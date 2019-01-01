漢
En
News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
環教法上路 馬吳聯袂宣導
習近平妻 任世衛親善大使
盤商遲回收 官方續追蹤
反貪腐 印大師籲回收大鈔
陸2保健品染塑 下架停產
小英訪台南 提社會照顧政策
頂尖輩出 高職不輸高中
福島核廠冒蒸氣 輻射最高
低價油水電 吳揆：減民生衝擊
崩坍復建 吳揆：做好水土保持
桃園查飯店 已無金果王果汁
「瓶反鹿死」諧音敏感 陸網禁
星再禁進2種台問題果汁
溫家寶：抗旱可穩農產抑通膨
北京家樂福 台灣飲料全下架
台法混血夏維耶效力中華足球隊
毒菌疫情擴大 赴歐注意飲食
廣東大車禍 8死10傷
重建食品信心 推動無塑認證
代言台觀光 飛輪海韓旅展放電
昱伸供貨烘焙業 北市暫無案例
電腦展助攻 PC族群股漲
美刪預算 不影響擴大亞洲駐軍
學生悼念晚會 盼毋忘六四
六四論戰 府要小英說清楚
男騎士持刀搶奪 警逮人送辦
化危機為轉機 重視飲食風險
今彩539三星四星開獎
蕭敬騰帥氣入鏡 老鷹失控纏頭
消費信心強 印度股市可考慮
駐泰代表夫人張之玲恢復婦聯會
龍舟友誼賽 北市首長隊奪冠
林琨笙生涯首轟建功 牛險勝象
印度將試射導彈 可打大陸東北
檢出瘦肉精 百噸美牛被擋關
統一完封桃猿 點亮M8
檢追查塑化麵包廠商
法網女單決賽 李娜拿下首盤
旗津玩水驚魂 5泳客獲救
遇襲受傷 葉門總統去處不明
毒塑殃及 紐約商店也受害
今彩539頭獎4注各中6百萬
總統擊鼓 新莊國際鼓藝節震天
碧砂港 缺無塑毒證明產品下架
石門電桿壓工人 1命危1重傷
港六四燭光集會 十五萬人參加
丹麥自製火箭 海上發射成功
大腸桿菌疫情 疑源自德國漢堡
英法攻擊直升機 首次出擊利國
法網女單封后 李娜締造歷史
王蒙稚川移居圖18億元成交
立委提案 毒食品致死無期徒刑
年度大戲 小股東擬問郭董
美促中國 公開天安門事件真相
台爭取免美簽 邁阿密市長相挺
中國異議人士 絕食1天紀念六四
歷史追憶----六四大事記
馬、吳只顧跑行程 在野黨要提倒閣
廖了以: 從未向宋楚瑜追討興票款
國道火燒車4死 疑都是大學生
菲國譴責大陸 破壞地區和平
悼念六四 香港15萬人聚集
追悼70受害者 敘十萬人上街
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紅色引出爆發力 體能反應變強
官員：葉門總統沙雷將赴沙療傷
法華裔青年歡喜準備訪台學中文
印警方帶離瑜伽大師 爆發衝突
夏普萊特2輪 曾雅妮並列20
國道3號疑追撞火警 4死1傷
郭董白銀帝國 美影評迴響大
歐腸桿菌疫情 尚未過高峰期
百年影像展 澳洲友人同見證
威尼斯藝術展 德摘金獅獎
全台高溫炎熱 台東注意焚風
德國疫情蔓延 歐盟研商對策
數位修復老電影 經典再回味
塑風暴 立委催生安全標章標示
李濤父親身體好 百歲獲表揚
酒駕肇事 國道火燒車4死1傷
感冒藥致失明 嬌生賠千萬美元
元智補助學生出國 每年近千萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
小英訪歐 幕僚提醒飲食安全
菅直人下台 逾半日民眾叫好
李鴻源：活化蚊子館成青年住宅
歐州大腸桿菌疫情或是蓄意攻擊
李鴻源：地層下陷 速提對策
溫家寶倡政改 黨內被孤立
迷智慧型手機 立委E化問政
敢言 李鴻源自嘲不識相
申訴無門 陸民美駐京使館自殺
印警驅絕食民眾 造成30傷
移民署服務列車 前進社區關懷
端午連假 國道上午局部塞
唱紅歌 陸學者：反民主不唱
王建民挺進小聯盟復建賽
大客車駕駛培訓增班 起薪4萬
菅直人下台後 無有力接班人
始皇陵園百戲俑坑 開挖了
小三通海關 加強查偽禁藥
台東大武焚風 上午36.4度
ETC車上機 交部籲免費送
利用率不佳 交部遠通將攤牌
ETC省回數票 百棟101
專家：香料恐含塑當心香濃麵包
網路划龍舟 優勝拿大獎
防塑 陸禁台產品增至858種
模組廠跨足利基市場 求獲利
DBP流向 專家籲政府追查
世界環境日 中市教育團成立
葉門總統抵沙國 下台成焦點
所得稅 第1批退稅7/29
酒醉持刀追殺近鄰 酒醒全忘了
梁光烈：中國致力南海和平
老工程師鑽石婚 滿堂子孫賀
中油：汽柴油各漲1角
台塑明起汽柴油漲1角
蔣智賢開轟 陳鴻文轉租墨西哥
嘉縣龍舟賽 首度在布袋舉行
成本入帳 壽險資本拉警報
首堂環境教育課 馬吳同台聽
塑化劑風波 郝支持設衛生警察
新北龍舟賽 拱馬明年組總統隊
江西連環爆 兩官被免職
慶建國百年 華府話劇道離合
紅葉凋零 8人長眠紅葉谷
畫家捐畫 盼台師大建美術館
台東焚風 37.6度再創新高
塑化劑風波 17日前清查學校
昱伸塑毒果醬 檢方追查流向
哈莫尼音樂節 台灣拉縴人競逐
馬辦12日成立 加油團長到位
日月潭夯 其他景點被遺忘
環境教育 納統合視導項目
看好陸客自由行 台中搶商機
新北推6遊程 吸引陸客自由行
南海爭議升級 菲將對美軍購
5都議題 胡：外界莫亂做文章
公立托兒所長資格 內政部放寬
馬總統六四聲明 星媒顯著刊登
病患照X光倒地不治 醫獲緩刑
華南6省大雨 旱情緩和
設教育中心 杉林溪盡企業責任
亞幣走揚 台幣週升0.48%
力爭上游 郭婞淳舉起一片天
哈拉瑞高空脫逃 艾革嚇壞
不滿南海爭議 河內爆反中示威
李娜法網封后 身價上看8億元
慈濟志工將赴日 發賑災慰問金
香精染塑 再查出中部5業者
府：政府建設南部 禁得起檢驗
黃金週線連4紅 逢回低接
前國防部長汪道淵病逝
叱吒法網 李娜成亞洲之光
衛署鎖定果醬源頭 不查麵包店
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
蘇貞昌：輔選一定南北跑透透
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
烘焙業陷塑毒 南投查無受害
自我要求高 吳興國兒子棄京劇
榮民就養金擬調高 財源研議中
比利時甜心 戲裡外愛才不愛財
衛生署：努力檢討人力經費問題
創紀錄 中租1300人遊台東
阿里山西北廊道 遊客中心動土
醉男與女友口角 開槍洩憤被逮
有感復甦 中市餐飲業新菜搶客
屢提政改 溫家寶黨內顧人怨
新北社會住宅 近捷運優先規劃
環境教育法上路 嘉縣市推低碳
老翁夾帶禽鳥闖關 小三通查獲
瑪莉外宿中 男主角自編結局
李娜：為溫網做準備
香精染塑 恐更多食品業淪陷
李娜：我需要一個強勢教練
馬總統包粽 助弱勢慶端午
亞太安全 東協加八成關鍵
玉山盃青棒賽 桃園縣奪冠
眷村慶端午 家鄉菜大競賽
鳳荔文化觀光季 陳菊賣力促銷
謝長廷談美學：心放軟
划龍舟車 工藝園區另類體驗
端午後盤勢 看外資與量能
新住民親子 異國美食度端午
南亞異壬醇廠 確定停工
陸客自由行 店面投資受矚目
烘焙業陷塑毒 高雄2業者受害
轉台王馬國賢翻身 迷倒台姐
上海9號球將開打 吳珈慶備戰
聽音樂減壓 吳珈慶最愛小豬
端午出遊多 國道明車流量大
昱伸產品 流入北市烘焙業
塑化劑受害廠商 退稅非優惠
基市追查毒果醬 烘焙業已退貨
另類端午慶 星流行「滑」龍舟
女騎士遭蜂鑽耳 消防員解危
選情激烈 泰2百候選人求保護
蚊子館改住宅 北市態度開放
新北查烘焙業 2家原料無證明
飛輪海首爾會粉絲 力邀台灣遊
小英：政府應拉高塑毒處理層級
標靶藥治卵巢癌 20年大突破
戲水消暑 中市2女高生溺斃
龍舟賽 馬吳被拱共組總統府隊
中日精英圍棋賽 陳詩淵奪冠
橫掃桃猿 統一M6
林英傑贏了 送兄弟第1千敗
印大師罵官 反對黨要總理道歉
總統：淡水河奇蹟事在人為
陸防長：南海問題磋商管道通暢
連3天登板 許銘傑還是穩
親民黨：廖了以未討興票案款項
強姦遭毆 受害女童父解圍救命
國際足總顧問 季辛吉還在考慮
新聞局：補助歌手不分名氣大小
日媒：馬總統六四聲明措辭嚴厲
府：小英陸委會任內對六四噤聲
小英批剪綵建設 府反駁
多國禁歐蔬果 德爆毒菌病患潮
義發明展 台奪49金30銀
賭場大亨米高梅 盼投資台灣
日朝野兩大黨 擬組聯合政府
法網男單決賽 納達爾拿下首盤
葉門情勢不明 總統離境群眾樂
船長案 漁權會7日抗議AIT
讓地球喘息吧！ ──解開電力轉型的六大迷思
法網公開賽 首位亞洲人摘冠
台灣塑化劑毒流向麵包業 12縣市民眾恐慌
殲20 傳完成第10次試飛
蔡英文出訪歐洲 觀摩德國「2022非核家園」
長江中下游普降大雨 旱澇逆轉
大法官同意權 藍綠各有盤算
孕婦DBP高 專家疾呼徹查
AIT公布 孫中山是美國公民?
政論家: 倡政改 溫家寶受孤立
移民署長謝立功邀請新移民體驗端午包粽子
郭元益果汁粉 疑染黑心起雲劑
偏頭痛 38歲血管硬化如80
智利火山爆發(圖文)
菲總統帶頭 地底河拼新7奇觀
美前國卿伊哥伯格 擅排難解紛
示威者闖邊界 以國開槍14死
德境內豆芽菜 恐為疫情主因
報導：F-16升級今年或有望
納達爾擒費德瑞 法網6封王
國際環境日 聖保羅熱情響應
台灣拉縴人 獲哈莫尼合唱金獎
台學生揚威發明展 義美女願嫁
華裔移民增加 紐約盛行坐月子
全台炎熱 小心中暑
樹皮變螞蟻 李永謨編織驚奇
旺季到 封測廠Q3季增2位數
難阻核武 傳北韓可能3次核試
陸先進武器曝光 實力威嚇並進
共軍劍指南海 中越緊繃
大陸布局南海 東南亞合縱連橫
食品內需看好 塑毒是變數
遨睿收購 國巨小股東無奈
六合夜市換新妝 打造國際化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
李鴻源：高鐵沿線開發重量管制
從胡娜到李娜 陸女網揚眉吐氣
奢侈稅上路 購屋四大方向
衛生署：不會全面清查烘焙業
葡新政府 擬擴大國有事業民營
演而優則導 台北電影節搶鮮看
夫外遇 小三賠元配30萬
光學鏡頭廠迎接下半年旺季
發明展摘金 孩子投入是關鍵
爭掌IMF 拉加德將訪中拉票
劉黎兒：人類承受不起核能風險
油價飛漲 航空業獲利預估腰斬
京滬高鐵 時速可飆350公里
大潤發烘培含塑 原料送驗
性騷女家教 學生家長罰30萬
陸大學聯考 電子眼全程緊盯
泰政黨競選 承諾不要核電
外購價漲食不安心 端粽自己包
李明博：北韓應棄對立走向和平
涉塑化劑廠商 釐清責任才退稅
秘大選 烏馬拉些微差距領先
政院：黎明新村案 尊重地方
國安處理塑風暴 藍綠不同調
保單代言人具證照 7月上路
師資公費生 增甄選3管道
台南慶端午 立蛋飲午時水
年輕到白頭 3人台鐵半世紀
漁權會要抗議 AIT設專區
菲國營公司法 摒除菲涉台機構
端午收假 國道午後將湧車潮
馬辦：總部人事待規劃
東電虧超大 股價28%跌到趴
人行收銀根 陸中小企鬧錢荒
恐塑 廣東查封含塑台飲料
日車廠震傷 進口車乘勢卡位
宜蘭民宿搶陸客 寄望網路行銷
蚊子館活化住宅 雙北溝通試辦
棱皮龜奧德賽 洄游2千公里
搶陸客 苗縣擬獎勵自由行
MTV電影獎 吸血鬼大贏家
反對遷黎明 胡志強：表達民意
今升息？投信：陸股下半年反彈
太誇張 護士餵藥錫箔一起吞
隔拆利率2年5個月新高
延長春訓 郭泓志順利
火力無法擋 蔣智賢連3場開轟
台鐵維修高手 劉樹根退而不休
山中迷途 手機衛星定位脫困
1鷹5鳥拉尾盤 妮妮第7名
塑了沒？專門網頁報你知
美歷史檔案 國父曾為美公民
前藍波嫂：也曾和阿諾有一腿
偷悍馬車零件抵帳 移送軍法
國父有美籍 黨史館：革命權宜
端午物價漲 公平會：供需因素
搶陸客 桃機免稅店推客製商品
攀清水大山 文大1人失聯
行銷嘉義 布袋東石賽龍舟
江啟臣家族 午時立蛋搏感情
夢幻女郎合體立藍蛋 否認不和
排長與女士官衝突 均記過送辦
保員工健康 新北將推外帶餐
陸支線機場 9成虧損
大陸哈藥總廠 廢渣直接倒河邊
水庫供水 雲林104年起封井
義大利發明展 北醫大贏家
楊永明拍短片 被說像全聯先生
丟丟銅仔紅到西安 陸觀眾安可
高學歷失靈？企業聘碩士意願降
泰：台飲料進口 須檢附證明
中部縣市賽龍舟 彰化奪冠
金南珠整型成功 演藝事業逆轉
陸客自由行 北市用服務搶商機
低收入門檻放寬 2萬家庭受惠
富春江染苯酚 富陽市保民用水
輔選架構 小英出訪後的功課
對抗商品泡沫 UN籲政府干預
金融大咖股東會起跑 各擁題材
百年古井午時水 相傳治百病
OAS大會 中美洲提安全計畫
有心用心 偏鄉英語不輸陣
香精染塑 流向8縣市12業者
宏?眴掄{50元關卡保衛戰
中市慶端午 辦詩人節活動
李易六月完婚 拚助妳好孕獎金
業績掉3成 中市食品業者自清
學者：環境荷爾蒙影響生殖力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
塑毒風波 糕餅公會：麵包安全
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
奢得起 大陸奢侈品消費低齡化
防塑 陸禁台產品增至924種
衛署食品履歷 擴及食品添加物
義大利發明展 虎科大放異彩
活化蚊子館 青輔會徵創意
慶端午 中市穿木屐躦鯪鯉
青年示威反中 越南官方低調
傳擬參選總統 星前外長訪台
衛署：塑化劑列常規檢驗
逢塑毒風暴 午時水搶手
旱象摧殘 小麥價格飆高
單親媽賽龍舟 逆風前行像人生
9大科技企業 臉書員工最幼齒
反對遷黎明 中市盼維持現狀
福島1至3號機 反應爐心熔毀
大陸外籍員工 可能要繳社保費
金爵獎國際調酒賽 謝長廷觀戰
女子持刀逛大街 嚇壞路人
太愛現 首位外籍藝妓恐遭開除
台南5黑琵滯留過端午 破紀錄
大聯盟明星隊 11月登台獻技
十二年國教17試卷 教部否認
南海問題 越防長：和平解決
高市拚觀光 飯店業重金投資
新北非編制人員 逐年精簡
急性阻塞大腸癌 新手術解痛苦
銀行保險高規門檻 擬鬆綁
悠悠90載 千年古語編成字典
小英訪德 越洋關心塑化劑風波
端午龍舟賽要分齡 郝：不贊成
建仔麻吉 強打坎諾可望寶島行
毒菌延燒 歐盟7日開緊急會議
中市民宅火警 3人嗆傷
國人塑毒濃度高 少用相關容器
追好量下游 基市業者：已退回
人工增雨 火箭彈供不應求
遊客落幣 義大極限挑戰停擺
郵輪愛之船飯店 景觀塔眺美景
防解放軍 印邊界部署無人機
救國團夏令營 向陸生招手
蚊子館蓋青年住宅 郝：樂配合
輻射污泥處理 日地方政府頭大
楊永明泰報專文 台獲整合優勢
郭元益疑遭塑 門市不知情
新北：下游隱匿 稽查疲於奔命
狼人症基因尋獲 治禿頭有望
金爵國際調酒賽 台灣穿金戴銀
高雄龍舟賽 海官抱走最大獎
購波音10運輸軍機 印內閣准
遭網友PO文罵笨蛋 警擬究責
陸客自由行 近日公布上路
雪梨戶外燈藝節 劇院變臉
77萬兆貝克 福島輻射爆量
中華旅行社 港龍舟賽拿亞軍
駭客新目標 FBI附屬機構
國道午後漸塞 雪隧排長龍
燒烤店打群架 1命危2受傷
江西湖南旱轉澇 大雨成災
美國經濟引憂 股市和美元走弱
水源污染 杭州居民搶水
今彩539開獎
威力彩開獎
馬多夫內褲 拍賣200美元
抵制選舉 泰出現動物競選廣告
聯測組題費 北市：比例分攤
汶萊台清真美食節開幕
昱伸染塑香精 流入更多烘焙業
抨擊大師 印國會議員險挨鞋襲
自家人對打 楊清順遭淘汰
節電新招 東京公務員提早上班
凱特夢幻婚紗 7月倫敦展出
北京豪宅 成本的7.5倍銷售
蓋瑞韋伯公開賽 盧彥勳過首輪
北京接觸利比亞反對派
大書法家米芾墓 疑廣東出土
郭元益：問題原料僅測試沒上市
威力彩頭獎 1人獨得3億5
今彩539頭獎槓龜
陸網路間諜 駭遍華府中國專家
福星高照 高市大福星又開頭彩
卡恩出庭 7指控全不認罪
參選總統 桑托榮：志在必得
日經團連會長：菅直人趕快下台
呼呼海風賺綠金
林義傑疑食物中毒 已無礙
中國衛生部對含塑化劑食品的Q&A
塑毒》 北市追下游、新北追隱匿
大腸桿菌肆虐 加拿大也淪陷
新嫁娘林熙雷儼然是美麗與幸福的代言人
蘋果iCloud 今秋上雲端
丟臉老爹？俏皮大叔！
物換星移》昔日古寧頭戰場 今年兩岸賽龍舟
寧錯殺一百！民眾灑釘阻飆車！
送紅包有罪！？法意失衡！！
法國巴黎銀行基金會贊助故宮修復清代鏡匣
臺灣史懷哲計畫！北醫大南非史瓦濟蘭熱血行醫
被控背信 前台灣金聯董座起訴
陸客脫隊 中國海旅會警告三旅行社
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
郭元益問題原料 未做成產品
調查：德國人最不幽默
楊永明籲丹麥企業投資台灣
奧僑校功夫表演 為文化節增色
大陸市場失色 巴西後來居上
美E3電娛展 台灣6廠商參展
WHO：塑化劑不致立即危人體
傳不雅照 美議員認了
角逐總統大位 共和黨選戰熱鬧
陽光毒辣 防曬避中暑
保育黑面琵鷺有成 以向台學習
台股開盤下跌17.76點
吳珈慶輸中華柯秉逸 續爭晉級
山西冰洞奇觀 外高溫內零下
北市居不易 人口高齡及淨遷出
新台幣匯率盤初小升
走低 台股盤中跌破9000
越舊車違法換裝 危及路人安全
貴州望謨洪災 14死35失蹤
停工衝擊 台塑四寶下跌
東芝索尼面板合併 爭全球第一
美國支持中美洲打擊暴力
陳竺：大陸醫改可借鏡香港經驗
立院三讀 不違背職務行賄有罪
韓國防部長7月初訪中
水源地垃圾山 陳菊允速排除
立院三讀 包庇狼師最重免職
金門查塑毒 免費代檢
工作狂潘基文 爭取續拼5年
歐盟進口蔬果 泰國加強把關
林義傑無大礙 延後開跑
港媒：四川現傳單 要共黨下台
官司被撤 4台人向星律師求償
騎車跌落溝渠 老農身亡
塑毒 消基會：助民眾求償
大陸北韓世足熱身賽 票價優待
移民署：趙星1年內不得入境
北市教師工會 勞工局核准
邀吳揆報告塑化劑 藍綠不同調
台問題廠商產品 美加強檢驗
陸高考 933萬學子參加
索尼新掌機 249美元起跳
食品履歷 專家籲源頭單純者先
人事局：組改員額只減不增
巴拿馬運河 中美洲企業龍頭
蒸汽火車便當盒 台鐵首推出
陸總長 首度證實航母在建
終結黑心商品 桃銷毀1公噸
菜販變經理 發願助學
妮妮積分微升 連17週球后
端午連假 飲料買氣回升
吳清基：用繁星縮短城鄉差距
民調：逾9成美受訪民眾信上帝
總統談夢想 追求世代正義
陸總長：美未回應減少對台售武
盤整 台幣午升5.6分
黎明都更 胡：吳揆說未定案
大武焚風37度 北市也飆高溫
冤賠司法官無責 江義雄要協商
傳索尼和東芝談併小型面板事業
小聯盟 蔣智賢獲單週最佳打者
通姦代價高 法院判賠百萬
立院三讀 社福津貼免強制執行
塑風暴 國際食品展推買主優惠
蕭若任競總主委 王金平贊同
港媒：潮州驚現萬人騷亂
穿著清涼 果阿印度廟禁外國客
軍方：摘子宮不可考軍校非歧視
藥廠：安滅菌合格 將再送驗
國防部新建大樓 拚年底完工
庶民真辛苦 南韓家常菜大漲
壓力大 逾5成上班族掉髮困擾
老翁墜谷 尋獲已氣絕
動物交換 北市引進犀牛鬣蜥
力挺蒜農 立委籲多吃台灣蒜
研究：小時霸凌 日後容易家暴
開發旗津 陳菊：先阻海岸流失
塑化劑運作場所 台中2家違規
台股收盤漲10.82點
雞販閃雞籠摔成殘 搬運工判刑
船長之死 漁權團體AIT抗議
台股收漲10.82點
電子強漲 台股力守9000
6月台指期漲25點
禁賣獸鋏 立委促修法速過
西安大學生藥家鑫 伏法
塑風暴 食品展重建形象
讓消費者安心 大賣場貼標章
馬總統致電 關心林義傑
美商控友達三星 壟斷面板價格
金正恩接班 媬母出頭天
6月電子金融上漲
改變閱讀習慣 教部推電子書
買單敲進 宏?皉洵?
