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News Archive | 2011
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世界麵包大賽 台選手穩定
陳其邁：台灣新聞自由倒退
預算書不環保 民代建議電子化
傷病一籮筐 中華男籃囧很大
日羽球賽 台灣混雙奪冠
太快轉大人 專家籲尋消逝童年
港歌劇中山逸仙 北京首演喊卡
強拆民宅致傷亡 陸開鍘官員
總統：蘇蔡掌政院 詐騙最高峰
12年國教 北市力求質提升
大閘蟹假貨多 太湖蟹竄起
雞婆檢驗員 化身用藥安全大使
屏東襲胸之狼 逮捕歸案
鹹豬手摸友人女友 色男遭訴
曼谷高山路 優人神鼓創作靈感
管住地溝油 陸媒籲向台北看齊
陳偉殷掉6分 本季第8敗
亞太婦產科聯盟 中國成會員
鼎滿40分鐘 曾文鼎被操到爆
街頭藝人考照 唐氏寶寶最驚豔
陸天宮一號 發射時間確定
投資保障協議效力 黃昆輝質疑
總統談青年政績 綠質疑脫節
偽藥取締倍增 每月逾70萬顆
連燒兩週 新疆森林火災撲滅
陸學者：蒲亭在俄 影響力無敵
國中強制補救教學 校長盼配套
北市揪團減重 人數破10萬
日本公開賽奪金 台灣羽壇新頁
國際若無對策 台股不排除探底
優貸與奢侈稅 健全房市
海上兩颱 尼莎外圍雲系降雨高
陸銀行卡 已發行27億張
陳年茅台 142萬江西拍出
高市網咖少年濺血 凶嫌落網
黃春明蔣為文握手言和 約辯論
因夢想而偉大 十傑青年出列
蕭薔飾秋瑾 陸劇央視開播
張棟樑想愛 誇安心亞爽朗
建國百年首爾籃賽 風流隊奪冠
林益世：儘量推照顧老農法案
馬總統：醫療可成為良心產業
口袋戰術奏效 6飆仔入袋
壢新挺職棒 醫療團隊做後盾
特教校爆性侵 教團盼速輔導
行銷嘉義農特產 菊花聯手讚聲
拿紀元做文章 BBC惹爭議
十傑雙喜 歐耿良發明奪金
歐債引憂 IMF承諾集體行動
獅咬牛 3連戰全勝
世界麵包賽 台選手獲特別獎
尋求支持 吳敦義訪楊秋興
十二年國教 家長問學區憂會考
無法無天 墨報總編被斬首
酒後喧譁 鄰居持玩具槍開轟
沙國將首度賦予女性參政權
恰恰開轟 兄弟逼近王位
宋楚瑜：選前不與馬總統見面
陳光標開唱 3千豬羊大方送
亞足聯主席盃 台電奪冠
勇腳馬 兩天跑南北13行程
台灣「地瓜葉」防癌? 有農民大量種植
粉絲: 總統變憔悴 馬苦笑答「我情何以堪啊 !」
維基解密：馬英九凡事猶豫又缺乏擔當
沙國婦女獲參政權 美表歡迎
入聯申請 台灣與巴勒斯坦「命運大不同」
敦倫一次算三千，女據此要求分手費60萬！
新鮮人失業拍影片自薦 鎖定google下手
嗆人嗆到大白鯊，少年嗆人反被砍！
TDR新焦點 收購湖北歐特龍51%股權
富士康墜樓魔咒？ 女實習生曬衣失足墜樓身亡
台幣貶逾2角 股市盤中跌破7000點
沙國女性將有投票權 比美國慢了近100年
希拉蕊：塔利班殺人換籌碼 不會得逞
沙烏地女性將有投票權 比美國晚了95年
三星Samsung專利節節敗 宏達電(HTC)從中得利
爽！明年春節九天 政府望民眾提早安排假期
又見毒梟兇殘血腥 墨西哥女總編殘遭斬首
「航站情緣」台版 日男住桃機19天
Esprit推出秋冬新品「完美三傑系列」
宋楚瑜：反「馬金體制」、2012台灣總統大選前 絕無「馬宋會」
德國在台協會：人權標誌出爐 供無償使用
美國八卦網站爆料 喬丹迎娶嫩妻
歡慶百年 展望1♡1 6千萬打造全新主動式宴會廳 首創全台最長80米環繞連動投影
二次衰退陰霾籠罩 台灣股市愁雲慘霧
TED / 一隻飛得像鳥的機器人「Smart Bird」
柏林馬拉松 肯亞馬卡烏破世界
美學者：外交途徑確保台灣安全
紐約市長反富人稅 斥政治戲碼
調出國際級口味 台灣師傅獲獎
中鋼精材爭取六輕換管商機
中鋼精材聚焦先進鋼材
西部紫外線過量 花東空氣良好
希臘財長喊話 矢言化解危機
Pimco看壞歐美經濟前景
經典不墜 獅子王連霸雙週票房
颱風襲台機率低 明起降雨增強
同志紀錄片大師 金馬影展開講
台股開盤上漲3.48點
籌學費？ 雨靴網拍開天價
全球經濟放緩 陸資金旱象暫解
周小川：援歐存在時機問題
恐雷曼危機重演 德國誓救希臘
英前財長：希臘遲早會倒債
台幣貶逾2角 盤初破30.6
巴拿馬與古巴檢視貿易關係
政府總預算 差短連3年縮減
歐巴馬募款之旅 狂批共和黨
歐債疑慮不散 亞股下挫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
菲國際大獎負責人 冒牌大使
傳嚴歌苓 可能獲諾獎
周美青返台前 給女兒大擁抱
越國家主席訪星
陸學者：太空碎片恐擾天宮飛行
歐債未解 台股7000震盪
投信：6800有撐 上探8500
二代電子發票平台 10月上線
車拋錨警好心幫忙 意外逮毒蟲
慶建國百年 阿曼辦義賣畫展
數據會說話 女生停車技術較差
廣州學英語收費不菲 動輒上萬
歐元挑戰多 崩潰機率低
吳揆：財政改善 但不算很好
東協推建設基金 5億美元
辱罵員警 男判罰2千元
大陸央視新聞聯播 有笑容了
3飛官公祭 旌忠狀追晉軍階
通緝犯冒用身分證 差很大露餡
國民：持續與建仔談續約
工研院建人因照明實驗室
經建會：加強擴展新興市場
吳揆：農技外移 政府隨時留意
CIA：南韓曾有意發展核武
尼莎逼近 菲發颱風警報
新增診斷評量 教團憂反增壓力
F-5失事調查 排除機械因素
日人滯台 移民署協尋
金：謹守分寸 願受檢驗
汪敬煦病逝 29日公祭
反賭聯盟批博弈法 憂以賭治國
學界：阿塱壹應劃定自然保留區
富士康1名實習生 失足墜樓
遊藤枝 重建會拚春節前開放
北市留學免息貸款 今年已額滿
日抗議中國海調船逼近釣魚台
放勞動節或教師節 教團盼釐清
馬辦批小英論述 禁不起檢驗
綠批馬政見跳票 藍營駁斥
重建網路禮節 台大設網路書院
震盪盤整 台幣午貶1.78角
歐債危機面臨攤牌
尼莎變中颱 侵台機率低
調查：製造業看壞未來景氣增
吳揆：教育經費 不受組改排擠
房客自殺屋成凶宅 家屬免賠
陸富豪徵卵 泰無法可罰
朝冠變掃帚 國寶設計創意多
8月訪港旅客4百萬人 創新高
田馥甄繪悠遊卡 募弱勢兒餐費
佳能嘉義設廠 帶動地方繁榮
人聲出輯 台灣首張阿卡貝拉
基隆大樓火警 1女送醫
馬辦讀經篇影片 肯定文化工作
記者下海寫新聞 胡志強：疼惜
台股收盤跌169.1點
杜永光：縮短世界醫療差距
瓜地馬拉推動電子發票
呂秀蓮：辯論是好事 少點口水
聯測停辦北市補救 監委肯定
避過度解讀 橘暫不計連署數字
台股收跌169.10點
疾管局增加流感藥劑使用對象
拆投影機防竊惹議 中學僱保全
10月台指期跌167點
慘絕人寰 利國千人塚待認屍
彰化媽祖遶境 擲筊拿汽車
學者：新台幣Q4可望走高
iPad傳減單 鴻海恐受衝擊
國科會專館 29日展出新科技
失蹤兒少 8成5自願離家
三星平板銷售 沒在怕蘋果
10月電子金融齊跌
6900失守 再創今年新低
夢想館 整合太陽光電科技
學者：兩岸產業具合作契機
創黨元老罹癌 呂秀蓮籲伸援手
環團反建秀朗堰 市府續溝通
7成7上班族想捧洋飯碗
少子化 8成教師憂被裁或調校
接見十傑 王金平勉利益眾生
能投票不能開車 沙國女性怒吼
防假參選真吸金 立委促修法
和特教孩子談性 老師費苦心
猶他州太保守 3千人脫衣抗議
綠：不需用中華文化做選戰工具
林義守否認金援宋楚瑜選總統
打擊環保犯罪 板檢設查緝中心
存量房房產稅 重慶十月開徵
三大法人賣超台股37億元
世界最大巡洋艦 俄羅斯將重啟
非洲義診 傳承史懷哲精神
綠指馬傾中 藍：亂扣帽子
流感疫苗 北市10/1開打
家庭經濟負擔重 男子割喉自殺
溫州眼鏡大王落跑 恐掀倒閉潮
彰化媽祖文化祭 大獎送汽車
融合教學 廖梅芬給特教生自信
家貧無力葬母 員警伸援手解困
青壯年愛學習 女多於男
電子公文出錯 新手上路誤按
無照牙醫重操舊業 判刑6月
防謀利 陸狂刪各種評比表彰
專偷單車 鴛鴦盜被逮
陸調查船釣魚台活動 日提交涉
雄檢掃蕩偽禁藥 追查上游共犯
向教師致敬 學生奉茶獻花
探索頻道 帶觀眾走進總統府
紅酒降血壓？荷蘭研究說NO
新台幣兌美元貶1.84角
學童奉茶感恩 海埔國小敬師
慶雙十 中市百貨購物節開跑
信心不足 港股下跌261點
離家女成教師 提醒父母多關心
滬股跌很大 2400點失守
越國家主席訪星馬 百官隨行
馬總統立委合影看板 高雄登場
丁守中：10月開籃球國是會議
特殊學校爆性侵 人本考慮提告
阻玩火 替代役男誤傷學生
陸學者：慎對歐債第4季爆發
新人辦低碳婚禮 環署送10萬
男涉竊車持槍搶奪 警送辦
台商捐贈空血袋 中市府感謝
AMC8測驗 挑戰萬人報考
吳揆：老農津貼機制 可尋共識
M1B年增率 28個月新低
藝傳天下 北台8縣市藝團巡演
陸賊劫銀樓 搶6金條5根是假
麵包情人 入圍釜山國際影展
外資上周賣超426.51億元
TPGA錦標賽 林文堂尋4冠
感謝扶助 蒙古童贈串珠圖像
中央氣象局氣象報告
127小時翻版 美男沙漠獲救
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
副總統參選人辯論 吳揆不排斥
談辯論 小英：馬總統不必著急
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
F16升級案 軍方：專業考量
統一發票千萬獎 明年擬續辦
日車材料新技術 骨架輕一半
竹縣花鼓藝術節 移師高鐵站區
北京：達賴喇嘛不能指定繼承人
總統肯定十傑 盼做青年典範
總統大選維安 每組配置45人
徵氣候調適金 高市議會暫擱置
德企業信心 摔落15個月低點
推廣金門 金管處將辦采風遊
綠雲林海線立委 林新丁表態
染色饅頭案宣判 關9年罰百萬
藍色人權標誌出爐 盼凝聚人心
阿富汗藏百萬噸稀土 全球之冠
電焊工網路買槍 非法改造槍管
腹腔鏡合併熱熔刀 治婦癌更優
最後一敬 背書包前進搖滾區
議員批負債 中市府：已改善
教學融入生活 傑出教師獲表揚
肯定醫療貢獻 總統贈勳黃明和
蘇嘉全訪嘉義 稱女性空間大
2期稻作啟動收購濕穀
陳柏霖自爆 潔癖症頭很嚴重
國際服務 高醫學生發現幸福
新壽賣凌雲大樓 獲利6.2億
迎教師節 教團：尊師勿官僚
焦點人物：以巴和平先聲阿巴斯
地震魚續現蹤 龍王有行無市
台股大跌 台幣收貶1.84角
幫女抹藥膏遭控猥褻 男不起訴
3架美洲獅 擬年底交機
吳敦義：目前沒調漲水電計畫
老農津貼議題 藍：不反對加碼
鹿寮溪水庫 台糖：暫不開放
教長：教師節放假待審慎評估
友邦人壽砸30億 建制業務員
越南茶出口 台為最大市場
中華隊返台 周俊三自評不及格
台股跌 吳敦義：密切關注
違政治資金法 小澤3秘書判罪
金門拚觀光 票選十大風味菜
老農津貼是否納排富 月內決定
以報專文：台入聯 正是時候
超級華生電腦 協助診斷癌症
宏觀調控 陸土地出讓收入下滑
大彩虹音樂節 高市飆歌尬舞
巴勒斯坦入聯 安理會難過關
台東縣府：阿塱壹應尋求雙贏
大東公園修容 菊允春節前完工
淡藝BOT案招商 上網公告
台健檢醫療美容 陸客青睞
台糖：開放鹿寮溪水庫可能低
退選傳聞 陳致中駁斥
苗栗產業吐苦水 嘆勞工難找
桃機捷運列車 下週亮相
小英：不照顧弱勢 不配當總統
噴辣椒水趕狗 誤傷路人挨告
英炸利比亞 花830億台幣
土地徵收 公會：真市價難出現
太陽能汽車冷氣系統 港正研發
看空房市？陸媒：黑石減持陸股
日新一代戰機 3機種候選
搞壞變壓器 陳世念電玩沒得玩
美股期指走高 反彈有望
屏東漁船喋血 陸漁工殺同胞
商業行號設立 推一站式服務
人民幣貶幅創4個月最大
蔡金照遞補烏坵鄉民代表
M1B年增雖降 股市動能充沛
中職二軍總冠軍賽 28日開打
總統：朝野政策辯論有助凝共識
開獻金專戶未參選 監院籲廢止
華航疑走錯滑行道 右輪陷草坪
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富邦標敦南商辦 壽險互別苗頭
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週末蔬菜車夯 陸官方推向地方
把總統穿在身 馬辦推潮T
蘇嘉全談政績 爭取農民選票
歐元區紓困計畫 輪廓浮現
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莫名遭指控 漫畫家馬克無奈
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綠指馬傾中 馬辦：抹紅扣帽
綠批讀經篇影片 馬辦：汙名化
眷村拜票 黃昭順請出郝柏村
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2011最佳央行行長：周小川
尼莎逼近 菲東岸萬人疏散
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蒙面電瓶竊賊 栽在監視器
1612美元 金價收復半年線
疏人口壓力 北京中心區大遷移
奢侈稅查漏 6千件鎖定
美股開盤漲 料歐債有出路
華航機輪卡草坪 漏夜抽油拖離
對撞機退役 美物理大時代告終
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法左派奪參院 沙柯吉大挫敗
小英巴士 藍議員指車體違規
瑞銀：短線續修正 債仍優於股
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北京：大陸和平發展不是裝樣子
今彩539 頭獎2注中獎
入住一品大廈 庾澄慶鄰連戰
歐股盤中勁揚 銀行股走高
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投資人套現補虧 國際金價續跌
綠指馬剽竊政績 藍：誤導視聽
雙親都有育嬰假 台灣領先亞太
大陸首富可望進入中共執政高層
日專家：ECFA擴大日商機
歐巴馬募款 卡卡炫目出席
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參院敗陣 沙柯吉研商對策
東亞太平洋 唯台有雙親育嬰假
劉憶如：台日是最佳夥伴
美8月新屋銷售 創6個月新低
台灣諾貝爾獎得主李遠哲接掌國際科學理事會，9/30發表就任演說
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俄羅斯國防部：俄將在美國上空進行觀察飛行
台中市負債龐大 議員要求重新調整
葉門女記者： Facebook報新聞 讓總統自己來找我
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世界經濟弱 明年恐現失業潮
歐債問題 梅克爾面臨關鍵時刻
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創舉 37國語倫敦演出莎翁劇
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竹苗紫外線危險 高屏空氣差
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參院通過預算案 美政府免關門
台股開盤上漲171.51點
與美唱反調 陸挺巴勒斯坦
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李新穎接受墨媒專訪 推銷台灣
北美館10/7前免費參觀
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兩岸百家飆書法 作品值5千萬
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傳國慶後槍決死囚 法務部駁斥
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巴遭綁遇難華青彌撒 哀思無限
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跌深反彈 台股大漲230點
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
跌深反彈 陸股開高震盪
陸船再近釣魚台 日提高警戒
陳武雄：助花博不排擠農業預算
高檢署：執行死刑 不缺法警
國慶大典 蔡英文未確定行程
央大調查：投資股票時機陡降
總統府前男子自焚命危
湯城世紀廣告不實 總瑩遭罰
建國百年紀念銀幣 10/6發售
選美迎媽祖 安平文化祭有看頭
蚵農自殺 農委會：產地價良好
美：維持台海和平是戰略利益
港媒：2客機曾在港差點相撞
高雄月眉橋竊砂石 6人送辦
陸警湊熱鬧 開4千多個微網誌
韓元對美元兩月貶12%
台醫療志工抵露國 獲熱烈歡迎
介入外匯市場？ 南韓官方否認
缺錢 部分陸鐵恐停工
9盞台灣之光 照亮百年風華
陳武雄：老農津貼一併思考排富
總統勉醫療人員 人道救援者
變造巴士 小英：合法才上路
小英批賣台 馬辦：抹黑抹紅
慶國慶秋決說法 吳揆：難理解
陸火車員工 毆打乘客致死
悠遊卡遭駭 不法所得僅39元
富士康煙台廠區 傳發生火災
禮讓小旗 讓小朋友平安過馬路
助親師合作 全教總設諮詢專線
外交部：研議援贈巴國直升機
樹大招風 台灣企業需重視專利
力晶：未與爾必達討論賣瑞晶
牙醫行賄立委案 二審改判有罪
星國金融家研判希臘遲早會違約
富士康煙台廠起火 不影響產能
美：歐元區危機恐爆全球隱憂
健保歸戶 防管制藥大量外流
吳揆：護盤時機 陳沖督導
杜絕偽藥販售 吳揆：已有成效
藍質疑小英巴士 綠：不需擔心
陸政府部門微博 公安最夯
李登輝：共產黨藉讀經控制百姓
仁寶攜手聯想 拚大陸內需市場
外交部：援外不介入友邦選舉
釣魚台主權 馬辦籲管碧玲踹共
藍質疑小英未提中華民國
新北市捷運都會宅 量縮價穩
出口商拋匯 台幣午升8.9分
萬歲長者齊歌舞 小巨蛋登場
教師節前夕 吳清基寫信表敬意
除蟲 金門島東水管大消毒
軍民活動 軍方：秉持行政中立
援贈直升機 軍方：依規定辦理
10月遊台灣 499元優惠行
韓職4強底定 三星奪優勝
逢甲設e化自助商店 可開發票
馬辦台中選讚營 傾聽在地故事
總統：援外醫療受人尊重
越南與荷蘭加強國防合作
成大80週年 合併南藝大有譜
華爾街抗議第十天 人潮依舊
首批北市公營住宅 十月可申請
悠遊卡遭駭 警：非網路竄改
悠遊卡遭駭 士檢查其他犯罪法
展望會助學金 花蓮需求創新高
台股收盤漲212.83點
光環加持 武子靖得獎麵包搶手
韓報人籲政府 加強台韓關係
台股收漲212.83點
巴拿馬官員赴東京 吸引日資
搶攻青年票 藍委創意出招
國民黨行動中常會 雲嘉南優先
10月台指期漲253點
108層刀梯 麻豆太子宮祈安
10月電子金融期齊揚
勞工政策 小英允創造就業機會
陸學者：鎖定菲越 以戰止戰
牙醫行賄改判 高院：立委收賄
男子凱道自焚 鄰居難以置信
華航入天合 航點變9倍
跌深反彈 台股漲逾200點
阿里山入園數 可望創新紀錄
遭判8年 蔡煌瑯上訴到底
總統府前自焚男子 臉書露訊息
騎單車摔傷 工程師手肘卡卡
低溫除癌再回植 骨瘤可免截肢
入伍前暴力討債 難逃法網被逮
勒死老婦 男求刑20年
闊別大海20年 海龜近鄉情怯
陸銀查內鬼 連累行長妻被綁架
電視分析股市 金管會擬嚴管
鎮長補選涉買票 游月霞遭起訴
綠選將遭判有罪 不影響提名
日月潭紅茶搭台中糕餅 再創新
三大法人買超台股27億元
大坑辦桌將開訂 港客也慕名
景女師大拔河聯隊 歐洲盃雙冠
領隊挪用團費 團員湊款返國
綠黨：淡江大橋將把夕照切兩半
篩檢心臟病 學童免費超音波
因應腸病毒停課 中市試辦臨托
除靈逼死少女 父親與和尚被捕
審計長：稅制稅政亟待檢討
解決債務危機 歐元朝野拉鋸
陳致中解職案 法院開庭攻防
映像流動 中市推電影人進校園
台農訪團印州簽署採購意向書
因應落跑危機 溫州將推措施
大瀋陽 未來東北亞經濟中心
需求小升 LED股回神
新北警逮毒蟲 查獲鐵氟龍子彈
總統府之美 總統：珍惜每一天
新台幣兌美元升1.16角
詐欺惹民怨 定罪率達9成
公務簡訊遭私用 中市加強控管
差點無法參賽 七原罪奪紅點獎
蘇嘉全：老農津貼加碼不應排富
紮根原民鄉 民進黨展企圖心
內政部：維護島嶼主權不遺餘力
景氣趨緩 8月燈號亮黃藍燈
龍眼賤價傷農 中市擬銷售大陸
上海地鐵追撞 多人受傷
孔廟工程遭批 北市：如期完成
歐債危機 央行進行沙盤推演
餵食流浪犬貓 高市罰3千
越總理出訪荷蘭等3國
華南金現增 新光金爭取認購
台灣國：宋不喊停 連署挺到底
楊進添：台無法入聯違反原則
賽德克掀熱潮 大學吹起原民風
被判7年3月 廖本煙不服
中日韓合作秘書處 首爾掛牌
新北抽驗麵製品 逾2成不合格
與貓玩耍被抓傷 男子罹貓抓熱
電影熱 賽德克語修課人數激增
吳揆：媒體為國家發展重要力量
北市內湖公寓火警 無人傷
歐債憂慮降溫 港股大漲
