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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
深圳拒絕農運會 被批忘了自己
11月台指期漲234點
援助非洲孤兒 高中生徒步募款
誆稱磁能車免油電 檢調搜索
李克強訪北韓 籲重啟六方會談
旺中併中嘉 民團籲NCC停審
打擊污染 環警檢集訓證據保存
11月電子金融齊漲
和平協議 蔡得勝盼凝聚共識
幼兒易罹流感 疾管局促接種
台股價量俱揚 漲逾200點
室內空氣品質管理法 初審通過
賈伯斯：勿讓金錢毀滅人生
太子汽車欠薪 先寄望墊償基金
劃傷被害人搶皮包 男子落網
婦聯會追思蔣宋美齡逝世8週年
港口管制員 3女聲引船進出
令乘客下跪 河內公車司機惡劣
大聯盟台灣賽 中市爭建仔先發
環團：兩岸核安應談核武議題
台大同志遊行 倡友善廁所宿舍
國際設計名師開講 千人朝聖
假研究員保護區捉蟲 男子判刑
詐救助金 前社工緩刑5年
三大法人買超台股168億元
台陸生交流 生活用語大不同
陸大使：中美要避免貿易戰
涉牽線考生舞弊 男子遭訴
立榮自助報到 台中劃位30秒
南庄推有機農產 黑木耳首上市
陸加強反恐 研擬草案
郝：公寓管理 城市進步力量
擺渡淡水河 紀錄片寫人水相依
蔡得勝：兩岸交流從讓利變換利
龔如心遺產案終結 陳振聰敗訴
外幣保單免計海外投資 初審過
陸物價漲幅 發改委估趨緩
CCS研發 中鋼中油台電投入
那些年風靡東京 櫻花妹狂追
毛治國：查號轉接不應加收2元
洩經濟數據 陸前官員遭判刑
趙春翔畫作 興大修復重現風華
A7站土徵 內政部允助地主
蘇麗文明出賽 準備出草
社維法修法 綠強調社會對話
台灣生物資料庫計畫 將送衛署
警贈反光條 叮嚀長者注意安全
樹菊繪本搶手 賣越多捐越多
新台幣兌美元升1.66角
老格被俘再被殺？陸：須遵公約
陸船現釣魚台海域 日海巡警戒
陸媒：維護文化安全非鎖國
比亞迪洛城開張 就業承諾跳票
屏科大成立南島醫藥農業中心
動物出沒 北市道路擬標誌示警
英美歐衰退機率 羅比尼料5成
茶葉罐裝毒太重露餡 2男被逮
9月失業率4.28% 略降
旺中併中嘉公聽 正反意見分歧
越出口台灣 成長26.1%
解決歐債 金融界盼北京相助
抽驗高雄早餐店 十件不合格
離島場外路考 澎湖率先上路
全球不振 9月台灣生產趨緩
李俊毅考察費案 北檢重查
拖延手術 心臟疾病中度變重度
華航晶華結盟 搶陸客商機
市民大道新通車 行車順暢
台積電28奈米量產 高通採用
高雄輪船公司遭批 虧損兼自肥
得獎像結婚 潘瑋柏：請祝福我
心怡舊衣回收 關懷弱勢又環保
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
小英：建觀音山纜車帶動觀光
性侵案求國賠 雲縣：尊重司法
先天斜視 醫師籲及早治療
電話辦年金業務 嘉縣籲勿被騙
恐拖垮家計 單親罹癌無力就醫
英文單字賽 葳格奪冠
漁船遭韓扣押 陸：請文明執法
百家大陸台企 攜手推廣自由行
工會說明FA 恰恰：慎重行使
史上第1人 陽建福宣告FA
不棄不離 總統承諾振興大城鄉
前3季 兩岸貿易增12.5%
陸股開高 震盪反彈收紅
暢遊寶島 華航晶華聯手推優惠
曾雅妮12月回台 力拚冠中冠
阿根廷女總統連任 感性憶亡夫
華航冬季班表 兩岸增班多
眼睛痠痛 青光眼作祟
K2類大麻列第三級管制藥品
新北市獲選21大國際智慧城市
2女控牙醫性侵 不起訴
歐債相關國家 陸：持續幫助
中醫治癒慢性腹瀉 老翁展眉
魏德聖代言鏡片 滿意票房
燈籠滷味店面法拍 恐有變數
泰大水肆虐 台商發動千人捐血
轉接要2元 中華電：充分揭露
陸工程院院士：鐵路建設不能停
北京地鐵故障 乘客全下車
馬總統南下 大城鄉民揪感心
兩岸新航線 熱鬧開航
十二年國教 教部22場說明會
老農津貼買單 賴清德叫苦
德企業研發投資 歐洲居冠
世新肺結核群聚 篩檢?動
黑潮突轉向 1釣客失蹤
完美主義 賈伯斯設計傳記書封
劉軍廷任工研院電光所副所長
楊秋興挺馬 賴清德：影響有限
兩岸AMC 26日簽MOU
綠借地辦活動遭拒 中市指依法
酒後衝突 花蓮體中2生被懲處
王郁濂泳破全國 游進奧運
土耳其強震 外交部關注
小三通行李託運停擺 旅客不便
抗議跌價 滬上百屋主包圍建商
豐原大道不平 營建署補助改善
性侵友妻 男判刑13年6月
庫存新興梨 中市積極北上促銷
外資匯入 台幣收升1.66角
慶建國百年 菲華僑辦高球賽
李登輝：贊成修公投法
梁國新：日投資台農業興趣高
王建民26日投入國家隊集訓
賈伯斯改變世界 紀錄片說分明
夫通姦死亡 妻向小三求償敗訴
青舵獎徵件起跑 首增入圍獎金
搶ERP市場 金蝶在台設點
人民幣國際化 專家：對美不利
走私大陸香菇 警查獲2千公斤
指椰林不法 邱毅告蘇嘉全貪污
國泰產四川分公司獲准籌設
棄養柴犬致死 北市罰10萬
性侵弱智少女 惡狼判10年
9月失業率下降 未來待觀察
5連霸 日女流本因坊謝依旻勝
家族合唱闊別14年 經典重演
陸FDI增 國際收支順差估揚
楊秋興：總統正直清廉務實
楊秋興：國會不能沒邱毅
中選會委員同意權 藍挺綠不投
檢警全台掃蕩簽賭 逮174人
陸擬精神衛生法 加強醫療鑑定
上周外資賣超89.83億元
總統：和平協議需十大保障前提
星空巴黎取景 花800萬
音樂美食划舟 宜蘭邀享慢活
活躍舞台半世紀 藝人康丁病危
桃園成功企業觀摩 交流經驗
旅美前輩看妮妮 帶動高球熱
全產總籲工會界支持太子案罷工
與死神拔河 猛消救活15人
獲勝 謝依旻成名譽女流本因坊
9月商業營業額創史上次高
兩大文創品牌 設計展秀創意
總統：提和平協議非為選舉
業界推首款商用多模收發器晶片
縱肇霖水上飄 50仰破全國
為讓世界更美好 台生設計獲獎
霧社事件81週年 走訪古戰場
超商事務機退費難 消保官要查
9月工業生產年增率 2年新低
年長練腦力 運動睡眠多微笑
鐵餅破全國 李文華找回信心
9月5行庫新房貸 自住客撐場
金鐘收視 浩角翔起最吸睛
小英：性交易專區不能解決問題
因應縮工時 勞委會推充電計畫
情侶夜闖博物館雲雨 警鈴壞事
半年內 上班族無薪假壓力大
許榮洲案 12月12日宣判
振興彰化大城經濟 推6類建設
駁私婚 周董：傳聞太扯
科學園區通過6件投資審議案
銀監會：放寬企業小額貸款限制
備戰亞職大賽 獅求傷兵歸隊
越國家主席將訪菲
員工立院陳情 太子汽車致歉
菲軍空襲南部叛軍
心臟病 上午9時發作機率高
台南工廠火警 9人送醫
阿妹加演場 酬勞捐社福
洪水南下 曼谷官民戒慎恐懼
今彩539三星彩四星彩開獎
體檢加驗愛滋 感染者被迫離職
查盈正案 金管會短期有結論
金聯再推平價好宅 目標5百戶
威力彩38樂合彩開獎
沙國王儲辭世 外交部哀悼
民調7成支持有條件開放性交易
史上第一 謝依旻獲名譽頭銜
赴台自由行 大陸城市都爭取
義債可觀 歐領袖施壓義總理
謝依旻發光 父：感謝先進栽培
府：現行已適用 反對修公投法
趙守博接台灣工商聯合會理事長
避稅風暴 瑞士銀行業恐付天價
法總統選情 在野民調聲勢高
頂好商圈香檳大樓店面將標售
享受比賽 楊淑君全運會4連霸
阿根廷經濟 考驗連任女總統
小英提經濟政策 爭金融業選票
網路駭客攻擊 英國安頭號威脅
潘內達批北韓魯莽 憂陸擴軍
身障勇士環台 蕭副總統表敬意
維權牧民被撞死 內蒙或掀抗議
賽德克夯 南投仁愛鄉成新亮點
房客疑爭吵動刀互砍 1死
學弟競爭 刺激王郁濂再破全國
未婚夫不放棄 土國女遭埋獲救
大風吹 田徑兩全國紀錄被沒收
格達費喪命經過 新政權調查
今彩539 頭獎無人中獎
人身安全威脅 美駐敘大使撤離
威力彩頭獎 1人獨得5.7億
希債減多少 歐盟和銀行不同調
王文燮80大壽 馬連吳同賀
張銘煌鉛球摘金5連霸
修社維法 江宜樺質疑小英態度
出兵？希拉蕊：敘反對派未要求
救房市 美放寬房貸二次融資
台灣科技與商務研會奧斯陸舉行
焦點人物：阿根廷總統費南德茲
曼谷市區 部分地區淹水
陸國有新聞網站 擬在滬IPO
募款孔急 維解暫停爆料
台灣馬總統：「和平協議」有1234部曲 十大保障
日本Canon 全幅單眼高階機種EOS 1DX 台灣明年3月上巿(影片)
台灣苗栗謝依旻名揚日本 女流本因坊戰寫下五連霸紀錄
不凡的慷慨！台灣台東賣菜阿嬤陳樹菊又捐102萬
2012台灣總統大選將至 無薪假成選前「不能說的秘密」？
中央氣象局首辦攝影圖文甄選活動 邀您發掘台灣368個鄉鎮氣象萬千
5.7億威力頭彩 財神爺降臨桃園 台灣彩券：一人獨得打破今年頭彩最高
土耳其罹難人數可能達千人 總理謝拒中國 俄羅斯 日本各國援助
巨大走獸將佔領苗栗 世界知名科學展在台灣首次公開
ＥＣＦＡ加速台灣資金西移中國 台輸中成長不如日、韓、東協、美國、歐盟
最後衝刺！台灣總統參選人宋楚瑜再增二百連署點
台日第一女棋士！台灣女兒謝依旻獲日本「名譽女流本因坊」最高榮譽
台灣國安局長蔡得勝：中國對台方針「向下移、向南走」
大鬆綁！中國旅遊、航空、會展業 將可在台灣刊登廣告
台灣總統參選人蔡英文：女性參政比例不低於三分之一
民進黨指國民黨高層面見中國台辦官員 保證台灣不提公投
中台灣發重陽敬老禮金‧擾民！
中國茶葉大舉入侵台灣 衝擊茶農生計
對手發言不實 台灣馬辦執行長金溥聰要求道歉
台灣總統參選人蔡英文爆料 她差點當上國防部長
「尋歡者」無法可管 台灣內政部長憂心忡忡
台灣總統馬英九將宣示續建核四 核一、核二、核三不延役
台灣獨派大老辜寬敏「敬佩宋楚瑜」 蔡英文選輸他就「出家」
台灣公平會向部落客開刀 推薦產品廣告不實要罰錢
雪霸國家公園辦喜事 台灣櫻花鉤吻鮭搬新家
台灣鄒族「戰祭（MAYASVI)」 25日在阿里山授證
難逃惡水！泰國廊曼機場淪陷 觀光局：台灣遊客勿前往
網友探訪中國盲人維權人士陳光誠被施暴 章詒和籲胡溫出來講話
蘋果Apple TV明年上巿 將與日本Sony 韓國Samsung決戰Smart TV
中國將公布恐怖組織和人員名單 人權團體密切關注
不讓台灣前總統阿扁專美於前 陳致中闢「制中轟馬」專欄
美國「TMZ.com」創辦人李文：5年內網路將與電視合流
台北魅力國際服裝服飾品牌 台灣設計師法國巴黎闖名號
日本讀賣：台灣謝依旻首位「名譽女流本因坊」獲終生名譽天元備受推崇
宣導節能減碳抗暖化 台中市不分藍綠都響應
Google+秀自己號召親友來相挺 加入就有機會到谷歌台灣實習
法藍瓷「瓷器新紀元」 台灣南港展覽館10週年特展
台灣光復節表揚12國民英雄 展現台灣核心價值
張惠妹「AmeiZing」明年3月唱回台灣 票房1天內秒殺 加演場12/26中午售票
Samsung三星GALAXY Note登入台灣 是平板電腦？還是手機？
台灣古道秘境充滿淒美神話 高市府整建原鄉步道
台灣朝野立委惡鬥 民進黨公投法修法提案遭封殺
泰國證實大水淹進「廊曼機場」 「飛鳥」廉價航空停飛
台灣總統馬英九指中華民國擁有台灣主權
台灣民進黨總統參選人蔡英文批馬一人決策漠視民意
嘉南農田水利會民進黨團成立
人窮志不窮 彰化家扶少年台灣玉山登頂
ZARA終於開幕了 11/5台北101首店 登場
和平協議無關統獨 馬辦：蔡英文雙重標準
遷都中台灣 中部民眾逾半贊成
扭曲和平協議 藍營批綠營
台灣國會日本訪問團收穫豐碩 金溥聰籲僑胞回台投票
《賈伯斯傳》電子書 亞馬遜網站Amazon,iTunes高價下載
世新大學肺結核控制得住嗎？ 台灣疾管局坦承感染人數恐增加
台灣立院封殺「公投修法」 綠營：馬總統「講假的」
勞委會王如玄：台灣高科技有放無薪假 每位勞工有超過1.2個工作機會
蔡英文：遺憾公投修法遭否決
台灣廣達林百里語出驚人：我超恨台大電機系
口控滑鼠陳文昭 馬辦加油喊讚
綠質疑製造新聞 TVBS澄清
小英：中央與地方合推都更
新加坡內政部政策及行動司長黃耀文組團觀摩台灣人口販運防制
府院密集討論 馬擬提能源政策
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
磁能車詐財案 檢傳喚主嫌到案
土國強震 8人瓦礫堆中生還
網路媒體興 5年內併電視
國際油價漲至2個月高點
企業獲利和購購推升 美股收紅
退出歐盟 近5成英人贊成
奈洛比驚傳2爆炸 1死29傷
財源封鎖 維基解密暫停爆料
巴西最長 亞馬遜黑河大橋啟用
台加簽暑期研究生研習備忘錄
東北季風影響 北宜花有涼意
台股開盤上漲32.71點
拉Ｋ不關門 警循味逮人
大陸黑診所割腎 當場抓包
台式牛肉麵店 進軍美國
進口美醫院垃圾 巴西廠商遭罰
外籍粉絲選 少女時代是韓春天
4國警察樂團 越歌劇院演出
台股上漲 新台幣盤初走升
中山高翻車意外 1駕駛輕傷
污染加劇 渤海喪失漁場功能
中選會委員同意權 綠不投票
嘉南蓄水不足 秋冬雜作擬停灌
歐銀行資本計畫義西恐最大輸家
兩岸空運 1至9月增逾兩成
賈神遺世之作 整合型電視有譜
麗娜轉颶風 威脅宏都拉斯
崔羅蓮：曾雅妮是運動天才
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
慶建百 金門老人歡喜赴陸旅遊
陸官方：趙磊事件不影響奧運
激情退去 小漲觀望
袁小迪重義氣 白唱十年虧千萬
磁能車詐財案 主嫌聲押獲准
烏鴉變鳳凰 美濃野蓮成佳餚
8成上班族包包 平均500元
老農津貼引反彈 藍黨團續溝通
人民幣兌美元 再創新高
巴黎開服飾店 台設計師圓夢
數萬蚯蚓亂竄 遊客驚鴨農樂
中市推創業諮詢 診斷店家瓶頸
水電工偷電纜 60萬賣5萬
小英：兩岸協議四危險疑慮未除
中選會委員同意權 5人都過關
撞船事件後首次 陸軍官團訪日
協尋失蹤老人 十年找回千餘人
優劇團墨演出 備受好評
星國加碼投資江蘇26億美元
台北醫療區重劃 新北估增萬床
專家：中美洲應避免財稅特權
中英翻譯檢定考28日報名
潔淨能源 司徒文盼台美合作
蘇嘉全：家人財產近日公布
王如玄：無薪假狀況 掌握中
恐怖分子 陸擬公布並凍結資金
F5戰機失事報告 11月出爐
徐旭東：Q4景氣不會那麼不好
小英：辜寬敏不剃光頭較好看
肯定長期貢獻 總統贈勳12人
德國人聲樂團 台科大開唱
蘇嘉全籲朝野助梨農銷高接梨
央行阻升 新台幣午貶0.5分
老婦陳屍溫泉會館
星國物價 居高不下
公費醫護獻一生 照亮偏鄉
牽制大陸 日越國防合作
重現原鄉秘境 高市擬修3古道
老農津貼案 藍綠搶人提前引爆
高市萬聖節活動 闖鬼屋有獎
泰洪患 外交部：國人台商平安
證交所50年 一系列活動誌慶
核四續建議題 藍綠國會交鋒
中壢鐵人賽 林義傑安心亞代言
小英和平協議立場 藍綠再互槓
土耳其震災 279死千餘人傷
華府智庫：人民幣升值無助經濟
表揚交警義交 104人獲獎
曹幼非：7000低點不會再來
台股收盤漲20.91點
光復節 總統：台灣是我們的家
港務局改制後 總公司設高雄
加國台同學會議 渥太華召開
愛心罩頂 美婦織帽贈童
阿依達入場率 北市：超過8成
蘇嘉全農舍案 北檢移轉屏檢
百名美女爭越民族佳麗后冠
台股收漲20.91點
綠營公投修法 未排入院會議程
藍正龍演電哪吒 雞排導演跨刀
江蘇如皋 獲世界長壽鄉頭銜
11月台指期跌22點
台股量能略減 季線前觀望
台灣光復66週年 期再創奇蹟
11月電子漲金融跌
技術商品化 北科大設研展中心
陸限娛令 台灣藝人恐受衝擊
誤替廠商付水費 公園處將追討
新北普設公幼 4年達355所
台灣之光 天文團隊8計畫獲選
陸客增 訪港旅客創3千萬紀錄
抽驗10咖啡機 4件不合格
皮克斯來台 促進數位內容商機
日本眾院疑遭中國駭客入侵
轟動 韓售LED電視超便宜
大樓排水灌屋內 判建商賠償
認錯白嫖客 女砍人判4年半
一句沒啥就殺人 男判無期
慶建國百年 無雙樂團薩國演出
涉性侵女同事 男起訴
踢足球國務院也插手 陸網友批
呂秀蓮：和平協議應成國際條約
三大法人買超台股84億元
張忠謀籲政府珍惜半導體產業
經部：台紐研究簽經合協議
兩國號入公投法被擋 藍綠交鋒
歐元區總負債近8兆歐元
持刀敲壁恐嚇妻 酗酒男送辦
登山客五寮尖摔斷腿 送醫治療
副總統：GDP 4.5%至5%
與總統做馬吉 Q馬吉搶先拍
陸龍年央視春晚 零廣告
老農津貼若無共識 不排除表決
公共安全 高市強制餐飲業投保
新莊公寓房客命案 凶嫌投案
9旬榮民效袍澤 捐善款助遺孤
虎科大擴校區 興中分部掛牌
房仲宣傳明星學區 教部：沒用
改裝重機 最愛北宜與陽金
立院三讀 成立港務公司
新台幣兌美元升0.8分
掌握喇叭聲源 行車更安全
慶建百 百NGO秀成果
陸南北稀土巨頭停產 減量制跌
玉山攻頂 家扶少年圓夢
都會基層建設商機 德業界看好
外銷香蕉 業者盼明年好價錢
經部盼儘速與歐盟洽簽ECA
經營簽賭站 遭警查獲
世界設計大會 台北之夜明登場
瓦斯費補助少 山地申請意願低
9月M1B M2年增率雙降
清大系列講座 專家雲集
繽紛冬季 高市將赴滬港行銷
郭泓志手肘不適 不打訪台賽
立院三讀 補性侵刑後治療空窗
立院三讀 保障學生不受霸凌
原民頭目法制化 新北議員盼推
升學創佳績 中山工商頒獎勉師
綠指為陸招商 劉兆玄幕僚駁斥
廣告未先知會 藍向崑濱伯致歉
台灣名品博覽會 北京首次舉辦
男嬰疑遭虐 父母稱跌落床
登革出血熱 死亡添兩例
宜蘭傳藝中心 重現眷村風貌
華航松山機場 自助列印行李牌
大同北投廠公開標售11月決標
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雙胞胎行竊賴帳 指紋辨真偽
南韓軍方：北韓挑釁將付出代價
董事股票質押逾半 表決權受限
偷車拆解賣零件 警破竊車集團
韓流襲美 美雜誌大篇幅報導
旅台鄉親挺藍 金門綠議員質疑
金正日：盼早日重啟六方會談
歐盟憂義債 貝魯斯柯尼：安啦
景氣差 友達大砍明年資本支出
偷養殖池電纜線 慣竊被送辦
一銀與建行簽MOU
越南防長訪日 將加強國防合作
龔天行：金融業艱困 無暴利
租車貴 中市府：寬列預算
木星沖日 本世紀以來最亮
唐寶寶練三天三夜 阿妹好感動
陸：滯韓漁船船員 繳罰款離境
洛憶不絕 大武山下洛神花開
高市登革出血熱 2高齡病患亡
友達大陸廠投產 最快2013年
抗凝血劑難搞 心臟病患內出血
開車撞總統府 男獲不起訴
農村營造有成 南市府辦參訪
經長：台積電是台灣的寶貝
留美檢查 郭泓志26日不返台
惠普北亞雲端支付中心落腳台灣
北市國中超收 代課老師比率高
