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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
改收濕穀 農民年收增逾2萬元
貼文罵診所詐欺 判登報道歉
朱立倫：領袖首要創造軟實力
台股跌 新台幣午貶1.7分
兩岸資訊服務業 3年搭橋有成
馬辦：ECFA利多鐵錚錚事實
全身無法動彈 低血鉀造成
胃部打摺束帶 胖醫終於甩肉
富邦金登陸拼圖 缺證券一角
陸媒：杭深鐵路全線恢復通車
台籍船長之死 藍綠同促求償
訪港談美債限 希拉蕊信心喊話
方正富邦揭牌 首支基金30億
農委會監控芒果價格 奏效
民航局：長榮逃生處理要檢討
即時偵測異常 愛車防護多一層
美國國債 希拉蕊有信心達協議
台股收盤跌81.81點
建仔回大聯盟 球評：心態為要
行銷高雄 心文創募點子
急診暴力 北市將依醫療法開罰
趁駕駛熟睡行搶 男搶奪罪判刑
8月台指期跌86點
查維斯罹癌康復 爭取連任
台股收跌81.81點
8月電子金融下跌
中捷停擺 小包商跳腳
環保普渡 高市推以功代金
城市論壇 雙方簽3合作備忘錄
任天堂停代理權 博優控不道義
千萬特別獎號11867726
社會人組劇團 找回迷失的夢想
日常飲食危機 美味代價揭露
大陸鐵路事故 黨報提檢討
北市第7條大道 網路票選命名
美債波及 台股收跌80點
電信3雄進軍威秀 展店大車拚
送愛到柬埔寨 募書義診接力
人氣 壽山白老虎吸客日逾萬
關係解凍 中擁印上合組織會員
可燃冰製瓦斯 日計劃實驗
三大法人賣超台股19億元
浮洲橋車禍 機車騎士慘死
希拉蕊演說 經貿成焦點
旅客性命至上 逃生教育不足
私接水電復業 胡：可立斷水電
菲律賓熱帶低壓 恐成輕颱
廖了以：誤會澄清 金隨時撤告
福島核災 孩童免費檢查甲狀腺
新建國道7號 學者：破壞生態
維護賞鳥天堂 金門慈湖除網
期待馬宋會 廖了以盼泛藍團結
自家鑰匙插贓車 賊有家歸不得
陳定南銅像揭幕 遺孀思念情
中央部會 座談台南產業發展
IFRS9延後？金管會：未定
投資南台灣 綠批馬舊酒裝新瓶
新台幣兌美元貶2.9分
旗艦店登場 電信戰國時代來臨
看好韶關房產 港澳民眾忙團購
建仔重返大聯盟 牽動國民佈局
希臘信評遭穆迪連降3級
離岸風力發電 業者因環評卻步
林辰唏演女友 愛上蕭敬騰3天
溫州動車意外 罹難者再增3人
活儲減幅緩 6月M1B回升
6月工業生產 史上第6高
鳳山溪整治 首要污水接管率
清大學者獲竺可楨科學史獎
北京暴雨 總量10億立方公尺
大陸團訪台 本季達高峰
全國巡迴文藝營報名至7/31
靠發明翻身 鄧鴻吉分享創意
目睹女友自殺 男子受創急瘦
重振寶來溫泉 高市輔導業者
中央氣象局氣象報告
教部：同志教育繼續 文字微調
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
浮洲橋車禍 機車騎士送醫不治
偷龍轉鳳行竊 賊兄弟落網
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
陳長文斡旋 獸醫不告楊志良
抗議改革不彰 菲民眾示威
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
傳陸埋事故車廂 日專家驚訝
學者：孫文學說受美國經驗影響
主教任命起紛爭 陸痛批教廷
重返大聯盟 建仔：意義重大
捷運性騷女 男捐2萬獲原諒
大學生課輔 偏鄉童暑假不無聊
兩岸黃頁聯盟 產值衝40億
搶地盤遭檢舉 警破販毒集團
彰溝蓋現身南投 業者疑遭調包
雲縣府施政 逾5成4滿意
陸漁船海上故障 日去營救
夏日戲水 戴蛙鏡護眼
奇摩推社群遊戲平台 8月上線
重網路民意 陸官員瘋微博問政
照顧弱童 信助養30人10年
雲門舞集公演 嘉市民免費看
校門口辱罵三字經 家長被訴
全球宜居城市競賽 台東縣入列
新增第7條 北市大道各具特色
追加預算通過 菅直人下台快了
陸最低工資 深圳5900最高
區間盤整 台幣收貶2.9分
海盜猖獗 亞洲國家擬合作打擊
挖路回填不實 南檢傳16人
專挑酒店妹作案 通緝男落網
偷醫院銅管 竊嫌自稱染病
畫出神的織錦 張淑玫將辦個展
屏4災村重站起 發展生態旅遊
網路成癮 廣東青少年最大問題
善心補漏屋 學童寫功課免撐傘
金融消費爭議處理機構董總出爐
木瓜香蕉入菜 客家美食新風味
菲總統國情咨文：拼國防護南沙
心疼柳丁過剩 萃取加入糕餅
疑包庇電玩業 檢約談10官商
偷拍女如廁當桌布 店長判拘役
挪威檢方：凶嫌審前羈押8週
腸病毒仍高峰 1重症1死亡
派出所偷手銬 大膽偷兒送法辦
骨董臉盆送驗被毀 求償5百萬
公務員帶競選旗帽 違行政中立
挪威太子妃手足 命喪小島屠殺
吳揆：上架免證明需措施完備
IFRS9影響 各業者不同
康弘病癒重生 戒菸酒只愛唱歌
南亞海豐復工案 29日審查
端正選風 藍營籲小英自我檢討
山寨蘋果店 昆明兩家勒令停業
業者建議補助LED 壯大產業
中藥調理乳量增 充足到可送人
食物銀行米長蟲 胡志強道歉
小鄧麗君來台 先問唸你哪裡買
藍：執政解決問題 綠不思反省
涉僱密醫 英仁醫院院長遭訴
挪威攻擊嫌犯提審 不對外公開
兒涉代孕案開庭 台母到泰聽審
工業生產年增新低 旺季恐不旺
5人女團 打破花瓶迷思
全家攜手兄弟象關切青少年就業
30日戰大都會 建仔搶首勝
照護失智症 北市提供學習課程
M1B年增轉升 股市動能無虞
楊志良任教金大 不當副校長
產銷瘦肉精 主犯判死緩
終身會員召嫖客 檢起訴12人
楊定國換跑道 送蔬果挺有機
星空導覽圖 尋找夏季大三角
大陸擬增綠能占比 台商商機大
行銷蘭花 引國際買主來台
5大類上架免附證明 日期未定
直航在即 台旅會赴鹽城推廣
球后紀錄 妮妮將超越申智愛
溫洲高鐵慘劇 陸股暴跌
拚鳳山建設 楊秋興稱許江玲君
中元豬肉喊漲 量販促銷抗漲
編劇賜死 阿龐風光走
墜橋慘劇 打擊港高鐵信心
阻下陷保高鐵 十年預計封千井
死刑重罪 立委籲取消追訴期限
海巡署：優先增金門海巡人力
挪威恐攻嫌犯抵羈押庭 禁旁聽
加拿大羽球賽 鄭韶婕奪冠
飛上海紅眼航班 8千元促銷
助人險違中立 公務員自白獲獎
酷暑加省電 日家電熱賣
挪威屠殺 英相召開國安會議
志工偏鄉教數位 學員：好有趣
今彩539開獎
「浪漫」被搶 珠海幸福做商標
威力彩開獎
Q2大尺寸面板出貨季增12%
外資上周賣超77.06億元
紀念李梅樹 三峽推龍頭梅樹餅
刺死室友栽贓胞兄 男遭起訴
慣竊偷古董珠寶 未銷贓就被逮
郝龍斌：城市論壇建立交流典範
原民魔法學院 全族語教學授課
張淑玫病逝 油畫展兼告別茶會
誤診罹胃癌挨刀 醫判賠43萬
熱商機 飲料店走出塑化劑陰影
M2年增率降 投資減緩值關注
台灣PGA精英賽 冠軍獎百萬
外資流入 泰銖走升
陸媒：動車追撞勿僅歸咎雷擊
男子百貨公司墜樓 死因待查
建現代貞節牌坊 金縣：待商榷
小英和新移民座談 小孩滿場玩
黑莓不敵愛瘋 RIM裁2千人
提審結束 挪威凶嫌囚車離法院
台廠大尺寸面板 陸市占略降
林口新市鎮開發案 年底前招標
應否向美求償 尼總統提議公投
美邀訪北韓官員 不急重啟會談
陸鐵道部致歉 社會仍質疑
威力彩頭獎槓龜
竹縣叔姪酒後猝死 疑中毒待查
日擴大出口電視機 委台生產增
憂經濟 英部長籲再量化寬鬆
太古汽車集團 新舊總裁今交接
偷帶易燃物 釀京珠高速火燒車
今彩539 頭獎1注中獎
殺人魔動手前 備昂貴紅酒享用
京滬高鐵故障 逾20列車誤點
戴秉國會希拉蕊 關切對台軍售
墨比爾斯：美債難解資金流亞洲
淡然看得失 鄭韶婕敗中得智慧
俞正聲：上海交通做不好變死城
躲過浩劫 歐銀行股前路仍茫茫
宋楚瑜：台灣需要二次農業革命
瑞銀提升歐股評等至「加碼」
親民黨：選立委態勢已明朗不變
共機飛越中線 國防部稱2架F-16緊急升空
高鐵事故車箱「就地掩埋」 日本人: 無法想像
挪威殺人魔關14年可假釋
貪瀆比一比 藍：民進黨「不遑多讓」
7447億投資南部? 綠營：馬「魄力」用喊的
F16軍售 穆倫：10╱1前拍板
中國高鐵追撞事故 舉行事故分析會
南投4死案 檢驗結果延後公布
味千拉麵 湯底非豬骨而是濃縮液
杯蓋溶出洞 稽查業者
北韓糧荒 百萬人恐挨餓
冒名60年想認祖歸宗 向警方自首獲不起訴
王文洋的算盤「敲得精」
英培植人獸胚胎 治人類絕症
挪威殺人魔稱讚 台灣、日本「成功的民族國家」
劉文雄痛批金溥聰 措辭激烈
NCC調查：七成民眾不知明年6月電視全面數位化
可恥的新聞界，可悲的台灣。
稱技術升級 統一麵包今起漲價
兩岸福州聯手 動漫3C結合展
哈利波特系列 全球總票房破70億
什麼是教育最重要的？
會台商 小英表示不反對與中交流
強化主權 馬：勿自我矮化
國民黨：莊伯仲接文傳會主委
出席「百大品牌」頒獎 吳揆大談馬政績
台塑六輕再火 起火原因待查
挪威凶嫌透露 另有兩小組
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
子犯滔天罪 父斥不如自行了斷
國家地理賽 台首度晉決賽
追非洲愛滋病 台軟體立奇功
歹年冬 黑莓機裁2千人
挪威大屠殺 歐右翼團體忙自清
改善雙邊關係 印巴外長會談
挪殺人魔引用觀點 加學者驚訝
晴朗炎熱 西半部午後雷陣雨
侏儸紀公園 英博物館逼真上演
台股開盤上漲23.68點
美：反海盜符交戰守則與國際法
美債會拖垮經濟 歐巴馬籲妥協
台青年藝術家墨展出當代藝術
農夫裝扮販毒 警埋伏查獲
外傭爭居留 港府嚴陣以待
新台幣盤初升4.6分
香港最佳大學 港大13連霸
南英赴美參賽 賴清德盼奪佳績
雙園武術隊讚 28金7銀
人人是發言人 馬辦臉書徵創意
重返大聯盟 球迷揪團挺建仔
長期玩平板電腦 當心五十肩
花蓮涉弊官員 羈押就停職
法說行情反彈 量能仍不足
風雲再起 北韓三軍聯合軍演
傳蘭奇赴三星 施振榮：平常心
學士第二專長實用 碩士也回流
橙汁溶杯蓋 杯蓋不用標分類章
美最貴房產 1.7億元牧場
快妥協 歐巴馬籲全民致電議員
中央氣象局氣象報告
上海新任鐵路局長 政績遭質疑
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
暑假短期打工 健保免轉出
浪花兄弟玩數位 歌手變藝術家
農夫經典賽 盧彥勳過頭關
景氣回溫 汽車掛牌數增近3成
金視獎入圍名單 下午出爐
暢遊大高雄 巴士免費搭
國親互動 王金平：霧煞煞
歐巴馬示警 美元美期指雙挫
選民服務詐財 前立委助理判刑
王岐山訪星 商合作領域
菲連4震 規模最強5.9
多元對話 宜蘭地檢署成立臉書
澳門爆炸13傷 疑瓦斯外洩
浮洲橋墜河尋短 女子輕傷送醫
歐美拖累 台韓Q2經濟恐放緩
農漁會無限額兌人民幣 明起跑
德儀Q3財測低於部分市場預估
FTA開花 雙印與台研究洽簽
建仔登板 給國民想像空間
屏東航站將關閉 8月中停飛
酸性冷飲 PP材質容器較安全
違規變相加考 教部：扣補助款
歐巴馬美債演說 為連任拉抬
福建運輸船爆炸 12傷1失蹤
英國公開賽 妮妮等不及想比賽
搶奪餐桌上皮包 男子落網
Netflix釋利空 股價挫
盼國親合作 藍：未棄任何機會
申根免簽 赴歐客大增
納坦颱風形成 南台明有雨
疑包庇電玩 花縣府秘書長交保
竹縣叔侄暴斃 解剖查死因
搞建設 北韓動員十萬大學生
台北市政訊息 MOD報你知
小英攻菜市場 馬辦：勿淪口號
蔣智賢開轟 連11場安打
遞補新北議員 楊春妹宣誓就職
台股漲 新台幣午升6.5分
公務員升等考試 8/1起報名
沒揩油 加油機合格率逾9成9
實支實付醫療險 補健保不足
精神疾病汙名化 醫師籲導正
李鴻源：耗水產業勿入雲彰地區
郝龍斌不准 暑期診斷評量喊卡
社區大學免費活動 邀親子參加
舞廳大班命案 1嫌被逮
農委會：禽流感檢驗無誤
電磁防護喊卡 藍綠委：應建完
朱立倫：集中資源照顧弱勢生
猶他花車遊行 台龍舟第2名
無線電視全面數位化 大甲頭香
澳門爆炸 排除恐怖攻擊可能
台股收盤漲110.73點
封井救高鐵 綠委：配套須完備
陸鐵路事故 達成首宗賠償
壹電視新聞台 先上MOD
機捷A7站徵地 桃園居民反彈
洛杉磯男網賽 盧彥勳晉2輪
午後對流旺 北部下大雨
台股收漲110.73點
8月台指期漲133點
8月電子金融上漲
挪殺人魔徽章 出自印工廠
藝人合理經紀約 余天催生
暑期診斷評量喊停 家長抱怨
高市擬徵調適基金 估年收十億
開車撿石 男子受困濁水溪獲救
發放米有蟲 胡志強疑管控疏失
雞籠中元祭 嘉年華遊行打頭陣
數位機會論壇登場 縮數位落差
收復季線 台股後市看量
8旬老婦疑遭勒斃 警蒐證緝凶
宋動向受關注 蘇：參選是權利
日災民希望之旅 首批下午抵台
UN：亞太貿易驅動全球經濟
感謝台灣援助 日福岡議員來訪
雨水監測 北部酸雨較南部嚴重
小英：農業需24小時全天監控
與妻吵架 男子開槍傷妻舅
曾祖父母亡 可請3天喪假
朝人潑洗菜水 婦人遭聲請判決
內戰屠殺無辜村民 瓜審4軍人
假整骨真性侵 男子遭訴
三大法人買超台股53億元
單孔腹腔術 穿比基尼沒在怕
全球淨債權國 陸可望蟬聯第2
扁：小英亂喊得票目標於事無補
世青女籃賽 中華不敵澳洲
台參與主導全球照明標準制定
降性侵刑歧異 司院推資訊系統
小英：原住民文化是珍貴資產
藍：劉文雄情緒攻擊 無助整合
展公權力 彰縣府拆私娼寮
婦女生活調查 內政部：非詐騙
失業者子女就學 新北放寬補助
隔海代尋墓 北市達成超級任務
科展開幕 教長：台灣教育真好
上半年20大金曲 范瑋琪進榜
綠：藍黨產信託僅0.01%
普渡將至 高市推以功代金活動
涉恐嚇債務人 牛埔幫老大遭訴
新台幣兌美元升 3分
穩蒜價 再購5676公噸外銷
逾7成上班族 職場曾說謊
楠梓加工區徵才 萬餘職缺
怕祕方外流 甕窯雞僱逃逸外勞
日春財船長家屬 盼美道歉賠償
郭泓志又爆 道奇認定沒問題
罹難動車駕駛 保險賠逾20萬
外籍神父奉獻台灣 移民署致意
指考成績 2446名考生複查
天氣熱 竊車代步再破壞
廣視角面板 行動裝置主流
DRAM合約價重挫逾 1成
股票期貨交易量 創新高
擅移護欄鬧人命 農夫敗訴判賠
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
債務糾紛強押人 男送辦
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
吳振偉涉性侵 宣布不選連任
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
攜手除貪腐 廉政署拜會調查局
雙連市場變青年旅館 將招標
有機大豆讚 花蓮積極推廣種植
觀審制獲認可 司法院將擬草案
選舉公約簽署 斗六綠營缺席
小三通自由行 7月底前上路
單車環化賽報名 名額5千人
陸上半年電子資訊產品成長減緩
人道援助 南韓民間送北韓麵粉
孩童過早看偶像劇 恐性早熟
台股漲 台幣收升3分
街頭砸車開槍 飆仔遭起訴
兩岸新聞獎 賴幸媛臉書按讚
美最新調查 多數民眾憂債務
總統：和平利基 讓台灣更開放
科展生活化 民眾闖百關玩科學
果汁腐蝕杯蓋 北市清查飲料店
崑山科大研發 免洗餐具更環保
西濱快雲嘉南連通 省20分鐘
血戰大二膽61週年 金門追思
砸夜市攤位 2男遭訴
兩岸合作 智慧聯網扮要角
逼菅直人下台 扯上華航空難
運動加節食 女甩肉45公斤
阿里山茶響叮噹 嘉縣推認證
百大品牌出爐 宏達電雙A上榜
電信客服疑移大陸 勞團盼徹查
金視獎入圍揭曉 72單位上榜
樹德科大學生 前進柏林演出
服務競爭力調查 統一王品勝出
熱翻天 陸23省逾35℃
龍劭華為翻滾阿信 全裸泡溫泉
中壢酸雨嚴重 酸度同番茄汁
專利鬥法 宏達電願和蘋果交涉
竹縣叔侄暴斃 死因待化驗
日震災學生將來台 嘉義接待
台北電腦展 周邊停車費漲
上海生活品質信心 3年新低
希望之旅抵台 日災民頻感恩
看南市鐵路 蘇俊賓盼速地下化
營建署租金補貼 申請踴躍
溫州意外 廣深高鐵低調試行
陸公安部三公 去年花台幣8億
義賣愛心商品 籌措清寒助學金
妮妮衛冕英國公開賽 賭盤看好
蘋果專利爭議 宏達電重申上訴
西藏航空開航
大潤發上市 散戶退燒法人續捧
縱火逼前女友復合 男子遭羈押
東京天空水族館 水星球超酷
金管會：美舉債上限 持續關心
17座違規停車塔 北市令停用
中鋼印度設代表處 設廠情蒐
蔡英文：經濟和農業須連結國際
別來無恙 遊金門請著長袖衣褲
日春財事件 總統允助家屬求償
記者車禍過世 胡志強上香致意
赴港人數創新高 陸客占6成
農委會：米價與補助烘乾費無關
教長：校長勿推波助瀾升學主義
台灣革蜱咬人 花蓮首見病例
繁榮經貿園區 高市推黃金6年
電信客服疑外移 NCC允了解
主計處：7月國際農工原料回升
酸雨機率高 中壢民眾怕怕
淹水責任沒人扛 里長告市政府
日311震災後 防災教育盛行
瓊斯盃籃賽 伊朗長人壓陣
全國羽球排名賽 周天成晉決賽
消防隊員救人 反遭醉漢毆打
茂德案 金管會：要整體規劃
上傳虐畜影片牟利 菲夫婦遭緝
南投中毒案 仍傾向肉毒桿菌
日春財案 吳家要美交代並賠償
梓官站開站 長輩第2個家
竊盜又販毒 7人集團落網
強棒歌藝佳 小將闖9關
救護車跑不快 引擎遭調包
遠傳：遠東網絡是大陸公司
台塑六輕傳火警 警消馳往灌救
第1復仇者 美國隊長登大銀幕
總統：須謹慎面對司法改革議題
台東沒入本土八哥 送綠島野放
奢侈稅 106件不動產申報
華銀與陸交行簽署MOU
愛文產期本週截止 想吃要快
國親議題 王金平：藍營有善意
溫州警長抗命 小女孩才獲救
日偶像團體 跟凱蒂貓學可愛
星籍煤輪漂流 救回中港搶修
確保安全 新北將抽驗認證食品
台菲勞工會議 簽署瞭解備忘錄
假軍車逃稅 陸年損失44億元
扮法官體驗開庭 學生喊酷
綠擴大輔選會 蔡蘇謝游將同台
摩根大通：大陸豬價將回穩
杯蓋無回收標示 業者將受罰
逼員工簽性愛契約 判賠14萬
江宜樺：公告性侵犯 爭議大
今彩539開獎
彭于晏跳彩帶舞 牽拖蔡依林
張嘉郡：救高鐵不能只封井
6月購屋及建築貸款成長趨緩
大樂透開獎
藍：黨產依法信託 綠勿扭曲
許銘傑飆146 連8場無失分
山東長途客運安檢 全面停駛
北市：WiFi電磁波比手機低
政策奏效 上半年私募3年最低
台塑又燒 經部：速換老舊管線
摩洛哥軍機空難 78死
蔬果農藥檢驗公布慢 監委要查
