願接受南蘇丹獨立
韓打海盜奪船 疑誤擊船長
假期終 高速公路北上未爆車潮
慶祝春節 華府中國城遊行
今彩539三星彩四星彩開獎
威力彩開獎
台協：盼政府助台商建退場機制
全球智慧型手機出貨量破紀錄
不滿台嫌遣陸 將召回駐菲代表
德12月工廠訂單滑降
傳史普陵特售京瓷Echo手機
東交所5月9日起縮減午休時段
台嫌遣陸 綠：問題在兩岸政策
澳12月零售銷售成長不如預期
香港H1N1再奪2命
北市水餃店火警 5人送醫
埃及漸正常 宵禁縮短股市將開
嘉年華會前夕 森巴舞學校火警
威力彩頭獎摃龜
今彩539三星彩四星彩派彩
埃旅遊警示太晚發？外交部澄清
仰山基金會春酒 綠營大齊聚
宏達電投資英多媒體傳輸商
從邊緣進入中心──台灣夜市大變身
穆巴拉克去留 美埃矛盾浮現
護照戶所親辦 3/1試行
史上最大樂透 全民瘋狂搶17億頭獎
清水／一氧化碳中毒 姐弟身亡嬤急救
南韓外匯存底近3千億 直逼台灣、印度
總統：官員稱對岸 不應說 「中國」
大同跳空跌停 波及集團股
發展陸客觀光醫療 業界建言多
流感高峰增9死 2月嬰最年幼
未邀蘇貞昌走春? 民進黨：媒體報導未查證
越駐台副代表被控侵占 不起訴
傳藝中心迎百年 初四起「福龜好運皂」免費乞求
全台獨一無二 分手蛋糕 熱戀登場
大樂透開獎 5人平分18億
台國軍爆重大共諜案 少將收押
少將共諜案 損害待評估
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
安撫？埃及審前官員並公僕加薪
巴達雅女網 詹詠然首輪出局
埃及情勢緩解 油價回跌
歐股收紅 連漲5天
緊縮移民 英不歡迎美髮師仲介
歐巴馬：美將承認南蘇丹
巴西銀行靠借貸利息獲利高
選總統 洪博培出使經歷成包袱
平地溫暖 高山飄雪
●【台股開盤】上漲61.98點
投保與爭端解決 江陳7會重點
傳微軟將改人事 拉拔科技精英
2011 陸房地產商煎熬年
德儀下半年推OMAP 5晶片
輻射致癌 心臟病患自求多福
洋春運 陸媒取經
台幣盤初升逾2角 破29元
太空爭霸 大陸北斗超俄趕美
家長催生 中文熱飄進美校園
歐巴馬籲美企業家為國多做事
開學前寫作業 幫學童收心
英特爾出包 NB代工股臉綠
兔年開紅盤 台股盤中翻黑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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高市府團拜 陳菊提新春三願
涉貪污 菲前防長墓園飲彈
王金平：不參選區域立委
歐議會17日表決韓FTA
迎接選戰 馬英九籲提高警覺
台東元宵遶境 改限午夜結束
財報採新格式 4月底完成
少婦回娘家 擲筊贏轎車
金門新春團拜 招商列施政重點
加國台生化妝舞會 熱鬧歡愉
產業有家列車 明開到台中
美讚蘇丹接受南蘇丹公投結果
觀光消費熱絡 馬英九促重品質
外資看台幣 首季升抵28.7
南韓擬部署國產巡航導彈
北京春節放煙火 2死388傷
要不到錢 孫子砍死祖父
春浪音樂節 9日記者會
吳揆盼朱敬一入閣
薛琦：台股今年上看萬點
民進黨高市黨部 籲繳黨費
