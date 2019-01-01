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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
光電產業學苑成立 助廠商升級
FTA簽不成ECFA就失效？吳揆反對
浙江將建設「新浦東」
金門元宵燈會 福虎生豐主題燈就位
鼻竇炎膿侵腦 女學生言行失控
師培公費生 99學年度起設淘汰機制
男子猥褻鄰家少女 搬家換緩刑
國際研討會覓場地 楊秋興推薦義大世界
樂施會：暫停今年培訓大陸志願者工作
香港環保團體不評論樂施會事件
大宗及民生物資續降關稅 至5月底
中國稱大陸駭客攻擊報導是別有用心炒作
英國大嬸歌后 3月訪成都
蕭邦200歲冥誕 傅聰獨奏會慶賀
橋梁監測 宣明智樂見生命受保障
「源」春節趕拍 原住民歌聲湊熱鬧
扁家偽證案 5被告全上訴
觀光局：兩岸互設辦事處 最快3月底掛牌
菲國際學生展 台灣攤位受歡迎
景氣好轉？ 國際收支順差率先創新高
特二號道路工安意外 1泰勞被壓死
吳敦義選戰官司判無罪 林耘生擬上訴
外資連2買 美林：台股還有10%漲幅
惠妮休斯頓澳洲首場巡演 狀況欠佳歌迷失望
星今年1月CPI比去年同期上揚0.2%
金門春運劃句點 濃霧一度攪局
全家去年營收392億 上海擬增100多店
解決南部缺水 吉洋人工湖明年動工
鼓勵提高ETF流動量 證交所發獎金給券商
象爭取曾嘉敏登錄 聯盟態度保留
吳揆：兒童節婦女節 應恢復國定假日
知名裸體攝影師抵澳 行李未到無衣可換
反彈勇冠亞股 投信看好台股後市
台北燈節26日登場 福虎生花三部曲
全球投資分析台灣區競賽 台大奪冠
突擊亞齊恐怖組織基地 印尼警方逮捕3人
吳揆：反毒中心法制化 反毒無讓步空間
鏡頭前露海綿寶寶內褲 藍正龍小尷尬
全家今年營收成長上看兩位數 展店逾80家
謝麗金房子出租 趙又廷當鄰居
中國首個治療糖尿病併發症中藥新藥上市
華麗年代燃烈火 吳佩慈也想為愛放手一搏
統一企業總經理：支持兩岸簽經合協議
碩士班考試 臺大研擬提前至寒假
危機倒數女導演 創奧斯卡紀錄呼聲高
遭恐怖攻擊受傷 黃志明出院 近日離印返台
3月ECFA鄉鎮座談 賴幸媛盡量參加
休旅車墜溪谷 駕駛下落不明
中職登錄名單 兄弟29本土選手最少
北京推出系列政策 遏制房價飆漲
新任新聞局長江啟臣明天上任
自貿港外商儲存加工貨 外銷免營所稅
陸銀來台參股 李紀珠：門要謹慎的開
北縣樹林民宅火警
李嗣涔：臺大與各校分享資源 非獨霸
越有錢越開心 香港百萬富翁39萬4千人
搶跟黑人搭檔 黃靖倫鮪魚豁出去
太陽能板龍頭Q-Cells 去年虧損600億台幣
歐洲機師罷工 旅遊業者稱影響不大
遭質疑積欠租金 施勝郎：找錯對象
研究：掌握5訣竅 讓你快樂沒煩惱
推銷台灣觀光 十鼓擊樂團來泰表演
腸病毒重症現首例 今年疫情提早拉警報
4席立委補選 馬英九下達全面輔選令
SOGO債款之爭 台灣崇廣二審勝訴
第099038期今彩539 3星4星彩開獎
第099016期大樂透 49樂合開獎
深圳撿票族 專撿火車票 可能危及乘客
台維斯盃備戰 台灣隊大換血
英大選將屆 國會恐無政黨取得多數席次
港府：香港普選模式符合普及公平原則
胡錦濤：把控制溫室氣體排放納入經社規劃
金溥聰籲蔡英文 勿為選舉惡意評論
南部紓旱 施顏祥明赴國民黨中常會報告
國籍證明難完成 泰大批移工恐遭遣返
中國原油對外依存度突破警戒線
BenQ跑步作公益 助88災區校園重建
李建榮：文宣禁得起檢驗 蔡英文勿抹黑
北大方正藥物基金尋求台灣生醫產業合作
中國制定公立醫院改革試點方針
逃漏稅爭議 國稅局：業者認知法規有誤
4月初 持悠遊卡可在全台4大超商付費
德首位女性總主教 酒駕闖紅燈被逮
英義積極對日推銷歐洲戰機
蔡英文籲檢舉賄選 票投民進黨
車墜深谷 駕駛脫困自行返家
2010關鍵年 中國面臨6大考驗
第099016期大樂透 頭獎摃龜
日外相：美日應在核戰略上更密切合作
國民黨：巧克力紅包 黨部付費
第099038期今彩539三星彩四星彩派彩結果
日媒：台裔日參議員蓮舫可望出任副大臣
桃園國際機場服務品質大開倒車 國門之恥 誰來負責？
強推ECFA爭議大 大量廣告惹民反感 執政黨不應霸王硬上
台灣醫界重大發現 華人特有糖尿病基因
開工拼買氣 麥當勞、肯德基祭出大優惠
國家圖書館打造本土漫畫創作溫床
智凡迪科技與Blizzard Entertainment簽訂《魔獸世界：浩劫與重生™》台港澳授權合約
中國領導人部落格被擠癱 「胡錦濤微博」已關閉
台北燈節期間 國父館延長開放
新聞局長交接 江啟臣：全力以赴
台灣與中國簽ECFA 台聯再推公投案
友華生技98年每股稅後盈餘4.04元年增率17%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國2月消費信心大幅走跌 創去年4月來最低
美眾議院豐田聽證 議員連番炮轟形同訓話會
歐股第二天收跌 經濟數據不如預期
美國問題銀行激增 放款減幅60年來最大
金屬價格全面走低 反映美元升值
油價高檔回跌 消費信心衝撞需求
消費信心急降 道瓊大跌百點
巴西手機使用費高 佔人民所得5.66%
旅挪華僑春節聯歡 奧斯陸總督親函致賀
紐約州審計長：華爾街去年紅利攀升17%
天氣更暖 濃霧更明顯
加動物園2巨蛇失蹤 疑溜進園內排水管
谷歌遭攻擊 英特爾也受駭
霧鎖桃園機場 24班機飛不了
股東施壓 匯豐銀行執行長加薪案泡湯
台股開盤下跌80.97點 為7516.47點
女生比男生聰明？電腦益智問答遊戲如是說
呂秀蓮訪華府 籲美正視台灣對F16C/D需求
達賴喇嘛加入Twitter
救水荒 楠梓污水廠回收水供清洗澆花
台股跌 新台幣兌美元盤初走貶
大陸維權人士馮正虎狀告上海邊檢站
德調降太陽能補貼 預計7月實施
車門關閉父子失散 波特蘭捷運挨告
霧鎖機場碼頭 旅客出不了金門
廣東網路破解器銷售火爆 聲稱可免費上網
元宵節將至 北市抽驗湯圓50件全合格
指中國涉入谷歌遭駭案 美國務院要求徹查
濃霧 桃園機場清晨一度流量管制
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
開低震盪 台股力守7500點
2010冬運 南韓李承勳競速滑冰1萬公尺奪金
駐芝加哥官員投書 肯定美國軍售台灣
許添財台南競選總部 27日成立
中國修訂國家秘密保密期限 絕密級不超30年
調降表演稅 星盼吸引海外高品質演出
王婉霏頂嘴 劉(田井)宏憂變小弟
港媒：北京遏制非政府組織難建和諧
中國「兩會」召開前 反腐倡廉呼聲高漲
IEK估今年台灣液晶顯示器材料營收持平
吳睿穎曾涉性騷擾?金溥聰:吳已口頭請辭
南韓：未能貫徹老爸遺訓 金正日焦慮嘆息
星學者：大陸應考慮高調撤除對台部署導彈
肌萎林宏禮奮學考高分 感恩阿媽伴讀
3D電影熱潮帶動藍光碟片需求 類股齊揚
集邦：缺工影響DRAM去化 3月合約價看跌
網購中心廣告不實 公平會罰鍰10萬元
13年前索國行記憶猶新 馬總統盼再訪
未有滿級分 金門高中：同學仍須努力
中國修行政監察法 但對象不包括中共機關
孕婦生食豬肉 寄生蟲穿兒腦
99學測滿級分112人 數學2106人抱蛋
國台辦：商簽ECFA會合情合理安排台農利益
參選直轄市長？吳清基：沒有意願
安全帽顎杯恐割頸 消基會籲政府輔導改善
擺脫困境 香港經濟今年將成長4-5%
星賭城濱海灣金沙 4月底第一階段設施開幕
立委疑慮台啤登陸找代工 台酒:配方不同
台股跌幅收斂 紡織造紙漲幅大
點燃生命之火募款義賣 贊助家扶脫貧計畫
澎湖1婦女主動脈剝離 直升機緊急送醫
學測作文 國文最高25.5分英文2人滿分
連江議長選舉查賄 搜500萬現金押1人
金溥聰：總統與周錫瑋談過 要查放話者
消基會：美牛公投百萬份連署開跑
江陳5月上海會 國台辦：無法證實
匯市觀望 新台幣中午小升0.9分
台灣學生參與兩岸衛星通聯 3分鐘祝元宵快樂
郝龍斌簡報獲迴響 韓導演願赴台北拍片
大台南立委選區重劃 縣市各有立場
支持胡志強參選 中市工會團體續表態
農糧署：再捐30公噸蔬菜助弱勢
壯年胖男手腳冰冷 當心血管硬化
亞職大賽替代方案 台灣想與韓國戰3場
英特爾帶頭 美科技業35億促進就業
房價飆升 港府宣布多項遏制措施
三聚氰胺對中毒兒童者有長期影響
大陸缺工 經部將登陸辦說明會引台商回台
最美母語 學童：免驚 阿母底加
學測滿級分 建中17人北一女11人
兩岸「小兩會」掛牌設處正加緊籌備中
學測滿級分 南一中11人南女2人
台灣冬春交替 濃霧易攪局
重慶市前公安副局長彭長健一審被判無期
調查：去年手機銷量12.11億支 年減0.9%
香港財政司長曾俊華期望率團訪台談經貿合作
科學研究：流感爆發與氣候有高度關聯
讓生活更美好 簽署首爾宣言台北入列
美國廣播公司縮編 至少裁撤300人
國台辦：支持台商參與大陸基建工程建設
江宜樺：兒童節放假 最快明年實施
醫事人員不必考照 年底前可望登陸執業
學測滿級分 雄中4人雄女3人
蘇乞兒不加價 2D票價看3D電影
IMF警告：過早退場砍赤字 經濟恐二次衰退
總統：疫情中心裁撤 新流感防疫成功
谷歌被控違反競爭規定 歐盟展開調查
新疆發生重大交通事故 4死29傷
台股收盤跌67.77點 為7529.67點
美考慮售台F16C/D戰機？國台辦：家和萬事興
學測滿級分 中女創紀錄7人中一中9人
醫事人員登陸 衛署觀察是否衝擊市場
環署抽驗清潔劑等日常用品 符環保法令
台東首位學測滿級分 郭威鎮要醫大地
法扶基金會律師性騷擾當事人 判刑3月
中國建最大人工運河 總投資逾人民幣60億元
開低走低 跌67.77點
3月台指期跌57點 逆價差49.67點
嘉中7人學測滿級分 陳亮甫盼懸壺濟世
美股拖累追價乏力 台股交易萎縮收黑
3月電子期跌3.0點 金融期跌4.8點
家扶志工20年 賴美吟心靈收穫豐碩
12獸首鹽燈 台鹽推鹽雕特展
妻破門捉姦遭判刑 夫通姦無罪
綠營:檢察總長出缺 但查賄不應空窗
北投1老人陳屍山溝 警調查原因
劉淳堯罹癌學測前標 最要感謝媽媽
中共以52個「不准」要求黨員幹部廉潔從政
蔡英文：嘉義新竹穩定 花蓮桃園平手
監委：捐巴國飛機 台灣被敲竹槓
中信銀建立印尼消金通路 3年內獲利
金溥聰：遺憾自由時報扭曲報導
濃霧散 金門對外海空交通恢復
朱銘美術館迎元宵 12歲以下免費入館
油箱墊片瑕疵 鈴木印度召修10萬輛車
屏東客家鄉拜新丁 為新生兒祈福
外籍教練有夢 台灣足球沙漠變綠洲
足球無國界 連接在台外籍人士的心
足球健身 全家一起來
民眾反深澳卸煤碼頭 藍綠立委允刪預算
屏中朱建鑫74級分 數學資優卻扼腕
南部生醫器材業發展計畫 27家廠商簽約
美日確有密約 專家學者報告將出爐
蘇建和案再開庭 被告：遭刑求認罪
綠控中壢春酒宴涉賄 國民黨：指控非事實
網民帶動資安需求 小紅傘陸續投資北亞區
台股跌67點 三大法人賣超46.63億元
北縣黃金博物園區 櫻花綻放
鴻海運籌中心喊卡？高市府不清楚
紓解民困 港府提出減免稅款等措施
吳清基：無意願選大台南市長 妻母也反對
大陸農村人口30年後將從9億減至4億
中信金推10年計畫 400億私募案續進行
新疆準東煤田今年產煤超過3000萬噸
中鋼調漲4至5月內銷盤價 漲幅2.9%
中華郵政發行新郵 介紹澎湖美景
房仲：台中連3月店面成交逾18% 交易熱絡
羅智先：打造統一達百億美元規模
谷歌與美國安全局合作 北京專家憂心
江西南昌發現曹家墓群 可能是曹雪芹祖先
年假症候群 黑眼圈與體重暴增
開筆禮 南投縣府書畫迎春
3月起 永豐餘再漲文化用紙每噸1300元
鋼價小漲 中鋼盤價將超越去年下半年高峰
師大附中滿級分黑馬 琴畫魔術樣樣通
中國央企薪資浮濫 中國移動再減薪
最後一次 台中縣中小學聯合運動會
新台幣兌美元貶4分 收32.090元
永豐餘擬漲衛生紙價 3大量販尚未同意
大陸試著到非洲找尋傳說中的鄭和沉船
美中經濟數據好轉 投信看多台股
中國與澳洲恢復中斷多時自由貿易談判
南訓中心職訓饗宴上菜 觀光文創課程夯
學測滿級分李芃萱愛漫畫 首選醫科
多家機構預測 中國或將升息 人民幣升值
新聞局補助數位出版品 最高100萬
美國媒體：來自中國網路滲透危害最大
傳湯唯解禁 有望藉首部粵語片登陸
高縣抽驗湯圓 傳統市場散裝為重點
台14甲線積雪 小風口以上交管
蘇貞昌：立委補選後 宣布動向
數位機上盒補助對象 NCC兩案並陳
日華協會會長頭山興助友台 藏國父墨寶
社區型高中出現滿級分 陳泓任為校爭光
中國實際使用外資全球排名第二
8名台商代表首次列席福建漳州市人大會議
新盤價續漲 中鋼:因第2季鋼價看漲
再生能源附加電費最快4月收 每度不逾1角
溫翠蘋：整形失敗 比選錯男人糟糕
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
延平高中學測滿級分生 唸書不懈怠
高市二二八活動 火煉的水晶新書打頭陣
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
醫師：感冒未留意 恐變心肌炎
假球案遭約談 吳偲佑續停薪
警破獲賭場 出動巴士載23名嫌疑人
汐止森林小學開學 親子一起談大腦
港府提供便利鞏固葡萄酒集散中心地位
基隆正副議長選舉 檢方掌握賄選情資
中市傳統藝術節26日登場 融合傳統與前衛
專門販毒給外勞 雲警方逮台籍主嫌
立委補選民進黨總動員 估贏2席就獲勝
統一處分統一工業股權 退出電池生產業
花縣立委補選 徐中雄力挺王廷升
中石化看好高雄房市 擬開發2萬坪土地
屏中學生尋夢 想法獨特有所堅持
宜嘉雲4縣市 民進黨擬推副議長人選
吉洋人工湖首期規劃完成 自救會將擬對策
哈林戀情愛搞曖昧 不敢領教比基尼派對
林政則接任政務委員兼台灣省主席
蔡燦得擔任電影評審 見偶像超開心
離開國民黨 吳睿穎：對不起金溥聰
綠營大台中人選遲未定 時間成壓力
警方緝毒攻堅 毒販開車撞警車
開徵能源稅？ 吳敦義提3原則加配套
ICT全面革新 拓墣：台廠將大啖商機
啟動備源計畫 高雄供水可撐到6月中
被控侵占中影資金 莊婉均100萬交保
中國地方政府負債累累 已至危險境地
寶島歌王洪一峰病逝
父女失散22年 警助團圓
日本陸上自衛隊參謀長訪中
鴻海運籌中心生變?高港局:續開發不受影響
學測成績雙峰現象 優秀生競爭激烈
撲陳雲林座車 男子遭判拘役40天定讞
男子出庭罵法官智障 拘役20天
衛生紙商慣性放話漲價？消基會籲公平會查
虎燈張口觸霉頭？黃敏惠：福虎生豐
陸貨經越南入台？ 越駐台官員：請提證據
花蓮立委補選 陳菊陪蕭美琴掃街拜票
南縣白河3人命案 兇手殺2人後自焚
百年一遇枯水位 長江上游恐斷航
嘉縣立委補選 林德瑞成立抓鬼大隊
男子涉劫財色落網 警局廁所尋短獲救
港府建議取消入境旅客攜帶免稅香菸
329檔北部房市推案量 估2000億元
前進東京食品展 雲縣農產盼訂單破億
巧聖仙師東勢祖廟木雕金虎 元宵遊街
波麗士大人 上網為狗尋失主
吳揆：高所得者多繳保費 可助健保
雲林2生學測滿級分 上課打破砂鍋問到底
台北燈節26日登場 北捷機動輸運
余進德豪打 La New熊痛宰韓國東大
桃園立委補選 候選人火力全開
佯稱衡指所指揮官 男子詐財4000萬
匯市觀望 新台幣兌美元匯率收貶4分
大陸大學畢業職場新人離職 主因薪資過低
改造金三角 屏科大與泰國湄洲大學合作
台灣金聯擬標售台南東帝士大樓 12億起跳
菲輕型攻擊機墜毀 2軍官喪生
聽障生劉彥岑學測優 感謝家人照顧
手工產品串愛心 家扶義賣燃生命之火
中國再次調高準備金率對後市影響有限
金溥聰同意吳睿穎請辭
正妹嘴甜外文溜 榮膺最佳移民官
糯米需求增價揚 農糧署擬釋糧調節
琉球漁船弘鎰昇號 印度洋失聯
花蓮唯一學測滿級分 莊宇勛不熬夜K書
洪一峰過世 吳敦義遺憾不捨
老農陳屍山溝 警方初判意外
廈門第1個汽車滾裝碼頭今天試運行
台積電獲英飛凌40奈米手機基頻處理器訂單
超商代收汽燃費 手續費仍7元
智慧型手機大戰 台灣大首推自有品牌
同年同月同日生 SNOOPY迷獲贈紀念錶
北一建中滿級分生 瘋社團沒補習
女兒學校遭狗仔騷擾 伍茲夫婦寫信致歉
鎮江巨蛋荒廢10年 台商接手建五星級賓館
英華威出走？台電:有利潤 評估收購
民工荒讓大陸面對劉易斯拐點
陳菊：若有需要 願出庭為扁作證
醫事人員：登陸看薪情 憂工作不穩
引進iPad 中華電信出線機率高
學測成績出爐 專家：選系以興趣為前提
信用風險集中不利台灣銀行業評級
衛生紙慣性喊漲？公平會：持續調查
幼童車超載嚴重 高縣加強稽查
龜山島外海2船碰撞 海巡戒護調查
藍5都提名採協調民調 傾向不辦初選
中市滿級分學生 多選醫理工科
施振榮:產創優惠有利經濟 應設落日條款
海協會將首派文教團來台交流
瘦身產品涉詐欺 熊秀珍百萬交保
漳州將發展台灣先進製造業轉移基地
中縣3鄉鎮代 挺廖了以選台中市長
陝西團訪工商建研會 盼與台灣業者合作
罕見魚種布氏長鯙 現身墾丁後壁湖
印度經濟前景看俏 專家憂心農村赤貧拖累
工讀生遭機具傷眼 披薩店判賠156萬
婦女節好康 飯店下午茶8折
電子資訊業轉移中西部 中國加快腳步
車隊出遊失蹤 男子陳屍溪谷
建國百年熱身 百歲畫家邱行槎辦畫展
調查：民眾上網近7成為購物 最愛買書
鄭文堂新片眼淚 探討贖罪與懺悔
菲最被信任總統候選人 魚販出身參議員維亞
屏縣正副議長選舉 國民黨開放競選
END POLIO 台北101點亮公益標語
宅經濟發威 網購內衣年銷數百萬件
寶島歌王洪一峰辭世 享壽82歲
貿協登陸擬續辦博覽會 行銷台灣精品
老品牌新創意 Burberry3D秀驚豔時尚界
洪一峰病逝 洪榮宏悲慟
總統提援助海地具體方案
大雪釀水災 新疆伊犁河谷3000餘民房倒塌
少將涉桃色糾紛 國安局：懲處法辦
馬英九肯定周錫瑋 往後會有很多福報
警查獲疑似有害廢棄物闖關 起出206噸
趙又廷當鄰居話題夯 沒問題小姐搶先播
AB車集團主嫌落網 犯行遍及南部
戴克辛資產案宣判 紅衫軍3月中大示威
江啟臣上任 視情況上電視宣傳ECFA
日預估2012年全球需求藍光光碟逾3億片
查內捷 北市議會：至少要有馬書面答覆
江啟臣撰文 主張用ECFA融入東亞整合
兩岸首度啟動標準計量檢驗認證合作
台北燈節 李永萍：好看好玩強調互動
過去十年 台股2月跌 3月上漲機率8成
央行公布第22屆監事名單
搶救賈鴻秋200流浪狗物資募集地點更換
國圖漫畫屋 定位研究及典藏
3/1縣市正副議長選舉 國民黨第2波提名
加菸稅有助戒菸 港府擬再加重煙稅
防中國金針走私 擬要求越南出具產地證明
新流感防疫300餘天 疫情中心擬解散
勝華：蘇州聯建公司無新中毒案例
中國將放寬資訊服務業市場准入
第099039期今彩539三星彩四星彩開獎
1月訪澳門兩岸旅客大增 港客大減
杜蘭朵公主角色甄選 報名踴躍
廈門與工研院簽LED測試驗證合作意向書
中國乾旱 逾千萬人飲水困難
永豐餘:家用紙不漲價 促銷折扣減少
江澤民文選第1卷 發行5種外文版
高雄運籌中心生變？鴻海：研究階段
男子細故積怨 殺2親友後自焚身亡
工黨再爆內鬨危機 英相自清未攻擊財相
再生能源附加電費 估今年每戶電費增42元
中國大幅減持美國國債 動機啟人疑竇
服飾品牌逃漏稅案 檢舉者最多可領480萬
泰國經濟成長率預估今年超過4%
國寶級藝人洪一峰 寫歌演戲樣樣通
出生入死 哈瑪斯元老之子效勞以情治機構
第13屆兩岸旅行業聯誼會將在貴陽舉行
近萬中外記者報名採訪上海世博會
星旅台人數今年回升 盼衝破22萬人次
民代:市府高價租悠遊卡停車器 使用率低
陸股逆勢收高 投信：兩會世博利多 後市可期
台鐵板橋車站月台 不明原因冒煙
花旗台大財務金融研討登場 強調創新思考
海基會交流雜誌：國會監督簽ECFA無需公投
5都市長提名登記 民進黨擬3/8展開
開心農場種菜 男子染鉤蟲病
台鐵板橋站變電箱冒煙 樹林萬華間停駛
亞洲首次兒童內容節5月新加坡舉辦
吳偲佑坦承打放水球 遭熊開除
第099039期今彩539三星四星彩派彩結果
輔選喊窮 蔡英文：民進黨窮得有骨氣
官員投書籲冰島支持台灣入國際民航組織
籃協放行 姜鳳君本季可代表電信出賽
日本金碟大獎 嵐是大贏家
最毒美女心 傳內衣女模是國際販毒集團首腦
台鐵板橋站軌道異物悶燒 15列車延誤
一頁台北導演陳駿霖載譽歸國
台灣寶島歌王洪一峰去世 「舊情綿綿」成絕響
中國再度警告 要制裁軍售台灣的美國公司
吳睿穎請辭 金溥聰引用聖經「誰沒罪？」
退一步海闊天空 ! 馬肯定周錫瑋表現
歐聖集團2009年淨利潤成長91％每股盈餘19.33分人民幣
土地銀行「劉達運將軍畫梅展」2月24日起熱鬧登場
兩岸統一 中國網民建議從「台灣民主政府代管大陸」開始
調查: 中日韓3國民眾「最愛錢」
春晚置入大量廣告遭批 央視廣告部主任辭職
把握最後三天 法國文豪知識饗宴
維多麗亞囍宴 預約最超值的幸福
大華證券延攬黃幼玲任承銷部主管
聯邦信用卡代扣新戶 享7-11現金禮券紅利點數雙好禮
寶來曼氏現金股利1.83元 可扣抵稅率33.33%
國巨公司09年稅後EPS 0.31元
倍適得(Best)電器今年展店10家 營收估成長30%
景氣回春 易遊網斥資億元承包頂級環島火車
臺灣銀行1月名列全球聯貸市場第一大主辦銀行
台灣燈會在嘉義 劍湖山推『回饋鄉親●玩More Time500元』優惠專案
莫拉克颱風救災有功 威寶電信獲NCC表揚
新壽贊助鹽水元宵蜂炮 30餘萬發蜂炮熱情點燃
永達保經立足台灣布局兩岸 預估今年營收上看成長17%
柏南奇：復甦初期必須借助低利率維繫需求
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
學者：判處異議人士重刑 北京有恃無恐
歐股小漲0.2% 財報加持且Fed利率可望持低
美國將對中國鋼管課徵臨時關稅
銅價隨股市反彈 黃金跌至週來最低
紐約原油上漲1.5% 彈回80美元
美股收高 柏南奇指低利率不變
聯合國：巴西古柯鹼近年緝獲量大增
巴西將引進5種歐洲海尼根啤酒
呂秀蓮：反對ECFA 民進黨應提具體對策
美雜誌評選 朝鮮半島為世界第7大爭端地區
天氣更熱 濃霧依舊
中國人行副行長朱民任IMF總裁特別顧問
台股開盤上漲38.75點 為7568.42點
濃霧又鎖金門 台金班機小三通客船停擺
黑人范范甜蜜返國 今年成婚
澳大利亞恢復與中國自貿協定談判
陸媒：不排除中國對人民幣匯改做非常決定
大愛台灣大地奧秘 喚起民眾對台灣的愛
克萊斯勒要逾35萬車主回廠換氣囊碰撞感應器
匯市觀望 新台幣陷盤整
希臘財政危機刺激套利交易 歐元恐再貶8%
希臘援助計劃口說無憑 歐元衰運恐連走三年
S&P：希臘債信評等恐在1個月內再遭調降
加冬運選手籲慷慨解囊 捐款慈善機構
中國央行：歡迎IMF任命朱民為總裁特別顧問
政府管金融主管薪酬 美紐約市長:蘇聯式專制
日關東地區濃霧 海空交通大亂
美股激勵跌深反彈 台股觀望心態仍濃
台灣第5座 中龍鋼鐵首座高爐明天點火
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
基隆炮獅 煙硝瀰漫鬧元宵
中國西南部大旱 雲南損失逾人民幣100億
法人：國際紙漿續漲 上半年調降機會不大
廣州亞運棒球 日本可望業餘出戰
雷曼裁員衝擊 紐約知名夜店China Club倒閉
為何是Toyota不是Toyoda？豐田命名之秘
美房地美預測今年將需要更多政府融資
中國收購悍馬計劃流產 傳原因為北京不准
台經院:整體廠商預期未來半年景氣小幅成長
觀光局以虎年小提燈招徠韓觀光客 博得好評
二二八活動 嘉市26日紀念碑前追思
央視春晚置入行銷 廣告部主任辭職
廣州檢出海南毒豇豆 部分流入市場
胡為真：國家尊嚴第一 對外要高調
郝龍斌邀首爾市長 淡水河畔單車遊
廠商需才孔急 中區就業5天徵才23場
台經院：人民幣若升值 對台商台灣是好事
田淑玲控胡瓜教唆串供 北檢分案偵辦
台經院：批發零售餐飲統計 樂觀預測上揚
老幼吞嚥能力差 吃湯圓要當心
美國專家：中國債務泡沫將導致經濟下滑
兩岸有默契 「小兩會」擬同一時間掛牌
中國體育副局長被免職 事涉足壇反腐
金防部培訓心輔小志工 幫助弱勢弟兄
美國擬對中國無縫鋼管徵收反補貼關稅
包皮割太多 當心勃起疼痛
真假警察難辨 深圳禁保安下班後穿制服
基本工資分區制？ 勞委會：絕對不會
基本工資分區制 藍綠立委都反對
下巴常脫臼 顳顎關節異常作祟
台灣戰機落後？中國要求美方「謹言慎行」
募集志工力量 環團重現洛韶山莊新風貌
產創爭議 工業局：重複課稅問題已解決
DRAM需求增 爾必達擬讓瑞晶電子在台上市
星沙合作研製新晶體材料 可降低3D成本
存款準備金率今上調 上海銀行業雪上加霜
中韓碰撞 韓國被取消紀錄 中國冬奧摘金
洪一峰辭世 馬總統拈香致意
研究：每週喝2次汽水 糖尿病罹患率增加
竊盜集團專偷重機車 3嫌被逮送辦
今年1月份 兩岸貿易額上升103.7%
13.9%中藥仍含西藥 消基會籲衛署加強把關
傳胡錦濤獨子為從政鋪路 轉任清華要職
濃霧散去 台金班機恢復通航
匯市量縮觀望 新台幣中午小升0.3分
可口可樂傳砸150億美元購瓶裝大廠CCE
疑涉涵洞男子命案 關係人自縊身亡
百視達擬關閉美國500家店面 尋求債務重整
中科實驗高中 8月招生
港媒：兩岸關係今年穩定推進
中國軍方：日美軍事安排不應針對第三方
台鐵郵輪列車 首推1泊2食東部遊
監委促死刑緩執行 立委意見分歧
中醫診所用藥含西藥 中醫聯合會:勸導改善
國產局標售土地 建國南路三角窗地受矚目
民眾經營停車場遭暴力 議員疑警方縱容
捷運施工損鄰？捷運局：將鑑定
中職團拜 會長趙守博為假球案道歉
爭取登錄曾嘉敏 象隊:不能冤枉選手
高中中國史比重將加倍？教部：討論中
北大女天文學家發現會被恆星吞噬的氣體行星
兩岸簽LED照明測試驗證合作意向書
天燈照路 馬周元宵夜大團結
中國最大澱粉廠爆炸 死亡13人 受傷50人
板檢續辦假球案 約談熊隊陳峰民
研究：今年全球半導體營收成長可近2成
不愛存錢 美家庭平均存款約1萬美元
葉克膜治兒童急性呼吸窘迫 高醫大首例
培植人才 菲政府送菲勞子女赴台深造
吳揆同意解散H1N1中央流行疫情指揮中心
金門大橋約需經費57億元 預計年底動工
穩發161號2船員死亡 外交部證實
台灣燈會主燈每半小時開燈 穿插煙火秀
