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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
連假前一天 國道局部塞
8月金控獲利 日盛開發轉虧
漁業署疑雲林爭漁業權立場反覆
李錫華任瑞鼎新董座
蘇門答臘強震 外交部提醒注意
解密被掃到 陳明振臉書喊冤
產銷履歷農產品累計140種
電音三太子 跨海紅到大陸
大陸發行26.7億張銀行卡
陸委會諮委：陸傳媒框架下自由
扁戰不分區 中選會：資格不符
遭夫控偽造文書 陸一嬋不起訴
旅館評鑑 離島首見3星旅館
男子高市舞廳開槍 警追緝
鴻海8月營收 年減0.17%
總統挺誰 李遠哲暫不表態
藍固守中台灣 決戰南台灣
遠離災區 日3縣人口嚴重流失
克魯曼：二次衰退機率達50%
陸：工業重心開始向西移動
恰恰：球季進行中 不想FA
回家難 湖南船沉8學生死
賽德克首日 台北票房估破千萬
裕隆台玻 納入台灣50成分股
宏達電進出口 可快速通關
英嘉配成軍 雙箭頭拚突圍
英嘉配成軍 呂謝送花游肯定
日偶像團體當主持 盼帶動流行
荷蘭德國：歐元區條約需修改
美學者：華府應強化對台承諾
台88災民精神 日社長感動
亞洲最佳度假地 台北排第10
國慶假期高鐵票 10日起預訂
振興經濟 上波景氣收縮期短
梅艷芳遺物 10月香江拍賣
今彩539開獎
大樂透49樂合彩開獎
李浩燃戒毒重生 健康領航
德維持原判 三星平板搶灘失敗
將接掌ICSU 李遠哲推永續
獅在青埔輸球多 拜神求突破
經部：5年內智慧手持兆元產業
世界花撞雙打 柯氏兄弟晉8
商辦與老年住宅 未來需求旺
台開金門案獲中國地產金鑰匙獎
國王遊戲玩上床 男緩刑5年
林威助回一軍 馬上敲安打
綠批消費旅美球員 馬辦反駁
觀看賽德克 朱立倫直呼感人
泰國水患成災 72人喪生
陳冠宇風波 教部認定報告誤植
海之夏祭閉幕 田園造型走秀
兩百萬年前化石 恐改寫人類史
大樂透頭獎槓龜
奇了 15月亮15圓將連3年
登機證小烏龍 航空保安大問題
印聖戰士：下次爆炸很殘酷
911 波諾會是自豪美國人
今彩539 頭獎3注中獎
維基解密有關賄選傳聞 藍澄清
恰恰包辦打點 象逆轉擊敗獅
英嘉配 金溥聰不評論
911 布萊爾：反恐尚未結束
興農吳政憲好投 再擒桃猿
高雄北京首航 旅客滿載
江志銘：小英將探扁媽賀中秋
美兩黨參議員 商挺減赤加碼
個人因素 史塔克請辭歐銀理事
高調嗆以 土耳其外交轉強硬
911週年 拜登疑有炸彈攻擊
G7財長會議 壟罩經濟壓力
美拚就業 蓋特納稱關鍵在國會
溫哥華6.4級地震 震央23公里深海
卡債族擬上街頭 籲修債清條例
911回收鋼材打造的軍艦 停靠紐約
稱農會駐點 騙攤商高價買花茶
連假首日百萬車潮 國道局部塞
駱家輝立下「軍令狀」 任內擴大美中合作
贏斗六、員林 國民黨 : 「固守中台灣」策略成功
911後反恐維安 代價昂貴
駱家輝：美中經濟 合則兩利
玻國墜機客倖存 叢林求生3天
加國強震 無災無海嘯警報
911十年 華人家屬淚難停
傳英特爾考慮競標IDCC
擔心希臘倒債 美股收黑
美十年期公債殖利率創歷史新低
歐債危機引憂 油價跌近2美元
金金漲 每盎司1859美元
希臘承諾徹底履行紓困協議
台灣文創實力 巴黎家飾展呈現
成長堪憂 歐股收黑
911十年 紐約中國城繁華落
慶建國百年 賓州辦文化饗宴
印手機戶8.6億 龍頭巴帝
埃示威攻破使館 以國向美呼救
美空軍一號行蹤 日航管官鋪網
維基解密：美大使憂巴西貪腐
低壓雲系移入 東部飄雨西部晴
蔬果當食材 月餅更健康
交大多媒體藝術團隊萊比錫演出
911滿十年 聯合國誓言反恐
迴響力量大 社群網站貼文切慎
巴西南部水患 80萬人受災
台灣再保商機 逾400億元
越南足球問題多 球隊鬧出走
派軍艦赴非護漁 蘇起：有困難
NB代工廠 8月營收淡
墾丁又有遊客被咬 疑土魟所為
總統：掌握經濟發展融入世界
中秋連假 國道車潮湧現
國務費案上訴否 檢下週決定
台灣觀光宣傳 抓陸客「眼球」
蘇起：辯92共識 毫無意義
烤肉餐吃3天 恐胖1公斤
阿肯色錦標賽 曾雅妮首輪領先
英勇義消殉職30年 嘉市追思
秋節包船疏運 金門鄉親樂返鄉
蘇起：馬連任對兩岸關係較佳
陸客自由行 在意價格簽證
盧彥勳寧波參賽
不想孩子超商養 楊慶煌做早餐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
活出幸福戲劇賽 第1名拿2萬
LPGA未來賽 林子麒拚全卡
越中秋 特色多
刺學妹 二審認無殺人犯意輕判
阿肯色高球賽 妮妮首輪衝第1
虱目魚登陸 業者盼政府助行銷
法鼓山佛化婚禮邀101對新人
大台北日映場次 賽德克創紀錄
培育師資碩士 台師大推獎學金
陸強拆強徵遇自殺 法院令暫停
經濟趨緩 央行升息否受關注
阿肯色賽首輪 曾雅妮衝第一
豐原祭拜 蘇嘉全展再出發決心
磁浮軸承技術成功 業者看好
基地台機房冒煙 北捷虛驚
赴歐旅遊 外交部：保險不可少
「星」突破 抗體治癌效果佳
中市票選市樹 五葉松領先樟樹
揚言散布裸照 男判拘役百天
雪管處新書 傳承泰雅文化
台鐵火車環島 駛進新竹站
911滿十年 紐約客夢魘依舊
911夢魘 伊斯蘭恐懼症蔓延
圓夢到體驗 陸客來台動機變
文心蘭石斑銷陸 農漁民開懷
秋節添古味 封仔餅宅配遊子
綠民調：馬44%蔡43.6%
賓拉登文件解密：目標恐攻法國
馬總統雲林造勢 談政績爭支持
綠大選民調 馬辦：選舉操作
台鐵新票亭將啟用 買票往西走
猥褻女學生 狼師判2年8月
邱復生：金廈大橋具經濟效益
追思鍾鐵民 馬總統頒褒揚令
信評：萬通票券評等展望穩定
星管制隱形眼鏡 台灣郵寄遭扣
大陸漁船撈過界 金門海巡逮捕
中秋佳節 內政部籲防火
立委提案 父母棄病兒可停親權
福美吊橋 阿里山新景點
911最新威脅 傳2美涉嫌
保育鳥種唐白鷺 東沙環礁現蹤
德里高院恐襲被害人訟案將速結
立委：商品應標製造廠商資料
被酸靠臉吃飯 白歆惠受挫
改車飆噪音 最高罰3600元
陸客回溫 8月成長1成7
金棗平安月餅龜 中秋呷平安
南韓少女約北韓學生同登獨島
英嘉台南造勢 啟動二階段選戰
高中在家自學 新北初審過5件
化解危機 立委助理搜尋維基
五分車回娘家 吳揆憶童年
中秋蘭潭泛月 人約黃昏後
亞幣走弱 台幣週貶0.67%
郝龍斌訪歐 考察都市更新
新北市健行節 三峽鳶山最熱門
學者：911造就中國發展契機
國際保護主義 陸成最大受害國
冒稱醫師騙車錢 男子遭訴
陸：中移動訊號覆蓋全南沙海域
一所一特色 咱的派出所有故事
福建永定土樓 獲5A最高評等
吵架祭出剪刀腳 夫判拘役
東引郵局侵占公款案 犯嫌落網
開發台北旅遊 北市App行銷
台北公開賽 白驍馬4強止步
台北推廣米食 郝龍斌專業保證
農田水利會力挺 馬談農業政績
主持醫療節目 冰冰驚覺媽失智
魏德聖妻低調 掏腰包買預售票
國二胖小子 高血壓肝功能異常
遊艇遇險 港煤輪勇救3人
911十年 美國仍「重建中」
菲撥鉅額預算 加強防衛南海
911後遺症 雙塔陰影仍在
英嘉配成軍 蘇貞昌：全力以赴
毛澤東忌辰 學者轟腐敗失民心
醉愛馬酒伴手禮 盼成金雞母
8月準備貨幣年增7.15%
愛上篆刻 工務處長當抒壓
台日鼓舞節 竿燈祭熱情演出
綠質疑金訪美行 藍反駁
恐襲預告 德里台灣人怕怕
三明三不 上海大閘蟹建誠信榜
中央氣象局氣象報告
童言無忌 吳慷仁遭吐槽不帥
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
科大生下鄉 學童卡片感謝
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
一魟二虎三沙毛 遊釣客小心
德里恐襲 傷者遭千釘射入
馬吳花蓮競選辦公室成立
馬辦：綠大選民調自打耳光
挪威大屠殺 炸彈攻擊影片曝光
台愛心圖書館 柬童有書讀
捐資興學 僑領黃祖耀獲獎章
台北公開賽 黃金女雙4強作收
斗六首位女市長 謝淑亞就任
遺忘．刑警 島田莊司推理首獎
台南文旦登陸 北京銷售近空
北京悄語：李源潮是曾慶紅第二
奉調返國 李傳通感謝菲僑界
休假拉K助興 6士兵送辦
王建民表態 願續留國民隊
盜領軍郵4千萬 落網剩1萬
協助庇護工場 郝宣布可減租
文建會推動台德文學交流
國防部：軍郵盜領嫌犯非軍人
墨國總統見達賴 陸指干涉內政
森林服裝秀 副總統讚原味
東引鄉長：麻將害了何品輝
中秋賞月 中原開放天文望遠鏡
台海軍力失衡 國防部籲美軍售
裴琳涉酒駕 擦撞公車送辦
關懷弱勢 愛心月餅大方送
台北羽球公開賽 地主全數出局
員林鎮長補選 張錦昆勝出
不堪負荷 林依晨暫別電視圈
板橋府中商圈 擬規劃徒步區
施顏祥：政府有決心更新工業區
小英來探望 扁媽為陳致中請命
死亡車禍多 北市籲開車小心
以使館遇襲 埃及派兵救出館員
陸前8月貿易順差 年減10%
台中彩墨藝術節 彩繪新社
疑為財衝突 男子打死昔日同窗
國道車潮漸緩 夜間行車可順暢
研究：祖父母3萬年前開始普遍
李傳通：台菲關係更穩
慶建國百年 基隆百船祈福啟航
國民黨：綠決戰中台成空談
員林鎮長補選 藍營張錦昆勝出
總統：再執政4年 台灣一定贏
男子漂流 消防隊救起
陳致中拚選戰 蠟燭兩頭燒
經產相失言 野田面臨開革壓力
員林鎮長補選勝 藍提振信心
裴琳涉酒駕 3萬交保
濟弱扶貧 母子檔志工薪火相傳
蔡英文：重新執政 讓台灣脫困
抽水站完工 鰲鼓免於淹水苦
員林鎮長補選敗 綠：再接再厲
再失言挨批 日經產大臣下台
多部經典原著 國圖攤在陽光下
攜9把槍逃亡 通緝犯落網
陸渡船超載翻覆 副縣長遭免職
坦尚尼亞船難 至少163死
遭自強號撞擊 1男子命危
今彩539開獎結果
楊文值指宋不選總統 橘駁斥
藍訪美團抵華府 拜會國會智庫
金門博餅狀元 開走轎車
台日鼓舞節登場 吳揆返鄉擂鼓
泰勒完投 象5連勝
席開30桌烤肉 傅學鵬挺宋
911週年恐有攻擊 兇嫌美籍
亂報賈伯斯死訊 CBS超糗
遊艇王呂佳揚 促推廣遊艇觀光
桃猿有效率 6安打氣走牛
日震災半年 仍有8萬2千難民
陸生初體驗 摩托車大震撼
今彩539頭獎1注中獎
爭風吃醋鬥毆 警查獲8嫌
醉漢倒臥平交道 差點被碾過
大陸首家酒交易所揭牌
超炫白蛇傳 水漫金山彰化重現
911 歐巴馬：美國更加強大
魏德聖訪霧社 關注原民教育
911十週年 飛安漏洞尚存
911十週年 反恐戰仍難歇
911十週年 美國力抗恐攻
911十週年 陰謀論依舊熱門
911十週年 蓋達今非昔比
馬錄VCR 盼僑胞返台相挺
賓士汽車白衣女特務 攻佔信義區
移民署長謝立功與外籍學生做家鄉口味月餅
官邸電費過高 監委自動調查
世界花撞雙打 柯氏兄弟進4強
總統賀節影片 重申台灣是家園
讓人不安心 金溥聰海外批小英
跳樓喪生 911被遺忘受害人
911十年 女飛官憶自殺任務
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蔡指馬司法干預 金溥聰：沒根據
俄「浮士德」獲金獅獎
金溥聰：小英台灣共識空洞
威尼斯影展 俄片浮士德抱金獅
阿肯色賽2輪 曾雅妮暫並領先
江西湖北地震 規模4.6
賴幸媛：92共識 不容否認
911 紀念活動防冒充混進
調查：墨西哥巿通勤族最痛苦
美臧否印政界女性 維解全洩
中南部賞月佳 北部東部靠運氣
浮士德奪金獅 賽德克無緣抱獎
總統親筆信 讚建仔台灣之光
桃姐好風光 葉德嫻封后
911華府機場炸彈虛驚一場
分析師：金價拉回 可分批布局
阿肯色賽 曾雅妮衛冕機會濃
台DRAM廠全面減產 度寒冬
體質佳 金融股選舉行情可期
安全椅放錯 喪女母親坐心牢
松機鴿群破十 飛安藏鳥擊危機
機場禁飼飛鴿 管不到野鴿
9月起 國一新生人手生涯手冊
寶山野生茶 災民盼推廣
照護獨居長輩 高市服務隊出馬
排灣浪子回頭 感恩琉璃珠
台北3C大展 優惠多吸引學生
陳致中服社勞 赴養護中心
遠看似黑琵 埃及聖環現蹤台南
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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涉打傷前夫眼 女子遭聲請簡判
再戰大都會 建仔要討回來
911週年再恐攻？嫌疑人曝光
中秋 網友愛創意料理刺激景點
姐弟情深 同棺入殮
為泰王壽 台商助滯台泰勞返國
羅慧夫蒙古義診 26童展笑顏
出國玩要留意 大閘蟹禁入境
布希到歐巴馬 911牽動政局
結婚 父母各贈320萬免稅
南瑪都颱風災損 可網路申報
試委：世代正義應納文官培訓
台助諾魯節能 年底前換燈泡
開學人才荒 娛樂餐飲徵才
中秋連假 國道南下回堵4公里
龍眼產量增 農委會：加強促銷
公教展愛心 捐二手物關懷社會
豆花妹脫胎換骨 全新出輯
研究中國文學 陸生來台取經
緊張不缺自信 曾雅妮志在奪冠
陸下半年出口 增速或放緩
911歷史印記 人類文明衝突
產量增 文旦柚今價跌近6成
911 工作狂偷閒 幸運保命
星國：恐怖組織圖重建秘密基地
體內精準放療 晚期肝癌新希望
總統：喜歡long stay
視障按摩季 全民樂按摩有獎抽
蘇貞昌：併選雙勝避免朝小野大
新華社女記者 加國偷情
往下扎根 大同設計前進高中
中油：油價不調
官員教育陸客 防劣幣保權益
未獲金獅 魏德聖無得失心
滬網路慢跑 3年光纖到戶
中和區錦盛里 全國環保最績優
慶建國百年 金門辦音樂祭
護狗毆人 飼主判賠萬元
911逃過死劫 空姐轉行護士
選舉近陸生來 各校嚴陣以待
911十週年 各國慟悼逝者
法藍瓷德設旗艦店
中秋國道車流 首日比預期略高
賽片未獲獎 楊永明勉再接再厲
中秋登月 太空人月餅亮相
瓜地馬拉慶建國百年影像展
陸貨幣政策 8月份未見寬鬆
台塑化：汽柴油 價格不調
女性影展開幕片 入選釜山影展
丹頂鶴迎親團 明早出發
小英批金 將選戰延伸美國
學童防腸病毒 洗手要確實
英嘉配 總統：都是扁政府閣員
陸生來台 波折成過去
金溥聰：小英善變 應面對質疑
石斑魚價量齊揚 業者笑開懷
盜刷旅客信用卡 員工判刑
籃球歷史文物 南山中學展出
阿瘦集團化 深耕兩岸市場
疑夫偷吃破門捉姦 妻被判拘役
華府行程滿 金溥聰馬不停蹄
副手就位 小英各地總部將成立
廣東電梯失控 狂墜19樓
吳揆：兩岸醫藥協議保障健康
好事成雙 愛爾蘭吉屋買一送一
監委籲管控使用呼吸器葉克膜
招待弱勢看電影 盼迎向陽光
立委擬修法 學貸由政府擔保
世博再生利用 沙國館月底重開
911焦點人物：朱利安尼
後911時代 美國經濟陷困境
南社籲不宜選 陳致中：會參考
推動帶薪學習 教部修獎勵辦法
911十周年 洛城悼念
過中秋 中市喝珍奶聽音樂
911前夕 歐巴馬悼陣亡美軍
歌迷送蛋糕 祝何潤東娶兔女郎
對抗風濕關節炎 別憑感覺
陸船翻覆12死案 賠償破局
賽德克票房夯 估4天破億
花壇鄉長補選 蘇嘉全籲改變
311半年 搶救核災大作戰
政治制度未獲歐認同 陸稱費解
少子化 副總統鼓勵增產報國
類風濕性關節炎 病友籲勿輕忽
中秋出遊防竊 警籲安全檢測
如廁不關門 老闆罵沒家教挨告
吹頭髮太吵 姊毆妹判拘役
自宅地價稅 22日前申請
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
英嘉與小金主合照 募款也募心
小英交代蘇嘉全 適時回罵藍營
中市派系中秋團員 團結挺馬吳
時序入秋 台南候鳥交替
馬鞍山遊覽車追撞 9死
中秋聽香 台灣式微的習俗
與兒少性交易 擬修法加重處罰
陷工業油疑雲 九陽跌掉40億
瑞典警方逮4名恐攻嫌犯
新北有機農產夯 送禮自用實惠
捐款縮水 夜光天使難點燈
大橋千人展藝 西螺七崁現武魂
重視多元價值 貢寮水梯田復育
過世20年 林淵性趣畫作亮相
美籍韓星性侵案 判無期徒刑
總統：維持三不現狀是台灣共識
杉林局部下冰雹 民眾稱奇
蜂群攻擊 南投10人送醫
7成企業營運難 陸將政策扶持
秋爽踏青減重 東北角山海夯
世界花撞雙打 柯氏兄弟摘銅
日前早安少女割腕 疑自殺未遂
國民黨：自由時報曲解總統言論
陸股有望震盪後反彈
秋節博餅 金門最夯全民運動
役男儘早入營 舒緩徵集壓力
西子灣美化變身 觀光新亮點
陳致中服社勞 沒午休提早收工
西安工地連環塌 12人死亡
悼念911 家屬憑弔已逝親友
出生數有進展 總統盼再接再厲
淡江大橋案 總統為單車族請命
台北羽球公開賽 南韓包4金
是狗還是人 烏克蘭駭人生物
國民黨：無立委參選人揚言退選
走雙冬吊橋 十人遭虎頭蜂攻擊
法前第一夫人 部落格受矚目
蔡英文：執政後加強訪美頻率
小破開轟破紀錄 難止獅6連敗
桃猿與新竹不對盤 苦吞4連敗
911十週年 美國戒懼紀念
911十週年 五角大廈悼念
日機場吸客新招 設溫泉樂園
911十年 改變人們生活方式
國5晚上北返車多 交流道回堵
老格找庇護 幾內亞比索歡迎
愛滋器捐案 何大一：悲劇錯誤
9.11 十周年 美國高度戒備
小英訪美比一比 金溥聰：我會見的層級不同
移民署長謝立功與南非Lees一家團圓過中秋
馬以主席身分訪中? 小英: 金溥聰發言「逾越體制」
33個國家 禁止攜帶月餅入境
台鐵轉轍器故障 延誤近六千人
8月營收 廣達增7.7%鴻海減0.17%
911 國安化為歐巴馬強項
龐德力阻911 美兩度誤先機
外交部：訪美團會晤屬外交事務
911之痛 美國10年忘不了
幾內亞比索伸援 願接納格達費
法前總統被控收受非洲領袖獻金
瓜國總統大選 前將領呼聲最高
911十年 戒慎哀淒紀念
911紀念 紐約平安度過
911紀念 抗議聲中舉行
北市2男子遭槍擊 1人命危
率團訪美 曾永權決定延後返台
911 歐巴馬現身紀念弔亡魂
911十年 美國要谷底重生
阿肯色高球賽 妮妮延長賽奪冠
印司機騙術 台客一無所有
阿肯色賽 曾雅妮奪冠
孩童接觸藝術 美國社區動起來
玉山賞月 網路直播到深夜
曾雅妮奪冠 曾爸隔海熬夜打氣
諾魯吃肉多 台灣農技團補蔬菜
撐不下去了 德國恐棄守希臘
丹頂鶴迎親團赴日 推北市觀光
日菲磋商 陸人士析：聯手抗中
金溥聰：向美傳達台需自衛武力
妮妮本季獎金破2百萬美元大關
小英競選商品 人妻阿潼操刀
馬辦起用年輕人 文宣品創意夯
短單多 半導體廠營運呈鋸齒狀
911紀念 英加愛與美同在
科技交流 台灣團訪以國電子業
維基解密：零八憲章效法美麗島
越南反駁人權觀察指控
歐元兌日圓創下十年新低
改善河內交通 鼓勵居民外移
金：有利台灣不排除任何可能性
老樹是國寶 福田基金會認養
小英批金溥聰 籲總統管管
雲端商機夯 電信3雄搶進
山西左派悼毛 警方：非法集會
小英訪美 盼建立雙方溝通機制
911班機可疑活動頻傳 虛驚
釧路迎丹頂鶴 北市迎親團出發
LED明年第2季前仍供過於求
郭泓志投0.2局 失2分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
國道上午順 下午北上恐塞車
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
911歐巴馬：美國越挫越勇
創業星光幫 經部要你創業賺錢
巴茲辭董事 與雅虎恩斷義絕
陸生初抵台 家長護子擔憂多
中秋連假收假 返北車潮湧現
曾永權：促請向美購大宗物資
批小英格局不大 金：像小孩子