台灣觀光推廣團 馬尼拉行銷
陸對外投資首超日 世界第5
林鋅杰效法王建民 夢想大聯盟
今年上半年 結婚率出生率增加
影迷挺賽德克預告2 魏導感動
英經濟疲弱 信評有風險
嶺南畫家黃磊生病逝 享壽83
年虧億元 屏東機場吹熄燈號
原民樂舞節 13國同HIGH
泰議員資格批准慢 內閣仍未定
索羅斯賺飽 告別對沖基金生涯
性侵量刑系統 法官看法不一
防範性侵再犯 強制治療共識高
仿康菲分家 BP執行長不排斥
債限協商利空 美股開盤跌
起訴殺人魔 挪威考量反人道罪
發明屢創佳績 總統：教育扎根
陸貪官潛逃 共捲款5百億美元
小破3分彈 統一逆轉屠牛
另類爆紅 末代機車連邀訪不斷
同志教育公聽會 正反意見熱烈
大樂透 頭彩1人獨得
陸高鐵搶通乘客多 日人驚訝
摸兒生殖器辯遊戲 男判3年半
4個月撒百億 陸央企布局武漢
今彩539 1人獨得頭獎
挪威警方應變 司法部長力挺
艾美懷絲安息 走完短暫人生
虛驚 貝里斯機場傳炸彈威脅
民調：歐巴馬經濟政策再遭質疑
添加物暢行 中國標準受質疑
台生赴星交流 友誼進展快速
大陸潛水器 突破5千公尺
宋楚瑜不會是被遺忘的人
調查顯示 : 中國二、三線城市房價無一下跌
委託?信託? 綠：應追查假信託
出生台灣美國眾議員 吳振偉辭職
溫州事故 罹難者賠225萬
遠傳21大優惠靈活組合 可搭配出數百種優惠方案
羅技全力進軍平板週邊市場 在台首推iPad/iPad2美型鍵盤
南方莊園中秋月餅 “京黃香氣純白禮盒”精美上市
台北福華望月、花悅月餅禮盒全新上市
月圓後獅子更危險 攻擊人機率大
真想量化法官？太超過了！
充電超方便!! 太陽能紙電池
台塑不改善工安 投資不會准
推動數位電視 大甲轉換完成
世界紀錄！印度男童有三十四根手指與腳趾！
原寄生野豬、黑熊 首例台灣革蜱寄人身
國產蜂產品證明標章 確保「蜂產品」品質
台灣美食展 鬥陣呷辦桌
奧運倒數 國手拚圓獎牌夢
陸客自由行「冷」 迄今只有500人
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七夕大稻埕 煙火度浪漫
「運動服務產業」推廣說明會 29日高雄舉行
債限僵局難解 歐巴馬喊話施壓
吳振偉涉性侵 宣布辭職
國防部：自我防衛決心從未改變
女侍現身 卡恩性侵案再掀高潮
吳振偉宣布辭職
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
民調：美民眾對經濟前景悲觀
歐股漲跌互見
摩洛哥空難 死亡人數增至80
負面傳聞不斷 吳振偉辭職
路易威登上半年淨利優於預期
美債協商陷膠著 金價上漲
美消費信心增 油價漲
共和黨債案如過關 白宮將否決
傳臉書行動瀏覽器擬供虛擬貨幣
美債限未解 美股收黑
蘋果股價亮眼 爭奪全球市值王
撇清 聖殿騎士團與挪凶嫌無關
美參院通過支持台參與ICAO
屠殺案毀形象 歐盟研商對策
美債限過後 兩周內仍不會倒債
難保安全 韓拒日議員來訪
颱風影響 南部東南部降雨
台股開8772點 跌21點
世衛矮化事件 美議員致函關切
出口疲 南韓Q2經濟擴張減速
身心障特考 擬擴大網路填志願
防過肥 加麥當勞推兒童健康餐
蘋果初判吞敗 S3笑納首勝
漢鮑特資訊館介紹皇宮重建計畫
王豫元訪科莫 義媒高度關注
吳來于遺願葬家鄉 怎料未能全
亞幣揚 台幣盤初升5.2分
環署預報 全台紫外線達危險級
誠品屋頂音樂節 找回青春
世青女籃賽 中華隊再傳捷報
高鑫香港掛牌 交易熱絡
秦日新涉貪停職 送廉政署調查
台裔獲提名加州最高法院法官
7月消費信心新高 看好就業
北市標準死亡率男女差1.6倍
六輕又起火 台塑四寶下跌
高鑫掛牌 雙潤黑翻紅
自製冰品 糖尿病人輕鬆消暑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
不怕建仔搶版面 中職祝福
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
電金領軍 守穩季線
大陸發射第9顆北斗衛星
英國公開賽 妮妮28日出賽
上網看公益影片 企業助弱勢兒
客語常用詞辭典 新增發音助學
30日先發 建仔插隊
納坦襲菲 已15死9蹤
拒肥胖 速食兒童餐蔬果增加
劫財勒斃女老師 2男判死
高鑫香港掛牌 股價走高3成
威廉波特少棒 金潭首戰墨西哥
伊士邦健身限制條件不清 遭罰
六輕再燒 王文淵：要謹慎處理
基本工資 勞團抗議漲太少
馬辦：經貿成長 非鎖進大陸
安路生任滬鐵路局長 網民質疑
陸客觀光馬祖 軍情館禁止進入
小三通自由行 29日上路
東城衛出片 開心平分通告費
蔣智賢連12場安打 媒體看好
京滬高鐵又故障 誤點46分
獲提名加州法官 劉弘威感榮耀
吳揆：殺人魔所說不符現況
中國轟IMF 缺乏溝通惹禍
動車追撞 韓寒：脫軌難救
移出復健名單 建仔回大聯盟
面板合資生變 三星索尼忙否認
1年上百日女 出國賣卵兼觀光
秦日新涉貪案 廉政署分案調查
用戶大增 台灣網通產值增1成
香港第5份免費報紙創刊
六輕火 南亞海豐復工審查喊停
檢警破竹聯幫堂口 逮18人
農委會建構手機農產資訊網
第二代參選 藍：勿讓綠得利
馬辦穿國旗潮T 愛的公約數
藍：已釋善意 盼國親合
臉書助尋獲薩內戰近半失蹤兒
高雄世界少棒大會 王貞治捧場
搶政黨票 台聯盼民進黨有肚量
機捷A7站徵地 居民北上抗議
王貞治：建仔休養後表現會更好
全新老人住宅將完工 郝視察
與學生承諾 美甲師兌現創業夢
台大新技術 準確篩檢聽損兒
專利戰 宏達電S3遠水救近火
亞幣揚 新台幣午升4.6分
總統推銷米酒遭批 藍綠交鋒
吳揆：子孫是農漁民合體
美媒指未積極軍購 軍方再駁斥
衛署：捷運吸菸不可一罪二罰
手機看倫敦奧運 零時差
馬辦：小英理性問政勿淪口號
無法可管 菲釋36名台陸詐嫌
看好雲端 華碩伺服器估增3成
六輕再燒 台塑化：火警無損失
秦日新遭停職 綠委：應該停薪
台股收8817點 漲23點
學者味濃 劉弘威廣受亞裔支持
前日相森喜朗長子病逝
台裔劉弘威 美法院自由派喉舌
候車亭設計差 北市3月內改善
樂生院民抗議 衛生署允照顧
好玩好吃搶遊客 中市力拼觀光
港媒：陸或將宣布航母成軍
央大：7月消費信心創新高
台股開低走高 漲23點
8月台指期漲28點
六輕再燒 勞委會：已部分停工
聯發科Q2每股純益3.05元
學者:南海應避成核心利益
六輕火因不詳 雲縣府要真相
梁文音訪育幼院 憶父母飆淚
8月電子金融上漲
新北水岸音樂祭 30日開唱
全國羽球排名賽 薛軒億稱王
衛署：生育救濟金非全民買單
新海能源來台發行TDR
早領償給獎 動車死者家屬質疑
銀樓搶嫌身亡 檢懷疑有共犯
江宜樺：盼消防員具救生員證照
男子槍傷妻舅 警追查槍枝來源
偽稱台南市長親戚 男行騙被逮
電金走強 站上8800
綠批圖利糧商 藍：歡迎舉證
毆瑜珈師女友 員警判賠22萬
嫌鄰居吵踹門叫囂 遭聲請簡判
林濁水撰文批扁 陳致中反擊
放射線治療致不舉 病患告醫師
三大法人賣超台股24億元
F-16特技表演 噪音損3宅
千人薩克斯風 后里拚金氏紀錄
農水路經費被刪 賴清德力爭
善心送鞋 巨人張金國好滿足
副總統：文化藝術 台灣軟實力
國道逆向行駛 老翁被警攔
縮短數位落差 台薩簽援贈合約
高市里長涉賄選 判1年10月
澳洲Q2通膨超標 澳元攀新高
教唆殺警 男死刑定讞
竹縣老人健檢 7旬以上免費
發票捐贈大失血 企業助創世
花蓮林班地採礦 環評初審駁回
缺工？學者：薪資結構不對
6月景氣綠燈 經濟穩定成長
新台幣兌美元升2.7分
北榮新系統 開刀手術全記錄
樓上漏水樓下遭殃 判賠12萬
網路遊戲 陸7千萬人線上玩
開學日上課時數 可彈性調整
馬：2300萬人的小事非小事
豬價漲 農曆7月更高
陸帕率波蘭劇團來台 演繹人性
陸國防部：改造舊航母 訓練用
朱立倫：補道路坑洞勿官僚
三民公園泳池 議員促全面開放
慶建國百年 金門贈民紀念酒
預防登革熱 嘉市推食蚊魚
推陸客自由行 北市專案再優惠
渣打：看好台韓陸股後市
吃太補 當心冒痘
陸14省共破拐童案 救89人
親民黨：依步調提立委名單
大同醫院整合門診 嘉惠身障者
政策宣導 馬：政務官主動出擊
利多題材不斷 汽車股大漲
菁埔幫暴力討債 警逮20人
台聯民調：近半民眾不知政黨票
台企銀行員捲款 已追回
慈濟關懷日本災民 續發慰問金
六輕廠換管線 勞會鼓勵用本勞
徐懷鈺復出 龍縯祝福
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
六輕火因 縣府：待鑑定報告
天氣熱又外銷 紅龍果價高
台企銀茂德債權 Q3提呆7成
陸：航母出海 看工程進度
改善癌症療效 清大研究突破
豬肉供應充裕 高雄價格回穩
空軍藍天美展 表現國軍軟實力
戒檳榔壞牙齒 原來牙周病作祟
金門秋節配售酒 8月中展開
HTC協力廠遭抹黑 警逮主嫌
怪怪男穿內褲行竊 針孔全都錄
友達第2季虧107億元
抗貧法案 小英列選戰主軸
任爸拍廣告 守護愛女引熱淚
高鑫香港掛牌 首日飆漲4成
陸新一輪房市限購令 快了
濕穀收購 陳明文：配套不足
宜蘭老夫妻首穿婚紗 七夕圓夢
酒店經營下午場 警加強查緝
違法進口銀杏葉 檢3路搜索
六輕又燒 王文淵急赴經部說明
王光亞批港公務員 引爆議論
彰縣7/30免費肝病檢驗
公布自學生成績 侯冠群不起訴
馬：國親不鬩牆 善意促團結
補習班廁所裝針孔 水電工被逮
區間盤整 台幣收升2.7分
哈薩克退亞籃賽 中華不輕敵
競爭多 資安軟體市場趨分散
詭計多端 挪人魔精挑律師
連4月綠燈 經濟穩定成長
友達登陸8.5代廠 延後量產
中高價月餅略漲 平價堅持親民
資策會擬設基金 助網路創業
奧運倒數 英國歡迎台灣民眾
陸客自由行滿月 陸委會續推動
李登輝：沒叫宋去選總統
石碇找茶 東方美人迎客
超視等5台換照 有條件通過
小三通自由行敲定 金門叫好
中鋼發行GDR 超額認購
不分區會議 蘇貞昌缺席
聯電賽普拉斯合作65奈米技術
戰鬥用航母 陸專家：還早
離島自由行 盼戰地變觀光勝地
F-16音爆損民宅 空軍致歉
卡卡想福島開唱 被菅直人卡住
12年國教 免學費最多3年
六輕又燒 綠委籲全面停工
雲端健康管理 今年衝10萬人
深耕南台 馬：可增台語文宣
六輕工安人力荒 台塑盼引進外勞
屏東1國中生溺水 未尋獲
登山客迷路失溫 海鷗救援
朝陽人壽減持美債部位
iPhone5 傳9月美上市
漁港聽情歌 嘉縣邀情人度七夕
檢察官包攬訴訟 判刑定讞
演戲結緣 兩日星閃婚
六輕斥百億 3年換完老舊管線
秦日新案 監委併查外館監督
胡仲英：下半年經濟審慎樂觀
從政治跨品酒 看書自學成講師
小雞拚復健 不放棄今年復出
借腹生洋娃娃 醫緩刑定讞
買蜂蜜認標章 安全有保障
唐榮正式通過新任董總
孤獨星球中文版 8月創刊
磐石關懷獎 前經長等5人獲獎
劉謙餐廳開幕 服務生嘸免幼齒
日女長壽 連26年世界第一
液晶電視換機看明後年
滬大樓頻下玻璃雨 路人驚
台北無線上網 公共場所為主
陸證實建航母 國防部密切關注
奪冠 清大團隊：軟硬整合最難
夫離家出走 警藉網路遊戲尋獲
金大添名師 楊志良等獲聘
炸彈貼紙引虛驚 男遭起訴
六輕再燒 王瑞華道歉
泳渡金廈 兩岸選手29日競技
今彩539開獎
刑事局第六波掃黑 成果豐碩
台灣越劇特展 邀民眾感受風華
倒債厄運逼近 美企業囤現備戰
政大劇團巡演 與老人同歡
競爭激烈 外銀降貴賓理財門檻
台塑簽改善協議 允汰老舊管線
小公司大愛心 企業重用身障
類風濕性關節炎 可個人化醫療
毒蟲縱火遭拘提 警保管打火機
大陸旅遊買人參 泡水竟成渣
台液晶監視器 下半年出貨略增
杯蓋材質未標示 南市也開罰
營業中斷損失 台塑恐自吞
諷鐵道部 陸網友瘋「發炎人」
資策會邀企業造私有雲 搶商機
銀行公會澄清未干預聯貸利率
U19女籃扳倒智利 複賽首勝
老議長洪吉春病逝 28日追思
亞聚氣爆 立委盼市府有勞檢權
毒蟲偷展示手機 多家門市遭殃
生涯最慘 陳偉殷被爆打9分
高市首創防災卡 內容各里不同
沒戴安全帽 通緝犯落網認栽
台塑一再燒 寧波投資恐被卡
基隆淹水責任 誰鑑定還要喬
德扣泰王儲專機 雙邊關係緊張
今彩539頭獎槓龜
金果王塑化劑案 老闆辯無罪
傳惹惱小英 柯建銘批報導不實
麥當勞改菜單 美第一夫人讚賞
停車糾紛口角 男持菜刀砍鄰居
劉雪華返台 數度淚灑機場
機捷A7站徵地 內政部通過
港驗出台式飲品含塑 勒令停售
投審會通過南山案
利空籠罩 美股開盤下挫
整頓財政 希央行總裁籲加把勁
美債不安全 余永定再籲陸減持
藍：處理黨產決心未變
陸再打房 緊盯融資性擔保
國會將開議 泰新政府8月執政
喪禮偷工減料 黑心殯葬社起訴
林智勝800安 桃猿穩首位
陸官媒披露 兩動車行駛間追撞
傳陸將造4航母 烏克蘭相助
美學者死後急凍 靜待來日重生
台灣廉政署成立一週 秦日新成被調查第一人
綠：馬政府假合宜住宅之名 行財團圈地之實
渣打看金價：2100美元
中國戰機越過海峽中線 美國比台灣關注
離譜 ! 副市長佔教師缺請假9年
華泰王子大飯店 手工珠寶盒造型蛋糕
一生一世珍愛凱撒！訂製浪漫 愛戀七夕只要$7999
溫州追撞主因 信號設計缺陷大
台北花園大酒店3.6折「住」父親節快樂 父親節好「食」光
倒債厄運近 美股恐慌指數飆
陸無人機 首次試飛
溫家寶抵溫州 將察看追撞現場
南韓遇百年暴雨 災情傷亡不斷
放任小孩亂跑，三歲男童慘死輪下！
韓亞航貨機 墜毀濟州島外海
前景看淡 5外資喊賣聯發科
日本災區學生 嘉義過暑假
iPhone 5美國9月上市 10月國際販售
歌仔巨星與林茂賢真情對話 首演精緻愛情歌仔戲《西廂情緣》
世界最長壽!! 日本女性平均活到86歲
動車事故 中國高鐵技術打回20年前
2011 台北電腦應用展 Samsung系列產品“智慧”飆升 超能生活再突破
2011東石漁人碼頭海之夏祭
追尾慘案疑雲重重 中國高官大話連篇
審計部：各部會打房協調不足
浪費公帑的觀審制！
響應「世界肝炎日」 C肝患者應及早治療
澳洲袋鼠攻擊高齡婦 警方辣椒水制伏
太平區C706標 平面道路通車
地球帶球走 小行星一同繞太陽
元太科技半年報 營收170億元EPS 2.78元
無犯罪事證 楊天嘯涉貪案簽結
國軍5將官異動 高華柱授勳
兩黨提案減赤縮水 美債級恐降
人類忠實朋友 電腦踢掉狗狗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
挪威將設委員會 調查屠殺慘案
小島大屠殺 母女傳訊驚心動魄
挪威屠殺案 警艇故障延誤救人
虧損嚴重 美近四千郵局恐關門
國家地理世錦賽 台灣奪第3
法國善貝里邀台灣漫畫當主賓
歐股收黑 倫敦跌1.23%
金銅齊跌
Fed：美經濟成長趨緩
紐約原油收97.40美元
失業潮 西發起歐3國大遊行
倫敦蓄勢待發 6奧運場館完工
台女青年大使 秘魯人說讚
韓亞航貨機墜毀 2死
台發明家11月赴東歐參展
南韓貨機失事 2人罹難
美股重挫 道瓊跌1.59%
天災人禍 全球難民逾4千萬
萬一喬不攏？美訂優先付款順序
中部以北悶熱 南部東部大雨
加查獲名牌鞋 疑台灣製仿冒
德人重休假 帶薪假居歐首
蕃茄醬內發現保險套 吃得好噁
瞻博財報空襲 股價暴跌21%
台股開盤下跌92.27點
王毅：各黨應重視兩岸和平民意
王毅會美國官員 談對台軍售
農夫經典賽 盧彥勳晉級8強
納坦橫掃菲 逾27死31失蹤
住宅補貼申請 8/15截止
中共官媒：不要帶血GDP
英國公開賽爭連霸 妮妮拚巧思
新台幣盤初貶2.1分
賽門鐵克財測佳 股價盤後揚
美汽車油耗敲定 省油近2倍
債限倒數計時 貝納將開記者會
巴拉圭農工商展 台商成果豐碩
天熱腸病毒多 發燒嗜睡應就醫
颱風季順向坡監測 北市把關
電子疲弱 資產轉強
王毅會官員 美國務院避談內容
暴力討債囂張 警逮7人
王光亞轟港公務員 波及曾蔭權
台經院估GDP成長5.7%
被控違證交法 李焜耀二審無罪
兩岸增班熱 華航徵百名地勤
台南傳氣爆 9人送醫
友達重挫 創近 9年低價
北京監控Wi-Fi 市民反感
反對核能 呂秀蓮：我不會沉寂
見證華僑興學 金門修睿友學校
谷歌社群網降溫 美逗留時間減
文化局長登陸 陳菊：正常交流
國家地理賽 台灣第3歷年最佳
溫州事故 衝擊陸民對政府信心
救助白米變黑 綠委促查辦
王建民出賽 北市府召球迷加油
黑心搬家公司 警逮13人
追查溫州撞車 大陸成立調查組
梨山水蜜桃搶市 比拉拉山便宜
生育風險補償 綠委批假保障
泰谷力拚3董1監
涪江錳污染 百萬川民陷水荒
專技醫事高普考 7/30登場
亞銀：美評如降 亞持美債國慘
節能網不節能 廢氣增反致中毒
鬧婚禮逼還債 男觸強制罪
歐美疲軟 亞銀陸成長預估恐降
總統宣傳米酒降價 綠批藍挺
王毅：訪美闡明中方對台立場
蘇俊賓：改造南山公墓新面貌
首長特別費案 全數偵結
未來半年景氣 製造業仍樂觀
區間盤整 新台幣午貶0.4分
罵前女友偷人老公 男獲緩刑
倒債大限逼近 美議員籲表決
總統：台灣人愛心 提升台形象
勇闖美羽賽摘金 戴資穎凱歸
成人驗肝炎帶原 8月上路
星支持區域貿易人民幣結算
亞銀：台灣明年成長5.0%
北京信號研究設計院 發道歉信
中華電客服中心 幫盲人找出路
觀光局行銷台灣 濃濃人情味
盧彥勳洛城闖8強 功歸嬌妻
橘空降 吳育昇：願一起做民調
中庄池工程發包 備援北部供水
台灣品牌登陸 先了解差異性
人民幣區域結算 仍待觀察
報弟仇打死人 男遭求刑15年
紐西蘭經濟回神 暗示升息
秦日新涉貪停職 不排除停薪
進修第2專長 學士薪情佳
影射衝人氣 委總統：我沒裝病
匝道不管制 國5北上客運加快
麥肯錫：全球資本市場恢復成長
施振榮：李焜耀是很努力的人
台股收盤跌50.29點
劉雪華：我當鄧育昆只是去旅行
小英之友會遭撒冥紙 警增巡邏
招商有成 投資估1866億
食品上架免證明 待衛署決定
挪威大屠殺 警公布逮人細節
8月台指期跌33點
資產撐盤 台股跌幅收斂
名牌好賺 買LV不如投資LV
李焜耀無罪 法官另告財報不實
台積電第 2季EPS 1.39元
地下錢莊暴力討債 檢警調掃蕩
8月電子金融下跌
指林韋伶陪睡 巧巧遭聲請簡判
谷歌退費 延至8/3談判
北市副市長 楊錫安接任
台股收跌50.29點
施工挖穿圍牆 裝潢師傅遭訴
台南工廠火警 濃煙初判無毒
英國公開賽 妮妮微笑爭衛冕
三洋賣給海爾 尚未成定局
