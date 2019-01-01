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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
公車肇事率高卻低罰 北市:調評鑑計分權重
北市課豪宅稅 財部:核實評定 非開徵新稅
江宜樺：不排除5都選舉實施移轉投票
外資轉進藍籌股 看好台股下半年攻8500點
台股漲118點 三大法人賣超14.85億元
不滿台鐵桃園段高架化 群眾監院陳情
中國1/5耕地受重金屬污染
迎金虎年 嘉縣新春送愛老虎油紅包袋
中國網民3億8400萬人 全球首位
規費風波 醫師公會:醫師人力不均是癥結
瑜珈教室遭控誘騙簽約 想解約難如登天
客家傳統竹竿炮 屏市林仔內元宵登場
扁家偽證案二審 珍判9月子女婿各3月
需求強勁 聯電首季產能利用率逼近9成
移民署：赴金馬陸客團 5月網路辦證
鮮乳看漲 味全今年營收目標2位數成長
朱立倫：中央社將成為世界和台灣溝通平台
吃得更健康 署基推少油低脂國民年菜
慢性病患不服藥 當心急性發作
視力模糊 21歲男子罹續發性高血壓
過年台東計程車 2/12-18夜間加成收費
總統：文湖線土建綁機電 我決定
厲家菜重現上海灘 價格門檻調降
景氣復甦 聯電今年資本支出12至15億美元
去年近11萬大陸客經小三通赴台遊
龔如心姐弟擬設立「中國諾貝爾獎」
6世界新種蝸牛 玉山現蹤
福建將建兩岸科技產業合作基地
3男暴力討債 檢方偵結起訴
立委補選聯合造勢 馬英九：一定要贏
不滿銀行 美一失業男預告行搶被捕
新台幣兌美元升6分 收32.00元
圍堵西岸安全圍籬 以軍方估2020年可完成
貿協食品拓銷團 長沙採購成交4千多萬元
11世班禪當選中國佛協副會長
港府：遣返周勇軍到大陸不受政治影響
美國務院發起民主定義競賽 中國人贏得比賽
中國今年投資18億人民幣整治長江
中央氣象局氣象報告
聯電：ROE回升至10%為努力目標
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
小林村報告遭控偽造 工程會:證據會說話
黃志芳：巴紐案公款 應原封歸還
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
農糧署30噸蔬菜助弱勢 拉菜價兼送愛心
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
豆導愛Google 劇組上網不敢罵導演
廟周邊店面行情 基隆廟口居價格與租金王
忽視食品衛生 中縣南市桃縣遭糾正
金門社會勞動人 航站發口罩宣導防疫
念詩繫絲帶 台NGO聲援陸維權人士
北市體育傑出中小學生 可獲學費培訓補助
元大證海外複委託業務 居國內券商之冠
雲縣施鐵腕 掃蕩違規廣告
Google全台街景圖 14縣市正式上線
周潤發演孔子 三人行必有我師
上海人穿睡衣上街 官方勸阻引發口水戰
元月底止 上市公司平均本益比124.72倍
膝下無子 周潤發嘆有心無力
蘇澳籍泉盛36號漁船 遭日扣押
矽品資本支出大增 銅製程是重點
小黃與乘客糾紛 交通部:車隊也應負責
女搶嫌再犯被捕 稱為籌早產雙女醫藥費
洗血換健康? 醫師:服藥飲食控制即可
中央有令但大陸地方續以投資帶動GDP
美部落客：建仔復出機會比金炳賢低
IBM乘雲計畫 助國內業者打造雲端應用
平穩退市將是今年中國經濟主軸
扁家偽證案2審有罪 陳致中：過重
台東推展養生飲 洛神梅一泡而紅
假購買真搶劫 彩券行損失2.5萬元刮刮樂
公路總局長請辭
恐遭撤換?華南金董座林明成:與公股協調中
中央社英文網站改版 搭起台灣與世界橋樑
網路拜年不花錢 大陸網友興「送菜贈紅包」
碳金融商機俏 台灣面臨五大挑戰
南投明隧道改建鋼拱橋 大陸賑災款支付
找到人類長壽基因 科學家即將發明不老藥
發揮戰略靈活性 駐韓美軍考慮抽調其他地區
菲總統大選 形成兩雄競逐局面
內政部推不在籍投票 民進黨反對
前妻指稱風流 冰館負責人要告
前軍情局長涉貪羈押 國防部：辦理停職
植林減碳效益高 相思樹吸碳量居冠
中縣春節計程車 按表加收85元
中國煙民4億 戒煙專家籲煙業政企分開
涉嫌殺人搶錢 男子清理命案現場遭警活逮
工研院研發治療血癌藥物完成動物實驗
爭SOGO經營權 遠百:登報聲明 訴願再提告
一機在手遊金門 後浦商圈無導遊嘛也通
黃敏惠：厚植軟硬實力 嘉市邁向觀光中心
監視器銜接缺口治安空窗 李永得道歉
校外游泳收費高 鶯歌鎮盼建泳池
滬深股市大漲 上證重回3000點
中市首波年貨稽查 未發現重大違規
健保卡磨毒品？ 男子涉竊盜罪
北縣推勞工團購 促進消費省更多
遠百:財報不受影響 投入SOGO資金應獲保障
職訓有補助 南縣說明會企業興趣高
林文伯：封測業傳統淡旺季將淡化
福建漁船與貨船相撞沉沒 6人失蹤
年關資金需求旺 新台幣收升6分
發表歧視種族言論 馬國官員辭職並面臨調查
警破製毒工廠 3人落網
澎湖三甲文化節 邀高雄舞獅團體演出
美國官員：中美最高層正努力修復關係
KKBOX推hifree服務 跨足影音娛樂平台
中國銀行調低個人房貸優惠
彰化廢水污染減少 環署勤查重罰收效
洗血換健康？北市要查有無誇大
台中關稅局春節不打烊 續辦通關措施
第2次ECFA協商 陸委會推估農曆年後2月底前
血鉛高 易導致兒童過度活躍
呂專訪馬定位國政對談 綠營看法不一
遠百：SOGO禮券可在愛買遠百及SOGO使用
柳明桓：正就兩韓峰會 與六方會談各國協商
解決SOGO經營權爭議 還是要靠當事人談判
首屆大台南議員選區 南縣擬維持現狀
為宅配蔬菜打廣告 NCC再鍘娘家
未做子宮頸抹片 早期癌症易延誤
廣州擬申請叉燒包等小吃為「文化遺產」
全智賢擔任影片「雪花與秘扇」女主角
民進黨直轄市長小組3月運作 5月提名
NCC通過U-LIFE有條件取代東森得易購頻道
楊進添：總統過境美國 幾獲元首級禮遇
全台368鄉鎮市區 146個沒游泳池
華南金今年房貸衝第5 個金盈餘倍增
房客一氧化碳中毒 房東遭起訴
太流變更遭撤 遠百:SOGO經營階層不變
SOGO案 李恆隆:回到增資前 回復我來經營
南亞海嘯善款違失 監院糾正3機關
響應節能 全台首座太陽能智慧公車亭啟用
李恆隆:太設不可能拿回太流股權 不應炒股
涉嫌偽造龔如心遺囑 港警拘捕陳振聰
2010台北食品展 雲林物產館再出擊
破壞藝術品 游文富妻槓上施明德妻
揣摩P.S.男 藍正龍夜店體驗
許添財未交裁判費 假處分藍營廣告遭駁
5都選舉可移轉投票？中選會不表意見
急性腸胃炎 蕭一傑暫停春訓
搶東協加一商機 統一越南再擴水產飼料廠
泰偉取得義大利博彩機台特許經營權
中國軍方智囊：美對中採代理人遏制戰略
金門過年機位搶手 縣府將反映爭取
東部一票難求?春節加開14列對號車
超奢華 廣州高檔超市一條魚賣3萬人民幣
老外安心逛夜市 高市推英語認證有成效
遠百財報 證交所：暫不需重編
疑含塑膠碎片 亨氏公司回收嬰兒食品
劉思誠：iPad只是臨時電子書閱讀器
遭泰扣押載武貨機 5名機員可能遣返受審
Prius煞車問題 和泰：豐田調查中
寧波舟山港去年貨物吞吐量躍居世界第一
入清華免進京 視訊面試後禁談考題引非議
不能沒有你 法費索爾亞洲電影展得大獎
貨運夾帶毒品 男子遭羈押
保存戰役史蹟 金管處5日邀專家集思廣益
文湖線案 葛永光：應會對北市提糾正案
高市:風災捐款帳目公開 收支通過審查
扁家偽證案 二審較輕但仍無緩刑
中環：光碟片2月調漲5%到10%
太設:法院應派檢查人暫管SOGO百貨
中國將進行公立醫院改革
北京全面抗老 退休養老金再上調
巴紐案 金紀玖明在美透過視訊出庭
馬英九:如參選人同意 5都提名可只採民調
澳洲新聞連線出包 鹹濕照搶鏡頭
汽燃費手續費調漲爭議 公路總局長請辭
遠百：SOGO經營權不變 將提訴願
金融危機後 中國加快轉變經濟發展方式
工業區土地2月5日展開第二波標售
台灣7大車廠均未使用CTS油門踏板
軍弊案二審開庭 前中將否認買官
蘇澳籍漁船遭扣 駐日官員籲日儘速處理放人
第099024期今彩539三星彩四星彩開獎
貨物稅優惠停 1月中古車過戶數月減4成
南科華亞科1月業績同降 南科34.19億加碼華亞
大客車司機不得連開逾6小時 最快3月生效
以空降裝甲步兵聯合軍演 展現國防軍實力
紐約人壽5年內在台徵才3000人
馬英九:美牛還沒雨過天青 但溝通有效
連家喜事連連 連勝武3/14完婚
洗劫電視台總裁 4人落網
集保：電子化傳輸查詢 節省紙張
誆名流投資藝術品 陳裕豐等6人遭訴
環團肯定七星農場環評判決 籲停工
移轉投票選務複雜 確保零缺失是重點
李傳通：給巴紐3000萬美元 只是首年援助款
遠雄捐北縣3座薄膜太陽能公車亭
傳日檢方將不起訴 小澤一郎可望保住黨職
北捷馬特拉列車改裝完成 最快春節前上線
女會計遭搶案 警逮收贓搶嫌妻
海南-台灣豪華郵輪6日首航
西藏流亡政府籲美促成對話解決問題
台港學生分享體驗孔子行腳心得
上供神明下藏槍 神壇暗設兵工廠
韓媒：中國部署飛彈 凸顯美對台軍售有必要
北京學者為制裁美國企業辯護
參加巴西嘉年華會 最好先打腦膜炎預防針
札幌雪祭5日登場 200多座冰雪雕像吸睛
099024期今彩539三星四星彩派彩結果
星1月製造業持續擴張 但成長放緩
聯邦盃女網因雨中止 中華哈薩克勝負難分
碧昂絲與冰封大地6日起在巴西巡迴演唱
扁疑圖利戴勝通 特偵組近期約談
陳由豪挪東華8億 逾追訴期獲免訴
旅韓華僑姜育發鑽研中國茶道走出一片天
CBA 林志傑12分5助攻 助廣廈再勝
李娜鄭潔新目標 世界排名越前越好
屏檢起訴2鄉長2議員涉賄選
百貨金雞母 SOGO經營權爭不休
李恆隆:SOGO實質經營權在我 不開股東會
人心不古、毀人名節? 龔如心遺產案風水師敗訴
中國媒體：歐巴馬本月會見達賴 將掀起中美衝突最高潮
台灣半導體潛力夠 谷底反彈可期
監委進府茶敘或約詢？ 綠營：不應虛應了事
呂秀蓮將採訪馬英九 談兩岸交流是否有「暗盤」?
涉嫌偽造龔如心遺囑 港警拘捕陳振聰
COLD STONE酷聖石冰淇淋6日起全台門市「賀新春」
景氣回春百貨年前買氣湧現 環球購物中心1月人潮成長5%
元大證券海外交易業務勇奪第一名 首創複委託台幣交割制度
年菜最後搶訂 雲朗觀光推道地年菜外帶
美國家動物園 將一隻熊貓送回中國
開辦中科就業輔導班，提升后里鄉親就業機會
藍智庫贊成擴大中國農產品進口 遭批「扯後腿、露餡」
李慶安雙重國籍案 涉詐欺判二年
國外媒體猜測 今年美中將有「14回合磨擦」
台灣OTOP地方特色產品館 週末推出限量福氣袋
勝昌製藥、玉富生技結盟 花蓮打造台灣最大丹蔘當歸中藥材生產基地
「赤壁賦」造假？ 看「天文觀測的第一本書」就知道
美國研究：教導禁慾 青少年延後發生性行為
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
懷孕生子減損婦女記憶力？ 醫學研究：謬論
歐股收低 結束反彈 赤字問題再度浮現
製造與服務業差距太大 美成長力道恐非真實
台北101停車場傳擄人搶案 醫生娘被劫
金價回檔 反映美元升值 基本金屬走勢分歧
畫出一片天 張慧士馬術畫作遠近馳名
金融海嘯加水災衝擊 花蓮社福善款銳減
玻璃娃娃不服輸 黃識旗透過網路看世界
紐約原油下跌 倫敦小漲
台灣盡力救助海地 歐盟媒體肯定
美股收低 服務業報憂
曼谷地球節奏音樂節 台灣原住民歌手高歌
瑞士收留關達那摩監獄釋出中國維族兄弟
新史料指前教宗對屠殺猶太人冷漠 教廷駁斥
自閉症研究惹爭議 醫學期刊刺胳針撤銷報導
伊朗願接受IAEA提案 美指尚待具體行動
不滿記者追問難堪過去 梅爾吉勃遜飆髒話
豐田車主別再上路？美運輸部長改口稱口誤
北部東部陣雨 早晚天氣涼
雷曼迷你債券星投資人可拿回2到7成本金
台股開盤上漲15.21點 為7563.19點
西班牙預算赤字高漲 恐淪為希臘第二
台北國際電玩展明登場 估30萬參觀人次
亞太遊戲玩家激戰台北 爭奪總決賽資格
貴婦101遭搶 警研判隨機犯案
美元轉強 新台幣盤初小貶
東亞盃 中華女足隊開拔赴日
北京對美國公關費 5年增3倍
美國駐廣州總領事：中美正努力修復關係
齟齬頻生 歐巴馬：需致力發展與中國經貿關係
陸媒證實中投投資英國私募基金
社會轉型衝擊婚姻 中國去年171萬對夫妻離異
艋舺悠遊卡義賣 明起開放預購
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
半年線壓力重 量能持續萎縮
SOGO案延燒 遠百跌停爆量 太設續漲
劉曉波角逐諾貝爾和平獎 人在獄中心高興
中美爭議仍激烈 大陸專家指影響胡錦濤訪美
營養師：養生年糕熱量高 不宜多吃
宣傳台北花博 長榮推花博概念機艙
春節高市計程車加收50元 公車免費
非主板上市TDR恐下市？美德醫否認
金紀玖透過視訊在新加坡法庭出庭應訊
涉及偽造龔如心遺囑 陳振聰仍被扣查
美報告：去年攔截3載運北韓軍火船
大陸病毒專家：網友應警惕「火車餘票查詢」
SOGO之爭 章民強：遲來正義還我清白
中國物聯網向台灣產業招手
薛琦：美日外資企業TDR 今年可望掛牌
名家揮毫送春聯 胡志強祝有虎有威
明晚將上演奇特天象 火星「訪問」鬼星團
升格 綠營為主管資格請命 胡志強：處理中
鐵礦砂若漲40% 鋼廠將享低價庫存利益
光碟片喊漲 碟片廠紅通通
馬總統對日新希望 洽談自由貿易協定
被指國際騙子 熊海靈告法醫師妨害名譽
台南地院駁許添財假處分聲請 擺烏龍
民進黨：監委查文湖線案 作法涉違法失職
台灣學者程曜遭北京公安局勒令月內離境
民進黨團：不在籍投票 台灣將陷政治對立
電影瘋3D 哈利波特超世紀封神榜跟進
偽造畢業證書參加國考 女子判刑4月
春節高速公路 估計初三初四車最多
大陸業者推出「網聊電視」
林志明請辭下台 以公路總局為榮
林志明請辭 蘇俊賓：吳揆未明示或暗示
中藥治小豬下痢 促小豬健康產好肉
冰館風波未息 羅駿樺將告前妻
嘉市春安工作起跑 防竊緝毒反詐騙
SBL開放陸球員 體委會陸委會允協調
政院草案 軍保育嬰留職停薪可領津貼
匯市觀望 新台幣中午小升1.5分
大陸認定慈濟商標 2001年後搶註者須撤銷
夏韻芬教觀眾學做有錢人 來賓爭相喊沒錢
社科院研究員：中國可能3月讓人民幣升值
民眾心怕怕 自費兒童疫苗接種受衝擊
港商僑威TDR今掛牌 躍上漲停價
匯豐銀看好新興市場 估美國第3季升息
南投草坪頭山林火警 直升機灌救
屏東熱帶農業博覽會開幕 16田區任體驗
孔廟後院像廢墟 北市：3月內提改善計畫
冬季蔬菜價跌 農糧署：啟動耕除機制
男子徒步隨機行搶 難逃警方追緝
綠委:越域引水昂貴效率低 宜採輻射井代替
春節東部疏運 吳揆：鐵路加班票價優惠
內政部：關懷弱勢措施 春節不打烊
太設律師：李恆隆股份為章民強信託
投保中心受理仕欽善意投資人委任求償
台股收盤跌5.94點 為7542.04點
遲到每小時扣500元 勞工局：違法
寵物食品安全衛生 修法管理
廣電執照NCC擬收回拍賣 業者憂心生計
市調：顯示器出貨攀升 3月將創新高
難忘寶島女笑容 史都華麥克徵台灣女友
平盤上下整理 台股小跌5.94點
政院草案 欠稅逾100萬元禁出國
王金平：溫室氣體減量法 參考世界標準
擴大路網 高市3線接駁車駛向高縣
藍研議開放中國農產品？ 綠：國民黨欺瞞
開放中國農產品？蔡政文：非智庫立場
台股量縮整理 小黑作收
彰縣防搶演練 路人信以為真
2月台指期上漲 6點 逆價差35.04點
美女公車駕駛超人氣 尤瑜渝夢想開遊覽車
2月電子期跌0.1點 金融期持平
惠譽：台灣房市恐泡沫化 宜採抑制措施
年貨大街熱賣 郝龍斌明起連續促銷
新普與普天成立合資公司發展車用電池
引進大陸球員打SBL？各球團看法不一
101停車場今起警方與保全高密度巡查
中國一號文件護農 內需原物料農業股受惠
趨勢成立子公司騰雲 優先佈局亞洲市場
美球星貝瑞拉金訪台 邦茲成話題
員警假車禍真搶劫 二審判8年
貴婦101停車場遭搶 刑事局加入偵辦
台股跌 5點 三大法人賣超72億元
趨勢贊助台大雲端學程 結業可免試工作
安心過好年 嘉縣春安打擊犯罪不手軟
玩出創意 大學生推24笑手機遊戲
黑戶的黎明 越南新娘生根大陸子女卻沒名
台電女員工抄電表 撿到3把槍
總統褒揚黃彰健 肯定史學成就
河南盜墓賊不識貨 100多萬元彩陶俑賣3塊錢
墮胎爭議 南韓婦團摃上婦產科醫師組織
台商在海南投資突破25億美元
美針灸協會署嘉取經 體驗耳豆療法
彰縣抽驗年節食品 3件不合格
新台幣兌美元貶2分 收32.020元
男子噁心嘔吐 竟是急性心肌梗塞
民眾指圓山飯店違規超收停車費 北市:開罰
北京學者：中美關係可能轉為戰略競爭期
偷晶圓煉黃金獲利3000多萬 6人送法辦
今天立春 新疆仍持續降雪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
劉子千幫男歌迷求婚 自嘲大號邱比特
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
模擬聯合國會議3/14登台 50國青年參加
台船總座換人 鄭文隆:要找想法一致的人
春節伴手禮 嘉縣特產任挑選
大陸農產品進口報告 撰文者：學術研究
雲林查獲大宗偽禁藥 69歲老翁送辦
蘇貞昌：急推不在籍投票 人民沒信心
高市4員警涉喝花酒 調職記過
晶華：捷絲旅雙館業績旺 將積極展店
立委補選戰況激烈 花檢鼓勵檢舉賄選
歐巴馬要硬起來 中國回嗆施壓不利解決問題
竹縣立委補選 蘇嘉全籲打光明選戰
竹市海天一線風景區 平安燈保安全
維權律師無故失蹤 中國：依法辦事
賣藥廣告誇大療效 2地下廣播遭抄台
中泰拳王再度對抗 泰國6大天王力爭雪恥
軍人退撫金破產警訊 募兵制後恐惡化
農糧署：停灌補償提高為每公頃8萬
馬國防官員涉嫌洩漏國家機密予外國使節
關係嚴峻？ 中籲美共同維護大局
李明珠耗時12年 典藏保安宮
陳楚河坦承欣賞Makiyo 但只是哥兒們
機場送春聯 旅客偏好大不同
竹縣立委補選 鄭永堂彭紹瑾交鋒
無錫發展傳感網產業 向台灣業界取經
大埤崇先中學廢棄校園遭竊 警逮2人
阿信為師弟跨刀導MV 要蒼井空來真的
六堆運動會 客家博弈文化搬進場
春安過好年 金門啟用環島監視系統
熊海靈反控妨礙名譽 胡得：有受騙感覺
民進黨明尾牙 穿新衣抽大獎
國際棒總會長訪台 期待棒球重返奧運
匯市觀望 新台幣匯率收貶2分
大小志工獻愛心 關心植物人
上海股市收盤又跌破3000點
新普普天攜手 創國企與台民間合資首例
太陽光電模組驗證實驗室 帶動產業聚落
經長:TIMC尋求民間資金 經部從旁協助
華豐泰TDR定8日掛牌 每股12.5元
胡錦濤：轉變經濟發展方式「刻不容緩」
花博飛上天 長榮概念機明首航
雙重國籍案判2年 李慶安：上訴到底
華豐中國廠擬資產活化 設廠瞄準天津四川
易服社會勞動 更生人體驗生命創多贏
瑪爾克斯信守20年前承諾 4月來台開唱
Garmin-Asus代工夥伴 新增富士康
台電永安太陽能電廠 6日動工
搶世博商機 復興航空推商務艙醫療救助
享受3D電影聲光 台科大:注意視覺安全
台灣傑出女科學家獎 吳妍華張美惠獲頒
鄭文隆大動作改造老台船 邁向國際化
章民強:太流勿違法開董事會 以免成共犯
首套房優惠利率縮水 大陸地產恐進入調整期
刑事局春安掃黑 直搗竹聯忠堂逮13嫌
春節嚐鮮蚵 府城四草大眾廟請客
中南美登山家 3月登玉山
台灣學者遭陸趕離 陸委會：應尊重台灣民眾
防減重破功 小心過年肥
4席立委補選 金溥聰下達輔選動員令
李慶安國籍案 一審判2年薪資未追討
勞動人布置祈願樹 重建院盲人歡喜過年
總統接受呂秀蓮專訪 也盼和蔡英文對話
立院:待詐欺罪定讞 依法追討李慶安薪資
寒假打工變「車手」 高中生遭送辦
金紀玖宣稱曾任兩岸密使 但無法提供證據
中國物聯網產業鏈不足 難以大規模商用
警政署:大型停車場 列犯罪檢測場所
道奇隊來台 馬總統盼助振興棒運
福建想招台灣人公務員 意者當心被罰
空殼公司詐騙 上百求職者受害
羅木坤出任台灣駐澳門代表
勾勾纏追求 77%民眾說有效
國籍清查 台東副議長要求道歉議長拒絕
馬總統：美不分黨派維持對台軍售
朝聖之旅遺憾 台觀光客猝死以飯店
涉偽造龔如心遺囑 陳振聰已被扣查1日
新年換新鈔 8日起開跑
聯邦盃女網 中華隊1日兩勝
X值降 中華電擬調降手機補貼
承景台大開發2D轉3D技術 上半年量產
駐韓美軍：韓美同盟固若金湯 安保為核心
上海黨政金融人士 明訪台交流
調查局掃蕩非法藥物 搜索21廠商
索尼將進駐高雄 設數位研測中心
引陸球員打職籃 政府：不太可能當交流
八八風災滿半年 總統盼政院呈現重建成果
台資對大陸經濟健康至關重要
中藥MIT 台灣產丹參藥效成份勝大陸貨
胡志強：當選愛妻冠軍 擺明要我不參選
中華電MOD今年營收目標成長逾4成
南投臺大林班火警 燒毀2.5公頃林地
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報（更正）
中國外長將首度出席慕尼黑安全政策會議
不實核銷特別費 高市前空大校長被訴
金門建養護中心 照顧在外老鄉
義媒：政治面看中國 仍高度危險
因應網路時代 美軍研發網路欺敵戰術
老婦賣假酒無力繳罰款 黃健庭掏腰包助過年
新光海航人壽擬跨出北京 進軍陝西
首批永久屋進住戶 高縣府明公告8日分配
助學傳愛 施比受更快樂
金改案 企業家全否認洗錢
蕭一傑身體無礙 已照常練球
全校考多益日 元智大學創舉
北縣賞春櫻 豔紅粉嫩染山野
重編遠百財報？證期局:一周內評估影響
拓墣：iPad打中台灣資通訊產業6大致命傷
兩年前就有調查 豐田爆衝原因至今不明
環團要中科七星停工 環署：重新審議
春節將近 高縣薑母鴨關懷弱勢
3秘書遭起訴 日在野黨將追究小澤政治責任
ECFA協商 經部盼2月底3月初交換早收清單
經建會：發展觀光 金門澎湖推重大建設
調查：公共運具平日使用率僅13.4%
丁予康：安泰銀今年重啟個人信貸業務
台塑集團今年啟動6500億元投資案
義雜誌：美國下一役 對手是中國
智慧社區 台商參與中國物聯網商機
中國600多萬家庭受惠家電「以舊換新」
風災金融海嘯新流感 吳揆慰勉閣員辛勞
央行:未採用熱錢稅等措施 抑制熱錢流入
第099025期今彩539三星彩四星彩開獎
宏盛建設北市中山區23.25億獵地
許瑋甯唱天涯歌女 李香蘭上身
原民族語認證考試 巫師靈媒後裔分享故事
SOGO：李恆隆應不會換掉黃晴雯
IDC：去年台灣投影機出貨逾12萬台 新高
第099010期威力彩38樂合彩開獎
向上帝立約守貞 吳建豪:這一生最棒的事
靜物樂團新歌太勁爆 中國禁播
日本棋聖圍棋賽 張栩連勝3盤奪標在望
廖于誠認罪 願繳不法所得
中國春運一天就有6150萬人次
八八綠光計畫 台東嘉蘭國小重建動工
SOGO：遠東握太百經營權 獲利分紅近8成
去年虧損 銘興科技申報TDR遭退回
議員指北市遭欠51億地方稅 郝龍斌:催繳
S.H.E飛輪海吸金強 華研年終至少3個月
醉酒打人醜聞 朝青龍退出相撲界
公共運輸不彰 交部3年150億改善
艋舺封街首映 阮經天趙又廷人氣旺
升息循環 投信:高收益債新興市場債表現佳
泰頭號殺手癌症 平均每小時奪走6條命
朱陸豪演8歲童 勤做功課看卡通
中國2支南極內陸考察隊在冰蓋上會合
假冒吳揆外甥女吸金近億 落網法辦
景美女中拔河隊增肥 誓奪世界盃冠軍
搓胸狼故態復萌 板檢求刑4年
巴紐案結束星法庭程序 留下謎團與遺憾
醫師違法為少女墮胎 判刑6月定讞
唐英年：港府對2012年雙普選持開放態度
巴西決定購買法國戰鬥機
保警供餐獨居老人12年 郝龍斌讚揚
太百聲請假扣押章民強父子財產獲准
原鄉學童吹陶笛募款 盼圓買車夢想
輪狀病毒發威 小兒急門診病患皆增
府財經諮詢小組 建議發展國際物流服務業
菲國1參議員避案國外 面臨國際刑警追緝
巴西製汽車用酒精 獲美環保署肯定
律師建議聲請臨時管理人 穩定太流經營
第099010期威力彩頭獎摃龜
第099025期今彩539三星彩四星彩派彩結果
呂秀蓮專訪馬總統 交鋒兩岸政策
翹課挨罵 菲1名中學生揮刀弒母
豐田：PRIUS煞車短暫不靈 並非車子有缺陷
馬總統再拋朝野對話 綠批政治操弄
味全投資2.84億 赴中國發展沙拉醬品事業
王如玄帶隊突檢國道客運業
首爾佛光山寺分贈獨居老人臘八粥
馬呂對談 機鋒中各表立場
台灣唯一B2B電子書交易平台即將問世
台灣1名教授 被北京公安留置限一個月出境
「開放中國農產品進口」 國民黨智庫撰稿人發聲明
國寶人壽推出鑫福星養老等三新保險商品 滿足保戶需求
新光人壽『樂活人生專案』 重大傷病最高理賠三次
新光人壽ATM現貸卡「福臨好過年」提供45天免息優惠
新光醫院院長洪啟仁退休 前衛生署長侯勝茂接任
卡債族年關難過！ 司改會有請王聖人解危
兩岸商標交流成果大躍進 「慈濟」獲兩岸第一件非營利事業單位「馳名商標」認定
晶華「捷絲旅」林森館慶開幕 推「開幕迎賓」與「饗樂雲霄」專案
綠營：ECFA「露馬腳」監察院「拍馬屁」
律師：麥可私人醫生與檢方協商自首
美國指控台灣男子 非法出口物品至伊朗
中國用互聯網推銷勞改產品 美人權組織促政府重視
公路總局長為8塊錢丟官 綠促積極追討李慶安薪資
重慶打黑 前公安副局長夫妻共有16套房產
牙膏之戰 黑人輸給白人
黑色星期五! 台灣股市暴跌324.21點
