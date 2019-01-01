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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
陸客自由行 觀光業期待
歐美疑慮不利出口 亞升息或緩
IMF：西班牙恐陷危機
中研院士研發 三維傳輸設計
被疑宗教綁樁 吳揆稱不公平
上海赴台自由行 有老也有小
新台幣午升6.1分
下半年景氣 徐旭東不看淡
蟲蛀老松 樹醫除害
追女不成反誣告 男判賠6萬
外長：美高度重視台船長擊斃案
美醫學研究：久坐易得大腸癌
陸客自由行發證 最快24日
國高中生嚼檳榔 全台逾5萬
馬辦：台美關係改善有目共睹
馬辦：樂見扁替媒體寫專欄
塑化劑台灣蒙塵 吳揆要再擦亮
學童溺水頻傳 總統盼教育強化
河南省長來訪 張榮發午宴款待
台股收盤漲23.42點
陸委會：鄭立中南下未輔選
洪博培盼問鼎白宮 繼踵老布希
吃無脂代油 減肥無效
7月台指期跌24點
台股收漲23.42點
MIT微笑標章 立委籲改良
7月電子跌 金融漲
軍方：戰機採購 仍待美方審議
楊志良：防塑毒 大廠不能卸責
總統：軍購經費 政府均備妥
紅盤震盪 收漲23點
閩客小三通自由行 也快了
陸客自由行 首批送件移民署
威廉低調慶29 下月訪加吸睛
竹縣擬檳榔銷陸客 國健局搖頭
在台設據點 銀聯：申請中
擁雙認證 池上放山雞首賣
金融夯 估年薪逾84萬元
男子吸毒被逮 哭叫找爸爸
混血美童來遊學 直呼中文難
日核災影響大 專家建議升8級
泰民主黨對嗆 紅衫軍抨擊
運動飲料履歷 手機查得到
低收入戶兒童 免費夜宿動物園
6年條款引爭議 開南說有配套
拆蔣銅像 賴清德：需時間解決
河南省長訪張榮發 談新發展
電動車電池站 補助150萬元
餵毒性虐女致死 男判15年半
週刊爆收錢喬債 檢察官喊冤
暑假出國旅遊 注意衛生防傷寒
三大法人買超台股5億元
情趣店賣偽藥 台中抓到供貨商
國軍防汛整備 參考日震經驗
巨頭合體 蘇謝游助小英
家扶青少打工 逾半為生活
陸客若跳機 處分台灣旅行社
成醫完成百例活體腎臟移植
網路互連批發價 降20%
智齒橫長不敢拔 痛30年
學生食物中毒 疑食材保存不當
搖滾一夏 金門樂團PK賽報名
台灣首座 國際2級賽車場亮相
相思寮開發案 環評將定奪
總教練擔心 郭泓志安心
吳揆：食安會報 中央地方聯手
冬病夏治 三伏貼治療過敏
竊聽疑雲 印高層傳心結
塑化果汁再現 綠委疑防塑成效
回大聯盟登板 郭泓志無失分
28廠商徵才 逾3千職缺
長榮航鄭州線滿載 看好後市
感冒險送命 禍首肺炎鏈球菌
板院30年建築 磁磚紛飛落地
中國居禮夫人 何澤慧逝世
推四省 總統：絕不輕易開冷氣
遨睿併國巨 確定出局
新台幣兌美元升7分
苗栗徵才 釋3千職缺
捉姦變捉猴 警哭笑不得
日迪士尼降價 台客有好康
弱勢兒暑期打工 賺學費貼家用
北市交奏浮士德 向李斯特致敬
關懷獨老 專線電話通報守護
楊進添：考慮具體加強南海維權
5月失業率4.27% 續降
教授發明恆溫恆濕機 獲金獎
友達登陸獲准 對龍飛具主導權
輕度颱風米雷形成 不排除襲台
陸客瘋台灣 手冊電子書好貼心
夏至立竿不見影 兩岸連線追日
執政將1年 菲總統獲7成信任
公費留學考試簡章 開始發售
瓏山林欺騙消費者 罰千萬
高屏溪疏浚 可建26棟101
要3百來1萬 港大招生超夯
美阿富汗藍圖 年底前撤軍1萬
繼父殺死繼子 判刑5年
升級塑毒 業者公聽會上槓環署
毒蟲急購毒 警守株待兔送辦
群益證：台股10月再起攻勢
陸客自由行上路 高市業者搶客
流浪半個台灣 警助輕障男返家
中常會插曲 總統笑等嘸吳揆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
巡佛禮 李察基爾首爾辦攝影展
好開放 廣州大學城週六裸騎
後山公路文物館 典藏蘇花史蹟
宏?硍W級電腦7月啟用
廬山防災演練 考驗緊急撤離
民進黨職不好當 主席要募千萬
離鄉50載 老婦迷途警助返家
陸客自由行 禁入軍事基地
王羽1元片酬復出 周潤發出局
4外勞脫衣陪酒 移送法辦
新北區長未准假出國 市府議處
陳昌源首戰 自由發揮就好
玄彬主動入伍 英媒譽韓國貓王
辜成允：小心應對國際景氣
敗部復活 李鴻鈞：功能取向
光榮任副手 吳敦義中常會致意
施工影響 高雄4萬戶暫停供水
久病有孝子 30楷模受表揚
大同與日商簽署意向書
政策連敗 金正恩能力遭質疑
陸客自由行 桃機強化標示服務
錫安山出入難 將修聯外道路
陸客自由行 飯店推台式美食
高銀新董座上任 市府寄厚望
李沃士：兩岸水酒交流共創雙贏
被控破壞帝寶門鎖 劉媽媽否認
區間盤整 新台幣收升7分
偷百餘學生 校園大盜落網
菲軍逮2恐怖份子 獲大批軍火
北市府：西區再造為既定政策
打熱錢 陸央行鎖定外商?招
樂善堂年久失修 邱鏡淳盼搶修
5月失業率 33個月新低
清大女學生上吊自殺 原因未明
嘉縣毀塑 燒9.5公噸
陸客自由行 8人搶頭香
陸股東盼買回股票 台糖難受理
收購案出局 國巨：尊重
教部：今年已22生溺斃
選育土雞天天下蛋 繁殖增5成
臉書犯罪事件 菲國激增
小朋友古靈精怪 納豆嘆後浪快
高市防災演習 過程逼真
台糖盈餘 每股配息1.5元
蘇貞昌父墓 6棵龍柏被砍
IMF總裁人選 法財長涉弊案
涉恐嚇毆打取財 9飆仔落網
家事我最罩 折被擦桌親子樂
中國宗教局官員訪證嚴法師
淡北道路開發 有條件通過環評
罕見暴雨 吐魯番水吞火焰山
國泰世華銀與交行簽MOU
換肝女嬰走了 金門鄉親不捨
暴利引誘 越南香菸走私猖獗
出國費惹議 監委：乾脆不要
民調：1千萬泰選民投誰未定
2家衛星電視申設 NCC通過
高雄2校中毒 魚排組織胺超標
首家登陸 友達2013年量產
社區服務拓據點 外配樂習藝
魔術結合功夫 舞台劇兼作公益
國中教師聯甄 295人過初試
中日吉祥物下二軍 萊恩沒在怕
全球唯一陰性白小型實驗豬育成
念佛引亡魂 海上法會郵輪啟航
小六生賣繪本 助尼泊爾建水槽
打擊犯罪 兩岸檢察巨頭會師
性虐致死輕判 關鍵有無殺意
主計處：4月金融調薪平均3%
手機GPS易迷路 登山重準備
竹縣議員：公立托兒所多不合格
國產超級電腦 速度全球42強
父墓樹遭盜 蘇：別為錢缺德
塑毒升級列管 環署：9月公告
陸客自由行 江丙坤籲現軟實力
自由行 3百陸客28日來台
當盧廣仲女友 要早睡早起
嫁女又奪男配角 馬如龍雙喜
蘋果若無退費機制 北市將裁罰
越南盾今年底可能貶值
海上祈福法會 日僧盼迴向日本
勵馨：監護誤判 助長搶子歪風
未依約宣傳蔡依林專輯 判還款
今彩539開獎
官網烏龍 基測明再開放個報
小英競選班底 藍：扁又回來了
憂颱風襲台 國民黨18全順延
軍方致敬 陸一特：無怨無悔
教育部籲青少年不要吃檳榔
人力銀行：摩擦性失業多
首季住宅建照 季減2.28%
許歷農：訪陸僅為黃埔同學聯誼
大雨 福島高輻污水或將溢出
潤泰新潤泰全增資潤成
7月起特定商店可辦現場退稅
藍營第4波提名 徵召蘇俊賓
迎陸客自由行 新北邀同享海祭
遨睿併國巨出局 非歧視外資
二次基測 北市約1成學生報名
肖想免費治病 搶銀行1元坐牢
台商：未聞陸製品貼MIT標章
食品添加物全都錄 塑源俱可追
在港食物中毒台生 已離開醫院
馬吳配利多南投 促成藍委整合
泰執政黨：要掀紅衫軍暴力真相
食安改革 學者：未見業界誠意
打造超級電腦 宏?眱H心大增
掃除塑化劑 飲料業建產品履歷
Gore-Tex挨告壟斷市場
周勝考辭書記長 新北黨部退回
溫網空檔 盧彥勳與納達爾練球
含塑食品 台灣通報20餘國
國巨案 金管會重視資訊透明
今彩539頭獎2注中獎
網路互連費降 電信業者減價
涉勒索兒子同學 女子遭求刑
殷瑋：媒體斷章取義 令人不解
陸外長：利比亞應考慮國際調解
金防中將張慶翔 傳任憲兵司令
麥田狂想曲
擺脫塑化 台北食品展重塑MIT招牌
吳乃仁出馬 促成天王合體
日東北6.7強震 有海嘯
美拖延對台軍售 影響盟邦信任
颱風來襲 國民黨全代會順延
新唐人中衛二號衛星 29日續約
米雷可能襲台 最快下午發布海警
矽谷發明「超人相機」 先拍照後對焦
收購案未過 國巨開盤跌停
陸媒：京滬高鐵30日4地首發
奧巴馬宣布 阿富汗開始撤軍
中國高鐵時速350公里「騙人」
員林鎮長補選 游月霞要選到底
簡體字是種進化？那毀宮壞廟也是進步的思維了。
悔婚被刺！韓國女歌手橫屍街頭！
511預言破功 王超弘膨風代價罰4萬
漫畫補李扁 監委：軍方知恥
只盼離婚 曾正仁妻未提賠償
澳門供應商聯合會長葉紹文肯定台灣食品衛生安全
看漫畫學投資 台北金融物語「讚」啦！
魔術變色鞋 24日上市
公益募款網6/30上線
台北國際食品展開展 高雄物產館驚豔
「香港夏日盛會」刷Visa享獎賞
陸客自由行 江丙坤推薦遊台東
馬辦: 現階段網羅青年世代 延攬各領域人才加入
戀上王子？碧琶哈利偷約會
艾未未獲准保釋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
艾未未交保 結束81天關押
南海爭議 中國籲美置身事外
駭客入侵巴西政府網站未遂
波蘭田徑賽 台灣學生表現出色
大威廉絲險勝伊達 晉溫網3輪
莊佳容謝淑薇 溫網雙打敗北
歐盟歡迎艾未未獲釋
Fed下修美經濟成長預測
嚴檢塑膠餐具 歐盟7月實施
抑炒作 巴洛索倡徵金融交易稅
台灣學生遊學法國 體驗異文化
歐股收黑 倫敦跌0.04%
貨幣市場波動 金漲銅跌
比利時分裂呼聲再起
紐約原油收95.41美元
義恐怖份子獲准在巴西居留
美百歲法官 追平在任最老紀錄
艾未未獲釋 美無法證實
南北韓合製動畫片 美禁進口
艾未未：返家後健康狀況良好
艾未未交保 結束81天關押
歐巴馬宣布結束阿富汗戰爭
日東北外海強震 未傳傷亡損害
美股收黑 道瓊跌0.66%
台股開盤下跌27.69點
葛羅斯：聯準會或將暗示QE3
希臘違約 柏南奇：美銀行安啦
聯準會下修今明年成長就業預測
艾未未獲釋 1年不得對外發聲
歐巴馬：7月起自阿富汗撤軍
美聯準會決定維持超低利率
臉書侵權官司 雙胞胎不打了
艾未未赤腳開門打招呼 未受訪
自小客火燒車 駕駛成焦屍
新台幣匯率盤初小貶
李兆祥夫婦重機遊南美4國
港媒：陸已預告艾未未將交保
艾未未獲釋 各方仍擔心其自由
歐債橫行 歐洲金融穩定亮紅燈
學者：洪博培駐中經驗不利初選
臉書推特密碼 常更新保安全
全美第一 懷州採谷歌雲端服務
劉偉仁病逝 歌迷哀悼
推廣愛文芒果 鄭罕池獲表揚
富邦金登金融股王
陷入整理 股失守8600
總統：謙卑推動民主政治
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
加郵罷工 政府擬立法強制復工
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
艾未未回家徹夜難眠
第3季LCD出貨可望回升
浯島文學獎 得獎名單出爐
大林蒲空污嚴重 民調傾向遷村
核准日非輻污區梨穗進口
專家：星中雙印高通膨持續十年
塑膠袋套頭 男搶檳榔攤送辦
谷歌、花旗加碼投資風力發電
劉偉仁病逝 親友相伴送行
專家：勿憑照片推測陸航母試水
選後可能動盪 泰軍警戒
加藤羅莎 帶球情定足球選手
臉書串聯急診室 登國際期刊
商圈棄嬰 桃警急尋生父母
金改案 扁質疑證人收款金額
猩紅熱襲陸港澳 陸委會籲防範
慣竊出獄又犯案 警跟監逮人
塑毒教訓 統一加碼食品安全
陸釋艾未未 馬籲續放異議人士
愛文芒果之父 鄭罕池名符其實
韓良露：台灣遊須區隔亞洲城市
北台建案比大 最高500億元
免試無壓力 北市教師會不認同
傷後復出 林哲瑄馬上轟
廣告不實 富紳遭罰10萬元
考照道路實測 擬7/4試辦
美國夢真相 得獎記者非法居留
盤整觀望 新台幣午升0.1分
美維持低利 學者：預期中
槍擊陰影 連勝文暫無政治活動
印巴官員會談 貿易旅遊增互信
開南不續聘教師 教部擬調查
搶陸客商機 百貨推刷卡滿額贈
揪團防家暴 守望相助隊一起來
教部：學生溺斃 多發生在溪河
花蓮環科招商差 經營擬轉型
中美洲將獲15億 打擊犯罪
南沙爭議 菲：美軍有義務協防
徐旭東：加速大陸展店腳步
徐旭東：台灣觀光遠勝港星
台中選立委 鄭麗文：近日宣布
台股收盤跌53.76點
大陸通膨嚴峻 統一：加碼投資
郭泓志刺青 悼念好友
一國兩府 藍綠都質疑
陸客自由行 3個月後檢討成效
出身不同 艾未未獲釋不意外
台股收跌53.76點
7月台指期跌47點
基督城重建 紐政府補助購宅
兩岸檢察研討 法部提遣經濟犯
射擊模擬系統購案 軍方遭糾正
製麵機傷人 3歲女童手掌夾扁
南海對立敏感期 越艦訪陸
7月電子金融下跌
河南省長離台 讚成果盼續交流
世界管樂年會 7/2嘉市踩街
每百元健保費 重症用掉27元
涉性侵同事 公司小開判4年半
陸客自由行 不少住5星飯店
台股量縮觀望 收跌53點
侵仙妮蕾德商標 判賠225萬
防學童溺斃 立委籲增設救生站
社會救助新制 86萬人受惠
領角鴞落巢 林務局暫養
張根碩抵台 粉絲穿婚紗迎接
養殖魚防病 高市增林園檢驗站
三大法人賣超台股40億元
藍：虛心接受民調不反過頭批評
對手唱衰 蘇俊賓：驕兵必敗
河北副書記抵台 肯定自由行
海巡查獲偷渡船 逮2人
不要忘記 劉偉仁一生愛音樂
印比哈省怪病 8天奪37童命
偏頭痛擾人 莫依賴止痛藥
選立委 秦金生：親民黨不缺席
鄭麗文扮刺客 王金平：好人才
工研院顯示技術 獲全球百大獎
一銀與陸工行簽MOU
誆店家找錯錢詐財 女子遭訴
車禍意外 女收費員命危
外籍漁工打學生 檢警加快偵辦
歐巴馬宣布自阿撤軍 聚焦經濟
涉索賄 偵查隊員求刑15年
童手絞製麵機 皮肉剝離指骨折
艾未未獲釋 韓光州雙年展歡迎
賽德克用未來兵器 魏導知道
吸引觀光客 竹市贈天燈杯組
大陸學歷甄試 碩士也得筆試
新台幣兌美元貶5.7分
基隆電玩弊案 9官警起訴
日梨接穗准進口 禁福島及輻射
震災海嘯搜救操演 出動7機種
張柏芝離港 對婚變不答
越南夏季泳池 傳男同志騷擾
身心障礙學生 寒暑假專班照顧
金好康 紀念酒贈金門縣民
樂觀鬥士陳玠彤 躺著也要上課
試院盼訂 6/23公共服務日
翹院未拔針頭 通緝犯被查獲
大個頭荔枝 吉荔首登場
7菲華 財產破10億美元
颱風來 女神卡卡換票地點順延
人多糧少 統一：原物料仍看漲
暴力討債集團 開錢莊搞簽賭
四肢沒脈搏 開心成功創紀錄
中學生製環保皂 校園零清潔劑
遭爆緋聞 日核電發言人致歉
嘉市徵才 為身障者找工作
海音祭 邀MATZKA造勢
陸客自由行 台灣好行交通無礙
馬辦：競選總部人事仍規劃中
穿丁字褲 漢人黃正德拼板舟
艾未未獲釋 德籲依法透明處理
颱風將屆 高雄山區戒備
京滬高鐵 7/1開跑
高市暑假夏令營 5萬學生參與
召妓疑雲 周勝考駁始亂終棄
颱風來勢洶洶 雲縣府籲防颱
車險轉移新規 9月上路
狂飲30年 7旬翁髖關節壞死
量縮盤整 新台幣收貶5.7分
相思寮案 中科須補件再審
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
特別費案 7月全數偵結
兩岸鬥茶 茶王：製好茶爭光
陸客瘋海祭 悠遊卡可搭火車
避開競爭 長榮海加碼布局東協
要求復合 男子持槍揚言自裁
扁：珍錢從哪來不完全清楚
輕颱米雷掠境 菲發一級警報
颱風影響 金管處登山活動延期
北市商辦租金小升 空置率下滑
小三通自由行 法規30日生效
張根碩來台開唱 最想談戀愛
7/1首次辦護照 需辦認身分
基隆廟口夜市 友善環境迎陸客
5月工業產生指數 歷史第三高
護照委代辦 需到戶政所查身分
不用菲糖 可口可樂遭菲農抵制
高雄自動化工業展 熱鬧登場
親民黨徵召 李宗智參選立委
鞏固台東 水利工程師徵婚
旅館環保遭質疑 昇?琠鷋﹞孺?