溫家寶：失安全就失高鐵可信度
網友邀約聚賭 警逮9名賭徒
施振榮：軟體無價 贏在起跑點
老農抗中科搶水 環署依法調查
國際級戶外太陽光電 設認證場
紡織永續發展論壇10月登場
秦日新案 藍營：不會爭功諉過
賽德克‧巴萊 入圍威尼斯影展
景氣弱 台積電降資本支出5%
租稅負擔率偏低 吳揆促改革
三大法人賣超台股92億元
開瓦斯脅祖母要錢 逆孫判6月
傳披橘袍參選 張碧琴：沒接觸
氣候變遷調適基金 議員促慎行
醫院外摔傷 婦人力爭醫藥費
超微APU晶片 遊戲商肯定
台積電估Q3 季減6%至8%
防炒房 合宜住宅擬延轉售年限
陸正案 邱和順死刑定讞
美中年婦女 自殺率升高
張忠謀下修晶圓代工成長預估
偷吃不著退你錢 網站包「劈」
銘傳獲美認證 首開先例免評鑑
審計部：僅9外館設專業會計
挪威爆炸威力強 民眾誤為地震
日災區生訪嘉 張花冠贈平安符
中部空氣品質不良 臭氧偏高
昌(王民)轉戰戲劇 演技被誇
楊錫安出線 外界視政治平反
竊取同事財物 女子遭警逮捕
黃思婷貼素顏照 澄清非豬女郎
水野美紀好事近 認了新戀情
高醫成立肝炎防治中心
美青阿姨的關愛 原童感動泛淚
彰老農鳴冤 抗議中科四期搶水
媒體涉官股挨罰 NCC再審
ROCer是啥 綠槓馬辦
菲南剿恐激戰 士兵7死21傷
新台幣兌美元貶4.3分
彭百顯獲清白 李朝卿：天有眼
輕颱梅花形成 對台無威脅
陸正案大事記
縮短數位落差 培訓達22萬人
最美的約定 珠寶城進駐台東
助老喜福秀 慶祖父母節
國考試題疑義申請 延長為5天
東港漁會信用部 農金獎雙特優
日科幻作家小松左京病逝
健檢升級 滿45歲驗肝炎帶原
汽燃費開徵至月底 逾期受罰
與時俱進 陸計畫生育換口號
原訂成長 2成 台積電：難
北市新副手 議員：缺文教專才
放任建商強拆 民團籲修法
紅龍果評鑑 南投果農勝出
首爾豪雨成災 欲罷不能
核廢料落何處 烏坵達仁恐皆空
肝炎盛行率高 定期檢查保肝
搶奪智慧型手機 男子遭法辦
宋承憲金泰希 七夕攜手訪台
台灣嘉年華 古早味驚艷菲國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
24年無音訊 法院認陸正已死
準優勝80年 嘉大將訪甲子園
泳不起來 校園蚊子泳池43座
陸正案纏訟 最高院：求審慎
陸正案定讞 律師團痛批草率
抵制人工湖 環團監督水利署
贓車藏另輛贓車鑰匙 警破雙案
獅山砲陣地試開放 金門添景點
U19世青女籃 中華無緣8強
北市高中轉學考 明看考場
中華電信新用戶 送蒜頭伴手禮
台南美食到台北 郝：共創雙贏
馬總統：美歐債恐影響台經濟
豬哥亮演活林北 啟發周丹薇
楊秋興：不希望宋選總統當炮灰
轉種紅龍果 葡萄農闖出一片天
新銳導演拍台灣 人情勝偶像
盤整 台幣收貶4.3分
獲釋3天 竊賊連犯3案
吳宇森誇了不起 小魏：真的嗎
網路報名國考忘送件 簡訊提醒
500華僑青年 永久屋當志工
Q2新屋價漲量縮 Q3看量
陸商務部：豬肉價格首現下跌
開車無死角 全景接合術獲金獎
台南新力美火警 2人命危
改革事業結構 三洋賣給海爾
指考填志願截止 錄取率9成1
台北101 全球最高綠建築
升副市長 郝：楊錫安是清白的
聲押性侵犯嫌 法部籲充分舉證
李焜耀無罪 明基感謝
威尼斯雷雅多橋 面臨重建
CM24彈藥車 合格駕駛不足
資安新技術 受駭風險小
宜蘭地院易長 黃瑞華換劉壽嵩
蘇俊賓：力拼立委 回報台南
劉雪華離台 強調會堅強
調查：新鮮人離職率偏高
債務過高 審計部籲以歐美為鑑
安全針具列評鑑 醫護：錢該花
引進外勞 台塑：都是高技術工
福島核災 日人均折壽0.6天
升副市長 楊錫安：全力以赴
張金鶚：量不增 明年房價緩跌
綠委指反南迴拓寬 工程會澄清
蔡英文：拿米酒當政績不好
躲妻查行蹤 男塗改護照查驗章
何潤東AK個唱 要粉絲飽眼福
菲5月進口增 台第6大來源
全台最貴墓地 2億天價拍出
駁王毅 陸委會重申主權獨立
陸正案共犯 再關數月就可出獄
農路經費 賴清德院會爭取
選舉文宣遭訴 杜建德：沒違法
彭百顯貪案昭雪 不排除再從政
陸「糖高宗」 再創歷史新高
公務員職等搞錯 多領30萬元
假民調訴訟 金溥聰願撤告
國際短片節 陳妍希任影展大使
東區昔墓地 法拍每坪404萬
電腦展打卡傳訊息 網路塞車
資訊奧林匹亞賽 台灣3金1銀
韓網站遭駭 逾三千萬用戶受害
資訊奧運3金1銀 歷年最佳
小英造勢音樂會 蘇貞昌相挺
央行重申商店不得以人民幣交易
橘：金若撤告 有助國親氣氛
父子經營地下錢莊 被送辦
亞銀：中國經濟成長將放緩
七美紅龍果滋味甜 評鑑勝出
缺工就業獎勵 最高可領5萬6
油電員工享優惠 審計部提檢討
離島自由行 首發遊金274人
太子欠款 萬泰銀逾放比攀高
少年性侵犯治療 擬入法管理
內戰殘殺人命 瓜國4軍人受審
聲音過大 陸客台灣客飯店互毆
情侶販毒 警埋伏逮人
今彩539開獎
台南殯儀館遷移 須傾聽民意
國保欠費百億 僅催1.5%
內部會議傳動怒 蔡：健康討論
台北藝術節 今起混夜電
威力彩開獎
康寧：下半年顯示器零售市場疲
緝毒掃黑 文山二分局捕22人
李述德：不會提高債限
擊敗中國 寒溪國小女足隊奪冠
加碼鄰長福利 高市府允努力
陸正案定讞 遺體仍未尋獲
新北市戰時缺糧演習 場面逼真
躲水桶藏糞堆 逃逸外勞好狼狽
半導體業下半年 先蹲後跳
視察傘訓營 總統讚學員膽識
央行：信貸應完整揭露資訊
行的安全 陸全面檢查水陸交通
美初申失業救濟數創3個月低點
房貸過高銀行 金管會嚴管
就逮時 挪威人魔：我辦完事了
耕心蓮苑聲名 吸引前日相夫人
刷卡不手軟 威士卡獲利亮眼
未利益迴避遭罰 東元電機敗訴
總統：打造創意強國 改善環境
台北藝術節 踩街狂歡放煙火
蔡明憲：潛艦直升機應自製
2020年除役後 國際太空站將銷毀
亞銀：新興東亞成長趨緩
6房以上民宿 將納公安申報
觀光局：上半年觀光客成長5%
陸客自由行 大陸已核發上萬人
陸正案定讞 王清峰曾彈劾檢警
殲20威脅 提前研發多基雷達
新北訂8類工時標準 防過勞死
吳敦義：蔡英文立場隨時在變
高市清潔工擬委外 勞團喊停
澳洲大屠殺影片流傳 警譴責
台灣投資人信心指數續降
彰縣農特產品 上海見得到
黨政軍條款 NCC推修法放寬
英國公開賽 妮妮前9洞2博蒂
性侵犯交付管束 空窗28月
記錄新北之美 參賽搶首獎5萬
任天堂遊戲機降價 社長致歉
外勞失蹤多 審計部批查察欠效
會韓正 卓伯源促銷彰縣旅遊
楊志良奪勇氣王 總統居次
煉油拖累 艾克森美孚獲利欠佳
因應爭議 美擬批准海洋法公約
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盲棒隊征戰世界盃 圓夢也爭光
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強索保護費 三重幫派落網
APEC峰會11月12日登場
陸正案定讞 被告被害人雙輸
英展開竊聽調查 研究媒體管理
傳退伍軍人病菌 瓏山林致歉
美債限僵局 投資者另尋市場
漫長司法路 陸父奔走23年
台今年成長 亞銀預測4.8%
外交款易生貪瀆 廉署籲強內控
獅20安 送牛7連敗
眾院即將表決共和黨減赤案
挪威審殺人魔 最早明年初開庭
R.O.Cer 係蝦米? 綠 : 我是台灣人
百年郵政抽獎活動 下週開跑
投資失利 女出納私開金庫搬走500萬
無罪升官 楊錫安三級跳當台北副市長
宋楚瑜動向 8月明朗
金溥聰願撤告 找到下台階?
外媒看建仔 東山再起
興大獸醫教學醫院向上分院揭牌
亞太電台SNG 專訪許明財
傳蔡副手是黨外 謝長廷反駁
化石研究新發現 始祖鳥非鳥類
臺北創意咖啡 7/30西門町登場
新北市豆漿抽驗 驗出甜精過量
台北福華美膳名饌套餐5.4折 羅浮宮自助餐券6.6折
百年婚沒著落？首次公開！臺北最夯求桃花地點大蒐秘
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公權力悄悄踩進私領域...
濫用之新聞自由戰敗隱私權！
今年大學指考分發 錄取率預估91%
阿媽私房錢藏14年 意外被清潔員發現
馬：開門走大路 共推參選人
台鐵冷氣頻出包 車廂變烤箱
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「2011台北電腦應用展」熱鬧登場
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英國公開賽首輪 曾雅妮71桿
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以色列與南蘇丹建交
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
閃點告侵權 宏達電初判首勝
台中刀殺女友 男子基隆自首
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不滿首輪成績 妮妮要再拼
美智慧手機銷量 HTC躍第2
眾院表決減赤案 盼解美債僵局
金漲多回檔 銅揚
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債限案將表決 貝納誓終結危機
利比亞反抗軍總司令遇襲喪生
眾院延後表決債限法案
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挪慘劇 德加強網路規範
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解僵局 參院研擬自動減赤機制
王毅宴台僑 代表處：有掌握
吳振偉辭 有巨額退休金
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面板電視不振 三星獲利黯淡
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美國長青公開賽 盧建順70桿
內訌票不夠 貝納債限案延表決
迎世大運 深圳拆房爆衝突
索尼砍財測 股價重傷
任天堂降財測 股價跌趴
計劃攻擊軍方人員 美士兵被捕
登山客高山症 海鷗救援
新台幣盤初升1.5分
復興航8月起 馬公金門天天飛
事發兩個月 渤海油田仍在漏
日前王牌投手伊良部 在美死亡
太陽毒辣 全台紫外線達危險級
蝸牛食堂 柴崎幸親作料理
王毅：陸願穩定台海局勢
平安月 基督教會騎鐵馬繞境
亡童母與英小報合作 反遭竊聽
4大都會房價年增逾14%
墨偶戲節 表揚亦宛然劇團
王建民30日出賽 對決基伊
加工區招商 食品廠投資近5億
駱家輝駐節 陸學者：維護大局
為解債限問題 歐巴馬徹夜未眠
吳念真60大壽 舞台上慶生
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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西維州高球賽 伊莫曼1桿領先
女侍泣訴 卡恩面臨民事訴訟
楊志良8月起金門任教
小三通自由行 增金門馬公航班
溫州撞車調查報告 9月中公佈
6月製造業黃藍燈 電子還是差
電子領跌 8700失守
大陸寬頻 費用高速率慢
美債難解 亞股跌多漲少
美顧客捧場 星巴克獲利勁揚
豪雨成災 韓逾59死10失蹤
水泥車撞山壁 駕駛未脫困
七夕逛天文館 情侶免費
金願撤告 王金平：好的開始
前洋基日投伊良部 疑上吊自殺
無異議 梅鐸子任英集團董事長
掃蕩電信詐欺集團 警逮8人
嚴重乾旱 德州人盼熱帶風暴
農夫經典賽 盧彥勳雙打闖4強
債限表決 美共和黨今晚急會
持續進水 蘭潭水庫近滿水位
肩膀疼痛 不全是五十肩
天氣預告好轉 曾雅妮全力抓鳥
美債未卜 受套老人徒生悲
圖書館襲胸 色男遭訴
豆漿添加甜味劑 新北市開罰
開車別看電視 交部規勸但不罰
小三通自由行 385人閩出發
華亞汽電造假 桃縣追繳空污費
看好後市 5外資喊進台積電
中日帶動 AIO電腦上半年旺
天空廣播獲利嚇嚇叫 梅鐸沒分
泰谷變天 億光掌經營權
離島自由行啟動 金門喜迎陸客
突國前總統 貪腐再判16年
偽造文書案 秦日新出庭
北京大雨 陸空交通受阻
移動辦公 思科推企業行動裝置
盤整 新台幣午升1.8分
採訪權與隱私權 下午釋憲
台啤代言人蔡依林 週末開唱
杜建德遭起訴 蘇嘉全：還公道
為泰黨填海造地 專家批不可行
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健保缺錢 哥國衛生部長下台
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美食大賞 重塑MIT聲譽
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金大盼設醫學系 教育部：很難
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洛杉磯公開賽 盧彥勳雙打晉4
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台股收跌123.02點
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8月電子金融下跌
彰縣Fun暑假營隊尚有名額
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藍籲檢討稅改 綠促撤換李述德
李登輝臉書：罵我就有票嗎
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三大法人賣超台股110億元
戲水消暑 男童溺斃水圳
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楊錫安升官 綠質疑未利益迴避
泳渡金廈 台灣稱王大陸封后
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外食沒菜色 上班族蔬果無79
化學去勢入法 衛生署態度保留
總統盼8月前解決兩岸協議瓶頸
屏縣1議員涉賄 當選無效定讞
綠指政見跳票 藍：經濟有起色
高市警方掃黑 2治平對象到案
新台幣兌美元貶4.5分
天雨車禍 韓星劉承浩受傷
溫州追撞 罹難者增至40人
拒建萬里電廠 居民憂成小林村
陸首度發布GDP質量指數
小英造勢 推祟高市綠色執政
教唆偽證 扁遭判刑
每人年薪酬近億 宏?硌釣⑼怐?
魚鰭檢測病毒大突破 成大新技
雅羅育夫人接受頸椎手術
台客到山東煙台 可落地簽
警眷遭攻擊 嫌疑人另案羈押
照顧病榻母 男醫院內上吊
拒攔檢撞員警 男腹部挨槍命危
少棒大會交流賽 台灣1勝1負
鄰架基地台 民眾丟雞蛋抗議
月世界 高市府推國家風景區
勇氣第1名 楊志良：意料之外
溫州事故 死者賠償增至四百萬
主計處下修GDP至5.01%
百年竹編展 喚起童年記憶
女大生遭毒手 校方震驚傷痛
王建民加油會 新北市送早餐
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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台美專家芝城研討新興資訊科技
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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金賢重金髮會師奶 嗨翻東京
策展爭議 謝小韞請辭獲准
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
天天吃燒烤肉 少年罹腸癌
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單親媽手工皂 讓小英驚豔
英國公開賽 前9洞妮妮夠穩
撤告壓力大 衝擊楊淑君踢奧運
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社維法罰跟拍 大法官：合憲
宏美聯手截獲2.5公噸毒品
蕭副總統：發展高新產業見成效
高公局涉貪 板檢13路搜索
盤整 台幣收貶4.5分
12歲以下 暑假免費遊壽山
表揚孝行獎 吳揆：發揚孝道
小紅莓樂團抵台 粉絲接機
金廈泳渡 冠軍選手：明年衛冕
5大類食品上架 免無塑證明
義民精神傳大愛 萬斤米濟貧弱
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僱用身障 宙達光子專設生產線
台股本周市值減1.05%
自閉兒單車遊 謝國樑陪騎
宜縣府主管異動 吳清鏞掌教育
情侶分手命案 筆記本列關鍵
下半年放緩 主計處下修GDP
上海房價 不再建商說了算
南海爭議 東協法律專家將會商
大陸衛星進太空 再一枚
首批秋刀魚安全 陳武雄掛保證
靠興趣專長 僑生養活自己
宏達電Q2達陣 下半年陸市旺
董事酬勞居冠 宏?痋G無法評論
馬總統：對美軍購變得更困難
北市府：3位副市長適才適所
綠特別費案 4首長免訴1無罪
小布希受訪 談911心路歷程
萬里電廠影響重大 進2階環評
台北好設計 中山地下街開展
研討災區重建 外國專家來交流
瓊斯盃 中華女籃誓言奪冠
6月房屋移轉棟數 月減1成
花枝是蔬菜？兩岸辦網路作品賽
慈濟經藏演繹 8月登場
總統籲大陸 注意國際言行
主計處下修CPI上漲率
6成彩迷看好建仔復出首戰
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傳手機能爆米花 專家證不可能
ECFA利用率 經部估將提高
建國百年聯合婚禮 8月起報名
教唆偽證案 陳水扁判2月
央行調升銀行存準金乙戶利率
訴訟多 宏達電：成功的後遺症
慈濟推素食 減碳1014公斤
美債違約問題 陸媒跳腳
鋼鐵廠洩毒氣 廣西逾百人中毒
地下簽賭站 5年賭金逾2億
前7月期市交易量及日均量增長
陸正父：這正義已非正義
輸水管被挖破 仁武工業區停水
南韓通告 禁日議員入境
宏達電估Q3營收成長10%
阿里巴巴 將推智慧型手機
郭美玉當選無效 何輝能將遞補
後座乘客繫安全帶 8月起勸導