聯合國人權專家籲多邊債主勾銷海地債務
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股重挫2.7% 葡西兩國股市跌逾5%
美國半導體類股大跌 思科庫存引發疑慮
油價大跌5% 跌幅六個月來最大
金屬市場近乎崩跌 黃金跌幅2008年來最大
教廷首邀台灣鋼琴家在梵蒂岡演奏
劉兆玄：軍售爭議 美中不致升高到無法控制
美股重挫 道瓊大跌268點 利空罩頂
美國男童帶樂高小槍到校遭訓斥 輿論譁然
美國官員：密切關注中國對美企業制裁
明起連續好天氣 適合年前大掃除
哈利波特女主角華森 好萊塢收入最高女星
台股開盤大跌218.88點 為7323.16點
春節大客車專用道 北宜高往東省10分鐘
拚觀光 台灣7度參加比利時國際旅展受矚目
歐洲赤字問題加劇 專家建議避開歐元
台股大跌 新台幣匯率盤初走貶
就是愛漂亮 蘇花猴部落格找自我
聯發科1月合併營收135.82億元 歷史新高
傳豐田汽車將召回油電複合動力車PRIUS
中國國務院：駐京辦欲死灰復燃必遭嚴懲
幫農民助弱勢 屏縣府辦年貨大街
為金正日訪中鋪路？ 傳王家瑞將訪平壤
標準普爾摘除巴菲特最後頂級AAA評等
百萬港人簽名力挺政改方案
加拿大免簽證 李大維：盼儘快公布
中國外長：中法元首年內互訪
春節勞軍 李沃士贈高粱酒加菜
傳張業遂將出任中國駐美大使
追李慶安薪資?王金平：判決確定後處理
台灣大榮獲Euromoney最佳公司治理公司
台股挫加SOGO經營權爭議 遠東集團股不振
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中華電信送春聯
危險駕駛PO網洩底 2嫌遭警移送法辦
阿扁ABC俱樂部 籲讓扁回家過年
江蘇省蘇州市將建第2所台商子女學校
「哈利波特」艾瑪華森 19歲好萊塢吸金女王
摜破7300點 宜先觀察陸股走勢
三星擬入股華映？ 法說會分曉
退撫基金財務惡化 國防部：適切延長服役
星推再生能源盼2020年可佔能源需求的5%
遠百無量跌停 遠百：無暫停交易情事
紡拓會:台茂購物中心週末辦展售會
專家:歐洲債務危機如歹戲拖棚 恐有蔓延風險
涉偽造龔如心遺囑 陳振聰500萬港幣保釋
失業登記被詬病 中國明年展開全面調查
美2隻貓熊返四川 聽不懂中文傷腦筋
民進黨：馬呂會各說各話 不如不見
捍衛出口 富國生命：中國今年將阻升人民幣
嘉義檢警調破獲地下電台 查扣偽劣藥
國際科展學生多 馬總統：別忘購物拚經濟
台股大跌 遠東集團個個臉綠
金融率先跌破年線 德銀續看好
台北國際電玩展開幕 300名辣妹助陣
台糖經營超商虧很大 遭糾正
消保會年前大客車安檢 近午開出一張罰單
衛署：每7分鐘1人罹癌 大腸癌蟬聯首位
台股大跌逾300點 多方信心潰散
新莊中央合署辦公大樓動土 102年完工
經濟部產諮會主委辜濂松請辭 許勝雄接任
針對台海等3可能衝突點 傳美實施兵棋推演
百貨業斥資 侏羅紀恐龍在台完整展出
陳瑞德受賄案定讞 陳富德遞補中市議員
NCC：整頓地下電台 掃蕩與輔導並進
蔡依林唱有隻老虎 愛犬嗚呼入歌詞
電玩展送愛心 業者舉辦義賣活動
朴贊浩判斷失誤 尚未找到棲身球隊
台股大跌 新台幣中午貶值5.3分
諾貝爾殊榮歸中大 高錕贈獎牌
吳氏宗親不挺陳學聖? 藍委籲總統協調
南投臺大林班餘火復燃 直升機持續灌救
重慶前司法局長文強巨額財產曝光
嘉檢辦社區關懷活動 排列盼字祈福
台彩去年12月盈餘17.69億元
貓熊泰山返中 意外引發美中關係唇槍舌劍
春節往宜蘭客運 尖峰3到5分1班車
台美名校交流 吳清基盼用5年500億經費
國科會：中科第3期七星基地暫不停工
研究：時差可能導致腸胃不適
投信：外資調節未告一段落前 台股難強彈
防癌篩檢 今年要找出萬名癌患
旅行社員工為業務 冒名訂千張火車票
蜜鄰超商遭糾正 台糖：會向監察院說明
手機股全倒 宏達電盤中跌破300元
春節國道疏運路網圖 開放索取
制裁美企業 北京學者：不違反WTO規則
台股收盤跌324.21點 為7217.83點
蘇貞昌選總統？ 民進黨：子虛烏有
大陸官方：人口「一胎化」政策不變
茄子1條1元 綠委：農民難過年
台股開低走低 收盤重挫324.21點
金門水源不足 星代表提開發新生水經驗
林志明轉任技監 吳揆：請調非下台
馬祖濃霧 航班停飛
男子勒索又砸車 瑞芳警函送法辦
台股摜破7300點 法人：年線7000點應有撐
2月台指期跌304點 逆價差16.83點
從犯罪被害人到志工 吳秀珠重拾彩色人生
與Prius同款煞車系統 豐田調查Lexus
ATP南非公開賽 盧彥勳晉8強
新莊中央合署辦公大樓動土 102年完工
金溥聰感冒失聲 取消花蓮輔選行
鼓勵民眾春節少開車 宜蘭提供觀光接駁
成大醫院斗六分院若瑟醫院 攜手照護婦女
日皇太子妃雅子病情大幅改善 但仍待調養
中市議員遞補引爭議 綠營替江正吉不平
楊志良出訪教廷 伺機與WHO領袖互動
吳揆：健保靠薪資階級負擔情形 要改變
台師大校友大會 王金平期許為完全大學
2月電子期跌12.75點 金融期跌44.2點
上海常委楊曉渡領軍 來台談金融合作
甲蟲比人命寶貴？馬里蘭州危樓住戶束手無策
調查報告：中國試圖非法出口勞改產品
人民幣屈服壓力加快升值？大陸學者：不會
日月光去年淨利年增9% 每股盈餘1.29元
總統報告ECFA 2/9處女秀
阿扁俱樂部2/7成立 籲釋扁返家過年
男子持刀挾持兒女 社工介入輔導
年度台商春節聯誼 總統預定上場說ECFA
馬蕭選舉文宣被罰 國民黨行政訴訟敗訴
蔡英文頒獎助學金 133名災區學生受惠
總統慰勞空軍官兵 讚譽海地賑災表現
可開採百年的14億噸超級大油田瀋陽現蹤
美棒球文化大使赴高與球員互動
心靈角落徵文首獎 給B君的道歉信
台股跌324點 三大法人賣超198.34億元
4萬多年前移出非洲 玄孫基因破解達爾文譜系
慶祝建國百年 國家公園系列活動起跑
首位總統夫人訪加 周美青晚間抵溫哥華
G7聯促人民幣升值 大陸金融界：短穩長升
澳洲銀行員直播現場看豔照 傳是惡作劇受害者
中國新生代農民工過年不歸鄉
將納入外籍人士 大陸今年人口普查超難
9成大陸城市房市成交量下跌 唯三亞逆勢上揚
美國眾議院將就谷歌事件舉行聽證
銅製程領先 日月光：業績成長將優於同業
警察總長任內涉案 菲參議員落跑遭追緝
中國將對美國肉雞產品實施反傾銷
大台北4個計畫區 信義區房價漲勢驚人
新台幣兌美元貶1.67角 收32.187元
台灣1月外匯存底3507.11億美元 續創新高
下跌11個月後 1月CPI年增率上漲0.29%
國際科學展 高中生研究跳蛛獲一等獎
慈濟永久屋趕工 八八災民春節前進住
空軍:新購救護直升機 契約明訂禁陸製零件
四結福德廟發紅包 除夕夜大放送
性騷擾申訴未受理 內政部:北市疑推案
春節飲食 營養師提醒多蔬果多健康
情人節快樂 陪影迷浪漫過節
華映否認三星入股 盼今年轉虧為盈
因應年節車潮 北市下週加強取締違停
韓星李洪基瘋狂健身 詮釋原來是美男
北縣春節農漁特產展售 促銷萬里好彩頭
雲林攔查集運車輛 防斃死豬流入年節肉品
春節陸客來台熱 旅館房間恐不足
總統府虎年金幣巧克力紅包 春節大方送
幫派械鬥 男子被砍死
菲1月外匯存底達454億美元 成長2.64%
陜西上百名中學生到印刷店竄改成績單
警方破暴力討債 130多人受害
優先讀公立幼稚園 中低收入身分認定開跑
中央氣象局氣象報告
高縣開發農場 助八八災民自力更生
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
獲全中國優秀教師 溫州百年名校校長嫖娼
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
瑞典國王將出席上海世博會
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
HBL準決賽 泰山1分險勝三民
泳起來 吳清基：多游泳可防癡呆
建國百年 登台灣7頂峰
菲1月份通膨率4.3% 低於官方預測值
CHIMEI奇美品牌進軍LED照明市場
二次金改案 特偵組搜台新金控
科學家發現控制精子「泳速」分子機制
核廢何從 公民討論會歡迎參加
考選部：國考錄取後培訓 也應有淘汰
二次金改 特偵組仍有多案未結
檢舉亂丟菸蒂 年領獎金逾30萬元
華碩：歐盟債務危機 第2季潛藏變數
台灣1月外匯存底3507.11億美元 世界第4
災後重建半年 屏北3原鄉觀光生機復甦
遠離三高健康年菜 避免代謝症候群
重慶一黑老大被判死緩 罰金高達人民幣3億
貼避孕貼片變植物人？律師建議跨海訴訟
農糧署今起收購茄子 盼批價回升至11元
觀光局:陸客春節沒房間 旅行社要負責
篩檢腸癌荷包失血 大腸鏡自費名目多
遠東集團配股來自SOGO獲利 不追回
Prius召修？和泰車：台灣第一時間跟進
華晶科去年EPS 6.07元 連5年逾5元
房仲：竹市2009年購屋比9.64% 買氣最旺
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物價溫和上漲 1月CPI上漲0.29%
女網雙打掛保證 聯邦盃中華預賽分組封后
調查春節機位需求 金門縣府電話塞爆
創意估今年營收兩位數成長
工研院北京電光源中心合作 訂LED燈具標準
高中生玩科學 研發近視老花兩用眼鏡
糖油漲 1月WPI年增6.68% 17個月新高
遠百：會計師律師認為不用重編財報
年前大客車安檢 不合格率3% 比去年少1%
肉協美牛感謝宴 司徒文施顏祥出席
創見去年淨利創新高 EPS達10.36元
菲國總統大選 落後候選人訴諸風水
高智晟失蹤一年 妻子求助美國政府
華碩搶4 強化供應鏈管理 下半年推ebook
村上春樹小說1Q84第三冊4月上市
台股下跌美元走強 新台幣收貶1.67角
北市保障童工要點 議員批無新意
大台南直轄市名稱 蘇煥智盼改大台南市
新聞局:公視董事會 非法會議結論皆無效
關懷八八災民 吳炫三贈百甕義賣
南投首張溫泉標章 全台第23張
新公布9例接種疫苗救濟審議 2例獲救濟金
高縣大愛園區下週交屋 志工災民忙打掃
華郵社論讚許美以軍售履行對台義務
和聯:缺工問題不大 Q1營收估季減逾3成
甄子丹自嘲床上功夫之王
新聞局：美對台軍售 國際媒體高度關注
鴻海1月營收1363.37億 年增47.56%
過年摸黃金求好運 金博園區有接駁車
取消輔選 金溥聰:感冒醫師囑咐多休息
促產9條之2效應遞延 1月新增投資破千億
聯電買回3.6萬張庫藏股 每股均價16.02元
金防部睦鄰 春節開放擎天廳
福建大手筆聲稱將建超越台灣通訊網路系統
張愛玲上海凱司令咖啡廳 台灣師傅接手
外資連日賣超 央行：不再投資就出去
英格爾中國普天 簽逾億美元採購合約
上海台商麵包熱 宜芝多有意回台展店
大漢合併龍巖 資產與興建規劃相輔相成
內捷都想問馬 北市議會：比監委查更細
保障兒童權益 家扶基金會籲保險法修正配套
SOGO禮券Happy Go卡使用 不受經營權影響
馬總統盼巴拉圭總統早日訪台
力推不在籍投票 江宜樺盼訪蔡英文
遠東新:投資太流獲利有限 沒必要重編財報
馬蕭選舉文宣被罰 國民黨：不應罰政黨
春運高峰逼近 大陸局部地區運輸壓力增大
老榮民總統官邸附近自焚送醫
台彩當機逾1小時 疑與灌新軟體有關
空中投水上百公噸 南投山林火災未滅
打假球案 雨刷蔡政宜具保解除羈押
北市昆明街大樓火警 119搶救
章民強:維護SOGO員工廠商與消費者權益
便民 3月起交通罰單優先寄住居所
楊曉渡：樂見台灣銀行到上海 市場共享
日皇明仁急性腸炎 病情穩定
遭檢調搜索 台新金：無人能曲解真相
東亞盃女足賽明開幕 中華女將練球熱身
星聖淘沙去年到訪旅客 創歷史新高
第099026期今彩539三星彩四星彩開獎
北市昆明街大樓火警 1中年男子喪生
日決派自衛隊前往海地 協助災後重建
經部年終尾牙 ECFA美國牛是主菜
韓歌星G-Dragon表演過於色情被檢方傳喚
第099011期大樂透49樂合彩開獎情形
美生技公司LS9擬在巴西生產甘蔗柴油
美議員關切 泰停止遣送克倫族人
低迷影響星航空展交易 只成交百億美元
重慶開縣實施新任黨政領導財產申報制
春節陸客遽增 移民署放寬配額
中國投資人民幣30億在廈門灣建人工生態島
台新金負債率高仍併彰銀 檢調追查重點
刪減成本奏效 英航去年Q4虧損5000萬英鎊
柬國總理洪森訪視邊界 泰國關注但不增兵
北市商辦火警 疑有人引爆瓦斯自殺
第099011期大樂透頭獎1注中獎
不斷電系統故障 中信銀系統全面當機
蘇貞昌否認選總統 謝長廷否認選新北市
豐田社長召開記者會 為召回問題車道歉
第099026期今彩539三星彩四星彩派彩結果
美國1月失業率降至9.7% 為8月來最低水準
北市昆明街火警 疑盲胞引爆瓦斯輕生
台灣製產品MIT「最安心」 6日台茂「血拼去 !」
避免「重蹈覆轍」 馬9日向人民報告ECFA
避免「不在籍投票」被污名化 江宜樺要拜會在野黨
鴻海提前公佈財報 元月營收大躍進
太魯閣峽谷抬升速率驚人 高出世界平均值數倍受重視
讓大家好過年 99年春安起跑！
台灣國家公園「99~100年系列活動」起跑
台灣金融卡北海道雪祭嘛也通 提款購物最便利消費2%現金回饋
中華電信與Vodafone國際漫遊再升級 26國32網數據漫遊降幅最高91%
國際級「海洋神話號」觀光遊輪首航高雄港
春節花市今開幕 日本牡丹展+送五千套紅包袋+福袋抽獎
全球唯一投影機維修替代燈相容技術 華燈光電2月8日興櫃掛牌
台灣製MIT年貨大街2月5-7日沅陵街開跑 滿額禮、現金大方送
花蓮中信今夏更名『花蓮翰品酒店』 迎金虎換新裝綠能環保新氣象
歐債務、美失業陰影 亞太股市全倒
台灣前閣揆呼籲 美應重視與台經貿關係
蜜鄰超商虧七億 台糖公司遭糾正
不在籍投票 綠營：馬政府「居心叵測」
歐巴馬將會見達賴 中國提嚴正交涉
三天撤換二公路局長 交通部春節「陣前換將」
大樓需設警方巡邏箱 江宜樺：可申請
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
延押庭打親情牌 扁盼回家過年
美國失業率下降 勞動市場逐漸落底
江宜樺視察春安 籲警莫忘初衷
二次金改案 吳東亮訊後請回
歐股續挫2.2% 週跌幅3月來最大
金屬價格持續下跌 金價創3個月來最低
中市議員遞補 現任者布局全亂
原油收在7週來最低 一度跌破70美元
劉兆玄華府演說 重申TIFA與ECFA重要性
周美青訪溫哥華圖書館 為小朋友說童書
景氣差 美國民眾變賣禮物卡換現金
尾盤強拉 美股收漲
今起氣溫回升 12日轉冷添年味
台股開盤上漲26.88點 為7244.71點
經濟學人：美對中不應退讓 應續對台軍售
美國向中國包裝絲帶徵反傾銷稅
與自然共舞農法 官水楯走出有機一片天
匯市交投清淡 新台幣匯率盤初走升
都是房價惹禍 中國發達城市幸福指數低
北捷信義線工地焊接爆炸 無人傷亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
北韓宣佈將釋放美籍韓裔人權運動家
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
達賴喇嘛月底造訪 中國向美提嚴正交涉
台股平盤震盪後跌逾百點
屏東里港銀樓搶案偵破 逮2嫌
總統：ECFA將讓兩岸經貿進入新境界
馬國失竊戰機引擎於烏拉圭尋獲
抽驗20件羊毛與蠶絲被 7件含量標示不符
鋼鐵股一度14檔跌停 中鋼力守平盤
ECFA早收清單 高孔廉:盼按稅則計算
鎖定下手目標 校園慣竊自製藏寶圖
林中斌：台國防戰略應調整 以游擊戰為主軸
星聖淘沙賭場還在等執照 開幕彩排先上路
台股大震盪 證券股一度5檔跌停
年前換高公局長 交通部：無礙春節疏運
嘉縣立委之戰 金溥聰：把不可能變可能
調查：2009年前4大面板廠市佔率突破8成
陸委會諮委：福建海西不易吸引台商投資
民進黨：不在籍投票 時機未成熟
羅志祥軋歌神 羅生門人氣紅不讓
金溥聰：誰沒有過去？聘吳睿穎是看中專業
賀李心潔結婚 港台多位明星不惜舟車勞頓
廈門人大開議 台商破禁發聲護權益
台新金股價重挫 面臨10元保衛戰
女兵跨越天堂路 榮耀在彼端
馬英九桃園輔選 籲全力衝刺奪佳績
中央氣象局氣象報告(更正)
台股盤中下跌 營建股成急殺焦點
港媒指司徒華患末期癌症
中國中西部地區首條高速鐵路通車
青年社區參與行動計畫 受理提案
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角逐大台中 謝長廷公開支持林佳龍
女神卡卡10連霸 惡女凱莎氣勢強
張鈞甯獵豔鬼靈精 溫昇豪享盡豔福
日結束印度洋供油 最後一批自衛隊返東京
出口商拋匯 新台幣匯率中午升1.37角
春節濟助貧困 雲縣警局送溫暖
法人：遠東新獲利雖穩 但有SOGO風險
營建署：除夕休館外 國家公園春節不打烊
陳致遠兄弟皆涉假球案？陳致鵬遭檢約談
高長：兩岸商務仲裁 6次江陳會可討論
國家清潔週開跑 南投乾淨迎客
政府接管ETC？交通部：不輕易使用的備案
警查獲仿冒痠痛藥品 查扣近2萬件
屏東銀樓搶案偵破 男子欠債犯案
大陸維權人士譚作人案9日宣判
重拾農曆年味 嘉縣除夕辦晚會
中美晶獲利王 今年將兩度調薪
被動元件廠元月營收淡季不淡
漲幅落後 東鋼擬再調漲H型鋼盤價
方便大掃除 永和垃圾隨袋徵收解禁3天
徐旭東：願與章家談 SOGO目前由他經營
台股收盤跌4.96點 為7212.87點
王清峰：跨國簽賭案 凍結香港金錢交涉中
南韓演員權相宇 動作戲受傷就醫
電子股力挺 7200點有守
台股震盪收黑 小跌4.96點
遠百再跌停 市值減少超過 4成
85度C海綿寶寶筷含鉛超標 全數回收
蔡英文新竹輔選 指藍營人選派系提名
2月台指期跌47.0點 逆價差57.87點
交通部推監理統一 解決管理不同調
馬英九輔選 盼民眾感受希望
陳菊蘇煥智探扁媽 籲停押扁
國籍案一審判刑 李慶安下午說明
2月電子期跌0.85點 金融期跌12.40點
選舉趕攤喝到吐？金溥聰：子虛烏有
控壹週刊不實報導太百案 遠百敗訴
台灣國際科展 嘉中生獲選美國科展代表
台電永安太陽能電廠動土 發電量將冠全台
台輸美緞帶遭課反傾銷稅 業者：衝擊不大
馬總統：行政區改變 提升整體競爭力
彰化家扶頒助學金 大專生當義工回饋
台股跌4點 三大法人賣超9.55億元
最低出生率國家 台灣與德國並列
考績新制試辦失敗？ 人事局澄清
中國外長：歐巴馬不應會見達賴及售台武器
春節計程車加價 北市11到21日實施
為股價叫屈 徐旭東：遠百應該漲
氣象局發布西半部及金馬濃霧特報
澳洲力拓集團任命中國區新總裁
SOGO經營權 徐旭東:各方應出面會商解決
豐田召修第3代Prius？最快下周三確定
經濟部：再生能源增負擔 實務推動難
蔬菜價格回升 農糧署：田間耕鋤至月底
苗栗竹編龍工藝 大小朋友都愛玩
義工送暖 高縣獨居老人街友溫馨圍爐
臼齒窩溝免費封劑 9000弱勢童防蛀牙
推假日折扣？徐旭東籲政府協助促銷ETC
新台幣兌美元升0.3分 收32.184元
許瑋甯誇范植偉會帶戲 兩人只是朋友
台灣捐助薩爾瓦多200萬美元教育專款
中星2大學：未來中國經濟難有2位數增長
重啟6方會談? 中共中聯部長王家瑞訪北韓
詐騙電話1天1萬通 上午9點是高峰期
川震全毀 北川中學重建完成
96歲美籍教授 億載金城中式古禮完婚
台灣藝團參加冬奧藝術節 副總統開心
關懷街友 草屯療養院上街頭把脈
毒蟲拒捕2警傷 開20槍制伏
小琉球贓車滿街跑 警查扣52輛
南歐債信危機 梁國源：復甦力道趨保守
噪音致醫師娘憂鬱症 必勝客賠30萬定讞
長春台北直航包機首航 僅需3.5小時
高縣798短期職缺 11日登記
澳洲多元文化節 台灣代表處現場揮毫吸睛
純淨迎新春 中國加強「掃黃打非」
基隆2漁船擦撞 1沉沒船員獲救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
高華柱：強化國軍災害防救 持續軍購
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
賴正鎰:今年全台推案8千億 鄉林300億
專家學者南極研究 發現新物種
新聞局送暖 探視李炳輝贈春節慰問金
支持時尚產業 古又文盼輔導金制度
宏達電元月營收111.21億元 月減21%
外籍看護工120天無休 養護業者法辦
看電影2/8起可帶外食 臭豆腐鹹酥雞例外
喜迎金虎年 嘉縣配天宮揮毫送春聯
姚明葉莉的愛情結晶是女娃
年關將近 壽險業送愛心
春安工作首夜 北市警成效豐
楊潔篪：「國強必霸」說法有違中國歷史
周美青出席雲門舞集溫哥華首演 馬唯中陪伴
養貓vs.養狗 竟跟主人學歷高低有關？
街友尾牙郝龍斌上菜 北市1999隨時服務
網球中心案有異見 中市府：大坑最合適
央行阻升 新台幣收盤小升0.3分
2009年10大烏龍新聞 黃芳彥返國榜首
本周台股下跌5.6% 建材營造類股跌逾14%
本周上市公司市值18.6兆元 減幅5.36%
證交所：今年以來平均投報率-6.69%
蘇菲瑪索戲裡扮女強人 戲外任男人擺佈
5星飯店外賣年菜非自製 北縣要嚴查
禁止國際黑鮪魚交易？漁業署反對
美國棒球文化大使 屏東指導小選手
跨部會共識 罰單等文書寄住居地址
宏?痐絞萷鴔壑? 蘭奇看好手機業績
新疆又「循序開放」網站連線及網民論壇
雙重國籍案被判刑 李慶安哽咽道歉
賴正鎰：願協助政府規劃平價住宅
聯邦盃女網 台灣無緣世界區升降賽
酒國名曲你把我灌醉 黃大煒唱到想吐
熊貓人吸睛熟女 周董27日會粉絲
大專機器人競賽 冒險王助特教生學習
郝龍斌：辦花博 台北更美麗
海巡破獲非法酒廠 業者法辦
北縣烏來溫泉櫻花祭登場
福氣臨門 特生中心台灣蝙蝠特展
買氣觀望 2月上旬NAND合約均價走跌
觀光局：春節接陸客 確認車房否則停團
持身心障礙手冊者 春節免高乘載限制
葡萄牙國會否決緊縮計畫 歐洲債務危機加深
貓熊泰山返回中國 旋獲川汽終生認養
台新併彰銀 特偵年後查當年決策官員
日經報導 小澤一郎考慮4月下旬應邀訪美
認明台灣香菇標章 品質有保障
高鐵車票 2/23起超商訂位付款取票
杜正勝特別費案 檢追加起訴1秘書
中國今明兩年將創建100所國家級醫院
馬英九竹縣雨中掃街 促藍軍團結
花蓮立委補選 3陣營各自造勢
證交所推券商交易主機代管 第4季上線
吳建豪浪漫情事 安以軒感動到不行
民調：日人8成5支持死刑制度 創新高
胡仲英:南歐債信問題 不致擴大為系統危機
南市7736萬元搶案 警方偵破
新聞局探視李炳輝 贈春節慰問金
鞍鋼投資38億人民幣建設海峽西岸經濟區
監院尾牙育幼院童同樂 互尬sorry舞
男子半年27假車禍詐財 求刑15年
日媒民調：7成2日人認為小澤應辭黨職
監院提醒三合一選將 速申報政治獻金
彭淮南:金融危機 主流總體經濟思維應檢討
經建會:台股跌有四大原因 合理現象
哥斯大黎加週日大選 料將選出首位女總統
Circus難得不搞笑 盼轉型搖滾天團
推升營收 中華電信4月上雲端
宏?盓壑? 今年誓當筆電第一品牌
魔術科學鬥法 科教館特展
安麗包郵輪旅遊創商機 陳菊送行致謝
南投臺大2林班火警 皆獲控制
蔡明亮高市行銷年貨 影迷捧場
證期局:SOGO對遠東集團影響 待公司說明
中國決定發掘明代古沉船「南澳一號」
南歐債信風暴 挑戰歐盟危機處理
主播林益如 包客家菜包預習婚禮
黑鮪魚禁止交易聲起 東港漁會：不合理
南歐債信危機 國內金融機構曝險337.8億
癌症篩檢口號 6分鐘護一生最知名
年輕人Kuso創意 手機測身高
派往海地維和 日自衛隊首批部隊啟程
日本東北及北陸地區大雪 交通大亂
持假證件居留打工 2外勞遭識破
章民強:不認同遠東說法 籲還太設股東權益
復興航空明天開通福州至台中航線
血癌摯友把握每秒呼吸 感人徵文獲獎
一句叔叔是大便 小小彬言承旭對戲4小時
星首張賭場執照核發給聖淘沙名勝世界
有線電視最快3月先看後付 預繳有履約保證
苗栗水舞嘉年華開幕 遊客與水共舞
證交所:未在主板掛牌TDR 先依舊規定
國防部：陸光村愛心團膳餐廳 有償撥用
上海世博 吳伯雄盼不傷害台灣尊嚴
2年期公債得標利率0.33% 歷年新低
屠光紹將展開北縣低碳及原住民文化旅遊
柬國總理洪森走訪泰柬邊界爭議地區
金門國家公園 民宿賣店徵求經營人
金門打造藝術島 陳亞蘭建議蓋歌劇院
公會：鮪魚漁撈 盼由更專業組織管理
新奇美合併基準日再變 提前至3月18日
HBL準決賽 三民搶下首勝
台業者牛樟芝萃取抗癌藥 美臨床試驗
「被」及「民生」列去年中國網路字詞榜首
田中千繪為失親兒站台 遭鹹豬手襲腿
彭順上山娶得美人歸 李心潔婚後不棄演藝業
鳥羽華而不實？ 重要性不亞於貓鬚
交通部：油門瑕疵須召回車 台進口5輛
吳揆：產創將微調 年後向立院報告
林聖忠：兩岸應務實協商ECFA早收清單
房屋稅評定標準 將列統籌分配款考評
宏?眭妓臚@ NB出貨挑戰4500萬台
台哥大30天成功攔截7萬7千通詐騙電話 警察局遭冒用居冠
不一樣的尾牙! 台灣監察院邀社福機構同樂
澳媒：釋放陳水扁未必不好
70公斤貨機配件 從空中掉入美國停車場
地震快報 :花蓮市地震站東偏南方 165.7 公里
房仲業最大規模尾牙周登場 永慶房仲集團兩岸十場逾6千人參加
春節期間來臺陸客逾4萬人 觀光局籲業者確保陸客旅遊品質
四川自貢恐龍博物館展登場 台新卡紅利點數可100%折抵購票
力拼年貨商機 韓國高麗蔘-正官庄首度進駐年貨大街
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