台旅海旅「小兩會」首批互駐人員5到6位
台股收盤跌102.71點 為7426.96點
國產局將釋出信義路4段210坪土地
男性代謝異常 當心鳥不舉
公益廣告像口交 法國上下大罵反菸害團體
台灣之光 歐巴馬提名華裔教授出任聯邦法官
黃奎博：中國上千飛彈對準 台必須購武自衛
開高走低 跌102.71點
殺人鯨小檔案
中國正式公佈去年國內生產總值逾人民幣33兆
空污費爭議 監委:始自浮動油價機制
3月台指期跌113點 逆價差58.96點
孟買攻擊後 印巴首度外長會談料無突破
籌拍洪一峰紀錄片 洪榮良憂資金不足
Fed超低利率政策按兵不動 刺激經濟復甦
援助菲南戰禍難民 歐盟追加500萬歐元
3月電子期跌4.2點 金融期跌13點
洪一峰辭世 吳揆承諾協拍紀錄片
政院修法 專區國際醫院可發行股票
4席立委補選 蔡英文:選情穩定成長
旅行台灣計畫 盼吸引480萬人次觀光客
信心不足殺尾盤 台股守住7400點
花蓮立委補選激烈 檢方加強查賄
餐後剔牙 牙籤不如牙線
多數人刷牙不到3分鐘 臨老缺牙多
主持記者會初體驗 江啟臣：難免緊張
李家同：不要再講創新 要做好基本技術
保防官酒後觸電釀災 國防部被糾正
另類療法 署屏開辦整合醫療門診
財政部：大面積國有土地 優先活化運用
中國商務部：人民幣匯率維穩是首選宏觀政策
哈瑪斯高官遇刺案 嫌犯增至26人
台股跌102點 三大法人賣超112.03億元
山西5名散佈地震謠言者被警方拘留
十字韌帶受傷不治療 當心關節提前退化
豐田聽證會後 日媒：及格但危機尚未解除
搭電影風潮 新聞局推華語片精選影展
中國3月底前推出融資融券試點
連動債受害人立院陳情 盼督促金管會
立院委員會席次敲定 綠營最多3席召委
聯合國報告：埃及15歲以下兒童2成3赤貧
男子嗜偷舊鞋 警方招領
產創條例 大企業營所稅15%優惠喊停
昔日風光不再 黃埔軍校同學會舊址變酒吧
逾1000萬郵局定存 3月起利率調降
花壇元宵燈排遶境 擴大舉行
穩發161號船員2死遲通報 船東：通訊故障
原能會開辦醫療輻射訓練 提升就醫安全
減產 空心菜價漲1.9倍 茼蒿漲6成9
傳新疆西藏問題為今年中國兩會新議題
新台幣兌美元貶3分 收32.120元
星旅遊業者：濱海灣金沙不會帶來更大熱潮
海端鄉長當選人被判刑 就職將停職
中國興起2026年申辦冬季奧運念頭
2010世界盃拔河錦標賽 景女拔河隊備戰
盛治仁選高雄市長？吳揆不評論
富邦金擬登陸設合資基金管理公司
1月外銷接單年增71.81% 歷年單月新高
中國前首富黃光裕涉嫌三罪 北京近日開審
南京旅遊參訪團來台 明與南投觀光業交流
蘇州第1個赴台投資項目 獲大陸批准
工研院中山大學聯手 助生技資通訊業升級
台灣燈會恐龍燈區 另類兒童樂園
中稱也受「駭」 卻無意調查也無準確數據
中國商務部：目前外貿仍保持低位徘徊
中央氣象局氣象報告
高雄農改場研發農作綠建築 抗暖化
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
花縣議長選舉 楊文值爭連任
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
台啤在中國賣較便宜 台酒：先搶市占率
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
虛報行情賺價差 房仲涉詐欺判刑
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
收購悍馬破局 中國官方：從未收到申請案
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
谷歌與軍方有關? 中國國防部：我才是受害者
中國專家：今年元宵月亮53年來最圓最大
1月工業生產年增率69.70% 史上最大增幅
教師檢定考試納入專技國考 擬修法
被動元件續缺貨 國巨：勢必再漲價
情侶分手 男子遷怒砸警車送辦
美國新任駐港總領事楊甦棣3月履新
和泰車:Prius召回近99% 看好今年車市
夢想偶劇 3月全台巡迴演出
中國說六方會談八字有一撇了
欠銀行203萬 地院裁分8年月還1萬
Sony數位攝影機出貨續居冠 保守看買氣
景氣回溫 南科園區估增6000工作機會
氣象王子吳德榮 央大首堂課擠爆教室
早生貴子？ 陳建州：準丈母娘會翻臉
暫停中美兩軍互訪 陸稱解鈴須繫鈴人
4億遺產詐台商 刑事局：奈及利亞式詐騙
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藍光夯 光碟概念股受矚目
陸委會：簽智財權協議堵住大陸仿冒源頭
印度爆炸案救人英雄 黃志明返台治療
桃園立委補選戰況激烈 候選人掃街固票
男性瞄凹凸有致美女 效果相當喝酒和嗑藥
拖板車撞倒地下道限高架 波及對向來車
瑞鳳翔飛 王金平明至嘉義主持點燈
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醉漢騎車摔傷 警送醫後法辦
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上海勞工荒 餐飲台商因應之道靈活
行銷台北牛肉麵 老董前進上海世博
中古車及中國車市 和泰擴大佈局
豐田決提前召回中國市場RAV4問題車
大企業營所稅優惠喊停 台積聯電:不置評
附有蕭邦靈魂 傅聰琴音紀念
江連福賄選案 高院更審判3年10月
彰警方破販毒集團 查獲槍彈毒
男子持槍駕車拒捕 警開25槍逮人
富邦群益同聲 看好下半年台股表現
學測成績公布 教部盼考生依興趣選志願
大陸漁船越界電魚 海巡隊押回送辦
民進黨：ECFA不應比其他經貿協議早生效
螢光導引切除術 精準切除腦腫瘤
洪小鈴長尾巴被整 意外感動狂哭
產創優惠營所稅15%喊停 藍憂競爭力綠居功
建國南路國有地每坪602萬標脫 歷史次高
路見不平 警員充當水泥工補坑洞
英國老男人愛做家事 俄年輕美女理想丈夫
1月份全球聯貸市場 台銀列第1大主辦銀行
烘焙王吳寶春 勇闖首屆麵包大師個人賽
中縣選委會拍畢業照 走入歷史
扶輪社友獻愛捐車 獨居長輩窩心
菲恐怖組織幹部艾蒙落網
經建會:今年度中央公共建設預算逾6000億
公益新聞金輪獎起跑 總獎金100萬
羅智強任總統府發言人
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1月接單增幅創新高 經部：2月恐不樂觀
北市文化在巷裡 120場藝文活動免費
痔瘡名醫被控誤診 108萬和解
警員用心化解分歧 父女過年團聚
胡志強發跳跳虎提燈 弱勢童開心
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中國最大澱粉廠爆炸 死亡人數增至18人
賈鴻秋愛犬 民間自發展開環境清理醫治
環署：空污費超收疑慮 與浮動油價有關
圓癌末父親夢 女兒病房完婚
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超ㄍㄧㄥ楊丞琳 回顧出道歷程含淚哽咽
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法官林德盛私會吳俊立案 重新分案速審
洗腎液桶裝清潔劑 彰縣府查封採樣
近半港人曾上網購物 買電影票最常見
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友達碳足跡宣言 目標減碳3成
高學低就？ 大陸80後碩士街頭當城管
報導連家未依約查證 壹週刊賠200萬定讞
全台首批油電混合公車 北縣上路
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第3架787夢幻客機試飛 將達商業運轉標準
辜濂松延攬 薛香川3/2出任台彩董座
假球案 熊隊陳峰民被要求測謊
民進黨拚補選 選前之夜搶攻桃園
開南大學甄選英語高手 免學雜費送出國
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北縣寢具展促銷 道奇門票1元競標
5都統籌分配款爭議 仍待財劃法解套
僑委會數位學習中心 菲第2個示範點啟用
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台股下跌美元走強 新台幣收貶3分
里長選舉方式時間 高縣市里長不同調
監委巡察高港 關心遊艇產業發展
南山工會國民黨陳情 要求執政黨完全負責
邵琪偉：中國旅遊從業人員達7600萬人
高市補助熱水器遷裝 4月底止
看好景氣復甦 第一金今年獲利瞄準90億
員工頻被挖角 谷歌在華面臨人才流失危機
星濱海灣金沙賭城將再招聘5000名員工
鬆綁紅籌股和陸股ETF 民眾可在台下單
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合併改制 高縣選委會首吹熄燈號
友達：年底筆電面板100%採LED背光源
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將級人事作業涉違失 國防部被糾正
帥哥廚師到台灣 史東秀把妹絕活
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當選後調整高市校長？楊秋興：謠言
桃園近場台終端雷達斷電 班機盤旋延誤
援贈巴拿馬專機 外交部：未被敲竹槓
金門大橋興建有望 府會感謝中央
救人英雄黃志明返國治療 官員接機
前軍情局軍官洩情資 判刑2年定讞
詐騙兩岸民眾 9人送辦
金門大橋年底開工 台閩最長跨海橋
施勝郎提告 蘇俊賓：國民黨禁得起檢驗
立委補選最後衝刺 馬英九明趕3縣市
教育部：高中中國史比例未加重
蔡閨夫妻吵架見血 一度萌生離婚念頭
引外資蓋國際醫院 醫界憂誘因不足
新好男孩回來了 引爆台北小巨蛋
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旅遊社推好康 99元住5星飯店
巴西調高存準率 拉美可望升息 股市看長多
批評女同事穿得像香腸 美毒舌主播遭停職
番石榴蜜棗價低 農糧署啟動產銷調節
中加戰略工作組在北京獲積極成果
微星：中國缺工影響NB出貨 9月恐更嚴重
大陸首家消費金融公司開跑 北京銀行拔頭籌
施勝郎告誹謗 金溥聰不回應
7.5代面板登陸 友達評估華東或華南
民航局:兩岸增班 可望3月協商
民進黨：國民黨再輸4席立委才會改變
國有土地標售屢創高價 遭質疑助長房價飆升
第099016期威力彩 38樂合彩開獎結果
第099040期今彩539三星彩四星彩開獎
「±2°C」台中首映 陳文茜感動返故鄉
產創條例爭議 華碩盼找到平衡點
德總理：歐元區能克服希臘財政危機
悼成露茜 加州大學洛杉磯分校4月底降半旗
內政部通過 良民證調降為100元
中國唯一 東莞石排鎮將實施25年免費教育
美麗華飯店副董漏稅被罰 行政訴訟敗訴
星女子高球賽首日 曾雅妮表現失常
聯勤金支部軍官上吊 死因待查
屏北機場推輕航機 民航局:可行性待評估
連勝文力挺胡志強
林聰賢拜會星教育部爭取學子到宜蘭遊學
台蘇互送遊客 首波500人3/1抵台
3/1起 交通罰單優先寄住居所
嘉縣立委補選疑賄選 8人被傳訊
中油：春節期間油價應漲7角 暫不反映
糖尿病藥安全爭議 醫師：勿擅自停藥
任總統府發言人 羅智強：努力做好新職
大陸總人口13億3474萬 去年增加1615萬人
法鼓山音樂會 緬懷聖嚴人文理念
港府：香港99%中學有吸毒學生
嘉縣立委補選 馬英九為林德瑞造勢
印巴外長會談 印度：兩國皆獲益願續接觸
吳揆：經濟較佳者 多負擔一點健保費
景俊海：陝西勞動力充足 台商不缺工
外交部：捨烽火外交 替外交找活路
產創29條及研發抵減 鴻海稅率可能低於15%
衝刺中國市場 台啤大陸代工生產
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高貴座車拋錨 英女王改搭警車巡訪
吳揆：國民黨準備好 盼4席補選立委全上
被指仇日 金溥聰要求黃偉哲勿亂貼標籤
酒駕闖紅燈 德女總主教引咎辭職
蔡英文籲遊子返鄉投票 助立委補選全壘打
第099040期今彩539三星彩四星彩派彩結果
希臘與愛爾蘭政府緊縮財政 民眾反應大不同
經長：品牌與行銷投資抵減 擬從寬認定
世界盃拔河賽 公開賽景女奪后冠
吳睿穎事件 金溥聰：從未說只重視能力
國民黨：盛治仁參選大高雄 純屬揣測
矽谷研發燃料電池 家庭可自行發電
避免宗教爭議 法2城市學校營養午餐不供肉
中國派學者主導「撥亂反正」 台灣史可能併入中國史
豐田總裁美國會作證 保證不會再出人命
虎年／美國佛州海洋世界 虎鯨咬死馴獸師
網站控管? 中國新規定開設網站需面談拍照
中國收購美國通用悍馬計劃「胎死腹中」
「挖到屎」 吳睿穎：有這樣的不分區、不必民進黨
襄理賺匯差 兆豐銀遭罰200萬元
薛香川任台灣彩券新任董事長 3月2日正式上任
國泰世華網路提款機推MyATM「MyATM便利UP幸運UP」活動
台啤大陸代工生產惹爭議 台酒公司：鎖定大陸內銷市場提升競爭力
台灣「良民證」申請費用 降為100元
仇日說 金溥聰：綠營亂貼標籤
台灣「軍情局」退役軍官 外患罪判刑定讞
綠委：建「金門大橋」 馬英九作「統一大夢」
227立委補選 馬英九支持度測溫計
中信金98年稅後盈餘24.31億元 稅後EPS0.15元
亞信自結 2009年稅後EPS 2.77元
年後收心操 太魯閣晶英酒店推一泊二食迎賓試住優惠
新壽「成功列車」啟動 帶領新人航向美好將來
台鹽鹽雕及12獸首鹽燈藝術展 2月26日至3月7日台北火車站展出
明園自助西餐廳．「春戀和風．日本美食季」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收低1.6% 希臘債信 波濤再起
黃金期貨上漲 希臘債信引發歐元避險需求
原油下跌2.4% 收78.11美元 跌幅三週來最大
種植面積大 巴西為全球第2大基改作物生產國
巴西1月份失業率回升至7.2%
美股開低走低 拉尾盤 跌幅縮小
巴西銀行2009年獲利創全國史上新高
鋒面漸近雲量稍多 白天氣溫近30度
底特律國際機場 北美地區評鑑滿意度居冠
台股開盤上漲24.21點 為7451.17點
國際奧會主席：運動員之死是冬運永遠創痛
台藝大體技能教室火警 無學生受困
參選大高雄？盛治仁：沒意願
全台有感地震 規模5.7
迎花博 北市引進60輛油電混合公車
英賽福居百貨巧物藝術品特展 巧思令人讚嘆
歐洲航空公司「機瘟」暫未影響飛中國航班
產創修法 施顏祥：國內外租稅優惠一致
霧茫茫 金門對外海空交通停擺
吳揆：不優惠大財團 產創條例一視同仁
廣東延遲公佈今年1月經濟數據
出口商拋匯 新台幣盤初走升
金門大橋定位 毛治國：觀光與交通
由食物品味鄉土 徐仲教您懂慢食
資產金融出頭 台股力守紅盤
中國將新建當前最大人工運河
經建會下午公布景氣 可望連三月黃紅燈
中國將舉行新疆會議 開發南疆料成重點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
聖嬰來襲 東南亞好熱好乾好缺水
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國LCD TV出貨趨緩 拓墣：免驚
大陸：你有11個副市長 我當然就有28個秘書
美研究：虛擬影像影響真實身心世界
寵物食品若含毒 製造販售將受罰
中共中宣部新聞發言人首度在官媒曝光
台北燈節設媽祖壇 郝龍斌迎駕安座
立院國是論壇 藍營促簽ECFA 綠營急催票
時機歹 中國去年治安出現10年來首次惡化
與邱議瑩交往 李永得認了
春節後 芭樂價跌5成5 棗子跌近2成
嘉市228追思會 黃敏惠：歷史不容重演
韓反死刑釋憲失敗 台團體重估策略
迎後危機時代 中國經濟4大戰略促轉型
1顆元宵 等於1/4碗白飯
宋達眷舍過讓宋楚瑜？國防部：非事實
教改團體促推12年國教 教部：沒有時間表
投信：台股大箱型整理 急跌是買點
觀光領航 總統盼今年創5000億產值
南韓港口貨物量恢復金融危機前水準
2010冬運 女子個人花式滑冰日韓對決登場
不撤了？ 谷歌恢復中國招聘 廣告量也回升
黃小楨何欣穗重返舞台 3月獻聲台中
晶圓面板登陸 廠商最快3/1遞件申請
228受難者控告國民黨 求償20億蓋紀念館
鹽水犁蜂炮 大型炮城陸續現身
開放紅籌股買賣 證券股漲跌互見
確保世博會安衛 俞正聲下達戰鬥指令
北韓宣稱扣留4韓人 南韓查證中
2010台灣紡織業產值估4300億 年增17.6%
春節效應 中國2月份新增貸款傳減半
廣州企業聘用失業者可獲稅務優惠
228高雄國際馬拉松 公車免費捷運提早
吳揆：3/1不會調整健保費
民進黨：ECFA公投訴願被駁回 政治操作
新生兒聽力篩檢 搶救聽損兒
中國黑社會組織1成由公職人員掌控
被拱選總統 胡志強：力挺馬總統連任
出口商拋匯 新台幣中午升值4.7分
±2°C高雄放映 國家體育場開門迎客
海基會：如果只有三節才服務台商那還得了
台船：新船量增價跌 最快明年下半年紓解
世界舞王爭霸賽 超商購票結合公益
烏山頭水庫含砷? 環署:符合飲用水標準
吳揆：高中中國史比例不變
議員指身障泳隊選拔涉弊 北市：送法辦
台師生參與兩岸四地首度衛星通聯彩排
7.5代面板台廠登陸 進度可望領先韓廠
總統：台灣人細膩熱情好客 感動陸客
中鋼5號高爐點火典禮突竄火 一場虛驚
專技考3/1放榜 及格率約2成
國光客運站設郵政代辦所 3/1起服務
刪產創優惠？ 吳揆：企業衝擊不致太大
勁歌熱舞加魔術 台灣燈會有看頭
綠營反對產創條例 不同意蓋金門大橋
啟聰老師生下聽損兒 切身之痛籲篩檢
及時接受早期療育 遲緩兒進步多
中華電信跨足動畫 靠岸打響第一砲
台股收盤漲9.14點 為7436.10點
大台中立委選區排序 蕭家旗：未定案
冬運女子個人花式滑冰 南韓首度摘金
北投老人墜樓亡 原因待釐清
簽ECFA 紡織業對中國出口值估增25.1%
吳揆：企業聲音若有道理 政府虛心改正
施顏祥：產創條例第30條 爭議大不支持
立德大學與大阪國際大學 締結姐妹校
台股狹幅盤整 營建金融類股走強
台股狹幅整理 小漲9.14點
吳揆：不簽ECFA 台灣有立即沒頂危險
紅籌股開放買賣 投資人紛詢問
印度：未來4年邁向全球經濟成長最快國家
國務費案 證人指陳鎮慧蓋馬永成章支領
健保融資1300億 醫界：健保局應說明
3月台指期漲15點 逆價差53.1點
3月電子期跌0.6點 金融期漲4.2點
北市特教幼兒入園鑑定 3/1起報名
台文館發表二二八本土母語文學選
立委補選緊繃 雙英晚間桃園壓軸
4席立委補選 蔡英文:民進黨選情向上發展
社群新勢力 Facebook首入台灣百大網站
李石樵畫作回娘家 推廣切膚之愛精神
北市高溫31.8度 破2月紀錄
三重警破獲六合彩簽賭站 6人送辦
出售國有地 國產局：活絡經濟非炒作
國有精華地標天價 土銀董座說太離譜應暫緩
南縣紀念二二八 蘇煥智籲訂為台灣青年節
台股漲 9點 三大法人賣超18.02億元
蕭登獅涉職棒簽賭通緝 被捕到案
國民黨:藍軍踴躍投票 花蓮選情大有可為
男子疑舉槍自盡 警查槍來源
民眾陳情旗山溪整治問題 吳揆改道沒碰上
活化利用 廣州黃埔同學會舊址變身酒吧
「曹操地下長城」再現 安徽擬修復運兵道
兄妹合開簽賭站 警查獲送辦
慶元宵 台鹽推出12獸首鹽燈
久旱水位低 重慶水下千年景觀現身
豪奢賭場 五星級服務攬客
朱民IMF特別顧問僅過渡 傳可能出任副總裁
台灣省主席林政則上任
造金門橋鋪兩岸路？政院：完全無關
經部：產創刪稅率優惠 增行銷研發獎勵
張栩奪棋聖 完成大滿貫
新台幣兌美元升3.5分 收32.085元
陽明山賞櫻 士林官邸玫瑰季同步登場
石斑魚養殖 明年底可恢復災前規模
星女子高球賽 曾雅妮躍居第8
台灣電影新希望 優良劇本獎入圍出爐
定存轉活存 1月M1B年增26.17%
日本圍棋新棋聖張栩 七大頭銜陸續入袋
7.5代面板廠登陸 友達最快速度申請
網路牽線搭橋 大陸民意「直通」領導人
中信金今年重點 西進及拓展非銀行業務
土壤侵蝕將引發中國糧食危機
連續三個月 1月景氣燈號續亮黃紅燈
房仲：善用七年級創新特性 得極大綜效
藤原龍也推新作 賭博默示錄挑戰失敗者
立委補選進入倒數 嘉縣藍綠全力衝票
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
重慶掃黑帶來頌揚書記的「薄熙來之歌」
索尼亞洲總裁訪高雄 預計6月進駐
羽田10月對飛 毛治國:松山整備不及需將就
1月景氣燈號黃紅燈 連三月維持37分
產創刪優惠引反彈 吳揆：堅持做對的事
台鐵集集支線整容延後 列車3月仍行駛
雲林物產館前進高雄 西螺大橋造型吸睛
林邊蓮霧園災後復耕 未達一半
高縣市合併改制 新選委會3/2掛牌
標檢局抽查市售燈籠 5成不合格
澎湖萬龜祈福掀高潮 麵線龜開光點睛
共軍將領：軍事互信讓兩岸和平發展機制化
韓國團體FTISLAND訪台 嚐珍奶好滿足
共軍少將：東盟國家發展潛艇部隊威脅中國
戶籍所在無國中小 教部放寬補助學生規定
台灣T3大學聯盟 3月底訪問美國加州大學
子盜賣檀香木 母怒告獲判賠
弱勢童分不到提燈 中市前議員送愛心
蕭登獅緝捕到案 發監台東監獄執行
過於強調中國特色 大陸法治改革倒退
水里永久屋 張榮發基金會協建
經濟好轉 港府儲備增至5422億港元
德國銀行擬不再注資 希臘債信危機恐升高
霧鎖金門 小三通停航旅客抱怨
停車場糾紛 胡志強不滿警方處理方式
高縣獲全國績優獎547座 楊秋興感謝議會
慶元宵 百貨業猜燈謎搓湯圓親子同樂
美元弱 新台幣匯率收升3.5分
連三月黃紅燈 經建會：景氣穩步回溫
印度財長：本會計年經濟成長將逾7.2%
神農獎得主抗暖化 栽培4季可採玫瑰
過敏兒易成過動兒 控制過敏可改善躁動
台股本周跌0.08% 塑膠指數漲幅最大
保存眷村文化 高市規劃將軍村
台股本周市值19.17兆元 減0.06%
大專以上人口逐年增加 近10年增1.2倍
胡志強要求積極管理娃娃車 保障學童安全
98歷史課綱比重偏頗?教部:與過去差異不大
上海獲聯合國設計之都稱號
大成糖業TDR暫定15元 擬3月底掛牌
日消費者物價指數連續11個月下跌
總統府廉政宣導燈謎 廖了以盼公務員廉能
烏山頭水庫污染爭議 水利署：重查地表水
女子日搖2小時呼拉圈 動不了送醫
每百名中國人擁有約4輛私人汽車
竹科園區就業博覽會 3月提供4600職缺
綠色上網模式 大陸網路種菜有「農休」
五合一疫苗 3/1起北縣免費打
有你更好玩 青輔會招募青年旅遊志工
第8屆立委選舉 中市共識維持原席次及選區
青年職涯諮詢 青輔會新增2時段
前進中國 中華電擬設內容應用服務公司
印度經濟預估高成長 通膨是隱憂
刪產創30條對企業影響有限 但宏?眴熒磻雿?
花蓮立委補選衝刺 3大陣營各顯神通
蕭登獅被補到案 嘉檢：無關議長選情
世展會發助學金 高屏澎南1萬學子受惠
選手資格有假？北市身障泳協喊冤
國產局賣地 考量具市場價值 無爭議土地
蔡英文蘇貞昌竹縣輔選彭紹瑾
環保署：協助檢討空污費 未卸責
專家：大陸奇美非山寨比台灣奇美早申請商標
金門空運停擺 海路疏運機制啟動
香港城大擬辦亞洲首間國際認可獸醫學院
台日鑽戒大盜全勇熙南韓落網
5合1疫苗3/1開打 日本腦炎疫苗3/8接種
渣打銀：景氣位於週期頂點 下半年趨緩
電子業強勁 星1月製造業成長近4成
多位中國軍方將領轉任人大專門委員會副主委
菲國乾旱 天主教會將頌經祈雨
1月燈號續呈黃紅燈 第一季仍可能亮紅燈
高雄縣市合併財務負擔 雙方不同調
重慶因應富士康廣達等台商 設綜合保稅區
陸正案再掀話題 王清峰：警刑求才彈劾
金融海嘯衝擊 去年對中國順差4年來最低
高苑科大侵占案 余陳月瑛等25人被訴
舉債高 德管理公司：英國或成下1個希臘
4席立委補選 明天投票
中國傳正測試人民幣升值對勞力產業衝擊
小小彬可愛討喜 藍正龍想當爸爸
基金業者:美聯準會漸進式退場 看好美股
日本棋壇第一 張栩奪棋聖圓夢
侵占案被起訴 余陳月瑛余玲雅未回應
黑獄！河南男子死在看守所 滿身傷痕乳頭被割
測速有誤差？ 北市警：依法先罰再申訴
教部修法 小學生可申訴老師管教不當
高市警逮2男 循線破簽賭站
沈玉琳向陳威陶學習做個好爸爸
遠通促ETC通行費8折 高公局盼送OBU
馬英九：王廷升政見最務實
大陸中學生最常用網路功能為查閱資料、聊天
南韓警方逮捕台北101大樓鑽戒大盜
睽違13年 豬哥亮明新加坡登台作秀
北美館長謝小韞接任北市文化局長
1月M1B年增率下降 股市資金動能受關注
經部：嘉義以北 可供水到6月底
101鑽石搶案主嫌在韓落網 台灣警方建功
面板業登陸 吳揆：須實現在台投資承諾
香港周大福投得全球罕有507克拉鑽胚
第099041期今彩539三星彩四星彩開獎
慶元宵 估15萬名國際觀光客來台賞燈
外匯存底無處去 中國透過英國大買美國債券
總統：今年是促進就業年
鹽水蜂炮暖場 蘇煥智軟腿
第099017期大樂透 49樂合彩開獎
中小企業團拜 吳敦義:產創照顧所有企業
港府指龍頂壯陽產品有嚴重副作用
電話爻杯!中華電經濟好宅智慧話機Q3上市
國民黨：謙卑面對二二八 支持還原真相
程永華出任中國駐日新大使 28日赴任
嘉縣立委補選 蕭副總統籲民眾挺好人
史亞平：1/3新加坡人今年想遊台灣
2010台北燈節 吳揆讚熱情創意
扁：國務費就是最特別的特別費
學生遭性侵未通報 校長降級改敘
高市議員楊色玉請辭滯美 檢調深入瞭解
竹市民宅瓦斯氣爆 1人灼傷送醫
假釋期間開槍殺人 男子無期徒刑定讞
兩廳院新董座郭為藩 放眼國際交流
獲獎導遊超熱心 助陸客尋根陪掃墓
男子勒索減肥名醫 遭警逮捕
竹縣立委補選 馬英九盼藍軍團結
蔡英文：票投彭紹瑾 不要讓我哭
日職棒中日龍隊洋投手行李藏子彈被捕
貓纜初勘 北市府提3點改善意見
立委補選明投票 藍綠都說有信心
馬英九中壢壓軸輔選 籲團結支持陳學聖
第099017期大樂透 頭獎1注獨得
選前之夜 蔡英文籲選民給國民黨警告
史亞平在星演說 ECFA能助台商更好佈局
第099041期今彩539三星四星彩派彩結果
中國人大常委會通過國防動員法
菲國97種藥品 下月底起減價5成
法院冗長宣判 戴克辛巨額資產收歸國有
巨額資產遭沒收 泰前總理戴克辛大喊不公
剛降低警戒 星5歲男童死於新流感
政府花57億建「金門大橋」 錢有花在刀口上嗎?
