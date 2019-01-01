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News Archive | 2011
漢文新聞列表 Chinese News List
住在台北車站 五鐵共構商務會館正夯！
台股封關 8972.5點作收
北北中3都 綠提當選無效
真調會不逕付二讀 綠營：國民黨「不讓真相大白」
迎接中華民國一百年誌慶
世博在新竹 許明財召開台灣館建置共識營
新竹縣府「資訊創新便民服務成果展」
Discovery評選：2010年中國「最快」韓國「最大」
林秉彬：台幣升幅 企業難承受
府前百對聯婚 新娘禦寒出祕招
總統百年元旦致詞 全文
扁保外就醫？曾勇夫：醫師評估
中油：瓦斯天然氣2個月不漲價
蔡英文元旦文告 :做一個相信土地與人民的政黨
兩岸百名女畫家 精品邀請展開幕
美麗華摩天輪 2011跨越年夜夯
總統元旦文告 百年4宏願
爭睹煙火 市府前近百萬人
蔡英文現身高市跨年晚會倒數
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
鶯歌平交道 火車撞斃女子
跨年運量 高捷逾23萬人次
迎新年 歐股三大指數收跌
全球迎新年 有歡樂有奮發
濱崎步要結婚 嫁奧地利男星
瑞媒：簽ECFA是務實之舉
淡水5.2度 入冬最低溫
時報廣場倒數計時 安全第一
元旦升旗 民眾熱情迎百年
建國百年 總統期許光榮願景
玉山零下8.2度 結出霧淞
車輪牌變飛輪牌 護照暢行世界
低溫迎曙光 有歡呼有失望
總統：關心對岸人權 彼此激勵
洛杉磯僑界馬拉松慶百年
總統：百年足跡 精彩詩篇
總統：用實力捍衛中華民國主權
兩岸連江縣 同步煙火跨年
國父孫女 車禍送醫
巨幅國旗升起 南投壯盛迎百年
總統：推動改革 不畏艱難
總統：今年啟動12年國教
阿里山音樂會 蔡英文難得體驗
今年經濟持穩成長 風險仍多
手機查火車動態 嘉義屏東先行
貨幣政策 不脫雙率雙升格局
擔心通膨 先擋熱錢
後ECFA談判年 兩岸新挑戰
房價漲聲不斷 當心利空反轉
有感復甦 房價薪資是關鍵
黃金魅力依舊 漲勢仍可期
觀光客效益 百貨零售前景樂觀
基礎建設網博啟動 辦票選抽獎
國父孫女車禍重創 醫院搶救中
氣象局持續低溫特報
家暴通報案增 女性被害占多數
銀樓失火2死 疑強盜殺人
台法租稅協定 今起生效
慶百年 雪梨僑界元旦升旗
踏入新年 港民生經濟憂喜參半
中國女生吃蛔蟲卵 瘦身好求職
陸早收原產地證書 頭香鬧雙胞
去年底房市交易 2年來新高
國父孫女孫穗芬 人生傳奇多
台菜料理包 在滬受台灣人歡迎
去年房市新聞 央行打房最夯
矯正署掛牌 公義關懷並重
兩岸日美12寺廟 鳴鐘迎新年
對向車失控撞擊 國父孫女重傷
建國百年跨年 簡訊量創新高
梅鐸擬購天空廣播 英政府評估
全球迎新年 101飛龍吸睛
小英：建國百年 藍膜拜政權
原民處成立 邱鏡淳乾杯
墾丁觀日出 1女跌落岩洞獲救
新年賀辭 印總理承諾改善貪腐
元旦寶寶 吉時搶落地迎曙光
元旦婚宴 生意興隆
宋楚瑜若道歉 金溥聰願撤告
中國未來十年 官媒籲奮發有為
跨年 北捷疏運250萬人次
台北警方掃毒 帶回羅百吉
高中職免學費 8月國一生適用
調查：美國人樂觀展望2011
大陸市占韓仍超前 台灣加油
12年國教 教團憂經費來源
1/11意義多重 總統感動
金銅齊漲 創新高
中國12月製造業成長趨緩
高雄跨年 捷運量近30萬人次
聖經浩劫成真？澳洲大水災情重
2010 陸軟禁異議人士加劇
散佈愛心 美海軍媽媽網路爆紅
扁保外就醫 陳致中：基本人權
向美食達人敬禮 今年有廚師節
一元復始 民進黨：持續改革
日相將改組內閣 擬換官房長官
百年元旦 集團結婚夯
國父孫女車禍 送醫時無心跳
中俄原油管道 通油
來逛外交展 認識護照史
菲華僑界海陸空動員元旦升旗
呂反全民調 游蘇謝冷處理
曼谷平安跨年 台商煙火迎百年
百年元旦 南市百公斤喜餅慶生
新年新令 義大利今起限塑膠袋
元旦新人 郝龍斌鼓勵趕快生子
駐菲代表處元旦團拜
又被懷疑吸毒 羅百吉喊冤
朱立倫：行政創新呼應總統文告
跨年迎曙光 合歡山公路塞爆
2011 陸經濟結構面臨調整
印尼台商會升旗慶建國百年
壓力大 明星拒上大陸春晚
經合會未成立 有爭端先協商
兩岸畫家聯手 畫作破金氏紀錄
臉書創辦人遊台 網友薦豬血糕
吉隆坡台灣學校慶祝建國百年
海南離境可退稅 開跑
中央氣象局氣象報告
埃及奈及利亞驚爆 32死
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報 (更正)
歷一甲子 士林官邸正館揭面紗
百年元旦 台糖五分車婚禮
早收首日 發出 2張原產地證書
福壽山迎曙光 年輕人打赤膊
中央氣象局氣象報告(更正)
元旦國軍無休 疏濬高屏溪
國營漢翔 跨入商務專機服務
副總統：以愛心智慧迎百年挑戰
增陸客 陸不擔心旅遊品質變差
德州搶銀行事件落幕 人質平安
撤不撤告 楊淑君盼速處理
歐巴馬：新的一年 經濟會更好
1年1月1日生 人瑞伴民國
漢字節 總統寫泰字祈國運
ECFA早收上路 石斑搶出口
戴隱形眼鏡登雪山 眼傷視力損
吉里巴斯總統 訪屏東諾麗果園
首批ECFA水果 下午抵廈門
慶建國百年 瓊林風華新書發表
女童疑遭鞭傷 施暴羅生門
黃睿靚空中開講 扁媽助陣
兩鐵拉近 沙崙內灣支線陸續通
百歲百畫展 總統：文化興國
挨告 宋楚瑜：尊重馬金決定
搶救國父孫女 未來3天關鍵期
新年開始 陸媒提10大前瞻
孫穗芬車禍 肇事者疑開車睡著
結合產官學 新北市推低碳旅遊
ECFA早收 柳丁哈密瓜登陸
韓華熱烈慶祝中華民國百年元旦
陸資來台鬆綁 考驗政府智慧
兩岸協商 今年挑戰大
高雄跳鐵軌虛驚 30列車延誤
低溫 屏東2人疑凍死
最佳第三人 總統喜酒喝不完
羅由中：馬國積極處理對台免簽
法部擬推動 不肖子女無遺產
駁不實指控 金溥聰告6名嘴
新年狂歡樂極生悲 菲1死百傷
胡錦濤：深化兩岸經濟合作
草率取消落地簽 影響赴馬投資
俄客機機場爆炸 1死3失蹤
民進黨籲讓扁保外就醫
雙J交鋒 美人技壓超人
南韓去年順差增加 創歷史新高
三星彩四星彩今彩539開獎
雅加達市民歡喜迎接2011年
遊園驚夢再演 胡錦嘆歲月
旅以僑胞元旦升旗 慶建國百年
國父孫女車禍重傷 總統探視
紐約迎新年 今年水晶球很環保
府批小英 開年不忘政黨惡鬥
林智勝想旅外 熊全力促成
今彩539頭獎無人中獎
新年首日 茅台酒大漲價
家暴關懷 增加男性受害者專線
百年元旦升旗 綠執政縣市不一
建國百年憾事 ! 孫中山孫女在台車禍重傷
國父孫女車禍 家屬傍晚抵台
世界各地倒數 2011新年開始 !
「十大表演藝術新聞網路票選」結果公布
星銀行錯帳 540萬送存戶
中部職缺逾萬 文書也缺工
冷 上海人到澡堂度假避寒
德國聯邦憲法法院赫思曼教授 台大演講
俄客機爆炸 增至3死43傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
駐法代表處舉辦元旦升旗活動
2016里約奧運官方標誌亮相
新年不平靜 美中部龍捲風肆虐
荷比僑界升旗慶建國百年
荷蘭僑界舉行升旗典禮
比利時僑界舉行升旗典禮
羅賽芙就任巴西總統 強調夢想
百年第1 華航奪花車國際獎
瑞士僑界升旗慶祝建國100年
宜蘭外海地震 芮氏規模4
微軟電郵故障 用戶舊信全不見
寒流今減弱 強烈冷氣團6日到
台資醫院登陸 想獲利慢慢熬
慶民國百年 台商湄南河煙火吸睛
英僑胞升旗 迎建國百年
屏東男子 刺死兄母
看漫畫學投資 第2波上陣
量販：民生物價春節前不漲
半程馬拉松 熱血青年開跑
平板電腦為PC產業之星
晶圓代工成長 DRAM業不振
丹麥僑界元旦升旗
吹反攻號角 陸企大舉投資美國
學長把妹不歸 師大生寫成歌
景氣夯 建商唱旺房市
電視大量採用 LED展望佳
兩岸直航 航空業獲利關鍵
面板景氣 下半年轉佳
不滿管教 刺死母兄殺傷父
俄羅斯供油中國 期限20年
早收發酵 工具機續旺
雙率升 金融業依舊精彩
阿根廷僑界建國百年元旦升旗
多題材加持 網通熬到出頭天
調查：9成老美衝動購物
太陽能光電貴？綠委反駁
愛滋藥費 擬比照健保部分負擔
汽柴油價格 本週不調整
華府僑胞熱烈慶祝百年元旦
廣州查獲榴槤糕 鮮有榴槤
春耕 尿素等8種肥料不漲
國教延長 教團盼院長級專責
瘋建國百年 元月特價多
新球季 郭泓志是終結者之一
暑期打工合約不平等 立委促查
性致勃勃網站改版 向愛滋說不
敦煌冬春旅遊 淡季不淡
休士頓僑胞歡慶民國百年元旦
慶祝建國以色列僑胞元旦升旗
香港支聯會主席司徒華病逝
士林官邸正館開放 總統：欣慰
情緒困擾求助 別怕家醜外揚
貴州凍雨 高速公路全封閉
日人口自然減少首逾10萬人
慈濟助學 受災學子燃希望
藍招考黨工 290人搶20缺
金門2車擦撞翻覆 2人輕傷
小三通十周年 逾650萬人次
頭頸癌化療藥 納健保給付
司徒華一生為爭取民主奮鬥
宣導海洋保育 彩虹勇士抵基港
民貴君輕：南韓2011年成語
林書豪首度先發 攻下16分
敬老贈禮 朱立倫幽默逗開懷
外資匯入 台幣週升0.39%
3艘中國漁船濟州海域觸礁
美佛州僑胞元旦升旗慶建國百年
郝17歲穿西裝 赴蔣中正宴會
草屯鎮長補選 吳揆返鄉輔選
胡錦濤將訪美 外交部關注
普通茅台 飆上台幣9千元
大學生存款遭盜領 警鎖定對象
健保修法 立院4日恐表決大戰
弒親悲劇 凶嫌長期缺乏關懷
延後開學？教部說No
藏匯於民 中國放寬外匯管制
父母有管教問題 可求助社工
朱立倫：照顧長者 官民齊心力
福建記者會 3/4與台灣有關
鼓勵台商投資 濟南推優惠措施
平安夜不平安 李炳輝跌傷蛋蛋
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
拚運量 高捷盼日逾14萬人次
教師評鑑差丟飯碗？教部澄清
黃金週線收紅 走勢仍看好
闖民宅強盜性侵 惡狼落網
馮小剛連5文 批官媒不如小報
雲豹新聞獎 中央社奪攝影獎
解情緒壓力 少講多聽要耐心
沙崙支線通車 台鐵高鐵相連
新港奉天媽2月遶境 百廟參與
男路邊停車假寐 警盤查破槍毒
台鐵沙崙支線通車 運量成考驗
搶圍爐 年菜外帶預訂要快
疑酒友尋仇 醉男浴血求救
搞怪上街 雲門春鬥暖身
合歡山雪季醫療 跟著遊客走
雅加達水災和塞車問題亟待解決
食品問題多 陸7成民眾怕怕
不二制 中市就業服務時間統一
小三通陸客 8成順道遊離島
印尼民眾期待政府認真肅貪
田壘替補雙十 達欣拿首勝
疑燒炭尋短 新婚夫妻雙亡
司徒華逝世 香港各界惋惜
濱崎步在美賭城閃電結婚
兩岸城市馬拉松 新竹縣亞軍
陸學者：台資銀首年獲利沒問題
以報：前往台灣旅遊正是好時機
要圓名模夢 素人正妹特訓
殺雞意外 男子捧斷指求救
偉士牌復古魅力 愛車人沉醉
梁赫群爆料 房事不滿足
台北市育兒津貼 3日起受理
陸城市人重時尚 私人服務正夯
瑤瑤敢搭直升機 沒膽上小學堂
德放寬規定後 老人有外勞照護
遠哲科學競賽 磐石高中奪冠
銓敘部：18趴新制 年省1億
乳房再生 日擬設研究機構
彭佳嶼燈塔員落海不治
朱宗慶淡水園區 文建會允支持
地溝油上餐桌 不如變生物柴油
建國百年 胡志明市僑胞高球賽
產量減 陸近5百種中藥材漲價
台灣水產品 登陸福建東山
雲南盈江地震 近10萬人受災
特勤隊員救落海者 竟是胞兄
日月潭纜車歲修 停駛3天
機位太窄 兩百公分長人一路站
兩岸文化個別談 還不用簽協議
台股明開紅盤 紅包行情可期
周士淵致命一擊 璞園中止連勝
南高立委補選 綠多人競逐待喬
南高立委補選 藍覓選將
英軍高科技裝置 狙擊手難遁形
貴州廣西冰凍 上萬人困公路
總統期許台灣領航中華文化
學林全能演出 難救北京荒唐秀
免申根簽證赴法 增進雙邊關係
英智庫：歐日可能再爆經濟危機
吉里巴斯：莫讓曙光沈淪
人類愈來愈笨？
百年蟲開始攻擊 中華電信動員500人連夜應戰
黃睿靚主持廣播 首集專訪扁媽
孫穗芬昏迷改善 未脫險
移民署4周年慶 新住民媽咪婚紗走秀
吳敦義盼金溥聰宋楚瑜化解誤會
孫穗芬可睜眼 仍未脫險
去年促參逾2千億 創新高
DIGITIMES：AMOLED將奪取高階手機應用市場
暴衝 ! 新台幣午盤激升1.25元
7.1級地震 襲擊智利中部地區
歡迎單車環臺108壯士 新竹市長大清早接風
組織調整上班第一天 邱鏡淳關心便民服務
ViewSonic 高畫質3D專業投影機 16:10劇院級顯示比例
百年許夢想 封存時空膠囊
李登輝壽宴 宋楚瑜謝栽培
一手掌握 3S智慧型手機正夯
錫蘭紅茶除外 斯里蘭卡全正名
陸通膨蠢蠢欲動 全球拉警報
建國百年 南非僑胞升旗同慶
巴西日本移民搗麻糬過新年
專家：加國經濟不再領先G7
全球唯一 充氣心臟宣導健康
強震襲智利 海嘯排除
胡錦濤訪美 美方已對台作簡報
升溫有限 北部短暫雨
台股開盤上漲67.13點
駐以代表處酒會慶建國百年
江宜樺：居家長照應做更好
股匯雙漲 台幣盤初勁升逾1元
HBL八強賽首日 上演冠軍戰
施顏祥：春節油價凍漲
國中基測 簡章發售
立委：外籍看護延年限比另聘好
中央氣象局氣象報告
新年伊始 雨雪罩中國
上海菜價 回落近1成
做公益試蛋糕 于美人吃到爆
世華保釣聯盟在港成立
高通來台建廠 投資十億美元
桃園航空城概念股 起飛
製造業擴張 星上季經濟彈升
製造業放緩 中國通膨可能降溫
三星Galaxy S賣千萬支
陳長文為兒請命 王金平促修法
Vizio推低價智慧手機
南韓矢言採匯率穩定措施
延長外勞期限 勞委會支持
寒流擺尾 合歡山降瑞雪
房價漲 星國反認經濟走緩好
找稀金 日擬調查南鳥島海底
李明博：絕不容忍北韓挑釁
春節加班機少 胡志強力爭
101珠寶店搶案 韓籍男遭訴
年輕女性創業 6成飛雁鎩羽
瓜媒：台灣歷史熱情科技兼備
台股開紅盤 站上9000點
泰北反毒青年運動 募海外志工
2011 中俄攜手探火星
供應商暫停供貨 力晶一度跌停
不再混搭 松機春節後航線分家
陸媒：陸客自由行 或在清明
未撥基層經費？新北市府否認
中華電積極擴建上網熱點
提澎縣長選舉無效 蔡見興敗訴
尾牙中大獎 科技業令人羡
證交所估今年60家公司掛牌
小英微恙 仍將赴李登輝壽宴
原料漲 豐興鋼筋漲300元
5都為錢苦 胡志強盼中央接債
油價近27月高點 復甦撐需求
葉子瑄出輯 主打歌進攻電玩
巴拿馬今年經濟可望成長8%
酒與蘭花 府賀李登輝大壽
陸客來台買股？ 暫難實現
台聯ECFA公投案 5日准駁
致盼扁外醫 北監說沒那麼嚴重
盤整 台幣午盤升1.25元
改善環境 菲監獄尋求外包
救國團轉投資合法？經部將釐清
新北市長當選無效訴 士院審理
高鐵成長 日平均破10萬人次
北市首名百年寶寶 郝送福袋
萬里尋子14載 陸男永不放棄
博士生又被控虐5貓 檢不起訴
壽宴未邀總統 台聯：不敢驚動
DRAM現貨價續創新低
猥褻女學生 師遭訴
孫穗芬狀況不穩 輕微敗血症
春節放假？菲眾院審議中
台股收盤漲52.8點
家福勞資爭議 勞委會籲妥處理
美生鮮肉品明年起須營養標示
1月台指期漲33點
台中車禍 1男子身亡
廢料中找稀土 日進口陸碎玻璃
1月電子跌 金融漲
台股收漲52.80點
天價茅台 賣出60萬台幣
紅盤日高檔震盪 台股登9千點
愛河通水至民族橋 全線再3年
綠：寒假後開學日 教部應決定
台中榮總嘉義分院揭牌
拋開傷痛 王宇佐要球迷好看
看屋起色心 猥褻女房東遭訴
申請公司一站即可 6月開辦
南區五專免試入學 6日起宣導
立委爆醫院濫打嗎啡
服務離島 金門縣審計室成立
專家：陸J20戰機未及美俄
台銀前雇員盜領 判7年8月
養兒開銷大 南韓少子化
三大法人買超台股100億元
延後開學？胡志強：方便為原則
賣帳戶供詐騙 連帶賠償逾千萬
區長爭職權 胡：1年內照舊
挪威國會議員訪台
梅花綻放 梅山公園披白妝
行銷高市燈會 電音三太子登陸
出國遠流感 先打疫苗
高屏溪上游沒下雨 高雄恐缺水
印尼北加浪洪災 損失慘重
香港各界悼念司徒華
脫貧有望 陸犀利哥代言品牌
會走路的台灣 小穿山甲落地
外資上周買超145.68億元
挪用口罩案 李中杉緩刑定讞
新台幣兌美元升1.68角
新竹世博台灣館 拚雙十點燈
國泰產險獲准設山東分公司
克服搭機恐懼 江蕙海外初登場
金告宋 藍：無須政治聯想
陸客吃香 日擬發多次簽證
澳洲水患加劇 死者增至2人
全民英檢中級初試8日舉行
12月台灣製造業PMI續揚
降碳排 沈世宏提電廠廢熱利用
鰻苗季到 林園漁會籲清航道
美盼向中推銷本國葡萄酒
印尼信用卡交易額今年估增3成
陸客好賭 澳門賭博業大賺
去年陸客來台 日平均逾3千人
古蹟創商機 州廳變飯店
陸客自由行 兩岸各有說法
18趴惹議 銓敘部盼勿曲解
王識賢家規嚴 不准老婆秀性感
聽身障故事 盧彥勳激勵自己
高鐵春節增班 4日開放預訂
沖繩美軍部分戰機訓練將移關島
道路標示牌未改 中市：已發包
避免速食小胖 學者籲父母陪餐
聯手打人 孿生兄弟函送法辦
宜蘭大學火警 幸無傷亡
八二三自衛隊員 金門年送6萬
陸股明開盤 陸券商多看漲
Skype：大陸服務未受干擾
老爺公開賽 地主要留下金盃
手機面板 有機發光二極體竄起
金溥聰：結合正面地方派系
施振榮掌國藝會 藝企合作升級
理念不合？台東體中校長請辭
外套繡陳字 偷衣賊認栽
冬末春初水痘流行 北市籲接種
台塑工安補貼 雲林造林留綠肺
立院初審 影子董事有法管
由偷變搶 男子遭逮
侯友宜代言 盼庇護商品熱賣
18趴 張哲琛：導正綠版本
永續漁業 彩虹勇士護海洋
超商無預警下架 遊戲橘子火大
缺錢蓋一半 馬路成晒菜場
電瓶被偷愛車掛點 車主氣炸
孫穗芬手術切腸 未來2天關鍵
日盛金駁斥購併傳言
省電績效 澎湖竹市最佳
楊志良：8成民眾健保費不增
流星雨來了 南部能見度佳
陸媒：德國經濟復甦 歸功中國