太陽能玻璃突破 空調費省一半
農產品產銷履歷制 藍綠互槓
蘋果鞏霸業 盜版音樂視正版
塑化劑效應 越關注台進口配料
X戰警第1戰 北美票房稱冠
黃騰輝油畫 北京春拍創新高
助民辦長期簽證 外交部洽談中
三大法人賣超台股6億元
景氣好轉 事業人力需求創新高
盜用MSN帳號 詐騙新伎倆
南化水庫水位升 台南用水無虞
小英：政府帶頭 非核家園可成
糟透 福島核電廠爐心或已熔穿
美E3登場 微軟遊戲新舊通吃
女友裸照貼網路並恐嚇 男遭訴
荷爾蒙疑濫用 農團籲自律
3年來首例 孕婦染德麻
新唐人租用衛星 中華電續溝通
外資上周買超291億元
天然ㄟ尚好 花蓮南瓜行情漲
陸高考作文 國家發展入題
塑化劑案 綠籲提新D-day
大貓熊國際研究中心 成都成立
移民署：商務個人活動非旅遊
民團促修法 建保母管理系統
打造台中地標 台灣塔動起來
打造台灣 馬總統邀學子圓夢
加薪3% 基市綠議員要捐半年
塑化劑影響胎兒 醫師籲勿恐慌
新台幣兌美元升1.5分
白腹海鵰 首現墾丁
邀吳揆報告 立院不排除臨時會
林義傑休息1天 明天繼續跑
塔里木河全年長流 23年首次
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
東京天空樹 明年5月開張
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立院休會前院會 食管法列首案
人民幣兌美元 再創新高
GPS搜山 NCC：討論階段
台嫌遣陸特使 羅哈斯接菲交長
換私密小物 炎亞綸得紅色內褲
5月CPI年增 去年3月來最高
人文教育偏失 白先勇憂心
勞委會調查 新鮮人薪水升
遊客滯空 日纜提補償措施
走出家暴 余祥麟用拳擊贏自信
SJ-M離台 粉絲尖叫送機
聯測登記分發 80志願要填滿
逆子家暴入監 出獄又毆父
高市智慧運輸 增設路況監視
南海爭議 越女星穿旗袍遭轟
受駭連連 索尼恐付近億美元
臉書谷歌搶市 團購龍頭沒在怕
高樹芋頭節 打品牌邀品嘗
恐塑毒 關鍵字搜尋暴增
安滅菌若疑慮 衛署建議暫不用
父接跳樓兒俱亡 陸式父愛惹議
癱瘓天使熱愛生命 畫出希望
塑毒衝擊 食品股營收蒙陰影
高應大氫能車 7月挑戰國際賽
李娜排名 全球第4
統一LP33 逾5萬顆明銷毀
塑化劑求償 郝：1個月內彙整
精神病患毆母傷人 警制伏
兩岸協議檢討 8日聚焦5議題
花東鐵路電氣化 關鍵工程突破
陸：利比亞外長 抵陸訪問
愛旅遊 3學子充氣帳棚奪金
憂財政 台南議會北上陳情
毒菌奪23命 歐檢討警示制度
國防部新大樓延宕 監委調查
立院三讀 性霸凌最重可退學
闖日海域 被捕台漁船長獲釋
拘禁少女 洗車廠老闆被訴
苗首家庇護工場 揭牌營運
量縮盤整 新台幣收升1.5分
水田伏流水再利用 彰縣展成果
淡水設計旅館BOT 反應熱烈
紀念開圳 曹公文化節開鑼
超商偷酒辯失戀 男子跪地求饒
金門查塑毒 啟動檢驗機制
灌票代筆刪文 陸禁55公關網
南沙爭議區 菲提共開發
雙英對決 扁預言小英勝
貪污修法三讀 送紅包行賄有罪
潘基文尋求連任 陸表態支持
涉偽造陳菊行程 曾文生判2月
檢測未過 台4飲料遭星禁
杯樂染塑 中市追查供應商
塑毒產品未下架 衛署祭重罰
預期升息 10年公債競標意願低
好樂 港公僕加薪幅度十年最高
塑化劑風暴 馬總統明開會因應
新發橋通車 總統駁南部無建設
主計處：5月物價溫和上漲
檢舉烏賊車 拍照佐證拿獎金
貨車掉化學桶發惡臭 台塑清理
搭訕少女伸狼爪 運將遭訴
姐妹校30年 台美醫大締新約
智利火山噴發 留意影響航班
越民抗議 陸重申南海主權
治安改善 總統盼再接再厲
寶萊塢之王 印度影壇掀論戰
陳菊：檢討未徵收學校用地
前董座被起訴 台灣金聯低調
鴻海進駐高雄進行中 未生變
陸租賃市場俏 台資銀紛搶進
猝死症奪嬰命 保母改判無罪
陸外交部記者會 圍繞利比亞
楊永明投書西媒 強化務實外交
45億元聯貸案 土銀三陽簽約
自由行連保責任 旅遊業保留
產業座談 劉憶如：助地方發展
司改列車赴苗 量刑輕重成焦點
旗津國小海外奪獎 載譽歸國
楊淑君電子襪案 敲定8月仲裁
拒絕聯考的小子 大陸也有
清境違法民宿 檢察長決嚴辦
台大圖書館小憩 女學生遭摸胸
戴克辛資產案 盈拉遭控作偽證
農產生產履歷簡版 2月內出爐
傳葉門總統40%燒傷 肺塌陷
小三通自由行 納福建省問題小
氣銀行刁難 316萬硬幣償貸
參加縣運會 教練疑性侵女童
與台商搏感情 吳揆：盡力服務
遠航擬7月增飛吳哥窟馬公
金管會核准永豐金申設南京租賃
賓漢老闆長子列被告 5萬交保
緝毒犬寶寶 徵寄養家庭
高市府代驗擠爆 逾千件待驗
陸教師宿舍引爆手榴彈 2死
王貞治：早該在台辦世少棒賽
兩岸交流速度 近半民眾說剛好
德產業紡織展 台灣獲好評
福島輻射外洩 上修至2倍多
雲林產業發展 須考慮地層下陷
兒盟：保母登記制才能全面納管
頂新砸1.6億 培養國際人才
泡麵有無塑化劑 大陸掀話題
今彩539開獎
江宜樺訪失智者 尋被遺忘時光
全外資化台茂 確定開第二店
大樂透開獎
糖果也染塑 孩童恐已下肚
大腸桿菌感染 德增94例
德國腸出血性大腸桿菌 陸嚴防
高美護理科 教育部專案輔導
耍大牌 陸冠軍選手雲南撒野
邵逸夫獎公布得獎名單
肉價漲 全球糧食價近歷史高點
母中樂透停補助 父為兒提訴訟
明台產險加發佣金 遭罰
日月光切入智慧手機供應鏈
信評：今年銀行業成長仍受限
綠委質疑圖利大盤商 台彩澄清
污水廠除DEHP 環署掛保證
邀吳揆報告塑毒時間 待協商
動脈疾病風險 女菸槍高20倍
楊淑君事件 許安進籲審慎處理
金管會：助銀行導入IFRS
梁英斌高麗大學演講獲好評
大樂透頭獎摃龜
苗栗追塑毒 1產品疑遭污染
告別血監 馬總統明恢復捐血
梅克爾訪美 面對戰爭經濟課題
今彩539頭獎1注中獎
世衛：揪大腸菌源頭十萬火急
林泓育開轟 桃猿輕鬆贏
外交部：積極維護南海主權
滬電視節 兩岸合拍偶像劇吸睛
媒體寫賈伯斯訃聞 蘋果不爽
漫畫迷新增收藏：博士學位
內政部：兒少修法與報業有共識
保母納登記 兒童局：循序漸進
牽手力挺 卡恩政治路重燃希望
貴婦勒贖案 前ALA員工起訴
剛果維和涉性侵 印陸軍調查
歐巴馬梅克爾重申美德盟誼
潘基文尋求連任 歐巴馬力挺
迷途羔羊的希望農場
國債鐘 5月每人21.1萬元
中國內蒙古秋後算帳 近百人被捕
宏達電5月營收 站上400億
i-me-i 免費數位雜誌讓你看不完 !
綠營：馬政府D-day失敗
兩岸當代藝術展 反映現實生活
落實「兒少法」 江宜樺 : 媒體同意建立自律機制
台北免費無線上網 公共場所皆可用
研究所陸生榜單公布 台大最多
量化寬鬆政策
小股東如願 鴻海升股利
國親合作 羅淑蕾盼續溝通
防務新聞：美將在年底同意台F-16A/B升級
假拖吊真偷雙B車 3嫌送辦
台灣黃埔退役將領 端節中國取暖
退役將領北京失言 馬、吳譴責
學歷悲哀！資優女私奔工人！
時隔3年 馬第180次捐血
公佈塑毒品 吳敦義比喻為「林則徐燒鴉片」
德國農莊 TEA BAR 淡水漁人碼頭開張
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台南民宅深夜火警 1死
歐股跌多漲少
手機付款便利 研究估前景大好
抗議政府鎮壓 敘駐法大使辭職
金價自5週高點回落
葉門籲設過渡機構 阻總統掌權
伍茲腳傷未好 美國公開賽缺陣
憂供應吃緊 油價漲
柏老未釋利多 美股跌
復甦不均 柏老稱仍需寬鬆
蔗渣成黃金 巴西生質燃料看好
角逐美總統 羅姆尼共和黨領先
建國百年 走入迪士尼
美報：台灣成功 值得國際研究
油電混合 軍用車輛新趨勢
潘基文連任 白宮表態支持
貪污醜聞 巴西總統幕僚長辭職
布袋戲推音樂 法小宛然新創意
拚外交 台在歐盟表現亮眼
Fed官員：QE3恐沒必要
你不要走！瑞銀加薪留人
柏南奇：美經濟緩慢復甦
懷納醜聞案鬧大 裴洛西也介入
籲抵制選舉 泰獅猴像上街競選
山區午後陣雨 平地多雲到晴
台股開盤下跌13.02點
南韓：北韓射彈無關報復
蔡英文訪德國 暢談民進黨展望
德州殺人疑案 當局未尋獲屍體
馬總統六四感言 墨媒體刊登
兩岸協議檢討登場 敲定自由行
抗漲 世銀籲新興國家加速升息
南韓重視東亞 培育中日人才
希拉蕊會梅克爾 英雌惜英雌
尼農牧部長為吳進木餞行
觀望 台幣盤初小升4.7分
人民幣兌美元 升破6.48
郭台銘鬥志旺 自評去年60分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
慶建國百年 台民謠迴響歐盟
分散外匯儲備 陸狂買日長債
郭台銘：內遷加薪 決定正確
墾丁海膽 再添新種類
安啦 星民眾排隊買台灣茶飲
鴻海調升股利 現金股票各1元
促參10年攝影展 新北市展出
塑毒升級列管 2週後開公聽會
德州大屠殺疑案 警方被耍
隔3年再捐血 總統：感覺很好
越匯率穩定 但危機仍在
電子弱傳產強 台股量縮盤整
人民幣匯價 再創匯改新高
南印巴士起火 23人被燒死
居民抗議 反對嘉東變電所
周美玲個展 感動紐約客
駭客謊報 加總理緊急住院
女孩日記 小紅豆MOD登場
林毅夫：二次探底不太可能
吳揆：查塑毒要像林則徐毀鴉片
南韓部署FTA 防陸取道出口
瀋陽台灣名品 紡拓會率團參展
徐旭東：台股萬點不是問題
加警擊斃流浪漢 又奪路人命
董氏：運動飲料多未標含起雲劑
綠促重提追加預算 藍有意見
塑風暴 吳揆願赴立院報告
人魚像納美人 動物星球揭密
錯報作文題 央視擺烏龍
翁文祺：台印宜速簽FTA
台2保健食品含塑 在星回收
工地土石滑動 3車陷土堆
美商白皮書 兩岸經貿應審慎
靈媒亂報大屠 德州怒追烏龍案
景氣回升 資安軟體營收成長
扶助弱勢 青輔會祭7千職缺
聯準會引復甦疑慮 亞股跌日圓升
不分國共軍？吳揆不能接受
退將傳失言 總統譴責
成醫承接南醫 總統：樂觀其成
塑毒案 總統：莫怕家醜外揚
東部加開復興號 暑假有優惠
陸客來台觀光 政府：千億收益
IFRS 4家範例7月底出爐
印巴核彈頭各增20至30枚
總統：要讓護理人員準時下班
藍部分選區提名 恐拖過18全
退將傳失言 國防部徹查
單車成年禮 卓伯源勉鐵馬精神
冒名詐貸 銀行前副理判4年半
郭台銘：鴻海百元實在便宜
郭泓志10日進入復健賽
港府：停售23款台果漿果汁
抽查藥局 業者怨業績少3成
立委籲大法官 勿與社會脫節
區間盤整 新台幣午升4.3分
夜鷹擾人 鳥會：頂樓防築巢
世界海洋日 啟動愛鯊禁捕募款
陸軍實彈射擊 強化作戰能力
核四變更千項設計 台電遭糾正
菲候任交長：以交通帶動經濟
撤告？吳揆：支持楊淑君堅持
手感強強滾 蔣智賢連4場開轟
E3展開幕 台灣館搶搶滾
不怕北約炸強人硬 各國續斡旋
退將傳失言 吳敦義：不能接受
新北家居用品大賽 徵選開跑
世界海洋日 愛鯊婚宴不供魚翅
台股收盤跌49.57點
震災波及 日4月盈餘創新低
抓賭引執法爭議 警方允檢討
北北基聯合申請放榜 高職熱門
台業者：重建MIT食品光榮
台股收跌49.57點
陸生缺額6成 台大：限制太多
量縮小跌 台股守住9千點
6月台指期跌58點
親民黨爭立委 吳揆：不樂見
全球工業地產 東京最貴
雕百斤芋 國際廚藝賽奪2金
拒受檢 印吊銷陸藥廠供應執照
立志當獸醫 腦癌生訪動物園
6月電子金融下跌
研究所招陸生 缺額率62%
上網費大降價 270萬戶受惠
救人被判刑 立委籲政府伸援手
防塑污染 南市銷毀首批產品
掃塑毒 基隆查烘焙業
幫陸客擔保 旅行業者多反對
美商白皮書 台人才不符期待
拚人氣 龍山寺地下街辦促銷
全台商店掃1輪 2萬食品下架
求職 民代提醒小心被騙成共犯
綠控違法輔選 中市府澄清
陸配抗議 籲民進黨公平對待
除名律師打官司 詐欺罪判刑
消基會：塑膠砧板測出致癌物
送資源回收物 老翁遭輾斃
查塑傳烏龍 新北市查無宗亮
國親關係 吳敦義籲團結
單車成年禮 2中暑2摔車送醫
OAS通過聖薩爾瓦多安全宣言
斷層掃描影像品質差 監院糾正
野溪戲水 女童鼻內出現水蛭
傳發言不當 軍方：夏瀛洲否認
耳廓長痘 竟是罕見耳癌
三大法人賣超台股15億元
花草茶農藥超標 糾正農委會
醫療專區設鳥松 高市：尊重
元大金併寶來證 公平會：准
聯測登記 估比去年低4至6分
高市議會閉幕 下會期遷鳳山
太陽光電失策 監院糾正經濟部
動保人士促修法 禁用捕獸鋏
推有機農業 新北擬設市民農園
韓釜山港和山東4港策略結盟
那瑪夏機關選址 菊：安全便利
江國慶案 最高院駁回非常上訴
10年調查 英雄變狗熊
港媒：陸首艘航母 傳十一試航
尋仇砍斷右掌 男判賠280萬
新台幣兌美元升1.5分
涉非法處理廢棄物 11人交保
美國偶像助攻 史密斯飛船再現
薪情未達標 員工揚言跳樓
兩岸協議檢討 陸重申九二共識
霸凌超模 國生小百合演過癮
複方添加物 董氏籲查驗登記
同學反目 男子中槍送醫
赴法打工度假 暑假可望成行
女子閃婚後失蹤 家人報警協尋
推動防疫 學子行動劇入社區
中央氣象局氣象報告
聯發科併雷凌 公平會准
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聯測考高分 捨建中選高職
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台半導體業 節水環保成效佳
謝國樑：核四安全採最高標準
5月出口278.8億美元新高
蔡英文：不會退讓政治換取經濟
分享人生滋味 媒體作家出書
大選近春節 未必影響台商投票
研所首招陸生 李嗣涔：還不錯
陸工信副部長奚國華 下週來台
帥化民：退將不宜參加統戰活動
市區禁電動自行車 深圳爆爭議
談兩岸協議 檢察總長赴大陸
楊淑君案 趙麗雲：若錯應撤告
因應少子化 台大首創人口學程
小兒抗生素 衛署再驗仍有塑
新竹大學生 最愛台積電
心情嗨不嗨 音樂相呼應
跨國詐騙 匈牙利女子來台報案
新疆連4震 考生緊急撤離
釘妻案 法官疑老翁餵毒
花蓮地震 規模3.5
杯樂染塑 昱伸惹禍
震災拖累 世銀估日近零成長
難忍環境聲響 過動症作祟
申根免簽 台灣護照好好用
中華男籃出征 力拚亞錦賽門票
手機比照菸盒 避電磁波印警語
傳葉門總統傷重 能否返國成疑
客台邀學童 跟著賴和去壯遊
住宅補貼 7月初受理申請
蘭嶼大船下水 加開客輪
被控違反著作權 沈慶京起訴
總統：經濟方向正確 超越綠營
佳能相機設廠 帶動嘉義發展
澄清湖蔣公行館 維護良好
多元台灣 戲說百年
觀光局：重拾遊客對台食品信心
金門拚觀光 拍婚紗獎助2萬多
違反著作權 音樂王：不解
法國在台協會更名 服務不變
吳珈慶出局 中華隊8人晉級
賊稱只偷1隻蝦 法官不信
塑化劑 沈世宏：環署無瑕疵
搖頭晃腦路檢亂停 2毒蟲露餡
中華電寬頻降價 三百萬戶受惠
高普考熱門 錄取率1.61%
量縮盤整 新台幣收升1.5分
爭取自由的鬥爭 再次蔓延印度
小六童照顧雙親 以醫院為家
科學技術 還原埃及王子樣貌
藍：盼國親合作 立場從未改變
黃俊雄布袋戲 有意進軍中國
玉荷包評鑑賽 馮銅森蟬聯頭等
水質被質疑 水公司：安全無虞
2台灣殺人通緝犯 福建遺返
護蒜農 立委促吃蒜顧健康
夏瀛洲：從沒說國共軍皆中國軍
卓越建設獎 北市3建物獲獎
馬：退將若失言 背叛台灣人民
逢甲大學首名非洲博士將出爐
塑風暴 恐傷陸客自由行商機
漢和：陸J20 多用途戰鬥機
決策在地化 人權論壇展關懷
南副市長：向總統反映修財劃法
愛的鼓勵 鐵人魏振展拚佳績
停車場養地 不再稅率優惠
郭董證實投資巴西 生產平板
上海黃浦盧灣 兩區合併
兩岸直航增班 每週550班
屏東高樹銷日木瓜 今年增十倍
瞄準社群 騷莎機台灣全球首賣
總統：加強台印互動促經濟發展
郭台銘盛讚賈伯斯 毅力過人
蕭敬騰感情空窗 期待結婚生子
星前外長訪證嚴 感謝助兒重生
顧能下調全球PC出貨成長
單眼相機成長快 輕巧訴求夯
府：機要人員依法使用公務車
警查獲數十萬噸污泥破壞國土案
江國慶案究責 司改會提再議
李鴻源勘廬山 將促早遷村
奢侈稅時代 首購族當道
8陸艦航經琉球近海 日警戒
駕駛前自動酒測 未來公車吸睛
不滿分手殺貓縱火恐嚇 男判刑
難忘畢業禮 學童化身創世義工
特別費案 王金平幕僚緩起訴
變賣不動產 繼承人清稅7千萬
邀女書記官上山 已婚法官申誡
台幣升 台北生活費排名驟升
看好亞洲賭業 金沙擬進軍台灣
賭債未清 豬哥亮：有命一定還
雄獅美術40週年 要建知識庫
郭台銘揭示鴻海5年計劃
高美醫專抗議教育部評鑑不公
塑毒食品退貨 民眾申訴遭刁難
公司法初審 設定質權設限
小三死後提領遺款 男判還款
長榮地勤偷貨妻網拍 3人送辦
醫院停用安滅菌 籲檢驗兒童藥
郭董公開鴻海雲端運算中心
蘇淑蓉不畏逆境 獲總統教育獎
讓女友回不去 復航詐彈客落網
進口原料意外含塑 捲心酥下架
搶人才大戰 台灣打人情牌
禁捕獸鋏法條 立院初審通過
武俠演村婦 湯唯懷念當媽
江：社會救助新制 縮貧富差距
郭台銘：絕不會退出筆電代工
桃縣掃塑毒 2飲料進夜市
陸將拒訪 夏瀛洲說羅援有澄清
華映簽約處分馬來西亞廠
泰經濟成長 世銀預測3.7%
調查：暑假打工 時薪111元
大雨來了 大陸南方嚴陣以待
劉憶如促台美TIFA復談
經建會雪德水族館 明簽備忘錄
花草茶農藥超標 開班再教育
今彩539及3星4星彩開獎
監院糾正 台電：核四安全
鴻海股東會通過現增10億股
2工人深山施工受傷 海鷗救援
治鼻炎藥含塑毒 利菁也中箭
達比修更猛 陳偉殷無奈完投敗
郭董：一定會進入太陽能產業
塑毒風波 高檢要求全力偵辦
出口連3月創新高
高市稽查塑毒 帶回果醬化驗
反駁依賴大陸 經部讓數據說話
兩岸直航增班 每週558班
貨車撞死人逃逸 司機落網
養老年金 國營事業員工盼調高
陸客自由行 趣台北微博行銷
山區拉水管意外 2工人受傷
總統：查塑化劑 史上最大行動
頭一遭 港終審法院請大陸釋法
郭台銘批巴菲特：小聰明炒股票
上網更快更便宜 費率降2成
北京雷電交加 收衣服遭擊斃
討厭通勤 新北市榜首要住校
板檢：DINP有毒 賓漢故犯
雲縣：六輕太大 地方無力無援
陸客自由行 民宿忙準備
膠囊含塑 統一企業受理退貨
國產進口藥都中塑 來源是謎
受自由化影響 食品等9項入列
泰陸軍倡立安全部 選前敏感
今彩539 頭獎2注中獎
出口成長看好 速度恐放緩
烘碗機自燃 三洋宣布召回
直航大增班 台商：京滬有需求
德疫情再奪2命 美傳死亡病例
琉璃工坊女性配飾展 北京開幕
小三通自由行 福建開放試點
自由行上路 業者：房市可回溫
兩岸協議奏效 14台嫌遣台
選議長亮票 李婉鈺等9人起訴
鴻海告比亞迪上訴庭 9月開庭
美想拖欠債務 陸批玩火
潘武雄棒打兄弟 統一M5
速審速決 內蒙案主嫌判死
4度吸毒 大炳遭訴
陸客自由行 細節還要喬
挽信心 總統決銷毀塑化劑產品
法官懲處過輕 宜蘭地院院長辭
塑風暴政府致歉 總統肯定吳揆
喵喵喵，拚觀光猴硐貓街似天堂
專家：長江流域氣候異常 疑與三峽大壩有關
蔡正元又遭起訴 參選立委風波不斷
台北市公共場所 免費無線上網啟動
府: 機要人員使用公務車「有理」
立委：救災變有罪 法院判例影響救人意願
廣達電腦5月營收 台幣863.93億元
台北市農會 900元鮮筍體驗1日遊
張忠謀：未來股利將超過3元
璩美鳳產子 保密到家
賺最多的跑最快！談塑化劑歸責。
<歷史新聞> 食管局澄清：沒有發佈「第二波 已經公佈有毒食品」訊息
台北觀光客成長率 世界第7
中國警告鄰國 停止探勘南沙石油
微軟「創意履歷」徵選 影、音多元表現出籠
黃瑞華堅辭 賴浩敏：全力慰留
打造服務創新需求 警大首設移民事務組
最佳節能最高安全！福特Mondeo前進高雄車展
兩岸增班 上海北京年票降1成
臺鹽主帥親征 重塑MIT招牌
木瓜檢疫過關 今年輸日增9倍
COMPUTEX 2011》寶工買主將有10％的成長
瑜伽大師揚言武裝 印政府斥責
小英會德媒 強調台海穩定和平
油國不增產 美對油價表關切
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
懷納應否辭職 美官民不同調
亞洲人種聚點 恐顛覆人類起源
醜聞不斷 巴西文官廳長下台
美新防長：解放軍仍重台海
歐股收黑 倫敦跌0.95%
業者施壓 歐盟加碼補償農損
傳北韓試射飛彈 美國不願證實
好消息 大腸桿菌疫情趨緩
廟會鎮頭吸睛 德國人驚豔
巴西取代美國 雞肉出口居冠
台灣之夜音樂會 風靡歐盟政要
美演藝巨星有意角逐紐約市長
震後艱難復甦 紐西蘭利率不變
諾基亞訂單減 德儀下修財測
雞肝殘留砷 輝瑞停售動物用藥
美元升 金銅齊跌
紐約原油收100.74美元
歹年冬 美龍捲風今年肆虐
美股收黑 道瓊跌0.18%
餐飲加持 駐加代表處大出風頭
聯準會：美多數地區穩定成長
建國百年 美康州議會慶賀
台灣之光侯建呈 入圍比國大賞
持續高溫 午後降雨機率增
韓中日FTA 韓：獲利最大
歐洲隨時走 葉明水給免簽按讚
申根免簽 商務人士喊便利
通膨超標 巴西升息1碼
蔡英文：台政治走向理性成熟
時裝設計賽 18位新秀入決賽
台股開盤上漲13.17點
周期表新增2元素 學生哀嚎
申根免簽 高價遊歐團也爆量
申根免簽 到歐洲想走就走
張忠謀：經濟復甦較預期緩慢
山老鼠拒檢撞警車 2男送辦
徐旭東：整合通路發揮綜效
台蘭花英爭光 文化外交奏凱歌
台灣參與歐銀 提升國際能見度
日Q1經濟衰退 幅度低於初估
法官處分輕 立委籲引外部評鑑
綠輔選架構 6月中下旬明朗
滬設新黃浦區 造世界級CBD
盤整 台幣盤初小升
畢馬威：陸成新能源投資焦點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
