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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
巴黎外籍遊客 陸客增幅最大
聯測不續辦 教長：未受壓力
黑道開空殼公司 假仲介騙權狀
景氣轉差 台IC產值衰退擴大
車禍肇逃堅不認 車燈碎片露餡
陸地方搶錢 房產登記加名收稅
斗六市長補選 藍綠選前交鋒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
哈爾濱電腦城大火 3死百疏散
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
路邊違停涉奪命 駕駛遭法辦
蕭副總統盼大陸落實智財權保障
北京故宮珍貴古籍 丟失上百本
陸民企500強 華為榜首
叩客騙想婚男 女子遭訴
學甲虱目魚銷陸 增加漁民收入
蘇貞昌演鍾馗 籲抓買票鬼
重拾課業 楊秋興赴日攻博士
海面熱鬧 2颱風1熱帶低壓
阿嬤賣花養3孫 家扶助減負擔
關鍵字欺罔 大買家遭罰
越盾看貶 年底2萬2兌1美元
青年大使訪澳 全力宣揚台灣好
教部贈小一生童書 盼閱讀扎根
大故宮計畫 預計擴充5倍空間
藏滇瓊中共黨委書記 換人
施明德新書 中華民國等於台灣
經典曲音樂劇 對應李泰祥生命
濕身秀專輯 陳曉東想婚
盤整 新台幣收貶1.6分
樂後生悲 手指挖鼻孔致肺栓塞
流浪狗問題 北市：源頭管理
香蕉銷大陸山東 價格持穩
助清寒 王文洋代表王月蘭捐款
饒穎奇率團訪陸 深化民代交流
大豹溪溺斃意外 1死
友人媒體力挺 恬娃發片大哭
百戶出入無路 中市府承諾開道
金門特殊優良教師 30人膺選
苗栗工藝園區 童話仙境吸睛
印勞養蟲躲警察 落網露真相
台首富王雪紅 全球影響大無比
鴻海：相信未來與蘋果緊密合作
台反盜版成功 歐美想在陸複製
美反恐報告 陸：反對雙重標準
SOGO明股東會 兩派角力
女籃亞錦賽 中華隊不敵南韓
斗六市長補選 衝刺遊行爭選票
反中國遊行 越聲稱依法執行
陸財長：嚴控地方舉債
濕地保育補助 收件延期
北京故宮十重門 問題多
唐樹備：拒九二共識 影響商談
高市議員曾麗燕 被判當選無效
收假症候群 藝術治療回正軌
車禍致主動脈剝離 男子奇蹟活
性侵累犯落網 通緝期間再犯
大佳河濱公園 打造親水風貌
政院：堅持司改 打造公義國家
南投展實力 入選百大精品亮相
台北古蹟日 30日開跑
躲地震 台美衛生部長巧遇
新北資源回收物 可換垃圾袋
想念出生地 日本兄妹屏東尋根
總統：低調零意外 維繫台美
台北藝博展 推薦台灣8新人
自閉症兒師長 應做好開學準備
李恆隆:SOGO明董事換不成
陸夫妻投奔自由？調查中
南韓破北韓間諜網 起訴5人
演出項羽霸氣 何潤東致力增胖
違法矽膠隆乳 整形名醫判1年
被判當選無效 曾麗燕將上訴
美學者：陸轉型民主過程必激烈
平溪礦坑意外 礦務局查過程
元大金併寶來證 金管會准
賈慶林：九二共識兩岸互信基礎
西門子等工具機大廠 來台布局
學校周邊網咖 北市斷水斷電
社福100 內政部徵文
冠軍盃高球 宋孟璋67桿獨走
M1B年增雖降 股市動能無虞
兩岸通訊合作 搭建交流平台
社團財務辦法 內政部修正通過
鄭萬文未定讞發監 院檢將究責
李述德：實價課稅要落實
布袋戲偶跨時空 台語聊黃公望
拍愛的麵包魂 三百萬蓋麵包店
林郁方籲外交部力保利比亞據點
富士康投資巴西 傳金額恐減少
滬京機票降 春節便宜近4成
林志玲漏稅 判補684萬定讞
賈伯斯時代十大代表性產品
Aa3 穆迪肯定政府治理能力
總統盼民眾理解 不能干預司法
聯測喊停 郝：與改分發有關
陸委會：澳門模式不同制度協商
飲料喝太多 育幼院童嚴重蛀牙
新北抽驗 16店家冰塊不合格
豬肉漲不停 陸民心痛
李慶安案惹爭議 高院籲尊制度
與少年同樂 侯友宜：叫我小侯
賓漢摻塑毒 下游廠商吃驚
台商服務團周日訪長沙南昌
沙柯吉：G20應刺激全球經濟
日本偶團新曲 一天狂賣百萬張
四川6企業 有意來台投資
今彩539開獎
金管會：外資匯出明顯縮小
印台工業展估創2千萬美元商機
魏德聖首次當演員 拍廣告
威力彩開獎
開拓印度市場 貿協增設辦事處
歹徒劫車 後座婦驚恐1小時
愛美穿舌環 講話大舌頭
丹頂鶴專機 長榮擔綱
利比亞內戰 陸盼收回投資
維繫蘋果長紅 庫克接班挑戰大
美提軍事透明 陸將：有些過份
勞委會：整合勞雇推家保法立法
促台日產業合作 總統盼見成效
彰化縣詩畫創作比賽徵件
義大世界旋轉飛車 遭勒令停用
弘揚關公文化 兩岸攜手合作
每天淨利27億 陸工行好會賺
副總統：科技菁英 轉型功臣
陸：穩物價 宏調首要任務
總統邀訪土豆人 青霞爽快答應
吳揆讚故鄉玉山 台灣精神指標
美初申失業救濟人數意外增加
吳伯雄：盼兩岸不走倒退路
威力彩頭獎無人中獎
法界：盼總統扮演司改平台
台北榮總 加馬刀逾5千例
國防部籲美儘速同意對台軍售
賈伯斯閃辭 蘋果對手有機可乘
府：全民司法改革 有具體成果
三星闢謠：不收購惠普PC業務
美初申失業救濟人數意外增加
今彩539 頭獎1注中獎
業務外包 菲航裁2600人
再見犧牲打 牛氣走桃猿
金正日結束訪俄 轉訪大陸
投資美銀 股神撒50億美元
柏林消費電子展 展出台灣精品
統一痛擊兄弟 終止5連敗
群雄競逐白宮 共和黨裴利領先
鼓勵青年交出暑假亮麗的「公益成績單」
全球線上票選創意人權標誌 票選日期至今年九月十七日截止
與澳洲辦事處一起 用行動支持世界清潔日!
2011東石漁人碼頭海之夏祭
職場搶手消息 遠傳主動送上門
艾琳直撲美東 歐巴馬趕回坐陣
職場搶手消息 遠傳主動送上門
傳統IT趨緩 雲端5倍速成長
西藏書記換人 李克強親信接手
25年首遇颶風 紐約高警戒
紐約人壽：善用低保費、高保障的意外險 加強家庭保障
Easy Life〞2011年校園巡迴演出登場
社會階層不流動的殺手─進步的法律
瑞尼．卡維拉(Rene Caovilla) 為女人塑造獨一無二的性感靈魂
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利比亞內戰半年 逾2萬人喪命
歐股終止連3紅
法西義延長放空禁令 穩定市場
庫克接執行長 誓保蘋果本色
金價止跌反彈
QE3＋颶風 油價漲
昔日副手研判 格達費待機逃亡
美股收黑 終止連3紅
巴黎世界柔道賽 台3選手參賽
債多不愁 近7成歐洲人愉快
F16售台 駐美處：美方未定
颶風來憂寵物 美頒安全守則
世界青少棒 中華勝委內瑞拉
挺敘反抗軍 法倡議開峰會
中反艦彈道飛彈 假想敵美航母
南瑪都環流影響 27日起陰雨
台股開7455點 漲44點
富士康iPad 巴西延明年產
加拿大公開賽 妮妮暫落後
荷包縮 英人國內度假夯
加拿大公開賽 曾雅妮繳71桿
小澤不挺前原 日相選情詭譎
25年首遇颶風 紐約高警戒
新台幣匯率盤初小升
越金店遭搶 3人慘死如滅門
諾基亞期望WP7手機重開局面
加強意外險 休閒活動無慮
尼國全球招商論壇 台灣展潛力
艾琳來勢洶洶 美東全體總動員
礦坑意外 老礦工回憶礦災心驚
迎戰艾琳颶風 紐約交通恐停擺
國務費涉貪 扁更審判無罪
滬醫院火警 手術中病患身亡
攻取5日線 營建續弱
柏南奇演說前夕 亞股漲跌互見
西藏書記換人 李克強親信接手
扁案更一審 陳致中判1年2月
傳統IT趨緩 雲端5倍速成長
隨地吐痰 東莞罰款伺候
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
扁案偵審大事紀
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
郵局匯款大陸 9月匯費降百元
艾琳直撲美東 歐巴馬趕回坐陣
緩徵年限 役政署納研議
聯國：全球無國籍1200萬人
首爾市長辭職 10月補選
扁案更審判決 府：尊重司法
檢：收到判決再決定是否上訴
南瑪都北移 不排除明晨發海警
氣候影響 釋迦盛產撞期
防罷工 越勞動部採加強措施
馬國毒販向星求選後特赦
安心就學 北市補助弱勢家庭
福島洩輻射 廣島核爆168倍
迎中秋 中市飯店業端美食
彭淮南A級央行總裁 柏南奇C
田徑世錦賽27日韓大邱開幕
金門追懷鄭成功 陸贈金身安座
金正日訪中國東北
兩岸刷卡犯罪 不法所得逾億
王毅：九二共識 兩岸和平基礎
捏貓熊飯糰 總統想辦飯糰節
吳伯雄：兩岸合作1加1大於2
中油下周汽柴油恐漲 1角
高院合議庭：扁國務費因公支出
太魯閣電影秀 本週末登場
日7月核心消費者物價意外成長
助情障生 教部盼課程量身打造
太陽能捕蟲器 節能又少農藥
菅直人正式辭職
扁案合議庭：沒有藍綠只有法律
扁涉貪無罪 陳致中欣慰
甲仙芋筍盛產 高市邀嚐鮮
菅直人辭黨魁 宣布下台
台鐵秋節票 熱門時段售完
疑疲累駕駛 男子開車撞總統府
女毒蟲毒癮發作 當街吸毒遭逮
農會另類行銷 臉敷面膜邊辦公
量縮盤整 新台幣午升0.5分
99年政治獻金收入 藍勝綠
扁涉貪案無罪 多案續審中
不得民心 菅直人掰掰
黃品彥捨身救人 胡志強表彰
美網會外賽 詹詠然闖第3輪
小英族群篇 客委會：法條已有
台灣續送暖 林澄枝帶捐款訪日
馬國禁售高吸水性樹脂顆粒
扁涉貪改判無罪 綠挺藍批
民調：近9成美國人不滿國會
涉貪判決逆轉 扁：欣慰感謝
扁涉貪案判無罪 群眾兩樣情
機場宣導防疫 防疫犬好吸睛
醫師舞弊 肺結核病人趴趴走
新北查釣蝦場 1業者違規用藥
媒體冷淡很失落 維解再爆新料
台股收7445點 漲34點
菅直人下台 民主黨魁選戰燃
台股開高震盪 漲34點
韓光阻劑市場約3千億韓元
9月台指期漲87點
土徵修法 馬：再困難也要克服
羽協表揚鄭韶婕 期許奧運摘金
開高震盪 台股收漲34點
農委會：二仁溪停止漁業
9月電子金融上漲
陸：美國渲染陸對台軍事威脅
陸官員瘋微博 榜首粉絲破百萬
仲夏樂之夢 顛覆莎翁名作
沙排賽鳳山登場 70多隊競技
菅直人下台 熱門人選摩拳擦掌
台5家公司遭美商提告侵權
民間捐救護車 幫助更多民眾
校園頻傳性騷案 3教職遭彈劾
朱立倫：社會住宅實現居住正義
高院：扁不法 扭曲民主過程
豪雨成災 瓜總統籲民眾冷靜
學生離家 警尋手機發話地找回
正確理財 負債也能變資產
兩岸合作逮罪犯 3人遣返回台
小英司改篇 藍營：毫無新意
三大法人買超台股23億元
APP准入陸市場 兩岸協商中
美建議重估募兵制 立委看法異
炒作過頭 陸稀土市場熱轉冷
北京血液中心 使用過期血袋
遭控侵權 台科技廠了解中
港媒：大陸首艘航母改裝核動力
竹縣警追查毒品案 再逮1嫌
聯測停辦 家長憂學生權益
城管打死人 竟稱不動手會吃虧
尋回遺失微笑 慈濟推部落戒檳
賴幸媛：一中各表就是中華民國
股票無實體 省紙達44座101
越南3調工資 薪水5年漲1倍
7月訪港旅客近4百萬 破紀錄
聯測停 北市辦說明會安人心
新台幣兌美元貶1.9分
好想爸爸 高智晟女致信溫家寶
兩岸軍力失衡 朝野黨團關注
南港案判珍有罪 引希拉蕊官司
錢難賺 滬中小企業喊救命
關懷弱勢 菲台商捐輪椅
景氣續綠燈 擴張力道減弱
世界柔道賽 黃詩涵遭淘汰
致靚涉洗錢判刑 罰金大減
1票捐1萬 越足球迷展愛國心
兒童性早熟 恐影響成人身高
政局變動大 日首相換太快
詐騙車手 身藏185張提款卡
陸台商自創家居品牌 前進西北
洗錢案有罪 陳致中：將上訴
加拿大公開賽 妮妮待加溫
金門藝術季 和平為主題
開發案環評 擬審冷熱電供應
莫拉克受災 台東警盼留鄉重建
川僧自焚 同伴依殺人罪起訴
斗六市長補選 粉絲團拚青年軍
南瑪都轉強颱 明發海警
美應勾勒在亞洲存在的願景
未成年女當傳播妹 母無助檢舉
中央氣象局氣象報告
王毅：兩岸應加緊經濟合作
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
珍南港案輕判 法官指立法疏漏
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
志工赴泰教中文 展現台灣文化
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
平溪礦災 新北慰問並發救助金
飛球擊傷同學 打擊者獲不起訴
徒步百里 鄒族小勇士返嘉
陸物流需求 持續增加
卡馬喬訓陸國足：不能隨便丟球
彰縣百歲百傑徵選 歡迎推薦
有歷史味美食 台北發表儒家菜
彰縣光電半導體人才培訓班結訓
陸氣象災害多 年損9000億
體貼單車族 新北設鐵馬休息區
扁涉貪逆轉 他人發票報帳有罪
茂德擬申請管理股票
北市視障按摩津貼 每月1萬
輔導中休閒農場 中市：可營業
南瑪都變強颱 嘉縣府籲防範
量縮觀望 台幣收貶1.9分
甲仙女童性侵案 改判7年半
斯里蘭卡解除28年緊急狀態
石岡水壩傳男子跳水 警消搜救
邱澤讚眾女星 柯佳嬿自然清新
醫師舞弊 胸腔病院配合調查
大陸用電 擴大實施分級價格
不敗武元甲 越南民眾崇拜
肥胖蔓延 專家：垃圾食物課稅
SOGO董事改選 李恆隆質疑
彰縣28日表揚模範祖父母
本周台股市值小增1.4%
臺灣文獻館長交接 張鴻銘上任
台電金門淨灘 總座跨海參加
陸國銀對鐵道部融資 陸媒示警
NBA球星羅斯 27日來台
台灣好行首跨縣市 輕鬆遊竹苗
扣股災元兇帽子 標普反嗆
警局夏令營 寓教於樂法治扎根
陸前7月投資額 年增25%
水晶球廣告不實 廠商遭罰
鳳山郵局開架式銷售中心增服務
喉長腫塊怕怕 陸女術癒安心回
南瑪都轉強颱 教育部提醒防颱
連5月綠燈 經濟擴張趨緩
遠離塑化劑 塑膠擦納強制檢驗
名廚推薦伊甸月餅 鼓勵身障者
本周台股漲1.39%
蘇俊賓：爭取資源 繁榮南區
兔子亮光感謝 倫敦互動垃圾筒
更一審逆轉 扁改判2年8月
導遊領隊攜菸超量 轉賣觸法
金正日返北韓 順道訪內蒙
胡仲英：QE3可能性不高
墾丁戲水 沙灘劃定區較安全
三立中視連續劇 獲海外行銷獎
中央社影像展 十天吸引上萬人
陸外交部記者會 改每週5次
那些年票房超夯 邁向2億元
貿易增溫 吳文雅促佈局印度
扁涉貪改判無罪 李慧芬吃驚
資源回收廠掩護 容留少女賣淫
賈伯斯啃蘋果 抱股樂逍遙
小澤鳩山對抗前原 支持海江田
全民總統定義 施明德提3條件
釣客疑售汙染魚 市府採樣化驗
馬拚連任 帶領國家脫胎換骨
蔡英文：國務機要費有歷史因素
王建民27日先發 2度碰紅人
板橋垃圾轉運站 102年撤除
2歲童深夜離家 父母睡死不知
UN駐奈辦事處挨炸 多人死傷
扁珍犯罪罰金 僅執行1千多萬
太設：太百違法改選董監
國務費案更審 李登輝不評論
職場新鮮人 憂心沒人教
踹狗者致歉 動保教育待紮根
陸人大：港法院不能審剛果案
陸教育部：小3至小6上書法課
結核病患趴趴走 衛署顏面無光
服務業登陸 服務台商列審查
金正日訪陸 15個月來第4次
北海道漁協訪新北 漁產掛保證
陸：合理控制能源消費總量
亞洲首位 媽媽公開挺愛滋兒
20年後 英近半人口肥嘟嘟
肺結核病患遊走 疾管局補破網
疑毆死同居女友 男遭起訴
諾貝爾獎得主：衰退機率50%
拚競爭力 馬總統推校園國際化
以通權達變 埃數千部隊駐西奈
美股盤前 聯準會演說前下跌
今彩539開獎
高中前董座涉A錢 一審判4年
申領育嬰津貼 公教多過勞工
疑舞弊 胸腔病院主管聲押
大樂透開獎
林志玲東京露美腿 為日本打氣
新富春山居圖 明春盼在台灣展
投資美銀 股神現賺13億美元
8A彭總裁 貨幣政策受矚目
立委拜會 馬總統重申軍購決心
金溥聰：馬總統從未干預司法
九把刀：挺國片被誤解很受傷
8月景氣續亮綠燈？密切觀察
世界柔道賽 台灣選手無緣晉級
吳敦義：九二共識才能共創雙贏
冠軍盃高球賽 林文堂衝上排頭
美Q2經濟擴張1% 低於初估
7月購屋及建築貸款持續成長
癌友紀錄片 蕭副總統感同身受
台兒童表演團 獲邀國際音樂節
法財長：將提人民幣納SDR案
金溥聰：馬總統將提國家願景
探訪原民古道 憶歷史思人性
業者：不要為選舉 唱衰石斑
外資併陸企安審規定 9月上路
馬永成林德訓 籲檢勿虛耗資源
美股開盤跌 成長不如初估
金視獎 慶聯奪最佳有線系統
女籃亞錦賽 中華隊拚冠軍門票
報復義挺北約空襲 老格耍奧步
小英：教育要教出卓越非挑卓越
今彩539 頭獎槓龜
大樂透開獎 頭獎槓龜
防颱優先 總統明後天坐鎮台北
李心潔任馬國檳城州旅遊大使
楊永明：兩岸和解促進東亞和平
QE3與否 聯準會未暗示
統一關鍵失誤 興農5連勝
富士康深圳義演 郭董周董同台
丹麥下月國會改選 可能變天
貨櫃走私洋菸酒 查扣近6百箱
年底前娶韓瑜 孫協志：好幸福
台灣自行車隊 獲法頒特別獎
柏老談通膨 未啟QE3
象攻7分 鄭錡鴻對桃猿4連勝
是否再祭振興措施 柏老未鬆口
聯國：全球無國籍1200萬人
南瑪都逼近 宜蘭新北慎防大雨
菅直人下台 自認施政有成
巡查經濟部、外貿協會 監院提6大缺失
綠: 金溥聰操作負面選戰 造成馬不滿意度增加
藝術博覽會新關注 影像敘事成主流
馬辦：民進黨不敢正視九二共識
斗六鎮長補選挫敗 綠：繼續打拼
非去不可景點 CNN一一戳破
疑舞弊 胸腔病院主管飭回
反軍攻老格家鄉 北約戰機先炸
克魯曼：伯南奇政策可刺激經濟
颶風艾琳來襲 美海軍撤離軍艦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聯國駐奈總部遇襲 潘基文譴責
艾琳來襲 活動賽事皆取消
南瑪都海警 氣象局清晨發布
強颱逼近 不排除陸上警報
艾琳來襲 數十萬人恐受困機場
避災 美東3州鐵公路運輸暫停
料敵從寬 紐約強制撤25萬人
新海芬網賽 莊佳容雙打爭冠
QE3埋伏筆 壓低通膨是關鍵
王建民再碰紅人 對抗威利斯
搗詐騙基地 菲再逮4台嫌
賈伯斯引退 設計掌門人受矚目
柏老有信心 美股勁揚
對富人增稅 法呼應德冷淡
柏老信心喊話 國際油價漲
無QE3 黃金連續2天上漲
美成長欠佳 歐股收黑
詹詠然闖美網會內賽
2局結束 國民0比1落後
加拿大公開賽 曾雅妮暫排46
美網 詹詠然晉級女單會內賽
德研究所珍藏台昆蟲標本
聯國：亞太防愛滋 關鍵時刻
拉莫斯3分彈 國民暫時領先
防颶風 紐約地鐵將停駛
谷歌總裁：英科技領先不再
台東交通輪暫停 綠島旅客撤離
南瑪都龜速 開學日恐受影響
建仔6局失2分 牛棚搞砸勝投
制裁利 巴西與聯國一致
客家大戲巡演 榮興推出錯婚記
打皮納塔搶糖 美童生日最愛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
公共藝術突兀 桃園機場盼遷移
四川起訴三喇嘛 罪名故意殺人
南瑪都近逼 港都戒備
併購案申報門檻 公平會檢討
陸生9月來 首次招生近千人
南瑪都逼近 頭城搶孤恐取消
青海玉樹 擠身亞洲最大金礦
立院助理工會 擬爭會期津貼
內蒙古史前壁畫 敘述隕石襲擊
日執政黨魁選舉 5人角逐
網路結合警示 強化街頭監視
銀行收屋 狠父棄兒落跑
網內免費 中華電動向受關注
開學若碰颱 教部籲地方早決定
助長者歡度秋節 華山義賣柚子
標普：亞洲信評有風險
星選總統 深夜揭曉
中秋應景 深圳團採購麻豆文旦
花博公園夏派對 免費嚐冰品
MIT精品 吳揆：台灣之光
越外國旅客增18.4%
菲釋放85越漁民
暴風圈接近 避免山區海邊活動
特色餐飲牌 新疆年賺664億
國民輸球 建仔92球本季新高
遠東:SOGO股東會召開合法
颱風逼近 暫勿往森林遊樂區
小英小額募款 1個半月4千萬
紀念九二戰役 開放艦艇參觀
亞洲5地健康警訊 過重列榜首
九二共識 總統：扁有條件接受
總統讚賽德克 盼掘台灣史寶藏
NBA羅斯抵台 羞澀玩手機
國銀：金融市場受國際消息震盪
台東加強防颱 黃健庭越洋關切
石岡壩落水男 遺體在水中尋獲
企業獲利成長 拉美股市看長線
強颱逼近 總統臉書提醒防颱
颶風逼近美東 紐約航班取消
涉貪判無罪 扁仍多案待查
台灣鄉鎮特產 陸客伴手禮首選
公共藝術設置 桃機堅持主導
百齡傳薪 首爾百人自由車健行
因應南瑪都 應變中心開設
慶祝祖父母節 傳承世代情感
做慈善？ 史上最強索票公函