女兒偷籌碼 母向星法官求情
雲縣整治河川 促不缺氧不發臭
腸病毒肆虐 成人也難逃
立委提案 禁政府置入性行銷
廢家電四機 業者有回收責任
發財樹爛根 疑細菌作祟
統聯車禍 判賠930多萬
台塑四寶去年營收 年增逾2成
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報(更正)
新北市高中以下 2/14開學
中央氣象局 明天白天天氣預報(更正)
央行7日發行364天期定存單
恆春旅遊醫院 強化急診專科
胡志強：市政努力 不分政黨
擺脫戲劇咖 郭世倫為戲大血拼
慶建國百年 十鼓辦戶外公演
大陸文書驗證表格 網路可下載
小學生被嗆 跳樓被擋下
鐵漢柔情 退休警愛上仙人掌
物價漲 查價資料每十天報政院
大使作保 尼國捕手解除羈押
菲哥喊加薪 中視盼共體時艱
383億解水患 高市盼獲支持
經建會：去年國民所得增逾9%
宏達電打造25公頃夢想公園
立院明表決二代健保 費率掀牌
存期交所有價證券價值增加
2011年5大科技動向
百年結婚潮 新人作好保單健檢
四大天王秀棒 AK尾牙邀約到
朱立倫：區運動中心4年內動工
爆冷 普門球員感冒輸給南湖
二代健保費 高獎金要多繳
石濤「閩遊贈別山水卷」拍逾億
私密處常灌洗 醫籲小心感染
中國交行 香港發行百億債券
工業區006688優惠又來了
茅台漲不停 重慶打假教辨識
性侵繼外孫女 在台外師判5年
北市育兒津貼 首日近3千件
末期病人 家屬可要求拔管
南韓新流感出現第2個死亡病例
工商團體促外勞延至12年
延後開學？教部5日決定
周占春被控洩密 北院分案
繼續申訴被停權？跆協否認
弒親嫌在校乖 師長難置信
高鐵招商動起來 台中站公告
中國冰人 破世界紀錄
合歡山百年初雪 遊客樂透
老東家資料攜新東家 男吃官司
今彩539開獎結果
中國蘋果首次出口澳洲加拿大
來台設廠？經部：福斯評估中
威力彩開獎
疑遭撞死索6百萬 判賠千餘元
廣東惠州市率團來台 招商引資
香港女性參政 低於男性
台灣停權傳聞 世跆盟無可奉告
英國明調高加值型營業稅 挨轟
綠總統提名 呂秀蓮促巡迴辯論
綜所稅補稅 11日起繳納
短線上漲機率高 台股萬點有望
大陸進口葡萄酒 很紅很暴利
百年蟲考驗 金融業全過關
早收產證爆量 台塑中鋼搶申請
陸委會感佩司徒華捍衛民主貢獻
默許金控併購？金管會否認
HBL啦啦隊 各展絕活炒氣氛
北市泳池溫泉 1家複驗不合格
研究：盼生女 懷孕前多吃蔬果
柬逮泰人 黃衫軍明赴邊界抗議
溫家寶訪內蒙 民眾抱怨物價高
陸客自由行 上半年儘早實現
新北市拚治安 保大成快打部隊
李登輝90壽宴 蔡蘇謝宋同賀
車市復甦 去年年增11%
管教申訴碰壁？高市教育局澄清
威力彩頭獎摃龜
今彩539 頭獎2注中獎
騎士超消防車 疑比中指挑釁
連案 檢再提凶嫌測謊
中國鐵路春運 載2.3億人次
西歐民眾經濟信心指數低迷
第4節大反攻 松山逆轉能仁
吳揆廟外演講 男廟內偷錢落網
總統初選提名 綠傾向全民調
俄網將尤茲尼 抵台參加夢幻賽
建國百年慶 智利台僑辦高球賽
阿肯色州萬魚暴斃 千鳥墜地
吉里巴斯的華人臉譜
德、印等5國 接任安理會非常任理事國
李登輝90大壽邀宋 連、馬、蕭不在名單內
統一規格手機充電器 今年問世
18趴恢復 綠營：不公平
台灣高鐵業績創新高 上月旅運335萬人次
印度學者稱有「軟實力」 終將超越中國
台幣收30.2 33個月新高
銓敘部長：18%為國庫年省新台幣1億元
民進黨大台中議會黨團成立 呂秀蓮出席
凍死? 美國阿肯色州上千死鳥自天而降
民國百年新春開筆 百歲阿嬤齊揮毫共祈福
專家籲建立稅捐仲裁機制保護納稅人
台灣民主倒退走 稅務機關行政裁量權過大
處分黨產 中投25日開標
醫師打病患 判拘役
電子紙新突破 看動畫不是夢
花博：不會拖欠工讀生薪水 一月底發放
新疆凍僵了 阿勒泰零下49度
綠委：十八%優惠存款違法偷跑「政策買票」
搶年貨市場 漁會推魚貨禮盒
中華郵政 發售牡丹圖案大湯杯
楊志良請辭衛生署長
經部：智慧手持裝置商機達 2兆
黑手黨最恐怖殺手 享壽86
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世界末日大預言 就在今年521
國務院：美中外長將談北韓問題
美股開年大吉 收紅
美中外長敲定5日會面
巴西聖保羅國際機場將民營化
國際油價攀抵27個月高點
巴西12月新車銷量創紀錄
德去年PC銷售1370萬台
金融機構對歐元走勢看法不一
出售南山？AIG：不評論謠言
小摩：油價遲早漲破百美元
搶救世界遺產台灣人來報到
北部東部溼冷 明升溫有限
台股開盤上漲19.81點
加10歲小女孩發現超新星
高鐵春節票清晨爆量 上午順暢
讀賣：中國首艘航母年內啟用
新華社：隆重紀念辛亥
網球好手尤茲尼 趣看媒體報導
二代健保修法 藍綠開始表決
防漏電 水族箱燈具強制檢驗
新台幣盤初升逾 1元
清官瓷拍賣 上看人民幣千萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金融休息 台股高檔盤整
人民幣升值 創匯改以來新高
嗜賭者增 星大發禁賭令
搭火車細故殺人 男判無期
雄檢：吳淑珍發監無時間表
美法官裁涉內線交易焦婉瑩續押
藍墨鏡減肥法網路夯
中國鐵路春運 大城面臨考驗
藍光和網路服務支撐家庭娛樂
延長外勞年限 綠委民團反對
美國消費者破產增至153萬件
元月尿素不漲 複肥7款略漲
經濟好轉 美QE3可能性不高
延後開學？高市6日決定
路不平 全民來監督
股東會搶吉日 4天秒殺額滿
綠委：退休教師18趴違法偷跑
2/14開學 基市跟進
殺前妻侮辱屍體 男二審重判
助妳好孕吸睛 北市設籍人口增
電影徵婚啟事 為網友開趴配對
平板電腦夯 美消費電子展焦點
南韓向北韓提出六方會談條件
立委提案 12年國教添法源
李克強訪歐 允買西國債
通緝犯上警局探友 自投羅網
金融漲多拉回 無礙多頭格局
離島官兵春節返鄉 海空疏運
特赦好友之子 阿諾引爭議
金門查獲走私大陸酒 1嫌送辦
高鐵春節票 小年夜初二搶手
鋼珠傷貓狗 恐觸法坐牢
中國北煤南運 北韓中繼獲利
總統用餐若擾店家 府願致意
士檢提3里長當選無效
搶錢上酒店 返回取車被逮
幸福旅宿PK 投票抽總統套房
學童體驗老態 捐敬老發票
陸股開盤走勢強
文湖線去年可靠度99.88%
台灣農民 逾百戶大陸創業
2人中台彩 捐雲林縣復康巴士
北市2/14開學 19日補課
延後開學？中市盼教部協商
好萊塢大咖另一面 BIO揭密
武漢直航增班 買套票萬元有找
新台幣午盤升1.098元
紙藏姓名浮水印 護智財有一套
超能力花媽將來台 校園出沒
孫穗芬術後穩定 能轉頭眨眼
藍光跨大步 本土產品將上架
民進黨：恢復18趴 決策粗暴
買電動機車 嘉市府有補助
原民區長 高市府：族人優先
不雅照風波 陳冠希靠慢跑紓壓
民進黨籲速讓扁保外就醫
登革熱防疫 高市訂高標準
台股收盤跌28.11點
中國定新規 反價格壟斷
草屯鎮長補選 檢邀候選人反賄
1月台指期跌42點
金融轉弱 台股創高拉回
台股整理 收跌28.11點
胡錦濤訪美 薄瑞光月底來簡報
寒假後開學日 教部盼全台同天
容安瀾：歐胡將在互疑下會面
首批陸生 9月來台
1月電子漲 金融跌
大陸學歷採認 不溯既往
延長外勞年限 闖關有變數
夫妻攜手抗癌 喜樂成治病良藥
悼司徒華 民運人士盼入境香港
室內禁菸 中國坦承破功
不必選秀 高鳳學生出輯
勇士將召回林書豪
鋼琴家林奕汎 挪威得獎建信心
菲律賓暴雨成災 12死
年輕孕婦抽煙最愛隱瞞
正卡欠債 法院判附卡人免還
三毛逝世20年 皇冠辦展紀念
盧彥勳尤茲尼 拍架脖子互叫陣
三大法人買超台股36億元
公益球賽 募腦麻兒復健器材
雲南盈江地震 4天100次
包道格：中美關係若差 台尷尬
文創優惠貸款 即日起申請
合歡山間歇飄雪 路面結冰濕滑
蛇鱷出沒 澳洲水災危機四伏
不加薪不主持 中視菲哥再討論
統一獅開訓 嚴禁違紀賭博
助弱勢過好年 農糧署贈白米
網路安太歲 不用人擠人
京滬高鐵 確定6月中旬通車
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護兄奪槍殺警 男子判無期
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台東體中校長外聘？立委不同調
今年港新上市公司 約110家
嘉縣財政困窘 年終無著落
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18趴爭議 關中：別醜化公僕
火山冷熔岩阻斷馬吉冷日惹公路
簡體字算命書 台灣有銷路
擋救護車 台大博士生：我錯了
新台幣兌美元貶0.1分
陸股開年 大漲
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總統接見英國議員 盼深化經貿
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高中生為高雄發光 陳菊沾光
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假賣春真劫財 迷魂女判8年半
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假冒檢察官 少年車手被逮
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正副議長亮票案 南檢傳喚9人
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風雲一哥 盧彥勳謝貴人相助
蘇貞昌南投輔選 避談總統初選
年關財務缺口 地方急調錢
建永久屋憂淹水 萬金村民抗議
18趴違法偷跑？教部否認
二代健保 立院三讀通過
補充健保費霧煞煞 節費學問大
獎金多外快多 健保費也變多
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婦女暴斃 疑心血管疾病
率台啤連勝 楊敬敏獲最佳鬥士
中部查獲疑似最大宗瘦肉精案
餵嬰成藥 保母險被訴
健保要少繳 補充保費得細算
總統擾民？府批莊瑞雄惡質
陸專家：中國應增加軍費
中保國產共治南山？金管會不知
OBU外幣放款餘額 續創新高
員工洩密 企業最痛
餓昏偷30元 失業男送辦
普查被當詐騙？分辨有撇步
夜校生霸凌 傷者跛行
中國證實 伊朗邀請視察核設施
顧全大局？姐夫性侵隱忍20年
兩岸貨經香港 享ECFA優惠
新版健保 民間團體看衰財務
好友談三毛 有率真美人心
楊志良：83%民眾保費降
潛力股陳冠宇 可能加盟橫濱
憶三毛 姊弟酸甜苦多滋味
外資12月淨匯入39億美元
性侵糾紛 男賠夫人又遭訴
菲國去年吸引外資表現亮麗
陸生將來台 大學搶人蓄勢待發
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九二共識 陳錫蕃挑戰小英
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健保改革跨步 修法只是開始
卡帳千元以下 免繳違約金
延後開學 中市明宣布
ECFA貨物 福州通關赴台
油價高漲 航空業獲利趨保守
陸生來台 財力證明十萬人民幣
愛情無可擋 小三通牽成佳偶
健保費率4.91% 藍挺綠批
補充保費要收到 健保才有望
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蔡武：推動兩岸簽文化交流協議
研究生碉堡摔死 國賠188萬
溯溪缺糧 7男女困北玉山
柬國逮捕6泰人 情勢複雜
總統：首長應親自主持治安會報
地方年關資金缺口 主計處支援
忍喪親痛 士官潘國清八八救災
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司徒華追思會2月27日舉行
淡商海山滬江 保持不敗
泰國機車騎士也要戴安全帽囉
陸生設限系所 校盼放寬規定
胞弟獄中出自傳 馬景濤原諒他
本週我最操 陳志忠7天10戰
二代健保 6萬受刑人受惠
二代健保 房仲低調支持
新健保 百萬獎金多繳上萬
南高立委補選 藍民調協調人選
減少養豬污染源 推動設豬廁所
蕭生道歉 消防分隊：未見悔意
二代健保 藝人能力所及願配合
新健保 楊志良打75分
討債逼死軍人 5人落網
楊志良堅辭 裸退去種竹
2010 中國車市增幅可觀
股利補充健保 不致影響除權息
北捷延伸到基隆 郝龍斌支持
新年好采頭 倫敦股市大漲
迎接夢幻球星 飯店也備戰
台灣人網購金額 亞太之冠
環保農夫 陳坤生有機種桑樹
燃料油漲太大？ 中油澄清
這不是二代健保 新法路顛簸
兩院爭議 監委盼總統化解
5/1起 買預售屋保障5擇1
吳敦義慰留楊志良
松山南湖南山三民 迎2連勝
山東爆發警匪槍戰 3死6傷
檢傳連勝文 釐清誤擊疑點
大樂透 頭獎1注中獎
總統致電慰留楊志良
今彩539頭獎2注中獎
吳揆：全力慰留楊志良
衛署長人選點將 當事人都否認
密電：習近平知美熟台
前球王沙芬抵台 讚盧彥勳優秀
移民心聲：知識是唯一奪不走的！
聖誕老公公回不了家? 抗議欠稅限制出境
健保修法表決 綠營退席抗議
美駐中大使洪博培 可能挑戰歐巴馬選總統
台南高雄立委補選 3/5投票
二代健保三讀 保費雙軌制
二代健保三讀 民進黨團：荒謬
二代健保 工商團體：增加成本
王曉民過世 社工：強化長照
陸媒：台軍2011月曆 洩漏雄風3導彈試射照片
內政部公布新版「預售屋履約保證機制」違者罰150萬元
因應合併 中市建照審查雙軌制
台銀：「房貸戶交易明細消失」 純屬資料轉檔問題
3M 2011年加碼在地投資
搶得觸控先機 2013年台廠平板用觸控面板模組出貨量可望達6,638萬片
新興顯示科技創造ICT產品價值 AMOLED將奪取高階手機應用市場
盧彥勳喊價 共募款120萬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股漲 英股破6千點
未達門檻 美QE2不縮
維基解密共謀 美軍將心理評估
伊朗邀訪核設施 美：公關伎倆
AIG：出價30億美元買南山
巴西外匯存底2885億美元
油價自高點滑落
美股漲跌互見
寒冬使德國失業人口增加
沙柯吉下週訪華府
金銀銅齊跌
巴西女總統面臨多項經濟挑戰
阿格西抵台 感謝台灣球迷力挺
美副總統幕僚長離職
歐洲議會議員建議電信市場整合
歐元區通膨破2%
強烈冷氣團明報到 低溫9度
氣溫低水氣足 高山仍未飄雪
台股開盤上漲17.13點
2010年全球44名記者殉職
維基：美遊說歐支持基因作物
阿格西抵台 共推網球希望
珍免關？法務部：總統未指示
合歡山大雪 武嶺積雪40公分
會楊潔篪 歐巴馬盼美中合作
江宜樺：併選難推不在籍投票
台幣盤初升逾 9角
吳淑珍入監？王金平：應重人道
讀書加運動 醫師更懂病人心
北京將建首條磁浮列車
研發投資抵減 限2至6月申請
前員工洩密案 聯發科決上訴
柳營德元埤發現浮屍
冷天大賺熱錢 超商業績強強滾
歧視工會會員 南山人壽挨罰
大陸高鐵大躍進 地鐵卻虧大本
加主流感 H3N2死5人
公共建設題材 營建股逆勢漲
日台友情花瓶將返台
中星高鐵傳今年動工
卡達網賽 費德瑞秀胯下球絕技
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
未婚生子不補助 立委批歧視
蘇蘅：兩岸海纜滿足通信品質
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
港男性侵6少女 重判18年
電金疲弱 台股盤中跌逾百點
北市府強力執法 違建戶抗議
撞死老婦逃逸 警徹夜搜索緝凶
網路購書 個資再傳外洩
基隆市民陳情 促廢收費站
總統指示不關吳淑珍？府駁斥
司令婚宴惹非議 軍方允規範
林書豪獲勇士隊保障合約
趁機洗劫醉客 7運將落網
渤海水引新疆 民間話題罷了
以子女名義蓋屋 應申報贈與稅
東莞男招租女友 乏人問津
陸個人集資 逾90萬究刑責
萬芳超市閒置 改蓋出租住宅
台中國際旅展 好康迎新春
中華電推行動上網優惠方案
總統指示不關珍？綠抨沒司法
平面電視去年銷量最好
巴紐案涉背信 吳思材起訴
單一話價區 離島先併入本島
陸客貢獻GDP0.28百分點
韓流北襲 南韓影視商品風行
限制競爭 和成欣業罰300萬
不在籍投票 張博雅：沒說破功
3D靠邊站 智能電視搶鋒頭
教育部定調 2/14開學
遊園驚夢 9月大陸巡演
7月實施護照親辦 爭赴美免簽
林芳郁：新健保是妥協下的產物
金融回檔 國泰新光硬挺
年終未定 國民黨工會盼逾半月
陸生限制多 教長：關係特殊
世博台灣館募款 竹市有信心
小三通十年 學者：助兩岸關係
外長：歐盟無武器輸中解禁共識
春節團費大漲 陸客觀望
轉賣獲利攏是假 罰50萬
普查當詐騙？主計長：加強宣導
啟六方會談 美特使訪韓會商
拚觀光產值 高市赴北京吸客
肯定楊志良 藍委連署慰留
花博工程疑填土不實 檢搜廠商
兒童美學營 東明相教做燈籠
捐血延伸幸福 滑輪情侶代言
台幣午盤升9.71角
達成不可能任務 魏幸雄獲表揚
珍免關？陳致中：合法兼顧人權
豐田新麻煩 美保險公司提訴
全台統一 寒假開學2/14
健保雙費率 楊志良說由來
憂農地流失 學者籲重視糧安
開刀後暈不止 頸性眩暈惹禍
道奇官網預測 郭泓志年薪狂飆
楊志良請辭待命 繼續休假
阿格西現身練球 民眾圍觀
台股收盤跌146.05點
江啟臣：台影南北館有變數
藍營：二代健保兼顧公平正義
子未依約扶養 土地判還老父
網路殲20照片 軍方存疑
賓大台語課 學生多為台僑後代
一銀：用ECFA契機進軍大陸
1月台指期跌138點
屏東查獲毒梟 邊聽佛樂邊製毒
總統初選 賴清德提選舉人制
1月電子金融齊跌
法官法初審通過 本會期三讀難
