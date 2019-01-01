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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
來自屏東 吳寶春榮獲世界級麵包大師頭銜
達賴喇嘛指責中國 試圖消滅佛教
台灣立委嗆王清峰「下台回去推動理念」
銀行委外討卡債 台灣監察院要查
籌經費 小英13日「賣單車 換戰車」
台灣廢除死刑聯盟： 法務部長不執行死刑不違法
台灣工業銀行「股債齊發 投資有成」 98年 EPS 0.69元
中華電信前二月稅後EPS 0.89元
中信金99年2月稅後EPS0.24元
富邦金控2009年稅後EPS 2.44元創新高
台灣法務部長 拒絕執行死刑
大台中誰出線？金溥聰：聽地方聲音
中國國家主席獨子 五月將訪台灣
馬總統召見5分鐘 「羊」碰到「馬」軟了
314白色情人節-生蠔共和國浪漫饗宴，有機會免費入住17坪精緻套房
民進黨5都提名 楊秋興李俊毅登記
台北縣文化局長 探望書法大師李世家
白色情人節加溫，五星飯店業者甜蜜吸客
谷歌：網路自由應納入美國外交貿易政策
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收高0.6% 併購可望增加 希臘危機有解
穆迪：美國銀行業還會有2960億美元壞帳虧損
巴西今年頭兩月 通報165起疑似新流感病例
蘋果市值坐四望三 超越波克夏 直追沃爾瑪
原油漲至八週來最高 汽油勁揚 反映低庫存
紐西蘭基準利率維持2.5%不變 還是歷史低點
黃金跌幅月來最大 避險需求消褪
美國躉售庫存再減0.2% 需求逐漸增多
樂觀看待景氣 美股再收高 金融股漲幅最大
駐以處投書 籲國際接納台灣參與UNFCCC
景氣差精打細算 老美最愛披薩折價券
台僑王洪江在波特蘭失蹤 家屬焦急萬分
婚姻如童話 法第一夫人對白頭到老則留問號
清晨淡水5.3度 寒流白天減弱
英特爾展示針對電玩族推出的6核心處理器
台股開盤上漲38.51點 為7817.59點
駐加代表處辦台灣之夜 嘉賓雲集氣氛歡樂
歐媒：兩岸簽ECFA對在台歐洲公司至為重要
三星與邦諾合作 電子書閱讀器擬在美上市
南韓自力研發直昇機試飛成功
金喜善將以華語片「戰國」重返影壇
2月外貿成長強勁 加息憂慮再升溫
3月合約價不同調 DRAM平 NAND Flash跌
加媒體刊出台灣賞鳥專文及照片
預期心理影響 新台幣匯率盤初升逾1角
美年度國際婦女勇氣獎 9國10人獲獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
上海兩個月內將召回豐田問題車2021輛
宏??2月非合併營收443.2億元 年增43.75%
中國汽車2月熱銷 輪胎族群業績想像空間大
富比世富豪榜 中國64人進榜 僅次美國
加國會議員大吃海豹肉 抗議歐盟禁止進口
李羅權：中科三期致癌率低於美國標準
離岸貿易 上海國際貿易中心建設啟動
2月份中國CPI上漲2.7%
運價揚營收佳 航運股走勢硬朗
總統訪南太行程緊 外交部：效果不打折
海南填海蓋108層七星級酒店 網友譁然
LED TV加持 三星榮登全球成長最快LED廠
金融食品疲軟 台股由紅翻黑
上櫃認購權證6月28日起改採逐筆交易
賴浩敏：2012總統立委選舉 不排除合併
台塑傳調薪 恐增成本 四寶盤中齊跌
總教練正式告知 郭泓志確定出任第3場先發
募發票助植物人 創世有請學生
立委質疑台俄衛星計畫花錢 卻沒名份
北京單身女購屋比例首超10%
富比世富豪榜出爐 台灣首富郭台銘排名136
南山案立院報告 員工院外遊行抗議
協尋失蹤台僑王洪江 波特蘭僑界動起來
抑房價 張金鶚籲自住者1年後再觀察進場
王清峰反死刑 藍綠立委籲下台
白冰冰:王清峰恣意妄為 非常不適任
不能上網還要繳錢 消基會籲定解約程序
江宜樺：不清楚國保好處 投保人數減
智利強震 台僑踴躍捐輸獻愛心
減碳愛地球 教部盼學生1週1餐蔬食
健保節流 高診次民眾擬鎖卡
金門小客車擦撞 2軍人受傷送醫
愛河木棧道護欄破損 市府下月修
廢死刑 郝龍斌認應有具體共識再談
健保改革 楊志良向馬總統獻策
王清峰：堅持做對的事 絕不戀棧
道奇台灣賽 郭泓志第3戰先發
甲仙地震高鐵紀錄 列車82秒煞停
港人中緬邊境開賭場 被控洗錢逾3億港元
學產基金低收入戶助學金 受理申請
新台幣匯率中午升值4.7分
父罵子畜生 妨害名譽被起訴
梅園竹村聯外道修復難 先搶通農用
2郵輪相繼抵基隆 安利團再來台
經部:南山案初步調查非陸資 2週內確定結果
鋼鐵股回檔整理 法人看好3月營收
多家大陸國企力挺香港亞視 成為戰略夥伴
健保節流 累犯違規醫師永不特約
sex.com 名列10大最昂貴網域名稱
谷歌侵權談判 中國官方機構或出馬
防炒匯 外資借券研擬改用外幣
考績法修正草案 銓敘部辦20場說明會
地震早知道？毛治國：全球做不到
房價要透明 營建署:先修法方能強制申報
香港無線電視高層被廉署拘捕
服務富人？生醫園區國際醫院爭取臨床試驗
曼谷未列紅色旅遊警示 外交部：機動調整
中華電信打造行動通信救災車隊
資誠：今年外資企業可望第一上市掛牌
健保局：保費不漲給付不少 健保一定倒
公視公民新聞受肯定 總經理被誇天才
施顏祥：博智併南山 嚴格審查
國庫大進補 行政執行9年破2000億
若央行不升息 法人仍看好資產股
台灣導演北京重病 女友：願一輩子陪他
台股收盤跌29.42點 為7749.66點
日茨城機場啟用 復興航空包機相挺
天下雜誌國土調查 台灣無安全地
王清峰倡廢死刑 政院：尊重個人理念
3月台指期跌12點 正價差7.34點
發育兒津貼？ 江宜樺：視財政而定
第2季升息機率降低 投信看好陸股
台北股市震盪整理 跌29.42點
氣溫陡降 嬰幼兒求診多
機場捷運平價住宅 初估每坪18萬以下
八部合音開課 傳唱部落文化
3月電子期漲0.45點 金融期跌10.2點
划向冠軍 北市身障龍舟隊募新血
開高走低收黑 挑戰季線未果
台俄微衛星案曝光 中國抗議恐增開銷
汪希苓特區展覽爭議 文建會遭糾正
非法電台售偽藥 吳揆：強力取締
政院通過草案 捐贈私校可全數抵稅
防肥貓 民營公股董座月薪上限32萬
3次丙等資遣？張哲琛建議優等可抵銷
體育外交 台助聖露西亞建國家網球中心
李進良行政訴訟 4/1宣判
江宜樺：八八風災善款查核 上半年完成
子宮內黃體素投藥 治經痛止血
南市府體檢古蹟 2個月調查120處
吳揆：今年經濟成長率4.72%
台股跌29點 三大法人買超22.04億元
北市宣導防火 補助低收裝警報器
匯寄88水災款 高縣議員質疑市府遲延
立院要求 博智大股東7年不得轉讓持股
蘇盈貴：辭職後規畫未定 力挺郝龍斌
歐洲議會討論設立西藏新疆問題特使
衛署：審查國光疫苗與救濟 無利益衝突
72歲何蘇秋北京訪重病獨子 談未了心願
前澳門特首何厚鏵獲提名全國政協副主席
張忠謀致函員工 台積電增2400正職職缺
中國政府堵網癮出奇招 促網咖連鎖
豐田旗下大發汽車 將召回27萬5000輛車
何湛然醫療費解決 台灣醫生週日來京會診
泰示威升溫 旅遊警示轉橙色
2月CPI超過利率線 中國加息壓力增大
產業鏈整合 液晶TV品牌製造商瑞軒獲利俏
光能並進 友達徵才2500名
競逐大台中 張壯熙紀國棟願協調
科學劇國際連線 目睹哥白尼日心說
呼應溫家寶工作報告 「兩會」後開廉政會議
新台幣兌美元收平盤 為31.847元
風災創商機 檜木精油銷日長紅
啤酒肚 男性更年期警訊
嘉市議長收押 7議員聲援
流音中心啟動 高市徵求設計團隊
兩岸大學將在福建平潭島合辦海峽旅遊學院
首家赴台灣投資陸企：有意想不到收穫
盧彥勳輕鬆打 闖巴黎銀行公開賽
失智症非痴呆 正確照護減負擔
生產世界盃吉祥物上海工廠否認剝削勞工
雲林農特產 東京食品展發光
中央氣象局氣象報告
嘉縣寒害 虱目魚災損7.5噸
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
馴龍高手獻聲 郭采潔裝MAN
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
恩將仇報 更生人洗劫友人
黨革新 金溥聰推4大改造
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
參考美國發債新模式 降低政府財務壓力
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
收縮前兆？ 中國銀監會高層提出風險警示
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
澳洲高球賽 曾雅妮首日排名29
十八尖山親子尋寶 找日治時代石觀音
陸客團強行登台 台灣旅行社不願再接
陳師孟表態角逐台北市長
鄭夢準：棄核是北韓擺脫經濟困窘唯一途徑
大型車駕駛開小車 違規罰責擬放寬
觀光局：陸客團無證遣返 業者聯繫疏失
登陸鬆綁失業增？國科會:廠商仍釋出職缺
大陸白領拒做房奴 募集網友建樂活小鎮
對戰道奇前夕 陽建福因假球案應訊
死刑不執行 監委要查
北韓准許中國旅遊專車入境 但禁帶手機
道奇高雄賽事 大螢幕轉播
電信應用賽 向校園鬼才招手
「局長日記」轟動全中國 民眾反應不一
屏東災後復建 魚塭變身太陽能電廠
阿妹回來了 甩阿密特拍MV
吳揆：若走完程序 定讞死刑應執行
藝人喜訊頻傳 天心不想婚
南市男子自焚不治
央行阻升 新台幣平盤作收
死刑爭議 總統府：法務部應依法辦理
聯想總裁抱怨來台難 陸委會：問題在大陸
李昇基來台喊卡 演唱會取消
愛奇兒日嘉年華 章蕙蘭短片助陣
高市府赴美行銷 爭取郵輪航商進駐
中國外交部聲稱：藏獨分子具暴力傾向
日籍女學生性侵案 1嫌落網
學童插秧 春耕初體驗
ECFA基層講座摸彩辦不辦？ 陸委會：不知道
Kenny G新好男孩AJ 5月接力登台
台土銀下修豪宅投資客房貸成數 調高利率
北市勞工局長 陳業鑫接任
罕見2公升飲料瓶吸食器 毒蟲洩底
英代表：英國歐盟立場一致 堅決反對死刑
雷凌併誠致 業務擴展助益有限
中國文化部長將訪台 陸委會：尚未申請
台灣巧克力工藝品 世界甜點賽獲佳績
金改案 辜仲瑩主張未涉洗錢
假車禍申請理賠 4年詐騙800萬
易開罐汽水90元 飯店遭控賣太貴
總統：不節能 台灣將成首批氣候難民
友佳國際TDR訂價14.5元 3/18掛牌
東協加一發酵 台灣在中國東協市占率下滑
乾旱缺電 菲總統宣佈民答那峨島災難狀態
雲縣處分火車噪音 台鐵要求重測
對戰道奇 郝龍斌：1支全壘打獎2萬
未表態也可徵召 游錫（方方土）：尊重
花博路燈故障多 北市府：週內修復
麥寮廠毒化物外洩遭罰 南亞塑膠將申覆
調查顯示65%日本大學生對國家未來不抱希望
3少年沉迷網咖缺錢 搶超商落網
李光耀御廚來台 天心性感同台
台灣保誠與友邦合併？保誠：不評論
貿協台灣名品展 盼吸引數萬陸商交易
中國重慶國企收購英國機床業百年老店
幸福的滋味 簡單蛋炒飯濃濃親人愛
蘋果電腦今年可望成台達電前3大客戶
高診次鎖卡 醫師籲勿剝奪權益
老火靚湯多喝傷腎 廣東逾9成腎病患者不知
桃園機場噪音補助 違建戶賺到
昔日雷區今種樹 金門打造海上花園
高市房價低 建商公會籲產業南移
楊丞琳4月小巨蛋開唱 狂燒錢
道奇隊抵台 球迷熱情接機
台達電LED佈局 認購7.2億元佰鴻可轉債
美籍牧師悔殺貓 警方法辦
違反銀行法 金管會罰華南銀200萬元
蕭副總統招商投資台灣
曼谷橙色警示 台灣團照玩
房市空頭代表張金鶚出書 破解房地產神話
中國外交部：希望達賴放棄分裂主張
吳揆：解決廠商問題 政商雙贏
投信：下半年台股挑戰8400 中國通膨為變數
藍委奔走 2情報員獲釋返台
誠品與和碩攜手 跨足生活文創精品
冬季菜價慘跌 回歸田園農友感嘆
2月春節溼又冷 3檔遊戲股營收創新高
美商應材加碼南科 產能增4倍
地方特考錄取率 區域落差大
博智7年不轉讓持股？金管會：要求提證據
投信：商品價格走揚 富比世富豪大洗牌
投信：若周成交值逾5000億元 台股看好
鹿港分局解官符 警長戴手銬進拘留所
女留學生遭性侵 日籍男涉案
不能上網也要付錢 電信協會籲先試用
ADOC 2.0計畫 台灣再捐42台電腦給菲律賓
淡季不淡 陸客團3月來台爆量
房仲推美式宅妝 加速成交
電子商務加溫 雅虎拚成交額360億元
消除歧視婦女 內政部通過法案
新莊兒童藝術季 7劇團飆戲
大陸名丐「犀利哥」與「有才兄」互有擅場
淨雪山 垃圾600公斤
甄珍術後返台 粉絲熱情接機
總統立委選舉合併 憲政空窗期待解決
國民黨編1500萬 復辦中山獎學金
高科技低稅時代結束 台星均取消特定優惠
全球半導體設備採購龍頭 台灣可望蟬聯
陳雲英：兩岸交流應深入台灣底層社會
政府抑制炒樓 代銷業329檔期緩推建案
航空雙雄前2月營收俏 年增逾3成
公股行庫房貸緊縮 第2棟房視為投資客
調查：中國城市生活成本高市民壓力大
政務官請辭 趙少康：不可兒戲
豐川悅司與藥師丸抵台 宣傳愛妻家
廢死爭議 王清峰不辭籲釋憲
貴州客車墜橋 11死8傷
數位無線電視計畫效益低 監院糾正
原住民廣電大會 合製節目達共識
外企來台上市櫃 須先公開發行
國宅貸款未清償 不得再申購
原民節目吸睛 首重融入生活
泰紅衫軍威脅示威升溫 政府警告強硬反制
中國2月CPI上漲超預期 專家研判即將加息
鼓勵多搭大眾交通工具 星增加轉乘停車位
第099050期今彩539三星彩四星彩開獎
控制車輛成長 新加坡宣佈改採車輛配額制
上海台商吃春酒 高凌風康康現身
危機倒數金人加持 戲院追加拷貝
政府力推綠色工作 達成節能及改善失業
第099020期威力彩38樂合彩開獎
得易購假處分案 U-Life抗告成功
美艷星史密斯故事 英皇家歌劇院明年初上演
降低認定爭議 服務業研發抵減擬負面表列
中國社保調查：逾半數認為低保標準過低
劉若英換東家 友情勝過簽約金
痛苦指數再漲 45.9年不吃喝買大安區3房住宅
MIT紡織品週末高雄開展 陳菊站台支持
布魯斯威利挺好友 追殺街頭霸王
1年看病438次 高診次10月起鎖卡
廢死刑爭議 府：總統已做必要諮詢
督保盟：正常繳健保費 憑什麼鎖卡
口溶菸廣告違法？衛署：約談重罰
智利準調查局長殉職 高華柱悼遠朋學員
星國會將3項重大政治變革修正案納入議程
知己知彼 五角大廈訓練職員入侵國防電腦
懶得做家事？ 日本研發機器人管家為你圓夢
8年級生詐騙集團 2落網4在逃
總統：廢死刑長遠目標 官員須依法行政
九二一全倒戶 雲縣府賠近2.7億
匯豐銀行員工竊取2萬4000名客戶資料
楊志良：反對公帑補貼健保調漲差額
歐洲議會 強烈支持台灣參與UNFCCC
星雲大師來港接受港大名譽博士學位
法務部：暫緩死刑確為依法行政
8成6日人支持死刑 秋葉原案再受關注
第099020期威力彩頭獎摃龜
鴻海擬發行4億3000萬股海外存託憑證
睽違17年 道奇隊再訪寶島
廢死爭議 王清峰：法務部依法行政
第099050期今彩539三星彩四星彩派彩結果
歐巴馬提振美出口 屬意波音全祿執行長領軍
YOSHIKI告音樂製作公司 索賠台幣上億元
托瑞：想看看王建民在台灣多紅
立委指遊說博智案 詹春柏駁斥
廢死燙手山芋 法務部丟向大法官
善變拉米瑞茲抵台 道奇鬆口氣
吳寶春麵包工藝贏得世界級老師傅讚賞
王清峰請辭獲准
恐含沙門氏菌 美國食品公司收回速食產品
僑委會春節文化訪問團抵菲
廢死刑議題掀風暴 王清峰請辭獲准
打垮炒樓 臺銀降低豪宅房貸成數
「諾亞方舟」種子庫9月啟用 已蒐集種子50萬種
總統府：死刑依法行政、暫緩執行要合法律規定
台法務部長不執行、不請辭 反而提釋憲
新聞局證實 吳揆批准王清峰辭職
歐巴馬捐諾貝爾獎金 10個慈善事業獲益
台灣法務部長下台 美國也轟動
靠岸褒貶不一 阿貴自評90分
王清峰拖馬下水? 高層「馬上切割」
王清峰閃電下臺 綠營批馬政府完全執政崩盤
王清峰談廢死:若是被害家屬 會原諒加害人
王清峰請辭 吳敦義准辭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
特立獨行 南喬治亞島罕見全黑國王企鵝
歐股收低0.3% 受就業數據及通膨衝擊
美國家庭財富 第四季增加速度趨緩
美國年度人權報告：台灣仍歧視女性與外勞
經濟數據相互衝突 國際原油小漲
美國人權報告：中國管制言論壓迫少數民族
巴西鄉下車行刺激銷售 推出買車送牛活動
台灣參加柏林旅展 主打單車旅遊
金價小漲 擺脫兩週低點
美國發布人權報告 中國等十餘國狀況最差
美2月房貸回贖權被取消 增加件數4年來最少
全球觀光產值去年萎縮近5% 今年緩步復甦
巴西石油公司在哥倫比亞發現石油
巴西研究出抗登革熱生物殺蟲劑
美股收高 標普500創2008年來最高
巴西電腦龍頭桌上型電腦市佔率增至16.1%
全球金融中心調查 台北排名上升 列21
2月大雪使美失業情況惡化
氣溫再回升 全台晴朗溫暖
南韓外長近日訪問中國
台股開盤上漲23.86點 為7773.52點
2年來首度打敗任天堂 微軟躍居美遊戲機一哥
又有狂牛症 加政府稱死牛未進入食物鏈
拒絕名作家入境 中國盼澳洲理解
王清峰准辭 吳揆：依法行政絲毫不能猶疑
季辛吉：阻北韓研發核武才能避免禍害
中國衛生部警告新流感今春可能再爆發
外資匯入 新台幣匯率盤初走升
人大代表建議上訪者入罪 大陸網友炮轟
財務長新角色 扮企業價值整合者
26死2生還 陝西結束走山意外搜救工作
95度C舞動紅茶 葉怡蘭談祕訣
王清峰請辭 朝野立委肯定
中央氣象局 今天白天天氣預報
西安與日本奈良合作保護東方遺址
瀋陽動物園11隻東北虎全被餓死
力抗Sony 三星結盟夢工廠推3D電視
紙漿價漲 紙類股平高盤震盪
平盤附近震盪 傳產漲電子整理
大學繁星放榜 1966人摘星
ReCAAP：亞洲海域海盜攻擊事件去年增5%
經濟逐漸復甦 美國家庭財富連3季成長
上海地產富豪王征宣布入主香港亞視
春晚低俗該停辦？ 大陸兩會代表有人叫好
大陸證監會接受融資融券試點申請
吳揆批示黃世銘代理法務部長
歐巴馬矢言5年內倍增美國出口
海大工研院及台船 研發洋流能源
智利又強震 法人:銅價再波動機會不大
李澤楷旗下公司被暫停在北京土地交易
聯準會副主席 歐巴馬傳屬意舊金山Fed總裁葉連
民進黨：王清峰請辭 凸顯執政崩盤
洄瀾山水奇石 上海世博爭豔
大陸已植563億株樹苗 仍面臨乾旱等問題
大學繁星放榜 17高中首度進榜台大
台成幹細胞中心啟用 郭台銘盼造福癌友
高市放映±2°C 花媽秘書網路宣傳
反水庫聯盟立院陳情 籲停建水庫
中正大學2教授 獲國科會傑出研究獎
智利再震 貿協南美訪問團明天出發
馬總統植樹 籲效法孟子國父精神
觀望氣氛濃 台幣匯率午盤升值7.7分
河北鋼鐵人民幣19億收購石家莊鋼鐵
衛署：未引進疑受污染洋芋片
大台中角逐者眾 藍營先民調再說
豐興去年獲利 可望居鋼鐵股之冠
反捕鯨團體紐籍船長在日被捕
律師爆料 嚇唬行動出錯造成黛妃枉死
男子私製軍火 差點炸死自己
觀光局：退泰團扣必要費用 合理
經濟差少開車 美公路車禍死亡創新低
吳揆：健保起漲點 非月入2.4萬者
台灣首屆國際照明展登場 LED升溫
吳揆批准王清峰辭呈 加註辛苦了
營救被俘病重情報員 立委籲納兩岸談判
胡金龍新球季 平常心打球
天母綠地開發 環團抗議
王征收購香港亞視 人氣急升
豐田內部文件 老員工4年前便預警安全有問題
春耕之際大陸仍在為西南地區旱情發愁
小型股活潑 店頭與科技基金績效勝大盤
苗銅鑼鄉欠薪 公僕借貸度日
走或留？楊志良不談
看好幹細胞治療 郭台銘存2袋血
業者贈英文教學軟體 金門學子受惠
繁星放榜 新民高中首名臺大生
加盟契約陷阱多 可要求5天審閱期
台股收盤跌1.33點 為7748.33點
周小川談匯率：調整需有序進行
繁星明年併甄選 擬釋5000名額
選戰未起跑 綠營秋菊先駁火
拉米瑞茲買相機 與球迷互拍
台北股市震盪整理 跌1.33點
3月台指期跌4點 正價差5.67點
民國百年紀錄片 徵精采故事
副總統：區域經濟整合 台灣須簽ECFA
鄭貞茂：央行最快第 3季升息
司法高層去職 檢察首長異動難免
美對中國磷酸鹽裁定徵反傾銷稅
王清峰：要我殺人 真的辦不到
台股狹幅區間盤整 收盤小跌1.33點
教長：台灣學生會考試 科學素養待加強
3月電子期跌0.25點 金融期漲1.8點
台系列紀錄片華府放映 江湖秘密先登場
繁星放榜 暨大附中學生首度上臺大
倪福德止跌 1局賞兩K
調升存準率？許嘉棟：不如繼續發行NCD
海基會顧問會議聚焦ECFA 李建榮缺席
殺3人犯10重罪 美俄勒岡州再判決1死刑
台股小跌1點 三大法人買超22.42億元
飛嫌阿沁以前愛現 現誇是開心果
高捷自有資金僅16.27% 市府要求增資
邱顯比：基金評比分類無法盡善盡美
學者：若物價上漲 貨幣緊縮可能提前
龍潭案 李界木：自認私事才向珍報告
富士康一男性員工墜樓身亡
藏獨人士擬闖入中駐多國大使館 多人被捕
130歲喬治亞老婦 可望創最高齡人瑞世界紀錄
吳揆：未明示或暗示王清峰請辭
印地安泉網賽 詹詠然女單闖進第2輪
PTT擬控管 學生社團籲尊重自主
吳揆：5都和縣市統籌分配款 只增不減
創見與正崴聯盟 競標台北資訊園區
新台幣兌美元升0.7分 收31.840元
總統褒揚寶島歌王洪一峰
青年創業貸款 逾3萬人獲貸
台韓等亞洲太陽能業者加速進軍日本
嘉基：紅唇族易患口腔癌 戒檳榔
高市推都更 博愛大樓搶頭香
格子商店賣假貨 女警眼尖識破
90歲開國小同學會 阿公阿嬤聊開懷
建商公會憂抑制房價過猛 恐傷經濟
U-Life抗告成立 3月復播有望
創新科技種子營 培育高中生創造力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
連握筆都困難 肌萎生郭祐銘上成大
周錫瑋：政治人物應解決民瘼
市調：春節加缺工 2月面板出貨衰退
台中捷運場站聯合開發 創投資機會
無厘頭 英王夫問軍校女學員是否脫衣舞孃
私校生虞善蓁摘星 不愛補習樂當志工
親近土地 學童種下鳥忘食生態米
澳洲女子高球賽 曾雅妮躍居第10
傳鴻海要併 瑞軒：未聽說
紐約市擬禁餐廳食物加鹽巴 違者罰1000美元
出國團費喊漲 美加貴1倍
農委會：雞蛋含磷脂膽鹼 防心腦血管疾病
中鐵官員：5月與台灣專家討論海底隧道事宜
大陸再提跨海峽隧道 台灣無此計劃
艋舺是非多 新聞局獎金沖喜
阿里山櫻花綻放 鐵路復駛卻無期
東海植栽千株 四季花卉展風情
第2波全球化浪潮 跨國汽車龍頭搶灘中國
繁星放榜 南市14校58人摘星
工商中心續辦展覽 高市:法律空窗期難約束
潮中潘彥廷上台大 第2志願也開心
編織70載 原民阿嬤：織布不能生氣
吳揆：依法執行死刑非殺人
示威升溫 赴泰旅遊再等等
刺繡重現風華 藝機搞定
央行阻升 新台幣微幅升值0.7分
植樹節種無患子 高縣推廣環保樹種
竹縣確診1例屈公病 赴東南亞防蚊
療傷系寵物 迷你海藻風靡日本
吳志揚談桃園航空城 盼發揮台灣最大優勢
單騎賞遊太魯閣 台8線行得通
金門學生摘星 2人上國立大學
情侶檔詐騙 求刑11年
經部今年首波登陸召商月底出團 重點汽車業
香港逾半「80後」僱員有離職意願
反擊美國 中國發表「2009年美國人權紀錄」
乳房攝影檢查 原位癌現形
半癱婦冒名騙診斷書 遭識破送辦
北科大日籍校友 捐贈30年代文物
假車禍詐800萬 12嫌落網
