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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
WiMAX零售認證5月起跑 測試費省75%
亞洲盃拔冠 中華隊載譽歸國
補教老師摑耳光 教長籲零體罰
國泰印度返香港客機輪胎著火 5人受傷
關心索國震災 總統致電史坦利
亞銀預測今年中國經濟增長9.6%
小胖徵情人 好廚藝優先
子宮內膜癌早發現 保生機
台灣教育版google 掌握教學資料
亡羊補牢 高醫：落實檢體密封
家庭生活圈網賽 張凱貞首輪勝
總統府：黃世銘會有好表現
新台幣兌美元貶2分 收31.580元
ETS多益台灣獎學金 鼓勵全球關懷
防肉毒桿菌 真空包食物宜煮沸
中亞「汗血寶馬」可望亮相上海世博會
台大復旦結盟 EMBA聯合開課
黑道大哥疑打死6歲女 埋屍滅跡
黃世銘立院謝票 駁辦綠不辦藍指控
隨手捐零錢 助逆風少年就學就業
上海世博不用人擠人的撇步之一：夜遊
不想被罵作秀 黃世銘不到場看棒球
口碑網台灣上線 帶中國網友認識台灣
發豪語速結大案 黃世銘考驗空前
南科華亞科 第1季由盈轉虧
大炳3度染毒 菲哥不放棄他
大炳吸毒交保 沈玉琳憂輕生
上海世博投資上億人民幣展館多數會後拆除
4D超音波 胎兒動態立即知
盲人A書上市 赤裸文字煽情圖片全都露
羅嘉仁掉分 胡金龍連3場盜壘
中市文化造市 雲門表演建商包場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
英特爾在台WiMAX合資公司 Q3成軍
中國商務部對大陸首例「雙反」調查做出終裁
命中註定 鳳山男 1注中頭彩
遼寧官員與網友「開房間」影片遭張貼上網
外國企業投資中國開始碰壁
儲蓄健康 中正大學鼓勵師生健走
量縮觀望 新台幣收盤小貶2分
民調顯示港人對馬英九總統評分微升
大炳3度吸毒 心癮難戒再沉淪
福建泉港石化區投資案 傳喊停
台灣廢電子電器回收成績佳
老人下肢勤照護 勿輕忽傷口
勸阻父喝酒 男火攻小吃部
討債兼販毒宅配到府 集團落網
美國中學數測難度增 台灣無滿分
綠鬣蜥逛大街被圍捕 入籠又逃脫
盜拷色情光碟 查獲3萬片
烤大鵰拚收視 公司出賣黃玉榮
跨國企業繼台商腳步 轉向大陸2、3線城市
它抓得住牠 數位相機也有貓狗臉辨識
棄嬰愛滋病毒陽性 北縣籲母就醫
7不原則 求職免上當
竹市校園抗暖化 營養午餐1週1蔬食
被撞漁船指護漁不力 海巡：已盡力
花博門票熱 郝盼再接再厲
大陸台企聯會長選舉 17日北京舉行
澎湖查緝隊竹縣緝毒 逮1嫌
網拍液體OK繃 北縣查獲罰3萬
霧台遷村蓋12教堂 縣府難答應
大三元加持 桑德斯獲最佳鬥士
破蛋壓力大 楊丞琳咳到快吐肝
外勞與基本工資脫鉤 勞委會勞團反對
DRAM廠：下半年價格有支撐
福建「赴台遊」升溫 首季1.6萬居民成行
調查:中國企業遭延期付款 暫難改善
利用求職名目 垃圾郵件盜取個資
怕女兒飆髒話 曲全立拍真人3D電影
伊核問題 中國稱支持雙軌戰略
ECFA廣告首播 傳產F4亮相
殺女黑道娶4妻 闖蕩桃南數十載
不上班更爽 英9口之家年領4萬2000英鎊津貼
減半效應 中市綠營議員曾木川退選
尹啟銘：WTO會員關稅 視需要決定
特派員筆記：仍是村上春樹的羅馬
陳景峻財產漏報 監院開罰
陳冠任沒吞K 快追平韓職記錄
體罰女童又違規 補習班停止招生
日相鳩山：日中兩國是「東亞共同體」核心
中縣府太陽能供電 每年發電近2萬度
鞋底挖空藏毒 走路怪異洩底
打出孝子 房祖名爸爸摔完媽媽打
鄭秀文蒙眼 愛神的箭有射沒有中
老嫗市場賣偽禁藥 查獲送辦
無檳榔客運 運將貪吃將記大過
外勞核配5級制 經部:總額不會增太多
租片逾期收費不合理？業者:考量成本
台灣館有何特色 設計者娓娓道來
產創條例立院週五闖關 朝野擬表決
王子變混混 立威廉想婚
總統：兩岸關係改善 不影響友邦邦誼
江西首創幹部就職前需公告家人工作現況
國泰班機爆胎 8人傷35班機延誤
亞洲盃摘金 南投高中拔河隊榮歸
合機炒股案 傅崑萁出庭抗辯
鄭秀文甩電音 改唱福音獻愛
署基A健保 追罰8000萬
樂音揚 宜蘭育才國小成立竹樂團
需求強條鋼漲 高鋼價時代來臨
金門濃霧散 空航爆大量
尤清挑戰蔡英文 促辦辯論會
星將斥資培訓150名醫療技術人才
湖北千人團訪台 將採購近160億台幣
板橋新市刊 介紹在地美食
朱熹也欣慰 金門大學8月揭牌
拉脫維亞前總統談兩岸 耐心是良方
歐胡會後 人民幣升值議題持續升溫
衛武營都會公園 夏日開放時間擬延長
痛失愛子 英保守黨魁卡麥隆差點退出政壇
銀聯卡提現 18家國銀遞件申請
復旦院長：台灣教育再不開放 要落後囉
慈悲三昧水懺 許亞芬為戲落髮
亂割子宮A健保 患者：醫德淪喪
世博台灣館 張毅:強調台灣文化的根
3D電視看俏 2013年估逾2700萬台
外勞核配改5級制 3K產業放寬為35%
老縣長柯文福明公祭 曹啟鴻緬懷
再展雄風 HOLA特力屋上海北京開新店
受刑人納健保 衛署法部贊成
郵局超級業務員 壽險攬8億
補融資券差額 7/1起免臨櫃辦理
台塑麥寮廠遭縣環保局罰30萬元 將訴願
奈米標章 食品化妝品尚未申請驗證
洱海一隅填平蓋別墅 景點成富人後花園
北星計畫要補習？教部：別被商業誤導
理察瑪爾克斯開唱 人參綠茶護嗓
向大股東喊話 金鼎證籲支持策略聯盟
開藥寫開刀 醫院A健保花招多
郵局壽險員獎金低 賣力不為錢
網路販毒 宅配躲查緝
醫改會籲擇優特約 防A健保
世博台灣館展演內容大揭密
普天間基地遷移問題 鳩山要求歐巴馬合作
南投林地濫墾？林務局:非林班地
大陸中石化巨資收購加拿大油砂公司股權
殯葬業涉行賄 勾結警消拚業績
瑞銀估人民幣每年升值5%-10%
美夢成真 金技改金大
宗教和平亞太青年網絡發動連署 籲裁減軍備
工業用紙供應商聯合漲價？公平會明決議
涉A健保 許世正：不是我能A的
產創稅損343億 李述德：可以因應
金門霧散客人來 小三通日運量新高
台大兩岸EMBA天價160萬元 專班收費M型化
雪白配血腥 海狗油太爭議 業者下架
醫療差 曾有監所2月內死3人
著眼大陸 自行車業盼納入ECFA早收
新疆「高空王子」擬走鋼索橫越金廈海域
海洋之聲未立案 NCC開鍘
第099073期今彩539 4星3星彩開獎
第099030期大樂透49樂合彩開獎
菸酒管理修法 產製劣酒最重判刑7年
潤泰新布局商用不動產 大陸鎖定華東
涉A健保費案 雄檢將再傳訊許姓醫師
健保抓弊打老虎 楊志良民氣可用
遠航新金主：復飛不走低價策略
新台幣破31.6元 彭淮南避談匯率
中國將修訂外商投資產業指導目錄
友達盼登陸搶先機 奇美電可能Q2申請
醫師A健保 署基嘆家賊難防
投手戰 合庫航空城言和
軍品採購弊案 前聯勤副司令判1年
陳致中探父 說明海外匯款
三項國際評比 台灣排名略揚升
景女拔河隊載譽歸國
接待陸客拚品質 交通部祭獎勵
南京5月開通台灣花蓮、台東旅遊包機
政院討水災借款15億 高縣不想全還
咖啡加料 迷魂女劫2男
上海世博會台灣館定位國家館
香港高院下週裁決蔡衍明訴訟亞視案
兩岸漁船碰撞 海巡：求償應協商
A健保費案 高醫學生：杏林蒙羞
近5年兩度調降公司稅 星確實吸引外資
港府明天公布2012年政改方案
網購皮包發現財物 美婦拾金不昧傳佳話
第099073期今彩539三星彩四星彩派彩結果
大樂透頭獎億元1人獨得 49樂合開獎
張建銘再見安打 興農勝統一
首映前 艋舺導演演員赴港宣傳
逛世博遊杭州 送你NT$1850消費券
紅衫軍示威暫休兵 曼谷先潑水過新年
台東地震規模4.7 震度4級
核安峰會首日 有成果也有僵持
福州法院率先聘台商 任涉台案件調解員
核安峰會登場 歐巴馬籲加強防止核料流失
不再使用武力 泰軍方呼籲解散議會
黃世銘出任檢察總長 不同意32票
世博台灣館進駐 即將驚豔世界!
遍地高山茶園 下一個滅村地點在南投？
中國政府修採購法 放寬外來科技產品限制
反對檢察總長同意案 綠營列五大「罪狀」
韓國防部: 天安艦不可能是撞到韓戰時的水雷
南非發明防強姦裝置 放在婦女體內能夾住「犯案工具」
中國青海7.1級地震 已有人員傷亡
公立醫院也A健保 豈止「可惡」!
中國青海地震 震央房屋90%都已經倒塌
藍5都民調啟動 延攬學者任召集人
五都選舉 金溥聰：沒100%把握但要有信心
中市提名明朗 胡志強仍低調
參選大台中 林佳龍盼民進黨速整合
快訊／青海7.1級地震 已造成400多人死亡上萬人受傷
林佳龍暫停競選大台中市長活動
胡錦濤：核子恐怖主義潛在威脅不容忽視
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
核安峰會 墨西哥同意改採低濃縮鈾反應爐
歐股下跌0.3% 基本資源類股走低
震災滿三月 蜜雪兒與拜登夫人訪問海地
核安峰會公報草案 籲封鎖非國家取得核原料
歐元反彈可能短暫 歐洲經濟落後美國
紐約金價跌幅三週來最大 漲多獲利了結
國際原子能總署：恐怖份子越來越大膽
紐約原油第5天下跌 擔心供過於求
核安峰會閉幕 歐巴馬：成就斐然的一天
美國2月貿易逆差上升高於預期 進口攀升
美股第4天上漲 看好企業獲利成長
比駐台代表：國際社會承認台灣應從經濟面
吳敦義：兩岸談政治議題時機未成熟
英特爾Q1攀升近四倍
梨園戲搭配日本舞踏 江之翠劇場巴黎演出
比媒：民主台灣完整保存中華傳統 值得一遊
20多年前性侵案 美童軍總會判賠140萬美元
愛情長跑5年 英歌手夏綠蒂與男友修成正果
台東搖了一夜 9起地震連著來
雨勢今稍緩 明又有鋒面
梅鐸新聞網站收費 英首相：行不通
撰歐普拉自傳爆料 作者稱遭媒體封殺
中國西南大旱 原因不只氣候而已
星國二度上修今年經濟成長預估 2010年成長9%
朝日：溫家寶擬5月底訪日
台股開盤上漲48.21點 為8077.94點
支付退休金 學者：加需年增10萬移民
西港袋屍案 凶嫌投案
台積電宣佈發展20奈米製程 2年後投產
迎接世足賽 Google辦塗鴉設計賽
新台幣開盤31.580元 持平
國防部：阿帕契直升機軍購案 時程順利
青海玉樹發生規模7.1強震 房屋倒塌
轟4全壘打 道奇主場開幕9比5擊敗響尾蛇
中國副外長：準備討論制裁伊朗新對策
創27月新高 南韓就業情況略好轉
加州地震頻傳 專家擔心進入活躍期
涉嫌收葬儀社錢 6警消已調職
今審查昨送預算書 農委會挨批
大陸今調漲油價 汽油每升0.24元 柴油0.27元
地下希爾頓變展場 金門觀光加分
南航臨時取消航班 多名乘客衝進停機坪攔機
鐵礦砂運輸恢復 BCI反彈 BDI收漲17點
挺小英續任 2/3民進黨立委站出來
台股開高 營建股漲相佳
四月望雨 5月4度加演
復興航空台北高雄航線 5月復航
台股利多激勵開高 平盤附近震盪
青海玉樹7.1強震 人員傷亡9成房屋倒塌
運將撞死乘客 二審仍判無期
雲南名勝古蹟屢遭破壞 居民痛心疾首
涉掏空92億 歌林前董座遭訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大陸騰訊花3億美元 持股Facebook
中縣客家桐花祭 17日登場
亞洲首場CSI體驗展 李昌鈺示範
新版產創條例 立委質疑圖利大股東
扁押504天 趙玉柱首次探視
北京學者：中美關係低谷暫告一段落
金門機場單日運量創新高
署基喊冤 異常健保費已控管
小林危險便道 公路總局2天內提改善
馬趙原一家 總統細數馬氏遷移史
檢聲押殺女埋屍主嫌 追另1被害人
核四提前商轉？ 台電：沒辦法達成
拆清水農場違建 遏濫墾
台中高1女生墜樓 無生命危險
涉掏空遭起訴 歌林前董座滯外未歸
南縣袋屍案 千元糾紛引殺機
松井領冠軍戒 洋基全隊抱抱
綠委挺小英選主席 帶民進黨走向未來
藍營高市長民調 候選人各顯神通
美畜牧業減產價格飛漲 漢堡牛排會更貴
林恩宇肩膀開刀 本季確定報銷
戴德梁行:Q1商用不動產交易 年增4成
郝龍斌當粉絲 北市推正宗花博臉書
新台幣午盤暫收31.450元 升值1.3角
A健保挨罰 高醫：走完訴願程序
台旅會北京辦事處5月4日揭牌
幼兒支出納免稅額？李述德：可研究
吳揆：綠版營所稅17.5% 無所本
中華MOD播A片侵權？日商要求月內談授權
藍營5都提名 南2都今明民調
經部：A片著作權關鍵 在法院見解
求職第一關 學當履歷達人
雙英辯論ECFA 中國國台辦：理不辯不明
公平會：工紙3業者聯合漲價 罰1千萬
金門議會登陸 考察港埠橋梁
曼谷旅遊警示 調降為橙色
上山下海做環保 觀音山健行17日登場
陸勞衝擊大？ 內政部：未開放大陸白領
戴德梁行:Q1全台土地交易 破400億
好膽別走 警飛簷走壁擒賊
青海玉樹7.1強震 至少67人死亡
低劑量維生素改列食品 價格恐變貴
飼養20年 不知所養鸚鵡是保育鳥
美林：台幣升值 助台股上8500點
找回不見天街 鹿港補助裝修門面
把胡錦濤當作胡佳 南華早報登報道歉
遭公平會罰鍰 廠商：收文後再研究
醫師不A健保？楊志良：難保證
華人躁鬱基因現形 治療新曙光
吳揆：民進黨ECFA論述不正確
港府將公佈政改方案 民主派對內容不滿
鋼價漲 中鴻5月熱軋恐漲逾1500元
搶金項鍊 女嫌跌跤就逮
中國3月房價普遍上漲 海口三亞漲幅最大
Gartner：今年全球IT支出 年增5.3%
立院初審 成年改姓不需父母同意
男夜搶女提包 狂逃150公尺被逮
白鴻森潛逃案 監院糾正法務部
楊志良：高醫訴願 無法勝訴
台股收盤漲67.4點 為8097.13點
柯馬機器人將亮相上海世博會義大利館
中國大學對台生開放 免試須達學測頂標級
楊志良：單身多繳健保 助家人朋友
台北股市震盪走高 漲67.4點
調查：亞太投資氣氛樂觀
穆迪上調南韓主權信評至A1 展望維持穩定
地震多 原能會：核廠耐震依國際標準
4月電子期漲3.45點 金融期漲10.2點
金溥聰：台灣兩黨應走向正面競爭而非仇恨
張忠謀重申 今年半導體產值年增22%
青海玉樹7.1強震 專家：不是偶然現象
旱溪媽祖遶境大屯18庄 女性抬轎
立院初審 外移企業總部在台可入公會
吃魚肝油防近視？ 營養需均衡
楊秋興高市公車廣告 諷菊失業率高
陸資來台辦法卡案 經部：不影響投資
台股開高拉尾盤 個股表現活潑
青海玉樹7.1強震 至少3百人死8千人受傷
紙寮窩造紙工坊 再現先民文化
菜販助弱勢 白冰冰籲愛心不絕
都市規劃交流 柏克萊早稻田參與
藍營政情中心 廣納意見領袖
VIP不夠看 印度大官也得等紅綠燈
高市擬拒ECFA宣導 勞委會表遺憾
兩岸政策對 金溥聰：馬英九帶台灣出困境
集集線隧道施工 地方喊出另類遊
高捷岡山站工期未定 先闢接駁公車
成大綠能研討會 聚焦太陽能電池LED照明
星首季經濟成長13.1% 預料全年7%到9%
鳥松果園空地噴泥漿 民眾圍觀
台股漲67點 三大法人買超46.55億元
大陸85%未成年犯迷「網」 利用網路結幫派
惠譽：銀行業獲利增 初期登陸效益有限
雲林傳羊痘 撲殺800頭
經濟復甦 新元改走溫和漸進升值
非關運氣？ 名為約翰或瑪格麗特最可能中樂透
港府公布政改建議方案 民主派不滿
被動元件10年大缺貨 族群漲勢旺
17路段抗災弱 雨量站防汛預警
青海玉樹7.1強震 西航村夷為平地
筆電也能偵測地震 自願網路建立中
水庫碗公變淺碟 6年540億清淤
青海強震 台灣搜救隊待命
青海強震 海基會致函海協會慰問
青海強震 紅十字會待命救災
極地馬拉松英雄陳彥博返台
李振昌無失分 再拿中繼點
綠營反ECFA 擬6月上街頭
日本AV女優開「推特」 中國網友趨之若鶩
中科首季開紅盤 出超430億元
合併傳反彈 中市衛局員工拒遷中縣
哈爾濱遭遇50年來最大降雪
立委提案 要原能會加強核廠抗震安檢
新台幣兌美元升1.2角 收31.460元
總統：台灣簽ECFA 成有競爭力免稅店
Facebook招聘進軍中國? 研發中心有望先行
大甲媽遶境彰化 警籲駕駛人改道
大陸財經媒體訪台團關注ECFA
生命線牧師聽到睡著 瑞典男子氣到不自殺
古城西安四月飛雪 1961年來首見
員警擦槍走火 手掌中彈送醫
陸生金門交流 縣長送紅包勉勵
前日本首相就歷史錯誤向南京人民道歉
惡性腫瘤新藥貴 年花300萬
小學畢業送LV包 武漢媽媽：讓女兒見世面
楊進添：活路外交 重拾尊嚴
跨國仲介賣淫 首腦逮獲
日本A片著作權？NCC：沒主管權
5月汛期 17便道便橋3級管制
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市聯醫診療疏失 高院判賠643萬
太陽光電模組採中國貨？台電：日本公司
蘭陽舞蹈班新作 4/24免費欣賞
阮虔芷籌拍外婆澎湖灣 招攬陸客
為盲生安全 教授私砍校樹引爭議
戴遐齡：職棒若倒 3萬家庭失業
產創條例週五闖關 立院擬挑燈夜戰
八八風災咎責 交通部水利署遭糾正
大陸今提高油價 或將進入高油價時代
高市：世運奪牌選手 擬專案任教練
中華民國100年後 海基會要變3倍大
香港投資者情緒 重返金融海嘯前高位
苗栗10公頃農作枯死 疑水污染
空手道選手陷昏迷 師生募捐搶救
精熙TDR 15日起開放信用交易
愛校如家 李維賓奉獻近半世紀
林恩宇開刀 同意扣半薪
波伽利世博獻聲 台北小巨蛋續攤
智慧型手機 導航功能夯
大台中合併 藍縣市黨部先合體
二技統測16日入闈 考生數創新低
KTV起衝突 男子槍擊汽車洩憤
林志玲為環保發聲 感情不回收
加拿大對台灣紡品不公 紡拓會籲訴諸WTO
那瑪夏春之頌 獻愛心助重建
加國紡品關稅歧視 台灣不排除告上WTO
中縣市合併挨批 黃仲生一笑置之
青海玉樹7.1強震 死亡人數逾400
核安峰會落幕 悲觀人士：成果脆弱
浦東區長：上海迪士尼5至6年開園營業
新台幣收31.46元 近20個月新高
中山高7車追撞 北上大塞車
小林滅村調查 地質脆弱與大雨是主因
陸媒團長：台商是大陸出口主力
中概股熱 期貨商盼增股票期貨
台灣大凱擘合併案 NCC無預設立場
LUSH歇業 債權銀行與員工爭貨抵債
裁罰繳清 劉家昌限境解除
雙園斷橋監院糾正 水利署:虛心檢討
中國官員：2017年香港將具備條件雙普選
偷警監視器 社區畫面全都錄
青海強震 胡溫指示全力救災
馬籍女子走私海洛因 重判17年
陳彥博安然歸來 母破涕為笑
青海強震無台商傷亡
生命無價 亂用捕獸鋏罰7萬5
人大副秘書長：香港政改朝民主邁大步
銀行呆帳未實現利息 可申報扣稅
外勞與本勞薪資脫鉤 專家:台商會回流
搶進雲端 AMD推新平台
上海安檢再升級 明起嚴查進滬車輛
女燒炭電告家人 警破門救出
福州法院首聘台商 擔任涉台案件調解員
A片侵權？MOD：內容由供應商負責
科幻小說場景 莫拉克風災呈現
楊進添談活路外交 強化台美關係
馬英九：ECFA是敲門磚 非賣身契
鳥松泥漿續噴發 水利會沖水防淤
台裔日議員蓮舫：盼能做些事提升台日關係
需求強 3月LED台廠產值創新高
楊志良上課無冷場 高醫生回味無窮
股票期貨除權息調整契約 不納所得稅
涉A健保 高醫院校道歉
醫師公會：衛署懲處詐保別太英雄化
特攻聯盟殺太大 超殺女預告禁播
雲林傳羊痘 16日前清查全台羊場
北縣建管審照涉賄 板檢傳16人
除役砲口向民宅 被指壞風水
訂取高鐵票 統一超商4/21加入
民眾為2百元訴願 發票給獎辦法擬修正
公平會重罰 正隆擬提訴願
民進黨主席選舉 黨內互嗆
兩岸百億美元開發 遠雄：待政府核可
頂標申請大陸大學 台生會籲勿設門檻
平溪封溪禁漁3年 釣撈開罰
重慶原司法局長文強被判死刑
新移民美食 挑逗味蕾嚐鮮
PS男再創高峰 藍正龍前進坎城
拉資優生入學 官員：看大陸有何吸引措施
大陸搶頂標生 台清交不怕
台灣聯大系統 轉校視同轉系
人扮羊裝 阿根廷越獄犯矇騙300多名警員
蘇俊賓：5都徵召不會黑箱作業
洪瑞河：林恩宇應不知傷勢嚴重
南投山區傳濫墾伐 環署擬開罰
長臂猿壽山作客 怕生嘰嘰叫
登山客骨折 海鷗救護送醫
中國將增強宏觀經濟政策針對性靈活性
詐騙太高招 新疆民眾也受害
北縣小學每周多3堂英文 教部：須自願
通告處女秀談處男 小胖求饒
路面高低差很大 議員諷北市路不平
佼佼自薦異國戀 喬妹裝不懂
天安艦沉沒 韓尚未發現魚雷或水雷碎片
管委會阻診所開業 高院判賠百萬
解開謎團 研究生神壇上課
LUSH員工領嘸薪 擬向勞工局申訴
台鐵郵輪列車 地球日單車行
馬修連恩原鄉傳愛 與弱勢兒同樂
詐保追追追 健保局與民間合作
099074期今彩539及3星4星彩開獎結果
台灣燈會煙火意外 4傷者告黃敏惠
中國出口旺 台灣逐陸專案搶商機
選情激烈 英恐出現36年來首次無多數黨
紅衫軍集中曼谷鬧區 潑水節後將再行動
愛心遠播 哈林另有30個小哈利
首次通告遭調侃 小胖不以為意
馬國也傳女童遭虐死亡 警方扣留父母調查
北韓動作頻頻 迎建軍紀念日和金日成冥誕
大陸將大幅下放外商投資審批權限
太電案開庭 孫道存聲淚俱下辯駁
林佳龍停止競選 綠中市提名陷尷尬
亞幣各擁升值題材 新台幣持續看升
鑑識生活有趣？李昌鈺：那是電視劇
中國駐澳門部隊司令員易人 祝慶生接任
除權息節稅 期交所推廣股票期貨
學測頂標申請大陸大學 反使台生人數暴減
LUSH代理倒閉 北市將輔導失業員工
宏達電有意發展自有OS 品牌必經之路
中國海關署長：貿易順差將繼續減少
單車市集嘉年華 綠色交通愛地球
學測申請大陸大學 教部：衝擊不大
郵政博物館將辦兒童郵票展
大陸大學開放台生免試入學 收費標準不變
LOVE LIFE遭質疑 黑人飆淚澄清
北縣國小英語課 9月起每週至少3堂
星研究：年輕人較易感染新流感
鋼琴家陳偉茵明獻藝 琴定貝多芬
總統挺國片 18日看眼淚
急降讓乘客受驚 國泰道歉退款
供水條例過關 紓解南部缺水
熱帶風暴襲印度孟加拉 85死逾6萬民房坍塌
華碩條款？ GDR發行擬鬆綁
第099074期今彩539及3星4星彩派彩結果
亞東石化擴廠 24億元買桃縣法拍地
學測申請大陸123大學 教部採認31校
中華開發工銀擬登陸設私募股權基金公司
陳冠任連續不吞K 113打席止步
法院駁回章家豐洋興業假處分 遠百叫好
建中及中山女高 與法國2中學締盟
印度宣布 2017年加入太空載人俱樂部
六月簽ECFA 本土社團五月再演「牽手護台灣運動」
白鴻森脫逃案 監察院糾正法務部
馬: 簽ECFA不是賣身契 是敲門磚、風向球
志聖Q1合併營收6.82億 投資上游板金廠40%
海基會: 青海地震 我方搜救隊可立即上路
國民黨：5都選舉 絕無企圖勸退任何人
直轄市長提名民調 民進黨訂遊戲規則
底妝、美白、防曬、遮瑕四效合一 倩碧上市全新肌本透白喚白C粉妝條SPF15/PA++
青海4•14大地震 已造成589人死10萬戶待安置
中國台辦向台灣資優生招手 私立大學「雪上加霜」！
中國重慶前司法局長 文強被判死刑
競選喊卡 林佳龍：給黨空間
帶職參選新北市？ 蔡英文未規劃
教育部99年終身學習行動年-兩廳院管風琴音樂會
藍營五都人選 新北市中市可望先敲定
藍綠同批 開放中資來台是「掠奪技術」
泰紅衫軍 在商業中心重新集結
吳敦義: ECFA是「帶刺玫瑰」 綠營諷「仙人掌」
博弈專法採購案評選結果出爐 恆業法律事務所勝出
秋菊民調高？金溥聰：不一定勝選
金溥聰拚南高 打場翻盤選戰
Elite Bakery 母親節系列蛋糕預購中!