義記者：喬治克隆尼會義總理 被辣妹嚇跑
氣溫驟降 合歡山飄雪
美景氣復甦？ Nordstrom與好市多業績成長
闖空門創新手法 遙控直升機先探路
鋒面影響 西半部金馬有雨有霧
邀民眾獻愛心 鴻海慈善嘉年華登場
中國擴張性政策不宜過急退市
越南在南海擴軍 部署兵力最強
傳豐田決定召回Prius 將於近日發布
搶大陸商機 貿協鎖定2線城市強打台灣品牌
劉小弟死因謎團 民眾對疫苗怕怕
救濟審查力求公信 疫苗安全仍受質疑
新流感狼來了？各國疫苗緩打大不同
省錢返鄉 廣東最新流行「拼車族」
國產疫苗乏人愛 尋求歐美加持
疫苗人氣變嫌棄 政策溝通出問題
年關難過 中國「蟻族」變「恐歸族」
兩岸洽談電子書標準 估台灣產值2年增300億
傅瑩接管中國涉台外交事務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐中高空鋼絲高手 對決張家界天門山
強硬回敬美國 96%中國網民支持
天津南京台灣名品會徵展熱絡 廠商趨之若鶩
周美青首度上街頭 老外好奇探詢拍照
新台幣上週貶0.6% 亞幣多走貶
金價週線收黑 楊天立：短線先觀望
市政團隊有效率 大企業移居淮安
男子設宮廟 吸收中輟生暴力討債
回鄉投資 淮安台資中小企業甘苦在心頭
玉井國小化育館像烤箱 立委助裝空調
台灣啤酒淮安設廠 搶灘大陸
歐洲樂透彩1.13億英鎊 可望刷新英國紀錄
港府料春節期間895萬人進出香港
媒體專訪 扁：2012候選人性別不是問題
宋楚瑜：國民兩黨要加油 台灣要爭氣
傳日航重新檢討和達美的結盟案
幼兒5合1疫苗新政策 3月1日實施
台灣光子源動土 102年完工
網拍名鞋寄爛鞋 詐騙男獲利千萬落網
調查：兒童長期由祖父母照顧影響心理發展
套房變軍火庫 警方查獲罕見閃光彈
李慶安立委職務有效？ 王金平：定讞再說
馬總統訪林洋港 大台中市長胡廖都好
年終大掃除 環保署籲營造無毒家
中油宣布明起汽柴油每公升調漲0.3元
衛署農產品殘留農藥抽驗 不合格率16.1%
除夕到初三上班 勞工薪資雙倍
炸四星 建五星 南昌市做法受質疑
大陸電視劇「孔子春秋」3月攝製完成
日小五女童創下職業圍棋棋士最年輕紀錄
寒冬送暖 王金平揮毫春聯義賣賑災
九二共識是一中各表 扁:史上最大騙局
媒體玩照片 民間新聞團體提自律公約
石家莊市官員指已吸取三鹿教訓走出陰影
蔡英文陪蕭美琴掃街拜票 全力拉抬聲勢
大陸維權人士譚作人9日宣判
虎年悠遊卡限量千套 開賣民眾搶
吳敦義：政務官輔選要符合3原則
台塑石化汽柴油每公升調漲0.3元
教育部扶持計畫 幼兒就學率逾9成
扁：未請金紀玖任兩岸密使
許添財探視扁媽 盼放心保重身體
旅菲台商總會擬設急難救助基金
雲林梅南橋重建 地方慶通車
北京下大雪 首都機場航班大亂
色盲考駕照限制 立委提案解禁
經建會明可望通過蘇花改報告 隧道截彎取直
義消黃景彬救火受傷 馬總統赴醫院頒獎
經建會：同步加強產業升級及創造就業機會
蘇貞昌:5都選舉民進黨應謙卑謹慎
任秀(火赫)腦死身亡 韓職球界哀悼
起飛前發簡訊 女子吃官司
組頭藏身公園簽賭 員警喬裝遊民緝獲
元大盃EMBA分析賽 臺大掄元
日實驗証實大豆具有防止白髮作用
藏僧來台弘法簽證 有條件放寬
花蓮外海芮氏規模6.3地震 全台有感
月眉捐500張遊樂門票 陪弱勢兒過年
花蓮地牛翻身 高市高樓搖晃近1分鐘
沖繩石垣島近海觀測到芮氏規模6.6地震
馬總統探視林洋港 胡志強廖了以陪同
花蓮外海規模6.3地震 港區震度3級
營建署推濕地保育 海岸法列優先法案
凌晨駕車不開燈 警逮擁槍通緝犯
拓銷新興市場 輸銀辦4場研討會
馬來西亞發現史前人類遺骸
花蓮外海地震規模6.3 台灣各地無災情
蘇貞昌桃園站台 盼民進黨在立院增制衡力
保智大隊查獲上萬件仿冒玩具
中國將遭遇大範圍雨雪和遽降溫天氣
上海返台人潮湧現 空中直航成首選
肖虎過年遊朱銘 免費入園送紅包
金屬中心研發人工牙根 推動國產化
房仲：北縣房市投資客搶進 自住客觀望
(王留)公圳整治 休憩親水取代灌溉功能
阿凡達旋風 上海IMAX影院票房創億元新高
春節不打烊 屏警設機動鐵馬驛站
鴻海慈善嘉年華 郭台銘：最快樂的一天
北京市離婚人數9年成長逾5倍
研究發現：中國已不存在純種漢族人
台鐵春節花蓮加班車票開賣 不如預期搶手
王家瑞訪平壤 金正日率員聽音樂劇等會晤
海生館白鯨 明起與遊客近距離見
六大爭執 中美點燃國際不安氣氛
鴻海捐3億元經費 投入電子書推廣
江翠礫間水岸公園 明啟用
傳藝中心循古禮 整冠潔容送神
吳揆：內閣制總統制 各有利弊
日本義消訪基隆 感受4D救災實境
總統盼下半年做好災區安置
新莊千人彩繪燈籠迎新春
美2隻貓熊返中 泰山高興美蘭焦躁
佯裝問路持刀搶劫 警逮毒販
中國制裁美國肉雞 美國業者揚言退出
媒體緊咬IPCC 氣候門醜聞學者想自殺
花海加特技 美濃迎春節
租個女友好過年 賈哥哥林妹妹竄紅大陸
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
微風海戀 金門航站餐廳盡收美景
書法家揮毫草書春聯 北市梅庭年味濃
翠玉白菜鹽雕 吳敦義讚文創印鈔機
中央氣象局氣象報告(更正)
父輩反攻不了大陸 王偉忠雕刻感情談眷村
合歡山飄小雪 遊客驚喜
北縣橋梁改建傳意外 工人墜河身亡
參選高市議員 陳致中：審慎評估
吉林長春超市 驚見福建出廠毒奶糖
治網路成癮 大陸家長可停子女遊戲帳號
吳揆：票投鄭永堂 70幾席立委為竹縣打拚
盜七里香市價逾250萬 警逮山老鼠
1111人力銀行：籲各界組團 關懷屏東霧台重建
金管會：15歲以下保單 可有殘廢及醫療保障
健保局大砍藥價 民眾藥局領不到藥
健保局：民眾領不到健保藥可申訴
傳藝中心肥皂教育館 訴說肥皂史
陳菊：全力協助新移民 受到尊重與關懷
立委補選 吳敦義：團結力挺陳學聖
八八災民永久屋 高縣完成首批分配
花蓮地震 南投台16線岩壁崩坍民眾受困
大陸中科院預估今年中國GDP成長10%
郝龍斌邀請上海市副市長參加花博會
台視尾牙 副總劉麗惠變裝Lady GaGa
春節旅遊首選 墾丁各飯店業績長紅
高球亞巡賽國際賽 林文鴻獲第6
官兵食物中毒？陸戰隊99旅否認
花蓮立委補選 王廷升展開組織動員
中華女足0-4輸南韓 總教練肯定選手表現
說錯話惹火小燕姐 九孔下跪道歉
高市影圖迎第200萬客 愛情電影賀年
工黨支持率回升 英相考慮4月舉行大選
雲力思透過音樂與泰國聽眾分享泰雅精神
文強收賄強姦案一審結束 擇日宣判
郝龍斌：協助自學生設學籍
美第44屆超級杯明引爆 小馬聖徒彩對決
纜車櫻花婚禮 33對新人結連理
電玩展人潮 週末衝破9萬人
毒品編織成籃子郵遞 港拘2外籍人
吳敦義輔選陳學聖 籲非贏不可
國際崇她社會員駐芝加哥台北經文處同慶春節
北京流行網購年貨 市場前途無量
朋程：車用二極體產出今年成長2.5至3成
拼經濟之餘 大陸網友過年異鄉找「拼飯」
艋舺2天票房突破3700萬元
HBL 南山遭毒手 高苑晉4強機會濃
溫家寶：10年完成義務教育均衡發展
中國報復加大學頒學位給達賴 加報叫陣
止跌訊號未明 投資人宜保守注意融資權值股
毒販拒捕 警開15槍逮毒鴛鴦
胡志強:是否參選 2月底3月初公布
蔡明亮電影名聲遠播 總統觀賞「臉」
竹東銀樓搶案 嫌疑人落網
兩岸首次合辦秦淮燈會 11日點燈
寧夏乳業廠商被查出毒奶粉
奧地利台灣協會舉辦99年新春聯歡會
大專盃機器人賽 臺大奪魁獲獎金46萬
香奈兒成轉捩點 古又文開展意外人生
超級盃超吸金 CBS轉播美足每秒賺300萬美元
中國3挑戰者將與48虎共處73小時
春節恐歸族五大怕 首怕飯局車輪戰
超級盃湧入大批賣春少女 社工將上街勸退
美財長：雙底衰退風險已遠低於過去12個月
關注債務危機 七國財長討論銀行改革
年初一碰上情人節 北京: 地下情人最難過
中國媒體：台灣炒作水下不明物 爭取美國出售潛艇
捍衛最乾淨城市美名 北縣「國家清潔週」推環境自主維護管理
ck watches & jewelry進駐SOGO忠孝店 彭于晏化身完美情人站台
吳揆參觀通霄精鹽廠 肯定臺鹽穩定鹽市推廣創意鹽雕藝術
歐洲三國爆債信事件 國內曝險337.8億元
周美青參觀台灣花布展 嚴遵美術館規矩
馬政府去台籍化 國營事業先開刀？
馬政府去台籍化 國營事業先開刀？
Ａ很大 消基會批兩石油公司賺13.7億空污費
台灣政府七度延押前總統 反對黨跳腳
春節ATM提領現金 央行說「安啦！」
培林放眼未來 2012年挑戰歐巴馬
巴西減稅 較貧窮首府汽車銷售成長偏高
氣溫回升 西半部及金馬有濃霧
台股開盤上漲23.76點 為7236.63點
NFL超級盃 小馬上半場10比6暫領先聖徒
文湖線又異常 停駛10分鐘
重慶原公安副局長今受審
超級盃熱潮 台灣也瘋狂
台股上漲 新台幣盤初走升
支持科技發展 中國擴大招收碩博士生
行銷台灣觀光 英計程車與地鐵都看得到
Zhu Zhu Pets電子倉鼠乘勝大舉搶攻玩具市場
湖南宣傳部控制輿論 為貪官掩飾惡行
國道六號車禍 大貨車撞分隔島5重傷
招聯會公布去年甄選系科最低級分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
台股量縮盤整 7200點保衛戰
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
廣東英德300村民衝擊鎮政府 6人受傷
三星集團前總裁李健熙恢復IOC委員資格
過年思親 少輔院收容人電話向家人拜年
國道六號草屯段 砂石車衝入對向車道
搭漫畫熱 郵局代售小丸子小新郵票
抗旱 經部:推動每人日用水250公升
青瓦台：南北韓峰會時間表未定
涉偽造文書 北檢起訴帽子大王戴勝通
成立海上油庫 中國擬建油輪儲油
老實幹部有標準 廣東南雄聲稱要提拔
民進黨：國會設兩岸小組 74%民眾贊成
中共領導人李克強 妻子程虹是學者
高港外海貨輪撞漁船 2漁民落海獲救
春節前大掃除 保護腰椎避免受傷
陳致中選議員？扁：尊重兒子決定
軟實力是王道 文創產業高雄出頭天
創意造藍海 南台灣遊戲業者敢夢
今年以來 65檔上櫃股逆勢走揚
中國專家預估刺激經濟政策第2季或退出
去年各行業薪資 營建不動產第一
空污費超收13億? 監委調查
小心受騙 金縣府：中和復興新村還未開賣
埃及聖環鳥族群 疑在台南沿海繁殖
花蓮休旅車撞汽機車 5人受傷
北榮人工關節微創術 具觀光醫療潛力
超收空汙費 中油明起汽柴油降0.1元
星1註冊拖船與平底船可能遭海盜挾持
花蓮芮氏規模4.8地震 未傳災害
湖北破獲中國最大培訓駭客網站
超級盃展現美國精神 高雄AIT揪團看轉播
旅行業：陸客團未退 初2到初5訂房難
宣示主權 中國完成東海領海基點永久標誌
央視封殺中國足球 或與反賭風暴有關
主張一中社團 赴AIT抗議對台軍售
機廠跳電 文湖線上班尖峰當機
報導陳致中扮政商掮客 壹週刊敗訴
民進黨:產創條例納中小企業 補貼優於減稅
ECFA談判 高孔廉：計算統計分析階段
重視台灣市場 渣打續設分行
成大發現香菸致癌機制 獲國際重視
經建會：興建高雄港東側聯外高速公路
高學歷不鍍金 碩士生起薪衰退近1成
胡志強：如果要選 得靜待黨部協調
兩岸互設新聞常駐機構 海基會協助政府推動
同工不同酬 資深員工薪資女低男 3成
出口商拋匯 新台幣中午升值7.3分
美對台軍售 江丙坤：對兩會協商沒影響
中國異議作家遭禁止出席科隆文學節
超大打火機當玩具賣 北市：不排除下架
高盛：歐洲3國債信風暴 台金融業風險有限
徐旭東:遠東集團捐血 目標60萬西西
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李鴻鈞參選籃協理事長 籲改選公正公開
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金門大橋建設案過關 6年後完工
北市抽驗年貨 豆干及米濕食品違規多
有1萬6000餘名派遣人力？國防部：非事實
提款機緊急電話無人接 金管會邀銀行開會
春節茶禮 綠委：當心中國越南劣茶混充
高縣首批88災民300戶 9日入厝永久屋
高市熱帶植物園 果樹花海迎新春
中華電重新掛牌補跌壓力大 拖累通信類股
看電影可帶外食 臭豆腐鹹酥雞除外
中國產發會訪富邦金 看好金融農業合作
大陸經濟發展 滯台偷渡客剩34人
砂石車疑爆胎肇禍 國道六號3死5傷
虎年倡愛虎 菲名模拍全祼虎紋海報
中國出版「李鵬論可持續發展」新書
台股收盤漲3.01點 為7215.88點
產創獨厚少數國內企業？ 丁守中：可排除
嘉縣立委補選 金溥聰對選情有信心
台股狹幅整理 漲3.01點
八卦山大佛叩鐘祈福 田尾賞花海過新春
發展超速 北京學者指中國面臨新黃禍論威脅
2月台指期漲5點 逆價差55.88點
採認大陸學歷 教部擬不溯既往
報稅新變革 財部提供扣繳憑單電子版
兒保條款修正 胡志強：勿讓美意受限
多空對峙 台股力守7200點
川震維權者譚作人案明天宣判
2月電子期跌1.15點 金融期漲12點
女子簽收信赫見外公上吊 郵差嚇壞
福建將推動兩岸光電產業交流
補教：僅公布甄選最低級分 可能誤導
確保高屏供水正常 水公司春節不打烊
過年將至 環署提醒清潔戶外盆栽
大陸網民關注新富家族崛起 有仇富心態
地方「兩會」落幕 中國拔擢14位省部級高官
中國央視春晚廣告收入再創新高
校系總級分是否公布 招聯會再研商
新書：直升機父母應多注意婚姻 少唸小孩
保護新疆天池 違規拍電影將受罰
台股小漲 3點 三大法人賣超148.33億元
艋舺賣贏阿凡達 3天票房近6000萬
毒奶粉橫行 中國回收170噸
菲模擬大選電腦計票 華裔開國元勳高人氣
專家：美應對台軍售 但恐無法長期支持台灣
上海世博中國館竣工 大紅斗拱一望就知
再接再勵 北京擬申辦2015年田徑世錦賽
重金收購搶劫犯貨到付款 大陸街頭警語
中國調整區域發展戰略 提出5大中心城市
永豐金證：TDR較原股折價 投資人可套利
男子跳軌 捷運板南線暫停駛
經建會通過蘇花改可行報告 行車省48分鐘
女警駕駛豪華跑車巡邏？ 重慶警方否認
新台幣兌美元貶1.1分 收32.195元
停業1年半 十分瀑布10日重新開放
消基會抽查 22%年貨殘留殺菌劑
6成南韓上班族關注就業穩定而非工資高低
伍茲完成性癮療程 回家與妻兒團聚
1月出口217.5億美元 16個月以來新高
李鴻鈞參選籃協理事長 王人達:照章辦理
災民大紅包 太麻里永久屋交屋
豆干防腐劑超量 彰縣業者回收逾噸
中國大陸60年來首次出版蔣介石個人著述
春節吃喝玩樂 勿暴飲暴食久坐
春節期間 嘉義市多家醫院開放部分門診
12縣市共乘網 揪團返鄉更容易
香港中產人士春節增加消費及發紅包
嘉義縣春節醫療服務不打烊
高市旅館業：春節陸客團入住較往年成長
福建1.8萬人考公務員 阿凡達成申論題
中市4高中生樂當志工 獲表揚
書記官釣魚摔傷 空勤吊掛救援
高院再延押 扁無法回家過年
鐵漢傳愛 嘉縣警送年菜
僅簽意向協議 中國否認向澳洲購煤已定案
伊甸身心障礙者傳愛心 捐贈50部輪椅給泰國
澳洲東岸連日大雨 災情頻傳2人死亡
外資上周賣超435億元 今年累計變賣超
雲林議會龍頭之爭 綠爆新舊黨團爭議
小林滅村天災所致？吳揆：再送國際鑑定
廟祝變毒梟 鴛鴦同落網
教長出席競選場合引爭議 吳揆:盡量避免
吳敦義：政策被誤解 部會應適切說明
失業者大利多 中縣年後進用815臨工
春節感冒肺炎住院多 注意衛生防感染
國道6號車禍 3死5傷
南市警春安宣導 限量發行單車警員公仔
壞死性筋膜炎致死率高 小傷口莫輕忽
向人民報告 總統明上火線說ECFA
專家：中國航天技術已近登陸月球水準
溢收空污費 消基會:中油經部應交代清楚
左營眷村大火波及10戶 1老婦送醫
池秋美久未露面 看到偶像李慧慧好開心
香港外匯儲備增至2571億美元
金改案 珍兄嫂認罪妤致靚不認
出資比例談不攏 日本麒麟與三得利合併破局
北市府：基隆河疏濬堆泥 3月底前清除
虎虎生風 北美館虎年版畫亮相
成大團隊揭菸致癌新機制 登國際期刊封面
空污費超收爭議 政院：用油價還回去
看利物浦特展 想像高雄城市轉型
回誰家過年？ 「80後」獨生夫妻大難題
春節9天長假 跑銀行把握最後4天
護士經營部落格 為早產兒記錄住院生活
張輝元長子張哲誠 參選雲林農田水利會長
莫拉克災滿半年 慈濟永久屋明起入住
男子跳軌送醫 捷運板南線恢復營運
人事局：政府使用派遣人力 無關員額管控
校正公電（CAP0121號）
陜西法門寺佛指真身舍利 春節供每日瞻拜
經建會：農損基金中程計畫 3年62.5億元
民調不及胡志強 林佳龍：不影響參選決心
慶虎年 大樂透賓果賓果皆加碼
央行阻升 新台幣收貶1.1分
介壽橋工安意外 吊車司機5萬交保
鼓勵國外影業來台拍片 新聞局提高補助
林毅夫：中國保增長需再強化個人消費
馬家庄將轉型旅遊平台 帶動苗栗觀光
舉頭三尺有神明 偷法器終落網
標檢局基隆分局春節便民 不打烊
薛琦：今年估逾25家海外企業在台IPO
新春何處去？ 來趟法鼓山知性之旅
比魯都飛魯溫泉脈崩毀 擅入危險並違法
周美青結束美加參訪返台 行程安排都自己來
高市選舉年 賀年廣告多了政治味
扁再度延押 家人過年北上探視
教材談性惹爭議 以教育部發禁令引反彈
群聯與Sandisk侵權官司 和解收場
農曆年討薪潮 大陸農民工封高速公路抗議
友達1月大尺寸面板出貨945萬片 創新高
1月對中國出口95.4億美元 17個月新高
男子駕車拒捕 失控撞死少年
高縣運將命案偵破 女嫌送辦
陳菊請一日秘書 最小只有國二
中國維權人士黃琦二審上訴失敗
勇士堅守卑南文化 伊沙歐精神不死
同仁出遊車禍死傷 中醫大附醫震驚惋惜
南韓法院判鄭夢九須賠償現代汽車700億韓元
澎哥祝早生貴子 舜哥說沒愛情的感覺
阿凡達魅力不凡 登台灣影史票房冠軍
美國醫師逃過天外隕石砸頂 另陷所有權大戰
港府指寄生蟲減肥法嚴重損害健康
年節食品防腐劑不合規定 衛署將開罰
農曆年平安過 雲林醫院不打烊
不回家過年 杭州網民找人拼桌吃年夜飯
台塑化明晨1時起 汽柴油每公升降2角
吸引台遊客 吉林盼與台灣簽旅遊合作協議
松聯幫松安會橫行 警逮11嫌
煞車系統出問題 豐田日內召回Prius等車
光寶捐贈 交通大學光寶廳今啟用
台中破暴力討債集團 查獲治平對象
ECFA談歧視性條款 江丙坤：兼顧WTO和兩岸
中研院李湘楠程舜仁 獲國際科學獎
涉賄選 台東縣議員遭求5年重刑
圓山飯店上空秀 勞委會傾向說NO
達方全球營運總部啟用 拚千億營收
槍殺債務人父子 賴忠被判30年定讞
中國東海海域領海基點全部確立永久標誌
桃園立委補選 藍頻造勢綠勤跑基層
就業歧視成立 葉君璋案牛隊遭重罰150萬
康寧:2010年全球LCD玻璃 估年增14%至22%
蘇花改定案 8月底前提環評報告
幫派涉迫私娼仙人跳詐財 5人送辦
搭檔主持 利菁虧黃國倫體力不夠
春節長假前補登存揩 及早提領現金
此象非彼象 台象商標著作權勝訴
適度飲用特定種類啤酒 能預防骨質疏鬆
原能會開發電漿被覆技術 減少污染
一起搭車返鄉過年 共乘網貼心找夥伴
南投議長施壓業者低價賣地 一審判6年
海基會緊急協調醫療包機 載送民眾返台就醫
觀光局：陸客來台多 退團報導錯誤
海生館參與南極研究 帶回生物土壤分析
金門山寨版火車 春節上路遊園
重啟金剛山開城觀光 南北韓歧見深未獲協議
若確定召修Prius 和泰:電話通知629位車主
立院兩岸小組?5人小組:先解決疊床架屋
罹癌少年獲技術證照 楊秋興親自打氣
葉啟田悔嘔氣離婚 等時機再娶劉嘉芬
民間票選10大兒安事件 多為親人疏忽
春節期間領款順暢 央行提高跨行應提準備
安徽阜陽「白宮書記」一審被判死緩
上海股指連續3日受挫 成交創4個月新低
東方航空與上海航空聯合重組完成
江丙坤：盼由司法單位追蹤協助大陸台囚
太設：還原真相及清譽 再和遠東對談
各科最低級分公布 建中：資訊越多越好
派遣公司違法？中市府：重新審議
社交網站普及 星去年少女遭性侵案增36.1%
深圳破獲51宗勒索家長案 拘捕17名嫌犯
同意小澤續任黨幹事長 鳩山參院選舉下賭注
前進印度宣傳台灣 夜市夜店文化打頭陣
星一般家庭消費者物價指數去年微升0.2%
深圳房價數月內瘋漲101%
春節北金航線再加班 明午起電話訂位
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交通部發展公共運輸 排除虧損購車等補貼
星撥款1億餘元 開發垃圾廢料處理方案
大陸網易今起暫停魔獸世界新用戶註冊
12年前國中生命案 台中警方突破案情
第099011期威力彩38樂合彩開獎
菲南華裔市議員候選人遇襲死亡
第一財經結合寧夏電視 收視人口增逾4億
高市擬推機車路邊停車收費
藍委：清境票價漲到250 不懂苦民所苦
春節ATM可用率需高於95% 緊急電話要通
上海昔日地王重出江湖 身價縮水近10億元
施顏祥:96、97年若有空污費差額也比照降價
HBL女籃 普門海山淡商提前晉4強
空污費爭議 經長要查中油是否蓄意隱瞞
英研究：多運動 有助降低膽結石風險
調查:國人2成無存款 6成4覺得存款不足
信評:陸銀來台 台灣銀行業立即性影響有限
進出口16個月來新高 資本設備衰退需關注
日眾議員財產申報 鳩山最有錢小澤存款零
漢和：上海換裝S300PMU2型地對空導彈
金管會:兒童旅平險 已有6家業者銷售
財政部反傾銷調查大陸進口吊白塊
第099027期今彩539三星彩四星彩派彩結果
批郭冠英鼠輩 漫畫家吃官司
金融海嘯衝擊 鴻海去年仍穩坐台灣專利龍頭
第099011期威力彩頭獎摃龜
NFL布里斯昔日被笑太矮 奪冠名聲跟著來
日發現黑心飛機座椅 上千架飛機恐受影響
煞車問題 豐田將召修歐洲Prius
HBL男甲八強 松山輕取強恕
Prius煞不住 豐田明申請召回檢修
台南救援小抹香鯨 「雲南白藥」派上用場
高公局局長任內 李泰明成績亮眼
美國康州發電廠爆炸 30公里外聽得到
台灣馬政府去台籍化 國營事業先開刀？
江丙坤3月率團赴大陸關心台商
江丙坤：兩會互設常駐機構等政府決策
高公局長交接 新局長惶恐
黑橋牌推微波即食碳烤香腸 全家便利商店獨家首賣「夯香腸」
環保署:油品超徵空污費 應即退費
涉貪污重判六年 南投縣議長將上訴
農曆春節全家不打烊 店到店、宅配照常ezShip便利配半價優惠
北美館公佈2010年虎年年畫 免費送
C-Media驊訊電子ENC環境降噪技術獨步全球 鎖定中國山寨手機市場商機夯
明安國際元月合併營收14.88億元年增120% 再創歷史新高
故宮「黃金旺族」第一場貴賓之夜 中興保全邀500貴賓共襄盛舉
帶情人吃辣 品田牧場送萬元商品禮券
101停車場搶案偵破 以車追人逮2嫌2在逃
立院設兩岸小組 馬總統在擔心什麼？
中國廣東省發生抗議衝突 6人受傷
麥可私人醫生遭起訴 面臨最重4年刑期
台灣總統ECFA說明會 反對黨隔空發問
江丙坤：今年兩岸協商進入先易"後難"時刻
馬總統：簽ECFA後 簽署FTA阻力壓力變小
臺灣觀光局: 中國遊客退團報導有誤
「2010台東元宵炸寒單民俗嘉年華會系列活動」
台北國賓 情人節愛情饗宴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股反彈0.7% 食品及礦業股上漲
歐盟高峰會定調 希臘問題未公開列入
貴金屬上揚 黃金漲幅週來最大
國際油價上揚0.9% 擺脫7週來低點
德作家慕勒籲頒諾貝爾和平獎給劉曉波
教宗譴責愛爾蘭神父性侵兒童醜聞
不滿散佈分手謠言 布裘決控告英八卦報
大華府交通癱瘓 本週內情況恐難好轉
道瓊跌破萬點 歐洲債信恐傷害復甦
建議修改描述貧童用語 華州民代提案未成立
聯合國發展機構：潔淨能源成長途徑有助經濟
「黑鬼」字眼在美國人口普查問卷惹爭議
結束美加藝文之旅 周美青返國
鍾東蕃為中國做間諜 遭美法院判刑近16年
嘉義以北金馬濃霧 開車小心
過濾3000輛汽車 101強盜案偵破
中國取代歐盟 成伊朗最大貿易夥伴
聖保羅農曆春節活動融合巴西森巴舞
台股開盤上漲9.83點 為7225.71點
巴西手機通話費率全球第2高
天公不作美 冬運滑雪場又將下雨升溫
王家瑞向金正日轉交胡錦濤信函
結束全美祈禱早餐會 劉兆玄返國
台股漲 新台幣匯率盤初走升
起草零八憲章 劉曉波案11日終審宣判
四川地震維權人士譚作人判刑5年
類股齊揚 台股收復7300點
陳致中隱匿美財產？檢方：案件已起訴
調查：大陸7成「恐歸族」痛感春節不便宜
台股大漲 紡織漲幅傲視群倫
情人節撞期年初一 台中女監巧克力仍熱銷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
花蓮土地會黏人 阿義樂當引路人
農年飯、年夜廚、網購成上海年夜飯新選擇
清境：一票到底遭質疑 研議分段收費
府城聖母廟擲筊賽 頭獎200萬
石門鄉民抵制 核1廠燃料貯存說明會流會
江蘇開工資上漲第一槍 中國通膨正在浮現
隱匿美資產？陳致中：冷飯熱炒
談經濟 辜濂松：對將來抱很大希望
王金平郭台銘慰問義消 肯定維護居家安全
中國專家聲稱中華民族「自古就是一家人」
丁守中:提產創條例草案 沒有圖利財團
工研院擬與Alvarion在台合設互通測試中心
衛生署：醫療費用成長率低於5% 未暴增
尾牙趕攤壓力大 大腸激躁症多
引發網友不滿 星牧師為詆毀佛道言論致歉
擺脫官司陰霾 三星今發表新液晶顯示器
學生體育課被球擊中眼 學校判賠68萬
監視器建功 101強盜案偵破
雲警偵破重機械竊盜集團 逮7嫌
中國商務部：人民幣穩定有利
施顏祥：空汙費不是代收代付概念
