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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
參展爭議 魏德聖：尚未獲回應
人工關節未保養 險磨穿骨盆
豆漿沖的 台商：節能更營養
亞航馬航互換股權
未替被告上訴 法官移送司法院
卡位有線 壹電視：沒想像簡單
OBU人民幣業務 月底開辦
美股開盤漲 料聯準會喊話
債信被降爭議 彭博力挺標普
劉政鴻兄擦撞娃娃車 5童送醫
穩人心 Fed料加強振興承諾
台灣安全美食 向香港推銷
短線有反彈契機 後續震盪
撞警車又辱警 肇逃飆國罵
股災避險需求升 金價再創新高
跌深反彈 美股開平高
OPEC下修今明兩年石油需求
先吸後付費 藥頭引毒蟲上鉤
股市跌金價飆 曼谷金店戒備
小英總部疑遭駭 矛頭指向中國
印股連跌6天 金價續創新高
打破禁令 艾未未網上發聲
大樂透頭獎槓龜
持裸照要脅前女友 男判8年
亞股崩跌 各國忙止血
卵巢囊腫 少女腹藏橄欖球
今彩539 頭獎1注中獎
談核災 菅直人毛骨悚然
倫敦騷動擴大 黃色旅遊警示
彰化一城一書票選開跑
控物價 陸發改委：有成效
美股挺住賣壓 歐股仍然疲軟
覬覦遺產殺嬸嬸 女子落網
拆滅火器致死案 勞工局調查
星國國慶 煙火璀璨
彰化孔子廟讀經班招生
綠各縣市輔選會議擬啟動
多明尼加市政聯盟秘書長訪台
馬華商組博彩公司 助華文小學
導演巴萊 魏德聖說得坦白
小英：若執政重整財政勤儉持家
台灣豬腳節 阿國廚師共襄盛舉
桃猿單局灌7分屠牛
雪上加霜 美股災恐慌抑制消費
第117國 赴科索沃不需簽證
英相誓施鐵腕 處理暴亂危機
羽球世錦賽 謝裕興首輪敗
美國制定商用車輛節能方案
野獸關鍵切入 中華氣走約旦
美眾院信差見習生 走入歷史
橘立委提名 宋楚瑜10日公布
美股勁揚 道指彈漲逾4百點
英暴亂第四晚 曼徹斯特也遭殃
蘋果股價勁揚 市值一度冠全球
駭客入侵民進黨 研考會撇清
別忘了祖父母節8.28
美國、美金、美股都要重新評價了
陳小柔憑著...？
中國首艘航母平台 「拖」出海航行試驗
橘首波立委提名 李敖等人入列 【10:20】
日媒：菅直人擬8月底前下台
香港9.1起 持台胞證30天免簽
建仔復出首勝 MLB國民對戰小熊3:0
NASA 研究新發現 地球生命起源自外星
台股收漲243點 收復7700
國安局駐外高官疑涉貪 檢分案
智利學生爭取教改上街 與警爆衝突
日原爆66週年紀念 美駐日大使首次獻花
台中卡拉OK業者 抗議市府取締
親民黨選立委 國親互動受矚目
五星級飯店以行動支持台灣農業
原來螞蟻不只黑褐色
慶泰大飯店優質月餅禮盒熱銷中
國家公園舉辦 野外急救課程
總統核定李翔宙接任陸軍司令
倫敦暴動傳首例死亡
美債台高築 中國趾高氣揚
3夜燒搶劫掠 倫敦宛如戰場
歐美股市回穩 盼聯準會出招
泰王批准內閣名單 盈拉執政
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聯準會開會 考量新刺激方案
預期美救市措施 歐股漲
信評雖降級 亞洲續購美債券
英暴亂第四晚 青年闖店燒車
Fed維持接近零利率至少兩年
Fed維持低利率 美股翻黑
聯準會維持低利率 未啟QE3
評論：歐巴馬要以魄力救經濟
經濟成長緩 聯準會維持低利率
Fed救市生效 美股大漲
聯準會決議激勵 美股開高走高
歐美爆危機 金價續走高
油價創去年9月來新低
歐盟禁進口韓三星平板電腦
英暴亂第四晚 警說杜甘未開槍
美經濟學家：現為買股票好時機
抗危機 巴西將強化國內市場
建仔先發戰小熊 2局暫無失分
大陸航母今晨海試
太平洋高壓明轉強 天氣漸趨穩
傳北韓策劃暗殺南韓國防部長
美低利信心丸 亞股速漲高
台股開7742點 漲249點
建仔打小熊 妻兒愛相隨
多倫多股市反彈400多點
日股回檔 破九千點開盤
鐵人任賢齊 沙漠不忘做環保
陸航母出海試航 地點遼東海域
柏南奇低利時間表 內部有歧見
橘首波立委提名 李敖等人入列
新北藝術志工 導覽城市美景
台股大漲 新台幣盤初升8分
學者：美利率政策非復甦基礎
護學童視力 眼科醫師進校園
王建民好投 國民暫領先
類股全面反彈 成交值大增
聯準會矢言低利 東証7天首揚
不吹冷氣飆汗練吉他 盧氏浪漫
陸航母海試 學者：象徵意義大
視力篩檢 特殊學童費功夫
王建民好 1安打 無失分
暌違8年 國泰金宣布買庫藏股
大陸勞工過多 越加強管理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
小英9月訪美 將到哈佛演講
中美洲加勒比海峰會下週舉行
睽違2年 王建民復出首勝
越冬瓜村 瓜大一等一
航母試航 陸媒大捧航天軍工股
橘公布提名 藍盼共推勝選人選
類股齊揚 站回7700
台灣民眾上網辦港簽 擬免費
總統：育嬰假近8萬人受惠
陸首艘航母試航 營造海上強權
陸航母構成區域威脅 還早
瓦雅格形成戰鬥力 還需數年
窺探瓦雅格 各國使出渾身解數
英相開會防暴 倫敦人自願巡邏
天氣熱噴農藥 沒戴手套中毒
小英：兩岸政策 從大方向說明
國民黨團：沒放棄國親合作
橘選立委 王金平：衝擊難免
建仔首勝 外媒讚6局無失分
梁國源：QE3可能性不大
總統：婦女就業3年增18萬人
持台胞證赴港 30天免簽證
林中斌：瓦雅格對台沒直接影響
親民黨選立委 民進黨尊重
全球風險增 星降出口成長預估
馬：國內法落實公約 接軌世界
中國貿易順差增至315億美元
聯準會矢言低利 亞幣全面走升
拿下首勝 建仔超高興
大連PX廠潰堤 官方考慮遷廠
台股翻紅 政院續關注經濟情勢
東部機場效能不彰 糾正交通部
羅傑斯盃 小威晉級克媽退賽
球評看建仔 重返巔峰只差球速
經長：台灣實體經濟面好
遭指集體貪瀆 國安局：非事實
建仔獵小熊 奪復出首勝
雙北淡管會成立 先處理漂流物
建仔 國民教頭：非常傑出
罵鄰居是鬼 女遭起訴
高點廣告誇大 來勝遭罰
陸前7個月貿易順差 比去年降
虐養神豬 客家大老喊停
錢薇娟：週刊報導占車位不實
偽造監測數據 永豐餘下令改善
匯升股跌 日企業看衰政府對策
長期背痛腹痛 提防主動脈瘤
是否選總統 宋楚瑜未鬆口
中華民國青年大使團訪墨西哥
許安進告誹謗 陳建平出庭
網路留言謊炸電視台 警逮1人
台股漲 新台幣午升7.8分
救人溺水男子 仍未尋獲
聯準會維持低利 金價續漲
日圓返干預前水準 官員再喊話
假證件設定抵押 銀行獲國賠
國親相爭 王金平喻開井拔泉
大陸愷他命 闖關台北港落網
台灣踢踏舞 躍上洛杉磯舞台
安置身心障礙生 普通班可減人
推廢核四公投 呂秀蓮走遍新北
匈牙利代表 讚台政府有效率
勞團陳情 籲時薪調至112元
馬辦：總統把民生當大事
紫斑症新藥納健保 給藥門檻高
南韓祭放空禁令 政府基金進場
陸媒：高鐵9月全面降速
法律難抗民俗 宗教屠宰仍在
高市鄰長文康費 加碼有望
建仔喜獲首勝 總教練早料到
台股收盤漲243.20點
宋楚瑜督軍 橘提10人選立委
美債危機不影響巴拿馬銀行
股市動盪 東南亞長線硬底子
名導欽點張根碩 新戲分飾父子
病患撞車 離院10分鐘又住院
賴士葆推程式 手機就能查房價
對戰橘營 藍委：國親仍可合作
關店躲颱風遭解僱 婦討薪勝訴
遭評惡劣國會 王金平：有落差
台股收漲243.20點
台積電7月業績 近5個月新低
綠質疑4大基金綁樁 藍反駁
8月台指期漲127點
伸卡未生鏽 建仔威猛依舊
舞力全開 梁文音翹臀珍附身
美股漲 韓股暴跌後回溫
健走抽iPad 登山換好禮
陸知名異議人士冉雲飛獲釋
中秋近 北市業者推開運月餅
8月電子金融上漲
視聽業陳情 中市府：依法行政
宣傳養生 佛光山辦素食展
夏季泌尿道易感染 多喝水預防
苦等2年 國民隊盼到王牌歸位
搶App商機 經部推電視選秀
僱逃逸外勞 雇主移送法辦
三大法人賣超台股301億元
世羽賽 鄭韶婕輕鬆晉16強
潘基文為國際新聞攝影展揭幕
香港利率維持0.5%
王建民好投 睽違773天奪勝
彰縣編經費 改善鄉鎮圖書館
中美晶海外併購 躍全球第 6大
鬼鬼披紗想婚 胡宇崴隨緣
焚化爐回饋疑遭掌控 里長抗議
絕命終結站5 替死鬼挑戰人性
吳釗燮：中應正視台灣民意面向
延坪島硝煙又起 南韓軍方回擊
北韓對延坪島開炮 南韓還擊
王建民奪勝 世大運代表團振奮
紀錄美麗新北市 首獎50萬
新台幣兌美元升 4分
王建民勝場開胡 安打被沒收
7月稅收 年減5.3%
酒店業者扮公僕詐騙 警逮11人
疑尋短投淡水河 男昏迷獲救
新屋SPA噪音擾人 建商判賠
涉吸金8億 檢調11路搜索
斗六市長補選 小英下達動員令
任爸：Selina可以跑步
妻傳曖昧 高凌風：信任太太
憂鬱患者性情變 躁鬱症做怪
今年東京影展 辛亥革命揭序幕
農企業發威 鳳梨酥金磚惠地方
陸配陳屍判定自殺 監委認有疑
寶山義消 葉春茂樂當打火兄弟
經濟基本面佳 總統信心喊話
嘉縣立泳池生菌數過高 待改善
北韓炮轟 延坪島居民躲避
江丙坤憶兒時 肩挑鳳梨上街賣
三星平板闖歐 蘋果殺出攔截
窩藏大樓販毒 警逮6人法辦
正修科大與移民署策略聯盟
金融應變 劉憶如：政府有準備
鴻海柔佛設廠 馬國官方證實
南韓化學輪 3拍賣出
網站掛點 多檔港股暫停交易
超額比序方式 9個月內出爐
新糙米營養增5倍 可做米麵包
香港放寬入境 旅行業促免簽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
助海嘯災民 慈濟扎根斯里蘭卡
未依規定報備 傳銷業遭罰
教團質疑聯測續辦 盼停辦
寶來溫泉探源 市府：繼續努力
新生三館預購票 超商免手續費
不當豔星 林韋伶當料理達人
海外直接投資 菲前5月增加
蘇俊賓訪基層 盼推志工精神
政策奏效 德股重回六千點
不動產經紀人普考 要繳大頭照
江西自來水汙染 逾百人送醫
吳揆：基本面好 股市回歸正常
仙人跳強盜財物 夫妻4人遭訴
中大樂透 女得主回饋雲林
陸星巴克賣「包公杯」 後裔怒
摩鐵開毒趴 14青少年被逮
愛上微笑 姜育恆搞笑猛NG
橘選立委 馬英九盼共推參選人
大台北黃金步道 走出健康
英暴亂 陸外交部發布警示
企業公民獎 台積電重回寶座
陸故宮又傳出包 清代屏風泡水
購物袋當掩護 女子行竊被逮
連竊多輛計程車 男子遭訴
日本熱爆 明星辦活動粉絲昏倒
助身障者 胡志強扮超級推銷員
賽神豬 高市義民廟：習俗
貨櫃車國道失控 無人傷
送枯骨歸根 員警：做功德
台灣火力發電 日商競標工程
南韓化學輪 環能海運得標
亮槍揚言自殺 男子遭起訴
勞退保基金逢低進場 無關護盤
光世代上網 低收戶打5折
企業公民獎 富邦中信獲選
黑莓平板安全 獲澳洲政府認證
菲6月份出口額 雙位數下滑
香港在台辦事處 年內成立
中秋加班車 台鐵26日開賣
英暴動 外交部啟動平安留言板
節目分級細化 NCC推白皮書
金融風暴 中利率明年前料不動
男遇剝皮酒店 被榨乾猶未醒
美搜尋引擎市占 谷歌降雅虎增
港交所網站 疑遭駭客入侵
台中檢方查毒 帶回53人偵辦
釣魚台若遭侵 日方強硬表態
台股大漲 新台幣收升4分
進軍威廉波特 金潭13日赴美
瑞士央行擴大阻升瑞郎措施
電信股獲利 中華電續稱王
人民幣兌美元攀抵17年高點
埃及旅遊警示 維持橙色
政教分離 達賴拒答政治提問
海釣場溺水 3人送醫
A7站開發 地主提3訴求
倫敦暴動 菲發旅行警報
假冒檢察官詐騙 2車手送辦
貪兩千萬 前台大職員判16年
肯尼里來台演講 談多元文化
橘立委提名 藍選將盼黨協商
歐美日相紙輸陸 陸實施反傾銷
赴港更易 陸委會：朝免簽努力
改披橘袍 陳福海：盼有利金門
大學生柬埔寨助孩童 感動滿載
華亞科徵才 擬錄取150人
主要股市回彈 星股反向下跌
大陸經濟遲緩 牽連世界復甦
遭情色留言 女青會提告訴
陸航母艦長人選 外界關注
協助搬家伸狼爪 男子遭判刑
開車撞人成癱 男判賠千萬
傳教師校外開班 桃園教局調查
唐文華慶天命年 扮忠僕滾釘板
侵占公款 前國小家長會長判賠
英國暴動 達賴震驚
國家公園檢討 烈嶼要求縮小
英銀看壞前景 料通膨低於目標
婚潮送好康 新北徵浪漫佳偶
菲南回教徒火拼 八死五百戶逃
三重市場排水差 新北持續改善
行竊被發現 偷竊變強盜
伯明罕暴動 肇逃車撞斃3亞裔
小皇帝詹姆斯 11日來台
稅收達成預算數 財部：樂觀
住院醫師工時 每週約75小時
鴻海7月營收 今年新高
高齡社會新科系 長照兼社工
建國百年 台韓美術聯展開幕
台北港特定區徵收 月底公告
北韓炮擊 陸媒：原因待查
聯準會承諾低利 QE3料出籠
隱忍18年 女控男性侵
陸高鐵大安檢 全面降速
日偶像設中文微博 饗台灣歌迷
新北將成立勞檢處 勞安雙把關
台將籌組團隊規劃亞太糧食救援
大彩虹音樂節 打造亞洲胡士托
全球反彈航母助陣 陸股翻揚
戰三星 台拚OLED手機面板
淡水河水質改善 邁向輕污染
鼎泰豐入泰 五年計畫增至十家
今彩539開獎
1天2次 傳北韓砲擊兩韓海界
駕車墜谷1天1夜 男命大輕傷
地鐵安檢 滬婦人皮包險被偷
查炒房漏報 補稅逾13億元
3度遭彈劾還升遷 監院說NO
監院4度糾正 上訴期限擬延長
劉憶如：美股如穩定 危機暫解
招攬陸客 日再放寬簽證條件
小英網站疑遭駭 刑事局追查
中美晶買日大廠 盧明光顯身手
延坪島砲聲又起 南韓軍方戒備
陸航母試航 國防部掌握訊息
陸媒：自力培訓航母艦載機駕駛
8.1局無失分 陳偉殷第4勝
停車爆紛爭 錢薇娟：願解決
釣魚台問題 台日學者尋共識
嘉縣工廠火警 向嘉市求援
一日行情 美股開盤賣壓沈重
大里國運中心 立委爭取建蔽率
美國低利率 外銀：具穩市效果
陸航母海試 台北國防展秀雄三
美國牛肉 近2%檢出瘦肉精
需求不如預期 面板廠降產能
陳裕璋：金融情勢漸穩定
歐股盤中走高 聯準會加持
楊毅：台灣應多做兩岸和平事
印股反彈 站上17000點
A7產專區標售 8月底再招標
成英騷亂推手 恐損黑莓機形象
建仔拿勝投 總統臉書同賀
降級美債疑計算有誤 標普否認
歐債危機堪憂 美股開盤大跌
翻滾吧阿信首映 天廷挺彭于晏
盈拉內閣上路 評價正反參半
瑞銀：歐債未解 亞太受累
樹枝檔道 北捷排除中
烤肉戲水 海釣場3人溺斃
貓空建築許可 北市籲業者速辦
嘉義尼龍工廠大火 付之一炬
遭國外政府罰款 企業不用繳稅
美股跌勢擴大 道指狂瀉400點
涉操縱電子書價格 蘋果吃官司
談貿易 江丙坤：越自由越健康
今彩539 頭獎槓龜
美減支委員會12人 下週敲定
三哥罵醒中華隊 險勝阿聯
小英：年輕人失業 須嚴重看待
美股開低走低 牽歐股由紅翻黑
原物料價格下滑 促經濟復甦
惠譽揮刀 賽普勒斯信評被砍
澳華裔女財長 同性伴侶懷孕
外資繼續賣超 三天提走千億
[快訊]北韓開砲 兩韓交界延坪島再傳衝突
「Facebook Message」 讓手機傳訊更方便
如果宋楚瑜民調勝過馬英九?