救高捷 高市盼台電中油入股
盜採稀土 江西暴發戶遽增
蜂巢麵包奪獎 大崗山蜂蜜沾光
空汙嚴重 全球年亡兩百萬人
竹縣老婦命案 遊民涉嫌
開廣飛跑盃 10月東吳開跑
陸股反彈 滬指重登2400
70歲老嫗賣偽禁藥 送辦
顧及安全 桃機逃生通道不上鎖
陸房市若萎縮 開發商難承受
政院：照顧弱勢為重要施政方向
4年赤字減半 審計長：難度高
新北流感疫苗 10月擴大開打
亞太藝術節 10月宜蘭登場
中央氣象局氣象報告
聖母醫院募款 建老人醫療大樓
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
3前閣揆到嘉義市挺英嘉配
中央氣象局 １週天氣預報
觀賞魚博覽會 萬元蝦吸睛
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國際特赦：泰南叛亂者勿殺平民
小摩澄清報告 保證蘋果狀況佳
披國旗路跑 臧廣琳要跑遍全球
ITC將複審宏達電獲勝侵權案
網購大麻種子 男遭判刑
蘇澳區漁會 推出鯖魚風味餐
中移動現金淹腳目 失併購良機
廖文和布袋戲團 法巡演獲好評
日男星閃婚後 兩月內傳緋聞
牙醫公會案逆轉 關鍵在對價
反射鏡成靶紙 彈痕累累住戶驚
偽證案更審開庭 陳敏薰求無罪
金大籌設醫護學院 楊志良催生
隨手偷機車 國小生觸法
上海地鐵追撞 週邊交通大打結
歐債殷鑑在目 南韓擬減赤
烏龍發監案 被告只求快定讞
重陽節變身 成金色情人節
放射線照相設備遺失 待協尋
日本今起執行措施對抗強勢日圓
藝文中心打頭陣 泰倡親民文創
總統：廣增2500免費上網點
甘肅高價公路 通車半年就露餡
北京 去年4勞動力養1個老人
富士康煙台火災 廠房未受影響
農民管控 六龜木瓜質優價佳
世紀珍藏影像展 十月轉戰金門
台塑補助造林 雲林地景將改變
潘天壽畫作 3623萬元成交
颱風接連襲越 28班機取消
上半年社會勞動 產值2.4億
攝葉酸禁酒 遠離大腸癌
尼莎肆虐 菲五星飯店急撤旅客
台灣工作沒蒸發 有職缺沒人要
微軟談創新 公司支持最重要
口湖文蛤產銷班 全國十大績優
18歲墮胎 夢魘跟隨40餘年
陸人人網24億元 併56網
滬地鐵追撞 傷者增至245人
野村控股：日股10月底部回升
南韓執政黨代表 將訪北韓開城
陸委會 設臉書帳號
男不想入監見情敵 疑成水流屍
打房 北京銷售旺季冷颼颼
馬辦：民進黨若反讀經就大聲說
陸官改善鳳凰山設施 山友稱讚
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竄改軍官考績 國防部雇員遭訴
趙傳蕭敬騰 兩代酷哥將同台
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台股大漲 台幣收升1.16角
分析股市違規 兩投顧遭罰
上海地鐵規模大 撞車不只1次
景氣趨緩 近2年首亮黃藍燈
凱道自焚男 雄檢：無涉司法案
美旅遊服務網延攬微軟前主管
特奧雙金范晉嘉 勵童勇於突破
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台灣民主 總統：全世界肯定
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景氣趨緩 政院：經濟基本面佳
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手足情深 兄弟直排輪環島圓夢
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運鈔車國道翻覆 員警戒備護鈔
教長公開信疏失 教部感抱歉
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黃仕豪不怕挨打 只怕沒球打
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新光爭認現增 釐清利害關係
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客委會：預算倍增 提前達成
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騎士遭撞近半盲 女司機被訴
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碳排放交易所 廣東也想建
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特教校性侵究責 教部擬求償
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明華園赴日 撫慰災民心靈
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藍：小英政策空洞 不配當總統
停車位標示客廳 建商等遭罰
歐債露曙光 歐股盤中上揚
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大樂透開獎
小英探視水果嬤 感謝認購餐券
帶血大躍進 陸高鐵地鐵頻出包
癌友分享奮戰 不放棄就有希望
全球聚焦就業 慎防結構性失業
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滬地鐵救難要先被安檢 陸民批
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房市降溫 購屋貸款增幅趨緩
Q3購屋意願 金融海嘯後新低
4年債務減半 審計長：有難度
暴力討債家族 警逮12人
大樂透頭獎槓龜
諾基亞衰敗 供應商自身難保
上海地鐵追撞 陸網友齊批評
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馬總統：台日關係從未這麼好
今彩539 頭獎1注中獎
小英台南固票 盼民進黨大勝
落屎羅曼依舊猛 助象M4
謀職困難 美消費信心指數欠佳
象雖M4 猿靠獅牛助拳
性侵犯刑後治療 協商共識回溯
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英交易員爆料 期待衰退撈一票
台灣綜藝團 多國演出成功
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蘋果宣布 新愛瘋10/4發表
俄總理蒲亭任命新財長
PIMCO：歐已認清危機熱度
國慶後執行死刑 曾勇夫：槍決死囚 事先不會預告
歐債出現轉機 亞洲股市跌深反彈
facebook報導新聞 首重「查證」
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台灣總統府前自焚男 抗議「司法比黑道可怕」
台灣執政黨呼籲 企業裁員別跟進
回到2400年前 Google帶你看舊約聖經真跡
台灣中央機關「公共空間無線上網」 10/7日起跑
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「小s」又有了 明年將添龍寶寶
祭祀孔子誕辰 馬總統北、中趕二場
慘! 統一發票中千萬 打統編、不能領
紅到美國Yahoo : 老爸為接球拋女兒
包庇校園性侵付代價 台灣教部官員列被告
台灣景氣綠燈掉入黃藍燈 年底前不樂觀
全球最乾淨與最髒空氣城市 台灣未列入調查名單
「華語文能力測驗」第二次電腦化正式考試
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全球降息 10月將明朗化
麥可生前最後影音曝光 語氣虛弱仍心繫歌迷
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市區的微笑街道：齊東街日式宿舍
馬克：今天「不靠腰」給你一個「讚」啦！
馬總統首次參加臺中市祭孔大典 選舉考量？
經濟低靡 你敢離職嗎？
紐約人壽建議為寶貝投保含「幼童特定傷病」保障的終身醫療險
電信三雄擬合資TSM公司 看上悠遊卡
萬眾期待 蘋果iPhone5上市
光輝十月，創意十月──
時事評論 》台中市政府的曖昧簡訊
投顧: 歐洲央行將以降息因應經濟衰退風險
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空總大門口 士官舉槍自戕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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網路騷擾 美國過半青少年碰過
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宏達電告蘋果 美國貿會立案查
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末日博士：美英經濟進衰退期
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東半部大雨 大台北強陣風
台股開盤上漲57.22點
中部紫外線過量 午後空氣差
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美聯銀總裁指扭轉操作助益不大
申辦2017世大運丁庭宇領軍
全球5大廠 打造奈米研發中心
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全臺首學祭孔 搶拔智慧毛
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撞電線桿 嘉義車禍3死2傷
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總統臉書謝師恩 感念小學老師
谷歌資料中心落腳彰化
2個爛黨說 陳武雄不正面回應
士官舉槍自戕 疑工作壓力大
上海地鐵部分站停駛 民眾抱怨
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台中孔廟祭孔 總統首度參加
Google台港星設數據中心
慶重陽 銀髮族健康萬步行
嘉市長抵愛爾蘭 參與國際研討
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台股開高小漲 震盪整理
交部：預測來台觀光客5年倍增
李光耀：金磚國影響力難長久
分析師看好谷歌平板電腦
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戴遐齡：將加重運彩條例裁罰
陸國台辦：循序推動兩岸關係
駁綠政見 王如玄：為政策辯護
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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遭質疑 馬克商品下架
專家：歐債 嚴重程度更甚雷曼
Fed挺歐 再扮最後放款人
專家警示 歐債風暴甚於雷曼
滬股開小高震盪 地鐵股挫
輕颱奈格形成 影響待觀察
天宮一號擬29日夜間發射
勞委會：小英政見 多數已在做
粵逾千家業者允諾 不用地溝油
哈密瓜染菌 美13人食用喪命
吳清基：國際化為高教改革核心
日擬重建財源 增稅近4兆元
8旬父上研究所 得叫兒子校長
布城女性影展 台2作品入選
吳清基：寫信是要感謝老師
美籲歐盟 把握時間解決歐債
梁國源：經濟不確定 升息可緩
與日搶先 韓將在鬱陵島建基地
亂貼標籤 馬辦批小英不理性
AT&T案 Google插手
海山中學女學生 開水燙傷腳
陳裕璋：若二次衰退 銀行無虞
綠轉紅 熱血設計取代環保
滬地鐵部分停駛 上班族很哀怨
邱毅控蘇嘉全占農地 促檢偵辦
陸專家：天宮一號壽命2年
NHK老牌節目 來台辦歌唱賽
辛亥百年 星國掀慶祝熱
自行車路網 年底1136公里
楊永明：台獲美免簽積極樂觀
景氣警訊 勞會十月推因應方案
日系車獲利榮枯 在經濟局勢
股市節目警語 5分鐘循環播放
馬辦：小英應回應如何救扁
總統台中祭孔 胡志強：表敬意
議員批治安 高市：刑案減少
傷後首度發聲 齊秦：臉沒問題
歐巴馬拼連任 募款上看10億
運彩：延遲通報是做更詳細檢查
公營住宅租金 28坪不到2萬
新台幣盤整 午升0.3分
老榮民2失黃金 竊嫌是乾女兒
毛治國：年底處理機場公司人事
出事號誌系統 陸各大地鐵也用
歐債可能有解 亞股多上揚
缺大型贓物庫 花檢傷腦筋
遭潑水燙傷學生返家休息
勇士們劇集 高華柱：有待改進
2萬5千婦女 不知罹子宮頸癌
谷歌加持 促台成雲端服務重鎮
擁抱綠能 Google加碼
人民幣兌美元 創匯改以來新高
王如玄：時薪以加乘方式研議
讀經問題 藍綠各有解讀
選購吉園圃蔬果 吃健康A好康
偷父信用卡盜刷 兒遭緩起訴
立委提案老農津貼不宜排富
希拉蕊軍售說 陸：已表明反對
吳敦義勉青年成世界棟梁
中選會委員提名案 藍綠吵翻
蘇嘉全屏東農舍開罰6萬元
假釋犯再搶 摔斷腿又吃官司
台灣將採購伊州玉米黃豆
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總統捍衛孔孟思想 駁封建說
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台股收盤漲57.03點
滬鐵道歉微博 兩發兩刪挨轟
十一長假 國台辦：推動赴台遊
徵召歐崇敬 藍營台南辦介紹會
越國家主席訪星成果豐
高市祭孔 拔智慧筆過聰門
台股收漲57.03點
小英家族企業 捐獻金違法遭罰
債務問題失手打死人 警逮2男
筆筒樹浩劫 活化石恐絕跡
投保協議 陸：爭取早日完成
【台股期指】10月台指期跌29點
10月電子期漲 金融跌
上網自動連3G 恐收高額帳單
傳愛瘋5特色在語音控制功能
身障生助院童 施比受更有福
流感疫苗開打 準備百萬劑
高價電子股撐盤 力守7100
小野麗莎台灣開唱 再獻中文歌
省電達人絕招 晚上全家散步
孔子2561誕辰 北市祭孔
高屏溪疏濬 寶來泛舟待協調
台大廢液小氣爆 學生褲子破洞
中選會委員人事 立院初審通過
啄木鳥志工 育樹守護山林
統編發票兌獎 財長：不合宜
創校80年 成大傑出校友出爐
7旬嬤學畫 童趣色彩躍紙上
慶祝教師節 金門表揚優良教師
總統立委選舉將至 法部嚴查賄
三大法人買超台股65億元
國際動盪 寶經院下調經濟成長
與中密切交流 北韓女人也變美
台中旅展將展開 日主題館吸睛
執行死刑法警 新舊手輪流
首開先例 美證管會想告標普
藍諷當太久 葉宜津：選民決定
高國華陳子璇拜師 龍千玉升格
路裂如騎馬 陸官員：起碼通車
520公分大提琴 新竹亮相
經國號升級 翔展二號後年啟動
麥可亡者之聲 重現洛城法庭
陳裕璋：鼓勵投資基礎建設
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路不平 朱立倫點名水公司
丈夫暴躁不洗澡 法官判准離婚
宛如電影情節 粵兩派攤販械鬥
緋聞風波 蕭美琴：到此為止
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日青森燈籠節 3D效果撼觀眾
染愛滋申請退役 軍方遭批延宕
滬地鐵追撞 284人就醫
唐英年請辭 港府已提接班人選
太陽能發電器 照亮柬埔寨義診
任雪麗：馬若未連任 會很驚訝
收虧損公司獻金 綠：會繳罰款
酒醉男失控殺人 一審判12年
蘇俊賓開同學會 盼青年留台南
新台幣兌美元升4.6分
景氣警訊 勞會備僱用安定方案
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肺炎鏈球菌疫苗 10月開打
華航加入天合聯盟 總統祝賀
工地墜樓意外 男送醫
教師節 老師與原民生看賽德克
賀節 給老師1個讚
邱毅批農舍案 蘇嘉全要告
政院核定 明年春節9天假
三星音樂播放器下月尬iPod
全球第2大 華航加入天合聯盟
張良任籲國際 支持台灣入聯
教師節 奉茶謝師恩
派遣工控違法 勞委會依法查處
退休教授遺愛 捐500萬助學
男騎車就醫 半路求助仍不治
如花MV客串 煞到辦桌阿傑
女遭擄多日 耳還疑遭灌蠟
永達盃輪椅網賽 29日開打
谷歌資料中心用途 保留彈性
2400點再失守 滬股創新低
泰雅紀念郵票 紋面國寶齊亮相
搶4百萬潛逃 大陸落網遣返
支氣管腫瘤 銳速刀有效治療
不滿肩膀被拍 男子毆人重傷
華碩談創新 攸關能力提升
國台辦：台商投訴結案率逾8成
百年雙十登記婚 高市大排長龍
宣傳北市觀光 丹頂鶴東京現身
李蒨蓉組辣媽團 接棒大嫂團
出獄2個月 男子偷又搶
索錢被拒 男掐母又砍兄被訴
高市提供購屋指南 降低糾紛
研究證實 中草藥可治神經退化
蔡英文：民進黨準備好再執政
頂禾標得華票 創成交新高價
植入式心律調節器發明人去世
國際殘障技能賽 台成績暫第2
DRAM模組合約價持平
中央氣象局 氣象報告
北市教師憂鬱 近5成達臨界點
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
永不放棄的愛 遲緩兒找到絕活
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
人民幣匯率 陸：美勿政治化
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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康熙路易十四展 看2君王交會
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
防地層陷 雲林封1口深水井
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸專家：地鐵追撞恐因人為不當
陸：外匯存底多元化 既定方針
校長之家 劉祿德80才開始
農地成產業聚落 高市協助合法
一城一書 胡志強推薦零極限
乘客踩空摔傷 公車司機遭訴
非璃不可 玻璃展居家創意
仁寶與聯想合作 宏?痋G不擔心
催升人民幣 美制裁行動醞釀中
民進黨慶 許榮淑送空心菜
馬競選專輯封面 蕭青陽操刀
豐田汽車將對菲增資
阿里山百年婚禮 神木見證
高鐵安全 毆晉德掛保證
今年獲利關鍵 華航；Q4貨運
條件若完備 103年實施募兵
央行升息與否 學者有異見
老農津貼競加碼 楊志良開轟
陸：人民幣看升 市場決定幅度
陸股熊冠全球 癥結在結構
新北單車事故 騎士肇禍逾3成
調查局查獲逾4千公斤偽農藥
尼莎颱風離菲 21死35失蹤
缺錢難借錢 陸鐵道部發債不順
韓艦訪越 軍事交流
陸：南海問題國際化 於事無補
重陽敬老 江宜樺送人瑞金鎖片
金門破強盜案 孫子串聯搶祖父
通緝犯掏槍拒捕 誤擊自己頭
陸國務院：今年GDP預估超9
中央社珍藏照 十月金門展歷史
陸銀債務危機大？陸智庫否認
全國人事行政會議 12月召開
重視學生安全 新北訪校外租屋
台股漲 新台幣收升4.6分
國民黨：綠面對司法雙重標準
詐寺廟愛心米 4人更裁羈押
旅遊休閒夯 德網站業務蓬勃
除蔓澤蘭 台東1公斤收購5元
水岸文化節開跑 體驗渡口文化
國際發明展 施松村奪1金1銀
天生老師童新月 讓壞孩子變好
補選上任 鎮長捐選票補助金
偷油賊拒捕 撒雞爪釘刺警車
華航入天合聯盟 總統力挺
國家書店宣揚台灣人文軟實力
國防建設基金 國防部：暫緩
活著了不起 陸網友嘲諷追撞
GDP保5？經長：拚下一季
手機上網達上限 業者將通知
邱議瑩掌摑李慶華 判賠30萬
DRAM明年4Gb可望成主流
小學雙語教學 德國150多所
教部：限期完成特教校性侵調查
資金鏈斷 落跑老闆將暴增
菱角新種法啟示 邱于軒推農轉
旺中併購案 NCC再開公聽會
台拓銷投資團抵越 逾百人規模
機捷直達車 總統盼28分鐘
廣達：跳脫框架 推破壞性創新
經部將推策略性服務業投資計畫
老農津貼 藍批蘇嘉全不懂
陸委會：望陸排除對台軍事威脅
淡水小學生墜樓 腿部骨折
宏?硍W輕薄筆電 明開賣
地下油行賣漁業用油 1人送辦
姊弟拆提款機吃霸王餐 遭移送
慶國慶 威力彩加碼2億元
小英台1線造勢 將測試戰力
華航入天合 打響知名度
義大職治系課程 加入世界組織
養生館染黃 新北警強力掃蕩
仲量聯行：商辦交易將逾千億
開單惹民怨 中市警：依法處理
駐韓美軍酒醉 涉嫌性侵女學生
機捷標誌 靈感來自台灣紫嘯鶇
時薪加乘 部分福利恐減少
民生第一 泰暫不建賭場
獨家報導再起 月底二次創刊
吳揆：納稅試算 檔案管理成果
摔角明星武藤敬司 來台會粉絲
補教人生衍官司 高國華不起訴
高通膨 印儲銀：經濟難高成長
機捷普通直達車 10分鐘1班