躲警查緝 男子學蜘蛛人
北市男子酒駕 撞死8旬老翁
芭樂1台斤3元是產地次級品
不怨身世坎坷 黃佩雯力爭上游
橋頭當示範 高雄拚優質環保
日相爭奪戰 海江田萬里受矚目
水保局監控降雨 花蓮防土石流
盧廣仲早睡 蕭敬騰成網友
颱風引人潮 量販推特價菜
高育仁：省議會對台灣民主有功
賴幸媛洛城演講 僑胞捧場
青少棒勝荷 冠軍賽差一步
建仔超越自我 華郵看好
金正日同意俄韓輸氣管借道北韓
南如龍北昌憲 億萬票房吉祥物
馬總統：不會干預司法個案
台鹽文創產品 推賽德克鹽袋
綠要法官下台 藍批雙重標準
吉林車禍最後傷者返台
促銷龍眼 胡志強盼拓海外市場
南瑪都變中颱 威脅仍大
增訂吳淑珍條款 法部研議中
颱風影響 墾丁小雨長浪
越醫大減收學生 家長抗議
風力發電領導新能源發展
助勞工月退 立委促訂延壽年金
抓狗遭抗議 北市：非全面捕捉
新竹人最幸福 房價所得比低
3年3易稿 首幅黃河全圖亮相
聯經贈書馬國大學 促文化交流
團圓7歲了 動物園獻生日大禮
智慧型機器人賽 11國交流
金門失蹤新兵 疑上吊亡
宜蘭知名糕餅店氣爆 4人受傷
月餅原料漲 業者變通不漲價
帶尺上學？陸高中規範男女距離
陸：對俄年貿易首破7百億美元
專供外勞兌鈔 女身懷3百萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
家扶辦聯誼 增進寄養家庭情感
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
20年前暗殺印總理人犯將絞刑
救高捷 吳揆盼中油台電認股
南瑪都來襲 民進黨全代會延期
吳揆：第118免簽國呼之欲出
戒菸成功 求婚贏得美嬌妻
屏東建設成果 綠嘆被攬功
斗六下冰雹 石榴班傳災情
慶祝祖父母節 黃敏惠扮信差
中市新闢4免費公車路線
王金平：司法改革跟不上立法
孫大川：民進黨政綱稀釋原住民
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
南瑪都慢又強 比艾琳颶風可怕
四川煤礦爆炸 2死3傷
百餘人撤離嘉明湖 軍方警戒
颱風進逼 阿公店水庫調節放水
謝淑亞宣布當選斗六市長
颱風未到 空心菜已漲4成3
掌握颱風動態 總統與吳揆熱線
軍方：國防預算獲增列 將善用
哈利走演藝 哈林不反對不鼓勵
登革熱發燒 複查高市環境清理
颱風來襲 宋楚瑜建議花蓮防災
南瑪都陸警 今晚發布
艾琳颶風降為一級 仍極危險
身心障礙者 血糖異常比率高
台大移植愛滋器官 5人受害
賽德克巴萊場景 開放售票體驗
陸國企賺很大 前7月賺4兆
大陸查異地炒房 40城市聯網
金門藝術節 坑道變身音樂聖地
斗六市長補選 謝淑亞勝出
Google藥廣告 高層默許
挪威台灣電影節 深獲好評
颱風颶風皆熱帶氣旋 名稱不同
台大移植愛滋器官 衛生署究責
民進黨：馬總統扭曲扁談話
中市花疑灌票 農業局依法究辦
僑委會積極參與雪梨台灣嘉年華
為生命喝采 抗癌鬥士音樂傳愛
台灣冠軍盃 林文堂領先
侯彩鳳升格祖母 力倡三代同堂
颱風攪局 花蓮文旦降價求售
的黎波里缺水斷電 民眾陷危機
郭雪芙站台 小傑盼來電
北大220台港澳新生 創新高
抗颱 軍方完成防災整備
壹電視新聞台 29日上MOD
中和登革熱 新北今年本土首例
以為免費 拿紙杯拒結帳被移送
南瑪都威脅 公總明預警封路
受助學生感恩 函謝辜嚴倬雲
推廣中華文化 吳揆：台灣領航
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假旅遊真算命 兩陸客金門被逮
謝淑亞當選斗六市長 藍：欣慰
高市鴨子船又拋錨 乘客虛驚
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斗六勝選 謝淑亞：市民勝利
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南瑪都襲菲 至少5死萬人受災
宰病死豬牟暴利 1家5人被逮
出賣阿里山 吃定嘉義取消
美勞工部：礦工警察最危險職業
風雨無阻 馬辦訪羅東李智神父
陸央行擬祭新政 緊縮數兆資金
颱風物價 公平會緊盯
澳盛：銀行要穩定經營
若有QE3 黃金價格暴衝
環署：用挑剔精神消滅登革熱
甘藷節開幕 朱立倫焢窯樂
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吳揆：政府要誠實也要果斷
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斗六補選後 藍綠繼續拚
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斗六補選敗 綠：繼續打拚
經濟好轉 公務員初考報名減
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按摩大亨議員 成為泰國會之星
楊天立：黃金定期定額可加碼
身心障礙者 佔總人口4.7%
台東明天正常上班上課
林智勝滿貫砲 桃猿痛擊象
愛滋器官移植 醫護恐慌家屬怒
規模4.6地震 襲加州沿岸
日大規模演習 火力猛烈
斗六冰雹龍捲風 驚悚鐵皮飛落
MVP羅斯技癢 公園打球去
器捐者染愛滋 急救醫院不知情
金正日同意俄韓輸氣管借道北韓
王文興獲馬國文學大獎
IMF未預見衰退 但風險升高
遺愛造福變害人 家屬內疚自責
愛滋器官案 病家心懸感染風險
牛隊後勁足 延長賽重踹獅
探索月球奧秘 聖盃任務將啟動
艾琳登陸 美東200萬人撤離
南瑪都逼近 屏東將撤離5部落
台大：移植醫療團隊無感染疑慮
中彰28日照常上班上課
女籃亞錦賽 中華日本爭第3
雨量預測 宜花東山區逾千毫米
九二交鋒 藍籲綠勿辱罵元首
日相之爭 前原海江田最受矚目
颶風臨門 彭博籲市民速撤避難
金飯碗生鏽 全球銀行砍6萬人
綠 : 72%民眾不清楚「九二共識」
馬禮遜美國學校感謝移民署貼心服務
當選星總統 陳慶炎強調服務
南瑪都颱風 今晨接觸台灣
防颱 逾3萬國軍待命
總統數問蔡英文 何謂台灣共識
尊重多元文化 謝立功：移民署台北收容所齋戒月 深夜供消夜
總統引資料 九二共識確存在
南瑪都颱風最新消息(16:15分發布)
中央氣象局 颱風消息(19:15)
台灣高鐵 29日午前正常發車
美颶風肆虐 核電廠採防範措施
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新海芬網賽 莊佳容女雙奪冠
王文興：我代表台灣得獎
差距過小 星總統選舉重新計票
陳慶炎 不褪色的政治人物
加拿大公開賽 曾雅妮暫排27
情場事業兩得意 瓦后4連霸
星總統 國庫第2把鑰匙
艾琳颶風來勢洶洶 美東釀7死
地震加颶風 紐約都不紐約了
加拿大高球公開賽 3美纏鬥
歐盟國家青年失業問題嚴重
艾琳襲美 直撲東岸8人喪生
南瑪都逼近 花蓮台東高雄警戒
南瑪都逼近 台東雨大
台灣行 夏拉波娃等不及會球迷
南瑪都逼近 牡丹水庫洩洪
星國馬拉松開票 支持者睡意濃
南海問題 陸戰略界分化
曾雅妮漸入佳境 距排頭差7桿
輪胎Q2獲利 建大南港超預期
南瑪都逼近 港都嚴陣以待
南瑪都逼近 總統臉書叮嚀防颱
廣東地方官調整 60後出頭
台東宣布停班停課
嘉縣市災害應變中心 一級開設
藍營籲小英 制止綠營辱罵總統
艾琳來了 歐巴馬積極掌握應變
防颱 北市應變中心二級開設
陸二三線城市限購 浙江開跑
上海嘉年華 歡樂摩天輪傷人
南瑪都撲台 阿里山休園
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台灣大選熱 教部審慎因應陸生
科技業國際化 先過專利戰這關
蘋果專利高手 台廠要學精髓
律師：沉著應戰 多方策略
颱風逼近 海之夏祭閉幕取消
因應專利戰 3大戰略出爐
颱風逼近 屏東撤離300人
南瑪都逼近 南投提升警戒
陳錫蕃：小英應說清楚兩岸政策
反抗軍拿下老格利京最後基地
南瑪都侵台 森林遊樂區休園
艾琳北移 華府逾6千戶停電
防颱 桃縣應變中心二級開設
恆春6鄉鎮下午停班停課
黃金週線收黑 逢低可找買點
雨勢轉強 蘇花視雨量預警封路
新銳導演李育丞 坎城獲獎
頭城搶孤 視天候決定
DRAM現貨價重返1美元
電子發票商店 增至800家
焦桐要台灣作家加把勁
林益世：無法訪美是因立院開議
颱風警戒 台鐵花東線晚間停駛
嚴防大雨 石岡壩調節水位
脫離現實 華府獨感前景樂觀
QE3 美經濟表現為關鍵
小澤力挺 傳看中海江田弱點
開學若遇颱 學校可因地制宜
261條土石流 黃色警戒
總統：慢颱更不能掉以輕心
誤植愛滋器官 究責仍在羅生門
暈眩嘔吐疑中邪 竟是腎臟病變
中油：明起汽柴油漲1角
選舉落幕 陳慶炎致力成好總統
南瑪都挾雨 花蓮出現大豪雨
超微換將 聯想李德任執行長
馬辦：藍委不捧場訪美報導不實
器捐美事變災難 醫界震撼教育
新竹推電動車 民眾試乘體驗
新疆兵團 駐地城市化
台南仁德易淹水 地方催整治
併排肇事 垃圾車司機遭訴
颱風影響 花蓮明天停班停課
維護溪流生態 美社區動起來
祖孫嘉年華 孫兒搥背獻孝心
港大集會 陸生：不後悔站出來
阿公店水庫放水 民眾勿戲水
台塑汽柴油明起漲1角
颱風雨未到 基隆用水拉警報
中秋發月餅 陸追「月餅稅」
自掘墳墓 生日驚喜讓夫婦雙亡
更改前妻網路密碼 男子遭訴
胡耀邦子：有人想再搞文革
慢颱近 花蓮台南爭治水預算
防颱 基市應變中心二級開設
雨勢轉強 花蓮撤離1464人
誤植愛滋器官病家驚 尚未求償
颱風逼近 廬山神木撤村
防颱因應 國軍進駐重點區域
阿里山休園 陸客望山興嘆
微博布謠 陸新浪停權要閉嘴
颱風來襲 國軍助搶收麻豆文旦
台德柏林座談 研討再生能源
新北客語魔法學院體驗母語環境
迷昏女子劫色劫財 男遭訴
寶島綜藝秀定目劇 搶賺陸客財
風雨大 頭城搶孤取消
颱風逼近 阿里山撤201人
日執政黨魁選舉 恐需二次投票
青少棒不敵古巴 失去爭冠資格
總統：台灣共識就是憲法與三不
艾琳暴雨 馬里蘭州水壩恐潰堤
越總理批准 與4副總理分工
洪珊慧：王文興小說語言是草書
推動保母登記 擬再搭托育津貼
育兒津貼利多 非婚生子可請領
南瑪都來襲 立委臉書秀資訊
台東63溪黃色警戒 39村撤
亞幣升貶 台幣週升0.06%
颱風逼近 蘇花公路將封閉
越油價14個月首次下調
愛滋器捐 台大一步錯滿盤錯
防颱 高市展開預防性撤離
台灣嘉年華 雪梨熱鬧登場
走向偏西 南瑪都將登陸
韓中將共同調查黃海海洋環境
黑龍江礦災 已知1人罹難
信評：統一企業評等展望為正向
首爾戲劇獎 簡嫚書入圍女主角
恆春豪雨 低漥地淹水
阻客訴 陝西電信疑擋政府網頁
青春不留白 女大生服務農村
賴幸媛：陸軍事部署是兩岸障礙
散播閱讀種子 國圖贈俄童書
南瑪都來襲 宜蘭取消返校日
颱風來襲 南市取消返校日活動
期待明年 羅斯中文說再見
郭泓志挨轟 道奇延長賽取勝
榮光社區撤離 有居民狀況外
吳亞馨內衣走秀 男粉絲瘋狂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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颱風影響 中橫傍晚6時封路
上海發高鐵動車 減速降價
馬總統主張三不 未來不會改變
金門拚觀光 辦博餅闖關市集
嘉縣替代役 延至9月1日入營
收入不足 男為養家又偷又搶
雲林強風掀鐵皮 搶修民宅防颱
南瑪都逼近 陳菊出院坐鎮防颱
砸鑰匙引鬥毆 男嗆警送辦
陸工人討薪 起重機上住68天
新北市替代役男延至9/1入營
紐約機場關閉 國籍航空影響小
陸鐵大改點 武漢發車調幅大
土石流黃色警戒增至318條
愛滋器捐 邱文達指示亡羊補牢
台北市徵才職訓 6課程免費
新北市29日停止上課
人氣捷運站 台北站住宅漲幅高
竹縣國中小取消29日返校
南瑪都來襲 慈濟成立防災中心
闖診所砍前女友 男判5年4月
防颱整備 朱立倫視察抽水站
颱風來襲 民進黨選戰行程後延
高屏29日停班停課
開學季防竊 治安風水師把關
亞錦賽中華女籃第4 無緣奧運
地質學揭密 亞瑟王圓桌藏地下
投信：留意國內外財經表現
馬辦：陳其邁罵人又不准人澄清
貪食者分五類 吃錯瘦不了
防強風豪雨 蚵農搶收牡蠣
嘉縣高中以下學校 29日停課
桃縣國中小29日停止上課
台南市29日停班停課
基市29日停止上課 正常上班
宜蘭縣29日停止上班上課
馬辦單車環島抵北市 藝人打氣
台印經濟合作 6領域為重點
嘉市國中小學29日取消返校日
國軍運輸機 助滯馬祖旅客返台
北市學校29日停止返校
疑僱13歲少年 中科包商否認
南瑪都走向偏 不排除擦邊過
印經合協定 談判耗時
防洪 南部水庫調節性放水
餐廳火警波鄰居 喪家冰櫃焦黑
IMF新總裁 也涉司法案件
世青射箭賽 中華男團摘金
南投29日停課 照常上班
台中市29日停課 照常上班
台開永豐前進金門 擴大服務
河北大車禍 18死16傷
新北市29日不上課 照常上班
彰縣29日上班 停止上課
英研究：管教不當 子女易酗酒
北市明照常上班
寵物超渡法會 貓狗龜兔安息
台灣冠軍盃 高尚宏逆轉奪冠
補充維他命A 可救數十萬兒童
竹縣市29日停課但上班
南瑪都來襲 陳菊出院指揮防颱
嘉市29日取消返校日
IMF總裁：趕快因應經濟風險
颱風到 會計社工估價師考試延
桃縣明上班 不上課
台東搶收文旦柚 撤離近千人
南瑪都來襲 高市檢視橋梁
葉門海軍攔阻自殺炸彈攻擊
愛滋器捐 隱私保護遭質疑
中央社影像展聚焦高雄水岸風情
廬山淨空 神木村晚間強撤
太夢幻了 陳瑩開計程車
毒品入侵校園 赫見小6生吸毒
拉拉山小烏來風景區明暫停入園
屏東滿州鄉溪水暴漲 橋梁封閉
雲林明停止上課 照常上班
新北上班停課 家長可請假照顧
刀鋒戰士 世田賽首位截肢跑者
苗栗縣29日上班停課
嘉縣明上班停課
南迴公路今晚11時封路
防愛車泡水 高市擴大開放臨停
艾琳來襲 美取消近萬航班
富人瑞士避稅 英國要追到底
金門縣29日正常上班上課
賴幸媛：從世界走向中國行不通
提升防颱層級 軍方進駐新北
南瑪都緩步 西南部明起雨勢強
南瑪都帶來豪雨 墾丁大街冷清
周廣勝首支再見安打 獅咬牛
公開嗆前女友劈腿 同夥遭函送
防土石流 高市撤離上千人
水利署：檢討提出後續治水預算
南投縣信義鄉調整為停班停課
電梯驚魂近1小時 婦人嚇腿軟
綠營指不關心風災 馬辦澄清
颶風襲華府 僑胞：嚇不了人
南迴公路封閉 楓港橋封橋
慶賀建國百年 琉球布袋戲獻藝
日相之爭 前原野田兄弟情
南瑪都 北市開放紅黃線停車
艾琳掃華府 袁健生官邸停電
全台停止上課 東部南部停班
艾琳趕遊客 華府如空城
馬總統記者會 綠: 颱風不忘選舉
愛滋器捐 台大一步錯滿盤錯
致命颶風橫掃美東北部 軍艦出海避難
胡耀邦之子: 中共黨內民主不如30年前
南瑪都颱風 最新動態（29日9：15）
美颶風 核電廠停工、軍艦出海避難
颱風挾驟雨 屏東林邊鄉淹水
台灣誤植艾滋器官 5病人47醫護「驚恐」
日本執政黨魁選舉 財相野田勝出
菲總統：將往廈門尋根
涉毆打恐嚇同業 記者遭訴
美股週一可望正常開盤
南瑪都將登陸 花蓮恆春大豪雨
艾琳肆虐 12死四百萬戶停電
屏東霧台鄉伊拉橋封閉
鬼門關前普渡 2婦人共赴黃泉
倖存者：老格屠殺平民俘虜
29日紐約航班 華航延長榮飛
加拿大公開賽 妮妮並列第29
艾琳襲美東 死亡增至14人
南瑪都登陸 最快深夜出海
艾琳遠離 紐約逐步恢復正常
分油源大餅 歐洲態度積極
明天過後 華爾街準備好了嗎
不畏颶風 美股債週一正常開市
南韓17個月連續順差
優比速和聯邦快遞擬恢復服務
雨勢減緩 蘇花上午解除管制
三星新平板 延至下月底登澳
台股開7482點 漲36點
艾琳變虛 官員：險境還沒過
進軍中國西部 南韓派團參訪
南瑪都挾豪雨 恆春淹水及胸
郎朗明年設學校 招收兩岸學生
南瑪都登陸 台東傳零星災情
金門防颱 應變中心一級開設
艾琳減弱 紐約交通漸恢復常軌
南瑪都轉輕颱 雨量不可小覷
南韓經常帳順差創9個月高點
金價高不可攀 美股相形便宜
投資人尋避險 美元短期看升
越餅原料 衛生堪虞
高市撤1465人 桃源雨最多
颱風警戒 台鐵花東線白天停駛
南瑪都襲台 桃縣傳零星災情
中國加強緊縮銀根 打通膨
日相爭雄 公開辯論聚焦重建
新台幣盤初走升
全台紅色土石流警戒 6條
颱風來 柚子收成未傳災損
重大環境事件回顧展 知往鑒今
艾琳侵襲 佛蒙特州損害嚴重
勞委會：颱風天未出勤不宜扣薪
阿里山儲糧 防路塌斷炊
花蓮雨趨緩 中橫下午放行
首唱成功 嚴爵曾經沒觀眾
高鐵班次 正常發車
北市關水門 開放紅黃線停車
日民主黨黨魁決戰 午後揭曉
南瑪都離菲 12死農損慘重
原住民5歲幼兒 全面免學費
聽到球迷批評 妮妮會再努力
高市潛勢危險區 重症病患撤離
原民台公聽會 邀全民發聲
瞄準年輕族群 印尼推愛瘋下單
類股齊揚 台股站上7500
馬辦：陳其邁發言需負法律責任
南瑪都襲台 台南雨勢不強
台大誤植愛滋器官 移植不暫停
北京支持 港檢測業收益大增
衛署1月內提台大器捐事件報告
闖越平交道 男子遭撞身亡
股票無實體化 每年省2.3億
南瑪都襲台 台南撤離62人
陳致中案 政院收到判決書
花蓮雨量大 水圳取水口沖毀
六龜降雨 區長勸居民撤離
艾琳轉溫帶氣旋 美升至20死
不畏股災 8月消費信心新高
陳致中案 北檢囑託雄檢執行
日相換人 經濟政策延續惹關注
颱風登陸 中部航班不受影響
好好味 港人年吃6萬多噸燒臘
颱風來襲 小三通下午停航
黨魁選舉衝擊小 日股早盤收高
陸海歸建築師 網路賣走私菸
南瑪都持續減弱 即將出海
台大若受懲 器官移植能量仍夠
總統：研議修法讓照顧假可支薪
花蓮雨勢趨緩 災情不大
學校防颱 怕教科書泡水
日相大熱門 海江田中文溜
中壢客運撞護欄 5傷者送醫
台大愛滋器捐案 藍綠促究責
颱風影響 高雄對外交通受阻
日相之爭 投票結果即將出爐
風大 恆春半島1.2萬戶停電
菲總統：菲陸如夫妻 齟齬難免
停課與否 中市：和平單獨考慮
外資上周轉買超18.72億元
台股漲 新台幣午升4.1分
新店溪堤防缺口 動土補漏
停課不停班 郝：考量學童安全
日執政黨魁選 進入二次投票
日民主黨魁決選 海江田拼野田
大專租稅比賽 總獎金80萬元
海南33座危橋 非法採砂所致
精成科內線案 受理委任求償
中醫針灸 拯救癱瘓動物
颱風天搶收龍眼 老翁駕車翻覆
颱風襲 搶修後2萬餘戶停電
中石油大連儲油槽大火
成醫移植團隊 愛滋檢測陰性
總統：研議颱風請照顧假可支薪
小白菜漲1.3倍 盼雨少回跌
南瑪都豪雨 農損近千萬
南瑪都來襲 福建2萬漁船進港
防不法 泰機場通關檢測將升級
防意外 高市撤養護中心28人
各國央行疾呼 振興政策救市
獲淘汰派支持 野田當選機率高
南韓經濟成長預測恐下修
台股收盤漲132.91點
南迴台東段 預計下午通車
大陸對台貿易障礙 吳揆促溝通
日民主黨魁決選 野田佳彥勝出
總統談九二共識 藍挺綠批
颱風及時雨 基隆限水危機解除
經典片重拍 柯林法洛當吸血鬼
台股開高 收漲132.91點
9月台指期漲81點
陸銀大賺 民怨服務品質不相稱
總統視察防颱 促保持警戒
易服社勞 雄檢：由陳致中申請
關係增溫 巴將給印最惠國待遇
9月電子金融期漲
營造無菸環境 招募拒菸志工
勞委會擬修法 請照顧假可領薪
墨比爾斯：美國可避開衰退
防颱救災 國防部：主動協助
新北推安心就學網 幫助弱勢生
颱風過後 高市嚴防登革熱
預防運動傷害 多留心與暖身
兒時打疫苗 成年追蹤免疫力
電子傳產齊揚 台股漲132點
救濟生育事故 藍委推動立法
商界看好野田 民調：應做不久
屏東封8橋 撤離2千人
松下政經塾出身日相 野田首位
道地台灣美食 郝為滷肉飯正名
日本新首相 野田佳彥出線
三大法人買超台股87億元
女神卡卡扮男裝 獲2MTV獎
申請社會勞動 陳致中：再議
嘉義海堤高度不足 恐海水倒灌
科基法修正 國科會提3配套
準日相野田佳彥 財政鷹派
