漢文新聞列表 Chinese News List
- 十二年國教 打通教育任督二脈
- 電視台轉播車翻覆 4人傷
- 大陸鐵路再出軌 無人員傷亡
- 北市庇護工場衛生稽查 全過關
- C130發動機故障 轉降松山
- 國防展演 陸環球網報導
- 建國百年國慶 港僑紅樓升旗
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 開創商機 板橋車站設玻璃屋
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 國道北上車潮現 局部壅塞
- 大甲武術踩街 武館展藝迎國慶
- 雨傘戳輪椅男 俄男遭訴
- 日歌舞伎人間國寶病逝
- 馬總統：台灣國防靠軟實力
- 蘇俊賓：國民黨天天都愛國
- 比政府擬斥資購德克夏銀行
- 百年國慶 立委參選人升旗同賀
- 國寶李煥章 一把刀剪紙展絕技
- 免試方案遲不公布 教團感憂慮
- 總統盼與瓜地馬拉加強文化合作
- 建築融入自然 交大生獲競圖獎
- 陸：陸船航行湄公河 應受保護
- 兩岸投保協議 總統：全力以赴
- 滬股 下探15個月盤中新低
- 吐瓦魯水荒 台使館礦泉水應急
- 百年國慶婚禮 北市新人超浪漫
- 紀香婚前旅行回國 婚期受注目
- 開廣飛跑盃超馬 周平記奪冠
- 世衛地區會議 馬尼拉召開
- 溫控節能風扇 汽車坐墊恆溫
- 建物自然共生 台生獲美建築獎
- 上海名人賽 盧彥勳不敵羅迪克
- 府：總統國慶談話 凸顯小人物
- 嚐農特產 高雄物產館俱全
- 火車撞貨車 虛驚無傷亡
- 新北聯合婚禮 國慶新人吻百秒
- 客運上路 日月潭阿里山一路遊
- 穆迪：葡國財政差 信用拉警報
- hold住伴侶 胖男財胖女才
- 花火戀與煙火節 新北拚北市
- 人民幣兌美元 漲幅6年來最大
- 看衰美國兩房 債主心驚驚
- 越共總書記訪陸 將會胡錦濤
- 埃及軍民衝突 股市創兩年最低
- 莒拳擊破叫座 戰技操演聲勢壯
- 國慶寶寶報到 雙雙十帶好運
- 發展經濟 中越南海問題或有解
- 藍芽隨身碟 手機電腦可備份
- 百年國慶晚會 夢想家中市登場
- 諾貝爾經濟獎 美國2學者共享
- 溫州老闆落跑潮 究竟是為何
- 國慶園遊會 總統親做小籠包
- 百年國慶在橫濱 國旗飄人歡樂
- 羅國棟：台印合作潛力大
- 西螺媽起駕 遶境雲彰大會香
- 謝長廷騎鐵馬 為許智傑助選
- 大彩虹落幕 樂迷期待明年續辦
- 法蘭克福書展 甘耀明將說書
- 蘇嘉全農舍案 綠營雙郭筆戰
- IMD：陸高層體體認需政治改革
- 百年百桌國慶宴 台中千人共享
- 雙十連假收假 高雄湧搭車人潮
- 登革熱疫情 北市大安區增1例
- 國慶晚會 傳遞百年核心價值
- 百年國慶音樂劇 總統伉儷蒞賞
- 國慶酒會 越善意看待台越關係
- 國防部：國軍體能合格率提升
- 百年國慶煙火秀 民眾大呼過癮
- 百年雙十國慶酒會 越盛大舉行
- 港雙十國慶酒會 馬總統致詞
- 遇震災愛更濃 千通電話定終身
- 總統大選 小英：嘉縣衝66%
- 法社會黨總統參選人 熱鬧焦點
- 今彩539開獎
- 威力彩開獎結果
- 大稻埕煙火秀 照耀雙十慶百年
- 百年國慶 5634對結婚
- 美總體經濟學者 奪諾貝爾桂冠
- 小英：台灣不只是地理名詞
- 百年音樂劇 民眾觀賞不畏雨
- 分拆業務 Netflix喊卡
- 國慶生取名國慶 結婚也選國慶
- 煙火結束 彰濱工業區大塞車
- 陸：預計今年經濟成長9.4%
- 遭人為破壞 柏林鐵道系統誤點
- 雙十國慶 駐韓代表部酒會慶賀
- 胡勝正談經濟獎 理性預期獲勝
- 百年音樂劇 變形金剛獻祝福
- 中美磋商 將論人民幣議題
- 威力彩頭獎槓龜
- 駐菲處國慶酒會 盛大隆重
- 自由車接力環島 完美達成任務
- 駐泰處熱烈慶建國百年
- 中華民國慶百年 外媒熱烈報導
- 德報專訪 魏武煉籲陸民主化
- 百年國慶酒會 星出席創新高
- 今彩539頭獎1注中獎
- 談經濟獎 劉憶如：鬆綁為重
- 穩定市場 陸匯金增持官銀股票
- 愛瘋4S超夯 預購1天破百萬
- 國慶晚會在台中 圓滿結束
- 法是否出現女性選總統週日揭曉
- 中正盃桌球賽 合庫23連霸
- 美國蘋果財報出爐 年底將「一枝獨秀」
- 百年國慶台灣升巨幅國旗 只有宋楚瑜敬禮
- 台灣雲端展覽平台 義美聯電推出合作服務
- 音樂傳奇人物 麥可傑克森Michael Forever音樂響宴
- 維基解密／台灣TVBS＆聯合報 選舉民調偏頗國民黨
- Apple iPhone4S預購破百萬筆 各家規格比一比(含影片)
- 攜手重遊好山水 體驗莫拉克重建區城鄉新風情
- 破紀綠 台灣去年53083名大專生延畢
- 打破蘋果產品紀綠 iPhone 4S 首日線上預購超過百萬支
- 台灣民進黨總統參選人蔡英文唱國歌 強調包容中華民國
- 10大企業臉書粉絲：可口可樂、迪士尼、星巴克、紅牛、麥當勞、Walmart、Burberry、Subway …
- 即日起至12月底前預訂民國101年6月底前婚宴專案 維多麗亞酒店 送您價值$101,000『歐式戶外花園婚禮派對』
- 俄羅斯山區發現雪人腳印及毛髮床舖 證明雪人存在
- 人臉複製相似度100% 日本公司開發人臉面具可以亂真
- 賈伯斯死因為胰腺癌擴散引發「呼吸衰竭」 美國加州衛生部門鑒定報告出爐
- 遊戲橘子「米各說」系列 打造台灣動畫繪本風格(含動畫影片)
- Google坐穩全球最大搜尋引擎公司 雅虎Yahoo微軟Microsoft緊隨在後
- 瑞典研究 吃黑巧克力可預防中風
- 台灣與中國 爭奪誰是孫中山正統繼承人
- 緬甸民主化邁步 政府準備釋放政治犯
- 賴比瑞亞(Liberia)暴君退位女權出頭 與台灣淵源深
- 2011年世界人口邁向70億 台灣佔千分之三
- 台灣「百年國慶」國防展演 中國官方媒體顯著報導
- 響應美國「佔領華爾街」 台灣反貧困聯盟將佔領台北101
- 美國「佔領華爾街」示威抗議 明日前進紐約五大富豪住宅
- Facebook臉書 iPad版上線 iPhone版一同更新
- Sony將推出 可錄影雙筒望遠鏡
- 扯！不耐塞車駛上分隔島 網友讚「中路哥」超殺！
- 台灣總統參選人蔡英文：明年我當選「大家放心結婚生子」
- 台灣機捷A7徵收 自救會不滿桃園縣政府
- iPhone 4S懂人語 如虛擬管家隨身
- 舊金山僑社 『歡喜雙十 活力一百』
- 法前副議長將獲馬總統贈勳
- 無名指擋撞針 美警官虎口餘生
- 國際油價漲至兩週來新高
- 歐洲擬救銀行 美股大漲
- 歐債可能有解 美股大漲3%
- 大麻造型糖果 在美引發爭議
- 駐印處建國百年酒會促雙邊交流
- 英雄變狗熊? 不死鳥瓊斯被捕
- 占據華爾街 成總統大選議題
- 世界盃僅2勝 中華隊無緣複賽
- 佔領華爾街活動 將前進富豪家
- 南部宜花東 大雨特報
- 駐德處國慶酒會 場面盛大
- 駐波處國慶酒會 場面溫馨
- 匯金增持 引發陸股變盤預期
- 北京加油折扣戰 牌價跌破7元
- 台股開盤上漲146.20點
- 駐瑞士處慶百年國慶 氣氛熱烈
- 誤報戰機墜毀 陸網站遭處分
- 印尼代表處國慶酒會逾千人出席
- 台股大漲 台幣盤初勁升逾1角
- 駐斐代表籲擴大台灣國際參與
- 戰機墜毀 陸國防部否認
- ROC百歲 教廷賀客盈門
- 人民幣匯率中間價升破6.35
- 駐以代表處舉辦建國百年酒會
- 蘋果新機熱銷 概念股鼓舞
- 寵物食品抽驗 北市：都合格
- 金門祭拜朱熹 感念教化德澤
- 蒲亭訪陸 聚焦中俄天然氣合作
- 小英：嘉市衝6成5選票
- 入秋天涼 使用熱水器注意安全
- 前金國中食物中毒 民團助求償
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 百年民與國 看台灣環境變遷
- 蘇農舍案 吳揆：農委會審核
- 當代藝術館 64張面像展行氣
- 北市2公車追撞 6人送醫
- PC留不留 惠普CEO展魄力
- 吳揆：中華民國屹立不搖是事實
- 美股大漲帶動 台股飆160點
- 占領華爾街第4週 示威續竄燒
- Miss A進軍華語樂壇
- 登山不慎墜谷 1男不治
- 氣質秀愛戲裡發酒瘋 嚇到爸媽
- 綠指天降神兵不妥 藍稱沒根據
- Google美市占增 雅虎減
- 韓駐台代表：台韓關係被低估
- 德法提案 銀行恐大失血
- 安全性帶動買氣 IBM創新高
- 擴大紓困金 歐銀挺政府擔保
- 保障建教生 教育部提專法
- 英國大笨鐘歪了 傾斜速度加快
- 陸股慘跌 Pimco低接
- 百年國慶酒會 約旦盛大舉行
- 日石卷市震災避難所全關
- 高華柱：神龍跳傘合規定
- 溫州老闆頻落跑 出國須報備
- 法德現曙光 歐債燒美穆迪示警
- 曾雅妮連續35週世界第一
- 女員工控主管性騷 警調查
- 資金吃緊 溫州投資客急拋房
- 兩岸春節加班機 高雄協商
- 上班族創業 心動沒行動
- 許顯榮又欠薪 太子員工抗議
- 高市擬設原民特色觀光推動小組
- 總統贈勳倫斯斐 再籲美售戰機
- 經濟亂 諾貝爾得主：是政治難
- 國一女患拔毛癖 髮稀疏遭取笑
- 欠薪逾2億 太子汽車員工罷工
- 巴西聖保羅僑界 百年國慶聯歡
- 上億欠薪 太子汽車強調不賴賬
- 總統：一個中國就是中華民國
- 吳揆：任內未刪減外交預算
- 助融資 原民會擬成立專屬行庫
- 感應專家 揭讀心術面紗
- 分期繳稅想脫產 國稅局照樣追
- 匯豐：陸2025成最大貿易國
- 吳揆：兩岸投保協議部分待協商
- 動物園建新居 盼金剛猩猩娶某
- 股匯雙漲 台幣午升1.44角
- 台商變街友 勞工局助重生
- 調控免疫疾病 發現關鍵蛋白質
- 健身器材廠氣爆 8傷送醫
- 魂魄附身喊冤 證據不足不起訴
- 多重保障 消基會籲設消保基金
- 機車撞行人 雙方均被判拘役
- 教育部推性平 性教育融入教學
- 30週年慶 陸全國台聯辦活動
- 持鎳子取按摩棒 牙醫獲不起訴
- 越腸病毒 10天5千感染5死
- 重殘者投訴 台鐵員工態度差
- 鼓勵見義勇為 高市有賞
- 台股收盤漲186.75點
- 提高酒駕刑責 立院列入議程
- 農舍問題 小英盼評論需符分際
- 梁國新：善用免稅市場優惠
- 10月台指期漲215點
- 盡興犀利趴 高市允許唱到午夜
- 宣示反賄選 檢察首長拜會政黨
- 機車連環搶 北市警埋伏逮1嫌
- 台北股市收漲186.75點
- 電子傳產齊揚 大漲186點
- 農舍問題扯離婚 蘇嘉全不回應
- 10月電子金融齊揚
- 安平舟結輪 老少咸宜扭扭樂
- 國道螺絲釘掉滿地 19車爆胎
- 總統：數位互動藝術發揮空間大
- 泥漿灌水路 國道工程引農怨
- 建商廣告不實 新北加強清查
- 台灣書院命名 吳揆：展現特色
- 賈伯斯死因公布 19日追思會
- 中行：陸經濟失速風險大
- 搭機盜刷上百萬 5人遭訴
- 出庭罵狗屁公署 男判拘役
- 奔喪途中火燒車 母子急逃生
- 客運車廁所驚見不足月胎兒
- 減重有成 肥嘟嘟變型男
- 國宅設基地台 住戶抗議
- 太子汽車積欠薪資 北市開罰
- 41歲被當阿公 醫師決心減重
- 民團飢餓活動 促正視貧富差距
- 三大法人買超台股106億元
- 蘭州超級遊船 試航日就沉船
- 道路開挖 花蓮要求落實回填
- 遺棄親生亡嬰 夫妻同遭判刑
- 三洋7款除濕機 經部公告召回
- 節電逾3萬度 經濟部獲特優
- 中橫無名隧道搶修 遇巨石受阻
- 利官員直斷 老格龜縮西南沙漠
- 溫州企業設互保基金 攜手脫困
- 國際發明展 程達隆1金1銅
- 新台幣兌美元升1.45角
- 瑞興輪船難續清污 潛水抽殘油
- 施：簽ECFA 助談其他協議
- 公園清潔工涉性侵 桃檢起訴
- 中年發福免驚 提高代謝率有救
- 菲校門前槍殺案 嚇壞目擊學生
- 河內高架捷運可望提前通車
- 善牧跳蚤市場 歡迎民眾義賣
- 客家文化公園 北市新亮點
- 延畢生創新高 教部加強輔導
- 新北抽驗市售便當 1成不合格
- 保全清潔工領高薪 台糖：檢討
- 菲8月出口下滑 台第9大市場
- 撿電腦要贖金 運將悔悟不起訴
- 爵士音樂節 胡盼明年百萬人次
- 參談TPP 日內閣會議討論
- 中職盼運彩開放單場投注
- 花東兩鐵逍遙遊 來回5百有找
- 中央氣象局氣象報告
- 為玉山拉票 淡江組助選團
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- LED照明下一步 業者共把脈
- 地下兵工廠藏大樓 2人落網
- 菲總統么妹 將任人權親善大使
- 活化資產 駿馬一號賣樓
- 停車場不便身障者 北市擬改善
- 危機即轉機 歐債促比利時組閣
- 台聯不分區提名 黃昆輝列第3
- 城鄉差距大 陸童營養不良率高
- 龍眼乾首銷大陸 風味受讚賞
- 周美青赴美 為台灣書院揭幕
- 蒲亭、阮富仲訪北京
- 倫斯斐：美應擴大與亞洲簽自貿
- 華碩Q3合併營收估破千億新高
- 輕颱班彥形成 對台無直接威脅
- 嘉市追吸毒成員 拘提35人
- 陸學者：需正視兩岸間政治分歧
- 航太認證 張國煒盼政府協助
- 石門活魚節開鑼 老饕飽口福
- 新藍牙低功耗 多元應用起跑
- 外資上周賣超80億元
- 烈嶼芋頭節 開挖紫寶石
- 走過坎坷 阿嬤樂當居家服務員
- 揪團偷渡 海巡逮16偷渡客
- 那英新專輯 蔡健雅嚴把關
- 北市坡地巡查 無人載具空拍
- 蘇農舍案 農委會：屏縣未回函
- 美元走弱 台幣收升1.45角
- 宜蘭非農用農舍11月課地價稅
- 萬泰銀：已與太子汽車無關
- 不滿貸款額度 男槍擊農會洩憤
- 法工會遊行 交通局部受影響
- 陸紅會異動 被指與郭美美無關
- 疑挾怨報復 女外勞控雇主性侵
- 幻想總統路受阻 男傷人判刑
- 滯洪池用地 陳菊：朝協議價購
- 港股上揚 但陸股疲軟
- 男子易喘打呼 巨大鼻瘜肉作怪
- 國中生失車 竊賊是8旬翁
- 暈船 看海平面就對了
- 公司違勞基法 A加班費居首
- 公視HD播國慶 收視創佳績
- 船員遭毒販劫殺？陸：調查中
- 拍紙風車319 高修民獲獎
- 電信三雄 中華電獲利王
- 紡織展 10年最大規模
- 57歲想當爸 王偉忠虧羅大佑
- 小英：傳產在地出發 走向國際
- 金馬創投 大走奇幻風
- 穩定中部用水 建管路調配水源
- 防火巷死角 竊賊闖空門捷徑
- 華商婦女返台 慶百年國慶
- 漁工海外作業受傷 空勤馳援
- 離婚代價 台商判付5200萬
- 照後鏡與防捲裝置 年奪40命
- 賈伯斯一生 探索頻道將揭祕
- 中職總冠軍賽票房 桃猿樂觀
- 天氣轉涼 吃蟹正當時
- 官邸改公托中心 高市明年營運
- 中市大里淹水 鄭麗文協調解決
- 打造秋紅谷 中市盼明年完工
- 蘇訪南投 允推九九峰藝術園區
- 紡織展 新品功能競艷
- 元大金年底前增資銀行38億
- 器捐案 台大院長明赴立院報告
- 面貌難辨 伊朗男竊盜不成立
- 自產能源 中油重啟油氣田計畫
- 蘇嘉全農舍案 縣府函覆農委會
- 銀行申訴案 Q3季增近2成
- 孫協志吳慷仁親上陣 雙雙掛彩
- 北市房屋交易 連3月低檔
- 烏前美女總理濫權 判七年徒刑
- 宏??9月營收月增26.41%
- 陸船遭襲 死者增至12人
- 大陸山友遊四姑娘山 失聯多日
- 行員挪用存款 台中商銀遭罰
- 小時不愛讀書 夫妻抱嬰上學
- 睡飽上路 國道首設駕駛休息室
- 黑莓機2新款登台 強調流暢
- 北市移轉棟數 連3月急縮
- 打流感疫苗 老人熱幼兒冷
- 大舞台戲院開拆 高市府究責
- 興農津貼案 小英：一碼歸一碼
- 老鳥小小鳥排練 林全信忘詞
- 世界創博賽 高市福東國小摘金
- 體操世錦賽 中華隊無緣決賽
- 梅克爾訪越 簽署戰略夥伴聲明
- 自學生免試 須取得評量成績
- 經濟冷颼颼 英窮人大增
- 廢棄電話卡 冒退稅1500萬
- 農舍公文送達？農委會：沒收到
- 太子欠款 金管會：多有擔保
- 孵台南小巨蛋 南大：繼續努力
- 福特六和砸十億 升級軟硬體
- 銘傳禮俗專書 教你不表錯情
- 阿富汗鴉片產量大增六成
- 停車場工程延宕 糾正北市府
- 香港連環砍人案 逮捕嫌犯
- 新北免試入學 需評量成績
- 拚就業 美國會快馬加鞭審法案
- 股票損失認列3成 金管會評估
- 陸反手買超日債 10個月首見
- 新北預售屋加強查稅 補逾億元
- 特瑞謝：危機已威脅金融體系
- 砸4千萬美元 鴻海買機上盒廠
- 國慶宴創紀錄 3公尺蛋糕登場
- 呷哺呷哺 北京多家店職員被捕
- 馬拚勝選 王金平號召民代力挺
- 今彩539開獎
- 2025中國為全球最大貿易國
- 中俄簽石化合作備忘錄
- 總統：台美具百年民主友誼深厚
- 瑞銀：美元反彈 無基本面支撐
- 大樂透開獎
- 稽查完成 希臘救命錢放行有望
- 全球首創可錄影望遠鏡登台
- 遠見民調轉型 不做政治調查
- 老翁被控性侵 無證據獲判無罪
- Rain入伍 粉絲淚眼相送
- 農舍案 綠：農委會一次講清楚
- 入境審查 日擬設中韓文口譯員
- 重大軍事投資 明年編572億
- 陸學者：人民幣案通過可能性增
- 不忍婦科凋零 名醫參選立委
- 蒲亭：俄中天然氣談判接近尾聲
- 馬總統：盼台法簽打工度假協定
- 曼谷北部淹水 15萬沙包防堵
- 退各界捐款 陳樹菊想默默行善
- 小貨車賣壯陽禁藥 客製供應
- 陽岱鋼雙安 達比修有奪18勝
- 陸：匯率法案將使美中爆貿易戰
- 胡錦濤：中越應妥處海上問題
- 神龍遭質疑 軍方盼回歸專業
- 斯國表決擴權案 視同信任投票
- 蔡英文：千億鼓勵年輕人創業
- 印尼分齡泳賽 曾昱誠破全國
- 護巴控克什米爾利益 中恐動武
- 印前外次：中野心改變台海均勢
- 匯率問題 陸對美表示嚴重不滿
- 監視北韓軍事 日將發射衛星
- 日擬磋商南海問題 大陸關切
- ECB：歐債危機達系統性規模
- 歐債威脅 美股開盤跌
- 今晚明晨 基隆新北宜蘭防大雨
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 歐債解危 花旗樂觀以待
- 社群媒體營收 料破百億美元
- 黃金十年 2015年無線上網
- 曼谷力抗水災 國際機場嚴陣以待
- 大樂透 頭獎1注中獎
- 中俄能源交易 蒲亭稱快要敲定
- 擴大EFSF 斯洛伐克料通過
- 暢遊日月潭 高鐵聯票開賣
- 占領華府 群眾宿街擬延4個月
- 倫斯斐：兩岸交流有利區域穩定
- 蘇農舍合法 藍促屏縣府說清楚
- 佔領華爾街撐多久 下一步挑戰
- 臺灣金控「歡樂百年」週六園遊會 捐五張發票可抽機車
- 10月15日百萬人民站出來 台灣民族黨「棄馬保台 驅逐赤藍 打拼建國」
- 美國前國防部長倫斯斐籲美國與台灣等國簽署自由貿易協定
- 華盛頓警方允許 抗議者可留在自由廣場4個月
- 美科學家：巨大海怪確實存在
- 賽德克．巴萊--青年莫那魯道(大慶)見面簽名會
- 英國金融時報(Financial Times)：美國貧困人數創50年新高
- 「陳樹菊—不凡的慷慨」台灣台東菜販百萬捐紅十字總會
- 甲骨文違約 美國以《林肯法案》Oracle判賠近2億美元
- 拿中國當「墊背」 美國參院將投票促人民幣升值
- 台北福華6千萬打造全新主動式宴會廳 搶攻尾牙春酒商機
- 美國前國防部長倫斯斐：美有義務承認台灣人民的存在
- 美參院表決人民幣匯率法案 中國警告中美可能爆發貿易戰
- 美參院表決人民幣匯率法案 中國警告中美可能爆發貿易戰
- Google Doodle：黏土動畫大師 Art Clokey 90歲誕辰(含影片)
- 台灣國衛院發現關鍵蛋白 治療類風濕性關節炎、 紅斑性狼瘡、癌症、糖尿病露曙光
- 烏克蘭前美女總理被判處七年有期徒刑
- 台灣總統馬英九國慶文告在中國微博大放送
- 台灣民進黨總統參選人蔡英文的「台一線」旅程將拍成影片
- Discovery將在美國時間16日撥出 流言終結者--Steve Jobs特別節目
- HTC芒果機Windows Phone Mango發表 宏達電衝破700多點
- 中國學者透露接受台灣總統大選的任何結果
- 「Angry Birds」憤怒鳥PC版 下載人氣紅不讓
- 遠見「民調中心」宣布停止選舉或政治議題民調
- 台灣總統參選人蔡英文：將籌募一千億基金助年輕人投入農業
- 美國參院通過制裁人民幣匯率法案 美中貿易戰一觸即發
- 超強大蘋果 IOS5 系統 即將開放下載！
- 美國學者Slavoj Zizek紐約自由廣場 聲援「佔領華爾街」(含影片)
- iPhone 4S 試用影片曝光
- 民進黨鎖國？ 中國國民黨和中國共產黨看法出現落差
- 緬甸特赦數千囚犯 異議人士札哈納獲釋
- 台灣台中市票選市花、市樹 「鳥事」一籮筐
- 恐引發自燃! 日本東京Sony召回全球160萬台Bravia平面電視
- Sony又遭駭客入侵 93,000個用戶個資恐外洩
- 直擊中橫坍方震撼 民眾大喊：回不了家
- 烏判決損歐盟關係 或尚可轉圜
- 法民眾抗議政府緊縮方案不公
- 65歲不算老 人生75才開始
- 北藝大管弦樂團攜名琴赴法演出
- 嬰兒荒世代 比父母少賺25%
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 稽查過關 希臘將獲金援救急
- 威州凶殘命案 殺孕婦剖腹取胎
- 靜待美財報 歐股回檔
- 今年萬聖節 老美較捨得花錢
- 伊朗擬殺沙大使 陰謀遭美破獲
- 占據學校 全美串連抗議
- 憂歐債 金銅齊跌
- 美股激勵 油價連5紅
- 華碩超薄筆電 便利似智慧手機
- 財報可期 美股漲多跌少
- 台3藝術家 巴黎擴大聯展
- 擴大EFSF 斯洛伐克未通過
- 人民幣法案 美參院表決通過
- 人民幣案美參院過 眾院挑戰大
- 福島核災免驚 英續建核電廠
- 斯國EFSF沒過 需重新表決
- 雲門新作屋漏痕 紐約全球首演
- 法蘭克福書展 台灣館就緒
- 歐巴馬就業方案 參院闖關失敗
- 參院人幣案 恐引爆美中貿易戰
- 蓋特納籲中國 速允人幣升值
- 班彥不襲台 共伴與否待觀察
- 台股開盤下跌22.44點
- 人民幣法案 陸學者：兩敗俱傷
- 駐多使館國慶酒會 盛大舉行
- 加報刊出新聞局長百年國慶專文
- 人幣制裁案有用？美國人都懷疑
- 陸外交部：人民幣案損人不利己
- 美元轉強 新台幣盤初走貶
- 聖保羅州議會 建國百年開講
- 占領運動擴散 美反富情緒高漲
- 中華輪網隊赴日 搶帕運門票
- 昔笨拙 陸匯率法案遊說展技
- 國台辦：江陳7會來不及簽投保
- 傳張昭雄選花蓮立委 橘否認
- 江陳會19日在天津 不簽投保
- 竊車男飛車逃 警圍捕就逮
- 美參院通過人幣案 陸又驚又怒
- 歷史性協議 以釋千餘人換1兵
- 軍紀出包 高華柱：依法處置
- 竹科8廠商鼓勵員工休假
- 美參院財委會通過3國自貿協定
- 楊宗緯私下很婆媽 最愛隋棠
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 高盛砍台灣今明年GDP預估
- 朱立倫：淡水河兩岸旅館失衡
- 美參院法案 陸多管齊下反對
- 讓食材說話 識食健康又環保
- 桃園地震 規模4.1
- 駐墨代表受訪推介台灣經驗
- 國安基金 李述德：審慎應對
- 谷歌行動軟體下載 料超越蘋果
- 婁子捅大 黑莓機出包跨4大洲
- 廉價航空市場 新航參一腳
- 陸央行提報告 駁美人民幣法案
- 電子手機抗跌 台股量縮整理
- 傳溫州擬申報為金融改革實驗區
- 台股前3季報酬率-19%
- 人人當101股東？財部願研究
- 中越簽協議 解決海上問題
- 國家講座主持人 5學者獲獎
- 橫濱測出輻射鍶 災後首度
- 美參院通過人幣法案 人幣續貶
- 客委會：客家電台待NCC釋頻
- 匈牙利舉辦建國百年酒會
- 伊朗行刺計畫失敗 美沙譴責
- 耶路撒冷郵報：台以關係增進中
- 江陳19日天津7會 不簽投保
- 共和黨辯論唯一共識：反歐巴馬
- 陸央行：美損害全球經濟恢復
- 北大附中 綠委爭取三重設校
- 總統：打造台灣為東亞海空樞紐
- 北市將全面查日租房 輔導合法
- 斷層調查 原能會：溝通出問題
- 總統國慶談話 陸：關注點不同
- 蔡英文主張 陸：台獨借殼上市
- 美鋁打頭陣 Q3財報欠佳
- 國安基金 陳沖：不到進場時機
- 看新聞懂科學 高一生勝大學生
- 惠普PC分拆計畫恐生變
- 美參院法案過關 人民幣回貶
- 中華電結合秀傳 推醫療私有雲
- 小英：跨越濁水溪 決戰中台灣
- 器官勸募 柯文哲籲統一事權
- 江玲君批政策買票 許智傑否認
- 吃垮前男友 周蕙破涕為笑
- 就業案失利 歐巴馬盼部分通過
- 占領華爾街 財部重視貧富差距
- 賈伯斯高領衫 深受東瀛影響
- 談農舍 蘇嘉全盼農委會講清楚
- 英特爾電視處理器計畫喊卡
- 農舍案 曹啟鴻：會承擔責任
- 蕭萬長：續推經貿兩岸政策
- 朝令夕改 佛山不鬆綁限購令
- 人民幣法案 外銀：關注亞幣
- 誆買禮券詐3千萬 女判6年半
- 投保暫不簽 金融股休息
- 美容婚紗珠寶展 台中世貿登場
- 嘉療設護理之家 專責精障長照
- 綠疑農舍違法 鍾紹和：合法
- 乳房新手術 速除小腫瘤
- 擴大陸客自由行 小兩會擬磋商
- 傳大老勸蘇退 小英：不知是誰
- 慶百年 華僑青年鐵馬桃園行
- 酷酷嫂國慶穿著 成立院焦點
- 屏縣公文 未答覆農委會詢問
- 陸否認透過連戰勸退宋楚瑜
- 萬里螃蟹產量少 價格高2成
- 多吃番石榴 防老抗癌
- 亞幣轉弱 新台幣午貶9.1分
- 曾蔭權：政府籌備在台設辦事處
- 搶頭香 陸主權基金投資俄基金
- 日漫畫家青山景 自縊亡
- 傳貝恩購Skylark近拍板
- 私校生師比高 教團憂品質
- 吳揆：未來會有環島高速公路網
- 黃金十年經費 總統：預算配合
- 曾蔭權離任前提出解決房屋問題
- 破獲率目標值 非為選舉訂出
- 友善國際 研考會推英語服務
- 進口血燕窩 逐批驗亞硝酸鹽
- 兩岸核安協議 原能會：確定簽
- 簡餐店櫃檯改造槍枝 男稱圓夢
- 遠傳醫療雲行動服務 明年普及
- 海關貪瀆案 檢調搜索13廠商
- 台股收盤跌16.36點
- 格鬥技達人耍帥 英雄變狗熊
- 豪雨成災 尼加拉瓜又添4死
- 總統：全面建設 拚OECD
- 台股收跌16.36點
- 電動機車推動差 預算遭凍
- 北市微笑單車 推出計時租借
- 日飛彈製造所遭駭 入侵30萬次
- 10月台指期跌18點
- 揶揄女侍遭回嗆 3男動粗遭訴
- 詐騙車手招搖 警攔檢搜出毒品
- 電子化政府 5年投入85億元
- 10月電子漲 金融跌
- 紓民困 香港公屋免租2個月
- 破伊朗暗殺陰謀 美發恐攻警告
- 法蘭克福書展 德英美業者掛帥
- 台股量縮跌16點 手機股續強
- 小英提離農津貼 馬：歡迎跟進
- 放寬小店家免發票 財部研議
- 高華柱：裝備能救災戰時兩用
- 江國慶補償金報政院預備金支應
- 難能可貴 總統為神龍小組喝采
- 國葬馬可仕 菲總統拒絕
- 騎機車跌落山谷 婦送醫命危
- 熱水燙傷男嬰 護士獲緩刑
- 承攬僱用不明 員工控未履約
- 馬：立委參選人須身段軟嘴巴甜
- 雇主性侵外勞 判5年半賠百萬
- 提施政目標 總統：負責任態度
- 有求必應 郝表揚鄰里長
- 搶陸客 中市飯店推免費巴士
- 國中生疑服藥過量 送醫急救
- 失速翻車 化學槽車撞檳榔攤
- 吳揆：強化5都生活圈海空交通
- 韓報：台灣的百年雙十國慶
- 聲勢正旺 張棟樑祝電台吸金
- 台灣書院在美開幕 展軟實力
- 三大法人買超台股49億元
- 迎接蔡英文 女報馬仔出動
- 銀河放異彩 勇奪T3最佳手機
- 諮委被指黑官 國安會駁斥
- 法官查追求者 記大過免兼庭長
- 美專欄：美緊咬人民幣 虛偽
- 胡錦濤會蒲亭 談中俄關係
- 南海駐防強化 高華柱：會支持
- 阿里山林業百年 嘉大辦研討會
- 保母登記 民團盼有資格限制
- 單親辦低收 高市索前配偶財證
- 胡為真：總統文告盼世界都知道
- 公路公共運輸將續推3年計畫