鴻海七月營收 2,294億元 同比成長 16.97%
只高興一天 美股開盤又大跌 ( 23:24)
美股重挫逾4% 昨漲幅回吐
天災損失風險 台灣排第4
標普拒絕恢復美國3A評級 奧巴馬動怒
建築爆破當成砲擊 朝鮮指責韓國說謊
駭客放話 11月要毀了臉書
霧社事件八十周年特展 台東開展
高金素梅闖靖國神社案 送日檢
台新金總座墜谷 救難人員搜尋
黑巧克力含大量黃酮醇 多吃有助思考提升
國家公園100場電影SHOW
臺中FUN-IN電影季8/13-10/29熱鬧登場
超便利!! 衣服超商也能送洗
去哪兒網試睡員首晚入住台北國賓Fun Taiwan 台灣特色美食初體驗
蜂月甜 豐月圓 瘋月年 建國百年中秋節 理想大地「蜂月餅」獨領瘋潮
火星探測車「機會號」 經3年終抵達奮鬥坑
中國航艦試航 台灣航太展出「航母殺手」飛彈
新糙米不僅營養高 還能做麵包
明月詠香 醇酒沉醉
綠：中國航母試航 馬政府砍國防預算
暴動蔓延 英相矢言鎮壓
德股挫 DAX指數跌5.1%
西班牙女公爵 為結婚棄家產
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中航母海試 美盼勿傷區域和平
救市 法政府提前祭出方案
受廢核影響 德能源公司將裁員
美減支委員會 共和黨名單出爐
歐股重挫 倫敦跌3.05%
美民調 73%稱美國誤入歧途
單月最佳女運動員 曾雅妮獲選
收長黑 倫敦蒸發410億英鎊
金價續飆高 銅跌
全球經濟減速 商品期貨價下滑
倫敦遇襲被搶 馬國留學生驚魂
紐約原油收82.89美元
憂歐債惡化 美股重挫
花蓮清晨地震 規模4.5
美：發展航母 中國應說明意圖
午後熱對流 防瞬間大雨
思科獲利超標 盤後股價大漲
經濟難題未解 歐巴馬度假去
台股開7570點 跌165點
力拼7金 世大運代表團抵深圳
防暴 英警：民眾可武力自衛
歐美股再跌 財部關注
蘋果篡位成功 市值全美奪冠
嘉義尼龍工廠火警 無人傷亡
美政府救經濟 7成5民眾質疑
泰雅舞團 巴拉圭掀台灣舞蹈風
台股跌 新台幣盤初貶3.2分
現在進行事 有感文宣打響政績
人民幣兌美元升至17年高峰
宏達電傳入股高階耳機公司
股價跌趴 法興籲調查不利傳言
東京股市回跌 日圓續升
找救人落水男子 八百人大搜尋
港交所網站恢復運作 民怨未消
輔大校長黎建球 多倫多會校友
中國風迪士尼城堡 全球最大
歐美暴跌 港陸開盤趴地
暴動喪獨子 英父感性籲冷靜
台股又跌 劉憶如：勿自亂陣腳
中美洲薩巴兩國商討合作
小英兩岸論述 馬辦批不負責任
台股上衝 電信股黑翻紅
張忠謀獲IEEE榮譽獎章
美航母訪港 專家：沒有針對性
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
越反對美歐評論瞿輝河宇案
不畏利空 台股黑翻紅
洞洞裝陰陽鞋 魏如昀尬男歌手
投信：大跌利短彈 持續震盪
北韓：未曾向黃海開砲
持續進水 仁義潭近滿水位
惠特妮罵殭屍 小摩：一派胡言
攝護腺癌新治療 避陽痿副作用
女遭押保持通話 警循聲找人
惠譽：銀行對科技業曝險 適中
外資：台股至少整理2個季度
共軍專用網路遊戲 明年底上市
美公債殖利率 連跌2天
宏達電取得美高階耳機公司股權
撤銷學位 須通知其他院校
持槍製毒 2嫌送辦
鴻海駐軟科 覓地建人才坊
台灣天災高風險 離災重防災
台灣生態片九九蜂鷹 日本獲獎
台灣第1 曹雯華獲美影協獎
滅頂15分鐘 美少年奇蹟生還
屏東好茶村淹沒 提國賠5億餘
美股指期漲 亞股油價跌幅收斂
金價回落 跌破1800美元
媒體：中國應緊急評估美債風險
菅直人接班人誰屬 戰況激烈
陸正案 律師團提非常上訴
成大綠建築 獲美國白金標章
股市動盪 可考慮外幣定存
股市震盪 政院：台灣基本面好
爭2千獎金 罵人挨告賠1萬
台中購物節 送百兩黃金
毒蟲遇警佯裝病發 被識破送辦
國道工地意外 吊車翻覆司機亡
黃金現貨 飆破1800美元
高市投6億 改善本洲廢水處理
台新金總座林克孝墜崖
蔘藥行涉製偽藥 還藏槍彈
卡麥隆硬起來 英國暴動暫歇
全都錄 重慶9百億建監控系統
美國職棒 郭泓志1局失1分
警採尿未符程序 吸毒男不起訴
馬總統肯定佛教貢獻社會
憂衰退 星印看壞美歐經濟
大陸酒店試睡員 寶島自由行
劉憶如：經濟若未保5% 勿慌
人民幣兌美元 再創新高
世羽賽 黃金女雙爆冷出局
抓猴反被告 徵信男吃官司
台股回穩 新台幣午升1.4分
46歲失明 博士生另創新人生
A7產專區標售 自救會再抗議
追撞事故調查組 陸鐵道部出局
遭日函辦 高金素梅：沒打日警
國道服務區OT案 吳揆促推廣
醫師醫療機構停業 擬1年為限
英特爾砸重金 催生超輕薄筆電
環署擬罰怠速 特種車輛除外
台股收7719點 跌17點
優秀選手缺奧援 政院遭糾正
韓國開罰 台面板廠研議對策
亦宛然掌中劇團 風靡拉美
母女搭車受傷 業者加強安全
緝毒率高 李永得：非治安差
副總統：ECFA效果已現
台股開低走高 小跌17點
環團陳情 反對公車裝WiFi
軍方新調動 綠有異見藍駁斥
8月台指期漲32點
亞股持穩 台股失守7200點
漫博會登場 限量商品搶手
溫水泡腳如吃補 保健養生
台南鐵路地下化 明年動工
百貨工地違規 勞局開罰10萬
不滿分手 男潑漆亮斧頭遭判刑
保障小農 小英：管制台糖土地
金改案 辜仲瑩仍否認助珍洗錢
小馬少棒 中華痛宰墨西哥
倫敦暴動 暫無國人傷亡財損
8月電子漲 金融跌
元旦車禍 孫穗芬駕駛不起訴
掉髮年輕化 早診斷早改善
李敖：宋若不選總統 我一定選
台以免簽證生效
重建食品MIT形象 辦博覽會
易成竊賊工具 舊中華車應防竊
血癌突破療法 T細胞殺癌細胞
油漆檢測 3件標示不合格
三大法人賣超台股87億元
尋獲男屍 是否黃品彥待確認
讀報教育 培養學生公民素養
北市承德路火警 無人傷亡
英國暴動 台留學生平安
以國創新思維 蕭副總統盼合作
惠譽：銀行業美債曝險上兆元
鐵牛不如水牛 老農感嘆休耕
雲南隧道坍塌 8人受困
電話詐騙兒遭綁 警阻夫婦破財
綠指負債嚴重 藍批數字錯誤
另類服務 女警教小朋友游泳
資訊透明 賴士葆推查房價程式
本土登革熱 入夏第3例
地方三等特考 專科畢業止步
全球鬧股災 南韓暫緩升息
小馬少棒爭冠 中華投手待命
惠譽：銀行對奇美電曝險近上限
駐外眷補費請領 監院要求檢討
54321目標 經長有信心
馬辦籲蔡 勿為選舉製造恐懼
砍死人纏訟12年 2男獲減刑
汽車後座繫安全帶 全癱遭拒載
新台幣兌美元貶 5分
國家公園檢討 古寧頭要出走
少女時代 擔任韓宣傳大使
鼎立總裁傳喚不到 檢開拘票
地鐵站拳打腳踢 宣洩柱給出氣
百年全運會 五月天扯嗓助陣
北市副市長 敲定丁庭宇
莊國鑫原住民舞蹈 葡國獲好評
藍輔選會報 廖金籲穩紮穩打
衛武營行銷藝文 粉絲熱情捧場
櫃買中心：優質公司已超跌
陸媒：故宮內鬥多 爆料不斷
屏東春日豐年祭 公所組團宣傳
基港東二碼頭車墜海 警消搶救
范瑋琪保養祕笈 范氏懶美人法
盛夏易眩暈 慢性病長者多注意
鄭明娟主持新節目 甩肉6公斤
嘉縣民宅火警 疑製毒引燃
拚高港競爭力 高市催生跨港橋
避降信評 法擬再頒緊縮政策
印媒：中欲印推印度洋合作機制
雙盜搶超商 4個月犯10餘案
流動電腦教室 縮短菲數位落差
比利時劇團 杉林國中演出
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監院糾正 新聞局：尊重
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違約風險低 富邦金力挺美債
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惠譽：茂德案 銀行估損失7成
霸地盤暴力欺弱 桃警逮捕8人
社工師人才缺 明年考試辦2次
婚變疑雲 高凌風：我要檢討
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中央氣象局氣象報告
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高考三級暨普考 增外島考區
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雲縣突檢六輕 要求立改缺失
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英相誓懲滋事者 談平亂措施
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林克孝意外墜谷 只因尋「莎韻之鐘」歷史足跡
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檢開拘票 鼎立總裁秦庠鈺到案
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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男再婚未登記 小三判無罪
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男3C賣場行竊 2年偷千萬
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侵權案 群聯與IDT和解
徐旭東:政府因應股災得宜
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虎尾中元普渡 搖滾感恩音樂祭
網咖太吵投訴店長 涉謗不起訴
林克孝遺體最快13日運出
大危機 歐盟五百萬年輕人失業
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大陸新富階級 勤勞致富比例低
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雲貴乾旱 逾千萬人受災
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民調：歐巴馬支持度委靡不振
陸股續彈 力道減弱
漢翔跨航空服務業 推商務專機
廉能海關 財部推十大關務革新
台灣送暖救災 櫻花妹致謝函
六輕貪便宜釀災？王文祥駁斥
名將胡宗南浙江故居 修復開放
捐款雲縣惹議 台塑喊冤
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台灣楓香舞蹈團 西國讚賞
有庠科技獎 頒獎20位科學家
藍委：綠參選人占媒體違原則
妮妮代言汽車 自認人車一樣穩
台塑化新任董總 將延宕
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蔡依林師弟 林俊傑盼成3J
勉勵新任外交官 楊進添盼慎獨
竹市影展 黃騰浩最想看許不了
越南勞工最愛來台工作
劫偵防車脫逃 吸毒犯嫌判8月
北京7月物價飆 39個月新高
昔日電影重鎮 台中風華不再
讀報成效 師生認知有落差
美參議員訪越 談南海爭議
台鐵時刻將微調 團體票受影響
展演空間業遭稽查 業者爭生存
類流感門診超支 健保拒補破洞
美債衝擊 汽柴油可望大降
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綠：藍執政 女性失業率惡化
曾雅妮明赴美 抽空為建仔加油
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夜店大火究責 中市官員撤職
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邀大陸媒體訪台 台旅會推觀光
陸高鐵 展開安全大檢查
印儲銀：本會計年經濟估增8%
大樂透開獎
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林克孝罹難 板檢最快明相驗
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航母首航是共軍現代化里程碑
大陸試航母 日質疑必要性
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瓊斯盃中華隊慘敗42分
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林克孝祈福法會 吳東亮出席
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林克孝遺體送下山 板檢相驗
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機捷車廂抵台 10月亮相
台青年大使表演 轟動聖露西亞
追逐夢想 總統：高中職一樣行
柏林圍牆50年 傷痛難忘
梁國新台商服務團開拔東莞武漢
什麼是日本海？要叫韓國海
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
星媒訪史亞平 讚譽柔性外交
機捷軌道落後 卡在包商爭議
北市青年留學貸款 5成要赴美
馬辦：綠自外世局 只會抹黑
防汛 滬擬建地下蘇州河
熱血慶百年 萬海發動全台捐血
禮讚佛教 總統：普渡眾生
滬頂級派對趴 一晚消費2百萬
奢侈稅風頭過 土地標售再現
鄭成功誕辰 祖廟辦祭典
不想看屋 天氣因素大於景氣
5A計畫 打造重慶達佛斯小鎮
搭訕裝熟扒現金 女慣竊送辦
統一發票盃北區路跑 開始報名
弱勢不弱志 自立青年成楷模
松山基地迎客 戰機彩煙衝場
總統讚佛團 中華文化傳世界
男持菜刀反鎖房內 警救出送醫
綠建築高貴不貴 成本接近傳統
檢相驗推定 林克孝10日死亡
越將建國家照片博物館
雲嘉南就博會 工作機會逾四千
英警嚴陣防暴 近7百人送法辦
世錦賽 鄭韶婕闖決賽有優勢
初體驗 松田聖子演大河劇
北部籌設肝病醫院 陳敏薰力推
特種生入學優惠 立委籲檢討
救人強索感恩費 變臉盜嫌送辦
信當女兒司機 陪追韓星
馬辦：小英不應欺騙百姓
道奇台灣夜 中華小將當嘉賓
摸女私處還微笑 醉漢判刑4月
保育界籲總統 設白海豚保育區
包錦蓉換肝10年 用畫作獻愛
港都羽球賽開幕 黃妃飆歌助陣
小英：綠提政策 藍跟進
凸顯中心地位 台中爭兩岸投資
中台落成十年 吳揆讚淨化人心
陳節如訪印 盼拓展實質合作
藍：民調穩定領先 決戰南台灣
總統盼台灣成全球客家文化中心
王金平搏感情 外賓像鮭魚回流
溝端淳平演柯南 怕砸招牌
被指來台算命 始源推特澄清
馬拚連任 南台操盤手就位
青島啤酒節開張
合力拚免簽 立院接訪團大增
保障房安全 大陸各地著手查
迪士尼筆盒 成就1名熱忱教師
股災房價略鬆動 看屋好時機
奢侈稅效應 新北房市價漲量縮
漁業署不排除設保育區救白海豚
再戰雲林立委 許舒博展人氣
世大運自由車 台2女將退賽
香品紙錢抽驗全合格 安心用
地下街辦麻將比賽 警要求撤桌
2元香蕉3元芭樂 次級品產地價
踢掉蘋果 艾克森美孚還是老大
陳沖挺災區 特產北上展售
大圳旁聊天 少年落水失蹤
兩岸工業設計大賽 北科拿8獎
雲南礦車出事 4死6傷
官方證實 雪豹突擊隊進駐新疆
新疆地震 鐵路變形水壩顯裂
蘇治芬投書 勞委會澄清
代工麻糬轉型 拼伴手禮首選
大斗六文旦冠軍柚預購啟動
東海之狼案偵破 DNA建功
美濃溪河岸崩落 居民憂心
雲南隧道坍塌 受困8人獲救
嘉縣桌球賽 地板千瘡百孔
吳揆要求彰濱區路段提早完工
讀報教育 可參考日本經驗
哈客文化嘉年華 中市登場
豬骨湯精充湯底 味千拉麵道歉
成長逾14倍 巴掌仙子回娘家
中元祭主普水燈 歷年最大
窮到只剩50元 孕婦急需救助
中元普渡 以花代香
輔大搶陸生 推招生新措施
嘉義落水少年尋獲 無生命跡象
九把刀電影 彰化辦特映會
爆肝非猛爆性肝炎 保肝有迷思
改賽神豬習俗 端賴民力促成
八八水災2年 展開傳愛活動
中秋送禮 多採購庇護工場產品
深耕美學 三誠樓不只三層樓
1天趕2場 林書豪分享籃球經
台灣加油讚 帶青年遊台南古蹟
訪曾君豪 總統：大家上了一課
百位民眾排無罪字樣 支持蘇案
風雲一甲子 黃俊雄布袋戲特展
高鐵中秋訂票 各車次仍有位
職棒獅猿戰 招待弱勢青少年
甲仙業者走出災區 盼租金優惠
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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高雄直飛大陸 華航將增3航點
造勢變肇事 陸龍蝦節成龍蝦劫
客運撞國道護欄 駕駛受傷
瞄準星空 獵戶座太空船再測試
東海之狼落網 海巡：記2大過
世羽賽 鄭韶婕：平常心爭冠
新北家扶兒 歡樂Fun暑假
東海之狼 藏身14年落網
西安于右任博物館 經典作列展
戴克辛擬訪日 尚未獲外交護照
香港神童 13歲獲雙碩士
醫療設備閒置 高市衛生局否認
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擴大白海豚保育區 需再研議
蘇智芬投書 台塑：虛心接受
中台禪寺10週年慶 總統出席
東沙環礁 爭取列入世界遺產
環保造筏競渡 南台科大大贏家
東沙駐軍 國防與生態並重
瓊斯盃再戰韓國 中華加班惜敗
漆藝之美 王清霜父子聯展
郁慕明：宋藉總統議題拉抬立委
弊案＋通膨 印國大黨聲勢重挫
今彩539開獎
救歐元 法德領袖將會商
東海之狼落網 軍檢署聲押獲准
海博會開幕 高雄濃濃海洋風
捐精成功獲證書 陸網友不敢掛
在台外勞增3.5萬 印尼最多
日媒：台日投資協定 9月簽署
總統中元祭 基隆綠議員鬧場
歐巴馬：政黨兩極化阻經濟成長
男拒家族事業 偷安全帽觸法
鍾任壁演布袋戲 東京觀眾稱讚
中華隊首牌 唐啟中舉重奪銅
生態永續島 領略東沙之美
漫博吸11萬人次 網球王子夯
剛中5百萬美元 美無福男過世
高度不足 陳信安盼長人快歸隊
德州州長裴利正式加入總統選戰
20公尺42 張銘煌再破全國
駐印外交官言語冒犯 美消毒
今彩539 頭獎1注中獎
挽留熊貓 歐巴馬曾是說客人選
科學辦案 才能摒除冤獄
石油依存度 大陸首次超越美國
世大運首牌 舉重唐啟中奪銅
東海之狼落網 紀富仁家屬喊冤
江蘇宜興車禍 28人死傷
高國慶開轟 統一站上排頭
憂鬱症婦女 中風風險高
胃不舒服 馮俊凱公路賽失利
仿金融海嘯做法 歐盟4國禁放空
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倫敦鬧事打劫 奧運大使也在內
臉書風波 馬辦：綠營張飛打岳飛
蘇起掌台北論壇 盼藍綠對話
中國媒體證實 反恐精銳進入新疆
移民署通譯人才進階培訓 謝立功：把握免費上課的機會
放水燈深夜登場 數千民眾圍觀
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世羽賽 鄭韶婕晉級決賽
世羽賽 鄭韶婕闖進冠軍賽
加入提名戰 裴利對準歐巴馬
世羽賽爭冠 鄭韶婕將耐心以對
共和黨愛州假投票 巴赫曼勝出
高溫炎熱 午後防瞬間大雨
提振信心 證交所法說本周登場
客台培訓主持人 演員歌手參與
軍事合作 陸與烏克蘭走得更近
日片東京公園 瑞士影展獲大獎
龍劭華扮阮經天父 笑稱出好筍
歐洲台商大會師 第二代崛起
共和黨愛州模擬投票 群雄全敗
暴動誰負責？英相與警察暗較勁
台日投資協定 官員避談時間表
西方大搖晃 東方崛起？
溫金龍維也納演出 樂迷叫好
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國際港客量降 唯獨兩岸線大增
日震救災慢 357億未給災民
都更優惠貸款 申請踴躍
劇毒染河床 雲南否認
波段漲勢猛 黃金短線整理
越南展企圖心 建國際轉運機場
總統：連任把台灣未來基礎打好
近5成上班族 愛求神問卜
新愛瘋何時上市 蘋果迷心焦
加油且慢 汽柴油明起降6角
不向命運低頭 抗癌勇士環島
捷運入岡山 公墓將變身公園
大學校長遴委會 倡性別平等
1件2塊錢 清鎧甲曾遭賤賣
京滬高鐵來客稀 停駛21班
馬辦：綠屢抬民調 不如端牛肉
蘇貞昌：林全是很好的財經首長
台塑汽柴油調降6角
扭轉劣勢 歐巴馬展開競選之旅
北市文創設計班 15日秀成果
摸黑上山偷鋸老樹 警逮2嫌
沒有網球王子 聲優十年生命空
為收費狂按鈴 婦挨告獲無罪
爸媽囧很大 激辯同志教材
兩岸投保僵局 卡在政治敏感
逼車肇事 立委擬修法祭刑責
破底不易上攻難 台股持續整理
蔡提國光石化 馬辦：自曝善變
喋血疑雲 山東22船員失蹤
金賢重抵台 粉絲尖叫接機
易帥 陸足球教頭換人做看看
上山採藥失聯 男子獲救
薪資低物價漲 以國人群起怒吼
催生政綱與副手 小英假日閉關
北韓網站開通 大力宣傳體制
研究：美國兒童變笨了
南山18日臨股會 改選董監事
艦慶遇婦落水 兩士官跳水救人