緊急救護研討會 盼提升水準
朱敬一：研發創新勿僅追求發表
引進2導盲幼犬 尋寄養家庭
防墓地遭破壞 格達費祕密下葬
落跑外勞攀高 勞委會擬加重罰
官媒強硬談南海 陸外交部撇清
中英翻譯檢定 101年暫停
有效控制通膨 越南CPI緩增
哥哥味牛肉麵 謝依旻回家必嚐
推反恐草案 陸：對維穩重要
花博大道商圈 辦活動促銷
蘇嘉全捐農舍 公文送抵鄉公所
外資匯入 新台幣收升0.8分
性侵治療回溯 治療處所是難題
陸股帶量上攻 短期恐盤整
立院三讀 增5歲前幼兒扣除額
主動脈瘤支架手術 移植雲林
台股本益比14倍 薛琦：委屈
滬房屋成交量新低 建商拚降價
立院三讀 貸款取消連帶保證人
自助印行李牌 華航松機新服務
為貧民蓋屋 菲奎松市徵地主稅
排水渠道不通 水利會補做邊溝
妮妮來打球 台商等著加油
百年結婚潮 中市首購族買房旺
林百里恨 台大：愛之深責之切
惠普5大領域 助台灣產業升級
虧空還自肥 高市允追究高輪
蛙后陳怡娟 破全國達奧運B標
立院三讀 學校設專任運動教練
台工銀獲准設天津辦事處
上網最快城市 韓大邱與大田
立院三讀 民間可辦技能測驗
陸限娛令 台藝人低調
鄒族戰祭 國家重要民俗授證
亞太民宿論壇 金門交流
首屆自行車節 11/5啟動
台經院：廠商看壞未來景氣增
向邱毅求償 謝長廷敗訴
峽谷馬拉松 中橫交管
罰則趨嚴 國內航班取消率改善
廣告創意台灣強 一舉奪7獎
兩岸航班大增 高市：觀光加分
大選維安 國安局編逾億元
南山人壽擬增資137億元
走出陰霾 總統：創新替代效率
社區無路無牆 仁武居民陳情
林百里：不怕失敗 人性化設計
國父親筆謝函 28日亮相
商機增 郝歸功好的國家領導者
陸派特使 訪敘利亞埃及
發展生技 推動創新產業化
怨政府軟弱 菲又傳軍變風聲
德小學生獲中華民國兒童畫展獎
游進奧運 陳怡娟重獲動力
土國強震後2天 新生女娃獲救
為愛犬鬧上法庭 代價1萬3千
天橋地下道使用率低 北市清查
台中市入選全球21大智慧城市
死囚擬捐腎胞姊 血緣鑑定確認
MLB台灣大賽 周美青做公益
孫越嘆戒菸太晚 健康喚不回
國中生玩過頭 疑襲胸同窗挨告
林百里恨台大電機 教部盼感恩
消防隊疑違建 朱立倫允諾調查
M1B降 股市動能仍充沛
台紐經貿進展 馬總統欣慰
台紐研議簽ECA利多產業合作
連續漲跌幅等異常股票 應告知
看好春節假期 彩電商備貨積極
新北社會住宅 議員指捨近求遠
偷民宅狗鏈2條 拾荒男法辦
專偷修車廠 6人落網
妮妮效應 旅行業者推高球之旅
中山醫學大學女學生 墜樓身亡
機車與砂石車車禍 2人待救
台紐經貿進展 政院：策略奏效
湖口民宅遭槍擊 警逮1男
性侵防治法修正三讀 婦團肯定
友達：新台幣貶值 Q4獲益
陸：中日政治互信不足
台歐盟簽ECA有共識 續努力
陸21省市 調高最低工資標準
生技人才 注重跨領域技能
上海地鐵故障 列車延誤
縱肇霖仰泳無敵 兩天雙破全國
停車擋路引爭執 持刀刺人送辦
江蘇競標抓逃犯 繳千元保證金
快樂離婚女 瑞典書惹議
建立財政同盟 歐盟修約有得吵
台南市續演傳奇 桌球22連霸
今彩539開獎
縱肇霖盼游泳天賦可貼補家用
大樂透開獎
5百件鐵道文物 台北車站飽覽
送禮給妮 監委籲廢高球娛樂稅
性侵防治修法 江宜樺感謝支持
維修最大望遠鏡 梅花打前鋒
調升放款覆蓋率 政府借款除外
陸廣電總局：電視台多播新聞
貨幣年增續降 景氣虞放緩
廊曼機場淹水關閉 災民撤離
熱心協尋志業 助失蹤者回家
空姐控航警 桃機首傳性騷擾
性侵治療溯往 恐有違憲之虞
陸查網路謠言 處罰相關網站
溫家寶：適時適度微調經濟政策
故宮文化之夜 名模走秀吸睛
第7次健保藥價調整 延後上路
陸環保部：環境汙染問題嚴重
康丁手術抗腸癌 楊永明打氣
全運會復出 蘇麗文銀恨
雷學明等冤賠案 求償192萬
冒充舊愛坑十萬 詐騙集團遭訴
格達費秘葬沙漠深處
公車肇禍 警：是否暴衝需鑑定
921善款 受難者家屬盼領取
歐盟財長會取消 峰會照常
立委轉述 吳揆：努力降失業率
郝：爭辦2016世界設計之都
陸：促進網路購物規範發展
今年台灣租稅負擔率12.2%
今彩539 頭獎槓龜
面面俱到 亞太股市攻勢再起
大樂透 頭獎槓龜
建仔報到 26日練球
房貸信貸不徵提連帶保證人
砂石車撞擊 騎士1死1傷
羅馬蕭邦鋼琴賽 王豫元頒首獎
土耳其強震 增至432死
歐元區領袖 傳指望歐銀續購債
專家：中國經濟邁向軟著陸
節省成本 諾華裁員兩千人
無懼違規醜聞 瑞銀獲利超預期
傳壓榨陸酪農 雀巢展開調查
歐元危機暴露歐盟政治危機
賽德克攻海外 11月香港首映
美中貿易戰 眾院聽證會開砲
郝龍斌爭取 台灣台北申辦2016年「世界設計之都」
台灣投手王建民向中華隊報到 美國大聯盟訪台賽將於11月登場
台灣桃園國際機場傳首例 空姐指控航警安檢人員「性騷擾」
賈伯斯傳問世 佳評如潮
圖博之友會：西藏、新疆因「和平協議」而受害
台灣與紐西蘭宣布洽談「經濟合作協議」歐盟也有正面回應
台灣外勞大逃亡！總共落跑3. 19萬人
台積電董事長張忠謀籲政府向美國、韓國學習 珍惜台灣產業
美國彭博社指蘋果研發新一代智慧型電視 明年進軍市場
民進黨指台灣前行政院長劉兆玄赴澳門替中國招商 劉曾否認
寂寞星球（Lonely Planet）評為「全球十大秘密島嶼」的澎湖 將虎井嶼變身「小希臘」
常喝汽水容易暴力？美國調查驚人發現
Hotel Royal Group老爺大酒店集團 聯合參加2011 ITF台北國際旅展 輕鬆環島選老爺˙消費另贈滿額禮
日本大方送！免費招待一萬名外國人遊東灜
iPad 3明年3月上市？ 日本部落格：搭載新底座
中國駭客攻擊日本國會竊取外交、國防機密
未來事件交易所：台灣總統選情大逆轉 馬英九49.7%蔡英文49.5%
獎勵増員有成 新壽群英會盛大舉行
2011台北國際旅展暖身活動 懸賞新世代旅遊王網路活動抽ipad2、Canon數位相機
綠：協助宋連署 黨早已嚴禁
對抗Facebook社交網站 美國Unthink今日上線
蔡英文：媒體處理新聞應遵法則
英嘉總部成立日 怪中市府搶人
HTC Sensation XL4.7吋大螢幕手機11月台灣 歐洲 亞太 非洲 中東上巿
中國國台辦指大陸與台灣協商維持「先經後政」思路
慶泰年菜外賣 年節服務不打烊
雙英搶新北選票 互攻票倉
琳賽蘿涵Lindsay Lohan三點全露 化身花花公子playboy新女郎？
雙英民調差距縮小 藍綠審慎
Apple蘋果獲「滑動解鎖」美國專利權 慘了！android恐侵權
IBM成立100年首位女性CEO明年上任 迎戰HP、全錄、杜邦爭逐科技界最有影響力女性榮銜
美國消費信心劇降 台灣經建會官員：令人吃驚
台灣消費者信心指數下挫 經建會：景氣可能續亮黃藍燈
台灣民眾把錢丟到演講台 民進黨：一、二十年來少見
美國將向中國施壓 要求人民幣儘快升值
亞馬遜Amazon股價暴跌19% 分析師:Kindle Fire投入太多
台灣之光揚威東瀛 弘光捧回美髮冠軍獎盃
10/29亞洲最大台灣同志大遊行 日本、香港、新加坡同志齊聚台北
波音787夢幻飛機處女航從東京飛抵香港
Sony PS Vita 台灣12/23發售 與香港、日本同步
訪生命鬥士南投啄木鳥先生 青年讚隊動容
香港Asia D會議 台灣宏達電及華碩董座暢談企業的獨特文化
亞洲10大暢銷手機 韓國三星Samsung GALAXY S II奪冠(影片)
馬辦：惡意批評者 才是「頭殼壞去」
繼豐田TOYOTA、索尼SONY後 台灣高鐵與宏達電HTC合作車箱彩繪
台中新社花海節交管 兩線免費接駁公車
英國媽賺較多 全職爸爸當紅
法工業設計大將抵台演講
德廢棄衛星 墜落孟加拉灣
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美官員：人民幣升值無助逆差
土耳其震災 祖孫三人奇蹟獲救
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美眾院經貿聽證 炮口對準中國
歐盟峰會在即 歐股跌
峰會前夕生變 救債方案恐難產
下月峰會 美會促陸處理人民幣
iPad 3傳明年3月上市
美儲油減 油價漲
和平協議 袁健生：美方無批評
全明星賽吉祥物亮相 行銷台灣
郭泓志長骨刺 本周再檢查
卜睿哲：升級比買新機更有意義
美歐經濟疑慮 金價飆
利空簇擁 美股收黑
大陸漁船翻覆 5船員送台安置
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歐盟峰會前 義政府改革達協議
亞馬遜財報財測慘 盤後狂瀉
拚創意美學 微軟要向蘋果學習
美官員：軍售未「諮詢」北京
IBM執行長 羅曼提明年接任
劉欣妮匈國奏鋼琴 慶建國百年
百年首次 IBM將有女執行長
大突破 巴西高院承認女女婚
支持消費 大陸三部會聯手
入秋新低溫 淡水17.9度
潘瑋柏淚崩 李克勤憶往
台股開盤下跌63.08點
南韓成長恐放緩 利率料續不動
李克強訪韓 會晤李明博
格達費子 曾怕到狂叩老爸
首爾市長補選 明年大選前哨戰
禁售魚翅 多倫多議會立法通過
土國求援 要以色列不要美國
駐德代表處辦音樂會慶建國百年
林百里省思 教長：成績非唯一
消費者報導排行 福特跌很大
歌迷祟拜 飛不習慣
日圓飆高 日財相再喊話干預
近2萬大陸民營加油站缺油
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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央大：10月消費信心再降
台股開低 新台幣小貶
缺經費 廣東多條高鐵停工
中研院士 獲美肝病學會導師獎
創傷弧菌殺傷力 醫師籲勿輕忽
日本海嘯廢棄物正漂向加拿大
陸：結束敵對達成和平協議
前9月 巴拿馬成長逾9%
避高稅 外國車廠加快巴西投產
賴幸媛：新聞交流 兩岸都努力
冷戰最後1枚大型核彈 美拆了
用手機付款 星國明年開跑
陸打造文化強國 搶國際話語權
建仔披中華隊戰袍 斗六集訓
國泰君安：中國料明年Q2降息
瑞信：陸調政策料降存準率升息
鴻海與集團股穩盤 台股抗跌
藍儂牙齒拍賣 1.6萬美元起
台藝人表演受限？ 國台辦否認
江宜樺：可部分公布性侵個資
平價托育 高市議員促政府力挺
日駐外使館續遭駭 資訊外洩
推法治教育 法務部辦影展
邱毅控蘇涉施壓公務員 綠反駁
女高音徐以琳 3語言唱歌劇
港府：駐台經貿辦擬12月運作
立委提老農津貼逢百進位
建案廣告違規 群家遭罰
旗美等6線公車 民眾免費試乘
IBM女執行長 料蕭規曹隨
女嬰吞吊飾 送醫取出
台式烹飪鮪魚 星國獲好評
成大將成立閩南文化研究中心
搶救歐債大作戰 全球等著瞧
環署：六輕違環評承諾未達停工
奢侈稅實施 土銀房貸餘額減
預算負成長 盛治仁：基準問題
11廟拜拜食品 添加違規成份
陸：兩岸政治協商不應藉機炒作
太平島防衛 蔡得勝：應提升
阿美族妻恫嚇丈夫 被訴家暴
陸：政治議題 兩岸遲早面對
半夜狂敲天花板 噪音婦遭訴
觀望歐盟峰會 新台幣小貶
藥界自救會 抗議藥價調整草率
迎大聯盟球星 長榮老總開專機
兩大百貨週年慶 目標成長3%
陸：已通知自由行再開放範圍
救人命 議員籲增設傻瓜電擊器
催芽劑奪4命 檢：量處死刑
陸客禁介入選舉 最重遣送出境
師大商圈影響生活 居民將抗議
長榮航空：貨運衰退 會到明年
土震2天半 男大生奇蹟生還
高盛董事涉內線 傳26日自首
重披戰袍 建仔：很有榮譽感
朱雲鵬：購買集村農舍完全合法
經長：台紐貿易具互補性
景氣趨緩 10月消費信心再降
罵家長會長缺德 婦被判拘役
廖峻賣命練陣頭 拍片掛彩
中美洲重建 尋求國際援助
台股收盤漲44.61點
中亞取經台北捷運 外交部歡迎
兩岸新聞獎 中央社攝影獎優勝
兩岸產業合作論壇 28日登場
監管有漏洞 大陸假洋酒猖獗
地理環境不適合 嘉縣禁放天燈
財長開講 立委建議開臉書專頁
66萬人減重 甩938噸
假車禍真敲詐 男判5年半
台北股市收漲44.61點
阿里山鐵路明清晨復駛
越腸病毒疫情受控制
水患剉咧等 曼谷囤物資
11月台指期漲76點
攙眼藥水下毒 披薩店員遭訴
未合法寺廟 胡志強：擬補登記
大水將至 泰力保蘇凡納布機場
設性專區 江宜樺擬邀地方溝通
報案被拒 高市警：究責失職者
疑冒名申領補助款 秦日新出庭
美查稅 財長：會維護國家主權
11月電子金融上揚
蔡得勝不認為美會反對和平協議
電子傳產點火 台股漲44點
聯電第 3季每股賺0.16元
公安會報 郝龍斌：落實預警
南韓釋放2艘遭扣大陸漁船
農委會：加強CAS檢測頻度
立院初審 隱匿校園性侵可解職
阿里山火車祝山線 27日復駛
邱紹文：任內未准蘇舍農業設施
團購一哥IPO估值 營收5倍
核心通膨放緩 澳洲降息壓力增
面板帶衰 樂金Q3虧損
金馬影展系列活動 新竹起跑
神舟八號 預計11月發射
三大法人買超台股17億元
聯電：Q4本業可望維持獲利
高鐵嘉義站旅服中心 打卡送禮
經長：節能減碳 永續台灣
日本藝術祭 弘光科大奪雙冠
副總統：台韓關係可競合相融
老格慘死畫面重鹹 歐巴馬皺眉
29日同志遊行 警籲改道行駛
社會服務偷水溝蓋 男遭訴
環署：監測站需距六輕一定距離
恰恰申請FA 爭取更好待遇
了解性向 國二生可赴技職體驗
矽品Q4營收估降4%到8%
保全業法初審 輕罪者可任職
法官貪污案 檢辯爭執指紋鑑定
綠島大象遊基隆 推廣環境教育
滯留日人返鄉 高喊愛台灣
新台幣兌美元持平
恰恰獲自由 兄弟暫不出招
占領運動延續 加州爆警民衝突
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
技職被忽視 武子靖抱不平
澳牛肉骨含瘦肉精 拒絕輸入
南投4死案 認定催芽劑奪命
奇美永康院區冒煙 無人傷亡
美職棒全明星賽 飯店送入場券
自稱10秒偷汽車 竊嫌落網
兩岸新聞研討 微博現象成焦點
綠色生活博覽會 推廣環保產品
副總統：綠能可望成新兆元產業
學生邀總統參選人 談醫療政見
防人口販運 星國派員來台觀摩
建交35週年 越國家主席訪菲
綠批楊毅統戰 藍強調中華民國
精神病患行搶 警醫院逮人
賣朱銘作品 許榮淑籌選舉經費
回饋母校 葉寅夫捐北科大蓋樓
美聲歌仔戲 11月高雄登場
億光：11月啟動無薪假
警破暴力犯罪集團 11人被逮
台俄六方產學 再續約合作
騎贓車遊蕩 人贓俱獲被逮
遠傳攜手文大 推動校園雲
為看免費電影 曾志偉接金馬
太平島駐軍報導 軍方駁不實
四川喇嘛自焚 今年第10起
疑涉貪瀆案 秦日新遭境管
鴻海營收稱霸 台積電登獲利王
天涼咳不停 莫輕忽小兒喘鳴
九把刀穿襯衫 當金馬幸運物
索尼掌上娛樂新機 主攻遊戲迷
陸明年工業生產 年增估11%
吳揆訪古剎 允加強文化建設
向憨兒學陶藝 部落客好感動
師大夜市吵雜 居民：苦不堪言
師大商圈發展 促進會盼創三贏
研究：台灣西南海域富藏甲烷
國際身障日 北市系列活動開跑
賭徒變志工 送餐10年不間斷
台英7大學 簽署合作意向書
推和平協議 總統籲綠營勿抹紅
機器人賽 正修科大奪冠亞軍
半導體製造廠沒放無薪假
獅王爭霸 增購票點便民
2012春節包機 總量不設上限
兩岸經合會 11月華東登場
陸工信部：中小企業臨5大困難
面板雙雄：未放無薪假
矽品今年資本支出115億元
迎故宮文物 日擬組籌備會
夢幻機商業首航 東京飛抵香港
北市登革熱本土個案 又增1例
賣事故車騙簽本票 警逮18人
金門議員看錯預算 縣府反駁
南投4死案 首宗催芽劑殺人
催芽劑4死案真相紀事
陳菊：盼帶電音三太子赴德訪問
新北動保警察成軍 保人畜安寧
公設遭占用 大發工業區盼拆除
另類治療 護士與癌患談旅遊
雲端商機 遠傳拚3年成長2成
平板電腦影響電腦發展方向
億光放無薪假 勞會籲簽協議書
除栓素療效差 藥廠自願下架
朝鮮問題 李明博盼陸發揮作用
兄亡弟當老大 暴力討債遭瓦解
景氣續低迷 學者憂情況更差
美對台軍售 陸軍方批美不專業
魏德聖返母校 原住民美食相迎
激勵信心 證交所再辦發表會
三大原因 矽品Q3毛利率略減
飛豹墜毀 陸國防部：遺憾
全運會擊劍 新北2金2銀4銅
脅迫性侵少女 男網友遭訴
老師勸架反被告 檢還師清白
任獨董遭質疑 邱毅槓謝長廷
品質保證販毒 警逮25人送辦
金鐘失利 賴雅妍預約明年影后
京城跨足觀光 墾丁建渡假飯店
推動開發 高市府辦草地音樂會
騎單車的男孩 金馬影展秒殺
數位出版金鼎獎 獎勵閱讀趨勢
陸廣告來台鬆綁？陸委會否認
量縮觀望 新台幣收平盤
公車遊台 熱血姐妹邀百人入鏡
金門議員質疑眷戶身分
新機效應 手機代工可望報佳音
情報預算降 國安局：資源共享
藍不分區立委 漁會拱黃一成
億光無薪假 工業局：了解中
藍：維持和平符合兩岸人民期望
遠銀OBU開辦人民幣業務
男4百自由式 曾昱誠泳破全國
工資債權優先 工商團體憂心
妮妮PK男將 比球技拚人氣
放寬限制 居港滿1年可赴台遊
李登輝：公投法應適時修改
欠債還濫補助 議員質疑中市府
付錢摸女童兩把 怪叔叔判刑
雙A同聲 不會放無薪假
蘇嘉全公布財產 全家未逾億元
絕地反攻 諾基亞WP機亮相
出資救歐債？陸：態度開放
寶島一村高雄公演 發2萬包子
10月下旬DRAM合約價持平
新住民關懷社區 移民署贈禮
陳怡娟3蛙全包金 2破全國
搶救中風 把握黃金3小時
太陽光電新標案 13件得標
APAARI研議氣候變遷因應
牛告假頒獎典禮 中職：再溝通
小資收視率佳 柯佳嬿勤練腹肌
林正二吳俊立造勢 王金平參加
新北社區巴士整併 搭車免費
霧社遺族部落 清流橋落成
友黨批評 馬總統：不隨之起舞
日圓兌美元再創二戰後新高
被控洩密扁家 葉盛茂不認罪
總統：不干預司法 盼人民體諒
旅館星級評鑑 觀光局鼓勵參與
曼谷將淹 台商總會協助台商
私房錢補貼報導 國安局澄清
台灣珍珠奶茶 金奎鐘忘不了
教詐賭 深圳破「老千補習班」
性別友善廁所 學生憂標籤化
綠議員批誘導 T台：請看節目
老農津貼案 藍委籲加碼至1萬
卡恩召妓 媒體曝光
首爾市長補選 在野略勝執政
柏林亞洲電影節 放映台灣影片
牙刷年碳排 4大安公園吸1年
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關懷棒球 動力火車楊培安義演
楊金桂稱金后 許志傑賞金王
台紐經貿進展 外交部肯定
雙北桃竹台中兩年屋成交漸少