台灣名人「可信賴度」 證嚴第1、馬37、扁墊底
交通部澄清 與八八水災特別預算「一碼歸一碼」
台北國有地602萬/坪天價 土銀董座：離譜、不會承作融資
台中市區出現 擁胡志強選總統看板
資產證券化 市場持續萎縮
台灣青年連線推動 「228台灣青年節」
二二八家屬告國民黨 求償20億
台灣國有地天價標售後 另一筆待價而估
台灣中華電信將前進中國 搶攻內容應用服務大餅
亞洲大學體育評鑑得第一
水利署: 嘉義以北可供水到六月底 南部仍吃緊
五點三十分 黃仁抒、王廷生、彭紹瑾自行宣布當選
智利發生破錶大地震 已發出海嘯警報
博客來新春開學採購趣 大學生必BUY指南
「2010新光全國捐血活動 2月25日～28日全台17點展開
信義房屋：七年級草莓族店長業績嚇嚇叫 單月為公司賺進五千萬
微軟第七屆「未來生涯體驗計劃」申請開跑 4月30日截止
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲股市上漲1% 礦業股走高
德國考慮透過國有銀行 對希臘提供援助
美國成屋銷售再衰退 稅賦優惠不敵就業不足
金屬價格 全面走高
原油彈升1.8% 反映美國強勁GDP
日本沖繩6.9地震 目前通報災情僅水管破裂
日沖繩本島近海觀測到規模6.9強震
菲南被綁2華人 平安獲救
日沖繩近海強震 6點海嘯警報全解除
美股小漲 GDP優於預期 抵消AIG大跌利空
巴西致力打擊饑餓 聯合國有批評有建議
鋒面到 中部以北東半部短暫雨
戰慄東方 揭露鮮為人知日軍真相
4席立委補選投票 下午4時截止
解植纖煉乙醇 巴西可望居生質燃料界龍頭
廣東一煙火爆炸意外造成至少13死
中華郵政違反保險法 金管會開罰
資本適足率不足 金管會要求遠雄人壽增資
鹽水蜂炮啟炮 遶境隊伍出發
小三通讓福建成為兩岸交流重要孔道
認識台灣 海基會擴大辦理台商子女夏令營
研究發現秦兵馬俑馬匹多數被閹割
出售國有地 李述德:透過市場機制絕非炒作
羅志祥稱霸華語榜 連6週封王
艋舺盜版猖獗 總統要求政院強力查緝
廣東普寧煙花爆炸死亡人數增至19人
王毅半月內2度考察福建對台實驗區
冬運摘金 金妍兒代言商品狂銷
愛滋感染 年輕男同志風險高
台灣燈會嘉市登場 高鐵接駁車增班
選情緊繃 王金平輔選到燒聲
霧鎖金門 海路疏運313名旅客返台
不亂砸錢 世博會不會出現奧運級別開幕式
桃園立委補選 4候選人完成投票
星樟宜機場1月旅客比去年同期增10%
歡慶元宵 竹市古蹟寺廟祈福
福建廣東車牌有可能出現台灣街頭
感覺像真夫妻 金賢重想約皇甫喝酒
搶便宜換護照 26日2.8萬人創紀錄
錢煦：政府應找出指標性生技產業 助培人才
產創稅率優惠喊停 王金平：政府須提配套
國土空間發展策略計畫定案 7大生活圈
吳揆：父228後冤獄 瞭解受難家屬心情
葉毓繡熱心文建 胡志強頒慈光獎章
學測成績公布 港大重金搶優秀生
印度下年度預算計畫 國防預算增8.13%
虛報年齡參賽 大陸體操選手奧運銅牌沒了
女神卡卡 Wonder Girls 穩坐音樂榜后座
金門港區現爆裂物？警方反恐偵測
紅外線熱像儀測乳癌？ 衛署：誇大
星船遭海盜劫持 1尋獲1釋放
吃湯圓猜燈謎 元宵還可點開學燈
2010冬運 中國女子選手包攬短道所有4金
下一步？ 蘇貞昌：立委補選後再說
想上國防醫學院醫學系 至少70級分
虎年首戰 劉翔60公尺欄室內賽僅獲第4
勞保1甲子 3/1起網路預約取件
金門霧散 台金航線小三通漸恢復疏運
馬總統訪詩人周夢蝶 讚如墨子兼善天下
吳揆：高縣市建設案 規模逾千億
中市停車場擬變更蓋大樓 住戶拉布條抗議
行銷高雄 國家地理頻道鎖定城市永續
零錢捐聚沙成塔 超商助原鄉學童求學
屏東客家攻炮城 逾130隊搶獎金
兩岸四地青年衛星通聯 南京副市長將參加
回應農友要求 舊版開心農場重新啟用
最大金市印度調高關稅 專家：衝擊有限
學者看中國 經濟發展和民主無必然關係
百貨化妝品季開打 折扣特惠全力吸金
國家國樂團1折優惠套票 15分鐘賣光
雪梨同志大遊行 晚間熱鬧登場
換季改裝 男裝女包折扣出清
2男侵占萬瓶海尼根 各判4月定讞
壞小子羅比熱心公益 新作收入全捐出
二二八受難畫家特展 以藝術撫慰歷史傷痕
福建無人島20年間減少百餘個 破壞日趨嚴重
基隆百年古廟 毀於祝融
法鼓山天南寺啟用 蕭副總統：行善最樂
日沖繩本島震度5弱級強震 99年來首見
菲恐怖份子襲村 屠殺13人
泰國免簽證費3/4截止 旅遊業推淡季促銷
TDR若流通單位不足 證交所擬要求下市
大陸戰略家：亮劍＋藏鋒組合 化解崛起阻力
南投巨無霸米糕桃 元宵萬人吃平安
智利中部發生規模8.3強震 太平洋恐現海嘯
跳跳虎小提燈夯 中市議員分送秒殺
高縣物產館開賣 伴手禮任挑選
文大生臉書成立粉絲團 戒菸卡哇伊
周錫瑋：退一步海闊天空 我做到了
美國副國務卿史坦伯格將訪中國
汽修廠堆上萬支沖天炮 警消查緝
竊財還假冒失主辦手機 警逮4嫌
華南金董監事改選 財政部：與民股協商中
殺遊民案 2被告向警求償敗訴
星匯豐女子高球賽 曾雅妮暫居第7
紀念二二八 本土社團辦史蹟巡禮
溫家寶上網交流 網民強烈關注社會民生問題
東部微型：面板薄膜材料取代玻璃成趨勢
工具機生產額 中國居世界第1 德日分居23
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
江西廬山據報出現3000年一開「優曇婆羅花」
臺大生經驗分享 學測後專心準備指考
升息在即 固定利率房貸先卡位
基層勸進選議員 陳致中：會評估
溫家寶：ECFA要平等協商互惠互利
張藝謀杜蘭朵選角 醫生來挑戰
桃園立委補選 黃仁杼自行宣布當選
嘉縣立委補選 陳明文自行宣布當選
詹智堯3分砲 練習賽熊吞牛
花蓮立委補選 王廷升自行宣布當選
新竹縣立委補選 彭紹瑾自行宣布當選
成露茜追思會 成思危大陸來台別胞妹
到坎勃貝蘿去提親 憑喜帖看電影免費
客庄節慶 東勢新丁粄節熱鬧登場
病毒變化與疫苗信心問題 未來防疫考驗
日媒：日相鳩山考慮5月初訪中
蘇貞昌選北市？ 郝龍斌：可以預料
前開發金董座林誠一心臟病發 住院
大陸專家：預計中國最有可能在第2季加息
信義房屋展300店大舉徵才七年級生努力出頭
PS男藍正龍 偷不到小小彬的心
遭沒收逾半資產 戴克辛不接受判決
線上麻將賽 新婚夫妻同桌拚獎金
立委補選國1民3 券商:影響有限
嘉縣新秀對老將 藍營非戰之罪
高市鴨子船車審通過 3/2起擬售票營運
林誠一低調神秘 老派日系作風濃厚
溫家寶：讓中國公民享有憲法規定自由人權
分裂再加上低投票率 藍軍飲恨桃園
北市公車撞行人 1老翁命危送醫
規模8.8強震襲智利 傳17人喪生災情尚難判定
立委補選贏3席 蔡英文欣慰
嘉義立委補選勝選 陳明文感謝鄉親
北市忠孝東路銀樓遭劫 2人受傷
金門霧散 往廈門客船幾乎班班客滿
周杰倫感情隨緣 坦承認識吳佩珊
溫家寶：我已8個春節沒在家和家人一起過年了
陳學聖：藍不團結 5都總統大選有危機
花蓮固票成功 國民黨守住後山立委
民進黨：5都才是真正考驗
藍營敗在整合 綠贏竹縣立委
中選會公布4席立委補選最高票名單
2010台灣燈會試燈 主燈光芒璀璨
補選不如預期 金溥聰：仍堅持改革
桃園藍指輸在分裂 綠認勝在基層紮實
豬哥亮重現歌廳秀魅力 笑翻新加坡觀眾
綠再拿3席 立院依舊朝大野小
周夢蝶詩勉總統 成就智仁勇耐孤寂
花蓮王廷升勝出 綠營將深耕基層
彭紹瑾盼合作 鄭永堂認敗選
溫家寶：「劍橋扔鞋」事件致其母腦溢血
闖平交道女子亡 15台鐵列車誤點
智利強震 台僑6失聯
金溥聰:5都提名重協調民調 下週見胡志強
補選藍1綠3 王金平：與外界預期差不多
中國：智利強震海嘯對中國沿海並無影響
北市銀樓搶案 2女受傷1嫌被逮
羅嘉仁大聯盟春訓 太空人總教練驚豔
雲頂集團主席接待 港星薛家燕參觀星賭場
陸委會副主委趙建民：要簽ECFA 不能被孤立
智利地震海嘯襲台? 氣象局:密切觀察
立委補選失利 胡志強：主戰不能再輸
空降難敵在地 民進黨布局5都應借鏡
參選5都？ 蘇貞昌：儘速向外界報告
馬來西亞女網賽 詹詠然雙打晉決賽
鹽水蜂炮首波高潮 體驗炸射震撼
整合與團結 藍5都選舉最大考驗
擬選台北市長 蘇貞昌228後宣布
補選藍1席 馬英九道歉將加強整合
智利強震 台灣搜救隊整裝待發
陸媒：台灣4地民意代表補選結束
陳雲林福建泉州會見國民黨副主席林豐正
國民黨：寧輸也不走搓圓仔湯老路
智利強震 震央附近數戶僑胞暫失聯
智利強震引發海嘯 太平洋國家嚴加戒備
林豐正：期待兩岸早日簽訂ECFA
景美女中拔河隊 勇奪2010世界盃冠軍
智利強震 吳揆：願提供必要協助
紀念台灣228事件 美兩議員聲明列入國會記錄
美國台灣移民後代 拍攝影片紀念228事件
邱議瑩戀情 中國媒體: 男友是「首批赴大陸記者」
承認敗選 金溥聰: 五都選舉才會負起責任
中選會公布選舉結果 投票率36.00－41.59％
智利「超大」地震 海嘯已出現
觀光節慶祝大會菁英齊聚 馬總統親臨啟動「旅行台灣‧感動100」
2010台灣燈會在嘉義 數萬名國際旅客體驗元宵節慶魅力
期交所：2日均量較去年同期成長近14%
桃園中信港點下殺五折 西餐廳三人同行一人免費
太平洋沿岸大警戒 氣象局 :智利海嘯 對台影響不大
綠得票率續有斬獲 彭紹瑾暴增25%
智利海嘯台灣嚴防 雖已解除民眾仍勿前往海邊
中國海洋局: 海嘯下午15時 到達中國沿海
溫家寶自爆 劍橋遭丟鞋母親氣到腦溢血
民調：馬英九聲望剩29% 創新低
中國「台灣青啤」註冊敗訴 台灣啤酒鬆口氣
台灣燈會福臨寶島 蕭副總統嘉義點燈
智利強震 白宮：美國願提供協助
景女拔河隊世界杯奪冠 增重終有所獲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
戴克辛資產案判決後 曼谷出現首宗炸彈攻擊
汽車召修 豐田社長明在北京開記者會說明
未來一週天氣晴 白天高溫30度
民進黨立委補選4拿3 呂秀蓮：不簡單
三月瘋媽祖四月瘋王爺 鹿港廟多
洽義堂人神聯姻 奉天宮神像歷史久
乾隆敕建新祖宮 聖安宮供奉道士帝君
海南將辦首屆博鰲國際旅遊論壇
氣象局：智利海嘯 對台影響不大
中國加強管理網路 將制定信息安全條例
智利強震 日17年來首度發佈大海嘯警報
中國將進一步開放台灣農產品進入大陸
交換早收清單 大陸盼經貿正常化是挑戰
中國官員：理解台灣對進口大陸農產品關切
台東炮炸寒單爺登場 熱鬧至3月3日
CNN播出達賴節目 中國提出交涉
降稅設營運總部? IBM等企業坦言無規劃
星媒：學者指大陸可能願犧牲以促簽ECFA
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
去年市區道路養護考評 北市奪冠
中央氣象局氣象報告（更新）
中國經濟受關注 粵四條取消台港購屋優惠
商機大 政府以100.9億元推雲端方案
疾管局明起提供幼兒5合1疫苗
綠委:計程車駕駛成廉價勞工 勞委會應改善
東沙環礁鳥種密度 全台最高
青年安心成家租購屋補貼 3月起跑申請
福建最美海島使用權 1.16億元人民幣售出
黃仁杼謝票 選民服務不分藍綠
防智利強震引發海嘯 日成立緊急應變小組
英九原是膺九 府：時代氛圍所致
港媒：人民幣跨境貿易結算試點將擴大
兩岸產業搭橋 首度納入電子書動畫與遊戲
檢察總長人事案 藍營將成立小組內部審查
天津南港2023年建成 年吞吐量2億噸
菲調高海嘯警報級別 25萬民眾撤離海邊
高雄國際馬拉松賽 25國選手爭鋒
台中縣市將合併 明年紀念228更盛大
新台幣上週升幅0.05% 亞幣普遍升值
北市銀樓搶案 警掌握2在逃嫌疑人身分
中選會:總統立委若合併選 不宜推移轉投票
高市紀念228 陳菊盼執政者交代林宅血案
高縣紀念228 楊秋興籲記取歷史教訓
蘇貞昌選北市長? 蔡英文:只是傳聞
總統盼228事件成推動台灣進步力量
景女拔河隊世界盃奪冠 馬總統將發賀電
檢討過去看未來 藍營5都提名機制將出爐
韓觀光公社社長訪台 增進台韓觀光交流
中國中長期教改綱要 放權學校自主辦學
報導：蘋果坦承上游工廠雇用童工
99年度師資檢定考試工作人員入闈
香港馬拉松比賽 超過6萬人參加
行車安全考量 紫南宮丁酒減少米酒量
陳明文謝票 感謝選民相挺
加油要快了 汽柴油每公升調漲0.2元
國合會以工代賑 助海地人民重建家園
兩岸四地青年衛星通聯祝元宵快樂
產創條例 經部建議封殺麥寮綜合港
嘉義空軍救護隊外海救援菲籍船員送醫
林宅血案30週年 蔡英文：台灣人共同傷痛
野柳神明淨港 信眾抬轎躍海過火
4釣客受困富貴角 空勤岸巡合作救援
嘉市發現火力強大槍械 逮捕1嫌疑人
縣市合併減9席 高市議員參選爆炸
台塑石化:汽柴油調漲2角
道奇台灣行 拉米雷茲可能隨行
中央氣象局氣象報告（更新）
中央氣象局 今天白天天氣預報（更新）
立委補選結果 陳菊：對執政者信心衰退
拒絕白人至上團體進駐 美俄勒岡小鎮動起來
1960年9.5智利強震 威力是本次地震10倍
星下次大選 徐順全：民主黨將主打網路管道
吳揆南縣視察 地方力爭交通建設
南投綠營辦228追思 縣府籲民眾就地默哀
1天奪3金 加冬運金牌總數勇冠各國
還原228 老紅帽紀錄紅色台灣史
國民黨選舉失利 星媒體大幅報導
連江議長選舉查賄 收押議員
買氣低迷 2月下旬NAND Flash合約均價續跌
週一無肉日 盼深根環保理念
禿鷹出沒波特蘭市區 撞上民宅屋主受驚嚇
地震引發海嘯 現代史最大海嘯列表
盤谷銀行遭手榴彈攻擊 泰加強維安措施
上海世博會 網路展館虛擬體驗
立委補選失利 馬英九：非常大的警訊
兩岸四地經濟競爭力 台灣第1 香港第2
蕭副總統：簽署ECFA 經濟才有出路
武鋼以4億美元收購巴西鐵礦MMX股權
鹽神雕像啟用 見證安平製鹽史
學生表演魔術炸傷 送醫後無大礙
俱樂部鼓吹1夫多妻 馬國政府憂邪教復活
機車尾管改裝翹高 明起可罰900到1800元
福建南靖擬建台灣宜蘭村
缺工缺料 宏?眯埼l供應商 鴻海設無人廠
缺工結構性問題 NB大廠更重分散布局
中國缺工 零組件廠佈局二線城市
中國缺工 面板模組廠提前因應
缺工衝擊世界工廠 長線促進中國內需
印尼班達海中午發生規模5有感地震
中國未來3年設立1300家新型農村金融機構
教改 大陸輿論促加大投入並開放民辦
台東元宵神明遶境 表現意涵因時代而異
破獲竊盜集團 警查獲大批贓物
楊丞琳演唱會 戲稱挑戰上空秀
中國編制全國主體功能區規劃
竹縣1警員暴斃備勤室
清泉到觀霧空中纜車計畫 獲工程會補助
中國大力發展低碳經濟 抑制重複建設
智利強震 日發佈太平洋沿岸大海嘯警報
余陳月瑛母女涉收回扣 高苑科大:報導不實
陳偉殷完美登板 K掉韓國強打金泰均
胡志強：政績下鄉 5都選情應可樂觀
炮炸寒單爺陣頭遶境 台東慶元宵宛如不夜城
香港市面零食過度包裝 回收再用率低
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
228失蹤日本人 家屬蘇澳海邊引魂
全球最大電子玻璃台資廠商廈門擴建
天下第一筆揮毫 楊秋興祈求國運昌隆
重現阿里山林場風華 林務局打造森活村
病歷摘要和轉診單 3月底前中文化
黃嘉千產後胸圍爆增 要改走性感路線
中國將把握信貸投放節奏 防止異常波動
曾雅妮LPGA星站高球賽獲第3名
雲林褒忠吃飯擔 流傳百年盛況依舊
微軟潛能創意 臺大交大勝出將參加國際賽
天燈節人潮多 基隆客運支援接駁
巴菲特：風險控管失敗 高層主管該付代價
中市商業會支持胡志強參選大台中市長
日媒：鳩山或4月訪美與歐巴馬會談
成都獲聯合國美食之都殊榮
澎湖黃金龜送返鎖港 今晚產生新龜主
永久屋趕工 八八水災災民8月住新家
謝謝再見 長春戲院暫別影迷
蘇貞昌參選北市長？郝龍斌：有雙殺策略
陸學者：中國進入工業化中期後半階段
馬來西亞女網賽 詹詠然雙打奪冠
廣東普寧煙火爆炸意外 死者增至21人
智利地震海嘯波警報解除 花蓮未受影響
蘇貞昌不選新北市長?周錫瑋:我有誠信原則
北市二二八追悼會 受難者家屬盼公布真相
受天宮逾萬斤米糕桃 明年挑戰金氏紀錄
學生魔術表演受傷 開南提供醫療照護
澎湖200年元宵民俗 乞龜文化創意無限
智利又爆強震 大地震頻率增加？
菲解除海嘯警報 25萬沿海居民返家
莎拉潔西卡派克爆料 休葛蘭超膽小
紀念二二八 新黨號召捐熱血
香港萬人馬拉松賽千人抽筋 55跑手送院
黑人婚禮全民監督 怎麼辦范范決定
江蘇常熟市長明率500人訪台
中醫師推拿助理陳情 爭取工作權
3孩童池塘戲水 2人失足溺斃
同時創作馬賽克 三峽1899人締寫金氏紀錄
健保局：推拿助理仍可做民俗調理
山東威海為台灣梅花鹿長鬃山羊規劃新家
不知何時求婚嗎？ 澳洲學者推適婚公式
金門燈會亮麗登場 踩街遊行鬧元宵
大甲媽祖南下進香 4/16晚上11時起駕
紙袋人軍團 籲重視聽障者權益
川益科技新廠落成 提供400個工作機會
兩岸四地青少年衛星通聯 互祝元宵快樂
選北市長？蘇貞昌近日會商蔡英文
李建榮明轉任海基會顧問
台灣燈會煙火意外 13人受傷
大甲媽祖之夜元宵晚會 熱鬧登場
首屆海峽兩岸閩南文化節在泉州舉行
信心不足 台股震盪盤整格局尚難扭轉
中國研究全國基本養老金方案
香港機場偵破運動鞋藏毒 1外籍人被捕
前駐菲外交官：ECFA非簽不可 應理性討論
蔡英文：國民黨未誠心懺悔二二八事件
中國新任駐日大使程永華履新
歐盟通過群創3合1案 新奇美成全球第3大
二二八事件 總統：台灣地方自治民主關鍵
生質塑膠容器明起回收 業者免繳清除費
台生盼和陸生繼續衛星對話
出院4小時後 泰王蒲美蓬又回醫院療養
智利強震 外交部續聯繫失聯台僑
台北燈節 市府大樓變身音樂萬花筒
郵局1000萬以上定存利率 明起調降
營建鬆綁登陸 遠雄擬申請投資天津生態城
天燈在平溪 總統點燃藍鵲主燈
鹽水蜂炮最高潮 數十萬發狂炸
桃園立委失利 朱立倫：國民黨被自己打敗
上海北京江蘇居中國經濟競爭力前3名
對國安無益 英關閉飛碟小組 將銷毀檔案
平溪天燈活動 總統與周錫瑋互動熱絡
星旅展閉幕 台灣旅遊行程賣出成長近2成
豐田總裁將赴北京向中國消費者道歉
被控圖利戴勝通 扁：為維繫海地邦交
兩岸四地衛星通聯 兩岸關係穩定是推手
台灣燈會煙火意外 30餘人灼傷
曾自嘲腦子差 英哈利王子有望駕戰鬥直升機
綠色經濟+結構增長--今年中國經濟主旋律
安內再攘外 蘇貞昌參選5都回歸黨機制
英報：匯豐執行長捐400萬英鎊紅利做公益
智利強震引發海嘯 日解除部分海嘯警報
台灣／民進黨衝到33席 蘇貞昌可能挑戰郝龍斌？
比海地地震強千倍 智利大震已知300多人死亡
美財政部修正 中國再次成為美國最大債主
臺鹽捐「夙沙氏」鹽神公共藝術 2月28日安平鹽神白沙灘公園正式啟用
福臨寶島慶元宵 主題樂園送優惠
中興保全盃第一屆全國飛鏢大賽開打 台灣選手囊括全部獎牌
智利地震死亡人數增至750人 治安開始失控
中國媒體稱：廣東省經濟總量 超過沙烏地
張牙舞爪觸霉頭 台灣燈會煙火炸傷33人
智利地震銅價漲 銅箔基板類股走強
馬信任度剩29% 藍營大老憂心忡忡
國民黨只道歉還不夠 馬南北228紀念會都被嗆
冬季奧運閉幕 加拿大摘14金成「大贏家」
美氣象局首次稱Chinese Taipei 綠營：警訊！
土地銀行香港分行3月2日正式開辦人民幣業務
遊戲橘子原創動畫《HERO 108》美英德義3月1日全球同步首播
寶來投信QFII送件 同時展開建置兩岸三地資產管理平台
虎年紅龜送福氣 26國二百友人齊聚慶元宵
土地銀行召開行務會議 達成99年度營運方針共識
雲朗觀光整合旗下五大品牌 線上訂房、選套裝行程Ｅ指搞定好禮獎不完
杜拜警方：艾爾馬伯遭下毒後再悶死
印度色彩節登場 想不灰頭土臉也難
全台氣溫偏高 外島西半部濃霧
嘉義清晨濃霧 能見度不到100公尺
風景區公廁掛門牌 遊客好奇誰收信
台股開盤上漲56.74點 為7492.84點
金光閃閃神明衣 朴子刺繡文化特色
保住中國市場 豐田總裁晚間現身北京
加力克美勇奪冬運冰球金牌 舉國歡騰
財政部擬盡力讓華南金董事長官派
劉翔政協會上將首度提案要求提高教練待遇
台股漲 新台幣匯率盤初走升
嘉市議長選舉 林承勳當選
CeBIT將登場 聚焦3D及綠能
新片紛至 隔離島仍蟬聯北美票房冠軍
重慶將打造全球內河最豪華遊輪
嘉縣正副議長選舉 余政達張明達蟬聯
智利大地震引發海嘯 日解除所有警報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
人民幣升值概念股領軍 台股氣勢如虹
地方要員調整 中共啟動十八大人事佈局
基市議長選舉 黃景泰當選
遠雄搶營建登陸頭香 法人看好營建反彈
雲林正副議長投票 第1輪平手
2月消費者信心指數73.16點 創51個月新高
韓2月貿易順差23.3億美元 前景看好
7成2企業年後徵人 服務業最缺
鋼價漲鋼鐵股翻揚 智利地震第一銅受惠
台東產生首位女議長 饒慶鈴更上層樓
東莞知名傢具廠數千工人停產要求加薪
溫家寶工作報告強調轉變經濟發展方式
台鹽捐贈台南市鹽神公共藝術
中國秘魯進入零關稅時代
智利地震 銅鉛價揚
華人區及亞洲國家生活比一比 台灣最自由
豐興鋼筋盤價漲400元 報1.89萬元
張芳麗落敗 促國民黨祭黨紀
5合1疫苗公費施打 30萬寶寶受惠
2月新增貸款低 中國可能再調高準備金率
雲縣議長2輪投票 蘇金煌蟬聯
春節努力找工作 平均寄出18封履歷
蘇貞昌選北市再逐大位?郝龍斌：蘇應說明
李慶安雙重國籍案 北檢提上訴
台股急拉 紡織股大漲
內閣調整？吳敦義：5都選舉是重要因素
氣象局：3到5月 恐有劇烈降雨
即時檢修供水管漏水 星研發監測系統
台灣今年IC產值可望增23.6% 製造業最佳
樟芝內含安卓凱因A成分 興大證實可抗發炎
研考會41週年 吳敦義：是政府左膀右臂
粵媒：廣東總體經濟富可敵國
中日韓擬共創大學學分交換的新架構
中國兩會將登場 北京安保工作升級
2月CCI投資股票時機指標 史上第二高
綠委憂醫療公司化 衛署:不影響醫療價值
金門正副議長選舉 王再生許建中當選
嘉市議長 林承勳挑戰成功
博帥廚青睞 師奶粉絲要以豬血糕吸睛
台股大漲 新台幣兌美元中午升值5.6分
2010冬運 加國金牌新紀錄光環中歡喜閉幕
虎年開春以來 上櫃通信網路類股最飆
信貸契約不利消費者 消基會籲金管會檢討
楊進添：活路外交獲致具體成果
大台中仍需協調？ 胡志強：黨中央決定
未受立委補選影響 台股開高走高 證券股飆
屏東縣議長選舉 林清都當選
智利地震銅價漲 有利電纜銷售
郝團隊選戰上發條 李永萍免兼文化局長
澎湖議長選舉 劉陳昭玲連任
2次中風女友貼心照料 賀一航想婚了
速食砷油案 難證實含無機砷檢方簽結
花蓮縣議長選舉 楊文值連任
台鐵招868人 23日起報名
台商回流 1月投資金額16億元
一銀推百億元貸款 最低利率1.3%
汎德遺產爭議 警傳喚唐氏兄妹未到
消保續把關 麥當勞2分店炸油不合格
高醫：尿毒病人親屬及配偶 罹病風險高
人民幣看升 康師傅味全反攻 類股齊揚
高縣捷運接駁公車 免費到年底
砷油風波 衛署要訂採檢標準
日經民調：鳩山內閣支持率跌至43%
DRAM現貨價淡季走勢強 族群類股大漲
20週年 Photoshop用戶逾千萬人
人民幣升值助威 益航漲停鎖住
台灣燈會煙火傷人 7人住院
苗栗縣議長選舉 游忠鈿連任
閱讀人口增 高市圖夜間也開放
元宵節大不同 馬國美眉拋柑覓良人
黑琵長出金黃色繁殖羽 觀賞正對時
98年第4季製造業銷售值 1年來首度正成長
竹市議長選舉 無黨籍謝文進勝選
宜蘭縣議長選舉 張建榮連任
聯發科 5家外資看法仍分歧
新竹縣議長選舉 陳見賢勝選
台股收盤漲141.65點 為7577.75點
選北市?民進黨:蘇貞昌不會有強烈個人意願
中國兩會關注內需 中概通路股受惠
南投議會正副議長 都為新入黨國民黨員
智利失聯6台僑 外交部找到3人
北富銀欲調降保證盈餘 體委會積極協調
秋菊競爭 市議員促辦辯論端牛肉
人民幣看升亞股漲 台股帶量長紅
民進黨北市基層 盼蘇貞昌戰北市
台股開高走高 收盤大漲141.65點
上海房市虎年未見虎勢 成交量創新低
雲縣正副議長 蘇金煌林逢錦勝出
3月台指期漲192點 逆價差2.75點
大陸政協委員藉微網誌廣徵民意
3月電子期漲7.9點 金融期漲16.6點
3D科技擴及醫療復健 造福失智病患
總統重申ECFA有利台灣 會保障勞工權益
公衛英雄走透透 締造54%抹片篩檢率
大陸土地國有 建設單位無權訂拆遷協議
江蘇10萬人遊寶島 首發團500旅客抵台
昔擁中國好萊塢美譽 重慶電影場淪為菜園
空姐爆衝突 美班機被迫停飛
美大選募款王 史慕特任白宮社交秘書
台股漲141點 三大法人買超93.83億元
金門鄉鎮長宣誓就職 李沃士期許作伙打拚
調降運彩保證盈餘？體委會：依法討論
低價當道 1片1美元Redbox租片機超夯
台北鐵路便當生意夯 郵局快捷宅配
勞委會：勞保讓勞工尊嚴工作 老有所養
謝典霖當選彰縣議長 以艋舺為例盼相挺
上周外資賣超114.87億元 賣超聯電居冠
CeBIT登場 概念股夯
獨排眾議 貝魯斯柯尼再點名年輕女性參選
解決用工荒 九成大陸企業選擇提高薪資
智利強震 中國捐百萬美元賑濟
連江縣正副議長 陳貴忠曹以標勝出
中國首家外商投資合夥企業昆山問世
英國研究：智商高男性比較不會偷吃
豪門恩怨 中國皮革大王進瘋人院
中國拒絕一日本學者入境 理由是支持疆獨
高架橋上遭撞翻車 女駕駛自行脫困
運彩營運風波 中職不受影響
中國內需發燒 兩岸橡塑高峰座談
拾荒婦疑感情糾葛 燒死同居人
新台幣兌美元升3.7分 收32.048元
三勝製帽案 扁辦：特偵組洩密
天燈四散 平溪鄉清理10噸垃圾
帥哥廚師到我家 女粉絲爭寵
八八水災募款使用近半 114億尚未支用
高捷橘線運量低 技擊館站開放表演廣場
出國登機 高鐵桃園站可辦報到手續
勞保局服務好不好 民眾打分數
尤清表態參選新北市長
東鋼調漲3月盤價 H型鋼漲600元
母貓熊圓圓發情 園方讓團團熟悉場地
超商不降傳真價格 消保會感遺憾
爭取支持制裁伊朗 以向中披露機密情報
周董人紅是非多 侯佩岑：牛仔最近很忙
宜縣議長選舉 民進黨6人跑票擬開除黨籍
富邦金與中國中信集團 合資融資租賃公司
小豬拍廣告技癢 尬球不輸大學生
房仲:北市2月價增量縮 竹市交易量居冠
南韓擬開發無人飛機 評估朝武器化發展
中國2月份PMI降至52%
南投紫南宮呷丁酒 逾12萬人大快朵頤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
智利強震銅價飆 原物料緩升格局不變
智利台商大多平安 貿協拓銷團照常出發
桃園縣正副議長 邱奕勝李曉鐘當選
