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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
春天饗宴 五星飯店新菜搶客
熄燈關心環保 全澳今晚響應地球1小時活動
宜蘭綠博 畢卡索名畫迷宮超吸睛
特奧儲訓選拔 選手拚勁十足
蒐集柑仔店 圓母夢憶童年
上海擬推出「柔性延長退休」制度
董建華訪台 小港機場入境
棄武從文 衛武營變都會公園
中國專家：人民幣不可能被迫升值
義影后恰拉卡薩琳 演母則強
600同志包郵輪 明抵基隆港
肺癌趨增 早期檢測除病灶
西螺文昌國小校慶 校友捐款助文風
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
大嬸婆50歲 走上街頭與漫迷同樂
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
醫療奉獻獎得主 馬仁光病逝
一頁台北人氣旺 預售票將破萬
董建華訪東方海外航運 行程低調
兩岸和平發展論壇今天在台北成立
MIT織襪走秀 美腿佳麗吸睛
謠傳城管打死人 昆明數百群眾上街爆衝突
小小彬重返花田村 籲打擊污染壞人
南韓軍艦沉沒 吳揆：政府應變快速
獵豔導演超猛 男女要通吃
張藝謀來台 混搭版杜蘭朵公主登場
大學生秀創意 助澎湖推旅遊
屏基創辦人畢嘉士 屏東舊居喜逢病友
柯南篤姬都出籠 日語配音賽卡哇伊
馬國海軍（魚由）魚級潛艇完成首次訓練
周美青腰傷後首現身 為愛奇兒加油
持甘蔗搶劫網咖 雷人搶匪「甘蔗哥」被捕
朝鮮半島情勢升高 初步應不影響面板業
景氣回升 蕭副總統擔心變歡心
姜增偉訪台 拜會惟覺遊日月潭
陳偉殷威到爆 完封勝廣島
亡羊補牢？ 高市鴨子船演練救生
購新流感疫苗為WHA門票？疾管局駁斥
紐時：德性侵童男者回任神父 教宗當時知情
江宜樺：不贊成未婚生子 重家庭觀念
日外相明赴美 將協商普天間基地遷移問題
華僑少年站長 助慈濟推環保
董建華參觀奇美博物館 驚豔館藏
廣植生命樹 雲縣生命線邁新里程
撞死送報孝子 英籍男子交保限境
空屋賭天九牌 45人落網
日調查 景氣連續3年居日本惡化首位
呂秀蓮倡96共識 催生主權獨立紀念日
羅慕斯屏東行 與原民共舞
視病如親 馬仁光終生奉獻台灣
中國官媒：南韓沉艦被北韓擊沉機會不大
S.H.E簽唱會 言承旭樂當好老公
印度5.5億人講印地語 英語人口1.2億人
中國成為全球第2大工業製造國 但大而不強
漫畫家小五毛圖文書 曼谷書展教人輕鬆瘦身
5歲幼兒體適能 腹部肌力待加強
江宜樺：勿負面描述自閉症者
中國馳援千名專家趕赴西南旱區打井找水
台大火車社20歲 懷舊鐵道行慶生
要命失誤 興農吞首敗
施壓軍隊撤離 泰紅衫軍揚言進入總理府
中國：中南半島大旱與築壩發電無關
CoCo開唱玩變裝 貴妃芭比樣樣來
董建華訪台 明擬參觀遊艇公司
韓艦沉沒 馬總統：國安單位反應恰當
鄭中基阿Sa離婚 撇第3者介入
武昌街都更 北市：沒那麼快
印度成功試射大地二型和長弓飛彈
韓艦沉沒驚爆 總統國安系統有效因應
台科大校慶 百一奉獻起跑
南韓沉艦事件未升溫 國軍戒備恢復常態
杜蘭朵台中開演 交通抱怨多
總統返國談出訪 達成鞏固邦誼
林恩宇先發表現佳 勝投擦肩過
吳清基重申零體罰
朱學恆號召 2000人凱道反廢死
卡拉布魯妮：不希望沙柯吉競選連任
綠民調: 反對ECFA 45.8%、78%民眾還是不懂
美、韓若想推翻平壤政權 北韓揚言發動核戰
台灣鼓勵生育徵「百萬創意標語 」 3.29開跑
穿鑿附會 民進黨: 不要對蔡家祖墳作文章
南韓軍艦爆炸沉沒 大陸媒體平淡報導
韓沉船艦長：爆炸似內部或外部衝擊造成
地球1小時 台北101同步關燈
韓艦爆炸詳情漸揭露 46名失蹤官兵恐難生還
韓國艦艇爆炸沉沒 網民罵翻天
勞工團體嗆馬 簽ECFA先和勞工談！
英文字也有MADE IN CHINA
呼籲注意地球暖化 世界各地名勝熄燈1小時
國民黨5都協調 未來2週鎖定北部
郝蘇爭選票 同場不同台
高雄國賓愛河西餐廳自助餐 兩人同行一人半價
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加國人誤入美邊境遭無禮對待 總理表關切
今降溫明回暖 5天後又有鋒面
美國或促使中國開放信用卡市場
匯率影響 韓去年平均國民所得創5年新低
航空城蛋黃雛形 開發金額3000億
桃園機場公司11月掛牌 擬國際徵才
機場公司吸客策略 商務客快速通關
健保漏洞多 民眾走偏門
高薪低報難查 健保局當冤大頭
30萬人欠健保費 催繳無力制度有虧
中國汽車全球最大收購 VOVOL賣給浙江吉利
專家：FORMOSA商標大陸曾允許使用 應正視
韓人郵輪旅行時代來臨 釜山出發至中日
雲南大旱 人禍加天災
中國財經官員：人民幣匯率應保持穩定
韓沉艦首尾兩截漂隔4哩難打撈 家屬哀痛
國民黨宣導ECFA 立委搶頭香
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
新台幣上週貶0.25% 亞幣多走貶
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中共修建進藏鐵路 反分裂是重要決策考量
水質污染問題多 喝水也會胖 不孕症也有關
機場增商務禮遇 付費快速通關
LPGA起亞公開賽 龔怡萍躍居第2
上海世博出動共軍 掃地擠電梯樣樣來
飛車撞橋柱 3男1女不治
易利信網賽 盧彥勳止於第2輪
培養台灣文創新血 高雄百貨深耕創意市集
中國毒餃案偵破時機 日媒疑政治考量
印象日月潭？ 張藝謀郭台銘遊湖
雲貴大旱喝水成問題 黃果樹瀑布還要買水
福州首聘台籍法律專家為仲裁員
立委提案 沙很大停工照付工資
關懷社會 青舵獎得主散發光熱
中國購買俄羅斯S-300防空飛彈全部交貨
總統：悠遊卡可望破2000萬 歡迎各國取經
兩岸文化產業博覽交易會招商
董建華高雄行 搭艇遊港
高市自行車道天橋通車 民眾促修緩坡
中油：本週汽柴油價格不調整
同志團抵台觀光 感覺受尊重
古又文回娘家 勉家扶兒追夢
台塑化：本週汽柴油不調價
吳揆：盼災民有事做 便利生活
亞研學會費城年會 台灣接待逾百國際學者
台南農業低溫災損逾5億 可申辦現金救助
參加博鰲論壇 錢復：個人應邀不代表政府
幸運胖女孩珍愛 減肥挑戰新片
蔡英文家族墓園爭議 蘇貞昌:勿作文章
細菌選邊站 肺結核南北不同
家扶抗癌孿生天使 散播雙倍幸福
哺育母乳暢無阻 北市4/1率先行
金價週線收黑 楊天立：短線不排除震盪
口罩遮車牌競速 飆仔遭逮
網友提議 四川建「貪官館」
2噸土地公廟 遶境行動派
疑財務糾紛 男網咖開槍遭逮
歐洲樂透開出近4000萬英鎊頭彩 得主未現蹤
華航台北倫敦線首航 兩地更緊密
央行發行長天期定存單 李勝彥讚靈活
司法互助請求 大陸回應比例不高
廢電子零件成金 企業根留台灣
香港精明債券苦主遊行 促徹查違規銷售
黃長燁金賢姬可能訪日 北韓恐反彈
上海改變「核貧」標準 新城市貧民湧現
試院新秘書長黃雅榜出線
瑞銀：台股在新興市場尤具投資潛力
台灣每年每人吃77公斤肉 高於中日韓
美50州響應地球1小時關燈活動
雪霸生態監測有成 將發表保育成果
大陸官員:東西貧富差距擴大 100年難拉平
iPad上市後 傳蘋果將推手機廣告iAd
智利重建助漲鋼價？尚待觀察
百萬徵催生標語明起跑 9/1揭曉
泰紅衫軍進逼 艾比希軟化願親自談判
不節能減碳 全球經濟將面臨崩潰
高市2局處回復案 議會新會期焦點
經建會：地方特產行銷上海 抓住世博商機
北京大學副校長：20年後盼坐火車到台灣
認養少年 協助自立
自小客車撞橋墩 4死
郝柏村感冒住院 無大礙
分享愛 3C業者捐錢做公益
韓正4月來台 城市論壇會郝龍斌
畢業62載再聚 白髮話當年
張藝謀遊日月潭 豎拇指讚美
蜜切合作 海貿會狂買雲林蜂蜜
穩定南部供水 水庫清淤明協商
健康樂活 青年尬舞
中國平均每分鐘2人罹患消化道癌
有機蔬菜夯 栽培倍增
客語薪傳 無薪也要傳
客語傳承 不敵升學壓力
客語永續 繫於家庭
中國實施人造雨為西南旱區解渴
龍井天公廟新建工程動土
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
余浩瑋奪青舵獎 夢想藝術學校
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
慶祝青年節 香港社團高呼中華民國萬歲
菲軍方：菲共已轉型為恐怖組織
谷歌轉址隱含不確定性 Gmail面臨考驗
圓山飯店引進淮揚菜系 派員到江蘇學習
程家瑞程光瑩父女檔登陸交流先鋒
蔡英文父墓超標？北縣府：需調查
中日擬簽食品安全協議 允許相互入廠檢查
全國暨兩岸槌球賽 大甲開打
人類初登月球文件曝光 體現阿姆斯壯原意
相隔43年 內門2紫竹寺會香
貿易中國「大而不強」 專家:轉向質量效益型
菲僑慶祝青年節 現場超HIGH
海貿會訪統一 交流經營策略
黃欽智先發勝 熊勝場開胡
新店廢電纜回收場火警 無人受困
悠遊卡通全台 整合超商電影消費
家扶自強兒表揚 勇者不懼
唐寶寶兒童節 彭于晏郝龍斌熱舞
鼓勵第3胎 高市津貼多
台聯宣導ECFA公投 楊秋興力挺
內門2紫竹寺會香 信眾夾道迎接
中國土地污染嚴重 宜監控高風險企業
個別諮商不夠力 群策群力助求職
Makiyo好辣 伍家輝隔空告白
奧斯卡影后艾瑪湯普森 靠工作對抗憂鬱症
媽祖遶境暖身 群獅封街匯演
以珍古德為師 環保尖兵林駿宏獲獎
再添印象？ 張藝謀訪明潭
貓纜試乘結束 乘客量幾同停駛前
好鞋好襪健走 體驗MIT產品
統一要命失誤 興農延長勝
盜賣親人股票 夫婦吃官司
金酒案 前縣長陳水在改判無罪
山西王家嶺煤礦災變152人受困
ECFA應附帶決議禁黑心企業海外投資
劉子千撇緋聞 推說學中文
中國學者同聲反對人民幣此時升值
名牌服飾夯 警查獲瑕疵劣品
日電信業者鎖手機SIM卡 官方擬要求解鎖
李開復:中國行動上網雲端運算將爆炸性成長
私校師讓勞保短命？全教會：謬誤
正確認識腎臟癌 吃出抗癌力
大陸維權律師高智晟自稱在山西五台山
故宮南院志工 扮演文化種子
吊車翻覆擊中辦公大樓 紐約金融區虛驚一場
景氣雙紅燈 南韓危機是股市變數
澳門吊銷非凡航空執照 旅客可索賠
陳添枝:台灣不能沒有ECFA 應強化談判技巧
北市鐵皮屋竄火舌 無人受困
步日本後塵 中國房市崩盤？ 學者看法兩極
台北倫敦直航 英媒盛讚台灣迴響熱烈
科學家：地球邁入新地質時代--人類世
浙江吉利收購瑞典富豪車廠全部股權
東京墨田區體育館 專區介紹王貞治
泰紅衫軍與總理會談無進展 示威恐再延續
美報：美國企業在中國大陸營運日益困難
心腦血管病 中藥「通心絡」據稱有效
副省長贊台灣牛肉麵 貴州開店肯定賺
計程車追撞機車 6人送醫
三年迴轉門條款 陸委會碰到蘇起就「轉彎」?
中國人可以註冊屏東蓮霧 台灣人不能註冊FORMOSA
兩岸數位出版合作 台灣觸角伸向中國
南韓沉沒警戒艦 可能遭遇水雷爆炸
接受未婚生子提高生育？簡太郎否認
未與艦共存亡 韓沉艦失踪者家屬包圍艦長
冤獄何其多 人權協會籲懲處不適任檢察官
中國山西煤礦滲水 152人受困井底
美議員揚言 對抗中國「數碼暴政」
擴編中國史 社團憂台灣教育「去台灣化」
台港業者擬合拍電影 進軍大陸市場
建國百年標誌啟用 100代表民主自由開放
「沉默」對「沉沒」 南韓沉艦北朝鮮不吭聲
歐巴馬貫徹健保改革 有智慧有策略
台灣近十年冤獄5435人 賠償公帑46.8億元
急流勇退 張壯熙退選大台中市長
軍心渙散！ 國防部：操演跟軍紀無關
莫斯科地下鐵驚爆 疑是車臣「黑寡婦」發動
北二高聯結車墜橋 1人受傷送醫
地球一小時參與城市 菲連續2年破紀錄
歐巴馬閃電訪問阿富汗 慰問前線將士
溫度逐日回升 清明假期又變溼冷
歐巴馬晤阿富汗總統 強調反恐反貪一樣重要
台股開盤上漲42.09點 為7918.95點
貴州黃果樹瀑布每天斷流18小時
泰國王室渡假勝地華欣 懷舊小村也飄台灣味
兒童節沒作業？教長：老師決定
出口商拋匯 新台幣匯率盤初升5分
AIO市場激戰 業者搶進
星最快6月在印度發射首枚自製微衛星
海基會宣布ECFA協商31日舉行
台英航空新頁 華航台北直航倫敦首班機抵英
傳北京正進行完善人民幣匯率機制內部溝通
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
ECFA協商 大陸協商人員將分批抵台
明年完工 東京天空樹高度已超過東京鐵塔
蕭副總統：景氣亮紅燈 不必擔心過熱
青年節 綠民代要本土化 紀念野百合
南韓艦沉 國防部:第一時間呈報總統
LPGA起亞公開賽 龔怡萍居第3
兩岸同步宣佈ECFA第2次協商日期
漢光演習炸船封港？ 軍方：無此事
大陸媒體暗捧谷歌恐遭整肅
八八風災殉職員警 入祀忠烈祠
罕見車禍心肌梗塞 男子換心獲新生
3D儼然電影之王 馴龍高手登北美票房冠軍
經濟發達讓非法外勞充斥珠江三角洲
防貪腐 中國針對官員住房投資作規定
產險股利高 吸引買盤走勢亮眼
天候變暖 黑琵展翅北返
國軍很涼？國防部：操演救災任務重
易利信網賽 詹詠然女雙晉8強
中概領漲 台股盤中創波段新高
南韓軍艦案影響小 台股開高走高
3月消費者信心指數 創57個月新高
德國刪補助可能延後 太陽能股紅通通
國際廢鋼大漲 豐興鋼筋盤價18個月新高
金門春祭革命先烈 莊嚴隆重
調整房屋稅 財長：研議中 尚未形成政策
ECFA協商避開台北市 海基會明天正式公布
照顧遺族 永懷先烈
3D電視戰在台開打 日韓商競爭烈
財長:避免財團養地 售地將附買回條件
朱雲鵬:經濟V型反轉 失業率5%內有望
朱雲鵬：房價漲是局部性 應增加供給
貓纜明復駛 週一不營運
上海4月上調最低工資 漲幅16.6%
高市春祭 2文官入祠忠烈祠
學生忙打工 月平均工時較上課僅少6小時
百萬戶裝智慧電表 網通廠搶商機
混合榖類未標產地 衛署:馬上查
詐乾茶農300萬積蓄 酒女判緩刑
吉利收購 VOLVO：不影響台灣車主權益
25縣市防救災演習 江宜樺：非大拜拜
金門雷區公祭 祈佑國泰民安
青年不快樂 擔憂畢業即失業
百萬徵催生標語起跑 網站凸槌
放寬股市漲跌幅 陳沖：長期的問題
國防部：發展中程巡弋飛彈 方向正確
貓纜明復駛 鄰里長先試乘
楊志良：二代健保費率低於現行費率
用詞太白目 基測作文難高分
楊志良訪星 演講台灣健保醫療
馬總統主持中樞春祭 莊嚴肅穆
腫瘤阻排便 大腸爆裂
山西頻傳煤礦事故 近年來數百名礦工遇難
西子灣珊瑚礁遭破壞 議會追究
3/31鴻禧大溪別館 2次ECFA協商3重點
外資匯入 新台幣午盤升破31.8元
ECFA協商 陸委會：爭取台灣最大利益
浙江吉利收購富豪轎車 第3季完成交易
湖南染色假青豆含致癌物
立委籲國安基金退場 財長:應該要做的
大陸毒奶粉「結石寶寶之父」明受審
3月CCI投資股票時機 史上最高
駕駛撞癱人 客運公司連帶賠1858萬
幫癌童豆豆籌錢 嘉市聖馬爾定義賣
動保團體:飯店錯誤示範活煮雞 籲政府執法
飯店示範活煮雞 農委會:北縣府應依法開罰
首輛電動郵務車亮相 4月上路
科大生摺紙創業 獲教部百萬補助
鎳價波段新高 不鏽鋼4月盤價看漲
台塑仁武污染案 立委要求公布結果
台股收盤漲70.59點 為7947.45點
日妹島及西澤兩建築師獲普立茲克獎
哺乳皇帝大 驅離制止4/1開罰
招潮蟹新物種 澎湖西嶼現蹤
退撫基金買股虧損？官員盼看中長期
陳颽伊常年照顧智障姑姑 獲青年獎章
台鐵列車雙重防護 保旅客安全
前中國首富黃光裕案庭審不明原因延期
兩岸合拍國父傳？盛治仁：不可能
台北股市開高走高 漲70.59點
329週末售屋熱 營建股未上漲
盤中波段新高 台股蓄勢攻8000點
杜蘭朵破壞草皮？胡志強：既定更新
4月台指期漲74點 正價差9.55點
華南金改選 財長:協調林明成任副董座
職業運動薪水比一比 印度超級板球全球第二
4月電子期漲1.95點 金融期漲9.8點
淨利差觸底回揚 大摩看好銀行股
中國與東協防務對話 談地區安全機制
湖北巴東神農溪裸體縴夫重現 網友質疑
同志台灣遊 感受友善與尊重
台鐵司機血壓飆高 執勤體檢趨嚴
香港郵輪碼頭將創造3000就業機會
財委會提案 政府基金經理人應有證照
台裔醫師在日偏遠地區懸壺救人
登陸搶進基金業務 富邦證攜手方正證
李振昌大聯盟初體驗 完美無安打
奇幻影展神秘場 血世紀續搭吸血鬼熱
青年參政民調加成 新人：受惠有限
台股漲70點 三大法人買超143.41億元
台中角頭遺愛 6000萬作公益
呵護早產兒 放好營養導管少感染
立院初審 軍保得請領育嬰津貼
疑包庇賭場 檢調搜北縣市警分局
網路民調：中國大學生健康意識薄弱
姜增偉赴101午宴 頂新魏家作東
高鐵列車燈號異常 2列車誤點
大陸人體器官移植失衡 黑市暴利賣肝腎
立院初審 糧商零售業者應提供來源
浙江下月舉辦蔣介石學術研討會
力拓案宣判 胡士泰有期徒刑10年
飯店房客尋短 廁所內自縊
抗日烈士王敏川平反 恢復入祀
闖紅燈撞死騎士 警籲肇事者投案
楊志良：健保雇主負擔 比例可討論
許紹洋淚眼求清白 撇教唆傷人
高市產發環保兼顧 企業民眾雙贏
韓艦沉沒 台灣面板股未受影響
ECFA協商講對等 地點桃園說成台北
新台幣兌美元升6.5分 收31.815元
上海外灘改造完工 目標「東方華爾街」
中國乾旱 供水塑膠成品股走俏
振興棒球 教部4年將砸10億
雲南大旱 大陸國產菸可能漲價
近5年清明過後 台股上漲機率逾8成
福建漳州開通首個「台商服務熱線」
林誠一公祭 綠營政要悼念
中市百萬金寶寶 省百萬學費
補助商家裝修費 振興高捷沿線發展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
教育部廣告吸睛 主角意外入銀河
軍紀散強操兵？ 國防部：演訓正常
參選新北市？朱立倫：4、5月遷戶籍
教育電台50歲 4教長齊慶生
台灣：兩岸合作 建太平島為國際和平公園
基測數學34題 建中老師:太多
涉教唆殺人 男子被逮
縣市合併 大高雄預算估需1400億
外資上周買超10.46億 旺宏居冠
大陸西南大旱 「童子軍」背水自救
國營事業招考 擬放寬聽力限制
醜聞毀前程? 許紹洋憂星途不保
19年拿優等列不適任 銀行解僱無效
澳門協助210名受非凡航空停飛影響旅客
涉獻金假帳案 日相前秘書遭求刑2年
中國央行官員：研究上海建離岸人民幣市場
文化護照起跑 FUN台北
草莓族自食其力 盼改觀
高市聯合醫院整修 苦盡甘來
大陸海洋局：加強兩岸污染事件訊息交流
景氣好轉 商用AIO鎖定中小企業
迎接大甲媽 新港動起來
不滿教科書調漲 1人1信塞爆教育部
仁武廠污染風波難平 台塑董座南下處理
總統任命黃雅榜接任考試院秘書長
莫斯科地鐵爆炸有預謀 仍有上千人被困
世博倒數30天 中國邀約大型媒體團採訪
礁溪國小百年校慶 百人唱創校歌
台股漲 新台幣兌美元升值6.5分
多人詐領研究費？南檢：有證據就辦
金針山金雞母 鄉公所存證函索地
默劇大師丹卡明音樂會 顛覆傳統
搶救在地記憶 雲林7建築列文化資產
亞洲最大恐龍化石 重慶展出
韓艦案俄地鐵爆炸 意外事件推升金價
華仔看基Sa戀 做人就是辛苦
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報（更正）
證交所率9家上市公司登陸招商
轎車與靈車對撞 1人受傷
找回自我 魏筠潔要比過去更好
已故女星娜塔莎李察遜 新片中與丈夫重逢
財長：股市安定 國安基金應釋股
財長：質疑房屋稅改喊卡 對吳揆不公
統籌款5都之末 胡志強：建請調整
助台灣人才「登陸」 廈門首設人才服務部
滇越鐵路通車將屆滿100週年
警破槍毒案 赫見紅外線瞄準器
去年全球半導體營收衰退1成 今年看俏
警疑收賄包庇賭場 檢調搜索約談
物流發展基金 國發基金不排除投資
港府預估復活節清明節出入境659萬人次
2000陸生預計9月赴台就讀
LED溝通板 漸凍人不再有口難言
採購電腦疑背信 士檢約談7人
包庇賭博業 北市警：11警疑涉案
香港驗出「保濟丸」含禁用西藥成分
響應地球日做環保 超商鼓勵回收資源
保濟丸回收18萬盒 中藥商憂慮
大陸中石化花24.6億美元 在安哥拉「爭氣」
上海市長韓正將來台 參加陸資來台說明會
獵地熱 國壽19.8億買內科新大樓
許木嶺後山行醫 憐童真落地生根
好神 立筊黏桌裙
北京網路審查嚴 谷歌創辦人：超過容忍界限
愛的魔法盒 萬份禮物謝母恩
雙英會有譜 廖了以致電蘇嘉全
阿妹四川高歌怕消音 髒話變喔喔
金門水試所試殖海帶 滿載而歸
地鐵爆炸 衝擊俄股僅限短線
香港老翁手術後刀片遺留體內危殆
財長：財政趨困窘 結構尚穩健
仁武廠污染案 沈世宏：隱匿不報得停工
中國外交部：未發現公民在俄地鐵爆炸中傷亡
協助提升防火效率 台灣贈菲5輛消防車
金門縣民福利端節酒 5月配售
催生標語反應熱 首日1624人投稿
首航多倫多 直飛往返
台塑四寶去年營收1.17兆 現金紅包1010億
降膽固醇藥傷肌 台灣44案
看好ECFA 上海天虹集團希望與台灣合作
南縣新化火燒山 5天3次
菲律賓債信評等 穆迪維持穩定級
高中課綱 教部：中國史沒擴編
兒童節領禮物 玩具午睡枕舒適實用
ECFA協商將登場 警力布署防滋擾
營所稅降至17.5%?經部:每年稅損103億
社會新鮮人起薪差很大 M型化54%
性別落差日趨反轉 女孩學業成就超越男孩
教科書喊漲 教部：有議價空間
大陸乾旱 印度茶葉印尼棕櫚油產業受惠
中國官員：西南旱區減產無礙國家儲糧大局
大S強吻華仔 心中小鹿撞翻
台積電送件 申請取得中芯股份
88受災學生基測加分 增額1200名
蔡英文父墓掀波 蔡家：願配合法令
蔡英文父墓超標？北縣府：清明後丈量
大聯大併威健？雙方均否認
房市329檔期 週末銷況不錯
中國國家副主席習近平將出席博鰲亞洲論壇
身障者用心 中油加額進用
環保署:兩岸海洋環境合作是未來必要方向
台灣文學印章 凸顯法國書市台灣書籍
莫斯科驚爆 無台灣人傷亡
吳揆指示尊重地方 財部審慎研議房屋稅
大陸求職門檻離譜 掏糞工要電腦或法學專業
券商公會明改選理事長 黃敏助可望連任
要求人民幣升值？義雜誌：短期內甭想
高縣6生活重建服務中心啟用
金溥聰約見羅淑蕾 溝通下鄉
檢察官濫權8年不查？高檢署駁斥
少吃肉救地球 公益廣告登場
超微新伺服器平台 宏?硒f普戴爾採用
陳郁雯耐心陪伴 亞斯柏格患者敞心扉
小金門發現空投未爆詐彈 已移除
被指涉假球 林增祥：含血噴人
華南金增設副董一職 林明成轉任
第099062期今彩539及3星4星彩開獎結果
汽機車駕照考題變難 保養急救常識入題
為失親兒募款 許慧欣送祝福
第1屆青年奧運門票4月1日全面熱賣
韓艦沉沒案危機處理 府院黨高層肯定
防自殺 善用心情溫度計
第099025期威力彩38樂合彩開獎結果
張顯耀選大高雄 黃昭順志在對決綠營
仁武廠裁罰案 沈世宏：如1億元就罰1億元
全球出口排名 台灣第17 韓國第9
若給百萬英鎊 英1/3民眾願與陌生人上床
長榮萬海投入東非新航線 5月開航
高中棒球聯賽 穀保家商大贏家
重慶擬對豪宅增稅
攝中你的心 4獎項得獎名單出爐
環團抗議中科新廠環評 友達：不求真相
德國紅點獎3C類 明基友達全球第1
林增祥遭解職 蔡瑞麟:未接觸獅隊
奉獻台灣文學 杜文靖30日公祭
政院：2代健保修法 盼立院會期通過
台積電遞件參股中芯 經部:儘快審查
澳門非凡航空為4700多名乘客安排退款
買股虧？退撫基金：去年收益新高
重慶擬徵豪宅稅 抑制炒房
槍下留人 廢死聯盟為死刑犯提釋憲
慶祝建國百年 國軍明年辦體能競賽
入春首例本土登革熱 高市現蹤
林右昌證詞不利 扁改口記錯
法國作家帶動下一波哈利波特熱潮？
俄地鐵驚爆 專家：北高加索興起恐怖主義
立院擬修財劃法 綠憂破壞財政紀律
經濟學人：亞洲醫療未跟上經濟發展面臨挑戰
第099062期今彩539及3星4星彩派彩結果
坎城影展官方海報揭曉 茱麗葉畢諾許為主角
義昔日黑手黨頭頭 監獄上廁終可不被監視
第099025期威力彩頭獎摃龜
江丙坤邀江西省委書記訪台
經濟學人：台灣醫療開銷佔GDP6.6% 比重高
富邦與大陸方正證券將合資成立基金公司
外交豁免開左駕車？駐吉大使否認
泰政府願年底解散國會 紅衫軍回絕將再談判
總統贈手機 酋長函謝好用
「ECFA」第二次協商 地點保密
莫斯科地鐵二起爆炸40死 不排除自殺式攻擊
張藝謀訪日月潭 地方力邀打造水上夜間劇場
金溥聰定期會見不分區 羅淑蕾：樂意奉陪
打破沉默 北韓警告遊客勿進入停戰區
組織冬令活動 福建省地下教會神父被拘
ECFA議題 民進黨要求朝野辯論
2次ECFA協商 工業金融主管首度上桌
百萬標語果然吸引人 首日1624人投稿
陸委會官員：台北旅館客滿 二次ECFA協商去桃園
車臣分裂分子網站宣稱 是他們幹的
中國食品進口商 參觀台鹽變血拼
不敢用「建國」一百年 孫中山也哭泣！
打房價 專家：豪宅稅不可免
ECFA辯論有譜 民進黨：越快越好
醫療廢棄物？ 山東濟寧郊區驚現十餘棄嬰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股小漲0.1% 多空僵持
國際金屬價格全面走揚 替代需求升溫
紐約原油大漲2.7% 漲幅5週來最大
