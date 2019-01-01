漢
En
News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
原子小金剛之父 手稿明開展
大腸2倍長 手術擺脫宿疾
景氣差 歐盟國自殺率竄升
金門新點子 軍營變原住民園區
南投猝死案 醫師建議查飲水
殺傷觀護人 保護管束男子投案
區間整理 新台幣升6.5分
台灣工具機產值大增 全球第6
父迷賭女兒舉發 警查獲簽賭站
岡山公車轉運中心有譜
登山客受傷 海鷗救援
闖機場禁區揭曉 女模擬過程
糧商：濕穀收購價可望破千元
泰新總理誓自主決策 不做傀儡
獲車惹風波 菲神父願退還
買貴可退差價 南市採購遭質疑
網路陷阱多 託買遊戲點數有詐
高雄港慶航海節 盼提升競爭力
北市家庭教育中心 徵儲備講師
比籌組政府 協商再破裂
盧彥勳拍短片 籲防愛滋反毒
聚紡獲碳足跡認證 紡織所樂見
關稅副局長遭押 退休金恐泡湯
泰準總理盈拉：執政能獨立決策
中菲外長會談 維護南海和平
上海計程車 9日起漲價
機場遭闖入 曝露3盲點
輔導節水 目標年省125萬噸
中華男足好表現 星國盼切磋
河北熱浪 一天兩次高溫警報
三商美邦違規 遭罰120萬
為泰黨才勝選 卻面臨解散申訴
警破販毒集團 孕婦也吸毒
國小以下教職 爆425人搶1
台北電影節 柯宇綸獲最佳男配
公督盟出新書 籲全民監督國會
暴躁摔拍 楊宗樺驚險晉4強
台北電影節 何子華獲最佳女配
刺傷觀護人 假釋男回籠
歐辦事處：台歐貿易顯著復甦
今彩539開獎
小車後座繫安全帶 8/1上路
擁抱絲路 林義傑邁入後半路程
大樂透49樂合彩開獎
銅價看跌 歐債危機難解
砍死台灣婆婆 大陸媳婦遭訴
谷歌微軟地圖執照 中國審查中
聯測爭議 北市二測後檢討
亞青羽球 中華隊金包銀
合宜住宅 業者：房價影響不大
竊聽風暴 英相：整頓新聞管理
斗六補選 藍盼辯論綠籲不買票
陸石材禁輸入 加強查緝防堵
釐清死因 檢方漏夜解剖5遺體
法部：邢泰釗人事絕無政治介入
總統看國片 籲關心罕見疾病
邢泰釗調職 基層檢察官反彈
泰國選後情勢穩 灰色旅遊警示
東莞企業經營難 不亞金融危機
周小川：中國能容忍一定通膨
陳偉殷優質投 中止5連敗
竊聽案鬧大 英首相誓改革媒體
台北電影節 最佳新演員李亦捷
桃機遭闖 塔台雷達曾有訊號
巴西隊家長團 砸百萬來台看球
總統南下秀政績 搶攻醫界選票
美6月新增就業人數遠低於預估
日博多山笠慶典 送活力給災民
港簽便捷措施 年底前有譜
具保促和解 法官遭申誡
鴻海6月營收 今年新高
今彩539頭獎1注中獎
大樂透頭獎 1注獨得1億元
電影節男女主角 吳朋奉謝欣穎
金溥聰：聲譽獲澄清立即撤告宋
疑性交易糾紛 女自殘控男性侵
勞委會：外勞接續聘僱須備證明
台北電影節爆點 郝龍斌被吻
迎戰綠營 金溥聰：決戰南台灣
金溥聰：吳揆沒抹煞李登輝貢獻
亞田賽 中華400接力闖決賽
未獲准 馬國淨選盟照集會
古巴強勢 中華少棒落敗
電影節百萬首獎 2紀錄片奪獎
看「帶一片風景走」 總統感動
蘇辦重開張 開箱文卻遭移除
八仙救生人力 新北：已補足
波蘭蓬勃發展 台波交流密切
美學者：陸經濟成長將放緩
地主球迷熱情 小選手好緊張
海祭壓軸 陳綺貞：盼樂迷享受
藍營民調 雙英中間選民戰平
突破高建三 桃猿逆轉勝獅
馬宋會 橘：尚無消息
709集會 25城市馬國人響應
中興高等研究園區 啟動招商
港評大中華省區競爭力 台第一
小英籲地方政府獲公平資源
在野黨批不知恥 菅直人回罵
馬吳全國競選總部 11月成立
台北秋葉原開工 郭台銘將出席
中風竟單手開車 王羽嚇壞親友
台美學者：2012台灣無論誰主政 兩岸關係不樂觀
FUN暑假 知名鞋商西門街頭耍競技
蔡「台灣人」論 馬辦駁「操弄族群」
鴻海6月營收2,284億 上半年累計破兆元
大馬鎮壓抗議 逮捕千餘人
三天五死》離奇死亡案 防疫師上山查訪
鬼靈精怪新移民小朋友 教謝伯伯學才藝
南蘇丹獨立建國 美英法承認
偵辦記者竊聽案 英警續搜星報
世界新聞報停刊 同業精采下標
媒體監察機構無力 英朝野籲廢
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
ESPY最佳運動員 妮妮差你一票
苦吞4柏忌 妮妮排26
剛果墜機 46死53生還
首輪有點差 妮妮仍有自信
就業數據欠佳 美股跌
美國消費者信貸連8個月增長
黃金漲 每盎司1541美元
美經濟利空 歐股下挫
重現一百年 馬丘比丘需保護
威廉凱特訪美 防狗仔法伺候
IMF批准支付希臘32億歐元
美數據欠佳 國際油價跌
塑化劑風波 美珍奶店生意差
台灣活力 亞維農碰觸得到
輻射牛 日本人怕怕
威廉夫婦主持牛仔節 轉赴洛城
球場漸適應 妮妮追分趕進度
低壓帶靠近 天氣不穩定
賴幸媛：美支持馬政府兩岸政策
北中攻防 雙英週末南投拚場
國中第2次基測 首次開冷氣
斯洛伐克國際藝術節熱鬧登場
越南泡麵小心吃 傳含致癌物質
陸6月CPI 上漲6.4%
國道3號車禍 多人輕重傷
美日澳軍演 媒體：箭指大陸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南海爭議 菲中同意維持友誼
誠字哲學 馬總統：雙手贊成
南蘇丹獨立 UN再派維和部隊
護南海主權 越南更新海警裝備
大陸6月物價 吃的漲最多
達人貸款飛行拍攝台灣 總統讚
美媒曝姚明退役 唯未獲證實
大陸豬價一直飆 居民愁上愁
復育有成 新市辦白蓮霧節
馬辦：小英台灣人言論操弄族群
歌詞俗 星國慶不唱卡卡歌了
天空步道人擠爆 籲搭接駁車
繼續努力 妮妮盼明天開紅
公平會查物資囤積案 6件結案
小英：要讓當台灣人成為驕傲
奮戰34洞 妮妮想泡澡抬腳
林內重大車禍 4死
集集線復駛 總統任列車長
北京暴雨 7張照片3張假
藤枝遊樂區休園中 遊客勿入
第2次基測英語 4千多人缺考
拚兩岸 遠航空巴新機9月到
綠批治安 馬辦：連事實都搞錯
國道攔車打人 遊覽車追撞
音樂人蘇通達婚禮 孫耀威獻唱
問禮堂簡章有錯 竹縣：重編
709集會倒數 吉隆坡如死城
抗議拆遷 三重居民凱道祭天
走勢偏弱 台幣週貶0.05%
假冒檢座詐騙老嫗 2男送辦
高市文化公車 認識歷史景點
男子偷吃水果 連貨車開走
專業教練看妮妮：得有耐心
大集會前 馬國警方逮兩百多人
基測英文中間偏易 網路入題
李振昌驚險登板 連5場無失分
南韓：北韓公開處決劇增
專家：陸CPI漲幅 Q3仍高
花蓮近海地震 規模4.1
生日願望 蘇俊賓盼順利登月
林政則訪美 籲軍售台灣
糖尿病服藥水腫 恐基因作祟
圓空姐夢 考完復興考遠東
陳昇搭香肩 林慧萍閃躲險跌跤
電信業親子優惠 專家盼限制
越查獲一臺商公司違規排污
夢中緣 AK唱出李小龍
台中城隍爺出巡 重振傳統民俗
NB代工廠 第3季出貨保守
宣導戒煙 世衛籲煙盒印煙害圖
國道尋仇釀禍 警追惡煞
錯置屍袋哭錯人 高市允檢討
勞委會開班 助視障按摩者就業
南韓整頓軍方 消除部隊惡習
綠不分區 吳乃仁：只能這樣做
觀光向榮 吳揆：總統政策正確
未來怎麼走 姚明20日說分明
闖台塑盃 楊宗樺求今年首冠
魏如昀換經紀 勇敢為父喊冤
新住民拚證照 盼落地生根
陳沖：2015年綠能產值破兆
分數抵旅費 陸旅行社搶錢新招
打34洞 妮妮：超級長的1天
進墳墓避核 日9旬老嫗自縊
髮廊音響太吵 婦潑漆遭訴
菲中聯合聲明 菲總統府歡迎
吉隆坡萬人示威 五百人被捕
金門愛心會20年 總統電賀
屏東好運旺彩券行 4次開頭獎
浴血任務 動作一哥同台飆戲
協商樂觀 經合會前先開江陳會
六堆兒童藝文嘉年華16日登場
立委選戰 綠黨有備而來
飛宏從零件走向品牌 微軟肯定
遊故宮偷旅客皮包 蒙古男遭訴
港迪士尼票將漲 陸客行程提前
防約會強暴 五不二要
獨角仙繁殖期 雲嘉山區活躍
2基自然生活化 地震入題
歐盟下週公佈2次銀行測試結果
巴掌仙子 用愛守護
苗栗槍擊 警攔巴士擋車逮人
高薪吸才 億光招千名員工
陸6月工業出廠價 年增逾7%
SK補洋投 開除麥格倫
新兆元 綠能大咖齊聚攬才萬人
威廉夫婦訪洛城 深受民眾歡迎
海底水管變形 海水廠抽不到水
二次基測 台北考生：較聯測易
剛果空難 官方稱127人亡
網文侮辱原住民 陳瑩要告發
激勵學生學英語 師獲遊學獎助
國人離婚率緩降 當心六年之癢
美議員見達賴 中方反對
景氣回春 中市求職者騎驢找馬
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
毛巾業轉型 設計品質著手
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
5死疑案 檢驗最快明出爐
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
李登輝：清白站得住腳
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
入主泰谷 億光董座：股東支持
投資綠能科技 歐洲表現落後
開密室災難臨頭？印廟尋寶暫緩
未來4年 中印3.2億人脫貧
農產品銷陸 鄭立中允綠色通關
台塑盃網賽男雙 地主留下金盃
被聯測拖累 基北生拚二次基測
男子登山道上吊 嚇壞早起者
涉盜國有地砂石 4人遭逮
破冰 經長8月擬赴印度招商
一圓高中夢 男牙醫轉行考空服
二次基測 國文變簡單
吻戲5分鐘 湯唯說玄彬很害羞
沒資格？留日25台生領獎學金
誠信遭質疑 大陸紅會傷很大
觀感佳 司院考慮多開憲法法庭
同月同日生兄弟 車禍同赴黃泉
爭取陸客 高雄美濃議員發聲
2次基測 台南1人重複報名
胡志強到天津 參觀台灣名品展
台中攝影人聯展 新銳出頭
竹山城隍廟慶 吳揆代總統贈匾
左腳半公斤鋼釘 姚明可能退休
迎接拜訪號 台中踩街辦晚會
國道攔車毆人 主嫌到案
印度內閣改組 可能11日展開
陸異議人士廖亦武 逃往德國
不受限身障 林永晏勤學英文
男子溺斃姊妹潭 原因待查
世界少棒 中華輕取厄瓜多爾
夏客音樂季開賽 啦啦隊拚特色
姚明NBA 每場平均逾19分
末代二次基測 作文好發揮
公視再傳捷報 2紀錄片獲獎
浩角翔起金門會粉絲 熱情有勁
明全台陣雨 高溫降2到3度
大陸籃協：等待姚明20日決定
末代二次基測首日 缺考創新高
星展：逢低布局股市及商品
停格11年 台東1鄉長再當選
中華少棒拚晉級 得射日破巴西
許銘傑中繼 4球K掉李承燁
亞洲田徑賽 張銘煌鉛球奪金
勞陣：反對外勞與基本工資脫鉤
坪林文化季 2米高毛筆吸睛
追女不成 男撞人被逮
宜蘭童玩節 小英捐復刻版童車
專家：美經濟須QE3激勵
台北進城記 賞今昔百景
湯圓仙草變畫料 法導演搞創意
亞田賽奪金 中華隊睽違16年
受虐兒虐人 心輔後懂愛人
日媒：大陸造航母 覬覦南海
馬國大集會 千人被捕
中華民國承認南蘇丹共和國
環保願景 3減過生活
今彩539開獎
競爭刺激銷售 平板電腦看好
亞維農大舞台 考驗全球表演者
政績好宣傳少 總統盼民眾幫忙
夫妻罕見病症 過期解毒藥救命
林敏霖娶媳補喜宴 馬總統祝賀
露國感謝台灣協助農地復耕
悍猛鎖獅 桃猿6連勝
放膽拚 張銘煌鉛球奪佳績
小英：不分區名單應看未來布局
亞青羽賽 中華男雙包辦金銀
今彩539 頭獎4注中獎
亞維農藝術節 大陸表演團參與
法僑國慶趴 越夜越狂歡
伊朗試射飛彈 首度射向印度洋
蔡英文：新北財政分配比照高雄
打完第2輪 妮妮超標4桿
藍：綠勿把黨產當選舉提款機
美國公開賽 妮妮終於打完2輪
原民樂團SE 奪海洋大賞
借宿家庭餐敘 挺馬再做4年
恰恰開轟 象中止洲際球場連敗
南蘇丹歡喜獨立 大國紛承認
馬國大集會 1人死
日再傳7.3強震 已發布海嘯警報
無政府狀態 ? 國道攔車打人引發大車禍
日強震 10公分海嘯抵岩手縣
史上最多 5前新聞局長選立委
假日何處去？溪湖糖廠「鐵道回甘，蔗樣好玩」
台中罕見中毒夫妻 將可出院
參選立委 陳唐山首站訪王定宇
阿里山陸客團車禍 7人送醫
部落格衝人氣 小心釣魚網站
愚不可及的臺灣學人---楊上民
「建國一百年‧閱讀蔣渭水」巡迴展 7月13日移師國中圖舉辦 7月16日邀黃文成教授主講「蔣渭水與臺灣文化運動」
手機換智慧型 竊聽魔高一丈
大馬抗議掀風潮 選舉添變數
據傳美基地幽浮臨空 飛彈故障
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
藏傳佛教噶瑪巴訪問美國
妮妮2輪146桿 暫列第29
兩輪表現不佳 妮妮很失望
范逸臣開唱 曼谷high翻天
全台陣雨 北部南部防大雨
查維斯現身 談中國鉅額貸款
公視四報一社辦總統選舉辯論
日本7.1強震 發布海嘯警報
強震再襲 日本發海嘯警報
二次基測第2天 數學社會登場
穆倫抵北京 將會領導人
挺國片 楊永明為劍雨首映打氣
劍雨美首映 老外也瘋狂
索后傳簡訊 為妮妮打氣
日再爆強震 福島核廠無異狀
美老兵跌落雲霄飛車 離奇死亡
松山飛金浦不樂觀 黃金線缺角
楊永明：激勵士氣 保障權益
日本東北大震 台灣東部小震
陸專家：首艘航母宜訓練兼戰鬥
5月公益彩券盈餘17億元
雷電老攪局 妮妮打牌等球賽
1席都不想丟 藍綠拚艱困選區
不讓大黨專美 小黨立委戰突圍
首選族搶攻首投族 各出奇招
當立委先當助理 國會傳承
中央氣象局氣象報告
陸官員：下半年物價形勢或好轉
中央氣象局 今天白天天氣預報
米粉喜餅 濃濃母愛與傳承
轉型 DRAM廠生存之道
網路打選戰 馬辦駁綠雙重標準
總統關切蕉農 促農委會因應
日強震 氣象廳解除海嘯警報
孫中山郵展 赫見百萬圓郵票
歐巴馬讚菲 地區關鍵之聲
警將傳訊布魯克斯 梅鐸仍力挺
玉木宏不愛變裝 學中文泡妞
輔選馬吳配 高雄動起來
減赤 白宮呼籲做法要平衡
陸上半年順差 幅度收窄
平板夯 亞太區5年成長10倍
仿效孔子行腳 兩岸學生訪偏鄉
加權指數明天減19點
高雄港驚見浮屍 警籲指認
日震上修至7.3 幸海嘯解除
松山飛金浦 韓全貨機恐搶市
震驚 福島核廠人員急撤
香蕉木瓜跌價 農委會大力促銷
永和民宅火警 老翁成焦屍
新北捷運環狀線1階段工程動工
餐廳遭指違法 吳淡如自清合法
四川拆遷不擇手段 搶嬰逼就範
谷歌社群 出現馬總統山寨網頁
中油汽柴油漲3角
立委訪美 盼促成軍購
總統學烘焙 宣示照顧弱勢
太魯閣馬拉松路跑 擴大舉辦
桃紅妮妮 明再戰34洞
基測首傳嚴重舞弊 1槍手代考
離奇5死案 不像肉毒桿菌中毒
監院查塑化劑案 擬約詢楊志良
府：總統關心農民不應被曲解
老師當考生 體會考場心情
蔡英文：執政者應多照顧農民
台塑汽柴油漲3角
日震滿4個月 逾6成瓦礫未動
救蕉價 高市擬訂外銷獎勵金
抗衡蘋果 宏達電雙管齊下
毒販擁槍自重 警破門逮人
二次基測社會 媽祖五都入題
二次基測數學 解題得轉彎思考
保護生態 澳洲開徵碳排稅
新成屋 房仲：價格貨比三家
蘇貞昌籲選民 挺小英國會過半
哈燒新片 湯姆漢克斯機車談愛
金價週線大漲 居高思危
戀戀火金姑 林務局網站觀賞
男子陳屍鐵軌 頭部變形難認
臨時清潔工 碩士也來考
台泰聯手破詐騙 15嫌遣台
北北基爭議 北市近期檢討
反悔不賣 朱木炎告屋主
學者批綠不分區名單 建議調整
蘋果傳9月推iPad HD
私房錢遭誤丟 垃圾堆中找回
阻擾採訪 陸鎮長：記者算什麼
雲嘉農業結盟 打造新契機
獲贈總統府模型 吳：全民期待
型男特警革命篇 好萊塢加持
甲烯藍解毒劑 專案許可趕製
2基英文 補教：複製題是關鍵
明年基測僅1次 6月9日登場
2基自然 補教：計算力佔優勢
警破蜘蛛盜 鑽戒名錶偷上億
北北基爭議 教部成立專案小組
美濃黃蝶祭 陳菊期許生態永續
法導演來台 拍孩童自畫像
明年基測剩1次 考題中間偏易
全球生活費 上海比紐約貴
阿里山遊覽車車禍 4人輕傷
國文題與作文結合 難度稍降
唐寶寶夏令營 家長喘息孩子樂
美濃黃蝶翠谷 催生國家公園
陸GDP崇拜 學者齊砲轟
總統選舉辯論 馬辦樂觀其成
忘了報名世大運 楊淑君轉陪練
農委會：香蕉木瓜 強化促銷
入選未來之星 蔣智賢抵鳳凰城
不滿打工沒錢 陸男偷渡被逮
中央氣象局氣象報告
建中北一女 至少要400分
社會科靈活 補教：新瓶裝舊酒
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
MV薦周秀娜 蕭敬騰：我喜歡
男求愛不成 撲女強吻告詐欺
末代二次基測落幕 首傳槍手
青商會借場地 空官依法行政
發票盃路跑 花蓮場可現場報名
判決確定 半年內需補報遺產
高價股走向 台股後市指標
請司機幫買藥 趁機開走小黃
國內解毒劑不足 毛地黃尤甚
孔子行腳活動 赫見孔子後代
兩岸金門尬籃球 金城隊奪冠
吳揆：從未講過不實的話
印廟財寶受矚 前王室興嘆
穆倫：美軍繼續在南海活動
金控上半年獲利 3家破百億
抗憂解鬱動起來 計步器是幫手
中華雙響砲 提前痛宰日本
綠：不分區有限 持續結合社運
野菜栽培嚴謹 原民會籲勿恐慌
防人肉炸彈 印病患搭機安檢嚴
朱麥可滿貫轟 生命中首發
亞田賽 中華勇奪1金2銅
套房售轉租 留意報酬率
新台五路及南港交流道動工改善
工藝品藏毒 航警查獲送辦
二次基測落幕 分數可望提升
國道載貨滿天飛 警方將重罰
南海風雲 穆倫：恐爆嚴重衝突
陽岱鋼點點點 連6場安打
被香港超越 中華400接獲銅
馬廟口開講 雲林鄉親熱烈迴響
疑細故口角 越南妻刺死先生
蕉農：總統是好意 勿斷章取義
小英：台灣人要面對蕉價問題
姚明退休 「錢」景仍廣闊
8億美元軍援巴國 美欲取消
母申請低收沒過 男子憤搶銀樓
天價陸製品 披著假洋皮
台塑盃封王 楊宗樺獲今年首冠
蔡英文：研發創新關鍵產業
梅鐸併天空 英在野黨擬杯葛
列台聯不分區 李安妮沒意願
諂媚權貴 梅鐸愛將搞垮招牌
席開70桌宴客 許效舜娶孕妻
前田敦子抱抱 佐藤健失眠
香蕉產銷失衡 國軍協助採購
縮短社會4大差距 小英有信心
杜拉克捕獅 桃猿7連勝
國防部：空官校內禁選舉活動
海祭畫句點 蘇打綠雨中唱壓軸
納骨塔電梯故障 喪家受困驚嚇
印度火車脫軌 35死100傷
刺客再添1人 藍徵召陳以真
穆倫：美中對話應跟上雙邊變化
老漁民出海捕魚 溺水死亡
非洲之角大旱 50萬兒童垂危
售台黑鷹機 首批2013完工
中國官方團密集訪台 馬指示降溫
離奇5死案 排除馬錢子等中毒
參加「幸福新移民」活動 馬：我是60年前的移民
火車疑撞黑熊 海端鄉黑熊出沒
綠：與黑道交往的人 無權批評黑金
妮妮美公開賽 290桿說掰掰
海祭77萬人朝貢 留63噸垃圾 明年加強開罰
中國「紅十字會」醜聞不斷 捐款怯步
美軍最高階將領訪中 加強核戰略力量交流
中部辦成立 小英：拚最好成績
黑熊出沒 學者疑覓食迷路
台北秋葉原 郭董憂政府效率
股王爭霸白熱化 宏達電續稱王
團購優惠券 易買難用 優惠在哪?
