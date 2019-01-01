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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
台澳簽合作備忘錄 攜手海洋研究
馬路曬雞糞 車滑人傷
駐海地大使異動 駐館近期恢復運作
專家：印度對中國軍事戰略由警戒轉為威懾
二代健保費率2.5%起 月繳最低約300元
精障者想家 玉里榮院skype嘛ㄟ通
世博震旦館展玉器 蔣友柏助品牌行銷
榮院璞石學苑 精障者重回社區
北台房市520爆大量 北縣市仍為主力
脫貧成功 低收戶：理財非富豪專利
徐風自認壯如牛 罹癌才知是蝸牛
新台幣兌美元升8.9分 收31.450元
上海世博必看展館 台美日德西等
半導體業長多 日月光買廠擴產
希臘債務 歐銀副總裁：影響台灣有限
總統指示交通部 協助聲請走山國賠
楊啟東作品展 5/1國美館登場
雙胞胎傘兵 漢光演習媒體焦點
楊志良：二代健保可維持15至20年
興票案2.4億元 國民黨主張所有權
邱毅指卓榮泰涉買官挨告 無罪定讞
115台賓士團購訂單 印度車商樂翻
上海副市長：儘量不用武警維持世博會秩序
去年中國服務貿易逆差上升6成
中國通過保守國家秘密法
1出局了還在播廣告 華視訴願駁回
倪敏然追過白冰冰 李麗華豁達
中國西部大開發 積極承接東部產業轉移
生活用品添巧思 國際發明展創佳績
邊開車邊拉K 警連逮2人
裕隆捐數位行動車 播種花東
國賓長春開幕延宕 電影改微風上映
男童抽菸曝光 祖母帶到台北散心
台科大申請入學放榜 73級分最高
跨國賣淫無權審？高院要地院重裁
海寶抄襲? 巫永堅：路上遇瘋狗沒必要對吼
不忍離開 浮屍未隨潮流漂
誤上賊船 客服淪為詐騙共犯
救災白米備妥 供應無虞
增補社工 考選部擬加辦特考
台旅會北京辦事處 走開放溫馨路線
雲端運算加換機潮 伺服器廠搶市
再爆匯損 茂迪首季EPS 0.88元
推動海洋研究 台澳簽備忘錄
民眾集體下跪 遼寧莊河市長下台
阿里山觀光 母親乘車免費
高中職國立改市立？中市尊重教部
國土安全跨國界 台灣盼多參與國際合作
兒童偶劇公演 助建植物人家園
高市府：柴山月滑動逾1cm應疏散
康乃馨微漲 小盆受青睞
宜蘭綠博 勇士求婚佳人點頭
施振榮：希臘債信危機 沒想像中嚴重
戲院賣熱狗堡？消基會籲北市查核
退撫基金99年首季虧61億元
印度官家女耍特權 國營航空無奈買帳
市場擺攤賣偽禁藥 婦人送辦
歐巴馬競選執行長 5/8訪高縣
桐花有毒 好看不能吃
王毅ECFA政治保障說 陸委會盼要有同理心
SBL達欣鬥台啤 邱大宗：5戰難免
醫師闖平交道 遭火車撞斃
敦煌珍寶上海世博展出受「特殊照顧」
嘉明湖五星級避難屋 美的像民宿
以假卡在港購物銷贓集團 栽在港警手裡
社口媽赴配天宮進香 明晨起駕
陳偉殷負運 吞第3敗
惡水後的堅強 災生歌舞念家鄉
苗栗山坡地開挖 居民抗議
巫永堅盼與台灣設計師開拓大陸市場
新疆爆發融雪性洪水 100多名工人生死未卜
兩岸交流符合法規互邀訪不成問題
復原明鄭船艦 台灣船下水恐生變
日民調：鳩山內閣支持率跌至2成1
騙很大 近3年電信詐騙逾88億元
高縣龍山寺捐款 助植物人照護
高普考鐵路特考 報名創新高
戲院禁消費者攜帶漢堡理由不一
大陸工程割讓股權 成立大陸建設
森博招商 浙江林業參訪團訪南投
金援希臘有歧見 債務危機蔓延歐元區
曾雅妮：以台灣為傲 不會轉籍
彭于晏拍MV 熱吻許瑋甯
友達攜手海爾TCL 設後段模組廠
兩岸詐騙集團 半年得手5億
台灣大股利5.03元 電信三雄之冠
戲院禁食項目 認定嗆辣濃郁搞不定
出口商拋匯 新台幣收升8.9分
苗栗催生 每胎補助3.4萬
朱立倫：政院主導整合 有效防災
歐盟首度域外參展世博 溫家寶深表感謝
第1000名喜願兒 迪士尼樂園圓夢
雲門躍上天際 化身小行星
環團：無風無雨走山 地震帶核電廠更糟
國高中女壘聯賽 高市雙冠
越南沙灘女排 中華隊摘銅
藍爭興票2.4億 橘反彈
神通電腦減資15億元 分割設兄弟公司
走山速賠償？吳揆：國賠委員會決定
韓流報到 超夯音樂節目登台
北二高土方 5天內清完
陽明Q1賺錢了 子公司擬公開上市
屏東婦人命案 男子遭聲押
中華車擬推電動機車 下一步電動車
吳揆：地質法已改進 力推立法
證交所開罰 長興:純屬誤植 財報重傳
交響樂配國樂 愛樂無雙玩出新樂風
走山報廢車輛 監理站服務到家
特派員筆記：巴西同性戀人獲准認養子女
偷汽車音響累翻 笨賊睡夢中落網
趙又廷名字取得好 趙樹海再走紅
個資法三讀 企業資安上緊發條
林朝宗：政府要整合 地調資料要多利用
樂齡車隊鐵馬行 銀髮族慢遊金門
一級戰備 上海8000消防官兵嚴控世博會煙火
堅持所愛 73級分雙姝捨台大
逕自停業 新天證券投顧營業許可遭撤銷
黃昭順促加速高雄流音中心工程
港龍香港飛上海客機因技術問題突折返
高市數位影廳開幕 邀弱勢團體看電影
北所頂包案 脫逃人犯妻判刑
總統質疑民進黨 讓台灣陷邊緣化
中環集團西進 打造南京無碳城
馬英九定調三不 藍主張2.4億所有權
鴻海何時代工？宏?痐?振堂：郭董挑客戶
旅遊達人「工頭堅」：台灣館是夜世博亮點
長庚被爆A醫師健保 抖出醫界節稅秘密
逃過死劫 殺妻兒陳瑞欽更7審逆轉
確保國寶安全 故宮全天候監測土石
國泰首季房地產指數 南高都會低檔復甦
浦來溪頭社戰道龜裂 林務局監測
韓志玟蘇志燮結婚？經紀人否認
比22K猛 青年跑船年領百萬
淡海捷運採輕軌 最快6年完工
不談政治 台旅會北京辦事處磨刀拼觀光
世博開幕日 台北館贈鳳梨酥
國立高中職改市立 憂心資源流失
宏?痋G與HP筆電大戰 還沒結束
圖利百清案 麥安懷判刑8年
星賭城濱海灣金沙開放 24小時內訪客逾3萬
「世博護照」今亮相 一照在手遍遊世界
檢警全台掃蕩 破獲大型簽賭網站
竹縣敬老排富上路 年省15億
紅衫軍向歐盟陳情 泰警告國際勿插手
考試院會通過7項考試日期
中國國務院確定今年經濟體制改革9大任務
第30屆行政院文化獎 受理推薦
全球最多殭屍電腦城市 台北市躍升第一
今彩539三星彩四星彩開獎
衛武營藝文中心工程 監院調查
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吃鈣補骨還不夠 練肌力防跌
★38樂合彩中獎號碼：10、12、16、21、28、29
模範勞工林復生 順來忍受逆來順受
溫家寶：中國一定會承擔更多國際責任
威力彩38樂合彩開獎
羅德島男網 盧彥勳晉8強
防鴻搶市 友達結盟中國家電品牌
高市復興國小 力拚重返威廉波特
政治雖動盪 泰仍上調經濟成長預估值
兒童紅斑性狼瘡 心肌梗塞常人50倍
張金鶚:房市V型反彈 M型衰退機率增
時代雜誌年度百大領袖人物 宏?痐?振堂第二
愛心菜販陳樹菊獲選時代雜誌百大影響力人物
宏?祫`裁王振堂獲獲選時代雜誌百大人物
二高新竹寶山段最危險？高公局否認
台灣男子在香港機場偷竊行李被起訴
11家金融業要登陸 尚無陸銀申請來台
鴻海首季每股賺2.1元
泰簽免費 外交部盼乾脆免簽證
法報：沙柯吉訪中卻未提人權議題
恢復互信 印巴同意外長層級儘速會晤
獲時代雜誌英雄人物 陳樹菊：歹勢啦
屏東婦人失蹤案 嫌疑人聲押駁回
時代年度百大人物 英雄類前美總統柯林頓第1
受惠短工津貼和景氣復甦 德失業人口減少
台灣船下水？文建會：依合約執行
電影院販售食物 不得禁止觀眾外帶
人為疏失有無 攸關走山國賠
威力彩頭獎槓龜
今彩539三星彩四星彩派彩結果
時代百大影響人物思想家項目 李光耀居第8
連續成長3個月 星樟宜機場3月客運量增加
打擊職棒簽賭 13地檢同步搜索
胡錦濤上海會見連戰吳伯雄宋楚瑜
興農8保送 象8比4踩牛
時代年度百大人物藝術家項目 女神卡卡居首
民調：多數德人不相信希臘有能力還債
居家附近險遭強暴 英10歲女童勇退2歹徒
時代百大影響力人物金融界左伯斯伏克爾上榜
蔡英文：不排斥上街頭 但要有效
美上週初次申請失業救濟人數降到4週新低
自由之家新聞自由評比 台灣較去年稍退
老虎伍茲妻訴離婚 贍養費台幣150億
王清峰訪中 旋轉門條款「攏係假」！
高志鵬：協助國賠、不要空口白話
七堵走山路段搶通 5月7日成災原因見曉
天安艦殉職官兵國葬 韓要求中國幫忙「伸冤」
蔡英文與外籍記者茶敘憂心ECFA改變區域均衡
宋領回興票案2.4億 國民黨有"異見"
165攔截被騙匯款 六年累計近6.6億元
假藥知多少？ 今年已取締140件
櫃買「富櫃五十指數」及「台灣指標公債指數」4月30日登場
證交所赴港參與TDR說明會 推動與臺灣產業具關聯優質企業來臺上市
阻止軍事鎮壓 泰紅衫軍向歐盟求助
為花博熱身 「洲際盃花藝競賽」16日開跑
美國海軍允許 女性可上潛艇服役
興票案2.4億元 宋楚瑜：家醜勿外揚
南方莊園慶母恩 難忘的幸福滋味
星首季失業率降至2.2%
時尚新竉Sony「Dash」問世 iPad遇勁敵？
提供外籍勞工銀行營業時間外之匯款便利
品田牧場 和風輕美味 挑動媽咪幸福味蕾
法務部30日晚 槍決4 名死刑犯
法務部：伏法4死囚釋憲不符程序
福容伴您漫步桐花山間
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
自由之家全球新聞自由排名 台灣倒退至47
七年之癢？ 壞習慣7個月就露馬腳
歐股強彈1.4% 債務危機稍解
提前消毒 希臘宣揚撙節 工會將上街頭
美國對中國及印尼鏡面紙課徵反傾銷稅
國際原油強彈 漲幅月來最大
金價下跌 替代需求看減
快馬加鞭 紓困希臘週日前可望敲定
美股強彈 獲利數字顯示經濟轉強
巴黎雷平國際發明展揭幕 台灣17件作品參展
兩品牌嬰兒床有窒息危險 美下令回收
墨西哥油污愈演愈烈 保險理賠上看15億美元
研究：宗教信仰可預防心血管疾病
加科學家發現鏡子動作突變基因線索
時尚偶像葛麗絲凱莉特展 倫敦風靡中
對流旺盛 中南部東部有大雨
台股開盤上漲62.34點 為8116.39點
金改法如過關 美投資銀行恐被迫增資2500億
牌照稅繳納最後1天 5/2前繳不罰
出口商拋匯 新台幣升破31.4元
美期中選舉佛州拼場 州長宣佈退黨競選
李光耀會晤蘇貞昌 談兩岸關係和區域發展
相約上海黃浦江畔 世博開幕式今晚登場
國道3號走山 立委籲檢調查疏失
李明博上海行 會晤胡錦濤令人矚目
CBA當洋將 許皓程壓力重
中國取消愛滋病患入境限制 美表歡迎
520檔期爆大量 營建高檔震盪
敦睦艦隊訪台中港 開放民眾參觀
喝咖啡救農民 生態綠沸騰環保熱情
營建金融強 台股8100點上下震盪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
流浪漢病魔纏身 健保救命
中國教育部成立小組專責校園安全
李漢申接台電總座 核四盼明年底商轉
中國五一長假將至 BDI續漲126點
日去年度失業率5.2% 創最大漲幅
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正)
中央氣象局氣象報告(更正)
八田紀念園將落成 總統盼推動台日交流
玉山降雪 氣象局：7月也下過
媽媽吃對食物 適應更年期
台電總座換人政治考量? 經部否認
立院朝野共識 陸生法案重新來
中國就外交人員遭遇向美方提出交涉
瑞士議員：北韓經濟瀕臨極限
金融可望納入5月初ECFA第3次協商
大陸西南大旱重創中國咖啡產業
吳揆：閣員若參選 內閣連動調整
太極門擊鼓鳴冤 告侯寬仁濫權
1天只要499 超值旅券登場
美證管會將高盛案移送司法部偵辦
台東成功規模4.1地震
推動終身學習教育 社大籲提高經費
公車追撞2人輕傷 送醫包紮無大礙
今年首季 海盜攻擊案較去年同期增68%
看好獲利 外資喊鴻海優先買進
高市預算追加24億 改善老舊校舍等
產險首季獲利 新產搶眼
首季DRAM產值續增 三星穩居龍頭
走山罹難者冥誕 家屬追思
華視媒體園區1週年 盼成為亞太平台
燁聯調漲5月盤價 300系漲4千元
再傳校園暴力 山東男子打傷5學生後自焚
糖尿病患1/4腎病變 未控制血糖更糟
玉山飄降雨夾雪 罕見4月雪
農委會：蛋富含營養 不鼓勵標榜機能
陸生法案回委員會 藍盼綠勿再杯葛
預售屋契約 5/1起建物公設分開計價
出口商拋匯 新台幣升值8.2分
星警方研究用奈米提升指紋辨識
北二高走山調查專案小組架構出爐
波克夏股東會明登場 高盛問題巴菲特都答
上海大眾交通集團高層5月中訪台
期交所5月中辦選擇權課程
鄭愁予：華文文學要正本清源
亞太綠人大會登場 吐瓦魯總理明演講
南韓：北韓無發射蘆洞導彈跡象
2.4億爭議 胡志強籲雙方協商
氣象局：今年空梅機率低 雨量正常偏低
華時：台灣拒絕與中國談軍事互信機制
中國工行與建行獲利報喜 躍居全球最賺錢銀行
中國車業拚出口 日本工程師炙手可熱
晶片價格反彈 三星電子首季獲利創新高
總統：不簽ECFA 台灣大一吋別國大三吋
金管會：3月止銀行逾期放款1.07%
新聞局63週年慶 胡志強謝志偉飆幽默
全台醫院掛號費 最貴急診450元
陳菊：不排除參訪世博
預售屋契約新制 如何計價學問大
台股收盤跌49.8點 為8004.25點
利多出盡 太陽能賣壓湧現
日女星澤尻英龍華休夫劇撲朔迷離
紐處投書媒體 籲美加強台灣防禦能力
花博未開樹已染病 市府允改進
郭泓志登板救援 1局無失分
工程師遺失新iPhone原型機 蘋果以報失處理
國道3修復 專家建議排樁加地錨
台北股市開高走低 跌49.8點
人孤德不孤 陳樹菊彰顯平凡的偉大
藝文看板 墨西哥舞蹈蘊藏西班牙文化
前主播酒駕 檢方聲請簡易判決
愛心商品庫存多 立委掏腰包響應
日銀維持利率0.1%不變 承諾新措施拚經濟
5月台指期跌54點 逆價差15.25點
景氣回溫 8成廠商願僱新人
資通訊實力強 歐盟GPS產業相中台廠
金融撐盤 台股力守8000點
河北研發可提前10秒預警地震系統
5月電子期跌4點 金融期漲3.4點
微軟新平板電腦Courier研發計畫 據傳喊卡
苗栗老農駕車 疑煞車失靈1死1傷
獲利王 聯發科首季每股賺10.29元
石岡橘子酥 申請伊斯蘭認證
府：ECFA有利台灣 符合美國利益
ECFA像木馬？府：美議員誤解
高市議員批綠拚市長 阻縣市整併
縣市合併 高市環局獲認證把關環保
NBA馬刺復仇 淘汰小牛
王毅：將力促兩岸互信、交流和福祉
洛杉磯亞太電影開幕片 一頁台北笑聲不斷
可換內襯布口罩 經濟環保新選擇
台股跌49點 三大法人買超91.52億元
英語檢定新勢力 大學推動G-TELP
解決普天間問題 鳩山下周訪琉球
中縣大停水3天 水公司設取水站
爭取露天火葬 英印度教阿公打贏官司
華碩首季EPS 1.16元 近海嘯前水準
消防法修正 小旅館應設火災警報器
晶圓代工吃緊 聯發科Q2營運展望略低
興票案2.4億元 宋楚瑜：家醜不外揚
有人跌落 台鐵板橋鶯歌單線通行
中國官場10大高風險職業 國土局長居首
WSBL台元晉決賽 電信台電還在拚
汽車強制險理賠 10日內須給付
中國發佈「日本藍皮書」指兩國面臨嚴峻考驗
WCDMA手機晶片成長動能 聯發科看好
新台幣兌美元升3.2分 收31.418元
大陸3大學生發明「腳用滑鼠」
掃蕩職棒簽賭 檢抄6簽注站
日式營養午餐 學童開心嚐鮮
重建預算1.6億 提升救難直升機性能
亞蘭德倫與鞏俐攜手助陣世博會法國館
蘇建和案 證人指蘇遭冤枉
檢警逮毒販 查獲新毒品「喵喵」
愛狗亂排便 外籍飼主毆清潔員
台北觀光博覽會 世博行程夯
立院三讀 成年可自行改姓
吉林省人大常委原副主任米鳳君嫖娼時被抓
男子遭火車纜線電擊 命危
駐顏有術 白歆惠母懷孕有人搭訕
金門增設當舖 競逐者眾
希拉蕊與戴秉國通電話 討論重啟六方會談
村官葬母濫權 全鎮送殯 學生停課抬花圈
藏酒啟封 小六生憶入學時
華碩筆電出貨目標 上修至1800萬台
雨季到 高縣避難所儲備物資
興票款爭議 橘要藍週內提證明
興票2.4億 藍：國親公開結算
高華柱：救災官兵心理輔導
姐姐車禍喪生 陳坤心痛
北市學童澎湖畢旅 體驗漁村生活
印媒：印度和孟加拉關係加溫達空前程度
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嫌愛的抱抱不夠？ 德發明噴劑 讓男人更感性
網路紅人犀利哥獲聘順德一農莊表演部門經理
陽明海運設埃及子公司
星研究智力退化罕見疾病有突破
台鐵板橋鶯歌電車線 恢復通行
男嬰頭遭插針 證物移送檢方
政壇秘辛：溫家寶玉樹勘災出現嚴重高山症
洋華賺很大 發10元股利
朱立倫：洽簽ECFA 也盼與日本簽FTA
北二高受損 修復設計並行
香港高院禁亞視低價發債 保障蔡衍明利益
總統：台灣洽簽FTA 大陸勿阻撓
台日簽合作備忘錄 擴大交流
突破水墨創作 陳勤開創草書馬
本周台股市值20.65兆 增0.08%
亞洲物理奧林匹亞 台灣5金1銀4銅
立院三讀 私製爆竹致死加重刑責
銅製程領先 日月光獲利高過矽品
海平面上升 總統願助吐瓦魯度難關
郝龍斌：驕傲台北市獲世博城市最佳實踐區
前銀行局長 獲聘玉山銀董事長
鋼琴家羅瑟爾 重現貝多芬浪漫
本周台股小跌 塑膠股漲最多
掛號費差很大 民團籲納健保給付
拋匯加央行阻升 新台幣收升3.2分
豪宅稅 北市選定9850戶
特派員筆記：排名第一的巴西總統魯拉
檢方：北二高搶通後 查事故原因
世博利多出盡 滬指4月下跌7.7%
大學甄選上榜生 別忘填志願序
貓纜復駛滿月 乘客量低於過去
媽咪安啦 嬰兒紙尿褲抽檢多合格
星星兒執著軍事 慈母體貼看待
減班不減師 中市提高國小教師員額
中市模範勞工表揚 有喜有憂
胡錦濤夫婦晚宴歡迎出席上海世博會各國貴賓
領頭羊標案 高鐵桃園站區搶手
玉山銀參股 陸銀外資銀擇一
國際不打小孩日 教部重申零體罰
房屋稅明開徵 稅收567億
華碩小創新 新筆電有視訊安全蓋
分類好助回收 垃圾變黃金
墜情網挾怨報復長官 印女外交官變間諜
美軍普天間機場遷移案 鳩山腹案曝光
上海世博開幕 機場旅客少 市區爆人潮與車潮
亞洲物理奧林匹亞 建中生奪冠
鬼門關前搶人 警救燒炭男
綠建材價格資訊平台 採購好幫手
專偷高檔單車 3嫌落網
交部從寬認定 走山國賠露曙光
住家10大惱人問題 壁癌居首
電影票漲 北市威秀加10元
假命理真賣藥 男子送辦
攜釣竿進月台 誤觸高壓電命危
河北高邑縣委書記「用戰鬥機堵路」被免職
金門學院可望新增3研究所
YouTube慶生 蕭敬騰獻唱全球連線
招收陸生 金門學院願當第一棒
婆媳中毒案 豆干未驗出肉毒桿菌
ECFA效應 台日企業攜手搶市
景氣好轉 星製造業與服務業對前景樂觀
石碇油桐綻放 猶如白雪覆山頭
李顯龍盼未來10年星經濟每年成長3%到5%
牡丹鄉婦失蹤 警搜山找證物
中國外交部：美方應清查中國副總領事被毆
悠遊卡付費 SOGO超市美食街OK
中信金私募倒數計時 最快5月定案
聯發科蟬聯獲利王 台股後市看量能
長興擺烏龍 證交所實質查核財報
玉山4月雪 氣象老兵意外
上市公司全數完成財報書面申報
法扶遭干預？司法院：依法監督
韓國天團SS501 出席金曲獎
櫃買發布富櫃50及台灣指標公債指數
偏區孩童 最想去媽媽的心裡
闖醫院後致歉 紅衫軍清出部分路障
買洋貨受損害 依台灣法律求償
8成4上班族壓力大 主因薪情差
中信金拚上海子行 10年成獲利主力
陳樹菊：就算想赴美領獎也沒護照
高雄改制議會新址 5月底前敲定
楊秋興不滿民調方式 砲轟黨中央
解構重組名畫 輔大學生創意動廣告
9藝術科系畢業聯演 傳藝中心獻藝
新奇美電面板龍頭 首季獲利最佳
曹興誠釋憲 大法官不受理
港府指LAMI減肥產品可引致嚴重副作用
呆帳餘額 彰銀比去年少37億
吳揆：觀光業做經濟復甦火車頭
防走山 交部籲跨部會整合
追追追 欠稅大戶積欠1308億
世博導覽手冊正體中文版明在台首賣
胡錦濤宣佈上海世博正式開幕
貓纜塔柱位順向坡 北市：已補強
法務部批准 4死刑犯槍決
明起報稅 4口之家最少省2040元
泰紅衫軍進出示威遭限 人權組織籲勿鎮壓
法務部執行死刑 府重申依法行政
護欄一撞就倒 受傷騎士國賠
擁槍被逮 毒鴛鴦各自飛
民間消費未好轉 只是穩住
比擬立法禁穿布卡 宗教界批如大槌打蒼蠅
自然人憑證報稅 可抽獎
大樂透49樂合開獎結果
今彩539三星彩四星彩開獎
台灣不缺席 澳洲慶佛誕多元種族宗教同歡
都更加溫 北市老公寓成交價增
台灣電子指數商品交易量 全球第一
上海世博會開幕 晚會表演盛大精彩
世博開幕熱 台北旅展加碼促銷世博遊
婆媳中毒案 豆干業者盼政府釐清
匯款到大陸 改採負面表列
尼泊爾政局動盪 外交部籲避免非必要旅行
屏東墾丁快線5/1通車 讓民眾輕鬆旅遊
母親節賀卡 郵局5/3起發行
勞委會擬修法 派遣工不得逾員工數3%
美國第1季經濟年增3.2% 消費支出增加
勞動節前夕 總統：努力降低失業率
謊報棄嬰 母判3月緩刑2年
法務部執行死刑 政院：依法行政
大樂透開獎 頭獎摃龜
綠若再執政 蔡英文盼兩岸政策穩定
婆媳中毒源頭未明 家屬怕誤食
今彩539三星四星彩派彩結果
市售嬰兒紙尿褲檢測 品質合標準
3警涉包庇賭場 板檢聲押
國防部：未接獲對岸提軍事互信機制
羅德島男網 盧彥勳晉4
林志傑改穿93號 為癌童而戰
尼泊爾毛派明示威 旅客：機場像逃難
總統上CNN 有信心人民會支持ECFA
看世博知世界 中國要讓地球家園更美好
涉延誤乳癌治療 醫師起訴
馬總統：目前無與胡錦濤會面計畫
攻勢串連 牛8比3勝熊
美參議員要求將馬總統演說列入國會紀錄
台槍決4死囚 美日去年仍執行死刑
國親新領袖世博不缺席 並備受禮遇
SBL得瑞克發威 台啤季後賽開紅盤
4死囚伏法 張文蔚最晚定讞
4死囚伏法 王清峰白冰冰不表意見
2.4億元歸誰？藍營：宋楚瑜應舉證
環韓自由車賽 天寒地凍中華隊難顯身手
太極門擊鼓鳴冤 控告檢察官違法濫權
美警察衝進領事館逮人 中國駐休斯敦副總領事受傷
世博會今晚開幕 20國元首出席
閣員少根筋 吳揆：與工作能力無關
訴求ECFA公投 謝長廷要上街頭
世博開幕會前會 胡錦濤會見連、吳、宋
德媒體：日本將成下一個希臘？配圖錯用人民幣
北所2死刑犯 30日晚間伏法
上海世博開幕式標榜「親民、節儉、環保」
時代百大英雄 菜販陳樹菊第8
代亡夫告檢察官 王麗香淚灑台北地院
闖入中國領館逮人 三名美警被停止任務
李登輝宋楚瑜私了 國民黨不認帳?