培育小小文創家 集保贊助小學
Fed扭很大 房市恐跳不動
豐田全球生產 12個月首增
索尼透過收購 進軍醫材產業
證交所明年2月推模擬買賣價格
板橋女學生燙傷 校方否認霸凌
經部表揚優秀人員 46人獲獎
明年6月底前 無線電視數位化
佛山台商命案 杜氏兄弟仍判死
市調：逾7成人挺老農津貼排富
健保新藥恐傷肝 加註警語
康健擬設子公司 肯定台灣市場
酒店插股案 涉案警停押
校園意外頻傳 新北市防霸凌
今彩539開獎
剃眉案 女童家長盼快落幕
司法人員研習所長 呂太郎接任
跨國詐欺 台籍322人待遣返
數位匯流 擬103年完成修法
歐債延燒 專家警示台灣恐衰退
滬地鐵追撞 人為因素釀禍
英紳士頂級車 登最酷品牌
日女主播言論 韓日網友起爭議
頂新標下華票大樓 改建豪宅
個資法施行細則 10月出爐
需求不振 太陽能多晶矽價鬆動
批噁心 湖南衛視女主播尬央視
歐美7名學者獲香港邵逸夫獎
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上海地鐵10號線 恢復通車
羅賢哲共諜案 美憂機密外洩
推台灣觀光 飛輪海現身日旅展
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藍：黨產交易合法 綠亂炒作
羅伯特甩低潮 獅咬牛
外交部：台人在韓涉詐騙案增加
聯合國開會 18友邦發言挺台
永久紓困基金 歐盟籲加快啟動
放眼未來 澳洲檢討與亞洲關係
華郵：羅賢哲共諜案 撲朔迷離
巴菲特倡多繳稅 富人嗆憑什麼
堵危機 歐盟加嚴赤字債務規定
歐盟金融交易稅 擬3年後實施
追蹤用戶資料 臉書辯稱非故意
三星Samsung打趴iPhone 5的祕密武器？ galaxy skin明年問世
Apple：10月4日iPhone 5上巿發表
美國ITC啟動調查 宏達電 (HTC)恐重創蘋果(Apple)
上海地鐵列車追撞 信號系統與溫州事故同一家
波音「夢想客機」首航 10月開始載客
選前一百天 民進黨要辦「台一線」活動
SK-II發表奢華晶鑽系列 LXP10/1在台灣全球首賣
減30萬員工 鴻海：一派胡言
Google 來台設立「資料中心」 工業局：全力協助
蔡英文當選「救阿扁」 馬辦促說明
「多點觸控」不能註冊 蘋果商標申請少一項
泰國公開賽 盧彥勳二輪落敗
上海地鐵事故調查 指向人為疏失
UN安理會 開始審議巴勒斯坦入聯案
齊秦北京家中遭火吻 趕在農曆年前復元(含影片)
只要iPad半價 亞馬遜推平板電腦Amazon Kindle Fire
賀賽德克‧巴萊 票房告捷 林口福容 餐飲與住房專案 享受快意假期
日本AV女優 - 波多野結衣來台灣 參加首屆成人博覽會
台灣總統參選人宋楚瑜 驚爆「中國要我退選 !」
遠見：蔣經國是最具代表台灣文化的人物
小朋友的新玩具：迪士尼Disney玩具車App 11月開賣
韓國三星Samsung的設計 絕對沒有參考Apple？(有圖為證)
總統發表「黃金十年」 台股收復陳沖防線
自焚挺立不倒！ 台灣民怨深 司法不公 馬英九當深思
靈貓(CIVETS)六國當紅 投資新亮點
《活個痛快50/50》電影 獻給每個在逆境中的年輕人
Facebook推出新功能 使用者好尷尬
人瑞沒用過健保卡 哪些人該汗顏？
扯！空中驚魂 全日空飛機翻肚倒著飛
暗黑界林志玲 - 波多野結衣 於九月三十日來台代言第一屆成人博覽會
Mozilla： Firefox 7 正式版搶先下載
打造黃金十年 總統親自闡述
火拼iPad 亞馬遜打低價牌
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
染色體做後盾 女人天生非弱者
迫升人民幣 美國會將審法案
看病難 美首都醫師不到3千人
搶救歐債危機 歐盟開藥方
歐股收黑 倫敦跌1.44%
掃蕩非法移民 美逮2900人
揭墮胎引爭議 柴玲斥一胎政策
美使館：沙國恐怖團體陰謀綁架
原油跌 紐約收81.21美元
簡約當道 時代廣場大變身
美元反彈 金銅重挫
結束3天紅盤 美股再挫
圖遙控飛機炸華府 美男子落網
供應短缺 超微下修銷售預測
調查：巴西職場人士最惡八卦
美股收黑 道瓊跌1.61%
巴西銀行員工繼續集體大罷工
除高屏外 全台紫外線過量
加元年底前預測貶至93美分
明晚鋒面到 北部東部降雨轉涼
希民間債權人傳拒承擔更多損失
彭博調查：台灣將結束升息循環
缺新服務 推特營收預估遭砍
台股開盤下跌65.58點
颱風來襲 香港活動停頓
歐元區危機 英外相：大火悶燒
美駐中領事館保全被控是陸諜
美恐攻嫌犯 至少關45年
尼國際展中華民國館大放異彩
球鞋雕塑身型？ 銳跑遭美開罰
特教校性侵 懲處最快月內出爐
鋼琴家陳瑞斌十月辦大師班
兩岸三地女星作品齊聚首爾
新台幣盤初走貶
百年紙鈔 講述歷史
讀者不愛 iPad專屬報賠錢
韓8月經常收支盈餘4億美元
中國GDP 5年內恐腰斬
學測簡章 明起發售
吳揆勉公務員 真誠為民服務
陸國防部：堅持和平利用外太空
股市節目訂製播原則 加註警語
3座核電不延役 非核無時間表
墨媒：台灣充滿驚奇與樂趣
明年免美簽 楊進添：審慎樂觀
台北101 最快電梯寶座不保
獲贈金鎖片 百歲阿嬤拱手作揖
工研院人因照明實驗室啟用
滬地鐵減速復駛 尖峰人潮多
總統：重視均富 社福支出新高
毒化物源頭管理方案 環署擬定
開低翻紅 平盤震盪
燃氫零污染 未來飛機曝光
滬民遊台 自由行首度超越團體
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
紐約爆SAT作弊 7學生被捕
批宋黑函 藍：非國民黨所為
央行升息否 業界看法分岐
士兵性侵韓女 駐韓美軍道歉
劃時代 台東闢南京定期航班
釘子戶等補償 陸小靈通退場難
妻遭奪魂性侵？馬男子報警捉人
祖克柏鉅額教育捐款 績效受矚
汽車彩繪變臉 卡通造型吸睛
主計處：17%民間企業已加薪
找人才 Google巴士上路
命題照抄 考選部：師永不錄用
央行理監事會 緊盯國際局勢
韓球迷祝日地震 兩國媒體論戰
今年經濟成長5% 經長：要拚
特偵組：辦案絕無藍綠分別
台南清燙牛肉 十月打9折
植物CO2吸收量 高於預估
龍騰盃足球賽 發票換門票
4工人困沙洲 警消救出
金門戰地藝術節 週六慈堤登場
蘇蘅：單一話價 明年元旦上路
國際身障技能賽 李建穎摘金
8月股災 退撫基金遭殃
藍啟動行動中常會 台中壓軸
國3增交流道 往南投快20分
陸行政透明 鐵道部監察部墊底
評鑑殯葬業 北市公布違規名單
海巡破走私大閘蟹 市價3百萬
阿塱壹若撤案 環保署雙手贊成
全球限量黃金廚房 極致奢華
人瑞阿嬤 沒用過健保卡
綠能產值 104年1.1兆元
衛署調查：愛滋器捐台大有疏失
滬深股市雙雙開低 震盪走跌
美元走強 新台幣午貶3.4分
世運主場館 大聯盟相中辦比賽
副總統：數位千書 台灣軟實力
雲端閱讀平台 紙本書賦新生命
在台舉辦遊行 台商控陸阻撓
景氣欠佳 石素梅：成長恐下修
兩岸投保有3關 江陳七會未定
房市風向球 跌至黃藍燈
男偷貨車電瓶 手油污辯稱如廁
特教校性侵案 教部：查到底
友邦人壽服務中心 下周開幕
學校制服價差大 北市議員質疑
楊進添：有意義參與聯合國組織
愛滋器捐調查報告 邱文達說明
吳揆：深化兩岸打擊犯罪基礎
小英高雄募款餐券開賣
日核災連累 陸馬哈魚當白菜賣
台股收盤漲35.63點
台灣捐款 薩爾瓦多人建屋
老農津貼排富 蔡英文：沒必要
涉詐對岸 阿海集團12人遭押
5大原因 值得遊台灣
麻生太郎倫斯斐將參與百年國慶
偷東西後變賣家具 遭警逮捕
台股收漲35.63點
百年白蘭地 陸拍百萬人民幣
郭泓志丟震撼彈 有可能不打了
女地滑摔傷 告清潔工傷害敗訴
綠控馬推識正書簡 馬辦：扭曲
須補稅3.2億 技嘉董座喊冤
10月台指期漲80點
電視數位化 開啟三網競爭時代
林口霧社街假郵筒 遊客當真投
天災導致核災 納賠償事由
彩繪車次文化 研商法令開放
10月電子金融齊漲
克里斯近乎全裸 新片再展帥氣
7年級詐騙集團 兩岸行騙
開低走高 收漲35點
器捐案究責 柯文哲有坐牢準備
殺女後自殺 婦人判4年徒刑
亞洲常青田徑賽 明年台北見
認股高捷案 吳揆請經濟部評估
感染海洋弧菌 抵抗力弱恐致命
撞死送報生 英國商人仍稱無辜
歐債波及 製造業連5月黃藍燈
黃金十年 馬總統：活力經濟
國慶煙火 大稻埕碼頭周邊交管
核災賠償金 估提高至150億
日搖滾歌手 捐2.6億賑災
勞安法變職安法 擴大保障勞工
流感疫苗 高市10月開打
行銷杉林觀光 區公所帶頭跑
政院通過台日協議 送立院審議
三大法人買超台股27億元
綻放真台灣紀錄片 張鈞甯導讀
馬總統提黃金十年 蔡英文質疑
先烈嫡孫開畫展 反思百年歷史
買毒品送月餅 毒蟲行銷新手法
愛滋器捐究責 罰台大與柯文哲
鳳山溪畔電纜遭竊 路燈不亮
呂秀蓮：美國已無力保護台灣
泰國新內閣 百萬富翁多
建築師擬分試 強化實務養成
籌募選舉經費 許榮淑賣骨董
力成可望切入愛瘋5供應鏈
陸：梵諦岡欲對話 先與台斷交
中挑戰美 羅慕斯籲謹慎
陸股現熊? 滬股創1年來新低
禁製售捕獸鋏 高市全面稽查
越首長外交出擊 南海焦點議題
保險箱陳年密碼 賊看磨痕破解
黃金十年 打造台灣成亞太門戶
掌握購煤時機 台電估省百億
新台幣兌美元貶3分
日獨居老人 公廁留鉅款賑災
颱風登陸 海南狂風驟雨
總統：黃金十年具前瞻性開放性
兒車禍無力賠 父自殺獲救
蔡炳坤扮千里眼 為學童說故事
器捐5受害者 愛滋檢驗呈陰性
大陸海調船 琉球近海現蹤
待遇升 增高級社工及社工督導
十月敬老月 台南老人優惠多
蘇承諾提高老農津貼 爭取支持
金門旅台學生 可申請就學津貼
河道去淤 新北還雁鴨棲地
不當太平官 總統提開創作法
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兩岸詐騙集團 拾荒老人也騙
中市設家電診所 盼惜福愛物
終結連5升 央行維持利率不變
只花6元 發票中千萬大獎
柯建銘拜會 雄檢：堅定查賄
前日相率團訪台 賀建國百年
副總統：創新推動競爭力升級
獲不起訴 高國華發願做公益
總統：盼8大願景帶來幸福十年
銀髮槌球賽 快樂會師
兩岸聯手 掃蕩即時通詐騙
黃興嫡孫黃紹強 侃談辛亥軼事
真巧 通緝男3度栽在同警察
食尚雲林 進軍大馬市場
小英巴士送驗 客滿排不上隊
總統：六三三政見 全力以赴
涉委警蒐情資 警大師遭約談
機車炫技 越公路飆客愛現遭斥
25元買思樂冰 發票中二百萬
建百紀念酒 金縣府辦理補領
國稅局辦演唱會 發票換門票
免美簽 AIT高雄分處：快了
環團：開發阿塱壹 恐生態崩解
台籍35嫌疑人 柬埔寨遣返
熱湯燙女顧客 男服務生吃官司
嘉市簽世衛高齡友善城市宣言
高凌風哼夢醒時分 盼脫離惡夢
中市有愛無礙 企業捐復康巴士
殺大豬詐賭逼債 12嫌移送
歐債帶衰 全球明年恐陷衰退
歐元之父：歐債有解 倡歐美元
屏科大研發 碳足跡計算器亮相
台商河內拓銷 場面盛大
梁瑪利 聽障就業守護神
器捐案懲處 被批只挑軟柿子
高齡友善城市 嘉市簽署宣言
國慶連假 國道0至7時不收費
潘瑋柏想稱帝 酒瓶當金鐘獎座
紅土之王納達爾 30日抵台
老人志工 同理心關懷憂鬱老人
菲總統訪日 強化戰略夥伴關係
企業雇員衝高 德失業人數續降
售臺F-16C/D 洛馬加入遊說
熟女宅在家 心臟病風險高
拚立委 參選人向農民致意
總統：社工人力增加 調升加給
中華電ADSL不再附掛市話
宣導電視數位化 全國電子上線
新北市復康巴士達200輛
昔被美排擠 陸今後或獨佔太空
幸福在我家短劇徵選 延長收件
人倫悲劇 憂鬱男悶殺中風父
中市流感疫苗少 不供全面施打
日福島外海強震 規模5.6
趙傳看蕭敬騰 新一代的自己
父母睡眠不足 孩子恐易胖
台灣將加入TPP 先推動試點
國際殘障技能賽 台暫居第2
德國會同意擴大歐元區紓困案
總統以問答方式 宣傳政績
通緝犯拒捕 警破販毒竊車集團
中信銀菲律賓子行申請自願下市
5國片入圍 盼揚威釜山影展
通膨降 出口緩 央行利率不變
訪母系社會 小英喊女性出頭天
諾基亞裁3千多員工 關1廠
經濟部補助多 鼓勵創新國際化
擴大紓困 德國會壓倒性通過
歐洲經濟信心 降至近兩年低點
央行止升息 學者：經濟不確定
參選總統 宋楚瑜表態
歐盟陷危機 存續成問題
載汽油桶撞國小 男判12年
國防展演 涼山特勤隊現身
掏空高峰案 高大峰羈押
全面週休二日 擬105年實施
再赴英比賽 楊淑君心情不同
馬總統黃金十年 綠批跳票保證
美元走強 新台幣收貶3分
陸外交部：不對誰構成威脅
陸委會：國家法律保障遊行權益
學生制服利潤過高 北市令退費
ATM遭竊 第一銀行被罰
台灣產品不含塑 銷陸障礙減
日菲聲明 陸籲多做有利和平事
藍盯蘇嘉全農舍 綠質疑中影案
愛滋器捐案被罰 台大：尊重
解放軍越界 印度低調
宋楚瑜：將參加國慶大典
綠建築 基隆暖中新校舍啟用
賈慶林：先經後政增強政治互信
接待陸客脫序 觀光局罰業者
警方小三通押回詐騙集團35人
自稱第七分局 警逮14人送辦
電影輔導金遭取消 澤東敗訴
黃金十年 打造樂活農業
重返演藝圈 張卓楠再出發
永信盃排球賽 305隊角逐
府前元旦升旗 馬總統年年參加
網路買寶物 發票中千萬
美刺激就業奏效 福特增聘員工
蕭青陽：別忽略正排斥的事物
羅賢哲案 軍方駁外媒報導
銀行壓力測試 全過關
若週休二日 近3百萬勞工受惠
彩虹橋30日上映 魏導有信心
資金告急 陸鐵恐全面緩建
日媒：北京應減少對台威脅
德通過紓困金擴充案 歐元升值
蘇花改環保監督會 民眾可旁聽
錢櫃好樂迪合併 敗訴定讞
暴雨成災 水淹曼谷部分街道
後ECFA 強化勞工競爭力
德通過EFSF 下季有望反彈
經濟不明朗 房市看法多空分歧
全產總：儘速全面週休二日
美股盤前 期指走高
陸：社交網路帶來新問題
今彩539開獎
歐股盤中 波動不斷
威力彩開獎
慶典將展開 吳揆促確保治安穩
彭：台灣景氣不比金融海嘯時差
火燒車 車主告車廠判賠30萬
華時：中國智庫涉間諜工作
邱毅：蘇嘉全兄農牧用地擺夜市
兄遭質疑違法牟利 蘇嘉全澄清
黃金十年 經建會開發在地就業
電眼假警察 指揮曼谷交通
人力銀行：勞動條件整體考量
布萊爾：巴國政教掛鉤 代價大
週休二日 企業：變相加薪
天宮升空 陸太空站計畫邁出
德擴充穩定機制 解危邁下階段
臉書勘災照造假 菲官員挨轟
工研院研發低溫餘熱發電技術
康健欲設子公司 盼年底完成
利率不變 台股後市仍需量能
明年公告現值看漲 賣屋趁早
美Q2經濟成長上修至1.3%
老街溪改排案 展延132天
竹縣百年音樂會 發票換門票
牡丹灣Villa違建 將拆除
美股開盤勁揚 數據報喜
陸網民逾5億 電子商務產業夯
季調作祟 美初申失業救濟大減
陸客自由行滿3月 每天84人
景氣趨緩 央行升息機率不高
員工玩臉書 威脅企業網路安全
銀行發放股票股利 金管會鼓勵
日媒：日菲戰略關係 針對中國
測試子女性向 新應用程式挨批
涉為大陸情蒐 吳彰裕送複訊
印陸軍本年度計畫與16國軍演
遊覽車竹山車禍 3陸客受傷
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎無人中
拚獅王 本土獅王戰世界勁旅
慶建國百年 外交部廣邀訪賓
天宮發射 首次對接任務開始
竹山車禍 導遊戴錫鐘重傷
颱風攪局 港台空中交通大亂
美掌握綁架情報 沙國不知情
曾志朗：台灣擁有龐大科學能量
遏止觸摸性騷擾 黃昭順促修法
宏達電今年銷量 估創歷來新高
統一3轟 打落兄弟
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參加獨派智庫座談 劉文雄: 不入虎穴焉得虎子
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照顧婦女 馬將推「安胎假」
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天宮一號整流罩殘骸墜落 地面近10萬人疏散
打開孩子關懷世界之心 資優生的良師劉姿均
朝野立委呼籲成立納稅人權利保護官
百歲人瑞風華展充滿生命啟發
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亞馬遜發布首款平板電腦kindle fire
遭爆料「女女戀」 羅淑蕾：難道跟太空人睡？
全球和尚 色戒 難! 「禪」留給我們的是啟示不是遺憾
「西班牙蠻牛」納達爾今天抵台 明戰費瑞爾
身心俱疲！郭泓志萌生去意？
馬視察機場捷運電聯車 重申28分鐘到
ATT Show Box開啟文創空間新紀元 正式進駐黃金地段信義區 時髦娛樂
瑪氏公司發表全新官網
台北神旺大飯店 推出秋季饗宴品蟹季
涉嫌作假帳 在美上市陸股重挫
陶藝創作在市府 洽公也能很藝術
天宮發射 轉移地鐵事故焦點
即日起至11月13日 國立歷史博物館推出「刻劃觀想—李秉圭木雕展」
全球掃蕩偽藥 抄出250萬劑
擴大紓困過關 梅克爾通過考驗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
鴻海巴西設廠 傳協商進展遲緩
惠譽調降紐西蘭長期外幣評等
巴西擬提供筆電手機業減稅優惠
利多頻傳 歐股收紅
鴻海巴西投資計畫傳遇難題
大使遭攻擊 美促敘利亞保護
爭取美國免簽 進入收尾階段
歐美捎利多 油價走高
金銀現貨價揚
美股震盪 漲跌互見
缺錢 美政府打算賣祖產
百年國慶 洛城僑胞回台破紀錄
雙橡園賀國慶 續辦機率大
男子大鬧巴西總統府遭逮
台投資團訪越 關切非法罷工
全台紫外線過量 雲嘉南最曬
鴻海投資巴西 傳協商遇難題
氣溫明陡降 降雨機率增
台股開盤上漲28.64點
IBM市值勝微軟 僅次蘋果
台商服務團大馬座談 氣氛熱烈
推文研究：清晨午夜心情最好
金門戰地蛻變 盡收中央社展
美國亞太助卿10月訪陸
法院判決中斷巴西高鐵招標計畫
人民幣匯率再創新高
新台幣匯率盤初貶破30.5元
涉為陸情蒐 吳彰裕收押禁見
天仁李瑞河新書 自述東山再起
種出大南瓜 美漢再戰世界紀錄
有共識加配套 週休二日可提前
無菸生活設計賽 飆創意
陸股開盤小漲 狹幅震盪
11月12日 尼華裔日
東莞聘監督員 防官員貪腐
日工業生產增幅與失業低於預期
南韓8月工業生產擴展速度加快
金強電弱 7200點震盪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南山股東臨時會 擬公開發行
萬餘失智長輩 高市加強照護
尿急有多絕望 獲搞笑諾貝爾獎
鄉鎮天氣預報 冷熱晴雨更精準
媒體爆愛女生 羅淑蕾斥無聊
數位匯流商機大 產值逾千億
星煉油廠火警 34小時撲滅
林瑞麟接任香港政務司長
美軍用飛機廠員工非法買賣藥物
沙胖對火球男 洋基老虎硬碰硬
天氣預報添在地色彩 廣徵圖文
馬盼F16C/D 樂見美考慮
學者：陸經濟成長 8%至9%
2童連人帶車被開走 警民追回
矛盾對決 費城人4強投戰紅雀
青春啦啦隊感動總統 十月播出
海象變化大 磯釣注意安全
總統大選 拜登：等同經濟公投
在職進修研習時數 國小師最多
陸太空實驗室對接 花費巨資
天宮一號 成功變更軌道
國際醫療 馬：先確保民眾權益
陸太空實驗室任務 軍方參與深
運動改造大腦作者 10月來台
南印官警施暴 正義遲到19年
日企業海外併購 熱潮再現
研調：數位電視掀下一波熱潮
高層走電腦傳停 RIM歹年冬
星國首創 塑膠袋變電池
市場觀望 陸股量價齊跌
射天宮配美愛國歌 陸網友喊瞎
涉詐公款 陳景峻胡鎮埔重判
港府敗訴 法院判外傭擁居港權
人幣公司債發行 Q3首超歐元
小英：推社會住宅照顧弱勢
總統：台灣要蛻變成創新經濟
男偷餐盤變賣 影響學童用餐
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台商首爾拓市場 新商品搶眼
經部與威斯康辛州簽合作意向書
台84線公路麻豆下營段將通車
吳揆：協商降低工時 已努力做
南山：台股7000點有吸引力
台灣開發再生能源 風力潛力大
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特偵組：牙醫公會案從未不起訴
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打工度假添英國 每年1千名額
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小英：黃金十年是政見還是政策
西班牙蠻牛抵台 球迷瘋狂接機
大陸房產稅全國化 專家：困難
工研院光電測試獲美核可
9月房市 房仲：成交未續挫
王金平：唐博偉調職無關育嬰假
破壞門鎖入屋行竊 警逮2慣竊
尼莎襲越 17萬民眾避颱
化朽木為神奇 黃媽慶木雕展
吳揆：205兵工廠遷出高雄
男竊女用眼鏡 戴不下露餡
慶建國百年 南大舞百米金龍
港媒：中共加強管理網路及手機
法官貪污案 前法官仍否認犯罪