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美國交易人可直接交易櫃買期貨
男友演MV 戴佩妮打滿分
造勢出現迫砲練習彈 軍方調查
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韓職總冠軍賽 三星2連勝飛龍
晶電：沒有放無薪假
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再沒利多 北市房價恐修正
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政策房貸刺激 9月購屋貸款增
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覆蓋率成本 擬計入貸款
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媒體人周天瑞 接任台苯董座
洪水即將抵達 曼谷全區戒備
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山東疑現瘦肉精羊 農業部要查
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康寧推新一代高性能顯示玻璃
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個資法施行細則 禁蒐性取向
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世界設計大會閉幕 成果獲肯定
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飛毛腿劉元凱 2短跑締5連霸
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造勢發現練習彈 總統不受影響
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陸鋼廠減產 致鐵礦石價格急跌
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朱敬一：找出產業優勢並放大
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女攜巨額人民幣入境 遭查獲
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捐地抵稅 用買地成本計算
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中美基金增撥8億辦服務業優貸
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馬辦：民進黨扭曲和平協議
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美能源部長：核電重要性將持續
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博士生陳卓逸 50蛙摘金
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太陽能僅中美晶獲利 Q4恐虧
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師大商圈問題 北市府允諾改善
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今彩539頭獎槓龜
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陸房市料更糟 憂影響社會穩定
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總統造勢場 迫擊砲被移除
北市爭取2016世界設計之都
小摩喊進科技股 首選10檔
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洪水夜襲曼谷 進入最危險時刻
美參院將提案 廢同性禁婚法
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羅比尼料先進國衰退中國硬著陸
風水不佳 全球最奢豪宅沒人住
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Lisp語言發明者「 人工智慧之父」 John McCarthy與世長辭
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虱目魚訂單 對台南學甲選舉影響有限
台灣億光宣佈無薪假下月啟動 全球最大LED廠去年營收176億
全球最大ＬＥＤ廠台灣億光驚傳無薪假 面板、太陽能供過於求
為99％平民對抗1％富豪 韓國反對黨贏得首爾市長補選 衝擊總統選局
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美國學者李侃如：蔡英文當選 中國會和她打交道
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不揹歷史黑鍋 黃昆輝控告台灣總統馬英九觸犯「外患罪」
台灣國安局長蔡得勝透露 中國航母「瓦良格號」近期第二次出海航試
七大科技産品2020年恐消失 電子書閱讀器 DVD 玩戲機如Wii、PS以及Xbox在列
「航站情緣」完結篇 日本旅客唱「憨人」感謝台灣
泰國惡水唐人街失守 29日湄南河洪水高峰
中國汕頭台商協會創會長頸動脈遭刺身亡
NOKIA＆微軟英國倫敦宣佈Windows手機「Lumia」 年底台灣香港上市
台聯告馬叛國 馬辦：請一併告蔡英文
怕被帶衰 印度億萬富翁10億美元豪宅「養蚊子」
馬吳總部30日成立 旗聚一堂
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吳揆：蘇嘉全應促小英公告財產
「台灣肝帝」陳定信教授 獲美國肝病學會導師獎」
馬辦：馬吳每年依法申報財產
諾基亞於Nokia World展出多種新手機、服務、和配件
國際記協指台灣公眾人物以司法威脅記者 傷害言論自由
台北捷雙子星大樓撈10億 國民黨：捕風捉影
馬辦：台聯扣紅帽 應一併告蔡
銀行同意希臘債務打對折 歐債危機暫時解除
2011全球防制人口販運英雄Bridget Lew Tan來臺參加防制人口販運工作坊
馬吳總部成立辦國旗派對 大玩創意梗
台灣食品老字號義美鮮乳不漲價 統一味全光泉聯合漲價遭重罰
菲律賓、越南加強海軍合作 指責中國在南海的魯莽行為
台灣台聯黨主席黃昆輝：生平第一次告人 對象是昔日部屬暨現任總統
台灣亞太產業高峰論壇 10/27~28邀您掌握千億產業商機
台灣宏達電HTC拚專利生存戰 今年人力銀行擴大招聘工程師
Sony 與 Ericsson 達成共識 Sony Ericsson 手機品牌即將畫下句點
歐盟的領袖達成最後共識 希臘債務減免50%，
公布財產 小英：對我不是困難
LPGA台灣錦標賽冠軍曾雅妮紅到中國 挑戰第8冠妮妮明天蘇州登場
挺馬吳 苗婦女後援會成立
Google推出免費分析工具 網羅全球智慧型手機市場資訊
綠: 台灣國民黨開發雙子星賺42億元 承接日產、換地後改容積
心無障礙有教無礙 樂當孩子生命的貴人
宋楚瑜：林瑞雄下週公開露面
日本內閣11月起全面減薪繳庫 首相野田佳彥減薪最高達3成
泰國政府籲居民離開曼谷 天文大潮明天倒灌撲來
台中市自來水普及率 天差地別
歐債有解美國歐洲股巿飆漲 台灣投資人安啦！
蔡英文：打造嘉義縣為觀光大縣
馬辦：台灣總統參選人馬吳依法申報 不會小違規
台灣興大傑出校友 林中森、王國雄出線
中國浙江發生集體抗稅 數百人上街抗議縱火燒車(暴動影片)
改革乏共識 老貝難提明確承諾
希債減記磋商 傳陷入僵局
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
微軟愛吹噓 激老賈創iPad
土震災再救3人 災民不滿政府
歐盟喬救債方案 達協議希望淡
驗屍官：艾美懷絲死於飲酒過量
老格兒子和情報頭子 安排投案
歐股收紅 4天來3度收高
玩盡興 美民代想改萬聖節日期
金銅齊漲
不對稱戰略 精密武器奏效
歐盟擬提高銀行核心資本率
美股收紅 道瓊漲1.39%
油價高點拉回
涉貪瀆 巴西體育部長下台
除骨刺 郭泓志將5度動刀
全球景氣趨緩 紐央行利率不變
加禁售魚翅法 華裔議員：不公
首爾市長補選變天 韓政壇巨變
群眾自律 聖保羅教堂擬重開放
陸：敘利亞政治危機不嚴重
美經濟差 僑胞返台投票冷
氣溫略回升 穩定到週末
台股開盤上漲8.88點
陸計劃生育30年 少生4億
Google今年併購數創記錄
關注十二五 陸委會辦圓桌會議
曾勇夫：盡量減少死刑 非廢死
山坡地種沉香 認定非開發
微時代 中國大不同
提改革方案 義向歐盟爭取時間
法：銀行協力 希債減千億歐元
陳勢安出輯 Bii義氣相挺
蔡立慧當選美國家醫學院士
馬多夫妻子受訪 驚爆自殺未遂
赴議會報告 郝龍斌遇抗議推擠
救債沒細節 法德出馬勸銀行
同居3月 女友竟是男兒身
台股漲 新台幣小升
耳朵長皮蛇 男子失聽力
億光無薪假 LED股嚇趴
金融發威 挑戰7600
歐盟：希臘將再獲千億歐元貸款
江國慶冤案 獲償1億餘元
恆春毒蛇出沒 消防隊抓到手軟
中央社影像展11/2台南登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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建仔新約 國民還在喬
見春燕 數位內容黃金十年啟動
4G提前上路 業者盼配套措施
歐債達成協議 金融市場齊漲
菲前副總統外孫 跳樓喪生
賽德克夯 郭明正寫真相巴萊
王丹父母來台 先看辛亥百年展
飆仔互鬥殃及路人 警逮24人
骨鬆非女專利 中年男更嚴重
宋楚瑜：下週送第一波連署名單
住房政策 陸人大國務院不同調
黑龍江運將罷工 當地媒體噤聲
江案補償 江母：換不回兒子
億光無薪假 經長：少數個案
關稅局案 呂財益求刑16年
上海試微增值稅 有利經濟轉型
遏制債務危機 歐洲達成協議
12年1次 配天宮媽祖會香
蘇嘉全：財產攤陽光 最高標準
因應無薪假 吳揆促適時提對策
傳沙柯吉擬請中國資助援歐基金
日銀貨幣政策 財相下指導棋
經濟犯遣返 吳揆促與大陸溝通
紅點總裁:台北蛻變得時尚好玩
企業支出減 南韓經濟成長放緩
施打流感疫苗 幼兒莫忘第2劑
挺陳致中 鄭新助將任總幹事
北市興隆路公寓火警 警消搶救
陸電荒恐再現 民生用電擬優先
福島核一廠 廢爐至少需30年
美國會：中國擴軍不利兩岸和平
兩蔣日記官司落幕 和解還未談
蘋果專利彈 非蘋儘量閃
台紐研商經合協議 吳揆促力推
推貿易 美：TPP進展順利
立委批億光 王如玄：強力介入
副總統：服務業為時代重心
機車撞腳踏車 機車騎士命危
老農津貼微調 農業立委反彈
造勢場合迫砲彈 警：廢棄已久
政院通過 人體試驗去刑化
陸媒體評論南海 菲斥不負責
七成大陸銀行高管估房價不再漲
梨價慘跌 綠促啟動九五機制
台股小漲 新台幣午升1.2分
偷機車搶項鍊 男子送辦
勞退條例適用對象將擴大
流浪貓狗攝影展籲領養代買
老套電話詐騙 員警籲勿上當
挺蕉農 新北市府員工拚團購
小豬撲滿供不應求 綠再加碼
總統：今年治安滿意度提升
吳揆：自行車節活動常態化
涉偽文僱外傭 李李仁出庭
假冒大陸公安詐財 牟利上千萬
田中千繪捐包義賣 盼助失親兒
設計大展獲好評 郝：辦到了
蘇嘉全農地 勵馨想爭取
國旗意象 藍黨部總部外牆連線
業者：金價可望破兩千美元
世界奇景決選 環團為玉山催票
建案廣告不實 鳳皇巨將遭罰
歐元區峰會 同意減一半希債
酒駕刑責提高 立院初審通過
越菲加強海軍警旅遊等合作
2大國際平價成衣搶進台北
自由女神慶生 煙火讀詩加快閃
泰國洪水 跆拳亞洲資格賽延期
修職訓法 勞委會：技能提昇
台股收盤漲29.39點
Q3房市比SARS冷 恐跌價
王治平逼出輯 王若琳淚崩
日本菜宴李明博 美被批失禮
行動遊戲沒賺 智冠：蘋果負責
氣候變遷害水產 產官學謀對策
電子書包 中市3所小學試用
減記喬定 希十年內返債市有望
台股收漲29.39點
情境中心 提升警察執勤技能
台日天空協議時間表11月出爐
金八萬溫泉嘉年華 上路168
台積電Q3每股賺1.17元
避老爸下場 格達費兒子寧投降
阻日圓升 日銀加碼5兆救市
歐債有解 台股挑戰7600
大鵬新城消防缺失 監院糾正
網購推黃金商品 鎖定中產階級
11月台指期漲45點
動物園園慶 丹頂鶴Big亮相
智冠：寄望行動遊戲營收進補
九二共識爭議 台聯告總統
蘇花公路路基坍 東澳段封閉
軍職轉亞航領雙薪 糾正國防部
11月電子金融上漲
財產不明罪適用擴大 初審通過
比學者：公投推和平協議 棘手
出手救希臘 梅克爾：最後一次
遏危機出招 日銀擴大寬鬆政策
泰水患 海外信保基金助台商
出席家長日可休假 勞委會保留
惡水撲曼谷 泰經濟皮皮挫
前夫涉損害債權 李慧芬提告
北市BOT建設 議員批進度慢
提升工資受償順位 勞委會擔心
和平協議 外交部：美訊息正面
美國亞裔人遽增 報告籲正視
自由皮瓣手術 糖尿病足免截肢
人肉搜索 法部：須符公共利益
全運會 莊智淵男桌單打奪金
三大法人買超台股近36億元
高鐵推App 手機訂位取票
全運會奪金 黃敏惠接見3選手
滑動解鎖專利案 吳揆關注
打房 陸擬加快實施房產稅
男被狗追又挨打 飼主判緩刑
張忠謀：明年半導體產值微增
南海爭議 菲越擬法治解決
台積電估Q4季減1%至3%
藍：綠檢驗對手 慣用兩套標準
歹戲拖棚 歐債協議解危
同志談分手扯下體 男緩刑
AI之父麥卡錫逝世 享年84
盛治仁：儘速提院版文化法草案
陸高鐵停工潮 農民工集體討薪
高捷市議會站更名 通盤考量
世博台灣館進度慢 議員盼加速
台積電明下半年28奈米逾1成
被指助宋連署 綠議員批扭曲
張國煒：長榮不做最大但做最好
總統初選民調 羅姆尼領先群雄
警破擁槍販毒集團 3人移送
湖州抗稅騷亂 陸：已控制
陸前9月工業獲利 年增27%
愛中華民國 吳揆籲效法榮民
越南電子消費品展 台灣精品夯
菲越簽署海事合作協議
打狗工藝師聯展 傳承傳統藝術
偷車不成丟錯鑰匙 竊賊走回家
新台幣兌美元升6.2分
邱文達：健保卡得加註器捐意願
又出事 河南煤礦7死11失蹤
景氣燈號 9月續亮黃藍燈
挑戰第8冠 妮妮明蘇州登場
張忠謀：Q4是庫存調整終點
輪椅環島 肌肉萎縮大學生逐夢
高接梨滯銷 中市：2週可解決
騎士受傷求償 地院判高市府賠
希拉蕊11月中旬訪菲
雲端保健 血壓監測自動發噗浪
勇腳馬陳玉龍 銀髮護骨楷模
歐元區金融機制尋求外來金援
台東深層海水取水量冠全台
陸：盼G20峰會反對保護主義
樂樂棒球全國賽 台北盼首冠
歐巴馬端牛肉 優惠學貸先上路
宏?硉o布高階人事案
曠湘霞星國演講 分享公視經驗
企業無薪假 勞會：勿趁火打劫
黃金蝦黃金鱸魚 林園邀嚐鮮
第一金獲准籌設成都租賃
轎車失控 女大生重傷命危
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
億光：無薪假是最負責的作法
跑斷龍骨顛倒勇 許玉芳創新猷
身障勇士環島行 寫下百年新頁
出水量少 寶來溫泉鑽探失利
百年全運閉幕 高市獲總統獎
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蘇州公開賽 曾雅妮尬衛冕者
水患逼近 曼谷居民暫避外地
蔣介文許玉芳 馬拉松二連霸
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面板廠角逐觸控 宸鴻沒在怕
李李仁涉偽文案 士檢近日偵結
李克強：北韓願推動南北韓對話
金管會今受理 2陸銀升格分行
台美環保會議 建構交流平台
歐洲求援 陸：將見相關部門
亞職賽台韓戰 預售票賣完
警出動雲梯車 攻堅破賭場
和平協議 陸委會重申無時間表
同志訴求 性平教育儘速上路
摩根費里曼帶路 探討平行宇宙
金門辦研討會 探討閩南文化
藍：和平協議與修法勿混為一談
乏問津 廣三百貨樓層一拍流標
揪逃稅 希臘向瑞士討黑錢
攝影展請柬用黑色 原民不忌諱
泰國水患 政府捐十萬美元賑災
鈕承澤拍愛 想撮合舒淇馮德倫
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周蕙辦個唱 歌迷睡衣入場有獎
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邱毅質疑蘇女兒存款 綠反駁
刺死住家警衛 男判刑17年
分進合擊 英嘉配原鄉搶票
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新聞局檢討金鐘 龍劭華籲細分
觀光局：最後23旅客明自泰返
解決歐債協議 中：積極但艱難
劉其偉百歲展 台中市役所登場
奇美電瑞晶華運獲國家工安獎
英業達下月裁員 上限432人
為首相鋪路 日外相11月訪陸
設計展晚宴桌椅 一桌租金5千
高市登革熱疫情仍嚴峻
違章地磅站占地 中和公所頭疼
自來水普及率 中市天差地別
萬聖節將到 飯店餐飲搞怪招
嚴重血管瘤 流血不止會要命
綠質疑陳武雄是集村農舍影武者
涉幫助詐領保險金 醫師遭訴
藍正龍謝欣穎床戲 導演忘喊卡
綠指農舍影武者 陳武雄：污衊
門將大號射門 新北女手球奪冠
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明年擬可見 陸銀在台分行
查獲竊車集團 5人遭押
卓新入圍公布 四方報奪公器獎
士兵自焚亡 糾正聯勤司令部
企業無薪假 經部：屬產能調節
政院版老農津貼案 擬逕付二讀
獅子總會升國旗 吳揆讚榮耀
新台幣收升 明測30元關卡
金門看賽德克 發票換戲票
詹詠然金強 全運會女單4連霸
健保砍價 藥界估70種藥退場
英業達優離400員工