白俄羅斯 歐洲唯一執行死刑國家
道瓊創18個月高點 消費支出持續成長
歐巴馬譴責俄爆炸案 華府紐約加強安全戒備
全球垃圾債券 3月發行金額創新高
歐巴馬致電麥維德夫 願協助俄羅斯緝兇
3台大校友聖保羅開講 談專業經驗
好天氣再3天 清明前鋒面1波波
台股開盤上漲44.67點 為7992.12點
謊報出生地 菲律賓小姐痛失后冠
兩大集團合併成巴西第2大傢俱家電企業
銀髮族抒壓 高市府提供專業諮商
山西王家嶺煤礦152受困工人仍無音訊
巴西今年可減少使用15億個塑膠袋
姜增偉離台 盼簽ECFA愈快愈好
日月潭纜車夯 將破百萬人次
新台幣兌美元盤初升破31.8元
醫療廢棄物？ 山東濟寧郊區驚現十餘棄嬰
地溝油太厲害 日本網民諷中國將延生新人類
美2月消費成長0.3% 民眾信心漸強
雲端應用新書明發表
貓纜水晶車廂隨機搭 機率1/130
房仲：捷運宅抗跌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美郵局計劃從明年起取消週末送信
產創協商若不成 立院恐陷空轉
中國社科院：全球經濟反彈後可能再陷低谷
房地產景氣12分轉綠燈 近3年首見
價值觀淪落？ 四川男子秀家產徵校花妻
營建撐盤 台股平盤上狹幅震盪
329檔期銷售佳 營建股亮麗
貨主改租海岬型船 BCI止跌回升
鋼價連漲 鋼鐵股價火紅
3個月內第3起 深圳富士康再傳員工墜樓案
橡膠股股利高 產業今年上肥下瘦
大陸「裸考族」壯大 凸顯學生投機風氣
經費減 洛杉磯中小學將減上課天數
官方施壓 大陸右派知識份子聚會叫停
黨對黨雙英會？府：馬總統也具黨魁身分
高市新增1例登革熱 解除疫情破功
2商ECFA 討論貨品服務貿易及協定文本
日防衛研究所報告 中國海軍轉向遠洋防衛
潘慧如告經紀人侵占 檢不起訴
沒拍戲像放假 小小彬喊無聊
大陸青少年成軟腳蝦 體能連續10年下降
代銷:329檔期 林口萬華南港見熱銷
聯電凌陽結盟 搶攻3G手機晶片市場
新任中國駐美大使張業遂向歐巴馬遞交國書
產創協商破裂 藍綠互控杯葛議事
人民幣升值題材 藍天股價創新高
總統：經濟有成長 不需消費券刺激景氣
民進黨：雙英辯論就是辯論 勿玩文字遊戲
信評：DRAM業仍需投資提升製程技術
廈門總商會訪金 李沃士：共創商機
8年研發 水晶花耐熱新品種問世
台北魅力迷人 水瓶子挖寶戀古城
林增祥被解聘 南檢:不便過問
張金鶚：投資熱 房市綠燈藏風險
施顏祥：選安全標章玩具 保障兒童權益
李遠哲:台灣人均碳排放 應降至3公噸
推動廢死 特赦組織盼台灣成亞太先驅
張金鶚：房市泡沫恐傷大眾
蘇富比展齊白石「虎」畫 大陸專家質疑有假
香港道教希望把道祖誕列為假期
華府重申一中政策 北京回應重視美方承諾
美元弱出口商拋匯 新台幣中午升4.2分
剌蚜無毒又剋蟑 環境乾淨指標
圓山董座難喬 華泰老董陳天貴暫代
楊志良：二代健保案4/26送立院
摩通：ECFA有助提升台灣GDP 4產業受惠
台東歷史建物加外套 施工粗糙不當
預期人民幣升值 中國百貨通路股搶眼
嘉雲屏喊窮 盼統籌款公平分配
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柴山發現2新種珊瑚
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丙等3%公務員不服 擬遊說改條件制
涉浮編電腦費 真理大學榮譽校長遭押
健保費率4/1漲 繳費單5月才寄
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吳揆：豪宅稅未喊卡
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撞太歲 男子警局旁行搶落網
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慈濟人展現大愛智利首波發放賑災物資
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不當氣候難民 高市校園推素食餐
中國黃金需求量未來10年將增加1倍
金溥聰：提醒羅淑蕾謹言 未亂揮黨紀
中國黃金需求 10年內可望倍增
前警察廳長官遭槍擊案未破 日警臉上無光
馬總統：活路外交 與無邦交國增進關係
台股收盤漲14.77點 為7962.22點
歐巴馬接受中國新使國書 重申支持兩岸和解
會計師籲廢雙簽 證期局：檢討修正
腸病毒亮警訊 2重症病例
酋長公布手機號碼 外長撥通了
台北股市震盪整理 漲14.77點
4月台指期漲5點 逆價差1.22點
4月電子期跌0.45點 金融期漲4.2點
災防演習直升機出狀況 江宜樺:反映現實
大陸專家：「清明」非杜牧寫也非為清明而寫
印度強化邊界軍力和基建 抗衡中國
大陸毒奶粉「結石寶寶之父」被控滋事開庭
ECFA二次協商 50警力維持秩序
台股狹幅波動 ECFA協商前陷入觀望
新華社出版溫家寶總理訪談實錄
馬總統期勉宗教團體 推廣中華文化
立委提案 菸酒應有真偽辨識憑證
韓正將訪台 郝龍斌盼市民友善待客
中華電信現金減資20% 送出193.9億元
山西礦難胡錦濤關切 據報肇因於漠視漏水
大陸到2013年預計有2000家麥當勞分店
老翁被騙 扮福爾摩斯誘車手落網
ECFA大陸協商團抵台 大溪別館會合
藝文中心動土未排致詞 楊秋興不滿
去掉白手套 「黃唐會」明談判ECFA
台股漲14點 三大法人買超54.38億元
超市強盜殺人 男子無期徒刑定讞
實車檢驗 阿公級機車領照上路
上海宣佈：市長韓正4月初訪台4天
Europe日台接力唱 粉絲相隨
自強兒羅聖子 隻身照顧病父讓人動容
盛治仁：建國百年Logo 沒啥好迴避
投資客進場 北市商辦法拍逾市價
華仔坦承被大S電到 很享受吻戲
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派出所財運旺 執勤員警又撿到錢
保障參政權 綠島將有1席縣議員
外配21年未補證 險成人球
中國官員：中法關係面臨重要發展機遇
台灣居民在福州可申領進滬車輛通行證
黃子佼生日 劉德華拗願望
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第三類接觸？教師稱手機拍到幽浮
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警涉包庇賭場 7人羈押
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冷凍療法 治攝護腺癌新選擇
新台幣兌美元升0.5分 收31.810元
薄熙來談中國經濟及個人前途
海科館工程損鄰 協商賠償
紅衫軍拒絕第三次談判 泰政府延長內安法
涉製造販賣偽藥 藥商緩起訴
縣府圖利義大世界？楊秋興：行銷高縣
銀髮炫風班 老人體會大學生滋味
日本加強反恐 7月試辦全身透視型機場安檢
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汛期將屆 兩棲突擊車隊待命救災
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竹門簾風華 藏盡六堆夥房喜事
客家喜慶植物 永續傳承推新意
剪紙聚寶盆 薪傳客家大小事
五溝水殲炮城 六堆先民智慧結晶
客家生活大小事 八音幸福伴奏
客家傳統拜新丁 面臨少子化衝擊
秋菊之爭火熱 提早提名再成話題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
華東斥資4.15億 買彩晶廠房擴產
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳博志憂ECFA 促中勿阻台簽FTA
中國將處死一名日本販毒犯
力拓案 中國要澳洲別再說了
高縣彩虹蔬果579列車啟動
東亞銀行料大陸將進一步收緊銀根
台北電腦展 商機可望破200億美元
亞洲金融中心霸主地位 香港：叫我第一名
台東議會60年 綠營黨團首突圍
世博期間 上海飯店漲價 最高3倍
紅瓦古厝修繕 保存傳統文化
城市旅遊專車 大台中免費玩透透
央行阻升 新台幣收升0.5分
台商：政府應有計畫將精緻農業輸出大陸
北美館大放送 未滿18免費看
中國官員：釣魚台和南沙是兩岸共同議題
唱自己的歌 客家樂手譜出動人樂章
客家話rap 嘻哈客走向國際
勿忘祖宗言 音樂延續客家文化
硬頸唱客家歌 打零工也不放棄
中華電資本支出至少300億 年增逾2成
爬窗嚐禁果 男網友吃官司
競逐市議員 民進黨高市黨部提16人
嘉縣破獲販毒集團 專售少女吸食
張學勞辭圓山董座 自喻牛坐龍頭必死
農糧署：高屏稻熱病 不影響稻米供需
台北國際電腦展 平板電腦成焦點
金門工商園區 預定明年4月動工
點亮監獄心燈 退休校長化身天使
大陸家電下鄉新增補貼 電動自行車受寵
阿美族婦女 串起八里灣部落生命力
捨金融就志業 簡添榮追尋人生漲停板
精采人生 平凡女大生志工圓夢
退伍中校菜鳥志工 從身障兒看到生命力
不捨獨居長者 石宏明獻上暖暖幸福
創意學變鑰匙 成大生1萬拍電影
國中小教科書費用 教長盼不漲
高港自動化貨櫃碼頭明年營運
梅子美食節 青梅入菜饗饕客
創世發票 對中200萬
永豐餘工紙4月不漲價
寓教於樂 國小變童玩夢工廠
加強扶助電影業 港府提升資助上限
虐貓致死案 博士生判1年6月
凱基證：赴中國發展 積極而不著急
新加坡電影節 鄭文堂眼淚出征
政府有意減少補貼 德太陽能業者力爭翻盤
疑A校產 真理榮譽校長收押
金恆煒指周美青偷報紙 二審判賠60萬
過敏快篩晶片 校園黴菌現形
富邦證：今年回台上市承銷 至少5件
吃出好體力 抗癌夠力
橫跨貓羅溪 南投祖師大橋通車
蕭敬騰代言巡演夯 荷包滿
中興電嘟嘟房 要分割上櫃
外商搶進 3D電視在台上市
太瞎了 牙痛就醫開腸取假牙
凱基證新董座：沒有三合一規劃
李紀珠:金融服務業 不列ECFA二次協商
雙英會 總統府：放話無助協商
中國央行專家：人民幣匯率應9月前調整
陳彥博遠征北極 圓夢獎金百萬
社工17年 吳宜菁學會愛人
漠視台塑污染案？楊秋興澄清
建國百年標語 設計者盼勿政治化
莫斯科連環爆陰影 北京加大地鐵安檢力度
故事安心列車 撫慰災童心靈
香港溫和民主派放棄2012普選要求
遊覽車業扭轉形象 組品保協會
特派員筆記：在海底用餐的經驗
特派員筆記：被拍醜的台灣
趙薇或涉大陸開發銀行副行長受賄案
試院版考績法近敲定 公務員協會拚翻案
Yes Taiwan 台灣美術雙年展徵件
楊秋興：既成道路護攔 依法拆除
大火波及鄰廠 善後賠償起爭議
行銷金門 邱復生提國際城市賽車
施顏祥：6月可望簽ECFA 面板下次協商
受惠中國內需 投顧上看台股萬點
富士康再傳墜樓 鴻海：已展開調查
劉若英感情有譜 等待真緣分
監委：汪希苓特區展糾舉 非思想檢查
無所不偷 竊盜集團連勳章也偷
墾丁音樂季 李心潔繪畫做公益
大陸股市融資融券 31日開始市場操作
索尼易利信網賽 克萊絲特絲打入8強
立院空轉 產創協商明繼續
駐印尼代表夏立言訪視台商工廠
第3次中日財長對話4月舉行
過敏性鼻炎患者 熊貓眼麋鹿鼻金魚嘴
中纖看好ECFA 37億投資台中港
特派員筆記：在印度 記得強硬一點
房貸管控 貸款佔收入比擬列考量
中華電減資加股利 股東可望每股拿回6元
英地方政府如廁計時10分鐘 公務員怨聲載道
德國金融時報：力拓案對西方企業是警訊
台商鞋廠鈺齊返台 擬2011年掛牌
楊丞琳溫昇豪演情境劇 親密羨煞粉絲
iPad掀平板電腦風暴 引發3強爭霸戰
一頁台北 江啟臣：拍出巴黎般浪漫
寶來證4月赴上海 舉辦台灣投資論壇
經濟學人論壇 兩岸三地衛生代表難得聚一堂
色字頭上刀 警破辣妹簽賭集團
日本製紙擴大投資 挹注永豐餘1億美元
北市餐廳火災 警消搶救
高雄5月中旬前供水無虞 全台Q2沒問題
三立控鮮芋仙侵權 和解撤告
高市2局處回復案 國民黨團：議會討論
股市獎勵金爭議 金聯：不繳回將追訴
去年底銀行資本適足率11.86%
香港東亞銀行：中國已走出經濟失衡
台塑仁武廠列整治場址 禁移轉買賣
大聯大再下一城 子公司併港商全潤
燁聯不鏽鋼盤價大漲5000元 高於預期
星衛生部長：醫療制度不能有政治與市場干預
海基會宴請大陸海協會ECFA協商團
貓纜復駛 郝龍斌：安全與商機升級
北市製片優惠卡 幸福最晴天拔頭籌
中美關係受干擾期結束？華府表態 北京回應
與政府談判破裂 泰紅衫軍加劇示威活動
國中小外配子女 15.5萬創新高
未納2次ECFA協商 業者:金融三法更急迫
五專菁英班 就業升學兼顧新選擇
莫斯科地鐵爆炸 上海副市長保證世博安全
財部：修財劃法 增加地方財源
二代健保修法 利益團體角力
扁外交款案 4/6言辯
陸委會：ECFA協商分多組不可能全部上場
疏運掃墓客 金門協調加機船
董建華會連戰 盼ECFA儘早落實
展館趕工不及 部份國家退出上海世博會
英大選來臨 前首相布萊爾復出為工黨助選
國民黨參選大高雄 許福明：4/2前提名單
台塑仁武廠：全力污染整治 給社會交代
第099063期今彩539三星彩四星彩開獎
愛犬過世沒掉淚 大S怪小S沒感情
成棒春季聯賽 台電完封北縣
年底改制 陳菊：高高屏永遠是兄弟
經紀人MSN帳號被盜 S.H.E資料恐外洩
中國發改委：西南旱情不會推動CPI上揚
施顏祥:產創條例未獨厚財團 籲速通過
送手機引質疑 總統：酋長故鄉非蠻荒
第099026期大樂透49樂合彩開獎
北市住宅租金投報率不到3% 包租公難當
寶貝狗歷險記動畫片上映 尊重生命
座車被裝GPS監控 中和市長撤告
旅遊業向空服員招手 轉職繼續遨遊
2月信用卡簽帳金額減69億元
不敵福斯 CNN各新聞節目收視率節節敗退
中職假球案 板檢：林增祥未列被告
群創正式更名奇美電子
馬來西亞計劃逐步廢除種族經濟政策
挑戰者盃冰球賽 台灣首戰輕取蒙古
香港舉辦李小龍70歲冥壽紀念活動
土銀主辦中山醫學大學34億元聯貸案
賣油條到卸董座 張學勞工作一甲子
家暴換八卦 蔡康永小S奇招逼華仔
投信：歷史經驗 世博主辦國股市優於他國
聰明機搶進印度 宏達電進軍新興市場
法務部：刑訴與赦免 未違人權公約
黃敏助:動員券商從業人員宣導ECFA
楊志良分析全球健保制度引起熱烈迴響
立榮增飛清明金門加班機 明早訂位
港府驗出Gino嬰兒奶嘴含致癌物超標7倍
新輕薄筆電 鎖定大眾市場
兩岸已啟動ECFA金融服務業溝通 進展順利
新北市議員 綠擬採中高額提名
吳揆：ECFA二次協商後 早收清單較清晰
遊覽車品保 事故理賠可望提高
中國5大商銀 去年淨利人民幣4121億
泰緬邊境小店 賴樹盛分享愛
即時通調戲女網友 員警道歉
郁慕明率新黨成員訪港 晤曾蔭權黎桂康
第099026期大樂透 頭獎1人獨得
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大強子今高能對撞 台灣參與建制及分析
中國籲理性看待中美貿易不平衡
逾1.3萬名中外記者報名採訪上海世博會
黃龍義再見安 La new趕獅群
大陸電信業盈利可望回升
悠遊卡升級 超商購物一卡在手免帶現金
台海兩岸爭相紀念辛亥革命 民運人士：中國統戰手法
有此一說 韓艦沉沒是遭遇「人體魚雷」
ECFA二次協商 中國海協團抵台
退撫基金買股大虧百億 立委斥沒有證照的人在操盤
研究宇宙大爆炸之謎 大強子機「對撞」成功
證交所大陸招商破冰之旅成功 良機九家台灣上市櫃公司受重視
中華電信董事會通過193.9億元現金減資案 每股換發0.8股及退還現金2元
悠遊卡電子錢包4月1日上路 外帶必勝客「獨享比薩」享買一送一優惠
悠遊卡電子錢包4月1日上路 外帶必勝客享買一送一優惠
5都提名國親合？國民黨：不可能
金溥聰輔選5都 將常駐南高拚翻盤
台灣智庫： 馬強推ECFA 有不能說的秘密？
李沛個展落幕 留下浩瀚的驚歎號！
5都國親合？ 金溥聰：無稽之談
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股小跌 多數股票下挫 冰島降等
羅比尼：印度和中國將因經濟強權轉換得利
國際原油小漲 隨美股震盪 美元也升值
國際金價下跌 銅價創19個月高點
美股緩步走高 亮麗數據抵消主權債隱憂
巴黎商會相中外館辦講座 宣傳台灣好機會
馬總統訪南太關心氣候變遷 比利時媒體推崇
未雨綢繆 德法將聯手推動銀行稅
清明雨紛紛 鋒面連3波
中駐英新大使：持續改善發展兩岸關係
巴西銀行獲利率34.74% 全美洲最高
員警人數激增 ECFA協商會場全場戒備
台股開盤上漲0.69點 為7962.91點
明星小學夯 周邊房價700萬起跳
為寄養童點盞燈 高福生不吝愛心
兩岸ECFA協商開始 黃志鵬開場先禮後兵
撂重話加錯愕 希拉蕊在G8外長會議如颶風
海岬型租金持續回升 BDI收黑39點
ECFA協商場外 百人抗議爆衝突
ECFA協商遭抗議 江宜樺：還在控制內
選舉有多貴？加州長候選人1天燒35萬美元
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唐煒:早收清單秉快易少原則 以達共識
被控受賄案 郭瑤琪二審仍無罪
租價比概念 北京上海深圳杭州房市泡沫嚴重
傳統走向現代 泰木偶劇人偶共舞揚名海外
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
立院審財劃法案 百里侯紛叫屈
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金融面板疲軟 台股狹幅震盪
投信：台股有機會挑戰8000點
客家台收視放兩旁 品質擺中間
客劇搭偶像劇風 期許社教深耕文化
賣藥拉廣告 小眾客媒苦撐突圍
語文隔閡難「客」服 最大瓶頸
不去博鰲了 蘇起將赴美主持視訊會議
總統：美帶骨牛順利入台 爭議漸化解
虐殺貓咪判刑 愛貓人士：罪有應得
香港單身女性多「3高」 要北上大陸尋偶
歐巴馬沙柯吉白宮會談 重申美法堅定盟誼
民進黨民代參選人抗議ECFA 初選味道濃
台北電腦展 貿協提10大產業預測
台商搶灘大陸北方市場 積極參與天津博覽會
新加坡人上街1/3以上時間在用手機
一報還一報？ 「洋山寨」產品衝擊深圳企業
抽驗清明應景食品 高市9件不合格
ECFA協商 黃志鵬：盼大陸體現善意
促進台灣關係 港府明成立官方涉台協進會
牽起手 賴士葆深耕公益見喜樂
鐵礦砂大漲 中鋼6月盤價恐漲逾1500元
大陸維權網屢遭有組織駭客攻擊
台東離島清明疏運 7艘客輪投入
中信金新10年計畫 大幅調整組織
面板未列本次協商 早盤走勢持平
誤打誤撞走進客家 大馬僑生客庄新體驗
為朱掌兵符? 周錫瑋:徵召後再談
吳善九命案 王躍凱更審仍判20年
草莓外型鳳梨味 白肉紅子「鳳莓」新上市
鴻禧山莊封路 桃園警方：維安請民眾諒解
傳山西礦難實際被困人數超過260人
美籍牧師說客語唱山歌 博士論文談客家
銘傳大學據報擬建廈門台商子弟學校
耶穌長什麼樣？英電腦動畫家3D影像解謎
天然氣管線新裝費高 消基會籲訂合理價
立委爭議建國百年標語 盛治仁:大聲說建國
義籍神父撰英客字典 天主堂變身文化館
官方統計：日本3月週一自殺人數多
金門海帶大豐收 民眾搶鮮
標新燕土地？ 味全擬募資60億
ECFA二次協商 國台辦盼圓滿順利
胡金龍砍雙安 倪福德無失分
蕭副總統：ECFA短不會空 長一定多
台鐵飯糰4/1上市 原住民客家風
跨越半個地球 義大利尋根播散客家種子
王家嶺礦難仍有153人被困礦井下
中華電HSPA升速 擴增無線上網熱點
金融服務業未列2次ECFA協商 證券股挫
環球購物中心涉廣告不實 罰20萬
傳承媽媽的味道 異國客家媳文化新血脈
錢復習近平是否在博鰲會面 國台辦未證實
私下處決1對夫妻 5人遭印度法院判死刑
客庄生活世界發聲 國際志工社區展活力
6大法案換產創? 民進黨:勿移花接木
防病死禽混入市場 屏縣贈試劑
要你好看 新聞局徵選高畫質電視節目
只顧選舉 高議長批市府忽略經濟
慶祝建國百年 大華府僑社籌備明年系列活動
高市違規照相王 月收170萬
總統：自殺人數增 各界須正視
防檢局:鴨場禽流感淘汰基金 研議中
眼淚尬艋舺 議員邀郝龍斌看電影
公布房價漲幅數據差太多 大陸官方單位互打
外交部：邀訪小布希 定案後宣布
2次ECFA協商 紡織股午盤一度翻黑
第二屆海峽論壇6月福建登場
民進黨立委：暫不聚眾抗議 抗爭將漸加溫
產能滿載 太陽能股反彈
ECFA協商效應 新台幣中午升值4.3分
立院初審 溫泉業合法緩衝至102年
陽明海運大虧158億 立委為股民抱屈
面向未來 國台辦：兩岸破解政治難題創條件
ECFA內容包羅萬象 協商成員橫跨6部會
不止漲保費 督保盟：健保病床也要增
張顯耀宣布參選大高雄市長
瑞薩解散Flash合資事業 力晶:移轉回台
捷運公司高官親友多? 北捷:依法進用
官員涉貪列甲等 海巡署認錯
李述德:改革房屋稅 擬級距化課徵
人地巧合 ECFA維安分局長名叫「侍台安」
最嚮往百大企業 大學生最愛統一
交通部土地市值逾1兆 只租不賣
香港成立對台協進會 專家：突破禁忌
優勢警力部署 抗議ECFA人士漸散
2次ECFA 1/3文本條文完成協商
台股收盤跌42.16點 為7920.06點
民進黨：雙英辯論ECFA 勿縮回去
跨越重度肢障 莊佩蓉以毅力圓夢
ECFA協商登場 中國通路觀光股反應淡
扁案開庭 吳景茂陳俊英撤回上訴
中國勞動力年減千萬 青壯勞工增幅趨零
公平會開罰百萬 中華電:網頁內容非廣告
北市上海簽備忘 江宜樺:無政治議題
台北股市震盪整理 跌42.16點
台股尾盤賣壓重 紡織造紙股挫
4月台指期跌53點 逆價差14.06點
精彩一百標語 江宜樺:已意涵建國
建國百年 環花東自行車賽暖場
中國央行新任貨幣政策委員三緘其口
壹電視第一砲 電影台過關
4月電子期跌1.65點 金融期跌13.8點
多溝通 金溥聰將與不分區立委每月會
台股狹幅波動收黑 跌42.16點
新文化頭殼論壇 描繪台南遠景
陸委會副主委趙建民：ECFA移師桃園非避抗爭
東芝擬將新加坡液晶面板廠賣給友達
提高健保床比例? 健保局:廣納意見
楊秋興斥週刊報導 擬告誹謗
未列ECFA協商 金融股季線再失守
高鐵便當新菜色 首度賣素食
吳揆：八八災區永久屋 7月底前完成
北縣伴手禮初選 消費抽10萬
友達收購東芝低溫多晶矽子公司
男子疑遭殺害 浮屍台北橋下
孩子學習落後 攜手計畫拉一把
資策會：協助軟體業進軍國際
台股跌42點 三大法人買超33.5億元
服務鄉親 金門專人駐台北榮總
賣屋誇大遭告 檢方認不算詐欺
雙英論ECFA 廖了以蘇嘉全明磋商
唐煒：ECFA求快 難面面俱到
鳥屎滴頭開頭獎 汐止彩券行放鞭炮
颱風季風拉鋸 旗津沙灘減緩後退
謝國樑：記者報導不實 求償500萬
ECFA公投 民進黨中市黨部發起連署
香港4個旅行團無懼恐襲前往俄羅斯
小提燈超夯 附電池漏繳回收費
高市推重劃工程 串連縣市交界
小布希訪台？楊進添：初步想法
中國鐵道部：清明假期預計運送2260萬旅客
慎終追遠 枝繁葉茂另類社區營造
東莞-台灣直航 物流成本降15%-30%
蘇嘉全：無意參選新北市長
新台幣兌美元貶0.9分 收31.819元
收贓者疑先探路 竊嫌專偷桂花樹
三林社區花布巧工 客家包中LV
便民掃墓 高市4/3起3天公車免費
中國半數網民遇攻擊 防毒花人民幣153億
中國棒協官員：兩岸將探討合辦棒球賽事
騎單車逛祖厝 休閒風認識客家
江丙坤宴請董建華 共同推動台港經貿交流
防登革熱 嘉市衛局籲清除積水容器
身分證2266 5438 女嬰改號碼
就業觀念轉變 中國都市白領湧現返鄉潮
IBM出新書 介紹雲端產業應用
99年使用牌照稅 明起開徵
大學生找工作 平均打敗103人
中國10大豪宅出爐 京滬合佔過半
泛亞鐵路東線雲南段 預計2013年通車
南大和美大學交流 赴迪士尼工讀有譜
海鮮新料 石斑美食變身美容聖品
董建華之弟任港台商貿合作委員會委員
ECFA二次協商 江丙坤:早收清單要看結果
侵占藝人酬勞 經紀人遭訴
中國影視節目出口額近6千萬美元
暗藏禍水 阿嬤卵巢瘤籃球大
總統：出訪不撒錢 庶民外交受尊敬
董監事內訌？曾蔡美佐泣訴北港媽祖
無煙菸品仍致癌 癮君子勿試
大陸股市開始融資融券試點 市場反映平淡
四川大學疑似情殺案 1死2傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
曾俊華：港台可透過協進會平台溝通與合作
央行阻升 新台幣收貶0.9分
高中學費全免 日國會通過立法明起實施
基隆都更案將招商 港務局恐賠1.5億
學製茶 苗栗農工9月招生
亞瑟2慈善特映 76家扶兒免費觀影
默劇結合交響樂 要讓民眾驚艷
不種檳榔 屏北農民轉種白玉甘蔗
壹電視電影台過關 另4台4月再審
馬總統4/6與哈佛教授視訊會議
爭地盤砍死對頭 3嫌投案
督保盟盼藥價差15% 入健保法
掌摑學童 市府促校方解除班導職務
立院審財劃法 李述德籲地方自強
警破跨國運毒集團 逮12嫌
陸委會：王毅說法是體認到陸委會長期主張
公路接駁未定 集集線列車照跑
高醫大志工課輔學童 親如手足
吳清基勉學子當自己生命貴人
吳清基視察鳳山校園 允共創安全環境