墨西哥灣油井爆炸 漏油威脅美國四州海岸
蘇貞昌：若獲提名選北市 認真拚贏
朱立倫遷三重 競選總部設板橋
重慶打黑 65人判極刑 查扣資金31億
亞洲最大帆船 大潤發號泊基隆
勞團反對派遣業 憂心貧窮世襲
肉毒桿菌禍源 衛生署續查
台北馥敦飯店南京館寵愛媽咪
「好客特色商品設計賽」 獎金173萬待領
4死囚槍決 廢死聯盟：草菅人命
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美公布特別301名單 中國智財權保障仍遭質疑
USTR：仍會持續與台灣溝通智財權問題
歐股收低 巴克萊及基本資源股拖累大盤
紐約原油上漲1.1% 反映美元貶值及GDP成長
國際金價漲至12月來最高 反映投資需求
美學者：歐巴馬不會為了台灣破壞美中關係
馬總統：降低兩岸緊張不一定要軍備競賽
美股大跌 道瓊挫158點 高盛案紛擾擴大
巴黎國際發明展 台灣創意吸引目光
英大選工黨陷苦戰 布萊爾助選壯聲勢
RBS銀行總裁：銀行業報酬確實高的嚇人
印日加速CEPA磋商 今年稍晚實現自由化
調皮浣熊闖禍 波特蘭5700多戶大停電
美汽車銷售轉強 克萊斯勒預期將有大成長
拉丁美洲都市 聖保羅最具投資吸引力
專訪完馬總統 艾曼普離開CNN加入ABC
南韓國防部長：找到與天安艦材質不同鋁碎片
高溫 中北部山區午後有對流雨
逾半上班族 嘆薪水不足
因應中國 日防衛大臣：擬駐軍西南群島
玉山出太陽 積雪難行禁攻頂
欠稅大戶 黃任中父子逾32億
反貧窮禁派遣 萬名勞工下午上街頭
上海世博開幕煙火璀璨 陸民:比京奧精彩
63到3 北印老虎保護區成虎數量快速減少
報價不合理偏低 工程會：可不決標
賈慶林與世博會主席藍峰為上海世博會開園
安徽一興建樓房無故倒塌釀10死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國製造業採購經理人指數4月持續走高
斗六工安意外 1死5傷
張峰義接疾管局長 楊志良勉續打拚
龍應台8日高雄演講 大江大海1949
廈門大學對台招生專業領域增至30個
星媒：台朝野兩黨都同意台灣要走向世界
肉毒桿菌禍源？衛生署續查
兒童建國百年LOGO 總統肯定
欠稅大戶 環亞飯店20.65億元欠最多
公布欠稅大戶 成效待觀察
中國比亞迪進軍美國 北美總部設洛杉磯
世博概念股漲幅大 後勢看實質業績
世博開園獻唱 華仔盼有時間參觀
4死囚伏法 吳揆支持法務部決定
星媒報導上海世博 指台灣館小而美
培養高階人才 財部開班授課
吳揆：若朱立倫辭官參選 內閣會動
義大世界電影廳開業 更多影視選擇
羅嘉仁無失分 林哲瑄敲2安
校園暴力頻傳 廣東公安加強防範
重啟死刑 民間團體抗議草率
木雕塑展 巧手傳意境
台灣未列301名單 駐美代表處表欣慰
連戰風光參觀世博台灣等3館
彊族女孩被拐 廣東公安廳介入救人
復原明鄭台灣船下水 撞拖曳漁船
法務部：再三確認 依法執行
查緝職棒簽賭 警方與球團結盟
男嗆拒載 公車司機險遭攻擊
賈慶林參觀台灣館 點燈祈福「闔家團圓」
新華社主辦電視英語台今起試播 7月開播
促就業 總統要胡志強多辦就博會
總統傾聽心聲 增就業顧勞工
綠盼執政公投ECFA 呂秀蓮：不能等
40死刑犯聲請釋憲 命繫大法官
綠委質疑 職訓局使用7成派遣工
職訓局：業務委外 勞工續受僱
勞工爭權益 高市勞博館記錄點滴
上萬江蘇泰興人上街頭籲公開幼兒遭襲真相
LED世博發光 綠色商機閃閃動人
體貼好男人 Ella幫言承旭徵婚
港媒：黑龍江徵地衝突 500村民封堵鐵公路
拒絕售屋穆斯林 澳前議員引爆爭議
高雄大學校慶 吳揆勉春天從高雄出發
綠黨連署廢死 籲停執行死刑
清污泥沼氣中毒 1死5傷
景美溪河濱自行車道最後一段動工
五一遊行 吳揆：政府理念和勞工一致
賣假藥搞簽賭 越南外配包辦
總統：學生一綱一本 老師一綱多本
保育見效 黑龍江丹頂鶴10年增逾200隻
喪夫又車禍 自強母親笑迎人生
世博登場 相關概念股坐擁商機
勞工大遊行 籲公部門帶頭禁派遣
母親節 動物園長鬃山羊攀岩親子秀
醫診逾2700人 台灣愛心尼泊爾受惠
徐若瑄拚了 素顏演肢障
大雪山自行車賽 逾2000人參加
街頭反ECFA 謝長廷知會蔡英文
拉薩電台今開播 中國省會城市從此都有電台
賭場藏樹林 燒香祈福仍被破獲
全大運聖火 首度抵金門
傳大陸維權律師高智晟再度失蹤
學者：ECFA是緩衝 台灣應自由化
登山探路迷途 簡訊求援獲救
勞動節 醫改會籲醫師納勞基法
山坡屋安全性 首重環境調查
五一遊行 澳門示威者與警方衝突
顧偏遠學校員工 嘉縣投保意外險
防雨災 阿里山2校生可不回家
連吳宋遊世博中國館 連戰捐款玉樹災民
助友邦職訓 總統：台灣更受尊敬
單親媽謝青蓉創業成功 總統嘉勉
蔡英文：執行死刑不能政治操作
亞太綠人大會 憂吐瓦魯末日
戒菸就贏 獄所收容人報名踴躍
五一遊行 政院研擬派遣相關法令
九曲洞步道落石 西段禁入
藍5都市長提名徵召 倒數計時
中油：天然氣液化石油氣不調價
超級甜 嘉義果農種出西瓜王
綠色未來 綠人大會倡公平分攤
方芳慶生 兒匯鉅款逼退休
為音樂徒步往英國朝聖 阿富汗青年匈國被逮
東興證改名台新證 月底遷台北
石斑故鄉永安近500人海泳
小戽斗償債接戲 寒冬咬牙拍夏天戲
派遣風難擋 勞工游牧時代來臨
七年級派遣王子 累積近百工作經歷
專業能力強 派遣也可拿高薪
A+創意季 設計新秀飆創意
非自願單身 雪隧自衛消防員感嘆
非典型就業 衝擊日本社會
紀念蘭大弼 彰基追思禮拜
畢業季殺很大 師生漆彈對戰
竹北車禍 3人送醫
過動兒受特教 比率不到一半
馬國吉隆坡台灣學校校慶暨運動會
洪通遺作 桃園展出
慈濟環保站 老人新樂園
王志剛陪吳伯雄輕鬆體驗上海世博台灣館
東海大校慶 勞動謝前人恩
高雄2死囚 遞狀求行刑
做公益 胡志強張宏年義賣花卉
上海世博開館日 連吳宋獲高規格禮遇參觀
牛仔褲太緊絕非強脫 澳性侵被告獲判無罪
澳門勞動節遊行爆發衝突8人受傷
男子戲稱攜爆裂物 華航班機安降杭州
91歲社大生 吳揆印象深
德國政府譴責台灣執行死刑
蘇志燮露點沖涼 尺度豁出去
中經院反對御用智庫說
謊稱有炸彈 華航班機迫降杭州
大陸觀眾：台灣館有創意 科技含量高
陽岱鋼棒打老大哥 許銘傑吞敗
參展國各領風騷 環遊世界盡在世博
詐彈虛驚 華航班機轉降杭州
死囚伏法 被害案家屬兩樣情
保釣團體發起全球結盟 明年登陸釣魚台
五月畫會54載 畫壇前衛先鋒
德媒：傳IMF金援希臘 為期長達10年
陳添枝：ECFA是走向世界的第一步
擊敗彭政閔 鍾承佑奪下4月打擊MVP
勞工反貧窮遊行 丟牛糞洩憤
欠稅大戶多脫產 追繳難
台新藝術獎得主 重構部落居所
泰紅衫軍闖醫院事件似乎透露領袖不和
白嘉莉參觀世博台灣館 祈福國泰民安
潘威倫好投 統一險勝兄弟
呂秀蓮：今年最大願望 三安三和
紀念抵達蘭薩拉50週年 達賴感激印度相挺
高雄旅展7日登場 搭世博熱潮
宅出名堂 台製電玩機進軍東瀛
討欠稅 法務部：兵少武器缺
澳洲黑道殺手黃金棺入土 生前是顧家男
終身學習教育 韓國經驗可借鏡
黑龍江興建中橋樑坍塌 3人死亡
男子謊稱爆裂物華航班機轉降杭州 公安調查中
世博開園首日垃圾量800噸 約台北市一半
爆裂物謊報 華航班機晚間返台
全盲媽咪多障兒 慈心養育不放棄
副總領事被打 中國續要求美方追究責任
籃協理事長改選 毛高文全票當選
SBL季後賽火爆 達欣壓倒台啤
前總座操控價格認罪 奇美電：不評論
竹縣青少年鬥毆 6人受傷
勞動節大會致辭 李顯龍：提高生產力重要
朱立倫趕場 凍蒜聲隨行
尼泊爾明起大罷工 觀光旅遊諸多不便
德國譴責執行死刑 外交部：持續溝通
南北韓領導人 世博晚宴沒有互動
北京樓市新政嚴厲 「五一」無人敢推案
一次槍決4死囚 台灣法務部有話要說
保護智財權乏力 美續將中國列301名單
世博開幕第一天 各國政要為本國站台
台灣槍決四名犯人 歐盟強烈遣責
世博首日營運 入園20萬人不如預期
宋楚瑜參觀世博 摸和田玉求"好運"
「 世博台灣館」驚艷！ 白天如鑽石入夜像明珠
友華生技第一季EPS 0.98元
不孕症夫婦大福音 創源生技與e世代送子鳥發起「百萬PGD推手」
「感覺巧克力」搶攻頂級市場 打造全台唯一五星法式名媛沙龍
寶來看好台灣TDR 全年上看25件
被動元件缺貨嚴重 堡達下半年小幅調價
期交所4月股票期貨日均量大幅成長 金融期、電子期擠身全球前二大
股票期貨超業先鋒爭霸賽展開 總冠軍隊伍可獲100萬元大獎
必勝客推「世博環球Pizza美食饗宴」 三冠王高級食材展現世博風采
光電新貴晶積科技 5月5日掛牌興櫃交易
JCB白金卡免費機場接送 獨享優惠貴氣登場
鄉林集團青島涵碧樓破土 2012年3月開幕
台北101國際登高賽5月30日登場 渣打銀行冠名贊助
RSB銀行台灣證券分公司荷銀證券更名蘇皇證券
陳致中會扁迷 籲支持綠5都選將
上海世博熱鬧登場 雄獅推工頭堅「達人帶路」
香港紅籌股搶搭世博熱 KGI：航空、零售 酒店、旅遊四大產業最受惠
2010彰化葡萄公主全國選拔 即日起至5/25止
打破年息20%循環高利率 渣打TheShoppingCard聰明消費享樂活
阿基師替您孝順媽媽
彩筆濃情 楊啟東捐贈作品展
自由車環韓公路賽倒數第2站 黃世昌暫列39
自由車環韓公路賽 黃世昌力拼
半個月3次 駐印美使館發佈新德里受襲警訊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
GAP女童泳裝恐勒住喉部 美主管單位下令回收
台灣隊樓中玉在首爾世界肚皮舞大賽獲獎
迎戰不景氣 華府遊說業吹起低價風
奧莉維亞封后 女神卡卡緊追
首波梅雨鋒面 結構弱水氣少
反嚴苛移民法 洛杉磯10萬移民上街抗議
楊丞琳破蛋 異想天開奪冠
湖北農村發生慘案 一女童遭割首
國道走山剉到 監測器安人心
鐵公路狀況多 考驗毛治國
走山打破經驗法則 蘇花改戒備
大陸嚴控房貸 外銀搶客戶
上海酒店漲價2成
中國仍為美國國債最大持有國
蔡英文：不設政治前提 願與中對話
類緣物列藥品？藍綠有異見
「南澳1號」出水近千件瓷器
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歷時15載 地質法立法刻不容緩
居家地質安全 隨時留意小變化
地質敏感區若公布 可能列國土保育區
攀奇萊疑中風 空中救援送醫
倪福德完美中繼 狠K松井秀喜
北二高路損 通車時間難估
業者批金管會管太多 學者：稍微過度
爭工作權 民俗調理員赴衛署抗議
北京研擬公務員「不稱職」考核細則
總統專訪 藍肯定和平綠質疑傾中
報稅開跑 銀行建議善用節稅技巧
內蒙古籌建元上都遺址博物館
台灣網通廠首季獲利亮眼 第2季仍看好
國道3拓寬工程意外 不影響通車
中國公安部訂4項緊急措施 保護校園安全
鎳價漲 不鏽鋼廠虧轉盈
大陸製作新版三國電視劇 未演先轟動
屬意選北市？蔡英文不評論
頭一遭搭機 陳樹菊將赴美領獎
北二高工地意外 1人遭埋命危
悠遊卡小額消費 跨足百貨公司
晶圓代工Q2產能滿載 封測Q3成長可期
登山客疑中風 空軍吊掛救援
中油：汽油漲0.2元 柴油漲0.3元
馬總統致電陳樹菊 鼓勵赴美領獎
高縣跑3校越野賽 蔣介文摘冠
歐盟譴責執行死刑 吳揆：依法行政
黃金週線收紅 分析師：追高留意風險
國道機場拓寬工安意外 勞委會查疏失
應曉薇：廢死應先提完整配套
總統專訪 吳揆：表達捍衛主權決心
世博台北館 6月文化週登場
美FDA宣佈：嬌生集團召回43種兒童止痛藥
在滬台灣學生遊覽台灣館 感覺台灣生態變好
台塑明起汽油漲2角 柴油漲3角
NBA詹姆士領軍 騎士力退綠衫軍
陳明通：兩岸應互設官方代表機構
母愛重如山 不離棄腦麻兒
總統：愛是動詞 應表達對媽媽的愛
亞洲最有權力同志鮑柏布朗暢談爭權歷程
研究體質與中藥療效 日研訂處方指南
郭泓志中繼無失分 防禦率降到6.75
甘比亞軍校生 最愛牛肉湯麵珍奶
與賈慶林會談 日官員反映中日軍事齟齬
亞銀年會 彭淮南與中方互動受矚目
大學性別通識課少 同志社團抗議
江宜樺：明年社福支出只增不減
Targus筆電充電器容易過熱 美下令回收
死囚釋憲案 司法院：依法處理
蔣經國百年誕辰紀念幣與10元幣同時流通
標靶藥物預防肝癌 將進行臨床試驗
NCC南北取締 非法電台剩14家
血色海灣台灣版 民間集資救海豚
府：總統捍衛台灣尊嚴 展現自衛決心
丹麥展示小美人魚參展上海世博實況
高縣義消總隊長布達
苗栗桐花婚禮 99對新人浪漫相許
環保博覽會 素食節能綠生活
亞幣走強 新台幣上週升0.13%
中國建成網路基礎管理制度
爭生存 民俗調理員盼合法證照
學童畫建國百年Logo 總統讚創意多
中國東航將開南京至花蓮台東包機航線
北二高拓寬工程崩塌 1工人不治
陳樹菊首肯美國行 總統當說客
學習每月存款 家扶媽媽收穫多
陳樹菊即將領獎 名導李安時代雜誌撰文盛讚
10+3開跑 海外台商進口台貨意願可能轉向
葉茂竹追思會 妻強忍淚水憶點滴
東協10+3自貿協定明年開跑 台商受衝擊
賣菜阿嬤赴美領獎 護照加班趕辦
寄養媽媽籲揪團 幫助受創兒
北京台旅會4日開業 將招聘大陸員工
生死一瞬間 後山急診醫師分秒必爭
中日韓財長達成共識 深化區域財金合作
保育動物新鼠海豚 金門觸網
國2拓寬工安意外 包商遭停工罰款
歐盟關切死刑 外長盼與免簽脫鉤
內政部將組專案小組 檢測山坡住宅
日腸病毒患兒急增 專家憂重症化情況多
救鯊行動 台灣獵鯊全都錄
馬總統：陳樹菊是台灣愛心大使
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
欠稅大戶追討 法務部與時間賽跑
真好賺 高盛倫敦員工平均年薪紅利100萬美元
中職最年輕先發 張耿豪吞首敗
友達：聲請禁制令 防LGD侵權銷美
直航效應 加工區中港園區搶手
港民主派遊行爭取普選
安徽再投300億修築鐵路
死刑惹爭議 台灣需與歐盟歐洲議會再溝通
人力派遣枉斷魂 女兒未及說再見
ECFA協商時間 5/4後敲定
風速超標貓纜未停駛 北捷：有降速
謝母恩 胡志強高喊愛喲！我的媽
長壽基因轉殖 老鼠活更久
陸仍調查華航詐彈客 海基會啟動司法互助
世博紀念品搶手 首日銷售額逾百萬人民幣
民俗調理員盼考照 衛署憂衝擊更大
中部明萬安演習 人車免疏散
歐盟與IMF金援計畫 希臘同意接受
亞洲定向越野賽 中華女將奪1銀2銅
幼兒啟蒙 超級奶爸學溝通
排灣耆老 陳俄安獲日贈勳
世博「胡哥好」標語 大陸網友有褒有貶
上海世博台上撈錢 台下騙子緊盯商機
客流量增加 金門航站明年升格
連戰為杭州連橫紀念館展覽揭幕
綠大台中人選 蘇嘉全是黑馬
職災保險保障多 勞工與企業雙贏
澳洲議員支持台灣入國際氣候組織
面板第2季淡季不淡
中國人行上調存款準備金率0.5%
不懂網路到會無名相簿 外配瘋電腦
希臘接受歐盟紓困計畫 預算削減300億歐元
百歲人瑞及九旬老母 獲選模範母親
澳洲將課40%資源稅 礦業競爭力恐削弱
夜明珠藏K毒 270公斤值2億
教授超生 中國計畫生育政策再掀波
ECFA辯論 經濟學人：馬英九是贏家
謝長廷籲520上街 響應ECFA公投
英大選進入倒數 多數媒體支持保守黨
國3管制縮小 瑪東系統以北可通
歐盟執委會呼籲會員國助希臘渡難關
英研究：綠地運動有效提昇精神健康
郝龍斌致贈走山罹難者家屬慰問金
終身學習 社大促進會盼正式學位
世博會第2日 台灣館讓郭董侯導讚不絕口
填志願序首日 近半甄選生完成
屏東黑鮪季登場 總統允速開發漁場
人行上調存款準備金率 緩解貨幣升值壓力
中國公布警車違規行為 鼓勵民眾檢舉
日宮崎口蹄疫情擴大 撲殺疑似感染豬隻
人行再升存準率 防資產價格泡沫化
德國：無能控制預算的歐盟國家應受罰
加開班次被罰 高鐵不服訴願遭駁回
國道再釀意外 走山工安同樣緊張
中國民眾腰圍增速世界之最
270公斤K毒 可毒害27萬人
府：蔡英文勿杯葛執政黨開放政策
SBL楊敬敏逆轉三分 台啤晉級聽牌
世博主題秀城市之窗 張韶涵吊鋼絲表演
青海地震捐贈款物達人民幣41.99億
環韓賽落幕 中華僅黃世昌排名37
世博台灣館第2天 星光熠熠
CNN專訪 馬英九：不要求美國為台而戰
"毛毛"的北二高 再傳土石崩塌死１人
歐巴馬前往墨西哥灣 視察漏油情況
華燈去年獲利年增1.68倍 EPS 3.58元
台北101國際登高賽5月30日登場 渣打銀行冠名贊助
泰山「健康好理油」推出全台首支堅果精華健康油
「富櫃五十指數」及「台灣指標公債指數」掛牌 最快10月ETF商品問世
小英拋與中國對話 兩岸路線受矚目
「汽車炸彈」危機解除 紐約時報廣場重新開放
世博期間 中國嚴防陳情民眾
仿台灣船下水 市長恭請鄭成功神尊祈福
就是好客5/1至5/9日全新開幕歡慶母親節 東港黑鮪魚饗宴【無限吃到飽】
台鹽運動飲料亮相 自行車日試飲風評佳
結束紅衫軍抗議活動 泰政府將採強硬手段
媽媽、您辛苦了！ 苗栗縣府表揚20位模範母親
專家：上海世博經濟效益 是北京奧運會3.49倍
林晉台灣水墨展 五公尺畫作浩蕩驚人
台南商務會館 2010『溫馨頌、五月健康月』
朱立倫會見郝慰民及謝英士 談國家節能減碳
星中華總商會歷來最大團赴台取經
墨西哥灣油污擴大 30餘種禽鳥面臨生態浩劫
往日緋聞遭炒作 歐巴馬保持緘默
旅法僑界集會 籌商建國百年慶祝活動
華郵：美大法官單一性高 歐巴馬提名應多元
希臘宣佈大規模改革 歐巴馬表歡迎
歐巴馬：聯邦與地方密切合作確保人民安全
全台飆高溫 1天比1天熱
甲仙凌晨規模4.6地震 3月餘震
鐵礦砂交易趨緩 BDI跌5點
台股開盤下跌24.45點 為7979.80點
VIP辦美簽 陳樹菊：我嘛甲人出國
世界肚皮舞賽 台灣孫于婷獲補發大獎
人行上調存款準備金率 分析指屬溫和調控
水費催繳 超商代收
大陸型男乞丐犀利哥走秀荷包滿滿
新台幣匯率盤初走升
歐巴馬：漏油可能還要許多天才能停止
維護穩定 大陸18省市千億援助新疆
港媒指胡錦濤恩師宋平病危
均溫逾30度 中國大陸「閃電」入夏
美股衝擊 台股跌破8000點
省水洗衣機馬桶 每台擬補助2千元
王金平：積極軍購顯示自衛決心
蔡英文願與中國對話 藍營肯定
加強國際傳播 中國央視設英語新聞頻道
錸德洋華結盟 搶觸控一哥地位
華裔屢遭非裔攻擊 舊金山族裔緊張升高
德譴責執行死刑 曾勇夫：國情不同
世博開幕後首交易日 中概多拉回
瑞鼎Q1每股純益8.36元 上市櫃第2
NBA公鹿疲軟 老鷹晉級
邁阿密前鋒報：台灣像永不沉沒的航空母艦
新防會：爭議新聞 各報查證不足
陳樹菊腳傷眾人關心 出國前就診
經長：協商儘量不用鎳鎘電池
車太髒罰款？環署：5/12公聽會
豐興鋼筋盤價每噸調降700元
北京車展逾78萬人次參觀成歷年之最
韓媒：金正日訪中 專列已駛過丹東
百年歷史北京台灣會館將重新開張
油價緩漲機制暫不啟動
總統家鄰順向坡 北市：巡檢監測
愛心阿嬤陳樹菊將抵紐約 參加表揚晚宴
里昂證券：人民幣升值影響 台股今年看跌15%
國體場15日開放 民眾可上網申請
國工局：國道岩錨係數同標準
社區大學發展現瓶頸 總統要改革
楊志良：二代健保 擬納證交所得
上海世博主題秀城市之窗 台灣團隊挑大樑
簽完ECFA 經長:與他國簽FTA可期
不鏽鋼5月行情可望盤堅
蔡英文願與中國對話 呂秀蓮質疑立場
印巴間諜案 女外交官栽在31歲嫩男之手
紫外線強 注意防曬
小英稱不排除對話 涉台人士：前提是一中
日約半數小學高年級生 百日咳免疫效果消失
陳樹菊腳疾 赴美前醫治
菊營扣文宣 李政憲：搶奪民財
彭芸為官髮更黑 立委誇勝任愉快
事求人 南縣就業市場續升溫
索馬利游擊隊攻佔大本營 海盜開名車逃離
預期續升值 新台幣中午升2.5分
外館辦文件證明 將有法源
電子地圖 Google登人氣王
走山罹難李（女市）霙 3月保壽險
投信：看好新興市場潛力龍頭企業
中國4月非製造業商務活動指數上升
與中對話 蔡英文:不讓藍營壟斷發言權
牡丹女屍命案偵破 2嫌認行凶
私會吳俊立 法官林德盛遭彈劾
匯豐台灣製造業景氣連13個月上升
想像的共同體作者安德森9日訪台
世博概念財報亮麗 食品股獨紅
二代健保下限計口 擬遞減折扣
山坡地住宅安全 月內完成清查
回報遣返維族人？ 傳中國軍援柬埔寨
地質敏感區將納入國土保育區
走出喪母痛 蕭亞軒代言婦癌防治
無統一戰略聯合強國 東協在南海難與中抗衡
台股收盤跌52.08點 為7952.17點
陸生來台法案 綠營：擋不住了
氣候變化大 台南夏候鳥姍姍來遲
台股價跌量縮 8000點不守
台北股市開低整理 跌52.08點
5月台指期跌58點 逆價差21.17點
夫婦負債尋短 警救回
雲南大旱 動植物也受害
5月電子期跌2.45點 金融跌7點
人行上調存準率 凍資逾3千億人民幣
台61線爐碴填路基 初檢合標準
大陸滑冰金牌軍抵台 想嘗小吃
領到車牌照 鴨子船8日營運
介紹台灣好山好水 阿根廷電視節目來台拍攝
教誨師：廢死應尊重死囚意願
神明前也敢偷 2嫌落網
立院行使同意權 被提名人須交代財產
南科4月營收月減1% 華亞科增2.9%
三大法人賣超台股79.51億元
投資LED首季獲利 奇美電優於友達
佛考若列傷兵 胡金龍大聯盟有望
中國將嚴打網路 防外敵滲透
2個月再找到15遺體 內蒙駱駝山礦難28死
苗栗規劃蓋電廠 要求環評由地方審
過路財神起私心 吞公款8000多萬
中印與西方國家在氣候峰會對立更甚報導
博智須補件 南山案審查再延
外資上周買超358.99億 鴻海居冠
雙園大橋斷橋拒國賠 災民不滿
新台幣兌美元貶1.01角 收31.519元
ETC無單繳費 全家超商入列
北京男子劫持女童 被當場擊斃
北京規定買屋須查結婚證
史丹福校長：中國建世界一流大學還需20年
辜仲諒紅火案 聲請傳喚7證人
石岡壩保護區 住戶水費續減半
薛嘯秋魔指 創意尬郎朗
海邊白骨 疑百歲人瑞
私會吳俊立 林德盛彈劾案送公懲會
金門迎媽祖 老街強強滾
減少CO2排放 日將實驗海上浮體式風力發電
阿迪力在北京鳥巢 挑戰60天高空生存極限
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美濃憨兒窯 拉胚製陶自力更生
山東櫻桃園吸引網路白領 體會假日農耕樂
嘉義若沒下雨 5月中夜間減壓供水
成功創業家 36%為成熟幹練型
寶瓶星號抵台南 千名遊客主題行
校園有障礙 身障童摔倒骨折
日本師奶新寵 帝國之子正夯
南山案再延 AIG博智:尊重主管機關
追思黃烈火 王金平:貢獻台灣經濟發展
2010創業楷模選拔 7月底截止報名
智庫：大陸經濟週期進入上升段
傳承五四 文協明歡慶一甲子
勤益科大創辦人辭世 捐2地
今井正訪北市 讚環保優捷運好
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土洋電影票房戰 鋼鐵人2勝葉問2
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北二高走山土方 估5日清完
林德盛停職中 申請退休被退回
嘉縣9月辦教職員免費健檢
父親倒車不慎輾死兒子
偷工減料 北市公有停車場防火門薄
秋菊拚初選民調 街頭拜票
綠島蠟像展 尋找風中的名字
央行阻升 新台幣重貶1.01角
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氣候變遷調適政策綱領 5月出爐
議員幹部涉賄 南投地院判當選無效
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酒駕男下跪求饒不成 嗆殺警
緯來轉播亞運 直播項目創紀錄
許常惠護音樂 文件展緬懷貢獻
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世博酷熱 遊客遮陽防晒各顯神通
聯發科Q2保守 外資多空分歧
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美國館開館 花園故事表達樂觀創新精神
環署體檢六輕 結果年底出爐
扁收看雙英辯 指未談公投可惜
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侯佩岑縫襪子寶寶 籲助弱勢媽媽