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特別費擴大除罪 藍綠不擋付委
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老農津貼加碼 藍持續溝通立委
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陳松勇復出演戲 跑跳展雄風
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報(更正)
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桃機清潔工侵占百萬失物
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兩岸經合會 高孔廉帶隊赴杭州
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美官員：南海爭議應循法規解決
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互設經貿代表處 經合會將討論
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艾克森美孚連3季獲利百億美元
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偷行李遺留手套 搬運工遭送辦
歐債問題暫時有解 但前途多艱
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颶風麗娜撲向尤加丹半島
教廷開砲 重批全球金融體系
總部設在日本京都的任天堂 發布全年虧損30年來首見
10/29中視揭開神氣娃娃歡喜能量的秘密
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「水都大阪」結合「小鴨鴨」 アヒルちゃん游過荷蘭 法國 紐倫堡 聖保羅到日本
中國浙江湖州暴動第二天事態惡化 武警：抵抗者當場擊斃
老農津貼調多少？台灣朝野政黨展開對決
蘋果受害者台灣英業達裁員432人
台灣親民黨11月1日公佈成果 送出30萬份連署書
10/27~11/10 福華線上旅展搶先起跑 台北國際旅展全新推出 驚喜價5.4折起
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沒錯!就是你! 西拉雅管理處解說志工及外語解說志工招募
漢來Hello Kitty粉紅夢幻套房買一送一 享受連續擁抱Hello Kitty的幸福滋味！
2011金山萬里八里溫泉美食嘉年華 10/27正式開跑 「美麗北海岸，四季溫泉之旅」
台灣總統參選人蔡英文：政府要與農民站在同一陣線
紀錄四○年代文壇動態 台灣第一位女記者楊千鶴揮別人生
緊急催票令！「世界新7大奇景」台灣玉山票輸韓國濟州島
小英總部旗被燒 綠營譴責暴力
健康儲值正夯！ 溫泉業搶攻中高齡商機
曹永和鉅著指出台灣發展農業之前已有漁業、貿易
馬英九總統指和中國改善關係能改善台灣治安
蘇公布財產 馬辦：誠信受質疑
支持宋楚瑜參選到底 台灣親民黨送出30萬份連署書(宣傳影片)
美國學者：台灣實質獨立多維持一天 兩岸統一就愈困難
[快訊]台灣宜蘭204兵工廠閃光彈爆炸 8人重傷
吳念真爆料 小英出書很龜毛
中國浙江集體抗稅事件 美國歐盟日本政府及國際人權組織高度關注(暴動影片)
硬碟吃緊 宏碁GNB一定漲價
景氣寒冬又來了？ 台灣英業達大裁員400人
「華人之光」曾雅妮 今天在中國蘇州首發對上南非澳洲好手
蔡英文旗幟被燒 中市警偵破
馬吳競選商品 讚助加油站開賣
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Amazon「z.cn」改名亞馬遜中國 擬引低價平板電腦挑戰蘋果iPhone巿場
台灣立委選戰激烈 國民黨吳育昇引網友KUSO創意無窮
小英披露 獨派曾輪流對她訓話
臺北批發節暨後站週年慶 後站BUY貨尋寶趣
宋楚瑜參選 馬總統：當然擔心
全球首創 搭台灣高鐵刷QR code二維條碼
馬：台灣是故鄉 愛台不容質疑
蔡英文自傳透露 湯曜明曾認為她適合當台灣國防部長
台灣聯勤204廠爆炸 8名士兵遭嚴重灼傷
政策急轉彎 ! 惠普HP：PC部門不拆了
台灣宏碁宣佈高層人事異動 中國市場由Acer總經理林顯郎兼任
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戰神世紀 Immortals 11/11台灣上映 卡司陣容：星塵傳奇 鋼鐵人暮光之城 變形金剛 刀鋒戰士 哈利波特
最後一批高普考分發74名移民官 今至移民署報到
台灣總統馬英九：未來4年推動和平協議機會不大
英國研究報告指每天服用阿司匹靈減低罹大腸癌機會
台灣澎湖兩船相撞2死2失蹤
紐西蘭原油外洩生態耗劫 小企鵝快樂穿上愛心人士編織毛衣
中國藝術家艾未未特展在台灣震撼登場 作者缺席傳遞理念
小英訪汐止 喊出捷運延伸
英國研究報告指每天服用阿司匹靈減低罹大腸癌機會
台灣男子燒炭亡 愛犬哀號敲地求救 令人動容
台灣宜蘭204兵工廠爆炸5傷3命危
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美國歐巴馬總統「心碎。」 籲美國NBA職藍勞資想想球迷
台灣民進黨砲轟「一手捐錢，一手實施無薪假」億光無薪假今喊卡
台灣塑化劑案判賓漢老闆重刑13年 違法販賣黑心起雲劑給統一、津津、悅氏等廠商
原住民打獵膛炸 彈卡腦內命危
穆迪下砍埃及信評 展望負向
腦震盪剋星 啄木鳥有秘方
馬多夫後悔騙家人 騙客戶無妨
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華裔美軍受虐自戕 同袍送審
歐債露曙光 歐股大漲
人小鬼大 5歲女童開車找媽
教廷批銀行 呼應反華爾街運動
歐債陰霾暫消 美股狂漲
惠譽下砍明富環球信評至垃圾級
贏益智問答 印貧漢成百萬富翁
歐債解危 金銅漲
歐美雙利多 油價大漲
駐美處：美免簽門檻逐步達成
歐債有解 美股大漲
歐債共識 專家仍看壞歐經濟
航太業慘 美台商會促售台戰機
政黨瓜分 巴西體育部長易人
太湖賽開打 妮妮：專注每一桿
美眾院民調9趴 史上最低
萬聖節裝扮 憤怒鳥最夯
惠普稱不分拆個人電腦事業
超微估銷售優於部份分析師預期
手機熱銷 三星電獲利優於市場
沙國內政部長接任王儲
電話求救爆粗口 加市長道歉
白天舒適 清晨夜晚較涼
希臘進歐元區 沙柯吉：錯誤
台股開盤上漲168.75點
震後近5日 土國少年奇蹟生還
穆迪調升福特與通用債信評等
韓9月順差 31億美元
嘉市火警 燒毀20間平房
賈斯汀神往浪漫電影 傾心色戒
日低估福島輻射量 實為2倍
平息騷亂 浙江官方停徵稅
股匯齊揚 台幣盤初升破30元
全球經濟趨緩 日本工業生產降
新銳鋼琴家林奕汎受邀巴黎演出
小紅花安全帽露餡 搶嫌送辦
惠普不分拆 鴻海創波段新高
芝加哥兒童影展 台片入圍
摩托羅拉行動Q3獲利超越預期
歐債達協議市場喘息 美促落實
宜蘭兵工廠拆閃光彈 發生爆炸
王金平：老農案協商不成就表決
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
突國選舉揭曉 伊斯蘭黨派勝
超越蘋果 三星成智慧手機龍頭
沙柯吉：讓希臘入歐元區是錯誤
金融領漲 台股價量齊揚
沙國新王儲 親民強硬保守派
惠普PC不分拆 概念股振奮
U19中華男足 29日出征
無薪假惹風暴 億光喊卡
銷毀彈藥爆炸 8人送醫
費時10年 楊英風全集出版
鄭立中：和平發展是合作基礎
駐瓜大使擔任和平玫瑰更換嘉賓
莫瑞案 辯方：麥可藥物依賴
勞會：不容許獲利企業放無薪假
推女落海溺斃 男子判無期
行動醫療車 偏鄉看牙篩肝病
旅行台灣影片 打動國外網友心
慶祝建國百年 嚴俊傑在巴演出
洪災襲 星媒：泰拒美軍協助
查無犯罪 高鐵涉背信案簽結
兩岸互設經貿機構 快了
台北溫泉抽查 水質合格
台南七股雷達站 106年遷移
邱毅將自訴蘇嘉全妨害名譽
和平協議 賴幸媛：公投決定
星國打擊非法資金流入
無雙樂團薩爾瓦多演出成功
若獲歐保證 陸可能大手筆救債
本木雅弘扮不忠夫 偷吃奧菜惠
紓困歐洲 金磚國家態度謹慎
廣告銷售增加 百度獲利漲8成
特別費擴大除罪 立院逕付二讀
不給超車 男攔車扁人
總統指示妥善照護兵工廠傷者
億光不放無薪假 勞委會肯定
陳以真：老農津貼至少應調千元
蘇州公開賽 曾雅妮首輪衝第1
人民幣兌美元 升破6.33元
紅雀難纏 世界冠軍第7戰決定
政院：提對策因應無薪假
陸副總理：兩岸儘快簽投保協議
3大園區 13家鼓勵休有薪假
再見陽春彈 紅雀逼平遊騎兵
外資匯入 台幣午升1.64角
行銷世運索賄 高市前官員重判
大樓登高賽 女消全副武裝挑戰
景氣緩 9月製造業續黃藍燈
老農津貼逕付二讀 共8版本
組織再造9法 立院三讀
無薪假喊卡 LED股急彈
和平協議 駐華使節關心
徒步百公里 高中生為水而走
月接2萬通 公害接線員高EQ
涉亮票 莊啟旺等4人仍緩起訴
經部：投保3重點 雙方續協商
台股收盤漲50.85點
總統：國軍不能沒有軍友社
成大下戰帖 名校PK馬拉松
視障按摩師 黑暗中用心創希望
左元淮：太陽能需有人退場
台股收漲50.85點
老貝追女友 狂灑330萬歐元
11月台指期漲37點
綠籲邀艾未未來台自由行
陽明山美軍宿舍群 學者籲保留
跑道工程停擺 桃機要求償
台灣傑出農民 四川交流
開高走低 台股力守7600
兵工廠拆彈爆炸 軍方調查原因
總統：密切注意無薪假隱憂
11月電子金融期上漲
美學者籲 讓台灣加入國際組織
新加坡房產價格逼近新高
女老師失眠 舌懸吊術助好眠
視障按摩地圖 輕鬆查店家資訊
垃圾車大變身 彩繪裝飾披花裳
文史收藏捐國圖 霧社史料豐
兩岸設處 梁國新：擬討論制度
聯發科Q4營收變動不大
為水而走 慈善志工不嫌累
三大法人買超台股250億元
偷工地鋼材變賣 警逮3嫌
歐元區求協助紓困 傳陸提條件
期限將屆 社維法修法下週協商
宜蘭爆炸7人垂危 葉克膜待命
兵工廠驚爆釀8傷 居民嚇壞
河南礦災 8死10失蹤
紅雀不死鳥 驚奇逆轉遊騎兵
防預付卡弊端 陸央行再出手
營養午餐涉弊 搜索新北十國小
林岱樺籲辭職 賴幸媛駁斥
12月起MOD行動化
新北義消總隊長 陳幸進出任
北方沒油加 柴油荒波及廣東
許榮淑：總統選舉連署規定違憲
台貨輪遭撞沉 2死2失蹤
震後5天救男童 土耳其人振奮
新台幣兌美元升1.94角
大學追逐量化 校長憂教授過勞
德法義都面臨人口老化問題
亡人節長假至 菲將現返鄉潮
陸公務車氾濫 官員卸任竟開走
飛機用生物燃料 陸試飛成功
王永慶四房 房產遭法拍
穿越時空絲路展 體驗沙漠風情
多變東京 Milly慢遊優先
走路像機器人 原來是骨頭壞死
不適任教師轉課輔 人本籲懲處
尋找失智因子 榮總中研院攜手
遭質疑標案涉圖利 文建會澄清
工會要求撤告 南山：續溝通
建大橋流標 金門盼引大陸機技
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
軍營關閉 德市鎮恐陷經濟困境
海碩盃女網賽 3台將再獲外卡
雷射醫療研發 工研院與美合作
時代華納表現不如預期 股價跌
酒店圍事販毒 14人落網
歇業1年半 卑南豬血湯再上桌
推特色產業 劉憶如訪南投
塑毒案 賓漢老闆判13年
陸資赴台 黃重球：兩岸可溝通
推廣低碳社區 台灣不碳氣
101學測 11月1日起報名
塑毒後 近7成民眾食不安
家長日 教部傾向9月雙週日
涉採購不法 桃3前鄉市長判刑
照顧老農 賴清德支持調高津貼
陸航母據傳將二度海試
攔車衝突 男辯稱超車糾紛
3D幻視藝術 高雄魔幻登場
北市溫泉季 邀日本神轎演出
扮女裝偷假髮 男子送辦
楊識宏展 解讀創作基因
小英推觀光 連接捷運與平溪線
吸毒成癮 5青少年擄人勒索
本周上市公司市值重回20兆元
宏?痋G11月中調漲NB售價
海中綠寶石 翡翠蜑螺東沙現蹤
奇景決選 江宜樺為玉山催票
吳伯雄讚馬正派 籲宗教界支持
本周台股指數大漲近5%
橘：宋參選是回應選民期待
3企業挺環保 連3年獲環保獎
不適任教師轉課輔 教部要清查
郭泓志再動刀 王建民送祝福
抗洪大作戰 泰擬開挖疏洪道
台幣勁升1.94角 1個月新高
經建會產業有家 31日抵基隆
宗教界挺 總統：台灣走回正道
法部：被害加害和解 社會和諧
調解同事糾紛失言 主管判罰
女學生受驚 屏警逮襲胸之狼
澎湖外海船難 持續搜救失蹤者
世新肺結核 8人篩檢異常
健康減重 最高減28.4公斤
社維法修法 江宜樺：審慎樂觀
中光電：兩廠整併 非強制資遣
綠委爭取三重商工改制為大學
陸館藏宗教文物 下月來台展出
尚未有抗體 老人打疫苗染流感
學者：美重返東南亞 挑戰北京
國台交假琴案 北檢不起訴
全明星賽優先 中華隊移地練習
重創新與環保 遠傳台灣大獲獎
陸對援歐計畫所有選項開放
向歧視怒吼 同志上街遊行
泰國遭受雙重傷害 恐被迫降息
苗栗民代後援會 王金平授旗
外移購屋 新北第2圈住戶增
東引軍郵盜領案 北檢起訴
環狀車道完工 飽覽東北角海景
佛光山梵樂團 高雄30日演出
毛治國：年底前檢討桃機人事
兩岸談產業合作 盼破歐美壟斷
陸央行：房地產貸款餘額增速減
中市樹花鳥票選 下週公布結果
盜伐牛樟 警逮1嫌
控陸鋼輪傾銷 美課193%稅
綠北市7立委選將 組彩虹連線
盧易之透過音樂會推介台作曲家
西來庵96週年 紀念碑重揭幕
引中國資金 法國內部有質疑
工業局砸億元 打造App重鎮
英業達：不會有第二批資遣
營養午餐傳弊 約談新北6校長
小火車復駛未通知 張花冠砲轟
阿部寬影展亮相 自比新垣老爸
被控賄選 朱信強一審無罪
百年工藝展 印記台灣工藝演進
貨輪遭撞沉 澎檢著手調查責任
土耳其地震 政府捐款捐物資
蘇州公開賽 妮妮1桿落後
高雄東三民商圈 侯彩鳳力促
廠商落跑 不影響桃機跑道整建
惠而浦擬裁5千人 砍全年獲利
賓漢塑化劑案大事紀
金門議員盼胡璉故居妥善使用
重大變革 英王位繼承男女平等
檢察官詹昭書涉貪 收押禁見
國小午餐弊案 新北握更多名單
英業達裁員 北市勞檢查正當性
迎戰少子化 高市成立托嬰中心
汽柴油價 下週可望不調整
世新肺結核 衛署：都無傳染力
歐亞高球賽 妮妮1桿暫居次
俄試射新飛彈 將成核武主力
六龜泡湯賞樹玫瑰 公車接駁
駐泰處全員待命 盼洪災衝擊小
張花冠質疑陳武雄 林管處澄清
挑戰騎蹟 抗癌勇士隊單車環台
中美基金增撥8億 服務業優貸
塑化劑風暴 珍奶業海外贏商譽
今彩539開獎
吳揆：政府會做好經營環境
陸農村人口外移 每天少廿個村
打黑心 陸衛生部成立食安小組
國衛院調查塑毒 防貽害後代
大樂透開獎
反三峽殯葬特區 千人將上街頭
世界設計展 參觀人次破百萬
國泰世華銀擬設上海閔行支行
砸1575億 陸矢言改善水質
智慧聯網專利 未來目標千項
炒股 檢調11路搜索約談
湄公河慘案 查出嫌犯9人
賓漢塑毒案 負責人判13年
縱火燒死人 7旬老翁死刑定讞
大小貨輪澎湖相撞 2死2失蹤
馬總統：人人存好心做好事
美兩大證交所 搶網路公司掛牌
中港基港拚觀光 直航客創新高
克魯曼：歐金援非長久之計
江丙坤在陸 提及總統兩岸願景
高市農特產 高鐵左營站有售
黃正雄辭輔選職務依法處理農舍
製材廠火災 營造商判賠5千萬
日皇后慶生 雅子提早離席遭議
不堪病痛折磨 罹癌柚農自縊
總統：和平協議未來4年機會小
賀年 迪士尼卡通躍上金曆
今彩539 頭獎槓龜
黃昆輝籲高檢署勿司法政治化
水患慢流 泰放棄開挖疏洪道
美股開盤跌 靜觀解債之道
陸外匯存底豐 歐盟盼伸援手
綠質疑邱毅存款 邱毅告蘇嘉全
大樂透頭獎槓龜
綠拚國會過半 南二都市長輔選
海關收賄案 呂財益2百萬交保
綠引國防報告書 質疑和平協議
和平協議 國防部：十保證前提
和平協議 總統盼大陸承諾不武
對歐洲求援 陸態度謹慎
深入阿富汗 美精英女兵助情蒐
和平協議 蔡英文質疑選舉操弄
泰國總理盈拉 面臨救災考驗
寶島一村送包子 衛武營擠爆
至9月 在陸台資銀行已有利潤
世青羽賽 中華混團晉8強
桃機跑道異物刺胎 影響飛安
營養午餐傳弊 業者涉送錢送禮
黃昆輝提告 總統：真相可大白
馬總統：周美青選前10天輔選
馬辦：綠批和平協議自打嘴巴
藍橘鬩牆 馬總統盼大局著眼
惠譽：希債遭減記 恐構成違約
康裕成未道歉 金溥聰下週提告
橘下週送連署書 盼從寬認定
水患肆虐 泰國經濟成長腰斬 全球電腦、汽車產業受衝擊
美國惠普（HP）不分拆不出售 台灣供應鏈利多
台灣二○四廠大爆炸 7人頭臉燒焦命危
大搜索！營養午餐行賄 台灣檢調約談6名校長20多名業者
台灣藝人記者聯手炒股 半年賺8億 檢調約談
吳伯雄指台灣總統馬英九人際關係較差 但正派清廉
台灣總統參選人蔡英文指對手靠金錢、媒體與行政資源打選戰
台南農舍爭議 黃正雄閃辭台灣總統馬英九輔選大位
控告台灣總統馬英九 黃昆輝籲高檢不要吃案
台灣世新校長：過勞死的學術界令人憂心
日本丹頂鶴ＢＩＧ 在台灣卡娃伊亮相
宋楚瑜參選 台灣馬總統: 傷感! 擔心!
國台辦主任王毅指中國對兩岸政治談判並不急
中國國務院副總理王岐山籲建立兩岸貨幣清算機制
台灣高雄發現4500年前先民聚落完整遺址
新鮮玫瑰花入味 香港美食達人讚台灣菜有特色
美國軍事專家：美應協助台灣發展潛艦嚇阻中國攻擊
中國人大通過反恐「決定」對恐怖活動、組織、人員作出界定 並凍結資產
台灣宜蘭204兵工廠爆炸意外 醫生憂心：皮膚被燒到「都變得像一張紙。」
台灣86歲阿公重機上路 29位不老騎士東海岸逐夢
台灣宏碁Acer：明年初推搭載Ice Cream Sandwich Android 4.0平板電腦
Google TV系統將全面升級 對抗Apple TV Opera(介紹影片)
宋楚瑜參選2012台灣總統大選 馬英九：不擔心、是騙人的。
中國再傳暴動 深圳小販衝突引大規模警民衝突
台中市市樹、市花、市鳥票選結果出爐
日本電影《麒麟之翼》阿部寬新垣結衣《龍櫻》之後時隔6年再度搭檔
台中市議員質疑 市花市樹票選意義盡失
我是男同志！我是女同志！ 『彩虹征戰，歧視滾蛋』台灣日本香港新加坡台北大遊行
中國13名船員湄公河遇害案 9名泰國邊防軍幹的