吳揆拚降失業率 林政則：全力落實
3噸鋼板當空砸 鬼門關前救人
降低熱量攝取 營養師推蔬果潤餅
冒稱法務部次長 南監典獄長受騙
蘇起不去博鰲 撤回登陸申請
女王頭家族成形 俏皮公主逆轉勝
潑水節前 泰紅衫軍加劇示威力度
統一20年 德國將建碑紀念
與博智爭買南山 保戶成立博朋控股
金融業傳未列ECFA協商 台資券商錯愕但理解
船隻遭索馬利亞海盜打劫 百名印度人遭挾持
桃檢調兵分多路 查龍舟採購案
北市大安運動中心 4/2開放試營運
赤足天使救災 衛署表揚
中華電信盜賣國家資產？立委促查
統計：虐待動物者虐童侵害女性比例高
墾丁音樂季 封殺非法音樂會
李登輝民主協會 贈嘉縣700株櫻花
中信金10年計畫 目標每3到5年獲利倍增
工作證待審 圓山上空秀再等等
投資考察團到訪 胡志強促銷中市
謝長廷陷線民風暴 蔡英文送暖
招商熱 元富證券台灣證交所上海辦論壇
體驗乘風破浪 高市辦重型帆船營
江宜樺宣導替代役 秀台語布袋戲詞
楊志良：世界沒有完美制度 健保因此要改革
北縣國際文教月 新住民歌喉戰
聯電併和艦基準日過期 擇期另訂
中國央行：繼續適度寬鬆貨幣政策
悠遊卡小額消費搶好康 披薩買1送1
新水國小推薦好書 學夜市叫賣
高階手機面板 友達新奇美新戰線
台灣之光 央廣入圍CBA新聞獎
降低成本 法國奢侈品牌外移製造
戴假髮屬憲法保障 扯邱毅男判賠
中信金：花1.5年評估購併能力
客家社區紀錄片 大銀幕秀迷人風采
目標全球第1 宏?皏h年營收淨利創新高
小布希訪台？ 藍委：雙方初步接觸
貨櫃三雄 明起調漲歐美亞運費
多重障礙生當主唱 音樂會募善款
中長期資金利率 明起調降
新加坡冀望成為液態天然氣交易中心
上交團長訪台 分享樂團理事會運作
總員額法明施行 同步推公務員優退離
裝潢長蟲 廠商判賠61萬
健保局將修法 提高健保床位比率
調查：3月房市 北市降溫北縣升溫
加速都更 營建署擬設聯合輔導小組
田中千繪人氣高 日媒貼身採訪
開票未成行 新航4/14起額外收費
弱視女社工 熱心助人
板橋車站便當 百種菜色任君選
辯ECFA 蔡英文：政治領導人毋迴避
天然氣安裝管線訂合理價?經部:有困難
高縣：義大世界環評 廢水不可排高屏溪
東森S關台二審逆轉 NCC不用國賠
產創難產 朝野協商仍無結論
重視對台關係 香港對台協進會位階高
ECFA二次協商 馬英九：會向全民報告
台灣涉港事務新平台 近日宣布成立
悠遊卡明起跨界消費 單筆上限1000
駐中國記者協會稱會員yahoo電郵帳號遭駭
最佳中外野手 胡志強：比喻妥適
山東濟寧嬰兒遺棄事件 2名醫院員工被捕
中華電攜手趨勢 防毒上雲端
尹啟銘籲陳博志 勿誤導ECFA議題
土城桐花探春 寧靜禪寺顯莊嚴
受害救濟再審22例 無關新流感疫苗
高教評鑑 學者不滿重論文輕專書
降幅最大 日去年冬季人均紅利減9.3%
高鐵清明加班車 4/1起訂票
唐煒：ECFA是寫歷史 磋商正往前強力推進
媽媽哺乳 北市教撇步
吳尊原鄉小金門 秀才厝見證文風
黃志鵬:ECFA要快簽 早收須簡易不能多
高鐵左營站新光三越明開幕 新地標
林增祥突遭開除 球界抱不平
猛禽離台最終站 觀音山賞鷹
老婆想生第4胎 郝龍斌囧很大
18歲張耿豪 期待對決恰恰
立委提案徵烈酒捐 嚴管酒品廣告
新光三越左營店明開幕 搶新市中心商機
東森S關台不需國賠 NCC：尊重判決
吳揆：治安為當前最重要施政項目
高孔廉籲海協會代表團落實王毅講話
房祖名爆料 老爸成龍比較硬
趙建民：現在兩岸關係是60年來最安全
印度克省一聲令下 2.1萬公教人員同日退休
鴻海買Sony斯洛伐克廠 電視產能增
白打了 境外麻將獎金未申報沒收
第099064期今彩539三星彩四星彩開獎
2次ECFA協商 進入早收清單討價還價
ECFA談早收 啟動臨時原產地協商
田北俊：協進會有助旅發局在台設辦事處
玩具可要仔細選 標檢局驗出含高致癌物質
富邦產險准設越南平陽分公司 Q2成立
挑戰者盃冰球賽火爆 台灣逆轉勝香港
央行金融危機專輯 增明斯基金融不穩定假說
鴻海再買Sony廠 委外趨勢代工業受惠
南港3月合併營收10.5億元 輪胎4月漲價
今年NB出貨估逾2億台 年增近3成
漢堡薯條標熱量 北縣最快年底實施
馬總統南太行 澳洲索國媒體正面評價
遊戲商歐買尬擬上櫃 最快Q4掛牌
衛署查Gino奶嘴 初步未發現進口
國術館禁推拿 最快1月內公告
首季期貨總交易量日均量 年減4.3%
英再降風雪 數萬戶斷電 校車翻覆傳噩耗
發展地對地飛彈？國防部不評論
今日之星引擎故障 首航添變數
香港旅發局以3招吸引上海世博會遊客
政院推智慧電表 2012年1萬戶換裝
公債法修正 每年舉借債限不變
金融服務業納3次ECFA協商?黃志鵬:再安排
婦人跳海尋短 警民鬼門關救人
ECFA草案略定 「黃唐會」明早會前會
駐港解放軍深圳練擲手榴彈險釀意外
興農拉尾盤 兄弟困風城
聯手設計童裝系列 瑪丹娜攜女見識拜金世界
佯裝問路 打劫夜歸女
南韓艦沉 高華柱：非第一時間知道
布局電視組裝 鴻海買廠 友達找盟友
蕾特氏症男童 藝術治療啟身心
第099064期今彩539 四星彩三星彩派彩結果
邀請小布希訪台 袁健生低調回應
所售奶瓶含有害成份 英國2零售商拒不下架
枋寮果農命案 死者友人坦承行兇
嘉市議長收押 因病戒護送醫
海外款匯不回 扁歸咎檢察官
俄羅斯再發生兩起爆炸 達吉斯坦省11死
選服替代役 4月1日開跑囉！
美議員稱「當年仍兩顆原子彈太少了」 遭日網民痛斥
中國將處決1名日籍毒販 日政府暗示不會阻止
蘇起不去博鰲了! 藍營鬆口氣
人權組織要求 中國公佈處決犯人數
紙器公會 投訴上游工廠聯合壟斷
忠實記錄歷史真相 民進黨要編黨史
GOOGLE授權 玩具公司推出的Android機器人公仔
史上最大人口普查開始 印度派250萬人執行
駐北京外國記者 雅虎信箱遭駭客攻擊
ECFA協商會場外 統、獨團體互槓
支持ECFA也來示威 刑警盤查嚴控「黑衣人」
金管會未提對案 二次金改善後條例擱置
男立院外鬧自殺 警制伏
新防會：媒體5都猜謎 亂點鴛鴦譜
守護慢飛天使 早期療育服務照顧國際研討會
高雄金典酒店.南投縣信義鄉農會首次合作
2010台北文化護照起跑 10大生活本事大揭密
風尚童樂大餐
臺灣電子書雙雄天瀚科技、綠林資訊策略聯盟
法國白蘆筍 今春有新味
北觀處年度活動開跑 攝影比賽十萬獎金等你來
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
廖文和攜新創偶戲 顛覆法國偶戲想像
歐股收低0.1% 穆迪調降希臘銀行評等
阿塞洛米塔爾：鐵礦石價格將轉嫁客戶
國際原油上漲1.7% 創17個月來最高
巴西與美國商討 在里約設軍事基地
國際貴金屬收高 金價連六季上漲
鐵礦石市場 世鋼協會要求進行「緊急」調查
歐智庫促歐盟支持台加入聯合國專門機構
美股收低 經濟數據不佳拖累
巴黎道家大展 台北故宮史博館出借展品
蘋果狀告宏達電手機侵權 美國ITC同意調查
加航與韓亞航空擴大聯盟關係
索尼：多家出版社今起決定電子書價格
今晚鋒面到 天氣溼涼到清明
台股開盤上漲32.56點 為7952.62點
台灣畫家林筱玫倫敦新個展 呈現美好時刻
嘉市議長戒護就醫 病情穩定
黃志鵬盼勿以兩岸經濟正常化字眼做文章
兩岸商談 統派先到 警方佈陣嚴防衝突
河南伊川煤礦爆炸 礦坑下恐有百餘人
台股漲美元弱 新台幣盤初走升
BCI大漲租金反彈 BDI由黑翻紅
產經：日三井住友銀行擬出資中國信託
傳三井住友擬投資 中信金:無法評論
金門鄉鎮民代表選舉 6/12投票
查緝偽禁藥 調查局近日大掃蕩
中國出生人口男多女少 性別嚴重失衡
保育片血色海灣 日本上映受挫
遏車輛廢氣污染 北部4縣市加強取締
易利信網賽 詹詠然女雙晉4強
中國國土部：一線城市房地產泡沫嚴重
營收亮晶晶 LED類股價量齊揚
如果不低碳 黃河長江之水恐不復來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
開高走高 台股越過8000點
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
南加社團組建國百年籌備會 歡迎陸僑同慶
廣東破最大手機走私案 多達160人涉案
中國3月份PMI55.1% 比2月增3.1個百分點
清明假期 郵政快捷照常投遞
消基會：自行車燈應有檢測標準
縮學用落差 教部建就業診斷平台
城市產業轉型 陳菊打造遊艇專區
友達光電赴天津投資新能源產業
體驗海軍世界 到軍史館就有了
所得稅列舉申報健保費 網站輕鬆查
兆豐金重啟購併台企銀？ 雙方否認
龍頭廠：封測代工無漲價計畫
台股8000叩關 證券股轉強
中國可能嚴管信貸 近期升息機率不大
ECFA協商場外 統獨團體表達訴求
金門影展 北市3日首映
星國分析師研判中國與美國不會爆發貿易戰
外國游資炒作大陸秋冬辣椒市場
未爆彈可能性低 太陽能個股逆勢走揚
濕搓沖捧擦 正確洗手防腸病毒
夾層屋違法 北市府發警訊
上櫃法說會 電子科技打頭陣
楊秋興按鈴 告週刊加重誹謗
父母窮到生子賣人 雲南46名被販嬰沒人認領
李進良行政訴訟 撤銷停業處分
悠遊卡小額消費上線 郝龍斌嘗鮮
國科會：竹科廠商4月起終止無薪假
溫家寶：收入差距繼續擴大必成社會隱患
溫家寶談發展社會事業和改善民生
教授用人頭支領研究費 國科會:徹底檢討
鎳價創新高 不鏽鋼廠上半年業績看俏
高鐵墩柱沉陷 高鐵局：安全無虞
中央要求封井 蘇治芬：辦不到
綠營人士單兵闖入ECFA協商場合高喊口號
試院版考績法 敲定丙等3%
簽ECFA 黃昆輝籲勿火急
無線台須免費供播放？電視學會反對
未來食品現身 查獲標示不實豆腐
促銷黑豆 下營農會推黑豆腐乳
磐亞股求償 即日起受理登記
涉台協進會今成立 港府政制事務局主導事務
台股漲美元弱 新台幣中午升值7.5分
15越籍男子偷渡 海巡查獲
潤弘無償釋出14項樑柱鋼筋專利
國防部：募兵制上路 替代役退場
安徽黃山最高峰封閉5年後恢復開放
兩岸ETF互掛？ 陳沖：投資人須了解市場
索國海盜攻擊台灣漁船 1人中彈
北台灣10行政區建案 房價創新高
謊稱客戶配偶外遇 徵信業者詐財
接試院秘書長 黃雅榜：做好國會溝通
跟監王令麟 調查局1年花300萬
提二次金改善後條例對案？ 陳沖：可研究
馬特拉改裝大突破 最快5月初勘
健保用太兇 半年領藥1403天
吳揆：明年兒童節 放假1天
金融服務業未納2次ECFA 陳沖:未來會協商
營建中概領漲 台股盤中破8000點
飢餓30 明道3037師生餓作劇
台股收盤漲93.03點 為8013.09點
雙英辯論ECFA 月底前公視主辦
廖蘇會 敲定雙英辯論ECFA
看圖學衛教 控制血糖有竅門
立院委員會決議 要求增加健保病床
4月台指期漲117點 正價差11.91點
ECFA第2次協商提前半天結束
南韓艦沉說不清楚 楊念祖致歉
4月電子期漲3.95點 金融期漲14.8點
貧窮線修法 吳敦義盼聽地方政府意見
ECFA協商結果 總統盼大家能接受
學生獻愛心 拍片為弱勢發聲
督保盟:二代健保 資本利得應列所得
政院修法 結夥脅迫打假球有刑責
台北股市開高走高 漲93.03點
台灣73所大學首次在大陸大規模招生
台股飆 收盤站上8000點
義大世界環評 環署：過程合法
黃志鵬：盡快展開3次ECFA協商
搶國際訂單 台船加強國際知名度
警破應召站 媒介大陸女賣淫
被批無情市長 陳菊：絕不接受
績優稻米產銷區 10處獲獎
上海強調官員參觀世博會須買票
吳揆：88水災週年 災戶入住新家園
女兵內衣代金 維持700元
二代健保 督保盟盼所得上下限拉大
台版犀利哥 上街賣雜誌
必載頻道立法 彭芸盼再考量
新竹醫療專區爭議 國科會4/6開會審議
前北韓官員：中國掌握北韓政權生死大權
台股漲93點 三大法人買超171.07億元
欠款遭限制出境？劉家昌告執行處瀆職
家扶社工員最快樂 失學孩子復學
證交所：第 2季權證標的 TDR首次入列
歡慶兒童節 宜蘭綠博傳藝兒童免費
花博入口廢車滿街 北市要整頓
上海世博倒數計時30天 開幕期放5天假
學童免費午餐 高市議員綠讚藍批
網路視訊情牽 母女互吐相思
5年500億續曲 10領域世界一流
手術留線頭 檢方起訴醫師技術員
早收清單減？ 陸委會指重點在爭取我方要的
反ECFA就沒統籌款？陳菊：不受威脅
DNA之父：腦神經領域 清大領先
毒海無涯 老少毒鴛鴦落網
胡錦濤將赴美 出席核安全高峰會
上海世博會 台灣館即將完工試營運
車沒熄火遭竊 路人助抓賊
義大世界違規？高縣府：開發合法
打翻熱紅茶 男童2度燙傷
胡金龍打擊率衝3成 林哲瑄掃雙安
男子持槍恐嚇 警圍捕到案
投信:美股波段新高 台灣電子股可留意
DNA之父：年輕人要走自己的路
清明掃墓防災 四不二記得
澎縣長選舉驗票 兩造有效票均增
新台幣兌美元升3.1分 收31.788元
兒童節 楊秋興盼不要有功課
中市兒童資源中心開幕 守護遲緩兒
香港名人狄娜病逝 一生充滿傳奇
亞太綠人大會 托育服務好貼心
花蓮工業會：健保漲 受僱勞工恐減
雙英敲定辯論 府盼民眾更理解ECFA
日春財68號 索馬利亞海域失聯
北京汽車工業展 台灣組團參展規模擴大
甜得像珍奶 一頁台北處處浪漫
郭嚴文遭釋出 先等機會
狄娜遺言 鼓勵媒體秉持良知工作
春季電腦展8日登場 150家廠商吸買氣
馬教授辯蔡教授 朝野互信開扇窗
反ECFA沒統籌款？許添財：蔡正元應道歉
自閉兒紀錄片 60藝人獻聲
洪榮宏憶亡父 忍淚錄新歌
職棒賭博拔根 檢警掃蕩簽賭站
老翁遭詐騙 親友誘捕假書記官
雙英辯ECFA 公視下週提案
中美晶：第2季半導體晶圓可望再漲價
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
大陸殯葬業吃香 大學生爭相入行
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中國外交部：繼續爭取和平解決伊朗核問題
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
兒童胖非天生 健康靠飲食把關
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新竹生醫園區預算1.2億 繼續凍結
香港民主派議員將獲安排參觀世博
張姓台商投資糾紛 海基會去函對岸無回應
北國之春 鄧麗君最愛歌曲冠軍
二代健保案 衛署規劃費率浮動
ByeBye莫拉克 傾聽災童心聲
百萬名鴿遭擄復得 飼主樂開懷
牽紙鷂的手 讓中輟生重返校園
大陸台企聯會長選舉激烈 台商盼端正選風
外資匯入 新台幣收升3.1分
Calpella筆電3D產品 春電展吸睛
封井引爭議 雲縣：提高休耕補助
劉家昌控瀆職 執行處：依法執行
歐議會議員：台死刑議題可能影響免簽證案
放射線治療 鼻腫瘤免挨刀
種蒲仔生西瓜 鹿草西瓜沙很大
雲端抗癌接力 號召華人網路捐款
立委徐耀昌座車 家前轉眼被偷
營運好轉 力晶3月營收近3年新高
4/2活動預告
清交學生涉足賭場 校方加強輔導
亞洲最有潛力新秀 羅嘉仁第2
牛鈴之聲導演 只想Wonder Girls
中油：4月天然氣液化石油氣不調價
花博預售票熱賣 278萬張破紀錄
范植偉貼舊照 王心凌：素顏正嗎
野狗橫行傷人 南市下逮捕令
中縣就業快餐車徵才 媒合371職缺
龍永圖：希望博鰲論壇對ECFA作出貢獻
宜蘭便民服務 漁民船主免奔波
苗縣送8億大禮 投入兒教福利
金門發展方向 成大跨海把脈
關中：公務員認真做事 不必擔心丙等
會長將改選 台企聯盼理性選舉健康競爭
恐龍藝術探索館 侏儸紀重現
市售蔬菜農藥抽驗 1成不合格
ECFA早收清單沒談成 兩岸加油
馬總統將簽兒童福利宣言
加速大學整併 教部不排除修法
兆豐金併台企銀？金管會：沒收到申請
全中運傳聖火 三鐵鬥陣行
生1胎領2萬 宜蘭礁溪接力打賞
痴心守戀人 林家花園苦苓詠春風
製造業好轉 3月匯豐台灣PMI略揚
鴨子船未點交 高市府將重罰
新光三越左營店 高鐵周邊新商圈
關懷失智 安聯人壽發起公益募款
樂齡不失智 彭于晏推薦打麻將
我盼擴大農漁產品降稅項目 對岸帶回研究
700萬太空之旅 8台灣客報名
言承旭當嘉賓 楊丞琳懷疑被整
男子酒後殺死表哥 落網
ECFA早收 經部:該要的都要 該守的都守住
試院版考績法 丙等正面表列
中市污水下水道 103年達51.45%
募兵制104年上路 83年次以後免當兵
41家上市肥貓 虧2年領更多
金門副議長涉賄選 求刑7年
碗箸如夫妻 反映先民生活智慧
ECFA協商結束 大陸代表未走出旅館
花生製品黃麴毒素 近1成超標
強調中國投資環境沒變 秦剛祝外商發財
社工道心酸 遭威脅殺全家仍不悔
嘉市議長戒護就醫 須住院治療
理察瑪爾克斯爆料 曾愛上好友女友
調查局查獲92萬顆銀杏葉偽藥
海外籌資鬆綁 有助金融業發行GDR
匯豐台灣商業銀行5/1正式營運
醫師獻愛 詩歌創作濟貧童
教育電台金聲獎 受理報名
河南伊川煤礦爆炸 12人死亡32人受困
星首季私宅和組屋價格上揚 但漲幅放緩
水路運輸受限 華南水泥擬再漲價
司法三等特考 新增鑑識人員類科
查緝偽禁藥 調查局大掃蕩
國小普測 每學年每年級不逾3科
六大工商團體盼產創條例早日立法
板橋站流行花園 搶商機
ECFA雙英辯 哈佛VS.倫敦政經博士
只有9票 興農包辦投打MVP
男竊女內衣被逮
妙語暗示ECFA 唐煒:臨近成功最難時刻
企業實習方案到期 4成不留用
疑砷污染 印度比哈省半年20新生兒先天失明
揮別靠天吃飯 雲南將投資500億大興水利
泰紅衫軍潑血示威 血液驗出肝炎與愛滋病毒
ECFA早收清單沒談成 陳博志:慢慢談比較好
北市食品抽驗 潤餅皮4成加防腐劑
二代健保取消停保 A健保加重罰則
清明連假明起湧車潮 5日最高峰
司法官適用丙等3% 司院法部反對
與預售屋價差拉大 中古屋買氣轉旺
ECFA協商 劉大年：確定若干原則就是成果
考績法出考試院 角力戰場轉國會
李進良隆乳糾紛 撤銷停業處分
星淡馬錫控股投資美一生技公司
花生粉黃麴毒素超標 下架回收
雙英會喊1年多 5分鐘磋商敲定
溫泉業合法緩衝 政院擬延2年
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產創明擬休兵 朝野6日實質協商
5年500億奏效 全英語課成長103%
走出海嘯 外資投資商用不動產回溫
經濟復甦出國者增加 星部份歐航調漲票價
豐原里長聯誼會 挺廖了以選大台中
經營地下錢莊簽賭站 3人送辦
ECFA2次協商共識多 目標5、6月簽署協議
係金ㄟ 愚人節下午茶49元吃到飽
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英保守黨黨魁：有信心贏得5月大選
關懷百歲長者 北市首創訪視系統
養子弒母藏屍 冷血情侶落網
3月外資買超逾千億 台股後市漲多於跌
日春財68號 疑遭索國海盜挾持
香港上市台資企業洪良國際遭申請凍結資產
陸農產陸勞不登台 台灣農產盼免稅登陸
世界台商聯合會600人9日聚會巴黎
中央社86歲 頒獎學金鼓勵後學
遠征北極 陳彥博挑戰冰原馬拉松
ECFA協商達共識 賴幸媛:請民眾安心
高鐵之狼 判刑19年1月定讞
反對黨遊行案無罪判決 星高等法院推翻
高津失守 搞砸陽建福勝投
花生粉含黃麴毒素 雲縣：銷毀180公斤
英國BBC交響樂團 5月來台
健保漲錯在北市？議員要市府闢謠
簽完ECFA 兩岸立即洽簽投保協議
保持最佳健康秘訣 早餐吃得像國王
角逐新北市議員 綠擬至少提28人
林智勝百轟達陣 獅3連敗
沈世宏：仁武廠不當得利 精算開罰
兩岸經貿正常化不納入ECFA
台灣經濟與科技實力 引起印度學生學習興趣
賴幸媛：台灣本土產業真的可以放心了
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付費iPhone版受歡迎 德報再推出iPad版
世界台商總會將促台商第二代成立青商會
台聯籲速公布ECFA中國早收清單
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從ECFA看兩岸關係進展 漸邁入後難階段
中國媽媽奉獻型占最大比例
泰總理：9個月內解散國會 時間還可再談
扶植電影業 英每年將提供1500萬英鎊
仁武廠污染 台塑：未立即通報
波爾多葡萄酒外銷 第1名市場是中國
總統盯就業 經建會提促進民間投資
中央社影音新聞開播 美女主播坐鎮
偽中藥現形 斗南查獲數千公斤
ECFA協商第二天 統派場外「維持秩序」？
不支持ECFA「不給糖吃」 綠營：李述德失言應下台
「雙英」辯論來真的 4.30日前舉辦
兩岸數位出版結盟 簽訂合作協議
世界公民人權日在台北 43國700人權菁英齊聚
台灣漁船遭海盜追逐3小時 一船員中彈
瞄準企業菁英 合作金庫暨萬事達卡攜手推出「合作金庫個人商旅卡」
永達保經十年有成 專業深耕服務成就MDRT發展舞台
山西煤礦災變 受困可能多達260人
列愚官排行榜 沈世宏有話要說
朱立倫VS.周錫瑋 相敬如賓
ECFA協商落幕 中國代表團離台
日本新小學教科書 隱藏「日本的侵略」
台灣3月外匯存底 增加23.06億美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股勁揚1.5% 收在18個月高點
國際油價強彈 創17個月高點 看好需求成長
金價創兩週高點 白金及鈀金創2008年來最高
降稅主張引發疑慮 德總理梅克爾聲望下滑
巴西淡水河谷 與多數客戶達成季度價格協定
美申請失業救濟人數下降 製造業大幅成長
胡錦濤決定出席華府核子峰會 白宮表歡迎
2政黨要角辭官 角逐巴西總統
製造業轉強 美股標普500創18個月最高
研究：午餐後喝咖啡減少糖尿病發機率
教育宣傳有效 巴西菸民20年減少一半
廖文和布袋戲台灣味足 巴黎演出叫好叫座
氣候溼熱 巴西登革熱病例增加
雖大幅召回 豐田車3月加國銷量續升24%
降雨轉涼 北台灣有點冷
防iPad 傳亞馬遜等將讓書商自訂電子書售價
券商3月發561檔權證 指數權證最夯
因案通緝 台1旅客入境洛杉磯遭逮
台股開盤上漲33.2點 為8046.29點
精成董座辭職 焦佑衡進駐董事會
曾俊華盼年內以港台協進會身分訪問台灣
成本高接單旺 鋼筋盤價可望突破2萬元
微軟:無意推iPad版Office 谷歌尚未構成威脅
人氣直落 近7成日人民調對執政黨失望
保險業清明假期服務不打烊
巴拿馬型船租金上漲 BDI小跌7點
鎳價登2.5萬美元 不鏽鋼行情續看漲
英專家：人民幣升值將導致全球通膨
台股漲 新台幣兌美元盤初走升
不滿乾旱期收購價 上千雲南蔗農圍堵糖廠
大陸再傳礦災 陜西煤礦瓦斯燃燒釀9死
武漢市民赴台旅遊人數大增
嘉市議長疑涉賄起訴
iPad問答集
離婚未登記 綜所稅仍應合併申報
樂到家公司未交付加盟契約書遭罰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
喝啤酒變胖？台酒：願考量標熱量
湄公河4國聚首向中國要水
防社交網站耽誤課業 業者推防護軟體
藍議員批施政 陳菊：不實指控
違反政府採購法遭處分 國眾：影響有限
港媒：越南維修美軍艦 劍指中國
星研究興建海底核電廠可行性
台股開高震盪 個股表現活潑
王兆國眺望麻六甲海峽為何？ 馬媒關注
ECFA協商結束 藍綠立委互槓
納比斯科 曾雅妮首日排第3
墾丁音樂季 原創音樂發聲舞台
星手足口症疫情升溫 逼近高發期
ABS樹脂價漲 廠商：後市看油價
iPad登場 應用程式和媒體配合演出
高市部分地區4/4停水 水公司待命
中國行政部門被質疑選擇性公開預算
淡季不淡 日本旅遊一票難求
磁磚喊漲 擦亮玻陶類股
高鐵雲林段地層陷 藍委籲政院提配套
不辦ECFA公投就下台？府：雙重標準
廢棄藥物勿亂丟 北市檢收站回收
百度女財長將出任菲利浦摩里斯菸草董事
內政部：財政緊 非發育兒津貼好時機
國際機器人競賽 兩岸聯手成果佳
北市平均購屋總價 7年漲逾79%
收買1號虎女郎 傳伍茲砸千萬美元封口費
宏達電台北總部動土 吳揆：產創典範
春電展 首款多點觸控小筆電亮相
中國億萬富豪5萬5千人 多從事地產等行業
第2季上櫃權證標的 有91檔個股
警涉包庇賭場 北檢指揮搜索
清明假期 中縣府提供掃墓專車
蔣中正逝世35週年 馬英九慈湖謁靈
匯市觀望 新台幣兌美元中午升5.8分
不敢哺乳怕奶小？涂醒哲：扭曲原意
幼兒津貼 立委：補助範圍太窄
韓正：盼上海台灣進一步加強民間交流
清水農場山區濫墾 禁人為大規模開發
智慧手機熱 有機發光二極體成長
中國美國商會：美企業進入中國市場管道減少
小朋友最羨演藝圈 怕被嗆不當總統
產創休兵 朝野立委各自表述
嘉市議長涉賄 依選罷法起訴
胡錦濤擬出席華府峰會 被控操縱貨幣機率降低
胡錦濤決出席核峰會 美中緊張關係現轉寰
視察航空城 朱立倫：重執行力贏得信任
高普考6日起報名 提防網路塞車
嚴爵圓星夢鬧革命 出走醫師家庭
河南伊川礦難已致19死 24人生還渺茫
NCC修法 打破第4台地盤
北市監理疏失 考駕照給分標準暫放寬
香港接連發生手術用具遺留體內事故
哈燒新片 珍愛人生感人約會爆笑噴淚
台中音樂饗宴 馬友友與星空對話
98年護理之家定型契約查核 2.4%不合格