仲介女兒賣淫 狠母遭起訴
疑強風吹落玻璃擊中 騎士不治
斗六補選 藍綠立委看法各異
川喇嘛自焚案 同寺僧人受審
南昌家具街 推出家具身分證
IFRS啟動元年大會下週舉辦
征服撒哈拉 九天技藝團誓師
李契特拉重傷 台北行恐生變
颶風應變 歐巴馬趁機秀領導力
南瑪都出海 估30日解除陸警
水利署：14區列淹水一級警戒
南瑪都侵襲 彰化加強防颱
台灣夯 星旅展6千人下單
東門溪未整治 恆春淹大水
颱風來襲 金門交通船提早停航
輔選小英 陳致中：位子不重要
雲林搶收文旦 國軍支援99人
飆車暴力團襲警砸車 十人就逮
世紀風暴艾琳 紐約客不以為意
新台幣兌美元升2.1分
避颱風 神木村民住進永久屋
建國百年國防論壇 明台北登場
家庭照顧假支薪 企業意見不一
彰濱增轉爐石環差 遭環評駁回
穆迪給新日相作業：減赤
南瑪都遠離 北市明上班上課
總統：颱風照顧假 解決老問題
颱風來襲 小三通30日停航
與外資合作 越人公司糾紛多
大連石化大火 下午撲滅
吳宗憲聲明致歉 TVBS撤告
酒後割傷女友 男涉嫌殺人未遂
停電減至2千餘戶
輾轉求生 首見脫北者離韓庇護
保護性社工待遇低 9/1調薪
墾管處9/3辦護蟹過馬路
彌陀需抽水機 防養殖魚被沖走
新北市明天上班上課
台電增發電機組 龍井居民抗議
高屏溪水濁 南化水庫送援水
上海幼稚園被襲 8學童受傷
嘉義颱風天 太陽一度露臉
陸口頭「限娛」 節目全列管
梁一貞發片 倪安東送水鑽皇冠
與名模夫外遇 小三願道歉
中25億 浙江彩迷獎金入袋
中南部水濁 調南化水庫支援
合縱奏效 野田踢走海江田
保護性社工 調薪並增200人
台股漲 新台幣收升2.1分
張正傑玩創意 百元聽音樂會
水利署：基隆限水評估延後
謝得志卸政務官 甲蟲困境自比
跨世代溝通課 教當草莓族主管
李永得視察防汛 邱議瑩相隨
照顧假支薪 修法不低於公務員
越南國慶日 將特赦罪犯
中越防務磋商：妥處敏感問題
破5萬裸露 Makiyo怕怕
南投風雨小 災情微
屏東潮州淹水嚴重 封2橋
賴幸媛受邀訪英 將談大陸政策
利空罩頂 滬股跌破2600點
靠味覺來減重 醫院新妙方
土石流紅色警戒升至12條
颱風撤村 大鳥國小多1天暑假
滬幼稚園員工 持刀脅持傷8童
颱風照顧假支薪 朝野黨團支持
南港生蠔 角逐世界建築日大獎
科技政策變革 科顧會議將討論
傷癒復出 王宇佐一度沒自信
精密技術轉移 陶瓷傳產新契機
蚊子館變青年住宅 挑3處示範
公教照顧假規定 即日起放寬
何煖軒被控貪污 北院判無罪
台灣歷史推國際 魏導最開心
蘋果再下一城 三星平板澳延賣
中華電網內熱線 迎戰網內免費
南迴公路搶通 開放通車
防災 國軍進駐竹苗山區
美通訊業者聯手 搶攻行動商務
北京減碳700萬噸 5年達成
農會不輸運 農友搶收韭菜自運
南瑪都襲台 學校災損3百餘萬
經部：午夜全台復電
那些年破2.2億 朝3億邁進
颱風導致退票 從寬處理
教宗訪柏林 示威團體等待
萬里水力電廠 環評決議進二階
藍：綠執政才是從中國走向世界
躲土石流 高雄六龜撤518人
再生能源產業 大陸超越德國
野田自比泥鰍 承諾穩定領導
颱風農損逾2300萬元
南瑪都減威 總雨量下修
瓦雅格 傳命名遼寧-旅順號
移植案 衛署：主刀醫師要負責
陸：烏魯木齊劫機是網路謠言
郭泓志用球省 5球解決3人
野田將任首相 不影響台日關係
楊謹華很機車 摔傷怕走光
台灣民謠天黑黑 感動教廷嘉賓
性騷女員工 花店老板罰25萬
新北開水門 紅黃線停車速駛離
金門中秋博餅 無畏風雨開擲
南投4死 有請毒物專家鑑驗
藏傳館預定地 35具骨骸遭竊
中元祭關龕門 象徵鬼月結束
鬼月看屋熱情增 交易大減
慾照貼臉書 男子勒索人妻遭訴
翻滾阿信 10月釜山影展放映
高雄5區屏4鄉 明天停班停課
民眾搞烏龍 誤報行程累壞立委
信用卡客服差 近期開會研商
禁用保麗龍 加州將率先開跑
日相頻換人 野田執政受關注
推智慧型自動化產業 產值倍增
妻懷第2胎 劉軒喜報訊
金門國家公園坑道30日不開放
野田籲民主黨 團結為民服務
傳滑翔翼迫降 警消搜尋
赴美7個月 王宇佐變營養專家
亞洲飛盤總會 11月台中成立
今彩539開獎
5年來第6位 新日相困難重重
與SJ對決 敖犬鞋子飛了
陸：30年受外援逾70億美元
唱遍台灣 陳奕迅盼征服大巨蛋
馬辦單車環島 明繼續未完行程
南瑪都離台 閩粵浙戒備
威力彩開獎
電話書面雙確認 堵愛滋器捐
防過勞死 北市首辦聽證會
四川藏僧仲周 被判刑11年
陸間諜秘聞上YouTube
日兩大黨共組閣 機率微乎其微
野田當選準日相 蓮舫感動萬分
陸：警惕外部勢力挑撥中越關係
金門縣30日停班停課
政論節目惹議 謝長廷要求舉證
聯合國：致命禽流感恐捲土重來
傳歐巴馬挑克魯格任經濟顧問
電動車上路 台北今年即可租用
愛滋器捐案 衛署啟動專家小組
雨勢緩 屏東楓港大橋開放通車
賴浩敏任特使 觀聖國總統就職
諾基亞研發員網駭 個資外洩
兩岸緊急醫療援助 設專線電話
泰按摩大亨揭弊 籲警掃蕩賭場
代養狗死亡 涉毀損不起訴
陸：改革新聞及主要商業網站
秀英車禍骨折 台灣公演九缺一
陸媒析野田 不致影響中日合作
巴國炸彈客扮乞丐 炸死29人
屏東客運 30日恢復行駛
特瑞謝：通膨前景風險 研究中
今彩539 頭獎槓龜
田徑世錦賽 劉翔被拉僅獲銀牌
威力彩頭獎槓龜
經建會在日招商 成果豐碩
首創結合演唱會場 新百貨開張
颶風未釀災 歐巴馬連任加分
降低颶風傷害 歸功美急管署
大陸燕窩市場 信心恢復緩慢
艾未未獲釋後 首度撰文批政府
馬國長途巴士 近半司機打瞌睡
江丙坤：野田穩重 懂重用官僚
關鍵選民流失 歐巴馬連任坎坷
美股洗三溫暖 道德危機作祟
陸機場提升安檢 北京、上海脫鞋檢查
愛滋陰影 成醫團隊將追蹤1年
票交所: 停班縣市 29日退票不列入紀錄
五年內第六任 野田佳彥30日成為日本新首相
經建會赴日招商團 首日簽署3項MOU
該怎麼看待民主與法治？
邱義仁判無罪 檢研議是否上訴
法治改造促進會成立 王金平親往祝賀
游錫堃扮賈伯斯助選 號稱「國會iphone5」
邱義仁獲判無罪 綠：期盼司法獨立
世田賽 刀鋒跑者四百決賽泡湯
茉莉花開 反抗軍釋放萬餘囚犯
謝得志:非核要很努力才做得到
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
外籍貨輪失動力 相關單位馳援
國際油價漲 數據報喜
美股大漲 利多簇擁
駐法代表探視挑戰賽受傷車友
愛滋器捐 邱文達：遺憾痛心
熱浪來襲 美西高溫大火頻傳
黃石公園又有遊客遭熊擊死亡
波蘭財長：歐盟處於崩解危機
推展觀光 陸商擬大買冰島土地
後繼無力 詹詠然女單首輪出局
台超音波學會爭取主辦世界大會
南瑪都漸離 南台仍有豪雨
雨勢大 高市再撤山區居民
台股開7645點 漲67點
演員又傳愛滋 A片業恐慌
克魯格獲提名 掌白宮經顧會
魏導赴威尼斯 要讓台灣被看見
陸吉祥航空搶降 機長吊照
雨又下 屏東3鄉鎮還在淹
陸最大瘦肉精案 涉案金額空前
巴西伊紐罄 全球最大美術館
菅內閣總辭 野田內閣將上任
日本7月失業率攀至4.7%
越薪資差距大 城鄉參差不齊
新台幣盤初升 1分
中美洲高球賽慶建國百年
元斌前進中國 為大叔宣傳
恆春下午停班停課
古樂學會樂團 10月在台演出
台9甲線坍方 單線管制通行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
機密外交費案 邱義仁無罪
六輕7次事故停工 31日審查
氣象老被噹 CNN評論相挺
國慶前夕 馬國總理滿意度跌
索財未遂弒親 教堂也難庇護
阿里山公路開放 待陸警解除
美股收高 台股漲近百點
越私大招生 新生品質堪慮
中美洲統合體秘書長訪華
劉翔銅變銀 古巴冠軍被判出局
金門未傳災情 海空交通停擺
廣州白雲機場保安升級
體質差太陽能廠 恐現財務危機
乳清營養價值高 變飲料喝得到
菲總統首訪 陸網友拋南海議題
景氣疲弱 7月製造業亮黃藍燈
艾琳走 美東續搏水患 44死
東芝日立索尼傳合資LCD事業
愛滋器捐事件 成醫不再回應
國父照片展 加州議會展出
星小情侶 想結婚得先上課
蘋果看招 傳亞馬遜推低價平板
作空美公債 葛羅斯坦言失算
友善校園週 縣市長參與反霸凌
LGD擬砍投資 面板業利多
任雪麗談 台灣為何重要
楊念祖：向美軍購非軍備競賽
黑龍江受困礦工 22人獲救
高屏溪濁度高 南化水庫支援
南瑪都造成1人死亡 農損千萬元
格達費媳婦殘暴 沸水凌虐保母
郭美美+溫州事故 大陸新教材
把握3E原則 培養富二代
嘉義風雨增強 開學日家長怨
顧立雄：邱義仁能屈能伸放得下
iPad夯 LCD電視跌價
貨輪失動力 擱淺曾文溪出海口
維道路安全 滬客運禁深夜駕駛
涉南港案 余政憲二審重判
晚上唱歌擾鄰 最高罰1.5萬
大雨不停 恆春上課又停課
評測購物網站 博客來奪冠
南瑪都牛步 屏東恆春雨量上修
教部：學貸利率漸降 資格放寬
北高3精華國有地上權 招標
狹幅盤整 新台幣午升0.4分
愛滋器捐案 台大院長道歉
愛滋器捐案 北檢分案偵辦
王如玄：照顧假 推動好時機
高市管制爆竹煙火 守歲難隨興
扁勉兒：打斷手骨顛倒勇
泰男孩遭性虐 比女高3到5倍
北院：機密款公用 邱義仁無罪
菲總統訪陸 修補雙邊關係
颱風未直撲花蓮 農業災情輕
健保卡加註愛滋 立委看法不一
食物中毒 新東方酒店停業
颱風侵襲 高雄農損近千萬
野田佳彥當選日本首相
神木國小避颱 永久屋開學
臉書改版 郝龍斌：不會刪留言
台股收7646點 漲68點
外館警衛兼差拍照 外交部喊停
朱立倫：閒置教室多 應活化
南瑪都襲菲 罹難者增至22人
圖方便 馬國1家7口住公廁
民進黨：沒做副手人選民調
台股開高走高 漲68點
錄取公職放棄原民 原民會嚴查
陸官員身中多刀死 公安：自殺
扯女友髮公墓談判 男判1年
南部持續豪雨 十處路段橋封閉
雨襲恆春 泥水沖到大街上
電子領漲 台股站上7600點
9月台指期漲74點
拚三連霸 鄭韶婕平常心
高中第二外語預修 9成過檢定
霧鹿4老師 揹教科書冒險返校
成本飆升 歐企業發債冷清
文湖線可用度過關 將驗收
9月電子金融上漲
青少年翹家混公園 警帶回安置
與企業合作 協助身障者工作
廁所行銷學 主題廁所聚人潮
學童發明逃生口罩 出國比賽
台南大雨 南化水庫將蓄滿溢流
大連地鐵工地坍塌 今年第5次
士林夜市 9/1推百匯宴
聯測停 郝9/3與家長座談
三大法人賣超台股12億元
走過生死 張棟樑重新出發
基層羽球搖籃 中正盃開打
颱風夜偷牛樟木 警逮5人
新北違停汽車移置費 可望調降
吵架吵到對方死 法院判賠
早產嬰愛滋疑雲 疾管局排除
氣象局估秋季仍有侵台颱風
遇水則發 雨越多韓人越愛聯誼
南港案改判 余政憲：研議上訴
愛故鄉聯盟 串聯發展沒落差
器捐比對愛滋名單 防移植感染
屏東四重溪民宅進水 車城橋封
今年收成好 陸早稻增4.5%
台金午後通航 旅客有機可乘
邀菲總統 陸學者：外交韌性
人民為先 新日相擬增稅減債
與核電廠太近 印教育造鎮喊卡
藍：是否支持不獨 小英勿閃躲
催生 中市加碼托育補助
颱風影響 金門小坵安置18人
不計付出 蔡科然感性贊助羽球
幼兒入學前 疫苗別漏打
機會大風險小 港向台資招手
南京巴士遭劫持 傳女童成人質
望子成龍 越南跑大學犯案多
偷拍女入浴上傳網路 警逮1男
風災復建執行 下週完成審查
賽德克國名更改 外交部仍不滿
新台幣兌美元升0.4分
廿年前暗殺印總理死囚暫緩行刑
中小學開學 嘉縣3小學停課
健保卡加註愛滋 醫界有異見
鄭韶婕羽球人生 享受高低潮
控制通膨 越提高外匯存準率
藍：僑胞自發組馬吳後援會
陸媒：比亞迪汽車裁員7成
海南、雲南省長易人
雨量大 墾丁潭子灣現土石流
世界機器人賽 淡大全能冠軍
溫家寶電賀野田 當選日本首相
國民黨籲綠委 勿噴政治口水
絕對達令殺青 具惠善不捨落淚
賽德克巴萊參展名稱 拿掉中國
台中住的展覽 強調節能減碳
5歲免學費補助 北市受理申請
高額獎金反盜版 檢舉踴躍
四川煤礦滲水 已6人罹難
巨型瓠瓜比頭大 幼童驚奇
博客來樂天開分店營收上看1億
韓俄輸氣借道北韓 3方將協商
颱風侵襲 高雄農作損害2千萬
總統：釋出冷凍菜平衡市場價格
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南京客車遭劫持 人質成功救出
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
都更耗時 朱立倫盼縮短時程
陸動漫商機大 台商有優勢搶攻
打工年輕化 3兼職者1高中生
秋節停休 胡志強慰勞清潔隊員
台南機場包機直航 9月啟動
新北抽驗冰淇淋 3件不合格
失智症老人 也能正常社交
亞洲青棒初賽 台1比3輸日
中央社影像展 飛進桃機候機室
水淹屏東車城 封3橋撤百人
呂：九二共識沒有存在與否問題
液晶螢幕碳排放 樹要吸22年
台綜藝舞台車 魔幻影像映巴黎
撞法國幻象機 立陶宛軍機墜毀
台灣夜市9月常駐廈門
莊佳容葛沃佐娃 續拚美網佳績
追查飛行傘駕駛 民航局要開罰
經建會在日招商 收穫豐碩
少女右手骨折 遭洗衣滾筒扭傷
狹幅盤整 新台幣收升0.4分
台受邀 任安古蘭漫畫節主題國
百人證收賄 陸官：他們陷害我
亞洲青棒分組賽 中華輸日本
停車卡幫找車位 台生獲紅點獎
先竊後搶 火山孝子落網
男持槍恐嚇前妻 警送辦
六輕徵才 就服中心促卡位
利稻路斷 女師登布農古道報到
北市試辦先行 工具性資源上網
長榮行動資訊 iPad版上市
陸官方稱 物價或居高不下
薪水低？美國會議員不盡滿意
薪低難捱 港航運業缺逾萬員工
日災 國人赴日人數銳減2成
原民警濟原民生 地方傳佳話
扮司法黃牛 退休書記官判5年
野田蜜月期短 擬加稅籌重建費
南瑪都減弱 台灣本島陸警解除
陳致中動向 藍綠立委看法各異
青草湖萬魚暴斃 研判缺氧
招生逆勢成長 苓洲國小有一套
經部：非核 也要有緩衝期
傳大陸下限娛令 吳宗憲：合理
賽德克拿獎 千繪要咬導演
曹興誠：長期景氣 緩慢復甦
約聘人員退休金 9/2協商
太陽能淨水 助魚塭減抽地下水
都更補助 即日起受理
臨時停班停課 屏縣說原由
金門小三通31日上午停航
印成長優於預期 升息壓力續增
男護女友遭砍 2惡煞判25年
台南2水庫 雨水進帳不如預期
焦點人物：美新經濟顧問克魯格
台塑挖陳寶郎 經長：相互支援
屏東農業災損 約2800萬
太陽能設備產業出現整併潮
雨稍緩 屏東車城橋開放
台灣竹世界之最 紀錄片見證
少年行竊失風殺人 求刑15年
裝甲運兵車 恆春撤離15民眾
歐洲8月經濟信心重挫
代言得啟發 豆導要讚美演員
日月潭泳渡 交管措施出爐
保護生態 中寮山巡守隊成軍
地上權標案冷清 5流標1標脫
是否選立委 陳致中：廣徵意見
青年讚隊 訪手繪電影看板達人
朱芯儀心情 安心亞唱出
防肥貓 預算書附主管薪資資料
2陸客持假護照赴美 桃機落網
推十二年國教 宣導團成軍
尼總理：挑撥中印對立時代已過
移植案 台大檢討報告20多頁
南瑪都受災扣除 30天內申辦
男子投宿高雄 離奇身亡
期交所期貨商 研議降低違約率
陸反介入戰略 亞太學者憂心
西湖文旦推認養制 穩定產銷
南瑪都遠颺 高雄雙港交通恢復
營業車秋季汽燃費 9/1開徵
聯外路斷 屏東牡丹千餘人受困
大陸探月衛星取得新突破
蔡明忠：明年景氣 謹慎保守
風小雨大 金門防颱不鬆懈
藍諷小英明過生日 綠：不厚道
合法藥商蒐購感冒藥 轉售製毒
黃金海賊王 搶先魏德聖一步
趕不及開學 學生工地上課
曹興誠：兩黨大陸政策沒搔到癢
恆春明天停班停課
議會總質詢 陳菊：全程出席
地方社工不足 人事局助納編
出口活絡 美太陽能業享順差
圍毆員警 2暴力男起訴
信用卡電話客服差 網站公布
不想當兵竟殺警 意圖了事
台動漫有優勢 兩岸可互補聯手
照顧假 估每日負擔70多億
洗手20秒 正確防疫腸病毒
股災打房 地上權投標冷清
愛心月餅告急 售僅去年27%
中央地方通力防颱 總統欣慰
信評：下半年金融機構信用穩定
客家花色牛仔布 弱勢者親手縫
趙又廷仔仔失和 修杰楷證實
趙建銘偽證案定讞 南檢將執行
老夫妻相擁臥蓆 喝農藥命危
人壽洗獲利 富邦金調整財報
挖角陳寶郎 台塑：用最大誠意
颱風夜偷香油錢 離婚夫妻遭逮
喬帥致勝秘密武器：蛋型健身艙
英國今夏好冷 均溫13.9℃
太子欠款 萬泰銀逾放比續增
設賭搞惡勢力 警搗破黑道堂口
曹啟鴻說法 總統指有欠公允
上網吃到飽糾紛頻 監委關切
騙商家改裝電表 警破竊電集團
颱風影響 小英總部動土延後
金門縣31日正常上班上課
長春路B辦標脫 每坪48萬元
吳揆夫人勤跑攤 鄉親冒雨捧場
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A毒品索賄 桃園2員警遭重判
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桃機商旅頂級服務 首日2貴客
唱戲扮超人 北市開學創意多
菲承認利比亞反抗軍政府
大樂透開獎
DNA採樣修法 政院指示研議
夏寶龍 浙江代省長
颱風給薪顧兒 卓永財：無此假
馬辦：有薪照顧假 總統放心上
日核廠做7天 1人喪生白血病
剪柄穿眼 美老翁奇蹟復原
總統心掛屏東 明率官員勘災
綠委批考察陸宗教 內政部澄清
重慶太熱 中小學延後開學
救災忘私 少校陸敬武奔父喪
雲林擬徵碳費 環署不予核定
竊電集團倒撥度數 臺電虧很大
總統盼加強文宣 讓民眾知政績
屏東封17座橋 6鄉鎮仍淹水
愛滋器捐 台大成大先罰15萬
公會買回大樓 金管會：待釐清
出入境 最高可帶131萬元
日好菇道來台 投資近20億元
新北通過明年總預算1583億
八大電視獲KBS贈匾感謝
丹麥清真寺外驚傳槍擊 1死
調查：嘉義台北打擊肥胖最努力
威尼斯影展明開幕 台港片與賽
明年援外經費減 更務實配置
國防部：學者誤植國名 已更正
南瑪都肆虐高屏 陸戰隊救災
女偕情夫偷歡 迫幼女觀看遭訴
李明博改組內閣 撤換4名部長
法現超級細菌 病源來自希臘
士林夜市百匯宴 郝人氣促銷
豪雨加落石 阿里山公路封閉
經濟師示警 明年衰退機率七成
全球最適居城市 台北第61
楊祐寧生日被整 強吻李千娜
遭指開黃腔 謝長廷：很委屈
政院組改 新機關明年陸續上路
民調：伊斯蘭領袖輕責恐怖份子
NBA錢德勒 投效大陸CBA
911週年將至 白宮低調以對
今彩539頭獎1人獨得
野田求融和 親小澤派任要職
大樂透頭獎 1人獨得4.5億
維解意外洩密 數百人身陷險境
世警消運動第1天 台勇奪3金
賭場掀風波 泰學者建議合法化
利反抗軍尋求遣返老格妻小
對抗山寨機 維解：蘋果出手慢
倫敦豪宅漲 成財富避風港
兄弟完封興農 羅曼勝投榜獨秀
夾層牆按摩床卡人 兩女童大哭
男子褲藏龜蛇闖關 機場被逮
英女王徵園丁 享入住城堡優惠
伊斯蘭恐懼症 美智庫籲勿煽動
前立委王雪峰控遭盜領數千萬
中國移民故事 台女導演新解
外媒稱: 野田出任首相 日本政治重回右傾
證交所: 今年庫藏股預計買回105萬張
恆春大淹水 60年未見
ｅ化南投竹之美 「竹道紀錄片」電子書發表
愛心月餅銷售低迷 江宜樺呼籲「幫幫忙」
高雄美食新選擇 – 石二鍋
格達費妻、子 逃到阿爾及利亞
反政府軍發出最後通牒 格達費仍「負隅頑抗」
100年度麻豆文旦節
蔡英文覓副手 彭淮南無意願
政府可以沒有祕密嗎？
國際扶輪3480區 「百年百生拜師禮」大典
台南飛兩岸國際 廈門日本先行
小英: 北北基聯測亂象 應究責
歐洲經貿處長：台灣投資歐盟不成比例
彭淮南：會見李登輝有向府報備
行政院組織改造 如期推動
奢侈稅發功 房產交易同比下降17.46％
禽流感病毒突變 專家籲嚴防
保鑣：格達費26日離開首都
辣醬灌養子 美惡媽惹惱俄人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
打飛鼠墜山谷 原住民獲救
美網首輪 盧彥勳打包出局
度假摔傷 華州夫妻獲巨額賠償
多空拉鋸 歐股續漲
籤運差 盧彥勳直落三輸球