保障漁工權益 侯彩鳳促修法
亞東醫院院慶 總統植樹紀念
台股收盤漲42.77點
不放棄圓夢 50歲媽媽進哈佛
美官員訪台 參加社宅研討會
蝙蝠肌肉超給力 收縮快過子彈
台股收漲42.77點
瓜地馬拉服務業外銷會議開鑼
高雄偷車台南拆 警破解體工廠
10月台指期漲1點
愛滋器捐案 北市罰台大50萬
金融強彈 收復7200
吳彰裕涉為陸情搜 藍綠促徹查
亞馬遜平板 低價加雲端搶市
最高工時上限 37類行業實施
運動123 關節炎不上身
10月電子期跌 金融漲
見醫療奉獻獎得主 吳揆揪感心
賣中古車隱瞞泡水 判賠13萬
形象牌取勝 南檢盼選風改善
照顧醫護 總統提增人力避風險
台灣農訪團威州簽採購意向書
慶雙十 台中國際旅展搶商機
宋出席國慶 王金平盼小英也來
涉性侵受保護少女 保鑣遭訴
反貪研討會 貪瀆舉證難
北市創銀髮友善站 供歇腿如廁
南山年底增資超過百億元
遊艇園區簽約 產業群聚降成本
中山警分局長將調動
兩岸警方合作 遣返2名嫌犯
韓球迷向日道歉 被禁十年看球
革除好日子陋習 先火化後追思
配套推週休二日 藍綠交鋒
步行11年 加拿大阿甘返家
美訪團來台對談 深化經貿關係
三大法人賣超台股17億元
告別痠痛 李建軍談脊椎保健
旅外救助專線 台哥大傳簡訊
涉貪案重判 胡鎮埔：政治判決
華銀與招行簽署合作備忘錄
尼莎肆虐 海南交通大打結
桃地院書記官 藏卷遭撤職
詐稱公務採購 索騙試喝茶遭訴
作家控卡恩性侵 法官面前對質
吃低卡食品 可能反效果
文創台中作品展 看見城市之臉
英嘉配談ECFA 馬辦指反覆
癡情男夢醒 報警逮剝皮酒女
竹警偵破非法槍枝案 6嫌送辦
新北流感疫苗 加碼9萬劑
天宮升空 地面10萬人疏散
證交所宣導TDR 前進香港
涉強盜逃花蓮 台中警後山擒獲
搶存款 陸銀行存1千萬送6萬
總統重陽敬老 金門老人窩心
金門機場擴建 搭機將更舒適
違性平遭罰 民主基金會訴願
美官方團來台 談牛肉等議題
新台幣兌美元貶6.6分
學者：太陽光電將可取代核電
癌婦租公寓媒介賣淫 警送辦
板橋合宜住宅 日勝生得標
天災停課照顧假 勞會修法給薪
鼓勵大腸癌篩檢 參加者可摸彩
開放台灣專輯 創下預購第1名
金馬獎 曾志偉父女搭檔主持
林瑞麟升官 應有利台港關係
愛滋器捐案 柯文哲：一人扛責
膠筏翻覆 漁民幸遇海巡獲救
雙十結婚 高市戶政所接受預約
銀髮婚頌 陳菊：足甜蜜呷百二
美擬推新版ITA 邀台灣加入
納達爾看淡王位 只盼打出好球
陸十一長假 5.3億人次出行
民調：半數德人對歐元沒信心
吳揆：套取出賣國家情資是背叛
義大皇冠飯店 獲世界旅遊大賞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外傭居港權案 港府上訴
全球一動併大同電信 看NCC
打擊山老鼠 投檢協防實驗林
陸太陽能業競爭 德廠倒閉裁員
小型座談搏感情 江啟臣辦百場
涉貪污判刑 陳景峻：上訴到底
人氣不足 陸股成交創新低
板橋合宜住宅最快年底預售
好菜不私藏 8旬老人秀廚藝
海基會拍片 台商談心酸創業史
10檔個股10/4起停資券
大風吹走紀錄 葛文廷未平全國
蘇嘉全訪竹縣 盼民進黨再執政
奧林匹亞奪金 林冠宇好求真相
陸客遊覽車事故 台灣導遊輕傷
英特爾併以色列定位服務商
納達爾讚盧彥勳 棒極了
陸公司資撤 中巴關係蒙陰影
水患蔓延 泰明年糧食恐缺
中央氣象局氣象報告(更新)
全球一動打造台北無線城
重毆室友致死 日男判5年半
首部原民3D動畫 十月上映
矽品可望切入愛瘋5供應鏈
限娛令出台 陸媒：已自上鍊銬
彰化夫婦勒贖案 5人判刑
跨海詐騙單親 14嫌落網送辦
40年定情皮包 警助老婦尋回
玉山志工基金會捐建國小圖書館
尼莎剛走 新颱再挾豪雨襲菲
宸鴻發GDR 德國大股東釋股
廖賢德蒐原民文物 馬總統讚揚
本周上市公司市值小增2.6%
一紙愛慕情書 牽起一生情緣
宏?痋G有信心達成平板電腦目標
老師在職進修 最不愛特教主題
亞幣走弱 新台幣收貶6.6分
越公審殺人犯 逾千村民旁觀
李遠哲接任國際科學理事會長
女強人王雪紅 財星富比世肯定
角逐金鐘影后 隋棠：好煎熬
茂林災後重建 專家集思廣益
禁餵立法引反彈 高市：再研修
捐血意願低 深圳血庫見底
插翅難飛 斗六飛車賊落網
想看中國宮廷娛樂 到秦皇陵
歐美經濟陷大停滯 機率達四成
誆稱減肥藥詐財 負責人獲緩刑
龍騰微笑競賽 遠東科大奪首獎
金價料創40年最牛季線漲勢
北市新兒童樂園 議員批老派
馬吳配大台中總部 胡志強擔綱
不抽資不壓貸 陸組合拳制倒閉
本周指數漲2.54%
泰雅歌舞賽 原味十足
蠻牛網球教室 球迷興奮要簽名
奈格颱風逼近 菲如臨大敵
十年來首見 澎湖7例登革熱
新航管系統 班機起降更準時
南星計畫啟動 鳥會為候鳥請命
日解除核疏散區 居民半喜半憂
吸引觀光客 中台灣打造樂美地
SARS強制隔離 合憲
親女學生胸部 狼師遭判刑
女子肇事逃逸 無悔意遭起訴
核災改善 日解除疏散準備區
大彩虹音樂節 戴愛玲力挺
港禁外傭居留法敗訴 印菲讚揚
阿嬤顧聊天 女童走失2小時
大陸鐵路施工 僅三成正常
遷205兵工廠 高市：勿再拖
訪人瑞敬老 總統親餵麻油雞
黃金十年 政院：為民加值幸福
室外免費無線上網 北市啟用
菸致癌早知道 菸商騙你40年
本土登革熱 澎湖十年首爆疫情
賽德克下集 英文字幕同步上映
國民年金通知不當 吳揆：改進
點讀筆作互動 國小英語輕鬆學
蘇嘉全：若執政 仍會續走基層
福島核電廠境外 首次驗出鈽
冷鏈物流差 陸年損逾億噸蔬果
撐過21年高牆 謝佳翰破全國
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把關情趣展 新北勤查嚴罰
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好市多交通亂 黃昭順協調改善
性侵少女再墮胎 男重判20年
行駛中山高 大客車輪胎竟飛了
綠告偽文 李全教：政治動作
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印烈火二中程飛彈 試射成功
蘇嘉全妻：祖宗被拖下水 難過
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8月房屋移轉量減 9月恐更差
大樂透開獎
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防霸凌立法 3日初審
田寮打造長壽村 銀髮族樂活
延攬人才 中研院台大合建宿舍
長假喜酒多 陸民荷包大失血
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超大書法作品 慶建國百年
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屏東昌黎祠 韓愈文化祭登場
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公費留學考試 試場座位公布
不可隨處小便 于老墨寶重現
烤熟的公雞會叫 監院長有深意
慶雙十 亞松森辦台灣文化展
淹怕了 日研發海嘯快報系統
內政部：老人居家服務逾3萬人
立委提案 親師日應給有薪假
假藉修壞電腦強索賠 判刑4年
吳揆回鄉訪宮廟 鄉親喊凍蒜
陸9月製造業PMI 續回揚
SBL 7日選秀會
陸客遊覽車大溪車禍 4傷
新港媽徒步環台 盼走出新香路
大陸首個孫中山戎裝像亮相
緩解交通 北京西城政府不打烊
松機觀景座椅 藝術造型會發光
中部辦公室成立 馬談政績批綠
立委推動貸款保證人設限
接種流感疫苗 高市還送好康
女消防隊員遭撞 左小腿截肢
客運撞機車 女大生1死1傷
參加幼運會 總統：想返老還童
加強防中 日防衛省決增預算
雞排英雄夯 陣頭再攻春節檔
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丹頂鶴貴華食慾佳 畢格自閉
同學下毒手 少年家中被砍死
摸女臀 男判1年
美駐印官不知麥格塞塞獎為何物
假日代收酒駕罰鍰 花縣試辦
柯景星遺物 感受台籍戰俘血淚
收穫豐碩 台農訪團結束美國行
農委會:1元香蕉是格外品
朱立倫：任內推32所公托中心
公費流感疫苗開打 未現排長龍
穩定蒜價 農委會購蒜出口
太空微博 天宮哥飛入百姓家
刺女友14刀 男疑蓄意行凶
癌童知足 台大生受感動
菲空軍直升機墜毀 3死1重傷
批評砍頭多 魏導怒：沒看電影
持木棍恐嚇他人 遭聲請簡判
官方出手 欠債落跑老闆返陸
東北角區段徵收案 居民促暫停
尼莎肆虐越北 損失慘重
陸十大房市新聞 婚姻法上榜
推動東部產業 東大工研院合作
B型流感增 醫：打疫苗勤洗手
衛生署：問題生蠔可能已下肚
東北角徵收 不願者劃永久農地
亞洲經濟趨內需 降低歐美影響
自我進修意願 台灣勝香港大陸
南韓9月貿易順差逾14億美元
忘關熨斗引祝融 男判3月
消防女隊員截肢 癒後轉內勤
山坡地管理 北市兩年全國第一
青年聯邦盃 中華女網爭第5
彩虹橋首日票房 衝2200萬
餐飲消費 留意美國問題牡蠣
港股季跌兩成 市值蒸發近5兆
十年1500億 農村再生
太陽能船要充電 陳菊:未欺騙
李鴻源：減碳缺法令 幫不了忙
政院擬對策 雲彰地層下陷減半
賣毒籌錢 偽卡集團首腦遭逮
聽賽德克巴萊 視障者感受震撼
副手頻遭批 小英：要回歸政策
台灣出好米 經典獎表揚農友
馬中部辦公室成立 紅黑派齊聚
新結論：大饑荒4500萬人死
馬挺江啟臣 駁空降說
道指大跌 第3季跌幅12%
政壇素人 掌馬中部競選辦公室
陳菊：高市高港合作 多元發展
調查：台灣前三季聯貸金額下滑
陸市熱 中鋼三子公司各領風騷
阿爾斯通：陸應熟練高鐵技術
英物價高 打工薪資相對合理
中國鯉魚螃蟹大軍 美國傷腦筋
首爾爭光 服裝巧手返國
桃園市與波蘭拉當市締盟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
腦麻不氣餒 繪畫一級棒
90分鐘蠻牛秀 納達爾輕鬆打
滬地鐵今年首破單日7百萬人次
華山藝術生活節 秀文創軟實力
出席國慶與否 綠內部論戰
決戰中台灣 綠營啟動廟口開講
十月夜空很閃亮 三流星雨登場
大雨澆不熄 救助挑戰營全到齊
放射線照相檢驗設備尋獲
永安鹽灘變電場 發電6百萬度
重陽節敬老 放天燈傳孝思
人民幣多空對戰 陸央行維穩
享受電影不嫌長 胡志強挺魏導
宜蘭豪雨 13部怪手土石掩埋
蘇嘉全：蒐集抹黑資料提告訴
高雄枝仔冰城義賣助弱勢
教士喪命 蓋達喚西方聖戰失聲
激烈爭吵 妻疑遭夫潑酸
李光耀：與蔣經國友情深厚
翹台灣文創精品 打響台灣名號
Google倫敦開首家實體店
民主書院開學 王丹：風雨兼程
總統秀政績 駁施政無能
大專田徑賽 締37項大會紀錄
美國疫區生蠔 陸暫停進口
派系齊聚 杜建德：整合起步
萬里淨灘 清出3.5噸垃圾
南投交流道動土 吳揆返鄉參與
南海主權爭議 陸強硬派抬頭
問題生蠔 衛生署：未進口
藍：連吳將同台 力挺馬吳配
哈利波特電子書 延明年推出
紋面家族聚會 傳承部族文化
謝長廷：國民黨怕民進黨講政策
行腳台灣 9個月逾百人達陣
國際展能節賽 台6金世界第2
綠疑黃金十年 藍：應實質論辯
英嘉屏東競選總部啟用
花蓮大雨 2人受困溪流獲救
何潤東半裸打拳 好肌情
要拚奧運 陳傑得學會放空
飛輪海魅力加持 櫻花妹瘋台灣
等待新款 俄停購AK-47
宣導反賄選 板檢成立鐵馬隊
小英訪竹市 盼農漁業現代化
高市：永安鹽田濕地年底開放
僑委會表揚菲僑校績優教師
共伴降雨前3名 宜蘭大同包辦
流感疫苗首日 施打5萬6千劑
精彩比賽 觀眾選手雙贏
樹枝壓電線 台鐵樹林單線通行
歡慶建國百年 國防展演不閱兵
客車湖北墜河 傳十多人死亡
馬辦：小英善變反覆 民眾不安
救生練習出狀況 3人反被救
今彩539開獎
菲傭港居留權官司 菲暫不評論
颱風奈格離菲 25省仍警戒
寄養家庭用愛灌溉 伴折翼天使
媽祖曼谷遶境 電音三太子吸睛
枯樹倒塌 影響台鐵逾萬旅客
蔡啟海給希望 身障生第2個爸
小英：民進黨絕不會背離人民
緬甸停築壩 中：應協商解決
兄弟踹牛 保季後賽生機
間諜網路影集 臉書讓你來演
小英：靠組織 才能防止意外
李斯特菌汙染蔬果 台灣未進口
台籍戰俘悲愴 李展平寫舊事
彰化花壇鄉長補選 顧金土勝出
花壇補選 藍：鄉親肯定國民黨
總理盈拉獻聲 與泰國人民會面
網咖砍店員尋仇 少年判5年
今彩539頭獎1注中獎
酒駕撞消防員 陳男5萬交保
駐多倫多新聞組秘書王德馨溺斃
客車湖北墜河 16死4失蹤
爐心停水 38小時核燃料溶毀
諾貝爾獎改變一生 下週揭曉
台灣第一金投顧：美國企業獲利穩固 但有成長停滯可能性
火箭整流罩墜落擾民 中國將加速建設「海南基地」
中國六四民運領袖王丹 在台灣推動網路書院
台灣總統參選人馬英九中部公室成立 馬細數政績
台灣2012總統選舉 「馬吳配」連戰、吳伯雄力挺到底
專家: 美國以國家利益考量 在台灣總統選舉可能選邊站
中國與塔吉克斯坦共合國劃定新國界 1158平方公里納入版圖
評論「天宮一號」 北京航空大學一名教授被革職
台中市「特級戰區」 馬英九9天內台中跑四趟
台灣總統參選人蔡英文：馬團隊不要後面「勾勾纏」
維基解密／小心使用台灣選舉民調
移民署長謝立功訪視白領專業人才 將創意貢獻給第二故鄉真「讚」
英國跆拳道賽 楊淑君獲得銅牌
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雙橡園國慶志工 留學生感榮耀
北市日式建築 陰雨倒塌
台南深夜傳槍響 5人送醫
擔心報復 美發布全球旅行警示
重現空軍歷史 搶救空軍4號
北東防豪雨 全台早晚涼
總統：常常運動會賺到
因為一句台語 老外出CD
國防展演 蛙人操變身熱舞秀
希臘如違約 台灣受間接影響
日遊客記錄府前升旗 網友稱奇
很久沒有敬我了你 原民音繚繞
愛戀桐花攝影 首獎觀自在
總統盼儘快獲美免簽待遇
十一長假 出國陸客年增2成
李子恆音樂人生 牽手勝秋蟬
百貨週年慶 業績逆勢成長
音樂趴 十月高雄星光燦爛
大樓智慧省電 環保節能第一步
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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溫家寶上市場 不買菜為考察
NAND合約價小跌
分析師：黃金長多 短線盤局
太陽能配綠建築 南科拚減碳
蔡明蒼編教材 特教師人手一本
華爾街示威亂哄哄 警封橋逮人
重案不限追訴時效 立委提修法
嚴管出租國有地 5都皆不賣
發票增開小獎 社福中獎提高
聽奧雙金女將 向王永慶致敬
靠行旅遊牛頭買行程 小心防騙
全美首座生態環保加油站亮相
尋high遊客太多 荷蘭開禁
馬永成林德訓 提解除境管遭駁
桃機3航廈 國際團隊年底搶標
阿里山火車祝山線 月底復駛
圖片變動畫 3D圖卡助教學
百貨業買千送百 婚宴也適用
活在掌聲中 雞婆林忠義樂助人
流竄高屏製毒 3人落網
嘉義虱目魚王爭霸賽 熱鬧有趣
涉偽造金飾證明 男子緩起訴
藝文展演空間 進駐信義區商圈
新北成年禮 六百青少年轉大人
中油：明起 汽柴油各降3角
趣味數字 帶你看諾貝爾獎
索尼將推薄型數位相機
按摩將解禁 視障業者面臨衝擊
吳伯雄挺馬吳 籲大局為重
關公破曹營 歷史重現日月潭
種稻達人 朱坤宗一家都是
休旅車撞機車同墜橋 2死3傷
國慶連假商機 遊樂園搶客
百座福壺 旅美陶藝家慶建百
不統不獨不武 藍盼依序論述
世博3D光雕 翻新百貨面貌
週年慶防擠爆 北市要抽查
招牌擋公寓出入 法院判拆
壽山動物園搬遷 各區爭著要
搭船遊湖 20餘遊客遭蜂螫
台塑化：汽柴油各降3角
搭配建百 BBC系列介紹台灣
隱形鑰匙 手勢擺對就開門
小英諷場地抄襲 馬辦：缺格局
運用技巧 銀髮族也能吃得健康
共伴雨勢強 宜花大豪雨
唱衰天宮一號 陸學者被圍剿
投信：台股下檔應有撐
賽德克台東上映 民眾冒雨排隊
涉偽造單據吞億 女經理交保
百年國慶百米金龍 吳揆點睛
東方神龍進基港 盼成定期航線
無孔不入 泰總理盈拉推特遭駭
促台蒙高教交流 教部祭獎學金
得諾貝爾獎 科學家延年益壽
陸媒捧天宮 借文諷美國
坎諾滿貫轟 洋基季後賽打虎
外配文化衝擊 移民學習穩人心
美中匯率巡迴賽開打
泰雅金婚楷模 披傳統婚服圓夢
電影輔導措施 增台法合作契機
台教會：不應以國家力量逼讀經
蘇俊賓造勢 吳揆站台力挺
全民同登小百岳 挑戰金氏紀錄
國賠破億 法部擬讓各機關買單
北京天安門 立孫中山先生畫像
陸黃金週 港迎近兩百億商機
職安法增修 廠醫廠護防過勞
因公截肢 女消防：我會加油
英嘉配屏東人 小英盼鄉親相挺
鄂客車墜河16死 ?事非首次
花蓮大雨屋淹水路坍 無人傷亡
死囚盼活體捐腎 法律可通人情
宋：選舉結果應看能力非藍綠
蘇嘉全：若貪污願退出政壇
台高教誘因多 蒙古生來台漸增
共伴效應影響 小三通7成停航
性愛不設防 台灣愛滋年輕化
小英將訪日 會見議員與台僑
豪雨 福山植物園聯外道路坍方
飛輪海襲日 癱瘓東京旅展會場
氣球白紗 輕到像國王的新衣
APEC關務研討會 台北舉辦
立委提案 國有地不標售為原則
大愛二期永久屋 住民歡喜入厝
開講民生有感 馬總統尋求支持
推動募兵制 退輔會提配套
陸黃金週出遊潮 運量直逼春運
孔子帶隊 山東老鄉紐約有禮了
陸長假首日 溫州動車大誤點
百年國慶音樂劇舞台 搶先曝光
校園投資智慧王 總獎金88萬
疑吃宵夜太囂張 鄰桌客開槍
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
確保動物健康 壽山定期追蹤
陳偉殷打虎 阪神落難甲子園
糾眾毆情敵 少年遭訴
食用當地食材 低碳環保又健康
愛滋車夫 成都交警：勿近
援建學校衛生院 濃濃台灣味
震不碎的志氣 點燃志工熱情
警逮七百示威客 紐約大橋通了
照顧弱勢學子 藍綠橘各提政見
法王致康熙信 重現中西交流
建百國慶 允文允武熱鬧登場
國防展演 神龍小組跳傘吸睛
建百生日派對 夢想傳承百年
黃建亮拍片 差點燒光孩子學費
北高戀成正果 新人謝高鐵
陸人熱捧辛亥 追的是民主自由
香港官員：需準備因應經濟衝擊
共伴雨發威 宜蘭牛鬥超大豪雨
國父孫女：中共扭曲祖父思想
簽投保 傳兩岸擬捉大放小
高中地理奧賽 追垃圾車追出獎
柏林廣交樂團 3日彰化獻藝
欣興山鶯廠火災 部分設備受損
百尊電音三太子 上街尬舞
法諾曼第台僑 歡慶建國百年
鑽婚表揚 胡志強：牽手最幸福
德政府傳異見 促希臘離歐元區
總統大選 謝長廷：綠有機會贏
馬總統談讀經 盼勿因噎廢食
看世界設計展 郝：不必繞遠路
桃猿擒牛 逼象無退路
疑與子口角 母浴室溺水不治
豪雨不斷 宜蘭英士村撤2百人
陸房市 不再金九銀十
兩岸交流 民主讓中共頭疼
總統：改變已發生 改革勿停止
吳揆：ECFA成功 綠不敢批
追蹤登出用戶 臉書遭控訴求償
眼淚的殿堂 回顧柏林悲情歲月
拚選戰 藍委端政見
蔡英文：在中南部發展新產業
菜田傳異味 無名男屍待確認
中市將設漸凍人之家
陳彥博出征南非 首戰高溫超馬
教師課稅減課 教團盼增正職缺
原Band大賞 紋面樂團奪冠
中華民國百年慶 日議員喊萬歲
希臘爭取金援 料裁3萬公僕
台灣人唱日本歌 NHK：讚
豪雨影響 大同鄉明停班停課
傳台將參與東亞災難互助機構
研究：吃太快 糖尿病風險高
宜花大雨 國軍助撤離
台7線山區段晚間十時預警封路
花蓮豪雨 光復鄉4村撤離
大聯盟訪台 有功夫熊貓桑多華
百年民與國 感受台灣
蘇嘉全：與胡志強一樣疼惜台中
避三聚氰胺 美耐皿有刮痕就換
蘇嘉全：民進黨不是麻煩製造者
總統府資政涂德錡病逝
無人機狙殺奧拉基 戰機待命
宜花大雨 國軍撤大同鄉40人
出獄未報到遭通緝 性侵犯交保
維基解密 2009年馬英九自爆︰不推動加入其他國際組織
台灣台北動物園 3年死數百隻 重創野生動物生存權
台灣美耐皿食器重新納管 嚴防三聚氰胺 美國 日本 歐洲應該跟進 保護消費者
扯下中國國旗 聲援達賴 四川再傳抗議
諾貝爾獎得主即將揭曉 亞洲可能終止美國霸主的局面
受害台灣廠商車隊遊行 風雨無阻
馬英九中部辦公室成立 台中紅、黑兩派心結浮現
台灣總統參選人蔡英文：馬團隊不要後面「勾勾纏」
併購雅虎？阿里巴巴：非常有興趣
中國五星旗在台灣台北街頭飛揚
ATT Show Box 開啟文創空間新紀元
民進黨總統參選人蔡英文訪日本 50人大陣仗隨行
豪雨特報 台灣宜蘭、花蓮地區已有超大豪雨發生
颱風快報 輕颱奈格襲台 東北部山區嚴防豪大雨
陳奕迅「一絲不掛」 MV沙畫家海潮台灣高雄登場(含MTV影片)
Opera 宣佈成立綠色雲端資料處理中心
丹麥擬徵不健康食品稅 政府收錢新藉口！
電子書如日中升 傳統書籍的終結者？
丹麥首創 徵收「脂肪稅」
櫻桃小丸子(Facebook)：人生就是不斷的在後悔
受害台灣廠商：與中國談調解 像喊價
台灣內政部長 江宜樺: 黃金十年 是總統馬英九的承諾也是政策?!