- 被俘人員救援 國防部：協商中
- 曾蔭權將離任 慷慨照顧下層
- 全球招商 竹縣規劃印度村
- 兩岸文化資產論壇 台中召開
- 核安協議 聚焦安全與事故通報
- 高雄大寮文史展 13日登場
- 港客慘案時打電動 菲總統否認
- 新北幸福早餐券 被質疑吃不飽
- 蘇俊賓跑基層 9旬翁力挺
- 鳳山：社區營造來賓非公所邀請
- 上班族久坐 易罹肌筋膜疼痛症
- 韓主要觸控面板廠產能提升5成
- 綠募監票員 台中講習操兵
- 重慶工廠洩氨氣 疏散50多人
- 大有巴士前董座 盜刻印章遭訴
- 美職 老虎回神砲轟遊騎兵
- 新台幣兌美元貶5.2分
- 口腔癌免疫療法 台灣臨床試驗
- 辛亥專列首發團 小三通遊台
- 求解除制裁？緬甸大赦政治犯
- 選美不缺席 力英桂展現自我
- 拉案後續求償 高華柱：有信心
- 藍綠高市競選總部 鳳山拚場
- 百年全運 卓伯源授旗
- 小英疑媒體民調 藍：格局立判
- 菲總統宣布500億刺激配套
- 綠島小夜曲曾禁唱 其實是情歌
- 違約賣土地 衛理公會判還6億
- 華航助顏面損傷朋友 圓空服夢
- 違失法官輕懲 監院槓上司法院
- 物聯網商機 台廠要發展軟實力
- 9月稅收 年增6.9%
- 年度個人獎 牛恐只有阿財
- 接見薩國議長 王金平盼增邦誼
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 主唱雖受傷 韓天團仍如期來台
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 教科書業者不當送贈品 遭罰
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 水湳重金屬污染 環團陳情監院
- 校園玻璃DIY 體驗創作樂
- 台灣民眾排碳高 主管多25%
- 國中生吳宗憲 急救挽回一命
- 郝龍斌：持續建設年輕台北
- 菜菜子犧牲色相 扮臭臉女傭
- 陸落跑眼鏡大王：只是赴美討帳
- 金門音樂節 翟山坑道暫停開放
- 夫遊學搞外遇 判賠妻60萬
- 防止烏龍醫療 辨識系統成利器
- 科技廠偷排廢水 污染景美溪
- 賴清德要求市府團隊以客為尊
- 菲越元首將討論南海爭議
- 學者：江陳會 兩岸關係指標
- 宏達電：3年內稱霸韓國外北亞
- 誤闖嘉市民宅 穿山甲現蹤
- 無名屍DNA資料庫 監院糾正
- 國道邊坡起火 螳螂大軍逃命
- 分析：陸9月CPI難別6時代
- 隨開即用 華碩發表超輕薄筆電
- 竊賊偷樹瘤 匍匐前進掩耳目
- 書商送禮 教部只能道德勸說
- 東京世田谷區 出現高輻射量
- 馬拚連任 啟動行動中常會
- DRAM模組合約價持平
- 林家瑋3度獲提名 被擋下
- 廢鎔劑污大漢溪 聲押7人獲准
- 單一話價明年上路 費率待審
- iPad版臉書 才上線就出錯
- 能增值又親近 陸愛新加坡房產
- 防泡水車 業者拆底盤掛保證
- 陸：願與越南落實海上問題協議
- 水庫防淤工程 檢察官坐鎮
- 台灣美食節 南投推筍鮮茶香宴
- 馬：歐商可結合台灣進軍大陸
- 百年國慶 駐挪處舉辦酒會
- 震盪劇烈 新台幣收貶5.2分
- 小英說看看 中時：民調專業
- 私校超收學生 教部扣獎補助款
- 台灣大賽預售 首日破2萬張
- 農舍爭議 高市府：清查裁處
- 兩岸合拍追愛 入選夏威夷影展
- 美占領行動新招：關閉銀行帳戶
- 大馬高球賽 妮妮創紀錄之旅
- 台灣阿甘力行環保 帶學子祈福
- 新宿舍太貴 政大：未強制搬入
- 兩岸投保 經長：愈快簽愈好
- 徐旭東樂觀Q4景氣
- 蒲亭訪陸 媒體關注中俄競合
- 媒體追蘇嘉全 小英急解圍
- 索國醫護在台取經 總理感謝
- 中美貿易戰若開打 兩敗俱傷
- 鎮長稅案 廖學廣判1年定讞
- 太子欠薪案 綠促政府專案處理
- 美青姐夯 黨代表要馬打夫人牌
- 性感米可白 家長抗議轉支持
- 蘆洲國中學生服藥過量 已返家
- SJ領軍 韓流將引爆高雄
- 兩岸核安協議 建緊急通報熱線
- 新富族群在意銀行提供完整產品
- 台中榮總違停罰單 警方不告發
- 火紋身不自棄 華航助圓空姐夢
- 江陳7會不簽投保 台商看法異
- 金門檢警清查幽靈人口
- 台人赴布吉納法索免簽證費
- 抗癌騎士 鐵馬環台圓夢
- 前9月營業稅 歷年同期新高
- 過熱恐自燃 索尼召修液晶電視
- 環署：台灣人均碳排放全球17
- 陸：中俄天然氣商談 企業接手
- 櫃買升格世界交易所聯合會會員
- 原聲團長：吳揆無視原童非事實
- 全球招商 精密機械業最積極
- 強化南海駐防 學者：台增籌碼
- 爭奧運門票 田協送6人深造
- 廢白河收費站 總統：概括承受
- 採松露像諜對諜 松露犬最開心
- 網路銷售仿冒鞋 2男函送法辦
- 能源稅開徵 薪資扣除額將調整
- 英國失業率 15年來最高
- 馬吳高雄總部 邀楊秋興出席
- 搶救大舞台 高市列暫定古蹟
- 兩蔣日記官司 蔣友梅撤告
- 大水災恐來襲 曼谷居民急囤糧
- 瑞興輪油汙 最快15日清除
- 北市本土登革熱病例 再增1人
- 向俊賢先拚全國 再拚奧運
- 核安協議堅守對等互惠務實原則
- 北市百貨噴火秀 未申請罰3萬
- 北市刑事案件 比去年少千件
- 國慶晚會安排疏失 陸委會檢討
- 期交所成功加入WEF會員
- 遲收判決書 監院質問曾勇夫
- 門前撒尿被趕 男縱火洩憤遭訴
- 女遭資遣亂調貨物 判5月徒刑
- 國慶音樂劇 176萬人聚焦
- 越元首訪印 協商解南海爭端
- 郝：花博基金會將承辦大型會展
- 大學生進農村 紀錄玉米娃娃
- 美共和黨代表訪台 讚台灣民主
- 陸委會：投保階段性成果會呈現
- 班彥共伴效應 週六日明顯
- 斯國會否決EFSF 歐盟喊話
- 嘉若農舍 農委會：何課地價稅
- 紡織所研發2分鐘噴製衣鞋帽
- 狀元劉錚亮相 自評及格邊緣
- REITs基泰之星標脫
- 壞傢伙 美擬對伊朗祭新制裁
- 北韓軍異動 如炮擊事件前動向
- 今彩539開獎
- 歐盟智庫建議 議會撙節經費
- 荷蘭羽球賽 薛軒億晉32強
- 對陸經濟信心 陸國企比外資低
- 麗湖飯店新光得標 每坪36萬
- 人民幣上沖下洗 震撼亞洲匯市
- 總統提全面建設 綠：吹噓
- 廉政志工堵門口 杜絕三節送禮
- 三商美邦人壽 明年9月拼上市
- 兩岸核電協議 參考國際公約
- 124國免簽 馬：實力受尊敬
- 麵引子首映 演員哭成一團
- 日相可能12月訪大陸
- 副總統：未來經濟要更包容平衡
- TPGA錦標賽 林文堂爭4霸
- 修復南橫 政院同意動支預備金
- 春去秋來 兩岸九談投保未達陣
- 不顧北京 印越簽油氣合作協議
- 總統：有信心執政比前朝好
- 想買房？5成5民眾等明年
- 曼谷恐遭水患 橙色旅遊警示
- 愛鳥遭蛇吞噬 老翁心臟病猝逝
- 維修冷氣氣爆 2人送醫
- 邱文達：器官勸募事權將歸一
- 吳揆：台灣企業競爭力高
- 面臨多起貿易調查 陸：新挑戰
- 景氣不妙 亞抗通膨轉向救經濟
- 兩岸投保暫不簽 政院仍樂觀
- 綠指遭監聽 藍：無稽之談
- 疑遭監聽 綠高層換手機
- 獲瓶中信示警 英美聯手擒海盜
- 私藏刀槍 亡父房當槍械庫
- 百事可樂Q3獲利增
- 蔡春鴻承諾立即簽報核四論
- 馬辦：蔡應停止無根據的抹黑
- 華爾街券商寒冬 萬人恐丟飯碗
- 璞園大勝裕隆 打出奪冠氣勢
- 歐洲紓困基金 布朗籲加碼5倍
- 蘇嘉全：國民黨叫我拆屋我就拆
- 百貨租賃爭議 老房東告上法院
- 陸推新政策 支持小型微型企業
- 民調轉型 馬辦：綠自打嘴巴
- 美貨幣政策如寄生蟲？蒲亭指控
- 台日合資設創投 引進日本技術
- 泰國政府宣布1/3省份為災區
- 今彩539頭獎6注中獎
- 背三太子征服撒哈拉 光榮返台
- 器捐案 台大院長認社會觀感差
- 占領華爾街要奏效 宜脫鉤暴力
- 鍾紹和農舍 高市府13日會勘
- 美民調：三大惡華爾街政府媒體
- 陸官媒同情維權人士 實屬罕見
- 台灣電影之夜 照亮釜山影展
- 緬甸三百政治犯獲赦 更多待釋
- YouTub上太空站(ISS)實驗 競賽啟動
- 台灣「黃金十年」 馬英九：第二任期要「脫胎換骨、邁向卓越」
- 獨家／跨國數位產業研討會於台灣熱烈舉行
- 台灣中央大學與義美聯電攜手 簽約啟動電子書製作
- 台灣綠營學者稱 馬英九是中國民族主義者
- 婉拒宋楚瑜邀約 前台灣高雄縣長楊秋興將挺馬英九
- 台灣總統參選人蔡英文彰化造勢 二萬民眾擠爆現埸
- 親民黨主席宋楚瑜連署書突破廿五萬份門檻 造勢活動全面展開
- 台灣總統馬英九決戰南部 主打政績牌
- 中國學者：大陸要尊重台灣既成事實的法律地位
- 江陳七會將簽核安協議 投保協議無法簽署
- 問題燕窩含亞硝酸鹽致胃癌風險
- 號稱全球最薄 華碩ZENBOOK企圖帶動換機潮
- 台灣和中國就互換被俘軍情人員展開接觸
- 台灣、中國談判「換俘」
- 萬聖節驚嚇百分百 滿足提心弔膽的好奇 華泰王子大飯店 眼腦奇遇蛋糕 挑戰搞怪極限
- 艾未未名列全球藝術界最有影響力人物榜首
- 黑莓機伺服器掛掉 北美、非洲、中東、歐洲全當機
- OECD: 中國生活滿意度排名「倒數第一」
- 台灣警察變相吃案？成潤報竊花六小時！
- 不丹國王今迎娶21歲女大學生
- 聯想成全球第二大個人電腦生產商
- 亞太百萬富豪330萬人 台灣高達9.41萬人
- 成大奇景「活春宮」 網友質疑造假
- 中國異議人士劉曉波 可望在年底前保外就醫
- 緬甸釋囚恐縮水 翁山蘇姬、楊紫瓊望全面釋放政治犯
- 宋楚瑜請國民黨不要消費楊秋興
- 中央大學與義美聯電締約 推動電子書「數位加值」出版
- 印尼發生6.8級地震43人受傷
- 北市為Calvin Klein辦專案徵才
- 美國「佔領華爾街」全球串連 Occupy Taipei 本周六「佔領台北」
- 「為建立新歐洲－基督信徒的貢獻」新書發表會
- 蘋果打贏三星 澳洲禁賣Samsung平板電腦
- 日本東京發現來自空中的核輻射
- 美國「佔領華爾街」 紐約警察強力抓人
- 攻占Ultrabook巿場 華碩紐約ZENBOOK挑戰MacBook Air(含影片)
- NB大廠華碩ASUS 喜獲「台灣最佳聲望標竿企業」獎
- 二次金改案 陳致中、黃睿靚分判1年與6月徒刑 不得緩刑
- 二次金改案陳前總統判18年、吳淑珍11年
- 美中恐爆貿易戰 匯率案引憂慮
- 修圖軟體新功能 模糊照變清晰
- 伊朗謀刺沙國大使 多國擬制裁
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 鴻運當頭 英情侶頭彩分親友
- 紓困基金擴權 斯國朝野達協議
- 伊朗謀刺沙大使 美無動武打算
- 抗債 巴洛索催生歐洲穩定機制
- 歐股收紅 倫敦漲0.85%
- 購物累翻人 花掉一生64天
- 歐債危機緩和 金銅齊漲
- 百大科技獲獎 工研院擠身國際
- 金正日長孫 負笈波士尼亞
- 美股收紅 道瓊漲0.90%
- 紐約原油收85.57美元
- 越十年稻作目標 381萬公頃
- 越土木機械展 台產品吸睛
- 失業者眾 英經濟前景堪憂
- 台歐簽經合協議 獲英支持
- 宏達電滿手現金 考慮收購媒體
- 衛冕玫瑰花車 華航推飛龍在天
- 北京房市景氣指數 創5季新低
- 班彥減弱 外圍雲系仍影響
- 首府破產 賓州恐接爛攤
- 台股開盤上漲43.7點
- 非傳染性疾病 西太區頭號殺手
- 巴西電視播建國百年紀錄片
- 北韓軍異常 南韓高警戒
- 調查：美青少年保險套使用率增
- 張忠謀悲觀說 晶圓雙雄走跌
- 大陸8城市 餘屋量年增3成
- 加報：台爭加友誼 鍥而不捨
- 聯想首躍全球第2大PC品牌
- 國際特赦籲加國逮小布希
- 巴黎秋季沙龍 劉啟祥有孫傳承
- 美容課程廣告不實 遭罰
- 黑莓機出包3天 波及半數用戶
- 谷歌傳無買Akamai計畫
- 巴拿馬前9月通膨4.9%
- 蘋果攪局 三星新平板無緣登澳
- 活化資產 大同北投廠年底標售
- 占領加拿大抗議活動 週末登場
- 散明星私密照 FBI逮到駭客
- 中國網軍 遍布大小產業
- 嘉市最高峰 海拔149公尺
- 金融發展 穩定與發展並進
- 新台幣盤初升3.6分
- 拚內需 統一砸重金新竹買地
- 國會通過 歐巴馬將簽自貿協定
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 自貿過關 歐巴馬：美經濟勝利
- 台股震盪 不見春燕說埋隱憂
- 警破竊車案 起出毒品改造手槍
- 兩岸投保協議 經長：愈快愈好
- 教宗：常為台灣教會祈禱
- 優人神鼓抵墨 國際藝術節演出
- 新北百貨週年慶 展開第二波
- 人民幣續貶 重回6.37
- 岡山天降神兵 神龍加碼演出
- 樂不思蜀 安徽黃山養胖大貓熊
- 築巢引鳳 汪洋提新引資概念
- 鍾紹和農舍 陳菊盼統一規範
- 牛蛙入侵台大 螢火蟲恐滅跡
- 高職學力鑑定 14日報名截止
- 約旦辦台灣文化日 慶建國百年
- 百大藝術人物 歐美大咖列前茅
- 賽德克登陸 楊永明盼不修剪
- 民航局：松山機場有存在必要
- 北市查醫療收據 3家待改善
- 共和黨選情莫測 凱恩暫時領先
- 出口趨緩 中國貿易順差大減
- 保護墾丁陸蟹 企業捐物資
- 中央社影像展 台北星光燦爛
- 氣喘反覆發作 醫師籲勿擅停藥
- 長期咳嗽 胃食道逆流引起
- 台北港辦聯貸 建雜貨儲運中心
- 百大藝術人物 艾未未登榜首
- 傳灌發量 華爾街日報歐版駁斥
- 農舍爭議 蘇嘉全促農委會會勘
- 荷蘭羽球賽 薛軒億晉16強
- 故宮推歌劇 吳興國扮康熙
- 賓州哈市破產 債市沒感覺
- 台人均所得9年後近3萬美元
- 勞安法變職安法 盼本會期三讀
- 金磚5國指數期貨 擬互相掛牌
- 傳楊秋興助馬 陳菊：尊重
- 金改案二審 總統職權是關鍵
- 禁口吃學生發言 教授惹爭議
- 佛山房市政策朝令夕改引猜測
- 顏清標賣地瓜 多吃顧健康
- 金門博弈公投未決 提案人撤回
- 提高存活率 救護員籲學CPR
- 日星交換區域發展看法
- 宏達電想買媒體 符合品牌策略
- 逮老格兒子未證實 恐空歡喜
- 陸貿易順差縮小 年減約1成
- 海碩盃網賽 首度引進鷹眼
- 國慶酒會在尼舉行 嘉賓雲集
- 男轎車內舉槍自殺 疑感情問題
- 香港百萬富翁 去年增速冠全球
- 操弄民調指控 馬辦批小英抹黑
- 邱毅：楊秋興認宋參選無勝算
- 超收電話費 北市要求業者說明
- 美元弱 新台幣午升7.6分
- 台達電與清大合作開發雲端軟體
- 環署：要求六輕落實環評承諾
- 呂金柳棉紙撕畫展 高雄登場
- 錯誤姿勢加久坐 小心腰酸背痛
- 雲門紐約首演 第一家庭捧場
- 不丹國王成婚 印度蜜月1週
- 凱恩擠下羅姆尼 成民調寵兒
- 蘇家農舍爭議 法部不表示意見
- 藍：楊秋興將任顧問團總團長
- 陸限廣令 陸民叫好業者憂心
- 北市國小校長喝花酒 大過調職
- 太陽餅文化節 逾50家設攤
- 決戰中台灣 小英承諾推山手線
- 花蓮與那國近 立委籲闢直航路
- 台股收盤漲45.98點
- 指民調為選舉 藍要小英道歉
- 政院通過草案 增訂有薪照顧假
- 鍾紹和農舍釋疑 農委會今發文
- 環署：二氧化碳擬列空污物
- 峇里島驚傳6.0強震 50傷
- 台股收漲45.98點
- 亞太富豪速增 人數超過歐洲
- 「到阜陽六百里」芝加哥首映
- 10月台指期漲1點
- 浮洲合宜住宅 11月起申購
- 酒駕刑度 法部擬調高
- 班彥奪7命 菲2萬多人撤離
- 暴力竊盜案件 北市破獲率提升
- 澳暫禁三星平板 分析師不擔心
- 仲裁署長斡旋 NBA勞資再議
- 類股輪動 台股收漲約46點
- 占領華爾街活動 蔓延全球
- 提款機前棄嬰 警追查父母
- 文化資產 10年成長近3倍
- 10月電子金融期下跌
- 質疑遭監聽 小英要執政者釋疑
- 蘋果iOS5登場 更新很卡卡
- 強闖前女友家討債 男遭訴
- 林昭亮音樂會 16日旗山登場
- 罵兄賭徒 弟判罰2萬
- 蘋果好萊塢 料攜手看串流電影
- 缺錢買毒偷車搶劫 警逮2人
- 吳揆：兩岸投保協議要簽得好
- 北捷新店線 傳女子跌落軌道
- 中秋出勤工資沒加倍 依法可罰
- 刺激景氣 經濟部擬3管齊下
- 媽祖搭捷運出巡 見證城鄉結盟
- 推地方產業有成 吳揆：續辦
- 海科館何時開館 藍綠再交鋒
- LPGA台灣賽 20日燃戰火
- 越防長：謹慎維護越中友好關係
- 日千葉船橋市 測出驚人輻射量
- 搶深藍選票 段緯宇義賣國旗衫
- 宋楚瑜：國民黨勿消費楊秋興
- 法蘭克福書展 推形象鼓勵閱讀
- 北市跨年景點票選 好禮帶回家
- 國民黨：歡迎認同馬吳配者加入
- 許崑源擁別墅 邱毅：勿牽拖
- 餐餐有澱粉 外食族也能減重
- OTC辦法說 18家公司參與
- 小英質疑操弄民調 藍：勿抹黑
- 三大法人買超台股75億元
- 克魯茲又轟 遊騎兵打老虎
- 美專家：妮妮像3大球后綜合體
- 雙北市預售屋銷售率 不到5成
- 后豐鐵馬道 華僑體驗在地文化
- 黑龍江礦災困多人 業主想隱匿
- 太陽能車賽 友達電池參一腳
- 40度高溫超馬 陳彥博暫第3
- 淡水藝術節 15日創意踩街
- 總統：繼續讓中華民國發光發熱
- 節慶前夕 北印再傳恐怖警訊
- 孫瑜鴻light展 呈現輕盈
- 沈呂巡卸外交政次 董國猷接任
- 電容器藏K他命 查獲40公斤
- 保訓會創新節能 視訊踹共
- 台北世界設計展 北市議長：棒
- 警破大型賭場 逮31人
- 岡山基地開放 戰機預演吸晴
- 正簡字對照手冊 方便陸生學習
- 抵押房產 黃建亮圓電影夢
- 陸景氣調查 房地產業不樂觀
- 清大綠建築 台達館落成啟用
- 綠營指遭監聽 藍：可笑
- 亞太百萬富豪最偏愛股票不動產
- 賴幸媛：選總統應承認中華民國
- 疑感情糾紛 男舉槍自殺命危
- 新台幣兌美元升7.1分
- 公糧濕穀收購啟動 每公斤2元
- 金改案二審逆轉 扁改判18年
- 農舍爭議 許崑源：依規定處理
- 業者推好康 嚐美食抽機票
- 大馬高球賽 妮妮首輪列13
- 扁珍金改有罪 陳致中判1年
- 切仔麵節未到 朱立倫先吃為快
- 少吃多動 3個月減重23公斤
- 研究黑死病菌 揪出瘟疫源頭
- 二次金改案大事記
- 北市都更推動中心 受議會監督
- 挑戰自我 弱勢童圓夢登摩天輪
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 劉毅告高國華涉誹謗 不起訴
- 金門生存遊戲 重演古寧頭大戰
- 獅沒提案 中職不打大聯盟賽
- 通緝犯揪團跑路 警一網打盡
- 就算全有罪 扁刑度最高20年
- 文官交流 台與波蘭將簽備忘錄
- 陸：相信歐洲有能力走出危機
- 科學季明開跑 體驗未來科技
- 警破電纜線竊案 翻牆哥就逮
- 推自由行 陸媒探索原民部落
- 國際平面設計展 高雄攬客
- 陳澄波傳奇 22日高雄上演
- 看景氣 劉憶如：至明年未好轉
- 璞玉陳孝榮 賈凡用心琢磨
- 嘉義市國樂節 北京美女亮相
- 武漢台灣名品博覽會 開幕
- 單季240場 中職傾向維持
- 陸照明市場 5年成長6成
- 切甲狀腺瘤 不用冒險失聲
- 表揚陸一特 國防部贈紀念章
- 金改案改判 扁迷雨中呼不公
- 紐時風暴 堪為台灣媒體借鏡
- 超級車牌 358萬標出
- 校園平板電腦 國小生隨身學
- 單次劇烈運動 有害健康
- 北捷女子跳軌 系統已恢復正常
- 傳海外避稅 美查Google
- 金改案逆轉 9被告改判有罪
- 金改案遭重判 扁認政治干預
- 2里長挺別黨 民進黨開鍘
- 唱片蕭條 新聞局補助20樂團
- 水庫缺水 嘉南灌溉再精簡
- 匯率報告如期出爐？ 美口風緊
- 吳伯雄到訪越南 台商熱烈歡迎
- 新北查藥妝店 逾8成未見藥師
- 格林沒進牛棚 首戰不先發
- 美韓簽FTA 經部與業者會商
- 蔣中正日記 授權即可出版
- 陸百萬美元富豪 53.5萬人
- 不丹國王大喜 雷龍子民歡慶
- 奧斯卡外語片 賽德克遇強敵
- 湄公河喋血 陸召3國使節
- 利比亞重建利益 歐洲各國力爭
- 8核處理器上市 挑戰運算極限
- 解放軍現身喀什米爾？陸否認
- 撒尿搶劫 5青少年遭求重刑
- 全民英檢 明年測驗日期公布
- 大台北餐廳棄食材 1年18億
- 默默行善 劉姓婦女再伸援手
- 金改案逆轉重判 特偵組欣慰
- 陸處級幹部首富 資產47億
- 4男搶銀行 菲人質脫險
- 六輕傳墜樓意外 1員工不治
- 明年燕子不來 產學悲觀
- 北市動物園 將新進4隻無尾熊
- 超吸睛 馬辦再推愛情微電影
- 科學季開跑 張鈞甯宥勝代言
- 顧治安 鳳山溪鐵警隊成立
- 一銀大陸第2家分行 金管會准
- IMF：歐債增溫 亞洲恐遭殃
- 結婚71年 老公首度送花獻吻
- 討5百元電話費縱火 2人送辦
- 顧觀感 鍾紹和拆農舍圍牆磁磚
- 鹽埕綠廊拆遷 過年前展新貌
- 宏?烳C市占 Q3跌落第4
- 林慶台險棄演 大慶淚憶亡父
- 那英被跟拍 要求拍漂亮
- 姐夫拒發退休金 舅子提告勝訴
- 台灣IT競爭力強 可再進步
- 立委質疑投保延簽 賴幸媛反駁
- 陸：經濟差 G20峰會有意義
- 遭批發電效率差 台電否認
- 拚立委 李昆澤尋求林進興支持
- 不丹國王將訪 日媒：如度蜜月
- 歐債風暴 學者：體檢經濟良機
- 移民署統計 逃逸外勞3萬餘人
- i高醫行動APP 上線啟用
- 銀監會QDII來台 2層思考
- 陸銀監會出招 降低流動性風險
- 滬深股市上揚 反彈力道偏弱
- 美元弱 新台幣收升7.1分
- 7人制橄欖球 高市尋求3連霸
- 台灣發明 擦玻璃機器人上市
- 會計師高考 擴大應試資格
- 扁案促修法 企業送錢恐涉刑責
- 藝術家借百面牆 你家變展覽室
- 連勝文槍擊案 凶嫌馬面延押
- 陸：下一代iPhone支援4G
- 本土登革熱 北市再增1例
- 歐巴馬會李明博 談北韓聊貿易
- 金門考察養牛案 李炷烽無罪
- 善用小巧思 食材不浪費
- 王永慶遺產核定爭議 子女敗訴
- 反核加劇 南印電廠工上班遭擋
- 溢收話費 遠傳：觸碰通話保留
- IMF：台灣今年成長5.4%
- 廢五金遷廠 民眾要求續稽查
- 觀護盃操小將 達欣盼練出霸氣
- 防治登革熱 北市大規模噴藥
- 金改案逆轉 吳淑珍將上訴
- 美韓FTA 影響百億美元出口
- 駕訓班收費價格歧視 上海不許
- 新疆姑娘嫁南投 移民署送關懷
- 全運會首金 14日中午出爐
- 東京高輻射 源自民宅舊玻璃瓶
- 金改案二審逆轉 綠疑政治考量
- 兩岸春節加班機 下月核定首批
- 海巡署：兩岸走私態樣改變
- 蘇嘉全廟口開講 當選留中市
- 董國猷任政次 司長妻要叫長官
- 認證酒品聯合行銷 可抽禮券
- 外資進出台股積極 匯出不顯著
- 吳揆：彙資料供陸撤食品監管
- 分流措施保曼谷 未來5天關鍵
- 拼勝選 國民黨成立地方助講團
- 林益世盼5連霸 營造團結氣勢
- 越南女學生 逾期居留淪洗碗工
- 楊進添肯定沈呂巡 不評論新職
- 實質影響即職權 高院駁周占春
- 猿獅爭霸 主播球評看好猿
- 觀光局盼大陸放寬陸客來台規定
- 新光人壽員工陳情 資方停扣款
- 疑似酒駕肇逃 員警投訴主管
- 今彩539開獎
- 挖路1年半 約212個足球場
- 美韓FTA 對台紡品影響有限
- 總統職權論述 法官寫到髮白
- 身障退休 立委籲提前到50歲
- 威力彩開獎
- 全球金融動盪 總統籲萬全準備
- 調高收費引忿 陸淘寶網遭襲
- 央大學程案遭糾正 教部允改進
- TPGA錦標賽首輪 澳客逞威
- 金改案重判 馬永成：上訴到底
- 中日封王戰 陳偉殷可望先發
- 愛徒若奪金鐘 都算王小棣的獎
- 旅長邀宴慶功 營長酒後陷昏迷
- 宋楚瑜訪教師工會 提教育政見
- SOGO商圈 店租1坪上萬
- 隱匿金改鉅款 致靚不得緩刑
- 喘半輩子 慢性肺病被誤診
- 阿爸首映 周杰倫挺洪氏兄弟
- 台北車站新定位 文創園區前哨
- 美韓FTA 經部提7大措施
- 國民黨執政縣市長 力挺馬吳配
- 入APEC20年 台活躍參與
- 斷尾求生 三星改技術續戰蘋果
- 手勢比出2億 吳淑珍笑了
- 羽機如遇海嘯 十分鐘內閃人
- 法官批扁珍 以權生錢
- 泰工業區淹水 部分台商傳災情
- 馬辦發言人群擴充 朱康震到位
- 蔡英文力挺 蘇嘉全訴求還公道
- 誆稱遭詐賭押人詐財 警逮5嫌
- 軍校生簽賭 海軍主動函送
- 獨往忘憂森林 1女子傳失蹤
- 今彩539 頭獎無人中獎
- 美8月貿易逆差變動不大
- 威力彩頭獎槓龜
- 減碳進步 台灣總排放量升1名
- 美百萬富翁 繳稅比中產階級少
- 百大藝術家 艾未未登榜首
- 憤怒鳥集氣 開發商料明年上市
- 中華民國譴責恐怖行為
- 陸增強網路作戰 組建網路民兵
- 陸增強網路作戰 組建網路民兵
- 金改案 企業家無罪適用速審法
- 加州火車相撞 17人受傷
- 美韓簽署FTA 台灣壓力增
- 台灣總統參選人蔡英文推台中山手線 主張立法院遷台中
- 台灣總統參選人宋楚瑜 批馬政府教育單位「官僚」
- 台灣選總統 馬英九綠營地盤舉行「行動中常會」
- Ultrabook台灣輕簿筆電 -- 華碩ASUS ZENBOOK「禪意十足」(含影片)
- 二次金改案 陳致中、黃睿靚分判1年與6月徒刑 不得緩刑
- 台灣「未來科技狂想曲特展」14日開鑼(影音)
- 「競選支票」比一比
- 「Google+」佳或不佳？ 再推支援蘋果Apple iPad及iPod Touch
- 英國夫婦獨得歐洲樂透彩48億 大方分享親友
- 「憤怒鳥」Angry Birds芬蘭開發商 望明年公開發行股票
- 繼賈伯斯Steve Jobs後 C語言之父 Dennis Ritchie逝世享年70
- 華碩ASUS打造Ultrabook輕薄極緻經典 ZENBOOK最薄處僅3mm(含影片)
- 首投族不平台灣房巿 Facebook向2012總統參選人訴苦(含影片)
- 美國、南韓簽署自由貿易協定（ＦＴＡ）衝擊台灣產業
- 美國、南韓簽ＦＴＡ 台灣產業影響金額達一百十八億美元
- 台灣經建會主委劉憶如：國內經濟第四季到明年都不會好
- UNIQLO美國紐約第5大道開幕 紀念款台北明曜台灣獨家上市
- 台灣台北「8888-88」車牌喊價高達 358.9萬
- 「郝立強」三人首度同台 力挺台灣總統馬英九競選連任
- 民進黨總統參選人蔡英文要打造台中為台灣「副首都」
- 親民黨主席宋楚瑜推教育政策 主張政府補貼托育費
- 台灣臉書揪團「佔領台北」 明天包圍Taipei 101
- 包裹裝龜殼花毒蛇恐嚇安檢員 嫌犯落網
- 台灣台塑化煉油廠監工自殺 疑因不滿主管袒護承包商
- 台灣前總統陳水扁指改判重罪是政治判決
- 黑莓機當機 華爾街淪陷「黑莓癮者」陷恐慌
- 國際設計界奧林匹克獎 台灣設計漸崛起
- 5個成人有1個人失業 西班牙長期評級下調至AA-
- 和泰車將明年訂為「綠能車元年」 擴大導入Hybrid（油電混合車）
- 聯想PC排名全球第2 未來力爭霸主地位
- Sony買下賈伯斯傳Steve Jobs電影改編權 迪士尼則將拍攝劇集「APPLE」
- 台灣反對黨: 馬政府死抱「一中市場」 台灣與韓國的差距越拉越大
- 台北美國商會批評奧巴馬政府忽略台灣
- 台北美國商會：ECFA對在臺灣美商利益不大
- 鋼鐵擂台Real Steel--變形金剛&鋼鐵人完美結合(含官方預告片)
- 美國共和黨總統參選人羅姆尼揚言對中國實施貿易制裁
- 馬英九總統尊重宋楚瑜參選 盼減少對泛藍不利衝擊
- Google 三星10/19香港發表會 發表新機Nexus Prime搭載Android「冰淇淋三明治」
- Google上季營收與獲利超越預期 盤後股價大漲7%
- 響應占領華爾街 中國民眾發動占領北京、上海、南京
- iCloud服務有問題？可能是擁擠惹的禍
- 中國組織數千支網路民兵部隊 打造網路作戰主力
- 微軟85 億美元併購網路通訊商 Skype
- 台灣總統選舉到了 大家才想起「愛台灣‧愛這一塊土地」?