IMF：新興國家左右商品價格
宏?痋G歐暴風雪減損Q4營收
麻醉醫療管理違失 糾正衛生署
上檔賣盤摜壓 台股爆量長黑
傳高通將併創銳訊 尬博通
台股跌150點 收8846點
陸媒：中國可能升息和貨幣升值
家族有酗酒史者易肥胖
台灣光電產值破2.2兆
復康巴士假出車？內政部：抽查
聊天弒 片商辦親子座談
與金賢重相吻 鄭素敏頻拉肚子
跑單幫帶禁藥 海巡查獲百公斤
國有地遭養地套利 糾正財政部
「子女常回家看看」 大陸入法
三大法人賣超台股32億元
小腸重建會厭機能 重享美食
綠：陸生未到 三限六不先跳票
照顧早產兒 醫師籲別單打獨鬥
扁珍狀況 綠盼考量人道
原民建設草案 環團籲慎審
立委監督嚴 批政府亂花錢
世銀在港首發5億人民幣債券
炒股獲利逾億 古董張遭起訴
德媒體：中國挾經濟實力拚強權
花博廠商遭搜索 郝：主動移送
百年首場 公平會千次委員會
拉筋拍打刮痧 自療健康書暢銷
總統：二代健保 照顧更多弱勢
酒醉摸少女胸 老翁判無罪
世博台灣館回竹市 增文創綠能
兩岸畫眉鳥 50萬年前分家
塞車？ 陸有人為你「代堵」
花博破3百萬 摸彩送住宿券
東爪哇將建1萬5千間貧民住宅
光華中心投書 強調新聞自由
假化妝品賣外勞 獲利逾3千萬
暗扣工程電纜販售 2嫌送辦
新台幣兌美元貶1分
雲端愛心 電子書贈偏鄉小學
監院糾正 國產局：有改進措施
全民英檢推師資培訓課程
12月CPI年增1.25%
低溫特報 入夜後再轉溼冷
日本國寶打造 頂級漆藝手機
12月外匯存底增逾27億美元
貪官落馬 陸國土部官員起訴
警查違規停車 起獲罕見子彈
中市老人日照中心 盼獲捐舊車
印尼調查非法收費移民官員
毒品控制應召女 1男2女送辦
訪歐 李克強促德國開放市場
膠囊公寓拍賣 只值千元
助街友過冬 嘉市送禦寒衣物
富邦投錯標 多繳保證金退回
夢幻雙打 盧彥勳配阿格西
合歡山積雪深 車輛禁行
福菜節 客家文化好吃又好玩
6成感熱紙含致癌物 無法管
破兩岸詐騙集團 警再逮4人
中央氣象局 氣象報告
白斑擾佳人 顯微移植回春
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
總統：防霸凌 法治教育不可缺
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
施明德：中壯派應投入2012
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菲豪雨成災 40萬受困25死
農民無水灌溉 嘉縣府協助解決
反後龍科技園區 農民籲還地
南華大學中國打擊樂 撼動人心
西子灣浮屍 確認意外死亡
綠高市補選推林岱樺 南市待喬
賴清德：立委補選應栽培新世代
相隔23年 阿格西自信依舊
北榮蘇澳員山揭牌 提供好醫療
日新版衛星定位 涵蓋全亞太
彰化元清觀浴火重生 原貌重現
哈爾濱冰雪節 台商會長共欣賞
兩岸換文後 經合會就成立
金門擬建和平館 李祖原提構想
日媒：菅直人14日改組內閣
台灣釘畫大師胡達華釜山獻藝
男異想天開 象牙塗黑闖關失敗
吳進木訪尼國警察傷殘協會
梁靜茹準時開唱 沒強抱馬總統
政治人物言論 7成港青年不信
去年底上市股票本益比16倍
9手術檯要處理 麻醉醫也跑攤
亞洲大學：楊志良將返校任教
原料貴 星國春節糕點漲10%
猥褻房客 民宿老闆追加起訴
網購洩個資 公務員遭詐
釜山飛台北 價低服務不打折
除夕至初五 國道0至7時免費
公視修法公聽會 族群台成焦點
星癌婦看中醫 藥到命除
央行阻升 新台幣收貶1分
菜花被當笑話傳 小豬微博發飆
不肖子罵母 移送法辦
鄭美人做環保 人生真充實
珍病歷 雄檢再函3醫院提供
南高立委補選 藍民調決人選
油蟲儲20萬公升 檢警查扣
當兵行竊殺人 2男無期定讞
台灣外匯存底 仍居全球第4
一銀與大陸交行簽MOU
立錡控力智侵權案 美法院駁回
看誰敢攔 河南婦阻施工遭輾斃
寒假沒喬好 小事變大事
蔡英文：18趴改革退步
家扶災區送春聯 阿嬤笑開懷
砍手削頭怒殺妻 判10年
感熱紙致癌？ 業者願改善
新榮救星柴瑋 原本要當傳教士
春節離島加班機 1/12訂位
義美聯電推新平台 免費看雜誌
延後開學 朱立倫：大家有共識
電子書整合 盼創下波商機
WGA電影劇本獎 入圍名單
迷信娃娃神 性侵鄰童判10年
勒小學生脖子 師後悔慚愧
角頭命案 中市警局遭糾正
壹電視8點檔 真的漢子開鏡
審預算 高市議員先市政考察
阿公阿嬤話當年 拉近祖孫情感
平萍戀 利菁黃國倫祝福
安平農場 療癒人心美化市容
日模型雜誌在台創刊 贈鋼彈劍
爭取陸生遭批 金縣府：欠公允
研究：35%宏都拉斯人吸煙
網咖菸民多 北京禁菸令無效
日媒：中國製隱形戰機月中試飛
治憂鬱症 醫師籲搭配團體治療
傳染病醫療網異動 張上淳回鍋
主計處：今年物價有上漲壓力
大整頓 台東近半主管考績乙等
吳揆：楊志良允暫留至1/31
疑要錢不成 學長剪學弟眉毛
男活埋情敵 判無期徒刑
防維基解密 港府嚴陣以待
公廣恢復尾牙 陳勝福籲節約
3年才懲戒 美軍作法引非議
向前夫討房 王靜瑩淚喊過分
合歡山大雪 昆陽路段變徒步區
模特兒王聖芬丈夫 毆殘障人士
總統提名機制 綠各派下週對壘
學者：永揚場址發現疑似集塵灰
家長忙工作 弱勢兒語言易遲緩
菲拳王巴喬 膺10年最佳拳手
遭糾正 中市警局：虛心改正
外資持300億公債 月底匯出
台北萬華民宅火災 1死
兒婚宴爆爭議 空軍司令道歉
密電：金正日曾稱不再信北京
董座出馬 一銀攜手大陸交銀
面板登陸 經部檢討鬆綁
吳揆：楊志良同意留到月底
解雪隧車潮 春節走北宜可摸彩
抑制養地 監委建議稅制著手
少子化 政府擬加碼托育津貼
世界羽球好手 瘋台灣小吃
運動傷害防護員 球員的後盾
今彩539開獎
商務部：中國仍需穩定加工貿易
職務法庭 法官去留仍由法官定
台北公立幼教師甄選 暫32缺
春節疏運 陸海空增1成以上
台灣網購族 大中華區最理性
松山機場來客增 飯店潮車接送
超速或酒駕 泰年假358人亡
服務中學習 少根筋變熱血青年
消費旺 網路商店帶動就業機會
泰國將規定滿20歲才能買菸
回饋故鄉 許效舜盼培養明星
高市圖桃源分館 開工整建
菲共高幹落網 軍方警戒防報復
登陸受阻？ 友達盼開放參股
為環保甘花錢 黃枝樹倡電動車
徵購土地產權沒移轉 糾正政院
韋禮安服替代役 代言公益活動
青年安心成家方案 3月受理
南山歧視工會挨罰 勞資無共識
花7000億 中國續增建鐵路
楊志良看守衛署 最多留至月底
貼面膜發炎 前外交官太太獲賠
5Q新生活 提升抗壓能力
立專法減稅 立院明開審
娶媳動用官兵？司令：同事自願
專家：殲20短期無法投入備戰
阿格西喊價 賣出葛拉芙裸照
柴瑋致命一擊 新榮驚險開胡
駁ECFA公投 台聯：反民主
立專法減稅 綠支持藍保留
中國冰凍公路成死亡之途
今彩539 頭獎2注中獎
環境新聞票選 搶救白海豚最夯
嚇兩跳 黃金女雙照拿首勝
減肥難 女生1年吃掉上千零嘴
陳信安李學林交手 東莞十連勝
基因改造豬符合環保 一樣好吃
因應寒雪災 裝甲車進駐合歡山
戰國竹簡 失傳尚書重現
北京等4城市 公共服務評價高
司法改革 不能光靠法官法
姓名超特別 考量考究吸睛
絕色武陵音樂季 張正傑打頭陣
台灣中小面板去年全球市占第1
自來水公司標案傳賄 5人羈押
花博工程不實 1廠商交保
緩起訴金抵行政罰鍰 法部研究
「碳交易」左右看
眾人皆留楊志良 羅淑蕾：府院應成全
落實偏鄉閱讀平權 企業、名人響應捐贈電子閱讀器
世博臺灣館工程招商說明會 許明財扮財神爺
義美發表數位影音多媒體 中英文雜誌免費看
劉少奇女兒訪台 擬會連戰
美商3M 2011年加碼在台灣投資
春節假期輕鬆享樂 福朋喜來登酒店春節用餐多樣選擇
Elite Concept一禮莊園．食尚禮盒系列
請辭獲准 楊志良仍赴行政院會
捐發票若降 千萬特獎擬取消
娶媳公器私用 台空軍司令調職
免關吳淑珍？ 廖了以：馬從不干預司法
「活力新光，變革一百」 新光金控舉辦全國經理會議
裕隆電動車出走? 工業局澄清
大板根「湯花豔」歡慶新年
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美12月服務業擴張4年來最速
ADP：美12月增聘改寫紀錄
通膨為患 專家看空今年陸股
國際糧價狂飆 糖肉創天價
高通同意以32億美元併創銳訊
羅格夫：希臘仍可能違約倒債
電視廠出招 力抗谷歌入侵客廳
南韓前總統金泳三將捐全部財產
歐股跌多漲少 倫敦漲0.5%
北美自由貿易區陸面運輸回溫
美中外長籲續深化雙邊關係
美國會開議 共和黨掌眾院
白宮再走人 發言人下月辭職
經濟復甦在望 金銀跌銅漲
國會開議 貝納任眾院議長
原油漲 紐約收90.30美元
法駐馬利使館爆炸 傷亡不明
巴西電子電器銷售顯著成長
教宗任命新顧問 台灣2人入列
法駐馬利使館遇襲 2警衛受傷
美股收紅 道瓊漲0.27%
歐盟統一手機充電器規格
兩岸經合會上午將宣布成立
全台有雨 入夜低溫探9度
台股開盤上漲19.92點
美中皆稱外長會談具建設性
經合會成立 陸委會說明
受壓力延後開學？吳清基否認
陳遠美出任美第一夫人幕僚長
行程滿檔 盧彥勳南非過年
合歡山鏟雪 車輛可抵武嶺
胡錦濤訪美 楊潔篪先會希拉蕊
搶購建國百年套券 立院現人潮
新台幣盤初升逾 9角
潮濕多雨 星民穿拖鞋趴趴走
立專法減稅 李述德：不宜
好嗓子換來工作 美街友重生
機師打翻咖啡 聯航班機迫降
蘋果躍升為全球市值第2高企業
3D電視太貴 三星擬推低價款
經合會成立 兩會完成換文
投資爭端不排除經合會處理
營建續強 台股震盪整理
陳淑容任桃縣官員 文傳會祝福
連砍4人 男子求重刑
年關旺季 量販店釋工讀缺
越今年擬引外資200億美元
港媒：習李提前接班味濃
博士生擋救護車 北檢分案
越南2010十大事件
瓏山林遭罰1200萬元
李克強讚西國促歐盟解軍售禁令
韓警：谷歌非法蒐個人資訊
廈門設對台科技合作專項資金
開學日不同步 教部想修法
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賣國牟利 南韓商業間諜判刑
ECFA公投 澄社推動修法
卡爾文森號航母傳在琉球演習
土狗小黑 員警好幫手
契約資訊不足 瓏山林挨罰
老婦愛心菜包 賀一航助送街友
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與獨居老人圍爐 邵曉鈴送暖
放任帶照養地 糾正政院
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林志玲阿格西 攜手做公益
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東山再起 王宇佐不讓自己後悔
虐小姊弟 母遭求刑10年
屏東農產 量販特價銷售
朝野批ETC 立委建議收國有
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指標表態 金融守住10日線
經建會：加碼托育津貼未定案
總統：兩岸走向和解的新時代
電視面板跌跌不休
熱水器一氧化碳標準 立委促修
民進黨：經合會應受國會監督
不明缺課逾3天 擬通報輔導
取消軍教免稅 三讀有機會
經合會 劉亭：有利兩岸投資
廣東貪官獨愛茅台酒
世大運 深圳公僕每週半天義工
中美3國將與墨談移民安全
保溫箱過熱？女嬰猝死待查
愛滋藥費無底洞 社團獻策
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震盪整理 台股收漲36.9點
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組改法案 1月底前全送立院
當選無效定讞 大埔鄉長喊冤
楊志良折衝二代健保 閣員鼓掌
經合會首次例會3月12日前開
搭橋專案成果 吳揆肯定
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反恐警覺過度 德警飽受虛驚
女童遭集體罷凌 立委疑校遮掩
搭高鐵 特教生圓夢
木材廠大火 員工跳樓骨折
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古坑綠色隧道遭祝融 地方痛心
內湖捷運案 特偵組簽結
三大法人賣超台股28億元
兩岸爭端解決機制 啟動談判
盧彥勳自認不年輕 要用腦打球
春節遊高雄 套票陸海攏ㄟ通
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避開用水尖峰 除夕前早清家園
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B貨誆真玉詐百萬 女判6月
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吸毒後恍神 男子引火燒屋
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瓜偵破炸彈火燒車7死命案
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金融消費爭議 擬設處理機構
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雲南性侵女童 香港社工入獄
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塗改停車費 省4千罰24萬
笨蛋才看PTT？李家同澄清
低溫特報 入夜下探10度
海外台胞送愛 贈金大助學金
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摩鐵噁房客 魚肉丟泳池
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國力日強惹猜忌 中國恐引反感
持槍暴力討債 生日轟趴被逮
吃生肉 3米條蟲寄生小腸
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真情巴士拚復駛 傳愛顧產業
日擬農業開國 有田柑農當先鋒
郝：地方消債 中央應獎勵
租車到期還不出 謊報車遭劫
環團與農民攜手 反對高屏大湖
沙芬真性情 球迷又愛又恨
嘉縣中小聯運 樂旗隊揭序幕
新北市議會 藍綠黨鞭明到位
老翁殺妻案 檢解剖死者
收費項目恐增 美航空業搶錢？
睽違37年 老夫子再出長篇
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宏達電去年EPS逾48元
中職熊 變身Lamigo桃猿
顧能：今年通訊設備成長最佳
貧寒老人裝假牙 北市補助
美國商會：投資台灣今年更好
父母不給錢 男嘔氣持刀搶超商
雲端運算 漢諾威展今年主題
促禁售捕獸鋏 動保團體將絕食
掃蕩暴力犯罪 中市2集團落網
龍捲風襲擊中爪哇 幸無傷亡
寒冬洗冷水？戲曲學院遭批
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中央氣象局 明天白天天氣預報(更正)
高雄4校重建落後 教師會請命
藝人躲兵役 江宜樺溫情喊話
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陸商務部 擴大領導班子
芝麻提詞 何賽飛罵人更順溜
奢侈品前進中國二線城市
台北年貨物價 魷魚絲漲幅大
凍未條 金門馬拉松延後鳴槍
劇中吻不停 戲外朴施厚嘆空窗
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報(更正)
公平會罰 瓏山林擬提行政救濟
國道改計程 橫直向都收費
農業防寒害 速除受害枝葉
保溫箱燙死嬰？醫師說機率不大
5都效應 中央地方關係受矚目
達比修換新約 年薪5億日圓
央行作價 台幣收升1.1角
南韓選手李龍大 明星臉人氣高
電動車移往大陸？ 裕隆否認
大林生育津貼遭糾正 今年取消
檢辦擋救護車案 蕭父：會配合
朴子化纖廠大火 損失2千萬
SHINee將來台 趕錄紅白
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報(更正)
總統：宗教法貫徹平等自由
18趴 關中：綠執政官員也領
組黨團？南市無黨議員擬討論
助眠樂幫入睡 一解失眠苦
小姊弟遭虐 鄰居：天天聽哭聲
關中：權力愈高 愈要公私分明
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政府擬加碼補貼托育 民眾肯定
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前桃園員警涉賄 一審重判
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瘦身品涉詐財 熊海靈求刑2年
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過年拜拜 雞豬蛋價持穩
Kinect創8百萬台佳績
王建民返美 感謝球隊給機會
軍教課稅 立院可望三讀
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失婚女輕生 警破門救回
劉少奇之女 濟貧成果贈連戰
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不滿被倒會 男押人討債遭逮
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特殊生免試 建中北一門檻仍高
保溫箱烤死嬰？衛局查診所設備
陸城市遊客滿意度 南京第1