Amazon Kindle Fire發火 iPad2、Nook Color恐遭殃
台灣與中國簽署ＥＣＦＡ 利多或利空 官學不同調
巨浪強襲巴拿馬籍砂石船斷兩截 重油大量洩流污染台灣基隆海域
破例! 諾貝爾獎首度頒給「往生者」
諾貝爾醫學獎揭曉 三位得主皆任職美國
黃金十年 總統再提公義廉能
愛情放一邊 英女性節食為重
諾貝爾獎 亞洲將挑戰美霸業
基隆外海船擱淺 21人待救
以接受恢復和談 巴有條件回絕
砂石船擱淺陸海空搜救4人脫困
貨輪擱淺 20多人跳海求生
經濟衰退 美仇富心態加深
希臘估 今明年減赤恐錯失目標
貨輪擱淺10人獲救11人待尋
豪雨不斷 蘇花8時起暫時封閉
雙橡園酒會 見證台美滄桑外交
花蓮今天停止上班上課
慶建國百年 紐僑界辦升旗典禮
希臘批准88億美元緊縮措施
捍衛本幣 各國央行大舉拋美債
共伴效應餘威 東部防超大豪雨
希臘改革不及格 歐元財長集會
砂石船擱淺7人失聯 海巡搜救
台股開盤下跌121.76點
聲援達賴 四川藏人再傳抗議
超額2萬人 北京故宮爆棚
研究：與俄關係 中國占上風
牛鬥雨量破表 1小時下百毫米
人民幣升值年內預計3%-4%
陽明山風雨大 文化大學停課
蔡英文：盼台日簽FTA
宜蘭縣下午停班停課
經部101年歲出實減2.5%
黃金周直航機票夯 航空股樂
南橫利稻橋引道沖毀 交通中斷
豪雨 宜蘭順安國中小停課
陸客十一遊韓 零售業笑開懷
海象不佳 小三通班船多停擺
代特教校長傳中風 教育部澄清
蔡英文訪日 行前批馬時空錯亂
陸專家：孫中山紀念地申遺
巴拿馬總統出訪智利
老虎成病貓 世界排名跌出50
入侵捷運軌道 男子罰2萬5千
台股跌 新台幣貶逾1.6角
李克強傳近日將訪南韓
美股重挫 台股回測7000點
中央氣象局氣象報告
六輕缺工 王如玄：本勞優先
陸製造業穩 紓解硬著陸疑慮
政策不明 八成陸鐵傳緩建
菲官勘災照造假 餘波蕩漾
林中森：閣揆機要費行政中立
幼童尿床體重降 竟是糖尿病
玄彬訪印尼 促銷韓教練機潛艇
一陣晃動才知船難 船員急逃生
星國：全球經濟恐「雙軌放緩」
雙十百年 越南北熱鬧登場
珠江污染 生蠔銅超標740倍
經長：633是努力目標
李鴻源：高鐵安全基本上可確保
六輕徵才6百 初步錄用不足
黃金十年 總統打造公義社會
共伴暴雨 7省道部分封閉
副總統：黃金十年創造競爭優勢
高中英聽首測 8成4成績佳
中選會：地方公務車車齡達報廢
原民正夯 動畫飛鼠部落首播
助文創產業發展 政府3管齊下
仁德糖廠拆防空壕 居民陳情
拚市占 亞馬遜Fire賠錢賣
股市報酬率4% 陳裕璋：不錯
LPGA台灣賽 妮妮有套房
經部媒體刊文 對政策適當說明
萬聖變裝賽 新北封街搞鬼
高市議會開議 財政問題聚焦
曾金陵：榮民就養金有排富
照護長輩 陳菊:責無旁貸
北捷電梯施工 提供輪椅族服務
戀愛祕笈 101年6月出爐
風強雨大 蘇花預警性封路
強風釀禍 桃機隔離板吹翻
傳讓橘不分區 國民黨否認
世棒賽首戰 中華隊不敵荷蘭
建國百年婚禮 327對登記
台股期指跌破7000點
新防會：影劇新聞已荒腔走板
沙畫家海潮 受邀高雄演出
國民黨團：不會讓不分區給橘營
總統宣示 廣設女性友善門診
短期景氣改善 日股續下跌
教長：診斷性評量不是普測
海科館開館 盼102年
振興經濟 中市擬引進PUB
豪雨持續 北市：河川區勿停車
TDR吸金？ 金管會：會追蹤
經部已鎖定歐日特定對象招商
近滿水位 石門水庫調節性排洪
經濟成長 花旗下修至4.8%
總統拚連任 未來4年邁向卓越
立院將行使中選會委員同意權
山寨iPhone5 福州現蹤
中東劇變 美防長憂以日益孤立
屏縣府：蘇嘉全農舍無違規
求均富公平 總統推租稅改革
陸無人機航攝系統 推廣有成
莽男踹門竊財 留鞋印被逮
球后套房 斥資近200萬元
賽德克正夯 出草舞吸睛
馬：逐步推不動產交易實價課稅
憂獲利 索尼股價創24年新低
居住正義 總統：增供給打投機
希臘是否違約 月中攤牌
逮捕沒在怕 反華爾街示威持續
颱風肆虐 駐菲處國慶酒會改期
印度3G剛萌芽 蘋果吃不開
台股收盤跌211.41點
台糖現金多 首度減資挹注國庫
日女遊台偷皮夾 遭起訴
越南自製砲艇 加強海軍實力
降評沒在怕 美元買氣冠群雄
杜邦推出低含銀量導電漿
大學學費新公式 101年出爐
黃金十年 綠：人民如何相信
金融考試費 金管會：不營利
巴拿馬運河年輸運量創新高
台東南橫中斷 8校停課
台股跌211點 收7013點
作勢抱童丟谷 男吃恐嚇官司
10月台指期跌166點
農委會：對陸農產貿易逆差減少
在菲被綁近3月 美婦脫困
砂石船擱淺 證實4人罹難
馬總統：將提出國家人權報告
經濟成長 花旗：明年4.6%
10月電子金融齊跌
重陽節將至 郝龍斌訪百歲人瑞
廢死議題 馬總統：慎重討論
砂石船擱淺漏油 環署應變防污
金融重挫 台股回測7000點
高市駁八八國賠 災民擬提訴訟
政府捐助財團法人薪水 擬放寬
孕期罹卵巢癌 勇婦安產男娃
省縣道1.5年 挖上萬次
越樓倒塌埋13人 災情慘重
環台募款救盲 新竹誓師
教師賀卡有錯字 教長坦言失禮
瑞興輪洩油汙染 環署緊急應變
慶雙十 暢遊鹿港賞煙火
攬才條件將鬆綁 初任薪為基礎
總統：政策重實踐捐款無法卸責
三大法人賣超台股153億元
愛台灣表心意 揪團快閃祝國慶
罵人垃圾 代價1萬1千元
紅雀咬一口 費城人倒地
蔡英文抵日 台僑熱烈接機
打死人 4電玩員工遭起訴
張瑟涵二胡獨奏 將辦第3場
練拳法飲紅麴 宋發棟人瑞秘方
京藏高速客車追撞 逾30人傷
酒駕撞消防女 立委籲提高罰則
疫苗若足 開放第2波施打
青年獎章選拔 3日開跑
二副指認 2名台籍船員罹難
諾貝爾獎週起跑 醫學獎鳴槍
新台幣兌美元貶8.1分
池玉蘭：勇士們記錄國軍歷史
台灣彩繪車 星國宣傳趴趴走
桃機美食廣場開賣 熱鬧滾滾
精進監錄系統 作奸犯科難遁形
美國拼經濟 向外國遊客聲聲喚
回收資金 央行標售千億定存單
蘇嘉全：農舍合法 蒐證提告
房屋實價課稅需謹慎配套
百年國慶 中市活動熱鬧滾滾
裴琳涉酒駕撞車 檢盼從重量刑
港股積弱不振 恆指跌770點
國宴芋頭果雕 刻劃立體台灣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南瑪都受災戶可領2萬元救助金
藍綠決戰台中 原縣市均設總部
捐石建島 越南力爭南沙地盤
醫界聯盟5日辦李鎮源追思
ECFA被批膨風 農委會駁斥
鎖定液晶電視 1週連偷5次
掙錢還母校 姊妹花守諾傳佳話
風浪大 小三通8成5停擺
麵食含防腐劑 北市5件不合格
拒菸大使選拔 短劇魔術出籠
延存結構債錄音 金管會尊重
搶讀書空間 學生排長龍
花蓮大雨 農路受損待搶修
簽賭欠債 男子遭恐嚇毆打
腹膜透析 嘉基線上解答
憂鬱症年輕化 專家促關心子女
總統府資政涂德錡 4日火化
諾貝爾文學獎 6日揭曉
美恐要求歐銀行提供流動性報告
死囚捐腎給胞姊 法部擬同意
白金黃金價格比 創24年新低
立委質疑中油盈餘增編 油價漲
7成2印度青年 辦事少一套
人與動物衝突 野性邊緣揭內幕
金融動盪 調查：房市趨保守
中山工商奪冠 角逐特奧籃賽
陳菊點頭加薪 停車收費員笑納
台灣錦標賽 曾雅妮高興回娘家
鰲鼓抽水站邀民參訪 了解治水
外資上周買超32.72億元
NCC免費上網 開放WiFi
高市優良餐廳 76家獲認證
午休時間喬不定 中市擬彈性
傾倒汙染廢棄物 5嫌函送
逼越勞洗屍體 雇主獲緩刑
美APEC官員訪台
罕見雙頭小牛 僅活1分鐘
雨漸緩 北部東部仍防豪雨
芭比變裝 穿客家服也漂亮
諾貝爾醫學獎 美盧加3人共享
產業訪日團 可望簽合作備忘錄
外籍船擱淺 電廠進水口無油污
手還會痛 嘟嘟恐缺席季後賽
梁振英辭職 專心競選行政長官
搶國慶商機 百貨業優惠促銷
百年國慶 軍民聯歡秀舞技
小姊妹捐儲蓄 分享愛好快樂
中市破暴力集團 提報治平對象
2杯啤酒8萬 滬騙子專詐日客
朱宗慶打擊樂團 赴陸4地巡演
美表決人民幣匯率案 陸媒抨擊
宏達電在台發表音韻機
勸夫莫酗酒 婦人死諫獲救
洪小喬感謝失婚 學到人生功課
莫文蔚幸福出嫁 婚趴玩到半夜
英國跆拳道公開賽 李幸樺踢金
法西台法之家歡慶建國百年
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雲端論壇成軍 商機上看3千億
消防員遭撞 新北警方檢討
雲端論壇成軍 鎖定家庭用戶
老年多皮蛇 神經痛難耐
南瑪都災後復建工程 屏提8億
慶百年 高雄大學愛心單車變身
鼓勵創新 華碩創作大賽開跑
9月運彩業績少5.5%
李雲光不倫戀 和解條件達共識
政府未辦理中古車認證 籲留心
愛上小女友每週愛愛 熟男遭訴
國際偶戲節將登場 雲林展瘋雲
澳門酒店來台獵才300人
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台股挫 新台幣收貶8.1分
宜縣4日上班上課 僅2校停課
旅日陽岱鋼 悄悄當爸爸
上海房市 仲秋顯蕭瑟
攻佔雲端 應用綁硬體占優勢
豪雨不斷 冬山道路水深及腰
催生 江宜樺：總統推具體政策
男子釣魚受困 直升機救回
陸上半年國際收支順差 大增
國際廣播協會傳媒獎 央廣入圍
金龍盃青少棒賽 台中激烈開打
江宜樺：實價登錄進而實價課稅
仰德高球賽 林文堂壓力轉助力
吐瓦魯疑有霍亂 黃色旅遊警示
餵荔枝噎昏老翁 女看護員遭訴
女消防遭撞 新北警局長道歉
百年環境事件回顧展 新北揭幕
App助陣 摃丸節智慧遊新竹
本土登革熱 北市11例
企業卻步雲端 憂安全
排隊人太多 北京故宮限流破功
居住正義 房仲：已見成效
百年民與國 捕捉早期台灣聲影
保險監理官年會 後年在台舉辦
南韓LPGA 曾雅妮受矚目
產業缺工調查 最快月底提出
重陽敬老金戒指 新北市不縮水
APEC領袖代表 連戰出任
丁遠超：連戰會扮演好領袖代表
瑞興輪6失蹤 入夜前未尋獲
宜蘭大同民宅土石流 家當受損
王力宏火力全開 尺度可望也開
麥寮停工 挫台塑三寶9月營收
性侵女兒600次 獸父遭訴
陸EMBA班 花錢就能上
餓死11貓 飼主涉刑責
奈格颱風又來 陸嚴陣以待
泰水災肆虐 212人死亡
交部：台南鐵路地下化明年動工
美法加學者共享諾貝爾醫學獎
推特遭駭 泰總理盈拉暫不使用
古河電工砸46億擴大在台投資
壽險外匯準備金 金管會研議中
代表出席APEC 連戰最適當
道路阻斷 百餘遊客受困太平山
健保局：補充保費下限未定案
今彩539開獎
全國大掃黑 8治平對象到案
救歐債 羅比尼：得砸2兆歐元
日媒：中日恢復軍事交流
拚6冠 曾雅妮角逐韓亞銀行賽
疑染大腸桿菌牛肉 未輸台灣
港食品檢測項目 納入塑化劑
棒球3大熱賽 看球開銷不小
藍：麻煩製造者 英嘉不同調
巴菲特：連任募款 華爾街慳吝
大聯盟訪台賽 首日熱賣3萬票
威力彩開獎
宜縣：雨勢突然才臨時停課
陽明山絹絲瀑布步道暫停開放
央行業務報告 匯率動態穩定
所得算法 藍：綠玩數字遊戲
不景氣 英金融業將砍8千人
關港貿單一窗口 102年實施
歐股盤中挫跌 憂歐債危機
軍民聯歡 4歲童表演耍槍秀
獲邀參加國慶 台商會長開心
英訂最低薪資 不利年輕人就業
經濟欠佳 台塑四寶Q3獲利衰退
達土石流警戒 瑞芳14里備撤
樂羊羊 11月生產
標普確認信評 英撙節計畫不變
宜蘭降雨減緩 仍多處封路積水
高鐵 中國製造還是中國組裝？
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
高市藍委拚連任 關心勞工環保
併購案 Google稱無私心
歐元區分道揚鑣 專家：不會
國際合作 中研院探索宇宙
反恐延燒 錢尼要歐巴馬道歉
美國夏威夷APEC領袖會議 台灣代表連戰「四連莊」
美國失聰女首獲聽覺激動痛哭 PO網感動上萬人
台灣同志大遊行 「張懸」獲選彩虹大使
美國展開F35垂直起降海上操練
只是嬰兒哭 美國司機趕母親下車
台灣籍推拿師在貝里斯(Belize)偷拍醜聞 非性侵
台灣副總統參選人蘇嘉全農舍符合規定 屏東縣府: 除非快修法
強化工安 台灣台塑六輕石化廠區舉行演習
文化大學、聖約翰技術學院，台灣的爛草莓？
台灣北海岸砂石船觸礁 油料污染海域恐超過1年
無風起浪! 台灣東北角砂石船斷兩截4死6失蹤
劉曉波與家人見面 年來首次
台灣駐新加坡代表接政務次長? 史亞平：純屬傳聞
人民幣法案過關 中國央行表遺憾
中國珠江重金屬污染 「毒生蠔 」銅超標740倍
傳沈呂巡派英國 外交部長不評論
美國匯率案 專家：政治姿態
配合明年春季國際企業人才招募活動 2011冬季大學英語口說能力聯合校園考開始報名
美國資本主義V.S.中國共產主義
不畏美國股市重挫 台灣股市逆勢收漲
調查: 台灣IT外銷廠商 Q4景氣看好僅27％
調查: 台灣 IT外銷廠商 Q4景氣看好的僅剩27%
台灣中華郵政24K「金包銀」郵票 限量珍藏版發售
中國高速鐵路肇禍內幕：外國公司怕被仿製 關鍵技術留一手
台灣桃園機場又遭強風破門 積水不斷成國際笑柄
Google大動作 斥資億萬推出YouTube新頻道
輕鬆小品有喝有拿 日子再也不煩啦！
快訊：諾貝爾物理獎揭曉 由美國澳洲科學家共同獲得
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台灣總統參選人農舍爭議 主委：重點在空地有無農用
台灣選舉看板戰 民進黨「一直在這裡」PK國民黨「未來•在這裡」
[快訊]第48屆金馬獎入圍名單出爐 九把刀入圍最佳新導演
台灣「兩蔣日記」可望出版? 繼承權風波今天開庭
台灣邦交國馬紹爾 成立全球最大鯊魚保護區
斷裂砂船油污尚無影響 台灣核二廠正常
諾貝爾物理獎揭曉 三位科學家皆出生美國
台灣法務部研議 酒駕肇事刑度提高至5年以下
謀殺案無罪 美國女大生離開義大利
宣布前過世 醫學獎仍頒給逝者
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
性侵累犯蔡水森 查緝到案
台灣參與探索宇宙曙光
飆舞選秀 印中輟生名利雙收
快閃求婚 洛杉磯正夯
ABC雅虎合作 月服務1億人
美股再跌 收在1年新低
東印大水 官員竟歡迎觀賞災區
王思雅首演新作 中西樂器和鳴
古又文巴黎參展 堅持台灣製造
華爾街抗議外章 巴士司機拒載
降雨減緩 北部東部仍有雨
廣州市府大門遭縱火
台股開盤下跌99.9點
歐洲商業房地產 倫敦最吸金
瑞興輪船難 環署促除油污
妮妮成績優 年度最佳球員在望
陳劭彥巴黎展新作 藝術兼實用
南台灣紫外線過量 雲嘉南最曬
人民幣制裁案 參院程序投票過
美通過人民幣法案 陸強烈反對
台灣技職院校在越開花結果
專家：陸住房保障制與市場矛盾
傳職位異動 高華柱：記者臆測
雨勢減緩 蘇花公路恢復通車
仿古台灣船 今年首航取消
人民幣若劇升 恐重創陸外貿
北京黃金ATM 看得多買得少
美匯率草案 陸商務部：不公正
人民幣制裁案 料還有硬仗要打
洗腎女綠茶成癮 高血鉀險送命
台股跌 新台幣貶8.1分
大聲說愛你 銀髮族重溫戀愛時
台德合作 亞洲首演敬禮彌撒
警上門查毒 女毒蟲疑墜樓亡
虎頭蜂危及學童 消防火攻除患
陸：美勿將經貿問題政治化
7000點多空交戰激烈
風浪減弱 小三通恢復正常
資誠：今明年併購好時機
新系統啟用 航管工作不再無光
大閘蟹惹禍 陸長假醫院爆滿
整頓公安 越部長出手
王金平：執政是黨內共同目標
黑潮亂水溫高 旗魚等不到
諾貝爾物理學獎 看好法美澳
兩機構助中美洲開發節能產業
打掃藏危機 3成學童邊掃邊玩
心跳停半小時 陸低溫法救活命
衛星結合數位 新航管不塞機
鐵獅玉玲瓏 KUSO賽德克
基港局：空碼頭多 無趕船問題
成立網路幫派 少年想出名觸法
網站學製毒 2人落網
農委會：蘇農舍問題屏縣沒說清
高盛下修台灣明年經濟成長預估
高層傳異動 外交部不評論
希臘總理傳請辭 發言人駁斥
豪雨影響 勿往太平山遊樂區
視窗不振 巴爾默錯失最高分紅
傳銀湖等商議併購雅虎
斷裂砂船油污未達 核二廠正常
百年國慶 北市規劃整天活動
東部降雨趨緩 多處省道搶通
難得同郊遊 獨居老人感覺好
連續3分鐘毆犬 網路協尋法辦
諾貝爾得主曾獲邵逸夫獎
反華爾街示威 全美遍地開花
北市文基會6場館 經營虧連連
飛虎隊將軍逝世 總統贈褒揚令
婦霸占育嬰室睡覺 賣場報警
及腰積水退 冬山居民清家園
砂石船難 家屬質疑船東催出海
台推拿師友邦犯案 在美落網
匯豐：陸內需回穩 有助軟著陸
跨國公司傳性騷擾 市府將調查
韓元重貶 新台幣午貶7.1分
綠營中市募款餐會 餐券1萬元
颱風路樹砸壞車 車主獲國賠
澳洲基準利率連11月不動
吳揆：提高原民健保納保率
太陽能展明登場 聚焦多晶矽
馬辦新廣告 愛情電影行銷政績
拍片弄壞直升機 劉德華不用賠
投手崩盤 中華成棒2連敗
擴大甄選入學 4大學達7成
台俄簽備忘錄 教育交流邁步走
新北傳命案 女中多刀陳屍套房
總統：盼與日進一步經貿合作
國道客運追夯 平板電腦上臉書
男疑持槍自殺 死因待釐清
隱瞞愛滋病與他人性交 男遭訴
下龍灣爭排名 越促手機族力挺
回扣捐基金會 眼醫師緩訴
農委會：蘇農舍外農地應農用
台股收盤漲33.9點
人權團體上街 籲速修集遊法
百年風華新書 刻劃建百歷史
搶雲端商機 中華雲市集登場
魏蘭德11K 老虎咬洋基聽牌
灌溉圳道窄 補城逢雨必淹
拉尾盤 台指期轉正價差
小英選總統 預算抓10億
台北股市收漲33.90點
綠批政見跳票 藍駁做比承諾好
妳會過T恤 綠南市議員挺小英
10月台指期漲77點
兒童聯想畫 總統府給獎激創意
救狗如救人 搶救不遲疑
百年風華出書 編審談甘苦
總統夫人講故事 小朋友好樂
南北歐E化差別大 影響整合
提升搜救能量 立委擬提案修法
10月電子金融期上漲
抽蘋果新手機當噱頭 小心觸法
台7線恢復通車 受困旅客下山
高盛下修亞幣匯率預測
105歲人瑞 天天開心得長壽
台中人瑞嬤 啃花生難不倒她
輔導特色民宿 高市鎖定11區
推會展產業 北市赴泰參加旅展
女夜校生校內販毒 7人移送
銀髮族志工 樂在服務中
歐元區紓困希臘 11月再議
立委提案 國民年金加至5千
奈格襲越南 16萬漁民返港
今年第5起 藏僧再傳自焚
王建(火宣)籲 實價課土增稅
三大法人賣超台股38億元
復興航空11月掛牌上市
貿協拓銷團赴泰 商機千萬美元
宏達電首度登全球百大品牌
公督盟評鑑 肯定高市22議員
老人就醫難 阿嬤看病花十小時
嘉義鐵路高架 吳揆：儘速定案
環境教育標章徵選 首獎20萬
圓明星夢 海地外籍生拚超偶
律師撞傷騎士逃逸 判6月
奈格登陸 海南週內二度受侵
刺破輪胎怪客 監視器現蹤
馬辦籲小英 國家定位講清楚
土城瀝青廠油槽爆炸 1死1傷
第一航廈工程加預算 吳揆要查
蔡英文：盼日本避免台灣邊陲化
成大醫學院與印尼學術合作
齊秦赴美療傷 未曾提賠償
花蓮雨災 農民憂稻穗不稔實
鐵鎚盃青棒賽 高市開打
112歲比丘尼 全台最高齡
賄選改判有罪 大武鄉長請辭
威懾中巴 印空軍部署全球戰力
新台幣兌美元貶9.3分
溫商追逐房地產暴利 引爆危機
騎機車疑闖平交道 老婦遭撞斃
巴西疑現外星人乾屍
張小燕：憂鬱是黑洞 需被關懷
北京學者：明年全球經濟恐緊縮
10月豪雨農業災損千餘萬
太平山脫困 阿嬤遊客趕重陽
台彩今年業績可望超標
在地拚未來 何欣純槓上鄭麗文
韓流觀光影片 台客軋一角
花5百萬為小三購屋 討款敗訴
員山子分洪 減輕下游水患壓力
陸省市最低工資紛漲 重慶最多
中研院士錢煦 獲美國家科學獎
10月瘋雲林 多項活動登場
菲外交部：2年內撤12外館
子宮頸癌疫苗 嘉縣國一女免費
涉非法獵殺保育動物 男遭送辦
佈建WiMAX 鼓勵地方推動
單騎苗縣 遊山觀海百公里
豐原路樹倒 壓傷多人
蔡英文：兩岸交流需有新基礎
立委憂台股 吳揆：基本面健康
抗憂鬱秘訣 張棟樑聽歌做運動
中市警查毒品 女毒販墜樓亡
甄選入學名額增 調降報名費
超大豪雨 翡水年底前供水無虞
校園周邊襲胸 智障男再犯遭逮
洪傳獻：台灣應增太陽能裝置量
北韓高麗航空 被評世界最差
跳窗撿辣椒醬 陸女墜樓告旅館
吳揆：馬總統壓低失業率表現佳
非核家園時程 經濟部定期檢討
大學增甄選名額 4校提至7成
瑞興輪趕船說 基隆港澄清
肥胖過重 乳腺癌高危險群
星空搜捕手 秀台灣天文實力
男童自誇功夫好跳樓 雙腕骨折
平板機雙A爭霸 台廠要靠對岸
翁啟惠獲交大頒名譽博士
朴元淳代表在野黨競選首爾市長
太陽能展登場 籲利潤合理分配
疑包庇賭場 清水分局遭檢搜索
未獲簽證 達賴喇嘛取消訪南非
吳揆：月內清查政府派遣工權益
護膚店藏春色 苗縣鐵腕斷水電
神力脅迫簽本票 判債權不存在
李幸樺踢金 資蒐經驗幫大忙
金郵票慶百年 限量6800套
諾貝爾物理學獎 美澳3人共享
十分幸福 新北促台日鐵道結盟
錢煦家學淵源 一門4傑
高市國慶嘉年華 世運主場館見
兩蔣日記所有權 31日宣判
殺人案缺證據 美留義女生平反
冷清 北高3地上權標脫1件
小英台一線活動敲定 6日啟程
挖路加孔蓋 坑洞發生率近9成
外資9月續匯出1300億元
船擱淺 核廠未進油汙續監控
倒債聲四起 低接希債恐燙手
去函鄭新助 NCC：民眾反映
修女長期奉獻 盼在台落葉歸根
調查：德投資法人尋求穩當標的
業者：Q4房價 面臨修正
上海：年底將現赴台自由行高潮
偷六輕廢鐵打警衛 4嫌送辦
希債熾 歐銀行減記不足恐受創
馬談米酒 總統要關心小問題
父簡訊尋短 女報警救回一命
沈呂巡：外交工作無止境
府：馬總統捐款是習慣 將持續
索馬利亞驚爆 65死50傷
經濟不妙 亞股續探底
異味排放加嚴 中市工業區反彈
非死不可是什麼 險難住吳敦義
趙無極畫 2億7000萬拍出
何謂農用 蘇嘉全盼農委會釐清
貿協率訪團 拓展大馬商機
達欣工12億標得地上權土地
大華證擠進大中華前20大財顧
油污大武崙 15天內清除完畢
蘋果新愛瘋 語音辨識料成特色
蘇建和案 檢尋人頭骨實驗
漁業署調查油汙漁損 以備求償
金溥聰對外交部異動毫不知情
兩岸攜手優質陸客團 名額千人
重陽敬老 唐代成民間節日
母親3歲離台 日商台南尋根
金馬獎入圍公布 賽德克大贏家
台幣收30.68元 今年新低
國道客運尊龍擬復駛 得過2關
物理學獎 超新星揭開宇宙奧秘
彰縣副議長涉賄選 當選無效
北韓2男乘船 漂到南韓海域
菲長灘島外國遊客 台居第2
花東美食珍珠 手作吐司等1年
女消防員遭撞 處分違失官警
陸客來台人數 9月回穩
北市藝術節參觀人數 遭疑灌水
竹市世博台灣館 開幕日恐再延
貴州礦災 至少13死
陳菊：旗山防洪工程明年見效
推動台港交流 張曼娟打文化牌
深夜1人加油站 遭賊鎖定入竊
保險代理公司保證金 40萬起
黃琪淚灑法庭 盜刷案全認罪
中山醫大與武漢大學結盟
小兒麻痺疫情增 勿往疫區
最佩服企業家 王雪紅躍升季軍
分組竊電纜 苗警法辦5嫌
上山採草藥 2男下落不明
賴正鎰：實價課稅匆促上路非福
標竿企業 台積電15度奪冠
入圍金馬女主角 陳妍希落淚
臍帶血救命 慈濟累計61例
開放推薦 台大醫等將首度摘星
陸古蹟保護商業化 開發變破壞
大聯大宣布併購大傳
金門感念守護神 李將軍巡安
酒駕刑度 法務部研擬從重修法
漂流至日9北韓人 遣送南韓
陳致中參選 一邊一國促綠協商
防洪 居民盼延伸永康大排護堤
邱毅告蘇嘉全 違農地興建規定
台灣美食嘉年華 芝加哥分享
魏德聖原想林慶台入圍男主角
諾貝爾物理獎得主施密特曾來台
港股續挫 跌572點
防跨國金融詐騙 勤查警訊專區
堅持直營 日人氣拉麵店來台
因公截肢 賴文莉：從不後悔
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假融資真併吞 暴力集團遭破獲
馬：社會住宅改革 逐步進行
今冬明春 陸供電形勢不樂觀
徐生明：高大競技系招生遇瓶頸
大樂透開獎
器捐案懲處 柯文哲：未審先判
看恐怖片伸狼爪 色男遭訴
超薄筆電火力開 年底前推7款
病床智慧服務 醫療資訊隨手得
貓村推護照 來猴硐按圖索貓
新肝加病肝 代謝性罕病獲重生
空堂誰來教 學校老師兼任
彭于晏入圍男主角 背負使命
實價課稅 財部：逐步落實
陽岱鋼建功 連5場安打
主持金鐘 陶子甩肉3公斤
加強釣魚台海巡 日添大巡邏船
電焊油槽 土城瀝青廠爆炸2死
政院：工作所得補助 實踐公義
全國大掃黑 14治平對象到案
學校冷氣電費 北市將檢視定價
蘋果擋路 三星平板恐放棄登澳
支援災後重建 擬辦台日職棒賽
國片氣勢夯 入圍金馬獎項多
經典金龜車參展 歌王也著迷
台南中小企業服務團 4日啟動
教師會議公假 高市：依法辦理
限制多 國有地上權投標冷清
總質詢1小時 高市綠營讓步
天涼防流感肺炎 衛署催打疫苗
嚴懲酒駕 法部擬調高刑度
國慶音樂劇彩排 胡志強驚豔
總統：國軍沒有一秒忘記台灣
發現宇宙加速膨脹 奪物理桂冠
今彩539頭獎無人中獎
瑞興號船難 船長妻罵船東卸責
大樂透頭獎槓龜
陸委會：絕無濫用宣傳經費情形
蘇嘉全農舍案 農委會繼續質疑
陳國祥：媒體守望人民
奶粉進口價漲幅 差很大
新增荷屬島 台獲123地免簽
不滿遭嘲笑 男勒斃女友後自首
故宮日本展 產經：規模或最大
法學者：台文化外交宜求創新
溫網室預算惹議 農委會澄清
藍營競選經費不超上屆6.4億
比利時跨國銀行岌岌可危
新愛瘋未上市 三星醞釀提告
驚！北極臭氧層破了個大洞 「長冬」惹的禍
台灣民進黨參選人蔡英文 晤日政要籲速簽ＦＴＡ
中國大陸放長假 全世界賺錢
apple推出的是iPhone 4S 蘋果迷大嘆:太令人失望了!