不願分手殺女友 男遭聲押
捲入炒股案 檢搜索南璋
罰跟追合憲 蘋果日報籲修法
四肢萎縮曾君豪 獲總統表楊
自由行變團體遊 業者：需配套
中部機場國際航廈 飛行意象
罰跟追合憲 大法官建議修法
感謝球迷支持 建仔拚勝投
瑞信：全球經濟逆轉台首當其衝
除草工人失蹤多日 陳屍山區
納粹裝風波 台學者赴以國研究
議員逼宮 日經產大臣淚灑議場
民團提中醫住診 緩解癌友疼痛
國軍沒漏氣 反裝甲實彈射擊準
復興農會：拉拉山水蜜桃有商標
高公局前局長 被控圖利遭約談
印生來台就學 駐印處頒獎學金
6月房市量減 家戶購屋比強
甲車模擬機 步校首揭神祕面紗
泰眾院下週開議 選舉正副議長
英國公開賽 妮妮第二回合爆衝
馬拚降價 被叫米酒總統也甘願
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綠：ECFA省關稅 僅達1%
謝小韞下台 藝術界籲查涉圖利
潘美辰Moon 澄清非蕾絲邊
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疑遭雷擊 高港油輪起火無傷亡
再生能源占比20% 很拚
市地重劃抵費地 免奢侈稅
綠特別費案 首長過關幕僚判刑
高公局傳弊案 交部：配合調查
澎恰恰重回幕前 非男主角不演
信號故障 上海地鐵開錯方向
菲政治犯等不及 獲特赦已病逝
跟追裁罰交法院 內政部會研究
狗仔跟追 學者：法院裁罰為佳
測量電磁波 可免費申請
違失致昆明艦起火 艦長遭記過
陸防沉迷網路遊戲 實名認證
真刷卡假消費詐財 銀行損千萬
美製播廣告 宣導非法入境危險
羅援：陸航母具作戰能力
新聞與隱私 大法官各有見解
日豪雨成災 逾13萬人需疏散
陸女記者最後一問 被譙翻
蔡英文：會當勤儉持家總統
京滬高鐵 也用溫州事故設備
情侶分手命案 男聲押獲准
獎助警察子女 白冰冰獲頒獎章
南索馬利亞饑荒 百萬兒童瀕危
七夕求姻緣 霞海城隍月老加持
跟追爭議 朝野黨團不排除修法
今彩539 頭獎槓龜
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桃園推桃捷 縣府：不做會後悔
美國第2季經濟成長不如預期
債限將至 紐約金價再登巔峰
原民團義國演出 克難為國爭光
英公開賽急起直追 妮妮很開心
金：尊重橘主體但合作得透明
鍾承佑打牛 興農8連敗
上半年治安改善 刑案少萬餘件
修正數據出爐 美衰退比原估慘
陳玉庭慈善畫展 新加坡開幕
採訪權VS隱私權 仍是難題
「以大局為重」壓扁宋楚瑜
輿論呼籲 中國高鐵停止「大躍進」
白玫瑰運動再起 綠：馬政府「重政治輕性侵」
電腦應用展 「3D防震手冊」電子書「夯」
王建民四局投球失六分 淪為敗戰投手侯選人
美債難解 民主黨修案尋妥協
奢侈稅發威 北部房產交易降溫
北京專家建議 乾脆解散鐵道部
美國會正努力 提高14. 3兆美元借貸上限
謝立功：「協助滯臺泰籍勞工/僑民返鄉計劃」9月14日啟動
傳記家：梅鐸父子60天內下台
波蘭空難主因 機師訓練不足
喬債限協議 歐巴馬週末趕工
波蘭墜機報告出爐 防長下台
高華柱：王毅說法難以服人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
飯店浴袍裝晶片 順手牽羊小心
歐巴馬：貝納提案沒機會過關
六經半夜傳火警 疑瓦斯管起火
美眾院開議 將表決債信案
政爭之賜 美眾院議場終有女廁
美債限角力進入最後關頭
妮妮暫列第7 衛冕有望
美眾院通過債限案
王毅會美官 美軍售立場不變
王建民重回大聯盟 登板出賽
等待表決結果 美股跌
國際油價6月來首週下跌
1637美元 金價再創新高
利空不散 歐股收黑
王建民登板 故鄉民眾加油
王建民三振進帳 球威重現
建仔回穩 連2局無失分
肌肉傷 運動員認知恐受損
歐巴馬：2025年美車大節能
美眾院通過舉債案 參院要反制
隊友失誤扯後腿 王建民再丟分
法國人哈台 美景登國際舞台
歐債風暴未息 危機四伏
選民服務多元 立委開合購
王建民4局投完下場
六輕火警撲滅 原因待查
美債限共和黨版方案 眾院過關
新式篩檢 揪出愛滋肝炎捐血人
梅花帶雨來 是否撲台待觀察
血液安全升級 有待健保牽成
防輸血染愛滋 檢驗升級痴痴等
建仔重返大聯盟 華府熱翻天
大聯盟首戰 建仔好球近2/3
農夫經典賽 盧彥勳先盛後衰
加強捐血衛教 避免變愛滋篩檢
建仔失分多 啟蒙教練：壓力大
電信業摩拳擦掌 搶雲端商機
上網貼訃文 胖婦盼早手術
夫懇親 何璽夢難忘軍旅
篩檢嬰兒肝病 看便便加驗血
觀察房市量變是否引發價跌
暴力醜聞 陸滑冰選手停訓
總統：持續司改 不會停止
金融業赴陸參股設子行 稅重
王建民登板 球迷早起早餐店樂
王建民回大聯盟 帶動基層棒球
陸學者：解散鐵道部
紫外線達危險級 遊山玩水更曬
中央氣象局氣象報告
王建民復出首役 苦吞敗投
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
今年全球電視出貨恐不如預期
新制成人健檢 量腰圍篩肝炎
韓前國會議長秘書疑北韓諜被捕
台巴簽署3項援贈協議書
逾6間客房民宿 納公安檢查
出席重建研討 馬總統分享經驗
球評看王建民 下一場會更好
密訓1年 東于哲8月發行EP
挺建仔 朱立倫跳槽高喊加油
企業設托兒所 免變更使用執照
強颱登陸 海南狂風大作
萬泰銀評等不受逾放部位增影響
桃機跑道超齡十年 天天補破洞
台中選情 蘇嘉全：審慎樂觀
桃機跑道大修 9月封閉1條
建仔表現 國民隊教頭：沒失望
王建民重返大聯盟大事記
馬辦：蔡英文立場反覆
首戰雖吞敗 建仔：自己做到了
馬辦：綠勿操弄族群
藝穗節登場 8/13封街遊行
製毒製到流鼻血 煉毒男被逮
綠：媒體別用消去法幫忙選副手
營造空中花園 新北力推綠能屋
智慧電網發展 重傳輸技術統一
女刺死男 姐弟戀譜悲劇
重要濕地保育計畫 受理申請
吳揆：藍綠合作布袋南航道通車
永續公共工程 戶外教學開鑼
陸肯德基醇豆漿 豆漿粉調的
王建民復出 總統電郵鼓勵
大陸機器人 可以水上漂
搶灘料羅灣 兩岸泳士共泳
貪圖近路穿越鐵軌 老婦遭輾斃
日豪雨 2縣逾40萬人需疏散
吊籃斷好險 2洗窗工人獲救
戲水享水果冰 動物涼一夏
打群架掏炸藥 甘肅工人4死
六輕火 疑丙烯脫硫乾燥器脫裂
根絕貓狗安樂死 力推生命教育
六輕再燒 丙烯脫硫設備起火
加強經貿 洛杉磯台貿中心成立
馮勝賢看建仔 敢全力投球
米酒戰 綠：總統應有適當高度
傳賴英照當副手 小英：揣測
災後重建近2年 總統肯定妥速
樂器工廠起火 幸無人傷亡
亞幣走揚 台幣週貶0.05%
消防救災車禍 機車1死1傷
比基尼換軍裝 以色列名模典範
前高公局長疑涉貪 偵訊後飭回
開車門撞傷騎士 判賠50萬
六輕再燒 丙烯脫硫設備損毀
洛城未進四強 盧彥勳失望
吳揆：加強畢業潮就業媒合
星國際數學賽 109台生參加
台灣IT精品展 北京登場
慶百年 YH卡百家店優惠
太熱 少棒選手站到中暑
挺少棒 吳敦義指示提供球具
避免驚嚇好兄弟 奉天宮封鐘鼓
台塑化總經理蘇啟邑請辭
炫富心態作祟 大陸榨菜鮑魚價
大坪頂運動公園 運動好去處
夏日東勢騎遊 谷關泡湯
房仲估下半年房市平穩
移民署：泰勞僑民返鄉9月啟動
富可敵國 蘋果比美國有錢
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偷天換日失風 陸7男澳門落網
陸客入台申請 為台吸金18億
飢餓勇士會師 周美青歌聲相挺
3成5血糖機不準 宜定期校正
火攻入屋行竊 男子遭逮
獅山砲陣地開放 廈門官員首訪
養瘦有成 蔡依林出書分享
彰縣農特產 驚艷上海
美債最高評等不墜 展望轉負
新產品上市 遊戲廠成績受關注
吳敦義：兩岸和平之路要繼續走
黃金博物館長 梁晉誌接任
領土爭議 李明博考慮取消訪日
陸船逼近釣魚台海域 日警戒
麥格塞塞獎 得獎名單揭曉
賴英照：無意再投入政壇
吳慷仁像冰箱 陸弈靜共舞消暑
大專生校外賃居 逾千棟待改善
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台塑化董總雙辭 王文淵批准
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林克孝：美債若違約 不用過慮
四肢萎縮 曾君豪笑臉迎人生
王文潮辭職 雲縣：做好工安
搶救六輕工安 王文淵請託中油
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北市高中轉學考 8/9放榜
台塑再燒 經部：系統性問題
南毒北售 警逮3人
認乾兒子 黃國倫夫婦升格
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
國民黨介紹會 蘇俊賓秀婚紗照
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
高市國宅火警 1女童驚嚇送醫
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
陸禁止報導溫州事故 陸媒悲憤
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸正父親返國 籲速執行死刑
鬼月 高市殯儀館收費減半
美債限僵局 繫於參院關鍵表決
觀光馬上好 吳揆：連任會更好
美官員與銀行會商因應債限危機
7成大學 刊物要送審
徐佳青指假民調 金保留追訴權
中元祭開燈 照引「好兄弟」
中油下週南下協助六輕改善工安
小鐵人賽 郭翔芸獨臂挑戰自我
總統：協助日春財船長家屬求償
台塑再燒 經部提3大立場
4台受刑人今年可望獲泰假釋
吳尊櫻桃小嘴 楊丞琳愛吻
總統：台灣為主 提升漁民生活
斗六市長補選 公民論壇聽心聲
臉書造空洞世代 專家示警
美媒看建仔 未復最佳水準
世少棒大會棒球教室 體驗技巧
大陸電荒 下半年更嚴重
熱浪來襲 陸電荒恐加劇
軍方領袖辭職 土政局陷入危機
王文潮：百分百要求做好工安
桃猿投打俱佳 牛吞9連敗
戒菸治療藥 擬全額補助
國宅氣爆1人死 警初判意外
水攻巢蜂竄逃 4消防員遭螯
今彩539頭獎槓龜
全家大陸門市 明年初達千家
烏海網球挑戰賽 台灣雙雄奪冠
獅輸象 羅伯特搶10勝失利
母攜子販毒送辦 幼子淚眼相送
各宗教看鬼月 代表孝道平安
小英籲支持者出列 遍地開花
防違約 美民主黨掌握主動
不理施壓 日議員要訪鬱陵島
中俄東方石化 Q4天津開工
中國大餅 美信用卡業者垂涎
小英：馬強調米酒降價 不知很多家庭接近貧窮線
「R.O.C.-er」係蝦米? 馬辦：「中華民國國民」啦！
「跟拍裁罰」不違憲 內政部：無意侵犯採訪自由
梅花變中颱 是否侵台看高壓
陸禁報溫州事故 香港記協發飆
台塑石化董總雙辭 不排除向業界覓才
小英：若執政 重分配縣市預算
捉交替》太平蝙蝠洞 一個月2溺水
陸客來台觀光效益，移民署辦證就超過18億
李登輝與蔣介石的比較---楊上民
子女帳戶分散所得 補稅罰款
馬辦：R.O.Cer絕非傾中
六輕火 雲縣促全區停工總體檢
福島縣6.4級地震 核電廠無異常
五股夏日學堂 新移民子女的暑假天堂
小英「馬看報治國」？ 馬辦：民眾看報也不懂小英想甚麼
美債上限協商失敗 中國將損失慘重
農曆7月 基隆老大公廟開龕門
陳菊摔傷 自費搭醫療專機
世界盃國際武術大賽 ２千人參加
白玫瑰要求 速通過性侵法修正
英國公開賽 曾雅妮暫排第2
全球最棒餐廳 最後一次上菜
頻頻看手機 當心強迫症
客機蓋亞那降落墜毀 無人死亡
歐巴馬：美國必須信守債務承諾
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日東北6.4強震 無海嘯
英公開賽 曾雅妮暫第2
日福島縣強震 核電廠無異常
晴到多雲 上午防曬下午有雨
英公開賽 台德高手爭冠
美債限進逼 兩黨仍無共識
宜蘭三星無線電視 邁入數位化
台灣流行樂特輯 周董入鏡
英公開賽 曾雅妮衛冕有信心
金融除權息旺季 受矚目
權證電子化作業 8月上線
新疆劫車殺人 8死28傷
反穆斯林 歐極右派觸以同路人
花博新生三館 新風貌呈現
國慶同歡 北市將辦聯合婚禮
大選前 輕裂不開放登陸
台東要電影院 網友臉書串連
歇業老戲院 見證小鎮昔日風華
全盛時期 台東有36家電影院
以色列之春 十城串連抗高物價
中央氣象局氣象報告
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洛城網賽 盧彥勳雙打無緣爭冠
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投信：台股短期震盪
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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供佛法會 吳揆祈求國泰民安
擔心美國倒債 南美緊急會議
黃金飆高 專家：慎防短線修正
非自住房屋 北市開始實地訪查
悼念溫州撞車 港人燭光集會
談話有進展 美參院延債限表決
內蒙古淹大水 13死
ECFA後續談判 本周展開
學甲陳姓宗族 千人祭祖場面大
救市占 黑莓機推臉書軟體升級
健檢量腰圍 百歲人瑞做宣導
澳底造船廠大火 損失千萬
使用易受傷 單腳高蹺回收
躲山區打工 5外勞凌晨落網
都會區豪宅熱 小心買到假豪宅
偵查不完備 新生高案發回續查
中油汽柴油 價格不調
新生高案重查 郝：相信楊錫安
馬辦：蔡英文政策立場反覆
陪兒女溪邊戲水 婦人失足溺斃
核四議題 馬辦籲小英勿空談
陳菊滑倒 摔傷腰椎住院
推強制醫療責任險 立委提修法
港媒：艾未未豎中指斥草菅人命
法明年大選 移民議題關鍵
日月潭音樂嘉年華 納本土戲劇
總統關切六輕 政院將提因應
台塑化汽柴油 價格不調
雷射照飛機 克拉克蓋博孫被逮
日月潭夜遊 18青少年被毆
47歲當爸 阿部寬感謝老婆
最後關頭 美債談判傳大突破
新疆殺人案 陸媒：反恐新挑戰
寺廟就地合法 蔡：執政後處理
哈爾濱冰雪 來台變身主題樂園
上館子吃霸王餐 姐弟判拘役
教育新補助 8/1上路
哈燒新片 卡拉布魯妮軋一角
總統與青年座談 暢談政績
中區供佛法會 胡志強夫婦祈福
王光亞評港官 衝擊港府威信
花博最夯 夢想館明重新登場
拚大選 蔡英文：發動陸空作戰
改善工安 吳揆盼中油助台塑
后里稻米鎘污染 中市監測調查
建國百年攝影展 芝加哥亮相
週日夜 海猿3尬天龍特攻隊
陳菊宜蘭摔傷腰椎 送高醫治療
唱歌比武過招 巴西戰舞學人生
美債風波 陸媒：世界經濟難升
馬：與陸生辯價值觀要不卑不亢
減碳廢核誰優先 總統問青年
衛署：醫療強制險 過失難認定
愛吃炸雞甜食 國二罹糖尿病
4千多台隱患電梯 陸停用
陸逾32萬名罪犯 社區矯正
愛上東北角 南非獵人隱居福隆
英議員好愛推特 年近千小時
玩飛行傘卡山腰 疑頸椎受傷
美聲少年來台 保護嗓音只喝水
今年東協博覽會主題：環保合作
青年盼提倡運動 馬：首長作則
1巴掌送命 生日變忌日
陸故宮無損測試 壓壞一級文物
再查新生高 楊錫安：單一事實
千萬買到漏水屋 獲判賠26萬
陳菊在飯店滑倒 業者尚無回應
日擬加強海上部署 馬曉天抨擊
陪做16歲 蘇俊賓看成年禮
告美妝行侵權 代理商敗訴
台塑若缺油 經部：中油補位
房產市價定義 金管會明聽意見
中國菜全球較廚技 14人出列
澳底罕見大火 造船廠損失難估
郝龍斌：相信楊錫安清白
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鬼門開 金門張燈祭拜好兄弟
模擬立委問政 青年走溫和風
赤柯山林地解編 成金針休閒區
搶救十四張古厝 網路連署免拆
老少都愛珠心算 老外同場競技
偷拍裙底風光 男子送辦
廣東入海口排汙 近4成超標
和曾雅妮較勁 馬森抱學習心態
原民樂舞節 副總統盼成常態
陳菊腰傷 高醫診斷無須開刀
梧棲大排魚群死亡 疑缺氧暴斃
陸鐵路官員 公開對槓民眾批判
防滑倒 飯店：民眾也要小心
陸海調船現蹤釣魚台 日機緊盯
不分區立委 台聯力拚3席
溫州事故 陸民譏要交代給膠帶
選戰放輕鬆 馬辦化身Q版造型
南印省長收賄下台 反對黨蒙羞
後座繫安全帶 8/1起上路
馬參加青年論壇 學子提十政策
徵地距發布逾5年 需辦公聽會
陸航母 呈服役姿態
搶救十四張古厝 監察院調查
新疆歹徒砍人 4人被擊斃
陸防長：把握兩岸關係和平發展
義網路龜速 慘居歐洲倒數第二
經部：台塑事故場所 停工檢查
爭雙贏 白宮與共和黨邁向妥協
楊丞琳桃花旺 虧媒體亂配對
台塑化新董總 明天可望出爐
房市交易糾紛 契約糾紛增
莊伯仲接文傳會 宣傳馬政績
公僕離職率高 金門如新訓中心
日反核會呼籲 拒絕第二個福島
小英：修法促政府擔保學貸
女童離奇失蹤 聯調局懸賞尋人
瓊斯盃 世大運中華隊旗開得勝
1萬5勇士 完成飢餓30挑戰
酒駕撞銀行 1死1傷
助對手台塑 中油擬組專業團隊
陸勞工假少 逾半被迫全勤
經部：台塑停工 無礙油品供應
六輕停工檢查 雲縣樂觀其成
蘇貞昌：盼蔡英文找到好搭檔
相隔15年 駐外使節返台會師
盼性侵法速修正 白玫瑰上凱道
國宅氣爆喪父 女童傷心招魂
白玫瑰訴求 部分已納修法
黨政人士：國親仍有合作空間
公車運將超時工作 新北開罰
海夫納回嗆 每週都有性生活
王建民外公 公園自縊身亡
美人腿公主選拔 陳凱婷摘后冠
小破第10轟 獅勝象
國際數學競賽 台奪9金
英國公開賽 妮妮衛冕機會高
中華女籃射日 朝冠軍邁進
國際關注 伊朗毀容婦恕莽夫
六輕停工擴大 台廠優先供料
搶救十四張古厝 聲請假處分
泰國際柔道錦標賽 台獲2金
債限僵局 美民眾憂生活無繼
世維：中國不當政策致喀什事件
共和黨領袖：接近達成債限協議
狂牛攻下11分 中止9連敗
港龍搞飛機 延誤4小時半起飛
德財長籲嚴格執行歐盟預算
敘利亞鎮壓 至少121人喪生
夜訪賽德克 小英與原民搏感情
「閱讀蔣渭水」巡迴展 8/2日移師國家圖書館
英公開賽 曾雅妮連霸成功
歐巴馬宣布 美債限達成協商
剛發布接副市長 楊錫安重列被告?
奢侈稅上路 一人多屋、非自用屋開查
奧巴馬稱: 國會已就債務上限達成協議
中華郵政 啟用視障語音提款機
新超強流感抗體FI6 A型病毒OUT!!