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台南立委補選 陳淑慧表態登記
威力彩 頭獎槓龜
平反18趴 銓敘部明登廣告
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蘇澳漁船沉沒 2獲救2失蹤
中國否認會發動核武先制攻擊
阿格西搞笑 怨球迷只愛沙芬
台灣「自願 減碳」起步走
新華社：兩岸經合會正式成立
「阿福從軍去」 韋禮安、蘇打綠「報到」當替代役
101煙火爭議 綠促監院調查
台灣有76.2％人 很少與家人擁抱
「寒冬送暖．歲末展愛」 替代役男打先鋒
四度駁回ECFA公投 綠營：公審會阻礙人民行使權利
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日擬尖端技術採海底稀有金屬
春節返鄉 金縣府包船輸運
三星電子去年銷售盈利創新高
陸菸草業 以慈善包裝行銷
獎勵員工 顧客讚1句賞千金
學者：政府應負責讓房價透明
宏達電CES力推4G新機
環團陳情 反對建高屏大湖
張金鶚：房價下跌力道今年出現
TD-LTE、三網融合、物聯網、雲計算及光纖寬頻
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美馬里蘭州連傳郵包爆炸
經濟復甦 歐股連4紅
美就業市場出現穩定跡象
最綠電子產品 台商3項第1
巴西上調銀行外幣存款準備金率
市場觀望 美股收低
美元升 油價跌
金銅價疲軟
歐巴馬宣布戴利任白宮幕僚長
李澄然：美方已提引渡協定草案
駐美官員：美中不至簽廣泛聲明
坎城影展：評審主席勞勃狄尼洛
巴西前總統之子獲外交護照
傳臉書明年揭露財報或IPO
丁干城：台汶經貿有成長空間
雨勢稍緩 9日冷氣團又來
台股開盤上漲22.04點
中頭獎近4億 美得主交老婆
加拿大人對今年經濟較不樂觀
日媒：菅直人擬17日改組內閣
滬惡房客當二房東 廁所也轉租
台幣升值衝擊獲利 經部教戰
日外相暗批中國軍事不透明
台幣盤初升逾 7角
軍教課稅 擬變更議程優先處理
李克強：中國市場將更開放
女嬰猝死 家屬質疑保溫箱
大陸手機掃黃 越掃越黃
18%優存 藍綠立院舌戰
電子撐盤傳產跌 台股盤整
新興七國 2032年取代G7
糧價漲 新加坡人吃不消
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
藝文看板 史前館有卑南考古展
太懶 9成6上班族願望成空
北市成交物件 電梯住宅近6成
香港富豪榜 李嘉誠仍居首
禁政府置入性行銷 逕付二讀
振興產業 高市府尋求拜訪鴻海
國債敲鐘 每人欠20.4萬元
陸隱形戰機 傳進行滑行測試
錢進藝術勿盲從 美學素養扎根
南韓：北韓對話建議欠誠意
陸企業景氣及企業家信心 微升
旅展搶便宜 100當道
網路闖關 抽新年免費遊澳門
嚴明接任空軍司令
立院共識 軍教課稅明年上路
馬國去年約4萬6千登革熱病例
民進黨：關中發言顛倒是非
橙燈亮 個人旅遊解約只賠5%
綠：推總統人選 須凝黨共識
屏東警方破販毒集團 逮40人
快速打擊犯罪 新北市精進勤務
總統：台灣享免簽 增至97國
占土地？羅淑蕾幕僚：法拍有據
新北市議會國民黨黨團成立
台幣午升逾 7角 走勢偏弱
阿格西沙芬 高鐵初體驗
軍教課稅 明年上路
越南2011加強外島建設
司法便利店 法律服務親民
胡錦濤18日赴美訪問
九把刀：作品被盜版 感覺不爽
財部：房價合理化須多管齊下
2012國民配？藍：現不討論
春節大檔 量販折價券大方送
立院三讀 37萬軍教明年課稅
兒盟送愛 接力弱勢兒寒假營養
綠建築教育中心 台灣搶頭香
博士生擋救護車 李嗣涔遺憾
特藝石油發行上櫃TDR
兩岸藝術家聯展 百餘作品交流
創意與人性 台電子業發展基石
台股收盤跌100.49點
女嬰猝死 傷心父哭訴太冤枉
貨輪釜山起火 4陸人罹難
扁律師：龍潭案定讞 嚴重違法
百年燈會在苗栗 玉兔呈祥露臉
洗車機電死清潔員 法院判賠
364天期定存單得標利率反彈
滬：建平價屋 與房價不全相關
1月台指期跌115點
傳產金融弱 台股跌百點
父母自殺 社會處輔導小姊弟
台股跌百點 收8782點
抗過敏 台大發現純化藻藍蛋白
1月電子金融齊跌
應用廣 大面板需求樂觀
聯電年營收1204億元創新高
戒菸藥引自殺？醫師：因果未定
軍教課稅 稅改聯盟：遲來正義
軍教課稅 李述德：賦稅公平
倡男女平權 越提十年方針
麵包袋塗鴉 蕭青陽4戰葛萊美
線上遊戲藏密語 運將製麻黃素
金正恩生日 北韓人可能受惠
印尼總統滿意度下降
南市無黨議員 10日成立聯盟
藍綠合作選總統？李登輝澄清
三大法人賣超台股15億元
課教師補教育 吳清基贊成
滬99年大工程投資 逾4千億
退休老義消 睡夢中不忘救火
工研院與美商BT結盟
李克強：中國繼續提供稀土
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德媒：中國援歐盟有政治代價
過動兒偏差 把握治療時機
18趴民怨推波 軍教課稅上路
洗腎改變人生 病友成志工
山西「記者村」 全是假的
漁獲減產 魷魚絲約漲3成
酒駕載孩童肇事 扣照4年
做環保改脾氣 挽回瀕碎家庭
拼低碳 陸80後青睞電子喜帖
改善送水管 台中大區域停水
開發金登陸設創投 今年成形
新台幣兌美元升3.01角
去年12月出口逾238億美元
花縣油炸油抽驗 4店家不合格
軍教課稅 稅改樹里程碑
銀樓母子命案 警逮離職保全
LPGA 台灣賽程10月登場
全樓電線聚我家 屋主訴拆勝訴
手機斷訊72小時 免月租費
大陸開門第8件事：手機
照顧中高齡身障者 聖心整修
景氣好 花蓮勞工紓困申貸變少
中央氣象局氣象報告
台幣升值 鋼鐵業不見得受惠
進口救濟 工會可申請
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
孫穗芬仍處危險期
取消軍教免稅 折衝20餘年
立院三讀 學校電價優惠賦法源
悼司徒華 王丹提四不
鼻痛當過敏 原子筆頭作怪
煙火爭議 魏應充：應予肯定
竹縣賠1.7億 縣長陳情監委
蓮舫不排除參選東京都知事
除夕韓流 FT陪粉絲過年
LPGA專訪 曾雅妮盼台灣賽
馬丁內利支持通過噤口法
標普：恆生指數升至2萬9千點
吳揆：內閣農曆年前後調整
胡志強：中市教育經費只增不減
我缺錢不缺德 棒棒哥網路爆紅
無線電視 明年底前數位化
威脅發親密照片 男恐嚇前女友
中國加強石油供應保障能力
3男愛吃烤肉 合開燒烤店圓夢
台幣升 晶圓廠考量匯率訂價
回台上市 大陸台資企業意願高
總統：台灣會一路興旺走下去
台幣破30 無礙與韓面板競爭
萬事達卡獲北京奧運場館冠名權
古坑綠隧市集 重建展新貌
大陸去年土地成交金額增7成
九把刀單挑 宅神自比航母
家扶：年關助弱 防幼兒變孤兒
殺前妻 男子求刑13年
公告現值大縮水 地主擬告官
軍人課稅 不減官兵稅後所得
加薪不如預期 彭政閔要爭
台幣升 出口競爭力落後韓國
電影辛亥革命 2月完成攝製
薩爾瓦多需防範冷鋒來襲
檢方查女嬰猝死 診所模擬過程
台幣升 胡勝正：熱錢太多了
哈燒新片 尼可拉斯凱吉秀古裝
本周台股小跌2%
看大二年輕樣 馬總統嘆神傷
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軍教課稅 總統：租稅改革成果
拿到欠薪 印尼漁工快樂返國
大陸經濟崛起 法律專才吃香
家電舊換新 陸年銷1211億
本周上市公司市值減2.11%
轎車失控彈落水溝 駕駛命危
去年貿易額逾5千億美元 新高
泰預測今年經濟成長率4%
2012國民配？呂秀蓮：很難
法務部：樂見美提引渡草案
台幣收29.8元 13年新高
石油供需失衡下出口 將課基金
婆婆泡蔘茶 小S駁婆媳不和
漲價烏龍 紅標米酒買貴可退
入境悼司徒華 王丹承諾不過夜
總統選舉 蔡英文：不排除合作
拚建設 高市橋梁道路砸百億
台幣升破30元 科技廠有避險
新台幣升破30 出口利潤薄
全球最大 獅城鐵鶴高空起舞
象調薪10趴 振總拒加
淘寶網現盜賣iTunes帳號
新安東京海上違法 罰180萬
印尼兩百餘萬貧戶住屋待改善
菊重感冒 公開行程取消
通緝父被逮 幼女勸乖乖做人
歐盟代表將卸任 想登玉山
桃捷董座郭蔡文 接交通部常次
吃到潤滑油？立委爆食品疑受汙
小三通滿10週年 賴幸媛視察
茅台集團年銷售突破150億元
北捷南港東延段 春節前通車
台幣破30 旅遊業暫不降團費
朱立倫：爭設北大附中
古天樂吻吳君如 陳可辛當觀眾
林志玲首登央視春晚 搭檔周董
寵物胖出病來 天冷掛病號
菲去年外匯存底創新高
兩岸制度協商 逾7成民眾支持
教師課稅 增導師費降授課數
總統：打造運動中心 讓懶消失
基隆夫婦自殺 各界伸援小姊弟
助弱勢 暖冬臨工專案上路
教師課稅 全教會支持
彩虹勇士 守護海洋鞠躬盡瘁
米酒漲價烏龍 民眾誤商家敲詐
美日同意制訂新共同戰略目標
扁出庭 申辯頻拭冷汗
韓防堵德污染農產品流向消費者
美將贈菲空軍5架直升機
政務委員訪金門 看好未來發展
電子業：匯損壓力較去年Q4小
遏制狗籠農舍 決策權在內政部
新台幣升值 車價硬梆梆
涉洩檢舉人資料 2律師送懲
草屯補選 綠指遭嗆藍說奧步
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私人飛機低空飛行 北京擬開放
首例 台工銀准設大陸租賃公司
涉賭博召妓 法官楊炳禎撤職
去年港旅遊創新高 陸客逾6成
去年新增民間投資 歷史次高
中國商務部下令管理網路購物
免稅污名除 教師釋重負
央行：台幣匯率由市場供需決定
2女老師打架 家長會促調離
金縣府：金門新村未開賣勿受騙
沈世宏：開發案資訊力求公開
殺人新聞充斥 鄭崇華氣摔報
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去年出口新高 今年穩定成長
簽軍令狀 大陸建千萬套保障房
菲國移民人數 台人排第7
國軍修喜慶規範 落實廉政
主持廈門春晚 菲哥療情傷
盜版App？蘋果自認有把關
取消免稅 軍人樂見去污名
擅自使用捕獸夾捉貓狗 觸法
情趣用品店賣假威而鋼 4送辦
夢幻球星到高雄 談比賽經驗
好交情 言承旭Ella聊不停
綠茶防癌抗失智 有科學証據
膠囊旅館 現身上海
蕭邦冠軍阿芙蒂耶娃來台獻琴聲
台幣收盤破30 短線升勢告終
高市立委補選 藍勸進吳陳瓊秋
外商撤 保險局：對保戶公平嗎
大樂透頭獎無人中獎
綠色和平：設保育區 漁業永續
草屯鎮長補選 吳揆小英卯足勁
加國議員愛台 帶子女來學中文
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以身試法 日女議員產子爆爭議
蓋茨訪中 將參觀二炮總部
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進口大成長 德出口續強
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民國百年開春大案 友達光電450億元聯貸案簽約
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巴媒：前巴西第一家庭享特權
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美2日3包裹爆炸 FBI調查
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中央氣象局氣象報告
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蔡國田：在陸經商要有兩手準備
投保微型保險 超過2萬人
軍教課稅 總統：改革難也要做
山區小巴撞電桿 7傷者送榮總
副總統：依巴黎原則設人權機構
清官瓷拍賣 收藏界矚目
精神異常 空中開機艙門女無罪
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上海躍居全球首大貨櫃運輸港
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德民調：雞蛋照買 盼加強檢驗
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襄樊復名襄陽 花了人民幣1億
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李焜耀：面板景氣回春
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草屯鎮長補選 洪國浩贏19票
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法門寺地宮展 民眾稱奇
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李篤：免簽生效 台歐進展契機
柏林特展 探討希特勒與德國人
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轉任律師增門檻 司法官趕搶進
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前夫砸車 女報警抓
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郝龍斌會噗友 被虧鞋應墊高
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神明也遭殃 走遍花東偷香爐
嫌吵失控殺人 男判無期
台流浪犬重生 奪冠獎金做公益
日本新成人124萬人 創新低
8天環島百站 陸生迷鐵道旅行
陸國防部長：反對美對台軍售
薩爾瓦多教會盼勿再佔領教堂
國寶赴日 總統盼日速審法案
上周外資買超逾121億
合作拚立委 余天高志鵬扮戰警
大陸擬提供港媒更多採訪方便
申根免簽 直飛旅客搶頭香
小豬受刺激 瘦身6公斤
港地產商來台 首設仲介分店
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
連鎖飲料店 5月設資源回收
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立院三讀 債權轉賣依協商處理
帝寶課豪宅稅？北市稅捐處認定
代謝差還擋酒 男子險送命
富比世發布中國潛力企業榜
立委補選 藍南市黨部推陳淑慧
印尼工業界反對電費調高
吳揆：國保費率調漲合法
推WiMAX 營運商樂觀其成
前金酒監察人死亡 排除他殺
遲緩兒增多 家扶籲早期療育
王瓊玲苦過來 寫本土文學抒志
週末票房榜 舞孃俱樂部大反攻
梅嶺花期延 春節也能賞
央行阻升 新台幣收平盤
凍未條 新北市啟動防寒機制
喊搶劫像強姦 納豆引警方關注
博士生擋救護車記過 父尊重
民眾自救陳情 反廢棄物處理廠
呂秀蓮拜會桃縣議長
久盤不耐 陸股大跌
高市搶陸客 推簡體字行銷
腸病毒71型疫苗 5年後上市
資訊服務採購 開放最有利標
雷諾商業機密外洩案有新線索
桃花小妹日宣傳 粉絲包電視牆
高市府：合併前生育補助照舊
夢到秀場脫衣 王彩樺險崩潰
九把刀勤演講 要當說夢人
大陸今年旅遊收入將成長11%
檢查天然氣 禁收費推銷
美消費品安委會 設中國分部
鴻海12月營收 歷史次高
偷星賭場籌碼 台女：非預謀
召回不到1週 林書豪又被下放
3年內購電動車 免貨物稅
立院三讀 藥局調劑也要標清楚
情侶涉竊搶 騎贓車被逮
網拍山寨機 大學生遭送辦
瓦斯鋼瓶太老舊 立院要求汰換
腫塊以為撞傷 17歲罹乳癌
LPGA台灣賽 曾雅妮盼留冠
搶進印度 殷琪：還好有去
8歲童寒冬尋母 警送返家
市長官邸 朱立倫自備家具
越共第11屆全代會12日召開
華商競拍退役航母 英媒疑慮
愛台12建設檢討 年後提出
郝龍斌探Selina贈永生花
吳榮義登廣告 尹啟銘駁謬誤
中山大學生要爭車位 校方無奈
富邦金收購香港富邦在外股份
立委：未戒護就醫 扁困擾
金控翻紅 3家去年賺逾百億
南市議會國民黨3人組黨團
中美兩軍 討論設戰略對話機制
推觀光 東豐自行車綠廊將延伸
公務員加薪？人事局未接獲指示
改善經商環境 6月線上設公司
百年學校展 嘉縣小學文物入列
綠開鍘議員案 吳健保：我害的
省稅不開發票 最高罰1.5萬
台豐公開賽 曾雅妮要球迷好看
加薪？公務員協會樂觀其成
陳孝萱紀律嚴 鐵弟成鐵人
後座繫安全帶 台北市祭出規定
大人物5月登台 門票秒殺
尾牙 6成上班族想看長官表演
球評遭撞截肢 遊覽車判賠千萬
末期病人可拔管 醫師執行困難
大陸超級馬拉松 台灣選手參加
教部有權整併 國立大學盼尊重
陳谷豐訓練有方 戴遐齡受惠
小篠弘子允造型 陳菊不敢當
F4老舊 日急尋新主力戰機
胡鞍鋼：十年內中國GDP超美
廣東兒童吃小龍蝦 中毒身亡
娃娃車車禍 11童1師輕傷
伯大尼案 執行長院生判緩刑
大學整併 教部半年擬出條件
大埔代理鄉長宣誓就職
外片到泰製作 泰獲利去年倍增
上海展兩岸故宮古書畫仿真藏品
台中市議會 11日開議
船長落跑 移署助印尼漁工返國
登陸搶市 研究智慧勇氣兼具
春節加班機 東航申請紅眼航班
閃腰整脊癱瘓 整復師判刑
免簽生效 赴歐仍須遵守規定
王偉忠談文創 看好偶像劇綜藝
烏魚子產量減半 漲2到3成
今彩539開獎
選里長行賄 落選又求刑
防熱錢 中國採匯率利率機制
免申根簽生效 半年可待90天
習近平：維護中美兩軍政治基礎
威力彩開獎
越共11屆全代會5大任務
胡鞍鋼：中國無資產泡沫化危機
日韓國防部長籲加強合作
李連杰壹基金 可獨立募款
寒冬許願祈福 街友盼工作
中原大學商圈 投報率超越台北