中辦成立 蔡英文：中彰投苗四縣市一體
移民署徵求 夠創意kuso素人導演
「補破網」 桃園機場整修雙層圍籬
通緝犯躲藏13年 參加相親節目被逮
小英座車無防彈功能? 綠營：國安局「不作為」
涼夏輕食尚 甜蜜七夕浪漫鑽心意
GOOGLE+大戰臉書！暫失先機！
農民怒︰政府永遠都是後知後覺
E Ink 中文網站正式上線
信義鄉》離奇死亡案 檢：尚無謀殺跡證
好巧 國安密帳案周占春中籤
英上千蜜蜂抓狂 圍攻巧克力店 嚇壞民眾
防暴聯盟：恐龍法官遭投訴增多
消防局歡慶16週年 郝龍斌贈感謝狀
台灣國募款餐會 喊「棄馬保台」
木瓜香蕉免費送 綠委助果農
洩密案判刑 葉盛茂近日發監
專屬空力套件加持 LUXGEN7 SUV SPORTS+動感登場
中國二週四起礦災
稀土不稀有 中國無法永遠壟斷
世界新聞報熄燈版 創銷售紀錄
年輕刺客連線 藍大選新武器
中國人口第一大省 廣東計劃二胎化
蓋特納拉加德 美債上限需調升
俄窩瓦河船難 1死88失蹤
妮妮3輪打完 落後排頭7桿
奮起直追 妮妮暫居第8
妮妮3輪收71桿 力爭上游
台德科技交流 癌症航太為重點
民主聖地聖保羅 巴人紀念革命
現赤裸呈美味 英花展新亮點
美軍首次 穆倫訪大陸二炮
天氣不穩全台有雨 午後雨更強
商減債無功 歐巴馬籲隔日再戰
台股開盤下跌22.80點
治水急 大陸召開最高規格會議
貝里斯警察暨公安部長辛格訪華
熊出沒 黃石公園遊客差點沒命
通車1天就坍方 雲南公路釀災
姚明：中國籃球別再指望我
台北秋葉原開工 後年營運
瘦肉精難解 美：構築貿易障礙
新台幣盤初平盤整理
野生鰻迷樣生態 東京大學破解
後9洞爆桿 妮妮無緣冠軍
馬總統：兩岸和解制度化
楊永明：兩岸和平符合美利益
玻總統喜：查維斯術後大好
國安局：大選維安無差別待遇
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
吵減赤減債 美兩黨大老各說各
日垃圾灰含輻射銫 濃度超標
京滬高鐵遇雷擊 19列車誤點
防債信危機擴大 歐盟緊急會商
中醫師化身菜農 推有機飲食
歐洲擬接受希債部份違約
澳徵碳稅 企業憂工作投資不保
僑社開講 賴幸媛籲挺兩岸政策
就是要錢 北韓外館竟開設賭場
台股開低走低 電子重跌
斗六市長補選 藍綠登記拚場
放眼明年 妮妮：繼續拼紀錄
賴幸媛：一中就是中華民國
韓智慧步槍 可攻擊掩體後敵人
馬辦：綠民調文宣化 毫無專業
火車連出事 印35死逾3百傷
魏辰洋剃光頭 矢志拚奧運
沒進前10 妮妮自評：59分
國軍英雄館周邊 配合活化土地
越南富國島狗 讓世人驚豔
中美參謀首長會談
蔡英文盼選戰期間有足夠保護
產婦坐月子中心吐瀉 衛局追查
美高球賽 徐希炅封后在望
大選維安防彈車 藍綠互批
新蘇辦開張 蘇貞昌談超越
櫃買作公益 捐贈救護車
吵減債 歐巴馬放話本週天天見
陳以真選立委 陳明文備戰
越人愛吃紫河車 但安全堪憂
綠促陳武雄下台 藍盼勿謾罵
台灣連鎖創意研發 走入全球
未來之星 蔣智賢跑回1分
疑吞漁夫 菲食人鱷被擒
李述德視察關稅總局
獸醫師告楊志良 要求登報道歉
弱勢盤整 新台幣午貶1.7分
生物奧林匹亞 58國同台較勁
廣東大亞灣煉油廠失火 無傷亡
朱立倫盼政院 協助三環三線
英文翻譯 考生易拼錯單字
促銷見效 7月上旬香蕉價升
女打仔河智苑 高中曾遭霸凌
考生作文 舉例最愛曾雅妮
大學生尬藝術 幫農夫搭棚
台北秋葉原 郭台銘盼共同築夢
教師工會成立 馬總統期待已久
2.8工作搶1菜鳥 6年新高
乾淨俐落 郭泓志1球中繼
小英向教師喊話 共同培育人才
高雄市秘書長人選 議長有期許
國道施工 機場系統深夜封閉
馬鈴薯基因定序 解決缺糧有望
大陸人口比重降 發展仍受限
流汗悶熱未擦拭 當心長體癬
清大募款蓋實驗室 碩禾響應
世界撲克大賽 贏家彩金7位數
同志婚姻 藍：需長期關注了解
台股收盤跌83.7點
大亞灣大火 距核電廠40公里
7月台指期跌44點
機車男被開單 戴贓帽又被抓
台股收跌83.70點
老翁廈門中風 紅會接回金門
平溪老人比例 全台最高
7月電子跌 金融漲
為好玩偷鐵馬 4少年哭悔
總統噓寒問暖 俄委關係甜蜜蜜
桃園反恐訓練中心動土
促銷荔枝 中市前進東南亞
教師禁罷工 爭議可仲裁
參加未婚聯誼 謝國樑扮愛神
電子拖累 台股下跌83.7點
綠籲國安局公平對待總統參選人
港特首條件 王光亞：愛國愛港
投信：短期修正 下半年題材增
郭董：台股與那斯達克平起平坐
台北資訊園區 今開工動土
名歌手在瓜被刺 可能是誤殺
北市冰品檢驗 5.6%不合格
陸車禍不斷 7月死亡56人
包庇酒店案 檢再約談2警
美英司法夾攻 梅鐸太子履薄冰
三大法人賣超台股66億元
養蜂場遭破壞 疑熊覓食
景氣恐降溫 陸政策空間有限
國安密帳案 北院公開抽籤
陸淘汰落後產能 再祭重手
NCC：低收戶免費裝機上盒
高鐵彰化站特定區動土
南賽軍基地爆炸 12死30傷
男開贓車撞電桿露餡 法辦
南亞嘉義廠火警 廠長獲緩起訴
新台幣兌美元貶7.1分
北市藥妝廣告違規 半年逾千件
二次航海高普考 181人及格
馬國食品管制新措施 8月實施
避免中毒 不明野生植物勿食用
睡覺易氣喘 當心胃食道逆流
核廠附近學校安全 教部有應變
海關涉貪 李述德：強化抽複核
6月全國稅收 年增33.5%
西濱布袋段預計7月底通車
外資上周賣超41.36億元
菲總統定9月初前訪陸
供給疑慮緩 農產品多頭部位減
對戰陳以真 綠：陳明文最合適
林邊農會 1個月存8億
Netflix無意收購葫蘆網
生技展7/21登場 亞太之最
一言不合砍人 男子送辦
夏令營開幕 兩岸學童相見歡
員警遇襲 開槍擊斃持刀男
陸客想開車上路 換照有限制
雀巢將購徐福記6成股權
勞會偕法扶 討回4億多血汗錢
客家封肉冰淇淋 消暑新創意
志玲再攻日 赤壁男星眾星拱月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
香蕉談話紛擾 總統臉書訴心情
建國百年 江蕙費玉清港都歡唱
霸凌受害者 投身志工走出恐懼
亞太童軍露營 萬人齊聚澄清湖
詐欺犯泰國服完刑 遣台續偵查
若沒了姚明 大陸男籃要命
賊兒想招財 偷超商拜陶蟾蜍
陳武雄訪蕉農 盼調節產期
紫絲帶行動 徵創意遏家暴
兩岸生技對接 7/23登場
臉書挺蕉農 李登輝籲政府檢討
台灣專業展亞洲第6 5年最佳
1至6月全國稅收 年增11%
賊闖空門 熱心阿嬤報警逮人
國家農業園區 雲縣盼跨域合作
吳朋奉登三冠王 嘆身價只小漲
華青教英語 金門學童說哈囉
MOD家庭豪華餐 衝60萬戶
怕暴力討債 男子擁槍被逮
量縮盤整 新台幣收貶7.1分
住宅遭竊報案 中市警服務到家
健走治便祕 南陽總經理順暢
選女總統 小英：蠻時髦的
防老化 廣東爭取生兩胎試點
禁售捕獸鋏 北市全面稽查
御廚幫忙 Janet不怕下廚
摩納哥妙婚姻 傳生子就可分手
堵不住 渤海油田還在漏
深圳扶梯逆行 女乘客傷臉
頂尖體操賽 陳智郁吊環摘銅
檢測乳癌利器 可望3年後問市
道瓊執行長 恐成竊聽案犧牲品
老人比例高 嘉縣建構福利網
南沙爭議 菲中各持己見
歐債危機燒向義大利
網博雙料冠軍 得獎師生道甘苦
教師組工會 家長盼不傷受教權
吃香蕉挺蕉農 藍委：不分藍綠
深圳地鐵電梯意外 起因待調查
胡志強訪日 爭取職棒來台表演
離奇5死案 衛署：無傳染疑慮
健保門住診費用 老人佔3成4
日本爆超級細菌 淋病變難醫
大蒜豐產 農糧署加強促銷
大陸首季國際收支 維持雙順差
中籤審國安密帳 周占春無言
瘦肉精殘留標準 須提科學證據
6月準備貨幣年增6.74%
教部重申：教師不能罷工
偷埋廢棄物 磚窯廠遭訴求重罰
捷運七夕情人對T 明起預購
金門教師會爭員額 議員支持
爭辦東亞運 中市審慎樂觀
小哥江蕙愛約會 自嘲沒狗仔跟
原能會：光電優勢可投入醫療
得票38萬 恰恰連7年人氣王
明年公建預算 近10年新低
陸：航母數量 領導人還沒決定
襲警案 應儘速公布影帶還真象
陸淘汰落後產能 頂新：無影響
推廣旅遊 高市徵背包客日記
手機環保標章 申辦趕不上汰換
陳武雄：不知香蕉不如珍奶何來
造紙公會對大陸等提反傾銷控訴
原民會：停審自治草案不利發展
今年稅收達成率 財部：樂觀
大陸淘汰造紙產能 助市場健全
美中軍事會談 交鋒南海問題
高畫質節目 32件獲補助
高雄公衛醫療 城鄉差距明顯
獵黑熊非英雄 布農族不列戰功
現代住宅試辦 三峽改新店
海洋神話將入港 高市熱情迎賓
平板電腦帶動薄型面板需求
魯濰坊來台投資 逾五百億美元
世界新聞報最後一刊 高價拍出
立陶宛少棒 自費當國手
國有地上權招標 北市士林看好
跨區插股色情酒店 2員警交保
離奇5死案 檢：化驗結果為準
大陸淘汰鋼產能 有助國際鋼市
吃了輻射草 福島牛含銫超標
韓駐日使：北韓情報管制漸瓦解
今彩539開獎
盈拉組閣 難擺脫戴克辛影子
蔡英文：推動農業高質化
印度內閣即將改組
威力彩開獎
談笑用兵 少棒輕取立陶宛
載運不明檜木 男遭逮送辦
海關涉貪 再7人記過處分
陸商牟利 世界最大胡楊林被毀
平溪老化 觀光難擋人口外流
創新低 菅內閣支持率不到兩成
楊永明：馬總統上任後治安改善
英副相促梅鐸 棄併購天空廣播
田徑隊凱旋 張銘煌飛美集訓
帶著世界經驗 世青男籃明返台
陸淘汰水泥產能 助市場重整
襲警案員警 接受心理諮商輔導
女球員代打 全場鼓掌加油
雞排英雄 揮軍大陸
借精生女不認帳 男判敗訴
大陸布袋戲傳人 亞維農演出
伸狼爪誆改運 刺青師遭訴
公共建設全套計畫 月內討論
台歐FTA檯面化 經部：正面
藍徵召陳以真 陳明文壓力大
老病纏身 長者最擔心健康老本
今彩539頭獎 2注中獎
梅鐸併購英天空廣播案 恐生變
布袋戲現代化 躍上國際舞台
威力彩頭獎摃龜
偷兒不識貨 珍貴紅酒便宜賣
印度歐盟FTA 預定年內簽署
阻宏達電輸美 蘋果二度出招
動感4D電影 看完暈眩想吐
俄國際羽球賽 許仁豪奪冠
出書趕稿 谷歌董座壓力大
美對台軍售 陸向穆倫老調重彈
歐債火山 義大利醞釀爆發
「自身難保」 海南等地香蕉價格也暴跌
俄驚傳重大船難 8死百人失蹤
蘋果提告 宏達電: 全力保護智慧財產權
共黨走資本主義路線 達賴嗆「中共也該退休了」
達賴在美稱: 轉世者或在俄羅斯
Electrolux伊萊克斯廚房新體驗 【超乎期待‧近乎完美】
雲林傳猝死 與信義鄉類似
日強震災民來台長住 報名踴躍
三大法人賣超台股105億元
劉子千新歌「唸你」唸到網友抓狂
華漾大飯店推出父親節精緻美饌 兼顧健康養生原則
濃情蜜意 七夕中西式情人饗宴 美酒佳餚伴您浪漫情人夜
官司纏身 宏達電股王換人做
最愛老爸 歡樂88節 預購每桌加贈陳年老酒一瓶
日本出現超級淋病 恐擴散全球
中央大學打造全台最大望遠鏡
（新奇科技）100%match 神奇的透明螢幕
俄羅斯沉船悲劇 驚見50童屍
港股暴跌 創14月新低
國安局：防彈車已可供使用
大陸網民4.57億 冠全球
離奇5死案 加強林家環境檢測
馬今天屏東採木瓜 總統怎麼不早來?
不分區爭議 延燒柯建銘蔡同榮
童玩節遊戲多人傷 縣府將改善
傳英警官蹚渾水 出賣王室消息
使館遭攻擊 美召敘外交官譴責
俄船難 總統下令運輸總體檢
歐洲政要希望破除信評公司壟斷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐債惡化 國際油價下跌
過胖兒事出有因 美國家長坐視
美財政危機 府會續商舉債上限
匯率變動 巴西人日子不好過
坦克銷沙國 德軍火業被批
成立南加州？ 當局一笑置之
主播變搖滾歌手 唱作俱佳
輻射牛流入市面 東京大阪都有
歹戲拖棚 賴昌星遣返案又受阻
全台不穩定 關島熱低壓將成颱
台股開盤下跌96.01點
農糧署：減產夏蕉 解決跌價
越南青年新潮流 青睞虛擬墳墓
陸天鏈一號02中繼衛星 升空
建國百年 角逐農金獎規模增
超級大寶貝 德州男嬰逾7公斤
希拉蕊：敘國總統已無合法性
菲國連3震 最強6.2
美婦與子姪 菲南被綁
台股跌 新台幣盤初走貶
蘋果再告 宏達電否認侵權
高齡「產父」 妻流產風險高
4人上山採藥迷路 平安獲救
歐元區誓救希臘 不排除違約
南市教師甄選 錄取率不到1%
郝建生退休 陳菊哽咽話別
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
賴昌星再被拘 或將遣返大陸
台股上半年報酬 -3.57%
名歌手之死 犯罪組織所為
口蹄疫效應 韓進口牛豬肉劇增
呂明龍滑冰 獲冬季青奧參賽權
埃及天然氣管遭炸 火勢強大
高分低就 郝龍斌宣布可改分發
穆倫訪二炮 陸學者：基於對等
大陸貨冠洋名 內銷身價漲
淡大學生演出 驚艷薩京
梵蒂岡認可4名主教 陸拘捕
開低走低 8500岌岌可危
撰回憶錄序 司徒華：共產夢滅
曾雅妮蟬聯22週球后
北北基補救 吳清基支持
遭控侵權 聯發科：營運不影響
15交通人 傳承標竿
陸外匯儲備增至3.2兆美元
提振獲利 思科傳擬裁員萬人
蘋果微軟團隊 獲准購北電專利
馬辦推E讚將 搶攻網路族群
IMF：未和歐盟談新紓困細節
香蕉過剩 農委會輔導轉移產季
逾兩千公立名額 供聯測改分發
北港少婦猝死 解剖查原因
未婚獨居近7旬 歌手來陪練
吳珈慶須服役 新北市將發催告
友達股價破金融海嘯時低點
鋁價上漲 美鋁Q2獲利報喜
香蕉產量過剩 貿協將在港促銷
馬英九：我是台灣人
全台22萬人減重105噸
外資匯出 新台幣午貶5.3分
香蕉辯論 綠營槓陳武雄
發展LTE 需克服頻譜與干擾
大陸鞋反傾銷稅 業者可提意見
六輕南亞海豐廠 獲准部分復工
聯測利弊 立委籲專業考量
孕婦投保 當胎恐除外
台灣可蟬聯半導體設備最大市場
美助卿致函 哀悼吳來于
網路危機 5成兒童愛超齡遊戲
台灣香蕉甜 山東省長大採買
郝向考生致歉 重申聯測無誤
亞青盃羽球雙打 西苑高中金牌
楊永明美國行 深入主流媒體
化妝師？ 楊永明寧當傳真機
水餃代替鍋貼 男甩31公斤
聯測改分發 新北市：一體適用
美羽賽開打 中華首日表現佳
老爸餵球 坎諾全壘打賽封王
走光玻璃多 赴港逛街要小心
台股收盤跌174.84點
撞死修護員 桃勤操作員被訴
馬總統駁小英 提中部三個第一
西班牙完成全球首例雙腿移植
英特爾科展得主：科學無捷徑
北市民生國中管樂團在匈演出
台股收跌174.84點
富春山居圖 限展倒數20天
7月台指期跌181點
聯測改分發 15日16日報名
台商回台上市 開始打品牌
環署修環評細則 表列重大開發
OTC股權宣導說明會明登場
7月電子金融齊跌
綠不分區 扁：小英人馬要退
台股年線失守 整理期恐拉長
轎車闖平交道 台鐵桃東線不通
因應高齡化 高市加強老人福利
馬總統：遺憾關心蕉農遭誤解
暑假鬧血荒 民眾快挽袖
台國際青年大使 馬國交流
母逝時仍服務 李慶安淚駁詐欺
漢光兵推 模擬反制陸航母
補桃機漏洞 聘國外安檢專家
英小報好膽 警員成竊聽對象
大S跨刀信MV 扮末日情侶
聯測可改分發 郝：有誠意處理
鄭容和首挑大梁 秀把妹訣竅
全球最貴城魯安達 台北居52
吳伯雄：兩岸交流需善意耐心
美債吵翻天歐巴馬貝納各說各話
餵奶不慎致女嬰亡 保母緩起訴
武漢開發區火災 12死
豐原糕餅展 推出傳統好滋味
高市府送香蕉木瓜 請議員推廣
北北基亡羊補牢 教團批太遲
茶室女控性侵 男稱不舉未起訴
徵地欠管理 南市府允改善
聯測補救 遭批衝擊二測考生
舌癌作怪 婦潰瘍1年好不了
台商子女就讀 金門學校免學費
前統盟董座涉內線 桃檢起訴
聯測爭議 議員要官員負責
有無角弓反張 檢方待檢驗釐清
腳截肢不失志 少女樂當志工
豬價上揚 花蓮無豬可賣
面對兵役問題 吳珈慶暫不回台
邱文祥換跑道 辭北市副市長
反貧困 社團要雙英表態
高雄農改場 培育出桃紅色芒果
偵測犬發現排遺 確定黑熊造訪
勞委會：70萬勞工沒領加班費
新台幣兌美元貶1.32角
隋棠送愛 守護口腔癌危機家庭
陳武雄：歡迎理性辯論
獵賓前 傳美企圖取驗DNA
抗通膨 港iBond銷售俏
產學合作 成大設生科中心
屏東1婦女 感染日本腦炎
李光耀：領導者天生 無法教導
銀髮族3高上身 易誘發失智症
潑同學鹽酸 男學生遭訴
上山採藥迷路 4人靠野菜度日
又是中海油 渤海灣再傳漏油
美台商變人參王 考慮返台投資
歡送退休人員 劉憶如哽咽
高市建輕軌 9月公告招商
越影劇品質差 民眾不愛看
採購會如相親 大小企業來排隊
陪伴成長 高市徵寄養家庭
百齡罈冠軍盃 林文堂全力衛冕
南亞乙二醇廠復工 缺料解除
亞太兒童高峰會 苗栗尖兵出訪
國防部籲美 正視台海軍力失衡
垃圾焚化廠發電 年賺43億元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
換受命法官 密帳案最快9月審
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
淪為竊聽受害者 前英相震驚
阿富汗總統弟 遭槍殺身亡
原民文學改編 公視推台製卡通
暑期工讀多 勞局稽查家教業
參與孩子網路社交 要會分享
汽車撞火車 駕駛命危
防偽鈔 越央行籲提高警覺
維權意識抬頭 陸漸重視智財權
胡錦濤學電音三太子 舞動雙掌
又故障 京滬高鐵機電出包
陸航母最後一關：管理
期交所等單位採購百噸香蕉木瓜
現代住宅轉售 對象有限制
著作權被犯 三民對岸打官司
直航北京 高雄府會龍頭擬領航
土資場兼清運 清除業者不滿
核四採購弊案 監院彈劾周吉村
用手搖鐘下棋 朱團按出新感受
歡慶祖父母節 祖孫同行享好康
掉皮夾 巴西樂團指揮失物復得
聯測改分發 郝市府危機未解
林文堂：盼妮妮效應助高球發展
佛前偷人手機 女嫌落網
真正全麥麵包 改良口感變好吃
兄弟象證實 找回麥格倫助陣
陸外匯存底 專家：無下降可能
台幣收28.998 兩週新低
高市驟雨 杉林積水及膝
逾10家泰資企業願發TDR
永不放棄 劉銘做公益心靈富足
陸購香蕉 農委會肯定並盼穩定
馬總統：教育是國家最大資產
5成勞工曾加班 主因工作太多
台灣HD綜合台 7/15開播
輕颱馬鞍形成 襲台機率不高
台塑盃首勝 王介甫獲職業積分
解決危機 歐元區擬買希臘債券
許勝雄：歐債會解決 影響不大
太保幫穿制服討債 一網打盡
前新竹凱撒大樓 拍賣流標
LPGA台灣賽 預購享折扣
鶯歌陶藝節 裝置藝術飆創意
暑假黏網 1成兒童陷網路成癮
警破詐騙集團 上百人受騙
南亞等除權息 明指數減19點
青壯年中風 失智症高風險
出國染布氏桿菌 返台2月才知
專挑老人騙錢 9嫌落網
曬傷一碰就疼 科學家揭密
70名男子疑霸店 警帶回調查
感冒藥煉毒 男子被捕
UNIQLO三年將開一百店
開7頭獎 投注站稱風水好
歐債疑慮釐清 台股反彈機會高
穆倫參觀陸戰機 指透明度升
帳戶病歷被駭 前英相斥八卦報
宣稱治陽萎 網頁出借遭罰
花蓮地震 規模5.4
陳以真：將請益地方大老
金門教師甄選 台生跨海爭工作
涉賣保育龜供人吃 南檢逮3嫌
高溫創紀錄 美熱浪東北移
沙灘變商港 老兵憶台中港史
駁小英 馬辦：用心建設中台灣
抗癌藥溫諾平 5批瑕疵回收
美免簽候選國 年底前盼達陣
兩岸票價 上海北京便宜20%
張曉風再請命 籲留松山菸廠
南海爭議 陸：當事國直接談判
要犯人安分 日警濫下藥
中海油：渤海灣漏油已清理
赴瑞典工作 申辦居留更簡化
管碧玲呼籲明年基測維持2次
服藥副作用致死 醫未告知遭訴
劉憶如：全球復甦 仍有風險
信義路復舊 公車專用道移中間
名稱遭矮化 外交部網搜求更正
19個月內 陸企19老總去世
澳盛：台灣GDP為5.3%
夏蕉調節 中南部農民兩樣情
生父繼母聯手毆傷 女童獲安置
今彩539開獎
遭猴攻擊 高市最高可賠50萬
酷暑逼人 日一週內8死
民眾退休資產90萬 亞洲墊後
拉法葉艦案 法商還252億元
沉船如鐵棺 俄50童溺遊戲間
想避土增稅 反被奢侈稅套牢
泰樂團唱卑南民謠 紀曉君感動
大樂透開獎
迎戰蘋果 施振榮:有信心
溫家寶：穩定物價是首要任務
聯測可改分發 家長團體支持
北市B辦老屋 二拍價更高
行員優利一次認列 衝擊低
新北市卓越學校認證 8校蟬聯
市場車禍 陳菊促攤販自我管理
FTA名單 許勝雄：東協日美
8旬嬤顧腦麻兒 長照伸援手
鑑定蘇案 檢：人頭做刀痕比對
聽力特異 陳綺貞夜換6家飯店
改分發 13日公布各校名額
泰準總理盈拉 不兼國防部長
陸客連2月降 安全疑慮為主因
俞正聲：上海不會打壓房地產
文化交流 南台科大學生赴印尼
施顏祥：加速自由化與產業調整
口水男轉陣地 現身政大攻擊
雇主A加班費 勞委會專案檢查
吳揆：童軍精神推動國家競爭力
機場保安突檢 車鑰仍是漏洞
全國視障育樂營登場 快樂一夏