柏林博物館訪賓多是外來客
藍華府後援會：投票說明無飲宴
聯準會紀錄：部份官員促大動作
美對陸鋼纜徵反補貼關稅
美續課台韓聚酯棉反傾銷稅
料美進一步寬鬆貨幣 金價漲
利多激勵 美股反彈收紅
颶風影響 原油攀上近4週高點
美網大爆冷 李娜首輪遭淘汰
獲選人間國寶 吳兆南哭了
台22紀錄片 線上免費看
20多億利比亞資產 加將解凍
南瑪都警報解除 豪雨持續
台股開7664點 漲17點
廢不問不說 美軍營售同志刊物
解密害人命 維基解密被「駭」
國民小史歸隊 9月6日先發
颱風遠颺 阿里山公路開放
溫哥華居 不再最宜
巴西發現亞馬遜河底有河
巴西秘魯將開通新國際公路
外資入金剛山觀光 南韓籲三思
開學了 滬小學性教育開課
決戰IFA 宏達電將秀新品
新台幣匯率盤初小貶0.4分
台灣女婿吳志明 雙博士當志工
康菲若未達要求 陸將嚴厲處置
嘉義城隍文化祭 雨中迎城隍
越胡椒供不應求 價格大幅上揚
美國：南韓沒傾銷電冰箱
總統府投書：馬總統提振經濟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台大推行動導覽 逛校園不迷路
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阿里山茶藝店遭竊 警鎖定對象
MSCI季度調整 今盤後生效
日第一夫人 愛音樂不愛出風頭
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神壇邊改造槍械 男子被送辦
國圖贈書俄羅斯 盼認識台灣
國防部：台美互信 無軍購障礙
工業區建案廣告不實 廠商遭罰
義跨界美聲喬琪亞 獻唱中文歌
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小聯盟 李振昌連4場無失分
總統勘災 取消與王力宏訪基層
大雨不再下 恆春半島災後復原
檢察總長：查賄無時限與上限
嘉市相驗解剖中心揭牌
外籍員工緊縮 星國司機難求
ECFA週年 江丙坤南下視察
高齡罹癌 醫籲莫放棄
經長良言 陳寶郎：願幫台塑化
觀光新亮點 水金九率先登場
愛滋器捐案 失職人員待懲處
總統立委大選 雄檢啟動查賄
手足口症 越10月恐爆新疫情
利比亞問題 陸籲聯合國解決
北市辦塗鴉賽 最高獎金5萬元
導入創業文化 大學研發更有價
蔡英文：防洪治水要整體規劃
南瑪都解警 高市山區持續警戒
副總統：欣見機器人產業成長
狹幅盤整 新台幣中午收平盤
柯建銘：民共對話 執政後再說
南瑪都受災戶 繳稅可延期分期
金檢查賄選 幽靈人口列重點
鳳山郵政好鄰居生活館開幕
內政部：地方生育津貼不得歧視
當兵前拉K 5男2女就逮
老婦下體發癢 抹薄荷條卡陰道
共諜滲透影響軍售 國防部否認
全球商務語言 英文中文最夯
台俄國家圖書館簽署合作協議
陳致中解職 議會追繳研究費
e政府服務廣 生活更便利
BMI過高 胡志強：減肥就對
不滿車停家門 男拖壞車子判刑
台股高點 德意志降至7900
黑心家族逼賣淫 警逮15人
全民國防有獎徵答 9月起跑
臉書威力大 G+挖牆角大不易
駐墨代表處歡送中華青少棒隊
好菇道社長：再投資台灣
越南發現變種禽流感病毒
投保受理正峰等股票委任求償
菲經濟 上半年成長4%
千里達宵禁 領務局提醒留意
台股收7741點 漲95點
海關貪瀆案 檢再度搜索
9月台指期漲106點
小英將訪美 綠學者建議提五要
東台灣珊瑚體檢 發現新種珊瑚
8月人民幣匯率 11次創新高
陳慶炎明就任星國總統
台股開高走高 漲95點
醫師：模板植牙非人人適用
受滋器捐感染認定 攸關求償
9月電子金融上揚
尾盤大買 收漲95.17點
拼衛冕 曾雅妮再戰澳洲公開賽
黃世銘：判得不對就一定上訴
大雨夜偷鋼筋 男子被逮移送
赴陸考察宗教 綠批藍挺
襲美奪50命 艾琳餘威猶存
議會採購麻豆文旦 被疑山寨貨
颱風警報解除 南台仍部分封路
路平效率 朱立倫批差不多心態
高雄醬料抽驗 2成7不合格
高市債台高築 議員砲聲隆隆
勞動力萎縮 美經濟衰運當頭
援外預算減 藍挺綠批
FAO：H5N1不斷變種
撤換外長 巴拿馬聯合政府瓦解
H5N1蔓延 菲國警戒
關懷愛滋器捐案 擬法律援助
吳志揚讚：鄭韶婕專剋球王
不滿妻擋路 教授毆人判賠
三大法人買超台股77億元
究責流言多 台大：尚未提懲處
斷尾小黑狗被PO上網 警尋獲
在職教師 近4成碩士學位
吉本芭娜娜 推王國最終章
復刻蒸汽火車 東勢園區復駛
日相好忙 叩美財長還喬內閣
發揚文哥精神 馬辦再推選讚營
14屆台北文學獎 開始徵件
南海問題 越中焦點
誤移植案 北市罰台大15萬元
彩券週休1日 財政部9月民調
愛滋器捐 台大：檢討先於懲處
合約糾紛 斯容判賠50萬
施工教室上課 中市：安全無虞
打房避風頭 光華戲院停標
主計處：窮人增 因調高貧窮線
媽祖醫院交通車翻覆 13傷
東海岸開發多 環團：威脅珊瑚
偶像劇糾紛 導演判獲賠
助研發商品化 修法跨產學鴻溝
陳國祥：新聞合作促兩岸交流
九把刀影友會 籲珍惜身邊人
排灣族阿嬤見面禮 戒指贈總統
財長：租稅是手段 關鍵在均富
新台幣兌美元升1.5分
中市洽公單一櫃檯 服務更便民
亞洲青棒賽 中華3比4輸南韓
廣東限電 影響企業接單
探視後撤民眾 總統：感謝配合
南瑪都肆虐 福建泉州遭殃
藍民代籲小英公布捐款單據
司機爬上火車頭感電 灼傷送醫
桃猿急換洋投 捨悍猛用酷力
梨山茶銷江蘇 裝櫃啟運
法官多元進用 司法院擴大甄試
政論節目啥都談 NCC：難管
陸國防部：航母測試達預期目標
花壇鄉長補選 參選人車隊造勢
綠全代會合併黨慶 9月舉行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台南包機 9/17首航日本
美學者：台美可演練聯合救災
陳致中案 雄檢受理囑託執行
連鎖早餐店 自備飲料杯省1元
同居女死男傷 檢疑案情蹊蹺
彭淮南任副手案 綠：無法證實
涉隱匿賣塑化劑 意勝老闆遭訴
狼父猥褻女兒 判刑3年半
覬覦陪酒厚利 惡男索規費送辦
中都濕地魚群暴斃 湖岸曝屍
搗店縱火 桃檢警逮19嫌送辦
基因拷貝數印記 預測肺癌存活
台大犯3錯 鑄成愛滋器捐
北市家庭可支配所得 增5萬多
賽德克首播5分鐘版 網友讚
老外環島 探索台灣音樂藝術
中央氣象局氣象報告(更正)
捐復康巴士 新北身障者好行
陝西秦公大墓被盜 損失無計
南市首支女義警隊 6主婦協勤
京台文化節 9/1開放索票
網內免費蔚為風潮 中華電跟進
種有機茶 賽德克茶農走信心路
遭毆外傭要求換雇主 珍點頭
北港媽祖贊城隍 再續百年神緣
台灣養生客家菜 國際發光
立委助理涉傷人 受害親戚提告
小英：北北基聯測亂象應究責
法官摃上總統 法女富豪案掀波
助視障樂團演出 中市巡演推廣
陳綢少年家園 徵萬人守護天使
碳費徵收遭駁 雲縣聲請釋憲
金門副議長賄選 二審判有罪
入圍華沙影展 莊淮媗沒錢出席
台股上漲 台幣收升1.5分
竹科管理局通過CSR查證
莎莎劇團演出 戶外煙火遊行
挨批門戶洞開 外交部強化控管
團購戰 商店街成立子公司
小史7日歸隊 建仔先發延1天
台彩加碼 今彩539頭獎千萬
偷拿女內衣褲自慰 男子遭送辦
新北無車體驗 917淡水封街
歐學者：經濟互賴確保亞太和平
愛滋器捐案 北檢發函台大
NSO慶生 免費戶外音樂會
身體不適未先送醫 女學生送命
偵破網路販槍 警移送13嫌
颱風後 高雄菜價平穩
陸修刑訴法 引發祕密拘捕憂慮
陳沖：台灣能源效率逐年改善
9/1起 新增6稅可電子申報
麥格塞塞獎 頒給基層奉獻人士
SBL超籃 12/17開打
成大和馬來西亞2大學簽約合作
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茂德：第2季財報延後申報
旅客量衝高 高鐵財報首見獲利
向砂石業者索保護費 警逮7人
陳裕璋：赴陸互訪 時程未定
關稅局案 呂財益延押2個月
張銘煌明拚世田賽晉級門票
慕可舜案 高檢署分案
海基會將南下 探ECFA成果
涉賄判9月確定 鄭文銅須服刑
郝龍斌大阪招商 促銷土地開發
涉包庇賭場 北市7警判刑
機器人助產業 提高產能及良率
金融反詐騙 去年攔截3.5億
六輕7事故停工檢查十月底完成
流浪教師破7萬 創6年新高
南瑪都農損 高市爭取救助
青年讚隊讚林佳儀 讀經傳智慧
總統恆春勘災 安置災民治水患
陸：中越願和平解決分歧
太百人事案無罪 太設：還清白
陳哲男司法黃牛案 發回更審
南部海域地震 規模5.3
8月股災 南山危機入市
下猛藥集訓 大學生英語大躍進
網售瞳孔放大鏡片 女子遭法辦
智慧手機夯 宏達電金貿成長王
女網友栽贓性侵 男子獲不起訴
12億聯貸 土銀與樹籽簽約
勞委會：六輕徵才應優先用本勞
傅(山昆)萁推觀光 籲二線城市直航
新富春山居圖 山水中有賓士車
斗六賄選情資案 王添盛未回應
想家 士兵背老人登古道返鄉
涉性侵案 老翁開庭前偕妻自殺
演唱會在即 民歌手嘆凋零
重視感染者權益 反對註記愛滋
內埔香蕉流失 馬：採補助方式
金門前議員賄選 二審仍判有罪
文山信義區 民進黨擬與綠黨合
風雨歇 志工為獨居老人清家園
日部署沿海監視部隊 陸籲慎重
太百背信案 章民強父子無罪
見習生約定保密 外交部籲出面
交通事故死亡 近5年首上升
黃子佼不能沒髮片 拖周董下水
麥格塞塞獎：感謝台灣貢獻
陳寶郎接台塑化 須辭麥寮委員
台商中秋聯誼 馬總統將出席
7月建物移轉 金融海嘯後低量
五月天電影追夢 試片獲好評
NB代工廠下半年保守
阿嬤送哈達 楊重源揮別藏區
今彩539開獎
NB代工 廣達蟬聯獲利王
F16C/D作業費編200萬
倫敦奧運 100%靠大眾運輸
事故連連 大連石化總座下台
友達新架構 顯示器1分3
中職球團共識 明年仍維持二軍
發展新武器 陸稱奉行防禦政策
世警消運動第2天 台7金入袋
能源局預算大減 藍綠立委質疑
明年總預算成長 差短2千多億
茂德授信 銀行提存逾5成
工人滑倒 二條鋼筋插肚
中信銀高層異動 陳佳文升總座
查詢網內網外 可撥57016
房市量縮 業者：奢侈稅發威
台塑周五前 提1年停工清單
小三通午後恢復 疏運近3千人
石斑檢毒平台 3小時驗出病毒
莊淮媗參展缺旅費 新聞局補助
壓制阪神 陳偉殷3連勝
曾勇夫反賄選說法 綠：要提告
歐盟駐台代表盼台市場更開放
8月境外基金績效 債優於股
經建會招商 與夏普簽MOU
勘災慰民 總統：政府補助損失
泰國新經濟政策 增加GDP
愛滋器捐案 暴露移植資訊障礙
虧本也要賣 惠普平板起死回生
國民黨台南一選區擬提名歐崇敬
宏達電上半年每股獲利王
奢侈稅發威 房市買賣量減
搶手持裝置商機 經部整合台廠
日國會議員 擬登陸釣魚台視察
海基會：九二共識 非喪權辱國
動向受關注 陳致中1日宣示
今彩539 頭獎2注中獎
南投4死案 毒物專家合鑑死因
英年輕女主管逆勢 薪資勝男性
石墨烯新用法 可帶來飆速網路
器捐檢驗防口誤 台大改說中文
北市：吸引台商在台北置總部
溫家寶：穩定物價是調控之首
美財政困境 歐巴馬牽拖前朝
落葉歸根 蔣渭水擬遷葬宜蘭
補稅很大 越南本田與海關爭執
柯文哲扛責 辭器捐小組召集人
陸富豪成長飛快 將占亞洲半數
移植案5受害者 愛滋初檢有陰性
靠定自動駕駛 機師恐忘怎麼飛
巴總統訪新疆 陸加強反恐維安
家在災區 受災官兵返鄉復原
想分手的必備APP：男友追蹤器！
新光金控公佈2011年第二季營運成果
君品中秋 「露天泰式碳烤吃到飽」
2011新光盃熱門街舞大賽 Z’IAN奪冠
「九九重陽，敬老久久」住房優惠
華泰王子大飯店九華樓 華泰片皮鴨40年飄香
9旬婦贈戒指 總統勘災很感動
橘：宋將申請總統選舉被連署人
60國集會巴黎 談利比亞未來
AT&T欲併對手 美提告阻撓
台大醫涉偷拍 台大：尊重司法
加國Q2經濟萎縮 兩年來首見
老格政權餘日無多 反抗軍樂觀
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
老格似在國內 反抗軍揚言擊殺
反抗軍權鬥 派系割據利京
賣淫也得繳稅 波昂設收費機
歐股收紅 倫敦漲2.39%
鬥政對決首映 威尼斯影展揭幕
金銅雙漲
梅爾吉勃遜 付小三75萬美元
中越發現變種禽流感病毒
老格兒子嗆聲 戰鬥至死不投降
紐約原油收88.81美元
救失業 歐巴馬下週提就業方案
美股收紅 道瓊漲0.46%
美去年底有台證券950億美元
「賽德克」威尼斯影展全球首映
美網女雙 僅謝淑薇闖2輪
陸商進軍巴西遊艇市場
金磚四國自顧不暇 無力救世
百年影像展 高捷站變時光隧道
英軍機載逾億現鈔 還利比亞
台股開盤上漲66.62點
屏東雨未停 全台防大雨
立院新會期報到 曹爾忠搶頭香
巴西女議員貪瀆無罪 民怨四起
稅法改 陸六千萬人免繳個稅
台裔劉弘威 成為加州法官
巴西意外降息 衰退風險甚通膨
越南高人村 處境大不同
陸航母 下一步測試艦載武器
歐巴馬演講槓貝納 妥協改期
宏達電4G平板 先在美上市
北京航展 陸新型引擎將亮相
父母當心 孩子過瘦恐基因異常
阻升日圓 日新首相恐需更大膽
中美洲法官會議 研商改善司法
拓銷產品 台經貿團抵墨西哥
價量齊揚 台股收復7800
台股漲 新台幣盤初升5.1分
看病難 上海醫院代掛號賺翻
總統：搶人才落後 要急起直追
南投4死案 檢方：催芽劑致命
鋒芝變 新防會：媒體濫報
陳致中：立委選戰不缺席
亞洲青棒 中華贏菲律賓獲季軍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南韓8月份物價暴漲5.3%
賽片參展名稱 台灣強烈抗議
蘋果挨控侵權 專利混戰升溫
第十屆遼寧台灣週將在丹東舉行
美歐帶衰 瑞信砍亞洲成長預估
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疑酒駕逆向撞貨車 男子慘死
檢方：奪命催芽劑應逾10CC
化身丘昭蓉 王琄挑戰緬甸國語
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何智輝涉貪 更二審判14年
法部：曾勇夫無影射任何人賄選
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董座意外身亡 瑞鼎:不受影響
粵700萬人 今起免納個稅
毒趴案 郭正利有毒品反應
露總理參訪舒斐爾民生建設計畫
陳致中選立委 綠：兩敗俱傷
小英台灣共識 金：勿一廂情願
女學生猝死 死因仍待查
陸飛航技術院 曾研發多型飛彈
總統：18項農產銷陸倍數成長
湖南迫公教捐款 要求高覺悟
飛行傘脫鉤 遊客摔死
反核 環團啟動新北市公投連署
總統：治水有成效 淹水改善
蔬菜含鉻 港府：未超標
薰衣草紫色世界 胡德河飄香
金溥聰：對南部選情有信心
不然怎麼辦 柯文哲辭器捐職
捷運新莊線 明年3月到輔大
外資匯入 新台幣午升8.2分
羅比尼：美國經濟瀕臨再衰退
泰國研究用外匯設主權基金
匯豐8月中國製造業指數微升
疑錢關難過 母子燒炭雙亡
未婚女產嬰丟海
傳產能調升 面板雙雄大漲
醫療專業入校園 防憂鬱自傷
張聰明認遭影射 告曾勇夫誹謗
陸8月份製造業PMI 微升
吳揆：風災淹水民房 儘速補助
劉弘威通過任命 台裔美人興奮
巴西意外降息 低檔訊號浮現
洩密鑰恐危人命 維解怪衛報
中市食品認證 71家獲標章
訪美行 金：選舉就是分庭抗禮
歷史經驗 新興市場Q4表現佳
人事行政局：組改未爆發退休潮
台股收盤漲16.4點
中央社珍藏照 旅客直呼珍貴
日整合中小尺寸面板 台廠契機
明年基測 提供兩套PR值對照
藍：朝野應共同面對賄選問題
擴建關連工業區 胡：協商整合
只吃青菜 少女減重過度求醫
開高走低 台股小漲16點
搶自由行陸客 北市攜程網合作
郭正利有毒品反應 檢聲請勒戒
9月台指期跌7點
日檢查兒童腎臟 注過量放射劑
震盪走低 7800點得而復失
騎士閃狗跌傷 飼主判拘役
女學生不治案 台南市府追查
異業結盟 石雕藝術季盼創商機
7月出國破百萬人次 單月新高
陳致中選立委 藍籲勿操弄選情
訪古蹟 文化局邀民遊新埔
9月電子跌 金融漲
怠速熄火問卷調查 抽獎拿禮券
世田賽 張銘煌鉛球闖關失敗
政院修法 放寬保全人員資格
涉毒趴案 郭正利要抗告
智慧電子計畫 5年投124億
聯準會官員：不排除任何選項
教師補習洩題 教團向教部陳情
國發基金 百億投入文創
工作壓力大 上班族身心俱疲
第4季旅遊 大陸日本漲歐美降
三大法人買超台股99億元
建仔沒贏過勇士 拚擴勝投版圖
警破摸摸茶 被問是不是客人
小聯盟 陳俊秀連兩天開轟
病友求情 台大醫院留校察看
合庫表揚鄭韶婕 頒十萬元紅包
偵訊突昏倒 男涉裝病避刑責
百年木雕 9米珍貴牛樟開斧
新疆官員：破獲多起恐怖攻擊
螺絲釘沿路掉 百輛汽機車破胎
再不戒甜飲 美國人代誌大條
投資環境改善 菲總統在陸招商
瀋陽官員樂接不作為獎 出洋相
彈性薪資留人才 42名獲選
釜山國際影展 徐克獲獎
跑攤當衝浪 鄭韶婕善自我調劑
戰或降 格達費兒子不同調
送肉粽除煞氣 專家籲正面看待
遭圍毆逼債 男刺死人判刑
美國專家：必要時與北韓一戰
不甘分手貼裸照 男涉猥褻遭訴
麗水世博會 南韓山東開包機
中央社關懷弱勢 奪社會光明獎
恐怖情人節 狠婦買凶殺夫
尖峰禁行機車 越學者提案遭批
環境福利好 海南老人多長壽
愛瘋5露臉？信不信由你
公教育嬰津貼 試委籲加碼
中低收入老人 彰縣社福項目多
田庄英雄報到 卓仔：我勝利了
蟲蟲飛入眼 揉出結膜炎
南投4死案 檢：桿菌說未誤判
笑友投麵包球被誤揍 學生獲賠
大學生嘴歪眼斜 中耳炎作祟
瑞鼎董座摔死 疑安全環未扣好
吸收未成年入幫派 警逮17人
新台幣兌美元升 6分
蘆洲國小改建 鄧麗君館將擴大
冒險採訪砲戰 姚琢奇獲頒獎章
北京將列席利比亞之友會議
豫市委書記大換血 60後竄升
標檢局檢測卡式爐 2件不符
不評宋話題 金：燃點只有1度
簽賭集團暴力討債 鎮代遭送辦
馬：蔡的兩岸理論太抽象
組幫派暴力討債 警逮7嫌
解放軍拚農產 年產11億公斤
釋迦劣果 化身伴手禮
開補習班 新屋國中解聘2師
隆華小偶仔 入圍日本電視賞
丟海男嬰 檢：未發現臍帶繞頸
慶中秋 星中國城亮燈海
亞歐博覽會 戒備森嚴中開幕
南京挾持案 人質疑遭警誤傷
災損未符救助 高市爭取補助
標普上海推高端消費品指數
營造友善校園 嘉市打擊3惡
颱照假 總統：鼓勵生育配套
陳致中偽證案 雄檢寄傳票
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
不滿外遇遭爆 男套小三狗鍊
拔罐不慎 齊秦燒傷
中油：天然氣明起調漲
雞排英雄捷報 國際影展入圍
太陽眼鏡檢測 品質項目全合格
9月國內廢紙收購價小漲
不畏逆境向學 高中生獲獎助金
中市十大伴手禮 週末票選
逆向狂飆拒捕 通緝男摔車就擒
桃機商務中心 首日試營等無人
德富豪呼籲 提高富人稅
歹徒藉城隍詐騙 收錢不遶境
今冬遊歐 團費比去年貴1萬
宜蘭瘋狗浪 吞噬3釣客
高中免試 教部盼未足額全錄取
利用學生販毒 警逮21嫌
台南明年總預算 短差38億
拆違規廣告惹議 農會槓縣府
美智庫籲歐巴馬 抓緊菲國
官網改版 馬自達拚銷量
外媒批國會差 王金平擬澄清
男子腰藏槍與毒 被逮
台灣塔競圖評審 胡志強頒聘書
珠海缺電 求助澳門
名醫違禁奢令 執行處聲請管收
土投最弱年 先發恐無人10勝
中途之家學員 施暴被訴
天津狗不理 空運亞歐博覽會
武漢副市長被檢舉 挪公款放貸
災區重建 中美基金提供貸款
陳雅慧欠稅 主動列禁奢存錢
齊秦灼傷 3至6個月康復
外資匯入 新台幣收升6分
獅山砲陣地開放 砲操具賣點
愛情生活 菲總統：像可口可樂
陸生報到 南開科大帶遊日月潭
陸生來台求學 偶像劇成關鍵
陳致中選立委 菊籲團結求公道
地下街工程案 許添財無罪定讞
猥褻智障姪女 色伯父遭訴
山豬窟變身山水綠 掩埋場轉型
南瑪都到福建 屋倒菜漲海鮮缺
毒犯拒捕開車撞警 2人被逮