星博奕娛樂渡假中心 選用 Juniper Networks
台北福華心形柏林巧克力蛋糕 母親節限定版全新推出
國際賣淫案 檢方聲押集團首腦
第4次歐胡會後 美媒體指中國態度未見緩和
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
如極權國家管控媒體？ 核安峰會引發批評
歐股上漲0.7% 財報捎來佳音
聯準會褐皮書：美國經濟「多多少少」有擴張
國際原油強彈2.2% 庫存意外下降
國際黃金期貨上漲 鈀金創2年新高
急起直追 歐盟將公佈電動車配套方案
美股道瓊大漲百點 財報帶來信心
攻巴西電腦主機板市場 技嘉科技加強投資
雷諾日產期望 電動車明年聖保羅上路
青海強震 美國向死傷者致哀並願協助
入選奇幻影展 柯孟融：盼進軍好萊塢
台設計師王璽潔巧手改造英豪宅 房價勁升
今明天氣涼 下週飆30度高溫
美醫生短缺 28州擬將護士擴權扮醫生
台股開盤上漲70.98點 為8168.11點
松山機場60大壽 6個10層蛋糕慶生
不願妥協 CNN名主持人賴瑞金與妻共訴離婚
南韓7成女性和5成男性不願續再世姻緣
海基會：台灣搜救隊預計今前往青海
胡錦濤抵巴西 將出席金磚四國峰會
國際賣淫案 台北地院飭回陳太太
松山機場60年 2度谷底見生機
青海強震 內政部：救援隊待命馳援
美元弱台股漲 新台幣盤初升破31.4元
經濟強勁 加幣幣值超過美元
搭捷運禁喝水 交部：尚未罰過
青海強震 馬總統致哀並願協助
貨載需求持續升溫 BDI上漲38點
假處分駁回 遠百SOGO股權宣判前先漲停
青海玉樹地震死亡人數增加 已達589人
類股齊揚 台股8100點以上整理
青年房貸利息補貼 可望再增1萬戶
SOGO股權之爭 二審李恆隆仍勝訴
松山虹橋包機對飛題材 航運股走揚
壽險廣告馬上保？ 陳沖：過於簡化
中國第1季GDP成長11.9%
中國工商銀行4月底正式進駐馬來西亞
大陸貪內助：「他當那麼大官別人送很正常」
林育群陳彥博出頭天 馬總統感動
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
3月份大陸物價指數比2月下降0.7%
多家福建企業積極申請到台灣投資
鎳價創新高 業者：不鏽鋼掀漲風
中國國開行原副行長王益受賄 被判死緩
天安艦打撈出水 南韓電視實況轉播
港人青海救人犧牲 義行牽動人心
SOGO案李恆隆再勝訴 遠百大漲
SOGO案李恆隆勝訴 太設：續上訴
柏克萊不當銷售 北市發消費警訊
林育群爆紅 星光回頭播漏網鏡頭
李恆隆勝訴 遠百：證明增資無不妥
赤字打不平 加州政府動彩券腦筋
6月海峽物流論壇 鎖定ECFA與陸資赴台
中國第1季GDP成長11.9% CPI上漲2.2%
星聯合環境技術擬在台發售TDR
溫家寶長文追憶胡耀邦 聲稱受他影響很大
諾貝爾獎得主哈維爾 22日在台演講
教部：開放陸生 提升大學競爭力
青海玉樹地震 死亡人數增至617人
北部6區房市推案大增 專家：多頭可期
涉行賄換訂單 惠普俄羅斯辦公室遭搜索
竹科廠賣予旺宏？ 茂德：尚未完全確定
李恆隆：章家出局 徐旭東衝擊大
標普：將到期債務難再融資 來年經濟放緩
日自民黨參議員舛添欲組新黨 被批為癌細胞
櫃買特色產業業績發表會20日開跑
丸紅得標機場捷運爭議 檢調調查
登陸唸大學 學歷採認有風險
台股上漲 新台幣中午升值9.7分
勞委會宣導ECFA 立委意見分歧
SOGO案 經部:不改撤銷太流增資登記
明潭遊艇擦撞 遊客2傷
保險給付常刁難 立委提舉證責任歸業者
機車展開幕 台灣機車50年展示區首登場
督保盟：二代健保 先談費基才講費率
鋼鐵股堅挺 不鏽鋼族群紛創波段新高
招商不順 花蓮鳥踏石廣場待整合
金控大股東質押比過高 金管會月內商改善
風災實兵演練 郝龍斌：強化應變能力
LED電視夯 市調：導光板有短缺之虞
勞團五一上街 嗆ECFA沒好處
陳菊：ECFA文宣 別只報喜
又見夾層屋 北市發消費警訊
安養院老人照護1對9 消基會籲政府改善
康晟如：ECFA若助台 台美貿易也算好事
沒風景自己造 康晟如求變不忘在地
林志傑談CBA經驗 鼓勵兩岸交流
SOGO爭奪戰 李恆隆：該落幕了
賣淫案首腦飭回 法院：無審判權
兒童高額殘廢保單設限 陳沖:會檢討
印度東部龍捲風肆虐40分鐘 已120死200傷
演出阿牛首部電影 品冠顛覆情歌王子形象
比基尼女郎吸睛 中區電腦展拼看頭
小林滅村 居民盼獲地層脆弱原因
胡金龍猛打賞 連5場安打
台股收盤漲74.81點 為8171.94點
法務部擬修法 終身監禁不得假釋
雪隧消防 勞務派遣人力負責
實習船傳弊 基隆海事校長交保
4月台指期漲47點 逆價差13.94點
漢城僑中前校長于亞夫追悼會 師生感念
立院初審 工程糾紛可強制仲裁
台北股市震盪走高 漲74.81點
4月電子期漲1.45點 金融期漲2點
美股收高帶動 台股創波段新高
被問許志安鄭秀文笑嗆小S 請上帝解圍
中國GDP亮眼 食品中概股價量齊揚
上海1892輛豐田RAV4車主獲得賠償
健保局：二代健保費有人降 就有人增
聯合國：中國應改走低碳發展道路
溫家寶：胡耀邦指領導者最大危險是脫離實際
金溥聰：總統不滿意度下滑 是好跡象
推動5年500億有違失 監院糾正教部
打造低碳島 電動車3年免貨物稅
路竹會擬醫援青海 志工需克服高山症
財星500大企業 沃爾瑪重登龍頭
吳揆：增加就業等項目 優先編預算
國民黨大台中黨部 杜建德任主委
面對困局 鳩山重申5月解決普天間問題
青輔會：青創貸款 不需關說
青年安心購屋補貼 今年增1萬戶
學子親近媽祖 潮T手機吊飾打前鋒
吳揆：讓賣假藥及非法電台絕跡
嘉檢有請媽祖 代言反賄選
台股漲74點 三大法人買超100.79億元
戒菸零費用 千家藥局供2萬份藥物
王如玄：今年釋13.7萬工作機會
男童腳底燙傷 母疑舅媽虐兒
署金震波碎石室啟用 減少奔波
林隆璇週旋舞者 唱出情愛糾葛
青海強震 台灣紅十字會發動募款
海協會：救援力量充足有需要與海基會聯繫
青海大地震 大陸紅十字會緊急救援隊趕往災區
北縣黨團聲聲喚 促小英出征新北市
遭罰1.5億 高醫盼有協商空間
男子以介紹公職詐財 老師也被騙
郵輪列車首遊軍港 看Q版媽祖
華盛頓郵報：核安峰會 中國馬來西亞是贏家
我的同學很特別 叢書介紹心智障礙者
日月潭遊艇擦撞 6人受傷
蓋石屋圓夢 癌末患者辭世
遠百：登記變更訴願中 不影響經營權
竹縣鬧窮 政院點名老人年金
拒台電設變電所 彰化民眾北上抗議
通緝犯遣返 首度南京台北直航
青海震災 吳敦義：願提供協助
嘉縣外配歸化考試 5月戶政所接手
愛河沿岸道路 最後一段8月通
新台幣兌美元升8.5分 收31.375元
女子疑自焚 墜谷亡
新興市場貿易競爭力強 卡達以色列入榜
國際友人資源 生活環境電子報改版
到宅療育助遲緩兒 苗栗企業捐車
雲林行銷農特產 幫助遲緩兒
冰島火山灰雲南飄 美國大西洋航班多數停飛
駕贓車撞警車 警開5槍逮人
中國官方：貿易逆差說明內需成長強勁
東勢客家園區 五月雪提前到
中國今年順差可能減少1000億美元
腳踝扭傷不理 腰膝痠痛難行
澎湖看花火 高鐵加客輪
偽造就醫紀錄A健保 醫師起訴
土雞當束脩 阿嬤謝警惡補考駕照
慢箋領藥免掛號費 公立醫院紛跟進
男童色情網站遭舉發 日警逮捕4名男子
Gartner：今年首季PC出貨成長27%
中部以北東北部大雨特報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
高雄港市攜手 上海推廣郵輪觀光
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
青海大地震 中國國航緊急派高原機型救災
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
沒錢葬親 基隆5口貧戶待援
替代役男足感心 白天校工晚上課輔
楊志良出席WHA 將在大會發言
遊綠博 吃喝玩樂住有好康
嘉市議長涉賄 300萬交保限境
太陽活動變少 英國罕見嚴冬可能再度出現
資源互享 成醫與署南開辦合作病床
志玲再戰媒體 鬆口談旭玲戀
大三通效應 香江光環褪色 星國閃亮
黑人問心無愧 癌童家長聲援
楊志良處理高醫案 吳揆讚揚
NBA台灣官網 郝龍斌邀聊籃球
調查人員體測趨嚴 婦團憂不利女性
不讓3D專美於前 超短距投影搶教育市場
中鋼金屬中心結盟 促汽產升級
WiMAX威達開台目標10萬用戶 雙A受惠
產創條例明闖關 立院擬挑燈三讀
青海震後救援人力雖充足 台搜救隊仍待命
千萬元LED燈 宣傳苗栗觀光
拚選戰 藍營大台南主委就位
玉樹強震 學童被埋教師徒手救援
檢體嚴查 高醫人：莫當賊防
中國感謝並歡迎其他國家提供救災支持
福建對台貿易持續火爆 首季閩台貿易倍增
陳偉殷VS許銘傑 台灣看得到
瑞士檢察署：儘速返還陳致中帳戶資產
大陸青海玉樹強震10萬人受災 小鎮幾全塌
王海玲豫劇生涯50載 母女同台
新台幣升破31.4元 近20個月新高
檢警偵訊律師在場 議員指成效差
產創研發支出抵稅 藍營版降至15%
男子販毒賣偽幣 警方手到擒來
日媒：美方疑鳩山5月能解決基地遷移
台商看綜合貿易競爭力 星第1 港第2
經紀人瘦身 林育群繼續胖
路旁小解 防盜啟動鎖車外
央廣新任副總台長 樊祥麟上任
國際金融機構預估今年大陸將升息2至3次
玉樹地震 國際表達願協助救援中國間接婉拒
學者：互招學生 重詮兩岸關係
進出口公會推薦10大機會市場 大陸列第1
鋼市量價齊揚 中鋼Q1每股稅前盈餘1元
中央氣象局 １週天氣預報（更正）
元富證提名 邱進益鄧文簡為獨董
中職兩賽事 遇雨延期
冰島火山爆發 華航長榮航班受影響
綜所稅5/1開徵 外僑可網路申報
兒童高額傷殘保單 保險局籲業者自律
米蘭國際家具展開幕 台灣作品備受矚目
SOGO案 章民強：遺憾 繼續上訴
422地球日 7-11、全家投入減碳活動
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報（更正）
中央氣象局 明天白天天氣預報（更正）
嘉市議長涉賄起訴 300萬交保
肉毒桿菌中毒 1死1病重
拚5都 立強會互拉抬
路難行 阿里山花季遊客30年新低
產創降稅 高盛:電信鋼鐵5大族群受惠
日月潭撞船 駕駛指濃霧肇禍
虹橋包機 民航局盼台灣機場全參與
胡志強談遠景 大台中超越星港
5年被偷2億 議員批大安區治安
小學增英語課 周錫瑋：擇善而行
財神爺來去台東 發票特獎雙響砲
建岡山站？高捷：23日前決定
詐騙集團假冒檢警 婦失百萬驚上當
特攻聯盟變裝趴 許慧欣殺最大
高粱加啤酒 金荊兩門創雙贏
熱比婭和達賴喇嘛擬訪問 日將發給簽證
青海地震與眾不同 發生在地殼板塊中間
華文出版史 辛廣偉最了
冰島火山爆發 長榮航班受影響
大陸參賽奪冠 竹縣要辦國際馬拉松
白藜蘆醇與藥雙管齊下 性功能障礙大幅改善
紅衫軍潑水節後再示威 泰政府否認將驅離
台北文化周6月登場 副市長明赴上海宣傳
辰亦儒自爆 小小儒曾被棒球K到
捷運效應 三蘆房市價漲量縮
賣淫案首腦飭回 檢方要抗告
中國地震局：已救出地震被埋1000多人
狗來富？2婦撿錢不還法辦
4分地變13公頃 再造歸來牛蒡榮景
青年安心成家補貼 購屋比租屋熱門
電動車示範運行區 坪林可望搶先
國考試題公布 暫不取消
5年500億遭糾正 教部：第2期改進
蔡英文父墓違規 王永慶墓園遭罰
台商扮共諜 滲透國安局失敗
金鼎證股東會再鬧雙包？金管會關注
主辦明年亞太教育年會 台灣代表團赴澳觀摩
聯電6.8億買樓 台北辦公室擬搬遷
網安變晚安 By2吃螺絲
劉至翰落髮 憂兒子不認爹
溫家寶抵達玉樹災區指揮救災
工研院明院長交接 李鍾熙接掌生技中心
嘉市索賄案外案 警涉關說酒駕
邱毅評扁案挨告 法院判免道歉
禪武合一 少林武僧佛光山抄經
更名巧克力改運 自作孽難逃法網
經濟好轉 星國餐飲業績大增
日管處：遊艇意外凸顯助手重要性
查行蹤偷裝GPS 5人送辦
消費者:給我特惠組 誰管SOGO經營權
王小帥新作日照重慶 入圍坎城一種注視競賽
管太嚴 李晶玉女兒要求換爸爸
青海強震 胡錦濤中止中南美訪問提前回國
涉圖利 貢寮鄉長陳世男再停職
林德訓復出 民進黨中央上班
SOGO經營權之爭 還有得吵
街頭狂射鋼珠 男子送辦
終身監禁換不判死 法官：兩回事
房屋交易資訊透明化 房仲:配合法令
獵豔首映驚豔 張鈞甯女女吻
第099075期今彩539三星彩四星彩開獎結果
ETC電子收費 中部民眾最不捧場
信合社授信限額 有條件放寬
第099030期威力彩38樂合彩開獎
熱激化化療治肝癌增療效減副作用
冰島火山灰飄移 英機場史無前例全面關閉
慢箋領藥免掛號費 健保局門診跟進
基市女學生遇害10年 懸案偵破
梅雨若不來 南部5月中下旬進一步限水
護士太忙無暇顧狗 遭動保人士告官
技士索賄被羈押 北縣府停職
3歲童疑遭體罰腳底紅腫 托兒所否認
萬里校區閒置10餘年 北科大遭糾正
美商會迎春宴 秋菊較勁
擊敗前球王陶菲克 薛軒億搶進亞羽男單前8
FTA生效1年 星中完成首輪條文審視
天喜燦星房產糾紛 未影響旅客
司徒文對台經濟樂觀 歡迎兩岸經合
警破非法集團 18外籍監護工獲救
嬌麗回春素水銀量超標萬倍 慎防傷腎
蔡英文親征新北市？蘇貞昌：好事多磨
不明就裡打死人 男判3年10月
高雄航警破運毒案 肢障者遭利誘
燈會意外 觀光局允助傷者索賠
玉樹郊區滿目瘡痍幾被夷為平地
溫家寶:救人最緊迫 1個人也不放棄
副總統挺產創 台灣經濟開新局
肉毒桿菌傳奪命 豆干醃蚵送驗
DIGITIMES：南韓太陽能產業藉內需練兵
日跨黨派議員結盟 推動觀光賭場合法化
7旬子爭產盜繼母印章 判刑6月
酒駕案放水 嘉市2警交保
獅子會授證 郝蘇王不見王
聯德電子投資2億元重慶設廠
強震後 玉樹急需帳篷食品與藥物
第099075期今彩539三星彩四星彩派彩結果
滅菌不全保存差 醃漬物真空包出包
湖北團下週來台採購157億元
博弈專法年底出爐 管理納社會責任
第099030期威力彩頭獎摃龜
特派員筆記：巴西不是潘朵拉星球
16部影片角逐坎城影展金棕櫚獎
今年首季兩岸貿易額比去年增逾7成
玉樹強震 震出中國的求新與守舊
台灣女導演獲坎城影展國際資本協助拍片
降溫措施失靈 星3月私宅銷售量攀升
亞羽賽 中華男女雙各2組及男單晉級前8
物理學家：中國青海大震「非比尋常」
盼新檢察總長「看見人民千滴血」
拼南部翻盤 國民黨縣市黨部「金」合併
胡錦濤提前回國 溫家寶抵達地震災區
產創闖關 王金平盼表決愈少愈好
台商興櫃掛牌無預警終止 「鮭魚返鄉」現警訊
救難犬不靈、人員暈眩 青海高原救災艱困
金溥聰：朱立倫選新北市 扭轉藍盤勢
肉毒桿菌中毒？光田醫院：媳婦走的突然
醃蚵肇禍？家屬不確定
低於海平面154公尺 中國吐魯番交河機場5月通航
旺宏斥資85億 買下茂德竹科廠
與蘇貞昌同學 台電總經理遭撤換?
中國最大販嬰案宣判 主嫌被判死刑
機器人將上太空 協助人類獲致更大科研成就
中國軍力報告延後發布 傳因白宮介入淡化
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
為選區爭就業機會 美議員籲售台F16戰機
歐股上漲0.6% 持續創19個月來高點
國際金價上漲 避險買盤推升
歐巴馬去年收入550萬美元 繳稅180萬美元
紐約原油下跌 需求看減
富士康轉虧為盈但低於預期 諾基亞外包減少
歐巴馬：2030年代中期派人探測火星
美銀拍屋遽增 今年將有百萬住宅遭拍賣
美股緩步推升 樂觀氣氛加溫
含意曖昧 里約禁學生佩戴「性愛手環」
谷歌第1季財報不盡理想
歐盟擬派專人赴希臘協商救助方案
冰島火山爆發 歐盟提醒航空公司應賠償旅損
冰島火山灰來勢洶 英延長關閉機場禁令
歐盟關切青海震災 願提供協助
冰島火山灰飄移 加國航空公司取消赴歐班機
降雨趨緩 明起1天比1天熱
拓展市場 台灣LED廠商基立得投資愛爾蘭
台股開盤下跌10.09點 為8161.85點
漢堡暗藏口水 警官一怒控告漢堡王
南韓軍方：天安艦可能遭魚雷間接衝擊沉沒
升格AAA頂級信評 標普：中國還需努力一世代
南韓一架Lynx直昇機墜海 1死3失蹤
村上春樹旋風再起 1Q84第3卷今上市
巴西中國簽雙邊協議 籲建立新世界秩序
出口商拋匯 新台幣匯率盤初小升
中國連4個月減持美國債 仍為最大債主國
配合胡錦濤行程 金磚四國峰會提前召開
首例 富邦金擬與中國官方合設創投基金
特派員筆記：香港英文南華早報錯誤之我見
地震謠傳滿天飛 中國緊急闢謠定人心
宏達電與美Verizon合作 推新款手機
鋼鐵出貨增溫 BDI站上3千點大關
建國邁向百年 美僑：盼兩岸繼續合作協商
一頁台北再添光 洛杉磯亞太電影節開幕片
黃大洲獲推薦 接掌圓山飯店
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
藍委籲政府做好ECFA利弊宣傳
金溥聰：馬總統與我是信賴關係
蔡明忠：海西或上海 建金融中心試點
茂德下午開記者會 是否售廠受關注
港媒：前溫家寶秘書將任深圳市長
北京出現第一家台灣中醫診所
深圳黑名單：非正常上訪等7類人士不准住
高行健來台 20日清大談創作美學
南韓：山貓式直昇機墜毀與北韓潛艇無關
台股開低整理 平盤下震盪
李顯龍：美應開放市場維持對亞洲影響力
民進黨營所稅17.5%版本 立院逕付二讀
南韓將推動與中國簽署自由貿易協定
青海玉樹強震慘狀堪比汶川地震
立院今審產創條文 沒爭議先
2048年無魚可吃？邵廣昭敲海洋警鐘
蘇州太倉港首季對台直航貨運量成長1倍
港婦網路聊天自殺 台網友越洋報警救人
台北電影節徵LIVE故事
歐胡會提台灣問題？美處：以美方說法為準
馬國經濟上修 預估馬幣匯率將升值
南部水荒 高雄最快5月底限水
竹縣拒設防疫中心 衛署允重新考量
台北居大不易？仔細找仍有平價屋
大陸媒體報導地震及時但仍有禁令
告媒體 李顯龍：嚇阻未根據事實的指責
畢旅搭高鐵 原鄉學童圓夢
清大校慶環保風 宵夜街無車日
北韓：天安艦事件是南韓自導自演苦肉計
調查：4成2民眾 認同下半年購屋良機
高捷岡山站遲未定案 高縣議會抗議
以藝會友 福建老年書畫協會金門交流
中經院上調今年台灣GDP至4.99%
機場不開 華航長榮續取消赴歐航班
肉毒桿菌明檢出結果 家屬：媳婦枉送命
台加青年打工度假協議 7月實施
山寨版？上海世博推廣曲被爆涉剽竊日曲
鋼鐵股拉回整理 不鏽鋼股逆勢漲
愛情真是盲目的？ 英國公雁愛上母鴨
星國一男子因竊案遭捕 竟挖眼球懲罰自己
調查:實習生提早50天上工 疑壓低起薪
青海玉樹強震至少115名師生死亡
營所稅率17% 中經院：財政赤字擴大
肉毒桿菌傳奪命 豆干業者自清
宏達電買Palm？ 摩通：除非看上智財權
出口商拋匯 新台幣匯率中午升值0.5分
馬總統盼漢字列入世界文化遺產
綠執政縣市長連署 拒宣傳ECFA
產創17條爭議條文 立院下午表決
不滿道歉啟事 大陸一週刊編採集體請辭
產創達共識 17條文逕付表決
台灣數學師資優 15國相較排第1
南韓政府將予天安艦殉國官兵陣亡將士待遇
人民幣升值 中經院：估最快在 6月
肉毒桿菌中毒解藥 全台剩10餘瓶
Nature專訪林政鞍 台灣學界之光
波特蘭單車族 節能減碳兼瘦身
冰島火山灰雲 多家航空取消歐洲班機
李鍾熙：結合生技資源創雙贏
肉毒桿菌事件 桃園2豆干業者停產2週
台股收盤跌60.37點 為8111.57點
朱立倫視察捷運新蘆線 盼如期如質完工
中低收入老人裝假牙 最高補助4萬
教部實習生方案週年 企業滿意度低
大陸香港飛花東包機 5月啟航
青海大地震 日政府捐1億日圓賑災
達賴喇嘛對玉樹地震遇難者表示哀悼
港澳中小學擬向廣東開放
台北股市震盪整理 跌60.37點
吳揆掛保證 不開放中國農產與勞工
4月台指期跌60點 逆價差9.57點
總統：考績制度應修正 獎優汰劣
職校生藥物濫用多 高市擬減班扣補助
iPhone宣傳照一律9:42 蘋果副總裁揭謎底
校護兼人事主計 監院糾正3機關
羅伊傷兵 拓荒者季後賽蒙陰霾
5月底前不限水 高市盼經部守信
冰島復仇？ 火山灰瀰漫全歐 英國首當其衝
吃死人？北港醃漬蚵販聞風不見影
4月電子期跌2.6點 金融期跌9.4點
藝文看板 韓國功夫喜劇開打
台股觀望 力守8100點
關懷青海 伊甸助孤兒學校
男子跳軌亡 台鐵嘉義站接駁旅客
校友涉A健保 高醫大校長伊媚兒自省
豆干業者喊冤 衛生署：人命關天
新購爐具會噴火？消保官調查
青海震災死亡人數增至791人 294人失蹤
婦聯會60歲 馬總統是校友
保全偷窺信用卡號盜刷 法辦
基隆女學生遇害10年 DNA現真凶
直航香港 台東縣長盼成常態
微軟東莞廠僱童工？ 廠方：僅僱未成年人
憧憬台灣文化 馬拉威女孩來台深造
台股跌60點 三大法人賣超23.35億元
印度智庫：2010-11會計年度GDP達9.2%
家人患新流感 逾6成幼童易感染
衛署盼二代健保5/5完成立院初審
台灣數學實習老師成績 世界第1
郝龍斌左右手 羊曉東閃電請辭
產創爭議條文 立院開始表決
台灣液晶面板佔福建進口量近8成
中國首個股指期貨上市交易 開盤火爆
米蘭國際家具展 台灣設計師把IKEA變藝術
金溥聰：民調最高者 最有希望提名