- 時尚「豹紋圖案」依然風行 女鞋也不惶多讓
- 兩岸春節加班機 6點340班
- EFSF擴權 斯洛伐克放行
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 吳伯雄訪越 籲僑胞支持馬吳配
- 里約餐廳瓦斯爆炸 3死17傷
- 歐債教訓 德國推修改歐盟條約
- 歐股收黑 銀行股領跌
- EFSF過關 歐盟將運作落實
- 柯林頓肯定占領華爾街運動
- 美元漲金價跌 中國利空挫銅價
- 股市跌庫存增 油價續挫
- 鴻海與巴西協商 生產觸控螢幕
- 巴西富士康調查愛瘋4S洩密案
- 呼應占領華爾街 比國週末集會
- 美股漲跌互見
- 專家：希債持有人恐擔更多虧損
- 全球罹患肺結核人數減少
- 北藝大加奇美藏琴 法驚鴻一瞥
- 魏應交：中國房產不致泡沬化
- 周美青講故事 小朋友忙數生肖
- 魏應交：台灣豪宅不會封頂
- 頂新規劃101在3年後上市
- 北藝大樂團 法國巡演
- 頂新斥資百億 打造上海總部
- 楊永明：台對未來十年充滿期待
- Google財報超越市場預期
- 標普調降西班牙信評 歐元走貶
- 班彥可能復活 週末全台有雨
- 台股開盤下跌26.38點
- 花岡重返霧社街 粉絲瘋狂追逐
- 實境節目 助長少女不良行為
- 多倫多將禁售魚翅 違者重罰
- 賴昌星案偵辦主軸：走私
- 4S澳洲率先上架 美預購一空
- 巴西僑社慈善義賣 慶建國百年
- 超微告S3 宏達電恐打錯算盤
- 巴西16日實施夏令時間
- 打掃廣場？ 示威者堅不撤離
- 台歐簽經合協議 英議員支持
- 陸9月CPI年增率 續破6
- 占領華爾街 示威者揚言阻清理
- 秘魯舉辦台灣詩詞比賽
- 釋永信傳聞 少林寺：天方夜譚
- 薩爾瓦多大專與台灣書院合作
- 占領華爾街 戰場將擴到倫敦
- 社長遭解雇 奧林巴斯股價重挫
- 農地農用 陳武雄：屏縣未回答
- 陸9月CPI微降 符預期
- 廣播金鐘登場 kuso那一年
- 匯市觀望 新台幣盤初小貶
- 港回收感冒清膠囊 台灣未進口
- 中經院下修GDP至4.58%
- 高市三信放款違規 遭罰
- 傅薇不搶婚 寧做剩女跑尾牙
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 歐巴馬宴李明博 滿桌秋天好料
- 劉憶如：台灣經濟不會二次衰退
- Gap美國砍店 加強馬力攻陸
- 陸CPI年增續破6 百姓叫苦
- 星籲民眾勿參與非法示威
- 羅姆尼：若當選 經貿懲罰中國
- 人民幣FDI結算 陸央行准了
- 金融傳產走弱 台股跌55點
- 陸CPI連破6% 政策難鬆綁
- 金改案逆轉 小英：不影響選情
- 深圳老闆外逃 複製溫州事件
- 徐若瑄母女雙代言 媽媽讚幸福
- 徐若瑄母女雙代言 媽媽讚幸福
- 傳美國將與北韓展開新對話
- 傳美國將與北韓展開新對話
- 經濟外交 希拉蕊促與亞洲修好
- 世大運訪視委員 15日抵台
- Q版磁鐵亮相 馬總統化身6造型
- 趙麗雲：農舍非自有 一切合法
- 學者：兩岸電信合作應管控風險
- 銀髮婦幼運動樂 為健康加分
- 海光美展 取材多元
- 飛官疑爆醜聞 記過調職
- 傳中國飛豹戰機墜毀
- 新北補貼青年租屋 最高4千4
- 南台科大跟隨車 老人照護利器
- 動物園萬聖變裝趴 30日登場
- 學者：陸貨幣政策恐仍趨緊
- 「占領華爾街」14日恐爆衝突
- 台鐵文物展 90年線路圖重現
- 台企聯：台商望早簽投保協議
- 占領華爾街延燒全球 香港呼應
- 韓媒：韓美FTA提升經濟地位
- 救歐豬 新興國家傳注資IMF
- NDP：美9月電玩銷售降4%
- 重案不限追訴時效 付委審查
- 渣打：新台幣韓元明年首季看俏
- 經長：降低美韓FTA對台衝擊
- 擴大學雜費減免 增6萬人受惠
- 人民幣FDI 助人民幣國際化
- 海巡緝私菸 1人遭漁船夾傷
- 促綠色消費 環署辦展售會
- 雲端發展快 企業網安商機大
- 陸機驚見爆炸物 迫降險無礙
- 中壢民宅惡火 夫妻喪命
- 經濟趨緩 中經院下修GDP
- 宋參選 馬總統盼減少泛藍不利
- 煽惑炸總統家 男大生緩起訴
- 副總統：追求卓越 科技創新
- 南橫復建 目標明年5月通車
- 飛豹戰機 70年代陸自主研發
- 劉銘傳奏摺催生台鐵 特展重現
- 總統：ECFA因應美韓FTA
- 扁出庭偽證案 未提金改重判
- 中國飛豹戰機墜毀 死傷不明
- 環署甄選低碳婚禮 25日截止
- 控微博 陸擬加強管理
- 顧老建物 陳雄文促消防現代化
- 美國會報告：中國操控人民幣
- 薩爾瓦多海外匯款成長5.3%
- 統測舞弊案 2人判2年2月
- 農舍問題 陳武雄：沒政治化
- 盤整 新台幣午升1分
- 講究行動影音 消費者甘願砸錢
- 爭取世大運 郝：北市具實力
- 達人顯神通 樂高也能飄台味
- 蘇嘉全告誹謗 吳育昇：可公評
- NDP：美9月電玩銷售降4%
- 星下修成長預估 鬆綁貨幣政策
- 馬：不分區提名不考慮個人利益
- 高市議長農舍 綠促農委會查
- 重污流域少4成 淡水河變清
- 蘇嘉全爭議 綠高層促黨內停火
- 台股收盤跌70.25點
- 財政困難 振興經濟須創新
- 涉詐健保費 2醫師收押禁見
- 調查：亞洲耳機銷量大增
- 小英訪捷安特 盼政黨也可合作
- 台股收跌70.25點
- 荷蘭羽球賽 2王1后進8強
- 感謝陸一特 國防部頒紀念章
- 陸航展意外 飛行員生死未卜
- 提款抗議 瞄準美國銀行
- 10月台指期跌16點
- 胡：司考監3院適合遷台中
- 6.7強震襲巴紐 未傳傷亡
- 台企聯：投保可望含台幹及家屬
- 農舍爭議 藍籲蘇嘉全勿牽拖
- 靠近南海 菲美兩棲演習將登場
- 小英：實踐進程 達實質FTA
- 花縣消防栓損壞 修復不到7成
- 台企聯：台商返台過節機位無虞
- 美韓簽FTA 日TPP成焦點
- 10月電子漲金融跌
- 聖安東尼文化局長 獲親善大使
- 量縮整理 失守7400
- 高鐵2列自由座車廂 增為4節
- 虛報補助款 立委助理判拘役
- 煤產銳減 印度缺電惡化
- 4S拆機 改良版愛瘋4
- 警破販毒集團 搜出警車牌清單
- 太太指正 馬總統自嘲撥亂反正
- 撲滅登革熱 北市大規模消毒
- 總統：讓台灣達先進國家標準
- 新北部分社會住宅 擬售地上權
- 三大法人買超台股19億元
- 悍創：球迷希望中職跟大聯盟打
- 菲國車禍 11陸客受傷
- 美容婚紗珠寶展 婚紗公益競標
- 防水淹曼谷 挖疏洪道引水入海
- 病逝醫院8天 家屬才被告知
- 總統：國家正式名稱叫中華民國
- 新寮步道重啟 保留風災傷痕
- 服務鄉親 金門辦地政展
- 怕驅離 華爾街示威者先打掃
- 台雲端節能獲全球百大科技獎
- Google翻譯 說中文嘛通
- 綠委邀陸維權律師 來台自由行
- 龍井女作業員命案 起訴真兇
- 台灣提供獎學金 嘉惠聖國學子
- 瑞成堂案未查明 重劃區難復工
- 小英獲贈木雕 盼發展在地經濟
- 老農津貼案 監委查資源配置
- 溫家寶：不刻意追求順差
- 來台陸生盼獎學金及健保
- 重現埃及王子面貌 林健成巧手
- 金改案判刑 陳致中：上訴到底
- 海大將頒HTC周永明名譽博士
- 魏蘭德穩投 老虎仍有生機
- 總統舉4理由 盼爭取連任
- 新台幣兌美元升2.9分
- 中美生波 習近平訪美或添變
- 壓力大愛吃燒烤 乳癌風險增
- 接軌世界 遊艇業明年赴美參展
- 吳彰裕等人涉洩密 社團將提告
- 歷電線走火 投身能源管理獲獎
- 飛豹：多用途殲擊轟炸機
- 占領華爾街 大陸民眾低調聲援
- 嘉縣86戶永久屋 入住抽籤
- 桃機行李失竊 旅客相機不見
- 室內生火烹調 年2百萬人喪生
- 吳成典披新黨戰袍 選金門立委
- 泰水患 留學生注意安全
- 飛豹墜毀 陸飛行員一傷一失蹤
- 假傳票請假 替代役男吃官司
- 美韓FTA 台出口調幅不大
- 許榮淑：與民幣等值 台灣更富
- 大馬高球賽次輪 妮妮尾勁強
- 拚三民區觀光 立委推美食手冊
- 谷關湯饗 胡志強邀大家泡溫泉
- 新北2醫涉詐健保 遭停職調查
- 藍戰將青年讚線 承諾志工服務
- 搶鑽戒騎重機落跑 判刑9月
- 宋連署站電腦遭竊 資料未失
- 男全身鮮血 攔車送醫不治
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 張榮發獲頒終生成就獎
- 陳(沖)：訂單穩定 第4季可預期
- 總統：承擔責任 沒有不沾鍋
- 吳揆：美韓FTA影響石化紡織
- 廠商鼓勵排休 勞委會：掌握中
- 李述德：國安基金未進場買股票
- 越洪災 47人死亡
- 百莊爭鳴 雲林邀體驗農村
- 女童罹狐臭 迷你水刀根治
- 北市小宅自住需求 不退燒
- 中不分流雅魯藏布江 印鬆口氣
- 5公斤毒品藏宗祠 毒販遭逮
- 觀光點子 台南花蓮兩奇美合作
- 用身心障員工 奇美電獲表揚
- 超級尋人任務 找當年建中女生
- 泰國水患 旅展獲機票難喜悅
- 綠營中市募款餐會 破百桌
- 立委批共諜氾濫 警調：會嚴查
- 學測答案卷 作答區外版面調整
- LPGA台灣賽 金盃值3百萬
- 現代舞七里香 跳出夜市人生
- 陸通膨略緩 壓力不容忽視
- 買兇槍擊檢座 男判無期定讞
- 愛瘋4S 蘋果創辦人排隊買
- 我們特展 史博館上映百年台灣
- 妻失蹤債主上門 訴請離婚獲准
- 橘：主政者勿侷限藍綠中思考
- 政院版老農津貼案 20日出爐
- 崔苔菁父辭世 吳揆致意
- 校羊當學伴 特教生暖洋洋
- 滾帶車碰日航機腹 延誤起飛
- 愛瘋4S週末銷量上看4百萬支
- 悍創再邀請 中職：不戰大聯盟
- 佔領台北活動 檢警關注
- 發揚在地文創 府城推雙月刊
- 工程浮報涉貪 前光復鄉長被訴
- 三星拚軟體 研發手機平台
- 世新大學建置傳播教育匯流網
- 國畫老師性侵女童 判8年徒刑
- 3學生澳洲制伏竊嫌 賊休克亡
- 傳Google音樂商店尬蘋果
- 全運會首金出爐 劉依貞包雙金
- 美韓FTA 估衝擊33億美元
- 教正確分手 二五必讀擬增內容
- 亞幣走揚 台幣收升2.9分
- 總統選舉政見會12/23登場
- 瑞信：蘇皇銀行最弱 恐須增資
- 楊祐寧抱李千娜 心想前女友
- 狂牛襲人鱷魚逃跑 河內夠熱鬧
- 猿獅爭冠首戰 銳單挑邁克爾
- 侯平福特任駐多明尼加大使
- 製毒銷南台 毒蟲夫妻落網
- 苦爬遊行 民團催生專責動保司
- 筏子溪整治預算 分年分期編列
- 陸：持續為歐債危機提供幫助
- 1首歌脫光 南市查獲情色酒店
- 外籍漁工遭砍無助 民團請命
- 巴紐空難原因 當局展開調查
- 妻拒行房 夫硬上判3年4月
- 潑辣小三 嗆元配床上如死魚
- 打差驚險奪雙金 劉依貞難雀躍
- 佔領台北遊行 101嚴陣以待
- 拒菸測試不合格 高市加強輔導
- 金門文化饗宴 瓊林藝文飄香
- 偽健康食品誇療效 業者遭訴
- 電話口角吞安眠藥 幸警消救回
- 成立專責動保司 綠委聲援
- 桃機3工人墜地 1人腳扭傷
- 投保協議 江丙坤：好要求更好
- 格林投不投 桃猿都要防
- 吳敦義：肥料補助不會少
- 大選被連署人 登記時不得換人
- 總統：台灣農業真正有前途
- 保障民權 新北推公投自治條例
- 疑憂鬱症 學生敲碎玻璃窗受傷
- 上臉書賣瞳孔放大片 女函送
- 處理農舍爭議 南社籲一視同仁
- 陸外匯 16個月來首次下降
- 璞園破百 暢飲金酒
- 總統：台灣需讓人安心的領導人
- 三角戀追撞憤開槍 2男遭法辦
- 美韓FTA 總統：政府有準備
- 全運會橄欖球 高市3連霸
- 立委協調 高雄眷改案可望解套
- 劉憶如：排除投資障礙 鬆綁法規
- 1日2故障 上海地鐵惹民怨
- 張榮發獲航運媒體頒終生成就獎
- 愛玉行動 轉寄電郵為玉山衝票
- 雙胞胎媽巧翻天 貝比同天報到
- 紡織展閉幕 商機5千萬美元
- 嚴加戒備 泰評估曼谷不會淹水
- 專責動保司 侯孝賢力挺
- A健保費案 板檢再傳1醫師
- G20集會 歐洲解救計畫成形
- 歐洲商會促台歐速簽貿易協定
- 臉書賣隱形眼鏡 衛生署：違法
- 瑞信：歐洲銀行 蘇皇銀最脆弱
- 金管會要求 遠雄人壽重編財報
- 募款餐會 小英：感謝再感謝
- 老人互助會規範 立委促制訂
- 拿下首座金鐘獎 曾志朗：好重
- 今彩539開獎
- 小英選總統 萬元餐券送便當盒
- 8億美元聯貸 長榮與台銀簽約
- 本周上市公司市值小增2%
- 大樂透開獎
- 本周台股指數漲2.03%
- 太子汽車續罷工 許勝發喊沒錢
- 仰光向西看 印緬關係增溫
- 陸軍機情蒐 日緊急升空數增
- 大洋百貨申請第一上市
- 東京民宅輻射瓶 裝有鐳226
- 飛豹墜毀 陸媒：非空軍軍機
- 大同董座林蔚山接獲起訴書
- 香貝里漫畫節 台灣館超夯
- 研究：台東人較北市民少活8歲
- 愛瘋4S 日澳迷捷足先登
- 國泰世華銀與中行簽MOU
- 中職獅猿爭冠 新舊球場交會
- 菲：南海爭議 菲越觀點相同
- 趙麗雲農舍爭議 新北市府裁罰
- 陽岱鋼猛打 逼近大豐紀錄
- 都更夢醒 北市公寓價降12%
- 把妮妮當偶像 劉依貞明年赴美
- 美眾議員訪台 參加研討會
- 馬辦：小英再顯現令人不安特質
- 回應執政無感 總統提米酒降價
- 泰水災損失 華僑基金助台商
- 星2青年涉販毒 恐面臨死刑
- 驗不出地溝油 陸廣徵民間方法
- 首例A型流感併發症死亡
- 佔領台北行動 開放論壇找訴求
- TPGA錦標賽 達金續獨走
- 旅菲台商被綁 勒贖千萬
- 喀拉哈里沙漠超馬 陳彥博第三
- 青年大使赴亞西 文化交流
- 雙英選總統 新北總部同房東
- 東京花卉展 台蘭新品種登場
- 金：蘇嘉全動作 向深綠取暖
- 今彩539頭獎2注各得千萬
- 李克強見萊斯 關切美人民幣案
- 英專家研究 致命細菌佈手機
- 偽裝釣客走私菸 海巡查獲送辦
- 中華民國是台灣 蔡：民意主流
- 陸越簽南海協議 菲表不滿
- 工研院獲美科技獎 商業潛力大
- 驅離展延 華爾街攤牌戲碼解除
- 大樂透頭獎槓龜
- 南區小鐵人賽 遇颱風延一週
- 日本除汙 IAEA勸勿過慎重
- 觀護盃籃賽 4強出爐
- 英雄不在家 小說融合時事文學
- 宋楚瑜：過連署門檻絕對沒問題
- 鶼鰈情深 與漸凍妻遊世界
- 廣播金鐘獎 竹科電台風光
- apple蘋果iOS 5功能強大 AssistiveTouch可以取代Home鍵了
- 台北美商：中國、台灣簽ECFA 對美商沒啥好處
- 台灣「2011科學季」特展 帶您到未來30年的世界
- 馬英九總統覺得對宋楚瑜禮數不周 親民黨：不要噴口水
- 蘋果IPHONE 4S手機本周末大賣四百萬支
- 泰國曼谷湄南河出現三百年來最高水位
- 美國超級財報周登場 13檔台股超級財報股看好
- 網友今到台北一○一大樓嗆聲 檢警盼守法
- 台灣總統馬英九：五年來詐騙電話降95%
- 民進黨總統參選人蔡英文：女總統會溫柔對待男士
- 馬英九總統為「六三三政見」未完全實現致歉
- 公衛學者指東台灣、南台灣人民淪為健康次等公民
- 親民黨主席宋楚瑜：過連署門檻沒問 破百萬不容易
- 台灣「佔領台北」10月15日紐約倫敦香港 全球650城巿大串連
- 苗豐強之妹在加拿大遭割頸挖心 19年後嫌犯落網
- IPHONE 4S手機更新200項新功能 網友樂瘋
- 好消息》赴德國打工渡假計畫 開始了！
- 驚奇！ 硬碟加鹽巴存資料擴充6倍
- Facebook 、Twitter全球串連「佔領台北」Occupy Taipei號召包圍101
- 台灣台積電董事長張忠謀 對台灣政府建議「景氣問題」可以問我
- 台灣前衛生署長楊志良批評財政部長李述德 稅制不見改革
- 台灣總統參選人宋楚瑜 : 天道酬勤、找回台灣人的尊嚴
- 響應美國「佔領華爾街」台灣「佔領台北」高喊：打倒資本主義(含影片)
- 台積電董事長張忠謀不滿政府溝通方式
- 民進黨總統參選人蔡英文：打造新竹成為矽谷
- 台灣「Occupy Taipei佔領台北」行動落幕 11月12日佔領總統府前
- Samsung與Google19日發表Ice Cream Sandwich&及 Nexus Prime (含影片)
- 富爸爸Intel推Ultrabook ACER,ASUS,APPLE三家規格超級比一比
- 楊志良開砲：李述德是最爛部長 李述德：指教都尊重
- 義大利西班牙菲律賓日本等 支持美國「佔領華爾街」活動
- 被判入獄 拉惹勒南傳奇劃句點
- 華爾街抗議潮 15日全球串連
- 世界末日又來了：10月21日
- 英防長辭職 韓蒙德接任
- 美匯率報告延年底提交國會
- 利多加持 美股勁揚
- 黃金上漲 每盎司1683美元
- 美財政赤字 連3年破1兆美元
- 歐股漲 週線連3紅
- 歐盟開藥 傳考慮希債減記5成
- BBC報導 呈現台灣美景文化
- 台灣書院揭幕 打造文化平台
- 群眾抗議 不滿歐盟獨厚資本家
- 北京不滿歐盟批評人權
- 台灣漫畫進軍法國 琳瑯滿目
- 申請加公民 須證明語言流利
- 孔子與台灣 歡迎來比較
- 全台陰雨 北部高溫約降5度
- 印越共勘能源 中重申主權
- 再爆鐵皮屋 蘇嘉全：違法就拆
- 法漫畫節明年設台灣獎項
- 台灣書院成立 周美青紐約揭幕
- 校園展裸女畫 大學生臉紅心跳
- 中共六中全會 聚焦文化改革
- 叫停利滾利 浙江傳擬法管理
- 遼東灣北部又見漏油
- 頂巧可望3年後回台第一上市
- 優表演藝術劇團 風靡墨西哥
- 推18歲選舉權 立委擬提修憲
- 總統：ECFA為台灣開啟契機
- 台灣書院 文化外交新利器
- 上海全家2年內拚獲利
- 日媒：ECFA讓台成赴陸門戶
- 國科會：科學園區邁向低碳綠能
- 愛瘋4S熱潮 蘋果股價創新高
- 宋擬出席LPGA 提體育觀點
- 人肉快遞 愛瘋4S最快今抵滬
- 遠東整合綜效 手機搞定生活
- 文化外交 文建會海外大擴點
- 稻稈稻殼再利用 廢棄物創生機
- 工程會檢視莫拉克風災復建規畫
- 國圖讀經典徵文賽 最高獎2萬
- 國道6若東延霧社 橋高破紀錄
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 毒蟲變義工 為妻兒不走回頭路
- 日籍網友控偷竊 美籍男不起訴
- 最窮日相 野田資產696萬
- 轉錯帳 銀行協助追錢明年上路
- 李明維移動花園 周美青也愛
- 越籍女剪同居人生殖器 丟溪流
- 購物車載童被撞傷 顧客告不成
- 空中巨無霸抵陸 先飛京滬線
- 台版佔領華爾街 近百人聚集
- 防火管理奏效 火災次數逐年減
- 經濟烏雲擴大 星印力保成長
- 台德打工度假 維持200名額
- 新七大奇景 愛玉行動最後衝刺
- 淘寶網路暴動 馬雲稱累想放棄
- 花蓮停車塔閒置 部分供免費停
- 滬私人汽車破百萬 年增近2成
- 徵才廣告藏不實 小心求職陷阱
- 張忠謀：不裁員 明年正常加薪
- 華航招空服員 錄取率僅2%
- 世界金門日 海內外鄉親返鄉
- 巴西調高進口車稅 日韓不滿
- 曾蔭權：做到最後一分一秒
- 越南美食節 桃園機場吃得到
- 私校招生難 總統：不輕言退場
- 佔領台北 民眾圍觀比響應多
- 台生赴陸實習 微博淘寶網行銷
- 陸墜毀飛豹 前艙飛行員已死亡
- 小英：客語列入國家語言
- 世新當面討獎 總統用掌聲回應
- 張忠謀：美韓FTA 衝擊不大
- 食源短缺 去年度冬黑琵減少
- 舊城國小古蹟伴 滿載百年回憶
- 台積電11月開班傳授節能經驗
- 瓊漿嘉年華 財部助酒業打通路
- 韓藝人Rain當兵 前線受訓
- 總統：靠愛心贏得國際尊敬
- 賽德克素人路跑 不敢贏老莫那
- 吳揆員林禪寺參拜 為國祈福
- 夢幻園揭幕 印賤民女王掀話題
- 農舍爭議延燒 綠邀農委會說明
- 亞洲賞鳥博覽會 台南交流經驗
- 同居人劈腿 越籍女剪他命根子
- 中越聯合聲明 不使爭端擴大化
- 爭睹神龍跳傘 民眾搶合照
- 飯盒保鮮半年 陸民譏：神
- 巴黎證台灣投資論壇17日登場
- 25義民爺相聚 台北客家同歡
- 單車環島圓夢 身障勇士開拔
- 金：沒證據就指控 蔡令人不安
- 羅美玲難忘邁阿密 卻無豔遇
- 古砲石碑陣頭 列北市古物民俗
- 釀酒人好悶 紅雀聽牌
- 蘇家傳違建出租 鐵皮屋拆除
- 蔣渭水將遷葬 回宜蘭櫻花陵園
- 占領華爾街 港人響應示威
- 黑色湄公河 陸船留下買路財
- 動漫祭 粉絲裝扮吸睛
- 傷風俗 宿霧市選美禁穿比基尼
- 機車停斜坡 傾倒壓傷人遭簡判
- 新北創業成果展 展現創意產品
- 民主選讚營 今明高雄登場
- 大學退場機制 教育部備而不用
- 環球科大20歲 獲頒志工大學
- 佔領台北行動 包圍變靜坐
- 助企業發展 經長：多簽FTA
- 大陸無人島拍賣 7千萬起價
- 台北車站大廳 變身百貨公司
- 不畏風雨 民眾挑戰三峽越野賽
- 不諳就服法 高市：予輔導機會
- 楊永明喬遷 原官舍待檢修
- 盈拉信心喊話 曼谷不會淹水
- 萎凋病蔓延 菲國搶救香蕉
- 連戰挺馬吳 營造大團結
- 請你吃子彈 男判拘役40天
- 外交部亞西文化展 民眾驚艷
- 大馬高球賽 曾雅妮暫列第5
- 焦佑鈞：景氣6個月內恐難恢復
- 藍民調 中彰投領先綠近1成
- 全球罕見雙手移植 阿公獲新生
- 小英走桃園 籲團結重返執政
- 日專家分享血友愛滋患者肝移植
- 電視取景多 新北推追星之旅
- 台版佔領華爾街 聚眾散去
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 國道休息室啟用 職業駕駛優先
- 唐寶寶年紀漸長 雙重老化浮現
- 曾勇夫：司法脫胎 除民怨
- 彰濱聯絡道通車
- 宋楚瑜：繼續衝刺百萬連署
- 光纜遭挖斷 豐原通訊部分障礙
- 陳沖：健全房市政策非選舉抄襲
- 仿冒名牌塑膠管 不法獲利上億
- 激發論文靈感 研究生步行環台
- 抗少子化 擬延公務員婚假期限
- 憤怒反抗源自法國 但後繼乏力
- 楊志良砲轟 財部不回應
- 吳俊良看獅 要贏得火力全開
- 興大創新競賽 行銷中小企業
- 我們的森林 新書教環保
- 總統：國家應交給讓人安心的人
- 世大運訪委：聽奧花博北市優勢
- 吳伯雄：盼宋楚瑜能正確判斷
- 佔領台北落幕 11月到凱道
- 高雄墨視界 展現水墨意趣
- 泰山獅王文化節 大小朋友同樂
- 金溥聰：明年總統選舉態勢明顯
- 幸福滿滿 新人學習營造婚姻
- 洗車工盜刷信用卡 遭警逮捕
- 父親牽掛演唱會 崔苔菁淚別
- 活化石出海 台東捕獲大銀鮫
- 馬總統：帶領國家走正確方向
- 拚溫泉觀光 毛治國：靠外國客
- 世界金門日 僑領楊忠禮返鄉
- 綠營南投募款餐會 17日登場
- 印度柴油需求大增首度超汽油
- 占領東京 約百人遊行抗議
- 美最高薪CEO 年薪逾億美元
- 陸：中美逆差關鍵 美對陸出口
- 溫泉美食嘉年華 關子嶺起跑
- 六龜社福中心啟用 多元服務
- 葉門空襲 蓋達首腦兒子身亡
- 民間團體：菸防獨厚董氏基金會
- 楊志良：改稅制 未來好過日
- 高雄犀利趴 越夜越high
- 郝龍斌：卸任不影響辦世大運
- 小英旗幟金門遭損 黨部將報警
- 骨髓捐受相見歡 受髓者喜泣
- 總統：馬政府不貪污 乾淨執政
- 農民座談 陳菊允協助產銷
- 全運會馬術團體賽 桃園縣摘金
- 林慶台暴紅 年輕女粉絲多
- 後9洞穩健 曾雅妮升至第4
- 陸學者：文化經濟差距不能過大
- 紐約人壽 前3季賺3到5億
- 佔領台北變調 101擬求償
- 茂德降息案 8成債權銀行同意
- 小英指總統誤判 藍：自我膨脹
- 薪酬委員會 首批已完成
- 財長：高所得課稅 縮貧富差距
- 今彩539開獎
- 中日乏力 陳偉殷完投敗
- 惡水逼近曼谷 泰國民眾大團結
- 綠質疑國營肥貓 經濟部澄清
- 陸首架A380 頭等艙搶手
- 遷移普天間基地 美促日填海
- 經費縮減 南方影展瘦身開幕
- 苗栗養殖大閘蟹 登滬尋技術
- 金馬影展開幕片 舒淇梅芳飆戲
- 海嘯威力大 福島船漂到中途島
- 常看電視學生 研究：容易打人
- 超炫白蛇傳 總統出席開幕
- 台法漫畫家香貝里暢意交流
- 宋楚瑜籲政府重視原住民
- 私校生存 教學品質好是關鍵
- TPGA錦標賽 澳洲選手獨秀
- 日輻射輔助教材 核災輕描淡寫
- 璞園火力旺 台啤無緣爭冠
- 璞園火力旺 台啤無緣爭冠
- 陳鏞基猛打賞 也讚林泓育