監院建國百年古蹟展17日登場
高市議會將大搬家 東遷鳳山
華航機穿天合衣 航點逾9百
李祐寧拍麵引子 傳遞親情想念
日新經產大臣 內定枝野幸男
投資黃金存摺 賺錢要報所得稅
阿肯色衛冕成功 妮妮差點噴淚
藝人葉德嫻奪獎 港人振奮
一度想哭 曾雅妮自我激勵
林口霧社街 感受賽德克
廖了以：讓蘇俊賓登月成功
營所稅暫繳申報 9/30截止
態度明朗 陳致中辦參選說明會
金溥聰：蔡英文言過其實
港都高價房市夯 家具也奢華
見建仔 金溥聰：無政治語言
台商中秋座談 馬總統將致詞
郝訪歐 首站看荷蘭社會住宅
陸生盼遊台 夜市列口袋名單
陳寶郎周四接台塑化董座
巴克萊資本估央行續升息半碼
曾永權：雙橡園見證外交活歷史
奢侈稅免驚 歐洲車買氣仍夯
北市槍擊案 1死1傷1失蹤
高教評鑑董事長 鄭瑞城出任
總統身體好 勝過海陸當兵時
黃金十年 金：9月政策說明會
陸央行：堅持穩健貨幣政策
施顏祥抵美 安排與美中談綠能
媽祖契子女 中秋大團圓
南京重大車禍 已9死27傷
再掌兵符 金溥聰電力加倍
金牌教練賴里是 用邏輯教軍刀
沒空運動觀念要改 隨時動起來
秋節變盤否 先看歐美股市
林懷民陶晶瑩 帶你發現幸福
跌深 外資：台股反彈機會大
單親培力補助 15日起申請
蘇嘉全：若當選 建設大台中
賽德克破億 上下集高雄聯映
萬里火燒車1死 死因待查
免試入學想進某校 不需遷戶籍
缺錢玩線上遊戲 偷車行搶遭訴
入秋時節 小心肺炎鏈球菌
藍營：台商爭取機票優惠是慣例
鎮瀾宮迎中秋 契子女大團圓
培養拳擊人才 前國手自掏腰包
盜補教名師鉅款 友辯改運寄放
駭客無孔不入 WEF也被盯上
寶來溫泉復原 仍有長路
愛種花 丁守中林濁水各有所好
雇非法導遊 旅行業願停業1月
月老婆婆 首度出巡斬小三
掃蕩違規小廣告 新北展成效
計會考成績 教部不鼓勵不禁止
少女時代離台 追星族送機摔倒
律師錄取近千 實務訓練有隱憂
綠：馬若訪中 應以總統身分
對流旺 中南部大雨特報
優質開路先鋒 張正偉稱職扮演
盼私校專業化 董事報酬上調
魏導不在乎得獎 若回本創歷史
陪老人過節 總統提倡健康老化
女兒將嫁 任爸：不急抱孫
研發LED 經部爭取松下來台
陸專利代理考試 首次對台開放
連假結束 花蓮火車站現人潮
鄧小平長女七旬開畫展 沒排場
高市飆仔擾人 優勢警力防飆
高應大太陽能新車 澳洲參賽
跟隨歐美 港股暴跌836點
正宗陽澄湖大閘蟹 17日開賣
北市槍擊釀1死 賭債惹禍
南韓購武 偏重美製
蘇嘉全：英嘉配最互補
謠傳海嘯 越民眾上山避難
總統台東開講 媽祖文化數家珍
國民黨：選舉抹黑 必遭唾棄
日新經產大臣 枝野幸男出任
中秋節 黃敏惠拜土地公
稱認識黑道嚇人 不算恐嚇
中央氣象局氣象報告
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疑債務糾紛 男子遭殺害棄屍
越共建黨元老 武志公逝世
躲罰單 姪偷過戶叔7輛車
摔落大排水溝 嘉縣男子溺斃
陸生來台 兩岸媒體齊關注
熱比婭：大陸藉反恐打壓穆斯林
賽德克聯映 商品夯偵察機亮相
兩岸投保再協商 明向台商說明
陸民晚婚父母急 中秋變相親節
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女童頭卡治療床 警安撫救出
寧波挑戰賽 盧彥勳過首輪
藉送丹頂鶴 台日交流保育經驗
克服信心危機 秋節變盤有譜
六旬美女王珍妮 小男友煞到
男偷竊 龐克頭露餡遭逮
陸提和平發展 盼化解疑慮
連假結束 金門航站湧人潮
和平發展 陸要先展現誠意
越配過中秋 做燈籠思鄉
總統：政府農業政策成效顯著
歐股重挫 財部：台灣基本面好
祈福消災 登武嶺祈求聖火
避倒債 希臘減薪徵稅
催生蔣公日記 美學術界願協調
王船祭選巡按官 擲筊定輸贏
阿里巴巴搶攻搜尋 百度沒在怕
調查：4成港商支持再生能源
飛來橫禍 下機遭行李砸中送醫
瘋國片 臉T摻一腳
金談兩岸政策 綠：膽大妄為
周董高雄首唱 為超時代畫句點
越南全境下雨 秋節無法賞月
嘉縣頂笨仔 生態多樣吸引人
英銀行避危機 消金投銀恐隔離
遊子返鄉過中秋 翻車驚險獲救
美元回神 套利交易踢鐵板
歐股暴跌 金管會：台企業穩健
歐美傳利空 亞股賣壓重
太子幫結拜2年 揪夢中烤肉
范徐轉向 港特首「雙英」對決
曼聯赴星掛牌方式受矚目
環塔拉力賽 任賢齊摔車退出
菲空軍軟弱 政府：形同虛設
為兄圓夢 女童涉竊單車
選戰跨海延燒 小刀在美戰小英
AKB工作滿檔 成員連掛病號
拼觀光 菲國網路總動員
工業生產驟降 印股收黑
希臘曝險高 法3大銀行股重挫
中華網球隊赴菲 征戰台維斯盃
歐股創26月新低 憂希債違約
同機乘客病發 小英抵美延後
府：馬正式出訪 只有總統身分
希債危機升溫 美股盤前跌
萬人看賽德克 民眾感動
投信：台股恐下探 Q4有契機
網攻加劇 研究促美設預警系統
台灣之夜開唱前 董事長先尬酒
烤肉悲歌 高中生被刺重傷
浴血戰士懷特費德 淋巴癌過世
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夢想美髮店 記錄外配圓夢
放天燈慶中秋 陸客團雀躍
海外直接投資 菲上半年增加
蘇格蘭威士忌買單 台世界第5
戴克辛與盈拉 先後訪柬受矚目
觀賽德克 陳菊籲尊重包容異族
訪陸議題 馬辦批綠營移花接木
法核廢場爆炸 尚無輻射外洩
三重兩工廠火警 1男子送醫
美銀行業財測 花旗砍45%
威力彩頭彩 無人中獎
法核廢料場爆炸 無核污事件
高市搭賽德克便車 行銷電影節
北海道秘湯 台灣客裸體讀書
今彩539頭獎 2注中獎
核廠驚爆 法政府：無輻射外洩
水到渠成 陸宣佈承認利反抗軍
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趕送病患擦撞 救護車翻覆
訪陸議題 馬辦：媒體張冠李戴
駐以官員投書 盼增進台以合作
肯亞油管爆炸大火 逾百人喪生
玉山雲多霧濃 偶見明月露臉
憂希債違約 德官員信心喊話
曾雅妮單季兩度連霸 本季唯一
北京房價開始下滑 最重的跌一半
吸引台商返國投票「買一送一」?
金溥聰「馬連任訪大陸」 馬辦：媒體剪接的
對牛彈琴沒用~吹喇叭好些~
寶迪鍋具代言人蔣偉文 新書出版多喜臨門
伸適廊歐陸創意料理餐廳，全新半自助式晚餐 邀您來品嚐!
綠: 好像金溥聰在選總統？ 馬辦：小英腦羞
江國慶案大事紀
江國慶無罪 可望獲償近億
電費太超過 楊永明不住官舍啦
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太極門洛杉磯道館11週年慶 善心好念蝴蝶效應
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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金溥聰：美智庫關切明年大選
金溥聰會美智庫 分析選情
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金溥聰：絕無僭越體制
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英相破冰訪俄 間諜問題沒交集
美議員立法 圖強制對台售戰機
大都會開球 李安幸未暴投
沈昭良舞台車攝影 巴黎展出
水管改遷 屏東崁頂14日停水
台股跌 新台幣貶1.53角
賈姬憶甘迺迪：不能沒有你
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丹頂鶴來台 北市動物園備新家
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火力全開 王力宏投保5億
中央氣象局氣象報告
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軍事法院判江國慶無罪
日近5萬人瑞 創新高
荷蘭取經 郝訪科技大城恩荷芬
台經貿團訪尼加拉瓜 拓展商機
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台股7500失守 震盪整理
中共元老陳雲女兒 怒斥腐敗
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台灣處理廚餘法 廣東青睞
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小朋友腳骨折 恐影響發育
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巴菲特接班陣容 再添一員
李安讚魏德聖：不簡單
喉嚨卡卡 當心下咽癌
時間不湊巧 大導名投無緣會
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蘇嘉全：馬總統六三三政見跳票
協議說 綠營指金溥聰僭越體制
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小英抵華府 與美討論對中策略
教師申請裁決 適用勞爭法首例
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北韓船漂流日本海 日高度關注
江國慶獲平反 司改會仍要究責
江國慶無罪 江母既欣慰又難過
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調查：港人丟棄212萬個月餅
建仔14日先發 對決大都會
安定人心 六輕要蓋土地公廟
APEC明年台北研議林木防疫
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日韓聯手 合資開發手機半導體
自白不具真實性 判江國慶無罪
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中華男籃隊啟程 士氣高昂
華裔導演棄醫從影 首作獻父親
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被控不當取控 檢續查陳肇敏
馬辦：藍政綱 金溥聰可評論
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全球乳癌病友 11月會師台北
夢想時空膠囊 鼓勵孩子逐夢
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江案平反 總統盼杜絕非法取供
陳武雄質疑蔡蘇農業政策失當
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中科四期變更案環評 遭駁
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台股跌 新台幣大貶2.28角
慣竊偷百元鈔 上酒店發小費
績效差 葛羅斯反手增持美債
馬辦：國民黨執政遠優於民進黨
楊永明搬離官舍 自付租屋費
曾永權：購美大宗物資增貿易額
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多醣突破 助研發腦膜炎疫苗
阿里山公路交管 延至10月底
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經期紊亂 小心卵巢癌上身
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江國慶無罪 判決書寫惜哉
惠譽欲降陸信評 中共黨報反擊
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美關心選情 金：馬穩定領先
金融殺聲震天 類股賣壓沉重
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長期猥褻繼女 判刑2千餘年
金溥聰：小英勿做無所本指控
北市中秋垃圾量較去年少
希臘危機 學者：值得擔心
破解防盜扣 男偷洋酒過中秋
早期診斷 防治失智贏在起跑點
歐債惡化 經部憂新金融海嘯
離職警員恐嚇小販 判刑9月
遭抨擊 越電影局官員離職
鄉公所電梯故障 8人一度受困
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大愛園區商店街 落台21線旁
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緩降機操作不當 2少女墜樓亡
採購案遭控刁難 軍方：按程序
孝女為母棄學 家扶惋惜
數學加藝術 交大展幾何山水畫
三大法人賣超台股168億元
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達拉斯聯銀總裁不挺加碼寬鬆
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老農津貼加碼案遭擋 藍綠交鋒
校內死亡車禍 警專：連坐究責
醫生酒駕逆向 連撞3車送辦
泰米出口價漲 龍頭寶座恐易主
家扶希望學園 助少女回正軌
打子宮頸癌疫苗 日女學生死亡
婦車禍顱內出血 子急尋目擊者
趙麗雲：小英先將選戰延燒海外
巴克萊：歐債不至影響全球
巴克萊：歐債不致影響全球
泰式料理 台灣最愛月亮蝦餅
來亂的 假身分字號訂車票遭訴
高雄將辦就博會 職缺約3千
拼旅遊 越柬寮緬連線
疑擔心應訊 收容少女逃離墜樓
幼時家貧 吳清基難忘助學感動
陸地溝油流向餐桌 獲證實
大陸公佈8月份財政收支
成人健檢利用率 屏東低於全國
高職生殺人案 16日解剖遺體
新台幣兌美元貶2.66角
太陽能車出征 挑戰澳洲賽
校園引進補教 助學生考公職
華碩：歐債影響有限
信用受損 陸慈善捐款直直落
駐加代表處舉辦台灣電影節
李鴻源：工程會願協助蘇花改
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樂載台中藝起來 文化專車啟動
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倒車撞死妻 傷心老翁緩起訴
入秋 台東防風飛沙大作戰
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸版中華民國史 無視在台事實
國泰金下修GDP至4.95%
獎學金助學 逾3萬學子受惠
連假票房 賽德克衝1.2億元
國泰金歐洲曝險集中公司債
愛滋器捐案 檢：成醫未回函
江國慶清白 許榮洲定罪有變數
蘇嘉全：不排除與中國交往
高市動用預備金 為老人裝假牙
全球五迷大拚場 追夢包場PK
馬國籃球國手轉台 盼加入校隊
對警作勢開槍 酒駕男送辦
到府抽血檢驗 檢驗所觸法遭罰
江無罪 監委續查是否縱放許兵
義大利求援 傳北京將購義國債
MLB前巨砲拉米雷斯毆妻被捕
導航系統開刀 臉上不留疤
收判決書 江母要陳肇敏負責
警方：簡肇棟涉車禍肇事
菲南連環爆 華裔部長幸免於難
學校推跆拳道 蔡辰威贈運動鞋
發展國際廚藝 高餐大引進藍帶
口腔癌年死2千 戒檳志工相伴
福建民間借貸 倒帳10餘億
桃機跑道大修 尖峰延誤15分
刺死女友還捅下體 男判無期
陳曉東好台 愛模仿葉啟田
鬼門關前走兩回 馬月琴亮心燈
日相施政演說 堅持增稅
教科書流通書局 買書省很大
住宅法草案 政院最快下週審查
藍寶堅尼新超跑 速度媲美高鐵
月亮蝦餅台灣首創 紅回泰國
越部分勞資串通 虛領失業救濟
劉子千不要來 開南：錯誤表達
具陸資色彩 亞太擬與華為解約
自製特殊工具 男偷香油錢被捕
涉連續破壞車窗偷錢 毒男被捕
投保若不簽 高孔廉：不會更壞
新光三越大陸第4店 落腳重慶
寧波網賽 楊謝雙打晉8強
上周外資賣超310億元
台塑推巡演 陳勝福：非關工安
新北市旅遊書 4語言上線
金價漲不停 苗縣重陽禮傷腦筋
簡肇棟涉車禍肇事 檢警調查
牙醫性騷女病患 停業7個月
越月餅品質差 民眾厭惡
宏達電CDMA手機 進軍兩岸
金融業 希義曝險額164億元
12年國教 北市組宣導團
新北地震演練 板橋將交通管制
歐債危機 外資：投資宜謹慎
體驗不同文化 金大陸生入學
歐債疑慮舒緩 美債避險魅力減
新台幣爆量重貶0.9%
美要求核電廠 檢討耐震能力
台維斯盃保級賽 菲台將有硬仗
亞錦男籃 中華把握賽前操兵
積極搶陸客 高市將增直航航班
電視數位化延宕 監院糾正
鶴公公學求偶聲 雄丹頂鶴吃醋
超跑暢銷 車商：台灣消費實力
淡江大橋地標化 廣徵名家設計
簡肇棟涉肇逃 20萬交保
大陸學生：要逛台灣一遍
及早治療 失智長者也是寶
公車無線網路 大台北上路
特定農業區內工廠 新北市頭疼
蘇嘉全：與蔡英文最速配
高市登革熱 福壽里病例增
林倩綺將任新北文化局長
性侵酒醉女客 運將判4年4月
塔利班阿京出擊 火箭攻美使館
颱風致開學延後 高市：速補課
乳癌療育 身心靈具東方味
投保九月若不成 不排除十月中
涉肇逃 簡肇棟辭立委退選舉
總統：對陸農業貿易 持續成長
重劃區回填廢土 前縣議員遭訴
體委會：優先補助離島運動設施
阿富汗首個油田競標 大陸拿下
失智老人迷路 基警助返家
謝震災救援 日猛男將海泳至台
公司設薪酬委員會 進度落後
政院：六三三政見 以8年為期
簡肇棟退選 民進黨打算徵召
簡肇棟辭立委 藍不評論選情
方便省錢 中油擴增自助加油站
拓展商機 高市登陸參展招商
綠色和平籲強化海洋資源管理
歐債火難滅 美股指數期貨走低
安毒已成東亞東南亞主要毒品
歐股盤中 兩年低點續下探
疑久病厭世 九旬嫗野溪溺斃
迎丹頂鶴 北市宣傳小確幸之旅
義尋債券買主 與陸代表會談
王毅：樂觀期待9月底江陳會
簡肇棟車禍肇事 辭職退選
李天羽盼寬恕 江母：不可能
埃及情勢動盪 遊客銳減35%
總統：兩岸政治關係 仍有距離
今彩539開獎
大樂透開獎
尬iPad 微軟Win8出鞘
小嫻甩肉拉傷 不想換男友
空軍2軍機 宜蘭失聯
歐元續弱 尚無瓦解危機
不畏奢侈稅 高價車進口近千輛
高雄登革熱延燒 入夏135例
簡肇棟醫生出身 政壇起伏
兩岸流通業搭橋 創10億商機
簡肇棟退選 藍綠各有因應
國際氣氛不佳 台股難獨強
撞死人逃逸 恐面臨2刑責
女台客印遭搶 失物奇蹟復得
簡肇棟退選 民進黨：負責表現
陳偉殷掉4分 無關勝敗
陸：讚賞利比亞過渡委遵守協定
護隱私 Google定位自選
包庇土葬業者 公墓巡查員判刑
五月天3D電影 阿信稱最麻煩
台商秋節聯誼 促簽投保協議
兩岸關係 王志剛：相互讓利
馬總統與台商晚宴 有人喊凍蒜
中華男籃忘疲勞 練球兼情蒐
醉男遭撞案 監視器查出簡肇棟
買歐債 專家：中國會謹慎
長壽大國 日百歲人瑞再創新高
疑遭立委輾死男子 台中打零工
情資：孟買機場恐遭小飛機攻擊
江丙坤：投保協議望9月底簽
日相施政演說 強調美日同盟
輕颱洛克成形 對台灣暫無影響
簡肇棟辭職 立院：需書面提出
快樂腳返鄉記 半途搞失蹤
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軍機失聯 立委籲速購F16
經濟部：台商要的就要爭取到