船員疑癲癇發作 海鷗救援
輕颱海馬登陸 廣東嚴陣以待
賄選入監 前桃縣議員控含冤
台資公司越勞罷工 1死6傷
瀝青廠空污 新北：限期復原
雙北議員 藍軍募款贏綠軍
好漢玩字展 正簡字藝術別苗頭
艾未未：短時間不能離開北京
教部協建宿舍 台北大學還校地
南海爭議 越學者指陸言行不一
世博中國館 7月重新開放
港人口普查 料斥資20億
懷念愛狗 高價標走退訓緝毒犬
兒少吃檳榔 提供者罰款
恨天高 男子行竊隨身帶板凳
與高市共榮 17所大學允協助
塑毒衝擊 5月飲料店年增率低
身心障礙者徵才活動 僧多粥少
日震災區外海 陸船出沒
缺路邊停車 考照道路實測延後
景美商圈遮雨棚 擬8月啟用
130克拉鑽錶 星耀眼展出
關心水患防範 監委聽簡報勘查
金馬航線 補貼居民30%票價
金管會促發卡銀行遵守4規範
檢察官被控教唆 立委要求清查
學者拋一國兩府 陸委會不評論
散布謠言 王老師挨罰4萬元
法鼓山北監音樂會 淨化人心
居留證到手 滯印台商將返台
捐發票 自來水園區免費玩
頭部碰撞勿輕忽 速送醫防憾事
申請登分落差主因 登分名額多
詹姆斯中國行 資料傳矮台
護照親辦上路 有利美給免簽
球星行程傳矮台 廠商更正
陸艦返航 NHK首度拍到
流浪狗變檢疫犬 金門服役
警破獲詐欺集團 租車拆解變賣
全國二次基測報名 歷史新低
最高院：性侵犯不應在監獄治療
合成艷照敲詐 陸5官員上當
南海爭議 越官方指民眾反陸
今彩539開獎
副手人選 蔡英文不露口風
穀賤傷農 豐收卻欲哭無淚
點瓶成金 寶特瓶變身環保球衣
誤診罹癌 長庚判賠620萬
威力彩開獎
蔡尋副手人選 蘇：立場很清楚
5月新增房貸成長趨緩
米雷來襲 總統：政府做好準備
投資台灣說明會 三百台商與會
結核菌素陽性 5學生預防治療
台資助 法漢學會頒論文獎
越勞罷工頻頻 台資企業傷腦筋
阻生育率降 府：增特別扣除額
MSCI評匯市自由 央行澄清
哈利波特 數位大冒險啟動
名人欠債案外案 國稅局追稅
保險公司須強化資訊揭露
印尼羽賽 鄭韶婕擊敗大陸首強
溫網第2輪 盧彥勳搶7摘首盤
滬赴台首發團 多半搭台籍航班
違法買腎 日醫師遭逮捕
養女籃重挫 南亞無意養球團
國防部：對元首敬意始終如一
二次基測 北市2895人報名
溫網2輪 盧彥勳連拿兩盤
東京爭2020奧運 日奧會挺
IEA釋緊急儲油 史上第3次
今彩539頭獎 1注中獎
陸客自由行 245件申辦
大陸正妹試睡員 將來台自由行
北京出新招 艾未未出獄噤聲
亞航購兩百架 空巴訂單創紀錄
威力彩 頭獎摃龜
最高法院：病人送監傷人性尊嚴
法部：性侵犯暫無醫院治療
送監治療撤銷 法界：特殊個案
民國百年史 副總統：充滿奇蹟
初片獲馬國退稅 阿牛激動
河北經濟轉型 商機大
京滬高鐵明起售票
周勝考：未召妓 請放過我
醫院治性侵犯 衛署：恐龍法官
台製荔枝汁含塑化 港宣布停用
人體畫布展創意── 宜蘭蜡藝彩繪館
台866種產品 遭中國暫停進口
7/9北市勞工局「薪想事成 樂透職場」粉絲樂網聚
塑毒事件 統一損失3.4億元
氣象局23：30發布 海上颱風警報
輕颱米雷靠近 防大雨或豪雨
台灣牛精神 盧彥勳為國爭光
旅行臺灣好自遊‧台灣好行有一套 觀光局推出精華路線優惠套票迎客
台灣主要媒體報導 馬政府「沒提購買F-16C/D」
政府掌控 中國民間反腐網站被關閉
馬: 推動民主政治 「質方面有待努力」
臺鹽現金股利0.6元
可談「一國兩府」 綠：馬出爾反爾
建國百年紗帽山溫泉資源攝影比賽開跑 邀請民眾用相機紀錄紗帽山之美
池上放山雞首賣，危「雞」年代強打安心農產
單身&不婚主義？
2011澎湖菊島藝術音樂沙灘節活動
2011年台北食品3+1展 見證台灣製造旺盛生命力
陸客參觀立院 王金平贊成
湖畔音樂會、暑假生態營 到花蓮理想大地 與大自然作朋友
無理民粹又佔上風！港擬立法將性侵罪降至十歲！
米雷颱風海上警報 威力續增強
接發球順暢 盧彥勳破大砲
美越海軍將聯合活動 稱非演習
記者自爆非法移民 華郵頭大
盧彥勳溫網男單賽再奏凱歌
剛果東部 逾百婦女遭強暴
LPGA錦標賽 妮妮領先
牛爾化妝品 入國際包裝設計獎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股挫至3月來低點
經濟放緩 金銅大跌
南海風雲緊 美憂危及和平
IEA釋油 世界油價大跌
經濟數據差 標普續挫
蔣智賢入選美職棒未來之星賽
鎮壓地造勢 民主黨轟戴克辛
涉助發展核武 美制裁伊航
蔡素芬鴻鴻 柏林以文會友
美軍撤離 阿國戰略進入換檔期
溫網連兩勝 盧彥勳很滿意
美初申失業救濟人數續增
各國藥政代表歡聚芝加哥
甲骨文獲利報喜 硬體銷售欠佳
中菲爭南海 美重申協防條約
台股開盤上漲1.80點
盧彥勳：和納達爾練球收穫多
油價跌 華航：下半年營運轉佳
暴力集團 大姊頭領中學生鬥狠
美:撤軍無礙與阿富汗關係
收購案 國巨：財務業務正常
溫家寶啟程訪歐洲3國
新台幣盤初小升
鄭麗文戰台中 胡：尊重黨提名
星總統選舉 3陳鼎立
新車品質調查 新科技愛闖禍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
LPGA大賽 曾雅妮獨占鼇頭
林百里：健康佳 股東放心
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
指標股走低 台股下跌
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
京滬通車在即 高鐵自由行正夯
林蔚山：通達案是遭到陷害
張良任台拉維夫說明兩岸關係
賴幸媛：政策對就可看見發展性
歐毒菌疫情 美恐首見死亡病例
雷雨壞賽事 妮妮仍領先
馬總統：台灣民主未來路仍長
國票金董監改選 符合預期
李明博：中國警告北韓勿再挑釁
警察及鐵路特考 如期舉行
米雷來襲 政府籲做防颱準備
除草驚動虎頭蜂 6人遭螫傷
8年首次 惠譽調升菲國債信
擔心受困 綠島遊客提前返
晶片需求不振 美光財報黯淡
菸酒不離男 食道癌上身
馬辦：蔡英文手牽上一個朝代
李焜耀：建廠快慢 需求決定
塑毒烏雲散 超商6月飲品成長
地層下陷 高鐵營運最大危機
一國兩府可談？民進黨憂心
江丙坤：盼自由行擴大人數城市
北市地下商街 查獲大量偽標
挑戰全球 台商推防竊聽技術
陸客自由行 不少人想來追星
陸客參觀立院 王金平：可研究
國產青花菜 耐熱品種問世
阿拉斯加連兩震 發布海嘯警報
米雷肆虐 菲國4萬人受影響
米雷將北偏 陸上警報機率低
弱勢盤整 新台幣午升4.2分
今夏遊學因故解約 扣款限1成
梁英斌悼前清愛僑名將吳長慶
一國兩府爭論 府：綠刻意扭曲
妮妮暫居第1 歸功推桿好
南科園區節電 年省615萬度
甫出獄又搶劫 割頸男加重其刑
蔡明忠：伺機壯大 不看壞景氣
台積電氣體外洩 一度疏散員工
親共阿爾巴尼亞 對台免簽
陸客自由行 觀光醫療有商機
林蔚山：大同將重返昔日光榮
高鐵虧損大降 股東怨未獲利
台股收盤跌34.45點
早起公園運動 廁所驚見焦屍
鼓勵聯合行為窩裡反 擬採歐規
蘋果獲觸控專利 業者：待觀察
京滬高鐵車票 開賣
台股整理 下跌34.45點
台股跌34點 收8532點
7月台指期漲14點
糧商砍價 立委籲增公糧收購量
華語能力認證准考證寄發
7月電子跌 金融漲
林百里：雲端像自來水 隨時用
復甦聲聲慢 柏南奇人氣直墜
汽水徵罪惡稅 美醫界有爭議
亞布力論壇 兩岸添商機
評艾獲釋 馬辦：總統就事論事
林蔚山：啟動集團土地開發
撞見跳樓 婦女嚇昏
八醣肝素 抑制唇泡疹
賴清德：大建設盼1年內有實績
檳榔防制不同步 向下扎根不足
海馬颱重創越北 6死3百傷
北市下通牒 APP將可退費
希債風暴 溫家寶訪歐受矚目
高盛：美經濟降溫 未陷停滯
扁：珍未必將所有事與我分享
錢薇娟增添女人味 盼成吸票機
小股東鼓勵徐旭東選總統
小英訪屏東 提發展在地產業
學生訪陸 王金平勉展現高素質
大陸增班 華航：載客年增2成
旗津海岸流失 高市盼國土保護
三大法人賣超台股7億元
7月起調薪 吳揆捐贈公益
馬辦：小英談感想 未見政策
詐騙集團年輕化 5嫌中有少年
張鐵林為建商代言 台中購屋
稱吃火鍋腹瀉詐財 女判刑2月
鄭麗文戰中市 黨部：力消雜音
道路拓寬不通車 中市議員不滿
匯豐：看好下半年新興市場
印百萬美元富豪增幅 全球居冠
擔心公司倒閉 勞工壓力大
保警疑久病厭世 飲彈輕生
軍方：美正審查戰機升級需求
人權團體盼總統 聲援陳光誠
廚餘製有機肥 市民農場慶豐收
卜睿哲：兩岸關係要非零和思考
夏日展風情 清境風車節將登場
新台幣兌美元貶2.6分
被按喇叭毆運將 男遭聲請簡判
大陸人用健保 最常看牙孕產
美承諾協防 菲表歡迎
溫家寶：大陸成功抑制通膨
不滿超車 3兄弟打人搶車
陸客自由行 宜蘭邀廈門踩線團
李焜耀：美經濟變數 干擾復甦
助嘉義重建 購農特產送折價券
薄瑞光26日訪台 將拜會總統
同登小百岳 挑戰金氏世界紀錄
板檢偵辦毒塑案 曾勇夫評甲上
殺村長被逮 槍手遭悍民燒死
大選預測傳炒作 藍綠互批
百年特展 首聚5大家族文物
總統與我 府向全民徵求照片
出海口溪流 戲水高風險
資金入定存 5月M1B年增降
水泥壟斷定讞 公平會說文解字
斗六市長補選 8/27投票
醫院治性侵 最高院：依法論法
申請護照 人別確認後可委辦
李亞萍：希望余天不再從政
防颱整備 陳武雄盼落實到鄉鎮
陸客自由行 首發團28日抵台
中央氣象局氣象報告
愛飛翔 早療畢業生夢想啟航
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
節能建築躍進 零耗能聯盟成立
新不了情 103歲娶60歲
吳當傑：保長看險 家庭更美滿
爭產沒份 前兔女郎後嗣敗訴
珍：白癡才把貪污款匯海外帳戶
陸：內地與港澳經貿往來更密切
猩紅熱來襲 深圳兒童感染多
夏客音樂季 邀青年尬熱舞熱音
嚐鮮 京滬線常客棄飛選高鐵
路平施工若不良 郝：刨掉重做
少女內褲藏毒販賣 桃檢起訴
合庫跨出台灣 啟動亞洲布局
通緝犯掙脫手銬 成功逃逸
國際志工啟程 偏遠國度送愛
巴基斯坦女童 來台變臉迎新生
新港媽祖徒步遶台 10月出發
國際醫療展 商機可望創新高
葉國一：持盈保泰留現金
本周上市公司市值減1.18%
採購早收 陸副部長7月中來台
一克拉夢想 阿信憶做夢時光
外交部：阿國予免簽 意義特殊
陳唐山參選 李全教：尊陳投李
多氯聯苯受害人 籲速訂救濟法
弱勢盤整 新台幣收貶2.6分
謝霆鋒：感謝柏芝5年付出
李乾龍選立委 朱立倫祝福
本周台股下跌1.2%
被批性格反覆 蔡英文駁斥
一國兩府掀波 藍綠互槓
勞動檢查權 勞委會盼逐步分工
中共黨員 逾8000萬
晶華挑戰亞太市值最高酒店集團
顧能: 陸均富快 帶動PC市場
前5月 兩岸貿易增15.3%
狗毛惹爭端 老榮民七節鞭傷鄰
看牙大發現 恐龍體溫近似人類
生活圈4號道 大里爭取設匝道
民調：南韓青少年仇日甚過北韓
庇護工場少 特教生畢業即失業
蘇俊賓換跑道 陳以信接發言人
疑久病厭世 警舉槍自盡
食品負面履歷 8月試辦
2次基測 冷氣故障不加分
北北基免試 國中會考列為選項
泰吸毒青少年和兒童成長逾百倍
小布玩指甲 彩繪美麗魔法
旗山轉運站 帶動旗美9區發展
智慧手機下載程式掌握颱風資訊
中市行銷蜂蜜 胡志強上陣推廣
總統大選 吳揆促查賄與制暴
單親警爸自盡 同仁將募捐協助
賭博電玩弊案 花檢偵訊13警
為泰黨：民主黨真相說沒新意
幼兒反鎖困車內 母急跳腳
矯正署：無限縮受刑人言論
M1B年增續降 股市動能無虞
遲緩兒畢業典禮 展現早療成效
感謝祝福 謝霆鋒發表聲明
日輕井澤官員 招攬台灣遊客
殷瑋下戰帖 邀綠營辯ECFA
與前夫爭屋 王靜瑩勝訴
核發陸客入台證 首日110人
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防不勝防 巴西官網嚴重被駭
出師不利 莊佳容混雙遭淘汰
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艾未未獲釋 美仍擔憂維權人士
南海風波 美國無意煽風點火
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加2藍龍蝦 命名威廉及凱特
米雷加速北移 全台防豪雨
對利比亞作戰 美國眾院否決
落石封路 阿里山公路恢復開放
古巴音樂團 宜蘭童玩節演出
台七線部分封閉 拉拉山停入園
巨龍崛起 台灣挑戰新賽局
陸經濟飛奔 通膨怪獸激民怨
表相超日趕美 真相矛盾深化
若隱匿財務 保單仍有效
北捷調查 旅客滿意度9成4
總統：女性也可做愛因斯坦
鐵路特考登場 錄取率1.3%
蘋果告三星 侵犯專利
米雷雨大 新北7區淹水警戒
台提供獎學金 聖文森致謝
台9甲53K坍方 交通中斷
推桿不順 曾雅妮失望
台東清晨焚風 氣溫飆到34度
兩岸互設處 8月後經合會敲定
高市規劃滯洪池 原縣境增8處
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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阿里山公路復建 年底完工
米雷雨強 陽明山新店大豪雨
賴素如陳以信 藍營雙發言人
馬辦：小英反覆 老百姓霧煞煞
杭州西湖申遺 巴黎圓夢
中油汽柴油 可望降5角
桃園台7線3工人困沙洲
紐約准同性結婚 全美第6州
米雷掠過台灣 南韓剉ㄟ等
學生搞販毒組織 送辦20人
多元托育服務 明年上路
陸腐敗7特徵 學者促財產申報
利比亞雞肉危機 國合會出手救
殷瑋再叫陣 籲綠營勿怯戰
物價飆 印人叫苦連天
決戰中台灣？胡：各地都重要
總統談軍購 藍綠解讀不同
NB代工廠轉型 搶軟體人才
高雄雨暫歇 農民搶收葉菜類
奔月惹塵埃 失蹤多年被拍賣
雨量豐 石門水庫進水5千萬噸
賭博電玩弊案 12警遭聲押
台灣好好玩 明星當導遊
兩岸醫藥衛生合作協議 明生效
路樹傾倒 朱立倫：全面體檢
兩岸中小企建平台 合作搶商機
亞太事務磋商 中方盼妥處分歧
颱風漸遠離 降雨持續到下週
拆廣告換現金 高市民熱響應
海馬颱重創越北 13死
奢侈稅效應 高市自住型房市熱
污染嚴重 泰國河川水質惡化
戶政日 胡志強表揚績優人員
大稻埕碼頭2男落水 搶救中
經部招商團 擬拜會思科甲骨文
老婦流浪街頭 移民官幫忙返鄉
作文談正義 學生從霸凌入題
綠竹筍嘉年華 名廚公園上菜
姐弟酒後口角 女欲跳水警救回
就是i逢甲 中市搶攻陸客商機
陽光中年男 小心潛在心臟病
艾未未3名友人 也獲釋
郭泓志0.1局 被敲2安打
延追稅期 財部：符公平正義
房仲：第4季房市交易恢復常態
墾丁深度旅遊 渡假兼農業考察
哈燒新片 隋棠演屍體
迎陸客自由行 旅館業準備好了
警員局內嘿休人妻 檢方建懲處
迎自由行陸客 兩岸餐旅業合作
老將加新秀 前進亞塞拜然
放鞭炮惹禍 男子被毆腦死
桃園3工人困沙洲 平安獲救
疑獵食白鼻心 警函送
米雷遠離 新北各地積水漸退
聯測高分低就 議員要郝說清楚
國民黨：立委提名進度未緩慢
陸學者：兩岸關係也將自由行
國軍備戰救災 軍聞社影像紀錄
怕將來後悔 楊淑君要證明自己
亞塞拜然跆拳賽 電子護具改了
胡佳明出獄 恐又遭噤聲
真幸福或窮開心？陸裸婚話題夯
吳清基勉畢業生 4態度入社會
民間國是論壇 談台灣核去核從
南市崇學國小校長病逝
怒目驅魔 百年拼板舟下水
戰地記者憶砲戰 保命憑運氣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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台商領袖：兩岸應深化食安合作
景氣好轉 台南徵才缺工搶人
學者：惡意欠稅大戶 繼續追討
華碩推出無線顯示技術筆電
品質佳 埔心葡萄價漲2成
吳炫三及池上鳳珠 世界之最展
高市共識營 助身障青年就業
誰幫納達爾 盧彥勳被點名
私人捐建圖書館 朴子慶新生
人民日報：中美鬥則俱傷
大稻埕2男落水 反尋1女遺體
9成上班族 曾遭非暴力霸凌
憲兵代司令勉畢業生正直誠實
女神卡卡來台 換票地點公布
忽視警訊 科技新貴打球險奪命
陸客1日遊 金門迎利多
阿富汗自殺式攻擊 35死
校園老樟樹 估逾8百歲
吳揆盼台灣美術界發光發熱
自由行十誡：別老愛提毛主席
台灣美食讚 香飄法國小鎮
聽障兒學語 外配媽媽學會勇敢
生男生女 美國男孩較討喜
阿富汗醫院驚爆 60死逾百傷
高雄中小學校長協會整併
經國號升級 6月底交機
米雷颱風離菲 32萬人受影響
雙連埤路段坍方 26日搶通
離峰參觀故宮 門票半價優待
駐印尼代表 分享台灣美食經驗
陸客自由行多元 看屋健檢訪友
自由行 北京客全家11人首發
蘇貞昌：不分區名單尊重黨決定
星男懼內 失物謊報遇劫
南科生醫補助 開放申請
碳未來封存 環署擬納環評
不談選舉 林義雄專心著作
胡佳出獄前夕 友人聲稱被控制
小英行程滿 爭取青年與轉投族
印尼羽賽 鄭韶婕無緣爭冠
米雷掠過 新北市多處積水消退
京客自由行 老少相差80歲
關懷台商 江丙坤27日赴陸
關節卡卡 5招自我檢測
邀辯ECFA 馬辦批小英卸責
牛林益全開轟 獅落敗
鐵路特考3成缺考 錄取率提高
北北基高分低就 北市週內檢討
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粉絲漏夜排隊 搶看女神卡卡
溪水漲 屏東1村民困沙洲獲救
交大校長：勿只嚮往大老闆
陸估6月物價攀高 升息機率大
日災後重建 大學生義工總動員
U19男籃明出征 總統打氣
阿富汗貪腐嚴重 美軍改善有限
今彩539頭獎5注中獎
坐太久易死亡 運動無力補救
台籍船長疑遭丟入海 船泊南非
俄富豪出掌在野黨 挑戰執政黨
賭博電玩案 花蓮地院開羈押庭
桃園縣政府 刊登中國務院公文全文---緊急下架
小英誓言 北市立委至少奪回2席
日媒: 中國以無人飛機、航母「炫耀武力」
今年前5月 兩岸貿易額上升15%
兩岸醫藥衛生合作協議 完成生效
8000哩》小行星27日與地球擦身而過