- 中職總冠軍賽 獅搶下首勝
- 宋楚瑜墾丁活動 陣頭造勢
- 吳伯雄參加越僑宴 為馬吳拉票
- 溫家寶：穩人幣 穩出口擴進口
- 國慶盃國際壘球賽河內開打
- 今彩539 頭獎無人中
- 蔡英文提4理由 拒馬總統連任
- 教練走太快 桃猿險自誤
- 吳乃仁：選情比2004年熱
- 醫師：子宮外孕個案增 常誤診
- 決戰中台灣 馬總統訴求政績
- 華頓商學院最受歡迎的談判課：美國總統歐巴馬Obama談判篇(含影片)
- 台灣人氣漫畫家彎彎演電影 九把刀相挺祝賀(電影預告片)
- 民進黨總統參選人蔡英文今在凱道辦國政演講會 為「台一線活動」掀高潮
- 台灣總統參選人宋楚瑜首場「作伙救台灣」造勢 十五日墾丁登場
- 景氣陰霾 台灣竹科南科又見無薪假
- 連戰為馬英九總統站台 呼籲大家支持有遠見的人
- 總統馬英九打鳳梨酥牌 指銷售衝到兩百五十億元
- 台灣總統參選人宋楚瑜：處理國政錢要用在刀口上
- 國中生常看電視 較容易出現暴力傾向
- 不滿變心 越女剪斷同居人陰莖丟入八掌溪
- 民進黨總統參選人蔡英文列四大理由 指馬沒資格再連任
- G20出面解圍希臘債券減50%
- 賈伯斯追思會今舉辦 生母對兒死訊渾然不知
- 中國共產黨六中全會登埸 高層人事鬥爭暗潮洶湧
- 民進黨總統參選人蔡英文可能提出「聯合政府」主張
- 台積電董事長張忠謀：今、明年絕對不放無薪假
- 歐洲、美國耶誕旺季到 相關概念股業績發燒
- 抗議不平等待遇及提倡對富人加稅 「佔領行動」蔓延71國
- 台灣「反貧困聯盟」落髮抗議 「佔領華爾街」義大利羅馬失控
- iPhone 4S 個人助理siri 明年將支援中文
- Samsung+Google 10/19香港發表會 Nexus Prime搭載「冰淇淋三明治」Ice Cream Sandwich
- 移民署辦人口販運防制活動 美國AIT政治組官員妮娜到場支持
- 台灣總統大選對戰台北 蔡英文國政演說 馬英九誓師大會
- 台灣總統參選人親民黨主席宋楚瑜花蓮造勢 縣長傅崑萁力挺
- 台灣、美國、日本「三邊安全對話」研討會十七日舉行
- 台灣總統參選人宋楚瑜花蓮造勢 批總統馬英九不關心花蓮
- 民進黨總統參選人蔡英文台一線活動鼓舞基層熱情
- 美國紐約占領華爾街運動與警衝突 近百人被捕
- 泰國曼谷低漥處出現2.29公尺水位 全國陷入緊急狀態
- 台灣總統參選人蔡英文否認將提「聯合政府」政見
- 台灣總統參選人蔡英文競選總幹事吳乃仁：台一線造勢人氣超強
- 台灣總統馬英九推崇蔣渭水的宏觀與遠見
- 台灣民進黨總統參選人蔡英文獲新北市民眾熱烈歡迎
- 台灣總統參選人民進黨主席蔡英文凱道演講 十萬人擠爆會場
- 向華爾街說不 美兩黨態度謹慎
- 抗洪大作戰 泰國力保首都
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 占領華爾街 全球齊響應
- G20聲明促歐元區速解決歐債
- 時代大不同 挨餓老美比陸人多
- 景氣差 老美精打細算
- 占領華府運動遊行 銀行成箭靶
- 降雨趨緩 陽光有機會露臉
- 辦桌精緻化 阿勇師進校園傳承
- 飢餓三十 彭于晏郭采潔先體驗
- 旅韓華僑促政府 予同國民待遇
- 漫畫無國界 法迷迎台漫畫家
- 陸賣家怒 網路版攻占華爾街
- 加拿大響應 占領華爾街遍北美
- 占領多倫多 表多重訴求
- 占領華爾街行動 德民眾呼應
- 占領倫敦 英民眾抗議表達不滿
- 占領布魯塞爾 裸男吸睛
- 占領倫敦示威 亞桑傑現身力挺
- 占領華爾街 紐約爆嚴重衝突
- 嗆腐敗 金恩子維解創辦人響應
- 百年監獄 揭開神祕面紗
- 自小客通勤減少 接送小孩增加
- 觀光局：推動52觀光景點升級
- 新台幣匯率週升0.64%
- 時空顛沛流離 新移民來台娶妻
- 共和黨第3季募款 裴利領先
- 法籍鮮師 散發國際志工大愛
- 百年製糖廠 見證糖金時代
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 爭取選票 藍參選人打建設牌
- 綜所稅第2批退稅單 月底寄出
- 瘋迷航海王 7年級生開店圓夢
- 女性最古工作 日盼海女列世遺
- 四川藏人再傳自焚 本月第3起
- 星國：美國是區域穩定關鍵
- 台南百年種子行 升斗刻劃歷史
- 高雄電影節論壇 預約魏德聖
- 占領行動走火 紐約羅馬爆衝突
- 反華爾街運動 美民眾興趣不高
- 世界糧食日 籲響應飢餓三十
- 離島永續發展優貸 可申貸
- 壓力大 北京歐巴馬快餐店停業
- 倫敦的富與貧
- 豪奢、赤貧 印度都令人結舌
- 獼猴闖高鐵軌道 斷電圍捕
- 陸貧富兩極 有人富就有人窮
- 年輕人靠父母養 日本未來黯淡
- 美國富人繳稅少 窮人胖子多
- 傳拋聯合政府 小英：馬路消息
- 菲式真貧窮 讓人生氣又洩氣
- 企業捐助 貧童如願初嘗披薩
- 前9洞4鳥 妮妮升至第3
- 疑酒後墜駁坎 大學系主任喪命
- 賽德克夯 學校研發原民美食
- 菲國被綁台商獲救 嫌犯2死
- 宜蘭又傳虎頭蜂螫人 5人受傷
- 民團飢餓靜坐 促修法反貧困
- 中油：調漲 汽油4角柴油5角
- 世界糧食日 家扶號召抗貧
- 黃金收紅 分析師：逢低布局
- 5歲華裔女童隨手拍 獲攝影獎
- 轎車衝撞地瓜攤 4人受傷
- 中經院：人民幣長期穩健趨升
- 泰國洪災 陸軍方提供救災器具
- 台塑：汽油漲4角 柴油漲5角
- 包裝下功夫 提升農產價值
- 香港復辦維港渡海泳 千人參加
- 中央社星光影像展 藝人站台
- 占領花開與否？領導議題受關注
- 慎防糖尿病 80%初期沒症狀
- 頂尖創意 成大煎蛋煎出創意獎
- 美耐皿裝熱食 三聚氰胺恐下肚
- 遊騎兵美聯封王 MVP克魯茲
- 淘寶事件僵持 陸商務部關注
- 12年國教會考 立委籲速公布
- 經濟扶持政策實行力 台灣第3
- 馬總統：客家政見全落實
- 巴克萊：年底前 央行利率不變
- 占領洛杉磯遊行 過程平和
- 雙北票倉 藍綠大拚場
- 張廖家廟百歲 耆老見證歷史
- 避免腰痠背痛 注意姿勢多休息
- 轉動熱情 自行車嘉年華登場
- 進口美牛限制 日考慮放寬
- 破窗偷父金飾 孽子判1年半
- 馬來西亞高球賽 曾雅妮亞軍
- 北市信義國小停車場17日啟用
- 技能賽國手綻光芒 吳揆肯定
- 歡迎來到德國 編導姐妹將訪台
- 國安密帳案 21日首開庭
- 立委提案 放寬法扶審查條件
- 宋楚瑜花蓮造勢 傅崑萁站台
- 膠帶綑童賠2百萬 女獲緩刑
- 台中圓滿室內樂團風靡聖露西亞
- 老農津貼 農委會明向總統報告
- 世界金門日 二千鄉親敘鄉情
- 假權狀騙4千萬 警破犯罪集團
- 1顆梨2元？農委會助提升價格
- 清潔工不卑微 養家活口贏尊嚴
- 盛治仁出席芝加哥國慶餐會
- 試管寶寶大集合 挑戰金氏紀錄
- 大馬高球賽 曾雅妮1桿飲恨
- 建國百年遊行 芝城歡欣熱鬧
- 國稅局網頁 設軍教課稅專區
- 尋找賈伯斯顛覆世界7次決策
- 泰備戰抗洪 重要出口業皮皮剉
- 藍綠選總統 高市設總部拚餐會
- 高雄電影節 邀日反核導演來台
- 台美日三邊安全 17日對話
- 產官學界相挺 籲遷都中台灣
- 台北藝文展演館 中央社全記錄
- 投保協議 江丙坤：下次有望簽
- 深圳三千房仲門市 關門停業
- 脊椎損傷夫妻 冒險做人成功
- 廣州房貸利率飆升 一週一個價
- 公路總局：南橫明年汛期前搶通
- 支持者當背板 小英總部蒙太奇
- 中央社影像展 記錄百年點滴
- 林昭亮談音樂 高雄學子陶醉
- 壢新醫院成立癌症醫療中心
- 獼猴闖高鐵站 中吹箭觸電被捕
- 魏明谷總部成立 蘇嘉全站台
- 飛天茅台價格飛上天 一瓶近萬
- 曼谷暫時挺住 民眾沙包戒備
- 爛醉改搭計程車 半路小解出事
- 建國百年 客家義民祭盛大舉行
- 吳揆舉米酒降價 說明老臣謀國
- 中央氣象局氣象報告
- 議員拚立委 雙林衝刺選舉
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 拼湊離島地圖 單車旅行寫指引
- 國中生痘痘困擾 隨年級增加
- 學者王曉波：小英糟蹋ROC
- 賴文莉出院 行動不便哽咽
- 防制人口販運 美女移民官出馬
- 雲林農機大展 肉品同步嚐鮮
- 揚昇賽即將登場 妮妮信心十足
- 男子疑跳鹽水溪 警消搶救
- 頒發大愛獎 吳揆盼愛心傳承
- 賽德克之後 羅美玲盼再創高峰
- 妮妮不氣餒 瞄準台灣賽后冠
- LPGA馬國賽 曾雅妮滿意
- 查趙許農舍 農委會今發函
- 湄公河兇殺案後滯泰船員 返陸
- 吳揆：總統就任後廢不平等條約
- 高志綱腕傷 與涂壯勳輪流蹲
- 馬：綠對米酒無解 如何選總統
- 雲林偶戲節 吸引20萬人潮
- 紀念楊逵 豬頭皮高歌鵝媽媽
- 台南海部署飛彈 菲：應先溝通
- 台股漲不漲 唯量是問
- 陸：外匯存底管理應多元化
- 傳藝中心蔣渭水廳 總統揭牌
- A錢藏畚箕 檳榔西施判8月
- 北京建行上調房貸利率 抑購房
- 裝貴婦騙投資 10年詐千萬
- 徒步環島 大學生募款助急難
- 造型佳穩定性高 南瓜天燈奪冠
- 綠：藍操作農舍議題反凝聚士氣
- 拚選戰 高雄藍委打藝文牌
- 台北旅展暖身 闖關搶平板電腦
- 全球華語排行榜 吳克群奪5獎
- 韓職季後賽第2輪 SK拔頭籌
- 荷蘭羽賽 台灣男單將金包銀
- 全球人口上看70億 危機隱現
- 手搖自行車環島 身障勇士騎跡
- 藍正龍跳陣頭 打國片硬仗
- 小英進新北 支持者熱情歡迎
- 戰火浮生 金門人瑞夫妻福氣啦
- 上海港吞吐量冠全球 但成本高
- 美耐皿食器 有刮痕要更新
- 馬辦：蔡負面手法令人民不安
- 橋頭糖廠樟樹下 學子上民主課
- 爭取世大運 大巨蛋有賣點
- 藍競選總部主委齊聚 力挺馬吳
- 新北市誓師 朱：盼馬高票連任
- 觀護盃籃賽 璞園抗美奪冠
- AK勤練肌肉 花美男變猛男
- 百年金鐘 百資深藝人走星光
- 串聯嗆企業貪婪 紐約羅馬失控
- 台一線活動 創下多項紀錄
- TPGA錦標賽 林文堂逆轉勝
- 打完12局 獅猿繼續戰
- 網購百年紀念鈔 小心遭騙
- 玉山死海結盟 為奇景競選吸票
- 林昭亮家鄉演奏 蕉香樂揚
- 馬執行力強 執政成績綠做不到
- 獻唱柯林頓 卡卡重現夢露時刻
- 忘憂森林失蹤 女疑失溫死亡
- 凱道造勢 蘇嘉全：不容忍抹黑
- 蜜雪兒訪斐 旅館房遭飛彈瞄準
- 郭俊佑致命安 獅13局苦勝
- 首度閱兵 日相野田：忘戰必危
- 雲林同鄉會蘆洲辦桌 藍綠搶票
- 小英：鄉親太鬱卒 政黨要輪替
- 「台灣民主先行者」蔣渭水演藝廳揭牌 馬英九讚：他與國父有諸多相似之處
- 總統參選人宋楚瑜向皇天后土誓言: 用生命保證、一定找回台灣人的尊嚴、建立全民幸福
- 「台一線」成功 台灣民進黨總統參選人蔡英文將展開百場造勢
- 為台灣親民黨總統參選人宋楚瑜造勢 「橘子青年團」日內成軍
- 台灣行政院長吳敦義「老謀深算」用語不當 惹風波 重創馬英九形象
- 老農津貼加碼一千元 台灣民進黨和國民黨今過招
- 台灣學者發現每天跳繩三十分鐘學童會長高
- 全球第70億嬰兒 日內將在亞洲誕生
- 台灣總統馬英九今宣示「嚇阻威脅、預防戰爭」國防新目標
- 台灣花蓮縣長傅崐萁籲國親效法美國總統歐巴馬與國務卿希拉蕊
- 台灣台北松山機場休閒賞機觀景台即將啟用
- 「台一線」掀高潮 蔡英文決心2012完成政黨輪替
- 台灣三大科學園區營業額大幅衰退
- 中國共產黨前總書記趙紫陽92歲誕辰 家人盼六四獲平反
- 韓國生物學家成功以狗的卵子複製8隻郊狼
- 活動倒數三天 台灣UNIQLO舉辦創意有獎比賽
- 英國新書：藝術家梵谷死於遭誤擊並非自殺
- 2011世界最佳機場香港居冠 台灣竟也有「第一」！
- 中國火車便當常溫可保存半年 台灣醫界質疑
- 林益世：青年承擔世代責任，為台灣加油
- 馬辦選讚營發現老高雄 金溥聰與青年對話
- 「頭家娘有go讚」活動起跑 國民黨婦女部走進傳統市場，向頭家娘致敬
- “台灣向前行，新北一定贏”總統立委聯合誓師大會
- 台灣博士生失業嚴重 政府每人每月補貼3萬鼓勵企業任用
- 競選總部主委齊聚 藍營團結挺馬吳
- 馬辦：蔡負面選戰手法 令人不安
- 馬辦：蔡國家定位不明 無法讓人安心
- 台灣股市進入超級法說會周 氣氛保守不樂觀
- 超酷！最大樂高主題公園(Legoland Florida)佛州開幕！
- 台灣總統馬英九公布「和平兩岸」願景 強調鞏固主權、壯大台灣
- 台灣民進黨總統參選人蔡英文將深入校園爭取首投族
- 日本仙台要向中國租借兩隻大熊貓 增加孩子們的活力和抗災勇氣
- 確保狗肉節無法進行 動保人士聚集中國金華監控
- samsung三星提起訴訟 要求日本禁售iPhone 4S
- 營造國際友善形象 台灣70家業者獲頒「英語服務標章」
- 台灣國民黨批評 三立電視報導不專業
- 冷血的中國人 佛山女童遭碾18人路過無人聞問
- 2011三星活力路跑 Run! Smart Living 號召支持心智障礙者及庇護工廠 為擁抱幸福新生活而跑 現場回饋百萬節能減碳Smart好禮 號召全民用智慧環保愛地球
- 你來Check in 鳳梨酥For Free 加入國賓大飯店臉書粉絲團 打卡送您旺來好運
- 北市政府勞工局讓你掌握職場「軟實力」工作更具競爭力
- 大學生PK賽發聲 要政府跟上國際腳步
- 梵谷死於遭誤擊 並非自殺
- 世界末日 史上10大破功預言
- 法社會黨總統候選人出爐
- 史特拉斯堡國慶酒會百年登場
- 官方頻警示 陸客團照常赴泰
- 華沙五味影展 台灣為主題國
- 香貝里漫畫節 台灣作家展才華
- 湖南客車側翻 10死33傷
- 撞死人罰42美元 家屬怒告
- 法央行總裁：希債對法不是問題
- 傳法荷航空擬解雇執行長古容
- 德：希債減記需比7月協議大
- 淡水18.8度 入秋最低溫
- 台股開盤上漲66.9點
- 占領活動 潘基文籲傾聽訴求
- 空中巨無霸陸首飛 下午抵廣州
- 中壢民宅火警 1命危1受傷
- 紀念金恩 歐巴馬藉機罵共和黨
- 捍衛本幣 各國央行大賣美債
- 美商康德摩根同意合併阿爾帕索
- 陳武雄：老農津貼擬比現行高
- 國科會與波羅的海國家深化交流
- 新台幣匯價升破30.3
- 2成大陸市級政府 負債百分百
- 法漫畫節 作家聯手推銷台灣
- 韓以狗卵複製郊狼 全球首次
- 社維法修法 內政部：審慎樂觀
- 周美青講故事 馬二姐也來聽
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 蘇州部分廠區停工 可成跌停
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 美逮百示威者 羅馬砸百萬善後
- 佛山女童被車輾 觸動民族道德
- 桐花文學獎 開創客語書寫時代
- 中美洲豪雨 逾66人喪命
- 豪雨繼續發威 中美洲74死
- 黃金十年 兩岸在國際良性互動
- 成宥利鄭糠雲 粉絲盼假戲真做
- 繁榮部落 退休夫婦推銷大武山
- 駁最爛說 財長：怪財部不合理
- 賠付2000億 安定基金否認
- 電子金融領軍 重回7400
- 人民幣升值 台商多方避險
- 人民幣升值 陸客出國狂血拼
- 鄉林取得建地 蓋南京涵碧樓
- 工研院獲華爾街日報科技創新獎
- 財務緊 柯達授權Imax專利
- 農委會：老農津貼確定加碼
- 熊頻出沒 北海道觀光小心
- 亞股反彈行情 明年恐續探底
- 市調估偏光片產值年減5%
- 老農津貼案 擬排富納離農
- 高華柱：對大陸情蒐未減少
- 常臉紅發癢 酒糟作祟
- 占領行動 星媒：論成敗過早
- 科學園區放無薪假 國科會否認
- 人力銀行：憂明年就業寒冬
- 玉山鳥聲 年底蒐錄完成
- 高華柱：深入檢討軍紀問題
- 長榮菁英艙 獲美旅遊週報金獎
- 溫州擬打造民間資本集散中心
- 英回收3批藥品 國內未輸入
- 屏東出租屋 蘇嘉全姐補申報
- 老農津貼 綠堅持加碼不排富
- 總統頒文化獎 肯定台灣軟實力
- 台新租賃南京開幕
- 藍：應調查蘇嘉全有無隱匿財產
- 邱毅控蘇買豪宅 綠批烏賊戰
- 巧手施作 木頭變身各式槍枝
- 陸客效應 高級飯店營收增3成
- 國安基金Q3未進出股市
- 亞幣齊揚 台幣午升1.61角
- 兩岸四地消費者信心 均下滑
- 國民對景氣樂觀程度 創新低
- 馬總統推崇蔣渭水 讚時代典範
- 沃爾瑪中國總裁離職
- 藍向頭家娘致敬 走進傳統市場
- 趙紫陽誕辰 家人低調紀念
- 電影循環 侯孝賢盼立法建機制
- 市話單一話費 元旦可望上路
- 櫃買金桂獎 11/1首屆頒獎
- 中美洲上半年入超逾百億美元
- 荷蘭羽賽 薛軒億奪金
- 軍購加價 空軍不讓美予取予求
- 副總統：公平考試是進步動能
- 回咬蘋果 三星爭日澳禁售愛瘋
- 悼別賈伯斯 矽谷名人現身相送
- 趙麗雲：再有不實指控 將提告
- 羅文源認祖歸宗案 和解無望
- 免試入學 郝：擬採國中會考
- 台股收盤漲103.04點
- 台盼美日協助參與安全對話機制
- 江宜樺：農舍面積應合理限縮
- 驚奇紅雀 飛進世界大賽
- 台股收漲103.04點
- 10月台指期漲79點
- 飛利浦電子全球裁員4500人
- 擋財路？菲南義籍神父遭槍殺
- LED展攝影作品 胡志強表揚
- 文協90年 總統推崇影響深遠
- 10月電子金融雙漲
- 歡喜心 8旬里長服務不斷電
- 馬吳配台南總部人員進駐
- 南韓軍火商顯神通 搶外海市場
- 黃金十年 續推兩岸制度化協商
- 男護士被綁潑冷水 控告護理長
- 假車禍真搶奪 男子落網
- 環署修空污費 影響19家業者
- 可成若無法復工 影響營收 4成
- 李述德遭批 立委抱屈
- 永續經營 花博公園擬設基金會
- 電子領軍 台股大漲103點
- 偷機車搶奪 未換做案服裝露餡
- 黃金十年 馬總統歡喜做甘願受
- 防流感 胡志強籲速接種疫苗
- 陳建隆被控偽文案 北檢偵辦
- 進攻飲料市場 王品咖啡飄香
- 促進博士就業 國科會提補助
- 親愛的 暖化把物種縮小了
- 兒盟：1天1.6孩子要出養
- 牛肉麵節 臉書打卡享優惠
- 三大法人買超台股93億元
- 國會遷建否 林錫山：下屆討論
- 縱火害2命 越籍女二審判無期
- 南韓大宇造船接雪佛龍大筆訂單
- 取喇叭鎖做法事後丟棄 女被訴
- 台南高溫31度 深夜變天
- 梨價跌 中市加碼補助農民
- 悠遊卡結合iPhone增服務
- 北京學者：大陸經濟明年觸底
- 里長怨回饋金變革 陳菊促溝通
- 中市中央公園 胡：都市之肺
- 首購房貸利率 多家陸銀上調
- 竹科：未獲放無薪假訊息
- 學測衝刺 善用圖表補充資料
- 涉性侵友幼女 二審維原判9年
- 港推人民幣計價黃金產品
- 學校午餐疑涉弊 高市送查辦
- 回應民意 胡：輕易結案是罪惡
- 鋼鐵擂台 全球票房衝破32億
- 任賢齊帶喜 合作女星多嫁人
- 新北募款餐會 小英推萬元便當
- 蔣渭水珍貴照片 後代捐贈典藏
- 北市商辦驚驚漲 單季漲近5%
- 塑毒案謊言避責 2業者遭判刑
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 李心潔素顏夢遊 架攝影機自拍
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 新台幣兌美元升2角
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 捍衛環保 南6縣市環檢警結盟
- 今年氣候平順 屏東蓮霧豐收
- 李先念之女 任陸對外友協會長
- 陸首架A380 正式營運
- 兒盟代言獲影帝 陳妍希盼承襲
- 綠色生活博覽會 26日登場
- 東海美食展 學生穿制服秀家鄉
- 馬拉松 英百歲男人瑞全程跑完
- 專偷老舊公寓 警逮蜘蛛大盜
- 座墊變花椰菜 日東大惡作劇
- 看護成幫佣 新北外勞爭議多
- 高市傳搶案 民眾：被搶怕了
- 鼓勵災童 日仙台盼借貓熊
- 台灣文學館慶生 發表新叢刊
- 感謝興學 金大以僑領冠名學院
- 英語也能通 4千業者獲認證
- 取下卡手戒指 吸管好用
- 民間牽線 南市靜岡包機達共識
- 綠：邱毅爆料不實 相關人將告
- 台學者：提防溫商落跑效應擴散
- 吃飽運動重營養 避免腦過勞
- 海碩盃女網賽 29日開打
- 手搖自行車環島 身障者壯舉
- 登革熱防疫 高市環境整頓
- 苗栗火警 廢棄神像燒斷頭
- 雞糞施肥引蚊蠅 台東開罰
- 首本小英自傳 深情感懷父親
- 推動智慧城市 北市獲國際頒獎
- 低收入生爭補助 教部：會協助
- 美追稅法 金管會密切注意
- 中科第3季出超 光電居冠
- 海碩盃添鷹眼 球迷更有參與感
- 淘寶延簽新約 抗議活動露轉機
- 需求減少 電視今年零成長
- 經建會產業有家座談 明赴宜蘭
- 中華戰大聯盟 威總：盡力而為
- 泰水患 日車廠恐損5億美元
- 民眾抗議銀行金權 德政界相挺
- 雲林好米 打響品牌列重點
- 解決危機 歐盟限期1週作戰
- 外資上周買超217億元
- 清境火把節 體驗少數民族風情
- 定期檢查 乳癌早發現治癒高
- 不明人士闖總部 綠中市管制升
- 登革熱疫情復燃 三民區成熱點
- 中科：四期占灌溉用水低
- 平板賠錢賣 亞馬遜毛利率減
- 清大與美南加大 強化學術合作
- 童星勇犬加持 木村哥新戲奪冠
- 伍思凱欲罷不能 2年後攻蛋
- 助弱勢族群 實踐推物資銀行
- 獅猿台南戰 廖文揚VS王豐鑫
- 總統：活路外交受歡迎 續推動
- 過年加尾牙 飯店訂席詢問度增
- 台商腦溢血 金門紅會後送治療
- 曾對愛情絕望 李之勤終覓良伴
- 中越談南海爭議 稱與他方無關
- 瑞興輪除污收尾 著手打撈船骸
- 大愛園區滯洪池 熱鬧動土
- 草嶺瓦斯槽車落山谷 駕駛受傷
- 總統：3 前提審酌洽簽和平協議
- 空污費率修正 台中電廠繳很大
- 彰銀改選 官民股各徵委託書
- 新北國小鄉土教育 客語課爆班
- 兩岸和平協議 總統：無時間表
- 萬事達調查：台灣人最愛吃
- 犀利趴擾清夢 高市府允檢討
- 秋濃 關子嶺泡湯喝咖啡好時節
- 遭批 財長：輕稅簡政全民受益
- 賽德克巴萊加映 台東招待頭目
- 啟德老董與友出遊 兒認遭綁架
- 總統：黃金十年讓孩子實現夢想
- 放高利貸暴力討債 8嫌落網
- 跨國製孫中山動畫 拓文創市場
- 馬總統：陸資來台項目循序增加
- 熊抱女警遭控 男警反咬誣告
- 美海外查稅 財長：配合金管會
- 遭遇強敵 夏克立要綁架趙自強
- 保護佛教遺址 專家將來台探討
- 鄭萬文烏龍發監案 改判14年
- 美海外查稅 銀行業25日集會
- 妮妮返台 力拚冠軍盃
- 津貼增納弱勢 老農不逾7千
- 董陽孜展誠字 胡志強擺心中
- 酒測值超高 檢驗偽陽性判無罪
- 馬總統：提政策是為下一代幸福
- 掏空高峰案 高大峰稱返台澄清
- 陸成品油短缺 民企控國企壟斷
- 檢修老舊管線 楊永明搬離官舍
- 姥姥闖籃壇 門外漢變金牌教頭
- 原墾農盼租地 農委會：助換約
- 吳揆：九二共識使兩岸擱置爭議
- 恐為活火山 政府設大屯監測站
- 一銀成都分行 趕明年6月開業
- 教團批免試若會考 換湯不換藥
- 希特勒未自殺 遁逃阿根廷終老
- 出國停保擬取消 放寬外人納保
- Eye的進行式起跑 企業相挺
- 選舉加溫 警方首重人身維安
- 猿2連敗 打擊沒發揮
- 勁升2角 台幣匯率創近月新高
- 彰銀改選 財長：市場機制
- 林志玲新片 1人飾2角
- 台電運煤船交船 設備新穎
- 萊雅繼承人事業 判給女兒管理
- 曾垂紀辭開發工銀總座
- 選舉維安 警方演練應變
- 賴幸媛：有責促進大陸公民社會
- 占領華爾街滿月 募30萬美元
- 近9成上班族 欲入泛醫療產業
- LED路燈 3城示範
- 趁女鄰居喝酒性侵未遂 男遭訴
- 毆打性侵虐死女友 男判10年
- 泰又一工業區淹 曼谷嚴戒備
- 陸駁日相 擴軍不針對任何國家
- 計算圓周率 日近藤茂再創紀錄
- 就愛歌仔戲 藍綠議員同台飆技
- 今彩539開獎
- 何振達貧困肢障 捐款數百萬
- 綠：斟酌簽和平協議是統一進程
- 威力彩開獎
- 和平協議 國共願景提過
- IMF：歐元區需全面性方案
- 監理e化 未來開車免帶行駕照
- 泰國洪災 損失恐逾20億美元
- 兩岸若簽和平協議 台商讚好
- 泰糙米產量 恐減350萬噸