國債鐘 每人負債20.8萬
總統評兩岸外交 表現差強人意
陳樹：櫃買指數上看168點
搭棚聚賭 警逮15人
反霸凌 北市推諮商專線
陳樹盼上櫃興櫃申請掛牌雙破百
韓媒：北韓2千萬人靠地下經濟
雲霄飛車佳話 你掉錢我奉還
不稱對岸為中國 府：回歸憲法
心存善念 動保團體籲勿棄養
大陸微網誌 解救行乞兒童
洗個澡 父子雙亡母送醫
新春團拜 曾勇夫倡團隊精神
公務員加薪？關中盼微調
肚子會跳 原是動脈瘤作祟
英特爾瑕疵晶片 搭載電腦可換
兔年首波 合歡玉山飄雪迎春
台文創產業 外資最興趣
龍門石窟千年泉水斷流
對菲態度 胡志強：要更強硬
援助拉美 台贊助佛州慈善義賣
台股今年大多頭 券商3轉機
吳弘達赴台主持劉曉波新書發表
台嫌遣陸 藍綠立委要求檢討
外資匯入 台幣午盤破29元
召回代表 吳揆：穩健表達立場
新卸任衛生署長9日交接
教部新春團拜 吳清基許10願
張通榮盼捷運延伸基隆
台北國際書展 聚焦數位出版
平衡漲價支出 把握促銷
李艷甄出專輯 大小百合各圓夢
大樂透頭彩飆18億 包牌火紅
新式樣專利年費將再降
尼國台灣友誼公園完工剪綵
南韓2度參加黃金眼鏡蛇軍演
台股收盤跌33.89點
景氣暖 勞委會辦就博會
春節疏運順利 毛治國滿意
埃及信用風險 示威以來最低
高速鐵路 越南浪漫計畫
楊進添：菲國應嚴肅看待台灣
賴幸媛：盼陸遣返台嫌回台
小貨車國道翻車 駕駛燒成焦屍
美國消費者信貸 連3月攀升
布胖若交易 郭泓志將成終結者
2月台指期跌37點
吳揆：基本面好 沒理由看壞
巧 馬華裔家出12生肖子女
台股兔年紅盤 開高收黑
陸股明開市 法人看漲
出口揚 日12月經常帳順差增
埃及動亂 涂醒哲女兒一度受困
陸客春節旅遊 歐美掃貨不手軟
2月電子金融齊跌
失智症照護 社團盼立專法
國內基金完成無實體發行
中市議長張清堂 掏腰包發紅包
台鐵訂單 住友商事躍躍欲搶
日圓日債下滑 中國淨賣出日債
部隊缺糧抗命 北韓鎮壓
買A片不手軟 韓人全球之冠
南德中華婦女會熱心僑務獲褒獎
三大法人買超台股8億元
陸逼台亞醫改名 教部嚴正抗議
新春團拜 羅世雄勉給人方便
台體育用品商慕尼黑展實力
台北國際書展 政府出版品參展
江國慶案 北檢會勘命案現場
有感復甦 春節9百萬人次出遊
協調取代民調？蘇：談好就好
美將領訪宏 加強緝毒機制
要錢不成 13歲孫砍死祖父
開工 陳菊祈高雄經濟轉型
桃猿新洋投奔薩 打過日韓職棒
江丙坤：兩岸積極協商投保協議
新台幣兌美元升4分
國際書展 不丹展幸福政策書
英特爾晶片凸槌 NB廠頭大
立院新會期 藍促法官法速三讀
台嫌遣陸 小英批外交休兵錯誤
台嫌遣陸案 蘇籲政府硬起來
鹽山鹽滷咖啡 春節賣千杯
石原慎太郎應子之請競選連任
日職 陳冠宇將加盟橫濱
新北市房屋買賣棟數 十年新高
外匯存底增逾51億美元
弟亡報案 通緝犯當場被逮
台味歌舞浮浪貢 鳳山登場
台塑四寶營收 南亞月增奪冠
台嫌遣陸 楊進添：菲有欺瞞
研發有成 蜜棗號稱台灣蘋果
怕被當賊 男子喊冤抖真兇
香港2週內9人死於流感
嚴審菲勞 廠商改請印泰籍
發情咩咩叫 團團圓圓明洞房
劉伊心拍賣戲服 做公益
青輔會主委9日交接
艾希頓庫奇 情人節賣房做公益