三重市2男子疑燒炭自殺
兩岸計量學會簽署合作意向書 啟動交流
傳承政治衣缽 饒穎奇之女饒慶鈴登高峰
兆豐金尋求大型陸銀合作 擴大東南亞布局
展現產業鏈優勢 友達參展日本太陽光電展
大台南選委會 明正式成立
北縣議會民進黨團籲蘇貞昌選新北市長
北宋宮廷舞 南華大學向韓國首席舞者取經
小提琴家慕特音樂講習 在台培訓新秀
中國認沒G2 美國還是老大自己是老二
府城賞花季 70萬朵花卉爭艷
王再生:府會和解共生 鄉親第一金門優先
江丙坤:ECFA一開始雙方有互信
金溥聰攬民調專才 組政情選舉中心
中市運鈔車與公車擦撞 警方保全齊戒護
周功鑫：故宮南院修正計畫8月完成
炸油酸價又過高 麥當勞：尊重檢驗結果
前開發金董座林誠一 心肌梗塞病逝
中油：3月桶裝瓦斯每公斤降0.25元
新科正副議長變少 國民黨：改革必經之路
2010台北花博 配合10月國慶試營運3週
孔丹：與富邦合作 體現兩岸強強聯手
安以軒勾魂眼 電到張無忌
營養午餐轉送獨居者 高中生獲志工獎
江丙坤:兩岸交流今年可突破百萬人次
加工區1月進出口成長 年增率創10年新高
南非挖出世界最大鑽石 號稱非洲之星兩倍大
匯控去年盈利只升2%
雲縣鄉鎮市長就職 蘇治芬勉承擔
台灣連鎖業競相擴張大陸版圖
台股大漲 新台幣收升3.7分
貴州甘肅旱情重 雲南師生飲水難
援助智利震災 日將提供300萬美元
日本田澤湖交流協議會訪高縣
蜂炮激情後 垃圾150噸
中市遊覽車火燒車 無人傷亡
券商2月發行372檔權證 宏達電最紅
「綠領」階層成新寵 中國預計投入2千億
呂秀蓮:華府學者不再關心台灣 嚴厲警訊
江蘇常熟萬人遊台灣 首發團今抵台
去年中國房價上漲1.5%？大陸網民質疑
高鐵2月破300萬人次 單月新高
議長選舉風聲鶴唳 嘉檢：報案就辦到底
過度用眼 醫師：白內障年輕化
信貸契約不利消費者 金管會：會檢討
敗選效應 藍營部分縣市黨部主委將換人
貧婦半夜早產抱女求救 警送醫母女均安
花蓮新任副議長 議員選舉涉賄選遭起訴
貓纜邊坡工程封道17月 居民進出不便
經建會通過林口A7平價住宅 第3季起招商
綠委：立委席次 中選會應重估
老一輩金融家典範 林誠一辭世
菲國渡假村鬧事 2台灣遊客被扣留1小時
澎湖縣議長選舉 民進黨議員跑票
金門機場2度濃霧 班機泰半取消
健保投保級距無上限 楊志良贊同
樹林市餐廳火警 2外勞輕微嗆傷
黑幫片大獄言家橫掃凱薩獎 奧斯卡看俏
自投羅網 蕭敦仁涉貪雲林發監
1日鄉長 台東海端鄉長胡新一涉貪停職
中科七星未停工 環團燒金紙抗議
產創條例 總統盼涵蓋工農業
麥當勞2分店炸油不合格 限期改善
5200人不畏低溫 雪梨歌劇院前為藝術寬衣
智利地震銅價飆 概念股受惠
哈林走訪孟加拉 景物依舊讓人驚
中市免費捷運公車 吳建豪代言
道奇人員球場整地 楊秋興帶愛玉冰探班
藍正龍PS男痞樣 遭早餐店老闆娘白眼
證交所：外資今年借券放空僅約70億元
南投副議長生變 國民黨縣黨部擬檢討
母病不探父喪看著辦 男子沒遺產定讞
抹片做最多 邱于華和婆婆媽媽搏感情
校園食品安全把關 教部民國100年完成查核
2月年假買氣活力不減 竹縣表現最亮麗
女童疑疫苗不良反應 醫療費待援
美海嘯預報中心稱中華台北 外交部要更正
彭佳慧砸錢遊峇里島 每天戶外洗澡
大陸勞工荒 衝擊大型電子業台商
視障歌手勇敢尋夢 演唱人生
竹市議長藍營首敗北 嘉市蕭家班勢力受挫
紅衫軍示威前夕 泰政府接獲地下活動情報
鄭守夏：健保要轉大人 財務要改革
美公布洩密影帶 中國間諜行動曝光
力阻放空 歐元區國家向投機客宣戰
1/4北市購屋民眾流向北縣 半年來新高
華仔新少林寺扮僧 落髮又受傷
女王頭分身命名 4/3公布結果
三星電子進駐北京「移動矽谷」
保生大帝醫療獎 獎品百萬純金神像
兄弟熱身賽不敵合庫 洋將飆球速
屏東蜜棗災害補助有望 洋蔥難補助
考台鐵養路人員 得揹40公斤20秒跑40米
兩會及人民幣題材 中概通路股受惠
縣市合併 陳菊：文官工作權受保障
機車翹管開罰 公車排放廢氣受關注
韓國訪問年 觀光公社長來台宣傳
菲國5月大選 逾2萬名拘留犯可投票
涉嫌經營淫窟 印度教聖僧與英航空姐被捕
聖嬰發威 新加坡2月創140年最乾燥
湯川潮音精靈嗓音 挑戰搖滾樂曲
莫拉克效應 氣象局提早呼籲防大雨災情
車市2月1.8萬台 3月估2.5萬台
工商展覽中心 高市府將接管
特派員筆記：波特蘭機場的貼心小設計
經建會：東北角整體開發 第四季起招商
特派員筆記：以色列的安檢
英國憤怒城市調查：倫敦怒氣最高
U-LIFE撤銷假處分成功 東森購物表遺憾
北市查戲院變相加收清潔費 無發現
世界盃拔河賽 大里高中獲女子500公斤級亞軍
父子合拍短片 小小彬：2人演得一樣好
不理會海嘯警報 澳洲民眾仍戲水衝浪
內蒙神華煤礦透水事故 31人被困
青年團體勸進王昱婷參選大台南市長
教部：98歷史課綱未定案 尊重專業
遠見雜誌企業社會責任獎 電信業2家獲獎
大陸追求升學率 官員提綠色升學率概念
教科書用雪銅紙傷眼 北市要各校注意
第099042期今彩539三星彩四星彩開獎
國有地價飆高 土銀籲所屬審慎放貸
第099017期威力彩38樂合彩開獎
50到70歲保費不調？健保局：尚未試算
道奇登台包機費 郝龍斌出馬長榮打對折
運彩若重新招標 發行機構未必為銀行
在菲被綁1中國人質 獲釋3天病逝
挽回信心 豐田總裁向中國消費者道歉
中國兩會期間 歷來陸股多上漲
南方朔批評總統施政 府盼獲公允評價
常熟市長訪台 推介城市旅遊
摩根大通證券上調台灣今年GDP至7%
台灣基金獎出爐 貝萊德富蘭克林最大贏家
常熟市長：目前沒有缺工問題
新生兒聽力篩檢 北市篩檢率冠全國
常熟將和台灣旅行公會簽旅遊品保協定
道奇訪台名單 最快明公布
匯控去年業績遜色 遞延3年發董事分紅
中國首家合資消費金融公司在成都掛牌
台籍中國兩會代表將就台生就業問題建言
澳門人口54萬2200 女多於男
中國成立首家消費金融公司
越南青少年網路性派對 名稱花樣多
健保費率案 楊志良明向吳揆報告
智利又傳餘震 救援如火如荼展開
德官員批谷歌等網路公司侵犯個人隱私
第099042期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第099017期威力彩 頭獎一人獨得
大里高中女拔河隊捷報 中縣府擬表揚
談5都選舉 蔡蘇會明登場
2010冬運 加拿大狂喜 中韓有突破 俄最傷心
2010溫哥華冬季奧運獎牌榜
中國兩會前夕 多名高官被「雙開」
顧中國市場 豐田總裁從美直飛北京道歉
17縣市議長選舉 國民黨也丟五席
複委託平台大躍進 群益證券錢進大中華搶頭香
取代達賴 中共欽定班禪喇嘛進入政協
防趁火打劫 智利一萬名官兵進入災區
寶來曼氏國際期貨市占率續稱王
「黃金城」「賽神豬」刮刮樂春節應景上市
南投縣議長 何勝豐當選
富邦金控創投與中國中信資產管理公司合資成立「中信富通融資租賃有限公司」創兩岸金融MOU生效後合作首例
聖嬰搞怪 今春暴雨可能10年來最大
「雙殺策略」槓上「雙城奇謀」 蘇貞昌擺哪裡？
南韓空軍2架F-5戰機 空中相撞墜毀
馬賽克拼貼大賽 三鶯陶瓷拼出台灣幸福力
3月明皇樓點心大賞，港式點心買一送一
上網享好禮，3月持續延燒，自助沙拉吧兩人同行一人免費
迎新贏新 超值餐宴
姐妹淘的歡樂聚餐 在裕元花園酒店
【中壢古華花園飯店】314白色情人節-生蠔共和國浪漫饗宴，有機會免費入住17坪精緻套房
通豪白色情人節，3/10-3/14期間用餐+99元免費送套房體驗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希臘債務現轉機 歐股收高1.2%
智利強震 保險公司理賠恐逾20億美元
紐約原油下跌1.2% 每桶78.69 反映美元升值
智利強震阻斷生產 銅價創7週高點
中國禁作家廖亦武出境 德外長遺憾
比中指惹禍 美一男子控警侵權
美股上漲 標準普爾500指數收復今年跌幅
天災人禍肆虐 智利急待伸援
週日鋒面加冷氣團 降雨且變冷
淘汰鎢絲燈泡 飛利浦將結束與Osram合作
台股開盤上漲71.87點 為7649.62點
冬運曲終人散 溫哥華忙著清垃圾
加拿大去年第4季年平均經濟成長率達5%
加大數校園爆種族仇恨事件 阿諾譴責
暫沒打算結婚 邱議瑩盼媒體勿加料
鐵道情迷 吳漾樂追火車
國有地標售炒房價? 李述德:不宜從個案看
賴幸媛：兩岸關係好 東亞更和平
汽車鋼鐵電子強漲 台股收復7600點
台股漲 新台幣早盤走升
吳揆承諾先輔導產業再落實ECFA
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大陸房市飆漲 據報調控政策兩會後推出
雖未大規模販毒 北韓仍偽造美鈔牟利
廣東江西再興開建贛粵運河議題
中國「兩會」前夕 多名維權者據報遭嚴控
征戰5都？ 吳敦義：江山代有才人出
吳揆：暫停北市精華區國有地標售
收購加工 芭樂棗子價格回穩
米其林輪胎漲價 有助輪胎價格續漲
智利強震後銅鎳齊漲 鋼鐵股續強
紐約中華公所主席換屆 伍權碩就任新主席
前廣西局長「香艷日記」曝光遭停職檢查
中國國防大學教授著書呼籲「軍事崛起」
港媒：疆獨組織首領在美軍襲擊中身亡
吳揆：蘇花替9月送環評 盼年底發包
中國全國政協會議明天登場
敗選負責 國民黨桃園主委：選輸就該走
11世班禪成為首位「90後」中國政協委員
考量經濟現實 學者：人民幣年內升值機會微
星樟宜機場集團收購羅馬機場控股5%股權
長照需求勢不可擋 經建會邀日專家來台
做環保也顧健康 嘉縣校園要每周1素
國產局：暫停3/11北市國有地招標
道奇加賽預售票 中午開賣
股票解禁 大陸平安1.9萬員工成富豪
拓展蔬果商機 生鮮截切保鮮技轉廠商
體委會:北富銀若停運彩 沒收保證金
被控收賄 郭玟成獲不起訴
大陸足協高官證涉貪腐案 最高可判死刑
胡志強：協調不能只有高層 也要尊重基層
金酒董座李清正連任 姚松齡接總經理
3職業工會欠健保費 會員權益險受損
台東上午焚風 高溫34.7度
大陸規畫出綠色能源發展10年方案
北京學者：2012年前「馬胡會」難實現
王金平：國家生技園區傾向落腳南港
湖北赴台灣旅遊人次「迅猛增長」
20年長約 巴紐每年供台120萬噸天然氣
高縣府與榮家簽約 安置災區後送病患
5都選舉 蘇俊賓:吳敦義金溥聰未規劃參選
101擄人強盜案 檢方起訴3嫌
八八風災善款使用近半 內政部將查核
鴨子船10日營運 優惠高雄縣市民
暫停北市精華標售 房仲:回歸冷靜理性
國產局：停止標售北市精華區國有地
北市地價過高人口外移疑慮 營建股跌較深
新台幣午盤暫收32.019元 升值2.9分
國民黨調整地方人事 黨工跨區支援
南韓營建商贏得阿聯36億美元煉油設施合約
人事局：刷國旅卡捐款單位 擬逐步擴大
苗縣失業給付案降7成 求才數增4成
PP自強號被喻丐幫 台鐵重新塗裝
登革熱確診通報慢 高縣盼強化診斷知能
摩根大通：台股看8800點 加碼科技股
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正)
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
郭泓志K功 贏得道奇迷的愛
貓纜總體檢 土木技師公會：安全無虞
上海世博局副局長今來台 大力宣傳世博
義大世界7日就博會 再徵3000人
打造世界城 專家建議北京建帝國大廈式地標
投信：台股3到5月區間整理後可望往上
防登革熱 高市將全市孳生源普查
原住民合作社續免稅？吳揆：1個月提檢討
中國盼與俄羅斯加強戰略協作
太誼專案 總統21日出訪南太6國
ITIS估今年手工具機業產值年增12.82%
媒體追問兵役問題 秋信守忙消毒
惠譽:今年台灣銀行業淨利改善 估600億元
楊志良:健保調整案 至少5成民眾不調
北京學者：兩岸經貿合作將改為互諒互讓
發展電影產業 泰國研究成立單一電影機構
中縣市合併升格開步走 選委會搶頭香
廣州現豬口蹄疫 專家稱暫不影響亞運會
台灣好萊塢計畫 陳菊：挺到底
吳揆:排富後 降99年度入學私高中職生學費
貓纜總體檢過關 郝龍斌：4日履勘
投信：黃金類股有補漲空間
吳秉叡:蘇貞昌若當選北市長 會做完任期
李述德：國有土地標售政策有必要調整
台股收盤漲19.87點 為7597.62點
健保費未調就請辭？ 楊志良：無此考量
中油溢收75億 吳揆：先吸收油價漲輻
ITIS：模具業產值可望連 4季成長
3夜校生涉嫌搶銀樓 遭警方逮捕
玩伴變殺手 俄州家犬咬死4歲女童
東大農藥檢驗中心獲國際認證
調查：2成上班族自認是職場 C咖
亞洲先例 人工視網膜臨床試驗
台股開高整理 收盤小漲19.87點
紡織營建弱勢 7600點得而復失
3月台指期漲30點 正價差3.38點
銓敘部修考績法 公務員3次丙等資遣
因應縣市合併 高雄市選委會搶先掛牌
智利失聯台僑取得聯繫 全數平安
汪希苓特區辦展引爭議 官員遭糾舉
「兩會」焦點：民生反腐收入分配不均
3月電子期漲1.95點 金融期漲3點
教育資源下鄉 屏北高中清華原民專班招生
考選部研議 地方特考與高普考合併舉行
道奇訪台賽 拉米瑞茲確定成行
吐魯番2千年前墓葬發現可能為世界最早義肢
屈公病境外移入3例 赴印尼小心防蚊
伊東豐雄設計臺大社科院 工程動土
資策會執行長未上任遭撤換?經長:問史欽泰
台股漲19點 三大法人買超59.74億元
美派「中國通」訪中意在主動修補雙方關係
特派員筆記：龜速的英國電信傳輸
選新北市？朱立倫仍不鬆口
大港開唱 近百樂團共襄盛舉
台東銀樓搶案 矮子搶匪得手逃逸
否認被包養 河南女主播上書要求徹查遭拒
福建展開向金門供水前期準備工作
北市銀樓搶案主嫌落網 車禍露餡
屏檢查賄選 搜索新任議長住處
中國兩會關注內需 投顧看好能源股
醫師疑詐健保費 檢調搜索台北醫院
研究：鼻型也可辨識身份 罪犯無所遁形
校正公電（CAP0162號）
玉山之歌網路票選 讓世界聽見玉山
青年團體勸進吳清基 參選大台南市長
落實人權保障 綠委催生人權5法
退撫基金去年大賺 今年操作趨穩健
兩岸家長認為兩岸學生交換 大學階段最佳
里長被毆秋菊關切 高市警:疑私人恩怨
打不過「阿凡達」 大陸國產賀歲檔虧很大
吹焚風 台東民眾：習慣了
國有地暫停標售 黃茂雄:北市房價應達頂點
黃茂雄看升人民幣 籲台商把握機會
商務部：人民幣匯率未導致國際貿易失衡
護士發明多功能支架 防病患尿道感染
胡志強:中市復康巴士 3年內增至最低標準
全球最廉價汽車 東元集團評估引進
貓纜體檢過關 11塔柱從嚴監測
大陸地方政府未爆彈 負債逾人民幣5兆元
韓媒：台灣民航局建議闢金浦和松山間航班
李玖哲韓式料理開賣 相馬茜幫忙好甜蜜
紡織所:輔導毛巾寢具業轉型 提升價值
新台幣兌美元升0.9分 收32.039元
政治盟友施壓 印總理無意收回漲油價政策
機車翹尾排氣管 北市首日取締86件
紅籌股網路下單 群益證搶先備妥
偷遍北中南 校園大盜中縣落網
京滬高鐵可能今年上市 融資300億-500億
琳達漢彌頓：與詹姆斯柯麥隆的婚姻極為痛苦
蓋台風波 王令麟梁馬利對簿公堂
學測成績複查 1392名考生申請
摯愛無盡 GUCCI前創意總監打造浪漫電影
英國從嚴核發留學生簽證 對台影響不大
台中港成功爭取廈門馬公2航線
阿凡達熱潮 掀起3D投影機商機
鄧超虎年夯 盼來台會影迷
郝龍斌力爭 道奇來台賽將奏國歌
曾嘉敏坦承放水 兄弟無法登錄
Camry等車款油管更換 和泰車:完修率85%
史艷文40歲生日趴 未來發展3D進軍國際
大陸央視大火案近期或將開審
在地深耕 台大雲林分院與虎科大結盟
鳳山三校慢跑越野賽 報名14日止
健保調整 吳揆：6成民眾不漲1毛錢
溫泉館溫泉量不足 建商判賠400餘萬
安徽槐塘歐元村 人人精通歐洲貨幣兌換
衛署：長期荷爾蒙療法 肺癌風險增
人大高官：當前中國經濟有四大潛在風險
曾鈺成建議讓港民主派立法會議員出席世博
高縣拚觀光 改善義大世界佛光山交通
海基會19歲 邀老海基人回娘家
高中歷史課綱 本土社團籲重量也重質
北京學者：美高官訪中 聚焦匯率等3大議題
普台中學生日語檢定 多人達大學畢業程度
吳揆：失業率仍高 痛在心裡
市場觀望 上海一手住宅成交量下跌5成
郵局代收學雜費 手續費優惠各異
阿聯禁止雙重國籍以色列人入境
藍色星球登台 海洋生態結合交響樂上陣
中國商務部：今年外貿形勢仍嚴峻
台灣國際蘭展 32國將組團來台觀摩
孔蘭薰怕丟面子未到場 劉曉憶心情低落
吳揆允擴大幼兒免費施打疫苗
年後減肥 營養師：少熱量多運動
紫蝶過境國道讓路 呵護安全回家
建準將設高雄生產線 陳菊允全力協助
奪世界拔河冠軍 景美女中選手凱旋歸國
漢城華僑中學啟用新餐廳 師生滿意
微型投影夯 手機搶食單機市場
面板Q2淡 拓墣：台廠應速優化產品組合
中國政協：中美關係像天氣「時晴時陰」
太誼專案創記錄 馬總統6天訪6友邦
春暖花開 阿里山吉野櫻含苞待放
長期低頭用電腦 小心頸椎病
電影版交響情人夢 上野樹里再譜爆笑樂章
直轄市長徵召 民進黨考量意願及勝選
限量版重機失竊 車主上網逮賊
上海國際港客運中心將在世博期間落成
荷爾蒙療法增肺癌風險？部分醫師不認同
第3屆兩岸文化產業博覽會 6月廈門舉辦
高市里長被毆 警公布嫌疑人特徵
紅十字會：八八水災募款 按重建計畫推動
教部遴選赴日講座 高科大吳春宜出線
遠東集點卡手機版將上路 明年進軍中國
房價高漲 中國政協委員將提案抑制
吳揆：停售北市國有精華地 非打壓房價
道奇公布訪台名單 大咖只有拉米瑞茲
中國已形成4G標準提案 入選世界標準
中國政協發言人：對台讓利將更慷慨一些
煞風景 和平島公園步道種火龍果
縣市合併奠基合作退讓 選委會好榜樣
放射線治療三叉神經痛 緩解症狀
吳揆：不宜貿然要求中科三期停工
吳建豪員工大麻案 警方：藝人部分待查
議長賄選 屏縣議長林清都列被告到案
北韓勞動黨高層訪中 傳為金正日中國行鋪路
捷運蘆洲線9月通車 新莊線試駛頭前庄站
貪污腐敗 中共執政頭號威脅
大義滅親？ 哈瑪斯元老斷絕與間諜子關係
汪希苓特區展覽 監委：受難者二度傷害
李述德：華南金控董事長總經理一定官派
牛肉進口美再施壓 要求履行台美議定書
民營銀行：房貸未緊縮
去年陸客來台旅遊帶來13億美元直接收益
台灣燈會人潮引錢潮 嘉市商家笑呵呵
安全考量 高鐵提前更換電車線
蘇貞昌明宣布參選台北市長
高市2號運河工地意外 怪手翻覆壓傷駕駛
人民幣看升 關稅才是面板登陸關鍵
業者推米其林餐 美食作家謝忠道演講助陣
醫師疑詐健保費 署北醫院：配合調查
開國百年慶活動 李沃士：金門不缺席
阮經天艋舺耍狠 拍MV被笑娘
台北縣3住宅火警 1女死亡
比丘尼偽造債權 遭判刑2月
卓文萱工作接到手軟 有望轉戰大銀幕
撒謊成功或識破謊言五大秘訣
順民意 郵局降學雜費代收手續費
道奇訪台 中職工會:球團應付球員出場費
±2度C錯誤多？聯盟：歡迎環團也來拍
高房價降溫 學者：還需配套措施
音樂碩士去年戀上小6女 今年新婚吃官司
美方再施壓 經部:禁止美牛雜進口難改變
經營環境改善 銀行設分行標準再提高
建國百年LOGO競賽 鼓勵小學生勇闖總統府
綠營新北市長人選 尤清籲民調決定
桶裝瓦斯價差大 公平會要查
新北市選委會 掛牌
中國稱有限軍費買一架B2轟炸機都不夠
馬永成：機密外交資金運用 只有扁知道
暫停標售北市國有地 房市是否降溫受關注
績效優良 金管會獎勵11家保險業者
櫃買中心與馬國交易所簽合作備忘錄
詐領健保費案 檢調：不法所得逾百萬元
暫停標售北市國有地 房仲:有助穩定房市
暫緩標售國有地 房仲:區域均衡發展治本
轟動武林驚動萬教 史艷文將重出江湖
北京盼中美關係回到健康發展軌道
金門研擬總體發展 星國設計師提建言
學生時代愛看美眉 伊東豐雄圖書館重氣氛
白文正築夢基金得主新片 3/17首映
情侶住聖淘沙飯店 露天池泡澡遭偷窺
蔡昌憲艋舺演自己 知名度扶搖直上
中國權威智囊：外資可從5方面調整投資方向
東京國際食品展 台灣參展規模30年來最大
台灣燈會煙火意外 監委查有無公務員疏失
16歲女兒交過3男友 歡歡後知後覺
上海設台灣農產專賣店 可能適逢世博展期
科普閱讀年 科學月刊推薦100種書籍
前中市議長郭晏生遭通緝 梧棲被捕
設立品牌行銷公司 國發基金擬投資
汲取希臘教訓 歐盟將加強監督會員國預算
江蘇10萬人遊台灣 第2團昆山萬人4月赴台
高價新疫苗 弱勢優先免費施打
南方朔指總統不做事 國民黨：非事實
中國房市連年飆漲 升斗小民難以承受之重
台灣鳳凰燈首度亮相江蘇 遊客日增10萬人
99學年高中職新生 公私立繳一樣學費
調高外勞稅政策 星國會議員看法分歧
紗線包覆LED變化多 世博台灣館看得到
江蘇常熟市長：今年送萬人遊台灣
新台幣匯率收32.039元 升0.9分
無逃亡之虞 法院解除胡定吾限境
振興觀光業 泰將延長免簽證一年
郭晏生賄選定讞通緝2年多 被捕入監
北京學者：台灣五都選舉是關鍵
台商：廈門製造業服務業都缺工
台鐵沙崙支線年底完工 高鐵台南接駁省時
第099043期今彩539三星彩四星彩開獎
以色列國際會議 青輔會徵選高中職生
交部:桃園機場規劃新航廈 提升旅客服務量
廣東將推出支持台資企業措施
香港漢能展示全電能電動概念車
第099018期大樂透49樂合彩開獎
ETC弊案 3廠商無罪定讞
國際透明組織：希臘貪污橫行
國民黨明提5都提名辦法 徵召為主
國防部籌設智庫 研究解放軍
CeBIT開展 綠能3D電子書爭豔
北縣新板特區旅館BOT案 樺福建設得標
政經前景堪虞 英鎊匯價直直落
無懼政府阻擋 泰紅衫軍矢言齊聚曼谷示威
香港3萬高小至大專生曾吸毒 情況嚴重
打破鐵飯碗迷思 考績改革挑戰多
健保費調整 吳揆裁示受影響者越少越好
未來10年中國18至22歲人口減少4000萬
陸客來台流量管制 每天4000人最佳
第099018期大樂透頭獎摃龜
蘇貞昌明宣布選北市 將強調不落跑
第099043期今彩539三星彩四星彩派彩結果
國民黨：政情中心非新單位 媒體報導不實
歷經多次地震洗禮 智利防震「身經百戰」
「窮兵黷武」! 中國解放軍楊言要與美軍爭霸主
執行長就任前喊卡 資策會:個人因素
「雙城奇謀」走險棋 蘇貞昌將挑戰郝龍斌
台灣4意見領袖提建言 批馬不拿出政績甭想2012
證券櫃檯買賣中心與馬來西亞交易所簽署MOU
全面掌握92種原物料市場復華 全球原物料基金3/2獲准募集
郵局代收學雜費可依款項留存天數 最低免收手續費
2010年『證券投資智慧王』活動開鑼
危機變轉機、創業最夯 連鎖加盟大展5日登場
第一金亞洲新興市場基金 3月8日起開始募集
馬總統21日出發 6天訪太平洋6友邦
中國稱：台灣反對黨勝選又玩「兩岸牌」
義美包子饅頭 全家便利商店上市！
用公家水洗車 內政部依程序懲處
智利軍隊分發食物 居民組自衛隊
豆花妹扮女僕 夢想開民宿當老闆
資策會執行長就任前喊卡 傳府高層介入
郝昌對決 郝龍斌：政績爭取市民支持
「期貨與選擇權數位學習網」及「股票期貨新期大闖關」有獎徵答活動2月份得獎名單出爐
臺灣企銀香港分行2月25日起開辦人民幣業務
華頓全球高收益債券基金3月8日開募 新台幣計價每月配息
升息後可望迎接景氣行情 虎年投資定期定額最理想
法國1/3城市有淹水危險 關係510萬人安危
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股第三天上漲 希臘債務危機可能有解
屏東議長賄選案 議長林清都聲押
馬爾地夫度蜜月 一台灣男子浮潛溺斃
福特汽車銷售 12年來首次打敗通用
希臘傳將再提新措施 以削減65億美元赤字
隨股市走揚 油價漲至七週來高點
銅價第三天上漲 金價創六週最高
智利延長宵禁時間 總統斥責劫掠暴力行為
道奇將訪台 洛時大篇幅專文介紹郭泓志
美股收小漲 希臘危機紓緩 併購也增多
2010年巴西航空業營業額預測增21.2%
屏議長賄選案 議長林清都聲押獲准
英建築大師羅傑斯台灣首展 呈現畢生精華
強震震不倒經濟 智利今年成長有望加速
藉迪士尼選童星詐財 美兒童劇校惹爭議
高溫到週六 下週溫度下探至10度
台股開盤上漲31.16點 為7628.78點
中國全國政協會議今天北京揭幕
中國將邀台灣及海外人士紀念辛亥革命百年
涉詐領醫藥費 檢方聲押署北醫師
恢復高層接觸 美國務院稱原因須問中國
勿輕忽中國隱藏性債務 2012年恐爆金融危機
商務飯店走摩鐵風 內科廠商捧場
摩鐵風惹疑猜 商務飯店發票釋疑
陸客也愛Motel 業者擬推摩鐵團
大陸三月機票價「空降」 比火車票還便宜
員警喬裝農夫 查獲偏僻山區製毒廠
中國兩會登場 國民收入分配議題受關切
蘋果告侵權 宏達電：不影響首季營運
新台幣兌美元升破32元
雖全球召回 豐田車加國2月銷量仍增25%
蘇貞昌是勁敵？ 金溥聰沒在怕
中共強化上海防空 戰備堪比北京奧運
召修後仍爆衝 豐田遭美車主投訴
百檔紅籌股陸股ETF 今起開放買賣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大聯盟春訓 倪福德登板1局賞兩K
政協常委葛劍雄批評中國處理學術腐敗零作為
中國兩會登場 國民收入分配議題受關切
延續漲勢 震盪中力守紅盤
在台吸金 星3傳銷業者遭起訴證據成立
提升券商競爭力 紅籌股陸股ETF開放買賣
府：馬總統去年實質薪資450萬
希拉蕊婉拒調解阿英福克蘭群島爭端
協助反恐？ 美一婦人電擾公部門判無罪
施易男張靜之 台鐵老車廂演技大考驗
國有財產局土地弊案 檢調搜索建設公司
府：總統將下鄉說明ECFA
國有地暫停標售 法人：對房市正面
蘇貞昌:選北市長做滿任期 不選2012
大陸政協委員建議孔子學院改由民辦
次世代小筆電 強打影音畫質
副手捲入弊案 印尼總統面臨執政危機
5都提名 胡志強:應取共識避分裂
南韓外匯存底2706.6億美元 比1月少30.3億
大陸智囊：中國利用外資最新動向有無限商機
2架F-5戰機墜毀 韓戰機全面停飛安檢
停賣精華國地 資產股叫好
大陸90後：千五藍領不如千元白領
販賣仿冒羅志祥品牌服飾 男子遭訴
蘇貞昌選北市 郝龍斌籲對ECFA表態
育兒少負擔 教部扶幼補助受理申請
綠委:欠費及藥價黑洞未解 健保不應漲
陸媒指北京將完善問責制 網民卻存疑
人民幣看升？「兩會」後從技術上窄幅調整
中國政委：在大陸推行用簡識繁漢字教育
家扶生考滿級分 盼當愛心醫師助後進
國有地停售 陳添枝籲解決游資問題
查安毒扮農夫蒐證 高市刑大宣布破案
大陸工程專家呼籲台海隧道儘快上馬
美特使訪中 北京學者：美有意打破僵局
立院召委選舉藍囊括15席綠全軍覆沒
公車站牌太高字又小 高市府允改善
蘇貞昌：心中沒有2012 才能有2012