- 卜睿哲談台選後兩岸關係前景
- 樂天沒贏 向計程車大叔道歉
- 占領倫敦 抗議人數大減
- 新北表揚義警 朱立倫感謝奉獻
- 港大特首民調 梁振英領先
- 專家：台灣應參與南海議題協商
- 擴大創研 英特爾在台設中心
- 南海設飛彈 台學者：理所當然
- 打擊犯罪 星增設監視器
- 國健局：城鄉死亡率差距縮小
- 美共和黨辯論 猛批北京反失焦
- LPGA台灣賽 看妮表現
- 角逐LPGA 50餘好手抵台
- 北市送悠遊卡 申辦世大運加分
- 百年全運燃聖火 總統發賀電
- 台專家建議 設南海漁管組織
- 性侵報復前女友 求刑11年半
- 歐債危機有解？德唱衰
- 北京警告胡佳 可能再被拘留
- 海爾接手三洋品牌 擴大日市場
- 和平協議 趙春山：別扣紅帽子
- 南投募款 小英細數台一線感動
- 威力彩頭獎槓龜
- 今彩539頭獎2注中獎
- 雄2E可行性 立院要求評估
- 海外文化推廣 政府花錢民賺錢
- 北德同志影展 台灣電影入列
- 老農津貼制度化 擬4年調1次
- 鳳凰俠被捕 街頭英雄風潮受挫
- 和平協議前提 陸學者憂成門檻
- 金溥聰：厭煩選舉扭曲抹黑
- 汽車電腦帶動 美工業生產成長
- 挺占領華爾街 抗議歌曲創作夯
- 控蘋果侵權 宏達電ITC敗訴
- 台灣文化協會90 週年 總統馬英九推崇影響深遠
- 台灣馬總統「未來十年洽簽兩岸和平協議」 外媒問：用什麼名稱簽？
- 台灣民進黨：簽署和平協議代表台灣中國進入協商統一階段
- 台灣民進黨指和平協議是統一時間表 總統府批惡意扭曲
- 台灣老農津貼只調316元 國民黨、民進黨立委有雜音
- 路透社指中國對民進黨贏得台灣總統大選有心理準備
- 台灣先賢蔣渭水、楊逵、簡吉後代捐出珍貴史料
- LINE Application累計下載次數超過3百萬次
- 台灣台聯黨主席黃昆輝：兩岸和平協議是投降協議
- 台灣台北大屯火山會不會爆發？國科會設常駐觀測站
- 英國學者調查 女性壓力較大生女兒機率較高
- 日本「圓周率達人」算出小數點後十兆位數的數字為「五」
- 宏達電HTC告蘋果Apple 侵犯專利權初判敗訴
- 德國指本周內無法解決歐債 投資人信心受挫
- 台灣國科會指三大科學園區二十八家廠商鼓勵員工休假
- HTC宏達電控告蘋果專利侵權 初審敗訴
- 粉絲KUSO影片 看Android如何大戰Apple (含影片)
- 被哈馬斯囚禁五年的以色列士兵沙利特將獲釋
- 悠遊卡公司與中華電信合作「EASY NFC背夾」 19日台灣 7-11開放預購
- 三星Samsung訴請法國義大利禁售蘋果iPhone 4S
- IDA台北世界設計大展 全球規模最大-2011 YDW新世代交叉設計營熱潮
- 台灣退休校長，勇鬥行政機關！
- 台灣民進黨副總統參選人蘇嘉全捐農舍、財產信託 燙手山芋丟給國民黨
- 台灣爭取加入泛太平洋戰略經濟夥伴關係協(TPP)
- 博客來銷售排行冠軍 賈伯斯傳 Steve Jobs: A Biography引台灣預購熱潮
- iPhone 4S銷量3日突破400萬台 28日第二波開賣國家蓄勢待發
- 景氣下挫 台灣台北101大樓已開始降租
- 美國國務卿希拉蕊表示將離開公職去教書
- 台灣中央研究院院長翁啟惠續任
- 官舍電費異常 台灣新聞局長已搬家
- 台灣宏達電告蘋果侵權敗訴 股價大跌5.7%
- 被哈馬斯釋放的士兵回到以色列
- BlackBerry黑莓機向用戶賠罪 免費應用程式下載大方送
- 台灣馬英九總統競選辦公室「台灣加油讚」 推小額募款(含影片)
- 加油吧!青春2011我的公益心情故事 徵文競賽
- LPGA台灣錦標賽20日開打 曾雅妮分享賽前心情(含影片)
- 台灣網球好手盧彥勳 韓國首爾挑戰賽首輪獲勝
- 台灣最經典的Taiwan News「財經報報」 梁碧霞給你最精闢股市線上解盤
- 民主進步黨副總統參選人蘇嘉全捐農舍 近日公布全家資產(含影片)
- Google+ You = Future! 台灣谷歌舉辦校園大使選拔
- 謝立功親頒「學術及商務旅行卡」給諾貝爾經濟學獎得主摩坦森
- 梵谷死於遭誤擊 專家存疑
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 債務危機罩頂 歐股收黑
- 揮別3週高點 油價下挫
- 德潑歐債冷水 美股應聲下跌
- 蘋果未侵權 兩強拼鬥白熱化
- 蘋果宏達電互槓 系統大戰難歇
- 歐盟：陸對外經濟開放沒改善
- 人民幣升值 陸海外代購業崛起
- 人民幣升值 陸留學人數大增
- 告蘋果遇挫 宏達電：會上訴
- 北東部多雲偶雨 中南部穩定
- 巴西華人美協 宣揚中華藝術
- 穆迪稱法國Aaa信評面臨壓力
- 德大企業同意增加女性主管比例
- 末日博士示警 中國難逃硬著陸
- 台股開盤下跌116.28點
- 占領加拿大 行動規模縮小
- 歐央行總裁 籲修改歐盟條約
- 能致命 世衛籲防弧形桿菌
- 歐盟競爭力 南北有落差
- 歐巴馬下鄉 拼經濟搶選票
- 遠航將飛兩岸航線 首航石家莊
- 江陳7會 兩人將逛天津天后宮
- 莊清珠演自己 外配入圍金鐘
- 那些年 紅到舊金山
- 陳光誠案 陸官員籲踹共
- 需求放慢 IBM第3季營收差
- 紀念馬偕台創校 淡水組團赴加
- 吳揆：簽和平協議 沒有時間表
- 阻獼猴下山 研議封柴山可行性
- 巴西國防部研購潛艇與戰機
- 新北市政會議 通過公投條例
- 李易飆戲 六月探班羨煞人
- 重慶煤礦事故 9死4人被困
- 博士生過多 教長：有總量管制
- 高雄147稻 美濃擬購品種權
- 台股跌 新台幣盤初貶3分
- 吳揆：建立老農津貼公平制度
- 告蘋果侵權 宏達電敗訴
- 類股齊跌 跌破7400
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 溫州第二？ 鄂爾多斯借貸驚人
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 港媒：黎智英是泛民主派金主
- 旺中併中嘉 NCC再開公聽會
- 納智捷Neora 設計大展亮相
- 中獎卻失聯 旅遊達人恐失資格
- 楊永明：建國百年台創四個第一
- 毒蟲陽台藏毒 欲蓋彌彰警識破
- 1男倒臥仁愛路 無呼吸心跳
- 吳揆：調社福津貼 可望不舉債
- 薩國雨災 台美伸援手
- 慶百年 台鐵推馬告雞腿便當
- 自焚頻傳 四川藏區再添一起
- 蔡英文：和平協議危險又具爭議
- 外交人事令發布 沈呂巡駐英
- 陸經濟成長減速 2年來最慢
- 越連體女嬰 兩頭一身
- 股市栽跟斗 花旗自營部門收山
- 總統：申辦世大運 保證完美
- 廣告營收引憂 雅虎出嫁蒙陰影
- 陸GDP下滑 前3季9.4%
- 醉男毀小英旗 黨部不追究刑責
- 備戰LPGA 雅妮練球抓感覺
- 陸客錢潮湧 日本精品市場回春
- 警力統調 衝擊新北選舉維安
- 星媒重視馬總統談兩岸和平協議
- 賴幸媛：和平協議助現狀制度化
- 營養午餐疑涉弊 高市允徹查
- 杜英宗：停滯通膨疑慮高
- 和平協議陸未回應 媒體冷處理
- 共諜案 羅奇正判無期
- 南韓與多國簽自貿 獲益匪淺
- 民進黨：人民沒授權啟動統一
- 總統：和平協議絕非談統一
- 連偷6次大燒包 耍賴男不付錢
- 坎培拉辦建國百年電影欣賞
- 秘魯學生參加華語文能力測驗
- 和平協議 港媒廣泛披露
- 水患影響瓜地馬拉農產外銷
- 初判不利宏達電 股價跌5%
- 勞委會：放無薪假需勞資議定
- 缺錢 陸逾萬公里鐵路工程停擺
- 黃志鵬參加越投資促進會議
- 屏東檢警調演行動劇 反賄選
- 收集兵推機密 楊新安判4月
- 后里民宅氣爆 1人輕微灼傷
- 老農津貼加碼 每月6316元
- 江陳會 民團籲簽人身保障協議
- 自行銷案露餡 員警遭訴
- 協議前提 賴幸媛籲陸撤飛彈
- 雙北市店面價格創新高
- 博士57K 翁啟惠：短期權宜
- 丹頂鶴談戀愛 跳舞對唱情歌
- 中研院新團隊 跨領域許未來
- 風勢狂吹 曾雅妮喜憂參半
- 吳揆：老農津貼依CPI調整
- 大龍峒住宅受理申請 租金降
- 馬：不統不獨不武維護台海現狀
- 觀望 新台幣午升1.4分
- 核電協議 立委籲建賠償機制
- 阿朗壹路段 交長：謀最大共識
- 美富豪最愛 紐約洛杉磯舊金山
- 身障產品認購踴躍 胡志強感動
- 陸9月房價 漲幅趨緩
- 金融業西進 學者示警
- 大龍峒住宅申請 慶百年有優惠
- 日68名議員參拜靖國 無閣員
- 越中南部水患 50死
- 台股收盤跌101.64點
- 扛球迷期待 曾雅妮有地主壓力
- 投信基金規模月減5.74%
- 和平協議議題 立院藍綠交鋒
- 吳揆：撤彈就簽協議 易上當
- 台股收跌101.64點
- 殯葬條例修正 業者促速通過
- 申辦世大運 北市：國家形象增
- 每逢大選 精神健康指數低
- 統一發票北區路跑 23日登場
- 10月台指期跌117點
- 台股收跌101點 7400失守
- 毒蟲冒名 警用行動電腦破謊言
- 路肩部分開放 基北通勤更便捷
- 叫賣便當倒茶秀 台鐵百年特展
- 利用閒置土地 高市推花田計畫
- 10月電子金融齊跌
- 新北大專策略聯盟 多領域合作
- 加油站不揩油 標檢局授證
- 老農津貼調至6361元
- LPGA台灣賽 運彩看好妮妮
- 上海挺馬後援會近期成立
- 蘇嘉全：農舍捐鄉公所公益使用
- 傳黎智英捐款 香港各黨拒證實
- 有薪照顧假修法 朝野有共識
- 3波陸資開放 不含第一類電信
- 協議假離婚 夫妻遭訴偽造文書
- 馬辦小額募款 推國旗紀念品
- 出國打工度假 青輔會提供貸款
- 百年全運傳聖火 4天繞行彰化
- 推手術安全 高醫盼病人主動問
- 外長感性脫稿 勉駐外館長慎獨
- 聘僱外勞 明年雇主可網路選工
- 三大法人賣超台股42億元
- 民眾用藥疑惑 資源中心解答
- 七星國小獲贈七星級圖書館
- 以巴換囚 以國被俘士兵抵埃及
- 撕票前曾餵飯 男判無期定讞
- 蘇嘉全女兒購屋 邱毅質疑綠駁
- 蘇嘉全捐農舍 邱毅：無助選情
- 摩坦森抵台 移民署頒旅行卡
- 林益世相助 巧固球賽如期舉行
- 日相晚間啟程 訪韓2天
- 專借酒店女 警破1人地下錢莊
- 楊志良：亂開支票 最廉價政見
- 練就好手藝 家扶媽媽縫出夢想
- 陸官員：經濟二次探底可能性小
- AIT啟用虛擬導覽 身歷其境
- 砍斷茶樹櫻花樹 男判賠7萬
- 朱立倫：普設公托不怕私立反彈
- 弦音大台中 300人拉提琴
- 陸學者：北韓遭襲 中國不軍援
- 蘇嘉全捐農舍 蔡英文：尊重
- 日女跨海索贍養費 雄院判勝訴
- 空心菜新種 將田間試種
- 向廟公詐騙椅子 3人判拘役
- 綠質疑豪宅 邱毅：一切依法
- 老人化社會 信望愛將設養生村
- 國民隊有意留人 建仔續談合約
- 榮民了遺願 捐款助身障兒
- 金門港疑似國寶走私 岸巡追查
- 涉偽造簽名 員警遭訴
- 台南民眾拾獲怪鳥 金雞現身
- 新台幣兌美元貶1.01角
- 陸股 帶量下跌
- 蘇擬公布家人財產 綠籲藍比照
- 捐農舍 農委會：適法問題仍在
- 熊抱女員工 色老闆判6月
- 二戰受日本勞役 陸民來港求償
- 老農津貼 綠盼加碼藍籲制度化
- 婦人教唆2男恐嚇討債 吃官司
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 申辦台水電子帳單 最高抽5萬
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 申辦世大運 北市進步看得見
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 佯裝K書 圖書館偷拍裙底遭逮
- 網路選外勞 首年省6萬仲介費
- 青埔堤道通車 防洪兼紓解交通
- 首爾挑戰賽 盧彥勳首輪獲勝
- 熟女無月經 就醫發現睪丸
- 集保：企業角度推股票無實體
- 院版老農津貼 28日逕付二讀
- 陸官員：物價漲勢初步遏制
- 警破暴力犯罪集團 逾半未成年
- 坪林步道迎客 水中螢火蟲亮眼
- 假查賭真索款 雄檢查7警
- 女童遭性侵 母要求偽證被判刑
- 飢餓44小時活動 侯孝賢聲援
- 藏僧連自焚 陸：境外勢力主導
- 近5年展演設施 投資5百億
- 中鋼Q3每股稅前0.36元
- 美追稅 會計師：金融難反抗
- 蘇捐農舍及地 公所：合法則收
- 申辦世大運 郝：台北準備好了
- 排長龍換不到贈品 消費者怒
- 索尼在台推平板電腦 信心滿點
- 總統：老農津貼方案比綠版公平
- LPGA台灣賽 妮妮嗆奪冠
- 北市：自殺防治專線將不打烊
- 誰做回收成效佳 環署辦辯論賽
- 高市議員批師長 喝花酒婚外情
- 蓮潭榕樹褐根病 高市滅菌
- 妮妮機車接送情 崔蘿蓮難忘
- 引進瘦肉精販售 男遭起訴
- 蘇捐農舍 綠肯定藍盼回歸理性
- 台積電完成20奈米處理器設計
- 設局仙人跳 外拍女模遭訴
- 發掘台灣美 新聞局徵求創意照
- 韓反對黨 衝突反對韓美FTA
- 國家體育場草皮受損 全面修補
- 蔬果殘留農藥 10件不合格
- 邱澤躋身收視一哥 扮恐龍軋車
- 中共18大 明年下半年舉行
- 越投資會議 黃志鵬為台商發聲
- 男偷窺西施裙下 竊店家財物
- 老外愛茶農故事 洽商福鹿茶區
- 宣導禮讓行人 南市辦觀摩
- 蘇嘉全捐農舍 陳武雄：需農用
- 總統：調漲老農津貼避民粹加碼
- 騎遇東北角 覽山海美景
- 假賣魚苗真搶劫 毒蟲落網
- 防影響學習 師生上課勿用手機
- 總統：離農津貼讓農業世代交替
- 以巴換俘復談 陸表歡迎
- 林昭亮嘉義演出 小朋友相見歡
- 新北運輸業徵才 媒合率近5成
- 陸專家：房價進入艱難盤整期
- 陸：無意成為全球領導者
- 屏縣府：蘇農舍符合現行法令
- 溫嵐覓良緣 羅美玲高喊來追我
- 蘇嘉全捐農舍 10天前已決定
- 蟬聯最佳球員 妮妮亞洲第一人
- 世界青少年羽賽 首度在台開戰
- 歐元貶 新台幣收貶1.01角
- LPGA主席：妮妮揮桿寫歷史
- 台奧交流 第一科大喜迎柯瑪莉
- 治安改善 胡志強：續努力
- 曾祖父母過世3天喪假即日生效
- 關懷日震災民 慈濟再出發賑災
- 調增社福補助 估支出多43億
- 本土登革熱 北市增兩例
- 陸：內外資一視同仁
- 玉山銀擬設新加坡分行 獲准
- 彭于晏郭采潔 體驗飢餓
- 兩岸和平協議 徐旭東：太好了
- 妮妮瘋 運彩首度開放高球投注
- 鹽酸加漂白水 3學生中毒就醫
- 日料理登台 大阪燒正名御好燒
- 蘇捐農舍 藍：不代表就地合法
- 希拉蕊重申 四年後不選總統
- 德籍神父孔德祿 獲永久居留
- 媒體大陣仗 LPGA球星嚇到
- 接管期將至 國華案未有共識
- 中山高中壢段 20日封路兩天
- 回歸田園案 陳菊：助租地經營
- 腸病毒71型 自雲林蠢蠢欲動
- 省城隍廟開講 總統細數政績
- 光州球迷罵翻 曹凡鉉閃電下台
- 超速開罰流程 北市研議加快
- 英通膨率5.2% 3年來最高
- 合宜住宅資格證明 12月受理
- 搶攻電子錢包 TSM明年上路
- 馬尼拉機場 網友評全球最差
- 宏達電攻兒童市場 併美公司
- 深夜持刀槍遭盤查 警逮2嫌
- 6件花瓶疑國寶 海巡：送鑑定
- 防校園染黑 新北警尋中輟生
- 農舍不限移轉對象 唯須農用
- 江陳7會 交換產業合作意見
- 北市研議 假日拖吊時間延後
- 巴黎證：台股先蹲後跳
- 法官問案態度不佳 送監院調查
- 和平協議 李登輝：應問百姓
- 老農津貼加碼 財長：不致舉債
- 核安協議 有權強制陸分享資訊
- 金門排雷 預計明年底完成
- 台積電加持 民間投資達成率高
- 重慶驚現餿水油 暴利逾百倍
- 誘國一生嚐禁果 師遭訴
- 規範金融市場 德政要：有分際
- 呼吸融合病毒傳染 日憂大流行
- 獲頒旅行卡 諾貝爾得主稱榮耀
- 蘇捐農舍 洪智坤：當捨能捨
- 菲革職警官 弒母後自盡
- 挑戰美 俄火箭將載歐衛星升空
- 嵌入式晶片升級 智慧市場擴大
- 健康足讚 11月健走大會師
- 李紀珠：金融西進 審慎開放
- 填海造地 台塑越鋼廠展現奇蹟
- 竊賊橫行 英商家損49億英鎊
- 台法交流成果豐 包美城獲獎章
- 今彩539開獎
- 日面紙商好賭 向子公司借賭本
- 陳武雄：老農退休制需時間規劃
- 美海外查稅 銀行業參考日作法
- 今年生技投資 可望創新高
- 停止漫天喊價 建老農津貼制度
- 運彩人氣 妮妮贏建仔
- 大樂透開獎
- 許典雅：體育是外交最好手段
- 8月墊底 西武奇蹟進季後賽
- 港府官員：特首暫無訪台計畫
- 搶救工業區 曼谷未脫淹水危機
- 測品質 人工乳房泡湯接力
- 主教出書 精神角度看歐洲整合
- 陳金鋒滿貫轟 桃猿扳回一城
- 隋棠姚元浩 頒金鐘不同台
- 中共黨報：南海爭端要冷處理
- 500億投資意向簽署 總統親證
- 江陳會將登場 媒體聚天津
- 中共：推動文化產業發展
- 希拉蕊抵利比亞 旋風訪問一天
- 綠清理農舍戰場 盼反守為攻
- 陳裕璋：國銀獲利佳
- 弊案陰影 署醫獲編補助遭批
- 泰國大水 10台商受災
- 駐教廷使館協譯新書 中文版夯
- 壞帳成本降 美銀Q3虧轉盈
- 投資標的價值縮水 高盛Q3虧
- 大樂透開獎 頭獎槓龜
- 脅女網友見面再性侵 男遭訴
- 美銀資產冠軍寶座 拱手讓小摩
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 周美青自美返國 低調通關
- 北京故宮首次典藏當代翡翠藝品
- 蔡英文宜蘭拜票 籲打拚求勝選
- 藍擬修規定 王可再任不分區
- 記協憂寒蟬效應 謝國樑澄清
- 台灣漫畫 加強歐洲宣傳
- 蘇嘉全捐農舍 馬辦：未見反省
- 鋒砲炸裂 桃猿府城開胡
- 細漢當球僮 王豐鑫大漢宰獅
- 呂秀蓮：想簽和平協議先公投
- 陳金鋒：要打回桃園
- 金早稻田演說 建構台日新思維
- 馬辦：金溥聰謹守分寸
- 羅姆尼炫富舊照 重創形象
- 馬辦：金溥聰從未說必勝
- 客家基本法 黃仁杼籲修改
- ＬＰＧＡ台灣錦標賽二十日開打 排除中國打壓 中華民國國旗將升空
- 台灣馬英九總統推出和平協議決策揭密
- 台灣民進黨主席蔡英文：兩岸簽署和平協議非常危險
- 2011IDA大展周六「南港展覽館」登場 義美聯電展出「數位雲端書櫃」
- 好消息！ 新北市青年租屋 每月補貼最多4400元
- 台灣副總統參選人蘇嘉全捐出農舍 、財產信託 綠營：對手應比照辦理
- 華南金控&新光金控聯姻大喜 兩大豪門喜來登飯店補請喜宴
- 英國新書「Van Gogh: The Life」：藝術家梵谷死於槍擊意外
- 台灣宏達電HTC鉅額併購美國知名品牌Zoodles
- Google電子書圖書館涉侵權 中國官方支持作家索賠
- 悠遊卡與中華電信耗時一年「iPhone4 NFC背夾」 7-11開始預購
- 以色列士兵囚禁5年後重獲自由 超過千名巴勒斯坦人也將被釋放
- 中國打壓蘋果供應鏈 台灣廠商受波及
- 夏威夷新推出可愛島夏威夷電影之旅
- 台灣前總統李登輝：兩岸為何簽和平協議？馬英九沒講清楚
- 債臺高築 台中市府還變相加薪
- 美國前白宮國安會亞太資深主任葛林表示歐巴馬信守對台灣六項保證
- 陳唐山透露美國前總統柯林頓反對兩岸簽署和平協議
- 台灣總統馬英九：兩岸和平協議需民意支持、國會監督
- 台灣與中國將簽署核電安全協議
- 政府英文入口網啟用 線上遊台灣「美夢成真」
- 擔心台灣出現「跨媒體巨獸」 學界反對旺中寬頻併購中嘉網路
- 台灣總統大選接近 精神科門診生意增多
- 蘋果iPhone本季可望賣出3,000萬支
- 阿扁解密？台灣贈巴拿馬救難專機變總統專機
- 法國巴黎瘋馬秀即將在台灣台北登場
- 首座民用太空港在美國新墨西哥州啟用 四百五十人購買太空旅行機票
- 台灣流行天王周杰倫情定混血嫩模昆凌 歐洲爆閃婚？
- 「佔領香港」欲罷不能
- 英國計程車司機死後變成木乃伊
- 英國官方指「溫泉魚SPA」增加感染風險
- 台灣寶島歌王洪一峰20日台中首映 電影【阿爸】周杰倫張惠妹助唱
- 韓國少女團體Secret新專輯《Moving in Secret》 全孝盛扭胯舞MV搶先看
- 韓國少女時代再掀熱潮 今推出新專輯《The Boys》MV搶先看
- TED／Matt Cutts：用30天嘗試新事物
- 台灣計程車司機平均時薪新台幣70元 大嘆日子難過
- 獨派團體指簽定和平協議後美國不會賣武器給台灣
- 鮮乳聯合調漲！ 台灣公平會重罰統一、光泉、味全上千萬
- 台灣「聯合政府」構想? 扁辦促民、親共治
- 「見死不救」有罪? 在中國引發熱烈討論
- Apple 蘋果股價大跌 主因消費者等候iPhone 4S上市
- LPGA台灣錦標賽開球世界球后曾雅妮萬眾矚目
- 蘋果股價暴跌7% 六年來首次低於分析師預估
- 馬尼拉機場全球最爛 桃園機場受背包客歡迎第10名
- 台灣副總統參選人林瑞雄 「出關」現身秀傳醫院
- 儷山林哲園連鎖旅館在台北國際旅展 祭出超級優惠
- Facebook臉書朋友越多 人腦越大？
- 遺憾! 台灣獵鯊擠進世界四強之列
- 美國關切西藏尼姑自焚事件
- 希臘爆發近年來最大規模罷工
- 貧乏的性教育！ 20年月事沒來美女不知原來是男兒身
- 俄羅斯設陷井色誘英國議會議員
- 兩岸中小企業合作發展論壇 19日在台灣舉行二天
- 美國哈佛教授懷賽德：錯誤的答案，時常肇因於錯誤的問題
- 國會日本友好訪問團出發 金溥聰：台灣馬總統是行動友日派
- 2011國際化學年主題曲，兩岸大不同
- 千囚換一兵 以戰士獲釋返國
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 富士康巴西廠 傳開始生產愛瘋
- 丈夫抓姦 蘋果App鐵證如山
- 全球8月對美資產需求較預期佳
- 六中全會落幕 文化接班兩焦點
- 法信評不保 歐股跌
- 沒算錯 手機費逾20萬美元
- 乳房攝影檢查 偽陽性機率高
- 三星蘋果撕破臉 無損合作關係
- 美元走強 金價跌
- 德總理：一次歐盟峰會無法解危
- 美股加持 油價漲
- 美股收紅 銀行股領漲
- 世界巧克力大師賽 台師傅競逐
- 傳巴西富士康生產愛瘋4
- 建國百年圖片展 萊比錫登場
- 傳德法達協議 紓困基金增4倍
- 台3樂團 唱響紐約音樂節
- 蘋果財報欠佳 愛瘋銷售未達標
- 筆電旺 英特爾Q4營收料超標
- 雅虎第3季獲利超越預期
- 英脫離歐盟公投 國會將辯論
- 英央行籲中 多進口救全球
- 醫院垃圾縫製牛仔褲 巴西封廠
- 台中圓滿室內樂團瓜國演出
- 東北季風減弱 北東部多雲有雨
- 六堆客家園區 融合環保概念
- 台股開盤上漲27.04點
- 征戰20載 許志豪終出輯
- 薩國雨災 台捐款送暖
- 為偶像盛竹如 自由發揮險反目
- 陸不公平貿易 眾院準備開槍
- 頌揚賈伯斯大會 美門市暫歇業
- 江陳7會 江丙坤率團啟程
- 水患關廠 威騰泰出口恐減6成
- 瞻博網路季報符預期 股價勁揚
- 楊志良隨藍營訪日 行前又開砲
- 曾永權率訪日 金溥聰早大演講
- 專家：陸房價恐開啟下跌期
- 庫克讚4S 誇臺港中不可限量
- 新台幣盤初走升
- 蘇嘉全捐農舍 農委會沒意見
- 優劇團墨國際藝術節演出轟動
- 稅收超徵 財長：景氣活絡
- 學人撒鈔票 失業男撒冥紙
- 蘋果告三星案 部分獲不受理
- 戴遐齡：堅持LPGA升國旗
- 百年全運 金門隊出征
- 公館捷運站前 4公車追撞
- 登玉山主峰 登山客1死1傷
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 長期抗戰 占領華爾街獲資過冬
- 火鶴花日本市場 恢復暢旺
- 陳武雄：老農津貼制度化最重要
- 親綠社團挺蘇 發起公正監督團
- 平盤整理 毒蘋果衝擊電子
- 七次江陳會 江丙坤啟程赴天津
- 尬蘋果 谷歌端冰淇淋三明治
- 中研院區22日開放參觀
- 經濟部：加強合作節能減碳
- 亮眼新網站 找照片編漫畫
- 陳日君：黎智英捐款 無關政治
- 明年大選 新北選民約308萬
- 各國央行賣美債 陸8月大減持
- 假冒檢察官詐財 警逮3嫌
- 賴幸媛：兩岸協商以台灣為主
- 總統：ECFA重新定義台經濟
- 毒風暴 蘋果概念股慘綠
- 建阿塱壹古道 李鴻源提意見
- 愛河溢淹 高市擬建上游滯洪池