土生土長台灣博士林政鞍 國際發光
抑制炒房 中國決緊縮土地開發貸款及房貸
傳遞價值觀 劉易蓁砸錢辦高校誌
火山灰干擾 德國法蘭克福等11國際機場停飛
婦人疑肉毒桿菌中毒亡 法醫解剖
蘇建和：若說謊 判100死刑也接受
新台幣兌美元貶1.5分 收31.390元
少年NBA挑戰賽 開放網路報名
鐵道懷舊之旅 阿嬤級車廂現身
法官要胡洪九認罪 以謝太電股東
老校樹染重病 師生祈福
郭泓志復健賽出色 1局兩K
國道3號碧潭隧道火燒車 無傷亡
許嘉棟：兩岸金融證照 儘速互認
屏東漁船振福祥16號失聯
少年維特的煩惱 交友最頭大
創意無限 台灣特色米蘭家具展發光
旺宏：投入人力財力 提升製程
疑涉肉毒桿菌中毒食品 消基會籲先停售
部落格賣酒未貼警語 罰10萬
城市足聯賽 國訓明戰台電
洪璽曜：台灣面對大陸宜採取侍大以智策略
陳明文拋蘇蔡謝金三角 黨中央不滿
鳥松鄉泥漿續噴 民眾圍觀取用
輕忽單車安全 逾8成不戴帽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
婆媳中毒案 北港蚵仔漬業者出面
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
機械業急盼ECFA 總統：時機正好
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
身心障礙特考明登場
扁再延押 二審宣判前無法獲釋
當經濟碰上政治 江丙坤也沒輒
安民心 軍方允遷新武彈藥庫
旺宏買茂德竹科廠 互蒙其利
交通部推薦黃大洲任敦睦聯誼會董事
本周台股漲0.24% 汽車類漲幅居冠
本周台股市值20.91兆元 增0.25%
罰鍰傳轉嫁 高醫指亂聯想
沒在怕 富邦金籲開放陸銀來台參股
認明台灣黃金雞 放心買安心吃
維也納交響樂團6/4彰化演出
力晶案 黃崇仁涉背信判刑
南極長征 郭富雯19日分享心得
晶華斥資17億買Regent品牌 躍身國際
肉毒桿菌中毒案 家屬質疑醫療疏失
中國海關破全球最大手機走私案 案值78億元
茂德擴大與爾必達合作 Q2可望轉盈
中央氣象局 １週旅遊天氣預報（更正）
水保區水費半價 可望復辦
蘋果非蘋果 網路台開台
中西醫聯手談治癌 放鬆運動易痊癒
李永萍侯孝賢上海宣傳台北文化周
幹屍研究：中西血緣融合史至少推前2000年
死人也能當鎮長？ 美田納西小鎮投票通過
震後胡錦濤要與人民在一起 溫家寶救援為上
疑肉毒桿菌死者解剖 結果兩周出爐
蔡英文父墓違規 縣府促限期改善
香港中大預期青海玉樹還有餘震
迎捷運蘆洲線 北縣增快捷公車
肉毒桿菌致死？林杰樑:美容用劑量微小
火山爆發航班停 可延後出團或退費
連錦漳升工業局副局長 29日交接
媽祖起駕遶境 馬總統盼台灣大發展
青海地震表現偉大愛心 喪生港人將獲授勳
騙到台灣來 2澳門珠寶老千落網
亞羽賽 李勝木╱方介民率先搶進男雙4強
肉毒桿菌事件 豆干醃蚵下架
向偽劣藥說不 新聞局邀媒體溝通
台灣減碳紀事 喚起民眾關懷
貿協和天津簽約合作 舉辦台灣名品博覽會
黨工汰弱迎強 國民黨評估人力
潘思亮要帶Regent 重返國際一級城市
央行阻升 新台幣匯率收貶1.5分
雲林淨身迎媽祖 隨手做環保
雲端運算擴大資安影響 專業人員缺乏
高行健拍洪荒之後 描繪末日恐懼
冰島火山爆發 歐洲團2000人受影響
永久屋園區徵才活動 助災民就業
陳武雄徐莉玲任台港策進會經濟文化會召集人
蔡英文盼專任黨魁 不選5都
婆媳中毒 北港攤商聞訊驚嚇發抖
猥褻男學生 男退休師被判刑
台灣醫療讚 副總統見證
湖北省委書記來台 採購估逾5億美元
中國首批股指期貨首日成交人民幣600億
防毒有術 台中榮總救苗栗婆命
中國發改委：第2季CPI預料將保持溫和上漲
水溝問題大調查 蚊蟲加惡臭
煞車失靈連環撞 清水車禍2死6傷
高院：海外款未回 扁仍有逃亡之虞
頂樓違建想吸金 北縣優先拆除
冰島火山灰南飄 奧地利機場關閉
黃崇仁涉背信遭判刑 力晶將上訴
低碳省電小撇步 晚上洗衣服
黃崇仁涉內線1審無罪 背信遭判刑
中國公安部否認青海震區發生哄搶
上市公司1-3月現增募資203.08億元
網路電視搶出頭 山寨模仿全都來
羊曉東請辭 郝龍斌：強力慰留
台灣7000台MAZDA 3車主 免費回廠檢修
冰島火山爆發夢魘 英再延長機場關閉時間
明潭遊艇擦撞檢討 限速10公里
林德訓任黨職 感謝蔡英文信任
想當國小老師 必修普通數學
國務費違失 前主計長申誡
小豬楊丞琳好交情 相約金鐘互挺
17縣市基層選舉 6/12投票
追捕紅衫軍領袖失敗 泰官方檢討洩密
總統與盲童有約 大伙樂翻天
施崇棠：筆電全球市占 華碩2011年搶前三
第099076期今彩539三星彩四星彩開獎
羊曉東突辭 衝擊郝團隊
遊歐航班大亂 台客際遇各不同
第099031期大樂透49樂合彩開獎
夏日琴聲導演訪台 陸弈靜煮咖啡款待
競搶優秀生 日本明治大學來探路
陸配登記選村長 資格不符
校護兼代被糾正 教部將改善
計程車狼犯案 多到記不得
越勞染德國麻疹 今年本土首例
彌補虧損 新光金要賣內科大樓
星3月非石油出口比去年同期成長27%
飛歐航班不確定 搭機前問清楚
往生者來電？查封房屋嚇死人
青海大地震 台灣企業各界紛紛捐款獻愛心
殺女友分屍 男判無期
王世均冒用條碼售鮑魚 判刑3個月
大陸湖南官員豪宅街 每棟起碼人民幣500萬
慢箋領藥免掛號費 北醫已實施
高院再延押 扁苦笑收裁定書
22K方案表現分數低 教部盼多給機會
產創條例表決 民進黨團版全軍覆沒
立法院三讀通過產創條例
醫療體逃漏稅案 桃檢令辦義診
張栩就位棋聖頭銜 史上首位大滿貫華人棋士
產創三讀 工商團體：產業界福音
產創三讀 經部研議鼓勵人才培育
亞羽賽 中華男女雙打共3組進4強
防結核 歌仔戲唱給你聽
金酒不敵台灣大 季後賽幾無望
夏立言與印尼三口洋簽署合作備忘錄
雲南5月可能有大範圍降雨 可能緩解旱情
集會支持政府 泰民間出現戒嚴聲浪
火山灰癱瘓歐洲空中交通 經濟損失難以估計
英商疑撞死送報生 檢開庭釐清
時間換空間 立院馬拉松通過產創條例
陸婉拒醫援青海 路竹會無法出團
玉樹災區今天亂中有序 政治味漸濃
第099031期大樂透頭獎槓龜
蔡明忠海西發言 金管會:場合對象不當
利瑪竇逝世400年 系列活動紀念
第099076期今彩539三星彩四星彩派彩結果
陳偉殷7局丟3分 又作白工
產創三讀 中小企業大利多
NCC衛署聯手 違規食品廣告挨罰
英史上首場大選電視辯論 近1000萬人收看
施顏祥：3月內完成產創27項子法
經部：降營所稅 創造690億元GDP
馬總統強力主導 產創終過關
亞羽賽男雙4強台韓對決 黃金女雙迎戰中國
羅曼完封勝 終結興農連62場得分
吳揆：降營所稅有利產業發展
SOGO案徐旭東提訴願 政院不受理
大甲媽祖遶境起駕 宛如不夜城
扁再延押 陳致中失望
降營所稅 藍委提案修法補稅損
電子雜誌上線 血友病患新天地
教育部還未開放 一堆官員秀「中國學歷」
金融海嘯後火山爆發 冰島「屋漏偏逢連夜雨」
大甲媽深夜起駕
中國湖北省委書記 19日率團來台
外國媒體關注青海震災 僧人開始超度遇難者
基金會17日辦記者會 為422地球日「十萬夥集」暖身
高院裁定扁再延押 創非刑案羈押最長紀錄
產創條例三讀 吳揆：有助產業轉型
青海地震 死亡破千、受傷逾萬
綠營：拒絕為中宣傳 反對ECFA有理！
高鐵網路訂票付款 95折優惠取消
調查團：天安艦可能受外部爆炸致沉
美國政府指控 高盛集團欺詐投資者
大億寵愛媽咪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高盛遭SEC指控涉嫌CDO舞弊
歐股大跌1.6% 回吐全週漲幅
原油大跌 SEC指控高盛舞弊 衝擊市場
金屬價格重創 黃金大跌 高盛案衝撞市場
道瓊指數跌逾百點 金融危機餘波盪漾
台灣「花」光 比國際花展設計獎奪魁
火山灰癱瘓歐洲空中交通 恐持續擴大
昔日媒體寵兒 美巨象歡渡48歲生日
火山灰惹禍 英航空業虧很大
東北季風減弱 今回溫明更暖
東京下雪 創41年春季最遲下雪紀錄
獲頒國際傑出領袖獎 連戰清晨返台
機車展開放民眾參觀 懷舊創新一飽眼福
出國留學比率降 國科會協助拓展國際視野
經部預計下半年推OTOP通路標章認定
美上訴法院提名審查 劉弘威遭共和黨人圍剿
營所稅降 化工生技業：提高獲利機會
青海地震72小時：救援工作和時間賽跑
OTC法說登場 遊戲股鈊象智冠獲利傲人
全球手機今年估逾15億支 台廠出貨衰退
世界地球日 高市府壽山淨山
推特正製作中文版 暫不在中國設據點
金日成冥誕 北韓竟耗540萬美元辦煙花會
港媒：深圳打壓上訪者令中國改革陷絕路
醫用肉毒桿菌素 正常使用不毒人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
新流感防疫 總統：禦敵從嚴
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台灣非營利組織活躍 副總統盼整合
火山灰影響 星機場大批旅客滯留
警緝獲偽劣藥 來源如小聯合國
智慧手機決戰 消費者是贏家
田秋堇：美麗島律師冒險辯護 應尊重
西藏今晨規模5.7地震與玉樹強震有關
灰雲影響航班 旅費扣必要費用可退費
台語認證 成大台語文測驗中心揭牌
被動元件廠首季打出漂亮一仗
減少流浪貓狗 認養較可行
工藝師聯展 傳藝中心登場
農委會清查 再撲殺羊痘症175隻羊
企業實習方案 學者：薪資應市場決定
15家配套台商廠 配合廣達轉移重慶設廠
國民黨中央黨工 5月開始得打卡
產創三讀 學者：需有配套改善財政
金溥聰操刀 青年總團長改甄選
車借人遭扣牌 立委盼讓車主得領回
李登輝：簽ECFA不該漠視民意反彈
金融海嘯後 經建會:儘速建構金融穩定架構
產創三讀 副總統：產業邁入新階段
日韓關係友好？民調：兩國民眾看法差距大
蔡英文：產創決策粗糙 執政無方向
馬總統：ECFA讓台灣走出去
一票險勝 郭山輝當選台企聯第二屆會長
紅豆漲 農委會：進口減少 供應仍足
福建發現宋朝瓷窯 或為「南海一號」瓷產地
抗暖新知 德國專家推水熱碳化
中國最早木乃伊證實4000年前東西方已混血
施明德發表新書 還原美麗島大審
李顯龍：人民幣應彈性升值 避與美攤牌
金溥聰：ECFA攻防 5都選舉接戰
高空盪鞦韆賽 18日嘉市登場
特派員筆記：地震與山椒魚戰爭的聯想
蔬食抗暖化 郝龍斌為小學生上菜
大陸今年首季汽車產銷再創新高
美開放牛舌等特定部位牛肉出口台灣
開平學生20日赴泰北 教做台菜
馬國亞庇機場發現二戰炸彈 關閉2小時
馬總統：產創為台灣經濟注強心劑
世界地球日 外交官體驗環保
美牛舌內臟可輸台 消基會:公投連署自保
泰紅衫軍指政府 迫陸軍總長負責緊急局勢
援助玉樹災區 台企聯倡議捐款
美牛部位擴大輸台 衛署嚴檢牛舌
要活就要動 老人護骨保健康
內閣推ECFA 吳敦義帶頭衝
金海女網賽 詹詠然晉決賽
否認停供汽油 馬國總理：伊朗未提交易需求
94死亡病例 大陸手足口病進入流行期
玉樹強震 受災區面積預估達兩萬平方公里
德國專家：地震將繼續危害中國
建仔6月復健賽 郭泓志將返大聯盟
府：季節流感防疫確有成果
安啦 冰島火山灰微乎其微飄台
苗栗婆婆肉毒桿菌中毒 衛署證實
自強兒童獲表揚 親子共賞電影
豆干事件 優良認證標章更顯重要
施明德臥底說 呂秀蓮：不應含沙射影
夫婦陳屍山區 現場發現農藥
醫護當柯南 揪出兒虐案
教受刑人寫作濟貧童 歐銀釧樂在公益
美牛部位擴大輸台 經部：依法檢驗
大甲媽抵彰化 信徒爭鑽轎腳
李小石喚山 揹媽祖登聖母峰
太陽能蟑螂屋 節能減碳飆創意
外交部洽印尼 協尋振福祥16號
胡鞍鋼：中國將於2020年建成創新型國家
脅迫經紀人讓約 5男判刑
原諒恐嚇 妹求法官輕判憂鬱兄
青海官方：對外媒採訪震災不設任何限制
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
文茜驛站涉廣告化遭罰 訴願駁回
老人疼惜老人 送餐志工獻愛心
火山灰影響 往返歐洲航班多取消
瓶用聚酯前景佳 3大廠商拼擴產
亞羽賽男雙 陳宏麟林祐瑯明爭金
老伯伯愛卡通 豆花妹尷尬
青海玉樹地震死難者今天集體超渡火化
高行健獲頒元智桂冠文學家獎
隊友守備不幫忙 許銘傑吞敗
桐花祭揭幕 總統吟詩讚嘆
扁再延押 陳致中：無法接受
胡志強迎改制 促無菸大台中
商務部：歐盟查中國銅版紙補貼是雙重歧視
青海玉樹地震死亡人數上升至1339人
2男穿女束褲 運毒被捕
桐花盛開 客委會盼百萬觀光人潮
歐洲往返難 台灣2000旅客受阻
節能減碳 十萬夥集救地球
璞園不敵台灣大 中止6連勝
蔡振南拒戴助聽器 演戲靠唇語
亞羽賽男雙 陳宏麟林祐瑯明與南韓選手爭冠
主播獻愛心 捐物助家扶
步步驚險 夫妻檔登108層劍梯
小哈利排第1 伊能靜陪班遊
元太：5年5億美元 催生揚州電子紙中心
亞羽賽雙打準決賽 中華男女各一組出局
新聞局向張國柱致歉 將補送獎座
青海玉樹交通管制 災區學校可望月底復課
老上海 另一頁台北
古人飲酒創作 現代作家以酒會友
中研院士候選 錢永健第3度提名
F.CUZ耍酷 為新歌狂甩肉
屏東東港今年第1鮪 傍晚入港
前軍情局上校出書爆料 軍方澄清
大甲媽遶境 紅會醫療救護隨行
結核防治出奇招 衛教融入白蛇傳
網路被父親解約 日宅男砍家人 2死3傷
紅十字會醫療團確定明早赴青海參與救援
文學閱影展 光點免費看
理察瑪爾克斯深情開唱 20年如1日
中國國務院出手壓房價
港中大校長：台灣免憂依賴大陸
謝長廷駁臥底說 反批施明德
林益全2分砲 牛吞象
北縣瘋媽祖 鑽轎腳求發財金
大陸NGO援助青海震災首批物資運抵玉樹
青海玉樹地震今晚最新進展
長榮航空：19日巴黎直飛台北班機取消
青海大地震傷患不會說漢語 NGO醫療隊缺翻譯
青少年福音 母奶面霜可治療青春痘
南韓電視台播報北韓評論天安艦沉沒事故
中國遏制房價過快上漲 這次來真的
楊志良：未聞重啟美牛談判
冰島火山灰雲影響 歐洲各地航班停擺
挑戰／完全外行 黃大洲接圓山飯店董座
企業「稅」不安穩 影響投資意願
火山灰不散 歐洲飛機登天難
美麗島軍法大審宣判30週年回顧---田秋堇
火山灰雲也擋不住 波蘭總統葬禮80國代表將參加
藍5都聯合作戰 母雞帶小雞
胡志強扮盟主 不想離開台中市
胡錦濤抵達災區 隨行運來大量救災物資
李登輝學校開學 左批扁、右打馬
機場關閉行程受阻 台旅客歷經艱難終抵英
空中行不通 法國國鐵國際線列車加班
台灣婦女從政比例高 法國婦女團體刮目相看
雲雨帶東移 中部以北雨勢較大
玉樹地震死亡增至1484人 失蹤312人
中國官員：全面禁止和銷毀核武
中國官員：已與美國協議 人民幣保持穩定
台灣半導體業今年產值估1.58兆 年增24.8%
日媒：美軍擬繼續使用普天間基地
國銀登陸 本週可望遞件
谷歌中國高階人才開始流失
地球日40周年 綠行動做伙來
環保成績單 政府企業應帶頭反省
政策未脫產業思維 綠領工作難生根
綠領工作新天地 溫柔堅持愛地球
阿兜仔手指畫家 愛睿詩鍾情柴山
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
海運實施噸位稅 船員短缺須解決
桃園大溪山區飆車追撞 1死6傷
立委提案 大學附中校長職務可向外求才
廣東多種補藥 檢出非法添加性藥
立委提案 服公職間性騷者不得為公務員
胡錦濤前往玉樹地震災區指導救災
專家：中國出現通脹苗頭
中國駐美大使：中美關係開始回到正常軌道
密集法說登場 可望為Q2淡季不淡定調
中國壓房價 北京市郊新屋應聲降人民幣3000
取締有效 NCC：非法電台剩29家
續辦實習方案 振興經濟與配套更重要
歐家有女初長成 總統老爸變球迷
新聞局補助唱片製作宣傳 最高800萬
假冒大陸廠徵才 詐求職者機票錢
台灣紅會醫療隊赴青海 大陸紅會表感謝
經濟轉佳 亞幣勁揚 新台幣上週升0.72%
新納粹洛杉磯集會 與反種族抗議者爆衝突
美牛部位擴大輸台 回應調整進口程序
青海玉樹災區救援者達1.5萬人 救出1.7萬人
ECFA公開資料 明送民進黨中央
建物與陽台一樣貴？ 吳揆：再溝通
吳揆：公投依法 無人可擋
台灣首批青海醫療團 啟程救援
豆干事件 大溪業者業績少1/3
美牛舌等輸台 經部:須輸入許可逐批檢驗
30公斤郵袋來回搬 860人搶當郵差
中油調漲汽油每公升0.1元 柴油不調整
祭祖 王金平：慎終追遠社會更祥和
兩岸金融證照互認 短期內恐難成行
玉樹地震 被埋100小時老人獲救
核保理賠人員 不得執行曾招攬案件業務
國泰敦南大樓資產信託 維持負向觀察
世博台北館遭矮化 郝龍斌：上海致歉
白領反ECFA聯盟：雙英辯不能只談經貿
台塑石化:汽油明漲1角 柴油不調整
信眾熱情包圍 媽祖趕行程席不暇暖
玉樹地震遇難者 撫慰金人民幣8000元
黃金週線收黑 分析師:短線宜先觀望
媳婦中毒死 確認肉毒桿菌
南韓海軍又1直昇機墜海 3機員獲救
龍山寺論廢死 公聽會21日舌戰
小胖林育群回娘家 不怕被消費
印度IT大城連環爆 專家憂大規模恐怖攻擊
迷昏運將洗劫 女通緝犯遭起訴
贊助曾雅妮 曾父盼與台灣廠商合作
治療巴金森氏症 幹細胞療法露曙光
大學生負氣離家 自墜谷謊稱遭強盜
上海世博局：世博歌已暫停使用 展開調查
英數達人國際賽 台灣小學生表現優
小聯盟 陳鴻文7局失1分 第2勝
世博遊上海 省錢有門道
金海女網 詹詠然奪本季單打首冠
陳菊：縣市合併後勞工權益更好
與國際接軌 匯豐推出黃金帳戶
周渝民蕭敬騰聯手 守護河川愛台灣
匹茲堡大學台灣原住民研討會成果令人驚艷
彰化瘋媽祖 爆推擠衝突
休斯頓國際影展 台灣5紀錄片全得第1
青海玉樹700年古寺成斷垣 「神韻」難再呈
胡錦濤赴玉樹震災區查看災情
濃霧影響 金門對外交通部分停擺
ECFA進展加快 3次協商可看出早收輪廓
畫眉鳥吟鳴 289隻一叫高下
高空盪鞦韆 凌空躍升驚呼連連
阿KEN納豆獻殷勤 節目靠小胖紅
美牛雜輸台 牛舌逐箱驗
日媒：金正日可能4月底應邀訪中
雲端救援平台 119網路串連
男子闖濕地毀生態 最高罰25萬
中國將對委內瑞拉投資200億美元
台灣摩鐵響叮噹 法導也想初體驗
請勿虐童 幼教師透過地下電台喊話
香港機場客貨交通量 金融海嘯後首次成長
國際旅展 港旅局鎖定台中貴婦
青海玉樹強震死亡增至1706人 失蹤256人
領空連續封鎖多日 歐洲航空公司反彈
大陸學者：劉禪樂不思蜀是忍辱負重
上海世博局：世博園區不設示威區
王金平：建平民住宅 應防階級社會觀感
依身障別辦國考？ 考選部暫不考慮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
民進黨台南政見會 互摃執政經驗
硝酸加鹽酸 氯氣外洩居民不適
泰紅衫軍擬再示威 黃衫軍開會關注
面對夏天參院選舉 日地方首長組新黨參選
中山獎學金 馬金擬口試黨員
海洋保育 高縣放流7萬魚苗
飲料等8類物品禁入世博園區
青年小本創業 歹時機嗅商機
杉林永久屋市集開張 住民展手藝
雨神幫忙 興農5局裁定勝兄弟
亞羽賽 中國包辦男女單冠亞軍及女雙冠軍
怪手摔落河床 駕駛身亡
業者：美牛舌輸台 象徵意義大於實質
湖北採購團明抵台 武漢雜技表演可索票
舞廳供青少年包場 北市警查百人
勞委會職訓勞工 因應ECFA衝擊
赴德參展可免營業稅 台商利多
肉毒桿菌毒素 豆干醃蚵初步未檢出
備災 世展會那瑪夏鄉儲糧
影迷說第36個故事 感動桂綸鎂
貨車衝撞電線桿 1人命危
響應地球日 北基掃街淨山淨灘
NPO海外實習 青輔會補助機票與津貼
顧飯碗 民俗調理員盼給緩衝期
掌握世博契機 上海順勢脫胎換骨
郵輪母港商機大 高市盼兩岸合作
肉毒桿菌未檢出 豆干醃蚵仍涉嫌
中國計畫2030年初步實現貿易強國目標
建物陽台一樣貴？內政部：加強抽查
官員司機是中國腐敗新群體
英機場仍關閉 長榮取消19日倫敦飛台北班機
黑人公益風波 張小燕勉勿澆熄熱情
多空夾雜 台股這週震盪恐加劇
彰化屈家村 屈原故鄉跨海參訪
美召修Sienna 和泰車：與台灣無關
灰雲天留客天 旅客滯歐業者慘賠
比翼鳥單飛 無情夫遠走越南判離
旅客滯留法蘭克福 駐外官員可協辦延簽
香樟味撲鼻 山老鼠現形
情趣用品不邪惡 研究生邊看邊談
亞羽賽男雙決戰 陳宏麟╱林祐瑯亞軍
總統看眼淚 勉警保人權無瑕疵
豆干未檢出肉毒桿菌 業者嘆已受傷
法蘭克福機場關閉 返鄉台商乾著急
ECFA公投 蔡英文促藍綠合作提案
達賴欲訪青海 玉樹藏民意見紛紜
休士頓影展 台灣5紀錄片獲首獎
黃金時間已過 震災救援不中斷
菲船員腹痛 空軍直升機救回送醫
阿密特東京演唱 演歌唱成搖滾歌嗨翻全場
香港金像獎揭曉 王治廷獲新演員獎
羅啟銳獲最佳編劇獎
中國：今年國際貿易摩擦形勢異常嚴峻
火山灰雲干擾 歐洲正常航班仍稀少
香港金像獎 十月圍成出風頭
香港影帝任達華 影后惠英紅
英機場癱瘓數日 首相：盡力儘速開放
德官員：天候因素 禁飛恐還將持續多日
台灣－蝴蝶王國 蝴蝶螢火蟲德國展出受歡迎
在北京煙袋斜街遇見台灣創意
台灣醫療隊攜1噸物資 加入青海地震救災
青海震區 19日起將可能降雪
胡錦濤抵達災區 隨行運來大量救災物資
星媒：台灣車輛禮讓行人有待教育
[快報] 台北捷運文湖線燒起來了?!