僑委會副委員長許振榮訪問宿霧3華校
繁星上臺大 卓儀秦當姐姐學妹
本周台股漲1.07% 生技醫療類股漲幅最大
核廢公民討論會明登場 選址還要等
藥師丸博子開金嗓 宣傳愛妻家
本周台股上市公司市值19.95兆元 增1.05%
公園停車場地層下陷 中市議員要求改善
創見台灣新廠10月投產 擬增聘1000人
泰紅衫軍集結 曼谷數千支持者展開活動
雙性雞不受賀爾蒙影響 兩性性徵可並存
摘星有志醫同 弱勢生選護理雙胞胎選醫
台導演賀照緹2作品紐約特映 貴賓雲集
98年歸化中華民國 越南籍最多
寬臉男人較不可靠 支配欲較窄臉男子強
中華電中新二號衛星 明年啟用
繁星榜 早產兒上臺大
盜印教科書 10分鐘複製1本
甲仙震垮屋 高縣擬用水災捐款補助
吳振暉繁星上法律系 盼助母打官司
民進黨5/19中執會 完成南高兩市提名
自稱為延續血脈安渡末日 男子強暴5女兒
郭泓志胡金龍獻技 母校建興國中加油
廢死刑爭議 2犯人反應不一
台灣續援海地 將建200戶永久屋
海峽中線航路 民航局說不需要
英集體墓穴51顆頭骨 為千年前維京人頭顱
細胞療法治鼻咽癌 星科學家獲聯合國獎學金
高縣宋江陣迎道奇
印度逾萬人跳竹竿舞 創金氏世界紀錄
繁星學生罩得住 大學成績也亮眼
拉米瑞茲植樹 盼種出台灣棒運希望
MIT標章吊牌產品 明後天北中南三地開賣
道奇台灣賽 郭泓志只投1場
PTT揪團上酒店 教部擬改善
陳筠青棄明星高中 留鄉繁星上政大
金穗獎影展開跑 免費放映10天
瑞銀：中國H股有25%至30%成長空間
南非中小企業訪基 學習台灣經驗
痔瘡怕開刀 貧血成小白臉
LED台廠2月產值下滑10.9% 3月回復成長高峰
失業勞工子女就學補助 16日起受理
吳亞軍變「冠軍」 中國女首富身家39億美元
建商：過度打壓房地產 不利全民經濟
李元簇遊金門 避談廢死議題
逾萬人跳竹竿舞 印度邊省締世界紀錄
世博會親善大使華仔 想當海寶
彰銀擬發200億金融債 為中國布局做準備
陳金鋒：被郭泓志三振也開心
左營高中星光閃耀 養雞子弟進臺大
售價漲 銅箔基板廠第一季收益看好
2010理柏基金獎 國內投信表現不輸境外基金
繁星點點 池御婷苦讀拚上交大
7月調薪3%？ 台塑否認
不要工作狂 台塑鼓勵員工多休假
印尼警方亞齊省反恐 擊斃2嫌犯逮捕6人
工業區土地市價化開標 廠商反映冷淡
胡錦濤：軍隊要強力支持維護國家主權
宏盛買新莊地整合隔鄰共860坪 產品規劃中
酗酒男打臥病母 判刑4月
交易員春酒 央行:盡量從事非新台幣交易
羅志祥破紀錄 連8週稱霸華語榜
癌母心願 沈家緯繁星上成大
政府抑制炒樓 建商籲尊重市場供需
半世紀前法村民集體發瘋 美CIA幻覺劑使然
第099051期今彩539三星彩四星彩開獎
扁出庭 拿楊志良王清峰駁貪污
經建會:人民幣升值 台對大陸市場依賴可減少
ECFA第2次專家協商拖到3月下半
第099021期大樂透49樂合彩開獎
特勤中心 藍委建議改隸總統府
紅衫軍示威 泰觀光單位上緊發條
友達冠捷攜手波蘭設廠 與新奇美三角關係
中國全國政協會議明天閉幕
拉米瑞茲：來台推廣棒球 非為代言
伯仲基金會春酒 藍營高層齊聚
興櫃股王碩禾搶市占率 鎖定大陸市場
小心誤導 生物可分解垃圾袋不見得環保
3冠女棋士謝依旻 就位日本女流棋聖頭銜
香港大學在中藥粉內發現致命毛黴菌
吳揆：勞工是國家的寶
封鎖道奇打線 中職5比2獲勝
西恩潘看不慣媒體毀謗 要記者為查維斯蹲牢
特派員筆記：在以色列看見南韓的競爭力
陸客團爆量 800人無證恐無法來台
吳揆：都更畸零地合併持續辦理
美國海關沒查你行李？別傻了
大陸人每月收入45%儲蓄亞洲最高
第099021期大樂透頭獎摃龜
拱朱立倫選新北市 吳伯雄允任後援會長
第099051期今彩539三星彩四星彩派彩結果
勞委會：本勞外勞權益 一視同仁
僑委會春節文化訪問團宿霧市獻藝
財政紀律不佳國家 德財長：逐出歐元區
中職壓制打擊 道奇首戰稱臣
林英傑好投 托瑞驚艷
金牌麵包師吳寶春返台 將在高雄創業
已定讞者應伏法 台灣44死刑犯剉咧等
陳師孟選北市：「蘇貞昌回北縣綠穩坐三望四」
中國提建「海峽隧道」 台灣說「聽聽就好」
台灣反對黨立委建議 內閣全面改組
美國人權報告：中國人權狀況惡化
秋菊提名之爭 蔡英文盼勿傷團結
參選大台中？ 林柏榕：只是激將法
中國遊客無證硬行闖關 移民署堅持照規矩來
5都選舉 游錫(方方土):團結才能勝選
google要留在中國 官方態度轉硬
「草堂墨痕-陳志聲書法展」
提早發入台證？ 移民署：照規定來
俄對印度出售航空母艦 2012年交艦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收高0.3% 連續第二週上漲
消費信心衝擊 原油下跌1.1%
克魯曼：中國貨幣政策 壓制全球經濟成長
金價下跌 升息疑慮衝擊需求
英國將擔保通用借款 保住沃豪汽車工作機會
拼健保改革過關 歐巴馬延後訪問澳洲印尼
歐巴馬延後出訪 可能與馬總統相遇關島？
台僑失蹤 駐西雅圖外館和僑界關切協尋
美股指數漲跌互見 受消費信心拖累
南方雲系北移 今明全台有雨
新法上路 多數美國人說信用卡利率有調高
打賭輸了 白宮發言人穿加冰球隊衣開記者會
iPad威力 預購見真章
蘭大弼喪禮 馬總統致唁電輓聯 備極哀榮
回應人權報告 中國要美方多反省自己
比專家預估快 加幣逼近與美元等值
雞飛狗跳蛇出洞 蘇州用動物行為預測地震
感念德澤 彰基醫院將為蘭大弼建衣冠塚
妻子透露林毅夫無法為父送終半夜大哭
訪日溝通 趙建民：日方支持馬總統兩岸政策
中國全國政協增選何厚鏵為副主席
美國紅酒去年外銷銳減 但亞洲銷量大增
經部：博智併南山變數多 5月不一定能審完
不拿補助 盧嘉辰明土城辦ECFA說明會
打壓記者 傳人大代表連署要求李鴻忠辭職
日應屆大學畢業生20%找不到工作 創新低紀錄
長沙老賊認栽 36年扒手被「反扒義工」抓
看道奇打球 澎湖講美少棒隊赴台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
ECFA2次協商延宕 施顏祥：下周舉行也難
港媒指北京維穩重點劃分內外勢力
星媒：台灣應整合所有選舉 專心提振經濟
竹科就業博覽會 吸引上千求職民眾
口蹄疫情撲殺近萬 廣東豬農再遇「寒冬」
發明專利審查缺工積案 經部急徵替代役支援
推動社會住宅 內政部擬定住宅法草案
武漢鐵路局長：昆明至台灣高鐵提上日程
學者：平價住宅政策應調整 只租不賣
南韓非正規職 待遇差很大 碩博士也不例外
中國全國政協閉幕 增選何厚鏵為副主席
大陸家電下鄉 經部：衍生廢棄物商機5千億
波特蘭失蹤台僑 平安返家
漁夫畫家義賣畫作 關懷獨居老人
何厚鏵任政協副主席：盡力促進區域發展
重現慘烈韓戰 好萊塢3D片年底前開拍
副總統：ECFA協商 門不會開太大
歐巴馬將訪印尼 印警方加強掃蕩恐怖份子
總統：4月起國軍進行一系列防救災演習
鳩山內閣支持率跌至3成 逼近危險地帶
聖道兒童之家17日標售 房仲：高價標脫不易
道奇選手簽名 惡補中文字
竹科就業博覽會 吳揆到場為民眾打氣
悼念寶島歌王洪一峰 總統頒褒揚令
人民幣升值問題 美專家：美中勢必攤牌
全英羽球賽 大陸林丹同袍廝殺中失利
學生上網動機 網路交友取代線上遊戲
美14日起實施日光節約 鐘錶撥快1小時
文創產業具潛力 尹章中著書分享經驗
選高市議員？陳致中：評估中
政府抑房價 房仲：買方促降價 觀望氣氛濃
立委提案設就業基金 保障視障者工作權
營建署：關懷海洋 明高雄都會公園辦講座
宜陽艦展示飛彈火砲 軍事迷樂透
淨山清出600公斤垃圾 營建署籲保育自然
初探大學生活 臺大杜鵑花節登場
孫弘：兩岸薪資差距縮小 台灣工作機會增
吳寶春立志傳承 不斷擦亮台灣名字
廢除死刑爭議 蔡英文提2條件說
大陸「空中禁區」西藏將有自己的航空公司
逆風騎鐵馬 萬人崇BIKE
中國稱助台簽FTA 李登輝質疑
霧峰林家花園五桂樓復建 重現風華
天候不佳 道奇第2戰延後開打
民進黨8月全代會 提10年政綱
人大代表：福建有意在台設台胞證辦事機構
怕雨神攪局 道奇台灣賽投保比賽中斷險
媒體要求公佈薪資 2/3政協委員不敢說
尋根寶典 廈大教授陳支平出版閩台族譜匯刊
澳洲公開賽 曾雅妮躍居第5
台灣火龍果成聖露西亞發展農業新希望
托瑞盼王建民贏球 但不要贏道奇
大金門照顧小金門 烈嶼機車渡輪免費
印地安泉網賽 盧彥勳晉級第2輪
竹科徵才 6500人爭4700名職缺
山西兩歲女童不明原因肥胖體重逾40公斤
中國全國政協會議閉幕 政治局9常委全出席
日月潭遊學 上海學童推銷世博
郭泓志忙串門子 跑腿要簽名球
府城植櫻 伊豆半島河津櫻群再現
移民署：陸客闖關將遣返 業者勿觸法
道奇第2戰 下午4時25分開打
中年勃起障礙 糖尿病惹禍
隱匿SARS疫情 前仁濟院長判刑6月
中國商務部：去年農村消費成長首次超過城市
解放軍中將：中美高層軍事往來暫不需太積極
女學生圓星夢一場空 假星探判刑10月
台灣製MIT標章 產品掛保證
道奇第2戰 因雨取消
新疆強烈沙塵暴 部分地區能見度零
台灣動畫靠岸 阿貴夢想啟程
副總統：簽訂ECFA 台灣發展新契機
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南京台灣名品城開工 預計吸引千家台商進駐
廣東惠州大巴士翻車 至少13人死亡
雙溪鐵人2項賽 雨中競技
亞洲去年對美出口貨櫃 中國居首台灣第5
網拍便宜貨詐騙 警逮4車手
中國正研發時速超過350公里高鐵列車
警破北捷搶案 餐廳男服務員落網
遊戲做公益 玩家獻愛心
幫派軍火庫藏身市區套房 警方破獲
變電所緊鄰1.67公尺 住戶心驚驚
第2戰打不成 道奇說抱歉
道奇第3戰 郭泓志手肘痠痛不上陣
過境關島巧遇歐巴馬？馬總統：不會
中央氣象局 １週天氣預報（更正）
綠色影展開幕片 牛鈴之聲票房響叮噹
「日記門」曝官場內幕 專家指應制度反腐
行銷雲林農特產 蘇治芬前進台北
大專生找茶 創意行銷助茶農
高凌風吳宗憲康康將台式搞笑風格帶至上海
票選猛男 馬公航空站宣導飛安
S.H.E出巡 歌迷齊喊萬歲
走讀日月潭 特色遊學圈啟航
3大需求撐盤 BDI指數易漲難跌
瑞士動物園斑馬尋死？ 好心幫河馬洗牙
南投國姓鹿神祭 體驗水鹿文化
紅毛港文化園區動土 遷村鄉親觀禮
中國高鐵修建到台灣？官員：只是前期研究
金門機車接高雄罰單 車主批烏龍
手機觀星象 李嗣涔稱奇
感恩故事首映 蔡松諭：打造印象中小林村
吳寶春屏東祭祖 用名字榮耀母親
涉嫌殺害親夫謀財 德國歌劇女高音被捕
彭准南赴台銀演說 未提及是否升息
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震後湧熱泥水 學者：正常現象
佛光山健走 健康兼禮佛
管制藥漏洞 彩印處方箋圖詐領
大聯盟海外開幕戰 悍創盼納台灣
白冰冰反廢死 馬總統：不會添麻煩
鍋鏟起落勝飛機起降 航管員改當主廚
中國商務部：兩岸商簽ECFA正逢其時
廣西「日記門」男主角涉嫌收賄被捕
陸委會：內需競爭力弱產品不列早收清單
籌5都經費 蔡英文忍痛賣小鷹號
大客車駕駛名牌 一律中文楷書
胡志強：永遠成功不如永遠努力
CNN：季辛吉南韓發病住院
澳男童爬進抓糖果機 受困45分鐘嚇壞眾人
新春文薈 馬總統詩興濃
家扶新書光明行 照亮人生路
樊綱聲稱中國經濟將持續30年高增長
劉兆玄：兩岸共推詞彙雲端資料庫
連勝武明婚宴 馬總統福證
大陸中學數學教科書據報首次被引進台灣
府：2/3暫緩死刑案件 民進黨執政留下
梁保華：江蘇正在籌備舉辦首次「台灣週」
溫拿五虎小巨蛋飆唱 伴歌迷永遠25歲
泰紅衫軍陸續抵達曼谷 強調和平示威
中共人大會議明閉幕 溫家寶記者會是焦點
模擬聯合國會議 40多國學生明聚台北
飛官涉婚外情 記過停飛
拉米瑞茲回報球迷 明球場簽名
台灣客社餐會 綠營5都選將爭取支持
日本東北地區發生芮氏規模5.7地震
總統盼速修法 陸生秋季來台
健保調整 吳揆：盡量降低受衝擊人口
泰紅衫軍要求解散國會 揚言4天達到目標
品保協會：赴泰旅遊避免穿紅、黃衣服
反擊「人權惡化」報告 中國列美國罪狀
王清峰下台 錯在「與民意為敵」
中共太子黨大亨 收購香港亞視
美台灣問題專家: 台灣ECFA公投美方不會反對
專家：ECFA協商若延後 遇5都選舉更複雜
溫家寶指美國在達賴和對台軍售 觸犯中國主權
角逐參選新北市 DPP百家爭鳴
燦星歡慶七週年 好康天天搶 旅遊瘋狂標
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
16日冷氣團到 北部高溫降11度
濃霧特報 金馬能見度差
台灣國際兒童影展 八八風災紀錄片開幕
搶救菜英文 研考會找學者尋藥方
運發基金躺立院 藍委促體委會重提辦法
中國研發第4代戰機 以美國為競爭對手
追回輔導金 電影渺渺訴願遭駁
美容商店廣告不實 公平會開罰
潮州港可望今年6月對台直航
中國人大會議 政府工作報告修改15處
勞動市場回暖 高階人才需求湧現
麥哲倫十字架 宿霧市象徵物
和震波賽跑 預警爭取減災
溫家寶：人民幣值未低估 匯率將基本穩定
精準抓地震 氣象局加速建深井測站
加盟業者資訊揭露不實 公平會開罰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
新台幣上週升0.57% 亞幣普遍升值
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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金價週線收黑 分析師：逢低分批佈局
歐巴馬延後訪澳 陸克文：隨時歡迎
日本微網誌Ameba Now竄起 3個月瀏覽人次逾百萬
南韓人平均一生醫療費用約216萬台幣
提升教育品質 藍委提捐贈私校全額抵稅
政府出手抑制炒樓 建商代銷業觀望效應
溫家寶：透過減免關稅與早期收穫對台讓利
傳中共禁止報導李鴻忠事件
日本高知和福岡櫻花先開了
李嗣涔：校園徵才企業數增 復甦氣息
禁止黑鮪交易 綠色和平籲台支持
小S遭家暴？ 防治中心:未獲通報
殺蟲劑過期照賣 6件假藥
校園徵才起跑 新鮮人求職大作戰
溫家寶：中國永不稱霸
縣市合併 高縣民福利補助多多
為環台賽暖場 千人自由車遊蓮潭
溫家寶：保持財政及貨幣政策連續性和穩定性
春燕來了 求才若渴
蘇嘉全籲秋菊自制 不排除提前初選
嗜脂益生菌能減肥？ 專家斥誤導
反對禁止黑鮪交易 漁業署：可配額管理
富春山居圖 兩岸各擁半幅
吃水過深 漁船走私洋菸遭逮
又見辱穆聖漫畫 馬來西亞籲瑞典政府處理
印地安泉網賽 詹詠然女雙晉級
孔廟空間改造 北市補助尋創意
艾比希：政府不會對紅衫軍使用武力
墾丁馬拉松 肯亞選手奪魁
專家:台灣金融人才將規模性遷移到對岸
是否退市 溫家寶：密切觀察 因時而動
溫家寶以兄弟喻兩岸 表明商簽ECFA態度
台塑石化：汽柴油明起調漲2角
台聯推ECFA公投 民進黨鼎力連署
談人民幣匯率 溫家寶強調保持基本穩定
好吃易煮 新種糙米進軍有機市場
女性挺起來 英國推出K罩杯胸罩
ECFA座談 總統：為台灣找出路
中油明起汽柴油漲0.2元
泰國紅衫軍揚言緊急狀態也擋不住支持者
世博台灣館親善大使 有華航空服員味道
老人兒少照護核心委外 內政部嘆無奈
馬總統盼農村再生條例過關
時隔1年 溫家寶仍稱擔心美元資產安全
澄清家暴報導 小S:相愛都來不及
ECFA邊緣化台灣？總統府駁譚慎格
批郭冠英邪惡 金恆煒獲不起訴
健保欠費糾結 修法才解套
人力銀行：畢業生期望月薪2萬5919元
調查：75%港人不知糖尿病引致腎衰竭
府：ECFA不傷主權 李前總統放心
學者:學測地科考題 偏離高中課綱
曾雅妮上演逆轉秀 澳洲公開賽摘冠
96%馬來西亞年輕人想成為百萬富翁
圓夢 阿公拚學力鑑定孜孜不倦
電動汽車廠動土 吳揆盼根留台灣
徐風憂醫療費 余天張菲將募款
販毒集團利誘遊民 海洛因闖關失敗
兩岸今年6月能否簽ECFA？溫家寶未答覆
國際自由車賽開跑 百名選手飆速
芭比娃娃韓彩英 重現威尼斯戀人
黃志鵬：兩岸洽簽ECFA意願強 如期進行
中國總理溫家寶記者會秀出理性與感性
瀋陽動物園死亡東北虎被釀成虎骨酒
阿里山花季明登場 賞花注意保暖
雞蛋零售產地價差大 消基會籲公平會查
訪台第2戰6局結束 道奇7比1領先
賴幸媛：適當正視兩岸差異 有助經貿交流
中國高層頻表態渴望訪台 但看互信與機緣
尋仇鬥毆 1死3傷
宜蘭土地公有了虎爺 查訪如虎添翼
金馬奇幻影展 東瀛偶像來勢洶洶
中職明星變身球迷 搶道奇簽名
韓星車勝元夯 粉絲會票開賣秒殺
前美華裔官員出書 做夢也學英文
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
日本福島縣外海發生芮氏規模6.6地震
2月台股波動劇烈 券商虧64.3萬元
托瑞不服老 要帶道奇拿總冠軍
溫家寶：中國經濟要避免二次探底
閩擬來台設辦證機構 陸委會：不可能同意
人道使用防衛裝備 日擬檢討開放出口
送一本台北 郭采潔盼更多頁電影
道奇砲火猛 11比1大勝中職聯隊
谷歌退出中國？溫家寶：堅定實行對外開放
單國璽：不關心環保 天災更嚴重
產銷價差大 蛋農嘆無奈
市場電桿變壓器爆炸 1人受傷
蘋果迷瘋iPad 預購首日熱賣12萬台
廣州政協主席狠批官場歪風引發大迴響
港府：香港申辦亞運不可輕率
源劇油井爆破 燒錢30萬
北投里民抗議 台電緩建變電所
天元宮繁櫻繽紛 舞動春色
中國家電下鄉銷售總額逾人民幣692億元
正確用藥 心臟病患也能很性福
中央社浪漫噗聚 訴說心動瞬間
台灣投資論壇明舉行 外資續買力道受關注
毒死人？ 禮儀業者涉製毒落網
世界最大河口整治工程長江口深水航道貫通
模擬聯合國會議 中國缺席
模聯會議 總統詳闡台灣國際貢獻
菲拳王戰勝迦納強敵 總統發表聲明致賀
拉米瑞茲猛打賞 道奇大勝中職
港立法會主席：溫家寶關注香港政制是好事
觀光客遊北市 最愛中正紀念堂
拉米瑞茲搞笑 要再打15年才退休
沒登板 郭泓志喊無聊
北市工人觸電 昏迷送醫
拓展電動車市場 先設充電站
道奇返美 高雄球迷熱情相送
景氣復甦 台積電年度徵才史上最多
大陸藝考登場 學生趕場應試樂此不疲
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法鼓山皈依 英法日信徒參加
中醫：藥用紅麴嚴選 民眾安心
貓纜復駛商機 上看6億
民生問題考驗中國政府執政能力
譚慎格批ECFA 國民黨：非主流觀點
台灣特有加油節拍 托瑞也著迷
放水球員恥看板 La New展決心
連勝武婚宴 政商齊祝賀
身體力行 碾米廠夫婦捐地設環保站
台股這週若不表態 恐陷拉回整理
賴幸媛：簽署ECFA 堅持走愛台護台道路
暌違近4年 魏筠潔JLPGA再摘冠
調查：中國近4成受訪中年夫妻性生活不理想
中國通過選舉法修正案 城鄉居民同票同權
1500人遊行 聲援圖博反侵略
爸爸的功課表 蔡詩萍扮馬給愛女騎
溫家寶引用戰國策、離騷、左傳等古詩文
日最大在野黨聲望低 首相胞弟擬另組新黨
中國民航副局長明來台 可能與民航官員交流
蔡英文：秋菊相爭若惡化 提名擬提前
今年前2月中國財政收入增3成
台灣紀錄片導演何湛然明天回台治療
總統下令生3子 連勝武：沒問題
促即解散國會 泰紅衫軍嗆進逼總理指揮中心
名牌一定好？中國指愛馬仕等名牌有瑕疵
冷空氣侵襲 壞天氣捲土重來
冷空氣侵襲中國 壞天氣捲土重來
澳洲禁止胎兒性別篩檢 防男女比例失衡
溫家寶記者會 不忘對台灣「溫情攻勢」
歷史不能遺忘 「反分裂法」五週年
google確定 退出中國市場
ECFA／台灣被邊緣化 國民黨反駁
俄軍入侵模擬太逼真 喬治亞居民逃命！
港媒: 為簽ECFA 溫家寶、馬英九隔空唱合
台中新市政中心 市府：9月進駐
放寬台股漲跌幅？ 陳沖:已請證交所再考慮
秋菊廝殺? 楊秋興:只陳述被打壓
禁菸過嚴日客卻步？ 觀光局：納考量
台灣之光 高球2女將兩地封后
台北老爺大酒店 ─ Le Café咖啡廳「捐發票做公益即贈馬卡龍」
選委會合併引爭議 中市：無奈
日女星澤尻英龍華 近乎全裸海報令人驚豔
法國地方選舉 投票率創新低
法影展評審團獎 一頁台北再傳捷報
招攬海外投資 北韓5度修法
忽高忽低 今高溫30明驟降11度
駐美經濟官員：簽ECFA必送WTO報備
破2億美元 魔境夢遊北美週末票房再奪冠
台股開盤上漲2.54點 為7750.87點
樹林好手揚威 德跆拳道賽勇奪2金3銀3銅
預期心理影響 新台幣兌美元盤初走升
7中國人在喀麥隆被綁 中方正與綁匪交涉
金門濃霧 海空延擱
ECFA2次正式協商 可望下周舉行
國軍歧視女性? 高華柱:一致尊重
兩岸民航峰會明登場 航運股開盤見紅
蛋價不振 淘汰老母雞減產
傳北京擬成立金融國資委統管銀行保險業
量恐創新低 台股跌破7700點
大陸飯店收消毒餐具費 消保組織：侵權
中共十八大人事競逐展開
大陸班機延誤引起群眾事件將被停飛1年
中央氣象局氣象報告
治療肺纖維化 醫師:再做肺復健更佳
美領事館職員遇害 墨總統譴責指示緝兇
中國讓利說 藍委：讓利等於讓你
台日觀光交流年啟動 目標300萬人次
筆電狀況百出 惠普向中國消費者致歉
胡瓜遭控教唆串供 律師:沒這回事
財部研商調住家房屋稅率 近4成民眾降稅
回老家傳宗接代 公貓熊幸濱離日返中
星資訊展銷售額大增 宏?痐p筆電大賣
立委提8項免稅回應讓利 陳武雄:勿盲動
1959年茅台酒北京拍賣價116萬元
3次金改公股整併？陳沖:裁判不便參與
股票上櫃548家 掛牌興櫃235家
總統:死刑存廢多討論 理性空間會出現
豐興鋼筋漲價報1.95萬元 創近1年來新高
自由車環台賽第2站 嘉市艷陽下起跑
富春山居圖分藏兩岸 故宮盼101年合展
孟買警方逮2恐怖份子 阻大規模攻擊
上櫃股票日均值246.78億元 興櫃6.93億元
台股回測 紡織走跌 具題材個股抗跌
導入雲端應用 企業邁向全球整合
中國民航官員來訪 民間熱官方冷
施顏祥：水價偏低 但無調價計畫
大陸民航副局長夏興華下午抵台
市府拋利多 高市房地產回春
南港202兵工廠蛙鼓蟲吟 環團盼保留
證交所：權證採逐筆交易 6月28日上路
環署：16日沙塵來襲 注意防範
太陽能回復高成長 2014年達千億美元
土木工程法立法？各方意見待整合
專偷車內財物 2人法辦
一氧化碳中毒 母女雙亡
台股跌 新台幣兌美元中午升幅縮小
弱勢兒三餐不繼 午餐剩菜當早點
任法務部長？高思博：沒聽過
冒名出庭交保落跑 北所亡羊補牢
高市廢棄物再利用 有請綠島大象代言
聽說傳捷報 獲大阪電影節人氣首獎
紫蝶五林大會 林內幸福登場
故宮南院2012開館？周功鑫：全力以赴
台股收盤跌113.41點 為7634.92點
改進檢察體系 法界盼黃世銘具體承諾
不耐久盤 台股殺破10日線
上海市長韓正預定4月6日訪台
產地價跌零售價不跌 農委會擬查中盤蛋商
政策抑制炒樓 營建尾盤跌幅重
興大校友捐百萬美元 盼學弟妹攻讀UCLA
3月電子期跌4.5點 金融期跌13點
台北股市震盪走低 跌113.41點
3月台指期跌97點 正價差20.08點
竹工業區醫務室等嘸人 6萬員工不慣就簡
中國經濟轉型 林毅夫憂心就業問題
陳永綽盼台韓兩元老級青商會友誼更上層樓
溫家寶讓利說 綠營質疑是謊言
台銀防詐騙警覺低 金管會要改SOP
公車站廣告疑有弊 北市議員要求調查
台日觀光論壇 南投行銷竹林茶香
金管會週邊單位 也納入肥貓條款
重慶掃黑帶動黑社會小說熱潮
貝克漢腳跟肌腱斷裂 無緣參加世界盃足球賽
美報業寒冬 省開銷漫畫版紛取消
住家房屋稅分4級 30萬戶加稅