- 勾結線民詐財 1員警羈押
- 宗教就業歧視 北市罰60萬
- 捲入掏空案 藝人吳宗憲被約談
- 江陳7會 陸資議題受注目
- 邱毅控蘇擁小金庫 綠批不實
- 網站讚北韓 韓航機長禁飛
- 蘇嘉全捐農舍 財長：可抵稅
- 台灣8月減持美債 位居第7
- 老農津貼案 綠祭表決藍續溝通
- 簽和平協議 星媒：有利兩岸
- 陸瘋蘋果 躍居第2大市場
- 正港小劇展 21日高雄上演
- 秋天溫差大易中風 留意徵兆
- 學生吸菸率高 花蓮加強防制
- 沒娶到雅虎 微軟慶幸
- 共和黨辯論 人氣凱恩遭圍剿
- 時薪70 運將嘆不如兒女打工
- 臉書廣結緣 人腦社交區變大
- LPGA配對賽 妮妮展球技
- 衛局：查林郁方子診所未被嗆聲
- 江丙坤抵天津 鄭立中接機
- 亞幣走揚 台幣午升1.07角
- 可成停工 經長：要有綠色概念
- 互換不動產 奢侈稅不能免
- 被指推動統一 總統：很大誤解
- 海爾併三洋品牌 無涉三洋股權
- 托福網路測驗 放寬時間限制
- 茶飲老闆肇事 警否認淡化處理
- LPGA台灣賽 妮妮盼加油
- 駐韓美軍統帥視察延坪島
- 新北抽驗豆製品 2件有防腐劑
- 野田妹上野樹里 10月底訪台
- 楊進添：支持強化南海防衛力量
- 澎湖認證水產 將有全台通路
- 太陽能市場慘 設備商遭殃
- 美擴大查稅 立院要求不得配合
- 南海相遇 菲軍艦誤撞陸漁船
- 毒蘋果傳聞 鴻海：請嚴正查處
- 監委查老農津貼 立委疑侵職權
- 總統：兩岸與國際關係良性循環
- 創世籌建安養院 歌手助陣
- 台股收盤跌6.11點
- 女友遭白嫖 男子擄人勒贖
- 澎湖小三通 盼建立定期航班
- 陸FDI 最愛服務業
- 公宅被批租金高 郝上電台說明
- 除子宮肌瘤 婦如願產男嬰
- 台股收跌6.11點
- 10月台指期跌10點
- 卜睿哲：馬總統要北京別急
- 被批無牙虎 監院：會發揮實效
- 越南洪水未降 損失頗重
- 共和黨辯論 裴利羅姆尼吵很大
- 李鴻源：檢討孑孓館53件
- 10月電子跌 金融漲
- 乳品業者聯漲 公平會開罰
- 老農津貼金額 以物價指數為準
- 獨派反對簽署兩岸和平協議
- 北市老化指數 87.2%新高
- 怒告薇薇安誹謗 利菁求償敗訴
- 防化學毒害 立委籲設化安署
- 推在地遊學 國小成立策略聯盟
- 選戰加溫 江玲君批對手出奧步
- 投保協議 江陳同盼下次簽
- 澄清毒蘋果 鴻海收紅
- 台股小跌 蘋果供應鏈重挫
- 美學者：保持軍售 避姑息主義
- 登玉山見嫂嫂墜谷 悔恨沒拉住
- 陸：抗生素毀掉中國一代人
- 外商重軟不重硬 金額逾5百億
- 疑收流感疫苗費 衛生局稽查
- 三大法人賣超台股32億元
- 彰縣購巡邏車 警添治安利器
- 教部：代辦代收費一個月內檢討
- 日圓先生：日債6年內沒問題
- 陸9月外國直接投資成長減速
- Groupon傳推銷IPO
- 咖啡業漲不合理 消基會籲抵制
- 高科水廠鋪管線 北高雄將停水
- 捲入掏空案 吳宗憲約談後請回
- 外長：努力重啟TIFA協商
- 病房搶錢未遂 痛毆乾媽撞牆
- 阿爸台中首映 胡志強力挺
- 齊漲6元 生乳業者被罰
- 台大校園內 擬規劃公共自行車
- 警破剝皮酒店詐騙案 逮3人
- 淘寶事件借鑑 陸將立法管網拍
- 設計大師齊聚台南 對談文創力
- 鮮乳業者挨罰 消基會：應降價
- 新台幣兌美元升1.01角
- 插畫營創作 世界設計展發表
- 涉散布A片 視障男不起訴
- 對大哥不敬 男子惹來殺身禍
- 韓女子團體抵台 粉絲熱情接機
- 煞車不及 捷運站前4公車追撞
- 蘇農舍問題 鄉長：依縣府認定
- 老農津貼案 總統：非民粹搶票
- 公平會開罰 乳品業者喊冤
- 新北前三季 新公司行號增加
- 警助獨腳芋農 芋頭成溫泉小吃
- 柏南奇：危機改變央行影響深遠
- 警掃黑幫 查獲手榴彈步槍
- LPGA升國旗 體委會支持
- 雙子星大樓 北市徵求投資人
- 環保創意賽 節能有一套
- 高雄全運代表團 力拚坐二望一
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 小英：和平協議推台灣入險境
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 選農產品LOGO 農會不捧場
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 空軍氣象小組 提升災害應變
- 綠控農舍逃漏稅 羅世雄妻反駁
- 7歲女童義賣名牌包 被指炫富
- 金溥聰：馬總統是行動的友日派
- 林益世總部造勢 里長齊聚助陣
- 體貼嫩妻 阿輝不急當老爸
- 條約締結法草案 立院初審通過
- 番路柿子節 3百份料理免費吃
- 中曾雅妮揮桿 中華電信直播
- 養子不孝 養父提終止收養勝訴
- 廣東擬立法 罰「見死不救」
- 行員監守自盜 雄院重判17年
- 小感冒咳不停 留意早發型氣喘
- 偏鄉課輔負擔重 教部：可委外
- 高孔廉：協商應尊重對方存在
- 富士通攜手中華電信上雲端
- 負債還添人力 中市：員額不足
- 研發替代役就博會 23日登場
- 維也納少年合唱團 獻唱望春風
- 甜柿紅了 南庄山水節將登場
- 越國際工業展 台灣館受矚目
- 歐盟峰會前夕 壞消息不斷
- 謝國樑：願撤銷對記者假扣押
- 江丙坤：兩岸產業合作 有成果
- 綠營：羅世雄違建應立即拆除
- 女大生拚酒亡 5起鬨男無罪
- 泰國水患 辦事處開立捐款帳戶
- 歌手蔡義德 揮別瀝青鴨陰霾
- 金溥聰：政黨競爭帶來進步
- 金門警破賭場 逮16人
- 小英：台依賴中 讓韓有機可趁
- 流感疫苗將缺貨 衛署籲速施打
- 楊永明：香貝里漫畫節成果豐碩
- 不想僭越 金不答馬胡會問題
- 刺青又性侵女友 男判9年6月
- 開發金登陸 設融資租賃
- 瑞信：5年內全球財富增5成
- 農舍違建糾結 高市議會起硝煙
- 菲南武裝衝突 影響靖亂和談
- 新光金OBU獲准人民幣業務
- 王金平感謝國民黨通過議長條款
- 公平會開罰 光泉不服氣
- 彩券得主樂捐6百萬 台南樂透
- 建置智慧電網 黃金十年重點
- 戴遐齡：立場一致掛國旗
- 漲聲中闢藍海 冷凍食品喜迎春
- 群益金鼎證獲利拚前4大
- 偷電纜線買毒 2男送辦
- 偏鄉課輔師緊缺 1人對15童
- 復興航空11月新闢4條航線
- 沃佛維茨：樂見台灣民主成熟
- LPGA國旗風波 綠批體委會
- 持刀砍子 狠心父起訴
- 粗心父吃早餐 2歲女關家中
- 伍佰愛攝影 郝龍斌力邀辦個展
- 舊照片尋老友 阿嬤重回長春祠
- 和平協議 陳雲林：先經後政
- 賈伯斯遺作愛瘋5 預計夏上市
- 遏止登革熱疫情 高市環境掃蕩
- 江陳遊天津 台灣遊客一眼認出
- 女騎士遭輾斃 疑肇事者到案
- 江陳7會 談判團隊橫跨4部會
- 公布女兒財產 吳：有這風俗嗎
- 爭iPad陸商標權 蘋果興訟
- 陸海豚無人直升機 未來擬量產
- 歐洲教育展 12國大學與會
- 韓元勁升 台幣收升1.01角
- 富春山居圖啟發 蔡麗華編忘機
- 優良觀光工廠頒獎 10家獲選
- 遭質疑白手套 椰林基金會駁斥
- 產學合作 高職生出路多
- 橋頭公車轉運站 11月完工
- 女科員股票虧3千萬 禮券套現
- 台灣磁吸 15家外商首來台
- 政院：羅世雄准辭無關農舍案
- 台積電獲台灣綠色典範獎
- 社會住宅申請 納入自立少年
- 清華名師講座 台中開講
- 校園制服日 護士服也來秀
- 預備性磋商落幕 兩會明簽核安
- 告曾勇夫誹謗 張聰明另提自訴
- 摩坦森：台解決貧富差距比美好
- 酒駕致死 擬最高判7年
- 議長條款 王金平可再任不分區
- 金：馬總統是轉型期最適領導人
- 蘇貞昌：和平障礙來自中國威嚇
- 金溥聰：兩岸和平協議無時間表
- 男殺女友載屍百里 檢求刑無期
- 楊衛澤當選中共南京市委書記
- 林泓育手指瘀血 移出先發名單
- 抗拒調職引爭議 監院糾舉教官
- 谷歌冰淇淋三明治 搭三星亮相
- 隋棠封后呼聲高 賴雅妍也看好
- 亞洲最佳大學榜 台大排21名
- 加薪糾紛 越勞工砸台商鞋廠
- 英國會議員 情婦被控是俄諜
- 共體時艱 日韓同意擴大換匯
- 研究：電影票房與發行速度有關
- 小英防彈衣 比照馬總統
- 路竹會寮國義診 2千餘人受惠
- 李先鎬將退伍 12月會台粉絲
- LPGA台灣賽晚宴 飄女人味
- 總統：和平協議非統一時間表
- 仁武焚化爐異常 遭告發停爐
- 李得陽殺警案 擬電腦重建現場
- 軍艦撞陸漁船 菲軍方道歉
- 阿鑼約鋒砲 吃飯好難喬
- 孫德珍實驗教改 奧地利當典範
- 查鮮乳漲價案 公平會忙翻
- 國企和內需 保證陸經濟成長
- 鳳山商工7學生疑食物中毒
- 學者：黃金十年主角是中小企業
- 器捐研擬放寬跨家族配對
- 博士57K 摩坦森：短期可行
- 超親密小戲節 咖啡廳看戲
- 看A片找妹洩慾 哥性侵判8年
- 器捐移植登錄中心將改組
- 牽阮的手 想邀總統參選人看片
- 李光耀：中美不應為零和遊戲
- 水災恐傷成長 泰利率按兵不動
- 越盾貶 越央行13天8調匯價
- 新頭殼：未收到謝國樑和解意願
- 擴大QE規模 英銀無異議通過
- 瑤涵沂憂金鐘裝 導演虧穿泳衣
- 喝花酒疑雲 校長協會籲查清楚
- 台百萬美元富翁 估5年增5成
- 陸水泥 反傾銷稅91.58%
- 今彩539開獎
- 青島打黑 牽連警界大震盪
- 聯明案 檢疑吳宗憲涉背信
- 中小企總會：政府幫助永遠不夠
- 宿舍2度口交 退役男指控航警
- 婦摻硝酸鹽與夫共食 改判2年
- 歐債一年內若無解 經濟恐衰退
- 買賣預售新成屋 補稅14億
- LPGA台灣賽 33國看得到
- 馬辦：蔡扭曲馬立場 不負責任
- 綠嗆逐條表決 王金平：續溝通
- 性侵修法 25日可望三讀
- 投信：觀察毒蘋果事件是否擴大
- 世界大學榜 劍橋第1台大87
- 宋恩範無失分 韓職SK先聽牌
- 燒燙傷兒彩繪心情 年曆義賣
- 蘇貞昌：不談農舍回歸選戰主軸
- 北市迎親團赴澳 接4隻無尾熊
- 西班牙信評降 歐盟皮繃緊
- 查扣物恐貶值 法務部擬先拍賣
- 全運會團體泳賽 北市奪牌無望
- 世界巧克力大師賽 台灣不缺席
- 歐美衰退 陸企仍看好未來出口
- 李克強將訪問南北韓
- 法信評亮紅燈 沙柯吉芒刺在背
- 涉內線 嘉新水泥董座百萬交保
- 戴比爾斯：鑽石價格料穩坐高位
- 受惠會計利得 大摩獲利大增
- 今彩539頭獎2注中獎
- 詐騙集團囂張 千萬贓款PO網
- 蔡英文：總統大選是政權保衛戰
- 和平協議說 陸回應謹慎
- 歐巴馬巡迴造勢 演說設備被偷
- 牛棚定勝負 統一逆轉勝
- 日韓高峰會 同意擴大貨幣融通
- 竊商業機密 美華裔科學家認罪
- 三星營運長：維持蘋果業務關係
- 禮讓無盟 藍2選區循例不提名
- 劉芙豪致勝打 統一聽牌了
- 美報告批陸人權 陸：歪曲事實
- 糾舉教官 高市擬提申復
- 靠牛棚贏1分 統一超罕見
- 薑是老的辣 長者用腦講效率
- 楊志良推崇 喊票投馬英九
- 北藝大用奇美名琴維也納獻藝
- 台灣總統府指推動兩岸和平協議需經公民投票
- ＬＰＧＡ台灣錦標賽 美國、日本、韓國等33國同步轉播 曾雅妮信心強
- 鮮乳漲價 台灣味全、統一、光泉遭重罰
- 推和平協議需經公投？台灣民進黨：國民黨玩兩手策略
- 台灣前總統李登輝：簽和平協議台灣會被併吞
- 親民黨：簽和平協議須經台灣政黨協商
- 中國退出世界青少年羽球錦標賽 避免影響台灣大選
- 總統馬英九：台灣與中國簽和平協議可以公投
- 中國海協會長陳雲林兩岸應先談解除敵對狀態
- 挺台灣總統馬英九 楊秋興本周六站台
- 天籟美聲 維也納少年合唱團來台灣演出
- 泰國洪災元兇 中國雲南大壩惹禍？
- 英國研究發現少年智力隨年齡增長提高
- 英國研究：社群網站可能改變人類大腦構造
- 「兩岸和平協議」 馬：將台灣比做「西藏」 是自我矮化
- 全球捕殺鯊魚排行榜 台灣名列第4 印尼第1、印度第2、西班牙第3
- 贊同楊志良 金溥聰：台灣稅制須改革
- 和平協議交鋒 金回批蔡選舉操作
- 綠批和平協議 金溥聰：胡亂指控
- 美國hollywood女星琳賽羅涵偷竊罪 今天假釋遭撤銷
- 大橋光夫：藉ECFA 台日合作赴陸投資
- 三星Samsung新機槍先Android 4.0 宏達電HTC失優勢
- 台灣ASUS Padfone及三星Samsung Nexus Prime 採用Android 4.0 Ice Cream Sandwich
- 中興大學校慶音樂會 台北愛樂公演免費索票
- 中國阿里巴巴集團準備200億美元收購雅虎
- 抗漲！拒買咖啡 20日為「超商咖啡停機日」
- 中國大幅減持美國國債 英、日、瑞大增
- 世界銀行公布「2012經商環境報告」 台灣排名25、韓國8
- 台灣奇美強迫員工休假？ 無薪假潮又起令人憂
- 台灣馬總統「和平協議」交付公投 中國官媒顯著報導
- 泰國大水 日本車商Nissan、Honda美國硬碟威騰 全遭殃
- 中國、西藏和平解放協議17條文
- 台北魅力國際服裝服飾品牌展 10月21-23日台北世貿中心南港展覽館1樓盛大開場
- 台灣華碩ASUS推新平板電腦「Transformer Prime」 搭載Android 4.0
- 希臘大罷工第2天 財政部長：更糟的還在後面
- 韓國三星Galaxy Nexus出貨後 Google Android 4.0將提供Open Source Code
- 2012台灣總統參選人馬英九 審慎推動兩岸商簽和平協議
- 台灣中小企業搶陸內需 專家呼籲要做「功課」
- Google Android4.0 Ice Cream Sandwich作業平台 Samsung, ASUS, HTC新品搭載上巿
- Google Android 4.0上巿 蘋果iOS,微軟Windows 8三大系統正面交峰
- ”Sony Tablet” S的強大魅力 台灣索尼明起台北101舉行體驗會
- 2011台北國際旅展 創下台灣旅展史上最大規模紀錄
- 美國史努比博物館 台灣台北京華城經典展出(含影片)
- 全球車床族最愛 奧地利推出豪宅房車 美國 俄羅斯 中國年輕暴發戶狂喜
- 細菌製元件 生物電腦可望成真
- 古又文首場個展 光服驚豔東京
- 捷運雙連站 1女子落軌困車下
- 遭中國抹黑 馬悅然批新文革
- 北捷女子落軌 警消急送醫
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 抗議緊縮案 希臘大罷工爆衝突
- 公主公仔太夯 迪士尼網站癱瘓
- 亞培大藥廠 將一分為二
- 舞技一流 5歲雙胞胎暴紅
- 歐股收紅 倫敦漲0.74%
- 追思賈伯斯 美蘋果門市暫歇業
- 24K純金 天價鞋帶
- 大陸純鎂 美續課反傾銷稅
- 嘉義雙屍命案 原因待查
- 法國第一家庭新添一女
- 中國崛起 美應強化與亞洲結盟
- 金銅價齊跌
- 美股收黑 道瓊跌0.63%
- 紐約原油收86.11美元
- 歐美爭雄 歐盟發射伽利略衛星
- 台灣法國高中師生交流頻繁
- 聯準會稱美國經濟成長溫和
- 人民幣升值 有台商沒在怕
- 冷鋒到 占領華爾街民眾難受
- 喬治克隆尼：關心政治但不從政
- 女兒誕生 沙柯吉選情拉抬無感
- 台裔男子非法吸金 泰引渡至美
- 多事之秋 德拉吉掌歐央行
- 北東部零星降雨 各地早晚涼
- 開源節流 美政府售萬筆蚊子館
- 高雄電影館 升級迎賓
- 第7次江陳會談 天津登場
- 台股開盤下跌3.84點
- 雙屍命案 女遭撞牆男喝農藥
- 美環保組織憂鯊魚瀕臨絕種
- 台商在泰廠房陷汪洋 憂新水患
- 出口醫院垃圾 巴西抗議美國
- 總統：若推和平協議需交付公投
- 世銀經商報告 非洲東歐衝很大
- 事故紀念幣 溫州：旨在表彰
- 建國百年 無雙樂團巴拿馬演出
- Panasonic傳裁員數千
- 非美幣回檔 新台幣貶7.3分
- 世銀經商環境報告 台灣第25
- 陸封鎖企業網站 美要求解釋
- 總統：勸告蔡主席勿再矮化國格
- 建國百年 阿根廷高球賽精彩
- 金鐘綜藝主持人獎 火藥味濃
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 觀望缺量 跌破10日線
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中俄聯手探火星 11月升空
- 總統：和平協議目的在鞏固現狀
- 馬：綠把台灣比西藏 不倫不類
- 老人多重用藥嚴重 藥害風險高
- 宅神願賭服輸 陪蘇俊賓晨跑
- 副總統：經濟成長全民努力
- 假釋遭撤 琳賽羅涵恐回監
- 9月大尺寸面板出貨年減近5%
- 紅雀啄傷遊騎兵 世界大賽首勝
- 江陳7會 同聲和平兩岸
- 陸維權媽媽 尋釁二審維囚9月
- 若和平公投 江宜樺：類似複決
- 總統：公投可為發現民意選項
- 奧林巴斯社長被炒 黑幕曝光
- 和平協議交公投 綠疑選舉操作
- 88歲蒸汽火車 台北街頭運送
- 楊致遠：雅虎選項多 未必求售
- 和平協議 韓儒伯支持公投
- 台東4特教生 森林公園失蹤
- 世界廚師日 表揚15優良廚師
- 罕病女高中生 獲捐1839萬
- 受不老騎士感動 美媒來台紀錄
- 微軟收購Skype 公平會准
- 重慶煤礦爆炸13死
- 王如玄：放無薪假需勞資議定
- 和平協議需公投 藍綠解讀不一
- 華碩11/9發表變形平板2
- 江陳7會 聚焦5大產業合作
- 和平協議 馬：要兩岸充分互信
- LPGA台灣賽 球迷進場力挺
- 老農津貼調高 立委籲整數計算
- 歐元回檔 台幣午貶1.47角
- 大師觀點 美復甦關鍵在消費力
- 賴幸媛：公投未過不推和平協議
- 單車環遊世界 吳時暢抵智利
- 天安門撿菸蒂 17年如1日
- 打擊經濟犯 兩岸四地共商大計
- 綠色形象影片 隋棠代言
- 嘉義雙屍案 疑男殺女再自殺
- 獨厚金溥聰？ 代表處：無此事
- 梁實秋故居將揭牌 再現風華
- 隋棠明天敲金鐘 要帶幸運符
- 北捷落軌女子 急救後仍死亡
- 老街溪淨化開工 百名民眾抗議
- 華僑跨海抽平價宅 年底再推
- 小英收童撲滿 涉違法將退還
- 政院通過 老農津貼調整制度化
- 經商排名落後韓 劉憶如不滿意
- 周功鑫：故宮南院已動工
- 容器三聚氰胺超標 12月將罰
- 丹頂鶴Big 30日亮相
- 協議先公投 呂肯定府從善如流
- 太子總部將法拍 員工領薪有望
- 陳武雄：查農地農用屏去年掛零
- 台股收盤跌109.05點
- 涉與已婚女醫偷情 飛官遭傳喚
- 農地鐵皮屋 羅世雄：該拆就拆
- 4S大拆解 英特爾遭換角
- 法扶服務對象 擬納中低收入戶
- 電價再漲 越民眾憂心
- 海外企業上櫃 不需透過第3地
- 性侵少女 送貨司機遭訴
- 北歐改革貧富不均 摩坦森驚豔
- 馬拋和平協議 小英：選舉操作
- 2人診所打針不治 解剖釐死因
- 台北股市收跌109.05點
- 蔡英文：讓大台中實質升格
- 11月台指期跌123點
- 退伍軍人再任支薪有規範
- 曾永權：台日關係進入最佳時刻
- 11月電子金融齊跌
- 台菲合作逮罪犯 遣返4人回台
- 洩密副教授羈押案 高院發回
- 豪雨恐影響中美洲觀光業
- 毒災輻射防護演練 清大登場
- 和平協議 外交部收集各國看法
- 反貧聯盟：修法受阻 人民反撲
- 年輕高失業 學者籲產學速合作
- 百年全運開幕式 優人神鼓演出
- 12年國教法源 政院通過
- 立院初審 法拍營業稅優先債權
- 泰國大水不退 曼谷恐成水鄉
- 阿里巴巴郎有情 就等雅虎開價
- 重機上國道 國6國8擬先試辦
- 蘇嘉全祖墳丈量 占地待確認
- 國家地理頻道 重現鄭成功古船
- 觀望量縮 台股跌109點
- 老外說唱歌謠賽 歌聲傳情
- 江陳7會 簽署核安協議
- 小巷光影 高市展眷村文物
- 三大法人賣超台股117億元
- 海峽兩岸核電安全合作協議全文
- 全民英檢中級初試 受理報名
- 助弱勢 基隆成立愛心食物銀行
- 痛到昏厥 膽結石作祟
- 重返兩岸航線 遠東飛航石家莊
- 生命禮俗文物展 嘉藥科大展出
- 世銀經商報告 台灣電力第3
- LPGA台灣賽 志工創新高
- 京戲啟示錄票房佳 豪情加演
- 小英：中部規畫會展中心產業
- 慣竊犯案20件 判強制工作
- 台塑化與科騰合資 公平會准
- 為老人掌廚15年 2人獲表揚
- 頸椎拍打解痠痛 婦險癱瘓
- 砍毆舞蹈教師 判賠352萬
- 尼可尬妮可 非法入侵飆戲
- 大陸漁民越界電魚 夫妻檔送辦
- 勞會警政署研議 罷工設糾察線
- 不滿官司敗訴 婦人寄冥紙恐嚇
- 高市議員：老農津貼應提高
- 廣州2度遭輾幼童 病情惡化
- 3大環境事件 環保署拍紀錄片
- 借台灣船拍片 賴清德：沒問題
- LPGA台灣賽 宮里藍搶排頭
- 舞獅賽奧會模式 民眾可帶國旗
- 立院初審 重機可有條件上國道
- 運彩瘋妮妮 投注額史上第3
- 手傷照樣騎車販毒 男子送辦
- 小腸病難診 膠囊內視鏡好幫手
- 新台幣兌美元貶1.69角
- 軍艦撞陸船 菲：無道歉必要
- 成功挑戰沙漠超馬 陳彥博返台
- 陸首度發布付費評級業務體系
- 未成年捐款涉違法 小英送還
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 核安協議 明定緊急事故通報
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 老農津貼案 無盟藍委盼再加碼
- 大陸夯 辦桌二人組盼紅回台灣
- 泰國水患衝擊 威騰恐爆虧損
- 迪化老街區 走數位設計風
- 災後援助 台贈款瓜地馬拉
- 投保協議 兩會發表共同意見
- 泰國大水 日9車廠遭殃
- 屏東農地清查 去年130多件
- 聯明案 檢方再傳吳宗憲
- 交通部：續改善計程車經營環境
- 高市防洪工程 議員批牛步
- 蘋果接單挹注 9月接單成長
- 和平協議 總統為下一代幸福
- 中港溪魚暴斃 魚屍綿延5公里
- 毒蟲搶銀樓 逃亡遇黑吃黑
- 李遠哲訪菲 籲回歸大自然
- 龍井命案逆轉 傷害也判無罪
- 吳釗燮：中停止威脅兩岸即和平
- 中山高匝道4車追撞 7傷
- 抽查消防設備 政府單位不合格
- 王道薪傳班第3期課程開跑
- 假冒名義募款 勵馨提醒勿上當
- 廢水回收有成 台積電開班授課
- 錢多怎麼辦？ 買台夜光豪宅開
- 遭質疑不中立 鳳山區公所否認
- 八通關登山遭蜂襲 2人送醫
- 陳致中質疑 中鋼：未涉輔選
- 賽德克簽進東台灣 馬志翔返鄉
- 田間機器人賽 嘉大登場
- 電費單夾廣告 台電：一切合法
- 李遠哲：台灣有機會增加能見度
- 金曲挑戰賽 雲嘉南登場
- 學者：和平協議付公投 符民意
- LPGA台灣賽 妮妮暫領先
- 李遠哲：科學倫理格局較高
- 港回收降血脂藥 台灣未進口
- 深圳證交所招募 限28歲以下
- 英首位華人大學校長 將訪清大
- TIS台北服裝展 聚焦兩岸三地
- 回味京劇 眷村博物館推特展
- 高峰百貨案 前總經理交保
- 聯想平板登台 盼複製PC佳績
- 台灣吐瓦魯醫療合作 簽備忘錄
- 子宮頸外孕 導尿管水球保命
- 助榮民遺孤 胡壽宏再捐5百萬
- 避免冬季癢 多喝水擦乳液
- 溫家寶籲政務誠信 中共網呼應
- 毒蘋果風波 證交所挺上市公司
- 海協：和平協議 兩岸共同願望
- 收容成墳場 高市議員爭動物權
- 銀髮志工滅蚊 登革熱難越雷池
- 曼谷恐將淹水 城外災民抱怨
- 小英總部23日成立 封路交管
- 中國大陸油品供應吃緊
- 宣傳阿依達 郝自曝演過小配角
- 江宜樺：馬總統禁得起考驗
- 老師傅出手 米麵包成烘焙新秀
- 撞傷5歲童棄騎樓 肇逃男落網
- 金溥聰：台日同盟對東亞貢獻多
- 中歐領導人會晤 25日在天津
- 大象踩死女童 越馬戲團問題大
- 聯明案 吳宗憲：我是清白的
- 禮券吸金數千萬 女科員獲交保
- 電子書閱讀器戰火 低價搶市
- 鞋爆腳出血 陳彥博完賽贏掌聲
- 兩岸產業合作 先期聚焦5項
- 徐旭東：台異歐美 無2次衰退
- 求教練讓她參賽 陳彥寧擁佳績
- 雙屍解剖 女顱內胸腔大出血
- 癌母棄化療 擁女嬰3日後逝世
- 泰水災嚴重 經濟成長恐萎縮
- 金門拚觀光 空置營區擬活化
- 王毅：九二共識是協商基礎