范范Facebook力挺未婚夫 「LOVE LIFE」珍愛生命永不放棄
台灣「蝴蝶之美」名揚國際
擁抱五月，馨情媽咪 通豪大飯店好禮獻給親愛的媽咪
扁：美麗島最後檔案應解密
韓自殺率全球第一 單月1700多人自殺
扮海盜獲贈品 波特蘭小店拼經濟出新招
口碑好 馴龍高手再奪北美票房冠軍
受火山灰滯留 水墨畫大師劉國松悠遊倫敦
東部有雨 金馬及西部注意濃霧
台股開盤下跌108.55點 為8003.02點
被提名大法官？柯林頓：我和太太年紀太大
韓艦爆沉 李明博：徹查原因討回公道
火山爆發英倫假期變色 台灣旅客：好想回家
多項利多支撐 觀光股逆勢獨紅
火山灰影響航班 華航長榮早盤跌
台股大跌 新台幣匯率盤初走貶
未及救曹姓母女 內政部：強化通報
平價住宅觀感差？內政部：加強周邊配套
青海玉樹擬建成高原生態旅遊城
運動之美攝影賽 冠軍獎金2萬
美牛雜進口 施顏祥：三管五卡把關
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
青年江澤民新書在上海出版
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
軍方擬釋地 營建類股隨台股下跌
鐵礦砂交易回溫 BDI小漲8點
不滿者日增 日內閣支持率跌破3成創新低
美股衝擊台股跌破8000 期指結算前觀望
韓艦爆沉 美情報官秘訪南韓
黑鮪自投羅網 108萬游進蘭陽漁家
冰島火山灰將吹向朝鮮半島 無礙飛機起降
司機猝死 大陸男子駕車救回廿人
人民幣缺貨 央行請外銀直接向對岸取貨
未及救曹姓母女 胡志強：不夠積極
郭泓志復健賽出色 回大聯盟快了
立委促速驗肉毒桿菌案 衛生署：儘快
郝龍斌讚陳彥博 克服逆境圓夢
張秀蓮：人民幣供應目前吃緊
高盛事件 陳沖：密切觀察
光緒罕見銀幣首次現身中國
美牛舌等輸台 王金平：沒有違法
美牛舌等輸台 沈呂巡：美片面作法
蔡明忠發言不當? 陳沖:家裡的事家裡談
小虎鯨群擱淺 17頭送回大海
遭立委動粗 施顏祥:遺憾 問政應理性
豐興廢鋼收購價調降300元 鋼筋持平
面板輸歐多走陸海運 空運停擺影響少
休士頓影展台5片全第一 影展主席讚不易
綠委要求撤銷美牛雜進口 施顏祥快閃
檢察總長交接 黃世銘：不受干預
大溪豆干業績慘 業者盼國賠
玉樹地震 高原反應語言問題困擾救援工作
興達港附近21隻鯨豚擱淺 4隻不幸死亡
NBA尼爾森飆分 魔術戲耍山貓
火山灰擾航班 宏達電短期出貨不受影響
小聯盟 羅嘉仁中繼2.2局無失分
五月天S.H.E擂台飆歌 星歌迷High翻天
赴歐洲航線停飛 上海浦東機場酒店塞爆
美牛雜453公斤叩關 牛舌將嚴檢
湖北省委書記訪台 參訪團和旅客逾3000人
經濟復甦 香港電子展買家人數破紀錄
台大甄選入學 馬公高中成績亮眼
台股重挫 營建股跌逾4%
湖北企業來台先採購 投資還要觀察
台股大跌 新台幣匯率中午貶值5.5分
何時辭官參選？朱立倫：黨徵召後
值班老師預感救了玉樹最牛校830師生
台銀兆豐銀：維持一次兌2萬人民幣
國泰航班機械故障搶修 影響約300乘客
1成2青少兒參加網聚 家長應重視
兩岸貨幣清算機制 周阿定：已到最後階段
台股跌破7900 券商：低接者不在少數
洪榮宏周董同高中 16歲戴假髮跑通告
旅客受困歐洲 外館動員協助
朱立倫：提高公共運輸效率 有效節能
NPO閱讀聯盟 點燃全民熱潮
國銀登陸今起可遞件 爭年底前上陸
檢察總長黃世銘：我辦藍比辦綠多
航運股靠資產題材撐盤 志信亮燈漲停
林政則參拜嘉邑城隍廟 祈風調雨順
附屬建物不列權狀？ 房仲：影響深遠
高市祭重罰 不容工地花錢買污染
國安基金護盤？李述德：密切注意
韓報：天安艦爆炸沉沒可能是北韓所為
救不了曹姓女童 中市：遺憾未強制安置
調查：青少網安知識待提升 家長關心不足
台股收盤跌257.35點 為7854.22點
台股重挫 拖累鋼鐵股
女子偷衣被識破 誆有毒品拒搜包
肉毒桿菌波及 蚵農雪上加霜
男性侵酒醉女 判刑1年8月
內政部：購平價住宅應有收入限制
藍北高民調 郝龍斌黃昭順領先
泰軍進駐金融區 紅衫軍避開續示威
台股開低走低 收盤大跌257.35點
美牛舌輸台 須切除舌根
4月台指期跌280點 逆價差32.22點
中國否認與美協議人民幣保持穩定
兒童交通安全繪畫比賽開跑
利瑪竇逝世400年 輔大辦研討會
4月電子期跌9.95點 金融期跌37.4點
軌道冒煙 文湖線停駛
混混天團拚人氣 錢人豪直搗鄉民
男企圖引爆瓦斯桶 鄰居夜半驚魂
台股大跌回測季線 短線恐仍震盪
抑通膨 印度央行可能再調高短期利率
北京長安街聚集300人欲遊行
東勢高工2貧困生 教育部伸援手
防炒匯 央行擬推外幣借券保證金
立院初審 老舊旅館應設火災警報器
建中重榜王 關心樂生選政治系
攜女自殺案 中縣：強化通報機制
老吾老 戴家姐妹模範勞工
ECFA資料 政院下班前送達民進黨
精神病患任公職 擬從寬認定
台股挫257點 三大法人賣超87.99億元
本土社團5/8上街 捍扁司法人權
嘉中2人推甄上台大醫學系
灰飛煙不滅 華航今明停飛若干歐洲航班
當局封閉領空多日 德航總裁憤怒
刮刮樂熱銷 台彩今年業績目標794億元
電纜冒煙 文湖線停駛38分
堅定邦誼 總統：必要時擴大合作
留不住人 校方遺憾母攜女自殺
採訪震災 一名大陸記者因高山症死亡
大甲媽祖遲到 新港迎駕枯等
工資審議新架構 官方只占1/7
玉樹震災一老一少被埋123小時獲救
周錫瑋：與朱立倫共創新北市未來
老翁耳垂5公分長 誰見了都想摸
國際賣淫案 陳太太遭限制出境
新台幣兌美元貶1.02角 收31.492元
香港金像獎慶功 陳可辛激動哽咽
為黑人槓周玉蔻 小S盼和為貴
NBA季後賽 諾威斯基隻手拔馬刺
接見冠軍隊 總統：邁向拔河大國
校園傳霸凌 胡志強：不管會更嚴重
中國國際形象改善不大
成大和廈門大學將共設實驗室
新竹生醫園區規劃案 立委要求再議
亞股綠 投信:高盛非雷曼 僅短線修正
宅男英雄當道 特攻聯盟稱霸
尚恩瞄準SBL得分王 洋將第一人
部分抗癲癇藥 恐生自殺意念
青海玉樹震災區將下雪
券商:高盛不至釀風暴 台股支撐看季線
湖北省委書記：高興到台灣
新師奶殺手帝國之子 搶攻台日
殺人找頂替 男子判14年半定讞
電腦看多了 香港老花眼趨年輕化
選校或選系 考生很兩極
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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年底改制 中市議員抗議不當花費
嫌ECFA資料 民進黨：丟垃圾筒
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
歐洲空運轉海運？陽明:看不出來
研究：新奇美電搶3D電視面板市場優勢
紓解機場滯留旅客 法國國鐵增班輸運
火山灰干擾 長榮華航續停飛部分歐洲航線
大陸明年動工興建「京台高速公路」
玉樹地震遇難人數達1944人
湖北歌舞雜技團來台演出 可索票
中委合作 未來25年可產29億桶超重原油
英機場續關閉 長榮華航20日班機取消
美元強 台股挫 新台幣重貶1.02角
豆干事件 業者嘆業績減5成
陸生來台有限 總統建議東南亞招生
火山灰不影響NB出貨 但歐洲購買力蒙陰影
張曼玉上身 江美琪演活情慾戲
外資上周買超189.95億元 買超台積電居冠
大陸股市暴跌 上海A股失守3000點
護水愛地球 朱立倫率500兒童宣誓
馬總統：防災準備落實村里鄰
大台中議長內定說 國民黨駁斥
預期套利熱錢流入 中國祭出4對策
鳳山國小與新加坡小學締結姊妹校
雲南學生拍剩女 35歲以上稱「齊天大剩」
燒炭案 投縣：校方及中縣社工有瑕疵
退役軍官夫婦死亡 檢明勘驗尋跡證
單邊眼凸恐影響視力 及早治療
打造科技樞紐 利比亞來台招商
門窗電線鋼骨全偷 法拍屋剩空殼
揪團來反對 粉絲團幹譙出頭天
世界地球日 台南市敲鐘22下祈福
建中醫科生 揪團模擬面試
國票金併大都會人壽 購併銀行恐暫緩
消基會:牛橫膈膜是內臟 牛舌風險亦高
福建推海峽旅遊通票 兩岸名勝優惠遊
環保尖兵 黃若亭將4度征戰國際
前進世博 富邦證舉辦大中華投資論壇
長榮華航：歐洲線比重小 財務衝擊低
年滿18歲 烏干達高中生國王正式掌權
4歲幼兒教育券 楊秋興允推動
首批美牛雜申請進口獲准 逐批檢驗
5/1預售屋新制 價格計算是學問
新港迎大甲媽 36膳食站呷免驚
雄女甄選齊上榜 台大再續同窗緣
?琩?電工2400萬美元聯貸 8銀行簽約
玉樹地震死亡增至1944人
房價高海外學人不回台？中研院：部分
精神病患任公職 醫師建議個別認定
搶搭星賭場商機 高港盼納郵輪航點
紅衫軍衝突 瑞銀：泰國GDP估6%
肉毒桿菌中毒案 A型毒素釀禍
國票金買大都會 保戶權益不變員工全留
SEMI整合5大產業 籌組綠色製程委員會
推甄6冠王 為已故愛犬選獸醫
太平洋島國限鮪捕獲 漁業署尊重
出席世界台商集會 多數台商老闆困在法國
改Wii玩盜版 3業者判刑
耿敬甯拚高三 台大3系搶人
逆風的小孩 6勇士鐵馬千里環島
現代山頂洞人尋家人 屏警使命必達
擄人強盜 3嫌落網
健保局：獎勵自然產 沒A剖腹產差額
經部指牛舌非內臟 立委籲重認定
新竹生醫園區防疫中心 政院喊卡
吃檳榔罹舌癌 舌頭白點像開花
台灣紅十字會投入玉樹震災傷患服務
小虎鯨擱淺 1死4獲救
微軟盼攜手台廠 搶進雲端
綠阻陸生法案 藍擬逕付二讀
海外早產醫療費 健保難核退
玉樹震災 周邊村莊6萬人待援
部分復飛 華航明起疏運滯歐旅客返台
入蘇比克灣 即日起14天免簽證
雲端方案 政府擬加碼至170億元
南極勇士 郭富雯談長征甘苦
世青台維斯盃 中華首戰勝菲律賓
國銀登陸申請首日 6家遞件設分行
登陸遞件 國銀拚年底前開業
擾民？券商公會：有義務宣導ECFA
香港記協籲媒體赴災區採訪前做好準備
公視風波未息 鄭同僚遭假處分
景氣差求安定 日本新進員工半數想做到退休
華南金25日健走捐款 預計捐70萬元
國有地招標地上權 最長70年
整合資源擴大規模 智邦合併智灝
維也納機場開放 長榮加班機載滯歐客
上海世博 世界科技實力競技場
東南亞招生 私校看法保留
經長：美牛爭議還在 TIFA時程不便說
賈慶林會見黃帝故里拜祖大典台灣成員
吳伯雄會見湖北省委書記 關心青海震災
美石滿漢全席 鬼斧神工吸睛
4/21董事會 群益證:沒有討論合併金鼎證
日月光同意 環電申請終止上市
斑蝶移動路線 玉管處揭密
加強系統整合 台廠可搶進雲端
中縣議員不滿合併 胡志強：未介入
威寶台北科技走廊 WiMAX與3G共建
星盼更新強化防止核子擴散條約
港府爭取上海世博會香港館永久保留
中國成立電影著作權協會 將向網咖收費
男子家暴妻兒 警方社工介入保護
牛舌進口 楊志良：衛署管下游
預售新制分開計價 市場需要磨合期
第099077期今彩539三星彩四星彩開獎
第099031威力彩 38樂合彩開獎
教宗就任5周年 馬總統祝賀
銀行失業員工赴北京大規模請願
澳門指一款港產止痛藥不符標準 要回收
防疫中心喊卡 竹縣盼建大醫院
民進黨丟ECFA資料 政院：遺憾
租農地種大麻 1600株藏身玉米田
高盛案台股重挫 投信:自營商賣比外資多
羊曉東辭意堅 感謝郝肯定
文湖線電纜冒煙 議員再批市府
高盛爭議金融商品 台灣金融機構沒投資
利瑪竇逝世400年 輔大立像紀念
泰反對黨主席求見泰王盼解決政治僵局
修鍊過的牡羊座 施顏祥:我沒事
防疫中心案告吹 楊志良傷心又生氣
黑人募款賣潮T 北市訪查廠商
公視未停權董事 籲新聞局緊急處置
竹醫園區規劃轉彎 國際醫院生變
華航法蘭克福班機 準備載送旅客返台
防自殺 通報機制將調整
美牛舌爭議政策說明太晚 白受冤了
香港公立醫院初生嬰兒集體染輪狀病毒
滯留比國台灣旅客 期待華航應有照顧
胡蘭成之子胡紀元:父親始終持中華民國護照
飛不回家 滯留海外國人可向外館求助
火山灰飄至加拿大迫使紐芬蘭省取消班機
1500名國人困歐洲 外交部協助
藍3都民調 郝龍斌黃昭順郭添財領先
第099031期威力彩頭獎二獎摃龜
中國新車質量投訴比例高
第099077期今彩539三星彩四星彩派彩結果
借鑑台灣經驗 大陸辦論語師資班
紅衫軍示威衝擊 泰經濟成長率恐調降
吳作棟：人民幣應維持靈活 不要盯住美元
男子疑落軌 命喪高捷輪下
目視飛行 德航開始載送旅客返國
調酒賽高手勸架 反遭打死
疑似衝撞列車 男子魂斷高捷
韓自殺率全球第一 單月1700多人自殺
胡錦濤抵達災區 隨行運來大量救災物資
綠營：ECFA公投前 政府應「停止談判」
國民黨黨務改革 金溥聰：從上下班打卡開始
台鐵首座低碳圖書館 持悠遊卡借書
閱讀生活真享受 全台首座3鐵共構低碳圖書館
藍協調5都以時間換空間 團結勝選
中國平均每天讀書不足15分鐘
國家地理頻道今晚播出「火山危機特輯」
冰島火山奇觀 ＣＮＮ:失控的焰火秀
楊丞琳「異想天開」 把自己穿在身上
春秋烏來渡假酒店
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股第2天下挫 高盛面臨英、德調查
紐約金價創2週最低 美元因高盛案受推升
紐約原油創三週低點 投資人退出高風險資產
美股止跌反彈 高盛事件不致引發系統風險
戴姆勒Q1虧為盈 拜賓士車銷售增加之賜
歐盟逐步解除航班限制 兼顧飛航安全
法南北設空中走廊 自南部恢復對外空運
醫衛受肯定 台獲2012年WHO健促研會舉辦權
滯留旅客簽證過期 歐盟頒權宜措施
輸台牛舌逐批查驗 美貿易署指不符協議
中國管制網路 美專家建議企業學Twitter
冰島火山爆發加劇 英機場開放添變數
玉樹地震遇難人數升至2039人
還會轉冷 23日又有鋒面
胡錦濤探玉樹孤兒黑板題字 送博物館保存
產經：中國軍艦繞沖之鳥島一周 向日示威
台股開盤上漲53.89點 為7908.11點
電腦駭客新招 盜取瀏覽紀錄勒索受害者
遭火山灰滯留在英 邱淑媞歸心似箭
羨慕完整家庭 但陳孝萱不後悔離婚
疏運滯歐旅客 華航長榮今飛羅馬維也納
邱淑媞：火山灰塵對人體健康影響有限
青海地震死亡逾2千 風雪影響救災
瑞晶興櫃交易 成DRAM股王
新台幣兌美元匯率盤初走升
英商撞死送報生 檢方求刑2年半
副總統：遶境信眾多 經濟漸復甦
冰島火山灰週末恐蔓延至中國新疆及東北
日歌手同意上海世博使用原創歌曲
北韓權力接班啟動？ 官媒公開金正銀近照
竹醫園區規劃轉彎 指導小組最快週內討論
交易趨緩 BDI小跌7點
青海玉樹地震 21日中國哀悼遇難者
衛署：逐批驗牛舌 未違台美協議
部分歐洲航班復飛 華航長榮走揚
大甲媽祖祝壽大典 新港萬人空巷
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
韓官員：日媒刊登非金正銀照片
青海官方聲稱：沒有接獲記者殉職消息
傳向日本IDM廠買設備 台積電：不置評
玉樹災區文物大多受損 文成公主廟所幸安好
中國奢侈品消費成長 佔全球市場近3成
華航今飛羅馬 明載回滯歐旅客
貿易自由化 工總設貿易救濟服務專線
迴紋針愛嘗鮮 探索巷弄美食
電子金融撐盤 台股一度翻黑
外商壽險紛出走 學者：低利環境難改善
被動元件獲利靚 類股搶鋒頭
東莞假鹽猖獗 工廠食堂成重災區
月底開幕 星賭城濱海灣金沙先招攬會員
馬國總理：應審視向東學習政策
重慶大貪官文強獲刑感言透露大陸制度之害
美牛舌來台 王金平：三管五卡要卡好
前中國首富黃光裕案確定22日開庭
賣淫案聲押首腦不成 北檢抗告
G20財長會 可能討論人民幣匯率
AIT民主短片競賽 3部台灣作品獲選
七股發現棄置爐碴 立委憂污染魚塭
深圳疑地鐵施工致住戶大樓下陷
冰島火山爆發 過往經驗影像重現
中國官方再出重拳打擊開發商惜售炒賣房號
美牛舌將逐箱驗 肉商撤銷進口
司徒文：美牛舌安全 政治惹爭議
台灣湖北武漢周開幕 羅清泉將訪多家農場
中國最貪縣委書記 襪子也公款報銷
規避疏濬招標 卸任鄉長求刑12年
南韓口蹄疫情從江華島跨海蔓延至金浦
立院三讀 南部水庫清淤6年540億
台南5月底前不下雨 6月底限水
海狗油大肆銷售 動保團體：應即查禁
大學校長：開放陸生來台不能等
韓報：北韓軍官錄音 金正日令攻擊天安艦
違法售保育動物製品 最重判刑5年
李俊毅參選文宣 發糖果代替名片
投資大陸龍飛光電？ 友達待法說會說明
光學元件股漸入佳境 人氣增溫
羅清泉：推動台灣湖北學生互相就讀規模
袁健生拜訪維州州長 盼加強經貿交流
台股漲 新台幣中午升6.2分
台灣參與安地瓜公約 保障鮪魚產業
湖北省委書記將訪苗栗大湖農場與農民交流
牛舌等逐箱查驗 進口商意願將大降
小胖低調抵美 上脫口秀節目
涉毆死調酒賽冠軍 2男殺人罪移送
操盤議長選舉？胡志強：與我無關
中輟生毆人 高二生眼近失明
文湖線起火 北市要向承商求償
扁批無情？ 菊：尊重
李連杰青海救災 強忍高原症被迫下山
立院三讀 審計部增設政風室
牛舌把關逐箱驗 業者取消進口
瑞銀：中國房市明年降溫 估GDP 8.7%
外交部協助 情侶單車環球圓夢
車不讓人 郝龍斌：延續聽奧執法強度
連署救海狗 促請農委會立法禁止進口
火山爆發亂行程 紙上旅遊過乾癮
台股收盤漲46.2點 為7900.42點
國光自行車巴士 5/1首發日月潭
竄改客戶部落格 男子判拘役
梁國新：檢驗是內政 美可表達意見
上海世博產品銷售額可能超越北京奧運
爐碴填路基 民眾憂污染
台北股市震盪整理 漲46.2點
養護中心扣卡盜刷 涉A健保費
金門迎賓館變展館 重現戰地文化
止跌翻紅 台股重回7900點
衛武營都會公園24日開園
女學生破壞公物 竹市保留追訴權
黑人坦承疏失 盼粉絲勿再罵周玉蔻
中國衛生部副部長尹力盛讚台灣震災醫療團
4月台指期漲51點 逆價差24.42點
陝西4萬餘人聯名要求罷免省長和市長
4月電子期漲3.4點 金融期漲6.4點
兩岸ECFA 郝龍斌:北市獲5大效益
防跳軌自殺 高捷評估建月台門
消基會:美牛舌橫膈膜睪丸是內臟 不應進口
備災 高縣重災區獲贈發電機
大膽色狼 女逃魔掌仍續追
民進黨團ECFA公投案 立院程委會封殺
涉詐領津貼 監院彈劾蔡仲禮
NBA詹姆士獨領風騷 騎士再屠牛
員工改造槍枝？北捷：屬實即解僱
山區落雷 貓纜暫停營運
苗栗1員警疑久病厭世
南部水庫清淤 環團：恐釀二次公害
律師周德勝命案 纏訟14年10度判死
台股漲46點 三大法人賣超100.66億元
渤海灣東部發現新油田
Facebook Like功能 擬延至一般網頁
氣消了 施顏祥和綠委言歸於好
阿里山公路車禍 10陸客輕重傷
台中旅展夯 星日搶不到攤位
和諧共贏 台灣國寶書畫家世博揮毫
林育群抵美 最想惠妮休士頓簽名照
立委告養護中心A健保 業者否認
中研院海外學人宿舍 年底完工
扁盼阿扁俱樂部選舉展實力
李明博：儘速研擬與中國締結FTA的問題
地球日會總統 環團將提4問
累掛睡著 男子開車載贓物撞電桿
尹力：努力提高治癒率 並實現災後無大疫
滯留日機場成名 上海維權人士馮正虎遭傳喚
中市防救災演習 多點演練難度高
威剛陳立白：第 2季DRAM淡季不淡
駐美處投書駁美學者以冷戰年代芬蘭比擬台灣
社工警察聯手 救出瀕危2稚兒
花博倒數 5月起布置場館
弱勢兒線上畫展 小朋友看畫做公益
阿里山驚魂 10陸客受傷
港版蔡依林 鄧紫棋想來台踢館
高鐵票便利購 明增至7000據點
文建會藝術類補助5月1日起受理申請
江丙坤：期待今年來台大陸人士達150萬人次
屏東東勢國小疑食物中毒 17人送醫
失業男想不開 喝農藥送醫
亞洲藝人前進歐美 傳記頻道解讀楊紫瓊
破獲K他命大盤 6人法辦
紐時：證管會出新招告高盛 法庭勝負難料
立院三讀 涉賄判刑確定禁選水利會
新台幣兌美元升4.5分 收31.447元
福建擬對台開放大陸專利代理人資格考試
李登輝簽ECFA併吞說 吳揆駁斥
立院三讀 下水道基金建商要出
合庫人壽成立 目標保費500億以上
立院三讀 釘子戶延遷最多1年
中部北部山區大雨特報
環境荷爾蒙 危害男性生殖力
阿一鮑魚爭議 范可欽被控詐欺誹謗
黑人賣潮T 北市：商業行為
高雄港招商 鎖定高附加價值產業
火山灰不停 長榮加班機延後
雙和醫院首設安寧病房
街友賣雜誌做公益 營收將公開
達賴喇嘛欲訪青海 北京婉轉回拒
廈門千年保生大帝神像將首次跨海來台
張燈結綵慶中運 鐵人之家獨落寞
原能會：CT將納曝露品保設備範疇
劉兆玄申請赴陸 內政部准了
大型車駕照開小車 放寬扣照改記點
葡萄公主盼為人師表
鄧紫棋13歲偷圓星夢 今成香港小天后
民進黨籲尊重公視獨立自主
2次評鑑優良 廣電業擬自動換照
雙十數據加持 尚恩獲SBL最佳鬥士
聲請假處分 江啟臣：維護公共利益
累斃了 旅客輾轉自歐返台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
南韓漢華同心聯誼會舉辦踏青郊遊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
回到海嘯前水準 3月接單歷史新高
陸客阿里山車禍 醫師：可繼續行程
香港中策盼台灣5至6月批准收購南山人壽
疑遭共黨游擊隊伏襲 菲國特警觸雷4死
北縣抽查甘蔗汁 生菌數破表
立院三讀 溫泉合法緩衝再延3年
2瓶米酒買1票 村長候選人涉賄羈押
儀器輔助 甲狀腺手術擺脫沙啞
近百民宿無法管 高市擬規範
南投演習 國軍架推進橋救災
中國今年招募2萬名大學畢業生赴基層工作
印度央行：升息1碼 今年GDP估增8%以上
盧佳君獨奏會 詮釋中西經典
世青台維斯盃 中華隊2連勝
長榮航空貨運漲2-3成 華航不漲
仁武廠污染 最高擬罰1.5億
設佛堂暴力討債 竹聯幫一夥重判
談江蕙 洪榮宏虧菲哥排後面
楊丞琳挑戰自我 開唱耍高低槓
潭子新興營區 1個月內撥用
出口商拋匯 新台幣收升4.5分
搜出7.5公斤安毒 菲警逮捕中國籍3毒販
國小樂樂棒球賽23日中市開打
南韓天安號事件 中國指有關方面能妥善處理
除毛膏逾半不合格 小心愛美變過敏
中國大陸居民赴台旅遊人次破100萬
火山灰搞飛機 歐非郵件難交寄
外銷訂單意外創新高 景氣回春確立
打破五窮六絕 長榮調漲歐美海運價
傳北京加強管制維吾爾人出境
高行健：文學勿成政治附庸
台灣美眉程薇穎 國際彩妝賽封后
雲南麗江發生重大車禍 14人當場死亡
火山灰影響 歐洲電影上不了台
古坑綠色隧道市集 招商再出發
睽違22年 亞太營聯會明台北登場
陸委會：ECFA有特殊性 立院是最後處理機制
節能減碳 資策會推智慧能源感測系統
古斌長相酷似展昭 意外大受歡迎
騎馬又作菜 裴秀彬自嘲像鐵人
香港今年首季失業率微降至4.4%
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湖北蓋玻璃廠 台玻投資1.38億美元
國民黨5都提名 5/19前定案
日本先進光罩DPTT 竹科新廠22日啟用
長榮與中遠運輸 聯營南非南美航線
世博會試運行啟動 20萬遊客湧入
朱立倫：國安基金5月才會全部退場
七股濕地爐碴污染 環署督導善後
長榮加班機延後 滯歐台旅客失望
救人反被救 救護車撞電桿1死2傷
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屏東破獲安毒廠 逮5人
銀行增設分支 今年 9家符標準
南部水庫清淤 農民盼不需再休耕
防家庭悲劇 年輕社工建功
青海震後 李連杰徐若瑄接力振災
中遠之星5月首航高雄 擬闢定期航線
花蓮鯉魚潭男浮屍 死因待查
立院三讀 軍人可領育嬰津貼
投入人壽投信證券 合庫虛擬金控浮現
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今年首季中國地產貸款增4成 個人房貸增5成
朱立倫：房市炒作應道德勸說
衛署盼勿進口美牛雜 業者會照辦
繼康是美後 屈臣氏愛買今起停售海狗油
退役軍官夫婦死亡 明解剖複驗
不動產來台上市享國民待遇 鼎固搶先
聯電宣佈中期節能減碳計畫
機車族上國道 撞聯結車重傷
養護中心A健保 3醫院涉案
官方不排除武力 紅衫軍削竹棍守鬧區示威
火山灰誤佳期 歐洲愛侶在台完婚
3月接單5成在海外生產 衝擊就業
修法杜絕水利會賄選 馬英九肯定
深耕斗六 台大醫院環球學院攜手
推動文創產業 政府已補助6.8億
澳紐銀行更名澳盛銀行
不滿被叭 3男砍人遭訴
血色海灣 台灣片商力挺
台灣貧富差距高？經建會:已降1.69倍
疑做空致雷曼倒閉 美法院裁定高盛交付文件
仁武廠污染開罰案 地方盼停工
捷運機房造槍？警疑設局嫁禍
北縣市成屋銷售 中和大安蟬聯第一
8點檔正面力量 飯糰之家不灑狗血
解決政治危機 泰總理：牽扯王室不宜
上任次日 黃世銘約特偵檢了解進度
趙詠華哈庾澄慶 哈林不解風情
程薇穎妝扮藝術妝扮夢想
性別用字不多元 性別團體有異見
225萬環遊世界團 9分鐘售完
郭台強:加速兩岸學歷認證
檢討陸資來台期限到 半年增加20億元