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F5系列 在台服役逾卅年
軍機失聯 總統指示全力搜救
歐盟擬限縮申根國 矛頭對希臘
塔利班襲阿京 北約聯軍反擊
9人木船漂日本 有北韓軍人
郭修維關鍵安打 桃猿站回排頭
塔利班襲喀布爾 6死15傷
兩軍機失聯 軍警蘇花山區搜救
軍機失聯 國防部證實發生意外
2軍機3飛官意外 近年最嚴重
花旗：金價上看2500美元
2戰機意外 空軍全力撫卹
海基會「台商秋節座談聯誼」 登場
令人便祕的「賽德克巴萊」！
對美市場悲觀 企業大幅下調成長預測
秋節過後! 台北股市暴跌219點
涉肇逃 簡肇棟辭立委、退選
軍方：已發現失事軍機殘骸
失事折損 F–5F僅剩32架
Crocs卡駱馳 前進SOGO商圈
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失智症日宣導園遊會 18日舉行
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
綠：美官員會小英層級同馬主席
軍機失聯 清晨直昇機空勘
銀行股領漲 歐股收紅
美國家庭平均年收入下降
印度火車追撞 7死逾百傷
英特爾宣布與Google結盟
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小英：兩岸談判需台灣共識
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尋求陸購債券 義大利否認
藍軍訪國會山莊 重申軍售台灣
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投完3局 王建民未失分
曾永權訪美團 正妹傳譯成焦點
債劫難逃 歐州銀行有滅頂之災
颱風暫無影響 北東部間歇陣雨
大都會接連安打 王建民失2分
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軍方：發現飛官屍骸
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台東基地正常 未獲停飛指示
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吳邦國出訪俄羅斯等國
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118歲 越南最高齡人瑞
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殉職3飛官 表現受肯定
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簡肇棟退選 綠黨團籲速補提名
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法核廢廠意外 原能會：台免驚
簡肇棟辭職 服務處暫不打烊
越南知名寢具出現黑心貨
周美青獲邀 道奇球場開球
砍亞洲成長 亞銀：還是很棒
軍機失事 監委要究責
失事前 飛行員：在目視狀況下
空軍：F5戰機停飛
賭債糾紛開槍 男判賠242萬
歐美債 逾4成理財有危機感
費率不當比較 亞太遭罰
巨款無人領 香港司機或致富
長榮丹頂鶴專機 赴日迎嬌客
溫家寶大連演說 矢言打通膨
不捨丹頂鶴 養父紅了眼眶
調查：選前上萬點 多數不看好
政府採購鼓勵趕工 有獎金制度
美預算赤字8月大增
吸引台商投資 北市新北祭利多
腸癌威脅 每48分1人罹患
軍機殘骸散落 遺體身分難辨
軍方迎靈 飛官屍骸送往花蓮
台商：ECFA效益 正在發功
侯孝賢擬拜會陳武雄籲設動保司
空軍：未發現兩軍機空中撞擊
畜產及動保分立 陳武雄：可談
eTag15日試辦 尖峰8折
涉抓傷學生 國小男師遭訴
台南大學和美3大學締結姐妹校
周美青道奇開球 不忘看小朋友
親友淚別史擷詠 總統輓額致意
電腦刀治肝癌 1年存活率提高
亞銀砍台灣明年成長至4.7%
戰機失事 藍綠扯軍購預算
新北市魅力民宿 回饋續住免費
手語電子資料庫 示範地名姓氏
台師大管院生 進麥當勞有捷徑
國家杯踢假球 越南公安調查
藍：小英勿為選舉抹黑利民政策
空軍：失事飛行員經驗豐富
泰徵兵令 有變性傾向者改註記
台股跌 新台幣午貶1.39角
總統唱歌 F.I.R.團長讚
阿根廷過來人 建言希臘大違約
環團：化學品管理是跨部會問題
金溥聰批小英 不喜歡被檢驗
台股大跌 逼近陳(沖)防線
思科：年營收成長料減緩
老父夜不成眠 子溺水亡
溫家寶盼歐承認陸完全市場經濟
台指期一度跌破7200
印度財部籲採非傳統政策抑通膨
發芽米博士外遇 判賠妻子百萬
金融重挫 本月來跌逾13%
台股收盤跌162.9點
第一科大商標設計 首獎2萬元
陸：願買歐債但盼轉為投資
被控違選罷法 涂醒哲：可公評
鐵馬行 高市建第2條空中走廊
立院開議 居住正義法案列優先
台股收跌162.9點
哥巴兩國建立邊界安全機制
前交銀董座背信逃亡 監院糾正
台灣Q2智慧型手機市占逾5成
小提大奏 彰化挑戰金氏紀錄
蕭萬長會台商 16字讚馬總統
台股下挫 測試陳(沖)防線
文建會：自行車活動與選舉無關
挺體育愛藝文 周美青展軟實力
南澳鄉長：失事殘骸慘不忍睹
9月電子金融齊跌
9月台指期跌176點
美官員肯定馬總統兩岸政策
義國求助大陸 學者提雙贏方案
設無菸通學步道 校園禁菸扎根
藍營紐約造勢 馬二姐現身
阻行銷騷擾 星推拒來電
少子化 北市推鼓勵生育政策
維護環境 中市回收含汞體溫計
賽德克遺族：後代記取青山事件
塔利班喋血落幕 喀布爾14死
抗癌勇士林楷昇 想當志工助人
重現電影畫面 賽德克展正夯
重陽發敬老金 北市：小心防騙
3飛官殉職 馬總統默哀
陸官巡視 花窮縣2百農民年收
中秋夜搶落單機車 8嫌送辦
河北重刑犯越獄 武警追捕中
殉職飛官 遺骸送抵花蓮
診所戀情曝光 醫師聯小三毆妻
溫家寶：歐洲需自立自強
陸經濟續成長 溫家寶：有信心
內蒙經濟亮麗 星擬投資旅遊業
台灣賑災 日相首次親口道謝
江宜樺：明年選舉查賄選防暴力
建仔表現OK 教練寄予厚望
小心肝 苗縣推免費篩檢
世紀珍藏影像 展彰化選手英姿
陸鬧血荒 要輸血得先捐血
大田自創品牌 受曹啟鴻激勵
扮泳客偷竊 男子被逮
企業送愛心 豐富偏鄉學童視野
菲入獄貪官 去年增逾53倍
高捷虧損 輕軌與延伸線改OT
醉漢露鳥 嚇壞檳榔西施
新台幣兌美元貶1.38角
投保協議膠著 陸訴求台商利益
F-5戰機失事 原因待查
涉猥褻印籍女看護 雇主遭訴
張耿輝退黨選立委 謝國樑尊重
議員盼公投 廢止垃圾費隨袋收
永豐金銀行租賃 同步進軍南京
郭泓志挨轟 道奇延長賽落敗
藍：綠迴避兩岸立場 刻意批金
家貧又遭祝融 慈善會助修繕
陸：否認九二共識 兩岸將動盪
科學季登場 展噴織一體衣
旗山國道快捷公車 美濃要跟進
台灣帶介質蝴蝶蘭 首批抵澳洲
陸機越界搞破壞 印度展開調查
軍機墜機案 監院查過17件
新生兒逾千人患先天性心臟病
不當寄商標侵權警告 巧活遭罰
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
林依晨：不輕言放棄演戲
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
助弱勢脫貧 辜仲諒獻髮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
國台辦：投保協議已釋最大善意
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏東1村長亡 自撞變他殺
軍方：15日進行軍機失事鑑定
國台辦：自由行手續 設法改善
警消運動會 新北員警勇奪6金
祈風調雨順 越鯨魚節熱鬧登場
高雄縣市合併 楠梓區地價漲
新疆阿勒泰森林大火
失事飛官遺體 大致搜索完畢
亞銀下調開發中亞洲經濟成長
國際地科奧林匹亞 台5連霸
秋節竊公款 停車場收費員被逮
永豐金銀行租賃 同步進軍南京
劉文雄宣布參選桃園縣立委
王毅再談江陳會 樂見9月舉行
中市腸病毒 累計停課71班
陸駁美議員：勿搞保護主義
劉若英戴婚戒代言 幸福味濃
高雄就業博覽會 徵才近5千
柯象木乃伊 將回雲林展出
環團：原能會沒做好核安監督
駕贓車避攔檢 警開槍逮人
兩孕護染登革熱 排除院內感染
方怡萍見習婚宴 高向鵬買單
變造高鐵票退票換錢 2男判刑
直言核四問題 林宗堯請辭
6個進一步 江蘇拚向台商招手
上半年半導體產值減5.2%
蘇嘉全籲政府 恢復九五機制
陸員工7成想跳槽 80後最多
耗資50億 台中打造運動城
張大千贈送女兒畫作將在港展出
庫馬爾稱美牛配美國酒甜美
拍最後島嶼 丁雯靜：補強歷史
簡肇棟退選 綠補提名掀卡位戰
埋首電腦手機 頸部藏危機
電表動手腳 竊電獲利千萬
亞銀籲開發亞洲慎處人口老化
逆子自導自演 詐騙母親血汗錢
瑞信：台股中長期買點到
蘇黎世人壽不排除在台併購
妮妮：世界第1 保持比取得難
日圓飆 中華車擬提高零件自製
法國經典品牌 台灣設計師操刀
公平會開罰 亞太將提申覆
昇平戲院重開幕 吳念真說電影
「桃姐」在多倫多電影節放映
失事罹難飛官 撫卹金逾千萬
賽德克大陸上映 等待佳音
民調：8成陸民反對美對台軍售
陸富豪泰媒高價徵卵 智商要高
推文創產業 吳揆盼電影銷大陸
大陸義胞接待站 金門擬活化
偷同家店13次 男子辯卡到陰
賽德克熱 霧社成旅遊熱點
漸進民主 香港削減委任區議員
北市買賣移轉 金融海嘯後新低
副總統：未來4年奠基黃金十年
APEC颱風中心 菲分部啟用
大潮州地下水補注湖計畫 通過
金光黨詐老婦 百萬黃金變紅茶
村長頭部中彈 警：非第一現場
本土登革熱確診 北市忙消毒
日本經濟展望 亞銀估先蹲後跳
中信金併大都會 銀行局暫准
鐵人亞錦賽 23日宜蘭登場
迷昏商人劫玉石 男判十年
國壽購入北中2棟不動產
高市生質能計畫 把廚餘變能源
陳振川接任國際社管學會會長
瑞信：看好輕薄行動裝置
曾捐肝腎者 等待器捐將可加分
馬：蔡的台灣共識 愈講愈模糊
美哈密瓜疑染菌 爆15例4死
印中設新機制 商邊界問題
洗手沒擦乾 細菌多8成
性侵精神分裂女兒 父判9年
國中生好奇 偷襲女性胸臀
連8貶 新台幣收29.625
台灣援日災 日相國會致謝
經部品評六大海外伴手禮誕生
台南高分檢否認授意起訴涂醒哲
亞錦賽明開打 中華全力求勝
日本丹頂鶴來了 高規格禮遇
舞出自信 廖碧珍輪轉人生
練球強碰 中華與伊朗諜對諜
保障導護 高市提高意外險額度
千度近視可矯治 仍要防老化
陸銀：中小企融資難 全球皆然
駱家輝：搭經濟艙 證美縮開支
內政部：政黨補助門檻可能放寬
伊朗教練改口 尊敬每一支球隊
信扶專案上路 助創業脫貧
台股跌 出現窒息量有利反彈
李慶安雙重國籍案 高檢上訴
角逐世棒賽 中華隊24人出爐
歐美經濟風暴 房市短空長多
台科大勉新生 重環保美學
淡海新市鎮劃出山坡地 助開發
扮銀行經理詐騙 男送辦
金馬創投會議 25作品入選
下藥性侵女模 色男遭判25年
欠稅逾千萬元大戶 優先追討
資深專利人才 年薪逾80萬
標普砍日經濟成長至近零水準
朱民：新興國家貨幣緊縮避險
美聲歌后喬琪亞 台北高雄開唱
遺產官司 白文正遺囑鑑定為真
紙風車幻想曲2 續創想像力
台北空污改善 不良比率創新低
應付歐元危機 歐盟機制失靈
8衛生所疑詐健保 6醫生涉案
台日合作 能源產業效益高
東麗設廠高雄路科 陳菊歡迎
洪燕梅案 政大生盼重啟調查
德盛安聯：台股Q4展望中性
工藝設計展 百萬侍從椅將亮相
今彩539開獎
越南旅展 觀光局推台灣味攬客
雲南大旱 農損160億元
籠絡藏人 陸砸逾兆元建設西藏
美官員：美簽通過率高 勿嫌煩
殉職飛官遺骸不全 家屬難承受
激戰3小時 楊宗樺力克舒特勒
參觀廉政署 志工學童開眼界
立院將開議 藍委拚修法
首爾亞洲美術展 台美術團參加
印度新總理 看好拉胡爾和莫迪
逢甲夜市大火 燒毀8戶
戰機殘骸鑑定 國軍預留兵力
調查：經理人少數預期經濟衰退
美助卿訪利京 肯定過渡政府
北韓不理睬 南韓賑災計畫告吹
逢甲夜市火警 燒8屋無傷亡
台幣連8貶 29元各方可接受
前秘書爆醜聞 日相用人遭質疑
動物園：丹頂鶴來台屬異地保育
外交部：未干涉聖露西亞內政
生飲污染奶品 染布氏桿菌
英失業人數飆 年輕人最慘
今彩539 頭獎2注中獎
歐盟執委會重啟歐元債券提議
向日葵除輻射銫？ 幾乎無效
牛吞獅 統一7連敗墊底
總統再籲美售F-16 C/D
法人賣超119億元 台股逼近「陳沖防線」
大談「馬不排除簽署和平協議」 綠：金溥聰「僭越體制」
最佳海外伴手禮 米粉、芒果、太陽餅
馬背書 金溥聰訪美發言「無逾越分際」
台灣四大樓增1.5倍警力 未見異狀
美台國防會議 國防部重申軍購
恐怖威脅郵件 警追查來源
正副總統選舉 16日起繳交連署書
藍綠美國較勁 國務院不評論
桃園機場漏水 淋濕1旅客
綠: 馬金批「台灣共識」 剝奪人民選擇未來權利
蘇貞昌「金溥聰訪美來亂的」 馬辦：勿雙重標準
賞陸蟹觀落鷹 山海邊境找樂活
全球筆電市場面臨負成長
王朝大酒店五週年感恩晚會
「國際陶瓷品牌講座」僅此一場 報名從速！
2011 越南文化節~越緣人團圓~
施明德 下午宣布參選總統
百戶好宅 價格不到200萬
馬：台灣共識內容沒人知怎立法
瓦城泰統餐飲 16日興櫃掛牌
「台灣加油」刺耳？ 劉家昌嗆選總統
外縣市役男申請代辦體檢 1.1萬人稱便
不顧德疑慮 歐元債券箭在弦上
iPad太夯 黑莓平板踢鐵板
民調：美認為亞洲比歐洲重要
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
波蘭：債信危機恐挑起歐洲戰火
英法領袖聯袂訪利比亞
時間喬不攏 金溥聰郭泓志無緣
塔利班喋血攻擊 阿國安全堪憂
藍晤友邦使 挺台入國際組織
債務恐禍殃歐盟 德法力挺希臘
不懂電腦 老夫老妻網路暴紅
台灣共識？金溥聰：文字遊戲
歐股收紅 倫敦漲1.02%
美國務院:美台關係成熟健全
歐債惡化疑慮減輕 金銅雙跌
郝龍斌挺聽障運 支持羅馬申奧
金磚救歐債？ 學者認為是幻象
法德信心喊話 希臘留歐元區
不滿新法 英政府破天荒告歐銀
爆醜聞 巴西觀光部長辭職
紐約原油收88.91美元
美股收紅 道瓊漲1.27%
IDC：競爭推升平板電腦銷售
全球動盪 紐西蘭利率不動
爾必達部分產能轉瑞晶
台股開盤上漲156.29點
北部天氣轉穩 東部間歇短暫雨
抗議退休金制 英百萬人將罷工
上海大車禍 10死14傷
台灣設計師 紐約時尚亮相
里約警察受賄 黑幫捲土重來
施秀菊琉璃珠 APEC獲獎
九霄驚魂 韓航管癱瘓1小時
階段任務完成 茂矽辭茂德董事
危機日熾 歐版TARP呼聲起
台股大漲 新台幣盤初小升
台灣工銀音樂會傳唱多國合唱曲
吳邦國見蒲亭 強調中俄利益
危機日熾 歐版TARP呼聲起
臺美國防工業會議 國務院缺席
探勘石油 越加碼投資
傳恐怖威脅 高市加強安檢大樓
第一桶金 上班族存逾4年
李光耀：大陸無法助歐脫困
中選會公告 總統選舉作業開跑
電金回神 台股上攻7400
新輯名雲端 齊豫遭虧趕流行
飛官招魂 遺屬趕赴宜蘭失事地
薩國總統將出席聯合國大會
台灣首辦 女排亞錦賽開打
穗男自慰 尿道插入逾1米電線
殉職飛官家屬 蘇花山區招魂
嚴懲新疆暴動 中共判4人死刑
英業達上海員工車禍 無台幹
波士頓造勢 總統胞妹現身力挺
搭高鐵高雄觀影 車票86折
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馬第二支競選影片 國旗當主角
深耕台灣 大永真空捐中大1億
國防會議缺席 美國務院未回應
台北書院成立 副總統揭牌
暮光4曝光 貝拉懷「鬼」胎
情侶檔販毒 男被逮女接手
550美元 越大學造氣墊船
長高秘訣 醫：測骨齡早入睡
傳野村控股將裁減歐洲5%人力
印越合作巡邏海域邊界
台日志工彩繪 大林情人牆揭牌
夏普將停售Galapagos
台灣名品展 陸會展之星
捷運共構宅租金投報率平穩
無飛行記錄器 機骸通聯成關鍵
勞委會：第4季就業機會增加中
生醫園區引進投資16億元
幼托整合新制 吳揆促無縫接軌
美國會山莊 小英籲挺台軍購
挺軍售臺灣 美重量級議員提案
林業永續 吳揆：國土保育優先
美澳協防 網路戰爭首次入約
為愛的界線 尹昭德變施暴男
英業達上海員工車禍 死傷重
國壽標得國壽敦南REAT
台股漲 新台幣午升0.1分
金：名嘴抹黑 將採法律行動
養不起3幼子 少婦偷奶粉
北海岸藝術節 2百好手尬風箏
台鐵花東優待票 延長到年底
提升信心 建仔克服首局症
台灣共識立法 綠挺藍質疑
花博公園禁菸 違者可罰1萬
國際接軌 政府推國際會計準則
歐巴馬聲望 美歐皆不墜
嘉市2人高利貸 數百人受害
台商後援會：絕無抱怨總統缺席
三艱困科加給 近半醫師沒領到
關心失智症 預防重於治療
外交部盼今年納入免美簽候選
羅馬年會 郝：樂分享聽奧經驗
美議員提案 強化台關法
盜印書籍嚴重 圖協籲改公訴罪
台維斯盃賽前 小喬生猛蠻牛累
長途奔波 丹頂鶴展翅伸懶腰
市調：9月面板續跌 歷史新低
東印傳禽流感 撲殺3萬禽鳥
金溥聰：蔡英文不尊重民主規則
台塑寧波設乙烯廠 經部未鬆口
駐日美軍遷關島 計畫可能調整
跨刀拍MV 蘇慧倫煞到夏炎
爾必達4成產能 移至台灣
愛滋器捐案 北檢研閱成大病歷
無業無人關心 女子染毒被逮
台股收盤漲157.21點
金溥聰：台灣共識是文字遊戲
專偷天母大安區 潮男慣竊判刑
國防展演操練 三軍賣力演出
十二五 專家籲政體轉型與改革
91歲慣竊 公車上失風被逮
不動產實價登錄 違者要罰
誆稱防搶演練詐財 男判7月
誆人可擺平官司 男子遭訴
台股收漲157.21點
9月台指期漲214點
台股反彈 大漲157點
林百里：科技一時 文化才永遠
台商出書建議中國設民主實驗區
蘇嘉全：台灣共識是最大公約數
恐怖威脅 警：必要時進駐大樓
9月電子金融齊揚
怕農民反彈 無檳職場推動不易
鳳山就業博覽會 3千職缺求人
大陸貿易展將在瓜地馬拉舉行
接獲威脅大樓電郵 警強化維安
高華柱：軍機失事原因排除機械
卡債族修法訴求 司法院回應
住家遭強拆 龍潭居民北上抗議
照顧勞工 總統拚就業成長
陳武雄：九五機制 無恢復問題
台客遊陸腦溢血 金門紅會接回
農委會：九五機制從未廢除
搭訕嫩女灌醉性侵 男子遭訴
綠營黨團大會 蘇嘉全尋求支持
重陽敬老 中市啟動護老列車
三大法人買超台股28億元
餐敘爆衝突 中市盼尊重公僕
皮膚癢狂抓 恐引發敗血症
傳恐怖威脅 胡為真研判惡作劇
涉騎腳踏車違規 阿嬤遭訴
非法影印教科書 納獎補助指標
王金平盼總預算12月中前通過
電郵恐怖威脅 港都加強戒備
少年大腹便便 腎水腫作怪
女大生休學服刑 出獄繼續偷
陸發改委：通膨4%目標有困難
維解：美提與那國島援台海掃雷
eTag試辦 過汐止七堵8折
亞錦賽首戰 中華輸伊朗
陸國務院任免副部級官員
發票推手任顯群 女發表新書
立院擬提早停會 公督盟籲捐薪
新台幣兌美元貶1分
中小企業貸款 陸：總量控制
二手玩具室?用 高市擴大設置
國道收費站議題 藍綠再交鋒
越南腸病毒流行 出國提高警覺
慰安婦等懸案 韓促日磋商