道奇台灣日 中華少棒成焦點
環島三騎士 帶吉他賺旅費
李婉鈺白家綺 聯手號召捐血
台灣電影音樂 打入南非校園
韓態度轉強 派軍駐獨島聲浪高
貼文罵夫外遇 人妻判拘役
奧運前竟暴動 英相疾呼挽面子
倫敦奧運 大陸選里茲賽前訓練
新台幣上週升值0.08%
陸航母能出航 烏克蘭幫大忙
10週年慶 員林演藝廳過生日
陳田錨：不讓馬吳配在高雄漏氣
辛亥劇 吳伯雄宋楚瑜題詞
世大運柔道 曾漢捷無緣奪牌
陸工廠白天被表揚 晚上就漏氣
搶救回憶 台大生盼留軍刀機
臉書風波 馬辦：綠打花博翻版
建仔搶連勝 得看老天爺臉色
上班族擁智慧3C 近人手一機
航母返回大連 數千人抗議PX
石斑產值佳 養殖業力挺馬總統
駱家輝：美國對台政策從未改變
京滬高鐵列車召回 另調車支援
林家花園慶生 傳藝活化古蹟
心臟病兒基金會 助4千童重生
大陸兩種通膨 互相影響
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翁山蘇姬出訪 試探自由尺度
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陳菊腰傷好轉 續請兩天假
檳榔攤藏春色 越女脫衣陪酒
學者籲兩岸合編抗戰史
少女時代信統一教？ 日媒質疑
世大運舉重 許淑淨奪銀
走動式服務 組改充分溝通
惠譽認錯 強調鴻海財務強健
馬總統：活路外交 兩岸不惡鬥
女少校清涼照 軍方盼約束言行
復旦校長：學校黨書記別管行政
野田提聯合政府 在野黨審慎
台塑捐10億 漁民抗議未受益
駱家輝：中國無須擔心美元資產
拜登訪北京 鋪路美中高層關係
露鋒芒 陸官媒關注鄭韶婕
人才供需失衡 中研院籲重視
馬辦：綠4度批臉書 匪夷所思
大連：PX項目立即停產搬遷
輕薄筆電效益 英特爾看長期
總統盯犯罪率 詐騙案降顯政績
世大運舉重 許淑淨銀了
南市偵破飛車搶案 2嫌到案
吳揆勉公務員尊敬民眾 增福報
台蒙醫療交流 醫技輸出分享
雨神金賢重 一開口雷聲響
匈國際合唱節 台原民歌謠獲獎
陸股民上半年 每人賠5萬
登嘉明湖補課 5老師陪畢業生
總統高雄踩街 力挺多元文化
9歲男童寫紀錄 2度闖嘉明湖
嘉明湖映歷史 三叉山神鬼同泣
當代傳奇成功首演 轟動愛丁堡
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另類中元普渡 牧師收驚解厄
除役軍機武器 金門觀光賣點
綠：藍競選主軸就是抄襲
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羅伯特完封 獅笑擁5連勝
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埔里阿嬤助旅行 弱勢童感恩
外勞歌唱大賽 鄉音思母情
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興農再挫兄弟象 拿下2連勝
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人氣旺 瓊斯盃收入破700萬
利反抗軍大斬獲 攻進戰略重鎮
台北藝術節 尋消失的洪通狂潮
世大運女籃 首戰痛宰芬蘭
世羽賽 鄭韶婕榮獲亞軍
恆春豎孤棚 馬總統為台灣祈福
世羽賽 鄭韶婕奪銀
馬總統：甘願當米酒總統
德州州長爭白宮 循小布希腳步
球迷支持 鄭韶婕前進動力
型男正妹自私 成不了理想伴侶
賽事因雨取消 王建民休兵
陸航母試航畢 返大連碼頭
DPP頻頻公佈民調 馬辦: 疲勞轟炸
手頭緊 多數美民眾拿不出一千
第三屆國際烈酒展 WhiskyLIVE and Fine Spirits 2011
全球大學排名 台大進前150
紫外線指數 全台今達危險級
李克強訪港 傳帶來優惠大禮
準確率九成五 七週就知寶寶性別
宋參選 民調：馬38%蔡31%宋15%
台東2011熱氣球嘉年華 超大環保袋飛上空
解放軍總參謀長訪問以色列 史上最高官
新任駐北京大使 駱家輝: 我來中國是代表美國政府
女性抽煙患心臟病 機率較男性高25%
酪農成本變高 十月鮮奶調漲
台北市義警大隊長交接 郝龍斌主持
北市試辦十二年國教 教部「不以為然」
恆春豎孤棚賽 唸你加油
拜登訪中國 恐面臨強烈質疑
前女友爆料 索羅斯小氣又動粗
未對決哈勒戴 建仔期待下回見
世羽賽奪銀 鄭韶婕：很驕傲
美國論武 李連杰籲市場化
晴朗炎熱 北部午後雷陣雨
京滬高鐵停開3成 票仍好買
日財相放話 暗示再干預匯市
中韓料展開自貿談判 提振出口
法傳排除以歐元債券化解危機
滬氣象局 首創鼻腔清洗指數
中華隊抵美參加世界青少棒賽
台股開7775點 漲138點
越擬十年計畫 培育人力資源
英爆動亂 首相歸咎道德淪喪
第一時間救火 閃燃灼傷消防員
平板歐盟禁銷 三星25日上訴
馬辦：撥亂反正 證據會說話
阻升瑞郎 瑞士擬訂目標價
台股漲 新台幣盤初升6.2分
走出陰霾 日經濟萎縮低於預估
大運安排混亂 游泳選手撲空
日GDP 連3季負成長
格達費：叛軍鼠輩末日將至
馬拉威暴亂 旅遊警示升黃色
有下櫃疑慮 茂德跌停
從傳播看老人 學者盼破除迷思
男子屋內頭中彈亡 檢警調查
金磚印度 經部率中鋼等搶灘
解放軍最高將領 首訪以色列
貴州礦災 10人遇難
時代華納有線欲購凱雷旗下公司
台股反彈量縮 大漲百餘點
八點檔暴力 立委促NCC處理
嚐金煌比廚藝 小米料理競技
美債飆 美元空頭部位減
粵雲浮水庫污染 死魚150噸
中市貿易商遭擄 警1天救出
陸高鐵營運新方案 減速少減價
渤海2個月 漏2500桶油
總統：不要把重建區當災區
挪威槍手重返現場 毫無悔意
蘇治芬：錢進公庫 何來不透明
催討店面租金 罵不要臉賠1萬
新莊私有市場火警 無人傷亡
泡麵標示新規 舊包裝仍可販售
美擴大谷歌反壟斷調查
穆迪：聯準會矢言低利對美正面
觀望濃 新台幣午升6.3分
中鋼可成斥百億投資台灣
擅餵感冒藥水 馬國4嬰入院
觀察網路 NCC盼成立基金會
內政部：今年總生育率可破1
世界桌球賽 莊智淵智利奪冠
台日經濟協議 王金平：還在談
杭州快遞包裹爆炸 2人受傷
陸戰隊駐獨島 青瓦台態度保守
人才失衡 總統請政院雙軌因應
馬國人農曆7月 墓仔埔補運去
虐死胞弟 狠兄與女友遭訴
綠批外交休兵 藍批綠論述空洞
颱風過門不入 嘉明湖瘦一圈
雲縣擬徵碳費 環署週內研議
景氣欠佳 晶電鼓勵員工休假
台股收7819點 漲182點
陸政府拒公開資訊 民眾可起訴
大陸香菸警語 世衛：無力
今年迄今外資賣超逾2千億
罵檢察官流鶯 婦人遭聲請簡判
河南勇嬤跳水救3人 力竭溺斃
股災震撼 民眾看未來趨保守
台北開高走高 漲182點
8月台指期漲225點
愛三飛彈採購 藍綠互嗆
搜救遭批作秀 胡：沒那麼白目
檔案管理佳 新興衛生所獲獎
高市汰舊公車 明年品質升級
8月電子金融齊揚
世界青少棒賽 中華隊首戰勝義
有望登日經指數 任天堂鼓漲
韓：改善韓日關係 但不忘歷史
政院：培育人才 4年投6百億
與少女援交 醫師藥商重判
OTC：上櫃股票投資價值浮現
嘉義外海牡蠣遭竊 蚵農損失慘
評價有關 袁世凱故里復原難
台股反彈 站上7800點
潛艇殺手紅鯊魚 南韓實戰部署
立委：彈性薪資用在留頂尖人才
孩子吃冰多 當心變小胖
巴拿馬政府創新署長哈恩訪台
屎炸彈堆置 農委會：焚燬掩埋
櫃買業績發表會 生技打頭陣
巴國創新署長訪台 盼資通合作
色狼性侵未遂 判2年6月
福島核廢物 可能已入大陸海域
世大運桌球 男女團賽同進4強
巴拿馬：卡車是公路最大殺手
媒體民調宋受矚目 藍綠參考
腸病毒疫情 開學後將現高峰
三大法人買超台股30億元
巴拿馬創新署署長哈恩訪台
解中港路交通結 胡：設轉運站
台南新天地搶案 警鎖定搶匪
彰縣文化局售過期期刊
緬甸設發言人 陸媒稱敲開大門
罕見天候 奧克蘭威靈頓降大雪
防登革熱 東南亞旅遊避蚊叮
蔡明忠：應正視人民幣崛起
北京暴雨又淹 排水不良惹禍
現代坎兒井 陸可望蓋地下水庫
網路排名躍進 成大全球67名
高市府行銷火鶴 向雄商取經
設計勞動部LOGO 首獎5萬
外交部駐外使節會議明登場
石進智接掌金湖警分局
警持玩具槍恐嚇岳父 遭移送
推12年國教 北市試辦先行
韓民宿老闆涉性侵 外交部關注
台中特3路寬縮 民代要求改善
新台幣兌美元升5.7分
阿公店溪堤岸路拓寬 爭議解決
職場靠爸族 2成2有後台
台南兩岸直航 可望包機先行
飼料成本增 10月生乳價漲
身障團體秋節好禮 高市認購
捐款雲縣 台塑：絕非黑錢
韓美年度軍演 不含斬首行動
參拜靖國神社 日相與閣員缺席
前海巡署副處長收賄 判刑8年
淡大首創 課外活動必修
糾眾勒索工地 警逮8人送辦
曼莫漢：貪腐為印轉型最大障礙
癌子歿 阿嬤獨養6孫
旅遊大陸東南亞 防桿菌性痢疾
獲五星證書 張花冠：團隊榮耀
東部供電不足 台電推水力發電
聯測續辦否 20日前送教育部
金賢重巡演 年底來台開唱
重度腦痲教繪畫 包錦蓉像太陽
台購新F16傳遭拒 美未證實
傳美告知拒售戰機 國防部否認
綠：藍提名人不敢與馬合照
狗撞傷騎士 飼主起訴
電信創新大賽 鼓勵實現音樂夢
日新首相人選：甲級戰犯非戰犯
7月券商獲利10倍速成長
李毓芬改扮戰士 無法為戲裸露
遭控勒索 吳健保不起訴
蘇俊賓：與馬合照文宣供不應求
對流旺盛 玉山下冰雹
京滬間高鐵班次 驟減1/3
販毒遇警 丟包被逮
板橋民宅火警 無人傷亡
禁教師校外補習 查獲記過
復職惹議 蕭仰歸申請退休獲准
菅內閣不參拜靖國 石原痛批
ECFA 促進陸進口台灣產品
漁民抗議六輕 揚言封廠鎖港
技專境外專班 地點不限東南亞
北京最貴豪宅降價近半 無人問
歐巴馬支持度 首度跌破40%
抑肉價 廈門釋出平價豬肉
中央氣象局氣象報告
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喜憨兒月餅 送愛到部落
李雲光外遇遭訴 兩造續調解
點蠟燭失火 男判11個月
富豪增稅 巴菲特籲美硬起來
動物排泄物亂置 監委專案調查
警疏導交通 破盜獵案逮2嫌
賽德克巴萊 挑戰萬人聯映
犯案不換衣服 籃球場大盜落網
宏達電拓陸市場 通路再增2倍
許淑淨舉重奪銀 父母盼她漂亮
尼加拉瓜外長16日訪台
陸7月總發電量增 水力發電減
泰武國小新校 結合太陽光電
雄獅團大陸意外 4死
網購精品有假 調查處跨海破案
女命危獲救 雙親擔任志工傳愛
預估和解金 宏達電：言之過早
再投資百億 可成：須人力搭配
亞幣揚 新台幣收升5.7分
外銀陸銀搶進 北市設點需求旺
世界大學排名 台大列123名
雄獅團意外 台旅會組長赴現場
民間投資7月達成目標逾65%
4名台灣旅客 吉林車禍死亡
股票期貨將加掛24檔
關說觀感差 蕭仰歸自願退休
男子疑失足滅頂 金門檢警調查
發行歐元債券 德國反對
台客吉林事故 台旅會趕往協助
王建民戰紅人 中市實況轉播
菲南省長遇襲 1死8傷
追悼戰亡者 日皇盼不再有戰禍
放天燈波及無辜 1女雙腳灼傷
北市試辦十二年國教 教部不解
反勞務派遣 陳致中聲援
檢疫中心露天堆殘渣 罰30萬
貪財色 貴州幹部與30女有染
手機遊戲藏毒 5步驟自保
日驚悚棄屍 3鐵罐至少裝2屍
飲料杯為患 師大夜市設垃圾桶
亞洲職棒復賽 冠軍1500萬
環保署：二氧化碳與空污物不同
老屋拉皮補助 北市通過21案
總統：活路外交 台灣實質收穫
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嘉縣首例腸病毒重症 女童出院
文化輸出 文建會再增海外據點
服務取勝 陳尚文健身業闖出頭
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跨國詐欺案 中檢起訴57人
世大運射箭 中華混雙坐二望一
無菸醫院認證 台灣32家達標
新北擬修法 終結工業住宅
籌劃2年 小英十年政綱明出爐
威力彩若摃龜 頭彩破4.6億
上海炒車位 單價比房貴
馬爭年輕族群 將打不一樣選戰
旗山住戶爭修路 公所允諾協助
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菲洽簽EPA 台居第3順位
控男客性侵 援交女誣告起訴
登革熱拉警報 苓雅群聚感染
陸漁船撈過界 海巡署誓師護漁
體操大突破 麥劉湘涵進決賽
馬辦：活路外交 成果會說話
北市豪宅單價 連3月創新高
印度台灣工業展 25日開幕
難忘亞職大賽 台灣球員樂回味
蘋果谷歌互尬 專利律師紅翻天
今彩539開獎
爭海產店所有權 劉媽媽敗訴
谷歌大手筆 收購摩托羅拉行動
漁船改裝遊艇 越南船難頻繁
女籃痛宰立陶宛 提前進8強
新興股票基金失血 單週第3大
18趴調整 銓敘部：公平合理
威力彩開獎
陸媒：吉林車禍傷者無生命危險
日圓先生：美元恐貶破75日圓
藍：將推出馬總統立委合影看板
法官貪污案 高院抽籤分案
救美經濟 股神巴菲特倡增稅
陸婦公車臨盆 被趕下車路邊生
大和資本：香港進入衰退期
孫燕姿缺席 歌迷：苗縣騙很大
外勞悲歌 勵馨：性剝削值關注
尬愛瘋5 三星2代銀河機襲美
吉林車禍 遊覽車未坐滿
南區增25家小吃店 開發票
藍：綠政媒掛勾 雙重標準
竹縣招商有成 用地需求殷切
疏忽未上訴 溫耀源請辭獲准
漫博明閉幕 初音KEI壓軸
赴陸旅行團4死 十年來最慘重
盈拉上台 戴克辛訪日惹風波
歐元債券問題 德朝野不同調
不滿陸女施暴騙婚 男訴離判准
英加財長：全球復甦需政治勇氣
請辭獲准 溫耀源：捍司法信譽
雄獅大陸意外 15傷者擬回台
歐債延燒 法德峰會難滅火
施茂林出書 教人別誤觸法網
越南七旬翁 20年集石拼地圖
雄檢查涉圖利 高市前局長交保
旅德台商座談 研討再生能源
改革選舉 馬國將設跨黨委員會
台客吉林車禍 國台辦全力協助
試辦先行政策 北市宜清楚說明
新天然防腐劑 食物多年不壞
今彩539 頭獎3注中獎
大連抗議事件受矚 官媒提警告
葉義雄接任紡拓會董事長
世大運桌球團體賽 男女雙銅
越南7月半 北祭孤魂南拜先人
建仔被列讓渡 經紀人否認
施壓新政府 紅衫軍要求國賠
穆巴拉克復審休庭 下月初再審
愛三採購 國防部：與美議約中
女失憶失蹤 宣告死亡7年復活
威力彩頭獎槓龜
英財相：全球面臨信心危機
女人醒著時 1/3用來八卦
寺廟921重建詐財 檢警調查
發行歐元債券 德法興趣缺缺
歐盟聯合研究中心研發出新的塑化劑檢測方式
北市12年國教試辦 適用九月入學新生
台灣鳳梨酥 新加坡知名酒店亮相
廣州名品博覽會 四天吸金7.8億
雄獅團大陸意外 3女1男死亡
美拒售F-16C/D 綠：馬要負最大責任
疏於查證？ 假消息騙倒陸官媒
《賽德克》萬人聯映 高雄巨蛋中秋登場
日本內閣連續2年 無人參拜靖國神社
北市中正大安 Q2房價首挫
北市試辦先行 吳清基肯定
陸鐵降速又降價 今天開始
憶外交苦盡甘來 總統百感交集
256層“超大”漢堡 網友揪團27人挑戰
每天一瓶高粱 35歲廚師暴斃
東海之狼案 法務部: 已責令追究過失
原物料飆漲 綠豆椪跟便當一樣貴
印尼外海 發生芮氏規模6.5強震
莊瑞雄批馬 污辱弱勢！
台中市衛生局呼籲 不可毆打醫師
王文淵交棒 葉義雄接任紡拓會董事長
拜登訪中行 仍將催升人民幣
扳倒殘暴希特勒 讓他變成她
拜登會習近平 美方深度接觸
美官員:拜登訪中不會談F16
拜登訪中前 美重申對台承諾
伊拉克17城驚爆 數百死傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國際油價漲 美股回神
美股上揚 收復上週失土
日留學生墜尼加拉瀑布 恐溺斃
吳興國演出李爾王 英媒好評
鼓勵出口 巴西拓銷拉美市場
全球經濟亂流 巴西汽車業憂
世銀：糧價飆漲 近歷史高點
美經濟前景 蓋洛普：民眾悲觀
珍稀古董車 美波特蘭亮相
監測海洋環境 陸首枚衛星升空
白天悶熱 午後山區防雷雨
林青霞發表新書 將會台灣書迷
台股開7890點 漲71點
台灣獎學金 薩國學子受惠
雄獅團家屬 飛機加火車赴長春
總統：續向美採購F16C/D
台股漲 新台幣盤升8.4分
熱帶風暴轉向 百慕達無災情
尼加拉瓜外長桑托斯訪華
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
馬辦：3年實證 活路外交可行
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
金潭小將抖擻 世界少棒賽出征
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台股陷整理 7800震盪
陸媒：應擴大人民幣波動幅度
求穩定 8成民眾欲考公職
高中校長會師 聚焦12年國教
總統建議 駐外使節將訪重建區
美韓軍演登場 北韓跳腳
ITIS估IC產值季減1%
泰雅風情舞蹈團 東方市演出
上半年建照面積增近2成
滬公共場所好冷 節能合格率低
谷歌買摩托羅拉 華冠華寶漲停
馬辦籲綠堅持黨政軍退出媒體
利抗軍逼進首都 華府使館重開
嘉縣首屆甜瓜節 提升能見度
大陸面板廠 6月營收竄升
黃金驚驚漲 索羅斯減持部位
受惠摩托概念股 飛宏漲停
雄獅團傷者 預定明回台
Google併摩托 美料放行
高市清潔工委外 工會抗議
日售金客激增 金牙也有價
菲版圖或東擴 大過3個台灣
吉園圃蔬果擴通路 全台有賣
李克強訪港 總理地位或早確立
獨愛美債 中6月再增持
美食國際化 施顏祥：創投帶路
吉林車禍 陸旅遊局小組應變
扁籲小英 打議題辦造勢
屏警破獲詐騙集團 移送47人
中連3月增持美債 台維持第6
陸6月再持美債 總額達33兆
外籍工多 星民眾抱怨搶飯碗
桃勤作業車擦撞 客機掉漆
東北車禍傷者：想快點回家
小黃後座未繫帶 乘客罰4千5
股災 酒展：高價品影響不大
水果輸日 檢疫信度提高
王建民17日先發 對決利克
李克強抵港 多項新政策隨行
傳北韓曾擬擊落金寬鎮座機
軍購議題 綠批判藍籲務實
丁亞雯：試辦先行 中央支持
傻瓜電擊器救人命 太平間也裝
蚵農盼設保留區 籲速立濕地法
A片演員爭戴套 洛城發動公投
亞幣走揚 新台幣午升7.5分
金正日父子防外部思潮入侵
藍：綠什麼事都牽拖黨產
小英兩岸論述 藍綠攻防
世大運射箭團賽 男女同進4強
機票優惠 越落實敬老政策
防犯罪宣導 請出鍾馗代言
猥褻少女還想封口 狼男遭起訴
TMF與智融集團策略合作
綠挺蘇治芬 藍指無抹黑
陳菊病情好轉 明起醫院辦公
谷歌買摩托 蘋果憂參喜
內政部：寺廟收支應定期申報
台股收7798點 跌20點
雄獅團家屬 盼見親人最後一面
高市運動會 毒陽光曬昏標兵
台漁船日海域起火 7人全獲救
黃金儲備 大陸世界第6
衛署擬修法免責 鼓勵見死施救
台股開高走低 跌20點
清大：兩岸學術交流應互相尊重
街友提前過中秋 感受佳節歡樂
8月台指期跌49點
韓藝瑟鬥氣拒演 惹上賠償官司
台股盤整 7800失守
交通部研擬 超商可裝eTag
8月電子金融下跌
摸寵物沒洗手 蟲蟲吃進肚
日新主力戰機 美推銷F35
高科技出口管制 放寬申請條件
獨立山步道健行 8/20舉辦
北市試辦12年國教 藍綠反對
Google併摩托 專利生變
陸：鼓勵民企發展戰略新興產業
三大法人賣超台股46億元
愛滋防治窘 藥費無底洞
斗六抗議水汙染 工業局稽查
偷拍並猥褻女員工 狼老闆遭訴
環署擬草案 落實土地管理責任
原客魔法營 快樂學說母語
傳渤海漏油索賠上億 官方否認
谷歌併摩托 大摩：有利宏達電
馬辦：綠要批評 先出冷氣房
南市警破獲暴力集團 十嫌送辦
老翁染霍亂 疑生魚片不潔
駁空心蔡 小英十年政綱出爐
總統與青年對談 勉熱情關懷
1罪1罰 女毒梟判470年
巡佐供毒養線民 判8年
談兩岸關係 小英重申和而不同
水質監測日 環署邀民眾檢測
廉價航空成趨勢 日航也入戰圈
外交預算減 視情況可用預備金
陸車禍台客轉診 醫院做準備
iPad勁敵 拓墣押注亞馬遜
陸媒：瓦雅格號直屬軍委指揮
數位饗宴 北市助弱勢學童
吉林車禍傷患 接受心理輔導
煮粥引氣爆4死 智障男判6月
大陸老化 逾60歲1.77億
議員批航空噪音吵 環局將監測
莫斯科到北京 火車旅遊通了
新台幣兌美元升0.4分
蕭副總統：推動兩岸中醫交流
乳癌諱疾忌醫 小硬塊成巨瘤
副手進度 小英徵詢黨內意見中
金門取締撈過界 陸婦暈倒送醫
年輕大腸癌患者 預後存活差
桃米成功重生 盛治仁打造亮點
西進 營建年薪123萬最高
確保博覽會 新疆加強反恐
打糖價 陸釋出儲備糖
車電產學合作 台大設研發中心
城市盃拳擊賽 百人擂臺爭霸
捕獲罕見鯕鯖 將製成標本
總統：開放陸生 增台生競爭力
麻將牌全都錄 警破詐賭集團
小英十年政綱 4年赤字減半
北市副市長 丁庭宇上任
台銀龍年生肖銀幣 今開賣
台南守護天使 照護失智老人
每天運動15分鐘 多活3年
搞土匪搶親旅遊 陝西挨罵
星調整就業門檻 緩進外籍員工
為前夫揹債 葉樹姍：勇敢面對
茂德曝險 台新金全提呆帳準備
中央社世紀珍藏展 台中首登場
攤販改登記制 六合夜市將延場