企業廢水改排老街溪 居民揚言北上拆環署牌
研究發現：睡眠遭中斷 影響記憶力
解除警報 白宮與國會達成債務上限協議
大連核潛艇傳核外洩 軍方封鎖消息
中市立中小學 新任校長佈達
興大校長李德財 8月1日就任
賣屋詐千萬 蕭淑慎律師判6月
國債角力 美兩黨有望達共識
妮妮衛冕成功 意義非凡
英公開賽 曾雅妮封后
民主黨債限提案 參院闖關失敗
民主黨調債限案 遭參院拒絕
哈利波特 全球吸金十億美元
宏達電：EVO供貨伏德風不變
5大賽球后 妮妮寫高球史
債限協議 眾院民主黨議員杯葛
晴朗高溫 午後有雨
美債限協議未卜 1日或表決
新疆暴力事件 通緝2要犯
台股開8646點 漲2點
火車頻出軌 印7月5百死傷
美面臨倒債 經濟學家不擔憂
妮妮戰績佳 對手頻誇讚
美債達協商 參院可能1日表決
敘冷血鎮壓 德籲安理會議對策
美債現轉機 台幣盤初升逾1角
貝里斯總理夫人應邀訪台
宏達電重申S3專利有效
美債行不行？全球皮皮剉咧等
彰化地震 規模3.5
宏達電上訴 駁愛瘋無侵專利說
人民幣匯率再創新高
妙齡女化療掉髮 假髮重拾信心
妮妮演出完美 僑胞熱情加油
金門啟用1999熱線
日諧星加藤茶再婚 娶嫩妻
美債危機解 舉債增2.1兆
老鼠會爭議 馬辦：蔡失言硬拗
封鎖資訊 陸鐵道部成闢謠中心
苗栗快速道路酒駕翻車 5傷
匯豐大整頓 售美近2百家分行
橘：宋未考慮選總統且列不分區
麥寮若停工 乙二醇價更緊
機車輾車禍傷者 騎士稱非故意
總統：中學寒暑假開原民課
公私大學學費 教長盼縮短差距
憂心技術不足 台灣船首航展延
禁令下達 陸媒轉熱議日鐵事故
新協議現形 眾院急表決
資遣費試算 手機版上路
港媒稱 副總理下令停搜
六輕停工受檢 學者贊成
六輕7度火 4鄉長率眾抗議
領土爭議 日教授遭韓遣返
研究：睡眠不連續 恐損記憶力
狂報鋒芝 新防會：當民眾白癡
分批停工檢查 王文潮：再洽商
吳清基：廿多年沒罵過部屬
韓7月出口額順差 單月新高
高市府：陳菊滑倒無關中風
紅眼航班 華航客多長榮貨滿
陸電梯5%不安全 年奪30命
兒童局：育兒津貼還未拍板
六輕大火 藍綠要求調查監督
妮妮締造歷史 世界媒體發燒報
高鐵客量新高 7月近370萬
壽險帶頭 金融創今年次高
急駛致女乘客撞膝 司機被訴
孟母難為 明星學區房價高漲
久站久坐 當心小腿高血壓
楊淑君撤告 藍綠籲政院說明
七夕 高市邀情侶擁吻77秒
外資匯入 新台幣午升8.4分
牛熊證近月 單日成交值翻3倍
陳士魁：不知楊淑君遭脅迫
團隊互嗆 胡志強當公親
內政部1996專線 整合服務
協助工安 中油團隊下午赴六輕
新手爸爸 保單以開銷為準
不滿碎碎念 臨時工殺老婦落網
不滿收入減 上千杭州運將罷駛
士林市場遷原址 更添樂趣
七夕禮盒過度包裝 北市罰3件
單車旅行 陳綢帶弱勢童做公益
顧立雄婉拒列台聯不分區
台塑六輕停工 泛中油體系大漲
超商伸鹹豬手 性騷男挨告
妮妮 LPGA第3長壽球后
總統學單眼相機 先拍媒體
小英原民政策 允結夥伴關係
彰縣舉辦吳肇勳書法展
憨兒阿偉 為盲母打拚賺錢購屋
南韓通膨加速 連7月超標
豪記成立經紀部 12歌手嫁入
台股收8701點 漲57點
渤海漏油 疑釀河北扇貝暴斃
王如玄：六輕最大問題在管理
領土紛爭 韓拒日3議員入境
漳州台商中風 紅會接回金門
赴陸就學可緩徵 8/1生效
修平升格大學 副總統親賀
陸工地驚見砲彈兩千枚 已引爆
期交所推期權商品模擬交易
台股開高走高 收漲57點
蘇貞昌勉青年 贏在觀念
國軍重砲射擊操演 超順利
台印關務合作協定生效
8月台指期漲71點
重回實踐 陳振貴盼回饋栽培
台馬學歷認證 續與馬國協商
印尼亞太數位學習中心開幕
8月電子金融上漲
工業局：台塑省開銷影響維修
不良網站通報 色情佔6成
停工掀股災 四寶市蒸發2千億
美債疑慮淡化 台股反彈
泰媳變頭家 林安妮創業成典範
AIT高雄處長 歐介林出任
建國百年商展 尼加拉瓜登場
台北市副市長 楊錫安堅辭
親民黨：張曉風列不分區機率高
樂齡照護課程 園藝癒失智長者
三大法人買超台股83億元
媒體辦總統辯論 馬辦樂觀其成
宣傳台灣 新聞局推日文電子報
朱立倫勉校長 莫忘教育初衷
紅眼班機明啟動 滬飛台約1成
吞保釋金 北檢法警判3年
陳菊腰椎傷 高醫排除中風
六輕停工檢測 麥寮居民盼落實
港媒：航母歸海司 艦長李曉岩
菲國捐血 1/4帶HIV
校長推廣武術 許秋德文武雙全
花蓮市將印防災冊 告知避難點
致嬰噎死又凍屍 保母判刑2年
北市2成5孩童未定期預防保健
環署籲以功代金 普渡少燒紙錢
牛津研究：女性越高 越易罹癌
世界原民樂舞節 壓軸在屏東
性平課綱爭議 民團各有立場
日媒：美日暫不擬新共同宣言
新台幣兌美元升5.2分
菲承認南蘇丹獨立
台塑化日損15億 台塑受創最小
夫婦自殺亡 壽險理賠逾千萬
北富銀受理就學貸款
長榮紐約航線 改靠甘迺迪機場
從小怕胖 英7歲以下厭食近百
楊淑君案 綠指惡棍欺負小姐
陸：下半年維持穩健貨幣政策
調查：逾6成自覺工作壓力高
自我感覺良好 不利減重
玄彬出書 軍旅生活全都露
癌症篩檢 阿里山婦女抽中黃金
楊錫安堅拒副市長 郝勉予同意
外資7月賣超奇美電 買超友達
接任北醫校長 閻雲盼強化品質
全方位發展 金門規劃案啟動
墨國黑幫殺手 曾屠1500人
雪梨咖啡節 喝遍全世界
疑食物中毒 南投雙胞胎1死
中華電開放大陸Wi-Fi漫遊
蘇俊賓：爭取資源 發展安平
迎父親節 家扶兒感謝單親爸
美債危機解 學者：解燃眉之急
遊客庄 上傳影片拿獎品
新疆恐襲 學者：未定是否升溫
6成流量偏低 內政部整併專線
新生高案 檢：楊錫安列被告
韓拒議員入境 日政府抗議
南韓籍化學輪 10日3拍
2成5女性 暴露家庭二手菸
權證申請掛牌系統 網路化
官產合作職訓 學員結訓上工
雇主辦托兒 中市府給獎勵
恐嚇毆打女子 男判5年2個月
明起天然氣不調 桶裝瓦斯漲
興大新校長 李德財就職
高市將設物產館 行銷農漁產品
外資上周賣超181.68億元
漢和：大陸航母年內試航
專家：大陸航母暫未威脅美國
經部：人民生命財產優於產業
王子木乃伊樣貌 俊帥有暴牙
公園遭破壞 鄉長竟要以暴制暴
中央社響應勵馨 捐37組電腦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
陸首艘航母 正加緊測試
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
媒體辦總統辯論 綠：期待歡迎
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
酒後試槍 搭計程車尋仇
5大食品上架安全證明 今取消
美調債務上限 陸通膨恐加劇
老外挺台灣 楊永明：央廣有功
挺楊淑君 政院：不容有委屈
響應政策 遠東新調薪4%
參選藍中常委 愛瘋搞定政見
印首座臺灣教育中心 推廣華語
八八災區學童 2日起圓夢之旅
專偷女性內衣褲 竊賊送辦
茂管鵬管兩處長互調 完成交接
強化台南輔選 綠將設指揮中心
港學者：美國早已破產危機仍在
台塑化2天內公告停工營運損失
BBC記者再罷工 節目受影響
包庇電玩疑案 花檢再傳13人
蔡培村接任高師大校長
用微博招聘 陸外交部裝Q惹議
雙胞胎中毒案 採檢體化驗
曾父以妮妮為榮 球后明榮歸
楊錫安拒副市長 郝順勢解套
自然同卵3胞胎 真人版素還真
中市垃圾收運新制上路 民眾怨
採購美製空中預警機 首架抵韓
裝起乩拿香刺仲介 男判拘役
楊丞琳發新歌 允粉絲不閃婚
外資匯入 新台幣收升5.2分
王貞治指導少棒 首重玩得開心
董監酬勞高 宏?痋G實際有差
劉介岑接任漢翔董座
菲查緝仿冒 疑台籍2男被捕
買10元報紙 中千萬大獎
最夯搜尋關鍵字 日震塑化劑
車上吵架 男悔刺傷妻
藍原民政策 綠批空頭支票
大崗山龍眼蜂蜜 高市七夕促銷
百噸台蕉登上海 賣場人手一袋
青少年群毆 13人就逮
實驗新聞多 電視台允規範
蘇永欽：人民觀審 拉近距離
陸PMI 連4月下降
發現蟲糞建橋 國中生科展奪冠
廢水改排案 老街溪居民反彈
北市幼稚園 新增信用卡繳費
水果巧克力 七夕肥胖不上身
墾管處辦浮潛體驗活動
陸漁船撈過界 金門查獲15艘
主機跨系統 攻中小企業市場
再4年 曾雅妮有望追平索后
出口大陸 產品集中化減緩
高鐵將售住宅地 14筆逾廿億
溫州事故 半數死者家屬簽協議
星際飆客對抗外星人 票房居冠
匯豐：7月台灣製造業景氣減緩
馬辦：結合全軍種 全線打選戰
7月北市平價屋量增 價略低
長期看護險 投保率1.4%
陸紅十字會公布捐款 仍遭質疑
設麥寮專案小組 落實政院決定
陳建平重申 楊淑君被威脅撤告
台印關務合作 有助FTA協商
眼科名醫欠稅 列禁奢大戶
Janet扮白蛇 老外想娶回
中鋼否認收購馬國鋼廠
使出三國計中計 帶孩童賞京劇
荷索紀錄片展 探索生命極限
協助改善工安 中油進駐六輕
假聽診真摸胸 色醫師遭訴
國親動向 立委建議王建(火宣)模式
國道1基隆內湖 尖峰開放路肩
阿塱壹古道 延長保留至明年初
北京故宮文物受損 資訊疑隱匿
友善服務奏效 來台青年旅客增
六輕停工檢查清冊 1週內送審
陸少將：航母艦長懂艦艇與飛行
電腦展落幕 筆電智慧手機最夯
金廈海纜規劃 明年2月通話
全家同吃沒事 雙胞胎中毒
六輕停工 瑞銀證：避台塑四寶
陸軍方：大國不能為所欲為
外勞雇主一家親 直接聘僱雙贏
今彩539開獎
輔選？ 呂秀蓮：救地球才重要
不堪責罵 男當母面跳河
威力彩開獎
保險業可投資人民幣債券
專技醫事高普考 到考率92%
副市長生變 藍綠議員各解讀
以色列偶戲節 讚賞真快樂劇團
債限協議 美參眾兩院今表決
打房失效 陸房價多上漲
漢光電腦兵推 不以輸贏論成果
奢侈稅後 7月房市買氣回升
韓劇超播 東森戲劇允降比例
許安進捍衛清白 明天提告
巴克萊：下半年台經濟成長加溫
遊蕩到基隆偷搶 苗2少年落網
政府向駐台機構說明塑化劑案
鐵馬騎透透 飽覽新北水岸風光
甲仙工地意外 1人遭埋死亡
若保營業中斷險 台塑保費爆高
數學揚威國際 台生奪9金榮歸
小英訪南投 盼年輕人回鄉創業
債限達共識 美股開盤上揚
美債限達共識 金價高點回落
聲請假處分保古厝 新北：尊重
國防部擬精神慰勉馬祖自衛隊員
今彩539頭獎摃龜
威力彩頭獎摃龜
播家務事訂準則 民視年代允諾
陳沖促交通部 強化網路速度
官員：購F16C/D立場不變
福島核廠輻射破表 原因不明
台綜藝團參演 日東北民眾喝采
溫州鐵路又出包 動車動不了
卡恩和女人 情事連環爆
日伊豆6.1強震 東京搖晃
外交先烈卓還來 66週年公祭
謊稱拍蝙蝠俠 美男搶警車被捕
美債協議 歐洲鬆口氣
台塑四寶跌停 市值蒸發2千億
京滬高鐵滿月 載客率僅3成
役男國外就學 八一起放寬規定
楊錫安拒接副市長 郝龍斌：我沒能留住他
士林夜市地下化 攤商憂成圓環第二
第7種語言 新聞局八一起發行日文電子報
國際液化石油氣漲 明起一桶瓦斯漲10元
淡水造勢 小英唸錯楊烈名字
夢想館重新開啟 預約買票即可入場
日月潭花火節即將登場 600元套票玩到底
數月僵持達成協議 歐巴馬：不滿意但可接受
諷刺！ 中國網民戴安全帽搭高鐵
省錢又新鮮 英養雞潮再起
美研發「mChip」驗愛滋 平價精準攜便利
福島核電廠又傳輻射外洩
綠能訂單7月滿載 月營收增0.4%
面試不到未通知 企業列黑名單
iPhone5山寨版大陸現身
房客用電超載 自己沒事害2命
有望治癒 肝硬化不再沒藥醫
參加證交所「圓夢計畫」 最高20萬元獎金
森林生態旅遊策略聯盟 8.7慶「森」會
施顏祥與多明尼加外長相互贈勳(圖文)
國泰航空、廣東頒禁犬令 引起「機飛狗跳」
敘利亞持續鎮壓 猛轟哈瑪市
人腦發展達巔峰 不會更聰明
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
達賴喇嘛堅信民主共和
熱汽球嘉年華 美俄州繽紛升空
美債限案 眾院通過
介紹台灣美 紐約公視連週播映
美中彈女議員 為債限國會露臉
全台紫外線 都達危險級
美債限調高案 眾院通過
建國百年 華府特展台灣女性
新疆喋血 2逃犯遭擊斃
妮妮凱歸 鄉親高喊台灣之光
晴朗高溫午後雨 4日起變天
最後關頭 眾院通過美債限案
台股開8600點 跌100點
振興經濟 歐盟擬增6國融資
德同性伴侶 慶立法承認十週年
巴西世足賽開幕地 聖保羅熱門
美議員促售台F16C/D
載譽歸國 妮妮盼贏更多球賽
陸車紛投資巴西設廠
FTA滿月 韓對歐貿易呈逆差
錯報江澤民死訊 亞視受調查
砍不夠 美債信半年內恐降評
聯國籲敘利亞 停止攻擊平民
台塑四寶股價續跌
台股跌 新台幣盤初走貶
奪冠就返台 妮妮快樂加倍
收游資 央行5日標千億定存單
歐美股市拖累 一度大跌百點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中美洲華僑懇親會薩京圓滿舉行
陸首艘航母 或命名「天津」
用餐補助休假多 法上班族好命
妮妮奪冠秘器 棄黑褲穿白短褲
103年維持基測 吳清基否認
牙醫師耳中風 高壓氧救回聽力
李顯龍喊話 發展經濟方向不變
新公司上網投健保 便利免奔波
掛號不用十分鐘 陸網友：笑話
綠能廠區冒煙 設備無影響
日女足隊獲頒國民榮譽獎
養不起 滬逾4成拒生2胎
劉世芳：陳菊病榻也能看公文
東台灣郵輪列車夯 暑假完續推
總統：糧源自主 無懼高成本
經長：六輕復工 專案小組認定
NAND合約價跌4%至10%
太流改選 徐旭東任董座
不動產e點通 新增單價資訊
署嘉院長交接 邱文達勉廉潔
槍傷後投票 吉佛茲感動眾院
美債降等再添憂 亞股又挫
日新反潛機有縫 暫緩部署
東南亞垂涎 馬：看緊石斑技術
道奇台灣日 電音太子百人共舞
滬寧高鐵也故障 乘客欲砸窗逃
腸病毒重症 今年第3例確診
連線查學位證明 50餘校拒絕
台學童在日遭虐 外交部爭公道
陸鐵道部狂虧 上半年債破9兆
奢侈稅奏效 財部：短期投機降
郝團隊新人事 陳雄文3人就位
日本主張獨島主權 南韓抗議
大陸電視品牌廠 6月出貨降
十二年國教 教育部立場不變
安富利併台公司 鞏固亞洲市場
減赤削預算 星憂美影響力降
美債危機雖暫緩 陸需提前因應
減重1萬公斤 花蓮達成目標
大同寶寶拍賣 收藏家福音
六輕維修預算 台塑將上調
南市五條港 七夕辦成年禮體驗
舊恨難消 持刀劃傷大姑判3月
財政部：舉債不會破表
竊賊偷電纜 警開槍逮人
台股跌 新台幣午貶1分
國軍偶像劇 勇士們開鏡耍大刀
喀什冷清 傳齋月畢衝突再起
美債為鑑 王金平：撙節開支
楊丞琳嘆沒人追 不再敢愛
原民會：近3年原民失業率下降
擋不住壓力 ETC打折暫緩
大學生權利調查 交大最優
馬國非法外勞登記 電腦頻當機
南投雙胞胎中毒 弟弟狀況穩定
日麒麟收購巴西第2大啤酒廠
香蕉等4蔬果 韓限時免關稅
屏東到高雄販毒 2嫌送辦
交易後首戰 蔣智賢敲2安
陳菊探病花籃多 院長室變花房
台股收8584點 跌116點
專法管六輕 藍綠見解不一
調查：求職者禮貌分數 不及格
高市防贓 賣貴重特殊品要證明
促銷來台觀光 好禮送韓客
舌舔女兒下體 噁心狼父遭訴
日防衛白皮書 關注美台軍售
用電超載釀災 房客判刑
新文化局長上任 藝文界籲查弊
台股開低收低 跌116點
歐美股市拖累 回測年線
日電視釋單 可帶動面板需求
8月台指期跌108點
8月電子金融下跌
菲南沙設防 陸黨報：必付代價
2知名品牌防晒衣 抗UV不實
外交部：全球使節會議無關選舉
姐幫妹止血負債 反挨妹告
查電信客服 NCC：保護個資
照顧弱勢學童 安親班須配合
遠傳：遠東網絡客服大陸公司
大學宿舍門禁嚴 逾6成要點名
台灣盲人棒球隊拜會美印市市長
導遊戀陸小三 找友人當假老公
大立光收盤價首度站上千元
高溫少雨 大陸多省傳乾旱
29區圖書通閱服務 中市開通
永續發電 巴拿馬投資6.2億
大台北預售新成屋 投資客退場
毒誘少女賣淫 民團籲加重刑責
避免留疤 注意傷口照顧
1人鄰長享福利 高市府將調整
幸福家庭日 王金平：一起打拚
三大法人賣超台股42億元
楊淑君撤告 吳揆坦承事前知情
外傳請辭 北市教育局長不鬆口
能躺不能站 腦脊髓液滲漏作祟
七夕有1套 劉政鴻贈花藏玄機
柏林廣交樂團 亞洲行彰化首演
夏令營割傷意外 聯電：無大礙
駱家輝宣誓 就任美駐中大使
架網站扮律師 警逮騙徒
江宜樺：辦案畫面嚴禁隨便外流
冷血虐狗 動物救援小組籲法辦
杭州計程車罷駛 聚集派出所前
台灣服裝產業讚 吸引韓國學習
人間耍浪漫 海洋生物也浪漫
少女月經沒來 檢查竟是男生
丁守中：林志傑打亞錦應無問題
康宗虎請辭 郝龍斌同意
跳捷運軌道自殺 男判刑6月
疑開贓車送母就醫 警攔查函送
楊淑君撤告 高志鵬指大陸施壓
國際物理辯論賽 台生獲銀牌
布局兩岸運毒 男遭檢求重刑
大陸百慕達 發現大量青花瓷
父親節表孝心 林益世將獻廚藝
張博雅財報 還清千萬債務
廣東江門突禁狗 違規一律捕殺
松年大學樂活 老翁跳森巴結業
演莫那魯道之女 溫嵐受寵若驚
整潔社區環境 鄉鎮可領2千萬
新台幣兌美元貶4.2分
電廠輻射侵人 印度當局遮掩
傳送心電圖 智慧型手機救命
農產拓銷韓國 逢陸菲低價競爭
新北設重點學校 助視障生
王建民4日先發 挑戰投5局
青少年竊車遇盤查 撞警成傷
鐵礦漲 陸鋼鐵業成本增千億
陸下半年經濟政策 重穩定物價
喬事王賴啟榮 一年擺平近千案
彩繪鐵道圍牆 美化社區
朱立倫：鼓勵投資 行銷創產
哈利波特：10億票房的聖物
用小賈斯汀名氣 駭客臉書行騙
高市偵破製毒起火案
原中國移動副總 死緩生效
中市票選市花樹鳥 獎金25萬
男行竊殺人 一審判20年4月
竹縣叔侄暴斃 驗出農藥
脅迫說 許安進告陳建平誹謗
販毒集團開轟趴 警逮10嫌
馬辦駁吳釗燮 召集召回差很大
南美簽證申辦繁瑣 民眾需留意
苗栗馬拉松 何盡平拚奧運達標
罵人瘋查某 婦判賠18萬
江西小官捲4億逃 連累12官
愛心方芳芳 捐主持代言酬勞
北北基續辦 8月底前提報告
誰家歡樂誰家愁？美債影響推演
減少空污 中元節集中燒金紙
警方宣導反詐騙 宮廟廣播奏效
積極治療肝炎 可改善肝硬化
華南金登陸策略 參股分行並進
火車險撞轎車 保全機警解危機
綠：技術流中國 等於滅農滅漁
陸保監會官員 金管會：未接觸
越南電腦病毒附身 資訊遭竊取
地下室群聚放血 母子遭法辦
情人節將屆 中華電推優惠方案
歐美債連爆 瑞郎兌歐元飆新高
上海地鐵列車故障 乘客受困
聯測風波 康宗虎：承擔一切
蘇俊賓訪社區 盼推空地活化
藍中常委改選 39人搶32席
中鋼：低價進口鋼品涉傾銷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
原民會推生活周轉金貸款
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
警性侵弱勢男 判刑8年6月
六輕停工範圍 經部：不打折
建百偶像劇開拍 國防部有信心
六輕維修 唐榮盼有合作機會
整治曾文溪 六河局秀成果
宮崎葵夫妻為韓劇吵 網友參戰
台股大跌 新台幣收貶4.2分
外勞歌唱PK 雇主同台飆歌
偶像劇金門取景 李沃士支持
調解減訟 彰化縣成績耀眼
全台唯一產地 公館紅棗豐收
全球成長趨緩 金價近歷史新高
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確保飲水安全 評估新興污染物
恐龍蛋 獲現代少兒文學特別獎
宋瓷掉包？北京故宮遭質疑
鄭美華：應同等重視菁英與庶民
肺炎鏈球菌侵嬰童 今年案例多
血鉛頻超標 陸整頓電池廠
寶利通買惠普視訊 搶UC龍頭
島田莊司推理獎 3搶1首獎
巴克萊上半年淨利遽降38%
跟爸爸上工 女童溺斃蓄水池
教育部：安親班每週不超過5天
會診六輕 中油提建議台塑決行
吳揆力挺楊淑君 政府立場未改
唐榮經營權之爭 新董座避談
雙鐵旅客量成長 皆創新高
台灣美食展 石斑料理專區伺候
大學學費漲幅不設限 言之過早
靜安大火 滬26官商判刑
小英造勢拚創意 專屬樂曲伺候
幽默面對疾病 心臟病友經驗談
台灣越劇展 民眾可穿戲服體驗
肺炎疫苗福利拚場 家長霧煞煞
張鈞甯重工作 趙又廷是好友
吳中天扮張自忠 未開拍先見紅
美食展飯店優惠餐券 線上開賣
進口奢侈品 2個月稅收億元
吳建衡帶三太子 赴埃宣傳台灣
抵繳期貨保證金 擬免臨櫃
魏紀中施壓說 張豐緒駁斥
防堵銷贓管道 高市訂防制條例
路不平摔車死 國賠209萬
物價影響經濟成長 風險降低
紀淑如妨害家庭案 近日偵結
海上運毒殺人 引速審法逃死刑
六輕停工清冊 台塑化優先
利率見底 行庫放款有共識
儀器5分鐘檢全身 越醫界質疑
捐資興學 吳家獲總統肯定
新北入伍不塞 專線防詐騙
美債限提高 經濟須止痛療傷
太流改選董座 太設稱違法
陸自製3D安檢 不脫衣也OK
汕尾里長要求遷村 市府研議
華時：中國將建至少2艘航母
陳士魁：施壓說 邏輯荒謬
經部：抗UV不合格品須改正
台東中毒案 疑似熱帶性海魚毒
會勘裝監視器 警逮3竊賊
停工影響GDP 視時間規模
僑福舊名宅 法拍單價逾百萬
金門走前頭 3歲兒明年免學費
食品不安全 吐司有黴菌
印度空軍又墜機 3年來25起
狗遭虐死警不理 動保團體貼網
凌虐女兒成植物人 母判7年半
投銀失利 巴克萊將裁3千人
今彩539開獎
日前國腳心肌梗塞 生命垂危
中國自製航母 亞洲鄰國憂心
廣東流動人口 30年增70倍
PGA菁英賽 宋孟璋暫居排頭
大樂透開獎
客語歌手林生祥 音樂打通國界
日商哈台 敲進中國大陸大門
聯電夏令營意外 女童眼球破裂
陸鋼年產量 近7億噸
沒錢看醫生 印尼盛行臥軌療法
男假冒大陸官員行騙 遭逮送辦
國親互動 吳伯雄：願協助交涉
文物損壞 陸官方要故宮究責
美債協議 葛羅斯：減赤不夠力
同居4天 老翁多3個小孩
金價驚漲 倫敦紐約齊創新高
太流董座雙胞 各說各話
減重注意BMI 小心成紙片人
特定族群油價補貼 再延3個月
支持菅直人戀棧 太座挨轟
陸山寨iPhone5 網路開賣
新北青少棒挫日 進軍世界大賽
英首例 男子裝人工心臟獲新生
慶祝離婚 河北正夯
被批剽竊政績 陳武雄鳴不平
壽險公會理監事會 審會員資格
診所涉詐領管制藥 檢調搜索
呂秀蓮：核災問題更甚選舉
台塑火大 6公司信評轉負向
大陸軍隊 橫向相比差距不小
南韓浦項工廠爆炸 1死2傷
陽岱鋼3支1 火腿4連敗
88心感動 烙印張正傑腦海
2男投宿旅館 1死於SPA池
土地糾紛開槍殺人 男遭起訴
警專師不滿被指小三 告輸
美聲少年放電 讚台妹超美
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎摃龜
ECFA小廠獲利 總統籲宣傳
剝皮妹酒店 遭警破獲
家長團體籲續辦聯測
國軍偶像劇 選角很嚴謹
金價創新高 泰韓增持黃金儲備
突破悍猛 統一2連勝
外交部：駐外使節會議無關選舉
沙國建世界最高樓 沖天一公里
歐債壓力升高 歐盟無救援計畫
未雨綢繆 台灣有舉債上限危機嗎？
小英副手是誰? 28日揭曉
業務委外給中國子公司 遠傳六百萬個資全都漏?