台灣日本香港新加坡跨國 男女同志台北大遊行 Google公司組團參加
「揪感心」張懸 馮光遠 陳安儀支持同志人權獲2011台灣「彩虹大使」
蔡英文：若當選 落實原民自治
第9屆台北同志大遊行 大膽裸露 SM 日本藝妓精心打扮吸目光
台灣新北市營養午餐弊案 5名校長遭聲押
台灣農委會主委陳武雄座車遭撞額頭擦傷
台灣總統參選人蔡英文：原住民土地、文化受侵害 執政後將補償並道歉
西藏精神領袖達賴喇嘛訪日本大地震災區辦法會
前利比亞領袖格達費之子塞義夫與國際刑事法院進行談判
台灣總統馬英九：沒有台灣 中華民國可能已進入歷史
台灣同志大遊行5萬人參加 Google組團共襄盛舉
中國蘇州高球公開賽 台灣LPGA球后曾雅妮10/29已竄升領先
鴻海集團郭台銘選台灣台中投資智慧機器人產業 馬英九總統到場祝賀
丹頂鶴BIG周日台北動物園亮相 台灣為日本旅客設計「小確幸之旅」
台北動物園遷園25週年慶 暨日本丹頂鶴「Big」Canon免費拍印活動
法國退休醫生與台灣妻子 選在懇丁賣法式手作冰淇淋
涉炒作股票 邵昕喊冤
大潮在即 曼谷面臨完美風暴
台LED燈英倫展 優質獲好評
涉炒作股票 邵昕15萬交保
藝界半世紀 資深藝人康丁病逝
祕魯6.9強震 暫無災情
多空交戰 美股跌多漲少
日經濟引憂 國際油價回落
經濟隱憂不去 國際金價跌
疑慮猶存 歐股拉回
保PC事業 惠普恐遭穆迪降評
NBA談判破裂11月賽程取消
陸徵祥紀念展揭幕
學者：中國應投資歐元區
馬總統免驚 蜜雪兒也勝歐巴馬
歐債危機現曙光 隱憂仍在
巴西機場 行李盜竊事件頻仍
鴻海連5漲 動向受關注
塑膠品影響健康 持續被忽視
湄公河慘案 9嫌全是泰國軍人
週休天氣舒適 早晚溫差大
巴副總統夫人 為台攤位義賣
中高齡照護產業 助銀髮族樂活
廈門文博 台商參展510家
拉抬下跌聲勢 歐巴馬打夫人牌
慈濟瓜地馬拉賑災
新同盟會辦講座 籲棄個人恩怨
陸保監會 傳項俊波接掌
世界大賽 5局紅雀5-2領先
銀合歡侵國道 高公局長期抗戰
可成前3季每股賺11.35元
趙舜越來越順 石元娜打氣
天主教百年古教堂 莊嚴宏偉
嘉義百年糯米橋 傳統建築寶典
燦爛天使 感動鐵漢
網站現修改版報告 陸官方致歉
選戰深入基層 藍委關懷弱勢
反三峽設殯葬區 新北：續溝通
職災個案研討會 探索資源運用
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
嘉縣健走 2摔傷2體力不支
紅雀技壓遊騎兵 世界大賽封王
泰水災停工 星電子產品恐漲
賴士葆行動保鑣 行程隨拍隨記
六輕檢查 王瑞華：進行得不錯
美商務部初裁 台紙增白劑傾銷
金門也瘋賽德克 索票大排長龍
奧運暖身 中華奧會徵藝術創作
高市拚觀光 爭取3國家級景點
溼冷誰怕 妮妮魅力難擋
總統：強化英文 技職生更發光
草案過關 陸身份證登記指紋
教宗辦跨宗教祈禱 佛光山受邀
陸通過反恐法 界定恐怖活動
MLB明星隊練球 砲聲隆隆
洋基隊友 卡諾盼與王建民對決
兵工廠傷者 葉克膜洗腎搶救
歐債協議 星官員：僅穩定起點
不老騎士逐夢東海岸 重機上路
營養午餐弊案 朱立倫：辦到底
發展文創 產官深耕兩岸全球
史上最驚奇逆轉 紅雀封王
放無薪假 陳沖：6家企業
艾未未個展 永久自行車吸睛
揪團反賄選 雄檢募志工
曹明任台塑化總經理 近期定案
綠委提修法 中央負責器捐查核
德興號遭撞沉 2失蹤續搜救
桃機跑道整建 下週解約重招標
兩岸遊新風潮 陸客鐵馬遊金門
兵工廠爆炸案 邀外部專家調查
NGO台灣軟實力 楊進添肯定
國小午餐弊案 6校長送複訊
傳承庶民文化 台史博開館
出養兒在等待 盼望完整的家
受扶助特殊家庭 較去年增1成
假日助母擺攤 樂觀陳俊儒獲獎
吳揆讚台灣精密機械 影響全球
香港回收藥品 台灣未進口
杜英宗：台股有望回8000點
小英：愛台賣台挑對立 不負責
亞幣勁揚 台幣週升1.44%
24公尺國旗組合 飄慶榮民節
馬辦：蔡是和平協議立場反覆者
香港退賽 中華男足31日出發
總統：兩岸接觸 台扮民主燈塔
疑不敵野狗 獨居翁身首異處
小英總部送小豬 9旬嬤拔頭籌
研討閩南文化 金門申遺加溫
反殯葬特區抗議 平和落幕
成噸麥芽糖打翻 馬路成黏鼠板
日LED照明起飛 台廠搶商機
去年捐款逾億 總統讚榮民善行
塭仔圳都計通過 新泰區大蛻變
陸工程院院士：9成鐵路已停工
Selina婚前單曲曝光
慢性阻塞性肺病 9成因菸引起
國道1號周邊 發現石虎林鵰
冒稱運彩徵人詐財 警逮8人
愛爾蘭詩人總統 捍衛人權知名
張國煒堅持 Kitty魔法機
法國退休醫生 墾丁賣冰淇淋
兩岸經合會 投保協議將再交鋒
勞委會：無薪假非雇主可恣為
減浪費 立委促政府推食物銀行
科教館空中腳踏車 萬聖節變裝
全國滅鼠週 免費提供滅鼠餌
座車擦撞 陳武雄頭部外傷送醫
關渡平原發現白骨 警方調查
陸肯德基月底2度漲價
弱勢家庭學生奮發 頒獎表揚
大陸鐵路工程意外 23死5傷
王金平台南挺馬 籲票投國民黨
通緝犯約打麻將 警逮人
雲門芝城演出屋漏痕 獲滿堂彩
中職頒獎典禮 兩紀錄待挑戰
迎接MLB球星 飯店精製服務
響應綠行動 業者推環保住房
老闆 員工開心你才會開心
青少年串毒梟 保溫杯藏毒闖關
斗六百年糖廠變身 蓄勢待發
白色恐怖受難者秋祭 氣氛肅穆
廣州地鐵斷電 疏散6千人
農委會：陳武雄傷勢無礙
趙建民：和平協議 不為選舉
立委選戰 新世代訴求年輕化
惠普不分拆PC 不利雙A
外傭被關陽台 婦緩刑2年
同志彩虹遊行 盼破除歧視
高市第3萬名原住民 獲祝福
歐金穩基金或發行人民幣債券
存保費率指標調整 明年實施
泰國求助 美派直升機偵察災情
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
吸毒頭殼壞去 男砍人判刑
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇嘉全盼團結贏選戰
嘉義多元文化節 攏是自己人
環境新挑戰 蘇永欽盼多元參與
勞資糾紛鬧翻 澳航全面停飛
台南3國中生溺水 命危
榮民眷紀念蔣公 發動萬人挺馬
朱芯儀迎賈金鐘 雙喜臨門
紓壓活動 長輩與照護者受益
泰大水 台達電泰金寶宏?硉L恙
馬總統：獲利企業不能放無薪假
高市腦力競賽 考驗學子創意
協助教學大樓經費 立委獲感謝
陳武雄額頭擦傷 已無大礙
新竹竹蓮寺觀音媽出巡
六輕停工定案 明年8月前完成
男舉槍自盡 警調查
夫人牌加溫 蔡令怡新北掃街
原民體驗飛行傘 遨遊埔里天際
蘇州公開賽 曾雅妮單獨領先
網路管制？新四大文明古國遭諷
拆彈爆炸案 初判藥劑摩擦爆燃
備戰明星賽 中華熱身賽練默契
九旬慣竊 長庚警衛眼尖逮人
重機車會師台東縱谷 價逾3億
總統：台南交通建設比綠執政多
僅飛12天 陸A380故障
高雄市2名議員遭停職
萬聖節 金門大學鬼屋驚聲尖叫
新纖：擴增瓶用聚酯明年全量產
新北國小午餐弊案 5校長聲押
萬聖節封街搞鬼 朱立倫想變裝
新同盟會講座 學者交鋒
貨輪澎湖沉沒 2船員未尋獲
中國首條江底立交隧道通車
吳揆探兵工廠傷患指示全力救助
南市溺水生 1人恢復生命跡象
促銷農產 高雄規劃申請商標
希臘緊縮惹民怨 地方帶頭抗稅
陳武雄：肇事駕駛連道歉都沒有
吳東昇：新纖從未放過無薪假
曼谷水患 未來2天最緊張
台語搏感情 陸委會廟口宣講
挑戰PGA 妮妮：如果有機會
馬總統向郭董喊話 台灣優先
戰略防中 印日可望海上軍演
廈門文博會 台灣文創展實力
河北車禍 3死6傷
兒少國是會議 盼教育穩定
國小午餐弊案 業者行賄囂張
陸籲歐盟 公平對待陸企
陸金融監管機構 集體換帥
蘇花東澳段 30日單線通行
探視兵工廠傷者 吳揆盼搶救
總統：施政以百姓好生活為前提
客庄節慶 彰化福佬客風情
企業放無薪假 郭台銘盼別苛責
五都交通論壇 交流行政經驗
與房仲交手 行家指點9招
今彩539開獎
小英：基隆不再邊緣化
艾未未黑色幽默 陸生搶看
日印外長會談 同意開發稀土
妮妮搶今年歐巡賽第3冠
吳宗憲：未做違法的事
澳航傳罷工 暫未波及華航長榮
疑背債苦 高雄一家三口燒炭亡
奮戰先天心臟病 故事超感人
遺失油畫遭拍賣 畫廊敗訴
日政府負債 首度破千兆日圓
溫家寶宣示 9大經濟重點工作
明眼人搶飯碗 視障按摩師怒吼
世青羽賽 中華混團搶決賽門票
馬吳總部明成立 蕭連吳王就位
營養午餐弊案 涉案校長停職
F1印度站 維泰爾13奪桿位
澳航全面停飛 總理憂經濟遭殃
歐亞賽妮妮領先 衝刺11冠
蘇嘉全高歌 往事就是我的安慰
國際平面設計獎 台灣作品放光
喪子器捐慟 悲傷輔導不可少
海碩盃開打 會外賽先登場
馬總統萬華造勢 直搗綠營票倉
今彩539頭獎1注中獎
國際舞獅爭霸賽 台奪第3
環保智慧 太陽能圖書館啟用
華府早雪 抗議群眾寒冬難熬
寶島一村戶外公演 賴聲川致謝
歐巴馬借力 迫國會通過就業法
惡水漸退 曼谷或可逃過一劫
核污儲存案出爐 先放在福島
爆炸重傷 1人放棄治療出院
美國紅雀再寫歷史 世界大賽11度奪冠 大聯盟明星隊三十日訪台灣掀高潮
台灣人間悲歌！地下錢莊逼債 父母帶女兒自殺三死
台灣教育部推免試升學 學生嗆聲反對
台灣陸委會「仆街少女」廣告吸陸客 香港媒體批不入流
情義相挺 台灣總統參選人宋楚瑜舊屬陸續歸隊
美國軍機神秘降落台灣松山機場
台灣總統參選人馬英九辦「國旗派對」11月展開大型造勢
再掀高潮！台灣總統參選人蔡英文展開「花東之旅」與「客家之旅
花10億美元斷絕友誼 俄國政商黑幕大搜奇
蔡英文：台灣的民主足以包容主張「一中」和「終統」的國民黨
愛爾蘭詩人希金斯當選總統選舉
蔡英文：無薪假風暴來襲 台灣未來十年很艱難
台灣鴻海百億在台中打造機器人王國
慘事！台灣苗栗一男子遭野狗分屍 頭顱滾到22公尺外
繼NOKIA Lumia英國上巿後 微軟Windows Phone美國紐約將發布三星& HTC Titan
蘋果Apple iPhone4S將於22國上巿 包括丹麥、芬蘭、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典和瑞士等
驚！Facebook首次公佈 臉書每日被駭客入侵60萬次
澳洲航空Qantas宣布全面停飛 法國航空也宣布取消部分航班 全球乘客陷大混亂
打造「機械精密之都」機器人王國 郭台銘砸百億相中台灣台中
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移民署：移民之星總獎金15萬元等你拿！
圖文報導／抗日英雄余清芳 台灣台南紀念碑修復揭碑
「憤怒鳥」Angry Birds玩家新寵 Google年度萬聖節Search之冠
台灣馬、吳全國競選總部成立 馬英九批小英善變
台灣台聯黨主席黃昆輝: 馬英九是「種族主義」者
台灣總統馬英九盼再給他四年 以免改革成泡影
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台灣總統參選人宋楚瑜：靠政黨招牌就想繼續當選 「吃人夠夠」
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蔡英文：任何族群都沒有原罪
第70億地球人31日報到 台灣如何面對新世界？
台灣世界球后曾雅妮 中國蘇州太湖全球通杯壓倒性6桿差距封后
西藏達賴喇嘛：中國必須適應自由開放的社會
蔡英文反擊馬英九 指台灣民主多元 任何族群都沒有「原罪」
中台灣總部成立 蔡英文：馬輕率莽撞、大家不放心
CEO當總統 全民大賭局
土震災搜救告終 災民渴求帳篷
率先說愛你 竟然是男不是女
米蘭空中森林 蟲鳴鳥叫不絕耳
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
MLB訪台 盼贏得比賽與友誼
萬聖節 親子同樂最重要
天氣異常 美東今年提早下雪
紐倫堡發明展 台獲83面獎牌
巴西前總統罹喉癌 治癒機會高
陸媒：證監會新主席 豪爽博學
大學生迷軍事 曾瀚霆努力圓夢
北部東部有雨 淡水入秋新低溫
印版F1搖滾涉詐欺 逮負責人
東印邊省橋塌 6死25失蹤
不滿世銀 厄國總統從峰會離場
鐵馬遊新竹 5千車友騎樂
朱宗慶打擊樂團廈門演出
馬吳全國總部成立 藍巨頭齊聚
金融法說受矚目 國泰金打頭陣
無摺帳戶享優利 銀行存戶雙贏
半導體調整近尾聲 明年不悲觀
陸網路吸販毒 上萬人涉案
萬聖節裝扮 美政客出局
農會舊倉庫改裝 變身玩紙工坊
漫步台南 老房子旅遊正夯
老店傳承新店立 豐富台南文化
府城散步 台灣好行隨時上路
湖南煤礦爆炸 28死1受困
澳航停飛 困擾旅客寄望仲裁
中央氣象局氣象報告
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體驗職場法則 上課也要打卡
眷村文化節 重現竹籬笆風情
健全經紀制度 余天提案籲立法
黃金週線紅 分析師：逢低買
水患「泰」可怕 憂疫情爆發
青皮椪柑上市 品嚐好時機
合歡西峰2人受困 直升機搭救
罕見姓氏趣談 錯把卞哥變卡哥
易桀齊勞動服務 盼成更好的人
走出封閉 肢障者當志工助人
美東十月怪雪 占領雪上加霜
高捷生財 機廠兼做太陽能發電
北京起大霧 上百班機延誤取消
澳航法航取消班機 全球陷混亂
拚連任 馬：不希望改革成泡影
大老齊挺馬 連肯定提和平協議
吉爾吉斯總統大選登場
美佛州捕獲 駭人巨蟒吞鹿
基隆外海地牛翻身 規模6.5
百年復興鐵橋 重塑新生命
丹頂鶴亮相 日組團來台探望
遠航回兩岸 首航比金門便宜
電子發票遭抱怨 限期改善
印北方省將迎接第70億新生兒
本週油價不調整
吳敦義：馬政府有心有能力
台日教育主題交流 防災首發
萬聖節 歐巴馬伉儷喜迎小搗蛋
監測國土利用 影像偵測幫大忙
旗美快捷 高市年貼1500萬
兵工廠事故 2人將植皮
泰大水 人民知命政府效能低
領務下鄉 韓代表部服務僑胞
公安酒駕警車肇事 7人死傷
民進黨發撲滿 龍山寺前排長龍
紀念抗日 余清芳紀念碑修復
新北營養午餐案 12人收押
郝柏村：捍衛國家 要讓馬連任
薄酒萊上市 11/7全球開瓶
女豐頰變凹臉 告醫敗訴
賽德克將赴美放映 魏導忙宣傳
KTV內互毆 1死1命危
堅持理念雙星 護鯨女壞男孩
台塑汽柴油 本週不調價
MSN約援交詐財 警籲小心
小英拚勝選 撲滿豬對抗大怪獸
武德宮理財講座 開啟新里程
就要看妮妮 歐亞賽觀眾破紀錄
馬總統：藍比綠有執政能力
宋桃園造勢 副手現身駁消失
馬重砲轟蔡 立場說法反覆
舊草嶺線單車道啟用 民眾好樂
住宿餐飲 員工流動性高
呂秀蓮倡環保 籲少吃肉少開車
中央社影像展 港人直呼精彩
警全台搜狼蹤 24人去向不明
駁二公仔換新裝 高雄特色入畫
陳致中不退 郭玟成籲勿蹈仇快
頸部腫塊 小心是甲狀腺結節
王金平：稅收超收900餘億
不滿取締欲撞員警 女遭訴
性侵前科通緝 新北警續逮1人
百年禮服傳5代 愛情百分百
陸金融3監新主管 具實戰經歷
亞洲名校馬拉松 北大逆轉奪冠
逆勢操作 房仲業大舉徵才
氣溫升1.5度 2成物種恐滅
馬吳總部成立 萬人國旗派對
陳菊：感謝宏安法師行善付出
App生存遊戲 玩家奇想成真
中市績優里鄰長 475人受獎
美東暴雪釀禍 逾兩百萬戶停電
韓日中擬明年起相互承認學位
世界設計大展 風光落幕
四代傳承 磚瓦技藝不失傳
台股短線偏多 仍有反彈機會
馬吳總部成立 選戰加溫衝刺
吳清基：12年國教重適性揚才
馬強打有感政績 米酒拚發酵
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大學島加溫 銘傳金門校舍落成
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世青少羽賽 中華不敵大馬搶銅
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HBL甲級資格賽 31日開打
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Time：全球十大人口最多城市 日本東京居冠上榜國家依次韓國、墨西哥、美國、印度、星加坡、巴西、中國、菲律賓
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台灣總統馬英九盛讚原住民舞蹈兼具傳統與創新
台灣親民黨11月1 日送連署書 相關作業「保密防諜」
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BBC：簡單算出你是世界上第幾個人口
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茶業博覽會圓滿閉幕 超過25萬人次造訪品茶
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國民黨推廣告 批台灣總統參選人蔡英文「假鴿派」、「真鷹派」
台灣民進黨發出召集令 「10萬小豬」總動員
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資源回收由誰管，環境種子說分明
巧克力之神抵台灣 打造全台最大藝術沙龍
全球用水量狂增 比人口成長快
時代：全球人口最多10大城市
澳政府：澳航停飛及罷工均終止
勞資爭議有解 澳航復飛在即
美國會多肥貓 百萬富翁4成
阿里山小火車復駛 向陸客宣傳
澳航有限復航 1日全面復飛
第70億人口 菲律賓誕生
澳航復航 股價應聲反彈
神八待發 完成太空對接
台股開盤上漲19.02點
北東部偶雨 中南部多雲到晴
沙柯吉乞援中國 法反對黨砲轟
進口奶粉有蟲 陸商：先驗國籍
車禍後現身 陳武雄：情況很好
新台幣盤初升逾1角
暴雪搗蛋 美東迎酷寒萬聖節
中市傳槍響 殃及女子中彈
毛澤東專車無後鏡 喻不開倒車
日證實干預匯市 日圓貶日股漲
兵工廠事故 2人植皮
經部：歐債影響台半年對歐出口
中油：天然氣與桶裝瓦斯不調漲
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日出重手 日圓創3年最大貶幅
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賈伯斯妹：哥哥擁有溫柔靈魂
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榮科：陸旁觀 歐仍能化解危機