廣達重回NB代工一哥寶座
維基解密：紐西蘭反對孤立台灣
查中指蕭責任 北檢調錄影
電動車免貨物稅 業者促配套
印度北部寒流肆虐 近百人凍死
山東青島 建世界最長跨海大橋
英特爾新晶片 瞄準嵌入式市場
高金素梅弟樁腳 被訴預備賄選
環保圓頂方舟 外型像彈簧玩具
去年Q4匯豐新興市場指數上揚
總統提名修規章 呂秀蓮拚連署
鼓勵台輪回籍 新增噸位稅
中國汽車產銷量 蟬聯世界第1
寒流襲港 逾千老人不適求助
休會倒數 立院法案大清倉
原漢工藝融合 災民謀生新路
防恙蟲上身 登山著長袖衣褲
媽媽不在家 女嬰遭燒死
公務員加薪？總統盼審慎研議
十二五 中國黑貓變綠貓是亮點
貿協邀陸客來台健檢
水鹿冷天被狗咬 暖氣送醫救命
紅白大賞 推紅麴白木耳餐
台北推後座繫帶 缺配套難度高
美中軍事交流中斷 半數為台灣
威力彩頭獎摃龜
行竊赫見車主 還沒偷就被打
滬絨繡孫中山像 將在台北參展
美槍擊案 嫌犯恐涉極端組織
Selina想當採蜜人逛花博
今彩539頭獎1注中獎
吳榮義登廣告 劉憶如反駁
將領公辦私事？軍方說未礙公務
南市立委補選 綠民調決人選
綠總統初選 兩案併陳中執會
初吻難忘 記憶比初夜更鮮明
司院：卡債族更生方案裁准率高
人體生物檢體 特殊原因可輸出
綠兩岸論述 競逐總統大考驗
鄒新強勉韓華旅遊業開創新紀元
運彩盈餘未繳齊 北富銀還想降
歐盟有意擴大申根簽證區
國安局：總統行程警衛規劃妥善
美FDA核准癌症輔助止痛新藥
北富銀槓體委會 猛向政院訴願
印尼各宗教紀念瓦希德逝世週年
洪森態度強硬 泰人越界案難解
馬太鞍豐年祭
「辛卯兔年生肖紀念套幣」13日開始發售
調查：美國3億人擁有2.5億支槍 比手機還多
蔡英文呼籲 改善南部媒體弱勢
不動產高峰論壇 許明財強調「世博提升新竹」
未婚生子生育補助 新竹縣首開先例
將休會 王金平：不致挑燈夜戰
總統府紅包袋 贈參觀民眾
專家：蓋茨訪華 軍事關係常態化「難」
公務員加薪 朝野皆曰不宜
迎春節 金廈同步放煙火
立院通過 第3期治水404億
珍發監日 曾勇夫：不考量過年
公務員加薪？學者意見不一
黃慶林：扁申請戒護外醫
軍事雜誌平可夫：大陸殲20戰機試飛
殲20試飛 大陸網站貼照片
太陽能逆變器需求大增 2011年兩岸產業出貨量持續攀升
美土桑屠殺案兇嫌頑強拒合作
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中美防長會 中推遲新戰略對話
開春後 台灣遊歐旅客將增
海夫納回購股票 花花公子下市
國際油價收漲 產油受阻
德企業憂心員工青黃不接問題
亞洲廠協助聖保羅汽車業發展
菲律賓汽車銷量大幅成長
宜蘭外海地震 規模4.3
去年訪菲旅客成長近2成
巴西幣升值 工業損失慘重
葡殖利率破7% 蹈希愛覆轍
南韓平昌第3度申辦冬季奧運
冷氣團增強 入夜變寒流
進40人名單 倪福德春訓目標
台股開盤下跌7.11點
加人負債率高影響經濟復甦
台鐵售票當機 臨時人工劃位
周末長假 駐紐代表處暫停服務
從大白宮與小白宮看美國民主
涉侵權 周董在大陸被點名
新台幣早盤升逾5角
公務員加薪？立委多認不宜
廣州地鐵縱火案 嫌疑人逃逸
中國版三杯茶 漢女子赴藏獻愛
弟子規 北京推廣山東禁
台商年會 黃志鵬晤寮官員
中央氣象局 明天白天天氣預報
男擁槍自重 吃薑母鴨被捕
反增設發電機組 中市擬嚴管
電子帶動 台股擴量漲
孫燕姿獲星通商中國青年獎
有槍械毒品前科 不能開遊艇
聯準會購債券賺錢 繳庫創紀錄
仿死亡逃生術 星少年送命
兩岸合辦新春燈會 29日點燈
民雄汙水場復工 自救會明抗爭
山葉機車大規模召修
帝寶再拍 每坪近200萬元
阻升巴幣 巴西政府再出招
英特爾和英偉達交互授權達協議
超微執行長梅爾辭職 財務長替
國史館長內定呂芳上
黨部不來電 藍黨工摸黑上班
Groupon鉅額籌資成功
豪雨來襲 布里斯班嚴陣以待
南市議會綠營跑票疑雲 燒不停
老人吃藥易混亂 醫師籲整合
新台幣中午升6角
返鄉難 大陸春運一票難求
師甩生耳光 校長：管教過當
兩岸三地企業 凸顯人才創新
劇中網球高手 金賢重戲外撿球
收購VOLVO 人才是關鍵
年菜沒魚翅 超商獲肯定
台大實驗室火警 副教授緩起訴
兩岸經貿大事 ECFA居首
創新人才 吉利：企業茁壯關鍵
順手牽羊 男繳電費偷溫濕度計
公務員加薪？吳揆：審慎檢討中
任國史館長 呂芳上：任重道遠
草屯敗選 金溥聰：深痛檢討
高捷案 監院彈劾周禮良
承認南蘇丹？外交部尚未考慮
面板可望穩定成長 但不易大漲
百貨搶錢一波波 福袋先上
核四追加預算 環團籲拒錢坑
Lamigo春訓 莊勝雄操兵
經濟樂觀 今年出口力拚增1成
查獲近萬顆偽劣藥 2嫌落網
NB代工漲價 上半年啟動
不菸酒老翁罹肝癌 放療奏效
業配包裝制度化 傷媒體形象
台商盼落實保障 兩岸設點
再標帝寶 劉媽媽控制損害
台股收盤漲113.48點
賴浩敏：司法官沒外界想像糟
教育產業化 總統盼招外國學生
4工會欠健保費 移送行政執行
挺金控買南山？金管會澄清
東方經濟崛起 金融業難忽視
帝寶再拍 前標保證金扣千萬
台股收漲113.48點
1月台指期漲155點
質子療癌 副總統盼降價減負擔
林智勝未出席開訓 球團要罰
謝拋憲法共識 吳釗燮質疑
捷運延伸路竹 高市盼速核定
北市豪宅課稅 大安區最多
大雪再臨美東北 可達15吋
高智晟受虐專訪 外媒公開內容
1月電子金融齊揚
桃猿職棒：春訓在高雄完成
電子反彈 台股重返8900
天下論壇：注意三大改變
民間司改會：不要恐龍法官法
看好中國 企業搶赴港IPO
洗錢 美前眾議員狄雷被判3年
高捷女廁竊案 少年隔間取物
躲警抓賭墜樓 男傷重不治
南高立委補選 金：人選經協調
大陸台商 面臨工資與匯率挑戰
運彩盈餘未繳 綠委：強制執行
物理新發現 巴金森氏症盼有解
大龍峒公營住宅 明年春可入住
涉圖利遭起訴 前竹崎鄉長喊冤
金溥聰：大一曾被踹 但非霸凌
三大法人買超台股145億元
南韓重點管理春節熱銷產品
英文讀書心得賽 最高獎1萬
周董音樂被侵權 陸查處網站
加入大高雄聯盟 國民黨：合作
逼債見死不救 2嫌判14年
遠洋漁船常遭挾持 可辦海盜險
地院發扶助金 母留子註冊
首大性權 兒少修法限縮報導
未來布局 金溥聰：引進新血
東北角土地變更 居民批為財團
台積電與德太陽模組廠結盟
通識找興趣 開啟人生另扇窗
趁母熟睡離家 男童半夜迷航
台北海院 創招收陸生新模式
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中部釋6百臨工 助弱勢度年關
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新台幣兌美元升 1角
謊報權狀遺失 兄弟爭土地
北市首隻人工哺育侏儒河馬見客
開海底採瓦斯 日大實驗
房貸擔保太超過 消基會提訴訟
去年12月 稅收1074億
美核航母卡爾文森號抵達釜山
日售新車 Prius稱霸2年
廣鐵春運實名售票 首日十萬張
大腸癌初期無症狀 宜謹慎
自主治理委員會 成大金大試辦
商用不動產 連兩年千億搶進
金素妍為戲扮醜增肥無人識
利菁遭網路惡搞 不排除提告
好萊塢初體驗 周杰倫超緊張
新北市資產上兆 土地多
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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卡麥蓉狄亞讚賞周董多才多藝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港多數受訪女性 誤解乳癌遺傳
東京天空樹塔高 暫居世界第3
天然氣管漏氣 竹縣府求償
黑心醫療手套 雄檢查獲2千箱
酒後踹鄰居罵警 男遭送辦
高師大客研所暫不裁併
數位匯流 台灣亞洲新機會
頭皮癢猛抓 妙齡女險禿頂
為何沒眉毛 蒙娜麗莎開口說
高市千億預算 國民黨團緊盯
去年來台觀光 陸客最捧場
學者憂教育事業顧客導向
首爾佛光山寺慶法寶節送臘八粥
印尼梅拉比火山旅遊區重新開放
陸外交部 強調中美政治基礎
機車擦撞 學生1死1傷
英特爾砸重金 與英偉達續約
墨西哥與中美三國討論移民問題
兩岸電信業搭橋 盼政府助力
狸貓換太子 警疑涉貪
非誠勿擾2 舒淇安以軒回娘家
郝龍斌：帝寶確定課豪宅稅
領土糾紛 尼尊重國際法庭判決
去年稅收 短徵44億
新北市抽驗茶葉 1成農藥殘留
天冷疫情熱 流感腹瀉病例增
因應談判 經部設ECFA小組
美槍擊案兇嫌 可能被判死刑
高市總工會臨代會 爭執不下
祝福林慧萍 菲哥不當絆腳石
台灣民眾捐2億 支持甘肅重建
海盜險複雜 漁業署協辦中
把握寒流水氣 苗栗造雨餵水庫
難得矜持 黃小琥認了戀情
雷諾商業間諜疑中國企業主使
洗腎婦天冷體虛路倒街頭
殲20試飛？陸：更新武器正常
免簽生效台旅客通關順利
學子疑校園聚賭 同窗投訴
疑版權談不攏 伴唱帶店被潑漆
書展開幕片 細說珍古德傳奇
子宮外孕偷墮胎 少女險喪命
平均雙20 詹寧斯獲最佳鬥士
廢電視回收 台中勸導先上路
辦海盜險？船東盼政府補貼
公務員加薪燙手山芋 財部低調
胡志強反增設機組 將函經濟部
副總統：同理心建立新亞洲價值
為犬請命 清潔隊陳情家畜所
辱罵空服員 菲眾議員道歉
憶亡母 曹又方兒子書展獲獎
去年河南10大事 富士康入選
新聞集團iPad報19日問世
高市：專案補救 福利不縮水
中國休閒美食之都 花落杭州
淡水8.7度 深夜到清晨更冷
高市大同醫院升格 掛號費不漲
殲20試飛 立委：向美展示
本土社團：憲法各表踩主權防線
系所涉國安機密 限制招陸生
活躍國際 台灣需創新商業模式
指邱毅性侵 王世堅判登報道歉
總統：台灣軟實力 國際肯定
54家台企入駐漳平台農創業園
陳菊：將邀李鴻源提治水建議
香港時尚商品 廣州受歡迎
免簽首日 入境歐盟零狀況
結婚當誘餌 女遭騙1600萬
細嚼慢嚥解壓力 國字臉免驚
陸春運機票 英日語專線卡好買
高達新片上院線 片商力邀來台
資金源源不絕 後市仍可期
台北稅捐處：豪宅課稅非新稅目
台北金融中心 商辦標售新高
禁政府置入性行銷 明可望三讀
珠三角缺工 富士康高薪招工
美槍擊案 考驗西部槍枝文化
跑票案 民進黨開除5人
胡錦濤會蓋茨：照顧彼此關切
立委補選提林岱樺 蔡寬興反彈
自爆如餿水桶 王宇婕胖4公斤
陸委會20週年慶 雙英可能會
中國央視 公布網路春晚官網
高師大客家文化所暫緩裁併
菸槍爭人權 衛署前吞雲吐霧
過度擴張房貸擔保？銀行：誤會
張平宜賣新書 讓麻風村童上學
違法販售元氣床墊 業者遭訴
輔導員駐校時程表 藍綠有異見
總統：軍教課稅用於教育國防
民進黨開除 洪平朗：失望
寒流襲越南 人畜受寒害
越勞縱火釀6死 判無期徒刑
胡錦濤證實 殲20試飛
認知不同 運彩聲明未欠繳盈餘
腦部血流測謊 刑事局：待驗證
區域產業發展主軸 7月定案
過年了 大陸船員明起搭船返鄉
得分后劉君儀 最恨被拍背
楊秋興擬訪大陸 暫定2月底
雨神攪局 盧彥勳首戰延賽
違法煉藥 知名中藥行法辦
盧彥勳雪梨首戰 天雨順延
早收首宗 大陸神香抵台
立院12日可望三讀總預算
巴西球星羅納丁鈕返國效力
合歡山入夜飄雪 昆陽見雪跡
指標 台北金融中心與帝寶標脫
越界泰人遭柬埔寨控為間諜
交保又製毒 兄弟檔落網
駁李登輝 府：釣魚台屬ROC
採購天然氣案 彈劾中油前董座
台電：台中火力電廠不增加污染
今彩539四星三星彩開獎
談薪不順罷訓 林智勝非第1人
大樂透開獎
廖正豪：軟實力 兩岸交流籌碼
回應本土社團 謝長廷：反一中
布利斯班水災 10死78失蹤
採購法修正 工程會速建配套
休旅車撞花店 3傷
消基會告銀行 金管會喊話要乖
總統：金門大橋將成重要景點
金管會：AIG下次來確定買家
熱錢來襲？陸外匯存底新高
人孔蓋致摔車亡 台電判賠
海運論壇 中國交通部官員抵高
擴充房貸擔保？外銀：未違法
高捷案 監委查無市長具體違失
德農場豬肉首次驗出戴奧辛
胡錦濤證實殲20 對美亮肌肉
香港纖美因子減肥藥 含禁藥
調查：上海人對租房滿意度最低
網購見商機 女自製減肥藥遭逮
陳偉殷補請喜酒 郭源治證婚
陸國防部：殲20非針對蓋茨
ECFA產證 石化業最大宗
公務員加薪？人事局：暫無定論
中國富豪喝紅酒 不抽菸
ECFA商品 上海首宗入關
胡錦濤證實殲20 立委：罕見
WSBL王者再臨 國泰勝台電
大樂透頭獎摃龜
百年古墓遭毀 馬國政府急喊停
今彩539頭獎摃龜
聯網商店 新科技未來風
曼谷商家拒絕紅衫軍鬧區示威
台灣旅客對歐洲揮手：我來了
馬經濟轉型計畫 友達榜上有名
設廉政署延宕 府要綠營檢討
張哲琛：18趴調整否 可討論
退休轉隊？錢薇娟不把話說死
經過公告 體委會要北富銀繳齊
警涉盜賣龍柏 檢漏夜偵訊
18趴爭議 總統指示修法
台灣茶的烏龍亂象
中華郵政發售 盧彥勳個人化郵票
臺商協會：2010年兩岸十大經貿事件 ECFA居首
立委補選 綠提許添財林岱樺
匯市收29.7元 13年新高
外媒：中共隱形戰機「J-20首飛」 時機敏感
綠總統初選 黨員籲徵召林義雄
銀行「太超過」 金管會「補破網」
爆總統密道 陳水扁獲不起訴
人民幣匯率 創新高
吳揆：18趴排富 政院研議
蓋茨訪中國核部隊 所獲或不多
呂秀蓮：九六共識優於憲法共識
放任重症犯人趴趴走 監院糾正法部
18%不符公平正義 馬指示「通盤檢討」
中國起訴歷年最大海洛因走私案
連年飆漲 茅台消費被指畸形
金溥聰：馬總統退休金也會減
槍手拉夫納 拜骷髏信末日預言
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日本購歐債 歐股收紅
英飛凌為福斯提供電動轉向晶片
日購歐債 金銀銅上揚
百年洪水 布利斯班大逃亡
英財相：英銀行紅利縮水可商量
油價攀抵1週高點
美國防部指對台軍售不變
德人投資儲蓄總值近5兆歐元
美股收紅 能源股領漲
美政府：對台軍售政策未變
免簽生效 台灣客入境義大利
玉山飄初雪 合歡山又白頭
拉夫納家人：希能扭轉可憎事件
寒流籠罩 台南以北不到10度
台股開盤上漲60.65點
捷運民權西路站 乘客捲入車底
巴黎音樂工作者顛覆傳統音樂會
吳揆盼企業適度加薪
藍莓誤為眼球 加婦女尷尬
台幣盤初升逾6角 破29.1
日11月經常帳順差萎縮16%
抗議設汙水場 1女昏倒送醫
吳揆：經濟成長率可望破10%
18趴改革 綠營：砍9%就行
舉債加薪？ 吳揆：有顧慮
星迎兔年 中國城張燈結綵
問題食品報導 陸官員：心驚
報紙印錯名字 溫家寶未開鍘
孕婦採血篩檢唐氏症 準確度高
男子命大 掉落捷運避難空間
景氣旺 尾牙春酒商機逾百億
加強體育交流 台邀墨參加研討
中央氣象局 今天白天天氣預報
續漲 營建資產成焦點
溝通18趴 張哲琛急赴立院
澳洲洪汛 外交部籲暫勿前往
出師不利 盧彥勳吞今年首敗
贊助街友尾牙 善心認捐15桌
國台辦：堅決反對軍售台灣
南韓特戰部隊進駐阿聯
反民雄汙水場 居民抗爭
氣溫降 捐血站冷清清
緣盡錢未了 名媛凍夫財
接楊德昌遺志 張毅拍3D動畫
ECFA產證 陸核發百件
被開除黨籍 唐碧娥：提仲裁
百年教育風華 記錄發展軌跡
台灣米混進口碎米 農委會嚴管
張毅：兩岸文創競合非競爭
吳揆：農業與產業發展要平衡
總預算三讀 小刪197億
跑票被除名 洪平朗：申訴昭雪
扁妹探監 指扁心臟問題未改善
公共場所寸步難行 身障促改善
5成7上班族投資 賺逾7萬
出門撿到錢 婦婉拒報酬
劉小弟案 家屬怨檢偵辦太慢
雙聯學制上限千人 陸生另計
熱錢來襲 銀行盼做好防衛措施
股匯齊揚 台幣午升6.2角
後座安全帶 交部列檢驗重點
18趴 總統促修法瘦高官
國台辦：兩岸軍事部署可協商
執行6天刑期 林德訓易服勞動
一窺導彈基地 蓋茨訪中國二炮
警涉盜賣龍柏 檢方聲押
健檢亮紅燈 逾半竹科人過勞
港媒：殲20對美僅心理戰
假金飾換現金 警識破逮捕
南山賣給潤成？金管會：未獲知
張哲琛：18趴不周 修辦法
威瑞森愛瘋 二月十日在美開賣
蔣經國紀事 細述愛女心切
超節能 成大綠建築啟用
上臉書違法？羅智強：職務所需
今年首週 上海新屋價量齊跌
吳揆:十八趴 擬排富助貧
南韓監察院長提名人請辭
立院決議 修法禁速食業送玩具
建案廣告不實 業者罰3百萬
府澄清 總統未嘲諷廖了以
草生栽培 蜜棗災後重生
專家：美不會改變對台軍售政策
越共全代會規劃10年戰略
海運直航2週年 兩岸迎榮景
對台採購 國台辦：各地安排
雙聯學制陸生 教部設上限
賴清德籲取消新市白河收費站
南山到手？潤泰全逼近漲停
拍馬屁？吳揆：不要隨便扣帽子
尹衍樑：潤成山今簽約購入南山
北市豪宅稅 下午可望拍板
輔導教師駐校 明年8月上路
台股收盤漲33.64點
房仲：商用不動產仍看好
兩岸軍事安全 大陸：適時協商
台股收漲33.64點
3節目廣告化 各罰百萬
天冷病毒發威 全家大小掛病號
澳洲昆士蘭水患 旅遊警示黃色
憲法共識挨轟 謝長廷歡迎討論
陸興個性遊 尼泊爾行正夯
美專家：蓋茨談話符合美思維
陸生畢業證書 不能拿掉國立
台股近9千 金融營建走強
血荒嚴重 醫護人員挽袖捐
捐血贈品比澎湃 恐損無償美意
醫師建議 維骨力別當補藥吃
BB槍射車玻璃 3少被逮
收監標準不一 糾正法務部
高教輸出 瞄準東南亞
1月台指期漲27點
京東方8.5代廠年底量產
1月電子跌 金融漲
昆士蘭災情升高 已12死
金改案二審 企業家仍喊冤
防制打假球 士檢兄弟象座談
彰濱工業區開發 環委憂空污
綠初選 蔡同榮籲黨員投票
冷颼颼 網路辦年貨夯
假捐款真逃稅 5醫生被罰
陸客自由行 國台辦盼早日實施
華仔21日訪台 加持新少林寺
三大法人買超台股81億元
潤成買南山 4時30分宣布
改革18趴 民進黨質疑
偷KITTY抱枕 女判拘役
速食業：立法禁送玩具會遵辦
澳洲洪水 華航長榮班機正常
21.6億美元 AIG嫁南山
軍中情人煞猛男 劉香慈直呼帥
音樂太吵就砍人 男子判15年