吃不飽營養差 弱勢學童發育欠佳
冒名出庭烏龍案 板院：北所應把關
中國態度消極 中韓入境免簽提議遭擱置
具特別文化價值 馬德里考慮以法律保護午睡
無照停車場氾濫 北市府：專案稽查
友達光電遞件申請於江蘇昆山設7.5代廠
友達65吋偏光3D面板 下半年量產
ECFA待遇不低於中港CEPA 陳沖:盡最大努力
福建加強對台動漫產業合作
台股跌113點 三大法人賣超41.33億元
大陸兩會新趨勢 1.5億網民線上收看
油罐車起火 駕駛葬身車內
日5企業合作 擬主導電動車充電規格標準化
接下中國駐美大使 張業遂抵美履新
北市推健康照護手冊
3次金改啟動？財部：與事實不盡相符
大學甄選個人申請 排除繁星錄取生
國防部：雲豹甲車11月擬量產
韓職棒聯盟總裁俞榮九17日訪台
主委提前掛冠求去？NCC：非事實
上櫃類股 化工生技電機漲幅大
福建實施進出口貨物直通放行
浙江官員：已準備好「富春山居圖」合璧
地方課能源稅？ 環保署：不宜
MLB熱身賽 倪福德1局無失分
全球城市生活消費排行 上海40北京57
印度大車禍 遊覽車墜橋26死34傷
新台幣兌美元升2分 收31.820元
高捷青埔站運量低 乘客上下個位數
中彰災戶臨時工作 19日登記截止
紀錄片雙年展徵件 總獎金5萬美元
轉虧為盈 南韓2月貿易順差20.8億美元
霧鎖金門 老蚵民出海溺斃
大西洋黑鮪若禁交易 對台影響待觀察
三稀缺一 北京故宮盼合展
沙柯吉夫婦連袂投票 展示幸福婚姻
汽車旅館袋屍案 校車司機判18年定讞
紐約人壽將大舉招募人才
國際自由車環台第2站 捷安特McCann領先
飆車郎鍾正偉 逐美味謝母愛
豐興盤價創17個月新高 領漲鋼筋行情
毒犯頂包出庭落跑 黃世銘：徹查不寬貸
因應ECFA 5種MIT白色家電行銷全球
歐洲合唱團登台 主唱哈台灣啤酒
活動招標遭質疑 黃玉振自清
多元中介教育 助中輟生復學
魔境夢遊顯魔力 蟬聯台灣週末票房冠軍
中央氣象局氣象報告
健身中心糾紛 業者願溝通退費
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
E世代 數位履歷夯
美林論壇登場 看好台股短線多頭再起
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印地安泉網賽 盧彥勳出局
研究：為養成年子女 英國父母被迫延後退休
奧莉維亞突襲 女神卡卡中斷15連霸
薄熙來：把重慶建成長江上游經濟中心
中國掃黃 關掉14多萬個手機色情網站
金融機構料人民幣今年不會明顯升值
阿里山公路2坍方路段施工 交通管制
與世界接軌 模擬聯合國會議台北登場
物聯網產業將成中國經濟新增長點
菲航70歲 台灣出發票價折半
大同電信花屏開台 明年推手持裝置
攻佔亞太市場 索尼愛立信強化通訊娛樂策略
夫替妻買票 求刑4年
全球化挑戰 蔡英文：沒有浪漫空間
林佳龍：布局大台中已久 黨勿空降
傳統市場禁宰活禽 暫緩執行
校長洩個資 法官認不算洩密
身障者求救電話無人聽 竹市府：改進
台股下挫 新台幣收升2分
台蘭生技園區溫室 先建後租
清明連假 移民署增單日陸客來台件數
蕉葉黃化 嘉縣府：與溫泉水無關
收購瑞軒？鴻海：子虛烏有
利空困擾 上海A股失守3000點
再併九暘？雷凌：未與九暘討論合併
英媒：金正日40億美元秘密資金存盧森堡銀行
大陸將探索兩岸農產品貿易常態化機制
史上最大洗錢活動 金正日在歐洲藏40億美元
紐約時報：中國發展經濟 犧牲他國利益
雞蛋零售價未降 公平會立案調查
豪宅認定方式 北市17日研商
尹啟銘選大台南？蘇俊賓：言之過早
夫妻分手 稚齡女成人球
大專畢業生就業補貼2.6萬元 擬下調
國民黨深耕 擬親訪70萬黨員
中國旅遊業成長 未來10年冠全球
ECFA第二次協商3月底前台北舉行
陳菊：日商投資高雄 促城市交流
Prius疑暴衝 和泰：煞車及油門正常
中國民航官員抵台 不談海峽中線航路
攻擊飛彈偏離軌道 印度攔截飛彈取消發射
生產線全開 製造業缺夜班人力
經濟雖萎縮 星去年下半就業情況好轉
飲用水30種物質 環署訂標準把關
批售市場4/1禁宰活禽 零售端不受限
道奇巴頓全球走透透 讚台灣有活力
上周外資買超台股378億元 買超台積電居冠
宣導ECFA 吳敦義近日下鄉
上海地鐵安檢再升級 500台Ｘ光機全到位
旺宏擬每股配1.5元現金 辦理15億股增資
殺到見骨？ 菊盼增信賴 秋籲自制
達文西「最後的晚餐」預言 世界4006年毀滅
節稅考量 年興尼國染整廠左手賣給右手
農林擬私募5000萬股 每股暫訂15元
何蘇秋母愛感人 護子返台治療
是否執行死刑 黃世銘不鬆口
貿協輔導來台醫療轉介平台 17日廣州開幕
朱學恆鼓勵做傻事 盼學子勇闖
桃園機場跑道整建案 A380可降落
中英提升戰略對話機制層級
薛琦:落實配套 台股放寬漲跌幅水到渠成
工研院超薄輪內馬達 自行車變電動
冒名出庭落跑 板院撤銷原交保裁定
中潭公路變身藝術大道 慢活風正夯
男子搶夜歸女 監視器露餡落網
台北秋葉原BOT 4月選出最優廠商
今年前兩月中國對外投資明顯加快
台股量縮下殺 落後族群補漲有望
產業起飛 高縣推低碳研發園區
童軍百年 明年澄清湖大露營
多發性硬化症多變 自我檢測可現形
美齊顯示器及TV業務 擬售予京東方
泰紅衫軍矢言浴血奮戰 將血染總理府
金門小麥罹葉斑病 縣府求助農委會
華南銀體質改善 今年通路價值盼提升15%
江丙坤24日率團訪華中台商
國眾攜手三希 轉型設計製造廠
兩岸談判 立院定調對等互利非讓利
法第一夫人不好當 魚尾紋都被英媒評頭論足
客委會籌拍偶像劇 主角要說客語
殺警案沒主兇 監委要查
違法申請陸客來台 4人遭訴
溫家寶言猶在耳 北京又高價賣地
教部：大學評比與網路非評鑑指標
友達搶頭香 經部:審查時間不會太久
渤黃海30年最嚴重海冰消融 計損失40億
繁星照亮偏鄉 100年併入甄選入學
異常跨境資金流動 中國誓言精準打擊
金門縣議會人事搬風 許丕贊升秘書長
iPad預售佳 今年銷量可望破千萬台
機場捷運延伸至中壢火車站 108年完工
清明連假 國道擬0到7時免收費
內政部砸百萬 徵求鼓勵生育口號
大陸民航官員訪台 談航班不談航路路
一銀成立海外業務處 柬埔寨支行開幕
房價飆 彭淮南:調節資金 加強房貸風控
彭淮南:新台幣升值 減緩輸入性通膨壓力
調查：75%基金經理看好首季大中華區股票
中國官員：價格總水平仍處正常波動範圍
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福州開通直航台灣班機
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全大運吉祥物 獨角仙雀屏中選
俱樂部易主終身會員爭議 消保官擬協商
台北資訊園區BOT 科技集團搶標
友達申請登陸搶頭香 奇美電可能放慢腳步
面板產業垂直整合 美齊售代工廠予京東方
放寬台股漲跌幅?券商:宜多頭行情時實施
英外相抵中國 將與北京談伊朗等議題
韓國有建造航空母艦能力
房屋稅分級課徵 房仲:不影響交易量價
內閣富豪榜首 義總理去年收入暴增近4億台幣
以房養老 內政部建議擴及土地
催生 內政部百萬獎金徵口號
韓媒：金正日或訪中 談接班人與經濟
辱罵妻子婚姻破碎 法院判准離婚
亞洲工商峰會東京召開 聲明促進全球繁榮
法國地方選舉初步結果 政府面臨信心危機
福建前2月台商投資大幅增長
蔡英文：初選紛擾 同志能妥善處理
第099021期威力彩頭獎摃龜
第099052期今彩539 頭獎2注中獎
英搭機人數跌幅史上最大 首相譴責英航罷工
兄弟感情差？日相鳩山胞弟組新黨拉兄下台
年收入逾30萬 竹縣市老人年金擬排富
台灣反對黨：ECFA那麼好 馬為何不敢公投？
台灣對中日出口 超越金融海嘯前水準
航班延誤引發霸機事件 中國民航局將處罰停飛1年
台灣醫院「生財有道」 50元光碟賣200元
海基會「華中台商訪問團」 24日出發
軍營遭襲 泰國總理拒絕解散國會
花旗台灣2009稅前盈餘達新台幣130億 勇奪14獎項肯定
逾五萬人捐款近億元 花旗聯合勸募捐款人次及募款金額雙創新高
春櫻繽紛 開啟新光名人堂溫馨殿堂
證交所、美林證券「2010年台灣投資論壇」3月16至18日台北登場
「聽到就想生孩子」口號 台灣內政部提供百萬獎金
太平洋醫材前二月營業利益成長逾五成 今年營收獲利有機會再創新高
逼人民幣升值 美百名議員要求政府施壓
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明安國際98年度EPS5.26元 董事會決議每股擬配息3.6元
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高市長提名 藍營議員促加快腳步
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西堤十周年慶 百萬巨獻禮送給您
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因應五都改制及選舉 保訓會將辦理30場宣導活動 以落實公務人員權益保障
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股下跌0.7% 基本資源股跌幅最大
百度股價首次超越谷歌
金價反彈 主權債務升高避險需求
油價跌破80 反映美元升值
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歐洲郵票展 特別貴賓台灣將風光與會
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報復美國商品 巴西針對智財權展開諮詢
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凱特溫絲蕾驚傳婚變 英媒大幅報導
加雪崩傷亡事故禍首 雪地機車賽遭檢討
對強姦犯注射藥物 阿根廷施行化學閹割
星2月私宅銷售下滑 交易仍活絡
冷氣團到 北部東北部溼冷
台股開盤上漲36.49點 為7671.41點
美副卿：美中坦誠溝通 瞭解彼此立場
歷史頻道大混戰 飛虎英姿先睹為快
BDI指數上漲68點 收3574點
漲房屋地價稅 吳揆：絕大多數不影響
台股上漲 新台幣兌美元盤初走升
普天間美軍基地遷移案 德之島成評估新點
新台幣升值抑制通膨？ 央行否認
南京與台灣力推深度旅遊
吳揆：楊志良留任可能 與日俱增
量能急縮 台股上攻動能不足
旅行找自己 TOBY築夢遊世界
河南新密礦坑電纜起火致25死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
黃土高原特有民居地窨院漸趨消失
赦免死刑犯？吳揆：社會有很大保留
國建新店市公所附近購地 每坪220萬元
中國大陸西南大旱暴露農田水利落後
上海虹橋10月對飛松山？目前尚無確切時程表
泡菜第1 留學生眼中的韓國印象
大陸官方稱毒奶粉全部銷毀未流入市場
大陸消費滿意調查 香港最好 貴州最差
金門莒光樓 賣店4月開張
證期局：兩年前已開放紅籌股發TDR
網路世界無遠弗屆 教堂2.0世代興起
深圳富士康招聘員工遭不法分子借名行騙
台壽總部大樓上樑 明年進駐
墾丁音樂祭 春吶尬春浪一起嘉年華
世界盃足球賽增溫 廣州出現天價團
健保調整趨共識 明可望拍板
北市讀報教育 8成學童愛讀報
診所涉詐領健保費 檢警搜索
全球半導體聯盟台北論壇 景氣至Q2都樂觀
重慶再曝駭人黑幕 禁毒總隊高官竟是毒梟
中海油參股阿根廷石油公司
多數韓人贊成死刑 韓報：須考慮國際觀感
雪災肆虐 美房屋銷售下跌
北市免費掃墓公車 密集上路
廣東江門嚴禁記者上班時間飲酒
減赤字 高捷磨軌車北上掙錢
女兵內衣代金過少？國防部專案評估
催生10年政綱 蔡英文擬上火線
夏興華：考慮增加上海世博會加班機
指謝長廷匯海外是髒錢 邱毅無罪
新台幣兌美元區間盤整 中午升值1.4分
瓦斯鋼瓶載著跑 高市將攔車檢查
陸企蒐集個資？ 經部：須依法規範
教部大專企業實習案 經建會盼續辦
國防部糾彈多 高華柱：明年沒改善我下台
ICG：難敵內外壓力 北韓領導體系恐分裂
赴府簡報較重要 楊志良去留擺一邊
天母土地標售題材 營建股翻揚
現宰家禽放寬限制 10多團體明赴政院抗議
台股震盪拉高 證券股多上漲
大陸喊話多飛2線城 台灣盼實質增班
華新麗華投資興建南京華新城
國際田總確認北京等3城申辦2015田徑世錦賽
大型廣告 北市要收景觀影響費
立委：提高生育率 要口號也要配套
世博直航加班機 大陸民航官員：會充分考慮
鼓勵大型演唱會 高市調降娛樂稅
郵局外籍儲戶 可辦VISA金融卡
美林論壇：DRAM好 3年 LED電視滲透率升
每年300學子肺結核 籃壇新秀籲防癆
藍營5都人選 南部民調用來勸進
車輪勾瓦斯管線釀災 騎士拘役20天
台股收盤漲60.71點 為7695.63點
Toyota開上路怕怕 美車主要求全額退費
兩岸直航增班沒交集 業者盼先解決維修問題
議會黨團交接 議員喊周錫瑋加油
無心進場 台股量能再創新低
台北股市震盪走高 漲60.71點
凍害10年最大 西湖龍井今年恐減產漲價
3月台指期漲48點 正價差7.37點
內外兼美 台灣藜潛力雄厚
3月電子期漲2.05點 金融期漲7.4點
媽媽味道養生茶 水果妹好口碑
電腦頻故障 惠普歸咎陸生宿舍蟑螂多
蕭萬長：ECFA很快會簽
性侵兒童疑受教宗包庇神父 主教區：已停職
恐嚇郭董案將入監 臧家宜靜坐抗議
清道光慶雲樓重開張 再現宮廷菜原味
國軍汰除裝備 捐贈地方陳展
敏感時刻 賀國強「求是」撰文強調廉政反腐
兩岸軍事互信機制 吳揆提2前提
中國商務部副部長姜增偉擬訪台談ECFA
台股漲60點 三大法人買超1.55億元
果農摔落溪谷 直升機吊掛送醫
藍委提案第三責任險 理賠醫療糾紛
疫情趨緩 韓新流感流行指數下調至注意
菲1月份失業情況改善
染毒悲歌 外甥偷姨婆金飾還債
中國國台辦主任王毅明訪日 談台灣問題
逾5成中國銀行家預估下季官方貨幣政策不變
中國商務部：未收到谷歌退出報告
縣市合併研討 胡志強黃仲生談未來
外勞竊金飾 值19萬賤賣5000
中資掌人力銀行?綠委憂個資外洩
立委提案 勞工生育補助增為2個月
大陸新推對台小額貿易檢驗檢疫管理辦法
郵局VISA金融卡 每日額度3萬變6萬
荔枝麵包揚威 芬園香傳千里
立院應否設兩岸小組 陸委會持沒有必要態度
谷歌若退出中國 將為微軟打開一扇門
新台幣兌美元持平 收31.820元
王建民首度進牛棚 教練滿意
印度黨魁奢華慶生 賀禮5000萬盧比花環
高雄榮總改良正子掃描 乳癌無所遁形
永平國宅低價招租將截止 北市籲把握
稀客過境 紅喉潛鳥萬里海灘現蹤
偷斤減兩 桃檢偵破攤商集團犯罪
浪花兄弟發片 周董蝙蝠車護航
阿里山小火車祝山線 最快4月通車
洪金寶上陣 葉問續集PK甄子丹
悠遊卡代繳班費 北市9月試辦
吳揆：3/22左右ECFA第2次協商
愛偷女性內衣 年過6旬不收手
發育兒津貼？吳揆：稅收改善後考量
存保三重市場用地 2.48億元標脫
台北自行車展明開鑼 規模歷年最大
不滿家暴報導 小S夫婦求償1億
毒犯頂包落跑 監所資訊全面連線
老狒狒中風 癒見遊客
五里埔永久屋 總統盼小林風華再現
港商出口信心回復金融海嘯前水平
5月汛期防災 總統：以莫拉克看待
金酒金門學院產學合作 佈局全球
中國民眾對通膨預期不減
青海副省長率團在台招商推銷觀光
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
黃崇仁：下半年DRAM供給持續吃緊
沙塵暴中午濃度最高 傍晚減緩
擅美工卻使壞 男子印偽鈔換真鈔
101購物中心有老鼠 業者:加強清掃
鼓勵提早掃墓 國道增免收費時段
培養相互尊重文化 不結盟國家組織部長集會
清明增班 高鐵台鐵19日開放訂位
成都至重慶高鐵將開工 通車後僅需1小時
陳樹：企業籌資成本低 櫃買中心優勢
中國外長：中英兩國應擴大投資貿易往來
中國醫大研發新藥 抗癌希望
中國：貿易順差不是迫使人民幣升值理由
美牛案 監院糾正衛署
綠委籲中科4期停工 管理局：如期開發
叫我第1名 評鑑冠軍立委出爐
澳門將全面推動澳台關係 設立溝通機制
父子衰事纏身 連2天車禍
國民黨再駁譚慎格 批自由時報另有居心
趙原德身障手巧 琉璃揮灑生命色彩
截至2月底認購權證312檔 年增435%
福隆月台便當叫賣權 720萬標下
華榮舊廠開發案過關 搶搭高鐵商機
新疆大霧 烏魯木齊機場186個航班延誤
小小彬熱情過度 白白險走光
市場觀望 新台幣平盤作收
鼓勵生育 青年安心成家預算擬增8億
台新金EPS 1.27元 登陸策略多元
標線太滑摔車不國賠 議員槓北市府
高縣市合併 1級機關擬設30個
中信銀獲IFR選為台灣最佳聯貸銀行
研究：千僖年代女人性伴侶較嬉皮年代增三倍
健保DRGs新制 監委質疑缺配套
鬼片也3D 咒怨導演再創恐怖經典
518人力網有陸資？數字科技避談
OK手勢宣導ECFA 吳揆現學現賣
期信基金 10年上看千億元
愛的書庫揭牌 張花冠：帶動閱讀風氣
王毅：今年兩岸關係關鍵詞是「穩步推進」
大專生企業實習 教部擬延半年
打造性感豐唇 研究：移植頸部肌肉效果最佳
蘇花公路觀景台 瞰盡蘇澳港風光
歷經波折終驗明正身 莎士比亞最新遺作出版
研究：年輕雄性禿 較不易罹患攝護腺癌
牙醫招牌有假 治齒變傷身
高血壓新藥便宜 藥商憂醫院賺價差
兩岸金融三法上路
銘傳啦啦隊賽 3/20桃園巨蛋秀創意
2009品牌調查 電腦銷售宏?眵臚@
台灣第1 黃肇瑞獲選國際陶瓷學院院士
齊豫唱酒後的心聲 被嫌沒酒味
訂單能見度半年 華東徵才數百人
民眾考照體檢 醫師趁機盜刷健保卡
北市監理處：駕照體檢免健保卡
成立逾半世紀 聖道之家標售引關注
中國外交部：谷歌若撤出 不影響中國投資環境
總統訪南太 太誼專案21日出發
乾電池汞含量 抽驗全合格
星環球影城第1年將吸引450萬遊客
搶頭香 美商IML來台第一上市
皇普建設減資4億股 打消虧損再增資更名
小S求償1億 蘋果日報：尊重
江宜樺：現階段不考慮通訊投票
谷歌去留中國 尚無消息
自由車環台賽彰化站 宮澤崇史奪冠
電影掀起保育潮 港府放棄拆除永利街
趨勢程式競賽起跑 總獎金200萬元
澳門政府連續3年向全民發錢
研究：陽痿是心臟病發作強有力前兆
別只叫民眾掏錢 民間團體籲推二代健保
印度媒體與娛樂產業估計每年成長13%
官員稱推動與他國簽FTA積極態度前所未有
ECFA下周協商 陸商務副部長訪台引矚目
消費性電子產品 3D與行動化商機夯
法母親殺6名幼子藏屍地窖 恐面臨終身監禁
張藝謀版杜蘭朵 服飾華麗考究
機場捷運跨中山高 V型橋梁成地標
建國百年慶活動 金門爭取辦活動
樂活埔里單車行 體驗台灣之心
學生嗆聲搜出刀 胡志強：不會追究
協助無殼蝸牛 經建會擬穩定房市方案
飆仔橫行 開單函送伺候
奧運角力國手 淪落打零工
漢和：福建進駐S300PMU2導彈
假冒檢警詐騙 真警察逮2嫌
S.H.E.搶搭檔 菲哥不領情
高市展出美援期文物 拼湊破碎歷史
學生攜械嗆胡志強 社維法送辦
水立方催生者：綠建築 都市設計核心
星婚外情個案增加 大部分為男性出軌
頂替落跑求自由 老婆妻舅慘羈押
洛杉磯4.4地震 尚無傷亡傳出
縫製襪子寶寶 88災民織夢想
購物台爭議 法院要梁馬利舉證
禁黑鮪魚交易 日爭取中韓一起反對
上海虹橋機場2號航站啟用 目送親友OK
近海開放拖網漁船 農委會被糾正
陸資券商來台 本土券商衝擊不大
吳揆：健保調整採單一費率 差別補助
北京專家：谷歌公關失策 很可能退出中國
虎力旺 高雄就博3000工作機會
林佳龍：沒有世代競爭問題
國銀登陸 分行子行參股三選二
淡大助學 教職員1日捐
八八風災教訓 3月底全面災防演習
美牛案衛署遭糾正 監委指楊志良失職
雲端平台 軟體業搶進
通緝犯假護照闖關 被逮歸案
台僑被騙跨海報警 刑事局照樣破案
大陸商務部副部長25日訪台
猶嫌不足 歐盟施壓英國擴大削減赤字
環署：助非洲建設綠能 轉抵減碳權
遠雄售北市中山區房地 獲利7.4億
搶進印度內需 台灣電子業占優勢
美國第4季升息？券商看法異
楊志良辭官態度鬆動
台北自行車展 Giant秀地表最快車
教育部將正式承認教廷大學學歷
國壽買北市土地 擬都更
監院質疑DRGs 健保局：歡迎調查
健保案採單一費率 楊志良爭取二代健保
國建天價買地 未來房價上看70萬
多生孩子真正好 政府要提誘因
北高直達車 高鐵無意願
北市徵景觀影響費 議員揚言擋法案
經濟學人：印度經濟成長快速 將超越中國
LUXGEN拚品牌放眼全球 任總統出訪禮賓車
中國是否成霸權 1/4中國外籍人士不確定
陸資入股人力銀行 有仲介就違法
首屆世界月球會議將在北京舉行
獎勵造林變調 農委會苗縣府被糾正
第099053期今彩539三星彩四星彩開獎
中國商務部副部長姜增偉即將來台
環署：冷空氣減弱 沙塵暴趨緩
簽ECFA 美林：有利台灣面板業
養多胞胎經濟壓力大 英研究：夫妻易離異
吳揆簡介改版 強調從政理念
監院糾正 農委會:尚未收到文件
告邱毅妨害名譽敗訴 謝長廷遺憾
罵人一句秀逗 法院判賠2000元
第099022期大樂透開獎
吳碧霞美聲 說唱紅樓夢
總統盼 6月簽ECFA
券商登陸參股 上限放寬至淨值40%
大陸認為兩岸文教交流相對滯後
泰紅衫軍示威人數銳減 「血染」總理府洩憤
住友家戲友妻 男子判刑6月
陸銀來台參股 要等ECFA協商
扁珍同出庭 要對方多穿衣
腰傷住院13天 周美青返家休息
台灣筆電市占率 華碩連7年奪冠
健康寶寶標準出爐 金融業強化資本搶登陸
台灣卸任民代團訪問北京
去年香港16歲以下少女吸毒者大增28.6%
日服務最佳企業 東京迪士尼度假區
吐瓦魯車太少 馬總統到訪公車也出動
健保調整案 楊志良：費率明確定
美林看台股 走升機率高
攝彩本事 看盡國家公園美景
鳩山執政半年人氣大跌 面對參院選舉考驗
總統：健保調整案 讓制度續運行
青海副省長率企業採購團訪台
陸資保險來台 僅2家符參股標準
引擎蓋故障掀開照開不誤 英女子危險上路
司徒文重申 盼台灣履行美牛議定書
陸長程導彈駐沿海 國防部密切監控
第099053期今彩539頭獎兩注中獎
青海西寧明年可望實現直飛台灣
上海兩大機場世博前可地鐵直達
第099022期大樂透頭獎摃龜
瀚宇博德擬45.8億元 入股精成4成
滯台28載成街友 南非新娘4月歸鄉
胡志強興大談合併 遭嗆政令宣導
中國／人大閉幕北京地王誕生 遭網民痛批
綠營台中市長遲未定 林佳龍炮轟黨中央
嗆胡志強學生 偵訊6小時飭回
寶成工業及其旗下三家子公司擬出售精成科技40%股權
台灣挽救生育率 「安心成家」明年加碼至24億
台衛生署長確定留任 78%健保費不調整
選民進黨主席？陳唐山：視5都提名
官網拍馬屁？ 吳敦義小傳改了
裕元花園酒店 杜蘭朵住宿專案+兒童節壽司DIY
藍組5都提名審委會 府院黨秘書長入列
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股上漲1% 金融股領漲
美聯準承諾 低利率還將維持一段時間
金屬價格全面走高 反映美元貶值
國際油價強彈 漲幅四週來最大
促進經濟復甦 美聯準會繼續維持超低利率
FED低利率不變 美股標普500創17個月最高
網路不普及影響經濟 巴西計畫亡羊補牢
南韓央行新總裁 金仲秀獲提名
巴西外海發現新油田 儲量估達1500萬桶
台灣實驗崑曲年輕團隊 花都揮灑傳詩意
天氣回暖 氣溫逐日升
海角七號南韓首映 幸運兒免費遊南台灣