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醫師作家林育靖 新釋白色巨塔
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瀆職 中國半年查處縣處級以上幹部119人
五專餐飲菁英 想當女阿基師
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朱立倫：北縣市捷運網將增3成
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小英對話中國論述 挑動綠敏感神經
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藍綠各提陸生法案 最快下週初審
山東綠能布局 聯電擬經營太陽能電廠
竹醫園區再轉彎 設急重症醫療
英大選進入決戰 保守黨計劃組少數政府
行為輔導 心智障礙者迎藍天
韓媒：與台灣友達侵權官司 對LGD不利
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志工奉獻 大陸90後海寶一代破刻板印象
二代健保費基納證交所得？有難度
大廠搶進 太陽能成本可望降低
吳坤裕任花旗投資銀行業務董事
商管教育論壇 盼與國際接軌
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國中生校園廁所抽菸 北市開罰
世博園吹「韓流」 首爾館主打「明星牌」
湖泊交流 西湖號將遊賞日月潭
世博開園第3天 高溫20人中暑
海旅會台北辦事處 塑造親和力
澳洲擬課40%資源稅 原物料長多不變
中國國際動漫節閉幕 成交逾人民幣百億
達爾文家族為近親通婚付出慘痛代價
印西孟加拉省府官員參觀台灣科技大廠
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李顯龍：強調母語教學是新加坡特色
德企業：簽ECFA有利台歐經貿關係
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吳作棟：每日新生水產量盼增至7500萬加侖
亞銀：生產出口要顧 消費也要顧
總統CNN專訪 政院：表達自衛決心
竹醫園區 邱鏡淳：應照顧縣民健康
五一假期中國公路忙 載運1.88億人次
竹醫園區設急重症醫療 衛署尊重
楊志良：二代健保下限 擬不計口數
拉法葉艦軍售仲裁案 台灣獲有利裁決
紐約警方：爆炸裝置故障、時報廣場逃過一劫
南韓媒體揣測 金正日訪中有急迫性
綠營五都市長民調 高、南今起五天決勝負
數位鳳凰計畫五週年 幫5萬5媽媽走進教室
"NEVER"說呼應中國? 國民黨：蔡主席妄加詮釋
1-4月權證發行量YOY成長65% 上櫃權證達去年全年6成
大高雄選舉 檢警調嚴陣查賄
櫃買中心積極推動臺灣存託憑證上櫃
金正日親自指導 朝鮮版「紅樓夢」在中國公演
朱立倫：浮洲簡易車站年底完工
拉艦案仲裁勝訴 總統欣慰
金正日訪中？中國外交部不願證實
民眾日報無預警停刊 台北分社要自行發報
高雄金典酒店──【2010高雄國際旅展】
西堤板橋中山 閃亮新裝登場
風雨難料 水利署趕辦河川清淤
紅衫軍堅持示威 泰總理提議11月選舉
拉艦仲裁 台獲賠約180億
拉艦弊案 一審6/25宣判
拉艦仲裁漫漫9年 台灣終勝訴
檢總長：連繫瑞士續扣拉艦佣金
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收高0.2% 經濟數據化解債信危機
中信證與法國農業信貸 協商合併經紀業務
國際金價持續反彈 投資人尋求保值
國際原油上漲 反映美國製造業數據
美股強彈 道瓊大漲143點 漲幅2月來最大
拉法葉艦佣金案 判賠台灣總額可達10億美元
梅克爾：管制金融市場 成立歐洲信評機構
普天間難題求解套 鳩山訪沖繩擬謝罪
拉艦佣金案判定賠償 法國企業不服
巴西黑幫控制巴拉圭邊界毒品製銷
鞏固乾淨能源市場 巴西石油公司收購大糖廠
火山灰再起 愛爾蘭關機場 英追蹤動態
今明高溫炎熱 山區午後陣雨
台股開盤上漲54.62點 為8006.79點
上海世博會恐高估入園人數
新台幣兌美元盤初勁升逾1角
走山土石比預期多 估下午清完
4月券商發行868檔權證 仁寶最熱
少棒選手飲食 高醣低脂為要
世博首現光纖織布 台灣廠商製發光舞衣
想要就做 hypo線上印刷個人記憶
台旅會北京辦事處揭牌正式運作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台股量縮盤整 8000點得而復失
航空燃油附加費題材 華航長榮早盤漲
溫哥華北方海域灰鯨現蹤 專家民眾興奮不已
股神巴菲特：中國房市如賭博
失落二戰片段 戰士日記還原歷史
營造業法修正通過 改外資承包條件
紐約未爆彈影響 洛杉磯加強影城巡邏
打贏拉法葉艦案 吳揆：真相大白
看不懂？ 世博英國館：請細細體會
調查指大陸近6成受訪女大學生願嫁富二代
拉艦案仲裁勝訴 總統欣慰
謠傳地震 湖北老河口數萬人露宿街頭
202兵工廠釋地 總統盼審慎評估
經長：GDP逾5%可期 改善失業率
法務部擬修法 可單獨沒收犯罪所得
立院三讀 未登記工廠2年內可補登記
施顏祥：平抑油價時機未到
中國3代青年調查：「80後」生存壓力最大
高中職改制 胡志強：4年後較合情理
國科會台印雙邊計畫書 即日徵求
NCC：成人頻道達猥褻 依法處分
志工制服中國製惹議 府：會注意
世博中國館志工阻採訪 打破香港記者攝錄機
吳揆：無薪假人數不到3000
中國地震台網中心：未成功預測玉樹地震
信義及南京松江商辦 外陸資首選
綠促陸生來台3限6不 藍：可協商
一星註冊船隻印尼港口停泊遭劫
防賄選 農田水利會設檢舉專線
國際投資大師「末日博士」預測中國經濟崩潰
北榮高齡病房啟用 提供整合照護
祭成吉思汗 總統祭文讚雄才大略
上班族有電腦證照可加薪2千
道奇沒動作 胡金龍3A等機會
天安艦沉沒原因查明後 南韓將採取斷然措施
拉艦獲賠 林郁方：履行賠償待努力
吳揆：輕稅簡政 提升投資意願
搶商機 山東安徽兩省三地爭奪西門慶故里
陳美英仲介跨國賣淫 收押
鄧麗君逝世15年 5/8筠園追思
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中國重慶「閃離族」成為離婚大軍主力
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綠委籲立即封閉國道順向坡路段
男子見義勇為擒搶匪 胡志強表揚
百貨母親節檔倒數 特惠衝業績
拼連任 吳世勳將代表執政黨參選首爾市長
拉艦案 台可獲賠8.61億美元
北市135處坡地社區 12處加強監測
第2波死刑執行 曾勇夫：無時間表
CNN專訪 AIT肯定馬總統降低兩岸緊張努力
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13年前縱火造成17人死 香港主犯終身囚禁
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相隔一甲子 台旅會北京辦事處揭牌運作
201順向坡監測 北市府：6月底到位
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吳揆表揚青創貸款績優銀行
棄養老父？郝龍斌：家屬應出面解決
綠版陸生來台法案 排入立院7日議程
警察疑收賄 檢調搜索松山萬華分局
北市府：貓纜塔柱都不在順向坡
明確內線交易 檢察官起訴須舉證
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韓廠來台搶市 中鋼競爭有信心
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22K推續案 王如玄：尊重教育部
二高土石清完 預定20天後通車
緩刑男子印偽鈔 遭訴求刑10年
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美新聞博物館紀念2009年殉職記者
當年監院逼打官司 拉艦仲裁勝出
蘇煥智：經費未增 大台南假性升格
鄭貞茂：台灣今年GDP逾5% 不意外
台北股市開高走低 跌21.4點
看牙發抖窒息 畏懼症作祟
5月台指期跌52點 逆價差50.77點
被出賣的台灣 8月在台上映
拉艦案 蘇起：走完仲裁是唯一的路
5月電子期跌1點 金融跌1.4點
陸金牌滑冰團 讚台灣選手悟性高
京劇加踢踏舞 擊出木蘭震撼
夏雪桐花雨 苗栗浪漫母親節
台股上攻無力 8000點得而復失
北2高工安意外 勞委會：曾2度停工
環保升級 印度奈米小車確定漲價
推廣良質米 高雄145號水稻技轉
校園體罰 北市：30分鐘通報教育局
油漆抽驗 8%揮發物超標
江蘇窮縣斥資建山寨版中國館惹爭議
基隆免費公車衝擊計程車生計
NBA太陽雙衛猛攻 曬暈馬刺
三大法人賣超台股41.99億元
仙儷通運7死車禍賠償 協調失敗
雪融了又淹大水 新疆天然災害頻傳
大陸豪華酒店投資過剩 入不敷出
袁健生公帳被批 外交部：待釐清
前3天遊客數低於預期 世博局分析原因
高鐵搭乘人次 8月將破億
警局涉包庇色情 檢調約談兩所長
K他命混充硼砂 緝毒犬一聞露餡
陸媒：打造世界一流城市 上海仍欠缺文化
胸痛咳嗽多年 摘除隔離肺獲新生
美國鄉村歌手雪莉萊特出櫃
吳敦義：大陸將依例尊重我主權遣返詐彈客
手部衛生5時機 防院內感染
去年中國對外金融凈資產1.8兆美元 增22%
中華白海豚誤觸陸網溺斃
浪費公帑5000萬 沙鹿鎮長遭彈劾
高市自行車道 沿輕軌路網增闢
新台幣兌美元升5.9分 收31.460元
九曲洞燕子口步道坍方 5月中開放
台贊助設備 協助聖露西亞發展電腦教學
雲端應用服務商機 工研院看好
共享冰淇淋 小胖媽不胖
油漆揮發物超標 經部要求下架
水利署第五河川局趕辦清淤
特派員筆記：2014年世界盃需要B計畫
遊印行李遭竊 台灣背包客提醒注意新伎倆
觀光菁英海外訓練獲選名單公布
北市府前廣場特賣市集 結合網購業
防洪 水利署修建福興2號堤防
北二高土石清完 通車再等20天
中日海洋調查船互追逐 日向中嚴重抗議
老婦尿失禁 子宮頸癌作祟
大陸A股收7個月新低 緊縮嚴政重創地產金融
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母親節到來 小小彬：跟阿媽過
恐龍滅絕多久？童星考倒陳菊
經濟復甦 歐美來港買家下單意願提升
滑冰女將王濛 佩服台灣機車族
中國專家：4月CPI小幅反彈 可能升至2.6%
智慧手機今年夯 宏達電憂供貨不及
梅雨季 穗稻熱病蠢蠢欲動
侵占公款 前國小家長會長判2年
秋菊明定勝負 民進黨加速整合
方季韋代言食品廣告涉誤導 罰4萬
胃食道逆流 少女喘到快窒息
白冰冰嗆廢死 讚曾勇夫包青天
Android手機夯 中華電宏達電再攜手
愛的印記？妊娠紋蟹足腫可治療
中國「母親境遇」指數列發展中國家第18名
尼泊爾動盪 港府發出黃色旅遊警告
學生聲援洋華 周永明:要找對對象
經部:經濟展望樂觀 復甦腳步加快
成大氫氯感測器 日內瓦奪金
高職女生騎車誤闖國道 1死1傷
中華電有信心當電信獲利王
陸客赴台遊 台旅會：質量都要提升
創新低 日本未滿15歲人口連續29年減少
嘉義國中女籃遠征瑞典 奪冠信心足
紅衫軍未歇 香港搶遊客
圓山上空秀 10日上演
疑夫不工作 女子燒炭自殺
兩岸三地1000大企業 台積電台灣第1
楊志良：二代健保審查像大學聯考
陸正母：死囚沒讓我和兒子說再見
疑債務壓力大 南縣員警燒炭亡
佐賀的超級阿嬤 高雄版真實人生
總統褒揚勤益創辦人 樹百年大愛
風箏飄國際 阿福師嘆未獲補助
央行阻升 新台幣守穩31.4元
涉百萬飯碗 再給地下工廠合法機會
漁船疑遭劫 海巡千里馳援
中選會審查通過台聯ECFA公投案
北高郵輪生意好 來船數大增
吳揆：ECFA 5月兩輪談判 6月簽
三國展瘋3D 史博館6月開戰
法界：不服仲裁可向法院訴請撤銷
北所：囚情安定 死刑犯未恐慌
四技二專統測 15日舉行
海筆子帳篷劇 演出傳染病恐懼
李源潮：中日關係對雙方都是最重要的
都會房價指數小揚 小套房多下跌
2010新一代設計展 5/21登場
獲利動能齊揚 玉山金控淨利差回升
世博志工向香港記者道歉賠償
生質燃料作物 學者促推廣
醫學研究呼籲歐盟禁止複製動物肉品進口
火山灰影響有限 歐洲航班今可恢復正常
新肺炎鏈球菌疫苗 護童更寬廣
霹靂布袋戲文創商品搶市 上看億元
新加坡流感高峰在4月 37%染H1N1
黑Girl轉大人 Apple大牙放膽脫
世博台灣館好山好水 大陸遊客最嚮往
白冰冰提前慶生 男友送大玩偶
搶進雲端 廣達攜手中華電遠傳
大陸三鹿奶粉受害人來港索償
因應技職免試 教部盼學校找定位
陸生案 大學協會反對三限六不入法
世博會首個中國城市 北京活動周啟動
福建省長明天到 採購團先買7億美元
就業新藍海 工作態度重於專業知識
防流感群聚感染 雄工1班停課1週
疑夫妻吵架 引發公寓火警
馬總統：資訊網路產業能以小搏大
高市議會與仁川議會簽友好協定
文協60年慶 4人獲榮譽文藝獎章
兩岸互設旅遊代表處 擬合同解紛爭
內線交易明確要件:機率高 影響大
志工服扯上ECFA 府：鎖國心態無藥救
搶救國文聯盟：大陸中文教育勝台灣
台灣藝術家 7成青少年莫宰羊
簽ECFA 郝龍斌：北市勞工1個不能少
國道3走山有跡象 3年前曾滑動
比利時國會擬改選 6日可望拍板
亞銀年會 彭淮南籲強化金融監理合作
查報稅資料 可帶隨身碟
海旅會：陸客自由行時機未到
鳩山奔沖繩 表明普天間不擬移至縣外
陳沖抨擊低利率 彭淮南跨國電話會議
佳偶難覓 星未婚女性年屆40寧單身
一高被指挖山 高公局：護坡工程
咖啡連鎖拚商機 中高價也促銷
銀聯卡提現 最快本周上路
中國將實施第一部警察紀律條令
300球特訓績效現 葉丁仁不喊累
憂鬱症新曙光 磁刺激腦部療法不吃藥也有效
預售屋主附建物分開計價 違者罰
陳沖質疑低利率 吳當傑：沒研究
藍營4都人選確定 5/19提名
殼牌總裁：全球未來40年仍會嚴重依賴石油
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中國工資銅價齊漲 衝擊PCB業獲利
大樂透49樂合開獎結果
大陸居民赴台遊今年預計破百萬
陸生來台放不放 朝野和戰擺盪
A健保案 高醫願罰1.5億
泰紅衫軍有條件接受總理所提和解方案
基福暖暖段未環評 交部下週會勘
陳永綽籲漢城華僑協會續支持中華民國
房客昏睡伸魔爪 板檢提公訴
亞洲定向越野賽 台灣累積2銀3銅
發慰勞金不公遭罰 基客行政敗訴
3月信用卡簽帳金額 月增80億元
台廠液晶監視器Q2出貨 全球市占7成
攜3子女尋短 殺人未遂判3年9月
世博「熱」 上海或將下雨降溫
馬英九：治安上緊發條
電子計票機多失誤 菲總統大選恐生變數
搭機謊稱攜爆裂物 男子明晚遣返
慕鈺華苦情人生 蔡明亮想拍電影
職棒賀母親節 陳雁風阿嬤開球
導航機帶路 不怕運將繞路
中遠之星台灣線增高雄港 10日首航
仰德高球賽首日 葉偉志65桿領先
女兒演母親 孔蘭薰感觸多
孟買恐怖攻擊嫌犯後天宣判
紀念「五四」 溫家寶強調科學民主精神
輕鬆以地標找路 女比男更擅長
江啟臣期待陳樹菊故事躍銀幕
港府費勁增加房市透明度
走出毒癮 納京高女兒6月來台開唱
癌友王簡淑媛 彩繪希望不放棄
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海旅會台北辦事處濃濃藝文風
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立委質疑袁健生 外交部：轄訪行程
韓媒：金正日訪中 影響首爾與北京關係
預售屋計價新制 8建商違規
拉艦佣金案發展 台法官員低調不願評論
菲最高法院判決 政府無須替慰安婦討公道
火山灰散去 愛爾蘭機場重新開放
蜘蛛人夥同絕地武士 當場逮住偷書賊
達欣力克台啤 明決一死戰
國際投資大師預言 中國經濟可能崩潰
美披露最高機密 稱擁核彈頭5113枚
歷史上的今天／1919年 「五•四」運動爆發
時報廣場汽車炸藥案 警方逮一嫌
專家: 中國青海地震預測失敗
美國媒體稱 中國對美、日打「朝鮮」牌
就業消息／4月營運創新高 台灣高鐵要徵人了！
內政部：未依預售屋新制 建商簽約即開罰
台灣雲端科技盛會 微軟發表多螢幕與雲端服務
憂希臘經濟 歐美股市重創
日本抗議 中國在東海跟踪日測量船
國安會人事調整 4高官請辭獲准
陳菊初勝 考驗才開始
台北股市開低走低 跌233.87點
韓媒：北韓部署南北韓分界線5萬餘特戰兵力
蘇嘉全籲菊納百川 固守大高雄
高市長選舉2女過招 黃昭順盼優質選戰
立院初審 驗車報廢不需先繳罰鍰
陳菊初選勝出 綠議員籲團結
陳菊初選勝出 將向楊秋興請益
蔡英文籲秋菊 整合最佳團隊
「新‧好感生活」再出擊 Crocs卡駱馳SS10春夏新品全面上市
5都選戰整合 小英挑戰多
挑戰陳菊 國民黨：檢驗市政
黃昭順挑辯論 菊營拆招論政策
朱立倫：打造新北市為龍頭城市
出席百大人物表揚晚宴 陳樹菊抽空整理頭髮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
電動車太安靜 歐洲可能規定裝人工車聲
歐股重挫2.9% 主權債幽魂不散
北市警員涉包庇色情 檢方聲押
商品原物料價格大跌 美元升值抑制需求
國際原油大跌4% 跌幅3個月來最大
國際金屬價格全面重挫 銀及鈀金大跌
美司法部長：嫌犯承認涉時代廣場恐怖陰謀案
陳樹菊：專長賣菜 以後還賣菜
道瓊指數重挫225點 歐洲債務難善了
因應火山灰衝擊 歐盟擬制訂飛安標準
火山灰雲擴散 蘇格蘭北愛爾蘭空域將關閉
火山灰陰魂不散 蘇格蘭與北愛空域將關閉
南韓1啤酒公司協助蒙古造林
陳瑩控袁健生假公濟私 代表處聲明駁斥
立夏氣溫飆升 雷陣雨機率大
台股開盤下跌171.59點 為7759.18點
上海世博唯一纜車 瑞士館超夯
賣屋省稅 仲介費代書費都可抵扣
台股大跌 新台幣貶破31.5元
交易趨緩 BDI小跌2點
上海世博會今起發售當日票
星4月採購經理人指數達51.9 製造業續擴張
北市警員涉包庇色情 北院裁押
黃美珍詮釋浴火鳳凰 火燒秀髮
經濟是否復甦 影響加拿大企業投資信心
美股衝擊 台股跌破支撐M頭成形
總統盼與菲國發展進一步關係
兩岸建海上直航通道 福州赴台3小時
FedEx台灣增服務點 1000郵局入列
美國華裔商務部長將率貿易團訪中
經長：ECFA朝6月簽署努力
工業精銳獎7月10日截止報名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
全球中央5月號 分析世足賽列強
中概通路股全面走跌
歐洲議會人權小組遺憾台灣恢復執行死刑
星旅遊局：駐台辦事處將轉為市場代表處
欠稅大戶2年後勾銷？財部:專案追討
外資：希臘問題將持續影響台股
NBA老鷹折翼 魔術2輪開紅盤
海巡查獲近3萬條私菸
中華白海豚滅絕危機 保育刻不容緩
世博將保留5個「最美展館」 多國積極爭取
低利率金融亡國？ 陳沖：媒體誤傳
40天5血案 校園安全中國家長難放心
校舍震成危樓 玉井國中臨時教室啟用
踏上百大人物紅毯 陳樹菊：不會緊張
花蓮新生男嬰遭棄 身上1000元
海巡千浬馳援 人船安返
國光發疫苗財？楊志良：價格世界最低
英大選前夕 英鎊英債齊揚 保守黨有望險勝
台股減資潮 電子業居多
首長聯警:全球資產泡沫物價兩不穩
雷擊死亡原因 日研究小組查明
交通部：國道收費新措施 6月提出
亞利桑那嚴苛移民法 阿諾不滿但反對杯葛
中國濕地面積遽減14萬平方公里
原視迷你劇 重現88風災感人故事
電宰業營運困難 農委會：不會收購
威盛私募 王雪紅創投全吃
電宰業抗議作業不足 農委會:已補助
經長：公投若否決ECFA 會中止
大陸素人照夯 但街頭美女9成不願被偷拍
電話行銷騙很大 公平會開罰
蛋糕熱量高 消保會促標示
金管會繼任委員 陳沖：專業考量
3900萬美元 谷歌投資風力發電
太陽能模組報價跌勢近尾聲
二代健保草案提案多 下午彙整再審
北星放榜 政大附中最搶手
台股破線 券商:下檔觀察7635支撐
北星放榜 13國中全壘打
大高雄市長初選民調 陳菊勝出
中美晶:中國太陽能政策潛力無窮
你騎車我送餐 憨兒部落兒同受益
借10萬扣3萬 高利貸集團落網
裕隆日產 召回442輛Infiniti檢修
預購節日商品未如期到貨 可索賠
規模空前 中國將以百億人民幣援助新疆
教部：4都國立高中職101年8月改制
美艦隊司令：中國在太平洋武力發展值得關注
當志工笑開懷 走出低潮人生
台股跌 新台幣中午貶5.3分
金正日訪中 北京學者密切關注3動向
暴力討債 4人列治平專案送辦
台股慘綠 鋼鐵族群青筍筍
道奇擢升格林 胡金龍續蹲3A
助弱勢 中市推平價屋租金補助
楊進添挺袁健生 讚人脈累積外交成果
中國商品魚目混珠 總統指示嚴查
網站造訪調查 Facebook緊咬奇摩
保護攻擊孟買槍手 印度每天花14萬台幣
死刑影響歐盟免簽? 外交部:1碼歸1碼
台股收盤跌233.87點 為7696.90點
投保中心受理詮鼎等投資人委任求償
與北愛政黨結盟 卡麥隆可望入主唐寧街
自貿港高成長 首季583億
5月台指期跌224點 逆價差39.9點
醫師A健保 高醫願受罰
嘉市議長涉賄開庭 支持者聲援
北星明年微調 保障每校上榜建中北一
情侶專偷單車變賣 百人受害
考績法訂3%丙等 朝野立委有疑慮
考績法院部不同調 立委斥和稀泥
金曲傳藝入圍揭曉 胡旋舞抱評審團獎
5月電子期跌10.35點 金融期跌16.8點
員警包庇電玩店 判刑8年
氣候變化大 北縣百日咳拉警報
歐美拖累 台股7700點失守
江丙坤：福建已成台商積極投資的好地方
泰紅衫軍：得知解散國會日期就回家
拉艦案仲裁 外長盼不影響台法關係
派遣職缺潛力大 年增151.8%
調查：約1/2南韓青少年對生活不滿
拉艦案 綠促查不法佣金流向
福隆沙雕賽 徵「沙手」
持棒毆人致失明 判賠300萬
法國人居高雄 倡亞太兒童人權
藍擬律師函 盼公開查核興票2.4億
寇乃馨有喜？黃國倫要陪減肥
蔡勳雄:台北房市投資客近3成 明顯偏高
捐血把關疏漏 衛生署遭糾正
社科院報告：大陸房市調控應堅持「維穩」
土芒果產季到 南縣採果樂
三大法人賣超台股255.15億元
魚鱗癬患者易遭排擠 盼社會關懷
是阿Ｑ或真抗壓? 大陸網路興起「零帕族」
西安碑林拓本 贈送中台禪寺
荷蘭羊流感頻傳 衛署籲注意
黨營事業處分 國民黨切割標售
大掃黑 逮8治平對象
瑕疵除濕機召回 透過小朋友宣導
台灣攝影家鏡頭下的世博(三)
台灣攝影家鏡頭下的上海世博
屏東愛文芒果 郵局可訂購
中共：金正日到訪 一定熱情接待
仰德高球賽 林文鴻129桿躍第1
李大釗致胡適函 管窺「新青年」分裂內幕
新台幣兌美元貶1.4角 收31.600元
染敏太陽能電池效率獲突破進展
世界公平貿易週影展7日登場
台股大跌233點 陳沖：國際連動
深層海水當冷源 培育洋桔梗外銷
4月外匯存底3575億美元 續創新高
存保賣昆明街大樓 海霸王10億得標
漢城華僑中學62屆校慶 朝國際化邁進
夫姓「操」兒如何取名？武漢妻子鬧離婚
汶川強震兩週年 逾3千名災區婦女再懷孕
中國捐一億美元 助非洲在上海世博建館
4月物價年增1.34% WPI年增9.09%
毛治國：豐丘明案有新事證 擬重啟國賠
預購沒到貨 業者應支付另購差價
北二高走山 馬英九盼速審地質法
特殊需求類科免學費 吸引低收優秀生
母親節懇親 親情洋溢澎湖監獄
「北京人」遺址 將亮相世界地質公園
香港多個政黨杯葛立法會補選
花蓮2死囚情緒穩定 等待釋憲
胡錦濤將訪問俄羅斯 出席慶典活動
闖國道被撞死 家屬指標誌不明
NCC：限制級非不限 尺度可討論
老飯店再造 背包客最愛
第2家MIT示範店 高雄多家量販爭取
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
防癌公約 耕莘醫院發起連署