潤成：股東來自台灣 長期經營
吸毒精神恍惚 開車撞國道護欄
胡訪美 大陸：雙方準備就緒
849線通車 台北烏來更省錢
台中民眾反火力電廠增發電機組
圓夢島嶼 陳威全為台灣創作
低溫雨天行車 注意電瓶輪胎
天氣濕冷 番茄農小心晚疫病
缺席開訓 林智勝罰10萬
新台幣兌美元升 1角
天冷 屏東中風病患爆增
高議會內規 增國籍調查同意書
菲去年11月出口成長
潤成：南山薪資福利 2年不變
天氣冷吱吱 弱勢暖呼呼
馬國遭毀古墳 驚見先人遺骨
全球經濟最自由區 香港又連莊
冷冬細雨 台南養殖業者憂寒害
陸媒：軍方去年加快走向世界
警破剝皮酒店 幹部清一色女子
兄嫂聯手盜用 亡妹刷卡百筆
歐巴馬將赴土桑參加追思儀式
陸能源局長傳換人 劉鐵男接手
國銀登陸 華銀獲准設深圳分行
梨山氣溫低 師生重裝備上課
潤成：獲核准後 完成收購
太擁擠 北京核心區將疏散人口
許勝雄：新金寶營收目標增 2成
猝死女嬰解剖 死因待釐清
節目廣告化 3頻道罰百萬
陸客赴台遊保險 福州將問世
防霸凌 新北市板檢用愛化礙
修法瘦高官 總統親上火線說明
潤成買南山 不影響保戶權益
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
越共新任總書記如何產生成話題
許勝雄：匯率攸關電子業競爭力
南山出售 AIG須重送申請
台積電29億買力晶廠房
NCC：台北電台設備老舊
春節搭小黃 台中加收40元
兩岸軍事協商 陸委會：先棄武
綁架中美移民 5墨國嫌犯落網
勞委會罰洋華 裁外勞配額
胡桃鉗長髮公主 3D躍銀幕
低溫冷害 稻穀不稔實陰影仍在
天冷手腳冰冷 四物煮湯促循環
嘉縣府：民雄汙水場 合法復工
網路派出所 深圳首設
洪水侵襲印尼西冷縣
買兇殺己詐保金 參與者均判刑
春節列假日 菲總統府研究
張懸痛失摯友 熱戀不香豔
尹衍樑：除了上市 不轉讓南山
超市遭下毒 廣州急籲顧客退貨
台灣軟實力 陸學者：中國借鏡
全球客家妹 台研究生奪才智獎
精釀酒類銷美 農產品價值提升
北平都一處爭產風波 弟弟敗訴
張照堂獲文化獎 倡攝影博物館
抗通膨 泰國7個月來4度升息
財部：不得舉債為公務員調薪
薩總統接見USAID主管
狗醫生計畫 身障生心靈有寄託
沒7億韓圜 李大浩提薪資仲裁
手機防毒PK 蘋果優於谷歌
防寒害 高雄養殖業者抽海水
面板晶片業可望讓日本躲過衰退
綠總統初選機制 全民調勝出
防霸凌 專任輔導教師駐校
立院三讀 禁政府置入性行銷
期交所擬增加股票期貨標的
桑搏 來自前蘇聯的徒手格鬥技
蕭煌奇做足準備 高呼想戀愛
台幣收29.6元 13年新高
交通部：港埠設施將開放陸資
台灣首次 桑搏代表隊出征
轉乘優惠 台中市將擴大
胡志強挺加薪 廠商願配合
潤成買南山 金管會：審慎審核
郝：雙北成立平台 推三環三線
學者：胡錦濤將高姿態訪美
復興要轉型中大型航空公司
艾未未上海工作室遭提前拆除
大台北去年售屋 今年要多繳稅
情勢緩 南韓旅遊警示調整
禁置入行銷 吳揆：樂於配合
王金平訪美 將見重量級人物
美中互動 台軍購議題引關注
泡菜肇禍？又見肉毒桿菌中毒
經濟表現遭質疑 財經閣員反駁
潤成入主南山 核准才算數
新北市路停 改半小時收費
總統：政府不再置入性行銷
守護弱勢學童 象圈記錄成長
3年1944萬 統一綁住嘟嘟
掃黑除霸凌 體驗少年法庭
布利斯班水患 無台僑受困消息
立院休會 通過120件議案
小男孩入夢 王婉霏懷孕
18趴爭議 剪不斷理還亂
朱立倫訪九份 盼昇平戲院重生
傳日相擬14日改組內閣
快樂指數調查 港老人好孤獨
惜緣居守護街友 開放入住過冬
抗通膨 泰升息0.25%
立委補選 綠徵召許添財林岱樺
宜蘭水利會五星旗迎陸客
潤成入主南山 工會提五大訴求
大雪紛飛 合歡山玉山一夜白頭
禁置入行銷 政院：依法辦理
雪梨賽 莊佳容謝淑薇無緣4強
國教法修法 輔導人力世界頂尖
蓋茨訪日 加強美日同盟關係
修18趴 丁遠超：非針對連戰
金門文學茶坊 徵求經營人
自由行 陸方須鬆綁團進團出
學生難管教 校長促設懲戒室
剩多少？農委會擬調查農地資源
長沙年貨博覽會 台灣產品夯
漁船外海失聯 家屬求助海洋局
長期經營兼顧權益 潤成出線
國6工安意外 國工局遭糾正
浦東平價住宅 明年啟用
向監院揭弊 檢舉人名字遭公布
菅伸子：難預測菅政權能撐多久
內政部：幼托園所建預警機制
沙發藏25公斤安毒 2嫌被逮
兒童餐禁送玩具 擬入營養法
陸生來台 陸學者：有助和平
今彩539四星三星彩開獎
施振榮：高教國際化晚了10年
新北市消費爭議 購屋糾紛最多
中華電呂學錦：數位匯流來了
豪宅稅 北市7月上路
加強援美 日擬修周邊事態法
林義雄選總統呼聲 呂謝尊重
最民生立院會期 衝突中有妥協
二代健保過關 版本轉變戲劇化
司改法案沒過關 下會期再拚
本會期喬不定 5都配套難闖關
兩岸直航票太貴 糾正交部
澳門擬借鑑新加坡發展經驗
綠總統初選 黨員派再戰臨全會
婦人專挑單親少年勒索
泰紅衫軍：23日將再集會
禁置入行銷三讀 NCC樂見
促交流 北市圖設美國資料專區
丁干城感謝汶萊救援台灣漁船
德豬肉恐受汙染 中韓禁進口
北市三角窗 7月起加成課稅
總統：致力保障勞工權益
WTO勝訴 輸歐面板6月免稅
國6事故未復工 出入阻居民怨
陸學者：兩岸青年應多交流
食品危機 陸校強化道德教育
中國：落實機關使用正版軟體
光復鄉長補選 藍營人選難喬
今彩539頭獎1注中獎
世紀洪水狂襲 澳第3大城受困
謝長廷：憲法共識 保護主權
區域立委初選 綠委挺全民調
陸智庫：中國可帶動亞洲成長
禁置入行銷 反收買聯盟肯定
減外勞配額 洋華要提行政救濟
涉盜賣龍柏 分駐所長羈押
陸今年GDP 估8%到10%
法務部：拒絕收監慎重處理
補請喜酒 陳偉殷：比投球緊張
初選機制先過招 綠營暗潮洶湧
離開座位1分鐘 降心臟病風險
洗腎用容器裝清潔劑 衛局查封
郝柏村訪星 昨會晤李光耀
台法簽署司法官學院合作議定書
要香氣，還要無毒！
中國國防部 要求美方停止對台軍售
對台軍售 蓋茨、梁光烈「各自表述」
18趴改革 綠營：馬總統的說法「反覆」
100年中央總預算 歲出刪198億元
遊武夷山台客突心肌梗塞 陸空勤隊緊急援救
綠委爆 監察院洩漏檢舉人身分
佰圓券三開典藏版增發50萬套
18趴 小英：黨職不該併年資
尹衍樑購南山 金管會：需保障員工權益、承諾長期經營
殲-20試飛 胡錦濤事先「狀況外」？
中山高走山？高公局：邊坡落石
官員失言 工業局向綠黨致歉
高雄義大皇冠假日飯店 最好的頂級年菜外帶組
領先全球 劍揚成功研發內嵌光學式觸控面板手指觸控技術
DANCE WITH DRAGON寒冬最in的空氣圍巾上市
遠企商圈尋寶趣-漫遊遠企．摩登台北客
18%新額度 連戰未回存
美中聯合聲明？外交部密切觀察
楊秋興：不入閣 不參選立委
全球經濟自由度排名 台灣列「大致自由」經濟體
冷到爆？板橋法院玻璃門突碎裂
中華郵政玉兔呈祥典藏組 14日起發售
美財長：人民幣既政治也經濟
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德去年經濟成長 飆20年新高
西班牙若崩潰 歐元恐壽終正寢
高盛看漲美股 美債表現也不俗
聲援歐洲 日傳將加碼購歐債
巴西里約山區暴雨 64死
新手媽媽無自信 恢復需1年半
歐股收紅 倫敦上漲0.61%
美元走貶 金銅齊揚
墨西哥毒品暴力 去年最血腥
世銀：全球經濟成長將放緩
里約山區暴雨 增至170死
原油漲 紐約收91.86美元
美股收紅 道瓊漲0.72%
美國安會：歐胡會不避人權議題
中山高南下4.6公里坍方
大浩劫 里約雨災死257人
美參聯主席：中隱形戰機不意外
全台雨勢減緩 南部多雲
歐盟嚴禁 加國海豹肉轉賣中國
台股開盤上漲69.17點
全球第4季PC出貨 不如預期
斗六車禍 7人受傷
日人草食化？沒性趣男女驟增
中國同意進口加拿大海豹肉及油
經濟強 加幣將維持美元等值
台幣盤初升逾5角 叩關29元
反打假球 南檢和統一獅攜手
世銀警告資本流入恐帶來風險
林毅夫：中美分歧如夫妻吵架
布利斯班宛如鬼城
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
踮腳走路 女童獲選好樣人物
南韓調升利率1碼
春節東線火車票 秒殺創紀錄
李光耀宴請郝柏村 相談甚歡
荷蘭國際旅遊展 台灣受好評
玄彬鐵漢夢 入陸戰隊嚴訓
北市計程車 春節運價加成
台灣羽球女雙 世界排名第1
胡訪美 播放中國國家形象片
日本加強監視中國潛艦
全台 3月底前不缺水
台股開高走低 高檔震盪
絕色武陵音樂季 15日開演
總統籲加薪 共享經濟成長
日本新內閣官房長官出爐
復航倒數 遠航驗證飛行
蔣經國逝世23週年 總統謁靈
涉組織犯罪 四海幫主落網
作品前衛 台藝術家星藝博吸晴
檢方司機充司法黃牛 北檢搜索
鄭州百餘民工討薪遭重毆
性別平等 劉世芳籲重婦女福利
小英：即日起放棄優利存款
聽損婦女新助聽器 不再點錯菜
中山高邊坡落石 恢復通車
美再逼 人民幣近17年高點
河南農民逃繳路費 判囚終身
建案廣告不實 罰50萬
修18趴 關中：政治性決定
世銀：中國升息空間不小
十次失敗 台鐵通勤電車終決標
紅標米酒夯 月銷50萬打
鋼琴家林奕汎 獲頒新北市之光
配合兩公約修法 年底前完成
改革18趴 綠營提3主張
年關近 吳揆：助地方財務調度
拚觀光 金門盼軍方開放大二膽
外資匯入 台幣午升5.55角
春節應景 養殖魚價穩質佳
高軟產值 2年後上看120億
欠稅欠費 去年追繳144億
藍皮書：中國面臨周邊4大威脅
兩岸科技首長會晤 綠能是亮點
教部縮數位落差 4年31億
印尼加強海上運輸安全
澳洲水患擴大 橙色旅遊警示
18趴 金溥聰籲理性交換意見
立委補選 許添財：15日登記
中山高落石 車主要國賠
印尼將進口150萬噸大米
台股收盤漲10.58點
歡迎來拍片 泰出免費新招
陸春節旅遊新特色 小眾遊熱賣
新北市抽驗年貨 金針含硫超量
殲20露面 回應局勢變化
審核涉放水 檢搜基隆監理站
去年富士康未入深圳企業百強榜
肺癌疫苗防復發 台大試驗
台股收漲10.58點
世銀估台灣明年成長率高於今年
澎湖繪本 記錄在地文化
不滿接罰單 毀測速照相送辦
反霸凌廢零體罰 教部說NO
營養午餐把關疏失 教部遭糾正
1月台指期上漲 4點
歐胡會前 美議員籲護台利益
1月電子金融齊漲
18趴 蘇謝符資格但未存入
重返洛城出外景 影業回溫
成人高燒恐流感 成藥別亂吃
高市府：原民學生書籍費減免
高檔震盪 9千點得而復失
大陸盼藉商管論述領導世界
製香腸無疏失 新東陽抗罰勝訴
大學生愛算命 學者感嘆
經建會：國際看好台灣經濟
馬國爆孤兒院童疑遭集體性侵
勞保局便民 新北市府增據點
美議員籲歐巴馬關切台灣利益
林韋伶盼真愛 一身紅招好桃花
菲取得FIBA冠軍盃主辦權
胡志強18趴受益大？中市澄清
江蘇盼拉高赴台旅遊品質
竹縣周產期中心 生子好照護
三大法人買超台股72億元
蘇菲的世界 作者2月訪台
口蹄疫 南韓去年畜產出口損失
老舊柴油車 明年禁入阿里山
報告：中國非現金支付全球第3
邊坡施工 阿里山公路交管
黃金女雙復合 搶冠軍賺獎金
北捷廣告 議員促自營
小英棄18趴 綠委肯定藍委疑
教唆偽證案 陳水扁喊冤
中國央行承認印鈔跟不上需求
阿里山春節疏運 遊客免塞車
台鐵新列車 增販賣機腳踏板
警方掃黑 四海幫主賈潤年落網
犒賞自己 菲總統買2手保時捷
蓮霧外銷夯 枋寮農會忙翻
越南今年經濟成長目標超過7%
新台幣兌美元貶0.5分
年終大放送 中市消費者撿便宜
毒蟲缺錢慶生？民宅搶金牌
越南味丹公司完成農損賠償
台商赴德商務旅行可退加值稅
縣市合併 台中搭車變便宜
王丹入境要求 曾蔭權不評論
南韓前部長李滄東 影作登台
年終大掃除 清潔劑勿亂混用
人民幣兌美元匯率 升破6.6
踮腳走路女孩 夢想當藝人
韓劇充斥 立委籲提高自製率
天冷縮脖 當心頸椎間盤突出
蓋茨訪日 確認加強美日同盟
六龜賞花客增 留住客宿難
送洗碗精賄選？法官判無罪
有錢買啥？ 販賣機幫你決定
狗遭空拋慘死 志工懸賞緝兇
缺錢搶超商 離職員工遭逮
草屯補選吞敗 藍換黨部主委
金：關鍵時刻 黨員應為黨效命
斜坡停車撞傷人 判賠3百萬
LPGA來台勘場 評價高
校正公電（CAP133號）
林書豪二度下放 首役攻21分
威士忌加文學 酒廠提升酒文化
氣候變遷 都市開發須提災害史
與黑道餐敘 檢察官林天麟送懲
經期下腹劇痛 恐子宮內膜異位
愛無國界 中技師生赴柬課輔
搶劫友人躲越南 嫌疑人遣返
結夥強盜250元 判刑8年
葛林：美應售台F-16C/D
今年經濟成長5% 經長看好
家扶愛心募款 助受虐兒
中國動車 再創時速世界紀錄
中科四期土地變更 內政部勝訴
顧能：宏?皏咱e下滑 仍居第 2
路不平騎士摔車 北市認疏失
春節遊小金門 擲筊博轎車
女兒妳在哪？癌末父思女助街友
為情想不開 網友報警救回
花博加持 北部飯店春節不淡
陸專家：殲-20技術未成熟
佩甄產後旺 尾牙連接30場
火山活躍 瓜地馬拉三地警戒
大學學測 試場分配表將公布
瑞銀：資金行情推升台股
反劫車操演 憲兵特勤秀戰技
美媒評復活投手 王建民入列
破獲偽藥廠 成品流往雲嘉南
景氣好且減稅 經長促企業加薪
裴帥頸椎傷惡化 住院治療
寒冬送暖 弱勢家庭受惠
借錢不成 嗆當小偷讓警忙
CES亮點 軟硬兼顧
美經濟大致好轉 就業溫和回升
假冒韓製假睫毛 1人送辦
工業設計夯 江蘇園區擬擴建
縣市合併 廠商怨工程款收不到
歌舞青春舞台版 寒冬熱情來台
基泰董座陳世銘 接青創總會長
阿飄嚇人？白衣女暗夜徘徊
旅客遭輾斃 火車站長緩起訴
洗糖尿病長輩腳 盡孝兼防截肢
29元未破 台幣收貶0.5分
傳銷式販毒 百名毒蟲落網
富邦參股投資陸壽險 准了
政務官18趴 試院擬砍額度
春節公安抽查 台北轉運站過關
不分區選區域 中選會：沒限制
菅直人明改組日本內閣
誆稱佛祖轉世 神棍騙財色
豐原宴街友 供百臨工機會
陸：對台經貿 前提九二共識
3月開徵奢侈稅？財部否認
外國人為台貢獻 將立碑感念
世銀：菲經濟今年可成長5%
陸委會：禁止大陸來台置入行銷
莊勝雄親示範 指導小球員
棒棒堂自居天團 不怕JPM
追思蔣經國 金防部獻花致敬
狂人金正日 公視首播
柳營奇美藥袋條碼 用藥更安心
郝上警廣 宣導後座繫安全帶
陳雲林：台商繁榮經濟推動和平
雲林番茄達人 種出百萬金
中鋼3月內銷盤價漲2.9%
防水閘門補助 高市受理申請
里約山區死亡人數增至288人
柬埔寨有條件保釋2名越界泰人
福建省長：建兩岸區域金融中心
殲20試飛員：不過癮
新流感又來了 快篩用藥要自費
滬兒童未滿130公分 免車票
巴拿馬要求法國引渡諾瑞嘉
年關近 男囤1公噸爆竹被逮
長榮航及TPK納入台灣50
運將撞死乘客 判20年定讞
藍公布首波縣市黨部主委異動
警掃黑 賈潤年30萬交保
買下南山 潤成拜會金管會
孫穗芳抵台 關心妹傷勢
法警司機充司法黃牛 2人交保
世界建築大會今秋在東京召開
今彩539四星三星彩開獎
藍批小英領18趴 非常諷刺
中山高邊坡坍方 疑冷雨所致
日石垣市明紀念釣魚台開拓
經濟成長5% 劉憶如盼達成
威力彩開獎
檳榔文化登銀幕 片商西施海選
交遊複雜送議處 檢察官喊冤
查潤泰涉內線交易？金管會不說
陽光宅男發片 和女孩玩電音
統一超世展會攜手 福袋送弱勢
櫃買中心赴馬來西亞招商
周杰倫雙截棍 青蜂俠片尾曲
星光爭霸拚除夕 安心亞穿不多
西藏陸客首發團 17日來台
西基進駐高軟 3D電影受矚目
十二五期間 上海加快低碳應用
湖南招攬台商 享外資優惠
美銀證券台北分公司 獲准停業
二戰日敢死隊遺跡 監委盼保存
公視製播節目紛爭 糾正新聞局
嫁給我吧 日纜上演求婚記
遠航復飛 資金須到位
塔吉克還地給中國
基隆監理傳弊 站長稱行政疏失
昆士蘭水患 駐澳處可助留學生
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春節垃圾清運 環署公布時間
人本入校園？教部歡迎協助
自由之家年報：極權威脅民主
年度自由報告 台灣表現持平
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YouTube樂團 3台灣人
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府院黨共識 政務官優存設上限
春節火車訂票 首日約40萬張
中國試行境外投資人民幣結算
公視籲提高挹注 消弭數位落差
連勝文逛香江 檢：不影響偵辦
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鞏固領頭羊 郝開首長訓練營
U-KISS抵台 想嚐臭豆腐
WSBL 國泰大勝台元
福斯汽車來台考察 經部沒聽說
威力彩頭獎摃龜
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兩岸電信海纜直通 年底完成
澳網男單 盧彥勳未列種子
黃定方升任財政部常次
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台灣青少年志工 成長空間大
老夫子作者 與心路青年齊揮毫
WSBL 文祺率艾柏斯摘首勝
非洲多動亂 旅遊警示有橙有紅
年終獎金 藍0.5綠1個月
必遊不可 英國曼徹斯特上榜
行善 9旬志工嬤PK熱血少女
大陸多款飲料漲價
小英陷18趴風暴 綠始料未及
身心障礙人員特考4/30舉行
網路票選吳炫三木雕台東陳列處
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美去年11月貿易逆差意外銳減
產地標章掛保證？
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林毅夫：ECFA對兩岸都有利
兔年生肖套幣 熱賣