吳建恆轉性 夜店咖變每周上教會
台股開盤上漲67.8點 為7763.43點
江西永豐發現大型宋代古城遺址
品質不合格 中國沒收西方進口精品服飾
「駭」死人 電子帳號信箱被盜殃及親友
完成攻頂 瓜國登山家讚玉山之美
返回母校任教 柯秀欣與學弟妹打成一片
牽紙鷂的手 考驗客台尺度
恐怖 老翁腦部15處梗塞毫無自覺
袁健生頒僑務顧問證書 勉積極參與主流社會
中國將參加國際火星登陸實驗
海岬型大跌355點 拖累BDI指數跌76點
台股上漲 新台幣匯率盤初升值6.6分
傳張廣寧將接任廣州市委書記
屏市客家人尋根 拜土地公祈福
台聚四傑去年財報亮眼 塑膠股早盤上漲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
上班族年後不轉職 1成5薪資縮水
健保費5.17%單一費率 楊志良留任
吳敦義11時說明健保費率調整方案
高雄大學上海碩士在職班准設 首批招30人
台灣遊客減少 青海官員來台加強推銷觀光
景氣復甦 南加州2月房屋價格上揚10%
電子金融傳產齊漲 台股漲逾百點
健保費率調整方案 78%民眾不受影響
永續40年涉廣告不實 遠雄遭罰50萬元
德舞蹈節 台舞者吳孟珂奪首獎國際矚目
台灣婦人加國遭海關刁難 外交部交涉
中山高北上新竹路段 化學槽車翻覆
回收紙打造 環保未來樹栩栩如生
詹詠然鄭潔擊敗世界第1 印地安泉晉4強
健保費率5.17%定案 70%民眾不調
高市瓦斯價差大 貨比三家不吃虧
總統指示 2年內提二代健保方案
大陸五千萬「留守婦女」 身心婚姻兩堪憂
金門恩主公神誕祭典 感念先賢德澤
殉職警員家屬陳情 黃世銘：徹查
國家影視中心落址 江啟臣：7月定案
山西近百兒童莫名死殘 可能與注射疫苗有關
財經專家：中國提高利率和匯率壓力大增
施顏祥：ECFA 2次協商對早收僅口頭討論
台積電：接單佳 Q1目標可達成
沒進40人名單 金炳賢離開巨人
康寧：需求走強 面板玻璃持續全產全銷
長白山人蔘可望批量進入台灣市場
中國信託廣告不實 公平會開罰
星政府每年撥款助中小企業進軍海外
兩岸金融三法實施激勵 證券股全漲
老婆似乎原諒他了 英媒拍到伍茲與艾琳同行照
中藥含重金屬把關鬆 中醫藥委員會遭糾正
警政署大掃黑 逮47人
白鴻森偷渡案 海巡署將懲處
噴霧咖啡問世 低卡又不沾杯
欣見兩岸關係穩健 星媒：文教是今年重點
台灣今年參加WHA 中國國台辦：將獲妥善安排
中國經濟專家：人民幣短期內不會大幅升值
才貌兼備溫家寶翻譯成為大陸網民新寵
ECFA監督 民進黨團提5要
月投保薪資5.3萬者漲健保 4/1上路
6月前簽ECFA 中國國台辦：朝此努力
破產? 高捷：資產大於負債
軍中不雅照 國防部：追查嚴懲
大陸興起網購旅遊 可先玩樂後付款
滿水位警報器 國中生發明躍上國際
中國飛彈部署增？國防部：已監控掌握
企業未足額進用身障多 勞委會促改善
南縣國際蘭展 接單逾55億創紀錄
ECFA報告遭杯葛 施顏祥:多數人支持ECFA
88災民住永久屋 學習社區自治
台北國際自行車展登場 5千位買家吸睛
台股漲 新台幣匯率中午升值7.5分
國銀登陸標準出爐 金融股勁揚
世銀預估：中國今年GDP增9.5% 通膨明顯
美議員控中國操縱匯率
異業結盟 台鹽威寶簽合作意向書
金門議員涉賄 求刑6年
健保鐵漢楊志良留任 力拚二代健保
港都大手筆 50億打造流音中心
中共理論家俞可平：依法治國必先依法治黨
小淘氣尼古拉 經典繪本躍上大銀幕
熱錢進出 央行密切注意20戶外資
瀚宇博收購精成 走勢兩樣情
兩岸交流熱 中國官員訪台絡繹於途
缺寄養家庭 受虐兒苦尋避風港
今年電子書閱讀器銷售 估年增143%
二代健保公平合理 民間團體促修法
英男子狂飲亂性 拿下體攻擊女警 罰600英鎊
2011台灣燈會在苗栗 百兔燈上場
自由車環台公路第4站 中市開騎
單車列ECFA早收清單 助成長 2成
景觀費惹民怨 郝龍斌：規劃階段
金星合月 星月爭輝今晚最美
沙丁魚學校多 北市議員：教育資源失衡
府院高層齊聲慰留 不准楊志良走人
陳菊關切高捷 張家祝：無破產問題
工研院與UL合作 綠能產品安全測試規範
楊志良：挑擔調整健保費率 二代健保接力
決定留任 楊志良會立委推二代健保
健保2度調高費率 開源更要節流
健保費率定案 藍支持綠憂民眾增負擔
台股收盤漲152.21點 為7847.84點
房市飆 彭淮南：採針對性審慎措施
報導小S露天派對 壹週刊社長更審判2月
兩岸貨幣清算進展 彭淮南:已是春天
台北股市開高走高 漲152.21點
3月台指期漲138點 逆價差5.84點
全球逾11億人無廁可用 印度就佔6.38億
暫緩傳統市場禁現宰活禽 無礙防疫
詐欺集團專詐大陸民眾 警逮35人
兩岸軍事交流 國台辦：從容易的做起
胡志強致電亞大 勿處分嗆聲學生
央行升息？彭淮南：3/25理監事會決定
督保盟：二代健保應100年上路
楊志良暫留任 自嘲閣員是最差工作
將軍斷臂 老刺桐與生命拔河
台商缺工 國台辦：採取措施協助
禁拖網進港遭糾正 蘇煥智喊冤
21家台資企業參與上海世博會市場開發營運
3月電子期漲5.5點 金融期漲17.4點
馬總統：農村再生條例 無綁樁圖利
法國包阿姨初訪部落 屏東學童驚豔
台股大漲152點 創波段反彈新高
忘開機場跑道燈 航運業者斥不該
立委提馬彭配 彭淮南：資質駑鈍聽不懂
中共將領倡協防南海 國安局：個別意見
湖口張六和宗族春祭 凝聚向心力
健保費率調整 高薪族月增上千保費
小貝受傷震驚英國 桂冠詩人為他寫詩
硬闖電動門 被夾呼救命
總統盼盡速改革健保 永續經營
消訓中心竣工 12頭大豬謝土地公
健保新費率5.17% 造福庶民苦了高薪族
營救被俘情報員 國安局建議納兩會會談
前中國最高法院副院長黃松有貪污判無期
成長性佳 電源小兵股價帶頭衝
機場捷運車廂 直達紫色普通藍色
提高補助救生育 勞保基金難負擔
穿梭歷史長廊 鹿港打造桂花巷藝術村
警匪駁火 5毒販落網
垂釣 基隆港先警告暫不罰
台股大漲152點 三大法人買超242億元
嘉縣1消防員疑燒炭自殺
楊志良只留任1會期？吳敦義：不會
競逐里長 基隆綠營跨黨找人選
夫妻失業 勞委會優先安排公家臨工
蘇煥智：蘭展移師台北 不智
回收提燈電池 做環保
天母聖道兒童之家土地70.28億元標脫
平準基金列資產 高捷市府各彈各調
大陸成立無錫首個網路經濟創業園區
中國官方首度證實高智晟因顛覆罪被判刑
復育綠島鐵砲百合 經建會持續補助
警疑包庇無照電玩 收押
人身保險申訴 去年逾3700件
東莞台灣名品博覽會4月舉行
蛋價不振 蛋農嘆心血付流水
中國最大沙漠油田8年產油近1500萬噸
香港已有73人死於H1N1新型流感
農委會支持 國際蘭展留在台南
宜蘭礁溪銀樓遭搶 金損80萬
開發北投溫泉 郝龍斌：記取廬山教訓
中國5家鋼企進全球鋼產能前10強
兩岸清華共商百年計 攜手邁頂尖
環署電腦節能軟體 免費下載
民進黨主席改選 呂秀蓮蔡同榮沒意願
中縣府首創網頁電話 洽公更便利
培訓領導人會議 30國大學生高雄見
新台幣兌美元升7.3分 收31.747元
總統：健保改革 丟選票也得做
黑道逼代言？ 趙又廷：沒那麼嚴重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美林：半導體與房市 後市均樂觀
世界銀行預估中國今年GDP增長9.5%
暴力恐嚇討債 12人法辦
堅持擴建屯墾區 中東和談以色列陷窘境
貿協在上海舉辦中國東協自由貿易區研討會
學生罰站家長提告 檢方：管教行為
穩定房市會議 業者盼房貸恢復既有機制
華固標下天母土地 推每戶150坪大豪宅
北京拍地標得350億 前3月已超過去年一半
泰紅衫軍「血染」總理官邸 現場腥味撲鼻
走出車禍陰霾 樂音撫慰癌末病人
節能減碳風氣盛 自行車大廠力推電動車
役男偷手機 身分證防偽碼露餡
谷歌在中國經營許可 可能於3月底到期
重振觀光 張花冠促建阿里山纜車
郝龍斌：內捷64折優惠延長
輔導災民與重建 高縣重建中心開張
太好騙 女子被連騙10次
不滿遭指家暴 小S夫妻求償1億
不忘本 吳寶春回母校鼓勵學弟妹
中職獅象戰 桃園棒球場首開賽
艋舺武術指導帶隊 挑戰世界泰拳賽
世銀：今年中國CPI漲3.7% 可考慮升息升值
壽山國家公園 地方盼納大岡山區
健保調整案排富 包租公婆不補助
美林論壇：太陽能旺到第 3季
真恐怖！中國年約300萬噸地溝油流入市面
檢警調查通聯 每月近7萬件
沒外遇？黃品源：剛好不方便
高市首季標售地 美術館園區搶手
解救健保 醫改會籲醫界改善挖賺掏
經部修法 限縮廢棄物再利用商行資格
新光金表態 要把元富證娶回家
營救情報員 海基會：政府授權後即協商
撿到45萬 中學生拾金不昧
蔡英文角逐連任民進黨主席
台股大漲 新台幣升值7.3分
黎明阿嬤 90高齡獻愛不倦
淡水新市國小不蓋圍牆 結合社區發展
金門恩主公 分火流傳海外
魏理仕:天母土地標案 為天母最高價
錢莊隱身車行 集中營壓榨運匠
找新東家像談戀愛 楊宗緯要慢慢選
觀光簽多次入境印度 間隔2月規定可望取消
買草莓少付40元互控 警大陣仗偵辦
高雄獎揭曉 短片首度獲獎
何謂中年？英國民眾：35歲至58歲
新光金調保單結構 新契約價值增10%
天母土地每坪409萬元 住三新高價
日外相：緊急情況 不排除同意美軍攜核入境
花博3場館 綠能科技當道
外交部賞臉 蔡明亮盼跳脫市場
男子性侵3青少年 一審判10年6個月
李鴻源赴國民黨談治水 為周錫瑋叫屈
花博門票乏人問？北市：來日方長
屏東麵包菁英班 吳寶春找接班人
混混天團搭艋舺熱 校園分享甘苦
健保局長願同打拚 楊志良又哭了
黑幫滲校園 少男少女逞凶鬥狠
清明疏運 金門擬返鄉包船
台東富山遷村動工 災民足感心
市話5元月維費 NCC籲全部取消
產婦羊水栓塞 緊急搶救母子均安
健保漲 工總商總疾呼正視產業衝擊
水利會改選防賄 國民黨推修法
特派員筆記：發發發發發我發發
娜姐防偷吃 男友禁見琳賽蘿涵
八八災童唱太陽 陳綺貞掉淚
觸控熱 凌巨買華映彩色濾光片廠
弟欠錢兄被搶 警逮5嫌
徐若瑄19日慶生 官網上線
消基會：救健保 體制要改革
紅籌股TDR招商 證交所4月赴港陸
尚德將助台灣最大太陽能電站倍增產能
無線射頻辨識 生活E切搞定
日本交換公僕看高市 重視弱勢
公路總局除害 摘除掌葉蘋婆種子
女神卡卡新MV 挑戰電視尺度
印地安泉網球賽第三輪 球王費德瑞落敗
星今年2月非石油出口較去年同期成長23.4%
南投工作機會倍增 積體電路最缺人
房仲：天母土地標案 容積單價創新高
中國沿海缺工問題反射結構制度的不合理
特派員筆記：你那邊幾點？
陳添枝出書：台灣不能沒有ECFA
涉協助白鴻森潛逃 梁子慶返台被捕
香港減壓能力冠全球 台商休假全球最少
元富證：新光金將取得3董 董座續任
高市國小 9到12月午餐免費
波音777軟體出問題 長榮12架全更新
少女變大姊頭 中市加強輔導
IBM：ECFA帶動需求 商業分析市場夯
提升運量費思量 高捷與市府加把勁
數位公告欄 等公車不無聊
海山餐飲班北2高車禍 6傷
學者指GPS有陷阱 正開發北斗導航信號
金融業跨業營運 銀行結合保險效益大
復元氣 園區管理費前半年減收1/4
貿協搭建拓銷平台 200家東莞台商參與
4口月增4100健保費 高薪族不爽
債主翻舊帳 豬哥亮與人對簿公堂
民窮官不窮 印度省長受贈28萬英鎊紙鈔花環
幽默撇家暴 小S自嘲被蚊子咬也不敢抓
陳楚河接送情 利菁日文拷問Makiyo
前景俏 聯電擬發行100億元公司債
張飛金毛獅王豬八戒 都是臧金生
台灣嘻哈風 吹向新加坡
央行點名特定外資炒匯 證交所:比重不高
廣東東莞台商大廈年底啟用
特派員筆記：驕傲自負的巴西
穩房市 經建會：淡海輕軌或可改為重運量
宅經濟 遊戲股去年獲利登高
活化營區拚觀光 金門打造戰役史蹟
中職開幕戰在即 兄弟排不出5先發
北市清潔隊圖利廠商案 起訴36人
蔡英文拚連任 牽動綠營選戰布局
明日之星 富比世年輕億萬富豪排行榜
中華汽車進軍2輪外銷市場
500人死傷！法國高鐵模擬演習擺烏龍嚇壞民眾
政府儲備土地 適時推出平價住宅
中信金擬出售美國子行不良擔保品
推考績法修法 銓敘部明向府院報告
改善南部污染 吳揆:月內提綠能產業
吳揆：台灣要發光 科研為動能
統一挑戰4連霸 開季只用2洋將
鴻海一分為三？ 鴻海澄清要從長計議
天母飆新地王 高房價預期心理仍在
醫療品質越好國家 女性越愛脂粉味男性
吳揆：中科三期不停頓
張藝謀保證 台版杜蘭朵公主勝鳥巢版
不結盟國家部長會議馬尼拉開幕 佛光會出席
第099054期今彩539三星彩四星彩開獎
18世紀賭徒被咒斷掌英國鄉村酒館遭竊
高捷財務出狀況 交通部暫不介入
中職開幕戰 再邀總統開球
高市長空降？金溥聰斥謠言
貓纜復駛 最快27日
女壘超級聯賽 台師大晉決賽
美前參議員公關公司 來台設亞洲總部
私設儲油槽 最高罰500萬
謝長廷：不會和蔡英文競爭黨主席
香港就讀資助博士生68%來自大陸
北市公布8指標 9769戶符合豪宅
健檢業台商美兆突破限制 華南搶佔6據點
外資矚目DRAM 小摩與德意志喊買
北市擬設自學生專班 18歲可考大學
嘉縣傳警涉毒案 檢採尿飭回
旅菲台商義行 捐贈馬羅羅斯市50台輪椅
標得天母地 華固：運氣好
全球一動號召4千試用戶 推行動電視
友佳TDR明14.5元掛牌 超額認購14.5倍
采風樂坊應邀參加芝加哥募款音樂會受歡迎
菲總統盼由信仰對話合作 促進世界和平發展
英就業市場漸復甦 失業率降到7.8%
台星電影界交流 推動合作進軍華語片市場
挺國片 蔡英文上戲院看眼淚
戴立忍：籌備下部史詩形態電影
今彩539頭獎1人獨得
搭飛機被要求分開坐 英重量級夫婦瘦身雪恥
白鴻森潛逃大陸 疑幼時玩伴暗助
泰紅衫軍誓言繼續示威 20日曼谷遊行
總統法藍瓷祝壽 王金平：榮寵有加
王小棣：台灣影視環境缺乏大眾文化管理層
外行人領導 民航局果然一再出事
溫家寶說「我們是兄弟」 福建卻增一飛彈營
美牛案監院糾正衛生署 無法碰觸國安會
美國逼人民幣升值 中方強硬回應
工總建議修改國籍法 內政部：不必多此一舉
穩定軍心! 蔡英文將連任黨主席
全球一動 帶領消費者進入「4G－WiMAX」
馬主席：我沒「漏水」 北市長任內汰換水管超過2%
尋求碳權交易 台灣與非洲環保領袖會商
中國450架波音737 存在安全隱憂
波音737客機瑕疵 包括台空軍一號
高市長提名太慢？金溥聰：照步伐整合
發表「台灣必須完全獨立」言論 馬撤換民主基金會執行長
【一頁台北】試映大爆滿 豆導看完直呼想戀愛
大高雄市長提名 藍營：高縣先辦民調
權證逐筆撮合及櫃買五十與中長期指標公債新指數將推出 櫃買中心舉辦行情資訊傳輸規格異動說明會
奇偶科技98年稅後EPS 8.15元 董事會通過每股配息8元
大成糖業TDR每單位定價新台幣15.5元 3月25日正式掛牌上市
土銀信用卡刷卡酬賓暨98年度房貸卡利率減碼中獎名單出爐
華南金控各項獲利指標大幅回穩 2009年稅後EPS 0.71元
性感不硬撐 黛安芬新推出「記憶枕胸罩」上市
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收在17個月來最高 超低利率環境不變
油價漲破82美元 進口及庫存都下降
金屬價格持續走高 美元看貶
北京機場全球第三忙 超越芝加哥
全球糧產必須增加 才能滿足需求成長
學者：美國將客觀判斷中國是否操縱匯率
美股收高 道瓊創2008年10月來最高
比利時奇幻影展 絕命派對入選
印度當代藝術「城市行為2」 聖保羅展出
今明溫暖 西部與金馬易有霧
駐加使館台灣之夜 加媒：贏得政黨友誼
台婦遭加海關刁難 駐加代表處提照會
台股開盤上漲13.43點 為7861.27點
農委會：肥料價格屬合理範圍
愛爾蘭國慶遊行 台僑首次組團參加受歡迎
海岬型船租金挫6.8% BDI跌71點
總統挺考績法改革 方案應合法合憲
解決缺工 廣東上調最低工資標準
132頭壯牛參加南韓鬥牛慶典
華固下半年進駐上海 投資長三角
碩禾登股王 國碩母以子貴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
USB3.0市場露曙光 日廠支援
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
TDR 薛琦:紅籌股後再引進H股
大學生淹腳目 2020年中國2億人具大學學歷
不選5都？謝長廷：已退出政壇
台化董事會明登場 塑膠股焦點
金融領漲 台股進逼7900點
婦人遭加遣返 溫哥華電台連線訴委屈
天母地王 士林三寶周邊推案受惠
ARM發表智慧卡節能處理器
寶華上修今年台灣經濟成長率至4.65%
聖派屈克節 洛杉磯慶祝派對綠油油
中國逾450架波音737客機全面檢修
籌措健保費 主計處提3方案
台股帶量上漲加合併題材 金鼎證續強
2月底 外國法人期貨開戶295戶
大陸發行郵票 促成「富春山居圖」團圓
投信:台股報酬率高 吸引長線資金
身心障礙運動會 金門隊出發
雲端防毒軟體 支援智慧手機
中國公務員錄取體檢禁止檢測B肝
中國當前最嚴峻問題：就業、醫改、住房
大陸學歷法案未過 補習班先招生
寶華：台幣看升 今年平均31.6元
韓美聯合軍演結束 北韓沒有後續行動
台鐵台中站清明節加班車 3/19訂票
臉皮沒楊志良厚？彭芸玩笑話惹爭議
美牛 消基會：三管五卡管不住
亞運舉行在即 廣州部署維護安全措施
寶華:今年台灣經濟成長4.65% 下半年趨緩
肝臟酵素代謝不佳 慎用抗凝血藥物
不鏽鋼上游廠漲價 下游跟進
金門學子交通券 擬增使用範圍
分析：中國不改革人民幣匯率 將錯失良機
美哥大及GMAT執行機構將在印度設據點
太陽能業績強 德國補助變數影響漲幅
府城動漫基地? 盛治仁:8月定案
新台幣兌美元升破31.7元
聯合漲油價？ 立委要公平會查
台灣穩發漁業主管赴中國船東協會致謝
央行升息？ 梁國源估下半年
華固標得天母地 相關概念股受惠
珠三角多家快遞商涉捲款潛逃
台交會首設兩岸網路高層論壇
大陸網路公司海撈 每天淨賺人民幣1400萬
繳保費有困難 健保局伸援手
張哲琛:堅持丙等比例 尊重立院審議
業績佳 銅箔基板類股走俏
網友揚言不利總統女兒 安全單位注意
督保盟：二代健保難度不高 應速推動
丈人質詢女婿 江啟臣安全過關
疑虛列工程費 台電人員約談飭回
取消原民考試加分？孫大川：不宜
美前參議員來台設亞洲總部 馬總統肯定
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總統出訪國際報導少 江啟臣：會檢討
新聞處遭裁撤 高市府要求回復
暴力討債 地下錢莊法網難逃
兒童台出現裸女情色 時代華納有線頻道挨罵
箭竹筍早產 農友憂量大售價跌
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台北股市震盪走高 漲38.5點
吳揆：取締非法竊聽
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教唆偽證案 扁：幕僚一致決議
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電動車夯 業界研發動力系統
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總統介入民主基金會人事？王金平澄清
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中科三期七星案 沈世宏：依法行政
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貓纜PASS 4套主題任遨遊
生命無常 林懷民聽河悟道
泰國總理艾比希願與紅衫軍談判
東海國際週 異國美食飄香
星環球影城開幕 盼吸引更多台灣遊客到訪
仰德TPC加入高球亞巡賽
竹市大師藝術講堂 陳鴻談美食
調查：中國網民「輿論監督」不容小覷
學者：海平面若升 雲彰嘉低地遭殃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
新聞耆老羊汝德病逝 享年85歲
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台鐵訂票系統 9小時2當機
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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新白內障手術 國寶級舞者重見光明
搬運車滑落山谷 1工人不治
無照還掛大招牌 密醫病人前就逮
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無端捲入爭訟 大田採法律行動護信譽
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中國擬再測試人民幣升值壓力 擴及滬蘇浙粵
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全球首創 東方衛視讓網民在家上直播節目
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不結盟組織部長級會議閉幕 發表馬尼拉宣言
北美館外交展 突顯台灣文化主體
王富卿:ECFA對兩岸人民有利 盼快簽
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吳揆：健保費調整 有能力者多負擔
保障貨源 刮刮樂上市前2天限量批售
補貼低薪族健保費 財源指向菸捐
日外長向王毅表示對台政策維持不變
農糧署：明年台灣蘭展仍在台南
赴香江請注意 香港進入季節性流感高峰期
面板登陸 新奇美不缺席
彭芸去意已定 任職NCC無遺憾
模聯會議落幕 國際學生驚艷
中科環評企業疑慮 環署：檢討現行制度
利用青少年販毒 8嫌落網
化解不滿 星3公立大學各類學生學費差距拉大
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新奇美成軍 段行建很興奮
英巴士司機重情義 中樂透頭獎給前妻分紅
美國國會將針對Google中國問題舉行聽證會
歡迎大陸交流團 江：朝文化教育領域擴展
滯留祕魯50年 老榮民開心返台
第099055期今彩539三星彩四星彩派彩結果
司令勤務兵幫買菜 國防部：督導改正
府財經小組建議推動電子書包
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廢死議題 政院：需更多教育與修法
海基會按政府決定 助空軍遺族尋找遺骸
遭可能來自中國攻擊 美積極為網路戰爭備戰
研究：四大因素制約中國經濟長遠發展
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逼人民幣升值 美15參議員加入陣容
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貨幣改革政策失敗 前北韓財政部長被處決
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台號召網友撲殺馬女案 1天偵破
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遣返、搜身 臺灣人出國「求助無門」?