三不管 和平廣場成暴力專區
女揹包客在印度遭強暴 凸顯人身安全宜慎防
立院二讀 個資遭洩漏可求償2億
輿論阻牛雜 朝令夕就改
吸引台灣旅客 湖北推出8條旅遊精品路線
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婦團到總部抗議 楊秋興：找錯對象
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冰島火山灰 台灣62班機受影響
裁罰仁武廠金額 明年4月才能確定
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情緒壓力親子 北市43萬人需心輔
特派員筆記：巴西殺人魔之死
霧鎖金門 近1000人無機可乘
旭光商標權 業強科技得標
鐵人身後受冷落 親友要討回撐竿
綠推ECFA公投 國民黨：國會監督
高盛「欺詐門」促中國完善制度構建
仁武廠污染最新檢測 29日公布
廣東惠州爆發大規模腸病毒疫情
林志傑練球 做好上場準備
立院二讀 報導涉個資須告知當事人
湖北推動今年10萬人來台旅遊
上海世博試營運 台北館人氣旺
中華電MOD 擬攜手台達電大同
男毆兄致死 求刑8年
高行健談創作 探己情感經驗
香港亞視被債權公司申請清盤
羅清泉訪台 觀光局:盼介紹台灣風光給湖北
港府明天下半旗悼青海地震死難者
歐巴馬愛打小白球 上任僅年餘次數超過布希
世界新種梵蝦虎魚 墾丁現身
母女自殺案 投縣檢討補漏洞
中華電MOD拼百萬戶 機上盒商機逾8億
兩岸和平發展論壇悼慰青海地震災胞
整建圖書館系統 台師大馬國揚愛心
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亞太通訊社組織峰會明在首爾開幕
假日全天單車上捷運 24日起實施
男子臥軌身亡 疑貧困輕生
學生破壞公物 竹市擬要求勞動服務
彰化2醫院疑A健保 檢方將偵結
身障校工賣命險滅頂 獲選模範勞工
陸委會：ECFA有特殊性 立院是最後關卡
陸客團拒下機 業者安撫落幕
律師命案 法官藉判決討論廢死
原鄉聲聲喚 姜聖民誓發揚
青海玉樹地震最新死亡人數增至2064人
台企投資湖北興趣高 陸資來台聲聲慢
大樂透頭獎 1人獨得1億元
今彩539頭獎1注中獎 獨得800萬
文創申貸說明 24日北市登場
深圳連續2乘客謊稱攜炸彈搭機被拘留
星否認德黑蘭不擴散與裁軍會議有結論
中國銀監會：嚴控地產開發貸款風險
港媒：宣示無懼美日基地 中國海軍空前大遠航
青海死亡人數達2064人 兩岸悼慰地震災胞
哀悼青海地震亡者 中國21日全國降半旗
何守正偷吃？ 阿妹證實早分手
審陸生法案 立委開打多人掛彩
立院爆衝突 吳清基：教育沒教好
美國脫口秀訪問來自台灣的神奇小男孩
個資法修法爭議 政院：尊重立院
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英國醫生動手術切除囊腫 誤將整個睪丸割除
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人民幣問題 印度支持美國
國際金價上揚 通膨復現 保值需求增多
英部分國內航線恢復 倫敦機場仍關閉
原油上漲 歐洲領空重開 用油需求可望增加
千名台灣人滯留法蘭克福 等待返鄉
英運輸大臣：英所有機場全面開放
美股連二天上漲 企業獲利改善
蘋果獲利成長90% iPhone熱賣帶動
美研究：再5年數位教材普遍 衝擊傳統市場
歐盟應變火山噴發遲緩 國際航空業痛批
歐盟籲申根國發過境簽證給滯留機場旅客
近千台灣旅客滯英 駐英處全力協助
雅虎首季淨利倍增 Q2財測低於預估
地方政府拒談美基地遷移 鳩山觸礁局勢嚴峻
高盛官司纏身 福特等企業相挺
AIG傳承保高盛董事會防股東控告保險
電影阿凡達導演批評加國油砂破壞環保
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台股開盤上漲49.54點 為7949.96點
中國軍艦砲口對準日機 日要求中方查明
北京天安門降半旗 悼念玉樹地震罹難者
擬暗殺北韓叛逃高官 2間諜首爾落網
加速融入海西區 江西贛州建台灣產業基地
羅馬飛台北航班恢復 成功疏運台灣旅客
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審陸生來台法案 委員會藍綠開打
揪團課輔學童 青春少年兄展愛心
台股漲 新台幣盤初升破31.4元關卡
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社福警察？ 江宜樺：警察專業非社工
金門老翁溺斃池塘 疑意外落水
金門濃霧無機可乘 研商啟動船運疏運
哀悼地震亡者 青海上午10點鳴笛默哀
首開中國先例 廣州擬開徵光汙染費
場外暴動場內轟動 金門文化團光輝歲月
G20會議前夕 印巴支持美國力促人民幣升值
汎德爭產官司 檢傳喚唐榮椿
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
美媒：韓戰指揮權轉移 恐置美韓聯軍險地
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台指期拉高結算 台股攻8000點
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通用執行長：已償還美加政府58億美元
尋獲振福祥16號 印尼軍艦監控中
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韓媒：北韓派特工斬首黃長燁 與金正銀有關
彰濱工業區優惠標售 明後兩天開標
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福州至廈門高鐵26日通車
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美牛爭議 外交部：台美互信可處理
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傳新款尿布出問題 寶潔中國稱大陸未引進
陜西117歲最長壽老人在睡夢中辭世
約詢搶部長？ 監院：已盡量避免
清交環保風 無車日無肉日紛登場
亞洲防衛展 馬來西亞採購1016億元軍備
花博有障礙 殘盟促改善
國安局憲兵內鬥？ 國安局：與事實不符
調查：和20年前相較 新加坡人更高胖
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馬總統：盼國內外營造業合作 創雙贏
10元蔬食便當 基隆飯店業者開賣
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二代健保論口計費？ 楊志良：可討論
拚阿里山觀光 衝百萬人次
網友質疑AK後援會 經紀人澄清
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高盛案 惡棍交易員遭倫敦金融城吊銷執照
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白老虎來台有望 高市府補件複審
WONDER GIRLS抵台 最愛珍珠奶茶
台股漲 新台幣匯率中午升值8.5分
英相布朗執政3年 首相官邸貶值46萬英鎊
審陸生法案立委打架 吳敦義：遺憾
長期接觸塗漆料 氣喘找上身
大學法專科學校法修正 教育部：初審完成
調查：過半上班族 找兼差機會
火山灰打亂空運 日產暫停部份國內生產線
5月雪 土城桐花迎人
大樂透得主感恩 捐款家扶助弱勢
陳樹菊賣菜蓋圖書館 馬總統感動
台灣鯛價跌 南縣養殖團體辦促銷
霧鎖金門 海空疏運旅客
立院初審 未登記工廠2年內可補登記
消基會預言：美牛終將整隻輸台
微網誌問政時代 廣東官員開先河
SBL球團點頭 林志傑可打季後賽
楊志良：美牛舌進口暫緩 考量輿論
協調藍綠衝突 王金平盼各退一步
美牛舌暫緩進口 吳揆：安全考量
眼瞼上黃斑瘤 醫師：小心高血脂
亞洲經濟實力茁壯 滋養企業創新能力
林志傑打先發？ 閻家驊：不辜負球迷
資策會新產品 讓無線網路無死角
律師公會限制服務 遭罰50萬元
不滿三度延押 扁律師斥押人取款
歐媒體：玉樹救災 中國克服罕見三難
金改案 扁：未經手政治獻金
經國先生紀念幣 4/27發行
台股收盤漲90.11點 為7990.53點
動員大學校長請願？ 教部否認
台灣湖北週 展出荊楚文化
新款側光式LED模組 大幅減少成本
台北股市開高走高 漲90.11點
台灣與康州慶結姐妹州11週年
鄂台廠商今簽署面板等35項採購協議
吳揆：年底失業率逾5% 請辭
4月台指期漲103點 逆價差10.53點
南部多反ECFA 吳揆：再宣導溝通
國際股市漲 台股挑戰8000點
菲與莫解組織簽備忘錄 續落實和平協定
4月電子期漲5.55點 金融期漲4.6點
雅典賽 盧彥勳首輪奪勝晉級
蘋果中國業績：iPhone半年營收13億美元
詮釋金希文作品 盧佳慧參透父親8字語
女子常無故咳血 宛如林黛玉
540億救水庫 蘇煥智籲加速執行
寵物店偷狗 情侶判5月
1台電腦裝省電設定 1年等於種1棵樹
銓敘部：18趴改革不喊卡
美金融遊戲規則改寫在即 銀行砸重金加強遊說
冰島火山叫什麼？ 當地歌手唱給你聽
央行金檢房貸 彭淮南：是風控 沒打房
台股漲90點 三大法人買超71.14億元
車禍頸椎神經壓迫 誤當憂鬱症
中國可能取消外籍愛滋病感染者入境禁令
大陸網遊商停業1天 損失人民幣近億元
海南昌江核能電廠 2015年商業運行
蛇膽配酒解蛇毒？男子險送命
楊志良：欠保費不能強鎖卡 先訪視
陸碩博生9月來台 教部嘆很趕
看殘障可憐？立委要阿一鮑魚道歉
衛武營蛻變都會公園 老兵回娘家
富邦證赴港辦TDR說明會
南韓官員：韓中簽署FTA為時尚早
華爾街有銅牛 上海也要
花博館有障礙？ 北市：全面檢視改善
台灣醫療團 自費赴尼泊爾義診10天
藍綠高市長提名 社團促辦政見會
大頭兵遇問題 手機直通指揮官
高雄飲用水吃緊 盼降雨解渴
竹北版畫展 藝文深耕社區
登革出血熱判斷 注意肝功能檢查
抗癌小畫家黃俊霖 天堂獲頒畢業證書
新台幣兌美元升5.9分 收31.388元
不滿被指糟蹋女性 楊秋興提告
消基會:狂牛症感染器官增多 莫輕忽
因應ECFA衝擊 總統：做好了準備
抗議美牛案 消基會籲人民硬起來
楊志良：任內不讓美全牛進口
中國拒絕維族學者出國參加學術研討會
人贓俱獲 6山老鼠落網
個資法排除媒體免責 NCC憂影響新聞自由
玉樹重建終極目標：高原生態旅遊城
遼寧莊河千名群眾下跪 反映官員腐敗遭拒
亞太綠人大會 資金缺口百萬
竹縣消防局訓練 男子潛水病死亡
台灣電子設備業整合 搶大陸商機
零碳排搶頭香 大環盃購50噸碳權
夥眾砸校車 和解後緩起訴
衛署：劉小弟案元兇為B19微小病毒
福建參訪團將跨越濁水溪 赴南部文化交流
港府：人民幣升值過快會影響香港出口
歐盟代表：中國民族情緒高漲對外商更具敵意
學者：廢死不能變政府偷懶藉口
盜神明金牌 變賣才知是假貨
半導體設備景氣 好到年底
世青台維斯盃 中華分組第2晉級
騎樓路不平 9旬老翁摔傷
新橋才落成 止滑銅條幾被竊一空
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
自由車環韓亞洲巡迴公路賽明起濟州島登場
假裝慈母網拍奶粉 管收錢不出貨
中國房市新政傷及既得利益 可能遭撲殺
簽ECFA 王如玄：兩岸薪資不會一致化
仁愛路舊名宅法拍 底價每坪81萬
火山灰減緩 華航長榮搶運旅客返台
外資匯入 新台幣收升5.9分
吳志揚啖大溪豆干 強化合格認證
再拱謝長廷 中市綠營：不能沒有你
汛期近 高縣重災區設避難中心
寄冥紙鬼娃 2男女嚇人惹罪上身
全台首座遊艇專區 融入綠能概念
本土登革熱提早到 疾管局憂疫情
台電6月再發116億公司債
B/B值連9月逾 1 半導體持續擴產
兩岸首例 台籍受刑人接返台灣受審
尹啟銘：ECFA可讓企業續留台灣
救護車撞電桿 酒駕司機嚴懲
傳上海世博前夕新疆拘64名維吾爾人
法務部探討廢死政策 正反意見交鋒
全國哀悼日 上海停止公共娛樂活動
轉大人 逾千學子參加鐵馬成年禮
立院衝突 藍盼綠勿癱瘓國會
納米比亞海狗製品停售 進口商法辦
中信金28日董事會 討論登陸設子行
簽本票借高利貸 運將淪車奴
德機場全面開放 恢復正常還需數天
台塑污染案罰鍰 仁武爭取撥地方
企業挺小鐵人賽 3年贊助逾百萬
過胖者注意 逾5成有腸息肉
檢調打擊偽禁藥 查扣致癌瘦身丸
嘉市議員黃盈智當選無效之訴駁回
長榮歐洲線 今晚全面恢復
南市7736萬元搶案偵結 最重求處22年
墾丁生態影片搶眼 國外獲大獎
東京台北文化中心揭牌啟用 增進台日交流
何時可回家 滯法台灣旅客盼加飛班機
長榮班機倫敦今晚起飛 邱淑媞明返抵桃園
上海辦世博 韓寒：快來吧快走吧
義大搖滾之夜 伍佰熱尬楊乃文
台灣武漢光電論壇 高孔廉:盼產業合作研發
控制羊痘疫情 明起暫停羊隻交易
漁船擱淺船員上岸 海巡搜山查偷渡
冰島火山仍不寧 賴幸媛取消歐盟行
國民黨：金溥聰支持18趴改革
生活習慣不改 中國慢性病會「井噴」
再添登革熱病例 高市籲清孳生源
防羊痘疫情擴大 停止交易2週
房價炒作 學者:資訊不透明 政府該管
中職耿伯軒胯下燙傷 王豐鑫上一軍
星歌手郭美美 自嘲舞姿肢障
立院審陸生案 百名校長否認被動員
無共犯賄選證據 議員當選無效遭駁回
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長榮5加班機 疏運滯歐旅客
戀戀小鄧 陸客瘋鄧麗君文物館
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校園性侵家長究責 校長獲判無罪
黑手介入初選？小英急邀秋菊滅火
盯炒房 公股銀行房貸遵循政策
回收水拍雨戲 演員紅疹導演心疼
金溥聰盼初選高民調者低調
中國專家：房地產泡沫嚴重 轉為社會問題
陸生法案過了沒？藍綠各表
金管會專案金檢 鎖定房貸風險控管
限制服務挨罰 律師公會：不排除訴願
湖北書記率團在台默哀悼念青海災民
看好電子紙 元太揚州廠估5年增15倍
火山灰影響 滯留國際郵件逾百噸
外國企業申報第一上市輔導達54家
湖北團來台 辛亥革命100年成共同話題
央行盯炒房 營造業：正確
iPad炒熱市場 電子紙市場夯
中國電子書市場成長超過預期 讀者逾億
網安認知 半數家長不如孩子
中國央行罕見披露貸款投向房市
批社工惹反彈 彭懷真辭系主任
華人之光 談自忠獲約翰拉加齊尼獎
康康講話慢 沒能擄獲空姐心
馬總統探趙麗雲 譴責民進黨暴力
駐義代表處和華航搶紓運近400台灣旅客
南韓通過修法可擁雙重國籍 排除華僑
陸生來台法案 蔡英文批冒進
經長：燕子群飛 失業率5%以下機率高
兩岸談ECFA 菲國憂心經貿受創
中國智庫：今年2、3季經濟增速將放緩
府籲蔡英文約束綠委 勿暴力
中國建行對房價波動大地區再增頭期款比例
土銀：投資客房貸利率加碼 無寬限期
隊員酒駕釀死亡車禍 屏消防局長下台
絲路之旅在台灣 馬友友哼唱
4月下旬DDR2合約價漲2.46%
扁二次金改案 5月10日實質審理
不再迷路 資策會推行人導航
台北旅展搶好康 加1元遊世博
金馬奇幻影展閉幕 向盧昌明致意
歐洲非洲航空郵件 暫停收寄
濃霧減班 台金航機客船爆滿
康熙收視好 小S不敢生第3胎
台灣燈會燈海長龍 展至母親節
今彩539及3星4星彩開獎結果
朱立倫盼楊志良展現台灣H1N1防疫成效
歐洲領空開放 新航往返歐洲航班恢復
無縫閱讀技術 無版權疑慮
湖北團來台 特別印正體字版文宣
利菁報恩 任U-LIFE代言人
美國牛舌案 監院將約詢黃志鵬楊志良
數量空前 星查扣大批中國山寨版手機
慾望城市2 前進阿聯沙漠
鄉林士林官邸 房仲:成交價每坪150萬
玉樹震央區域地表破裂約23公里
北市寵物大遊行 議員批砸大錢
黃翊丹麥獲獎 春鬥舞續曲
900輛雙B車抵台 估10億稅收進帳
北韓發表備忘錄 宣達擁核自衛立場
房價泡沫化？ 學者憂瀕臨警戒線
上海世博會舉行第2場試運行
福州警方破獲2件詐騙案 5台籍嫌犯落網
印度嚴密監視中國在邊界的軍事現代化
央行盯炒房 建商：溫和 不影響一般人
赴法演出受阻火山灰 江之翠劇場歸期不定
美牛進口 總統：三管五卡把關
滯歐費用怎麼算？旅遊業盼協商
霧鎖金門 百餘陸客滯留高雄機場
人民幣幾時升？渣打估世博開幕後
協助滯歐旅客返港 國泰增4加班機
富士康等69家電子資訊業台商投資武漢
藍委質疑蔡英文曾支持陸生來台
北印出現降雨氣溫微降 雨季或可正常降雨
魚眼全景攝影機 安控新幫手
今彩539三星彩四星彩派彩
北市疑地下爆竹廠爆炸 3重傷
火山阻返鄉千里奔波 顫抖雙手訴心路
核四案究責 監院邀官員說明
日抗議中國海軍直升機逼近日護衛艦
外交部助滯英民眾 赴歐陸國家搭機
統一獅火力旺 16安敲暈兄弟
台灣醫療團轉抵格爾木 採訪記者高原反應
國際貨幣基金上修全球今年經濟成長預測
世博台灣館試營運首日 成功閃耀世博軸
悼地震罹難者「頭七」 中國兩年內舉行第二次降半旗
美國牛肉不禁 衛生署草菅人命！
台聯ECFA公投連署書 23日送中選會
國民黨：綠委暴力杯葛「打人喊救人」
薩馬朗契創台奧會模式 也阻高雄亞運
滯金惹紛爭 1陸客腳擦傷
林憲茂第20次個展
美牛舌進口「政策反覆」 監察院派查
歐洲航班恢復 清運滯留旅客
災難新聞／美國鑽油平臺爆炸 至少11人下落不明
國際奧會前主席薩馬蘭奇 20日去世
五都選舉 胡志強：國民黨坐三望四盼五
台灣小胖飆唱 美脫口秀主持人：不可置信
前大法官、學者力陳 簽ECFA應等公投結果
上海世博試運行 首日場面混亂
外國企業申報來台第一上市累計已達54家 證交所：保護投資人權益為重點
小學生免費線上理財模擬遊戲「幸福理財爭霸站」登場 總獎金高達57.9萬元
富邦證券主辦首場TDR香港說明會 4月26日隆重登場
元太科技擺脫淡季 擴張市場逆勢成長
群益印巴雙星基金核准成立 逾54億元進場
高收益債市夯 復華高益策略組合基金獲准追募120益元
綠5都初選 扁僅挺許添財
樂活逍遙遊 耐斯王子飯店自行車假期
菲國貨機墜田 3人獲救3人失蹤
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股下跌0.6% 主權債風險再現
鎮壓傳聞瀰漫 泰紅衫軍示威瀕臨界點
國際金價上揚 希臘債務誘發避險需求
紐約原油下跌 轉運點庫存激增
防止偽造 新版百元美鈔有3D立體安全圖樣
美股漲跌互見 漲家數大於跌家數
滯英多日終可返台 邱淑媞興奮期待
美參院小組 通過衍生性金融商品法案
韓汽車零件廠Mando將在巴西設廠
新版百元美鈔 明年2月10日開始流通
胡志強：我不會選總統
忽熱忽冷 明中部以北高溫降10度
對台灣 胡志強：經濟實力最重要
滯英旅客獲悉心照料 張小月肯定
台股開盤下跌41.64點 為7948.89點
王雪紅成為美國百人會新會員
IMF：今年中國經濟成長10% 明年9.9%
個資法修法引議論 綠不翻案藍要再議
個資法爭議 吳揆盼兼顧隱私與新聞自由
立院上演全武行 吳敦義：遺憾
豪宅1坪300萬？吳敦義籲勿膨風
台股跌 新台幣盤初走貶
性知識從小1教起 加安大略省修訂生衛課程
浙江窯工上班 孩子拴起來 每天10小時
美國對中國鋁型材提出雙反調查
牛舌爭議 吳揆：衛署處理正確
央行金檢房貸 營建資產股下挫
監委要查美牛舌 楊志良：約詢就報告
具致癌及生殖毒性 滅蟻樂勿用
台股回檔整理 營建股跌深
投保中心：首季行使歸入權逾1643萬元
「人造狗鼻」高科技 保障上海世博安全
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
海峽產投基金將成立 遠雄或在平潭造鎮
施顏祥：經濟成長率破5% 可能性增高
美國不承認北韓為擁核國
請款遭批瘋子 男求償36萬
大台南阿扁俱樂部明成立
學界研討會明辯ECFA
錄影觀眾坐背後 小瀋陽喊彆扭
消基會：6成輪胎業者未標示保存期限
武漢將發展物聯網 邀台灣廠商參與
鎳價高檔震盪 不鏽鋼短期難跌
壓力房價污染 京滬穗白領欲逃離大城市
高市議長將出席世博開幕 邀韓正參訪
高學歷高就業？ 7成3老闆不偏好
地球日 吳揆籲守護環境
防通關刁難 旅外急難救助卡幫忙
推廣環境學習中心 教部補助校外教學
海岬型船租金續漲 BDI收復3000點
迪士尼出售Miramax傳將拍板
中國今年汽車銷售料增長17%至1600萬輛
房貸金檢惹疑慮 金融股疲軟
前中國首富 黃光裕今受審
晶片價格回升 Hynix締造3年來最佳季度獲利
個資法爭議 王金平：三讀程序要走完
政院修法 國防部將設政風機構
吳揆：人命關天 強化高鐵安全評估
塑膠花鋪中山橋 市議員批沒水準
個資法爭議 藍營促法務部提配套
綠指趙麗雲假暈 藍公布診斷書
WONDER GIRLS下午見媒體 明會歌迷
台灣3月失業率可望微幅下降
南韓口蹄疫蔓延 忠州養豬場出現疫情
彭懷真請辭 胡志強：勿情緒化
送報生遭英商撞死 家屬:關愈久愈好
假釋再犯性侵 男子求刑15年
大日本印刷台灣光罩廠啟用
政院通過草案 法務部成立矯正署
台中旅展明登場 觀光股走揚
新台幣兌美元中午小貶0.2分
大寮防救演習 總統：防災重於救災
二代健保 醫界反藥價定型化契約
越籍男子非法入境 海巡續搜柴山
程秀瑛踹人 拘役10天獲緩刑
地球日 朱立倫徒步參加減碳活動
正妹戀 阿妹：去年12月說好分手
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偏鄉八旬老醫師退休 換七旬接棒
志工儲備轉型 量身打造訓練計畫
阿里山公路車禍 3陸客輕傷
經長：ECFA公投與否 公投法處理
港府: 約2000香港留英學生受歐洲停航影響
菲貨機墜毀 外籍機組員3死3傷
高鐵雙色優惠將喊停 另推促銷案
兒照法公聽會 整合立法無共識
立院衝突 國民黨：不影響雙英辯
海峽建設平潭造鎮？ 遠雄:選項之一
舛添要一退黨將組新黨 打擊日自民黨
提升應變能量 消防署擬改災防署
英雌好漢在一班 正妹警抓人高竿
台股跌幅收斂 營建稍有起色
世界地球日 中美晶昇陽科黑翻紅
行醫60年 老醫師偏鄉服務展愛心
台工銀香港分行開辦人民幣業務
涉弊優退浮濫 監院糾正國防部
台股收盤跌11.84點 為7978.69點
全球大尺寸面板出貨創新高 連5季成長
ECFA早收清單 施顏祥：一定比大陸多
Olivia重返星光踢館 輕鬆拿滿分
印度美大使館：德里多處市集恐遭攻擊
北縣首座智慧圖書館 借書DIY
房仲成官方特許店？北縣消保官查辦
台北股市震盪整理 跌11.84點
5月台指期跌31點 逆價差53.69點
振福祥16號船長失蹤 家屬憂
政策壓房市 台股收跌11.84點
貓空落雷 貓纜暫停營運
美牛舌暫緩進口 司徒文失望
台灣船5/1下水 明年4月首航日本
5月電子期持平 金融期跌7.6點
爺爺倒車壓傷外孫 送醫急救
世博安檢 彷彿電影反恐情節
污水道接管率 吳揆促每年增3%
又見體罰 小1生被迫自打耳光
天然氣接管費 經長：研究統一標準
地球日 吳揆啟動低碳家園計畫
陸生來台修法初審過？ 藍綠各表
看好高雄 遊艇業者簽投資意向書
阿里山公路車禍 3陸客輕傷
罵有用 NBA馬刺追平小牛
登革熱恐爆大流行？高市議員促消毒
台股跌11點 三大法人賣超28.71億元
焚化爐故障 民代批影響環境
經濟部輔導業者 爭新興市場商機
草船借箭閱讀樂 郝龍斌擊鼓扮士兵
鄭成功文化節 府城尋天地會
東莞台商產品展開幕 台商鎖定大陸內需市場
地球日40年 環團力挺環境教育法
女子替朋友看家 順手牽羊偷古董
小S問初夜 Wonder Girls嚇到
新心人類換心20年 亞洲存活最久紀錄
亞洲需求暢旺 日本3月出口年增43.5%
小胖知名度高 老美搶拍照
腸病毒家人互傳 嬰幼童易重症
高市警緝毒 驚見以色列軍用手槍
東莞台商：簽訂ECFA有利拓展大陸東南亞市場
遠視變弱視 腦下垂體腫瘤惹禍
打雷停止 貓纜恢復營運
華碩搶美通路 拼前 3大NB品牌
1014億美元 南韓今年首季出口創新高
中國社科院上調今年GDP及CPI增長率
彰化縣赴星推廣農產品 吸引民眾採購
開發雅魯藏布江水力 中國首度證實
個資修法踩剎車 立院明暫不三讀
回家真好 滯歐返台感動落淚
賭場藏身國家公園 警逮8嫌
馬總統：7系統橫向聯繫 防災重救災
新台幣兌美元貶1分 收31.398元
兩岸漁工新制 大陸船員27日抵台
包道格：盼歐巴馬邀馬總統參加APEC峰會
車門震開害死乘客 台鐵判賠197萬
3月失業率5.67% 微幅下降
中國網民每週上網超過22小時
梅花鹿海上漂 海巡研判走私接駁落海
廣東省將推出18條措施協助台資企業發展