韓音樂劇演出 日作者告侵權
郝柏村：九二共識真實存在
恐怖威脅 江宜樺：不掉以輕心
兩岸投保協議 吳揆：仍待溝通
新球滑手 中華伊朗都沒輒
不顧反對 印度擬開發南海
殉職飛官 從優撫卹
殉職飛官家屬 東澳悲慟招魂
抽檢安全帽 不合格率5%
日茨城縣外海強震 規模6.2
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
會期短 林益世籲立法行政配合
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
入籍法繁複 外配可求助移民署
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
末代皇帝初中學歷？ 網友熱論
移民署聞聲救苦 外配享天倫
海地醫師訪慈濟 為建院取經
建行：美銀減持建行股 可理解
識途老馬走全台 代言南台護照
鳳山就博會 初步媒合率41%
美官員：台美商務關係極強健
台灣豫劇團 亞洲藝術節演出
陸維權律師江天勇獲獎
高溫少雨 新北市死魚事件多
衛生紙考題 關中：出得不好
陳寶郎上任 重建台塑工安文化
南市都發局長徐中強請辭獲准
百張經典椅特展 飽覽工藝美學
美對韓軍售 含隱形技術移轉
廣播金鐘入圍 教育電台大贏家
黃敏惠獲聘獅子會區顧問
台塑化總經理 陳寶郎全權處理
蘇嘉全訪桃園 尋求基層支持
男持刀自傷欲跳樓 警搶救
用電遽增 南韓大停電
永久屋添新裝 過客誤認為民宿
沙崙橋下便道 李全教促速動工
男子涉打死幼童 彰檢起訴
類鼻疽集中高屏 出現死亡首例
經營色情網站 警逮1人
專家：台品牌應藉陸市場做大
酒吧老闆槍殺案 犯嫌大陸落網
躁鬱男撞死人 車主須賠撫慰金
監視北韓 美擬部署無人偵察機
3萬債務 開車小弟成植物人
輕颱桑卡成形 不影響台灣
2011資本市場論壇下週登場
發揚紅麴文化 樹林辦千年宴
逢甲夜市火警 胡志強海外關切
日核災汙染土 除汙工程浩大
鳥仔踏獵伯勞 拆除上千支
高樹找溫泉 屏縣要探勘
王文淵誠意 促陳寶郎接下重擔
高大強敵擋牆 吳岱豪鬥志更高
台灣鯛業者 盼建運籌中心
殉職飛官入祀 軍方：尊重遺屬
男初次購毒 見警落跑露餡
貝爾氏麻痺 早治療預後佳
高雄首見類鼻疽死亡病例
舊鐵路宿舍大火 8間木屋全毀
星洲學者徐冠林 將赴金大講學
實價登錄 重塑房價秩序
雲林社區營造 低碳大PK
TIFA 美官員：美牛需進展
瑞銀不當交易 損失20億美元
區間盤整 新台幣收貶1分
綠天王批金 馬辦：勿雙重標準
行動監理車進駐 便利高科員工
發稿誰審 新華社大連政府互槓
復建工程砂石車進出 村民喊苦
明道效應 役政署：案例僅個位數
超薄筆電搭新處理器 耶誕上市
瘦肉精案 雄檢再扣大批禁藥
解決歐債問題 月底是關鍵
台灣共識立法？陸委會：有憲法
利用遊民詐欺 中市警逮5集團
不顧中反對 印擬勘南海油氣田
eTag試辦 基隆車先受惠
高鐵串姻緣 線上情侶結連理
苗縣府訪金門 兩縣都要拚觀光
金驚漲 黃金販賣機將進駐北京
金門獲亞洲美術展主辦權
錢塘一線潮 15萬人圍觀
近悅遠來 正修科大外籍生倍增
公糧爆量 農署：倉庫容量無虞
斐媒訪楊永明 闡述九二共識
前庭性偏頭痛 注意生活作息
標普保證美債安全 違約不足懼
政大開音樂課 多國音樂人開講
南台灣觀光護照 旅遊享優惠
秋晚假唱 歌手承認官方否認
指男師始亂終棄 學生不起訴
台菲合作新里程 氣象站今啟用
大學募款成重任 校長各顯神通
8月券商大虧近30億元
國壽取得國泰敦南大樓完整產權
看最後島嶼 副總統：和平可貴
拍勇士們 吳中天：比當兵還苦
香港第2季GNP增11.1%
歐盟下修歐元區下半年成長預測
保健食品含西藥 小心吃出問題
朱民：大陸通膨會是長期現象
新北綠營推公投 燃核四戰火
不服中科四期環評 居民敗訴
國片夯 可申請國發基金投資
軍機撞山 逢大：震度2級
拍出好創意 B級教父成經典
綠營否認小英台南募款被A走
遭控吵架摔童 男不起訴
營業員擅自交易 瑞銀恐虧損
陳金鋒打復健賽 最快下週歸隊
會勘月世界 高市爭國家風景區
顧能二度下修全球半導體營收
幼托整合 明年起統稱幼兒園
韓星姜惠貞 為家庭屈當綠葉
女排亞錦賽 土庫曼臨時退賽
國壽買回國泰敦南 具整合效益
文藻陸生適應良好 開心上學
選總統須連署 施明德籲廢除
師鐸獎李靜芬 故事治療暖人心
中美洲獨立190年 總統恭賀
撿拾牛樟漂流木 2男被送辦
上市櫃赴陸 上半年收益新高
美官員：台有希望獲免簽待遇
反抗讓妳死 租屋性侵狼判6年
災後2週 滿州鄉民無水可用
最佳雇主 新任中國首富也上榜
九把刀愛跑步 籲青少年動起來
印下個五年計畫成長目標9%
軍機撞山原因 各方看法不一
明潭最後低音 姚立含將別樂壇
許榮洲案 明傳喚軍事檢察官
微軟:OS內建虛擬化是趨勢
大墩美展百件作品 澳洲展出
簽投保 陸委會：實質保障台商
葉匡時：大陸中西部飛航市場夯
盈拉訪柬 泰柬關係升溫
氣象合作 台將助菲建雷達站
新莊一國中生墜樓送醫
朱民：已開發國家債務更嚴重
台聯民調4成5認投保協議無保障
國家發明獎帶動百億產值
APEC衛生會議 邱文達出席
施秀菊琉璃珠 讓部落發光
今彩539開獎
與民進黨論新理解 國台辦否認
生活創意成就國家發明獎
威力彩開獎
打擊電信詐騙 菲又逮15台嫌
藍：小英作法是制憲正名粉紅版
金門金沙國中火警 無人員傷亡
陽岱鋼4支1 連4場安打
金管會盼銀行增放款覆蓋率
港煤輪抵台 船長英勇救3人
台灣進入無外債時代
教師表揚生波 教局否認欽點
哈佛演講 金闡述總統大陸政策
北市救助演練 測試救援技能
嬌生回收宜保利血注射液
交易員涉詐欺 瑞銀虧20億美元
LV執行長 賣乳品的接任
中鋼克服金屬RFID障礙獲獎
亞銀估越經濟成長5.8%
擅自交易致虧損 瑞銀員工被捕
擁槍自重兼攜毒 男遭警查獲
潘內達警告 傷害美巴關係
談投保 爭取通知通報雙管齊下
涉偽文僱外勞 李李仁緩起訴
今彩539 頭獎槓龜
台南活動中心問題 蘇許看法異
小胖智勝轟 痛宰兄弟象
加州南部地震 規模3.5
威力彩 頭獎1注中獎
美國務院缺席 韓儒伯：失望
德經處30歲 經濟部致感謝狀
美議員提案挺台 外交部致謝
金：綠攻擊僅含混口號 無事實
9類糾紛 大陸火藥庫
獅兩轟斃牛 中止7連敗
亞洲女排錦標賽 中華輕取印尼
挪威郵輪火警 兩人喪命
員工胡為 瑞銀挽回客戶信心難
美上週初申失業救濟數意外增加
改善民主 馬國將廢內安法
愛瘋急單湧現 博通台積電樂透
新莊傳國中生墜樓 住院治療
金溥聰蔡英文哈佛拼場較勁
男籃亞錦賽 卡達採消極抗議
歐銀偕聯準會 供美元貸款救急
巧合? 美國議員逼奧巴馬政府出售F-16 台灣墜機
公共行政替代役 9.19起開始申請
移民署貼心作為：居留證加註記，新移民求職免障礙
鐵道旅遊魅力夯，英澳老外環島樂
「賽德克．巴萊」、秋冬「鳥」事多、臺南掀觀光熱
賽車冠軍示範甩尾！交通大隊喊要抓！
清潔台灣 樂活扶輪LOHAS Rotary
怪誰？自己吧！
農戶百萬所得跳票 蘇嘉全呼籲老農津貼加一千
驚人大發現 中東也有納茲卡線
金溥聰籲綠營勿低格調抹黑他人
前9洞打完 曾雅妮3博蒂
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德法挺希 歐股連3紅
歐債惡化 高盛砍標普年底預估
尾盤凸槌 曾雅妮暫居第3
歐銀獲美援 金跌銅漲
敘利亞情勢亂 美籲僑民速離
歐銀馳援 油價漲
歐銀出手 美股連4紅
越南醫療費將大幅提高
蘋果汁含砷？ FDA澄清
ITC將復審蘋果告HTC侵權
金：九二共識為兩岸和解基礎
美國務院缺席 唐納：時間衝突
取消惡法 納吉背水一戰？
金批小英善變 台灣共識空洞
巴西高鐵計畫一延再延
巴西連環車禍 三百輛汽車相撞
全台紫外線過量 北竹苗危險級
銷售低於預期 RIM股價重挫
導引氣流弱 洛克緩步引秋涼
台股開盤上漲126.69點
金哈佛行滿座 師生麻辣問兩岸
汶川大難不死 豬堅強有小堅強
韓促談慰安婦問題 日拒絕
妮妮小失望 納維斯塔首輪第5
美郵局大瘦身 裁3.5萬職位
焦點人物：瑞銀惡棍人緣好
南韓宗教代表將會晤金正日
德儀提高季度股利配發31%
台股大漲 新台幣盤初走升
印越外長對話 加強戰略防中
總統連署登記 李幸長拔頭籌
類股齊揚 站上月線
江宜樺：恐怖威脅可能是惡作劇
全球央行協力阻止債務危機
王金平：沒算過有無總統命
丹麥國會變天 產生首位女總理
陸調降火車退票費
籌醫藥費 女子應召被逮
蕭副總統盼彌補知日人才斷層
跳脫傳統 牙刷粉撲寫書法
轉錯帳 新規範減低受損機率
桂圓養生餐 滋補又利促銷
偷供品 女子落網
吳念真說電影 一圓辯士夢
新疆和闐5.5強震
新書爆：蓋特納其實不甩歐巴馬
9月上旬NAND合約價持平
軍機失事 戰管列調查項目
宋副手 親民黨：外傳人選皆非
友達后里廠傳出火警
交易員惡搞瑞銀虧大 專家不解
吳揆：明年組改 施政無縫接軌
王建宙：亞洲能成長出賈伯斯
廢惡法 馬國新法仍被質疑
薑母鴨客滿怒砍老闆 男判賠
7月底郵政儲金結存增1.5%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
兩岸和法國學府 擬研究核能
北京學者：大陸進入危機頻發期
陸民調：逾3成網友超「性」福
蘇貞昌：我有風度 更認真輔選
「星」突破 皮膚變心臟
綠不動產實價登記案 逕付二讀
陸：核發展減緩但繼續
瑞銀證降台股目標至7800
琉璃郵票 雲龍圖案價格逾萬
台指期正價差 漲破7600點
思捷擬棄守北美 獲利差股價趴
幻象尾管罩鬆脫 空軍坦承疏失
住宅地震保險 投保率未達3成
總統：明年檢討提高打工時薪
亞洲最大蘋果專賣店 將在滬開
警破色情應召集團 逮25人
京東商城欲掛牌 金額破美紀錄
吳敦義：ECFA未使貿易傾中
民團籲調高老人身障者補助
總統：私立大學不能輕言退場
中美5國慶獨立190年
累積雨量破1千6 恐水淹台北
機場施工意外 作業員被夾重傷
抬舉幼童致拉傷 男子遭訴
捍衛全球經濟 拉加德大聲疾呼
法：攻打利比亞非損害中國利益
印15個月來第12度漲汽油價
二重疏洪道兩端 生態園區開工
台灣好行套票 秋遊台東更優惠
英媒：美中密切注意台灣大選
拒作東亞胖夫 總統推全民運動
環團籲環評會 應撤中科四期案
山腳斷層延伸 核一核二挺得住
當年屠殺印尼人 荷蘭須賠償
國民官網 建仔19日戰馬林魚
友達化學氣體外洩 火勢控制
傳恐怖威脅 高雄港強化維安
中國政策 蔡英文：開放
3A季後賽登板 李振昌掉分
華時：歐巴馬拒絕售台新戰機
台股大漲 新台幣午升9.1分
蔡英文：美國不介入台灣選舉
新北無車日 淡水老街封街辦趴
遊英改行程 旅行社判賠8萬
影集式舞台劇 6小時看K24
台糖賣地案 監院彈劾吳乃仁
擦撞翻邊坡 貨車駕駛骨折送醫
邱毅：蘇嘉全妻上班時間拜票
建國百年慶 金門路跑明鳴槍
基本工資與時薪 明年可望脫鉤
陽明找到癌症轉移關鍵
台股收盤漲191.72點
吳揆：地方有權補助老人健保費
洛城房價3年估跌八百億美元
綠批金這種人 馬辦：封建思維
北京學者：售台武不影響習訪美
離譜加班 局長駕駛年報35萬
台股收漲191.72點
Ella搶救記憶 幫助失智症
台股價量齊揚 逼近7600
9月台指期漲212點
行銷城市 偶像劇陶博館取景
中華民國承認利比亞過渡委員會
大馬廢內安法 媒體肯定納吉
精雕1/12 袖珍樂器學問大
國安局：羅松芳請辭屬生涯規劃
9月電子金融齊揚
為狗尿爭執互毆 2人遭訴
書包沒救命 墜樓國中生死亡
治安研討會 改善青少年犯罪
鼓勵餵母乳 北市推哺乳室認證
殯葬音樂遭告 業者盼政府重視
王雪紅施秀菊 台創新女性代表
綁鋼筋突休克 男子疑觸電命危
安徽礦難 4死8傷
與賊拼搏 河南女副市長遇刺亡
傳美方疑小英 金溥聰：不意外
三大法人買超台股150億元
印度儲備銀行升息1碼
歐巴馬否決軍售 台灣空防堪憂
台灣舊內衣款式多 好賣
男涉刺警送辦 無證據不起訴
徐悲鴻天價畫 被指美院生習作
馬來西亞雙國慶 政治意涵不同
陸稀土儲量 5年減少37%
藍：蔡不提中華民國 怎選總統
打黑 陸公安部逮兩千餘人
國防部重申盼購F-16C/D
扁國務費案 檢方上訴
藍綠拼場 各有千秋
家暴父悔悟 帶躁鬱兒赤腳環台
台糖涉低價賣地 吳乃仁遭彈劾
家扶少女墜樓 輔導員也需諮商
2歲童爆肝 肌肉萎縮症作祟
噴漆恐嚇 警逮暴力討債11人
抑雞價 尼免稅進口美雞
中華隊擊敗烏茲別克 首勝到手
帶著政治味 SMAP終於登陸
買到假牛樟菇 告詐欺檢不起訴
眼皮腫眼球凸 小心甲狀腺眼疾
北京黑心食品班 專教害人精
新台幣兌美元升5.1分
為70元 陸奧迪車輾死收費員
外國火車迷 來台參觀扇形車庫
總統：九二共識讓兩岸和平發展
腸病毒肆虐 越校園大清潔
類鼻疽拉警報 楠梓加強防治
清大中秋月主題展 不只看嫦娥
擁抱絲路 林義傑：戰勝自己
長跑挑戰古絲路 林義傑達陣
PK小英 金溥聰演說攻守兼備
印升息1碼 經濟恐不及8%
高中英聽測驗 遲到不得入場
慢飛天使 微笑募早療經費
妻遭指未行政中立 蘇嘉全澄清
孝行楷模 讀書不忘幫家事
雄檢破吸金案 估達6億
台灣共識 吳揆：不統不獨不武
需求增 大陸汽車突破1億輛
認同台灣 加籍僑民返台服役
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
北市1汽修廠火警 無人傷亡
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屢偷不改 女竊嫌遭求刑15年
中市好客文化活動 25日登場
販賣仿冒品7年 男子送辦
中央氣象局氣象報告(更正)
女偷遍百貨賣場 網路賤賣被逮
日明太魚 韓測出微量銫
吳揆：帶職參選 不違行政中立
南京 將建台灣商品採購中心
世界盃棒球賽 中華翻譯是鷹俠
中科四期放流水變更 補件再審
詐騙百餘億 陸判主犯死刑
陸乙烯輪首航 兩岸石化新紀元
美軍售案 高華柱：目前僅傳聞
連偷8車又搶奪 中警逮中秋賊
綠營批不中立 區長保留追訴權
陸外債 6月底6425億美元
希臘抵押風波 芬財長：無解
心情差 男子大街揮舞刀槍
飆分找節奏 張宗憲覺醒
排隊送禮 陸國土官員權力脫韁
吳乃仁：彈劾案意圖影響司法
缺綠地 高市大寮爭取設公園
擁抱絲路 林義傑雙腳記錄人生
大陸物價 逾7成百姓喊貴
馬辦：看建仔 訪美前安排好
慰安婦議題 婦援會聲援南韓
搭公車吃美食 中市民眾導遊
大陸京城第一貪 判無期徒刑
南華大學陸生 家長陪同報到
印度升息 去年3月來第12度
回祈團策劃 馬尼拉恐遭襲
行車安全視聽娛樂 屏科大獲獎
歸化球員議題 恐引罷賽風波
原能會：核四安全嚴格把關
台塑助造林 雲縣盼碳費法制化
兩韓聯合交響樂會 將輪流舉行
監院長：實價課稅問題在敢不敢
遠端即時顯像 急診視訊速效
發展新農村 越加強投資
台幣貶 下周油價不調
總統：研議時薪月薪分別計算
登革熱病例 周遭4人曾感染
前英相：歐美恐成長過慢10年
傻瓜電擊器 搶救生命很聰明
金門閒置營區 將變身童軍基地
時薪月薪脫鉤 業界：政策偏頗
核安監委請辭多 原能會續溝通
LPGA台灣賽 名將雲集
推廣祥和問政 慈濟立院送素餐
新江艦2度人落海 海軍遭糾正
毒鴛鴦擁槍自重 搭小黃販毒
大儒入祀 北市孔廟認不宜
教育工會指不公 高市教局否認
汽水含高磷催人老？ 黑松澄清
促升級 陸提高節能車補貼政策
大陸漸失廉價製造業基地地位
熱錢湧入 菲8月年增7成5
歐盟財長會 助希臘紓困解套
派遣計程車隊評鑑 8家獲優等
恢復良好 齊秦近日可望出院
寶來溫泉區 藍委籲政府重視
新莊線部分通 三重房市探詢多
看城隍遶境遭圍毆 警逮8人
台北無車日 單車免費搭捷運
桃機一航廈停車場 下週重開
氣體外洩 友達：營運未受影響
苗栗鄉親座談 蘇嘉全客語發聲
終止連九貶 台幣收升5.1分
簡易失智症篩檢 早發現早治療
搭賽德克熱潮 旅遊業套裝攬客
樹林少年墜樓命危 身分待查
藍立委選舉刺客團 齊赴美造勢
賽德克海外版權 再賣德瑞奧
綠控涉賄選 大雅區長指扭曲
男籃亞錦賽 卡達續軟性抗議
降成本 台電砸63億擴充煤輪
病痛體驗編成舞 籲重視健康
整頓交警 越採連坐法
勞委會研議國定假日納入時薪
本周上市公司市值減0.37%
防禽流感 越扣未檢疫活雞
花蓮石雕藝術季 台北預展
特偵：國務費不可採大水庫理論
吳敦義：經濟不能拘束在在地
邱義仁機密外交案 檢方上訴
寧波挑戰賽 盧彥勳晉級4強
產業有家座談會 19日抵花蓮
光纖普及率 台灣全球第5
韓職足爆假球 韓媒引中職為鑑
中央社影像展 高捷變時光隧道
護印廟寶藏 法院令封密室
華銀OBU開辦人民幣業務
東元投資大陸資訊揭露慢 遭罰
本周加權指數跌0.44%
雙鳳社區完工 地震重建告段落
金管會：審慎購買結構債保單
簡訊抽獎當股東？央視遭指詐騙
女毒蟲身亡 毒品葬送一生
現代宅 七張捷運站試辦
中油進口大陸首批乙烯 今登台
桃機封跑道 尖峰影響比預期小
物價驚驚漲 7成陸民受不了
土地延期利用漏報 中壽遭罰
韓男憎女菸槍 女拒借錢男
悲傷無助 自殺遺族壓力大
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首例 大陸乙烯抵台
彰化社區珍寶 發掘在地特色
農訪團將訪美 簽署採購農產品
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加班疑過多 北市：加強稽查
連2天學生墜樓 新北教局重視
力保國安 美國偵局走過50年
拼低碳 陳光標砸百萬名車
火車加客運環島 5天不到3千
向陸資招手 經部青島大連招商
微軟芒果熟 HTC搶先升級
7月境外股票型基金遭大筆贖回
陸嗆聲：印度不要蹚南海渾水
楊德昌回顧展 英影協首次舉辦
瑞銀惡棍 找霸菱案事務所辯護
童養媳阿嬤 扮車掌演戲圓夢
英房租勁升 近年最大增幅
南部攻擊頻傳 泰增維安兵力
亂用女兒遺產 母被判還近千萬
台電發斷層調查 原能會：違規
女排亞錦賽 中華勝伊朗
日猛男無懼颱風 決泳渡黑潮
與那國為美軍掃雷 日町長反對
菲男愛械鬥 妻子拒行房
泰柬關係回溫 泰在野黨質疑
總統：活路外交讓台灣受人尊敬
若藍營不換口號 劉家昌選總統
美最高法院：黑人死囚暫免一死
大樂透頭獎槓龜
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台維斯開戰 台菲各下1城
歐債失業潮 社會危機蠢動
知名兒童劇團 遭竊50萬
鍾承佑連3轟 桃猿痛宰獅
台維斯盃首日 台菲平手
吳政憲3連勝 象輸球又傷兵
美密大消費信心升 惟前景悲觀
中央氣象局氣象報告(更正報)
傳三角戀 劉建國澄清
蔡英文在美稱「民進黨已做好執政準備」
F16升級定案 美方下週公布
飛向國際 台南日本包機首航
陸外交部：堅決反對美售台武器
幻象管罩鬆脫 嚴明：人為疏失
總統：有人台灣共識像賣預售屋
美報紙報導 美國不賣台灣F-16戰機
金溥聰記者會沒外媒？ 馬辦：非事實
美財長：歐洲需槓桿化紓困基金
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
股市不佳 美國人春季財產縮水
疑爆發槍戰 美基地封鎖
傳美拒售戰機 參議員柯寧暴怒
日本凌晨2強震 暫無災情