8月嫁陸富商 小蜜桃秀婚紗
桃機亡羊補牢 將增監視器
火車撞轎車 影響1萬多旅客
失聰視障 詠傑童心唱遊美麗島
台幣重貶 歐債危機牽動後市
陸中科院準院士涉挪經費包N奶
聯測改分發 二測生權益不影響
總統：我是台灣人 蘇：可公評
于美人：台灣演藝圈苦撐待變
熱忱使命感 實習生獲最佳員工
歐洲債發燒 義大利勤撙節
高市飲冰品抽驗 4件複檢過關
印內閣改組 換湯不換藥
今彩539 1注中頭獎
8月起 陸航空燃油價每月一調
景氣走向？陸13日公布GDP
穩軍心 新聞集團加碼買庫藏股
埔里2校園火警 同批惡少縱火
毛豬批發價揚 零售醞釀調漲
金檢數據 歐盟：恐撼動市場
胡錦濤會三太子 爭台灣民心
大樂透頭獎1人獨得1億元
疑霸店 67人函送地院
不醉基因 復旦大學新發現
兄弟痛打17分 斬猿連勝路
雪梨警方：別指望卡卡免費秀
日謠傳前大臣自殺 大官妻兒逃
國安密帳案 周占春握大局
對抗癌症 查維斯以尼采為師
德國經濟佳 吸引新移民
回應反貧困聯盟 府：務實面對
豬價貴 山東包子出現血脖肉
警助尋回喪葬費 失主感動掉淚
揭開十點十分的祕密 歡頭喜面打敗牛頭馬面
好狠 美婦割下老公命根子碾碎
債務危機四起 歐元高峰會因應
中國政府插手宗教 廣東四主教失踪
京滬高鐵再斷電 數千乘客悶車廂
美2016年 將日產1架F-35
港媒：江澤民休養康復中
吳珈慶如果「逃兵」 將被法辦
台灣電音三太子「神通廣大」 胡錦濤也「起乩」
消基會質疑高公局護航遠通
UNIQLO年底開6店 ZARA隨後跟上
樂高台灣創藝繽紛秀 秀出100年台灣好風光
從CEO角度談「願景領導」與「價值領導」
卡卡夜店自摸熱舞 挺同志獲頒榮譽市民
2011際陶藝節 7/15鶯歌風華登場
陳綺貞盧廣仲為飢餓30代言 呼籲民眾愛地球
歐洲74億頭彩 富敵貝克漢
澎湖事件62週年 軍方致祭
平萍戀甜蜜 林慧萍難得性感
舉債不舉債 美民意高度分歧
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
義債骨牌 專家稱不會倒下
大陸航母將海試 衛星技術趕美
愛子病情曝光 布朗批梅鐸集團
歐債疑慮發酵 歐股連3黑
希臘財長：兩個月內需另一金援
梅鐸併天空廣播 英三大黨力阻
需求增加 金銅齊揚
擴大刺激方案 聯準會意見分歧
犒賞大陸 朱民任IMF副總裁
油價攀抵兩週高點
泰選委會作梗 盈拉組閣生變
歐債減赤兩不利 美股連3黑
穆迪揮刀 愛爾蘭也進垃圾
被嫌太吵 餐廳禁幼童
牽拖法政壇鬥爭 拉案真相難白
梅鐸接受英國會詢問 尚未確認
迅速還錢後 法腦筋動到汪傳浦
楊永明演說 美國主流高度重視
多雲時雨 局部地區防豪雨
台股開8484點 跌 6點
應材看好新興市場 重申財測
朱民獲提名出任IMF副總裁
Netflix漲價 罵翻
木瓜農嘆剝削 總統指示查辦
讚台灣 孔傑榮要美國學著點
薩爾瓦多外交部次長訪台
京滬高鐵頻故障 設備品質有關
主人死 加7餓犬食主肉維生
孔傑榮要艾未未寫書 談減肥
掃把工廠火警 損失逾5百萬元
大陸上半年GDP 漲9.6%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新台幣盤初升6.8分
南台科大與印尼學生文化交流
陸GDP上半年增9.6%
美經濟疲弱 QE3呼聲起
通膨破表 韓年內將再升息2次
死亡謠傳期間 江澤民在家休息
若能公平加稅 楊志良願選立委
日圓貶 政府恐再干預
張德江訪平壤 會金正日父子
傳產股領漲 收復8500
初試啼聲 實習生查獲通緝犯
榮家床位提供社區 總統肯定
稻熱病 菲上半年破500例
至5月底 外勞人數增近1成
大邱世界田徑賽 參賽高手如雲
幽浮獵人 解開UFO真相
誤信老偏方 狐臭臭翻天
點亮百年歷史 昇?琠鷐x文起跑
台灣人 馬辦：總統立場清楚
奢侈稅效應轉淡 民調看漲房市
總統生日願望 盼人民幸福滿滿
陸Q2經濟成長減速至9.5%
吳揆邀約農民學者 談土徵問題
紐西蘭景觀未損 觀光回升
國際金融新星朱民 現陸實力
農民陳情 1箱木瓜不夠買便當
遊行遭水攻 馬國女教師爆紅
打造綠意 前鎮河綠美化獲獎
吳敦義：學歷史 講話公道
北北基聯測惹議 綠促監院調查
馬總統與榮民過生日 許三願
總統追贈褒揚令 藍衫師傅哀榮
勞委會：責任制行業年底前檢討
幼兒聽障 3歲前治療關鍵期
東勢高接梨 產業文化活動登場
軍艦護漁 立委意見不一
台灣官員演說 大陸人士捧場
蒜價狂跌 綠委籲輔導出口
亞股匯漲 台幣午升1.12角
郝龍斌：北北基聯測續辦
4D孔子布袋戲 台味更勝魯味
劉憶如：盼財管縮小貧富差距
焚化廠轉型政策環評 修正再審
預售屋資訊不清 皇翔遭罰
吳揆勉做好組織改造 保障權益
高普考 平均錄取率15年新高
雷射治老花上市 近視者不適用
夏季豬價高 無關瘦肉精事件
高市解旗美水患 兼顧工程通報
蘭嶼拼板舟 划進淡水
美郵輪抵台中港 中市拚觀光
臺大竹東分院揭牌 提升醫療
木瓜價低 農改場：可產期調節
銀行財管滿意度 多數認同
台股收8488點 跌 2點
勞委會：勞退所得替代高於國際
不分區爭議 綠委籲勿親痛仇快
電子走軟 8500得而復失
房地遭詐查封 婦提告勝訴
無線寬頻遙控飛機 可進災區
台股震盪整理 收跌 2點
火山孝子 走私K毒
柏老國會作證 料關注長期減赤
7月台指期漲41點
大潤發港掛牌 散戶銀彈追捧
朱立倫籲關懷單親家庭
北市桶裝瓦斯業 9家不合格
司機拒違規左轉 遭醉漢打死
力挺蕉農 4歌手上街頭
中市中毒案 外籍媳婦下毒
薩爾瓦多電費上漲15%
7月電子跌 金融漲
射箭隊返台 9月再拚奧運門票
三立新聞涉賣塑身衣 NCC罰
亞洲技術勞工不再嚮往西方
宏達電落難 大立光登股王寶座
上大號毒品露餡 毒蟲怨帶賽
揚言刺殺總統 北檢聲請簡判
7月上旬DRAM合約價創新低
室外拔河賽 冠軍進軍歐錦賽
緬懷713事件 受害人感嘆
新生三館重新開放 7月中售票
假車禍擄人撕票 主嫌改判無期
三大法人賣超台股92億元
購台灣香蕉 鄭立中：已啟動
美羽賽 鄭韶婕晉級16強
剩50元買彩券 獨中2.2億
又故障 京滬高鐵2天壞2次
聯測改分發 名額1萬7477
探視貧童 陳綺貞盧廣仲分享愛
尹涉曉山青案 金管會：未判刑
遭前男友恐嚇 女自願被打遭拒
綠委質疑金管會護航尹衍樑
中鋼調降9月內銷鋼品盤價
出口攻新興市場 增幅逾27%
穆迪唱衰 人行陸企齊喊冤
飼料袋女賊 偷遍台東商場
新台幣兌美元升9.8分
拚置入 陸產品入鏡變形金剛3
兩岸清華並轡 鐵馬遊寶島
駐港機構更名 總統：尊嚴保障
兩韓合辦冬運 南韓未考慮
明星製造業 待遇優於服務業
中市增4線免費公車 9月上路
山東省長訪基隆 讚譽老人衛浴
區區有公車 高市明年底達陣
訪南市基層 蘇俊賓聽建言
驚悚 東京一車站2天傳跳軌
聯測改分發 明星高中名額少
例行海軍交流 美3軍艦將訪越
天熱豬長得慢 豬肉價漲
抗通膨 陸國家信息中心籲升息
五月天龜毛 3D電影耗時2年
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
群星加持 身障音樂人圓巨蛋夢
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
剩10趴 港立法會滿意度新低
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
魚尾獅喝水照 遊客樂此不疲
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
赴歐免簽半年 自由行成長1成
免簽加結婚潮 帶動赴歐旅遊
辯論 陳武雄建議增3議題
防風手套勾人 子死母重傷
聯測改分發 考生可上網查門檻
降雨不豐 嘉南二期作灌溉吃緊
淨心長老壽誕 濟助阿蓮貧戶
香蕉木瓜產地價跌 高市府促銷
桃縣雷陣雨 雷擊電桿引火花
找到毒素 4人暴斃案現眉目
上櫃公司涉不法炒股 檢調搜索
星國婦人來台 摘肌瘤保子宮
清大與新加坡國立大學簽姐妹校
兒少國是會議 先聽囝仔人意見
總統：美方肯定兩岸關係改善
ESPY 曾雅妮獲獎呼聲高
高成長高通膨 陸硬著陸烏雲散
宜蘭企業家 義購屏東香蕉木瓜
中醫治療 小兒過敏氣喘緩解
仁寶買東芝墨西哥電視組裝廠
塑化劑耐受量公布 可試算風險
歐債恐慌緩 台幣收升9.8分
找對醫師 更年期仍是1朵花
特勤封院 印傷患枉死急診大門
宏達電新設全球業務行銷總經理
拍賣韓籍船舶 二拍仍流標
爭取陸客 毛治國：機隊應擴大
越南人口高齡化 影響經社發展
基金分散下單 有條件放寬
下藥毒公婆 夫勸菲籍妻自首
中國500強 工行最會賺
斗六市長補選 藍綠對決
房價漲 星生活費躍升全球第8
蘭嶼拼板舟 勇士搏浪到淡水
總統：長期照護方案要儘快實施
泰央行升息 力抗通膨
陳肇敏不起訴 高檢發回重查
維護生態資源 金門慈湖除漁網
刺傷店員搶超商 通緝犯落網
GSMA盼加速LTE建置
宜中金門移訓 沙灘練跑心情飆
未經許可擴設備 台灣固網遭罰
大咖投資 上半年民間投資熱絡
網站販售改造槍械 男子送辦
農委會：電腦拍賣強化交易透明
好巧 嘉市同條巷子1天2火警
離奇5死案 縣府允助子女教育
李登輝：救蕉農不能靠大陸
毒害公婆筍湯 亞硝酸鹽量驚人
王金平見山東省長 高粱酒政治
艱困選區 綠中執委洪智坤請纓
好東西分享 台食品銷馬
夢幻客機飛抵 印機場水柱相迎
99歲澳修女臥病 許明財探望
嘉義農產精品 百貨超市將亮相
議員：改分發影響二測考生
補國民年金缺口 不考慮加稅
北北基改分發 難解爭議
廢鋁渣堆置 高市介入協調處理
酒後逞兇毆死遊民 4人判刑
亞硝酸鈉非毒 醃製品也常見
駐港機構正名 中華旅行社掰掰
涉性侵日本女生 運將5萬交保
癲癇患者就業歧視 咖啡店遭罰
高公局：遠通新方案符社會期待
解決產銷失調 總統密集下鄉
台股需高價權值股先止穩
治喪布條掛3個月 親人相繼亡
火雞母翻跟斗 搞笑耍特技
護理師曝病人隱私 衛生局開罰
北市房價 學者：提早開國際盤
中市路樹遮號誌 議員籲速整修
黃瑞華請辭獲准 調高院庭長
劉憶如：中低收入 給理財折扣
鄭立中訪台 將拜會連戰
總統不慶生 黨部同仁溫馨贈卡
綠能投資 亞洲台商興趣濃
總統：ECFA成效已現
訪日11天 卡卡吸睛又吸金
中市孔廟時尚趴 議員質疑特權
菅直人：有計畫降低依賴核能
陸客商機現 餐飲投資翻倍成長
避險夯 金價逼近1580美元
江國慶冤死 高檢：陳肇敏可防
部長叛逆史 江宜樺差點成畫家
竹市議員涉詐助理費 判10年
小英批聯測 罔顧國民教育法
開放陸客 總統：皆正面效果
赴陸投資政策 壽險業最滿意
阿蓮芭樂外銷加拿大
網上表白 美軍約到黑天鵝蜜拉
劍潭天主堂3.6億元標脫
喝奶腹瀉 醫師：可少量多次喝
聯測改分發QA 保二測生權益
下藥毒公婆 外配媳婦被送辦
包庇櫥窗賣淫 彰警提數據否認
顧立雄：檢審受訓階段即應分家
今彩539開獎
信評降為垃圾 愛爾蘭政府不滿
拿假發票 2砂石業補罰逾億元
印街頭慘案 顯世態炎涼
不滿徵地回應 農民仍將上凱道
解瘦肉精爭執 台盼靠TIFA
長年菜非用禁藥 縣府要罰警惕
尋替代能源 台德將探勘可燃冰
闖空門嗑巧克力 貪吃賊判8月
聯測改分發 二次基測家長憂心
北北基若續辦 教部嚴謹處理
小心中暑 日首發高溫預報
繳回不同型號子彈 員警遭訴
運將疑性侵獲交保 法界：無誤
吳增峰出任思科台灣總經理
改分發志願 教師建議大膽填
聯測改分發 二測生家長反彈
中華男足易帥 李泰昊掌兵符
華裔青年偏鄉教英語 學生開心
巧遇澎湖事件當事人 總統致意
麻將遊戲不得列普級 查獲違規
國科會與德國研究基金會合作
泰選會查違法 盈拉組閣生變
出戰屏嘉 藍徵龔瑞維陳以真
大埔農地案 吳揆促圓滿解決
台中太平遇雨積水 立委籲改善
打破性別迷思 身障男當美甲師
保護級太血腥 衛視被罰80萬
重慶大客車墜河 4死
別猜了 社交眼鏡幫你察言觀色
今彩539 頭獎無人中獎
聯測分發惹議 郝致電總統致歉
環署修空污費 六輕麥寮影響大
官邸暗藏春色 日知事道歉
鹹濕新聞挨罰 中視允嚴格把關
吳珈慶在湖南 暫不回台
日圓急升 汽車業者憂心
涉炒股案 吳宗憲喊冤
江案續查陳肇敏 江母：告到底
陸穩物價 先顧豬價
印尼廠傳虐待工人 寶成未回應
台灣畫境 南德展風情
農業問題 陳武雄舌戰蔡煌瑯
周大觀父親歡迎法病童到台圓夢
郝見教育團體 盼與考生溝通
淡馬錫緊抱農銀 仍看好陸經濟
朝野杯葛 梅鐸棄英國天空
義債拉警報 法銀行業剉咧等
歐盟：法義西須詳述明年減赤案
孟買恐怖攻擊 應無台商受波及
天外奇蹟小屋 猶他州買得到
冰品配料抽驗 知名業者防腐劑超標
官司纏身 HTC昨盤中破900元關卡
未規劃好就上路，北北基聯測害慘數萬考生！
民進黨: 吳宜臻補不分區 楊烈選士林
龍井老夫婦中毒 外籍媳婦幹的
鴻海股價 2年多來新低
內政部首次舉辦「全國兒童少年國是會議」
國民黨立委提名陳以真、龔瑞維
綠：馬總統執政三年 台灣越來越貧困?
跆拳女將紀淑如通姦案，談和解未有共識！
促成我駐香港機構正式改名為「台北經濟文化辦事處」的幕後故事
日殺一狗！虐狗者大膽挑釁！
台灣神曲「唸你」 網友惡搞海綿寶寶 子千蜘蛛網版
電子甩尾 台股小跌6.71點
增額錄取聲浪 教局提報市長
消費福音 蘋果App增7日退費條款
大陸河蟹飄洋過海，台灣民眾中毒！
馬訪視宜蘭農業 農民：誰替我們加薪?
「發現心旅宿」網路票選15日開跑
總統：農舍限建尚未定案
配合童玩節搭客運遊宜蘭 省60分鐘
補92億 潤成買南山過關
新聞集團罷手 空廣併購案吹了
孟買連環爆17死 台商平安
致命吸引力 臭襪子可殺蚊抗瘧
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
若需振興 柏老：Fed會行動
孟買遇襲 巴基斯坦致哀
關懷重症兒 周進華鍥而不捨
英領救濟金大增 勞工薪情差
湯廚換口味 恢復生產較鹹濃湯
孟買攻擊21死 台商全平安
孟買連環驚爆 美英同聲譴責
歐股收紅 終止連3黑
美元跌 金銀飆新紀錄
利比亞：北約空襲逾1100死
巧合？ 印度多起攻擊在13日
紐約原油收98.05美元
縮衣節食 老美早晨少喝咖啡
進口車巴西暢銷 市佔率攀升
全球第2季PC出貨攀2.6%
債限無進展 穆迪擬降美信評
國父赴比利時 奠基革命據點
美股收紅 道瓊漲0.36%
賴昌星想恢復自由身 難矣
迎世足 聖保羅建球場爭開幕
17日前天氣不穩 防瞬間大雨
華郵：華碩變形金剛勝iPad
台股開盤上漲13.83點
美如QE3 金價上看2千美元
谷歌互動偶像劇 8種大結局
台薩青年交流 成果豐碩
交部彌勒佛 張邱春堅持裸退
台股漲 新台幣盤初走升
西歐人：中國崛起 將超越美國
星Q2經濟萎縮 製造業滑降
搶暑假商機 通路商低價促銷
楊永明：軍售不影響美中關係
有貼有保庇 高市警籲鐵馬標碼
貴州礦難 發現首具罹難者遺體
義西債務重 紓困頗棘手
南茂簽署84.1億元銀行聯貸
四川暴雨 逾千瓦斯桶沖入江中
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
穆迪揚言降美債評 亞股震盪
美元走軟 穆迪擬降美信評
加入GPA 台灣廠商利多於弊
搭客運遊宜蘭 尖峰省1小時
鄭立中將北上 訪科技業農漁業
楊念祖：納粹裝風波是國際事件
總統：推動改革 增農民收益
電子弱傳產強 台股整理
山東團造訪 中市盼採購荔枝
一銀與招商銀行簽MOU
喬債限 歐巴馬賭連任放狠話
聯測爭議 北市不排除懲處
南韓利率按兵不動 暫觀望
ESPY揭曉 妮妮臉書說緊張
穆迪擬降美信評 美債跌金飆高
U19女籃 出征智利世青賽
日媒：馬蔡對中政策無新意
上海前高官去世 江澤民送花圈
古巴自由化改革 噓聲掌聲參半
孟買恐怖攻擊 維持黃色警示
惠譽再補一拳 希臘信評被打趴
真會轉 越製陀螺創金氏紀錄
子承父業 客家藍衫歷久彌新
三伏天穴位敷貼 防冬季疾病
爭議再起 日外交官拒搭韓航
水果價傳操縱 檢將赴巿場清查
歐美變數衝擊出口 無2次衰退
防北韓 美韓白翎島聯合演習
遵守4要訣 炎夏不中暑
ESPY頒獎 妮妮未得獎
ESPY 妮妮惜敗克爾
民意無感合併 高市府允檢討
馬國飲食展 台荔枝獲好評
穩定蛋價 優質蛋8月銷香港
假買鑽真偷竊 女判6月
馬鞍轉中颱 新熱帶低壓又形成
菲南又傳綁案 3天第2宗
公司介紹誇大 天空之城被罰
陸媒：首艘航母已塗海軍標準色
貼文辱原民 原民會擬訴諸法律
布萊恩身手「菲」凡 球迷過癮
索尼下月擬在美售新閱讀器
總統：農民的問題就是我的問題
紐約中文爵士風 台歌手秀風格
天氣因素 王建民改15日登板
寄望超輕薄筆電 NB廠恐落空
許典雅：曾雅妮是台灣的榮耀
ESPY獎揭曉 小牛大贏家
外銀拋匯 台幣午升6.1分
曾雅妮落選 曾爸意外
下半年建案 颳造鎮風
母校開講 楊永明難忘求學點滴
伍茲 ESPY得獎紀錄保持人
ESPY 麥克羅伊抱走2獎
體壇奧斯卡 ESPY
蘋果APP退費 台灣全球首例
遭蜈蚣咬傷 可先冰敷消腫
軟體7日內退費否 谷歌仍未答
貿協商情APP 開放免費下載
南海再衝突 越：中國攻擊漁民
偷拍女店員如廁 超商店長遭訴
屠宰量增 緩豬價漲勢
Fed官員：貨幣政策已達極限
被控妨害家庭 紀淑如低調出庭
台股收盤跌6.71點
中央研議增建稻穀乾燥儲藏設備
議員提案 新北市擬設動物警察
正新橡膠投資昆山3.5億美元
都更強徵強拆條文 民團籲刪
印尼傳虐 寶成：遺憾 已懲處
孟買再度遇襲 印巴和平挑戰高
土徵條例修法 吳揆促兼籌並顧
台股收跌6.71點
醫師：中草藥治肝 暫不建議
施明德：綠提名機制 1人掌握
機場遭闖入 吳揆促嚴懲
7月台指期漲19點
陸上半年財政收入 年增逾3成
阿嬤盼子留學 孝孫一償宿願
毒蛇出沒童軍帳棚 消防員捕獲
收集15年 政治受難資料上網
7月電子漲 金融跌
棒球挑戰賽 培訓隊輕取北京
檢批金改一審 鼓勵總統越權貪
孟買傷亡修正為17死131傷
孟買連環爆炸 陸強烈譴責
健康一夏 飲品熱量標示看得見
吳揆：合宜住宅 實現居住正義
三大法人賣超台股39億元
紙風車幻想曲 前進北京大劇院
傳虐 寶成：遺憾 勞工最重要
性侵犯刑後處遇 各界有異見
校園販毒牟利 2男送辦
社維法修法 專區性交易除罰
維護農民 小英：啟動保本收購
百年全運親善大使 走秀亮相
再添水上活動 高市蓮潭滑水
ESPY 曾雅妮未獲獎
嘉義1男子猝死 解剖查死因
校園霸凌 監院糾正教育部
美羽賽 鄭韶婕晉8強
防曬乳入眼 易紅腫發炎
印攻擊事件不斷 台人曾遭波及
孟買連爆 好戰團體全列黑名單
瓊斯盃籃賽 中華男女首戰抗日
專挑計程車偷竊 警監視器揪賊
留學潮再起 學者籲留人才
黑幫恐嚇取財 竹警逮7嫌法辦
新台幣兌美元升6.1分
發慰問金 慈濟賑災團前往日本
二技登記分發 15日放榜
童搧耳光比賽 菲影片惹爭議
指謝典霖找人頂罪 女職員判刑
馬祖藍海故鄉 樂音再現風華
威海市長：兩對鹿羊雙雙有喜
河南沙其馬含硼砂 北京抽檢
3D電視夯 LG拚市占過半
馬總統：謙卑解決果農問題
一切為世大運 深圳安檢似鐵桶
藥事服務納長照 立委優先推動
九條好漢作詞人 寫馬祖風情
三峽瀝青廠違建 新北市拆除
病患猝死爆糾紛 署金：沒誤診
輔導課等無人 國中生水圳溺斃
瞌睡20年 男子找回清醒人生
校園成狼師溫床 監院糾舉校長
女童上家教班 遭體罰全身傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台中哈魚碼頭 全台海鮮上桌
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
餵野狗被抄車牌 女提告不起訴
全球PC第2季出貨量不如預期
警破暴力討債集團 受害逾百人
劉憶如：經濟成長逾5%
4人暴斃案 檢：應無關催芽劑
岳母刺盡忠報國 媳婦先喊卡
個人網拍可刷卡 降低詐騙風險
7次江陳會 經長：兩會協商中
劉憶如：台經濟成長今年破5
五股爆炸案 起訴煙火公司協理
大安新莊居雙北房市賣座王
又大又甜 嘉縣雪花梨豐收
台港經貿論壇 劉憶如出席
新片宣傳 蕭敬騰受寵
劉憶如楊家駿出席台港經貿論壇
諸羅山木偶劇團 比利時邀演出
公務員自殺 今年起不撫卹
廢鋁渣放3年 地主要求處理
紀淑如案 兩造和解談不攏
孟買3起爆炸案 印度旅遊警示
男子落海不治 身分待查
國考e化 身分查核可拍照存證
金城武當捕快 拿長針插喉治病
根蹣危害韭黃 早防治收益大增
海灘水質監測 福隆暫不宜戲水
愛心大使侯怡君 幫癌友找自信
捷運警察一卡通 捍衛高捷治安
移民行政特考 明年新增