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣外匯存底3575億美元 全球第四
運毒抵債 闖關被逮
亞洲定向越野賽 中華共摘2銀4銅
楊秋興允為菊輔選 沒規劃當副手
首家外商第1上市 IML擬5/18掛牌
長興財報烏龍 立委要求重罰
中國明年將發射「天宮一號」太空實驗室
周恩來親屬將來台 出席全球黃埔論壇
NCC：電視重播率 擬列評鑑換照指標
日本動漫風靡 杭州出現「女僕咖啡廳」
縣市競增英語課 立委憂變軍備賽
2009全球IT服務營收年減5.3%
福州盼成兩岸文創先行基地
南歐債信拖累台股 投信看好基本面
4月底上市股票平均本益比18.01倍
19婦孺受害 印度殺人魔難逃2度定罪
高市2高職染毒 教局下猛藥
雙溪土石坍 活埋2山豬
上海世博 首批海路遊客 自日本抵滬
美元避險需求 新台幣重貶1.4角
飲食男女籌拍續集 尋求金門縣府合作
嘉義33.4度高溫 民眾忙防曬
中國大學生就業 平均起薪人民幣2116元
希臘雜音打擊 外資賣超逾200億元
電宰業陳情 協助方案再議
吳揆允202廠開發 兼顧自然生態
立夏蛙不鳴 夏季雨水多
疑違法土葬 檢調搜索浙江同鄉會
繁星點點 墾丁珊瑚將大量產卵
內思高工成年禮 闖關轉大人
MIT精品館愈大愈好？經部考量坪效
教部：三限六不若入法 政策動彈不得
魚肉鄉民 新埔鎮民代表落網
北市3警涉貪 14人記過調職
打丙等3% 立委：簡任官優先
為珍作偽證 羅太太緩刑
朱立倫遷籍新北市 會進住新居
美國反對部隊移駐德之島 鳩山內憂外患
馬總統會韓國議員慰天安艦
世博各國場館 冷熱差異大
西部沿海水母遽增 勿觸摸防中毒
4月物價溫和上漲 暫無通膨壓力
殺警嫌再審前出國 曾勇夫：無法拘束
三螢一雲 微軟開發平台明亮相
黃小晶端牛肉 宣布對台10項先行先試措施
釣鑰行竊 怪賊遭逮送辦
高公局：增ETC車道 不影響人工收費
香港打工皇帝 年繳薪俸稅9100萬元
98歲阿嬤 拉拔7子女
綠委指喝賣台酒 吳揆：我喝愛台酒
陳偉殷又挨轟 苦吞4連敗
轉移性乳癌難治 新藥嘉惠低收者
警破暴力討債集團 逮12嫌
人力調查 中部企業愛用本地生
未保障外勞人權 苗縣府遭糾正
增ETC車道 消基會批強迫裝機
調查局銷燬毒品 海洛因仍居冠
上海世博會非洲聯合館 台灣人參與設計
中國大陸政協副主席厲無畏參觀台灣館
基隆掃黑 治平對象在列
中國有1.55億人用手機閱讀
東森得易購要求國賠 NCC不置評
深耕海西 富邦金與閩簽5意向書
研究：晚上睡不到6小時 小心提前入棺材
痞子誰演 導演坎城揭曉
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北二高走山 金山鴨肉商機飛了
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外資4月淨匯入46.3億美元
楊志良：二代健保費基 捐款不扣除
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精障男逃離醫院 回家開瓦斯鬧自殺
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桃捷綠線難過關 自償率太低
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房產消費糾紛 仲介業占近6成
逛世博非洲聯合館 人文勝於高科技
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專家：汶川地震災民心理重建 還需10年
豬哥亮罩門 豬頭不准動
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總統：捍衛主權應拿出自衛決心
等了2年 台東兩岸包機夢成真
兒科普遍虧錢 專業醫師恐流失
上海世博第5天：下雨降低觀賞熱
名伶魏海敏 挑戰流行歌
蔡英文指WHA參與倒退 外交部否認
溫家寶：鐵腕淘汰落後產能
朱立倫：台股基本面好不必悲觀
出手穩物價？經建會：先解決失業
大陸高爾夫球場愈蓋愈多 當局要查有無違規
汪傳浦被凍款 疑2.6億幻象佣金
對流雲系旺盛 中部山區大雨特報
失業問題缺長期對策 政院遭糾正
外資賣237億 投信：短線整理
達欣驟死戰突圍 率先晉決賽
林心如不當格格 升級當皇后
閩台先行先試 福州基隆對接 建快捷走廊
UPS與阿里巴巴結成戰略聯盟
總統致電吳揆 查緝大陸偽貨
希臘引二次海嘯？經建會:言過其實
興農換洋投 艾力克頂替格林
大陸發佈首份海西金融旅遊消費信心指數
行政院加強打擊大陸偽劣商品
SBL執法尺度挨批 裁判：絕無偏袒
乾旱地區新希望 利用雷射刺激降雨
客家好親近 獲選台灣10大廣告
新一代設計展 尋人才助就業
政策雖做空 分析：中國房價下跌可能性不大
火山灰續南飄 英國與愛爾蘭更多機場關閉
APEC資通訊小組會議 明台北登場
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勞資爭議案被糾正 苗縣府喊冤
中市汽車旅館槍殺案 主嫌落網
八里貨車閃機車撞民宅 3傷1命危
陳松柱疑違規領酬金 台灣金聯要追
探空7號火箭實驗 完成發射
林英傑好投 興農屠獅
裕隆扳倒璞園 將與達欣爭冠
希臘危機有擴散之虞 歐元貶破1.29美元
謊報爆裂物 男子遣返台
慶祝泰王登基60週年 紅衫軍也共襄盛舉
郝慰民博士專訪 勉青年學子不必挑熱門科系
國際記協致函中國領導人 促新聞自由
日媒稱美公開核彈頭數量 意在向中國施壓
DPP高雄市長民調出爐 陳菊0.5892勝出
陸生來台「三限六不」入法 教育部反對為哪樁？
公投若否決ECFA即中止 經濟部長掛保證？
馬英九:「never」是說給美國人聽的
歐洲議會"針對台灣恢復死刑執行聲明稿"全文
順德投資5億生產異型材加工 南投縣長表歡迎
希臘總統承認 國家瀕臨絕境
韓召見中國大使施壓 專家批干涉中朝關係
世博開園第五日 入園人數銳減至7.88萬人
索海盜劫持俄油輪 載有8萬噸中國原油
金聯：未繳回股市獎勵金 將追訴
立委憂行政法人成老人安養中心
善心仁者無懼 陳樹菊不再歹勢
中華孝教善業總會 跨國模範母親表揚
兩岸著名油畫聯展 展出王克舉油畫作品
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股持續下挫 債務危機纏繞不去
陳樹菊：中央公園風景漂亮 但馬有點嚇人
謊報爆裂物華航乘客 凌晨2萬元交保
國際原油持續重挫 歐元等同崩盤
國際金價反彈 避險需求支撐 鎳價大跌11%
遊歷「大蘋果」 陳樹菊還是愛台東
美股續挫 債務危機主導消息面
火山危機再起 駐比代表處全天候待命
歐盟經濟將緩慢復甦 財政赤字仍偏高
傳巴西司法處長與華人黑幫掛鉤
「灰」之不去 蘇格蘭與愛爾蘭機場延長關閉
敵不過網路租片 美Hollywood Video將關閉
希臘債信危機惡化 歐元貶至14個月低點
梅雨鋒面近 防大雨雷擊
歐盟：英今年預算赤字將比希臘高
台股開盤下跌0.63點 為7696.27點
江西長髮女 25年髮長2.5公尺
楊志良投書加媒 籲世衛同意台參與更多活動
金正日訪中 南韓施壓 大陸學者不滿
經濟部組查緝大隊 抓大陸仿冒品
專家：希臘違約對歐元焉知非福
新台幣盤初升破31.6元
兩岸當代藝術大展8日上海登場
科技犯罪日新月異 iPolice時代來臨
台灣佳能在江西建數位相機生產基地
重慶遭龍捲風襲擊 6人死亡
金正日與胡錦濤會談 內容未公開
IMF：南韓人均所得2015年勢難突破3萬美元
金融反彈 台股量縮小跌
高市大都會酒店火警 灌救中
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新瑞都案更1審 劉泰英判10月
非洲一盞燈 總統盼照亮友邦
化解滿壘危機 倪福德中繼無失分
中國長假結束 BDI指數小漲27點
信用卡搶市 申辦貨比三家
大陸導演馮小剛5800萬在港購房
金聯：陳松柱不當得利依法追訴
高市大都會酒店火警 無人傷亡
上海官方否認保留5個外國自建館
大陸人體器官買賣 供應者被豢養、剝削
中國最牛山寨局長 高調葬情婦露餡才被捕
美加僑領齊聚芝加哥 籌備建國百年慶祝活動
幫陳樹菊提詞 外交部：善意幫忙
泰國總理確認9月15日至30日解散國會
高市飯店火警 無人傷亡
台商昆山建媽祖廟 香火自台灣引進
依中產階級新定義 印媒：印度1個也沒有
背兒帶特展 喚起幼時記憶
保護鯊魚 香港少數餐館提供無翅婚宴
國科會春季演講生物多樣性
陸生三限六不 藍綠僵持
避險資金流入 金融股獨紅
本土社團援扁 扁媽8日上街頭
助人不打烊 生命線募志工
受刑人納健保 衛署：執行不易
徵文惹議 銓敘部：委外公正評審
劉兆玄：大陸之行單純文化交流絕無政治因素
兩岸快捷走廊 榕台3小時 平竹2小時
腸病毒拉警報 南市停課班級增
台16線小林村便道事故 重啟國賠
北市查預售屋契約 10建商7違法
進口茶葉磁磚石材寢具全面稽查
毛治國：國道安全監測 必要時封路
立院初審 援外若損國家利益可求償
褔華長春苑疑違規 北市府稽查
防檢局：3月禽流感 判定低病原
金門飛安大使 黃懿萱最佳人氣
環署：16處加油站污染超標
初選失利 楊秋興將赴美
新台幣兌美元中午小升1分
赴台遭推倒 張銘清：年輕人犯錯應被允許
運將減重有成 身體更健康
連勝文辭悠遊卡董座
5月監視器電視面板價跌
外交部：衛生署長出席WHA 非附屬中國
母親節前夕 扁媽：吃不下睡不著
公立學校教職員領月退 擬採85制
防救災演習 北縣投縣宜縣分獲第1
立院初審 天然氣事業不限1區1家
APEC電信會議登場 WiMAX成焦點
深層海水降溫 促進開花又省電
嘉惠世足迷 南非推特別簽證
持美工刀割傷婦人 男判刑6年
驅動IC廠醞釀漲價 反應成本
貪財男淪勒贖共犯 判刑9年
高市酒店失火 陸客驚魂
印巴再傳間諜案 印陸軍少校遭逮
楊志良：爭取以國家名義參與WHA
台股收盤跌117.42點 為7579.48點
股市獎勵金爭議 陳松柱：司法解決
幫陳樹菊提詞 外交部：做該做的事
搶救「台灣獅」 盼全運會保留
WiMAX與LTE之爭？何薇玲：假議題
北京台灣街將啟用 鄧麗君五桂樓掀「台風」
台北股市震盪走低 跌117.42點
兩岸合辦漢字藝術節 劉兆玄應邀北京揮毫
NBA太陽多點開轟 再拔馬刺
5月台指期跌76點 逆價差0.48點
傳賓拉登藏身伊朗 健康且生活豪奢
韓體育醜聞懲處 教練永不錄用選手禁賽3年
政府舉債上限 擬下修為GNP39%
兄弟召學生暴力討債 全送辦
申請回台第1上市 奇景擬改發TDR
5月電子期跌3.95點 金融漲0.6點
5都提名 蔡英文：不必太焦慮
跌117點 台股失守7600點
電梯故障房間停電 星濱海灣金沙狀況連連
拉艦案 監委緊盯海軍追錢
托育費高 6成媽媽很辛苦
報紙牆展創意 廢棄材料再利用
落雷 貓纜暫停營運
飯店深坑拓點 周錫瑋：北縣是寶藏
建商:支持平價住宅 區隔市場
立院初審 大學附中校長可外求
重慶風雹雨災 傷亡增至178人
張春賢兼任新疆生產建設兵團第一政委
未成年奉子成婚 10年內離婚比例高
三大法人賣超台股151億元
大東山接手 澎湖水族館重新開張
強盜性侵女性友人 男子遭起訴
內蒙貧困縣舉債60億造新城 爛攤子無人善後
遊子感恩返鄉列車 吳揆任列車長
綠委籲黃世銘 速辦藍特別費與拉案
正妹加沙雕 福隆海邊迎夏
珍惜媽媽 最佳母親節賀禮
北美生技展 張進福率團參與多項活動
平埔族投訴聯合國 孫大川盼溝通
劉兆玄：兩岸只要交流就能互相融合
海普瑞盤中躍居新股王 李鋰成大陸首富
宏達電4月營收180億 創新高
劉兆玄透露大陸將獻抗戰巨畫慶祝辛亥百年
午後豪雨 中山高三重段2車禍
美太平洋司令：中國軍力成長將影響區域安全
曾蔭權呼籲民主派支持政改方案
陸股重挫 跌幅超過4%
仰德高球賽 葉偉志3桿領先
新台幣兌美元貶1.49角 收31.749元
淡海新市鎮標售 只標脫1筆
中日韓三國自貿區 聯合調研啟動
翡翠水庫濫葬？水利署：水質安啦
卦山花火節 彰化大佛週末秀
希臘流血衝突 恐危及經濟命脈觀光業
防颱兼拚經濟 總統今年不訪非
男砍傷前妻女兒 心臟病發昏迷
運將血壓飆 隧道內翻車
台閩旅遊合作簽協議 今年逾12萬人赴台遊
自鄰國再入境 印度觀光簽不必等2個月
校園就業博覽會 教面試妝扮
中部以北及金馬澎豪雨特報
處分金換新鞋 原民少棒推手
Google新搜尋 更智慧更在地化
福建湄州島慶祝媽祖誕辰 兩岸信眾共祈和平
抹香鯨擱淺高美濕地 生命不穩定
盧建順赴美 皮開肉綻不畏苦
幫派夜市占地為王 警逮4人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
香港女病人感染新流感危殆
貨車報廢15年 竟遭催繳燃料稅
電話省親 收容人兩樣情
敦睦艦隊5/9訪蘇澳軍港
落雷停止 貓纜恢復營運
時機敏感 中國外長將出席中日韓外長會議
七彩湖盜獵橫行 長鬃山羊命嗚呼
陸團釋利多或炒作？陸委會關切履行情況
大學太多 總統：不得已才考慮退場
金門料羅迎媽祖 全台歷史最悠久
專家：低估3月禽流感 後果堪憂
聯合國報告：台灣今年經濟成長率4.5%
媒體交流 中視授權陸媒播節目
貶1.49角 新台幣31.749元 1個月新低
台聯推ECFA公投 徵萬名志工
生命線志工 徬徨無助好幫手
台南盆地海域震測 國防部建議西移
北北基明年擬合辦高中職免試入學
海旅會7日掛牌 陸委會平常心面對
陳樹菊腳傷未癒 休息是最好禮物
王芷蕾當官夫人 拚愛心成工作狂
更年期不適 熟女愛求偏方
抓陸貨仿冒MIT 鎖定成衣寢具
硬上小黃維德 江美琪下床腿軟
兒疑受虐 社會處協助安置
吳敦義盼6月上旬簽ECFA
超尷尬 北市男女共廁94座
失落的二戰片段 鄭弘儀力荐
連勝文辭悠遊卡董座 郝邀年底相助
沙隆巴斯高球賽 曾雅妮暫居第3
中國本季消費者信心指數3年來最高
高縣查扣黑心偽禁減肥藥
中式英文標示貽笑大方 上海推淨化引爭議
高污染潛勢加油站 中油：會改善
星6月舉辦機器人大賽 台灣等40國參賽
賭場包庇案 北檢拘離職員警
台灣客遊世博 輕鬆兌換人民幣
美計畫發行780億美元長期公債 規模縮減
法廣再登台 鄭明勳讚台灣媳婦
莫拉克災後 墾丁珊瑚礁覆蓋率少3成
周湯豪荷包空空 比莉偷塞錢
大搜索 扣偽藥60餘萬顆
套招塑口碑 黑吃黑牟暴利
花蓮大陸包機 傅崑萁促定期航班
新市鎮工廠建蔽率 放寬為70%
台灣獅國際接軌難 傳承靠政策
聖豐億號漁船 密克羅尼西亞扣押
劉兆玄：孔子學院與中華文化不能劃上等號
普天間基地遷移案鳩山難解 祖墳還被噴漆
孟買恐怖攻擊倖存槍手初審判死刑
外交部：參與WHA 符合尊嚴自主
康乃馨沒漲 1把百多元
財劃法初審 新北市統籌款增最多
青輔會：青創貸款簡便 無需代辦
金廈雙門影展 侯孝賢看上金門
防淹水 高市加設滯洪池
西港鄉長貪污79萬 判刑203年
受刑人將納健保 保費誰付未定
全教會批85制 未來只剩代課老師
最佳生日禮 信盼入圍金曲
一銀永豐銀內控不實 金管會開罰
舞台劇展翅 講台語嘛A通
報考導遊學歷 擬改限專科以上
高中第二外語 增印泰越語
撒隆巴斯盃高球賽曾雅妮首日暫居第3
住陋室 新埔老榮民捐百萬
政府設行政法人 增訂董監退場機制
聯合國經濟學家：簽ECFA有助台灣經濟成長
台玻斥資20億 彰濱蓋節能玻璃廠
馳騁七彩湖 重機族送辦
台旅會北京辦自由開放 當地人感新鮮
聯合國預測菲國今年經濟成長 3.5%
林志玲力挺 送台灣囝仔看法網
淘寶網登台 標榜低價及中國特產
墾丁3新紀錄種珊瑚現身
吳揆：ECFA決定權在人民手上
鄒族部落重建 徵選識別標誌
火山灰散了 英國與愛爾蘭機場重新開放
世博南非館開館 熱舞秀世界盃熱身
高中職五專免試入學 錄取率近1成
高市一卡通 議員盼能小額消費
運將抗議豐田 和泰汽:火燒車是個案
2.2兆郵政儲金可望投入公共建設
海旅會台北揭牌 邵琪偉率團來台
經部補助電子書 開拓國際市場
西港鄉長涉貪判刑 將停職
首季上市公司稅前純益 年增11倍
抗告駁回 扁續羈押
台灣系列指數成分股 華映除名
福建省長訪友達 未談投資採購
自閉兒挖鼻孔 師罰鼻屎塗臉
呂秀蓮：3不3要 突破男性政治傳統
世博懷石料理要價每位3千人民幣 預約爆滿
退出政治江湖後 劉兆玄只想做回自己
聯陽禾瑞亞擬增資 引進策略夥伴
文化總會：抗日畫展純屬兩岸民間交流
星巴克茶太燙 美國女子告上法庭
劉泰英涉侵占台鳳獻金 遭判10月
陳松柱路線 台灣金聯全面喊停
票房好秀比基尼 小鎂喊有信心
美加旅遊 防蟲咬傳染萊姆病
跆協翻盤 鄭大為保住裁判資格
海基會：接待大陸訪賓預算均有控管
陳松柱風波 財部:土銀加強監督
星投資機器人產業 7成學校設相關課程
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除籍者回國加健保 將需等183天
南歐償債高峰 亞股成資金避風港
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失業給付初次申請 降至萬人以下
A健保案 高醫寧繳罰金且重新評鑑
前營建署長批都更 北市：對方誤解
賴雅妍楊千霈 為教戲惹尷尬
歐債疑慮美元獨強 台幣短線趨貶
美鈔案 馮滬祥須登報道歉
洪福案 翁大銘判2年定讞
法國防部承認拉艦賠償金7成需國家支付
上海世博安檢重於便民 遊園交通大不便
菲總統大選民調 艾奎諾3世擴大領先
桃園機場扭頹勢 今年旅客可望創新高
試院修考績法 人事局：高度認同
星2反對黨擬結盟 爭下屆大選國會席次
墨西哥軍隊搗毒窟 起出槍械鑲鑽鍍金
泰總理宣布9月解散國會 紅衫軍還不撤
航空客運成長 兩岸航線居功
不滿跆協決議 鄭大為將訴諸法律
全大運羽球賽 國體大奪3金
藍5都提名 大台南人選月底決定
命理師強吻女學員 判1年
居高思危 4月台灣投資人信心略跌
象無力搏熊 葉丁仁苦吞11連敗
台灣今年GDP 渣打上調至5.9%
郵政儲金投入公共建設 交部樂見
土樓神韻開演 北縣飄福建風情
鼻屎塗自閉童 醫師：不良教例
研究：和人類一樣 黑猩猩會搖頭說不
台灣之愛 友邦燙傷童來台治癒
前少棒國手炒股 一審判9個月
英大選決勝日 3政黨領袖投票爭執政
扁：陳致中若當選 會配合民進黨團
知名芋頭酥公司 疑爆父子爭產
越光米負責人重婚 元配獲賠
菲2熱門副總統候選人都曾訪台
台灣人騙台商 大陸判無期徒刑
台中福州產業合作論壇7日舉行
俄官員見過外星人？ 議員請總統查清楚
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威力彩頭獎1人獨得4.3億
女子跳河 多處瘀傷無大礙
睽違14年 日重啟「夢幻核反應爐」
法蘭瓷徵設計新作 前進巴黎爭光
林岳平演劇場 獅苦勝牛
香港一週內20名H1N1流感病患留院治療
郵局發行利瑪竇紀念信封
史豔文40週年典藏組 郵局明代售
龍王祭 鹿港龍舟賽揭序幕
謝母恩 屏東枋寮藝術村獻禮
屏東農產中國夯 縣府組團促銷
試院人事資料庫整合平台 5/10啟用
牙體技術人員 專技高考及特考10/30舉行
中日調查船互追 日外相召見中國大使抗議
幫阿菊姐提詞？紐約辦事處政治組長澄清
提詞風波 陳樹菊：話都是我自己講的
沒看到世博開幕就摔傷 馬爾它總統返國
Google「改頭換面」 給你「顏色」瞧瞧
加台商二代產業交流團 參訪Taiwannews
「媽咪、我會做菜了！」 憨兒送給母親最棒的禮物
俄軍成功解救被劫油輪 索海盜遭擒1人被打死
提升工廠留駐意願 內政部放寬建蔽率
微軟「三螢一雲」開發平台 在台上市
櫃買市場業績發表會最後二場 5月11日電子科技產業壓軸
全球股市大跌 新台幣走貶
日本外相召見中國大使 抗議東海「跟踪」事件
中國通訊設備 在印度遭封殺
大台南賴清德出線 跌破大家眼鏡
初選失利 蘇煥智坦然許添財陷長考
深圳恢復「限外令」 台港澳人士買房限一套
中國4月愛滋病死亡698例 居傳染病死亡之首
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股連三挫 主權債利空持續肆虐
避險需求推升 金價漲破1200美元
道指盤中狂跌近千點後反彈
國際原油持續重挫 最低74.58美元
英國會大選 無政黨勝選過半
小孩玩具衣服交換 波特蘭環保媽媽省錢有方
道瓊一度狂跌千點 恐慌殺盤湧現
穆迪：希臘危機若擴大 英等歐洲評等受損
268公斤漢堡 多倫多烤肉師傅烤破紀錄
巴西減少焚燒採收甘蔗
Nasdaq取消所有較暴跌前漲挫逾60%交易
英大選工黨先拿下8席 保守黨最具勝面
中部以北及外島大雨 防雷擊強陣風
馬總統專訪談話 薄瑞光：有人習慣性過度解讀
尼爾森：台灣消費者信心指數全球上升最大
領完時代英雄獎 陳樹菊：繼續作自己
台東人看美國 陳樹菊：人多車多房子多
台股開盤下跌186.21點 為7393.27點
日股一度大跌逾400點 今年以來最大跌幅
美股洗三溫暖 白宮：對全球金融體系有信心
NYSE營運長：美股暴跌驚魂 電子交易釀禍
美股狂瀉 羅傑斯：正常修正稱不上恐慌
Pimco執行長：希臘危機延燒全球
韓媒：天安艦沉沒是北韓一手策劃
國際文壇呼籲朗誦詩文悼念北京六四事件
海爾宣布與台灣友達攜手設後段模組廠
聯發科4月業績歷史第3高
數萬選民無法投票 英大選結果恐遭質疑
南韓調查團：天安艦是魚雷炸沉
旱情加凍災 大陸蔬菜快要比肉還貴
買票衝突 北京清大學生與北大教授互毆
中央氣象局氣象報告
穩定股市 日銀提供2兆日圓緊急資金
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
經濟復甦力道增強 美初申失業救濟連續下降
台股大跌 吳揆：政府不可能伸手
甜心黃湘怡 拆解巧克力美味玄機
台股營建股跌最重
美股重挫台股開低 盤中跌幅縮小
美股盤中狂洩 投信：以為看錯了
獎學金增忠誠條款？蘇俊賓：未定案
投信：台股短線可能反彈 壓力仍重
黃復興主委交接 馬英九下達輔選令
總統談ECFA：貿易是台灣的生命
大陸以假離婚應付新的購屋貸款政策
福建省長興大取經 觀摩產學合作
調查：星經濟復甦 3大行業加薪
香港平民英雄舉殯 靈柩獲蓋上區旗
中國正式公佈金正日訪中
020字頭電話資訊收費 小心勿上當
里昂證:賣壓重 歐元貶衝擊電子股
朱立倫：房子整理好後遷居三重
陸生來台法案付委 下週分2天審查
投顧:美股傳錯帳大跌 不必太擔心
金控連結稅制爭議 要與財部溝通
101年有機農業面積目標5000公頃
北二高走山 邊坡裂縫滲水關鍵原因
3限6不 私校：陸生家長憂歧視
民進黨大台南市長初選 賴清德勝出
北市助妳好孕 豪宅稅支應1/3
美股大跌 雅虎谷歌財經新聞網頁變慢
美Formspring網站匿名問答 頻傳網路霸凌
歐銀以拖待變 希臘危機加速蔓延美國
花蓮腸病毒蠢動 5月初4班停課
紐時：AIG換顧問 高盛下 花旗美銀上
藝文看板 京劇賢淑的母親表恩情
敦睦艦隊訪基隆 少校姐妹花受矚目
美元趨穩 新台幣中午升值3.9分
慈濟44週年 鑑真大和尚首映
豐丘案重啟國賠 家屬憂緩不濟急
美股狂跌 投資人驚呼連連
楊進添：修法前 台灣仍有死刑
抹鼻屎罰學生 吳清基：不配為人師
劉兆玄將赴上海世博 劉國松畫作贈韓正
電磁波危害人體 環團提醒防範
邱淑媞經驗談 篩檢乳癌別自摸
劉翔腳傷反覆 將接受中藥秘方治療
債務人跑路 銀行不能先向保人追債
B流感正流行 校園爆群聚感染
胡金龍連2場安打 林哲瑄2保送
警政司法慢半拍 消弭家暴加把勁
台股開低走高 鋼鐵股點火助陣
陳樹菊赴美 總統：彰顯台灣核心價值
流音中心 高市拒6億自償經費
亞泥收購武漢鑫淩雲水泥股權
NBA魔獸染血抓鷹 魔術2連勝
初選勝出 賴清德：爭取同志支持
慣竊持刀洗劫 重判20年
印媒質疑華為 中國間諜網絡一環
勞工安胎及罹癌門診 可請無薪假
保戶服務認證 業者簽合作意向書
助妳好孕育兒津貼 北市87%家庭受惠
育嬰留職 男性申請近2成
哈燒新片 備胎女王出頭天
台股收盤跌12.38點 為7567.10點
台股開低走高 營建跌勢收斂
南韓父母節最佳獻禮：體檢
二高基汐段 另有3處高危險區
山東腸病毒疫情嚴重 病例破2千