妮妮領先5桿 冠軍唾手可得
馬辦: 小英重大問題「不表態」
臺灣集保: 証券無紙化7月「大功告成」
一週新聞》中國學者提「一國兩府」 馬英九: 可以研究
中國氣象》長江三峽洩洪 米雷颱風進入山東
李克強: 中國社會發展矛盾亟待緩解
老榮民垂危 床頭擺300萬元
青海玉樹又震了 規模5.2
香港七一遊行 料5萬人參加
花蓮電玩弊案 6嫌收押禁見
維基解密: 中國前財長傳中台灣美人計下台
馬核定5中將、24少將 3武官已全都上
肌肉機器人 具改正錯誤能力
溫網男單3輪 盧彥勳暫落後
比利時教練讚陳昌源前途看好
失誤過多 盧彥勳陷入苦戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
重金擴建 倫敦神秘大宅變身
羅德拉19記愛司 盧彥勳落敗
伊阿巴3國協議 共同反恐
巴塔利班自殺攻擊 10人喪生
妮妮第3輪6鳥 5桿領先群雌
巴黎同志遊行 提高政治壓力
妮妮寫記錄 1天之遙
三腳渡龍舟隊 漢堡賽列前茅
抑通膨 印頻升息傷經濟
通膨問題大 印度癱瘓恐再現
妮妮氣勢強 對手：摘冠機會大
溫網32強止步 盧彥勳惋惜
為了卡卡 辛苦卡位
花蓮外海地震 規模4.4
偏西南氣流旺盛 南部防大雨
證券投資網路闖關 天天抽獎
孩子想學熊貓拳 電影引功夫熱
美律電聲論文獎 首獎20萬
陸客振內需 港人愛恨交織
外電熱烈關注妮妮 料成就無限
90後看經濟 要成長得要品質
白衣天使做多領少 像隱形手
醫院花樣多 醫改會：啃人血汗
推桿穩了 妮妮奪冠在望
陸數據亮眼 幸福才是挑戰
醫護流動快 公家醫院也一樣
平泉列世遺 日東北首例
護理太血汗 轉職企業搶
盧彥勳：目標大滿貫冠軍
4座大滿貫 妮妮挑戰最年輕
醫美夯 小兒婦產科沒人挑
先保送後挨轟 郭泓志掉分
玩中看診 田炯璽樂當孩子王
火燒車 駕駛往生
看好印度 台橡中橡搶進市場
路上聽耳機 意外機率高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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銬馬言論 馬辦：毫無法治素養
謝長廷輔選蔡 馬辦：不敢恭維
下半年景氣 金融大老不看壞
楚樹龍：我並沒有說一國兩府
自由行 電信業搶預付卡商機
嘻哈教母證實患葛瑞夫茲氏症
綠譏娃娃兵 馬辦批綠封建
奇石展 老外也瘋狂
廣東毒品 向農村蔓延
陸客自由行 飯店業新紀元
港專家：濫用抗生素使病菌變種
自由行陸客 暑期起可望增加
股神之子不想繼承財富
蔡英文：副手未排除任何可能
爭搶卡卡票 台中盛況不如預期
小英：不分區名單未排除余天
建國百年影像展 芝加哥展出
青創貸款相助 商品設計獲獎
胡佳獲釋 凌晨返家
兩岸直航增班 等待中長期收割
與家人失和 母疑勒斃子再自殺
胡佳出獄 妻：怕發言會惹麻煩
母疑殺子再自殺 社會局調查
央行30日理事會 升息機率高
范逸臣電力十足 阿福害羞
挑副手 小英：闡理念重於攻擊
中油：汽柴油各降5角
台塑汽柴油降5角
陸資本外流嚴重 學者憂發展
中華出征世青男籃 總統打氣
陸客伴手禮 台灣原味最重要
觀護制度卅年 法部研討會檢視
航空公司生理假 立委批太嚴
日相擬下台 黨內估約8月底前
總統核定5人晉任中將
自殺通報 高市每月400人次
范友友與秘魯交響樂團合作
黃金週線收黑 逢回可低接
纏胸5個月 朴敏英消化不良
暑假打工 小心成逃稅人頭
小英輔選林右昌 允建設基隆
樓頂加蓋套房 多年後挨告判拆
長打發燙 蔣智賢滿貫轟
連網市場軟勝硬 大螢幕吃香
京滬高鐵飛快 配套卻跟不上
謝霆鋒：仍愛張柏芝
貝斯手身亡 張信哲哭紅眼開唱
補助運動員 立委籲設留任比
李遠哲：未對蔡英文提建言
專家籲全面禁塑毒接觸消費者
抓魚驚見無頭男屍 死因待釐清
蔡：違約成本若減 核四另檢討
007傳喜訊 與瑞秋懷茲閃婚
王金平：能源價格引導產業轉型
留人才 謝立功：政府擬專案
弱勢學雜費減免 增6萬生受惠
津旗傳溺水 父救子淪波臣
劫登山客財物 鴛鴦盜被逮
南大和巴黎第11大學簽約交流
立委選戰 橘盼藍展現合作誠意
請病假雇主刁難 最高罰6萬
陸：人民幣國際化15至20年
搶救壽山 植生擋土牆護坡
拓銷團赴陸 行銷高雄醫療觀光
滬網拍美國土地 1美元起標
癌友輕艇賽 展抗癌勇氣
迎陸客 百貨超商愛推MIT
雨淋蚊叮 卡卡粉絲全忍了
自由行 廈門客小三通搶頭香
天氣熱 水樂園遊客倍增
區間盤整 台幣週升0.13%
北市國中教師甄選 7/2分發
吹牛皮 進口皮椅恐混劣質牛皮
動員老者取票 男子聲稱作公益
陸客足額醫療險 待兩岸磋商
自由行 何榮村促網路邀背包客
戴秉國見越特使 降溫南海爭議
捐書作公益 家扶轉贈圖書館
馬總統：免簽是台灣品牌利益
組織再造議案多 臨時會是選項
為和平而跑 越南首都大動員
獨木舟漂外海 海巡救回釣魚男
不管仲裁 楊淑君先搶奧運門票
颱風夜犯案 賊兒得手貴金屬
性侵幾無法治癒 控管重於治療
樓宇智慧控制 台灣引進KNX
陸6月CPI 將更高
夫妻失和 應尊重子女生命權
中日遭完封 陳偉殷4連敗
南二高連環車禍 6人受傷
小火車翻覆 5陸客尚未出院
求職陷阱多 逾4成失財
港人陸妻在港生 官員憂人太多
遭點財經副手 施振榮：沒想過
關穎關懷漸凍人 陳鴻：真名媛
瘋卡卡 4千張票券2小時發完
大稻埕碼頭2男落水 搜尋無獲
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自由行首發客 健檢探親談生意
小客車疑暴衝 黃昏市場十餘傷
陸最佳財長金人慶 下台傳聞多
兩岸諜對諜 美女俊男都是計
沈世宏：非核家園不適選舉操作
50廈門客 28日抵台遊基隆
朱立倫28日低調訪美
以母相脅 郝劭文哭戲1次OK
精粹案7月實施 將官額再精簡
台中是分水嶺 蔡：多加力道
睽違24年 U19闖世青
府：小英核四立場 令人困惑
陸旅：可建議陸客加保醫療險
經長：評估能源政策納綠營意見
中英間諜大戰 嚴防美色
爭奧運門票 中華跆拳道隊出征
莫文蔚歌迷捐3萬 助貧童餐費
梁啟源：貿然停核 電缺價漲
女子爛醉被擄 千人全城救人
鳳山黃昏市場車禍 1死16傷
鳳山黃昏市場車禍 車主自責
無頭男屍頭顱尋獲 家屬疑死因
美中磋商 相約下次中國繼續談
陳萬得妻宣布 代夫選立委
鳳山黃昏市場車禍 警方調查
美中亞太事務磋商 陸：氣氛好
法國小鎮 愛上台灣美食
政策市場角力 陸房市短期難估
3萬警力維安 泰提前投票順利
南二高11車連環撞 9人輕傷
南投地震 規模5.1
防制暑假染毒 衛署夜店宣導
總統：研訂法律讓醫護安心執業
愛文芒果 日本促銷超搶手
花蓮電玩弊案 9警被停職
7月集會 馬國總理：後果自負
轎車撞黃昏市場 1死18傷
摩納哥王室豪華婚禮 萬眾期待
兩岸四地電腦賽 政大得金獎
歐盟證實 台含塑化劑食品入歐
遭指重用「娃娃兵」「台灣加油站讚」反嗆
美股重挫 台股年線失守
抗癌 韓國泡菜效果佳
妮妮超越伍茲 奪LPGA四冠王
撿到2億本票 銀行判付75萬
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妮妮旋風》中國媒體說「讚!」 日本新幹線播快訊
中、台互設經貿辦事處 8月可敲定
迎「陸客自由行」 王品送套餐
中國新聞出版總署否認 建立「記者黑名單」
綠委：台駐斐濟代表處爆醜聞 「丟臉丟到國外去」
欠賭債落跑 星夫鬧失蹤
駐外館爆醜聞 外交部低調回應
馬宋會不會? 廖了以：馬有誠意
希銀行體弱 恐步冰島違約後塵
建國一百年和平祈福日 823金門「鳴鐘」
宏達電歐洲新總部啟用
台以簽署免簽協議 朱鳳芝見證
會見薄瑞光 蔡英文：民進黨獲較多青年支持
花蓮縣員警涉索賄 警政署重懲
非盟：老格不參加終結內戰談判
269桿 曾雅妮奪冠
曾雅妮 四大高球賽最年輕冠軍
LPGA賽 曾雅妮奪冠
前原批菅直人 急反核搞民粹
囊括4大賽冠軍 妮妮最年輕
巴西同志大遊行 熱鬧登場
中國趕超美國 長路漫漫
中國崛起 桃太郎苦抉擇
飛龍與巨象 中印角力競合
溫家寶訪英 帶來大筆生意
對流旺盛 西部防午後大雨
摘下金盃 妮妮放眼職業大滿貫
台股開盤下跌87.7點
年度獎金榜 妮妮破百萬美元
贏球秘訣 妮妮：抬頭向前看
美國公開賽 妮妮準備好了
妮妮摘金盃 對手盛讚不意外
李明博將訪南非剛果衣索匹亞
高鐵旅遊興 陸7城市結盟
花蓮電玩弊案 12官警收押
2男溺水失蹤 尋獲1遺體
苗栗車禍 1死2傷
雅妮笑容甜 工作人員也成粉絲
新台幣匯率盤初小升
緊接北愛小將 22歲妮妮發光
曾雅妮奪冠 同胞小將更振奮
亞錦中華24人 林書豪將列入
食不下嚥 食道弛緩不全身心疲
東莞黑心豆芽 用化學劑催熟
安全稅？中美洲企業主 免談
納比斯科遭逆轉 妮妮學更多
曾雅妮奪冠 陸媒也說讚
張慶翔獲頒金門榮譽縣民證
國5客運優先 暑假宜蘭行省時
停車擋路起糾紛 男打人判賠
觀光局賑災 岩手人喊謝謝台灣
京滬高鐵 陸邀外媒馬拉松試乘
總統致電妮妮：台灣為妳瘋狂
叫球后太沉重 微笑妮妮就好
大量陸勞湧入 越民不滿
自由行 首批抵台上海客21人
貼心周到 星主持人讚台灣服務
6月消費信心微降 3指標新高
西湖申遺成功 大陸承諾六不變
美媒評妮妮 最具宰制力高球員
國慶展演 敏感裝備不亮相
夜光天使捐款流程繁 教部澄清
新北暑期防溺 動員逾萬救生員
京滬高鐵特等座 能躺平
李鴻源：極端氣候應重公路管理
有利可圖 泰走私野生動物嚴重
韓朝野共識 降低大學學費
量縮盤整 新台幣午升1.6分
北市福袋換新裝 融入區花設計
抗通膨 BIS促全球升息
BIS：銀行應及早提高資本
後QE2 Fed買債不歇手
馬辦：打世代合作選戰
迎自由行陸客 台中獻花送特產
搭艦艇遊東沙 千元玩4天3夜
駐斐濟秘書爭議 送考績委員會
新國策智庫籲重新檢討ECFA
新店回收場火警 無傷亡
妮妮奪冠 袁健生代表總統致賀
翠玉白菜悠遊卡 搶陸客商機
台股收盤跌32.67點
綠質疑青輔會輔選 李允傑澄清
台鐵增附掛式無障礙電梯
駐斐代表處爭議 綠籲說明
青輔會大補帖 網站整合資訊
妮妮奪冠 日新幹線播新聞快訊
登記商船 巴拿馬仍為世界第一
台股跌32點 收8500點
染褐根病 校樹移除土燻蒸
7月台指期跌73點
挺非核 綠：政府恐嚇漲電價
來台消費調查 陸客最愛日月潭
開低走高 台股力守8500
觀光外匯新高 陸客蟬聯購物王
南海風起雲湧 美菲海上軍演
量販業者助陣 廢四機免費回收
7月電子金融下跌
澳洲拍影像書 小豬哈夢幻重機
救歐元區 索羅斯促歐盟B計畫
家燕群聚板橋 餵食育雛吸睛
玩笑開過頭 脫同事褲被訴
歐洲經濟傷風 台星韓傷很大
搶十二五 兩岸中小企軟硬結合
罕見道士法器 中研院亮相
販毒集團連環黑吃黑 警追查
貿協登陸 王志剛:聽政府安排
三大法人賣超台股9億元
旭品獲中國十二五LED照明單
廖瑞金克逆境 展白牙秀畫作
百齡橋墩水泥剝落砸車 無傷亡
新社夢想飛行啟動 50萬圓夢
善用腰部力量 妮妮開球祕訣
壽山暑期主打星 白老虎試放展
開罰谷歌百萬 北市說明理由
弱勢生暑假恐挨餓 兒福募午餐
考試壓力大 女學生易怒
胡盼中市治安保持6都之冠
衛署體重管理專線 助健康減重
建百敲響和平鐘 宣誓理念決心
2男溺水遺體尋獲 家屬哭斷腸
新台幣兌美元貶4.8分
金剛山南韓資產 北韓說要處理
中職盼擴大績優選手補助範圍
國家文藝獎揭曉 陳若曦獲獎
APP試7日 谷歌:難管理
上海女主管 自由行來台醫檢
暑假逛社教館 可抽獎
暑假近 新北加強補習班稽查
馬拉桑糯米主釀 農會：未欺瞞
賊穿雨衣露餡 警送辦
陸客自由行 相關職缺暴增5成
劉建芳：即使申覆成功也不復職
5月續亮綠燈 經濟穩定成長
首隻導聾犬上路 盼立法保障
陳森照攝影展 進駐成功坑道
啟動遊艇業 高市拚百億產值
四技二專技優甄審 填志願
日產衝市占率 緊追豐田
鐵馬期末考 師生騎向小琉球
陸：繼續反對任何形式台獨活動
未招標先開工 京滬高鐵爭議多
法新社：妮妮時代來臨
陸地方負債重 人民幣10兆元
罹癌藝術家住院 張花冠探視
中小企倒閉潮 陸企協會長否認
汶萊對台落地簽 116國免簽
老毒蟲戒毒 找回新人生
陸去年軍費 5176.35億
韓國泡菜抗癌神效 日望塵莫及
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薄瑞光會小英 台選舉美中立
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溫馨送別會 劉建芳有怨無恨
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滬台計程車 開通兩岸訂車服務
助老人與弱勢 恆基募愛心人
兩岸三地城市峰會 高雄將登場
陸籲 兩岸媒體互設常駐機構
揪團反家暴 保全員響應
河南罷工潮 2百輛計程車停運
南海爭議後 陸製品越南滯銷
拚家計爆肝 B肝帶原不耐操
台南跑行程 蘇俊賓首站返校
大雨毀路 雲縣府勘災改善
迎陸客 義大客運延伸接駁路線
國慶展演無飛彈 軍機空中分列
家電業:廢家電回收有機制
幫助癌患 達悟女童捐長髮
陸客自由行 義大佛光山線上路
首批自由行陸客 北市熱情迎接
推銷雜誌喋血 3男受傷送醫
陳國祥新書談客家領袖硬耿領導
陸高鐵走出去 與GE簽協議
金門文化局藝文資訊網站啟用
沉寂數年 航空業爆機師荒
陸客自由行 北市提升旅服品質
加強公糧收購 農委會多項措施
殷瑋公開鄉民身分 請益不辯論
國家文藝獎公布 獎金百萬元
外資上周買超37.88億元
永豐銀申設南京辦事處獲准
五一假期 6成陸客自由行訪港
研究：中國地方債務尚屬可控制
破獲外勞色情仲介 警逮6嫌
斐濟免簽 外交部：無虛報戰功
日內閣小改組 蓮舫轉任輔佐官
大陸唱紅歌 失民心民意
新北觀光工廠 瞄準陸客商機
援助海地 外交部：均按進度
量縮盤整 新台幣收貶4.8分
香蕉袋藏炸彈 菲破恐襲陰謀
迎背包客 高市發行優惠護照
軍購案 薄瑞光未給明確消息
澳門在台設辦事處 快了
陸客自由行 金門釋好禮
陸客首發團 建商盡地主誼
台灣阿成 吻遍大陸34省
藥師在地就職 畢業好薪情
馬辦：藍栽培年輕人 綠淪口號
小米酒合法廠商 南投縣2家
台灣4項創新 獲科技奧斯卡獎
船長疑遇害 陸嫌來台接受調查
寶成集團越南廠 9萬多人罷工
港媒：陸清級潛艇射程覆蓋全美
陸電視購物熱 商機台幣近千億
電信業：下載APP不滿意可退
大悲咒玉牌藏台灣 引陸客尋寶
港旅行社老闆團 高雄踩線
5月續亮綠燈 出口動能維繫
經建會通過台9南迴公路拓改案
不動產資訊系統 新北開放試用
府：總統留言妮妮 興奮雀躍
酒駕撞超商 嚇壞店員購物民眾
雲縣民政處長 代理斗六市長
南台灣保健遊 羅世雄廣東行銷
自由行首發高雄落空 業者無奈
菲前總統羅慕斯喪女
傳承專業 校園星主播回娘家
京滬高鐵 東部現代化運力保證
陳萬得妻出征 國民黨歡迎初選
遠航招空服 高薪工程師應徵
自由行 陸客：想去九份玩
人事底定 蔡英文辦公室開工
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國家文藝獎 張作驥：受之有愧
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首度市長身分訪美 朱立倫低調
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大雨不斷 台東豐里便橋將封橋
倡議建記者黑名單 陸：不允許
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不分區名單 綠列最高機密
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愛牌成痴 男大生蒐牌2百副
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若QE3 學者：造成假性繁榮
北京自由行首發 陸旅遊局送行
新幾內亞發現千餘新物種
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陸客自由行 北京人最多
胡佳出獄 妻指遭陸當局隔離
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斷炊 華盛頓州觀光局關門
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出發了 北京自由行陸客啟程
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迎溫家寶 德提人權問題
巴前部長抗饑有功 領導FAO
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自由行陸客 想看賽鴿夜店
看好巴西 陸業者投資資通產品
南韓恢復進口加拿大牛肉
台股開盤上漲39.3點
高雄強降雨 全台防豪雨
半導體市場面臨庫存調整
暑假求職防騙 3準備7不原則
詹詠然溫網混雙 進16強
王建民小聯盟首戰 三局丟兩分
道奇破產保護 反彈聲浪強烈
畫虎神韻 梁振國抓得住
新台幣盤初升逾 1角
告別廉價中國 傳產台商挑戰鉅
高雄雨勢驚人 市區多處積水
幫幫忙基金會薩爾瓦多送暖
巨龍崛起 台灣科技軟硬無敵
翠玉白菜商品夯 陸客必買
配合經濟 越南建大學城
唯一女性 巴赫曼參選美總統
創意研發品牌 台商走出一片天
重回大聯盟 王建民準備好了
扁再投稿 北監准了
台商不敗 轉型是硬道理
陳新東為薩爾瓦多華裔小姐加冕
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首批自由行 小三通陸客搶頭香
自由行陸客 101熱情迎賓
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難適用國賠 陸客應投足保險
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北市罰谷歌 消基會支持