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參選新北市 游錫（方方土）：義不容辭
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國際原油下跌 美元轉強且庫存增多
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希臘財政如無底洞 德研究所建議脫離歐元區
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英國交易員手機恐需錄音存查 防杜內線交易
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入境加國受辱 李春花要求合理解釋並索賠
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海岬型船隻需求續降 BDI小跌31點
iPad來勢洶 傳亞馬遜與書商協商電子書訂價
倫敦台灣電影節開幕片 對不起我愛你獲好評
台股開盤上漲12.67點 為7899.01點
外資論壇連登場 增強台股多頭信心
中國媒體：谷歌可能在4月關閉中國分支
植物人的苦她最懂 邱惠美回饋創世
吳揆：考績法草案有斟酌空間
散布不利總統女兒言論 男子法辦
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出口商拋匯 新台幣兌美元升破31.8元
重慶貪官文強受賄名畫為張大千真跡
高盛斷言人民幣晉身準備貨幣 鼎足美元歐元
股利佳 營建類股吸金
貴州大旱持續 囤積辣椒成風
哈燒新片 豐川悅司使壞愛妻家噴淚
地下證券交易 非法金額300億
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為了人民幣 大摩亞洲區董座槓上諾貝爾獎得主
壞帳2年內或許不會爆 匯豐敲進中國銀行股
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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今年中國外交著重大國關係與地區問題
府：經濟漸改善 政績會更受肯定
簡如吟耍貨兒 廢棄物變新玩意
10年來最晚 北京今年4月才進入春天
網路貼文對總統女兒不利 男子到案
量能縮減 台股漲勢稍歇
備用系統上陣 台鐵清明訂票正常
看好景氣回升 長榮年度可望收支平衡
區間震盪整理 塑膠股小跌
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正報)
金穗獎揭曉 唱歌吧獲首獎
上海麥當勞兇殺案 顧客刺殺店員
蕭副總統：經濟回穩 值得樂觀
金剛山旅遊區南韓不動產 北韓擬調查沒收
安全回家 莫讓阿飆變阿飄
金融三法說明會 金控全出席
郭泓志手肘無礙 明可望登板
酷龍具俊燁：曾與大S徐熙媛交往
319槍擊疑點多 藍委促重啟調查
索尼控侵權 群創暫無回應
凡走過必留腳印 匿名貼文不代表沒證據
楊志良：參加5月世界衛生大會
小雨立大功 高雄一期稻作灌溉沒問題
晨星基金獎頒獎 獲獎率約1%
結合花博與世博 長榮推雙城遊亞洲
幫蝴蝶過馬路 國道架護網封車道
外資匯入 新台幣匯率午盤升值9.6分
測試人民幣升值3% 大陸上千企業不支倒地
屋頂崩裂 住戶怪罪高架橋
施工不慎氣爆 板橋2瓦斯工燒傷
印尼外勞工作滿半年 增驗傷寒
蔡友才：擬與陸銀互相參股
張哲琛：考績修法 丙等3%不會再改
金融登陸 審慎漸進為原則
清明車票 台鐵熱賣高鐵仍有位
國際自由車環台賽 北縣難關重重
府：周美青身體狀況很好 請外界放心
中國共有13個千萬噸級煉油基地
2月南韓大學畢業女性失業數 11年來新高
貼文對總統女兒不利 男子5萬元交保
吸「金」上「門」 浯島籌辦迎城隍
貼文不利總統女兒案 府：加強注意安全
鑿井清淤 穩定高雄供水
台港導演籲兩岸三地聯手抗衡好萊塢
2次ECFA協商 可望3/29台北展開
海膽集體生殖 墾丁現蹤
鴻海提告 嘉澤：認知不同待釐清
利基型DRAM現貨價跟漲 3月漲幅逾1成
吳揆：兩岸雙贏互利 非大陸讓利
陳松柱：1388萬投資獎勵 交公正人保管
英聖公會教區：太極拳反基督 想練請到別處
房仲推iPhone看屋新服務
愛狗一族當心成冤大頭 美詐騙新花招
屏議長賄選案 助理也收押
健保差別補助 吳揆：提高菸捐挹注
北京嘉德將拍賣中國書畫 張大千真跡在列
台股收盤漲11.57點 為7897.91點
東吳大學110歲校慶 蘇州大學贈書110種
中藥攏係假 百人受騙
總統民調低 蘇俊賓：施政績效會說話
高雄市港大道完工 經濟效益大
考績修法 吳揆：申訴制值得激賞
台股狹幅震盪 收盤上漲11.57點
4月台指期漲18點 逆價差30.91點
剷雪速度慢 太管處檢討改善
中職:輕辦假球案沒警惕 法務部:辦到底
3%丙等衝擊選票？府：提出解決辦法
4月電子期漲0.75點 金融期漲4.2點
美金融危機房市泡沫 葛林斯潘：聯準會錯估
原廠藥退場 病患權益恐損
台股拉尾盤小漲 週線連 3紅
里長串連挺楊秋興 陳菊:政績有信心
中國副商務部長下週訪美 化解經貿摩擦
呂秀蓮：國家主權比選舉重要
美媒：星擬採購以SPYDER防空飛彈系統
佾起交流 台灣學童韓國舞團尬八佾舞
立委質疑水保費帳目不清 促水利署檢討
水利署：帳目絕無不清 保育與回饋並重
海外鉅款匯不回 陳致中歸因母親
麥當勞兒童餐防腐劑太多？ 放一年幾乎沒壞
F.CUZ三缺一 隊長腸胃炎住院
港媒：谷歌或將於4月10日撤離中國
考績丙等3% 民進黨銓敘部有異見
修考績法 李永萍促降職破格配套
台股漲11點 三大法人買超24.53億元
迅猛龍新親戚 英國博士生在內蒙發現
糖尿病風險問卷 早診斷早預防
印度政客收鉅額紙鈔花環 餘波盪漾
義大利查驗進口地墊 對台影響不大
中國商務部貪官承認協助國美電器併購
深圳30億元村官為了「維穩」被請回去上班
高教競爭力 兩岸學者力主創新開放
當寄養媽媽 張素真不吝分享母愛
新台幣兌美元升2.6分 收31.799元
香港失業率4.6% 13個月來新低
陳凱倫獨子涉強盜 檢求刑9年9月
承辦緩起訴勞務 愛心協會理事長A錢
搭小黃不用怕 婦女可指定女司機
2月外銷訂單274.1億美元 年增36.25%
創意肚皮舞賽將登場 募發票作公益
紅番薯皇帝麵 嘉慶傳說現新意
廢紙價揚 吳揆：3個月不出口
弱勢學童圓棒球夢 屏地檢金援
家扶首名滿級分 發願助人離痛苦
研究發現 河川蜿蜒度高易釀巨災
帶骨美牛標示爭議 消基會:沒有疏失
學生爭取穿短褲 南女中月底定案
黃國倫現身特拉維夫機場 華裔導遊親眼目睹
王心凌等春天 不怕當剩女
半導體業擴產 B/B值連8月逾 1
就業媒合 徵人無上限
防範登革熱 高市消除蚊子巢穴
滷肉飯剉冰都賣 鼎泰豐撤深圳加盟店
聯發科宣布 調降員工分紅提撥率
若瑟醫院55歲 分享蛻變喜悅
乾渴的城市 北京20人分喝1人水量
手機宅速配 找屋無線通
本周台股漲1.93% 資訊服務漲幅居冠
推動休閒漁業 澎湖推1日漁夫
本周台股市值20.34兆元 增1.97%
曝光未上市手機 工程師拘役60天
公務員考績丙等3% 試委意見不一
北京清大校長：學習創新 先學主動提問
金鼎證出嫁？ 張平沼:股東會前有定論
經部：資策會年底進駐高等研究園區
LED智慧照明 節能效益大
自由車環台賽 麥大衛穿黃衫續領先
吳揆：公僕3%丙等一體適用 不公道
行政院宣布 曾勇夫接法務部長
有愛無礙 身障運動會2482人競技
溯及既往 富邦參股陸銀額度算用掉
瀚宇博入主精成 PCB業名列前茅
王建泰談海外際遇 盼見兄長
尤多約諾對歐巴馬延後訪印尼表諒解
學測英文4格漫畫 考生飆創意
美景如詩如畫 學童創作推廣休閒農業
借車抵債 男子偽造文書送辦
央行阻升 新台幣匯率小升2.6分
旱災已致中國西南部5000多萬人受災
影城案 吳揆：政府能力所及全力協助
漂流木的告白 學測作文佳作出爐
外交部常次林永樂任駐歐盟代表
南韓執政大國家黨黨魁鄭夢準25日訪中
兩岸警政高層北京會晤 談合作打擊犯罪
羅志祥再破紀錄 連9週稱霸華語榜
中國電子書市場規模預估2015年超美國
谷歌事件 洪博培指僅為貿易問題
新加坡去年新增肺結核病例較前年略減
綠衣天使送愛 關懷獨居老人
非常泰：未用帶骨美牛 消基會資料有誤
氣候好 高縣水果外銷可望增加
警界大風吹 135高階警官調動
駐義代表處開辦行動領務 26日米蘭收件
陳聰明與黃芳彥喝春酒 申誡
陸委會正式授權 兩岸3項新協議21日起生效
雨季將屆 八八災區研商避災
青少年加霸王油 負傷逃跑8公里
投資金門環評未過 泰偉：再接再厲
蔡燦得舞台鞦韆夢 懼高症攪局
國際觀光旅館落腳 新北市向上提升
廢紙3個月不出口 可反映真實紙價
學生制服怎麼穿？ 吳揆：合宜自在就好
大陸市場需求旺 2月接單創歷年同月新高
韓媒：推動ECFA 台灣不願淪為第2個北韓
不能沒有你 中職明開戰
泰國古典舞蹈團 傳藝中心獻技
總統：建國百年全台辦自行車賽
銘傳南加大 締結姊妹校
國際糖價回檔 台糖跟著降
後悔穿太少？ 法第一夫人香豔照又遭拍賣
防簽賭 國泰世華銀承辦球員信託
彭政閔有傷在身 開幕出戰未知數
陳明文被控違選罷法 判無罪
美國前國務卿萊斯：美與中國、印度關係穩定
中國環保組織：大陸汙染事件將層出不窮
登陸參股受限 富邦金擬調整投資主體
改制縣市暫不換身分證 要換免費
視同恐怖份子 德擬派情報員監控金融投機客
台糖平價商品 將可上網買
小孩玩大車 英5歲男童偷開老爸SUV遊車河
兩岸小兩會掛牌時間未定 近日內啟動協商
小姊妹歸美收養 寄養父母盼留人
死刑案 曾勇夫：依法執行無時間表
台鐵拆老宿舍 保留百年老樹
強化救災 空勤直升機擬進駐金門
你累了嗎 睡不好交通意外高3倍
請假規則預告修正 安胎假將上路
首次五專免試入學 明現場登記分發
流浪神狗人和蝴蝶 法國都爾亞洲電影展放映
政院宣布林偕得代理檢察總長
庶民泰式快餐車 一解鄉愁好味道
中國北方遭沙塵侵擾 1600萬人受影響
北縣食材烹湘菜 嚐毛家宴免出國
中國禁毒報告：去年破獲毒品犯案7.7萬起
256億大紅包 台化現金股利4.5元
梅雨季將臨 災民盼速清野溪
響應地球1小時 星27日晚各地標熄燈1小時
聯明強化紡織本業 跨足太陽能電廠
影帶踢爆巴西82歲老神父與19歲祭童上床
彭芸：政大借調2年期滿 非提前走人
驊訊引進龍旗入股 搶進中國手機彩票市場
健保局：國產藥取代原廠藥 品質須合格
陳偉殷無失分 預約開幕戰先發
福州：已確定300多家台商參加海交會
不景氣 熱門電子產品反熱賣
高層：曾勇夫依法行政原則與府院一致
一個都不能餓 教部將助弱勢兒早晚餐
看±2°C 陳菊盼打造低碳高雄
萊斯：亞洲應建立安全機制且不能排除美國
參與5月WHA？ 外交部：進展順利
美兒童餐不腐？台灣麥當勞：食材生鮮
陳凱倫獨子遭起訴 法院續押
王毅：盼日本支持兩岸關係和平發展
板檢：易服社會勞動 擬擴大辦理
鬆綁 子公司持股9成可相互背書
特派員筆記：我所想念的台灣
緯來合約未定 職棒轉播不中斷
第099056期今彩539三星彩四星彩開獎
內捷調查 北市議會：搶通車致出包
泰紅衫軍明大遊行 曼谷恐大塞車
第099023期大樂透49樂合彩開獎
美中匯率爭執升級 引起全球各方不安
廢止天主教神父獨身清規 德87%民眾贊成
阿密特開唱飆淚 杜蘭朵撼動小巨蛋
特派員筆記：德里來的貴賓
考績丙等3% 金溥聰坦言可能衝擊選情
東海大學下毒案 男子判5年定讞
老榮民魂牽夢縈50年 兄弟2度失散終聚首
海水進逼 專家籲及早因應
台商美容業陸籍員工將來台 體驗醫美健檢
曾勇夫+黃世銘 是否執行死刑受矚目
港府去年接獲港人在大陸投訴增50%
日公告地價連跌2年 東京商業精華地段跌深
大陸血漿輸台 經部:國際大廠才能來
扁一家出庭 珍激辯險岔氣
阿密特開唱 小S上台鬧場搞笑
第14屆台交會規模創歷史新紀錄
FOXY網站違著作權 負責人判1年6月
沈呂巡：簽署ECFA 對台灣未來生存極重要
王毅會見日本首相鳩山由紀夫
第099023期大樂透 頭獎摃龜
第099056期今彩539三星彩四星彩派彩結果
美日核武密約 重要文件恐已被毀
婦人罹癌致死無關新流感 醫師不起訴
考績法修法 關中：政策都有正反意見
銓敘部：績優單位 丙等比例可為零
馬唯中返台 探望周美青腰傷
貓纜 3/30復駛 居民不安鬧抗議
親中媒體稱 美參議員煽動政府售台F-16戰機
民調「現在選總統蘇贏馬9%」新聞 登上中國媒體
四川、湖北省委書記 五月將訪台
蔡英文選5都？ 蘇貞昌：視個人意願
金溥聰吳敦義站同一陣線 金小刀槓上關大刀
台灣落實兩公約 人權協會發行手冊
「台灣風情－漫畫．民俗畫．發明」劉興欽漫畫開幕
台國防部報告: 台灣海軍無制海權
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
布萊爾收入曝光 傳靠前首相身份大賺戰爭財
金溥聰：政大新聞系並非不能借調
2011年APEC部長級會議 美國蒙大拿舉行
檢改會：盼新法務部長持續推動改革
孟德爾：IMF應該只是希臘的「最後手段」
歐股收低 礦業股跌幅最大 受印度升息衝擊
金屬價格全面走低 黃金跌幅6週來最大
國際原油跌近2% 6週來最大下跌
美股收低 道瓊結束連8天漲勢
台旅客免簽證優惠 歐盟可望年內通過
奧地利性侵受害者 聯名向天主教會求償
北韓稱將重返六方會談 美籲拿出具體行動
鋒面快速通過 今晚北部偏涼有雨
中國4月起實施建築抗震標準
國際人權團體：巴西南州原住民生活情況惡劣
主打慢遊風 飯店拚淡季不淡
女排長遭2同袍猥褻 陸軍：已收押偵辦
擊不倒iPhone? Nexus One銷售疲弱
宅經濟 遊戲業獲利逆勢成長
打賭認輸 歐巴馬送加總理2箱啤酒
禁用白熾燈泡 點亮LED照明商機
因應世界末日？ 上海2012年完成大型避難所
釋出營區精華地？國防部澄清
進行壓力測試 傳中國準備讓人民幣升值10%
健保調漲 六大工商團體怒
調查：近6成上班族會固定投資外貌
電子錢包夯 立委提案放寬儲值額
張大同籲美 助台加入國際民航組織
加盟業者交易資訊揭露不實 公平會開罰
債務整合協商業者廣告不實 公平會糾正
大陸黃帝陵清明公祭將恭獻「中華神天鼎」
輕航機迫降高美濕地 1傷
國際足總去年獲利1.96億美元
貿協拓展醫療觀光商機 兩岸成立仲介平台
修農金法 綠憂農業金庫萬年董事會
鋒面接近 環署：21日揚沙塵
傳涉山西毒疫苗案官員留澳未歸
中職桃園首戰 縣府接駁車迎球迷
總統指示營區東移？府：非事實
中華電信3平台 首創高畫質轉播中華職棒
星淡馬錫明年擬辦中印政商高層會議
中縣市就博會 職缺近3000
原民文化發光 偏鄉小學擁抱世界
南韓專家：北韓體制即將崩潰 防範倒向南韓
罵得好 大陸網友罵官員獲頒「罵人獎金」
葉金川：健保該改就要改
林內迎紫蝶 五林大會有看頭
中國13省區遭最強沙塵天氣侵襲
灰面鵟鷹北返 南投賞鷹好時節
吳揆：44死刑犯 非1次執行
致遠拚觀光 蕭副總統期許扮要角
馬總統民調不振 胡志強意外又難過
中國讓利？黃昆輝：先放棄對台武力
鈕承澤愛騎單車 紓壓又可把妹
娶嬌娘夢碎 柬埔寨禁柬女與南韓男結婚
印度央行升息1碼 當地銀行4月跟進
無意選大台南 吳清基：總統能了解
修考績法 郝龍斌：反對齊頭式淘汰
三重民宅火警 住戶跳樓重傷
子遭求刑9年9月 陳凱倫：不該是這個數字
高長：兩岸多年實驗證明追求統獨做不到
最機車校慶 百輛哈雷騎進北台
促進就業 吳揆：勞工拿更多薪水
親釀醬油 馬總統鼓勵老店轉型
2官士猥褻女排長 軍方：依法究辦
高長：各國不願先中國之前與台灣談妥FTA
歐巴馬延後訪印尼 學者：將失建立關係機會
吳揆：簽ECFA有迫切需要
支持改革 吳揆：考績法應符合全民願望
死亡車禍多 北市籲注意交通安全
產創條例下週協商 朝野意見待整合
生存遊戲玩家 菊島搶灘
舊愛找碴？ 女神卡卡與前製作人互告
為國家團結 馬可仕與艾奎諾2家族選前泯恩仇
衛浴工廠拚觀光 雞籠故事館開館
景氣回溫工作多 就業博覽會萬頭攢動
孟買攻擊涉案人認罪 印度將派員赴美審訊
鈺德：未來10年全力衝刺藍光及3D
沉寂10餘年 香港官民努力令電影重生
就博會 北市1200多工作機會
野柳新地景命名 野ㄚ頭衝第一
每天打上百則簡訊 美學生雙手麻木得動手術
今年首場沙塵暴侵襲北京 空氣重度汙染
衛署：大陸血漿僅用於體外試劑
開放陸資項目整合 第 2階段檢討重點
酒醉乘客開車 運將判刑9月
輕航機墜海 1人骨折
線上遊戲做公益 號召玩家當志工
宣傳花博走透透 郝龍斌請益花農
中國13省區今天遭最強沙塵暴侵襲
機車掉進下水道 1死1重傷
催眠音頻看前世? 大陸專家：毫無科學依據
減碳森活綠化 雲縣植樹造林
台北孔廟春祭 儒家祭典人文之美
人矮志高 侏儒病友只盼工作機會
專家：進口血漿把關嚴 外流機率低
噗浪不利總統言論 警方追查
重慶工地驚現30公分人形何首烏 嚇壞農婦
今年自行車銷售 估成長逾10%
輕航機墜海 民航局調查
李文忠控違反選罷法 邱毅一審無罪
老照片紀錄歷史 撒固兒部落尋根
屏東高樹男焦屍 右前胸鬼頭刺青
龔天行：金融業登陸已晚 勿自我設限
延長型遊戲夯 台彩再推海底尋寶
美國專家：腐敗與不公是中國經濟主要挑戰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中國「儲君」習近平首訪俄羅斯
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
簡毓瑾程文欣合體 瑞士超級盃晉4強
河南省新密市「十不知」局長被免職
總統出訪拚外交 兼拍治國週記海外版
楊志良：工商團體反漲健保 沒道理
促大學生認識股市 證交所獎金88萬
分析指人民幣在4月15日前升值可能性增加
抗結核動起來 早發現早治療
台灣美食大陸夯 維護品牌費思量
銘傳啦啦隊賽 萬人青春吶喊
高雄獎頒獎 陳菊允增藝文經費
彰化家扶表揚自強兒童
綠島大象重生 溜滑梯變身環保大使
綠委批台電用陸企系統 愧為國營企業
用大陸貨？ 台電：光電模組是日本製
銓敘部：考績修法 絕無齊頭式淘汰
再忙也要關心職棒 馬總統開球
花博巡迴宣傳 凸顯南投花卉特色
吳揆：不簽ECFA 產業勞工都受害
政府收錢「撈人」 溫州官方聲稱家屬「樂助」
李春花事件 總統指示外交部嚴正交涉
淡商7度封后 創HBL紀錄
李春花事件 楊進添籲加國海關改善態度
634名陸客 暢遊外婆的澎湖灣
兄弟新手上路 振總心理建設
高樹焦屍案 陳屍處應非第1現場
司改會：願給曾勇夫空間 力推司改
永不下課的老師 彭蒙惠獲熱愛生命獎章
憂鬱國父人選 兩岸合拍劇相中戴立忍
明天世界睡眠日 中國大學生有睡眠危機
泰國政局轉機 紅衫軍明與政府開啟會談
盛粥運動祖孫情 9歲童盼早扛家計
洋投聯手 兄弟1比0完封統一
HBL 洪康喬獨拿48分 松山逆轉連霸
東吳校慶 蘇州大學贈書110種
婦女節百週年 5族母語宣讀權益
金馬奇幻影展 開閉幕片卜出好運
專家：中國短期通脹風險小 但房價上漲堪憂
高市戶外舞台劇 感受星光震撼
兄弟3新人首戰就敲安 振總很欣慰
大聯大併友尚 獨霸亞太市場
開幕戰爆冷門 兄弟撂倒統一
麵包大賽代表隊出爐 吳寶春願傾囊相授
妻疑遭家暴回娘家 夫登門砍死人
男子昏倒三峽山區 空勤成功救援
中職開幕週 票房比預期好
台灣媒體採訪大選 也是燒錢大戰
北流音樂中心 居民盼防制噪音
中國沿海地區企業「招工難」或將常態化
藝人蕭羽桐涉毒被逮 凌葳葳遭傳喚
廣東江門政協副主席、市委統戰部長自縊身亡
普天間基地遷移案 日相23日召開重要會議
大聯大友尚合併 全球市占拼 2成
新疆若羌縣發生芮氏規模4.2地震
政治危機有解？泰紅衫軍與政府22日談判
藝人蕭羽桐涉吸毒 2萬元交保
法總統夫妻各自浪漫 傳聞難息 民眾聳肩
曾勇夫出線 44死刑犯問題棘手!
上海官網反駁 台灣中央社「亂報」
疑販賣人口 柬禁止本國人和韓國人結婚
「壓力測試」傳人民幣下個月將升值5%到10%
台灣國防部否認 兵力東移釋出建地
海協會宗教交流 率團訪中台禪寺
對手是誰？胡志強：無意見
蘇高民調 郝龍斌：靠施政贏蘇
高雄國賓『發現侏儸紀』住房專案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加卑詩省山區第2次雪崩 1人死亡
歐巴馬奮力一搏 拼健保法案過關
美民主黨決放棄直接通過戰術 明表決健保法
北台灣變涼 25日還會冷
非法販售鯨肉壽司 加州餐館關門謝罪
中俄落實地方合作
台鐵也擬超商取票 手續費只要5元
馬總統訪南太 原住民元素隨行
大廠拼規模 中小尺寸客製化影響小
金融登陸 最快明天可送件
登陸設分行 土銀準備好了 台銀寄望ECFA
金控競相申請升格 長三角成超級戰區
北京收入改革阻力大 新方案退回修改
新台幣上週升0.13% 亞幣多升值
陸資來台不理想 陸委會：經濟部已在檢討
瑞信高盛論壇將登場 看好下游硬體
歐商建議管理都市機車停放 以免影響形象
北京官員：腐敗不能都怪駐京辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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讓利字眼難避免 官員：不必過度解讀
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
政府組織再造 擬設能源署或能源局
貓纜復駛 史上最嚴監測標準
貓纜復駛 人潮回籠商機上看6億
6大主題行程 貓空變身台北新樂園
貓纜復駛大事記
營建股配發股利優於去年 法人看好
藍委:ECFA早收清單300項 媒體證照難入列
北京官員：今年CPI升幅能控制在3%
票選活動排雲山莊住宿券 不得網拍轉售
英擬全面E化 公共服務4年內上網
大台北空氣不良 沙塵漸南移
郝龍斌明拜會吳揆 考績法爭議受關注
月底歐盟高峰會 左右歐元匯率
蘇起浮出水面 4月出席博鰲論壇
傳宗接代母魚全包了 日以虹鱒實驗成功
強大沙塵暴繼續來襲
國防部:國軍組織調整 一貫政策沒變
未加入整合 台灣對東協出口恐被日韓取代
台中市前民政局長 任福建洪寬村駐台主任
醫美健檢正流行 5月2000陸客大團來台
闢謠 家樂福：不會退出台灣市場
人與電腦對奕 挑戰圍棋段位
總統：改革不公平 行政考試無歧見
郵局招考 7萬人搶千餘職缺
MLB熱身賽 倪福德意外先發拿勝投
苗栗元宵 (火旁)龍 佑民盛事
海南房地產解禁 歡迎外商投資
山城(火旁)龍 訴古今揚國際
大陸股市首批融資券 提供人民幣300億資金
金價週線收紅 專家：短線觀望
綠色和平：遺憾CITES未能支持保護黑鮪
香港200名低收入人士遊行促解決在職貧窮
自許龍的故鄉 薪火代代傳
龍登國際 學子名揚海外
竹編糊龍 傳統工藝扎根
龍現絕技 舞出風華
昔日坑道軍醫院 變身觀光新活水
中市聯合婚禮 25日起受理報名
漁業署：黑鮪做好管理可再生 不必禁捕
台股能否上8000 看國際股市與外資動向
中國經社發展問題多 今後要促進協調創新
中油：本週汽、柴油 價格不調整
總統促公平考核 銓敘部：配套完整
廣告誇大療效 衛署修法重罰300萬
台塑化本週不調油價
台灣醫美健檢服務好 陸客愛上一來再來
北極熊母子情深 雪白世界大玩愛的抱抱
試片會大雨攪局 牽紙鷂的手遇水則發
北市:1歲內健康男嬰 收養人最愛
沙塵暴襲日 神戶機場部分班機停飛
高鐵上演求婚記 遠距戀愛修正果
科幻電影情節或成真 英國研發電子防護罩
健保投保薪資與月薪 民眾傻傻分不清
專家稱美國若把中國列為匯率操縱國是大錯
貿協帶領台灣精品登陸 舉辦名品博覽會
晶圓代工近2月接單滿載 封測第2季樂觀
流浪貓認養 招財貓分身受矚目
中國商務部：大搞貿易保護 或致2次探底
接掌法部在即 曾勇夫約見主管
要抓就抓大的 監院查公務員隱匿財產
上海迎世博 鼓勵老爺車全面換新
道奇尋求交易 胡金龍又成籌碼
工商團體反漲健保 督保盟憂變相減薪
職棒桃園球場首戰 票房爆滿
強風襲日 陸空交通亂又停電多人受傷
台北國道馬拉松 納美人來捧場
鱟生性專情 捉孤鱟衰到老
「智能城市」香港館入選世博最佳實踐區
沙很大 急診病患增3成
咖啡師競賽常勝軍 林東源體現咖啡文化
中國副財長：經濟刺激政策退出需漸進溫和
威剛與Ingram Micro合作 擴展印度市場
太倉市長：今年開闢每週4至5個台灣航班
超輕迫降 合法平安違規機毀人傷
黃仲崑師法大自然 孩子裸身跑跳碰
出獄失業又染毒 2嫌連竊數十起
北京學者：美元、歐元未來將大貶
鶯歌山林火警 打火兄弟扛水滅火
義總理槓上司法 辦萬人遊行聲援自己
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
另類港星家族 偉仔GIGI是親兄妹
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
貓纜塔柱增監測 車廂開窗好視野
賀一航星光踢館 輸兒子2分
登山客骨折 海鷗吊掛送醫
大陸電子商務興盛 帶動實體市場與快遞業
豆花妹開球 熊1比7不敵牛
沙塵暴來襲 北京氣象專家：沙塵難擋
青埔首戰 統一8比5逆轉勝兄弟
中國:貨幣升值對調節貿易作用有限
罕病協力家庭 讓家屬喘口氣
亞洲劍道賽 台日包辦分組前3名
環署：台塑仁武廠污染重 暫不勒令停工
台塑污染地下水 仁武廠：處理中
快樂義走助貧童 萬人上街頭
百年大旱襲雲南 普洱茶價恐大漲
馬祖機場蒙塵 全天停擺
日擬辦海上慰靈 將經沖繩與高雄外海
外籍生登山迷路 受困1夜獲救
沙塵害 北台灰霾
沙塵來了 南台灣注意
吳建豪當製作人 女主角被電到
媒體識讀 首列高一課綱
亞太領導人培訓會議 交流熱絡
中職青埔首役 統一逆轉兄弟
紅橙有助苗條？ 研究：花青素避免脂肪囤積
中國血清血漿 衛署：未進口
機車遭縱火？金門警消調查
杜蘭朵公主台中演出 張藝謀親坐鎮
家暴命案 殺妻砍岳母各17刀致死
上海市長訪台簽合作備忘錄 恐有變數
永久屋動土 玉井災民盼新生
52死刑罪 不脫殺人暴亂
法官：判死刑暗掙扎 絕非輕率
假整地真盜砂 法辦
台商科技創新園區 太倉市長強力拉客
男子上山打獵 中槍殞命
百年大旱烤5省 中國總理下鄉視察
打完開幕週 象不若想像弱
台企聯會長4月改選 明揭曉候選名單
考前苦悶是暫存檔 台北文學獎創意多
反犯罪合作 4菲人來台參加電腦犯罪調查研習
經典無國界 道德經以色列火紅
重慶展出人民幣1500萬天價蘭花
不怪沙塵暴 周思齊怨自己球技差
天氣乾晴 沙塵暴明依舊
電腦勝 首獲圍棋段位證書
北台灣沙很大 環署：明漸回復正常
新化火燒山 疑掃墓惹禍
江啟臣：活路外交有成果 在野勿反對
中國出國旅客多 自稱對他國經濟貢獻大
搶外需商機 日擬基礎設備出口戰略方案
沙塵暴 高市加班洗馬路
心寬體胖 結婚男女肥胖機率備增
英大嬸歌后生日將獲大禮 晉升百萬富婆
谷歌中國攤牌在即 雙方在等對方出手
台商員工來台醫美健檢 美容診所搶商機
厄國向台貸款？外交部：審慎評估
中國積極擴大內需 轉變經濟發展方式
沙塵暴 學者：台資料少 中國逐年減少
貴州副省長將來台 茅台名酒亮相免費品嚐
全球旅遊產業復甦 但勿過於樂觀
中國將利用外資促進社會永續發展
三重工廠火警 1人送醫
英9歲女童罕見腦瘤誤診6次 驗光師發現救命
港府：香港可從周邊發展考慮申辦亞運
上海市長訪台北 擬簽雙城合作備忘錄
「太誼專案」 台灣總統低調出訪太平洋6國
中國副主席訪俄羅斯 莫斯科重視
港媒報導「台兵力東移釋地」 輿論譁然
馬外交休兵「挽回2友邦」 綠譏：見笑啦 !