YSL躍大銀幕 戲外更精采
中央社 獲亞洲卓越新聞攝影獎
大腸桿菌元兇 又指向毒黃瓜
搭車前拉K 美眉被移送
台積電太陽能策略 技術領先
OPEC現裂痕 沙國執意增產
台股整理 業績及權值股為指標
尼加拉瓜去年貧窮略減
獅子鄉芒果 披上排灣味時裝
橘營搶立委 王金平：再溝通
防漏洞 小企業資安建置功能多
塑風暴 保健食品業提3要1不
股價百元偏低 鴻海上漲表態
轉變發展模式 陸訂4大開發區
憂鬱醜小鴨 靠運動蛻變成天鵝
施崇棠：華碩把握雲端商機
台股二千金 大立光誕生
北韓開放自駕遊 首批陸客出發
前女籃國手 助學生甩憂鬱
國家公園露營 7月起5梯次
缺錢買毒 連灑水車電瓶也偷
翁立友拚金曲 同門送秘方養嗓
公寓私設招待所 警逮8毒蟲
尼總統伉儷餞別吳進木夫婦
北韓：不需再談兩韓對話問題
台積營收增2成 張忠謀有信心
暑假旺季 高鐵每週增12班
航空人員考台鐵 老店有新戲
E3展 台灣館依舊熱絡
越南車市熱 國際車廠搶進
奢侈稅首例 毛皮衣押金30萬
星媒提台傾中 代表處反駁
日頭赤焰 10分鐘曬傷
選議員輸4票 重驗仍敗
索尼影音網路服務今天恢復
台積蘋果扯上邊 張忠謀不驚訝
塑毒加少產 水果身價漲
得不到肯定 黃瑞華堅辭
向東取經 印度設中式工業城
補貼太陽能 張忠謀不建議
京滬高鐵通車日 即將宣布
大考中心英聽測驗 9月試辦
十鼓獲補助 推動觀光定目劇
一頁台北首度在芝城映演
宸鴻股價近千 董座：戰戰兢兢
自己做較安心 果汁機大賣
陸：海軍將在西太平洋訓練
美國E3展 App遊戲正夯
認證標章多 農委會將整合
宜蘭外海地震 規模4.0
搶搭百年夫妻 保險宜集中管理
退將登陸 總統要訂規範
盤整 新台幣午貶1.4分
菅直人或8月下台 接班人浮現
張忠謀80大壽 工作加閱讀
ETC傳收回國營 徐旭東不平
疑重油外洩 六輕再傳冒煙
整合困難 日本聯合政府破局
退將傳失言 綠要求停終身俸
雲林缺貨高雄買毒 3人送辦
大立光：產能持續不足
薪傳聖火 佛州僑胞轉交吳英毅
台股收盤跌6.59點
塑風暴 學者：要讓民眾敢吃
租公寓改造槍械 男子送辦
徐旭東：未來生活 手機搞定
陳碧玉：不會再申請綠卡
日高輻射區又增 民心不安
台股跌6.59點
台海漁源漸竭 陸投放種苗
橫盤整理 多頭架構不變
中壢工業區傳火警 無人傷亡
施崇棠評華碩 90分以上
蘋果成為全球最大晶片買家
長照中心涉餵逾期品 新北追查
網路IPO紅火 藏泡沫隱憂
6月台指期漲1點
刺死嗆聲酒客 幹部判19年
外部評鑑 大法官被提名人贊成
抗塑涼方 雲林果汁進軍連鎖店
食品遭塑 阿基師：摔倒再站起
英聽成績 申請入學可列審查
6月電子跌 金融漲
嫖雛妓 3人罰上課2年
連8年國手 張宇翔以攀岩定心
18歲投票 2準大法官認同
冒煙 台塑：停車正常現象
印度成功試射大地二型飛彈
婦人遭機汽車連撞死 駕駛逃逸
揭違法起雲劑 楊姓技正獲獎章
抽查補習班 北市：違規者重罰
5大類查塑 吳揆：本週檢驗完
金改案 扁家保管室租約有異
三大法人賣超台股11億元
上海好熱 老闆得發高溫津貼
吳釗燮：綠執政陸不致毀各協議
無畏奢侈稅 高檔車互別苗頭
減稅負 陸促物流業發展
山區落雷 貓纜暫停服務
金山運動廣場成立 籃球員助陣
糾眾毆傷同學 判刑7年
綠促重提追加預算 藍：討論中
環署預告 8塑化劑列管升級
蔣智賢棒子火燙 連8場安打
台南水雉區參觀 將放寬限制
蔡英文：建構再生能源產業鏈
彰化設安心看板 民眾免擔心
蒸汽火車頭復出 鐵道迷溫舊夢
首季經濟成長 估6.55%
傳銷以推廣銷售為主 違者要罰
竹聯幫涉恐嚇取財 警逮13嫌
旱轉澇 長江中下游大雨
南海爭執 越總理：捍衛海域
外交部：英愛打工度假協商中
展演場所消安檢測 缺失再追蹤
新台幣兌美元貶 6分
製藥廠火警 延燒緊鄰輪胎廠
大法官被提名人：終身職可檢討
賴清德赴立院 為財政三法請命
北藝大金門行 傳唱御前清音
全球首款3D比基尼 吸睛上市
BERI投資評估 台灣第4
愛瘋修改系統 可關閉定位功能
新唐人續租中華電衛星 無交集
畢業挑戰賽 上山下海過九關
陸：美超級大國地位難撼動
曾國基告別觀光局 賴瑟珍不捨
南航徵空服員 錄取率僅2%
含昱伸原料 5廠12藥品回收
藍正龍想生孩子 談塑色變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
來台宣教35年 神父獲永居證
騎機車偷鋼材 2嫌得手22次
全美最大博弈集團 有意來台
與自然共舞 官水楯獲模範農民
搶陸客自由行 新北首推海祭
塑化劑風暴 立院邀吳揆報告
金改案 證人指曾收扁贊助款
怕塑 屏科大產品搶手
奢侈稅前 名人進場買豪宅
高雄學園主委交接 陳菊監交
撿眼鏡撞上路邊車 父死妻傷
連鎖加盟 經營成本要透明
搶攻觀光醫療 花蓮跨業聯手
冷鋒過境 青海6月仍飛雪
性霸凌退學 準大法官疑違憲
韓進口商品展 台產品受青睞
強收魚貨規費 南市警逮9人
英特爾推WiDi 筆電進客廳
金管會有條件准潤成買南山
環署：塑化劑提升管制石綿待禁
捐肝救父 孝警績優獲表揚
遭誤解失言 夏瀛洲：寒心
陸維權人士出獄 恐遭軟禁
工研院技轉藥物予萊特先進
竊公路導標 警逮男女2嫌
新光三越 成都店開工
落雷停駛 貓纜已恢復營運
堅稱兩韓秘談 北韓揚言揭密
百蝶花兔驚豔 中市府有藝思
知名賣場麵包疑含塑 北市徹查
新光三越成都店 2014開幕
腦麻生受獎 感謝母親支持
裕珍馨：產品未用起雲劑不含塑
遠傳延展中國移動私募案
郭芝苑音樂之旅 詮釋台灣味
李泰祥歌曲音樂劇 藝術節登場
熱帶性低氣壓 不排除成輕颱
美濃客家玩美食客活動揭幕
陸：願接待利比亞反對派來訪
吸收學生暴力討債 8人送辦
央行助貶 新台幣收貶6分
拾荒老人跌落安平港死亡
標靶藥列給付 肺癌患者受惠
平面顯示器展估4.5萬人參觀
曾愷玹任孝親大使 鼓勵行孝
買兩盒雞蛋 成千萬富翁
溫網闖8強 盧彥勳出紀念公仔
黑槍查緝不力 監院二度糾正
陸高鐵猛發展 風險跟著來
經建會與雪德水族館 簽備忘錄
喝鮮榨果汁 抗塑又利農
雲林出擊塑毒 通報不實祭重罰
華碩平板Q2衝40萬台
台塑化煉三廠冒煙 幸未釀災
北北基登分 聯測最後入學管道
下半年消費電子 聚焦4產品
亞洲卓越新聞獎 台灣媒體發光
法財長登門拉票 陸不表態
國泰金估今年經濟成長破6
桃園校園飲料含塑 下架7千瓶
追毒塑 基市：12日前完查
退將赴陸 陸委會：心中要有尺
省思文化 大學生尋台灣7種味
上海公開賽 台女撞士表現搶眼
鴻海賽博數碼 進軍鄭州
南沙爭議 菲籲陸信守和平承諾
猥褻年幼兒女 不倫父被訴
道路拓寬缺失 林岱樺要求改善
中學缺無障礙設施 教局：補救
金門馬術營 兩岸青少年作伙來
夫妻摔落山谷 相互打氣求生
台東豐年祭141場7/3開鑼
校園大哥 變身障生守護天使
台星協議 經長坦言年底難簽
違反空污法 台塑氯乙烯廠停工
遠航飛兩岸 機隊規模是關鍵
京滬高鐵跑得快 卻暗藏危險
連宋餐會 國民黨正面看待
加盟總部5大行為 公平會禁止
越南指控大陸 又破壞探勘船
小三通自由行 金門盼緩步成長
諾基亞營收倒退 標普砍信評
陳秀卿公祭 王金平任治喪主委
青年創業座談 追夢成功故事
實驗室檢驗慢 出口貨櫃卡海關
印尼市場 台灣資通訊商反應好
台觀光醫療 鎖定陸港澳客
簡訊冷颼颼 電信業心驚驚
金泉航線5週年 客量破35萬
促銷台精品 印女星低胸吸睛
T台遭染色 要求吳宗憲更正
東發條例 民團憂土地財團化
潤成買南山 須補提現金60億
避家暴改章戳日期 外配遭函送
麵包檢出塑化劑 全聯：已下架
奢侈貨進口疑慮多 全繳押金
民視換照案 NCC明公布
南山案 投審會：審查時間未定
金門引博弈 李沃士：公投決定
巴西新文官廳長 決師法總統
陸：開發南海 要北京點頭
能源消耗 陸超美居冠
羅昌發：ECFA爭議國際仲裁
今彩539開獎
北市市民熱線 亞太最佳客服獎
總統：免簽國家增 欲罷不能
威力彩開獎
復甦動能減弱 英國利率不變
農村重劃變相 監院糾正內政部
會粉絲 馬辦發言人網頁明上線
台當代藝術展 羅馬驚豔
使用昱伸千賓原料 12藥品回收
義大世界案 監院糾正高市府
企業找人才 微軟看BAD
植入性胎盤風險高 小心大出血
欠債拒還殺2人 男死刑定讞
地方區域計畫 首納民眾參與
投資陸企蹈地雷 知名基金虧損
消保會籲塑毒受害者登記求償
遠傳擁集團優勢 行動商務加速
新聞局：流行音樂需各界支持
漢和：日本未加強偵察陸海軍
網協盃 台灣選手提前留雙冠
上海大火 54人受懲
帆船好手官琦英文滿分上北一女
東亞資格賽 陳順詳遞補林志傑
潤成投資南山 擬高規監理
通膨飆 印度恐再升息
北北基入學 剩餘近2萬名額
電玩核照案 張宏年無罪定讞
吃南山門檻再升 增資否受矚目
威力彩 頭獎摃龜
鼠輩衝擊旅遊業 沙巴下令撲殺
南海爭議再起 越控陸侵犯主權
游資炒作 陸玉石價飆漲
今彩539頭獎3注中獎
小英：和平穩定是兩岸共同利益
板檢傳9證人 追賓漢塑毒起源
荷蘭甜菜芽驗出大腸菌 停售
推動遊艇發展 民代批重北輕南
高市掃塑毒 口舒樂軟膏回收
陸獨立候選人 官方：無法源
涉違證交法 亞化前董座判9年
陸房地產泡沫恐破 經濟衝擊大
疑飲料含塑 台東查封6千公斤
學者：投資壽險門檻拉高
網路交友玩4P 男起訴
黃瑞華請辭 法界看法不一
少奶奶抗癌私房菜 病患喊讚
揪塑英雌獲表揚 激勵檢驗員
追染塑水果粒茶 中市查華順
健康動起來競賽 老人活潑再現
北市周六不收停車費 7月試辦
兄弟逆襲 統一停在M5
AKB48選舉 前田奪回冠軍
IMF總裁寶座 在法財長眼前
以「抽象」畫「具象」──李民中的微物大派對
行政院表揚楊姓技正 大功2次晉1級
將領大陸不當言論 馬：研擬言行規範
美國商會：台灣過度依賴中國市場
震災核災重創日本經濟 比想像嚴重
中國人拿美國綠卡 去年逾7萬
兩岸當代藝術展 國美館展出
自由行陸客逾期未歸罰旅行社停止送件一個月
總統參觀義美食品 訪視檢驗室
新制上路觀眾100元買文創劇場門票政府補助75元
福容愛之船遊輪飯店 蕭、吳同台造勢
慕夏大展6/11至9/12故宮登場
陸艦連日現琉球近海 共11艘
台灣發明團 拜會駐教廷大使館
拉艦案上訴駁回 軍方研究索賠
巴黎法院裁定拉艦案 法方要賠
拉艦案 泰勒斯願賠
當年鋤奸 9旬老婦今承認誤殺
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
拉艦案不再上訴 泰勒斯願賠
美陸戰隊：足以因應反艦飛彈
高壽90 菲立普親王享受人生
歐股終止連6黑
21年前女童命案 2嫌羈押
金漲銅跌
21年懸案偵破 DNA建功
權力轉移可能性 老格親信密談
高度警戒通膨 歐銀7月恐升息
德溶血尿毒症病例增 未再奪命
法將助台灣 追討拉艦案佣金
油價攀抵1週高點
養兒成人 美國得花22萬美元
數據利多 美股收紅
獎勵綠能 巴西發展低污染車
智慧手機今年銷售料成長55%
巴義起爭端 國際法庭見
台灣製造不再自豪 僑胞感嘆
台自閉症畫家 威尼斯發光
紐約遊更便利 公園免費上網
軟實力之光 德國人肯定台灣
潘內達：美須關注中軍現代化
蔡英文：將更積極與中國對話
美初申失業救濟人數意外增加
拉艦案贏違約賠償 佣金仍待追
京都議定書難搞 加拿大拒絕
輕颱莎莉佳形成 撲台機會小
爭世銀總裁 希拉蕊否認
台股開盤上漲49.79點
美元貶值 外貿逆差減少
推桿難得勇 曾雅妮落後3桿
州農高球賽 妮妮捕鷹暫列第4
近一年首見 韓生產物價下跌
花蓮外海地震 嘉義2級
債王看走眼 重新加碼美債
閃耀動人 凱特華服出擊慈善宴
惠普7月加入平板戰局
IMF總裁 尼支持卡斯騰斯
晚自習後未離校 高二生跳樓亡
202兵工廠案 今闖環評大會
防鬧場 國巨股東會管制嚴
表現負期望 蔡宏圖向股東致歉
王金平：連戰盼馬宋會面
新台幣盤初小升
抗通膨 南韓今年第3度升息
共同行銷農產 南投怨中市不顧
荷回收毒甜菜芽 德查餐飲業者
腋下動刀斬汗腺 揮別惱人狐臭
台兩產品含塑未通報 大陸驗出
藝文看板 民生社區尋創意魅力
華文電子商務 目標兆元
拉艦案 台灣同步追討民刑鉅款
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
總統：台南可做文化首都
湖北暴雨成災 18死百人傷
電子股壓回 跌破9000
外拍有詐 攝影師遭仙人跳
因應物價漲 韓調高利率一碼
中信金股東會 辜濂松未出席
21年命案 法務部：追訴有效
國巨股東會 投保中心槓陳泰銘
哈雷網賽 盧彥勳不敵梅爾
求職茫然 應屆生留任不到1年
8歲一日列車長 立志考台鐵
台灣網購商機逾兆元
玉米飆高 全球供應吃緊
政策轉彎 蘋果不硬綁數位訂閱
大陸前高官違紀 雙開
台綜院經濟研討會 劉泰英主持
NBA 小牛踢滅熱火 聽牌
世衛稱中國台灣 美參議員抗議
亞股揚 美消費信心好轉
大陸4款速食麵 港驗出含塑
立院三讀 黑心食品業者加重罰
飆破38度C 美東7人熱死
雷倩考慮選立委 不披橘袍
日本人真苦 自殺年逾3萬人
張家祝：兩岸航線是薄利多銷
郭泓志復健賽 1局無失分
母缺錢 涉嫌刷女兒信用卡
塑化劑案 綠促重提追加預算案
泳池加氯粉 爆炸傷人
吵架傷妻手指 教授判賠31萬
南海新爭議 越中網路開戰
新台幣午升3.8分
心頭小鹿亂撞 把脈找病因
進口激增 陸貿易順差低於預期
盼自治速立法 原住民立院陳情
雙K毒害學子 K2毒性勝大麻
拉艦案 軍方要求履行判決結果
郭泓志先發 復健賽1局無失分
法官法協商 藍綠仍不同調
宅配毒品 2嫌送辦
陸生來台 諮委主張一步到位
校長英語唱歌仔戲 迎美國友人
1-5月 巴拿馬驅逐166外客
資策會：陸電子商務成長快速
一條高速公路 扳倒粵30貪官
台股收盤跌163.12點
法網加持 李娜戰袍爆紅
台股收跌163.12點
北市整合平台 推學習型城市網
央行千億定存單搶光 利率再揚
專偷黃金古董 鐵窗大盜被逮
6月台指期跌200點
國務費案 扁批政黨惡鬥
災害防救演練 陸海空總動員
立院三讀 漁民健保身分放寬
電子殺盤 台股大跌163點
追加預算三讀 軍公教7月調薪
高中開放自學 教選盟盼增配套
首支宣傳片 馬辦發言人臉書有
202兵工廠案 環評過關
6月電子金融齊跌
台東外海地震 規模4.2
毒癮難耐強盜手機 男子落網
渠中洗蔥蒜恐污染 待廢止
渠中洗蔥恐污染 農委會：待驗
海研五號下水 海洋調查大提升
午後對流 中部以北東南部大雨
山區午後落雷 貓纜暫停服務
海峽論壇明登場 簡文秀獻唱
海外百名青年 十月鐵馬環島行
暴雨釀土石流 湖南15死
中興新村開發案 環評通過
三大法人賣超台股180億元
追加預算過關 藍綠意見不同
胡志強大啖麵包 讚食在安心
學生被球砸傷 體育老師遭訴
正中好米 食在美味
退將赴陸規範罰責 藍綠無共識
大安森林公園 免費露天音樂會
愛德萬併惠瑞捷 公平會准
警大畢業典禮 總統贈言勉勵
Fed傳將擴大金檢
千呼萬喚 谷歌雲端筆電始出來
台積電5月業績 近3個月新低
震害 豐田全年財測降
股漲 美家庭財富增債務減
變出療癒料理 梁瓊白慢活抗癌
塑毒受害爭權益 犯保分會協助
副總統:經濟轉型 觀光具潛力
職涯體驗 原鄉學童化身店員
生技園區 翁啟惠：6年內完工
科博館展絲路行 林義傑遙問候
食管法修法 改飲食習慣契機
張國煒重返長榮航董事會
新台幣兌美元貶5.5分
演活末代舞者 曹馳紅回亞洲
防毒塑 學者籲建化學物質履歷
雕塑家段存真 西班牙辦個展
拉艦案獲賠 雷倩：遲來的正義
5月稅收年增4.5%
全國船模大賽 義大雙料冠軍
用歌寫原民歷史 逐鹿傳說領頭
莎莉佳直撲而來 閩粵剉咧等
塑化劑案 陳沖：盡力助民解決
國民黨呼喚失聯黨員 盼回娘家
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
總統訪義美 強調正派經營重要
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
幼托整合 民國101年上路
竊鋼筋變賣 1嫌遭逮
美國家反恐中心主任請辭
中市送驗品項 38件疑含塑毒
武裝競泳 各軍種卯勁拚高下
悼印度畢卡索 沙雕像遭破壞
婦人燒炭尋短 疑遭詐騙
99年運彩盈餘 北富銀繳齊
民視提6點承諾 NCC換照
藝術期末作業 海大生全裸自拍
吳揆：食品安全融入課程教學
熱茶賣90元 星民喊離譜
形象置「肚」外 美松鼠肥如球
天津市府週遭驚爆 3傷
長春石化氣爆 劉政鴻要求改善
9件文創業 申請產業優貸
拓展票源 小英總部擬設新北
總統：高職免學費 今年實施
陸：越南嚴重侵犯中國主權
立院三讀 路邊停車擬30分計
外資匯出 新台幣收貶5.5分
嚴懲駭客 歐盟擬加重刑責
李秀華遞補金湖鎮代表
萬通董座：台灣法治 人民幸福
李安電影殺青 片場贈中市
電子研討會大咖雲集 投稿延長
傳德解除生食黃瓜番茄萵苣警告
體院畢業生 期末報告出書
南投首批塑毒果汁 污水廠銷毀
建捷運遇遺跡 朱：不影響進度
大陸萬通 轉投資淡水建案
台股本周跌2.3%
精溝通善解人意 性滿意度高
防塑毒 學者籲擴大源頭管制
高鳳校慶 驚悚鬼屋受歡迎
7旬翁圓求學夢 獲國中學歷
手機掉水中 搶救6步驟
黃琦出獄 心知未來更危險
演藝模特兒班成立 藝人談甘苦
扶持同學3年 國中生獲服務獎
今年前5月 陸外貿順差續減
華南暴雨 湘鄂數十人死亡
含塑化劑原料 屏縣銷毀
嘉義飆36.6度 全台最高溫
兩岸國際掃蕩詐騙 逮598人
關西電籲省電 大阪知事不滿
鴻海5月營收 月減2.14%
黃瑞華獲宜蘭縣榮譽縣民殊榮
本周台股市值縮水2.32%
中共建政後首次 武漢辦賽馬
錄音帶案作偽證 陳春生遭判刑
貨櫃藏輻射廢鐵 超標逾萬倍
北市明焚毀塑毒產品
王如玄：年底失業率降至3%
台南檢警緝毒 連開2槍逮人
長榮航新董座 鄭光遠出任
東亞資格賽 中華1分氣走日本
宏??5月營收月增25.88%
密電：美阻台灣零件流入伊朗
塑毒風波 吳揆：協助集體求償
學生國考上榜 玄奘退學費獎勵
黃瑞華請辭 案件家屬盼留下
假銷毀真牟利 基隆關員被訴
踢破睪丸嗆沒LP 罰一萬八
妻與人親密 醋男灑噴霧遭訴
死刑用藥 歐議員籲禁止出口
1至5月營業稅 歷年同期新高
驚 央視女記者遭割鼻
來台陸客 脫逃比率十萬分之三
太陽能競爭 集團對抗
加氯粉失當 金門泳池氣爆傷人
潤成附條件買南山 保戶平靜
北捷換電梯 出動爬梯車
塑化劑求償 北市免費法律諮詢
買境外基金 先確認合法性
防塑化劑 吳揆籲廠商設檢驗室
電子商務潛力大 創新為要
台壽接班梯隊成形
生技園區過關 張曉風：為賺錢
香港揪塑毒泡麵 台灣未進口
上海電影節明開幕 紅毯濕漉漉
陸一特成立總會 續爭取權益
越中部外海將實彈演習
港府打擊炒房 再收緊房貸
天使手指陳瑞斌 洛城演奏黃河
傳產觀光工廠 招攬陸客自由行
陳信安最後一擊 照計畫走
婦產科吃鳳梨 新生兒旺旺來
節能減碳 吳揆：5省加2省
越船再遭破壞 網友冷靜面對
乙烯缺料 經部：高值業者優先
復甦廣泛 德上調經濟成長預測
批公司賣黑心食材 男遭訴
元大金控進補 獲利突圍
猿想找費古洛 獅認為難度高
涉恐嚇被起訴 陳萬得喊冤
嫌鄰吵鬧縱火砍殺 男判無期
副總統：公共建築進步大
陸客自由行脫逃 業者籲暫免罰
銀行最低流動準備比率 將提高
訪德英 蔡英文：成果豐碩
蔡正元被判刑 藍：考紀會處理
今彩539開獎
嘟嘟傷未癒 廖文揚將初先發
大樂透開獎
三大利多 西門商圈搶樓
廖了以安排馬宋會 等宋回應
畢業傳情 樹德科大鈕扣回憶
政院支持 活化蚊子館動起來
追塑毒 檢方查舊賓漢經營核心
國務費案 扁講4.5小時
台環境溫馨 泰勞樂於打工
聚落將消逝 十四張命運多舛
宏?痐l公司疑個資外流
昱伸賓漢 迄今僅撤照罰15萬
便當送愛 天燈孩子課輔幸福
愛慕女同事 工程師偷拍又恐嚇
環盟反核活動 串聯全台火車站
陳萬得遭起訴 藍：依黨章處理
外交部重申南海主權屬中華民國
含砷雞飼料 先停售
網協盃女網賽 阮庭妃封后
幼托整合 教團盼降師生比
馬總統看展買CD 挺流行音樂
江宜樺借博士袍 重溫耶魯回憶
許銘傑神勇 連6場無失分
內鬥不斷 巴西機關首長也不保
籃協：SBL將前進台大體育館
吳敦義：D-Day沒破功
越南實彈演習 外媒：回應中國
越南演習 專家：為談判做準備
全球首季電視出貨 年增1%
大腸菌疫情 元兇確是德國豆芽
台灣旅遊之最 蔣偉文在港推廣
幼兒園師生比降低 洩漏個資罰
港驗安滅菌含塑 藥廠願回收
綠控外館離譜 外交部：非事實
大樂透頭獎摃龜
仙豐采艷膠囊含塑 宜縣府查扣
軍公教調薪 盼帶動民間加薪
今彩539頭獎 4注中獎
鑑價有異 監院彈劾榮工肥貓
爆竹車失火 幸無傷亡
象助拳 獅M4
爭取學費減半 韓學生燭光示威
北京風味小吃 打包申遺
兄弟洋投聯手 桃猿落敗
順風助球威 林其緯終於贏了
含輻射銫 部分靜岡茶超標
紐約海灘發生槍擊 1死4傷
尼泊爾登山失蹤兩週 日婦倖存
訪視義美聽簡報 馬總統稱有助政策裁示
MAZDA提供接駁車輛 許孩子一條平安回家的路
畢業前最後一堂課輔 謝立功突然造訪現真情
爭女權拚外交 呂秀蓮將赴芬蘭
高市銷毀塑毒飲料89噸
台中黎明新村 吳揆承諾不搬
台版空中監獄 押返122騙嫌
新北銷毀首批含塑食品
美學者: 中國經濟正在「崩潰」而非「崛起」
受汙染豆芽 中國紅豆遭懷疑
含輻射銫 部分靜岡茶超標
遭猩猩攻擊 女子接受全臉移植
釣魚台戰時遇難 石垣市擬追悼
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
需求減少 福特資遣150人