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EFSF執行長：日將加碼購債
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李光耀父子：歐債烏雲未散
英業達裁員 北市助員工爭權益
管線雜亂 高市寬頻路網如虛設
兵工廠意外 軍備局長致歉
3家變6家 無薪假增164人
開放小豬認養 換回小英簽名豬
ECFA態度 吳揆批小英反覆
經長：無薪假少 約六七家
日出招摜壓日圓 股匯市兩樣情
轎車輾過腳背 導致腔室症候群
協議無薪假 勞會盼納獲利分紅
修社維法 江宜樺盼儘快通過
總統讚原民舞蹈 融合現代創新
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拉案款遭扣 軍備局有信心要回
世青羽中華隊摘銅 創隊史最佳
日出手干預匯市 阻升日圓
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日圓重貶 台幣午貶5.8分
家長日有薪假 教育部本週會商
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國小午餐弊案 朱立倫：辦到底
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冒用印章辦離婚 法院判無效
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傳挑逗女員工 凱恩斥不實指控
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金融3監換帥 陸股不捧場
援歐 新華社：不當救世主
台灣棒球提升 大聯盟官網肯定
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為讀日文小說 9旬翁學上網
高雄餐飲店火警 無傷亡
11月台指期跌67點
師生戀 吳清基：柔性規勸
金正恩傳已婚 妻攻讀博士
11月電子金融期下跌
蔡：尋共識處理蘭嶼核廢去留
APP與店家結盟 搶行動商機
忘記疲累 黃柏睿感謝教練肯定
台股失守7600點 月線長紅
高市若撤照 義大：求償索賠
江宜樺：奇景投票未請大陸幫忙
台灣好山好水 吸引德單車客
FTA 5年占出口比重達5成
淹怕了 日設水門遙控系統
千里傳愛 單車揹書送偏鄉
廣達挺雲端 非NB占營收3成
澳航爆停飛 穆迪標普考慮降評
三大法人賣超台股11億元
流連網路 網路受害男高於女
救國團慶 吳揆肯定各領域貢獻
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招外籍生 南加大經驗可參考
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午餐涉弊 新北：若不法不寬貸
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調查：台灣消費者信心Q3再降
主導掏空力霸 王又曾滯外未歸
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茂德Q3財報難產
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3委員拒審旺中案 立委轟怠惰
華碩：明年Q1調漲PC售價
力霸東森案偵審大事紀
外資上周買超461.83億元
外傷性腦出血 開顱救一命
學者：台灣河川流布致癌毒化物
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光寶：泰國水患影響不大
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竹縣紅火蟻增 莫驚擾不火燒
歌林標售企業總部
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綠指部會廣告違中立 政院澄清
拒繳電費 新店達觀4千人停水
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張春賢當選中共新疆區委書記
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貨輪遭撞 2船員疑隨船沉大海
百年老松 見證花蓮二戰史
綠質疑未護勞工 勞委會澄清
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兵工廠爆炸案 軍方慰問喪家
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末日戀人 奪48小時拍片首獎
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奇美電前3季虧逾444億元
監委到訪 議長：高市冷落企業
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駐泰代表處關切水災疫情
親民黨明送連署 估破30萬份
橘明送連署書 中選會依法認定
萬聖節 菲國靈異事件多
賈伯斯妹妹悼詞 透露臨終遺言
119占線騷擾 怪事一籮筐
公園疑填廢棄物 朱立倫：徹查
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行車糾紛竟射漆彈 1男掛彩
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力霸案 法官另告發凱雷負責人
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經建會產業有家座談 明抵北市
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胡錦濤：盼歐承認陸市場地位
王令麟改判 東森國際仍將上訴
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陸資改負面表列 經長：檢討中
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王永慶遺產抵稅地 12月標售
勇敢女孩Selina 出嫁了
韓職三星稱王 吳昇桓獲MVP
HBL資格賽 水里失格出局
噴樟腦油害鄰居氣喘 婦判拘役
調高女性訂結婚年齡 擇期再審
推銷千葉縣 日藝人縣長將訪台
維護女權 烏國女巴黎裸胸抗議
今彩539 頭獎3注中獎
經部通過聯電正式入主和艦
威力彩頭獎槓龜
海盜猖獗 英准商船開火
兩岸文博會閉幕 簽約金創新高
投信：陸政策暫不致全面寬鬆
馬多夫兒子：父親拿他當幌子
漁船禁入海盜警戒區會議喊卡
巴勒斯坦成功加入UNESCO
任務達成 北約結束利軍事行動
紐倫堡發明展 台灣作品含愛心
兵工廠爆炸案 馬總統探視傷患
任家萱婚禮 SHE合體高歌
AT&T開賣宏達電LTE手機
爭飛天 陸兩女太空人初選過關
色情暗藏網路 占申訴案大宗
性騷擾女員工 凱恩未直接回應
家事事件法草案 各界看法不一
法：中方投資歐洲不涉及交換
宜蘭近海地震 規模5.1
美國AT&T 首款4G手機上巿 宏達電HTC Vivid & 三星Samsung Galaxy S II Skyrocket
CNN：全世界第70億的新生兒誕生在印度
MLB全明星台灣賽首戰 美國大聯盟馬林魚、天使、洋基、國民各路好手登場
失業潮來了！台灣18家廠商實施無薪假 摩托羅拉台灣分公司裁員10%
台灣親民黨送出36萬連署書 宋楚瑜參選成定局
台灣總統參選人蔡英文台東捲起熱帶氣旋
台灣民進黨批政府花三億替馬輔選 向特偵組告發
台灣行政院長吳敦義批蔡英文政策反覆前後矛盾
台灣監察院關切惹爭議 民進黨小豬撲滿更搶手
郝柏村為戒嚴辯護 台灣人權團體：令人髮指 必須道歉
親民黨送出36萬連署書 宋楚瑜決戰2012台灣總統大位
宋楚瑜連署 首波送逾35萬份
英國研究： 靈魂出竅只是大腦感應 瀕死經驗都有生理原因
天候反常 日本10月櫻花開 黑熊出沒抹香鯨迷航
「心想事成」！台灣三博士生運用腦波開窗、點燈
韓國蘋果女孩(iphone girl )金耀熙 一介素人熱用蘋果手機自拍自彈自唱網路竄紅
放無薪假企業獲利應補薪分紅 台灣勞委會認同
中國神舟八號發射成功 航太計畫邁進一大步
景氣看淡 台灣華碩、仁寶、光寶、億光、宏達電 第四季看法保守
小英：宋楚瑜是可敬對手
宋交首波連署 藍不放棄溝通
台灣總統參選人蔡英文：宋楚瑜是可敬、競爭力強的對手
巴勒斯坦加入聯合國教科文組織（Unesco）建國之路向前邁步
台北世界設計展閉幕 宮崎駿新作《來自紅花坂》接力登場
Google Map擴大街景隊至店內攝影 首見日本、澳洲、紐西蘭及美國店家「內在美」
連署破35萬 宋：找台灣定位
台灣啟動「無薪假」通報機制 王如玄：有檢舉勞委會將介入調查
台灣總統大選選情逆轉 民進黨蔡英文小幅領先中國國民黨馬英九
Amazing ！台灣成功大學「SPATIALMUSE─繆思空間」結合建築、電機、資訊、醫學奪大獎
伴侶權4年內立法通過 台灣成為亞洲第一？蔡英文給「同志」承諾
西洋人也怕鬼！《噬血主教》荷蘭最恐怖都會傳奇台灣上映
繼前蘇聯、美國後進行「太空漫步」實驗 中國「神舟8號」今早升空 (發射影片)
馬吳雲林總部成立 布袋戲大師獻聲力挺
中國指控艾未未漏稅1500萬人民幣
歐債效應 美國老字號券商明富環球聲請破產
ShiVa3D手機遊戲設計競賽 台灣官方粉絲團等你按「讚」
面板虧損嚴重 台灣友達副總以上高層減薪15%
台灣與尼羅河齊名 獲「寂寞星球」票選10大最佳旅遊國家
馬英九比出身台南總統更重視台南
台灣親民黨副主席張昭雄痛批健保局淪為醫界的警總
「憤怒鳥Angry Birds」紅不讓！ Rovio公司跨出芬蘭在中國成立首家零售實體店
台灣總統馬英九：經濟成長全民分享 明年社福預算4000億
台灣總統參選人蔡英文：完善退休照養制度 體現公平正義
Taiwan News 強烈徵求公民記者
iPhone 4S 傳出電池續航短少 蘋果工程師調查中
台灣曾雅妮世界第一 獲美國高爾夫雜誌年度最佳高球員
宋繳聯署書 台灣民進黨 : 泛藍分裂已成事實
台灣科技業寒冬一波波 友達高層主管減薪年省近千萬
民進黨：宋楚瑜有左右選情實力
藍嚴令禁批宋楚瑜 勿讓綠得利
中國神舟八號太空船發射成功 將在太空與天宮一號接合
上野樹里首次來台灣 宣傳日本NHK年度大戲「江～戰國三公主」
明富環球控股聲請破產
歐債風暴掃美 明富環球破產
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
性騷擾案曝光 凱恩遇大挑戰
金融玩家寇辛 賭歐債玩完明富
國際油價月線漲幅創高點
歐籌資有疑慮 美股跌
美第4季淨債 估逾3千億美元
大陸神8太空船 圓滿升空
神8發射 陸建太空站邁大步
台南火警燒3戶 無人傷亡
陷桃色醜聞 凱恩：政治獵殺
北部東部水氣多 中南部見陽光
歐債陸救？ 眾說紛紜
援不援歐？陸媒：取決可靠回報
神舟8號升空 陸太空站不是夢
台股開7548點 跌39點
巴西將超英 世界第6大經濟體
神舟8號 進入預定軌道
巴西前總統罹癌 反成政治利基
美東風雪災後 電力未復13死
巴西華媒座談 耕深中華文化
新疆、川甘交界 分別發生地震
墨科學展 台骨牌遊戲獲好評
挪用客戶資金 明富破產遭調查
動物園路跑 號召扮動物參賽
忘了討債 千萬元恐泡湯
巴拿馬運河與邁阿密續簽貿協
總統：和平創造許多紅利
穗嚴重車禍 民眾要求真相
帶狗質詢 台南議場人人掩鼻
勞會：無薪假12廠2801人
新台幣貶 30元附近盤整
社維法修正 王金平盼4日通過
網路色情出新招 廣告藏援交
復航掛牌 董座看好成長動能
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
推低碳城市 胡志強：改變台灣
日本干預匯市 製造商嫌不夠力
繼中日後 南韓也願援歐
中執委放炮 小英：觀察要透澈
缺零件 豐田傳停產部分車款
旅墨僑社聖母朝聖 慶建國百年
推動環保減碳 陳菊分享經驗
新北市長伴手禮 超商買得到
力挽狂瀾 索尼整頓電視事業
電子領軍 台股重回7600
轉動台灣 號召車友締金氏紀錄
陸10月PMI 50.4%
延攬海外人才 3日啟程
台新彰銀OBU開辦人民幣業務
赴英打工贊助證明 12月申請
認養小豬撲滿 屏東開張
世紀婚姻72天 卡戴珊離婚
兵工廠爆炸案 增1人用葉克膜
近6成上班族 自認破英文
中美洲4友邦洪澇 台捐款救災
南韓大財團僅三星市值增加
公務員翹班喝花酒 檢調抓包
愛台12建設預算達成率近6成
宏達電LTE機 AT&T搶賣
立院三讀 行政訴訟改三級二審
陸PMI疲軟 政策鬆綁有譜
邦諾新平板 傳7日亮相
保障能源 星研究國外買電
馬總統：戒嚴為台灣帶來苦痛
麥可命案 被告考慮上證人席
失業風暴 北市擴大辦職訓
查假農舍趁機索賄 技士收押
台港滬上海銀簽MOU 促合作
遇見金鋒 卡諾送球衣
6歲以下補美語珠算 教部說不
總統：尋求突破 台灣須更開放
湖州抗稅騷亂 陸否認軍隊鎮壓
涉變造車牌搶皮包 男落網
總統：讓台灣受人尊敬令人感動
子拒扶養 母提告要回土地
推廣紅薏仁 本土產最新鮮
明富環球破產 美金融股重挫
電動機車多棄置 新北設法維修
兩岸經合會二次例會 杭州登場
涉案遭約談 嘉泥董座請辭
12廠通報無薪假 有薪假先休
馬吳港澳後援會 擬5日成立
客運業批法令僵 盼建退場機制
華西街進補 大聯盟球星喝蛇血
內政部修社福綱領 待政院核定
美元強 台幣中午貶破30元
飯店駐台中高鐵站 供餐飲訂房
自學生免試 基北24名額
雙喜臨門 復航開啟徐州航線
8月大女嬰 疑燙傷送醫
維護弱勢兒少視力 高市有補助
維和 日本派自衛隊赴南蘇丹
戴勝益籲政府 重視餐飲業
結合視聽覺 驫舞劇場推繼承者
藍：不放棄爭取國親合作
產研合作碳捕捉 讓黑貓變綠貓
幼兒禁上美語班 補教反彈
阿里山公路 交管延至30日
橘送連署書 選委會：依法行政
休年假大不同 泰最會中墊底
美洲勞工部長會議 薩國開幕
李新穎訪墨北工業重鎮
對抗失業 北市投入2千萬救急
遭姊辱罵 妹火大燒死母判刑
房市交易冷 房仲推下殺專區
LED論壇 照明夢飄揚
台股收盤漲34.32點
北宜飆速尬車 2男遭訴
營養午餐違用藥 233校疑下肚
潛工地偷鋼筋 毒蟲被逮
疑妻偷漢子 男刺死妻熟客判刑
紅毛港遷村戶 爭漁具補償
台北股市收漲34.32點
懷疑小三劈腿 老翁刺死女友
陸繼續打房 廣東珠海限購限價
11月台指期漲75點
電子領軍 台股越過7600
中市5圖書館 無使用執照
日愛子小公主 發燒住院
沾喜氣就好 戴佩妮不婚頭
5青少年結夥 專挑外勞行搶
英檢列公僕應考條件 將訂標準
Panasonic虧大了
One神之夜 洪榮良變身阿爸
11月電子金融期上揚
全國企業資遣人數 擬定期公布
綠指夢想家案圖利 盛治仁駁斥
營養午餐竟驗出氯黴素
陳致中：一定登記參選立委
艾未未被通知罰稅 逾7千萬
中國與北韓貿易額創新高
菲國際偶像歌手 生父遇刺亡
三大法人買超台股37億元
營養午餐 北市加強管理抽驗
小悅悅事件 陸現道德下滑爭議
碳捕捉產值及碳權買賣逾兆美元
藍綠對立 陳長文盼總統解決
瑞信獲利未達標 裁員整頓
副總統盼培養更多曾雅妮
紐約群魔亂舞 殭屍歐巴馬超噁
CAS肉菜含禁藥及殘留超標
消防小飛象出動 宣導防災
旅遊夯 長沙增開直飛台灣航班
賈伯斯傳上架 新北圖書館借光
愛豬成癡 周文寬展豬文創品
小英商品熱銷 中市獨推安全帽
休旅車墜谷 老婦自行脫困
芒果機軟體 微軟給7天鑑賞期
挑戰亞職 三星不帶洋將
明年十大最佳旅遊地 台灣第9
小紅媒環保站 中市遛狗不留便
總統：盈餘企業勿實施無薪假
李嗣涔：林百里用行動愛台大
股價漲跌 攸關心臟病
改善水質 濕地公園更美麗
新莊副都心 新北推創新園區
新台幣兌美元貶1.56角
糖尿病控制血糖 最好快步走
天宮與神八 明晚陝甘上空對接
菲律賓慶萬聖節 小心假神父
吳揆：領導者要有遠見整合創新
受助學生感恩 耶誕卡謝資助人
桶裝瓦斯與天然氣 11月不漲
梅勒校園演講 暢談動物福利
吃醋打架致1死 9人遭訴
存款流失 陸銀存放比揚升
腸病毒登革熱疫情 秋涼未退燒
逾40萬愛滋者 陸財政支出增
新北修法 賣爆竹煙火需登記
友達副總以上減薪 年省8百萬
眾師奶加持 翁立友受寵若驚
圓環能量市集 首推蜜蘋果
特別費擴大除罪 公督盟反對
民募機車 愛心便當送到家
中港澳人士來台 健檢遊正夯
中央氣象局氣象報告
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太陽會暴力討債 警逮14人
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
環署擬修法 減環境荷爾蒙暴露
台達電明年推40吋彩色電子紙
南韓交通費率 鐵公路齊漲
養撲滿挺小英 綠雲林造勢
合作更深化 國泰金盼開放參股
中山醫結盟 實習醫師北大見習
古坑台灣咖啡節 結合書香藝術
中央氣象局氣象報告（更正）
大學生魚刺卡喉嚨 胃鏡取出
國道客運業互槓 公總籲節制
和平農會涉弊案 前總幹事遭訴
迎MLB球星 中市端美食
成大研發芒草碳 發展替代能源
府城盃職業男網賽 6日開打
袁純清當選中共山西省委書記
總統允助學費 雙胞胎感動落淚
媽祖文化旅遊節 兩岸共襄盛舉
谷歌總統大選網站 上網看選情
性侵少女 駐韓美軍判刑10年
長時間看電腦電視 當心乾眼症
小英：老農津貼是公平正義問題
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櫃買中心頒發第一屆金桂獎
失戀不好受 陳冠希坦承有新歡
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被收行李超重費 女謊稱爆裂物
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旺宏專利實力 全球第18