採認大陸學歷 學士考2科碩博士審論文
譚作人被判刑 四川警方阻港媒採訪
總統接見志工楷模 談分享哲學
郝蘇民調不分軒輊 郝龍斌:有信心
朱立倫：完成能源4法 達節能減碳目標
中國官媒「瞭望」：「前腐後繼」現象仍存
弱勢者缺用品 高市勵馨物資中心供應
選總統？ 胡志強：絕無可能
衛生署：不合格食品 研議加強罰責
青年國際參與行動計畫 青輔會徵提案
日流感腦病變患者驟增 疑新流感影響孩童
大陸維權人士譚作人判刑5年將提上訴
嘉市虎年迎春 送1688個紀念紅包
屏東紅豆故鄉 萬丹新園響叮噹
搶案偵破 台北101:感謝警方辦案效率
雲嘉南濱海觀光護照 吃喝玩樂享折扣
豐田汽車將就召回Prius舉行記者會
學習運動行善 教部推全民331
B流感病例增加 新流感持續降溫
調查:材料成本降幅收歛 面板廠獲利仍改善
美國商會函美貿易副代表 籲召開TIFA會談
板橋市長撩落去 布袋戲偶噴火炒氣氛
呂秀蓮:ECFA簽訂前 應公布草案送立院
台股大漲 新台幣中午升值9.2分
入聯路跑經費浮報 前體委會副主委遭訴
WitsView：折舊減少 本季面板獲利看好
未來換國際駕照 有效期均3年
工總：研商ECFA早收清單要看產業承受能力
中台灣元宵燈會 跳跳虎小提燈亮相
高市愛之船添生力軍 太陽能船入列
呂秀蓮：2012選總統 女性同胞很有機會
監委查超收空污費 不排除赴中油閱卷
華碩減資分割臨股會 投保中心到場監督
泉盛36號越界捕魚 罰款繳清後可獲釋
虎年伊始 馬總統年初一向李連拜年
蔡英文指藍營竹縣假團結 鄭永堂:非事實
教練機罹難學員 追晉少尉資格不符
台股收盤漲145.16點 為7361.04點
胡錦濤致金正日信：為穩定朝鮮半島共同努力
新聞小百科：B型流感病毒
類股齊揚 台股收復7300點
涉當中國間諜 美國華裔工程師判監逾15年
健保加退保系統元旦遭入侵 幸關機中斷
豐田汽車提出召回Prius等車款申請
朱立倫：稅費若超收 應退還
姜鳳君打WSBL? 交籃協紀律委員會決定
出席競選場合 吳清基：打氣未站台
2月台指期漲154點 逆價差45.04點
台灣中小企跨國業務障礙 不穩定金融居首
星媒：美中必須更有智慧協調雙邊關係
台股開平走高 漲145.16點
綠色和平：中國可再生能源發展前景可期
2月電子期漲6.25點 金融期漲15.60點
迎虎年 中市民俗公園菊花大展登場
8年2萬人染塵肺病 湖北工人少體檢
中華電斥週刊報導不實 IDC機房採最有利標
空污費爭議 吳敦義：不要占消費者便宜
成大教授楊瑞珍 獲頒美機械工程師會士
上海2010藍皮書：率先實現經濟轉型
春節旅遊 張花冠歡迎到嘉縣趴趴走
珠三角農民工組成10萬摩托車返鄉大軍
佛伊爾驚豔 拿下SBL單周最佳鬥士
JAL決定與AA合作 留在寰宇一家
反網路詐騙 北市與2大網拍業者合作
上網下載體驗券 免費到社大上課
大陸石油產量全球第4 仍不足國內需求一半
台股漲145點 三大法人賣超73.26億元
港旅局參加中台灣燈會 促銷優惠香港行
長江江蘇張家港段船舶碰撞 12人落水
日媒:陳偉殷悄悄結婚 新球季後補辦喜宴
馬國留台生創作諷刺過年歌 網路轟動共鳴
設小組監督ECFA？吳揆：國會機制已有
總統：ECFA內容包括減免關稅等3大部分
總統：ECFA幫人民做生意 提升競爭力
完成母遺願 陳演廷全家任永久認養人
聯發科微軟攜手 打造智慧手機平台
四川維權人士譚作人遭判刑 人權組織譴責
10多年前指紋被當賊 法院還清白
武漢男子沿街撒錢10萬 千人瘋搶
民調：李明博支持率過半
花在彰化 浪漫花田藝術花車過春節
中國預期進口鐵礦石價格上漲
海地奇蹟再現 28歲男子震後活埋4週獲救
虎年寫虎 馬王堆帛書「虎」字定型
中國加強新疆武警力量 成立第六支隊
南韓國會通過派兵海地參與維和行動
和泰車：召修第3代Prius 維修約30分鐘
新台幣兌美元升9.5分 收32.100元
鹽酸溢流濱海公路 虛驚一場
霧鎖基隆 今年首度封港
總統：簽ECFA 台灣人不用出外找頭路
新鋪道路不合格率 盼降至10%以下
氣象局另類情人節禮物 玫瑰星雲影像
工程會:政府採購電子領標率達99.59%
海南首度迎來1600名台灣旅客郵輪
豐田表明召回全球逾40萬輛Prius等4款車
國泰女籃 退出WSBL
日月潭春節恐爆人潮 纜車將總量管制
春節假期 高市市政服務1999嘜也通
海南史上最牛售樓小姐 1年銷售人民幣13億
中國大陸北方6省將遭暴雪襲擊
墾丁設觀鹿平台 遊客與鹿共舞
立院設兩岸小組？ 總統盼得其道而為之
以總理擬推不在籍投票 贊成反對意見兩極
嘉縣稽查第一波年貨合格 持續抽驗
陳怡蓉宥勝現身年貨大街 大嬸又摟又抱
絲路計畫10週年 馬友友4月率團來台
韓職棒選手 平均月薪近台幣20萬
總統：ECFA談判 讓利益最大傷害最小
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
兩岸聯辦燈會 交部次長陳威仁率隊赴南京
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
大陸首度污染源普查 淮河等流域問題嚴重
水刀抽脂 人體微雕塑
嘉市春節停收垃圾4天
大陸媒體：半年內可能兩度升息
澎湖生活博物館完工 展示常民生活
總統：ECFA不會出現政治語言
美飯店集團在台投資 台籍總裁不排除加碼
美飯店台籍總裁：經營飯店要找對經理人
籃協：盡力與國泰溝通 WSBL不受影響
國道首例 中壢服務區增設女梳妝間
迎春賀喜 駐星代表處人員穿客家碎花布制服
中國外交部低調回應美向台售武後續發展
經建會:推動軌道建設 今年度投入215億
宏?皏h年營收營業淨利 雙創新高
王靜瑩訴請離婚 台北地院判准
父母打鬧產生心理壓力 女童胸痛逾月
PK空姐櫃姐勝出 李毓芬獲頒美腿女神
聯合國與中國密集訪北韓 重啟六方會談有望
82歲老翁誆稱熟識鄧小平 騙得數百萬
中國研擬開徵環境稅
善牧兒童之家募款 讓棄虐兒有永遠的家
春節腳步近 桃警緝毒不手軟
詐騙案電話詐騙居首 警方籲查證
人工馴育老虎6千隻 中國官員否認殺虎取骨
宏達電買回庫藏股1.5萬張
過年景點開放? 台北悠遊網報你知
學者：ECFA可防邊緣化 再創生命力
高市婦女生育津貼明起發放 每胎6000元
霹靂英雄交響音樂會 20日衛武營登場
單爸學賣蚵仔煎 只為陪伴兒子成長
聖母醫院獲贈醫療車 提升山地服務
出口商拋匯 新台幣收升9.5分
春節金流車流頻 注意安全交通資訊好過年
G罩杯應召女 行情超過姐妹淘
費玉清名車贈姪 張菲：想叫他叔叔
陸船採砂撈過界 4船員回家過年無望
道奇台灣行 大聯盟二度場勘
元宵苗栗（火旁）龍 臉書揪遊客
日本冬牡丹花展 農曆年不打烊
華碩臨時股東會通過分割案 1月營收227億
嘉大鬱金香盛開 春意盎然
搶攻年貨市場 農糧署促銷國產蔬菜
上海大霧 飛機誤點嚴重
家裡一堆藥? 專人到府提供藥事服務
空污費超收爭議 環署明赴中油台塑查核
淡季拖累 華航1月營收月減12% 看好2月
宣明智:TIMC計畫沒停 適當時機再推動
55戶災民揮別營區生活 明進駐永久屋
安全考量 高縣民族寶山國小仍借校上課
九曲洞步道 春節前開放
吳棋祥被判刑 退出南投正副議長選舉
NB出貨成長 仁寶1月營收歷史第3高
九份耆老江兩旺辭世 見證礦史一甲子
國軍颱風季投入防救災 漢光實兵演練提前
強烈衝擊新專輯封面 倫敦地鐵封殺
男子遭擄勒贖2000萬 贖款未付獲釋
道奇訪台名單 春節後公布
三芝櫻花季 春節踏青好去處
光寶太陽能電動觀光船 今天首航
腹痛勿輕忽 朴子醫院救老翁
金門破獲地下投注站 4人送辦
投信:近10年台股封關日都漲 明收紅機會高
艋舺票房暴衝 豆導感性落淚
北市調查：課後互動 親子感覺有落差
17廳3500座位 成龍打造中國最大影城開幕
勿熬夜年菜少油膩 美麗迎新年
日導演林雅行讚江兩旺是九份歷史見證
在台設研發中心 漢能發展電動車品牌
降電信資費 中華電下調今年營收目標
吳彥祖進軍好萊塢 與金獎影帝交手
台積電擬每股配3元現金 員工獎金紅利133.8億
大眾銀去年獲利10億 估今年成長逾5成
澳紐銀行擬在亞太區發行Visa金融卡
馬失前型? 遊客吐槽馬家庄
金援希臘如成歐盟慣例 專家：將打擊歐元
素食摻葷 業者詐欺罪法辦
大台中國際都市發展協會成立 提建言
台中4監所春節聯歡 收容人提早過年
歌林擬標售品牌 不排除大陸彩電廠
美洲豹切除乳房腫瘤 電腦斷層助診
黎明就業專案 金門獲72名額
鋒面加冷氣團 北部溼冷過年
長實：李嘉誠入股民視並不屬實
中國最大 長慶油田儲氣庫120億立方公尺
台灣推出特色旅遊及優惠吸引港人遊台
國道6號車禍 肇事司機10萬交保
蔡英文：總統談ECFA未抓住人民憂慮
外交款案 前外長：零用金用不完須繳回
新聞局：經濟學人雜誌 支持美對台軍售
美中學數學測驗 台灣上萬人試身手
手足起口角 弟涉棒毆兄致死
慈湖儀隊脫序演出 陸軍：檢討紀律
扁主張台灣應由美託管 獲不起訴
北京奧運會 結餘人民幣11億5700萬元
金門金城鎮公所迎新年 古早味春節遊藝
十月圍城19項提名 圍攻香港金像獎
王靜瑩訴請離婚獲准 共同負擔子女照顧
張作驥新片殺青 提前圍爐賀年
健保前10大藥品 三高藥佔8項
林俊傑訪八八水災受創部落 偷偷拭淚
勞委會：國道客運駕駛 逾3成超工時
網路視訊百家樂賭博 2人送辦
圍爐不一樣 SS501伴粉絲過情人節
年終大掃除 環署教省水10招
曾蔭權：已向北京反映港媒採訪被阻事件
郭建宏展望新球季 用變速球決勝
金管會擬草案 分三級差異管理票券商負債
空汙費差額 中油汽柴油明起再降4角
春節收運垃圾 環署公布各縣市時間表
宅經濟發威 電玩展業績成長近2成
台灣3男女棋士分獲日本棋院年度大獎
華映1月大尺寸面板出貨204萬片 年增2倍
大腸癌家屬免費大腸鏡檢查 名額330人
船舶消防演練 春遊藍色公路保平安
諾基亞線上商店Ovi 推出繁體中文版
防歹徒詐騙 金管會籲提高警覺
卡拉OK慶生女子陪酒 員警記過調職
第099028期今彩539三星四星彩開獎
春節連假 保險公司提供免付費服務電話
亞洲買氣旺 德國高級車銷售量勁揚
王靜瑩訴請離婚獲准 陳威陶照顧小孩
星豐田車代理商召回70輛Prius汽車
退休官員領雙薪？金管會:考試院修法中
前捷運局長：曾建議內捷免費 市府不准
司馬庫斯搬離櫸木案 更1審改判無罪
第099012期大樂透49樂合彩開獎
HBL松山勝三民 率先拿4勝
議員提名 高市議會民進黨團反對新人加乘
日職熱身賽 蕭一傑可能遭遇陽岱鋼
長實集團否認李嘉誠有意入股台灣民視
孫道存欠稅 千萬洋酒換價相抵
中央社網路主播 江明晏葉代芝挑大樑
陸委會:國會對兩岸事務監督機制健全
藍委質疑兩岸小組不合憲 逾6成反對
菲總統大選開跑 各路候選人誓師
中國1月物價上升 通脹壓力持續加大
星去年入境旅客減少4.3% 旅遊收入下滑19%
商人遭綁自行脫險 嘉南縣警偵辦
因應百年蟲 經濟部成立企業資訊服務網
得易購：與凱擘簽約 購物節目可上架
遠洋漁船太平洋失火 船員獲救
星雲大師獲港大頒授名譽博士學位
監視器車禍影片po網 統聯不排除提告
辦美簽看臉色? AIT:95%可過關
花蓮晚間規模4.3地震 太魯閣4級
講iPhone可治痘除皺？ 別傻了
軍方納政風 吳揆要軍方認真辦
台新金明刊廣告 尋求股東及客戶支持
高雄義大Outlet 5月初開幕 估年營收60億
日勝生聯合開發強化軟硬實力 為拓展奠基
林益世：昔主張設兩岸小組 現大不同
太設假處分聲請駁回 SOGO:仍由遠百經營
義聯集團義大世界二期列經部重要開發案
第099012期大樂透頭獎無人中獎
莫拉克風災預算執行率 原民會等掛零
第099028期今彩539三星四星彩派彩結果
經部出示環署公文 證明空汙費非代徵
新光三越左營店將開幕 融入文化休閒風
南韓京畿道地震 未傳出災損
北京上海深圳房價出現負成長
兩馬航線因大霧停航
黃昆輝: ECFA是重大議題應公投決議
超收空污稅 中油汽柴油明再降0.4元
防「民國百年蟲」作怪 經濟部協助企業因應
光寶集團成功為亞洲第一艘鋰電池太陽能電動船打造動力系統
中華電信公佈99年度第1季財測EPS1.17元
澳紐銀行將在亞太區發行Visa金融卡
新光投信任荷寶基金總代理 5檔境外基金2/6起獲准在台銷售
新春遊台北很文藝 燦星旅遊推春節住房優惠吸引南客北上
《魔獸世界》超吸睛 7000人次體驗《魔獸世界：浩劫與重生》
全球首套越南文化題材線上遊戲 「大越傳奇Online」智樂堂進軍東南亞市場代表作
文化獎得主張光賓 國父紀念館展出作品
Crocs卡駱馳早春流行搶先報 暢銷人氣款紫紅新色上市
日勝生集團差異化經營奏效 2009年營收獲利創歷史新高
揭露川震豆腐渣工程被判5年 人權組織聲援譚作人
陳致遠遭起訴 若遭判刑絕對上訴
職棒簽賭案遭起訴 吳健保：尊重司法
爆竹聲中一歲除，蘭城晶英歡樂金虎年
通豪大飯店 虎虎生風 歡樂虎年來
智冠科技1月營收7億元創歷史次高
新光銀行財富管理部舉辦佰萬英雄俱樂部年終感恩餐會
元太科技一月營收年成長2.5倍 合併營收年增率高達118%
台1遠洋漁船夏威夷失火 28船員獲救
豐田社長投書華郵 矢言重建公司形象
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐盟新設經濟團隊 負責監控希臘等金融問題
歐盟有條件支持希臘
葡萄牙財長：如有必要 歐盟願協助希臘
暴風雪威脅華府 美眾院延後豐田召修聽證會
歐股小漲 希臘強彈 歐盟可望提供援助
希臘宣布稅務改革 稅收將增加
金屬價格勁揚 反映美元大幅貶值
紐約原油大漲2.7% 漲幅週來最大
美股大漲 道瓊強彈1.5% 希臘可能獲紓困
查川震二維權人士遭重判 無國界記者譴責
Tiberius預期中國泡沫明年以前破滅
希臘財政危機 德國考慮出手援助
寒流來襲 倫敦等地將再降瑞雪
歐盟峰會召開在即 德國考慮馳援希臘
空污費爭議 吳揆：不占1毛錢便宜
今明大晴天 小年夜冷氣團報到
金門澎湖濃霧 能見度不到200公尺
金融時報：英股神擬募10億美元投資中國
吳揆：春節農漁蔬果 貨足價穩
霧鎖金門 台金班機小三通客船停擺
台股開盤上漲77.08點 為7438.12點
白吃餐點人人愛 Denny's餐廳全美湧人潮
馬英九清早會農民 承諾解決產銷失調
陳菊視察市場 春節魚貨供應充裕
具爭議性的巴西森巴舞皇后：7歲女童的疑惑
台灣美食風靡地中海旅展 挑嘴猶太人驚羡
野柳女王頭 除夕重新見客
專家：難察覺冬奧選手取巧服食禁藥
澎湖清晨濃霧 4班機延後起降
共軍學者敦促北京透過經濟教訓美國
台股漲美元弱 新台幣盤初走升
阿根廷僑界春節聯歡 熱鬧滾滾
南韓貨櫃輪撞沉中國漁船 船員獲救送醫
中國人行行長：通貨膨脹已顯現
比丘涉超商偷女內褲 送法辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
再現中國製毒玩偶 加州要求情人節商品下架
瑞信:降貿易順差 中國恐選調高薪資而非升值
空汙費超徵爭議 經長：中油將定期檢討
清境農場降回原票價 停止部分動物秀
廢鐵埋田逾20年 挖出竟是未爆彈
公款送禮成禍害 中國多省市連頒禁禮令
男護士跳nobody 娛樂護理之家老人
高市擬設都政推動委員會 林岱樺任副團長
韓星張根碩3月台北會粉絲
中國國務院設食品安全委員會 李克強兼主任
蔡英文：立院兩岸小組 應有各黨派參與
國防部：未放棄採購潛艦
菲恐怖份子跨境 綁走2名馬來西亞華人
廣東奶糖驗出三聚氰胺嚴重超標
春節兌新鈔 79偏鄉郵局換得到
馬英九：林德瑞民調漲 選情有信心
牛年擺尾 台股盤中大漲逾百點
春節連續假 北捷採假日運轉模式
HONDA召回 台灣1361台ACCORD車主受影響
年前人心浮動 逾500萬人次應徵工作
面板登陸 友達：待正式宣佈再回應
中國中投公司在美國投資額達96億美元
美牛公投 消基會：第2階段連署開跑
馬家庄植栽發福走樣 農會忙瘦身
國台辦：兩岸兩會尚未規劃互設辦事處事宜
愛在我家影片徵選 獎金最高1萬元
冬奧花滑女單賽 金妍兒參賽門票漲天價
把關學生安全 寒假2天以上活動要登錄
蘇煥智印餐墊紙促廢收費站 高公局封殺
空污費超收爭議 消基會：台塑也應檢討
涉校園吸收幫眾案 士檢提訊陳銳
中國民眾熱衷台灣過年 赴台遊一票難求
馬英九會老農 用台語說明ECFA
金門澎湖濃霧 航班取消或延誤
調節蔬菜盛產 耕鋤作業延至月底
高鐵桃園將多停1班 方便機場旅客轉乘
國台辦指兩岸第五次會談需兩會討論確定
台中學子漆彈攻頂 犧牲假期拚國立科大
桃園立委補選 蔡英文：不擔心藍營棄保
偶來了 多國偶戲高雄慶新年
年節零食令人肥 不如吃水果
王金平:應設兩岸小組 全面監督兩岸事務
出口商拋匯 新台幣中午升值5分
中國支持各地台辦協助台商排憂解難
帶骨美牛進口 衛署：資訊充分揭露
中國一月外貿增逾四成
性侵累犯假釋再伸魔爪 監院糾正3機關
大陸放行 香港紅酒商做好拓展準備
藍願開全院聯席會監督ECFA 綠指混淆視聽
春節花在彰化 卓伯源邀賞花美食遊
職棒簽賭案 陳致遠等人遭起訴
謝公秉告蔡煌瑯求償1元 敗訴
外食年菜抽驗 北市：108業者全合格
呂秀蓮將訪韓 出席統一教國際領袖會議
成醫：年菜偏重肉類 不符現代飲食觀
種子盤商綁票案偵破 警逮4嫌
培林掌上玄機很稀奇嗎？ 白宮發言人也有小抄
大陸網路電視直播春晚 將首推視訊拜年
爭取觀眾 星F1賽車今年提早售票 加給折扣
第1季台廠大尺寸面板出貨 估年增83.9%
5年建1.5公里 內灣外環道終於通車
台塑石化：下午5時起 汽柴油降價3角
呂秀蓮：ECFA可能的災難 總統未說明
職棒簽賭案 吳健保遭起訴
台股收盤漲80.80點 為7441.84點
今年春節花卉量充足 比去年便宜3成多
台股開高震盪 漲80.80點
藍營指提名未嚴格把關 綠營：選舉奧步
妻子色誘夫捉姦 深圳鴛鴦賊敲詐台商
生命最後花嫁 緯來年初二首播
換不到新鈔？央行：全台兌換據點已公告
2月電子期漲3.75點 金融期漲9.2點
學者：星國營企業不透明 缺民營企業活力
2月台指期上漲103點 逆價差22.84點
板檢偵辦職棒簽賭案大事紀
美國中小學校園流行「中文熱」
歐洲四國債信風暴 美大型銀行曝險1760億美元
影帝戴路易斯 與湯姆克魯斯舊愛共舞
金牛擺尾 台股上漲80點封關
總統：達成慈航任務 建軍備戰準備充分
青年職場體驗計畫 大專校院可專案申請
2009第4季 中國百度業績大增近5成
全村搗年糕 年味濃鄉親情更濃
迷盜集團專騙老榮民 12人送辦
濃霧影響小三通 金廈客船午後開航
市場需求熱 晶圓代工廠1月營收倍增
送韓男星情人節巧克力 李勝基人氣NO.1
借用外勞大掃除 小心觸法
環署：油公司設備改善費用 不應列空污費
簽賭案 張誌家陳致遠蔡豐安起訴
年關將屆 弘道志工陪獨居老人圍爐
美Discovery Kids動畫彩燈會著火 宣布回收
台股漲80點 三大法人賣超83.77億元
菲12月出口成長23.6% 台為第10大出口市場
臉上穿洞套環 小心毀容
「奶粉門」復出 大陸網民拷問政府監管之責
東望太平洋西眺中央山脈 3步道讓人忘憂
西洋情人節將臨 小心熟人變狼人
平溪天燈節年初三起跑 彎彎號啟動
野柳公園票價喊漲 幅度約6成8
印度據報針對中國加強安達曼群島防衛
學者：民主比一黨專政更能增加個人收入
就醫民怨 用藥浮濫看診沒隱私
長期腹脹嘔吐 當心小腸腺癌作祟
福建商人花人民幣300萬搭直升機回家過年
羊肉攤用偽硬幣找零 男子緩刑5年
中國精品消費奇譚? 背LV包擠地鐵
河南前政協副主席受賄近千萬 今判死緩
美牛公投 政院：民眾會思考必要性
大台中市議員選區 公聽會共識選區不變
國際程式大賽 臺大獲金牌獎
新台幣兌美元升3.4分 收32.066元
空污費爭議 王文潮為中油抱屈
雲林假日花市 百人插花秀吸人氣
政院：莫拉克災後重建執行率會愈來愈好
1月全國稅收實徵1160億元 年增56.5%
南縣餐墊紙被封殺 蘇煥智不滿高公局
兄弟象開除陳致遠
拓墣:水貨及山寨品夾擊 iPad在中國挑戰大
歐陽菲菲：想到退休 就令人害怕
嘉縣清潔週 張花冠率隊大掃除
聯合勸募捐款人 天蠍座稱王
冬季腸病毒零星個案 花蓮衛生局籲加強防治
福建新鮮水產品大量供應台灣春節市場
北市議員:中國冷凍蔬菜入侵 憂危害健康
中職假球漏接1球 吳健保少賺2375萬
王文潮：台塑花90億 賠本降低油品含硫量
走出陰霾 八八災區孩童宜蘭展太鼓技藝
全台高溫 台東大武33.7度最熱
中國大陸民眾1年喝掉約9億瓶紅酒
高市愛情影像專題 春節享甜蜜
總統教育獎得主徐俊傑 休閒時陪奶奶拾荒
紀念日本技師貢獻 八田與一園區動土
3成紅內衣易褪色 5成童裝拉帶不安全
漏水屋能否解約 澎湖民眾沒概念
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
一銀等7行庫主辦 華泰17億元聯貸簽約
台企銀主辦展頌7.5億元聯貸 7銀行參貸
吳健保涉暴力威嚇打假球 求刑9年
賠本改善油品 王文潮：不會增加外銷
專竊馬自達飆車為樂 5竊嫌送辦
出口商拋匯 新台幣收升3.4分
調查：過半數港人反對議員總辭後補選
牛年台股大漲3193點 連12年封關收紅
高港碼頭工人勞資爭議 快桅允善意回應
蔡康永晉升蔡導 邀小S和志玲姐姐軋角
建國百年 客委會籌拍大型偶像劇
火鶴迎虎冰上火鳥 春節賞遊新焦點
召回風波 豐田跌出中國轎車銷量前10名
美光收購恆億 旺宏華邦電:不受影響
本周台股市值19.2兆元 增幅2.85%
2010台灣燈會祈願燈區 喜來嘉義
曹錦輝獲不起訴 各球團：不吸收
高縣市歲末送暖 小林村民受關愛
蔡英文準備小英紅包 拜年兼拜票
數據顯示中國對外貿易恢復穩定
台股本周漲3.17% 建材營造類股居冠
寶石魚商機亮晶晶 屏縣府推廣
手機行動加值 輕鬆掌握桃園旅遊訊息
國民黨5問蔡英文 籲儘速決定雙英會
虎年將至 但全球野生虎僅剩3200隻
新移民生活現況調查 就業需求最重要
馬英九：ECFA會是史上最開放報告
牛年台股封關收紅 外資看多中長線
監委調查陳聰明報告 指王清峰損司法威信
非洲留台學生國語演講 有人風趣有人結巴
陸資參股保險證券有共識 銀行待ECFA討論
參團遊峇里島 10人全腹瀉
香港民主派大老司徒華證實患癌但病情已好轉
調查：上飯店酒樓吃年夜飯已成中國新趨勢
林志玲做年菜 廚藝被誇家庭主婦級
九曲洞步道又落石 1陸客輕傷
武大偉改任中國政府朝鮮半島事務特別代表
紅酒指數上升 陳沖看好台股未來表現
假球案偵結 起訴張誌家陳致遠24人
張栩2連霸5度優勝 獲頒王座圍棋頭銜
內政部：積極辦理風災預算 重建不鬆懈
MSCI調降台股權重？金管會：影響不大
有線電視先看後付 春節後實施
春節遇上情人節 中市飯店搶客大作戰
環署：中油未超收土污費
持菜刀搶超商 警半小時破案
song走鬱悶 勞委會徵歌首獎10萬
鄭元暢前進台東 陪災民提前圍爐過年
大嘴巴好想有個伴 拜月老求姻緣
1月稅收年增419億元 創歷史新高
國民黨5問蔡英文 民進黨反駁
蔡豐安遭起訴 中興國中教練暫不換人
面板登陸有條件鬆綁 晶圓開放參股併購
駐星官員：軍售台灣可促兩岸和平發展
板檢：曹錦輝謝佳賢 接受性招待
紅火案開庭 辜仲諒限制出境
文湖線案 監委糾正北市府提案遭保留
大摩專家預料中國今年升息3次 每次0.27厘
淡馬錫證實成立新控股公司Seatown
警查獲地下電台違規賣藥 逮7嫌
新金融商品 金管會擬推牛熊證權證
台灣出口成長 巴克萊:中國訂單增加所致
江宜樺視察大愛園區 感謝慈濟愛心
通緝犯竹縣脫逃 警全力追捕
太陽能發電補貼 德擬延至6月調降
防檢局：彰化2雞場H5N2皆屬低病原性
高市議員楊色玉請辭生效 稱滯美求學
屏東家樂福魚翅不合格 下架
封測登陸鬆綁 業者:實際助益有限
金控1月獲利富邦金居冠 國泰新光第一虧損
經建會：中國勞力短缺 台商須加速升級
年後轉職潮起 房仲業履歷7成來自轉職
濃霧搞飛機 台金航線春運近8成停擺
黃金三劍客蒙塵 陳致遠說謊
阿凡達火紅 影迷憑票遊張家界「懸浮山」
圓山上空秀申請案 勞委會廣徵意見
小三通春運首日濃霧 4成2班船停擺
兩岸互設辦事處 陸委會：視對岸研究再說
監委查空污費案 突襲中油閱卷
登陸鬆綁 台商：面板產業已是國與國競爭
屏基醫院首樁 網路視訊陪產
中芯和艦解套 台積依法取得 聯電儘快申請
陳菊為獨居長輩送年菜 提前圍爐
澳大利亞力拓員工被上海檢察院提起公訴
面板登陸有條件鬆綁 友達:提升競爭力
台生抗議 大陸學歷不溯既往侵害權益
綠色果肉茄子高雄3號 開放申請技轉
馬英九勉國民黨團結 立委補選全力以赴
朝青龍退出相撲界 特別功勞金上億日圓
檢方：張誌家接受性招待 收280萬元
空汙費爭議 中油：配合監委調查或約談
奪槍襲警致癱 苗檢起訴求處無期徒刑
山西貪官插乾股拿2億人民幣 收賄2449萬
改善失業 經建會提反年齡歧視等建議
杉林永久屋明入厝 國軍志工全力趕工
計次票取消不便民？台鐵：通用票更方便
民間團體籲撥菸捐 挹注心理健康促進
松隆子裸浴拼戲 換日本奧斯卡提名
緬甸大選前後恐有更多難民越境湧入泰國
竹縣通緝犯脫逃 警方究責追捕
民進黨5都提名民調 訂防舞弊條款
謊報在台女友遭綁 大陸男子騙警尋人
小三通春運啟動 檢疫犬金門把關
假球案偵結 24名前球員緩起訴
宜蘭商機旺 集團競開飯店
中職：向涉賭球員 提賠償訴訟
義大世界摩天輪 弱勢童初體驗
晶圓開放參股併購 和艦與台積電解套
曹錦輝認身價高 伺赴大陸發展
群創：面板登陸 以電視面板為主