關稅局收賄案 檢調搜索6廠商
美元走弱 台幣收升6.1分
FTA生效 南韓外資增加
越南半歲嬰 僅兩成享母乳
驚世媳婦交保 公婆：難再相處
大林蒲空污 中央允助改善
產業有家座談 下週前進嘉義
駐港機構正名 全版廣告同慶
潤成投資南山人壽 過關
桃機遭闖 總經理自提懲處
加強遊客安全 太管處辦落石險
馬辦：蔡台灣人主張 操弄族群
9旬老頑童 創作兒歌同喜樂
聯測究責 郝：二測分發後檢討
三喜不敵意外 男子車禍喪生
經長明訪菲 台菲ECA引關注
迷網咖缺錢 少年偷冷氣辯太熱
山東濰坊雲林西螺 推農業合作
推廣優質土雞 買就送香蕉木瓜
轉調高市 紀淑如低調
台菲經濟合作會議 馬尼拉登場
遭監院糾正 教部：虛心改進
涉詐領業務費 金檢收押1人
鄧育昆骨灰返台 月底追思會
留日大學生 可望領震災獎學金
改分發 校長建議考生深思
二測生補救 郝：不排除增額
經長：能源政策 最快月底出爐
浴廁整修卡驗收 消防員叫苦
中彰聯手促銷 蔬果搶進新加坡
婦女復職年數長 政策思考改善
土地徵收議題 藍綠槓上
健保IC卡註記 助推安寧療護
建百MV缺客家歌 文建會補救
基北外 明揭高中職專登分名額
嬰亡棄屍 生母7月後自首
金價飆新高 分析師：逢低布局
皮克斯動畫展 8月移師上海
打房不鬆手 陸擬擴大限購令
細懸浮微粒 彰縣醫界籲列管
前復興大臣松本龍 輕度躁鬱
山東省長訪惟覺 尊崇孔子思想
拉桿組件壞 克萊斯勒召回貨卡
亞錦賽奪銅沒獎金 體委會檢討
二次金改案 10/13宣判
上街送良米 農民籲保留農地
女屢搭霸王車 機場計程車受害
新北公安稽查 不合格限期改善
山東買台蕉 擬固定採購
果賤傷農 北檢查有無剝削
國際手球賽 東興國小三冠王
蓋達號召網路聖戰 圖侵占臉書
假憲兵敲詐軍官 起訴求重刑
應用程式退費否 谷歌無回音
天氣飆高溫 老人死亡風險增
高分低就爭議 學者：排名綁架
嫌騎車囂張 打瞎同學眼遭判刑
世大運 體委會目標爭7金
四川洪災道路搶通 六百人撤離
今彩539開獎
法西南小城 濃濃台灣味
陸學者：和諧社會不和諧
吳珈慶未返國 新北發兵役催告
參謀總長傳異動 國防部駁斥
金議員賄選案 周子傑確定無罪
上半年台灣IPO 全球前10
威力彩開獎
助日復興 台日提厚重情誼倡議
四川甘孜 7月盛雪
二測生擬增額錄取 教部保留
整治房裡溪 苗縣民批做半套
兩岸會展商機 貿協登陸談合作
不肖廠商 瓦斯遮斷器索價8千
4天3故障 京滬高鐵：對不起
洩密案判刑 葉盛茂提前發監
瘋台大挑戰 15老外搶百萬
孟買遇襲 印美印巴會談照常
聯測停辦否 藍綠議員不同調
看寶島漫波 蘇籲打破貧窮
吳珈慶未服兵役 恐涉刑責
玄彬在軍中 不聊女人話題
合法妓女戶 桃園天天樂最吸金
台塑盃網賽 楊宗樺挺進8強
週刊指馬下令轟李 藍斥無稽
孕婦翻譯腰帶 美軟體競賽獲獎
被指獻金違法 郝：法律討清白
新北市6月房市 買賣減 1成
楊一展吻天心 直呼很享受
水果價跌 財部鼓勵農產直銷
北北基聯測爭議 監委要查
地價指數 新北漲幅冠全國
熊秉坤之子：溥儀曾向父親敬酒
觀戰中華少棒 青蔡同場
專家：停辦聯測對考生影響不大
恐嚇旗下應召女 老闆遭訴
五股爆炸案 檢：違法運送釀悲
花壇鄉長涉賄 判4年半定讞
台提供獎學金 助露國培養人才
法國國慶酒會 贈勳周功鑫
台灣金曲100 星國十月演唱
中共90年 武俠片力壓建黨大片
痛宰巴西 中華少棒提前晉4強
北基聯測改分發 網站明開放
性交易設專區 內政部尊重地方
日執政黨議員：菅直人立刻下台
陸人出國選擇 港居首台第4
溫網添信心 盧彥勳赴美備戰
石川遼上戶彩 蟬聯代言冠軍
三星員工癌上身 無關工作環境
蔡英文：士林夜市莫步圓環後塵
爭主權新招 日禁官員搭韓航
新北想獲師鐸獎 須切結無兼職
吳建豪舞出專輯 要PK小豬
性交易專區 五都暫無規劃
機場遭闖 總座憂外航失信心
陳偉殷好投 中日沒喝養樂多
李勘條款 赴陸就學役男可緩徵
陸大潤發在港上市 延至27日
高鑫延後掛牌 金管會：已掌握
大蒜外銷 農糧署：近五千噸
挪威旅遊 慎防竊賊
財經小組：服務業應國際化
威力彩頭獎摃龜
4天3秀逗 京滬高鐵被人嫌
英國公開賽首輪 比昂暫領先
強化資訊 中國大潤發延後掛牌
馬國飲食展 台灣3度獲獎
今彩539頭獎1注中獎
陸：持續調控房市
藍與公論報無關 籲綠勿栽贓
議員資格爭議 盈拉堅持當總理
自殺炸彈攻擊 阿國總統弟殯禮
南海爭端 陸：當事國自己談
涉性侵運將交保 檢方將提抗告
男子脖纏電線 卡防火巷被救
微軟將擴展商店 加強銷售火力
宋：橘有當選20席立委實力
葉盛茂北監服刑 編號3411
前世界新聞副總 傳遭警方逮捕
楊永明紐約行 富比世大幅報導
吳秉叡告蔡有全誹謗
前調查局長入監 葉盛茂首例
竊聽案 英國會傳梅鐸父子作證
歐盟：中國限制稀土出口須改變
台灣香蕉有幾種 總統一一細數
駐墨代表處頒發獎學金
老議長洪吉春病逝 將辦追思
報紙炒作小英性向 綠：採取法律行動
看完木瓜、三星梨 馬總統今天看芒果
桃機禁區遭闖 處分總座等7人
國民黨：吳敦義砲轟李前總統 非馬總統指示
誇ECFA助農產出口 陳其邁：馬報喜不報憂
提前報到 葉盛茂晚間發監執行
美國債信 標普列負向觀察名單
寫下你的夢幻假期，讓您的假期美夢成真
超連結大日月潭，玩陶敲木好玩到底
印尼羅肯火山再爆發 七千人緊急疏散
2011傳藝夏之祭 「霹靂3D立體體驗劇場」布袋戲界史無前例的呈現方式
夢幻甜美‧香氛戀人 台北國賓打造濃情蜜意七夕情人節
色特問題，地方政府害羞不敢解決！
京滬高鐵再出包 日媒幸災樂禍
GOOGLE作風強悍，堅不妥協！
中國進口ZERO可樂原液 驗出防腐劑
中媒爆料 商人利用中國紅十會A錢
北京昔日體操國手 淪落街頭行乞
《瘋台灣大挑戰》15位入圍挑戰者 因百萬獎金而來
運將性侵日本妹，法官裁定五萬交保。
專賣熱情沙威瑪 譚同禮用愛澆灌台灣土地
蘋果執筆草率，恐引人民公審
1筆拾金 2人認領互控侵占
玉山發現黑熊 重逾160公斤
馬總統訪果農 綠：應該去看自殺老農家人
內政部通過李勘條款 赴中國就學役男可緩徵
台北喜來登推出 體貼老爸 父親節獻禮
宋楚瑜罵人也有一套
夜宿凱道 陳其邁：政府護農淪為口號
涉性侵日本女學生 運將失蹤
馬宋會 藍：加強溝通
美核潛艦長：不擔心南海爭議
聯合國正式承認南蘇丹為會員國
義撙節方案 參院信任投票過關
艾美獎提名名單揭曉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
柏南奇：目前無QE3計畫
梅鐸父子低頭 將赴國會作證
歐美債疑慮 歐股收黑
印尼火山噴發 煙柱直沖上千米
黃金續創天價
美暫無QE3 油價下跌
英國公開賽 業餘黑馬搶風采
暫無QE3 美股收黑
學前教育佳 助貧童出頭
微軟創意盃 台奪1冠1季
創新日式盆栽 小空間大美景
台股開盤上漲22.06點
馬鞍可能轉強颱 侵台機率小
馬總統訪玉井 關心芒果產銷
甜大荔枝 打響台水果王國名號
國際蘭韾年會 台受注目
委總統應邀 赴巴西治癌
竊聽風暴 梅鐸自認處理極佳
帶動科技 巴西擬引進人才
台貝貿易交流有待提升
陸房市限購令 可能密集出爐
工人涉盜伐牛樟木 警送辦
高鑫零售延後上市 雙潤慘綠
渤海漏油遠超預期 陸擬索賠
陳炳德韓防長前批美 韓媒重視
美公車布椅墊 多菌髒如地板
防倒債 歐巴馬：決定時刻到了
總統：產銷計畫 提高農民收益
馬辦：馬任市長政績禁得起檢驗
新台幣匯率盤初走貶
中經院上修GDP至5.02%
農業辯論 陳武雄：愈快愈好
菲機車市場旺 鈴木建新廠
盜刷講師信用卡 男判刑
貫徹農地農有農用 修法不變
建國百年攝影展 巴勒特市展出
台灣斯洛伐克工商聯合會成立
青鳥飛魚來台出輯 順道自由行
淡大青年訪多明尼加青年部長
環署審六輕環差 挨批暗渡陳倉
傳產領軍 台股漲近百點
蕉價爭議 蕉農怨影響外銷
大陸可口可樂原液 加強抽驗
駐港機構更名 暫不掛新招牌
佩吉掌舵 谷歌Q2財報亮眼
高考開放看考場
微軟創意競賽 台生奪魁創紀錄
觸控面板營收 6年成長1倍
狗仔釋憲 7/29解釋
王建民復健賽 6局無失分
籌大選經費 小英籲小額募款
大陸豬價飆 投資養豬場夯
北北基改分發 今起受理
慘澹經營 日企4成欲出走
奢侈稅上路 大台北委售減1成
國民黨團：最大誠意與宋溝通
學生打工當車手 詐騙逾千萬
兩岸百年影像展 吳揆連結台灣
遭遇7左打 王建民受益多
谷歌不配合 北市再給2週研議
男子陳屍海邊 金檢研判溺斃
血友病救生員 教病童游一夏
美元走強 台幣午貶3.5分
馬總統：香蕉價格已回穩
李振昌飆2K 連6場無失分
林書豪8月來台 中華隊力邀
首相喊脫核 竟是個人意見
日春財案報告 外交部還在等
傳黑道介入T霸 竹縣府:嚴辦
涉性侵運將交保 板檢提抗告
綠控違反中立 侯惠仙駁斥
立委選舉 吳揆：不團結較吃虧
為泰黨調薪恐跳票 勞方不滿
指考考生答題 竟畫海綿寶寶
明年指考命題 目標題庫六成
兩岸社會高齡化 銀髮族商機大
王金平：下會期速審組織法
軟珊瑚會造礁 改寫教科書
藝文看板 行旅藝創滬水一方
性工作者專區 吳揆：地方權責
TLPGA力邀妮妮當代言人
監委查聯測爭議 郝龍斌:配合
台股收盤漲93.56點
改分發網站凸槌 招生男變女
中美洲氣象資訊庫成立
新北推優惠 不到千元遊烏來
台股收漲93.56點
7月台指期漲81點
改分發網站開放 考生返校報名
娼嫖罰則 立委：開公聽會
中經院上修GDP 明年也不差
醫院手部衛生 台大高榮獲肯定
涉插股酒店 3記者列被告
7月電子金融漲
山東贈孔子雕像 崑山科大揭幕
農委會：農舍興建辦法未定案
網路遇色劫 男被迫簽百萬本票
余天否認豪賭 保留法律追訴權
開發新能源 中油發債168億
挺木瓜香蕉農 企業訂單不斷
指考成績單 18日寄發
破美職棒網路簽賭站 4嫌送辦
傳產領軍電子反彈 收漲93點
小野麗莎來台開唱 中南部加場
孟買驚爆 1.6億元鑽石炸飛
學者：美通膨高 不推QE3
家長陳情 促重視塑毒受害兒童
把關食品安全 高市購質譜儀
上半年 陸吸外資逾6百億美元
故障筆電棄路邊 警修好歸還
陸男賣假金 詐欺未遂遭起訴
三大法人賣超台股42億元
小兵撞癱女子 國賠1800萬
鹿福包子碗 鹿港特色文創商品
舞力全開 健康幸福一起來
天熱蟲多 日自衛隊災區抓蒼蠅
營建署：為政策說明而登廣告
腸病毒重症死亡 今年首例
谷歌堅持作法 續停付費程式
登島1甲子 86歲隊長回亮島
廢鋁渣棄置3年 達清理共識
台塑石化新廠環差 補件再審
地方三等特考 需大學畢
台水果銷港 特賣會人氣旺
必和必拓擬收購美頁岩油生產商
強化高捷維安 有請防爆犬
仲介打工旅遊 須申請許可
新台幣兌美元貶5.8分
婦闖工地遭砸死 工地主任判刑
希拉蕊深圳行 將談中美關係
葡萄公主傳秘訣 挑有果粉最佳
六堆徵客家流行歌 首獎10萬
美羽賽 薛軒億晉四強創紀錄
學者看明年匯率 緩升
美越海軍交流 蜆港展開
黑瞎子島旅遊 20日開放
便利身障者 高市再添復康巴士
張雨生墓遭噴漆 警偵辦
稀土問題 中日將協商
陸中華慈善獎 頂新3獲殊榮
打造咖啡人生 吳協聰自創品牌
泳池偷拍同性洗澡 男子送辦
寫下農業之美 休閒還可拿獎金
中央氣象局氣象報告
斗六補選 公民論壇擬如期舉行
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
收視不佳 日長壽劇年底落幕
台保障婦權成就 國際肯定
署醫新院長公布 邱文達籲廉潔
豬肉貴 陸商務部出手穩價
掃毒開多槍 警：防嫌疑人逃逸
氣喘併發症 脖子摸到氣泡
詐賭內鬨槍擊 15嫌被逮
扁龍潭案 竹科管理局求償4億
婦女鼻竇發黴 微創水刀通樂
壽山白老虎 17日見客
南京台灣名品交易會 9月舉行
接單旺 工具機出口坐4望3
又見金光黨 誆稱中獎真詐財
杭州錢江三橋塌 重型貨車墜落
規劃農博會 雲主管會報到口湖
趙薇結婚生子 周迅：不用羨慕
腸病毒1死 北市：提高警覺
Groupon網站 增鑑賞期
原住民樂舞 世界同歡
少棒準決賽 中華明戰墨西哥
美元走強 台幣收貶5.8分
性侵少女判無罪 家屬不滿上訴
印廟尋寶 大蛇標記阻開密室
陸融資規模 上半年逾7兆元
蘇俊賓：要把國民黨同志找回來
爭議能否化解 牽動聯測未來
大陸海貿會將訪台 採購產品
北京離婚數 連續6年遞增
台灣旅遊安全 陸媒看法正面
馬鞍恐轉強颱 國軍防災完備
涉性侵運將交保 高院發回重裁
4天外資賣超奇美電萬餘張
搶攻南台 雙英明高雄拚場
增額錄取否 視改分發結果
歐銀壓力測試結果 即將出爐
不確定因素多 宏達電遭遇賣壓
台股市值 跌破23兆元
台股本周下跌2%
風暴割愛 新聞國際換新執行長
中華進複賽 還有選手沒上場
兵役催告書 送達吳珈慶家
署醫採購涉弊 再押1院長
署醫將聯合採購 設外審機制
少棒紀念特展 老教練憶過往
葉盛茂：絕無不法 提非常上訴
美首份網路戰略 陸：具攻擊性
春水堂靠岸 入圍國際動畫獎
高鑫延後上市 波及逾萬人
我還活著 陸老總連三次被死亡
世界少棒大會 首次在高市舉行
玫瑰石禁採 花縣籲珍惜資源
從塑化到有機 李恭祿樂活其中
台塑盃網賽 陳迪楊宗樺進4強
全聯展店快速 邁向600店
北中南 年薪相差逾5萬
中市飯店鷹架倒塌 1騎士命危
新北醫院長遭羈押 市府停職
瀕危雪豹 現蹤阿富汗淨土
黑道陰影 T霸拆不完
新晶片量產 硬碟容量獲突破
警破電線竊案 檳榔渣成線索
施顏祥籲菲 助台融入區域經濟
暑假搶商機 高市玩具業總動員
葉盛茂入監 首日無人探
18日台股指數減15點
穆倫：美中存在很大隔閡
全聯第600店 跨海金門開設
藍委籲撤告宋 金溥聰不評論
南海問題 越國會關注
日震損產量 索愛Q2虧損
受訓又探親 金戰營很溫馨
產學攜手專班 高職生圓大學夢
全聯林敏雄：景氣不錯
陸媽購物 海淘海代
新聞國際滅火 刊道歉啟事
大甲溪拆違建 貧困戶將安置
腸病毒高峰 曾年死78人
新光產險內控不全 遭罰
總統：兩岸和平 避蹈戒嚴悲劇
上建中北一女 預估要400分
輕颱陶卡基形成 中颱馬鞍增強
台中酒店鷹架倒塌 11傷
穆倫陳炳德 東京北京各說各話
日工具機一哥 來台投資
盧廣仲找女友 要能陪吃早餐
保護上億贓物 警三道鎖把關
升息預期 5年券得標利率上揚
大陸政策「治堵」 國產車喊冷
荷米德堡古樂賽 胡玉薇贏首獎
警插股酒店案 前記者坦承投資
日本關東 發生5.5地震
綠批海巡虛設傷農 藍斥勿牽拖
前高捷局長遭彈劾 記過2次
綠批查走私鬆懈 海巡：已漸少
改分發 師：至少還考生公平
陸：紀念辛亥百年是重大活動
今彩539開獎
深入西部 經部次長訪重慶成都
金典酒店意外 中市府勒令停工
大樂透開獎
性侵通報案件 年增逾10%
普考考生帶小抄 遭取消資格
倒立革命 黃明正朝環世界邁進
四技二專選填志願 延長2天
南海爭議 越學者籲政府老實說
大陸商船被撞沉 8失蹤
中山艦在武漢展示 國旗現身
陶瓷業昔草創品牌 今缺工
基測登記分發 盡量多填志願
台菲經濟會議 同意電動車合作
轟動全美失蹤案 汽球拍賣賑災
走雪隧先檢車 人為故障要罰款
希終將倒債 葡愛恐也躲不過
網拍拼錯字嚴重 恐失上億英鎊
電子閱讀器勝負 色彩說了算
想再回味卡卡 東風記錄台灣行
險勝南韓 金潭進軍LLB少棒賽
仁川亞運棒壘合體 利重返奧運
改分發網站開放 近兩千人登錄
壽險醫療意外險 新鮮人必備
陽岱鋼掃4安 兩打點進補
上海工商部門：天價傢具不合格
美國承認利比亞反抗軍
地震影響 日本各地溫泉突變
角頭砸店索保護費 警逮人送辦
今彩539頭獎2注中獎
挺不下去 梅鐸接受執行長請辭
大雪山見熊跡 照相機被打歪
選總統 小英拋出親近說
金典鷹架倒塌 研判與強風有關
國防部：205廠搬遷案未定
農民將夜宿凱道 府方留守因應
看好商機 14餐廳獲清真認證
大樂透 頭獎摃龜
林書豪有傷 代表中華隊恐無望
歐債危機拖累 救歐元迫在眉睫
老隊長回顧 登亮島如攀地獄
美調查瑞信 是否協助逃漏稅
姚采穎前男友運毒 判無期徒刑
張民諺棒打獅 兄弟4連勝
記憶變差 網路害的
涉性侵運將交保 法官論壇撻伐
專家：希臘暫離歐元區可振經濟
義撙節計畫 眾院表決過關
蘋果新晶片訂單可能轉向台積電
油價降 美6月消費者物價下滑
金典鷹架倒塌 目擊者嚇壞
廢油回收場大火 1人喪命
青年反貧窮
無所不在的隱形殺手──環境荷爾蒙
無毒醫院的願景
南埔村的百年好景——黃金水鄉 重生記
為藝文團體找新家——台北藝響空間
「閱讀蔣渭水」巡迴展 移師台中
台中飯店鷹架塌 12人輕重傷
歐銀行壓力測試 8家未過
農民上凱道倡修法 遏浮濫徵地
宋：馬宋不如不見 不排除選總統、立委
不滿土徵修法進度 農民返凱道
涉案運將落跑 婦團憂女性安全
侵權成立 HTC表示將全力上訴
傳羅賢哲賣保密器 立委憂國安
法官「縱虎歸山」 板檢追運將之狼
楊永明：不與大陸談南海議題
格達費政權 失去國際承認
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
金典鷹架塌12傷 殘骸清除
楊永明：軍售符合美國利益
德國人最憂心問題：歐元不穩
低聲下氣 梅鐸向被害人道歉
美判宏達電侵犯蘋果兩專利
能源科技股帶頭 美股漲
美債引憂 油價漲
金價連漲9天 逾1590美元
主權債難解 歐股下挫
楊永明：兩岸和平助台國際參與
大城飽和 巴西人移居中小城市
加擬在利反抗軍設外交點
日本冰島阻設鯨魚聖地
德外籍人口710萬 歐盟之首
陶卡基短命 快被馬鞍颱風吸收
金典鷹架倒塌 清殘骸恢復交通
法語點瞴汽水 加夫婦獲賠惹議
參加世青女籃賽 中華隊抵智利
新竹關西地震 規模3.5
身心障礙朋友打球 總統來加油
農地徵收強化要件 農委會支持
痛失大將 梅鐸媒體王國拉警報
陸運將惡行多 網友聲討
世銀促台商 爭取非洲照明商機
股價屢創高 中華電21日除息
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
上海世泳賽 後郭晶晶時代登場
汽車第三人責任險 8月擬漲
韓中國防戰略對話達共識
電話通知健保卡遭鎖 小心詐騙
歐巴馬見達賴 陸堅決反對
萬人鬥牛 李允傑單挑許皓程
美舞蹈節 首邀台作品與會
夏普鴻海簽約合資 互供面板
楊永明紐約行 紐郵專文報導
不知情網拍藥品 立委籲勿重罰
心路保齡球賽開打 總統打氣
90歲的中共 目標指向青年
打造運動島 農林漁牧動起來
桃勤撞貨機 機身受損無法飛
總統見花農 指示下週提方案
前立委蔡勝邦 欠稅大戶避美
黑熊出沒台東 村長禮讓過馬路
金典鷹架塌 勞檢報告週內提出
農民凱道集會 警方實施交管
金典鷹架倒塌 勞檢肇事原因
台菲經濟會議 成果豐碩
兒涉代孕案遭訴 台母在泰喊冤
涉性侵日女學生 拘提運將未果
改分發網路登錄 下午5時截止
企業員工日 腳踩單車榨果汁
馬總統：通盤提農業解決方案
青少年首次抽菸 近4成在家
國防部否認羅賢哲賣保密器
星前官員：新興國家經商風險大
媒體人執教受阻 南京大學拒評
逾3成汽車 無第三人責任險
偷社區水表蓋 遭聲請簡判
露國森林攝影比賽頒獎
觀攝影展 副總統：文化打不垮
斗六市長補選 藍打造友情城市
敗選命運有別 有落魄有選總統
雙溪雙鐵遊 碳匯券促經濟
士林官邸正館 今起公告禁菸
吳揆為勞工請命 鼓勵廠商加薪
首家全聯開張 金門賣場擠爆
二合一選戰 蔡英文：打團體戰
蔣智賢雙響砲 灌進5打點
搶攻年輕選票 綠小蜜蜂出擊
台菲ECA 還要耐心等
總統斗笠雨衣 允續為台灣打拚
甘肅暴雨釀土石流 13死6傷
好書交換 闔家書海中尋寶
蘋果控侵權成立 宏達電決上訴
郭泓志登板 收下中繼成功
李俊毅出書 古蹟盡收眼底
學警匪片 徒手破窗竊物被逮
生技展將登場 類股表現勝大盤
楊永明：美應會檢視台防衛需要
美羽賽 戴資穎爭金
全家出遊 車墜山谷4傷
山東濰坊礦難 證實2死
花蓮近海地震 規模3.7
農民資訊不足 總統：充分提供
徵才博覽會 百廠商釋上萬工作
墮胎 去年恐少50萬寶寶
培訓隊又贏古巴 挺進決賽
國際生物奧林匹亞賽 台奪4金
情節離奇 達芬奇事件引議論
中華少棒勝墨西哥 與古巴爭冠
輕颱陶卡基消失 馬鞍中颱上限
高考首日 考選部長巡桃園考區
宏達電初敗 未來須步步為營
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
傳試產蘋果晶片 台積電不置評
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
學生聲援農民 盼土地正義永生
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金溥聰：台南馬辦近期成立