新北市婦宣隊 宣導防災尖兵
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富邦捐講座 台大鎖定在美學者
日干預匯市 高達7.5兆日圓
西曼谷淹水 台商留守家園抗災
埤塘大探索 仁武賞美景
蘭桂坊觀瀾湖聯姻 登陸海口
自由發揮跳舞 盛竹如送氧氣筒
陸鐵道部 獲近兆元融資支持
金門無形文資 首波6項入選
連署書查核 中選會依法認定
希臘欲公投 歐股盤中挫跌
陳(沖)：燕子每年都會來
台灣國際會展產業展 3日登場
無薪假 經長：傳產少見
希臘總理籲公投 歐債疑慮增
關帝廟增入口意象 陳菊允協助
接見遠朋班 王金平盼續挺台灣
國泰金：外匯準備金快過關
上野樹里來台 感動台灣助震災
匯豐10月陸PMI 51.0
中信金完成大都會人壽股權交割
藝企合作 紙風車踏出第2哩路
外資匯出 台幣收貶1.56角
增闢長沙航線 高雄旅客稱便
江案補償 國防部：依規定辦理
麻糬創多元文化 兼具復古摩登
醫療向陸招手 法規先鬆綁
買屋鄰墳 周董母：為公義提告
達觀社區紛爭 新北市府協調
茂德債款列入 9月逾放增百億
王建民練投 推估澄清湖先發
世博台灣館上梁 盼振興商機
開漳聖王回老家 新雕神像開光
總統明與竹科17家廠商座談
不畏景氣 中市餐飲業展店搶客
兵工廠安全 議員促高市府把關
迎大聯盟球星 胡志強安排小吃
桃機成立週年 用建設改頭換面
中市查午餐食材 貢丸含抗生素
牛肉麵義大利麵 東西料理車拚
信用卡分期餘額600億
宰制高壇 曾雅妮連38週稱后
砂糖機動降稅 14日討論
桃機商務中心開幕 服務全方位
情傷纏身 白歆惠嘆沒行情
波音：台灣新機商機6百億美元
對流旺 基北宜蘭防大雨
上合組織會議 擬聚焦經濟情勢
希臘公投震撼彈 衝擊全球市場
全國模範清潔人員 百人受獎
台灣生技整合育成中心成立
子女手足相殘 菲父痛心住院
寶來期：外資股東未涉經營
幼童禁補兩樣情 選擇權拉鋸戰
營養午餐食材不合格 學校禁買
社維法修法 列4日立院議程
社維法修法 內政部：積極溝通
希臘公投 恐深化歐元區危機
明富環球破產 金管會關切
貴州兩炸藥車爆炸 7死百餘傷
巴克萊：第4季台灣經濟將回升
粉絲徹夜排隊 3支芒果機入袋
談基隆政見 藍綠立委選將槓上
建仔復活 總統表揚台灣之光
淨值低於5元 天瀚列全額交割
吳揆：加強選舉維安與查賄制暴
日賀年卡開賣 郵局印38億張
停車失格 縣長司機槓收費員
北市8主軸產業 再創經濟榮景
藍：馬十大保證已含蔡三個堅持
歐債危機料減緩美明年成長
新北：問題營養午餐食材已停購
建仔特質 隊友摩斯喊讚
輔大附設醫院 訂104年啟用
久違海碩盃 詹詠然苦戰闖首輪
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維多利亞女王的「秘密」將拍賣
營養午餐食材不合格 擬祭重罰
習俗不同 菲人歡度亡人節
兩岸經貿互設處 目標明年首季
親情感召 袁明哲寫跆拳紀錄
府城觀光 蘇俊賓推老宅文化
邱志偉贈書 岡山水果嬤討小豬
北面水閘開高 曼谷市區陷風險
品德養成 美學者提定律
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副總統：打造服務業發展環境
大樂透開獎
兒車禍驗血爆妻不倫 女子遭訴
獅油輪船員受傷 軍機東沙馳援
自衛槍假報修真走私 判刑十年
陳菊見沖繩市長 相約辦兒藝節
震後首例 日核電廠停機後重啟
經部：ECFA效益逐步顯現
吳思珊打擊獨奏會 直擊內心
葛蘭德森滿貫轟 大聯盟暫領先
陸領導換班 明下半年開十八大
來路不明母乳 恐危及嬰兒健康
陸歷來最大宗假藥案 河南破獲
朱敬一：催生生技種子基金
小英：東部要發展 政黨要輪替
回收資金 央行4日標售定存單
天公不作美 大聯盟打5局贏球
花旗聯合勸募活動起跑
烏石港旅館用地 昇?琠鰼o標
義大利示威活動 商旅要注意
ECFA早收成效 陸：好高大
大陸逐步放慢成長 對世界有利
小酌 也會提高罹癌風險
中法聯手 爭天然氣國際市場
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延年益壽祕訣：保持快樂心情
大樂透 頭獎槓龜
憂希債公投 美股開盤暴跌
兩岸將定期舉辦產業合作論壇
HBL資格賽 基商2連勝
歐債危機延燒 歐銀行裁員解困
葛蘭德森滿貫彈 大聯盟首勝
金融圈高盛幫 玩垮明富環球
貴州爆炸案 炸藥車引爆所致
大聯盟訪台賽雨中打 中途收攤
翻垃圾找美食 紐約有數千行家
希臘要辦公投 歐洲國家超傻眼
曾雅妮助威 張凱貞過首輪
巴人放眼加入16個聯合國組織
中國「神舟8號」成功發射 YouTube影片全程公開
台灣大選近 中市府審慎規劃各項因應措施
台灣總統大選YouTube, iPad, iPhone, Android大串連 Google與公視、TVBS、三立、中天、民視合作
台灣外交部：義大利各地展開罷課、罷工及示威活動
Taiwan Next／蔡英文台一線造勢活動 (2012總統大選民進黨參選人)
宋楚瑜決戰2012台灣總統大位 中國評論網：「馬與宋之間最後的決鬥時間到了」
戴勝益：調薪5％ 台灣有10家王品大概就沒有人失業！證明傳統產業更勝高科技
無薪假延燒 台灣總統馬英九約竹科大老喝咖啡找對策
希臘公投紓困案 美國歐洲股市驚跌 德國法國領袖開罵
台灣20家企業實施無薪假 21500員工受影響
台灣總統參選人宋楚瑜稱會戰到最後一刻 藍綠「皮皮剉」
iPhone 4S香港、南韓列第三波 台灣可望11月底上市
花蓮鄉親送暖 台灣總統參選人蔡英文口袋被紙鈔塞爆
營養午餐食材含致癌物 台灣200間學校飲食安全受衝擊
台灣宏達電HTC超越蘋果和三星Samsung 成為美國最大智慧型手機廠
超級名模Heidi Klum海蒂克隆變身標本死屍 大鬧萬聖趴
公投兩岸和平協議 台灣馬總統給美國製造「意外」
宋楚瑜衝擊 藍端出政績應戰
台灣前總統李登輝大腸癌手術過程「ＯＫ」
宋楚瑜參選 王金平：互相尊重
台灣雙Ｄ產業慘兮兮 前三季不含茂德虧五八二億元
電動機車7成閒置 台灣新北市浪費公帑又「不環保」
《一日人生》自拍一天生活 上傳youtube成為群眾電影
台灣總統馬英九竹科座談 為無薪假解套
台灣總統馬英九竹科座談 為無薪假解套
台灣產業界：有盈餘才不會被抽銀根 指無薪假不好太武斷
李登輝關心台灣總統選舉 指「我若死了，換你們打拚」
「新台灣國策智庫」總統選舉支持度民調 英嘉配35.9% 馬吳配32.2%
未來事件交易所 (11/01) 台灣下屆立委國民黨60席過半 民進黨48席
美國國會將組團探訪遭軟禁的中國盲人律師陳光誠
含奶咖啡漲價 台灣公平會開罰4超商2000萬元
含奶咖啡漲價 台灣公平會開罰4超商2000萬元
蔡英文出專輯《英文歌》 為台灣唱出更美好的未來
台灣產業大老倡議以彈性工時化解無薪假危機
Sony Internet TV網路影音平台 3D高畫質全新登場
總統走訪屏廟宇 宣傳政績
2012尾牙春酒饗宴 高雄金典酒店宴席只要8,800 飲品無限暢飲
突破! 台灣國立聯合大學研發化學強化玻璃藥劑純化技術與廢料處理
YouTube將推100個頻道 瑪丹娜madonna也開節目
英國將宣判亞桑傑引渡官司 「維基解密」（ WikiLeaks）前途未卜
李登輝罹癌住院 小英表達關切
民進黨指控國慶晚會「夢想家」音樂劇 圖利賴聲川 台灣藝文界同聲讉責
駁「金馬體制」 馬辦籲勿抹黑醜化
美國歐洲日本中國景氣衰退 台灣高科技無薪假延燒 總統馬英九約談大咖老闆找對策 為時已晚
標案完美切割？ 綠營：特偵組應速查文建會
招牌太像蘋果 德咖啡店挨告
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大腸腫瘤手術 李登輝住院
李登輝大腸腫瘤 後續治療待定
希臘提公投 歐股狂瀉
諾基亞挾微軟 策劃美國大反攻
美濫用處方藥品 致死案例爆增
憂希臘 油價連3跌
歐債疑慮 金銅齊跌
梅克爾與沙柯吉赴坎城緊急會商
救希臘 法德決意落實峰會協議
希債出變數 美股重挫
希總理：公投最明確 夥伴會挺
砸警襲車 美9歲女童重罪起訴
老細胞變年輕 法研究成功
里約火車擠爆 警察抓擋門客
鑑往知來 美長期抗爭難
G20峰會前夕 法中領袖會
行賄指數 台灣第19
飄氙 福島核電廠或已核分裂
歐盟元首坎城會 商希臘變局
北京旺季房市 量價齊跌
台灣畫境照片 德斯坦柏格展出
全台陽光露臉 北部東部短暫雨
葛羅斯：希臘應先退出歐元區
喜獲千金 休葛蘭特升格當爸
超微力阻S3控蘋果侵權失利
希臘拋公投說 沙柯吉緊急喊話
德執政黨擬提最低工資法案
陸前官員：中國援歐遇瓶頸
台股開盤跌140.08點
明富環球破產 股票下市轉櫃買
希臘震撼彈 日澳股嚇跌
補UNESCO經費 加國說不
李明博：任內無意會金正日
台灣志工抵薩服務
台贈小學設備 露國總理感謝
媒體新生態 黃玉振感慨
希臘搞公投 歐盟領袖急會商
希臘拋公投說 亞股倒地不起
台灣參加多明尼加大學美食節
李登輝罹結腸腺癌 手術順利
港媒：粵兩校800學生群毆
陸12省市合作 破超大假酒案
王如玄：不要過度渲染無薪假
古寧頭戰史館 3日起暫停開放
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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歐銀總裁履新 希臘公投搞破壞
河南礦災 18人罹難
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經濟趨緩 總統竹科座談尋對策
魏應充隨身帶水 力行人文環保
李登輝結腸腺癌 王金平驚訝
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林百里：人生重來想當畫家
李登輝開刀 馬總統祝早日康復
超商咖啡聯漲 公平會開罰
成思危：中國救歐有心無力
奇美電營運狀況 工業局：了解
台美引渡協定 外交部積極推動
綠小豬認養 11日嘉市回娘家
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綠島小夜曲 姑娘一度變情郎
金賢重代言 海外宣傳首爾觀光
各國看性感 義大利人最直接
明富環球挪用資金 FBI要查
新北推同儕陪同 共度愛滋二篩
兩大百貨週年慶 回饋加倍送
北市承德路火警 1人嗆傷
小腿紅腫 感染蜂窩性組織炎
中央氣象局氣象報告(更正報)
民調：民眾認同兩岸協議護主權
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正報)
李焜耀籲訂商業間諜法
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正報)
警逮鴛鴦盜 偷遍大台北
魏應充：明年第2季景氣轉佳
台商：泰水災影響恐超越日海嘯
貴州爆炸8死 6校停課
希臘拋公投說 陸股震盪走跌
中央氣象局氣象報告(更正報)
涉賄選 高市議員孫慶龍判4年
蔡明介盼政府促進LTE導入
山隘行軍訓練 考驗超強耐力
無薪假不好 宣明智：武斷說法
賭債糾紛釀槍擊 主嫌仍在逃
蘇農舍捐贈 鄉代會盼選前完成
大陸大量進口豬肉 可能成常態
李述德：選舉期間不會不當查稅
世青羽 林盈君練球過頭關
駁金馬體制 金籲勿抹黑醜化
兩岸貨幣清算 彭淮南盼年底簽
台股跌幅收斂 新台幣貶幅縮小
拚觀光 李沃士盼民宿業進金門
新防會：媒體渲染 助長犯罪
罹癌手術 李登輝仍關心大選
首座家事法院 擬明年設高雄
李登輝腸癌 切除30公分大腸
含乳咖啡齊漲 4超商遭罰
低碳婚禮入圍 環署獎五千
因應美韓FTA 經部強調差異化
警勤加給 朱立倫：繁重就應增
入市阻升 日恐失血40兆日圓
拜建仔所賜 摩斯在台享高人氣
公平會開罰 超商要訴願
政院：與企業致力建立誠信文化
西村由紀江愛台 想跟阿妹合作
研調：LED燈泡春天提早來臨
性騷擾案 凱恩招認付和解費
大胃王比賽 監委：政府別帶頭
國際旅展找好康 先上官網搜尋
上網說公司壞話？蘋果員工被炒
i天才 探索頻道回顧賈伯斯
高雄千里雲 打造無落差教學
抹片創意標語ONE抹TWO抹
勞工金像獎頒獎 為辛苦留身影
林淑芳教縫襪娃 新移民針線情
尼加拉瓜5年來經濟成長穩定
台股收盤跌23.56點
進口普洱茶 農委會將訂標準
核二洗衣房19年未驗收 遭糾正
防爆炸重演 北市查南港兵工廠
友達主管先減薪 王如玄肯定
11月台指期跌29點
台股開低 收跌23.56點
強脫女泳客比基尼 齊麟判拘役
農發基金會支薪爭議 監院糾正
電子力挽狂瀾 台股收跌23點
新個資法上路 跨境合作成趨勢
11月電子漲 金融跌
超輕薄筆電降價逆襲 降幅有限
外遇遭調職 副機師求償敗訴
中輟生上雲端 台東開動畫班
涉殺女友室友 男子判無期徒刑
竹縣烏魚節 5日登場
彭淮南：歐洲應成立統一財政部
首批災區瓦礫 今起運往東京
反中科青年聯盟籲停建中科4期
小英：馬政府不正確使用資源
李紀珠：無形資產鑑價大致完成
參加職訓 家庭主婦圓創業夢
產學合作 稻稈混成燃料
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水閘開不開 泰國政治角力焦點
教部推方案 助學生了解技職
60公斤虎頭蜂窩 獵人泡酒
MLB金手套 紅襪道奇大豐收
駐港辦事處處長 朱曦擬接任
三大法人賣超台股46億元
Fed開會 為QE3鋪路
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專家：明富環球破產挫市場信心
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副總統：不接受有人批總統無能
越勞涉殺人 同鄉助窩藏被起訴
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嬰兒洗髮精疑致癌 業者：合法
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嘉大研發團隊 紐倫堡奪雙銀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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遭停業1個月 李進良：太倉促
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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美付鉅款在北韓挖掘美軍遺骸
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新植物展示盒 產值六千萬
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總統新能源政策 藍挺綠批
翻車鋼梁散一地 交通大打結
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陽明擬造超大貨櫃船
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供應大陸電視面板 奇美電居冠
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首座再生氫加氣站 逢甲啟用
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竹科證實首家無薪假廠商
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避臨檢 女賄賂警獲緩刑
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台股收盤跌138.14點
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大選特勤成軍 防彈掃街車上陣
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低收入戶4萬學童 今年不斷奶
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台北兒童樂園 103年啟用
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亞洲文盟開幕 陸代表離席抗議
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人幣議題納入聲明 G20激辯
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核四穩定 核一最快105除役
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通緝女搶超商 遭警逮捕
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人口性比例 首度男比女少
小廠告贏蘋果 平板未侵權
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新藥求劑量精準 北榮諾華合作
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場地借不到 綠營嗆胡志強
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單車有一套 自報天氣防追撞
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展現決心 12年國教經費入法
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債清條例修正 增前置調解管道
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立委批不中立 陸委會否認