大馬氣球藝術賽 台灣勇奪金牌
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人口販運名單 北韓又上榜
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巴西歷史性裁定 首對同志結婚
倣造金日成 傳金正恩整容6次
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2012大陸磊晶設備 拚第一
想生龍子 晚婚新娘別蹉跎
錦飛鳳傀儡戲 藝術打開災童心
自由行陸客抵台中 伴手禮迎賓
ECFA一年 農產出口增5倍
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馬辦：賴肯定免簽 還總統公道
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警員為受訓 受理報案等5天
溫家寶：通膨貪腐結合影響穩定
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陸委會：七次江陳會盼暑假有望
日本零售銷售減幅低於預期
總統晤薄瑞光 重申對美軍購
出口商拋匯 台幣午升9分
希臘新紓困案 民間參與有譜
年輕女陸客 血拚必到101
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無懼威脅 社工為童撐保護傘
傳分割 奇美電：會顧股東權益
自由行陸客抵台 北市熱情迎接
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大武鄉長賄選案 二審改判有罪
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美簽網路故障 業務暫停
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補件不來 南亞海豐廠續停工
總統：鍥而不捨向美軍購
郭桂彬又涉酒駕 檢請從重量刑
催成長 索尼靠3D和新興市場
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首宗塑毒國賠案 環署否決
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獵殺賓拉登 紀錄片傾聽阿富汗
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台股收跌21.3點
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7月電子金融下跌
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智庫：南海風波 恐致亞洲掀戰
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸客自由行 台中看豪宅
受眾增加 行動廣告今年倍增
大學指考 6/30起開放試場
放無薪假 奇美電：無稽之談
拚高鐵 京滬航線逆市降價
涉殺台籍船長 大陸船員收押
保育類天牛 現身東眼山
俞貴馨任工研院產業學院執行長
DRAM合約價再跌5.83%
港口盃 中華培訓隊預賽全勝
台灣情永難忘 台宣傳片日催淚
聯測挨批 郝龍斌：通盤檢討
蚊子館活化住宅 中央專款補助
中山大學設韓國研究中心
清泉崗新航廈 胡盼儘早啟用
台積電除息 指數減30點
綠島鄉民首上街頭 高喊當主人
阿里山單車極限挑戰 公路停工
台鐵多卡通電子票 擴大範圍
顧名儀經驗談 勉校園星主播
陸客讚台灣：令人驚喜
大雨傾盆 入夜後南部仍要戒備
聯測檢討 明年適時公布資訊
楊永明7月訪美 為台灣發聲
保險信望愛獎 吳揆頒獎
陸客自由行 7月引爆熱潮
嘉義裹屍案 解剖釐清死因
坐船遊基隆港 陸客讚美
提升企業形象 榨菜每斤賣萬元
南市破案降 陳幸妤遭竊列原因
歐盟擬徵航空碳稅 陸美都不滿
平地豪雨淹水 山區小雨沒災情
迎自由行陸客 屏縣推觀光指南
ECFA滿週年 台灣受惠早收
掃蕩暴力犯罪 苗警移送11嫌
友達斯洛伐克面板模組廠落成
嘉基青海義診 救營養不良藏娃
區間盤整 新台幣收升4.8分
南海爭議 陸：反對外力介入
觀光醫療沒藥味 陸客商機看好
檢察長搬風 3地檢將換人
港現狀 半數認不如回歸前
陸客自由行 警方函頒治安作為
陸客首發團看建案 建商忙翻
美前國防部長裴利 明率團訪台
連砸6家通訊行 暴力男遭訴
工人會議缺席 王如玄澄清
法社會黨女黨魁 爭提名選總統
張銘清：自由行為台灣帶來助益
拼生子 周守訓獲上千封秘方
心靈課程適用7天鑑賞期
世跆盟：資格賽不用電子護具
創舉 國泰金入股美資管公司
駐斐濟秘書涉性騷 監委調查
台否認欲再提F-16要價書
李永得：高雄合併更具發展潛力
自由行 9旬老奶奶故宮找真跡
友達反控三星侵權
窮 陸礦災頻仍根本原因
顏鴻森獲IFToMM榮譽會員
演翁山蘇姬 楊紫瓊緬列黑名單
溫家寶訪歐 柏林舉行內閣會談
兒童自行車列檢 納可塑劑檢驗
溫家寶見德總理 首建政府磋商
美參院譴責 陸：混淆是非
媳婦門前倒車 撞死9旬公公
陸客保健旅遊 廣東打先鋒
熟女不夠鎂 半夜腳抽筋
百齡橋墩落石 北市允速補強
閃靈新歌皇軍 余天跨刀合唱
為貧童棄教職 邱春雄投身社工
歐課碳稅 傳陸拒買空巴
海鐵聯運 兩岸首度實施
冰箱致樓板滲水 全家商店判賠
沙發椅哺乳室 新北六心級示範
校園星主播回娘家 紅白對抗
府：違兩性平權 應依法懲處
囚禁性侵母女 廟祝判14年半
新明國中獲LLB亞太區代表權
美生技盛會 台專家團傾力行銷
黃瑞華請辭 賴浩敏：妥善處理
外交部：海地新希望村絕不跳票
黑幫恐嚇取財 竹警逮7嫌法辦
國泰金新獲利模式 下半年發威
陸客自由行 北市熱線服務
泰退出世遺會 聯國籲再考慮
偏鄉送溫飽 早午餐不打烊
遊台灣 滬媒：試試汽車旅館
獲美肯定 勞委會：保障外勞
原物料波動 恐礙非科技業信評
陸客來台 總統：攤販商家受益
頂埔站現代住宅 102年有望
自由行抵日月潭 感受兩蔣軼事
寶成集團越南廠 罷工愈演愈烈
傳統護具 裁判給分爭議大
公視紀錄片司馬庫斯 部落首映
住宅鄰近豬舍 男染日本腦炎
部落首映遇坍方 導演披荊斬棘
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釋誠意 藍：馬曾親自致電宋
金城武撇秘戀 四川話網友讚賞
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劉憶如：未來產業符合世界潮流
ECFA周年 藍籲小英表態
京滬線不賺錢 官員：鐵路無望
總統：兩岸打擊犯罪勿政治考量
無頭男屍案 家屬疑警方不重視
摩鐵初體驗 陸客誤解全消
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典寶溪筆秀支線 將無水患之憂
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美政壇新星 茶黨寵兒巴赫曼
中市捐林邊國小圖書館雨中動土
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甩油減脂30公斤 大周變小周
越南廠停工 寶成：他廠支援
總統要求各縣市召開食安會議
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溫家寶：盼與德國互利共贏
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ECFA簽1年 綠：神話破滅
涉插股酒店 1員警聲押1交保
搶陸市 日電池商來台設廠
楊淑君若對吳靜鈺 復仇拚奧運
加薩援助船 希臘港中遭破壞
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溫家寶：盼歐盟解除軍售禁令
瀋陽4城 試點私人診所
選立委涉賄定讞 判3年半
誘少年作案 檢警破獲不法集團
大樂透開獎 頭獎貳獎槓龜
提升國防 菲擬租用美軍艦
IMF選總裁 拉加德獲美撐腰
推銷雜誌校園喋血 5嫌到案
邱毅：蔡英文投資生技 疑自肥
遭指自肥 蔡辦：抹黑栽贓
美消費者信心降至7個月低點
中華青少棒隊 獲亞太區代表權
涉性騷外交官 申誡2次
日媒：紀念金日成百歲 朝鮮所有大學放假10個月
GOOGLE，美帝作風，一口咬定！
國台辦：鼓勵陸客中南部自由行
自由民調小英贏 馬辦：平常心
動員半數部會、部隊1233人 馬吳視察「金華演習」
「扁辦」難辦 主任變義工
自由行首日感覺 「沒話說」
黛安娜若在世 現在過得怎麼樣
用愛轉動台灣 法國巴黎保險捐贈利澤國小自行車
保釣人士：有權赴釣魚台海域
塔利班襲飯店 激戰造成21死
研究：美國民眾對美軍評價高
天外橫禍 6太空人千鈞一髮
美教師工時最長 學生表現普普
援助加薩船隊 傳備化學品攻擊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
外卡里希琪 闖進溫網女單4強
IMF新總裁 拉加德出掌
希債料脫困 歐股收紅
分析師推斷 蘋果明年賣電視
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油價創近6週最大漲幅
拉加德掌IMF 重重挑戰
嘉義凌晨火警 夫婦葬身火窟
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老驥伏櫪 美89歲市長爭連任
焦點人物：IMF新總裁拉加德
優團 台肢體舞蹈劇場赴美演出
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拉加德掌IMF 面臨重重挑戰
檢警出擊 查獲500台賭博電玩
后座近了 夏拉波娃晉溫網4強
遊戲商Zynga傳今申請上市
認識台灣 法文書上市
高壓威力增 豪雨漸減弱
台股開盤上漲59.76點
台灣首創日文新聞網 7月推出
設計入圍大展 林佾樂很榮耀
越南牛奶好貴 消費者抱怨
阿富汗飯店遇襲 紐約加強戒備
希臘罷工怒吼：歐洲放過我們吧
通膨押注 大摩爆交易虧損
新台幣盤初走升
結束訪歐 溫家寶返北京
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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IMF新總裁 英德歐盟都稱好
自由行好夯 滬首日辦證逾兩百
台東想飛季節 體驗熱氣球
金融塑化勁揚 台股走高
立委：人民觀審 可減偏頗判決
因應北韓崩潰 美將領籲早準備
寶經院上調GDP至5.2%
粵整頓教育亂收費 7校長下台
薩國前5月出口 20多億美元
二殯前互砍 1人送醫恐截肢
謝花博志工 郝：有你真好
寶成越勞罷工 可望逐漸平息
友達光電斯洛伐克新廠落成
經濟成長 經長保證5%以上
中低收入戶受惠 中市近4萬人
人權被評不佳 新加坡槓上美國
南韓發現稀土礦脈可用50年
青少年叭叭耍酷 警方除叭
聯準會悄然延長危機貸款計畫
亞股連2紅 希臘有望逃過倒債
陸客台中遊 愛吃芭樂臭豆腐
金酒案更二審 陳水在無罪
塔利班變大膽 夜襲西方人飯店
廣告不實 豐邑建設罰60萬
央行明開理監事會 升息機率高
塑毒恥 經長：品質是品牌根本
邀退將赴陸紀念辛亥 陸否認
泰國大選越近 買票行情高
江陳7會暑假開 國台辦：努力
天氣異常 高市金煌芒果減產
媒體盯全程 自由行陸客累了
求偶非誠勿擾 動物園發相親函
馬辦籲蔡 反ECFA就列政見
楊毅：樂見陸航也調降兩岸票價
雷陣雨 曾文水庫進帳有限
中國馳名商標 台灣12個
兩蔣影像展 退役將領仍挺馬
智慧當道 宏達電挑戰第4大
陸：反對美對台軍售 立場明確
停徵農地 竹北農民赴府陳情
馬辦：台灣表現優 小英勿忽略
高中職自學 教團促公布辦法
量縮盤整 新台幣午升6.5分
自由行第2波 最快7月中
反恐演練 阻絕輻射髒彈襲台
學者：藻貝類減碳 符合自然
推輕軌捷運 高市府擬增誘因
北市弱勢學生暑輔 午餐有補助
上3A 李振昌連2戰無失分
聯測爭議 林騰蛟：不補救
秦日新：絕無與日外交官有染
保障農地 學者籲速修法
參觀女王頭 自由行陸客秩序好
台股收盤漲94.52點
亞洲怪美食 CNN稱皮蛋最噁
防騙3步 冷靜查證報警
首季衝高 寶經院上調GDP
網路罵女友公廁 男判賠8萬
藍營：白玫瑰法案 下會期優先
台股收漲94.52點
尼加拉瓜大選 全民網路監視
曾國城樂動 分享陪兒子打球
7月台指期漲161點
秦日新：痛心爆料 回斐濟善後
7月電子金融期齊漲
陸：ECFA進展順利成效初顯
跆拳搶進奧運 先靈活適應主審
改用傳統護具 跆拳拼奧運利多
持假身分應徵工作 女被判刑
知名專家返台 助生技超級育成
漁船赴釣魚台 海巡監控
威尼斯展 陸蓉之推亞洲崛起
台股開高走高 收漲94點
疑輓聯利益衝突 二殯前被斷手
北市外籍父母 陸港澳占半
兩督盟：兩岸談判應人權優先
港媒：陸航母試航延後1個月
梁國源：預期央行升息半碼
提升研究倫理 台大推跨校聯盟
董陽孜書法 幻化海報設計
大腸癌家族史 應早篩檢
綠營：ECFA週年台灣嚐苦果
違規採水泥 綠委促速查
三大法人買超台股49億元
社福考核 郝：資源用在最需要
窮極無聊 炮炸公廁遭法辦
凌志RX400h 宣布召修
放暑假 北市：減少紙筆作業
征服黑潮 達悟拼板舟登台
陸客遊法鼓山 煩躁心沉靜
國中2次基測 考生7萬餘人
微型書小王子 陳逢顯展巧技
女自殺 家屬告牙醫檢方不起訴
綠委：打造黑潮生活圈繁榮花東
昆明新機場工程坍塌 11人傷
綠委再爆高價珍珠 秦日新澄清
高鐵增班次上限 環評變更通過
抗癌悟人生 苦瓜臉變哈密瓜
涉放行私貨 前檢座判7年半
中壽投資建信人壽 進軍大陸
工研院組植物工廠產業發展協會
新台幣兌美元升4.2分
中市民怨 交通違規取締居首
台中好酒 機上飄香
標本兼治 毛治國：高鐵安全
葉克膜使用率 醫師質疑仍偏高
防治肝病 北海岸免費篩檢
台以免簽 以報投書：正是時候
本土車拚5星飯店 陸客愛台味
南投民宅氣爆 男子灼傷送醫
偷農用抽水馬達 警逮1嫌
高雄迎陸客 商家盼人民幣匯兌
資源回收廠未爆彈 軍方處理
沈亨榮飛天巨兔 現身屏美館
建國百年圖像展 斯國古堡亮相
賴清德：市民支持 很幸福
形塑管樂之都 嘉市推地方特產
總統：拚觀光 提升國民幸福感
台塑贊助網球 盼超越盧彥勳
校園槍擊案 主嫌求處重刑
中央氣象局氣象報告
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綠不分區 蘇謝列安全名單外
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
貧男企圖自焚 中市府前虛驚
首爾豪雨 山崩埋車鐵路中斷
自助洗衣店偷內衣 男辯自賞
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人民觀審 優先適用重案
虎尾社造專區 公所當火車頭
6月房市交易減 台北房價盤整
斗六市長補選 藍擬推謝淑亞
大學指考 桃園中壢考生7千多
鼻淚管阻塞 老小淚流不止
韓籍化學輪2拍 降至1.6億
金防部指揮官交接 王世塗到任
國保增給付 每胎可領1.7萬
X型腿舉步艱 早矯正防變形
菲4月份外貿 台順差2億美元
斥南韓軍訓口號 北韓揚言報復
住宅補貼 7/5起受理
為5百元殺街友 主嫌判15年
盤整 新台幣收升4.2分
3D演唱會電影 粉絲貼近SJ
京滬高鐵 打通政經任督二脈
京滬高鐵快飛 沿線房價翻漲
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疑疝氣開錯刀 榮總：作業有誤
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鼎鼎及遠百機油廣告不實 遭罰
保釣人士船隻 遭日方4船圍堵
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金曲莫文蔚 七夕小巨蛋開唱
竹塹國樂節 7/2登場
游蘇謝排邊緣 民進黨拚過半
京滬高鐵效應 江蘇新市鎮興起
修鍋爐不慎 2工人遭蒸汽燙傷
宏?硅M回倚天大樓標售案
自由行待磨合 交通部平常心
教室變宿舍 高市府：依法變更
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國軍人事異動 3政戰主任申退
不在安全名單 綠委反應不一
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越罷工結束 寶成恢復生產
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名嘴質疑醫檢 衛署籲提事證
蘭嶼大舟爭議 內政部尊重部落
華碩邀周杰倫任首席設計師
多媒體展 電信業推優惠方案
杜邦研發中心 連結全球智慧庫
軟板要染色 賈伯斯龜毛起頭
彰化獻溫情 日宮城縣長感激
總統：台歐交往還有新發展
總統：盼王金平繼續領導立院
陸MSN研發將解散 微軟否認
工總白皮書 憂兩岸產業競合
總統：用大量供應壓下雙北房價
小三通自由行 爭取7月底啟動
經典好米選拔 規模最大
竹市瞬間大雨 巷弄地下道積水
陸客自由行 房地產專家：利多
讚曾雅妮好手 辜仲諒勤練球
四技二專甄選入學 填志願
魏辰洋明搶頭香 攻擊得強勢
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謊報捷運有炸彈 男子遭訴
覓佳人 謝國樑揪團聯誼
全國校園掃毒 469人落網
前進富士康 金大5學生開路
大戶退票增 5月退票金額揚
未戴安全帽 機車騎士身亡
松菸巨蛋案 黃大洲：應留綠地