第099029期今彩539三星彩四星彩開獎
中國擬接納美國10萬名留學生就讀
中山大學生赴菲服務 貧富差距觸動人心
環署查核中油空污費 3年超收25億
開放不動產投資業登陸 房仲：正面作法
雲林金馬正副議長選舉 國民黨不提名
謝發達投書瑞士大報籲支持台灣參與UNFCCC
簽賭案謝佳賢未起訴 牛隊仍擬不續約
台印已就FTA洽商 將共同研究可行性
中華電信奪回電信獲利王寶座
球員打假球愧對球迷 王正皓偵結心情沉重
小林災民高市義賣年糕 民眾搶購
賠很大 中國平安壽險理賠人民幣640萬
杉林永久屋明入厝 部落再造聯盟抗議
天母球場再整建 迎道奇隊熱身賽
華航東京分公司遷址 提升顧客服務
馬英九：爭取主辦IDU政黨領袖會議
12月銀行衍生性金融商品交易量 連4月下滑
菲律賓查禁若干中國製美容減肥產品
2010台北燈節 兩隻福虎囍報到
中國決定編製2011至2020年扶貧開發綱要
印度珠寶商強盜案偵破 找回220克拉鑽石
兄溺斃 弟涉案法辦
吳揆：美牛公投 事由是可討論議題
兩岸小組 王金平:府院共識須先有運作要點
本田回收香港400輛汽車 更換安全氣囊
機車停車大樓閒置 交通部北縣府遭糾正
春節人民幣兌換 台銀兆豐銀輪值服務
鬆綁登陸 友達可登陸投資7.5代廠
不滿保護主義高漲 有英商擬退出中國市場
泰國人也發紅包 春節預計包30億泰銖
溫昇豪北海道豔遇 77歲歐巴桑索吻
42選手涉假球案 中職很受傷
綠朝政績宣傳涉違失 新聞局遭糾正
勻用經費遭糾正 新聞局：新政府已改善
遭日扣押漁船船長柯清國可望12日獲釋
球員工會補選 葉君璋再任理事長
監委指未謹言慎行 王清峰:不可承受之重
政院尾牙 吳敦義秀歌藝劈木板
家大業大 大陸三銀行市值居全球前五名
賭色利勾勒假球案 職棒何時清受關注
國民黨主席小紅包亮相 輔選時發送
郭台銘：新奇美2年內威震山河
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霧鎖金門 無機可乘機場當旅館
香港老婦接種H1N1疫苗後神智不清
禁12吋晶圓廠登陸 開放效益恐打折扣
不動產投資業登陸 10餘家業者符合資格
鬆綁登陸投資項目 2月下旬公告實施
板檢：雨刷滲透兄弟象隊 籌劃多時
暗號花招多 周美青所看球賽未打假
交部次長參觀南京秦淮燈會彩排
涉嫌詐欺 竹縣尖石國中前校長遭訴
偵辦協益掏空案 查獲疑似不法所得3億
面板登陸與韓競爭 晶圓務實解決當前問題
金溥聰自我定位成敗在5都 贏3個才算贏
ACCORD台灣召回1361輛 掛號通知車主
中國軍方籲制裁美軍售台灣 美專家警告勿「硬碰硬」
雲端IDC中心傳弊案？ 中華電：採最有利標無包庇
春節人民幣兌換 央行指定台銀、兆豐
臺灣企銀主辦展頌公司7.5億元聯貸案
台創獨家開發失智老人定位追蹤 資源回收車路線追蹤系統
台鹽子母福虎新年鹽山坐鎮 爬鹽山走春祛霉運行大運
以慈濟為師 ! 江宜樺巡視高雄災區「有感而發」
農曆新年逢情人節大饗異國風情 必勝客氛享屋首創中西合璧年節套餐
政院尾牙 吳敦義支開隨扈放身段
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春節期間日月潭設置新台幣臨時兌換處
美國精選級帶骨牛排3/1正式上市
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春節不塞車也能享受莊園一日遊，南方莊園虎年看您時來運轉
「小小美術班－虎虎生風」－大里國小作品展
哆啦Ａ夢樂園在小人國紀念列車 獨步全球台灣粉絲搶先搭乘
愛情百分百-限時愛情專送
與獨居、弱勢家庭共享 國民黨除夕送年夜飯
新光人壽春節貼心服務
保訓會成立培訓評鑑處 加強研發培訓技術與方法
遠傳推出台灣首款萬元以下Android國民機 Commtiva T1
福虎有神•漫筆生風 國圖漫畫屋開幕
古又文v.s趙琍《蔡國強 泡美術館》跨界談創意
縱橫歐洲舞壇 林美虹「天鵝之歌」3月在台首演
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
狂風暴雪再襲華府 美聯邦政府連續3天停班
歐股第三天上漲 希臘問題有正面發展
傳王建民決定和國民隊簽約 5月可望登場
熱浪襲巴西 聖多斯2天死32名老人
原油第三天上漲 地緣緊張關係升高
金屬價格走勢紛歧 黃金下跌
王建民落腳華府？ MLB官網：國民隊積極爭取
美股收低 道瓊小跌0.2%
美下拉式側欄嬰兒床奪三命 下令召回
美股神旗下「波克夏」債信評等 惠譽調降2級
我雙鋼琴家在教廷演出 獲教宗公開接見
廣告不實 鼎睿房屋罰鍰 5萬
年前熱到高點 西半部台東飆上30度
豐田股價跌深 基金趁機搶便宜
南京將主辦2014年夏季青年奧運會
「南京青奧」將推動中國青少年體育發展
全球最適合居住城市 溫哥華居首 台北62
加基地指揮官疑涉命案 首長勉部隊勿沮喪
年關資金需求 新台幣盤初小升
冬運俯臥式雪橇項目 德隊被控雪橇動手腳
霧鎖金門 旅客無機可搭啟動海路疏運
減輕財政壓力 加州提早釋囚 引發治安疑慮
買房買到海島 海南新建案北京買客占三成
劉曉波上訴今判 妻子稱沒期望
少女倒地不治 家屬質疑新流感疫苗
國家代表隊首次敗給中國 南韓足球迷憤怒
癱瘓狗姊妹譜生命奇蹟 製成激勵教材
CME與道瓊合資 取得道瓊指數掌控權
美國航母戰鬥群獲准停靠香港
春節3波冷氣團 北部最溼冷
劉曉波上訴維持原判 美國表示失望
囤積爆竹 桃園查獲2500公斤
1月份中國CPI上漲1.5%
劉曉波案二審維持原判
囂張詐騙集團 主嫌返台辦尾牙全員就逮
山寨春晚更名民間春晚 大陸網路電視將首播
Google Buzz社交服務 疑洩個資挨批
友善影視環境 18劇組高市拍攝
江宜樺到瑪家農場 關心永久屋進度
2010台灣燈會 節目精彩可期
4席立委補選 蔡英文對選情有信心
持胡椒粉襲眼 公車司機吃官司
寒假學生交通事故多 19死68傷
霧鎖金門航班取消 交部調度改搭船
春節後感冒多 注意衛生防傳播
金溥聰批蕭美琴護扁 蕭陣營斥抹黑
疑打疫苗不良反應死亡 家長泣訴痛失愛女
嘉義有山有海 觀日出賞夕照齊名
打疫苗2個多月後不治 少女死因待釐清
調查：6成8企業擬春節後徵才
賀軍翔李小璐浪漫吻戲 變成搞笑劇
西半部離島濃霧 明冷空氣南下將解除
傳印尼封殺漁船在台建造 外交部否認
霧鎖金門機場 台金海路疏運啟動
星設環境生物中心 培育生物薄膜人才
綠營提案東部發展條例 推500億建設基金
南歐債信危機 朱雲鵬：金融海嘯餘震
總統：兩岸深化合作 從經貿到生技
嚴懲國際企業不鬆手 中國起訴力拓4名員工
年關資金需求 新台幣中午小升0.4分
深圳台商中風 緊急醫療包機回台救治
職棒假球案 板院法官黎錦福中籤審理
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體委會：涉賭球員不得轉任教師或教練
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李文忠違選罷法 二審判刑8月
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金門濃霧亂航班 合富快輪助疏運
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終止2連降 MSCI略調升台股權重
嘉縣議員辱罵同僚 判賠40萬
歐洲債信危機 全球投資大中華市場不可少
故宮南院等7案落後 吳揆促趕辦
解僱唱反調員工 北市就服中心遭批
號稱史上最大 千名陸客團春節紐約度過
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王彩樺夫婦：與陳致遠無金錢往來
景氣回溫 南縣開辦求才宅急便
金門機場霧散開航 海空全線疏運旅客
助學措施疏漏多 監院糾正相關單位
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新流感腦病變 兒少多於往年
鴻海投資苗縣太陽能廠 相中白布帆
分析指中國經濟路線調整由李克強擔綱
中央氣象局氣象報告
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惠普觸控平板電腦 搶行動上網商機
杉林永久屋入厝 慈濟盼成世代居所
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
台灣花燈科技味 驚豔南京
中國可能延後升息 股市醞釀年後反彈
聖露西亞總督接見屏東獅子鄉代表團
吳健保涉職棒簽賭案 國民黨撤銷黨籍
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溫馨年菜配送 郝龍斌慰問葛香亭
吳敦義：強化公股管理 薪酬制度透明
中國鐵道部副部長：火車票實名制試行效果好
彰化燈節 老虎主燈迎春
行動寬頻上網 全台首款WiMAX筆電亮相
春節酒駕遭扣車 大年初九才能領
維持原判 劉曉波在庭上只說一句話︰我無罪
亞洲舞龍公開賽 3月苗栗競技
蘇起：完成階段性任務 請辭卸重擔
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呂秀蓮：ECFA簽訂無時間表 意義重大
北縣泰山警匪槍戰 1警1歹徒送醫
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高捷圖書館成效佳 視經費爭取增設
福建將再選派144名大學生來台就讀
政院通過 加工出口區內可設雙語學校
北韓雖困窘 金援旅日僑校50年如一日
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空污費爭議監委約詢 經長:一定配合
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金門快輪載返鄉旅客 台中港下午5時開航
台生赴大陸留學應循正當管道 以免上當
天文學家：中國人過春節已有4000多年歷史
油價又要降 中油除夕凌晨再降4角或5角
ECFA協商 趙建民：春節過後很快召開
陳瑞昌遭影射配合放水 象隊駁斥
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新台幣兌美元升2.1分 收32.045元
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興農牛：謝佳賢接受不當利益 開除
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牛年個股報酬率 新掛牌TDR劣於大盤
兩岸攜手春節燈會 科技與傳統交流
胡為真接蘇起 呂學樟：無縫接軌
徐若瑄重返日本藝能界 成龍聲影相挺
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慈協迎虎年 受助孩童送暖回饋
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王毅：2010年是兩岸關係穩步推進年
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
藍營立委參選人林德瑞樂當志工
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
印度阿湯哥遭抗議 主演新片孟買預售慘淡
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竹縣立委補選媒體民調 藍綠隔空交火
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MIC：iPad衝擊電子閱讀器市場
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英格蘭大雪交通混亂 歐洲之星誤點
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立委補選查賄 金溥聰：綠營具爭議者多
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銅價大漲 金價週來最高
美股收高 歐盟承諾援助希臘
入伊朗開採油氣 道達爾選擇與中國合作
以國會擬立法授權父母限制孩子手機費
巴西北部瑪瑙斯瘧疾肆虐
柏林影展一甲子 兩岸夫妻「團圓」揭幕
保飯碗 以色列工作狂有增無減
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祭品牲禮再利用 花雕雞紅燒肉配時令蔬菜
年菜油滋滋 酸白菜火鍋解膩炒菜爽口
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柯林頓胸疼 心臟開刀冠狀動脈安裝2支架
台灣美女名廚倫敦亞洲美食節獻藝 獲滿堂彩
回家真好 海路疏運近千人往返台金過年
泰緬邊界緬甸難民營25年 難民爭取自力更生
加研究：新流感病患進加護病房比例高
冬運即將開幕 溫哥華交通問題一籮筐
日經團聯3月將首辦亞洲峰會 台灣2團體參加
中國外交部：美方立即取消歐巴馬會見達賴
升溫中的醜聞 大陸央視質疑章子怡假捐款
美元走強 新台幣盤初小貶
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農曆虎年從何開始？ 大陸專家：正月初一
總統陪母親買年菜 最愛媽媽紅燒羊肉
城市農夫孟磊 環保灌溉水泥叢林
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傳將異動？王郁琦：沒這方面資訊
滯留日本機場近百日 馮正虎今返上海
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中華郵政：學生開學包裹85折 年後受理
向部會募摸彩品？陳瑩：幫助災民
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2010冬運 開幕在即 聚焦6大話題
2010冬運 回顧上屆精彩賽事
搶錢一族 中國大學生揪團代寫寒假作業
轉任國民黨發言人？蘇俊賓：目前沒資訊
嚴防年前聯合漲價 公平會緊盯物價
中研院蛋白質酵素研究成果 登國際期刊
現代人不愛下廚 觀光飯店大搶圍爐商機
中市服務不打烊 維持治安平穩交通順暢
北韓女偷渡客悲歌 求溫飽闖中國遭轉賣
春節腸胃炎急診比例高 民眾應注意
綠質疑軍警不在籍投票公正性 藍:多慮了
教部:弱勢生免費營養午餐 政策不變
春節前最後上班日 國道午後將湧車潮
民進黨下達催票令 拜年兼拜票
憂嚇走旅客 地震位置避用日月潭等測站
除夕零時起 汽油降0.7元柴油0.6元
華裔美公民王補養失蹤 AIT盼民眾協尋
春節2400多大陸團恐擠爆香港彈丸之地
冷天保持室內通風 使用熱水器應小心
新生訓導處春節開放 感受戒嚴受難者生活
美元走強 新台幣中午貶值5.3分
南投地震 未傳災情
小年夜 鳳山美味不休息
中共中央及國務院春節團拜
2012實施不在籍投票？內政部：未定案
春節苗栗拈花惹草 上千公頃花海綿延
海地震災 劉屏：台灣媒體多角度發掘真相
老店手編蒸籠一甲子 見證竹器業風華
艋舺票房破億 演員齊聚祖師廟還願
中和南山福德宮 新春開運招財DIY
經濟好轉 春節港人餐飲消費上升
春遊嘉義 阿里山步道芬多精等你來
中市太平咖啡莊園 旅遊新景點
虎年必吃珍珠丸 親情增溫討吉利
本土海鮮當食材 澎湖掀起壽司風
兩岸教育比一比 台灣校長：台灣走在前面
台灣煤礦博物館 獨眼小僧載客悠遊
兒童票收費標準化 出遊購票免爭議
新春遊北海岸 跟著偶像劇走
初一遇上情人節 4成3選擇陪家人
藝術經紀人牛效華演出侵權 判刑4月
通緝犯與妹妹男友吸毒 遭逮
砂石車瑞芳失火 駕駛跳車逃生
星GIC所持瑞銀債券換普通股 帳面將虧7成
國旗圍巾聞名 勝鴻織襪另類台灣之光
春節離島疏運 軍機首次加入
清水警方偵破暴力討債集團 逮捕11人
台中科博館特展多 寒假知性之旅
春節台南賞鳥趣 冬夏候鳥交替盛況可期
匯市成交量揭露次數大減 交易員:開倒車
章仁香任竹縣副縣長 盼發揮執行力
客家台贈器材 神木村學童記錄重建過程
過年期間 勿緊閉窗戶防一氧化碳中毒
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春節台東住宿爆滿 風景區交通管制
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梧棲白骨命案 台中警逮在逃共犯
吳揆證實 蘇俊賓將轉往國民黨任職
雲林行春 山海平原風情萬種
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小年夜新台幣發行餘額估1.5兆 創新高
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不願當「屋奴」 中國白領逃離一線大城市
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1月股市大跌 台股基金規模月減11.51%
堵黃牛?揩油?春節退票台鐵扣10%手續費
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蘇俊賓接國民黨文傳會 李建榮轉任海基會
中國聲稱護航艦艇施援台灣穩發161號漁船
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義隆電控蘋果涉侵權官司 未達和解共識
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菲議員涉殺人傳藏匿台灣 調查局否認
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搭上艋舺熱 混混天團滲入校園
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
出入境攜逾萬美元沒收 大法官：不違憲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
有機可乘 軍機首度加入金門疏運
春節東南亞旅遊 當心出血性登革熱
師培生名額 6年來減招逾6成
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
雲端智慧整合 連網電視三大趨勢
苗栗以北低溫 中部以北山區大雨
因應春節旅客 廣西南寧開通至台北直航
年關臨工發薪 中高齡失業者好過年
艋舺現盜版 豆導怒難耐
過年前領到薪資 澎湖臨工感謝政府
台漁船船長柯清國獲釋 明率船離日返航
港股牛年封關表現疲軟 恆指跌22點
激勵冬奧南韓健將奪牌 三星李健熙加碼送
胡瓜胞兄詐賭案 田淑玲投案
攝中你的心 中央社徵求心動瞬間
台灣青年國際志工服務隊 即起開放申請
中縣警交通流暢中心 監看易壅塞路段
轉國民黨發言人 蘇俊賓：提槍桿打仗
退役驅逐艦改裝展示館 初一開放參觀
吳揆：新聞局長人選徵詢中
永慶上海營收成長 再培養20個總經理
李建榮將轉任海基會有給職顧問
12個月來首度 南韓1月貿易逆差4.6億美元
美元走強 新台幣32.1元封關 貶5.5分
新聞局：美重要媒體支持軍售案 肯定台灣
中共舉行春節團拜會 胡錦濤主持溫家寶講話
圓夢咖啡 黃煒淳衷情不倦
北市國樂團長鍾耀光 文化局有條件續聘
追捕搶嫌中彈 江宜樺郝龍斌探視曾敬福
新流感疫苗救濟再審10例 均無關疫苗
菲海外證券投資 1月轉虧為盈
東台灣紫斑蝶 屏東春日鄉過冬
雨雪低溫嚴重影響中國春運
過好年 注意春節離島機票使用條件
金門小三通強強滾 除夕提前下午收工
工研院去年獲美專利 全球研發機構之冠
竹山媽祖廟重塑海神船 新春遶境祈安
佛陀紀念館 春節開放參觀
中國人民銀行再度提高存款準備金率
給愛與被愛？ 7成菲人選擇被愛
新加坡調降新流感警戒為綠色
大陸大城市1月房價漲9.5% 京滬深則下滑
左擁隋棠右抱白歆惠 藍正龍艷福令人羡
王金平選大高雄？金溥聰：尊重意願不勉強
花蓮立委補選 參選人除夕前忙拜票
星去年12月零售額比前年同期下滑5%
女嬰啼哭被打死 父二審判13年半
台金航線強強滾 軍機首度加入春節疏運
男童陳屍臥室 檢方相驗死亡原因
彭淮南：台北匯市揭露外匯資訊最多
春節前車流 南部高速公路順暢
香港年初二燃放煙花迎虎年
駐奧處與維也納文化中心合辦新春影藝活動
美新實驗 發現黑暗物質存在可能訊號
廣告簡訊泛濫 民眾申裝手機可選拒收
移民署：春節前陸客來台每日3172人
因應缺工 鴻海擬在台擴大無人工廠
蔡英文籲嚴加查賄 金溥聰：舉雙手贊成
1月液晶電視面板出貨增 連13個月成長
致函郭台銘 彭淮南:盼創更多就業機會
大陸虎年春節 社會炎涼「唬」倒眾生
行動通信普及率116.6% 行動上網將流行
永慶房仲集團尾牙 耗資上億元
中國日漸憂心網路安全威脅
協助聖國警察打擊犯罪 台灣捐贈5輛警車
竹縣圍爐 馬英九樂見藍營大團結
蘆洲女童虐死案 表姨遭求刑21年
第099031期今彩539三星彩四星彩開獎
第099013期大樂透、49樂合彩開獎結果
張芸京虎年賀歲照 春節大放送
美國嬌生公司在港回收有問題血糖試紙
我真的做錯了 曹錦輝道歉
周董好罩 杰威爾尾牙百萬紅包大放送
強打主席牌 馬英九春節輔選不打烊
震度4級 日月潭纜車首度停機
中國調高存準率 投信:美升息前中國仍觀望
產創優惠若不公 郭台銘:鴻海總部搬離台灣
投資太陽能 郭台銘：待市場成熟大舉進軍
寶萊塢巨星新片首映 孟買缺席德里預售長紅
中國上調準備金率 適度寬鬆貨幣政策未改變
港府指泰爾絲異維Ａ酸膠丸有嚴重副作用
醉尿惹殺機 菲男子遭鄰人槍殺
中國調高存準率 專家:防範資產泡沫化
第099031期今彩539頭獎2注中獎
第099013期大樂透頭獎1人獨得
衝刺蕭美琴選情 蔡英文16日進駐花蓮
鴻海旺年會抽3900張股票 價逾5億元
朱立倫未表態角逐5都 金溥聰:非小我問題
金溥聰:自己是滿州人 當年父母私奔訂終身
歐央行首席經濟學家：希臘要靠自己解決債務
長榮航空與美國全美航空聯營合作
蘇俊賓接文傳會 李建榮任海基會有給顧問
蘇俊賓掌文傳會 國民黨選舉機器啟動
百貨公司除夕6點打烊 初一起正常營業
除夕濕冷 最低溫降至10度
鴻海尾牙送股票 總值5億最大獎200張
港媒報導 中國漁船越界炸魚台灣海巡開槍攻擊
高公局：除夕午後湧車潮 調整匝道管制
胡錦濤巡視福建漳州 台商邀訪台
孫女要阿公早點回家 阿扁說不出話
總統著唐裝 影片 向民眾賀歲
中國「恐歸族」大增 在故鄉留守老人難過年
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華府雪後交通漸正常 但地鐵紅線驚傳出軌
小年夜北市舊公寓火災 2男2女送醫
巴西閃電次數冠全球 每年發生5700萬次
迎春節 王豫元宴請梵蒂岡華人神職人員
買氣回溫 百貨春節福袋汽車大方送
全台百貨6萬個福袋 花樣盡出搶買氣
文學新聞與圍棋 難解難分的歷史情緣
春節加情人節 3C業者搶紅包商機
本土第一職業女棋士 張凱馨自況圍棋巫婆
黑白方陣對弈 台灣棋士備戰亞運
空軍部隊隊徽 動物家族齊聚
精英內湖總部 偶像劇廣告取景聖地
重機國道嘛也通？王幸男爭路權
大型重機上國道？業者官方兩樣情
過年供品難下嚥 主廚巧手變佳餚
刀子嘴羅淑蕾 力薦粵式吞舌菜
性侵被害人補償新制 北部尚無申請案
司法院修法 限制出境定期限交法官裁定
點燈祈福 過年走春廟處多
申請警察巡邏住家 春節出遊免煩惱
警力總動員 春節交通不打結
除夕夜年年有魚 義式餐廳老闆怕怕
9天年假 車廠輪值24小時專線守護
星國名廚愛撈魚生 過年不能少這味
過年吃甜點 印度餐廳老板甜在心
台灣團圓飯 法廚倍思親
年菜熱量高 蔬菜半飽再啖魚肉
春節遇情人節 送植栽正夯
NCC射頻器材進口許可業務 春節不打烊
除夕夜電影夜 春節電視好片看不完
取締非法電台 NCC沒有新春假期
疑怕忤逆沙科吉 巴黎美院撤除藝術家作品
車撞民宅釀火災 1死2傷
旅法古琴演奏家讓巴黎居美博物館餘音繞樑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
玉山清晨飄雪2小時 合歡山雨勢不斷
除夕返鄉 國道上午順暢
郵購網購年菜適用消保法 7日內可退貨
華航飛機餐過年加菜 南北菜系都有
法鼓山除夕鐘聲祈福 添福德去煩憂
紅麴食品齒頰留香 年菜佳餚鴻運當頭
復興空廚伴手禮夯 朱立倫最愛如意柿
吃在竹縣 客家米食應有盡有
中市大坑景觀餐廳 訪客如置身歐洲
八卦山風景區 文學步道戲水賞夜景
林孝信捧場自家空廚年菜 最想念長年菜
東豐自行車道綠廊 品嚐東勢石岡客家味
望洋山步道 登高遠眺蘭陽平原日出
大年初三 相招平溪放天燈
基隆廟口奠濟宮 百年風華
雲林樂逍遙 廟宇古蹟藝文任君挑
府城古蹟老宅打光造景 重現新生命
沒有湖的山城奮起湖 歡迎春遊作客
台南十鼓文化村 台日韓鼓樂團聯合賀歲
春節假期 闔家來趟鳳山傳統現代之旅
高市觀光工廠迎遊客 製鞋或烏魚子任選
火鍋店溫馨情 電腦經理人重溫圍爐暖意
建造宇宙射線探測器 台灣扮重要角色
墾丁生態人文之旅 享受知性休閒