黃昆輝：簽ECFA 是自殺政策
沙塵侵台 史上最嚴重
蘇起浮出水面 4月出席博鰲論壇
日撞球公開賽 周婕妤封后
沙塵暴 北市空污惡化逾2倍
總統：不撒錢求內涵 獲邦交國尊重
38沙塵測站破千 史上最高
中國海協會副會長 參訪中台禪寺
余天網站遭駭 躍上中國媒體版面
專機遇風搖晃 馬總統沒在怕
太巧合 馬總統與馬紹爾總統同年同月同日生
台聯：ECFA是自殺政策 不能讓少數人說了算
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美官員：大陸加強對台軍力 美可能售台更多武器
日本遭遇強風襲擊 造成4死交通嚴重受阻
金溥聰：南部拼翻盤 花較多時間進駐
國民黨4月深耕 馬手書快遞黨員
美眾院料將通過健改法案 裴洛西是關鍵人物
美國健改法案可望過關 墮胎問題仍是爭執點
法國地方選舉結果 左派聯盟呼喊勝利
來比錫書展 台灣漫畫和語言教材受青睞
歐盟峰會擬討論援助希臘 德國唱反調
無懼強片頻上映 魔境夢遊3度北美稱霸
今晴朗穩定 3天後轉冷
總統：400萬台幣醫療物資捐馬紹爾
台股開盤下跌36.01點 為7861.90點
美國人口普查 族裔調查欄令台僑頭痛
財長：5公股行庫可申請大陸設分行
大陸專家:人民幣升值壓力測試立足於升值難
網友留言不利元首 江宜樺:已調查
安徽世博期間為台灣推出3大旅遊路線
海岬型船需求減 拖累BDI跌17點
新台幣兌美元盤初走升
逾7成上班族願做派遣 女高於男
金門基層選舉 國民黨初選起跑
農金局盼農金法刪除董監連任限制
蘇貞昌民調高 郝龍斌：相信自己政績
沙塵暴南移 屏東灰濛濛
江宜樺：災防演習 疏散運補為要
污染事件台塑四寶領跌 拖累塑膠股
廣西水庫蓄水量嚴重不足 萬畝良田恐絕收
219比212 美眾院表決通過健保改革案
台股盤中跌破季線 玻陶類股漲幅大
被動元件缺很大 股價逆勢漲
日媒：中國在山東設飛彈部隊 防美日援台
桃園以北脫離沙塵 新竹以南注意防範
併入大聯大 2成溢價 友尚漲停
東京櫻花初綻 約1週後盛開
蘇起將赴博鰲 民進黨:反對密會管道
高市沙塵籠罩 凌晨最高峰
外交走出活路 拓展經貿下一步
胡志強遭嗆聲 中市警重擬維安
7票之差 美眾議院通過健保改革法案
中國將仿傚美國設置貿易代表辦公室
豐興鋼筋持平 型鋼漲600元
高市長初選政見會 秋菊都點頭
貴州乾旱 黃果樹大瀑布水量僅剩1/4
日盛金減資 每股淨值提升至9.91元
2月失業率 可望連六月下降
社子島開發計畫 吳敦義：全力支持
國銀登陸申請 最快2到3週後
捷運永和頂溪站火警 無人傷亡
強化管理 南韓向外籍性侵前科犯說不
沙塵暴來襲 胡志強：加強監測
華光社區釘子戶 曾勇夫：依法處理
吳淑珍:匯回海外款項 由第三者管理
韓報：北韓手機開機就出現金正日
綠地活動拼設計創意 百貨較勁
蘇起登陸未申請？內政部：可緊急審查
沙塵飄很遠 最遠到美國
10萬移民華府大遊行 要求歐巴馬履行承諾
國銀登陸申請生波 業者：按程序走
國銀登陸還要等？ 陳沖：非我可控制
融資換建交?外交部:可能性低
星計劃高薪吸引醫生返國執業以紓醫荒
健改過關 歐巴馬：美國沒有輸給懷疑或恐懼
兩岸交換核安情報 原能會:努力爭取
法務部長交接 黃世銘讚王清峰
遊戲股逆勢漲 宇峻登股后
沙塵減緩 中南部仍需防範
癮君子戒菸 30萬帶回家
選股不易 上櫃指數權證最簡單
沙很大 學者:台灣受害輕 勿緊張
網拍詐騙人頭帳戶法辦 騙徒逍遙法外
雲南大旱還過潑水節？ 官員：照辦
北縣85年次女生 子宮頸癌疫苗免費打
討債凶狠 被害人在家不敢開燈
新奇美成軍 部分主管回母集團
你遭冒名領藥嗎？小心詐騙
清潔隊員工作環境差 北市府允改善
量縮觀望 新台幣中午小貶0.2分
釋平價住宅 蔡勳雄：有資格限制
治癌去蕪存菁 台日合作臨床研究
沙塵破表 高市街道揚塵洗掃
核安比國際鬆？立院要求提報告
調健保費 6大工商團體遺憾
最強沙塵掃台 氣流走向太巧合
產創協商綠營缺席 藍營支持政院版
山西毒疫苗相關人士收到恐嚇手機簡訊
沙塵暴來襲 氣管保健防喘咳
台塑仁武污染 民代促追源頭
蘇起將赴大陸 陸委會：沒規定退多久才能去
台股收盤跌61.93點 為7835.98點
張大千名畫「憶江南」在北京逾千萬台幣成交
瑞信論壇登場 看好PC次族群
要進中國血清漿 先向立院報告
台塑仁武廠污染 民眾：給交代
ECFA 陸委會：不會鎖在中國
台股開低震盪 收盤下跌61.93點
立院初審 水利會選舉賄選可處3年
金溥聰：國民黨不會經營投資媒體
傳產股發光 台股站穩季線
鐵路特考招868人 明起報名
4月台指期跌65點 逆價差33.98點
中國官員：人民幣成為國際貨幣是必然趨勢
花襯衫辦外交 南太島國寫照
暖化是真的 南太面臨生存威脅
比暖化更急 南太島國垃圾淹腳目
待業逾3個月 自信退縮焦慮多
湖南郴州血鉛中毒住院兒童增至28人
4月電子期跌2.85點 金融期跌8.2點
陸客爆量 陸委會：還未到調3千人上限時候
生兒育女是南韓已婚上班女性辭職主因
沙塵暴24日再來？環署持續監測
孫道存欠稅3億 全數還清
湖北省委書記將來台
陸委會獎大陸公民記者 來台包機票膳宿
股王碩禾加持 集團股國碩錸德沾光
廣西合浦50多名工人一氧化碳中毒
大陸團13人沒證件 小三通遣返
立院初審 建物強制拆遷最多延1年
讓利？立委願幫金融業寫信給溫家寶
暴利驅使 地溝油一年利潤人民幣20億
避免恙蟲病 掃墓注意防護
深耕計畫 國民黨擬組人資小組
外資上周買超325.97億元 買超華映居冠
台股跌61點 三大法人賣超81.49億元
省下置裝費 婦人用愛助外國貧童
健康理由 林水吉請辭獲准
麥當勞兒童餐不腐？ 大陸專家：不可思議
男子誤信偏方 食用犁頭草中毒
湖北團4月來台採購 工總先派人赴湖北洽談
台灣電影產業發展勢頭良好
六方會談 美韓中日俄同意舉行預備會
沙塵暴逼近 香港空氣污染嚴重
中石油及荷蘭殼牌聯合收購澳洲能源公司
海基會台商子女夏令營 4月1日起報名
美健改案過關 CNN:裴洛西已成華府重量級領袖
國銀急登陸 陳沖：要爭取最好條件
劉興欽漫畫展 大嬸婆發光
日本外務省官員：日中經濟相互依存加深
沙塵南下 福建出現罕見灰霾天氣
湖北仙桃市府上千民眾請願抗議
成都重慶客運專線開工 構築1小時交通圈
汽修成料理達人 周運昌揚名東瀛
核廢場選址延宕 原能會:督促台電
大陸網路詐騙多 財經類釣魚網站爆增
大誌雜誌中文版 街友當通路
籲降健保費雇主負擔 工商團體求見吳揆
假牙卡肺 薛志正告耕莘醫院
主管加給不公？原能會：會檢討
新台幣兌美元貶8.7分 收31.886元
增撥菸捐補健保 葉金川反對
律師比被告多 大陸央視大火案明首度開庭
2月失業率5.76% 微幅上升
沙塵暴肆虐 15萬噸沙塵灌進北京
仁武廠地下水污染 台塑:未擴散至廠外
沙很大 南投賞鷹受影響
醫療傷害不論過失 擬最高救濟300萬
小三通救護烏龍 病患躺碼頭半小時
江丙坤訪華中3省 7天5趟飛機趕場
藝術節壓軸 臥虎藏龍樂音重現
運動發展基金 爭議中初審通過
高市低底盤公車啟動 輪椅族行無礙
沙塵暴 環署：未測出有害物質
救災重建 陳長文籲營造總體幸福
貓纜明起6天免費搭 1天1萬人次
海洋技術學院將與深圳合作推廣創意美食
牛肉烹調揚名海外 張志騰杜拜奪金
美健保法案通過 對民主黨福禍難料
光之捕手 業餘攝影4/1聯展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
再續紅葉情 中日少棒賽情繫16年
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
樂齡學堂 阿公阿嬤歡欣上學
北市餐廳火警 無傷亡
少子化加劇 高市小學生年減5000人
賀軍翔鄭元暢赴印 關懷兒童健康
何時退出中國傳言紛亂 谷歌不回應
鋒仔大師兄較勁 同追百轟
中國進口能源續增 核電裝機規劃調高
星雲受聘南京大學中華文化研究院名譽院長
余紀忠百歲冥誕 林懷民朱宗慶匯演
投桃報李 大樂透中獎人慨捐1200萬元
罹癌女一封信 成歐巴馬推動健改動力
赤腳善人 賴士田捐50輪椅
美專家：中國GDP成長代價是犧牲就業成長
台塑今年調薪評估作業 5月啟動
關懷自閉兒 3/27淡水見
工總設智財權網站 服務台商
日擬開放外籍醫師執業
322世界水日 旺宏員工社區省水有成
政院：健保負擔比例 修法可討論
彭芸：黨政軍投資媒體10% 無退讓
高樹焦屍身分確定 警以車追人
與中石化合資大乙烯？台塑否認
央行阻升 新台幣收貶8.7分
官員：中國無法領導全球經濟
美國商會：人民幣匯率非中美貿易逆差禍首
使館裕隆新車左駕 吉國上路不便
和泰汽車創辦人黃烈火逝世 享年100歲
世足賽有賣點 德霖推雷米八主題展
台航空業在大陸龐大營收款拿不回 爭取修法
曾勇夫：執行死刑不違人權公約
上海交響樂團4月訪台 市長領軍
部分臨時工結束 2月失業率上揚
台塑仁武廠污染 鄉長要求遷廠
總統：與吉里巴斯一起因應海面上升
明新科大微型機器人 赴日奪5冠
勞團：資方盼降健保雇主負擔 另有所圖
楠梓加工區抗旱 水車深井解渴
推廣台灣電影 新聞局在港舉辦交流酒會
央票超貸案 侯西峰被訴
台日少棒親善賽 8隊以球會友
力拓案上海開審 胡士泰當庭承認收賄
登山客獲救 唱歌致謝
試院審查會初步共識 丙等訂比例
沙紅眼 洗街車中南部灑水降揚塵
高盛論壇：ECFA利多 台股上看萬點
企業實習方案 8成企業將續聘
異業結盟新構想 高鐵接海運遊澎湖
2月中高齡及長期失業 史上新高
數位頻道老重播 新聞局：共同努力
看電視起爭執 兒推中風母致死判刑
北市取得2019亞運申辦權
陳菊盼恢復新聞處 高市議會態度保留
薛志正提告 新店耕莘：尊重
樂透獻愛心 助學童弱勢
裸露工地蓋稻草 降低揚塵成效好
全國身障運動會閉幕 2年後高雄再見
2月液晶監視器出貨下滑 3月看升
麵包冠軍張泰謙 深造再戰世界盃
買首爾33坪公寓 韓上班族須不吃不喝12年
民生品促銷 量販超商比便宜
中國影業世界第三 去年票房人民幣62億
知識服務採購 擬開放最有利標
2019亞運申辦 台北市出線
社福團體籲建指紋檔 保護身心障礙
越南妻被限如廁 惡夫被訴
兩岸航線將增班 業者募機師
中國作協：拭目以待谷歌回應大陸作家訴求
泰紅衫軍堅持只與總理談 週末再發動大遊行
關中家有喜事 掌上明珠要出嫁
福建永定與台灣社團合作引進日本甜柿
工商界盼降負擔 費率如期漲
星國超級集團 擬來台發行TDR
改制縣市路名重複 暫不改名
劉姵均剪刀手 亞洲盃美髮美容奪金
屏東焦屍案 警查可疑轎車
帳戶多6萬全花光 男子涉詐欺送辦
仿效好萊塢寶萊塢 香港大陸成立華萊塢
考績改革 蔡英文：重點在有效考核
1月加班工時 近17個月新高
趙本山三亞打造「劉老根大舞台」旗艦店
方便麵銷售俏 康師傅獲利年增近5成
航空業在陸無免稅 盼修法
女排長遭2同袍猥褻案 監委調查
歹徒假冒檢警 詐騙60萬美元
港務局願促成小三通開放夜航
發展顯示技術 緯創入股茂林光電19%
台企聯下屆會長候選人產生 4月中旬投票
中國大陸可以用手機看電視了
結構性失業續惡化 失業率5%待努力
鄭大為申訴 跆協：指控不實
微投影熱 華新麗華與美KAAI簽約
陸資來台 最愛投資電腦電子
中國南方航空將首赴台灣招空姐
中國央行：防範金融風險 提高國際話語權
合併議會新址 高縣市過招
力拓案上海開審 胡士泰當庭承認收賄
紅衫軍示威2人患新流感 泰籲小心疫情
擴及低階產品 宏達電拚智慧型手機一哥
廢紙價飆 限量出口3個月
宣導ECFA 行政部門擬劇本
蘇起赴博鰲論壇 府：無官方任務
瞄準穩健型客戶 外銀推高利存款
第099057期今彩539三星彩四星彩開獎
PCB業再整併 健鼎入主弘捷
袖珍娃娃屋展 迷你世界秀創意
國泰金明法說 中國布局受矚目
成棒春季聯賽開打 參賽隊創新高
第099023期威力彩38樂合彩開獎
扁家款不交檢 特偵組：錢難回台
谷歌撤出？新華社：谷歌代表不了外資企業
中國嚴查非法網路遊戲
北市爭辦2019亞運 要砸190億
歐巴馬通過健保案代價：超黨派政治杳如黃鶴
雖有禁制令 做愛聲還是太吵 惡鄰再度被捕
拜網路所賜 義大利人對東方食物接受度大增
北韓：美一公民非法入境 將司法懲處
惡男性侵劫財 重判15年
中國要求央企制定退出房地產方案
美帶骨牛爭議 非常泰消基會各執一詞
幼兒玩清潔劑灼傷 保母被訴
蘇起申請赴大陸 聯審會近日審查
睽違6年 上海交響樂團4月來台演出
沙塵暴來襲停課？ 教部將訂標準
星砸重金發展永續建築科技
健保案過關代價重大 美社會反對聲浪未減
法民調：過半數民眾不滿沙柯吉行事作風
1海軍下士疑落海 海空搜救
第099023期威力彩 頭獎槓龜
第099057期今彩539三星彩四星彩派彩結果
南韓大陸電影奪亞洲電影大獎主要獎項
台灣電影「臉」奪亞洲電影大獎2獎項
白冰冰：曾勇夫加油 該鍘就鍘
蘇起出席博鰲 綠營: 馬政府又搞體制外對話
國民黨：主張政黨不得經營媒體 係「金」ㄟ
日、韓嚴重沙塵暴 指中國是禍首
女排長遭猥褻案 監委申請自動調查
北所18死囚安定 刑場隨時待命
谷歌中國網頁Google.cn 被轉至香港網址
Google停止審查中國網頁搜索結果
台灣二月失業率5.76% 不降反升
俄機侵台領空無反應? 空軍:處置均依規定
谷歌中國最新聲明 詳細說明退出大陸原因
谷歌撤中國搜尋引擎 百度從中受益
安裝駕駛警示 國光客運試上路
何雍堅涉貪污 軍高檢起訴
Google搜索服務轉往香港 中國表示憤慨
新美味關係 春天香氛花饗宴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
瑞郎匯價 創1999年歐元推出前以來最高
歐股小跌0.03% 金融股領跌
金價創三週最低 重要均線同時跌破
國際油價三天來首見上漲 隨美股反彈
美股收高 製藥類股帶漲
辛德勒名單原件 150萬英鎊求售
美國健改後續修法 換兩黨參議員頭痛
谷歌退出中國案 大陸官方表示不滿與憤慨
美巡迴法官審查能否過關 劉弘威恐有苦戰
經濟復甦 巴西1月國外旅遊支出創新高
還有強烈冷氣團 25日低溫11度
英航罷工虧2100萬英鎊 工會揚言還有第2波
加國警告Avelox抗生素或與罕見肝病有關
台股開盤上漲44.14點 為7880.12點
大陸省級交流團來台 一團接一團
智慧型產業論壇登場 李開復專題演講
沙塵暴籠罩 吳揆：嚴重時可停課
去年巴西石油獲利全美洲第2 次於美孚石油
LSI控侵權終判敗訴 南科：高興
大陸西南地區大旱恐拉動通膨預期
南韓口蹄疫疫情結束 家畜市場恢復活絡
沙塵又來 環署:明晚隨鋒面到
神岡木材工廠火警 燒了5小時
中國嚴堵熱錢流入 13省市專案大執法
林水吉請辭 吳揆：與溝通無關
人浮於事 人力銀行:全職工作機會增多
美元走弱 台股開高 新台幣盤初走升
沙塵來襲停課？吳清基：明天不會
中國銀監會禁止產能過剩行業央企入股銀行
金門機車火警連3起 疑人為縱火
BDI續跌 輕便型船隻首見小跌
施顏祥:ECFA二次協商日期還沒訂
北市2死 1跳樓1車禍
新奇美電子更名最快月底
深圳行政執法公務員起薪人民幣7000元
民眾厭惡劉承俊 成龍大兵小將南韓票房慘
屏東焦屍案偵破 凶嫌是死者兒女
第12屆海交會台灣館 兩岸企業首度聯展
廢紙限制出口 紙類股抗跌
健保調整遭反彈 施顏祥:衛署可做得更好
證交所將辦TDR業績發表會
吳揆：樂意與蔡英文對談ECFA 但蔡婉謝
加州再擴大禁煙範圍 沙灘與公園一律禁煙
中國官媒聲稱「政治的谷歌」藉網路文化滲透
獲利不俗併購頻傳 PCB股帶量大漲
吳揆:支持在美台僑 普查填Taiwanese
高捷6月破產? 劉三錡告壹週刊誹謗
王建民投60球 教練說沒問題
觀望氣氛濃 台股季線為多空指標
ECFA早收清單 吳揆:盼大陸有同理心
福建南平小學兇殺案 學童6死7傷
台與西維州締盟30週年 州議會通過友好決議
統派團體大集結 將成立兩岸和平發展論壇
智利大地震 韓紙荒出版業大亂
釣客落海 搜救迄無所獲
撤中國搜尋引擎 谷歌股價微跌 百度上揚
促進台日合作 施顏祥頒獎小椋和平
沙塵暴影響 氣喘過敏多
又被嗆 胡志強：維安規格尊重警方
世衛來函邀請 楊志良率團參加WHA
主計處：若無政府措施 失業率恐更高
ECFA辯論 民進黨:雙英上陣才符期待
嬰幼兒百日咳 大人接種疫苗防傳染
房仲：中小企業進駐 內科商辦成長快
陸生讀公立大學 吳清基：收費比私校高
沙塵暴恐再來襲 商家備妥應變商品
魔鏡夢遊3連霸 戰慄迷宮緊追在後
香港業者：北京局部封鎖谷歌網頁搜尋功能
閃辭引揣測 關中聲明肯定林水吉
廣東星級飯店不再免費提供牙刷等日用品
谷歌搬家 在大陸搜尋 不該看見的仍見不著
官皓德賣咖啡 拉丁味飄洋過海
美林：4大題材助攻台股 16檔具契機
向陽麥子阮氏英 通過國小學歷鑑定
中國面臨特大旱災考驗 可能南北同時抗旱
陸媒：前大陸足壇高官涉貪腐堪比巨貪和珅
吳揆：二代健保新版本 盼本會期送立院
觀光局在美加地區舉辦推廣說明會
谷歌撤出搜尋服務 研發銷售業繼續保留
將調高增值稅 印度德里百物喊漲
沙塵警示解除 南部明脫離影響
萬安33號演習 救災應變為重點
南區徵才博覽會 6322職缺
貓纜復駛首日 上午破7000人
沙塵暴威脅 北市:學生請假不記缺席
小金門洗腎在地化 住民華僑都受惠
連日廝殺爭股后 網龍小勝宇峻
ECFA吳蔡辯?藍委支持 綠委聲音紛雜
出口商拋匯 新台幣中午升值7.2分
台鐵餐車 年底復出
WHA邀請函 外交部：與他國同時收到
高捷抗議市府打壓 陳菊:不可能
居民要求遷廠 台塑仁武廠:加強溝通
海軍下士疑落海 尚未尋獲
北縣育兒指導 新手父母免驚
背負28條人命 帝王飯店縱火主嫌落網
家扶助餐費 弱勢童三餐無虞
最性感素食明星評選 大S藍正龍亞洲暫領先
國泰產險福建分公司開幕 MOU簽後首例
沒有乞丐的天堂 南太島國樂分享
中國西南地區重旱將持續到4月中旬
工資審議委員會 勞資及官學擬各1/3
WHA邀請函 陸委會：兩岸未討論
大陸省「一把手」訪台 張榮恭：基層得實惠
逐步廢除死刑會議 法務部聽各界意見
美國盼金正日在北京宣佈重返六方會談
介紹台灣之美 台灣畫境攝影展在澳登場
DisplaySearch年度論壇 4月上旬舉行
校園美女登陸 推廣台灣美食
台股收盤跌24.11點 為7811.87點
郝龍斌:年底選舉 北市三合一
福建南平殺童慘案 迄今8死5傷
松指部搬家？吳揆：國防需求優先
台股開高走低 收盤下跌24.11點
「晶」此一台 貓纜水晶車30日亮相
4月台指期漲1點 逆價差7.87點
候鳥遷徙資訊問世 猛禽現形早知道
健保局網站專區 保費調整說分明
苗栗砸重金 拚全中運金牌
吉林護鳥癌友義工團受邀赴台灣交流
4月電子期漲0.55點 金融期跌2.2點
敦南自行車道4/12汽機車通行
太陽底下新鮮事 窗戶也能充電
台股開高走低收黑 力撐7800點
高雄輕軌又流標 將第3次發包
高市申辦3賽事 盼台灣再發光
沙塵假 家長團體促訂標準
力拓案商業機密辯論庭 不對外開放
教部：沙塵若超標 停止戶外活動
台股跌24點 三大法人賣超32.76億元
吳敦義：發展智慧型產業 腳步不能慢
BBC交響樂團5月來台 梅耶獻藝
買到海砂屋 判購屋款全退
萬安演習第一遭 人車免疏散
江丙坤明赴大陸華中為陸企來台投資搭橋
9陸媒來台駐點 開放後新高
美國團體：讚揚谷歌捍衛中國人權的決心
中國正組建國家級有線電視網路公司
武漢水土流失問題嚴重 房地產是最大殺手
A330起降松山危險？交部：需通過檢核
迷昏美容師性侵 男重判18年
沙塵暴微量元素 提供海洋藻類養分
管碧玲質疑雙重國籍 黃健庭：非事實
瘋狂電視台加演 讓大陸也瘋狂
醫院疑洩個資 就醫紀錄騙轉帳
屏東焦屍案 子女怨家暴弒父
FTISLAND淋雨拜票 換得巡演全韓
中國專家：谷歌搜索跳轉香港 變相留在大陸
蕭敬騰愛心T恤 援助弱勢兒童
洛克希德售台愛國者飛彈 總額達15億美元
紙漿漲 永豐餘再調文化用紙價格
穆迪：亞洲投機企業債券再融資風險明年上升
封山1年多 新店獅仔頭山開放
窮得只剩快樂 援外志工樂此不疲
輪狀病毒疫苗驗出豬病毒 衛署關注
中高齡再就業 就服中心教撇步
荒郊野外剝電線 4竊賊露餡落網
新台幣兌美元升3.6分 收31.850元
梵蒂岡開會討論與中國關係
雞蛋土雞跌價 捐助公益調節產銷
高雄台南提名 民進黨擬辦政見發表
傳美國6年前已預測2010年大陸西南旱象
國壽穩居市占龍頭 盼保單價值增10%
總統秀馬腳 足球贈吐國學童
熱浪襲 新德里連日高溫直逼攝氏40度
北京學者：谷歌保留其他業務未必如願
西南遇百年大旱 中國：力保飲水無虞
職棒防黑金 中檢軟硬兼施
窄頻內視鏡 食道癌照妖鏡
美商會編白皮書 大高雄投資引路
海基會新辦公樓5月中旬委外招標
吳敦義被控期約賄選 不起訴
砌磚流星撥拉棒 體育課民俗風
水利會長改選 牽動高市藍綠選盤
星百大品牌較去年增值30.3%
呂秀蓮：ECFA不透明 恐爆政治火山
台灣學者：谷歌和中國還在磨合期
海峽兩岸版權界首度合作建立版權交易平台
中央氣象局氣象報告
最養眼的書 文建會推美學叢書
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
打造桃園航空城 吳志揚率團南韓取經
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
濟南市委書記來台 宣傳台灣名品博覽會
朱立倫：今年經濟成長率可高於4.8%
空氣不良 過敏體質學生可請假
韓星孔炯軫好友多 爆趣事成張東健管家
和艦案更審 曹興誠怒嗆法官
北市動保處協尋 讓半癱米格魯回家
國泰金西進 分行參股並行
總統：拓展國際 有助深化兩岸關係
中市兒童藝術節 相約看恐龍
海基會：兩會交流不排除讓陳雲林來台參訪
高雄大學新創意 肚皮舞課辣妹活招牌
勞退選新制或舊制 86萬人未搞定
99年首次基測 3/30起報名
廢棄工廠清查 台金污染最嚴重
港中大使用新技術治療腸胃癌成功率高
東芝：考慮與蓋茲攜手研發新型核反應爐
江丙坤：ECFA較複雜仍需雙方多溝通
牛鈴之聲 老牛落淚催人淚
中央氣象局 明天白天天氣預報（更正）
風電亮相 黃茂雄：工業人一步一腳印
谷歌退出大陸 判斷是非準繩在言論自由維護
臍帶血移植 奇美醫院訊聯慶病患重生
區間盤整 新台幣收升3.6分
托育難？ 內政部：保母數量夠
發改委：今年首季中國CPI漲幅2%至2.5%
東元跨足風電 訂單逾百億元
卵巢肌瘤作怪 醫師妙手除病灶
景氣回溫 2月工業生產年增3成5
中國外交部：谷歌事件不應與中美關係掛鉤
蘇起擬赴大陸 馬總統：依法辦理
北縣續辦免費早餐 3萬弱勢童受惠
兒童醫療輻射劑量高？原能會促改善
濃霧特報 西半部及金馬澎能見度差
推優質企業 財部盼今年最少10家
中市沙塵暴影響解除
室內撐竿跳 12國好手分高下
MRV減碳評比 年底首度上路
不耐來電騷擾 13打1被法辦
陳慧琳產後復出 兒子相本不離手
奈米科技淡化海水 實用性待評估
重慶司法局長小舅子 600萬贓款藏水池
創新工場鎖定中國 擬推行動上網
婦生殘缺兒告醫 敗訴
因應ECFA織襪推廣MIT標章 倪雅倫代言
蘋果若道歉 小S願放一馬
張哲琛會藍委 尋求支持考績法
宅經濟效應 線上遊戲股獲利俏
谷歌退出大陸 突顯中國投資環境惡化
向老父索錢購毒不成 女子跳樓斷腿
製造業看景氣 第一季樂觀
接軌國際會計準則 上市櫃主管須受訓
4/13立院行使檢察總長人事同意權
仿iPad模式 啟發中國山寨廠創新能力
國樂盛事 中國名家5月巡演台灣
綠能具潛力 蕭副總統勉領先全球
企業捐1.8億 200原民生圓護士夢
公務員當事業做 雄鷹夜梟抓海污
屏東焦屍案 死者親屬懷疑前妻教唆
張菲張少懷同台 父子不太熟
搶雲端商機 英業達發展加值服務
春燕來 台中百貨業母親節熱檔提前開打
南山案巨額酬金? 金管會:進行了解
無臂蛙王 泳池蛟龍職場碰壁
年關資金需求 2月民間借貸利率上揚
體悟生命 春風少年兄迷途知返
總統肯定讓利說 但要看對岸實際態度
放沙塵假 基市授權校長判斷
汽車落水逃生 消防人員教撇步
錢能買到快樂？研究：只要比親友更有錢就行
法務部聽民怨 1週內設專線
總統：廢死刑沒共識 逐漸減少較務實
中美5月下旬舉行第2輪戰略與經濟對話
高捷岡山站延宕10年 市府擬自建
馬場大火 3馬3羊喪命
中國外交部：審理力拓案 不違中澳領事協定
發明達人雙喜 獲馬來西亞兩大獎
春節旺季 2月民間消費溫和成長
傾斜成危牆 小金門拆建死裡求生牆
談氣候議題 總統：台灣應先減碳
貓纜復駛免費試乘 首日破萬
糖價衝擊糕餅業 財部考量降關稅
東洋假扣押裁定廢棄確定 8000萬擔保金領回
尊嚴與利益難兼得 谷歌放棄大陸市場
澳洲醫改問題 破天荒展開選前辯論
開第1槍有壓力？曾勇夫：沒有
4/1起 多元化繳稅期限延長2天
林水吉請辭 總統：無關考績法
谷歌宣戰 挑動中共政權最敏感神經
觀光系實習新選擇 廟?媥厊?