「源」入戲太深 張善為自稱病了
個資修法踩剎車 27日決定處理方式
17世紀台灣船 台南市重新打造
民間投資改善 IMF看好菲經濟成長前景
垃圾費隨袋徵收 北縣年底全面實施
后豐斷橋案 前水利署長不受懲戒
防毒進校園 高市半年內掃蕩
吳揆低碳家園夢想 電動公車滿街跑
華航歐洲線 全面復航
台灣醫療團格爾木展開救援 災民大表歡迎
運毒抵賭債 馬國男子機場遭逮
金門災害防救演習 軍民齊心
阿里山公路連2起車禍 駕駛小心
雅典男網賽 盧彥勳雙打晉8強
大雨特報 東北部民眾注意
火山灰衝擊？華碩看好第2季需求
富比世排行榜前100名 中國企業超越日本
總統：經濟與減碳 衝突中找雙贏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上節目街戰 成龍要兒子再磨練
役男枉死 萬巒消防分隊長道歉
陸生二法能否通過？ 陸委會尊重立法院
景氣復甦需求揚 貨櫃船迎春燕
鄧麗君文物館開幕 追念不分藍綠
能源局：天然氣接管收費 不宜統一
陸委會：ECFA協商上海世博非考量因素
男子摔車昏倒 警查槍毒不費工
蘇俊賓：民進黨內鬥 勿牽拖國民黨
海關護航 1公噸松阪牛肉已下肚
電梯配重調整新發明 省電又耐用
台版茱麗葉馬祖開鏡
友達：中國需求強 左右面板供需
大甲媽入校園 大學生啦啦隊相迎
石綿致癌 學者籲ECFA把關
泰軍方警告將收回曼谷鬧區紅衫軍示威地點
中國外交部：若干外國政要將出席世博會活動
滬深股市再調整 上證綜指失守3000點
3月失業率微降 勞動市場趨穩
縱火釀6死 越勞判無期
排碳大戶？台電：提升火力發電效能
諾貝爾經濟學獎一得主憂心貿易保護主義
翻車壓住腳 警尋獲老翁
富比世全球2000大排行 印度56家企業上榜
3月62.4萬人沒頭路 結構性失業改善
殺警案沒主兇 高檢提再審
高縣腸病毒重症 1個月2起
中市香港交流週年 胡志強：互補互利
拚就業 北區博覽會25日釋3.5萬職缺
觸控手機業者搶攻母親節市場
失能長者交通費 北市提高補助
廣州今天暴雨 部分市區積水嚴重
校外教學 司機險醉上道
富比世全球2000大企業 台灣39家企業入榜
雙英辯 總統要用基層語言講ECFA
央行阻升 新台幣收貶1分
中國前首富黃光裕案北京開庭 場面大而亂
陸生來台學費 教部擬訂參考費率
電子腳鐐不保險 假釋再犯性侵
年終獎金小增 仍比金融海嘯前低
卡債族轉換小額信貸 10月上路
經典文學變親民 插畫圖表助閱讀
拆除競選廣告 楊秋興覺委屈
紀念希區考克 聽驚悚配樂
鴻海萬馬奔騰 首店深圳5月開幕
學生顧考試 無暇關注彭懷真事件
高鐵7月增班改點 推優惠回數票
瓦斯接管統一收費 大台北:有點難
貨櫃檢測儀輻射強？ 居民抗議
紀政演講兼健走 1.5小時1465步
醫院內誆老人買藥 警逮1男
技職繁星放榜 明年增至1000名
氣質美女沒在怕 桂綸鎂鬼臉照曝光
個資修法爭議 馬總統捍衛新聞自由
父子困歐洲 長談解鄉愁
護航走私牛肉？海關：絕不縱容
美澳英加相繼對新德里發出旅遊警訊
活羊停交易 羊肉爐業者沒在怕
信用卡預付消費爭議 保障範圍擴大
中時報導王拓涉弊不實 判賠定讞
航運指標BDI指數 裕民總座看3千點
地球日迎校慶 清大宵夜街變徒步區
響應地球日 智慧綠建築省電12%
異曲同工 馬總統兩岸政策與西德布朗德東進
新子與千年魔法 影迷連署重回大銀幕
登革熱防治 環署5月啟動複式檢查
保護女王頭 堆石築防線
信用卡非金融卡 新卡預借現金限縮
個資法暫緩三讀 NCC尊重
5/1報稅 保費房貸學費可上網查
商用市場復甦 複合機搶市
醫院搶心臟 勸募各憑本事
冰島火山灰 殃及老饕
無間道翻版 毒販染指校園
全民奧林匹克恆春海上長泳25日上午揭幕
台巡賽 總獎金近4500萬
廉價航空開航 台北-大阪1998
死刑存廢 專家籲思考刑罰極限
金門濃霧 2000旅客困機場
山東臨沂採購近4600萬元台灣農產品
國中小午餐廚房 嘉市投入5600餘萬
王毅會見惟覺和尚 感謝關注玉樹震災
特派員筆記：香港仍是西方瞭解兩岸問題平台
系統台插廣告 NCC說不
溫家寶：保障能源供給 調整能源結構
工信部：人民幣升值直接影響7千萬中國勞工
2年打死2嬰 莽父判13年半
假租屋掉包權狀 4人落網
監考官抵韓 旅韓僑生返台升讀大專院校學測
今彩539及3星4星彩開獎
蔡英文：能源環境挑戰 公部門帶頭做
辦巴拉圭簽證 免財力證明
戴爾標錯價事件 消保會定規範
羅智成抵港履新 未來致力推動港台文化交流
威力彩38樂合彩開獎
師要生自掌嘴 記2申誡
921重建收回扣 前中寮鄉長判14年
信用卡循環息 未繳付餘額才算
彰化縣媽祖遶境祈福 10/3起駕
禁穿伊斯蘭罩袍案 比國會議決仍有變數
援助中國青海震災 用微網誌「發功」
玉山廁所堆肥 退休教師環保有功
租別墅殺肉 警破獲竊車集團
歐洲航線停擺多日 新航損失9億台幣
高鐵運量增 擬購新車
養鼠咬布袋？議員批北捷員工搶生意
涉弊優退浮濫 國防部允改進
超商購高鐵票 手續費擬降
地球日 馬總統允擇日開氣候會議
人民幣看升 亞股資金動能強
兒少性交易 父母擬接受講習
ECFA辯論 小英平常心面對
央行風險控管 房仲:下半年房價可能波動
室內停車場小車位比率擬降
掌握電視面板出海口 友達目標2成
逾半上市櫃 發行無實體股票
國安法集會結社限制 內政部刪除
債務危機雪上加霜 希臘亟需金援
王金平：立院明不處理個資法修法
專家：若美軍撤出日本 中國可能奪釣魚台
今彩539頭獎 2注中獎
威力彩 頭獎1人獨得4.3億
個資修法 府院定調尊重新聞自由
英政府舉債1634億英鎊 2戰以來最高紀錄
個資修法 法部：無礙新聞運作
星青年奧運開閉幕門票明起可上網申購
中國將努力推動簽署中韓FTA
關說角頭褻童？ 1議員被約談
張泰山1500安 興農勝La New
運動選手意外頻傳 星將設組織檢討安全措施
德執政黨威脅希臘 再不開源節流退出歐元區
曼谷金融區遭榴彈攻擊 至少1死75傷
鄉林建設 08年邀大陸炒樓團一坪也沒買
日抗議中國海軍直升機 逼近日艦「示威」
綠營：兩岸承認學歷 台灣資優生將先被挖光
韓國加強 黃長燁的保護工作
假設「天安艦」遭北韓擊沉 韓國模擬六對策
3月失業率為5.67% 連9降
青海大地震死亡人數不只二千多人 中共隱瞞真相
美今天發射太空戰機 可繞軌飛行270天
「我們這一班都吸毒」 台灣教育怎麼了？！
Unbelievable !!「小胖」林育羣 讓美國人感動落淚
上海世博曲涉剽竊? 作曲者與日方各執一詞
武漢女子中大獎 全家15口外出「避難」
5都民調 許添財楊秋興盼大學辦理
徵召選大高雄？黃昭順低調
選大台南 陳唐山代扁挺許添財
曼谷金融區發生爆炸 街頭滿是傷者
困在法國世界台商會員 歷經歐陸顛沛之旅
裕隆投資菲國日產汽車 發表Sentra 200新車
環韓亞巡公路積分賽 中華團隊成績暫居16名
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
與台灣締盟10週年 德拉瓦州政要歡迎袁健生
火山灰雲停飛事件 航空公司不甘損失
政黨退出聯合內閣 比利時總理請辭
坎城影展公布入圍短片 拉美片份量重
歐股下挫1.1% 預算赤字惡化 復甦受拖累
國際原油小漲 房屋數據抵消美元升值
紐約金價下跌 投資人轉進美元避險
巴西銀行收購阿根廷巴塔哥尼亞銀行
巴西里約基督像重新開放遊客參觀
美股開低走高 銀行股由黑翻紅
微軟Q3營收未達高標 盤後股價回挫
曼谷爆炸案 未傳台灣人傷亡
中國重慶食品集團擬在巴西購地種黃豆
保護消費者 巴西米納斯州禁售豐田Corolla車
美國初裁對中國進口無縫鋼管課徵平均62%關稅
亞馬遜Q2財測低於預期 盤後股價聞訊重挫
全台有雨 氣溫驟降
ECFA早收不含農產 符農民利益
小學新性教育課程 加安大略省決暫緩實施
台股開盤上漲43.02點 為8021.71點
曼谷橙色旅遊警示 視情況調整
下雨了 高雄地區久旱逢甘霖
雲林成龍濕地 環境藝術品開展
吳作棟會日相 籲藉APEC推動亞太自由貿易區
印度主管罵笨蛋 印尼巴淡島工人憤怒生亂
2000旅客困金門 空軍出動運輸機
嘉市員警受賄 檢起訴求重刑
小胖逛好萊塢 老外call out電話連線
廣州降酸雨與冰島火山無關也不會致癌
FT：東南亞明年推共同股票交易平台
台股漲 新台幣匯率盤初走升
交警日開萬張罰單 福州計程車罷駛
禁不禁罩袍 歐洲各國看法分歧
宜蘭外海地震 規模4.8
個資法翻案 王金平：程序合法就配合
廣東揭陽84名小學生注射B肝疫苗後不適
青海玉樹月內完成災害評估 5年完成重建
火山灰影響降酸雨？ 環署：謠言
歐巴馬：不金融改革將再爆發金融災難
梧棲大庄媽 明北港進香
人力銀行:職缺大增 就業市場好轉
北投纜車 郝龍斌：請中央辦環評
中央氣象局氣象報告
中國國防部警告勿近距離跟蹤干擾中國海軍
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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連遭北川玉樹震災 網友公認最悲情人物
房仲：北市松山區房價 難講價
綠反對 藍營所稅17%逕付二讀遭退回
法說行情啟動 台股重回8000點
老宅拉皮補助 北市4/30到期
中職徵小職棒明星 為明星賽代言
巴拿馬船租金跌深 BDI小跌3點
瞞著爹創業 吳迪「鮮」饕客味蕾
貓纜復駛 花費4億4360萬
比功力 手機簡訊70字內飄書香
還債大限逼近 希臘恐尋求過渡性融資度難關
大陸2律師吊照引國際人權組織重視
福威號貨輪觸礁 海空救援13人
亞洲防衛展落幕 馬國軍購2457億元
曼谷商業街連環爆 泰銖創10個月最大跌幅
中國推房改新政 實際執行有困難
美國會議員提案支持台灣加入國際民航組織
性不性由你 創意招牌引客源
蔡英文指藍挑國會對立 府：扭曲事實
柴油自強號檢修 台東直達車花蓮轉乘
曼谷爆炸案 楊進添：國人未受影響
鋒面影響 台南降雨氣溫驟降
經濟復甦推升需求 起亞汽車Q1獲利激增3倍
速審法三讀 羈押最長8年
員警電玩索賄 檢起訴求刑
營建跌勢趨緩 中小型股抗跌
營所稅案綠擺烏龍 藍17%案逕付二讀
不滿政府卸責 社工赴內政部抗議
海巡截獲金門最大宗走私酒案
南投宜蘭上午地震 最大震度皆2級
外交部辦論文比賽 第1名獎金2.5萬
首家外商安恩科技 獲准上市
日經：中國海軍往東發展為阻台獨保海權
澎湖外海觸礁 13船員獲救
主婦安心 廚房紙巾檢測過關
青海玉樹官員否認驅趕救災僧侶
振興棒球靠學生 列入校外教學
美中互課懲罰性關稅 貿易緊張升溫
高盛案前倫敦職員 出書自爆交易員奢侈荒淫
藝文看板 正宗安徽花鼓燈來台
馬總統將獲頒國際關係傑出領袖獎
霧留金門 空軍運輸機助旅客返台
台股漲 新台幣中午升值4.5分
中醫診所賣假藥 將查地下工廠
輪胎業獲利火紅 大方配發股利
台灣傳統週 巡迴美加展演34場
掌圓山飯店 黃大洲盼風華再現
小6生霸凌 到府按鈴勒索
景氣差俄勒岡鬱金香花農變經營 生意變佳
郭泓志本季首戰吞敗 1/3局失2分
愛心錢箱頻失竊 盧秀燕盼警偵辦
研考會民調 74.1%滿意目前生活品質
陸生法案過了沒？朝野仍各說各話
陳守煌接法務部政次
鎳庫存連降 業者:不鏽鋼價有撐
研究：做家事的孩子長大後較有理財概念
名嘴砲轟 黑人堅持做對的事
上海世博會官方圖冊及導覽手冊將抵台
高雄小雨 農田受滋潤
汶川地震重建計畫18人涉違法事端
台股收盤漲26.2點 為8004.89點
WSJ：巴菲特入股消息曝光前 高盛董事通風報信
高盛吃官司 巴菲特信心不改依然力挺
兩岸電信協會簽MOU 開啟合作
英國會僵局衝擊遭誇大 高盛建議拋歐元持英鎊
社工人力不足 內政部協助增加
5月台指期漲35點 逆價差46.89點
台北股市震盪整理 漲26.2點
涉包庇走私牛肉？關稅總局：絕不縱容
黃大洲：圓山人才濟濟 盼各司其職
內捷起火調查期40天 郝龍斌：求慎重
電子股帶動 台股收漲26.2點
抗暈船 準女海官震撼教育
藍若執意簽ECFA 綠：全面抗爭
郭泓志首登板 吞敗
個資法 吳揆：兼顧新聞自由個人隱私
堅持原鄉重建 鄒族揚言封路抗爭
校方退辭呈 彭懷真：再評估
5月電子期漲2.2點 金融期漲1點
大陸「最牛市委書記」免職 民眾鞭炮稱慶
卡債更生專責法庭 司院認可行
北韓決定沒收金剛山觀光區內南韓資產
速審法三讀 謝國樑：改善更審弊病
設逾萬支監視器 郝龍斌：不會偷電
防暴網絡過與不及 社團籲悲劇勿重演
副總統領軍 奧援總統辯論沙盤推演
霧峰林家花園5月北京見 黃仲生剪綵
DRAM價飆高 刑事局破詐騙案
NBA公牛雙衛發威 2分險勝騎士
台股漲26點 三大法人買超43.26億元
南部降雨 水利署：僅紓壓 旱象未解
深圳旅行團羅馬遭劫 損失人民幣百萬元
金溥聰：兩黨應共同化解個資法爭議
網路時代省錢妙招 大陸出現「抄號族」
從北京車展看商機 汽車製造業爭食大餅
今年首季中國煤炭進口增2.3倍
資策會:物聯網夯 兩岸合作空間大
服務原民 阿里山生活重建中心啟用
新台幣兌美元貶6.2分 收31.460元
譚道經在南韓國會為旅韓華僑爭權益
中美5月將正式重啟人權對話
八里鄉民陳情 盼台北港設客運碼頭
線上遊戲詐銀行帳戶 3人送辦
台中國際旅展 低價搶翻天
防「獸師」 湖南男教師不能單獨找女學生
校園零體罰 郝龍斌：替孩子做輔導
天留人 滯留陸客高雄機場抗議
湖北參訪團訪中台禪寺 盼續宗教互訪
今年首季中國用電量創歷年同期最高
鮪魚季來了 雙園鋼便橋25日通車
台聯ECFA公投案 中選會5/4審查
雅典男網 盧彥勳單雙皆捷
到海洋大學賞螢 網路預約
撞死鄰居 酒駕良心不安投案
台東7原民小朋友獲國際繪畫獎
中國國防部：公海正常演訓是各國通行做法
台灣白鬍子醫師張財旺 魅力橫掃青海兩大城
台南是我家 胡浩德退休後定居
故宮禮品創意多 睡躺清明上河圖
景氣春暖 3月工業生產指數史上新高
輻射可能危害 12歲以下孩童不宜使用手機
台南山區雨勢小 水庫難解渴
金門最大宗走私酒 查獲逾萬瓶
9年努力 火龍果可銷日
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
重建山美大橋 志工上山造橋
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
謝長廷挺林佳龍選大台中
人道消費 多家業者停售海狗油
迎日參院選舉 舛添要一成立新黨任黨魁
大甲媽遶境 大雨澆不息信眾熱情
初選異議 陳菊尊重黨中央決定
寫好英文新聞 中央社新書傳秘技
范植偉消費王心凌 遭網友清算
空軍疏運滯金旅客 總長專機也加入
名模到站 台鐵月台變伸展台
雙英辯沙盤推演 幕僚形容總統如郭靖
景氣佳 今年面板設備支出大增89%
成龍濕地變妝 藝術展現新活力
央行阻升 新台幣收貶6.2分
A股疲軟 滬指創今年最大單週跌幅
公車車窗擊破器不能用 北市清查
司法院：羈押逾5年被告30人 加速審理
宋江陣名揚國際 日客列常態遊程
參訪特色小學 大陸偏遠學校來台取經
ECFA衝擊勞工？ 學界各有看法
本周台股市值20.63兆元 減1.34%
中國央行預估今年貿易順差將減少
速審法審案品質 被告司法官看衰
閱讀好幸福 書香傳嘉市
安徽花鼓燈團 傳藝中心獻藝
臉書遭停權 中市議員串聯討公道
兩岸事務人士：4月底前協商ECFA有難度
至2030年 印度中產階級將達1.47億戶
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關中推考績制度改革 王金平籲周延
水費優惠取消 東勢藍綠齊抗爭
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東港黑鮪魚季 明天拍賣第1鮪
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赤腹鷹過境 墾丁好壯觀
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英自民黨黨魁坐經濟艙 拿商務艙機票錢
火山灰礙事 苦等歐製顯影劑
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速審法三讀 總統：司法人權向前邁進
推動偏鄉教育 中國官員來台交流
雲林水利會長選舉爭議 參選人不服
ECFA研究套用模型 學者有異見
ECFA公投 工總：不需要
天津京劇院匯演 當代孟小冬登台
太平洋禁捕鮪擴大 漁業署:尊重決議
救狗被告竊盜 檢不起訴
檢察官林聖霖涉貪瀆 判刑9年10月
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茶包藏K毒 海巡識破
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央行報告：中國經濟回升 民間投資加快
陸生案 教部加強和立院溝通
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美國女記者指控中國館及海寶涉嫌抄襲
師要生自摑挨罰 家長聲援師
男子上山採藥未返 搜索5天無獲
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建平價住宅 北縣提9地點
藝術無距離 偏遠孩童看戲劇
金門霧散 台金航線班班客滿
江蘇大學生散佈世博謠言被查獲
雙英辯論 李登輝對蔡英文有信心
假球案 中入伸盼認罪協商
曼谷衝突升高 外交部籲民眾莫往
保險套怎麼用 大學通識課也教
結合觀光 大栗多悠遊卡明預購
電子領軍 工業製造業生產雙創新高
建商養地房價漲？監委要查
印氣象局：雨季降雨正常 達長期均值98%
田壯壯為渣打品牌承諾廣告跨刀
疊床架屋 速審法難符法界期待
經建會:今年經濟成長率有機會破5%
吳敦義：簽ECFA 也進軍新興市場
香港政商名人徐展堂追悼會兩岸三地千人參與
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放任寶寶啼哭 幼兒專家：有損腦部發育
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美國記者指控海寶抄襲 巫永堅不排除提告
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李明博：不在乎南北韓峰會召開與否
緯創全年NB逾3200萬台 TV倍數成長
WONDER GIRLS會歌迷 緊張又開心
緯創首季EPS 1.45元 配股利3.2元
子砍父反遭勒斃 法院判4年
政府今捐款100萬美元協助青海震災重建
英第1季GDP成長0.2% 低於預估
國防部70萬坪北市土地 移撥國產局
速審法清積案 陸正等案適用
個資法解套 朝野可能共提復議
粉絲團臉書力挺彭淮南 央行低調不提打房
大樂透1人獨得1億
中國直昇機逼近日本護衛艦 中日舌戰
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泰紅衫軍態度軟化 陸軍總長排除動用武力
雨季降雨牽涉廣 印經濟成長得看老天臉色
個資修法無礙新聞 法部統一解釋
林益全200安 聯盟史上最快
Facebook廢除「Facebook Connect」 F8「Open Graph」登場
郝立強加黃昭順 藍4都布局近敲定
「來自台灣的神奇小男孩」林育群
英文台灣日報 網路電視試播成功
ECFA雙英會周日登場 請瑣定台灣英文影音新聞
台灣將舉行ECFA辯論會 眾所矚目
台北國賓溫馨五月天
科技結合流行音樂 機器人也跳「nobody」
特派員筆記：印度的「板球門」風雲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希臘求援 德國：先瘦身再談
全球唯一病例 英國非典早老症少年努力生活
歐股收高0.8% 獲利及信心好轉
國際金價上漲 美元轉弱升高黃金需求
國際原油上漲 反應美元貶值
20國集團 要求可靠的退場策略
貓熊美香可能懷孕 美國國家動物園全天觀察
馬車撞上樹樁 英菲立普親王受輕傷
道瓊指數第八週收高 市場氣氛樂觀
首站漢堡揭幕 台灣鳴蟲展將巡迴全歐
勇奪28金 日內瓦發明展台灣大放異彩
張小月拜會巴斯市長 受熱烈款待
撐不住 希臘正式向歐盟與IMF求援
法台日韓8藝術家聯展 從巴黎到台北
5/1報稅 4口之家最多比去年省1.3萬
今明雨勢趨緩 下週鋒面再報到
巴西延後報復美國貿易行動
網路報稅 7月就退稅
莫拉克災損 報稅記得申報扣除
亞利桑那州長簽署移民法 歐巴馬嚴厲批評
民進黨：初選民調機構 當日抽籤決定
立院也有小胖 林益世開麥放感情
山區陰雨 高屏溪逕流量升高
高鐵誤點 800多人退半價票款
景氣回溫 兼職年增2成 類型趨多元
北京利用除臭劑處理垃圾臭味
職缺增 人力銀行：競爭程度提升
小胖走紅 即席問答考驗EQ
金融機構跨業 學者：綜效待觀察
送愛到部落 企業推自行車公益環台活動
特殊境遇家庭 去年增加55.4%
台東暗夜槍響 男子近距離頭部中彈
勞工之歌創作 半導體工程師奪冠
去年最省水 每人每日用水降為271公升
健身房歧視長者？郝龍斌：歡迎到公立
台灣啦啦隊獲世界錦標賽銅牌
鎳價飆 不鏽鋼廠第1季業績佳
新聞局63歲 邀歷任局長回娘家
青海玉樹震災區重建面臨重重難題
剛上任即向市民道歉 廣州政治新風格
動保團體：花錢遊行 不如改善收容
海協會再次感謝台灣各界援助玉樹災區
舊屋換新屋 北市下午說明細節
康貝爾將訪日 接受專訪對美媒批鳩山致歉
對台半導體業貢獻 盧超群等將獲獎
為趕開幕 星濱海灣金沙賭城拿到臨時執照
天安艦首打撈出水 又發現一具屍體
買賣屋協議解約 服務費須照付
鋒面趨緩 台南水庫未解渴
雙英辯 副總統：執政團隊胸有成竹
歐盟公布大陸製瑕疵玩具 標檢局加強檢驗
酒後開槍 2嫌落網
物理奧林匹亞競賽台北登場 中國缺席
台灣技術團與國際組織合作協助聖文森蔬農
日擬加強招攬外商 6月提出報告
倪福德救援失利 大聯盟首敗
40層樓登高賽 500人飆710階
美牛公投連署 消基會籲參與保健康
通膨惡化 星3月CPI一年來漲幅最高
星房市降溫失效 私宅和組屋雙雙攀高
校園情趣用品展 禁忌掀話題
高市就博會 為求職者化妝
捷運環狀線施工 恐衝擊北縣交通
少年NBA賽首登台 現場開放報名
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林威良為艋舺獻聲 超偶PK破紀錄
蔡萬才開砲 批金管會管太多
中國大陸函謝台灣捐款青海災區重建
北京台灣映像商業園區10月將開幕
中國移動董事長王建宙等3人獲國際電聯大獎
推動長照保險 楊志良:比二代健保難
舊屋換新屋 北市：減緩房價飆漲
雙英辯前夕 總統閉關K資料
國防部：陳致中25日依法參與演習
雙英辯 吳敦義出席周美青不赴會
雙英辯 綠營擬邀弱勢傳產代表到場
假靈修真上床 印度教上人落網
行竊失風殺人 男判無期徒刑
法部：健保費3年遭詐近3億元
節能減碳 新人搭文湖線結婚
東港第1鮪 109萬賣出
李遠哲：社會應歡迎陸生
賠了夫人又折兵 龔如心案陳振聰被追討稅款
利寶傳奇賽 盧建順暫居第10
北市愛護動物日 寵物上街
高行健讚台灣寶地 報紙水平低
普天間基地遷移案 日傾向接受稍修原案
衛武營觀光警察成軍 鐵馬巡邏維安
蔡萬才批管太多 陳沖：考慮整體利益
特派員筆記：美山電廠與亞馬遜土地規畫問題
雙英辯明登場 公視彩排
衛武營公園開園 吳揆謝長廷同台談政績
推動科普 媒體責任大
人本籲零體罰 正面管教
行善如行孝 男代母捐款助家扶
聯合號船長獲日賠償 新船首航
不懼批評 黑人堅持Love Life
嚴乙恩首演偶像劇 與Ella電梯驚魂
王金平盼雙英辯 讓大家更了解ECFA
許銘傑再登板 第2勝入袋
整形美容已成為中國家庭消費又一熱點
6度標到第1鮪 蕭受發慧眼辨優劣
清大開咖啡館 講師挑戰實務
洋投壓陣 象5:3踩熊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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滯法江之翠劇場一團人 今全數返台
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媽祖回鑾 中縣副議長抱母鑽轎
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
建國百年 菲華僑社成立籌備委員會成立
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張春賢任新疆黨委書記 獲「儲君」習近平肯定