選舉憂被監聽 檢：多慮了
插股酒店 查出3記者涉案
聲寶董事若違誠信 限期改善
聲寶：證交所未來函變更交易
馬宋會未破局 恐延18全後
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自由行推廣會 陸客感性談台灣
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十月台灣月在港 規模歷來最大
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緊縮政策衝擊 對陸順差縮減
許銘傑2局無失分 8中繼到手
張世傑告別式 7月在港舉行
新欠稅大戶 7/1公布
希臘國會通過撙節方案
課碳稅 歐航太指陸不買歐機
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亞洲盼 IMF權力公平分配
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伊朗試射飛彈 英稱可攜核彈頭
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美智庫：中持美國債持續增加
中國籍假司令斂財 判刑3年
金銅齊揚
歐盟7月實施食品標籤新制
美北非戰略推手：馬侃與凱瑞
合縱或連橫 南美各國角力
烏龜漫步機場 紐約航班大亂
紐約原油收94.77美元
金泰姬李承基 南韓粉絲最哈
舉債上限不升 穆迪恐降美評等
賠錢貨 加核子反應爐民營化
加強交流 北美台商聯總年會
力拼 謝淑薇混雙挺進16強
高溫炎熱 午後對流雨
力抗台韓 日3面板廠擬合併
三星再提告 控蘋果3i侵權
越南上半年外國旅客增加
查維斯健康差 區域峰會喊卡
台灣老師一首歌 感動越南
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ETC車機免費 舊機回收換新
國安密帳案 李登輝遭訴
京滬高鐵通 沿線城市盼商機
建國百年 秘魯辦范友友獨奏會
京滬高鐵站 大多偏僻
高鐵通車 京滬千里一日往返
改制15週年慶 中央社新氣象
群星相助 視障音樂人登巨蛋
IPO正熱 團購網二哥傳跟進
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濃霧瀰漫 大連機場暫關閉
秀願景 越南規畫汽車藍圖
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吳中書任中經院長 明交接
李俊毅：輔選小英 續深耕故鄉
高市醫院火警 警消搶救中
高鐵夯 武廣線客流增半
全民ETC方案 eTag上路
陸客健檢 台灣用心看得到
台股開高走高 收復8600
賭石 近萬華人湧緬甸
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總統：國防自主目標永不放棄
國安密帳案 劉冠軍仍通緝
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女神卡卡有夠力 連警方也求助
粵男上網談嫖娼心得 判刑1年
公務員加薪 總統提16字箴言
股神加持 比亞迪回歸A股大漲
李登輝遭起訴 台聯：選舉奧步
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國安密帳案遭起訴 李登輝錯愕
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過半國小生 暑假煩課業壓力
京滬高鐵全程 多逾5小時
騙鄰居吸毒解酒 男販毒送辦
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李登輝被訴 府：尊重司法
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國機國造 總統指示研發教練機
外資匯入 台幣午升1.59角
綠擬告發秦日新送珍珠涉貪瀆
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自由行回台祭祖 姐妹悲喜交集
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密帳案 檢續查尹衍樑涉逃稅
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醫院火警 患者驚嚇家屬慌
吳揆：必要時增加濕穀收購量
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吳揆促地方每月開食品安全會議
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國道計程收費 擬102年上路
上美術館習慣 國中生不到2成
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醫院火警 多人嗆傷送醫
護照親辦將上路 吳揆：有必要
陳俊秀蔣智賢 入選明星賽
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塑膠袋裝熱食 立委促規範
警破網路視訊賭場 逮17嫌
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殷宗文病歿 涉案將獲不起訴
葉氏姐妹跨海尋根 喚兒時記憶
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高普考基訓 首見20人不及格
女被鞭炮炸成聽障 肇事者起訴
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不分區名單 蔡英文：最好的
7/1指考 建中設流動廁所
蕭副：台美關係好 利兩岸交流
新台幣兌美元升1.18角
婦腰酸背痛 鹿角型結石惹禍
大選近 傳為泰黨與軍方交易
文官學院工程 保訓會：安全
中央社新聞App 搶鮮登場
裝扮前衛古怪 卡卡出道前清秀
掌握黃金3小時 詹文俊樂志工
古又文：做得出卡卡要的衣服
浮洲合宜住宅招標 9月中開標
幼兒燙傷亡 姑姑起訴
江蘇工廠氣爆 4死11傷
司法官貪瀆案 受賄法官重判
蘇丹石油 大陸擴大投資
卡卡明抵台 閉關2天創意發想
跆拳拚奧運 中華開踢
脅迫廠商哄抬工程價 6嫌送辦
丁渝洲回憶錄曾憂密帳出事
楊志良批財團法人醫院愛賺錢
國安密帳案 綠議員聲援李登輝
顧立雄：要件不符 起訴李無據
交大單車客 米粉摃丸說故事
矽膠隆乳遭停業 李晉良敗訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
假球案 陳致遠判2年6月
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
青春專案展開 淨化宣導並行
主人棄養 老狗小黃待援
假球案 吳健保判7年
司法官貪污案偵審大事記
酒醉女失態 僅著內褲逛大街
遭起訴 李登輝：司法會還清白
京滬高鐵 溫家寶：開通
綽號士官長 帶頭暴力討債落網
假球案重判 中職：有嚇阻效果
永久屋經費不足 龍山寺援助
竊高鐵25萬接地線 賤賣7千
飢餓30大會師 志工研習熱身
校園掃毒 南檢帶回51人
建國百年 東方民族樂器大展
大學指考不吹冷氣 考生耐熱
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外資匯入 台幣收升1.18角
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總統:早收清單項目成長30%
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被判不得參選 瓜第一夫人力爭
假標會真高利 警破地下錢莊
推動ETC 徐旭東：作公益
7/1起 全面禁賣水銀體溫計
遠傳廣達攜手雲端 進軍大陸
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有愛無礙 身障就業獲響應
竹籤刺眼詐保險理賠 4男被訴
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富士康傳猝死 雙方協調未果
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日大限電 37年來首度發布
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打棒球的孩子，道德包袱太沉重。
長榮鳳凰酒店(礁溪) 『多背1公斤』送物資到偏遠小學
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被控違反選罷法 涂醒哲起訴
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長榮航屹立20年 張榮發欣慰
不分區第3名鄭素華放棄 民進黨：惋惜
陳幸妤轉述 扁說起訴李登輝與他無關
希臘緊縮案過關 為金援舖路
溫網 謝淑薇混雙挺進8強
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希臘撙節案過關 歐股勁揚
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溫網混雙 謝淑薇闖進8強
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晉溫網決賽 夏拉波娃盼再封后
持失效證件登機 美安檢出漏洞
希債危機暫解 銅漲金跌
油價攀抵2週高點
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紐約亞洲電影節 蘇照彬辦特展
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蓋茨卸任 新人面對普天間考驗
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蓋特納打包票 舉債上限將上調
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花東兩震 規模4.6和3.8
全球外匯準備 美元比重滑降
三星人事搬風 傳撤換數名主管
飛機上有蠍 美漢被螫虛驚一場
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裴利：馬改善兩岸是預防性防禦
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阿里山公路施工 夜間封閉
威廉伉儷訪加 親民作風受歡迎
指考登場首吹冷氣 跳電不加分
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求職意願低落 美化日失業數據
U19中華後繼乏力 首役吞敗
塑化劑風波 通報美國達57項
震傷信心 日大型企業更加悲觀
U19中華遇阿根廷 關鍵之戰
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美元弱 新台幣盤初升逾 1角
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因應南海爭議 越將速審海洋法
屏東佳冬車禍 夫妻雙亡
中國製造業降溫 緊縮政策奏效
指考第1節 桃園2冷氣跳電
降息繳付 茂德財務危機暫解除
日子不好過 越南通膨逾17%
吳揆：災害防救 超前部署
內蒙牧民再抗議 多人被打傷
綠批追殺李 藍：扁主動告發
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京滬高鐵遊正夯 滬首團出發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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指考物理 十年最簡單有鑑別度
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拼金融中心 星交所取消午休
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牛熊證8日掛牌 8券商搶發
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北市室內公共場所 供無線上網
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公眾區免費上網啟用 郝體驗
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瓜地馬拉豪雨成災
陸載人潛水器 挑戰5千公尺
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李登輝遭起訴 藍委認選情難估
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指考化學 日核災入題
建仔3日復健賽 進階1A登板
吳中書接中經院長 提多項期許
培訓隊再贏古巴 港口盃進決賽
公眾區免費上網 39萬人註冊
戴爾轉型 專注企業儲存市場
滿意度退步 胡志強：繼續努力
越大學熱門科系 財經類受青睞
官民矛盾多 胡錦濤告誡黨員
教職錄取率3.5% 創4年新低
台股漲87點 收8739點
小英啟動大選 貼身隨扈維安
欠稅大戶 黃若谷蟬聯榜首
朱立倫訪美 與姊妹市交流熱絡
小英拚總統 發表識別系統
查維斯坦承罹癌 矢言戰勝病魔
7月台指期漲61點
化學選項 教師大考中心不同調
李遭起訴 總統重申尊重司法
連3場安打 林哲瑄加演盜壘
王瑞玲：非譁眾取寵 配合調查
新防會：大陸招商文宣滿天飛
預算僵局 明尼蘇達州政府關門
台股開高走高 收漲87點
哥倫比亞：中國未援建乾運河
全國戶政日 表揚績優戶政人員
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金融領軍 台股收漲87點
新北五股 垃圾不轉運
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保護南海主權 越南態度強硬
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陸客脫團 沒錢想家自首
李登輝遭訴 綠：不影響合作
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女僕疑點多 卡恩性侵案恐撤銷
李登輝遭起訴 藍綠立委互槓
三大法人買超台股43億元
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少雨 彰化荔枝果肉甜又Q
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金門放流鱟 復育灘地活化石
送卡卡市錀 王俠軍打造
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西拉雅灌蟋蟀 有趣生態旅遊
被控侵佔公司款 李宗昌起訴
中央社董事會通過羅智成任社長
鎮長補選展決心 游月霞拜票
雪梨人口擠 有意移出政府給錢
配合國外 日東大入學改秋天
阿里山單車極限挑戰 公路管制
中山高貨車翻覆 3傷
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北北基爭議 議員告上監院
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指考化學 補教：中間偏難靈活
扁：起訴李登輝 想打擊蔡英文
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
夜店大火 前都發局股長撤職
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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自由行上海旅客參訪佛光山
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成露茜獲獎 成嘉玲感嘆代領
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議會流會 雲縣府盼開臨時會
養護中心安全 高市抽檢把關
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唱紅迎文革？薄熙來：無稽之談
波蘭接任歐盟輪值主席
中鋼首個大陸投資案 常州竣工
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瘋重慶 川劇金子雜技木蘭登場
保單代言人要證照 廖偉凡加入
降愛滋感染 三溫暖提供保險套
鄭素華棄不分區 小英惋惜
嘉市升格29週年 憑藉軟實力
總統：政府決策 中經院扮要角
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集邦：NAND合約價可望止穩
為來台打工 泰女寧陪睡給錢
40多米高墜落 河南青年沒死
弱勢盤整 台幣收升2.2分
本周台股玻陶類 漲最多
指考首日開冷氣 未有大狀況
指考生物 補教：文字拗口難讀
塑毒反受惠 高雄鳳梨飆漲
經濟發展願景 吳揆：高希均