- 供少女坐檯 卡拉OK老闆重判
- LPGA台灣賽 球迷多妮感動
- 海協：協議執行問題 協調解決
- 美生技廠落腳新竹生醫園區
- 奇美電：輪班調整 無變相減薪
- 國際巧克力賽 台師傅專注
- 流感疫苗施打 高雄老幼意願低
- 協議生效兩月內議核安通報窗口
- 銀行提供證據 協助追轉錯款
- 陸：菲需盡快無條件歸還陸舢舨
- 會動的清明上河圖 流到台中
- 調老農津貼 吳揆：符公平正義
- 外資匯出 新台幣貶1.69角
- 小英：競爭力讓世界不能沒台灣
- 海關合作 海基海協下次洽談
- 英語雜誌進校園 教學生自重
- 苗華斌外遇案 小三遲到未開庭
- 球迷的背 幫了曾雅妮一把
- 南韓女星照片 登上英色情網站
- 反菸害 胡志強攜學子簽投名狀
- 金溥聰東京演講 外媒關心兩岸
- 信義商圈百貨週年慶業績創新高
- 骨鬆治療年花40億 平時貯骨本
- 友達日本展新世代行動顯示技術
- 濫用救護車 北市擬收費
- 連4年入圍 溫昇豪怕又陪笑
- 台東失蹤學生尋獲 貪玩稱迷路
- 利新政權：格達費落網
- 國保分期繳納欠費 門檻調降
- 文化交流 日師抵台教鞠球
- 打工度假 台廠海外等你
- 曾雅妮頂住地主壓力 專家稱讚
- 人力銀行：替代役讓役男早卡位
- 7大科技品 2020年恐消失
- 男背債燒炭獲救 中警逮主嫌
- 中山高匝道公車追撞 23傷
- 傳格達費被捕 雙腿受傷
- 專偷商業大樓 義肢竊賊遭逮
- 專偷百萬名車 勒贖不成銷贓
- 海協：九二被破壞 協商成果失
- 反毒海報 內衣褲獲首獎
- 兩岸宗教交流 盼擴大慈善合作
- 九成曼谷不淹 郊區台商仍擔憂
- 許福森過生日 許願國民黨勝選
- 與凱蒂貓同生日 3人免費遊日
- 張泰山滿貫轟 統一先聲奪人
- 鷹式飛彈滑落 空軍：零件磨損
- 摩坦森：干預勞動市場弄巧成拙
- 格達費被俘 美國務院無法証實
- 漁業署：漁民未非法捕撈鯊魚
- 當監製初體驗 藍正龍要拚口碑
- 賈伯斯當選全球最有影響力男性
- 技術因素 伽利略衛星延後發射
- 曼谷恐遭水淹 駐泰處緊急應變
- 平價宅千搶1 幸運兒只投1標
- LPGA台灣賽 妮受驚吞柏忌
- 接單23個月新低 歐美帶衰
- 今彩539開獎
- 格達費被俘 傷重不治
- 陸：投保擬納24小時安全通報
- 越南總理與防長將先後訪日
- 威力彩開獎
- 看紙本書 上海民眾最愛
- 優良廚師施建發 掌廚為榮
- 成大：賈伯斯對地球環保沒貢獻
- 虐女友致死 男子判15年6月
- 重機事故率高 上國道疑慮大
- 桃猿傷兵多 鍾承佑感冒缺席
- 格達費落網 德媒體頭版報導
- 偽造診斷證明 彰檢查獲犯罪集團
- 高雄電影節 21日開幕
- 日議員呼籲 提供台核安支援
- 勞工清理積水 意外觸電亡
- 居家托育保母 擬有資格限制
- BB槍打傷同學 判賠21萬
- 妮妮步步為營 盼續維持領先
- 日皇后77歲 首相與皇族祝賀
- 鄭成功古船 許欉收山之作
- 綜藝主持獎 陶子看好浩角翔起
- 失業照顧 劉憶如：應討論
- 三星盃挑戰賽 盧彥勳晉級8強
- 陸委會：一中各表是協商基礎
- 溫家寶：願與各國妥處海上爭議
- 李大浩開轟 樂天追平SK飛龍
- 楊秋興返國 稱第三勢力沒空間
- 台南煙火秀 獅領先2分
- 涉替中國情蒐 警大教授獲交保
- 陸股挫 滬股盤中創31月新低
- 內灣支線履勘 列車月台間隙大
- 邱毅指椰林涉違法 民進黨反駁
- 老格生死未卜 美密切注意
- 吳揆：馬總統確保台灣安全
- 農舍捐出 蘇嘉全：全家搬台中
- 募款餐會 小英要台中人寫歷史
- 巴西降息符合預期 仍有空間
- 江陳會誠意夠 協商默契漸佳
- 世銀排名落後項目 經部擬列管
- 今彩539 頭獎2注中獎
- 希臘表決撙節案 恐再爆衝突
- 兩岸合作產業 台強項陸有興趣
- 藍委轉述：李扁也曾提和平協定
- 威力彩 頭獎槓龜
- 打趴桃猿 統一奪冠
- 泰洪災衝擊PC供應 價格攀
- 焦點人物：末日強人格達費
- 歐盟籲利國當局 促成廣泛和解
- 慕尼黑電動車展 台推自有品牌
- 河智媛代言南韓醫療分享
- 愛買景美店違規 北市罰12萬
- 格達費血淋淋照片網上流傳
- 蘇：捐農舍是犧牲小我完成大我
- 獅主力受傷 投手群更團結
- 國務院重申 台海問題和平解決
- 撙節案表決 罷工再癱瘓希臘
- 強運呂總 首重人和
- 利比亞強人格達費 傳被俘後傷重死亡
- 台灣ＬＰＧＡ巡迴賽 妮妮與日本名將宮里藍並列領先
- 台灣9月外銷訂單金額創23個月新低 歐洲日本訂單都減少
- 台灣宏達電王雪紅香港表示 推100美元手機對抗美國蘋果iPhone
- 台灣總統馬英九：將兩岸和平協議與中國、西藏協議類比不倫不類
- 台灣總統參選人蔡英文批馬英九決策反覆
- 與中台灣產業界對話 總統參選人蔡英文端牛肉
- 綠色和平在台灣漁船發現魚翅 指控台灣漁船誤捕鯊魚海龜
- 台灣中國簽署「兩岸核電安全合作協議」
- 中國兩岸事務官員重彈「九二共識」老調
- 台灣國健局調查：體重過輕或過重容易罹骨鬆
- 利比亞狂人格達費曾贊成 中國6.4天安門鎮壓
- 有這種事？台灣一男子從46公分高椅子跌下死亡
- 美國紐約各大媒體快報播放 利比亞強人格達費今天遭到擊斃 (含影片)
- 中國對台灣統戰入島入戶入心將與台灣村里締約
- 馬總統提中國台灣簽訂和平協議 緊急加入公投內幕曲折多變 美國日本各界高度關注
- 台灣投顧：全球前景仍有變數 可選擇複合式債券投資
- 日本前首相麻生籲台灣日本加強合作面對中國經濟危機
- 台灣警大副教授吳彰裕幫中國蒐集達賴情資
- 中國佛山被車撞碾兩歲女童傷重不治
- 台中展出埃及古文明特展 丹麥英國台灣旺旺中時聯合策展
- 會「動」的清明上河圖 移展台中讓台灣更多民眾有機會一睹為快(含影片)
- Google Doodle：廸士尼 愛麗絲夢遊仙境動Mary Blair 100歲誕辰(含影片)
- 工作到人生最後一天 賈伯斯鞠躬盡瘁死而後已
- 未來事件交易所：台灣總統馬英九和蔡英文民調拉近
- 中臺灣官員出言不遜 農會反感！
- IDA臺北世界設計大展 台灣南港展覽館周末登場 霹靂 夢田文創 義美聯電邀您共襄盛舉
- 扁辦：台灣總統馬英九推和平協議 為「諾貝爾和平獎」舖路
- 簽中國、台灣「和平協議」 馬英九可獲諾貝爾和平獎提名？
- 台灣總統參選人蔡英文曾邀馬營大將詹啟賢任副手
- 國民兩黨過招 台灣民進黨主席蔡英文籲修公投法
- 台灣股市成交量 創32個月來新低
- LPGA巡迴賽 台灣曾雅妮日本美國瑞典齊較勁
- 台灣歌手王若琳Joanna 周末台北西門紅樓演唱會登場
- 義大利偶戲團Pippo叔叔 偶戲界「貓王」 台灣上演
- 台灣廠商第四季接單情形悲觀、慘淡！
- 【醒靈寺大決戰】閃靈野外大型演唱會 台灣南投埔里醒靈寺明天登場
- 台灣之光！曾雅妮被美國女子基金會選為年度最佳運動員
- 中國、台灣簽訂「核電安全合作協議」
- 台灣總統參選人蔡英文力推公辦都更 帶動就業機會
- 台灣親民黨主席宋楚瑜：連署過關一定選到底
- 台灣馬總統指簽和平協議須公投 宋楚瑜：假議題、行不通
- 台灣總統小黨參選人 指「警察介入大選」
- 臺灣新麵包 「米包」上市
- 台灣國民黨澎湖馬吳總部成立 馬總統細數政績
- 馬辦：阿嘉的家變景點 面對檢驗到處牽拖
- 台灣加油讚再推新形態競選影片 首創全互動式概念超吸睛
- 台灣電視金鐘獎 天心擊敗《犀利人妻》隋棠
- 格達費脫逃時被殺 兒子也死亡
- 歐盟盼利比亞走向民主和平
- 逝前1日猶工作 老賈鞠躬盡瘁
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 梅克爾：利比亞可開始民主改革
- 格達費顯遭活捉 死因還不明
- 爭金援防破產 希臘通過撙節案
- 歐將二度峰會 歐元聞訊貶幅減
- 歐債喬不攏 歐股收黑
- 美法戰機出擊 送格達費上死路
- 歐巴馬：利比亞人民革命勝利
- 格達費亡 英相籲莫忘受害人
- 法國支持新利比亞民主進程
- 格達費死前求饒 狂喊別開槍
- 歐盟傳考慮釋1.3兆美元紓困
- 憂需求減弱 金銅價齊跌
- 歐債影響 紐約油價跌
- 占領抗議 兒童安全受關注
- 歐紓困銀彈增 美股上漲
- 內衣足球聯盟 看上麥可女兒
- 利國新政權撇清 老格死於亂槍
- 美媒狠播老格流血 民眾批殘忍
- 英高層官員肯定兩岸簽ECFA
- 巴西世界盃賽程公布 里約決賽
- 強人已去 加國利人有笑無淚
- 北東部有雨 中南部見陽光
- 利強人亡 加總理：恐嚇終結
- 企業需求強勁 微軟財報出色
- 台股開盤上漲14.19點
- 廣州遭輾幼童 今晨離世
- 阿拉伯之春 格達費下場最慘
- 格達費成鼠輩 手持金槍被逮
- 強人亡 利比亞安全問題棘手
- Super7成軍 葉璦菱站台
- 格達費斃命 無助歐巴馬連任
- 利油曙光現 完全恢復還早
- 新台幣盤初走貶
- 三星傳擠下蘋果 登智慧機一哥
- 法第一家庭新成員 取名茱莉亞
- 倉庫火警 汽機車成廢鐵
- 騙子承包廚子施工 陸鐵路出包
- 捨愛其誰 像佔領華爾街翻版
- 人溺己溺 台灣賑濟尼國水災
- 老格被擒影片 浴血如待宰羔羊
- 地下室變電箱起火 9人嗆傷
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 上網騙愛詐財 男子落網
- 圓滿樂團公演 風靡瓜國
- 網路廣告不實 雅虎遭罰10萬
- 高價電子股跌 台股量縮觀望
- 不想被剖開 賈伯斯悔拒開刀
- 高鐵推大專優惠票 5至7折
- 爭陸一特權益 發起大行軍
- 女性更年期後 三高風險大於男
- 世界大賽第2戰 遊騎兵追平
- 江丙坤：投保協議一定下次完成
- 李顯龍：盼反對黨建設性批評
- 香港一渡輪撞船 73人受傷
- 美北韓日內瓦對話 專家悲觀
- 格達費亡 陸：利國歷史翻新頁
- 國安密帳案 李登輝未出庭
- 老農津貼 新進農民排富
- 妮真厲害 獲年度最佳女運動員
- 最大木星衝 錯過再等11年
- 泰水患 星或改購台汽車零件
- 類比西藏協議 立院朝野互批
- LPGA台灣賽 球車撞傷球迷
- 高銀呆帳多 陳菊允徹查
- 格達費遭斃 北約準備結束任務
- 翁山蘇姬電影禁演 陸網友諷
- 楊秋興表態 挺馬吳配
- 高爾：蘋果主管不會爆出走潮
- 標普示警 法西義愛葡信評告急
- 小三通旅客搶買酒 境管困擾
- 青斑蝶台日航線 總統很好奇
- 格達費死 英媒：替洛克比報仇
- 婦團：選票抵制支持性產業立委
- 南港車站竣工 全國最大鐵路站
- 羅生門 格達費死因講不清
- 和平協議公投 吳揆：無時間表
- 律師：密帳案被訴 李私下痛罵
- 修改農地興建農舍辦法 進行中
- 亞幣走弱 台幣午貶6.3分
- 判斷是否流感 應就醫檢查
- 陸企冰島購地案 初審過關
- 馬吳配高雄雙總部22日成立
- 綠質疑黃金十年廣告 藍反駁
- 小英週日設總部 月底花東造勢
- 情定美濃白玉田 公開招募股東
- 陸專家：盼兩岸核電加強合作
- 新北首條無菸步道 享清新健走
- 北市甄選專業輔導人員
- 吳揆：兩岸和平協議非突然提出
- 滿州鄉種牧草 年營業額5百萬
- 台灣美食展 中台灣飄香
- 台股收盤漲10.19點
- 回收換垃圾袋 新北50里響應
- 視障拚市場 11家抓龍免費
- 汽車電瓶爆炸 男子遭燙傷
- 吳揆：總統提4確保 危險不在
- 重建 日政府追加12兆預算
- 彰銀改選 工會挺財部
- 傳光電廠放無薪假 中科否認
- 泰國水災 陸施展抗洪外交
- 台股收漲10.19點
- 台灣賽次輪 妮妮落後2桿
- 曼谷開水閘 一工業區仍淪陷
- 11月台指期漲42點
- 美參院通過布里森接掌商務部
- 在台專偷豪宅 5老外被訴
- 藝人吳宗憲作證鼎立吸金案
- 電視金鐘獎 情侶檔吸睛
- 11月電子金融期上漲
- 藍籲綠 相同標準檢驗蘇嘉全
- 台股觀望濃 成交量今年新低
- 扁：和平協議是假 先修公投法
- 亞洲最大污泥廠 上海運轉
- 泰惡水襲 蘋果豐田爆斷鏈危機
- 台股量能創近32個月新低
- 騙子馬多夫：「坐牢像當明星」
- 新物種海天牛 東沙現蹤
- 越南國會開議 焦點在經濟
- 馬辦新影片 走互動風
- 中醫與運動醫學 兩岸交流
- 幫助卡債族 日律師來台經驗談
- 宜蘭創意慢活節 羹湯免費嘗鮮
- 聰明花錢 OL變身財女
- 三大法人賣超台股35億元
- 持槍討債 4男送辦
- 楊志良：台日關係從未如此好
- 吳揆：特二號明年10月全線通
- 網路誹謗醫師 女判拘役
- 總統：兩岸改善 爭取辦國際賽
- 蔡：修法讓兩岸政治協商需公投
- 機器人運動會 打羽球踢足球
- 檢察官詹昭書涉賄 廉政署搜索
- 格達費慘死 媒體搶播血腥畫面
- 東南亞水患 不影響全球米產量
- 椪柑上市 農糧署加強促銷
- 新台幣兌美元貶3分
- 妮妮連6字頭完賽紀錄破功
- 拚命三郎江丙坤 在陸人脈豐
- 宏達電跟風低價手機 尚待觀察
- 拒絕台知園區 近百農民抗議
- 小姐變老婦 越發現怪病例
- 阿里山神木婚禮 黃妃扮愛神
- 賈伯斯撂話核戰Android
- 專家：大陸仍將積極發展核電
- 用假垃圾袋 清潔業者判刑
- 婦女微創業 創新品牌台灣嫄風
- 為玉山催票 東大籲上網愛台灣
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 拚選舉 高市藍綠立委尬場
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 陳雲林：望明年兩岸仍晴空萬里
- 小學館與TDK在台設研發中心
- 太原將增加到台灣班機
- 首都警察加給 郝：核定就發
- 東協優勢產品 陸願擴大進口
- 宏?焐3每股虧損0.43元
- 車阻變路障 北市檢討自行車道
- 日援利比亞首要物資：義肢
- 馬來西亞食品展 嘉縣接單旺
- 網購自助隆鼻 陸女爛鼻
- 綠指粄條節大小眼 藍批泛政治
- 佳能嘉義設廠 11月徵才
- 利比亞解放 菲盼邁向民主
- 校園標語惹議 崇右撤除
- 宋楚瑜：連署過門檻就參選到底
- 楊秋興挺馬 吳：得道者多助
- 弱勢學童進博物館 需募3千萬
- 陸調查：男人應主動做家事
- 勞委會備無薪假穩定就業方案
- 花縣拆違建擬收費 議會打回票
- 綠和平協議民調 藍指違反專業
- 北市女子墜樓 原因待查
- 高雄緝私 菸品居大宗
- 復育漁業資源 高市放流魚苗
- 天津書記：愛拚 反映兩岸精神
- 男子視力模糊 竟是中風惹禍
- 反映清代 外銷畫價值受肯定
- 格達費身亡 陸媒改口稱狂人
- 小英菜市開講 力推公辦都更
- 小英商品熱銷 中市總部趕進貨
- 正直拚幸福 李進勇張嘉郡對決
- 老農一再遭騙 警方攔救險失財
- 加強環保 陸擬徵環境保護稅
- 4台犯 菲遣送返台
- 國合會與尼加拉瓜加強環境合作
- 海洋神話號靠港 台中一日遊
- 搶匪謊稱遭竊 員警識破逮人
- 台日關係加溫 前日相鳩山感激
- 勞委會：3廠商先休有薪特休假
- 宋楚瑜：不要撩撥兩岸問題
- 中藥酒賣20萬 2人詐欺遭訴
- 屏縣：蘇嘉全祖墳違規限期改善
- 遏歐債有希望 黃金續跌
- 外資匯出 新台幣收貶3分
- LPGA台灣賽 推桿不幫妮
- 德企業信心 降至16個月低點
- 資方匯錢還款？ 太子工會否認
- 罵律師文化流氓 判賠10萬
- 兩岸政治協商法制化 綠熱藍冷
- 新疆油氣工 今昔人生大不同
- 竹市虐童致死案 2官員遭彈劾
- 曼谷及部分地區 紅色旅遊警示
- 中研院化學劑翻倒意外 無人傷
- 妮妮暫居第3 專家看好奪冠
- 老鷹飛了 龔怡萍錯失領先機會
- 臉書夯 國防部參一腳
- 結束江陳會 江丙坤返台
- 不服勸導砍清潔員 判賠逾百萬
- 跌跌不休 滬股再創新低
- 強調九二共識 陸潛台詞受關注
- 絹絲瀑布步道有落石 暫不開放
- 海巡員涉洩密案 2人遭押
- 小英總部落腳板橋 23日成立
- 微星購買全球首張RoHS保單
- 對接神舟八號 天宮一號已待命
- 和平協議議題 泛綠陣營憂慮
- 金門酒糟養牛 澳洲種牛運達
- 欺老偷搶雜貨店 3少年法辦
- 遙遠星球的孩子 敲響金鐘剪輯
- 三星證券盃 盧彥勳晉4強
- 金鐘迷你劇女配角 紀培慧獲獎
- 大專生洄游 共創新農村文化
- 台鐵電車線斷 基隆到南港不通
- 舊情照相館 獲最佳攝影獎
- 緊縮貨幣政策下 大陸債潮凶猛
- 還學貸 劍橋畢業生賣臉登廣告
- 與大陸機關合作 里長須報准
- 星光拚性感 姚元浩力挺隋棠
- 假釋遭駁 向行政法院提申訴
- 越交通部禁打小白球 引發討論
- 金鐘兒少節目獎 暑假就醬玩
- 本周台股指數跌1.41%
- 中歐領導人會晤延後 時間未定
- 曼谷局部淹水 下周又有雷雨
- 軍愛民 趙仁偉獲頒榮譽縣民證
- 入圍金鐘影后 隋棠場外呼聲高
- 菲南不靖 又有7官兵遇伏喪生
- 本周上市公司市值減1.37%
- 教育文化節目獎遙遠星球的孩子
- 悠遊卡小額消費 再增新通路
- 鍾依芹獲兒童少年節目主持人獎
- 茶酒花竹梅 影片秀南投特色
- 總統進校園 暢言開放布局
- 電視製作人黃義雄獲金鐘特別獎
- 單親媽不放棄 泡菜手藝創生機
- 砍女友灌農藥致死 男判20年
- 北富銀獲准成立蘇州代表處
- 巴西延後調高進口汽車賦稅
- 留置逃逸外勞 壓迫低薪工作
- 龔怡萍放話 打敗曾雅妮
- 建設澎湖 馬：政見一一兌現
- 金鐘頻道廣告獎 公視想飛台灣
- 曼谷及28府治列紅色旅遊警示
- 泰國水患 旅遊扣必要費用退費
- 檢察官涉收賄 法部：絕不護短
- 電視綜藝教父 黃義雄獲特別獎
- 薩爾瓦多水患 黃色旅遊警示
- 犀利人妻 獲節目行銷獎
- 六輕1年停工清冊 經部明審查
- 北市大樓火警 初判變電室起火
- 伽利略衛星 發射升空
- 推薦給老外 太陽餅琉璃高人氣
- 整合抗災 泰實施天災法
- 史擷詠瑰寶1949 獲音效獎
- 瑰寶1949獲美術設計獎
- 迷你劇集男配角 巫建和獲獎
- 首次入圍即獲獎 紀培慧頻傻笑
- 今彩539開獎
- 保富大樓三拍 低於市價標脫
- 大樂透開獎
- 鄭吉賢巴黎挑戰巧克力大師賽
- 小英板橋開講 飲料男引虛驚
- 鄭有傑與木二獲電視電影編劇獎
- 人才鬆綁 經建會月底檢討
- 迷你劇女主角 林美秀喜極而泣
- 老格海外資產 1500億美元
- 健保藥價調整 7300項調降
- 迷你劇集導演 喇外達賴獲獎
- 江陳7會平淡 和平協議聚焦
- 從抗拒到接受 陸正視九二共識
- 迷你劇男主角獎 黃遠奪得
- 台鐵電車線斷 逾4萬人延誤
- 指女碩士倒貼 副教授死後判賠
- 畢業前爆炸 迷你劇電視電影獎
- 小貓巴克里寫實 獲動畫節目獎
- 藍營南市造勢 馬總統打政績牌
- 陸天地圖 更新數據
- 宣傳辛亥革命 成龍抵日
- 林美秀得獎 獻給天上媽媽
- 性侵女學生 駐韓美軍被求重刑
- 華僑為國貢獻 吳揆感謝
- 新書：賈伯斯一生都在挑戰權威
- 賈伯斯：歐巴馬你只能當一任
- 客家雲頂天很藍 黃雨佳編劇獎
- 阿美族導演 擊敗王小棣鄭有傑
- 李（王羅）勇奪金鐘男配角
- 繼續收購 宏達電採開放態度
- 今彩539 頭獎2注中獎
- 懷孕小三獲女配角 感謝張晨光
- 巫建和擊敗勁敵 連2年敲金鐘
- 遙遠星球的孩子非戲劇類導播獎
- 大樂透頭獎槓龜
- 世界第一等 獲行腳節目獎
- 世界第一等 獲行腳節目獎
- 婦人捐一月工資 蔡英文感動
- 婦人捐一月工資 蔡英文感動
- 傳記：賈伯斯自知不長命
- Janet 行腳節目主持人獎
- 傳記：賈伯斯自知不長命
- Janet 行腳節目主持人獎
- 小英批江陳七會 賴幸媛：扭曲
- 靠爸族闖天下 黃遠金鐘稱帝
- 李（王羅）得獎 金鐘獻給媽媽
- 歐債影響德業界不看好經濟前景
- 文茜世界財經周報獲綜合節目獎
- 重大經濟犯未遣返 吳揆促溝通
- 型男大主廚 奪金鐘綜合主持獎
- 楊秋興：總統挺馬 政黨票挺宋
- 全民最大黨 獲綜藝節目獎
- 變種蠕蟲病毒 刺探歐企機密
- 東京馬吳後援會成立 氣氛熱絡
- 模擬與北韓空戰 南韓與美軍演
- 如何化解歐債危機 德法不同調
- 廉政署查貪檢 署長帶隊搜索
- 阿基師詹姆士 跨界得主持獎
- 就是要香戀洪智育 抱回導演獎
- 台灣馬辦執行長金溥聰 會見鳩山前首相
- 台灣總統參選人蔡英文邀馬英九啟動公投法修法協商遭拒
- 泰國百年大洪災 蘋果Mac電腦面臨漲價
- 日本關切台灣與中國簽和平協議 金溥聰指公投非民進黨專利
- 維基解密：薄瑞光指簽和平協議 中國會要求台灣停止向美國軍購
- 台灣總統府發言人：不修公投法 也不會公投綁大選
- 侵占國安密帳款官司一再拖延 台灣前總統李登憤怒、無奈！
- 台灣親民黨主席宋楚瑜批「金馬體制」專權 國民黨否認
- 台灣核能專家林宗堯指政府不了解核四問題有多嚴重！
- 丹麥「癌症流行病學所」報告 使用手機並不會增加罹患腦瘤
- 台灣總統參選人馬英九高雄市競選總部熱鬧開張
- 利比亞當局可能將格達費海葬 UN將調查死因
- 景氣變差 台灣台北一○一大樓月租每坪降200元
- 民進黨民調：67% 不信簽兩岸協議後中國會放棄對台灣動武
- 台灣健保局調藥價 7300項降價
- 泰國洪災肆虐 台灣外交部發旅遊警訊
- 利比亞狂人格達費生前遭痛毆再被擊斃 屈辱中結束一生
- 美國蘋果創辦人賈伯斯曾接受基因定序療法治癌
- 台灣世新大學爆發肺結核群聚感染
- 蘇貞昌：明年台灣大選可以辦「九二共識」公投
- 「2011臺北世界設計大展」 三展覽館同步盛大登場
- 台灣內政部：國人平均壽命79.18歲、原住民70.30歲
- 水淹曼谷 泰國洪災死者達342人
- 美國總統奧巴馬宣佈 年底前美軍全部撤出伊拉克
- 英國媒體： 美國科學家證實 中國 日本 挪威 俄羅斯 太平洋 大西洋古代傳說的海怪確實存在 成網路熱門新聞(含影片)
- 台灣民進黨總統參選人蔡英文 全國競選總部週日成立
- 台灣馬辦：評論和平協議 不能把帳算到金溥聰頭上
- 台灣馬總統提「兩岸和平協議」 美國重申和平解決
- 台灣國民黨高雄競選總部成立 楊秋興現身力挺受矚目
- 台中旱溪整治遲不動工 立委催了有效！
- 「你很楊秋興！」成為台灣人諷刺「背叛者」的口頭禪之網路流行語
- 日本「天氣姊姊」石田紗英子甜美可人 曾是亞細亞航空的空服員
- 台灣政客善變 同志、敵人變臉無情 人民心寒
- 旱蓮書會書法聯展 台中屯區藝文中心開幕
- 蘋果Apple巨人賈伯斯堅持不要身體被剖開 生前試遍長壽療法
- 馬辦：文哥日知會 羅智強分享發言人甘苦
- 危機當前 歐洲商討救希臘法寶
- 客家劇場雲頂天很藍 奪戲劇獎
- 歐債危機拖延 歐元區災難
- 愛無限潘瑋柏 獲最佳男主角獎
- 老格死訊鼓舞 敘示威群眾大增
- 出道18年 天心首度金鐘封后
- 沒得主持獎 陶子高歌宣洩
- 浩角翔起得獎 讚前輩疼惜後輩
- 公視金鐘大贏家 爆炸最風光
- 疑似走光 隋棠：不可能
- 歐巴馬：駐伊美軍年底全撤
- 研究：紓困將使希十年融資無門
- 國際油價3天來首次收漲
- 看好歐債解套 美股漲
- 歐債樂觀美元貶 國際金價漲
- 歐盟峰會在即 歐股漲
- 錢煦獲美科學獎 歐巴馬親頒授
- 台灣捐款支持國際貓科動物研究
- 參加大師賽 鄭吉賢無緣得獎
- 加州失業率 全美第二高
- 歐巴馬保證 駐伊美軍返鄉過節
- 教堂趕人 占領倫敦抗議恐生變
- 週休好天氣 氣溫回升溫差大
- 建國百年 北法台僑留學生歡慶
- 鴻海Q3財報 觀察毛利率保7
- 不滿扣薪 深圳日資廠爆工潮
- 回台打球 建仔好久沒這種感覺
- 生日前夕落馬 隋棠失望致歉
- 醫療秘魯象腿婦 台灣全額義助
- 犀利落差大 三立抱不平
- 爆炸奪5獎 鄭有傑雪恥
- 馬德里版畫展 台藝術家獻藝
- 馬吳高雄總部成立 搶攻南台灣
- 大選在即 阿根廷通膨受矚目
- 恐嚇欲打孕婦 暴力翁遭訴
- 小悅逝世 汪洋：要認真反思
- 鐵路下地 4大道縫合台北市容
- 富而高調的大陸華西村
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 越南紀念海上胡志明小徑
- 格達費遺體 躺在商場冷凍櫃
- 台北鐵路立體模範 5縣市追趕
- 馬總統高雄造勢 輔選邱于軒
- 拉美出口商機 投顧：仍賴內需
- 大陸網友悼「反美義士」