大姐頭暴力討債 自家人也難逃
禽流感再起 菲國見商「雞」
亞聚氣爆抗爭落幕 廠方願回饋
器官受贈5人 預防服藥3個月
網路詐騙受害 年輕女性居多
八里文旦柚 產量少2成
藝文進駐 活化百年蘆洲李宅
陽明海運搶攻大陸物流商機
青年讚隊訪尹殿甲 讚低調行善
愛滋器捐案 北檢研閱台大病歷
有價證券無實體化 提前達成
公營住宅 郝龍斌訪大阪取經
合庫中行攜手 主辦艾德聯貸
變聲器逼民眾還款 警逮3人
馬：曾勇夫無意批評特定候選人
陳盛山率團登陸 行銷高雄觀光
吳揆肯定警大 強調治安改善
利比亞海外資產 解凍仍無共識
老油桐變身課桌椅 讀書聲不輟
李開復募新基金 創投大咖響應
副總統：證券無實體 接軌國際
歐洲自行車展 台業者發表新品
高華柱：軍購若過 可用預備金
阜杭豆漿拒開發票 國稅局開罰
陸外交部：與利比亞密切接觸
和店員混熟 男行竊水果店8次
英速魔法學院 保留2成給弱勢
兩岸金融業務鬆綁 月內實施
屏東2永久屋 紅會督促改善
蘇貞昌：不當副手全力輔選
齊秦被火灼傷 暫停演藝工作
南科列全額交割 台塑集團首家
國合會新計畫 助友邦培訓產婆
教練：起飛即見陳榮宏姿勢有異
颱風雨挹注 金門不缺水
陳致中能否選立委 仍有變數
馮滬祥被控性侵案 發回更審
文湖線通勤族 北捷籲早出門
漂流木燒不成灰 原是鯨骨化石
裙襬搖搖贊助台將圓LPGA夢
人才彈性薪資 獲獎者年輕化
醫師涉偷拍 台大新竹分院調查
兩岸論述馬不懂 蔡：想法不同
陸首家外資醫院 聯新拔頭籌
絕對異樂 中西樂器科技組合
人蔘膠囊沒人蔘 騙很大遭罰
8月房市交易量縮 北市減8%
日亞化告侵權 億光：專利無效
總統：明年社福預算 史上最高
曾雅妮獲選十大傑出青年
觀黑洞吞恆星 央大登國際期刊
金門護漁 8月驅離359陸船
國旗禮儀 內政部網站有解
殺人案烏龍發監 發回更審
竹銀內線案 蔣國樑妹婿判刑
索尼秀電影 iPad靠邊站
羅政龍奪月MVP 興農第1人
下水道接管普及率 台北市居冠
消基會：應訂預購定型化契約
專家：商界強人喜風險運動舒壓
IBM買軟體商 增強業務分析
建中生當志工 用魔術教數學
今彩539開獎
石化輕裂登陸 經長提 3條件
國銀赴陸設融資公司 擬開放
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溥儒基金會成立 推廣中國文化
日廠逆襲 中小面板排名洗牌
賽德克國名改善 外交部駁降格
地方產業研發 李永得肯定
新北低碳 邀國際環境組織設點
拒道歉卻受高招待 菲總統惹議
頭一遭 賽德克巴萊府前辦首映
台中檢警兵分30路 直搗幫派
茂德未申報財報 董座遭罰
老人挑戰熱舞 新北老來寶樂活
陳慶炎就任新加坡總統
香港私募基金 登台投資地產
若宋選總統 綠：藍綠受影響
歐巴馬叔叔 非法居美20年
靠轉運 浦東機場挑戰全球第一
賽德克素人演員 魏德聖王牌
台商善行 吳奇隆北京共襄盛舉
股災打房 大台北8月價量雙跌
罹免疫系統疾病 大威暫別網壇
單季破百安 陽岱鋼追大豐紀錄
兩岸新興產業論壇 廣東登場
選總統連署門檻 25.8萬人
保衛盈拉政權 泰紅衫軍應變
德荷芬將會晤 共商歐債危機
美日摔角來台大戰 加映女子組
政府約聘僱退休權益 立委關注
白宮難抗壓 國會堅持對台軍售
高金素梅重申 無黨籍參選
對抗專利戰 反訴基金半年成立
專偷住院病人 警逮2嫌
美初申失業救濟降1.2萬人
評比亮眼 經長：要更肯定自己
魏德聖：盼賽片助化解族群衝突
國民黨徵召 歐崇敬選台南立委
威力彩 頭獎無人中獎
猿3分彈無用 獅保住3連不敗
索尼亮出新平板 力削蘋果
馬國大膽歐吉桑 深夜鑿牆劫鋪
阿爾及利亞：不接納格達費
協調師遭搜索 器捐協會盼冷靜
白宮國會惡鬥 遭批兒戲愚蠢
宋楚瑜：連署破百萬人就選總統
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陸外交部 發言人增為4人
免試不設門檻 高中：難選學生
陳其邁扭曲金原意 藍：不入流
蘋果財報威 華爾街意外成推手
二線城市房價 溫家寶：要抑制
反抗軍：老格藏身首都東南城鎮
京台文化節開幕 原住民成主角
911紀實 海上搶運50萬人
故宮澄清 消合社業務無違法
溫：菲應妥善處理香港人質事件
欠稅搭名車 名醫被管收
外交部：自古擁有釣魚台主權
威尼斯影展 魏德聖王牌現身
新歌遭陸查禁 蕭敬騰避談
日野田新內閣 2日正式上路
日圓升值 劉憶如籲日利用投資
台中監所 九一起開放中秋懇親電話
弘光科大開學 5名陸生成焦點
宋動向受矚目 藍盼大局為重
馬: 社福預算佔總預算21% 創歷史新高
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真旅網獨家優先10天推出
HTC TITANTM與HTC RADARTM隆重登場
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胡鎮埔將宣布參選立委
高盛下修台股目標至9000
屏東立委 要求從寬認定農損及補助
胡鎮埔將參選 孫大千：尊重
小英: 民進黨執政有義務遵循ECFA協議
開放天空 台日9月下旬簽約
威尼斯影展 賽德克首映受歡迎
英機密小組 阻斷老格油料補給
IBM新軟體 把關食品安全
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英幹細胞治中風 過安全性測試
欠稅被管收 名醫：有誠意還錢
美數據利多 歐股續紅
維解爆很大 揚言公布未審電文
馬多夫受託管理人告國泰金追錢
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老格拒降叫戰 不惜遍地烽火
非歐盟國民居德 簽證改晶片卡
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油價攀抵4週高點
美股收黑 銀行股領跌
魏德聖：藝文力量大過政治
客場戰勇士 王建民首局挨轟
王建民再挨轟 國民落後2分
多雲到晴短暫雨 午後降雨明顯
蘋果庫克拔擢奎為資深副總
台股開盤上漲18.33點
日新內閣 台裔參議員蓮舫入閣
買道奇 有人出價12億美元
故宮南院案 檢研究是否上訴
建仔掉4分退場 仍無法勝勇士
巴黎國際會議 加速解凍利資產
陸：支持聯合國穩定利比亞
日組閣 蓮舫任行政革新大臣
兒童溺斃人數多 越婦女盼降低
2014世足 聖保羅開踢
新台幣盤初小貶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
巴西央行降息疑受政治壓力
白宮下砍成長 預測失業率仍高
屋頂音樂節 1976青春開唱
建仔挨兩轟 對勇士再吞敗
賺錢不難 檢舉烏賊車月入5萬
武漢建陸首條公鐵合一長江隧道
馬：改善兩岸關係 成國際典範
日新內閣名單公布 蓮舫入閣
日新內閣 正式上路
國會砍赤字 美國債繼續攀升
橘：宋覓副手 沒和施談搭檔
日本新閣 外務財務大臣好年輕
金融撐盤 量縮整理
陸媒揭省級宋慶齡基金黑暗面
加解除對利比亞經濟制裁
吳揆：盡力協助記錄台灣生態美
房貸債券說明不實 美銀行挨告
久坐不動 健康殺手
油價飆高 下周汽柴油恐漲3角
北市稽查飲水 檢驗結果均合格
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高長：國統綱領與九二共識無關
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南韓外匯存底 創新高
美車市亞系銷售 日產起亞領先
暴力犯罪打擊中美 薩總統遺憾
宋楚瑜動向 小英：藍內部矛盾
曾勇夫風波 小英：行政要中立
總統副總統人選 連署後不可換
曾勇夫談話風波 綠營要求下台
林萬億傳緋聞 小英：遺憾
建仔挨轟 控球致命傷
誤刺傷外藉人士 3男遭訴
南瑪都農損 專案補助
不統不獨不武 馬辦：小英未答
愛滋器官案 醫界衛署互指不是
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申根免簽 總統：赴歐人數成長
3D面板 第2季增幅逾倍
工會抗議 南山：盡快回復生活
台銀討借款 王金世英判還17億
竊案到府偵辦 新北市警試辦
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中央社影像展 美麗島站現歷史
幫派暴力討債 基警跨區逮人
南京警坦承誤傷人質 輿論撻伐
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台股收盤跌0.7點
紡拓會率設計師赴法參展
報紙廣告收購贓物 警逮1男
老是塞車 北京擬徵擁堵費
城隍爺大會師 祈求國泰民安
馬：兩岸情勢若逆轉損失難承受
台股收跌0.7點
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台股區間盤整 收跌0.7點
醫廢品蓋上身 河南黑心棉入校
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因公忘私 獲師鐸獎
台汽機車零組件拓銷團訪智利
低薪任董事扛巨債 工讀生求助
南北韓佛教徒將辦聯合法會
大嶝島戰役英烈 入金門忠烈祠
南山：公積金辦法儘快出爐
無線陳志雲脫罪 貪污不成立
寶貝子宮 「月」繳漂亮成績單
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聖露西亞肯定台替代役男貢獻
TVBS控吳宗憲誹謗 不起訴
日新內閣起跑 台日關係穩定
暴力討債 警連破2集團
李登輝：沒有幫小英勸進彭淮南
三大法人賣超台股82億元
斗六選戰 張聰明告張其明
高市登革出血熱首例死亡
日新內閣上路 任重道遠
弒父詐保金 男判無期
小黃空車率高 運將盼總量管制
副總統：半導體業是創新重點
911十年 救難人員身心俱傷
張忠謀呼籲政府 注意匯率
吳揆：多管齊下 激發科研
停車場設職業賭場 30人送辦
副總統勸進 翁重鈞未決定
榔頭殺夫致死 狠妻判刑7年半
煙火遊行 9/3北市府前登場
誆人認識立委可喬事 男子遭訴
養殖電纜線頻遭竊 警逮1人
嫁女喜悅化愛心 企業家捐禮金
胡鎮埔將選立委 綠：樂觀其成
檢肅黑槍 提報65治平對象
新台幣兌美元貶6.5分
愛滋器捐案 邱文達：虛心檢討
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海安路案 許添財：水落石未出
中秋連假 國道0至7時不收費
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姊妹聯手販毒 警查獲K2菸
外交小尖兵選拔 五專生可報名
陳致中參選 陳唐山：研商協助
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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代言刮鬍刀 陳金鋒進帳7位數
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少年維特好憂鬱 最煩課業外貌
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上市公司本周市值站回20兆元
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美專家：台灣可成華人界矽谷
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電影情節 偷兒脫光衣物躲追捕
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新疆大塞車 台旅團18人受困
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蘇起：創九二共識是新瓶舊酒
秋節送禮 白酒威士忌各擁市場
兄弟相依為命 助學人點燃希望
小英：兩兩對決 都有勝選把握
查賄發言 曾勇夫：用意單純
買賣文憑 越南不難
台山鰻魚列地理標誌保護產品
陳武雄登陸 出席APEC會議
推觀審制 司院編千萬預算宣導
立委籲公股銀行續延營業時間
窮之過 粵民頭骨敞開生活5年
胡鎮埔選 黃復興：多少有影響
連3周漲 5日起汽柴油漲3角
泛藍整合 廖了以盼大局為重
行銷國產花卉 高雄港畔漾花妍
蒸汽火車再現 東勢重溫鐵枝路
聯測停辦說明會 郝龍斌被嗆
平溪通車90年 蒸汽火車亮相
前7月死亡車禍數 高雄市最多
實驗感染 東北學生集體重病
青年讚隊訪嘉 吳敦義打氣
人事局：明年辦公日曆表未定案
2局飆3K 郭泓志奪本季首勝
承認利反抗軍？印遲而未決
退將喊擁馬護台 盼宋大局為重
強勒前女友控制行動 男遭訴
冬山文旦柚 口感風味佳
李振昌挨4安 本季首救援
短髮蔚風潮 楊丞琳盼捐髮助人
賣愛瘋4原型 美2男起訴
男自殘被勸阻 刺傷警臀部
美學者預言 未來北極移居樂土
小英：未來司改 律師角色重要
失雙親喜憨兒 只盼同學陪到老
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防恐怖攻擊 美發全球旅遊警告
航空嘉年華 軍機場變遊樂場
資金政策氣氛影響 Q3房市緩
藍青年團總團長 9人拚出頭
秋節前 國稅局暫停調閱帳冊
北北基高中職 明年免試名額增
海關網拍高檔走私車 重慶開例
沙板季登場 80好手墾丁競技
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轉化思母情 女當志工獻大愛
陸民十年來增重 洋人卅年趕上
貧窮學子獲扶助 盼能回饋社會
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沒錢唸大學 助學人當貴人
馬總統：防貪重於肅貪
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自家11樓修冷氣 男不慎墜樓
黑熊逃亡 四川警方封山
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登革熱拉警報 高市急防疫
世銀：陸20年內可成高收入國
貪汙影射 李俊毅要報社更正
高捷疑爆裂物 警封鎖現場
小英副手 謝長廷估10月確定
陳沖：歐洲經濟較讓人擔心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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賴素如：國民黨真正照顧弱勢
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隱形安全氣囊 單車族美美上路
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
法鼓山捐建 雲林永久屋落成
大學生憂房仲苦但仍看好景氣
圓畢旅夢 平溪孩子表演募款
豫宋慶齡基金會 問題多後台硬
剷除小花蔓澤蘭 2天2千公斤
6成北京小學生 暑假出京遊
雲林徵才 釋出1124職缺
農民贈愛的穀粒 總統感動
世撞大師賽 張榮麟旗開得勝
蔡英文：打造雲嘉南為最大穀倉
八里文旦柚節 老榕碉堡登場
上頂樓修電線 男墜樓亡
被疑為爆裂物 原是5盒月餅
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男開簽賭站 被逮稱已賠千萬
台東民宿業：憂觀光飯店壞生態
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陳致中：選立委可協調 盼雙贏
陳武雄：蔡政綱將使陸農產入侵
神岡順天宮建醮 吳揆小英拚場
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菲總統 赴閩尋根祭祖
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久坐短命 矽谷瘋站著辦公
藍色螢光海中 五月天熱唱
馬吳授證 選戰將採區塊作戰
瑞銀專家：陸發展面臨轉折
林瑞圖指馬宋已會 藍橘都否認
泰台商成立小英後援會
老格家族照曝光 女拜金子風流
話說太快 法務部長遭綠營罵翻
陳情者衝上台 小英維安出漏洞
壞帳比例高 人民幣債務評級面臨下調風險
美媒呼籲 國會應強制政府對台軍售
國民黨中常委 新面孔多
蘇友辰律師獲頒「優秀公益律師獎」
和風旅人曾郁雯 春櫻秋楓有情天
日月潭萬人泳渡 總統電話打氣
凱道首映+遊行 警繃緊神經
老闆很會裝 1/4有精神問題
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美有機密大軍 神出鬼?殺無赦
救失業 趙小蘭籲美鬆綁管制
40萬以人上街抗議生活費過高
柏林電子展 台灣推品牌與形象
多雲到晴 南部花東短暫雨
歐巴馬文膽 轉進好萊塢寫劇本
上海醫跑跑事件 副院長免職
強颱襲日 5死50萬人需疏散
黃金止跌回升 專家：逢低布局
招陸生 大學搶進對岸拚宣傳
亞幣上漲 台幣週升0.12%
陸無人機翼龍 可能將裝備部隊
分手代理 勸離不勸合
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
僱主意外責任險 減輕賠償負擔
擅自檢拾漂流木 小心觸法
上班族愛發牢騷 最不滿長官
新北成人情趣展 未成年勿入
台灣蝴蝶蘭輸紐 條件放寬
暴虐格達費 金髮護士超愛他
月餅漲價 粵民眾轉往香港購買
聯發科保龍頭 智慧手機是關鍵
張鈞甯養生 羊排當早餐
李伊龜速 紐奧良再臨防洪考驗
國考入闈大水困 妻疑夫搞外遇
總統：建設馬祖 讓鄉親好生活
颱風擾國考 2度皆因南瑪都
北京撕新聞週刊 禁艾未未文章
賽德克凱道首映 魏導歡迎雙英
911十周年 美憂小飛機恐攻
醉入愛河 警消搶救
維安漏洞 小英盼國安單位說明
愛滋器捐後 醫院設關懷小組
雙英今晚同場 綠緊盯維安
續漲 汽柴油調升 3角
資產解凍生波 利重建路難行
柏曼：支持軍售 提供台灣自衛
跨國運毒獲利數億 警方逮9嫌
防鰻線走私銷日 嚴加查緝
台塑明起汽柴油漲 3角
港發醫療券 受惠老人僅4成
反高壓電塔 旗山居民憂輻射
賽片 吳宇森：台灣電影界驕傲
深部腦刺激 治巴金森氏症有效
寶徠住戶墜樓 檢警相驗清查
蔡稱準備好了 馬辦：選舉語言
賽德克輕鬆看 魏德聖沒壓力
美今年天災頻仍 災損飆高
柯文哲：逼人說謊無法解決問題
加州最高法官 首位台裔劉弘威
陸老人倒地無人理 窒息身亡
央行：台幣匯率較韓元穩定
女子電梯失足摔傷 管理員遭訴
全國步道藝文展 羅東林場登場
溫泉徵收費 新北市成立基金
醬油傳百年 金釀拚觀光
楊永明闡述兩岸和解 墨媒刊登
陸女商人遭槍殺 警稱髮夾刺死
陳志寬號召網友 向賽德克致敬
殉職記者遺體運返 馬總理接機
樂成宮象棋賽 300好手較勁
老樹相擁90載 林管處將證婚
小英高市募款餐會 目標3百桌
匯率低 馬國瘋買歐美房產
防治自殺 關懷長者掃除憂鬱
新北市輔選 蘇貞昌細數政績
綠質疑二二八預算編列 藍駁斥
萬人觀賽德克 高市盼開放輕食
首投族觀察團 給參選人出考題
葉克膜救命 柯文哲：2成腦死
吳揆談經濟成長 尋求選民支持
民調：兩成獨派選民挺馬
太平潑水節 尖叫笑聲不斷
照顧弱勢家庭 新北市邀同樂
老格忠部拒降 反抗軍直搗黃龍
閩江死魚數千萬 損失9億
調體質 宏泰停售27種保單
惡作劇整過頭 上演全武行遭訴
醉男肇逃 辯稱計程車司機載他
限購影響 北京GDP居陸末座
蔡英文維安 警：舞台兩側管制
照片憶兒時 副總統：我牽過牛
日月潭變天 上百泳客強制上岸