爭掌IMF變成男女戰爭
美5月預算赤字縮減超過預期
憂經濟展望 歐股下挫
國道客運撞拖板車 1死7傷
敘國屠殺百姓 國際齒冷
黃金期貨創4週來最大跌幅
市場疑慮不去 道瓊跌破1萬2
幕僚出走 金瑞契：戰略不合
國際油價創4週來最大跌幅
車身彩繪 德公車行銷台灣
陳瑞斌洛城演出 重現黃河
改善童工問題 巴西為表率
解危機 巴西機關首長換人
沙加緬度未來賽 王宇佐晉4強
自閉兒畫家李柏毅乘麋鹿到巴黎
加強友好 北韓中共戰略對話
2011年多國五金展開幕
高溫炎熱 午後防大雨
加音樂節 台3樂團受邀演出
天災險費率 7月起調整
輕颱莎莉佳 廣東登陸
州農高球賽2輪 妮妮升至第2
國小畢旅 單車長征墾丁
熱愛生命獎章得主拜會羅由中
股神慈善午宴 競標價直逼去年
總統勉運動選手 發展第二專長
陸客台灣自由行 美學者超好奇
澎湖船機老舊 離島政策面考驗
陸數據又提前曝光 大家等著看
塑化劑求償 消保會協助辦理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
聲援艾未未 陸青年單車環美
單車畢典 挑戰120公里
台灣加油讚 7年級讚妹挺馬
星國發現 抗藥性變種流感病毒
武漢開放賽馬 官方：非常態
猛抓8鳥 妮妮衝第2
林慧萍：和磁場對的人在一起
掃蕩塑毒 總統：還在清理戰場
手感還是熱 蔣智賢連十場安打
塑毒求償件數偏低 待更多申訴
芽菜釀禍非首次 污染源仍是謎
遠航招空服員 通大陸方言加分
王金平勉畢業生 職場加油
銷毀塑化食品 北市燒2千公斤
手腳遭綑 男跳樓梯求救
上海9號球 中華8撞士拚決賽
20年後台灣 學童盼返聯合國
大甲蔥渠中洗 1週後公布水質
植物人產後甦醒 上海現奇蹟
億光葉寅夫 築世界照明品牌夢
兩岸文化交流 7月四川登場
越南軍演 遠離南海爭端海域
格達費父女反撲 一發信一提告
王如玄：失業率年底盼跌破4%
塑化劑食品 中市銷毀14噸
竹南地政主任 家屬質疑遭他殺
南海紛爭 越外交官籲冷靜
薑黃蠔蜆錠 台糖籲儘速退貨
旱澇急轉 陸48人因災死亡
大學專業 台灣理工生技具優勢
阿里山商家搶陸客 盼回歸市場
塑毒 新北首批銷毀膠囊錠劑
結婚對數增 民眾也越來越晚婚
南海緊張 美關注越南軍演
台塑仁武廠污染 高市府裁罰
亞幣走弱 台幣週貶0.29%
印空軍司令籲發展洲際飛彈
護理在職班畢業生 好孕連連
汽車旅館聚賭 南市警逮31人
塑化劑陰影未除 喝開水最好
植物人耳傷 高市衛生局調查
救電荒 敦格鐵路擔重任
瘋台灣 新疆旅遊團首來台
聯絡少女 美不雅照議員沒猥褻
收錢不嘿休 告酒女詐欺不成
露鳥嚇學生 男子遭聲請簡判
毒塑 彰縣銷毀12公噸果汁粉
兩岸新聞獎 最高獎金12萬
台南休閒農業 陸客取經多
大學漁產美膚伴手禮 超搶手
美西野火肆虐 料將延燒第2州
奢侈稅後 汽車輪首度抵台中
觀光船遇猛浪 22人受傷
國1頭屋交流道 102年通車
自由深度旅遊 高市：樂活民宿
吳揆：持續降低失業率
專機押詐騙犯 包機費警傷腦筋
吳志揚訪廈門 688遊桃園
王金平獲頒台南大學名譽博士
屏科大合作社 年營業額7千萬
台灣移民 紐國種奇異果致富
哈燒新片 帶賽男友末代舞者
立委提名 陳唐山為王定宇抱屈
高市開罰 台塑仁武廠：再研議
東亞資格賽 中華男籃晉4強
接送挨批 中市府：免家長奔波
歐洲甘藍驗出大腸菌 泰吃驚
外配創業 勞委會：準備好了
自動化產K毒 反應爐高5公尺
暴雨襲湖南 361萬人受災
詐欺嫌押解回台 警方偵訊忙翻
用傷兵傷更重 呂總：我們有錯
供水兼防汛安全 翡翠調水位
大立光可成 納入台灣50指數
類血友病生 獲頒市長獎
陸：兩岸廣電合作 傳達善意
竹縣封存調味劑 送中壢銷毀
蕭副總統勉學子 競爭靠創意
中華開賽落後 教練：蒙古很拚
樹德科大性學博士 台灣首屆
國防部編專案組 關注南海情勢
單車畢典 3百國小生抵墾丁
震災 日打工度假簽證可換發
安滅菌確認含塑化劑 下架回收
陸：勞動力供過於求
韓職開球露胸 遭球迷批評
翡翠水庫發電 北市年賺3億多
遭全村排斥 印度愛滋家庭破滅
泰國羽球公開賽 李簡配闖決賽
楊志良：健保改革 現在最佳
台嫌遣陸 菲眾議員公開譴責
畢業季搶行銷 大學各展實力
護產業拚生活 台聯寢聯下鄉行
LED背光 電視汰換最大動力
陸商務部 調整部分單位職責
傳產兼營觀光 品牌深耕播文化
拼連署 黃越綏萬華設競選總部
嫌犯包機 無餐具未賣免稅品
亞錦賽男籃參賽權 中華隊得手
癱瘓單親媽好學 畢業要考公職
賴清德揪團訪日 日議員迎接
木乃伊傳奇展 揭開古埃及面紗
核電存廢 呂推仿德民主機制
掃完塑毒 訂塑化劑執法基準
塑毒危害 總統盼學子引以為戒
賈慶林籲兩岸四要 一定要穩定
失學 高中補校讓人生現曙光
今彩539三星四星開獎
教選盟籲制訂完整自學法源
羅曼好投 兄弟本季首度3連勝
台嫌搜身4次 飲食不給刀叉
訪歐返台 小英：外館態度不一
贏家加碼 與股神午餐價逾去年
台籍跨國詐騙 最少3犯罪平台
5失誤輸牛 統一苦悶M3
邁連任之路 台灣加油讚明成立
巴林動盪前夕 美批准2億軍售
統一強運 輸球等封王
今彩539頭獎 1注中獎
中深耕非洲 美促防新殖民主義
馬國台灣食品 銷售額跌2成
陸製辛拉麵 馬衛生部下令下架
青春永駐靈丹 十年內可望問世
辛亥百週年 兩岸書畫名家聯展
蓋達組織東非地區首腦被擊斃
台商海外基地 多數在大陸
鬼靈精怪陳宗迪 被大姊姊林常仁馴服了
PVC保鮮膜 勿包油脂食物
馬競選機器啟動 「台灣加油讚」黑衫軍團成立
小英3度訪大埔 嘆政府不公義
陳秀卿公祭 兒子宣布選立委
自由行上路 旅遊業拚品質升級
「戀愛巴士」第一站 遊陽明山公園
鴻海5月營收2,005.61億元 同比增22.85%
淡江畢業典禮 慶祝走過一甲子
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德國餐點又見黃瓜 豆芽菜匿跡
懷納告假尋治療 民主黨要他辭
6鳥0柏忌 妮妮衝第1
萬人封街派對 紐約客瘋烤肉
多雲到晴 高溫炎熱
波特蘭大遊行 三太子最夯
助庇護工場營運 專家小組診斷
周邊工廠火災 沙崙支線暫停駛
公益彩券4月盈餘逾16億元
金融業掀籌資潮 股價恐受考驗
泰式愛情風 嗨陌生人吸金
大陸產品染塑 首次自行驗出
鐵道旁失火 台鐵沙崙線暫停
邁連任路 總統：改革不停頓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美眾院外委會主席支持對台軍售
台版空中監獄 第2波將遣百人
美網未來賽 王宇佐4強止步
全素婚禮 林鴻池樂當證婚人
丁守中打籃球 長高30公分
陸下調台胞簽證費 幅度50%
廣州騷亂 裝甲車催淚彈清場
內政部：7成認腥色新聞太詳細
陸客自由行 6月28日上路
統一發票盃路跑 冒雨上路
憲法法庭網路直播 立委肯定
瓶中信當畢業禮 留宿舍回憶
巴西漢字文化節 書寫賽登場
立委提名 國民黨：馬沒不滿
騎士車禍疑落橋 水域搜救
中油：汽柴油漲 1角
上網 女尋醫療資訊 男找地圖
台商今年投資 兩岸平分秋色
藍：執政漸入佳境 人民會支持
南市塑膠廠火警 環局監控空汙
妮妮更有耐性 小鳥抓更多
海峽論壇 大陸打基層牌
兩岸直航 大陸新增4航點
世紀最黑暗月全食 16日登場
南海風雲 學者倡雙多邊並行
寧夏夜市辦桌 陸客興趣濃
癌症療法 港人一知半解
用瑜伽助弱勢 荷籍女婿愛台灣
屋漏逢雨 長江中下游啟動應急
塑毒延燒 衛署擬抽驗進口食品
憂鉤電線 鋸鄰居樹判緩刑
台旅會：赴台自由行先規劃行程
法官法卡案 司法院提折衷版
總統：繼續向前行 台灣一定贏
黃金週線收黑 中長線仍看多
台塑汽柴油調漲 1角
自由行證件申請 旅遊業霧煞煞
郭泓志發威 復健賽1局飆3K
軍演前 越青年抗議中犯主權
少將被控A軍品 海軍調查
馬辦：金溥聰在黨中央無辦公室
鴨子船婚禮 漫遊蓮潭愛河
嘉創中心開幕 保健產業帶頭衝
陸客自由行 陸生重遊意願高
上海9號球 撞士許凱綸爭冠
身障國手劉政漢 拚學歷又助殘
喬治華盛頓號離日 巡西太平洋
海洋三鐵登場 獨木舟最具挑戰
教部收成語組家族 幫助活用
馬總統組連任辦公室 讚聲不斷
自由行商機 各地祭好康搶客
隋棠頒金曲 最想見偶像莫文蔚
孫翠鳳挺馬 高鐵上換妝趕場
科技盛會 奚國華白為民將抵台
印順導師舍利 小三通安奉廈門
畢典太沉悶 余光中當年缺席
關中：黑官漂白不容再發生
上山下海夏令營 弱勢免費
大陸聯考閱讀測驗 考倒原著
愛慕正妹鄰居 男偷拍洗澡遭逮
陸客自由行 兩岸尚未換文
進口5大類食品 衛署將抽驗
節奏太快 北京生活品質落後
組改法案傳爭議 藍：再研究
網路求職陷阱 北市籲業者管理
少女吊死警局大樹 印員警停職
泰羽球賽 李簡配混雙奪冠
雙英對決 綠民調：小英領先
陸客自由行 高市提3路線暢遊
林中斌：陸處理南海 鬥而不破
南海維權 恢復駐軍聲浪起
監委籲專責機構 照顧民主老兵
小小郭復健賽佳 1局飆3K
69歲陸客 墾丁貓鼻頭失蹤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
獲利增3成 日企業賺錢靠亞洲
李勝木簡毓瑾 泰國羽賽奪冠
南海風雲時刻 陸盼菲總統往訪
塑廠火警濃煙止 南市籲民勿慌
陸：允台商在閩獨資製作音像品
流氓台詞入戲 彭于晏嚇跑客人
開發平潭 陸將優惠台商
府：總統為2300萬人謀福利
組改案傳爭議 研考會尊重立院
韓4大咖 雅典娜床戲大PK
長青畫展 用色大膽觀者驚艷
自由行申辦 移民署：會多溝通
陸客自由行 桃園有兩蔣吸人氣
喜劇愛情流彈 義大利票房狂飆
綠揭民調 馬辦譏政治操作老梗
藍營：綠營把民調當文宣品
陸客自由行 業者：房市大力丸
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正報)
南海風雲 越歡迎國際協助擺平
許銘傑救援成功 連7戰無失分
迎陸客自由行 宜蘭推出鐵馬遊
高市弱勢國宅 3萬圓成家夢
苗栗增交流道 馬吳肯定劉政鴻
陸：保政治基礎兩岸不得而復失
數位高畫質頻道 中台灣今啟動
上海九號球 少撞士許凱綸亞軍
基隆鎖管季 主打漁村體驗
陸客擴大遊金 大陸公安探路
胡錦濤訪哈俄烏 出席上合峰會
陸客自由行 北京中青旅搶頭香
海基會赴陸 爭取廣電出版合作
送修電腦車禍 大一生疑墜河
李簡混雙當男雙打 奪泰羽冠軍
訂塑化劑容忍值 傾向比照歐盟
醉女嗆砍男友 警及時化解
救生訓練 女學員意外溺斃
36歲許聖杰 球場定終身
建百MV 夢想大未來專輯首播
南沙爭議 菲預期美國伸援手
台灣脈動 十鼓擊樂專輯法發行
教英文竟販毒 警逮5外籍師
考季烤季 學生K書拚卡位
高檔拉回合理 下檔空間不大
自由行 7/1購物現場退稅
信用卡繳稅 注意6月帳單
印瑜伽大師結束絕食 矢志反貪
許凱綸拿亞軍 苦瓜臉喊意外
陸客遊貓鼻頭失蹤 明續搜救
暫住廈門可遊金 李沃士要迎賓
6/16凌晨月全食 肉眼可見
智利火山爆發 墨爾本空中大亂
南海爭議 越南大手筆購武
菲慶獨立節 總統誓言反貪
鄭錡鴻首度先發 送桃猿3連敗
兩岸新增航班 京滬等7月上路
擄錯人上車 烏龍尋仇4男送辦
防打假球 溫網拒不良分子申請
北市幼教師甄選 25日複試
廣州：增城事件 孕婦母子平安
駭客上身 IMF恐受重創
廖文揚頂不住 獅4連敗
吸引優質外勞 日擬實施計分制
無懼塑化劑 台版麥當勞滬開賣
陸客赴台自由行 港欲與台合作
腰傷加低潮 張泰山堅持上陣
躲專制審查 美打造影子網路
向左走，向右走──新都起跑
中國: 陸客自由行28日啟動 開放北京等三城市
一名中國游客墾丁失聯 警方懷疑落海
台版空中監獄續集 101名嫌犯613押返
馬祖傳奇100年集章活動
維基揭密：胡錦濤盼任內突破台灣問題
內蒙之後 廣州也爆發警民衝突
贏了 ! 妮妮勇奪今年第5冠
核四140億預算 立法院通過
初念淺，轉念深。辛苦錢不是錢？
綠民調 蔡英文41.3：40領先馬
三大法人賣超台股187億元
不合理的要求是霸凌？磨練？
百年結婚潮正夯 建構家庭防護網善用保險規劃
無動力帆船「橘子勇氣號」回來了！
陸客自由行 比跟團貴4成
陸客自由行送件方式 移民署先期規劃採紙本與電子送件雙軌並行制度
國有地上權標售 7月再一批
全民電通借貸案 張俊宏被判刑
騷亂三天過後 中國軍警進駐廣州
敘持續鎮壓示威 千餘民眾遇害
歐債結構性失調 難解決
典當更方便 美開辦網路當鋪
州農高球賽 妮妮封后
台灣茶豔華府 老外嘗過想來台
聖朱德高球賽 佛雷塞捧金盃
大啖速食 英6歲童中風
白天炎熱 午後有陣雨
台股開盤下跌65.17點
穩紮穩打 曾雅妮奪冠
台股跌 新台幣盤初貶2.4分
緊張就上廁所 小心腸躁症
防財富世襲 南韓擬修法
台壽：加碼台股 額度百億
聯合國：拉美貧童有8千多萬
京滬高鐵票價 高低差六千元
陸客自由行 觀光百貨逆勢走揚
高滬高鐵時速 最高三百公里
核四預算 環團籲立委反對
低接力道強勁 台股跌幅縮小
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
揮別夢魘 妮妮鎖住勝利
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
藏不住興奮 妮妮臉書喊Ya
兩岸航班分配 遠航首參與
自由行啟動 航空雙雄逆勢上漲
王金平：法官法有機會三讀
自由行奢侈稅 商辦住宅兩樣情
自由行 滬業者憂628來不及
京滬高鐵 票價時速出爐
國際工程聯盟年會 副總統與會
涉嫌收賄 南韓前部長尋短
東尼獎頒獎 摩門經大受歡迎
陸客自由行 北市提醒禁菸規定
越南展開6小時沿海實彈演習
基督城強震 建物倒塌2人獲救
亞錦賽奪冠 台女曲棍球隊返台
涉收贓 新北拆違章回收場
親善團訪日 賴清德感受被尊重
中美洲議會團來台訪問
獎學金貼家用 李明德追棒球夢
馬辦開張 邀縣市長任分站長
陸客自由行 藍綠不同調
大陸血鉛超標 25廠勒令停工
廣州騷亂升級 軍警進駐
賴清德：台南直航 口惠實不惠
輕裂登陸 經部尚未檢討
合庫與中國農銀簽MOU
京滬高鐵記者會 場外不平靜
塑容許值 專家籲油脂食物先訂
登山客疑高山症 海鷗救援
中市劣橋逾百 水位警戒即封橋
斷絕銷贓管道 警方查資源場
空中監獄第二波 百嫌下午遣返
河南省長將來台 交流逾20項
調查：近8成上班族自覺入錯行
馬辦開張 台灣意象彩繪牆吸睛
陸客1日遊啟動 金門熱鬧迎賓
爭母語教育 民團籲增授課時數
腸道組織3D展現 助醫生判讀
原民爭自治 拒政院版草案
盤整 新台幣午升0.9分
羅比尼：中國2年後恐硬著陸
兩岸直接通郵總量 逾360噸
少年隊疑包庇詐領 高市府送辦
漁筏收購價差 漁民雲議會請願
京滬高鐵通車日 只說6月底
有機水果難銷 泰農盼政府支持
國泰台灣招空服 全程英文面試
京滬高降速 鐵道部：聽國家的
12年國教 家長盼具體配套
陸客自由行 都會區先受惠
兩岸增航班 上海等5點可先飛
雙英民調文宣論 藍綠互槓
台股收盤跌124.87點
浮報捐款逃稅 麻醉醫師緩起訴
呂秀蓮推非核 籲總統設委員會
以防長訪陸 勸勿軍援伊朗
開低走低 台股收跌124點
罵交通助理員亂開單 男判拘役
企業支出降 日本機械訂單下滑
美企業獲利旺 復甦進補
完美風暴醞釀 全球經濟掀巨浪
受駭公開慢半拍 花旗辯清白
昱伸起雲劑案 業者求刑25年
三星反控歐司朗LED侵權
離奇 男騎車上中山高遭輾斃
台股破季線半年線 逼近前低
迎陸客自由行 高市釋誘因
6月台指期跌85點
免試入學比率 調高至75%
駿懋銀行傳恐裁1萬5千人
希臘債務僵局 歐銀德國大鬥法
天熱防中暑 醫師：多喝水
6月電子金融齊跌
陳菊腎盂發炎 住院治療
東尼獎頒獎 摩門經滿載而歸
國營事業預算三讀 收入3兆餘
專家：食品塑標準未訂 做半套
第2波空中監獄 華航全男空服
季辛吉：中國是美一大挑戰
女夜半離奇落水 警消及時救回
日青森等地 紅色旅遊警示解除
女老師中風 密集復健重拾歡顏
日東北5縣旅遊紅色警示解除
節約行動 美擬先砍政府網站
杜絕塑毒 立委推總標章制度
中市家具廠大火 延燒4店鋪
台東2深海工程 面臨重新佈管
法律解惑 雄檢印便民小冊
韓流文化外人最愛 音樂
售黑心起雲劑 最高可判30年
美海軍追縱 北韓載武船隻返航
老婦游泳池跌倒 不排除提國賠
森林冒險 奧萬大暑期推探險營
吃固體食物就吐 馬男求助無門
舊站整建完工 花蓮重現新商機
高市麻將搶案 警鎖定2嫌
大陸西博會 10月登場
新台幣兌美元貶5.7分
超級8上映 奪週末票房冠軍
模擬開庭 投檢開辦學童夏令營
涉違約未交割股票 葉斯應被訴
送修電腦車禍 大一生墜河亡
京滬交通陸空大戰 空運受偏愛
南科3至4月營業額 逾千億
陸擬西線調水 印再陷恐慌
負債累累 北印度自殺農夫激增
外資上周賣超155.34億元
120公分教授出書 散播希望
男被控流氓打死證人 判20年
天熱少喝水 女性腎臟易發炎
世界管樂年會 7/2嘉市踩街
自由行 陸3試點員額暫定
陳菊腎盂發炎 出院時間待評估
解除旅遊警示 日青森縣長欣慰
失智老翁騎機車 命喪中山高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
打溜子琵琶 國樂摹寫山水映畫
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
陸客金門1日遊 發證通關順利
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
貓鼻頭失蹤陸客 仍未尋獲
新興市場鍍金 出口表現居冠
新雙園大橋工程 鷹架倒塌
衛署總膳食普查 幼兒食品優先
瘦身達人說秘訣 少吃多動
非核提案遭否決 藍綠互批
美國人省油錢 智慧手機幫大忙
重罰黑心商 衛署盼符國人期待
雙重國籍男子 假日山老鼠
教師員額 中市教局：逐年到位
核四預算通過 環團拒買單
認養貧童30年 甜蜜半甲子
宣傳新戲 花美男宋仲基首來台
毒塑滾雪球 承辦檢察官心沉重
外資匯出 新台幣收貶5.7分
妮妮談攻略 保持侵略性
股指期股票期調整結算求公平
雲林地層下陷 李鴻源踏勘
北北基登記分發 名額逾5萬
國中教育會考 103學年實施
復興桃園飛新加坡 月底開航
老毒販聲請交保 法院不准
德國豆芽 衛生署：暫停進口
合庫有意引外資入股
陸客自由行 旅遊業盼罰則雙軌
大陸港澳辦：香港不會被邊緣化
衛署宣導減塑 提5多5少撇步
拚便利 奇摩拍賣擴大超商據點
連11場敲安 蔣智賢灌3打點
核四安全總體檢 年底前完成
陸客自由行 移民署與業者溝通
自由行夯 北京旅遊業苦等規定
捷運萬大線徵收 自救會抗議
雙園大橋改建 5工人摔落河床
獲提名立委涉案 藍營週內處理
今年首例日本腦炎 高雄女性
恐騷亂入夜擴大 廣州增派警力
不給錢就砸店 黑幫13人落網
百嫌遣返陣仗 陸客稱奇觀
蔡志忠獲金漫獎終身成就獎
陸：宣布自由行 有先打招呼
賴俊傑認錯 坦言對不起社會
復興首航新加坡 促銷萬元有找
大法官同意權 藍挺綠不投票
日餐廳抗暑 種苦瓜節能
衝破風雨 十勇士圓夢
彰銀董座臆測 財部：非事實
禁製造販賣捕獸鋏 立院三讀
合庫投信開業 3年內轉盈
陸建西咸新區 打造大西安
陸委會：自由行生效早於28日
台北儒家菜 大龍峒飄香
奢侈稅店面惜售 自由行漲租金
畢典預演沒冷氣 學童頭痛請假
共製塑毒 賴俊傑妻舅遭起訴
產能恢復 和泰重返市佔龍頭
陸客1日遊啟動 金廈業者看好
雙園大橋意外 勞檢所勒令停工
國中教育會考 教團：勿綁升學
擠下林志玲 安心亞登性感女神
邊境驗漢堡王培根 含瘦肉精
匯豐：大陸將持續緊縮措施
京滬高鐵減速 陸民航業鬆口氣
總統：反轉兩岸關係代價極高
陸南方洪災 逾百人死
首批王品學員謝師 畢業即就業
捷運機廠 地主申登文化聚落
南星計畫 103年投產
外交部：台菲關係密切友好
拉艦佣金案 法媒怨納稅人買單
意外加塑化 港澳陸客5月少來
英加碼捐 協助發展兒童疫苗
微控制器設計賽 台生報名踴躍
省債息 財部提前買回國庫券
今彩539開獎
遠東資源售地 建徐有庠紀念館
金管會：60億取南山 非事實
威力彩開獎
陸委會：兩岸檢討不受制於北京
泰國大選 歐盟獲准觀察
塑化人生 續查食品業是否知情
網路言論危害小英 警加強維安
法務部常次請辭 陳明堂接任
陸新富崛起 精品覬覦姊妹荷包
跨國打擊犯罪 林德華肯定
菅內閣支持率 比上次民調低
包機返台涉案人 押抵中打偵辦
賓漢案 檢：近尾聲儘速偵結
立院三讀 企業贊助體育可抵稅
廣島退出申辦2020奧運
追查塑毒 法部積極偵辦
英王妃凱特 節儉與裝扮受好評
立院通過 復康巴士不限設籍
陸客自由行快了 台灣資訊搶手
妮妮連18週當球后 積分續增
豬肉漲不停 陸搶豬成風
立院三讀 國民年金增生育給付
雨神遲到難救收成 小麥價漲
國民年金修法 四百萬人受惠
今彩539頭獎 兩注中獎
VF擴戶外服飾銷售 斥資併購
威力彩頭獎貳獎 摃龜
中國哈薩克 戰略夥伴新關係
立院三讀 江國慶案補償上億
花蓮民宅失火 無人傷亡
大阪蓋核電廠？首長提另類思考
立院三讀 花東設發展基金
驚傳爆裂物 美地鐵站疏散乘客
以防長訪陸 參觀裝甲師
雙園大橋工人摔落 警介入調查
姚明：最壞打算今夏退役
碧琶別抱？ 傳凱特妹貼富二代
小型化核彈頭 北韓可能擁有
港驗台方塊酥麵食含塑 禁售
立院三讀 提高超時工作罰鍰
致命大腸桿菌難癒 還有後遺症
福島地下水 首現含輻射鍶
胡志強的台中眺望
神祕百慕達三角 甲烷惹禍？
塑化劑案 賴俊傑遭求刑25年
有人恐嚇小英 警署月底起派隨扈
基督城地震 未傳國人傷亡
松山夏威夷自由行 二萬五有找 !