建國百年膠彩畫展 中市登場
設圈套詐賭 集團成員判刑
日菸價大漲 但菸客未減
美對陸鑽油鋼管 課懲罰關稅
有拜有保庇？男子瘋樂透偷神像
選總統？小英鬆口在思考
依憲稱大陸 蔡英文駁總統府
塑化股開市風光 南亞漲停
高雄馬拉松20日登場 報名夯
油價補漲？中油：不必擔心
台中地震規模3.4 震度2級
2011 中國大陸敏感日子多
香港電影金像獎候選名單公布
挑戰盃會外賽 中華男足戰寮國
台召回代表 菲官員：關係未降
台灣外匯存底 仍居全球第4
金酒甄選技術員 加碼錄取
印瘋板球 賽事廣告近2百億元
小黑惹的禍 好鄰居撕破臉
台嫌遣陸案 法部籲陸速遣返
小麥關稅調降 最快本周生效
總統：與鄰國建立共同管轄機制
台嫌遣陸 菲台商暫停公益活動
越南春節朔廟會 傳統又熱鬧
ECFA早收 核發出口44億
十大專輯 周杰倫3度獲選
台幣收29.16 13年新高
三星穩居DRAM市場龍頭
韓職將成立第9支球團
貓熊圓房 看A片不如練後腿
樂透買氣旺 對獎軟體排名竄升
爾必達收購？力晶再否認
英特爾瑕疵 雙A提退換貨服務
涉性侵凌虐 男判8年
開工大吉 連鎖店促銷振買氣
高屏澎東就服中心 3月辦徵才
經合會將談兩岸經貿團體互設處
建商春節不打烊 6天衝52億
河南女腦長囊蟲 疑生魚片惹禍
政大驚傳學生墜樓身亡
不分區議題 藍：不預設前提
228連假火車票 11日預訂
嘉明湖山難 清潔工離奇墜谷
疑感情因素 泰籍男女兩地自殺
中油在查德發現重大油藏
元月底上市股票本益比逾16倍
抗通膨 人行決議升息1碼
陸央行宣佈加息 緊縮信貸
板球員和前總統 印年輕人楷模
女疑服藥水亡 寄藥男離奇溺斃
搶搭小火車 陸客衝突咬斷指
社子大橋 最快明年5月通
保障不足 金管會籲買定期壽險
印股跌破1萬8000點
總統：開拓兩岸經濟合作領域
港大：康復者血漿可治H1N1
超商印鈔詐財 男子落網
今彩539開獎
中國升息 券商：短空長多
李嘉欣剖腹產下男嬰
13樓躍下 政大生留字條墜樓
中國升息 外銀:抑制通膨
轉播權利金 中職盼維持平盤
陸委會：稱對岸「大陸」合憲
選總統？呂秀蓮：我也在思考
台灣塔 阿凡達生態樹現身地球
涉共諜 陸軍少將收押
漲勢猛 經部雙管齊下壓物價
高市府會：歡迎陳雲林來訪
埃及準備修憲 有政權轉移計畫
台灣媳婦金榮姬潑墨畫首爾展出
陸升息 學者:台幣有升值壓力
巴達雅女網 張凱貞首輪出局
沒失約 周汝川95歲打高爾夫
楊志良卸任 公事包網拍喊7萬
澎哥兔年許願 盼成名導
修文化教材課綱？教部：只微調
開年衝政績 中市力拚治安
網銀安全 客戶也要負責任
藍：綠路線未變 誰配誰無新意
中國升息 股市影響趨小
3歲前愛吃垃圾食物 終生變笨
祖母綠出馬 收視率飆高
被催債3萬 男拿獵槍轟舊識
北市公幼教師甄選 起薪4萬
共諜案 馬總統指示嚴辦
兩岸經貿團體互設處 商團優先
蜂群暴斃 危及全球糧食安全
王麟祥了得 搶走廣告同業眼紅
絕美狂愛音樂會 群魔美女對決
今彩539頭獎6注中獎
49樂合彩4合2注中獎
開贓車肇事再偷機車 1嫌逃逸
小英鬆口 點燃綠提名起馬炮
500萬埃及專機 外交部買單
垃圾變黃金寶特瓶夯綠色商機
鬧元宵 內政部廣邀各宗教團體參與