宣導乳房保健 楊淑君害羞
北市辦徵才 供117工作機會
金瓶梅芭蕾舞劇 上海暫不演
總統南市騎單車植樹 婦人鬧場
韓蔘業現代化 晉級百億產業
契作與產銷 造就韓蔘獨特性
利比亞控陸 阻撓海外資金解凍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
女子寶徠墜樓 檢方排除他殺
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
天氣熱跳海 精神異常女獲救
中央氣象局 １週天氣預報
祖蔭庇佑？ 菲出母子檔總統
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
開學亮起來 金門親子樂歡天
凱道同時首映遊行 警維安備便
全聯千金墜樓 高層：難相信
陸銀彈護太陽能 德大廠亮不了
陳怡蓉只帶2千元 沒錢找媽拿
中秋民俗 鹿草人擲骰子博餅
蔡英文盼增台南市預算
柯文哲：愛滋器捐學理上合理
討債拍照恐嚇 放貸男遭訴
誹謗案 楊淑君：不便多談
曾文溪口擱淺貨輪 順利脫困
菲世撞大師賽 張榮麟敗陣
中鋼40歲 237對集團結婚
韓媒：首爾上空出現幽浮
賽德克．巴萊首映 馬總統力挺
10男女福隆玩水 1人失蹤
政大教流行樂 邀金曲得主助陣
車站哺乳室 北捷：沒區域考量
嘉義迎城隍 12人遭爆竹灼傷
阿管處10歲 邁向旅遊新紀元
賽德克首映 見證台灣電影史
獨派辦遊行 小英缺席
陳逢顯巧手米雕 豬哥亮現形
垃圾山變生態公園 總統感動
庫存壓力大 北京房價可能再跌
與馬祖搏感情 總統提有感政績
愛滋器捐擬修法 立委促嚴評估
雙園大橋階段通車 吳揆欣慰
解鄉愁 高市越南文化節夯
維解披露 印總理怨中國獨斷
花蓮電玩弊案 在押8人全交保
全聯規模直逼最大量販
寶徠女墜樓亡 傳全聯社董座女
台股近反壓區 後市看國際表現
明潭萬人泳渡 安全晶片上場
十大伴手禮出爐 胡志強力推
華視鄉親踹講 前進屏東恆春
外交部：台澎主權歸屬不容否認
鐵馬勇士 180人超越顛峰
中正盃羽賽 基中高男完全制霸
登山滑倒 男子傷重不治
台中浩捍取得明年環台資格
強颱襲日 17死54人失蹤
7成美債5年內到期 勢必展期
大選維安11月成軍 護候選人
無效醫療多 醫界盼推部分負擔
賽德克首映 總統向電影人致意
李伊挾暴雨登陸 路州警戒
刺激內需 上海購物節首納網購
東京迪士尼海洋 遊客已回流
雙英看首映 蔡得勝：維安寧嚴
獨臂郭翔芸 3場小鐵人完賽
賽德克預售 魏導：朝1億邁進
魏導致電借錢 徐若瑄急搬現金
吳敦義：發展高雄友善觀光城市
高雄電影節 早鳥套票開賣
桃猿噬牛 擺脫對戰5連敗
百萬銷量變2萬 聯想摃三星
保障台商 官員不作為汕頭將罰
吳宇森：賽德克．巴萊最感動我
為災區加油 日人踴躍吃秋刀魚
黃仕豪2分砲 延長賽打昏獅隊
賽劇觀後 總統：震撼感動佩服
琉球傳統樂劇 賀我建國百年
野火燒傷4跑者 澳洲超馬取消
宜蘭市民宅火警 2人受傷
凱道電影首映 維安零狀況
展關懷 台贈斯洛伐克醫院病床
賽德克觀後感 小英很震撼
油漆工開車翻覆 燒成焦屍
9·11十週年 美國發布全球旅行警報
淨值破票面 DRAM轉型求生
賽德克凱道首映 見證台灣歷史
控制匯率韓做得比台好 台灣央行有「異」見
密電：中共軍政高層不滿溫家寶
台股大跌 台幣盤初走貶(9/5)
游錫堃「虛構論」 馬辦：小英如何競選虛構「中華民國」總統？
9千萬投賽德克 文創百億首案
100年專技高考律師、會計師、社會工作師、不動產估價師、專利師考試圓滿結束
史上第一人！翻牆「入」獄！
南海可燃冰 陸擬2030商產
陸民間借貸熱 恐成經濟未爆彈
涉詐欺 日前眾議員自縊身亡
伊莎貝爾─男人的悲劇
陳致中提前報到 聲請易服社勞
從生日看職業？
「舊金山和約」簽署60週年 獨派走上街頭
強颱襲日本西部 增至27死
賽德克首映 全場瀰漫感動氣氛
貨運大革命 新一代飛船將問世
澳洲森林大火 陳彥博平安撤離
911 全球反恐3.5萬人定罪
佛里曼新作 嚴批美國深層問題
創造就業 歐巴馬盼府會快行動
歐巴馬巡視洪患 視察新州災情
救歐債危機德國倡議修歐盟條約
中國：歐盟不能單靠中國救希臘
世界最佳大學 台大升至87名
世界前五百大學 台灣十所上榜
世警消運動會 台灣獲37金
白天高溫 高雄以南防大雨
打斷手骨顛倒勇 陳盈龍三連霸
賽德克缺資金 蔡岳勳情意相挺
台股開盤下跌151.22點
擬選首爾市長 安哲秀支持率高
蘋果作梗 三星新平板無緣亮相
瞄準3D電視 LG挑戰三星
李伊暴洪 紐奧良hold住了
日子不好過 星通膨下不來
贛州稀土主產區 擬暫時停產
湖南衛視 傳明年被禁辦選秀
陸擬再祭重手 淘汰落後產能
劉兆玄將赴星演講中華文化
新日相救經濟 核電難輕廢
菲機場反盜版 抓到最高關5年
日百萬台自販機 恢復夜晚開燈
陸山寨大閘蟹 也戴防偽戒指
台大校長：勿隨便翹課亂停單車
通膨疑慮減 人民幣升幅料緩
陸學者：全球金融風暴山雨欲來
維基解密 公開美與港議員談話
東莞嬰兒缺陷率 10年增4倍
馬辦籲小英清楚說明國家立場
歐美大跌 台股類股齊挫
疾管局無意修法 愛滋不得器捐
台大進百大 教部：努力結果
惡女安心亞 演唱會未演先轟動
器捐案 李嗣涔為陳明豐抱屈
日本山葉電動機車 獲經部認證
陸媒報導香港遊行 稱為散步
業務員 僅2成多領過百萬年薪
利反軍濫抓無辜 黑膚人人自危
陳沖肯定宗教團體仁風義舉
手機購票 高鐵11月試辦
電費增 楊永明驚訝並表歉意
陸學者：九二共識兩岸和平發展
人權組織批陸施壓他國遣返維民
社福預算增或減 藍綠交鋒
藍：不分區名單保證耳目一新
第3季人力需求 估增6.3萬
911 博物館秀FBI證物
桃機漏水 1員工淋成落湯雞
航空公司違勞基法 北市重罰
社福支出 4年增2827億
秋刀魚盛產 肥美又便宜
涼麵抽驗13件不合格 北市罰
新聞局推漫畫文宣 夾報發送
方怡萍高向鵬 笑組方向盤天團
台師大新訓 公費生成焦點
重劃區房價保證？台南有例外
針灸成氣胸 中醫師遭聲請簡判
水火同源由來 龍虎鬥槓火麒麟
全美最棒夜生活城市：紐奧良
台股挫跌 新台幣午貶0.6分
美網台灣之光 指定杯台灣製
宋擬參選總統 黃復興盼顧大局
藍委盼國安單位提前助維安情蒐
不滿神棍騙色 廟祝毆人判拘役
稻米計畫 泰學者憂失競爭力
幼兒長期便祕 小心巨結腸症
綠批沒馬上好 藍：接綠爛攤子
拒菸擁菸團體 隔空叫陣
找嘸頭路？照鏡子就知為什麼
男喬裝釣客販毒 警守渡口破獲
台晉新聞論壇 高雄登場
放流水管制 環團盼滴水不漏
花博公園世博台北館 8日預售
補優退人力 郵局2度招考
拚西進 新壽徵組訓專員破新高
獅友發揮愛心 認購伊甸月餅
台股收盤跌205.49點
老農津貼年減萬人 預算未減列
大貓熊便便種茶抗癌？噱頭
妻頻打電話 夫訴離獲准
常夢到蛇 14歲印女嫁進蛇廟
越近兩千萬學生盛大開學
巨大苦苓樹 嘉縣列入保護
追思悟明長老 馬總統褒揚
台股收跌205.49點
9月台指期跌233點
吃雞翅大賽 12分吞183隻
無喉者聲援拒菸 趙舜相挺
後山國際教育 民間推一把
沒保險 美失業男牙疼喪命
本土博士過剩 教部控管名額
9月電子金融齊跌
開學趕繡學號 老店排長龍
賽德克還原歷史 馬總統力推
老翁闖公車道撞死 獲賠20萬
管線施工 中市潭子區停水
歐美拖累 台股重挫200點
比亞迪 看好香港電動車市場
賽德克‧巴萊 陸媒幾乎沒好話
月餅票螃蟹票 滬黃牛新商機
提振就業 聯準會本月料出招
90歲偷跑馬拉松 上電視被逮
三大法人賣超台股210億元
警察特考首度分流 明放榜
深耕南台 TTC實驗大樓揭牌
媽祖學院掛牌 建構學術平台
稱探視兄長 男子監獄翻牆被逮
多明尼加青年部長訪台
公地遭占挨批 中市：加速處理
演完大體老師 邱秀敏人生謝幕
錯點鴛鴦譜 茄苳榕樹戀難永恆
重現賽德克 霧社街14日開放
「保鑣」大賣 有望寶萊塢稱王
上周外資買超130.98億元
蘇麗媚跨足舞台劇 解構偶像劇
幹細胞突破 絕種動物可望還魂
視障按摩師就業 北市提因應
減少行政層級 陸擬撤銷街道辦
胡志強自費出國 公務擺第一
上市公司本益比15.45倍
阻女友返金門 謊報炸彈男遭訴
紅尾伯勞報到 墾丁候鳥季展開
工人遭捆木砸死 雇主遭訴
漏不停 康菲完成渤海封油
新台幣兌美元貶4.6分
家暴男癌末 女方求情別起訴
越水產品出口 榮景可期
維基解密：金正日曾籲兩韓統一
工安事故 大傷台塑四寶營收
8月外匯存底減4.72億美元
中秋節烤肉 台中市一市兩制
科技人返鄉 要將甘蔗汁國際化
涉跨兩岸詐欺 20多嫌落網
江蘇滅門血案 7屍9命
奧運轉播 盼帶動安裝機上盒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
爭傳統領域 花蓮原民發起抗爭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新北警清樓專案 清出毒蟲
8月物價 年增1.34%
張通榮特權說 議員要求說清楚
眼盲心不盲 羅添旺樂當志工
台塑四寶9月展望 台塑化較佳
包廂內性侵友人 甘比亞男遭訴
小六畢業生染毒 中市啟動輔導
台北電視節 陳怡蓉代言
羅馬古蹟遇襲 許願池逃過一劫
行程太滿不潑水 吳揆致歉
飛官受訓帶麻將 軍方：未聚賭
福島警惕 台強化核安與應變
器捐短片暴紅 67萬人次點閱
國際小學數自奧賽 台生表現佳
專挑週六日行竊 警逮工廠大盜
雲林破囤爆竹 210公斤火藥
中華電：智慧手機銷售衝4成5
韓陸合資 京畿道擬建3大酒店
新官上任 日相爆收獻金醜聞
桌球排名陸壟斷 媒體稱無趣
台商控赴陸被坑 批投保協議
中秋烤海產 台灣鯛漲最多
追夢遇上賽德克 五月天沒在怕
首部醫療平板 輕巧好握可消毒
偷拍女子裙底 博士生送辦
陳裕璋：台灣基本面一向良好
陸風電新標準 產業恐大洗牌
台灣外匯存底 仍居全球第4
鐵道三軌化 基北十分鐘一班車
赴美訪問 馬辦義賣總統簽名衣
印中反恐對話 無進展
潑水節風波 吳揆表歉意
煞車鼓飛出殺人 司機判賠
陸古雷投資案 台塑不考慮
騎鐵馬偷鋼筋 7旬翁被逮
新北祭鐵腕 百家違法網咖歇業
姚明上大學 自曝要減肥
小英訪美測人氣 義賣簽名T恤
陸男自製金縷衣 詐銀行百億
中風新藥英上市 百萬患者受惠
促經濟合作 菲總統將訪美日
港旅發局設辦事處 官員抵台
首款醫學平板電腦亮相
齊秦好轉 已在病床上工作
金門海巡隊愛民 李沃士致謝
駭客雲端搶錢 遭網警破獲
趙建銘近期服刑 可選易服社勞
金門坑道音樂節 13日起報名
歐美利空頻傳 星股跌逾2%
為新平板鋪路 亞馬遜網站改版
睽違多年 辜仲諒公開露面
軟禁性侵前女友 恐怖情人遭訴
滑索挑戰極限 大學迎新花招多
台幣29.071元 兩週新低
陳致中參選態勢 藍綠冷靜以對
操練少 印度1/3陸軍過重
賽德克‧巴萊 陸民多半沒聽過
菲國運鈔車搶案 街頭槍戰5死
歐9月投資人信心改寫兩年新低
台中小巨蛋 落腳14期重劃區
南韓央行利率料按兵不動
宣傳新專輯 張棟樑情挑女醫師
馬辦：綠營外圍團體勿操弄民調
利石油大餅 陸：損失不了多少
大閘蟹上市延期 價漲3成
工研院綠能天線 獲德大獎
艱苦拍賽德克 吳宇森尊敬魏導
騎贓車逃逸摔車再逃 遭逮送辦
猛男抗議司法 雙斧砍司院招牌
台北公開賽 鄭韶婕沒壓力
戒菸可降自殺風險 研究證實
顧癌父創意設計 亞大生紅點獎
守護受虐兒 家扶號召萬人參與
新北樂活大學 助身心障礙立足
花蓮推0元上學 外縣市難跟進
李雲光外遇 與妻和解還待喬
蔬果跌 8月物價平穩
濫收錢似黑道 越交警形象差
多元秀肚皮舞 苗栗舞團獲獎
國私有地交換 放寬限制
爭折舊合理 高鐵盼展延特許
彰縣社會處社會工作科搬遷
國台辦：務實助台商轉型升級
911 罹難家屬憂邀請函未至
原民音樂 進駐五星級飯店
國安局：依法執行大選維安
網路應徵麻豆 高中女遭拍裸照
不愛賽德克 陸網友熱議陸電影
日製增生人工細胞 盼有利治癌
小英看賽德克 感動外還有責任
中秋加國慶 陸民玩很大
600陸客 中秋齊聚平溪賞月
原鄉路復建牛步 高市議員請命
賽德克族套幣 11月發售
女壘亞錦賽 921南投開打
中油天然氣投資案 經建會准
國中小代辦費 教育部將刪減
日人氣歌手板野 聲帶長繭停唱
導入IFRS 落後家數減少
保母難尋 陶晶瑩不拚第3胎
台南兩岸包機首航 訂位客滿
兩岸銀行聯貸案 合庫領跑
設備耗電 楊永明：台電將檢測
巴拉圭第一夫人訪台
彰縣生育補助改發現金
珍家遭毆外傭逃逸 移民署查緝
56月發票千萬大獎 記得兌領
節能 4百戶智慧電表年底完成
擬修法 防堵愛滋捐血感染
維解：印女省長派空機運1雙鞋
抗血管新生標靶藥 可治卵巢癌
搭電影熱 20元硬幣鹹魚翻身
亞馬遜創辦人太空船 試飛墜毀
山區學校颱風停課 路通後補課
藍：綠莫在國家主權玩兩面手法
輔大：住校有排序 未偏袒陸生
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愛滋關愛義賣 貴婦名流捧場
日財長：日圓升勢突兀
巴拉圭為台仗義執言 總統感謝
利空襲 倫敦股市重挫逾2%
里長勸退 陳致中：進一步思考
售武給格老？ 陸否認
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美在瓜性病實驗傳染2500人
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經建會通過4年住宅政策方案
數理奧林匹亞 台1金6銀6銅
電動機車補助 中華汽車居冠
歐債當頭 歐盟決意控制支出
擴大版圖 復興航急訓空服員
跆拳奧運門票 魏辰洋羅宗瑞拚
北市11營區 完成下水道接管
薩爾瓦多承認巴勒斯坦為獨立國
東京女孩時尚秀 徐若瑄拋飛吻
墊付國華理賠 健保局索賠勝訴
爭品牌價值 紅綠王老吉互尬
含西太普蘭藥 每日建議量降低
泰央行理事會 籲成立主權基金
獲利了結 印股收小黑
避險夯 金價再破1900美元
推文恐攻謠言 墨人恐判30年
世撞大師賽 德國蘇奎奪冠
陸打通膨 左里克稱問題仍未解
日面板整合 台3年時間搶商機
西藏爆口蹄疫 撲殺千餘頭牛
老格垮台前 中國擬出售軍火
家囤爆竹炸死賓客 夫婦判賠
1包菸265元 日大臣語驚人
民調：更多日人支持美軍駐防
治癌新助手 土壤細菌能入腫瘤
文宣作戰 藍強化在地有感政績
今彩539 頭獎1注中獎
小泉諷民主黨 嚐到執政痛苦
日紅會：分批撥款是國際慣例
威力彩頭獎槓龜
亞洲生產力組織秘書長訪台
美郵局缺錢 最慘冬天全關
林郁方：萬劍彈可望提前量產
馬辦：總統綠卡早已失效
投顧：美8月非農就業零增長 推出QE3機率升高
局長官舍電費2萬 新聞局：入住前空屋就2500元
台灣抗日電影「賽德克巴萊」 中國媒體潑冷水
i-Mei Store躍升Apple Free iPad Apps 第二名
911報導 美媒體自律拒廣告
恐龍法官縱放私刑者，民眾叫好！？
維基解密 美國關注台港關係
新焦點汽車 上半年EPS人民幣0.028元
福斯確定來台投資 時間未定
機車打滑衝進貨車底！
人力銀行: 8成3民眾有考證照意願
中華電信購鶴岡文旦 農民免盤商剝削
一個未來，一條生命，一百萬。
兆品酒店苗栗推出「德國啤酒節」美食優惠
明年內政部社福預算 成長14.66%
台北囂張流氓，光天化日硬搗服飾店！
宏達電8月份營收 同比大幅成長87.44%
迎接百年寶寶 台北福華推出五星級彌月油飯
全球股票拋售潮 進入第二天
陳致中要選立委 郭玟成：怎麼不早說？
六輕又傳火警 20分鐘撲滅
陳致中服社勞 監獄及養護中心
總統選舉 親民黨不提前連署
巴馬拿籍大學生范可洛來移民署實習學到了耐性
大陸要造節能環保車 節制產量
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加州飛機墜毀引野火 持續延燒
國際油價跌 復甦現隱憂
台灣品牌服飾 試探歐洲市場
倫敦股市跌 490億英鎊蒸發
9月不平靜 歐債風暴恐再起
義男高音里契特拉 不幸過世
台電子業 柏林介紹綠色產品
疑久病厭世 男子車中引火自殺
日夜溫差大 早出晚歸要添衣
全台紫外線過量 中部空氣不良
巧實力經略南海 最符國家利益
央行9日標售千億定存單
王品擴版圖 石二鍋將進軍大陸
歐債疑慮增 股市重挫美元續升
六家支線串兩鐵 11月通車
台股開盤下跌59.27點
後911時代 美和平思維改變
南海經略 太平島建置太陽光電
美媒評賽德克 讚魏導才華洋溢
歐股慘跌 日韓開盤被帶衰
IMF總裁：全球經濟螺旋下降
治安惡化 紐約陷槍擊惡夢
世銀總裁：通膨是中國最大挑戰
王品跨足國際 陶板屋試水溫
美網女雙 謝淑薇16強止步
南韓第2季GDP優於初估
911揮別恐懼 紐約浴火重生
ECFA助銷 漁工收入增多
總統金門視導部隊 深入二膽島
曾雅妮連續30週世界第一
王品必殺技 找零爭取與客互動
美元走強 新台幣盤初實質走弱
名媛雞尾酒 含防腐劑下架
新貴城市 巴西房價年漲3成
維基解密牽扯 朱立倫：不實
建國百年 獻唱布蘭詩歌
內憂外患 滬股恐面臨保衛戰
911十年 賓州空難影片現蹤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
巴西人國外信用卡使用量成長多
蔬果殘留農藥檢驗 合格率9成
北京第1高樓 中國尊將奠基
歐美利空罩頂 跌破7500
越罪犯年輕化 專家籲關注
菲本田 宣布召回近2萬輛
飯店廚房火警 陸客無恙
軟體付費前免費使用 無鑑賞期
北韓研發新型電子戰武器
金門坑道節 張正傑開演
日小皇孫悠仁 滿5歲囉
北京中小學嗜錢 擇校費逾百萬
失業男服毒 警高屏連線救人
歐債危機未解 人民幣兌美元貶
陸發表白皮書 強調和平發展
吳揆：綠卡不致成選舉炒作
腸病毒疫苗試驗 初步顯示有效
老婆生產 韓丈夫陪產假5天
日震教訓 彈性處理危機
歐銀行股重摔 金融危機再現
工作加分 逾8成民眾欲考證照
違規遭取締 男擦撞警吃官司
佛里曼：美國問題不在中國
蘋果香港首家專賣店傳月底開幕
亞太央行重經濟勝抗通膨
貢獻有機化學 翁啟惠獲亞瑟獎
中法藝文交會 展康熙路易十四
副總統：人民勤奮造就經濟發展
新北慶中秋 府中商圈週末封街
創意時尚秀 北市打造魅力舞台
外交部：馬總統綠卡已失效
偽證定讞 南檢19日傳趙建銘
老人津貼加碼 民團促修法
高盛：英國央行祭QE2在望
百年中秋 北市邀賞月
評鑑不良大學 南韓將停止補助
台股再跌 財政官員關注
中美交手 港媒矛頭指向楊甦棣
鑑賞條款遭刪 蘋果亞洲不知情
旺中併中嘉 蔡紹中主攻數位化
吳揆：歡迎福斯來台設廠
日內閣內訌 發言人槓女大臣
陸媒：西方新殖民現身利比亞
ESI社科排名 成大躍台第2
戎撫天出書 鼓勵跑馬拉松
植苗彩繪綠籬景觀 環保活廣告
調查顯示 5成國中生會借貸
台股跌 新台幣午貶1.7分
親中港媒抨美國 干預香港內政
工研院獲太陽能獎 亞洲首次
志工性侵志工女兒 判13年
台南地院：儘速審結當選無效案
假冒頂新少東盜刷 黃琪遭訴
印總理訪孟 談土地交換和貿易
IMF完成尼加拉瓜經濟審查
歐債風暴 歐洲經濟整合呼聲起
綠卡議題 藍：冷飯熱炒
綠提綠卡不得任公職 藍樂意談
越破獲詐騙集團 拘留31台人
未給足環保杯優惠 環署將開罰
港旅發局台北辦事處 亮相宣傳
李光耀：政治分化會改變新加坡
吵架罵賤女人 男友判拘役
今年3D電視占比上看10%
高壓氧治療 挽救糖尿病足
中秋返鄉 搭客運A好康
破7個洞 女娃心臟像乳酪
中市殘福桌球隊 遠赴捷克參賽
讀賣：台擬設園區吸引日商投資
台股收盤跌184.38點
副總統：台法擁有共同普世價值
哈藥六廠賽皇宮 陸網友怒批
金管會：保險理賠延滯金不調降
對抗釘子戶 都更民眾訴諸抗議
日交流協會長訪台 投保受矚
星媒：陸建航母 或增第4艦隊
數學資優生 看到題目就手癢
東發條例基金編列 花縣盼善用
助國片 文建會推仲介經紀制度
開低走低 台股跌184點
歐巴馬籲各黨齊心 拼經濟為先