林郁方：藍營沒杯葛F16預算
陸外匯存底 3.18兆美元
救歐債 歐央行斥220億歐元
那些年口碑佳 3天票房破千萬
敘利亞動盪加劇 菲籲僑民撤離
機車違規改裝 花蓮攔檢稽查
嘉市公車候車亭 全面禁菸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吉林車禍 家人盼速運回遺體
氣體廠火警 1人受傷
壽星魏德聖許願 多點錢做大事
樹德科大贈繪本 日圖書館感謝
8線免費文化專車 中市玩透透
萬佛寺涉詐財 住持交保
東港漁船失火沉沒 船員平安
台新金海外布局 明年結果
憂增建遊艇港養蚊 監院籲審慎
肛門痛 禍首是肛門膿瘍
大自然之舞觀摩賽 吳揆讚揚
一生一屋放寬 換屋遷戶籍適用
股神巴菲特開示 找到接班人
陸烤肉加香精 鴨肉變身羊肉串
北市試辦先行 教團盼具體配套
苗縣籌設藏傳歷史博物館
寶來期併元大期 提升競爭力
台漁船沖繩海域起火 全體獲救
金賢重魅力 球鞋義賣12萬
女兒情定阿里郎 管碧玲祝福
悶熱 用電量創歷史新高
健保中區分局 辦IC卡免費照
逢低進補 巴菲特加碼富國
胡志強勉學子 成功靠努力
戴爾：未來企業IT跟著員工跑
大寮補給站成立 身障者樂活
世大運首金出爐 舉重何筱珺
原油依存度 陸官方數據相左
區間盤整 新台幣收升0.4分
木村現身北京 宣傳海外處女秀
住宅租金補貼 申請者踴躍
假軍醫吸金詐千萬 高市落網
工程品質劣 陸集團賠越鉅款
公立高中職班級人數 私校促降
世大運首金入袋 何筱珺舉金
復育原生蝴蝶蘭 還蘭嶼美名
綠能設計 舊鞋變肥料
北京今年多雨 但水庫仍飢渴
歐Q2經濟放緩 德拉警報
德國經濟失色 Q2近零成長
台中死亡車禍 1人喪生
金星輪遭扣 海巡否認搭救不力
今年首例本土霍亂 台中現蹤
BB槍搶超商 男犯案後自首
金門文化創意講座20日登場
玉山銀投資違規 遭罰
副總統：發展生技醫療帶動經濟
廣西嚴打傳銷 3千多人歸案
人民幣真假 看老毛左眼
世大運 何筱珺一舉奪首金
國泰金：金融環境趨緊縮
大選 彭培業：房市影響不大
妹色誘網友仙人跳 男判14年
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謊稱幫人介紹頭路 夫妻騙千萬
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新化學物逾噸 廠商需自評安全
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溪床飆車甩尾 林管處擬開罰
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翻滾吧阿信特映 勉人永不放棄
甲仙供水問題 水公司積極改善
奇摩推新出版平台 要黏住網友
教授涉性侵 判賠120萬
北市試辦行不行 講清楚安人心
提朱立倫當選無效 蔡英文敗訴
產卵期水溫低 東北角軟絲驟減
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不動產出租違規 玉山銀遭罰
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通緝男當法務 涉案漏餡判刑
搶日綠金 綠色訪問團9月訪日
警洩前科等個資 檢方查辦
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台塑捐款雲縣府惹議 監委要查
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涉恐嚇嚴智行 空姐司機不認罪
8百萬人不運動 死亡率跟著升
台商回台旺 目標達成率76%
台北跆拳道賽 地主首日奪3金
都會女性購屋 首重警衛保全
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陸：文化產業需脫胎換骨
總統籲勿消費災區唱衰災民
登山前儲備體力 禮讓防墜崖
東海之狼案 監委查檢警違失
大樂透開獎
副總統：打造生技業成亮點產業
提升接管率 朱立倫要動釘子戶
高屏四技二專 報到率逾76%
北市警：監視系統有效降低竊盜
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鐵人亞錦賽 楊茂雍拚奧運門票
駁小英政綱 政院：台債務穩健
自稱馬國官員挺血燕 疑似騙局
銀行推薦保單設限 衝擊壽險業
小英公布政綱 馬辦盼政策討論
經濟成長弱 歐股走低
IMF總裁：要緊縮也要復甦
持藝術門票 朱銘美術館免費
美經濟評議會料中國軟著陸
總統致親筆信 林青霞樂壞
Google娶摩托 專利大增
新莊廢棄餐廳起火 無傷亡
總統：國會肢體衝突 綠營造成
陸新婚姻法 網友：逼退拜金女
駁綠政綱 尹啟銘：勿移轉負債
城市盃奪金 周彥廷盼圓國手夢
拜登造訪 陸媒：妥處分歧
台泰經合會議 交流綠能科技
鎖定泰烘焙市場 台商巨額投資
李永得：加速茂林道路產業重建
財支平衡 財長：已經在做
經部10月招商 30外商力挺
救茂德 張秀蓮：盼策略投資人
勇救溺水童 男子狂游200米
逮海札瑞惹民憤 印再釀反貪潮
擴建DNA資料庫 助重案偵破
陸鐵道部發言人 下台
新北招商 馬如龍代言拚經濟
世大運體操吊環 陳智郁摘銅
論文維國格 禁納入China
大樂透頭獎無人中獎
歐洲成長差 美股開盤跌
蘋果註冊商標失利 行政敗訴
巴菲特接班人 董事會獲共識
兩岸合拍抗日劇 高雄首映
今彩539 頭獎1注中獎
小英敗訴 藍籲勿浪費司法資源
陸：京滬高鐵減班 因列車召回
惠譽確認美頂級信評 展望穩定
總統：台馬將簽約承認彼此學歷
女童哀求 勇警奮救跳樓父
奪首金 何筱珺舉重行讀冊也行
統測舞弊案 34考生緩起訴
漫博湧55萬人次 創新高
客場苦戰 台灣女籃力克大陸
拜登訪中 會談議題廣泛
少棒冠軍返台 吳志揚接機
拜登啟程訪中 美債陰影籠罩
「別無選擇」 中國繼續增持美國債
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反擊 ! HTC對APPLE提出專利侵權訴訟
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國民踢走紅人 王建民再勝投
保德信人壽「坂口陽史金心紀念獎」捐贈累計9萬美元
2011年第二季我國半導體產業回顧與展望
打著健康的陰謀！(上)
打著健康的陰謀(下)
2011年第二季我國特用化學品產業回顧與展望
HTC首款裸視3D手機 HTC EVO 3D
國中基測PR64算高分？鄉民笑歪！
三審定讞 內政部: 陳致中依法解任議員職務
唐飛出書內容 台灣高鐵「反駁」
看空金市 富國銀：泡沫將破滅
前記者爆料 世報天天討論竊聽
歐債危機緊迫 法德峰會壓力大
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
嫩男獻吻慶生 娜姊不想長大
德經濟成長緩 加深市場憂懼
歐股多數下跌
摩托出嫁 亞洲手機市場重洗牌
張勝林：翻車肇事責任儘速釐清
德法建議成立歐洲經濟政府
法德聯合展現捍衛歐元決心
華航維也納航線載客率創新高
賭博酗酒嗑藥 腦部失調引起
法德9月將提議金融交易稅
宏達電控蘋果侵3項美國專利
歐洲經濟疲弱 金價漲銅價跌
法德峰會 致力歐元區整合
德法峰會利空 美股挫
宏達電加大動作 阻隔蘋果產品
憂需求減 油價跌
晴朗炎熱 防曬避中暑
慕尼黑台同學會 以樂會友
京故宮出事 周功鑫：台零事故
貓王忌日 茶黨女王：生日快樂
台股開7812點 漲14點
戴爾營收未達標 盤後重挫
微軟動心 可能參與競標摩托
建仔戰紅人 有勝投資格
暴動平息 倫敦觀光熱鬧如昔
攻擊聯準會 共和黨有志一同
國民打線發揮 建仔2連勝
戰紅人 王建民頻飆好球
NAND合約價創今年新低
中文熱 拜登外甥女孫女都在學
法壁畫國宅 成觀光景點
建仔奪勝 隊友火力護航
新台幣匯率盤初走貶
借鏡挪威 歐巴馬最怕孤狼恐攻
發債券歧見多 歐元顛簸前行
量縮回檔 食品獨秀
貓纜載客將破千萬 北捷歡慶
三星平板歐洲暫解禁 蘋果跳腳
鬼月開刀禁忌多 醫籲勿迷信
爭調薪 巴西全國公校教師罷工
滑球狀況佳 球評籲建仔多用
建電廠 巴西變更雨林保護區
印警放人 海札瑞拒出獄
藍籲小英端牛肉 不能光空心菜
馬：美副總統訪陸不談對台軍售
蘋果傳投資夏普 三星雄心併購
拜登訪中前夕 人民幣連升5天
相隔3年多 建仔重溫2連勝
新疆反恐 捕192人
全台紫外線危險 外出要防曬
小琉球悠活島 試營電動機車
工程會全民督工 照片可上傳
小英募款 首場20日台南登場
雄獅團15傷者 延後回台
Google娶摩托 標普喊出
2連勝 建仔：努力找回伸卡球
全國高中數學競賽 新增女生獎
四不像？ 美出現罕見動物
微創止出血 爭取搶救時機
未來生活 憑鏡頭悠遊網路
日反應爐將重啟 核災後首次
吳清基：12年國教不能失敗
WSJ：歐巴馬研擬新振興案
調查：七年級重視薪資及福利
新黨批李宋合作 橘：想太多
土豆網掛牌估募1.74億美元
北市新大道命名 民意各有所好
石化廠找原料 擬大陸設廠
旅館掩護應召 警逮12人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
曼聯傳有意赴星上市
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北韓人1天配200克糧食
行政院親子日 洋溢青春活力
開轟挺建仔 摩斯成台灣之友
Google騎摩托 不懂硬上
盜刷父親信用卡買酒 男子送辦
訪港 李克強宣布6項優惠措施
陸航母試航 菲：陸無戰爭本錢
通關透明化 可線上查詢
馬辦：國會問題在於綠暴力問政
世大運 陳傑4百跨欄進複賽
2連勝 王建民感謝隊友相挺
藍綠拚總統 高雄據點底定
推廣夏天泡湯 礁溪招待喝啤酒
高中化學實驗賽 星國學生參加
泛中油成員 啟動漳州古雷案
金價飆 滬買家砸百萬買金條
徐懷鈺合約糾紛 法官勸和
廈門進口台水果 加速通關程序
區間盤整 台幣午收平盤
古雷案 台石化業邁向國際
吳大猷紀念獎 清大電機奪3席
闡馬總統政績 楊永明投書星媒
MSCI季度調整 台股雙降
力挺庇護商品 企業主揪團採購
清大化學研究 登國際頂尖期刊
台塑款引抗爭 雲縣府接心聲
童玩節進入倒數 21日閉幕
拜登訪陸 軍售台灣無法迴避
北京新措施刺激 香港金融股飆
東方美人茶節 邱鏡淳邀嚐鮮
小三通兌人民幣 9/1起延長
首局不穩問題 考驗建仔
北市助街友求職 幫打理門面
國會亂象誰負責 藍綠互批
陸：中美發展關鍵 陸大國身分
打擊跨國犯罪 馬中將簽備忘錄
雲南愛滋母嬰阻斷 98％成功
台股收盤跌56.83點
墨瓜加強合作打擊犯罪
高捷拚運量 接辦公共自行車
伊朗獲獎片死期預告 在台上映
國教院當畫室 彩繪故鄉
台股振盪 收跌56.83點
鳳梨酥大賽 業者兵家必爭
8月台指期跌19點
傳產出頭 台股震盪收黑
陸組團社拖欠款 陸：加強監管
新郎不是我 恐嚇前女友被訴
小英兩岸主張 唐飛：一廂情願
性侵兒子醉女友 獸父被訴
朱立倫：打造新北市為動漫城
8月電子跌 金融漲
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每日2次健康操 年甩4公斤
男子毆死劈腿女友 判刑10年
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無演出簽證 日拒韓偶像入境
馬辦：小英對九二共識言行不一
建國百年晚會 蕭萬長：有意義
賽德克國名爭議 外交部續交涉
古雷案簽約 經部：不知情
人民幣貶 中間價下調
服務不斷 6連霸里長遺孀接棒
全球最貴城市 台北排第44名
節能賺錢 20家連鎖企業跟進
搶專利 柯達恐成併購標的
50M上網 裝機先弄清楚實速
全球清潔日 號召3萬人掃車站
唐飛：扁查尹案轉移經濟不振
退伍男擦撞倒地 遭砂石車輾死
2小時持刀砍6人 男判6年半
消防局：27家業者消防未改善
陸地方債48兆 銀監會嚴控
三大法人賣超台股130億元
再邀王建民 胡志強許諾
唐飛期許首投族 勿放棄政治
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扁家偽證案 珍判9月定讞
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背包客駱家輝 平民作風陸人迷
綠批公帑助選 藍：惡意中傷
蔡英文十年政綱 藍綠見解不一
芭樂過剩 彰縣府辦促銷
國道攔車毆人 起訴5嫌
6天詐3萬 男遭酒店妹剝皮
八大戲劇多韓劇 NCC盯上
首宗不當勞動裁決 資方敗訴
陰囊水腫如棒球 手術解大患
泳池救生員違規 新北市開罰
專偷捷運站單車 慣竊被送辦
陸生樂不思蜀 滯留海外人數增
陸在港發公債 總計2百億
黑幫暴力討債 警移送17嫌
陸鐵道部：高鐵安全 重視不夠
氣候合宜 麻豆文旦上市質量佳
台塑款爭議 雲縣府主動送調查
又生嫌隙 韓偶像日本吃閉門羹
新台幣兌美元貶1.4分
許安進控陳建平案 楊淑君作證
許慧欣代言 穿白紗與猛男共舞
走私北韓名畫 南韓警擴大調查
違法製造止血醫材 夫婦被送辦
偽證案定讞 陳幸妤緩刑2年
黑幫分贓不均 老大殺手下
陶笛團赴港演出 黃敏惠授旗
藉故停路邊 司機詐加班費自首
農產上雲端 台東網路農場開業
上海印刷廠掏空案 夏瀛清無罪
8旬榮民捐積蓄 助越南東非童
誇大獲利 美而美遭罰
金門和平晚會 19日登場
違建擋路 花蓮汙水道接管受阻
押人毆打討債 4嫌送辦
德法會談 雷聲大雨點小
美媒提警訊 建仔得強化K功
陸大宗原物料價跌 農產品小漲
滬城管取締爆衝突 對峙至深夜
貨櫃車頻肇事 越南擬重罰
娶陸妻被解雇 德男子求償勝訴
刑事局逮獲 辛巴威國際通緝犯
稻米神農林清源 要打紅豆名氣
東海岸音樂季 台鐵加掛車廂
港客慘案家屬 菲總統無意會見
大陸推航母 南韓研發新飛彈
台石化廠登陸 盼2015投產
安全意識提升 學生租屋重逃生
鬼月出附身 李昂：最光明之作
探尋百年老店 感受竹市老味道
台玻廣西設廠 年產值68億
總統網購釋迦 盼支持農產品
縣長印錯名 人事局道歉
福利好得嚇人 阿里巴巴羨煞人
越菲配合 處理122名漁民案
中央氣象局氣象報告
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蕭美琴拜會翁山蘇姬
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台馬協商調整關稅 目標設定零
人道考量 菲港同意交換囚犯
區間盤整 新台幣收貶1.4分
陳幸妤獲緩刑 律師讚有人情味
陸鐵道部發言人 韓江平擬接任
像貓又像豹 豹貓溫馴愛游泳
撤告風波 楊淑君平靜不少
總統：ECFA降關稅有助貿易
50M上網慢 中華電信澄清
學者：住宅課稅針對真正利得者
採用中國製元件 美憂引狼入室
雪梨生活昂貴 全球第7
扶輪之子 屏東11人獲認養
收賄2萬元 換15年徒刑
搶先蘋果 宏達電推3D手機
陸染炭疽32例 銷毀1噸牛肉
世貿談判秘辛 小英籲唐飛守密
熟男微整形 為的是配嫩妻
國家交響樂團 22日金門獻藝
原民族語考試報名 獎金鼓勵
挨轟帶頭飆車拍片 法部澄清
po產婦剖腹照 小護士致歉
不婚不育 七年級凱飛族比例高
發展安平 蘇俊賓:克服交通問題
涉猥褻酒醉女乘客 狼運將遭訴
線上遊戲藏陷阱 盜騙個資牟利
不懼通膨 泰實施米抵押計畫
遊阿朗壹古道 下月總量管制
避免雙重課稅 台印協定生效
拋妻棄子還賣屋 婦訴離判准
IFO：台股可望較目前高
毗鄰石化工業區 居民要遷村
工地勞檢未過 再犯開罰
土豆網擬在美上市 搶親者眾
日天龍川翻船 1死5失蹤
谷歌專利大進補 宏達電受惠
破天荒 撤銷舞弊34生學籍
愛吃魚的男人 糖尿病風險低
嫌號碼差 頭獎差點擦身而過
經濟氣候指數下滑 景氣趨緩
越勞捲入機器不治 警方追查
連任送女兒禮 歐巴馬：特勤局
看翻滾阿信 郝龍斌包場請客
偽證案定讞 陳致中：政治案件
史上最激烈 四人爭星總統大位
社團中秋烤肉 南市不補助
勞工受惠 總統：育嬰假受歡迎
平衡區域 小英：多核心發展
被告偷原告資料 判拘役50天
台北捷運出口音樂節 9月啟動
違反腸病毒停課規定 高市開罰
松山廈門航線 8月底增班
澄清湖嘉年華 不會汙染水源
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新法上路 裁決不當勞動更省時
精挑赴台深造 越十人雀屏中選
台印免雙重課稅 助企業競爭力
尼加拉瓜外長訪台 拜會郝龍斌
海峽指數亮相 聚焦海西企業
百件卷證未送 書記官記過免職
9旬翁放支架 解除腹中大患
遠航闢第3國際線 明起飛峴港
十月台灣開唱 2PM懷念珍奶
試辦道路考照 3年後全面實施
金門中秋博餅賽 轎車等您拿
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經部：輕裂業承諾開放才登陸
醫院設糾察 健仁禁菸獲銀獎
公告現值 李述德：逐步近市價
炎熱 用電量再創新高
限購半年 北京房市成交減近半
試辦汽車路考 意外險變4倍
台人脫逃報案 菲破詐騙集團
陳致中趙建銘 可社會勞動折抵
平衡區域 經建會：已進行
陸毒燕窩 違禁品超標350倍
拜登飛抵北京
核災停班 核事故應變中心發布
國光石化瘦身轉型 年底明朗
國民黨提呂玉玲 參選桃園立委
台中新市政大樓 玻璃惟幕自爆
黑心醫用紗布 高醫從未購用
小英提區域篇 藍：又見空心菜
陸鐵道部換發言人 王勇平外調
供毒性侵少女 男子遭訴
廚餘變堆肥 循環利用省公帑
未替被告上訴 法官記過2次
今彩539開獎
高市香蕉火鶴 登日本博覽會
代言BB霜鬧糾紛 李蒨蓉獲賠
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安坑一號道部分通 新店不打結
修憲惹爭議 盈拉否認助戴克辛
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駐外使節論商認同經合協議重要
上半年北市土地買賣逾7千億
野田若當日相 傳蓮舫將被重用
龍門電廠一號機積水 處理完成
遭批公帑助選 陸委會澄清
為饅頭爭執 大陸漁工刺同鄉
台印租稅協定生效
那些年破億 楊永明：指日可待
英失業惡化 不利經濟復甦
徒刑定讞 陳致中解職
陳致中解職 遺缺不遞補不補選
銀保電話確認 10月上路
拜登訪大陸 經濟軍事暗中較勁
打狗驛 高市催生鐵道博物館
妮妮打好球聽好歌 張秀卿崇拜
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獵雷艦磁浮子下沉 拖回檢修
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高盛被控詐欺過失 責任待釐清
公股銀 李述德：漸收回主導權
總統：台灣婦女勞動參與超日韓
拜登抵北京 將會晤多位領導人
陳致中案 雄檢：案件移轉再說
海大開設學士後輪機學程
餵毒灌酒性侵少女 3惡狼判刑
地院書記官藏卷 高院盡力補救
總統承諾 連任討論移民政策
96球完封巨人 陳偉殷第5勝
政院：調配資源 均衡區域發展
勞委會：放寬外配在台工作標準
新北培訓 何筱珺舉出一片天
藍青年團改選 捲起衣袖作領袖
陳致中解職 綠營批政治迫害
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拚經濟 傳歐巴馬9月下重帖
夫妻回贈房屋再賣 可避奢侈稅
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併摩托 Android仍開放
新華社紐約大打廣告 為陸宣傳
美數據亮眼 免憂二次衰退
世大運跆拳道 保守搶1金
菸捐納入營業稅基 9/1施行
愛瘋密蒐行蹤 蘋果南韓挨告
德媒：中國投資德企業興趣日濃
有線電視經營區 NCC將重劃
240榴砲威力大 金門有保障
法界：偽證罪不得易科罰金
陳致中解職 謝長廷：人生起伏
桃猿貧打 苦吞5連敗
遊戲數位化 大學生組公司創業
小英十年政綱 江宜樺：抽象
胡志強探班 寶島大爆走士氣振
小燕子被指裝年輕 李晟不解釋
補拍競選合照 吳揆進中央黨部
澎湖海鮮美味 滬官員難忘
世大運添一銅 獎牌排名22
被解職 陳致中明天回應
美拒售F-16 C/D 馬: 台灣防衛軍備是第3道防線
習近平作風 務實低調苦幹
拜登訪中 認識中國新接班人
美股跌多漲少 那斯達克收黑
司法特考考不好向媒體投訴！
美副總統訪中重要使命 安定美債券信心
邱毅叫陣 歡迎陳致中「放馬過來」
The Westin Taipei六福皇宮 留園上海料理 食蟹季---黃油蟹靓鮮登場
台股走低 收跌126.79點
2011夏戀礁溪溫泉啤酒嘉年華
TDR新焦點 香港成功發行2億債券