中縣破獲非法屠宰場
清明返鄉午後3時現車潮
受虐兒連年增 父母管教問題大
腦麻畫家黃美廉 繪出生命光輝
台股收盤漲12.84點 為8025.93點
艋舺原聲帶3C 幕後花絮上傳手機
扁案二審 6/11宣判
通緝犯掛烏龍車牌 警方手到擒來
4月台指期漲15點 正價差13.07點
經濟復甦 星金融單位放款連續4個月成長
陳武雄：立法引進企業力量獎勵造林
開高震盪 漲12.84點
4月電子期漲1.15點 金融期漲1.2點
清明祭拜 環署籲勿燒紙錢
美中元首熱線 胡錦濤：協商處理經貿問題
喪失爭辦亞運權 高市議員不滿
台股陷入盤整 週線收紅
Mr.Green棄法學投身環保 分享綠生活
偷按同僚投票鈕 日前農水大臣辭參議員
首長曾持綠卡 陳菊：法無虞情操不妥
導正學童職業觀 學者籲家長多留意
謝長廷選大台中？林佳龍胡志強平靜以對
雙英辯ECFA 民進黨成立準備小組
德意志：ECFA半年內簽 台股長期利多
喝藥酒補身 老翁誘發猛爆性肝炎
竹縣招商 3項BOT賦稅減免
廣西52校乾旱斷水 雲南不排除移民
中國將為玻利維亞發射通信衛星
為兒福奮鬥 賴惠珍林月琴獲獎
台股漲12點 三大法人買超96.25億元
提升國力 印度6-14歲兒童免費義務教育上路
外交人事調整 章文樑任駐檀香山處長
中型都會銀行 元大銀今年要賺17億元
新玻璃體切除術 視網膜治療恢復快
上山採藥 渡溪溺斃
亞太會館改建豪宅 中工買地作容積移轉
電子書包變化多 學童大呼好好玩
大雨特報 北部東北部小心
有線廣電法修正 打破區域獨佔
中國商務部：引進外資基本政策不變
總統：歐盟年底可望對台免簽
遭點名肥貓 南科：已取消董監酬金
民進黨：公投ECFA 無雙重標準
扣鄉代預算 前水里鄉長遭訴
ECFA座談明下鄉 總統出馬
中國外貿可能出現逆差 告別連續70個月順差
傳金正日最快可能週末訪問中國
以畫代言 肯納兒傳心聲
高齡膽管結石 腹腔鏡手術降風險
高市民調：考試多 逾4成學童不快樂
國泰中山大樓 台產15億元得標
小冰河紀新理論 地球被裂解彗星掃中
溫室氣體認證 TAF拔頭籌
金麗科擬私募208萬股 引進策略夥伴
中國補腎壯陽藥大多有假中成藥
新台幣兌美元升2.9分 收31.759元
韓正：去台灣實地感受一下台灣美好風光
掃墓踏青 防恙蟲上身
經長率團訪大馬 促台馬洽簽FTA
大陸清明興網路祭祀 80後「漂一族」青睞
睽違73年 安平12軍伕墓史實公諸於世
高雄水利會長收賄30萬 判8年半
書香彰化 票選好書認識在地文化
質疑都更案違法 民眾北市府抗議
趕走腸病毒 贏在常洗手
夏天來了 百貨業推壽司輕食
中山高苗栗段車禍 3歲童亡
大雨不來 澎湖用水告急
上網建言構願景 盼成教育白皮書
復興客機故障折返金門 人機平安
日春財68號疑遭挾持 外交部慰問家屬
台灣3月外匯存底3550億美元 世界第四
馬總統16字箴言 勉錢復博鰲行
南部紓旱 演練3D空間造雨
本周台股上漲1.89% 貿易百貨漲幅最大
警扮紅娘 助幼童享天倫樂
另類生命教育 校園治病救樹
台股市值20.69兆元 本周增1.88%
春假沒功課 雲縣60場館樂活行
亞洲電影大獎頒獎 明晚全台首播
徐展堂在北京逝世 終年69歲
10年相伴終分離 工程師感謝導盲犬
中山工商乙級證照606張 冠全國
宏達電聰明機台灣發表 下月進軍大陸
商人政客收藏家 徐展堂一生精采
馬總統看雙英辯 政策溝通澄清耳語
海域震測採購案 中油保留決標
歐洲合唱團放話 要夷平高雄巨蛋
雲林地層陷危高鐵？監委調查
嘉縣義竹賽鴿笭 傳承地方文化
台版犀利哥 竟是通緝犯
澎湖拾獲保育類魚鷹
鴿子背笭高飛 拚氣魄顧面子
二代健保說帖 繳費像繳稅
ECFA後台商能否MIT？官員：大陸生產為MIC
有線電視跨區經營 業者憂競爭力弱化
蘋果控侵權 周永明：宏達電更早推出商品
步入雲端 桃園網路美術館誕生
首艘台灣直航活魚運載船抵達福建東山
量縮觀望 新台幣收升2.9分
亞洲冰球賽 中華1分不敵阿聯
莫拉克重建預算 金管會:執行17.49%
激盪創意 西班牙當代陶藝來台展出
為錢綑綁祖父 1審判2年10月
美亞產險違保險法 金管會開罰
一家工場上軌道 將轉型觀光工場
環團：花大錢徵口號 不如廣設臨托
衛署：二代健保費率3-4% 單薪保費降
日春財68號失聯 家屬盼救人船
台產標下國泰中山大樓 不排除整合改建
馬總統談ECFA 爭取保護傳產
男童染兔子黴菌 頭膿癬掉髮
印度車市紅不讓 大廠上年度銷售全刷新紀錄
陸委會：向大陸盜版求償難度很高
適居調查遭漏列 桃縣長抗議
韓星影展 車勝元權相佑通包
催扁家海外款 審判長下通牒
糖尿病衛教圖卡 未開放索取
家有星星兒 江宜樺分享心路歷程
陳庚金父享壽101 17日告別式
歐聖TDR擬再釋股 阿一天下進駐誠品
有線電視跨區經營 業者看法不一
母殺嬰棄屍 俯首認罪送辦
官方出資400萬預訂5月成立台港策進會
迎花博 北市票選區花
WONDER GIRLS將訪台 大跳Nobody
中研院學者：行政中立法未修 試院得丙
行動救地球 2年成立50低碳社區
谷歌退出風波 中國合資方噤聲
海南出現「包廂書記」 長期在茶館打麻將
廢土回填植栽？北市：重鋪植栽土
政大民族系限轉系 教部：效力有問題
減碳 2年建置2.3萬戶智慧電表
有廣法明訂協商必載 無線台肯定
頻推新作 鈊象線上遊戲3月營收看俏
英國人謊言第1名 抱歉手機沒訊號
青少年防愛滋 電玩學秘技
特派員筆記：沒想到達爾文這麼顧人怨
一咬促成北縣議員蔡淑君推動流浪動物TNR
陸客來台月底前配額每日7200人
貿協將和山東合辦台灣名品博覽會
追生命的孩子 重症兒就醫辛酸
曼谷人穿粉紅上衣集會 要求紅衫軍和平示威
裁罰未繳 劉家昌遭限境
中國央行：將適當擴大開放金融市場
輔導弱勢產業 經部加碼10億元
國防部檢討軍紀 男女分際列重點
法官下通牒 海外款不匯回扁難交保
金門榴砲主題館擬年底開放
陸生尋親 警3小時達陣
中國股市漲幅 第1季全球墊底
首場ECFA電視辯論5日舉行 黃志鵬親上火線
好自在開唱 歌單超隨興
性侵醜聞不斷 德天主教領袖公開認錯
齊豫自封大樹歌手 交青峰接棒
跨區經營有線電視 新北市門檻8億
江丙坤盼台灣金融業能早日進入大陸發展
藝文看板 藏書票道盡書主秘密
中國官方大力提倡網路「掃墓」
DNA之父華生 分享成功5要素
天堂鳥當老闆 范逸臣荷包大失血
杜絕假藥 英國將立法管理中藥販售
美3月就業增加 失業率維持9.7%
日纜明找百萬遊客 終身免費
衛武營藝文中心將動工 跳鍾馗祈福
馬蒂斯畫作上身 恐龍也很藝術
關懷家暴目睹兒 網路遊戲學自保
教部盼私校留公保 所得替代率再議
復興客機故障 安全折返金門
第099066期今彩539三星彩四星彩開獎
投信業分析：陸股上季線後可望補漲
第099027期大樂透49樂合開獎
第099027期大樂透49樂合開獎
電影院包場求婚 抱得美人歸
雲林封井配套 農業用水有解
身障勞工老化快？政院研議提早退休
測試人民幣如升值3% 陸企利潤最高降50%
笛聲揚威日本 許堯庭獲花村賞
假球案開庭 組頭認罪咬陳致遠放水
嘉市議長涉賄起訴 收押禁見
清明連假明登場 南下部分路段易塞
金溥聰籲黨籍立委謹慎發言
美3月非農就業人數增加16.2萬人
都市農業畸零地課地價稅 違憲
清明返鄉 鐵公路現人潮
雪災過後 美3月就業再次增加
戴相龍：國際上一些人過份高估中國國力
南部乾旱人造雨 明降雨機率低
主委變名嘴 賴幸媛政論節目開講火力強
法國女性影展揭幕 陳映蓉短片入圍
上海市長韓正確定訪台行程
第099027期大樂透頭獎摃龜
港府歡迎台灣成立台港經濟文化合作策進會
第099066期今彩539三星四星彩派彩結果
持槍洗劫10家藥局威而鋼 西班牙男子落網
潘忠韋致勝轟 La New勝興農
特派員筆記：在美國進入石器時代
順達蘇州廠火警 初估損失低於千萬
台灣兒童愈來愈少 5年少60萬人
另一艘台灣漁船 證實遭擄
緊張趨緩 胡錦濤將赴美出席核安全峰會
重建預算執行率掛零 金管會：災區民眾權益未受影響
政策出爾反爾 台灣打壓房價「徒勞無功」
【一頁台北】帶著台北繞地球 城市行銷第一名
iPad上市 台灣代工廠產能營收俏
中資得標承攬台海探測 中油「請鬼拿藥單」
賴峰偉宣布參選大高雄市長
中國要處決4名日籍毒犯 日本關注
參加搜救天安艦 韓一艘漁船出事
賴峰偉參選大高雄 秋菊歡迎
旱季好施工 水患治理趕進度
新竹喜來登大飯店4月3日隆重開幕
桃竹苗唯一國際五星級飯店 新竹喜來登大飯店開幕
「匯回海角七億」扁交保 法官開條件？
金溥聰：賴峰偉非大高雄口袋人選
國民黨5都提名 高市6人角逐
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大安分局疑包庇賭場 北檢聲押涉案員警
兩德統一名留青史 前總理柯爾慶80大壽
全球日益普遍 憂鬱症是巴西第5大疾病
人類進化 近6成巴西人同信上帝和達爾文
東北季風強 掃墓防強風
中國將處決另外3名日本毒犯
東莞極可能爆發手足口病疫情
2歲半仍不會叫爸媽 家長應提高警覺
COMPUTEX 6月登場 聚焦雲端 Android手機
中國首份排污黑名單出爐 近4成企業超標
清早釣魚異味飄 驚見浮屍卡岩縫
iPad上市產業效應 萬眾矚目
清明連假 金門快輪疏運鄉親返家
清明返鄉車潮現 避塞車午後出發
中國：乾旱致湄公河水位下降 與水壩無關
旗津天后宮建廟337年 王金平祝賀
日4大手機通信商將解SIM卡鎖 通話費可降
大陸去年托福考生人數增3成創歷史新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
女台胞流落洛杉磯街頭 外館協助返台
從機器人出發 上一課成長與合作
iPad上市 台灣零組件廠受惠
陸客團爭合影 王金平受寵若驚
瓦斯公司收費違規 最高可罰150萬元
宣導ECFA 馬總統超賣力
立委提案 違規選舉廣告物最高罰6萬
洛杉磯2死刑審判30年 引發人權爭議
大安分局疑包庇賭場 北院羈押3員警
當火車司機 馬總統兒時志願
納比斯科 曾雅妮暫居第7
改善體質 日航擬撤29條國際線
警員涉包庇賭場 大安警分局長去職
假期首日 北縣墓區僅三芝塞車
面積小名氣大 中市雷虎公園落成
總統：世界氣候變遷難題 台灣不能缺席
議題涉及對岸須公投？府：不合邏輯
房仲:高房價話題不斷 向北市外圍擴展
加速民間都更 營建署成立輔導小組
推廣生質柴油 添加比例將提高
泰紅衫軍封堵曼谷市中心 暴力預期升高
37萬賺6100萬 姚明風頭一時蓋過巴菲特
慈湖觀光巴士啟動 一票到底賞美景
終身學習 全台社教機構發體驗券
不開放陸勞 府：馬總統任內承諾不變
iPad美國上市 傳7月份登陸中國
珍愛人生莫妮克演技太好 被罵也甘願
海拔3490M報戰功 布農族學童登嘉明湖
駐紐約台北經文處贈書美哥倫比亞大學
治理淹水 整體預算執行達8成5
外勞疑偷鵝拒捕 警民聯手逮獲
日籍兄妹尋兒時回憶 員警老照片圓夢
推廣金融消費知識 消保會網站會考送大獎
三從四德到三寵四得 大愛推女性新思維
新景點 澎湖生活博物館開幕
申請離黨 與謝野馨等自民黨要角擬組新黨
女性友人愚人節表白 陸廷威自嘲真好騙
兒科急診住院缺醫師 醫療隱憂
兒童節同樂 總統災區孩子齊做蛋糕
雙英辯 呂秀蓮:時間晚 勿成政治秀
慈湖Open蔣 銅像變裝
雙英辯ECFA 馬總統盼突破鎖國困局
在旱災區開會待遇奢華 中國作協遭自家人批
泰紅衫軍尚平和 旅遊警戒不變
3度獲選最佳中餐廳 四川廚師印度打拼有成
星媒：台灣政務官頻更換 影響施政平穩
雲林開講ECFA 總統：人民利益為先
母親節化妝品季開跑 下探5折或買千送百
南部紓旱成效有限 水利署：增雨非造雨
三輪禮車隊娶親 特教師抱美人歸
北市乳癌罹患率高 周日天母有義診
竹縣首家五星飯店開幕
淡水袋屍案 警逮2嫌
8歲童攀3490公尺高山 報告祖靈我不累
「小三通」開通以來運載旅客逾540萬人次
大陸民俗專家：清明節已有2500多年歷史
非法屠宰家禽 宜蘭查獲一批
星前御廚親下廚 失親兒不孤單
許銘傑戰達比修 1比2敗北
細雨紛飛 高雄用水5月無虞
苦等17年 海佃國小終於有正門
王建（火宣）寫童書 分享聖經故事
登聖母峰第1人骨灰將撒到世界屋脊頂峰
英皇家律師嗆教宗 包庇性侵兒童無豁免權
老餅舖教作餅 遲緩兒當烘焙師
托育童保險不足 立委修法補救
清明掃墓 高縣接駁公車免費
關中：考績改革有利多數公務員
上交訪台 帶來世博氣氛
3月大尺寸面板出貨回升 仍低於1月
牛鈴碰上男孩 台韓導演互誇
第100萬遊客 郭阿霞終身免費搭日纜
打線不捧場 陳偉殷好投無功
大樓一氧化碳中毒 建築師判刑
勞保基金海外投資上限擬調至45%
路標警告當心妓女 「迷惑」義大利駕駛
垮褲絆倒兇嫌失足摔死 美議員呼籲導正歪風
林志玲手模義賣 熟男捧8萬捐公益
公立靈骨塔位滿 北市擬限存放時間
地狹人稠 環保葬逐年增
無地可埋 倫敦墳墓分上下鋪
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
邊學邊佈局 台商在印度開創機會
網龍遊戲中華英雄 8日登陸
粉絲募款 大文豪哈代手稿得留英國故鄉
時代：胡錦濤出席華府峰會但美中分歧不易解
法國夫妻3訪春吶 攜女走唱天涯
需求增 Q2紙漿廢紙仍看漲
兒童樂過節 high翻天
悠遊卡消費 家長憂亂花
瀋陽明年起公共場所擬全面禁煙
國道午後漸順暢 部分路段車多
兒童節新體驗 小小店長上工
北市袋屍案 2嫌不認帳
戴相龍：人民幣國際化需15年至20年
假花盆栽遭質疑 中市：景觀設計常用
借1萬月息6000 重利坑人送辦
暢遊鼻頭角 假日免費公車接駁
春吶15載茁壯 愛樂人不變
淡水線出狀況 局部單線雙向
掃墓防恙蟲 防護不可少
溫家寶會見日本副首相兼財務大臣菅直人
兒福醫界請命 照顧慢性病童
公墓公園化 日美法傳遞不同感動
戒菸就贏 菸槍殺手傳授絕招
中國石膏板硫化氫過高 是否輸台要查
高縣障友定點旅遊 首發無人登記
高縣仁美村活動中心啟用
海外款處置 扁家步調亂不利官司
iPad月底開賣 歐洲電信商躍躍欲試
輸日餃子中毒案嫌犯被捕 中國警方赴日取證
美國半身人紀錄片現身說法 突破逆境創新生
比基尼辣妹繞墾丁 抗議音樂會未准
國際編舞賽 台灣舞者獲獎
貪婪是美德？ 壁虎冰箱中存活一星期
涉擺攤賣偽藥 男子送辦
浪花太搞笑 周董喊痛求饒
女友提分手 男子火大燒屋
楚戈80大展現身 玩興不減
紅衫軍曼谷示威癱瘓交通
兩岸簽ECFA 逾半受訪台商認為加速經濟統合
1家5人沒健保 癌婦病故自宅
民調：日獨居老人逾6成憂死時沒人知
大陸人士來台交流的方式該變一變了
亞洲冰球賽逆轉勝泰國 中華明爭冠
男子駕車連環撞 警開16槍攔下
總統：ECFA無一國兩制政治語言
印喜馬偕爾省有意供學童廣達筆電
泰政府限時抗議者否則執法 紅衫軍不妥協
台灣大學生赴大陸研習活動7月開跑
大陸台商推動加工下鄉 解決缺工荒
張耿豪出賽 中職史上最年輕
H1N1疫苗平反 台灣研究被採用
劉家昌封麥演唱會 酬勞捐公益
王偉忠：文創產業必須先感動自己
王偉忠盼下一代華人文創業大市場能成形
中國大陸清明祭祖 有人租情婦藉機炫耀
墾丁音樂季 警方緝毒逮7人
動手做3D眼鏡 透視Google Map立體街景圖
莫斯科地鐵爆炸兇手 是2名武裝分子遺孀
賴峰偉非口袋人選 金溥聰要依黨內機制
發現奇蹟! 山西煤礦災難至少77人尚存活
谷歌首頁 4.3日正式更名為「Google中國」
中國貨輪大堡礁擱淺 造成原油洩漏
韓國結束 天安艦失踪船員搜救工作
山西王家嶺煤礦 3日生命跡象消失
春吶不只搖滾 國寶吟唱民謠
打房價 中國也陰奉陽違
選大高雄 賴峰偉暫不辭府副秘
007情報員式裝備 eBay買得到
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
菲總統復活節文告籲團結共創未來
軟硬兼施 美決延後提匯率操縱國報告
今明降雨趨緩 6日鋒面再報到
台灣河床劇團法國演出名著「惡之華」劇場版
台彩Hello Kitty刮刮樂又來了
油價衝高 刷卡加油優惠不再加碼
小彬彬父子 牽動演藝圈20載
演藝圈小綠葉 資深童星報你知
歐巴馬是黑白混種或黑人？ 人口普查：黑人
小童星走星路 過來人：學業最重要
記憶體封測廠第2季業績不看淡
逆境不卑不怍 單親兄妹立志掌廚
中國人民銀行研究員：短期內暫不加息
少子化 提前購買兒童保單省預算
上班族兒時夢 老師奪冠
大陸數千名武警新兵將成廣州亞運安保主力
墳場玩小白球 練出好身手
台灣和廈門物流協會達成合作意向
速審法增曹興誠條款? 立委:限制濫訴
遏止地下爆竹 立委提案重罰
航空業第2季展望審慎樂觀 油價是關鍵
掃墓加出遊 國道上午就塞車
調查:僅1成上班族 完成兒時夢想
美一大法官考慮退休 歐巴馬又見提名機會
王振堂薄熙來入圍時代雜誌影響力人物
外交部：小布希4月不訪台 持續邀訪
股市漲亞幣揚 新台幣上週升0.38%
上海市長訪台 將搭捷運遊故宮
2010雙城論壇 晶華周邊將交管
原民特殊境遇婦女 北市加碼補助
長江三峽庫區文物搬遷完成
金門薄餅助夫 膾炙人口300年
1月財產保險保費收入 年增4.61%
1月人身保險保費收入 年增26.9%
海浪打翻膠筏 船員無大礙
中港交流道鷺鷥林 飛安潛在危機
菲富豪演講抄襲被抓包 宣佈辭大學董事長
養牛芻料 金門購小麥稈物盡其用
中石化頭份廠火警 無人傷亡
民進黨駁鎖國論 批馬政府與中接軌
金價週線收紅 楊天立:短線挑戰1133美元
大陸殯葬暴利更甚房地產 民眾大呼死不起
市售潤餅熱量高 自製可減半
中國運煤船澳洲海域擱淺漏油
中油明起汽柴油漲0.3元
建構建國百年史論述 教部訂補助計畫
曾雅妮納比斯科暫列第2 封后有望
發揚孔學 台灣孔子協會成立
台塑石化：汽柴油明起漲3角
脫西裝扮小丑 張宏年助弱勢撩落去
中國媒體間接否認金正日訪中
新人加權兩樣情 藍綠初選各有盤算
促房價透明化 立委提案公開成交價
愛夏天電影季 謎樣的雙眼打頭陣
劉曉波再次入圍時代百人候選名單
解開歷史密碼 王姓宗祠修復啟用
公寓頂樓製毒 警逮3人送辦
瘋墾丁音樂季 撞車3死
北市高中校長評選 4校長連任
吳揆視察瑪家農場 贊成蓋部落學校
壽山動物園獅寶寶亮相 遊客High翻
辯鎖國 府：國民黨推WTO 綠掠美
台灣金融卡繳稅 有消費金回饋
泰紅衫軍堅持市區集會 政府尚未驅離
關懷婦幼馬拉松 小小彬騎駿馬代言
山西礦災工人受困8天 蛙人衝鋒艇救人
龍獅競藝 威勁龍獅團雙冠王
無力繳健保 癌婦病故還欠急救費
台股盤堅機會大 留意財報與外資動向
拒抄心經換和解 女子遭起訴
併購熱度未減 去年電子業比重最高
北市袋屍案 2嫌羈押
賴幸媛:WTO沒規定10年得開放農產品
蔣經國贛州故居入選文物普查新發現
酒後與女友口角 男子疑自焚
經部7月起推生質柴油B2 價格不變
明年建國100年 馮寄台：將在日本辦活動慶祝
賴幸媛:ECFA大陸早收清單不會比台灣多
兒童節 蕭敬騰籲多陪孩子
上海200萬名世博志工 掀起「藍海」
全球癌症病患將快速增加 嚴重威脅亞洲
活路外交洗刷支票外交污名 開創外交新局
不談死刑 白冰冰笑扮紅娘
睡一覺酒測仍未過 男子送辦
解散武智基金會敗訴 經部:爭取翻案
愛與罰一線間 體罰難根絕
體罰案頻傳 老師家長都有責任
懲罰代體罰 管教轉彎更有效
早餐被嫌貴 松山機場將引入連鎖餐飲
賺辛亥百年錢 武昌起義門旁擬設購物廊
煞車皮或橡皮章？ 賴幸媛:恰如其分扮演角色
玩具總動員登台 哈林吳大維再獻聲
雨勢暫歇 基隆墓區現人潮
日月潭石碑留影 陸客最愛
以色列研究：吞雲吐霧非智者 老菸槍IQ較低
府：民進黨應走出鎖國陰影
老人家赴陸掃墓 備妥藥物防意外
永遠挺媽媽 言承旭避談身世
普天間問題不解決 日多數民眾：鳩山應下台
民進黨：十年政綱非取代黨綱
湖南新發現礦產地20多處 鎢錫鉛鋅鐵都有
鹽水賽鴿笭 西軍2連霸
皮雕手作 原民婦技藝闖天涯
旅遊警示未提升 遊泰仍需注意安全
毒犯出獄再行搶 栽在同員警手裡
愛麗絲工藝幻遊 小朋友驚喜連連
台灣劇團經由亞維農藝術節外銷法國
香港65%學校攝氏25度以下仍開空調
大學碳墨請款要1億 監委不排除糾正
上海版蘇珊大嬸 菜市場歌后網路爆紅
疑涉金錢糾紛 中國移民命喪馬尼拉
濃霧搞飛機 清泉崗航班亂
中市社區自力營造 廢屋變身活動中心
春吶原創音樂 粉絲就愛這味
遊客太熱情 小獅王抖不停
國道塞車 部分路段車速10公里
兄弟8比6勝統一 林恩宇逃過敗投
中國年輕一代的「時尚低碳」正發酵
高華柱：國軍墓園專責維護
陳庚金父辭世 連戰拈香
貿協結合台創 助弱勢廠因應ECFA
韓正訪台 城市交流外 不乏政治味
歐巴馬接班人？美軍指揮官裴卓斯堅持說不
吳揆盼全方位服務 拚災區經濟
港官員:申辦亞運應借鑒深圳辦大運會經驗
鷺鷥棲林危飛安 專家促剪枝控制
香港小朋友兒童節願望：改善空氣品質
總統盼228真相大白 降低傷痛
海角168號 月琴傳唱搖滾風
怕15緋聞女友騷擾 老虎出賽聘90貼身保鑣
吳揆訪杉林有機園區 盼多僱用災民
蔡英文拚連任 黨內評估當選機率高
英民調：保守黨支持率勁升 執政希望提高
吳揆：南橫恢復通暢難度高
教部：碳粉墨水匣 大學校務基金支應
清明變盤？ 外資：台股上攻看首季財報
華府延後匯率報告 中國在伊核問題讓步所致
澳門協助460名非凡航空乘客回航機位
雙英陣營辯不停 都要對方走出陰影
泰紅衫軍曼谷示威第2天 四面佛廟鎖上鐵門
北大撤銷婦女法律中心引起爭議
阮經天撇出走 與凱渥合作愉快
冰川水救旱區 西藏500萬元礦泉援西南旱區
金門縣府助了願 癌末婦安寧返鄉
陳田錨堂姪林文淵獨女喜宴 連戰福證
中共首枚生肖郵票拍天價 庚申猴要8501元
崇右副校長黃炎東 獲一等警察獎章
清明收假 提早上路避車潮
雙英陣營對辯 國民黨批民進黨抹黑
伊川事故礦是家族企業 監守自挖
200萬年前骨骸出土 人類演化失落環節解謎
亞洲冰球賽 中華摘冠
ECFA不進農產品 民進黨：不可能全例外
NASA探測火星技術 可望供尋找地球水資源
上海世博台灣館竣工 天燈造型驚艷
雙英ECFA辯論 網路民調看好小龍女
護漁 中國二艘漁政船抵南沙
巴格達大爆炸 中國大使館遭波及
白狼隔海下令統派槓綠營 中國媒體稱「陣容齊整」
表態參選 賴峰偉：提升高市競爭力
山西煤礦災難 發現95名倖存者42人獲救
5都市議員選區 可望維持現狀
中國礦災第九天 115人奇蹟獲救
研究顯示：煩惱有助減輕憂鬱症不利影響
南韓超級油輪遭海盜挾持
入夜鋒面到 明全台有雨
勇奪納比斯科高球賽后冠 曾雅妮笑開懷
台灣之光曾雅妮2度大賽封后 對手：實至名歸
山西王家嶺礦災救援第9天 9人獲救
延後公布操縱匯率報告換制裁伊朗？白宮否認
家暴受害人4/20前申請 報稅資料分開查
公司付健檢費屬薪資所得 要課稅
前日相麻生太郎今啟程訪台4天
同為天涯淪落人 郭泓志也遭道奇列傷兵名單
需求續旺 半導體第 2季業績受關注
日本工商會27日改選理事長
3月中古屋小漲 市場仍看好
面板第2季恐小跌 第3季需求強
需求強勁 筆電第2季出貨估季增6%
被動元件業 需求第2季續強
機械業列早收 業界樂觀其成
墨西哥下加利福尼亞發生7.2強震
被爆拍拖 言承旭王思平互稱不認識
馬來西亞棺木展 再現3000年前古老部落文明
外配激增問題多 立委籲加強輔導
墨西哥7.2強震 災情浮現小鎮失聯
陽明海運購船投資疑不法 送檢調查
鋼鐵業估第2季獲利水漲船高
網通廠第2季旺 缺料成唯一變數
墨西哥強震 外交部：目前無僑胞受傷
日訂文化產業大國戰略 強力海外推銷
中華電信與廈門公司設兩岸客服中心
監督轉投資 交通部訂廉政條款
S.H.E女英雄 終結小豬華語榜10連霸
中國97%大學畢業新鮮人面臨職場問題
收假 國道南部路段午前行車順
健保IC卡容量小 二代健保補強
產能滿載 太陽能業估第2季營收旺
墾丁音樂季 3天查獲29人吸毒
8家保險業董監設質比逾50%
曾雅妮躍居LPGA獎金后
稅改聯盟反產創條例 籲立院煞車
中低學歷求職難 公費職訓可加持
北縣掃墓出遊潮 部分道路車多擁擠
娜姐回來了 黏蜜蜜尬女神卡卡
瓦斯外洩 女童開電視引爆重傷送醫
福建海博會推時裝週 兩岸時尚界同台
配合香港 深圳前海可能列為國家級開發區
大專畢業生 僅四分之一學以致用
畢業5年想拿百萬年薪 做業務最有機會
轉基因稻米中國掀論戰：我的餐桌誰做主？
國道上午車流正常 預估午後現車潮
產創明協商 柯建銘：直接談內容
朴贊浩挨轟 洋基開幕戰遭紅襪逆轉
行銷台灣茶 台中車站7日奉茶
1名瑞士裔商人在菲南被綁
偷接水？消防局：待水公司認定
郵輪滿載 旅基隆港客數創新高
中國官媒6連批 加強調控過熱房市
試院文官興革 新手與高階也會淘汰
衛署：泡麵要有實料 太小也要罰
搶陽春手機？國防部：檢討使用規定
婦女保險 專家:依年齡規劃保單需求
克難成軍奪第一 冰球隊盼更多支援
大摩亞洲區董座：中國是美經濟替罪羔羊？
高市推愛遊卡 搭捷運超優惠
郝龍斌搭貓纜 讚不絕口
軍人課稅加薪10%？ 國防部：非事實
前日相麻生太郎偕妻女抵台
認賊當義子 老婦遭洗劫
打造生態環境 中市柳川變身休閒河廊
街友賣雜誌 活得有尊嚴
憑衝勁辦街友雜誌 李取中大智若愚
呂學樟等立委和日國會議員交流
山西王家嶺礦災生還者可能超過百人