夏季搖滾曲 青少年演出自己
世界聽障保齡球賽 台成績亮眼
愛瘋5 傳10月21日開賣
9月台指期跌137點
觀賽德克 高雄巨蛋允輕食
中秋節 新北邀陸客放天燈
歐元區爆內鬨 推高全球風險
藍：馬總統尊重連王吳宋
9月碧潭 爵士樂慵懶河岸
跌破7400 逼近前波低點
陽台防墜 營建署擬提規約範本
中秋節 蘭潭仁義潭禁烤肉
危機入市 基金經理人看多Q3
9月電子金融齊跌
同志友善認標章 上床要戴套
巴拿馬發生5.9強震
在越詐騙增 台灣人勿以身試法
經濟引憂 G7料商討量化寬鬆
國民黨團：馬總統綠卡早失效
中秋健康食譜 低油低卡高纖
越陸雙邊合作委員會召開
北市編數學診斷工具 協助教學
不服取締 男撞警察逃逸
三大法人賣超台股180億元
新北市砸15億 補助老人健保
老人津貼喊漲 預算需增百億
和平發展 陸：棄和平必霸老路
化李白詩為自首書 陸警有才
陸白皮書 提出6大核心利益
陳菊：中央政策致高市財政惡化
苗栗中秋晚會 超大米月餅造勢
併購若准 蔡紹中擬辭中天董座
超級盃廣告創天價 檔期快賣光
新北抽檢月餅防腐劑 全數合格
誰幫忙維權 就送你賓士車
福斯來台設廠 裕隆太古皆否認
推動創新 體感應用聯盟成立
校車故障 學童步行下國道
累壞了 經長出席活動暈眩
林園赤尾青豐收 馬路當曬場
台助露國提升資通訊人才素質
陳致中參加講習 將易服社勞
助陸生融入台 元智開閩南語課
鐵礦砂價飆 陸政府擬出招
綠再提綠卡案 藍盼勿負面選戰
新台幣兌美元貶4.1分
生漁號船難 海巡：人員已救起
維基解密 AIT不評論但譴責
豐原大道路不平 年底全面體檢
乾旱嚴重 貴州水道全停航
長期咬牙切齒落下頜 有口難開
日學者看廢核 能源組合較實際
今年智慧手機出貨 蘋果稱王
菲警匪槍戰 扒手救警一命
美輪胎特保訟案敗訴 陸：遺憾
台灣太平洋發展協會：非綠外圍
跟監恐嚇取財 黑幫21人落網
月餅熱量高 營養師建議淺嚐
華航新航線 桃園往返海南三亞
汕尾漁港清淤 預計月中完成
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
研究：男女都性別歧視 絕配
涉證交法 中纖前董座父子遭訴
明年基測 6月9日考試兩天
職場女性平均有5瓶指甲油
解壅塞 竹北將設鑽石型交流道
阿里山永久屋動土盼春節前入住
旺旺併中嘉 綠委質疑中資介入
駁中資 旺中寬頻：個人資金
湖口休息站重開幕 濃濃懷舊風
宏達電本季能否達陣 關鍵9月
94歲英婦坐輪椅嫁84歲新郎
又見股災 特定法人作多台指
蘇俊賓登月夢 雕刻名家助陣
寫劇本 陳怡蓉：叫我才女編劇
挺弱勢 林佳龍夫婦做月餅
六輕台塑化煉製3廠火警
彰化廉政嘉年華 9/8登場
得手18萬撕票 2男仍判死
911當日畫面 網路完整播出
普萊亞來台 巴哈法國組曲開場
彰化百傑徵選 歡迎推薦
旺中併中嘉 學者憂言論集中
鳳山曹公圳 明年委外維護
2次催生終剖腹 王婉霏喜當媽
上海大火捐款 傳多數去向不明
採收香蕉 邱于軒體驗農耕
高市府喊窮 藍：缺乏財經專業
學者不參選 挺律師選首爾市長
爭文化話語權 陸辦道教論壇
8月物價續滑 菲利率料不變
李恆隆改選太百董監 將登記
改編念你成反霸凌歌 學生捧場
旺中聽證會 NCC納決議參考
房租漲 河南出現貨櫃宿舍
體育推手獎 9日表揚
原影重現說故事 賽德克人首獎
蘇貞昌：多給小英時間決定副手
日外相獨島言論 南韓：遺憾
假宗教真斂財 檢破德藏同修會
高市議長選舉亮票 遭訴者否認
陳致中易服社勞 大寮監獄執行
懷疑戴綠帽 男脅妻檢查護墊
2010陸對外投資 全球第五
秀特色創意 新北小學堂將開播
陸生來台 家長打包陪同
電視節起跑 台劇知名度漸增
台北羽球公開賽 3人搶晉會內
解密風波 朱：楊甦棣個人解讀
北京：時機成熟承認利國反對派
70歲多明哥 長城腳下再獻藝
苗縣消防演練 巾幗不讓鬚眉
戒檳班結訓 學員收檳榔攤
台幣創4個半月新低
台新金前總座林克孝今公祭
企業主當志工 接長輩過中秋
打貶瑞郎 瑞設歐元最低匯率
遠東:李恆隆改選太百董監無效
華航直飛三亞 郵輪搭便車
麥嘉華：金價不會淪為泡沫
中正大學調查 反詐滿意破6成
陸郵包關稅嚴 擬ECFA協商
守護水環境 桃縣巡守員最多
厲行減支 歐經濟動能傷很大
綠地方輔選會議 目標換人換黨
總統視導金門部隊 提前賀中秋
搶外食族 超商變身連鎖餐廳
報案車禍受傷 竟是飛車搶奪
顏純左攜舌下含片 美機場遭攔
總統會安倍 盼日儘速度過難關
訪美後 蔡英文10/3訪日
內科土地標售長虹得標
疑圖利電玩業 花縣秘書長被訴
新竹2鐵轉乘 六家支線將通車
六輕冒小火 經長要台塑注意
911紀錄片 小布希未提後悔
六輕火警 台塑：不會釋放毒物
農路搶通 桃源對外交通恢復
維解爆料 印女省長憤怒反擊
遭美商控惡意脫產 焦仁和無罪
金控赴陸投資創管 將開放
彰縣假日影片欣賞 多元精彩
網安棘手 IT人員學會因應
遭控放狗吠霸路 攤商不起訴
台鐵調車場都更 南港變新東區
腸病毒重症 今年7例1死亡
陸生報到 隨行家長忙檢查宿舍
金管會：與陸溝通順暢
APO宣示打造創新永續社會
籌建創世屏東安養院 家屬祈願
維基解密風波 總統相信朱立倫
ITF徵公民記者 筆耕搶好康
滬籌百億 助中小企業融資
孫越往事如煙 公益始於拒菸
泰收購稻米政策 爭議聲中展開
教官棄學生舖蓋 高大促多溝通
經建會：全球經濟擴張力道趨緩
都更槍擊 槍手逆轉獲無罪
嗆緊縮措施 義國大罷工
勞委會：補貼勞保欠費非僅北市
今年首例屈公病 在菲律賓感染
拿走35具骨骸 撿骨師落網
追夢全球首映 五月天抱抱
總統綠卡失效 馬辦：鐵的事實
又見搶地 內湖港墘創新高價
英部長：暴動肇因刑罰太輕
難忍天花板滲水 男鑿洞穿樓板
韓娛樂教父李秀滿 美豪宅曝光
六輕再火 疑投料運轉不慎
境外基金聘國內人才 擬獎勵
今彩539開獎
政院：社福支出規模明顯增加
大樂透開獎
太百之爭 經部考慮臨時管理人
美促UN勿用台灣是中國一部分
紀念陳志遠 大咖不計排名獻唱
打房奏效 重劃區炒房客大減
海巡艦赴南沙 1人落海溺斃
縣市長滿意度調查 傅崑萁居冠
陸和平白皮書 國防部盼落實
鄱陽湖好渴 划不了船捕不到魚
暈眩後續趕行程 經長:我很好
投資環境衝第3 總統駁無能說
銀樓飾金每台錢直逼7千元
南韓逾5千人 感染超級細菌
陳菊滿意度滑落 高市：大警惕
金鈔車隊抵尼日 老格行蹤成謎
溴酸鹽超標 陸礦泉水變致癌水
總統引文件 駁台灣地位未定論
匯率戰升溫 瑞士央行下猛藥
青年高中部分校地 第2次拍賣
瑞郎匯率設限 黃金摔落天價
達賴卸權 西藏治理不變
藍：虛心檢討執政縣市滿意偏低
歐巴馬經濟 逾6成美人不滿
台日交流 蕭副總統盼增進合作
5歲女童無身分 在台成人球
今彩539 頭獎2注中獎
六輕小火 煉三廠開車時程不變
日本老翁血管爆 榮總妙手搶救
幸福城市調查 北市澎湖奪冠
大樂透頭獎槓龜
巴紐案追償 再取回百萬美元
民調：7成3美人憂走向錯誤
兩岸近期再談 盼江陳會月底開
創造就業增支出 美預算戰恐現
北京台協：維護兩岸關係
微軟客戶流失 展示廣告出新招
憂歐債危機 美股早盤重挫
東亞共同體構想 日相暫擱置
台塑化否認明天將開董事會
助銜接醫師訓練 入伍增1梯次
日核能依賴度 新內閣擬減低
蔣友柏：遠離政治難 但不踏入
利空頻傳 美股重挫逾2%
海象惡劣 海巡艦1人南沙溺斃
羅曼封鎖牛隊火線 象2連勝
馬綠卡質疑又起 藍: 勿「炒冷飯」
車隊逃尼日 美：老格不在其中
美股挫 收盤前跌幅收斂
法國巴黎人壽坐穩2011年上半年銀保通路第一
美國郵政總局 面臨倒債邊緣
奧巴馬最新民調低 超過6成不滿意
UN：今年全球經濟僅成長3%
從眾情？從法理？法律路崎嶇難行。
調查：最適購屋時機在下半年
「華語文口語與寫作能力測驗」祭出優惠方案
藍縣市長政績吊車尾 綠唱衰馬選情
國民黨: 和長榮集團關係良好
吳揆怕潑水 莊瑞雄諷「龍袍品質不好、怕縮水?」
太極門洛杉磯道館十一週年慶 用愛團圓慶中秋
9月11日國館公益講座 「健康心方向」
性慾強不強 無名指有解
劉兆玄：重入江湖將為人不齒
恐虧百億美元 美國郵政乞援
瑞郎訂目標價 日圓跟進機率低
美服務業8月意外加速擴張
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
外交部：ROC對台有效行主權
財政統合 步向歐羅巴合眾國？
歐債引憂 歐股收在兩年來新低
攝影師推出家暴妝 惹爭議
大雨淋透美網 取消整天賽程
911 家屬要告八卦雜誌
美餐廳驚傳槍擊 4死6傷
911加刺殺案 洛城捷運警戒
瑞士央行干預匯率 金價回跌
憂歐債 油價挫
英暴動 國庫損逾1.3億英鎊
維解惹惱 亞桑傑調侃印省長
工研院新科技 獲歐傑出團體獎
工黨欲控制媒體 巴西總統抗拒
雅虎執行長巴茲下台
救援索馬利亞 巴西捐贈糧食
早晚仍涼 午後山區防大雨
售機密給大陸 2俄教授受審
花東空氣良好 全台紫外線過量
台股開盤上漲117.42點
雅虎執行長巴茲遭撤換
宏國第一夫人感謝台灣協助
世銀設新加坡中心 推基礎建設
台灣經貿團成功訪問墨西哥
官學合作 共軍培養飛行學員
歐巴馬經濟演說 共和黨也要管
歐巴馬救就業 料砸3千億美元
黃金漲不停 大陸是推手
台股漲 新台幣盤初走升
義債風險飆 歐洲下個地雷
歐債惡化 亞洲央行升息料喊卡
安心手鍊 助長輩回家
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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一塊塑膠膜惹禍 陸高鐵又誤點
大陸大型資料中心 雲端商機夯
為賽德克配樂 何國杰老很多
通學不安全 越學生不幸溺斃
經濟衰退？ 星指亞洲無法免疫
搶先歐巴馬 羅姆尼端牛肉拚選
電子反彈 站上7400
賽德克出草 馬志翔覺浪漫
北市房價所得比16倍 新高
奉獻醣科學 李遠川獲終身成就
漁產銷陸有成 打造品牌為要
速除孑孓 登革熱疫情升溫
太平島成低碳島 將設太陽能板
國防部：強化保密 防情資外流
昆山法院首設台辦 管涉台訟案
李恆隆：明變更太百董監事登記
經長難為 人瘦髮白
救失業 歐巴馬擬投3千億美元
涉違公平交易 谷歌在韓被調查
日圓回貶 東京股市走升
小英：我是強而有力領導人
9月面板報價再跌
券商兼營期貨 董兼總擬放寬
北市聯醫 成北護大教學醫院
瑞士點火 引爆新一輪貨幣戰爭
維基解密 朱立倫：無妄之災
維護選前治安 法部延長掃槍案
國債人均負擔 連3月下降
彰化之光 企業贊助全運會
故宮國寶東京展 總統：破天荒
德州久旱勾惡火 千棟屋毀4死
維基解密 王金平：網路傳聞
幫海灘忙 中秋烤肉多帶垃圾走
景氣不明 外銀：央行升息趨緩
台鐵秋節花東南迴線 車票搶手
馬：陸仿日產品 台日合作解決
捲入維基解密 吳揆斥毫無所本
遠東：太百賺錢 不合代管要件
倒轉字燈就亮 台生獲紅點獎
蘇起：九二共識 兩岸和解橋樑
智慧電視 大陸市場商機大
暫觀望 日銀貨幣政策維持不變
eTag試辦 9月中基隆先行
國民黨與長榮：無訴訟
台股漲 新台幣午升3.2分
劉兆玄扮魏德聖天使 默默籌款
發展溫泉業 縣府輔導合法化
美槍擊案專殺國民兵 動機不明
宜蘭地震 規模4.5
許文龍償宿願 佳里奇美揭牌
小英：支持美日同盟區域秩序
支援賽德克 國軍不缺席文藝
陸稀土減產 歐盟擴大儲備
環團邀民淨灘 讓世界看見台灣
行政院：明年高雄市補助已增
經長：月底前推高值石化案
逾百家企業 涉詐領訓練津貼
遭控侵權 南科：了解中
爺奶學電腦 即時通剪輯都拿手
自殺人數減少 可望十年最低
無照製枇杷膏 蔘藥行老闆遭訴
張金鶚：房價下半年將修正
台股收盤漲161.82點
金管會：業者不增持風險歐債
小英領導 蘇貞昌：已不是問題
糖尿病患 小心視網膜病變
入聯公投 綠委：非選舉工具
郭泓志飆1K 小史復出白做工
當街槍殺女友 男判死刑
農地回填底渣 環團：禍延子孫
登革熱升溫 議員：高市難卸責
9月台指期漲200點
指蔡錦隆關說 蔡明憲判賠百萬
台股收漲161.82點
美日外長 美基地依協議解決
9月電子金融齊揚
維基解密爭議 蕭萬長：非事實
偷西瓜反嗆會死嗎 男判6月
地方財政修法 藍綠不一
ECFA吃補 石斑魚紅通通
無車日 高市低碳運具大集合
新北景點夯 中秋假期防塞
配合12年國教 北市活化教學
高雄戒治所懇親 父女相見歡
馬國綠色科技展覽 台灣現實力
電子股大漲 重回7500
悠遊烏來假期叫好 加團衝人氣
狗沒綁緊害人摔車 婦人遭訴
越控制通膨 外資促改革
中秋賞月 林家花園延長開放
CAS管理不佳 農委會遭糾正
製糕拓印 回味年節古早味
男子攜槍夜遊 警眼尖查獲
穩物價好過節 陸嚴控秋節物價
三大法人買超台股20億元
口吐膽結石 成救命線索
嘉義黃金板栗 遠勝進口栗子
手塚珍藏版悠遊卡 9日推出
蘋果恢復7日退費條款
WEF競爭力排名 台灣開平盤
大葉新生訓練 募款許願成大愛
伯勞過境 屏東取締獵鳥
格達費神隱 行蹤成謎
台灣創新實力 WEF肯定
3千年古蜀道 陸擬申遺
推人一把 排骨店少東判拘役
光子刀升級 抗癌增利器
馬首支競選影片 訴求多元族群
馬總統：技職教育傳統產業之根
5執行處長交接 扛追稅重任
透天厝火警 1人灼傷送醫
經營不善停補助 教部：不排除
南韓：中美2選1 是場夢魘
低劑量斷層掃描 揪出早期肺癌
擄人勒贖施暴 主嫌判13年
兩岸文創簽備忘錄 創多元合作
築堤造陸 西子灣觀海區變大了
國教院捐書 拉近城鄉差距
新台幣兌美元貶0.3分
膏黃飽滿 屏東大閘蟹上市
金馬等4選區 民進黨不提名
河南救出智障奴工 隔天就送走
海之夏祭晚會 9日熱鬧登場
陸：和平統一 一國兩制
男吞毒企圖滅證 警壓制搶證物
華信航空新闢桃園往返鹽城
建仔8日先發 生涯首對道奇
中山高貨櫃車起火 幸無人傷亡
涉貪污 黃仁杼被判7年11月
賽德克巴萊劇照 台南開展
金門引種梅花鹿 具研究價值
谷歌瀏覽器 開放原始碼長更快
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
出貨銳減 宏?眻⑥W掉到第 4
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
德里恐襲 10死近50傷
慈濟大體老師 登記破3萬
單一話價 NCC估明年初上路
店家涉地下匯兌 1年4億
缺錢買菸 男竊土地公神像變賣
出人頭地 總統：技職學生也行
查獲走私瘦肉精集團 4人收押
便衣抓賭博電玩 賭客誤認遭搶
感恩音樂會 高榮器捐愛相隨
技能金牌最年輕 黎惠婷創紀錄
六輕再冒火 立委促全面停工
女賊1小時偷20件 服飾店慘
機器人大賽 10日竹市競技
重返球場 姚明亞錦賽場邊論戰
學生企業卡 高捷運量增逾4%
台中休閒美食展 搶攻秋節檔期
文湖線 17日悠遊卡改8折
梁穩根3兆資產 穩坐中國首富
屯區龍眼盛產 中秋分享低收戶
男罹肺囊蟲肺炎 驗出染愛滋
美專家：應提高亞太盟友嚇阻力
許添財：民進黨員應免繳黨費
署醫續提供塑化劑諮詢門診
日新相擬10月訪中國大陸
假行賄真私吞 男侵占遭訴
紙風車319鄉巡演 年底走完
前早安少女 男友涉嫌恐嚇被捕
區間盤整 新台幣收貶0.3分
騎士防汛路摔傷 河川局判賠
陸：白皮書闡明和平發展道路
深夜參與廟會 蘇俊賓深入基層
美國人在台灣 文物留見證
山區亂丟垃圾 北市加強稽查
遠距照護氣喘 不用常掛急診
賴清德：財劃不公 升格無實質
地方特考需用名額 創歷年新高
撞死偷妻漢 男判12年
百K鐵騎挑戰賽 暢遊竹縣
陸：堅決反對美國售台武器
週刊懷疑身世 游：不實
今年中秋滿月 下午5時27分
保育梅花鹿 金門擬建野放鹿園
高鐵假期1日遊 兩千元有找
吳乃仁：蔡英文看好度落後
藥商殺價競爭 和安行遭罰
總統：低生育率恐帶來其他問題
台大陸生獎學金 年近400萬
愛滋器捐病患 為台大抱不平
卡債族現身說法 籲勿信代辦業
巴西反傾銷 陸多產品被課重稅
勞委會：企業詐領訓練津貼違法
資深藝人餐敘 陳松勇元氣現身
福建台商腦溢血 金門紅會接回
駁蕉價又跌 農署：內外銷平順
黃琪哭求法官釋放 仍遭羈押
公設地抵遺產稅 可集中一筆
政院：政府方向正確獲肯定
WEF：在台經商 通膨是難題
陸：持有歐美債視助歐美復甦
服社勞首日 陳致中勞動十小時
鑽洞偷資源回收場 男遭送辦
中山高貨櫃車起火 無人傷
越配過中秋 做燈籠回味
府：九二共識 總統立場清楚
油彩化身 演繹陳澄波
李明博主張減稅 同志不買單
婦偷漢 判賠夫30萬
政院：穩定兩岸 維護區域安全
地下水含鉛 中市追查污染源
高市修義大二路 9日單線通車
內政部籌編同志訃聞寫法
搭地鐵把屎尿 陸學者籲再教育
兩岸4D發光 商機上看百億
藤枝遊樂區 重建會盼元旦開園
國防部：共軍建立奪台可恃武力
維基解密爭議 江丙坤否認
便利店代收加簽 觀光局擬開罰
楊永明官舍節能 換掉耗電設施
輕颱庫拉 週末前不影響台灣
慶中秋 大樂透連2期加碼億元
朱立倫：相信大家對我有信心
學生墜樓亡 校方：疑失眠困擾
外籍客大減 在日消費額腰斬
兩岸閩南戲曲義演 宜蘭登場
OBU放款陸企 下週開始
公投工具說 綠委：過度翻譯
智慧輪椅機器人 高齡化新產業
8月底股市平均報酬率-13%
骨鬆新藥 打1針保骨半年
游：蘇謝絕無看不起小英
三星與微軟合作 開發平板電腦
登革熱嚴峻 高市府罰警方
兩岸文創合作 建華語認證標準
全球競爭力 劉憶如：明年更好
家暴防治進校園 吸引學子關心
農委會：將強化CAS肉品管理
張忠謀獲頒綠色管理獎
今彩539開獎
擴大版圖 飯店跨足館外餐廳
德里爆炸 巴恐怖組織犯案
高畫質節目 NCC訂播出目標
錯等10年 張孝全追到桂綸鎂
青森蘋果產季到 知事訪台推銷
房仲公會籲實價課稅：三贏
總統：勘災被罵 還是要去
德助歐元區紓困 法院判未違憲
弱勢族群即起可申請債務延展
消失逾千萬年 石鼠越現跡
慶百年 佰圓三開典藏版明發售
老人跌倒指南 陸民狂譙
高鐵生活圈土地 8成5標脫率
求職遇騙 僅8%報警
法世界麵包大賽 台師傅挑戰
未來20年 大陸需五千新飛機
中秋變盤不明顯 仍看國際局勢
丁民峰開刀住院 繳千萬獲釋
秋刀魚轉運成本 江丙坤允協助
尋求3連霸 鄭韶婕過頭關
查獲動物禁藥走私 達4千公斤
軟體仿冒A級品 通路商也難辨
跨足國際 王品陶板屋登泰
今彩539 頭獎4注中獎
洛克希德總裁 促售台新F16
贖金到手 海盜釋放7丹麥人
台北江蘇鹽城 雙向對飛
大號被嫌臭 2男互毆
調檢體詐保險金 醫病重判
空軍一號 911空中驚魂
機長小解客機急降 日官方要查
林泓育雙響砲 猿大勝獅
假投資真詐財 雲林破詐騙集團
漏油闖禍後 康菲道歉設基金
嘉義快速道連環車禍 1死3傷
WEF專家：全球競爭台表現強
性別平等政策綱領 婦權會通過
陸客十大最哈景點 台港勝巴黎
社交燃燒脂肪 比運動更能減肥
美殺人魔逃竄3州 沿途續做案
陳致中服社勞 監獄教英文
兩岸數位內容產業 商機上看百億元
「賽德克‧巴萊」 拼奧斯卡外語片獎
「吃台灣菜，選蔡英文」 台灣國凱道升旗
不婚、晚婚 馬要內政部「再想辦法」
蔡日軒媒體見面會 乃哥站台
澎湖搖滾音樂節，準備搖滾
高鐵假期174條行程輕鬆旅遊任意行
911十週年 美軍基地提高警戒
華漾大飯店特選麻吉套餐 主餐內容自由配
2011東石漁人碼頭海之夏祭
總統：我對台南照顧超過前總統
三人揪好康，台北福華彩虹座推出線上優惠券
慶“住”百年國慶 入住下殺三折
謝立功與越南新移民中秋節提燈籠
達賴喇嘛促中國大陸民主化
亞都麗緻大飯店民國百年首度跨足百貨業
副手人選「難產?」 小英：徵詢意願、保持彈性
秋蟹美食饗宴 饕客驚豔
補教台灣
2011客家文化節系列 社區藝文活動
陸委會籲大陸放棄對台動武
老格傳遭圍困 反抗軍力阻出亡
不否認蘇嘉全 綠副手近日公布
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄冰球隊出國比賽 空難44死