2少女逃離中途之家 藏毒被逮
日外相訪陸 修補關係
陳菊准辭 郝建生要當閒雲野鶴
建國百年種樹百萬 找地最難
沙雕季落幕 作品回歸大海
粉拳毆傷警 菲女市長被錄影
1杯微糖 等於10顆方糖下肚
熱氣球台東飛揚 絢麗暑假展開
遭指不適任 柯建銘：可受檢驗
蘆洲鑄模工廠火警 消防搶救
最好動一夏 童玩節7/9登場
紀曉君范逸臣將到泰演出
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本周台股市值增2.46%
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奧運資格賽 莊子德第2輪落敗
俄羅斯核潛艦 年底前交印度
中經院30週年慶 府院同慶
理賠兼核保 郵局遭罰30萬
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李登輝起訴 王金平籲尊重司法
胸骨疼痛 晚期肺癌骨轉移
陸媒捧唱紅 外媒潑冷水
控蘋果侵權敗訴 義隆評估上訴
陳武雄：農村再生是人的再生
新北高額欠稅戶 拒繳25年
首家日直營店 法藍瓷不怕挑剔
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公督盟：應慎重舉薦不分區立委
中央社改制15週年 強化服務
武廣高鐵降速降價
彰銀一銀合庫4日起升息
破獲汽車解體廠 疑銷贓大陸
國銀逾放比降至0.5%
台股反彈大漲 股王爭霸再起
林益世：年金法修正 保障弱勢
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蘆洲工廠火警 1死1嗆傷
馬辦：總統不干預司法個案
卡卡來了 飛吻送台灣
廢四機回收稽查 首日9成6過關
力克胡哲 與胡志強夫婦對談
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全台12燈塔 明開放參觀
口湖牽水狀 祭典緬先民
買新家電4機 免費回收舊機
男酒醉遭猥褻 色男遭訴
花博舞蝶館 免費爵士音樂會
蘇俊賓：人才比顏色重要
入公立幼園難 越家長煩
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飆車滋事 警調監視器逮人
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整鼻擅切軟骨 醫判賠25萬
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京滬線空鐵交鋒 首日平手
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港務局徵才 起薪至少3萬3
雙門論壇 兩岸研討空污管制
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雷鵬罩不住 獅找備胎
指考冷氣試場 臨時改開放午休
台銀土銀下週升息
走私槍械詐檢舉金 男判15年
劉憶如：高雄土地開發優勢大增
韓歐盟FTA 千項產品受威脅
復興首航 星各界熱迎
海灘水質監測 白沙灣勉強過關
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總統：台灣好形象 大陸不敢打
匯豐：6月台灣製造業景氣下滑
大雨斷「生」路 汶川交通中斷
女神卡卡駕到 居高揮手獻飛吻
卡卡抵台 不改搞怪
外籍軍校生 加倍努力拚畢業
王建(火宣)拒抱蛋 北市府感謝指教
長榮首批機師 海運轉訓
傳婚變 高凌風：溝通中
題目超綱 老師苦學生恐惡補
大樂透頭獎無人中獎
今彩539三星四星彩派彩結果
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周勝考遭偷拍案 8/5宣判
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總統：社會住宅擬採混居
象對猿7連勝 下半季首勝入袋
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香港七一示威 警方逮捕二百多人
歷史博物館展出林添福86陶藝展
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納達爾打敗莫瑞 決戰小喬
詹詠然謝淑薇 闖進溫網混雙4強
原告說謊 卡恩性侵案可能敗訴
美經濟利多 歐股上漲
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查維斯罹癌 委內瑞拉風雲起
德國接安理會主席 關切南蘇丹
好神 謝淑薇進溫網混雙4強
中文頂呱呱 畢旅總驗收
統一規格 巴西使用新插頭插座
挑戰大滿貫 妮妮8日清晨開戰
泰大選後 政治紛擾將登場
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晴朗高溫 西部山區午後雷陣雨
李明博：兩韓應恢復互信對話
指考第2天 數乙打頭陣
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國賓戲院火警 無人傷亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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河南車禍 9死21傷
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關懷台商 經部次長再率團登陸
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老婆堅持離婚 阿諾婚姻不保
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數乙考題活 觀念對易拿分
香港回歸週年 萬人上街頭
比能力魄力 馬批小英口號治國
秘魯民俗舞團 歡欣赴台演出
總統：在任1天絕不容貪污舞弊
總統：綠縣市長搭兩岸和平便車
農地徵收糾紛 亟待修法根絕
打人蛇集團 台美聯手出擊
女神才報到 愛神凱莉接踵來台
去年3百餘溺斃 戲水注意安全
親友隔海打氣 楊淑君全力以赴
蔣耀平將來台 可望談經貿議題
鄭素華退 綠中執委籲天王也辭
指考第2天 學生熬夜昏倒考場
中油汽柴油 可望降2角
人工血管接環 救主動脈剝離
赴台自由行 暑期主力學生族
菲美軍演 親善行動贏民心
李小石攀高峰攝影展 記錄傳奇
冷氣故障 海大啟用備用試場
威廉夫婦訪加 舉世注目
延續條款 附約保險續存
冒建築師詐工程款 男判1年半
台中小吃讚 馬總統頻說好吃
拒臨檢撞員警 飆車男遭訴
提升南海戰備 菲擬購新戰機
渤海漏油事件 5日公佈報告
引吳寶春談話 指考作文寬與深
指考國文題多 考生：時間不夠
陸PMI創新低 緊縮政策見效
飯店送有機蔬果 供卡卡嘗台味
原料運輸需求 北迴線增號誌站
器捐分配 活體捐贈者可優先
蔡英文說國政 將強化民主
國文難度不高 文白題目2比1
尋求連任 藍盼喚醒支持者
43對雙胞胎 歡聚竹縣寶山鄉
控夫遺棄過追訴期 告不成
數位相機 M型發展
印度廟寶藏 逾百億美元
基隆考場1冷氣故障 吹電扇
卡卡不露臉 宅在飯店
殺死同志友人 憂鬱症男跳樓亡
暑假已開始 東京遊還在促銷
拚業績 漢堡王定點試賣啤酒
才藝老師 工讀時薪翻倍
公園變球場 北京：以綠養綠
警追回合成白金 失主感謝
數乙難度增 機率統計比重高
同居人活體器捐 衛署評估
大熱天穿雨衣 行搶被逮
花蓮地震 規模4.1
黃金海岸戲水 1送醫1失蹤
助災民 旅菲台商捐物資
大陸高考3狀元 棄北大選港大
考英文 1生竟用電子辭典
合格店家 花縣發無塑毒證明
女神卡卡出巡 東區做瑜珈
緞帶王文化園區 堅持根留台灣
警破賭博電玩 偵訊24人
典獄長陪午茶 德里監獄遭踢爆
擴食品保障 產險擬年底提計畫
電源廠高殖利率7小福
貴州廣西同傳礦災 43人受困
英文科 霸凌松露入題
馬細數政績 綠問633何在
國文作文 點出深度才能拿高分
錢莊打工 男大生潑漆討債
電影論壇 5跨界導演齊聚
英作文友善 考畢業典禮
台灣明戰大馬 足球迷號召聲援
牛熊證上路 證交所辦有獎徵答
義大世界美國月 草裙舞揭幕
青海祭海環保風 青稞做寶瓶
中央氣象局氣象報告
打造生活圈 山東建城際鐵路
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
2歲童反鎖車內 警消破窗救出
日加強西南防禦 相準馬毛島
迷你蒸汽火車 重現鐵道歷史
蔡英文：執政找回台灣人光榮感
凱莉米洛抵台 粉絲高歌要簽名
劉偉仁追思會 友人送最後一程
馬總統：當全民總統 照顧全民
設定問題 成大5試場冷氣突停
分裂國家？ 藏人作家被判刑
指考英文 補教：近3年最難
中日打線卡彈 陳偉殷完投敗
比基尼緝毒隊 海祭抓藥頭
凱特摩絲包鎮 下嫁搖滾吉他手
錢薇娟江啟臣蘇俊賓 連線突圍
指考首例 整間試場唱空城
台東外海地震 規模5.2
反制抗議回歸 港警逮228人
上班族 不滿升遷速度慢
吳尊東京會粉絲 避談單飛
指考 台中三考區3件違規
夏艷金門 藍天碧海白沙灘
數學甲偏難 平均恐掉10分
車門反鎖 警破窗救嬰
曾櫟騁拚奧運資格 首場是關鍵
聯合國新增25處世界遺產
捐髮送癌友 母捐珍藏女兒長髮
指考第2天 國英作文易下筆
胡婷婷台中私奔 讚卡卡真酷
卡卡首行程 做熱瑜珈
熱氣球嘉年華 驚豔台東
拚奧運門票 楊淑君進8強
異常缺考 台中考區86人
拚了 泰兩大政黨選前最後衝刺
高雄大型徵才 僧少粥多
名嘴電視爆料 醫檢師憤怒
總統逛嘉義夜市 品嚐小吃
打擊犯罪 河北邢台嚴審特大案
卡恩愛女人 法支持民眾不嫌
今彩539開獎
悍猛飆完封 象9連勝止步
反美麗灣飯店 行動藝術抗議
指考數甲 解題時間差很大
新北送福利 幫運將健檢
談話入考題 吳寶春驚喜
休旅車翻覆國道 駕駛送醫
馬辦：蔡英文不應輕率指控司法
牛20安屠獅 林英傑3連勝
連奪插畫獎 鄒駿昇讓台灣發光
馬辦盼蔡英文發言應有憑有據
更生人嗆索救助金 嚇壞女社工
小英下鄉 學做虱目魚丸
馬總統：台灣人美德值得欣賞
青春專案發威 警逮販毒集團
紅樓變臉 藍色小精靈附身
世界管樂年會 嘉市登場
馬總統拼連任 內外戰略齊攻
今彩539 頭獎1人中
美電動車銷量 日產暫領先通用
卡卡飯店血拼 親切與粉絲合照
溫網 克菲托娃挫夏拉波娃封后
金溥聰籲許舒博 勿砲口向內
泰大選競爭激烈 兩黨最後衝刺
夜遊壽山動物園 陳菊啟動
日男教授穿裙籲省電 褒貶不一
卡恩案大轉折 青天霹靂撼法國
原告證詞可疑 卡恩軟禁解除
國民黨18全代會 馬：爭取總統勝選、國會多數
中國申請高鐵專利 日本震驚
周美青參加全臺首場的新移民子女暑期多元文化課程體驗營
許水德：見李登輝 未談密帳案
大陸挖角兇 經部擬推人才作戰
陸資一日遊 一百萬利息兩三千
馬提名演講 一半在批評扁政府太爛
日曠男怨女增 單身戶首破3成
陸漁政船現蹤釣魚台 日警戒
來台首唱 卡卡晚間台中登場
達賴喇嘛：中共無權插手轉世問題
中共90周年黨慶 胡錦濤: 中國有4個危險
憂選後泰混亂 多國使館示警
謝立功結束美國考察 與各國菁英建立合作管道
獲贈市鑰 卡卡：永遠記得
出口民調大勝 戴克辛電賀胞妹盈拉
台銀擴大招考 4日起報名
國安密帳遭訴 獨派聲援李登輝
卡卡台中開唱 心情好連唱9首
泰國大選變天 將出現第一位女總理
法國出現首宗大腸桿菌死亡病例
楊淑君搶下奧運門票 放眼倫敦
黑馬克菲托娃 溫網爆冷封后
抱憾 謝淑薇溫網混雙4強止步
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
摩納哥王室宗教婚禮盛大登場
美財長蓋特納 辭職留任費思量
達文西畫作救世主 料將創天價
有詐彈？洛杉磯動漫展虛驚一場
911十年 美國人憂攻擊再現
詹詠然溫網混4強 飲恨出局
高溫炎熱 防中暑
波昂又添台灣藝術家壁畫作品
防輻射候鳥 9月嚴密監測
威廉夫婦訪蒙特婁 抗議伺候
惡火止步 美核武實驗室復歸
踩踏雲海之巔 極限挑戰阿里山
「台灣好神」刮刮樂上市
大者恆大 半導體廠強弱分明
利空漸過 金融下半年好事多
指考第3天 考史地公
與奶奶相依為命 小學生自己煮
亞幣齊揚 台幣週升0.63%
國際佛光會東方市捐輪椅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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白靈爆料 在解放軍被當成性奴
搶下奧運門票 楊淑君瞄準金牌
朱宗慶巡迴 雪梨首演爆滿
兩岸爭議 馬總統：和平解決
大陸性都 東莞轉移至南海
卡卡台中開唱 粉絲徹夜卡位
黃金週線收黑 短線有修正壓力
房仲暑假行銷 親子活動多
日媒：菅直人擬10月訪陸
憂酸洗污染 民眾鋼鐵廠抗爭
歷史偏難 記憶題稍多
盧建順手氣旺 蒙特婁封王在即
韓在野黨黨魁孫鶴圭訪陸
陸6月非製造業指數 續回落
28生集體缺考 全是男生
歷史科有簡體字 考生：不影響
金正日父子觀賞藝術公演
婦女數位落差補助 偏鄉金額增
學者估：陸GDP增9.63%
暑假到 飯店拉攏兒童搶商機
台江風雲人文特展 即日展開
總統：永遠把人民痛苦擺心中
卡卡降臨 飯店嚴陣以待
石油業帶動 北達科他職缺多
中油：汽柴油各降2角
馬辦：綠執政 GDP四小龍尾
揮別背痛 盧建順拚圓美夢
推18歲選舉權 立委要提釋憲
谷歌再推社交網 小圈圈重隱私
調查：女性走路多 男愛騎車
地理超難 圖表大考驗
港府推補選立法 再爆政治危機
波音787初抵 日人雀躍
獲勉兼視則明 吳揆：已照做
慈祐宮董監就職 郝盼作伙打拚
卡卡抵台中未露臉 粉絲失望
地理中間偏難 試題字小圖不清
違法使用童工 量販業者遭法辦
被動狂潮 席捲大陸社會
愛心照顧 身障兒輕鬆上工
師喬骨致脫臼 學生求償敗訴
藍批綠對清廉無感 奢言司改
親友看嘸轉播 以為楊淑君淘汰
馬辦批小英 只准判藍不判綠
18全 國民黨：不冷清
甩肉法百種 清淡才是王道
綠批六三三何在 藍：罔顧事實
台塑汽柴油調降2角
私校髮禁 立委護學生辦公聽會
王建民第2場復健賽 表現升級
卡拉OK揮刀砍人 男判3月
法國國慶街頭趴 9日登場
藍：綠怕檢驗 說一套做一套
國民黨：全力輔選邱于軒
霹靂火看法律 林孟皇奪金鼎獎
北市公立幼教複試 僅1人缺考
至5月底 兔寶寶增近1成
建研會青年團成立 支持馬吳配
捍衛台灣尊嚴 馬辦籲事實檢驗
指考歷史誘答多 考生易上當
龍立方 山東現巨型恐龍化石
女神駕到 粉絲飆創意豬頭上身
午後對流 北部大雨
急救需求 金門盼空中小三通
單選多不倒扣 地理難分數反增
陽光逍遙遊 芳苑牛車行夯
地理字小圖不清 大考中心澄清
未成年買菸 花蓮7成業者照賣
美刊分析 陸航母首任艦長
高屏溪沙洲 1工人疑遭雷擊斃
港記協：一國壓兩制 自由受限
功利大學教育 陸招生出狠招
中央氣象局氣象報告
泰選舉出口民調 為泰黨大勝
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清涼一夏 漁村潮間體驗夯
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FT全球5百大 台8企業上榜
騎馬療效佳 身障童哭變笑開懷
加強施政宣導 總統：再做一任
護理人力 關中建議突破制度
指考開冷氣 教部：明年繼續
電影論壇 李崗籲政府挺國片
購物中心生日 回饋偏遠小學
公民與社會 8爭議題
補辦准考證 十萬火急招式百出
指考結束 新北4起小違規
指考落幕 7/18寄成績單
塑毒處置 總統：誠實透明負責
戲水意外多 救生演練防溺
卡卡魅力大 多重障礙兒也瘋狂
今年江陳會難產？ 陸委會否認
曾櫟騁踢走美國名將 晉級8強
增試題穩定度 教部砸逾2千萬
菲國無牆監獄 自然改造人心
學者：印中競爭無法避免
家扶兒保宣導 籲民眾雞婆護幼
卡卡一身紅 明年來台開演唱會
大考落幕 史地3年最難
綠成立青年軍 馬辦樂見盼重視
卡卡變嘎嘎 陸網友反應兩極
基隆義消訓練 橫渡救生展技
挺炎亞綸 櫻花妹頭噴「亞」字
指考公民 掌握時事好拿分
國樂團與台灣民謠 赴土國交流
生命鬥士胡哲演講 陳菊開場
蔡依林送花 凱莉上推特致謝
人民痛苦放心中 綠指藍詐騙
小朋友獻卡卡舞 女神想親想抱
桃機空橋熱爆 旅客怨洗三溫暖
戴克辛欲回國 等待適當時機
許倬雲進言：選舉不要搞成選美
夜店臨檢 查獲毒品及逃逸外勞
慶建國百年 星社團象棋賽閉幕
雷射治近視 比價留意副作用
房市降溫？ 滬豪宅賣不動
曾櫟騁爭金 奧運資格也到手
泰總理艾比希承認敗選
林泓育滿貫砲 桃猿轟倒象
持凶器闖空門 慣竊被判2年
拜訪號抵西子灣 勇士踩街慶祝
宜蘭規模5地震 最大震度4級
盈拉贏啦 泰準首位女總理
台代表處建議 提高遊泰警示
台菲司法互助 最快7月中討論
獅隊3轟難救 自家人失誤吞敗
眷村空屋焦屍 警初判男子自焚
國民黨：認同支持許倬雲理念
為泰黨大勝 軍方態度是關鍵
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凱莉化身維納斯 性感開唱
許倬雲提政黨勿惡鬥 藍營支持
卡卡破幕而出 獻飛吻跳躍離場
瘋卡卡 3萬5千人擠爆圓滿
世足資格賽 中華隊失晉級門票
盈拉掌權 老哥戴克辛牽動泰局
手機首創應用服務 查詢單字用”說”的
太平洋藏大量稀土 陸地八百倍
票太貴 京滬高鐵頭等座「等無人」
桃園工地鷹架倒塌 多人受困
蘭嶼百年最大拼板舟安抵西子灣
行銷臺灣 傳藝中心「臺灣布袋戲宴會秀」文化體驗
「藝奇新日本料理」國際金牌主廚秀料理美學
趕上班輾斃吉娃娃，飼主籲人肉搜索！
桃園工地意外 2人無生命跡象
台灣駐港澳機構 雙雙正名
馬政府癱瘓空防的政治內幕---美麗島電子報
陸委會: 駐港澳機構正名台灣地位提升
港府：駐台辦事處 年內設立