不然你開槍 加油站員工勇退搶嫌
周美青腰傷 復原情況佳
中國血漿清進口 限體外診斷試劑原料
公會：ECFA開放市場是台灣織襪業契機
衛署：輪狀病毒疫苗暫不停用
明起台北101免費參觀貴州文化
跨境詐騙集團首腦賴繼英 泰國落網遣返
日調查 零食吃多恐攝取較多反式脂肪酸
中國銀行來台 優先選擇設分行
驗糖化血色素 早期治療糖尿病效果佳
星空傳媒華語節目 前進大馬
泰國內閣會議地點遭槍榴彈攻擊
驚悚婚禮 賓客玩俄羅斯輪盤賭 腦袋中彈
台塑仁武廠污染 環署：不改善開罰
BBC：谷歌退走香港 重創中國國際形象
劉兆凱：研發離岸風電機組 海峽商機兩兆元
總統留楊志良 健保不能養一半走人
成棒春季聯賽 彭偉航好投桃園首勝
英業達投資英安達 擬併購搶進雲端
兩岸負責ECFA官員 將在台北共同出席晚宴
銓敘部：丙等3% 非亳無依據
澳洲議員支持 台灣畫境攝影展開幕
世衛籲以創新方式對抗肺結核
地球日40周年 環團盼與馬總統共度
安以軒零下拍廣告 金庸俠女凍未條
掌摑李慶華 邱議瑩判罰1萬元
外交款案 黃志芳稱不知扁機密用途
第099058期今彩539三星彩四星彩開獎
欠稅大戶？北市府：勞健保費非稅款
第099024期大樂透49樂合彩開獎
環遊世界60天225萬 南北極走透透
富鼎1.5億元 加碼元隆持股
比爾蓋茲發展新核反應爐 原能會：再觀察
綠委擬修法 沙塵暴為天災
飯糰之家定裝 方芳直誇劇本棒
高市民宅火警 發現1男屍
貓纜體檢報告調嘸 議員輪番轟郝
中國西南大旱 白米糖價上漲 水電劇減
港府下令回收Rotarix兒童疫苗
潘孟安拉扯葉金川 無罪定讞
關島總督爽約？外交部澄清
蕭副總統：促成友邦年輕人來台就學
台灣有望參與世衛食品安全網絡
交流協會民調 逾半台受訪者喜歡日本
法務部：廢死無時間表 戰時維死刑
新疆本冬季發生28場極端天氣
第099024期大樂透頭獎摃龜
第099058期今彩539三星彩四星彩派彩結果
谷歌轉進香港 德報：審查責任轉嫁北京
跨國詐騙首腦賴繼英 押解回台
高津臣吾中職處女秀 牛熊和局
北京市發出首張台灣籍律師執業證書
林英傑8K做白工 牛熊言和
國際貨幣基金警告 負債富裕國家節儉
與小英辯論ECFA政策 綠營要馬親自來
台灣2度獲邀參與WHA
毛治國：國道計程收費 6月提配套
調查: 台灣小朋友 77.3%感覺幸福
台東縣長具雙重國籍？ 吳揆：立即查證
豐邑建設跨足國際連鎖飯店服務業 新竹縣首家五星級飯店喜來登4月3日開幕
台灣首支二百萬瓦級大型風機問市 東元為台爭光
中華網龍98年獲利再創新高 稅後EPS 12.25元配息10.6元
智冠98年獲利10.06億元創掛牌新高 稅後EPS 8.05元配息6.2元
「合格保母不足、聽到就不敢生」? 內政部說明
原燒強力募集一人衣愛助兒盟 目標25,000顆愛心善款750萬
里昂證券唱衰 馬英九將輸掉2012大選
金溥聰：5都徵召 4月中民調
10年內吃3丙 無功可抵才走人
加入國際照明委員會 台灣力推產業標準
帳戶未辦掛失 遭法院認定幫助詐欺
美專家：兩岸簽ECFA 對美國企業有利
冰品界的夢幻逸品 義美冰淇淋再升級
蔡英文:ECFA議題 兩黨主席終須一辯
誰選台中 綠憂A咖耗成B咖
哈佛中國當代藝術論壇 名油畫家徐唯辛主講
台內政部：兒童節放假、婦女節只紀念不放假
蘇嘉全：蔡英文意在黨主席 不選5都
旅遊業逆向操作 推出頂級環遊世界60天225萬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬簽署歷史性健改法案
華郵：美國年底期中選舉將成健改公民複決
歐股創18個月來最高 德法支持IMF援助希臘
歐巴馬簽署健改法案 美全民健保邁入新紀元
德國與法國 支持IMF對希臘援助
金價反彈 擺脫三週低點 美元看貶
國際原油上漲 隨美股走高 庫存可能也減少
美股上漲 標普500收在18個月來最高
IMF援助希臘 歐元區可望達成協議
英飛凌告爾必達侵權 美ITC立案調查
聯合國報告 再生水利用有助人類健康和環境
回應谷歌事件 英外相：支持網路資訊自由
政策奏效 巴西貧民區人口減16%
供電異常 文湖線又當了
冷氣團今晚報到 溫度降到下週一
G20峰會 加將要求人民幣更具彈性
台股開盤上漲63.4點 為7875.27點
中國太陽能控股公司投資南韓濟州島4億美元
老翁疑久病厭世 鐵鎚自殘死亡
3大類指數全下挫 BDI續跌57點
信心恢復加上低利 加今春房市仍將暢旺
窯烤披薩好滋味 產學攜手開分店
胡鞍鋼：中國領先全球 率先實現經濟復甦
台股漲 新台幣盤初走升
以涉偽造英護照外交官被驅逐 20年來首例
拼買氣 量販衛生紙特價品買一送一
健保法案過關 拜登忘情「F」字脫口而出
冷氣團水氣豐沛 沙塵暴不會來了
南韓今年經濟成長率可達5.5%
G20峰會前重塑國家形象 韓制定多元方案
未來10年中國部分大學將面臨破產危機
江宜樺:總統立委選舉 不在籍投票未同步
美國據報可能把中國列為貨幣操縱國
李述德：釋股臆測 投資人應做判斷
江丙坤訪華中台商 瞭解投資實況
選舉在即 加州3大關注：經濟、赤字與教育
教授涉詐領研究費 利用學生當人頭
挺歐巴馬 中國企業領袖支持強勢人民幣
四川汶川發生2次地震 最大規模4.0
諾魯人不愛吃蔬菜 胖哥胖姐多
沙塵南飄 香港污染指數創歷史新高
文湖線電力跳脫 區間停駛33分鐘
美股上漲激勵 台股類股齊揚
中國「餐盒」合格率不到一半 危害如吸毒
打造諾魯富麗農村 要會變魔術
徵才收保證金? 林務局：勿上當
汎德爭產官司 檢方傳兩造均未到
李述德：課銀行稅 時機不宜
日經調查：逾6成日大企業主認為景氣改善
教授涉詐欺 是否續聘成大要討論
聯電:近期申請併和艦 併購條件不變
惠普獲環保署評為第一綠色企業
不需特殊眼鏡 任天堂裸眼3D版DS下月開賣
美ITC立案調查侵權 創見威剛：不置評
谷歌退出 陸媒調查逾8成受訪網民認為沒影響
大學甄選入學 第1階段篩選出爐
胡志強維安 市警局:加強巡邏不增隨扈
林志玲3年未繳健保費?衛生署:制度問題
污水不再流 高市運河閘門功成身退
匯豐：簽ECFA助台股升等 今年看萬點
美健保法案生效 共和黨矢言翻案
郭泓志手肘再出問題 本賽季前途堪慮
李述德：欠稅逾3000萬名單 月內公布
中國西南5省區大旱超過6000萬人受災
雙英辯ECFA 國民黨要民進黨拿誠意
林志玲與木村拓哉篠原涼子等演五角戀
華航桃園總部 明舉行啟用典禮
大陸專家：谷歌退出後微軟、騰訊獲益多
中國「儲君」習近平會晤俄羅斯總理蒲亭
又見虎女郎 AV女星：伍茲抱怨老婆性冷感
呂秀蓮:盼再與總統對話 捍衛國家主權
紐約經文處將推出攝影及影片展
林義夫：ECFA以入會名稱通知WTO
廢棄工廠留污染 南縣環局限期整治
全民行動抗結核 藥不能停
5飆仔狂追開槍 男子躲派出所
衛生署：參加WHA 有助疫情掌握
央行明天理監事會 外界估可能升存準率
礙於合約 谷歌仍自行審查中國搜尋結果
普天間基地遷移案 日鎖定三處內部協商
雙英辯論ECFA？民進黨：等執政黨來談
健保局:林志玲3月復保 追回21.5萬保費
中國4、5月沙塵暴預測將有6至9次
資訊科技協定告上WTO 報告6/17出爐
吳揆：失業率降至5%以下 決心沒變
諾魯學童吃總統便當 馬總統自賣自誇
貓纜改人工發牌 上午破7000人
賭客質疑雙重標準 星檢討賭場吸煙區
財委會通過 財部每年公布欠稅大戶名單
泳向廈門 金門縣盼陸委會放行
中國商務部官員訪美 避免匯率戰升級
郭泓志手又痛了 恐趕不上開季
民眾雖看漲房價 86%評不合理
台股漲 新台幣中午升值5.6分
網路訛傳 諾魯不是鳥糞島啦
中國海洋石油斥資31億美元佈局拉丁美洲
李登輝傳記 亞洲9國今晚同步播出
旗津桶裝瓦斯業涉聯合行為 罰44萬
助學圓夢 嘉縣紅十字會愛心滿分
北縣公廁疑遭爆破 警調查
參選大台南?王昱婷：無意願
貴州副省長首訪故宮 盼兩岸合辦苗族文化展
美麗藏不住 南橫栗松溫泉正熱
大學甄選第1階段 資管系分數狂降
連勝文否認有意辭悠遊卡董座
談台灣選舉次數 星媒：關鍵在政策辯論
美女重金求子？ 廣東警方：詐騙老套啦！
效法蜘蛛人 編劇鬼才謝念祖搞舞台喜劇
吳揆：力促就業 打拚投資
許嘉棟：發NCD緩解游資太多問題
人力需求大 南科於台南新竹同步徵才
資金轉進 鋼鐵股全面上漲
涉案過多 扁金改案延期審
景氣回溫 商用印表機戰火起
江丙坤抵湖南訪問 台商希望助推兩岸合作
貴州推動兩岸苗族文化保護 贈故宮百苗圖
英國藥廠開發經痛救星 傳4年內上市
中國年增結直腸癌患者40萬人
台股收盤漲10.84點 為7822.71點
丙等比例爭議 人事局:訂條件較有效
30萬紅包保工作？ 邱鏡淳要查
蘇起赴陸太晚申請? 內政部:有前例
農業金庫投資連動債虧損 立院要查
台股開高震盪 小漲10.84點
吳清基：不要怕學生輸在起跑點
賞螢看花燈 夜遊日月潭
台北股市震盪整理 漲10.84點
愛阿華州參眾議會通過支持台參與國際法案
勒斃母親還出遊 男子判無期徒刑
4月台指期漲10點 逆價差7.71點
台灣明年主辦澳太監察使年會
梁國源:央行應不會升息 籲發NCD回收游資
Google撤退轉進香港 大陸網民呼籲百度追殺
422公克巴掌女嬰 健康出院
4月電子期跌0.1點 金融期漲1.4點
通過台大甄選第1階段 建中最多
菜市場女盜 專偷買菜婦
台告歐盟若勝訴 面板 1年省稅196億
壽山動物園2幼獅 兒童節亮相
中華婦女聯合會韓國分會捐贈大米濟僑
福州大面積土地4月拍賣 可能出現大陸新地王
大陸廣東水泥價揚 水泥股漲勢搶眼
開放養殖活魚搬運 中國11處漁港待核定
腰痛8個月 輸尿管子宮內膜異位
在台參加模擬聯合國會議 比學生蟬連首獎
營運調整 雅虎亞洲區擴及東南亞印度
鹽水蜂炮民宅失火 理賠無著落
台股漲10點 三大法人買超45.76億元
府：台灣和南太友邦有多項環保合作
母3年前遭退保病逝 兒今見證歐巴馬簽健保法
半導體股漲幅 稱雄電子股
婦女行竊送法辦 警花照顧2幼童
土製炸彈剋星 U2高空偵察機阿富汗重獲新生
韓媒：金正日每2週洗腎1次 體重減了16公斤
群益與上海申銀萬國合辦兩岸科技論壇
擴大網路投資 遠傳要搶回市場第2
台諾雙邊會談 馬總統提醫療協助
曹興誠中途離庭 高院聲明籲守法庭秩序
八大山人畫作創中國畫在美成交紀錄
日本簽證費 4/1漲價
降低ECFA衝擊 學研助產業創新
台灣駐WTO參事方瑞松 獲選委員會主席
陳雲林湖南長沙會見海基會董事長江丙坤
遠傳中國移動合作案 今年有成果
新台幣兌美元升0.5分 收31.845元
涉教唆爆料楊宗緯 利菁堅持無罪
智慧手機夯 Android手機掀戰火
松山虹橋對飛 民航局：松山跑道合A330標準
大甲溪河床1男浮屍 疑失足落水
金融危機的教訓--危機會頻頻爆發
吳揆搭福克50專機 兩度起飛失敗
播立委扭打畫面 NCC對電視台開罰
敦睦艦到索國 馬總統自豪海軍出身
台鐵電車機件故障 2列車受影響
大陸台商智財權服務網 工總啟動
乩童賣蔥油餅 盼2幼女團圓
專家：約半數中國人攜結核桿菌
行動電話資費調降 全民年省36億
劉振民出任中國外交部部長助理
柳橙廢園補助 雲縣府：今年為止
高孔廉：商務部高官來訪不是為ECFA協商
內本鹿殺戮事件 後裔選擇愛與包容
增闢歐洲中國航點 華航招募機師
高縣市合併 水陸交通便民優先
亞東醫院台藝大結盟 看病也看表演
天馬行空玩黏土 李佳玲找到一片天
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
老農浪漫金婚 圓白紗夢
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高孔廉：ECFA早收清單不見得全部零關稅
學生放沙塵假 公教雙親擇一放假
藝人大合唱 為心智障礙兒發聲
竹東槍擊案主嫌大陸落網 警逮4男
飛機起飛失敗 吳揆：速度不夠
吳敦義:二代健保費率分攤 更符公義
駁請辭傳聞 連勝文：堅守崗位
體重正常民眾 3成自認過重
痞子變大隻佬 趙又廷被導演嫌
支持排黑 雲林水利會促修法
中央氣象局氣象報告(更正)
貴陽：旱期菜價一毛都不准漲 違者百萬罰款
歐巴馬簽個名用了22支筆 為何？
飛輪海東京代言台灣觀光 糖葫蘆誘粉絲
金門船員跌傷送醫
社會新聞觸法 6電視台遭罰
加強抵禦風險 東協加3清邁倡議多邊化上路
日月潭纜車 尋找第100萬乘客
高雄就博會 2000餘人找到工作
專機兩度起飛失敗 吳敦義鎮定談公事
新發現 哺乳動物天生鞋墊能減壓
醫院甜馨 糖尿病患嚐春捲
區間狹幅盤整 新台幣收升0.5分
花蓮玉里下午地震 規模4.4
歐洲中子和同步輻射會議 中山大學教授與會
江西1200公尺高山驚現巨型「金字塔」建築
僱遊民自越南帶毒 台越夫婦送辨
兩岸台商智財權網站開站
里昂證券鐵口直斷？吳揆:外資常摃龜
哈姆雷特暴力版 激昂多變
宜蘭綠博將開幕 林聰賢不滿進度
鈴木汽車印度子公司創年產百萬輛紀錄
校園徵才 宅經濟網路行銷興起
世衛警告 H5N1禽流感仍有威脅
照顧一條鞭 中市整合老人服務
陶博館醃脆梅 嚐梅兼收藏陶罐
救狗當救人 奔馳350公里不喊累
台積電跨足LED 竹科設研發中心
文湖線又停擺 郝龍斌道歉
民眾疑虐狗 住家遭蛋洗
吳揆：債務協商機制 延至年底
更快更肥 吳郭魚養殖更高竿
大陸去年申請專利近百萬件
北縣視障按摩 舒壓兼抽獎
眷戀1949 中正大學探索竹籬笆的春天
基檢緩起訴處分金助弱勢 26學子受惠
手機資費4/1降 用戶年省逾700元
營業稅法修正 海外參展成本降低
駐外員工最理想城市 台北亞洲第6全球第55
雙英辯ECFA？府：民進黨若願意可協商
吳揆：組織再造 中小企業處升格為局
落實防災 高縣研商疏散計畫
杜蘭朵劇扮沙彌 女童不怕剃光頭
徐旭東：遠東新亞泥今年成長逾 2成
新光三越左營店4/1開幕 陳菊勾遠景
涉賄選 金門縣議員歐陽儀雄求刑7年
波隆那書展開幕 插畫家幾米陳致元受歡迎
唯一女副警長胡美華 鐵腕柔情
吳伯雄關心旱災 貴州副省長:未影響經濟
健保調漲 鄭守夏坦承溝通不足
不限經濟交流 兩岸將舉辦少數民族研討會
缺料 拓墣估台灣網通業Q2產值緩升
大飛機才過癮 飛行教官報考華航
自行車道1天1車禍 郝：綠能運輸沒錯
環評未過 金九台車案恐夭折
老公夠勇猛 陳慧琳：免進補
雙英對話ECFA 金溥聰盼蔡英文有誠意
內政部共識 兒童節放假婦女節不放假
兩岸半導體結盟 立衛入股東莞矽德
蘇俊賓：國民黨不介入司法
搶救失業 政院聯合服務中心入列
2月五行庫新承作房貸利率1.668% 新低
總統訪索國 敦睦軍樂隊演奏亂了套
餐飲業績增 中低價位店面成交增2成
全球首款Android 4G手機 今夏上市
三角窗房屋 北市擬加稅
電動車補助 吳揆:強化續航力或減免貨物稅
今年面板投資上看2000億 產值1.4兆
政府硬起來 收回阿里山鐵路經營權
隔拆利率0.145% 一年多來新高
法民調：59%民眾希望左派贏得2012總統大選
林務局與宏都終止契約 自行修復森林鐵路
加盟資訊未全露遭罰 丹堤行政勝訴
台企銀擬配0.4元股票股利 9年來首見
寶成拍賣精成股票 全數成交
體委會：蕭松彩執行能力差 合法解聘
台積電LED研發中心動土 張忠謀將出席
中國將擴大民間投資範圍
吳揆專機兩度起飛失敗 兒子致電關心
扁建議上街反ECFA 民進黨：待討論
降資費定案 電信業年營收少百億
加賀屋進軍台灣 石川縣歡迎台灣觀光客
督保盟：富人健保投機 上班族保費難逃
每年10萬餘人停保 健保局要查
證實了！ 不斷重復訊息會強化短期記憶
阿里山BOT案終止 宏都將據理力爭
空勤總隊直升機 評估駐金門
遠傳攜手廣達 搶進企業雲端
世界業餘泰拳賽 林承毅拿下銀牌
小灰蝶蟄伏300天 只為璀燦2個月
膝蓋變形凍未條 來台醫治趴趴走
「灰色兒歌」盛行大陸小學校園
繳費復保 林志玲：依規定處理
1277大戶 欠稅767億元
冠軍麵包夯 5星飯店引進名廚甜點
浪花兄弟日本吸睛 周董自誇眼光好
侯格：嚴格審查青年奧運參賽者年齡資格
姜增偉擬參訪台塑統一 與頂新魏家餐敘
研究:莫拉克襲台 即時觀測系統未運作
黃國倫聖地成婚 以色列駐台代表道賀
拚不過高鐵 鄭州到西安班機明起全部停飛
調查：快樂的人起薪較高
共享創新商機 兩岸科技論壇上海登場
高教比例增至30% 印度10年需增1000所大學
成棒春季聯賽 台北市逆轉台電
第099059期今彩539三星彩四星彩開獎
真善美新聞獎 獎金獎項增加
蔡康永打頭 小S作勢打家暴專線
1個都不能餓 教部關懷弱勢兒早晚餐
看股市猜選情 外資預測僅供參考
教授詐領研究費 教部籲各校落實查核
台片「我這樣愛你」獲亞洲電影投資會大獎
樂學計畫 草地學生上明星高中
泰紅衫軍揚言 27日遊行規模將更大
福克50機齡18年 屢遭質疑應汰換
嗆法官 可能判刑
校系特色搶眼 錄取級分不敗
考績法擬功過相抵 關中:不是放水
總統海外有知音 索國總督台灣粉絲
美哥FTA簽完才公投 與ECFA不宜類比
未來5年中國經濟面臨四大轉型
包庇色情收賄 員警求刑13年
第099059期今彩539 四星彩三星彩派彩結果
王鏡銘優質處女秀 獅吞象
台塑仁武廠案監測不周？環署喊冤
仁武廠若確污染 台塑將遭函送
關中：考績法修正 會有興利措施
台塑仁武廠爆污染 後勁溪嚴加監控
台金場址污染嚴重 台車案暫緩
中國商務部副部長姜增偉明率團來台
兩款保濟丸有副作用 港府宣布回收
24日還有鋒面通過台灣 可能再度影響空氣品質
梵蒂岡開會3天 或討論與中國「建交」
中國博士論文「 如何攻擊美國小型電網」 引起美國會騷動
台灣一年參與WHA五天 不值得高興 !