專家：台灣農業一手好牌被人喊得輸光光
9登山客困奇萊 消防員助脫險
北市靈骨塔位加透明板 申請開櫃會准
麻生來台 可望會晤黨政高層
哈佛視訊 總統將闡述台灣民主自由價值
楊秋興促辯論 陳菊稱尊重黨機制
氣爆受傷女童轉院 生命徵象不穩
兒童肺炎鏈球菌19A型 傳染力強
克服壓力 曾雅妮撼動LPGA
人孔蓋奪命 家屬獲國賠
中國免除伊拉克所欠8成債務
文湖線糾正案 監委擬再提
江美琪甩肉5公斤 性感出輯
黃志鵬:ECFA是談得好不好 非該不該問題
溫家寶3度視察乾旱重災區貴州省
台水：大台中自來水安全無虞
交大音樂祭 輪奏古典新世紀
觀光巴士接駁 深度旅遊台灣
武俠小生胡歌抵台 粉絲興奮接機
農藥廢容器回收有管道 年約1000噸
ECFA辯論 民進黨主張個別議題協商
印尼漁工遭魚刺傷 海巡長程救護
罕見明代觀音銅像自美回歸中國
黃志鵬:國際連結仍留在ECFA文本
市場需求萎縮 花蓮冬瓜滯銷
國道午後北上塞車 雪隧最嚴重
適當飲食加運動 英國養出史上最大兔子
紡織業：洽簽ECFA提升貿易條件 有利競爭
清明陰雨 打火兄弟忙裡偷閒
菲華暑期研習會始業 僑委會文化教師團授課
核四提前至100年國慶日商轉 台電:審慎樂觀
石化業第2季審慎樂觀 變數在乙烯新產能
日本洋果子達人 中市設蛋糕屋
金縣包船輸運鄉親 4節日辦理
屏東子砍父 2人送醫
神明金飾屢遭竊 報警抓損友
軍人勒死女友 謊稱自殺被拆穿
韓正明訪台 吳伯雄代表國民黨接待
曾雅妮奪冠 馬總統祝賀
產創營所稅再降？藍營：不應喊價
在困境中期待明天的北京蟻族
桃園新屋葉姓子孫 7000人齊祭祖
又見四月雪 古坑油桐花來相約
上海地鐵8號線故障 乘客受困半小時
皇帝的玩具箱 別有洞天
鐵路街藏春色 警巡邏私娼躲
上海公墓土地佔用逾7成 數年後恐無地可葬
醫院怨DRGs 成本需自行吸收
ECFA辯論 民進黨:國內投資不足才是問題
健保局：DRGs給付夠 住院天數降
聯合航空工會明在港發動抗議爭取福利
上海世博保安升級 買老鼠藥須登記
顛覆拘謹形象 維多利亞時代婦女喜享性愛
金門機場清明疏運順利
殘障難搭小飛機 民航局擬購升降機
抗日遠征軍公墓斑駁剝落 華僑盼儘早整修
兒童影展大贏家 紅魔椅老少通吃
雲南怒江巴士罷駛復工遙遙無期
垃圾週收5天 環署未強制
雙英辯ECFA 近日協商細節
會說7國語言 世博電子導遊儀今起陸續投用
專車求才 中部廠商釋上萬職缺
日首位媽媽太空人搭太空梭發現號升空
象換洋投 卡斯帝頂替索普
黃志鵬:降稅必談ECFA 無法個別議題解決
墾丁音樂季港澳客增 本土樂迷減
北捷環狀線 新店五股104年底通車
石化產品銷大陸比重高 簽署ECFA至關重要
女外勞被拐 老闆疑氣死
納比斯科帕比池 多少冠軍樂其中
詐騙集團台籍嫌犯在曼谷被捕
吉洋人工湖涉砂石利益?經部:純為穩定供水
千餘台胞清明節經2馬航線返大陸祭祖
吳揆明起邀宴朝野立委 溝通兼感謝
英相：英法德擬課徵銀行全球稅
彰化民宅氣爆 1女童不治
北縣環保夥伴 史坦堡明來訪
朱立倫參選新北市 可望直接徵召
導盲犬退休 10年見真情
大陸清明掃墓4.5億人次
數百民眾清明前夕湧趙紫陽家祭奠
河南伊川礦難確認28人死亡 7負責人落網
紅衫軍曼谷示威 可能持續到潑水節之後
峇里民采 創東南亞拍賣紀錄
台鐵南迴列車故障 影響3000人
政院：核四商轉前提 安全第一
韓正訪台 雙城合作啟兩岸新頁
香港國泰航空取消明天罷工行動
山西王家嶺礦難救出115受困者
成棒春季聯賽 中市戰績獨走
台鐵南迴線事故 估22:30搶通
總統將與哈佛視訊 闡述ECFA重要性
平沼赳夫和與謝野馨決定本周內組成新政黨
被困9天 王家嶺礦工吃樹皮掛礦壁求生
國道入夜仍塞 雪隧回堵嚴重
自強號迫停 旅客抱怨多
台鐵南迴線事故 深夜11時搶通
i Pad開賣 全美民眾熬夜排隊
地震帶北移 美墨邊境發生7.2級強震
一週內第三起恐怖攻擊 俄羅斯貨車爆炸脫軌
國民黨: 四月中旬進行五都市長民調
公車接駁20熱門景點 「台灣好行」開跑！
Computex 四巨頭談電子閱讀
韓國軍艦 追踪被劫油輪
泰國法院拒絕 下令驅逐紅衫軍
與哈佛大學視訊會議 馬：和平協議前提「先撤彈」
台灣之光曾雅妮 去年致函總統批政府不重視高爾夫
經部：「專業」有開放、「師」字輩不能來
馬說簽署ECFA不開放中國勞工 綠營：騙人的
美國煤礦爆炸 死亡人數升至12人
5都選舉 11/27投票
新竹喜來登大飯店慶祝開幕
桃竹苗首家國際品牌五星級飯店
5都選舉 議員選區維持現狀
優惠價格 10年品質保證 IKEA系統衣櫃 量身訂做衣服的家
法國北加萊省擬2012-2014年與台灣連線交流
誰在造謠？ 法國追查散播沙柯吉外遇源頭
促進歐盟意識 英吉利海峽恐更名英法之池
紐約原油大漲2.1% 突破86美元 創17個月最高
國際金價創兩週高點 鈀金及白金大漲
壓抑後需求浮現 美國夏季機票上漲13%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬總統視訊演說 哈佛校長將視訊歡迎傑出校友
復甦有望持續 標普500指數漲至18個月最高
歐鴻鍊在美遭高球擊頭昏迷 已平安出院
美關閉邊境 阻墨西哥難民偷渡
塔利班攻擊美駐巴基斯坦領事館 白宮譴責
巴西聖保羅天氣惡劣 逾7成班機誤點
調查：巴西聖保羅市人口趨向老化
巴西大投資生產汽車乙醇 今年7.5億公升
豐田未速通報汽車問題 美處1600萬美元罰款
全台傍晚恐降雨 北部溼冷
馬總統：讓兩岸關係 從負擔變資產
金控股東會集中618 本周進入融券回補期
台股開盤上漲57.1點 為8083.03點
手工燈籠傳3代 吳春金堅持古早味
華府延後匯率報告 分析：緩兵之計
平均壽命僅30年 中國建築品質堪憂
重慶明在鬧區爆破16層大樓 難度罕見
油和商品價格升 加幣逼近與美元等值
普格擬與新世傲集團合作 搶世博商機
應郝龍斌邀請 韓正上午啟程訪台
台股漲 新台幣盤初升破31.7元
黑龍江七台河礦災5人受困逾1百小時獲救
產創稅率一致？王金平:恐遭批齊頭平等
中國處死一名日籍毒販
山西王家嶺煤礦38名受困工人位置確定
總統：兩岸和平協議前提 大陸撤對台飛彈
台股開高走高 盤中漲逾百點
陸客來台醫療遊市場未做大 但遠景看好
虹橋松山對飛題材 航運股上揚
總統：主動與在野黨辯ECFA 凝聚共識
閣揆信箱限字數 政院：檢討改進
Hebe扮女打仔 隱形眼鏡險飛出
鎖定中國富人 日本推醫療觀光團
異業結盟玩行銷 丁光正打造時尚優格
廣州規定城鄉規劃建設遇重大抗議需聽證
濃霧影響 清泉崗機場航班大亂
高雄美商白皮書 南台灣著重觀光綠能
開發商：中國一線城市房地產泡沫日趨嚴重
韓正抵台 雙城論壇登場
菲DJ諷U-Kiss像女同志 粉絲暴怒
日高鐵公司社長對中國高鐵安全性打折扣
韓正抵台綠營抗議 郝龍斌盼留好印象
自強號引擎脫落 台鐵安檢78輛同型車
聯勸身障者自立生活 鼓勵勇敢圓夢
大陸電視台今後不再報NBA等英文簡稱
楊秋興建議砂石北運 公會：待商榷
經部推動物RFID標準 促肉品產銷履歷
CIGS產業聯盟成立 台積友達興趣高
問題疫苗兒童受害 中國衛生部聲稱將嚴懲
馬總統：建國百年 可看成驚嘆號
彰化氣爆案 消防局：瓦斯外洩引起
中國大陸航空公司調降燃油附加費
學者：美金融重要改革仍有爭議
中國處決走私毒品1日籍死囚
無縫式閱讀技術 一指轉換載具
總統：堅持改革 民調將回升
中石化火警 力麗：原料供應影響不大
自強號掉引擎 老台鐵人41年首見
哈佛大學校長讚揚馬總統成就傑出
豐興盤價全漲 鋼筋價創19個月新高
調降營所稅率？中小企業反應不一
濟南黑店僱妙齡女子釣客吃天價餐
101珠寶店搶案 女大學生獲不起訴
直航機票太貴 民航局要業者拿出良心
韓正抵台 郝龍斌請吃牛肉麵
韓正抵台 綠營人士抗議
我孩子們的爸爸 法演員父女檔將來台
中縣神木谷飯店 獲官方溫泉標章
刺激需求 大尺寸電視面板降價
北市開封街火災 消防隊搶救
歐洲郵票展 中華郵政推彩色紀念信封
節約用水奏效 每人每月水費少付2元
徐旭東：遠銀參股陸銀 鎖定大城市
台中市萬人健行週末登場 免費送樹苗
新聞小百科：CIGS太陽能電池
明宣布新戰略 歐巴馬：將限縮核武使用
手術患者尿少 宜警覺免淪腎衰竭
白領陸勞鬆綁 民進黨不滿
高市促修財劃法 盼中央負擔農保補助
籲民眾抓流浪犬 農委會：長期不妥
4週免費戒菸 李(王羅)拚獎金
興農前洋投雷卡多 韓職驗出禁藥
重返名人賽記者會 伍茲：找回對小白球熱情
韓正送虹橋松山直飛大禮？民航局不知
看台股 大摩重財報 摩通挑殖利率
廢酸液污染典寶溪 楊秋興：加強查緝
外資匯入 新台幣中午升值9分
扁辦：扁家同意鉅款匯特偵組指定帳戶
LED業績旺 比價效應開跑
乳癌病友樂當志工 分享經驗
澎湖縣籲民捕狗措施 考慮限期實施
王金平：降產創營所稅 財部憂稅收減
馬總統哈佛視訊會議 師生反應熱烈
央行364天期定存單 得標利率0.745%
台馬醫療後送首例 受傷漁民康復
高階健檢非必要 定期篩檢足夠
撰文算舊帳 台師大系主任遭判拘役
另一半是電毯插頭 鄧超沒孫儷熱不了
台滬雙城論壇 談環保與綠色城市
偽稱支票遺失 知名經紀人遭緩起訴
台股收盤漲63.72點 為8089.65點
中石化：CPL有庫存 供貨不受影響
藍營5都民調協調並進 不排除黑馬
遭閃大燈找人圍車 男子判刑1年半
連4年出席 台灣學生參與美模擬聯合國會議
台股開高走高 創波段新高
旅遊界奧林匹克盛會5月在北京舉行
台北股市開高走高 漲63.72點
大陸首例假唱案判罰人民幣5萬
解決普天間基地遷移 傳德之島是鳩山王牌
4月台指期漲59點 正價差6.35點
山西王家嶺礦難已發現5具遺體
旅行業者擬機場設櫃 發陸客入台證
專家：大陸第1季GDP達12% CPI上漲2.3%
縣市合併 高雄舉債與統籌款增
自強號引擎鬆脫 初判螺絲斷裂
4月電子期漲2.9點 金融期漲0.4點
印度珠寶商遭搶案 檢起訴4嫌
文法商學生科學知識 學者嘆國中程度
韓正下榻晶華 綠營提前住房抗議
立委提案 紅標米酒1瓶調降為25元
5/1前新台幣人民幣 上海雙向兌換
愛美不怕過敏 眼妝卸乾淨
軍機險對撞？ 國防部：間隔符規定
吃零食墊肚子 救血糖害腸胃
台股漲63點 三大法人買超193.71億元
阻地層下陷有成 下陷面積少2/3
基隆橋頭立國旗 要讓觀光客看到
水利署：台西沿海地層下陷防治有成
客運爆胎翻覆 1人輕傷
中國氣溫升高2度 性侵案增1%
要看也要學 周美青想把教室搬到博物館
小摩上調PC出貨 07年來最佳營收表現
最新統計：中國外債餘額4286億美元
菲總統選情民調 艾奎諾3世繼續領先
宏達電3月營收暴增 首季EPS達6.42元
韓正：鼓勵上海浦發銀行赴台設辦事處
中縣市合併 區公所設4至5課
桂林持續降雨 漓江8日恢復全線遊覽
包子饅頭抽驗 淡水2件含防腐劑
教唆槍殺檢察官 毒犯黃上豐延押
鋼鐵街？ 台東200米長街道溝蓋上百
SBL 桑德斯挑戰籃板助攻雙冠
聚居地面臨拆遷 北京「蟻族」大搬家
桐舞春風 南投客庄樂音迎賓
陳致中：已簽署瑞士匯款文件
憂明眼人搶生意 視障者抗議
新台幣兌美元升6.4分 收31.695元
中鋼協籲抵制礦商 價漲趨勢難改變
3月CPI年增1.27% WPI年增6.61%
國民黨公布5都市長參選表態名單
日韓冠軍盃續辦 恐衝擊台韓交流賽
東方雪人再現四川？神秘無毛獸送北京驗DNA
雙城論壇 郝龍斌：兩岸歷史契機
贅生牙作怪 高中女生鼻腔冒牙
吃檳榔15年 秀林鄉長許淑銀戒了
赫比希開班 尋指揮界接班人
中國波爾多 山東蓬萊葡萄酒莊林立
外資上周買超440.55億元 日月光居冠
上海團採購 下單18億元
中科七星案不重審 補交健康風險評估
田壘獲選SBL最佳鬥士
反煉油廠遷廠 石油工會明赴經部陳情
上海市長韓正：台灣館將是世博亮點
飼養禽鳥 當心隱孢球菌感染
馬來西亞綠能商機旺 貿協10月率團參展
滬官員:台灣朋友看世博 請盡量先預約
截至3月底 上市股票平均本益比40.38倍
世界木球賽 中華女團4連霸
國中生拾金不昧 4萬送警局
人民幣匯率歧見 中國盼美方客觀理性
福建首個「台灣村」年產值破百億人民幣
訓犬師淪為電線賊 人贓俱獲
縣市合併 高市財政缺口116億
科博館手冊 購票優惠多
赴歐旅客福音 申根簽證手續減化並降費
得意購抗告被駁回 東森國際求償2.7億
假球案 陳峰民否認放水
桃縣E化 超商可申辦戶籍謄本
小傷口主動脈瓣置換 開心手術新頁
花火節機位缺 擬推高鐵加客輪優惠
死刑恐影響申根免簽 外交部要去溝通
花店積水容器 病媒蚊孳生溫床
儀器行火警 男子陳屍廚房
國家太空中心主任張桂祥上任
中山大學無肉日 學生嗆吃什麼我決定
觀光工廠 嘉縣旅遊新體驗
胡歌演神話壓力大 與老虎交鋒腿軟
起死回生 嘉縣香藥草園區續開發
98年國民年金保費繳費證明4月底寄發
因應縣市合併 高雄美商會首發白皮書
撞飛男童逃逸 男子判刑1年
台師大文創魅力大 北京地產商取經
勞退基金個人專戶揭示98年收益分配
聯合航空員工在香港機場抗議爭取加薪
土石流警戒值 停班停課可參考
六堆常民人物誌 呈現客庄精神
內門宋江陣 傳統創意陣頭大車拼
賴德和吾鄉印象 譜出超現代
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
胖瘦差很大 通緝犯警用電腦前現形
影音需求 大螢幕顯示器看俏
經國先生贛州舊居入選中國文物重要發現
3月CPI年增1.27% 暫無通膨壓力
小小彬拍打架戲 收工下跪道歉
感冒糖漿當水喝 險成猛暴性肝炎
2萬個職缺 北區徵才博覽會25日登場
藝人代言常出包 楊志良籲多了解產品
大陸工程轉型欣陸控股 4/8上市
總統：死刑案三審 研究納言辯
新台幣收31.695元 19個月來新高
舊時國王出巡渠道 今成曼谷水上市集
東南部土砂觀測站不足 水保局補破網
蘭潭水庫浮屍 初步排除他殺
母攜子尋短 警搜尋救回
長榮酒店前進上海 2013年開幕
吉林參訪團訪南投 李朝卿盼兩潭交流
上海市長訪台 連戰茶會招待
紅衫軍車隊曼谷大遊行 有如嘉年華會
日新版外交藍皮書出爐 重申美日同盟主軸
兩岸特色的ECFA 賴幸媛解讀為經濟量體懸殊
美國前財長：靈活的人民幣匯率符合中國利益
景氣升溫 南科園區營收穩定成長
釣客遭劫 新車焚毀
虹橋松山對飛 韓正：正在努力
永久屋設籍少 高縣清查入住戶數
柔伊MV耍可愛 戀夏500日魅力延燒
一頁台北開紅盤 上映4天破千萬
在上海人民幣兌換台幣 韓正盼成經常性機制
陳菊：高縣市合併 促進國貿發展
蘇花改環評9月送審 擬管制砂石車
飲用水抽驗 金馬不合格較多
信義房屋 3年內國內外開店千家
開腸破肚找牛樟木 農地變壕溝
世博門票 韓正加碼贈學生
甩孫耳光 社工規勸祖母
專家：陸銀逾放比風險上升
統一發票特獎1.34億逾期 8800萬待領
科技備忘錄 台北上海聯手進軍全球
中國國務院公佈9大行業淘汰時間表
駐印代表：貿協明年擬設加爾各答辦事處
貿協與韓正早餐會 頂新華碩捧場
不滿超車毆人右眼 法院判賠20萬
山西省長：王家嶺礦災已有6人遇難32人待救
水質差 金門盼中央伸援手
卸任未滿7個月 劉兆玄申請赴大陸
賴幸媛：大陸輸台農產品不降稅
宋楚瑜將會韓正 北縣警戒護
開挖莎翁故居糞坑 英學者盼窺見大師生活
萬通董座：台灣房地產 陸民首選台北
機車失竊15年找回 車主以為詐騙
右肘韌帶拉傷 林恩宇上半季報銷
藍色矢車菊 張震演男版人魚公主
夜歸女遭襲胸 冷靜尋狼蹤
ByeBye莫拉克 記錄孩童風災傷痛
卡債族循環信用滿1年 將有轉換機制
ECFA衝擊321萬白領？賴幸媛：狼來了
韓正訪台 上海媒體報導鉅細靡遺
若拿金馬 阮經天趙又廷同領獎
2個月內陸銀來台設分行？金管會:努力中
英相布朗宣布 5月6日舉行國會大選
金門疏運持續 返台班機幾客滿
3月物價 蔬果飲料漲最多
韓正：歡迎台灣朋友到上海迪士尼旅遊
韓正：「房價太高」是台北及上海共同問題
進口商品非仿冒 男子一審無罪
馬英九要禁絕地下電台偽藥
偏遠幼童肺炎疫苗 5月起公費補助
溫昇豪獵豔 張鈞甯玉女變慾女
封測廠3月業績回升 頎邦創歷史新高
東京築地市場鮪魚交易區 暫禁觀光客參訪
防引擎鬆脫 台鐵柴油車加防護鍊
原油金屬漲 3月躉售物價年增6.61%
惡男廟內性侵七旬婦 求刑10年
馬英九：兩岸經貿推進晚了10年
劉兆玄申請赴大陸 主持世博會點燈
媒改團體：有廣法限縮公共媒體
味全登陸賣沙拉醬 5年拚11億營業額
監委不接受聲復理由 下周約詢盛治仁
連戰搭機赴美 領取傑出領袖獎
新竹生醫園區國際醫院 跨部會審查過關
澳洲摩天輪車廂墜落 3人受傷
雙城備忘錄 共同行銷保障智財
漁業署下修保證金 促合法引進大陸漁工
許歷農率退休將領訪北京 促兩岸軍事互信
台北榮總允續醫援金門
第099068期今彩539三星彩四星彩開獎
第099028期大樂透49樂合彩開獎
IC設計廠3月營收俏 誠致創新高
員警包庇賭場 牽動北縣警官調任
大專生職場實習嫌薪少？ 王如玄挨批
二代健保 擬101年實施
春棒聯賽 合庫宰北市
二代健保案 9日前送立院
中印需求強 台塑四寶首季營收年增64%
郝：韓正來訪為兩岸交流樹立典範
公懲法修法 監委憂權力限縮
死刑三審言辯 法界看法不一
逾千港人著黃衣 遊行爭普選
台達電赴上海設研發中心 發展綠能
勞退基金收益 最高核配85萬
文總證實劉兆玄申請赴中國
約旦報愚人節謊稱外星人入侵 引發居民恐慌
上海市長首度台灣行：忙、忙、忙
高市3月房屋買賣年增26% 自住客增溫
清明買氣旺 房市建案來客數增
不知舊行李箱藏現金 澳洲老婦捐給二手商店
新竹生醫園區醫院 最快下半年招商
復康巴士不足 內政部擬增購
加爾各答台灣電影節揭幕 海角七號先登場
技職繁星 瑞芳高工劉家旭奪第1
劉兆玄擬赴世博點燈 藍綠看法不一
緬因州女性上空上街爭平權 男性圍觀拍照
中國公佈9大行業近期淘汰落後產能目標
韓正台北晚餐金門高粱配台灣牛肉麵
王泰融西藏尋夢 畫筆解密古格王朝
第099068期今彩539三星彩四星彩派彩結果
陳逸宸屠牛 統一中止2連敗
韓正在台新體驗 媒體簇擁採訪
第099028期大樂透 頭獎槓龜
上海訪台團與台灣企業界簽署多項協議
擺脫爭議判決 台元延長賽勝電信
北京萬通集團與台師大簽署協議
吳揆宴立委 藍委起鬨高喊朱立倫凍蒜
扁機密外交案 6/8宣判
韓正以上交為傲 郝龍斌推夜市較勁
民眾贈書「台灣大劫難」 遭總統府退回
上海市長韓正6日訪台 藍、綠兩樣情
中國6日處決日本毒販 鳩山表示「遺憾」
印反政府組織襲警 73死包括1名副司令
防治沿海地層下陷有成 已減少三分之二面積
營救油輪 韓驅逐艦「李舜臣」號極速追擊
內政部證實 收到劉兆玄登陸申請案
吉林淨月潭 與日月潭簽訂旅遊交流協議
美國也發生煤礦爆炸 25人喪生
河南伊川礦難 迄今40死6失蹤
美宣佈不對無核國家使用核武 「北韓除外」
印尼7.7級大地震 海嘯警報已發布
「海歸派」在中國政經決策中影響力漸強
22K「還嫌少？」 綠委要求王如玄道歉
天安門毛澤東像遭塗污 多人被捕
催欠稅大戶不力 財政、法務2部遭糾正
日本指控 中國建高鐵竊取外國技術
王家嶺煤礦31人生死未卜 警消、後勤上萬人守候
雙英辯論25日登場 兩人交叉詰問
紐西蘭博物館酒店：與藝術共眠
品田牧場前進嘉義 地方經典美食、阿里山飯店業者來相挺
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股上漲0.7% 基本資源股領漲
FED：景氣復甦恐受制於高失業及信用緊縮
國際油價創17個月來最高 一度突破87美元
歐巴馬公佈新核武戰略 承諾不發展新核彈頭
黃金持續走高 避險需求增多
美股漲跌互見 漲家數多於跌家數
全球建商業大樓都市排行 聖保羅第5大
美提協商 巴西決延後實施報復商業行動
暴風雨襲擊 里約癱瘓 奪93命續攀升
英大選戰火起 英鎊匯價走貶
週五前陰雨 週末假日放晴
黛妃密友：威廉王子6月訂婚11月結婚
加幣與美元等值 加進口貨價格暫不降
北京學者：「中美共治」現階段是偽命題
台股開盤上漲41.75點 為8131.4點
加發現中國網路間諜網 竊印度軍事機密
劉兆玄申請赴陸 總統未派任務
曾雅妮納比斯科高球賽奪冠 袁健生電賀
22K還嫌少？ 王如玄：應先有再好
兵推神錘攻擊中國？國防部：非事實
台股漲 新台幣盤初勁升逾1角
弒母殺婆毒夫詐保險金案 求處死刑
憂心落後台灣 港報籲加快發展人民幣業務
巨人隊教練木村拓也不治 享年37歲
韓正：盼與台商合作 發展上海服務經濟
前進上海遠郊造鎮 郭台銘有興趣
歌壇長青樹美黛不封麥 5月再展歌喉
首季營收大增 宏達電站上400元
遭控教唆誹謗楊宗緯 利菁無罪定讞
BCI下跌拖累 BDI小跌10點
山東威海建新家 迎台灣回贈長鬃山羊梅花鹿
劉兆玄：申請赴陸 行銷台灣文化
台股平高震盪 紡織營建股亮麗
開啟商機 中小企業媒合列車啟動
瀕破產 洛杉磯公務員5月起無薪週休2天
胡錦濤之子胡海峰出任浙江研究院書記
國土計畫法草案 民間團體批漏洞多
鄭崇華：台達電發展電動車 兩岸併進
台股站上8107點缺口 挑戰套牢區
韓正：鼓勵上海企業來台灣投資發展
山西村幹部囂張官腔：我不貪汙當官幹啥
李素妍升格當女主角 連吻3帥哥
土地遭低價徵收 農民怒吼反產創
萌文化夯 動漫少女成代言人
共建兩岸世博航線 東航華航簽合作協議
力挽用戶 全球電信業者將提供免費平板電腦
成大金門簽約 3年內成立成醫金門分院
雲端運算聯盟成立 吳揆：商機無限
王家嶺煤礦災變死亡人數增至7人
王志剛：劉兆玄主持台灣館啟用是理想人選
消費升溫 連鎖百貨首季營收成長
金門就學福利 大學生1年1萬
楊志良贊成二代健保費率設上限
楊志良不談去留 盡力推二代健保
鴻海有意造鎮？郭董詢問上海新鎮開發
讀取QR碼 食品業有效管理庫存
中共慶祝辛亥百年 吳英毅:不會參加
有媽媽的味道 抗癌鬥士肉羹饗鄉親
引擎鬆脫案 立委質疑台鐵幫派作怪
胚胎診斷 終結地中海型貧血遺傳
南縣推廢收費站 要到總統府前陳情
英國政壇領袖台上拼大選 太座檯面下也較勁
大陸60家基金公司去年總利潤逾9000億元
許添財：沒理由續押扁
鴻海徵幕僚 郭台銘親自傳承經驗
衛武營中心動土 總統:文化關懷不打折
國民黨：5都提名絕無內定人選
宣明智:員工分紅費用化 不利企業發展
中國旅美學者稱台灣是中國民主化的動力
綠議員質疑動員宣導ECFA 中市：無不當
台灣甜甜圈超商麵包熱銷 賣出上億個
簽訂合作框架協定 粵港發展更加緊密
綠營北縣議會黨團 促蔡英文親征
外資匯入 新台幣中午勁升1.21角
惡媳起訴 檢：非死刑不足實現正義
宏觀電視北美觀眾少 僑委會:增加點閱率
保證零假球 戴遐齡：困難
工人酒後殺人 一審判刑
王志剛、陳武雄 向滬企推薦台灣投資環境
謊稱空姐砸傷人 日婦誣告起訴
緬顱顏女童來台 謝醫護再造
首季百貨業績 大直與天母兩樣情
謝文定：近年較少判死刑
台聯：中國早收清單 衝擊電信等4產業
追思鄭南榕 蔡英文默哀
劉兆玄擬登陸 民進黨：不宜
開放大陸白領來台？江宜樺：誤解
男童校內玩耍電死 事務組長緩起訴
卡債族成立自救會 爭尊嚴與生存
韓正台北第一個晚餐 台味取代爭議菜色
東亞最大表演場所 衛武營中心動土
台股收盤漲32.13點 為8121.78點
紅衫軍持續示威 泰再延長內安法
南縣首批太陽能屋 發電收益可觀
產官研合作 發展固態電容關鍵材料
台北股市開高震盪整理 漲32.13點
4月台指期漲31點 正價差4.22點
iPad熱銷 拓墣：改變PC市場遊戲規則
中國醫藥大學開辦中草藥檢測服務
四川「全裸鄉政府」打響名號 招待費銳減90%
台幣勁升 營建資產股勁揚
空污費爭議 監院糾正經濟部
4月電子期漲0.55點 金融期漲5點
雲端運算聯盟成立 商機4千億美元
北縣鶯歌1男子遭火車撞死
韓正訪台第2天 搭捷運看焚化廠
韓正：下次來台還要再逛夜市
台股開高震盪收高 站上8107點
新機種上市 液晶電視Q2出貨估增 1成
審扁案 林德訓嘆陳鎮慧不知情卻認罪
瑪利寶寶啟蒙中心 早療育遲緩嬰幼兒
迎世博2號線地鐵明天聯通上海兩大機場
兒育中心涉弊？議員質疑公務員助銷貨
未獲邀致詞 楊秋興向總統告狀
江丙坤推崇上海在韓正領導下脫胎換骨
房價物價俱高 大陸「80後」選擇「裸婚」
大陸聯華超市：若有機會 盼開拓台灣市場
議員疑民調不實 高市：解釋不同
立院初審 公務員遭懲戒退休金可剝奪
貢寮國際海洋音樂祭 即日起受理報名
中研院揭星系團成長謎 登天文物理學刊
高市長初選期程 民進黨內訌
競選文宣非捏造 涂醒哲不起訴
台股漲32點 三大法人買超106.91億元
自來水清潔處理費 環團籲公開帳目
鋰電池聯盟成立 提升電池產業價值
薪傳在交大 分享績優導師故事
高鐵局：機場捷運進度控管中
上海業者:台灣加工水產品受歡迎
花博寶特瓶綠建築 MIT登世界舞台
產創未過 宣明智:政府應有更多彈性
金價1個月新高 短線挑戰1145美元
韓正訪中市 胡志強推銷牛肉麵
慎選合法幼稚園 學生團保有保障
惡媳弒親 家屬嘆死刑挽不回親人
以毒攻毒 古巴利用蝎毒開發抗癌新藥
雲端10兆商機 整案輸出年底有望
空污費溢收遭糾正 經部:虛心檢討
中市議員提名 綠營挑戰過半席次
中市環保清潔電動車隊成軍
蔬菜變身鹽酥雞 蔬食料理抗暖化
大陸20家企業被曝曾向前力拓員工行賄