中國增持美債 創十月來最高
歐債危機似有解 美股連5紅
國際油價跌幅1週來最深
國際金價每盎司1814美元
歐債問題露曙光 歐股連4紅
韓儒伯籲戰機售台勿受升級影響
台灣共識 蔡英文：在異中求同
納維斯塔2輪 曾雅妮暫列23
聯合公園來台 可望遇見賽德克
紫外線過量 清潔日掃街要防曬
感謝台灣賑災 日猛男渡黑潮
全台好天氣 北部東北部明轉雨
日治小吃香菇蛋 關子嶺再飄香
清潔日大清掃 超商回收有利多
無車日 高雄無碳運具大結合
羅賽芙：巴西無資產泡沫之虞
網內免費商機 延燒預付卡
陳劭彥創意新作 倫敦艷驚四座
擺盪到洛城 探討野生動物保育
納維斯塔賽第2輪 妮妮第23
岩泥化身景點 養女湖泥蛋彈Q
加州長舌婦 入選金氏紀錄
人窮志不窮 信扶創業助脫貧
信扶專案 不用保證人
深港歹徒以空中飛線走私兩地
楊技正現身 談塑化劑很驚嚇
8千民眾健走 紀政籲飲水思源
陸蟬聯美國最大債主
許哲珮挑大梁 兒童劇載歌載舞
紙片人 恐遭拒保
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
大同志生館破例 雙十供拍婚紗
APEC攝影展 即日起報名
恐嚇毆打前雇主 2男遭訴
監察院書畫展 總統院長均入畫
空軍除役F104 盼在美翱翔
前國安局長汪敬煦病逝
公平會19日辦反壟斷論壇
熱泡麵砸傷人臉 暴力男遭起訴
警逮4人販毒集團 孕婦也入列
青年失業率高 OECD提建議
外交民航等6特考今登場
藍協調奏效 蘇金煌不選立委
英超曼聯 傳中東王室欲收購
國是e見會 總統會網友
二級毒品案續增 新北查獲最多
台中念佛堂落成 吳揆剪綵
陽澄湖大閘蟹登場 真假難辨
越日加強空軍互動
蘇嘉全：一視同仁檢驗政治人物
台灣7月加碼美債 蟬連第6
上半年台灣電子紙產值年增7成
蔡英文：若執政 續求入聯
北市辦防災演練 提升應變能力
響應淨灘日 華航竹圍做環保
綠輪流砲轟 金：民進黨急了
借鏡國外 北市推5千公營住宅
上市公司8月現增募資276億
總統重視網友 睡前都要看臉書
達賴訪巴西 籲和諧平等尊重
運彩襄理騙彩金 北檢分案
南京修繕民國建築 中央社在列
南北韓無核化會談將在北京舉行
縣議員連解職 面臨無人可遞補
12年國教 總統：不能不推
台灣設計師週 串聯過去和未來
感恩器捐 台北榮總設紀念園區
劉家昌擬選總統 金溥聰：尊重
南海問題 習近平籲越著眼大局
8月失業率估升 9月可望下降
徵才結合星相諮詢 攤位現人龍
企業淨灘 盼海濱乾淨
勞工局走訪企業 促進勞工福祉
李振昌飆4K 幫3A球隊奪冠
曾永權：爭取F-16C/D
F5失事 空軍司令：螺絲鬆了
舊校舍藝術活化 變大自然教室
中市爭東亞運 吳揆：全力配合
總統盼培養大眾運輸人口
王金平盼修法賦予立院調查權
器捐遺愛 托夢安父母心
美飛行秀墜機 3死56傷
陸網友看名錶 找貪官
馬總統：國民黨是進步的保證
綠營紐約造勢 蔡英文人民優先
員工旅遊國道車禍 9傷
郭泓志送2K 助道奇贏球
對岳母譙妻討客兄 男獲緩刑
男男性行為者 仍不得捐血
巴達雅性工作者 多數遭壓迫
日本猛男游向台灣 鯖魚舞迎接
通用達勞資協議 紓困後首次
恥辱柱 陸導畫紅逾千貪官臉譜
運彩傳弊 體委會要求改善流程
北市展出戶政資料 述說百年史
高市舞廳開槍 涉案男帶槍投案
金門軍民路跑 戰場變身運動場
也談緋聞 蔡英文盼給空間
馬辦：訪美團外媒露出具成效
養6子女 男看書學製毒牟利
實價登錄好事 課稅配套要顧及
追思政治受難者 吳揆：續平反
馬辦駁自由民調 要民眾公評
性侵同國女子 日本男判賠百萬
新北無車日 淡水封街自由行
台北車站新票亭 19日啟用
8月股災 上班族壓力大
有機市集4歲 婆婆媽媽撿便宜
北市動物園接駁車 冒煙起火
災變到蛻變 埔里邁向生態鎮
壯男發癢暴瘦 淋巴癌作祟
百蛆寄生 印老嫗忍痛兩月
性侵強制治療 德國新制可借鏡
感謝鄰居照顧 殘丐生日請十桌
越南籲勿使南海問題複雜
社區推再生計畫 陳菊允修農路
扭曲道德觀 石家莊電視台挨罰
超車撞騎士重傷 男判6月
反軍售F16C/D 陸媒嗆聲
越籍勞工遭壓傷 食指恐截肢
水果共和國 唱出台灣共識
朝日溫泉重開幕 黑潮美食饗客
團購糾紛 公平會主動調查
PC廠Q4景氣 法人看淡
越柬寮經濟論壇 台商創商機
調高時薪案 民進黨：歡迎跟進
台巴經濟會議 促合作交流
讚許韓華志工會 僑委會贈龍獅
溫心港灣 代表芬蘭角逐奧斯卡
越南足球界 醞釀另立聯盟
張昭雄：宋副手會讓人耳目一新
傳任宋副手 詹啟賢澄清
教長：台灣幼托整合 亞洲第一
蘭奇入聯想 施振榮：正面思考
永久屋住民驗血捐髓 回饋社會
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
規劃國際青年旅舍 北市招標
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
運彩爆弊案 加強作業流程
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
四川再現大型海相天然氣田
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
看臉吃飯 陸餐廳依卡通臉分級
塑化英雄 楊明玉重團隊榮譽
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
閩南語認證考 最老考生77歲
赤腹鷹過境墾丁 2萬餘隻展翅
玩錢 溫州中小企業逃離製造業
重建路漫長 東勢文昌廟將落成
搭訕老翁開房洗劫財物 女送辦
蘇嘉全：台灣共識國內外都肯定
防長：戰機升級不能取代購新機
華爾街茉莉花開？嗆資本主義
建國百年慶 金縣府美酒贈縣民
經部核定爾必達瑞晶研發中心
長腿名模陳思璇力挺成立動保司
陽岱鋼雙安盜壘 火腿軟銀打和
申請外籍看護條件 漸凍人入列
蘇嘉全許諾 當選仍留台中
北市低地板公車 再增21輛
美人權組織 再頒獎陸異議作家
日人泳渡謝賑災 台日友好表徵
二鐵逍遙遊花東 19日開賣
力挺賽德克 田中千繪包場
官司仍纏身 卡恩動向受關注
同窗失聯30年 警助越洋重逢
包機首航 日本旅客飛抵台南
古董級賽車 台中展出
滬9月車牌拍賣 價量齊揚
民調：希拉蕊掌舵 美國會更好
動物園遊客列車起火 車頭全毀
林懷民：幸福可以儲蓄
國中生疑被迫互毆 竹縣調查
人工邊坡建檔安檢 北市創先
海西3大港 吞吐破2.4億噸
泳渡黑潮 專家：得迂迴前進
世界清潔日 全台3萬人掃街
台灣經濟亮眼 總統感謝勞工
薛承泰：爭取江陳會金門舉行
寧波挑戰賽 盧彥勳爭冠
汪敬煦 見證遷台後重大事件
彰化小提琴合奏 創金氏紀錄
瑞銀不肖交易員 盡情玩了3年
張鈞甯升格當媽 女兒3秒落淚
彩繪大鯖魚 南方澳踩街
集集鎮長補選 嚴鴻邦勝出
男籃亞錦賽 中華擊敗卡達
卡達復賽並致歉 否認有壓力
精彩一百影像展 全運在彰化
金溥聰：戰線回台 主打政績牌
馬吳總部十月成立 連戰坐鎮
台北無車日 多搭大眾運輸工具
泰南連爆炸 軍方指報復肅毒
金溥聰：蔡的領袖養成不足
美給台免簽 金溥聰：樂觀
RIM兩執行長 身價跌破十億
印部長財產兩年增近2千萬台幣
虎尾鐵橋新整修 吸引觀光人潮
陳致中：參選前提 不被藍得利
西安鐵路地質災害 路塹變形
長腿名模陳思璇力挺成立動保司
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甜點賽敗陣 米其林台代表難過
川遊覽車翻覆 7死30傷
2登山客宜蘭失聯 搜救中
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追查弊案 警約談運彩資訊人員
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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總統：學貸放寬 10萬生受惠
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運彩案 前襄理林昊縉到案
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星國學生看台北：愛小吃厭政治
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運彩傳弊 業者要聯合求償
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抗衰退 Fed將坐視高通膨
黃金驚驚漲 中國投資不手軟
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中市運動會 點燃聖火
高華柱籲美在恰當時機出售戰機
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蘭奇入聯想 大摩：對宏?痐ㄖQ
馬宣示安心就學 改變弱勢命運
腦內植晶片 成功治巴金森氏症
印震27死 西藏亞東受創嚴重
有護照無戶籍 菲僑：有國無家
台鐵新票亭開張 老票房進歷史
運彩做假 體委會：富邦有隱匿
東南亞禁捕 台豆腐鯊增2倍
祖墳設警巡邏箱 蘇嘉全困擾
運彩弊案 主嫌林昊縉到案
友達等大案挹注 民間投資亮眼
四川大洪水 13死百萬人受災
亞幣走弱 台幣午貶9分
學貸經費增 教育部：預算勻支
歐巴馬提減赤 不動醫保一毛錢
廢核公投 呂秀蓮要找總統連署
學貸放寬 還款期限最長43年
帶刀槍遛豬恐嚇 男子送辦
佯裝挑婚飾 女搶項鍊逃逸
都更帶動民間投資逾2千億
聯合行為加重懲處 公平會贊成
橫渡黑潮泳士 最擔心碰到鯊魚
謝謝台灣 日泳士橫渡黑潮成功
林昊縉投案 警疑另有同夥涉案
台灣香雞排 越南傳香
蘇嘉全拜託警方勿設祖墳巡邏箱
如連任 奧蒂嘉對尼人釋利多
台股收盤跌96.52點
泳渡黑潮創舉 台日友好提升
運彩爆弊 體委會赴北富銀了解
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越擬調漲國內航空票價
鯨鯊保育 台擴大衛星標識計畫
男砍女高生後自戕 雙亡
塑膠包裝不減量 最高罰15萬
高華柱賞軍郵 笑憶兒時趣
投信：觀察美PMI觸底訊號
台股收跌96.52點
台捐索國醫材 助降婦嬰死亡率
時序入秋 消防隊忙抓蛇
菲華僑爭居留證 立委允修法
9月台指期跌130點
強拉少女上車按摩 運將遭訴
魔鬼訓練 李致中教出技職金牌
台中女高生遭砍死 師生震驚
亞錦男籃 中華勝黎巴嫩
砂石車撞民宅 1傷
歐危機近 美股基金失血甚雷曼
9月電子金融齊跌
學貸放寬 學生：應減學費
露營區挖桂花樹 男判5月
免費報來勢洶 港媒競爭烈
光淙觀光工廠 珠寶製程看得見
中市環檢警誓師 抗環保惡勢力
富邦重摔 國泰金重回金融股王
避險基金：金價漲勢未歇
英飛凌想併購 嘆對象難覓
科技粉領難出頭 扼殺美競爭力
意象悠遊卡 濃濃台灣味
運彩弊案 林昊縉女友到案
三大法人賣超台股43億元
林政則發起 台灣馬友會成立
肺栓塞休克險送命 葉克膜救婦
金鐘入圍揭曉 隋棠天心爭影后
歐巴馬擬建議增稅1.5兆美元
阿瘦盃高球賽 20日開打
抄截建功 中華隊險勝黎巴嫩
蔡英文洛城造勢 兄姐現身挺
有錢 陸今年財收上看45兆
創造對話 韓宗教領袖將訪北韓
馬總統自爆 小時候錯字多
陸黑心公司 來上班要割腎
蔡英文洛城造勢 有歡笑有衝突
中市水利局長 劉振宇擔綱
越罹癌者激增 每年8萬人死亡
慈母超越喪子痛 奉獻志工器捐
地震波及西藏 救災措施啟動
大學校長盼漲學費 吳揆允研究
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溫州瘋高利貸 小企業求錢若渴
內政部推超商認證 節能不打烊
禁挺扁子 鄭新助不留戀民進黨
減重4個月 男甩肉21公斤
侯友宜：勞權基金 勞工新福利
南部午後對流旺 大雨特報
遷擴建動物園 高市組評估小組
大學生問題紛雜 輔導難度高
12年國教 會考擬增非選題
免費繡學號 陳春潮助家扶兒
學者：九二共識為兩岸協商基礎
新聞局副局長 翁桂堂接任
能源資訊 4年後產值500億
馬願向宋請益 促成泛藍再合作
世銀：性別差異妨礙經濟發展
國產正子骨病變造影藥核准上市
電視金鐘入圍 公視大贏家
獲4學會會士 傅勝利榮耀
53隻一次運 東北虎大遷移
醫療奉獻獎 8人1團隊獲殊榮
花蓮縣長傅崑萁住院休養中
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華南秋意濃 降溫逾10度
舊玩具再利用 兒童夢想起飛
友達環保包裝獲金點設計獎
運彩總經理翟小璧請辭獲准
涉假球遭求償 吳偲佑一審免賠
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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抗議高油價 菲公共客車罷駛
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陳寶郎看六輕 首重減工安事故
慕夏大展移師高雄 高美館開箱
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集保關懷弱勢 愛心義賣
豬哥亮再出輯 想開演唱會
大學盼調學費 公式明年定案
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英增聘2千查稅員 專吸富人金
震災後 東京6萬人反核遊行
走訪南投 蘇嘉全大談農業經
蘇謝苗栗輔選 自我解嘲籲堅持
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男子魚塭溺斃 家屬疑石子殺人
運彩弊案 林昊縉坦承犯行
行政中立 胡志強：勿過度反應
男砍女高生雙亡 朝情殺偵辦
台生在美遇意外 教部感遺憾
泰國陸軍：泰柬邊界仍不撤軍
防危險情人 專家籲求助專業
聲明週年 陸籲重啟六方會談
拚觀光 復興旗下旅行社轉型
犀利人妻夯 4演員問鼎金鐘
體委會不排除停止發行運彩
電子業切入醫材 投資逾60億
喝喜酒上吐下瀉 餐廳暫停業
運彩案 林昊縉疑作弊前先測試
緩刑男振作遇困 基檢贈金相助
金門博弈公投未決 提案人擬撤
會動清明上河圖 十月移師台中
出道15年 阿妹明年台北開唱
運彩改善內控 遵照公會訴求
南韓搞神秘 周俊三平常心
台幣收29.78 8個月新低
洪主民將接任運彩科技總經理
索遺產不成掐死伯母 陸女遭訴
陸神8不載人 年底前飛天
撤銷令一年 駐京辦名亡實存
學貸競推利多 民進黨修四法
空地空屋任荒廢 新北市擬開罰
滬車牌夯 竊盜集團偷牌勒索
馬叔禮出書 做大事須3素養
蘇嘉全祖墳巡邏箱 已撤除
藍委參選刺客團 赴美人氣旺
豐濱臨海水梯田 再飄稻香
殺死女高生 行凶男家屬致歉
連動債糾紛 金管會：促請和解
入圍金鐘獎 外配以為在作夢
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
王建民第3勝 國民隊終有回報
台銀OBU獲准開辦人民幣業務
難忍被欺負 七旬翁刺鄰自首
量化寬鬆奏效 英避陷衰退
運彩科技隱瞞弊案 體委會痛心
精障婦疑遭性侵 棄東石碼頭
農委會：簽ECFA茶葉銷陸穩
山西和順9月雪 農作傷很大
海基會關懷團 明訪浙江台商
運彩弊案 林昊縉10萬交保
農糧署：茶葉銷大陸成長56%
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前檢察官徐維嶽 申請復職遭駁
金鐘主持人獎 陶子再尬利菁
綠能夯 經長與美菲陸談合作
砍女高生雙亡 男臉書露玄機
運彩弊案 中信銀員工也涉案
希臘下波金援 國際評估中
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日青年泳渡感恩 鯨豚隨行
經部：景氣放緩 投資未縮手
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頭部連體女嬰 英醫生成功分離
宋楚瑜明公布副手 偕同登記
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李光耀：不諳華語將後悔莫及
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美研究：經濟差 虐兒案大增
花旗在台發行首張世界卡
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今彩539 頭獎2注中獎
葉門殘酷鎮壓 又20示威者死
印震66死 錫金十萬房毀
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宜蘭市場起火 雞鴨死一堆
瑞銀著手調查23億違規交易
台灣Q2貧窮線以下家庭 年增2千戶
中市議員抨擊 藍營立委指揮市政團隊
學貸放寬 綠：馬總統再次跟進
遠見民調: 馬執政表現滿意度 34.9％
宋楚瑜副手 台大教授林瑞雄
宋楚瑜副手確定！行政「宋省長」路線明確！
台北國賓大飯店 榮獲觀光局星級旅館評鑑五星級最高肯定
翰品酒店高雄即將於十月中旬試營運
第一屆 夏威夷美酒佳餚節 即將進入最後倒數
Ford QualityCare Car Sport秋季底盤及輪胎健檢活動實施中
9月24日 萬卷童書到偏鄉 陶板屋5折答禮
「九二共識」及「台灣共識」 台灣朝野吵翻天
台北君悅 Ziga Zaga
美國官員: 升級台灣F-16A/B不比C/D差
綠：世衛回函 看清「九二共識」的真面目
印度強震 搜救人員抵災區
歐巴馬宣布減債方案 徵富人稅
蒲隆地槍擊案 傳槍手來自剛果
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
不滿妻被性侵拍裸照 男殺老友
楊念祖提新戰略 大衛戰歌利亞
楊念祖：加強聯合封鎖阻敵登台
台灣美食香 飄進好萊塢
被批僭越體制 金溥聰願檢驗
需求堪憂 油價跌
歐亞管弦樂團 將巡演歐洲
梅克爾：盜版黨靠抗議選票勝選
巴西施保護主義 調高進口車稅
曾永權：感受僑胞支持總統熱情
巴勒斯坦申請入聯考驗國際社會
媒體推擠 民進黨強調維安第一
里約建太陽城塔？ 網路謠言
探索倫敦 免費專業導覽將登場
兒童打感冒疫苗 減少醫院急診
吳釗燮：無新F16 軍售困難
氣溫降秋意濃 天涼到週末
標普降義大利信評 展望負向
台股開盤上漲20.84點
建國百年 渥京僑界辦健康講座
楊念祖：盼台美軍工業加強合作
越南學校收費亂 惹爭議
病人殺醫生 北京醫生罷工遊行
沃佛維茨：長遠看待軍售結果
宋楚瑜副手 台大教授林瑞雄
國共硫磺島戰役 悲壯一江山
鄭有傑執導迷你劇 金鐘好風光
吳揆：大學學費是否調漲待研究
美國米其林名廚 挑戰豬腳節
宋副手林瑞雄 民進黨不評論
新台幣盤初貶破29.9元
農林進駐台北車站商圈收租
警打查證電話 被誤為詐騙成員
國父文物 旅美華僑贈陸
女高生遭砍死 校方加強輔導
日媒：台日投資協定即將簽署