台灣宏達電HTC如日中天 獲選全球百大品牌 今晚美國紐約領獎
台灣總統參選人馬英九辦公室: 未授權台北市府出版中心賣馬T恤
全球百大品牌 喜見台灣宏達電HTC榮登上榜
台灣之光 HTC宏達電登全球百大品牌
Android Police ：台灣宏達電HTC手機蒐集個資
日本統治時代、台灣90年前珍貴史料 文協《會報》復刻出版
中國首見 日本當代藝術家新作《奈良美智‧橫濱手稿Drawing File》
台灣資源回收歷程
為「兩蔣日記」繼承權 蔣家2代在台灣訴訟
為了香蕉價跌 台灣國會議員用香蕉砸官員
快訊／以色列科學家獨得諾貝爾化學獎桂冠 表彰對結晶學偉大貢獻
入住台北華國大飯店加贈「精采雙食套餐」，五星級的體驗，讓饕客痛快潮聖！
全球上網普及率前十名 ：福克蘭、冰島、挪威、格陵蘭、瑞典、聖克里斯、荷蘭、丹麥、芬蘭與紐西蘭
王建民11月高雄登場比賽 台灣之光重返榮耀之路(含影片)
台灣反對黨雲林縣立委提名 徵召李進勇
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
羅沃依：台海軍力平衡向陸傾斜
違反競爭法 荷降自行車業罰金
庫克主持發表會 賈伯斯缺席
蘋果愛瘋4S 具無線同步功能
等愛瘋5 卻等到愛瘋4S
庫克護航 蘋果新愛瘋亮相
廠商讓步 酒精提神飲料改包裝
紐約觀光飛機墜河 1死4傷
宏達電獲選為全球百大品牌
官員：美政府考慮售台更多武器
康貝爾：台灣免簽證案快要完成
繼標普後 穆迪調降義大利信評
歐債疑慮 金價慘跌
憂經濟 油價跌
尾盤強攻 美股黑翻紅
台灣大選 康貝爾：不會選邊站
蘋果丟出愛瘋4S 股價噗通跌
長假 陸景區營收連3天逾2億
比法擔保 德克夏成立壞銀行
結為戰略夥伴 印阿批巴基斯坦
德國知名雜誌系列報導台灣
長假買氣旺 上海商家荷包盈滿
夏姿東方味 巴黎時尚周爭艷
西城男孩 國慶日旋風襲台
制裁人幣案 美共和黨動向曖昧
鋒面到 北東飄雨中南部多雲
台股開盤上漲37.09點
中南部紫外線過量 高屏空氣差
史普陵特14日起搭售愛瘋新機
迎數位匯流 電視人才培訓招生
蘋迷：買4S 不如買S貼紙
外資匯出 外匯存底大減
美方證實台美已有次長級互動
欠卡債吞公款 鄉公所出納自首
跨國企業聚焦巴西研發創新
預算濫編？賴幸媛：非事實
致癌疑慮 應教子女少用手機
農舍修法 江宜樺：與蘇無關
倫敦射箭測試賽 中華男團射銀
未見愛瘋5 概念股走弱
陽光助中美洲燒燙傷照護訓練
人瑞修女王德 無私愛台無國界
搶救德克夏 歐債燒向歐陸心臟
穆迪示警 歐元區降評只增不減
運動與3Q研討會 籲實際行動
新台幣盤初小升
廣東海鮮重金屬超標 台未輸入
陳武雄：蘇妻能否建農舍 待核
星創亞洲首例二尖瓣夾手術
奧運射箭測試賽 女團第2種子
開高走低 7000點震盪
陳武雄：沒提供資料給邱毅
瓜國發行中華民國建國百年郵票
不見愛瘋5 蘋果迷失望
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
9月外匯存底 外資比重新低
環團：六輕擴建案 刻意避環評
日三大銀行獲430億美元信貸
馬強打政績牌 力拚票票入匭
男吞7億威力彩金 遭判3年半
小英領軍造勢 綠拚遍地開花
股市波動 國安基金密切觀察
日議員籲外匯儲備納人民幣韓元
宏達電百大品牌 經長讚台之光
勇者無懼 截肢美軍推公益
錢談不攏 辛普森家庭可能落幕
台鐵新養生餐 香茅迷迭香入味
本田擬減出口至國內生產1成
惠特曼：PC事業月底前定動向
投保受理台光等委任求償
淡水河旅遊 北市推APP導覽
林慶台好強 拚老命演賽德克
藍綠攻2012 宋楚瑜投變數
建國百年 逾百台商出席慶典
立委丟蕉斥慘跌 陳武雄駁沒有
駐瓜使館舉辦建國百年國慶酒會
身障職場協助 補助額度提高
乳品漲價 公平會要查
百年龍年生育率 生技業嗅商機
蘇農舍效應 綠營：農地跌3成
馬總統：文化是台灣強項
台灣奈米科技展 5日開跑
愛瘋4S來台 業者估11月
新台幣午升5.7分
繳稅公開？巴菲特槓上梅鐸
綠批地下總統 金：惡質抹黑
推12年國教 立委促財務規劃
未設專戶收獻金 鍾小平遭訴
偷安全帽賠3千 男獲不起訴
彭淮南：熱錢壓力減輕很多
小英巴士啟動 青年軍號召相隨
邱毅：蘇嘉全表哥擁非法砂石場
經長：經濟創新 因應全球變局
蘇嘉全嫂遭控逃漏稅 財部要查
內嵌觸控面板專利申請激增
郎朗帕爾曼 高雄會樂迷
新航管自動化啟用 領先亞太
超商咖啡漲 消基會籲監院調查
颱風特展 動手體驗天災原理
砂石車翻覆 小客車被埋1傷
公務員有農舍 蘇引陳瑞仁為例
小米酒混很大 糾正財政部
越南中南部口岸利用率偏低
疑購陸黑心輪 台鐵：嚴格把關
越共總書記將訪中國大陸
學賈伯斯太難 庫克打團隊牌
台灣挨4轟 慘敗美國
六輕擴建案 補充資料再審
座談辦在地方黨部？陸委會澄清
新愛瘋亮相 庫克期內涵取勝
雄影短片競賽 入圍名單出爐
台股收盤跌58.72點
陸考生想捧金飯碗 先考察德行
建國百年國慶 陳樹菊領唱國歌
百年國慶 中市百大名攤嚐鮮
許崑源盼府會連心 高雄更好
立委質疑高市不中立 市府否認
北市工安意外 1人受傷
台股收跌58.72點
芭樂賣進速食店 卓伯源樂透
台股期指10月台指期跌100點
10月電子金融期齊跌
宏達電補漏 將發布更新程式
貝爾崔3轟 送遊騎兵晉級
韓外匯存底縮水至3千多億美元
女籃球員離隊 台元提告敗訴
農舍爭議 馬籲注意社會觀感
擊破車窗罵司機 惡男判刑
侵吞彩金案 法官：敗壞誠信
碼頭整建損民宅 海軍允協調
司院推觀審制 立委意見不一
百年時鐘樓 藝文展演重生
劇毒巴拉刈 誤食難救
金條當了又買 陸民想要兩頭賺
量縮價跌 台股7000失守
多位諾獎得主 已獲頒邵逸夫獎
顏炳立：實價課稅並非居住正義
搭車難亂貴 陸計程車產業畸形
學生制服售價 教部擬清查
行銷膨風茶 竹縣府盼登陸
陸十一瘋車展 人潮金潮多
7年級生工作特質 有3高
運動活化大腦 提升3Q
國防特展 浮空投影秀武器
文創登陸 文建會：不用悲觀
北市幸福企業獎 授23勳章
辛亥革命百年 漢城僑小照片展
市場火警 阿嬤素食攤生意難作
彭淮南：經濟政府可解歐債難題
三大法人賣超台股31億元
疑包庇賭場 檢不排除傳張清堂
感恩地方照顧 千萬房捐土地公
圍標台南瀝青工程 2人收押
訴求九二共識 馬廣播發聲
消防員截肢 馬：不捨與動容
雲林第1選區 綠徵召李進勇
男偷工廠被逮 收贓者同送辦
台南鵝肉店槍擊案 3嫌投案
出席國慶與否 小英6日決定
中國遣返北韓叛逃者 南韓勸阻
新銳導演投入國片 李祐寧致敬
菲官勘災照造假 網友續惡搞
銀髮佳偶遊愛河 幸福百分百
賴文莉公開感謝各界關心
雄檢查獲仿冒知名品牌塑膠管
打開生命之窗 癌友暨親屬畫展
7旬嬤志工 宅配教育助老少
貴州礦災 共17人死
反撙節 希臘再掀24時大罷工
紀念媽祖昇天 金門辦慶典祈福
原民爭權益 要辦音樂出草
MATZKA 醉翁意不在音樂
周錫瑋任講座教授 吳揆親賀
眼傷獲理賠 夜間開車挨告詐欺
陸縱容網路間諜 美議員籲反制
觀護盃籃賽 12日點燃戰火
中市百年國慶 百小時節目接力
田寮老年男性 7成疑骨鬆
國片光復 佩甄湊一腳拍廣告
高市掃黑 6名治平對象到案
盜九旬翁7千萬 養女判7年
新台幣兌美元升4.8分
偷鋼圈逾千公斤塞車內 警驚訝
彭淮南：央行不能持有人民幣
吳家錄身體不適 緊急送醫
電子發票褪色 財部：歡迎檢舉
藝界百人連署 搶救美麗東台灣
網路泰不安 盈拉推特駭客自首
涉包庇賭場 張清堂：配合調查
綠台1線造勢 街景車全都錄
嘉市破六合彩簽賭站 十人送辦
Q3大宗不動產交易逾500億
販毒男持槍頑抗 警飛撲逮獲
北市包商賣讚T 馬辦：未授權
宏達電喜獲選全球百大品牌
每日兩壺溫水 陸婦活106歲
武子靖獲獎 陳菊：我以你為榮
香港各界慶祝雙十節暨辛亥革命
印表機印器官？移植器官新選擇
含乳咖啡同步喊漲 北市要查
9月物價 年增1.35%
月息6百分 被害人全家躲車上
飯店慶雙十 國慶寶寶用餐免費
奪冠身價漲 李娜年收逼15億
台玻東元合資 設真空玻璃廠
綠：蘇吳兩家不合 邱毅亂爆料
5藏僧自焚 3百人下落不明
前里長涉侵占管理費 5人送辦
韓大學總長獲頒政大名譽博士
接機風波 蔡英文：不方便多說
德里酒駕告發人數創紀錄
iPhone5失約 果粉失望
高市教師活動多 教局將協商
南京煉鋼廠鐵水外溢 6死1傷
地方稅清理效能低 糾正賦稅署
顏炳立：選前北市房價持平
旗山盜採砂石 6嫌送辦
汽車奢侈稅 國庫進帳3億
分析師：愛瘋4S符合蘋果策略
記錄空軍祕辛 戰備道起降曝光
陳瑞仁：農具間與蘇農舍大不同
越南米市夯 價錢水漲船高
因應無薪假 王如玄：有準備
綠委參選人造勢 擬調老人年金
老台灣生活影像展 高雄登場
外交部：美官員證詞顯台美友好
掛羊頭賣狗肉 機車行銷贓百輛
英媒：俄逮捕1名中國間諜
諾貝爾化學獎 以科學家獨得
運動舞蹈台北公開賽8日登場
歡度國慶 保育教育館免費參觀
自稱癌末恐嚇取財 警函送
吳亮慶：早已跟蘇家沒往來
呂秀蓮：農舍爭議應全面檢討
康熙與路易十四 歌劇中交會
台農一號馬鈴薯 金門推廣種植
樂觀賴文莉 籲安全工作環境
幾米繪本出電子書 色彩更鮮活
超炫白蛇傳 明華園嘉市公演
中國網賽 謝淑薇雙打止16強
陸山寨桶裝水 標籤自己貼
公務員可務農 蓋農舍未明定
咖啡牛奶漲 10月物價恐反映
金湖水庫設計錯誤 糾正水利署
被指涉賄 錢薇娟：莫須有指控
上市股票平均本益比14倍
涉炒股 古董張判1年11月
品嚐珍奶 小野麗莎如願
縱放人犯 警遭判3月
國慶日 陳樹菊領百人唱國歌
宏達電躍國際 總統府發賀電
雲林國際偶戲節 男女主角亮相
仰德高球賽 林文堂領軍抗外敵
國際旅客國慶來台 有禮雙十
前進香貝里 台灣漫畫走向國際
認股高捷 台灣石油工會反對
台商糾紛 海基會：45%結案
吳淡如攜女亮相 黃越綏當乾嬤
治糖尿病 醫師：控制熱量攝取
前銀髮世代 鏡片市場商機大
中等學校田徑賽 明南投登場
加爾各答華人重陽敬老
台電第5期有擔保公司債利率降
新台幣收升4.8分 交易量減
電塔塔基裸露 民代憂難防災
蔡英文：台日更親 兩岸要和平
收容逃逸外勞謀利 夫妻檔被逮
台東景觀自治條例 保永續發展
謝茲曼發現準晶 顛覆學界想法
華銀中行攜手解決企業周轉問題
買安毒送鴉片 疑毒販試水溫
蘇嘉全農舍 路面改農用
蘇嘉全兄農地出租夜市 將課稅
國片夯 幕後花絮出電子書
刨除農舍道路 蘇嘉全：不知情
黃金十年願景 造東亞高教重鎮
香貝里台灣漫畫館 展自由原創
愛心入監 受刑媽媽溫暖落淚
簽署ECFA 馬總統：有遠見
蘇嘉全：民進黨不反對ECFA
茂迪:太陽能Q4恐不如Q3
家外食物年增高 外食壓力大
藍：小英的期待 總統正在做
奶粉漲價 立院要求降關稅
陶瓷會跳舞 鶯歌展極薄胎碗
歐債 李紀珠：金融業國際良機
北京推限購令 2成房仲倒店
高雄85大樓 11/29標售
連吳王同台挺馬吳 決戰南台灣
蔡英文：有信心打贏總統選戰
小蛇吃肥蟾蜍 好大的胃口
七旬嬤告子不孝 返還235萬
北市都更條例 議會三讀通過
停車位容許誤差規定刪除
墓地變花海 橋頭白樹公墓遷建
眾達：回歸TDR正常功能
衛署明公布報告 柯文哲再批
死囚捐腎胞姐 鐵窗受刑人響應
成績墊底 牛隊仍小幅加薪
關員查走私反遭議處 糾正海關
國道戰備跑道 紀錄片忠實呈現
登革熱疫情增溫 北市已32例
林蔚山：陸廠破壞太陽能市場
樂退族到日本購屋出租 享餘生
歐議員聯名函 賀建國百年
今彩539開獎
海科館何時營運 藍綠互槓
書面質詢省時 綠議員反應不一
台日友好 台南石川議會結盟
喝酒代價高 北京代駕費漲3成
經部搭倫敦奧運熱 強打MIT
演技受質疑 張鈞甯不服輸
在日吸大麻 南韓歌手緩起訴
用戶忠誠度 蘋果力壓宏達電
飲水思源 修建山本氏紀念碑
瑞興輪仍有2人失蹤 持續蒐救
21年前女童命案 2嫌求重刑
器捐案調查定案 醫改會拒背書
美女學生無罪 受害家屬討交待
保證人擬設限 需考量民眾借款
陽岱鋼4支1 連6場安打
保利協鑫：攜手富士康開發電站
俄稱逮捕陸諜 宣布時間點蹊蹺
柯文哲砲轟衛署 醫界相挺
高港水岸明珠計畫 建帆船飯店
獲德紅點獎 廖耿民將出席領獎
南鋼鐵水外溢 11死1失蹤
訪日感想 小英：蠻安心
表演當藝術 紀杏錡蛻變
罹患直腸癌 男子保肛門拾健康
智者寂寞 謝茲曼發現曾遭奚落
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菲華僑界慶雙十 人數創紀錄
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百年國慶酒會 重回雙橡園
歐洲救銀行 IMF稱計畫有譜
今彩539頭獎槓龜
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信用卡權益 申請書強化說明
一翻兩瞪眼 象猿海底撈月
吳家錄脫險 加護病房觀察中
歐債危機 暴露歐銀問題
中美所成員訪台 披露合作始末
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中美所成員訪台 獻花戴笠銅像
歐官員：希臘應能獲新紓困款
射箭測試賽 中華女團8強出局
台灣總統侯選人馬英九 推Youtube競選廣告頻道
台灣金馬獎入圍大贏家 塞德克巴萊KUSO版+夢幻出草篇
緬懷先烈先賢 台灣僑委會邀昔日資助革命後代來台
台灣總統選舉》邱毅緊咬「農舍」 是幫大忙還是幫倒忙？
台灣外匯存底大失血 減少 111.20億美元
[快訊]賈伯斯(Steve Jobs)逝世享年56歲 蘋果(apple)官網悼念
美女修手機遭老闆「勾勾纏」 台灣出現「騷擾哥」
安息！賈伯斯Steve Jobs生平大事紀
矽谷奇才賈伯斯Steve Jobs辭世 全球蘋果迷一人一信悼念
we are the 99% 「佔領華爾街」「佔領高校」索羅斯：憤怒有理 (含影片)
科技藝術的舵手：美國天才賈伯斯(Steve Jobs)
台灣首府台北凌晨 國慶軍方首次預校
唾棄貪婪的金融業「佔領華爾街」蔓延全美國75所學校 (含官網影片)
台灣蘋果相關社群網站 共同悼念賈伯斯(Steve Jobs)
台灣雲林縣選情戲劇性變化 李進勇臨危授命
台灣台中百年古屋遭毀 BBC來專訪
唯一授權賈伯斯傳 刊未曝光照
佛教徒賈伯斯 如何看待生與死(含影片)
全球名人追悼--蘋果賈伯斯Steve Jobs
Apple賈伯斯(Steve Jobs)曾被列入美國難搞之企業CEO
百年國慶大典 小英決定不去
維斯塔小行星有山 高過聖母峰
消除數位隔閡 印度推低價平板
謀刺阿富汗總統 6嫌事敗落網
反華爾街 駭客放話攻擊紐交所
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
壓力職場病 成21世紀黑死病
泰國持續大雨 水災恐惡化
救歐債有譜 歐股長紅
8旬女爵三嫁 西班牙舉國風靡
IMF警告歐洲 明年恐陷衰退
瑞銀全球股票部門負責人辭職
健康又環保 全美步行上學日
印：解放軍染指巴控克什米爾
避險需求不退 金價續揚
經濟報喜 美股勁揚
利多激勵 國際油價大漲
人民幣法案參院闖關 白宮關切
世界大學 加州理工學院稱霸
微軟擬提議購併 雅虎股價大漲
世界大學排名 台大第154名
貝里斯中醫涉偷拍 恐遣返貝國
蘋果宣布賈伯斯死訊
英全球大學排名 我8大學入榜
蘋果共同創辦人賈伯斯去世
賈伯斯去世 得年56歲
IMF警告加國 抑制過熱房市
矽谷傳奇 蘋果賈伯斯逝世
駐法代表處國慶酒會 宣揚台灣
賈伯斯逝世 庫克致信員工
不是愛瘋5 陸業者發財夢落空
北部東部偶雨 中南部晴朗
傳微軟擬併雅虎 內部分歧大
大佳河濱公園傳槍響 男子中彈
比爾蓋茲悼賈伯斯 情義真摯
台股開盤上漲126.44點
全球大學排名 英美仍占鰲頭
蓋茨：我會永遠懷念賈伯斯
祝賈伯斯安息 粉絲灌爆網站
家人：賈伯斯去世「很平靜」
未受賈伯斯去世衝擊 鴻海開高
巴拿馬總統賀中華民國百年國慶
賈伯斯過世 美各媒體快訊報導
歐巴馬盛讚賈伯斯：敢於不同
咖啡牛奶漲 公平會列急件
「喬幫主」過世 李開復致哀
越南男性找工作大不易
賈伯斯貢獻 各界頒獎無數
抗胰臟癌7年 賈伯斯不敵病魔
不畏賈伯斯去世 蘋果概念股漲
賈伯斯離世 大陸網友同哀
雞排金馬失利 導演寄望金鐘
科技奇才賈伯斯 一生傳奇
賈伯斯情史 曾談過姊弟戀
台股漲 新台幣匯率走升
馮寄台：兩岸和解 助國際交流
國際技能競賽 台菁英盡出奪牌
賈伯斯：死亡是決定的助力
反華爾街 上萬紐約客上街
運彩生弊 蔡明忠道歉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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宸鴻：觸控新境界 賈伯斯功勞
國際股市反彈 台股漲百餘點
宏都拉斯副元首來訪賀國慶
富邦金股東會 補選2席獨董
陳裕璋：蘋果台灣供應鏈仍穩
賈伯斯驟逝 政經界齊表哀悼
義築團助尼泊爾 打造醫療站
痛失有遠見者 張忠謀悼賈伯斯
疑跨軌 6旬翁遭撞斃
反華爾街 華人不落人後
邱文達：器捐案衛署負政策責任
老搭檔：賈伯斯人生屢屢破表
蘇嘉全農舍案 邱毅赴監院告發
柏林古樂學會 演奏巴洛克經典
雙橡園賀國慶 台美友誼升溫
賈伯斯逝 劉憶如：衝擊短暫
百年國慶 十月壽星免費遊樂園
蘇嘉全：農舍若需拆除也願配合
王丹在台辦雜誌 啟蒙大陸民主
NCC助弱勢裝數位機上盒
強悍賈伯斯 曾列美難搞老闆
駐加代表處舉辦國慶酒會
疑金正日孫赴港讀書 港府拒絕
基隆船難 吳揆促降低污染影響
魏德聖台南簽名會 名小吃力挺
賈伯斯病逝 富士康哀悼
參與國際組織 吳揆促陸勿杯葛
美議員承諾 持續推動台美關係
江宜樺：農地非農用可開罰
陸維權人士陳光誠生死成謎
賈伯斯心靈歸屬在印度
建國百年銀幣 排20小時搶購
警破販毒集團 11嫌送辦
5大門神鎮守 蘋果短期安啦
賈伯斯驟逝 越網大幅報導
賈伯斯去世 專賣店加強管制
副理涉挪用客戶存款 高銀免職
歐債警報稍解 金融股漲近4%
賈伯斯去世 竹科人表遺憾
塑化劑案 糾正政院等3機關
愛滋器捐案 台大醫院8大疏失
鰲鼓濕地復育 獲美國景觀大獎
秀客語 總統：客家政見都落實
賈伯斯旁聽字體美學 影響深遠
新台幣午盤升幅縮減
北韓欲以核武交換與美建交
賈伯斯逝 投信：心理影響大
農舍爭議 屏縣府配合調查
少子化 李述德：增幼兒扣除額
少了賈伯斯 蘋果靠執行力撐住
賈柏斯辭世 經長：他是個奇才
新聞小百科：美國景觀建築協會
幼兒扣除額 綠委喊到6萬
農舍爭議 農委會發文屏縣府
法官涉貪 高院預算部分遭凍
立委促調查結論 公平會：尊重
藍大老同台 吳伯雄：沒有困難
柯文哲：衛生署欠反省