國營事業員工爭權益 4千人赴經部
金門飛安代言人 網路票選10美女
滬企來台投資關心稅務優惠政策
新生高民族東路上橋匝道 部分時段封閉
山西礦難獲救名單遲未公佈 家屬受煎熬
新台幣兌美元升6.7分 收31.628元
大里市長林仲毅涉貪 中檢調搜索調查
高雄直航商機大 華航復興搶進
加工區擬設雙語學校 擇期再審
富比世全球白手起家女富豪 中國包「半」
胡錦濤將會歐巴馬 在核安全峰會發表談話
平沼組「奮起日本」黨 10日辦成立大會
澎湖縣西嶼漁翁島休閒渡假區興建招商
天災威脅 吳揆：強化防救災
馬英九盼台灣參與亞太經濟整合
南台灣新地標 衛武營變藝文大魟魚
腸病毒未通報 汐止1托兒所遭罰
韓正未訪高雄 港都會盼勿重北輕南
爭議書畫香港蘇富比拍賣會高價售出
安徽貪官玩女人訂年度計劃 「成果」逾500人
專家：亞洲與美國拉抬 全球汽車業回暖
檢搜大里市公所 查8件工程發包資料
特派員筆記：性愛手環與死亡遊戲
英業達：斥資億元 建雲端測試中心
代書改遺囑私吞土地 判2年4月
媽祖遶境台灣乾淨 環署籲少燒金紙
選高市議員 民進黨擬提16國民黨建議21席
乳癌標靶藥 逾55kg者部分自費
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
涉撞死送報生 英籍男子致歉
今年A級商辦 估有2萬5千坪退租
香港男子揚言炸毀特首官邸被判1年半感化
買2塊肥皂 中發票200萬元
狼父糟蹋親生女 檢求重刑25年
楊秋興促銷梅製品 籲助災區重建
建中北一女等4校校長訪法擬締結姊妹校
浪漫求婚 苗栗桐花婚禮啟動
終結遺傳病 有效婚前健檢不可少
忽冷忽熱 台東爆發稻熱病
NCC：公視特種基金 廣電法將規範
日產雷諾和戴姆勒結盟 規模全球第3大
小豬人氣越舞越旺 忙代言
竹北警力缺口 議會盼早日補足
北市大安運動中心10日啟用
墨西哥強震 外交部：僑胞台商均安
防風災水患 屏東林邊抽水站近完工
大樂透頭彩中獎人 發願盡社會責任
海基會文博團將訪豫陝推動兩岸文化交流
感冒藥煉安毒 高市調處逮3嫌
南京「換妻」案受審 聚眾淫亂罪存廢引熱議
嘉縣馬稠後工業區 納入南科
中油高雄廠遷廠？陳菊：中央權責
中信金組織調整 設5大事業執行長
千斤頂遭載走 男子狂追10公里
缺配套 高鐵雲林段封井暫緩
中國吉利併VOLVO後 網友看好與否各半
沙躍家訪中華電 盼推4G共容平台
仲量聯行：升息若逾2碼 房市壓力增
IC設計廠首季營收俏 立錡創新高
重建會：重建停滯恐影響汛期避難
總預算未增 明年公建預算恐緊縮
50真來電 小甜甜阿輝號召寶媽上節目
民進黨籲停押扁 改革羈押制度
中文電子書標準架構將上路 出版業受惠
本土劇灑狗血 NCC要加重罰則
假鄰居耍詐 半夜按鈴要錢
中國手機軟體規模看500億 遠傳搶進
民進黨：蔡英文沒考慮選新北市
藥局商品標示不實 衛署開罰
上玉山3000多趟 新高伯留珍貴影像
二代健保捐款不列扣除額 衛署說公平
虐童慘劇停不了 社工不足遭糾正
陳皮製劑殘留農藥 藥廠回收
滬銀人民幣與台幣互換 不因世博閉幕停止
火化搞錯骨灰 家屬拜錯人
中金調高大陸今年經濟成長預測至10.5%
吉林市驚見17枚疑似含毒氣砲彈
大陸吊白塊傾銷？貿委會：初判成立
古物在大陸遭搶 2共犯中市落網
央行阻升 新台幣守穩31.6元
面對國際抨擊 教廷：教宗很堅強
利基型記憶體需求旺 力積連3季營收創新高
上海1/6人有精神障礙 10年後恐成重擔
台東爆稻熱病 農糧署:施藥可改善
企業求才逾30人 勞委會客製服務
立院初審 公務員懲戒死都逃不掉
開發大西部 中國將優先發展教育
護士戲謔病患 北縣衛生局開罰
香港親台人士戴卓賢參選立法會補選
消基會籲訂瓦斯鋼瓶使用期限
5萬公里25國環騎旅行 孝鎧與小顏首站抵曼谷
台東之光陳誌甫 世界木球賽摘冠
7年級生創業 逾8成1年內可獲利
愛的抱抱作公益 聯大學生助弱勢
北市累進起點地價 增至2951萬
獎助民間綠建築 最高200萬元
校長洩個資無罪 檢方上訴
春電展明登場 3D產品吸睛
鐵改局弊案 收賄評委判1年半
高縣3例境外移入麻疹病例 皆痊癒
姪婿馬修連恩音樂會 劉政鴻助陣
駕贓車拒檢衝撞 警開6槍逮人
全民最大黨流星鳥園 言承旭笑翻
中國大陸文化行 劉兆玄甩政治糾纏
醫學研究：日吃5蔬果 降低罹癌效果有限
殺前妻姦屍 桃檢起訴變態男
產創朝野共識 擬增防炒地皮條款
癌末蓋石屋 盼愛留人間
消民怨 機場添購新行李推車
逼債酷刑樣樣來 黑道大哥1審15年
泰總理：曼谷與鄰近多省實施緊急命令
母女染麻疹 今年首例境外移入
賴坤成：爭取台東轉診交通補貼
花博秀輕建築 150萬支寶特瓶造方舟
打火兄弟巧扮接生娘
兩岸航線票價 華航帶頭降
缺席國小女壘賽 教頭憂高雄霸主讓人
等無人 風城購物中心二拍流標
身障生遭霸凌 警方關切
雙英ECFA辯論 4/25公視舉行
台北捷運準時舒適 韓正直誇
幼犬受虐眼爆凸 5萬元緝兇
芝山石牌段未設隔音牆 北捷允改善
台糖召募新人 4/26起網路報名
林恩宇手肘傷 肩膀也要檢查
反ECFA不給錢？ 馬英九：不應掛鉤
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看好電子書 聯電集團布局
情侶檔強盜性侵 男重判29年
6外國人登山迷路 警消搜尋無獲
金溥聰輔選列車 明開拔北縣
築夢24年 單車環球慶建國百年
蔡瑞麟請辭工會律師 葉君璋盼慰留
賈慶林會見台灣退役將領訪問團
韓正訪台 世博概念股夯
產創營所稅 藍營：可接受17.5%至20%
利菁雙喜臨門 官司無罪股票翻紅
單身易得精神病？楊志良：我沒惡意
聆聽民眾心聲 澳自由黨魁單車走千里
第099069期今彩539及3星4星彩開獎結果
女友若懷孕 藍正龍會先問爹是誰
陸委會：開放陸工來台須立法院同意
喜獲茶酒 豐川悅司不顧形象狂飲
經長:空污費非代收代徵 監院已確定
22K若續辦 延長半年每月補助萬元
全球強震變多？氣象局：沒有啦
違法瓦斯分裝場藏危機 中縣取締開罰
吳伯雄談民主 韓正盼雙向投資
台菲氣候變化論壇 馬尼拉揭幕
台版神之(雨下) 侍酒師6月競技
民航局贊許華航降價 長榮尚不表態
iPad夯 平板電腦銷量上看500萬台
世銀預測2010東亞GDP成長8.7%
警員遭刺身亡 監院糾正警政署
總統晤麻生 聚焦美日安保同盟
市況熱 太陽能廠3月營收俏
女生禁地 立委批中正預校看輕女性
拆建物綠美化 北市擬10%容積獎勵
兩岸航線華航降價 長榮尊重市場機制
世博環保杯 偉盟商機俏
中藥濃縮製劑標準 7月起趨嚴
財部：98年財政赤字1648億 控制得宜
單車環球 為夢也為愛
香港又1健康女子感染H1N1死
吉爾吉斯暴動 內政部長遇害副總理被挾持
煉油廠遷移？經部擬設小組溝通
鑽漏洞 陸童冒領護照辦美簽偷渡
災不單行 中國西南乾旱引發多省電荒
反ECFA 綠醞釀群眾運動
菲華籌辦中華民國百年慶活動
環署：清處費不能用於水污染調查
NCC：審議拍賣制 電台釋照多元性
赴泰國小心 外交部:曼谷周邊橙色警示
蔡榮宗帶兵帶心 球員輕鬆打
原廠藥箋給台製藥 醫師詐健保費
搭捷運逛誠品 韓正在台庶民的一天
捍衛政策 吳揆支持政務官出馬辯論
中國鼓勵企業到東協建經貿區
監委盯追欠稅進度 要求定期答復
扁案言辯 部屬講太久扁枯坐整天
第099069期今彩539及3星4星彩派彩結果
金融危機時放空獲利 高盛否認與客戶對作
公務員犯錯申退 曾有6小時准退案例
快打旋風 電信輕取台電
催欠稅不力遭糾正 法務部澄清
成大附設醫院將設金門分院
會麻生 吳伯雄王金平搏感情
黃佳明生涯首勝 兄弟擒熊3連勝
韓正逛誠品 超愛建築類
熱帶植物物種中心 盼為全球最重要園區
雙英辯論前交鋒 府：不應單方提供資訊
中正預校收女生？國防部願評估
大里市長遭檢舉收回扣 檢方漏夜訊問
大專男排複賽 大仁台師大2連勝
南韓議員：天安艦可能遭北韓海上狙擊隊攻擊
台美學者視訊 樂觀看待ECFA
海盜猖獗 俄羅斯促聯合國懲罰
台灣退役將領20人 赴北京參訪
「台灣雲端運算產業聯盟」成立 吳揆：希望像台灣雲豹一樣衝
劉兆玄訪大陸 吳敦義：綠執政時就有先例
爭權益保障 油電糖水4千員工示威
曼谷宣佈進入緊急狀態 「紅衫軍」對嗆
南投桐花祭 10日埔里起跑
黃昆輝：台聯立委賴幸媛哪裡去了？
台灣復興航空飛上海 票價降2成
台中縣大里市長涉貪遭羈押
裕元花園酒店週年慶
鼓色酒香櫻吹雪
中國油畫名家寫生展 10日北美館展出
藝術無國界 中國「大陸油畫名家寫生」聯展值得一看
中國山西礦災 罹難者20人18人生死未卜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收低0.3% 資源股及希臘銀行股下跌
柏南奇：失業和房貸違約 挑戰景氣復甦
國際原油7天來首見下跌 庫存多於預期
黃金漲至12週高點 避險資金持續轉進
調查：巴西人吃得不健康又缺乏運動
里約災情嚴重 死亡人數增至120
美國2月消費信貸減少 消費者不願借錢花用
美股收低 基準指數跌幅2月來最大
百萬人民連署 歐洲公民立法不是夢
法拍屋增 柏南奇：美經濟走出叢林仍遠
今全台有雨 明逐漸轉晴
台股開盤下跌15.78點 為8106.0點
多國擬簽宣言追討珍寶 大英博物館壓力增
加入歐盟法國反對 土耳其還得再等等
浙江義烏：豐田涉嫌銷售不合格汽車零配件
韓艦爆沉案 美英澳專家將參與調查
歐巴馬前往布拉格 簽署新裁核條約
新台幣匯率盤初升破31.6元
帶頭降價撐腰 華航股價早盤衝高
聯發科首季合併營收 超越目標
遭控違反集遊法 施明德無罪定讞
中國江蘇宿遷發現乾隆南巡臨時行宮
美股跌 台股早盤陷入震盪
台灣歌手林育群一鳴驚人 英媒封台版蘇珊大嬸
極地馬拉松 陳彥博獲第3
王金平宴韓正 盼訪台空前勿絕後
在野阻撓 ECFA立院報告險癱瘓
黑瞎子島開發案 中國向全球招標
投信推ECFA指數 後續效應仍待觀察
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
李大壯預料港台兩會將簽署航權備忘錄
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
不能再貴了 中國高房價有解？無解？
台股3月價漲量增 證券股獲利攀升
加媒：中美關係改善 有益G20達成預定目標
利多加持 營建股走高
雅虎專文介紹 讚林育群為台灣蘇珊大嬸
接生捉蛇摘蜂窩 台東消防員一肩挑
中油台南海域採購涉國安 將洽國防部
恐慌效應 BCI大跌144點
市調：面板需求強 第2季價格不悲觀
中國空軍首次主辦珠海航展
陳彥博奪第3 陳媽媽：平安就好
大陸富二代培訓天價學費 學高爾夫騎馬茶道
雙英辯ECFA 綠委要府提供資料
上海聲稱全球國際金融中心競爭力居世界前3
二代健保 5到6成民眾不受影響
中古屋交易熱絡 修繕商機3700億元
施明德：集遊法應送立院修法
網友抱怨難上網易過熱 蘋果iPad恐需召回
大陸今年將購台灣面板53億美元 年增56%
竹市民宅火警 以色列籍家庭2死2傷
操作簡化 微軟推商業智慧解決方案
大陸專家：知識份子帕金森發病率比普通人高
福建莆田市長張國勝跳樓自殺
韓正：下次訪台一定要到南部
網友辣評 林育群可為惠妮休斯頓獻聲
大陸城市居民讀書漸入「閱讀器時代」
農村再生培根計畫 人才招募延至5/31
王金平：宗教自由不分政黨色彩
傳深圳現飛鴿炸彈 北京反恐專家南下調查
前日相麻生結束訪台 搭機返日
摔西施警員記過調職 江宜樺：應該
對尬腕力機 大學生骨斷裂
感冒搭飛機 易引發飛航中耳炎
東森主播群 為貧童生存權請命
郭泓志恢復練投 復出近了
福建開闢對台船舶維修市場
邱毅籲除小夫文化 法務部長：我是勇夫
中國與哥斯大黎加簽自貿協定9成產品零關稅
賴幸媛：ECFA非政治議題 簽FTA無須陸同意
老虎延長賽輸球 倪福德逃過敗投
台灣康寧：玻璃基板供需持續緊俏
韓正將訪台中 胡志強盼增兩市往來
春電展 業者推優惠方案
關節骨骼重建 糖尿病患免截肢
盤整 新台幣兌美元中午升值3.8分
台北車站地下街經營者落跑 攤商抗議
支持民俗文化交流 台贊助史密森尼民俗節
化腐朽為神奇 金門蚊子館變身大學城
日大企業健保收入估虧2200億台幣 創新高
京城：未計畫入主高興昌
1杯珍奶等於4碗飯 市售飲料熱量驚人
單車遊澎湖 立榮推套裝行程
參選大高雄 黃昭順發表白皮書
京城入主？ 高興昌：毫無所悉
信評：獲利改善 台灣壽險業展望穩定
辜嚴倬雲當面歡迎韓正來中華民國台灣
立院修法 闖國道收費站罰1200元
競爭激烈 中國企業家壓力劇增
春電展開幕 3D影像商品吸睛
中國科學家首次成功解析肥胖蛋白基因結構
農委會：公開表演屠宰活魚 觸法
企業捐復康巴士 胡志強：嘉惠身障者
美日關係春寒料峭 鳩山見不到歐巴馬
英保守黨娘子軍搶進國會 衝浪酷姐入列
綠委要求召開秘密會議 希望了解ECFA內文
外籍漁工無勞健保 勞保局：雇主應加保
極地馬拉松 台灣陳彥博寒風中奪第3
邱正雄將抵博鰲 ECFA與會習近平為焦點
國際賽事登場 EVA缺料今年難紓解
上海世博新聞中心4月27日正式開放
台股收盤跌64.18點 為8057.6點
2代健保修法 半數漲保費
強制清化糞池 高市擬納10層以上大樓
博鰲論壇明登場 ECFA入正式議程
外籍漁工辛酸多 返家路更遙
電子領跌 台股回測8000點
台北股市開低走低 跌64.18點
泰國局勢惡化 港府不排除提升警戒級別
假髮掉了 竊嫌變身應訊露餡
4月台指期跌43點 正價差23.4點
參與區域經濟整合 總統盼提升競爭力
曾勇夫：逐步廢死是終極目標
出國考察浮報 嘉義鄉代貪污起訴
4月電子期跌4點 金融期漲5點
高市結婚少離婚多 出生率創新低
蓋特納抵港 稍後轉赴北京
楊進添：總統接見麻生 未自我矮化
台幣升值效應 營建股表現搶眼
和中美韓相比 日高中生不愛讀書比例最高
雙英辯 互槓提供3資訊
翻龜難翻回 動物保母幫忙扶正
鄭立中：希望兩岸早日簽署ECFA
小學生也補習 教長搞不懂
禍不單行 美籍丈夫中風復健妻車禍
AK創潮流 便利雨衣穿出時尚感
藍籲延長企業實習方案 教部允考慮
綠委提案要中國明確承諾不阻台簽FTA被否決
中正預校招生廣告生波 國防部要修正
單身者多付健保費 吳揆抱歉
政院修法 持股3%可申請查帳
萬泰銀啟動新CIS 確立4大事業群
胃直通大腸 老翁瀉不停
籌拍鄭南榕電影 姚文智變身製作人
疑有中資 立委提案中油台南海域案廢標
相距1.1萬公里 澳洲父子拾獲河南漂流瓶
多樣增量蔬果 防癌才見效
核四廠採購弊案 北檢起訴7人
少子影響 教長：大學退場與迎陸生並行
罵稽查員潘金蓮 檢起訴私宰販
4少女行竊 機車衣褲樣樣偷
台股跌64點 三大法人買超21.16億元
女子刺死丈夫 疑罹精神疾病
完成海地救災 國防部製紀念章
下半年面板需求強 非常樂觀
北市中小學進用教練 5/1報名
麥可波特 贊同簽署ECFA
平埔族爭取參政 告上南市選委會
大陸福建南平弒童血案 兇嫌當庭被判死刑
春電展登場 LED產品夯
節能減碳年 今年推25個低碳社區
山西王家嶺煤礦災變罹難者增至14人
伍茲復出 賭盤投注金可能飆到6000萬美元
外交部提升曼谷地區旅遊警示燈號
墨西哥北部發生大地震 國人宜避免旅行
高中以下教師檢定 6成3及格
傳中帛經濟合作 外長：台帛邦交不變
推廣文化美學 北市府變身藝術殿堂
復興上海航線跟進降價 長榮仍不表態
舊筆換新筆 毛筆藝師盼重視書法
地球日40週年 環團百萬綠行動
金控負責人適格性 監委批金管會輕忽
楊志良：單身與成家 心理健康有差
毒品防制 縣市可設專責組織
千噸廢棄電路板 重污染灣裡重劃區
新台幣兌美元貶7.3分 收31.701元
美國財長蓋特納將會見中國副總理王歧山
3月出口233.7億美元 連續5個月正成長
觸控螢幕 未來15歲以下使用者多
中國將建西氣東輸三線工程
家電下鄉奏效 今年首季銷售額同比增長7倍
第14屆台交會在廈門揭幕 規模創歷史新高
學生參觀世博 教長：給予肯定
胡志強：柳川再造 中區經濟加分
中移動下半年推TD-LTE 3城市作試驗
日研究：牙周病菌可能導致腦梗塞動脈硬化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
特派員筆記：加爾各答印象
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
自強號引擎脫落 懲處6人
中國數位音樂產業潛力上看人民幣300億
買賣官案 900餘將官挨查
消保會:赴泰解約 可依契約範本退費
蓋特納訪中國前 助手先低調抵北京斡旋
腹腔臟器移位 男嬰呼吸異常
河南數十家庭指控解放軍醫院黑心
縮短城鄉交通 高市規劃國道公車
2毒梟橫行中南部 一舉逮獲
麥可波特看兩岸 不前進處境更難
男子遊大陸中風 救援返台就醫
行銷花博 41商家共襄盛舉
新台幣升值預期 金融股挑戰半年線
2年人民幣100億 上海銀行加碼助台商
狗兒爭食相殘 北市議員批動保處
吳揆：景氣未復甦 住家營業屋不宜加稅
檢察官涉貪 徐維嶽申轉律師被拒
股東會防鬧場 警方一律派員進駐
機場藏槍案 皮屑找到人
SBL 曾文鼎拿下3月MVP
世博台北館20日試營運 向全球展現台北魅力
中國首輛時速500公里磁浮列車今天交車
核四廠採購弊案多人遭起訴 台電靜待判決
調查：教育程度低 中老年性生活少
中國過去20年發射36顆商業衛星
央行阻升 新台幣由升轉貶 守住31.7元
淨化選風 金門向賄選宣戰
富時台灣50指數季度審查 成份股不變
聽音辨位 鬼門關前攔截自殺男
外勞販毒落網 以槍防身
變態瓦斯工 涉性侵3女童
雙英辯ECFA 總統府籲民進黨勿閃躲
CAS守護台灣梅 變形金剛把關
中經院學者：ECFA可促兩岸合作實現經濟轉型
調查：越來越多港人認同激烈抗爭方法
女腳踝藏毒赴菲 航警眼尖識破
原民學童創作繪本 義賣籌就學基金
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廣達3月出貨創新高 營收歷史次高
兩岸分工詐騙陸民 15嫌落網
雲林水利會長選舉 張哲誠林文瑞登記
虧損嚴重 華映大幅減資逾60%
南縣西瓜價俏 歉收農無悅色
韓正邀宋楚瑜周錫瑋參觀世博會
染毒落網 父抱嬰應訊
噗浪刺馬案 警方另尋突破方式
3月進出口金融海嘯以來新高 對陸出口新高
地方特考先填志願 試院人事局不同調
溫昇豪床上獵4豔 動作比台詞多
商務部長陳德銘：3月若逆差 應屬短暫現象
老虎伍茲又傳性醜聞 與鄰居女孩一夜風流
力拓案律師：胡士泰放棄上訴
核武政策 中國：維持在國安所需最低水平
婚變1年半 伊能靜心痛
華航降價 消基會:飛上海應低於1萬元
台版蘇珊大嬸 林育群紅到國外
緯創3月營收揚 英業達下滑 Q2出貨俏
正昇豐號漁船菲海域沈沒 台菲搜救暫無佳音
8旬母騎單車探受刑兒 5年如一日
港媒：蔣介石曾祕密發展核彈
跨行系統4/10凌晨1至3時 暫停服務
中區單一徵才 200餘職缺
友達3月大尺寸面板出貨 創新高
下體塞草梗 男尷尬求醫
東協加1衝擊出口？財部：短期難評斷
宋楚瑜周錫瑋會韓正 盼兩岸勿兵戎相見
需求增溫 光寶科3月營收創新高
男大學生淋浴 疑遭電擊身亡
臭豆腐飆創意 高職生廚藝飄香奪冠
2年打死1對娃 男重判13年
世博航線 東航華航簽協議展合作誠意
苗栗桂竹筍上市 繁簡皆美味
印度拒發簽證 17世大寶法王暫無法訪歐
需求強 IC設計廠營收創新高
寧波3千常住台胞可至「特需門診」看病
郭采潔夯 肥荷包傷元氣
山西王家嶺礦難死者增至17人
金門基層選舉 首日74人領表
STB族群營收差很大 百一成長兆赫衰退
尬羽球拚百萬 清晨盃明開打
中華信評:台灣產險業獲利恐兩極化發展
澎湖免稅店開幕
二代健保費率3-3.5% 年保費訂上下限
李顯榮教唆偽證 二審判6月
音樂班三十而立 附中人齊獻藝
關懷遲緩兒 馬術治療效果佳
民間版二代健保 力求決策財務透明
韓正匆匆參訪板橋礫間水岸公園
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假冒黑道恐嚇 紅痣露餡落網
大陸黨政軍 不得取得台灣不動產
韓正賞女王頭 林家花園見宋楚瑜
機場藏槍男 搶立委助理車
單身貴族 二代健保費增1倍
美歐景氣復甦 網通廠3月營收夯
減輕車身重量 寶馬研發碳纖維電動車
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台灣經濟表現佳 波特：若能買台股一定進場
美構思嚇阻新手段 研發傳統彈頭洲際飛彈
大陸航線 長榮降價1至2成
台灣支持哥本哈根協議 將提交方案
1元入住搶標 民宿展送好康
軍方擬設政風 法務部願代訓
3.5萬建教生 教部擬權益保障法
藥品交易定型化契約 減少藥價黑洞
銷售佳搶攻頂級客 裕日車獲利可望倍增
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ECFA不影響台灣在WTO權益
監委：移民差別待遇 違人權公約
隨機殺人 男子判死刑
南部人工增雨 效果有限
廢棄物展創意 再生紙變婚紗
未來20年 每年放假約113天
政治紛擾泰股重挫 投信看好長多
8人份魚麵1360元 連江縣府調查
屏東漁船沉沒 船長獲救2人失蹤
展業有成 85度C預計6月送件申請上市
美要求放寬進口美牛限制 日無意鬆綁
外籍夫婦患病 簽證屆期專案解
華映減資近千億 避免全額交割
胡志強：不會參選中華民國總統
大村鄉長選舉官司 26張爭議票
華碩商用電腦 台灣市佔首度奪冠
吉爾吉斯衝突 外交部發橙色警示
被動元件搶手 3月營收紛創新高
賭窟藏毒 查獲千餘顆一粒眠
許仁杰客庄行腳 幫乳牛人工受孕
競爭力大師波特：支持簽ECFA 無其他選項
車禍胸動脈斷裂 支架手術救命
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南山勞資糾紛 員工批違法
勞資糾紛 南山：尊重員工
英儲蓄率1.7% 40年來最低
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取締超載放水 警員判20年
台北花博 上海西安洛陽參展
暖暖高中拔河隊 亞洲盃奪冠
無畏曼谷緊急狀態 孝鍇小顏繼續單車環球行
6老外登山迷路獲救 1人腳扭傷
兩岸航線 長榮降價11%至20%
檢警搜索偽造巴氏量表集團
真人實境節目 扭蛋快跑挑戰極限
上市公司:股東查帳OK 但要提防對手刺探商機
涉金改案金控負責人 金管會:儘速行政處分
顧客食物中毒 餐飲店老闆娘遭訴
二代健保案 督保盟質疑公平性
高縣石斑魚驗出禁藥
新促進就業 擬增11.5萬個機會
合夥不成謀財害命 男判無期
3月進出口衝高 今年出口可望創新高
美俄裁減核武 專家：雙邊關係突破
韓正訪中市 台獨人士冒雨抗議
產能滿價格漲 太陽能3月營收夯
智慧電動車方案 下半年可望上路
農藥肥料殺蟲劑空罐 另分類回收
背球拍甩傷人眼 賠11萬定讞
象耳玉兔 北縣蘭展秀風姿
韓正胡志強相見歡 聚焦文化
巴西暴雨釀災 里約台僑均安
韓正台北行的媒體文化洗禮
弊案多為媒體揭露？國安局駁斥
食物傳愛 募捐助弱勢女性
菲海域沈沒 「正昇豐號」船員3獲救3失蹤
員工睡太少 印度企業生產力年損1500億美元
美俄裁減核武 德國：全球裁武里程碑
王岐山蓋特納會談結束
普測像健檢 中小學校長協會力挺
文建會甄選藝術家遠征北極圈
香港18家旅行社取消曼谷旅行團
趙正平初演舞台劇 教羅北安使壞
博鰲論壇重頭戲 錢復10日會習近平
負責人防弊如虛設? 金管會擬設防弊條款
胡志強宴韓正 寶島大拼盤
建成圓環沒落？北市：營運有起色
京東方:8.5代線有信心 兩岸面板競合關係
波特：馬總統定能克服ECFA爭議
屏東漁船沉菲海域 3獲救3失蹤
阿福技壓嘟嘟 興農戰績獨走
第099028期威力彩頭獎1人獨得4.8億
老子抓狂打兒子 英爹地判賠50英鎊給男嬰
府財經諮詢會議 聚焦美食國際化
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韓正的一天 忙碌中帶點政治味兒
蔡英文拚連任 尤清表態角逐
長沙市委書記將訪台南 尋求農業合作
正昇豐沉沒 船長心繫失蹤伙伴
謠言與政經陰謀論 升高為法全國性新聞
高縣石斑含禁藥 業者盼查源頭
錢復:兩岸互設銀行業分支機構 不逾10家
韓正在台展親民 習慣要找鎂光燈
北韓揚言凍結金剛山旅遊區南韓房地產
張栩十段戰衛冕成功 保住4冠王
新北市國民黨初選 地方盼速定案
復活節因素 美上週初申失業救濟人數突升
不滿電視訊號被切斷 泰紅衫軍明將再遊行
屏東漁船正昇豐號觸礁沈沒 海鷗救3船員
吸引外籍人士訪日 偶像團體嵐代言日本觀光
美財政部長訪問中國 引發人民幣升值猜測
台灣「紅衫軍」無罪定讞 施明德笑了！
比核彈更危險？ 美國發射首架「太空戰鬥機」
中國媒體報導 上海市長訪台「比大明星轟動」
新版二代健保案 本會期送立院審議
吉爾吉斯政變 反對派宣布接管政權
中國外交部重申 無條件「不對無核國家使用核武」
嚴懲濫權檢察官 立委呼籲打破官官相護罩門
微軟免費防毒軟體MS 電腦安全E‧8罩
韓驅逐艦已追上遭劫油輪 正伺機出擊
「東協加一台灣將被邊緣化」 綠營：馬政府嚇人的 ?