抑制流感 中研院發現新標靶
陸搶蓋摩天樓 開始思考安全
App菁英種子 秀設計軟實力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
開高走低 一度破7400
裙襬搖搖高球賽 21日登場
外來種影響環境 生態講座探討
運彩弊案 金管會注意管理疏失
宋推副手 藍不放棄國親合作
疑涉弊案中信銀員工 檢調請回
郝龍斌：市長信箱回信須覆核
國親合 吳揆：不到最後不放棄
宋副手林瑞雄 王金平不評論
日本多災多難 颱風再度來襲
賽德克掀起原民部落旅遊潮
浮洲合宜住宅下週開標
林瑞雄：連署沒破百萬 不參選
瓜地馬拉連環震 至少1死
宏都拉斯科蒂斯省省長訪台
香港英皇集團 鉅資杭州建影城
馬辦：三不就是遵憲維持現狀
公墓旁赫見焦屍 疑點火自焚
吳曉靈：陸明年經濟增速恐放緩
蘇嘉全：推動設置宗教司
新北玩App 輕鬆吃喝玩樂
南北韓將在北京舉行無核化會談
運彩弊案 跨部會議22日召開
滬靜安大火捐款 近半未發放
亞幣競貶 新台幣貶值壓力大
美官員：F16升級後等同新型
十大績優農業產銷班 出爐
聯想擠下宏?? 登全球PC三哥
找工作 碩士比學士快近11天
歐債引憂 韓元貶至今年低點
台肥複合肥料檢驗合格
世銀：歐債漣漪波及開發中國家
宋楚瑜登記為總統選舉被連署人
巴西籲WTO對匯率採取行動
尚比亞大選 勝負難逆料
陸出手穩物價 8月豬價緩漲
照顧老農方案 農委會月內提
運彩董事會 洪主民接任總經理
陸：天宮一號 9月底前升空
台灣百年氣候 溫升雨強颱風多
酒帳案更四審 顏清標判3年半
酒帳案 顏清標張清堂：再上訴
超掛 越南電塔品質受質疑
李明博訪美 出席聯合國大會
PPP計算 印度今年可望超日
李志龍巧手補 棒球手套罩得住
李述德：實價登錄非實價課稅
台幣貶 半導體廠可望受惠
立委：肯定飛官 續服役獎金增
外資匯出 台幣午貶1.85角
涉運彩弊案 2共犯交保
薪水少升遷無望 林昊縉走歧途
近7成全球人口 網路受害者
隱身工廠製毒 警破獲3億毒品
林瑞雄特立獨行 老頑童闖政壇
隧道偷電纜 手套DNA露餡
世衛函文貶台 外交部抗議
台日投資協定 保障自由化兼具
公保年金回溯 行政部門同意
台糖頻賣地補虧損 監院糾正
洪主民接運彩總座 強化內控
外交部：爭取務實擴大參與世衛
建仔留不留 華盛頓大話題
女躁鬱症尋短 屋成凶宅不須賠
交易所泛濫 陸擬出手整頓
國防展演 三軍展雄風
早餐券風波 朱：應說明事實
女童4樓墜落 命大下肢挫傷
台股收盤漲11.97點
消基會：中秋未到 月餅就過期
心血管全塞 導航走後門打通
酒帳案 顏清標：上訴參選到底
大陸洪災 四川解除暴雨預警
弱勢學生照顧 藍綠攻防
同志遊行 陳菊：尊重跨性別
台股收漲11.97點
宋將走透透 45日尋百萬連署
登革熱疫情 北市6例
運彩弊案 監委要查八大疑點
自閉患者狂偷書 判強制監護
建仔本季最終戰 25日打勇士
上沖下洗 收漲11.97點
軍方：未接獲美對台軍售通知
憂性交易無法可管 民團籲速修
9月台指期漲7點
北市推電子書包 3年150校
審建照委員索賄 檢聲押獲准
有備無患 中油高雄廠工安演練
9月電子期漲 金融期跌
瑞成堂遭破壞 中市：究辦
台幣貶 出口電子業進補
強颱襲日 名古屋百萬人需疏散
新北成立勞檢處 盼勞委會授權
中央社世紀珍藏影像 彰化展出
賴清德訪金澤 簽觀光協定
「爽報」太鹹濕 港家長不爽
遷建動物園 高市相中內門區
亞洲富翁平均流動資產 港最高
宋楚瑜推副手 蘇嘉全：祝福
社科院：中國城鄉差距全球居前
成大太陽光電實驗室 獲美認證
拓展版圖 台設計展前進俄羅斯
林口6車追撞 2人命危
江陳會簽投保 陸：仍為目標
三大法人賣超台股56億元
台北電視節 張花冠推十大景點
宋副手選林瑞雄 吳敦義尊重
共軍家屬打人 警鐵面執法獲讚
國際新聞年會 24日台北登場
高市將編預算 推騎自行車上班
工商界：台幣貶破30元才合理
新竹漁港嘉年華 24日上菜
高市重陽敬老 禮遇原住民
陸前8月外貿增速 較去年放慢
盼英速審專利 宏達電希望落空
調高老農津貼案 排入立院議程
移民署行動服務列車 十月啟動
江宜樺：管委會不得拒防墜裝置
吳揆：兒科醫師培育列重大政策
歐債危機 陸：恐影響中歐經貿
馬辦：蔡改版馬政策還大言不慚
藍：政治口水 無益民眾福祉
總統：善用社福 貧富差距拉近
陸上半年對歐投資 成長99%
富士康442億投資江蘇光電業
輕忽尿路結石 老翁切右腎
車牌失竊未報案 還繳稅8年
涉協助逃漏稅 美調查8家外銀
新台幣兌美元貶1.08角
世界設計大會 10月台北登場
宋楚瑜：林瑞雄將放棄美國籍
回收廢鉛蓄電池 年產值14億
疑持槍互射 離異夫妻送辦
馬辦：政府捍衛主權 事實說話
陸生看台灣人 熱情創造力強
宋林配連署開跑 新黨：祝福
帶人購毒 同伴毒發竟落跑
印度奈米黃金車 價值逾億
景氣下滑 8月接單個位數成長
桃機停車重啟 旅客盼強化安全
菲總統到訪談南海 日不選邊站
世衛函文貶台 吳揆：吞不下去
強震 西藏亞東逾8成人口受災
交響100賀國慶 明潭看好戲
韓方抵北京 無核化會談將登場
核四若安全運轉 核一如期除役
亞錦女壘 21日南投開戰
明年免美簽 楊進添：審慎樂觀
國際新聞協會：記者業不會消失
女高中生情殺案 家屬招魂
A股融資冠全球 陸股不買單
菲13歲少年 疑因同性戀殺人
日新主力戰機 著重對中戰力
歐盟拒認市場經濟 北京失望
流感疫苗266萬劑 十月開打
3C消費調查 智慧手機夯
首座環教場所 關渡公園獲認證
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
下載App 消費者愛用免費的
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
欣賞建仔 魏導想講棒球故事
改良蓮霧 黃基倬育成新品種
PCB泰鼎目標5年登獲利王
新店私校國一生 校園墜樓
民進黨看板廣告 訴求女總統
內政部通過設茄萣濕地公園
環保標章飲料杯 10月底問世
世衛函文貶台 藍籲綠砲口對外
台灣美食外交官 網友推珍奶
古蹟風波 曾國鈞：若涉貪下台
黃琪淚灑法庭 暗指另有共犯
梁振英 決定競選香港行政長官
兩岸電子商務 簽合作意向書
簡訊嗆警 地院更裁押飆車族
中華不敵韓流 吞複賽首敗
反壟斷 陸發表鐵礦砂指數
非正職工作者 年輕人為主
留歐元區？ 希臘擬公投
公務疏失 婦收容獼猴無辜被辦
半導體庫存過高 年底前清庫存
選戰文宣品 藍委各出奇招
重機具擊胸 越勞傷重不治
毫不手軟 日月光3度買庫藏股
陸股超跌反彈 量能創新低
柯象金尊返鄉 安座北極殿
外遇稱妻縱容 小三與男被起訴
世界盃棒球 韓徵召6職業選手
台中捷運徵收案 地主抗議
金門觀光推BOT 23日招商
十大經典好米 決賽名單公布
港失業率3.2% 14年新低
真正台灣共識 為民創造幸福
十大傑出青年 曾雅妮受矚目
宋選總統連署 花蓮目標5萬
美名嘴：歐債滅火 看中國臉色
印震重創 達賴悲傷
藍：蔡邏輯錯亂 逃避兩岸議題
台北世界設計大展 30日開幕
總統選舉連署 6組完成登記
總統農村拍MV 感受農民辛苦
高市安檢起重機 未簽認將停工
印度強震 罹難者增至88人
丹頂鶴適應好 泥鰍當玩具
設電塔未告知 民眾盼溝通
亞幣競貶 台幣收貶1.08角
老父辭世 獄中劉曉波未知噩耗
被逼吃臭麵包 3姊弟獲保護令
聯準會本週料祭出扭轉操作
義降評 歐元兌日圓近十年低點
電腦手機當保母 2歲童惡視力
毛巾結合文創 屏美館展出
台贈書星國 文化交流入民間
顏清標酒帳案 依速審法減刑
連戰：台商應就地轉型升級
券商申辦財富管理 門檻擬降
印度強震災區 橙色旅遊警示
蘇嘉全祖墳問題 兩公所將討論
運彩弊案 吳揆：徹查嚴辦重懲
涉助A彩金 3共犯稱不知情
朋友喝酒起口角 互砍成重傷
韓知名面膜 驗出過氧化氫
龍眼價跌 綠籲啟動九五機制
柯象返鄉之路 機緣托夢牽線
超重學童多 高市府推親子減重
內政部：已規劃設宗教及禮制司
15台籍詐嫌 菲起訴成功
募集億萬步 小腦萎縮病友傳愛
綠批金訪日 馬辦：早排定
萬坪眷村荒廢 中市允規劃公園
歐美陷危機 亞洲成陸外資主力
歐美拖累 接單創22個月最低
重慶暴雨 餐飲遊船被沖走沉沒
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印西孟加拉爆H5禽流感
陸外交部：把歐當投資市場之一
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夫與女經理同房 妻求償敗訴
保險業申報RBC 提前1個月
阿瘦盃高球賽 趙勛廷領先
排隊現金付帳 未來全都免了
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暗夜偷倒污泥 駕駛落網
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三菱重工遭駭 中否認有關
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打亂陣腳 亞錦賽中華不敵南韓
經建會產業有家座談 明抵台東
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洪水釀災 陸8省70死
南航首架A380 10月啟航
AKB48猜拳 台港韓粉絲瘋
簡肇棟退選立委 5人搶接棒
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爆料屬實 曼谷五百監視機假的
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出殯是個好日子？ 陸業者挨罰
降評有內線交易？美證管會調查
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房仲：房價高點轉趨走平
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葉寅夫：節能減碳需靠LED照明
農委會：國內蔬菜硝酸鹽未偏高
越：陸同意和平解決南海爭議
陸記者亂刀亡 生前曾追地溝油
貨櫃車轉彎翻覆 4人傷
泰水患持續 百餘人罹難
南印核電抗爭 省長籲停工
軍售案 陸重申堅決反對
駐利國代表處暫停運作 非終止
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連兩天登板 許銘傑奪19中繼
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宋楚瑜提名副手 小英：尊重
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憤怒鳥展翅 準備攻破星巴克
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希臘爭取紓困資金 露生機
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宋楚瑜參選總統 數百年前「推背圖」已透玄機？
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民進黨: 小英訪美後支持度37.4％、馬36.2％
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廈門旅遊局長一行 來中台灣踩線
台日開放天空仍在談 今不簽署
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新疆小兒麻痺 有西向傳染之虞
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阿富汗前總統遇刺 國際同譴責
啦啦隊服太短？ 美校園有新規
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陸課雞肉關稅 美要世貿仲裁
薄瑞光：軍售近60億美元
廖婉汝：F16CD預算沒問題
市場疑慮 美股收黑
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企業支出增 甲骨文獲利優預期
巴西最大IT廠推平板電腦
球迷熱情接機 夏拉波娃開心
希臘掛保證 歐盟IMF返雅典
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傳美國防部建議台空軍買F35
東北季風到 嘉義淡水很涼
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客戶流失 RIM美銷售腰斬
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經部招商大會 30家外商力挺
台日協定待確認 但方向往前
污水工程高峰期 提升全民督工
抑通膨 亞洲緊盯本國貨幣貶
中選會公告 總統連署將開跑
特殊學校疑爆性侵 教育部調查
中華電擬參股華達 公平會准
留人才 日月光上海建生活園區
IMF：成長放緩 商品看跌
LV控侵權 槓上星國業者
台日天空開放 旅遊業看法持平
顏色警示換胎 台生獲紅點獎
運彩措施 體委會：獲正面回應
日本出口增幅不如預期
無薪假不協商 北市：違法
創藝劇場登場 經典戲劇接棒演
高市登革熱嚴峻 苓雅仍是熱區
附介質蝴蝶蘭輸澳 首批亮相
中華隊擊敗馬來西亞 晉級8強
區間盤整 新台幣午貶0.3分
星巴克紀念T恤 有咖啡漬
農業用電節能設施補助 上路
IMF下修印成長 估7.8%
捕捉流浪犬 高市每月約7百隻
洛陽記者被殺 2嫌犯就逮
9月DRAM現貨價彈升近2成
東華校舍遲未完工 立委批
yes123不當廣告比較 遭罰
票投玉山 台灣黑熊打頭陣
中華電建金廈海纜 NCC准了
平板電腦面板 奇美市占逾1成
大聯盟訪台賽 王郭未確定
民團籲學貸應納量能還款設計
台灣具登陸優勢 吸引日企掛牌
學生上課肚痛 廁所產女
台股收盤漲43.03點
老農津貼逕付二讀 藍綠不同調
李振昌無失分 跨聯盟奪冠
搭小黃警所問路 車手自投羅網
陸國土部官員受賄 被判無期
台股收漲43.03點
韓毒品走私猖獗 貨源多元化
蘇澳漁船失聯 8人下落不明
少年蛀牙 滿18歲植牙保健康
總統：撥亂反正 邁向卓越
9月台指期漲51點
股票面額10元限制 年底前取消
兩岸合作遣返罪犯 再添一樁
百歲嬤回母校 開心領畢業證書
台日開放天空 航空業樂觀其成
台日投資協議 明天簽署
行為過激 香港「長毛」被捕
偷特濃牛奶糖來不及吃 男遭逮
老外瘋賽德克 加放英文字幕版
大馬總理開玩笑 電台經理被整
9月電子金融齊漲
IMF：美日債赤 沒比歐洲好
新板防災演習 爆破垂降樣樣來
期貨上漲激勵 台股收紅
回收物失火 老翁拘役30天
前妻非處女 男討40萬聘金
便箋風波 郝龍斌莊瑞雄不起訴
楊永明：補助十億 製HD節目
陸中華慈善總會：捐款未受影響
非蘋果陣營零組件廠 氣虛
運彩弊案 檢將追資金流向
涉詐亡妹救助金 女判1年4月
三大法人買超台股43億元
金廈海纜 明年3月完工
送筆電為餌騙少女裸照 男送辦
陸旅遊50大陷阱 網路瘋傳
洛克登陸日本 日最大級警戒
一再製毒 男子3度落網
甘迺迪詛咒面紗 歷史頻道揭露
建照委員涉索賄 胡：絕不姑息
火車機車擦撞 學生騎士死亡
愛滋器捐約詢 當事人各說各話
感念師恩 政大生寫歌謝師
陸面板關稅 研擬調高
陸動車事故報告 公布日難產
十一到北京禁賣菜刀？官方澄清
兩岸投保 民間籲堅持國際仲裁
永慶盃路跑 10/2嘉義開跑
印窮人定義 挨批缺乏同情心
蔡炳坤：推動台中全市禁菸
大陸小兒麻痺病毒 從巴國傳入
廈門踩線團訪台 體驗汽車旅館
美越國防對話 簽合作備忘錄
衛星撞地球 到處都可能中獎
震災後 吳揆：中部重建力道強
分攤風險 經營2簽賭站被逮
家庭照顧假修法 勞委會尋共識
新台幣兌美元貶6.2分
兄弟檔車手 取款落網
大學生租屋 立委籲納住宅政策
父親吐血 孝女向警借錢
兩岸一中 扁宋各說各話
越南林志玲 拍攝新移民電視劇
F16案 美學者認為有轉機
科技新未來 腦波遙控取代動手
大S調養身體 再嘗試做人
盜採牛樟芝持十字弓 4嫌送辦
綠：郝花大錢出國 刪花博補助
被指論文抄襲 鄭美華提告
偷民宅大門變賣 男子遭逮
世界經濟動盪 嚴凱泰不擔心
聽見和平 萬芳苦練6語言
樂聲悠揚 苗縣藝術季有看頭
建國百年 獄政及檢察文物特展
大尺寸面板8月出貨月增近5%
中華男籃 預計與菲爭4強門票
新台幣強 壽險9月避險效果差
病毒突變 腸病毒大流行主因
宏?眥]務長換人 王美麗代理
洛克直擊首都圈 東京電車停駛
金廈海纜 NCC：無國安疑慮
周守訓被控賄選 士檢分案
魏德聖：抗議別人不如展現力量
遠傳：積極催生淡福海纜
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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道奇開球 周美青啟程赴美
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
李棟旭將訪台 主辦單位推好康
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
海大組服務團 帶陸生體驗台灣
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台日投資協議 首個全盤型協議
老榕樹染病 致理師生親送行
亞錦女壘開幕典禮 大陸缺席
遊金門摔車 美國男子將後送
海軍司令：被指公器私用已提告
體感加雲端 微軟重塑PC價值
陸數位腳步快 網路廣告高成長
馬蔡宋支持度 政黨媒體各解讀
廢水改排案 環署尊重環評會議
衛星撞地球 仍不知落點何處
女性生活品質 菲居亞洲第一
翁奇楠案 楊定融二審仍判無期
陸新建核電項目 明年可能重啟
陸生來台 王丹籲多看公民社會
警熱心幫關車門 逮到山老鼠
陸湖南衛視選秀被卡 改選保母
中職票房 突破去年
宋楚瑜想選總統 連戰沒表意見
借不到錢就偷 慣竊遭逮
節氣失準 氣象局推新24節氣
宋選總統 首波啟動44連署站
馬總統：藍綠同時訪美非壞事
矯正散光 重視散光軸度
全力護鳥 警查獲新型鳥仔踏
借中正紀念堂拍片 抗議誤為真
男子扔石砸虎頭蜂窩 攤商遭殃
輕航機迫降 1人受重傷
永久屋區就業徵才 媒合近5成
歐盟：歐元區債券應為選項
大馬當練靶 林志傑找手感
督保盟：健保專案成醫院提款機
周永明：發展品牌如造林
吳揆：台日投資協議具高意義
兩岸詐騙集團 中市逮16人
祖墳爭議 蘇嘉全遵鄉公所決定
路霸男超車 檢求重刑
瑞成堂被破壞 中市警專案偵辦
校園偷現金 離職保全送辦
夏拉波娃秀中文 期待比賽
越衛生副部長 博士身分遭質疑
金溥聰：民進黨表現民主退步
學校爆8起性平案 史無前例
北京首都機場 旅客暴增
龍山寺捐款 建牡丹永久屋
考題爭議為女出頭 莽父被訴
竊電纜遭警追 男子昏倒送醫