新年求財運 財神廟補財庫
烈嶼文化館 展示小金門歷史風情
胡錦濤：兩岸商談ECFA 充分考慮台灣農民利益
新年禮盒 虎年應景酒高檔鵝肝醬搶市
快樂fun寒假 教部建置休閒資訊平台
小年夜胡錦濤看望福建台商 台商邀他訪台
過年顧環保 鞭炮播錄音紙錢集中燒
陳致中除夕攜女探視 扁一度說不出話
喬治亞雪橇選手練習意外喪生為冬運蒙上陰影
吳揆：產創條例若提供獎勵 一定公平
斗六傳槍響 1人斃命
消防救災人員春節不打烊 吳揆慰勉
防網拍詐騙 消保會籲面交取貨
買年貨 量販超商平價區可一次購足
中國提高存款準備率 全球市場震盪
朱立倫角逐新北市？吳揆：需當事人同意
常熟市長3月1日訪台 率領500多名陸客來台
大陸配偶寫信感謝賴幸媛保障陸配權益
江蘇南京花燈運抵台灣 將參加嘉義元宵燈會
氣象局發布北部及山區大雨特報
艾奎諾夫人獲選菲最受愛戴領袖
4萬陸客春節遊台灣 央視宣導不亂砍價
春節出遊 簽旅遊契約保護消費權益
初一逢情人節 馬總統請方文山秀詞功
南韓建議召開南北韓會談 討論工業區三通
斗六小年夜不平靜 2男槍戰1斃命
總統：助金門春節疏運 國防部獲好評
史亞平做年菜 向星媒介紹台灣過年習俗
推特打廣告每則賺1萬美元 社交名媛惹爭議
吉林遊客搭直航包機首度到台灣過年
大陸股民忌諱多 收禮嚴拒「被套」
金管會：除夕ATM提領現金 運作順暢
春節期間上網需防範多種電腦病毒入侵
中華0比3輸中國 東亞女足賽敬陪末座
春節逢寒流 農糧署：農作物加強避寒
李顯龍：全球經濟不穩定因素仍在應保持警惕
李顯龍籲星人別迷信 虎年應多生虎子虎女
房市攪亂房事 高樓價逼中國白領「裸婚」
駐星副代表：改善兩岸關係不應扭曲為惠台
調查：星有至少兩成女性每週只換洗1次胸罩
馬尼拉華人迎新春 「吉利旺來」爆紅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國道除夕大致順暢 初一估湧旅遊車潮
高屏溪逕流量降 盼3月春雨挹注
印度旅展 觀光局赴新德里推廣台灣行
初一白天氣溫回升 早晚有寒意
馬尼拉華人迎新春 露天十字架香火盛
中國官媒：財富正快速向少數人高度集中
總統寫春聯 避談新北市長選舉
總統除夕賀歲許3願 經濟環境和平人心好
今年第一起豬隻口蹄疫 由台灣運入澎湖
東亞女足賽落幕 地主日本2連霸
誰選新北市長？周錫瑋：狀況仍未確定
民眾祭拜祖先天地 團圓圍爐
南洋櫻花黃金風鈴木盛開 澄清湖添春意
強烈冷氣團來襲 農作須提防寒害
蔡令怡牛肉麵好手藝 吳敦義天天情人節
除夕中國假日市場開局良好 旅遊餐飲兩旺
胡錦濤溫家寶分赴福建廣西探視民眾
農曆新年到 歐巴馬向華人拜年
拼五都 朱立倫、王金平再度被點名
中醫大醫院 獲4年1.5億補助
中國要求取消歐巴馬與達賴會晤 遭白宮拒絕
台灣在美國遊說活動曝光 藍綠都有份
破天荒 美國總統首次向華人賀新年
獨厚外資在台設總部 郭台銘拍桌吳揆急澄清
2010冬運開幕 一選手喪生罩憂傷
馬總統法鼓山聞鐘聲 許國泰民安4願
印度恐怖攻擊 警方：1名58歲台男性受傷
飲水思源 吳揆回鄉賀歲
午後車潮出籠 國道雪隧彰化恐塞車
大年初一 馬英九向李登輝拜年
溫哥華冬奧會第一天 天公不作美
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
滿手訂單 條鋼廠過年加班不休假
Q1淡季不淡 半導體封測廠春節加班趕工
迎接好未來 華亞科春節加班裝機
印度恐怖攻擊 警方：確認一台籍男性受傷
施顏祥戀戀武陵農場 春節一定要去一趟
冬遊墾丁 必訪白砂海灘及車城海岸
武陵走春 感受櫻梅盛放花海攻勢
台北後花園 遊陽明山金包里大路不怕塞
春節親近大自然 國家公園步道任你挑
選個質佳旅行箱 春節出遊去
春節旅遊入境 注意香菸與外幣是否過量
春暖花開 賞花消磨好時光
培養小孩理財觀 家長別沒收壓歲錢
壓歲錢學理財 先教小孩記帳
吳清基出身清寒 壓歲錢補家用
小孩學理財 陳藹玲重培養價值觀
天氣變暖 冬運男子阿爾卑斯滑降賽延期
陸委會發春聯紅包袋做文宣
虎年初一降雨減少 入夜轉濕冷
張榮恭:胡錦濤回應馬總統談ECFA 釋善意
呂學樟無畏立院衝突 太座罵不敢回嘴
東勢新丁粄節比賽 全台獨一無二
中國央視春節晚會 劉謙玻璃穿越術驚人
北京除夕放鞭炮 火警38起傷52人
推銷台灣觀光 湖人啦啦隊女郎熱舞
中央氣象局氣象報告
中國北方人過春節 處處餃子宴
金溥聰賀年 祝福新年與情人節快樂
蔡英文新年論政 執政黨應貼近民意
名人流口水 謝國樑最愛滷肉飯
新春北縣泡湯 洗盡晦氣迎新年
膨風茶客家擂茶 竹縣飲品琳琅滿目
駐印代表：初查僅1台籍男性受傷無大礙
過年喝春酒 首選農村酒莊
蘇貞昌帶孫女 初一北縣祈福
除夕夜祝融湊熱鬧 花蓮3平房焚毀
澎湖眷村藝人搖籃 打造影視夢工廠
金門初一插麥拜正飯 傳承閩南節俗
中國將更換駐美大使 留美學生送別周文重
吳揆參訪中台禪寺 許下新春3願
艋舺朝聖101 10個不可不去的電影景點
巨星丰采依舊 歐陽菲菲靠熱情歌聲長紅
顛覆權力結構 網路宅男出頭
老婆幫忙 球評楊清瓏視野更開闊
內政部官員劉文仕夫婦 穿著中國風
賣很大 政府出版品年營業額2億元
8遊北海道 王郁琦成達人
馬總統翻譯陳珮馨 純正英語台灣製造
北縣老街年味濃 走春最夠味
春節上網高峰 檢警籲小心網路犯罪
為1滴血不吃肉 林鴻池成素食代言人
情人節電子賀卡藏病毒 專家籲民眾小心
春遊太魯閣免麻煩 遊園專車趴趴走
不光禁奢 法部擬修法預扣欠稅大戶資產
高雄大腸包小腸 充滿幸福飽足感
緊急救助不打烊 檢警社工全天受理
35元陽春麵好滋味 黃淑英44年難忘
新春歡樂過 別忘防災小撇步
雲林行春咖啡水果茶 喝出不一樣風情
小觀大 陳逢顯芒雕看天下
動物園環保繪畫賽 可利用春節構思
春節遊清境 必嚐擺夷料理
嘉義商圈小吃 值得細品
冷笑話猜燈謎 傳藝中心鬧元宵
大年初一 馬總統蕭副總統拜訪李登輝
台南兩角銀冬瓜茶 傳承清末安平飲品
生猛海鮮香甜水果 遊嘉義任君挑
年節遊屏東市眷村 品嚐眷村美食
苗栗大湖草莓紅 春節全家採果樂
大陸民調:滿意央視春晚者僅22%
壓歲錢的現代意義尚不足百年
大陸明訂公務接待不得「擺攤」
蔡英文：ECFA對人民衝擊大 總統須說明
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸滑冰好手楊揚獲選國際奧委會委員
6690萬人次 大陸春運最高峰在小年夜
力拚立委補選 馬英九嘉義拜年兼拜票
近千陸客搭郵輪抵台 賀年紅包獻祝福
大陸衛生部門澄清毒奶粉未流入消費市場
日澳將簽相互提供物品勞務協定加強安保合作
天氣轉濕冷 年初五下探9度
年初一國道局部塞 年初二車流更多
雪梨僑社聯合台灣特色商家 歡慶農曆新年
北京除夕手機簡訊發出逾6億則
投資台灣賭城 雲頂集團主席：有商機都考慮
北京除夕夜掃掉80噸鞭炮屑
入選柏林影展 台灣電影人享受德國豬腳美食
傳中國失蹤維權律師高智晟在新疆
開幕時機好 林國泰有信心新加坡賭城可達標
佛陀紀念館地宮珍寶入宮 吳揆讚保存文化
李南陽夫婦參加愛爾蘭台灣協會新春餐會
印度餐廳爆炸 台籍男性受傷無生命危險
陳永綽參加韓華僑社春節團拜
星首個賭場開幕湧入大批人士
與大老闆對賭的女荷官
中國央視除夕晚會 小虎隊重組意外超人氣
google要goojje別再鬧 否則提告
同胞苦難當頭 流亡藏人低調迎新年
新加坡第一家賭場 春節開業了!
初二回娘家 270萬輛車湧上高速公路
日調查全球潛在競爭力 台灣排名19
國光客運北二高連環車禍 一度回堵4公里
2010冬運開賽第1天 示威者與警察暴發衝突
2010冬運 李政洙為南韓摘下首金
華郵：培林擁高人氣 能否贏得大位仍未定
緝毒犬不過年不加菜 加強值勤防走私
春節換口味 冬瓜海帶湯低負擔
打麻將固定姿勢 當心肌腱炎
選對信用卡 看電影不分平假日都半價
吳清基：過年感受親情 團聚氣氛最重要
上海世博會要老外 目標350萬人
搶攻農曆年消費旺季 信用卡加碼優惠
春節出遊熱 加油道路救援必備信用卡
春節入出境港澳 應避免管制物品
中山高麻豆段車禍 2死1傷
基隆老照片 見證300年歷史
天氣再熱下去 中國糧食產量可能受影響
新春來趟博物館之旅 培養文藝氣質趁現在
應景賣座片 情人節快樂登北美票房冠軍
築夢光橋琉璃蝶 台灣玻璃館夢幻世界
ATM若出槌 保留交易明細聯絡銀行處理
宜蘭員山水廠 甘甜清水任取用
中國火洲吐魯番將開建低碳宜居新城
未來一周濕冷 初七可望回暖
日去年GDP維持全球第2 今年可能被中國取代
傷心年初一 醉兄當母親面砍死弟
春節租車旅遊 先看契約確保權益
永和桃酥解鄉愁 老店奮鬥半世紀
一頁台北瑰麗浪漫 柏林影展風光首映
國道壅塞 吳揆：可搖下車窗拱手賀年
中國新疆防沙治沙技術出口亞非
美女賽車手揚名國際 台灣之光
宜蘭仁山植物園 花草競豔奼紫嫣紅
香港求得中籤 今年運情有求必應
旅匈僑胞除夕圍爐 熱鬧滾滾氣氛溫馨
價高且私菸猖獗 菸商看淡未來
蕭副總統：迎虎年 繁榮經濟創造就業
中國男足奪東亞四強賽冠軍
北京股民春節收禮拒被套 不稱爹改叫爸
郭台銘夫婦未回南投 等拿紅包民眾失望
憋尿過頭 小心尿不出又腹痛
檢察官派駐機關 法部定位政府律師
馬總統：台灣有潛力 盼鄉親更支持鼓勵
NCC：IP分享器電磁輻射低於限制值
意外坐上主播台 徐展元不讓觀眾睡著
市場商機大 2/21寵物經濟高峰論壇登場
執掌天下第一大部 江宜樺出門半遮面
不老偶像團體締傳奇 草蜢回鍋當新人
嚴選上市 嘉義阿里山好茶正對時
落難的台灣英雄 陳建力想回澎湖度餘生
嘉市十大伴手禮 春節送禮最佳參考
科技走廊成形 台北經濟產值可期
香港好好玩 春節遊香江正是時候
21種小丑魚 台東一次看個夠
美濃女兒鍾舜文 凝聚菸田瞬間於永恆
機場漂流近百日 馮正虎要追究被拒入境責任
吳揆靈鷲山供燈禮佛 發財神糖受歡迎
疑難雜症一手包 鄉鎮市長溫情深耕
迎春接神喜過年 鞭炮安全不可少
老街溫泉美術館 北市春節藝文宴
扛下處分黨產重責 大掌櫃林永瑞淡然
傳北韓將從中國獲得100億美元投資
從鄉鎮市到區 變動中的地方考驗開始
芝麻綠豆官做事也做人 區長服務有一套
不愛應酬 蘇嘉全被叫宅男
金溥聰領黨打仗 在家一切聽太座
拉薩上萬信徒湧入宗教場所慶藏曆新年
電影院不得收取外食清潔費 違者開罰
車潮下午將湧現 高公局建議凌晨再上路
金融海嘯 紅酒銷量縮 調酒逆勢上揚
三星將推平板電腦 挑戰蘋果IPad
前中國首富黃光裕春節前被起訴
積極推動節能減碳 以電動車明年上路
景氣復甦 總統盼民眾都有工作
泡湯採番茄 竹縣遊玩多選擇
上海港迎來史上最大郵輪「瑪麗女王2號」
世行預測東亞經濟增速今年仍冠全球
放縱口腹之慾 高捷沿線異國美食首選
通縮不利經濟成長 日經指數收跌0.8%
北韓可望從中國招攬100億美元投資
春節放輕鬆 尋訪花蓮田園
紅豆生南國 萬丹紅豆餅馳名南台灣
電影院公告外食另收清潔費 蘇俊賓：違規
黃星再閩式燒餅 濃濃金門味
美以分頭出擊 籲國際制裁伊朗
花蓮立委補選 3參選人勤走寺廟拜票
專責拈花惹草 園藝班美化總統府
印度通膨加速 退場壓力加重
年假陸客來台創新高 移民署發紅包迎賓
芬蘭籍帆船桅杆折斷 花蓮海巡隊救援脫險
馬總統：ECFA提升台灣競爭力
允許美航母靠港 分析:中國對美政策或有變
初三將現出遊車潮 上路前先查詢路況
馬英九：陳學聖進立院 能很快上手
歐銀總裁繼任人選 德銀韋柏被看好
香港40萬人今晚冒雨觀賞賀歲煙火秀
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年假北台灣冷颼颼 高山有機會降雪
羅馬華人聖堂舉行彌撒及祭祖儀式慶賀春節
歐股上揚 經濟及企業獲利前景看好
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2010冬運 加選手獲首金 化解主辦國金牌荒
重罪羈押期限 從無限期改最長35月
高公局／初二回娘家 初三出遊尖峰上看300萬車次
美國總統賀中國年 韓僑吃味改「亞裔農曆新年」
三千中國遊客湧進 稱吃台北年夜飯「很坎坷」
高盛：冷卻過熱經濟 人民幣可能一次性升值5%
馬英九到馬家庄祭祖 少了粉絲多了抗議
玉山合歡山飄虎年首波雪 合歡山塞車
遊湖另一章 日月潭宗教祈福之旅
高公局: 初三出遊日 高速公路車流最高峰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國際人權組織籲歐盟勿解除對中軍售禁令
國際巨星齊集巴西 里約頂級服務供不應求
永靖崛起 康師傅台壽造就一頁傳奇
出身中醫世家 台壽保董座朱炳昱以德服人
永靖小油商到食品霸主 頂新魏家寫傳奇
找路 台新金總座林克孝沙韻之旅
郭台銘要當飛虎 林百里秉持烏龜精神
民調：銀行規模越大 老美越感到不信任
動物哲學 華碩巨獅2次方 金仁寶大老鷹
過年在家當宅男 王文淵最愛長年菜
春節整形旺季 挑醫師看學經歷 懂行情
呂秀蓮赴韓參加國際領袖會議
男子淡水鐵皮屋燒死 警調查死因
高於預期 海外菲勞去年匯款達173億美元
志工寫人生 路竹會春節甘比亞義診
冷氣團持續發威 中部以北東部下大雨
年初三高速公路車多 少數路段塞車
中國央視網遭駭 女子圖占據首頁兩小時
中國今夏大專畢業生達630萬 就業形勢嚴峻
駐阿根廷代表處舉辦台灣紀錄影片展
虎年春節 紐約梅西百貨迎中國千人旅遊團
台客義氣VS中國功夫 華語賀歲片大車拼
國民黨部孫中山畫像 名家大作值千萬
賀中國新年 英相布朗說恭喜發財
蔣中正日記 透露熱戀宋美齡愛意
駐阿代表處舉辦台灣觀光文化短片展
達賴喇嘛傳四月訪問斯洛維尼亞
馬總統三峽發紅包 向榮民賀歲
春節赴港澳旅遊購物宜慎選消費商店
現代神農吳明慧 義診行遍天下
加害人更應輔導 北市防家暴釜底抽薪
竹縣走春 健康森林浴
輔助行政或獨立運作？立法院角色難解
修憲解行政立法僵局？立委學者意見大不同
修憲大不易 溝通是化解政治僵局良方
原油價格下跌 中國力求為經濟降溫
穿山甲個性溫和 分享覓食領域
台北防災知性之旅 春節另一選擇
海外廣設台灣書院 將加速推動
雲林行春品嚐美食 聞香下馬尋鮮訪勝
抓週抓住父母心 糕餅嬰童業者有賣點
人生首次性向測驗 抓週禮俗今昔有別
小金門守護神風雞 庇佑島外島軍民
父子檔賽車手 挑戰極速
北市捷運增2生力軍 路網趨完整
府城開台重鎮 台南安平啖美食
合歡山賞景過年假 首重身體保暖
加總理訪問海地 宣布經援1200萬加元
踏覽田野好景色 朴子溪自行車道夯
年初三扁妹探兄 陳致中高雄為全家祈福
球星背後推手 林京弘以兄弟為榮
調查：港人對今年就業信心上升
台灣花車在芝加哥新春遊行備受矚目
宜蘭三星 蔥名在外
考古新發現 中國仰韶文化陶磚年代提前
香港發生巴士相撞意外 21人受傷
郝龍斌到廟宇參拜 鼓勵市民多健身
國道估午後現車潮 替代路線避壅塞
摃丸哲學 藍伯捷夫婦體驗多
天增歲月人變瘦 單車甩油保健康
高市必遊 瑞豐夜市嚐新台灣味
嘉市蘭潭風景區 返鄉遊子細回味
馬總統：國軍將增為民服務任務
機場免稅店 入境取貨超方便
屏東六堆客家文化園區 鐵馬遊好去處
中市春節 民俗公園尋年味
高盛：北京可能讓人民幣一次性升值5%
船艦溝通密碼 旗號歷久不衰
百歲外交官趙金鏞 見證二戰外交艱辛
新年新門面 脈衝光整形受歡迎
司法便民 明年各地院設行政法庭
夢與現實交錯 「有一天」柏林影展首映
熟男當道 縱貫線吸金破紀錄
香港半日2萬7千人到車公廟參拜
王金平選高雄市長？陳菊：職位太小
大掃除找到中獎彩券 澳洲婦女發大財
陳菊楊秋興拜年 王金平：過年無禁忌
修法罰不違背職務行賄 法部盼早日通過
申雪、趙宏博獲冬奧會花樣滑冰雙人滑金牌
胡錦濤看望 漳州台協副會長再砸重金投資
日本蘭展萬花爭艷 馮寄台慰問台灣參展廠商
台北縣市兩起火警 幸無人傷亡
IMF首席經濟學家：人民幣升值不是萬能藥
大陸年輕人過年瘋「宅居」
香港沙田車公廟 半日擠進2萬7千人參拜
香港2巴士隧道內相撞 21人受傷
調查：香港人今年就業信心上升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
難得人潮 花蓮立委補選參選人忙拜票
氣象局：初五寒流來襲 低溫8度
衝立委補選 嘉縣參選人拜票忙
巴基斯坦、南非、辛巴威三外長將訪中國
好客溫馨 移民官基隆港紅包迎賓
大陸青年恐懼長輩攀比工作婚姻
競速滑冰男500公尺奪銀銅 日冬奧首次奪牌
北京就業機會多 北漂大學畢業生聚集地
虎年迎虎歸 江西建華南虎野放保留區
呂秀蓮：應以柔性活力思維倡議和平真愛
平溪天燈節啟動 競相升空
嘉義布袋車禍2死
王金平：無意選高市長
福州舉辦海峽兩岸梅花詩聯書畫攝影藝術展
國道估2/17湧車潮 部分路肩開放
佛教公益淨化人心 馬總統稱許
景氣回升 馬國40大富豪總資產額增加
蕭副總統分享養生祕訣 甩手靜坐少不得
澳洲布利斯班瞬間暴雨 市區汪洋一片
2010年中國粗鋼產量將突破6億噸
香港虎年賀歲賽馬8萬5千多人進場
佛光山法會 馬總統：努力才有福報
職場不景氣 大陸上班族不敢亂跳槽
英通膨率飆升到3.5% 14個月來最高
香港去年移民海外人數 創回歸以來新低
呂秀蓮訪韓 不忘批扁案
上海虎年旅遊虎虎生風 春節遊客160萬湧入
豐田明開始召回Sai和凌志油電複合車
中國高鐵里程達3300多公里
冬奧運競速滑冰500公尺 南韓牟太範奪金牌
第99000014期大樂透頭獎摃龜
第099033期今彩539三星彩四星彩派彩結果
Google山寨版 "谷姐"搞怪冒出
大年初三 馬跑廟宇、英跑花蓮
中國央視官網初二被駭 首頁變成裸女照
搞崇拜? 北朝鮮慶祝金正日生日
抗衡中國"孔子學院" 馬英九要建"台灣書院"
立委補選／藍綠互槓 "對手不要買票"
美詐騙集團新花招 提款機盜刷裝置肉眼難辨
鎮瀾宮國運籤出爐 顏清標「高興不起來」
保護記者組織：全球71名記者去年遇害
強烈冷氣團來勢洶洶 收假前仍濕冷
「艋舺」票房破2億 新聞局：至少補助4000萬
呂秀蓮赴韓: 台灣和平不能靠北京善意
美國總統將會見達賴 中國反彈一觸即發
安太歲 "趨吉避凶、求心安"
北宜高彭山隧道翻車 3輕傷送醫
呂秀蓮拜訪金泳三 盼續為世界民主和平打拼
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印度恐怖攻擊 台灣客黃志明奮勇救人成英雄
恐怖攻擊倖存 黃志明：現只想做開心事
MLB 大聯盟網站：王建民同意和國民隊簽約
聖保羅街頭嘉年華會 推廣巴西傳統文化
美多位參眾議員退休 牽動期中選舉兩黨消長
台灣海關以客為尊 比利時記者「就感心」
領養取代購買 給流浪動物一個家
名種犬受歡迎 小土最好養
減少流浪動物 寵物絕育利大於弊
外媒諷溫哥華冬奧史上最糟 奧會官員駁斥
寒假長 廠商搶春節商機 學生忙打工
父親鼓勵學柔道 黃志鵬體悟內斂哲學
嘉市自行車道 悠遊欣賞諸羅風景
工業局長杜老爺視貓如子 趣事一籮筐
青山不許當柴燒 高市志工巡護老樹
林聖忠樂當貓爸爸 享天倫之樂
中共中紀委研究員：腐敗是中共大敵
雲林10大農業先生 展現農業首都願景
遊百年蒜頭糖廠 搭五分車懷舊
西子灣夕照美景浪漫迷人 春節好去處
美研究：唾液檢測 可早期發現胰腺癌
廣州春節蔬菜價格討彩頭 漲幅飆三倍
中國今年大學畢業生630萬人
與LGD侵權官司勝訴 友達:向來尊重智財權
日月潭纜車 旺商機賠交通
北縣金瓜石台車 101年通車
高市跨港纜車 低碳生態兼遊憩
貓纜停擺傷形象 危機處理大意不得
北纜合約爭議未解 復工無期
纜車觀光新寵 畫餅到成真關關難過
纜車為觀光加分 景點吸睛是關鍵
國道湧車潮 今明部份路段高承載管制
高乘載 國道1號高雄段車流量略減
六堆忠義祠春祭 挑擔奉飯嬉春
日商看準中國年輕人消費潛力
美國尼米茲航母戰鬥群訪香港
林德瑞訪青創楷模 陳明文車隊拜票
陸委會：民眾赴港澳開帳戶多留心
彰化二水獼猴保護區 體驗生態樂活
塞爆 高雄捷運流量管制
新春賞櫻過年 走春正值時
海外代購全球掃貨 大陸有錢人新時髦
周文重：美方必須妥善處理中美敏感問題
新春打牙祭 花蓮夜市美食多
祭拜李時珍惹來一身腥 陸媒為張娜拉叫屈
北縣大板根森呼吸樂活 賞櫻泡湯皆怡然
政風進駐國防 除弊長路漫漫
公懲法修正 增加剝奪退休金機制
電氣設備謹慎用 虎年家家平安過
烏魚子粽 郭宮寶多角化經營養殖業
鈕承澤：盼「艋舺」成為未來共同記憶
新春好彩頭 苗栗拔蘿蔔賞水舞
春節濟貧 桃縣60寺廟供熟食
單車道遍布 悠遊大宜蘭
雲南西雙版納出現野生印度虎腳印
認識金雞母 金門高粱酒史館找答案
總統：台美關係對兩岸和解有重要相關
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蔡英文：簽ECFA 非總統所言那麼單純
紐約帝國大廈為中國農曆新年亮燈慶賀
插廣告影響收視 NCC籲業者勿違規
大陸民俗專家解釋年初五「破五」的由來
未來10年中國通信業將引領世界通信業發展
尼米茲號訪香港 指揮官米勒表示高興
中國高儲蓄率主因是性別比例失衡
春節縱情吃喝 日需運動2小時
御廚金振宇 總統雞揚名美國
美元反彈 中國大幅減持美國國債美元
專家對尼米茲號獲准訪港原因解讀不同
微整形除斑 做好防曬避免反黑
男醫師也愛整自己 皺眉紋和眼袋拜拜
土地當紅包 趙麗雲難忘大學老師期許
爬山慢跑 盧嘉辰健身兼服務選民
視球員如同事 林增祥打造統一王朝
出道50年 劉家昌首度台北開唱 唱完封麥
西洋賀歲片 浪漫指數大比拚
王建民加盟國民 新季最多可拿520萬美金
野放大自然 排灣族有機牛暴紅
拿刀提頭喊冤 考驗現代御史大夫
因應10年後需求 日羽田機場擬建第5跑道
監委作畫自娛 藝文味沖淡嚴肅氣氛
擺設鯊魚齒顎標本 監委要咬奸囓惡
5都市議員選區劃分 6月底前公告
選區劃分攸關選戰佈局 儘早確定有利部署
豐田社長不出席美聽證會 否認隱瞞安全問題
虎年春節 上海瀰漫濃濃世博會味道
防堵台灣販毒集團 福建嚴查郵件快遞走私
今起召修凌志 豐田社長：將引進新煞車系統
溫哥華冬運摘金 南韓選手可獲6000萬韓元
冒雨拜廟祈福 總統：景氣已漸恢復
手術取出足部3碎片 黃志明傷勢穩定
第099034期今彩539三星彩四星彩開獎
7對台灣新人在韓集體結婚 呂秀蓮到場祝福
醫藥報告無插入痕跡 安華撤案要求仍遭駁回
春節台灣遊 上海機場赴台遊客近萬人
寒流冷氣團來襲 明後2天仍偏濕冷
在美奪冠險丟命 菲拳手欠醫藥費返國盼援
國道車潮湧現 明天仍車多
經濟風暴 亞太地區極度貧民可能再添2100萬
菲涉流產軍變19軍官 獲法庭准許交保
福州馬尾法院成立維護台商合法權益合議庭
馬國第1起女性遭鞭刑 罪名：非法性行為
安平漁港內疑母子浮屍 相驗無外傷
豐田危機加深 考慮召修暢銷車款Corolla
為台灣電影加油 成龍現身柏林影展台灣之夜
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日本超過中國 成為美國最大債權國家
為免過度刺激中國 歐巴馬與達賴會面可能不公開
東部發展條例 蔡英文籲逕付二讀
聯合國報告: 金融危機使亞洲1/5人口陷入貧困
高公局: 大年初五有提前北返車潮
接見美國會議員 二岸簽ECFA總統府新聞稿「兩國」改「雙方」
國際機場評比 仁川第1台灣27名
虎年國運籤 中國媒體：台灣今年不如去年
高公局／大年初五交通路況報告
快上博客來 天天拿紅包 再送購物金
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
女子家暴遭斷掌 急送台大縫合
汽車用酒精供不應求 巴西進口委內瑞拉汽油
2014巴西世足賽花費 將超出南非1.2倍
降低美中衝突？ 美重申達賴為文化宗教領袖
美報告：經濟劣勢族群 詐騙集團眼中肥羊
2010年投資理財股債兼備 全球化布局
金虎年黃金投資 逢低承接掌握中長線行情
紅包變大術 基金投資布局新興市場
新年保單健診 檢查保障需求和財務狀況
金虎年債市投資 掌握3種核心債券
眾怒難犯 冬運籌委會闢設近觀火炬台
春節生急病 正確用成藥掌握急診時機
健保給付新制上路 民眾自保有撇步
健保同病同酬支付 小醫院求生存轉型
大學推甄備審資料 自傳要吸睛
迎虎年 宜蘭傳藝中心版畫展創意多
陸委會：陸客來台觀光人數持續穩定成長
證期會到證期局 決策者變幕僚
竹市博物館巡禮 黑蝙蝠中隊文物館最熱門
台鹽邀台語歌手代言 搶兩岸市場
超級股東會免驚 集保股票e票通
啟明商店受好評 校方擬擴大辦理
手機收訊品質上網一點通 NCC春節後推出
南橫賞櫻泡湯 春節正是時候
多名中國船員舟山寧波海域分別遇險獲救
年初五仍濕冷 北部有局部性大雨
慈湖雕塑公園 知性自然風光
歡迎來洛城拍戲 市長客串粉墨登場
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組織改造ECFA協商 內閣年後挑戰不小
海南島春節單日接待遊客10萬人次
金融業暢旺 年內60企業排隊在港上市
旗津看海嚐鮮 天后宮砲台古蹟攬勝
寒假將結束 幫孩子收心
總統中壢發紅包 90歲老太太討喜氣
中國吉林與俄羅斯交界處發生規模6.5強震
農曆新年50萬陸客訪港帶來龐大收益
春節放輕鬆 嘉市藝文休閒好去處
中俄邊界6.5地震 吉林尚無災情傳出
鳳麓茶馨 南投鳳凰茶園品茗賞花
安平漁港2浮屍 確定是母子
捷運信義線東延段 帶動北市東區發展
調查：去年發年終獎勵的中國企業增加12%
菲一鎮長候選人被殺 警方疑有政治動機
洛時：中國不會西方化 也不會輕易屈服
中國著名教育家霍懋徵逝世