兩廳院夏日爵士派對 8/20-9/9正式演出
空中監獄經費 藍委挺用預備金
大法官同意權投票 4位全過關
日低收入者 超過200萬人
南韓：我想當好人啊！
環保團體赴立院 抗議核四預算
Kia商車總代理嘉樂寶拿下小客車售後服務授權
6立委艱困選區 綠擬緩提名
維解：台諜案受創 共軍想攻台
越南實彈演習 中越關係緊張
海峽論壇廈門開議 賈慶林出席
馬吳配 讓蔡英文更有贏的機會---陳水扁
越南：軍演是例行訓練
觀光局參加德黑森邦夏慶週活動
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印尼外海強震 無海嘯警報
廿年首度 台裔打進美國公開賽
懷納醜聞 白宮：國事失焦
建國百年 逾萬僑胞返台同慶
又見高手 潘政琮打美國公開賽
要注意 美國蘋果殘留殺蟲劑
歐盟救希臘 關鍵在德國
假公告照片 考驗麥當勞形象
蔡英文訪美 代表處願代為安排
護鯊魚 多倫多擬禁食魚翅
道奇創舉 郭泓志公仔送球迷
還是熱 北部防午後大雨
龜山染整廠火災 幸無傷亡
歐巴馬：如我是懷納 將辭職
台股開盤上漲47.4點
瓜地馬拉警政高層來訪
英珠寶展 台藝術家作品超吸睛
大法官同意權 立委投票
新台幣盤初升5.6分
爭取西裔 歐巴馬訪波多黎各
收購案傳異見 國巨：不置評
甲仙化石保護區 申請才得進入
高市永久屋 十月底前陸續完工
屏東藥布工廠氣爆 2輕傷
陸深海鑽井平台 8月赴南海
京滬高鐵首班車 領導人是貴客
陸5月CPI 漲5.5%
防懷孕歧視 北市提3步驟
中央氣象局 氣象報告
自由行 陸委會：28日前生效
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
台股走高 量縮美中不足
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
婚前婚後 保險規劃大不同
台中地院停車場 疑遭縱火
成本增 珠三角中小企業艱困
食髓知味 男子再偷被逮
伊斯特本網賽 盧彥勳首輪敗
對經濟表現滿意 不到2成
大陸高院：仇視國家 從嚴重判
慶建國百年 阿根廷辦攝影展
總統：今年努力恢復經濟榮景
陸學者籲 和平解決南海爭端
廣州新塘釀罷工 癱瘓經濟
港驗方塊酥含塑 業者反駁
砂卡礑溪危險 太管處籲勿戲水
截肢之痛 星星王子作宣導
陸CPI創新高 學者憂心忡忡
星國研究將二氧化碳變能源
遠航招空服 模特兒空姐教撇步
消基會籲驗泡麵油包塑化劑
好書交換 金門開跑即起收書
遏止棒球歪風 從教練著手
胡志強：治安改善 好還要更好
商界：兩岸打房 效果短期
捷運萬大線抗爭 警民爆衝突
地層陷危及高鐵 週五提對策
搶陸客 官民齊赴北京宣傳
立院同意陳碧玉等4人為大法官
雇主違工時工資 將被公布姓名
陸衛生部：建媒體黑名單防誤導
大陸製火車 出口法國
陸5月CPI數字 疑外洩
傳統有機或基改 水果條碼區分
Fed官員暗示不挺QE3
特瑞謝：ECB可能7月升息
藍高市立委提名 第9選區難喬
筆電拚省電 超微摃上英特爾
外資匯入 台幣午升1.05角
網路傳刺殺小英 警加強保護
馬辦：小英賴清德有負人民所託
陸：激化矛盾無助解決南海問題
前朝官員：南北韓曾想談FTA
印尼地震 馬國搖撼
偽防毒軟體猖獗 Mac小心
北捷小南門線 19日換軌行駛
LED檯燈兼養魚 馬總統好奇
高鐵安全治本 解決地層下陷
替代能源 泰國增產沼氣
政院：沒必要用簡化字菜單
數位迷彩野戰服 分年分期換裝
經濟不確定性 副總統取經專家
漢堡王培根堡 暫時停售
東發條例三讀 民團赴立院抗議
朱銘美術館 暑假推五感體驗
老菸槍患肺腺癌 建議每年檢查
台股收盤漲116.26點
蘭嶼造百年大舟 啟航訪台
出包 小小彬馬國代言肉乾超標
長程雷達美加價 軍方抗議
祖克柏婚頭？臉書：誤會一場
菲有意改南海名 陸專家稱荒唐
開高走高 台股收漲116點
階段性廢核 逾7成日人贊成
6月台指期漲103點
民團：花東發展條例忽視原基法
專家：宗教仍難挑戰中共
台股大漲量縮 觀察續彈力道
法官法協商獲共識 三讀機會高
6月電子金融雙漲
台灣協助越南 縮短數位落差
涉扮共諜遭押 台幹要提抗告
太空磁譜儀研發 台能力受重視
餐盒過期 標日期未標時間誤解
演奏椅價差50倍 南市否認
中市發行青春護照 照護青少年
南韓去年對大陸順差 創新高
核四預算過 環團怒要公投
南沙爭議 美大使挺菲
台綜院上修GDP至4.95%
遊樂世界徵鬼后 月薪10萬
首件公辦都更搶手 逾底價5成
運產條例通過 體壇鐵三角成形
賴坤成：花東發展條例注活水
菲美海上演習 菲：無關南沙
猥褻女生 韓3醫學生送法辦
三大法人賣超台股22億元
黑冠麻鷺築窩 旗山國小迎嬌客
4新任大法官 精通領域多元
調查：品格教育營 夏令營前5
屋頂漏水致摔傷 助理教授獲賠
8月爵士旋風 夏夜搖擺起舞
張良任：台以免簽將通過
減速丘肇婦人致死 家屬獲國賠
徐志皓性侵殺人 無期定讞
核四預算過 環團批離譜
準新娘整牙齦 盼笑容完美
犀利防愛滋 李亞萍上街頭
朱立倫：迎陸客 海祭連唱5天
陸客自由行 高市歡迎一程多站
東發條例通過 藍委肯定
網友放話不利 小英籲冷靜
呷好米 7月辦台北米食大賞
台船批壟斷鋼價 中鋼：合理價
印度官員警告 中圖侵犯主權
員警等妻 意外逮銀樓搶嫌
原茶不卡塑 冰涼紅茶DIY
新台幣兌美元升4.2分
陸客自由行 逢甲夜市憂被遺忘
嫁工程師變送貨 陸女獲准離婚
振興漢城僑教 薛榮興慨捐巨款
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
CPI高 陸今年6度升存準率
小選手補英文 想進大聯盟
護身符充電再用 大學生展創意
總統：資訊科技轉型能源科技
陸官員：CPI有些機構猜對了
抗塑 專家籲公布藥品成分
陸專家：南海局勢 基本穩定
旅行團員染德麻 女嬰間接受害
基測變會考 家長教師多跳腳
兩岸航班多 總統盼入ICAO
陸存準率攀高 達21.5%
國道違規T霸 竹縣府要罰
網購超商取貨 不保證安全
最大牛樟群聚區 首曝光
胚胎臍尿管未退化 小心長腫瘤
核你到永遠 紀錄片喚醒核害
潘政琮節儉練高球 課業不荒廢
藝人代言 取得保險業務員資格
陸專家：越南違反南海國際協議
菲食物中毒災難 逾百人送醫
晚點上學吧 東中學生臉書串聯
種原民野菜 學童體驗下田樂
釣客中風 金門岸巡消防救人
墾丁失蹤陸客 仍未尋獲
氣候真怪 甘肅沙塵暴偏少
塑膠罐卸妝油食用油 塑風險低
原住民聯合豐年祭 18日登場
南海問題 陸：不訴諸武力
陸客自由行 中市祭利多挨批
印度人絕食抗爭 至死不罷休
懷喪父之慟 潘政琮沒失志
奮發向上 腦麻生獲總統教育獎
雲林斗六市長 當選無效定讞
蘭花爭光 南市爭辦世界蘭展
大同寶寶和乖乖 巧藏傳藝戲台
花心愛偷吃 有可能基因作怪
南市議員陳進義 一審當選無效
雲縣府：新水井即查即封
陳金鋒若屬績優 政府出3成薪
唯一畢業生 獎品多到牛車載
英語服務標章 125業者參加
安理會利比亞會議 陸派員出席
透視飛機賞景 2050盼成真
日月潭違法船屋 強制吊離拆除
未立案坐月子中心 嬰兒染病毒
英學生簽證 7月起申請更方便
菅直人：我尊敬李登輝
斗六市長 3個月內補選
警員遇坍方倖存 感謝上帝
台股大漲 新台幣收升4.2分
河南官員觀摩台灣農業旅遊
王光亞：籲下屆港府顧及民生
南沙爭議 菲華憂遭排斥
立院通過 役男赴陸就讀可緩徵
公路運輸多卡通 明年底走透透
西線調水 陸：會考慮下游影響
涉侵權 馬拉度納怒告新浪網
小英世新演講 陸生提問犀利
港驗方塊酥含塑 黑糖口味封存
一島兩國 陸俄齊開發黑瞎子島
外配苦撐養8口 擁破屋難救助
陳明文涉貪案 8/2前解爭議
惠普管理階層人事大地震
台船中鋼鬧翻 工會意氣之爭
首次公辦都更 台鐵進帳近7億
台大口水男再現 女生怕怕
李敖：赴陸就讀役男早該緩徵
高鐵下陷 監委：隨時有危險
地層下陷 雲彰擬封井上千口
大馬團遊台 入境檢出登革熱
塑化劑影響 總統指示長期追蹤
遨睿收購國巨 金管會表達意見
蘇花災變 監院糾正公路總局
陸再調存準率 抑通膨緊縮貨幣
中鋼：供台船鋼板 向來最便宜
六人行導演將來台 說影像魅力
新北擬照北市 成立食品藥物處
中國銷台薑粉檢出塑化劑
打擊犯罪 總統：效果超越兩岸
飆車族向警所丟雞蛋 警查緝
方便智障者工作 意外得銀牌
TIS品牌展 驚豔時尚起跑
房仲：台鐵標售案符合市場行情
與歐更緊密 吳揆盼簽FTA
市長獎學生合影 中市急轉彎
睡止症 1夜呼吸停150次
竊新北大橋電纜 板檢起訴3嫌
英房市買氣冷 上網谷歌也知道
費爾普斯：全球經濟不完全復甦
高捷15缺失 監院糾正行政院
塑毒申訴 消保會：大廠退款慢
大樂透今彩539開獎
白為民今晚抵台 拜會東貝勝華
馬總統作菜 魚香茄子最拿手
帶銬劫車逃 毒蟲遭逮被訴
陸擬西線調水 印度東北抗議
顧選區議場 立委下會期壓力大
副總統：產品品質不好就無品牌
立院三讀 教師團體入審委會
泰大選 看守總理願辯論
友達參股陸廠 盼主導經營
東亞資格賽 中華男籃明爭第3
偏鄉課輔 平溪孩子也有競爭力
重慶暴雨 12萬人受災
通膨率9.06% 印料再升息
台蘆筍汁港雪花冰含塑 港停售
許銘傑飆2K 連8場無失分
青年購屋貸款 取消年齡上限
人本批考試 教部澄清
光電展 工研院秀新品
投信：陸恐再升息 通膨可紓緩
台鐵宿舍標脫 北台房市仍看好
立院三讀法官法 建退場機制
陸央行：房地產經營將下滑
美失業率恐長期維持6至8%
廣電法釋照 延長效期為9年
有實習經驗 起薪高2成5
奚國華來台 擬會王雪紅郭台銘
臉書刺殺蔡英文言論 總統譴責
赴陸就讀可緩徵 台生盼回溯
體育老師是狼師 涉性侵女學生
病情穩定 陳菊提前出院
陸升存準率 外銀：升息將持續
法官法過了 司改路仍長
評法官 須兼顧透明與審判獨立
劉泰英復出 暢談財經獄後感想
大陸銷台薑粉含塑 檢出暴量
友達：面板看旺 非萬里無雲
台綜院：今年經濟 溫和成長
小S忠告：學我講話 沒人緣
中國粉末食品 無塑才准登台
歐巴馬：美就業成長上正軌
大樂透頭獎 1注中獎
FBI反恐偵查 掃到同志教師
法官法三讀 藍遺憾綠不滿意
今彩539頭獎摃龜
影視播出 兩岸盼相互放寬
千元買兇殺孩子爹 真有人應徵
歐奪命大腸菌 新增病例大減
兄弟氣勢旺 踩牛5連勝
犀牛角值錢 德博物館藏被盜
立院三讀 保險業使用個資解套
學者：塑風暴進入兩岸篇
法官法三讀 賴浩敏：振奮鼓舞
陳萬得案 藍22日前開考紀會
天候影響 面板女王延後來台
選戰將屆 藍營下輔選動員令
過法官法 總統：貼近人民期待
賴浩敏：法官法是司改里程碑
塑化劑DIBP 可能有礙生殖
民生公約數 立院通過多項議案
法官法 檢察官退場比照法官
伊拉克地方議會遇襲 8人喪生
法官法三讀 法官戒慎恐懼
賴清德的台南夢
馬總統前腳剛走 桃縣府要拆義美「檢驗室」
緊迫盯人！屏東男緊盯警車違停！
乞丐趕廟公 ! 義美：設廠在先、南崁溪規劃在後
台北福華麗香苑推出「假日午茶甜點吧」，繽紛每個假日午後
BBC專訪 馬：台灣對中國飛彈有「三道防線」
王定宇宣布退選 綠將重新徵召
永遠的貓 永遠的MEMORY 音樂劇第一夫人伊蓮‧佩姬演唱會
透視古典芭蕾之美 俄羅斯瑰寶【莫斯科市立芭蕾舞團】舞出百年藝術之最
真正世界級現役球王球星的高手對決 拉菲爾‧納達爾 vs. 大衛‧費雷爾
2011台灣體壇國際盛會 現役網球女將首戰台灣 瑪莉亞．莎拉波娃 vs. 薇拉‧芝芙娜瑞娃
拆廠房 義美批桃縣政府像共產黨
未過議案多 屆期不連續壓力大
美媒：美須回應南海爭議
基市洗衣工廠傳火警 無人受困
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
立院三讀 20組織法過關
立院通過129議案 吳揆致謝
吊曬小狗狗 菲人遭網友圍剿
潘內達防長案 參院軍委會過關
數據利多 歐股連2紅
問鼎白宮 洪博培下周宣布
陸通膨炙熱 索羅斯稱恐硬著陸
推影像語音搜尋 谷歌造福桌機
巴勒斯坦兩大派系下周敲定內閣
經濟前景佳 金價反彈
股市揚 油價創近4週最大漲幅
海夫納梅開三度 新娘落跑
歐巴馬：支持波多黎各公投決定
歐議會議員籲世衛稱台中華台北
中美數據報喜 美股漲
5機車強闖雪隧 遭警圍捕
難達共識 增援希臘恐延至7月
潘政琮 超齡沉穩的高壇小將
阿諾小三：正宮「好堅強」
文物環保兼具 真哲法師傳真情
花蓮地震 規模4.3
重砲射擊 金防部例行操演
日炙晒 中部以北及台東飆高溫
台股開盤上漲4.9點
貓纜維修 下週暫停營運
施鐵腕 立法強制加航人員復工
蔡明介：聯發科逐步回正軌
月全食逢滿月 明凌晨別忘看
小客車撞民宅 駕駛送醫
女子捷運自殘 嚇壞車站乘客
新台幣匯率盤初小升
親子玩鬧 有助兒童自信
防北韓 南韓設西北島嶼司令部
穩定營收 台灣大積極開發業務
潘朵拉IPO集資逾2億美元
傳洪博培下週宣布參選總統
推銷台灣 阿根廷中學辦攝影展
漂綠不手軟 谷歌再投資太陽能
美洲軍演 指揮所在薩爾瓦多
台股小跌 破8800點
總統：盼與歐盟探討經濟合作
陸逾萬貪官外逃 捲款3兆多元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
這次真的 同性戀紐約可結婚
蔡明介：可考慮實施庫藏股
陸銀聯卡 在台交易破百萬筆
交通部不開車日 毛治國帶頭
拍賣南韓籍化學輪 宣告流標
京滬高鐵 可憑台胞證網路訂票
聯發科4合1晶片 Q3量產
為郭泓志公仔 留學生揪團觀賽
薑粉含塑 大陸公司低調
星國金融圈：亞幣每年升值5%
聯合國：亞洲勿重男輕女
王文洋獲選聲寶董事
蔡明介看景氣 有基本需求
國人10大死因 多與肥胖有關
王振堂：新興市場筆電持續成長
慶祝警察節 員警揪團當志工
跌停板 宏達電：不用股價經營
港驗出 仿瓷餐具甲醛超標
巴拿馬內閣通過巴祕自貿協定
金管會：注意旅平險承保範圍
陸：兩岸將調控直航京滬票價
台船工會抗議鋼價 爆口角拉扯
自殺跌出十大死因 13年首見
全台紫外線過量 午時少外出
天熱加節電 環保冷氣大賣
指考人數8.2萬 創新低
申請入學放榜 雄中400分
陸：護南海主權 兩岸共同責任
台灣大通路經驗 考量進軍大陸
總統：官方網站文件該用正體字
陸軍砲擊演練 展現作戰能力
吳清基：會考與升學 原則脫鉤
上海赴台自由行 1萬6起跳
宏?痐U修平板電腦出貨目標
台中搶陸客 推機場快捷公車
男性吸菸嚼檳榔比率 續降
區間盤整 新台幣午升2.1分
泰選舉民調 執政黨落後
陸通膨升溫 升息難停
馬辦再批賴清德 直航立場反覆
台船中鋼工會鬧翻 經部籲冷靜
欠海污罰款 南韓貨輪首拍流標
摩根大通管理階層搬風
陳菊上班 籲熱天多喝水
法3大銀行信評恐遭穆迪降
蛋洗警所 警逮7嫌
檢驗國產茶葉 不含塑化劑
李振昌好穩 連6場無責失
身障特考 明年起免報名費
機油廣告不實 雅虎遭罰
股王信心滿 強化品牌與研發
王振堂：宏?眵? 3季營運持穩
胡志強：中市治安排名全國第7
北京師大做實驗 募經期正常女
國台辦：煽動敵對有違兩岸發展
台股收盤漲2.24點
12分48秒 台灣1人死於癌
招牌勿用簡體字 綠籲管制
陸：九二共識 兩岸發展基礎
台股小漲2.24點
陸：台不承認陸判決 不符協議
陸：自由行日程不存在片面宣布
6月台指期跌6點
義美廠房位河川地 桃縣喊拆
再更三審 蘇建和等仍喊冤
總統：上任後 刑案減少1/4
9北韓人海路南下投南韓
包青天再現 金超群盼傳承公義
特色招生 以班級為單位
6月電子金融下跌
總統：面對陸威脅不能自我孤立
預算法官法過關 吳揆答謝立院
土城歌友會火警 無傷亡
將領傳退役潮 國防部澄清
尾盤拉抬 帶量翻紅
日本少女團體 旋風式赴金曲
慶祝建國百年 華府舉辦攝影展
宏?痋G看好個人雲端商機
非法側錄陸客信用卡 3嫌送辦
韓歐盟FTA 經部助廠商因應
余天拚不分區提名 豬哥亮力挺
被超車惡意攔車 男子遭求刑
注意求職陷阱 謹記5不3要
總統：合理開放才能影響大陸
大啖冰品消暑 當心傷身
三大法人賣超台股1.64億元
採訪權與隱私權 憲法明辯論
調查婦女最危險國度 印排第4
竹警查緝槍毒 嫌犯頑抗就範
文大生登山失蹤 溪谷疑現遺體
大陸薑粉製保健品 中市忙查封
天燈男命案 越籍嫌犯求處無期
爸爸不在 美8歲兄射死5歲弟
觀摩創新 河南團訪南投農場
法官法通過 藍委讚啟動司改
毒品犯罪惡化 監院再糾正政院
標普：陸房價年內跌一成
2年來首次 鴻海收盤破百
小英見德議員 重申非核家園
28模範警察 堅守崗位獲肯定
中華電信快樂講 NCC通過
加蚋慶遺產稅 繳清1億2千萬
自備杯享優惠 1天少18萬杯
未替勞工投保 勞保局專案嚴查
美旅行通告：菲有恐怖威脅
賴清德：莫政治化台南機場直航
南澇北旱 趵突泉水位險失守
研究：德噴霧吸入器恐增死亡率
8旬翁念國中補校 3年全勤
生命苦難不斷 職訓重拾生機
山區落雷 貓纜暫停服務
雲縣緊盯 六輕續有2廠停工
陸最大海事船 穿越南海訪星
高血壓多未控制 再登十大死因
教部反駁沒做事 提15政績
耍狠向銀樓借錢 遇警變俗仔
新台幣兌美元貶1分
馬辦：綠藉故批馬 非理性問政
頭一遭 5機車強行飆入雪隧
賓漢案偵結 陳哲雄求刑25年
伊斯特本網賽 盧彥勳晉2輪
鐵皮屋製安毒 男子落網
台糖屏東冰品 不含塑恢復營業
小英協調 王定宇含淚退選
天熱 屏東香蕉價格暴跌
男子性趣缺缺 少了睪固酮
黑幫家庭恐嚇取財 警逮13嫌
遺棄小狗致死 動保處追惡房客
公視國際新聞 變身全球現場
吳揆：大廠採購 要有社會責任
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
邁阿密市長：訪台成果豐碩
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸：暫停新核電項目審批
工程會：防汛工程陸續查核
低頭臉就腫痛 靜脈石作怪
大陸夏糧將豐收 緩解通膨壓力
打火兄弟辛苦 王文淵捐3千萬
許榮洲案 將勘驗押解錄影帶
烤乳豬送學生 畢業熱季噱頭多
金門高中職申請入學放榜
高市麻將搶案 逮2嫌偵辦
玩弄公車優惠 中市將依法究辦
嘉義破獲盜伐林木 3人送辦
飲料封口機當玩具 幼童斷食指
國中教師聯甄 英語科最競爭
跳級生 林承諭409分上雄中
男子反鎖房間3天 警消救出
馬辦：小英兩岸教育立場勿反覆
綠能台南就博會 18日登場
陸首部動漫新聞評論節目 開播
邀日本學生長住 全校都要來
預防蟲媒傳染 金門辦社區宣導
清末舊派文人 重顯新價值
參加單車成年禮 選手變志工
學童割稻去 體驗農忙
少子化缺人才 總統：未雨綢繆
金大進修學士班報名時間延長
塑害 屏東糕餅業者自清
腰粗不是福 運將減重防中風
落雷停駛 貓纜恢復營運
王文洋：不介入聲寶經營
區間盤整 新台幣收貶1分
勞保基金今年已賺近44億
三菱：台灣適合發展電動車產業
搜救墾丁失蹤陸客 任務結束
陸客自由行 花蓮稽查食宿衛生
太子汽車欠薪 北市將裁罰
噶瑪蘭等6電台 通過換照
南市偵查隊員 疑舉槍自盡
觀眾質疑史實 公視戲劇釋疑
菲國南部恐怖攻擊 暫勿前往
高捷不增資 高市府：列缺失
大開眼界 6千公克野生牛樟菇
秘密接觸 南韓：北韓先提議
媽媽們憂塑毒 楊永明釋疑
重慶懲黑心食品藥物 罪可至死
南山案 寶成：盡量符合要求
學界：社維法限縮新聞自由
南方澳漁港 水母大軍現身
浮洲合宜住宅 7月公告招標
台塑污染 將分析研究健檢數據
震怕了 三菱汽車忙海外設廠
國家戲劇院很潮 搖滾京劇上演
男子陳屍公園 身分待查
汛期到 高市完成水利設施檢查
捷運新店區公所站 女子落軌
打擊觀光犯罪 各地檢專責辦理
淨債權國 台灣續居全球第六大
制定通膨目標 傳聯準會商議
美CEO樂觀 將增聘增支出
智利火山爆發 注意飛航資訊
疑精神不穩 男子刺傷2員警
捷運蹺腳女 議員代讀道歉聲明
山地瓦斯行灌裝不合格率近4成
白為民喊合作 繼續買台灣面板
妻女演親密戲 胡志強不爽
防塑毒 環保杯標章將上路
身障徵才列車啟動 逾3百機會
總統：陸客佩服台灣讓座文化
中原大學助節能 社福省電費
河南旅遊局訪苗 學習鄉村旅遊
陳盛沺:強化與SHARP合作
役男入伍首超額入營時間看籤運