泰軍方接受選舉結果 盈拉被視為兄傀儡
夏天高溫破錶 大熱天快吃麻辣鍋 搶萬元遊戲機
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香港免簽 陸委會：積極爭取中
冠希平民版！女主管艷照外洩！
【寒舍中秋月餅禮盒】 7月11日起開始接受預訂
會動的《清明上河圖》 台北亮相
打麻將「拐氣」拐到三刀！
韓軍人亂射事件 導致4死2傷
湖北重大車禍 23死29傷
夏遊西拉雅 親子鄉村體驗旅遊
男人累？女人累？男性自殺率兩倍於女性
違法售食人魚 最高罰25萬
中國續增加 禁輸入台灣飲料達879種
柯建銘、翁金珠連任 蔡煌瑯接綠團幹事長
18全通過「馬吳配」 馬: 台灣要繼續向前行
蔡英文出席台聯募款餐會
女神卡卡提前離台 飛新加坡
小英「追殺台灣人總統」論 馬辦: 撕裂族群
選後情勢未定 泰國列黃色警示
宜蘭深夜規模4.5地震
溫網 小喬強勢挫納達爾封王
泰大選 反對黨獲空前勝利
三連勝古巴 中華隊港口杯封王
喬科維奇溫網封王 登世界第1
溫網落敗 納達爾：我會再起
蠻牛：澳網傷退比溫網輸球難過
威廉王子在魁北克市又遭抗議
蒙特婁錦標賽 盧建順第2
不服輸鬥志旺 中華逆勝古巴
巴西團體遊行 爭大麻合法化
密道頓二度穿加設計師服裝
大安國中弦樂團維也納比賽優勝
蒙特婁高球賽 庫克技壓盧建順
巴黎歐華年會 將聖火大會師
留學生找窩 首重交通治安
高溫炎熱 午後短暫雷陣雨
愛瘋被偷 警憑應用程式抓賊
台股開盤上漲53.21點
簽FTA 韓與簽署國貿易劇增
新台幣匯率盤初走升
吃狗肉污形象 韓立法愛動物
中央氣象局氣象報告
納智捷汽車 河內首賣
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北市失業子女就學補助擬比公教
宏達電營收創新高 展股王氣勢
民調：墨州長選舉 反對黨勝出
中緬油氣管道 美方偵察
陸生學士班 下午4時放榜
政府招標公告 列遲延付款資訊
傳產點火 台股開高走高
泰國政壇變天 軍方接受結果
馬辦：總統捍衛主權 不講空話
高市爭辦下屆亞太城市高峰會
逾 6成上班族想進綠能產業
盈拉勝選 泰股匯市漲聲響起
印房產好康 星投資者心動
警員當記者 新北警局辦電子報
佳能在台投資百億日圓設廠增產
人民幣兌美元匯率 再創新高
台灣自由行廣告 京滬戶外放送
招人氣 上海房展打迪士尼牌
宏達電工地意外 安檢後復工
慶建國百年 歌仔戲4天團尬戲
海外華裔青年營 教弱勢生英文
機械領域奧運 台灣首獲主辦權
女神登台辦演唱會 卡在場館
工研院開發成果 日電信廠青睞
強化漁業巡護 大型巡護船投入
綠促立即降油價 藍請中油評估
疑久病厭世 男子自焚身亡
卡卡旋風 各方關心明年演唱會
泰民主黨敗選 艾比希辭黨魁
被批任內詐騙猖獗 蘇謝反駁
劉雪華丈夫鄧育昆 上海墜樓亡
惡性腫瘤 北市十大死因榜首
桃工地意外 初判結構設計不良
陳致中：黃睿靚無參選規劃
私校髮禁 教育部：不能罰學生
尹啟銘日本招商 簽5項MOU
台股漲 台幣午升1.01角
菅戀棧 日人憂政治停頓
宏達電新建廠房倒塌 2死多傷
社助新制 政府主動通知邊緣戶
綠能產業看好 就業同步增加
互告恐嚇 舒舒楊士萱不起訴
挖斷高壓電纜 三重2千戶停電
綜所稅首批退稅 29日
太陽能仍有降價壓力
台股收盤漲34.90點
大前研一：中國像世界小姐
莎唷娜啦 諾基亞8月退出日本
AIT孫中山展 總統讚有意義
玫瑰紅荔枝 香甜易剝皮
大巨蛋融資展延 郝：詳細評估
駭無止境 蘋果也遭殃
防熱錢 不宜鼓吹中企海外上市
丸紅旺旺傳將結盟拚行銷
黃睿靚：不可能參選
災區斥縣長 日大臣官架現形
台股開高 收漲34.90點
自殺退出十大死因 燒炭卻激增
7月台指期漲31點
馬辦：總統解決問題 推動改革
【台股盤後】傳產點火 台股上漲34.9點
台駐港辦事處 遠東光華也在內
木柵動物園濕地園區 全球首創
7月電子漲 金融跌
鬆餅海蜇皮含鋁高 恐致失智
浯島文學獎向大陸作家招手
反安全帽遊行 騎士無帽撞頭亡
傳溫網轉播易主 ESPN得標
繼續拚美夢 盧建順冠軍再等等
卡卡歌友會 胡：市府沒花錢
洛城僑胞 熱情慶祝建國百年
二仁溪整治有成 環署邀訪溼地
好心人送愛 解薩民燃眉急
替代役男助弱童 提供暑期照顧
金門花蛤仙子 姚宜均摘冠
銷毀塑化品 綠促快藍尊重衛署
柏耀平 中共軍報亮相
王洪堯 任共軍總裝備部政委
馬辦：綠亂用數據民眾勿被誤導
三大法人買超台股12億元
俄：共軍訓練遊戲 美為假想敵
金潭少棒出征關島 陳菊打氣
心肌梗塞急診 醫延誤診治判刑
超微處理器整合繪圖 先推桌機
設鐵管絆傷人 大樓總幹事判刑
景氣活絡 服務業優貸案件增
全國好書交換 胡盼10萬本
獨派：李登輝遭起訴 政治迫害
南韓前線戰士狂射 袍澤傷亡
印廟密室尋寶 寶藏價值驚人
國防部集團結婚 268對報名
重症原住民想飛 長榮助圓夢
盈拉出頭天 組5黨聯合政府
南沙爭議 菲激進組織籲美相助
蘭嶼大船抵安平 台灣船相迎
新台幣兌美元升2.8分
爭取東亞運 胡志強明出訪
火燒車 駕駛及時逃出
娼寮母傳女 相隔20年再查獲
賣場試吃工讀夯 時薪130元
詐領保險 自導自演菸酒失竊記
北市安檢健身中心 要求改善
蕉價慘 農民盼銷大陸
國父美國籍 當總統後被取消
租屋遭偷拍 攝狼是房東
陸生學士錄取率 淡大搶第1
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
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哈比蘭橋9月通車 東埔新契機
卡卡愛台灣美食 保證明年再來
將在台設辦事處 澳門：是突破
搶能源 陸建疆煤東運鐵路
鄧育昆墜樓 劉雪華以淚洗面
陸生放榜 教部：不滿意可接受
韓圖擴張大陸棚 中：想趁亂
騎車違規遭扣 偷車代步又被逮
陸：日漁船撤離釣魚台海域
馬辦：米酒漲綠無解 勿牽拖
宏達電工安意外 勞委會不寬貸
防詐騙 馬辦籲綠面對政績檢驗
DIY種地瓜葉 不愁沒菜吃
蔡英文批司改 指總統欠擔當
餵奶手滑摔傷嬰 父自責
動保為犬請命 籲結紮代撲殺
集體缺考動機 教部無法查
金戰營登場 學員稱值回票價
台塑四寶半年報 獲利增2成
卡卡燈籠下開唱 靈感來自台灣
弱勢助弱勢 單親媽認養貧困兒
大學指考 公民第7題送分
開車墜谷 台中夫妻1死1傷
答案卡遭濺濕 遭殃考生投訴
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資誠：IPO上看百家 5年新高
打牌起爭執 刺傷牌友遭訴
噴漆改色難逃查緝 偷車男落網
韓片Sunny 南韓票房居冠
酒後惹事 菲籍外勞刺死同鄉
手術麻醉 國人最怕「注龍骨」
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漂流木造河豚 號召海祭做環保
鄧育昆墜樓身亡 郝孝祖震驚
調查：網友對房市中性偏樂觀
台北秋葉原 11日開工動土
留越陸生盼和平解決南沙問題
澳門駐台辦事處 盼年底前啟用
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政院南服中心：改革無回頭路
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闖魔界 瑞莎高跟鞋狂奔
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富邦金陸基金管理公司獲准成立
嚇人 日本新幹線有蛇
陸生學士班放榜 學校審核嚴格
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台灣小怪獸緊追造型 卡卡讚賞
蔡英文：司法改革為市井小民
基本工資 王如玄：盼漲逾3%
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皮蛋最噁？ 陸網友譙
國泰飛港班機故障 延誤5小時
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收帶看費 房仲公會：沒道理
廈門機場出境數 台灣第四
前男籃國手擁小三 妻考慮和解
收游資 央行8日標千億定存單
脫逃通緝犯到案 專人看管
射箭世錦賽 中華隊搶奧運門票
菲南土石流 至少6死多人失蹤
張五岳：兩岸互設處 不無可能
台塑四寶本季獲利 看大陸局勢
施遵驊升任央行發行局長
陸生學士班放榜 淡江最多人
8旬翁偷電線求生 檢方不起訴
新北市旅遊廣告 首推海洋篇
販毒擁槍自保 3人落網
不再跑通告 吳佩珊要當純歌手
照出8年抗戰 國父館7日首展
原民離島醫學生招生 明年變革
中山高火燒車 駕駛飽受驚魂
未送件 將不受理南亞停工訴願
許添財：扁珍反對靚選立委
中信金擬跨足投信業
考生答案卡遭濺濕 可人工閱卷
爭辦東亞運 中市推環保訴求
深夜騎車找同學 少年墜溪傷重
按喇叭被K 警循線追人
金控首例 中信金投資文創業
宏達電工地倒塌 疑螺栓未鎖固
性與謊言 女星涉謀殺轟動印度
盈拉：5黨執政 和解為首務
姊弟弒父 法官酌情量刑
活動改名邀總統 青輔會再澄清
星民眾A超市推車 竟推上公車
學童偷家裡錢 家長懷疑被霸凌
性侵殺害英師 日男子認罪
女神卡卡沒架勢 親切受肯定
蔬菜藥檢不合格 豆類又上榜
今彩539開獎
阿妹回鄉 勉貧童自信逐夢
外國公司中國上市 今年可能低
蕭仰歸子肇逃案 駁回非常上訴
前東家控潘慧如背信 判不受理
銀行團要求茂德提自救計畫
索尼PSN 6日全面恢復服務
威力彩38樂合彩開獎
雀巢有望收購徐福記
國科會：未排擠專題研究計畫
心靈影展講座 有吃有看有得聊
OBU外幣放款餘額 續創新高
疑憂收成不佳 老農想不開
渣打：經濟軟著陸 陸股具魅力
逼退谷歌 微軟百度擴大同盟
外商告節目侵權 胡瓜不解
標普：希債展延恐陷選擇性違約
近8成網友：房價仍太高
有條件投資南山 潤成補件
廈門斑馬+驢 網友：天下大亂
澳盛銀將申請明年升格子行
執政治安差 藍綠提數據互槓
插破血管病人死亡 2醫師判刑
府：總統司改成果 禁得起檢驗
疑感情生變 男撞火車身亡
駐港機構正名 台港直接談
駐港機構更名 兩岸三地新跑點
陸：台港澳互設辦 兩岸成果
兩岸直航3週年 得到實在好處
馬辦：小英談司改 自曝狀況外
威力彩頭彩 無人中獎
農民自殺 農委會；應無關收成
馬辦：小英挑撥族群 傷害民主
今彩539 頭獎1注中獎
無教唆辜咬扁 特偵組簽結
塑化劑案開庭 賴俊傑喊冤
性侵少女 公車之狼判4年半
亞田賽將起跑 中華隊盼進奧運
私見大臣 英王儲遭批過度干政
毒塑品加速銷毀 已處理2千噸
擾亂審訊 穆拉迪奇趕出法庭
中華少棒隊 摸黑模擬對決古巴
拎名牌踩高跟 卡卡離台也吸睛
美日同盟涉相關問題 陸表關切
福斯推特遭駭 謊稱歐巴馬遇刺
卡卡離台 開車窗送飛吻
治癌結束 查維斯突返委內瑞拉
中共航母準艦長 柏耀平亮相
許添財探扁 反對媳婦選立委
戴克辛貪污官司 盈拉要重查
吸遊資 台灣央行發行千億定存
曾雅妮連續21週穩居球后寶座
馬: 開放陸生有助兩岸和平 綠批「排擠台生」
日發現海底稀土資源 儲量約為900億噸
闊別台灣75年 甘肅老台胞圓回鄉夢
誰讓世界看到台灣？LADY~GAGA！
日F15戰機失聯 可能墜東海
台灣文化遶境美國 立體書吸睛
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龍年生子熱潮 婦嬰險正夯
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「全民英檢」舉辦頒獎典禮，表揚優秀考生
華泰王子大飯店楓丹廳 夏日果漾冰氛情
江南春夏令新鱻饗宴 清爽、營養低負擔
綠公布領先民調 馬辦：政治文宣
補救措施？中華電信開放免費WI-FI
北京地鐵扶梯故障 造成1死28傷（圖文）
PG美人網露天開賣 4大好康天天享
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香港「東隅」風格獨特 商務觀光皆得宜
李登輝遭起訴 獨派：政治迫害！
瓜國法院持原判 夫人不得參選
橘批理念漸遠 藍盼大局為重
有史以來最瘋 喬哥吃草慶封王
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
暗夜大火 倉庫付之一炬
希臘金援到手 國際油價漲
美國慶熱狗賽 華人選手不差
國科會與中歐國際組織科技合作
華人神父奉獻一生 恩澤巴西
加爆稜狀桿菌疫情 已16死
越工業區過多 政府頭痛
淡大訪薩 學生交流
暗夜大火 倉庫付之一炬
晴朗炎熱 山區午後雷陣雨
威廉秀駕機技巧 與妻賽龍舟
台股開盤跌10.52點
大陸豬肉身價高 推升CPI
被批鴨霸 日大臣松本龍請辭
內外交迫 越南海運業不妙
俄售陸 逾5億美元戰機引擎
上海高溫津貼 每日發改每月發
北宜直鐵 擬設1站時間省半
韓無線寬頻網覆蓋OECD之冠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新台幣盤初平盤整理
陸：支持中小企業信貸
四湖木材廠火警 廠房毀無傷亡
陸增微型企業 重點扶持
查維斯返國 政治路不明
家境不佳 研究生偷竊被逮
暑期打工防騙 重要證件不離身
上海爆炸案 無人傷亡
牛熊證市占 元大證上看逾5成
買盤拉抬 指數翻紅
金擘獎18團隊角逐 年底頒獎
立委：國親若不合泛藍選民失望
廣深高鐵 8月中通車
內政部：加強中低收入補助宣導
爭辦東亞運 胡志強登陸拉票
大陸豬肉價 看漲到明年
外交部關注瘦肉精標準訂定
歡度國慶 歐巴馬向美軍致意
聯測 郝：二次基測後完整檢討
高華柱證婚：別帶大砲回家
打工防詐騙 有 5撇步
零碳森林 菲公主港風光迷人
弱勢工讀 逾萬職缺僅媒合5%
國際特赦組織 馬國辦事處抗議
陸原物料限出口 WTO料譴責
搭網路熱 Gree擬海外上市
卓越師培獎學金 擴至一般大學
FT：歐銀續接受希債券作擔保
環境季淨灘 垃圾清出2百公噸
工研院長盼打造綠色院區
視障就服員邱鉅文 工作有成就
泰山收費站部分封閉 改道分流
購屋貸款租金補貼 民眾爭取
比喻不當 獸醫籲楊志良道歉
弱勢盤整 新台幣午貶2.1分
暑假打工防騙 郝：5不3要
胡志強出訪 爭取東亞運主辦權
新北警局治安電子報 警民互動
愛瘋症候群 惡視力激增
農民憂稻病自殺 農委會慰問
少棒賽開展 陳昭安籲重視紀錄
空置率降 北市商辦價格創新高
遭酒駕騎士撞 計程車司機判刑
藥價不合理 綠委籲改善
陸奢侈品稅如降 衝擊港精品業
涉假冒少東盜刷 黃琪庭訊低調
美債報酬冠全球 交易商仍喊賣
爭論貧富差距 馬辦籲揚棄口水
菲前總統雅羅育 面臨貪污調查
台擬入TPP 美：自己準備好
駐港澳機構正名 馬辦：顯主權
竹市推銷荔枝 9日起開放果園
特偵組：主動出擊發掘重大弊案
小英首波廣告 訴求走向世界
北京地鐵電梯故障 1死29傷
夜店大火起訴 業者求處6年
救美歐市場 經部建議出口退稅
馬航撤 高市府爭取替代航線
陸任命主教 梵蒂岡嚴詞抨擊
台股收盤漲9.72點
總統憶推銷台灣 炸排骨很成功
星民眾語言佳 食飯馬勘都通
7月台指期漲27點
通緝犯自殘拒捕 1警制止受傷
二重疏洪道拆遷戶 監院陳情
台股收漲9.72點
水產品藥檢 午仔魚不合格
經濟放緩 澳洲利率不變
7月電子跌 金融漲
本土電台批打壓 NCC澄清
教唆偽證案簽結 綠促繼續偵辦
看少棒賽 莫給壓力少責備
傳產領軍 指數小漲9.72點
民眾質疑山難搜救機制 監委查
瀝青工抗議 卡車幾乎癱瘓交通
橘：藍合作原則有講等於沒講
防搶演練為名搶超市 男遭法辦
反大巨蛋 環團再赴監院陳情
印部長指男同志是病 挨轟
彰縣甄選伴手禮 結合明年燈會
賓漢塑毒案 負責人還押
中華挫突尼西亞 U19爭13
疑稻穀價低老農上吊 藍綠互槓
美國海岸管樂團 在台慶國慶
立委：黑道當過立委 養算什麼
豐田巴西阿根廷廠暫停工
駐港更名活動 楊家駿：規劃中
小聯盟 蔣智賢連3場長打
老農自殺 張花冠：穀賤傷農
屈辱庚子賠款成就比利時漢學院
三大法人賣超台股3億元
台北車站B1 小黃排班像火爐
莒光主播出嫁 靦腆男贏芳心
北市入夏最高溫 36.3度
鼻咽癌非老菸槍 年輕婦人罹病
馬臉書推APP 號召早鳥按讚
台美學生交流 展現學習成果
王金平：推動洽簽台西通航協定
銀髮族學打擊樂 心情更快樂
國民黨：一直善意等待宋回應
唱紅後 重慶鉅資建紅色公園
出遊偷採路邊荔枝 送辦
岡山等5區 7日停水8小時
創造就業機會 推動投資台灣
遇車禍捨身護子 母傷重不治
新台幣兌美元貶4.9分
網路多元化 金網獎分3類頒獎
花旗上調台灣GDP至4.9%
北京地鐵電梯倒轉 男童死亡
夏日戲水 4成泳具標示不合格
科教館邀三千弱勢生 體驗科學
直航效益顯現 榕台旅客增8成
6月物價年增1.93% 略漲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
6月外匯存底突破4千億美元
拒絕老少配 印度少女遭父殺害
股價新高 中華電感謝股東鼓勵
宏達電產品 獲8大設計獎
讓陸客留影 高市盼陸官開放
縱火5死8傷 男8度判死
企業檔案暴增 管理成本攀升
行道樹有毒 北市設警告牌
糾紛回罵髒話 檢：自衛不起訴
上市股票本益比15.85倍
燈籠贈卡卡 吳敦厚邀女神賞燈
大陸抽查 養生書籍近半不合格
彭博專文批台經濟 經長：偏執
學生賃居顧安全 金大徵好房東
3人交叉掩護扒竊 警破解逮人
店員出身 梁文音扮店長很順手
聯測爭議 吳清基：必要時協助
陝西出土戰國壺 壺內還有酒
中華電結合建商 前進大陸
林青霞出書 23日現身港書展
德片商青睞 河豚游向國際
強佔店面 竹警破暴力討債集團
選擇補習班 5原則停看聽
烽火歲月圖錄 珍貴照片問市
憶鄧育昆 吳宗憲讚真性情
阿拉大火 市府痛心員工涉索賄
溫家寶：陸經濟要增強憂患意識
婆媳爭飛官殉職慰問金 媳勝訴
大陸若挺 中市辦東亞運有譜
美官員訪台 討論APEC
胡志強：卡卡讓他有點感動