18億比18趴迷人 軍、公、教也揪團拼啦！
菲勞審查 勞委會延為4個月
兔年紅盤／台股跌33點 收9111點
澳洲馬來西亞免簽 近期有佳音
設廉政署 前後監察院長有歧見
我1月外匯存底 3,871億美元
花博吸客 花蓮觀光急凍
菲遣送台犯 蔡英文：外交最大挫敗
台商逛花博 晚間海基會團拜
衛署新人新象 邱文達承先啟後
摩托羅拉推出 最快處理器智慧型手機
陳勝福請辭公視董事長
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
臉書設港辦事處 料陸客戶上門
頭彩幸運兒 北中南東都有
歐股漲多跌少
傳通用分紅逾3000美元
大陸升息 金漲銅跌
油價連續4天下跌
美股收紅
巴西原住民抗議興建水電廠
埃及空前示威 當局失耐心
駐美官員：羅賢哲駐泰非駐美
迪士尼獲利優於預期
美國品牌加盟巴西避危機
簡訊失「色」 美校出招
美學者：埃及民主條件仍不成熟
布魯塞爾旅展台灣館大出風頭
麥瑞禮獲台灣睦誼外交獎章
11日寒流報到 下探9度
與家人口角 男子疑引爆瓦斯
中研院提供大馬赴台研究學程
駐尼技術團4年獲最佳技術團隊
白宮批埃及政府與副總統
越南種樹節 新春展開
越南春節 288人車禍死
台股開盤上漲17.26點
麥瑞禮：兩岸改善 助台歐關係
人性本貪？記者設局議員上鉤
台嫌歸屬 菲總統府：兩岸解決
台幣盤初走升 破28.9元
芭芭拉史翠珊 葛萊美獎獻唱
首家日本企業將在台灣上市
大陸冬麥歉收 聯合國警告
陸升息 學者：力壓通膨
推免簽案 麥瑞禮師法日本
台股整理 營建股漲勢強勁
癌症國際研討會 12日登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
善用年終獎金 圓人生第1套房
寒害 農漁損失逾8千萬
台北燈會媽祖壇 郝迎駕安座
日美合作電影 分頭拍攝如作戰
網路找線索 警破槍械案
陳雲林將訪 高市議長促增航班
諾羅病毒發威 急診爆滿
邱文達掌衛署 推動健保長照
網路發功 陸被拐兒童獲救
神明也怕搶？警代保管香油錢
台嫌遣陸 菲移民局願受調查
接掌青輔會 李允傑：全力以赴
龜山開頭彩 有人託夢鐵口成真
社工不放棄 協助精障任收費員
金門機場免稅店 將開放申設
泡麵漲？公平會密切注意
高雄燈會場域延伸至岡山
傳LG將調漲美國市場家電售價
有拜沒保庇 毒販遭逮
再耕園給釣竿 智能障礙尋自立
中國禁臉書 人人網成明日之星
LSE洽併加拿大交易所集團
分析師估中國今年再升息2次
兔年開市 陸股由黑翻紅
情人節花束 行情較去年便宜
選立委？王昱婷：沒想那麼多
共諜再現 綠委籲撤換高華柱
國際書展開幕 動漫館擠爆
慶人類生日 星國瘋撈魚生
軍方：羅賢哲接觸資訊是點狀
金兔年就業 連5月事浮於人
捷運夜市行竊7次 越女判2年
產業有家 建立地方特色產業
台嫌遣陸 對岸仍未發表意見
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台嫌遣陸 海陸兩會等對岸回應
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