民進黨：5都打團體戰 證明執政能力
口蹄疫情擴大 日撲殺近5萬頭豬牛
台股開低走高 小跌12.38點
5月台指期跌76點 逆價差65.1點
陸生來台 學者促與承認中國學歷脫鉤
愛音樂也愛美食 鄭明勳下廚最幸福
邵琪偉訪台主持海旅會辦事處成立
5月電子期跌1.8點 金融跌17.4點
美對中國銅管徵反傾銷稅
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武漢「最牛司機」被重罰 1年違法135次
鼻炎數十年 臉扭曲鼻水狂流
福山藥用公園 陽光減碳效益多
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跌破年線後反彈 台股收小黑
郭泓志快投2K 久違中繼點
北京今天有點「台」 台灣會館台灣街啟用
保衛海疆防線 南韓改變策略擬以攻代守
雙生姐妹從軍樂 趣事一籮筐
吳揆妙喻ECFA 放最多雞蛋的籃子
非法賭風難遏 馬來西亞考慮開放賭球
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三大法人賣超台股128.67億元
戴老花眼鏡遭資遣？北市重啟調查
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台中福州交流論壇 胡志強：好起點
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希臘騷亂 浙江華商營業額驟減4成
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日月潭悠遊券省很大 4.4到6折
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美股暴跌 監管機關調查是否涉及非法獲利
慈母伴癱女 勞頓不喊苦
中國大多數官員少讀書 貪官尤其不愛讀書
遊子返鄉 教長籲感謝媽媽
總統籲孝親趁早 表達對媽媽的愛
開發加工出口區 公營事業可供地
幸福無礙 中縣表揚身障者母親
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鄧麗君音樂劇 上演交錯時光戀
掃帚狂毆家犬 重擊頭部痛倒在地
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洩密給扁 柯承亨一審無罪
上海世博觀眾破百萬 潛在遊客超過4千萬
史博館5月之星 指墨虎栩栩如生
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麗星郵輪定期航次 基隆開航
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沙隆巴斯高球賽曾雅妮躍居第2 晉級決賽
保水質 翡翠水庫考慮做截流設施
醫療外交 台灣援助西非2燒傷病童
軍統前天津站長住家改為中國首家諜報博物館
央行阻升 新台幣收貶1.01角
男子陳屍鐵道旁 疑被逼債致死
胡志強：與福建合作案很快實現
沙隆巴斯高球賽 曾雅妮暫居次
義大利巧固球比賽 中華隊奪牌機會高
新陸生到嘉義 少了活潑多了嚴肅
預售屋新制 政府不訂統一價
搶食筆電代工市場 偉創力徵才擴產
大陸觀光包機 花蓮縣府：商機大
普天間美軍基地遷至德之島 地方反對
滬指跌破2700 「壞情緒」依舊繼續
金酒人事大搬風 議員不滿砸杯蓋
朱立倫：新北市長若選上 做滿任期
4月出口旺 對中國出口比重創新高
獨木舟划進校園 中正舟公盃登場
民進黨南高初選 阿扁牌失靈
匯豐證券：台股短期向7200點測試
本周指數跌5.46% 網通股跌幅最輕
許添財動向 牽動賴清德選情
媽祖珍貴圖片展 鎮瀾宮展出1個月
阿斌咖啡味飄香 媽媽幕後功臣
總統：競技體育與全民體育齊發展
結合演唱會新型百貨 12月開賣
透天厝設電梯 高市放寬建蔽率
大陸抽砂船故障 金門海巡伸援手
上海世博開園第1週 拖鞋最暢銷
火山灰搗亂 創見營收創10個月新低
本周上市公司市值減少1兆多元
憶母 台美女強人現柔情
白冰冰當製作人 關懷老藝人
網路串連愛心 關懷弱勢婦女
華航長榮燃油附加費 下週陸續漲
半導體封測廠 4 月營收漲跌不一
世界盃機器人賽 開幕宛如嘉年華
曼谷旅遊警示調為橙色
高雄旅展登場 泰國不缺席
職業婦女兩頭燒 週僅48時陪幼兒
陸委會公布ECFA民調58.9%認對台灣經濟有助
經建會:歐債危機 僅間接影響台灣
狼師國賠程序未完 人本批煙霧彈
國道邊坡巡查 人力不足擬委外
軍訓課好好玩 雨中漆彈槍戰
與廠商鉅款往來 吳乃仁不起訴
國安會新人事 王郁琦諮詢委員
主廚上菜 請媽媽吃好料
仰德高球賽 詹益信逆轉奪冠
星展集團首季淨利增23% 但不如市場預期
婦人死諫司法 法部要徹查
兩岸特色鄉鎮交流 同嚐沙縣小吃
中國將加強對「兩高」及產能過剩行業查稅
談家暴挨告 藝人陳淑芳無罪
淡季不淡 出口成長看好
管家追憶 鄧麗君曾想當護士
車市復甦 裕隆日產徵才200人
海旅會台北辦成立 旅遊交流里程碑
小兩會上路 陸客來台邁向質化
歐洲觀點 死刑在政治和道德上都有爭議
美股錯帳 證交所管控券商下單風險
中國大陸多省遭暴雨襲擊 至少65人死亡
聽障女泳將謝宛錚 破全大運紀錄
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補助雇主托兒設施經費 彰化受理申請
動保團體網路搜索萬里持棍虐狗者
央行:發存單吸游資 等同調升存準率
就是愛偷錘 武漢公車沒輒 以磚代錘
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漁船起火沉沒 10人獲救
張平沼連任商總理事長
美股烏龍大跌是插曲 回現實看歐洲債信
何日君再來 揚名靠小鄧和盜版
4月外貿佳 經部看好第2季表現
香港外匯儲備全球排行第七
許銘傑明先發 苦戰杉內俊哉
寫新詩算數學 蘇子軒一把罩
美4月失業率升到9.9% 連續2月工作增加
駐日處：海試一號調查海域屬中華民國
202遷廠開發案 北市暫停都審
客貨量回溫 華航長榮4月營收報佳音
華南需求成長 台泥看好水泥產銷
投信:當週跌5% 次週上漲機率逾6成
7年來最乾 屏東用水撐到6月
母親打夜工背影 吳清基含淚回憶
賈慶林會見連戰
泉州台辦主任 偷百元保養品被逮
台泥:兩廣淘汰高耗能生產 水泥價難回
遊台進入旺季 南京增花蓮和台東往返包機
60億滯陸 5大航空求援
邵琪偉：兩岸年底可磋商陸客配額
36年首次英大選無政黨得票過半 首相難產
民間投資旺 面板全年投資1974億
謊稱情報人員 5年騙上億
台灣再獲邀參加WHA 邁向國際主流分水嶺
國道走山究責 監委2月內提報告
白茸基將率南韓親善團晉見馬英九總統
美4月失業率再度接近2位數：9.9%
泰紅衫軍擬10日結束示威 黃衫軍要求戒嚴
女師男生不倫？北縣：屬實就解聘
原訂安排會談 印巴外長推遲致電聯繫
因應低碳 中國「綠色投資」比例為14.5%
總統關切202廠案 10日視察
擴大台商商機 華新南京打造台灣名品城
SBL冠軍賽 裕隆險勝開紅盤
首相難產 英女王保持政治中立不介入
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單局灌7分 暴力熊撂倒興農
商務客易地辦證 觀光局盼陸開放
北市槍響 男子中彈不治
宋時選行事謙遜 被譽台灣歐吉桑
3年224億歐元 德國會火速批准對希臘金援
菲國外匯存底 4月底創新高
信心不足 美股盤中又重挫
金正日訪華 中國官方遲五天才發佈
殘骸有火藥反應 天安艦確認遭魚雷擊沉
金融時報：美股大崩盤 市場人士嚇呆
藍大台南人選 郭添財李全教擇一
刻意壓低利率？ 台灣央行否認
違章建築要繳房屋稅
蔡英文：不擔心許添財脫黨參選
《桃園國際機場運量已明顯恢復成長》
利瑪竇神父逝世400週年
全球暖化研究專家郝慰民博士至北縣府開講
創新產業競爭力，提升台灣新價值
余光中、王文興周六紀州庵新館對談
中央社當家主播校園走透透 主播與您相約在臺大
中國首次選出 2名女太空人
汰不適任法官 司法院推法官法
華航乘客稱有槍 美警偵訊
挺扁遊覽車赴看守所 警方虛驚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
推動美台關係 袁健生獲頒榮譽博士學位
歐股重挫3.9% 債務危機持續醱酵
紐約原油續挫2.5% 最低74.51美元
國際金價逼近歷史高點 銀價大漲
美國消費信貸增加 民眾對景氣復甦趨樂觀
打破僵局國會奪執政 英政黨出招尋盟友
美股持續下挫 週跌幅1年多來最大
金正日願恢復六方會談 美指行動勝於空談
FAPA：美友台眾議員提案要求美台洽談FTA
故事登上大銀幕 陳樹菊：沒有興趣啦
健康不佳 逾半數巴西病患沒錢治療
雨勢漸緩 母親節局部短暫陣雨
金融業困境 難靠調升利率改善
MIT產品 網路電視購物買得到
馬總統就職兩週年 加台國會友協致函申賀
承認教廷大學學歷 王豫元鼓勵台灣民眾進修
助婦女創業 總統：買釣竿也教釣魚
中國打房希臘風暴 鋼價暫受壓抑
胡錦濤啟程赴莫斯科出席慶典活動
媽媽辛苦了 買屋多思量
泰國變性人選美 20歲大學生娜拉達封后
4月工作成長驚人 加央行升息壓力高
AOC艾德蒙擬在巴西瑪瑙斯設LCD廠
中國10月發射嫦娥二號衛星探測月球
香港議員參觀世博 民主派議員同行
閱讀阿母 五月書香動人心弦
聖文森國會決議支持台灣參與世界組織
孟母難為 不吃不喝逾4年買學區宅
中國傳統智慧周易成為大陸官員學習內容
蔡康永出書教說話 眼看對方逼真言
廣東暴雨成災 80餘萬人受災12人死亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
第1季火災676次 下降趨勢
桐花美藍鵲聚 永定校園詩情畫意
韓報刊登對比照片顯示金正日蒼老模樣
小眼睛 洪秀柱憶母情難忘
母親節前夕 蜜雪兒：三代同堂真幸福
蔡英文：只談ECFA 國家基石流失
湖口1科技廠火警 無人傷亡
北市小一新生14校額滿
發展觀光業 香港啟德郵輪碼頭簽約興建
國際工具機展登場 貿協盼台商回流
首屆桐花文學獎 逐夢客庄開跑
1夜3怪火 台東凌晨不平靜
20萬美元太空遊 台灣3對夫妻報名預約
星中華總商會會長：赴台考察學到不少東西
追思鄧麗君 海內外歌迷齊聚
返鄉過母親節 高速公路現車潮
布政使司文物館重新開館
上海世博俄羅斯館 進入童話世界掌握新科技
特3號道路通車 胡志強：助中市經濟
政要追思宋時選 總統出席頒褒揚令
印度國會議員：期盼強化台印傳統情誼
吳清基：腦力與創意從小培養
國際原住民族影展 多元文化躍銀幕
欠賭債 婦人車內燒炭輕生
尼泊爾毛派結束大罷工 28日前繼續抗爭
創造就業機會 吳揆：吸引廠商投資
上海世博園區 恍如置身國際機場
總統就職2週年 加台國會友好協會致賀
死刑存廢 立委擬提議公投
世博台北館舉辦「愛上鄧麗君」活動
紅十字日 總統推崇聞聲救苦精神
母親節 蘇治芬為長者洗腳
沙隆巴斯賽 曾雅妮暫居第4
長老教會追思葉茂竹
校園流行lipdub 台大人Hey
歡度母親節 愛滋阿媽點頭多謝
鄧麗君歌聲 串起跨世代情誼
零售業減促銷 辦卡務拓商機
重啟第3天 日本文殊號核反應爐達到臨界
獲贈台灣梅花鹿長鬃羊 大陸準備就緒
台灣百名優秀學子獲邀觀賞世博
高雄漁船疑海盜挾持 啟動救援
陳鴻文吞2連敗 羅嘉仁列傷兵
傳中國擁有新型潛艇 可能是漢或商級改型
國民黨：拚輔選暫減兩岸交流
湖南大暴雨169萬人受災
學者：如中國接受兩岸主體性將是台灣獲勝
NBA太陽末節狂轟馬刺 聽牌
東協擬2015年開放天空 印尼有異議影響計畫
亞洲口蹄疫升溫 防檢局加強防疫
剉冰舞助陣 阿雅陪病童過母親節
大學生肚挺西瓜 體驗媽媽懷胎苦
媽媽辛苦了 愛奇兒爸爸歌舞感謝
老公獻吻 陶子當媽真幸福
大陸維權律師唐吉田劉巍執照遭吊銷
台鐵定期票價6/1調降
職場媽媽2度就業難 7成5薪資減
日產汽車在廣州設立全球最大生產基地
近3月首例 國中生新流感死亡
可口可樂在世博會拉開125歲慶生序幕
舊金山僑界表揚陳樹菊是「婦女之光」
中市就博會 求才若渴
孟加拉台商製鞋中心成形 群聚續保競爭優勢
國家音樂廳鷹架倒 7人送醫
隊友安打不連貫 許銘傑完投敗
負面報導國家電網 大陸商務週刊遭勒停
明確內線交易 法部檢方不同調
滬深股市市值1週蒸發人民幣1兆1千多億
城鄉禮讚嘉年華 500攤展特色
國光石化環評 吳揆：會更積極
林義雄台中行腳 要公投ECFA
氣候變遷 郝慰民籲關注雨量不均
吳寶春淚謝母恩 心型麵包分享愛
聯合科技收購ASAT東莞廠 營收突破10億美元
砂石車撞店面 婦女命大閃過
女子攜子燒炭 警及時勸阻
反美牛社團結合學子 公投連署大告急
暴風雨肆虐中國南方 死亡失蹤至少79人
宣傳ECFA 馬總統籲告別鎖國
湖北利川煤礦今災變 至少10人死亡
朱立倫：打造新北市 好居好打拼
母親節前夕 台中家扶表揚自強媽媽
上海世博台灣展館 讓全世界看到台灣
台灣海倫凱勒 莊馥華密碼寫人生
單車京騎滬動後 劉金標：下一站荷蘭
回教世界首間天體飯店 開幕6天即關門
新流感第42例死亡 有糖尿病史
大江大海迴響大 龍應台返最初碼頭
童書作家：台灣應汲取他國經驗 重視童書
毒販怕黑吃黑 電訊截斷器防通話
福建率先採新措施吸引台灣高階人才
曼谷炸彈攻擊再起 紅衫軍示威何時落幕？
周功鑫明登滬 促文物交流
能捨傳家 將成陳樹菊家族祖訓
基隆樹梅節 採筍嚐梅賞桐花
鹿港慶端陽 龍王祭揭序幕
慈濟活動棚架倒 7人傷
胡錦濤抵莫斯科參加衛國戰爭勝利慶典
北大學者：中國提前20到40年完成鄧小平規劃
演媽苦 吳君如增胖徐若瑄守寡
新流感威脅 高危險群小心
高雄今年可望不缺水 吳揆放心
男子搭華航稱持槍 洛城警方偵訊
偏遠公車太大 交部擬獎助換中巴
美3航空將飛東京羽田定期航班
台灣漁船泰源227號被劫 中國聲稱將施援
鴨子船首日售票 搶購一空
怕這怕那 行政法人化路坎坷
希臘危機可能影響人民幣升值步調
歐元區國家擬籌700億歐元基金力挽狂瀾
機械導盲犬賽 台中高工奪冠
基隆河魚群暴斃 北市議員究責
沙隆巴斯盃女子高球賽 曾雅妮暫居第4
婦權 歐巴馬競選執行長饗經驗
陶製球藏白粉 闖關失敗
別在沙發上做愛 小心受傷難啟齒
中國柔道奧運冠軍佟文被取消世錦賽金牌
中國10家大型新聞網站爭相申請上市
馬總統訪家屬 悼228張七郎
李文華鐵餅 破全大運紀錄
旅客詐彈惡搞 華航將求償
吳揆盼永久屋園區成愛的奇蹟
黃昭順婦女政見 千元奶粉補助
上海世博國際紅十字日啟動
日本10日起接受iPad預約
失語難口試 罹癌老翁仍盼讀碩士
高縣議會：變市議會才支裝修預算
家有身障兒 母愛展慈暉
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許峰賓強迫取分 獅雙重賽不敗
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鄧麗君音樂會 梁靜茹跨時空對唱
陳致中：參選議員 父支持母不贊成
王定宇：許添財駁脫黨參選說
深圳旅遊團訪中興新村
府公共事務室主任 內定陳永豐
機器人大賽 台灣3隊獲4金
桃縣夫妻陳屍住處 排除入侵行凶
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鄧麗君香港故居 金山鄉重現
母親節禮物 蘇貞昌：聽媽媽話
SBL冠軍賽 達欣扳回一城
男子駕車墜水庫 車拉出不見人
胡錦濤：中俄應共同努力倡導世界新安全觀
濫權檢察官考績甲等 無「法」淘汰惹民怨
顧好金雞母 先解除租稅恐懼
歐巴馬下令調查 華爾街瘋狂交易事件
取消觀賞「紅樓夢」 金正日提前回國引猜測
又一台灣漁船遭海盜劫持 包括9名中國船員
台塩生技6家門市 母親節同步開幕
２０１０媽咪我愛您！
「威懾台海！」 中國炫耀新型兩棲戰車
涉竊台辦官員 微罪不舉經小三通返國
福建省長南投品茗 讚醇厚回甘
首度參加巴黎國際發明展 台灣榮獲4金4銀
印尼蘇門答臘北部 7.4級地震
可口可樂風行日本十六年明星商品「爽健美茶」在台上市
花旗‧HAPPY GO聯名卡 處處累積最高3倍HAPPY GO點數
關心媽媽 新光人壽舉辦母親節系列活動
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新光銀行「花漾年華」母親節理財說明會 居家園藝開好運
新光人壽助學金公開抽籤3588人 6日開放查詢
永信串起千人愛心 一同關懷弱勢婦女
守護大地之母 新壽舉辦全國健行活動
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華航機上問槍枝 洛城警方釋放搗蛋客
羅馬網賽 桑琪士爆冷擊敗楊科維奇
北部短暫雨 明鋒面再來
雙志戀 韓星韓志玟其實最愛金城武
張嘉譯王海燕婚後合作 下不為例
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大英圖書館地圖特展 百件珍品難得一見
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北京保安隊將進駐中小學、幼稚園
中國三網融合 台灣網通廠商機可期
介紹借券 證交所11日辦專題演講
招攬中國觀光客 日擬放寬個人簽證
大陸西南首條城際快速鐵路 10日通車
房屋交易資訊透明化 決策需慎思
北京房市冰凍之際 將建400公尺高樓
四網合一 留言用影音也會通
到家了 陳樹菊最想到市場賣菜
北京20個新建案 10天「零成交」
高雄籍漁船失聯 漁業署協助救援
環保需求增 台橡中橡切入特用材料市場
房祖名陳綺貞 華語榜稱王封后
金融商品適用消保法？消保會：不宜
蘇嘉全選大台中？胡志強不評論
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
NBA魔術射鷹3連勝 晉級聽牌
端午包中刮刮樂 中獎率百分百
中國第2批太空人 包括2名女性
ECFA受衝擊產業拓銷大陸市場 創佳績
東風日產第2廠 在廣東花都 年產24萬輛
亞幣走貶 新台幣上週貶1.36%
Conair吹風機外殼易裂造成割傷 美下令回收
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山東將在台灣舉辦「魯台經貿文化交流週」
印媒：德國麵包店爆炸案 印度聖戰者所為
法律無假期 地下電台剩3家
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世博開園首個陰雨雙休日 遊客狂奔湧入參觀
漳州與雲林 互設農業合作聯絡處
中油：調降汽柴油每公升0.2元
朱立倫：施政重遠見 非短視
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回家吃飯 馬總統要向媽媽說愛
接副閣揆？蔡勳雄：未獲徵詢
院長也不幹了？王金平：沒說這句話
從母姓 婦團：勿歧視
金管會送不送預算書 藍綠各有看法
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大師拉皮 水源大樓放異彩
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NBA爵士絕殺失利 湖人晉級差1勝
朱立倫：國安基金不短期炒作或護盤
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翁文祺：簽ECFA和平紅利 遠超過潛在摩擦
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另類媽媽代母職 用愛補缺陷
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婦人走鐵軌 遭火車撞斃
出生率竹市第一 補助非關鍵
婚姻蹉跎 晚點再當媽
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曾雅妮攻頂失手 沙隆巴斯拿第3
高齡高壓做人難 求醫圓夢
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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童玩節復辦 水上開心農場等你來
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大人冤枉啊 河南村民無辜被關10多年
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世博台灣館點燈祈福吸引大批台灣客
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十軍團集體染A流感 45人隔離治療
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陳樹菊返台 兄祭祖顯榮耀
菲大選明登場 產生近18000名官員民代
愛心嬤衷心感謝 獨懼鎂光燈
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飛輪海海外粉絲 台灣觀光種子兵團
綠博閉幕 入園逾28萬人次
廣州泡水車逾萬 保險損失1.4億人民幣
江西暴雨肆虐 致12人死23萬人受災
202廠開發環保拉鋸 府院費思量
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全大運200公尺混合式 許志傑泳破全國
修杰楷幼時像自閉 楊千霈鬼靈精
陸生法案角力 藍綠戰線拉長
3好友先後車禍 2死1重傷
國際利空多 台股恐反覆測試年線
周美青母親節做公益 鼓勵罕見病童
全家共進晚餐 餐桌布舞出愛的波浪
阿里郎壓軸 草山樂坊感動首爾市民
佈局印度 工總投資考察團抵新德里
陳武雄：投資中國比重降至25%才健康
中遠之星首航高雄 福建省長將出席
慈濟三合一慶典 總統浴佛揭序幕
中國央行明起上調人民幣存準率
福建推鄉村旅遊 每月萬人到台灣
林志玲與木村拓哉拍日劇 自嘲是跌倒達人
火山灰爆不停 英國與歐陸部分機場關閉
隊友火力旺 梅森幸運6連勝
廣東暴雨釀16死 當局緊急應對
劉兆玄明抵上海 參訪世博台灣館與台北館
日眾多高球迷為選手加油 曾雅妮印象深
日孕婦與寶寶節慶展內容豐富 商機無限
世博首雙休日 台北館參觀人數創新高
福州對台採購 重視長期穩定
田壘罰球凸搥 裕隆1分險勝達欣
日航客機機尾觸地迸火花 無人傷亡
陳樹菊返國 最想趕緊賣菜
海盜上週劫持德國貨輪和台灣漁船
紀念衛國戰爭勝利65週年 莫斯科紅場大閱兵
金管會預算書 擬5月底前送立院
親中媒體: 逼退日本艦艇滋擾 中國監測船幫忙
大陸官媒反駁 中國經濟崩潰論
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最失敗的教育方式 砍樹蓋「自然教育中心」
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金正日訪華 外媒稱「朝鮮更加依賴中國」
新兵染新流感陸續出院 衛生署長:發生大規模疫情 可能性不大
西伯利亞煤礦爆炸 19名救援人員也被困
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日本「離子美肌」之父~IONA 隆重登台 景華生技總代理
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關渡自然公園暑期英文夏令營『英夏特攻隊』開跑
馥敦飯店南京館感恩謝師宴 西式自助餐NT$580起
「台北福華住宿券」發燒北台灣 福華邀您一同悠遊台北
哥斯達黎加第一位女性總統宣誓就職
網路民調 檢察官濫權高居司法民怨榜首
以巴間接談判 獲雙方初步承諾
關心歐洲經濟 歐巴馬與歐盟領袖電話會談