投顧：恐慌性賣壓消退、高收益債市抬頭
通信費灌水5千多 立委盼嚴查
Dr.Mazibuko矢志創立史瓦濟蘭創傷中心
靠外表挑伴侶膚淺？
憂全球經濟 賣壓重挫倫敦股市
憂全球成長 美股開盤重挫
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奧運籃館試運 各方互探實力
蜜月驚魂 英新郎命喪鯊口
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
男人一眼定真愛 女人反多三思
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玩具槍太逼真 引發美校園恐慌
歐股漲跌互見 英德收黑
世界青少棒 中華晉國際組決賽
金價續飆高 銅漲
紐約原油收87.58美元
網路店下線 蘋果新品呼之欲出
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股災盪漾 土豆網美掛牌首日跌
慶建國百年 巴拿馬辦影像展
高溫炎熱 防曬多喝水
救人不成 越醫師遭病家殺害
台股開7695點 跌46點
台智免簽建議案 智國會通過
涉貪 巴西農業部長辭
化工毒害 雲南珠江源現癌症村
名嘴玩笑惹禍 穆斯林揚言割舌
網路廣播平台 林芳本創意獲獎
新台幣匯率盤初走升
新興市場加持 聯想財報奏捷
樂金顯示股價目標遭降 股價挫
日圓升 日本出口下滑超過預期
漁業署:汰舊 漁船總噸數減
港交所擬與滬深交易所合作
類股齊跌 7700失守
江宜樺：盼總生育率升至1.2
人民幣業務 台商：香港具優勢
限購令再出手 瞄準二三線城市
日新首相 月底前選出
阻設海洋保育區 漁業署否認
罷演落幕 韓藝瑟道歉續拍
輕裂登陸 大選前難放行
判刑定讞 陳致中：政治整肅
電腦桌機不落伍 東南亞歡迎
華航增大陸3航點
錐麓古道放寬人數申請
月岩測定新發現 老月球變年輕
李克強英語演講 陸領導人少有
雄獅團3罹難者 大陸火化
洗窗工人墜樓 送醫急救
安全環境用藥繪圖賽 首獎3萬
消防設備奇缺 河內火災堪憂
步道趴趴走 探勘獨立山
團購亂象 公平會擬罰
北京厚港大 年助1千師生交流
被拱選立委 陳致中要和扁商量
華航新闢兩岸 4條航線
ITIS估通訊產值季增16%
區域發展 馬辦：政府落實中
習近平會拜登 強調經濟合作
小小郭吞敗 教頭認信心不足
紡織業產值Q2季減3.66%
陳致中解職 翻案有難度
束腰片稱消油 廠商被罰
火燒車意外 百萬名車成廢鐵
星媒：拜登訪陸不主動提軍售
京警用直升機墜水庫 4失蹤
拒還錢恐嚇開槍 惡男女遭訴
凸顯台灣多元 馬辦官網開張
敘軍包圍民眾 聯合國呼籲調查
書記官藏案 桃檢廉署搜索
中央氣象局氣象報告
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雲林海巡肅黑槍 逮1男
民歌高峰會 9月捲土重來
小英政策 藍營KUSO空心菜
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存款158元 獲贈禮券窮開心
少年拉K 警循味逮人
聯測是否續辦 月底有結果
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金價飆 委下令黃金儲備運回國
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郁慕明：宋應說清楚合作對象
40歲女視力模糊 糖尿病作祟
陳致中遭判刑 陳菊：遺憾不平
新黨不分區 國親明朗後公布
總統扮總舖師 盼美食揚威國際
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以身作則 校長風雨無阻站導護
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髮型不變 總統指始終如一
陳致中另涉洗錢 未獲緩刑
吳揆：實價課稅 不增自宅稅率
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偷修路鐵柱 變賣時被逮
台股收盤跌126.79點
考選部3萬獎金 徵國考吉祥物
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拜登：世界經濟穩定靠美中合作
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拉皮救狗命 英夫婦花8千鎊
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陳致中案 北檢：囑託雄檢執行
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陳致中遭解職 綠委質疑為選舉
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夜遊喧譁遭修理 1人被砍送醫
研發傳感器 馮國華獲獎
虎頭蜂叮頭 1歲女童亡
夏日戲水 當心感染鉤端螺旋體
市樹鳥花疑灌票 中市延長活動
涉攜毒行賄員警 2人遭訴
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李克強：香港開放多元
北韓漂流居民 南韓及時送回
校園槍擊案 主嫌判7年6月
主計處下修GDP 跌破5%
落石風險高 文山溫泉不宜泡湯
陸：支持泛北部灣經濟合作
涉詐領健保費 3醫藥師遭訴
女兒十月完婚 任爸力讚阿中
司法官特考爭議題 考選部處理
貧富差距縮 去年差6.19倍
菲律賓總統 將訪陸
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師生聯演受好評 彈琴說愛加演
愛心嬤捐文旦義賣 辣妹也贊聲
吉林車禍傷者 首批19日返台
天熱下田 老夫婦疑中暑1死
日假結婚案增 為去年1.5倍
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收購小花蔓澤蘭 讓綠癌變綠金
海峽號高速客滾船 25日試航
奈思比：西方應重新認識中國
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涉販毒偵辦中 男又持毒被逮
對手嗆邱毅 靠打扁家選立委
分享文化饗宴 孫翠鳳高雄演出
普考增額錄取 估多五百名額
高市營養午餐用蛋少 蛋農叫苦
郵差疑過勞 送信氣喘不治
童瑞陽拚立委 自詡當國會雄獅
墾丁4處海域藏暗流 紅旗警示
盤整 新台幣收盤貶2.8分
小孩沉迷上網 家長應助改作息
環保普渡 宜縣府印稟文取代金紙
和平柱捐金門 朱炳仁獲表揚
拜登北京行 品嚐炸醬麵
國民榮譽獎首例 日女足隊獲頒
吳建豪音樂會 給粉絲驚喜
港失業率3.4% 就業創新高
拜登訪陸 鞏固對美元信心
土狗精靈 賊蹤露餡
收費差很大 北市查婚友社
雙園大橋趕工 預訂年底通車
蘇俊賓盼民眾多幫政府宣傳
油價反彈 下周汽柴油恐漲2角
胡錦濤邀請 菲總統月底訪陸
多管齊下護盤 香蕉產地價平穩
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報(更正)
人行：陸沒有中小企業倒閉潮
錢塘浪高 本週來1死2失蹤
戰地記者憶砲戰 醫官肚破不退
涉炒作上櫃股票 3炒手遭起訴
地下錢莊恐嚇取財 逾百人受害
賴清德：吳揆允協調財劃法修法
聯測是否續辦 最晚26日揭曉
手機資費霧煞煞 兩週內提改善
陳唐山籲陳致中 轉戰立委
習近平會拜登 提台灣西藏問題
妮妮年底返台 參加慈善逐洞賽
抗議被迫資遣 中環工會提裁決
藏卷證書記官 涉貪瀆遭聲押
兩岸四地朗誦賽 台北隊傳佳績
陸：谷歌併摩托 未獲壟斷投訴
守護障礙者 莊國奮多方協助
大陸農家樂 樂中有憂
移交囚犯 菲陸擬簽協定
勞資爭議 中環：優於勞動法規
神風勇士環島 展現身障毅力
躲警察反遭狼侵 男子遭起訴
選舉放鞭炮 男引發火警遭起訴
代表SJ 東海閃電來台7小時
霸王硬上弓 夫遭妻控性侵起訴
反璞歸真 老婦快樂活不用錢
新市收費站遭撞 3車道封2時
女子沉迷宗教 夫訴離獲准
吸毒轟趴 女子被送辦
吊籃翻覆 洗窗工人墜樓亡
熱死人 日高溫特報
三軌加新車 北基區間車更便捷
彩虹大廈法拍 高價標脫
玩水上浮胎溺斃 負責人判刑
菲卡車墜谷 13送葬者陪葬
立委參選人盼育兒津貼到18歲
年底油價變數多 中油估虧百億
陳世念赴東莞測試 閻家驊祝福
潛海底5公里 蛟龍號海試成功
明年身障運動會 超馬媽媽代言
副總統勉使節 凸顯台經貿優勢
國際景氣趨緩 GDP跌破5%
工人施工墜樓死 雇主緩起訴
租稅 財部：緩和貧富擴大
若遭蜂螫 醫師：儘速送醫
拜登訪陸 美使館微博立即報
蘭博兒童探索區 設備屢遭破壞
陸建築業產值 預定年增15%
采風樂坊無極 省思天地人
張俊宏出書 主張台灣和平中立
王乾發：澎湖定期飛陸可望開航
闊別20餘年 蔡明亮重返劇場
腸病毒輕症個案增 防群聚感染
開球回穩 曾雅妮爭冠添利多
小英政見 廣建公共出租住宅
聽佛跳牆演唱 大啖佛跳牆
小英廣建公宅 內政部估要4兆
疑久病厭世 高建智弟落水亡
高雄美濃下冰雹 民眾稱奇
與陳致中同命 歷來6議員解職
台粉絲跨海追 感動泰藝人訪台
住宅政策誰有料 藍綠又槓上
首創藍倒吊復育 將行銷全球
日變態猖狂 當街毆女搶內褲
1億美元聯貸 中租台銀簽約
政院：健全房市 實現居住正義
小英財政政綱 藍：唬弄選民
疑廢爆竹倉庫爆炸 2民眾受傷
今彩539開獎
婚前健檢 北京9成新人拒絕
張小月見證 倫敦騷亂平息
許嘉棟續任金總理事長
陳(沖)：改善所得分配是長期工作
無償代人償債 要課贈與稅
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太百收北京2店 另覓新據點
貧富差距6.19倍 第3高
三亞建商居民衝突 濺血見火
朱立倫：蔡英文平衡財政是胡扯
世大運 中華再添1銀3銅
妮妮名列全球50最佳女運動員
柯佳嬿洗澡戲 邱澤不敢看
臍帶血契約 將可解除可求償
世大運射箭 中華混雙奪銀
氣候穩定 主計處下修CPI
蕭一傑先發3.1局 無關勝敗
助戴克辛獲日簽 泰外長挨轟
巧克力富春山居圖 現身上海
姚明世大運看球 風頭蓋過球賽
南山改選董監 潤成團隊接棒
NBA傳奇球星 酋長抵台訪問
黃金飆天價 分析師：逢回低接
滬地鐵工程鷹架坍塌 2死4傷
外交部：與中南美友邦關係穩固
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美7月CPI增幅高於預期
野田指中國擴軍 日最大掛念
陸媒：鐵礦砂未來恐供過於求
陳致中案 蘇貞昌：法制不合理
美初申失業救濟數增幅超出預期
桃猿勝象 擺脫5連敗
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雄獅團3名死者骨灰 明返台
印政府同意 反貪領袖出獄絕食
方克偉建功 牛逆轉獅
威力彩頭獎槓龜
民眾反中示威 越官方籲停止
使節會議落幕 達7項共識
王金平：感謝尼國為台發聲
多次疑似誤判 女排不敵大陸
前景堪慮 歐美股市再跌趴
美智庫：中圖藉美債阻軍售台灣
拜登訪陸 重申維護兩岸和平
小英苗栗造勢 籲多層次催票
周刊報導命理解盤 馬辦駁斥
拜登訪中受矚 外交部盼美履諾
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陳致中解職 綠：不符平等原則
蔡英文買廣告 主打「縮短貧富差距」
郁慕明三問宋楚瑜 國親不和新黨淌渾水?
新竹10.2國際馬拉松 為世博台灣館開幕暖身
憂經濟前景 美股重挫3%
張俊宏出書 主張台灣和平中立
美股再大跌 道指挫400點
李克強結束訪港 民眾抗議不斷
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高醫演講 總統本規劃探視陳菊
民進黨：李述德美化帳面做假帳
美智庫: 馬連任，北京對台政治會談將「施壓」
人口販運防制國際合作備忘錄 移民署長謝立功與蒙古正式簽署合作
福島近海6.8級地震 已發布海嘯警報
北京警用直升機墜毀 找到4名遇難者遺體
「樂活三代情」，台北福華推出祖父母節相關餐飲優惠
烏龍罰單 時速1623公里
美媒：新型F16是台國防關鍵
美7月成屋銷售意外下滑
美7月領先經濟指標升0.5%
內憂外患造成德股重挫
葛萊儀：美國需認識中國領導人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
暖化影響 生物加速往極區搬家
利空多 歐股跌逾4%
惠普傳擬分拆PC事業
義大利股市暴跌6.15%
美歐恐再衰退 大摩怪政策錯誤
恐慌性拋售 道瓊重挫400點
經濟不妙 油價慘跌
世界少棒賽 中華隊首戰失利
美股慘綠 標普重摔逾4%
金融危機 德電視新聞台收視增
國防新聞：軍售配備價格已定案
歐元區經濟政府倡議 緩不濟急
幣值升 瑞士人赴德購物
阿米巴蟲侵腦 今夏美奪3命
歐美帶衰 日澳韓股市開盤大跌
全台高溫 恆春台東短暫雨
美童過動症 約10中有1
經濟差 美面臨停滯通膨危機
IBM新晶片擬人 會「動腦」
台股開7399點 跌215點
打不過蘋果 惠普拆PC買軟體
韓提名梁承泰任大法院院長
英報：北京對美經濟表信心
巴西新農業部長將謹言慎行
半導體B/B值 半年來新低
日股又挫 一度跌兩百點
分拆PC 法人：惠普仍需鴻海
為政府工作 陸公務員很鬱卒
美歐重挫 日滬股早盤跟著跌
台股大跌 台幣盤初貶破29元
台股重挫 中華電遠傳抗跌
高中生刺傷雙親 高市警偵辦
發言人不發言 陸制度遭質疑
南市送愛到仙台 邀學生來台玩
總統：人道援助參與國際
北北基聯測 教育部專案審議
向行人比中指 運將判拘役
國際拖累 一度跌破7400
全台紫外線危險級 外出防曬
施顏祥：GDP朝5%努力
大陸實踐衛星發射失敗
小英住宅政見 立院藍批綠挺
熱帶氣旋來襲 宏都拉斯發警報
惠普大轉型 評估退出PC
洋基前日籍投手伊良部確認自殺
沒發現泳客溺水 救生員吃官司
百貨拆圍籬 嚇倒男騎士
惠普退出PC事業 代工廠洗牌
由買轉投資 自由媒體加入邦諾
習近平：中國經濟不會硬著陸
馬辦青年單車環島 讚聲土豆人
消費冷 惠普財測低於市場預估
救市 三巨頭證交所密商
花旗看衰 砍美經濟成長預測
惠普傳拆PC 華碩：顧好自己
反毒影展開演 大嘴巴代言
蘇治芬：台塑捐款非工安補償
拜登訪陸 星媒指美遞橄欖枝
教師投保團險 保費較便宜
雄獅團3罹難者 骨灰下午返台
防意外 墾丁4海域紅旗示警
野田佳彥：必要時阻升日圓
農村酒莊共同標誌 網路票選
斗六市長補選 公辦政見登場
台資訊產業 馬國尋合作
全彩薄膜太陽電池 客製化吸睛
趕還債 陸鐵道再發680億債
北北基聯測計畫 下午送教部
美官員：習近平思路清晰大將風
轉投資虧損 已實現才能認列
台股跌 政院：基本面仍佳
王瑞華：會做好工安
量販競爭激烈 好市多穩坐3強
參選綠委造勢 毛澤東包吸睛
股災又來 後市看聯準會動向
陸物流業政策 擬減稅
老人之家防汛演練 出動直升機
南部病床分配不均 馬協調解決
國光石化落腳處 年底明朗
台股大跌 台幣午貶2.4分
騎機車偷民宅 警逮鴛鴦盜
高收益高評等債券 相對看好
永久屋議題 藍綠續交鋒
美股重挫 星股盤中跌2.6%
涉性侵印尼女傭 泰勞遭訴
愛太猛 女子黃體破裂大出血
越中秋節如兒童節 玩具市場夯
印新五年計畫成長目標至少9%
台股跌 國安基金密切注意
經產大臣海江田參選民主黨黨魁
陳致中遭解職 扁：政治追殺
朱立倫：決策不能單一思維
藝文看板 周書毅舞作萬華演出
好友反目放下仇恨 惡緣轉善緣
申請續辦聯測 考綱也考本
台股收7342點 跌272點
高中生弒親 警深入偵辦
歐美股市拖累 港股重挫
台股開低走低 大跌272點
貴州煤礦爆炸 已知7人喪生
4百年榕樹病倒 砍主幹盼新生
物美價廉 好市多看好南台潛力
日東北6.8地震 發海嘯警報
洗外牆高危險 勞會籲重視安全
股災再起 台股大跌272點
訊號異常處理 復興航：無失誤
廂型車墜山坡起火 發現1焦屍
曾雅妮拼冠 喜互惠球場棘手
9月台指期跌303點
日6.8強震 海嘯警報已發
綠批富人天堂 藍籲莫炒作階級
警執行路檢 逮運毒男子
賽德克巴萊首映 凱道列考量
高中生刺傷雙親 校方訝異
礦石結緣 北投玉川溫泉結姊妹
專業送行者 擬發禮儀師證
9月電子金融齊挫
醫院附設殯殮 部分業者盼改善
職訓局改制徵署徽 首獎10萬
罵鄰居惡霸 老婦判拘役
垃圾丟包 新北開罰3000元
看護工護理人員 擬訂工時指引
女性公務員比例逐年增加
生子傳宗接代 7成民眾不同意
美歐重摔 日韓澳股齊收黑
貨車撞樹林收費站 駕駛送醫
台北經貿團 重慶成都爭取陸資
三大法人賣超台股95億元
台灣競爭基礎 朱立倫：軟實力
馬總統化身馬老師 英語談國事
台裔醫師涉嫌殺人 家屬低調
陸央票利率飆高 年底可能升息
福島外海6.8強震 海嘯解除
假冒檢察官騙老人 警逮3嫌
東海岸音樂季 台東音樂人回鄉
陸國企帶頭剝削 派遣工要工會
近5成民眾選擇 先立業再成家
布製太空梭 蘇俊賓登月武器
陸衛星發射失利 肇因任務太多
烏日推啤酒節 加量試飲更消暑
機車擦撞砂石車 老夫婦不治
漢心舞樂傳千里21日員林公演
龜網速 消基籲NCC祭出作為
國外攻讀碩博士 彰縣提供貸款
西藏高中生 秋天起免學雜費
海嘯威脅 核三需留意
新台幣兌美元貶 8.6分
雄獅團死者骨灰返台 親人斷腸
特殊化妝師 台灣女婿神乎其技
文學彰化 劉克襄與自然相遇
總統：正向思考 時間就是幸福
陳致中發聲明 不選台南立委
刺青紋眉器不潔 當心染嗜血菌
南韓學生數學能力 美學者稱讚
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
來台研習 美加研究生喊讚
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
義民祭看神豬 邱鏡淳做公益
習近平：美經濟仍具韌性
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假冒檢察官詐財 求刑12年
六輕4套壓力容器 即日起停工
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習近平：中國經濟不會硬著陸
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新黨黨慶 廖了以代馬出席
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小孫子帶路 嬤經營六合彩被逮
南韓股市狂瀉 臨時喊卡
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台扶輪社愛心 澤惠孟加拉原民
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立委選不選 陳致中未鬆口
麻醉疏失成植物人 判賠四千萬
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陳致中動向 小英：有處理空間
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台塑9人小組 王瑞華首度證實
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金門和平晚會 引爆熱情
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馬辦：綠質疑重建事務扭曲事實
拜登訪北京 陸積極評價
歐盟執委會擬力推歐元債券
台灣女籃奇蹟 世大運首闖決賽
中美籃球員打架 陸：已和好
大樂透頭獎槓龜
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中華女籃爭冠 力求打出水準
拜登晤陸領導人 經貿議題掛帥
福島核災 美曾擬撤僑9萬人
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柏林縱火犯橫行 擁車族難安寢
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林智勝猛敲4安打 桃猿逆轉獅
上山採藥 男落溪谷死
官大元中繼9勝 創聯盟紀錄
裝上機器手 少女凡事自己來
逆轉大陸 台灣男桌奪銀
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台股拉警報 苦等政府出手護盤
華碩入選「世上最好公司」20強
陳致中探扁 選立委有譜?