角板山梅花盛開 慈湖停車管制放寬
北京鐵路春運今天迎接返程客流高峰
府：總統描述兩岸關係 不會使用兩國
初五國道高承載管制 預估有另波車潮
中國養老院44%老人因子女無力照料而入住
一頭熱 北韓黨官北京密會南韓官員未果
冬遊金九 霧中山城
安監總局：重大及特別重大事故3小時內呈報
香Q有嚼勁 鹽水意麵乾湯兩相宜
大陸股指期貨準備工作可望3月中完成
新店男子中4刀喪命
我裝扮故我在 線上遊戲玩家形象大不同
是父子還是麻吉？線上遊戲人際新關係
偶像虛擬更發燒 粉絲online追星不得閒
穿越國界 醫療援助走出台灣一片天
繞著地球跑 飛行醫院重現光明
煙燻三峽金雞腳 吮指回味令人垂涎
震不碎的愛 伊甸到宅復健伴心傷
外交官眷屬孫述貴 厄國教劍道贏友誼
六堆客家老店 回味生活變遷軌跡
陶文隆直言敢衝 期許國合會大變身
呂秀蓮：柔性活力讓台灣走過貧窮和獨裁
專家：中國不太可能因外部壓力而匯改
馬英九中壢輔選 籲團結支持國民黨
疑妻外遇夫行兇 女子遭斷掌送醫縫合
南台最大果菜市場 黎明前人聲雜沓
春節遊中市 免費公車走透透
初五迎財神 上海爆竹煙火震天
金門蔡厝古道 古意兼雅趣
汐止塑膠工廠火警 500坪廠房付之一炬
春節活動筋骨 太魯閣綠水步道老少皆宜
開心農場慈善版 陽明教養院生樂種菜
中市地標台灣塔 國際競圖
與外籍老公民事爭訟 擬改依我方法律
澄清湖觀光區 春節活動好所在
中縣集貨市場 採買遊玩好去處
中國教育藍皮書：四川震災青少年心理創傷
愛棒球學紀錄 陳宋卿一頭栽入15年
淚眼度日送走摯愛 鳳飛飛靠舞台再起
美陸戰隊司令：普天間基地不能遷出琉球
曾文水庫新春開工 雨季前清淤60萬公噸
災防法修正 法務部要防趁機詐騙
冬季奧會 中國王濛再摘一金
張業遂據傳接任中國駐美大使
10歲男童會網友 雨中遊蕩被警方尋獲
福建鼓勵具有條件的漁業企業赴台投資
香港季度失業率維持4.9%
中國工信部長：今年工業發展面臨五大困難
春節不只忙輔選 金溥聰除夕煎牛排洗碗盤
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安平漁港3浮屍 確認為離異夫妻及兒子
蓮池潭走春 鴨子船超人氣
瓊州海峽跨海大橋開始鑽探勘測
新莊計程車機車對撞 2騎士命危
蔡英文當蕭美琴分身 掃街拜票
夏立言訪印尼大學盼深化學術交流
馬英九：產創條例補助 農業也適用
華爾街日報：促人民幣升值 美國態度趨強硬
三峽清水祖師誕辰 體驗古廟工藝
葛來儀破解美國對台軍售5大迷思
高乘載管制結束 初六國道仍有車潮
不甘賭輸報警討公道 意外查獲電子賭桌
日本優衣庫向台灣進軍 今秋台北店開張
歐巴馬將見達賴 中國將領：警惕西方同盟
疏濬新春開工 施顏祥有信心6月前完成
台捐贈菲律賓28萬美元 擴大氣象合作
北京學者：中美關係或於下半年脫困
國道1號車流略減 高雄段順暢
立委補選 施勝郎訴求中央欠花蓮60年建設
LPGA泰國本田高球賽 曾雅妮首日並列第6
穆斯林速食店不賣豬肉 消費者選擇不自由？
南韓3成成年人接觸過非法壯陽藥物
第099035期今彩539三星彩四星彩開獎
義行感人 黃志明救人不居功還捐慰問金
第099014期威力彩38樂合彩開獎
志工協助黃志明 台灣可能頒發感謝狀
菲大選腳步逼近 私人武裝部隊增加
中國在珠海設航空高技術產業基地
呂秀蓮見丁世均強調兩韓和台海兩岸不一樣
第099014期威力彩頭獎摃龜
第099035期今彩539三星彩四星彩派彩結果
達賴抵華府 準備在白宮會見歐巴馬
美航母訪問香港 指揮官讚穩定冒起的中國貢獻大
漢語地位日漸上升 中文熱進入美國中小學校園
年初六仍濕冷 北部最低10度
分析: 中國減持342億美國債 在警告「中國有能力反擊美國」
光華數位新天地初五＂開市大吉＂
豐田召回汽車 造成6千億日圓損失
越來越多美國公司 拒絕僱用吸煙者
“網絡殭屍”電腦病毒 入侵196個國家
不滿稅務政策 美德州小型飛機撞擊政府大樓
歐巴馬會達賴 大陸網友支持拋美債
美專家：美中關係將跌到谷底
高公局／大年初六路況報告
春遊兆豐好康多 加贈半日遊行程
品味藝術的旅遊新生活
歷史上的今天／中國改革開放總設計師鄧小平去世
2010 地下黑膠市集 Vinyl Underground
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴西夏令時間21日結束
巴西1月份就業市場爆紅
錄影帶曝光 以特工涉哈瑪斯高官遇害疑雲
柏林影展主席肯定台灣電影亮麗表現
溫哥華冬運觀眾人數 主辦單位初步滿意
食療運動保養腸道 幫助排便
利比亞瑞士互拒發簽證 3外長調停仍無解
月經不順怕早衰 補品不是萬靈丹
冬運女子1000公尺競速滑冰 加拿大奪金
護士王慶惠怕痛 化身無痛打針達人
中國外交部強烈抗議歐巴馬會見達賴喇嘛
雲層低能見度差 氣象局籲注意行車安全
Toyota宣佈社長將出席美眾院聽證會
李永萍林建元分飾矛盾 郝連任利器
取締酒駕反遭射傷 美巡警天價求償
巴西石油公司擬大舉進軍汽車用酒精市場
阿凡達炒熱話題 3D產品前景俏
平板電腦夯 PC觸控可望普及
數位電視轉播 帶動藍光普及
力抗智慧筆電 小筆電續航力再升級
行動辦公室 帶動車內網路需求
迎新年 金士頓推金虎碟 威剛推USB 3.0
液晶電視成主流 選購首重畫質
教育新點子 點數銀行培養理財與榮譽心
美專家：歐巴馬見達賴 美中關係挑戰更多
特偵組將換血 發言人陳雲南辭意堅
朱立倫參選新北市？吳揆：未獲訊息
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不滿意可退貨 歌林前進北美鎩羽而歸
吳淑珍北上探扁 心情差
合歡山積雪近40公分 交通塞車
日著手新防衛大綱 北韓和中國威脅將是重點
願從老闆變伙計 歌林擬標售品牌償債
吳揆廟宇參拜 祈求景氣回溫百姓平安
美媒體：歐巴馬低調見達賴 仍強調美中合作
春節喜洋洋 新人搭高鐵北上宴客
胡志強：將再登廣告徵求太座同意參選
朱立倫選新北市長？吳揆:不知有此安排
加強溝通力 高階文官模擬上主播台
強化倫理品德 文官培訓向古籍取經
國考窄門擠 報考數頻創新高
國考陸續取消性別限制 女性撐起半邊天
陸委會全台走透透 傾聽ECFA多元聲音
蔡其昌和黨部黨工超像 黨內常誤認
黨費自繳 民進黨員恐銳減
民進黨辦市集 籌募競選經費
吸引年輕觀眾 奧斯卡與iPhone、iPod合作
選區單一服務不單一 立委疲於奔命
席次減半服務倍增 國會助理生態丕變
不分區立委政治分配 社團憂代表性不足
抗議「歐達會」 中國副外長召見美國大使
學者：強化立委專業度 增加不分區做起
蝶鄉堤道龍過脈 單車迎風登山行
阿里山小火車庫 鐵道迷最夯寶藏
台中直轄市5大區 全方位發展
苗栗雙潭 在地藝術之旅
冬遊澎湖二崁 古厝褒歌杏仁茶
鹽水小吃肉燕酥 名字奇怪口感好
彰化涼圓 口味獨特
金門燕菜饕客垂涎 保留中原風味
新竹紓壓之旅 南寮青草湖寶山愜意行
嘉市圓林仔社區 都市世外桃源
春節踏青 走趟拉拉山享受自然風情
中國去年天然氣產量增長7.7% 仍不敷所需
左營蓮池潭好風光 虎年春遊正夯
健康迎新春 高纖年菜不可少
堅持古法 劉理鑑柿餅香傳30年
基隆巷內麵包店 專解遊子鄉愁
大坑山區餐廳 一覽中市夜景
保存傳統聚落 五溝居民動起來
美濃花季萬紫千紅 全家踏青好場所
看過逾3000場球賽 方正東：最難忘阿甘
辦桌2人組大陸爆紅 最盼兩岸辦演唱會
竹縣輔選 馬英九籲藍營團結
溫拿五虎近300歲 照樣追趕跑跳碰
美專家：北韓崩潰 中俄可能派兵佔領
少數又弱勢 旅韓華僑受歧視處境尷尬
回娘家路走了60年 姊弟失散一甲子再相認
中國藏學專家：歐巴馬見達賴是對鷹派交代
凡人煩人幫觀眾解悶 HBO推新喜劇影集
影院違反禁帶外食規定 蘇俊賓：已稽查
立委補選 蔡英文：硬仗但審慎樂觀
專心寫書 高耀潔無意回大陸
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北京學者：「歐達會」斲傷中美戰略互信
冬運男子花式滑冰日本首次奪牌
華裔學者：美應以更積極姿態修補中美關係
北韓部署多管火箭 射程覆蓋南韓首都圈
伍茲露面不接受提問 美高球作家協會決杯葛
上海常住人口近2000萬
吳敦義彰化發福袋 許願盼景氣回春
大霧襲擊 近萬旅客滯留成都雙流機場
外國學者：歐巴馬見達賴 各有所圖
林德瑞再以CF強調清白改革
陳致中選議員？吳淑珍：尊重決定
河北正定古城門失火
福建古雷半島擬規劃台灣石化園區
長三角地區去年生產總值近6兆元人民幣
北市大安路餐廳氣爆 2人嗆傷
暴紅是非多 劉謙：祝觀眾天天夢到他
中國外交部強烈抗議歐巴馬會見達賴喇嘛
三峽清水祖師誕辰 傘海看神豬
春節後中國A股 19年來上漲概率68.4%
蘇貞昌：國民黨認周錫瑋沒做好
美聯準會調升貼現率 央行：密切注意
吳敦義大甲鎮瀾宮祈福 發春節紅包
Super Junior抵台 粉絲追星
新北市人選 馬英九：年後決定
收心 22日中等以下學校正式上課
港府指美國調高貼現率是退市初步行動
明起賞天燈 周邊道路交通管制
年初七雨不停 早晚氣溫仍低
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏東縣議長選舉 潘裕隆出馬角逐
多重壓力困擾 中國股市憂喜參半
蘇花快速路 馬英九:待環評通過年底前動工
合歡山雪很大交通塞 玉山積雪24公分
Fed升貼現率 法人：恐影響台股開紅盤表現
關懷弱勢幼童 馬總統走訪禪光育幼院
彰化民宅火警 2人吸入過量濃煙不治
嘉義新港奉天宮媽祖繞境起駕 熱鬧非凡
年初七遇週末 國道預計現車潮
區間車撞休旅車 幸無人傷亡
日棋聖賽第4盤張栩失利 取頭銜留待下盤
春節近尾聲 北京旅遊收入近人民幣30億元
廈門籌辦台商子弟學校
LPGA泰國本田高球賽 曾雅妮暫列第7
春節期間 中國旅遊收入大幅增加
大陸春節消費紅火 零售額3400億元人民幣
第099036期今彩539三星彩四星彩開獎
第099015期大樂透、49樂合彩開獎
立委補選筆仗開打 國民兩黨陣營互批
香港發生罕見大規模破壞墳場事件
國光統聯北中路線 下週起漲一成
嘉縣火車與汽車相撞 傳出2人死亡
天雨路滑 巨業班車觸撞2間商店撞傷1人
第099015期大樂透 頭獎摃龜
嘉縣汽車火車相撞 自小客一對男女死亡
第099036期今彩539三星四星彩派彩結果
港府政改諮詢方案 收到逾4萬份書面文件
歐巴馬晤達賴 未公開露面
藍拱朱立倫選新北市 綠：鄺麗貞模式的翻版
歐巴馬晤達賴 中國召見美大使抗議
美報稱 "攻擊google駭客來自中國大學"
南韓星巴克將台灣列“中國一省” 綠網友不滿
美國前國務卿海格病危 雷根遇刺宣稱接管政府引爭議
防自行車失竊 內政部推車身加設辨識碼
立院開議在即 綠營搶攻經委會召委
蕭美琴再呼籲 給花蓮一次機會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
MLB 展開新旅程 強投王建民正式加入國民隊
歐股第5天上漲 無視Fed調高貼現率
紐約聯銀總裁：調高貼現率並非緊縮信用
金屬價格全面走高 黃金第二週上漲
MLB 國民隊總經理：王建民將是長期戰力
紐約原油逼近80美元 五週來最高
王建民：希望國民隊越來越強 進軍世界大賽
美股收漲 CPI數據化解升息疑慮
加拿大教學船在巴西外海沉沒 64人獲救
東部首座風力電廠 可望落腳花蓮
氣象預報精緻化 範圍將縮小至鄉鎮區
致力國會外交 林郁方甘之如飴
國民年金規模 明年可達千億
爬山遊草原逛校園 竹市生態之旅舒展身心
冬運滑雪男子超大曲道賽 加國得獎夢碎
氣象局：寒流減弱降雨趨緩 高山降雪已歇
春遊水保戶外教室 寓教於樂又健身
晶片護照規費 3/1漲為1600元
膠筏遊潟湖 七股生態旅遊受歡迎
綠營新立委趣事多 辦公室變身土產賣場
小林滅村悲劇 特偵組要查
南韓警方逮捕疑似塔利班成員巴基斯坦男子
春節祈福 桃園慈護宮香火盛
骨癌核醫檢查原料缺貨 健保局給付代用品
陸委會繞著地球跑 說明政策爭取支持
描繪嘉義風光 陳澄波畫作窺歷史
找不到返鄉路 毛蟹魚苗紫斑蝶回不了家
澎湖看螃蟹 另類知性之旅
苗栗旅遊路況 廣播達人引道
2010不可錯過演唱會 SJ新春搶第1
府城延平郡王祠 金龜樹群屹立不搖
發現埔里 觀光紙廠走一回
首爾出入國管理所專設窗口服務 韓華答謝
竹縣過年交通疏導 出門前注意路況
春節假期平交道事故5件 台鐵局籲小心駕駛
王建民入國民隊 楊秋興訪王建民岳母致賀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
上海移動疑似強行監控用戶簡訊
亞洲帶動全球經濟復甦 虎年樂觀仍宜謹慎
母以子貴 光碟片產業曙光再現？
後金融時代 台灣被動元件廠趁勢崛起
中大尺寸背光源 LED成長主軸
經濟復甦帶動消費 PCB廠營運轉好
煤鐵原料看漲 鋼廠榮景可望直達第2季
市場飽和 遊戲業爭取海外授權商機
促進香港產業發展 業界建議退稅
中國市場規模上看2000億 遊戲業搶進
供給獲控制 DRAM廠有錢賺
金融海嘯衝擊退 年後轉職潮再現
年假邁尾聲 國道全線正常
巴西教育失敗？好學生多不願當老師
中國鐵路春運旅客發送量創紀錄
梁靜茹吉隆坡宴客 調侃夫婿未來穿XXL衣服
春節假期廈門赴台遊人數倍增
大陸富豪進軍香港房地產
學測24日寄成績單 繁星計畫3月4日報名
老舊車輛勿任意棄置 中市:未報廢仍需繳稅
歐盟對中國光面紙發起反傾銷調查
菲總統大選民調 艾奎諾3世重拾領先地位
賈鴻秋昏迷中 上百流浪犬待援
助中高齡待業者返職場 高大培訓班受歡迎
自小客衝撞路樹 2人傷重不治
高縣石斑魚美味 春節好菜餚
豐原中陽公園大變身 居民盡心力
關懷弱勢族群 馬總統探訪花蓮社福機構
蔡文良推廣環保棄電鍍 研製純正鳳梨酥
廣州預估春節後企業將短缺工人15萬
高縣桃源鄉便道坍方 8人後送就醫
最新調查：美國筆記型電腦3年來降價約一半
泰安泡湯徜徉山林 儲能再出發
家暴男性受害通報數 創歷年新高
台灣國際藝術節開幕節目 因雨延期演出
取法日本經驗 劉東洋：職棒應更生活化
黃騰浩首次當作家 新書剖析自我
人生70才開始 王傳璞為上百作家拍紀錄片
怒海漂流16小時 加教學船沈沒64人全獲救
綠金加黑金 澎湖漁民發紅包財
豫劇皇后王海玲 執著傳統戲劇50年
主打質樸風 郝龍斌盼引市民共鳴
安徽也見民工荒 中國人口紅利漸失
NCC：民眾申訴新聞不實居多
談陳致中參選 呂秀蓮：政治DNA很強
黃光裕案下月開庭 定性改變或輕判
自強號南港站撞死跌落軌道男子
呂秀蓮：台灣應以韓為鏡 結束內耗走向國際
中央社潛力人物 江啟臣任新聞局長呼聲高
南橫利稻便橋搶通 向陽至大關山隧道封路
桃園機場添購手推車 加強人力回收歸位
動漫迷嘉年華會 開拓動漫祭今登場
貪污罪減刑回歸刑法 法部中長程目標
台灣成長春人出國旅遊首選
空勤隊春節不打烊 出動10次救援勤務
男子遭割喉 陳屍住處
司法院擬修法 違法搜索可提救濟
北市修天母白屋 機器人當先鋒
豐田社長擬赴美作證並設立因應事故制度
老人春節關渡失蹤 消防局搜索未果
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北京學者：中美兩國上半年還有兩大利空
中央氣象局氣象報告(更正報)
春節濕又冷 急診患者心血管疾病居多
谷歌遭駭 查源頭有進展 實況仍撲朔
壓歲錢漲價 年輕人嘆過年像割肉
三網融合 大陸擬定10個試點城市
失聯60年3小時找到 潭子警員尋人超快
撞傷清潔婦 計程車駕駛投案
不能沒有你印度特映 李安回顧展7月登場
出席新春團拜 蕭副總統：健康沒問題
以國摩薩德暗殺哈瑪斯指揮官 杜拜握有証據
海豚太聰明 供人玩賞易導致心靈創傷
全台明天回暖 各地20度起跳
飛日空中遇亂流 聯合航空班機約20人傷
心血管疾病患者 宜避免全身泡湯
竹縣立委補選 馬英九盼鄉親支持鄭永堂
大陸寬鬆貨幣政策漸趨緊 未來貸款更難
臺馬輪故障 返台旅客平安接回馬祖
為受虐動物代言 瑞士將公投決定設動物律師
蕭副總統：簽ECFA有國會監督何需公投
蔡英文中壢輔選 中央助選團助陣
天冷睡前房內炭烤番薯 男子中毒死亡
法外長籲歐盟儘速促成巴勒斯坦建國
花蓮立委補選 3大陣營競爭白熱化
南港站老人迷路闖鐵軌 遭自強號撞死
嘉義縣立委補選 2陣營激烈攻防
新社鄉明月居茶花山莊 展三星堆古文物
上海春節營業額創12年新高
平溪夜空天燈祈福 民眾驚呼聲四起
國道今天順暢 明天0至7時免收費
高雄燈會絢爛登場 蕭副總統點燈
LPGA泰國本田高球賽 曾雅妮第3天暫居第3
中國春節 銷售總額逾台幣1兆5千億元
川震援建學校將和台灣學校交換師生
中國證監會股指期貨開戶即將啟動
哈瑪斯高官謀殺案 英國否認事先知情
研究：女性荷爾蒙可使腦部創傷死亡率減半
妻子晚間抵印 黃志明可能近期返台治療
兩馬航線增開客輪 應對春運客流最高峰
臺馬輪故障 旅客25人改搭機返台
春節上海口岸赴台遊客增6成
實事求是 英百貨業者採用大尺碼模特兒衣架
「一頁台北」奪柏林影展最佳亞洲電影獎
美聯邦政府公布 炭疽病襲擊懸案真相
達賴喇嘛岀招 建議中國共產黨應該退休
江啟臣掌新聞局 台灣政府三發言人全到位
日本訂新防衛大綱 日媒指中國為假想敵
港媒猛批達賴 習慣搞小動作
王建民當華盛頓"國民" 隊友贈40號球衣
高公局／今天收假、提早出發囉 !
內閣人事異動 新聞局：多屬臆測並非事實
美兒童1/3過胖 第一夫人促各州州長處理
美前國務卿海格去世 曾弄錯總統權力繼承順序
台灣「王」加入國民隊 「老虎王」將再度虎虎生風
美國官員稱 中國對美軍售台灣反應溫和
2010冬運 加國選手獲男子俯臥式雪橇賽金牌
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
柏林影展 最佳導演羅曼波蘭斯基軟禁中
芝麻街布偶Elmo出道20餘年 魅力不減
國道費率3年後計程收費 通行費各有漲跌
國道電子收費節能減碳 去年省逾6億
衝高ETC量 遠通爭取通行費8折
國道計程收費 非ETC車輛傷腦筋
扁案二審 年後將密集開庭
大陸台商春節聯誼明舉行
府城大井頭開發早 古蹟小吃人群3多
轉型觀光 井仔腳瓦盤鹽田活力再現
科技新貴轉換跑道 開餐廳饗鄉親
海外企業上市今年點火 可望形成群聚效應
陸資來了 QDII今年可望虎虎生風
權證市場迷人 成交量可望倍數成長
台股明開紅盤 上漲機率高
華裔設計師陳俊業 浪漫華服風靡倫敦時裝週
天氣回暖 各地高溫20度以上
春節宗教之旅 沉澱心靈
陸委會趴趴走 強化國會溝通
高身（魚固）魚返鄉難 卑南溪生態重創
六堆攻炮城擴大舉辦 報名趁早
台鐵月台增高計畫 上車1步到位
哈瑪斯高官遇刺 以歐關係雪上加霜
北市性侵一站服務 被害人免二度傷害
性侵驗傷筆錄一站包辦 高雄3月啟動
性侵採證更完備 美設專業驗傷護理員
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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野柳淨港 漁民酬神佳話永傳
竹市摃丸米粉黑貓包好滋味 伴手禮多
客家粄仔手藝傳承 社區生財有道
特偵組換血在即 大案待新檢座接手
台灣布袋戲馬來西亞廟會演出 反應熱烈
科幻動作強片 今年一網打盡
菲去年外國遊客逆境成長4% 中韓客最多
洛杉磯中國城春節遊行 逾12萬民眾同歡
台灣醫界動起來 呼籲吃素抗暖化救地球
畜牧業排放過半溫室氣體 吃素抗暖化
醫師:吃素減低慢性病癌症發生 環保護地球
立院通過提案 支持學校推廣吃素抗暖化
吃素救地球風潮 台灣與國際同步動起來
陳淑麗茹素20年 畢生推廣吃素抗暖化
動保團體籲不吃肉 生命觀不一樣
一眼震撼 養豬戶駱鴻賢不養豬改吃素
馬英九向嘉市鄉親拜年 力薦林德瑞
春節海南飯店房價暴漲 官方整頓
煮飯後不用再洗鍋 概念爐灶推出觸控式烹調
128大型神明人偶齊聚嘉市 創金氏紀錄
年假尾聲 金門航站：人人有機可乘
房地產買氣增溫 中市1月稅收大幅成長
港科大擬招兩岸新生130人
一頁台北柏林獲獎 郝龍斌：城市行銷成功
體育扎根 北市教局再聘專任教練
魔法學校春天開學 哈利波特主題樂園攻略
黨魁5都選舉 牽動蘇蔡競合
廣東去年近萬人染新流感36人死亡
內閣異動傳聞 新聞局：非事實
為國際馬拉松暖身 太陽能車領選手試跑
民進黨：5都選戰搶3 有助再執政
5都南高之役 藍營評估仍大有可為
北市開徵豪宅稅 明起民調
北市照顧弱勢 增設課輔關懷據點
第6屆國共論壇 仍在大陸舉辦
國共論壇 曾兩度規劃在台舉辦
5年旗艦計畫 台灣電影起飛
死亡車禍數 創13年來新低
台美反恐合作 航警局秘訓空中安全官
注意健康 歡喜過好年
少子化 學校用地擬解禁地主樂
彰化中興穀堡 發揚米食文化
東勢林場櫻花動人 走春好去處
反腐倡廉 大陸民眾最關心
天公廟點光明燈 新春安太歲消災解厄
澎湖西衛 手工元宵麵線龜祈福
遊戲產業堆砌夢想 逐夢需得踏實
山區大雪 5人登山隊受困可樂可樂安山
春節收假在即 上午各路段行車正常
一貫道老前人告別式 吳揆贈總統褒揚令
日女星寺島忍獲柏林影展最佳女主角銀熊獎
保智大隊查獲大批盜版光碟 侵權千萬
港大研究：家庭人數愈多快樂程度愈高
避免腦中風不自知 醫師籲定期健檢
春節花費高 大陸上班族成「年清族」
北市路平專案 唯一坑洞擬向台電求償
力挺彭紹瑾 蔡英文：不怕藍營團結
王金平無意角逐大高雄 盼話題到此為止
客運駕駛昏迷撞路旁看板 送醫急救
2010冬運 南韓金妍兒獲選10大性感美女
選情緊繃 金溥聰指傅崑萁司馬昭之心
小客車栽入池塘 駕駛溺斃
達賴不識伍茲 但盼他以信仰找回紀律
英數達人競賽 兩岸小學生較勁
菲華迎春晚會 兩岸藝人同場獻藝
美科學家發明低脂巧克力 熱量大減美味依舊
警追擁毒偷車賊 開11槍飛車20公里逮捕
兩岸英數競賽無標準答案 鼓勵多元思考
太原民眾半夜逃命 官方澄清地震謠言
兩馬鬧元宵 福州2000盞花燈贈馬祖
胡錦濤為閩台合作海西建設注入新動力
過年花多少？1/4大陸網友失血台幣5萬
大陸沿海用工荒 珠三角缺工逾200萬
中國10省區鬧乾旱 西南地區嚴重
衛署：糖尿病藥梵帝雅 恐致心衰竭
2010冬運 頂尖選手也迷信 賽前10大招運術
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
金虎年開紅盤 外資：台股盤整格局
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
權證商品盤中逐筆競價交易 6月實施
中日共同研究量產克流感 預計今年內製造
立委補選陷苦戰 民進黨力拚4取2
藍營主席牌奏功 立委補選保2搶3望4
反恐大成就 菲軍擊斃1可疑恐怖頭目
經濟成長數字明公布 馬英九：振奮
2次ECFA正式協商 可望3月上旬舉行
哈瑪斯高官遇刺 英媒指以總理授權
登山隊受困 直升機救出
中科院：2080年中國影響力可能世界第1
金溥聰：5都提名辦法 27日後作業
父親過世前掛念假球案 陳致遠自責
教長：專案申請 國中小可教新移民母語
吳揆：外長不異動 政委國營人事擬微調
人力銀行：近2成企業年後招募新人
林威助春訓超好調 開幕戰盼列先發
屏縣果農陳屍蓮霧園 身負刀傷遭重擊
全球金融500強出爐 美國主導地位削弱
吳揆竹山紫南宮參香 發紅包賀歲
開工天氣佳 好天氣直到26日
推廣閩南語 黃俊雄夢想布袋戲版阿凡達
經長出面釋疑 油價公式瑕疪惹爭議
虎年春節16億人次透過社交網站拜年
香港藝術家將在上海世博集體展實力
中台灣元宵燈會主燈試燈 明天開幕
春節收假 金門機場碼頭湧現人潮
賈鴻秋去世 近200隻流浪狗恐遭撲殺
民調：南韓民眾近9成贊成召開南北韓峰會
金溥聰以客為尊 自許湯鍋調味料
賈鴻秋去世 動保團體協助犬隻安置
大陸避免經濟硬著陸首部曲：緊縮信貸
搶救200斷糧犬 網友發起募志工與狗糧
民眾提前北返 國道全線順暢
日本冬運選手服裝可透視內褲？廠商反駁
登山客受困獲救 2人雪盲症送醫
賈鴻秋遺願 農委會:從源頭降低犬隻棄養
賴峰偉角逐大高雄？ 秋菊歡迎良性競爭
±2℃紀錄片明首映 邀五院院長站台
花蓮立委補選 3大陣營炮火猛烈
大陸台商要生存 得承受高工資等十大負擔
金溥聰明邀不分區立委 座談問政公約
王金平參選大高雄？ 吳揆:國民黨無此規劃
台商協會:放寬台商回台投資政策
金山割喉案逆轉 刀刺下體失血致命
一頁台北柏林獲獎 蘇俊賓致電祝賀
世界盃機器人賽選拔 高市旗津國小獲勝
嘉縣立委補選 蔡英文力挺陳明文
欠民主？ 港府有決心推動香港民主發展
金溥聰嗆傅崑萁 司馬昭之心路人皆知
基隆古井發現紅衣女屍 嚇壞遊客
詩經--世界最美的書
陳致遠逢父喪 面容憔悴
300萬港人將參加全球熄燈環保活動
立委補選最後階段 金溥聰籲檢調全力查賄
LPGA泰國本田高球賽 曾雅妮拿下第三
馬英九推崇明華園 替陳學聖拉票
日澳外長會談 捕鯨問題談不攏
東協+1效應 上海對東協進出口大幅成長
消費性產業 台商在大陸遭遇仿冒等困難
遭質疑以考績要脅輔選 傅崑萁：請拿出證據
賭城地毯設計有玄機 暗示賭客應及時享樂
日長崎縣長選舉結果出爐 給鳩山政府警訊
郝龍斌明赴韓出席世界設計城市高峰會
美中關係緊張 評論：雙方都在避免衝突
西方媒體稱: 美中更大麻煩還在後頭
美、台合作 秘訓反恐空中安全官
傅崑萁挺施勝郎 金溥聰批「不厚道」
王金平: 寧願放棄不分區、也不會參選高雄市長
馬總統滿意度不公佈 研考會「欲蓋彌彰」?