- 停止冷漠 陸對小悅悅的反思
- 世新爆肺結核 疫情已控制
- 鐵路地下化 經費為高架3倍多
- 王建民回家 盼好好休息
- 台灣素質高 星旅客投書讚揚
- 肺結核篩檢漏洞 衛署檢討調整
- 陸央企去年獲利 三桶油占三成
- 總統：掃貪官汙吏 達廉能政府
- 立委提案 車輛違規5日內寄單
- 商總環保展台 澳門奪獎
- 檢察官詹昭書涉貪 竹檢聲押
- 蕭副總統：祈願總統續為民服務
- 無薪假擴大否 陳(沖):密切觀察
- 薦證者連帶責任 立委提案放寬
- 陸官員批安全生產三大陋習
- 多倫多大學 辦台影欣賞研討會
- 泰國台灣客逾千 部分返台
- 昔日相爭 楊秋興今挺林益世
- 小悅悅事件 家屬擬告兩司機
- 百年婚潮 台中268對結連理
- 家門前罵人姦夫 婦判拘役
- 泰總理警示 洪水正流向曼谷
- CNN：沙烏地王儲去世
- 賈伯斯傳 24日7時開賣
- 低價賣股避稅 國稅局：查得到
- 加班費未超標 免所得稅
- 中國積極發展AMOLED產業
- 捐輛救護車 救2千多條人命
- 小英拋公投法修法 藍綠交鋒
- 體委會推免費體測 為健康加分
- 仁德總部成立 李全教秀政績
- 捐發票 可參加23日路跑
- 金溥聰訪日 率隊賽球獲勝
- 鏡頭下的衙門 盡顯山寨＋奢華
- 平均壽命創新高 台北人最長壽
- 綠提修法 兩岸政治協商需公投
- 梁實秋故居揭牌 余光中出席
- 李進勇出戰 拒絕聯考小子輔選
- 肺結核群聚感染 北市擴大篩檢
- 上海從業者 外來人員逾四成
- 台中太陽餅節 買一送一
- 水利署提案改善金門水質
- 惠蓀木文化節登場 正隆展創意
- 使用救護車 非危急患者擬收費
- 蘇嘉全岳母 入住豐原
- 中風癱瘓 劉金鎗不放棄運動場
- 車衝撞銀樓 疑駕駛身體不適
- 國道工安意外 泰勞墜地喪命
- 美屬群島願租給大陸開發
- 延續台1線 小英拚花東及客家
- 偷渡取經 唐僧其實很叛逆
- 金門坑道音樂節 聽眾如癡如醉
- 馬吳總部成立 宣示讓高雄好旺
- 番路柿子節 熱鬧如嘉年華
- 長期旅外 洪沁慧：還是回家好
- 稻草人紫色小花 中市月底推出
- 蒙藏研討會 陸學者來台交流
- 移民署推3卡 吸全球優秀人才
- 大選維安 特勤小組11月成軍
- 腦傷損記憶 伍怡庭堅持上學
- 小悅悅事件 逮捕輾壓司機
- 馬高雄造勢 亮政績爭取支持
- 公投與否 綠：馬政府立場搖擺
- 台北設計大展 壓軸登場
- 前9洞4鳥 曾雅妮搶回第1
- 小英：修公投法非為選舉
- 假繳款真詐欺 男遭聲請簡判
- 自學生免試 擬可不採評量成績
- 懷孕歧視性騷不處理 各罰十萬
- 癱瘓天使辦個展 呈現生命熱力
- 5都形成 威脅新北全運會霸主
- 蜂巢被摘 虎頭蜂螫傷12學生
- 涉詐領健保費 醫師夫婦交保
- 百年金鐘 公廣集團奪20座
- 無尾熊將抵台 14天後亮相
- 房市急凍 房仲卻有增無減
- 亞馬遜建公路 玻國總統喊卡
- 陸女童遭輾案 成教育關注試題
- 南沙綠蠵龜迷途 海巡官兵協助
- 賣假有機飲品 負責人遭訴
- 誤邀警轟趴 29毒蟲落網
- 中藥麻黃製毒 手法罕見
- 全運會選手之夜 五月天掀高潮
- 打工曾遭罵 張鈞甯嘆錢難賺
- 學者看大選 年輕選民關鍵
- 韓職季後賽 樂天激戰SK
- 苗栗風箏節 絢爛繽紛
- 試院：監委監試有其重要性
- 金秋環境日 宣導遛狗不留便
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- One Band全台巡迴登場
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 外媒心疼小悅悅 陸媒捧農民工
- 花旗志工 屏東關懷弱勢
- 諾獎得主籲中改善能源政策
- 台印聯手破安毒廠 逮7人
- 谷關溫泉季開鑼 大家瘋泰雅
- 訪有機農民 陳武雄允解困難
- 世新：322學生下週篩檢
- 兩岸和平行動 戰場變遊戲場
- 六輕停工計畫獲備查 下週審議
- 台灣大行動創作獎 簡訊傳百態
- 因應無薪假 勞委會推充電計畫
- 藍成立高雄三山總部 馬楊互讚
- 大學活動 陳唐山積極參與
- 小悅悅效應？老人倒地7人報警
- 兄弟李風華 兼投手教練
- 三星賽王座 盧彥勳王宇佐鬩牆
- 扛大選維安 特勤法制化受矚目
- 阿基師演講 工作守則有三忠
- 保育 美濃申設國家自然公園
- 張嘉郡拚連任 虎尾總部成立
- 疑涉貪 檢察官詹昭書獲交保
- 李昱鴻遭讀賣巨人戰力外通告
- 馬總統提政績 強調關心人民
- 高雄粄條節 總統秀客語搏感情
- 陸：縣鄉人大選舉投票率逾9成
- 台灣賽第3輪 曾雅妮領先群雌
- 馬吳屏東總部 23日午後成立
- 嘉義涸魚文化季 重現農村生活
- 六堆文化園區 人潮湧現
- 健康100動起來 高市民健走
- 邱文達：總統重視偏鄉就醫
- 廟口開講 總統：重視百姓生計
- 小腦萎縮症病友 健走募集愛
- 布電池應用廣 獲百大科技獎
- 溫家寶：國際視野看待中日關係
- 小弟搶老大百萬 被逮剩4萬
- 爆冷門？潘瑋柏：給我時間證明
- 中國兒藝來台 為孩童演出夢想
- 典當業龍頭 抗癌鬥士不放棄
- 歐洲教育展 丹麥首次來台參展
- 韓將夾擊 激發妮妮鬥志衝第1
- 媒體互動 羅智強不撒謊保互信
- 陸媒：富士康18歲員工跳樓
- 曾雅妮粉紅登場 爭冠軍
- 訪南投茶博會 小英推在地經濟
- 楊淑君舉聖火 謙稱榮幸
- 梁文薔話家常 梁實秋只聽貓話
- 東京影展開幕 台星走綠毯驚豔
- 醫：剖腹產不宜喝生化湯
- 新北養工處掛牌運作 首重路平
- 外配離婚探女難 移民署助圓夢
- 自由車男團追逐賽 中市破全國
- 喬治亞擋路 俄入WTO差一步
- LPGA名將拉鋸 觀眾飽眼福
- 陸出版品種類及印量 全球居冠
- 今彩539開獎
- 綠批政府反覆 藍批綠兩套標準
- 天心封后 楊一展讚為戲爭氣
- 天津逾30汽車連環撞 8死
- 為國片 新聞局允做更多
- 蘇嘉全：捐農舍不委屈
- 建國百年全運 熱鬧開幕
- 募款超熱情 小英：眾神護台灣
- 希債減記 民間銀行須認賠六成
- 增出口 美誓落實自由貿易協定
- 馬吳大阪後援會 僑胞熱情相挺
- 陸榮烏公路連環追撞 8死
- 台灣最速男 劉元凱拚5連霸
- 總統：打造台灣成體育強國
- 果園驚見棄嬰 單親媽涉遺棄
- 今彩539頭獎4注中獎
- 解民困 歐巴馬回信民眾附支票
- 玩問答遊戲 總統宣揚政績
- 謝長廷陶笛輔選 鼓吹優質選戰
- 美報告：德州加州窮人比例高
- 陸金雞獎 孫淳稱帝娜仁花封后
- 台灣設計大展 資策會館秀「科技打造雲端教學情境」
- 利比亞人排隊看格達費屍體 有人喊著「真主偉大!」
- 賈伯斯 Steve Jobs：不要相信任何超過40歲以上的人(含影片)
- 台灣總統參選人蔡英文全國競選總部成立 泛綠天王集結 展現勝選氣勢
- 台灣總統馬英九全國競選總部卅日成立盛大舉辦「國旗Party」
- 民進黨總統參選人蔡英文：選情五五波 募歀餐會大爆滿 餐券秒殺
- LPGA台灣曾雅妮今將與瑞典、西班牙爭冠 美國日本韓國等33國全球同步轉播
- ＬＰＧＡ台灣錦標賽 世界高爾夫球后台灣曾雅妮可望奪冠
- 台灣世新大學爆發肺結核群聚感染 校方下「封口」以免影響招生
- 台灣民進黨將提出公投法修正草案逼中國國民黨表態
- 民進黨總統參選人蔡英文炒熱選戰 搶攻「台九線」與「台三線」
- 台灣加油讚」執行長金溥聰：清廉及兩岸是大選主軸
- 馬總統宣布 台灣將打造五十座國民運動中心、廿座運動公園
- 郵局愛說笑？中華民國國歌「吾黨所宗」寫成「無黨所宗」
- Apple iPhone4S現貨供應 賈伯斯Steve Jobs驟逝效應消退 中國蘋果新機狂跌價
- 四成中國企業對第四季景氣感到悲觀 三成企業將栽員
- 格達費死因成謎 利比亞士兵稱被他擊斃
- 利比亞格達費慘死 美聯社：半島電視台搶播血腥畫面(含影片)
- 部分浴鹽有迷幻藥（ＬＳＤ）效果 美國緝毒署（ＤＥＡ）發布禁令
- 德國歐盟將對臉書採取法律行動 冰島總統指社群媒體使政府成為配角
- 法國社會黨提名歐蘭德角逐明年總統大選 民調贏現任的沙克吉
- 茶香+書香 台灣南投茶博會千人揮毫
- 加拿大刺青名模殭屍男孩Zombie Boy 法國Mugler 時裝秀登上時尚指標
- 日本集英社One Piece魯夫人氣不減 臉書《海賊王驚點語錄》超過55,000人按讚
- 泰國洪災356死 曼谷市區恐失守
- 楊秋興挺馬 宋：不擔心棄保
- 泰國大水患 決定總理盈拉政治生涯成敗
- 台灣之光！曾雅妮在LPGA風光奪冠
- 吳乃仁：馬總統提台灣、中國簽和平協議 逼選民表態 對國民黨不利
- 泰國洪災推向曼谷 二十三日大潮首都陷危境
- 台灣總統參選人蔡英文全國競選總部開張 朱立倫、王金平送花祝賀
- 台灣總統參選人蔡英文痛批國民黨以「國統綱領」為「和平協議」前提
- 台灣總統參選人蔡英文：解決物價和薪資 追求公平正義
- 打省長牌造勢 宋批民生物價漲
- 台灣總統馬英九聲稱執政成績優於前朝
- 中東北非茉莉花革命發源地--突尼斯大選 阿拉伯世界高度關注
- 中國對台灣向美軍購溫和回應 美國國防部長表感謝
- 南投縣世界茶業博會 日本茶道精緻吸睛
- CNN Turk ：土耳其強震恐千人喪生
- 遵守7小撇步 長命百歲不是夢
- 搶救歐債 歐洲逼銀行大幅減記
- 拚立委 郭玟成陳致中拚場
- 加雜誌盛讚代表處國慶酒會成功
- 占領華府受害者 公共草皮壞死
- 金曲一百 7千人共享台灣音樂
- 金曲一百演唱會 史亞平周華健合唱
- 金曲一百演唱會 史亞平盛裝出席
- 金曲一百演唱會 捐星國700萬元
- 解決歐債危機 德法稱有進展
- 法南土魯斯僑胞同慶建國百年
- 陸愛瘋4S水貨價 1週就腰斬
- 台青年團訪巴西 推客家文化
- 數位產品上癮 人際關係受傷
- 賈伯斯冷酷極端 源於童年領養
- 陸：重視內部發展 非向外擴張
- 南港專案竣工 耀眼東區之星
- 全台好天氣 25日北東部變天
- 警追贓車擦撞 3嫌被逮送醫
- 季小薇花博區開唱 邀觀眾鬥琴
- 銘記戰爭傷痛 韓人有情有義
- 加安大略省大批水鳥突暴斃
- 綠委提案 學校禁美耐皿食器
- 法說旺季到 半導體Q4恐保守
- 製程水回收 莊子壽鑽研15年
- 保肝 英醫師：買醉1天休2天
- 陸官員：格達費不是中國的朋友
- 塗鴉炸銀行 街頭藝人遭訴
- 美元保單隨匯率走 要考慮需求
- 台南百年包子 傳承老味道
- 林義雄赴美探親 動向受矚目
- 茉莉花開新氣象 突國大選開跑
- 50周年慶 證交所辦回顧展
- 醫師變設計師 廖瑩怡找回最愛
- 新北市府甜姊兒 民眾指定服務
- 台鐵分段去回票 25日起9折
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 梁實秋台師大公文 首度曝光
- 李述德：循序漸進推電子發票
- 農委會否認老農津貼因選舉調整
- 蕉農植財 旗山農會百年招牌
- 陸：盼與東協加強資通合作
- 加強執法 菲越將簽海事協議
- 上班1天 停職鄉長領44萬
- 停職鄉長領半薪 情與法的拔河
- 宣導綠色交通 中大推愛心單車
- 鼓勵醫師參與臨床實驗 擬修法
- 呂秀蓮倡環保 推救地球活動
- 溫州逮捕首個落跑老闆
- 格達費慘死快民心 西方追死因
- 堅持手工 老餅店傳香百年
- 走過一甲子 軍友社脫胎換骨
- 黃金週線收黑 逢低找買點
- 全球占領遊行 警方疑濫權惹議
- 希臘求救 德央行：沒這麼容易
- 新北市府缺空間 瞭望層擬撤除
- 打鐵傳三代 匠心發揚台灣工藝
- 農委會促銷 梨價回升
- 歐盟再集會 德法有信心救歐債
- 大屯火山觀測站成立 全天監測
- 拚台灣賽后冠 妮妮粉紅登場
- 金溥聰：日學者說馬英九可信賴
- 謝淑薇射日 三星證券盃奪后座
- 中油明起汽柴油漲 1角
- 黑嘴鷗光臨 高美溼地賞鳥去
- 德失去功能衛星 已進入大氣層
- 人潮車潮粉紅潮 妮妮人氣高
- 木雕融木工 原民青年耀眼國際
- 身障單車環島 助研發改良車款
- 美濃白玉蘿蔔 清脆鮮甜上市
- 陸城鎮化 年產3億噸建築垃圾
- 水森活攝影賽徵件 30日截止
- 總統：消除貪腐 打破鎖國
- 歐債時刻 賈慶林訪希臘
- 發展生技產業 首重法規政策
- 台塑汽柴油調漲1角
- 罵補習班黑心 判在部落格道歉
- 無尾熊抵台 最快11月初亮相
- 保障消費者 立委提案設基金
- 菲專家：社交媒體恐助長HIV
- 中市越籍男工 疑硝酸鹽中毒
- 總統走訪屏東 宣民生政績
- 外幣保單案闖關 金管會擬配套
- 兩岸協議 呂秀蓮倡公投籲修法
- 華南金增資 盼年底到位
- 小英全國總部成立 走樸實路線
- 久等了 台東即將有電影院
- 吳乃仁：和平協議議題對藍不利
- 至死不悟 格達費末路直擊
- 12社會賢達 總統將贈勳
- 菲南叛軍襲平民 5死8傷
- 日月光：搶全球封測3成市占
- 妮妮2桿領先 奪冠腳步近
- 修社維法 江宜樺將拜會王金平
- 減重秘方 聰明吃快樂動
- 醫師與神壇勾結 榮總駁斥指控
- 擴大投資台灣 日月光展望佳
- 廖了以讚江啟臣 在地打拚
- 總統：儘快通過原住民自治法
- 為愛赴泰 台女竟成人頭老婆
- 湄公河遭襲 陸13人全遇害
- 公民團體組連線 評總統參選人
- 競選總部成立 小英就戰鬥位置
- 小英進過五角大廈 蘇嘉全推崇
- 金曲一百演唱會 發揚台灣夢想
- 嘉有大導演 就是要你管摘金
- 台南秋意濃 候鳥交替近尾聲
- 國道路燈鏽蝕塌 維修商挨告
- 總統：客家政見幾乎全實踐
- 憤怒鳥安全帽 提醒交通安全
- 工資債權順位 立委擬修法提高
- 新台幣上週升值0.08%
- 重視矽谷血脈 賈伯斯好為人師
- 李克強訪北韓：續推朝鮮無核化
- 生技人才培育 注重專業特色
- 北大籲助人 陸網友忙「撐腰」
- 張虔生：不擔心燕子不放無薪假
- 三星證券網賽 盧彥勳衛冕成功
- 賽德克夯 金縣府請縣民看戲
- 彰化農產品促銷 水果免費嚐
- LPGA台灣賽 曾雅妮封后
- 建國百年 曾雅妮戰績輝煌
- 中央氣象局氣象報告
- 多才多藝 何潤東獲攝影獎
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 贓車辨識奏功 槍毒3嫌落網
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 監控半年 警破K毒製造工廠
- 輪休警員吃宵夜 巧遇賊破4案
- 台灣學者任亞洲磁性學會理事長
- 部落格廣告不實擬負責 明審查
- 金溥聰返國 指蘇嘉全逃避檢驗
- 閱讀空間再造 西盛圖書分館讚
- 高汀新書鼓勵勞工 成關鍵人物
- 世新結核群聚 將篩檢300人
- 另類8點檔 跟著賴和去壯遊
- 總統：正確的領袖帶來幸福
- 水漫曼谷 搶救工作孔急
- 幻聽誤認鄰居吵 鐵鎚敲頭判刑
- 阿依達台北演出 公視HD重現
- 陸社會乏互信 助人左右為難
- 南區小鐵人賽 潘子易八連霸
- 市民大道南港段 24日通車
- 南港專案竣工 郝：邁向國際
- 歐美股市揚 台股想彈須出量
- 蔡：兩岸躁進比執政無能更可怕
- 逾4成上班族 不敢休照顧假
- 台南遊藝場被砸 警逮8人
- 醫改會：廣告夢幻 醫美糾紛增
- 東京影展 徐若瑄為陸片站台
- 多元管道販毒 仍難逃法網
- 首辦LPGA 妮妮為台灣留冠
- 教師會存廢 校長教師不同調
- 偷遊覽車電視 2嫌日月潭落網
- 倒煤不慎 運煤車司機遭活埋
- 王金平：馬總統值得再託付4年
- 總統屏東助選 強調執政勝前朝
- 全運傳佳績 葛文斌跨欄破全國
- 棒棒堂簽唱會 小分身踢館
- 台商若遭羈押 法部盼陸速通報
- 總統拍賀電 稱讚雅妮為國爭光
- 達娜伊谷與福美吊橋 鄒禮完工
- 戒菸認養兒童 行善兼顧健康
- 西螺媽祖遶境 圓滿會香回鑾
- 驚悚漫畫 王若琳黃韻玲最愛
- 妮妮奪冠 愛國運彩迷大豐收
- 醉賊行竊倒頭睡 屋主報警活逮
- 失業遭嘲弄 兄酒後持刀砍弟
- 全運奪金 王信淵：獻給學生
- 土耳其東南強震 部分建築倒塌
- 十二五 陸嚴管各地能源消費量
- 脫離歐盟公投 英3政黨嚴堵
- 棒子蘿蔔防壟斷 公平會支持
- 第17洞 曾雅妮有Fu封后
- 校園防肺結核 校長盼建流程
- 綠提公投修正案 藍冷處理
- SK擊敗樂天 闖進總冠軍賽
- 曾雅妮下一步 挑戰歐雀雅8冠
- 綠點名密使 國民黨高輝駁斥
- 土耳其強震 傳許多人遇難
- 蘇嘉全：若當選像中樂透
- 琬桂對決 楊金桂50蝶拔頭籌
- 奧林巴斯付天價諮詢費疑涉不法
- 蝶王許志傑 破大會收復失土
- 設總部 李進勇：正直才有出路
- 郭台銘捐2千萬 支持高球運動
- 公投不綁大選 馬辦籲勿扭曲
- 憂水災 曼谷沙包越堆越多
- 警捕討薪民工 陸黨官公開質疑
- 總統：和平協議以條件控制速度
- 小英：新北總統票 百萬起跳
- 千人品茗揮毫 茶香書香四溢
- 土耳其強震 恐千人喪生
- 食品容器 法擬全面禁用酚甲烷
- 班機挨撞 長榮：旅客依願安排
- 陸與東協盼金融合作 搶話語權
- 王建民最快25日和中華隊會合
- 爵士音樂節閉幕 鋼琴大師壓軸
- 澄清樂透說 蘇嘉全：努力打贏
- 土國東南強震 當地無國人
- LPGA落幕 逾6萬人次進場
- 全國運王國慧三級跳9連霸夢碎
- 中國官媒報導 過度開發造成萬里長城出現坍塌
- 金溥聰：台灣、日本開放天空協議 很快有好消息
- 不負國人期待 2011LPGA台灣錦標賽曾雅妮奪冠
- 綠營質疑國民黨派「密使」赴中國 解釋馬「和平協議公投」?
- 和平協議公投生波 台灣總統馬英九急派密使訪中國？藍營否認
- 中國國民黨大陸事務部主任高輝指「密使說」是民進黨栽贓
- 38％台灣人民滿意馬政府兩岸政策
- 法新社指和平協議無法幫台灣馬總贏得選票 中國也不會支持
- 台灣國民黨立委參選人 江啟臣競選總部成立
- 台灣總統參選人宋楚瑜批馬總統草率處理重大議題
- 台灣馬總統重申：和平協議不會為了簽而簽
- 賈伯斯生前唯一授權的「賈伯斯傳」美國、英國、法國、日本、台灣同步發行
- 台灣球后曾雅妮十萬美金回饋 郭台銘加碼兩千萬
- 馬英九總統：台灣與中國建立和平架構 未來十年無法迴避
- 台灣民進黨提公投法修正案 將馬總統一軍
- 見證歷史 霧峰林家與臺灣紀念特展
- 學者警告：台灣面臨的不景氣風暴比金融海嘯嚴重
- 呼應台北市政府觀光傳播局 ”建國百年，台北 一遊未盡” 台北市旅館商業同業公會 推出“建國百年 百件驚喜”系列活動 以”住飯店 遊台北古蹟” 百人仆街活動慶祝百年國的來臨
- 台灣從澳洲引進四隻無尾熊 11月6日卡娃依登場
- 台灣鯝魚的原鄉 嘉義達娜伊谷美麗登場
- 臉書發功！對台灣總統大選展開反輔選
- 萬聖夜來臨 三千殭屍橫行英國小鎮街頭 美國加拿大更瘋狂
- 花蓮伴手禮PK全國伴手禮 挑逗異國老饕味蕾
- 憂「跨媒體巨獸」成形 台灣學者反對旺中寬頻併購案
- Motorola Xoom繼Samsung, ASUS, HTC 又一搭載Android 4.0 Ice Cream Sandwich
- 土耳其7.2強震死亡恐逾千人 歐巴馬表達美國願協助救援
- 日本索尼 Sony PS Vita 聖誕爭竉 香港亞洲遊戲展亮麗登場
- 日本學者：假定台灣核四爐心融毀、圍阻體受損 700萬人致癌死亡
- 天候異常！櫻花秋天盛開 日本大地震導致
- 前總統李登輝：美國台灣關係法比台灣中國簽和平協議更重要
- 泰國大水逼進曼谷市區 盈拉穿名牌雨鞋勘災惹民怨
- 台灣前總統李登輝稱蔡英文老實 馬嘴巴講完就沒了
- 末日博士羅比尼指美國、英國和歐洲經濟衰退機率達50%
- 台灣學者、民間團體齊聲反對旺中媒體700億併購案
- 台灣世新大學肺結核群聚感染 疾管局：已控制中
- 新北市榮獲ICF全球21大智慧城市
- 誠品今開賣《賈伯斯傳》 讀者高舉蘋果敬賈伯斯！
- 台北華國大飯店推出「就愛”台”味」活動，讓消費者更了解臺味風情與精彩！
- 喜歡畫畫的小朋友趕快來參加 印象永康寫生比賽來囉！
- 蔡英文：中國、台灣和平協議若延續國統綱領 就是拿主權去換！
- 中國、台灣「投保協定」 下次會談優先談
- 台灣國光石化終止興建 吳敦義：不會對大城鄉「始亂終棄」
- 歐債問題德國背負眾望
- 女兒性侵隕命 父花30年緝凶
- 逃亡兩月期間 老格疲於奔命
- 紐約信合社讚占領 高盛撤捐款
- 利比亞宣告解放 轉型邁向民主
- 兩岸制度化協商 5到8成滿意
- 利比亞宣告解放 老格死於槍傷
- 搶救歐債危機 歐盟共識漸成形
- 強震重創土耳其 已知85死
- 強震才過餘震又來 土國死傷慘
- 歐盟峰會強調提振信心
- 歐理會：歐元區應財政一體
- 沉沒兩百年 美將打撈天蠍號艦
- 愛老子瑞士 英畫家素描獲好評
- 全台晴朗穩定 北東部明轉濕涼
- 兩岸制度化協商 5到8成滿意
- 陸客多 美加派中文簽證官
- 分析：大陸第四季貨幣政策偏緊
- 台股開盤上漲114.65點
- 賈伯斯傳上市 粉絲排隊搶先看
- 抵抗1小時 韓截3陸漁船
- 歐債危機露曙光 台幣盤初勁升
- 搶救歐債有進展 IMF說讚
- 超抽地下水 華北地層持續下陷
- 土國7.2強震 災區屍橫遍野
- 無雙女子樂團尼加拉瓜演出成功
- 曾靜玟拍MV 回憶外公淚不停
- 扁用車閒置 國安局：尋求解套
- 經營困難 珠三角企業相繼倒閉
- 蘇打綠勉學子 對夢想熱情
- 土強震罹難者 上修至217人
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 巴克萊：歐峰會結果市場恐不滿
- 311拖垮 豐田寶座拱手福斯
- 搶救歐債 終極方案還要等2天
- 聯合國：東南亞洪患恐導致缺糧
- 金融電子反彈 台股上衝
- 初步計票大勝 阿根廷總統連任
- 利用快遞高鐵販毒 男子落網
- 馬吳總部 主打國旗與活力
- 網站人力仲介 北市：須獲許可
- 太子汽車工會 遞陳情書
- 教育部3名校獎學金 簡章公告
- 美國北韓日內瓦談無核化
- 土耳其強震 新北特搜待命赴援
- 蒙牛傳料競標輝瑞嬰兒食品部門
- 美林：美信評年底前恐再遭砍
- 利解放 各國領袖籲全國和解
- 集邦估明年NAND產值增2成
- 松機變有趣 購物街新賣點
- 小英維安 國安局將配4女隨扈
- 結核病群感 疾管局：充分掌握
- 檢察官涉貪 嘉檢行政調查
- 泰大水災 打擊工業大於農業
- 副總統：台灣邁向全球設計中心
- 特考早收卷 考選部：加分補償
- 蔬果截切處理 年銷逾7萬噸
- 商業開發侵蝕 長城搖搖欲墜
- 降低漏水率 台水提十年計畫
- 百日咳疫苗 金門產婦免費接種
- 國光石化替代案創7千就業機會
- 百次餘震斷電 土耳其災區混亂
- 蔡：兩黨協商別窄化成雙英見面
- 讓書旅行 周美青為孩子說故事
- 燈籠滷味店面 5千餘萬拍出
- 高市國統飯店冒煙 房客急疏散
- 匯豐陸10月PMI估51.1
- 美青少年酗酒 軟糖泡伏特加
- 憶賈伯斯 蘋果公布追悼影片
- 陸4男跨越柵欄遭和諧號撞傷
- 加勒比海石油部長會議在尼召開
- 南水北調山東段 年內全開工
- 兩岸政治協商 綠納公投修正案
- 綠營公投修法 藍稱完全沒必要
- 高雄捷運網 議員推水岸輕軌
- 研考會：8成民意肯定兩岸協商
- 新生大增 擠爆德多所大學
- 雅妮頂尖 翁啟惠嘆國外才發光
- 日圓急升 日將採大膽行動
- 抗美追稅 金管會擬設平台
- 艾薩克森：賈伯斯冷淡任性暴躁
- 捏女子臀部一下 色男判刑3月
- 外資匯入 台幣午升1.81角
- 陸草案規定 身份證登記指紋
- 蔡：總統選舉新北得票超越5都
- 八斗子漁港兼具遊艇碼頭新風貌
- 銓敘部：短期不設公教養生村
- 衛署：母乳不可當產品網路販賣
- 陸公務員考試 海關類最夯
- 素人薦證不實賠償 初審通過
- 相信來生 賈伯斯反映產品設計
- 陳裕璋：人民幣業務 尊重大陸
- 總統府遷否 蔡得勝：茲事體大
- 勞退條例修正案 勞工受惠多
- 台中水梨待清倉 藍綠齊幫忙
- 台股收盤漲215.79點
- 民主驕傲 突首次選舉和平落幕
- 魅力遺孀 阿根廷總統大贏人心
- 蘇州太湖賽 再掀曾雅妮旋風
- 戒嚼檳榔幸福無憾 江國賓代言
- 台股收漲215.79點
- 蘇嘉全：台灣需要新的領導者