陸進口動漫開發生產用品 免稅
醫材塑化資訊 衛署：會註明
王定宇退選 陳師孟促小英檢討
立委選舉 綠17席待徵召
偵防車字樣手寫 民眾：太爆笑
經建會支持托育扣除額 促排富
女神卡卡7月來台 限票4千張
未制止員工性騷擾 量販店遭罰
收贓牛樟木26公噸 4嫌遭訴
北市欠繳罰單 累積18億元
老師帶著拚 弱勢孩子出頭天
被騙到南非領獎 妻子跨海救援
疑性侵前女友 男子遭訴求重刑
8成港男憂陽痿 4成港女漠然
女學生捷運噴滅火器 母親道歉
住宅補貼 7月5日起申請
天心自爆曾詐騙 對象是外婆
聯電併和艦 經部：依法申請
陸南方暴雨3日 7死7失蹤
觀光局簡體網頁撤 台旅會續留
手寫配方 檢：賓漢早知塑毒
今彩539開獎
新竹高鐵接駁 納入電動車
赴英法8國參展 可免營業稅
東亞資格賽 中華負中國獲第4
毒販窩裡反 北警一舉逮3嫌
生技起飛 政府應領軍
檢察官逾期上訴 糾正法務部
世衛打壓台灣 歐洲議員：荒謬
抗癌 醫療險補保障
不怕大陸阻擾 越南南海再探油
富邦人壽董座 鄭本源接任
三聚氰胺恐慌 泡棉訂國家標準
製鞋王國寶成 接班布局成形
宏?祪W董掌管薪酬內控
林威助棒打達比修 助阪神贏球
陸委會海基會 暫留簡化字網頁
遭綁十月獲釋 埃及商船又遇劫
法參院邀 十鼓擊樂團巴黎演出
成功國宅店面 1.25億標脫
佯稱殺菌 賓漢起雲劑摻塑毒
群光總部180公尺 新北地標
適喘樂噴霧藥 難斷增死亡風險
泰國軍方強調 不會介入大選
白為民：兩岸攜手發展智慧產業
世衛矮台 歐洲議員抗議
滬網購夯 4年後達4500億
賓漢案偵結 板檢：除惡務盡
根絕地下電台 明年首季釋照
睽違10年 一銀桌球隊復出
台援 越中部增2資訊中心
知名手機代工廠 疑非法僱外勞
詐騙集團專業手法 警方瓦解
今彩539 頭獎摃龜
滬媒拚數位化 海基會印象深刻
總統談兩岸 三不政策最有利
美最貴豪宅 傳25億台幣成交
興農18安 還是輸桃猿
檢察總長返台 低調不表意見
傳陷害莫少聰 片方：莫須有
第3季 金融與製造業很缺人
涉違證交法 台新證總座遭訴
子爭權 輔英創辦人盼捐校
防葉門變天 美建秘密航空基地
輔英捐校 不能捐給教育部
尋找校園「哆啦A夢」
王文洋：買媒體為遷都台南
中國銀行披露 21年來貪官捲款八千億外逃
孟加拉缺電 逾百萬戶用太陽能
命大 遭槍擊美眾議員出院
台南夏日芒果季多元化銷售模式開跑
台灣南海演習 國台辦：維護南海主權是兩岸的共同責任
顏面盡失 CIA被駭還被嗆
台灣魚翅宴 年殺386萬隻鯊
胡錦濤抵莫斯科 將會晤俄二巨頭
總統：不贊成稱正體字為繁體字
打工度假國家 將再添1國
綠：自殺通報年年攀高、政府報喜不報憂
奢侈稅開徵 雙北市房價續漲
三大法人賣超台股162億元
七月份持菁鑽貴賓券入住高雄國賓每房加贈『精美兩用手電筒一只』
著作權爭議 蔣公日記出版得等
被騙到南非 退伍軍官脫身回台
大目降采風團體行7月登場 歡迎民眾報名參加
露天全面進攻流行時尚 歡慶5週年 商品物件數突破3,000萬
松山機場便捷交通及背包客的盛行帶來新商機
塑風暴 食品安全會議將登場
台灣烏葉荔枝 攻進大陸東北
防制人口販運 共同打擊犯罪再跨一大步
兒子爭權 輔英創辦人登報要捐校
一銀桌球再出發 拍出佳績！
搭公車媒體拍 毛治國遭白眼
中俄促伊朗合作 化解核子僵局
台中地院縱火案 警逮1嫌
疑自殺引火警 1傷送醫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國際糧價飆高 改變世人飲食
歐股收黑 倫敦跌1.04%
伊朗成功發射國產觀測衛星
希臘危機 歐元區財長開會再議
希臘危機未解 黃金續揚
中自主創新 對美衝擊有限
紐約油價跌破每桶95美元
真有錢 美國會領袖財力雄厚
建國圖片展 德議員力薦
物價上升 美面臨升息壓力
促交流 政大與巴西大學合作
美股收黑 道瓊跌1.48%
政爭再起 議員告歐巴馬違憲
採訪權戰隱私權 憲法法庭辯論
英國大罷工 75萬公務員參與
媒體焦距 席哈克耍幽默
憲法法庭大事記
巴國6.6淺層強震 尚無災情
屏市槍響 2人命危
台灣街車 下週紐約上路
溫網女雙 詹詠然莊佳容列種子
台股開盤下跌94.21點
持續高溫 午後對流雨
紐約州議會友台決議 展現善意
聯合救生演練 加入海嘯應變
台幣盤初貶破28.9
美參議員：應盡快售台戰機
溫家寶親信 任陸國稅總局副首
陸籍國際海洋法法庭法官 連任
離境退稅 上海致力研究
陸客駕車遊台 評估放寬
奇科網賽 王宇佐單雙皆捷
誤寄欠稅通知 美國銀行道歉
自願延債 希信評不至落入違約
永安滯洪池徵地 半數地主同意
小英訪菲 僑民點名要看余天
加強體能 楊淑君拚出腹肌
兒童血鉛中毒 大陸官方淡化
交流 李大維酒會迎新眾議員
中學校園二手菸 1成來自師長
國際股災 台股跌破8700點
馬總統：塑風暴處理可圈可點
敲打滅火器聲響大 員警逮慣竊
韓商在長春建汽車鋼板加工中心
房價雖高 逾7成陸民仍想投資
夏季感冒期間較長 復發率高
籲醫護多運動 馬總統揪慢跑
高市輕軌 最快7月招商
化友為敵 惠普告甲骨文
廣州新塘騷亂 散布謠言者被拘
金門追懷南明魯王
陸學者：絕不讓你打第二槍
歐盟助尼加拉瓜成立犯罪實驗室
國中男生吸菸率 小幅上升
白為民訪勝華 談智慧電視應用
台66線車禍 4人送醫
南韓進口中國泡菜 年年劇增
高：國軍共軍不同 無模糊空間
美債持有部位 台列第6
憲法法庭 聲請人：社維法違憲
輔導主任疑不當管教 北市調查
星海軍演忙碌 中國海巡湊一腳
總統：若無憲法 兩岸關係難推
觀光局：在台宣傳網站用正體字
65億產保額 看得到吃不到
台灣含塑食品 深圳暫停進口
女神卡卡宣傳 胡志強將贈市鑰
陳瑞斌的鋼琴手 搬過煤油
希債惹禍 亞股潰敗
拍落水戲 陳珮騏挑戰潔癖極限
鳥糞石 見證東沙海鳥天堂歷史
松菸大巨蛋 最快十月動工
持刀割機車座墊 破壞男遭訴
卸任外長 楊榮文不選星總統
不滿批毛 陸5萬左派告2學者
性騷擾處置失當 中一中遭糾正
金援銀行 英財相：退場時機到
白老虎迎暑假 7月中壽山見
桃機貴賓級服務 1次8千元
雷曼翻版 歐債恐爆新金融危機
顧能：今年半導體設備成長一成
外資匯出 新台幣午貶6.1分
未保持距離 台66線車禍4傷
里鄰監視器 北市：逐步汰換
陸爆搶豬潮 養殖戶搶搭漲價風
不被缺陷打敗 身障者勇闖職場
吳揆：推正體字 政府一貫立場
經長：石化質在台灣 量在海外
竹縣綠竹筍評鑑 比甜比嫩
國際有雜音 瑞銀降台股目標
銷毀染塑產品末分類 藍營澄清
台股收盤跌177.02點
消基會：飯店打大陸話費 超貴
白為民訪矽統 交流智慧電視
青少棒隊出國比賽 朱立倫授旗
服務需求 圓山飯店留簡體網頁
台股大跌177.02點
兩岸藝文匯演 中市登場
雷洪多妻 人瑞阿嬤好奇
組改相關法案 吳揆盼速立法
專宰陸客 明潭1業者遭聲押
交流密切 台捐越數位中心
代謝排塑 中醫食療加針灸放血
獲頒交大博士 嚴凱泰勉勵逐夢
歐議員挺台 綠指藍邀功藍澄清
狗仔裁罰 內政部：彈弓打怪獸
股王跌破千元 8700點失守
郭泓志無失分 蔣智賢開轟
隱匿校園性侵免職 試院會銜
7月台指期跌137點
7月電子金融期齊跌
處理塑化劑事件 綠說差藍肯定
婚宴拒魚翅 盼新人響應
船長之死 外長不滿美調查進度
彰監鼓舞巡演 周美青赴嘉觀賞
輔英風波 教部籲速改選董事會
歷史評價 郝柏村替蔣介石抱屈
奚國華訪台 參加產業論壇
查服裝儀容 教部：大學自主
IMF總裁之爭 看國際現實
多益考滿分 許碩芳教撇步
共軍陸戰隊裝甲車 南海演練
美台軍售 郝柏村：重點在維繫
學者：社維法開罰 戕害媒體
駭客凌晨攻擊 入侵馬國官網
大啖魚翅 貴婦血液含汞超量
陸少將：不想在南海被捅刀
大雨下不停 長江中下游告急
蓋達組織：薩瓦里繼任首腦
備案難 陸反腐網站恐叫停
陸銀行家：宏觀經濟熱度下降
朱立倫跑基層 錢薇娟緊跟見習
新台幣兌美元貶1.45角
張良任拜會班古里昂大學
高華柱：國共兩軍沒有模糊空間
南海爭議 菲國訴諸外交斡旋
台南老人免費裝假牙啟動
嘉義物產 進軍微風廣場
石化高值化 長春董座有辦法
罹癌生 圓台中一中夢
種有機番茄 檜木屑上場
抓住青春尾 銀髮族樂修門面
食品藥物安全會議 每月開1次
身障單親媽 樂當空中保母
斯洛伐克會 談台灣世局展望
暴雨兩週 長江中下游續拉警報
露國感謝台灣協助改善監獄設備
黑瞎子島 陸客首發團下月登島
飯店業者：客房電話費率透明
王金平：盼台在中美洲扮演角色
高齡藥頭 7旬夫妻檔涉販毒
化學博士 攻讀漁業管理碩士
深化合作 溫家寶將訪匈英德
跌倒不放棄 鐵路特考補錄取
陸製機械衝擊越南市場
持衝鋒槍討債 13人落網
四房認親 王文祥：法律判斷
薩瓦里任蓋達首腦 籲發動聖戰
自殺通報數攀高 綠籲政府重視
闖空門留菸蒂 竊盜集團被逮
印升息1碼 經濟估增8%
政論惹議 施明德擬告南方朔
陸客自由行 中市店面夯
新加坡石化追台灣 王文潮心急
逾千萬元設專頁 馬網友譏偷錢
蓋達新首腦 埃及醫生出線
反活割 動保團體推動全鯊捕捉
黃金福隆線夯 台灣好行引迴響
藝人團體 助智能障礙者圓夢
大陸外來富豪 台商包辦冠亞
兩棲退伍男連搶3女 失手被逮
港府發6千元 6百萬港人受惠
吳揆若參選 小英：應行政中立
陳唐山：黨內派系可能影響大選
使用大巨蛋 職棒大挑戰
南海爭議 越南學者倡設海博館
管理期貨交易 歐中齟齬
甘雅筠鍾一 獲總統教育獎
陸空姐變高鐵姐 筷練微笑
男子火大燒警備車 遭聲押
五千元創業 婦女創業展軟實力
孵巨蛋 棒壇反應不一
外資匯出 台幣收盤貶破29
海事船南海訪星 陸：正常訪問
71歲老碩士 論文純手工打造
南韓設新軍部 北韓痛批挑釁
拚節水 社區首獎開心農場種菜
北北基登分明放榜 粥多於僧
歐議員抗議WHO 外交部感激
清潔工強闖淋浴間 挨告
小股東輪番問 王文潮很從容
歐洲議員為台抗議 總統欣慰
輔英董座女：請教部解散董事會
拼節電 北市獎金加碼百萬
冰島擬入歐盟 債務是障礙
全國文藝營 優人神鼓演出
陸：美勿藉機實施保護主義
牛樟菇標售1兩逾2萬 破天價
蔡英文訪菲 僑社起漣漪
染髮後眼酸澀 醫師建議換染劑
備戰特奧 總統授旗選手獻吻
文化教材4學分 列語文類必選
夜歸免驚 台大擬設服務隊
少年仰騎機車 罰萬元送法辦
索尼個資案 北市：不會開罰
屏東槍擊案 好友反目
中油大馬投資案 明年中定案
9人投誠南韓 北韓籲遣返
王定宇退選 台聯願代出征
南瑤宮媽祖分靈 盼吸引陸客
內政部：正當理由跟追不會取締
陸建黨片上映 網友藉諷時局
台商留情種 稚女偷渡尋親
醉後破5 張孝全高台跳水
整天吃不停 蛀牙找上門
侄大喜日出言詛咒 檢聲請簡判
調查局贊助 菲緝毒者學華文
屏科大甘比亞大學 簽MOU
刷卡付旅費 保險不含包機
高職生擁21張證照 出國爭光
直腸拉出體外切癌 高醫首創
樂活節能屋 開放17家庭體驗
賴和詩牆遷址 八卦山添書香
環署防塑 加嚴產業放流水標準
台船長遭擊 民團要美方速負責
前進台北食品展 雲林紅色炫風
挨告 吳宗憲：已拿出最後良心
玉山銀設東莞分行 金管會准
北市：陸客自由行 產值24億
高科大研發3D手勢辨識系統
施明德擬告 南方朔待法院處理
划獨木舟 德化國小畢典很邵族
港人退休時平均資產 全球最高
暑假瘋上網 防駭有道
國巨案 金管會：依程序審議
趙正平毒舌 批資工彌紅不了
6童染大腸桿菌 法回收漢堡肉
網協盃女網賽 詹謹瑋拚雙冠
抗傳遭拘 性侵犯抵抗罪加一等
拜金女王登場 熊黛林就愛名牌
表揚丁善璽 金馬頒終身成就獎
不動產成本入帳 籌資壓力增
文化教材列必選 教團批草率
威凱新居徵管家 薪水少找嘸人
如贏大選 為泰黨組聯合政府
巨蛋孵不孵 一吵20年
今彩539開獎
屏漁船昇豐128號 被菲扣押
狗仔釋憲辯論終結 2月內解釋
威力彩開獎
聚焦國際 中俄簽共同聲明
冰球冠軍賽後 溫哥華球迷暴動
國發基金參與TMF 近日定案
張惠人：應捐家族土地給輔英
糾正高捷 高市：會提申覆
招自由行陸客 北市優惠大
國父與日友人展 東京初登場
史詩片賽德克巴萊 感人催淚
高值化石化廠 經部擬獎勵
河南省長訪台 盼參觀企業農村
陸路公共運輸量 捷運增最多
下半年景氣 王文潮憂心
母刺字妻不爽 舞台劇顛覆岳飛
火山煙散 紐澳班機復航
小英：陳博志曾問我為何不婚
媒體指支持蔡英文 范巴倫澄清
男子至南非領獎 返台否認身分
迎陸客 商家不准私下收人民幣
涉毆人致死 13人遭逮
伊朗火箭 今夏載猴子上太空
愛瘋手機結帳 英餐廳新招
救高鐵 雲彰3階段封井
馬3雨刷問題 澳洲召回4萬輛
南山盃籃賽 南山衛冕失利
土徵條例修正 市價補償地價
欠薪 太子汽車：會好好處理
喊話無效 宏達電跌破千元
潘基文競選連任 俄表支持
因應少子化 政院將向總統報告
實施IFRS 高鐵淨值不變
紅標米酒降價 私酒數量減
東芝惠普攜手 搶食雲端大餅
女性危險國度 阿富汗排第一
統一超聯合徵才 1800職缺
威力彩頭獎摃龜
今彩539頭獎 1人中獎
金融動盪 台幣趨貶壓力大
心臟不跳活5周 旋轉儀器救命
陸客血拼不手軟 法觀光大戶
鯊魚全魚捕捉 漁業署今年推動
仁武民宅火警 母女送醫
獲情資 菲律賓嚴防恐怖攻擊
直航論戰 馬辦續質疑綠
金酒籃球隊 贊助傳變數
歐奪命大腸菌 增至39死
震後不久 日官員被控性騷擾
牛驅猿 獅M1
賓漢陳哲雄夫婦 板院裁定羈押
緊張升高 陸派巡視船前往南海
張良任拜會以故總統魏茲曼遺孀
一位被霸凌者的告白
吳志揚囂張 馬英九身陷嚴重危機？
綠：簽ECFA後 台灣出口競爭力反降
3噸台灣含塑食品 廈門銷毀
總統馬英九 年度例行健康檢查
薛瑞福：軍售有助兩岸談判
對抗中國強大軍力 台灣低調發展自衛武器
台灣何時就被掏空了？！---尹啟銘
上蠟的蘋果，金玉其表！
菲拒與陸 共同開發南海
中研究機構：外來富豪台灣人賺最多
對台免簽 以色列第114國
摩天輪7歲生日 摩力戀人選拔賽
台灣國防部：南海軍演非事實
馬讚衛生署長「可圈可點」 反對黨不以為然
「華語文能力測驗」 聽說讀寫各類測驗成果發表會
抗旱變抗洪 中國多省「疲於奔命」
美議員：台灣的民主比中國槍桿有力
搶頭香 馬「一九」宣布副手人選
台灣智庫10週年 蔡英文出席
希臘政情亂 總理召開危機會議
美議員再施壓 促對台出售戰機
性醜聞招怒 懷納打算辭職
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股挫至3個月低點
全美性愛調查 洛杉磯次數最多
難擋淫照風波 美議員懷納辭職
金漲銅跌
數據利多 油價收高
共和黨競選陣容 選民滿意度低
美眾院聽證會 議員促售台戰機
數據利多 美股收紅
榮科：希紓困案需聆聽歐銀警告
法食物中毒兒童脫險
醜聞衝擊 美議員懷納辭職
偷尿尿 水庫花費逾3萬美元
巴西最高法院批准大麻遊行
護照認定不一 印台商無法返台
投資好去處 泰國東北邀台商
誤認大陸籍 台商滯印4個月
台加交流熱 多大增台研究課程
葛老看衰 警告希臘將倒債
誤認台商陸籍 印行政裁量過當
東北漸發展 台灣可能缺泰勞
美高球公開賽 小潘首輪74桿
懷納辭職 歐巴馬：盼東山再起
泰勞辛酸 盼兒子不再當外勞
偷太狂 墨國日失竊原油2萬桶
低壓發展 不排除成颱
初試啼聲 潘政琮並列63
以色列瓦斯爆炸 3死15傷
多大很客家 展服飾簑衣肚兜
懷納辭職 台下：掰掰！死變態
輸球暴亂 溫哥華逾百人受傷
美公開賽首輪 潘政琮暫居62
台股開盤上漲31.53點
跨足網路 美資收購ING網銀
葛老：希臘倒債恐引爆美衰退
預防自殺 醫界尋關鍵
總統赴馬偕醫院健檢
眾院議長：無法接受白宮解釋
廂型車翻覆 12採茶工受傷
新台幣盤初升7.9分
敏感日臨近 外國人禁入藏
西班牙獨裁者遺體成燙手山芋
威嚇北韓 南韓部署子母導彈
陸維權律師陳光誠遭暴力虐待
人民幣匯率再創新高
今年最夯 高腰阿嬤內褲
南山案 潤泰全：讓金管會滿意
作息不正常 南科人1/2過重
惠普中國筆電生產部分移師日本
指考試場開冷氣 休息也可吹
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
郵差嫌不粗勇 電動機車遭冷落
星籲各國 澄清南海主權範圍
台股觀望 平盤上下震盪
滬豬肉好貴 民眾嘆吃不起
中美洲輸電網路 年底前完成
財政部：發票千萬獎不影響捐贈
人幣鬆綁週年 重大政策將出台
太武山淨山活動 25日舉行
美零售商告面板廠壟斷價格
涉侵權 姚明告「姚明」
5月B/B值滑落至0.97
網購不付款搶超商 男子送辦
陸專家：越南海軍弱 空軍強
潤泰全：南山資金已準備好
吳清基勉畢業生 不要計較薪水
吳揆：華文若過度簡化會失精華
推綠色消費 竹縣甄選綠色大使
馬總統健檢 體重略增
父母愛外食速食 養出胖小孩
18年努力 防風林成生態林園
冬病夏治 三伏貼增加免疫力
四書列必選 大考題目依課綱
陸客參觀軍基地 立委意見不一
人幣飆新高 中國傳將鬆綁匯率
歐元貶 歐盟領袖會商希債危機
馬辦：綠拿自殺問題政治鬥爭
陸暴雨 倒下近4個三峽水庫量
船長案 外長：美報告7月出爐
偽造瓦斯合格卡 10嫌送辦
翁玉林當選美國人文科學院院士
台中平潭將通船 追金廈小三通
電磁波諮詢會 環團要業者迴避
新台幣午升7.2分
郭台銘：想帶河南省長去日月潭
詐騙猖獗 鎖定記者犯案
違約騷擾人妻 男判賠150萬
軍方籲旅遊業 勿帶陸客入營區
駐美處：美議員堅定支持台關法
台股收盤跌18.33點
旋風管家李毓芬 香肩擄宅男心
漁港廢油船氣爆 油漬濺染民宅
港府發錢 有人歡喜有人怨
綠指為選舉挺正體字 藍駁扭曲
健康活力秀 銀髮族熱舞
兩岸簽備忘錄 科技大老齊聚
花卉銷日受阻 轉戰大陸市場
近十年最熱韓劇 大長今
希臘若倒債 台金融業曝險低
7月台指期跌33點
郭泓志飆2K 化解滿壘危機
台股跌18點 收8636點
廣東騷亂 官方：未開一槍一彈
農科園區促成科技觀光旅遊廊帶
瘦不下來 郝劭文：勿當小胖
暑假求職 慎防詐欺受騙
7月電子金融下跌
副手人選 小英：還要多聽意見
公視紀錄片 入選德國綠色影展
北北基登分放榜 錄取率98%
採茶車遭撞翻 12人送醫
東京爭辦夏奧運 展現災後重建
台股多空拉鋸 觀察國際股市
綠委指鄭立中綁樁 藍委反駁
男子卡石縫 員警下水救人
新式腰靠 塑膠瓦楞板支撐力夠
減緩下陷 李鴻源：逐步封深井
工研院研發簡訊規格 全球通用
搶人才 海西釋出1500職缺
來台宣傳 周秀娜得嗜睡症
殯葬業小說登場改變傳統觀念
三大法人賣超台股47億元
開店被爆料 瀋陽官報社踢館
奚國華:陸企全方位來台投資
錦蛇爬上床 屋主夢中驚醒
奚國華：大陸農村資通信商機大
為挪宿舍 河南一校大二就畢業
浮洲合宜住宅土地 7月招標
盈餘不振 華爾街再傳裁員風
陸生來台 輔大最受歡迎
劉偉仁抗癌 總統臉書加油打氣
花蓮失蹤登山客 遺體運下山
台南市立美術館 選址確定
手機軟體疑誤導 北市：已下架
男子陳屍柴山 疑遭他殺
隱身市井 證券通緝犯落網
立委評鑑 黃淑英趙麗雲績優
新台幣兌美元升0.5分
RIM財測欠佳 盤後重挫
金門花蛤仙子選拔 受理報名
最牛自駕遊 60天穿越14國
封深水井 彰縣盼有權主動稽查
台商滯印 2週內可望解決
樹木倒塌 工人遭壓死
郭台強：盼蔡正元公私分明
勵馨女兒成年禮 拋傳統展自信
蔡正元：郭台強所為非小老百姓
啟用在即 京滬高鐵問題多
救希債 IMF歐盟7月聯手
芒果成熟時 警所成景點
台中特產宴客 馬紹爾總統稱讚
專家贊成封井 建物管制待議
玩家溫士凱 幽遊鬼太郎故鄉
5少5多 遠離塑化劑危機
吵架引燃瓦斯 母女送加護病房
陸客自由行 北市增外幣收兌處
小英籲中國：全新角度看民進黨
斗六市長解職 藍綠爭補選
警家戶訪查 破匿公寓網路賭場
原鄉畢業生 嗑夜市牛排圓夢
總統任命陳碧玉等4位大法官
債信危機 希臘撤換財政部長
金曲獎將揭曉 嚴爵抱平常心
老建築變身 台南文創園區開展
在美強盜服刑 男遣回台再遭訴
酒吧安檢抽查 打趴7縣市
中俄關係提升 貿易目標兩千億
夫妻吸毒缺錢 2稚子摸黑餓肚
中小學生客語認證 苗縣最厲害
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
共軍海南實兵演練 保礁護航