助青年創業 逢甲商圈店租優惠
苗縣學子登陸 受邀國樂交流
彌陀港老舊損壞 陳情獲回應
愛心零錢 堆近2百棟101
2億頭彩沒人領 台彩尋幸運兒
美元貶 外匯存底破4千億美元
金大將辦兩岸建築教育研討會
宏?硉?6日除息 指數減18點
渤海油田漏油 海域受污染
中華電15周年 打造數位雨林
國家元首斡旋 馬國大遊行取消
謝長廷檢舉台電 備載用電高估
竊行全都錄 警槓上開花破3案
電子系教授保護物種 當雞爸爸
溫家寶：豬肉快降價了
北京地鐵事故 1死30傷
光復鄉賄選案 5鄉代判刑
弱勢盤整 新台幣收貶4.9分
電扶梯作怪 北京地鐵1死多傷
賴浩敏：司改要得民信非口號
迎戰谷歌 臉書擬推視訊
中央公園國際競圖 公布入圍者
扁稿又退 北監：部分內容不當
職訓烘焙班結訓 就業率達9成
各地獸醫師公會 擬告楊志良
綠智庫：兩岸架構屬兄弟之邦
SBL通過 選秀菜鳥4萬起跳
桃機又漏水 旅客痛罵
馬：新政利民 應擴大說明
失職父過世 兄弟如願從母姓
疑涉性侵女童 體育老師自殺
旅韓僑領孫世運 雅好詩書蘭茶
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中華電展店 跨入華納威秀商圈
貢寮海音祭6日登場 周邊交管
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鄧育昆墜樓 劉雪華：沒吵架
英力挺建新廠 核能業復興在望
駐港澳機構更名 馬：石破天驚
菲外長將防陸 會見領導人
雞排英雄登陸 一刀未剪
塑化劑事件 6月物價漲很大
和諧房奴曬工資 大陸新詞夯
滬系海派京越劇 台灣看得見
穆迪：陸銀前景恐因放款惡化
馬：通報多政府救 自殺人數降
能演能寫 林青霞散文名家驚艷
北市10大死因 惡性腫瘤居首
鐵路直線化 台北到宜蘭37分
馬：民進黨做不到 國民黨做到
保險業投資人民幣股債 擬准
陸客團欠費 業者盼海旅會協助
林正二遭控賄選 更審仍無罪
76歲生日 達賴在美弘法
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扁投稿遭阻 民進黨聲援
郵局升息 政策性房貸利率揚
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曾永權：台港澳關係大突破
助高職生學英文 總統推魔鬼營
陳建台寫太空語 作風城交響曲
美方會持續要求開放瘦肉精
淡大證書達人 百張證書寫回憶
備載量過高 經部:日本為殷鑑
推金澄雙湖觀光 侯彩鳳促升級
菲遣陸14台嫌 近日送回台
惹獸醫不滿 楊志良遺憾不道歉
泰選舉 買票暴力時有所聞
被控性侵3兒女 狼父遭訴
食品人才不入閣 楊志良爆內幕
釣客撿錢 赫見浮屍卡消波塊
今彩539開獎
吳揆陪使節賞動態清明上河圖
大樂透開獎
脫離歐元區 恐是希臘唯一選擇
低收戶新制 專線詢問爆量
維解：日忌憚中國 沖繩人無感
浪費4年 曾櫟騁要以金牌彌補
備戰奧運 楊淑君想移訓找刺激
溫網球評話多被批 BBC道歉
F16升級 藍委：若不滿意不買
走讀日月潭 特色遊學中心開學
步行千里求婚 豫青年被批自虐
台銀：未標售北市千坪以上土地
游淮銀掏空東企案 判賠18億
奪冠剛返台 培訓隊明赴加拿大
跆拳道隊凱旋 目標奧運金牌
希臘財長稱不會脫離歐元區
經部建議 高關稅原料出口退稅
性侵女兒前男友 惡父判3年半
台資銀1年定義 陸從寬解釋
健康差 近7成上班族怪塑化劑
軍功路沒了 更名和平東路4段
台觀選團：泰海外投票可借鏡
盈拉任泰總理 非女權主義抬頭
強拉烘衣機衣物 國中生骨折
康照洲穩人心 續任食藥局長
優質酒 財部：認明W標誌
謝依旻井山同台 日棋壇新配對
陽岱鋼猛打賞 火腿仍不敵羅德
歐疫情可疑種子 市場仍在賣
渤海漏油遭批隱匿 陸官方反駁
廣州很自豪 酸雨不見了
桃鐵路地下化 小英：原則支持
林克謙121球 牛慘遭完封
吳宗憲改玩益智 阿雅尬小S
四川雙頭女嬰 創生命奇蹟
夏政峰兵役受關切 體位擬複驗
今彩539 頭獎無人中獎
為友出氣 國一女打隔壁班
無人機研發 大陸志在超美
印尼漁工斷指 海巡馳援送醫
大樂透開獎 1人獨得1.7億
要瘦不要命 英女胃箍脫落胃爆
男子警局前當街揮刀 員警制伏
旗山醫院爆弊案 前院長遭傳喚
馬辦籲小英 參選就該接受檢驗
陸瘋狂刷手 刷4千次盜領2億
2010陸汽車產銷量 冠全球
八卦報竊聽亡童手機 英相震驚
巴黎電影節探討台法合作
世貿組織：陸原料出口不合規定
日退將婉拒七七戰史研討
勞委會升格後 基金監理層級提高
除草墜山谷 逃逸外勞重傷被逮
歐盟：WTO裁定料增稀土供應
立委團6日訪美 盼美售戰機
黑道養立委？ 趙麗雲 : 不可能
台灣就業機會遭中國磁吸 工業局為政策辯護
扁投稿遭阻 陳其邁：馬政府搞警總那一套
練氣養生善用時間 多才多藝“玩”進北一女
發掘更好的自己 歡喜為自己出征
羅淑蕾促政府 「抓大放小、 悲天憫人」
延長五年追稅期間，政府修法尊高官賤百姓？
延長追稅期限、鉅額欠稅人間蒸發 1200億夢幻稅單背後的真相
女性勤用牙線 有助好孕到
穆迪將葡債信打入垃圾級 將步希臘後塵?
夏日「隨時玩，隨食樂」
光明再現‧樂新生 日月潭特色遊學中心開學囉~~
台灣法國人協會（AFT）邀您一同共渡法國國慶:法國狂歡日
冷藏室當機 中市疫苗全毀
中國客5月首見負成長 同比減少3.5萬人
開放三軍官校 藍反對綠緩頰
「K歌之王」、「天后」年初走，「歌神」張學友年中加場繼續唱！
與中國角力？ 美菲展開年度聯合軍演
台中夜店大火9死慘案 高官全脫身
海嘯過後 日出現『海底城』
台中夜店ALA大火案偵結！公務員貪汙致九人死亡！
雷倩：馬宋「相見不如不見」
「真心話」爆出揪心話！三兄妹告父性侵！
中國皮蛋公司 要求CNN道歉
世界豬腳節暖身賽 十大網路票選開始
中限原料出口判違規 美稱大勝
竊聽又出包 梅鐸媒體集團頭大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
嚴防疫情 歐盟禁埃及種籽進口
拉加德上任 年薪55萬美元
焦點人物：IMF新總裁拉加德
歐股連6紅
葡萄牙遭穆迪打入垃圾等級
花心卡恩又挨告 東山再起恐難
受陸影響 國際金銅齊揚
油價攀抵3週高點
轟動美國謀殺案 母親獲判無罪
葡融資風險高 穆迪降至垃圾級
葡落入垃圾級 美股跌
摘大滿貫第4冠 妮妮輕鬆面對
三國IT達人 扮台精品特使
台灣文化日 17法參議員捧場
工總組團訪越 考察投資環境
4成巴西婦女 遭家暴傷害
胡志明市降冰雹 民驚專家憂
還是熱 防中暑及午後雷雨
訪加秀服裝 密道頓著連衣裙
台股開盤漲4.27點
軍隊沈迷南韓影劇 北韓大整肅
朱立倫訪美 會洛杉磯郡長
韓選秀節目 發掘全球性藝人
SEC跨境調查 傳中美將討論
重慶毒氣外洩 5死
國際青年臺灣研習營 起跑
台式麵包 越南飄香
旗山醫院疑似採購弊案 檢偵辦
滬房市庫存高 消化期10個月
北市交通違規 前5月降近3成
新台幣盤初平盤整理
國台辦：14名台嫌6日遣返
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
菲遣陸14台嫌 下午回台
立委團訪美爭F16C/D戰機
量能增溫 台股越過8800
遣陸台嫌返台 學者：兩岸解凍
英語與球技並進 妮妮挑戰高地
馬可波羅TDR 募資4億元
信評淪垃圾 葡國恐需2度紓困
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磷缺求諸尿 科學家出招
北市勞權基金 裁決涉訟可申請
金門修廟挖到砲彈 軍方移除
貢寮音樂祭 做好消暑準備
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基本工資若僅微調 勞團不買單
台嫌遣陸落幕 打擊犯罪新啟示
美公開賽 妮妮熱門對手面面觀
遭裁定原料出口違規 陸：遺憾
美智慧型手機市場 蘋果勝黑莓
楊進添：船長遭斃報告月中出爐
胡寶林退休返歐 臨別展起而行
成股市指標 湯姆漢克斯驚訝
經建會日本招商 大咖同行
金果王塑毒案 偵結起訴4人
亞股震盪 現代重工勁揚
部落民宿學觀星 重振災後觀光
睽違3年 王宇佐ATP首勝
高層性騷疑雲 遠航將提告訴
本田Fit車 日上半年銷售王
高爾夫推廣賽 林文堂代言
台嫌返台非專機 華航：會隔離
專挑名車假車禍詐財 男判8年
急性心梗塞 47分鐘快速搶救
新北髒亂空地 不改善就開罰
揚言刺歐巴馬 美一男子被捕
永登湯屋廣告不實 罰50萬
巴西示警 全球貨幣戰煙硝不斷
推特身價暴衝 上看70億美元
關稅局集體收賄 立委助理涉案
沾光自由行 光良專輯成伴手禮
敦南太子大樓標售 底價逾百億
2011世界豬腳節 立院起跑
盤整 新台幣午升3.1分
巴拿馬緝獲1.8噸古柯鹼
菲遣陸14台嫌遣返 警方低調
諾基亞歐洲智慧手機降價15%
台嫌返台 劉德勳主持記者會
同黨鬩牆 吳振偉席次逢挑戰
淡馬錫出脫陸銀 進帳豐
監院財報 3都局處長比窮
加州最賺公僕 監獄精神醫師
制止農地浮徵 農民疾呼修法
台股收盤漲40點
花蓮地震 規模4.3
台科大學生電子色票獲美設計獎
李振昌飆4K 連4場無失分
7月台指期漲63點
台股收漲40.0點
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勞委會：缺工問題比失業更大
7月電子金融上漲
醒獅團組暴力集團 19人送辦
南市資源回收廠起火 無人傷亡
民團：動物表演是霸凌 籲拒看
U19中華隊輸中國 排14
健康飲食多運動 遠離大腸癌
1串蕉不值1杯珍奶 農民叫苦
錯誤甩油 瀉藥催吐樣樣來
竊前法部次長家 賊判賠81萬
扁提百年減刑 藍綠委都低調
選戰近 立委文宣拼創意
少年郎嗆警察 被控妨害公務
綠籲調高老農津貼 藍：錢哪來
高港旅運大樓 併建水岸輕軌
拚招商 竹縣至天津參加博覽會
電子回神 台股重登8800
高雄高規格迎首批自由行陸客
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滯陸大咖 能否遣返待觀察
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新版飲食指南 米飯主食減量
男子性侵智障女 判刑3年2月
航空戰鬥營 學生讚嘆
三大法人賣超台股1.94億元
保農地 農民7/17再上凱道
台中逍遙音樂町 87場音樂會
小英：執政後財政資源重分配
雞排英雄登陸 ECFA後首部
產業開發 總統：環保優先
傳性騷擾 北市要求遠航補救
大船進港 拜訪號抵布袋受歡迎
家扶夏令營 教小朋友反霸凌
杜絕貪瀆不法 水公司辦講習
國小自然課實驗 2成5做不夠
猛拍膝蓋 當心關節痛加劇
陸遣返通緝犯 107人回台
台灣設計期刊 國際學術圈認同
中市13期重劃 規劃8景觀橋
天下水加盟資訊不清 遭罰
入籍敏感 曹錦輝赴陸發展卻步
不合格二行程機車 優惠換濾芯
三峽文化節 品嚐碧螺春梨仔筍
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新台幣兌美元貶 5分
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相約吃飯疑中毒 3死
總統：了解陸生 提升競爭力
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菲遣陸14台嫌 將送桃檢
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
性騷疑雲 嚴智行暫辭遠航職務
福德爺的土地 高市將標售
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台中爭主辦東亞運 王毅樂見
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無公車路網 路竹等區民眾苦盼
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大馬警制伏歹徒 遭挾幼童均安
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中市捷運利多 帶動房價上揚
朴子就服站徵才 媒合率4成4
工會指資方打壓 土銀暫未回應
勒住老翁脖子搶菸 遭訴強盜罪
亞視撤回報導 向江澤民致歉
文具盒裝K毒 關稅局連破2起
輸尿管結石腎腫大 手術保命
數位星象儀 帶你跨時空觀星
涉高價買樓 陽明前董座遭訴
挑飯擔祭祖靈 點燈緬先民
坐輪椅打太極 肢障者健身新法
大陸升息首日 滬深股市小跌
廚師甩鮪魚肚 減重達陣
陸客突發傷病 醫療問題複雜
離島自由行 「絕不超過八月」
哆啦A夢職章 議員批夢過頭
香水滿櫃 張榕容香氛入戲
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至5月底 北捷人次增逾1成5
抗日史不容模糊 總統捍衛真相
李毓芬秀內衣 要作壞壞瑪麗亞
陸希望小學變工廠 捐贈人不爽
台籍詐欺集團 押返成員非首腦
以球會友 兩岸金門尬籃球
歐盟WTO會議 台促簽ECA
印男持槍接近拉胡爾 引虛驚
攜槍械北上交易 2嫌被送辦
戰鬥營學生穿納粹裝 軍方致歉
區間盤整 台幣收貶0.9分
積分空白 易楚寰世大運遭割愛
賴幸媛演說 倡兩岸和平紅利
記者會十分鐘 卡卡撂倒星媒
樂齡大學結業 8旬翁穿學士服
台灣名品博覽會 天津登場
縱火尋仇燒死屋主 主嫌落網
涉關說遭停職 蕭仰歸行政敗訴
南沙爭議升溫 菲外長低調訪中
陳菊：取締飆車軟硬兼施
通膨衝擊 新興市場成長放緩
免費英語夏令營 學童開眼界
義美占河川地 桃縣不拆遭糾正
胡志強見賈慶林 為東亞運拉票
台古少棒對決 兩隊都陌生
美越海軍將展開軍事交流
日機跟監 陸國防部：小心誤判
防馬錢子殺人 衛署提醒中藥店
點火燒前妻 莽男重判14年
創業鳳凰展翅 婦女職訓有成
關稅局涉貪案 呂財益羈押禁見
滬80後夫妻吵架 兒14樓拋下
打通關 關員：電腦化前更多
內控未落實 渣打銀遭罰
膽管囊腫顯微手術 越南先進
女子闖機艙 民航局：不可思議
悠遊卡五大Apps 全面上架
上半年進出口 歷年同期新高
世界少棒賽明開打 馬總統開球
亞田賽 中華隊搶奧運門票
前田中鎮長販毒 判18年定讞
前進安古蘭 爭取明年任主題國
赴陸投資不動產金額 擬鬆綁
照過來 藍營推3D虛擬黨史館
東京書展開幕 電子書引人潮
台籲歐盟 簽署經濟合作協議
危險水域 新竹雞油樹居冠
台東發現石棺群 近卑南遺址
經部3D監測 廬山溫泉須遷村
代客簽名 保險業務員撤登錄
防洩密 陸統計局取消月發布會
假冒航警局長行騙 男子被逮
台北兒童藝術節 免費社區演出
京滬高鐵山寨新幹線？陸反駁
搶暑假商機 高鐵開進休閒農場
今彩539開獎
立委籲視情況 泰山站停收費
細菌超標千倍 北京桶裝水下架
威力彩開獎
首度進蔡辦 蘇謝游沒照到面
4死離奇命案 查獲1壺野菜茶
銀行團盼茂德引進策略性投資人
哈利波特完結篇首映 再掀人潮
全球6月糧價攀升 通膨壓力增
潘健成：群聯將長長久久走下去
陽岱鋼續安打 達比修11勝
健全房市 央行：課稅非常有效
星總統選舉 企業家挑戰前官員
四技二專明放榜 錄取率近7成
辛巴威沒來 少棒13國交流
台港名模爭豔 自信就是美
力抗通膨 歐銀今年2度升息
台嫌遣陸風波 菲檢討一中政策
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英國維持利率和購債規模不變
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荷蘭足球場塌陷 1死13傷
美初申失業救濟數 3週來首降
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精密園區2期開發 廠商興趣高
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抗日戰史 李柱銘揭父親密聞
校園女屍案 遇害者國中剛畢業
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林品任紐國奪獎 文建會表揚
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親巴人士將抵達 以國嚴防抗議
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爭補助收回扣 前立委助理遭訴
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全國首創「鳳梨灣─麻糬鳳梨酥」
2010年台歐貿易驚人成長
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光寶6月合併營收NT$ 100.6億元
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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桌上小風扇標示多不合格
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明年基測僅1次 6月9日開考
總統：兩岸開放 先求有再求好
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犯7死命案 美嫌放1人質
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中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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