美人腿節登場 南投品嘗茭白筍
民調：多數民眾支持陸客自由行
鷹架倒塌12傷 金典：負全責
農林漁牧趣味賽 因雨變抽籤賽
海西加持 閩台投資升溫
搶攻日市場 阿信品牌原宿開店
金典鷹架塌 勞檢所：風洞效應
1萬美元掉機場 4月後歸原主
男模幫擦指甲油 莊佳容害羞
轟倒墨西哥 中華少棒進決賽
社區分裝毒品 2嫌送辦
陳子揚側投壓制 墨打者沒轍
總統：農業發展是世界趨勢
台古爭冠 雙方搞神秘
原民會：八八重建 高市落後
土徵條例修正 吳揆：草率不得
總統：兩岸打擊詐騙集團奏效
總統大選 共和黨人氣勝歐巴馬
難過七年之癢 翹臀珍離婚
登月戰 蘇俊賓：努力就有機會
北北基改分發 近3千考生登錄
小英：執政後重新分配國家資源
跑道破洞 馬公機場暫停1小時
金溥聰：國民黨需要更多新血
比翼鳥單飛 關懷服務不孤獨
賴幸媛赴港澳 為當地駐館揭牌
日生遭性侵 外交部向日表關切
農民返凱道 永生樹掛滿許願卡
熱過頭 日六魂祭中途喊卡
桃勤拖車撞貨機 理賠待鑑定
蔡英文：當選後照顧農村與老人
上海採購香蕉 高雄港啟運
手感創意市集吸睛 陸客也迷
達悟拼板舟登台 總統古禮相迎
官方計 墮胎約24萬人次
高市府：災區工程規劃重新檢討
越美海軍交流 美博取加分
高雄世運兩週年慶 熱力不減
重建落後 嘉縣府：原民會撇責
農民心聲 有收益仍存剝削
醜聞擴大 新聞集團營運受威脅
亞青跆拳道 國手名單出爐
庹宗康老婆有喜 眾星急起直追
重返一軍 鄭凱文奪本季首勝
14屆世泳賽揭幕 大陸奪首金
釋回泰王儲專機？ 德下週裁決
小天華仔接班人 姚元浩看齊
划百年拼板舟 勇士磨破股溝
抓牛進補 桃猿單日兩勝
美債限喬不攏 全民恐受害
女研究生遭襲胸 警衛疑伸狼爪
徐州車禍 6死17傷
蔡英文：司法應讓人民有公平感
孟買恐襲嫌犯畫像 印警將公佈
台塑盃雙打 李欣翰謝政鵬奪冠
農民力爭修法 反圈地炒地皮
山東團：來台採購18億美元
生物賽世界亞軍 張哲睿怕蟑螂
名家任伯年畫作 7.5億成交
士官涉不當管教 空軍主動函送
南京臨時政府 珍貴檔案問世
男孩夏令營 血友病沒在怕
動見体亞維農演出 獲熱烈迴響
債限遲無解 歐巴馬憂經濟末日
胡婷婷彩妝秀 中市孔廟登場
農委會：農地徵收 從嚴審查
梅鐸王國有難 歐巴馬盟友唱衰
陸任命主教 梵蒂岡逐出教會
做個快樂服務的志工！ 移民署通譯人才班八月開辦
農民凱道曬穀 堅持土地正義
涉性侵日女學生 運將拘提到案
金價挑戰1600美元
不理會中國警告 奧巴馬晤達賴
性侵運將被押 日女心情平穩
陳師孟郭瑤琪 辦特賣助農
奈及利亞詐騙 女子損失千萬
美誓守債約 又有違約打算
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美飯店迎陸客 油條稀飯上桌
浮動採氣平台 成全球最大船隻
不顧中國警告 歐巴馬見達賴
嘉義重大車禍 3死2傷
低調再低調 歐巴馬輕裝會達賴
公路封閉 自行車比飛機快
嘉義縣車禍 3死2重傷
電視劇述周鄧 法國實景拍攝
宏達電擬買庫藏股2萬張
宏達電初判吞敗 股價受關注
馬鞍引西南氣流 18日起防雨
中央社18日推出日文新聞網
發發發刮刮樂 中獎率逾3成
歐巴馬會達賴 陸急召美代辦
立委訪美談軍售 美：門未關
歐巴馬2女兒 也見了達賴喇嘛
農產銷陸議題 馬辦質疑小英
遠雄九五計畫 投資四千億元
中央氣象局氣象報告
1年短漏開發票3次 停業處分
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
看網路電視 傻瓜遙控器更便利
青年軍交鋒 藍駁綠批評失風度
掌握輿情 勇腳馬簡訊啟動
渤海漏油 海鮮遭殃
歐債陰霾 台幣週貶0.35%
農民訴求 總統：專案處理
綠批藍：青年政策輸給韓國
渤海漏油 蓬萊居民不敢吃海鮮
骨牌效應 韓物價接連飆漲
新北藥師訪教養院 關懷弱勢
農委會：政府重視農業
英竊聽風暴席捲 政警界皮皮挫
防貧窮 立委籲全民納國民年金
中油：汽柴油各漲3角
戴資穎美國公開賽稱后
李登輝：走向大農 才有希望
義民爺安座 盼與國際接軌
土地徵收 兼顧公益與農地保護
京滬高鐵問題多 機票價回升
涉性侵日女 司機約友見面被逮
手刃越女 運將判13年
台塑汽柴油 明起調漲3角
就學貸款 學生促政府擔保
江宜樺：土地徵收需符公益必要
尼古丁拜拜 新北市藥局助戒菸
美售菲巡邏艦 3週內抵菲
佛光南華西來南天 4校合體
歐巴馬會達賴 中國嚴正抗議
水利署：權宜調農水 必要之惡
戴資穎奪冠 戴父：正是時候
賽德克劇本 變15萬字小說
蔡英文盼重振農村經濟
運將涉性侵日女 板院裁押
總統：重視漁業 讓漁民大賺錢
聯測改分發 2942人報名
少年樂團赴美募愛心
捐車行善 總統籲復康巴士優先
李振昌連7場無失分 獲第2勝
中華木球女將亞錦賽挑戰7連霸
4少年偷機車 半個月得手4輛
蔡英文：和中國保持和平關係
狂打電玩 小心眼睛鬧水荒
美名校新鮮人 暑假偏鄉教英語
中山高嘉義段 男撞護欄傷勢重
吳英毅籲台商返國投票
港書展將開幕 青霞露臉吸人氣
無業男搶金飾 警民合作逮捕
越民抗議中國 進入第6週
蘇俊賓跑全馬 Q版T恤爆紅
失蹤數天 涉性侵運將：躲媒體
孫大川：勿將創新變政治口水
能演又會唱 尹尚賢暴紅
真空包黃豆即食品 許可才能賣
建仔轉3A 20日投復健賽
盜刷買手機得逞 3度犯案被逮
兆頭不壞 戴資穎美羽摘金
壽山白老虎雨中見客 人氣旺
少棒冠軍戰 延至下午5時開打
檢體掉包 醫檢公會：不可能
健力士花式撞球 柯秉逸奪冠
紀念治藏60年 傳習近平出席
升學兼就業 落點分析一把抓
惠譽：大台北銀行評等展望穩定
橘招手不分區 李敖有意願
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
二測擬增額錄取 北市盼不增班
陸公共服務 社保與就業待改進
老廟開講 總統與民交流政策
邪門 印廟尋寶發啟人辭世
戴資穎羽球傳奇 奪冠後才開始
白玫瑰將再起 促修法護婦女
戰古巴 中華少棒先馳得點
大選得票率 小英：台南拚7成
斗六市長補選 綠傾力拚勝選
少棒台古決賽 雙方暫平手
亞維農演出 台藝文放眼歐洲
大林蒲遷村 民調逾7成贊成
女童落海 花蓮岸巡搶救送醫
沈沒之島 從吐瓦魯看台灣水患
陸商務部副部長 明率央企來台
萬昭清三壘打 中華2分領先
複合式麵包店夯 師傅荒業者搶
陸濫用催熟劑 黃瓜一抹變粗
有愛無礙 庇護農場生機無限
飛車大盜2人組 露賊蹤遭法辦
以地易地解套 內政部：還早
獨「嘉」晚會 管樂節閉幕
飆舞不飆車 舞出美麗人生
二測擬增額 教育局連夜提方案
確保國民健康 營養法將嚴把關
交保裁定惹議 板院法官澄清
詐騙驟減 總統：只有我做得到
離職經理糾眾砸店 14人落網
胡志強要求 全力搶救曾美惠
北市擬增額 每班頂多2人
準大學生摔車 送醫仍不治
力克古巴 中華少棒奪世界冠軍
農民建言 農委會積極回應
尋離家陸妻 男誣告假結婚送辦
住院開溜行竊 重病男兩度被捕
台塑盃第二站 守屋宏紀奪冠
菜市場打書 陳德烈秀廚藝
南海立場 菲感謝美眾議院支持
永不放棄 柯秉逸換來冠軍
拘泥不變通 恐龍法官難杜
台股區間盤整 靜待利空消化
菲裔美婦綁案 匪獅子大開口
青商會致詞 吳揆憶十傑往事
勞檢所：金典復工須符安全規定
北北基爭議 師盼教部別被動
急診又現暴力 病患揮拳醫掛彩
馬辦：南部民眾不是綠禁臠
國際物理奧林匹亞賽 台奪5金
聯測爭議設停損 郝團隊廢思量
近太空飛艇 美中競逐
瘦身有成 大白鯊變美人魚
觀光局長：遊台灣 安全百分百
演體操教練 彭于晏練成六塊肌
36天沒回家 小將想繼續
台鰻價格飆新高 比日鰻還貴
總教練情不自禁 高喊世界第1
萬昭清沉穩 詮釋隊長風範
吳映賜非科班 教小選手懂尊重
結婚上戲院 陸新人大秀愛情戲
陸蒜價跌破成本 蒜農血本無歸
輻射牛肉恐慌擴大 日擬禁運
聯測爭議 法界：國賠難度高
物理奧林匹亞賽 台奪世界冠軍
6釣客受困岩礁 海巡吊掛上岸
上完防腐敗課 陸官員抱錢自首
球迷太熱情 小選手寸步難行
反攻台北 蔡盼得票拚6成
竊聽風暴核心人物：布魯克斯
印度孟買事件 嫌疑人訊後暴斃
蘆洲工廠火警 無傷亡
單場5雙殺打 獅照贏
客輪故障取消船班 遊客要申訴
不顧勸阻跳水 大豹溪1男受傷
世界盃女足與美爭霸 日本興奮
徐子旻獲2獎 媽媽很訝異
聖多美普林西比 總統大選登場
大陸花卉消費市場 老外做主
布魯克斯前往警局後被捕
化學奧林匹亞 獲3銀1銅
治藏60年 習近平拉薩慶賀
青少年機器人世界盃 台灣3冠
畢業季 6月失業率恐升
物理奧林匹亞5金 台世界第1
少棒力克古巴奪冠 馬總統18日上午接見
第一朵以台灣人名命名 「Robert Huang」玫瑰發表
20陸2線城市 房市可能限購
100年公務人員高等ㄧ級暨二級考試自7月19日至26日受理報名
100年原住民族特考自7月19日起至7月28日止受理報名
印表機印偽鈔 5年流入市面萬張
反反恐！FB聯署聲援法官！
暑氣逼人! 中暑人數倍增
宋參選花蓮立委 綠讚高招、國民黨「頭發燒」
藍批綠參選人未退出媒體
市占率下滑 宏碁破40元
指考寄發成績單 英文9千多人抱蛋
掌金門高分檢 邢泰釗：「了無遺憾」
宏達電失守900 庫藏股無力
養不起! 台灣年墮胎數近50萬
萊萃美歡慶父親節 限量父親節禮盒$888特價上市
陸客自由行帶商機 服務業最缺餐飲、旅遊人才
瑞尼．卡維拉 (Rene Caovilla) 魅惑之蛇的愛戀交纏 將於2011年9月正式在台上市，敬請期待!
台北福華美膳名饌套餐5.4折 羅浮宮自助餐券6.6折
「我的美國夢幻假期」共送出八張台北 - 美國 來回機票！
雲朗Facebook 夏戀對對樂
台北福容迎接夏季到來 推出水果創意美食饗宴
湖南「蜂人」大戰 26公斤蜂衣穿上身
龜笑鱉無尾 藍批綠「政黨退出媒體」喊假的
布魯克斯被逮 恐不出席聽證會
希臘對抗歐債 希拉蕊支持
債限膠著 美國會效率史上新低
竊聽案 梅鐸親信布魯克斯被捕
梅鐸家族姊弟鬩牆 危機將引爆
英公開賽 克拉克挫米克森封王
中華青少年國際巧固球賽奪三冠
熱愛生命 周大觀基金送愛倫敦
盧易之獲德藝大最高演奏家文憑
梅鐸愛將 布魯克斯交保
倫敦警長請辭 英醜聞難收拾
馬鞍引西南氣流 中南部防大雨
台股開盤下跌35.95點
菲12歲女 性行為染愛滋病毒
英樂團超愛台 專輯台味濃
京滬高鐵常凸槌 機票折扣縮水
英竊聽風波 憂梅鐸與政界交情
韓流襲 阿根廷哈韓族集會
布袋蓮氾濫 珠江似草原
新台幣盤初貶2.8分
詐騙減少 總統：兩岸合作成果
債限逼近 傳美兩黨擬妥協方案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
膠筏翻覆 1死1失蹤
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北北基聯測 2652人改分發
總統：我們下一代讚就是讚
多空交戰 宏達電盤中破底
瓜地馬拉前第一夫人堅選總統
宏達電初敗 電信業：無礙銷售
李敖若列橘不分區 藍委憂衝擊
陸媒：瓦雅格試航倒數計時
綠營：宋楚瑜選花蓮立委是高招
遼寧客車撞貨車 9死9傷
歐辦事處新處長 龐維德將就任
英竊聽門 再扳倒警察總長
庫藏股無力 宏達電力守900
指考均標約50分 接近理想值
北北基改分發 逾9成錄取
拚選舉 楊秋興輔選邱毅等藍委
傳產勁揚 台股開低走高
湖港打通缺護岸 安平人怕淹水
馬辦：小英曾反對調漲老農津貼
泰緬邊界 非法移民墮胎日增
傅(山昆)萁盼宋楚瑜選花蓮立委
郝：保障二測生 增額約4百人
國軍配合學研 艦載師生訪南沙
指考英文作文 9千多人抱蛋
拾金不昧 菲清潔工獲表揚
台股震盪 新台幣午貶4.3分
黑瞎子島旅遊 首發團出發
性侵疑犯交保漏洞 立委籲檢討
彌補唇顎裂 台醫赴蒙古義診
薩外交次長賈西亞夫婦來訪
新北市藝文巡演 葉蔻代言
前鄉長：總統簽名 肯定達悟
教育資源網年會 國際師生交流
鷹架倒捨身護 女友好感動
躲查緝撞飛員警 男辯煞車不及
土徵條例修法 藍綠允優先法案
韓美8月聯合軍演 知會北韓
日奪世女足冠 櫻花妹變肉食女
生技展激勵 生技股逆勢大漲
學生職災亡 家屬抗議資方
韓拓貿易 鄭州杭州設商貿中心
背光板市場2012年達高峰
大學指考 雄中2生高分亮眼
生第4胎 夫婦樂辦喜宴
陸客商機 近8成服務業將徵才
兩岸創藍海 高孔廉：停止競爭
台股收盤跌36.34點
馬總統：樂意培植更多棒球人才
校廁老舊臭 朱立倫：全面改善
金典鷹架倒塌 無法負荷風壓
曼德拉93大壽 歐巴馬讚明燈
台股收跌36.34點
7月台指期跌76點
金典鷹架塌 監委：政府應監督
女神卡卡讓座 蕾哈娜臉書稱后
美經濟家唱衰 希債重組難免
無畏緋聞 張孝全楊丞琳續前緣
希債恐違約 歐金檢難安人心
陸房價公佈 漲多跌少
執行長閃辭 中芯股價暴跌
馬辦批小英 口口聲聲談選票
校友回饋 清大加速雲端化
納編千名社工 16縣市叫難
中華泳將 赴上海競技
電子疲軟 傳產生技撐台股
持百元偽鈔 夜市洗錢被逮
7月電子金融下跌
金典意外 胡：公務員有責必究
滅歐債惡火 歐盟再開峰會
棒球挑戰賽負古巴 中華亞軍
日輻射牛恐慌擴大 重創烤肉店
撞人肇逃 駕駛辯不知撞到人
隱翅蟲作怪 當心皮膚炎
美研究：老醫師未必醫術好
警破飆車族 起出開山刀球棍
立委：美確認台灣關係法不生變
北市增額錄取 教育部支持
皇室加持 凱特二手車行情看俏
陳國維掌宏?痐j陸觸控事業
三星打造生技夢 尬奇異西門子
三大法人賣超台股58億元
雨後坑洞 高市府：4小時速修
快倒閉 生質柴油業者籲補貼
指考分發 最低3科42分登記
賴幸媛晚上啟程 赴港澳揭牌
越南美容師遭竊 台籍女子落網
大學考試分發 錄取率92%
排砂利防洪 阿公店水庫放水
美就業市場回溫 經濟成長慢
補教預估台大醫科538分
輔大青年團成功訪厄
二度跳級 周主博15歲可上醫科
惠譽：玖龍等陸企融資恐困難
台灣真好 逃逸泰勞獲救吐心聲
星國老照片 見證臺灣百年風華
越少數民族惡習 活埋年幼孤兒
新台幣兌美元貶6.3分
歐最高彩金得主 還要再玩樂透
福建：建設海峽藍色經濟試驗區
富邦金發表中國商品指數
陸媒：大型登陸艦下水
宋選花蓮立委 橘：言之過早
漲不停 陸麥當勞四度漲價
台灣參與南海對話 學者表樂觀
疑似蓋達電話 找印人發動攻擊
綠批青年政策輸韓 青輔會澄清
廣廈同意放林志傑吳岱豪返台
林書豪膝傷 徵召先暫緩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
百首和平詩 立碑花蓮詩階草徑
德戶外展 台紡織接單千萬美元
貼糧救女嬰 民初拯溺局遺址現
談判破裂開槍 3嫌落網
檢官揚言送懲 律師批漠視人權
陸商務部副部長訪台 盼交流
外資上周大賣 今年轉賣超
海關貪瀆 總局長請辭獲准
李婉鈺抨擊 新北一條路兩種水
羅智成：宣揚台灣 香港首選
棄台大電機重考 劉祐廷成榜首
單選不倒扣 指考低分群大減
蘇俊賓：鴨子划水爭取支持
台灣禮服設計出色 大陸新人愛
金門狀元李易 目標保送醫學系
捐款與小英合照 延至明天結束
陸孕婦港生產做月子 黑市興盛
熨衣引大火 粗心男屋毀判刑
竊聽風暴擴大 英首相砍非洲行
銀髮族增 陸養老商機火熱
隔21年 台北辦跆拳道國際賽
學者：可建立大中華資本市場
疑為漁保冒險出海 1死1失蹤
miss A專輯 網路紅不讓
傳兩岸仲裁在香港 經長：不對
總統：南沙研習營 捍衛南疆
聯測改分發 師大附中沒人填
齊邦媛巨流河 日譯本發表
紀曉君與AM家族 美聲傳馬國
券商6月獲利衰退達95%
防惡狼再犯 法部：必依法聲押
假離婚竟成真 男砍前妻後自殺
每晚十時上床 考取台大醫學系
雲端概念機 裝行李箱免托運
癌末不忘環保 鐘丁茂譜環保歌
參選人政媒兩棲 馬辦籲綠約束
林園水產養殖 業者爭合法化
藍：綠政媒兩棲 當事人踹共
新毒素中找答案 4死近日明朗
WiFi免費用 8百萬戶受惠
3類組榜眼 蘇喨言選台大醫科
想當兵等等等 新北須等3個月
古典詮釋 原民音樂另類饗宴
頂新魏家四董 週五娶媳
中小企業專案貸款 8月開辦
竊聽風暴 英國會擬開緊急會議
虎父無犬女 父拿博士女狀元
中市垃圾山 議員要求確實清運
基督城震不停 平均1天20次
檢官與律師鬧糾紛 花檢：誤會
選竹市立委 張學舜：不感艱困
新台幣收貶6.3分 量增
惡地景觀入勝 高市開發月世界
清潔隊員揩油 貪污罪起訴
新疆公安遭攻擊 1武警死亡
福建高院 設立涉台司法辦公室
南海爭議 菲眾議員將登南沙
資源回收資格遭刪 業者求生路
泳池感染病毒 杭州百童高燒
綠營高市建1500小英之友會
東山跳級生 可望上台大醫科
華為採購逾千億 台廠受惠
武俠大陣仗宣傳 王羽不缺席
綠智庫：北北基聯測應停辦
鬼月婚宴 北部紅盤南部慘澹
不滿越妻遭安置 男子縱火洩恨
雄女清寒生指考拚高分 盼學法
阿朗壹古道 鄉代會槓屏縣府
樂Pad何時登台 聯想：快了
4大型男現身 豆導自導自演
憲兵機車連將裁撤 立委盼保留
陸建高鐵 台商前往中西部投資
怕漁保中斷 老弱婦女假捕魚
指考底標躍升 單選不倒扣所賜
會玩會念書 許捷拿下一類榜首
比中指嗆警 醉騎士被逮求原諒
面膜含防腐劑 衛署：符合標準
國防報告書 人口老化列隱憂
創作琺瑯彩 青少年體驗故宮美
保頂級信評 穆迪籲美取消債限
宏?皉b重慶成立全球研發中心
招生海報不寫國立 台師大澄清
亞洲台灣客家總會 11月成立
富邦親子理財書 歡迎索取
期市比往年提早破億口
為招陸生 台師大海報不寫國立
科學教育博覽會 飆創意想像力
羅馬尼亞飛彈彈頭 運輸中失竊
清寒雙胞胎指考高分 恩人欣慰
指考黑馬 林彥廷谷底翻升
印美戰略對話 希拉蕊訪印
大陸10中藥 檢驗合格再進口
新興股票基金 連3週淨流入
生化最高分 面對媒體小生怕怕
拒承認利反抗軍 俄斥西方選邊
楊振寧：不反對翁帆再婚
江陳會 最快8月中旬登場
賽德克巴萊 素人主角吸睛
高考三等 到考率6成8
賞音樂饗美食 盡在王功漁火節
竊聽案扳倒警長 英相劃清關係
不滿鄰居加蓋 員警恐嚇被訴
討債起糾紛 男子遭刺死
里長超商鬥陣行 減碳拚獎金
私校搶學生 最高獎250萬
關稅總局長請辭 次長暫兼代
乾洗手液名聲揚 亞太醫界肯定
棒協：期許少棒 奧運再爭光
照應家人健康 陳暐軒選台大醫
海貿會來台 採購逾30億美元
今彩539三星四星彩開獎
大陸蔬菜 濫用催熟劑
神廟爭議 國際法庭促泰柬撤軍
國防報告書：陸爭一島鏈海空優
指考高分 災區原民生志在外交
高雄地震 規模3.4
威力彩開獎
馬鞍撲日 史上最強7月颱
戶口冒出小三 夫外遇被抓包
港澳機構更名 賴幸媛前往揭牌
解套徵地 不會全面以地易地
兩蔣時代媒體公關 朱正明辭世
結婚禮 國父送手槍給宋慶齡
特瑞謝：有決心 歐洲能渡危機
看淡Q3 電子龍頭頻破底
渣打：金價10年內看5千美元
香蕉困境 擬拓銷對策
蔣耀平來台 與郭台銘相見歡
北北基聯測 管碧玲籲明年停辦
靚女偵查佐 眼尖破販毒集團
繳公糧增2.7倍 農民收益好
財部：台灣無外債 不致如歐債
帶一片風景走 王金平看到哽咽
英副相：全球恐爆新金融危機
台聯主張 基本工資至少2萬5
大賣場分店不同價 新北令改善
離岸風力發電 可抵3座核一廠
金價連漲 長期看好短期勿追
偶像劇景點全都露 追星族朝聖
民團將陳情 重判兒少性交易犯
海外維族：和闐騷亂是鎮壓引起
今彩539 頭獎無人中獎
蘋果咬宏達電 經部：盡量幫忙
景氣差 美痛苦指數28年新高
威力彩 頭獎摃龜
梅鐸成箭靶 醜聞撼媒體帝國
抗議改革 希臘小黃封機場道路
債火難滅 義西債殖利率飆新高
賴幸媛抵澳門 獲禮遇通關入境
英竊聽門 第2名高階警官下台
蘇俊賓：只要台南好 爛攤也推
小英：陸委會任內該做都做了
馬辦：小英政策越談越空心
台星足球賽 中華隊雖敗猶榮
駁小英 府：綠逢陸必反
花蓮外海地震 規模5.1
漏網新聞》農民每天工作一小時? 黃有才背黑鍋 !
中國客連3月負成長 7月迄今不到去年一半
性侵罪犯輕保縱放 法務部亡羊補牢
海關貪瀆 總局長辭官退休
中午吃牛排、晚上吃大餐 少棒冠軍拉風
綠 : 錯殺江國慶賠億元 政府應向陳肇敏求償
中國武漢男，性虐被判死！
國防部證實裁撤憲兵機車連
媒體不敢自砸，理性思考受阻！
謝立功赴陸訪問 促兩岸入出境管理無縫接軌
小英懇談 賴坤成皮皮挫
吸引台商回流 「投資台灣」說明會盛大舉行
怕腦瘤，環團建議高中職以下禁帶手機！
爭取「台78甲線」 張嘉郡邀交通部評估
來自信義計畫區唯一的MIT設計精品旅館 HOME HOTEL
璞玉畫作拍賣會，等待伯樂賞識收購!