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
與柯以柔緋聞 謝國樑澄清
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
以毒會友行騙 自染毒癮
颱風季 勞委會籲加強勞安
證券周邊資訊整合 年省2億
本周台股市值跌破23兆元
畢卡索特展 完整認識大師
鼓勵進傳產 勞委會推就業獎助
江宜樺：國土規劃攸關發展
文教列必選 教團：恐破壞課綱
兩岸直航增班 滬直飛票跌破萬
以科技展 台灣館接單豐碩
防地層下陷 雲林配合封井
柔道女嬌娃 摔進台灣大學
男子夜市攬客 涉重利遭法辦
慣竊失業缺錢 自首吃牢飯
首例 佰圓券典藏版延期發售
桃機標誌改造 保證不再霧煞煞
登金曲 AKB48旋風訪台
比學者：歐盟外交要有軍事實力
陸客商機 業者推旅遊套餐
浮洲合宜宅 價格吸睛
台南愛文上市 超商買得到
塑風暴 產險理賠啟動
捷運露鳥 菲男妨害風化起訴
集邦：NAND合約價恐弱勢
SBL明星賽 丁守中盼復辦
新台幣小升0.5分
大陸官員：兩岸加快標準研究
化纖報價反彈 王文淵：還難講
馬總統健檢 仍是勇腳馬
地盤下陷5開發區 提對策
台股本周跌2.28%
金剛山資產問題 南韓研商對策
虛驚一場 塑化劑無第3家
宜蘭賞鯨船起火 48人全獲救
唐榮經營權之爭 官股扳回一城
暴雨 成昆鐵路中斷
東貝LED背光技術 陸廠青睞
遭菲扣台漁船 器材一空
買牛熊證 先簽風險預告書
北京旅博 台灣縣市爭搶陸客
苗栗檢警查毒 赫見重刑犯
增城騷亂 逮19人
海上2低壓 下週天氣有變化
生活中學客語（1）
生活中學客語（2）
好想吃牛排（1）
國小畢業如送嫁 奉茶又丟扇
好想吃牛排（2）
採茶車遭撞翻
柔道女嬌娃上台大
紀政勉女學生勇敢逐夢
馬總統19日宣布副手人選
仙女瀑布 男子溺水送醫急救
跨大步 兩岸協商共同標準
北北基 各校最低錄取分降
術後看女人像ET 李敖不動心
高市國中畢業生海邊戲水溺斃
醫療意外 男子打顯影劑暴斃
志願卡只填建中 399分落榜
山芋保養品 大仁科大扶植產業
農委會3階段封井 7月定案
盜採砂石猖獗 挖土機接力挖
吳伯雄：兩岸和平有利
陸生報考台大學 廣東最多
遲未入世貿 俄總統責政治介入
澳門驗出台製藥物含塑 回收
就業獎助 職訓局擬7月上路
輻射水快裝滿 日核廠準備淨化
稻盛和夫經驗移植 盛和塾開課
右臂腫脹疑風濕 原來是乳癌
盈拉證實 戴克辛將返泰
戰勝毒癮 盼找回溫暖的家
押人逼供活埋 男判無期定讞
網協盃 許絜瑜女單封后
塑毒退款 白蘭氏百晟條件嚴
救人急如火 鬼門關外搶4命
高中職辦介聘 教局：依法辦理
女兒偷錢 莽父持槍教訓其友
士林2命案 1墜樓1刀刺
聯測分發 新北高中職搶手
陸連日暴雨 25死25失蹤
溫網單打冠軍 獎金110萬鎊
八八風災滅村 前甲仙鄉長撤職
陳宏麟程文欣 星羽賽混雙4強
今彩539開獎
紀政自幼遭虐 勇敢追夢成羚羊
扁國務費案 8/26宣判
輕裂登陸檢討 先求高值化
江國慶案翻版 殺人案查獲真兇
大樂透開獎
奢侈稅效應 房仲家數恐縮水
馬尼拉飲食展 台攤位人氣旺
陸工業發展 電荒融資難
醫療精進 保險理賠擬跟進
崇拜小英陸生 主動向台辦檢討
俄總統籲改革 似與總理唱反調
駭客癱瘓馬網站 9成馬國人
溫家寶將訪英 簽系列協議
溫網 馬拉松戰主角首輪再對陣
畢卡索畫作 總統手機查證日期
水利署：7月確定雲彰封井口數
通霄海域 2國中生落水失蹤
溫網首役 盧彥勳對西班牙好手
猥褻性侵男學生 女師判2年
籲人民反抗 法暢銷書出中文版
滅村案被撤職 區長：問心無愧
今彩539 頭獎1注中獎
大樂透 頭獎槓龜
復甦不穩 IMF降美成長預估
涉性侵冤獄 柯家：飽受煎熬
希臘組新閣 對抗債信危機
內神通外鬼 書記官貪污判刑
美國公開賽 潘政琮晉級有難度
涉貪 檢調拘捕2員警
陸7省市水災嚴重 達最高警戒
台酒Q10清酒酵母膠原錠中塑
郭董：股票是賣給懂的人
法官紛爭 接炸掉法院恐嚇
有請美女攝影 蒲亭團隊說分明
危機未除 法大腸桿菌再添病例
南韓軍誤射韓亞航客機 無傷亡
印度108歲老囚重獲自由
義美聯合電子商務與德霖技術學院產學合作結業式
聽到故鄉搖籃曲 越南阿娥哭了
居民檢舉引來縣府報復 製造「企業版江國慶」錯殺事件
李戎威、葉孟芬設陷阱 以「舊圖資料」誤導吳志揚 居心叵測
李戎威拒提供數據 不敢回應義美質疑
推廣後山觀光 持臺東卡優惠多
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
兄弟球團領隊 楊愛華請辭
尬蘋果 臉書加速行動程式開發
IMF：全球復甦面臨風險
美國公開賽 潘政琮兩輪高標10桿
核災 追蹤福島縣民健康30年
潘政琮7柏忌 晉級恐無望
國宅命案兇刀 疑墜樓女所有
涉包庇色情業者 2員警遭拘
希債紓困有望 歐股
安理會力挺 潘基文篤定連任
徘徊美國防部 可疑男子被捕
穆迪恐降義大利Aa2公債評等
暴動擁吻 激情愛人身分曝光
希債露曙光 美股6週跌勢打住
表現平平 潘政琮出局
金價漲 銅價跌
塑化劑風波 美國仍無動作
富士康巴西平板電腦 延至9月
創造雙贏 台法電動車合作
里約+20 聯合國優先討論
柳時元和郭富城將在珠海飆車
LCD市場 韓國中華圈相抗衡
SHINee倫敦演唱會上臉書
熱帶低壓增強 最快下午成颱
南海新變數 越南推海島旅遊
暴雨誘山洪 敦煌莫高窟暫閉
陸生事件 小英：台灣中國不同
神奇小麥克 改寫美公開賽歷史
總統盼網路更快更便宜
匹茲堡發明展 台25金11銀
布拉格劇場設計展 盛治仁頒獎
停車糾紛 紅茶店遭潑漆警告
陸客自由行 監委籲配套
經濟成長 IMF:美趨緩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
長榮首航關島 總經理駕機
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台大醫療研發 可快篩6病症
關島浪漫婚禮 長榮甜蜜開航
投資精準 成龍星國賣屋大賺
連環爆炸後 大陸農民獲賠償
俄羅斯卡盧加州辦展介紹台灣
鋼琴才子林冠廷贏得俄國際大賽
高中職自學申請 30日截止
居家口腔醫療難 盼健保補助
總統：照顧農工 打拚未來
吳揆勉公務員 發揮運動家精神
毆打年邁叔父 男判11月
深圳大運會開幕 民宅唱空城計
北市法規查詢系統 推手機版
見過大場面 潘政琮更自我激勵
ABC八點檔 台灣取景
越南陷困境 陸了然於胸
爭勞權 台大研究生協會組工會
挺金曲獎 總統吳揆將出席
府：推漢語拼音與正體字不衝突
抗塑作戰 衛署研擬耐受量
參加金曲獎 AKB48抵台
戴克辛準女婿 泰媒體新焦點
日春季敘勳 兩台灣人獲獎
高雄原住民豐年祭 衛武營登場
全國寺廟教堂 逾1萬5千座
美議員仗義執言 台灣感謝
副總統：李轂摩書畫展現台灣情
82歲嬤國小畢業 獲市長獎
誤當凶手 警方向柯家道歉
LED散熱 遠東科大奪大獎
潘基文可望蟬聯聯國秘書長
陸客傷病滯台難出院 醫院頭痛
祖孫情變裝秀 趣味橫生
越民眾反中示威 恐變質
家人陪遊 癌末患者搭高鐵圓夢
小聯盟 李振昌解決蔣智賢
公投門檻 學者籲降低
來自家鄉的民謠 收容所催淚
學生爭勞權 台大：專案檢討
陸客擁抱太平洋 商家盼受惠
海外造勢 蔡英文抵菲
雲端需求 電源廠闢新藍海
陸客自由行 花蓮民宿期待深
高市大樓火警 住戶虛驚
南科堤塘湖 無菸健康步道啟用
2012選舉 綠有期待藍警惕
匹茲堡發明展 台灣是最大贏家
陸驗出抗生素染塑 下架召回
台中吸陸客 飯店業促營造特色
陸客自由行 代辦費2千元
聽障生大學畢業 願回饋社會
野鼠鬧新疆 殃及8千萬畝地
台籍男子攜槍 菲機場被捕
涉插股酒店 2員警遭聲押
國小英師聯甄 225人過初試
手持裝置遊戲 網龍要搶第一
疾風暴雨 大陸澇災擴及粵滬
幼園教師聯甄 171人過初試
立院議事忙 王金平目眶紅
陸否認少林寺方丈嫖娼被抓
胡錦濤訪俄 天然氣協議觸礁
職訓局：短期社福外勞需求難減
長榮首航關島 新人共享浪漫
投保實支實付醫療險 先確認
陸客因病滯台 旅行社煩惱
乖乖澳門檢出塑毒 疑包裝污染
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
爭搶陸客 飯店各推賣點
疑觸電高空墜落 男命危
福建團訪中台禪寺 與南投交流
港房價月漲2% 曾蔭權：可怕
拉攏選民 泰執政黨將細說鎮壓
酒女天使 救原民女離風塵
競爭多 白河蓮田面積縮5成
副手明揭曉 馬吳行程受矚目
成人健檢升級 顧血脂更護腎
總統勉畢業生 交流培養國際觀
台鐵試辦對號列車博愛座
澳門驗出乖乖含塑量超標
陸客自由行 台旅會：可能提早
台灣香蕉節 陳武雄代言
漢城僑中歡送畢業生
美濃嘉年華 民眾high翻天
紫絲帶飄揚 宣示反家暴
師大畢典 教長催生釋利多
回收場掩護 2製毒師傅遭逮
智慧手機 醫療人員讚通訊科技
馬總統：能源政策 尋求共識
金曲獎頒獎典禮 總統初體驗
年輕人沒fu 馬辦籲藍綠面對
防塑毒 兒醫籲食品藥物嚴把關
最佳演唱組合 大嘴巴獲獎
乖乖澳門檢出塑毒 家樂福下架
教長否認四書不及格不能畢業
農委會擬整體檢討農畜品認證
金融爭議處理機構也管開戶糾紛
電子支付夯 遊戲廠設金流平台
大陸通膨壓力下滑
選對工作 7成上班族願加班
稽查乖乖原料 初判包材污染
陸外逃貪官數據 嚴重失實
台灣羽球混雙 明天星國爭冠
總統頒原民專輯獎 舒米恩驚訝
毒侵校園 8高職生當藥頭
父親節 4成港青不知是哪天
老師罹肺結核 30學生檢測
金曲星光大道 嚴爵氣勢強
兩岸協商共同標準 成立技委會
AKB48挺金 哈荔枝小籠包
江蘇化工廠爆炸 5死13傷
遏阻塑毒 學者催生過篩機制
陸客自由行文本 不定人數上限
北市國宅命案 凶刀送驗尋兇
印巴外長會談 恐怖主義是重點
中職 獅奪季冠軍
人和呂總 自評調度不及格
最佳客語歌手獎 欒克勇奪下
少年陪蹺家女出遊 被抄出毒品
最佳音樂影帶 徐筠軒得獎
獅變橘 運氣大開
勸募條例擬修 增管理範疇
今彩539開獎
朱鳳芝效應 立委奔波選區議場
珍惜老將 獅實力強
日靜岡茶含銫 法國驗出超標
狼師入侵校園 新北亡羊補牢
全球最富女選手 李娜看好
總統金曲初體驗 舒米恩訝異
最佳作曲人獎 李宗盛奪下
最佳樂團獎 MATZKA勝出
翁山蘇姬生日 音樂會聲援自由
最佳音樂錄影帶 寂寞寂寞就好
暴雨僅1日 武漢淹大水
張泰山雙響砲打趴牛 獅季冠軍
北台藍鄉鎮市長晚宴 力挺英九
軍紀差 美海軍開除14名指揮官
演奏最佳專輯 無限融合黨
最佳新人獎 韋禮安
10年來首訪 胡錦濤抵烏克蘭
高建三優雅 自信歐吉桑
歐元危機延燒 恐波及義比
今彩539頭獎2注中獎
特別貢獻獎黃敏 吳揆頒獎
最佳台語專輯 江蕙當時欲嫁
獲獎 韋禮安笑說不需當翻譯
最佳台語男歌手 黃文星
最佳台語女歌手獎 黃妃
陸配遭拒絕入境 留置多日遣返
海外小英後援會 馬尼拉首立
溫布頓網賽 張凱貞女單闖會內
美處：船長案調查時效難如預期
最佳台語男歌手 喜露紅內褲
最佳年度歌曲獎 李宗盛獲得
日福島外海5.9地震 無海嘯
色事被爆下台 美議員可領鉅款
最佳專輯製作人 戀花洪敬堯
義美食品嚴正聲明
2012副手決定 馬總統勤跑廟宇
桃縣府水岸活化工程弊端 環保團體將抗爭
吳伯雄、吳志揚藉行政權 羞辱馬英九總統
馬英九展現魄力 消除惡勢力 擄獲民心 此其時也！
馬英九宣布副手日 吳揆起個大早
府：國安會無規劃總統訪星
國民黨印章 馬國檳城發現
實地對照 京滬高鐵比飛機快
馬宣布吳敦義搭檔 拚2012連任
全國自行車日 新竹市長帶頭跑
金曲獎 周董、莫文蔚封王封后
馬總統：吳搭檔不需辭閣揆
手機GPS誤導 登山客幸獲救
遭韓陸軍誤擊 韓民航機無恙
移民署：陸客自由行加強與旅行業者溝通
馬吳配 郭台銘稱讚 !
咬字不是重點 周董再奪男歌手
金曲名單外洩 新聞局：不可能
金曲評新人 韋禮安壓倒性勝利
周杰倫李宗盛 各抱金曲3大獎
莫文蔚最佳女歌手 公佈結婚喜訊
周杰倫歌王 最佳專輯也入袋
聯航電腦當機修復 延誤至週末
政治高球賽 歐巴馬與貝納較勁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
挑戰開車禁令 沙女性串連上路
敘利亞坦克進入與土相鄰邊界村
伊斯特本網賽 法巴托莉封后
伊斯特本網賽 義瑟比封王
賴聲川布拉格演講劇場創作
半導體下半年 恐難高成長
熱低壓影響 明全台有雨
著眼大陸 長榮擬購逾廿架新機
盈拉人氣升 為泰黨民調領先
酒後互毆刺瞎人 男判8年
台劇場設計者 布拉格介紹發展
台灣宣布情事 莫文蔚有頭有尾
台彩推出2款新刮刮樂
竹市全國自行車日 4千人參加
黃金週線收紅 可逢回低接
武廣高鐵7月減速 降票價
推多款定存 外商銀行高利吸客
小英批馬空洞訴求 馬辦反駁
權證轉夯 監理機制跟上
政治高球 歐巴馬貝納搭檔獲勝
港媒：南海問題須做軍事準備
媒體指金密會地方 馬辦澄清
14歲張雨心 勇闖美高壇
牛熊證上市 權證占比目標2%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
富士康 廣西生產智慧手機
愛國獎券重現 科教館懷舊風
中商大量購買 越物價波動
塑身不塑毒 綠竹筍嚐鮮
陸客自由行 醫美界盼拉長天數
馬吳配 藍委讚最佳組合
馬：吳任副手 作戰放心
馬吳配 吳：士兵不選擇戰場
七爺八爺油畫展 藝術展現民俗
中油汽柴油價格不調
花蓮統一發票盃路跑 可報名
亞幣走弱 台幣週貶0.57%
馬吳配 綠委指沒創意
沈昭良「舞台」 驚艷多倫多
家教媒合 北市：要依法申請
寵物貂啃掉嬰兒指 父母遭起訴
王振堂: 兩岸合作行動上網制韓
口試取材 觀光局網站被嫌過時
毒販衝撞警車 警神準開槍阻逃
北美成長趨緩 臉書看向中國？
滬外灘酒店評比 MIT奪冠
馬吳配成 共同推崇蕭
口蹄疫影響 韓購美豬牛肉劇增
港男父親節遊行 爭有薪侍產假
台幹教陸員工 凡事親自示範
台聯中市開講 拚立委過門檻
我的狗一毛三 女控犬員獲認證
穩定與互補 馬吳配就戰鬥位置
繼續打拚 蘇辦7月重開張
馬：全民共享經發是未來重點
軍艦公海擦撞 印巴外交齟齬
自由行趕頭香 22日前須收件
專家籲提早禁PVC食品包材
想一夕致富 男偷彩券被逮
長榮千億購機 飛航以來最大筆
林口合宜住宅 24日開資格標
馬吳配成形 郭台銘：堅強陣容
新竹自行車日 1參加者猝逝
副手敲定跑基層 民眾熱情挺馬
溫網將開打 盧彥勳專心備戰
不再恐懼 撫養蝠寶寶視如己出
搶陸客 東北角以海岸線迎戰
台塑汽柴油價本週不調
師罹肺結核 27學生檢測陰性
擁交通優勢 中市結合熱門旅遊
關島婚禮 台日韓最愛
陸客自由行 百貨摩拳擦掌
迎觀光客 北市人型立牌吸睛
陸客自由行 盼帶來投資
大雨特報 中部以北山區防大雨
收購價調升 公糧收購增
墾丁潛水客 命喪膠筏螺旋槳
勞保局發起活動 捍衛職場權益
暗夜警匪追逐 警鳴槍逮搶嫌
孩童吃含塑益生菌 醫師籲追蹤
阻雲林地層下陷 指望湖山水庫
3男持槍打獵 反遭警方捕獲
水墨人生 吳瓊娟勇闖藝術路
板橋國小新校舍落成 風華再現
星超級羽賽 陳程混雙奪銀
開拓台灣展演館 盛治仁赴捷克
反暴力 勵馨響應紫絲帶運動
新加坡羽球賽 台灣混雙奪亞軍
桃源區交通重建 動支預備金
印勞吃飛醋砍人 2男移送
卡麥隆：落跑爸如酒駕者可恥
陸豪雨釀災 數省災情續傳出
遠傳TD-LTE試驗網開通
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南海緊張 陸出現強硬警訊
金曲歌王 周杰倫3年內想婚
南海要衝 東南亞國家覬覦
對越菲歷次海戰 中方勝多
揚棄核能 逾8成日人支持
文大K書中心 24小時不打烊
自由女神像 現身巴黎
昱伸賓漢塑毒 衛署未接新通報
馬吳拍定裝照 偶有NG
炎夏揮汗導電 水電工傷重身亡
送愛至那瑪夏 部落學生感動
越勞偷同胞錢 聞查指紋招認
慶建國百年 星社團辦象棋賽
父親節 陸網友另類對父親表愛
宜蘭地震 規模5.1
偷拍裙底風光 警鎖定中年男
金曲新人王 韋禮安不怕魔咒
港府：港樓市風險不停增加
河南團訪南投 郭台銘促銷特產
偷手尾錢 裝潢工肝硬化死亡
陳程配1年多 羽賽屢創佳績
短線續盤 大選行情有期待
馬華領袖籲與他族共享利益
畢業季 房仲業高薪徵菜鳥
美越聲明：南海糾紛應外交解決
英法澳8國 來台參展可退稅
夜遊漁港 2人遭外籍漁工砸傷
自宅開早餐店 無營業登記要罰
SEGA遭駭 上百萬個資外洩
溫網首戰 張凱貞對紐西蘭選手
北京最貴毫宅降價 還是最貴
河馬多火氣大 動物園蓋新家
副手人選 蔡英文：未決定
生質燃料客機首度飛越大西洋
雲林明年封井 4年後喝地表水
面對中國 蔡英文倡多邊架構
國泰南區籃賽 義大與崑山出線
陸客自由行 移民署將辦說明會
牛投崩盤 桃猿止連敗
夢露飄逸洋裝460萬美元落槌
東京玩具展 省電環保成賣點
中國桌球賽 台灣女雙奪亞軍
高市蛇虺蠢動 侵民宅1日兩起
老婆訪非 歐巴馬挨批冷落非洲
泡棉廠惡火燒死女童 檢警鑑識
歐洲憤青運動 吹進巴黎
希臘總理籲團結 支持新內閣
福島2號機開門 釋出輻射超高
兩岸春茶競技 台茶農奪茶王冠
戴妃老弟史賓塞 梅開3度
美國與塔利班擴大會談
印度前20大企業 蘋果沒份
老ㄙㄨ看霸凌學生
浙粵中小企業 出現倒閉潮
郝龍斌: 滷肉飯正名 非「魯」肉飯
迎接自由行 邱鏡淳上北京招攬
馬吳配成形 定裝照出爐(圖文)
奉天宮金虎爺路跑 移師台北市
飛超快 巴黎往東京不到3小時
朝客機開火 南韓不懲處
德致命大腸桿菌 證實人傳人
馬吳配的股市分析
中華電同意 與新唐人續約中新二號
台灣人才在福建 存活率普遍不高
The Body Shop 茶樹精油熱銷
良心？涼心！義美被迫拆廠，苦水滿肚！
馬辦：扁曾參加金曲 綠自打臉
台北福華大飯店推出27週年甜蜜住房專案，陪大家幸福一生一世
紀錄紗帽山溫泉資源 攝影比賽開跑
富裕的退休 國際紐約人壽提供退休好生活
納智捷發表ET綠能電動概念車neora
胡志強移師霧峰開會 銷農產品
孩子變胖不是福 家長順溺是主因
畢卡索經典名作 建國百年藝文巨獻 62件作品完整呈現世紀大師百變風貌
參加發明展 吳揆表示要設法增補助
火砲輾兵1死3傷 軍方究責
米蘇拉塔爆激戰 9死51傷
襲利京 北約承認造成平民死傷
美高球公開賽 麥克伊羅奪冠
美國公開賽 麥克伊羅神勇封王
熱帶低壓影響 南部東部防大雨
台股開盤上漲47.92點
陸少將：越南不要誤判局勢
廣告太誇張 有損韓流風化妝品
國道遊覽車追撞 4人輕傷
台股漲 新台幣盤初走升
日本5月出口減 降幅高於預期
不想長大 陸寵物豬更迷你
北斗系統 明年為亞太提供服務
金剛山資產 南韓先與企業協調
郭泓志重回大聯盟 待命未上場
玉米漲 尼加拉瓜主食不見了
河內三輪腳踏車 恐成絕響
女陸客疑中風 小三通送廈門
台股開高 狹幅震盪
廣東河源 警民衝突
郭泓志掃壓力 妙語如珠
永久屋衝擊生態 環保團體搶救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸南方暴雨 防汛進入關鍵期
指考入闈 試考生籲吃飽睡飽
友邦大使卸任 總統盼宣傳台灣
偷拍裙底風光 嫌疑人是警察
傳列不分區 蘇辦：還沒討論
張貼新照 寶兒興奮進軍好萊塢
桃機手扶梯 疑故障冒焦味
港媒：大陸網售美容針不安全
陸富二代 瘋超級消費
愈吃愈心寒 越製冰塊衛生差
人民幣匯率 再創新高
奇科未來賽 王宇佐雙打摘冠
徵求酒莊共同標誌 獎金9萬
分手指女方欺騙 男求償敗訴
外交部：范巴倫主動寫聲明
台企聯 安徽建轉移示範園
帶職參選 吳揆：嚴守分際
左營到旗山 高市規劃快捷公車
印尼驚現明沉船 70萬件瓷器
找齒模師裝假牙 引蜂窩組織炎
主任檢座降調 環保人士聲援
援希週年 違約危機未減反增
希債重整 惠譽替銀行捏把冷汗
總統：辦國際活動 台灣轉大人
隱形牙套免大鋼牙 矯正期較久
區間盤整 新台幣午升5.6分
併購效應 傳Skype砍主管
熱錢湧陸 多非押注人幣升
馬吳配 朱立倫：恭喜吳院長
欠稅大戶 吳揆：盡力追討
女友喝醉就脫衣 男友很無奈
食品展台灣館 5大農產登場