台灣軍事專家稱 磁性粉末可破解殲-20
天安門豎起孔子的塑像的省思
國民黨第一波縣市黨部主委調動
新春應景 台北孔廟網路禮敬祈福上線
台北喜來登2/2【風華伍零台北城廚戲夜】
經濟學家：中國今年將進一步緊縮信貸
經濟學家：中國今年將緊縮信貸
CES 2011 PC品牌積極布局Tablet 策略走向多元外型與架構
9.5米高孔子像 矗立天安門廣場
十大教育新聞 教師組工會居首
長春幻日奇觀 3個太陽同現
歲末寒冬 昔日街友做燒肉送暖
蘭城晶英酒店全家福親子專案 1/20前預訂升等家庭四人房
高華柱罹癌 總統盼早日康復
洪水山崩蹂躪巴西 共369死
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
密件：美關切巴國外長訪中議題
南太平洋規模7.3海底大地震
華時：美新一波對台軍售成形
美民調：中國為世界經濟最強權
歐股自28月高點拉回
AIG釋股 接班人選受矚目
奇蹟 美中彈議員進步神速
巴西暴雨 444人罹難
巴西里約災情慘 已444死
申根免簽 國人如遇不順勿驚慌
美股因利空和疑慮下跌
漲多 金銅轉弱
數據欠佳 油價下跌
英特爾估Q1銷售超越市場預期
彩晶總座涉操縱價格遭美起訴
斯洛伐克學校感謝台灣援贈電腦
全台氣溫回升 北部明再溼冷
澳洲百年大水 15死60失蹤
台股開盤上漲9.76點
豪雨直直落 澳洲災情擴大
美商務部長籲中開放市場
台幣盤初升值逾5角
金門取締陸漁爆衝突 6人受傷
美軍售成形？國防部：無所悉
低溫特報 台南以北防寒害
美電視節目練習賽 電腦勝人腦
陸預測房產稅1% 房價掉2成
人民幣兌美元匯率 再創新高
藝術節舞劇 向碧娜鮑許致敬
總經理遭美指控 彩晶不評論
Selina將露面？未婚夫憂
中國北方長期無雨 旱象嚴重
台股缺主流 關前量縮盤整
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
熊出沒 加國小鎮北極熊入侵
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日內閣總辭 內定11名留任
劉明良：台灣修法並非限制韓劇
春節西線火車票 開賣即秒殺
房價飆高 星國打房再出重拳
假安檢真銷售 3業者罰45萬
北韓若崩潰 美智庫：區域危機
香氣紓壓 芳療度生命幽谷
18趴 府：小英既拿又罵
景氣熱 產業用電增逾1成
南市砸5億 推路平專案
馮小剛：拍電影就像走鋼絲
卜大年：中國羞辱蓋茨和歐巴馬
查獲大宗牛樟菇 罕見頂級品
北京限買車 上海缺車賣
頭前溪防洪工程 經部今年完工
泉州查獲 假旺旺食品
旱季少雨 越供電吃緊擬外購
價飆不歇 星國再出手打房
平板電腦市場 PC品牌不缺席
暮光之城作者會粉絲 台灣1人
2週3死 洛杉磯陷流感危機
養殖魚類感冒 業者忙撈上市
專家：殲20是遠程隱形轟炸機
18趴 小英促總統召開臨時會
台中市議會 盼增設副秘書長
谷歌收購電子書科技
IMF：歐洲未能平息債務疑慮
業者：上海房價越打越高
天冷血荒 郝龍斌籲響應捐血
房價飆高 星國打房再出重拳
長照服務草案 外勞定位不明
大陸漁船撈過界爆衝 4人被逮
胡志強：當選市長已放棄18趴
李羅權與陸探討新能源生醫合作
地球搖擺 星座日期大挪移
盤整 台幣午盤升5.8角
中國需求可望增 金價看漲
砍死保全員 男遭起訴
寒假旅遊 觀光局籲慎選旅行社
日新內閣出爐 蓮舫2度留任
廖國豪父疑恐嚇討債 警方追查
中共黨史問世 徹底否定文革
蓋茨：中國黨政軍有時脫節
18趴風波 藍促小英道歉
新北市領頭羊？朱：做好最重要
18趴改革 小英促開臨時會
王金平赴美演說 將晤眾院議長
推綠能城市 嘉市腳踏車免費騎
證交所提高資訊揭露頻率
學測多選題給分放寬
抑物價 中國政府可望再出招
18趴風波 綠委促告洩個資
接龍搬書 寒假閱讀不打烊
南韓外交通商部掀中國熱
個資外洩 小英擬究責
新北市外傭染桿菌性痢疾
台股收盤跌3.07點
澳網首輪 盧彥勳再遇剋星西蒙
哈燒新片 大逃殺3D超尺度
大學身障考試簡章17日發售
開辦長照保險 勞團有異見
量縮觀望 台股週線收紅
台股跌3點 收8972點
阿米塔吉：胡錦濤國是訪問錯誤
舊校園重生 變身藝文空間
1月台指期漲1點
1月電子跌 金融漲
呂秀蓮：全民調有後遺症
陸客自由行 金馬爭取優先
老師變立委 多人沒領過18趴
陸委會：九二共識 協商基礎
年貨斤兩不足 高市限期改善
原水遭汙染 南桃園恐停水
超級細菌 出現本土首例
綠營：政府保18趴卻忽視勞退
弒父男逢母喪 縣府探視
道奇缺左牛棚 郭泓志恐是唯一
陸媒：南韓擬增設駐中領事館
應用所學 家族網襪事業展新貌
18趴 呂：綠執政未處理完善
防校園霸凌 學者倡專責機構
環中路高架橋動土 助中市交通
三大法人買超台股24億元
嘉縣低碳社區 減碳成效佳
天冷 北市又傳一氧化碳中毒
偏遠山區製安毒 2嫌法辦
南港案 蔡銘哲請求減刑
澳洲洪患 華航長榮沒在怕
澳水患淹出兄弟情 小英雄捨生
18趴 綠委：小英後知後覺
吹風機銅線外露 女子觸電亡
孫穗芳訪屏科大 國父銅像揭幕
差15票落選 台中地院驗票
天災災民 陸去年4.3億人次
購車糾紛 車商告贏台汽
多半德旅外大學生仍需家庭支援
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永久屋完工 小林村災民明入厝
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嘉市議長涉賄選 判4年6月
口腔居家照護 醫師盼納健保
選手指甲長 韓跆協：禁賽
LARA圓公主夢 聲援迪士尼
停車費無法繳 民眾槓交通局
美F-35戰機計畫淪為錢坑
遊社教場館 戳章可兌獎
都市地價 新北市漲最兇
防水閘門補助 居民怨標準不一
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
小客車追撞大貨車 2死1傷
陳瑞聰：二代健保政策太離譜
經部抽檢電暖器 2件不符規定
天冷取暖 河南女子被鵝蛋炸盲
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陽森擬告 統一態度堅定
日組新內閣 因應國會困境
朱延平慧眼 林熙蕾小瀋陽湊對
違反政治獻金法 前立委被訴
沒心血管病史 天冷仍要防中風
中國官員：推進利率市場化改革
賴清德：爭設會展中心有望
建活動中心自籌百萬 里長頭痛
兒童放爆竹 大人未陪開罰
台灣首例超菌 疑大陸換腎感染
女子猝死 檢追查
布里斯班水患 陳菊電函關切
上海膠囊旅館 只收男客
蓮霧蜜棗評比 冠軍都用有機肥
病從口入 金門16小學生送醫
世界公視大展登場 黑崎博訪台
總統紅包袋搶手 10分鐘搶光
4個修鞋匠 人生路上相扶持
葛來儀：胡錦濤來訪重面子
台積電研發支出 全球前10大
墨薩成立移民事務聯合委員會
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北市圖設美國專區 助台美瞭解
新店新和街等 明起停車收費
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撤展違約 渺渺輔導金判繳回
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茂谷柑引宵小 員警守夜巡邏
鼎藝千秋展 回顧梁氏三傑
150公斤壯漢中風 垂降救援
18趴事件 蘇謝聲援小英
區間盤整 台幣收升0.5分
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冷氣團猛攻 路竹虱目魚受害
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大陸調高存準率2碼
小三通十週年 賴幸媛：成果豐
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18趴 金：小英不必急著辯解
超菌防疫 首重醫院感控
南山案內線交易？看通知時點
楊丞琳剪短髮衝事業 拜師繪豬
嘉市議長賄選案 2判刑2免刑
嘉義市議長賄選案大事紀
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大同電鍋50年疊成萬棟101
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加薪？大同：看政府看同業
嘉市議長涉賄判刑 停議長職權
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中港澳消費者信心跌 台灣升
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不滿索菸回敬刀刺 男判刑
夫妻再同庭 珍給扁糖吃
台東返鄉火車票 網路秒殺
紡拓會下週率團香港參展
中國副外長：韜光隱晦政策不變
世銀首次在港發行人民幣債券
藍高市青壯派議員 倡直選主委
勞委會啟動春節打工專案服務
今晚不行 7成英國夫妻缺性致
檢出超級細菌 柯強已康復
印尼大豆產量下降
胡錦濤訪美 陸盼合作主旋律
連江縣長盼大陸配合自由行
連戰遭點名 金溥聰否認陰謀論
昆士蘭洪災印尼僑民已疏散
巴拿馬否認托庫曼涉販毒洗錢
建國百年招商 2月前進印度
腦麻畫家包錦蓉 巡迴畫展開跑
行搶殺死檳榔西施 男判無期
九江政法學院 副院長殺院長
中國再升存準率 力抗通膨
廣達營收破兆 開心吃尾牙
談Selina Ella哽咽
泰紅衫軍將縮短市區示威
大陸船團直闖 烈嶼漁民盼檢討
民用飛航服務組織 台灣加入
創辦人：維基百科編修不易
巴西豪雨釀災 外交部籲注意
人行升存準率 收資金抗通膨
相偕燒炭 男死女醒判緩刑
政務官不願選 金要向馬反映
境外就醫 慎防染超菌
美牛肉驗出瘦肉精 下架追流向
宏達電尾牙 王雪紅：布局正確
派出所長收賄 地院判10年
蘇州出口大戶 台資囊括前3
陸升存準率 投信：不影響陸股
高鐵桃園產專區招商 金額百億
海基函海協 嚴格取締陸漁越界
小英陷18趴危機 防茶壺風暴
科技藝術結合 蒙娜麗莎會說話
存準率再升 法人：衝擊陸股
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中國股市總值 大幅成長
國旗圍巾夯 副總統讚青創會
台豐高球賽 曾雅妮首輪欠佳
近半美國人 視中國為經濟強國
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大樂透開獎
投信基金買興櫃股票 有條件准
澳網會外賽 詹詠然過首關
告宋楚瑜 金：馬尊重
降18趴? 試院：會有很多問題
4金控4願望 金管會聽到了
菅直人改組內閣是為克服危機
台北101將成全球最高綠建築
台股預言凸槌？李佳峰魔轉乾坤
香港立法會否決申辦亞運撥款
郝再出手 台北擬降老舊房屋稅
大陸調升存準率 凍結4千億
命根子遭獄鼠咬 法官：可提告
妻聞喇叭聲幽會 夫訴離獲准
中國前軍委副主席劉華清病逝
東協將設區域網路交換中心
蓋茨：北韓成為更致命威脅
未置安全座椅女兒亡 母判6月
央行：台幣匯率已反映匯市供需
潤成買南山 自救會籲保戶買回
陳奕迅爆蛋 淚崩說不出話
美牛驗出瘦肉精 嚴查進口肉品
總統盼台港深化雙邊關係
里約水患死亡人數達510人
投保協議台商座談 北京舉行
周阿定：兩岸貨幣清算早有腹案
總統：中華民國國際空間增大
菅直人用與謝野 稅改受注目
呂明泰：沒說勞退領得比公教多
大樂透 頭獎摃龜
粉絲齊喊脫 陳奕迅自嘲沒毛豬
網友怪問 大馬總理輕鬆接招
今彩539頭獎2注中獎
維持物價 央行：全力沖銷資金
美牛驗出瘦肉精 台灣牛安心吃
高華柱罹肺腺癌 術後良好
蓮舫留任大臣 不選東京都知事
福建盼台灣儘快釋放被扣漁民
18趴改革 府：非針對個人
阿鼎走定 張學雷：留也留不住
孫中山銅像揭幕、探視妹妹 國父孫女孫穗芳抵台
日軍特攻隊基地遺跡 監察院籲妥善保存
日內閣總辭 蓮舫留任
去年進口101.8億美元 台灣成為浙江第一大咖
放棄18%後 蔡英文呼籲政府儘速提出改革
霸凌沉寂後的省思和檢討
突尼西亞民怨扳倒獨裁總統
白宮公布胡錦濤訪美日程 歐、胡將「闢室密談」
山東喜鵲集體暴斃
爆發騷亂 突尼西亞總統逃亡出國
原住民51萬餘人 阿美族最多
光寶今年營收目標成長 3成
國際獅王賽 台灣失誤飲恨
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惠譽下調希臘信評至垃圾級
商品股賣壓湧現 歐股跌多漲少
歐胡會定調希拉蕊闡明美中政策
歐盟官員：讓中國投資歐洲
AIG完成換股將償還紓困金
一個水果攤 推翻突國強人政權
台漁船求救 美海岸防衛隊馳援
柯林頓前臣任拜登幕僚長
銀行股帶動 標普連漲7週
中國需求恐減 國際油價持平
歐元升 金價走跌
美軟化？財長肯定人民幣升值
普里巴斯當選美共和黨主席
宜蘭地牛翻身 規模3.4
澳洲職棒興起 6大城廝殺
13星座？ 專家：不必改變
辦公室打羽球 法國記者驚奇
遊戲銷售多元 超商影響力降
中國新領土 設西部第一哨
中國軍進北韓特區 17年首次
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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新年到 大陸再現恐歸族
台灣之光 媽祖號越野車賽助人
加強合作 菅內閣外相首次訪韓
總統：牛肉麵節創意來自詹宏志
國防部：高華柱下週出院
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陸客自由行先行 金門期待商機
運將搶乘客千元 判7年4月
許添財：17日見賴清德
陳淑慧登記立委補選
新旗山橋通車 總統盼帶動產業
美日加強合作防衛日周邊情勢
檢察盃慢壘賽 檢察總長露一手
另類4代戰機 傳中國研發
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白宮宴胡錦濤 華裔市長獲邀
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高公局：中山高還有5處未爆彈
美牛進口未建履歷制 源頭難追
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開國是會議？藍綠各有看法
佛化婚禮 新人禪修度蜜月
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孫穗芳探視妹妹 祝早日康復
年貨大街開賣 北市加強稽查
小林二村動土 總統激勵災民
德政學界憂心德語夾雜英語
春節出清 帛琉團費砍1.5萬
管控新聞 中共中宣部不歇手
瘦肉精美牛 量販：已下架
瘦肉精美牛 賣場下架退貨
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精煉銅料最多短缺60萬公噸
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最美濕地 青藏若爾蓋草原沙化
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朱立倫：廣設公立托兒所
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工作不好找 陸專業碩士吃香
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楊志良：瘦肉精不得檢出是規定
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華納尾牙 蔡依林大手筆包百萬
中山高4車追撞 10人送醫
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同步處理18趴？國民黨先觀察
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台美洽簽引渡 法系差異浮檯面
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Ella探班 曾雅妮衝第4
疑為上吊 大學生送醫命危
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財委會登陸 考察金融行庫運作
旅行團遊白楊步道 1人失聯
沒想過離開裕隆 曾文鼎淚崩
飲料杯減量 8成業者折扣優惠
寒流發威 合歡山玉山夜飆低溫
維也納旅展台灣館文化特色取勝
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陳奕迅再破蛋 自嘲精神分裂
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3台灣女生受困突尼西亞
解放軍進駐北韓 恐介入危局
東亞桑搏賽 台灣摘1金4銀
台大外籍生宿舍鬧事 校規處置
總統出走 突尼西亞動亂四起
吳作棟點燈 星國喜迎兔年
宜蘭明池神木園區下雪
文件不足 台青年受阻法國海關
寒流到 低溫入夜探7度
25美參議員籲歐巴馬支持台灣
下架慢半拍 228公斤含瘦肉精美牛肉恐吃下肚
探視妹妹 孫穗芳：她參加元旦升旗或可逃過劫難
假徵才真詐財 多名軍人受騙
台灣2010年對中國出口2746億美元 成長37.1%
建國百年NGO祝福 六十三國大法官見證
捍衛司法正義 陳長文：究責濫權起訴是關鍵
美軍事報告：女性應可上前線作戰
武漢、北京高鐵年內通車 時間只需四小時
瘦肉精爭議 AIT籲台修規定