長期高劑量使用雙磷酸鹽藥劑 拔牙、植牙不慎將造成腐骨
關懷兒童發展篩檢議題 元富證券贊助伊甸慢飛天使200萬元
WEDGWOOD發表英國新娘寢飾系列 以「浮紗緹花」工藝演繹王妃婚紗
耿鼎三月營收3‧37億元 創歷史新高
電視辯論否？秋菊繼續噴口水
中國又處決三名日本人 大赦組織關切
全中運在台東 6500好手拼佳績
泰「紅衫軍」誓言 週五發動更大規模示威
蔡英文：ECFA公投 化解社會對立
馬政府要求在野黨「提供資訊」 綠營：角色錯亂
尤清選黨主席 拱蔡英文去新北市
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收低 跌幅六週來最大
金價震盪小跌 銅價第三天下挫
紐約原油下跌0.6% 收在一週來最低
空中巴士第一季交機量 超過波音
美股開低走高 零售股撐盤 化解希臘隱憂
秘魯國際短片展 台灣將推薦作品參賽
英大選將屆 8華人參選 破天荒
美俄簽裁核新約 兩國國會批准有麻煩
比利時歐洲郵票展 台灣以主題國貴賓參加
加幣升值嘉惠移民工人
雨停了 放晴回溫
男子入侵隧道 台鐵列車誤點
李南陽投書愛媒 籲助台參與聯國氣候公約
傳普天間遷移案受挫 恐無法5月解決
台股開盤上漲15.92點 為8073.52點
四川峨眉山坍方14遭活埋者生還無望
洛城演出 五月天：最想公海貨櫃船開唱
春電展 智慧手機新平台搶先曝光
新台幣匯率盤初升破31.6元
藍營：產創營所稅17%可能性大
中國再處決3名日本籍毒犯
不怕被砸石 伊能靜回家迎風雨
復出首戰美國名人賽 ESPN全程聚焦伍茲
美股漲 台股開高震盪
北京專家：中國匯改或參照新加坡模式
BCI持續大跌 BDI指數收黑
吉爾吉斯動亂 大陸商人也遭殃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
產創營所稅可能17% 綠：樂觀其成
廣東法院判處南非籍女毒販死刑
瞄準紐時 梅鐸手下2大報掀廣告削價割喉戰
枉顧人命 湖南郴州醫院以工業氧違法醫療
私人間借貸收取利息 應報稅
涉夾帶毒品闖關仲介 2男遭逮
吉爾吉斯動亂 新疆停辦兩地國際運輸業務
王金平：產創條例條文多 協商需耐心
腦波控制球移動 神奇遊戲7月英國推出
台水：除高雄外 穩定供水至6月底
頂級環島列車 7天7萬
政治緊張升溫 外資6週來首次賣超泰股
男闖台鐵隧道 萬名旅客行程延誤
光泉健走24日登場 紀政：路程8公里
國稅宜蘭分局聚財氣 連開4次發票特獎
調查：僅2成2上班族有房
錢復與王毅打球 為錢習會暖身
宜蘭規模4.6地震 最大震度2級
有房上班族 8成7揹房貸
吳揆視察雙園大橋 關切便橋安全
卡位4G技術 中華電與諾西建LTE實驗網
從糕餅窺台灣 張尊禎舌尖品文化
消基會:健保藥價須實報 莫只會挖錢
首季中國企業景氣和企業家信心指數升
廣西桂平千年古井現「噴乳」奇觀
環保優先 租飛機去博鰲提議取消
花蓮稻熱病 縣府：儘早防治
內政部：受贈物依規登錄退還 落實廉規
外銀拋匯 新台幣中午升值1.3角
瑕疵除溼機致命 消防局籲回收
經部:台灣出口競爭力降 簽ECFA有必要
女子遭冒名開戶 怨警拖延受理
藥價申報改制與反映結餘 年省222億
綠委批二代健保 炒股獲利不算收入
無氧也能活 地中海底發現3種奇特生物
韓正邀訪 胡志強：暫無計畫
朱立倫視察基港 勉聯外路如期如質完工
涉強盜與警駁火 3男起訴
產創朝野共識 增防炒地皮條款
嘉市議長賄選案 被告：遭人設計
水源加倍 台水:高雄至5月中供水無虞
立委：中國磁磚非法進口 應嚴格控管
台股收盤漲34.43點 為8092.03點
專家：美中貿易戰兩敗俱傷 美損失更大
台大研發成果 癌症早知道
棒球九宮格擲準 竹市熱鬧登場
「東方雪人」現四川？ 變種獾類動物！
台北股市震盪整理 漲34.43點
4月台指期漲20點 正價差8.97點
台股收盤漲34.43點 守住5日線
交大明校慶 台積電鴻海徵才
4月電子期漲0.2點 金融期漲5.8點
吳揆談ECFA 以台灣為主對人民有利
時尚攝影師拉夏培爾 反思物質文化
義大世界違規影響水資源？監委關切
兩岸簽ECFA 連戰：有總比沒有好
泰宣布因應紅衫軍7步驟 不排除武力鎮壓
馬總統談廉政 先毋縱後毋枉
淡季不淡 台積電世界先進Q1業績揚
最後言辯 扁再拉馬特別費護身
附中音樂班 陳郁秀女兒難忘回憶
黃志鵬：ECFA可讓大陸台商增加對台採購
三鐵傳聖火 全中運很環保
苗縣發表新書 耆老口述傳說與故事
衛署：中藥產業不開放陸資
台股漲34點 三大法人買超25.37億元
針灸可治疤？ 中醫專家有異見
ECFA再戰 朝野立委攻防
亞洲盃拔河賽 景美女中晉4強
台灣3拔河隊勇奪亞洲盃俱樂部對抗賽冠軍
台灣出版精英赴北京參加高階進修班
一戶買3台電視 大陸城市購買力較農村強
偵察毛派共黨 印度部署無人駕駛飛機
大陸將對台採購53億美元液晶電視面板
還軍人榮譽 總統肯定國防部廉政調查
中國黑道魔爪伸向政治圈
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沙躍家訪竹科 聯發科與網通業與會
衛署：卸任署長任醫院院長不違法
吳盟分接公路總局長
徐至強：缺料是手機市場最大問題
中鋼調漲6月內銷盤價 漲幅10%
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隔空治腦瘤 伽馬刀效果佳
蘇俊賓：ECFA宣傳預算合法
標普：人民幣今年開始重拾升值步伐
旅日投手鄭凱文登錄1軍
新台幣兌美元升8.6分 收31.615元
高縣今年首例腸病毒重症療癒
南非完整原人骨骸 考古學家兒子意外發現
福建安溪校長嫖宿幼女案 終審判死緩
總統府：蔡英文兩年任期無經濟對策
張榮味司機超車肇禍 女子重傷
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無業男藏毒百公斤 母兄難置信
與國際接軌 經貿網絡小組成立
網拍黑心面膜 數百人受害
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燈會煙火傷人 傷者求償無門提國賠
身分疑遭盜用 男子申辦手機碰壁
世界首例 12歲女童中風腦血管放支架
中鋼宣布盤價再漲 去年 6月來新高
名模前男友涉運毒 遭聲押禁見
華府核子安全峰會 中日領導人可望晤談
大學生義賣明信片 鄒族學童環島圓夢
高市中都重劃區 增值潛力大
我孩子們的爸爸 女兒鋒頭勝老爸
星義合作研發抗癌和防骨質流失藥物
鐵人三項明開賽 客家桐花展風情
12萬台問題除濕機未召回 安全拉警報
中國國土部：今年住房用地量增加要高於去年
中央氣象局氣象報告
阿薩亞斯未婚妻導戲 演員爆張曼玉料
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韓正盼與高雄港桃園機場合作
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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國民黨：李俊毅污辱元首應道歉
假回收真偷車 警逮2嫌
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DRAM與NAND Flash 價格全面走揚
枇杷好滋味 中市嘉年華迎賓
男子載廢鋼瓶飄臭氣 42師生送醫
市調機構不擔心大陸8.5代面板廠人才問題
勞退基金10大持股 9檔科技股
麥寮廠遭罰10萬 台塑化將提訴願
高孔廉：台灣軟實力是聯兩岸佈全球利基
經部深層海水模廠疑遭縱火
記協新會長 楊偉中出任
台版蘇珊大嬸紅到印度 媒體爭相報導
外資匯入 央行阻升 新台幣收升8.6分
高市議員選舉 民進黨高縣黨部提15人
10金捷克女鐵人 苗栗賽場暖身
小提琴女神慕特 詮釋布拉姆斯
邀鄭秀文同台 小豬緊張到削肉
高房價成「婚姻殺手」 屆齡「剩男」好苦惱
英培育出自動脫毛羊種 一年省下大量成本
本周台股市值20.86兆元 增0.81%
屏科大性別嘉年華 營造友善空間
行動高中下鄉 學生收穫多
上海貿促團搭摩天輪 俯瞰高港
全台最低 花蓮國宅店鋪每坪不到4萬
退撫基金操盤 外界傳言多
投資績效差 監委促退撫基金檢討
監委批績效不佳 退撫基金喊冤
教部研議 國中小英文明年加考說聽
流動哺乳室 北市好貼心
龍永圖:台灣辯論ECFA利弊 無太大意義
疑不滿被取締 現役軍人海K警察
退撫基金操盤爭議 監委續查朱武獻
產創補貼企業雇員工？多位學者反對
駐日台北文化中心21日在東京揭牌啟用
香港立法會全體議員5月參觀上海世博會
阿嬤別害羞 女醫上山做抹片
陳慧琳媽媽經 侯佩岑想生了
首例 環科藉重大訊息誇業績遭罰
疫苗致死疑案 總統挺一天內解剖
環科：據實以告卻遭罰 無奈
台灣茶香首次飄進博鰲論壇
亞洲盃拔河賽 中華男女摘冠
衝市議員選票 中縣綠營高提名
台中新市政豪宅增值 1年1坪漲10萬
Gartner:去年半導體設備支出衰退45.8%
義大世界:飯店遊樂所屬合法建地
查偽劣藥 金門宣示掃蕩地下電台
建高捷岡山站 市府限2週提方案
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水源區水費不優惠 南縣抗議
上海世博會震旦館 唯一台資企業館
技職生業界實習 教部補助1億
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劉家昌裁罰未清 限境難解除
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中國最嚴峻挑戰 北京共識將取代華盛頓共識？
上學路不孤單 原住星希望募款
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核四工程3延 監院要政院究責
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亞洲拔河賽 中華稱王封后
尤清批黨反民主 民進黨：無此事
獅山砲陣地案 金管處配合開發
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產創條例再降營所稅？學者憂全民買單
全球首季IPO市場活躍 亞洲仍居主導地位
未立案電台抗議 NCC：有責取締不法
主計處:國民年金保險去年核付377億
職棒假球案 雨刷盼認罪協商
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尹啟銘：東協加1影響台灣出口
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亞大拔河隊奪冠 師生感榮耀
調查:5成4上班族求職主動 2成5隨緣
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老而彌堅 河南老翁80歲得子卻未破中國紀錄
中國第1季消費者物價CPI上漲2%至2.5%
總統盼歐盟對台免簽加強貿易
國安基金釋股 獲利250億元
台大研發寬頻磁振造影 時間快4倍
正昇豐號失蹤3人 搜尋無所獲
經濟復甦資金流入 亞洲多國匯率攀升
油價飆 物價溫和上漲不致通膨
骨癌男免坐牢 監委呼太離譜
貓纜T15塔柱異常？北捷：誤訊號
故宮副院長馮明珠 政務擬轉常務
曼谷橙色警示 台灣團不怕
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長沙市委書記看好台灣農業
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韓正離台 機場平和順利 巧遇熱情上海遊客
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市長伉儷即席酣睡 音樂劇學童演員淚汪汪
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成本漲地租也漲 農民：怎麼活？
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iPad熱賣 鴻海營收創歷史第3高
收容人頂替案 老婆妻舅獄友起訴
大陸夫妻經營網路六合彩 半年斂財3000萬
景氣回溫 第1季民間投資達成率37.57%
招商有成 中國重汽考慮來台生產巴士
電子大廠3月營收高 仁寶年增逾7成
世界台商總會籌設青商會 10月台北成立
韓正台灣行：想看的都看到 該學的都學了
香港海關：弓箭槍玩具可導致兒童窒息
華碩營收月增逾5成 Q2出貨NB看270萬台
俄7歲男童遭美養父母拋棄 孤單一人飛回國
鄭凱文1軍登板 1局無失分
日媒專訪 馮寄台指台灣不會屈服於中國
河北唐山發生規模4.1地震 震感強烈
紅衫軍不斷挑釁 泰官方壓力加劇
壞膽固醇低 可防血管塞
大聯大3月營收227.88億 歷史新高
除濕機安全小撇步
特派員筆記：巴西最綠城市獲全球永續都市獎
無經濟對策？綠：在野天職是監督
國際觀光文化節 遶境台南高雄
大樂透 1人獨得1.02億
第099071期今彩539及3星4星彩派彩結果
104打席未遭K 陳冠任破中職紀錄
陳致中盼扁交保 不會終止匯回款項
扁家款月底前匯回 特偵組不抱期待
漁民便秘20天 海巡急奔千里
風災永久屋怎麼建 官民共識決
健保依風險計費？葉金川不以為然
泰紅衫軍一度闖入衛星中心 警動用催淚瓦斯
朱立倫：政院核定淡江大橋建設計畫
地下電台反彈 立院陳情要求就地合法
「出口東協戳破馬謊言?」 經濟部：不利影響將逐漸顯現
泰警方出動強力噴水車、發射催淚瓦斯
99全中運在台東 聖火自綠島海底火山點燃
海外款回台才考慮交保 扁：我似肉票
大法官史蒂文斯接替人 歐巴馬未來幾週決定
景氣回春 中區徵才博覽會11日登場
土石流 巴西死亡人數上升到205人
香格里拉台南遠東國際大飯店歡慶母親節
太魯閣晶英Ashish Deva「山中花語」晚宴
台北春電展的另類選擇
漏網新聞／韓正拜會宋楚瑜 互相比「帥」
感恩超值謝師宴 Buffet 500元起
深坑福容好禮相送 商業午餐280元
「台灣美聲」林育群 讓每個人都心碎
母親佳節到 全家甜蜜蜜 共度歡樂時光
鴻海首季營收 較去年成長49.20%
推廣台北文化獎 市府大廳化身藝術殿堂
淡季搶市 台中福華推出強檔日本美食
快報／波蘭總統乘坐飛機墜毀
台北凱撒大飯店 ~ 鳳凰花舞 “師”情話意道離別
助花東弱勢孩童平安上學 富邦慈善基金會與元樂年輪發起「蘋安做好事」
台北頂級宴會空間 君品酒店「亮」廳大器開幕
扁案二審辯論終結 高院開延押庭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股強彈1.3% 希臘問題終將解決
拼交保 扁要傳海外銀行人員
國際金價漲至4個月來最高 替代需求持續
紐約原油及汽油下跌 擔心庫存增多
金磚四國高峰會 貿易貨幣排入議程
宣佈退休 美大法官史蒂文斯獲歐巴馬讚揚
美股標普500收18個月高點 道瓊觸及1萬1000
比利時國際郵展 台灣生態之美郵票參展
看好商機 義國西西里島特產商團6月訪台
里約暴雨死亡人數達196 軍方增援救災
網站髒字攻政敵 英工黨候選人被迫退選
鼓勵民眾投票 英選委會借助臉書網站
假日有陽光 13日又轉陰雨
加衛生署 縮短添加輔助劑H1N1疫苖保存期限
唐家嶺將走入歷史 北京蟻族另尋新蝸居
晶片金融卡繳稅 可享回饋金
住院醫療險 仔細審閱免爭議
中國牡丹江市1藏獒產下罕見26仔
薪水相同 多數求職者取決福利
客家台演員培訓 名導林志儒當班主任
西安碑林博物館斥資為重要文物防震
林育群走過冷凍期 恩師提攜爆紅
粵初中生潑硫酸 17名同學遭燒傷
美牛爭議緩和 總統盼台美關係更成熟
移民署網站像天書 立委盼有外配母語
參加博鰲 邱正雄：有助未來兩岸交往
華盛頓生活月刊：欣賞中華文化要到台灣
林毅夫：財政刺激政策可提升中國經濟能力
中央氣象局氣象報告
菸草產量全球第2大 印度對製菸新外資說不
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
廣州國企高層澳門賭博狂輸公款5千餘萬
高中生命教育 教部推書引領老師
東協加3明年在星設區域金融獨立監察機構
美商務部裁定對中國油井管徵收反傾銷稅
雙英辯暖身賽 藍營早中晚迎戰
蔡依林作媒 陪小美度情傷
金門文創特展 發現新價值
邀約不斷 林育群先沉澱評估
韓仁川再現口蹄疫 當局屠牛關閉家畜市場
國保人數新低 去年底僅401萬
學生放流魚苗 落實海洋保育
雙英辯論 賴士葆：綠必攻主權問題
考慮納入美俄 東協加八逐漸成形
印度克什米爾 今夏開放百岳登山
購物更利 高捷沿線商機發燒
兩岸航線降價 形式意義大
青島毒韭菜事件致9民眾中毒
雲端運算時代來臨 日擬設國內最大特區
前北韓高官：金正日支配國家2成收入
劉兆玄申請赴陸 吳揆批覆無涉國家安全
吳揆：去年校園徵才促就業 今年為求才
政經利多添柴火 第 2季房市仍旺
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中市萬人健行 響應綠化愛地球
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紀錄片黃羊川 舊金山影展國際首映
言承旭變魔術 道具凸槌險釀火警
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兩岸春暖 5月互設旅遊辦事處
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直航降幅不足 消基會籲民航局積極作為
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中國外貿出現70個月來首度逆差
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傳海外銀行人士 特偵組：無必要
駛近俄羅斯西部機場 波蘭總統座機墜毀
日本北海道千棟別墅鎖定中國富人客層
金門學生車禍斷腿 直升機送台急救
丁渝洲：撕裂的台灣不會有競爭力
擂茶風味獨特 客家人最愛
專家警告鄰國政局動盪不利中國和平發展
騎鐵馬復建 巴金森病友迎陽光
NB出貨旺 散熱廠3月營收發燙
桐花四月雪 古坑荷苞山喜相逢
中國廉價磁磚侵台？原能會：已採檢測防範
病童家貧獨忍痛 紅會援助
國際郵展國旗飄揚 中國大陸抗議未奏效
苗栗鐵人賽 首日1000人達陣
飢餓30 護校生重返災區打掃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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習近平：中國推進綠色發展說到做到
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳瑩贈部落木吉他 願當音樂志工
星環球影城為卡通人物徵聘保鏢
大陸專家：中國約1/4健康兒童攜帶肺炎球菌
總統宣導ECFA 保證維護勞工權益
國保人數新低 多因轉勞保
慈濟倡1天5善 日減碳1.53公斤
蚵農串聯 抗議工業斷生機
黨內拱選新北市 蔡英文給軟釘子
營區變公園 呂秀蓮盼凸顯特色
加航旅客睡過頭 到站1.5小時才在機棚被發現
不容執政黨提賣國法案 奮起日本黨成立
中國商務部：中國不刻意追求貿易順差
中國煙民已突破3億 專家：控煙形勢不樂觀
蔡英文選連任 檢視民進黨執政成敗
老菸槍開刀 傷口癒合慢
二代健保像繳稅 稅基牽動保費公平
單身新貧或薪貴 二代健保費大不同
藥價黑洞 二代健保難消弭
紫蝶返鄉 國道封閉讓道
向左走向右走 情侶網路相遇許終身
南化水庫蓄水少 正常供水到6月
張朝陽：Google走了還有搜狗呢
香港學者：中國經濟成長佳不代表沒問題
有拜有保佑 政大生扮仙酬神
玉管處25歲 玉山之歌慶生
面板廠鎖定大陸液晶電視需求
廣東白領被迫「隱婚」 「地下」感情頻亮紅燈
科大生體驗飢餓 盼助貧童
大陸官場悄然吹起庶民風
許銘傑幸運奪首勝 陳偉殷吞敗
枇杷上市 胡志強黃仲生聯手促銷
拆我違建阻你糞管 判賠39萬
助企業因應ECFA衝擊 政府提供950億元
領角鴞闖民宅 消防隊幫忙抓
愛情水噹噹 宋慧喬低調談喬彬戀
金援希臘 歐盟與國際貨幣基金隨時出手
登山摔傷 警救下山
張國政辦飛行學校 擬明年開張
台灣大險勝裕隆 3連勝到手
吃麻辣鍋腸胃炎 范范罵黑人不聽話
苗栗鐵人賽挑戰高 選手過癮
總統訪王家驥 推崇全人教育典範
中國維權律師高智晟失蹤後復出引發疑問
波蘭總統空難喪生 馬總統哀悼
拱謝長廷挑戰胡志強 綠營聲浪再起
桐花祭音樂會 客家庄賞花聽歌
訴求ECFA公投 綠營醞釀上街頭
投資大陸農業台資達72億美元
情境化臨床測試 醫學生戰戰兢兢
波蘭總統重視人權 曾籲中國與西藏對話
瓦斯氣爆火警 矮婦毫髮無傷
雞同鴨講 蒙古外勞走光光
博鰲錢習會 提議兩岸合作綠色產業
北市催生 首胎至少補5000
胡錦濤溫家寶向波蘭發出唁電
餵母乳被阻 女立委有切身之痛
波蘭總統俄國墜機 同行要員全體罹難
海巡署北部查獲358箱私菸
泰國鎮暴部隊軟硬兼施試圖驅離紅衫軍
誰戰新北市 蘇貞昌：別緊逼蔡英文
見證近代史 強恕歡度111週年校慶
統一將投資4000多萬美元在長沙建食品廠
防鼠三不 杜絕漢他病毒
印巴將同時軍演且地點相近 南亞情勢恐升溫
千里救人遭譏 海巡署不在意
不搞營造改討海 林進郎促成養蚵峰會
千手觀音機器人 小學生創意吸睛
哈林人魚裝開唱 張學友助陣
博鰲錢習會 台灣政商界二代與會
圖波列夫154型客機 近10年重大空難記
習近平：盼ECFA不受干擾順利推進
馬總統持令旗 內門宋江陣揭幕
總統揭幕內門宋江陣 不忘提醒防汛
延長賽關鍵切入 台啤氣走金酒
葉丁仁好投無功 牛1分克象
波蘭總統墜機身亡 卡廷夢魘再現
泰國鎮暴行動中 1名日本記者死亡
「台版蘇珊大嬸」林育群 CNN主播也想看
博鰲「錢、習會」 錢復：兩岸手足不成仇
中國3月逆差72.4億美元 Q1 順差大幅減少八成
波蘭飛機墜毀原因 指向機組人員
波蘭墜機舉國震驚 新聞主播落淚
觀音山「觀鷹」 10日『鷲』開始 !