綠: 農漁技術流入中國 肥了石斑瘦了鰻魚
總統關切農產價 盼勿生產過剩
台灣美食展 石斑養生料理發表會
台灣人不是沒有國籍的人 稱R.O.Cer不倫不類
美債危機解除 大債主中國鬆一口氣
賴市長：文化首都非浪得虛名 2011臺南七夕嘉年華8/6登場
美股暴跌 台股破底
個人奈米採樣器 勞工健安沒問題
〝夏〞到了! 登革熱高雄出首例
騙無知少女性交，重判七年！
是蛋還是果凍? 南京女買到「果凍蛋」
王建民復出 攻占韓媒版面
溫哥華台灣日 經典小吃展台灣味
再也不怕忘記車停哪 「北市好停車」幫你找
白玫瑰病態效應開始蔓延！
綠頻頻公佈民調 馬辦諷:「你累了嗎？」
馬：持續推動「小地主大佃農」政策
美新州失蹤少女 尋獲屍體
債限協議 可能惡化經濟復甦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
參院表決過關 美債危機暫解
與店員合演搶超商 男子遭逮
振興經濟 歐巴馬籲國會加把勁
美國經濟疑慮 歐股下挫
減赤法案 歐巴馬簽署成法律
減赤過關 惠譽暫保美3A評級
經濟恐失動能 金價攀新高
經濟引憂 油價跌
憂慮經濟成長 美股跌
穆迪確認美政府債Aaa評級
穆迪維持美評級 展望列為負向
歐巴馬簽字 美債限危機解除
舉債減赤案 歐巴馬簽署生效
以藝會友 台灣青少年波蘭吸睛
網路醫藥資訊 需慎選判斷
中獲印度洋探礦權 印衝擊大
北捷工安意外 副站長跌傷
梅花轉西北西 明後天最近台
台股開8446點 跌138點
美債協議通過 大陸人行：歡迎
北市車禍 機車騎士身亡
債限破冰 蓋特納離職留任未定
支出不振 美再陷衰退機率高漲
台贈瓜軍醫裝備 瓜軍民受惠
超犀利趴 要創人字拖紀錄
鼓勵巴西工業 羅賽芙簽大計畫
文化交流 台青年大使訪巴拉圭
精緻客家戲巡演 8/10登場
債限釋冰 美經濟恐每況愈下
威納案翻版 又有議員發露鳥照
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台股跌 新台幣盤初貶1.9分
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
墜5米坑洞 捷運副站長身亡
楊宗樺排名新高 歸功歐美特訓
香港下任特首熱門人選陸續浮現
金門中元法會 超薦軍民好兄弟
台灣文化週 阿根廷碧市登場
經建會經商環境改革報告 出爐
氣溫攀升 尿路結石患者增加
陸CPI下周公布 仍或破6%
甜食肥肉不忌口 瘦女膽固醇高
研究：多咀嚼少肥胖
避險買盤簇擁 上海金價飆高
冬候鳥台南現蹤影
憂輻射米 日政府加強檢查
馬辦：總統拚改革 何來照抄
中區資訊展登場 平板電腦夯
盜伐牛樟樹 貨運輸送掩耳目
民調：九成本土穆斯林效忠美國
英倫闢戰場 宏達電回咬蘋果
中央社：改標題為準確反映事實
扁：執政8年 蔡蘇謝游都參與
特色招生名額 因地因校制宜
蘋果告三星侵權 美展開調查
毒趴案 方和金郭正利出庭
國中教育會考 擬4月舉行
買到傾斜屋提告 法院判敗訴
日立擬委外製電視機 不自製
匯豐全球裁員 星國反增聘
綠委批標題轉彎 中央社說明
台塑營收說明會 停工成焦點
特色招生名額 擬逐年調降
美對台軍售 中共黨報重申立場
今夏首例本土登革熱出現高雄
保險死亡理賠 癌症達3成5
溫哥華挑戰賽 盧彥勳闖第2輪
程式退費有轉圜 週五再議
大陸公安疑洩漏港人穩私
捐款2百萬 榮民展大愛
麥寮小組成立 高危險廠先停工
全球股匯跌 台幣午貶2.8分
學團訴權利受侵害 盼教部改善
台菲合作 菲再逮5台詐嫌
台灣首度取得ISC副主席
偽劣藥傷身 岸巡查獲3百餘件
合宜住宅 立委籲考量身障需求
涉假冒少東盜刷 黃琪遭聲押
兩韓雖僵 開城工業園交易增
免試入學 超額看比序
北捷副站長 墜電扶梯機坑身亡
不出3年!美債恐步希臘後塵
北捷意外 北市：加強教育訓練
持木板打死人 遊民判十年半
才簽法案 歐巴馬速辦生日豪趴
副總統：透過棒球拓展國際視野
學測狀元推好書 余秋雨受青睞
廣州服裝抽檢 多家品牌不合格
核四改善清單 年底前提出
索尼釋單 奇美電友達急漲
美經濟蹣跚 亞股重挫
台股收8456點 跌127點
台商挺馬後援會 9月台北成立
侯孝賢李烈 獲總統文化獎
巧克力爸爸 為台灣付出22年
京故宮認失誤 負責人記大過
耐心選球 林哲瑄拗4保送
廣告不實 陸食品安全再起疑
香蕉外銷聯盟 本月可望成形
公共債務瀕上限 花縣財政惡化
雞蛋供需不協調 農委會遭糾正
瘦肉精集團 不肖獲利5千萬
台股開低收低 跌127點
8月台指期跌134點
敲響戰鼓 小英誓贏大選
8月電子金融下跌
陸開第一槍 率先降美信評
瓜地馬拉鼓勵選民投票
陸恐停產稀土 帶動漲價
聯電Q2每股純益0.26元
美大學性醜聞 傳校長竟愛SM
統計：8月買基金 1年後都賺
高市議員選立委 新枝拚老幹
父親節禮物 送老爸健檢
命運晚餐 揭露幸福家庭真面目
美股拖累 台股再破年線
傳核四停工論 原能會澄清
竊電遭台電求償 判賠千萬
管理鬆散基層含冤 海關遭糾正
鬼月看希區考克 驚悚百分百
彭芸：NCC只有棒子沒胡蘿蔔
三大法人賣超台股182億元
康宗虎辭職 郝：非斷尾求生
房屋交易實價課稅 藍綠各解讀
聯電今年資本支出不變
東于哲轉大人 害羞上摩鐵
展南疆主權 海巡邀學生探東沙
新埔水梨節 邱鏡淳談促銷經
驗錯血型孕婦送命 監院糾正
取消基測 立委盼教部安家長心
口腔癌早治療 勿鴕鳥信偏方
釋閒置土地 高市允50年營運
南韓新動作 獨島上建觀測所
六輕分批停工 人力荒最頭痛
美債問題 德學者：需開源節流
蓄意追撞致騎士失明 男判刑
警破詐騙集團 19嫌送辦
專家：大陸未獲俄航母關鍵技術
北市車禍 AIT座車遭撞
北捷副站長殉職 郝慰問家屬
消防員殉職 廣州官員竟恭喜
新台幣兌美元貶5.8分
偏鄉設醫站 貢寮石碇方便看牙
全球各大機構遇駭 矛頭指中國
毒趴案 方和金郭正利訊後飭回
越新領導出列 主導5年政局
蘇俊賓：協助發展地方特色產業
台大選課疑遭駭 李嗣涔被惡搞
爭奇鬥豔 玫瑰城波特蘭展芬芳
屏東連續下雨 木瓜香蕉價漲
抗國際抬價 陸自推鐵礦砂指數
沖繩議長訪朱立倫 親善交流
樂生龜裂 工程會：確保安全
潛民宅行竊 大學生移送法辦
嘉聯及振揚涉不公平競爭 遭罰
歐洲古典樂 風靡台灣樂迷
陸女巨貪關係人 返陸被捕
北市推出伴手禮專屬布包
情人節拜月老 Q版月老送情人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
規格大躍進 東城衛搭豪車造勢
疑火雞絞肉惹疫 美1死76病
王貞治頒證 世界少棒大會閉幕
總統：愛農業勿傷害農民
雙潤現增挺潤成 折價逾兩成
河南3少年 連續被賣3次
左營眷村搬遷 住戶盼以屋易屋
女大生阿里山摔傷 直升機救援
銀聯卡難追查 成詐騙集團新寵
房仲：上半年桃竹房市買氣旺
淨化典寶溪 納污水下水道系統
大中華圈保險業者首爾開會
六輕煉油廠停工 台塑營收不妙
宏達電槓蘋果 在英提專利無效
林青霞將返台 與賴聲川對談
杭州小黃罷駛 官方承諾調價
週刊爆拌醬含塑 衛署將查工廠
7天鑑賞期 北市谷歌3度會商
四技二專登記分發 明放榜
見鴨心喜 男子由偷變搶遭逮
父親節前夕 徐中雄感恩養父
一銀成都分行 趕 1年內開業
許智超掌金酒男籃帥印
首款雙核裸視3D智慧手機登台
重大訊息申報違規 力武罰5萬
賭博電玩案 花檢再傳訊4警
互補效益 文曄併志遠
阿里山觀日出 愛心車接駁
當麂皮遇上梅花 沒在怕照開唱
瓊斯盃籃賽 上網看得到
租金補貼 新北市申辦踴躍
男被通緝躲深山 警識破逮人
18大布局 江澤民角色微妙
社科院學者：陸高鐵發展過急
熟男變型男 爸爸整形風日盛
觀動態清明上河圖 王金平讚賞
溫州撞車 倖存女童訃告父母喪
逼墮胎少女賣淫 警破應召站
小英致詞台下桌翻 綠：好兆頭
找嘸受害人 電信詐騙菲常難辦
工安意外 新北查北捷責任
呂學樟秀廚藝 客家不炒上菜
重披迷彩服 老爸回憶當兵趣事
到新生三館 公車捷運更便利
自由行滿月 陸客買台房有商機
中颱梅花偏西行 最快明發海警
遭妻疑外遇 夫施暴訴離敗訴
涉恐嚇砍死同行 酒商吃官司
陸近4成城市人口邁入中產階級
杜拜夢一場空 金倫溫泉案停擺
化整為零製毒 警逮5人
颱風攪局 獨立山古道活動延期
星國總統選舉 27日投票
中國探勘印度洋 未被視為威脅
瘦肉精豬 恐高於官方抽查結果
助拔河隊圓夢 校長po文募款
高樹木瓜銷日 部分收入賑災
陸媒：軍人誠信最佳 仲介最差
陸城市貧困人口5千萬 上升中
追偽禁農藥 雲林16疑品送驗
審判日到 穆巴拉克擔架出庭
梅花颱風 大陸也怕
手機專利夯 大廠競標戰雲起
假冒小開盜刷 黃琪羈押禁見
世界童軍大露營 瑞典國王親臨
小三通貨船走私 金門逮6人
賭債殺3人 連國文死刑定讞
瑞典資深旅遊作家 讚揚台灣
藍綠再槓民調 馬辦：穩定領先
拚科學教育 苗成立機器人中心
縣市心結 中市追加預算再上演
台股跌 新台幣收貶5.8分
職場未婚女小資逾半 行中庸道
便民 旗山監理站到茂林考照
觀光局：陸客團須住星級旅館
騙日男帛琉蓋別墅 逾期不起訴
PGA菁英賽 蔡啟煌次輪領先
兒童汽車座椅 美發現6成有毒
護本土劇 NCC擬對策
被指選舉舞弊 菲1參議員辭職
毒品偽裝奶茶包 警逮藥頭
大話批政策 原民會指有出入
預售屋契約新制 67%不合格
人民日報抨擊 菲：捍衛立場
世青少羽選拔 大同風光包6席
李鴻源盼石門水庫永續利用
吳慷仁演床戲 潘之敏讚貼心
陸農民進城 每年將逾千萬
首例本土登革熱 高市現蹤
李梅樹紀念館冷清 請命朱立倫
瘦肉精氾濫 重罰累犯走私販
陸鐵道部長：記取溫州撞車教訓
美青姐當認養人 災區微光發亮
經部下周審台塑停工計畫
韓女籃關鍵失誤 瓊斯盃負日本
總統：被叫米酒總統也甘願
江陳會預備磋商 近期台北登場
北市金省能獎 27單位得獎
投保協議 吳揆：樂觀（審慎）
吳揆肯定台塑接受嚴格要求
坑洞絆倒騎士 國賠25萬
12年國教時程 吳揆：不變
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二手衣捐贈情 浪花思璇送作堆
跌倒無人伸援手 男子遭輾斃
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梅花颱風 上海警戒
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副站長因公殉職 北捷從優撫卹
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政績端得出 吳揆自信比對手優
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男子離奇身亡 遺書：回天庭
8日末班機 屏東航線說拜拜
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2分責失 王建民投5局退場
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美民調：民意認為府會應減薪
無關生活習慣 基因決定壽命
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王建民自誤 對勇士吞敗
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聯合國譴責敘利亞鎮壓民眾示威
建仔坦言 控球較全盛期差
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世界巧固球賽開幕 台出風頭
美財政部顧問群稱近期不會降評
谷歌轟蘋果等對手挑起專利戰火
假項圈炸彈拆除 澳富千金出院
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2025年 拉美有望根除飢餓
釣客受困礁石 直升機救援
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員工搬重扭傷 判公司賠20萬
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河豚味美有毒 李啟源：如愛情
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核災究責 日3高官撤職
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曾雅妮火熱 美媒拿伍玆相比
學生訪東沙 外交部樂見並配合
加碼救市 日銀再注資5兆日圓
拒廢水 桃縣老街溪居民陳情
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涉拍學生肩致傷 師被判拘役
假防搶真騙錢 超市離職男遭訴
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義民祭 吸引外籍青少年參加
兄下指導棋 妹組泰乾淨內閣
防闖禁區 星機場籬裝感應器
防腸病毒 肥皂洗手效果佳
李全教盼廢台南國道收費站
兩岸交流安全 總統勉強化保防
蔣智賢4支1 掃2打點
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離島自由行 澎湖至今等嘸人
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黃金飆漲 胡祖六：太瘋了
萬芳疑洩病歷 衛生署：涉違法
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金管會同意 星展銀擬設子行
強銷商品索款 7人被起訴
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PGA菁英賽 蔡啟煌續領先
男子徵友騙熟女 騙財騙色遭訴
窮人命賤 印醫丟棄野外
五都升格 司法特考增168缺
中颱梅花海警 陸警機率不高
名嘴涉竊聽 英國會要調查
機場捷運A7站 產專區流標
偏鄉設牙科門診 老人急看牙
台聯南市黨部被貼符 警方偵辦
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4國中生戲水 1溺水急救中
外勞頻逃輕罰 監院糾正移民署
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南市立委1選區 藍營人選未定
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17:30 氣象局發佈 梅花海上颱風警報
另類宣示主權 台灣大學生登陸東沙
誰說蛋捲只能吃甜味？幾分甜麻辣蛋捲「麻辣」上市
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任性毀幸福，落跑新娘怨不得人！
近視雷射手術 寒暑假人滿為患
海邊沙灘挖坑道 差點被〝沙〞死
2012照明彈：李敖選總統 ---美麗島雜誌
醫學記載全球僅六例 7歲童得口腔癌
生命總在一念間
全球經濟惡化 油價大跌
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40年前劫機 姪女：叔叔幹的
吳振偉辭職 遺缺將補選
憂二次衰退 美歐股市重挫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股重摔至1年低點
歐美股災 金銅跌
美國股災 道指狂跌500點
拜登16日出訪中國蒙古日本
倫敦股市大跌 千億英鎊蒸發
美股狂瀉 道瓊跌逾500點
經濟不妙 油價慘跌
美副總統拜登月中訪中國
憂經濟衰退 道瓊挫逾500點
義大利救難民船 傳約百人喪命
股災 VIX恐慌指數飆新高
IDC：智慧手機市場增逾6成
碧芭伴娘服 業者推出山寨版
台灣世青大專團 訪駐教廷使館
憂慮經濟前景 美股債市同挫
美航署員工無薪假 可望有解
性侵國中姐妹花 母同居人移送
攜兒過馬路被定罪 單親媽喊冤
梅花近台灣 北部防豪雨
南海爭議 穆倫：東南亞應團結
醉打領隊 陸滑冰隊開鍘
台股開7851點 跌466點
道瓊工業指數大跌史
梅花陸警機率低 北部大雨特報
歐美股大跌 金管會關心
台股暴跌 台幣盤初貶破29元
台股重挫 電信3雄抗跌
美股暴跌 專家建議應變3寶
再爆料 京故宮文物多次毀損
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港股開市 急跌逾千點
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多倫多股市 大跌436點
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梅花來 上海也緊張
歐巴馬大壽 美股「放火」慶祝
批評政府 巴西國防部長下台
吳揆:國安基金最適當時機進場
專家：9220點恐是今年高點
粵港澳聯手打黑 拘捕萬人
挺俄總統 辣妹脫到剩比基尼
美歐股狂瀉 投顧：經濟有疑慮
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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股災又來 胡勝正：GDP恐下修
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反正我信了 成陸新聞發言教材
中告韓：不知核潛艇輻射外洩
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亞幣走弱 台幣貶0.26%
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港媒指歐美無法扭轉經濟劣勢
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投信：嚴控持股 待止跌訊號
南疆主權 學者：發揮巧實力
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美股狂瀉 台股趴
美歐帶衰 全球股市大跌
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親民黨：李敖將披橘袍選區域
小聯盟 陳俊秀開轟破低潮
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蕭仰歸申請復職 藍綠有意見
要爸爸戒菸 衛署溫情喊話
炫跑車掛贓牌 竟是右側駕駛
證交所喊話 台股基本面良好
梅花颱風逼近 登山隊陸續下山
賴清德：10年解決鹽水溪污染
涉毒流浪狗 男子判刑3月
學生農民邀請總統救農業用水
外資匯出 台幣午貶7.8分
京城銀聯邦銀 股價翻紅
蕭仰歸可復職 司院籲知所進退
股災 商總：台灣基本面好
英語特訓 全英文環境學習
涉不倫戀 紀淑如遭起訴
苗栗彰化農特產 希望廣場直銷
港股暴跌 渣打：市場過度憂慮
股市變動 總統指示政院注意
旭海假日緊急醫療站 6日營運
蕭仰歸可復職 司改會批懲處輕
台灣青年團訪美 以民主化為榮
雷玉其案簽結 綠批官官相護
葉盛茂提非常上訴 最高檢駁回
機捷高架合龍 2年後通車
台股收7853點 跌464點
總統推崇蔣渭水 盼設紀念館
吳揆：公教美展 獎金加倍
北部山區防豪雨 花東防焚風
賀父親節 總統發電子賀卡
印國大黨魁出國手術 撲朔迷離
越國會主張維持共黨領導
女兒肝老婆心 換肝患者喜重生
馬辦：小英把人民當選舉提款機
8月台指期大跌523點
王文華7日主講創意起飛
情緒難壓抑 日霸凌暴力增加
發展新能源 工研院與美合作
安撫股災 領袖紛紛跳出來
台股開低走低 重挫464點
麵包師猝死 勞會依新指引鑑定
投信：急跌後可望反彈
8月電子金融齊挫
全球大跌 印股難倖免
梅花逼近 土石流警戒機制啟動
宏都拉斯允150加兵入境
醫師請助理代看診 2人都被訴
菲總統抵日 晤叛軍首腦
呂秀蓮：遷建國都國會一併考量
馬辦：綠拗民調領先 自打耳光
台北國際柔道賽 6日開打
財政部：政府債務相對各國穩健
花博風味館開幕 展賽德克文化
中區資訊展熱絡 要求場地升級
美股崩跌 台股重挫464點
下鄉教籃球 林書豪鼓勵弱勢兒
建仔值得投資 美媒作家力挺
急診室遭毆 醫師原諒施暴男
非法廢油貯存場 高市依法裁罰
地中海貧血兒 獲捐臍帶血
販售假金飾 含量僅萬分之4
楊德昌妻彭鎧立 判賠8百餘萬
台股大跌 政院密切注意
入世十年 陸服務貿易始終逆差
三大法人賣超台股202億元
盈拉贏啦！泰首位女總理誕生
原油跌 中油汽柴油可望降3角
黃春明方文山6日跨世代對談
關中勉文官 從人民角度看事情
專家：陸潛艇無法阻美核潛滲透
台商罹肺結核 小三通接回金門
兒子要電腦 父親偷給他
豬哥亮演父女情 陳妍希淚崩
高雄長庚醫猝死 勞會主動調查
錄影監視系統 警：明年底完工
歐美影響下 專家：港股仍波動
盜礦引發氣體中毒 遼寧7死
癌父過節 女兒大聲說愛
WiMAX整併 業者：未明朗
謊稱送鑽討歡心 搶鑽男遭聲押
張孝全怕哭戲 服了楊丞琳
選購血壓計 心腎病患宜手臂式
男攜開山刀至醫院 社維法送辦
白河收費站爭議 綠批藍騙票
性侵友人智障女 判刑7年
盼國親合作 藍：馬續展現誠意
蔣渭水之子：敬佩總統認同台灣
綠指兩岸有功 馬辦反駁
台協助露國完成首張糖尿病圖譜
慶祝建國百年 蘇秀華民歌演唱
藥太貴 大陸再降藥價
新台幣兌美元貶7.3分
木柵國中出狀元 集應廟請百桌
男子越獄 逃亡14天落網
松山與金浦 總統盼簽通航協議
陸茅台價「飛天」 年漲逾2倍
祝賀父親節 李永得送火鶴花
國安基金 財部：會密切關注
紅毛港遷村 高市府：歷史共業
愛情限時批 七夕把愛寫出來
通膨嚴重 越國會痛批
關中：5都效應 外縣市人才荒
想練六塊肌 台版美國隊長教你
綠委憂宋選總統 藍委盼國親合
小英挑副手 李登輝不表意見
聯詠：旺季不旺 面板業將調整
央行千億定存單搶光 利率續揚
外匯存底增 逾4007億美元
全球股災 陸股難逃
調侃災區 日電視節目恐喊停
發炎激素誘癌轉移 學界新發現
歐股開盤大跌 創14個月低點
移民署：巴拉圭簽證改為90天
美民調顯示 消費信心每況愈下
陸台商領袖：盼政府加強協助
仙台語言學校台南招生人數不限
具惠善不求愛 汪東城要人陪
梅花逼近 北部海面現長浪
選立委遭起訴 吳餘東一審無罪
7月物價較6月跌0.29%
7歲得口腔癌 醫：全台最年幼
國際電腦文書賽 明道學生摘銅
港股暴跌 恆指11個月新低
疑腸病毒 南投男嬰解剖化驗
梅花逼近 嘉義颳6級陣風
最大產金國 陸可望蟬聯
宏達電7月合併營收 創新高
沙坑溪常淹水 農部門承諾解決
陸：經濟成長穩 不會硬著陸
台灣外匯存底 仍居全球第四
越鐘乳石洞穴 英探險家探索
基隆關稅局長涉貪 檢約談7人
嘉縣訓練臨時工 王如玄聽心聲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
母猝逝 兒做主捐9器官
高雄直航增班 旅遊業籲拚客源
菲宿霧遊客 前5月增1成
看好雲端服務 宏達電出手收購
每天3杯奶茶 少女牙齒爛光
陸工行併購阿根廷銀 著眼拉美
解歐債危機 德籲落實紓困協議
颱風影響 觀音沙灘演唱會取消
亞洲華爾街：台亟需先進F16
祖父母餅亮相 象徵3代情緣
老翁縱火奪3命 更一審判死刑
男刺死警衛遭訴 檢求與世隔絕
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
派系內訌 賴清德力挺子弟兵
本周股民財富平均少25萬
大陸少年兒 胖子不少
鄒女再唱歌 安歆澐展全裸寫真
陳沖：國安基金視狀況進場
環保標章容器 年底前買得到
國軍重申 南海議題不與陸諮商
農委會籲重訂中科長期用水計畫
嫌犯交保不出庭 死者家屬抗議
毒嫌窩藏汽車旅館 警逮3人
盈拉出任泰總理 首要拼經濟
歐央行出手 買回不良公債
漫博會11日登場 袁叔琪代言
梅花來襲 陸交通剉著等
菲總統赴日晤叛軍 和談在望
美食誘人 黃曉明胖2公斤
國防部：輪車檢驗未過 未量產
港通膨波及冥界 冥鈔也大漲
青年生命禪學營 各國青年學佛
陸綜合發展指數 不崇拜GDP
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報?