全球招商說明會 馬: 投資台灣不怕賠錢或出不去
身懷千萬現金 闖關夫妻被查
研究：爺奶開車 小孩更安全
英五成家長 藉臉書窺探子女
舞廳經理陳屍住處 不排除他殺
竊聽案英警官中箭 首相陷危機
多管火箭彈頭失竊 羅國稱免驚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
解決債限 美參院將天天開會
歐債惡化 國際油價跌
送愛比國 周大觀基金會慰病童
日文化祭在巴西 融傳統與現代
紐約同性婚遊說 花180萬美元
巴西聖保羅中華會館修繕竣工
大豪雨 阿里山公路中斷
西南氣流強 中南部防大豪雨
探員作證 賴昌星經營非法賭場
曾雅妮穩坐23週球后寶座
台股開盤下跌17.8點
阿里山大豪雨 公路交通中斷
巴西自造核潛艇 5年完成
海大師生訪南沙 越網友有意見
陸連續兩個月 增持美債
高考一級二級報名7/26截止
殲10基地首曝光 韓防長登機
港媒：希拉蕊或提南海新建議
單身潮隱現 陸女選擇做單女
新台幣匯率盤初走升
陳新東拜會薩副總統桑傑士
台青年大使訪尼 媒體肯定
開啟另雙眼 北市招視力協助員
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
霧台山路土石掉落 ?事勿上山
環團盼規範高中職以下禁用手機
谷歌社群 總統：我來了
竊聽門 新聞集團傳擬換執行長
星國願景 機場盼達五千萬人次
台塑大乙烯傳生變 塑化股臉綠
旅遊熱點 蜆港美景天成
緋聞殺傷大 老虎伍茲也財窘
獨島主權紛爭 日韓爭執激烈
思科墨國廠求售 鴻海接手
電子股漲 指數守住8500
楊永明：美媒撰文為台仗義執言
IBM營收報喜 上修年度財測
輕微帶狀泡疹 可吃消炎止痛藥
打過美好一仗 台灣小將放暑假
美債限難喬 歐銀總裁：安啦
洩漏檢舉人案 周占春無罪定讞
宏達電明除權息 力守900元
第2次基測 1人滿分在彰化
高市六龜等區 土石流紅色警戒
火箭出席姚明記者會 NBA准
陸揭黑記者第1人 被整肅
勞委會全面檢查高樓外牆施工架
歐美危機來襲 亞洲有備無患
連1個半月 NAND合約價難產
卡債族抗議 促速修消債條例
老農津貼加發千元 藍綠不一
山區豪雨 中部11道路封閉
聯測改分發明報到
兩岸投保 蔣耀平：儘快簽署
總統：勿把經濟變鳥籠 續開放
閩親朋好友竊盜團 全是未成年
視察畜牧業 總統誇先進
美債告急 眾院推象徵性投票
谷歌力挺宏達電 深信未侵權
大尺寸面板出貨月減1.7%
雨神發威 南投嘉義高雄大豪雨
習近平：反對達賴集團分裂活動
森鐵翻覆案 監院糾正林務局
頭頸卡電梯 男子命危
台東近海地震 規模4.3
賴坤成惹議 小英緩頰
新中橫多處坍方 新山便道封閉
關注聯測 郝將縮短上海行程
王建民自評 狀況恢復9成
果農書記官周錦鴻 院檢主顧多
泳抱人生 創意口號獎2萬
交通願景 最盼杜絕疲勞駕駛
梅鐸赴國會 CEO換人說紛紜
調查：塑化劑影響消費信心有限
二測基北區 6成可望上公立
登記分發 估四百分上建中
南海遭追搶 越漁民封口
被誤指為親民黨 林鴻池籲更正
提升反應 陸首用高鐵運部隊
學校屢傳性侵 教局列重點輔導
今年金馬獎在新竹
颱風攪局 打亂飛名古屋航班
菲國被綁夫婦獲釋 綁匪逃跑
星國問路 組屋大牌可指引
日獨島立場硬 韓總理遺憾
駐澳門代表處 賴幸媛揭牌
國文作文 1078人滿級分
民進黨：蔡李宋結盟空穴來風
區間盤整 新台幣午升3.8分
小英訪花蓮 提在地產業經濟
中研院上調GDP至5.52%
雜誌贈家扶 陳俊榮助弱勢學童
器捐夏令營 延續生死情誼
台駐澳門辦事處揭牌 關係更密
花蓮寺廟行 小英訴求老人照養
颱風攪局 長榮華航班機變動
逾 4成民眾看好未來景氣
北市頂級豪宅 成交價量衝高
7天鑑賞期 業者籲修法縮短
傳鴻海入主 精英：無此事
IBM搶眼 服務合約金額飆
賴幸媛訪澳門 深化台澳關係
米穀粉做米麵包 21日秀出
台股收盤跌14.0點
圓山飯店董事長黃大洲請辭
40載太空梭計劃 地球受惠大
扣薪還完債 房屋面臨拍賣
一測405 二測全國唯一滿分
監管保險業疏失 金管會遭糾正
7月台指期漲49點
和闐事件 凸顯陸反恐新難題
魚塭親子情 基測作文佳作
挖掘在地美食 中市推公車遊
為高額獎學金 2學生捨中女中
聯測續辦否 郝：徵詢各方意見
7月電子金融上漲
彰縣發幸福餐券 嘉惠弱勢學生
王金平：衝南部選票 藍要努力
大豪雨 阿里山公路封閉
找回台灣人小孩 劉憶如樂見
核四混凝土採購 監院糾正台電
李振昌好穩 連8場無失分
兩岸論述 馬辦批小英只有口號
國防部：捍衛南沙 不會妥協
土石流警戒 高市撤553人
醫團痛批 健保新制圖利保險業
美債違約 外銀：可能性低
綠營指政府弱化國防 藍營反駁
吳揆推薦台灣 最值得投資
電子股反彈 台股收小黑
生技論壇登場 參與人數創新高
立委：蔡宋不可能合作
台股收跌14.0點
藍指綠6縣市挑撥族群 綠反駁
陸妻離家通姦 判賠夫35萬
降雨豐沛 嘉南二期稻作可解渴
三大法人賣超台股41億元
LPGA台灣賽 美食當誘因
放暑假玩水樂 紅眼症激增
黃大洲辭圓山董座 嘆選舉考量
亞職大賽 年底可望中市登場
持槍掃射報復1死 男判13年
國民黨：王騰坤從未任專職黨務
日春財報告拖 漁會指美沒誠意
總統：台灣肉牛量增 站穩市場
拚立委 綠推青年世代連線
改分發放榜 錄取生皆大歡喜
具惠善不怕熱 濕身大東好羨慕
罵女兒垃圾 父違保護令判拘役
掌中戲開鑼 媽祖研討會開講
總統盼歐來台投資 開發陸市場
金馬奔騰竹市 阮經天當大使
扁再出招：切割我 不會贏
高市蜂蜜增產價穩 受理訂購
小清華原民專班生 立志上清大
日老牌影星原田芳雄病逝
LPGA台灣賽倒數 妮妮興奮
六龜大雨 合興部落居民撤離
賣無證肉 北京名超市餐廳在列
身障者求職 盼發揮所長
不能沒有你翻版 男盼女童歸宗
台灣5月減持美債 中穩居龍頭
新台幣兌美元升4分
法務部廉政署20日掛牌上路
核災糧食隱憂 列國防報告書
幼兒肺炎疫苗 補助中低收入戶
南部大雨 2期稻供水警報解除
基市府技正涉貪 檢調約談
性交易防制條例 民團籲正名
耗資10億 屏東演藝廳動土
任意燒稻草 中市加強稽查
通緝犯撞車 1死2傷
總統：提供產銷資訊 減少農損
中研院：有感復甦 加薪加稅
輻射恐慌升高 福島牛禁出貨
改分發 中後段生前進20志願
兩岸出入境管理 落實無縫接軌
豪雨肆虐 草嶺公路坍方
平抑豬肉價 福州祭「限價令」
年金擴大納軍公教 8月寄單
工會盼基本工資2萬3459元
企業助農網絡 大啖香蕉
中小學科展 25日苗栗登場
投資台灣 台商：文創和綠能
廣西地表塌陷 民眾墜無底深坑
陸兩貪官 被處死了
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南印鈾礦區 藏量估全球最大
司院：消債清算不免責多因浪費
天氣悶熱 濕疹患者激增5成
阿里山公路搶通 恢復通車
三合院釀私酒 技術來自網路
核災後首次 日禁福島牛出貨
阿里山公路中斷 男子接駁就醫
田寮長者多 高市規劃長壽村
女攜7百萬現鈔闖關 航警攔查
陸近5億網民 微博用戶成長快
籌百億資金 海西股權中心成立
晉升長老 豐年祭邀總統歸隊
學生用手機 教部：宣導勝禁止
二測高雄榜首 不讀死書
阿里山旅遊品質 監院調查
交部：高鐵雲林站104年營運
屏東霧台伊拉橋 暫時開放通行
護梨專案奏功 警民聯手逮竊嫌
二測 回流名額1萬7477人
阿格西葛拉芙 明年來台表演
郵局警方合作 老翁保住鉅款
中職明星賽 王貞治不克開球
美債若違約 全球金融動盪加劇
愛維養名人賽 曾雅妮球場練球
推銷校園 義大學生仆街上網
陸釋善意？ 日盼稀土交易更順
台北藝穗節 首次限制級演出
河南：愛滋病增幅趨緩
區間盤整 新台幣收升4分
持老虎鉗性侵未遂 色男判重刑
登記志願 別拿去年PR值比較
基本工資 勞委會：審議會討論
迷網 父失監護權
自由行陸客讚台灣 還要再來
參與國工研討會 軍方：不違法
少女PO文怪司機 警查無不法
少棒小將返台東 紅葉楓紅再現
黃正雄：馬勤走南部 地方記心
醫療特材 包裹支付不自費
釣魚到淡水 男子翻船獲救
鄒族小將朱麥可 少棒大賽亮眼
躍上國際 台灣紀錄片得獎
屏31線往德文村坍方封閉
日女遭性侵案 總統請法部檢討
港中大研究 男性易得肝癌
蘇俊賓訪安平觀音亭 念經茹素
獨島問題 韓籲日自我克制
阿里山小火車翻覆 再添1亡魂
減產潮逼近 東莞製造業神經繃
豆導自導自演 侯孝賢：易分心
墜樓 富士康:與工作壓力無關
河豚游出太平洋 入選華沙影展
第3季LED報價有續跌空間
風浪大 籲漁民注意安全
吳宗憲：藝人犯罪就離開演藝界
唐榮內定新董座赴公司拜會
大連隧道坍塌 12人全救出
綠色旅館 1.3萬人響應
公路局員工收賄 遭判14年
里昂調降今年智慧型手機成長
疑久病厭世 老翁赴鄰廁自焚
菲議員南沙之旅 大陸關切
基隆技正疑涉貪 5萬元交保
囤爆竹炸死3人 夫妻判刑
中國錢景大好 蘋果流口水
3成港人厭閱讀 1年內沒看書
薪水商品皆跌 美QE3有譜
基本工資 資方：漲幅不能離譜
伐林修枝 保森林鐵路行車安全
總統：補助地方舉辦國際活動
世青羽十月競技 800人過招
神木村便道沖毀 部分居民受困
停太近怒砸車 救生員送辦
合宜宅轉售 馬：勿創造暴發戶
越南13屆國會 近日開議
送竹筍為幌子 老翁性侵荳蔻女
賴浩敏：法官勿作恐龍判決
另類生活圈 賊搭高鐵往返行竊
唐榮董座 內定鍾自強接掌
基測登記分發 預估建中402
越南盼與俄擴大油氣探勘
面板案 監院肯定政府協助業者
病人裝支架 要追蹤別搞失蹤
抗議停辦二測 補教業者念建中
單親學生雪恥 二次基測圓夢
金管會：銀行須落實風險定價
聯測爭議大 再辦得有好理由
二代健保 差額給付訂上限
黃金飆天價 銀樓飾金創新高
拚觀光 日官方民間出奇招
高市桃源 白天大雨晚間地震
監院糾正 金管會：未收到
機車高利貸 假租車真融資
3國中生沙崙溺水 1人獲救
大豪雨 高市山區撤615人
陸戰代訓海巡 首批進駐太平島
專睡幼齒女 男被判7年半
豪宅藏毒 古董張判刑8月
滬保母荒 月嫂薪情好漲至6千
赴中投資額 綠：總統漠視警訊
設局誘騙酒客 警掃蕩黑幫
今彩539開獎
警專明年招生 刪除顏損歧視
大樂透開獎
大陸車禍多 年均7.6萬人亡
英國會聽證會 警長否認批首相
民進黨：國防報告書戳和平假象
小男生摸鎖骨 楊丞琳很害羞
交部：更換圓山董座 無關選舉
姚明退役後 錢路無憂
違停超速多 北市列取締重點
赴美免簽 李明星：美態度積極
語音ATM 服務視障
台銀就學貸款入口網 上線
金潭進軍威廉波特 菊指示協助
亞青羽金牌組合 全靠默契十足
菅直人蓮舫賀女足隊 遭嘲諷
竊聽風暴 梅鐸攤牌時間到
希拉蕊與印外長戰略對話
總統：行政單位創好條件留人才
板橋現襲胸之狼 警逮1嫌送辦
經營應召站 前國中教師被訴
拚二測上建中 追隨父兄想從醫
日決設公司 搶影視商機
盈拉獲議員資格 成泰準總理
「機」瘟 泰直升機1日2墜
醉男揮拳毆救護 消防局將提告
中藥材飆漲 老廣煲不起湯
陸限期曬三公 多數部會遲交卷
張栩用棋殺蚊 殺蟲劑公司佩服
十四張古厝拆遷 補償金不變
京藏公路內蒙段 塞車百里
英國會聽證會 梅鐸父子應詢
紀曉君美聲 台澳原民歌手齊歌
曾文鼎林志傑 入選瓊斯盃
大樂透頭獎 無人中獎
呷好道相報 日商來台投資熱
今彩539 2注中頭獎
台北市通過 補助8中小企業
花蓮地震 規模4.8
梅鐸八卦報關門 對手坐收漁利
人民幣離岸中心 香港具吸引力
福島第一核電廠 輻射物大減
部分進口國產食品 檢驗不合格
希拉蕊：巴國不該容忍恐怖溫床
中南部大豪雨 高雄降最多
癌症失憶 美戰後世代大敵
首任廉政署長 周志榮出任
梅鐸父子作證 為竊聽案致歉
官邸遇襲 幾內亞總統逃過一劫
魅力無邊 臉書廣告費率飆
富士康17跳 再傳員工墜樓亡
免簽證 吳敦義感謝歐洲議會訪問團
菲議員今登陸南沙 中國宣稱擁有主權
印度發現全球最大鈾礦區 蘊藏量可供電40年
雲朗觀光集團 “製造”你的父親節 邀您一起當ㄅㄚˇㄅㄚˊ
廉政署成立 藍綠反應不一
廉政署成立 網羅菁英辦案人員
燦星推出歐洲超值行程 保證市場最低價 限時限量搶購
價量齊揚 台股大漲181點
上課、 午休禁用手機 高中職以下師生適用
「搶頭香」 廉政署開張綠營檢舉馬、郝
大陸最大戰艦 井崗山號下水
遠傳雲端遠距照護平台服務 血糖照護計畫
反貧困聯盟爭取 資本工資加碼
全球人口 今年十月達70億
多明尼加外交次長來台取經 允諾簽署人口販運防制合作備忘錄
YU SUSHI炎夏限定料理 消暑涼麵 補氣鰻魚 美味上市
綠委: 李登輝人馬 黃大洲被迫辭職
新聞台過關 壹電視投下震撼彈
丟竊聽案物證？ 英警調查
超冷血 美少年弒親辦趴狂歡
帥氣多金小梅鐸 接班路難料
男子打斷聽證會 梅鐸虛驚一場
婚姻要幸福 老婆得比老公瘦
梅鐸父子道歉 責任推個乾淨
紅髮女王作證 為竊聽醜聞致歉
穆迪可能調降美國5州信評
企業財報利多 歐股收紅
防堵違約 希債務野火恐仍續燒
兩黨減債方案 歐巴馬稱許
投資人獲利了結 金價跌
美新屋開工飆升 油價漲
歐巴馬挺減赤 美股漲
愛瘋銷售破紀錄 蘋果獲利報捷
美減債新方案 參眾兩院不同調
世界盃女足決賽 推特創新高
巨資興學 紐約搶當新矽谷
德俄高峰會 微妙關係受重視
梅鐸作證撇責任 倒打英相一耙
天氣不穩 新竹以南防豪雨
梅鐸虎妻好身手 掌摑砸派男子
悼石仁愛 周大觀基金墳前禱謝
台股開盤上漲99.53點
廣告營收遭蠶食 雅虎銷售萎靡
巴西河水汙染 都會區最嚴重
馬鞍登陸日本 1失蹤51傷
鄭愁予授課 清大校園添詩意
英雄退役 姚明動向球迷心繫
峰會在即 歐債危機關鍵時刻
3天雨量多 屏東部分路段落石
父持刀挾子 警攻堅救人2掛彩
陸媒：巨人退場 娜姐接棒
亞特蘭大網賽 盧彥勳晉級2輪
歐洲台商高球賽8月維也納登場
梅鐸悍妻鄧文迪 一摑成名
公布違法企業原則 可望出爐
新台幣盤初升3.5分
阿里山公路 重新開放通行
信箱雞蛋能熟 加西熱如烤箱
人民幣匯率再創新高
男血精併血尿 攝護腺炎引發
3組台灣樂團 前進富士音樂祭
美債限如上調 金價續上攻
美智庫：綠大陸政策是兩岸變數
跳空過8600 島狀反轉成型
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
36根水泥釘刺小腿 工人出院
宏達電除權息 亮燈填息
博鰲建機場 投資42.5億
王建民復健賽 差優質僅1步
只要健康 建仔就回大聯盟
老農津貼加碼 立委意見不一
拼觀光醫療 韓設醫療中心
半導體B/B值創4個月新低
馬辦：總統以行動關心農民
蕭敬騰黏曾志偉 佼佼吃味
越物價高 政府未處理
越官方組織不購稻米 引關注
馬辦：強化國防 總統念茲在茲
農會賣偽農藥 糾正農委會
和田衝突 陸官方：擊斃14人
歐巴馬：最後關頭已到 快談
倪福德撐7局 5連勝
南化滿庫 台南年底前不缺水
大學生罹腦瘤 體驗飛行情境
宏籲美續予移民臨時保護身分
法務部廉政署 總統揭牌成立
雨趨緩 紅色土石流警戒數未減
駐港辦事處揭幕 台港關係新頁
光榮離站 美太空梭21日返家
王功漁火節 卓伯源邀嚐蚵
鬆綁錢七條 台港關係正常化
合庫與大陸交行簽MOU
連日雨勢 高雄各項用水無虞
橋毀落石 桃源六龜搶通
圓山董座黃下李上 藍綠交鋒
亞股揚 美減赤協議料達成
華航長榮大陸新航點 9月開航
肅貪領頭羊 周志榮考驗大
加油不付錢 竊車牌男子落網
同事女友機車被偷 警眼尖逮人
反貧困聯盟 支持調漲基本工資
ECFA開門 加速國際連結
長期鼻塞 小心癌上身
廉政署成立 網羅菁英辦案人員
水庫進水 嘉南2期稻全面供灌
台股漲 新台幣午升4.3分
蔣耀平參訪聯發科
老農津貼加碼 立院開議後討論
壹電視新聞台申設 NCC通過
表現達標 建仔月底或上大聯盟
被控假捐贈真逃稅 調查局約談
陸網路塞車成本 比高鐵還貴
廉政署成立 訂3目標7宣示
冒名貼性愛照 男判10月
環署公告：8塑化劑從嚴列管
農糧署：嚴查農會有無拒收稻穀
老農津貼叫價 財源大問號
製造假車禍索賠 男判1年
新聞台過關 黎智英提7承諾
高市啟動民生竊盜聯合稽查
台北好呷米 特約店消費優惠
台灣大增持股份未報 遭罰
台股收盤漲181.60點
馬盼廉政署 讓公務員不敢貪
台灣IT產業活絡 氣勢壓日
百年績優村里長 內政部表揚
速過泰山站 ETC車道打9折
台股收漲181.60點
馬辦：樂見蔡英文經營社群網站
小巨人姚明 宣布退役
馬辦民主選讚營 馬金當老師
葉樹姍財報 為前夫背債4千萬
7月台指期漲166點
高科技橋梁 竹縣市受惠
吳揆：食安把關 鼓勵業界自檢
與台商座談 小英籲出錢出力
違法限期未改善 可公布企業名
林幸潔義務教體操 國際賽奪金
趙麗雲：聲押未准應通知被害人
巴拿馬總統推特與網友互嗆
7月電子金融期雙漲
連法官都貪 王建(火宣)籲拿魄力
瞄準印尼 貿協拓展華人醫療
扮教授賣假藥 警移送偵辦
星罪案警訊 台灣可借鏡
盼增運量 台中機場：多方考量
花蓮外海地震 規模5.2
南韓自力研製民航機試飛成功
愛上自然 復育打造野百合祕境
越手足口症蔓延 56人死
氣候異常 農業金融商品看好
來去動物園 看看大寶冠鳥
大陸工信部副部長 尚冰接任
疑超車不慎 轎車撞爛車頭
菲眾議員登南沙 升旗宣稱主權
三大法人買超台股87億元
英質詢梅鐸 祖國澳洲檢討跟進
平日尖峰期 泰山站ETC優惠
老農津貼加碼 政院：考量財政
悟明長老圓寂 享壽102歲
賓漢塑毒案 檢聲請驗氣味
正式退役 姚明：不會離開大家
遇雨釀新災 新中橫搶通又失陷
菲眾議員南沙行 陸嚴重關切
美消費者報導：對開冰箱易壞
雕刻雕像表演 新北水岸藝遊
新台幣兌美元升5分
馬辦批辜寬敏 唱和挑動族群
和田衝突 陸：外媒報導不實
救跳河女 消防小隊長腳骨折
沖繩紅眼症流行 遊輪客防感染
家當成兵工廠 男子遭逮
總統：ECFA後 他國願跟進
紫斑病新藥給付 條件仍嚴格
詐領助理費案 吳成典二審無罪
6月接單373.63億美元
壹電視新聞台過關 黎智英興奮
總統：活路外交見效 鞏固邦交
沈世宏：全用再生能源得投廿兆
斗六市長補選 藍提幸福綠抓鬼
亞聚巨響 民眾圍廠關心
飯店開毒趴 高市消防副座涉案
改分發 北市公立學校5人放棄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
姚明：會有「下一個姚明」出現
基本工資漲多少 21日見分曉
神木村搶通 村民脫困
9旬阿嬤失智 疑阿公有小三
有拜沒保庇 2毒蟲擁槍被逮
動畫比率低 壹新聞過關
全民泳起來 戴遐齡比喻做功德
滬寧高鐵 斷電停駛半小時
老人防車禍 布袋戲演給你看
百年攝影展 翻出胡志強新婚照
分享蝴蝶多樣性 手機可看
兒團籲壹電視 性暴力不做動畫
傳老農津貼調幅定調 府駁斥
檳榔攤兼賣槍販毒 男子送辦
賴幸媛乘叮叮電車 行銷台灣
沈世宏：非核家園不宜選舉操作
打造通路 台南農特產簽約直銷
胡志強：遷都台中聲音不能停
高雄房市 西區比東區活絡
台灣牙醫挺進日本災區義診
芒果攻宅配 屏東果農樂翻
松山虹橋直航 郝：引企業進駐
德海洋鑽探科技 台盼引進
老農津貼加一千 綠列優先法案
優人神鼓 感光聽鼓聲
企業捐樹苗 復育林園紅樹林
16個股除息 指數蒸發21點
適應高強度 中華男籃移訓大陸
台股大漲 新台幣收升5分
姚明退役 陸民大嘆可惜
氣爆有通報 高市環保局不罰
半夜無聲電話擾鄰 檢不起訴
府：周美青參與輔選會議屬無稽
國防報告書挨批 國防部反駁
掃颱風尾 CNN名嘴怒撇竊聽
署醫採購涉弊 檢續傳喚多人
主權強化 總統籲勿自我矮化
非法傾倒廢棄物 環署追來源
外交部：堅持南海主權不會改變
促進交流 印登陸艦訪越
曾勇夫撇傳聞 籲雄檢積極查賄
總統臉書 徵求最台最讚創意
停車糾紛引槍擊 警6小時破案
雙星釋伽瑪射線 台團隊率先報
U15東亞足球賽 台首戰狂勝
移動長城退休 陸民頓失寄託
男子疑輕生 全裸浮屍筏子溪
防人口販運 多明尼加來台取經
節能省電 無電自動門受青睞
大溪文藝季 Q版大仙尪亮相
青少年國是開講 要大人有腦些
下一個編舞計畫 讓新銳發聲
廉政署針孔特搜 貪官無所遁形
羅文源3姐弟案 高院首度開庭
上節目失言 女大生跳愛河道歉
杜絕偽農藥 防檢局勤實查
暑假續供午餐 台東學童受惠
藍中常委選舉 馬籲以綠為戒
台幣急升 6月接單匯損嚴重
林志玲東京代言 被稱頭皮美人
中小面板Q3年增金融海嘯最低
連日雨肇禍 高市仁武道路塌陷
淡海新市鎮後期 9月送政院
賣毒給同學 4少年送辦
基市淹大水 疑截流站工程惹禍
讚嘆工具機 陸團盼增早收項目
基本工資 台聯喊2萬5
吳寶春效應 考生捨名校選技職
雲林傳槍殺棄屍 警逮3嫌
疑毒趴 高市調方和金為參議
台陸網路詐騙犯 菲國落網
自行車道再遭批 北市加強執法
藍提名周賜海 參選台南2選區
在陸台生研習活動 8月登場
遠航復飛馬公 22日首航
男子陳屍家中 空酒瓶滿屋
原鄉大雨 原民會防災就緒
大稻埕談藝 門神彩繪師打頭陣
人民幣升財富減？陸：熟鴨不飛
國會談醜聞 卡麥隆撇責任
涉毆凱蒂貓老總 再起訴2男
廉政署開張 揪貪能力受矚目
子弟大陸就學 可列所得扣減
黎智英承諾 NCC：滿實在的
小澤復權不成 前秘書遭求刑
武俠首映會 金城武喊粉絲老婆
槍擊要犯黃主旺 死刑定讞
泰民調 逾六成接受貪污政府
2度刺友人 男精神病發判無罪
陳樹：設平台 助高科技業籌資
印度上師修院 也有大批寶藏
沈慶京重返中石化 接任董座
壹新聞上MOD 下週找中華電
建案廣告不實 盛裕及萬群遭罰
青鳥飛魚義賣 籌錢自由行
執行青春專案 北市警成果豐碩
今彩539開獎
格達費若下臺 不必揮別利比亞
神廟撤軍裁決 泰柬不理
陸民企砸百億 研製新能源客車
尹啟銘提數據 駁經濟成長無感
籃球傳承 張宗憲接棒
資策會聯惠普 為台軟體拓商機