舒解人民幣升值壓力 中國三月可能技術性出現逆差
ECFA兩黨辯論前 蔡英文：先提出獨立調查報告
抵制谷歌 Tom.com停用Google搜尋
雙英會 金溥聰：民進黨有誠意就不要設下門檻
台灣海基會「華中台商訪問團」 抵長沙
周錫瑋：朱立倫尊重黨徵召時程
美各大報批評：繼伊朗北韓後 中國成為沒有Google的國家
北投亞太溫泉生活館與淡水亞太飯店
秋菊高雄廝殺不休 綠基層籲4月底提名
追767億元欠稅大戶 財政部30天內公佈名單
遠東銀邀請表演團體學子看『杜蘭朵公主』
陳水扁拱蔡英文選新北市
參選5都 白冰冰：目前沒打算
廈門銀行福州分行正式開業 富邦金控參股登陸積極建構「海西金融門戶」
國泰世華銀行「越南大樹計畫」 二年捐12億越盾資助越南清寒學童就學
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遊戲新幹線首款卡片對戰遊戲《魔卡英雄Online》 「豆花妹」代言3月26日公測
吸引陸資來台 群益與申銀萬國首次合辦兩岸科技論壇
六福旅遊集團 響應327地球日
IKEA響應「Earth Hour 地球一小時」關燈活動
蘆洲下水道工安意外 1工人疑遭坍石擊中
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
多空僵持 歐股小漲0.1%
指標全面上揚 德國景氣春燕來臨
德經濟週刊：谷歌出走中國 外資恐跟進
國際金屬價格全面走低 黃金大跌1.4%
庫存增多且美元升值 原油下跌1.6%
美股收低 主權債恐扼殺景氣復甦
官方重視防治 巴西肺結核感染率漸降
營業數據是關鍵 麥當勞看好巴西市場
鋒面加強烈冷氣團 北部最溼冷
今年第1號輕颱奧麥斯 對台無影響
減赤字對富人加稅 英新預算為大選造勢
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Google呼籲美政府施壓審查網路國家
重見光明 阿嬤舞姬再展丰采
BDI下跌37點 海岬型船日租金跌深
ZigBee技術有成 貨櫃作業自動化
為杜蘭朵公主 張藝謀27日抵台
大麻合法化？ 加州11月期中選舉公投
人民幣如不動 加財長：中國恐遭遇保護主義
政商合推太陽能光電 南太友邦受惠多
出口商拋匯 新台幣美元盤初走升
中國商務部官員：逼人民幣升值會適得其反
考績法爭議 吳敦義：試院會集思廣益
缺水斷粱 貴州茅台酒廠停產
另類援外 麻瘋樹煉綠金
美Go Daddy網路指控中國要求提供客戶資料
私菸海上來 海巡署逮個正著
韓媒：美國不承認北韓為擁核國
兒童節舉國同慶 未來年假115天
美財長：相信中國終究會讓人民幣升值
房價透明增加供給 營建有撐
回應操控貨幣 港府批評是保護主義
被自己人檢舉 陝西1公安局副局長遭撤職
總統：援助南太 將與島國論壇合作
吳揆：抑制房地產狂飆 需必要措施
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贊助杜蘭朵 施顏祥：與地方合作是常態
震盪走低 台股跌破7800點關卡
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大成糖TDR掛牌首日 暴量打開漲停
因應預算縮緊 加大體系考慮授予3年制學位
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三年來首度 過半廠商看好未來半年景氣
身高歧視第一案 湖南準教師狀告教育局
少女弒父 江宜樺：釐清處理家暴責任
成大亡羊補牢 老師要接受法治教育
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鋒面報到 台東吹7級陣風
谷歌風波另一章 中國禁18類報導
王建民右肩不適 跳過牛棚練投
長沙「三玩市長」雷淵利穿囚服現身說法
安徽老字號宣紙入選台北故宮影印紙
調查：今年液晶電視均價僅下滑5%
美安全疑慮嬰兒背巾 台百貨業未引進
探民意 金溥聰與台南市民代早餐會
指人民幣被低估 美學者反對國會直接報復
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姜增偉傍晚抵台 施顏祥:無討論ECFA規劃
放牛班變處長余坤龍 抗癌勇者畫像
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
結合未申報 錢櫃好樂迪各遭重罰
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大甲武館拳術表演 鑲金獅頭亮相
Skytrax全球機場排名 星樟宜機場再奪冠
台塑仁武廠污染 鄉民抗議爆推擠
台經院：央行短期應會先調升存準率
貓纜安全遭質疑 土木技師聯合會反駁
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朱立倫表態角逐新北市 國民黨歡迎
美國指香港操控貨幣 香港專家：荒謬
吳稚暉146歲冥誕 金門追思
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台積跨足LED太陽能 張忠謀:成長快利潤高
吳揆：明年預算書 凸顯建國百年精神
寶鋼熱軋漲價 台灣第2季鋼價看漲
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查緝偽劣藥 政院聯合取締小組動起來
農業金庫虧損案 農金局配合監院調查
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翁啟惠：國家生技園區可能延宕
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雙英辯ECFA 民進黨籲速磋商
檢察官涉性侵 高分院：破壞正義形象
手肘狀況好轉 郭泓志練傳接球
WSJ：iPad版華爾街日報每月訂費17.99美元
陸貨冒充台貨 經長:5次江陳會協商
調查出國停健保 衛署：事涉隱私
中科院擬行政法人化 提升效率
貓纜試營運 貓空恢復單行管制
谷歌出走中國 戴爾與Go Daddy恐跟進
吳揆：加強防制人口販運 保障人權
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首期投資55億 台積電LED中心Q4完工
歐洲合唱團換造型 主唱乍看像伍佰
督保盟：短期出國鑽漏洞 健保局疏漏
國際醫療利多？醫界團體看法兩極
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台股午後反彈 捷運線資產股漲幅大
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伍佰楊乃文 4月搖滾南台灣
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曹興誠風波 司法院：檢討訴訟制度
傳胡祖六將出任中國人民銀行副行長
高房價成愛情殺手 引發大陸「裸婚爭執」
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3丙走人不含法官 司法院：另有淘汰機制
悠遊卡累積里程 減碳高手拿大獎
查核研究經費使用 教部：列入考評
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台股拉尾盤 收盤小漲15.39點
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學者：懸浮微粒破千 應停戶外課
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歐盟免簽趴趴走？沈呂巡：年底前可期
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主教任命權仍是中國與教廷主要分歧
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脈搏忽強忽弱 當心中風
馬總統褒揚羊汝德郭宗清
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上海貿促會組團來台 流通業龍頭隨行
德意志看台股 短線保守
廣東湛江百年見血封喉樹根似男性性器官
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中國學者：美國指控人民幣低估缺乏依據
台灣褐藻翻身 可製抗腫瘤藥
南科今年估釋出6000個職缺
龍笛負責人進口鱷魚皮包 判刑6月
新台幣兌美元貶3.5分 收31.880元
青年成家方案排除 單身與同志抗議
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建台水泥廠變身 朝住宅商業休閒開發
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央行理監事會 貨幣決策4時45分公布
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爺爺級國王企鵝 求偶一尾活龍
瑞信論壇 估台積電今年EPS 5元
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雲南大旱 潑水節將減為2小時
鴨子船拋錨 汽艇馳援接駁乘客
企業創研發光 雲縣搶商機
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精進演藝 趙正平報考樹德科大
服務鐵馬族 宜蘭警學維修
億元地建里民活動中心 中市府倒貼
S.H.E台上當女王 台下小女人
仁武鄉民抗議污染 台塑1週給答案
購屋5成虛坪 消基會批內政部兩制並行
陪吃飯登官方人力銀行 北市府更正
中國工商銀行去年純利增長16.3%
人民幣匯率歧見 中國：願與美方加強溝通
柳橙廢園補助 每公頃20萬元
待業男見義勇為 廠商搶著要
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草生栽培加有機肥 蓮霧頭好壯壯
日公安委員長熱戀酒店美女 震撼政壇
矽品擬配股利2.58元 殖利率6.73%
台灣經貿網線上金流 降低交易成本
苗縣府出招 武術學校明年招生
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冷氣團報到 台南9級風
雲科大領頭 中部技職校院結盟出擊
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竹子湖海芋季 領略異國風情
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遇沙塵暴 北縣學校不放假
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風浪大 布袋港客輪遊客暈船送醫
2工人困山區 警救出
金管會：台股漲跌幅 交證交所重新檢討
陸委會鬆口 ECFA二次協商30日後舉行
悠遊卡台鐵同站進出 26日起要扣款
鄭立中率團來台協商ECFA？ 陸委會：溝通中
富邦金前進海西 廈門銀福州分行開業
免試入學 金門高中職錄取184人
僑青不忘本 千里祭太公
淘汰老母雞 蛋價上揚1成
ECFA辯論 國民黨將主動出招
彭淮南:量化寬鬆結束 發長天期存單
十大行動科技 藍芽居首
國道宜蘭轉運站啟用 停車方便
健保案後遺症 美民主黨議員接獲死亡威脅
阿里山BOT案終止 宏都：奪民產
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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中國綠能投資超美 美國有信心扳回
廣州重度精神病患7萬人 9成或隨時發病
藝人許紹洋涉教唆打人 遭拘提送辦
轉機上網 政院行銷ECFA
辛巴威花心男 二度來台騙財色
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幼油桐搶艷 盛花期估4月
總統登敦睦艦隊 女兵合唱陸戰隊歌
全本長生殿 首度登台
土地公娶某 婚禮不能免俗
三星停電意外 記憶體現貨價大漲
高港估兩岸貨櫃量成長2成
東勢三月桃價俏 醃漬風味佳
金門基層選舉 國民黨內107人登記
M1B年增率連兩月下降 活存也減少
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金溥聰：大台南市長提名會比民進黨快
教授詐領研究費？國科會要追回
印度升息 新興市場景氣復甦明確
白冰冰扮紅娘 PK芭芭拉史翠珊
最賺 大陸工商銀去年盈利人民幣1294億元
禾鴻科技假帳案 檢調搜關係廠商
機械業力挺ECFA 吳揆樂當推手
加強監控 遼寧投入百億人民幣增設監視器
保險業代收保費 應訂保費繳回期限
大陸商務部台港澳司長抵台
議員抗議國會部署軍隊 泰政府下令撤離
香港中通社社長換人 首位女社長今履新
保肝減肥變洗腎 偽劣藥效攏係假
台日混血兒無身分 滯台23年解套
台鐵電子票卡 瑞芳新竹明通行
美國空官訪成大 強化航太交流
定存概念股 中鋼今年股利遜了些
陳菊晤羅慕斯 肯定菲勞貢獻
立?祫`部明啟用 量產LED和太陽能模組
陸客遊澎湖 11人暈船送醫
通膨溫和 失業率高 央行利率不動
不升息 房仲:北市房價高檔盤整
港澳居民申請入台 9/1起擬e點通
減薪假勞資協議 薪資補貼有法源
央行利率不動 台股後市中性偏多
南科擬現增20億股 鈺創要籌資10億
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王毅：北京對台沒有政治談判時間表
探訪一頁台北 郝龍斌盼拍續集參一角
中國將修復圓明園150件受損文物
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台灣穿山甲來比錫展出 保育成果名揚國際
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報復谷歌？專家預測還會發生
教師教科書費 最快明年政府買單
桃太狼性侵同胞 檢求重刑驅逐出境
傳統市場現宰活禽 暫不禁止
學生爭校園開放 高師大：考慮家長感受
陸委會強調ECFA協商待兩岸確認後公布
違規藥品1年2000件 業者罰不怕
財部支持電動車發展 配套明送政院
台北閱影展閉幕片 夏日琴聲獲選
清明連假 國道0到7時免收費
針對性審慎措施抑房價 彭淮南:初效已現
不甘無聊 珊卓布拉克老公上網找辣妹劈腿
許紹洋涉教唆傷人 薰衣草蒙塵
大陸擬獎勵推廣綠色祭奠「網葬」
普天間基地半數機能 日擬移出沖繩
阿凡達艋舺正夯 雲縣破獲盜版光碟
SOGO掏空案 最高法院發回更審
潮神陳冠希報到 大學生瘋狂
西班牙2大報登投書 籲重視台灣參與國際組織
第099060期今彩539三星彩四星彩開獎
第099024期威力彩38樂合彩開獎
藍版農再條例加碼 綠營不買單
台贈菲丹轆市消防車 打造安全家園
央行未升息 有助穩定台股盤勢
彭淮南致函美學者：央行未操縱匯率
里昂：2012年總統大選 國民黨勝券在握
「眼淚」導演 盼刑求冤獄不再
中國二期石油戰略儲備開建 達2550萬立方米
女星莫妮卡懷孕露肚 二度登上雜誌封面
中鴻4月盤價 熱軋上漲1100至1200元
肯亞醫護員義診 體驗泰雅文化
黃崇仁補稅挨罰 敗訴定讞
姜增偉：ECFA協商 力爭快一些
台灣媒體誤解里昂證券2012選舉評估關鍵字句
夫判刑3年 女老師離婚獲准
損害名譽 紐約時報公司擬賠償李光耀父子等
美國上週初申失業救濟金人數降1.4萬人
樟宜機場2月旅客人次增21.5% 創6年新高
菲台商總會贈諾查加萊鎮50部輪椅
試委共識丙等3% 10年3丙走人
恐懼吃到地溝油 上海網民傳授絕招
鈕承澤期望猛舺盡快在大陸上映
河北承德今午礦災 確定已有2人罹難
嫌災民手髒？布希似乎拿柯林頓襯衫當抹布
偽劣藥氾濫 重刑責不敵高利潤
健保風波 林志玲說Sorry
陳逸宸優質初登板 獅送象3連敗
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港府下令李眾勝堂回收保濟丸
提振經濟 低利政策可望持續
台金清明疏運 比照春節增班機
ECFA協商 兩岸聯繫3/31可行性
ECFA效應 群益證券赴上海先搶商機
姜增偉:推動陸企對中南部企業直接採購
第099024期威力彩頭獎摃龜
世界業餘泰拳賽 中華隊勇奪3銀1銅
金溥聰：自由扭曲里昂原意 傷害台灣形象
里昂學術研討會 聚焦台灣
ECFA第2次協商 姜增偉:不會太久
馬敗選爭議新聞 自由時報堅持沒錯
台國營企業喊虧損 竟然補助中國表演團體
中國部分企業CEO 支持人民幣升值
離譜 ! 愛爾蘭駐台機構網址連到中國
韓國媒體爆料 明太祖可能是高麗人
雙英辯論 綠營呼籲「一週內決定」
美媒：谷歌退出、中國展開報復
杜蘭朵募款 中市府喊卡
股票市場停資券期間 可利用股票期貨優勢進行交易
台灣經貿網啟用PayPal線上金流 中小企業線上外銷估至少14%成長
關心易走失族群 北富銀基金會捐千條愛的手鍊
谷歌出走中國 戴爾與Go Daddy恐跟進
台灣近十年冤獄5435人 賠償公帑46.8億元
保濟丸有不當西藥成份 新加坡下令回收
電影『眼淚』 訴說「刑求與冤獄」的故事
扁獄中出招 挺小英選新北市
福克50專機頻故障 監院將調查
商品包裝標示制服化 安全沒保障
江丙坤一行 展開華中台商訪問行程
白紗科技去年稅後EPS 2.53元 3月29日每股23元掛牌上櫃
4、5月遷戶籍？朱立倫：這是必然的
無殼蝸牛復出 籲打擊養地套利
朱立倫談參選 金溥聰：算公開表態
YouTube中斷2小時 與中國無關
5都議員選區擬維持現狀 4/6定案
南韓艦艇遭擊沉 馬總統啟動國安機制
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股勁揚1% 希臘援助漸明朗 企業獲利也佳
金價反彈 擺脫六週低點
特瑞謝：由IMF援助希臘 「非常、非常不好」
國際原油小跌 股市盤堅 美元升值
金屬交易部位 美國考慮設限
美股開高走高收平 留長上影線
不走奢華風 愛馬仕擬推中國品牌
巴西當代藝術詮釋戰爭與遊戲多元面向
考績法修正 關中：尊重立院決定
北台灣冷颼颼 海陸有強風
金融危機 韓人結婚者銳減晚婚增
台股開盤下跌29.95點 為7808.15點
因應移交作戰指揮權 韓美將軍演
索國酋長致函獻真情 馬總統感動到不行
幣值升 加人赴佛羅里達州置產
央行不升息 新台幣平盤開出
摩托羅拉中國銷售手機不提供谷歌搜尋引擎
抵不過乾旱 今年貴州茅台漲定了
連結台灣與南島 孫大川滿腦構思
周美青植入人工骨？府：沒這回事
台貿訪團訪問阿根廷 成果豐碩
中國建公安大情報系統
再傳塵肺病工人深圳巿府前抗議
里昂報告像醒鐘 藍委籲黨自省
放寬台股漲跌幅 薛琦：做好配套
全球超過50萬人口城市 中國佔1/4
哈燒新片 最後一封情書催淚
多媒體娛樂服務 帶動儲存硬碟需求
開低震盪 金融股疲軟
洛杉磯地鐵將延伸至聖蓋博谷 嘉惠華人
葡萄酒色香味 屈享平分享3大基本功
姜增偉：有利兩岸經濟發展就是讓利
迎世博 推出喜歡上海的100個理由節目
新莊工廠倉庫火警 3人嗆傷
姜增偉下午至日月潭 28日拜會台塑統一
星科學家：細菌或為癌症幫兇
窮到只剩50元 中年男扮千面人遭逮
大陸刺激消費需求 王志剛認為通路合作大
消基會：56%旅館業者超收定金
2月景氣燈號可望紅燈 近 6年首次
黃郁婷易緯鎮為母洗腳 響應孝親
嚴重不當體罰 師情緒失控甩生9巴掌
股票停資券 股票期貨可槓桿操作
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LED綠能商機俏 類股向前衝
上海世博園區太陽能年發電量近500萬度
央行恢復長天期定存單 4月7日競標
中國2大石化龍頭涉戴姆勒海外行賄案
警破淫窋 少女逃魔爪
國家文官學院4/16揭牌 培訓公務人才
三總：周美青未開刀 僅服藥休養
大陸房地產成暴利行業 二三線城市最賺錢
太平洋美軍司令讚揚馬總統兩岸政策
出口商拋匯 新台幣匯率午盤升值1分
中國衛生部：疫苗正常 接種異常不賠償
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華航總部啟用 毛治國：航空城新里程碑
民眾怨自行車道急彎 高市：修正
首輛電動郵務車 4月上路
吳揆：取締偽劣藥 不只查地下電台
宏?硊s筆電 強調輕薄與運算效能
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南僑寶萊納餐廳 4月開張 搶世博商機
里昂證券報告 吳揆：不會置若罔聞
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無殼族抗議 經建會：14項措施健全房市
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易利信網賽 盧彥勳晉級
重機上國道 8成民眾反對
WEF：去年經濟差 ICT業逆勢成長
顧能：亞太區境外服務 中印領先
社交網站夯 行動資料流量超越語音
台股收盤漲38.76點 為7876.86點
NCC：廣播電視 分流監理
鄰水而居客家英雄 樹立新環保意識
胡志強表揚模範生 期許創新求進步
台灣生態之美 60秒放送28國
冷戰勇闖鐵幕 黑蝙蝠黑貓英靈全入祀
孤兒陳宏維樂觀向上 獲選模範生
台北股市開低走高 漲38.76點
關島過境 馬總統關心美健保改革
4月台指期漲77點 正價差9.14點
大陸網站張貼殲10戰機未證實墜毀照片
4月電子期漲4.2點 金融期漲2.4點
考績法修正 吳揆：支持改革方案
金溥聰：府院黨合作無間 不會自亂陣腳
甩生巴掌 師改記大過
廣西雲南大旱 克流感原料八角產量大減
火燒奈米小車 印Tata：偶發事件不會召修
不滿台塑仁武廠污染 鄉民提告
以房養老 江宜樺：銀行存疑待議
環保太陽能車賽 飆創意
悲喜小站 小港機場客服故事多
大陸沿海省份填海造地破壞海洋資源
八卦山咖啡飄香 擬成立市集
杜蘭朵風波 胡志強：寧賠錢拒贊助
電子股走揚 守住季線
死刑犯鍾德樹釋憲 大法官3度不受理
節流說不清 健保監委會退預算書
30日後留台協商ECFA？ 唐煒：倒沒有
彎彎電影初體驗 2.2億人次力挺
旱鴨變蛟龍 聽障生游泳出頭天
台股漲38點 三大法人買超91.11億元
私地美綠化節稅 高市年短收億元
瑞信估Q3起緩步升息 更多政策針對房市降溫
健保局:節流難定金額
台科大徵才博覽會 線上影音秀自己
調查：近8成中國人希望生2個孩子
打呼刺死室友案宣判 吉林郭力維死緩
菲1月進口增3成創7年新高 台排行第5
愛放炮不分區 金溥聰將邀下鄉聽民意
中國流動人口達2.11億 超過6成是「80後」
產創條例 綠營主張營所稅降到17.5%
吳釗燮：民進黨再執政不會全面推翻兩岸協議
抗病毒藥物治B肝 逆轉肝纖維化
農民打工避旱 廣東勞工荒舒緩
餐廳業者僱精障派報 發1張給20元
私校退休金問題 吳揆：傾向留公保
百貨零售納早收清單？姜增偉:處理中
國民黨人資新組合 退休公僕擔綱
兩岸百貨業者：成功之道首重創新顧客導向
港澳兩地政府捐款逾2億賑濟大陸旱災
何煖軒涉貪起訴 檢：從重量刑
新台幣兌美元持平 收31.880元
景氣好轉 8成4企業願用新鮮人
2月景氣轉紅燈 1月修正為紅燈
產地證明標章制度 歐盟到台東取經
吳揆：住者無其屋 政府虧欠
中國現代最大人工運河開建 耗資人民幣60億
Open蔣開鑼 邀民眾春遊慈湖
嘉義檢調專組 查偽劣藥
昔日同袍入祀 黑貓中隊老兵話當年
詐領健保1萬5 醫師判捐6萬
愛地球 總統府明晚關燈1小時
英鐵路工會4月初全國大罷工 16年來首次
基隆童話藝術節 魚旗彩繪點睛
悠遊卡小額消費 推限量紀念版
芒果多空包彈 農糧署：視損失補助
千葉羅德吹韓風 主場獨賣泡菜堡
環署：增長防護網 保護紫斑蝶
非法販售不明藥品 雲縣查獲17件
百萬徵求催生標語 3/29起跑
起亞公開賽 曾雅妮暫列77名
再等數月 吳寶春麵包高雄飄香
326遊行高市登場 訴求台灣主權獨立
有一天美媒讚 謝欣穎像小張艾嘉加周迅
福建漳州查獲毒品走私 多名台灣人涉案
自閉畫家義賣畫作 助身障創作者
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
學者：貓纜體檢 應再做1次
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
50年重相逢 榮民兄弟再也不分開
時空膠囊埋校園 師生相約40年見
假冒黨工竊存摺 女騙徒專詐老榮民
吳揆：增建捷運線平價住宅
康師傅業績成長 盼較中國GDP快2到3倍
節能減碳 府城明晚關燈1小時
消費回溫 景氣紅燈亮了
開年連亮紅燈 經建會：景氣穩步回溫
央行阻升 新台幣兌美元平盤作收
總質詢結束 吳揆盼立委支持重大法案
景氣復甦徵才熱 媒合就業笑呵呵
台灣菸業紀實 屏東酒廠說歷史
上課玩網拍 學生拍賣畢業專題
嘉市民宅大火 1婦人嗆傷送醫
馬總統協助索國農業 贈肥料
雪霸賞鳥 聆聽鳥語協奏曲
吳建豪一舉兩得 代言又演美影集
口交傳染HPV 頭頸部癌症增加
海外信保基金座談 菲台商盼感受政府美意
三星：搶大中華市場 目標2位數成長
世界頂級自行車公路賽5月上海崇明島開賽
扶輪捐復康巴士 宜蘭身障者受惠
歐巴馬撇下逕去用餐 尼坦雅胡訪美嚴重受辱
華航兩岸航線 機型放大客座倍增
新興市場企業赴中國採購商品數量大增
台帛棒球友誼賽 馬總統好球開場
校正公電（CAP194號）
高縣獲贈獎助學金 2165災區學生受惠
工研院決設中台灣產業創新研發專區
本周台股跌0.27% 玻陶指數漲最多
一銀徵才 錄取率不到2%
冤獄近18年 日司機確定無罪 審判長致歉
關燈1小時 環團號召千人夜遊
吳敦：台灣電影賴政府支持
交部：旅館超收定金 罰3萬到15萬
韓星車勝元來台 懷孕眼神電煞粉絲
「備妥鈔票 等我來搶」 美國超瞎搶匪被活逮
本週上市公司市值20.31兆 玻陶股最飆
電冰箱冷氣能源效率71起率先分級
學生帶菸打屁股 校方：未過當
廢死聯盟擺烏龍 鍾德樹釋憲不受理
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蕭副總統：台日如兄弟 盼永續發展
台灣學界推動成立兩岸統合研究中心
百腦匯賺錢 藍天電腦加碼擴點
因應掃墓人潮 南榮公墓交通疏導
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景氣連三紅？經建會：有可能
衛署：冒用邵曉鈴廣告不實 要罰
被指吃霸王餐 王廷升擬提告
漁船走私58把槍 宛若軍火庫
鍾德樹死刑令 法務部須重簽
研究：多跟寶寶說話 以促進語言及認知能力
世維大會聲稱上海世博會前大陸清查維族人
台中縣市合併 衛生局留在中縣
南亞塑膠股利1.9元 發行100億公司債
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沈中華:人民幣4月中旬 可能升5%-10%
台灣學者沈中華：人民幣4月中可能略微升值
假處分撤銷 U-life月底復播
企業看履歷 34秒決定去留
茅台酒集團前總經理喬洪受賄二審判死緩
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2顆基期紅燈 強勁復甦看下半年
零體罰3年 替代方式花樣多
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隔拆利率0.161% 14個月來新高
混混天團 范逸臣再扮失意主唱
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大陸西南大旱 多處瀑布縮水但遊客反增
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超收住宿定金 多數業者堅持不變
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魏寶生接任凱基證券董事長
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不分區下鄉聽民意 羅淑蕾願奉陪
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台師大與瑞大合作 培養國際飯店人才
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敏感時刻釋憲出包 牽動死刑爭議
解散近30年 瑞典阿巴合唱團可能復出獻聲
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台灣陶瓷原住民工藝品將參展廈門兩岸文博會
車市回溫 裕隆日產中國收益佳
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星2月製造業產值續成長 達19.1%
走長沙奔合肥 江丙坤力推兩岸企業合作
擁搶防仇家 職棒組頭落網
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中信金改私募價 6月底完成募集
毒品走私塞體內 男排毒虛脫
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大陸又傳校園喋血案 吉林4人遭砍傷
全力拼就業 南區徵才博覽會明揭幕
步入升息循環 新興已開發亞股受青睞
坎城影展5月揭幕 開幕片「羅賓漢」
2月抵星旅客成長24.2% 創新紀錄
星1女子自願與生父發生性關係 遭控亂倫
補稅未補報憑單罰3倍 違憲
調查：香港15%中小學生會用暴力解決問題
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無國界記者組織譴李光耀父子迫害新聞自由
期盼北韓發生驟變 北韓：癡心妄想
中國公佈股指期貨4月16日上市交易
民進黨：蔡英文家族墓園合法
馬總統：推動改革未考慮連任
中年婦女減重 每日需運動至少1小時
中國可能面臨「南北方同時抗旱」嚴峻局面
南太之旅成果 總統：證明活路外交正確
中國雲南特大旱災已造成2405萬人受災
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兄弟打趴熊 中止3連敗
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北韓擊沉南韓艦艇 青瓦台召開緊急安保會議
韓國1艘巡邏艦在韓西部海域沉沒
機車撞山壁 男女傷重送醫
南韓艦艇曾向北方不明船隻開炮
李明博進入地下戰壕 主持跨部會安全會議
北韓擊沉南韓艦艇 馬總統密切關注
因應南北韓衝突 馬總統啟動國安機制
里昂報告斤斤計較 藍營「自我警惕比較重要」
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北捷標案由中資承攬 市議員憂資安不保
谷歌創始人 談退出中國始末
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導彈護衛艦遭擊沉 南韓進入緊急狀態
南韓全力搶救落海官兵 天安艦沉沒原因不詳
南韓全力救人 天安艦事故原因待打撈後查明
擬參選大台中市長 林佳龍在日取經
2010墾丁全球抗暖化音樂季活動入場券優惠專案
遠東銀邀請表演團體學子看『杜蘭朵公主』
日中懸而未解毒餃案 中國逮捕1涉案男子
南韓未下達全軍非常警戒令 北韓軍方無動靜
美俄肯定核武新約 稱有助遏止全球擴散
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國失業率 多數地區尚待扭轉
歐股下跌0.5% 週線續揚 希臘銀行股大漲
金價漲幅週來最大 避險需求增多
總長進駐衡山指揮所 因應南北韓事件
南韓天安艦沉入黃海 國防部：高度警戒
需求有疑慮 國際原油第三天下跌
基隆住宅火警 2男童1死1命危
BDI指數連跌9天 鐵礦石談判壓低船隻需求
美俄達成裁核新約協議 核彈頭減3成
巴西與阿根廷將合力抵制中國產品
地緣緊張復現 美股回吐全部漲幅
國際知名車廠看好巴西市場增加投資
葡萄牙外海島嶼水災 台灣捐贈一萬歐元
花蓮近海地震 規模5.2
南韓軍艦沈沒 多倫多股市平盤收市
花蓮外海地震 未傳災情
南韓軍艦沉沒事件 總統行程微調
日本毒餃子案水落石出 中國廠方員工下毒
白天回溫 入夜北台灣東部轉溼冷
F-5戰機贈洛杉磯 首架國徽軍機在美展示
南韓軍艦沉沒 總統帛琉開國安會議
育達文教廣告不實 罰鍰10萬元
清明國道提前疏導 今明0到7時免收費
教廷籲大陸神職人員勿參與違背教宗意願活動
合勤繼友訊分家 台灣網通品牌闖一片天
韓艦沉沒 李明博主持安保緊急會議
觸控面板與彩色濾光片搶生產線
大陸四川峨邊出現野生貓熊
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
LPGA起亞公開賽 龔怡萍躍居第14
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菸齡13年 馬總統：抽菸不能紓壓減肥
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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立委提案 狼師禁入補校補習班
藍光播放機低價搶市 市場爆發力可期
汽車撞進超商 2人受傷送醫
都計未過賣地遭課重稅 立委提案修法
中國逮捕毒餃事件嫌犯 日本要求相關情資
挾硬體優勢 台灣打造雲端運算新兆元產業
聲援大選老戰友 培林為馬侃站台拉票
南韓軍艦沉沒 總統：維持一般警戒
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強制險理賠時效 立委提案改10天
大陸雲南庫塘蓄水僅夠喝44天
姜增偉訪台 嘴裡心裡都有ECFA
羅志祥再破紀錄 華語榜10連霸
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氣溫升高 星政府指登革熱病例4月或增
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撞死送報孝子 肇逃嫌疑人解車體滅證
地球1小時 印度德里盼突破去年節電佳績
吃在北京 逾8成餐館餐盒猶如毒品加工廠
景氣揚 台灣今年出口可望成長19.9%
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韓軍方搜尋沉艦失蹤者 獲救13人因傷住院
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奧莉維亞連3週摘后冠 女神卡卡夢碎
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南區求職萬頭攢動 中高齡盼受重視
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韓艦沉沒 DRAM廠關注後續發展
透地雷達發功 埋農地槍彈現形
器官捐贈助新生 無私大愛在人間
副總統：談判考慮雙方經濟 是國際慣例
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搶救失業 立委要求治標又治本
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冤賠檢討 司法院成立委員會
中國南航招考千名空姐 近萬人報名參賽
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