3大殺手出 全球股市暴跌
客貨轉運都下滑 桃機警訊
入住典禮後 災民又被趕出永久屋
全球股市再度重跌 二次金融海嘯又來了？
馬辦南站成立 總統:賣米酒也賣水果
郝龍斌：多措施助民眾立業成家
世大運高球 台灣雙金入袋
中部工商業者 盼遷都大台中
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
輕航機轉錯道 班機起飛急剎
數十年內 太陽風暴更具干擾性
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美救人英雄 竟是偷渡客
洛城大街搶劫 2百萬鑽石被偷
iPad3十月試產 明年上市
蘋果超富 能買歐元區所有銀行
美元衰 兌日圓匯率創2戰新低
經濟疑慮難散 美股跌
憂經濟前景 國際油價跌
金價再創新高 1852美元
標普下砍委國信評 展望穩定
全球經濟疲軟 歐股創兩年低點
中爭太空霸主 威脅美優勢
歐債危機 德人多霧煞煞
世界經濟亂 加央行：有對策
發歐元債券 市場學界多支持
全球金融重挫 衰退陰影籠罩
多倫多股市 再跌179點
喜互惠高球賽首輪 妮妮72桿
時差困擾 曾雅妮首輪72桿
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賴幸媛將訪美 談大陸政策
三十而立 先理債後投資
巴西鐘乳石洞 南美人發源地
21年後收退信 美郵局道歉
聽簡報逛書店 歐巴馬度假忙
IBAF青少棒 中華首戰敗北
新人新選擇 全素婚宴漸夯
1週1天素 機關學校齊響應
兼顧烹調多樣 素食也能很健康
手機熱季 3D先行愛瘋5壓軸
鬆綁海外人才 學者:部分保留
歐巴馬好潮 網路流行一把罩
陳(沖)：台股動能佳 對市場樂觀
紫外線過量 北台灣達危險
與總統對談 陳金鋒盼室內球場
萬人籃球鬥牛 決戰台北城
獲韓頒榮譽博士 王建(火宣)感謝神
桃機爭轉運 葉匡時盼陸客中轉
總統臉書曬恩愛 下輩子嫁美青
吃冰消暑 自製較健康
胡德平：胡耀邦經濟重點是內需
經濟趨緩 學者憂民間消費減
中華青少棒 搶進世界冠軍戰
金正日抵俄訪問
港交所駭客嫌犯 抓到了
使節會議遭疑輔選 外交部駁斥
貴州餘慶旱災 農作物絕收
日將補助藥廠 製新流感疫苗
被勸進選總統 橘：宋認真考慮
央行升息預期 外商銀行不同調
妮妮老神在在 不擔心落後
傳出掌健保局 邱淑媞不評論
國際金融危機 巴西可獲利
新來義永久屋落成 吳揆賀安居
樹林傳意外 男子遭火車輾斃
踏實樂活 資訊工程師改賣貝果
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士兵冤死 埃及召回駐以大使
伊拉橋施工難 魯凱族儀式祈福
2496人搖呼拉圈 刷新紀錄
警冒險攀窗逮人 破製毒工廠
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青島國際帆船節 開幕
美經濟趨緩 2次衰退風險偏低
詹申正打3對3賺奶粉錢
張銘煌再破全國 鉛球挺進奧運
綠批跳票 藍：高雄建設已推動
2天拚1億 購物台5折心理戰
大士爺開光點眼 監普兼驅煞
藍營攻雲嘉南 嗆聲讓綠營漏氣
腳踹公務員 包商遭訴
阿美族豐年祭 部落鬧翻天
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北京博物館總數 全球第二
十二年國教 如何免試才是關鍵
回味發條橘子 金馬再現經典片
環團：國光石化不死 抗爭到底
南水北調 34萬人揮淚離故土
環境髒亂滋生病媒蚊 可罰6千
起灶升火 中寮散溢炭焙龍眼香
蒲亭轟美寄生蟲 俄仍難捨美債
6歲性教育 北京教材遭批A漫
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律師批觀審急就章 籲司院緩步
土徵修法 朝野憂來不及
疑施巫術 菲傳教士被殺
小英：副手有蠻多考慮人選
尋百年老店 風城見證流金歲月
美通膨增溫 QE3恐難上路
嘉縣甜瓜評鑑 王大權榮膺瓜王
桃機驚魂 民航局指航管全掌握
馬總統台南造勢 數政績拚連任
亞幣一週升貶互見 台幣貶
催生 北市新生兒增幅大
惠普購軟體公司 曾考慮另兩家
看好亞洲市場 黑莓加碼服務
蘇俊賓持布太空梭 勝選拚文創
彰化男子身中兩刀 陳屍酒吧
透明組織參訪 廉政署分享成果
採訪受阻 港三百記者黑衣嗆聲
月餅推陳出新 蛋撻也來搶市場
NBA酋長許願 希望多過生日
ADOC贈馬國3數位學習中心
環保多元葬 5年成長5倍
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普考增額錄取 技術類科吃香
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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經建特展 吳揆盼再創產業新高
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南崁溪竹北房市熱點
華碩26日法說會 NB股指標
翻滾吧阿信 郝感動
憨兒舒壓 愛上心靈SPA課
陸媒：西方病了就好好吃藥
士兵遭火車撞斃 原因待調查
商機大 日擬建最大太陽能電廠
訴諸有感政績 總統訴求再連任
美濃新農作野蓮 地方特色菜餚
陸高鐵弊案擴大 雲南局長下台
眷改問題 立委盼王金平助解決
9旬翁學電腦 單指神功寫自傳
花蓮官警包庇電玩案 多人交保
表演到最後 史擷詠病倒台上
廣廈千萬間？陸蓋保障房缺資金
女籃亞錦賽 中華有信心擒印度
台灣百大品牌 台中亮相
雄獅團旅客遺體及傷者返台
陸將領：瓦雅格號明年不會服役
青少年飆創意 綠能發明吸睛
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偷車又搶奪 黑鬼落網
勞委會：不反對延外勞留台年限
金門拚觀光 藍色公路試航刺激
新加坡田徑賽 台奪1金1銀
全球股災 港官員信心喊話
新北金獎蛋黃酥 桂花清香
金價上看兩千美元 泡沫說浮現
世大運高球旋風 台女奪雙金
修管線引氣爆 1男重傷
陸融資券轉常規 擬推轉融通
世大運跆拳道 首日1銀1銅
柬埔寨雷傷女孩 金門敲和平鐘
ETC被嗆圖利 交部：嚴把關
少子化問題 總統：嚴肅面對
會緬甸元首 翁山蘇姬：受鼓舞
陸客減 高市觀光業憂航點萎縮
年輕人不願進工廠 製造業缺工
拜登訪四川 擬在川大演講
出包連連 北京故宮院長道歉
今彩539開獎
當兒童守護天使 許傑輝不敢老
紅會海嘯專案將結 續長程援助
與義消搏感情 吳揆謝打火兄弟
埃及召回大使 以色列研議對策
世大運網球傳捷報 男雙摘金
傳掌健保局 邱淑媞再澄清
8月下旬面板跌更慘
林瑞麟：盼港台簽雙邊自貿安排
籃賽爆全武行 中美教練言和
世大運網球 中華男子雙打奪金
泰山雙響砲 救不了獅隊
新黨18年黨慶 訴求統一議題
瑞郎猛升 世衛擬裁3百人
日圓飆升 朝野籲菅政府提對策
台南募款 小英：誓取政權
牛隊單局灌10分 逆轉勝象
郁慕明：推第二次撥亂反正
以巴交戰不止 阿盟開會因應
今彩539頭獎無人中獎
陳長文可倫坡訪視海嘯援建社區
臉書按讚 小心個資四洩
沙其馬惹議 馬辦：小英不厚道
畢業季 7月失業率不樂觀
行政院: 實施奢侈稅後 北雙城房屋交易減2成
拜登訪成都 警方緊盯維權人士
旺季不旺 半導體廠面臨負成長
移民署長謝立功訪韓 加強國際交流共打人口販運
證交所信心喊話 外資持股仍高達31.85%
副手是誰? 小英: 只問戰力不問個人偏好
反韓流示威 日民眾街頭抗議
金溥聰：賄選非國民黨專利
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世界青少棒賽 中華連霸夢碎
小馬青少棒 中華常勝軍今爭冠
衰退逼近 美國民眾財富大縮水
威廉波特少棒 中華痛擊阿魯巴
安全帶固定孔瑕疵 保時捷召修
一分之差 中華青少棒居亞軍
小馬聯盟青少棒 中華1分落敗
青少棒飲恨 照護媽媽也哭紅眼
小馬青少棒決賽 中華1分惜敗
利京聞砲火聲 反對人士示威
小馬亞軍 教練：未能壓制打擊
中華屈亞 盜壘打擊王難過紅眼
利京內外包挾 格達費最後關頭
曾雅妮第2輪有進步 繳69桿
高溫依舊 中南部午後雷陣雨
後浪MP上場 五月天力挺
廣州南沙 40年建成另個香港
滬迪士尼地鐵專線 年底前動工
秋刀魚進港 總統高雄迎鮮
App當道 立委打科技選戰
百齡飛虎李學炎 難忘炸日機
迎拜登 成都抓訪民
遊美10日 台灣學子收穫多
埃維安枉死 以承諾聯合調查
惠普風暴 經長擬邀台廠尋對策
孫尚綺舞作 導引德觀眾入哲思
梁國新:台商憂歐美經濟前景
單車讚隊環島 總統授旗送行
企業主管配車 轉售要開發票
貓纜人次破千萬 23日歡慶
僑委會：從未用台灣建國百年
首購優惠房貸 適月入7.6萬
白宮外抗議建油管 65人被捕
打完2輪 曾雅妮躍居第7
震災感恩 日男海泳來台致謝
小英探人瑞 要推照顧體系
首購增加 低總價房屋受寵
總統：政府嚴檢確保漁獲無核污
吃餃新紀錄 十分鐘264顆
黃金飆新高 分析師：居高思危
張育成安打 世青少棒中華首勝
給定心丸 拜登：美國絕不倒債
陸超美 成南非最大出口市場
越人示威抗陸 警方驅離
沙其馬神豬惹議 藍綠互槓
喜互惠菁英賽 曾雅妮衝到第7
馬：再4年台灣真正脫胎換骨
拜登：美中最大分歧或是人權
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蔡十年政綱 藍提辯論綠接招
供佛護國法會 光德寺千僧祈福
與妻談判離婚 離職警開槍傷人
王金平讚治國有方 籲南部挺馬
台塑明起汽柴油漲2角
混凝土車墜谷 嘉縣消防局搶救
打擊人口販運 謝立功訪韓
學生午餐公投 押賭首爾市長職
台中慈濟醫院新大樓啟用
供佛祈福 副總統盼宗教正風氣
石斑魚業者挺馬：這樣就對了
歐美再跌 台股獨強不易
免驚 經部估第3季接單正常
拜登：中美共擔全球責任
鐵柵欄恐阻鄰逃生 法院判拆
郭泓志中繼 K3人無失分
月餅重返傳統味 文旦柚價平穩
城隍文化季 詩人即席創作
小英：挑副手著眼整體無關喜好
高中數學競賽 彰中楊皓翔奪冠
馬辦：總統愛中華民國無庸置疑
陸專家：7月CPI已是最高點
反畸形12年國教 高中生抗議
韓女子團體WG 演美國影劇
馬總統：人民小事是政府大事
留奧泰雅青年 用鋼琴彈出原味
街頭喋血砍死同鄉 越男遭起訴
相約騎車 男先捕魚意外亡
金正日訪俄電廠 談合作
伸卡大對決 王建民迎戰哈勒戴
唐家璇：中日互信不足
江西台資 共1900億元
渤海漏油點 又發現9處
重量級學者來台 見證民主成就
馬紀念八二三 蔡推兩岸政綱
種植用有機再生土 供民眾索取
IEYI選拔 32隊出國比賽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
混凝土車墜谷 駕駛輕傷
太魯閣錐麓古道 入山人數放寬
貓纜人次破千萬 熱門暢遊景點
貓纜預警避雷裝置 保搭乘安全
媽急抱孫 汪東城拒先有後婚
單車挑戰武嶺 林寰澤4連霸
雄獅團家屬 盼釐清車禍真相
新疆食物中毒 11人死亡
高市府：陳菊續住醫院辦公
惠普週五大跌 效應待觀察
青春不留白 大學生夜走淡水
藍：補助聯合看板 母雞帶小雞
慶建國百年 菲華青年羽球會友
蕭：締和平遭污名 歷史還公道
馬：始終參選的是中華民國總統
馬總統：當米酒總統 甘願啦
防巴士事件重演 菲組特種部隊
嚴母曾雅蘭 侯昌明憂逼瘋女兒
匈民俗舞蹈節 雲林舞蹈團讚
反抗軍步步進逼 格達費困獸鬥
盛治仁：建百不用台灣建國字樣
防中 日加強與那國島防衛
郭美美效應 北京捐血人數銳減
新竹青年國樂團 日本義演
韓媒：日在與那國島部署部隊
眷改問題 國防部盼減眷戶負擔
那些年票房佳 九把刀免賠錢
開源年會大拜拜 逾千人參與
建教生專案勞檢 逾半業者違規
美食展廚藝賽 麟手創料理衛冕
僑委會：未發邀請函給劉家昌
高中數學競賽 中女中獲特別獎
吳念真新書 大陸首發迴響熱烈
戴克拉克讚兩岸關係 籲重環保
美食展評審：台灣可輸出廚師
HP大跌 短期衝擊概念股
冒牌線民騙警察 重施故技遭逮
神腦國際盃網賽 李花塵封后
中鋼聘律師 擬提反傾銷稅
美英公債搶手 西方恐日本化
馬辦籲小英 改變粗口問政文化
摩台指翻紅 證交所：續辦法說
馬國醫療改革 借鏡台灣健保
領救濟米轉賣 不法集團詐百萬
星田徑賽 台奪2金2銀1銅
原民文化音樂祭 淡水熱力開唱
女籃亞錦賽 中華輕取印度
惠普不玩了 新普：免驚
日企官網用詞 惹日韓標記爭議
陸客退訂 觀光局：9月是淡季
蔡英文批泛藍 老談恩怨與算計
宋楚瑜否認副手人選已定
陳其邁：小英公布副手時間未定
為小學堂 Makiyo包緊緊
京滬滬杭高鐵 28日再減班
決戰南台灣 馬吳展超強戰鬥力
董事長開唱 挺王建民胡金龍
世大運網球混雙 中華摘金
林智勝創紀錄又開轟 桃猿咬獅
世大運跆拳道 張嫚婷斷骨拚戰
8國聯演丟丟銅 童玩節閉幕
拜登：歡迎中美健康競爭
教頭肯定建仔 暗示有意續約
母亡兒慌棉被裹屍 警方清查
李欣翰賺獎金 幫媽媽繳房貸
台專家訪德 尋求離岸風力合作
三星力拼軟體 抗市場激烈競爭
拜登答川學生：陸發展符美利益
世大運羽球 中華金包銀
英國認利比內戰已至關鍵時刻
拜登：美國力未式微 絕不倒債
不敵美國 世大運女籃也銀
台股開平走高 盤中翻黑
備受歧視的學術活動─辯論
格達費長子投降 奧巴馬：利比亞政權即將垮台
惠普概念股 嚇趴
利比亞反政府軍 推進到首都郊區
理想新聞媒體，蘋果當之無愧？
「華語文能力測驗」10月聽讀預試
人民最大黨 擬邀陳致中夫婦參選
利油產可望恢復 國際油價下跌
世大運網球雙打 中華台北奪第五金
內外夾擊 格達費政權岌岌可危
金溥聰：兩黨都須面對賄選問題
網友面對面 總統辦國是e見會
王建民今晚先發面對費城人
王建民首局挨兩安 未失分
哈勒戴挨打 國民2：0領先
王建民挨2分砲 費城人追平
滿場掌聲中 台灣女籃銀了
王建民再被敲陽春彈 國民落後
王建民回穩 讓對手3上3下
王建民回穩 連兩局無失分
大雨攪局 6局打一半暫停
建仔5.2局丟3分無關勝敗
傳反抗軍進入利京 民眾歡迎
建仔無關勝負 K功吸睛
國民贏球 建仔無關勝敗
伸卡大對決 國民擊敗費城人
建仔本季5次先發3次碰雨來亂
格達費拒投降 盼支持者解危
四面楚歌 格達費子1降1擒
國民勝 教練：建仔是本季明星
傳抗軍抵利京 英美放話勸老格
2熱低壓形成 動向待觀察
惠英紅希望再拿金馬獎
老驥伏櫪 張榮發獲荷皇家獎
台股開7347點 漲 4點
陸模特兒潛力大 缺健全經紀
喜互惠高球賽 曾雅妮並列13
建國百年影像展 薩國熱鬧展出
老格末日近 北約籲政權轉移
京滬高鐵減班 滬杭線減速降價
老兵重返金門 盼兩岸永久和平
新台幣匯率盤初走升
喜互惠菁英賽 妮妮名列13
日政府可能再干預匯市
老鳥失手 費城人不敵國民
外海攔截 逮18越籍偷渡客
報價跌 面板雙雄股價再創新低
查維斯挺老格 歐巴馬緊盯戰局
買庫藏股踴躍 半導體股反彈
建仔哈勒戴5度交手 無關勝敗
大陸大咖通訊業25日來台
北韓處理金剛山南韓資產
傳恢復督察團 楊進添否認
圓癌妻心願 翁當醫院志工回饋
大陸違禁血燕窩 名店也下架
陸拆分巢湖市 形成合肥經濟圈
石門1釣客落海 身分待查
抗軍成功在即 老格行蹤成謎
總統晤戴克拉克 暢談兩岸和平
惠普平板電腦賤價清倉 搶翻天
罵男客豬八戒 女老闆判罰3千
荷星詮釋女詩人 演技精湛封后
墨比爾斯：股市觸底 商品看俏
南投4死逆轉 轉向情殺下毒
歐巴馬：利國群眾力量勝過鐵腕
聯準會年會 市場聚焦QE3
馬辦：總統政績有料禁得起檢驗
人本：以霸制霸不能解決霸凌
4死案逆轉 衛署：離奇巧合
巴倫週刊：看好台韓中印
情侶不孕難婚 醫師扮月老助孕
高價蘋果概念股 補跌
小英：預定全代會前公布副手
日本岡山同名 高市擬締姐妹市
恢復外館督察團 藍綠都挺
兩岸風力發展論壇 9月登場
江丙坤：江陳會9月中下有機會
惠普分拆PC 代工廠觀察中
9月新車出籠 買氣待觀察
南投縣離奇4死案大事紀
震盪盤整 新台幣午升5分
北市停車位 內湖南港供過於求
陸生玩社團 教長：避政治議題
4死案逆轉 法醫：鑑定未矛盾
教部：核能教材不涉反核擁核
機艙清潔契約工 抗議資方壓榨
漸入佳境 教頭：建仔續任先發
蔡英文：未來國家扮演4角色
中市蟲媒傳染12例 籲防蚊
弘揚慈善？ 陳光標開演唱會
三棧溪護魚 學童放流魚苗復育
投機客擁抱商品 多頭熱情不減
隔12年 高向鵬方怡萍再合體
自閉兒圓夢 立志當火車司機
平溪迎孔明像 開發三國美食
翁明顯：企業易誤觸內線 盼改
實質進展 江陳會恐延9月下旬
蕭萬長：建國百年民主最值欣慰
報載共機闖東台 軍方：虛構
義消奪冠 台東消防局坦承造假
台股收7312點 跌30點
韓藝人金希澈 入伍服替代役
教部捍衛國教政策 批小英政見
中美洲製自行車銷售將成長
牛津字典百年 woot入典
維港水質改善 將復辦渡海泳
江丙坤：文化成兩岸最大公約數
台股開紅收黑 跌30點
郭泓志連續出賽 再展K功
9月台指期漲55點
多空打底測試 醞釀9月行情
拜登結束大陸行 中美難題待解
惠普退出 廣達：短期變動不大
嘉縣教育事務掄元 獲獎3百萬
改配偶欄騙小三 男判刑1年半
反陸示威 越嚴禁
9月電子金融上漲
高市國賠預算 半年透支
豔女少校重開部落格 軍方頭痛
寶馬慣竊屢落網又交保 警無奈
葡萄催芽劑 無專用解毒劑
紙錢變善款 民眾響應熱烈
談兩岸政綱 小英：互惠互利
東莞多家大型鞋企關閉搬遷
環署員工合作社 轉型綠色商店