藍：執政黨為政府宣導天經地義
失控甩女7巴掌 男辯只打5下
久違了蔡琴 抱定單身
智慧手機熱賣 美國接單創新高
兩岸警方互助 再遣返詐欺犯
假捐真逃稅 500醫師涉案
被爆仿日 陸動漫高鐵俠引爭議
新北調解建功 板橋區奪冠
陳偉殷好投 中日沒贏巨人
美晤達賴 習近平西藏消「獨」
台灣電影 走進菲律賓大學
貪瀆線索 政風近3年辦36件
沙崙溺水意外 1死1失蹤
延緩失智病情 日貼布上市
今彩539 頭獎摃龜
菲議員登南沙 陸：強烈抗議
印出席東協論壇 戰略平衡中國
媒體寵兒 姚明退役人氣不墜
南海爭端難解 陸與東協願合作
陸航母艦載機 飛豹可能暫代
姚明進修 上海交大量身造課
烏茲別克強震 13死86傷
再打房 陸銀監會加強房貸控管
婦人嘴唇縫住 民眾驚嚇報警
9局下灌5分 兄弟大逆轉
郭疑開性愛趴 檢：與案情無關
民進黨: 政府不能只照顧特定族群
廉政署層級太低 反對黨：辦不了大案
紗帽山溫泉生態夏令營 8月6日全家一起來見證
離奇4死 傾向肉毒桿菌致命
澳洲視覺藝術家珍戴爾(Jayne Dyer)書籍計畫徵集
壹傳媒首創跨媒體倫理委員會
精子不穿衣 臨陣難發威
表彰黃大洲貢獻 交通部頒獎章
興大校長蕭介夫 獲頒教育文化專業獎章
基本工資上漲！勞資都不滿意！
電競人專欄《開創自己的電競之路 － 曾昊宇(包子)的教學、心得與分享》七月起於 DOSPARA forGamer獨家首播
李遠哲：再生能源取代核能
國民黨刺客戰術 新新聞揭密
八月夏季家庭月 父女經典石斛蘭分享餐 專屬甜點獻上”榛”心
秦日新請辭獲准 綠籲停職調查
中國商務部：上半年兩岸貿易額增14%
內政部舉辦「幸福婚育指數 全臺大評比」
雙英民調 差距只有0.1%
尋獲溺水遺體 沙崙浴場2死
賴幸媛：大陸政策路線正確
女職業高球賽 後年增為5大賽
用人看走眼 英首相悔不當初
焦點人物：虎媽鄧文迪飛身救夫
美航購機破紀錄 空巴波音接單
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
太空梭任務將終 太空人感觸深
影迷呼喚 泰藝人馬力歐將訪台
歐股收紅 倫敦漲1.10%
歐債危機趨樂觀 金銅齊跌
熱浪將襲美東 紐約嚴陣以待
轉口貿易 巴西疑阿根廷被利用
巴黎塞納河展 回顧昔日風光
索羅門群島6.2強震 無海嘯
爭取時間 歐巴馬願短期調債限
紐約原油收98.14美元
美股收黑 道瓊跌0.12%
企業升級加持 英特爾財報奏捷
出貨預測未達標 高通盤後挫
熱蓋罩頂 加民眾叫苦
北韓：不坐視日議員獨島野心
西南氣流餘威 苗栗以南防大雨
台股開盤下跌5.66點
連日豪雨 總統臉書PO文關心
晶片價跌 海力士獲利減
基本工資漲多少 勞資今對決
歐巴馬會商喬債 未傳新進展
委內瑞拉 比沙烏地「油」
祈運去霉 越南吃魚狗有講究
作假騙身分 加擬撤逾千人公民
韓售印尼3潛艇 似成定局
浙江車禍 7死5傷
馬拉松閱讀 多明尼加破紀錄
總統座談 石斑業者讚ECFA
藍街頭穿中山裝 號召青年參與
新台幣盤初小升1.1分
亞洲糧價騰貴 美食當前難消受
種植面積降 米價上看3年高點
公視慶建國百年 探索馬雅文明
趙慕鶴書法 大英圖書館典藏
台東4人疑食物中毒 1人死亡
壹電視過關 估60萬戶收視
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
電金熄火 台股狹幅震盪
救希臘 德法達共識
消防局副局長疑涉毒 1週驗明
保養品效果 美容晶片最清楚
高市官員涉毒 檢：依證據辦案
蔡提穩定改革 馬辦促具體做法
陸媒：大陸至少還需建3艘航母
日6月出口降幅低於市場預估
署醫採購 署北主任50萬交保
亦宛然掌中劇團抵墨受歡迎
人民幣匯率連續2天創新高
中國通膨可望緩和 人民幣低估
高鐵加客運 遊墾丁雙重優惠
調漲基本工資 勞方籲政府相助
秘魯國際書展 台灣館媽祖助陣
快艇撞灰鯨 2人輕傷
北市公車新站牌 挑錯有獎
音訊新晶片 強化音質視覺顯示
稻穀量斗失準 北港爆風波
亞特蘭大網賽 盧彥勳晉級8強
李建榮接任圓山飯店董座
至6月底 合法民宿增7.4%
上海房市夏眠 供銷雙降
巨大肌瘤紅血球增生 當心中風
黃大洲卸任 交部頒一等獎章
好牛的一艘船 純金打造係金ㄟ
綠：物價上漲 基本工資應調
4死疑肉毒桿菌 肇禍食物未知
陸客來台減 交通部：憂慮安全
工資漲3% 資方多付289億
又過一關 賴昌星有條件保釋
併購代價高 eBay獲利降
卡友手滑 美國運通獲利報佳音
肉毒桿菌疑奪命 何種食物不明
南海主權爭議 星重申中立
碎脂刷廣告不實 巧姿美學遭罰
立法院遷台中 立委意見紛歧
外交部：秦日新在台接受調查
吳揆促加強防治夏季傳染病
常淹水 議員籲台泥速設滯洪池
狹幅盤整 新台幣午升1分
大尺寸電視面板不漲反跌
清溝防水患 雲林啟行動
工時上限規範 最快8月實施
總統訪視石斑養殖 業者挺連任
納稅錢獨厚遠通 高公局允研議
北投砸車窗竊案 警逮嫌犯
中國罕見轟IMF促升人幣
男偷拍同性裸體 檢聲請簡判
大地震後 日本首現順差
老農津貼上7000 藍綠交鋒
女大生打工死亡 家屬求償敗訴
消基會籲衛署撤銷重議健保總額
蕭副總統：生技業榮景可期
增老農津貼 小英：所得公平性
「天佑美國」 最後太空梭返航
換牙刷頻率 3個月最適當
台股收盤漲10.97點
量斗縮水 清查全台業者
谷歌擬收購無線通訊專利公司
勞保局逾期給付 擬加給利息
吳揆：設園區先確認產業需求
涉假捐款真逃稅 醫院配合調查
蔣智賢火熱 連6場安打
陸國防部：兩岸軍儀隊可交流
中華亞太奪冠 參加美小馬大賽
涉毒被調任 方和金低調請假
狹幅震盪 台股守住8700
接圓山董座 李建榮：來做事的
菲逮9台詐嫌 今訊問提控
越南國會開議 共商國政大事
美洲盃 巴拉圭PK勝晉決
8月台指期漲16點
鋒芝婚變 狄波拉澄清非黑手
台股收漲10.97點
台東學童 高鐵站演奏感恩曲
爆涉貪 陸鐵道部副局長遭雙規
8月電子漲 金融跌
鹿鳴吊橋步道落石 7月底修復
愛維養賽開打 妮妮強敵環伺
加拿大公開賽 鄭韶婕闖頭關
新種蜂群 3年增產3千多萬元
肉毒桿菌奪命 家屬尊重檢驗
帶團購物沒佣金 導遊提告勝訴
景安捷運共構宅租金報酬逾4%
CAS仲裁 楊淑君撤告
調津貼 綠：農與軍公教不同命
醞釀5年 Cars2再尬車
閱讀一夏 馬總統推薦好書
928前 全台40豪宅建案
北市下半年 勞檢千家公司
台灣首見兔熱病例 境外移入
陸山寨蘋果專賣店 招牌都拼錯
三大法人買超台股4.82億元
竹圍中學明年招生 就近入學
觀光局：比照公法人圓山換董座
能源供給緩 新興國家需求增
18780元 基本工資調漲
西拉雅族爭正名 行政訴訟遭駁
農藥廢容器 環保署允加速處理
共軍儀隊退伍 航空公司搶著要
工會陳情 高市公車處讓步
誆黃金還債 男判8月
週刊指周美青輔選 馬辦駁斥
綠稱要揭弊 馬辦籲勿牽拖
澳門6月通膨率創30月來新高
苗栗收容人 秀技藝添自信
國防部遭檢舉賣個資 官員否認
發展雲端 宏?眹猞Gware
沙鹿土壤恐遭污染 環團籲止血
Flash遊戲蘋果版 很夯
合法掩護非法 警破賭博電玩店
胡志強會外媒 公安問題成焦點
爵士音樂會 大安森林公園開唱
新台幣兌美元貶2分
刻工罕見 普考作弊筆入展列館
醫涉逃稅案 蔡作雍請假未到
美免費營養午餐 暑假照常供應
美債討論延誤自貿協定簽署
骨盆底肌肉運動 改善孕婦漏尿
輔具發功 輪椅族上下樓方便
楊淑君亞運被判失格大事紀
PMI滑降 大陸製造業瀕萎縮
秦日新請辭駐斐濟代表獲准
三公經費 陸近半部門未公佈
七連霸人氣王 恰恰悠遊卡上市
梨山茶王義賣 40萬成交
胖子尿液偏酸 易患尿路結石
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藍：綠逢選舉炒作黨產 不長進
西國銀行設分行：台灣有鷹實力
和田事件 官方：暴力恐怖案件
調查員破安毒工廠 逮3人
香港書展 料百萬人次進場
國道3貨車追撞 4人輕傷
蔣耀平參觀奇美博物館
日重建估需10年 花8兆多元
總統：大腦資源是台灣優勢
骨折傷生長板 恐成長短腳
基本工資漲 流通業評價不一
基本工資漲 PCB喊成本升
澄清緋聞 金城武：未婚
林惠珍力爭上游 李沃士表揚
中科徵才 釋5576職缺
井柏然抱病工作 被稱拼命三郎
南海爭議 越南矢言捍衛主權
國考口試變革 反應能力擬計分
基本工資漲 盼起薪跟進
基本工資漲900元 勞資不滿
基本工資調高 藍綠看法不一
進軍威秀 電信3雄旗艦店拚場
楊淑君：奧運拿金 委曲可放下
解決地層下陷 下週提行動方案
泰國央行：將再調整利率
區間盤整 新台幣收貶2分
台東4人吃魚中毒 1死3傷
婦頸椎間盤突出 遠絡治療緩解
中華跆協：盼撤告贏得友誼
總統：建產銷資訊 供農民因應
接演武俠 金城武曾猶豫
扁：夫妻生活非外界可想像
專偷汽車觸媒轉換器 警逮1嫌
楊淑君撤告 體委會尊重當事人
美太空梭著陸 結束30年計畫
搶同鄉 越籍強盜集團落網
宋進財賄選解職 楊春妹遞補
宏達電與新浪微博合推新機
染指少女會員 租書店長被訴
總統訪蕉農友人 還原蕉價談話
南台科大志工 助菲提升數位化
再紓困希臘 不排除選擇性違約
MP延期發片 不按牌理出牌
秦日新調回外交部 職務未定
小三通自由行 7月下旬啟動
剝削賣玉蘭花 精障夫婦送辦
高醫國際醫療 挺進東南亞
員工少 調薪影響面板廠不大
基本工資漲 晶圓雙雄沒影響
偷鑰匙連闖空門 送貨員判刑
十男女雜處 警搜出毒品送辦
楊淑君撤告 陳顯宗平常心看待
蛟龍號載人深潛 破紀錄4千米
電纜墜泳池 天津意外傳遭封口
跌跌不休 上海股市連4黑
公務員基礎訓練 6人仍未過
台星經濟夥伴談判 持續進行
開發中科四期 不納相思寮
夏艷金門 原住民豐年節加溫
陳國祥點出台媒3不好現象
當庭罵法官「混蛋」 男遭訴
失業勞工子女補助 北市提高
量斗傳失準 農糧署全面清查
北港農會量斗縮水 檢調查辦
稻穀量斗失準 組律師團索賠
法德希債會前會 排除銀行稅
國際省能車賽 高應大車隊亞軍
女遭截肢 醫師誤診被訴
百年古銀展 2千件銀飾亮相
吳揆：台灣獲利高 歡迎來投資
世界豬腳節 10國主廚較手藝
英特爾財報 連5季營收創新高
國防部：無規劃兩岸軍事交流
8月訪印度 經長：規劃中
關心遷村案 呂秀蓮訪廬山
楊淑君撤告 仲裁庭尚未獲通知
中日撞船案 大陸船長將遭起訴
漁民節開跑 阿基師讚貢寮鮑
青少年販毒集團 8嫌送辦
性侵英女致死 日犯判無期徒刑
女提分手男下毒手 檢求重刑
基本工資漲 營造業叫苦
九把刀現身港書展 一票難求
健保費配合基本工資 將調整
鄭人銘連任紙器公會理事長
居家掃毒 避免過度清掃裝潢
6月民間借貸利率 緩步走高
麥格倫回不來 象找新洋投
地下釀製工廠栽了 查扣私酒
藍委批治安 高市府籲勿抹黑
漲基本工資 可能影響本勞加薪
工資1天多30元 勞團：羞辱
基本工資調漲 宏?痋G影響不大
護海島主權 越重大任務
塑膠容器標材質 1至2年實施
基本工資漲 統一：影響不大
少年做肉羹 手掌捲入絞肉機
國考出題閱卷 有請實務官員
南投死亡案 死因推論有異見
中藥坐浴 輕鬆解決夏季陰癢
紅衫軍擬施壓選委會 盈拉勸阻
運動員另紙簽證 印中再生嫌隙
國防部：無強迫官兵填寫履歷
兩岸水產貿易 綠籲解決逆差
侯西峰台北豪宅 明法拍
幸福婚育 城市企業大評比
高市府審慎評估陳菊赴大陸
3種小型魚 阿美族常民食物
化解希債危機 歐洲峰會展開
另類台灣之光 貢寮鮑獲肯定
劉聰達：事情平順過去就好
小人物熙攘之間 時代見證
陪癌友傳接球 恰恰揪感心
鋼琴家林奕汎 重返挪威演出
今彩539開獎
疑豬遭盜殺人分屍 男判無期
核災陰影 福島學童紛紛轉學
東協外長會議 籲重啟六方會談
署基購藥疑涉弊 檢搜36藥商
購回債券 德法允希臘暫時違約
威力彩開獎
議員批標線滑 北市找替代材質
台鐵捷運化 浮洲站8月底啟用
陸出百萬美金 推東亞自貿區
太空梭退役 數千員工失業
處理爭議 金融業年繳1.5億
鬼鬼爆紅 幫劉子千說好話
王振堂：宏?痐策~會賺錢
日職二軍明星賽 蕭一傑無失分
印巴外長 27日會談
北市查預售屋炒房 補稅近5億
總統下鄉新竹 宣米酒降價政績
輕裂登陸 經部爭業者主導權
竊窗聲響大 賊失風被捕
邢泰釗金門履新 查賄不受影響
工資調幅過高 經部：努力過了
手機銷售減 諾基亞出現淨虧損
轉進大陸內需 東莞台商逆轉勝
鄧文迪護夫 雪花與秘扇展堅毅
OBU申辦人民幣 即日起受理
疑工程致淹水 張通榮：已停工
美初申失業救濟金增加1萬人
王振堂：專利戰是常態
露國歡迎台灣糖尿病醫療團
核策異於首相 日大臣掌心寫忍
朋友服刑 18黑衣人相送
太空人返國 太空梭飛行成絕響
遭判刑 苗議員解職
獅子會長交接 雙英出席搏感情
波音新機型 大陸首引進
印首試射新飛彈 精準命中目標
楊淑君破襪而出 專心拚奧運
病人跌下擔架 判消防局國賠
江陳七會 八月天津登場
威力彩 頭獎摃龜
聖戰網站貼雪梨歌劇院 引關切
今彩539 頭獎1注中獎
美大選民調 共和黨羅姆尼領先
浸會大學 鉤藤可治巴金森氏症
小英：當選全力打造大台中
巴黎海灘活動 陰天中展開
嚴智行指遭恐嚇 警方逮捕2人
外長：秦日新案傷形象不能包庇
張泰山250轟 獅慘兮兮
兄弟又逆轉 送牛5連敗
高中化學營 邀高志明等企業領袖對談
黃大洲下台 因為「年齡因素」
馬上台三年 水產品外貿順差腰斬
聯署僅2. 5萬人 黃越綏感到心痛！
救定了 歐砸希1590億歐元
陸最大動漫業 進駐平潭實驗區
馬總統：釣魚台問題不與陸聯手
立委：欠稅期修法未過恐逼死民
是誰讓血汗玉蘭花穿梭車陣？
美熱浪來襲 一週熱死22人
陳振盛選大安區 蔣乃辛：尊重
八八節 老爸泡湯88元
哈伯望遠鏡 拍到冥王星新衛星
誆性侵，被扁又被逼磕頭！
6月失業率升0.08% 失業增 1萬人
明年七月起 塑膠容器耐熱度須標示
楊淑君撤告黑襪案！鄉民痛批默認作弊！
第23屆奇美藝術獎
國民黨: 收入多但開銷大
穩人心 傳歐盟考慮為希債作保
竊聽醜聞 英警擴編人力調查
愛維養首輪 妮妮暫居第10
馬拉威反政府暴亂 18人喪生
東非鬧饑荒 聯國開緊急會議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
傳美債協議在望 白宮潑冷水
希紓困佳音近 歐股走高
歐盟：官方援希1090億歐元
二度金援希臘 砸上千億歐元
二度援希 歐元升抵2週高點
金銅齊跌
油價升抵1個月高點
利多加持 美股收紅
台灣民俗樂團 法巡演評價高
巴西8月量產平板電腦 料熱賣
人道救援 巴捐索大批食物
交損友 英安德魯王子丟職
台助露 辦CPR急救訓練營
熱斃了 多倫多如攝氏51度
企業需求強勁 微軟財報亮眼
網路不當發言 求職會曝光
全台高溫 午後局部雨
台股開盤上漲55.67點
朱民26日出任IMF副總裁
蘋果賺翻大中華 聯想俯首稱臣
大貓熊孕事 還要再等等
台股漲 新台幣盤初升4.9分
台東中毒案 檢警高度重視
信義路公車專用道 今晚施工
新晶片訂單夯 超微虧轉盈
馬總統：對大陸以協商取代對抗
廣西警長酒後開槍 1死1傷
紀香再婚有譜 熱戀證券分析師
航母取名施琅 陸將不解
馬總統：盼故宮文物在日展出
駭客組織攻擊北約 回嗆FBI
台撤訴 世跆盟：和諧替代爭執
6旬夜市頭家 攜妻環島抗癌
人民幣被低估？ 北京有異見
馬總統：台灣欲加入TPP
美股強漲 台股持續反彈
就業求供比 前5月1.6倍
載客率不佳 京滬高鐵減班
申請遭拒 賴昌星近期遣返大陸
避險保值當道 金價上攻可期
美康州政府樓 台灣國旗飄
農委會今公布最新穩定產銷對策
偷拍女裙底 男吃官司
王如玄：基本工資逐調 減衝擊
記錄古早味 黃婉玲寫書留感動
揭抗癌藥分子機制 台大登科學
調查：95%履歷石沉大海
警逮毒品通緝犯 起出海洛因磚
憂南海爭議 聯國籲和平解決
李文忠出獄 投入輔選
資本工資微漲 藍綠都不滿意
千人薩克斯風 8月后里見
美人計索2萬遭逮 男遭訴
越南麗秘村 世代人蛇共處
基因改造 越發展農業新方式
基本工資漲勞健保費月增28元
一團亂 美債進展令人眼花
廣達遭詐領 板檢分案偵辦
總統：政府做很多 台脫胎換骨
世青女籃賽 中華隊首勝
原住民閩客鄉鎮 結合拚觀光
量縮盤整 新台幣午升3.9分
空中驚魂 印2客機險相撞
亞裔美人紀念郵 李小龍爭第一
台東中毒案 食物鏈機率微
李振昌讚 3A9戰無責失
跆協：爭議放下 備戰奧運
楊淑君撤告 立委體諒尊重
工總批綠朝 盛讚馬政府
六大產銷決策 濕穀收購先開跑
空難演習 中央地方合作救災
外資對宏?祣蝜B持續保守
涉嫌以毒養案 宜蘭員警遭收押
新建國會 王金平：可推動
熱浪持續 半數老美熱翻
台股收盤漲48.18點
薛承泰：慶建國百年金馬最適合
世大運開幕 附近居民需離家
涉放行違規拖吊車輛 2警羈押
專偷風景區車上物 男子被送辦
台股收漲48.18點
涉駭 傳美查新聞集團廣告公司
8月台指期漲40點
偷拍案 應召女盼與周勝考和解
經部220萬 推節水獎勵
穿制服拍A片 洛城公務員被炒
否認性騷擾 嚴智行：我被設局
蔣耀平訪台船 盼兩岸合作
惠普護盤 砸百億買庫藏股
8月電子金融上漲
U19女籃旗開得勝 隊史首勝
美股大漲 台股價漲量增
澳門僑生入台 手續將簡化
綠籲制政黨法 規範黨產
參選議員涉賄 謝貴來判刑
馬辦：綠執政 陸輸台水產大增
日超級電腦京 明年11月啟用
越強調南海主權 列教科書內容
水表空轉 大陸水公司隨便答
搶商機 台商進軍陸廢水處理業
銀行員機警 保住老翁老本
三大法人買超台股65億元
綠朝閣員 反對老農津貼加碼
搶商機 台商進軍陸廢水處理業
肯定台灣 星擬邀長庚設分院
為戲與舊愛哭吻 楊丞琳緊張
假招牌避查緝 警破賭博電玩店
中小企業寒冬 陸研擬扶植方案
債限喬不攏 美股恐挫3%
安徽黃山至台灣 最快8月直航
新台幣兌美元升6分
飯店變產房 陸婦香港生2女
8名NBA球星抵菲 迎戰菲職籃
藥頭擁槍自重 1男落網
涉竊男陪友入警局 自投羅網
夫毆妻致骨折 判賠241萬
綠不滿 薛承泰：學術無關政治
女賊偷衣物髮飾 警方查獲送辦
揮霍男毆妻 判賠20萬
忘拉手煞車翻水溝 駕駛虛驚
署醫弊案 起訴48官商
6月失業率4.35% 略升
基本工資漲 吳揆：兼顧勞資
客家美食上桌 海外學員展成果
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大陸河南火燒車 41人喪生
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
全壘打大賽 高國慶拚低球開轟
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
通訊晶片商機 產品完整爭優勢
菲南被綁華商 平安獲釋
百戲雜技節 倒立結合馬戲
傳統藝術e化 打出新商機
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
電音三太子 8月橫掃柏林街頭
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
MIC：蘋果下波捍衛多點觸控
加拿大公開賽 戴資穎贏不停
農地種電 擬列能源政策綱領
陸：至少再自行任命7主教
台灣醫療奇蹟 明年春首播
竹縣死亡車禍 湖口台1線居冠
銷路好 永安區養殖石斑價高
大巨蛋融資契約 展延至11月
新店市改區 捷運站將正名
總統：農委會立即開辦濕榖收購
通宵開毒趴 12男女送辦
太陽光電割草機 割草不迷失
給女兒作榜樣 陸婦人捐幹細胞
搶商機 鑽石業者灑萬元紅包
北市死亡車禍 機車占66%
侯西峰台北豪宅 1.6億標脫
水湳園區除污 中市斥資2億5
純手製T恤 感受獨特生命力
童遊會 新北客家園區邀作客
男子持毒 養5狼狗防警仍被逮
斗六市長補選 藍綠推願景搶票
堅毅母相陪 腦萎女譜出新人生
愛詩網徵文 方文山吟詩揭幕
樣樣漲 滬上半年CPI漲5%
火燒司法警備車 男子求刑5年
夏季飲食 4原則防中毒
美陸外長會談 淡化南海爭議
老翁漆水塔昏迷 消防破塔搶救
提振買氣 高屏促銷香蕉木瓜
低於千萬 新北市房屋成交主力
菲上半年承諾投資 表現亮麗
鹿港文創商品 結合地方特色
蔣耀平參訪 肯定中鋼技術
璟美垃圾場案 雲林議員判刑
神鬼交鋒版越獄 美犯終被關
涉捷超炒股案 檢再搜5公司
侯西峰豪宅法拍 1.6億拍出
國際數學賽 台灣學生成績斐然
偷車載贓物 警逮慣竊男
蔡英文：老農津貼有調整空間
宏達電買回庫藏股600張
日春財案報告 下週可能有結果
亞幣走高 新台幣收升6分
台股本周漲2.22%
本周上市公司市值增2.27%
基本工資案 小英：產業要升級
行銷紅豆 國小生寄卡片到國外
工總：基本工資應與外勞脫鉤
養老需求增 北京藉助社會投資
明星賽將開打 農產品鬥熱鬧
厄瓜多社論批總統 法院判入監
署醫弊案 黃焜璋求刑25年
畢業生求職 6月失業率略升
台東中毒案 遺體擇日解剖
重啟六方會談 南北韓同意努力
摩托羅拉可能出售專利 股價飆
藍：支出大多用於人事及辦公費
6月新增房貸量縮 利率揚
亞幣走高 新台幣收升6分
假冒總統秘書行騙 詐財逾百萬
受益兩岸直航 石斑魚外銷大增
北市仁愛富邦標脫 每坪逾百萬
挑戰命運 李岳峰劉凡偉受肯定
人力銀行：下半年就業市場樂觀
少棒返國 有信心世界賽奪冠
美近將決定是否售台戰機
墾丁快線更便利 輕鬆託運行李
達鴻要打紅 破興農魔咒
販賣走私象牙藝術品 男子遭逮
伴母走出家暴 胡珮珊獲孝行獎
傳美將決定軍售 外交部未獲知
歐債危機 歐元區經濟成長緩
新移民歸化語音題庫系統啟用
5月經常性薪資年增1.33%
汗與淚的訓練 消防員真強健
署醫弊案 衛署歉疚誓言改革
朱立倫送wii 李岳峰圓夢