謝麒龍投書以報 籲國際社會接納台灣加入WHO
加強國防改革 南韓總統提名兩位直屬官員
鋒面到 中部以北防大雨
台股開盤上漲43.78點 為7610.88點
中遠之星 首航高雄港
歐債危機暫除 新台幣盤初升破31.7元
礦砂煤炭出貨增溫 BDI漲140點
降價不乾脆？ 中油：吸收春節凍漲
倪福德中繼失1分 老虎吞敗
中國大陸準媽媽近半剖腹產
586旅新兵 打疫苗不到5人
醫界又爆弊案 楊志良籲自律
高職學費全免？教部：目前無法實施
中央社當家主播校園走透透 第2站台大
中國4月經濟數據明出爐 A股微幅開高
大陸中海油31億美元進軍南美市場
派遣薪資差距大 業務人員最高薪
大學甄選放榜 3萬多考生上榜
亞股漲 台股反彈至7600
中山高6車追撞 無人傷亡
審陸生案 教長請假藍綠爆口角
運安會台灣年會 13無邦交國出席
防杜蚊子館 工程會將定期公布
NBA朗多發威 塞爾提克擊倒騎士
火山灰及廣州暴雨 華航長榮無影響
嘉義衝水路祭典 大陸祖廟觀禮
5旬婦濫用安眠藥 失控狂叫
集矽谷創投與工研院 夢工廠6月深圳成立
中遠之星首航高雄港 陸客稱便
涉侵權 蔣友柏公司遭訴
清明上河圖真跡在廣東？
劉兆玄赴上海 主持世博台灣館點燈
中鋼4月稅前盈餘 年增2.63倍
汶川地震預言者將出書 也預言恐遭打壓
香港引進DNA新技術為燕窩等食材辨真假
補償地質敏感區？ 負擔過大再議
南亞：廣州 3座廠運作正常
安眠藥當食品賣 褪黑激素大幅超標
鋼筋廠豐興 本週調漲盤價
貴婦百貨之夜 一晚業績逾8億
202兵工廠釋地 總統：組監督委員會
王芷蕾偷圓星夢 遭媽恐嚇打斷腿
軍勤補償逾半待審 金門縣府促加快
男子駕車墜水庫 遺體尋獲
國軍2營區爆新流感 患者多為新兵
搶救百年老樹 中市重劃案停工
藍委質疑陷總統不義 工程會否認
圓山上空秀今首演 售票不及5成
地質敏感區分級？地調所：有困難
玻尿酸補關節？醫師：非一體適用
杜正勝子簽錯信用卡 不起訴
中國明年起室內公共場所全面禁菸
議員高抬貴手 高市新聞處回復有望
陸生考上公職 分發至少等10年
日鳩山內閣支持率跌到24% 參院選情不妙
陸生與國人結婚 吳清基：不得留台
北大台生：那天 溫家寶就在我旁邊
探索樟腦王國 剖析昔日出口命脈
下個千萬元 陳樹菊：有命就能實現
辜寬敏促選新北市 蘇貞昌：謝謝關心
國安基金護盤？財長：適當時機處理
國安局：總統府侍衛長擬退出特勤
歐債危機暫除 新台幣中午勁升2.52角
軍營校園爆流感 快篩詢問度增
中遠之星高廈開航 黃小晶盼常態化
上海世博零碳館 台商建構零碳藝術空間
又見火山灰 NB廠以海運因應
二代健保就源扣繳 下限擬1萬元
北星計畫 建中北一報到率百分百
閃貓撞死人 男子判賠380萬
被批降價不乾脆 中油：凍漲回收
菲大選暴力頻傳 6死10數人傷
高鐵駕駛昏睡 局長隔12天才知
備取生機會大 台大電機備33上榜
台股收盤漲97.63點 為7664.73點
高雄廈門兩港簽約 港都首長未受邀
菲首次自動化選舉 投票所問題多多
歐巴馬再提名一女性大法官
立院初審 軍教擬明年課稅
僑委會海外僑青創業營接受報名
葛光越劉志攻將任國安會副秘書長
台北股市開高走高 漲97.63點
高雄廈門港簽約合作 共創雙贏
駕駛服藥昏睡警訊 高鐵加強抽檢
歐債風暴暫歇 台股重返7600點
巴紐案 星高院判中華民國政府勝訴
5月台指期漲133.0點 逆價差27.73點
NCC臨危受命 APEC電信會議登場
5月電子期漲5.95點 金融期漲10.2點
中國C肝發病率及致死率急速上升
明星學區租戶籍？教部：加強查察
學者：中國海軍崛起 改變亞太軍事平衡
陸妻虐老夫 最高法院判准離婚
考績 張哲琛盼公務員多聽輿情
台積電4月合併營收 歷史新高
環團驗仁武廠水質 質疑污染擴散
202廠開發 總統盼兼顧保育生技
大學指考 5/12截止報名
新疆黨委書記：反分裂形勢嚴峻
台股漲97點 三大法人賣超95億元
中國4月進出口年增率39.4%
高職免學費？教部：先拉平公私立學費
泰紅衫軍領袖要求總理為410衝突負責
南韓富翁為掌上明珠招來東床快婿
吳伯雄：兩岸和平協議可先從學術思考方向
前中國人大官員朱志剛受賄判無期徒刑
首次自動化凸槌 菲大選投票延至19時截止
技術躍進 癌細胞偵測更快更早
大陸淘寶網聯手雅虎日本合作網購平台
盼踢進世足16強 韓評選16強傳統米酒
惠普效應 台三大代工廠匯聚重慶
領取老年給付 不得再加入農保
顧能：中國IT支出高 商機可觀
新台幣兌美元升2.5角 收31.600元
反對國票金併大都會 劉維琪辭職
印度普恩H1N1嚴重 雨季警報恐再響起
菲國大選 南部至少5城鎮選舉流產
劉兆玄：上海行是單純藝文之旅
南山工會明上凱道 挺保險法修法
「公元1921」 中共大型電視劇慶建黨90年
大學甄選缺額逾萬 歷年最高
歐債危機有解 國際石油銅鋁齊漲
汽車旅館外拍性侵 2狼判賠
獨眼奈許更神 太陽橫掃馬刺晉級
巴紐案勝訴 外交部：速追回款項
稻熱病流行期 花蓮稻作受害
看好中國學前教育市場 星集團大舉進軍
冰島火山灰重現 中國大陸飛歐航線再受阻
軍營爆新流感 國防部：已控制
屏東華洲合唱團 赴美表演散播愛
探空7號發射 首見高中生參與
國防部：國軍女性占近6% 表現優
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局氣象報告(更正)
母親節 實用家電奢華精品最好賣
台灣鯛價跌 漁民盼啟95機制
小英沒意願 北縣黨團轉挺游
大高雄議會落址 5月底前定案
兩岸合作建立台灣海峽魚種貝類鑒定庫
上周外資賣超 台積電居冠
巴紐案掮客吞9億 檢已扣4億
金融海嘯期間 企業研發費不減反增
江美琪背書 Jolin變臉靠保養
許添財批金小刀分化？藍營指邏輯另類
巴紐案勝訴 府：捍衛台灣權益
口服化療藥 抗癌不必綁在病床
立院初審 促參爭議調解最長半年
手機捉鬼遊戲 大學創意賽奪冠
南韓：天安艦驗出火藥成分與魚雷有關
水利會選舉 高雄查獲疑賄選案
第3屆海峽物流論壇 6月福州舉行
北縣抽驗鮮乳 1件菌落數超標百倍
汽機車油耗分級標示 7月上路
嘉女生錄取醫學系 完成外公遺願
2週減重12公斤 子捐肝救母
火山灰影響解除 義大利航班正常起降
師月助5000補營養 弱勢生上交大
歐債危機暫除 新台幣大升2.5角
象新洋投伍茲 4年大聯盟經驗
禁不當開發 壽山變更為自然公園
張曉風為綠地下跪 府：會兼籌並顧
台灣美食讚 4年拚20個國際品牌
台北星期天 票房闖出一片天
大陸客吃很大 世博客已吃掉人民幣1.2億元
紙漿漲 紙業4月營收獲利佳
良好睡眠習慣 避免骨質疏鬆
泰源227號往索國航行 駐印代表處請印度協尋
戲裡終於有老婆 茂伯林美照夫妻臉
新兵染新流感 衛生局入營打疫苗
婦人死諫司法 監委要查疏失
尋找奶奶的味道 導演瞿筱葳流浪
紅磚花窗變燈座 社區工讀樂體驗
重建校地無著 隆華國小家長不滿
詩文創作人生 高中學子圓夢
黑松董事指控現任董事長人謀不臧
歐盟宣佈紓困計畫 全球債市下滑
微風廣場：不想扯入黑松家族內鬥
台港澳及外國人首次納入中國人口普查
國票金要併大都會 董事出面喊停
省錢離家近 南部學生偏好成大
二代健保 蔡英文要黨團嚴格把關
天氣忽冷忽熱芒果減產 20年來傷最大
巴紐案勝訴 黃志芳欣慰
電動機車補助添新款 最多省2.1萬
鴻海4月營收1538億 年增逾5成
高雄旅展場地受限 參觀人次難突破
3600萬欠稅將勾銷 花蓮全力追
大船裝小船 挖泥船赴俄疏浚
涉違採購法遭訴 皇昌：當庭說清楚
台聯ECFA公投案 6/3決定准駁
北市把關藥妝 檢舉者可獲罰款5%
國泰產險獲准設越南子公司
綠島人權藝術季 新生訓導處首度開放
錄取台大 建中仍占龍頭
經濟復甦 亞太區首季辦公大樓需求回升
陳樹菊做自己 再行掙千萬路
採認大陸學歷 衝突中初審
仁寶讓賢 廣達4月重奪NB代工龍頭
印尼首季GDP5.7% 2008年3季以來最強
揚言攜兒自殺 中縣月內近20起
苗栗縣政總質詢 僅1人口頭質詢
二代健保 惡意不繳保費才鎖卡
劉兆玄：訪大陸是單純藝術之旅
科教館降級 學界連署反對
達賴盼中國下一代領導人實現和諧社會口號
美鳳洗手作羹湯 走山不願再回想
校園重建有雜音 高縣憂捐助者撤資
全大運鉛球奪金 張銘煌自評很遜
歐股飆 投信:台股大跌機會降
智慧手機戰局緊繃 Nokia推電腦手機
電纜被竊夜路危 後龍鎮長巧緝賊
風災永久屋申請 高縣5月底截止
菲大選投票結束 官方結果2天內揭曉
富邦金穩居金控獲利王 中信金緊追
大學甄選缺額新高 備取多才能解套
電信3雄公布獲利 中華電居冠
202廠開發 政院尋多贏
世跆盟要停權？跆協：沒有通知
2童未打疫苗 境外移入麻疹
涉包庇賭場 北市2官警被聲押
高鐵局研修 駕駛失能立即通報
陸生若變陸配 教育部：退學
打破國會僵局 英自民黨黨魁：儘速達協議
ECFA本周談不了 早收清單難產
台北藝術節 麥可劇重返80年代
猝死烏龍 任達華抵台破謠言
大學甄選 雄中雄女83人上台大
解二高車流 中山高部分路肩開放
台泥4月合併營收增 亞泥月減7.25%
涉侵占公款 起訴前軍情局長
仁武廠污染擴散？待專家研判
淡海捷運綠山線 最快6年完工
橙果被訴蔣友柏罵 檢：去法院說
高鐵駕駛昏睡 監委要查
中國央行：貨幣政策增強針對性和靈活性
泰紅衫軍提結束示威條件：副總理自首
泰源227號失聯 船公司低調
金改案 周占春要扁講重點
今彩539三星彩四星彩開獎
日國家債務惡化 國民平均負債近700萬日圓
劉兆玄參觀台灣館 點燈祈福國泰民安
艷寓台北 優良公寓評選開跑
威力彩開獎
蔡媽福涉為兒關說 監院罰100萬
菲大選 總統候選人艾奎諾3世暫時領先
高堤耶服裝展 幻羽舞影秀時尚
歐債風暴暫歇 新台幣匯率短線走勢看升
陸客來台要申請 OK Board非落地簽
閩南文化申遺 金門盼與福建攜手
香港女子剖孕婦腹奪嬰被判囚10年
NHK民調 鳩山內閣支持率滑落至21%
北市小胖多 議員籲速食標熱量
衍生性金融商品交易3月創新高
明年度國營事業計畫草案出爐
高鐵自控系統 沒駕駛也能靠站
張曉風下跪落淚 籲留202廠綠地
合拍日劇首播 木村拓哉誇林志玲內外皆美
全台地質敏感區占1/100 多在山區
黑松85週年爆內鬥 張道榕傷感
髮藝店改電表 半年A了200萬
福建省長訪金門 肯定落實小三通
董監另開股東會 黑松董座:不合法
政院重申盼早日完成ECFA談判
淡水捷運延伸 北縣盼促觀光
科教館降級？教育部：未定案
黑松內鬨 經部:每件決議都要檢視
威力彩頭獎槓龜
劉兆玄參觀台北館 館員為他慶生獻上擁抱
回應紅衫軍 泰副總理明自首
周秉德:若周恩來蔣經國在 談和平協議很快
國際運安年會 總統盼入民航組織
今彩539頭獎摃龜
醫院加護照顧影響 早產兒對疼痛更敏感
上空秀首演 北市：沒違法
小胖專訪直冒汗 比到美國還緊張
主播記者工作誘人 熱情最重要
海基會:兩岸公證書協議執行經驗可貴
國際追償再勝 科威特賠中華工程
上海市副秘書長參觀世博台北館
圓山飯店上空秀 10日首演
歐盟推9600億美元救希臘 全球股市止跌回升
調查：逾3成陸生想來台就讀
綠執政「失落的八年」 綠營：新北市「來了一個唬爛的！」
巴紐案勝訴 可望再追回900萬美元
中國央視大火案 辦公室主任重判7年
台灣移民署:「OK Board」不是「落地簽」
鴻海精密大躍進 4月份較去年成長六成
高鐵駕駛執勤昏睡 安眠藥過量
歐股強彈7.2% 救市措施 市場振奮
ABC資深主播芭芭拉華特斯 將接受心臟手術
洛杉磯槍枝換現金 1天回收2511支
菲律賓總統選舉 艾奎諾之子勝利在望
中國剖腹產率 世界第一
俄羅斯煤礦爆炸 死亡人數攀升
郭添財將辭教職 全力拚選戰
李全教：家庭因素退出大台南初選
民進黨敲定4都 大台中勸進蘇嘉全
義大利美食節
5都選戰 藍穩住3都翻盤2都
文獻會辦書畫展 丘逢甲、沈葆楨墨寶飄香
朱立倫選新北市 先體驗抗議
不一樣的母親節 神氣家族舉辦公益講座
永達保經捐助154萬元輔具資源 協助澎湖縣政府打造無障礙島嶼
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲台商會大會 僑委會促支持ECFA
涉包賭遭羈押 北市警員停職
個性缺點明顯 布朗英相夢將劃上句點
國際金價下跌了 替代需求減少
原油漲逾2% 股市歡聲雷動 能源需求看增
穆迪：希臘債信有降至垃圾等級可能
美股強彈4% 救市措施 化解恐慌
菲大選 林姓華裔蟬連馬尼拉市長
新增入圍片 「愛爾蘭之道」進軍坎城影展
歐洲危機影響外國人投資巴西
巴西聖保羅登革熱死亡人數創紀錄
調查：巴西因貪腐每年損失234億美元
爭取工黨續執政 首相布朗自我犧牲宣布下台
鋒面留 中部以北有雨南部多雲
台股開盤上漲53.44點 為7718.17點
陳樹菊回市場賣菜 掙下一個捐款
嘉義夫妻慘死 警方追查兒子行蹤
提名非法官出身大法官 歐巴馬：帶來新觀點
回應never說 副國務卿：美盼兩岸和平
生技園區爭議 王金平：應不致破壞生態
氣象專家：廣東連日暴雨與城市化有關
解決普天間問題 鳩山迴避責任追究
採認大陸學歷初審 王金平：朝野守諾
股匯雙漲 新台幣盤初升破31.5元
情侶騎車帶獵槍 槍枝走火男不治
亞洲跆拳道聯盟：尚未對台灣作任何決定
男子殺雙親 回家燒炭妻兒送醫
4月份中國CPI上漲2.8%
需求持穩 BDI指數續漲近百點
給台灣1顆腎 環團籲留濁水溪濕地
NGO指星進口沙不合法不環保
失憶老人走失 警方Twitter送他回家
依循24節氣 范欽慧悠遊自然
韓通報天安艦資訊 盼中國採適當措施
歐美激勵 台股突破7700點
中工獲2億多海外賠償
東莞網吧業可能賠償微軟超過人民幣1億元
5月上旬NAND Flash合約價跌逾1%
汕尾原公安局長涉嫌違紀被調查
中國最牛村主任被指貪占 舉報百次未倒
增加互動 浙江省長6月訪高市
反對國光石化 行動劇諷增碳
廣州再向囤地商動刀 網上曝光收閒置費
五月天搞核爆計畫 開唱比照U2
計價有問題 立委控中油年A1.5億元
中國炒樓資金轉炒中藥 冬蟲夏草當歸大熱
陸生案綠提復議 會期內難三讀
中國擬2012年開徵二氧化碳排放稅
農業處公器私用 楊秋興：調查處理
上海美博會台灣館將登場 展出最新彩妝技術
518博物館日 講座談文資保存
陸資政府標案是否鬆綁 限期檢討
預售屋窗框保麗龍製 建商：裝飾用
弒雙親後逃回家燒炭 妻小送醫獲救
綠委：7成護理人員自認壓力大
ECFA早收有變 台塑四寶股價下跌
捐500助街友 旅遊享折扣
漁民昏迷 空軍救援
善用房租報稅 節稅4440元起跳
半夜鬼上床：夢殺 觀眾票選新鬼王
熱門首飾店兒童手鍊含鎘 美下令回收
藏傳佛教4大派 首度在台整合
4月份中國70城市房價上漲12.8%
脫鉤美元？中國央行再提匯率參考一籃子貨幣
台北好食光 6013餐廳爭金饌大賞
別亂鈣 吃過量小心急性腎衰竭
藍5都提名審核 郝立強昭可望就位
腹脹求診胃腸科 原來是卵巢癌
輸煤皮帶事故 興達電廠：續供電
美醫學研究：多吃堅果 降膽固醇
南縣芒果減產 不影響外銷
傳國光石化部分民股退出 中纖未聽說
印尼警方懷疑回祈團領袖與亞齊恐怖份子有關
副總理「自首」 紅衫軍：自首機構不對
中央社愛呀我的媽 票選感動
非鐵金屬反彈 法人:相關產品可止穩
腎臟病患吃低鈉鹽 血鉀飆高險送命
七堵巨石崩 無人傷亡
馬來西亞和柬埔寨簽署總值10億美元協議
中國能源消耗超越美國 世界第1
台灣軟體盜版率連4年降 亞洲第3
護士節 勞委會定期做勞動條件檢查
區間盤整 新台幣中午升值5分
學童健檢品質差 校護團體促改善
外交部：台灣與教廷關係穩固
乳癌潰爛 先化療再手術效果佳
潛力雄厚 東大有機市集蓄勢待發
高縣議會開議 陳情一籮筐
豔陽照 南化水庫水位續探底
交通違規抽單涉關說 二審仍無罪
反ECFA 謝長廷520領軍上街頭
保育成功 科技重鎮低窪沼澤傳鳥語樂章
巴紐案勝訴 外交部：可望先追償1/3
巴紐案勝訴 吳揆：追訴不鬆手
菲總統大選 艾奎諾3世維持領先
202兵工廠案 跨部會邀張曉風會勘
北市：行人穿越道 車讓人
郭泓志2K 中繼點入袋
保障未來能執政 馬國總理要求巫統做出改變
吳文雅率團訪問南韓
台股收盤跌56.29點 為7608.44點
睽違6年 ABAC台北大會下周登場
10萬大陸盜墓賊「四字訣」：望聞問切
企業未足額進用身障 北市公布名單
胡金龍3分打點 林哲瑄敲2安
台股開高走低 跌56.29點
民進黨：蔡英文沒有組團赴中規畫
歐盟救市後效待觀察 台股收最低
台中20號倉庫變裝 有請街友幫忙
假冒副總統隨扈詐財 求刑2年6月
王雪紅：歐債問題應能解決
學童健檢流於形式？教育部喊冤
竊名畫便宜賣 男判10月
5月台指期跌67點 逆價差40.44點
維護環保 高市嚴查非法用油
中國職級最低貪污金額最大手段最惡劣女貪官
5月電子期跌2.25點 金融跌4.2點
台灣競爭力論壇環渤海圈經貿考察團明啟程
高市4大戶欠稅2億 長谷居冠
青輔會暑期工讀 提供600職缺
NBA魔術橫掃老鷹 闖進東區決賽
全大運射箭男團賽 國體大衛冕成功
1票1萬 望安鄉長涉賄選起訴
計價A錢？中油:四捨五入無不法
疑涉包庇賭場 北檢傳喚1員警
三大法人賣超台股119.41億元
白蹉承增菘偉同落獨立聯盟
蔡宏圖:低利非台獨有 相信央行決策
腹腔鏡疝氣修補 傷口小恢復快
北市：上空秀未違法 不定期抽檢
400坪地無人維護 千名地主恐挨罰
單身雙薪健保大漲？消基會促暫緩
馬總統兩週年 報告施政長多
國中基測 試務人員入闈
工會凱道遊行 促嚴審南山案
4月份中國信貸反彈 新增人民幣7740億
中國10大「就業難」行業出爐
肯尼吉小胖同台 星光總決賽亮相
中國4月經濟數據 CPI創年內新高
在北京批評國家政策 印度部長回國挨轟
重慶6300名警察進駐中小學幼稚園
財產申報逾6天 饒慶鈴挨罰6萬
謝金燕露面 避談父親和兒子
肝癌標靶併用新藥 降抗藥性
新台幣兌美元貶2.29角 收31.829元
林志玲首演日劇 竟創最高收視率
中縣兒少志工 平均每人處理47案
4月全國稅收實徵931億 年增2.1%
青島將建台灣水果大陸北方集散地
外木山突出岩石 基市府擬敲除
中國官方：4月CPI屬結構性溫和上漲
富邦產險越南平陽分公司開幕 據點增
安琪哈特亞洲巡演 首站台灣
空租期拉長 大台北租屋市場疲弱
總統：台日關係可更好 盼簽FTA
珍貴獄政展 川島芳子槍決文件曝光
中市停車費追繳期 擬減為1年
中國獎勵台灣網友DV拍世博
衛署：二代健保採量能負擔
戰場虛擬實境 國軍練膽激鬥志
廣達6.6億美元聯貸 利率史上最低
夫趕妻出門還提離婚 法院不准
北市警貪瀆案 1警交保
琵琶遇爵士鼓 激出創意音樂
汶川強震滿2年 陸媒宣傳重建努力
印度4月轎車內銷成長近4成 惟產能恐不足
大高雄議員提名 藍綠策略保守
覆蓋支架 主動脈瘤患者福音
官方仍計票 菲總統大選對手紛賀艾奎諾3世
LCD零關稅 保全球第1
景氣回升 飯店謝師宴熱賣
中國致力發展中小市鎮
副總統：兩岸和解 台泰應深化合作
台電：核四試運轉作業嚴謹
袁叔琪拼畢業 自認狀況不差
核四生水池 台電：無走山疑慮
林心如長水痘 竇太后成痘太后
中國農民工成世界最大「鐘擺式移民」
聯貸市場首季排名洗牌 土銀第一
郭采潔抱傷錄音 完工噴淚
水利會選舉傳賄？雲檢：歡迎檢舉
日本與聖馬利諾人最長壽 平均壽命83歲
鶯歌工廠疑乙炔爆炸 2死3傷
趙樹海爆料 趙又廷允諾送城堡
智慧手機戰局加溫 黑莓軟體登台
央行阻升 新台幣重貶2.29角
立委提案 自然人憑證應免費
拾金不昧 清潔隊員獲獎勵
包庇賭色 北市已8警收押
1到4月超徵108億 今年稅收看好
揀便宜 各超商賣場鯛魚大促銷
金門肝病篩檢 6月實施
蒜價聯合漲？公平會已查
馬拉威生命體驗營 親體驗撼心靈
廣東暴雨災損26億 14日仍有大雨
智慧手機獲利效益 業者:需時間
亞跆盟來函 籲解除鄭大為停權
第36個故事獻聲 雷光夏走出憂鬱
警破假檢察官詐欺集團 逮21嫌
害人冤囚10多年 河南官員認錯
回家愛家運動 高縣打造幸福家庭
台糖降價 小包糖每公斤降2元
吳揆：內閣新人事擬13日宣布
台積電擴產 資本支出不變
屏東農田水利會選舉 查獲賄選
中國移動設台灣子公司 擬入股遠傳
侯孝賢推獨家片單 聶隱娘再等等
中坑營區新兵入伍 先打疫苗
連惠心遭控誣告 更一審無罪
印巴重啟綜合對話 雙方外長7月15日會談
網路恐嚇司徒文 男子緩起訴
高市婦遭刺死 警鎖定對象
國民黨徵召黃昭順 黨籍議員相挺
英前大臣：克萊格行徑有如妓女
涉為友人關說 調查局官員遭糾舉
製程突破 茂迪子公司AE試產成功
中國紅會：已撥款13億援建汶川災區
蘇花落石砸中貨車 司機重傷
張曉風：台北綠地不足 市民不如囚犯
拿玩具槍射學長 學弟送辦
好萊塢拍上海諜報片 發哥鞏俐演夫妻
大陸首次網路排名 北大清華浙大領銜
海關查獲女內衣 陸貨假冒MIT
房仲分析:北縣第二圈購屋負擔輕
曾雅蘭走光 侯昌明抓狂
國票金爭議 金管會:注意社會觀感
政府海外追討賠償 拉艦佣金案快不得
翁啟惠：202廠濕地美景 不在生技園區
台塑仁武廠污染 化驗結果明公布
化解民間疑慮 李顯龍指星政府重視母語
10年未請假 陳美鳳超敬業
王豫元：教廷重視與中華民國邦交
福建九旬老嫗疑不服拆遷仰藥自盡
在日夥陸人搶同胞 2女重判
3月外銀存放款雙減
暴雨重創中國南方6省 615萬畝農田受災
戴遐齡：保障跆拳道選手參賽權
賄選出奇招 要送麝香豬
林園3石化廠 列控制場址
江宜樺走訪 張曉風盼留濕地未變
國際專家發現：最遠銀河團離地球96億光年
瘋足球 量販網購搶世界盃商機
中國內陸首個保稅港區即將封關運行
男子弒親燒炭案 主嫌妻陷昏迷
任達華:第1眼就要琦琦當老婆
華映228億聯貸 台銀等20銀行參與
今彩539三星彩四星彩開獎
歌痴 王芷蕾美國揪團唱卡拉OK
聯貸市場大者恆大 利率砍至1%以下
旅館星級標章 業者別亂用
纜線亂掛市容醜 北市1週內開鍘
4月準備貨幣年增2.58% 較3月下降
大樂透49樂合開獎結果
文湖線糾正案 監委明再提
香港保濟丸拾樽裝獲准恢復生產
世足賽倒數計時 中國網站競搶商機
全大運落幕 國體大最風光
黃埔論壇 兩岸攜手每年長洲島舉辦
竹竿性侵案 監院明討論糾正
金廈泳渡再登場 小金門游向廈門
南山工會抗議 博智中策:別被利用
蔡英文：國民黨別老批民進黨執政
異常商品稽核查獲陸貨女內衣混充台製
台股籌碼鬆動 短期恐續震盪
紅衫軍提新要求 泰當局警告延後選舉
亞太區軟體盜版率去年降 全球比重仍最大
中國外交部：六方會談各方應展現誠意
陸生結婚若棄學生身分 教部：退學
英媒：兩工黨藏鏡人企圖盜取大選結果
遊網上世博台灣館 可獲高級筆電等大獎
二代健保單身者 3到4成保費降
程永華批評日本監視中國艦隊 日外相反駁
出家姊弟爭執 住持父親斡旋
LCD監視器免關稅 進口貨有降價空間
2張符要3萬 算命師詐欺判刑
劉兆玄: 看見台灣館 不可能不驚豔
龐畢度中心設地方分館 法國家博物館首例
總統吳揆明閉關 內閣改組受矚目
政府預算瘦身 歐盟點名葡西義法
ECFA協商順延幾天 6月簽署仍有機會
今彩539 頭獎4注中獎
世博點燈 劉兆玄：文化讓城市更偉大
保險業大股東規範 立院明審查
大樂透頭獎摃龜
兩岸首度規劃海上聯合搜救演習
不論台灣停權否 鄭大為要爭權益
獅險勝熊 直逼首位牛
世博台灣館系列主題曲 體驗心靈城市
北3都人選 綠9人小組近日研商
政院：202兵工廠 須先整建廠房
北縣捷運 周錫瑋爭取續推
202廠遷建開發 綠黨要求環評
阻危機蔓延 歐元區央行買進公債
內閣改組前夕 府院總統寓所會商
蔣介石1949年前日記大陸首次亮相
中國版「識正書簡」 河南漯河市民被要求認500個繁體字
綠營：與中國對話？ 沒有規劃、沒有組團
韓國又改口 天安艦被美艦撞沉？
藍5都徵召到位 大台南「此添財非彼添財」
歐洲股市 11日中午走低
菲律賓總統選舉 小艾奎諾獲全勝
外媒：中國可能遭受歐洲財政問題拖累
世博「台灣館點燈」 兩岸重量級人物出席
富邦產險(越南)平陽分公司5月11日開幕
NOKIA 強迫台灣用簡體字 綠委籲抵制
520反ECFA遊行 不排除走上凱道
俄羅斯煤礦爆炸 死亡人數已攀升至52人
英最年輕首相稱 英國好日子即將來臨!