票投玉山 爭取世界新七大奇景
溫家寶赴溫州救火 港股振奮
農委會：蘇案有待縣府核定
預算減 立委憂青年權益受損
棋盤大地磚 台北車站古典美
空中兵力展示 70架軍機暖身
台船陸船 北海道外海相撞
作業車撞支架 飛機延誤起飛
台股收盤漲142.85點
紀念幣金門開賣 90分鐘搶光
賈伯斯創新遠見 雙A推崇
中科調度農水工程 農民盼撤銷
大佳河濱公園槍響 男頭部中彈
藍營演豪宅劇 迎小英巴士
故宮南院將動工 104年開館
福島英雄演說 向台灣致謝
台股收漲142.85點
國慶煙火在彰化 首放16吋彈
消基會：紋身貼紙含少量可塑劑
百年國慶酒會 義大利舉行
北部國慶煙火 活動走懷舊風
金融領軍漲 台股站回7100
巨星隕落 陸網友悼賈伯斯
補貼健保易放難收 擬爭取財源
拍桌震碎玻璃割傷人 男遭簡判
攜4槍百餘發子彈 男子落網
郭台銘悼賈伯斯 讚真正英雄
小英台一線造勢 自鵝鑾鼻出發
10月台指期漲134點
裝避孕器未取出 7旬婦尿失禁
屋借名登記 女友分手討屋敗訴
10月電子金融齊漲
吸收學生賣納骨塔 2人遭訴
建國百年 挪威僑界同慶
北市拖吊 加註保管場電話
後賈伯斯時代 艾夫扛創意重任
陳菊：打造高雄為亞洲新灣區
孫女掛名女兒 母告女偽造文書
大陸賈伯斯何在？陸官媒反思
抗韓 逾千外銷貨品恢復沖退稅
照顧青年 立委盼聚焦救失業
富士康悼賈伯斯 偉大的朋友
世界視覺日 藍色車隊義診救盲
募集醫療器材 國合會援贈友邦
奈米展 工研院秀熱電轉換模組
首都警察加給 內政部盼獲支持
孫中山與美國特展 高雄登場
慶祝雙十國慶 日媒登台灣特輯
蔡英文不參加國慶 王金平尊重
紅雀逆襲 威脅費城人
建國百年 韓華雙十慶賀團授旗
郭正利涉毒 檢傳到案勒戒
建置網路 水公司七區e化服務
撞癱前台大教授 判賠4百餘萬
涉殺台籍船長 陸漁工判無期
副總統：政府努力創造就業
三大法人買超台股82億元
公共運輸重建 徵擁擠費列選項
偷羊奶25瓶 小情侶法辦
未出生先出聲 丹頂鶴蛋內鳴叫
渤海漏油4個月 堵不住漏不停
警破毒品案 2人落網
日友好音樂會 團長哽咽謝捐助
張良任拜會耶路撒冷市長
周永明：尊敬賈伯斯科技貢獻
建國百年 比利時歐盟政要齊賀
台64線 11/27首辦路跑
陳澄波特展 嘉市博物館展出
擴大對象 新北流感接種率高
警逮販毒集團 赫見母子檔
鎮瀾宮副董事長胞兄涉毒遭拘提
藍委籲設大陸購台農產常態機制
急需人才 陸增公費留學名額
賈伯斯不是神 生涯7大突槌品
獨立參選人選人大 高志鵬聲援
台北車站有詐彈 警偵辦
國慶連假 台鐵花東線增座位
金融知識講座 高應大開講
越南總理訪烏 加強經貿合作
酒後騎車撞父 遭警移送
立院初審 貸款取消連帶保證人
賈伯斯輝煌殞落 蘋果如日中天
媽祖遶境搭時尚 衣飾秀新亮點
陸製電影 陸媒看好票房逾百億
台灣羽毛創辦人骨灰 判還子女
新台幣兌美元升 2分
全球悼賈伯斯 蘋果總部降半旗
5人轎車擠8人 車禍7死1傷
省下老公喪葬費 贈中市救護車
雄檢查緝廢棄場 打擊環保犯罪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國慶服務隊 赫見小隋棠
抗癌小鬥士陳顥哲 報名路跑
賈伯斯逝 施振榮表不捨
開創綠能商機 歐銀來台尋夥伴
夫疑口角砍妻 1死1重傷
酒後代駕 大陸很夯
台科技大廠同悼賈伯斯
吳乃仁：如不合法就拆農舍
曾雅妮尬崔羅蓮 力拚韓亞銀賽
劉憶如：國發基金扶植獲利並重
睽違百年 鳳山左營聯慶萬年季
廣州塔電梯故障 42人困高空
立院初審 增5歲前幼兒扣除額
雙十國慶 貓纜正常營運
腸病毒71型疫苗 國光獲技轉
財部：擴大外銷品沖退稅
英全球大學排名 台大退39名
菲女童遭性侵活埋 掙扎脫困
賈伯斯逝世 陸民獻上蘋果致意
瑞成堂被毀 胡志強要抓元凶
台北國際發明展 南開科大亮眼
愛瘋語音功能 24年前早成形
高市長照中心 設6站護長輩
巡邏遇贓車 警銬機車擒賊
黃金十年 總統宣示大故宮計畫
新北市房市買賣打底 高雄反彈
台科大攜手資策會 開設MBA
香港旅行團北京遇車禍 3死
江宜樺：事故現場建立SOP
賈伯斯一生輝煌 曹興誠讚譽
綻放真台灣紀錄片 國慶首播
港股反彈 大漲922點
農地投標踴躍 中市再售重劃區
李焜耀：賈伯斯復興美電子業
彰濱海風大 國慶煙火不受影響
南星計畫啟動 鳥會憂棲地破壞
莫拉克重建好山水 吳揆籲重遊
高雄物產館 8日試營運
總統：能源稅開徵 一定要推
總統：5歲免學費 視財政延伸
中華電雲市集 明年營收衝2億
狼師性侵男學生 判5年6月
鬼才賈伯斯 十大經典之作回顧
象猿決戰 預售票賣光光
黃金十年 總統：推動再生能源
抽查百貨公司 阻礙逃生開罰
彰縣警局公關室主任休克過世
後賈伯斯時代 蘋果還可紅2年
大故宮計畫 空間多5倍
新北鐵馬樂活季 逍遙又減碳
暗夜無名火 老夫婦驚險逃生
賈伯斯不在 蘋果團隊仍強
沒了賈伯斯 陸民：蘋果往何方
取締港區捕魚 官員盼加強技巧
後賈伯斯時代 經部將進行評估
民主檔案展 呈現民主多元面貌
作業車碰支架 飛機延誤7小時
你盧瑟嗎？ 陸失意者網路自嘲
駐德法蘭克福辦事處揭牌
投保協議業務溝通 8日登場
苗栗藝術季 瑞典天團揭序幕
HP停平板電腦 英業達減人力
亞幣弱 新台幣升幅縮小
打壓工會幹部 證交所遭裁違法
高鐵直達台南 吳揆允助
探視賴文莉 吳揆：加重罰酒駕
捐金大國父銅像 孫穗芳訪金門
拓海外市場 台灣經貿網推認證
高鐵國慶加開81班 仍有空位
賈伯斯辭世 老夥伴啞然失聲
總統遵非核家園 將說明核政策
報告：亞太企業樂觀指數重挫
小英台南競選總部 9日成立
5百萬珠寶遭竊 警3小時破案
要錢不成弒養母 男無期定讞
故宮南院 藍綠立委互質疑
兩岸新聞獎 中央社入圍3項
騙過感應器 男免費停車挨告
王金平：盼與宏國續互相扶持
中美抗戰情報 軍情局解密
諾貝爾文學獎 瑞典詩人戴桂冠
英語扎根 北市首創評量手冊
明年半導體資本支出估降16%
雄獅通運添文創 運具化為旅程
曹興誠：政治人物對社會有責任
賈伯斯死因 癌症復發料是禍首
菲前總統雅羅育可能牢中過耶誕
幼兒特別扣除額 最快明年實施
故宮南院工程 嘉義盼明年開館
北市登革熱增1例 疫區噴藥
高中職免學費 總統：預算已編
郵寄海洛因闖關 男判無期
資策會：明年智慧手機三星第1
跳樓避追緝 鄭銘棋涉販毒遭拘
腸病毒疫苗技轉 6年內上市
仰德高球賽 詹益信並列領先
8點檔長壽劇 三立允越作越短
執行署送金融命令 電子化上路
證交所：絕無打壓工會幹部
國考限身高血壓 考選部擬取消
總統：司法改革要重視民眾感受
因應競爭衝擊 擴大沖退稅
亮刀捅到好友肚 醉男遭訴
假結婚真打工 警破人蛇集團
預售屋推案 今年恐減2成
顧能：明年平板電腦將破1億台
賈伯斯逝 臉書推特痛悼天才
菲國網友向賈伯斯致敬
北市警察 外勤擬加8千餘元
抑私人運具 擬提高五都停車費
後核電時代 增加再生能源燃氣
中信金併大都會 金管會准
孫正義推崇賈伯斯 媲美達文西
瑞興輪2失蹤 海巡：恐漂西岸
釜山電影節開幕 台灣5片入圍
譚諾克籲歐盟與台簽經貿協議
原民自製獵槍 內政部放寬規定
銀行國際民幣業務 逾台幣千億
溫州民間借貸 年利率180%
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出口潛力夯 美商提黃金13國
蔡英文：守住家園和主權
威力彩開獎
駐瑞典代表處舉行國慶酒會
不滿104資遣 女獲判賠5萬
吃故鄉板條 小英和記者鬥嘴
女子曬衣怕黑 謊報找警壯膽
中美所成員 禁與中國人談戀愛
日媒：中國逮捕3南韓間諜
杜嘉女神節落幕 加爾各答轟動
遠雄人壽違規 不動產放款受限
戴笠解密檔案 國史館8日公開
悼賈伯斯 愛戴者東京店獻蘋果
華立攜手保利協鑫 簽意向書
18個孩子媽 隋棠愛心滿天下
滬地鐵事故 肇因違規發布命令
減碳 經部擬補助老舊家電換新
百年金曲 開放兩岸網友票選
台商義助 癱瘓泰勞陸續返泰
總統：ECFA讓台成赴陸門戶
陽岱鋼棒槌火熱 連7戰安打
女向男求婚 獲內政部特別獎
貸款保證人設限 立院初審通過
投信：蘋果概念股看假期拉貨潮
台投資說明會 中南美洲參與
駐西代表處舉行國慶酒會
起馬宴搏感情 總統逐桌致意
駐愛代表處酒會慶雙十
慶祝建國百年 駐西處辦活動
大選倒數 藍組織文宣雙管齊下
賈伯斯驟逝 科技大老無限緬懷
綠台一線造勢 藍籲順訪蘇農舍
大故宮計畫 民進黨質疑為財團
今彩539 頭獎1注中獎
賈伯斯歿 蘋果股價跌1.5%
威力彩頭獎槓龜
歐元區堪憂 美股開盤下挫
慶百年酒會 日貴賓致詞謝台灣
美初申失業救濟 增幅低於預期
網站供下載涉侵權 男緩刑2年
泰國水災告急 古城受威脅
歐元貶 歐元區面臨下滑風險
駁跟進說 藍：政策非先喊先贏
川斯楚默詩作擅用隱喻和意象
不認親生女？賈伯斯7傳聞揭祕
日中促國防交流 日防長欲訪陸
英央行啟動QE 利率維持不變
政治資金案 小澤出庭批檢方
賈伯斯長辭 蘋果股價何去何從
賈伯斯離世 英相表達哀悼
金音獎入圍 董事長林生祥風光
中國「人大代表」選舉出現獨立候選人 台灣國會議員呼籲聲援
收藏賈伯斯 義美聯電免費贈閱 Steve Jobs電子書 (iPad App)
台灣前領導人李登輝遭貪污起訴
美國總統奧巴馬發表聲明 悼念蘋果創辦人賈伯斯
Apple Think Different 賈伯斯(Steve Jobs)全球網站名人粉絲悼念
賈伯斯56歲壯年去世 兇手「胰臟癌」是什麼?
Steve Jobs 失敗的七個Idea
台灣國民黨重申：「六三三」是8年政見、沒跳票 !
調查: 台灣的信心指數為94分 比全球平均低了20分
賈伯斯Steve Jobs 教會我們的事
賈伯斯(Steve Jobs)與台灣 打造蘋果(Apple)大帝國的功臣
賈伯斯(Steve Jobs)辭世 不肖人士誘騙個資
台灣政府官員列馬英九後援會幹部 綠營向監察院舉發
台灣》總統推「大故宮」圖利特定人? 國民黨: 憑空想像
蘇黎世國際人壽打造退休計劃三大策略：定期定額、資產配置及多元投資
「呆（台）中人」 殺頭生意有人做
台灣台中公有停車場BOT案未核准 先遭人盜挖上億元土方
蝦米！ 頭髮用「燒」的 沒有剪刀的髮廊
福容大飯店台北 林口 桃園 墾丁 通過ISO 9001、ISO22000與HACCP國際認証
賈伯斯樂扮海盜 也善掌兵符
告別賈伯斯 蘋果勁敵環伺
賈伯斯推動十大趨勢 改變世界
歐銀將買擔保債 供1年期貸款
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
延續賈伯斯傳奇 庫克任重道遠
歐巴馬開砲 批中國匯率政策
佔領華爾街訴求 歐巴馬聽見了
歐股續紅 銀行股領漲
歐巴馬：中國操控匯率及貿易
歐債有解 金銅價漲
歐祭振興措施 油價勁揚
賈伯斯去世 自傳預售量大增
歐巴馬火力全開 轟人民幣匯率
歐債傳進展 美股收紅
政府提減赤 法工會遊行抗議
索尼買易利信合資股權傳近拍板
歐盟擬准微軟收購Skype
波特蘭母校 影響賈伯斯深遠
歐債危機 累積人民不信任能量
賈伯斯辭世 讓人體認生命脆弱
見同業就砸 廈門運將大罷工
賈伯斯傳記預購 攻占暢銷榜首
北東部涼爽 中南部溫差大
歐巴馬促歐：別想靠美 快救債
蘇起：台灣分歧 兩岸談判更難
台股開盤上漲81.16點
怒火燒華府 反華爾街示威蔓延
小澤腰痛 送醫後無大礙
智慧手機力撐 三星獲利優預期
越南腸病毒死亡案例破百
蘋果衝擊 PC產業陷重整期
江宜樺：女消防員表現不輸男性
駐英代表處國慶酒會 熱鬧隆重
甲骨文誆美國 罰近2億美元
台股漲 新台幣小升
科技藝術 明和電機創數位樂音
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
蒲亭潛水發現古物？ 係假ㄟ
咖啡漲價風波 有待調查
火燒心 占領華爾街入侵華府
歐巴馬賣炸雞？北京店家耍噱頭
歐債有解 台股漲近百點
善用回收水 省水達8成
美民主與共和黨 率團賀國慶
巴西代表處隆重辦建國百年餐會
國慶假期將屆 午後國道易塞
大陸房市降溫 房價上漲動力弱
宏達電推新機 罩式耳機亮相
國債 每人平均負擔20.4萬
詩人愚溪 榮獲卡夫卡文學獎
販毒集團落網 全是通緝犯
籲工廠合法經營 工業局降門檻
華山園區演賊變 反思孝順
大道之行 交通人故事專書出版
48小時鐵馬環台 台中開跑
藍：媒體報導證明六三三沒跳票
賈伯斯一生 私生活不曝光
永續環境 學者：勿擴張石化業
斯洛伐克國慶酒會熱鬧滾滾
墨西哥舉辦建國百年國慶酒會
沈呂巡：台灣獲免簽數高於大陸
救經濟 全球貨幣政策急轉彎
陸製造不再便宜 美企鮭魚返鄉
反同志教會 賈伯斯喪禮抗議
入獄前改造槍枝 男子送辦
郭正利涉吸毒 報到觀察勒戒
參加國慶否 藍：對比雙英格局
紐約慶雙十 友邦大使到場慶賀
小英：各部會存在行政不中立
維安勤務多 北市：會撙節警力
成大骨質疏鬆新藥 國際矚目
尾隨貨車專偷油米 警逮竊嫌
國慶酒會 荷蘭政壇要員出席
中市BOT案 議員批盜挖土方
嘉義市雞肉飯節8日開跑
收購價跌 消保官查鮮乳漲價
首唱會前加場 首場歌迷不平
賈伯斯辭世 吳揆：全球震撼
台股漲 新台幣午升8.8分
男童疑服藥過量 醫院通報安置
健保卡註記 戴手環預約善終
趙女案敗訴 104擬上訴
躲女廁偷拍 男醫師吃官司
台灣薩爾瓦多簽台灣書院意向書
咖啡漲價 吳揆促公平會查
諾貝爾和平獎 女性得主呼聲高
吐國無霍亂 旅遊警示降為灰色
有備無患 金門演練海污應變
小英參加國慶 綠：確實考慮過
竹縣集團結婚 盼新人增產報國
機捷A7土徵 自救會不滿
廖苡喬飆演技 挑梁演雛妓
蘇案會勘 陳武雄：待屏縣核定
倫斯斐訪台 參加建國百年活動
內政部修法 明訂善款使用年限
越國家主席將訪印度斯里蘭卡
5都停車費擬漲 高雄立委反對
不敵加拿大 世棒賽中華4連敗
安大略省議會選舉自由黨獲勝
攔路虎發威 洋基出局
大稻埕煙火節 現場享免費按摩
學務長塞錢濟助 賈伯斯感恩
國慶預演 總統府周邊8日交管
越共總書記訪中 聚焦南海問題
台股收盤漲79.96點
涉貪法官出庭 怒推記者
國慶前夕 明潭賞美聲看花火
苦追不成罵人髒 男遭訴
台股收漲79.96點
10月台指期漲69點
瓜國醫生赴台接受肝臟移植訓練
大故宮計畫 藍籲綠勿誹謗
10月電子期跌 金融漲
百萬鈔票發霉 男尋求協助
吳揆：農委會有無違中立需調查
傳產金融帶頭 台股漲近80點
大林蒲遷村 高市議員推公投
西安地鐵 驚見東漢古墓
亞洲賞鳥博覽會 15日登場
天宮飛行百圈 準備對接神八
菲造船廠意外 4死7傷
遭質疑性別歧視 賴坤成道歉
鄰農控蘇家圍路 綠：民事糾紛
投信：選舉行情蓄勢待發
陸富商汗血馬 擬與保時捷尬車
陳菊盼高市比照首都警察加給
賈伯斯病逝 大陸各報頭版報導
免申根簽證 總統：人民感覺好
雙斧砍司法院招牌 猛男吃官司
日議員賀國慶 空前陣容明訪台
●三大法人買超台股46億元☆
貨櫃車駕駛瞌睡 國道追撞2車
車壁可摺疊 新世代露營車登場
拓展海外市場 陸企少信會計師
尋歡而來？ 美駐菲使言論惹議
社維法修法 民團籲娼嫖都不罰
央行標售定期存單 利率降
太空人老公退役 美議員露真情
錯誤傳聞多 史亞平澄清
陸房產名人弔賈伯斯 反被嗆
武漢台灣週 首日簽約逾千億元
漁民河川漁撈溺斃 保險判賠
青少年搖滾戲劇 演出感人故事
行動服務車到林園 新移民感動
國防展演 巾幗不讓鬚眉
暴力逼良為娼 愛名牌落淫窟
22公斤卵巢瘤 婦人肚如冬瓜
新台幣兌美元升1.19角
韓亞銀錦標賽 曾雅妮暫列排頭
跳上獨木舟 看見「三度」風景
副總統：ECFA有紅利效應
9月出口246.1億美元
政府捐助財團法人部分薪資放寬
中印隱匿補貼方案 美狀告世貿
電子產品比輕薄 高端PCB夯
嘉縣之書 進軍法蘭克福書展
投保協議 吳敦義：要簽得好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
韓國LPGA 妮妮首輪領先
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
歐央行鉅額貸款救市
自動化展 副總統：盼帶動商機
竊鴿勒贖 受害人遍布中南部
教部南加大獎學金 每年5名額
尋仇打錯人 警循線逮4惡煞
文大董事長訴請離婚 法院判准
偷渡外勞落網 總算脫離苦海
打醫生 皖男嗆：我是紀委書記
慶祝國慶 國父銅像金大揭幕
世衛地區會議 台派觀察員與會
小林平埔族夜祭 失傳古調重現
明年3月25日 香港選特首
身障員工不足 知名廠商需繳費
德議員讚台灣發展為亞洲典範
清華金大合作 多元化學習
建百國慶 紐約時報廣場飄國旗
建國百年國際旅展 攤位破紀錄
呂芳上：中華民國史在台灣延續
台南教區半世紀 天主教慶祝
男不滿前妻 砍斷其夫腳筋
赴總統府踩街 新港媽祖更衣
無懼中共 馮正虎爭公民訴訟權
諾貝爾和平獎 3人共享殊榮
北市查核 阻公車司機超時駕駛
洛城賀國慶 熱鬧滾滾
涉掏空公司 大同董座遭起訴
婦睫毛長陰蝨 醫師籲重衛生
蔡英文募款餐會 中部230桌
遭疑地下水總酚超標 南市否認
華西村跨足觀光 建超五星酒店
竊賊廟前猝死 共犯頭七落網
雙十吉日登記婚 高市403對
國慶鳥 灰面鵟鷹群抵墾丁
星空下看電影 台中跨夜慶百年
虛擬實境教室 新手醫師練功
幫助蕉農 朱立倫鼓勵吃香蕉
陸首度為歐洲發射衛星
機捷車廂開放 捷運迷搶先坐
面板雙虎 9月營收均下滑
連戰挺馬：國家需要傑出領導
包庇妻開賭場 男警遭訴
瑞興輪船難 清除油污近尾聲
首度減資 台糖：會尊重民股
陸十一長假結束 交通高峰再現
世博台北館 明起花博公園見
蒲亭將訪北京 陸：兩國關係密
促銷香蕉 嘉縣10日辦品嚐會
德總理梅克爾將訪越南
捍衛和平女權 3女性獲和平獎
駐紐西蘭代表處酒會慶建國百年
中輟生5千多人 新北市最多
本周上市指數跌0.19%
陳武雄：輔選皆用假日
戲水疑失蹤 他處上岸虛驚一場
陳信安重返台灣籃壇 落腳璞園
廠商欲聯漲桶裝瓦斯 公平會查
雙十國慶酒會 露國總理祝賀
百年國慶慶典 電信業同歡
董座遭起訴 大同：未收到通知
廈門罷工計程車 與資方達共識
整合資源 海外華媒中央社合作
妹隔9年告性侵 兄獲不起訴
非美幣升 台幣升破30.5元
經部：前8月新設廠商家數倍增
局處螺絲鬆脫 陳菊允檢討
摹仿賈伯斯 招牌黑套頭衫熱賣
新莊線9日起測試 列車不載客
強盜跳5樓命大 手頭緊投案
無名隧道段坍方 中橫阻斷
登革熱疫情 北市增1例
中華民國萬歲 馬辦籲蔡表態
高港六櫃火紅 達75萬TEU
陸國務院：反對駐京辦變相存在
中橫坍方 天祥至太魯閣封4天
蘇嘉全農舍爭議 許榮淑籲換人
國民黨：輔選絕不用公務資源
跨國詐欺案 25歲主嫌遭起訴
金控前3季EPS 過半逾1元
天心要定金鐘影后 抱屈楊一展
墨爾本藝文峰會 中市分享經驗