無結論 App退費機制再拖棚
本周指數大跌9.15%
城島茂熱戀 帶女過夜被拍
上海紅眼航班 單程3千有找
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青輔會：積極落實青年政策
陸客遊金門 擬廈門設點收件
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董監改選採全額連記法 嚴監理
基隆關稅局長 退休恐生變
歐債危機 英公布持比國公債數
前高雄關局長遭傳喚 員工訝異
近半菜鳥 自傳不到400字
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剝削女子陪酒 前記者妻遭訴
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周勝考遭偷拍案 主謀判9年半
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撈過界 日逮兩大陸漁船
經長：台灣產業基本面佳 勿慌
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陸台商挺馬後援會 9月中成立
陸9虛線版圖 菲籲東協抗爭
高鐵講手機 103年隧道可通
亞太盃調酒賽 台灣包辦三冠王
再提國賠 小林村民求償15億
集集鎮長補選 未見藍綠對決
另類過七夕 世大運國手勤訓練
泰股下挫 央行進場穩匯率
宋承憲6日訪台 慈善義賣樂捐
西子灣水質受影響 暫不宜戲水
台灣去年生技投資 創新高
賴瑟珍：陸客自由行增溫中
陳啟昱：做好救災防洪準備
施明德控陳茂雄案 李登輝請假
商業周刊報導 台塑化駁斥
蘋果稱霸智慧手機 宏達電第5
防颱 浙江逾20萬人閃避
台股大跌 金管會：過度恐慌
小林滅村片特映 李永得感觸多
亞錦賽女籃名單出爐 力拚前3
大寮車禍 夫婦1死1傷
童年福利社 穿梭時光憶童趣
陸客自由行 浙江旅遊業盼試點
日研究 多吃食物纖維防腦中風
今彩539開獎
怕曝光影響心情 楊淑君超低調
現場製作？ 大陸籲洋快餐標明
林育信盼打造體操王建民
小英提稅改 馬辦：空有口號
美股慘兮兮 恐數週才觸底
區域跌最輕 馬股損逾2千億元
大樂透開獎
全球股災 已開發股年漲幅回吐
援交未成年少女 男遭訴
因應颱風 總統取消南下行程
星展銀主辦信邦電子7億元聯貸
捐款近貧兒 扶單親媽一把
標普確認愛爾蘭信評BBB+
光明面報導 中央社奪獎
歐債危機加深 法德西危機會談
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十鼓與上默劇團 法國巡演成功
因應颱風大雨 國軍完成整備
財產申報遭疑 吳揆辦公室澄清
法拍大同寶寶 7.8萬標出
美7月失業略降 預期有利美股
維族學者：新疆存在民族不平等
梅花颱風來 麗星郵輪今晚照開
無小三通 烏坵湄洲探親花3天
恐慌賣壓籠罩 倫敦股市續挫
核潛艇輻射外洩？陸否認
蘇格蘭皇家銀行將裁員2千人
賓漢塑毒案 負責人妻子喊冤
吳敦義：企業經營環境大幅改善
藍委：毛治國擬檢討上網吃到飽
奢侈稅發威 新北板橋降幅最大
基隆關稅局長涉貪 依法處理
台客泡麵團 返台大秀舞技
北京網賽 楊宗樺謝淑薇進4強
全球股災 亞洲領導人矢言因應
年輕臉書客 戴保險套光說不戴
中科4期用水說明會 爆衝突
中颱梅花逼近 高雄戒備
美股開盤上漲 就業報喜
壞消息不斷 美恐重演雙重衰退
港澳67官員遭恐嚇 歷來首次
大樂透頭獎槓龜
砂石車與單車相撞 騎士命危
小英國政會 訴求財務健全政府
今彩539 頭獎1注中獎
擊球卡露餡 高球大盜落網
德法領袖將熱線 共抗歐債危機
彙整肝炎研究 肝病防治典範
美股跳漲 雙底衰退疑慮未減
周思齊滿貫砲無用 桃猿抓傷象
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陸首艘航母 艦長可能輪流當
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羅伯特奪10勝 統一4連勝
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股市狂瀉 英首相財長國外度假
颱風期間 臉書也可報平安
國道客運火燒車 人員平安
美股開盤勁揚 惜曇花一現
幻象戰機零件官司 軍方獲賠
股災持續 德法領導人將電商
美失業率微降 股災送暖
美股跌深 經濟恐將持續逆轉
40億年前 兩月亮繞地球
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海基會: 週六舉行台生會「新生訓練」
蔣渭水逝世80周年紀念會 馬總統全程參與
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股市崩盤 馬總統10點半召開說明會
梅花近江浙沿海 今夜可能登陸
今年最強颱風 梅花直撲上海
英文Taiwan News+中文臺灣商報結盟 正式發行
法十歲女模遭性化 母親不解
求婚大作戰 大媒人江宜樺七夕現身
總統信心喊話 籲朝野團結合作
股市大跌 馬籲投資人不必過度恐慌
移民署未婚聯誼 謝立功巧扮月老
捍衛南疆 海巡署續辦東沙營
財政惡化 蔡英文憂金融危機
全美班機緊急疏散 虛驚一場
體驗重建 馬總統夜宿永久屋
敘暴力鎮壓群眾 希拉蕊譴責
疑涉貪 蔡秋吉20萬元交保
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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阻歐元動盪 義籲G7急會
世界盃巧固球賽 台灣打進決賽
濁水溪舞蹈團 訪駐教廷使館
北韓洪災 美願人道救助
6天來首次 國際油價上漲
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美消費信貸 創4年來最大增幅
投資人出脫 國際金價連2跌
憂慮未減 歐股收黑
社群二哥 Google+有望
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佛州州長籲歐巴馬 售台新型戰
梅花北偏 最快下午解除警報
軍售日期 袁健生：美不會宣布
投書華時 駐美處重申軍購決心
美信評遭調降 史上首次
標準普爾考慮調降美國評等
多倫多股市再跌218點
美密州新法 規範師生臉書互動
信評首度調降 美失面子裡子
加食品業巨擘 赴台採購
港媒：大陸航母今起海試15天
股市議題 總統將開記者會說明
美信評調降 舉債成本恐增千億
標普降信評 白宮：數據有誤
青年團訪美 袁健生勉引領未來
科技助陣 抱枕遠距傳情
勞工電影院 野狼歷險免費索票
法觀光城市 夏夜瘋光影秀
颱風北走 紫外線上升達過量
3A飛了 美嗆：標普算錯2兆
總統：台灣經濟基本面健全
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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索國海盜猖獗 遠漁添風險
梅花北轉 海警將提前解除
漁船憂心海盜 陸續撤出印度洋
贖金越喊越高 警戒避海盜
莫拉克2年 心靈重建正開展
冤 江西500人集體跳橋示威
颱風季 勞委會全面檢查鷹架
梅花入東海 海浪逾10米
總統信心喊話 籲朝野團結合作
阿摩林接任巴西國防部長惹爭議
與美互槓 標普：怎不早升債限
長榮kitty機 十月重亮相
關懷重建區 總統夜宿屏東
美國評級下降 學者：象徵意義
出征世大運 戴遐齡授旗
女子6樓跳下 男空手接活人
模範父親表揚 4名聰明巧作伙
投顧：美股投資人 待盤勢止穩
財長：觀察股市 適時做適當事
梅花警報解除 中南部防大雨
通路商罰金轉嫁 公平會擬禁
馬辦：綠執政做不到 馬做到了
南市做16歲 10廟宇同步辦
標普修美信評 不影響政府債券
籃球夏令營 許智超金門教球
31釘刺車輪 陳椒華疑遭威脅
百貨夏拍 特賣促銷吸引買氣
勞工將上街 籲消滅超時工作
有量無質 大陸論文剽竊率高
重生曙光 八八災民期待安生
金飾出口免稅惹禍 越調高稅率
搶救命時間 救護車傳生理資訊
美信評遭降 央行：沒影響
小馬青棒 中華痛宰波多黎各
歐美無力 東南亞成長恐趨緩
綠質疑財產申報 吳揆：沒常識
國安基金護盤 立委籲慎評估
保險擬設印鑑卡 落實親簽制
小林村重建 馬總統欣慰
梅花警報解除 全台未傳災情
解放軍領導層調整
永久屋耕地 仍有待努力
情人節+父親節 趕場溫馨浪漫
炭火烤肉 韓多人一氧化碳中毒
李小龍生前物 659萬元賣出
強颱梅花襲琉球 48人傷
算錯也要降 美砲轟標普信譽
洋基逆轉勝紅襪 搶下分區領先
黨有人才 呂秀蓮選擇關注地球
大安區模範父親 郝龍斌表揚
溫州事件後 公信力成流行語
小林村民走出陰霾 迎向未來
龍眼蜂蜜文化節 女蜂人吸睛
印股4交易日 蒸發逾2.5兆
丘成桐數學獎 北一女生奪金
保衛主權遊行 邀蔡李參加
繼母強占房屋 法院判歸還兒
梅花近 滬機場撤75航班
看球迷加油影片 妮妮激動落淚
美信用降等 菲採因應措施
教育電台有獎徵答 送平板電腦
后里樂器節 義國音樂家助陣
全球首富史林 股災蒸發67億
丘成桐：台灣缺乏深度基礎科學
台灣有愛 喪偶陸配獲重生
胡志強：台中低碳朝向全球示範
全球股災 小英：對台灣是警訊
七夕情人節 彰化拋繡球傳情
北市明早遊行 警建議車輛改道
美遭降評 澳日各國信心喊話
陸網友：七夕不是中國情人節
台灣金併國華 預定月底簽約
亞泥林園蝴蝶園 貢獻花蓮生態
青輔會：政府做青年後盾
公視觀點短片展 4作品入選
輕航機迫降茶園 機上2人無恙
美失頂級信評 衝擊難逆料
美信評下降 港府：市場預期內
樹德科大學生 柏林街頭獻藝
重建有成 達娜伊谷旅遊露曙光
逐鹿蹤源 記錄台水鹿生命脈動
拜登訪陸 日媒聚焦美台軍售
七夕嚐甜頭 綠送小英牌巧克力
梅花飄忽 大陸沿海嚴陣以待
姊妹攜手 同闖世大運
青春練習曲 展現正面力量
移民署辦聯誼活動 百人參加
原住民小英之友會 屏東搶頭香
青輔會：參採滅飛賽活化蚊子館
陸開砲：全球儲備貨幣該換了
心鎖橋將拆 情侶上鎖見證愛情
美信評遭降 投信：難免衝擊
虛設網路賣家詐騙 警逮9人
首次 美第7艦隊司令訪越
房毀努力學習 霧台孩子進步
新聞集團又惹非議 FAA調查
自強號撞機車 男子當場身亡
騙代購股票 女詐百萬遭訴
天龍最後一盞燈 點亮南橫觀光
助妳好孕發威 北市設籍人口增
菲軍救援肉票觸雷 1死5傷
小聯盟 蔣智賢獲7月最佳球員
男子突行凶 砍殺父子3人
算帳？傳上海青年報副總編去職
印國大黨魁 出國手術成功
總統訪高屏 關懷八八重建區
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梅花遠離 宜蘭焚風飆37度
7月天災多 大陸災民近7千萬
行道樹染病 塗藥殺菌護健康
越13屆國會1次會議閉幕
竊嫌偷電視 身藏遙控器賴不掉
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情人節 慈鳳宮七夕娘娘牽姻緣
動車事故 陸網友音樂創作嘲諷
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同志愛愛同志 盼維護人權
綠：夜宿災區不如加速重建
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吳揆：明年總預算案可望減赤字
克隆氏症 生物製劑健保給付
梅花颱風吹襲 上海班機異動
吳揆提事證 駁小英批政府不實
辦公室戀情 最不能說的秘密
河昇鎮被搧鍋 全場球迷驚呼
砍信評 大老：敲響美國警鐘
滬昆公路連環撞 17死2重傷
殺人犯關8年 高院代上訴補救
一塊捐伊甸 一塊做善事
抗胰臟癌 老藥新劑台美同步
烏坵三寶燈塔 紙風車入劇情
退撫基金 上半年虧14億
聽障男宿車站 遭惡煞撒尿搶奪
梅花發威 陸25漁船受困
電子病歷 11月上雲端
阿直升機遭擊落 31美軍喪生
新北接手霧社街 9月可參觀
陸日本開拓團碑惹爭議 遭移除
浪漫七夕 總統臉書感謝周美青
高速變龜速 京藏公路堵卅公里
紀念廣島原爆日 菅直人談脫核
劉憶如：莫慌 擴亞洲區域貿易
美降債信對台影響 視明年預算
七夕情人節 北京結婚潮
不當SJ 泡麵團想做自己
陸航母沒動 保姆艦出港
深澳傳釣客落海 2人命危
蘋果山寨店 北京中關村清查
美債信降級 印度認情勢嚴峻
西湖申遺成功 客流控管新挑戰
殺人犯關8年無上訴 院檢究責
總統：批評的人應多到災區看看
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是否披橘袍 鄭永金遵從民意
瓊斯盃男籃開幕 湧入7千球迷
為久石讓跨刀 阿妹熱唱杜蘭朵
烏坵故事編入劇 居民感動
陸首條穿越長江地鐵隧道貫通
美債拖累 全球經濟溫水煮青蛙
美債信降級後果 專家看法分歧
今彩539 頭獎1注獨得
演唱會披婚紗 莫文蔚預習婚禮
總統訪重建區 防災優先
硬降美信評 標普稱義無反顧
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兄弟大爆發 贏桃猿15分
北京網賽 楊宗樺謝淑薇進決賽
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鴻海7月營收受關注 下週揭曉
閱讀蔣渭水巡迴展 8.6古典文學講座
大躍進釀巨災 中國高鐵外交蒙塵
桃機場二航廈 退稅櫃檯搬家
美國信評下滑 世界各國一片罵聲
烏克蘭美女前總理被捕 支持者抗議
美主權信用降級 中國損失最大
爸爸節「百年寶寶、增產報國」 江宜樺與謝立功祝福法籍新移民喜迎千金
陳雲林：江陳7會在天津
金管會呼籲 投資人免驚 !
第六屆台商淮安論壇 台北暖身
S&P調降美國信評 央行 : 僅供參考不宜依賴
彈簧床悶燒 男子吸濃煙命危
太陽風暴來襲 美警告預防斷電
債限爭議過後 茶黨支持度降
美機遭擊落 狙賓海豹六隊重創
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美參眾院復會後的八大外交議題
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歐美債務危機 全球領袖商對策
家長管教不當 兒女焦慮憂鬱
小馬青棒 中華勝美西
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不要帶血GDP 陸媒悲憤開砲
中部以北很夏天 南部防大雨
彈簧床悶燒 男陳屍床上
雲林地震 規模3.9
美債信被降 英讚自己幹得好
IC設計抗金漲 銅封裝需求旺
信用卡加油優惠 百家爭鳴
總統夜宿永久屋 讚像世外桃源
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尚達曼：全球經濟將放緩或衰退
梅花來襲 浙江33萬人快閃
巴拉圭辦建國百年有獎徵答
蘋果加持 電池雙雄威力超猛
南相馬市投近4億 除輻射
立委提案 聲押未准通知被害人
美債降評 升高焦慮而非利率
金控法說登場 聚焦景氣看法
翻滾吧阿信 劇組演員全翻身
羽球世錦賽 中華隊拚佳績
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立委：廉政署應先查行政部門
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亞幣走弱 台幣週貶0.28%
劉曉慶拍片假報案 真警車包圍
台塑汽油降3角 柴油降4角
蔡：關心災後重建非去災區次數
趙舜重新橋下賣茶 余天打氣
總統主祭義民祭 客家話獲喝采
羅傑斯盃網賽 張凱貞淘汰
照顧重度障礙童 父只盼女微笑
神木村永久屋落成 吳揆贈禮金
細故沸水潑友人 女判2月
8899宣誓 洛桑桑蓋：巧合
黃金飆新高 亂世資金避風港
八八重建逾9成 吳揆將說明
女性腰圍 5年增3.6公分
行竊挑吉時 女賊仍栽警網
港媒：颱風來 陸航母延後試航
中華盲人棒球隊獲世界盃亞軍
府：重建完善 少數媒體勿扭曲
小馬青棒 中華拿第3
魚鱗癬症遭誤解 患者難求居
總統：小林村悲劇絕不容再發生
八八水災募款 執行率達9成
浮洲合宜住宅 轉售年限延長
馬辦：總統視察災區禁得起檢驗
陳菊腰椎裂傷 續請5天假
莫拉克2年 省道復建8成完工
參選3擇1 宋難下決定
北市低地板公車 50輛將上路
父親節前 吳敦義探失依兒童
台匈青年交流 備忘錄明年有望
分手貼鹹濕性愛文 拘役50天
救經濟 蔡英文：不能光喊話
天宮一號就緒 與神舟八號對接
法高等學院招台生 5年拿碩士
重建家園 災民更需心靈慰藉
努力不懈 災區交通看見希望
遷居永久屋 部落完整待考驗
永久屋園區 居民期待多元發展
總統訪台南賣糕餅 民眾驚喜
北市締夥伴關係 促保全零職災
蔡英文：拚總統過關立委過半
美債降級 陸外匯購買力將下滑
山西醋也黑心 防腐劑加冰醋酸
橘首波區域提名 本週公布
呂秀蓮：大選前盼公投廢核四
小心輻射牛 上網查後再吃
大學指考 8日上午放榜
午後雷雨 北市時雨量78毫米
北韓迎中艦隊 爭取聯合軍演
破繭新生 新開紀念公園啟用
總統：失業人數減 憂缺工
電信創新大賽 e化學習更普及
陸微博相親 七夕配成百餘對
陸媒：世界經濟危機 美國有責
兩岸投保關鍵談判 上海展開
小英訪高雄基層 強調顧農
擅自遷移路樹 北市報警究責
中和科技公司火警 無人傷亡
義築團赴尼泊爾 打造醫療中心
朱立倫：提升在地醫療質與量
七夕廟會賊 警追2年成擒
國父創立 同德書報社101歲
梅花奔向山東 陸警戒
台灣雙詹 北京奪冠
父親兼情人 胡婷婷最愛胡志強
專偷CRV 大陸銷贓夯
吳揆：兩岸和平穩定觀光業蓬勃
曾俊華析美債 港應危中尋機
父親節 郝龍斌:爸爸是偶像
表揚模範父親 朱盼重家庭倫理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
殺手歐陽盆栽 有望破3千萬
反中科搶水 千人護水圳
菲7月外匯存底 超越全年目標
陳椒華座車輪胎破 非人為破壞
陸鐵道部發債券 募900億
詹家姐妹 直落二北京摘冠
總統：民眾小事是我的大事
央行沙盤推演 緊盯國內外數據
韓媒：北韓下令種玫瑰 人民苦
AKB48新單曲 展拳腳功夫
大同實習工廠 學生暑假瘋練功
落實雙子城 雙北共組淡管會
台幣人民幣現匯 彰銀盼試點
密會叛軍領袖 菲總統遭批通敵
李遠哲抵韓 出席亞洲科學營
美信評降等 G7急商討
花東產業技術升級 新書秀成果
闖公墓偷鋼筋 機車運贓警識破
倫敦街頭暴動 當局籲冷靜
廣東嶺澳核電廠 新機組運轉
短線震盪保守 長線伺機布局
國道接應搶老婦 遭警識破
上過斷頭台 蝴蝶犬免於一死
經濟成長率5.01%可期
連偷社區地下室 電纜大盜落網
小英：改變經濟結構更具競爭力
洛桑桑蓋：以達賴之名與中對話
北京網賽 楊宗樺男單亞軍
央行：信評具主觀性 勿恐慌
兄弟打擊不連貫 2分敗給桃猿
台基本面佳 金管會籲理性
信評降 歐巴馬連任路蒙陰影
國軍自製遙控槍塔 性能大躍進
千人奏薩克斯風 挑戰世界紀錄
林書豪當評審 親和作風球迷瘋
馬總統拼連任 王金平力挺
尼泊爾公共場所禁菸
未滿170公分 日矮將志氣高
財政部：台灣財政穩健
幫爸爸穿襪活動 展示超大襪子
林岳平完美收尾 統一險勝興農
捷報連傳 謝淑薇北京奪冠
對岸申領榮民遺產 36％有異
梅花奔山東 滬浙解除警戒
赴陸探榮民 防詐領千萬就養金
噁心菜 富比世點名皮蛋燕窩
退輔會赴陸探榮民 涉千山萬水
美信評遭降 兩黨互責
似夢露性愛影片 專家稱造假
經建會喊話 經濟穩定成長
美債降級 陸帳面恐虧近9兆
國內外經濟情勢 府院密切關注
總統：普羅旺斯形容部落勿扭曲
馬辦：踏實重建 綠應停止唱衰
多希特狙擊 中華不敵菲國
北京網賽 台灣奪雙冠
台股開盤跌92點 日、韓、澳以跌開出
美債風暴 財部官員早起坐鎮
顛覆傳統價值觀 生女父母較長壽
印度北方醫院 實習醫丟棄窮病人
胡志強不滿意度飆四成 道路維護最差
直升機被擊中 美22名海豹突擊隊員全陣亡
壯男遭悍妻家暴 聲請保護令
英政府推請願網 要求恢復死刑議題熱
買e-moving全台最省!! 最高可省31,330 元 租e-moving最easy!! 中華汽車與7-11合作電池交換 公教機關及學生租購方案同步實施中
北韓將有全球最高飯店 專家：蓋好恐倒塌
亞洲股市 全都綠 !