數位出版金鼎獎 27作品入圍
網路留言恐嚇藝人 男遭起訴
高雄航站工程涉賄 檢偵辦
灰面鵟鷹將過境 護鷹巡守啟動
訪美操人團 曾永權累翻頻口誤
談判開槍殺人 遭毆成殘仍判刑
拳擊手之死 觀眾上舞台看搏擊
男子進中市府殺傷女職員
女友隔海加油 毛加恩賣力拚
不統不獨不武 總統：主流民意
無線電視釋照 不開放既有業者
夏拉波娃魅力 黃品源也成粉絲
朱立倫：改造圖書館 推動閱讀
北市1老婦掉入廟內香爐
與台簽協議 日商兩岸雙保障
台日關係進展 助簽投資協議
取消面額10元 金管會促配套
大彩虹音樂節倒數 歌手互尬
破詐騙集團 起出2千餘萬元
大陸洪災 死亡失蹤者逾百
台幣29.95 8個半月新低
高捷旅客失物 橋頭站義賣
投信：正面解讀聯準會結論
漢諾威商展場 中市組團參訪
新北代標售土地 22日公告
考察新議政大樓 不忘質詢本分
星展：央行將升息半碼
保縣產 金門清查安置眷戶
1校49件性平案 教部道歉
馬勒尼尼十月來台 獻唱阿依達
金門自來水質差 水利署擬協助
前女友將婚 菲總統緘默
前男友行兇 中市女員工遭割臉
龍眼產銷 農署：不需九五機制
公司不得申請上市 範圍限縮
量販週年慶 銅板價大戰開打
專家：台戰機升級 與美連線
特教學校爆性騷 婦團籲監院查
法週刊讚台 有禮又有好料理
防礦災 陸祭出安全生產十二五
勞工有薪照顧假 最快明年上路
輕航機墜落起火 男子嚴重灼傷
樹德科大陸生 對政府沒興趣
日商有意來台掛牌 放眼大陸
富時分類 台灣續列先進新興
教師表揚生波 陳菊允討論
詐騙老師上億 地院判返還
女員工遇襲 胡志強：譴責暴力
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南北韓對話 陸外交部：盼成果
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金磚國北京共識 因應金融危機
熱氣球夯 台東推運動觀光產業
農地加值三加一 支援農業發展
阿戇妹悲苦人生 演員挑戰大
蒙特婁音樂節 台樂團獲邀參加
頻出國 郝：參考經驗截長補短
跌破承銷價 第一金現增展延
溫柔的堅持 吳庭妤解孩子學障
涉圖利廠商 前高公局長不起訴
王金平：扁曾邀組閣 不了了之
國小師砸校長室 教評會停聘
九二一週年 馬總統：記取教訓
施振榮：未主導iGware案
今彩539開獎
藥水分小包裝 需依處方箋執行
天價刀郎羊 陸寵物界新星
台日特別夥伴 關係再突破
類喵喵與搖頭丸 新毒現蹤台灣
社區照護 蘇俊賓籲顧在地精神
利用即時通詐騙 近百人受害
專家：台F16升級配備超越C/D
發票電子化 超商兌獎更方便
htc台灣第一品牌 全球百大
亡羊補牢 故宮郵局調整人員
瑰寶1949問鼎金鐘 再銷美
陸20年內 買4700架客機
明道中學獲ENO世界首獎
美媒爆料 新愛瘋下月4日發表
台灣經濟 劉憶如提4警訊
金廈海纜定案 李沃士：喜訊
反對加劇 印核電廠暫停工
馬辦：綠公布民調凸顯信心不足
美房價將續跌 耶誕銷售減
投顧：扭轉操作效益近QE2
泰央行升息腳步 執政黨將勸停
F16升級案 漢翔最可能出線
東京影展 台灣2片入圍最佳片
阿瘦盃 黃韜66桿平球場紀錄
台彩晚間零星當機約1小時
健保局：專案計畫有評核機制
疑情殺砍傷人 中市府內行凶
日天災不斷 颱風加5.3地震
日月光：戒急用忍 對台灣大傷
受災到救災 夫妻揮別震災陰霾
劉憶如：台日企業互補
今彩539頭獎1注中獎
高職生疑遭性侵產女 輔導啟動
查獲暴力討債集團 22人送辦
安倍晉三籲印日加強海軍合作
受曾雅妮恩師指導 姚宣榆領先
牛攪局 猿點不了燈
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強颱洛克襲日 狂風豪雨釀5死
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強颱洛克襲日 核電廠警戒
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姐臉縫百針 妹憂心如焚
F16升級 林郁方：增添戰力
爭購戰機外 安全合作更重要
中市府女員工遇襲 兇手落網
簽投資協定 台日關係大進展
六輕試車不順 誤認火警
美將宣布近60億元軍售 升級F-16A/B型戰機
參加22日「台灣世網賽」 2俄羅斯美女先後抵台
「閱讀蔣渭水」巡迴展 移師義美觀光工廠展出
衛星撞地球 台灣也有可能中獎
二次衰退？ IMF：政治因素威脅全球金融穩定
美宣布對台軍售計劃 北京召見大使抗議
透視銀髮商機 養生照護產業研討會
「網羅」全球網友 Google+免邀請函開放註冊
美國對台軍售計劃 激怒了北京
台日投資協議 總統讚ECFA
宋楚瑜連署現人潮 花蓮6起地震
HAPPY UNIQLO RIBBON 時尚品味穿透台北
選在市府行兇？前男友狠刮女臉五刀！
金融再重挫 台股力守7300
美參院通過 台灣以觀察員身分參與 ICAO
廁所裡的一攤血，性侵悲劇。
運彩弊案 吳揆：嚴辦重懲
運彩弊案 吳敦義令跨部會討論嚴辦
台日簽「投資協議」 馬歸功兩岸簽「ECFA」
Facebook臉書大改版 朋友即時動態全都露
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曾雅妮當選 十大傑出青年
怒! 特殊學校師長性侵 台灣家長驚恐(含影片)
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美衛星將墜落有人居住地區 預警時間僅20秒
馬總統任內 美軍售台金額高
亞洲：美拒售機顯示陸影響力大
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總統：繼續爭取F16C/D
農訪團訪美 採購56億美元農產
馬任內三次軍購 總額十年最高
F16升級 對抗殲20能力增
姐弟戀分手不順 男割女臉
爭取金援 希臘得再勒緊褲帶
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
IMF：全球金融體系風險升高
英百年前學童成功預言現今生活
前總統遇刺 阿富汗恐爆內戰
美宣布對台軍售 大陸強烈抗議
聯準會出招 寬鬆貨幣救經濟
歐股收黑 倫敦跌1.40%
美助卿：史無前例軍援台灣
升級定案 美台商會促售F16
避險需求降低 金跌銅漲
美官員：台灣聲音被聽到
美未否定售台F35可能性
維基解密創辦人 自傳將上市
聯合國大會 羅賽芙挺巴勒斯坦
高雄麵包師傅 讓龍眼蜜發光
尋麵包層次感 武子靖現巧思
花蓮近海地牛翻身 規模5.2
台灣設計師 登上馬德里時裝周
台樂師琵琶奏卡門 驚豔西班牙
花蓮今晨第2起地震 規模4.0
搞怪？ 慈善機構收到百年墓碑
德學者座談中華民國建國百年
巴西美元匯率升 政府說沒壓力
卡達人均GDP 二倍於美國
首架新型預警機 移交南韓空軍
壓長期利率 聯準會祭扭轉操作
紐約原油收85.92美元
美股收黑 道瓊跌2.49%
南台紫外線過量 空氣品質不良
美各界批未售台F16C/D
早晚涼 中南部日夜溫差大
台股開盤下跌145.71點
抗議對臺軍售 陸召喚美大使
加國研究 新數學不如舊數學
陸召見美國大使 抗議對台軍售
少年遭強行拉伕 舟山親娘斷腸
美參院通過 挺台參與ICAO
花蓮連6震 氣象局籲勿驚慌
陸媒：蘋果谷歌應用程式染黃
新台幣貶逾2角 破30.2元
大陸醫材商機 台廠須建立品牌
貨幣升值 亞太養老基金排名升
外銀推外幣高利定存
運彩案害買氣 業者擬上街頭
大橋將抵台 簽台日投資協議
參選艱困區 綠喻為諾曼地登陸
閃靈台語歌 外國粉絲網路學唱
南韓大動作 調查台日韓面板廠
工地出現未爆彈 軍方帶回處理
紐國經濟幾停滯 紐元驚跌
高盛股價跌破百 兩年半來首見
信評降 美銀等信用違約交換升
民間消費熱 信用卡簽帳金額增
國台辦：堅決反對美對台軍售
美股重挫 台股跌逾200點
運彩弊案 體委會開跨部會議
新北1男子疑舉槍自殺
4百日本高中生 十月訪台南
捍衛南海 菲續與陸交好
聯準會新招 外看衰內部鬧分歧
新鮮人面試 治裝費2087元
學校爆性侵 教育部鞠躬道歉
美2大飛航供應商合併
蔬果殘留農藥 8件不合格
泰金寶在墨設機上盒生產廠
美對台軍售 陸要求美方撤銷
曼聯股票星國上市未定
希臘新撙節政策 招民怨惹罷工
韓元重挫 台幣貶值1.02%
小三通手機訂購票 華信首創
總統：軍購維安全 兩岸不打仗
學校午餐食米網購快 價省一半
議員批治安 高市府：破案率增
涉殺人未遂 男蒙面戴帽反遭逮
高爾說溜嘴 多款愛瘋10月見
免驚 穆迪：末段班挺得過危機
豬腳節將開跑 國外名廚抵台
照顧假 恐不利二度就業勞工
58億美元軍購 分12年編列
性平案 教部全面清查學校
廢棄餐廳起火 1工人逃生扭傷
IMF：臺灣富裕超英日緊追德
周美青道奇開球 郭泓志接捕
美對台軍售 陸：損害兩軍關係
優衣庫全球旗艦店 明北市開張
朝野立委籲爭取F-16C/D
海札瑞將引領巴基斯坦反貪腐
新北房市 自住首購是主流
外交部：未聽聞天空協議遭施壓
曾雅妮當選十大傑出青年
城市交流 馬尼拉市長訪台
救災經費喬不定 美國會陷僵局
韓元狂貶 台幣午貶3.93角
軍購案 綠：政府自吹自擂
東協專家聚菲 討論南海爭議
越南今年內不會調高油價
台65線無車日 正妹遞茶水
搶漫遊市場 中華電推優惠方案
抗議軍售 北京學者：戲要唱
戰機升級 防禦攻擊雙重提升
宋楚瑜拚連署 首站訪花蓮
電動車示範案 帶動產值23億
環團府前扮鴕鳥 提核安三問
免簽待遇 赴歐人數成長近4成
台幣收30.343 今年新低
高普考23日放榜 錄取創新高
王金平：從未主動爭取擔任閣揆
台灣發明創作 烏克蘭放異彩
世界盃國手勤練兵 嚴防情蒐
美對台軍售 政院肯定
Fed扭轉操作 為QE3舖路
經營權談不攏 女砸店吃官司
毒蛇頻闖民宅 消防隊籲注意
拒喝毒廢水 新竹人環署前抗議
台股收盤跌230.38點
問投保協議進度 經長：耐心
水產歐羅肥 魚畜快長又省錢
抓女嬰撞冰箱出氣 父判3年
性侵女學生 男判15年
台股收跌230.38點
學者：美對台軍售 陸只能接受
陸版翁立友 誓言不怕被比較
運彩改善措施 體委會將查核
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換系統 新北戶政所明提前打烊
陸客毆人 綠委籲建立處理機制
太招搖 毒販駕改裝車遭查獲
健全房市 政院通過住宅法草案
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全國經典會考 報名者最小2歲
吳揆：台日投資協議 重要契機
涉砍死室友 男子遭訴
10月電子金融期齊挫
老翁公車露鳥 辯失智忘拉鍊
美日峰會 聚焦基地與美牛
桶裝瓦斯車 北市清查1萬多桶
吳元斌SJ圭賢 合演三劍客
陸新闢56條航線 建空中快線
秋風起 醫：出門前喝杯溫開水
保障權益 政院通過建教合作法
印越開發南海 中批侵犯領土
勞團：家庭照顧假應比照公務員
花博嬰兒車 北市免費送
台師大上海復旦 開兩岸總裁班
高英茂肯定蔡英文訪美行
林毅夫：開發中國家要未雨綢繆
賽德克賣座 魏導盼勿武裝觀影
金門建網站 置地購屋e網通
特教性侵案 立委籲1週提報告
三大法人賣超台股222億元
連署作業 親民黨憂詐騙攪局
盤查可疑車輛 警機警查獲槍彈
宋楚瑜：扁誹謗定讞還未繳罰款
校園傳性侵 校長：不逃避責任
簽投資協議 經長：台日雙贏
宜蘭綠營募款 推獨創木製餐盒
學校性侵案 監委已在查
政府e化 每年少砍樹2萬多棵
輔選區劃分 蘇貞昌：正常討論
越國際研討會 願建互信解矛盾
簡肇棟退選 綠推何欣純
宮廷祖傳特效 陸保健食品禁稱
發展太空站 大陸蓄勢待發
營養午餐急迫 高市議會准墊付
陸十一長假 前三天加班費三倍
腸病毒燒全越 死亡人數逾百
預算缺38億 台南議員要說法
搏感情 蘇嘉全稱有原住民血統
軍方重研議 機車連有望保留
鐵人亞錦賽 台灣好手拚積分
保障消防安全 北市查瓦斯鋼瓶
新台幣兌美元貶4.22角
芒果機應用軟體 有7日鑑賞
歐美股市重挫 陸股也變熊
為買毒製售偽鈔 毒鴛鴦送法辦
台日投資協議 關注服務業
強化經貿 台日簽署投資協議
世棒賽 防左投中華選兩左打
郭泓志首度蹲捕 獻給周美青
8月失業率4.45% 略升
昇平戲院老店新開 5千人湧入
台媒動畫諷盜版黨 德媒反消遣
交部：台日開放天空 方向不變
無核化會談 中韓代表會晤
最大活魚船出航 載運效率升級
陸股重挫 上海跌幅近3%
兩岸漢字藝術節 展現多元創意
換23年未變片頭曲 央視變了
天然氣台中二期環評 補件再審
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
巴拿馬世棒賽 治安掛保證
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
陸4國銀存款暴減 陸媒示警
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐美市場未穩 港股跌近千點
狼父長期性侵2女兒 檢求重刑
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
促進就業 教手工皂創商機
孩童獲知識笑容 伊甸志工難忘
續攤欲吃霸王餐 醉漢送辦
異常偏頭痛 動靜脈畸形作祟
馬辦推一日選讚營 金溥聰演講
詐3億電路板潛逃 男押解返台
搭車伸鹹豬手 男判3月
治仁武水患 陳菊：明年見成果
建國百年 哈雷推限量機車
新北社會住宅 年底前查空餘屋
海巡查緝隊破販毒集團 逮3人
嫦娥二號功成身退 或葬身月球
周美青郭泓志道奇相見歡
歐債影響太陽能 台廠需因應
高市議會搬家 高捷站擬改名
警所吸奶嘴 女老師酒駕失態
情報局長夫人夢碎 女博士提告
新興市場通膨 五到十年難解決
周美青開球 第一夫人首次
中選會：妥善保管連署文件
女員工遇襲 中市府加強巡邏
中華民國昔日金幣券 上海亮相
台灣F16升級部分性能達E/F型
美駐北京使館：努力解決爭端
信號彈塞衣引燃 3嫌送辦
桃竹皆拒排廢水 環署積極協調
偏鄉展米勒 豐富學童心靈
10分鐘撬8車 賊佛像前落網
花蓮文創園區 士林開發進駐
陸生來台政策 陸師說不公平
假志工募款 家扶籲勿受騙
狼父性侵幼女 更一審判9年
毒蟲行竊 鎖定安全帽外掛機車
開發工銀私募首檔人民幣基金
爭議20載 美注毒處決死囚
姚元浩演檢官 戲外曾勸架挨揍
體委會：運彩月底提改善計畫
阿信為高雄代言 陳菊探班
中市賣抵費地 預估收入逾百億
陸籲美停對台軍售和軍事交流
病毒殺手 鯊胺可治肝炎登革熱
餐廳如藝術館 東港老闆圓夢
老翁釘妻案 殺人罪判9年
3秒卸車窗 錯用技能竊盜被逮
余湘于美人聯手 第一炮捧大慶
拚擒菲晉4強 中華男籃勤練兵
世貿論壇 林義夫演說貿易談判
苗校園傳黑函 足球教練惹爭議
特偵組黃裕峰 獲十大傑出青年
台歐FTA 英官員：再等等
苗栗鐵皮屋火警 獨居翁成焦屍
企管設計一把抓 賈伯斯是異數
十年罕見 台幣重貶4.22角
教部調查 小學生書包2成超重
哈雷機車 台灣買氣夯
戰機操演見超輕載具 軍方通報
台日投資協議 王金平樂觀其成
室內明火表演 需30天前申請
個人遊加溫 閩旅遊界金門踩線
運彩案 洪主民：忠實履約完畢
美國大利空 歐股盤中重挫
看賽德克 魏導盼勿帶糾正角度
大畢生尋職 8月失業率再升
台南文創多 蘇俊賓推動畫中心
破車窗偷零錢 竊賊換鈔落網
教師節快樂 學生為師抓龍
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陸委會：江陳會時間沒底線問題
連署首日 親民黨估破3萬份
義總理性派對 英商砸375萬
宥勝秀六塊肌 暴紅卻空虛
日寫真女星 年底嫁小騎師
堅忍身心打擊 周蕙新歌獻亡父
台灣棋王賽 陳詩淵3連霸
痛毆泊車男成植物人 酒客判刑
優衣庫開幕 帶動商圈店租
老翁釘妻判刑 反求法官判死
中市割臉案 男被聲押
券商搞派對 陸股民諷「坑爹」
小校代課率高 教團向監院舉發
偽造證件詐騙 車手取款遭逮
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全台掃蕩偽禁藥 查扣40萬顆
花博紀錄片 25日首播
國泰人壽違規 遭罰320萬
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法學研討會 兩岸學者關注有別
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現代山頂洞人 姊弟住碉堡
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外資撤離 台幣收今年新低
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台日協議 藍：綠抹紅不攻自破
超輕違法 7年4死2半身不遂
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愛瘋成蘋果新歡 iPod失寵
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台東首場造勢 蘇嘉全展現人脈
乩童藉改運性侵 二審改判有罪
親民黨忙中有錯 金門連署延遲
中纜集團 簽署來台投資意向書
建國百年國慶酒會 重回雙橡園
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石碇遭剪翅鴿子 開放民眾認養
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前7月薪資 逾金融海嘯水準
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噪音擾鄰 陶然亭判賠十萬多元
台日投資協議 為FTA暖身
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股洩匯貶 投信：投資首避衝擊
企業併購 信託地土增稅可記存
十大好米 桃園宜蘭各2人得獎
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今彩539開獎結果
菲首富 設陸第4家商場
重現眷村生命 三重一村嘉年華
梁穩根 2011大陸首富
台鐵台北機廠 1年搬遷完成
馬總統：中央地方共創投資環境
特教生性侵案 失職教師擬記過
威力彩開獎結果
滯台79泰勞 台商協助返鄉
非法倒廢溶液 檢警拘提8人
和阿嬌是朋友 敖犬：沒倒追
公園蓋健身中心 新北遭質疑
日相夫人 紐約公開亮相
陸銀保證 台灣將承認
紐國富富動畫 投資高雄製片
化身剪刀手 周董後台設計友人
運彩案 檢警傳林嫌同事作證
中華VS大聯盟 11月登台
駱家輝有人氣 陸媒點名批評
阿瘦盃 業餘選手黃韜奪冠
洋基坎諾將訪台 可望強碰建仔
台股大跌 金管會：營收續成長
中市割臉案 行凶男收押
美元熊市告終 台幣短期趨貶
第 4季水泥內銷價可望調漲
人造衛星碎片將墜 日危機管理