北京通州洩劇毒 百人疏散
看空前景 日韓澳齊挫
三大法人買超台股4億元
僑委會：聯歡晚會承商應道歉
小英對ECFA態度 藍綠互槓
賽德克巴萊 9/4凱道首映
綠批粉飾太平 藍挺國防部說法
傳老格待在自宅 未離利京
外傭爭居港權 掀社會政治風波
港客慘案週年 菲再表哀悼
北市飲冰品抽驗 7%不合格
勞資糾紛 華夏：依法處理
陳菊續住院辦公 接受復健
醫檢所到府抽血 衛生局嚴把關
拒當少奶奶 切癌同步重建乳房
偷背包再歸還 婦遭函送法辦
謝霆鋒張柏芝 已離婚
全運暖身 明華園重現水淹金山
首都瀕淪陷 利政府憂發生屠殺
工人遭高壓電擊死 雇主判拘役
敦煌壁畫 數位化保存
大學生化身探險員 學社團經營
作曲家史擷詠病逝 得年53歲
APP123遭踢館 1周內重來
新台幣兌美元升5.6分
決戰首都 老格居所區傳激戰聲
宋楚瑜訪雲林 對選總統不鬆口
國防預算挨批 軍方：務實調整
慶兩千集 藍心湄黑泳裝秀身材
越南大工程外包 進度慢品質差
涉隱瞞凶宅資訊 夫婦遭訴
高雄破詐騙案 受害多退休公教
7月失業率4.41% 略升
政院：要讓這一代感受施政成果
世大運羽球 鄭韶婕女單奪金
賽德克爭議 影展有難言之隱
德總理：歐元債券是錯誤解藥
遭解職案 陳致中：將提訴願
美企業促減稅 拒透露海外召募
疑酒精戒斷症 受刑人戒護送醫
陸高溫津貼 浙蘇滬最慷慨
南水北調 移民逾34萬
澳門7月物價漲幅 5.96%
陸5大電廠 今年來慘賠
離職工批壓榨 華夏：尊重判決
王金平：藍要贏南部 須大團結
中央氣象局氣象報告
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北市居家復健服務 申請增一倍
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列車鑰匙遭搶 北捷：安全無虞
音樂家史擷詠病逝台大醫院
格達費末日近 英首相中斷假期
國民勝費城人 跌破運彩迷眼鏡
牛肉湯可能含魚 陸民疑惑
婚姻出現危機 求助心衛團體
人道關懷 台贈菲救護車
專輯換封面 楊宗緯重現原色
日本岡山縣知事 盼恢復包機
韓報刊港評：台灣民主衝擊陸客
誤為鬼上身 原是巴金森氏症
大台北無車日 馬修連恩代言
報導利比亞 陸微博官媒兩樣情
文旦採收期短 花蓮柚農忙行銷
客家之光 客青訪問團成軍
消防局競賽疑造假案 檢偵辦
酒吧老闆命案 凶嫌疑逃往大陸
藍：縮減貧富差距 已初步改善
香港通膨近8% 16年新高
買屋不知房價 老榮民要陳情
賽德克感恩 片尾致謝8分鐘
陸：重視與菲律賓關係
卡恩案可能不起訴 法政壇關切
區間盤整 台幣收升5.6分
南山人壽擬增加投資股房市
南投4死因 專家：看肌肉症狀
美大使：習近平非常有吸引力
北市招商 重慶企業擬來台投資
加強空軍 越購俄12架教練機
小馬青少棒亞軍 朱立倫將接見
助幼兒重拾捕魚祭 入選卓越獎
陸安監局：溫州事故不該發生
翻滾吧阿信 票房破4260萬
畢業生尋職 7月失業率略升
涉恐嚇討債 前四海幫主被訴
聲押詐嫌未准 法官：程序不符
惠普分拆PC 台廠法說會焦點
官田鋼鐵酸洗廠 說明會無交集
核三廠變壓器異常 2號機停機
招租年貨大街攤位 涉詐財起訴
蕃薯台灣 藍參選人拚本土
經建會座談 盼增就業所得
南非外長：未協助格達費逃亡
葡萄催芽劑中毒 早解毒增存活
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反雷大使訪金門 欣喜終結地雷
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新北將善用閒置地 增休閒綠地
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傳財產移國外 格達費快玩完
復甦告急 高盛也降美成長預估
防義消冒名考核 將檢核雙證件
台大火警及時撲滅 無人傷亡
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惠普分拆PC 代工大洗牌
建軍史漫畫 歷任總統篇幅相等
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羽球賽程擠 累翻選手
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威力彩開獎
宸鴻：董監沒賣股 有信心
結婚失婚 都讓人增「分量」
客籍作家鍾鐵民病逝
老格之子領軍 打守都保衛戰
曾勇夫勉金門檢調做好查賄
總統：政府須廉能 建立真民主
長擁廟地心不安 廟公如願歸還
世大運跆拳道 金牌未開張
吳揆肯定民主 讓台灣創奇蹟
美CSIS東亞安全學者明訪台
降美信評 標普：沒算錯
專利好康 台加入美PPH計畫
復甦疲軟 人力銀行：卡位趁早
簡化商品審查 保險業擬提意見
參選黨魁否 前原很掙扎
永續環教 推環教中心法制化
楊麗琦發揚沉香 青年讚隊佩服
3台籍化妝師疑販毒 面臨死刑
外灘景觀 滬文化界捍衛
女籃亞錦賽 中華不敵日本
拜登讚蒙古民主 參與傳統活動
想要好身材 別當失婚男已婚女
助斯里蘭卡重建 台灣紅會評估
老格垮台 誰能統合利比亞
地方債券 陸財部再發行千億
威力彩頭獎 1注獨得5.7億
今彩539 頭獎1注中獎
北捷隨車員被打 涉施暴者落網
英媒：美隱形艦部署南海
悲傷夏季 4成英家庭財富縮水
華郵：建仔伸卡發威 漸入佳境
陸新政策 推動珠三角產業升級
夏拉波娃 期待台灣行
蘋果看招 摩托王牌專利夠嗆
投4死案大逆轉 1男自承下毒
天文數字 外資累計賣超2395.41億元
7月失業率4.41％ 上升0.06％
「從政經驗和實際表現佳」民調 宋39馬23.7蔡16.4
建百祈福 總統金門敲響和平鐘
Hello Kitty聯名鞋 襲捲少女圈
涉嫌=犯罪？冠軍媒體素質有待商榷！
宅配送貨員 活活踹死看門狗
蔡英文兩岸政綱 藍質疑綠肯定
威力彩5.7億 獎落埔里
老格下落成謎 外界諸多揣測
李慶安判無罪 議會：尊重司法
移民署倡廉政便民 謝立功與國際透明組織交流
老格下落成謎 外界諸多揣測
港客慘案週年 菲總統未道歉
蔡英文兩岸政綱 藍質疑綠肯定
威力彩5.7億 獎落埔里
利比亞動亂 陸資恐血本無歸
沒在怕 惠普概念股跌深反彈
外交部：利比亞1台商安全無虞
各國籲老格下台 思索利國未來
再爆裁員潮 華爾街人人自危
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
反抗軍閃擊奪首都 格達費垮台
不甩空巴 傳達美擬購百架波音
福特豐田攜手 開發混動休旅車
直播的黎波里實況 女記者當先
威廉波特少棒賽 中華隊淘汰
美本週發表年度中國軍力報告
助利維安 德不排除派兵
波特蘭沙雕展 城市變沙灘
債務危機 愛爾蘭援交者增
格達費垮台 油價有望回落
歐巴馬：格達費政權步向終結
高失業率 美企業工作外派招怨
利資產遭德凍 將交新政府
德媒專訪 陸副外長強硬回應
妮妮名列13 僑胞熱情不減
熱低壓蠢動 可能增強為颱風
台股開7384點 漲71點
加第1反對黨魁驟逝 舉國哀悼
老格之子現身闢謠 稱掌控利京
狂人垮 聯國盼利和平轉移
巴拿馬外交部次長訪華
老格暴政終結 各國歡迎
金融時報：標普總裁夏瑪將離職
偏鄉教理財 帶窮孩子走向富有
越禁醫師代言健康食品
利變天 巴西擬承認新政權
新台幣盤初平盤附近整理
小英：循民主程序處理ECFA
表演穿著暴露 越擬以法規範
老格末日倒數 利民心情酸甘甜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
UFO來了？滬現巨大發光體
雙國籍案逆轉 李慶安無罪定讞
信心不足 7400站不穩
王金平：喚醒感恩心 珍惜和平
已婚婦意外懷孕 2到4成墮胎
變壓器維修 核三2號機暫停
吳揆：總統將兩岸引向和平穩定
永信排球賽 兼顧愛心健康
新華社：辦電視是為爭話語權
晶電：下半年恐比上半年差
焦點人物：利反抗軍委員會主席
馬：金門從殺戮戰場成和平大道
金價漲不停 飆破1900美元
Xbox線上服務 7天鑑賞期
侵權大戰 美審理微軟告摩托
拜登：美日同盟是東亞和平基礎
小英談ECFA 藍批立場反覆
防登革熱蔓延 鳳山噴藥消毒
開發無毒青梅產品 桃源創商機
金屬市場示警 全球經濟陷衰退
美國務院官員釐清拜登談話
主計處：就業人數增加
全球股民 聚焦美3次量化寬鬆
生育歧視 日僑學校遭罰20萬
駁選舉邏輯說 馬辦：務實改革
波斯貓引喻失當 宋楚瑜道歉
陸學者：小英談ECFA無新意
格達費失蹤 駐中使館降旗
張嘉郡：張榮味挺馬連任
天祥文山步道 9月開放
防貪 順德行政審批權剝離
梁國新赴印 洽FTA評估作業
金驚漲 銀樓飾金1錢近7千元
歐吉桑尬年輕人 生存遊戲入鏡
馬：不能推翻九二共識與三不
越柬貿易快速加溫
30分生活圈 高市公車上國道
台灣森林百年特展 展至28日
恬娃出首張專輯 嫁給小哥分身
國際油價看跌 車市轉趨樂觀
金價飆高 分析師：防短線拉回
港媒：天宮一號延遲升空
青年失業率新高 藍綠互批
兩岸研商對策 打擊網路盜版
外交部：利比亞1台商安全無虞
學貸難脫窮 青年團體籲修法
蔡英文：九二共識不存在
中國製造業恐連兩月萎縮
總統祈願 兩岸和平世界安寧
和平祈福日 嘉市鳴笛發聲
利國輪替 美盼引渡洛克比主嫌
涉洗澡燙傷嬰兒 女護遭訴
IEK:陸男用化妝保養品藍海
蔡兩岸經貿 不唱和中經濟規劃
待利空測試底部 大選看Q4
賴幸媛：小英兩岸政策是危樓
魚塭電線故障 業者損失慘重
狹幅盤整 新台幣午升0.3分
香菇創高價卻減產 菇農笑不出
拼觀光 台灣團赴星行銷
陸學者：無九二共識 政綱難行
越購第2艘俄護衛艦 抵金蘭灣
戴克拉克讚台灣和平典範
尼國總統授田人民
立委選情緊 謝國樑退選中常委
催芽劑催命否 送毒試所測毒量
北市飲冰品 複檢不合格罰鍰
沒在怕 惠普概念股跌深反彈
上賓館後被控性侵 男獲不起訴
內政部：貧富差距已縮小
台股收7550點 漲237點
行動學英語 下載APP抽好禮
利比亞動亂 陸資恐血本無歸
前7月農產出口成長21%
全家收送台胞證 估每月2萬件
二審無罪 李慶安：如釋重負
暴雨引鐵軌上浮 南京地鐵停駛
小英十年政綱 拋兩岸戰略互利
新北行銷漁產 萬里螃蟹季先發
大肚溪污染 環署：檢測無超標
跌深反彈強 收復5日線
9月台指期大漲258點
後格達費時代 利產油前景不明
大肚溪口汙染 環團籲監院調查
護捷運安全 郝促警建立SOP
台股一路攻高 大漲237點
菲人質事件周年 現場舉行悼念
9月電子金融齊揚
小琉球水上摩托車 囂張槓漁會
賽德克出品國 外交部續交涉
護旅遊品質 觀光局擬重罰違規
綠委籲小英 十月公布副手
涉假臨檢強押人 冒牌警察遭訴
桃姐入圍威尼斯 華仔童照搶眼
糖尿病足部傷口 勿輕忽速就醫
廣慈BOT案 北市府喊卡
李慶安案逆轉 藍支持綠質疑
新北違建礙門面 議長促徵收
曾雅妮連續28週世界第一
穿戴閃亮飾品 聽演唱會送飲料
三大法人買超台股19億元
偷機車遇攔檢 賊逃被捕
韓星瘋整型 申恩慶大方透露
速食店保險箱失竊 內神通外鬼
登革熱發燒 苓雅成疫情熱區
鍾鐵民辭世 客家台播紀念特輯
控制通膨 越當務之急
港客慘案週年 菲總統未道歉
活化身心 鼓勵銀髮族走出來
海基會：捨九二共識兩岸難協商
小貨車突倒退 後方婦人重傷
捐發票路跑做愛心 國稅局盛邀
小英指藍開發至上 國民黨團駁
男竊運動鞋2雙 想聞味道
美式量販開幕 賴清德歡迎投資
世大運跆拳道 莊佳佳驅韓奪金
雨若不來 基隆月底1階限水
旅行社自律 退佣上限30%
法總統臨時訪陸 聚焦國際金融
小英兩岸篇 藍：立場矛盾
彰化鐵馬傳書香 運動結合閱讀
台人在馬涉毒被訴 律師求免死
特教師留英 學音樂治療助學童
暴力集團介入都更案 遭警破獲
新台幣兌美元升3分
股災 企業大老：台股被低估
汽車旅館吸毒趴 警帶回14人
避免混淆 鹿港譯音更動一字母
7月工業生產 單月第4高
東和禪寺敲鐘 郝龍斌祈和平
竊車集團拒捕 桃警開槍制伏
高院：難認李慶安有施詐意圖
拚觀光 高市赴星馬中行銷
單車成年禮 陳沖勉學子不認輸
日周刊：韓星為錢去日本
高雄登革熱疫情 苓雅區發燒
政院：奠基九二共識和平發展
人頭變照辦證 人蛇成員判刑
SJ東海受傷 取消來台
陸開放人民幣FDI 有譜了
觀光局扮狗仔 揪罰非法導遊
跨足拍電影 曾宇謙愛當音樂家
中央氣象局氣象報告
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北京：投資利國石油 有利兩國
陸：四方面發展網際網路
伍玆攜娜姊 雙登最摳名人榜
冷光創意 打造台版光速戰記車
中共江蘇副書記 調任北大書記
未足額用身障者 前3名在竹科
錢薇娟拚選舉 鐵馬跑基層
粵港遊一卡通 明年啟用
蘇俊賓：立法保存傳統工藝
家電清倉特賣 量販業開打
毒趴疑案 雄檢傳郭正利後請回
高醫大傳火警 無傷亡
利國動盪 中石油探勘計畫喊停
重新招標 西螺道之驛再出發
新北抽驗涼麵 5件不合格
男嬰命危 警車開道送醫
賓漢塑毒案 老闆妻怨前人卸責
日本災害支援隊 屏東取經
中鋼H1獲利衰 增海外投資
化負面為力量 葉子瑄拚演藝
日民主黨魁選舉 前原宣布參選
台聯：終止ECFA立場不變
賴幸媛：小英兩岸政策翻來覆去
查雙重國籍 立院擬外交部協助
陸查動車事故 中國通號董座逝
和女生尬舞 關懷少年找到自信
廣慈BOT喊停 柏德：不放棄
12年國教試辦 強化多元評量
新北油紙傘特展 綻放工藝美
移民署：檢視行政流程簡政便民
電子旺季不旺 第3季生產低迷
總統金門開講 民眾超有感
不老舞台 爺爺奶奶載歌載舞
台股上漲 新台幣收升3分
北市試辦12年國教 新北不跟
莊佳佳驅韓搶金 世大運達標
學者：蔡兩岸政綱仍不夠具體
4死案原因 疾管局：檢方判定
基隆蓄水緊 下週恐限水
德銀下修陸GDP 至8.9%
王文潮暫代台塑化董座
台灣地熱儲量豐 發電有潛力
李慶安改判無罪 高檢尊重判決
佯稱娶為妻騙錢 男子判賠
大學生成年禮 挑戰單車環島
陸：十二五擬加強扶植小型企業
63名駐外人員 越授與大使銜
米粉業者被迫遷廠 竹市長關切
總統貼文 欣見蔡不廢ECFA
陸媒嗆國際信評公司 搶話語權
色情護膚店 冰鎮保險套當備料
日下年度政府支出砍1成
趕拍新戲 藍正龍想補休
不甘女友分手 男子燒屋又自焚
以為資助男生 見面才知是女生
十年政綱暖身 綠9月推白皮書
國防部：蘋果日報虛構共機素材
描寫二峰圳 日作家回國得獎
中選會：立委國籍應由立院查
陸：今年外貿增速略降 內需增
水利會加薪 農委會:要自籌
賴幸媛：和而求同說難實踐
台大醫院洗手運動 亞太冠軍
香港富邦買陸債 向金管會說明
觀光拜拜商機 7月餐飲創新高
陸：全面推跨境貿易人民幣結算
研究：Q2中國PC出貨首超美
ECFA 企業：已展現效應
2NE1舞蹈大賽 台灣團亞軍
世大運7金 中華名列第8
新富春山居圖 將在台展出
台灣鳴蟲特展 瑞典展出成功
大信義計畫區成形 開發商搶地
想發名片給總統 男被隨扈拉走
前克總統證實 格達費準備下台
前美官員：台應做亞洲營運中心
總統再舉米酒降價 讓人民有感
台灣3將 拚美網會內賽資格
分期也不還 20萬人鎖健保卡
廣慈BOT喊卡 議員憂進度
專家籲利比亞 確保安全穩定
藍：綠誤導民眾 混淆視聽
新北大樹之家 收容流浪樹
汽車零件被竊案外案 2人落網
奢侈稅後 房市委賣降3成
高雄登革熱發燒 新增本土2例
菅直人會拜登 無法赴美表歉意
駐韓代表敲和平鐘 願世界和平
反雷大使：國軍排雷讓人感動
北市擬多元評量 教育部支持
十年政綱 劉憶如：朝野共識
進口循環自用貨櫃 免押金通關
藍問小英 無九二共識何來經貿
響應台灣和平祈福 石垣敲鐘
雙重國籍案 二審堅稱可上訴
廣慈BOT後續 業者認應說明
反抗軍火力全開 攻老格大本營
打架男脫衣女 滬地鐵亂象多
藥師到宅服務 避免重複用藥
塑化劑案 協成化工不起訴
尼爾森：陸消費者信心維持樂觀
工人拆牆遭壓死 雇主緩起訴
陸外交部拒曬三公 網友質疑
今彩539開獎
朱立倫：汐止經貿園 南港延伸
九把刀哄騙 那些年扒光柯震東
低價愛瘋4 傳開始製造
大樂透開獎
總統感念蔣經國對台灣民主貢獻
經長四點回應蔡 關鍵在執行力
菲海軍新艦抵岸 將服役南海
新北議員蘇有仁 當選無效定讞
和平祈福日 馬辦排823響應
虐童致死埋屍 男被判15年
傳三星無意收購惠普PC業務
胡錦濤談土地管理 三用最嚴格
怕被追債 魏德聖不敢接電話
電熱水器安檢 4大廠未過關
標普總裁將離職 原因似不單純
夫訴離獲准 蘇霈判還屋款
綠色和平：知名品牌 毒隱於衣
呂良煥高球賽 賴怡廷女子奪冠
扶輪送愛家扶 培訓小畢卡索
國防部：日否認自衛隊攔截共機
女籃亞錦賽 中華大破黎巴嫩
外配若曾不法 外交部慎發簽證
老格兒塞夫現身 過程宛如小說
德專家警告 勿讓利比亞陷亂局
提高國防 菲擬增加軍購
陸台商 爭取春節機票優惠
日名主持人島田紳助 閃電退隱
惠普分拆 大摩：華碩可望受惠
大樂透頭獎槓龜
戴克辛：不干預盈拉執政
整合情資 新北建構科技防衛城
江宜樺眼部手術順利 照常上班
今彩539 頭獎槓龜
日鐵罐分屍 57歲男涉殺妻兒
男闖舞台找總統 查無不法放人
前原參選黨魁 小澤動向是關鍵
陳江和3分砲 賞獅5連敗
府：樂見選舉重點回歸政策
總統引喻 馬辦：絕無影射
沙柯吉訪北京 推動G20改革
反抗軍攻破格達費最後據點
總統：愛與和平 最重要軟實力
禮砲金門初響 見證和平祈福
數位出版品平台系統啟動 iPad、智慧手機可以借書
蔡英文否認九二共識 陸台商憂