江丙坤盼朝野勿因ECFA造成對立
美國高官首度清華取經 學習「中國模式」
金融機構推貸款 搶攻報稅資金需求
舊屋換新 北市：25萬戶住宅投入市場
嘉市徵才 近千人參加
環保救地球 竹市萬人種樹
雙英辯前夕 小英養精蓄銳
衛武營變公園 老兵：變漂亮了
北京台灣映像商業區將邀生技美容業者進駐
雙英辯論前夕 經長力推MIT生活館
響應環保 李應元率隊淨山
大陸近8成受訪投資者指房價將下跌10%-30%
壽山國家公園案 民團連署盼擴大
天氣異常 大樹玉荷包荔枝銳減
中國導演王小帥 賈樟柯新作入圍坎城影展
螞蟻蜜蜂螺絲釘 阿榮譜勞工之歌
祖先乾隆面前獻武 金門李氏傳佳話
中央氣象局氣象報告（更正）
海普瑞每股148元 董座李鋰夫婦成大陸新首富
ECFA青年觀察團成立 3問雙英
中市議員席次減半 老將新人搶翻天
吳揆：台東永久屋9月底前進住
大甲媽回鑾抵中縣 民眾熱情相迎
情侶販毒落網 女懷孕仍吸毒
彰化家扶表揚 自強母親提前過節
上海世博「馬英九牛肉麵」大獲好評
梧棲大庄媽北港進香 廖了以扶轎
張春賢任新疆書記 世維大會聲稱又反客為主
中市國小男童墜樓命危
青海玉樹地震死亡人數增至2192人
台新藝術獎入圍特展 高市吸睛
刷卡繳稅 銀行花招齊出強強滾
黃曉明談葉問2 像台灣小吃令人懷念
勞工之歌好陽光 搖滾饒舌樣樣來
史上首次 雙英辯論明登場
范植偉惹眾怒 王心凌不後悔愛過
SBL飆分戰 裕隆破百飲金酒
成龍濕地創造生態與產業和諧共生
推廣多元台灣 觀光協會赴菲展銷人氣旺
台灣人文關懷 高行健印象深
情趣用品助性 達人台大開講
Jolin背千萬珠寶 獻跳花蝴蝶
長照保險跟著健保 費率未精算
旅韓僑生返台升讀大專院校學測首日登場
陳秀玉照顧寄養兒 母親節滿滿祝福
楊丞琳巨蛋秀軟骨功 開唱噴淚
范植偉道歉 傷害王心凌
蘇貞昌盼雙英辯 展現ECFA全貌
喜馬拉雅山區冷卻效應 導致印度乾旱
雙英辯論ECFA之前 民間ECFA研討會先登場
關懷偏鄉學童 憨兒單車環台送便當
潘威倫屠牛 獅3連勝
工程師許英忠圓夢 跨足音樂界
普天間基地遷移案 日相否認要接受微修原案
雅典男單網賽 盧彥勳勇闖決賽
楊丞琳言承旭 玩抱抱分不開
板橋公寓火警 1女死
緊急兒少保護事件 未來強制介入
環韓自由車第3站 中華隊暫列第18位
費玉清辦喜事 迎接第100場感動
色情業者走在科技尖端 為iPad供應成人片
延長賽失手 謝瑀玲居亞
總理拒與紅衫軍妥協 泰國再陷風雨前寧靜
陶板屋重慶南路分店新開幕 「美食好書」交換前100名免費招待
富邦金控八週年 愛心健走暨園遊會活動熱鬧登場
兩岸金融MOU簽訂後 第一檔雙邊合作基金登場--新光兩岸優勢基金核准募集
期交所推「股票期貨超業先鋒爭霸賽」活動 報名時間至5月10日止
本報網路意見調查 絕大多數人反對簽ECFA
Facebook成立「反！范植偉別再炒新聞了」等聯名網頁
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地震快報:宜蘭巿規模4.1級地震
遭追問是否收血鑽石 名模坎貝爾對記者發飆
滯留法國台灣旅客開心回家 駐法代表處欣慰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
反對核電廠延役德國10萬人手牽手
iPad美國缺貨台灣狂銷 義媒稱奇
陽光有機會露臉 明午後鋒面報到
MLB道奇對決國民 郭泓志中繼0.1局無失分
雙英辯ECFA下午登場 國內外都在看
陳致中教召報到 質疑國防部洩密
常見報稅小錯誤 扶養親屬別亂報
自宅貸款利息列舉扣除額 最高30萬
保險費報稅可扣2.4萬 健保不受限
重返MLB第2場出賽 郭泓志：手感有回來
美元強亞幣弱 新台幣上週貶0.22%
台商新創品牌 拓展大陸內銷管道
雪壩春暖花開 賞綠頭鴨好時機
雙英辯後記者會地點互槓 府：對手扭曲
周小川：IMF應增加新興市場發言權
福建仙遊台灣農民創業園 打造海西大果園
立院也擁高球場？立委都說沒聽過
黃金短線恐仍受消息面影響 震盪難免
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
團派要角周強 升任湖南省委書記
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江澤民、李鵬、朱鎔基巡視上海世博
本土登革熱早現 病例及重症恐增多
急跌緩漲走勢健康 台股季線不破多頭不變
千人下跪 跪倒遼寧莊河市長
鄧中堅：政府當前國策 讓台灣邁入世界舞台
林明成：華南金參股陸銀 以銀行為主體
郭泓志再登板 拿下第2個中繼點
業內人士：北京、上海房價可能跌5%
與150億英鎊擦身而過 蘋果創辦人：我沒後悔
愛樂青管團 5月震撼樂壇
保生大帝首次從大陸慈濟祖宮赴台灣巡遊
CO2↓ 千人排字籲減碳
3月景氣燈號可望連三紅
布萊爾訪馬來西亞 群眾示威抗議
中油各式汽柴油價格不調整
曾雅妮：盼贏更多冠軍 為台灣寫歷史
吳揆:輕稅簡政ECFA 壯大經濟兩重點
ECFA辯論邀誰觀戰 雙英陣營抬槓
喵喵遭禁 英媒踢爆中國研發「新喵喵」圖利
施顏祥：今年台灣經濟一定好
「集中推高」 首件魔術胸罩130年多前早問世
日租套房擾住戶？高市促管委會規範
同心22號演習 1.2萬兵力參演
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5星飯店母親節套餐 也可在家吃
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解決缺電 菲監獄推出人力發電機
泰總理拒30天解散國會 尚未下令驅離紅衫軍
中國農科院：今年糧食可能減產
漢光不打實彈 國防部:不影響訓練成效
雙英ECFA辯論 蘇貞昌：一次講清楚
調查：財富管理經理人看好新興亞洲市場
東沙獨立礁 珊瑚復育新希望
日湯島聖堂舉行祭孔典禮 宣揚孔子思想
1至2月投資型保費收入年增60.3%
國際血拼再添一處 英國eBay推名牌暢貨中心
台塑本週不調整油價
ECFA辯論 雙英到場神采奕奕
港媒：李鵬兒子將任湖南省長
貪官外逃捲走500億美元 中國商務部否認
二技統測5/13寄成績單
最嚴酷考驗 世博會測試40萬人承受量
呂秀蓮挺尤清 籲民進黨重視倫理
ECFA辯論登場 雙英先禮後兵
李鵬子女 政商兼備
英媒：停飛大烏龍 政策釀人禍
台灣醫療團揮別青海 今晚深夜抵台
沙塵暴又來 甘肅遭黑風襲擊
享山河海潭景觀 高雄鐵馬踩騎樂
移民法規日苛 洛杉磯5月移民大遊行
太康中心啟用 有機農業推廣添新力
甘肅遭遇近9年來最強沙塵暴
後龍園區開發 苗縣：補償從優從寬
連搶婦女 1嫌送辦
經部：簽ECFA 強化產業發展
李明博將訪上海世博 並與胡錦濤會談
海南昌江核電廠動工 2014年發電
川震工作站實習 青年收穫多
水利會選舉將至 檢先期蒐證
特派員筆記：印度板球門風雲果然不缺新鮮事
二高近基隆路段山崩 交通中斷
聞震色變 陝西高中生散佈地震謠言被拘
河北正博會將設台灣展區
蔡英文：兩岸政策要循序 不能冒進
談判不成 男子槍傷情敵
ECFA早收談定後 兩岸同意即公布
飼料玉米契作 農會承擔價差
蔡英文：人民對ECFA存在不安全感
南二高車輛翻覆 6人傷
河北新樂官員家庭不美滿恐遭辭退
金門意外傷害濟助 外配將受惠
詮釋自卑胖女孩 小甜甜：好難
韓高陽國際花卉展 台灣蘭花風靡會場
中國地方經濟首季開紅 28省區GDP速增
馬總統：簽ECFA步步為營 保障台灣權益
蔡英文：簽ECFA 應考慮衝擊農民
總統：ECFA早收清單 不會送立院才公開
大陸學者：兩岸簽ECFA有利台灣獲更大空間
北二高山崩 吳敦義趕往了解
ECFA助工具機業回流 台灣恐缺工
La New勝兄弟 終止3連敗
蔡英文：總統誇大東協加一影響
香港研究：身體症狀會引發情緒病
前妻不離棄 再嫁半癱前夫
織襪公會：MIT品質佳 不怕與大陸競爭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
「童話大王」鄭淵潔退出中國作協
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北二高山崩 國防部馳援
3次ECFA協商 可望確立早收大項
清大99校慶 校長讚地靈人傑
古坑母女燒炭自殺 疑生活困頓
慶鴻董座:簽ECFA 永保台灣競爭力
北二高斷路 基隆立委估影響逾1週
北二高山崩 災情不明
和友紡織：簽ECFA後 強化研發商機擴大
馬總統：簽ECFA是布局全球
蔡英文：ECFA談判 勿重蹈美牛覆轍
伍迪艾倫奧立佛史東新片 獲邀坎城影展首映
ECFA降工資？ 學者勞工:兩岸合作可做大市場
石化業:簽ECFA登陸免稅 行銷全球
兩岸清華將共慶百年 學子攜手社會公益
ECFA辯論 織襪業者：讓民眾了解內容
劉金標:簽ECFA 自行車業民眾雙贏
ECFA不開放大陸農產品 農民團體：相信政府
北二高斷路 高公局：史上第一次
總統：民進黨勿杯葛ECFA立院報告
總統領軍FTA小組 經部全力配合
北二高山崩 高公局籲改走中山高
陸學者：馬展現領台灣經濟走出去的大格局
甘肅沙塵暴 27日可能影響台灣
雙英辯 北京學者：不影響ECFA簽署進程
北二高山崩 陳美鳳：差10秒沒命
雙英辯論 陸媒:馬一改溫良恭儉讓
蔡英文：勿一派天真簽ECFA
二技統測遲到卻准入場 教部檢討
北二高山崩 基港貨櫃車改道中山高
馬總統：簽ECFA後會照顧弱勢
北京車展開幕 規模空前
蔡英文：簽ECFA衝擊 遠超過加入WTO
雲林毛巾業：無完善配套 緩簽ECFA
馬總統：領軍推FTA 盼大陸勿阻撓
北二高山崩 漏夜開挖搶救
總統肯定蔡英文專業 盼有機會再聊
房價高 80%港人買不起 1/4不敢婚育
第36個故事若大賣 桂綸鎂要穿比基尼
蔡英文：總統無新意 歡迎再辯
北二高走山 特搜隊救援
北二高山崩 里長疑順向坡釀災
北二高山崩 吳揆：全力搶救
全中運 林士傑泳破全國
簽ECFA十年內自由化?黃志鵬:僅是原則
總統上火線辯論 尋ECFA最大公約數
沖繩縣民集會示威 要求普天間基地遷出
雙英辯論 學者看法異
情人看刀 女子倒臥街頭
北二高坍方 高公局估2週清空
中國4代戰機將拉近與歐美差距
水牛阻道 警驅趕被撞傷
雙英辯完ECFA 產業兩樣情
超級財報週 電子5哥多看俏
環韓自由車第4站 李偉誠排名25
雙英辯論 北京媒體網上廣泛報導
青海災區生命搜救結束 2203人罹難
蔡英文激辯馬總統 凝聚綠營能量
警方社工攜手 阻曹小妹事件重演
尹啟銘:國政高度談ECFA 總統表現好
上海世博台灣館預約參觀超搶手
ECFA辯論 郝龍斌為雙英打分數
雙英激辯ECFA 高手過招見機鋒
世博壓力測試 台灣館超吸睛
北二高山崩 台鐵明起加開北基區間車
北二高山崩 馬總統：救人第一
北二高山崩疑埋愛人 妻子心碎如刀割
北二高山崩 學者：林肯大郡也是順向坡
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北二高山崩 毛治國研判地層滑動
雙英辯論全文摘要（1）
雙英辯論全文摘要（2）
雙英辯論全文摘要（3）
雙英辯論全文摘要（4）
雙英辯論全文摘要（5）
雙英辯論全文摘要（6）
廣東東莞「台博會」成果超預期
盧彥勳逆轉 雅典男網稱王
二高突山崩 總統難理解
二高山崩 汐止收費站明起暫停收費
北二高山崩 交部擬疏運案
北二高山崩 計程車司機失聯
北二高山崩 國道坡面全面檢查
大甲媽祖回鑾 遶境劃句點
ECFA雙英辯論 人民聽懂了嗎？！
另類「雙英會」網友大搞KUSO
美媒： 雙英辯論、火藥味十足
黃衫軍主張強硬鎮壓紅衫軍 泰社會衝突激化
徐唯辛教授 出席哈佛中國論壇
資策會打造雲端智慧「整合雲與端的服務平台」
北二高山崩 客運加班疏運
利寶傳奇賽 盧建順拿第3
科幻片當道 特攻聯盟登北美票房冠軍
走山搜救無所獲 疑4車受困
走山搜救無所獲 疑2車受困
鋒面再到 傍晚轉陰雨
日擬探勘海底熱水礦床 範圍涵蓋釣魚台海域
台股開盤上漲102.33點 為8107.22點
信用卡除外 繳綜所稅免手續費
新鮮人報稅 一步一步來
去年薪資所得不到26.2萬 免報稅
中國在世銀投票權提高到第三 僅次美日
傳金正日月底訪北京 南韓專家認為可能性低
北二高走山 首日上班塞爆
台股大漲 新台幣勁升破31.4關卡
海岬型船租金續揚 BDI小漲7點
國3走山 國1基隆到八堵車流多2成
台股大漲金融股強 證券股堅挺
中國首條海底隧道通車
台經院上修全年經濟成長率至5.11%
總統鼓勵學子赴美留學
孔老夫子「大舉入侵」美國喜憂參半
雙英辯論 日媒顯著報導
雲端低碳 經部明研討產業新契機
如果赴台求學 陸生與家長怎麼說
2名在阿富汗被綁中國工程師獲釋
北二高走山 學者疑工程拉力不夠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
倪福德2局5K 救援無失分
世博概念金融領軍 台股挑戰8190前高
北二高走山 開挖進度超前
世博即將開幕 LED及食品商機啟動
審陸生法 藍綠再爆衝突
福廈高鐵通車 推動閩台經濟區發展
竹市凌晨大火 1死1重傷
總統心繫災情 調整部分行程
雙英辯ECFA 紡織股漲勢亮麗
抑炒房巿 公告地價擬改1年1次
蘭嶼外海地震 規模6.6
陸生法案過初審？藍綠各執一詞
超人不能流淚 周董新歌吐心聲
胡志強：辯論有助推動ECFA
鼓勵減碳 中市油電車停車享半價
新日光爆ECB評價損失 太陽能逆勢跌
又見自殺 江宜樺籲困境民眾求助
雙英辯論ECFA 星媒指馬總統展氣勢占上風
蘭嶼外海規模6.6地震 全台有感
鈺創：利基型記憶體看漲至年底
中興橋傳浮屍 消防隊員搜尋
台灣超偶北美決選 黑人歌手唱中文歌奪冠
立院藍綠再衝突 教部：反教育
浙江絲織富春山居圖寄語世博
台經院：投資與輸出成長 GDP上修至5.11%
搶救北二高 高華柱：不惜動用演習軍力
台經院：製造業未來半年景氣微升
法人點火 中鋼率鋼鐵大軍上攻
控川震豆腐渣 4家長抵北京請願
走山搶救遇地震 工作人員虛驚
港媒高度評價馬英九ECFA辯論
奇美電：第2季營運稍弱 Q3不錯
主附建物仍均一價？ 公平會調查
中山高大塞車 基隆往台北車流多4成
太百應付積欠太設房租 年息20%
櫃買中心 推富櫃五十指數
北二高搶救 45台挖土機達極限
外資匯入 新台幣中午勁升1.51角
公視寶貝海洋週 揭海蛇神秘面紗
北高合作 檢調查獲安毒工廠
奇美藥師居家訪視 宣導正確用藥
王如玄：外勞薪資基本工資脫鉤就下台
中國投票權增 大陸官員稱有利與世銀合作
北二高走山封閉 高公局提替代路線
李素妍餓1天 只為色誘裴秀彬
一口氣交3貨櫃輪 總統肯定台船
豐興鋼筋盤價降400元 報2.13萬元
房價全都露 內政部3個月內訂辦法
首季台廠液晶電視出貨衰退11%
名人掛保證 恐將負連帶責任
疏解基隆台北交通 客運鐵路增班
國道走山 吳揆：搶時效全力救災
台股收盤漲153.25點 為8158.14點
視障按摩師爭工作權 要保障非保護
中國最具競爭力城市排名 港深滬列前3
金融領漲 台股挑戰前高8190點
毛治國：國道順向坡還有20幾處
台股開高走高 收盤大漲153.25點
北市將協調開放市定古蹟
5月台指期漲189點 逆價差10.14點
第8屆立委選區變更 5/31前送立院
插畫老頑童曹俊彥 記錄庶民生活演變
88水災長治園區動土 吳揆盼長治久安
5月電子期漲6.6點 金融期漲22.4點
星濱海灣金沙賭城取得賭場營運執照
高市公督盟公布優質議員 落榜者質疑
雲林水利會選舉 參選人告代會長
NBA 韋德勇冠全場 熱火季後賽開胡
玉樹強震 青海冬蟲夏草價格大漲
Yahoo!奇摩新董事總經理陳建銘5月上任
沙柯吉訪問中國將簽若干協議
台股漲153點 三大法人買超279.6億元
交通標誌2版本 彰警向公路局反映
李述德：修財劃法地方增財源
爭國際訂單 台船盼外國船東獲融資
東莞台灣名品展成績亮麗
併EEMS亞洲2廠?日月光:未達任何協議
高公局：岩錨正常 二高山崩待查
立院初審 債務人跑路不能先追保人
北二高走山 營造公會願助清理
傳中國4城市試點物業稅
廣州亞運場館建設進入收尾階段
創利節能 中國擬發展再製造業
外資匯入 新台幣盤中升破31.3元
走山失蹤再添2人 父尋愛女
新台幣人民幣雙向兌換 中國交銀上海開辦
北京智囊：2020年中國或成全球經濟決策中心
楊秋興海洋首都新願景 3新1好
私校法修正初審 捐款抵稅百分百
李照雄公祭 王金平胡志強送別
大雨特報 基隆北海岸注意
新台幣兌美元升1.01角 收31.359元
大陸沙塵暴估明午到 降雨可減緩影響
專家示警 汐止系統以北順向坡全面體檢
悠遊卡高市設站 明年擬與一卡通整合
國際傳媒會議香港舉行 聚焦亞太新格局
潮T事件 黑人公開道歉
雲林水利會：林文瑞參選資格 秉公複審
修財劃法 桃竹苗同喊窮
外資上周賣超2.4億元 賣台積電居冠
個資法媒體免責重生？法部提案
陸生來台衝擊 綠營找外援助講
放款投資趨緩 3月M1B年增21.57% 增幅減
雙英辯公視直播 近90萬人觀戰
茂德擬減資65% 多管道籌資
寶寶呼吸有雜音 小心喉頭軟化症
搶通便道有困難 毛治國：改逐層開挖
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
全球最具影響力100人 金妍兒與Rain暫列前5
中國首季物流運行回升加快
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國民黨5都市長擬分2波提名
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沙塵暴來襲 不停課為原則
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個資法 朝野黨團明擬聯手復議
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外資單日買超268億 史上第7大
江美琪新歌遭盜版 損失百萬
二高走山土方 清除逾1/20
3月M1B年增21.57% 去年8月來新低
北縣清查 暫無順向坡危機
本土登革熱增2例 首波群聚感染
搶頭香 山東海豐航運獲准來台
柴山車位難求 假日巴士解困
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
有愛無礙 北市庇護工場母親節好康
廣達股利3.7元 Q2可望重回NB一哥
智慧手機銷量 電信營收關鍵
金門拚觀光 擎天廳5月開放
世博試運行結束 即將接受嚴酷考驗
兩岸保生大帝交流 對岸取經古禮
「世紀寶馬」服飾 北京判侵權
訪日台灣民眾大增 今年首季增加22.9%
龍永圖：台灣可成跨國公司投資中國橋頭堡
吳宗峻瞄準新人王 盼躋身中心打者
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北二高走山非單一肇因 仍需時間判讀
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科學園區5增資案 投366.5億元
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江蘇台灣5月直接通郵 東航獲獨家經營權
世博會前 彭水根任上海警備區司令員
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壁虎癱瘓縣府 電話大當機
地主優勢 全中運輕艇台東包8金
PS男玩臉書 粉絲瘋狂搜尋
反ECFA 民進黨訴諸國際媒體
國道走山 學者：忽略泥層參數
外資買超史上第8大 投信看好台股
法人報價獎勵 股票期貨交易熱
日偶像5人團體SMAP將在上海世博演出
今年中國出口將「前高後低」
兩岸分工 產業貿易監測可保優勢
奇美電主管被控在美操縱LCD價格 傳已認罪
星去年被裁退或提前解約白領人士激增54%
奶油漲 關稅機動調降到11月底
櫻花入主 莊頭北目標重返前三強
36年前中山高走山 活埋36人
上午炎熱下午雷雨 星感冒病患激增
驚見北極熊 藍少白嚇到不敢動
民調：6成韓人認為天安艦沉沒與北韓有關
木琴發光 吳珮菁獲邀馬林巴高峰會
獻金假帳案 檢審會：不起訴鳩山判決適當
國道走山前 賓士車ETC現蹤
威盛私募36.9億元 每股12.3元
M1B年增率仍高 支撐經濟成長
班費1人4000買禮贈師 北市要查
星今年3月製造業產值比去年同期成長43%
部分中國鋼廠已按大漲價格採購鐵礦石
威力彩開獎
反對差額轉嫁給消費者 德將刪減太陽能補貼
兩環差案近走山地點 需補地質資料
二高崩塌土方 擬倒台北港
北所頂包案 本尊判2年半
台塑四寶Q1賺395億 台化獲利王
高公局：邊坡每天巡 崩塌前無異狀
談救災 賈慶林：台灣來得正及時
報導稱中國已造殲-15艦載戰機 正待試飛
氣象局發布金馬濃霧特報
金援希臘 德國會朝野黨團達共識
別人福祉放第一 肝帝陳定信獲獎
高中生失蹤 海邊留分手信
假球案 張誌家陳致遠明出庭
二高封路 中山高基隆台北上下班塞
龍永圖: ECFA是市場選擇 非政治選擇
北京車展美色無邊 車模搶鏡
二高走山 吳揆：不放棄任何救人機會
陸委會:大陸反制美軍售未波及其他領域
威力彩頭獎摃龜
今彩539開獎 頭獎2注中獎
鴻海去年獲利俏 每股賺8.84元
環韓自由車賽第5站 中華隊暫列第18
有錢即可 俄軍火商公開販售貨櫃發射飛彈
鴻海下半年出貨 外資看好
大愛無疆 香港藝人為青海地震災民籌款
台美洽簽FTA 薄瑞光：台灣尚未準備好
美擬研發超超音速飛彈反恐 中俄同表疑慮
台灣不平靜／昨天走山 今天芮氏6.6地震
「看新聞學美語」 歡迎來英文台灣日報網站
中國油畫大師張冬峰 寫出台灣花蓮漁港
99年應屆畢業役男 可提前在6月入營
駭客技術公開 iPhone手機跑Android OS
北二高走山 清完需逾1星期
綠營：七成民眾還是不懂ECFA 馬總統贏了嗎？
救災工人無便當 毛治國：「冰櫃準備好了」
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北二高走山現場 挖出VF4988車牌
國民黨：大台南提名 按機制進行
綠營：「中生來台」國共早已談好了
高雄金典酒店-母親節推出中式桌菜推四人桌菜吸引小家庭
紅衫軍抗爭月餘 泰王首度露面談話
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美籲中國主動 鼓勵台灣參與積極對話
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國際金價小漲 銅價第二天收高
國際原油下跌 反映美元升值
金融法案表決在即 高盛公司債避險成本大增
美股漲跌互見 但跌家數多於漲家數
中國車廠計劃2015年攻下5%巴西市場
格達費：非洲應有一席安理會常任理事國
反毒非反國家 巴西籲推廣共同責任概念
火山灰事件油價漲 航空公司將調高票價
大雨特報持續 北台灣轉涼
上訪北京 河南農民被強關精神病院6年餘
台股開盤上漲16.71點 為8174.85點
遊水漾森林失蹤 男子尋獲
北二高走山 日夜接力開挖搶命
星國會通過憲法修正案 反對黨席次增加
少林寺不准以「藥局」為名賣泡麵及咖啡
早上九點半 最夯網購時段
南韓經濟成長創7年3個月新高
災難見真情 愛心不絕送災區
大陸國航回應有關擅自降落日本機場報導
北二高走山 搶救遇雨不停
上班族揪團網購 食品人氣王
出口商拋匯 新台幣升破31.3
韓企業面試最夯問題：豐田汽車召回事件
環署：及時雨沖刷 空氣數值正常
中國警方逮捕青海藏族作家扎加
馬來西亞企業界視中國崛起為契機
第二輪中美戰略與經濟對話5月底北京舉行
香港貨櫃車在深圳捲走嬰兒 引起民憤
台灣持續對智利提供人道援助
糖尿病患搭飛機 保命胰島素隨身
二高禁行 中山高基隆汐止雙向塞
華南金控聯合招募284人
山海之戀 季子弘情迷金瓜石
上海世博開幕式可能重現京奧「卷軸」
海岬型船租金續漲 接近巴拿馬型
加安省修改政策 博士畢業生將可取得居留
中山高泰山收費站第3ETC車道 5/6開通
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
紅翻黑 台股狹幅整理
周董吸血鬼上身 鉚釘指甲變裝
ITC調查 義隆控蘋果侵權案可望加速
北二高走山 軍方：救災納漢光演習
金正日視察偵察總局 背景耐人尋味
中國官媒首次提出引導房價「回落」
拒黑箱 督保盟籲二代健保逐條審查
中國企業家呼籲建立「網路特區」
不與中國惡鬥 總統：訪澳洲啟發
綠指搞政治秀 府：政黨領袖注意風度
流浪狗遭砍死 動保籲落實保護法
大陸官媒形容世博會台灣館充滿魅力