5都各設水事業處？經部：影響調度
國台辦關注 馬總統就職2週年講話
再退一步 林佳龍：徹底放空不反彈
郝龍斌保安宮上香 宣布選北市長
角逐連任 郝龍斌：有信心勝選
行動智慧 隨機選訂
[快訊]客機在利比亞墜毀 105人喪生一男童倖存
[快訊]利比亞班機墜毀 105人全數罹難
「山水心燈」台灣館
孝教善業總會 表揚18位模範母親
松嶋菜菜子和宋承憲將演第六感生死戀
三重亮白「美肌無痕」 今夏最吸睛沐浴乳上市
體驗WiMAX無限感受 4G祭出最低價
馬英九：昭財郝強立 5都招財
參選大台中 蘇嘉全坦承納評估
每天加班逾3小時 心臟病易上身
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股下跌0.5% 債務疑慮未除
紐約金價創歷史新高 避險需求加溫
紐約原油下跌0.6% 債務危機疑慮未除
英特爾預測 獲利及營收將兩位數成長
美股漲跌互見 原物料類股下跌
卡麥隆 英國198年來最年輕首相
救歐元 德批准1230億歐元貸款
盧森堡媒體：台盧經貿共創雙贏利益
台博士研發醫療機器人 微創手術更精準
漏油聽證會 3公司主管互推皮球
南韓外長：若北韓為天安艦事件首謀 必制裁
英新首相卡麥隆 愛妻顧家好男人
拜登兒子輕度中風住院
哈佛大學菜單 韓國烤肉入列
紅領狐猴遭母猴棄養 維也納動物園人工餵奶
中部以北東部有雨 南部高溫32度
網路報稅最便利 3類人不適用
世足賽 巴西代表隊名單出爐
台股開盤上漲54.9點 為7663.34點
MSCI台股成分股 新增中壽潤泰新
搶破頭 台糖招新人錄取率僅2.32%
魁北克小鎮民宅陷入地底三人失蹤
向瑪丹娜致敬 衛視合家歡台播出
中國石頭造紙新技術開始投產
逃逸越勞組強盜集團 專搶同鄉
接任副閣揆?陳沖:看國家社會需要
新台幣盤初升破31.7元
中國恢復礦砂進口 BDI漲115點
美台商會：維持均勢 台灣亟需F16C/D戰機
陸生來台 綠委：先做成效評估
國際路跑 6/6台北登場
陸生來台結婚限制 台生會：落後專制
川震重建房屋仍有「豆腐渣」工程
台股走揚 營建回溫上漲逾1%
美職棒道奇隊台灣日活動 小胖將上場高歌
納入MSCI成分股 中壽一度漲停
四川樂山大佛傷痕累累待修復
MSCI微降台股權重 幾無影響
日研究 適量飲酒可降低罹患淋巴系腫瘤
博智補件 南山案可望7月前審竣
台股開高震盪 盤中類股齊揚
中國首繪「南北分界圖」
陸生來台法案 大學盼速通過
Yahoo!情感品牌獎 統一超商奪冠
弒雙親案 嫌疑人行蹤不明
薛琦：星4企業接洽赴台第二上市發行TDR
富士康又傳一女工墜樓身亡
台加高等教育科技會議17日渥太華揭幕
老婦掉灌溉水圳 送醫急救
新媒體成為大陸媒介領域第一熱詞
中國CPI創新高 市場人士：本週末加息
台灣投影機首季出貨2.6萬台 季減55%
接副閣揆？陳沖：期許勇於任事
臭味飄散20年 排水箱涵惹禍
MSCI全球新興市場 台股權重升0.21%
拍電影沒錢？找文創專案辦公室
陜西南鄭幼兒園砍傷事件 7死20餘傷
MSCI中國A股指數 新增105檔
國台辦：ECFA第3次協商何來推遲之說
周邊單位肥貓 金管會:定薪資上限
菲總統大選 艾奎諾3世大幅領先
員工頻跳樓 傳富士康請高僧做法事
壓力大嗎？ 媽媽一通電話等於擁抱
產品將漲價 銅箔基板廠5月營運具利基
台東農改場金針花田開放觀賞至5/19
病患後送 李沃士擬請國防部支援
逆子弒親 學者疑毀滅性人格
二代健保費率低於2.7% 多眷口保費低
花紋海豚擱淺 岸巡人員搶救
美學者：ECFA對兩岸都有利
手感順 胡金龍連3場敲安
陸生三法若不過 吳清基：延後招生
國台辦：注意到蔡英文女士與大陸對話言論
文化用紙調漲 紙類股走揚
3D印報 星海峽時報首次嘗試
弒雙親案 檢方扣電腦查線索
歐債危機 投顧看好新興市場
首部台灣鳥類誌套書出爐
派出所旁開槍逞兇 2人落網
人謀不臧？ 黑松董事長登報反擊
比爾蓋茲密訪印度村落 承諾帶村婦逛微軟
震災演習 壩體龜裂動員搶救
日資無錫尼康爆發罷工示威事件
民族一路車禍多 高市府允檢討
反偷拍廣告不實 3汽車旅館罰35萬
綠520上街頭 蔡英文促黨公職參與
疑新流感疫苗受害 救濟增5件
台塑仁武廠污染檢測 下午出爐
爭設生技園區 桃縣不缺席
出口商拋匯 新台幣中午升1.38角
MSCI新興市場指數 亞洲升幅居冠
行車遭槍擊案 警方鎖定對象
翅藏密碼 台北小紫斑蝶飛新竹
國考新闈場 看上監院土地
卡麥隆出任英相 歐巴馬：展現領導能力
湖南一副市長炮轟高房價被貶
死刑公投？曾勇夫：現階段不宜
中國海洋局報告 提出建設海洋強國戰略原則
HP購併Palm 台廠競爭靠差異化
辦繼承要快 高市23億不動產等嘸人
國考闈場門禁嚴 廚餘也禁止外流
台股收盤跌5.74點 為7602.7點
國票金紛爭 陳沖:大股東不能濫用權利
路燈緊鄰又不亮 議員指浪費公帑
豐丘國賠案牽涉4原民 孫大川要了解
中共四川省委書記劉奇葆將訪台
英新閣成形 外交部：密切接觸
台北股市震盪整理 跌5.74點
5月台指期漲17點 逆價差15.7點
NBA詹姆士手軟 塞爾提克勝騎士
福州交流團與寶來證券簽合作協議
信心不足 台股小跌5.74點
紅衫軍若不撤 面臨斷水電
5月電子期跌0.35點 金融漲11.6點
上海將新增4家銀行兌換新台幣
環署：台塑仁武廠污染源待釐清
台灣援助海地震災 紐約州眾議會決議讚揚
泌尿科美女醫師 男病患兩樣情
醫改會：二代健保應訂護士人力比
調查：新住民學生同儕適應差
保險業大股東持股逾5% 須申報
直航班機不夠？ 兩岸將協商解決
爭取連任 郝龍斌推北市國際一流
擲骰比大小 警逮脫衣酒店女
學童家人染肺結核 同學都要追蹤
水利署:擴大省水優惠 須審慎評估
大蒜貴過豬肉 大陸流行「蒜你狠」
布朗算盤打不響 結盟破局已成定數
三大法人賣超台股42.95億元
獨居身障男中風 疑割腕獲救
分析師稱iPad中國短期難上市
收豐丘家屬錢？民進黨告林明溱誹謗
號稱方便又便宜 美DNA自我檢測組上市引爭議
金融肥貓拒提資料 立委：不提就撤換
致總統公開信 蔡英文提3建言
陜西南鄭幼稚園兇殺案8死 兇手自殺
過失肇因 全印1年近50萬起車禍12萬死
川震2週年 大陸藝術家艾未未網上悼學生
淨化選風 竹檢提3不3要
屏東水利會傳賄選 收押2人
王金平特別費案 特偵組簽結
國協運動會在即 印度教新人婚禮被迫延後
花博展館違建？北市:一切依法
基層選舉 彰檢獲40多件賄選情資
零關稅 中國東協進出口大幅成長
百年羅東國小 兒童版校史成教材
國內首季DRAM廠獲利 瑞晶奪冠
百度高層欲出任煙草公司董事遭警告
綠茶脫衣廣告爭議 NCC：尊重創意
資策會辦研討會 推動綠能產業群聚
仁武廠污染案 環署明立院報告
金牌名將雲集 國際田賽28日登場
新台幣兌美元貶6.4分 收31.893元
法國雙年展 3台灣陶藝家獲邀參展
幫阿嬤出書 陳樹菊：他們說好就好
香港62%受訪者曾精神虐待癡呆症老人
高雄城市芭蕾舞劇 15日屏東演出
弒親嫌疑人 陳屍仁義潭旁
桃檢偵辦首起里長賄選案
福建教師課堂散佈「錯誤言論」將解聘
拓商機 微軟進駐熱炒店行銷
投資客轉向民間借貸 月息高達2分
中國勞動報酬佔GDP比例連年下降
玉荷包減產 楊秋興：嚐鮮趁早
秦俑開挖新發現：兵俑染髮
飯糰之家不灑狗血 預算沒上限
支出大於收入 王金平特別費案簽結
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
山東副省長訪台罕見「南進北出」
林志玲低調捐款 恆基意外又感動
照顧植物人父親 小六童為創世代言
張嫌遺書 未提弒親原因
魔音穿腦？ 土耳其宣禮員上課練嗓子
美麗錯誤 客庄五月飄雪
中央氣象局氣象報告(更正)
小數點後還有零頭 中油沒多A錢
陸銀太貴 台新金靜待購併良機
國小疑結核群聚 10人預防性投藥
免稅菸每人限1條 逾6000條遭沒入
弒親案張嫌 陳屍仁義潭旁
世界盃熱 選手盼重視本土足球
罰仁武廠 待整治計畫核定
彭恰恰光碟案 盧靚假釋獲准
台商法蘭瓷進駐世博零碳館 展現環保藝術美
謝長廷520靜坐 蔡英文將出席
漁船定位系統頻遭竊 加強岸巡
高捷建岡山站 最快22日前簽約
何智輝遭控貪污 更1審無罪
更一審無罪 何智輝感謝
樹菊嬤善行 教部建議編入教科書
特別費案簽結 王金平：共業共解
愛心客家粽 溫暖獨居老人
未訓練就上工 斷掌工人判獲賠
竹市玻璃藝術節 吉祥物徵名
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弒親嫌疑人遺書 骨灰撒大海
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省1.5億罰金 台塑三緘其口
2頭擱淺小虎鯨 海生館明野放
毛巾塞門縫煉毒 外出找女友被逮
日鹽龍頭訪台鹽 共尋商機
民眾入出國 付費快速通關
化學槽車翻覆 彰化交流道大塞
性侵案 教宗發表最強烈評論
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南韓闖世足賽 朴智星當隊長
雲林水利會長選舉 兩陣營互控
楊西崑繼子詐欺馬樹禮 判9月
區黨部停權3個月 蔡媽福要申訴
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蕭邦大賽落敗 波哥雷里奇暴紅
口蹄疫區 日本泡麵是違禁品
陶子不在家 李李仁當單親爸
仁武廠外2井遭污染 地方籲查排放者
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金門兌換人民幣 廈門願供新鈔
中原學生巧思 宅上網變宅公益
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住宅e化網改版 交易透明再等等
查偽劣假藥 馬總統：玩真的
手機上網看屋 成交價輕鬆查
會勘202廠 張曉風仍反對開發
油桐樹話古今 苦耕浪漫兩樣情
3國合作 催生亞洲首座跨國數位化圖書館
福建遣返台灣重大通緝犯張鈞杰
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天不絕人 更生人飛鴻勉獄友
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弒親案 警方：嫌疑人死亡疑逾1天
艋舺入圍台北電影節 豆導開心
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屏東文化豐 高鳳高雄設計節放異彩
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文湖線糾正案 北市：若疏失定議處
捷星年底在星開闢飛澳歐與北亞航線
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中鋼總座：鋼市下半年可望成長
台銀黃金存摺每公克飆到1269元
林義守訪金屬中心 洽談合作
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江國慶案涉非法取供 國防部遭糾正
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江國慶案疑慮未清 監委盼檢警再查
江國慶案遭糾正 國防部：審慎檢討
搶市占 手機作業系統大車拼
防肥貓 立委提案擴大預算監督
新電信首季行動電話用戶增17% 東南亞最大
巴黎台北結盟 電影拍片互惠
動畫裸照樂團出籠 畢展比噱頭
東歐女子下顎缺損 台灣整容成功
回覆亞跆盟 以跆協決議為主軸
女童遭性侵國賠案 家屬嗆傅崑萁
中國沙漠區將建最大光熱發電站
特別費案 特偵組尚有191名被告
僑委會第81梯次替代役男抵菲報到
國票金大股東相爭 小股東擺一邊
溫家寶致電卡麥隆 期許建立良好工作關係
北縣教師上街頭 教局：英語活化不變
疑桶屍殺人 男子大陸落網遣返
文湖線發包不當 監院糾正北市府
101登高 38國選手看誰快
侯西峰想入主黑松?國揚:子虛烏有
友達登陸月底審查 最快6月放行
台商進駐世博零碳館 展現環保形象
北京金價大漲 逼近每公克300元人民幣
弒親案 檢方：嫌疑人死亡不起訴
外資連八賣 台股短線賣壓重
陝西幼童兇殺案釀9死 公安局再度總動員
掛號費上限150 7月實施
報導疫苗亂象 大陸媒體總編被撤
今彩539三星彩四星彩開獎
內閣改組前夕 府院互動頻繁
擴大內需政策有違失 政院遭糾正
亞洲角力賽新德里開幕 中華4健兒有望奪牌
前4月高雄房市回溫 大宅銷售佳
北市文山等區仍有千萬以下成屋
日職交流戰 西武勝巨人
副總統：大企業幫中小企業是理想策略
浙江溫嶺7失蹤船員確認6人死亡
坎城影展開幕 政治議題加氣候隱憂籠罩
人生路指迷津 張書豪感謝吳建豪
高鐵沉陷危機 29萬違法井僅封1口
王金平不實發票核銷 檢：用於公務
牛津英語大詞典有誤 近百年後才發現
MSCI一升一降 台股量縮短線震盪
揮別殘疾 雙龍身障樂團成軍
國民黨贈周恩來函複印件給周秉德
林英傑快打兄弟 風城8連勝
恢復中山獎學金 國民黨編1500萬
江國慶案 司改會：誤判血例
文湖線發包不當 范良??:過程嚴謹
來自台灣的愛心 勉縣知道
公視5董事 推陳勝福代理董座
今彩539頭獎 1注中獎
採購逐步落實 台灣江蘇1至4月貿易增9成
紅衫軍續示威 泰政府取消11月大選
蔡英文公開信 府提7點回應
降低赤字 西班牙公務員減薪5%
羅傑斯：紓困案對歐元是致命一擊
遭控誤導投資人 大摩駁毫無根據
蔡英文：停止選舉 開始治國 以百姓為念
自抬身價 朝鮮自稱具備核融合技術
北京房價均跌三成 地產商：媒體自欺欺人
弒父母燒妻兒嫌犯 陳屍嘉義車上
創造商機 「微軟7熱炒77概念店」開張啦！
載運中國鐵砂希臘輪船 遭索海盜挾持
中國二個月內第五宗幼兒園兇殺案 9名師生死亡
五都提名完成 馬讚「昭財郝強立」個個都是招財高手
難得日客來 日本山口市長拜會李朝卿
蔡英文：「一中」前提聽不到台灣多元的聲音
綠委爆：中國國營銀行資金入主台灣金融業
美國財政赤字 4月創827億紀錄
朱立倫辭職 轉戰新北市
泛非航空墜機 2009年9月購買的新機型
中國學生結婚即遣返 港媒：台灣搞「種族隔離」
胡志強宣布參選 中縣市走透透
總統肯定朱立倫參選 期許5都全贏
朱立倫辭職 全力轉戰新北市
台灣微軟Microsoft與熱炒店合作 「 一盤」只要77元
Google Earth 遇見可愛的「草泥馬」
台灣地圖「倒著看」 Google Map 3D 地球充滿驚奇
陳沖出任副閣揆 陳裕璋掌金管會
中國國務院 放寬民間資本投資
蔡英文: 馬一心想著選舉 提不出「撼動人心的數據」
法媒：中國人大副委員長在法國巴黎遭搶劫
黃昭順戰陳菊 高雄藍綠大對決
違法稅單似"抄家滅族" 立委再批財政部
決戰大高雄 黃昭順：開放與鎖市之爭
郝：與朱立倫攜手 北北好到下一代
投出願景 首都之役「郝」有信心
3都提名未定 蘇貞昌：靜待決定
蔡英文：新北市等3都 仍有很多方案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股上漲1.5% 企業回復獲利 西班牙減開支
捍衛歐元穩定 韋柏接掌歐洲央行呼聲高
宏達電提訴願 要求美國停止進口蘋果iPhone
國際金價再創新高 避險需求持續加溫
紐約原油下跌1% 反映庫存增多
進場買公債 歐洲央行：無通膨危險
美商務部長：中國行必提「自主創新」爭議
三民高中巧固球隊 揚威國際
美股上漲1.4% 英國及西班牙承諾削減赤字
呂慶龍巴黎演說 強調兩岸力求降歧見創雙贏
巴西財長：2010年經濟成長可達6%
駐比代表處：國際肯定 台灣再獲邀參與WHA
美童過胖 白宮推出兒童減肥計畫
亞洲大學200大 台灣17所上榜 台大21
愛爾蘭國會友台小組函賀馬總統就職2週年
鋒面滯留 北部舒適中南部炎熱
台股開盤上漲100.78點 為7703.48點
馬總統接受日經專訪：盼6月簽署ECFA
陝西南鄭幼稚園兇殺案死亡數升至9人
F16耍帥衝太快 險撞空照機
加國小鎮人道毀滅染癬貓狗 民眾搶救
可能異動? 李述德:謝謝大家關心
海岬型船租金站上5萬美元
產創條例說明會明登場
陜西3名局長逃費還群毆收費站人員
齊天大聖Online廣告深夜播 NCC肯定
台股上漲 新台幣盤初勁升近3角
松阪牛商標登記 日遭中打回票
傳郭台銘邀高僧下週為富士康祈福
吳振偉眾院提案 表彰台裔美國人卓越貢獻
大陸首創「網路遺囑」
印尼警方擊斃5名恐怖份子逮捕1人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
楊秋興赴美散心 縣議員打氣
中國再爆殺童案 病灶在社會體制
北極冰融 灰鯨誤闖地中海
順勢反彈 台股補漲
軍警學生免費渡輪？陳菊允協調
客家美食研習營 歡迎僑胞參加
世博會台灣館大受歡迎
新藥跨國試驗 台北榮總參一腳
東莞愛滋病感染率0.4%
茂迪新法多晶矽明年Q2可達全產能
繳稅苦 上班族近4成拖到最後一週
網路遊戲太A 工業局溝通下架
立委力挺 李述德眼眶泛紅
四技二專統測 金門考生318人
宏達電反擊 向ITC控蘋果侵權
去年來台旅客成長率 4小龍之首
日經專訪 指馬總統重視東亞地區平衡
輸出戰略管制品到伊朗 業者緩起訴
遺臭千年西門慶 被爭作文化象徵
呼吸喘鳴 易開罐拉環卡聲門
穆迪投資報告 菲大選平順有利債信評等
藝人孫國豪被控打人 檢方起訴
友達光電將持續深耕大陸市場
國道3號砂石車翻覆 駕駛不治
無法可罰 保久乳貌似鮮乳近6年
美大企業CEO年薪 女人打敗男人
有好點子？520說給創意總監聽
上海世博原創舞台秀「CHA」
楊志良可望留任 立委道賀
國安基金月底出清? 財長:未限制
嘉義降雨少 水公司籲省水
殺不了貪官殺孩子 反社會心理釀校園兇案
宏達電告蘋果 外資：不見得贏
綠委籲健保局成立反鎖卡專線
總統：新財經內閣 迎向黃金10年
總統肯定吳內閣 雙首長水乳交融
販賣中國產超毒河豚 南韓奸商被捕
大學指考名額7.3萬 創歷史新低
圍剿iPhone 聯想半價殺出樂phone
國家生技園區地難求 陳菊籲南遷
金融領軍大漲 傳產慶祝
華府龍舟賽週末登場 56隊波多馬克河爭冠
新電信截至3月淨利增12% 超出預期
全球4月大尺寸面板出貨月減4%
保險資金導入公共建設 郵儲優先
未驗出肉毒桿菌 桃園2豆干業者可復業
鼓勵績效 第4屆農金獎明起報名
弒親案疑點 警盼張妻能釐清
WHA將登場 楊志良葉金川與會
老吾老 警員購反光背心贈拾荒者
女舍性騷擾案 監院糾正政大
台股大漲 新台幣中午勁升2.24角
南部降雨少 退役軍官省水撇步
北縣抽驗三明治 1件複驗不合格
迷昏店員行搶 男判7年
投信：陳沖效應激勵台股
消除對婦女歧視公約 國內法化
胡金龍2打點進補 連5戰安打
國父紀念館換LED燈 用電年省9000度
跨行系統15日凌晨間歇暫停服務
拚觀光 花蓮飛杭州台東飛南京
台股大反攻 鋼鐵股爐火通紅
總統：台美關係處於良好狀態
掏耳長菜花 疑不潔器具惹禍
台股收盤漲167.87點 為7770.57點
台股大漲 紡織中下游多檔漲停
台北股市開高走高 漲167.87點
李述德：地方財政不能只看統籌款
高鐵沿線封井 月底前跨部會討論
大陸校園血案反映社會疾病
5月台指期漲175點 逆價差9.57點
國防部：繼續購買F16戰機
政院修法 電動汽車3年免貨物稅
5月電子期漲6.4點 金融漲29.6點
政院通過法官法 建立退場機制
專偷電纜線 集團9人落網
國際股市齊漲 台股收漲167.87點
昔日叛逆少女 念碩士當董座
胖子血壓高 減重能降壓
揪團做公益 中市邀加入寄養家庭
節能減排 東大氫油交通車上路
可對NCC提不信任？ 彭芸：斲傷獨立性
好壞球各半 郭泓志驚險中繼點
三大法人買超台股94.61億元
男子遭電聯車撞死 身分原因待查
泰將出動裝甲車封堵紅衫軍 籲商家暫停營業
國中小營養午餐免費？嘉市：有困難
政策懲單身？陳菊允釋優惠
景氣復甦 吳揆：減稅照顧到庶民
重慶前司法局長文強涉黑案二審開庭
基市土石崩塌案 議會助索賠
亞洲首架混合動力無人飛機 試飛成功
中學川震重建似飯店 設備太好不會用
歐洲三大股市開盤上揚
電影法大翻修 公聽會後再審
好人做到底 捐款助男童報戶口
新台幣兌美元升1.15角 收31.778元
智障中打高手 1分鐘74字
更上層樓 陳沖任重道更遠
廣東河源市發現疑似孫中山祖墳
翁大銘判刑確定 6月發監執行
傳新疆法院判處分離分子死刑
高鐵員工吃票案 檢不起訴
北京大掃黃 1000多人被拘
印度教吠舍節將屆 金價高買氣未若以往
假檢座詐騙 老榮民痛失積蓄
甩俗味奪冠 小豬：沒有差很大
減肥藥百百款 核准上市僅2種
還豆干清白 業者盼政府釋疑
家事手套可塑劑高 消基會籲訂標準
海角七號到都更 陳裕璋創意連連
嘉縣市2村里長參選人涉賄
運動兼觀光 到東海岸當泛舟鐵人
音樂搭科技 兒時玩伴成最佳組合
三民巧固球隊揚威 盼政府重視
統籌款5都之末 胡志強：強硬爭取
惠英紅演心魔 可望晉升五姑娘
父選里長喪資格 女兒同額競選
抽中休旅車以為詐騙 婦險丟大獎
網拍被詐騙 萬里追回拍賣手機
內閣改組 工商團體:財經老手上路
滬深股市今反彈 滬指重回2700點
鄧紫棋來台嗑雞排 急撇林宥嘉
投信：財經新閣 有利台股
民進黨5都還在喬 5/26提名
謝邀520靜坐 台聯全力配合
楊志良明赴WHA 低調看兩岸互動
亞跆盟不將中華台北問題列入會員大會
央行阻升 新台幣收升1.15角
歐元衝擊 華碩本季恐零成長
財經新閣 外資:影響台股不大
國考口試 擬訂標準化流程
許陽明特別費案 二審無罪
鳩山首次表示5月解決普天間問題會跳票
危險斑馬線 忠孝東路4年傷142人
活化課程教部喊卡？北縣：補件續推
弒親案招魂 盼了結恩怨
中國取消高耗能企業電價優惠
馬團隊總管陳裕璋 「跑」進金管會
森進一來台開唱 履鄧麗君邀約
毆寺廟主委致死 兄弟被訴
暴力討債 走山罹難者家屬受害
體驗全英語環境 嚴長壽辦生活營
蘇煥智：尋可靠通路 芒果擬登陸
引進仿古樂器 廟宇推廣文教
太座若參選 中市選委會總幹事：請辭
金牌泳將拚泛舟鐵人 魏志翔要完賽
冰島火山噴發 國家地理頻道直擊
警員酒駕致人死 被免職
胡志強：中央助解決債務是功德
四技二專統測 嘉義身障生集中應試
百萬催生口號 投稿破1.5萬人
戀戀阿里山開拍 嘉縣府盼助觀光
財經內閣微調 陳沖陳裕璋先敲定
日去年3萬多人自殺 年輕人輕生創新高
迫印勞吃豬肉 惡雇主不得再聘外勞
第一金人事 財部:4行庫一起處理
嘉南水利會傳賄選 檢傳喚30多人
學開客機免出國 航訓中心年底招生
財經副閣揆 券商：穩定市場信心
小胖成蘇珊大嬸師弟 千萬打造專輯
2頭擱淺小虎鯨 海生館順利野放
ECFA簽署 吳揆盼6月上旬完成
陳沖:配合院長決策 聚焦財經發展
歐債風暴 外資：恐衝擊宏?硉媞?