江宜樺：全力促成金門發展國際觀光休閒島
健保調漲 衛署朝月薪逾5萬規劃
吳清基:8月高中職五專新生公私校學費相同
台股漲 新台幣午盤升破32元
成醫:兒童急性淋巴性白血病 好發學齡前
吳敦義：年底失業率未達5%以下 我負責
屏縣議長賄選案 林清都涉嫌重大
消保會：桶裝瓦斯灌量不足須退費
蘇俊賓：5都布局國民黨自有規畫
馬爾地夫浮潛溺斃 葉世維遺體明火化
全國身障運動會 19日嘉縣登場
中國車市看好 進口車搶進二、三級城市
男子2度肛門塞毒闖關 檢方求重刑
蘇貞昌選北市 郝龍斌:雙盜壘將雙殺
中移動衝刺3G 聯發科手機晶片出貨估倍增
吳敦義：健保費率未定案 3/4民眾不調漲
開放紅籌股不排擠台股 可做大ETF市場
買賣紅籌股 費用比台股高出近24%
券商買紅籌股 不排擠海外基金市場
4月底產業人力需求 估增5.8萬人
美國非移民簽證申請表 即起全面更新
鮮芋仙加盟廣告不實 公平會罰50萬元
避免剝削 消保會：全台推桶裝瓦斯計量器
總統看兩岸關係 惟仁者為能以大事小
美國未來學家：共產主義無法反映中國實質
開放紅籌股買賣 留意無漲跌幅限制
行善不落人後 企業捐500萬
稽查詐領健保不力 健保局遭糾正
工人摔成植物人 工地負責人判緩刑
蘋果告宏達電 外資：針對Google
梅竹激戰 交大曾鈞麟克服障礙拚棒球
性交易地點喬不定 男女持刀互砍
台股收盤漲31.90點 為7629.52點
迎接櫻花季 阿里山5日淨山
無情城市廣告攻訐 陳菊委律師提告
回聘黨工續聘? 國民黨行管會將調查評估
環團遞公開信 籲總統正視2度C真相
政績影響選情?吳揆:勝敗非單一因素
台股開高整理 收盤漲31.9點
廣告商品誇大療效 醫師籲勿亂吃
NISSAN綠計畫啟動 電動車任環保大使
蘋果告宏達電 智慧手機侵權大戰開打
傳美國要對沖基金不得銷毀歐元交易紀錄
靠獎學金念中學 李佳儒逆境苦讀寫佳話
蘇貞昌選北市 扁尊重
ECFA第2次正式協商預定3月中前在台北舉行
產創爭議 陳添枝：應提供品牌廠特定優惠
挑戰半年線未果 台股小漲量縮
印度遇爆炸奮勇救人 外交部表揚黃志明
督保盟：差別費率違法 將提行政訴願
3月台指期漲13點 逆價差18.52點
校正公電（CAP0144號）
蘇貞昌選北市 蔡英文肯定
3月電子期跌1點 金融期漲13.60點
阿杜太花心？ 夏于喬砸酒瓶報復
職棒簽賭案 檢再傳訊陳峰民蔡政宜
圓山上空秀有譜 勞委會先准1個月
樹傘如蓋 南市發現巨大苦苓
北京清華大學列「富比士」最美校園之一
韓諜報劇IRIS熱播 續集雅典娜6月開鏡
日媒：爾必達接受TIMC出資必要性降低
委內瑞拉：毒品進入美歐的關鍵管道
民進黨彰縣議會黨團交接 梁禎祥任總召
台股漲31點 三大法人買超41.4億元
官員：馬總統這一任期內兩岸不涉政治協商
韓流又一波 李昇基4月來台開唱
海基海協互設辦事處未列入兩岸協商議題
仁王護國法會 吳揆祈求振興經濟安和樂利
涉詐領醫藥費 署北醫師100萬元交保
中國城鄉差距30年來最大 恐造成社會不安
防跳車意外 台鐵162輛列車改自動門
西濱快台西麥寮段高架化動工
掏心掏肺又掏錢 黃品源轉型雙魚熟男
兩會內需題材夯 大陸物流概念股發燒
總統級戰區 北市馬郝聯手戰蘇可期
網路貼女裸照 不構成散布猥褻物
才上任 竹縣建管科長疑跳海身亡
金門模範婦女 7日頒獎
李運慶獻螢幕初夜 林利霏稱撿到寶
豐田在美促銷 購車貸款5年零利率
以國會議員報銷浮濫 公眾溝通預算買家電
馬英九：女不比男差 鬚眉要努力
韓星安在旭戲裡落跑 戲外是負責好男人
郝昌對決 國民黨市黨部：替郝打政績牌
鄭州中巴墜落水庫事故已致19死7傷
監委：健保不補漏 漲再多也難補虧損
新台幣兌美元升3.5分 收32.004元
醫師：止痛藥過度使用 反成頭痛元凶
黑道囂張！重慶公安局長王立軍全家遭威脅
爾必達資金需求降低 茂德:不影響營運
男子疑久病厭世舉槍自盡
創造性別平等文化 教部表揚得獎媒體
開放投資 中移動中海油等詢問度高
圓山上空秀有條件准演 業者尊重
生存遊戲高手 20日澎湖搶灘
公費留考注意事項公布 考生去年破千
醫師：飲食衛生不當易染輪狀病毒
遲福林：「GDP增長主義」須終結
工研院研發奈米導光膜 採光好又節能
陽信銀今年獲利可望逾5億 先求穩再招親
LED電視看俏 大尺寸背光模組估年增14.5%
梅竹賽 新增散打搏擊表演賽
中縣市141條道路同名 市府：短期難改
淡海輕軌可行性提報行政院 過關有望
上市股票2月底本益比106.55倍
匯豐地位下降 中資銀行股相對冒升
東京事變新專輯成績佳 巡演門票狂賣
國外貨物經自由港區倉儲可免徵營所稅
重啟玉山 6日近山祭
11世班禪入政協對付達賴? 陸媒:變味解讀
台電技能競賽 33女拚812男
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張壯熙：不排除參選大台中市長
就業政策有違失 監院糾正原民會
鹿港青商會館郵輪造型 象徵青商領航
遊阿里山賞燈會 聯票優惠多
賈慶林：擴大與台灣有關黨派交往
揮手道別 FTISLAND盼盡快再來台灣
規避「禁補令」上海家長網路「開團」聘名師
最美麗戰爭 安麗盃花式撞球4日開打
稀客 燕鷗造訪澳底港
中國人大官員：房市泡沫是不爭事實
新娘開車衝撞舊情敵 美夫妻新婚之夜蹲牢房
春安工作落幕 績效勝去年
龍騰微笑競賽總獎金400萬 鼓勵創新
台灣發展雲端 施振榮：以華人市場為基礎
健保局試算 月薪5萬多繳144元
高港今年貨櫃裝卸量目標 較去年成長
桶裝瓦斯灌量不足價差大 監院要查
工程設計計費新制4月中實施 避免低價搶標
星雲與劉家昌合作 雲湖之歌出爐
蘇貞昌下一步 訪基層擬市政白皮書
國寶舞者李彩娥視力回春 舞姿更吸睛
劉翔飛奔躲媒體 陳道明有機會盼到台灣
海協會今年訪台首團 做宗教交流
老人家骨頭痛 當心多發性骨髓瘤
爭取明年台灣燈會 劉政鴻高市取經
慣竊遇剋星 3度栽在同一警
台78接台17高架化 土地徵收價低引民怨
公布胡志強病歷 醫師行政官司敗訴
韓國FTISLAND台灣行 感謝粉絲支持
WIMAX業者可望全數獲執照
王力宏當導演 戀愛通告演自己
原料續漲 台塑四寶2月營收樂
佳世達智慧手機 獲德iF設計金獎
港立法會辯論五區公投 港府：不承認公投
美牛談判公投 消基會盼4/22連署50萬份
推廣植樹減碳 農委會備100萬株樹苗
大學生創業一把罩 囧囧罩成搶手貨
美元弱台股漲 新台幣收升3.5分
蘇貞昌選北市 許添財:黨內程序辦理
中國全國政協開幕 委員提案民生最突出
全球產業重整 工研院籲開放輕裂登陸
屏東縣議長收押 副議長代理
談產創 施振榮：政治人物不要只為選票
國產局土地弊案 官員：依法行事
港府：「黑池」交易占港股不足3%
清交梅竹賽5日起跑 學生熱情參與
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開發金伺機搶進中國 5年內管理資產增10倍
中國政協對台工作 擴大與有關黨派交往
張栩奪棋聖 馬總統賀電祝福
中職對戰道奇 La new更換2選手
蘋果提告 市場考量 有利宏達電知名度
騎上國道 王幸男提案放寬大型重機路權
金馬奇幻影展開閉幕片 2國片獲選
安麗盃明開打 16歲劉莎莎受矚目
台灣跨國專利發明比率 全球居冠
開發金以併金鼎證為優先 不考慮賣股
美將領：中國軍力超出預測 發展速度空前
高雄巨蛋首檔旅展 搶商機
海外企業來台上櫃 櫃買中心今年拚10家
南科看好DRAM前景 醞釀3月調漲合約價
研究：業餘駭客挑起谷歌中國電腦攻擊事件
米其林廚師來台犯案 遭刑事局查獲
印度航空展開幕 飛行特技表演失事3死
台灣IBM搶進雲端 第2季發表企業案例
談初夜 吳佩珊曾想離開演藝圈
全家盟：公私立同學費 12年國教鋪路
菲公主港市發現138年 李傳通應邀訪問
商機所在 中國未來20年需3500架商用飛機
林智勝潘忠韋自清未涉假球案
婦女節100週年晚會 展現科技應用
政院擬設單一窗口 協助重大投資案
新加坡與歐盟8日展開自貿協定談判
上海學者：修補中美關係 視美方誠意
政院核定投入2632億 推動高雄海空經貿城
人之所以為人的關鍵：烹調食物
瑞銀下調台股高點至8000點 大摩看8500點
鑽石夜總會改版 利菁黃國倫搭檔
友達董事會決議 大陸華東設7.5代廠
接軌國際 臺師大部分課程擬全英語授課
劍橋英語徵文 國小教師全球前5
今年房市估價穩量平 329檔期是關鍵
春節因素 2月中古車市年減18%
景氣燈號反轉前 投信:逢低可加碼台股
日職熱身賽 陽耀勳1局連3K
世界原住民廣電大會 9日台東登場
法官助理遭割喉 行凶密友判15年3月
魔笛手史蒂格 笛聲遍揚中正廳
紀念國父鼓吹革命 孫女泰國捐贈銅像
兩岸貿易緊密將帶動大型會展
潘忠韋：曾檢舉許文雄 球團沒處理
北市精華區國有地認定 財長：幾乎都是
星投資3400萬台幣開發8項學習媒體項目
魔鏡夢遊 強尼戴普瘋狂亮眼靠特效
富人資產管理看俏 信義房屋搶進
郝昌對決 郝幕僚：馬郝心結無從操弄
訊號異常折返那霸 華航班機平安抵台
貓纜復駛 明天履勘
金門雷區土地還民 江宜樺指示協調草案
紅籌股解禁首日 複委託成交量增近1成
買屋退燒 1月買賣移轉棟數月減7.97%
施顏祥：DRAM須尋求跨國跨企業合作
思科:電信攜手應用加值業 可做大市場
處分債權未及時公告 萬泰銀遭罰款
財報出爐後 投信：台股5月可望創新高
蘇選北市 郝營：好打不好贏
澳洲經濟回溫 投顧看好原物料後市
勞團：以家戶總所得漲健保費較公平
轉機看故宮精品 交通部新點子
上空秀過關 圓山飯店：協助監督
監院糾正稽查不力 健保局：虛心檢討
龍騰微笑競賽 高獎金鼓勵學子創意
事在人為 香港業者不怕ECFA造成損失
健保局：高所得健保費率 不排除6%
第099044期今彩539三星彩四星彩開獎
選新北市？謝長廷：主席有規劃才考慮
梁靜茹婚宴連3攤 計畫生個兔寶寶
胡志強明會金溥聰 藍啟動5都協調
1月房屋買賣移轉減少 中縣竹縣市衰退明顯
港府高官林瑞麟劉吳惠蘭本週訪台
力晶擬赴徐州設LED磊晶及晶粒廠
北京結束連4年暖冬 今冬近10年來最冷
蘋果告宏達電 兩大手機平台角力
大聯盟：春訓期 拉米瑞茲願訪台很難得
金門國家公園範圍縮小 通盤檢討
期交所：2月143支證券 可作SPAN抵繳
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泰紅衫軍將發動百萬人示威 恐癱瘓曼谷交通
梁靜茹浪漫完婚 舊愛瑪莎浪跡法國
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雞的復仇：4隻雞啄死入侵狐狸
去年香港房地產投資移民資金56億港元
周美青腰椎扭傷 無大礙
周董駁中時初夜說 要求更正
英國老菸槍遺願 警惕世人：抽菸要人命
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抗議政府削減預算 物理學家霍金想離開英國
監理所員工銷單牟利 9人遭訴
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靶機墜落 空軍：性能測試失效落海
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蘇貞昌參選北市 蘇蔡溝通釋疑
蘇貞昌：讓我當選 做滿任期給郝龍斌看
不滿教育經費大減 物理大師霍金擬遷出英國
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馬英九：政務改革 庶民政策爭取民心
宏?痋G首季出貨量 估年增40%至45%
高所得若健保費率6% 月增近800元
BBC名主持人狄格比 疑玩自慰遊戲猝死家中
前彰基醫院院長蘭大弼辭世 享壽96歲
馬出訪手機伴手禮 遭蘋果狀告侵權
「心中無2012、才有2012」 蘇貞昌拼台北市長
吳敦義睹失業率5%以下 主計處認為「做不到」
NASA／智利這一震 地軸出現偏移
解放軍兩少將 反對中國追求霸權
簽ECFA中國「讓利」 台灣陸委會質疑
為敗選負責 國民黨更換三縣市主委
羅芳【懷抱心宇】繪畫創作 中台灣展出
台灣甲仙清晨6.4級地震 高鐵一度停駛
2010阿里山鄒族創意美食料理～等您品嚐
朱立倫選新北市 金溥聰：態勢很清楚
蘇貞昌挑戰台灣首都市長 媒體民調「差很大」
福星到！ Ford Fiesta 1.6運動版正式開賣
以自然悠閒風，重新定義時尚美學的2010 Grossé 春夏新品
Juniper Networks 發表新軟體、解決方案及合作夥伴
中國媒體: 台灣6.4強震 福建也煞到
餘震快報 5.7級震央高雄甲仙
群益證券 「錢進大中華搶頭香」 港股複委託手續費五折
台灣期貨交易所取得明年期貨市場協會年會主辦權
中華電信跨入台灣動畫新世界 《靠岸》3月5日起戲院上映
台灣女性進步指數微幅上揚 超過半數台灣女性自覺為家中財務決策者
恐導致窒息 美廠商回收24萬組台灣製窗簾
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
辛浦森判無罪所著西裝 史密森尼博物館拒收
歐洲股市上漲0.8% 收在6週來最高
美聯準會褐皮書：經濟「溫和」改善
煉油廠加速運轉 原油漲至80.78美元
替代需求增溫 黃金創六週高點
希臘撙節措施 德國冷淡以對
智利再次山搖地動 康塞普松災民陷入恐慌
美股開高走低收平盤 漲家數大於跌家數
馬總統過境關島 可能與歐巴馬擦身而過
希拉蕊訪巴西 盼支持制裁伊朗
包裝標示可能誤導 旺旺1嬰兒食品遭FDA警告
上午8:18 高雄甲仙地震規模6.4
氣溫續偏暖 週日起陰雨轉冷
美亞太助卿：美中合作但不放棄戰略利益
高縣甲仙強震 南台初步未傳災情
地牛翻身 高雄甲仙規模6.4大地震
台股開盤上漲34.48點 為7664.00點
地牛翻身 嘉市民宅火警 嘉縣1人壓傷
加拿大擬開放外資進入電信市場
地牛翻身高雄搖晃劇烈 民眾逃出戶外
強震 馬總統指示妥善因應
地牛翻身 竹科廠商營運未受影響
臉書身價估計達115億美元 推特為14.4億美元
甲仙地震 台南多起電梯受困及火警
高雄百年最大震 罕見潮洲斷層錯動
甲仙地震 中鋼中油瞬間跳機自保
甲仙強震 高鐵台中以南停駛
使用複雜新科技 汽車召回有增無減
甲仙地震 台電5部機組跳脫後檢測線路
美元弱 新台幣匯率盤初走升
甲仙強震 台鐵嘉義到善化停駛
高雄1個月內 可能有規模5以上餘震
中國去年進口煤1億噸 台日韓緊張
中國將成立海峽書局 擬全台設點
甲仙強震 台積電等南科廠商人員緊急疏散
南縣紡織廠大火 初估損失上億
南台灣地牛翻身 學者研判盲斷層引發
中國政協委員：北京房價超越日本東京
言承旭Ella與粉絲 情人節相約真愛碼頭
高雄地震 國軍直升機勘查
電信業設備話務正常 無災情
強震 奇美電：生產影響了解中
鍾南山：大陸最可怕的是保健食品
中國擬投資台灣貨櫃港 航運股大漲
甲仙地震 高雄地區鋼廠生產運作正常
YouTube創辦人陳士駿 獲選WEF青年領袖
歐巴馬籲國會直接表決健保改革法案
Gartner:去年亞太地區伺服器出貨衰退3.8%
地牛翻身 嘉市10餘人受傷送醫
甲仙地震 南台灣傳零星災情
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中國兩會房市提案佔半數 抑制房價呼聲高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
調查：7成3上班族 飯後不刷牙
地震影響 高鐵台中以南全天停駛
回應批評 金溥聰：進廚房就不怕熱
甲仙地震 與智利強震無關
中國將領強硬表示：反導彈制美 中國有牌
台股平盤附近游走 水泥營建較強
反中國風潮 大陸商人海外遭媒體民眾夾擊
培養國際觀 清大花6000萬送學生出國
甲仙地震 高雄石化廠無影響
攙扶學生卻致手脫臼 羽球老將遭訴
鋼筋漲價資產題材 鋼鐵股齊漲
強震 吳揆要求南部縣市長掌握後續
林哲瑄春訓初亮相 先掃兩安打
王建宙：中國移動透過子公司入股台灣遠傳
奧斯卡賭盤熱 阿凡達不敵危機倒數
高雄發展海空經貿城 營建水泥相關股走強
金門國境事務隊掛牌成立
警查仿冒 艋舺盜版光碟在列
強震 黃偉哲受困高鐵
8成上班族想創業 僅3成有信心
周文重：後危機時代中國經濟威脅論將升溫
陳雲林：5月到6月間簽署ECFA
紅籌股買賣第2天 證券股走勢紅翻黑
民俗療法沒把關 衛生署遭糾正
中國人大代表：戶籍改革勢在必行
台灣之光 楊筱薇獲紐時最佳移民英文教師獎
金溥聰：因應5都選舉 擴大民調中心
木柵市場瓦斯氣爆 至少5人受傷
甲仙強震 馬總統緊盯災情資訊
中國核電5年大躍進 設備廠商搶食6千億大餅
預知地震有望？ 地震歷史與板塊構造見端倪
男子酒駕累犯 檢求處重刑
南縣紡織廠大火 1人受傷送醫
韓報：金正日過生日 北韓民眾卻忙搶糧
高雄甲仙地震 高美大橋封閉
浙江溫州原區政協主席傳包養20多名情婦
毛澤東嫡孫毛新宇再傳將升少將
甲仙地震 全台逾54萬戶停電 已復電
健保局：保費愈晚調整 愈難救健保
孫翠鳳徐生明代言 顧腰子呷百二
甲仙地震 南科水電正常 無重大災情
高雄百年大震 撼動全台
甲仙地震 古蹟磚窯廠煙囪垮1節
美元弱 新台幣匯率中午升值4.4分
甲仙地震 教部初估99校受損
退伍軍人提告 危機倒數影片危機不斷
甲仙強震 苗縣上千戶停電
甲仙地震 太陽能廠茂迪益通未受影響
選高雄市長？胡志強：有困難
貓纜履勘 結果下午出爐
因應高鐵停駛 自強號增停新左營新烏日
媒體提「3T」問題 中國前外長：杞人憂天
瘋狗浪成因與歷史紀錄
高鐵雲林段疏散874人 5人送醫
甲仙地震 截至12時餘震143起
中共解放軍官新書中國夢 美媒體憂心
強震 馬總統致電8軍團了解災情
虎頭埤壩頂裂縫 水庫安全小組前往鑑定
2010中國軍費成長7.5%
議長選舉傳賄 嘉市1議員到案說明
甲仙地震 國軍進駐消防隊待命
就在華府 同性結婚今起合法
台灣地震 CNN等美媒關注第一時間報導
嘉義震度5級 台灣燈會未受影響
甲仙強震 高雄化工廠有驚無險
警查破盜版光碟和鑽錶 市值約1億
甲仙地震後停駛 高捷10:47恢復通車
總統：震後高度警覺 汛期前防災
國際婦女節百年 吳揆：政策納性別觀點
印度專家：第一堂課晚點開始 學業表現較佳
學者合力完成台灣產蹄蓋蕨屬植物專論
世界3大蘭展 台灣蘭花展 6日展出
中國聲稱2010國防預算為人民幣5321億元
震央甲仙近潮洲斷層 氣象局：難脫關連
日媒：金正日擬訪中 爭取經濟援助
強震臨停 高鐵乘客逃生梯疏散
台股午盤急跌 大高雄概念股表現優
助台商投標 代表處提供星政府採購資訊
宏遠自動化倉庫著火 未波及假撚織布染整
意圖牽制？ 北韓盼中國謹守盟友分際
全民泳起來 政府今年編8.9億
大學繁星逾2000人 今明兩天報名
台股收盤跌59.72點 為7569.80點
星2月證券交易額比去年同期增加50%
中國前外長：大陸以一中原則對待台灣問題
台馬輪頻故障 造新船再延
海外投資熱 境外基金近千檔
英建築師與台科大師生座談 講述設計理念
健保調整 楊志良:確定75%不受影響
政院修農保條例 保障被保險人權益
甲仙強震 嘉縣18人送醫皆無大礙
迎接植樹節 中市萬株樹苗發送
值班醫師未具醫師資格 中心診所5人遭訴
醫師:避免腰椎扭傷 強化肌力訓練
青年安心成家方案 明起受理申請
3月電子期跌2.65點 金融期跌19.2點
3月台指期跌86點 逆價差43.8點
開高走低 跌59.72點
盤前強震 台股震盪收跌59點
道奇熱身賽 郝龍斌邀小球員觀賽
海地震災 外交部研擬減輕債務方案
高血壓失控 易得腎臟病
印尼國會決議調查世紀銀行紓困案
強震高鐵6班車卡軌道 2400人步行疏散
夫妻口角引爆瓦斯 木新市場9人送醫
交大校園IC卡 吃飯也能刷
特教學校爭議 竹縣府：另覓地興建
甲仙地震 54萬戶停電12人傷
與郝龍斌民調近 蘇貞昌幕僚：對蘇的肯定
王金平規劃訪日 頒齋藤國會外交勳章
彰基前院長蘭大弼辭世 醫院將辦追思
參選新北市？蔡英文：9人小組討論
中國將構建世界最大高鐵圈
海基會新顧問李建榮上班一天就辭職
藍質疑蘇過水 綠籲勿炒作對立
台股跌59點 三大法人賣超40.39億元
植樹月開跑 黃仲生邀種樹
上學遇強震 幼稚園童驚呼爸爸不要走
汎亞力突歇業 消保官:業者涉嫌詐欺
中縣府加強幼童專用車攔檢
吳揆：地震無大災情 後續密切監控
吳揆：成功企業需具備新五倫思維
甲仙地震 核三廠未受影響
獄政博物館網站 線上呈現監獄實景
牛鈴之聲意外賣座 創韓影史最牛紀錄
汰換台馬輪延宕 連江縣府盼購新船
公務員初考 錄取率新低
新疆新增2300多名特警 維護社會穩定
執法過當打牌當聚賭?警方:確有賭博行為
長假影響中鋼2月獲利 3月看俏
大武山成年禮 向外國人招手
4員警直搗流動賭場 20多人落網
中天主播總動員 力挺喜憨兒戲劇阿喜
專家：中國今年下半年通脹率預估不超過3%
食水嵙溪護岸重作 維持原河床寬度
調高房屋稅地價稅？財部:多數人不受影響
世界展望會：氣候變遷漸成企業社會責任
新疆羅布泊首建鐵路
陰道獨白舞台劇 勵馨盼終止女性暴力
甲仙地震 陸軍進駐六龜待命救災
馬總統南縣關心震災 盼各地做好防災
新台幣兌美元升1.6分 收31.988元
金妍兒勇奪冰后 重燃南韓經濟希望
前2月初年度保費 富邦人壽居第2
聯電南科廠徵才千人 成立新訓中心
甲仙強震 江宜樺隔海掌握災情
韓媒：洋基簽朴贊浩 A-Rod推薦
合宿生活 曝光吳中天好手藝
甲仙強震 災民可減免稅賦
強震損古蹟 文資總處成立應變小組
12港商北京請願 公安全程「接待」
台東外海地震 芮氏規模4.9
大陸政委提議關網咖 公司網站被駭癱
亞洲舞龍公開賽 苗栗巨蛋登場
內門旗山200戶停水 下午5時可全面供水
台商售伊核武儀器 外交部：未違規定
效法志玲姊姊 張鈞甯代言子宮頸癌防護
澳紐銀行：澳洲央行未來對升息持謹慎步調
廈門將新建翔安機場
為4000元債務殺人 警逮1嫌
黑琵紀錄片獲獎 為台灣環保發聲
竹市十八尖山賞花月 6日登場
學者：地震頻仍不證明全球進入地震活躍期
2010年亞太女性進步指數 台灣排名13
李肇星答ECFA講一中 陸委會：經協非關政治
盜領癱瘓妻存款 男子判刑
泰簽免費再延1年 得等一等
誤報廢車輛 北市環保局判賠
女子搭飛機傳簡訊 判罰8萬元
甲仙餘震規模5.7 嘉南高屏4級
冬山國小管樂隊 老樂器吹出3連霸
男子驟逝 捐器官大體遺愛人間
手機帶動 今年觸控行動裝置銷量估倍增
中國涉外高層輪番見美國副國務卿史坦伯格
史博館三國展 邀志玲姊姊解說
中央氣象局氣象報告
甲仙強震 紅十字會備災倉庫待命
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
學者：13年前建築耐震標準低 易損壞
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
技職繁星計畫 3/8網路報名
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
5星飯店牛排在家吃 外帶大戰一觸即發
外勞斷掌疑雲 警方調查中
總統到地方宣講 讓民眾對ECFA認識真實透明
女性成就指數排名 大陸遠優於台港
林藝斌360度攝影 盡覽安順山水
美元走弱 新台幣升破32元
一銀徵才逾百人 服務大台北地區
邱鏡淳：特教學校新地 2處可選
地震高鐵停駛 左營站空蕩蕩
高美大橋檢測安全 恢復通車
短耳鴞誤觸機場掛網 動彈不得
S.H.E胸貼小短褲 小女生蛻變小女人
中移動在台設子公司 經部:不能投資遠傳
智利地震使時間變短？ 專家稱有可能但未驗證
雲端新3C 網通業看好搶進
棄郝保馬？ 郝龍斌：上場不打假球
發現古老祖先 恐龍稱霸地球時期可能更早
澎湖花火節 4月璀璨登場
經部半年內提水庫改造方案 曾文石門優先
歐債危機 投信看好新興市場
台聯推ECFA公投 民進黨支持
外資連5月淨匯入 2月首度出現淨匯出
艋舺大紅 豬哥亮笑稱加入國片戰場
兩會大戲 橡皮圖章 網民不抱希望
財部查核營業稅 3/31前補報免罰鍰
星熱賣玩具擠壓毛豆 含有毒物質致學生中毒
La New：處理假球不手軟 不冤枉球員
總統:兩岸經濟協議 拚台灣出路
內政部：婦女節是否放假未定案
中市餐宿大車拚 五星級飯店換總座
英國幸運母黑貓 頭卡空罐矇眼安抵救援處
馬爾地夫浮潛溺斃 葉世瑋遺體火化
阿盟支持間接和談 中東和平曙光再現
中移動擬入股 遠傳：依政府法規進行
地牛翻身 杉林阿嬤驚恐心情寫在臉上
聯電南科廠機台當機 損失估5500萬元
台灣燈會競賽 竹監作品榮膺燈王
貓纜履勘過關 3項待改善
Sony加入CULV筆電戰場
「兩會」最夯話題：高房價、住房難
甲仙地震 農漁業未傳災情
印尼台商罹傷寒 北縣首例
台灣南部地震 中國國台辦表達慰問
宜蘭耆老製屎桮篾仔 憶當年
泳起來12年計畫 8成學生會游泳
高鐵台中以南停駛 航空公司臨時增班
專供12-14歲男孩使用 瑞士出售超小型保險套
甲仙地震撼動大地 驚恐一瞬間
祖孫相依屋漏水 社福團體助修繕
中國3G手機市場俏 英華達拚一線品牌
吳宗憲高凌風康康 4月上海開演唱會
甲仙地震 教部：340所學校受損
新加坡緊縮移民政策 但每年仍需2萬新公民
中小學校長協會 盼吳清基留教育界
台中市場成長快 香港迪士尼總裁來台拓展
寄不出的信 郵差使命必達
高鐵明恢復通車 整點半點南北對開
未把關民俗療法遭糾正 衛署喊冤
跨國婚姻媒合 去年51件違法
大兵小將慶功 房祖名讚老爸成龍
總統：國軍迅速整備救援 展現動員效能
贈與存放境內財產 需課贈與稅
百年洪水與地震 甲仙居民恐怖記憶
具合作利基 印度克勒拉省成台商投資新目標
保險公司窩裡反 虛擬人物詐領900萬
宏遠紡織未保地震險 恐難獲理賠
調節供需 TDR新制上路
無限擠壓毛豆有毒？台隆：去年已停售
蔡衍明控告亞視大股東違反董事誠信
菲地底河全球最長 競逐世界7大自然奇觀
留言民意信箱填個資 立委有異見
大魯閣紡織處分桃縣土地 進帳8.47億元
收入分配差距大 中國官方的困擾社會的隱憂
胡志強表態選大台中 金溥聰：立刻協調
濃霧搞怪 海軍運補艦擦撞中國貨輪
白鴻森非常上訴 獲減刑2月
歷劫歸來 穩發161號船員返台
貓纜通過履勘 最快月底前復駛
金管會核准澳紐銀行承受荷銀在台分行
甲仙震撼傳災情 烙印鄉民記憶深處
新台幣升破32元 短期大幅波動可能低
宏遠興業：主要生產設施未受火災波及
曾文溪橋完成強固 台鐵明正常發車