南投梅子節 11日起登場
泰國警察鎮暴 1名記者中彈
府：安全考量 正副總統不同機
劉兆玄擬赴中 吳揆：不涉國家安全
泰鎮壓紅衫軍衝突 19人死8百餘人傷
前國安會秘書長：重大政策不容任何人懷疑
中國王家嶺礦災 33人罹難5人仍被困
法國會議員：台灣免申根簽證今年底前有望
泰國鎮暴行動中 1日本攝影記者死亡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
波蘭總統墜機身亡 教宗致唁
波蘭總統墜機喪生 歐巴馬希拉蕊致哀
天氣再變 今明回暖13日又轉陰雨
核安峰會12日揭幕 50個國家與國際組織參加
周小川：中國央行首要責任 人民幣值穩定
倪福德驚險守成 奪下首個中繼點
海西論壇16日登場 聚焦兩岸金融合作
中國戰略新興產業規劃 年內推出
公益彩券2月盈餘22.05億元
大陸各地瘋高鐵 盲目擴建可能全部虧損
籌妻看護費 8旬翁賣芝麻球
外幣保單利率佳 匯率風險需考量
北市敦化自行車道 平日汽機車共用
泰政局不穩 台灣輪胎廠擴廠集中大中華區
世博加廣州亞運 貨攬業今年不愁
陝西何家村珍寶秘藏40年 首度展出
公務員遭懲戒 可出席辯護
深圳工廠100多名工人食物中毒求醫
檢察總長同意權 藍籲支持 綠傾否決
黃金週線收紅 楊天立：長線趨升
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
民間推動流浪動物TNR有成 盼政府響應
台灣美食國際化 經部擬方案推動
口蹄疫情擴大 南韓危機警報升級
馬總統與家人掃墓
學者指香港社區居住數萬名老年癡呆症患者
泰國血腥衝突 曼谷列紅色警示
立委提案 促紅標米酒降價
大陸房價上漲過快 預期有進一步抑制措施
5月解決普天間近乎絕望 鳩山難避責任問題
遲緩兒學習慢 社工盼掌聲鼓勵
戴相龍：今後20年新興經濟體仍是全球引擎
中國將公佈鼓勵外資政策
真愛難覓 單身「速配」其實花錢又耗時
英國小姐選美賽大改革 單親離婚皆可角逐
中油汽柴油各調漲0.7元與0.9元
吳揆：經濟成長率將居4小龍之首
市況續旺 台灣DRAM廠營運恐豬羊變色
台灣去年綠色投資預算1339億 占GDP1%
保護白海豚棲地 環團募款買國有地
投信：台股上有壓下有撐 看個股表現
高中生了沒 高校誌訴心聲
台塑石化：汽柴油明調漲7-9角
泰血腥衝突傷亡攀升 5士兵仍遭紅衫軍扣留
少量多餐低熱量減重 需兼顧營養
鐵人三項 金溥聰贏葉金川
女兒出席錢習會 副總統：隨老板學習
台東規模5.5地震 全台有感
金凱瑞勁爆發言：艾琳肯定早就知道伍茲偷腥
中國千億美元社保基金擬進行股權投資
外資匯入 亞幣勁揚 新台幣上週升0.46%
竊嫌毒癮發作 身插鑰匙止癮
潑水節濕背秀 華新街異國美食上桌
垃圾山藏寶 北市擬列展
副總統：簽ECFA有長遠影響
曼谷紅色警示 觀光局：可退費
基隆易肇事路段 基金1路居首
蔡英文拚黨主席 避談參選新北市
台灣旅遊業搭韓正熱 上海世博促銷加碼
蔡英文：台灣未來面對世代信任危機
台北花博參觀人數 郝龍斌估800餘萬
北市99年度2期電影補助申請 月底截止
張鈞甯獵豔 過足狗仔乾癮
人氣爆紅 小胖暫隱身
環境信託 守護生命文化
中國油畫名家 詮釋寫生新概念
遲未釋扁 扁媽：眼睛快哭瞎了
嫁給我吧 鐵人賽求婚添浪漫
副總統女兒出席博鰲 府盼勿渲染
林哲瑄上壘百分百 打擊率破4成
第二季投資展望 渣打看好商品市揚
嘉市浴佛法會 蔬食呷免驚
台灣能為援助海地貢獻更多
長繭增胖終不悔 暖中拔冠榮歸
高捷公廁查獲吸毒 警加強掃蕩
曼谷紅色警示 旅遊業挫咧等
研究：注射Macrolane隆胸 恐影響乳癌診斷
通膨升溫 巴克萊估央行6月底升息
ECFA第3次協商 規劃4月底中國登場
龐特韋德拉灘女網賽 莊佳容殺進決賽
秋菊相爭 楊秋興：關鍵選票在高縣
扁家文件交齊 判決前匯回鉅款有變數
曼谷紅色警示 部分旅客調整行程避險
保育類新鼠海豚 金門擱淺死亡
揮別水災陰霾 蘭花農向前行
夏日琴聲導演將訪台 談文學電影
楊惠姍張毅琉璃作品 世博中國館永久典藏
勇闖台灣亞馬遜 海岸山脈探勘37天
美國雜誌：中國已部署1900枚中短程導彈
父渡重洋救愛女 捐腎陸配獲重生
中國國資委：國企高層薪資應調低差距
五月天洛城熱情開唱 老美也朗朗上口
夾殺8回才出局 陳江和獲讚賞
選舉鐵人沒生鏽 金小刀衝更快
高市長初選時間 民進黨14日討論
中央氣象局氣象報告
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台東查獲罕見步槍 射程600公尺
經部:綠能納入兩岸搭橋 與早收無關
八卦山桐花盛開 賞桐好時節
車輛陷泥沼 警花童軍繩助脫困
雲林鐵馬樂活行 遊賞田園風光
蔡英文：10年政綱不是選舉政見
潑水節撫慰思鄉情 萬名泰勞high翻天
防熱錢 大陸部分城市二套房頭款提至6成
曼谷紅色警示 旅客若前往需切結
新手媽媽陳慧琳 再拚第2胎
青埔票房開紅盤 兄弟宰狂牛
花蓮首季詐騙案逾百 破財548萬
佛光山成立香港新道場
泰國血腥衝突 未傳出台灣遊客受傷
葉君璋當兄弟 彭政閔壓力減
唱歌當復健 鈕廷莊歡喜開唱
人行預測全球經濟上半年好下半年困難
黃品源深情開唱 師奶high翻
步希臘後塵？分析師：日本破產風險不容忽視
民宅存放百支瓦斯桶 火災引爆10傷
博鰲躲媒體 蕭至佑要求工作空間
疑肇事逃逸 警方抽絲剝繭送辦
釣客落海不治 妻目睹痛哭
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
少女性交易因敗金？勵馨：6成是被迫
上海世博會背後 「隱形」科技大搜秘
如何看大陸3月貿易逆差？
濃霧攪局 台金航線末3班停飛
賞鯨船側浪打翻膠筏 4漁民獲救
北韓決凍結金剛山南韓資產 南韓不回應
蔡英文：ECFA辯論 社會問題是重點
教育部編客語教材 免費下載
水費半價取消 南縣水保區民不滿
過黃金72小時 正昇豐失蹤3人未尋獲
潑水節現扎針狼 受害女童檢驗
台股居高思危 綠能有兩岸題材
桃色事件處理慢？國安局：非事實
網站交友 未見正妹破財55萬
博鰲推綠色發展 台商看好產業前景
曼谷亂 港府籲市民別去玩
特派員筆記：目睹紅衫軍驅離 身臨危境不知
博鰲ECFA圓桌會 兩岸代表籲速簽
山西礦災 當局發封口費要家屬放棄搜救
中國倡議建立更多亞洲銀行
波蘭總統墜機罹難 旅英波蘭僑胞哀悼
博鰲ECFA圓桌會 劉憶如:商機處處在
駱怡君:金融服務列ECFA早收 還有希望
建物公安檢查申報 改每季辦理
畢業實習方案續辦 學者:企業誘因減少
22K太少?學者:補貼與企業支付應分開看
春電展 NB買氣旺 觸控AIO夯
北京春季房展爆新高 均價破38.6萬/坪
海南貧困縣擬建10座高爾「富」球場
藍版產創稅率 總統支持調降
索國強震 外交部：無台灣人受傷
匈牙利大選第一輪投票 右派呼聲高
法電視頻道購買陳映蓉「走夢人」播映權
府：總統公開資訊辯論 不會突襲
人行高官：美失業率與中貿易順差無關
英政黨領袖打選戰 秘密武器：老婆大人
經貿關係制度化--兩岸經濟雙贏關鍵
廈門台交會聚焦ECFA
全球名流為中國經濟走勢把脈
廣州設法讓民眾「有房住」而非「有住房」
波蘭1女官員逃過一劫 最後一刻未登機遭調查
同樣是訪台 政府重韓正輕麻生為哪樁？
海盜要求贖金 韓被劫油輪事件僵持中
曼谷暴動20死 總理：士兵自衛才能用實彈
楊志良：二代健保費率3.2%以內
韓正訪台接受媒體聯訪 在劇本之外
博鰲論壇 ECFA議題受關注
波蘭總統遺體運抵華沙 全國鐘響鳴笛哀悼
紅衫軍拒和政府談判 艾比希將調查死傷原因
波蘭總統曾會見達賴 呼籲中國對話
超收空污費才被糾正 中油又漲回來了
綠營:不辦ECFA公投 就發動百萬人上街
營所稅17% 二線石化業盼一視同仁
浙江與基隆將開通客滾輪直航航線
將軍遺產遭盜領 子女太晚求償敗訴
澳紐銀獲准在中國設法人銀行
專家：大陸3月貿易赤字 台日韓受益
打造低碳社會的中國80後 向前看 不向錢看
景氣回升 今年企業聯貸金額可望倍增
營所稅17% 航空業者靜觀其變
蔡裕慶：營所稅調降將吸引台商回台
藍版產創降稅 財長：可增競爭力
特派員筆記：所謂效率這件事
中職離台兩洋將 驗出禁藥
張學友自曝精神分裂 在家自言自語
力晶擬減資38% 每股淨值拉回6.9元
中央氣象局氣象報告
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港澳取消未來9天赴曼谷旅行團
外銀拋匯 央行阻升 新台幣收升5.5分
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玉龍雪山4條冰川消失 麗江古城供水堪虞
雲縣加強取締私宰 確保禽肉衛生
盲跑三千 體驗盲胞世界
攏系假？北市：奈米食品藥妝沒認證
獎金誘人 催生標語投稿破萬
藍營5都市議員 可民調逕行提名
謝師宴提早鳴槍開跑
高雄國賓川菜廳『皇城御品烤鴨宴』
台北國賓繽紛蛋糕房母親節甜蜜獻禮
歐巴馬肢體語言教練 出馬培訓英保守黨黨魁
曼谷血腥衝突陷疑雲 艾比希面臨各方壓力
搞笑喜劇出頭天 約會喔麥尬登北美票房冠軍
中國承建波蘭高速公路 進軍歐洲基礎建設
義國卡塔尼亞擬與高雄締結姊妹市
亞羽賽新德里開打 中華男女雙打有望奪牌
呂慶龍在法演說 台灣對亞太和平有重要貢獻
立委朱鳳芝李明星訪英 推動國會外交
今白天晴朗 入夜後北部轉陰雨
胡錦濤將會歐巴馬 匯率問題無可避免
北京疏堵 81萬人今起錯峰上下班
載有23名中國船員貨船遭索國海盜劫持
台股開盤上漲57.73點 為8149.76點
霧鎖金門 班機小三通都停擺
股匯雙漲 新台幣盤初勁升破31.5元
澳洲大堡礁擱淺 中國運煤船恐遭起訴
胡錦濤啟程赴美國華府
富士康：不披露意外死者資訊是基於尊重
舞台效果超時代 周董砸1億
韓媒：希拉蕊視北韓擁核為既定事實
政策激勵 台股再創反彈以來新高
豐興鋼筋盤價大漲1000元 報2.17萬元
中國展開北韓大規模旅遊
五月天師弟嚴爵 5天環球腿軟
MPS女雙后冠 莊佳容擦身過
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TOYOTA台灣8款部份車輛 密封膠免費檢修
金門發現男浮屍 疑為大陸人
台港房地產商佈局兩岸城市開發
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
營所稅17% 成衣廠省稅吃補
環境荷爾蒙牽涉廣 管理劃分權責
長江黃河源頭枯竭 1億人恐受威脅
電信降價吃不到？ NCC將把關
愛呀我的媽 中央社徵圖文獻媽咪
非公務搭行政專機 收費標準未定案
營所稅17% 台塑集團：可促進投資
歐巴馬會見印度總理 重申強化兩國關係
中國房市重心轉移 二三線城市崛起
不實報導中國作協 重慶記者被炒報社道歉
營所稅17% 造紙業：獲利愈大省愈多
高雄美商會：發展觀光應放眼全球
官員爆粗口 高市：政風查辦
西藏和平機場10月完工 聖母峰登山新點
東南亞商店賣倩彥祛斑美白 汞超標20倍
運動後1小時勿進食？醫師：觀念錯誤
營所稅17% 玻陶股小廠相對省較大
現生機 日本八幡宮千年大銀杏樹發新芽
韓央行上調今年經濟成長率至5.2%
北市抽驗豆漿 2件含防腐劑
台灣油杉幼苗株太少 陷滅絕隱憂
父殺人才能從母姓？單親媽抗議
營所稅降為17%？ 經長：待黨團決定
公費兒童健檢 4成家長不知道
霧散了 金門對外交通恢復
營所稅17% 電纜業樂觀其成
焦佑鈞:全球車電市場 2012年1760億美元
營所稅17% 半導體業看法不一
禁捕50kg以下黑鮪？ 農委會願研究
202兵工廠開發 國防部配合政策
營所稅17% 鋼鐵業:提高獲利 顧及公平
郭泓志練投 手肘正常
營所稅17% 輪胎股受益有限
疏濬大甲溪雙贏 中央防洪地方得財
陳鴻文奪首勝 李振昌苦悶中繼點
公視下課花路米 前進泰國大象醫院
抑制房市過熱 中國將徵收土地增值稅
求職淪詐騙幫助犯 受害人悔不當初
外銀及出口商拋匯 新台幣中午升1.1角
吳揆：簽署ECFA 台灣不被孤立
汽配件爭取早收 關稅降零提升競爭力
降營所稅 外資：助傳產業獲利提升
營所稅17% 食品業：賺愈多省愈多
簽ECFA勞工會失業？馬總統：黑白講
鳩山赴美 5月解決普天間問題未絕望
核安峰會明華府揭幕 歐巴馬分別會晤領導人
中產階級崛起 經建會：拓展新興市場
110占線 北市警：檢討改進
專家：部分紫斑未北返 疑滯留恆春
ECFA與降營所稅利多 紡織股12檔漲停
奇美醫院：電腦刀治攝護腺癌效果佳
營所稅17% 化工業獲利增
營所稅17% 汽車零組件廠樂見其成
台股收盤漲25.72點 為8117.75點
醫師：菸酒不忌易罹食道癌
架流籠盜七里香 警擒山老鼠
宣稱已禁慾 女神卡卡演唱會發送保險套
北縣媽祖文化節登場 17日遶境
封閉空方缺口 台股站上8100點
勞團下動員令 5/1上街反貧窮
網咖空間密閉 當心肺結核上身
台股開高震盪 收盤漲25.72點
營所稅17% 投信：傳產受惠最大
台21線便道陡坡 毛治國：慢慢開
4月台指期漲27點 正價差8.25點
民進黨：降營所稅 勿隨便喊價
冒用學生悠遊卡 北市加強稽查
4月電子期漲0.65點 金融期漲1點
星上市公司揚子江船業計劃赴台或港上市
立院初審 漁船撤照還出港可罰30萬
世界盃機器人賽 5月高雄PK
大炳又涉吸毒 3度落網
曼谷紅色警戒 台旅行團仍出發
水費減免遭取消 中縣議員率眾陳情
冒充軍官騙吃喝 求刑3年半
營所稅17% 營建業:增加台灣競爭力
大陸北韓旅遊首發團今天啟程
廉價化妝品標示違規 大創彩遊館上榜
立院修法 離職情報員被捕照補償
葉菜盛產 1把1元促銷
時代週刊籲歐巴馬拋棄冷戰思維
台股漲25點 三大法人買超33.09億元
上海世博園區周邊租屋市場火爆 租金翻倍
新社枇杷甜又香 外銷新加坡印尼
假冒教官性侵女大生 求刑10年
調查：85%英人承認亂吃零食 因為無聊沮喪
更生人重生 感謝員警幫忙
身高影響薪水？ 研究：矮個女性賺較少
敢夢敢衝 七年級生準備36萬就創業
隨媽祖遶境 防曬注意個人衛生
曼谷紅色警示 高市旅行團平安
550呎 俄富豪即將啟航全球最大私人遊艇
研考會民調 68%支持總統宣導ECFA
媽祖沒錢 澎湖天后宮工程延宕
一卡走透透 台灣通整合悠遊卡
紓解考試壓力 劍橋大學社團開辦鋼管舞課程
泰國旅遊湧退團潮 背包客照走
特派員筆記：里約尼特羅埃的情傷
大陸漁船肇禍 海巡追緝討公道
iF大學排名 台科大全球第4
營所稅17% 化工業樂觀其成
新台幣兌美元升5.5分 收31.560元
重慶絕密核工廠 開發為旅遊點
綠川吊腳樓擬拆 胡志強盼保留
美國收購中國信用評級機構 大陸官員批評
藍委批政策辯護不力 要找害群之馬
前保一小隊長涉煉毒 求刑15年
不還地？鄭州動物園扛出獅虎猛獸索討
營所稅17% 統一企業：降稅是好事
天主教會性侵醜聞 義主教抨擊猶太人搞鬼
3月全國稅收1514億元 年增53.2%
紅衫軍抬棺抗議 泰總理：勿成恐怖份子工具
ECFA金融協商 金管會：時間未定
外資上周買超380.99億 買超新光金居冠
嘉縣商業登記 可線上申辦
華邦電：利基型DRAM供應吃緊至明年
藍版營所稅17% 稅損估343億
性侵受害者揚言示威 教宗訪馬爾他警戒升級
SBL 桑德斯籃板助攻雙冠希望濃
二代健保開講 國會助理不捧場
中華電信首季EPS1.25元 電信獲利王
建議電價緩漲 財委會通過臨時提案
南投設國際事務單位 推動城市交流
中國姓氏無奇不有 有人姓鬼、死、色
經部:不簽ECFA 恐失大陸石化市場
高岡屋兩代爭產 員工捍衛工作權
貨車開到火燒車 疑鄰車亂扔菸
273天期國庫券投標倍數7.07倍 歷年次高
亞太電信35億元聯貸案 8銀行參與
營所稅17% 海運業者樂觀其成
單車道開放汽機車 單車族不爽
溝通平台已建 台港還需中介者嗎？
宏都無預警停工 森鐵員工抗議
光良小美進禮堂 一輩子在一起
31歲即罹阿滋海默症 澳洲媽媽不識新生女兒
大陸漁船撈過界 澎湖非法電魚
拉米瑞茲想再訪台 願找秋信守尬轟
單車戴安全帽？毛治國：不強制
宣傳女鞋廣告 劉若英S.H.E亮相上海
Q2房價 看好看壞持平三分天下
主機板首季不淡 技嘉微星出貨季增1成
北市白領勞工組反ECFA聯盟
桶裝瓦斯違規多 監委要突擊
集集線整修 龍泉車埕段15日起停駛
曹操遺骨只剩後腦 專家：沒臉見後人
春季聯賽 航空城勝台電
校廁當公廁管 北市議員轟撈過界
王菲加持 李健來台唱傳奇
活化開發 台鐵板橋站引進購物中心
小胖想站上萬人舞台 坦言曾夢過
票價太高 福州至北京快速火車停駛
首季營業稅823億 11年來新高
南韓天安艦沉沒 北韓軍中流傳當頭棒喝說法
中國網路電視用戶2.4億 4千萬戶棄黑盒
特偵日前搜彰銀 查特別股釋股
在阿嬤面前打球 陳雁風闖中職
含銅鋅肥料毒性大 包裝標註警語
貿協世博台灣館啟航 碩豐等企業出席
春電展近44萬人參觀 創新高
兒子受歡迎 張艾嘉：像我
刮刮樂熱銷 台彩新產品提前上市
軍官燒炭 自殺原因成謎
刑案審逾8年得減刑 速審法初審通過
汐止土石崩 住戶連夜逃
大腹便便誤懷孕 腹膜結核病搞怪
營所稅17% 學者促提落日條款
大陸港澳消費者信心續跌 台灣續升
高雄美商會看好ECFA 外資歡迎
勞團：ECFA會談應納勞工意見
大炳又染毒 憲哥沈玉琳遺憾
營所稅17% 府院黨支持
記者命喪曼谷衝突 日警要查
英國史上首場 大選電視辯論15日轉播
機車碎片解碼 肇逃現形
金門迎賓館 重現鄧麗君勞軍風采
北體副教授陳書芸將任高縣文化局長
速審法限制檢方上訴 法務部異議
遭質疑對嘴 FTISLAND難過拒通告
蘇澳港自由貿易港區 5月底營運
信評:台灣銀行業2009年下半年獲利改善
韓正發函感謝台灣媒體熱情報導
放寬單親子女改姓 法界人士保留
色狼未採檢體判無罪 監委查違失
阿喀郎汗4度來台 酷男舞性感
今年第1季 中國新增信貸2兆6000億元
老翁撞成植物人 違規仍判拘役
醫學中心詐健保 衛署重罰1.5億
釣魚勾到屍 浮腫難辨識
營所稅降 前財長盼其他租稅優惠全取消
營所稅17% 工商團體盼儘速通過實施
遠航復飛有望 債權人同意重整
營所稅17% 中小型傳產股可望受惠
野獸續戰SBL 台啤摃上籃協
中國中小企業4000萬家 平均只活2.9年
ECFA是否衝擊勞工 藍綠雞同鴨講
因應遊客要求 星首座賭城調整開放時間
蔡英文要辯論資料 總統指示給
教部調查 洋華建教生工作超時
北市治安滿意度 萬華大同中山最差
家暴增 邱鏡淳盼兩性和諧
營所稅率17% 學者看法兩極
霧鎖金門 上千旅客無機可乘
418古蹟遺址日 台博館免費
王塗發質疑ECFA 尹啟銘聲明反駁
流血衝突泰股重挫 投信看短空長多
玩具總動員 梁靜茹老公愛收藏
半夜開燈上廁所？ 小心罹患癌症
高捷岡山站案 中鋼否認阻撓
海外購料償債 力晶擬增資11億股
大專男排 台師大3連霸
不滿分手 役男刺殺女友
宏?焐1營收年增47% 外資估Q2出貨持平
曼谷血腥衝突 台商：泰國長期投資恐受衝擊
高市議長透過上海人大邀訪韓正
程序未解 中科三期小組沒結論
勞工盼多聽心聲 總統馬上辦
行動寬頻新里程 高鐵WiMAX連網成功
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網購商機夯 業者推揪團買服務
行銷台灣 政府輔導成立專業品牌公司
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營所稅稅損 財部:促進經濟成長彌平
新機種推升買氣 宏?硉媞茯K電展奏捷
川震重災區將建高速公路 直通九寨溝
NCC：業者應明確告知電信降價範圍
桃縣全民寫傳記 邀記錄自我生命史
紐約中國城火警 逾60輛消防車救火至少14傷
曼谷血腥衝突 9死者遭高速子彈擊斃
新竹生醫園區 縣府盼建醫學中心
NHK民調：鳩山內閣支持率跌至32%
藍版產創條例 綠反對
高醫大醫院A健保費 遭罰1.5億
歐元區大舉金援希臘 恐讓英國納稅人不滿
蔡英文父墓園爭議 北縣府丈量
電動車發展重心 國際看好亞太區
波報：打開心結 波蘭與俄羅斯和解契機
曾自誇比耶穌更偉大 教廷寬恕披頭四
大陸最大白銀走私案 16被告判刑
陸委會：近5年大陸配偶未增加
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熱浪席捲印度 近60人死 學校清晨6點上課
A健保罰1.5億 高醫：上訴到底
營所稅17% 經長:研發投資抵減率也降
成大工設週 微笑包子公仔傳情
廣州將是大陸首個產值破兆省會
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挨罰天價 高醫：不盡合理
美國會議員發表專文 讚揚台灣傲人經濟
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涉違法政治獻金案 泰選委會建議解散民主黨
役男不滿分手 刺學妹6刀
ECFA影響白領勞工？ 賴幸媛:狼來了
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金援希臘 德國納稅人反彈
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哀悼空難 俄羅斯降半旗一天
特偵大案 黃世銘盼2年內結清
兩岸商標仿冒嚴重 經部：5次江陳會討論
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紀國棟退出 藍可望直接徵召胡志強
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微軟推出社交智慧手機Kin 主攻年輕族群
國際金價開高收小漲 銅價回檔
美國售台AH-64D直升機可望5月中定案
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歐巴馬和胡錦濤面談 討論伊朗和經濟問題
融冰？ 歐巴馬與胡錦濤舉行會談
歐胡會 中方仍主張外交解決伊朗核問題
美股收高 併購增多且希臘也獲得金援
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Elle雜誌：美國女性較25年前不快樂
台法文化獎2得主 盛治仁：現代馬可波羅
國華人壽引進增資或合併21日截止收件
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人民幣匯率問題 胡錦濤：不屈服外部壓力
歐胡會 伊朗核問題美要制裁中要溝通
北部東北部轉涼 海陸有強風
胡錦濤會歐巴馬 盼華府慎重處理台灣問題
疑雷擊肇禍 上海東方明珠塔凌晨起火
巴西假釋制度提供殺人魔再犯機會
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匯市觀望 新台幣匯率盤初小升
傳產撐盤 台股8100點震盪
王金平：把餅做大 經濟好稅就增
山東臨沂市長張少軍將來台考察農業
降營所稅與ECFA效應 紡織股黑翻紅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
客家桐花祭登場 好客卡享優惠
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
肯德基在中國道歉 承認優惠活動欠周詳
投信：中國政策為推動新能源產業主動能
單騎遊歐亞 張子午跨洲探文化
世銀經濟師：東亞已渡過經濟危機 仍須改革
維權人士胡佳申請保外就醫被拒
連3漲 東鋼調漲H型鋼盤價1000元
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廣州新快報總編輯傳涉經濟問題遭調查
綠營：投反對票 提醒黃世銘中立
金門霧散 機場擠爆
備戰亞運 廣州全市工地停工4個月
世銀經濟師相信中國能控制房產價格
承攬重慶地鐵防護門訂單 韓提供全套技術
廣州屋舍跑出400條蛇 專家指地震無關
台韓觀光交流會議登場 觀光股逆勢上揚
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市調：大尺寸面板3月出貨創新高
謝國樑：二代健保不應懲單身
倪福德3K無責失 老虎不敵皇家
嘉市議長後援會控訴檢方 嘉檢：無不法
鋼價大漲效應 鋼鐵股相對抗跌
碩士學歷工作2年才回本 8成企業未加分
消基會：租片逾期未還收費不合理
懸壺濟世熱心公益 施保順老當益壯
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四川「全裸」政府資訊透明 網友肯定
中央氣象局 今天白天天氣預報（更正）
中國民眾面臨吃的危機 連官媒都看不下去
房仲：北市3月頂級豪宅交易量創新高
A健保還摘病患正常子宮 楊志良：可惡
暴龍啃活塞奪勝 力拼季後賽
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房市賣方強硬 大台北議價空間1年來最小
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府給ECFA公開資訊 綠：官式文宣欠誠意
每週1餐素 基隆19校響應
二代健保影響選票？楊志良：做該做的事
涉A健保費遭罰 高醫將提行政救濟
補習班疑體罰 中縣府派員了解
中國吉爾吉斯爭搶李白故里
區間盤整 新台幣中午小貶1分
燒錯遺體烏龍 高市府究責理賠
黑戶媽媽居留權 內政部允專案處理
世博會機位難求 長榮盼虹橋松山速對飛
中國艦隊通過琉球近海 日高度關注
陳致中：海外款匯回 已是進行式
汽車未禮讓行人 北市府：加強取締
疑尋短 女投河3天浮屍
加擬將核燃料運美 白宮歡迎
廣東擬建南沙國際航運試驗區
改造槍械氾濫 北市議員籲嚴查
江丙坤澄清一家3口未涉中國利益
違規收處方箋掛號費 北市聯醫：停收
接檢察總長 黃世銘：努力不負使命
張明正：台灣應加速發展雲端運算
動保團體籲立法禁海狗產品進口
持續頭痛 小心慢性腦出血
新台幣升值預期 壽險類股可望受惠
台灣漁船傳虐待？ 外交部：待釐清
銀行獲利穩定 金控4月獲利看俏
松山機場一甲子 員工送畫作賀禮
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醫界弊端連爆 衛署醫院也難保
雙英辯 經部：不透露早收清單
農委會:暫不可能立法禁海狗產品進口
上海世博 6/3台北文化週展軟實力
大摩：Q2看俏 LED短線有撐
吳揆:產創非鐵板1塊 營所稅參考星國
歐胡會談匯率 無交集
吳揆：解決外勞工資 吸引鮭魚返鄉
俗又大碗 中區春季電腦展優惠多
台灣館山水心燈啟航 前往世博
蔡英文拚連任 民進黨：無請假問題
台股收盤跌88.02點 為8029.73點
媒體指謝長廷抓耙子 NCC：觀察後續發展
那瑪夏便道坡陡彎大 行車限速限重
中大LED演色封裝技術優點多
世博台灣館山水心燈主機 華碩贊助
桃園演練防災 消防軍警大動員
台股回測10日線 營建資產金融弱
台股開低走低 收盤大跌88.02點
成立125週年 印度國大黨將展開黨慶活動
大陸專家：中國近期加息機會不大
肉毒桿菌險要命 疑真空素食出包
天氣異常 頸背痠痛病患多3成
看白香蘭 窺50年代台灣縮影
4月台指期跌107點 逆價差10.73點
中國國務院展開山西特大礦難調查
4月電子期跌4.45點 金融期跌18.4點
傷口灑鹽 環團斥南投林地濫墾伐
吳盟分新觀念掌公路總局
爭遺產生嫌隙 弟縱火燒兄車洩恨被送辦
林育群一鳴驚人 原來是唱給阿嬤聽
高捷：蓋岡山站 要有運量保證
詐騙集團太囂張 冒充市長騙員工
施顏祥：今年WiMAX產值倍增
蔡父墓園罰金600萬？律師：尚無此事
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WiMAX論壇登台 新興市場訂單旺
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