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總統大選維安 納核生化防護
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希臘疑慮 台股破7500關卡
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立院初審 國有地不標售為原則
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行動車隊掃街 平埔族爭正名
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高工2生肺結核 排除群聚感染
日官方進軍好萊塢 斥資設公司
國考改善比對系統 避試題雷同
北高線轉運站 北市建議南港
南韓安東市 驚見雙頭蛇
青菜豬肉盆栽都偷 男子落網
快簽約了 建仔將留國民
府：儘量安排總統再探李登輝
殯葬處補助停車 高市議員究責
王南華：預期明年存保無負債
高輝：兩岸模式 政策一貫
10月房市風向 衰退黃藍燈
週年慶開打 買頂級瓷器不手軟
陸南極考察隊啟程 2台人隨行
我的祖宗18代 戲說前世今生
雲縣查營養午餐 確保安全安心
假問路闖空門 南市警逮2嫌
需求增加 寶馬獲利優於預期
索普復出 目標明年倫敦奧運
逃逸越勞落網 憂耽誤回國訂婚
越勞偷友手機 送人露餡遭函送
陸大霧加劇空汙 求診者增2成
藝文補助 綠質疑文建會澄清
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
遭質疑公器私用 監察院澄清
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
看好新北潛力 商業行號續成長
天神對接 陸：明年還有2次
台東龍柏竊案多 議員批太離譜
中信金今年估可賺200億元
恢復煉油 台塑化10月營收俏
韓代表訪高市府 增進交流
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白石湖吊橋安全監測 北市創舉
和重症兒童相聚 卡諾笑得燦爛
保暖食補多運動 改善手腳冰冷
工程會協助 公共工程復工案增
李辦：李登輝不希望受打擾
全台最南駕訓班 筆試考照合一
南歐大逃稅 希臘義大利最會躲
海基會：九二共識是歷史事實
外資匯出 台幣收貶1.02角
高齡手術評估 取決身體狀況
阿姑作媒 劉品言怕怕
慈濟組團赴泰 提供勘災與關懷
企業助扁洗錢無罪 檢方難認同
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台聯告賴幸媛 陸委會：與事實不符
中信金登陸 多頭並進
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政黨補助參選人上限 綠促訂定
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張愛玲經典作 秦海璐演紅玫瑰
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外籍女子遭性侵 警逮3人
太空對接喻戀人 美媒批不當
消保消基今起受理塑毒團體訴訟
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微創手術治癌 無須開腸剖腹
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
峰迴路轉 希臘總理撤公投
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希撤公投 歐元走堅
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台灣民主基金會觀選團抵瓜
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
宣稱大陸廠商參展 上聯遭罰
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宏達電無意開發自主作業系統
廣州擬建媒體港 外媒可設總部
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土銀OBU開辦人民幣業務
胡錦濤強調 確保強勁成長
拒當年金孤兒 2萬私校師連署
子傳師生戀 蕭家淇盼學習面對
商品廣告未查證 長庚生技遭罰
警破古董搶案 珍貴古玩擺滿桌
中橫長春祠落石 馬籍遊客受傷
班機急降 澳航：無關去年爆炸
曼谷等地區 維持紅色旅遊警示
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綠疑夢想家標案涉弊 告盛治仁
陸設太空郵局 楊利偉首任局長
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企業要彈性工時 勞團憂心
羈押與否 立委提納被害人安全
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水電費催繳單貼門口 恐危隱私
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G20高峰會 經濟草案出爐
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台英諮商 英支持台歐ECA
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何漢理：大陸懂得用軟實力了
羅國輝骨折 醫：復原要半年
不滿不實指控 盛治仁擬告綠委
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立院三讀 性交易區外娼嫖都罰
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持球棒毆人致死 男判15年
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G20峰會 力緩歐債衝擊全球
三大法人買超台股66億元
挺英嘉 醫界號召千人千豬
傳康師傅收購百事可樂中國公司
學雕塑重生 鄧朝鴻辦監外個展
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社維法修法 趕下班前公布
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等了50年 古巴終得買賣房屋
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虐死男童案 3嫌羈押禁見
衰退警鈴大作 歐企未雨綢繆
明富環球亞太分支傳週末求售
宏達電10月營收月減2.8%
陸台生涉搶案 海基會：願協助
占領奧克蘭淪暴亂 逾百人被捕
G20歐胡會 聚焦世界經濟
台生涉搶案 校長：給孩子機會
授權地方設性專區 婦團：倒退
廣佛地鐵 1年虧4億多
職訓師性侵身障女 桃檢起訴
新台幣兌美元升1.95角
性專區法制化 反剝削聯盟遺憾
閩台海洋經濟共同體 福建擬建
遠東餐廚達人賽 弘光奪4獎
翁低血糖昏迷 警破門救人
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嘉縣增2流感病例 病況均穩定
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超商偷補品 男子被逮
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啟程回老家 開漳聖王出行
避險需求 定存單利率連3降
英業達資遣案 合法性8日分曉
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建國百年花展 嘉義大學登場
富士康進駐陸中部首個綜保區
希臘撤銷公投 義大利再成焦點
諶姓讀音不同 認宗親落淚
陸廁用紙上餐桌 恐致癌
蕭家淇兒：和女老師仍是朋友
外星人疑訪水稻田 原來是蝨燒
新銳導演遊高雄 允拍片助行銷
鮮奶咖啡未降價 綠委嗆上街頭
傑出建築師頒獎 吳揆出席勉勵
行銷深度旅遊 高市重賞徵達人
佯教防身術真性侵 男子遭訴
更生人送瓜受辱 恐嚇遭判十月
鐵道迷教師 扇形車庫變教材
唸未認可陸校不得列扶養 違憲
考駕照作弊 檢警逮5人
工業住宅違規多 監委促徹查
太陽劇團成員 舞出夢想造物
台北溫泉季開幕 感受北投魅力
日橫濱職棒球團易主 取名特殊
整修澄清湖球場 迎接美職明星
外籍漁工保麗龍偷渡 海巡逮人
內政部長首度出席APEC
性專區 內政部要地方面對問題
英貿易部長訪台 推動綠能合作
本周台股市值小增
涉性侵少女拍裸照 老翁遭起訴
香港機場 今年獲9殊榮
李安妮：李登輝復原中
剁小指立誓 李進勇奮鬥人生
小英：當選後提高台南預算
光電拓銷團 開啟台菲合作大門
華陀盃慢跑 醫事人員動起來
日偶像團體嵐 捐3億日圓賑災
合約規定 建仔下午接受體檢
合法性交易場所 可繼續執業
清大志工團 走出校園追世界
壽與國同揭碑 金大見證歷史
詐騙癡情男 2嫌羈押禁見
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開車起駛撞行人 男遭訴
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天賦難學 張忠謀：別學賈伯斯
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陳德銘：陸5年進口10兆美元
日愛子公主 恐罹非典型性肺炎
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海賊王新卷 初版發行四百萬冊
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菲國9月HIV新增病例創新高
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羅國輝受傷 胡志強探視打氣
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菲囚想念家人 抓狂重傷獄友
劉憶如：成長動能 靠雙引擎
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表決結果難料 希總理去留成疑
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投資客退場 法拍屋標脫率減半
行銷原鄉災區特產 高市辦特賣
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伊朗涉核武 陸：反對核武擴散
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與恰恰談新約 象隊樂觀
世青羽賽 男雙至少2銅
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日商白皮書：開放人民幣結算
新創獎商機 36項技術受矚目
馬總統：領導有能政府繼續前行
陸方離席事件 菲國華報抨擊
摩斯開轟 大聯盟3連勝
社維法修正 警依法執行
三商名人賽 呂偉智保持領先
美十月就業增8萬人 失業率降
世界盃短水道泳賽 曾昱誠奪銀
何茂汜遺產官司 長子敗訴
焦點人物：希臘總理巴本德里歐
年半模擬上火星 賺10萬美元
醜聞纏身 無損共和黨凱恩民調
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
英查爾斯王子房地產資料將揭密
金融稅籌發展資金 法國推試行
對決建仔 摩斯期待
海碩盃 張凱貞單打闖4強
311地震後 日面積增加
鄭凱文飆7K 中華隊還是輸
搞垮明富環球 寇辛黯然請辭
大宗商品價波動 胡錦濤促穩定
李登輝輕微發燒 術後復健
康師傅併中國百事 預備國際化
大選連署明截止 橘送40萬份
登記選總統 宋楚瑜：一定會去
蔡英文：三隻小豬寫選舉史
駱家輝返鄉祭祖 內心激動
總統夜宿台中 感動收到平安符
204廠爆炸案 2人傷勢趨穩
夜宿台中 總統與江春男會面
藉IMF解危 G20談不攏
絕食最久印度女 愛情考驗決心
最髒鄉鎮 大甲埔里東港上榜
西班牙ZARA開幕 價格與香港同步 台北101繼日本UNIQLO又一平價品牌進駐台灣
鰻魚製作機網路夯「百變鰻魚」在台灣、日本大受歡迎
YouTube爆笑短片／中豐路橋瑪利歐 台灣台中路障讓人為騎士捏了一把泠汗
WHO：2010全球760萬幼童死亡 5歲以下兒童40%死於新生期
蔡英文：改變台灣從養小豬撲滿開始！
黃昆輝籲台灣人民打拼「棄馬保台」 讓李前總統寬心
台灣總統參選人宋楚瑜：核四安全性是個大問號
G20援助歐債未達共識 歐洲、美國股價齊跌
台灣縣市反對設性專區 未來娼嫖都要罰3萬
環保媽媽走訪台灣115鄉鎮 大甲、埔里、東港最髒
「平價時尚LV」台灣開賣 ZARA定價具競爭力
馬總統：我連任「台灣會更好」
台灣總統馬英九展開Home Stay 首站選擇挺綠家族
台灣總統參選人宋楚瑜：馬民調落後 投宋中華民國才不會消失
李登輝前總統持續發燒仍無法進食 台灣、日本等各界人士關心
走出師生戀情傷 台灣台中副市長蕭家淇之子現身
G20法國坎城落幕 金磚5國：巴西、俄羅斯、印度、中國和南非 協助歐債希臘義大利危機暫時平息
雙腳萬能！台灣足畫家九年愛情長跑結好姻緣
台灣前總統李登輝肺部積水延後出院
G20坎城閉幕 法國總統沙柯吉：中國與德國應執行彈性滙率
台灣台積電董事長張忠謀：不要學賈伯斯 天才學不來
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海洋弧菌感染 台灣台中二死一重病
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日本參議院議長西岡武夫病逝 享年75歲
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美國飲料巨人 跨國拼鬥 百事可樂康師傅合作 在中國對抗可口可樂
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希臘總理通過信任投票 歐元區危機暫解除
「補教人生」一波波 蕭家淇：痛苦讓人成長 師生戀成了「浪漫的終點」
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義大利總理拒絕接受IMF援助 也無意下台 國際市場憂心
21名朝鮮人 上周投奔韓國
台灣總統參選人蔡英文：以「三隻小豬」取代「血、淚、恨」的選舉
美國公開指責 中國經濟網路間諜
佔領華爾街運動遍地烽火 由美國東岸向西岸延燒
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台灣親民黨宋楚瑜怒駁維基解密 AIT楊甦棣是「粗魯的美國人」
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8月生晚讀較好？專家：不見得
G20：陸擴大內需及彈性匯率
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日參院議長病逝 享年75歲
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美：北京的西藏政策適得其反
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碳交易金額 估華航長榮上億
南韓文廟 朝鮮抑佛崇儒象徵
智慧手機當道 低價機來勢洶洶
結束G20峰會 胡錦濤返北京
年過40 老花眼年增10度
總統江家吃早餐 體驗果農甘苦
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中共：高幹須符合政治家標準
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國軍招募 馬賽克拼貼秀創意
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贏國會信任代價大 希總理擬辭
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法部研擬分居條款 挽衝動離婚
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中央氣象局氣象報告
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蘇嘉全: 大台中要贏五萬票
台灣失業率攀高 投考公職大熱門 公職服務年資12年 民營5.5年
台灣謀職趨難 護理證照吃香 起薪3萬多
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紐約洋基強打卡諾開轟 訪問台灣比賽5 戰全勝
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泡湯祭登場 知本三寶上桌
北京區縣選人代 剔除獨立人士
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工程會加強查核中小型工程
小兒發燒別急 亂給藥幫倒忙
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查緝贓車 警破非法解體廠
華沙發明展 台灣奪49金
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