癌男唱生命之歌 獻給兒女親友
國道遊覽車油罐車事故 10傷
蔣智賢敲安打 長打率占鰲頭
總統出席金曲 府：重視非造勢
DRAM股 一度全部失守票面
5都市長 朱立倫財力最雄厚
參加發明展 吳揆：設法增補助
教師控訴 開南校長喊冤
台股收盤跌105.42點
泰山收費站 7月初起部分封閉
拉美─大陸貿易 十年成長十倍
綠質疑行政不中立 青輔會反駁
7月台指期跌61點
台股跌105點 收8530點
印國大黨內呼聲 總理換人做
郝龍斌存款增加 選舉結餘款
台股跌逾百點 跌破8600
利反抗軍領袖 將訪問大陸
7月電子金融下跌
蔡英文：願與中談長久互動
童玩油門疑暴衝 機車撞小吃攤
陸600高球場 僅10座合法
鳴槍示威 2尋仇男掛彩送醫
涉殺害2女子 前員警判2死刑
銀髮族樂活 親友多關心關懷
三大法人賣超台股25億元
王金平：把握兩岸 拓世界市場
成昆鐵路 全線搶通
女子陳屍水溝 死因待釐清
食安會議 討論含塑下架標準
聯發科晶片 拉美電信龍頭採用
北高雄殯葬革新 設施五星級
兩岸共護南海 蔡英文態度保留
電線桿倒擊斃騎士 國賠千萬
中市化工廠媒油外洩 燙傷員工
員林鎮長辭職 補選添變數
新台幣兌美元收平盤
護照親辦防冒用 試行成效佳
鑽石市場 陸開展黃金十年
氣溫高熱 石斑損失嚴重
法拉利新人賽 韓星柳時元冠軍
剪樹壓傷臨工 高市養工處判賠
南韓大學學費 OECD第3
陸數據洩密 5人被偵查
建台南大湖 工程會支持
胖瘦雙盜 連犯數十起竊案
鍋爐熱煤油外洩 2人受傷
北市門牌條例 型塑路名特色
情侶疑為情所困 燒炭自殺雙亡
達悟大船完工 鄉長禁足10天
德致死大腸桿菌食物傳染
寫信給自己 6年後再打開
高值石化 台塑：不一定高獲利
教團：12年國教 應充分討論
農村體驗營夯 明起網路報名
港大：鏈球菌變種 猩紅熱增加
5月接單金額 歷史次高
電桿擊斃騎士 高市：依法賠償
綠色旅遊 蘭嶼獲贈50部單車
台旅行社陸購物台 搶攻自由行
股價升 印度塔塔集團巿值激增
馬吳配成軍 王文淵避談
況明潔婚禮集人氣 送來客禮
諮詢門診轉介孩童 塑毒低關連
高中生創意 居家機器人超貼心
陸瀋陽軍區 打造電磁藍軍
暑期將屆 中市設工讀服務窗口
少婦酗酒吞藥 警方及時救回
主管涉性騷僅申誡 女員工不服
環署：PP環保杯不需加塑化劑
清大藝文走廊 集結成冊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
迷戀奧莉薇 陳可辛為湯唯加戲
鼓舞災民 李彩娥率團赴日
維權人士胡佳 出獄盼重投家庭
傳日首相願下台 最快今天宣布
檀島警騎再現 龐祥麟憶盛況
食品履歷 高優質產品優先
區間盤整 新台幣維持平盤
夏維耶設籍 披中華足球隊戰袍
奚國華訪工研院 看研發
台達電提供2億送台大上雲端
台南大湖計畫 學者盼選址正確
呂秀蓮在芬蘭 籲開啟綠色革命
賊落網母苦勸 反嗆：不偷吃啥
馬辦：小英不需替馬開副手條件
直航增班分配定 遠航最多
馬吳配 王金平：很好的配合
陳萬得盼撤提名 藍擬重辦初選
李允傑：築夢計畫 為弱勢青年
中市破暴力討債集團 送辦8人
台達電砸2億 與台大結盟雲端
緩和歐債風暴 關鍵在希臘
宏?眴吨悀j樓標售 延至月底
全球核武預算 十年達1兆美元
台灣向陸客喊話 食品安啦
找副手 小英：不排除任何可能
東南亞瘋平板 4個月26萬台
家扶招募寄養家庭 提供避風港
台婦星國溺斃 遺體已火化
南亞停工訴願 經部近日內裁定
拿到身分證 陳昌源可踢國家隊
金曲收視佳 周董獲獎飆最高
火球灼傷騎士 強制險難賠
兩岸直航增班 京滬票價降2成
最大手筆 傳亞航購兩百架空巴
參訪梁啟超故居 邱毅摔傷腳
國中基測首度統一使用冷氣試場
扁為專欄撰文 北監退回
資料分析需求升 亞太成長快
李乾龍選立委 新北人事異動
陸客自由行 業界尋商機
遺愛人間 愛子保險金全捐學校
外資上周大賣343億元
男酒醉躺路中 轎車撞斃
星雲促銷水果 河南省長熱絡
股票無實體 7月底百分百
大陸暴雨 175死86失蹤
懷孕酗酒 會導致胎兒殘疾
法案過關 日宮城盼速展開重建
高港隧道測速照相 放寬速限
公糧收購價升 民間收購價穩住
開南不續聘教師 教部駁回
小心求職陷阱 工讀防詐騙
新日光：6月產能全滿
退將赴陸 退輔會強調國共有別
法部：扁稿件無助社會公益
化解紛爭？陸越海軍聯合巡邏
推銷員變搶匪 九旬翁家中遇劫
陸客來 信評：REIT獲利增
新唐人中華電續約 NCC樂見
聯發科投資LED控制IC廠
金門疑似狗咬死主人 檢警調查
新唐人續租中華電衛星 達共識
婚期未定 阿中：只是形式
週六停車不收費 北市7月試辦
英推太陽光電產業 促台英交流
火砲作業意外 士兵遭壓殉職
接單創次高 東協成第4大來源
慶建國百年 荷台僑單騎傳聖火
避瘦肉精威脅 新北加強抽驗
兄弟全明星隊 只差三壘手
今彩539開獎
威力彩開獎
王金平：總統肯定陳碧玉坦誠
馬辦：小英批馬吳配 胸襟狹隘
美升級歐洲核彈 恐引核武競賽
泰國大選 23日辯論
養狗鬧人命 防疫所籲提高警覺
請辭風波 黃瑞華要求媒體更正
政軍兵推納複合災害 總統參演
宋楚瑜宴郭庚茂 老鄉相見歡
美就業回春 還得等幾年
78兩月發票 續開千萬大獎
延長追稅期未三讀 簽署不完備
印度令各地 逕准台人居留申請
擔心曝險擴大 英銀行急收傘
公車伸鹹豬手襲臀 警站牌逮人
男童絞傷手指 復原率9成
遭指反ECFA 殷瑋：扭曲
拉票 泰民主黨將在鎮壓地活動
盧彥勳全力備戰 溫網拼佳績
學生赴美打工 剝削問題嚴重
威力彩 頭獎槓龜
北方久旱 濟南泉城不噴泉
就是要當老大 日超級電腦最快
「俊男美女網」中毒 遜咖湧入
美報告：大陸軍方將先發制人
今彩539頭獎摃龜
溫網 芝芙娜瑞娃驚險晉2輪
專家：希臘危機 5年搞垮歐元
男童絞傷手指 可望復原
網址大躍進 開放域名准了
景氣真的復甦了！？
延長追稅期 盼下會期立法
陸緊縮銀根 台塑：營收掉3成
馬總統肯定王金平 希望留在立法院
陳萬得退選 朱鳳芝只要徵召不要初選
國安會: 今年兵推 首次納入「複合型災害」
謝立功：美國免簽努力洽商中
暑假熱檔檀島警騎Ⅱ 21日起播出
傳接海基會 曾永權否認
日本K計算機 擠下中國「天河一號」
媒體踐踏辯論 批殷瑋反ECFA！
俄羅斯客機迫降 造成44死
韓士兵亂槍打飛機 輿論憂陸客怯步
港媒：陸航母或七一海試
問題在總統的「台灣漏氣站」---陳水扁
國軍封存含塑軍糧 擬求償
內政部: 五都區長「受公務員規範」
馬英九出席金曲獎，民主制度的天性！
隱瞞塑毒避責 陳俊然求刑3年半
天王列不分區邊緣? 陳其邁：散播者製造困擾
商辦+住家一次輕鬆搞定 站前大師會館開幕
「台灣加油讚」 七年級K5團隊亮相
君品酒店全台獨家推出三間「畢卡索主題套房」與「饗宴 畢卡索」套餐 體驗世紀大師畢卡索的藝術之最 沉浸立體派狂野畫風的休閒氛圍
新北市政府招兵買馬 領軍業者再次出擊國際博覽會
觀光局「發現心旅宿」重金徵選 平板電腦WiFi版等150份好禮大放送
海基會: 628自由行 兩會完成換文
民航局: 飛上海北京 買貴可退差價
野戰口糧含塑 半數超標
谷歌飄書香 攜手大英圖書館
萬那杜是自然災害風險最大國家
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雲南5.2地震 至少2傷
雨神攪局 溫網賽事停擺
加國：希臘債信危機恐對外蔓延
充氣式泳池 兒童溺水風險高
希債終有解 國際油價反彈
台灣觀光巴士 紐約趴趴走
呂秀蓮獲婦女卓越專業領袖獎
失敗國家指數 索馬利亞又居首
考量現實 琉球基地搬遷延後
真亂 全球有4300萬難民
美研究：中國企業精神抬頭
台海和平解決 美日戰略目標
南防大雨 北避日曬
台股開盤上漲58.53點
台商要注意 越南缺工嚴重
陸客消費高 初期效果須觀察
陸發射通信衛星 中星10號
美國：中美洲應速填補掃毒空隙
新台幣盤初小升
俄羅斯客機迫降 40人死亡
順民意 美確定自阿富汗撤軍
韓裔金成將出任美駐韓大使
遨睿併國巨案 投審會明審查
漠視派遣員工遭性騷 北市開罰
台股反彈 面板塑膠淡
小英批評民調 馬辦：勿妖魔化
溫網 盧彥勳8強俱樂部證到手
陸客自由行 滬媒：購物少殺價
陸客自由行將開跑 超商搶客
食安會登場 整頓市場打黑心
南海主權 星盼中精確澄清
台農產銷中日 顯著成長
執政滿一年 菲總統民調略降
假廣告真詐騙 購物專家遭訴
6月下旬面板價格持平
曾被指涉尹案 單亦誠全身而退
環署：不鼓勵衛生紙丟馬桶
中市無菸社區 打造優質家園
暑假找活動 教部一網打盡
韓愛寶樂園 世界十大主題公園
剛畢業就溺水 2學童命危
學童溺水 新北強化巡邏勸導
陸高鐵降速 為安全顧慮
逝世兩周年 麥可新蠟像面世
外商：陸製航空引擎 尚無威脅
直航票價降 買貴可申訴
舅甥開地下錢莊 阿兵哥也遭殃
老人居家口腔照護 借鏡日本
台灣農產精品館 9月上海開幕
艾比希：民主黨過半數才能發揮
世界高球后 曾雅妮邁入19週
工研院建置模組防火測試實驗室
港低收入新移民 可望獲6千元
瘦肉精校園現蹤 高市強化抽驗
富邦國泰 金融股王爭霸
留任立院 王金平：與總統共識
新版駕照 原住民可用傳統名
驗出瘦肉精未通報 高市府究責
面板雙虎：產能利用率未降
踢到鐵板 谷歌街景車南印被禁
9月換槍 刑警女警先用
俄機失事44死 傳1男童生還
馬國夫婦助女傭完成大專教育
月薪3萬 環保臨時工搶手
狹幅盤整 新台幣午升2.3分
退休金規劃 避開5迷思
台灣獼猴作亂 監委籲增訂保險
搶自由行商機 花縣府登陸行銷
為父治病 菲機場工人偷PSP
7/1起 外籍船員購物可退稅
扁文稿遭退 藍綠促獄方說明
綠批軍紀 藍要求高華柱說明
對手譏贏比登月難 蘇俊賓拆招
巴拿馬檢察總長亞優訪華
IMF官員：沒協商希新紓困案
唱片業寒冬 EMI考慮轉手
諾基亞新機亮相 新興市場搶客
外交部：移民設限純意見交流
假投資真詐財 女警判2年半
反光鏡成槍靶 中市加強巡邏
老師時限內需接電話 教部否認
台股收盤漲66.94點
錦西街女子疑燒碳亡 警消調查
北市知名建案 白晝挨槍
專任輔導教師 5年將增2千人
台股漲66點 收8597點
7月台指期漲66點
警情殺案 1女持刀護友未成
電子反彈 台股價量齊揚
軍情單位退伍 男連犯竊案
7月電子金融上漲
總統領軍 複合災害政軍兵推
涉違法吸金 開發公司遭搜索
IBAF少棒賽 7/8開打
抓性侵犯 水果攤母女獲贈匾
高市關帝文化節 彰顯忠義
不分區傳聞多 小英：徒生滋擾
成大學生生物晶片 國際奪大獎
永定終生校友 老油桐畢業
悔沒讀書 蕭敬騰自承不會寫字
三大法人買超台股65億元
千島湖洩洪 相當22個西湖
漏水嚴重水價低 監院糾正政院
持偽護照偷渡 阿富汗男子送辦
北市38行業 訂最高工時
冒充同窗好友詐騙 警：別上當
兩岸直飛 高市北京有譜
夢境引路 屏東男中大樂透
詐旅遊補助 前閣揆隨扈判拘役
檳榔攤兼販毒 一審判7年2月
韓空軍教練機墜毀 2死
小英：澄清范巴倫 越弄越糟
印航空難 傳疲憊機長值勤釀禍
塑毒升級業者有意見 開公聽會
金門航站主任 李元全就職
塑化劑背景值調查 嬰食品優先
紫絲帶行動 零暴力
地球暖化 臘腸樹長出巨大果實
母校頒獎肯定 林益世感慨憶往
航空醫療 北市訂4週總工時
K5成軍 台灣加油讚添生力軍
疑食物中毒 高市逾20生送醫
校園食材出包 師籲嚴格把關
●新台幣兌美元升5.1分
法拍物課營業稅爭議 糾正財部
廈門百對新人 擇府城完婚
暑假玩透 北市提供學子優惠
亞太事務 中美首次磋商
蔡蘇何時再會 小英低調
颱風來了 廣東拉警報
宏達電遭德商在英控侵權
戒護就醫毆人 律師遭判5月
廠商證軍糧安全 軍方送驗超標
黑莓陷危 RIM爆主管出走潮
惠譽：美可能提高舉債上限
婦存錢被搶 警查飛車悍匪
自由行直航換文 陸客可能早來
警破信貸詐騙集團 8嫌法辦
開房間看戲 河床劇團首創
隔離輔導學生 2老師挨告
火龍果上市 嚐鮮打冰沙消暑
治恐懼看牙者 示範中心開張
茂名副市長巨貪 公安局長賣官
邵琪偉：自由行需保障性措施
高市兩校吃魚排 近50人送醫
大陸垃圾污染 金門慈堤淨灘
輕颱海馬形成 對台影響低
高市營養午餐出包 數十人送醫
開放自由行 房仲：買房還早
(水泉)鑫賣塑毒 衛生局撤照
天生愛情狂 劉美君愛情當甜品
松機行李失竊無證據 海關允改
潛水拿畢業證書 學生難忘
大陸蜱蟲作怪 元凶為新病毒
產線停工EG拉警報 南亞避談
拒絕塑毒 嘉市推安心標章
中央氣象局氣象報告
驪歌響起 張花冠頒縣長獎
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
河南省長訪屏東 購農產並捐款
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
區間盤整 新台幣收升5.1分
再飄火山灰 澳洲空運停擺
四輪改兩輪 山東推公務自行車
塑毒賠償 官股企業沒回應
碎紙機受傷男童 郝將探視
雨水少 豐水梨質優價漲
傅薇力捧 阿拉樂手浴火重生
港5歲男童 染猩紅熱死亡
千人倒立 黃明正7月要創紀錄
嘉縣獲贈試劑 把關學童食材
日僧團來台 出海超度強震亡靈
越寮峰會 希維持南海和平
截水供中科 彰化溪州農民抗議
塑毒賠償 官企：研究中
防大陸海軍侵略 印度擴建軍港
陸民間反腐網站 檢方：不合法
迎陸客自由行 旅行業就位
預防個股尾盤作價 Q4實施
國安局：新購偵蒐設備無關選舉
雪隧內前車太慢 男開槍示威
陸客自由行 陸生盼重遊
利反對派訪陸 外長接見
煙火加大咖 衝國家體育場人氣
到北京 小心吃到黑心烤鴨
水價17年沒動 監委籲調整
被野狗追 山羌到派出所求救
運病死豬留一手販售 4嫌落網
奚國華參訪華碩
羌園塭豐 年底不再遇雨則淹
對少女伸狼爪 現役軍人送軍法
南沙齟齬 菲軍視陸為鄰居
中市環評趨嚴 違者罰30萬
陸：盼韓勿再誤射民航機
港人對北京信任度 11年新低
布農族織布 登錄花蓮文化資產
交流協會新會長 大橋光夫上任
通緝犯鬼祟 員警開槍制伏
停車塔意外 工人大腿撕裂傷
騷擾案被疑冷處理 104喊冤
陸：護南海主權不影響航行自由
航太工業酒香水 拉抬法國外貿
重返80年代 麥可傑克森加演
臨盆不忘販毒 產房藏安被逮
菲同性戀集體婚 碧瑤將登場
赴台自由行 上海加急趕證
陸客自由行換文 22日生效
民眾拒建滯洪池 陳菊：尊重
看好觀光效益 富基漁港招商
酒駕男 竟是逃逸21年殺人犯
疑食物中毒 兩校64人無礙
學生跳水致癱 國賠469萬
退塑食 台酒：重視消費者
石斑魚料理上桌 養生美味
夏至 古時候放假一天
口腔有愛無礙 醫師救牙如救命
顧能下修今年半導體成長
台電好康 註冊電子帳單抽筆電
國產品牌網路電視 搶華人市場
銀聯卡網購 銀行收單要申請
食安3道防線 加強管制塑化物
7月女嬰換肝 李沃士派員慰問
北京自由行陸客 仍28日首發
北市下修工時 勞會：樂觀其成
訊連推出相片編修軟體
師涉猥褻11女童 嘉縣：遺憾
姓名遭冒用 張菲考慮提告
斯容嫁森森 挑戰半年5億
發起理性思辯 逾750人響應
學童不適案 疑旗魚排闖禍
政軍兵推 總統：今不做明後悔
遠見：付費可看民調完整數據
故宮加油站撤照 都發局判賠
自由行 28日首發250人
星展上調今年台灣GDP至5%
派遣工被剝削 勞委會專案調查
105年 4成改用電子發票
校園頻出狼師 校長記過1次
維解：馬重實質不作秀 美肯定
賣中古車改里程 和解緩起訴
陸客自由行 都會商機最看好
無心歌唱事業 吳尊退出飛輪海
今彩539開獎
鳳小岳吳克群 每戲必露
米其林：指南不聚焦美食
蒜金變蒜土 陸蒜價大跌8成
泰大選政見支票 面臨預算限制
大樂透開獎
延長追稅期 藍盼下會期立法
開放自由行 大陸修法規
溫網女單首戰 張凱貞遭淘汰
微軟推芒果手機：絕對比蘋果甜
高9選立委提名 藍屬意林國正
藍徵召蘇俊賓到台南當刺客
防過勞 北市運鈔保全工時設限
茂德聯貸案 金管會關心
QE2退場 台幣升勢可望減緩
陸客自由行 超商迎商機
法官法 總統：踏出首步很重要
接妻拋護照 星夫妙計出關
暑假作業 吳清基：不能死背
陸客自由行 台灣具禁地吸引力
廚餘進焚化廠 新北：權宜措施
合法掩護非法 家族賣斃死豬
看好台灣 日商下半年投資最猛
溫網首輪落敗 張凱貞遭淘汰
抗跌 陸有機蒜農夯
吳尊退團 飛輪海3缺1不解散
燿華30億元聯貸簽約
防狼師 新北整合通報資料
亞錦國手若入選 曾文鼎一定打
謝長廷：呂游蘇謝都受薦不分區
盧毓鈞公祭 總統將頒褒揚令
飛輪海少1人 不影響觀光代言
車停地下室 3小狗疑悶死
台出美食指南？ 米其林不表態
大樂透 頭獎摃龜
蒙古草原失火 黃羊闖大陸避難
「菅」拒下台 被批以法案耍詐
新北施政調查 市民最不滿交通
今彩539頭獎摃龜
藍徵召陳宗興 服完母喪再選舉
外交部：政府對美態度有利台灣
洪博培宣布參選 盼扭轉美?勢
U19抗裕隆 黃萬隆：有進步
蘇俊賓南征 幾許浪漫幾許挑戰
森林火怪移民 馬侃引爆爭議
國防部：續對美軍購 未失先機
會說話的湯姆貓 進軍好萊塢
消失的雜糧地景
動物保護法，文化價值觀的霸權。
民進黨通過 公職人員最低募款金額
台灣》最讓人想吐星聞 鋒芝婚變、大汪戀上榜
台灣5月份失業率4.27% 33個月新低
天心布局大躍進
藍最後梯次立委提名 李鴻鈞等9人
天心布局大躍進
憑美麗華影城票根 至華漾美麗華店 消費滿五百 免費贈送雪耳桂圓露乙份
《台北葡萄酒展 Wine & Gourmet Taipei》台北世貿三館 隆重登場
訪大理街服飾商圈 蔡英文：要靠在地經濟
移民署首日陸客自由行送件 公布限制旅遊三可三不可
吳敦義：政府嚴格把關 展現愛惜MIT決心
台商：陸貨冒用MIT 非新聞
馬辦質疑自由時報 有利蔡才報
運用數學 揪出愛滋病毒弱點
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
溫和洪博培 或成歐巴馬勁敵
潘內達任國防部長 美參院過關
希臘政府信任案表決過關
閃電無情 去年巴西89人被斃
龍舟交流熱 台北隊漢堡出賽
●【歐股盤後】創兩個月最大漲幅☆
新探索 亞馬遜發現原始部落
金融商品疑設陷 小摩付錢和解
希臘隱憂 金銅漲
德電子書起步晚 卻深具潛力
希債解套有望 油價漲
美：解決希臘債務 歐盟應同調
奧多比第2季獲利優於預期
美日同意 延後遷琉球基地
美國胡德河土產梨酒 遠近馳名
美日二加二 兩岸和平解決歧見
希債憂慮緩和 美股漲
溫網首勝 盧彥勳盼再創佳績
盧彥勳直落3 溫網過首輪
依然慘 UN籲照顧海地難民
李明博：兩韓統一越來越近
大賽開打 妮妮：平常心對待
南部東部陣雨 低壓可能變颱風
威廉夫婦蜜月 加拿大行程滿滿
南韓汽車崛起 在歐銷量贏日
票務廣告不全 華航遭美處罰
台股開盤上漲70.14點
墨西哥與薩爾瓦多商會成立
上海崇明法院出書 教人打官司
日本交流協會新會長 大橋光夫
車市持續回溫 月增逾2成
希臘信任案過關 亞股叫好
油價跌 希臘恐面臨更多挑戰
希臘信任案過關 歐元不領情
新台幣匯率盤初走升
溫網女單落敗 張凱貞：繼續拼
未來超級電腦 運算快數百倍
人民幣匯率再創新高
林憲銘：保守看下半年景氣
前4月 建物開工樓地板增1成
高市飆車族蛋洗警局 首謀法辦
夏至到 消暑食品要適量
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
夏至日照 陸南北兩端差4小時
美股上漲激勵 台股續彈
立委：南沙駐軍 才有談判籌碼
嘆 嚮往赴台自由行卻受限戶籍
中華電獲頒最佳管理企業
數千人抗議 希政府熬過信任案
吳揆：中小企業擁天時地利人和
扁寫專欄 藍批特權賺稿費
執行長退休金高 加州醫院罷工
5台裔學生獲美總統學者獎
環團邀總統參選人 親訪阿塱壹
建國百年影像展在薩爾瓦多展出
工作滿意度 大眾傳播業最高
颱風近 香港改發3號強風信號
胡志強頒市長? 慰詹文文之靈
中性女團捧千萬 香江挑師妹
營養師：喝減脂茶前應先看診
矽品證實打入高通供應體系
徐旭東：馬吳配Top
Pimco：希臘實質上已破產
辯論曲解 馬辦盼媒體平衡
自由行 北京客屬意北花墾丁
10球飆3K 陳鴻文奪勝
Back to list