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
免簽機場遇驚魂記 民眾已入法
突總統下台 各國反應審慎
後軸鎖死 通用擴大召修
全台凍冷 陽明山下冰霰
操縱面板價格？才賺這麼點
反托辣斯法 污點證人爭議多
國際競爭法這門課 廠商都該學
法說旺季到 晶圓代工首季不淡
明池遊客中心火警 無人受困
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遠航包機先行 定班年後飛
遠航新制服 王永慶女婿設計
死忠遠航員工 復航當大紅包
韓正：加強房地產調控
黃金週線收黑 逢低分批布局
頭一遭 高普考錄取但訓練沒過
內閣改組 7成日人不期待
攏是為安全 連勝文搬入帝寶
升值恐慌 浙江小廠掀停產風暴
淡江友善地圖 助身障生暢行
慶建國百年 越台商打保齡球
恐嚇茶黨 槍擊案受害者被捕
18趴優存上限 明可望定調
太平山賞雪 蹦蹦車助興
澳網會外賽 詹詠然淘汰
拉拉山降雪 遊客興奮
蘇花常坍 農產運輸得搏命
專家：大陸春節前後可能升息
蘇花怕怕 下雨天司機最剉
國宅租售標準 新北市比照北市
上海人大開幕 提及房產稅
做志工當休息 老婦樂此不疲
吳宇森想拍文藝片
大陸人赴美產子掀熱潮
中油：明起汽柴油各漲1角
放寬美牛瘦肉精標準？立委反對
濟南鵲屍 遍佈千公尺河岸
台塑：明起汽柴油漲1角
瘦肉精標準 可望重啟討論
吳揆秀廚藝 金雞報喜上菜
大陸升存準率 寄望軟著陸
軍人退撫基金 關中建議切割
忙上班 香港3成嬰兒吃純母乳
冷翻 猩猩吹暖氣鱷魚洗SPA
胡志強掛保證 關照偏遠學生
搶標海外核電廠 日擬儲鈾
漁船載重不均 搜出未稅菸
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春節弱勢關懷 北市發慰助金
氣候異常商品漲 陸憂通膨惡化
文祺奪42分 艾柏斯仍吞敗
產業道路車起火 發現焦屍
外資匯入 台幣週升0.68%
新台幣本週挑戰29元大關
文祺飆得分 搶后氣勢強
車禍罵人絕子絕孫 女被訴
突國動亂 3台生可望脫困
換黨副秘書長？藍：言之過早
桂格燕麥廣告不實？佳格未回應
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公布小英捐款明細？民進黨否認
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沙撈越74歲部長娶29歲妻
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西藏首個赴台旅行團出發
駕贓車撞警車 1嫌遭逮
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泡芙下藥性侵？警約談男否認
武陵飄雪 台七甲線人車管制
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金門馬拉松 蘇俊賓險勝金溥聰
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紙風車武松打虎 寒冬暖童心
陸資來台 擬開放港埠服務業
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挑戰自我 5旬老將鐵人賽奪冠
陳鴻珍推監所教化 吳揆盛讚
雲林農業網夯 抽獎送特產
校友變校長 黃煌煇台南味濃
張銘清將來台 為兩岸徵文頒獎
陳奕迅高音分岔 想沉澱護嗓
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去年陸客來台 粵浙蘇最多
與那國島收看東京奧運靠台灣
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印尼氣候反常 糧價暴漲
金控獲利 3大族群各擁題材
外籍生鬧宿舍 台大生陳情校長
台銀新洋將約翰 棒球也能打
瘦肉精禁用政策 學者籲檢討
陸漁工直航 拖鞋牙膏扛返鄉
中國科學院：發達戰略4步走
月薪10萬 林琨笙加盟興農牛
印尼限制勞工至中東工作
退撫基金排除軍人？國防部低調
殲20 陸專家預估7年後製成
中國推進與亞洲國家自貿區建設
瘦肉精美牛查清 受理退換貨
大小戀 藍正龍不想回應
虱目魚寒害 損失逾500萬元
越女當街遭刺死 疑前男友涉案
十年粉絲 楊丞琳獎小胖一吻
南橫向陽飄雪 埡口出太陽
墾丁人體拼字 支持海洋保育
振佶榮號父子失聯 家人焦急
高架橋施工路基坍 台鐵延誤
年前震盪 醞釀後市行情
香港人嚴重耗用天然資源
好冷 日本多處降雪創紀錄
少年仔打群架 街頭上演古惑仔
重慶石材廠排泥漿 污染嘉陵江
任爸婉拒導演探望Selina
凍未條 南高市漁損逾數百萬
不知幼時開心臟 20年未回診
抗癌鬥士林舫楨 只想享受比賽
漸凍人寫下曇花人生 徵文奪冠
京廣高鐵 年內貫通
母女同心 曾雅妮台豐2連霸
賴明詔夫婦憶當初 琴音牽姻緣
羽球男單 周天成3大賽連奪冠
虧王治平落枕 佼佼討打
洪平朗續留黨團？綠營不同調
詹寧斯籃板抵1隊 璞園5連勝
李學林傷癒復出 助北京退遼寧
北京首鋼停產 逾2萬人失業
研究：電子書不利記憶
臉書創辦人身價百億 仍租房住
寒流席捲中國 春運將受影響
花博的美麗秘密
美媒：胡錦濤訪美 可能簽訂多項貿易協議
昆山台幹失蹤20天 家屬心急如焚！
台銀下學期就學貸款開辦
綠營：成立不到2個月公司買南山人壽 令人擔憂！
全台凍翻了 賞雪樂養殖苦
兩岸簽備忘錄 富春山居圖合展
尾牙出包 廣達：承辦飯店的疏忽
大當機 JR東日本新幹線全停
胡錦濤強硬回應人民幣升值
伸適廊餐廳 過年期間不打烊!
選區域立委？王金平不置評
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陸客自由行 江丙坤：循序漸進
王昱婷請辭 吳揆還未准
邱毅告黃世銘洩密 檢簽結
世博館產創園區工程啟用式 許明財宣示打造國際觀光新亮點
2011年太陽光電市場將成長17.5% 達20.2GWp
馬：已有97個國家給我免簽
個股分析 法人：汽車維修業務將抬頭
救歐元 歐盟財長將會商
寒流減弱 北部還是冷
台股開盤上漲28.31點
吉林市區天然氣爆炸 傷亡不明
王昱婷辭官 金：討便宜又賣乖
青蜂俠登北美票房冠軍
歐胡會 面子裡子誰拿？
春節南迴禁砂石車 南橫交管
台幣盤初升逾5角 破29.1
學測入闈 試考生建議系統複習
3立委訪河內 越方重視
王金平轉選區域立委？金不鬆口
自然美人朴詩妍 素顏不怕偷拍
蓋花槽擋抗爭 港府被批獻媚
深圳籌建南方科技大學
JR東日本新幹線恢復行駛
王昱婷請辭 金溥聰嗆出來講
林書豪拿17分 大角羊4連勝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
交易毒品 毒販毒蟲全被逮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金融失色 台股9000難攻
總統提前選？金盼朝野凝共識
18趴 府院黨今再商議
豐興鋼筋報2.16萬元 小漲
北京城南建新機場 5年完工
民調：逾9成日人對未來不安
歐討論紓困機制 德態度軟化
惠譽調升日盛金評等
NAND合約價揚升2至3%
中國12月房價成長連8月減緩
存準率上調不影響陸股前景
華航上月傳虧損 航運股重摔
金磚先生擬納韓墨土稱成長市場
賴許會面 一笑泯恩仇
特瑞謝促新興國家擴大匯制彈性
盧彥勳排名下滑 世界第37
高市立委補選 林岱樺登記
歐元貶 歐主權債務危機恐加劇
王昱婷請辭 藍委憂不利整合
高思博：配合府院人事考量
課空地稅 財長：助抑制房價
地下婚曝光 男休妻敗訴
徵空地稅如何認定 待釐清
王昱婷：即日請辭青輔會主委
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台北年貨大街 國稅局查漏
學者：飛彈演習宣示自衛決心
江丙坤：九二共識 兩岸基礎
水退上班 布里斯班交通大考驗
希拉蕊讚ECFA 馬總統欣慰
推高屏合都 屏市動起來
公款挪私用 彈劾前軍情局長
北市抽驗金針 近半不合格
胡錦濤訪美 馬總統關切
萬戶亞齊家庭配得2公頃農地
擬徵空地稅 營建股大跌
好運兔提燈 18萬個大放送
加薪5千 不跳槽了
赴突國演出 山宛然險遇暴亂
新台幣午升5.82角
李光耀出書 星應建武裝部隊
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海浪高 印尼漁民無法出海
王昱婷辭官 政院尚未接到辭呈
手機防震攝影 港明年推出
台中強銷椪柑 星國拚商機
房市熱 北市價量齊揚
18趴 李登輝：小英不必道歉
胡錦濤訪美 定調中美十年關係
身障看電影 盼能無障礙
薩國接受台灣團體捐贈電腦
胡錦濤：中美尊重彼此發展道路
美國會通過FTA 巴拿馬樂觀
瘦肉精美牛 綠籲檢調查失職
台股收盤跌47.42點
華航與東航共用班號
社群網戰 金球獎最大贏家
傳產金融重挫 台股震盪收黑
立委:國銀共同在滬成立金融區
抽查進口牛肉 台中未見瘦肉精
鑽破瓦斯管氣爆 1工人燒傷
台股收跌47.42點
兩岸奧會交流 劉鵬率團來台
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嘉南大震47年 老人餘悸猶存
蘇花改首標 和平溪橋將動工
1月電子漲 金融跌
金球獎重播 合家歡台再現
國軍防空實彈測考 明登場
春節賺外快 上班族意願高
擴大交流 兩岸科技論壇每年辦
海基會盼試點 台資銀多設分行
落實身權法 仁德醫專招身障生
木片便當含塑膠 疑標示不明
專家：搶攻陸市場不一定需設廠
高育仁：高思博從未懼戰
昆士蘭洪災 死亡人數又增
選舉影響協商？江丙坤：可克服
三大法人買超台股0.36億元
未裝燈光鈴號 鐵馬夜間易肇事
生技園區環評 環署憂土污
高市大掃除 鎖定3百髒亂區
愛之船 茄萣美濃今年搭得到
胡錦濤訪美 牽動中美台關係
罕見主動脈血腫 老婦動刀保命
天冷 心血管患者求診暴增
花博娛樂稅 去年842萬
英男來台旅遊 住飯店跳樓亡
潘帥坦承 歌聲遭批像叫春
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無視保護令續罵母 女子送辦
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減資321億過關 大同跌停
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旱情蔓延 陸220萬人飲水難
滿月男嬰百日咳 易飛沫傳染
農村再生 新竹南埔社區拔頭籌
砂石車走捷徑 鹽埔民眾抗議
新台幣兌美元升 1角
嘉市交通轉運中心 20日啟用
台鐵春節區間快車 北花兩百元
中議會胡志強條款 藍營翻案
中科貿易暢旺 去年成長逾5成
男子肛門塞毒闖關 機場遭逮
駐軍北韓？中國否認
孫穗芳捐銅像 促復考三民主義
李羅權訪中 一切符合對等
湖北少年不幸畸形 肚臍排尿
瘦肉精解禁？陳武雄：再評估
婦癌篩檢 高市添新力
堅持上訴？楊淑君本週公布
墾丁昆蟲調查 46種新紀錄
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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墨西哥又傳越獄 囚犯鑽洞脫逃
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義消龍頭38年 顏達仁榮退
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高市國小校長甄選 免報名費
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陸客自由行 賴幸媛：有共識
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陸股暫止跌 由黑翻紅
商機無限 美中互送秋波
狹幅盤整 台幣午盤升4.7角
過年用藥不中斷 慢箋提前領
飛彈演習 總統：無關歐胡會
國道年初三最塞 高北逾7小時
學者：中美軍競和美蘇不同
國產介壽號機 重翱南加天際
胡訪美 外交部盼美續履承諾
兩岸合作 陸禁不合格玩具登台
武漢大樓火災 至少6人死亡
急診醫護流失 改行做醫美
太冷？台南黑琵消失700隻
春節東線火車 增往台東復興號
台東離島春節海運 調度百航次
爭辦東亞運 中市議員齊心
畜試所三味蛋 口味特別伴手禮
前景看俏 晶圓代工封測同漲
王毅：積累簽兩岸文教協議共識
歐胡會 外交部：24小時因應
春節國旅人數爆 規劃要趁早
台股收盤漲62.91點
政見發表制度化 民進黨明討論
李侃如：中美鴻溝正在擴大
台股收漲62.91點
金融勁彈 台股進逼9千點
府院定調18趴 綠：廉價改革
談18趴太超過 小英擬告名嘴
大陸政策 賴幸媛：憲法為前提
胡錦濤訪美 大單採購避貿易戰
陸去年利用外資 首破千億美元
1月台指期上漲52點
Selina盼出院 看午夜場
春節國道易壅塞 初三初四超堵
1月電子金融雙雙上漲
振佶榮救援惹議 外交部：誤會
振佶榮沉船 家屬血淚控訴
剪動紅紙 阿公阿媽喜迎新年
男友陪過年 冰冰姐試討紅包
18趴改革幅度小？試院駁
王昱婷訴諸媒體 黃昭順不認同
顧客如廁絆倒 燒烤店社長遭訴
三大法人買超台股51億元
年菜也低碳 阿基師籲響應
中國去年外國直接投資創新高
當街伸鹹豬手 醉男遭訴
徵空地稅 郝：支持租稅公平
防汞汙染 回收廢燈管須包好
香港迪士尼 遊人增仍虧損
年節大掃除 郝推薦庇護工場
富士康缺工 鄭州火車站搶人
中藥材不良率 中國醫大：8%
槍傷表哥逃亡 判10年4月
12分診斷病毒癌症 台大獨創
吐年行大運 老豬創意拜早年
寒冬送暖 高市發弱勢兒少餐券
紙和剪刀 居為廉魔法剪紙人生
賴幸媛：台要有足夠自我防衛力
永久屋變畫廊 原民續藝術夢
美牛含瘦肉精 綠籲勿卸責
籃板怪獸詹寧斯 蟬聯最佳鬥士
醫師：熱戀吃宵夜 水桶腰上身
最重鹹菜拚金氏紀錄 險擺烏龍
嘉市喘息服務 春節不打烊
避中國風險 卡地亞中東美展店
經濟成長破10%？總統賣關子
新台幣兌美元升 5分
交通大考驗 大陸春運明登場
胡錦濤啟程 對美國是訪問
吳敦義盼月底前調整內閣
郝：北市4年省1.6億度電
大樂透新春加碼 買氣估增3成
陸客自由行？吳揆：兩岸磋商
亞運風波 賴幸媛：陸理性務實
面板登陸規定 吳揆：審慎檢討
小行星繞過地球 11月最危險
多媒體入書畫 故宮國寶活現
戲如人生 陳幼芳試片會飆淚
校長做鬆餅 鼓勵學生閱讀
不甘被詐騙 警民聯手釣出車手
油價看升 塑化類股表現強勁
終於來台 王菲依然酷酷
送愛 曾永權陪老人吃團圓飯
5都及桃園房價去年Q4漲幅大
孩童超齡發育 不代表成年高壯
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
台女偷賭場籌碼 遭判21月
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
多國斡旋賽拉亞返回宏都拉斯
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
緬懷蔣渭水 陳菊力薦渭水春風
酒駕疑頂替 檢搜汐止交通分隊
去年Q4 北市店面成交價攀高
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贊助學童營養午餐 員警獻愛心
小三通西藏首發團：金門很溫暖
企業看營收 大陸樂觀台灣保守
高山積雪 登山客受困奇萊北峰
寮國種咖啡 台商揚名法國
台新金籲年前台股減碼
流感重症驟增 新北市4例死
夢幻商品 蘋果大贏家
寒冬送暖 街友享用幸福水餃
劉偉平當選甘肅省省長
感冒藥煉安毒 2嫌落網
經建會招商 印度商會先來訪
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嘉縣獲贈救護車 山區添生力軍
心血管病患出國 備妥藥物
台幣收29.45 13年新高
內視鏡治療膽管結石 免開刀
散裝年貨稽查 未標產地違規多
搶攻新七大奇景 玉山再催票
假人民幣 去年查繳逾3億
殺法官助理 男判賠兩千萬
訪美前夕 胡錦濤實權成焦點
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雲林物產前進上海 西螺橋吸睛
積雪未融 合歡山又飄雪
賴清德：小校教科書午餐免費
拚薪資仲裁 郭泓志亮底牌
胡訪美 中俄加強戰略安全磋商
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小麥麵粉關稅 經部建議減半
演習飛彈凸槌 立委批不及格
總統盼赴美免簽有所進展
高市下學期 擴大補助書籍費
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冷 上海幼稚園4成學童缺課
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高中生談判濺血 警循線逮6人
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前議員疑為子賄選 地院判5年
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屏東殺狗被踢爆 罰25萬元
胡志強首備詢 市議會以亂收場
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