中國續發Google網路執照
加國利率不變 升息必要降低
911 女孩用功讀書紀念母親
印度首都深夜規模6.6地震
新德里6.6強震 未傳傷亡
德里深夜4.2地震 未傳傷亡
歐股收紅 倫敦漲3.14%
軍售時機迫近 美方未鬆口
911前夕 美未掌握具體威脅
股市反彈 金價重挫
紐約原油收89.34美元
巴西獨立紀念日 民眾反貪腐
王建民戰道奇 因雨延至明天
台灣八寶箱 美國小學生也瘋狂
聯準會：美經濟成長趨緩
推觀光 台業者赴澳行銷軟實力
大雨再攪局 美網續停賽
貪腐官僚化 巴西難提高競爭力
美股勁揚 道瓊漲2.47%
瑞銀調高明年金價預測50%
水氣增加 中秋賞月靠運氣
英課富人重稅 專家籲懸崖勒馬
宏達電咬蘋果 在美國控侵權
台股開盤上漲73.22點
金：司徒文對我應已有不同看法
倫敦將成人民幣境外交易中心
九一一事件 歷史頻道重現
北竹苗紫外線高 花東空氣良好
去年陸GDP 增10.4%
柏林廣播交響樂 10月來台
越南腸病毒 疫情愈演愈烈
香港人民幣QFII 近期試行
911將至 紐約高度警戒
台股漲 新台幣盤初小升
國家地理訪小布希 回顧九一一
薛曼：對北韓應軟硬兼施
滬快遞漲價 網購郵費恐自付
善用優勢 家登投入18吋晶圓
係金的！天空真的會下黃金
廣州選人代 獨立參選人全剔除
秋節禮盒 高市身障團業績新高
染愛滋自費治療 仍應通報
季後賽登板 李振昌2局無失分
教師收禮 陸媒諷刺制度腐敗
日核災後 東電曾要求全面撤退
上檔逢壓 開高整理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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總統出席台南直航廈門首航儀式
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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建國百年佰圓券 熱銷
豬哥亮過中秋 盼與謝金燕團圓
德州野火毀千棟房屋 4人喪生
維解爆看衰馬選情 副總統駁斥
共和黨辯論 裴利羅姆尼爭鋒頭
陸放風聲 人幣四年內自由兌換
中國連9個月拋售日債
西北阿肯色高球賽 妮妮成焦點
中秋節 貓纜正常營運
秋節 北市多數停車場不收費
大龍峒公營住宅 10月可申請
衝撞拒捕 警開11槍就逮
宏都拉斯接受OAS反貪腐訪視
鄭州大橋膠水黏？欄杆頭掉滿地
6年來最圓中秋月 網路直播
韓報大幅報導中國建攻擊型艦隊
技師執照延長 工程會主動通知
定位不明 雅虎危機四起
蕉價跌 農糧署：加強輔導
天降橫禍 瑞絲薇絲朋跑步被撞
動物園慶中秋 推畫兔臉雕柚燈
翻滾吧輪圈 ECFA效應大
工商住宅廣告不實 廠商遭罰
中秋連假 郵局快捷照常投遞
減肥中心享瘦 阿肥多甩一倍肉
高雄物產館 10月試賣
小英：副手不剖腹產 等時間到
富比士：陸富豪財富成長趨緩
水稻之美 今起南港展覽館展出
軍售台出王牌 美議員擬立法
增訂幼兒扣除額 24萬戶受惠
2012效應 陸民造方舟避難
7.8元治癒 深圳醫院要十萬
專家：越南仍受地震威脅
ECFA紅利 外商投資台灣
登革熱夯 2高職防疫如臨大敵
無障礙住宅 未來需求高
美牛處理 王金平：馬吳都滿意
共和黨群英舌戰 裴利成標靶
贈匾台南孔廟 總統盼發揚儒學
南韓維持基準利率不變
WEF評比 吳揆：砥礪求精進
UN將開會 外交部洽友邦發聲
副總統：2008勝選充滿信心
吳揆：國際經濟有風險要注意
國圖讀享經彩 探古人生活美學
渣打降港今年成長預測 為5%
外資買匯 新台幣午貶0.4分
農委會：源頭管控動物用藥
王金平：沒說過要獨立參選總統
供大陸電視面板 奇美電第一
國營會：國營事業績效未衰退
台股收盤漲19.36點
工廠火災停產 資遣勞工要工作
日歐無縫鋼管 陸調查是否傾銷
中越首長對話 盼解決南海問題
江陳7會 最快28日登場
吳揆：建構社會安全網獲成效
雅虎炒魷魚 巴茲千萬美金入袋
漁獲萎縮 漁會：海豚過度保育
日本救就業 將砸3千億日圓
拉美前總統高峰會 談施政威脅
台灣文博會登場 展文創軟實力
台股收漲19.36點
9月台指期漲15點
吃月餅像吃油 走萬步才消耗
兩岸包機啟動 總統看好台南
台股開高走低 收小紅
迷昏運將劫財致死 更審逃死刑
9月電子漲 金融跌
財政困窘 高市促修財劃法
台南機場包機首航 候機廳擠爆
催買氣 庇護工場邀藝人助陣
蘇金煌選立委 雲林海線選情繃
粉絲接機 少女時代嚇到倒退嚕
台灣魚世界飄香 馬讚台灣之光
一中各表 蔡英文：想法天真
躁鬱男險弒親 偕父環島籲警惕
報告：全美640萬戶吃不飽
全球前10大電視 大陸占3名
鐵路地下化新路 命名市民大道
台灣助露國發展食品加工業
高普考命題大綱 2年內建成
串聯高速公路 民雄聯絡道通車
高鐵加班車 優先考慮直達台南
搶買百年紀念鈔 各地排人龍
三大法人賣超台股16億元
酒精中毒死屬意外 保險判賠
台嫌假冒公安 騙大陸人
涉賺信徒房產價差 女住持遭訴
北所中秋懇親 掌心溫度傳愛
超近超亮超新星 日落後現天空
陪母服刑3年 4歲童返監探親
老翁小三通疑肺結核 金門防疫
陸：將引導外企上市
檢開出釋票 翁大銘將獲釋
高級自行車北偷南售 低賣牟利
吳俊立表態參選 衝擊藍營選情
蘇俊賓：刺客成種子 萌芽茁壯
國防部：中共隱藏龐大軍費
大學迎新花招多 鍋碗瓢盆上陣
勞工參與學校日 教團盼給公假
清泉崗傳工安意外 1死
彰化抽驗秋節食品 1件不合格
歷生死關 郝：體會活在當下
信評：陸銀體系進入高風險期
新台幣兌美元貶3.5分
北所接見室變身 一掃黑牢形象
世界花撞雙打 柯氏兄弟告捷
國道急煞攔車 男子遭判刑4月
警緝毒犯 女嫌6樓窗戶脫逃
中共中宣部：5億網民難管
德出口意外下滑 經濟更顯疲態
亞太材科院長 清大教授出任
擲筊拚金雞 紫南宮中秋玩金ㄟ
蘇金煌選立委 張嘉郡訝異
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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石化污染 林園居民要求遷村
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馬首支影片出爐 4度用歡聚歌
中秋輕食PK賽 阿基師當評審
研究：媒體為自殺推手
洗腎不可恥 腎友莫心慌
1至8月進出口 創歷年新高
升息否 劉憶如：尊重央行決定
中鋼與日本住友合資 越南設廠
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邱復生倡議 民間興建金廈大橋
台胞證加簽代收送 全家續服務
日皇后手疾復發 取消北海道行
母不逼念書 科大生成麵包達人
礁溪盪鞦韆民俗 11日登場
印執政聯盟主席桑妮雅返國
南韓國片市佔率近五成
竹市彩虹文化祭 男同志辦婚禮
英澳留學移民就職 增採CAE
教師促放親職假 教部樂觀其成
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錯失增額好康 憤怒國考生陳情
吳念真拍片 力推水金九觀光
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結束世銀工作 林毅夫重執教鞭
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台開陸商簽約 力促金門園區案
多年性侵親生女 男判9年
通緝犯遇攔檢脫逃 警合力逮捕
女排亞錦賽 中華隊力拚前3
美軍售論 陸專家：勿踩紅線
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華航高雄北京航線 首航滿載
金：遺憾蘋果日報標題違專業
台灣微軟為芒果機暖身
獅猿搶恰恰 洪瑞河：到時再說
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李冰冰：泥潭收屍那幕戲特感動
菲新警總長 對台印象佳
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屏東南二高單車道 綠色景點多
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國民黨：九二共識確實存在
義聯與漳州簽協議複製義大世界
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神奇泡泡秀 10日魔幻登場
國3斷水脈 旗山中寮裝自來水
打造澎湖低碳島 縣民可望入股
總統府：陳水扁曾承認九二共識
調斐濟顧問案 秦日新行政敗訴
婉拒副手 蘇：沒誠信加分有限
蘇金煌選立委 雲林政壇起波瀾
陸QDII來台 投資額度未滿
老當益壯 68歲沒用過健保卡
登革疫情發燒 立委籲民眾除蚊
惠譽主權評等 關切台財政狀況
基隆收費站未廢 引發選舉口舌
國泰醫院上雲端 ipad會診
台灣寶特瓶磚 揚名馬來西亞
劉若瑀寫書 鼓勵年輕人追夢
佰圓三開版 人潮大搶購
房仲收費不合理 內政部遭糾正
推低碳運輸 經長促規格標準化
剁貓縱火嚇女友 判10年4月
中秋送暖 高市飯店業不落人後
今彩539開獎
英維持振興經濟方案 利率不變
小天迷唐立淇 熱線好high
危機加劇 歐銀利率按兵不動
威力彩開獎
印高院爆炸案 網咖老闆遭逮
新北市5年新屋 漲幅勝北市
春節兩岸加班機 大上海需求多
阻鄭韶婕3連霸 白驍馬意外
日核災 輻射值達天文數字
不爽鬧分手 女老師毆男友判賠
8月出口月減 經濟成長須警覺
新輯萬夫所指 楊宗緯開心
世界設計大會 郝：展台灣實力
泰女總理首度外訪 做自我介紹
襲新疆 伊斯蘭組織自招要負責
百貨公司20歲 電梯小姐走秀
按讚破百萬 總統：化百萬祝福
經部估今年出口維持2位數成長
鄭韶婕落敗 賺到休息機會
馬辦：金未用親綠形容楊甦棣
蘇婉拒小英當副手 藍不評論
調查顯示 7成贊成辦國中會考
小英彰化輔選 沒談副手
陸委會：中華民國現實存在
出口減緩 劉憶如：分散出口
國際經濟情勢未明 府持續關注
陸人權藍皮書：讓民間多參與
沙費納來台開唱 最想逛夜市
施振榮：創新才能維持競爭力
監院糾正 高市府：虛心接受
渤海納百污 成陸垃圾缸
陳裕璋：赴陸時間 評估中
世界設計大展 6千作品聚台北
陸新書 記錄朱鎔基直言與手腕
美7月貿易逆差縮幅超出預測
宏?祤⑥麭虴@獎開跑
美上週初申失業救濟數意外增加
劉兆玄：外交對話應非常謹慎
臉書遭檢舉 連靜雯苦心成泡影
棘手而倉促 美減赤會責任重大
拜登投書：中國崛起非威脅
國安局：情報量匱乏不是事實
政府罩酒店？ 保護牌被摘
購屋族蓄勢待發 賞屋增2成3
威力彩頭獎槓龜
高金素梅闖靖國案 日檢不起訴
謀財害命 前橄欖球國手判無期
劉兆玄：兩岸交流 文化優先
幼兒96年後出生 可抵稅
陸要求調高關稅 面板業憂心
今彩539頭獎 2注中獎
智勝連2天開轟 桃猿致勝宰獅
蘇貞昌婉拒副手 民進黨團尊重
福島英雄 獲西班牙王子獎
歐洲經濟展望惡化 通膨風險降
上市櫃財報 後年採新會計準則
恰恰開轟打牛 兄弟當老二
綠副手刪去法 蘇嘉全備受矚目
腸病毒發威 桃園傳首例死亡
劉兆玄：兩岸整合漢字 書同文
官舍耗電 新聞局：設施老舊
9年最大錢塘潮 百人被捲下堤防
全球競爭力排行 美國第5中國26名
尋覓副手人選 小英回原點
中國展延Google執照
草藥變黃金 合一生技9/23上櫃
金銅價格齊揚
若投完9月 建仔多賺3千萬
亞都麗緻大飯店民國百年首度跨足百貨業
投顧：八月股災 高評等高收益債持續表現佳
「九二共識」有無「一中各表」 國民黨: 有
環境盃全國大專資源回收辯論賽
小英副手掀牌 蘇嘉全出線
美國婦拿下世界上最重之《金氏世界紀錄》
司法體系殺人！
小英副手 蘇嘉全出線
讓您年輕10歲! 「Audrey2011 秋冬新品」豋場
羅技橫越30 歡慶精采30
遊戲專用電腦品牌-格雷力(Galleria)系列免費搭配3DMark 11進階版
蘇嘉全出線 小英：「英嘉配」是「贏家」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國民戰道奇 建仔首局掉2分
台學生留宿觀賽 力挺王郭
台義工赴日災區 和尚都感動
觀望歐巴馬演說 歐股連2紅
隊友判斷誤差 建仔再掉2分
國民大反撲 灌4分追平
柏南奇：將考慮更多刺激措施
6局掉4分 王建民退場
王建民投6局 無緣對決郭泓志
經濟疑慮 油價走低
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逆境中穩住陣腳 建仔獲肯定
宜蘭復興國中樂團奧國音樂交流
建仔雖失分 教練認表現進步
救美國 歐巴馬：國會動起來
柏老未露口風 美股跌
賴幸媛：續追求兩岸和平穩定
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無緣投打對決 王郭惺惺相惜
中秋節 苗栗以北多雲時雨
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全台紫外線過量 北部空氣不良
上海工業區深夜大火 死傷不明
美提刺激就業案 亞股漲跌震盪
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傳恐攻 歐巴馬下令提高戒備
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911 灰塵女士憶當時
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日Q2經濟萎縮 幅度大於初估
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美元走強 新台幣盤初走貶
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北韓：將啟南北韓關係新局
歐巴馬再出招 19日提減赤案
英解禁 男同志可以捐血了
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港中銀：陸經濟10年趕上美國
美恐攻威脅 傳主嫌有3人
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江丙坤：從未放出組閣風聲
好悶 近6成上班族沒中秋禮金
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防疫一起來 蚊子專家獲獎
錯誤登機證過安檢 驚動美方
全球購物夜 募款有理血拼萬歲
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牡丹高士永久屋 首期秋節完工
和平紅利 傳產台商回流
救失業 歐巴馬牛肉端上台
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討債電話轉至警局 星男判坐牢
傳扁曾邀組閣 王：黨對黨協商
陳武雄促亞太合作林木疫病防治
中華男籃將出征 丁守中授旗
歐巴馬就業案 共和黨反應冷
預防禽流感 越美研究新疫苗
回歸儒家 廣州最高孔子像落成
接單放緩 德儀砍銷售預估
阿肯色錦標賽 曾雅妮拚衛冕
學者研究 首度直擊日海嘯源頭
歐巴馬端拚就業案 金挫債跌
緊盯房市 監委打向仲介費
中國8月通膨自3年來高峰下滑
歐巴馬提案刺激就業 金挫債跌
賽德克全國放映 民眾早起看片
朱立倫巡視林口 要求道路平整
面板喊苦 經部爭取兩岸零關稅
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精障病患勒索小學生 判5年半
同志成家立業 伴侶盟籲立法
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紐約防恐攻 部署警力增逾倍
中秋烤肉用品 要開發票
議員群反彈 張通榮致歉
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足不出「滬」 台商廟會台味濃
美元走強 台幣午貶4.6分
印度聖戰士威脅將襲購物中心
蘇嘉全出線 藍委：影響有限
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就任2年 吳揆致信感謝公務員
台中休閒展 美食大車拚
9月台指期漲55點
9月電子金融齊揚
義大二路單線通 紓解秋節車潮
暫不留小鬍子 金溥聰很懷念
肥料疑摻砂 台肥：是天然礦砂
立院16日開議 吳揆施政報告
毒蟲丟毒 嫁禍警方不成被逮
台積電營收創次高 本季不淡
百年最後一天 騎車轉動台灣
Google購指南 好菜全蒐
監委：小三通聯檢人力應充實
小英蘇嘉全搭檔 英嘉配成軍
俄戰機飛航日領空周邊 日抗議
馬總統重申盼購買F16C/D
三大法人買超台股47億元
大陸8月PPI漲7.3%
瓜地馬拉大選 11日投票
運動紓壓 補腦不秀逗
李明博：不排除兩韓峰會
滬台商動員 總統大選回台投票
涉殺博士生再冒名 遭判死刑
副手一波三折 英嘉配終成軍
王建民慢熱 2局前後天差地遠
傳凱特王妃懷龍鳳胎 王室否認
越南慢活 飽覽人文風光
北京維權人士王荔蕻遭判刑9月
部落媽媽教陶珠 習一技之長
震旦廣告不實 罰15萬元
美8月電玩銷售降23%
中秋關懷 駐菲代表處探視台囚
宋楚瑜副手 中秋節後公布
港政府大樓洩氣體 多人送醫
竹市藍軍造勢 披婚紗挺阿九
賽德克上映 不乏企業包場
蘇嘉全嗆藍：禮物會變炸彈
陸後來居上 德綠能產業難敵
宇達電通拓俄GPS市場
拚總統 小英高雄總部十月開張
女友提分手 男子燒屋被訴
新台幣兌美元貶7.1分
重陽敬老金 新北市最高1萬
總統：政府要幫人民減少痛苦
重陽敬老 高市盼圓長輩5夢
嘉縣優質農產 進軍國際食品展
每2分鐘 1大陸人企圖自殺
8月全國稅收 年增19.9%
秋節獎金 藍籲綠勿政治看待
小英倚重信任 蘇嘉全成副手
透天厝煉安毒 欠債男遭法辦
黑鮪魚破浪 蘇嘉全中生代出頭
李得陽殺警案 三審發回再更審
外逃貪官 大陸嚴加追緝
虧損大 越擬再調升電價
外交使節團訪台南 愛吃水果
城市盃拳擊比賽 郝盼獲重視
具世遺潛力 老七佳推廣石板屋
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翁重鈞表態 參選下屆立委
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台菲合作 首次起訴電信詐嫌
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
林園檢驗站啟用 把關水產安全
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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北市生字詞語簿 供小學生練字
道地七崁味 千人武術展英姿
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兩車對撞車頭毀 駕駛命大輕傷
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稱災區死城 日閣員被批
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本周指數跌1.89%
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