甲仙地震恐影響台積電整體生產進度1.5天
讓利說 經部感受誠意 估下周2次ECFA談判
甲仙地震 台紙新營廠管線毀損損失200萬
上海世博邀台會展業者免費參觀試營運
台灣蘭花盛名 百貨購入布置
又有禮物拿了 新版開心農場增新功能
濃霧攪局 台金航線3成5停擺
爾必達收購美飛索半導體公司記憶體事業
是真的！ 研究：男人一見美女就做蠢事
甲仙地震 奇美電：不影響營運
盼有更多曾雅妮 監院調查高爾夫現況
大奧篤姬高收視 史博館擬辦和服展
母親節蛋糕戰 超商開打
柬埔寨公開測試火箭 泰方指了解情勢
金溥聰證實 黨內勸進吳清基選大台南
狠男殺女童水泥封屍 判20年定讞
秦剛：美方應以行動恢復中美關係健康穩定
以色列駐台代表拜會楊秋興 促交流締盟
期交所獲明年期貨市場協會年會主辦權
南科管理局：園區無災情
炮灰架船首 穩發161船員恍如隔世
宏遠:火勢撲滅 生產線未受損 儘速復工
第099018期威力彩開獎
台維斯盃網球賽 大象抽籤
馬來西亞宣佈隔夜政策利率上調至2.25%
甲仙強震 國軍20分鐘出動勘災
義兄弟拉抬 南韓電影2月份市佔率恢復水準
南科兩大面板廠玻璃碎片 恐影響復工
節能減碳 政院確立10大標竿方案
強震衝擊產業有限 晶圓雙雄略受影響
京都米其林3星餐廳千花 傳出食物中毒案
道奇加賽門票5000張 明開賣
宏遠大火 工業局將協助申請稅賦抵減
白鴻森大陸落網？刑事局：未獲證實
世界地球日徵文 AIT邀青年獻策
港府指MarshaSlimPlus減肥藥可致癌
政院通過 65歲以上農保被保險人可轉國保
陳先進：上海世博會具10大創新
甲仙地牛翻身 影響高鐵最大的地震
台盟建議設立兩岸農業合作專項基金
中職熱身賽 統一開火兄弟被打爆
甲仙地震 南科面板廠不致轉單
漢諾威電腦展 台灣品牌大廠全員出動
甲仙地震震亂半導體產銷？待觀察
第099018期威力彩頭獎摃龜
上海世博會若干國家展館擬易地保留
第099045期今彩539三星彩四星彩派彩結果
金溥聰：朱立倫若選新北市 創造三贏
北市長選戰 郝龍斌：大環境不利藍營
落選退政壇？蘇貞昌：勿重演2年前不團結
甲仙強震 全台96人受傷
嘉市議長選舉傳賄 建商坦承受人所託傳話
補助發行數位出版品 新聞局開始受理報名
「陸生來台辦法」國會未審 台灣教部搶先公告
旅客十年遽增六十倍 移民署金門分隊升格
6.4強震 台灣高鐵340乘客走軌脫困
李肇星承認 2010年中國國防預算增加7.5%
選台灣首都市長 蘇貞昌：讓國民黨「兵不敢出城」
有價證券無紙化 集保結算所1億2千萬大放送
解決方案及合作夥伴 瞻博發表新軟體
高雄金典酒店 美國帶骨牛排套餐搶鮮上桌
有價證券無紙化 集保結算所1億2千萬大放送
台灣茶葉博覽會在南投 19日辦千人泡茶
空降參選？朱立倫：給民眾好生活才重要
水庫有裂縫 水利署說安全無虞？
秉持「同理心」 台灣放寬老農轉國保
台灣工業局: 震央附近無工廠 損失屬輕微
太歲頭上動土 男子在五角大厦附近開槍
5都提名得宜 胡志強：國民黨坐3望4
5都佈局 金溥聰呼籲兩黨良性競爭
嘉市議長選舉傳賄 議長未到案
人小鬼大？ 兄妹倆指揮甘迺迪機場空中交通
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股上漲0.2% 多空互相拉扯
漢諾威電腦展檢警查侵權產品 台商無恙
印度宗教場所踩踏事件 8年奪走近700人命
黃金跌幅週來最大 因美元轉強
紐約原油下跌0.8% 每桶80.23美元
美股收高 經濟數據市場可接受
取代黃豆 專家看好花生提煉生質柴油
普天間機場問題 日相：政府方案月內提出
美國重申三公報與台灣關係法的一中政策
央行總裁薪資 歐洲央行奪冠超越美聯準會
美國之音：美副卿中國行未癒合美中裂痕
犯北韓大忌 手機海外通聯成槍下亡魂
好天氣再2天 7日轉溼冷
特大杯較過癮 星巴克試賣31盎司冰飲
台股開盤上漲89.96點 為7659.76點
聯發科調高Q1目標 合併營收季增5至10%
年少志氣高 美高中生宣布闖政壇
中國對台新年度工作目標：商簽ECFA
江西宜春市宣傳口號：一座叫春的城市
日籍男子掉落鐵軌 遭進站火車輾斃
中國政協常委徐展堂腦出血 家人趕往北京
台股漲 新台幣兌美元盤初走升
重現30年代華麗風 奧斯卡菜單出爐了
選大台南？吳清基：無規劃
賴幸媛：第5次江陳會目標 兩岸一致
雪災結束 美初次申請失業救濟人數下降
軍教課稅 財長：預期明年實施
中市街頭槍擊 男子中彈送醫
港股對溫家寶工作報告初步反應正面
綠屋頂開心農場 台師大很環保
地震餘悸猶存 近4成六龜高中生缺課
震後救災迅速 朝野立委肯定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
港媒：溫家寶民望高卻提前「跛腳」
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
濫發88水災補助 番路村長起訴
不畏強震影響 台股上漲近百點
彰化平交道 1女子疑臥軌遭輾斃
台灣康寧面板玻璃廠未受地震影響
日本腦炎疫苗 8日起接種
中國今年經濟成長率目標8%
北京支持香港金融貿易航運發展
ECFA總統帶頭講 陸委會總動員基層宣講
學者：中國軍費增幅縮是隱藏和財力趨緊
2010年人民幣匯率 中國將保持基本穩定
內政部推不在籍投票 本土社團反對
淘汰落後產能 中國14部委聯手出擊
新加坡富怡集團申請來台上市櫃
單眼暫失明 當心腦中風前兆
代言怕撞衫 許雅涵自設12套服裝
檢察總長人事審查 國民黨團：不放水
中國今年財政赤字人民幣1兆500億元
溫家寶：中國外交是為現代化建設創造環境
赴泰旅遊 簽證費復收
談ECFA 陸委會副主委趙建民啟程訪日
高鐵每整點1刻 加開台北台中區間車
預算被砍學費調漲 加州大學生上街頭
調查：印度企業今年平均調薪10.6%冠亞太
邱正雄：台企業負債比低 銀行倒帳風險小
馬特拉車廂改裝上線跳票 捷運局長道歉
農漁民子女獎助學金受理申請
華銀甲仙地震專案貸款 利率2.035%
中國大陸房價飆 溫家寶：堅決遏制
受惠溫家寶報告 港股農業家電股上揚
五角大廈離奇槍擊案 1嫌犯重傷
專詐大陸民眾財物 警逮18人
高捷耐震設計 芮氏規模7
會勘南部水庫 水利署：無安全顧慮
未經驗核 勿私自帶犬貓食品返國
蕭副總統：打造台灣成世界花卉島
道奇台灣行 不受地震影響
台股上漲 新台幣兌美元中午升值6.4分
發表戶籍改革共同社論 陸媒遭整頓
哈燒新片 魔境夢遊體驗3D奇幻
大陸國內油價調漲 專家預測調幅4%至5%
甲仙地震 與潮州斷層無關
涉溢領補助 前駐華府新聞處主任遭訴
慢性腎臟病不易察覺 每年定檢保平安
商簽ECFA 王毅提16字原則
杜蘭朵聲勢浩大 專人護送戲服
專偷鐵皮屋 3人法辦
服務逾1甲子 北縣表揚里鄰長
高屏聯防 跨縣市打擊公害犯罪
投信：相繼升息加深預期 看好巴西股市
屏東霧台災民 將遷央廣長治分台
教育部：587學校震損 南縣最嚴重
蘇貞昌：不會和誰結盟堵誰 黨要團結
瑞信:北市豪宅再漲15% 上調5資產股目標價
簽ECFA若有統一字眼 吳揆：辭職都可以
國際海纜陸續中斷 中華電急調支援
紅十字會開放組合屋 安置地震災民
Gartner：今年全球PC出貨量增近2成
教育部：地震停課學校 下週復課
中銀香港：台港將受惠於大陸經濟成長
投保中心受理經緯投資人委任求償
北市男嬰猝死 保母到案
學者：金融業陸資開放 門要開大點
不畏地震影響 台積電聯電股價連袂走揚
台股收盤漲96.46點 為7666.26點
摩通：晶圓雙雄地震影響不大 面板受惠
北京官員：中國列匯率操縱國美國也受害
大陸內需強勁 兩岸塑料市場看好
台股開高走高 收盤上漲96.46點
大專生企業實習薪資低 吳清基允協調
音響機器人擾安寧 北市府:降音量
摩通：強震對晶圓廠影響不大 面板受惠
呂秀蓮：沒意願參選5都
德士通股東臨時會 甲山林入主
2010美國人口普查 台灣再度未列入族裔選項
3月台指期漲132點 逆價差7.26點
國中生幸福感 與寬恕度成正比
兩岸中藥材貿易額近百億人民幣
上游沖刷 愛河之心淤積惡臭
台股大漲近百點 週線翻紅
台灣國際蘭展登場 外國買家穿梭
救災迅速 國防部：震災無天候影響
吳揆：台港不同 失業率無法比較
3月電子期漲5.15點 金融期漲14.8點
地震有機會帶動報價上漲 面板股走強
經濟好轉 中科今年營業額上看3000億
公益彩券元月盈餘14.67億元
國防部：定期說明國防二法改革進度
總統府明開放參觀 民眾可拍照
美國會議員致函馬總統 關切台灣震災
BDI大漲210點 航運股高唱收盤樂
不敷成本 美將調高護照申請規費
南韓少女時代成員之一感染H1N1
8旬夫妻爭吵 老婦疑心臟病發不治
虎頭埤水庫裂縫 經部確認不影響壩體蓄水
國際醫院BOT 美資有意參與
台新獎入圍揭曉 特展首移師高雄
吳揆：鼎新如為中資 停止投標公部門
建物防火巷震後消失 住戶憂
陳鎮慧：國務費開支明細交扁珍
地震影響亞太海纜二號台星段 中華電信搶修
港報：福建開放台灣機動車入境行駛
台股漲96點 三大法人買超119.73億元
高鐵震後減班 陸空協力疏運
「阿凡達」涉抄襲？ 大陸科幻作家擬提告
兩會提案天馬行空 大陸輿論痛批
白鴻森大陸遭逮 王清峰不否認
大陸首家民航易主 民營航空浪中求生
中國人代呼籲加速建設上海國際金融中心
雷射美容夯 金屬中心研發儀器
葉世瑋家屬明攜骨灰返台
地震撼動南科 南科：廠商有配套措施
金妍兒冬運封后 南韓將發行紀念幣
華府台灣電影節 囧男孩獲滿堂彩
新台幣兌美元貶3.2分 收32.020元
新疆工作座談會據報5月首次舉行
中國人大宣示商簽ECFA 台塑四寶領漲
2月CPI年增2.35% WPI年增5.87%
四川地震紀錄短片獲奧斯卡獎提名
赴曼谷及智利旅遊 消保會籲注意安全
列車改裝跳票 北市罰龐巴迪千萬
道奇訪台陣容 大聯盟強調國際化
中美洲登山家攀玉山 助台行銷美景
宏達電首季業績可望達陣
2月外匯存底3527.29億美元 續創新高
大陸海軍將領：開發北極冰洋 中國不缺席
萃美開創第二春 嘉縣頂級絲瓜水上市
韓國最夯廣告男星 金賢重擊敗李敏鎬
中國商務部：堅決反對美濫用貿易救濟措施
雲縣籌設植物工廠 蘇治芬日本取經
鄒族美食創意賽 抓住遊客五臟廟
楊志良：健保投保薪資 上限擬調為18萬
張良任接受電台專訪 促台以媒體合作
強震危樓 高縣清查予補助安置
重男輕女 婦團籲正視少女化危機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
駐以代表處：台灣對核子設備管制嚴密
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
歐盟媒體籲台灣應加入UN氣候變遷機制
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
前嘉縣副議長貪污入監
慈醫自製材料 檢查骨癌新利器
YouTube影片 擬擴大自動字幕功能
中科就業博覽會 徵才2500人
防震後土石鬆動 水保局備緊急疏散計畫
校舍設施強震毀損 高縣委技師勘查
林易增坦承簽賭 緩起訴
吳揆：簽ECFA 不降大陸農產品稅率
廖未林88回顧展 用畫畫過生活
香港亞視證實已與大陸商人王征簽約入股
國慶文告洩中國 台商遭起訴
虎頭埤裂縫檢測 初判無立即危險
台灣2月外匯存底3527.29億美元 世界第4
吳揆：不會選高雄市長 戮力拚經濟
英婦女當初花100鎊 買下推理小說天后傳家寶
大陸電視劇置入廣告歪風 商品引領劇情
充實地方社工 吳揆允明年度編預算
中國：日本法院解釋中日聯合聲明非法無效
推動保險業服務認證 保發中心4月辦測驗
地調所：甲仙地震成因 1個月內出爐
亞洲第1 小抹香鯨裝衛星發報器野放
關中：興利除弊 應以法律保障揭弊者
2月CPI年增率高 主計處：無通膨疑慮
中選會公告4席立委補選當選名單
新加坡環球影城18日開幕
學者：甲仙地震非盲斷層引起
高雄東臨港線單車道案 中央允補助
學姊性侵學妹 加害人稱不知違法
證交所赴倫敦招商 13家上市公司同行
接獲恐怖攻擊警告 星提升警戒等級
主計處：2月CPI年增2.35% 16個月來新高
央行阻升 新台幣重回32元 收貶3.2分
歐晉德：高鐵最快8日正常營運
蘇盈貴堅辭北市勞工局長獲准
吳揆：活用公地 國產局應轉型
總統致電部會首長 指示協助災後復原
本週上市公司市值19.7兆元 小增3%
400束髮捐癌友 2.5萬公分愛不斷
機票債權人最多 遠航赴金門說明重整
嘉市議員連署開臨時會 稱無關賄選案
伊正首演客語戲 圓母親遺願
高中以下教師資格檢定 6日看考場
2月物價 褓姆佣人費以及蒜頭漲價最多
規劃展覽館 刑事局募集老照片
陸委會多數諮委：今年可完成簽訂ECFA
電腦資材再利用 弘光渣打合作助弱勢
歡慶38影展 向女性致敬
10年期公債得標利率1.399% 歷年最低
室內拔河賽 景女大里高中2強受矚目
健保局：拉大投保級距 符合量能付費
本周台股加權指數漲3.1% 汽車類股漲幅大
腦麻生不低頭 38歲圓大學夢
星主權基金GIC投資瑞銀債券 虧損51億美元
掌中秀乾坤 高縣布袋戲大車拚
保誠人壽證實星政府投資公司參與收購友邦
高縣推出原民傳統藝術展
桶裝瓦斯殘留重量計價退回 盼上半年實施
行銷金門 藝術家彩繪金酒
4正副議長違紀參選 國民黨撤銷黨籍
你吞的是維他命？ 研究：開封一週後即無效
分析指中共試圖理順人事布局
人大登場重民生 投信:對陸股中長線有利
泛綠鬩牆？陳師孟思考選台北市長
蘭嶼之歌 體會乘風破浪飛魚躍水面
中壽4.62億元買樓 租金報酬率逾3.5%
台視紅白 小燕哈林盼明年更有看頭
挺張壯熙？黃仲生：勝選為考量
吳揆盼建國百年活動納客家特色
景氣回溫物價看漲 全年應屬溫和上揚
泰國出現攝氏38度高溫 缺水危機恐衝擊經濟
南科受地震些微影響 中小企業未傳災情
1角1元辛苦掙錢 賣菜女大方捐款興學
缺工結束 仁寶估第2季NB出貨與首季持平
中國調高最低工資 投信：有助內需力道
永信7.66億元標得205兵工廠區段徵收土地
疑遭男同學霸凌 日皇室愛子小公主不敢上學
周董衰事纏身 蔡依林建議渡假
「兩會」報告：中國財政赤字創歷史新高
剪髮贈癌友 真情守護抗癌路
經濟復甦 今年訪星旅客增2至3成
中國前審計長：很擔憂中國地方政府負債問題
校園地震災損 南縣最嚴重
南半球仍有新流感 衛署：打疫苗再去
甲仙強震眾說紛紜 氣象局擬開放資料
信義房屋與富都新廣告不實 公平會開罰
中國二等公民怒吼 講和諧社會就讓我落戶
星國防研發經費 佔國防預算4%
一頁台北 誠品越夜越美麗
府：周美青腰傷無大礙 感謝關心
硫磺掩臭仍露餡 海巡隊破製毒廠
萬金石馬拉松 木村世希挑戰許玉芳
特派員筆記：在泰緬邊界看見林良恕
香港參訪團訪中市 胡志強允續交流
香港禁售OSRAM5款節能燈泡
紅衫軍大示威期間 泰總理訪澳紐
安麗盃 車由蘭自嘲沒身材服裝保守
奶奶有您真好親情流露 黃怡琦徵文奪冠
中國人行：依CPI上漲3%目標調整政策
第099046期今彩539三星彩四星彩開獎
日本設計大賽 台科大生獲評審獎
黑蝙蝠遺骸未獲 吳揆：盡力讓英雄回家
第099019期大樂透49樂合彩開獎
青年海外實習 青輔會最高補助5萬元
港府：成立港台協進會已準備就緒
另類手足 4病患接受同人器捐
交大開發新LED溝通版 助漸凍人
駐菲使節第1人 李傳通受邀任選美評審
呂秀蓮推薦陳景峻選新北市長
駐菲代表李傳通贈公主港市3台電腦
強震後班次複雜 搭高鐵先查時刻表
總統與民眾座談 ECFA為台灣找出路
郝龍斌：ECFA促進北市發展 蘇應支持
PEM吸金200億案 檢調搜索金鼎證
檢調搜索 金鼎證:盼速釐清案情
呂秀蓮：誰說女人不能當總統
大陸今年赴台旅遊民眾可望超過75萬人次
馬總統：朝5至6月簽ECFA目標邁進
嘉市議長選舉傳賄 聲押1議員
玉山布農之夜 為登山民眾祈福
施工不當鄰戶傾斜 建商判賠951萬
綠北市黨部春酒 拱蘇游選雙城
美2月份失業率維持9.7%
馬總統：說我沒做事 沒有辦法接受
中職熱身賽 兄弟跨年16連不勝
美貿易障礙報告列台灣？外交部:盡力化解
李傳通盼台菲加強農漁觀光業合作
陳鎮慧：珍指示國務費搬回官邸
第099019期大樂透頭獎1人獨得
國際研究：小行星撞地球導致恐龍滅絕
第099046期今彩539三星彩四星彩派彩結果
福建加快平潭島開發 探索兩岸合作新模式
美2月份失業率維持9.7%
新書揭安潔莉娜裘莉情史 米克傑格也入列
文湖線列車出現胎壓警訊 200人受影響
五角大廈槍擊案 嫌犯從西岸開車到華府行兇
史上第一次 台灣高鐵大考驗「不及格」
溫家寶在政協報告 今年GDP預期增長8%
中國武漢老婦阻拆遷 被挖土機活埋
空污費超收 台灣中油告環保署毀謗！
入股遠傳 中國移動「功虧一簣」
蘇貞昌參選北市 台灣獨派大老辜寬敏：太躁進
「違紀當選」 台灣國民黨開除4副議長
漫舞輕食-億國情調Tapas 加價NT$100兩人同行一人免費
涉連動債吸金 檢調搜索金鼎證總裁住宅
1角1元辛苦掙錢 賣菜嬤大方捐款興學
加盟展3/5日登場 150品牌聯合展出
台灣大地震 美國會議員致函慰問
「2010年台北國際塑橡膠工業展」3月5日至9日南港展覽館舉行 景氣回春國際買氣見商機
春意盎然 女性萬歲
時尚美麗愛自己 新光基金會免費乳房健診券供索取
日皇室小公主不敢上學 校方否認有霸凌
安麗盃24強出爐 劉莎莎落馬最意外
赤裸新聞開播 一新劍橋大學校風
歐股第六天上漲 就業數據報佳音
就業數據雖佳 美國勞動市場還是有壓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
金價續揚 投資人捨貨幣轉進黃金
國際油價大漲 汽油創17個月最高
梅克爾：希臘危機顯示 衍生性商品必須約束
就業數據優異 道瓊大漲122點
加強安檢 美11機場增設身體掃描儀
種族滅絕案過關 土外長指責白宮未盡力阻止
研究：快樂的人較多話 談話較有內容
美百歲人瑞遺產700萬美元 如何致富引發好奇
冷氣團來 明起4天溼冷
中國內定張鑫森為駐南韓大使
台彩推高額獎金刮刮樂 總獎金逾4億元
CeBIT點出4主流 台廠可搶進消費精品商機
台灣設計師林鈺倫英國首展 打出知名度
陸委會籌設台港新平台 近期將開籌備會
維持穩定 中國保安預算增幅超過軍費
台積電洽詢 擬遞件申請參股中芯
美商控告焦仁和詐欺 提請國賠6000萬美元
高市凌晨火警 2消防員嗆傷送醫
農曆年後 每天17萬人次查進修資訊
韓報：韓裔美籍維權人士遭北韓「性」刑求
說明ECFA 藍委下鄉邀產業界座談
濃霧 台金班機小三通客船暫停
人力銀行調查 創業模範首推王永慶
廣州白鵝潭規畫建世界第2高樓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
viva TV涉廣告不實 公平會開罰
攤商賣常見藥材挨罰 立委：不合理
溫家寶倡「五權」 丁子霖斥空談
美商指涉官商勾結 經部：扯太遠
總統促產創立法 創新驅動經濟起飛
中國希望7月前恢復六方會談
壽險業：去年女性電話行銷業績佳
大陸帥氣流浪客「犀利哥」身份查明
胡志強未決定副手 不排除黃仲生
玉山近山祭 24名日本山友參加首登
基隆港又見大霧 再封港
星外長：東協外長已對緬甸局勢表達關切
台灣選手蔣介文奪福州半程馬拉松賽冠軍
中國商務部：2009大陸經濟依賴國內消費帶動
胡金龍熱身賽敲安打 倪福德失分
北京駐港官員批評全民公投挑戰基本法
王如玄：安胎休養假 最快5月底實施
化牛糞為綠金 台大天然堆肥實踐環保
遠離乳癌 衛署籲定期攝影篩檢
封鎖異見？郝龍斌：網頁遭惡意癱瘓
女性購屋比例高 愛大樓勝過公寓
大學首例 台大開設碳盤查服務課
植樹愛地球 中市發送1萬株樹苗
調結構促改革表現平平 大陸官員反駁
參選大高雄？吳伯雄：古井不生波
百億台幣工程順利推動 中鼎南印度站穩腳步
王如玄：孕婦可請無薪安胎假
周小川：現階段人民幣匯率採有管理浮動機制
百花怒放 府城賞花季登場
火災原因百百種 打火英雄難預料
台商赴印度佈局 可靠在地夥伴最重要
台灣足球國手圓夢 林家聖挑戰洛杉磯銀河隊
中國人行:多角度看美元走勢對中國經濟影響
人瑞同學會 盼年年相聚
馬總統促陸戰隊歌改詞 落實男女平權
台灣經濟發展及民主成就編入大學用書
全國室內拔河賽 景美女中受矚目
罕見疾病學習光碟 教病友運動復健
以房養老案 江宜樺：下半年前提出
印尼：被捕恐怖疑犯與麻六甲海域警訊無關
澳洲女子名人賽 曾雅妮暫居第6
共軍上將：軍費增速減緩是顧及經建大局
柴山禁餵獼猴 志工蒐證違規開罰
遠航重整 金門人要求機票補償1:1
中國財長：財政赤字1兆500億元是安全的
天公不作美 墨爾本下冰雹昆士蘭淹水
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倪亞達總統府開鏡 台灣戲劇頭一遭
角逐奧斯卡最佳外語片 以色列是黑馬
促進文化交流 駐奧處在斯洛維尼亞辦展覽
馬英九：通盤檢討 解決軍人薪資問題
停車糾紛持牛排刀追趕 女子挨告
中國：台灣可隨時接收大陸氣象衛星資料
日職熱身賽 陳偉殷挨轟首敗
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吳伯雄選大高雄市？吳敦義：不能評論
懷胎6個月出世拇指嬰兒 順利存活破紀錄
公視我的這一班 周曉涵圓老師夢
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打造綠色家園 今年造林4450公頃
杜絕圈地暴利 吳揆：採原價買回
超低價二手名車？網友遭詐60萬
無視潘慧如痴纏 言承旭向Ella告白
女童鑑定出學習障礙 家長告老師敗訴
白鴻森大陸落網 下午經金門押解返台
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十八尖山賞花月 知性之旅有看頭
台灣洗腎全球第1 腎臟保健別輕忽
馬爾地夫浮潛溺斃 葉世瑋骨灰回台
香港迪士尼總裁訪台 全新主題樂園攬客
張藝謀證實「印象．日月潭」正在接洽中
50萬買仙丹 男子仍不舉
謝國樑否認與柯以柔交往
勞團肯定安胎假 盼資方別刁難
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
吳揆：ECFA盡快簽 2次協商斟酌中
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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美駐中大使洪博培：胡錦濤將擇時訪美
妻半夜燒炭 丈夫熱醒救全家
柴山美景 恐存地層滑動潛在危機
保護柴山完整林相 學者促遏制濫墾
免採礦後患 柴山將升格國家自然公園
登山文化兼容並蓄 柴山學代代繁衍
氣溫明陡降 養殖漁業嚴防寒害
吳揆參觀塑橡膠展 關切ECFA與就業
美第一夫人禮服贈博物館典藏 吳季剛設計
景美女中拔河7連霸 明拚亞錦賽國手
甲仙強震 衛署啟動心理衛生機制
解放軍將領：中國造航空母艦快了﹗
臥床住院苦水多 孕婦渴盼安胎假
新七小福遭車吻 行天宮求平安
游錫(方方土):沒有蘇游合作 尊重中央規劃
花蓮規模3.8地震 無關甲仙強震
瑞里螢火蟲現蹤 賞螢季揭序幕
佛光山桃園三修法會 為國家祈福
白鴻森經金門小三通押解返國歸案
Circus武昌起義 西門町連署出輯
馬英九郝龍斌牽手 破棄郝保馬傳言
薄熙來聲稱與重慶黑幫鬥爭到底
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台北阿嬤設籍花蓮 遺產稅造福吉安
強震校園災損 吳清基南下訪視
玉山近山祭 7大奇景執行長助陣
白鴻森藏身中國 檢調1月掌握線報
青舵獎報名新高 蘇麗文為入圍者打氣
普天間基地案不解決 日自民黨將促鳩山下台
富士康投資重慶 薄熙來形容為異軍突起
內門紫竹寺毀損 將請專家勘查地質
強震後減班惹民怨 歐晉德抱歉
大學生摔車墜山谷 命大輕傷
前中國駐美大使：現在球在美國那方
福建5月組團訪台 率團官員層級不低於去年
中國製造變中國創造 厲無畏：創產業起作用
遊覽車傳動軸國道脫落 波及6車
兄弟打擊不串連 熱身賽跨季17連不勝
日富士通前社長野副州旦 顧問職遭解除
育嬰假怕怕遑論安胎假 婦團憂美意打折
住院7個多月 「賭王」何鴻燊今天出院
駐泰外交使節夫人欣賞台灣茶藝文化
全民英檢10年 逾380萬人次報考
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中國商務部：不贊成匯率問題政治化
千燈祈福 平溪天燈節明年見
薄熙來：感謝妻子犧牲及網友支持「打黑」
警方：白鴻森在台一尾蟲 赴陸像活龍
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白鴻森偷渡大陸 警查幕後協助者
旅日中國作家田原 獲日本現代詩H氏獎
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彰檢：白鴻森可能在看守所過夜
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轉播場次少 金佳映：多讓新秀表現
毛治國鼓勵 太座錢瑩瑩獲英文學習獎
台灣 6.4地震 專家尋找未知斷層
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「自由廣場」不改名 馬：對蔣中正沒有不敬
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封殺異音 郝龍斌噗浪第一晚刪400筆
動物新聞／老虎咬死人、潑猴擾鄰、幼犬安樂死
玉山祭後開放 62歲郭文孝攻頂罹難
愛戀香氛 白色情人節
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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氣溫溜滑梯 北部高溫降10度以上
西藏發生大車禍 已知26人死亡
新台幣上週升0.2% 亞幣普遍升值
「粵港合作框架協議」近期將簽署
北京將投人民幣3000億元 支持西藏建設
大陸兩會過後 駐京辦將大撤離
上海動物園 猛虎咬死飼養員