英研究女性身高高 罹癌率也高
西藏流亡政府 新領導人就職
股市跌幅減半 行政院否認
美愛滋感染新統計 多非洲裔同性戀者
伊朗版李察吉爾丟錢包 移民署協助尋回
聯合航空推出最新iPad、iPhone、iPod touch應用程式APP
夏日炎炎何處「趣」？快來西町瘋潮客！
標普砍美國頂級信評 油價重挫
南韓股市狂跌 交易暫停
吳揆借重 洪慶峰將轉政院顧問
美股盤中 道瓊重跌 341.26點 ( 23:07)
廣達七月營收855.89億元 出貨450萬台
中發展商用機 挑戰空巴波音
倫敦暴動縱火 警逮捕42人
標普：美債信用評等難立即恢復
法德領袖促落實7月救歐元協定
蓋特納不走 決留任美財政部長
孫尚綺將在柏林推出「我不語」
世界盃巧固球 台灣奪雙冠
歐洲央行決積極購買歐元區債券
談判破裂 威瑞森電信員工罷工
日本開盤挫 財相表支持美債
美降評續發酵 韓澳開盤跌
歐銀購債歐元喜 美降評股市跌
全台防瞬間大雨 中部以北高溫
開盤前 經部喊話基本面佳
山雨欲來 G7矢言穩定市場
紀念祖先 旅美日僑盂蘭盆會
香港金管局：美元地位不變
美債降評 歐亞買家含淚相挺
世大運臨近 維權者人人自危
末日博士斷言 嚴重衰退恐難免
台股下跌 電子權值股逆勢揚
港股早盤 甫開跌500點
新台幣匯率盤初走升
期市開盤小跌 振幅不大
限縮跌幅？ 金管會：誇張
經建會：經濟估成長5.01%
快手許雅涵 1天搞定青奧歌
標普維持美短期信評將支撐市場
捐4年長髮 助癌友恢復自信
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
靠爸幫陳亮妤 目標商場女強人
橘：立委選舉國親初步交換意見
指考放榜 錄取率9成
G7效應 日圓暫避過度升值
拉丁美洲今年沒那麼窮了
慌陣腳 亞洲早盤哀號
為義西脫困 歐央行擬收購債券
跌幅趨緩 權值股力守
彭淮南坐鎮 新台幣小升
港高溫36.5度 多人送醫
美降評 人幣創4月來最大升幅
政院：關注經濟情勢 隨時因應
標普：美降評對亞洲無立即衝擊
信評遭降 美財長不怕陸不借錢
罵客人豬八戒 炸雞店長吃官司
立委：國親合作沒那麼複雜
「梅超風」發飆 山東皮皮剉
美建議日本海標記 韓強烈抗議
倫敦暴動 目擊者：像二戰重演
大陸鐵道部再發債 業界不看好
美降評亞股再挫 短期續波動
陸豬肉漲 羊肉跟進
飯店房間開毒趴 3人遭逮
綠阻漲住校費 藍籲教部回應
北京驚傳爆炸 3人死
保護陸蟹 台26線交通管制
馬辦促綠同理心 停止唱衰分化
台大電機 重登2類組寶座
日財長：美國債仍是有魅力商品
滬指暴跌 盤中破2500
稻米期貨交易 日首度實施
助弱勢 高市府訂5%採購額度
小馬少棒 中華3連勝
潘基文訪福島 日語為災民打氣
天熱逾30度 怠速擬免罰
台股重挫 半導體剩6檔百元股
第2類組 台大電機重奪第一
美降評 分析師看好新台幣韓元
港股午盤重挫845點
建仔9日先發 客場搶勝
避險潮 金價驚破1700美元
最棒父親節 台鐵父女同車服務
出口降 日本經常帳順差縮減
摘除子宮肌瘤 血栓回流險喪命
六輕外勞需求 勞委會台塑協商
區間盤整 台幣午升1.5分
上台大 建中北一女人數減
外資上周大賣近400億元
一踩地就痛 足底筋膜炎作祟
假車禍詐保險 男吃官司
台大錄取考生 建中拔頭籌
男子涉性侵3幼女 判16年
金管會：目前不採取任何措施
耳鳴苦 放鬆減壓不藥而癒
違規並排釀車禍 司機判刑
韓股市跌破1900點
台港會議 10日在港登場
大連潰堤水淹化工廠 恐洩劇毒
郝：士林夜市未來會吸引人潮
台股收盤跌300.33點
因應財經情勢 政府密切注意
宣明智親家抗議 科管局表遺憾
8月台指期跌210點
台股收跌300.33點
澳批中挺美 自豪經濟勇建
奢侈稅效應 新北房市急凍
缺工就業 勞工可獲獎勵金
外交史料展 重現國家榮辱歷程
外長：美保證拜登訪中不談軍售
改善救助體制 山難者家屬請命
陸控管稀土生產 2年內整合
餵養之愛 餵母乳展親情
飲冰品抽驗 6.3%不合格
國務費使用 府：一切依法
建國百年大遊行在瓜地馬拉舉行
指考菜市場名 雅婷蟬聯冠軍
響應幸福家庭日 高市連署
魚塭電線被竊 業者損失重
美食競爭力 阿基師彰化開講
台股恐慌狂跌 靜待反彈
8月電子金融期跌
美白化?菻~抽驗 7成標示不合
輿論壓力大 撒尿5惡煞投案
國務費執行率近百 藍綠互槓
港陸股跳水 人人捲款奔避險
友人贈仿冒包 網拍挨告無罪
三大法人賣超台股335億元
7月國債 連2月下降
北京增5地鐵 2015年完工
台股波動 吳揆再信心喊話
泰武國小古謠隊 傳唱生命力
談莫拉克重建 吳揆落淚感謝
台北一遊未盡 豐富旅人行囊
日股收挫逾2% 近5個月最低
飛特族用過即丟 公視揭露辛酸
宋承憲金泰希離台 粉絲送機
松年結業 朱立倫：越唸越年輕
南投4死案 死因待法醫所鑑定
文化不同 林書豪父2過父親節
激拚選戰 藍綠高雄覓競選據點
網路不當發言 北市:純屬個案
美歐債延燒 歐股開盤漲跌互見
人民幣兌美元匯率 再創新高
新台幣兌美元持平
亞股再挫 星國頻敲警鐘
八八水災2週年 2祈福會登場
崇越棒球隊成軍 吳思賢執帥印
傷心父親節 癌末老翁上吊亡
股市再跌 學者：信心不足
陸股大跌 滬指盤中創新低
六輕勞委會達共識：優先用本勞
普羅旺斯風波 吳揆：觀感不同
防血糖降 糖尿病患飲食定時量
7月出口 歷年單月新高
外資倒貨315億元 史上第5
台指期拉尾盤 未來觀察美變化
鄭元暢裴蓓拍戲 演情人像兄妹
棄醫科選物理 吳聿追求真理
美歐債問題夾擊 德股開盤即跌
美國副總統拜登 17日訪陸
台股大跌 電電公會：外在因素
越民眾藉觀落陰 尋找親人墳墓
景氣看壞 卓士昭：出口仍樂觀
昆山工研院 覬覦台灣人才
避險買盤推升 黃金再飆天價
小野麗莎再來台 想喝珍珠奶茶
經部推會展卡 狂吸商務客
陸媒：美債鬧劇 該反省
莫拉克2週年 永久屋完工9成
友達7月合併營收月增4.7%
陳炳德訪俄 參觀航母
不滿建港損失 漁民抗議索賠償
自幼受扶助 母親帶子女助學
解放軍的隱憂 外賣大軍
課後班時數限制 教部：未定案
港股收盤 下跌455點
痛批標普 美財長不憂陸停買債
羅傑斯盃 盧彥勳負傷參賽
情人節約會 情侶陳屍車內
陸專利代理人報考 台234人
北大武山坍方 遊客勿入山
陸7月CPI 預估仍破6%
視為第2父親 受助童謝盧勝彥
大陸投資環境評估 昆山第一
防詐騙 北京發養生專家證
醫療臨床助理 立委擬修法規範
高中英聽報名 延長至11日
3國中生翹家竊車 偷食物被逮
台大情結 戲劇男組超政大廣告
張曼娟接掌駐港光華中心主任
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
拚新專輯上雲梯 王子克懼高症
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
努力不懈 身障生上台大法律
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
運將拾金不昧 伊朗商尋獲失物
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
老翁控借展未還 原民會查證中
標普砍美信評 葛羅斯鼓掌叫好
媒體報導縮股市跌幅 陳沖澄清
新北市房市買賣 板橋減退多
義大招生亮眼 分發率百分百
Makiyo出輯 感謝李亞明
河內將建7條高速公路
年輕不留白 大學生直排輪環台
嘉縣花卉高山茶 波蘭興味濃
與未成年少女上床 甫脫褲遭逮
區間盤整 新台幣收平盤
陸專家 加入批美行列
早點接觸中國 選填金門大學
台股跌 外資：中長線買點浮現
治癌新宣言：每周運動2.5小時
另類陳情 寄垃圾到市府表不滿
秋節返金新選擇 縣府提供包船
疑受傷墜地 大冠鷲救進警所
公共場所哺乳室 11月底上路
青少年朗誦比賽 15日出征
演出被指禁國歌 僑委會否認
卡片祝福 精障病友父親節傳愛
父親節禮物 原生上台大醫學系
斗六補選 藍慶父親節綠批暴力
歐美債信危機 港股愁雲慘霧
年紀雖小 跳級生指考表現亮眼
珍藏3千年古文物 藏家首曝光
流浪13年無國籍 男子終圓夢
洛桑桑蓋：願與中和談
首次過父親節 立委媽媽落淚
山區4工程 高市盼明年完工
油切戰士捷報 找完油蟲抓牙蟲
黃益平任巴克萊新興市場分析師
原能會：機場輻射劑量安全無虞
痛失至親 廖凡逸考取藥學系
缺父母奧援 林宜軒打拚上國體
7月出口創新高 電子產品強
台大情結發酵 分數排名躍進
梅花颱 陸365萬人受災
政黨連坐執法不力 中選會澄清
憂輻射 京都祭典拒災區松木
人文底蘊厚 觀光局推北投遊
台港合作 文創教育下一波
八八重災公路 重建選線難
首度指考招生 金大異軍突起
貨運拖累 航空業營收不如去年
女子流連市府 新北：柔性規勸
美債風暴 陸專家力拱人民幣
強抱正妹員工 男辯量體重遭訴
爆乳洞洞裝 何潤東嚇壞媽媽
載汽油桶衝撞校園 男判12年
媽媽咪呀登陸 張芳瑜熱情投入
上台大或留學 鄭筑尹天人交戰
陸官員：經濟增速劇降風險小
蘇俊賓電台受訪 向父親賀節
父親節員工出遊 男子溺斃
收購大西洋保險 股神參一腳
富邦金前7月賺逾300億元
美債信遭調降 泰股走跌
流亡二十載 北島返陸出席活動
陸信用卡透支 年增1倍
金管會：投資人預期轉趨正向
大學調宿舍費 綠批變相漲學費
歐銀走險路 收購義西公債
北大VS長庚 藍友彤選校陷兩難
今彩539開獎
獲泰王批准 盈拉正式執政
飾金每台錢漲破6千元
無畏宿疾 張子提留美圓父夢
父亡辦理賠 竟是小三女兒受益
威力彩開獎
網購隱形眼鏡 先睜大眼
投資熱 年底156億資金到位
台股重挫 劉憶如：勿自亂陣腳
王毅：江陳7會有望簽投保核安
澳股連跌5天 指數創兩年新低
中市大雨疑有人落水 漏夜搜救
客運玩法提創意 最高獎金五千
推金融知識 金管會辦競賽抽獎
金門大橋工程落後 議員關切
經建會通過桃園航空城捷運線案
陸拚綠經濟 捷安特搶攻商機
台灣科技產品出口 競爭力強
馬股再跌 1500點失守
歐股盤中重挫 美成長堪憂
李顯龍：全球展望不明 多變數
起床一根菸 更早成神仙
陸航母保姆艦駛離 是為躲颱風
拯救世界 中國無力也不會出手
基北區高中職 明14時放榜
總統祈福 肯定台灣對國際貢獻
四海幫堂主 北監上吊死亡
枕邊人揭惡行 醫師A健保遭訴
昆山盼轉型 走向研發中心
美61歲女泳者 挑戰長泳紀錄
美股開盤重挫 憂經濟前景
北市精華區 國有地上權招標
支持率跌破兩成 菅直人不下台
威力彩頭獎槓龜
今彩539三星四星彩派彩結果
多起暴動撼倫敦 警逮160人
俄客機迫降海蘭泡 12傷
屏東機場熄燈 吸引見證者搭機
周儀翔處女秀 中華技壓大馬
美重登3A 標普：短期機率低
副總統：軟實力為推動外交重點
美股挫 財部：台灣出口表現好
全球合力止血 防債務危機蔓延
PIMCO：美離違約風險還遠
矽品擬買庫藏股 近10年首次
力抗長人 中華男籃：要更凶狠
加快減支棄加稅 美經濟有救
總統過父親節 臉書流露思親情
遭疑剽竊軍購功勞 國防部駁斥
中市疑2人落水 漏夜搜救
台股重挫300點 國安基金「等無人」
美信評降 相關機構挫咧等
美股收盤 三大指數跌幅逾5%
蘋果控宏達電 美國貿會立案查
全球股市跳水 亞股開盤趴地
世界最文明國家 英國騷亂進入第三天
東京股市開盤 跌破9千大關
澳洲表演拿掉國歌 外交部、僑委會撇責任？
黑色星期一 中國兩市值一天蒸發1兆
現役AV女優天團「惠比壽麝香葡萄」 12/3來台開唱
能量飲料提神 咖啡因過量引失眠
美雜誌評選無能議會 台灣日本皆上榜
無理民眾最大？議員依法仍被嗆！
全球一馬當先 台股大逆轉
未落實稽查 中市官員再遭彈劾
遺書喊冤 四海幫前堂主獄中上吊亡
英女王路邊乞討? 原來是超真實人像
衛星導航出包 車陷崖邊
劉若英閃婚 官網自爆嫁浙江豪門
腹部不明疼痛、便秘 可能非常腸胃問題
法國24小時麵包販賣機
港股暴跌千點 2萬大關失守
金管會鼓勵實施庫藏股
日千人遊行示威 高喊停止韓流
吳揆算到皇帝命? 行政院新聞稿澄清
亞股狂瀉後反彈 台股帶頭衝
跌深反彈 美股開盤漲
塔利班請君入甕 美機中伏遺恨
俄全面解除歐盟蔬菜禁令
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中市大雨落水意外 1死1失蹤
歐巴馬信心喊話 難挽美股頹勢
歐巴馬：兩黨團結危機有解
楊念祖：對台軍售 美免陷衝突
法信評也有危機 經濟學者憂心
歐洲人籲歐盟 通力合作度危機
多倫多股市 3天跌掉千點
APEC緊急糧食會議台北登場
對流旺盛 中部以北防大雨
米納斯石藝 傳承巴西殖民風
台股開7189點 跌363點
小馬少棒 中華全勝晉4強
全勝晉級 小馬少棒奪冠有信心
今年首季中美洲外銷見成長
防股災 港官員信心喊話
英暴動擴大 伯明罕利物浦淪陷
事故影響 陸擬調整鐵路運行
政院緊盯股市 隨時因應
因雨延賽 王建民改10日先發
越南咖啡出口價 創13年高
衝擊不止 亞太股市一片慘綠
港股開盤重挫 跌破2萬點
股市跌 新台幣盤初貶
全球股災 台出口仍穩健
串聯雙北 快速公車年底將上路
歐美危機可能阻礙巴西成長
耳垂腫脹如鑲珍珠 粉瘤惹禍
大雨攪局 建仔首勝再等一天
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
小熊球場 外圍也能看球
潭子溺水尋獲1人 續搜失蹤者
股災當頭 台塑明提停工規劃
路線圖放大 205公車試辦
繼續跌 滬深股開盤走低
陸7月CPI 漲6.5%
日財務大臣野田 角逐首相
星投資界：熊市來了
全球股災 財部緊盯
動物園打卡 看全民情獸特映會
金融美債曝險 金管會：掌握中
溫州事故影響 廣深高鐵恐暫緩
美信用降等 對菲經濟衝擊小
南韓緊急集會 商討金融情勢
福建兩船相撞 2人失蹤
台股連續走跌 後市看政策
台塑要外勞 王如玄：非用喊的
馬噗浪推特上線 金開臉書專欄
鬧鐘裝針孔 工程師涉偷拍遭逮
糧食救援 擬由最近國提供
高中學力鑑定考試 後年改十月
越抗議陸調查船侵犯主權
國際影響 越南股市低迷
工程會：續關注樂生與捷運安全
資金避風港 星密切留意
陳菊穿鐵衣 病房內開會
點火 富邦金第一金率先翻紅
滬深股早盤下跌
海南改建大橋坍塌 2死2傷
病歷上雲端 立委憂隱私外洩
當球員或教練 林書豪都敬業
黃斑部病變毀視力 民眾欠認知
大陸7月PPI漲7.5%
郝團隊添新血 丁亞雯上任
妮妮超申智愛 現役最長壽球后
全球股災 泰股開盤下挫
盯上外資 金管會：平日有監測
馬辦：重建大事 勿政治口水
企業質佳 證交所勸說買庫藏股
股災 新台幣午貶3.2分
台商涉當共諜 賴坤玠判1年半
港股午盤重挫1232點
官媒：觸犯大陸利益 將付代價
假徵才性侵少女 狼男判15年
移除行道樹 北市求償506萬
備戰奧運 田協擬聘莎娃前教練
韓股跌破1700點 近一成
台股收7493點 跌59點
斡旋爭議 陸外長訪南北蘇丹
因應股災 綠委籲跌幅減半
倫敦騷動擴大 台僑未傳受傷
府信心喊話 以長期基本面為重
豪雨成災 瓜地馬拉災民逾萬
傳金正日殺害戰爭英雄南日
幼教補助 高市擴大至4歲
學校以試養試 教團盼終結
8月台指期跌23點
台股開低震盪 跌59點
男子患戀物症 偷馬靴被起訴
改善變形蟲 朱立倫要求路平
手術鋼釘植歪 醫師判刑3月
8月電子金融下跌
大雨就淹水 胡志強：著手治本
深大運會 部署防空導彈
搶反彈 台股震盪450點小黑
聯測未來 丁亞雯：廣徵意見
塞車未能錢塘觀潮 旅行社判賠
中秋節做公益 總統4年不缺席
王如玄：基本工資案已送院審核
網路霸凌 新北：校方加強教育
拆滅火器不慎 男遭鎖頭彈撞亡
陳菊滑倒 劉世芳：腳底油滑
通膨嚴峻 陸學者：升息對抗
員警當和事老 翹家女與母和解
黑膠好盤展 復古感動人心
選手資格惹議 體委會澄清
性侵未成年女兒 獸父起訴
女控性騷解僱 雄院判勝訴
調查：近2成國中小生遭師辱罵
三大法人賣超台股311億元
高中職分發 錄取率近95%
上大飯店吃霸王餐 婦人遭訴
不爽被超車 男子高速公路開槍
羅傑斯盃 盧彥勳首輪敗陣出局
掃描器開車門竊財物 警逮1人
亞銀：歐美動盪 考驗亞洲市場
墾丁南灣戲水 1遊客溺水
鮪類絕種危機 籲響應減少捕撈
陸限稀土出口 美墨告上WTO
開車撞公車 酒駕男送辦
共軍廣西集結 陸：例行演習
蘇貞昌：災難後 就怕遺忘
中常委投票 藍：具制度防操控
美回應陸評國債危機：能履義務
民眾指陳情遭逮 警：依法辦理
要律師有格調 法官挨告無罪
濫用棄嬰筒 日男吞保險金丟甥
提高香蕉品質 穩定蕉價
外交部：美尚未回應日春財求償
委外經營 梨山賓館將再現風華
購金熱 金價上看1860美元
北市公立高中職全額滿
大陸失地農民5千萬人 問題多
新台幣兌美元貶2.5分
罵員警三字經 男判拘役40天
立委呼籲 制定揭弊者保護專法
警局像二手店 千件贓物待認領
傳同志退黨參選 藍：持續溝通
嘉市徵才 提供4千工作機會
菲前總統馬可仕 將長眠家鄉
定期篩檢 遠離口腔癌威脅
學彈琴 銀髮族圓音樂夢
藍：杜絕賄選 不迴避連坐責任
明年基測剩1次 考題中間偏易
東港槍擊案偵破 逮2嫌
暑假旅遊旺季 交通安全列第一
陸5大機械業 訂發展規畫
科技新貴轉社福 為憨兒賣月餅
中信金：經濟面看好 台股超跌
彰化古蹟 鐵路醫院將活化重生
陸股奮力抗跌 深指收紅
印尼華僑返台 意外檢查出肺癌
外資連2天大賣 僅次金融海嘯
中信金：二次衰退無影
信自爆不用手機 想學探戈
陸雪豹突擊隊 開進新疆
陸婦爭相赴港產子 港婦產檢難
物價高漲 陸學者：未必升息
中市議會流會 綠批自廢武功
股市護盤 企業看法不一
芝加哥推出建國百年台灣電影節
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遭指愛算命 蔡令怡要求更正
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
安平交通塞 蘇俊賓提願景
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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