和平祈福日 雪梨敲響和平鐘
「學生踢館、APP平台下架」 工業局說分明
小英出席外籍記者聯誼會
李慶安無罪 綠：高院放水、創惡例
美食展開展三天以來，參觀人數已突破13萬人次
李慶安詐欺了什麼？
期待用什麼眼光看九把刀？
慶祝建國百年 華漾大飯店高雄大立店 推出「好禮成雙 無三不成禮」 超值優惠
失親不失學 助學無樂界 草地音樂會
釣魚台爭議再起 中日海上交鋒
建國百年減刑 馬總統：不宜
微星科技歡慶二十五週年
美東地區發生5.8級地震 華府有驚無險
光線妙用 燈泡建寬頻無線網路
利比亞變天 北京盼投資持續
反抗軍攻占格達費大本營
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
柏林與金門同步敲響和平鐘
美飛行特技員失手 回天乏術
格達費放風聲 未離的黎波里
老格大本營失守 聲稱未離都城
尬Google 臉書也搶併購
股神光環褪 比亞迪股價慘綠
美問題銀行 近5年來首度減少
美維州5.9地震 華府感搖晃
華府罕見地震 規模5.9
天搖地動 紐約客怕911再現
伊莉莎白泰勒 史上最上鏡名人
美東強震 未傳出災情
英足球吸金 觀光客年花6億鎊
強震襲擊 美東民眾驚魂未定
禁開車傳簡訊 App熱門
不畏地震 美股大漲322點
攻佔首都 利比亞3天解放
白宮：地震未造成嚴重損害
料美振興經濟 歐股漲
金價攀新高後回跌
料振興經濟 美股長紅
料美振興經濟 油價第2天上漲
大地震撼華府 喚起911記憶
美東強震 壞卡恩立即返國美夢
爆炸發展 穆迪降日本債信評級
和平鐘聲祈福 愛爾蘭響起
電話峰會 美法續軍事助利
英外相：格達費政權垂死掙扎
美東強震 核廠無恙地標暫閉
輕颱南瑪都 暫不影響台灣
信評示警 歐盟分歧希臘恐違約
利比亞反抗軍：老格早逃了
台股開7591點 上漲41點
為823祈福 瑞士和平鐘聲響
酸雨污染廣東逾半地區
日降評股市不驚 日澳韓早盤漲
為上電視餵兒辣醬 母親定罪
卡恩重獲自由 將返法國政壇
搶美食商機 蒙市市長訪台
美東強震 總統市長總動員
美強震電話不通 黑莓電郵ㄟ通
狹幅盤整 新台幣貶2.9分
紫外線過量 花東區最危險
穆迪降日信評 展望維持穩定
中央氣象局氣象報告
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加拒參加韓麗山世博會
開學贈車股房 滬父母大手筆
中研院研究 找出癌症新幫凶
惠普控告友達操控面板價格
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日降評 高盛：不意外影響短暫
尼加拉瓜願庇護格達費
日降評 銀行信評也岌岌可危
經部：零缺失加油站增近6成
惠普PC待嫁 值年銷售兩成五
粵稱痲瘋病消失 人代：不屬實
台灣冠軍盃高球賽 25日登場
李慶安無罪 綠批藍尊重
買盤無力 台股開高走低
馬辦：蔡ECFA立場已肯定馬
城市田徑邀請賽 27日點戰火
頭卡欄杆 女童哭成淚人兒
格達費棄京 稱準備長期抗戰
惠普告操縱面板價 友達了解中
胡志明市擬讓乞丐全消失
助利國過渡 國際承諾解凍資產
售臺新戰機 美議員可提修正案
美東5.8地震 二戰後最大
聯測續辦否 最快下午揭曉
馬總統險遇襲 藍綠籲加強維安
撞毀城隍廟牌坊 大石壓死駕駛
小英兩岸政策 藍批綠挺
總統宣示 土地徵收改市價
青少棒宰澳 中華晉八強
復興飛金門 推破盤價990元
李嗣涔訪美 台大盼進50大
吳揆：蔡英文對ECFA看走眼
美東強震嚇破膽 美西笑歪嘴
總統談國際定位 善用活路外交
國中沒資優班 也能培養資優生
關稅局案 檢調約談張良章
未理女員工申訴 違性平法被罰
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小禎脾氣硬 出道不靠爸
巴西電腦銷售 全球第3
人民幣中間價升破6.39
新北監視全都錄 隱私不外露
逃獄36年 一通電話壞事被捕
空軍：航跡圖不可能外流
藥品保存要陰涼 廢藥別丟馬桶
使用者重隱私 社群媒體降溫
嘉年華皇后 把台灣當家
全球央行年會 陸或缺席抗議
開發郵輪市場 基隆多佛港合作
企業A員工 高市罰485件
傾倒鉻渣 雲南拘留3人
文旦增產出貨緊 首拓外銷穩價
就戰鬥位置 藍掛馬吳文宣看板
金價 10年單日最大下跌金額
首爾學生免費午餐公投展開
戰機降落肇事 電桿接地線受損
台股跌 新台幣午貶2.1分
散布前女友性愛影片 男判8月
總統宣示修法 打造公義社會
日降評 劉憶如：不影響招商
救溺英雄留大愛 25萬捐義消
裁罰飲水污染 擬追繳不當利得
越年輕人違反交通規則嚴重
馬：土徵採市價 透明房市交易
全民公敵翻版 犯罪難遁逃
政府推房地交易透明 營建沉重
蒙古野馬難相處 保育員拍馬屁
台日企業 擬簽5個合作MOU
培養資優生 教師：首重企圖心
中市急診防暴 院所建置駐衛警
精準預測雨量 台美要合作
電子城牆 侯友宜：提升破案
總統：加徵空地稅 自宅不加稅
暴力討債害死人 兄弟檔被逮
台股收盤跌47.3點
跌落坑洞 雲林老婦不治
復興北金線 金門鄉親66折
改變國際形象 越寮合作戰毒品
聽某嘴大富貴 朱立倫奉行
陸籲利比亞 政權平穩過渡
公會：不動產修法配套更重要
駭盜電玩金幣 男判6個月
台股震盪 收跌47.30點
圍捕沙氏變色蜥 1隻10元
特定農業區管制 政院提案修法
制裁暴力案 吳育昇反控小英
黑幫涉暴力討債 警移送22嫌
責任過重 校長出現退休潮
9月台指期跌81點
瓜地馬拉嚴防豪雨
台股拉尾盤 打第二隻腳
幫盲童剪指甲 台灣學生傳愛
劉憶如：QE3是最後手段
趁金價熱 假金元寶騙百萬
蔡提台灣共識 藍籲面對質疑
藥師爆內幕 基層A健保藥費
9月電子金融下跌
南山未提勞退金 勞保局一路罰
為了潘金蓮 陸兩知名學者互槓
30年來首次 央行黃金淨買家
銀行評級遭降 日出手阻升日圓
人民幣新措施 不影響外匯存底
結盟情變 博世尬三星SDI
三大法人賣超台股13億元
人民幣升不停 陸民出國買不停
陸續打房 嚴禁信貸資金炒股
動物園賣熊膽粉 陸網友狠批
利內戰損失大？ 陸：報導不實
小英兩岸政策 金溥聰：再觀察
戴蒙：台灣民主化是世界借鏡
后里銷水梨 在地社團潑冷水
陸7月順差擴大 官方：是偶然
宜蘭復興國中樂團 奧地利演出
果汁加料充紅酒 賣逾10萬瓶
9/1起 禁上機物品可宅配
北市癌症死亡率 男高於女
徵空地稅 北市清查4萬筆空地
嘉義查賄小組 29日揭牌
馬英九青年軍下田體驗台灣土地
暴力陰霾下成長 苦讀上台大
大陸修刑法 不強求大義滅親
12年國教 高市配合教部步伐
新台幣兌美元貶3.5分
美網會外賽 台將闖過關
高成本時代 陸民企應加快轉型
土徵採市價 藍綠支持修法
菲總統月底訪中 料談南海爭議
養生減糖月餅 輕食無負擔
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總統期許旅遊業 展現台灣三美
小栗旬執導首作 妻夫木聰力挺
福山看東亞民主 認缺制衡力量
南韓出生人口 轉為正成長
日債信評等降 港股跌408點
宏?眵?2季虧損67.9億元
余秉諺舞台露胸肌 挑戰阿信
只愛唱歌 嚴爵不想秀身材
徵農地種電 璞玉等案仍審查中
甘肅食物中毒 2死6命危
蓬萊違規多 NCC令限期改善
男被騙5百萬 警逮1嫌追查
獨輪騎機車 外籍教師遇警遭罰
日圓飆升 當局千億美元因應
菲美軍事往來 陸使樂觀其成
技能賽會旗爭議 勞會：已解決
馬：結合歷史典故發展在地觀光
偷大客車代步 男子判7月
陸微博用戶 半年暴增逾2倍
世界警消運動會 警辦授旗典禮
開店放鞭炮 煙霧釀車禍遭訴
李登輝：再吵九二共識沒意思
國防部：無裁併陸軍8軍團計畫
21年校長退休 傅勝利轉教職
代言機車成生日禮物 飛常開心
教部決議 北北基聯測不續辦
陸股小跌 亞股內相對堅挺
台灣風景 吸引海外新人拍婚紗
1溺水1暈眩 高市忙救護
醫護超時被罰 長庚：改善中
著眼能源 陸企擴大投資東協
北北基聯測 走入歷史
歸來的人 入圍釜山影展
傳遞低碳理念 福建客單車環台
你媽我媽 夫妻爭吵大地雷
推聯想併惠普 陸媒熱議
少吃多運動 2警甩肉20公斤
人鳥譜佳話 烏頭翁愛檳榔西施
上網吃到飽 NCC：須調整
創新發明展高雄登場 各國交流
陸微博冒用洪秀柱名 被刪除
正妹環繞 吳克群大聊情人夢
藏槍栽贓嫁禍他人 男子遭訴
電纜線失竊頻傳 台電換材防竊
大閘蟹富商機 苗縣輔導蟹老闆
關車門夾手失鑽錶 警幫忙尋獲
台股跌 新台幣收貶3.5分
恙蟲病例高 金門滅鼠大進擊
實價登錄 公會：要避免後遺症
單車遊世界 法夫婦讚花蓮人情
上海女想跳樓 圍觀者叫她快跳
馬國際書展 台灣現文化魅力
龍眼賊露餡轉偷為搶 警送辦
空地稅 中市：沒有開徵計畫
馬辦：執政表現優於民進黨政府
港媒：陸航母戰力僅次美國
中國加持 必和必拓獲利創紀錄
聯測不續辦 明年統一實施基測
與SJ同台 棒棒堂做夢都PK
德企業信心 創1年多來新低
黃琪案 何麗玲被約談
坐月子比高檔 品質停看聽
星前副總理：總統不是權力中心
搶降落 虹橋機場險釀撞機意外
日債信遭降 市場僅小幅震盪
德國拖累 歐元區工業訂單下滑
市價徵收 工業區採預售再開發
摸乳觸診 韓空姐應徵者氣炸
瓏山林預售違規 罰1500萬
爭風吃醋埋情敵 男二審仍無期
聯測停辦 家長團體要郝道歉
農糧署：芭樂1斤3元是次級品
空地稅 建商可能設法避稅
聯測不續辦 教團表支持
少男女偷嚐禁果 生子棄草叢
連破全國 張銘煌拚世田賽8強
希2年債殖利率飆歐元時代新高
大彩虹音樂節 超偶星光迷互槓
市價徵地 高市府：應寬列預算
木雕師駐站 創作阿里山之美
歌仔戲搞顛覆 演譯約瑟的新衫
總統告訴美專家 九二共識有效
獨展難行 兩岸旅展再回ITF
環狀輕軌 高市擬修正採OT
陸：拒九二共識 兩岸無法協商
有無論告貪污 李案上訴關鍵
海基會：九二共識 事實存在
小英：跨部會處理金融危機預警
1票之差落選 彰化鄉代獲國賠
農團籲以璞玉案 落實土地正義
日信評遭降級 陸股淡然處之
女兒遭性侵 母卻挺同居男友
2毒有別 檢：4人死因不一
聯測不續辦 北市將提因應措施
蔡英文：對ECFA立場一致
司法協會當幌子 假律師遭拘提
市價徵收 新北：積極配合查估
聯測停辦損及考生權益 郝抱歉
7月五大行庫新房貸增
修土徵條例 王金平：盡力協商
王振堂：宏?焐3及全年將虧損
嚴管 香港吸菸率30年來新低
基隆海關收賄 財部：尊重調查
保警勇 跳樓逮通緝犯
金門藝術季 骨牌陣要創紀錄
內政部：市價徵地 每半年查價
尹啟銘：ECFA立基九二共識
投信人持貨幣基金閉鎖期 縮短
小英提司改 法部：建言已推展
熱水器可變頻 台灣創新邁大步
劉憶如：投資黃金仍有風險
李登輝演講 警鈴突然大作
北北基聯測停 新北：權益不變
免費午餐公投無效 韓政局生變
無線上網增 NCC擬規範
開徵空地稅 新北：準備好了
台辣豆瓣含塑化劑 港府暫禁售
兩岸合採石油 台曾憂國安威脅
挽回燕窩市場 馬國官員赴北京
臉書隱私權 設定大修改
今彩539三星四星彩開獎
睽違1年半 李國修登台演父親
總統：否定九二共識兩岸將停滯
關稅局連爆弊案 政風主任丟官
港記者困利比亞 團體求助北京
侯佩岑婚紗義賣 守護失智老人
新北：私製偽劣紅酒全面下架
報載六堵分局淪陷 基隆關澄清
受陳沖接待 德記者將報導台灣
姊妹站起來 新北助重返職場
金鐘獎主持 陶晶瑩獨挑大梁
房價倒掛 京滬老房比新房貴
土徵採市價 民團：非土地正義
不動產實價登錄 賦稅制度不變
北北基聯測停辦 議員叫好
不動產實價登錄 不實擬開罰
因應通膨 泰國再升息一碼
美智庫：陸可能買俱樂部導彈
新娘百分百 浪漫書店將倒閉
投信募完基金 即可匯款大陸
格達費垮台 歐洲企業摩拳擦掌
逃離詐騙集團 2台人明早返台
女籃亞錦賽 中華不敵大陸
家事法草案 擬社工陪孩子出庭
大陸夫妻偷渡金門 岸巡調查
土徵條例修法 不排除逕付二讀
課空地稅 財長：統籌稅款加分
南機包機直航首航 9/8有望
居住正義 由公正認定實價開始
今彩539 頭獎槓龜
國軍模範 風災助撤村避傷亡
馬國燕窩市場蓬勃 金融風暴賜
利京大亂 外媒被老格部隊圍困
金價大跌 料創1年半最深跌幅
施工路樹倒 騎士壓傷無大礙
卡恩無罪釋放 女權人士爭議
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颶風來勢洶 周末威脅美東岸
斗六市長補選 藍綠卡司衝選票
南機包機直航首航 市府盼速做
日首相選戰熱 前原會小澤
8下灌3分 牛隊拿下3連勝
竊車搶奪全都錄 監視器建功
華盛頓紀念碑 頂端震出裂痕
政院：政策有效果 穩健發展
美國即將公布中國軍力評估報告
耐久財數據佳 紐約金價狂跌
維基解密 馬籲美重視對台軍售
關稅局案 張良章漏夜複訊
賈伯斯閃辭 蘋果股價跌5%
全球首發量販電動車MITSUBISHI i-MiEV首度抵台 預計最快明年第一季上路
九二共識論戰 藍綠互批
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黃昆輝：九二共識函件偽造文書
南昌家具街殺超大！優質家具最低一折起 憑學生證再折一千元
拿下首都 反抗軍東進老格故鄉
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困利京飯店多日 外籍記者獲釋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
能源與水資源平衡 亞洲兩難
利京戰火仍熾 重賞緝格達費
6.8強震侵襲秘魯 未傳傷亡
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中軍力報告 台海情勢仍嚴峻
美東強震 北加州也震
法政府減赤 菸酒甜飲料增稅
美：中國軍力快速擴增
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紫外線過量 花東達危險級
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港媒：解放軍隱形無人機墜毀
美報經濟利多 亞股慶漲
賈伯斯閃辭 三星利多股漲
應材財測未達標 盤後續挫
調查：亞洲富豪活到老捐到老
搶降危飛安 陸航管：嚴肅處理
新台幣盤初貶1.4分
美國防部：中國航母能力有限
台海軍力失衡 國防部籲美軍售
賈伯斯閃辭 蘋果概念股臉綠
陸軍事現代化 牽動台海情勢
台灣炸雞排 滬山寨版熱賣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
建國百年佰圓券 9/8發售
輕颱塔拉斯形成 南瑪都變中颱
賈伯斯辭職 小幅震盪
黑琵大樂透網路預測 明開跑
賈伯斯辭 投信：短期影響信心
市價徵地 王金平：問題待解決
訪土豆人 馬辦擬邀林青霞
竹警查緝槍毒 2嫌落網
星總統選戰 如快打旋風
選總統 星民眾「敢敢投」
兒醫難尋 總統：評估健保給付
賈伯斯自傳更新 出版日期不變
越外長：續深化美越關係
候選人同姓 星將出「陳」總統
美經濟若減弱 加或陷衰退
防止炒作黃金 越央行新措施
調查：新鮮人適應力強
陸企高層籲香港陸企赴台投資
焦點人物：賈伯斯接班人庫克
經部11月推智財戰略綱領
美：中軍力擴張 整合是關鍵
聯測停辦 立委家長震撼
經合協議 印專家將赴台研究
長榮仙台復航 先包機後定班
歐洲美元供應緊俏蔓延亞洲
APEC婦女會議 王雪紅演說
抑物價 越平價政策奏效
梁國新：印資通與機械業潛力大
泰國台商遭綁 台泰警聯手破案
總統大選 兩黨美西拚場
家務工陳情 盼家保法保障權利
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聯測停辦 北市兩階段善後
陸96萬千萬富豪 平均39歲
台船承造新輪 下水1年終交船
台鐵六家支線將啟用 列車改點
不認網路攻擊 陸媒影片露餡
聯測不續辦 吳清基：專業考量
林中斌：大陸對台持續軍演
推廣運動 總統秉傳教士精神
捲入黃琪詐騙 何麗玲喊冤
砍死議員助理 凶嫌贈地獲輕判
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內政部：市價徵地負擔不會太重
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販毒績效好開轟趴 13嫌送辦
小英：政綱有橄欖枝 盼中細讀
交大與多倫多大學 暑期交流
關稅局案 張良章20萬交保
秋節商機 社福團體籲愛心加碼
阿基師上菜 百歲人瑞享萬壽宴
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百年老社區 歡慶族群融合
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標普降評 美股市值減逾兆美元
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陸翁稱投奔自由 偕伴偷渡金門
聯測停擺 郝龍斌：事與願違
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少捕保育鮪類 賴國際達共識
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無本生意 闖空屋盜賣門窗
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