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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楊虎城之子：兩岸共同紀念辛亥革命100年
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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人民幣走勢受關注 最快第二季起緩升
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
人民幣緩升確定 加速台商外移東南亞
人民幣升值 房市更熱絡
人民幣升值 台股相關概念股受惠
人民幣升值 中國內需通路業身價漲
人民幣看升 深耕大陸食品內需股受惠
人民幣升值 NB代工廠免驚 品牌廠受惠
民眾網路留言 員警當真找到餓昏老人
保障哺集母乳 公共場所將須設哺乳室
西藏擬建兩條鐵路 拉薩至日喀則、林芝
懷孕安胎假 張哲琛：公務員比照辦理
福州至平潭鐵路年內開工
藍營5都協調 金溥聰3/10赴台中
嘉縣公墓發現焦屍 疑似自焚
民進黨3/13辦創意市集 為5都選舉募款
法單車族導演 完成巴黎台北單車紀錄片
北京人士：不應對政改抱幻想
千瘡百孔 南橫群山易容
羅志祥紅不讓 連7週稱霸華語榜
高鐵擠爆 總統下鄉不與民爭位
北市職場哺乳室僅4% 主因欠空間
女神卡卡西洋榜14連霸 新好男孩來攪局
立院明審總長人事案 藍不放水綠全員出席
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德羽賽 陳宏麟林祐瑯勇闖決賽
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支持胡志強再選？邵曉鈴未回應
中國外長談國情 盼國際社會拋棄有色眼鏡
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普及托育抗少子 婦團籲政府訂合理保母價
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吳揆拚降失業率 林義守:願超編徵才
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選大台南？吳清基重申不參選
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吳清基扮童軍 籲日行一善
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道奇訪台賽 4國小球員唱國歌
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中國領導人今年可望訪問歐洲
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國軍救災藍綠結合 心靈輔導兼顧軟實力
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全球最高薪女政治家？不是希拉蕊也非梅克爾
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深耕蘭花盛名播 牛記農場搶進文創市場
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東芝高球菁英賽 盧建順暫居第2
婦女節前夕 社團聲援緬甸女人權鬥士
教部：同志議題 100學年列國中小課綱
ECFA早收清單範圍小 立即影響不大
高縣舊鐵橋濕地公園重啟用
兩會後 兩岸航空業將洽談進一步合作
受二戰原子彈之害台灣人 將要求日本賠償
刺激內需 山東以舊換新家電補貼效果顯著
任志工傳愛心 2學生獲獎
比政績 郝龍斌：絕對比蘇貞昌強
馬總統借宿家庭團圓宴 乾女兒相見歡
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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吳揆：餐旅觀光 提升台灣知名度
8軍團救災效率高 吳揆肯定
健保費率調整 楊志良：快了
網路型錄業者 7/1個資法規範
安胎請假遭解僱 雇主最高罰50萬
建商認購虎燈做公益 胡志強感謝
吳揆：支持企業根留台灣 官民共創就業
吳揆再訪災區 關心重建
白冰冰桃花開 人變笨
官員：海南房市恢復平穩 有增長空間
公保轉勞保沒下文 私校教師要上街頭
台灣燈會落幕 晚間10:30熄燈
蘇貞昌批不在籍投票 江宜樺訝異
北縣蘆洲挖斷瓦斯管 封路搶修
地下電台賣藥囂張 抄台45分後復播
台灣新聞攝影比賽 中央社奪6獎項
好漢玩字節獲好評 擬行銷國際
好萊塢女導出頭天 嘉芙蓮碧露奧斯卡呼聲高
大體老師領路 醫學生追思感恩
張壯熙爭初選 胡志強：尊重
安胎假爭議 吳揆催生勞委會配套
總統：產業夠創新 產創條例就獎勵
金馬奇幻影展 重現波蘭斯基舊作
習近平要港人搞清楚 主權乃北京授予
谷歌事件 中國自稱受害者 為何不調查
中國高速公路近1/10斷頭
總統建議改軍歌彰顯平權 女立委肯定
馬總統：一定憑良心為台灣打拚
鳩山支持率滑落 過半不希望民主黨參院勝選
5都選舉卡謝系？ 游：沒有蘇游同盟
大陸二三線城市錢多 台灣人求職新選擇
追價意願不高 股利政策成台股焦點
東勢客家園區 復刻蒸氣火車上路
甲仙強震賑災 中央不缺席
永齡杉林有機農園徵才 吳揆關心
高鐵8日全自由座 票價差1年內可退
氣泡酒免宿醉？ 研究：加氧氣更有用
台灣法促會訪泰人權會 協助普吉遭押台嫌
台灣首度救援小抹香鯨 今野放
國中男新生健檢隱睪？ 教部：未定案
達賴提結束靈童轉世 西藏官員反駁
玉山重新開放 登山客墜崖身亡
立委評鑑 公督盟：綠比藍積極
官員稱西藏無遮掩 歡迎媒體採訪
台籍委員建議廣邀台灣民眾參與世博會
高中以下教師檢定考 萬人應試
亞洲舞龍賽 兩岸並列總冠軍
抗失業 中國鄉鎮擬增900萬職缺
馬總統訪遺族 抗日烈士獲平反
羅志祥演唱會狂賣 加開第3場
港府參訪團離台 盼提升交流
高雄燈會落幕 市府相約明年見
陸銀等待來台設點 強調不會和台灣銀行競爭
智冠集團春酒 現金獎逾300萬元
總統：研擬安胎假配套 讓效益最大
新疆高官坦承分裂勢力還會變本加厲
劉迎秋: 人民幣近期有升值可能性
中台灣元宵燈會閉幕 洪榮宏獻唱
香港再發生高空投擲腐液 暫無人傷
共軍學者：台灣買美武器不利兩岸軍事互信
投巨資 武漢籌備辛亥革命百年慶典
發展遊艇經濟 海南省向台灣業者招手
婦女節晚會 跨海視訊秀科技
霍震霆：兩岸四地可共辦國際賽事
烏龍練投 高中棒賽成功商水遭淘汰
中國政協委員建議將台資西進納入ECFA
英16歲少女歌聲紀念亡母 短片轟動YouTube
體驗買房難 中共官員推薦看蝸居
劉迎秋:大陸尚未全面走出金融危機
陸委會:白鴻森遣返顯示兩岸協議成效
韓正:上海世博會建設成本180億元 非4000億元
蘇嘉全：不在籍投票若遭質疑 國家不安
婦女節晚會 郝龍斌邀女性參與花博
台籍政協委員建議考慮台商參政議政願望
綠雙城選將齊聚林口 相敬如賓
世維會：北京如不改變 新疆局勢恐一觸即發
安麗盃女撞 車由蘭奪冠
台北燈會 10天600萬人次賞燈
肯德基上海試賣米飯 台商永和豆漿受衝擊
中國收緊銀根 滬上部分銀行3月已無款可貸
台灣跨國專利發明比率 世界第一
台灣外匯存底 續創歷史新高
拼失業率＜5% 吳揆出席南部就業博覽會
馬英九中台禪寺祈福 訪HOMESTAY友人
台灣立委評鑑出爐 待觀察名單藍16名綠3名
台海兩岸空軍戰力失衡 台灣亟需F16
原爆受害台灣人 要求日本賠償「有譜」
調漲健保費受阻 台灣衛生署長請辭
楊志良辭官 嘆選舉影響健保調漲
好友相聚東西燴 一定讓您享便宜! The Westin Taipei六福皇宮東西燴自助餐廳
重回創業事務所 蘇貞昌北市再出發
統一證與福建「聯華信託」合資基金管理公司 MOU生效後首家合資公司
奇偶科技前二月稅前EPS0.97元
明安國際2月合併營收淨1,079,902仟元 歷史次高
培育國際化菁英人才 中信金啟動「新十年（Next Decade）計劃」
期交所3月24日及25日開辦「程式交易課程」
太極能源10日興櫃掛牌 訂單滿載今年營收上看60億元
台北富邦銀行正式合併慶豐兩越南分行
國內唯一囊括逾90項原物料類股 復華全球原物料基金3月22日重裝開募
高雄國賓繽紛蛋糕房歡慶四週年
揮別冬日迎春神 換季血拼最划算
台北數位中心推出 [ + - * / ]（加減乘除）、《意念 誌》雙個展
「原物料」及「內需」雙引擎推動指數上看85000點 ING巴西基金3月22日開募
明起寒流到 中部以北最低6度
日韓科技模擬戰鬥 陸上自衛隊不敵正規軍
BMI 20是胖是瘦？得看妳在美國還是日本
台股開盤上漲75.54點 為7741.80點
3D魔境夢遊北美週末票房居冠 史上第6高
北市機車聯結車車禍 1人死亡
奧斯卡插曲：克隆尼親民 與民眾握手簽名
奧斯卡最佳男配角 「惡棍特工」大反派獲獎
期交所3月底舉辦程式交易課程
奧斯卡 天外奇蹟奪最佳動畫片獎
低溫來襲 台東農民防寒害
奧斯卡 瘋狂的心奪最佳電影歌曲獎
2009年上海GDP人民幣1.5兆 超越香港
克里斯多福瓦爾茲：感謝導演昆丁塔倫提諾
去年韓經濟成長率0.2% OECD中暫居第3
奧斯卡最佳動畫入圍者受訪 場面逗趣
買賣不成傷感情 美零售商家得寶侵權判賠
奧斯卡 危機倒數獲頒最佳原著劇本獎
台股漲 新台幣兌美元早盤勁升逾1角
腹部不舒服就醫 原是肝硬化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
引進資源 大陸計畫把高鐵連接至亞歐
奧斯卡 商標電影獲頒最佳動畫短片獎
星研究：華族兒童藥物過敏高於馬來印度族
罕見肺栓塞 下肢靜脈栓塞引起
奧斯卡 新房客獲最佳實景短片獎
白鴻森移監雲林2監
奧斯卡 馬布海納的音樂獲最佳短篇紀錄片獎
BDI續揚 航運股紅通通
奧斯卡 星際爭霸戰獲最佳化妝獎
F-16放棄在台組裝? 國防部:非事實
奧斯卡向約翰休斯致敬 眾星緬懷大導
奧斯卡 珍愛人生勇奪最佳改編劇本獎
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電子領軍 台股站上7700點
奧斯卡 莫妮克獲最佳女配角獎
網友憂藍5都選情 府回信致意
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奧斯卡 阿凡達抱走最佳藝術指導獎
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奧斯卡 班史提勒扮納美人 搞笑頒最佳化妝獎
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7成6育齡職場女性 3年內不想生小孩
高鐵防震不足? 交部:檢視現有技術
新疆騷亂已審判198人 死亡197人
奧斯卡 莫妮克獲頒最佳女配角 全場起立鼓掌
拉芳舞團澳洲阿得雷德藝術節演出 觀眾感動
前大林鎮長涉嫌貪瀆 到案說明
大陸今年已逾9千人死在交通事故上
早收清單 施顏祥：不會與500項差很大
奧斯卡 危機倒數奪最佳音效剪輯獎
奧斯卡 危機倒數摘下最佳音效獎
豐興鋼筋盤價調漲報1.92萬元 今年新高
疏解勞工荒 大陸國企老闆呼籲以情留人
日觀光客來內門 看宋江吃大菜
奧斯卡 阿凡達贏得最佳攝影獎
經長：先了解安胎假細節 再研擬配套
高鐵防震不足？ 吳揆：安全可靠
夜光天使點燈 李登輝學校捐款助災童
摩根大通：中國股市可能4、5月見底
PC及手機需求沒問題 大摩喊買宏?祡E海
尖端儀器全靠進口 中國科研嚴重「跛腳」
奧斯卡 天外奇蹟抱走最佳電影配樂獎
仁寶獲3外資看好 麥格理：漲多換買緯創
奧斯卡 阿凡達獲頒最佳視覺效果獎
甲仙強震 農糧署統計小額農損247萬元
白鴻森移雲林2監 獄方:未特別戒護
王耀興質疑國有地標售 李述德：稍欠妥當
奧斯卡 血色海灣拿下最佳紀錄片獎
交通部：5月前江蘇包機直飛花東
奧斯卡 危機倒數贏得最佳剪輯獎
道士爸生小畫家 吳杰凌彩繪安全帽
台股漲 新台幣中午勁升1.42角
安胎假給薪? 王如玄:成本不如想像高
奧斯卡 謎樣的雙眼獲頒最佳外語片獎
民進黨南高市長初選登記 葉宜津搶頭香
三通商機 房仲業插旗金門瞄準廈門
2成餘糯米腸含防腐劑 士林夜市業者在列
CAS幸福團購網開站 150種商品上架
楊秋興替遊艇業爭碼頭 漁業署：協助
奧斯卡新單元 向恐怖片致敬
高市女性 平均壽命81勞動力44%
吸睛又吸金 寶萊塢影帝廣告代言創天價
苗栗拚觀光 旅遊書免費送
模擬病人上場 助醫護習臨床經驗
經長：進一步開放陸資來台投資
奧斯卡 傑夫布里吉榮登影帝
忘了感謝國家栽培 中國冬運選手挨批
健保局:保費若未調 今年赤字將千億
鳩山民調續跌 前厚勞大臣舛添聲望最高
共軍學者：中國軍力朝有限向外輻射發展
辦綠不辦藍？黃世銘：我辦藍比較多
國民黨協調5都 胡志強:少講話較好
奧斯卡 珊卓布拉克登影后
民進黨：不解民怨 看再多政論節目也無益
經長：水價不會調漲
南方伊甸園 讓弱勢者有工作
奧斯卡 嘉芙蓮碧露奪最佳導演獎
婦女節 陳菊:保工作護安全
中國兩會看醫改 近半數民眾仍抱怨看病貴
奧斯卡 危機倒數勇奪最佳影片
德羽賽 陳宏麟林祐瑯摘銀
全盲張晏晟 義鋼琴家共奏愛與分享
角逐大台南初選 葉宜津凸顯女性特質
海外所得課稅 吳英毅盼設籍183天為標準
ECFA早收限縮？ 紡織股漲多跌少
奧斯卡緬懷已逝明星 獨漏法拉佛西
竹縣白金婚夫妻 邱鏡淳見證
北市抽檢化?菻~ 知名品牌涉誇大
徵空地稅 財長：地方權責 效益有限
第82屆奧斯卡金像獎得獎名單
奧斯卡 嘉芙蓮碧露 首位女性金獎導演
黃世銘：贊成廢死 但定讞案件應執行
賴幸媛：大陸讓利說要用實際結果檢驗
魔境夢遊 台灣週末票房稱霸
奧斯卡首位女導 嘉芙蓮碧露與前夫交情深厚
婦牙周病懼醫 急性骨髓炎發作
台股收盤漲96.01點 為7762.27點
非洲象牙經中東走私入境加工 泰國嚴把關
補助挨批 陸委會：透過民代宣導ECFA正確
奧斯卡最大贏家 危機倒數抱走6項大獎
日住宅版環保積點新制開跑 上限30萬點
海南省要每個家庭都有一棟房子
抑制炒樓 財長：修正房貸額度及成數
3月台指期漲99點 逆價差7.27點
台股開高走高 收盤上漲96.01點
氣候變遷 環團籲女性平等參與決策
高市府：燈會803萬人次 業者議員保留
不在籍投票排除華僑 吳英毅:遵重立法
暮光男主角新片 緋聞對象大方讚
立院初審通過 不具學歷也可考驗光證照
莫妮克著藍色禮服 向亂世佳人奶媽致敬
偽開死亡證明書 醫師遭訴
陳沖：奧斯卡結果符合預期
韓星張根碩結束台灣行 粉絲熱情送機
電子領軍量增價揚 逼近7800點
3月電子期漲5.45點 金融期漲6.4點
違規食品廣告多 誇療效稱減肥
陳雲林：大陸中小企業融資政策適用台企
東芝高球菁英賽 盧建順第3
女假意交往 真賣股詐財
拒當灰姑娘 高師大生籲廢宿舍門禁
禾鴻董座涉違證交法 檢調搜索
台灣金聯股市獲利分員工 財長：調查中
長榮副總裁：今年海陸空獲利好轉
平溪小學生賣天燈 盼圓金門畢旅夢
運彩保證盈餘 立委：不能輕易調降
周柏雅爭取提名參選北市長
加薪升遷 女性勞工感到受歧視
奧斯卡新人輩出 幾乎包辦大獎
台股漲96點 三大法人買超168.33億元
學者：甲仙地震引出先前未發現斷層
婦女皮膚肌肉炎 確診竟是胸腺癌
崇她社捐中市復康巴士
吳英毅支持僑界辦建國與辛亥紀念活動
從1/4到1 中國農村人口可望與城市同票同權
四川漢龍集團投資美國大型鉬礦
大陸新土改：拆農民房
新科影帝傑夫布里吉：得獎開心像玩賓果
中國女官員仍感歧視 平權停滯
中國展開第三極環境研究計劃
騎在記者頭上 湖北省長李鴻忠舉止惹批評
撤掉「駐京辦」就去「住賓館」
服務業優惠貸款 最高核貸8成
北富銀合併慶豐銀越南分行 據點增至3個
大陸黑心肉攤：羊尿泡病死貓肉當羊肉串賣
伊拉克大選計票耗時 選委會籲耐心等待
甲仙地震 經部安檢5水庫
奧斯卡首位最佳女導演：盼性別不再是議題
新科影后：把奧斯卡和金酸莓獎盃放一起
外資上周買超212.76億元 買超台積電居冠
避免爭議 盛治仁：人權園區單純化
新台幣兌美元升1.3角 收31.890元
兩岸在福建商談進出口商品檢驗合作
衛生署長楊志良請辭
中國刪除奧斯卡川震紀錄片報導
2月出口166.9億美元 連續4個月正成長
Android手機 搜尋功能升級
香港發生大火 1消防隊長殉職
大陸女性官員內憂外患 從政路艱辛
吳敦義：楊志良不可以請辭
楊志良辭職明志 健保案難達政院要求
北市女主管升遷歧視？郝龍斌：男女平等
女將軍遭逼退？國防部：非事實
協助農民 卓伯源和小學生共享芭樂
北市補助汰換二行程機車 即起受理
陳雲林：兩岸商簽ECFA工作全面展開
新店警分局送暖 捐助約納家園
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
iPad今年銷量估700萬台 周邊配件商機大
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
逢甲夜市設隔音牆 改善居住品質
上海世博4大看點 創意文化科技與發展
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
花博指定曲SHERO S.H.E親善大使代言
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
不在籍投票 蔡英文憂心選舉爭議
政大女舍性騷擾案 監委訪視
巴拿馬籍貨輪遇險 1北韓水手失蹤
張韶涵獻聲上海世博 拍MV演獨腳戲
經建會：四大自由化 提升國家競爭力
台灣省會所在地 省府：中興新村
春寒料峭 寒流襲擊中國大陸 北京大雪
歡慶婦女節 楊秋興盼加強兩性教育
阿里山櫻花開 櫻王拔頭籌
上海世博中國館揭密 三展區傳承智慧
中縣節能減碳 國中小推蔬食日
兩岸交流熱 金門盼成大支援醫療
前大林鎮長疑貪瀆 移嘉檢複訊
手機換太兇 環署擬強制回收廢手機
泰總理取消澳洲行 擬實施內安法因應大示威
前虎尾鎮長敗選開槍 判5年半
巴布狄倫開唱生變 布洛克積極爭取
南開陸生想娶台灣女 同學幫徵婚
衛署版健保案 59%民眾不漲保費
從巴黎到台北 法導演拍單車紀錄片
因果偷姐9000元 2小時落網食惡果
嘉義下午發生規模5.1地震
扁辦：扁籲台南成立阿扁俱樂部
玉井國中校舍震毀 克難復課
LED綠能商機俏 企業布局卡位
王乾發:新10大計畫 讓澎湖觀光起飛
嘉義地震 氣象局：與甲仙地震無關
澎湖縣長選舉訴訟 4/1驗票
楊志良請辭 藍委盼慰留綠委抱屈
泛公股行庫一周內提豪宅貸款規範
奧斯卡贏家危機倒數 本週在台上映
通緝犯扮司法騙子 警追捕兔脫
義大晶心合作 設嵌入式系統實驗室
台股強美元弱 新台幣匯率勁升1.3角
英船員受傷 空勤載返台救治
BenQ：內銷LED監視器估占整體 6成
韓華僑慶婦女節 陳永綽：男女平權尚需努力
自助人助 身障全盲張晏晟邁步音樂路
徐風食道癌明手術 有信心戰勝病魔
解環團疑慮 另組烏山頭水源專家會議
景美拔河隊備戰亞洲盃 有信心再奪冠
大陸媒體運用溫家寶言論爭取空間
解讀用工荒 官員：中國經濟向好的表現
陶藝重塑88災難 原民警還原無情記憶
文創業商機媒合 資策會扮推手
屏縣議長遭押提抗告
太陽能播種子母車 沙漠變綠洲
地牛再翻身 學者：能量釋放未嘗不好
陳達民殺警案 判無期徒刑定讞
偶像劇吸睛 各有支持群
雙溪櫻花盃鐵人賽 選手先探路
微笑服務 高市圖婦女志工表現優
楊志良閃電請辭 吳揆強力慰留
妻離家又提告 8旬夫訴請離婚判准
全球航運競爭力指數 上海第5 高雄22
異業商機 超商賣漢堡也賣職棒門票
丁守中不選台北市長 金溥聰感謝
長輩疑失智徵兆 及早就醫
台瓜高手攀玉山 兩國旗登頂
吳清基建議教官看艋舺 了解青少年
迷你彬處女戲 人小志氣高
青年安心成家起跑 營建署供服務專線
假消災真性侵 乩童遭訴
亞視股東紛爭升級 星島老闆聲援蔡衍明
友達奇美電2月大尺寸面板出貨減
捷運岡山站沒下文 高縣議長吐槽高市府
楊志良請辭 府：政院會妥善處理
經建會：促進就業 年底失業率應降至4.9%
不在籍投票 江宜樺：游蘇也曾支持
藍營整軍經武 金溥聰向地方募人才
高鐵：測到甲仙震波 秒內啟動煞車
中國招手 台灣遊艇業著急
新板特區搶手 周邊工業地都更熱
任命前妻當副縣長 監院罰傅崑萁100萬
楊秋興聲明與新系無關係 秋菊之爭白熱化
蒐集研究香藥草 郭茂川樂此不疲
1至2月對大陸日本出口 歷年同期新高
聯合國：亞洲女性消失近1億 中印佔8成5
高鐵：地震警告系統具台灣特性
違反政治獻金法 監院開罰許志仁
黃世銘：司法官要耐得住孤寂
北縣疏浚淡水河 藍色公路推進三重
警攔截詐騙現金 被害人感激領回
落實文化立縣 金門斥資建藝文中心
王金平：台灣應重視並發展軟實力
文創結合產業 兩岸藝術家彩繪金酒
標普：大陸銀行進軍台灣前景難測
台北市長選舉 周柏雅爭民進黨提名
139件農村婦女巧藝 網購銷售
總統：小一教英文 盼拉近貧富差距
4男疑酒後逞凶 砸死1人
金鼎證再喊冤：與PEMG連動債無關
法芭蕾劇選角 9歲女童出線
政院：吳敦義慰留 楊志良考慮
慶祝婦女節 業者推女性創業資源網站
ECFA宣導 陸委會:成效不錯 繼續量力支持
大陸國企高層與職員薪資差17.95倍
國貿局:今年出口前景好 預估年增15%
因應中國缺工 金仁寶跨足教育
日本動物園怪盜 企鵝水豚等全偷走
泰新流感死亡人數再添6人 累計218人
亞太會館改建豪宅 中工可分總銷23%以上
左元淮專任董座 張秉衡出任茂迪執行長
蘇煥智葉宜津登記 角逐南市長提名
大陸再傳房貸收緊 建行工行稱優惠未變
賴士葆：辦ECFA座談 沒拿錢
景氣復甦 長榮海運擬漲歐美線運費
許勝雄：沒有產創30條 台灣沒有制高點
為秤重收費鋪路？ 英國大量引用晶片垃圾桶
吳敦義肯定楊志良 強力慰留
楊秋興巷戰拚初選 陳菊以市政為主
劉家昌壽宴 樂甄珍康復
楊志良孤掌難鳴 健保難題丟政院
楊志良請辭 監委盼健保調整周延
白色情人節 甜甜圈打折扣戰
第099047期今彩539三星彩四星彩開獎
趙建民東京演講 兩岸交流促進台海和平穩定
農曆年假缺工缺料 NB代工大廠2月營收跌
監院開罰 傅崑萁：謝謝指教
第099019期威力彩38樂合彩開獎
中國房價飆飆飆 未來20年上漲壓力仍大
前大林鎮長涉貪 10萬交保
近金融海嘯前水準 台灣上半年出口樂觀
台灣金聯:發放有價證券獲利獎金 無不法
拆窗變吸菸區 北市衛生局指違法
福建33名技職學院生來台研習拿學分
菲律賓選舉暴力 1月中旬迄今24起
醫改會：健保折損署長 治本方案闕如
王清峰歐商會演講 認ECFA有利台歐經貿
玩過火 日一住持圖上億保險金縱火燒古寺
抑制炒樓 央行要求各銀行提供房貸資料
陳師孟拜會蔡英文 表達角逐台北市
美國學校學制新趨勢 一週上課4天
藍天百腦匯回流38億元 搶標光華天地BOT案
吳敦義退回楊志良辭呈
銀行緊縮投資客銀根 房仲:有助房市健康
跨境貿易人民幣結算試點擬擴大
希特勒青年團的秘密：騎自行車的間諜
周錫瑋拍棒賽宣傳帶 吃澎哥豆腐
綠委籲政府營造婦女友善生產環境
震損檢修完成 高鐵班表明正常
東京台日論壇 兩岸動向和台日關係受關注
徐風罹癌 卓勝利籲友人勿打擾
菲總統：南呂宋軍區司令接任參謀總長
央行啟動房貸大調查 落實庶民經濟
長榮集團：海運業第2季將好轉
吳揆慰留楊志良 健保費案再商議
服刑男夜夜惡夢 自首棄屍
第099047期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第099019期威力彩頭獎一人獨得
櫃買中心赴星說明優勢 盼星企業來台上櫃
星推動提高生產力 中華總商會將赴台取經
防炒樓 金管會將邀銀行高層座談
健保局試算再試算 調整案屢碰壁
道奇台灣行 郭泓志胡金龍期待秀球技
櫃買中心將加強法規雙語化招外商赴台上櫃
中國出手救馬聲望「撤導彈」 吳釗燮: 台灣應防假象
冰島的省思 台灣中國簽ECFA要公投！
團結為黨 丁守中宣布讓賢
櫃買中心再赴星推動優質企業來台上櫃
台北數位中心推出 [ + - * / ]（加減乘除）、《意念 誌》雙個展
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蔡禮安首次攝影個展 爵士藝廊舉行
臺鹽綠迷雅 突破600萬瓶升級再進化 銀妍晶典系列全新上市
台灣高鐵: 轉乘調度或有缺失、地震偵測應變無虞
又爆肥貓案 台灣金聯CEO私分7千萬
土耳其發生淺層地震 死亡人數將上升
政協委員：中國社會張力大 民怨累積過快
蘇貞昌盼帶動雙城選情 會助選新北市
不簽ECFA會被東協邊緣化 馬「自己嚇自己」
台衛生署長再提辭呈
3月14日 白色情人節
福容大飯店~味蕾與春天的浪漫邂逅 花開福容 春惜櫻花餐繽紛上桌
迴避美國女兵遭性侵問題：不許問 不許說
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
多空拉扯 歐股小跌0.09%
美國網路廣告支出 今年將首度超越印刷品
黃金下跌1% 希臘危機緩和 避險需求減低
國際原油小漲 隨美股波動
研究：愛滋病毒可潛伏骨髓躲避藥療
美股小漲小跌 漲家數多於跌家數
婦女節有感 希拉蕊：兩性平權目標待落實
台灣師傅吳寶春角逐世界麵包大師頭銜
促銷台灣旅遊 以傳統精緻東方文化號召
台灣文創產業具競爭優勢 希臘媒體讚許
台灣生態旅遊資源豐富 希臘媒體推薦
聲望升 李明博民調支持度52.5%
寒流來了 台南以北外島低溫特報
1天好康 美Jet Blue推超俗機票慶10週年
世界經濟樂觀 加幣對美元續升值
台股開盤上漲0.13點 為7762.40點
王美年油畫展 巴西聖保羅開幕
經濟復甦利率低 加年輕人購屋意願大增
老檜木換新裝 御品木傳遞台灣味
北京市幼稚園出現手足口病重症病例
喜愛韓風美食 美日中越同異互見
楊志良請辭 吳揆:事可解決 別輕易走
美元弱 新台幣匯率盤初走升
大陸股指期貨4月中旬正式推出
宗教為由拒兒就醫致死 美家長被判坐牢
女多男少 調查指東莞普遍存在「一夫多妻」
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