NBA魔術橫掃山貓 4戰全勝晉級
「美國有人才」選秀開放YouTube報名
中國解放軍副總長：反對南海問題國際化
5月別忘繳房屋稅 逾期加滯納金
日擬探勘釣魚台礦床 駐日代表處關切
江西廬山上居民明年起全部搬到山下
人類憑弔死者行為 可能源自母猩猩
疑教男童抽菸 警將約談壇主
北二高走山 挖出VF4988車牌
北市訴願會主委 北檢檢察官蔡立文轉任
地方政府助債務人更生5月上路
個資法三讀 新聞報導免告知當事人
中文托福加考寫作 5/29預試
台電工程破壞冶煉遺址 立委籲停工
亞洲鯉魚入侵5大湖官司 美最高法院不受理
漢光26號演習 401聯隊演練跑道搶修
全國同業公會聯合會 降低籌組門檻
大雨影響清坍？ 交部：不會
拖板車卡鐵軌 進退不得
吐拖吊車員警菜渣 判刑4月
降雨解圍 高雄沙塵影響小
闡述ECFA 蔡英文本週開國際記者會
鴻海毛利率健康 摩根大通喊買
經濟好轉 22K可能不辦
健保費率調整 投保資料快更新
大摩：中國股市房市下半年可能暴漲
台股跌幅收斂 紡織午盤上漲
環團籲立院通過環教法
吳振偉：贊成歐巴馬邀馬總統出席APEC峰會
美元賣壓重 新台幣中午升8.1分
鴻海標得資訊園區BOT 藍天失望
投資移民申請破萬人 香港吸金470億
藍肯定蔡英文理性監督 籲綠勿散播恐懼
美豬小排含瘦肉精 銷毀
中市工安意外 1工人死亡
托育機構團保有法源 23萬幼童受惠
揪團900戶 家扶募寄養家庭
愛媽媽要及時 多擁抱示愛
北市跨境購屋增 新店板橋中和夯
北市集合住宅坡地 目前安全無虞
4月消費者信心指數近6年新高
公安部副部長：兩岸共同打擊犯罪有新突破
資訊園區開標 藍天落榜 股價挫
部落格不受限個資法 侵犯肖像權回歸民法
北二高走山挖出車牌 現場情緒緊張
溢領補助 前駐華府新聞官員遭彈劾
離岸風電容量達核四 2倍 潛力無窮
教授詐研究費 成大系教評會暫不解聘
新鉅科掛牌 帶動類股走揚
前里長勒索包商 更審判10年2月
台股收盤跌11.7點 為8146.44點
市調：缺料缺工 降低面板淡季效應
投資股市指標下跌 學者:暫時因素
國道多少順向坡？交通部3天內查清楚
發展雲端 連結業界能力創新應用
二高走山真相 交部專案小組釐清
台北股市震盪整理 跌11.7點
立院三讀 離退職情報員回溯照顧
長江三峽五星級遊輪擬3年內大幅度增加
台積電首季淨利336億 每股賺1.3元
金門學生交通圖書券 5月受理申請
高捷建岡山站 高市府允助縮小虧損
5月台指期跌16點 逆價差16.44點
紅衫軍亂未平 抵曼谷機場旅客日少1萬人
台股拉回 ECFA世博概念股續強
不堪受辱 中國二戰勞工拒絕日方賠償
專家：需求恢復 貴金屬首飾將漲價1成
5月電子期跌0.75點 金融跌2.6點
擊敗印尼球王 薛軒億：意外驚喜
涉工程圍標 檢方起訴皇昌營造
前烏來鄉長涉圖利 檢調搜索
台北資訊園區 郝龍斌盼取代秋葉原
揪團當寄養家庭 最公益的老鼠會
大樓地錨侵入捷運 北市擬求償
玉樹震災區重建遇上運輸等多種難題
瀕危台灣（木察）樹 南投見新族群
中國飛機租賃業正式營運
署澎高速斷層掃描儀啟用
三大法人買超台股69.64億元
研究顯示同時具4種不良習慣易早死12年
街頭兌換假美鈔 刑事局逮3嫌
富士康又傳意圖自殺案 失意男工輕生被勸阻
總統：樂見辯論讓民眾了解支持ECFA
總統帶頭衝FTA 盼簽得多又快
情侶吃霸王餐 贓車停店家博信任
北市都更案 內政部樂觀其成
配合60期重劃 高市推水岸輕軌捷運
捍衛勞工 楊秋興五一反貧窮遊行
八堵大塞車 貨櫃司機罵聲連連
總統：兩岸貿易投資 互利非讓利
鴻海奪標 八德路商圈店面夯
嘉市調整寒假3天補課時間
送愛到部落 一份愛心溫暖兩族群
調控奏效 中國一線城市房市成交降溫
夏季旅展30日開跑 好康大放送
日本取消殺人罪追訴時效
新台幣兌美元貶5.3分 收31.412元
台積電Q2續旺 合併營收估破千億
河南「紅色汽油」落幕 受害車主獲賠償
捐血當志業 快樂接受表揚
服務華僑 金門稽徵所代收報稅
世博義大利館綠建築 台義合作打造
登山未聯繫 父以為走山埋愛女
市調：缺料缺工 降低面板淡季效應
沙塵警示 29日可望解除
噗浪：讓網友玩得開心 尚未獲利
中國將向外籍人士推出漢語口語測試
法拍黑衣人 警查獲送辦
掃黑大整頓 重慶警界今天大洗牌
連3紅 3月景氣續亮紅燈
5例登革熱 高市動員除孳生源
引中國移動入股 遠傳展延私募
五專免試管道 擬增學區登記
SBL陳靖寰飆分 奪最佳鬥士
調查：48%港人認為港媒有自我審查
申請墨西哥簽證可望更簡便
密碼女孩出詩集 楊秋興推薦
高市搶攻星馬背包客 五月天助陣
中國與美國5月重啟人權對話
張忠謀：先進製程缺口大 無重複下單
中市焚化廠工安意外 1人不治
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣精品 納智捷等8項獲金質獎
台積電中科蓋晶圓15廠 年中動土
貿協：簽ECFA 對歐貿易更寬廣
大陸A股兩市跌逾2% 滬指一度創今年新低
比利時總理請辭獲准 國會擬提前於6月改選
慈濟受邀WHO活動 分享88救災經驗
副總統:台灣進入生產精品時代
漢城華僑協會弔唁南韓天安艦殉國官兵
中國外交部：胡錦濤將在上海會晤南韓總統
陸正案開庭 陸晉德批速審法
馬籍2男盜刷近40萬 登機前落網
中美第二輪戰略經濟對話料將涉人民幣問題
小澤遭刑事告發一案 檢審會：起訴才適當
見義勇為捉小偷 胡志強表揚
華映拖累 家電廠大同擬大幅減資57%
3月房屋買賣移轉3.5萬棟 新竹買氣強
前二信股金被吞？ 高市府澄清
中國央行：去年反洗錢涉案金額達3711億元
F.CUZ飆中文 瑤瑤跨刀助唱
不畏微軟 開放性作業系統搶市
調查：逾2成國人有睡眠障礙
央行阻升 新台幣收31.412元
消費增溫 3月景氣燈號連三紅
腸病毒急診增 5月進流行期
海巡千浬攻堅 昇財旺人船脫險
愛的魔法盒 打造母親節禮物
筆電伺服器需求強 台達電看好Q2
水利會長參選資格 林文瑞複審過關
上海世博台灣館主題曲MV放天燈讓Jolin感動
2女踢橋欄事件 竹市擬提告求償
北市集合住宅 30處近順向坡
朱立倫：檢測順向坡 不容悲劇再起
健保網路專線年花2億 診所籲停用
飲酒酣醉 床上抽菸引火警
找到賓士車牌 高公局加速開挖
陸客小三通遊金馬 5月啟動網路快證
年輕不留白 捐血中心盼青年挽袖
去年大陸遊客在港消費總額逾834億港元
郭美美做蛋糕 要幫黃靖倫孝親
甄子丹來台 自豪葉問2超越第1集
直升機曾逼近日艦 中國駐日官員辯解
欠稅大戶 5/1國稅局上網公布
亞航副總裁將訪高市 可望闢新航線
寶來：台股本季整理 年底看9500
馬總統：成立高風險邊坡調查小組
涉圍標遭起訴 皇昌：律師處理
馬維建杜麗萍遭解職 3年內不得掌證券業
愈挫愈勇 胡舒立捲土重來爭新聞自由
死刑公聽會花蓮場 一面倒反廢死
全國音樂比賽 雲林國小合唱奪冠
挖角張凱貞 張父：台灣優先
指陳菊搖尻川花 謝龍介不起訴
交通優勢 重慶可躍身台資生產基地
海水變鑽石水 高雄永安養殖業有福
河南地震局否認該省將發生大地震
和艦案 曹興誠稱永不出庭
外籍教授重執教鞭 尋回年輕生命力
馬英九憂綠暴力杯葛 讚藍女立委勇敢
國小英語時數 北市擬加開
老大坐牢 小弟接手使壞被逮
隨身碟當鑰匙 中山工商日內瓦發光
二高走山原因 交部籲別亂猜
國道走山案 監委要查
全中運 游泳選手集體感冒
以色列神棍宣稱精子有療效 眾女被騙色失財
景氣連亮3紅燈 今年GDP保5有望
東北師大將免試接納台灣學測「頂標級」學生
日商贈送原住民布農族寫真集給台灣
總統：要大陸 也要新興國家市場
台北資訊園區定案 周邊店租短期不易漲
日本工商會改選 理事長小林武雄
歐非航空郵件 回復收寄
技職院校創業賽 香氣膠囊吸睛
旺宏斥資164億 擴12吋產能及研發
中國首套休閑城市評價標準在成都發佈
二高救災缺油沒便當？高公局澄清
大甲媽遶境顧環保 資源回收40公噸
焚化廠意外 中市府：工安需加強
賴幸媛：ECFA並非「大而全面的FTA」
扁案拖累 國泰世華銀副董遭解職
總統：台菲合作推動APEC颱風中心
繳保費索收據 維護消費權益
狂追500米擒賊 搶嫌氣喘如牛
提高ETF流動量 證交所獎勵券商
新一代設計展 英帝門大學將參展
扮蔡英文助總統辯論？ 賴幸媛：沒這回事
香港特首：港滬沒有惡性競爭
二高搶救 暫不用大型推土機
ECFA推升台灣房市？ 業界開心 學界憂心
勘查走山 專家：超出岩錨負荷
晨星Q2申請第一上市 年底可望掛牌
漁工新制 首批48名大陸漁工明抵台
賴幸媛：弱勢傳產為何不能反攻大陸
名廚指導奧地利僑胞就地取材做中餐佳餚
金援希臘 德民間反彈聲浪高漲
路人袖手 紐約義勇遊民街頭遇刺流血致死
世博台灣館主題曲 蔡依林獻唱
外銷不易內銷激戰 聲寶減資31.5%
鄭同僚提抗告 新聞局：假處分不得已
假球案 張誌家陳致遠否認放水
營建署：坡地開發 依法嚴管
中國數位出版業產值去年超過傳統出版業
3月購置住宅貸款餘額4.95兆 創新高
兒子14個月大比自己高 英最小母親喜不自勝
國家願景計畫 打造黃金十年
接種疫苗出現不良反應 澳暫停施打
港府擬制定攜帶大量現金通關申報制度
陶子代言終極目標 與老公白髮賣春藥
國道3號順向坡 優先體檢
大樂透49樂合彩開獎
泰國紅衫軍否認傷害君主政體
鴻海奪標 賽博數碼立足台灣布局中國
暫捨大山貓 吳揆：搶救人時機
大同減增資 募資不逾120億
佈局台灣通路 鴻海37億元蓋園區
屏科大研究生 山上失聯
英知名主持人：台北是超酷且時髦的城市
中華電現金股利4.06元
新加坡第2座賭城正式對外開放
國道走山 政院：先救人再究責
讓利不如讓市 科技業受惠兩岸雙贏
台鐵二水站旅客掉落鐵軌 遭輾斃
武漢記協：記者報導不實一律開除
物價高漲 印度反對黨提不信任投票 各地罷工
美股下挫 憂慮歐債危機擴散
台鐵增開北基列車 乘客少
台灣房仲業擬登陸 爭取陸資來台投資房地產
中國呼籲歐美取消不合理出口管制
大樂透頭獎摃龜
今彩539三星彩四星彩派彩結果
寒梅計畫 台灣紅會陝西勉縣送溫暖
二高走山 台鐵對號車增停七堵八堵
大陸京劇「媽祖」擬以歌仔戲形式赴台演出
人肉搜索若符公益 不違個資法
可可西里藏羚羊暫未發現受地震影響
熱翻天 大陸火鍋店20萬家 營業額6418億
美國4月消費者信心升至2008年9月來最高水準
美國2月20大都會區房價年增0.6%
獅投揚威 熊1比5吞敗
環韓自由車賽第6站 中華隊暫列第17
北二高山崩 Google Map坍塌前衛星照拍出裂縫?!
台北資訊園區BOT案 鴻海出線
曼谷局勢詭譎 紅衫軍阻軍隊入城
韓網友稱 天安艦是被美核潛艇撞沉
給幼童抽菸 罰大人6萬5000元
與公投賽跑 馬政府急著簽ECFA？
功成身退 3.5吋軟磁片成絕響
學者：台灣欠稅罰很大 影響國家競爭力
泰山推出「健康好理油」 含堅果精華
中國民政部：兩岸通婚已超過30萬對
蘇治芬低調登陸 民進黨：有報備
基隆市公車明起免費
北二高走山 尋獲賓士尾燈
二高走山警惕 邊坡體檢擴大範圍
賓士車前後車 二高走山逃過一劫
蔡英文：2012若執政 ECFA一定公投
開挖持續57小時 全國一起為林惠馨禱告
走山現場 續挖到計程車部分殘骸
Windows 7 凡事化繁為簡
專家看衰北韓 稱或將崩潰
北二高走山 3遺體尋獲證實林惠馨罹難
北二高山崩事故 挖出3車4遺體
高盛否認 美房市崩潰它獲利
ECFA沒六成支持「要不要簽？」 馬迴避
政院慰問家屬 發放100萬慰問金
泰國紅衫軍轉進郊區 擴大陣營
廖清秀:馬若「拒絕公投」 就「罷免總統」
台北凱撒大飯店 ~ 五月溫馨守護 擁抱媽咪萬萬歲！
初夏的甜蜜滋味 相約在礁溪老爺
憂慮歐洲債務危機擴散 歐洲股市下滑
疑女兒意圖弒母 澳洲富婆3女遺產1.5美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希葡兩國債信降級 歐洲政府債務危機惡化
歐股全面重挫 希臘及葡萄牙債信降等
國際原油大跌2.1% 股市重挫 美元飆升
國際金屬價格重挫 金價反向上漲
北二高走山 挖出2遺體
金援希臘 債權銀行恐難脫身
研究：灰熊數量統計 毛髮採集安全便利
美股重挫 歐洲債務危機恐重創經濟復甦
價格標示不清 康州2沃爾瑪分店可能挨罰
德財長：我們不會讓希臘倒下
北二高走山 找到3遺體
電話詐騙 巴西副總統也差點被騙
加拿大海關官員態度粗暴 旅客抱怨連連
全台水氣多 基隆北海岸雨勢最明顯
台股開盤下跌201.74點 為7944.70點
日外務大臣：美軍駐琉 因應中國軍力有關
辜汪會談17週年紀念日 海協會開通網站
大雨特報 全台天氣不穩定
劉國松水墨畫 大英博物館擬收藏
美眾議員要求將馬總統哈佛演說列入國會紀錄
馬祖第二家免稅商店 5月開幕
中國煤炭需求大增 散裝船租金大漲
出口商拋匯 新台幣盤初升破31.4元
走山意外罹難者 政府將發100萬慰問金
中國不再禁止染愛滋病外國人入境
疑報失蹤銀賓士 高公局證實誤傳
總統：維護國土安全有賴國際合作
司徒文：國土安全能增進美台合作
1吋差很大 鄭秀文喊冤：我有3開頭
台股開盤重挫201點 開低走高
上海世博會開幕式將加入玉樹元素
藝人悲歌 南韓近6成女藝人曾受性脅迫
國泰金聘管中閔任首席經濟顧問
經濟復甦 美消費者信心創19個月新高
萬華騰雲里遊憩走廊 銀髮族後花園
中央氣象局氣象報告
BDI暴漲6.1% 散裝船族群抗跌
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
競選期禁槍 大馬尼拉首季犯罪率降低
嘉市議長賄選案 林承勳請假未出庭
兩岸漁船船員勞務協定 首批漁工抵台
南韓3月經常收支達16.9億美元順差
蘇治芬參觀世博 民進黨：正常交流
后豐供水管改接 台中縣市將大停水
推土機開挖 二高北向道明晚通
為巴基斯坦情搜2年 印度女外交官遭逮
中國軍醫：每天講手機逾4小時可能致癌
K他命改列二級毒品？法務部反對
國防部：漢光演習未邀馬總統
玉樹地震 台灣捐款近3億元
企業主最愛 成大台大淡江列前三
福建省長黃小晶5月初率團訪台
上海世博會 台灣百餘人士獲邀出席開幕式
兩岸畢業生 台生像劉備 陸似曹操
北二高走山 4人罹難
北二高罹難 郭文漢家屬擬要求國賠
府：民進黨騙媒體 傷蔡英文誠信
憂兒童肥胖 美聖克拉拉郡嚴限兒童速食餐
上海世博會 吳伯雄今會晤王毅
政院新莊辦公大樓 朱立倫盼如期完工
富晶通掛牌首日 股價大漲近倍
北二高走山殷鑑 國民黨團：速審地質法
呼應「體面勞動」 廣州最低工資增至1100元
索尼明春起停產 3.5吋磁碟片正式走入歷史
兩岸論壇 大陸學者指美無權對台軍售
國泰金首創單月GDP預測 估Q2逾1%
人民幣供應回流細節 國台辦：兩岸正溝通
經濟好轉 3月赴星旅客成長17.3%
走山傷亡 朱立倫：對家屬致歉
屏科大山區失聯學生 尋獲
搶進大陸 香港科大將在廣州南沙建分校
人口結構改變 影響馬來西亞檳州政局
二高走山搶修 現場空拍圖將上網
王毅：兩岸經濟合作蓄勢待發
北二高走山 工程會：施工查核三級管制
農委會：台灣海岸林復育刻不容緩
法國總統沙柯吉抵達西安訪問
南歐債務短線衝擊 新興市場影響小
廣東查獲走私案逾4成涉台港人士
高市府：符條件個案 都更也有2倍容積
天熱瘋西瓜 台灣西瓜節5/1登場
出口商拋匯 新台幣中午升值3.7分
宋楚瑜今午抵上海 將出席世博會開幕
走山事件 房仲：短期衝擊山坡住宅
走山意外 勞委會展開職災認定
倪福德再登板 2.2局失1分非責失
兒少悲歌不停歇 民團籲增學校社工
北二高走山 檢方先救災再究責
環保潮流夯 各式有機家庭用品漸熱門
連戰：速簽ECFA對台灣有巨大積極意義
地調所：順向坡腳切除應優先檢查
二高岩錨成箭靶 國工局：設計依理論
致病性表皮葡萄球菌抗藥機制 中研院找到
期貨交易委託單改價功能 下週上線
日立冷氣廣告不實 罰60萬元
總統引英研究 簽FTA能化解敵意
廣告不實遭罰 台灣日立：非廣告
6月若簽ECFA 民進黨：公投決定中止
北二高走山尋獲罹難者 總統難過
營建署：坡地涉私有 公開恐惹爭議
制訂公平的年金制度 日人認為可提高幸福度
台股收盤跌64.89點 為8081.55點
大陸保護動物中華鱘 命喪金門海域
生命轉個彎 棄醫學開船
蟲害加排遺 高市民嫌惡欒樹
保健食品吃出問題 衛署有通報管道
重慶520峰會邀台灣筆電代工廠合作廠商參加
台北股市開低整理 跌64.89點
5月台指期跌94點 逆價差46.55點
福建南平「3.23」殺童案兇手今天槍決
吳揆：毒品是治安最大隱憂 加強查緝
企業看兩岸新鮮人 台生表達能力要加強
長途騎車壓迫胯下 提防急性攝護腺炎
立院初審 中小學生須接受環境教育
K他命改列二級毒品 立院要求1月內備查
5月電子期跌2.95點 金融期跌18點
全民瘋保健食品 配藥禁忌搞不清
台中曹小妹出殯 生父未現身
聯電第1季淨利34.8億元 季減20.8%
馬英九開中常會 為走山罹難者默哀
機車彎遭公車擋 北市擬填平
永不放棄 王建詔獲熱愛生命獎章
富比世兩岸三地名人榜 成龍第一周杰倫第二
勞團：化學物質資訊不透明 深受其害
運將撞人逃逸 判刑7月
基本面支撐 台股守住8000點
世博開幕前加強保安 傳中國將關閉中亞邊界
走山國賠？律師：先釐清成因及違失
府9問蔡英文 籲具體回應ECFA
星媒：馬英九推動ECFA 民調支持度大幅提升
台大退休職員涉詐領2200萬 北檢搜索
虐狗案沒人理 動保處挨批
NCC委員 吳揆提名蘇蘅等4人
青島膠州灣海底隧道今天貫通
台股跌64點 三大法人賣超79.54億元
兩岸拚文化 台灣書院前進美國
安徽、廣東富豪名人紛傳自殺
山東罕見四月雪打破歷史記錄
小六童迷途 驚魂3小時
泉州師院與台灣兩校合作
羅德島男網 盧彥勳首輪勝
聯電Q2出貨季增7% 產能利用率滿載
中國將積極在全球控制鐵礦資源
聯電先進製程 下半年挑戰4成
原民行政會議登場 聚焦防災自治
腸病毒提前報到 求診幼童趨增
中國新任駐日大使 提發展中日關係4建議
新台幣兌美元貶1.27角 收31.539元
中國對美國白羽肉雞採取反補貼措施
少林高手轉任廣東富家女保鏢
近2年未見鋼筋建築 陝西小學生樂不可支
仁寶首季EPS 2.05元 全球最賺NB代工王
男嬰險溺斃 粗心父拘役50天
宏達電估Q2營收500億 挑戰歷史新高
詐騙集團內鬨 黑吃黑遭起訴
吐血就醫 香菇卡幽門惹禍
北二高罹難情侶傳冥婚 女方反對
甄子丹體貼愛妻 葉問成月問
對岸念大學?專家:求學就業地點高度相關
5800戶舊屋更新 高市府：加碼挽面
中科七星案 環團與居民告官瀆職
淋雨當沖涼 憨兒環台雨中騎抵高雄
雲林社區整合篩檢 大林慈濟深入鄉間
冷泉醫療 宜蘭榮院搶頭香
台漁船被撞 海基會去函大陸索賠
順向坡當鄰居 專家提供趨吉避兇8原則
專家:為補缺額招陸生 可能形成偏見
中央氣象局氣象報告
廣東一男子闖校園 砍傷19學生和老師
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
夜市人生上演霸凌 NCC開罰
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國道單車逍遙遊 楊秋興反對
肝病防治 勿信偏方草藥
故宮更便民 圖像授權透明化
時代雜誌年度百大人物評選 名單即將揭曉
馬總統談辯論 訝異小英像經濟部
國中生吸販毒 25人法辦
曲面剪刀插座極限 勇奪德iF設計獎
國道走山報導 NCC籲媒體自律
搭機買名產宅配 嚐得到澎湖生魚片
中國4月份氣溫近40年最低
送樂團出國 新聞局補助百萬
土地公保佑 香爐龍耳失而復得
上海世博會開幕式 預報天氣良好
大陸股市續跌 上海A股苦守2900點
矽品：上半年強勁復甦 長期看好
總統指示交部 主動協助走山國賠聲請
盒裝蛋營養成分 消基會促輔導標示
泰紅衫軍與鎮暴部隊衝突 多人受傷
王金平：監督國道3號安全檢測
外銀買匯 央行阻升 新台幣貶1.27角
NCC新委員同意權 綠營暫不表態
錢從提款機被盜領 香港匯豐銀行全賠
外交部盼美協助參與多邊安全機制
北二高走山 環署將檢討環評審查
春雨綿綿 嘉義仁義潭暫解渴
墾丁珊瑚下週產卵
地質資訊上網查 地調所網站塞爆
彰化葡萄公主選拔 獎金50萬
特派員筆記：廣州的門面工程
走山罹難郭文漢父擬串聯爭國賠
高縣山區下雨 水利養工兩樣情
矽品大買機台 積極布局銅製程
方芳心中的痛 生父曾勒索養父母
府9問蔡英文 民進黨：歡迎再辯論
日本菸草公司申請漲價 MILD SEVEN等大漲
公象發情變殺手 印度一保護區發動追捕
牌照稅繳納4/30止 5/2前繳不罰
悠遊卡進軍台中 胡志強購卡贈妻
牡丹鄉山區發現無名女屍
市話撥行動 明年起均一費率
毛治國：走山國賠聲請 已徵詢家屬
研究：汽水喝太多 可能老的快
警破應召站 主婦下海
替代役男剛退伍 隔海組詐騙集團
尋獲諾亞方舟？國際探險隊聲稱發現殘骸
兩岸同求穩 ECFA協商日期均稱未定
海外企業回台掛牌 年底占上市家數5%
熱水淋9歲兒 男子判刑4月
七星農場案 中科：依法行政未圖利
議長賄選案 嘉市議員張敏琪交保
品牌信心 台灣消費者最重視專業認證
訣別書 葉妻哽咽憶亡夫
避免拉抬房價 北市2都更案暫緩
監院籲擬參選人速申請獻金專戶
漁業電台 討海人媽祖婆
重溫城南舊事 林海音文學展開跑
安徽人老孫：像我這樣的農民工
聽講員警手機響不停 氣走南縣副縣長
不滿遭指護航外商 立委告壹週刊
中國央行：今年金融市場可能大幅震盪
總統：ECFA資訊透明化 爭取人民支持
中國推出支持循環經濟發展投融資政策
新航服務升級 客艙座椅可充電
江西南昌查封700萬劣質保麗龍餐盒
骨頭痠忌吃香蕉？營養師：適量無礙
母親節檔期家用最賣 勝過化妝品
北二高走山 國內外專家診斷
鄉代強索清潔費 檢調不手軟
營建署：住宅短缺北市最顯著
民進黨5都選將 5月中旬提名
鹽寮段擋土牆龜裂 疑地錨受損
5/1報稅 百萬年薪4口之家省2040元
台灣西瓜王 5/1雲縣誕生
吳伯雄晤王毅：台灣三管齊下重返世博
北鮪22度的幸福 屏縣府北上攬客
馬總統上CNN 談ECFA
走出叛逆 鄭宗龍舞出一片天
ECFA交鋒 藍質疑蔡英文說法不一
林慧萍金曲獻唱 再現玉女風華
購屋者怕怕 詳問山坡地建物安全性
專家：引用國外工程規範 應本土化
地質法立法後 地質敏感區全公告
台大研發零耗能建築 盼產業界投入
北二高走山斷魂 情侶遺骸同火化
修杰楷賴雅妍 為新戲挽袖
德經濟學家：希臘破產無可避免
無能屋4坪造價60萬 有市場化潛力
旅行公會想代辦陸客台證 吳揆:週內回覆
英大選激戰 自民黨黨魁：想當下任首相
福建興業銀行獲准進行兩岸貨幣兌換
戲約上門 魏如昀當成詐騙集團
吳揆：全面嚴檢順向坡
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胡錦濤：4方面推動中法關係上新台階
星預測今年經濟成長7%到9%
白冰冰自爆 倪敏然曾追求
吳伯雄：國民黨堅持兩岸和平發展
宣導ECFA 經長從康熙來了講到林育群
二高走山救災 處處見溫情
淡海新市鎮土地5月6日今年首次標售
高市青春設計節 網羅學子創意
金融緊張升高 新台幣短線升值告終
中國將推出新能源汽車規劃
王清峰傳遞台灣愛心予陝西衛生院
無能屋問世 建築整合熱水器技術亮眼
防過敏 善用清淨機除濕機
熊抱趙又廷遭轟 利菁笑稱兩情相悅
謝長廷擬領軍群眾運動 反制ECFA
弱勢族群無照駕駛 罰款可分期
雖有希葡債信擾 預期美利率不變
金控股利富邦金最多 殖利率兆豐金居冠
屏東山區無名屍 疑似失蹤曾婦
中國軍隊以大安全觀因應多種安全威脅
香港機場拘捕1名販毒非洲女子
提供政策方向 菲總統簽署氣候改變框架
公布地質敏感區 地質法超敏感
中科七星案 國科會：絕無瀆職
馬總統哈佛視訊演講 列美國會紀錄
泰紅衫軍衝突造成1士兵死 鬧區再現緊繃氣氛
繁簡體「. 中國」網域名稱全球啟用在即
法國強調與中國友好關係 著眼未來新合作
淡海捷運若採重運量 核定後10年完工
中信金申設上海子行 資本額149億元
OECD秘書長：希臘債信危機如伊波拉病毒
走山斷魂永隔 謝泓霈憶母
國3順向坡岩錨 榔頭敲分明
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中科農民提告 沈世宏：依法行政
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桃縣演藝廳5月開館 節目多元
屏東黑鮪魚文化觀光季 5/2揭幕
興票案2.4億 法院通知宋楚瑜領回
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悶殺病父未遂 肢障男被輕判
中國有獨具特色的人權保障模式
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