去留4選項 李紀珠交給長官決定
常識不及格 企業主管保肝難
陸委會ECFA網路遊戲 獎品週週送
專化醜妝 程薇穎恐怖面具當寶
復興少棒凱歸 力拚重返威廉波特
官版房屋租賃契約 便利店買得到
娃娃車事故模擬 學童遇災免驚
法官法建立評鑑 總統肯定
氣動單車 學生創意融入綠能風
肺結核個案 再現北縣府
立委補選官司 金溥聰出庭
小胖上海加盟SONY 首張專輯千萬打造
電動車免貨物稅 裕隆:盼延長為10年
等麥格倫 象下通牒
世博會 台灣民眾如需就醫 已有管道
省電就省錢 電費最多打65折
第15次中美人權對話將在華府舉行
印度官員：境內非法移民逾2000萬人
生技園區若延宕 翁啟惠：衝擊大
立院初審 土地稅法罰則減輕
ECFA第3次協商 陸委會：努力中
乾淨能源 政府鼓勵離岸風力發電
2陸女欲偷渡巴西 桃園機場查獲
陳裕璋：國家需要 全力以赴
首季抽驗貓狗飼料 全合格
魚塭變太陽能發電 屏縣災區新嘗試
上海世博台北館將讓遊客體驗垃圾分類
全國攀岩賽15日登場 蛙人來挑戰
訴願瑕疵 播槍擊犯嗆聲免罰
小週末聽音樂會 轉換情緒釋壓力
陸生變陸配？ 身分選擇權在陸生
202廠開發須環評 先期工程暫緩
奈米顆粒可減震 路竹高中科展奪冠
房仲徵才3000人 粉領大募集
亞跆盟釋善意 戴遐齡表欣慰
永豐銀華南銀違法 金管會開罰
中國信用卡逾期未償破2千億 潛藏壞帳倍增
平溪學童圓夢 金門畢旅快樂行
王牌復活 陳偉殷久違勝投
鴻海首季合併營收 年增逾4成
智慧局擬設小組分析國際專利官司
老婦求兌過期消費券 財部苦思
張道榕陣營部分成員退出黑松董事會
搶最大電視市場 友達西進固樁
戴德梁行：中國房地產市場明年或為亞洲最大
男性避孕法 超音波可阻精子停產半年
台灣個人電腦首季銷售勁揚53%
科學園區無薪假0人 已呈就業最高峰
港大蟬聯亞洲最佳大學榜首
菲華暑期研習會成果展今起陸續登場
溫家寶：校園兇殺案 有深層次原因
中日韓將發展綠色安全高效的物流系統
國際局勢未明 新台幣震盪期
馬來西亞首季經濟成長達10.1%
慶祝辛亥百年 武漢廣徵革命文物
財經小內閣微調 拚經濟蓄勢待發
三星彩四星彩今彩539開獎
威力彩開獎
國家型計畫效益低 國科會遭糾正
去年生育率1.03 出生人數降
財經新閣上路 黃金10年要努力
博愛特區子彈棄置 警方追查
裕隆搶防守 達欣要追平
隧道燈箱突出 議員指隱形殺手
郝龍斌：我連任 蘇貞昌選總統解套
二審仍無罪 許陽明：傷害難回復
卓新論壇 新聞攝影專業成焦點
馬來西亞調高隔夜政策利率至2.5%
獵豔公開信 盼台北電影節說明評審標準
小胖加盟SONY 關心未來而非簽約金多寡
夏日來臨 超商搶攻健康沙拉餐市場
特派員筆記：嘲弄陰影下的悲劇
新聞局撤假處分 盼公視正常運作
查緝酒店通風報信 桃園2警涉收賄
台大選主播 超偶羅晴來踢館
銳逞威 統一中止3連勝
八里鄉代教唆殺人 二審改有罪
生技園區遭誤解 翁啟惠有苦難言
山西重大車禍 至少8死2重傷
北縣英語活化課程 教育部退回
健保醫院擴及大陸 擬列6次江陳會
仁武廠污染確定 環署要求健檢及求償
內政部：網路遊戲要分級 勿觸法
江國慶案 法界：再審較有用
國民黨青年團總團長 票選改甄選
監委糾正內捷 郝龍斌：月內懲處
美商：台灣或成外資登陸跳板
益通董座假扣押案 公司稱不影響營運
健保醫院擴及大陸 健保局：執行困難
美初次申請失業救濟人數連四週下降
仁武廠污染 無擴散證據
竹警涉酒駕撞死人 跪求原諒
戰機隔離不足事件 空軍：已懲處
北市警涉包庇賭場 延燒3分局
潤泰新：不排除對益通董座提告
藝文界連署 搶救202廠綠地
疑久病厭世 1男子北市跳樓亡
WSBL台元扳平電信 明決戰爭后
盜領銀行2千萬 女會計判8年半
威力彩開獎 頭獎1人獨得4.1億
三星彩四星彩今彩539派彩結果
府：總統9日未與傅（山昆）萁單獨談話
圖謀保金殺人 男判15年
府財經諮委建議 協助設WiMAX基地台
王勝偉驚奇5安 象逆轉勝牛
貿協明年主辦亞洲貿易推廣論壇年會
美聖蓋博市長訪彰縣 促城市交流
嘉南水利會傳賄選 拘提會長候選人
轎車衝入將軍港 海巡警消搜救
苗縣水利會選舉 1候選人聲押
預算赤字龐大 英相：內閣官員減薪5%
台灣「神畫」在深圳獲金鵬獎
中國為何一再發生殺童案？
錯殺江國慶？ 國防部擬提非常上訴
美、俄相繼公佈核武器數量 中國壓力大
政院通過法官法草案 建立退場機制
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徐旭東向總統呈送治國建言
諾基亞相關網頁增列台灣為國名選項
搶救地層下陷 水利署已填塞水井5千口
"聽到就想生"徵稿 已超過1萬5千筆
軍隊鎮壓 曼谷發生嚴重流血衝突
中國醫院納入健保 楊志良遭朝野罵翻
未來數位閱讀新風貌體驗
台北花園大酒店泰國美食節
台中福華月眉專案 住房3,999+10%起 再贈兩張門票、兩客早餐
受訪時頭部中槍 泰紅衫軍領導人傷重
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紅衫軍指揮官遭槍擊 泰國擴大緊急狀態
泰紅衫軍與警衝突 一抗議者喪生
歐股第二天上漲 企業獲利淡化債務危機
黃金下跌 投資人獲利回吐
南縣落海轎車尋獲 車主夫妻雙亡
原油跌至12週低點 替代需求縮減
曼谷旅遊警示燈調為紅色
美中人權對話 言論自由是焦點
美專家：全世界都在大陸賺錢 台灣更要大賺
道瓊跌逾百點 銀行及零售股下跌
希臘償債能力 德銀總裁存疑
對女友幼兒潑滾水關冰櫃 美一男子遭重判26年
總統：兩岸經貿互依存 莫憂失主權
總統：簽ECFA 對岸撤彈壓力升高
總統：民主不應靠掐脖子贏人
總統拚歷史定位 打造安全發展環境
北部東半部短暫雨 中南部悶熱
台股開盤下跌34.97點 為7735.60點
貴州礦難 7死21礦工被困
總統：規劃新一波對美軍購清單
黃筠婷獲邀英切爾西花展 亞洲藝術家第1人
出口商拋匯 新台幣盤初走升
廣東梅州逾百名教師患精神病
苗栗水利會選舉 1候選人交保
蒙冤10餘載 河南村民趙作海獲國賠
西維州台灣締盟30週年 州長官邸酒會慶祝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
藝文看板 印鑑展看見文明腳步
谷歌：在中國情況似乎穩定
董座資產假扣押 益通股價創低
綠好物嚴選 深耕環保商機
福建警方查獲犯罪集團 逮捕兩名台灣人
中美恢復人權對話 可望觸及維權案例
買盤縮手 台股平盤下狹幅整理
金溥聰下政策指導棋？國民黨斥不實
福隆海水浴場明開放
遭欠稅近20億 高市：強制執行
歐巴馬訪水牛城 告訴民眾明年會更好
新疆今起全面恢復通訊業務
不合併 日青空與新生銀行：營收不影響
4月台股小漲1% 券商獲利29.84億元
朱立倫訪王金平 訴求5都有米可煮
大陸富人多靠房地產發跡
吳揆：人事全盤考量 不能草率宣布
官版租屋契約 超商買得到
醫院浴佛 病患身心同獲治療
研考會：e化政府再造 資源整合
吳揆：202廠開發依法環評
健保醫院擴及大陸？藍營反對
高市旅行團13人滯泰報平安
金門發現未爆彈 軍方移除
金價創新高 溫州炒樓團轉炒金
Fed百萬身價俱樂部可望再添3成員
國民隊謹慎 王建民復出等7月
曼谷紅色警示 台籍旅客不滿千人
廣東沿海生態嚴重污染 不明來歷貝類不能吃
大陸醫院納健保？楊志良：門都沒有
啤酒含異物稱個案 議員籲拒喝
王毅與星雲茶敘 盼兩岸共同弘揚中華文化
台鐵首推郵輪泛舟 凌晨出發
法藍瓷世博零碳館秀低污染製程
男子入侵高市三民國中 跨坐5樓欄杆
林哲瑄開轟 陳鴻文3連敗
新加坡前副總理吳慶瑞病逝
政府服務調查 戶政最優警政待加強
立院表決 北高健保欠費補助案付委
健保納中國醫院？朝野立委痛斥
武漢網友售童子尿 宣稱原生態保健品
錯殺江國慶？監察院長：不能評論
學者：社福凌駕經濟發展 扁規馬隨
示威衝突升高 泰股匯市雙雙挫跌
今年首例本土麻疹 北縣確診
第30年 台北國際電腦展6/1開跑
出口商拋匯 新台幣中午升值1.3角
英商涉撞死送報生 疑2本護照恐逃亡
需求增溫 德里住宅租金年漲5成1倍
本土麻疹首例接觸67人 嚴防群聚感染
北縣活化課程喊卡 教長：無關指導棋
丹寧布價大波動 名牌牛仔褲喊漲
電視購物違法促銷翻新 北市：查處
擺脫高熱量 麥當勞將賣燕麥粥
ECFA公投 謝長廷520帶頭靜坐
修車廠勾結竊車集團 專偷雙B零件
傳港府擬申辦亞運 但先諮詢民意
北二高第1個順向坡監測器啟動
弒親案嫌犯妻兒 低調出院
台股收盤漲1.56點 為7772.13點
日本二戰哈爾濱活體實驗 3千多人證實受害
國小裝太陽能發電 年收益50萬元
原住民參選爆炸 蘭嶼38候選人
台股開低走高 小漲1.56點
台積美育之旅 培養學童美感
台灣明年辦亞洲貿易論壇 吳文雅邀各國參加
蘇建和案 石台平質疑法醫所報告
量能急縮 台股平盤下游走黑翻紅
要永續生存 灣寶農民反後龍科技園區
5月台指期跌3點 逆價差12.13點
家人常疏離 近8成少有愛的抱抱
5月電子期漲0.05點 金融跌3.2點
全球最大英特爾科展 台灣學生全力以赴
MSCI加持 興櫃市場持續加溫
報告：德里辦國協運動會得花2105億台幣
運將姦殺國中生 檢方起訴求死刑
小S人氣旺 2009年廣告金雞母
台遊樂券免費大放送 韓觀光客感動百分百
恢復中山獎學金 金溥聰助人圓夢
金溥聰：未介入國安會人事
成醫：咳嗽藥可治療嗎啡毒癮者
大陸首季熱錢湧入 官方：美元低利率所致
三大法人買超台股22.88億元
因應極端氣候 吳揆：落實災害防救
獨立中文筆會籲中美人權對話堅守普世價值
基測逢遊行 郝龍斌籲勿擾學生
公立托兒班藏身寺廟地下室
陸遊戲業來台 國貿局:不會無限制
素還真代言衛教 吸引鄉親
中國強化校園安全 首重偏鄉學校
廣州警察毆打電動車車主引發千人街頭抗議
教長：英語活化課 勿踩課綱紅線
業者：健保可先從台資醫院試辦
健保局派人登陸 審查醫院很困難
王建民復出 瞄準7/1
標地價差大 市區1坪換郊區百坪
買賣國外第一上市 需簽風險預告書
中國衛生部職員戒煙獎500
李鍾熙獲頒經濟專業獎章
宜昌尋獲抗戰英雄高志航安葬地
退出台灣？ 國際紐約人壽否認
特偵組大換血 陳宏達任發言人
新台幣兌美元貶7分 收31.848元
剝皮酒店 逾萬男客被詐9.5億
貝爾微經典賽 曾雅妮首日表現不佳
東莞酒店發招嫖信息將立即查封
金曲大贏家 阿妹入圍10項
花太郎爆人氣 最佳廣告代言人
屏東腸病毒疫情升高 4校5班停課
小英親征？蘇貞昌：不能趕鴨子上架
中縣腳踏車禍 去年9死
東沙站海巡隊聯手搶救綠蠵龜
唯一敢當面罵毛澤東的女人：張玉鳳
疑好奇看施工 老翁失足墜樓亡
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貴州安順遠洋煤礦事故 21人遇難
特派員筆記：高賦稅促巴西發展？別唬人了
多關1天違憲 改提早1天出獄
屏科大龍眼催花技術 紅到國外
無照看診 密醫判刑7月
河南村民冤獄10多年 3名法官被停職
洪一峰獲金曲特別貢獻獎
總統悲曹小妹 盼避免事件重演
陳菊：發揮創意 推高雄海空經貿城
獼猴偷水果 漆彈槍伺候
打擊詐騙下猛藥 員警到府宣導
中央氣象局氣象報告
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金曲新人最亮眼 徐佳瑩興奮狂跳
中國官媒：美商務部長來訪任務艱鉅
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中製紐扣恐造成窒息 美知名童裝回收短褲
本周台股市值20.05兆元 增2.72%
合時宜 日學者肯定兩岸擬簽ECFA
本周台股漲2.71% 玻陶類漲最多
高市婦遭刺死案 凶嫌燒炭身亡
土木公會催立地質法土木工程法
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屏東老欉玉荷包 台北101促銷
金門創意LOGO 陳建中奪特優
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央行阻升 新台幣貶7分
胡志強競選行程 首訪林柏榕
家貧青少年 逾8成有情緒問題
防日韓口蹄疫 雲林防治所加強防疫
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特偵大換血 辦案高手入列
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升格夏日派對 貢寮音樂祭開酒禁
慶台匈關係20週年 雙人鋼琴演奏迴響熱烈
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假冒書記官詐騙 警方逮捕車手
交部：國道走山報告 6月底公布
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自辦重劃砍老樹 重罰182萬
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陳沖：ECFA重點是關稅減讓
活化課 全教會：金溥聰未下指導棋
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竹縣1學生尋短 警追查
前好人好事代表 侵占公款起訴
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立委助理擁空氣槍 違法否待鑑定
貓纜順向坡？省土木公會槓北市府
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賀軍翔吻人妻 直呼賺到了
駐菲代表處祝賀菲國大選成功
雙姝不合？李紀珠讚劉憶如優秀
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吳宇森30億籌拍飛虎隊 徵小帥虎
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金曲女歌手 蔡健雅6度入圍
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中油新董座 經長:不會拖太久
歐元區國家降赤字救歐元前景難卜
早1天出獄 戒治保安處分適用
兩岸增班協商 將談客貨運新航點
選特偵成員 黃世銘保密到家
犬貓絕育補助 彰縣16日受理申請
打造黃金10年 雙十國慶前提計畫
盧森堡綠黨國會議員 17日訪台
四技統測明登場 15萬考生應試
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溫家寶關切校園安全 大陸全體總動員
世新大學在北京辦兩岸新能源研討會
掛牌承諾？潤泰新與益通各執一詞
疾管局公布今年首例本土麻疹確定病例
產創條例今生效 打造優質產業環境
劉兆玄抵北京 文化部官員宴請
賈慶林：經濟合作仍是兩岸關係重點
議員控北捷主管收好處 郝龍斌:政風調查
山東副省長飛抵高雄 南進北出
才說「似乎穩定」 谷歌馬上被趙本山告
圓融陳宏達 特偵新主任
感冒藥煉安毒 鴛鴦毒梟落網
陳裕璋任官出清第一金持股 小賺
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五分埔成衣改標示 港貨變義大利產
張曉風寫伊媚兒 號召打虎兄弟
坎城影展 台灣女星柯奐如將走星光藍地毯
淫媒首腦不服羈押 抗告駁回
總統：盼與歐盟簽貿易振興協議
羽田機場10月底飛國際線 松山羽田對飛
健保局：大陸醫院納健保 於法不合
印尼總統下週訪星馬 討論印勞待遇課題
海南特貧縣窮得只剩9座豪華高球場
國道爆胎惹禍 6月起抓胎紋淺
國泰產獲准籌設廣東分公司
美劇「實習醫生」登陸 央視先閹過
泰國紅衫軍宣布不再與政府妥協
南投水利會傳賄選 1樁腳限制住居
下半年景氣 張忠謀：樂觀
18趴改革 黨政共識高官多扣
基測逢集遊 家長籲禮讓學子
景氣回春 今年百億投資案逾10件
松山羽田對飛 台北到東京省2小時
迅速當英相 卡麥隆：很驚訝 需調適
大陸就醫回台請領健保 1年4萬件
歐元黃金走勢反映全球投資信心
世博遊客：台北市垃圾分類做得好
雙衛奏效 裕隆先聽牌
6月簽ECFA？施顏祥:審慎樂觀
國防部：依防衛需求 與美研議軍購
大樂透頭獎無人中獎
馬總統愛運動 自豪健康滿分
童落井國賠案 苗栗公所判賠千萬
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台文館邀約 汪其楣搬演謝雪紅
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雷射筆照軍人 紅衫軍成活靶
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逆轉電信 台元奪下WSBL冠軍
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高房價授信集中 央行示警
衝突4死80多傷 曼谷夜傳炸彈槍響
英相夫人辭全職工 年薪虧很大
楊志良啟程赴世衛大會
掃黃／北京「天上人間」等4家夜總會 遭停業6個月
BlackBerry Storm2智慧型手機強力登台
商業軟件聯盟稱 中國電腦軟件10台8盜
美國媒體：紅衫軍中彈者為一叛變將領
韓國爭取「拔河」世界文化遺產保護
劉兆玄今抵北京訪問
吸收游資 央行6月再發行千億存單
泰國軍方和紅衫軍爆發新衝突
曼谷街頭激戰 3人死亡2記者掛彩(圖文)
國史館與八方新氣跨界品牌合作 5/14-7/4推出『鳳鳴八方-瓷的文創演繹』展
紅衫軍出現分裂 鴿派被指收賄賂
四技統測下午登場 逾15萬考生應試
泰國可能陷入內戰 潘基文呼籲雙方克制
民進黨：簽ECFA連結撤飛彈 想法天真
高市長選戰 王金平為黃昭順打氣
蔡英文：5都人選 1次出場
五月桃 下山了！
曼谷軍民衝突加劇 死7人101人傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
上訴法院法官任命 劉弘威獲參院司委會同意
曼谷衝突7死百餘傷 當局稱500恐怖分子混入
歐股重挫3.4% 銀行股及基本資源股大跌
紐約原油重挫3.9% 油價創3個月來最低
國際金價下跌 盤中再創新高
勇奪英特爾金獎 北一女學生：我們做到了
英特爾國際科展 台灣學生勇奪1金5銅
道瓊指數大跌162點 債務危機變成信心危機
巴西躍升全球第5大轎車生產國
警局內行搶 巴西歹徒膽大包天
聖海倫火山爆發30週年 科學家記取教訓
魁北克小卡車撞6自行車 3死3傷
美中敲定明年續辦人權對話
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
影像記錄艋舺 16日受理報名
北部東北部涼爽 花東中南部偏熱
洗腎學生作畫鼓勵病友 青春添色彩
日媒：天安艦事件 國際調查指向遭魚雷擊沈
洪博培：中美今年以來的不愉快已成歷史
中美人權對話 中方：坦誠開放富建設性
華映減資近千億 恐成股東會焦點
逼印勞吃豬肉 王如玄匪夷所思
水煮牛肉不用水 川菜趣聞多
翁金珠搞藝術 繪畫捏陶樣樣來
前進日出原鄉 廖國棟巡迴醫療15載
教我如何養活牛頓蘋果樹 汕頭大學賞10萬
美國會台灣連線致函歐巴馬 籲速售台F16C/D
中美人權對話落幕 中國異議人士命運未卜
節電三贏 每戶省2010元
ECFA帶動人力需求 業務最夯
平權社會受考驗 雅美人熱衷參政
天安艦事件 美視為北韓對美盟國的攻擊
生醫搭橋 大陸高層將率百人來台
紐約大學舉辦2010華美跨文化訓練
綠提雲嘉農業特區基金 藍反對
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
東莞台港企業減少2300家 盈利不高
1樓店面寸土寸金 2樓店投資熱
日媒：日擬延後半年解決普天間遷移問題
廣州等城市連日暴雨暴露市政設施缺陷
金博老街再造 變身生活美學坊
我仰望星空 溫家寶新詩成為北航大學校歌
2022世界盃足球賽 南韓爭取主辦權
低價米酒氾濫 財政部強力查察
襲童兇案頻發 中國公安部下令開槍執法
副總統：建國百年展現民主新台灣
總統盼各行業多面向行銷台灣
3至4月營業稅 5/17截止申報
劉憶如接經建會？吳敦義未否認
報稅疏漏 應補辦結算申報
周董媽管嚴 開吉他店遭拒
北市公告22所額滿國中
冠軍磁磚綠概念館開幕
拚觀光奏效 旅館住房率逾6成4
星撞協關閉吳珈慶加入國家隊大門
北縣抽驗麵製品 水餃皮不合格率高
家暴通報案增 婚暴逾半
曼谷持續衝突傷亡再增 天鐵地鐵停駛
景氣回溫 美零售及工業生產攀升
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泰國局勢緊張 傳狙擊手攻擊
「園區漫步－上海世博會主題項目介紹」發行
萱草添生力軍 4新品種命名推廣
倪福德後援挨轟 老虎輸紅襪
台灣精機訂單回升 產值兆元可期
建國百年 學者撰中華民國發展史
世足熱 外交部與非洲官員友誼賽
呂秀蓮：簽ECFA 勿輕忽大陸政治目的
曼谷衝突 外交部：駐泰代表處運作正常
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潮州菜代表粵菜進駐世博會 有人不服氣
520靜坐提前結束 謝長廷提條件說
讓愛上餐桌 615家庭齊聚共餐
毛利改善 鋼筋廠Q2獲利可望成長
北市國小英語課 郝龍斌：每週3到5堂
建國百年VS.辛亥展覽 總統：各辦各的
兩岸共組文創聯盟 產學交流
菲3月出口增43.7% 1991年來最高
藍委籲政府加強防治結核病
杉林永久屋園區植樹 新希望扎根
郭泓志拉弓 道奇5連勝
上海世博會美國館參觀人數破50萬
怕間諜軟體 印度要中國電信公司說明
岔路未減速撞癱騎士 男判6月
色令智昏？澳洲袋鼠企圖性騷擾婦女
劉兆玄：兩岸漢字藝術交流非常有意義
高血壓提早上門 肥胖是主因
黃志瑋撞老婦 無大礙
強打MIT 自貿港評估轉型實質加工
國際沙雕手 齊聚福隆較高下
中國家庭3大困難：教育、收入、生病
紅衫軍衝突暫停 泰當局致力收回示威地
通勤換價差 千萬以下房屋不難找
國際家庭日 愛家從心開始
促德金援希臘 法總統揚言退出歐元區
貨車落海女溺斃 同車男子聲押
口袋影片需求顯現 創意啟商機
俄地鐵文豪壁畫「死氣」沉沉 急喊卡
搭公車迎親觸高壓電 印度28人慘死
基測國文成績 城鄉差距明顯
中市寵物好幸福 樂享綠園道
浴佛法會 信徒跪拜朝山
小英尤清政見交鋒 互攻不理扁
蕭邦誕辰200週年 李雲迪獨奏會紀念
吃對食物 控血糖又助瘦身
愛心版快樂農場 林若亞陪孩童採收
江蘇砍殺幼兒案兇手一審判死刑
記得我們愛過明開播 集集支線入鏡
巧手吳耿禎剪紙 阿嬤變飛舞蝶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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