蘇起:台灣生病8年 有幸參與治療
百名高層分巨額獎金 代表委員齊轟國企
吳揆:健保調整 終會找到可行方案
星將推動跨部門研究和核能發電計畫
上海星級酒店世博價暴漲搶錢 官方嚴控
新台幣升值 法人：資產營建股仍有表現
法務部:政治貪腐印象 較去年改善
吳揆:嚴謹認定農產來源 保障農民權益
與蘋果侵權官司達成和解？義隆電否認
面臨季線頸線雙反壓 台股平盤附近震盪
BDI漲勢趨緩 拖累航運股盤中表現
印度擔心中國對斯里蘭卡的影響擴大
河南安陽曹操墓即將大規模開挖
台股2月震盪大 證券股獲利表現分歧
上海交易所：「國際板」不會成國際提款機
廣東農民工「被窩子裡的事很嚴峻」
藍營挺政院 75%民眾健保費不漲
衛署政務官均請辭 吳揆一併慰留
屏縣議長遭押抗告 高分院駁回
易綱：中國外匯管理將簡化手續與嚴防熱錢
超級偶像進軍北美 4月辦選秀賽
平溪小學生籌錢畢旅 金門縣府願助圓夢
金仁寶董事長：今年大陸人力成本增8%-10%
健保局:費率調整案難行 除非政府負擔39%
防老人走失 高市府籲戴安心手鍊
人民幣升值？人行副行長：市場決定未來走勢
台灣安聯人壽去年初年度保費成長96%
北京今冬降雪量創10年以來最多
與偶像安在旭飾情侶 徐智慧開心
道奇來台 長榮專機副機師巧同名
擬抑制炒樓 營建股疲軟
中國將根據市場情況慎重考慮增持黃金
郵輪抵高雄 熱烈迎客盼商機
新選舉法牽動人大代表名額 寧夏西藏受益
吳揆全力慰留楊志良 總統支持
稻米洋蔥胡蘿蔔毛豆 契作價優
民間團體：政院不推二代健保 署長不夠換
楊志良到辦公室打包 自稱前署長
5都黨內初選 楊秋興11日登記
台灣金聯董座疑自肥 吳揆：已處理
美元弱 新台幣匯率中午收升4分
吳揆：引導游資 政府責無旁貸
軍方贈美除役F-5戰機 洛杉磯展覽
ECFA 江丙坤：6月簽是好時機
國軍空拍地震災區 協助救災
女嬰急喘唇發紫 罕見肺靜脈先天錯接
大聯盟熱身賽 林哲瑄再見安打
大陸網民對湖北省長李鴻忠窮追猛打
海基會慶週年 辜嚴倬雲哽咽懷念辜振甫
捐鞋給海地 名牌Kenneth Cole推8折券
中國人行：中美在美國國債問題可互利雙贏
書法教學 列國中小教師研習重點
國光小姐重出江湖 3/21暢遊日月潭
需求強價格揚 外資看好面板
搭火車被控伸鹹豬手 法院還清白
王建民春訓報到 引騷動
上海世博會胡錦濤？王金平：無此規劃
中國兩會看教育 半數受訪者滿意程度低
北市府參加柏林旅展 花博行銷歐洲
國產醬油要漲價？量販：近期推促銷價
顧偏鄉通信 首座行動通訊共構動工
岡山站未動工 高捷與市府互不認帳
中國未富先老 社保基金面臨「赤字」威脅
籌募5都選舉經費 民進黨捐款送福袋
珠江口白海豚擱淺死亡數上升
吳揆：月薪2萬多漲健保費 不宜
水電工阻搶匪助破案 北市府表揚
3月職缺年增逾5成 金融業求才年增3倍
NB廠接單旺 第2季DRAM淡季不淡
國民黨竹縣黨部主委交接 金溥聰盼團結
亞太會館案 明年改建獨棟24樓超級豪宅
台股收盤漲8.32點 為7770.59點
小琉球打造浪漫島 邀新人拍婚紗
觸控面板應用主流 手機佔62%
偽虎鯨半夜拖上岸 一覺醒來剩半條
高捷虧近50億 董事會增資問題受關注
Sandisk控告台灣記憶體業者侵權 陸續和解
3月台指期漲8點 逆價差6.59點
公督盟盼開ECFA公聽會 林鴻池:會研究
吳揆證實 圓山飯店董座請辭獲准
台北股市開平震盪 漲8.32點
營建大跌 量能萎縮 台股攻不上7800點
生活創意 臺科大學生獲德iF設計大獎
法務部:死刑定讞案 不排除特別法處理
韓國牧師傳大愛 教會免費供餐弱勢
中國總工會建議修訂刑法 增加「欠薪罪」
男子被控猥褻 法院認定嬉鬧判無罪
3月電子期漲1.35點 金融期持平
麻六甲海峽恐怖攻擊警告困擾中國
加州州參議員反同性戀14年 坦承自己是同志
辭圓山董座 張學勞:完成階段任務
天良未泯 智利震後被劫物品紛紛回籠
寒流來襲 黑尾鷗逗留基隆港
廣東兩村爆發大規模衝突28人受傷
中國外交官員：中美關係有磨才有合
海基會藍綠同慶生 洪奇昌：民進黨沒鎖國
涉進口鱷魚皮包 龍笛服飾遭訴
研考會：馬總統婦女政見執行率58%
楊志良再遞辭呈 拱葉金川回鍋
何蘇秋淚灑機場 盼售金鐘紀錄片救子
台股小漲8點 三大法人買超105.28億元
毛治國：張學勞未涉弊 因洩氣請辭
研究：侏儒黑猩猩喜與同類分享食物
無暇解釋病情？民眾控林口長庚態度惡劣
吳清基：國片艋舺 負面教材
中國擬定西部大開發新10年規劃
甘比亞總統體力好 馬總統自嘆弗如
抗失學潮 北市續推安心就學
點亮教育的愛 夜光天使守護弱勢學童
陳松柱分2000萬自肥？台灣金聯:數字不實
楊克芳義工31年 人稱土地公
埔里觀光街車 日月潭玩透透
台灣首屆國際照明科技展12日登場
腦中風相扶持 團體復健效果佳
新台幣兌美元升4分 收31.850元
就想賴著妳慶功 Ella:破5再捐10萬
紙風車格列佛 苗栗12日開展
全國音樂賽 羅東高中奪雙冠
開心廚房 視障朋友學料理
郵輪載商機 電音三太子迎客
高縣地震百餘戶安遷救助 最高15萬
中山工商2班全過關 技檢新紀錄
相約白色情人節 中央社首創媒體噗聚
趙無極作品成交價登藝術榜首 朱銘第5
北京將建亞洲最大生物製藥合同生產基地
美來台徵華語教師 年薪逾百萬
Sony電視出貨量目標2500萬台 台廠可受惠
羅雅萱克服脊髓損傷 歌詠生命樂章
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
房仲:政府打擊炒樓方向正確 成效待觀察
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
基隆海洋廣場禁釣 警將開罰
郝龍斌拚連任 丁守中力挺
仲介重情義 墊印傭50萬醫護費
民眾拎著走 高雄燈會垃圾少28噸
天氣多變 勤洗手防腸胃型感冒
台灣金聯：請第三人清查 斷絕惡意中傷
呂紹嘉登台 指揮全齣舞劇音樂
韓片「晚秋」殺青 可望下半年首映
失業者回歸田園 高縣擬建產銷平台
收回資金 中國發行1000億元央票
選舉過多？金溥聰樂見修法改革
高鐵防震機制 監委申請調查
鋒面掃嘉義 颳7級風
消基會抽檢 台酒紅麴薄餅驗出橘黴素
高市職業歌唱娛樂稅 擬減為3%
研華斥資5.6億元 併購德國車載電腦廠
北市早療計畫 造福新住民遲緩兒
市場觀望氣氛濃 新台幣收升 4分
小病久未癒 血癌上身
拉米瑞茲辮子頭 洗髮精廠商有興趣
橘子藏毒難逃法眼 警破販毒集團
中國人大：加強保護台商合法權益
98年環保標章產品 惠普最多
陜西眉縣發現2000多年前秦代美酒
東港災後生活重建服務中心成立
Sony發表LED電視 今夏推3D電視
嘉義南投地牛翻身 無關甲仙地震
賴清德登記南市長初選 盼君子之爭
劉迎秋：大陸經濟總量2020年超越美國
101鑽戒大盜 犯行遍及台日泰
中山大學藝術季 八八災區學子獻藝
長榮道奇專機 餐點特大號
樂美真：兩岸關係倒退可能性很小
查獲535片盜版 影響艋舺票房5至6千萬元
南縣免費復康巴士 近6萬人受惠
疑地震影響 南縣監測地下水位驟降
台美職棒賽唱國歌 忠孝國小加強練唱
去年營收俏 佳能拚數位相機龍頭
陳奕迅展媚態 妖豔長髮上封面
漁船幹部少 船長申請兼輪機長
曾文淤積 張花冠：500年清不完
徐展堂腦溢血 北京名醫凌鋒參與救治
氣溫驟降 虱目魚養殖戶須嚴防寒害
世展會圓上學夢 台東4000貧童受惠
陸媒：政策退市隱憂緩解
情侶殉情女獲救 檢方指案情不單純
點燃生命之火 家扶釣竿助脫貧
事務官拒撤假處分 U-Life要國賠
中國3G手機銷量 2013年上看1.55億支
合歡山氣溫不夠低 遊客望雪欲穿
彩印處方箋再現 詐領安眠藥
索財賓館休息男女 歹徒落網
淡大斑馬魚基因研究 擬應用人類
甲仙強震 世展會送暖
四大NB代工廠2月營收降 仁寶仍穩居一哥
劉迎秋:大陸未來10年對台灣機遇多於挑戰
臉書竄紅 假分身問題多
邱毅指謝長廷線民 3獲不起訴
春節溼冷獨厚遊戲商 2月營收創新高
機密外交案 扁仍稱無貪污
超智能電表 節能減碳
曹格側田釋前嫌 互開玩笑
業者造大遊艇 通吃北縣藍色公路
仲量聯行：台北商辦租金將溫和上漲
簡併選舉 總統支持
葉金川回鍋救火？ 吳揆只盼楊志良
龍劭華受傷 錯失與豬哥亮同台機會
台灣家具商赴星參展 創新設計拓展市場
中大探勘 美濃地表破裂帶現形
男子罹癌家貧就醫 床前掛牌求救
彩繪金酒 華人繪畫大觀展暖場
馬胡會 吳揆:時機未現
書法 教部擬列國中小課程
簡併選舉 內政部:2014年7合1
兩岸金融合作仍存困難 學者強調海西先試
林隆璇張芸京不同調 錄音頻笑場
吳敦義再退楊志良辭呈
未來3年中國積體電路市場成長10%以上
分紅爭議 台灣金聯董座陳松柱解職
濫用安眠藥 小心洗腎
喬治克隆尼奧斯卡擺臭臉？ 媒體列11大原因
小黃行動網咖 北市開跑
引資投入文創業 金管會推無形資產鑑價制
交部：圓山飯店老舊更新 更具競爭力
大陸發展內需 需調整分配結構
健保調漲案 馬英九定調差別費率
轟趴擾鄰 11吸毒男女落網
金門回憶之旅 同梯再相聚
大陸化妝品佰草集來台試水溫 先作批發
天母聖道兒童之家標售 議員籲列古蹟
程永華、劉曉明分任中國駐日、英大使
楊志良：頻繁選舉 禍國殃民
春節扶弱措施成效 內政部6月公布
紅麴餅乾驗出橘黴素 台酒:符合標準
防範房地產違規融資 中國加強信託監管
醫改會籲推動健保陽光法案 弭爭議
國際自由車環台賽 環法賽高手競逐
日本多處出現強風大雪 陸空交通大亂
台灣晶片和智慧手機 助大陸推動3G通訊
抑制炒樓成效 首波觀察點329檔期
信用卡1月簽帳金額 月減117億元
景氣回春 金控大舉徵才
陳松柱遭解職 幕僚嘆變相鼓勵員工不打拚
龍笛：絕非刻意違法進口使用鱷魚皮
假球案 陳峰民求刑1年6月 吳偲佑不起訴
中國國家級領導人罕見提及文革
小麥等大宗物資機動免稅 6/9後擬退場
國民黨縣市首長會報 擬恢復
完全不用油 韓研發成功無碳無噪音線上電車
吳邦國提汲取文革經驗 學者：有一定意義
原5/3起護照親辦試辦 延後施行
古又文破界 秀服裝雕塑展
香港謀殺泰籍女商人兇手被判終身監禁
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白先勇上海開講昆曲 人氣火爆座無虛席
汽修廠火警 千坪廠房付之一炬
蜘蛛人為愛抓狂 暴瘦詮釋戰俘
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大陸民航局副局長將來台
節能減碳 半年減少400餘萬噸碳排
煤鐵原料價飆 鋼價漲勢確立
廣州男子離奇死亡 數百人抗議
誤診腸躁症 英女子剛知懷孕就在家意外產子
7診所溢領健保費 行政訴訟敗訴
防炒樓 聯徵中心鑑價擬多管齊下
陳雲林：今年兩會商談有兩大規劃
Lantiq告侵權 誠致:保留提出法律主張權利
美日曾密約 同意美將核武帶進日本
澳洲清潔日 台灣鄉親挽袖熱情參與
尤清會蘇嘉全 盼速訂提名規則
貪腐印象評比 亞太16國台灣第8
藍色星球音樂宴 寒風聆賞顯熱情
楊志良性格鮮明 為健保辭官心意決
按錯門鈴還縱火 判刑1年9月
歐盟最高代表一年走訪50萬公里 希望有專機
調查：今年第2季 星3成雇主有意增聘人手
西湖龍井茶發言人制度 提供公信力訊息
陳峰民涉案 La New熊：起訴開除
中職熱身賽 高津挨轟 熊大勝牛
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師大夜市現狼跡 女留學生遭性侵
泰11日實施內安法 紅衫軍示威揚言3天獲勝
琳賽蘿涵未現身謝幕 合作時裝品牌超尷尬
泰紅衫軍將大示威 台灣民眾旅遊應提高警覺
ECFA／封殺公投連署VS下鄉宣傳 為特定政黨?
台灣駕機叛逃飛行員 在中國否認想回台
臨走發聲明 楊志良批「都是選舉太多惹的禍」
不敵黑函攻擊 台灣圓山飯店董座走人
趕走肥貓！ 台灣金聯董座遭解任
台灣選舉太多 內政部規劃每二年選一次
廣運董事會通過分割電子事業群 成立金運科技獨立運作
遊戲橘子2月合併營收5.37億元 創歷史新高
順勢大陸醫改 杏輝天力(杭州)公司上海進藥得標
友華2009年穩健成長 2010年繼續立足台灣並朝國際化邁進
永慶房仲斥資千萬打造六星級「頂級貴賓服務中心」 高資產客戶今年業績上看150億
肥貓下台還不夠 追政治酬庸弊端更重要
香港評比：台灣政治清廉度 與中國一樣糟！
智財權未列入ECFA早收清單 台灣「傷很大」
中國地產商說 「低收入者不該擁有房子」
聚火鍋一人一筷愛地球 買一送一齊聚心力
鴻海精密一、二月營收 連續9個月站上千億
智冠科技2月營收7.23億元 繼一月再創歷史第二高峰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
反對死刑執行 王清峰槓上黃世銘
多空拉扯 歐股小漲小跌
思科推出更快路由器 向電信業者招手
薛琦：兩岸今年簽ECFA 可能性很大
金價下跌 美元續強且中國不以黃金充當儲備
美元轉強拖累 原油三天來首見下跌
駐愛爾蘭代表處參加IWCD慈善義賣會
美股收小漲 空頭結束週年 等待變盤
駱家輝：美國無意與巴西展開商業戰
震給你看 巴西東北部一天47次微震
批美偏袒波音 空中巴士退出競標空中加油機
品客洋芋片2口味恐含沙門氏菌 美下令回收
即時因應周邊事態 沖繩美陸戰隊不可或缺
愈夜愈冷 明白天可回溫
菲總統選情民調 艾奎諾3世及維亞2強爭雄
台股開盤上漲27.11點 為7797.7點
江蘇泰州啟用亞洲最大綜合幹細胞庫
宏?皉薑謇F科大樓復建工程預計6月完工
甲仙餘震不停 氣象局:正常範圍內
OPEC主席矢言將致力降低投機炒風與市場震盪
中國將全面開採內陸最大整裝煤田
道奇台灣表演賽投手出爐 左投史都爾茲先發
醉酒熟女強吻 韓少年郎斷舌
李述德：開徵空地稅 無法促進土地利用
江宜樺:選舉已整併 2014年7合1
美豪華遊輪 將載逾700名男同志遊台灣
美元弱 新台幣匯率盤初走升
捕魚郎變畫家 76歲尤辰允彩色人生
量能仍嫌不足 台股一度站上7800點
吳清基：學測數學 0與1級分變多
廣東加強保護「海上大貓熊」中華白海豚
阿凡達炫風 三星與Panasonic本週在美販售3D電視
楊志良缺席 立委將等新署長報告
林芳郁：經濟復甦 健保今年漲最合適
未來20年加拿大少數與多數民族將異位
中國家電下鄉擬擴大 塑膠中概族群上漲
法人：觀察ECFA進度 再介入資產營建股
大陸官員：政府退市為時尚早
嘉市議長涉賄通緝 臨時會後到案
吳清基:寧不當部長 也不會參選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
鐵礦砂交易清淡 BDI指數翻黑跌49點
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陳松柱疑自肥 遭控侵占背信
大港效法艋舺 宣傳車催票狂銷
兩岸媽祖食衣特展 展出媽祖筵桌
台股平盤震盪 營建緩跌
道奇台灣賽 郭泓志可能第3戰先發
朱立倫:二代健保未竟功 盼留楊志良
恰女生辦趴 星野亞希來台助陣
不明腹痛腹脹 小心大腸癌上身
金僑獎代言 小小彬交棒大小姐
洪秀柱：高中課程太難 與生活脫節
楊金龍:利率理監事決定 房價宜針對性調整
朱立倫：台灣女立委表現較佳
健保差別費率 藍籲修法綠觀其變
三總高壓氧14人艙首啟用
抑房價 蔡勳雄：應提高非自用住宅稅率
醉漢闖平交道撞火車 桃檢起訴
合歡山玉山氣溫下探 未見雪跡
美參院擬成立500億基金 協助清算破產企業
楊志良：17日向總統報告健保調整案
阿波羅管理公司傳將買下花旗不動產投資分支
革命性電池 奈米管線釋放電力是以前的100倍
經部：今年製造業生產可望恢復正成長
美元弱 新台幣匯率中午升1.03角
曾文越域引水工程 綠委與學者籲棄建
PTT染色？ 教育部要調查
日導演北野武獲頒法藝術文化最高勳章
花錢看線上電影 星等6國受訪者逾半ok
陳致中：若參選 必先取得家人支持
烏大龍觀光列車 14日啟動
總統點名楊志良 3/17簡報健保
民工荒？ 官員：中國農村勞動力供大於求
應享權益支出負擔重 美國恐淪次等強權
走或留?楊志良:個人事小 17日先報告健保
保誠：巴西股市今年還有高點
生產過剩致蛋價波動 未違公平法
盼不到永久屋 河川地災民抗議
4大超商10通路 4月起可用悠遊卡
微軟雅虎合作 公平會不禁止 有但書
北市獲贈復康巴士 下半年持續擴充
推動陸資來台 深圳首邀貿協合辦活動
金融時報：美國要求銀行暫不調高股利
健保局:費率調整版本 府院決定
台商疑涉共諜案 20萬交保
保全公會會館啟用 蕭家旗籲助破案
55%未收費 交部:國道按里程收費符民意
國民黨宜縣主委上任 金溥聰盼多互動
王清峰:寧下台 不執行1件死刑
實驗室製毒害人害己 中國籍教授南韓觸法
卡債族生存權遭剝奪？監院調查
台股收盤漲8.49點 為7779.08點
寒流發威 基隆出現7.4度低溫
停車路過收費 山友抗議圓山飯店
台北股市震盪整理 漲8.49點
擴大使用範圍 悠遊卡朝全台一卡通前進
台股觀望量縮 季線附近震盪
3月台指期漲5點 逆價差10.08點
就養榮民生活費擬依貧窮線調整
立委提案 金管會公布不動產交易價格
電腦硬碟將進入新紀元 恐衝擊微軟XP
媒體爆料：沙柯吉夫婦各有外遇 婚姻陷危機
3月電子期跌0.75點 金融期漲4.4點
世界原住民廣電大會 台東登場
中國股指期貨最快4月19日上市交易
外資銀行預測大陸2月CPI躍升至2.3%
春節因素 大陸2月新增貸款降至7000億元
台積電2月業績淡季不淡 與1月相當
台東春天水果上市 假日親子採香丁
張嘉郡否認家族不再參選
立委點名銀行炒樓 央行:會提醒風險控管
訓練師遭殺人鯨奪命 家屬憂死亡畫面曝光
工程會：越域引水無關小林村崩塌
台印簽合作協議書 學歷認證奠基
種族歧視？沃爾瑪疑廉售芭比黑娃惹爭議
監委：死刑不執行 影響法公信力
國民黨史展覽廳 獲設計新銳獎
蛋價直直落 彰縣府義賣促銷
台灣愛普生創新應用 5年拚50億
何蘇秋：獨子情況漸穩 仍有重重難關待闖
陳菊盼高捷岡山站儘速動工
地震無礙 觀光局籲南韓旅客安心遊台灣
哈陳冠希同款衣 大學生被詐25萬
王卓鈞：死刑該執行就執行
金改案 馬永成：未聞國泰尋扁奧援
機器人競賽夯 達人不分性別
台股漲8點 三大法人買超60.34億元
紅衫軍將示威 泰國嚴防炸彈攻擊並維安機場
經濟信心強 菲去年外人直接投資增逾26%
陳菊憂高雄機場衰退 盼增國際航點
春節溼冷 線上遊戲熱 網龍營收創新高
大陸人大代表建議實施網咖零點斷網
大陸官員：風力發電是形象工程 不符國情
馬總統約見楊志良 當面慰留
台鐵新竹香山段疑電線故障 單線運轉
廢死刑 王清峰：憲法保障生命權
觀念巨變 日捐遺體人數20年倍增
金酒總座換人 縣長盼擴展外銷
市售紅麴產品 不合格下架回收
菲1月份出口 按年成長42.5%
單車換戰車 蔡英文拍賣小鷹號
韓國海洋大學擬與中國合作興辦海洋大學
陳武雄籲速簽ECFA 完成產創條例立法
大學指考簡章12日起發售
租北韓港口開日本海通道 中國做法鄰國憂
印地安泉網賽 詹詠然闖進會內賽
警用電腦張法眼 通緝犯現形
新台幣兌美元升0.3分 收31.847元
達賴：堅持與中共對話立場不變
2月全國稅收實徵305億元 年減58%
拚觀光 馬英九盼明年來台旅客破500萬
5月啟動全新土石流防災計畫 目標零死亡
房仲：年後新北市千萬住宅 人氣增
立體刺繡 微型創業新選擇
發聲路迢迢 挪威薩米電台爭了30年
北縣今年首例百日咳 1月嬰住院
美第一夫人盛讚吳季剛是難得的天才
長榮集團推出環保網站 秀節能成果
揪團酒店拉K PTT補破網
產學合作 上海元祖屏科大簽約
家長當志工 弱勢互助自立自強
嘉市議長疑涉賄 移嘉檢複訊
國道3號竹林路段車禍 1死1傷
高市2.1公頃漢民公園 6月動工
中華電發功 每天阻萬通詐騙電話
台北房價貴 工商團體：政府應干預
吳敦義:景氣恢復 科學園區無薪假降至66人
殺同居人棄屍 男子判刑13年3月
受害者家屬籲執行死刑 否則王清峰下台
抑制炒房拖累營建股?金管會:短期微受影響
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳景峻：軸心反轉 新北市取代北市
中美合作 全球首度完整重現恐龍羽毛顏色
迎戰道奇 中職聯軍平常心
港府協助疑受騙菲律賓旅行團完成行程
富邦金獲利創新高 房貸看好台中新竹
白色情人節 飯店搞浪漫
雍正朝珠乾隆玉璽4月將在香港拍賣
校園防盜 雲縣偏遠小學設備烙印
中國長江口12.5公尺深水航道即將開通
深圳經濟特區30年 大陸將設紀念公園
吳敦義竹科座談 盼產創條例符產業需要
酒店親暱照曝光 小天：粉絲啦
副總統：兩岸經濟合作是區域整合開始
調升土增稅抑房價？財部：尚未考慮
催生高捷岡山站 楊秋興訪高捷董座
海基會台商訪問團 找大陸中部崛起商機
宣揚歌仔戲 蘭陽戲劇團赴沖繩演出
男子基隆偷車行搶 警方桃園逮人
野蜂巢減少 蜂鷹空襲養蜂場
拉米瑞茲來台 不忘重量訓練
減碳森活 雲縣籲植樹救地球
富邦金多軌西進 壽險上半年合資定案
外傳胡錦濤兒子將訪台 陸委會查證無此事
蔡明介:看好上半年景氣 下半年邊走邊看
道奇台灣賽 彭政閔傷退
海遊季 大魚丸挑戰世界紀錄
星雙語教育出問題 教育部推政策彌補
長三角罕見「太陽雪」民眾憂與地震有關
南京「時尚台灣街」將於5月開業
大陸兩會最受網友歡迎提案：春節放假14天
醒開車猶不足 羅馬尼亞請駕駛注意酒醉路人
預期升值心理 新台幣收升 0.3分
前老總轉臺酒 金酒憂損營運
小豬3DMV曝光 24H唱3場不喊累
台南麻豆柚花盛開 賞花正對時
海巡署減碳有成 年省12萬度電
假冒檢察官詐欺 警方逮20人
飛機廁所內吸菸 3美籍青年遭罰
仿明鄭台灣船 4月底下水
病童理賠受刁難 周大觀基金會助爭權益
大義滅親 母盼子戒毒
一個都不能死 王清峰賭上烏紗帽
中國2月外貿增長強勁 人民幣升值預期趨強
景氣活絡 嘉義就業機會多
媒體識讀 列高中公民課綱
無人飛機設計賽 74隊角逐
中彰快速路擬增匝道 銜接中山高
西藏和平抗議始末 達賴自傳華文版上市
惡狼欺同居人女兒 判刑18年
因應氣候變化 中國表示願與美國加強合作
陳振遠獲選高雄第一科大校長
大陸小老千醒悟 開網站教千術倡反賭
減輕海地債務 外交部擬代償利息
奇美電與群創合併 台灣50成分股調整
開拓大陸屏東水果絲路 元祖有興趣
推廣各族語言 盼營造成熟環境
百齡罈冠軍盃歐巡賽 台灣3雄參加
泰紅衫軍12日示威 外交部黃色旅遊警示
日女流名人棋賽 謝依旻衛冕獲3連霸
楊志良走或留 17日後明朗
醫藥界挺楊志良 爭取衛署版健保案
吳敦義：健保案非民粹 繼續慰留楊志良
揪炒地肥貓 金管會清查保險業大型素地交易
影視行銷 南投擬獎勵取景拍片
玉山銀東莞代表處獲准成立
工總：東協加3衝擊大 兩岸越快簽ECFA越好
引導游資 未來三年帶動4000億元民間投資
嘉市議長疑涉賄 檢方聲押
政策研發賽 厚植青年討論國政能量
原民台長任WITBN主席 3新成員加入
胡志強反串搞笑 推銷杜蘭朵公主
鳳山蔣公銅像遭棄置 民代盼妥保管
PTT揪團上酒店 明提管理規範
國科會擬籌研究小組解決科學園區管理費爭議
泰國政局緊張 香港取消曼谷旅行團1週
謝依旻女流名人圍棋賽3連霸 保持3冠頭銜
經濟分析師預測 星今年經濟成長6.5%
金控業前兩月獲利 富邦金獨占鼇頭
學者:央行3/25升息機會低 可能調高存準率
NCC發WIMAX執照 大眾電半年內開台
金溥聰16字箴言 協調5都人選
恐嚇檢察官 吳寶鈺判刑3月
交大校長續任投票 未通過
「海角七號」南韓首映獲佳評
藝文遍地開花 世新校友李國修座談
大陸人高儲蓄率 源於缺乏安全感
金防部送愛心 關懷無依老人
新興市場成長 非洲經濟受惠
民進黨直轄市長徵召 未表態強棒納評估
馬來西亞幼兒園驚魂 1男子持鐵鎚行兇
未涉假球 熊隊恢復林智勝等人薪水
新加坡餐飲美食設備展 台灣55廠參加
外資看好 鴻海2月營收年增近5成
胡德平：正在整理父親胡耀邦資料可能出書
玻璃纖維絕緣礙子又爆 台鐵擬停用
立委點名炒樓 富邦金:購地為資金有效運用
林義雄讚蘇貞昌 任何職務都做得好
星環球影城主題公園18日開幕 一票難求
進軍中國 第一金擬設期貨孫公司
金溥聰協調選舉 夜宴中市地方人士
房市熱絡 1至2月土增稅超越海嘯前水準
2月份中國出口激增 商務部前高官謹慎樂觀
無視中國出口強勁數據 亞股漲跌互見
電信業4/1降價 寄望修法
黃品源砸700萬發片 賠錢也甘願
吸引外商掛牌 深圳股市與台股競爭大
Becky出輯 宮崎葵上戶彩KTV陪唱
開拓亞洲市場 歐盟與東協各國開啟自貿談判
扁家洗錢案 陳致中聲請父母作證
台灣囝仔揚威 吳寶春世界麵包冠軍
第099049期今彩539三星彩四星彩開獎
健保試算版送政院 單一差別費率併呈
緬甸公布政黨登記法 限制翁山蘇姬參選
抓耙仔爭議 謝長廷否認當線民及拿錢
前2月新增民間投資 年增逾4倍
弱勢兒圓夢 體委會邀看道奇台灣賽
政府出手打炒樓 成效就看落實力道
美籍牧師 疑涉槍殺流浪貓
死刑議題能否理性討論 考驗社會成熟度
中國電子書市場蘊藏人民幣近兆元產值
刪產創30條 歐商:招商靠配套 宣傳更重要
英相：經濟復甦力道仍弱 凍結高官薪資
黨預留徵召空間 蔡英文參選機會仍低
將美國機場「吻癱」的中國籍男子認罪道歉
洪一峰追思禮拜 家屬：總統將頒褒揚令
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博智併南山案 經部:不會拖延審查
中國春運結束 道路客運23億人次創紀錄
比照車牌拍賣連號鈔票? 央行：研究看看
台灣企業醫界伸援手 助何蘇秋度難關
電信3雄2月營收出爐 中華電獲利王
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陸客團無入台證 拒遣返爆衝突
iPhone 遠傳台灣大12日同步開賣
BBC：敏感紀念日 拉薩加強戒備
中國移動：已作好準備入股台灣遠傳電信
中國年輕一代閃婚閃離銳增 代表籲婚姻急救
不法集團誘騙在星盜刷卡 半年13台灣人被捕
滬寧城際鐵路7月1日通車 上海到南京1小時
肥貓別來 公股事業董座月薪不得超過32萬
中國移動斥資近人民幣400億元入股浦發銀行
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缺入台證拒遣返 航警出動陸客登機
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