西安山崩結束搜救 32死5傷
廖文和布袋戲團 法國巡演
台日協議 總統：加速他國協商
扣家具亂加價 搬家流氓遭訴
Fed傳警訊 倫敦股市重挫
股市重挫 劉憶如：市場沒信心
美上週初申失業救濟數減9千人
初申失業救濟高 美股開盤大跌
與越共勘南海 凸顯印外交選項
金管會：罰富邦金與否 依事實
威力彩頭獎無人中獎
顧能斷言 iPad橫掃耶誕檔
威盛控蘋果 微處理器專利侵權
特教性侵案 校方澄清未護短
美代表處：升級案有助台美關係
推桿失準 姚宣榆滑至第6
今彩539 頭獎槓龜
台灣經濟穩健 國安基金無動作
野火燒不盡 歐債風險紛創新高
美升級台F16 加強精準打擊
Pimco：法銀恐引發歐衰退
美國法律太嚴 何昭陽感慨
師罹肺結核 10生檢出陽性
兄弟官大元10勝 獅吞5連敗
在美告蘋果 威盛：捍衛智財
要命跌倒 桃猿摔掉勝利
政院：景氣穩健復甦 基本面穩
升級案 共和黨議員批不足
教宗訪德 各界批評聲浪高
女排亞錦賽 中華爭第5
抗議徵地 廣東陸豐官民衝突
未授權自傳上市 亞桑傑砲轟
碧昂絲Beyonce與Jay-Z 成功造人 百萬美金寵愛胎兒
賽德克巴萊 9月30日「彩虹橋」
美軍售台灣 世界媒體的反應
股匯「雙殺」 台幣貶破30台股跌破陳沖防線
運彩公司裁罰15萬 金管會：富邦最高可罰1000萬
UNIQLO明年在台拓百店 ZARA年底跟上
釘死病妻判九年，引爆安樂死議題！
陸商欠90億 網友直播討債事
賽德克《看見彩虹》MV首播 網友感動掉淚
台股破陳沖防線 投顧看法分歧
遭假CIA局長詐騙，女博士損失90萬
6噸衛星墜落免驚慌！百噸太空梭掉下都沒事！
台灣百年氣候惡化 近年全球恐有8.5強震
靠行乞也能住豪宅？ 大陸「磕頭哥」坐擁百萬年薪
2011歐洲教育展10月22-23台北、10月25高雄登場!
週年慶開跑 北市精品百貨出現閃靈刷手
人事行政局：農曆年假將連放九天
Apple iPhone5智慧型手機 渴望今年聖誕節驚豔登場
在派出所也可以讀書 台中和平派出所書卷味濃
波西米亞潮流先驅 新藝術家慕夏展移師高美館
NASA: 衛星砸地球 非第一次
重達6噸的人造衛星掉何處 全世界都在看
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陳憲中宣布退選雲林海線立委
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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紐約油價重挫 一度跌破80元
美元升 金銀銅挫
聯準會沒輒 道指挫近400點
陸外長嗆聲 似仍看好與美關係
衰退難擋 美股重挫
倫敦股市暴跌 兩年多來最慘
行銷台灣 邁阿密雙年展吸睛
衛星撞地球 估明天清晨墜地
廖文和布袋戲 歐洲驚動木偶迷
惠普任命惠特曼為執行長
經濟不穩 桌上型電腦衝擊大
翁山蘇姬獲英智庫年度人物獎
聯準會扭很大 全球市場不起舞
秋意濃 早晚偏涼
售臺F-16C/D 參院碰壁
陸外長：美應糾正售台武器錯誤
南台紫外線過量 午後空氣不良
歐債惹禍 全球股市遁熊市
監視北韓 日發射間諜衛星
台中1餐廳火警 無人傷亡
台股開盤下跌231.4點
高屏2期作水稻 褐飛蝨現蹤
白酒喊漲 陸發改委要求不能漲
周美青講故事 深入淺出有意思
為大選造勢 余天蒙特婁現身
挪威部長訪北京 修補中挪關係
光速輸了？愛因斯坦理論受挑戰
調查太慢 動車事故報告也山寨
新台幣盤初貶破30.6元
陸中小企業十二五 擬協助融資
黃金海賊王舞台劇 追尋冒險夢
籌措財源 高市要標售市有地
特教學校性侵案 吳清基致歉
董事長開唱 熱力延燒蒙特婁
報導性奴案 陸記者被指侵國密
東西交流 組織管理學界找出路
金磚五國當大爺 錢不會直接灑
台股續挫 一度見6字頭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
惠特曼掌舵惠普 股價下滑
歐美股市重挫 陸股早盤慘綠
屏東村長遇害 凶嫌到案
減肥藥含諾美婷 警查獲逾萬顆
反貪有成 菲獲美資青睞
陳沖：匯率由市場供需決定
亞洲大蘋果 上海開幕
台股連挫 新振興案出爐前續震
惠普執行長換人 政策不變
李光耀：美援台也擋不了中國
校園性侵案 家長團體籲國賠
張博雅：官網下載連署書皆有效
越龍邊橋變博物館 反彈聲浪大
今拼中華 菲鎖定林志傑
兩岸經濟研討會26日金大舉行
王丹：父母將以自由行赴台
涉插股酒店 員警記者遭訴
16銀行體虛 歐盟令加快重組
公部門用電量 連3年負成長
G20誓維持金融穩定
鼓勵轉型 陸擬取消外資優惠
提振買氣 運彩祭出5大行動
港市售燕窩 恐致藍血人病
扛三太子征撒哈拉 總統祝凱旋
越域引水變更 環團籲退環評
業者超收稅費 觀光局：逐案罰
李紀珠：鼓勵四大基金投資企業
越中南部汛期凶 民眾積極防洪
金價下修 分析師：逢低找買點
大故宮計畫 將設漢字博物館
溫州最大眼鏡商 吸金百億逃美
優衣庫開張 半小時上千人採購
幼兒防百日咳 疫苗接種效力佳
青年安心成家 公告受理申請
國慶假期火車票 熱門長途搶光
人民幣法案擬闖關 美企業心驚
總統：台日用ECFA開發陸市
全球股市震盪 外資：宜保守
教團籲政府 足額撥補退撫基金
台日開放天空 亞協：繼續協商
何欣純出線 鄭麗文：選情不變
科學新突破 以腦波呈現影像
小英：24日啟動全面造勢
違規查追求對象身家 法官慚愧
檢驗結核菌 胸腔病院設備升級
救歐債 陸：範圍裡儘量幫忙
省債息 提前買回千億國庫券
國際觀光度假區 離島辦說明會
故宮展百件文物 邀網友選國寶
外資匯出 台幣中午重貶2角
賣屋才知是凶宅 前屋主判賠
日媒：美未售台新戰機 避衝突
怕過時 臉書大動作改版
購買正港台灣茶 有標章可認明
台閩業界 簽LED互認協議
彭淮南：新台幣匯率相對穩定
建物火警全毀 屋主外出逃過
台日簽協議 政院盼堆積木效應
插股酒店收賄 員警求刑20年
綠推老農津貼加1千 逕付二讀
台股收盤跌259.28點
TAA過關 美巴自貿有眉目
台日協議有助台日廠交流合作
慶建國百年 德僑界展錢幣圖像
禁藥號稱健康食品 暴利數千萬
特教生性侵 吳清基：校長調職
台北荷蘭恩荷芬簽友好備忘錄
高美館慕夏展 洋溢歡愉夢幻
旅行台灣郵票 環島景點入列
台股收跌259.28點
共和黨促歐巴馬提交自貿協定
特殊學校性侵案 加派輔導老師
推廣南投茶 王金平吳敦義同台
10月台指期跌221點
王雪紅貴州辦職校 收清貧學生
高普考放榜 上榜落榜都哭了
續挫 台股7000點失而復得
綠推何欣純 藍力求泛藍整合
翡翠水庫檢測 水質安全無虞
10月電子金融齊跌
北市清高架橋洩水孔 駕駛小心
公路旅行 青年潮環島
智障兒搭高鐵 興高采烈
檢警查緝偽劣禁藥 10人交保
突破檢疫 台灣蝴蝶蘭澳洲開花
檢警海巡追緝 台中查獲偽禁藥
台中市票選原住民十大伴手禮
不滿鄰桌客抽菸 男揮刀遭訴
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官員私自賣地 陸豐數千人抗議
東非旱災 國合會援助
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三大法人賣超台股183億元
小港失業率高 高市議員籲正視
錄影嚇阻 新北除177髒亂點
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鼓勵護盤說 金管會澄清
照護呼吸患者 成醫斗六添設備
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上海老外多 2成台灣人
柑仔店抽牌 遊戲中輕鬆學理財
轉售印尼成藥 小吃店遭查獲
高考錄取率 學碩士勝博士
朴贊浩留日苦撐 歸鄉無期
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師罹肺結核 教育局：未隱匿
無車日大堵車 陸媒籲交通改革
陸測地震 雞先通報
關懷失智症 高屏南齊發聲
避孕法立場異 菲議員夫妻冷戰
明年春節 可望9天連假
越域引水變更 專案環評通過
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新台幣兌美元貶1.6分
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假個資刷卡購物 詐財男法辦
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通緝犯挨揍 打人被打者全送辦
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馬多夫事件波及 勞保局澄清
海岸倒退 高市要找回旗津沙灘
數據若不振 歐銀下月料出招
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
警破色情網站 侵權逾億元
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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聚信徒愛心 捐血車啟用
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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高市查獲3起賣偽禁藥案
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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十面埋伏片場 章子怡裸像惹議
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空難意外演練 機場總動員
部長回應軍購案 國防部：恰當
台代表處進法名校招生
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退休開始創作 饒漢濱獲文創獎
外交主動出擊 印中摩擦料增
大陸高官繫名表 網民追追追
陸：人民幣升值無法解決問題
百年國花郵票 首創鈔票印製法
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走私猖獗 大閘蟹養殖業者嘆氣
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與中戰略對話 印憂貿易失衡
衛星撞地球 陸專家：本可避免
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場內吵到場外 球迷戳人判拘役
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特教學校性侵案 校長暫調職
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網巡查獲偽劣藥 供藥男子送辦
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浮洲合宜宅價親民 首購族期盼
總統：堅持改革 再做四年
拉法葉案無罪 雷學明不受懲戒
鮮奶漲 公平會查是否聯合壟斷
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亞太婦產科年會 台灣護權益
父母將來台 王丹：無奈的快樂
殺手愛上暗殺對象 番茄醬交差
林郁方：憲兵機車連更名後保留
司法黃牛佯稱國安 2人到案
韓星Rain 將入伍服役
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景氣急凍 第4季生產恐零成長
明道效應 內政部擬修法堵閃兵
新光敦南REAT 國壽標下
馬辦：綠唱衰台灣 缺格局高度
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全國同步查偽藥 逮捕168人
中華男籃不敵菲 晉級4強夢碎
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歐股盤中急挫 跌落兩年低點
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許嘉棟：低利率游資多 助投機
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離職師返校毆傷同事 遭警送辦
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監視北韓 日發射間諜衛星
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投信：易跌難漲 觀望為宜
運彩弊案 體委會否認包庇
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林泓育雙響轟象 桃猿穩首位
子女養到大學畢業美須691萬
物價漲 8成英人苦度日
台斯租稅協定 用正式國名
歐債危機 國銀曝險約十億美元
對台軍售案 美媒批做樣子
投資人觀望 美股開盤小跌
南海爭議 東協專家暫無解
金價重摔 跌破1700美元
房市降溫 8月新增購屋貸款降
今彩539 頭獎槓龜
東協專家會議 菲：非針對中
犯人是否同性戀 大陸不再干涉
再展平民身段 駱家輝武漢騎車
美報：北京對軍售反應仍待觀察
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丹頂鶴十月亮相 日女歌手獻唱
強震後 駐印處向錫金代表致意
新光敦南標脫 投報率新低
美衛星殘骸 明晨經日中部上空
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眾院通過預算 美政府暫時免關
四大基金護盤 金管會: 子虛烏有
藝人逃避兵役 內政部：大學以下將修正為28歲
決戰大台中 雙英周六拚場
NASA衞星撞地球 台灣人反應不一
NASA: 衛星撞地時 間 台灣時間24日上午11時至下午3時
NASA：衞星掉落時間延後 台灣時間24日上午11時至下午3時
衞星高速墜落時間 NASA說法一改再改
外資撤 台幣一週貶2.65%
政府修法好男要當兵 賀軍翔阮經天和鄭元暢榜上有名
台鐵徵人 體能超越警員情報員
宋楚瑜苦等王雪紅 宏達電女強人say NO！
宏達電HTC股價殺破700元 後市堪慮
台商在中國大陸出現「倒閉潮」
社群結合手機服務 Apple與HTC較勁吸粉絲
放任希臘倒債 歐洲央行鬆口
中國一線城市 房價「如水下洩」
台灣密醫教導看「A片」可治療癌症 荒唐 !
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馬英九台中媽祖廟 獻香獻果「添油香」
台灣密醫何其多 名作家陳艾妮夫婿列其中
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荒謬! 台灣鐵路公司徵人 體能測試標準高於台灣情報員
台灣大專院校改名又復名 校友「霚煞煞」
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蒸發1.1兆美元後 美股收紅
國際油價破80美元創6週新低
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建國百年 金門大橋三路健行
參院反預算案 美政府仍恐關門
豆花妹勤美白 拍MV曬成焦糖
竹苗紫外線危險 南部臭氧偏高
東北季風減弱 明起氣溫微升
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巴西調高稅率 大陸車廠不滿
王牌空戰英雄 陳瑞鈿郵局留名
教學生寫程式 大學師自編教材
陸：對歐元有信心
魅力台灣設計 倫敦展買氣夯
愛上台灣味 南非女婿落地生根
南韓SJM帶路遊台 抬槓殺價
中華民國建國百年 美議員祝賀
推廣臉部平權 顏面損傷揮陰霾
股市續跌 加國憂心衰退再來
國際友人倡議台為國際一員
老有所終 陸矢言貫徹養老金制
地方特考 9/28截止報名
北市車位最難找 平均花14分
體育界力挺 總統：打造運動島
百年風華專書 中華民國縮影
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國際形象佳 巴西續吸引外資
肯納症攝影展 關懷肯定身障者
張東健張柏芝章子怡合演新片
援交2少女玩3P 國小師遭訴
經濟成長 總統：全民一起推動
大學生獻愛心 助身障者無礙遊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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人口老化 駕駛人平均年齡提高
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不只颱風假 民團爭家庭照顧假
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遇狗仔變悍妞 許慧欣反拍抵制
美學者：一胎政策危及台海安全
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河北逮捕越獄犯 特種兵背景
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黃俞維戀蝶 捕捉120種蝶影
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中共查獲「小金庫」266億元
特教校爆性侵 人員質量待檢討
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台灣長人猝死 左岸巡邏成絕響
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拼低碳 陸擬投資9兆元
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總統：推廣美食 讓台灣走出去
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軍方：美台軍售反映雙邊關係佳
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軍方：南沙駐防裝備均配合海巡
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嘟嘟傷退 統一打牛也悶
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