規劃溼地獲獎 陸曉筠心願未了
除役軍備同場展 陸海空齊亮相
財政緊縮 希臘民眾求助NGO
北市青年創業貸款 資格放寬
謝國樑：海科館明年6月試營運
歐債拖累 新興貨幣跌勢難止
飛行棺材 印米格21又摔機
小英：愈在地經濟就愈國際化
假車禍真搶劫 女遭擄受虐脫困
薑黃素保肝 抑制纖維化
黃金週陸客赴港 估72萬人次
民運人士楊建利 被拒入境香港
景氣不明 投資型保單停扣增
9月出口 今年新低
明道大學劉錚 SBL選秀狀元
友誼與祝福首映 呈現百年紀錄
極地任務 專書推海功號改博館
美韓FTA 台產業嚴陣以待
諾貝爾和平獎 評選與得獎歷史
高雄林園大排汙染 水公司惹禍
走私管制冷媒 查獲7千餘公斤
鴻海9月營收 年減12%
今彩539開獎
仰德高球賽 詹世昌並列排頭
陳致中發簡訊 邀鄉親挺小英
大樂透開獎
維護國安 總統重申三道防線
毆打消防救護員 醉漢送辦
文化領航 大故宮計畫啟動
促進台法交流 巴蓬將訪台受勛
9月出口不佳 Q4旺季恐不旺
雙十國慶 軍醫院門診不打烊
蘇富比秋拍 成交逾港幣32億
經部估今年出口仍雙位數成長
洪水肆虐 泰力保曼谷不淹水
大同：相信司法能還董座清白
泛太平洋婦協 來台開年度大會
賈伯斯離世 生父無緣相認
百年咕咕雞 史詩劇很童趣
海功號艱鉅任務 胡宗駒作見證
美9月非農就業人口增幅亮眼
達賴不缺席 視訊方式南非演講
家人羈絆 陳信安回台發展
藍蔭鼎遺作 法院判子女共有
天津重大車禍 35人死亡
一家都吸毒 姑侄先後被逮
嚴長壽辦學 花東弱勢優先
林蔚山涉掏空大同 求刑20年
日華懇賀國慶 規模歷年之最
國慶假期前夕 國道小塞
旅展撿便宜 飯店住宿僅16折
千名訪賓賀國慶 十年來最多
老賈長袖善舞 帶動東亞科技業
小澤住院 輸尿管結石無大礙
尹啟銘訪日 為台日合作搭橋
台俄經濟合作會議 成果豐碩
想鬧蘇嘉全場子 男遭警制止
大樂透頭獎1人獨得
今彩539 頭獎2注中獎
金溥聰10月下旬訪日
葛羅斯：美就業增幅撐不起經濟
2人陳屍租屋處 死因不明
焦點人物：葉門革命之母
大故宮計畫 藍：無關中影土地
農舍事件 蘇嘉全向陳瑞仁致歉
賈伯斯歿 生父盼相見永成空
農訪團訪美 簽22項意向書
台灣蘋果社群舉辦史帝夫.賈伯斯(Steve Jobs)紀念會
中國首度替歐洲使用者服務 法國通信衛星送入太空
2011台灣寬頻通訊展 雲端主題館首度曝光
亞洲賞鳥博覽會 15日台灣台南安平登場登場
台灣的賦稅人權跟國外差多少？
慶祝中華民國100歲 美國紐約時代廣場(Times Square) 看見台灣之美
如何讓顧客皈依為信徒 -- 賈伯斯(Steve Jobs)含影片
慶祝百年國慶 台灣在紐約做國際形象廣告
台灣維基解密發起人潘建志醫師 即將公開『維基解密揭密』
近半世紀三代傳承名店 日本東京都秋留野市發跡之『黑茶屋』餐飲事業 以台北為海外擴點首站 推出旗下餐飲品牌「燈燈庵」自然流精緻日式料理 將於9/17正式開幕
秋風爽 鮮蟹嚐
美國「占領華爾街示威」 已逼進白宮
賈伯斯Steve Jobs「蘋果咬一口」 香港大學生設計網路瘋狂轉載
居禮夫人（Madame Curie）：第一位奪得諾貝爾獎的女性
台灣肥料公司 被查出『複合肥料』含『鉻』可致癌
菲律賓、泰國、越南水患 奪500人命
諾貝爾和平獎 賴比瑞亞與葉門3女性共享
星加坡資政李光耀：宋楚瑜參選台灣總統 將搶奪馬英九選票
佔領華爾街升溫為占領全美 賈伯斯(Steve Jobs)一度中斷抗議活動
坑人？台灣咖啡跟著牛奶調漲 台灣總統參選人蔡英文：社會貧窮感正發生
台灣超商全面調漲含乳咖啡 農委會：吃酪農豆腐
日本公司複製人臉面具 台灣民眾感興趣
台灣超商含乳咖啡調漲！ 國際咖啡豆價不漲反跌
廣達9月營收885.95億 同比減少8.4%
美國參議院通過決議 對歷史上「排華法案」表示道歉
雲林縣大埤鄉聯美國小 中華民國精彩一百~書香蛋糕香
台中郵局 10日「歡慶百年 幸福百分百」活動
台灣國際發明展 勤益科大獲13面獎牌居冠
賈伯斯傳記 24日感性發行
賴國女總統獲和平獎 有助連任
慈善捐贈 賈伯斯紀錄有限
賈伯斯第二？ 科技人各顯長才
危機恐難抑 惠譽砍義西信評
搶救歐洲銀行10天大作戰
美2011年赤字1.3兆美元
惠譽下調西班牙評等 展望負向
歐元危機拖累 惠譽降義債評
傳賈伯斯葬禮7日舉行
美就業成長佳 國際油價漲
義西降評 美股收黑
義西降評 國際金價收跌
美數據報喜 歐股收紅
百年國慶 時代廣場看到台灣美
深股IPO金額奪冠 滬股第3
貝里斯台僑涉偷拍 影片曝光
台法首簽備忘錄 培訓台公務員
水氣增 北部山區東部防豪雨
紫外線指數過量 北東部空氣好
李光耀：宋參選奪馬選票
北市國樂獻歌謠 喚起百年記憶
台駐聖保羅辦事處 國慶宴嘉賓
陸黃金週收假日 3車禍56死
建國百年酒會 坎培拉盛大舉行
李光耀：沒有國家支持台獨
連假出遊多 國道北部現車流
雷虎領隊父喪 以國慶操演為重
退休教師當有機農 不怕被笑傻
本月第2起 2藏人四川自焚
王永慶銅像 馬總統揭幕
百年國慶酒會 阿根廷盛大舉辦
宋下鄉座談 15日屏東首站
佛乘盃圍棋賽 拚首獎30萬
國慶接待 台北大展現專業熱情
越南鬥雞搬上撞球台
菲性旅遊說遭批 美大使遺憾
賈伯斯傳記熱賣 i書店受惠小
金門百年古厝 見證華僑愛國
棄養動物無責？收容所狗滿為患
雙神遶總統府 罕見病童鑽轎底
合法棄養？ 動保法有修改空間
病死率高 收容所疫情拉警報
百萬狗死於收容所 動保須專責
動保工作亟待整合並提出願景
台灣書院 打造文化交流平台
咖啡漲 小英籲政府防壟斷
品牌揚國際 文化認識台灣
好米的故鄉 福鹿米屢獲獎
MIT流行音樂 世界唱不停
台灣戲劇超夯 海外粉絲搶看
台灣美食 服務升級邁向國際
小吃怪名字 貓鼠麵無關貓鼠
學生展創意 台灣屢獲獎
環境保護有成 陸環團來台取經
中央社商情網改版 10日上線
南藝大：併入成大 非優先考量
美在陸製造業 15%擬撤離
中央社珍藏照 吸引金門旅客
阿公阿嬤拚廚藝 親子歡樂互動
傳陸殲10B墜機 飛行員殉職
推廣台灣書院 志工團是關鍵
不敵日本 世棒賽中華5連敗
大型重機環島 慶建百兼助弱勢
邱于軒推社造 大寮打造輕井澤
公費留考登場 估錄取135人
搶雲端商機 電信業者動作頻頻
台露貿易夥伴展開幕
駐巴拿馬大使館慶建國百年
管理貸款代辦 金管會3管齊下
減少水患 大潮州補注湖啟動
北市工程暨製造業 14日徵才
汰換舊冷氣機 擬補助逾3千元
力拚金鐘潛力股 李鼎讚瑤涵沂
體驗盲棒 朱立倫連3揮空
芝加哥經文處建國百年國慶酒會
國父孫女贈銅像 郝籲感念先賢
百年國慶 回台僑胞估逾2萬
法鼓學院碩士班 助學條件優
邁阿密國慶酒會 場面熱烈
百年國慶 圓山彩燈連開4天
蘇花路落石砸車 1人重傷
化解水壩爭議 緬副總統訪陸
駐巴拉圭大使館舉辦國慶活動
越南菲律賓建立海防熱線
西雅圖國慶酒會 場面熱鬧
男子燒紙箱 桃園醫院虛驚
高普考上榜多 政大公行成贏家
紅雀爆冷門 費城人出局
總統緬懷前人奉獻 創百年榮景
淘汰白熾燈 陸LED燈商機大
府：馬總統愛國 國人有目共睹
副總統讚賈伯斯 致力創新精神
布國總統訪台 分享建百喜悅
韓亞銀錦標賽 妮妮保持領先
內政部：今年新生兒可破19萬
天津重大車禍 死者多為大學生
賈伯斯傳成電影 傳索尼洽談中
簡又新：婦女是台灣環保推手
見警慌張洩底 3人涉毒就逮
掌握利基 太醫目標營收50億
陸黃金週遊客爆棚 旅收逾3兆
男子墜樓 壓傷路過駕駛
曾雅妮領先群雌 朴世莉出局
美參院通過決議 遺憾排華歷史
彰師大建題庫 國中評量好幫手
創意眷村菜迎雙十 回味美佳餚
逾6成上班族 默默努力
加拿大政要祝賀中華民國國慶
減碳規劃 中油擴建天然氣廠
大阪慶百年雙十 場面盛大
工研院生醫研發成果下週亮相
誤闖國道逆向 眼疾老翁不起訴
國史館新書 呈現戴笠情報戰史
投資型保單行銷 壽險爭自律
馬吳配屏縣總部 人員進駐
清查潛在狼醫 衛署鎖定3目標
連兩降 下周汽柴油可望降3角
不公平！倫敦貧富差距273倍
嘉市雞肉飯節 展示火雞
公平會查糧商 短期有結論
陸金融業看好前景 7成擬併購
襲胸摸臀 法界：已可強制治療
李鴻源：極端氣候漲水價惜水源
農委會：台肥肥料鉻含量未超標
農舍爭議 蘇嘉全：現拆是心虛
灑脫擇生死 印新貴夫妻上吊
曾雅妮明爭冠 力抗韓流
抗戰情報史 戴笠有27個化名
蔡英文籲女性主導選戰
友訊9月合併營收月增1成
施明德連署 支持李幸長
半夜沿街敲門 男遭誤為鬼魅
運將椰殼蘭花 美化花蓮火車站
新屋旁有亂葬崗 周杰倫母提告
施顏祥：持續發展潔淨低碳能源
攀白石山呼吸困難 1山友待援
總統：布吉納法索給予免簽待遇
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
原民歲時祭 各族群同樂
尼國會向中華民國建國百年致敬
李梅樹紀念展 還原畫作情境
趁國慶假期返鄉 通緝犯落網
歡慶建國百年 政大校友齊聚
偶戲節開幕 布袋戲婚禮見證
疑藍營指使鬧場 藍籲勿栽贓
薩國會議長訪台 賀建國百年
廈大民調 近半陸客考慮自由行
70架軍機現身 千名觀眾鼓掌
韓亞銀女高賽 曾雅妮暫居第2
國防展演亮點 立委推薦4裝備
健走鳴槍 總統：運動保健康
南山公積金管理 下周蒐集意見
日外相將訪陸 為首相鋪路
朱熹誕辰 揭文昌智慧筆
人瑞慶建百 總統倡健康老化
韓職季後賽 KIA先聲奪人
國慶接力環島 百名車友出發
便利貼傳心聲 年輕人提建言
台綜大系統 學生自由選校選系
職訓結業 製220吋國旗蛋糕
雲林偶戲節 看見不一樣
昔日一清大哥 今當山老鼠
金勉青年 有夢最美希望相隨
龍柏大量枯黃 中市議員盼防治
日月潭飄茶香 遊客體驗茶藝美
步道1日旅 環資募企業志工
男跳樓亡 砸傷人車
札幌熊出沒 驅熊鈴鐺熱賣
閒置營區報導 國防部駁不實
上海大師賽 盧彥勳拍落楊宗樺
電電公會駐武漢辦事處揭牌
馬總統：助索羅門打造低碳島
浮洲濕地乾涸 市府急調抽水機
連假首日 國道局部壅塞
陸PMI 連續2月回升
美消費信貸減 降幅16月最大
隋棠超搶手 泰國歌神也欽點
蘇嘉全農舍爭議 藍指小英護短
停車格堆沙要命 男子摔車亡
環島接力最後一棒 胖虎列車長
馬總統會晤諾魯總統史蒂芬
日本甲府女網賽 台灣包雙冠
會勘屏東農舍？陳武雄：等錯人
比副手 藍：有自信勝民進黨
馬辦競選MV專輯 年輕人出列
糖果誘騙 鄰男性侵7歲女童
缺安胎針 衛生署：協調供貨
猿宰象 闖進總冠軍賽
琵豔卡 「時人」最佳衣著印人
國民黨籲綠勿栽贓 保留追訴權
法總統大選 社會黨普選提名人
馬總統民代後援會 11日成軍
大陸官方宣布調降汽柴油價格
洪水逼近曼谷 疏通運河力保
穩菜價 陸加強農產流通體系
金溥聰：族群問題需時間解決
建構登山資訊平台 確保安全
仰德高球賽 詹世昌領先
徵才送件 誘騙至大陸當車手
大彩虹音樂節 陳昇打頭陣
平衡南北 小英盼部分機關南遷
陳澄波音樂劇 馬總統捧場
盤商偷牛 搶救不及6牛枉死
桃猿勝率首位 保主場優勢
百年雙十 越台商贈款建溫情屋
滬昆高速公路3連撞 5死7傷
銳夠力 振總：無法度
今彩539開獎
洪一中：天公伯仔是公平的
安寧病房實境秀 破除迷思
猿獅爭霸 各守主場
日探海底稀土 造先進探勘船
亞洲都市網年會 宣傳台北文化
日皇孫女愛子拔河 備受注目
大陸漸失優勢 美企業鮭魚返鄉
男縱火洩憤 燒毀14機車
今彩539頭獎1注中獎
電音三太子台客舞 破金氏紀錄
蔡英文：當總統解決台灣的問題
長跑8年 港都情侶浪漫訂終身
阻歐債擴散 IMF擬再出招
共軍藉港媒特稿 警告美勿挑釁
日月潭音樂會 貝九震撼全場
陸代表抵台 兩岸投保9日再談
孔雀舞沒了 楊麗萍退居幕後
大連工地坍塌 9死4傷
蔡英文：中華民國就是台灣
義大利、西班牙債信評等被降級 美國股巿收黑
Taiwan News 舉辦”我要當主播”大型素人主播徵選 讓你成為搶錢主播
中華民國建國百年 中國媒體稱辛亥百年 係共產黨繼承正統非國民黨
蔡英文：台灣人唯一堅持的是2300萬人的主權
報導：親友已為蘋果創辦人賈伯斯舉行私人葬禮
中國舉行辛亥革命100週年紀念大會 場面勝過十一國慶
調查: 即使信心降低 台灣企業依舊持續雇員
占領華爾街全球響應 台灣號召15日占領台北
賈伯斯(Steve Jobs)傳記預購熱 高居暢銷榜首
競選專輯發表會 總統馬英九獻聲
地球小姐慶雙十 全裸披中華民國國旗
「中華文化經貿生技交流協會」在台灣成立 強調「Chaiwan」
不可不知 賈伯斯(Steve Jobs)十大經典名言
臉部遭牛狠牴 西鬥牛士恐失明
法總統大選 首見政黨全民初選
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
接手美在伊任務 國務院挑大梁
雪梨僑界 歡慶建國百年
國慶在即 美參眾議員致函挺台
台囚泰國假釋 獄中練得一技之長
葉門總統沙雷稱數日內下台
3子現身 麥可致敬演唱會熱爆
延宕近1年半 比國將有新政府
紐約台灣書院 周美青將揭幕
國慶日降雨趨緩 陽光可望露臉
走過百年興衰 菁寮國小再出發
荷限大麻銷售 咖啡店憂生意差
中央社商情網改版 10日上線
百年國慶 駐法處與僑胞聯歡
證交所將辦上市公司博覽會
話我百年客家情 認識客家之美
公益彩券8月盈餘近19億元
賽德克上映滿月 素人演員亮相
中南部紫外線過量 東部空氣好
公股銀行打頂級卡 拚現金回饋
佔領華爾街 波特蘭民眾響應
洪敬堯憶洪一峰 從恨到思念
薄熙來高調曝光 引發關注
九份郵局新開張 增兌外幣業務
2013起禁外籍單殼油輪來台
搶救德克夏 法比最後攤牌
提升防災意識 深入社區環境
上海地鐵十號線 今起取消限速
武術迎國慶 最大獅頭慶百年
駐薩使館舉辦建國百年國慶酒會
國慶國防展演 直升機空拍記錄
青春啦啦隊 阿公阿嬤活力足
曾雅妮早起 勤練推桿
百年餅舖古早味 敬神不走味
還活著 江澤民現身辛亥紀念會
世棒求勝雨攪局 中華領先希臘
國慶連假人潮 新北風景區備戰
百年國慶 藝文表演齊賀
交通堵塞 越交長搭公車體驗
姚嘉文：沿用中華民國名稱不當
老人整合門診 一科掛號全照顧
越火車出軌 無人傷亡
國慶晚會音樂劇 馬吳連袂聆賞
故事媽媽林寶鳳 講遍新北偏鄉
說故事有技巧 林寶鳳不講教條
韓高級文官團 關中：可借鏡
中央氣象局 今天白天天氣預報（更正）
黃金震盪測底 有利中長線佈局
賴幸媛：不認同ROC怎選總統
打造鰲鼓濕地 中山獲美建築獎
胡錦濤：以和平方式實現統一
占據華爾街 洛杉磯也響應
歐債危機升級 因應面臨考驗
日本腦炎肆虐 印490童不治
簽證風波 達賴嚴斥中國偽君子
內憂外患 GDP4.5%難保
恐核災致癌 福島孩童強制受檢
偷音響留手機漏餡 慣竊遭訴
府：蔡認同中華民國應參加國慶
西河堂公廳 文史人士盼保留
立委：運彩發行應建內控機制
拚連任出輯 總統與素人高歌
鼓勵預支特休 北市:恐觸法
兩岸投保3紅線 今年簽 難了
江澤民現身 步履蹣跚
大陸物價 民眾看漲
占領華爾街蔓延 爆零星衝突
國道北部南下局部壅塞
宜蘭雨大 低窪地區慎防淹水
打完9洞 曾雅妮領先6韓女將
中橫無名隧道坍塌 趕工搶修
迎國慶 台中百對雙胞胎慶生
小英：包容認同分歧 尋求共識
PNC大會 中研院組團參加
要發展緩不滿 陸推惠疆十政策
併排停車違規多 立委提加碼罰
中油宣布調降汽柴油3角
拋國家認同 綠：十年政綱延續
佔領華爾街 社群網站發聲
台塑汽柴油明起降3角
暫領先1桿 韓女將緊追曾雅妮
減肥大忌 當心夜光和瘦麻吉
陸紀念辛亥百年 基調反台獨
排灣族頭目出殯 部落鳴槍送行
占據華爾街 15日全球串連
達賴：共黨官員偽善說謊成性
關帝廟贈救護車 助消防局救民
坐霸王車 男子遭訴
收台胞證 交部擬再罰全家
韓亞銀錦標賽 曾雅妮衝上排頭
英嘉台南競選總部成立
標法拍屋買到凶宅 男求償敗訴
佯稱大學教師詐財 男子判刑
吳揆盼小英永遠捍衛中華民國
拚選戰 立委端觀光政見
建商槍擊案 警方陸續逮6人
高職生逞凶砍外勞 6人遭逮
全家：訴願中 代收服務不中斷
馬辦籲小英駁斥中華民國虛構論
雕塑傳遞環保 珍古德進校園
不滿被炒 假冒客戶投訴遭簡判
冬令進補 體質燥熱者不宜
第七次兩會 立委關切投保協議
糧食自給 推小麥年產15萬噸
驅動IC廠爭食智慧手機商機
彰化聯合婚禮 百對新人結連理
菲國夜市 樣樣「俗」
泰水患波及曼谷 黃色旅遊警示
麻生抵台賀國慶 小泉之子在列
中華信評降奇美電評等
力抗韓流 曾雅妮殺出重圍奪冠
經部不悲觀 耶誕訂單可期待
減照護負擔 民團籲推週休一日
查賭博電玩 兌換賭資被識破
大稻埕煙火節 周邊交管
百年民與國 看台商築夢成過客
馬總統：國父理想在台灣實現
診所針灸減肥 婦抽搐暴斃
百年外交史 見證國際爭尊嚴
恆星相撞輻射 恐導致物種滅絕
韓亞銀高球賽 曾雅妮奪冠
查去核污進程 IAEA再赴日
天冷動物躲引擎 開車前先檢查
南韓高球賽場 觀眾問題叢生
舊金山國慶晚會 裴洛西出席
跨協論壇研討會 談ECFA
性旅遊說 菲接受美使道歉
香蕉價格回升 每公斤逾16元
桃園沿海追風 騎出好心情
蘇俊賓安平提願景 廖了以相挺
辦活動慶辛亥百年 陸爭話語權
百年恆春氣象站 珍藏史料古物
建國百年 民主政治扎根茁壯
傳香百年 大樹麻油好滋味
妮妮6冠 LPGA近3年最佳
建國百年 旅馬台商千人歡慶
劉克襄作品 獲選嘉義城市之書
百歲嬤慶生 不忘摸男生阿力力
坎培拉僑界 音樂會慶建國百年
學者評胡講話 落實民權更重要
大彩虹第2天 雷鬼音樂饗歌迷
公費乳癌篩檢 熟女不捧場
練舞癱瘓訴國賠 校方賠80萬
江澤民現身 牽動陸十八大佈局
光輝十月 中市五星級飯店迎賓
紀念辛亥 陸嫁接歷史古為今用
出版數位化 法蘭克福書展重點
亞幣走揚 台幣週升0.04%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
肯定讀經 吳揆經典會考頒獎
國慶煙火秀 60輛接駁車出動
中央氣象局氣象報告(更正)
妮妮晉升700萬俱樂部會員
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對小英不計較 獨派：贏最重要
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日客機台附近遇亂流 5人受傷
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全球經濟走緩 塑化業難樂觀
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通路淡季到 寄望新產品衝買氣
總統籲大陸正視中華民國存在
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