爬米粉架越獄 竹市警追緝
全球藝術品競標 陸買家最給力
「賴」著不走12年 陸加頭疼
傅柏琮花十年 種出雙色紅龍果
泰黑鷹直升機墜毀 9人罹難
頂新四董娶媳 農家菜上桌
量斗失準 正義律師團要討公道
絲綢之路 將跨國申報世界遺產
未禮讓靈車 法醫殯儀館前被打
歐盟二次紓困 希臘媒體歡迎
持刀砍殺1死3傷 男判30年
中移動前副總 受賄判死緩
侯西峰豪宅拍定 每坪107萬
老農津貼案 馬辦：應理性討論
大突破 兩韓同意重啟六方會談
諾基亞銷售挫 陸主宰地位動搖
明星賽將登場 高雄行銷農產
吳揆：做好重建 落實防災減災
產檢技術進步 日墮胎數倍增
魏家四董娶媳 新人靦腆低調
基本工資調幅 吳揆與工總溝通
悟明長老封缸 長眠海明寺
總統：確保核安兼顧供電無虞
搭公車不打盹 曼谷公車有書讀
新生高案首開庭 被告均喊冤
蘇俊賓：爭取資源建設大台南
白沙灣通霄 海灘戲水暫不宜
疑涉毒趴請退休 高市府未准
今彩539開獎
史亞平：促成台星經濟夥伴協議
馬辦：綠應正面回應石斑魚政績
全國排名賽 周天成拚4連霸
大樂透開獎
8月起 小額信貸費用合理化
武俠顛覆武俠 陳可辛導入雷人
歐盟再援希臘 亞幣14年新高
日本起訴陸籍船長 陸稱無效
服役結婚未報備 判准離婚
遭搜索 華豐：配合檢調
京珠公路火燒車 乘客燒成炭
金馬重定位 夏鑄九：海峽介面
見面3次涉猥褻 男子求刑3年
手機失竊多 立委促公布序號
高市將辦APCS 布市祝賀
溼穀處理費用 二期開始補貼
用手機彈鋼琴 未來可大小聲
愛維養次輪 妮妮一洞爆
日導林雅行 紀錄片為老兵見證
歐債野火肆虐 威脅東歐成長
邵國寧遭起訴 醫院：沒有聯繫
1家生4子 作曲家為孩子寫歌
魏家四董娶媳 連戰吳揆到賀
金城武當捕快 像極周星馳
奢侈稅上路 熟齡族前進新北市
受上帝感召 法官退休傳福音
人力銀行：薪資成長難抗通膨
危機未解 末日博士：搶進黃金
黃焜璋收賄 熟手才會通
有疑點 英相要求梅鐸解釋
獻聲中天 哈林躋身製作人
瓊斯盃女籃 加入兩名新血
紀曉君原音重現 征服墨爾本
國際中小學數學賽 台生成果豐
楊淑君撤告 管碧玲遺憾
瓊瑤還想寫 改拍青春喜劇
工作狂注意 高壓力防心肌梗塞
谷歌搜尋被駭 兩百萬人遭殃
打工下班飛來橫禍 大學生慘死
蔣耀平率海貿團抵高雄
蔡英文：推動年輕人回流農村
菲訓練機墜毀 2死
原Band大賞 首獎20萬
今彩539頭獎槓龜
南投4死案 立委提疑點盼續查
舊案重提 尼國恐再次向美索賠
種電蠶食農地 農委會無奈
中共六中全會 10月召開
大樂透頭獎 1人獨得
建案代銷糾紛 警出馬平息對峙
輻射銫牛增 松阪牛也拉警報
經濟矛盾突出 陸緊抓8重點
竊聽風暴 FBI約談裘德洛
亞青桌錦賽 中華小將奪亞軍
追緝越獄犯 警方找到贓車
悟明圓寂肉身封缸 千人見證
高雄啤酒節 民眾暢飲消暑
挪威總理府附近驚爆 總理無恙
馬拉威暴亂18死 美英譴責
太陽能成本降 美安裝率大增
量斗風波 農糧署公布清查結果
馬執政 石斑魚民笑、鰻魚民哭
低碳生活愛地球 環保署推動碳標籤票選活動
新竹科技化警政服務 江宜樺稱讚
馬辦：綠執政大量開放水產品進口
徐國勇: 爭議人士掌廉政署 憂成選舉工具
謝立功兌現簡化澳門學生入臺手續流程支票
挪威爆炸、槍擊案 死亡2位數
客家美食國際化 展示100道客家料理
二戰以來挪威最嚴重恐怖襲擊 死亡人數增至91人
邵國寧遭起訴 胡志強：不談論
回應民調 馬辦 : 泛藍要團結
解放軍或將採用「電磁脈衝」 癱瘓台軍
熱浪肆虐 華府高溫破49度
英標售除役航艦 陸買家興趣濃
陸山寨蘋果店成網路討論熱點
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
奧斯陸驚爆 2死15傷
挪威執政黨集會爆發槍擊案
挪威執政黨槍擊 5人受傷
專家分析奧斯陸爆炸與恐怖攻擊
挪威槍擊案 傳至少10死
科技股走強 美股漲跌互見
避險需求 金價近1602美元
歐債現轉機 歐股收紅
國際油價漲至6週高峰
白宮與共和黨財政談判破局
地理世錦賽 台灣盼闖決賽
愛維養名人賽 妮妮暫居38
紐約攝氏40度 34年來最熱
賴昌星被判遣陸 律師不平
多雲到晴好出遊 午後防陣雨
子女暑期旅遊 英父母負擔重
生命換金牌 景美女中校長心痛
晨曦基金 照亮景美學生希望
景美拔河隊 締造完全制霸傳奇
巴西亞裔爆增 10年1.7倍
爆炸槍擊撼挪威 死傷恐攀升
總統候選人 須授權查雙重國籍
爭獨島主權 韓日政客硬碰硬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
遣返賴昌星 陸掀骨牌效應
南桃園老街溪整治 水淨人樂活
奧斯陸恐怖攻擊 台胞無恙
老街溪整治牽髮動身 拆屋惹訟
潛逃12年 賴昌星遣返大陸
遊船買一送一 冬山河配梅花湖
林廷祥當選國際滑水總會副會長
肌萎病友圓夢 搭高鐵出遊
誰消費楊淑君 馬辦：民眾公評
李鴻源：桃園治水天時地利人和
廠商樂觀投資 擔心匯率物價
親水綠地 居民看好房價翻漲
事業廢水難解 宛若塑化劑事件
桃竹拒收 事業廢水改排成僵局
英國長青公開賽 盧建順出局
南海爭議 菲批陸兩面手法
菸酒稅 9月起可網路申報
總統：改革不能停 台灣續前行
台汽電與菲 合建蘇比克灣電廠
印尼峰會 美闡述南海戰略利益
墮胎11次 妙齡女恐不孕
挪威攻擊案 傳與宗教恐攻無關
產業有家座談 25日台南登場
署醫採購案 黃焜璋千萬交保
敦南太子大樓 底價百億拚地王
挪威奧斯陸 橙色警示高度小心
事業廢水排放 環團批一錯再錯
金門大學砸1億 跨海招生
綠提對農地補貼 保障最低工資
阿美族豐年祭 總統升榮譽長老
總統憶當兵 汗滴到草有聲音
盧彥勳8強止步 肌肉小拉傷
木工偷香油錢 送辦
國光案衝擊 化工業回台意願低
蔣智賢林哲瑄 連8場安打
中美洲領袖啟用台援建大樓
新聞局：讀賣報導與事實不符
李光耀：東南亞更需好治理
假租屋性侵女房東 高院改重判
牽制中國 日授東南亞安全技術
中油擬汽油不調 柴油漲1角
李光耀：中印不會抗衡
公路總局慶生 吳揆勉精益求精
美報：吳振偉不當性接觸
半導體公司火警 無人傷亡
傳蘭奇加入三星 宏?痋G不清楚
日東北6.5強震 無海嘯
性侵未成年 南韓化學閹割色狼
相撲亞錦賽 重量級登場
身障者賣花疑遭剝削 北市介入
婦女力挺 馬：台灣必須向前行
屋漏偏逢連夜雨 阿諾么兒重傷
葫蘆創意多 結婚證書超吸睛
兩岸四地大學生 赴陸偏鄉服務
堅持廉能 吳揆：總統方向正確
月底前拿電子發票 抽汽車
陸申請印度洋採礦 聯合國批准
挪威戒備 槍手傾右反穆斯林
專挑傳統市場 竊嫌遭警逮捕
國際數學奧林匹亞 獲2金4銀
陳辰李唯代言 成馬公榮譽市民
治安改善 詐欺竊盜暴力犯罪降
綠營：執政會落實農業政策
搶先體驗數位有線 免費看3月
金門跑馬溜溜 重現賽馬盛況
澄清湖開放 水公司：審慎研議
拿石砸路邊車 破壞男遭起訴
馬辦：2012大選泛藍須團結
金瓜石推關公節 拚九份黃金館
陽明山24日管制 警建議改道
澄清湖嘉年華會 清涼一夏
大跳保庇舞 人瑞：要活就要動
亡命天涯 陸媒：賴昌星銳氣消
總統：肅貪成績不夠好 續改進
吳揆：總統堅定決心帶國家前進
台鐵專列 肌萎病友花蓮圓夢
北市入夏最高溫 37.2度
阿嬤紅李白玉苦瓜 搶鮮進大馬
為河豚 吳慷仁狂吃10碗麵
男控情感被騙 中科：子虛烏有
原住民豐年節 夏艷金門添顏色
中科8週年 林中森盼更繁榮
睡前上臉書 馬總統最輕鬆時段
官學合送健檢 新住民受惠
台南泳池疑氯氣外洩 多人送醫
撞傷酒駕騎士 公車司機遭訴
署醫修法除弊 衛署2週內公布
苗栗男童溺斃 祖母哭斷腸
復康大巴少 身心障礙者出遊難
大雷雨 成都機場近萬旅客滯留
戴資穎鄭韶婕告捷 火熱闖4強
傑出部落客 網路經濟推手
陸媒：賴昌星樓起樓塌
促環保救地球 呂秀蓮避談政治
中央氣象局 氣象報告
小小全壘打王 賺新球撐半年
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸女律師造飛機 航行器獲專利
關懷單爸家庭 雲林辦表揚
林口區長猝逝 新北市府不捨
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嘉邑城隍文化祭 8月盛大登場
虎妻鄧文迪 陳年舊事熱傳
南海爭議 陸外長：當事國協商
社群網站夯 盼促進庶民經濟
應召集團網路化 警逮成員
黃越綏：公投建國 參選為嗆聲
馬婦援會成立 蔡推小蜜蜂車隊
幼鯨鯊擱淺大武 死因不明
高雄山區道路 8月中旬搶通
指考填志願 跟著興趣走
新同盟會挺馬吳薦邱毅
琉球遊客中心啟用 串聯景點
疑金錢糾紛 台中網咖傳槍響
蘇指沒做事 馬辦：批評都不實
參觀經建特展 民眾開眼界
駐印代表：兩岸關係改變創利基
氯氨當消毒水 20泳客送醫
忍白血病苦 陳伯恩銀奧林匹亞
賴昌星遣返抵北京
挪威遭逢慘劇 總理直呼夢魘
債清條例3年 卡債問題未全解
卡債族社會問題多 結婚夢難圓
完成數位轉換 牡丹鄉拔頭籌
黃焜璋千萬交保 點鈔耗時
與青年搏感情 馬總統陪走中橫
游泳轉獨木舟 范晉嘉依舊亮眼
金門大學：楊志良將任講座教授
世青女籃賽 中華不敵西班牙
7旬翁酒駕 撞毀公車亭
南海爭議 陸反駁菲國指責
挪威爆炸槍擊案 日政府致哀
豬價飆 陸企瘋養豬
江啟臣網聚 羅智強來助陣
陸商務副部長 金門品酒籲交流
陸正式宣布逮捕賴昌星
柏林金門將同步 敲響和平鐘
蔡英文：新竹市是熱情選區
日眾議員訪台南 簽署合作聲明
文物加美食 涵碧樓展百年風華
對菲總統姐夫動粗 陸旅客被捕
國民黨：黨產依既定程序處理
慾望城市時尚女王 現身台北
搶大陸內需 LED等7項最夯
臉書崛起 部落客難捨舊愛
對恐怖主義免疫？ 挪威嘗苦果
公親變事主 男子遭圍毆致死
泰漁村力抗濫捕 挽救溼地生態
政府收購濕殼 南部農會喊好
超越日韓 數學奧亞台灣第8名
警逮毒犯 驚見疑似手榴彈
愛維養名人賽 曾雅妮6鳥回穩
林青霞會書迷 談戲夢人生
挽救國債協議 美府會重開談判
韓職明星賽 崔廷飆速147
北社募款餐會 小英要錢也要人
挪威總理又遇險 警逮持刀男子
幫部落補屋 孩子不必撐傘讀書
運將藏毒 手摸香菸盒露餡
陸：對歐元區有信心 持續投資
今彩539開獎
奢侈稅上路 雙北房市膠著
崩崩哥撲倒 利菁害羞
遣返賴昌星 陸：維護法律尊嚴
亞青桌錦賽單打 中華4人進級
愛維養第3輪 曾雅妮低6桿
駕車撞斷電桿 百萬休旅車保命
全壘打大賽 鍾承佑逆轉奪冠
向水污染說不 菲環保舞者脫衣
王功漁火節 炫麗煙火吸睛
槍手殺無赦 挪男抓屍裝死逃命
東京辦嘉年華賑災 森巴舞吸睛
獎金一起捐 中職球星獻愛
解決青年失業 馬辦：努力已現
動車溫州脫軌墜橋 死傷不明
藤原紀香坦承 有親密愛人
今彩539頭獎2注中獎
回教或右派 誰策動挪威爆炸？
下鄉台東 總統訪弱勢伴原民
莒光號列車異常 旅客退費換車
綠指經貿傾中 馬辦：昧於事實
扣下扳機 狗狗酷暑也涼快
挪威染血 槍手真面目一團謎
挪威喋血 第二兇手浮出抬面
挪威爆炸嫌犯 曾購6公噸肥料
動車溫州出軌 陸媒：情況嚴重
謝立功體驗新移民陳玉亮「以客為尊」的服務態度
新聞局 : 讀賣新聞訪馬報導「斷章取義」
胡錦濤晉升6位共軍上將
逃亡12年 廈門特大走私頭子賴昌星遣返
陸高鐵事故 傷亡者中無台灣人
挪威冷血殺手 為屠殺準備2年
中國高鐵追撞事故 死33傷200人
挪威恐怖攻擊 死者上修至98人
溫州追撞事故 已35死210人受傷 (10:36)
中國上將稀有 1988年迄今只有191名
酷哦! 移民署長謝立功學衝浪超有架勢
選總統查國籍 內政部 : 無針對任何人
長榮機冒煙 逃生疑過度反應
陸動車墜橋 海基會聯繫海協會
寧靜樂土遭攻擊 挪威人難置信
陸媒：溫州動車因追撞脫軌墜橋
梁靜茹星國開唱 憤怒鳥裝吸睛
亞青桌錦 中華單雙各3進8強
烤出完美吐司 216秒最剛好
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
對菲總統姊夫動粗 陸客踢鐵板
前記者踢爆 更多小報捲入竊聽
美國會領袖：擬定新計劃救國債
溫州動車事故 已知32人遇難
英靈魂歌手艾美懷絲去世
曾雅妮暫居18決戰愛維養賽
變臉送國旗 諸羅山劇團博喝采
溫州事故後 陸鐵路官員總動員
國際足總判哈曼終身禁參足運
溫州動車事故 32死191傷
全台炎熱 北部高溫36度以上
溫州另列動車 遭雷擊停車
貴州爆炸 3死9傷
疑涉醜聞 吳振偉會商國會領袖
日電視 開始全面數位化
再不領 1.99億快充公了
黃金續強 站上1600美元
副總統：金馬從戰場變和平廣場
火線48小時 美國會擬案減赤
都會加給 考試委員多贊成
桃機砸億元 建高科技圍籬
釣客墜涵洞 警消垂降救人
陸高鐵事故 胡溫指示救人第一
清大前進印度 設台灣教育中心
馬辦：馬總統綠卡已失效
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
生育事故救濟 衛署擬試辦
長榮班機跑道急停 旅客擦傷
陸高鐵追撞 死亡增至35人
搶救事故高鐵 陸網友盡力
挪威喋血 生者驚懼2小時
米酒降價 馬辦批小英無同理心
台灣高鐵 可自動偵測減速
路見不平 阿彌陀佛來修補
陸高鐵事故 初步未發現台灣人
半導體旺季不旺 法說受矚目
宏達電法說 聚焦業績與官司
牛熊證新上路 展現高波動特性
陳錫卿青心烏龍 上海茶賽奪金
追撞事故 滬杭往閩列車受影響
美債難談 參院民主黨領袖無奈
兩岸青年尬環保 線上合寫論文
挪天堂成地獄 雙恐兇嫌早預謀
溫州高鐵事故段 下午3時通車
牽制大陸 日擬引進新運輸機
長榮客機冒煙 15人擦傷
柴油漲1角 汽油不變
外銷轉內銷 優質芒果大賣
慟失艾美 粉絲樂手推特致哀
4萬5機票錢 加要賴昌星自付
雙城論壇登場 郝龍斌赴上海
晶華酒店員工 疑意外摔死
促進造骨治骨鬆 健保給付變嚴
登山客摔傷 直升機吊掛救援
氣溫飆新高 北市37.7度
觀光員額不足 中市議員請命
陳俊秀開砲 10轟達陣
台塑柴油漲1角 汽油不調
選填志願 宜多方考量
發獎金違法 前北榮院長罰百萬
友點菸釀災 男未勸阻被判刑
北市工地槍擊案 警逮2人
抓鬼授旗 小英盼大選獲勝
馬辦：蔡英文政策方案付之闕如
模範父親表揚 子女奉茶跪恩
長榮班機冒煙 飛安會鑑定
明火表演未許可 北市首例開罰
廉政英雄演員 拜霹靂小組為師
獲2個無價之寶 鄭中基喊幸福
亞青桌錦 中華男雙兩組進4強
總統：人民的小事是政府的大事
偷行天宮香客 老扒手人贓俱獲
斯國科學博覽會 台生獲大會獎
馬總統：改革不能倒退嚕
張涵予領軍 水滸傳尬新還珠
立委不缺席 橘：允許雙重黨籍
溫州動車追撞 後車駕駛罹難
地方有需要 吳揆：全力支援
天宮一號 準備順利
亞幣走揚 台幣週升0.23%
中俄列車大劫案 又一逃犯落網
日眾議員來台 向八田與一獻花
內政部：授權查外國籍依法修正
賴昌星遣返 中共權鬥撲朔
台灣垃圾分類精細 陸生驚訝
機瘟 泰第3架軍用直升機失事
游錫(方方土)不忘理想 推有機樂活村
延遲利息 壽險爭取降至6%
卡洛斯索拉 16年拍佛朗明哥
駁媒體報導 藍：無違行政中立
加拿大公開賽 鄭韶婕女單爭后
東南水泥碳工廠火警 無人傷亡
中元拜拜 整箱買最划算
溫州動車事故 兩台女乘客無恙
盜伐不得要領 男竟稱未拜山神
拍少女猥褻照 色影師判刑
陸高鐵事故 撞出問題一籮筐
長榮冒煙急剎車 旅客嚇破膽
歐華年會 促銷台灣經貿觀光
關公面前舞大刀 老外博滿堂彩
越野路跑賽 何盡平奪冠
大馬高樁舞獅 台中獻藝吸睛
男子發飆 開瓦斯欲引爆
苗縣教師複試 禁帶教具拚實力
情人節與父親節 飯店搶商機
動物園過情人節 明起預約
陸動車事故亂交通 急死上班族
接軌IFRS 68家企業輔導中
胡錦濤升6上將 大有來頭
自稱神明附身 男子駕車撞機車
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
粗心媽逛賣場 4歲孩險走丟
選總統應否查綠卡 藍綠交鋒
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
走出喪父痛 董旭芳剪髮助癌友
U19女籃 中華晉級12強
金門釣客深夜落海 幸運獲救
防貪及產能過剩 陸嚴控七產業
基本工資漲 馬：共享經濟果實
農業基本法立法 下會期登場
動車追撞 撞出陸鐵路管理問題
為戲學潛水 張睿家執照到手
郝劭文戲裡戲外告白 引人大笑
水族中心明年 2月啟用
義大娛管系招生 小旺福代言
兒童傷害險 保費500元起
藍：未放棄國親合作機會
內政部治安數據 高市批不公
楊重源深入喜馬拉雅山義診
楊重源建學校 讓藏人多機會
楊重源：持續才能看到力量
明星賽開球 馬總統交給曾偉恩
亞青桌錦 中華男雙再奪兩銅
行車糾紛動粗 男童告狀險遭殃
總統宣示投資南台灣7400億
豔陽高照 552民眾華山倒立
北市勞工金像獎 參賽大幅增加
新北職場申訴 女遭性騷擾最多
陳金鋒獲邀拍攝治國週記
又是打雷惹得禍 安徽12死傷
指考填志願 避免用iPad
賽藍葛名人賽 張澤鵬第8
恐攻嫌犯稱單獨犯案 警未採信
餘悸存 陸動車搶通載客僅3成
屏東東港溪 又捕獲鱷魚
小英：台灣人的事就是總統的事
極右派暴力傾向 歐洲憂心
綠：米酒價高是國民黨談判結果
羅志祥日語打結 櫻花妹照愛
日春財案報告 美方已送外交部
電視外景下鄉 關心農業觀光
事故懲處 滬鐵路局長就地免職
高溫破表 中暑高峰防熱傷害
西部大開發有成 成長冠全陸
氣氛好轉 台股反彈有望持續
嘟嘟變左投 捐出場費做公益
美方坦承 吳來于命喪軍艦砲火
台鋼琴家赴挪 精湛琴藝獲讚揚
醫檢師爭發揮空間 總統支持
蘇俊賓參加廟會 祈求台灣平安
愛維養球賽 龔怡萍低標準2桿
八卦報駭功了得 英王室也淪陷
捷安特盃 黃合旬3金喜多多
不滿被責罵 吸毒男栽贓整老爸
日春財案 外交部：美應予撫卹
美擊斃台船長報告 家屬不接受
兒不忍父痛苦 注射甲苯遭法辦
牛10年不勝 明星賽紅隊贏球
米酒漲怪蕭 馬辦籲綠勿牽拖
只帶1根棒 張志豪猛打賞
台北等著你 郝龍斌登滬推觀光
溫州動車事故 敲醒陸鐵優越夢
對菲總統姐夫動粗 陸客被逐
橫濱關帝爺慶安座 盛況空前
米酒價格 藍籲綠勿卸責
AIT報告 船長遺孀：不接受
轉轍器擠壞 台鐵42列次延誤
北京經濟減速 擺脫GDP崇拜
挪威嫌犯承認犯案 策劃長久
莎拉拿香拜拜 台北街頭血拚
挪威恐攻兇嫌 欲帶來革命
滬鐵路局長龍京 評價兩極
希拉蕊：解決南海爭議益加急迫
訪上海 郝：自由行賓至如歸
愛維養公開賽 妮妮暫居第11
新反潛機納兵推 有效獵陸潛艦
挪威恐攻 增至93死
莎拉賞花式溜冰 粉絲搶拍
美方考慮撫慰 吳家需自提賠償
U15足球 中華隊銀恨
新鈔掛倒旗 港府忙認錯
滬台城市論壇 將簽3備忘錄
希拉蕊抵香港 會晤政要
愛維養公開賽 妮妮排第12
美東超熱 氣象局估氣溫將下降
嘴甜又擁抱 車勝元電暈粉絲
挪威恐攻嫌犯 圖掀歐洲內戰
挪威恐怖攻擊兇嫌 使用達姆彈
美債大限逼近 協商苦無進展
上海鐵路局局長、黨委書記、副局長全免職
陳可辛率甄子丹、金城武、湯唯、王羽宣傳最新電影《武俠》
中國高鐵事故 日媒評「胡亂的大躍進」
「2011年台北電腦應用展」7/28-8/1世貿一館盛大登場
宋楚瑜選定了?!
挪威槍擊嫌疑人 認作案事實不認罪
郝龍斌訪上海 會見市長韓正
是否列台聯不分區 顧立雄迷惘
陸高鐵追撞 專家指向人為疏失
「蕉」急 !! 扶輪人揪團訂香蕉
紐約同性婚姻合法首日 註冊處大排長龍
台灣共諜案 少將判無期徒刑
持續與親民黨溝通 廖了以: 不放棄
東港溪153公分大鱷魚被捕
美國德州溜冰場槍案 6死4傷
百元偽鈔騙10萬現金 男遭逮
台中生活圈四號快速道路 101年完工
殺翁奇楠少年 二審改判30年
癌末麻醉師辦生前告別式 場面悲喜交加
泰皇生日做功德 要接沒錢買機票的逃逸泰勞回鄉
AMD Q2營收15.7億美元 淨利 7千萬美元
歡慶25周年 MSI 3D款現折2萬
挪威恐攻 英穆斯林警戒
日本宮里藍愛維養名人賽奪冠
歐設專案小組 查右翼恐怖組織
高鐵追撞 黑盒子送鑑定
日東北規模6.2強震 無海嘯
復健最終戰 建仔不理想
美國隊長真英雄 票房榜居首
建仔吞敗 雪城教練仍滿意
回大聯盟 建仔：可上場了
非虎媽 綿羊台媽教出音樂神童
海上2低壓 是否成颱待觀察
陸高鐵追撞 騙徒染指傷患家屬
滬產權市場 金融業成交額居首
台股開盤下跌3.8點
村民火刑侍候 廣東3警險喪命
陸高鐵意外 2歲女童奇蹟生還
飛安出包 長榮航開盤走跌
艾美懷絲驟死 成名曲掀熱潮
優秀身障勞工選拔 倒數計時
新台幣盤初小升1.5分
全台紫外線過量 外出注意防曬
王豫元訪威洛那 宣台人道援助
沉迷3C產品 易加深近視度數
義慈善路跑 王豫元應邀頒獎
工程會：金質獎8月受理報名
馬辦籲小英提具體國家政策
台灣大推網內免費上網吃到飽
陸新款瘦肉精 大學教授也涉案
共機飛越中線 國防部掌控
陸水泥看漲 雙雄H2營收增
宏?痋G密切關注蘭奇動向
美債限協商 力求達架構協議
三星有望稱霸Q2智慧手機銷售
網內互打免費 中華電評估中
深化互動 台北上海簽3備忘錄
總統：童軍結合道德家庭教育
統一發票千萬大獎 下午開出
消防安檢 北市3醫院不合格
內蒙鎮壓上千牧民 20餘傷
要卡恩坐牢 女侍亮相抗抹黑
季線難突破 台股開低走低
專家：美或避違約 降等難逃
韓中國防對話 商區域安定
共機越線 藍綠解讀不同
長榮機未起火 處理過當可理解
高市議會裝修牛步 定期會延誤
家扶輔導 失業爸擺攤賣炸雞
菲人逾6成 肯定總統執政
羅賢哲涉共諜 判無期徒刑
蔡：宋參選問題 馬更適合回答
基隆地院彩繪空間落實婦幼政策
多國新大使到任 總統盼固邦誼
矽創攜手面板廠 搶進平板電腦
建仔返大聯盟 30日戰大都會
中市議員建議設籍先植樹
Back to list