周錫瑋哽咽棄選 親民黨更形式微
周錫瑋不玩了! 民進黨：不會隨藍營起舞
警察免費專案
摩斯漢堡登陸廈門 2月25日正式開幕
上櫃認購售權證造市商4月1日起可當沖交易
角逐百萬大富翁 元大證聯合大昌、宏遠、鑫豐推「權證大富翁」競賽
杏輝與港商遠東恆天然乳品簽約進行產銷合作
美高中遙控網路攝影機監控學生 FBI展開調查
以研發世界最大無人飛機 展翼尺寸同波音737
北部東部短暫雨 全台回暖到26日
單車迎春 桃園推薦優質路線
新春遊竹市 穿梭古城巷弄懷舊
竹市古寺廟走春 上香祈福好運到
周錫瑋不選新北市？北縣府：11時說明
中市古蹟日 走入時光隧道
露天茶香伴咖啡 府城悠閒午後時光
拜神有學問 南縣辦行業信仰神明展
巧手施刀工 水仙花造型百變
自閉兒李尚軒 音樂舞動生命
超商訂取高鐵票 明起上路全家先行
日月潭拉魯島 邵族美麗傳說
盼齊名北天燈南蜂炮 東炸寒單27日登場
台澎交通新選擇 遊客利多
烏日啤酒大街 鮮嚐現釀
虎尾古韻散發幽雅 悠遊好去處
高球場邊騎鐵馬 賞景又健身
屏東鐵馬驛站 單車族必遊景點
台股開紅盤大漲178.03點 為7619.87點
主計處今公布1月失業率 連五月下降有望
2010年台灣經濟成長率 主計處可望上修
春節過後 珠三角缺工200萬至300萬
薛琦：虎年股市健康 表現更實在
台股大漲 新台幣匯率盤初走升
中國大陸西南嚴重乾旱 千萬人飲水困難
台股開紅盤大漲 飛越7600點
金縣府團拜 李沃士：福虎生豐推縣政
台北燈節慶元宵 抓錢幣福氣一整年
中央氣象局氣象報告
23歲年輕人 山東當副局長 大陸網友嘩然
參選大台中？胡志強：本週向黨中央報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
證券業團拜 陳沖期許台股虎年添翼續長春
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
蔡英文：國民黨以新北市長人選炒作選戰
群創申報三合一合併增資案生效
升息帶動獲利大增 高盛看好國泰金
周錫瑋：不會入府入閣
馬英九證實江啟臣將任新聞局長
鋼鐵股開出大紅盤 不鏽鋼股多檔漲停
中國擬修選舉法 實現同票同權
日媒：中國單獨開發東海油田 日將提告
台股開紅盤 營建赴陸投資鬆綁漲相佳
周錫瑋：不參選新北市長
台東議長選舉 饒慶鈴可望獲國民黨提名
香港現代舞作品將在北京大劇院上演
周錫瑋支持朱立倫選新北市長
景美女中拔河隊 明出征義大利
上櫃認購售權證造市商4月1日起可當沖交易
菲軍方證實擊斃1恐怖組織頭目
睽違5年 南韓牛肉進口量首見減少
研究報告預估 今年熱錢將加速湧入中國
塑膠類股開紅盤 台塑四寶領漲
王清峰新春團拜 盼立院通過總長人選
達賴：21世紀是對話的世紀
銅價漲營收佳 銅箔基板廠全面上揚
參選新北市？朱立倫：外界臆測
新年新挑戰 馬英九盼快簽ECFA
「隔離島」不隔離票房 勇奪北美票房冠軍
金溥聰：與周錫瑋互信度高
立委補選 民進黨電視廣告催票
江啟臣掌新聞局 林政則擬接政委
傅崑萁：蘇花高未動工 將報監院調查
胡錦濤開微網誌 粉絲一天逾萬
周錫瑋不選新北市 派系著力市議員之戰
屏東新豐村慈濟永久屋上梁
韓星尹海英敬業 拍戲騎車骨折仍上陣
台股紅盤 紡織股盤中翻黑
中國人口第一大省 勞動力供應將到頂
吳揆：經濟復甦 有春天的訊息
全球股市上揚 台股虎虎生風開出大紅盤
曹啟鴻發紅包 勉縣府營造幸福屏東
馬總統：簽ECFA絕對有必要而且要快
中國股指期貨 今起受理開戶編碼申請
馬總統：4大任務 推動高就業成長
如何看北韓 56.4%受訪韓人敵我意識鮮明
總統：對台灣有信心 今年會非常好
竹市2起一氣化碳中毒 3死
周錫瑋不選新北市長 蔡英文:提前跛腳
周錫瑋不選 北縣議長：太可惜了
民進黨：5都選舉有步驟 不隨國民黨起舞
中美救市政策漸退場 台股漲百點
王金平：立院監督ECFA簽署 機制待建立
遭罰鉅款 業者：申請重新調查或釋憲
台股上漲 新台幣匯率中午升值8.5分
周錫瑋哽咽宣布不選 支持朱立倫
周錫瑋不選 吳秉叡：不影響民進黨提名
馬總統：讓台灣人受尊敬 否則不配做總統
傳接副閣揆？ 蔡勳雄：未獲徵詢
周錫瑋不選新北市 北縣藍委兩樣情
中市府新春團拜 胡志強盼落實4建設
PC復甦快 宏?眲搹n首季業績
日鳩山內閣支持率首度跌破4成
胡志強：不排除參選 但須太太點頭
合併獲准 奇美電最後交易日3月5日
廢鋼缺貨 鋼筋盤價可望先小漲再補漲
美濃字紙祭 學童體驗客家文化
開春上工 高軟:可提早達招商目標
開春搶商機 業者推1元咖啡
周錫瑋宣布不選 金溥聰：事前不曉得
政策加持加329檔期 營建股漲勢持穩
立院新春團拜 女立委跳nobody
台股收盤漲118.20點 為7560.04點
火箭殘骸折抵黃宗宏罰金 北檢：鑑定中
陽明山花季 仰德大道假日提前交管
2010年台灣GDP預估值 主計處上修至4.72%
去年台灣電子產品銷售額 Q4轉正成長
勵馨基金會籲助弱勢婦女就業
台北股市紅盤收高 漲118.20點
開紅盤大漲飛越7600點 開高走低
馬總統：抓住復甦良機 台灣一飛沖天
98年第4季經濟成長率9.22% 5年來最高成長
高縣市合併 陳菊盼團隊就位迎挑戰
產創條例獨厚財團？王振堂：不應污名化
春節疏運順利 毛治國滿意
海基會台商聯誼 陸委會籲台商助講ECFA
2月台指期漲144點 逆價差2.04點
2月電子期漲5.05點 金融期漲31.60點
退選何去何從？ 周錫瑋：再思考
因應北韓動作 南韓將部署P-3CK海上巡邏機
參選新北市？朱立倫：做好現職是最好承擔
外交部新春團拜 楊進添肯定團隊努力
宏?痋G研究商業模式 不急推電子書
大潤發鳳山店4月底開幕 將聘221員工
報考成大碩士班 連6年破2萬人
陳文茜：氣候安全應為國安層次
台股漲118點 三大法人買超48.92億元
台商春節聯誼 經濟部長說明ECFA
國際經濟轉佳 台灣今年GDP上修至4.72%
膽囊炎敗遊興 美籍阿嬤在台除害
索羅斯：大陸經濟持續高成長將導致硬著陸
朴贊浩加盟紐約洋基 年薪120萬美元
吳揆盼立院新會期通過產創條例
新華社批評中國部分政府機關超時放假
中縣府會新春團拜 離情依依
民間消費貢獻大 98年第4季GDP 9.22%
國稅局：港商由房東開發票 違法遭罰
吳揆：ECFA像玫瑰 花會開的鮮豔少刺
前南市副議長賭博罪定讞 獄中過年
5合1疫苗 北市提醒家長按時帶幼兒接種
產創條例增訂 增雇中高齡員工每月補助1萬
台協會長肯定馬總統談ECFA
主計處：今年CPI年增估1.27% 無通膨壓力
周錫瑋不選新北市 郝龍斌:佩服
牛年封關周 外資賣超台股353億元
中華電信重返電信股王 減資看4月
男子偷電纜 好友抖犯行
彰縣府團拜 卓伯源發紅包祝福虎生豐
新台幣兌美元升0.1分 收32.099元
立院新會期 產創條例列優先法案
學童收假症候群 醫師建議訂收心時間表
主計處:1月失業率5.68% 降0.06個百分點
警槍櫃成香油錢保管箱 安全第一
收假症候群 可尋求專業協助
中國特色的顏色革命 網路革命宣言引迴響
觀光局：4萬盞小提燈 嘉市府須實發
不願被劃特定區 屏東阿禮村民上書總統
花博熱區路標亂 北市府：3天內改進
大陸「獨二代」危機 家族社會未爆彈
北市1月房市買賣移轉6395棟 連3月攀升
春節急診 腸胃不適感冒多
北縣男子疑墜樓 身分死因待查
優良導師發警語 嘆臺大生脆弱
1月失業率5.68% 近1年新低
東部發展條例草案 綠營盼逕付二讀
CNN：花生減敏治療獲重大成就
OTC估今年上櫃申請家數40家 年增1倍
腹地太小 大社村民不遷瑪家農場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
持刀搶劫遇警盤查 男子遭制伏送辦
第5次江陳會很有可能在上海舉行
香港立法會五區請辭空缺5月16日補選
街頭霸王復出 美國沙漠音樂祭現身
學測違規 手機手錶帶入試場最多
澎縣放流魚苗4萬尾 加速漁業復育
全國學生舞蹈賽 岡山國小爭14連霸
收心農場 學童種菜迎新學期
馬英九：不在籍投票攸關人權 勢在必行
以孕婦照宣傳投資貸款 沙柯吉引來女性怒火
韓正4月6日訪台 邀郝龍斌參加上海世博
美報支持美對台軍售 台駐外官員投書響應
春節後首交易日 深滬股市雙跌
98年12月受僱人數641萬人 近1年最高水準
中國內陸城市昆明至杜拜航線通航
兄弟象有意吸收 蔡仲南婉拒
北縣樹林燈會 福虎慶元宵
官司政治兩頭燒 吳健保自喻小螞蟻
柯林佛斯摰愛無盡 勇奪英奧斯卡影帝
庾澄慶飛孟加拉 盼與資助兒童踢足球
道奇台灣行 可望加賽1場
核發簽證減少2成 台設計遊程吸引印度旅客
金門民眾登太武山 拜天公祈福
北縣LED花燈競賽 環保科技
重建慢災民過年住帳篷？ 台東縣長澄清
學測違規申訴 大考中心講求公平性
復健醫師：暖身伸展 找回活力
香港民主派在普選立場上面對壓力
協助賈鴻秋狗場 北縣府：不會安樂死
高雄春節降雨 道路水廠兩樣景
巴基斯坦男子持假護照 可蘭經前吐實
央行阻升 新台幣收升0.1分
江丙坤3月底華中行 訪南昌等地台商
鼓勵「做」人 衛署擬補助
空污費爭議 監委25日約詢官員
香港住戶76%有電腦 其中97%上網
NCC擬補助數位機上盒 盼全民受惠
狄雷網賽會外賽 楊宗樺淘汰頭號種子
央視大火損失約人民幣1.6億元
台師大校長 張國恩接任
日韓職棒代表訪中職 支持台灣辦亞職大賽
勞委會：促就業不炒短線 鎖定新興產業
虎年GDP上修 全球經濟風險多
珠三角缺工 紡織業：出貨暫不受影響
阿里山鐵路 通車要等明年底
GDP上修至4.72% 工商團體：可望超標
豐田準備接受美國會質詢 派說客爭取支持
田淑玲控胡瓜教唆串供 北檢將分案偵辦
油價高漲及艙位不足 貨櫃3月運價齊漲
大陸宏觀緊縮造成觀望 滬深股市雙跌
失業率續跌 短期就業方案尚不宜退場
試行全身掃瞄 巴黎機場加強赴美旅客安檢
中國股指期貨開戶首日不熱絡
兩男起爭執 1人頭部中彈身亡
嘉縣立委補選 藍綠砲聲隆隆
57%網民主張留言法律風險由發文者承擔
劉瑞琪老薑辣嗆催淚 下一站幸福收視衝高
總長人事案明付委 朝野黨團：嚴審
教育部助學 低收入家庭免學費
虎年GDP上修邁向復甦 台股高點可期
2月股票期貨到期 前3大台積聯電群創
春節溼又冷 溫泉區業績逆勢上漲
花蓮立委補選倒數 3陣營強固票
胡為真訪蘇起 傳承業務經驗
玻璃公會：美星巴克瑕疵玻璃水瓶非台灣生產
中台灣元宵燈會點燈 主燈跳跳虎登場
中國去年H1N1死亡560人
北市大度路公車車禍 2人受傷
衛生署擬補助試管嬰兒 生殖醫學會支持
搭橋首度移師大陸 聚焦太陽能LED產業
虎年 中國拜年簡訊230億則 平均每機31則
特色學校 日月潭5校聯盟受矚目
馬英九：政務官多下鄉 行政立法多溝通
第099037期今彩539三星四星彩開獎
出生率低 客家習俗拜新丁受影響
第099015期威力彩38樂合彩開獎
周錫瑋不選 胡志強：憶邱吉爾下台身影
曾蔭權：香港經濟復甦步伐未穩
中山高林口路段 計程車自燃無人傷亡
首爾世界設計城市高峰會 郝龍斌行銷台北市
復原良好 黃志明近日可離印返台治療
金溥聰邀不分區座談 藍委：他很細膩
UBA爆冷門 明道輸給台體
提振經濟 總統盼中小企業多僱勞工
台協會長：兩岸簽ECFA 營運總部考慮設台灣
98年實質平均薪資衰退3.47% 減幅歷年最大
軍教課稅？吳揆：現階段無推動規劃
「做人」要趁早 31歲是分水嶺
復甦及基期低 1月僑外投資金額倍增
珠三角台商缺工嚴重 有些恐被市場淘汰
長崎縣長選舉失利 民主黨幹事長小澤致歉
金溥聰：自由時報報導 刻意扭曲誤導
香港再2人死於H1N1 首次有嬰兒致死
大度路公車追撞轎車 2傷者送淡水馬偕
2009年液晶電視出貨夯 年增37%
防空戰力不足？國防部：未獲美正式評估
攙配進口茶葉 擬標示產地與混合比例
GDP上修 外資：台股利多已反映
第099037期今彩539頭獎1注中獎
廣州台商獨家供應亞運會窗簾 近10億商機
麥格理：歐元貶宏?硍袚l3億 不礙市佔擴增
未來施政策略 吳揆：強調庶民重要性
總統拚外交 規劃3、4月訪問南太友邦
第099015期威力彩頭獎槓龜
車市拉抬民間消費 今年樂觀伴隨不確定
±2℃首映 周美青等名人力挺環保
中國黑心毒茶侵台 簽ECFA無法擋
鼎新電腦台資變中資 綠營：政府資安曝險應即解約
周錫瑋退出提名 台灣民主大倒退！
主計處:元月失業率為5.68% 失業狀況續趨緩和
亞洲大多數股市 虎年開市高點收盤
春節期間水庫皆有進帳 北部紓解南部仍有壓力
美國防部 傳有意出售F-16戰機給台灣
群益證券1010樂開春賀歲 頂級時尚家電下單即可輕鬆購
太平洋黑鮪恐列禁止交易 台灣漁民籲政府「未雨綢繆」
美稱找到攻擊google駭客 身分是中國30多歲安全顧問
不甩中國反對 美將考慮售台F-16C/D
副院長、發言人相繼被挖走 台灣閣揆忙找人
台灣總統靠「看報才知道」 網友諷刺「看報治國」
黑鮪列禁止交易? 台灣漁業署：政府早已積極因應
台北市女子墜樓身亡 警方追查死因
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美聯銀總裁：經濟表現將有兩年低於水平
歐股6天來首見收低 零售及健康照護股帶跌
需求疑慮 銅價高檔回跌 貴金屬也走低
國際油價高檔震盪 罷工支撐價格不墜
疑因豐田瑕疵致暴衝車禍 美檢方將重啟調查
美股小跌 原物料收低 抵消銀行股上漲
IFO調查：1月份巴西經濟氣候指數冠拉美
台灣國防評估出爐 美政府將釐清政策選項
英駿懋銀行執行長 放棄230萬英鎊紅利金
投資1億美元 中國三一重工將在巴西設廠
美洲開發銀行將貸款巴西26億美元
天氣回暖 金馬及西半部濃霧
南韓代表訪中 磋商重啟六方會談事宜
出借電腦竟偷窺學生？美一中學挨告
台灣無雙女子國樂團 含笑征服歐洲聽眾
聯合國：新興國家欠缺處理電子廢棄物能力
被問婚期 英威廉王子：得再等段時間
台股開盤上漲15.58點 為7575.62點
鴻海：墨西哥廠縱火案 不影響交期
研究：午後小睡 助大腦增強學習力
爭搶幸福鐘聲 三零二八包裝愛
進口沙國石油 中國首次超美
匯市觀望 新台幣兌美元盤初小升
霧鎖金門 台金班機小三通客船停擺
吳揆：副閣揆人選有腹案
隨團出國旅遊卻無機位回台 旅客火大
安徽局長被妻兒舉報貪污嫖娼 局長遭調查
希望冬運獨佔鰲頭 加承認夢想不切實際
球場支持 台灣明年舉辦LPGA有望
達賴喇嘛：可以結束轉世制度
跨國發展 大陸山寨廠擬到印度設廠
電金皆弱 台股平盤附近整理
周錫瑋棄選 藍委：快提名朱立倫
私宅疑餓死犬隻 動保團體籲北縣府救另2隻
金門機場霧散 近10時恢復起降
英飛凌控爾必達侵權 力晶茂德:了解中
朴子御賜燈花 賞遊迎春祈福
搶救賈鴻秋狗場 動保團體籲持續投注人力
大陸民工荒嚴重顯示產業結構失衡
選大台中？胡志強：與金溥聰會面後宣布
台北燈節26日登場 專車接駁
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
永齡有機農園4月運作 助災民自立
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中鋼新盤價看漲 將超越去年下半年高峰
棄選新北市 周錫瑋：馬總統很感動
大陸軍事專家：中美軍事關係正經歷困難
拆選舉看板被告 水庫管理中心：依法行事
災區遇雨交通斷 楊秋興:民眾應有心理準備
立院開議 啟動檢察總長同意權程序
全球貨櫃運力下修 謝志堅：勿重演運費戰
特偵也查小林滅村 雄檢:不併案
未協助滯土旅客返台？外交部澄清
吳揆：經濟前景樂觀 成長率可達4.9%
中國將繼續財政貨幣「雙擴張」政策
中共中央政治局：經濟政策重點調結構促轉變
海外華文媒體關心大陸民生反腐敗等10大話題
許茹芸化身愛心大使 認養雲南貧童
便利超商買高鐵車票 3分鐘搞定
日媒：反世襲棄核武 中國向北韓施壓
琳賽蘿涵坦承吸毒 盼年輕人引以為鑒
動物園小國王企鵝亮相 猜體重元宵公布
蘇煥智盼總統兌現政見 廢新市收費站
學者籲儘速雙英會 討論ECFA
富邦人壽推微型壽險保單 日保費不到1元
蛀牙不以為意 腫脹如豬頭醫院過年
副教授虛報研究助理費 判刑6月
胡志強：勸過朱立倫參選 為黨貢獻
參選新北市長？ 蘇貞昌：立委補選後決定
疫情高峰若已過 新流感防疫回常態
不孝港青賭輸祖母殮葬費 盜竊罪成
路況不佳 高縣六龜溫泉發展難加溫
縣市合併 高市財務負擔增加約261億
吳揆：林政則任政委 兼台灣省府主席
大天后宮南台科大合作 學生任廟宇志工
實質拋補 新台幣兌美元中午小升6.1分
228中樞紀念移地南市 馬總統將出席
春節溼冷衝高業績 線上遊戲逆勢漲
北縣3議員籲蘇貞昌選新北市長
屏東客家攻炮城 10萬獎金等你
金溥聰蘇貞昌機場巧遇 笑裡藏刀
高鐵將發行儲值卡 暑假先推回數票
促進生產力 星提赤字預算案推經濟轉型
蕭淑慎涉吸毒 願有條件認罪
綁架前夫女兒索700萬 女子遭判10年
台聯推第2波ECFA公投 民進黨樂觀其成
空軍：精進裝備性能 續爭F-16C/D
吳揆：不放棄向美購買F-16C/D及潛艦
吳揆:產創不分企業大小 符條件納優惠
金溥聰：立委補選後 會找周錫瑋見面
台灣首發現 華人特有糖尿病致病基因
台股收盤漲37.40點 為7597.44點
胡為真掌國安會 總統期許繼續努力
外國對菲開發援助 2009年大幅增加132%
航運界新春團拜 交通部送政策6大禮
大陸金針假冒越南貨搶市 農民叫苦
聯合國警告開發中國家電子垃圾嚴重性
杜絕餵食台灣獼猴 玉管處開罰
不爽維權培訓 中共矛頭指向香港樂施會
3月台指期漲1點 逆價差62.44點
北京等中國20大城市完成地震危險性評估
陳菊1日秘書 跟班像震撼教育
濃霧散去 金門小三通恢復通航
3月電子期跌0.5點 金融期跌3.6點
電子領軍拉尾盤 台股逼近7600點
景氣影響 台灣能源消費連續2年負成長
台北捷運轉乘公車手冊 25日免費索取
新華社副社長崔濟哲被免職
平盤附近震盪 漲37.4點
藍版東區發展條例草案 擬26日逕付二讀
中國部署新一年反腐 嚴控妻兒移居國外官員
台灣燈會微笑胸章 盼帶動觀光消費
東部發展條例逕付二讀 綠營盼拉抬蕭美琴
中醫師未親自推拿拔罐 健保不給付
科學園區景氣復甦 將釋出1.8萬名職缺
牛頭犬超迷糊 產後忘了回家路
台灣原創動畫登陸 浙江興建卡滋樂活園
豐興鋼筋盤價調漲300元 報1.85萬元
男子行竊鄰宅 特殊鞋印露餡
中印空軍2012年將首次聯合軍演
清交梅竹賽42週年 明開幕祈福
喬治芬頓3月訪台 指揮演出藍色星球
台股漲37點 三大法人賣超0.61億元
美國特使出訪亞洲商討重啟六方會談
澎湖元宵萬龜祈福 12公尺麵線龜亮相
遭控涉侵權 創見威剛金士頓：不予置評
誤坐閣揆座位 朱立倫：不能一次想兩件事
步步驚笑佳評如潮 4月推口碑場
合成馬英九裸露圖像 男子判無罪
不滿直轄市選委會名稱 蘇煥智擬陳情
慈濟辦齋戒 駐台使節齊聚祈福
中國大城市人口嚴重超載並帶來社會問題
春雨小補 中北部供水穩定南部仍缺
福建加強開發平潭 全力吸引台灣財團進駐
1月份中國中央國企營收及利潤大增
伊甸身障學員拜年 感謝企業支持
科學園區去年下半年營業額 年增16.2%
高市拍攝又一片 眼淚明特映
新台幣兌美元升4.9分 收32.050元
獄友共做案 晚間行搶凌晨遭逮
男童腸病毒重症 今年首例
全民上網監督 遠端監控公有掩埋場
景氣復甦激勵 竹科今年營業額估成長15%
以人最愛烈酒伏特加 去年售出1600萬瓶
高市府：高雄燈會夯 參觀人次逾170萬
成大研發互動電視平台 建制e化老人照護
2015年大陸生物製藥業產值規模約新台幣15兆
家扶永續關懷 擴大扶助無收入家庭
基隆店家磁磚連環爆 疑地層下陷
新莊橋梁工程柱樁倒塌 壓死1泰勞
北韓開放鴨綠江上2最大島嶼供中國開發
此消彼長 日網路超越報紙成第2大廣告媒體
涉持空氣長槍 男子送辦
高縣府最後1次新春團拜 楊秋興感謝團隊
國圖漫畫屋 引領年輕人認識台灣創作
全台鬧元宵 民俗活動各展特色
重建會：八八災民需永久屋 3/1前申請
德里馬路如虎口 行人死亡率達印度平均值4倍
賽靈思選用台積三星28奈米製程 聯電:尊重
多國圍堵中國出口 專家：貿易摩擦將延續
吳敦義立委選戰官司 南投地院判無罪
新疆烏蘇遭暴雪襲擊 積雪55cm
中科：去年營業額呈V型反轉 景氣漸回穩
福建創新兩岸合作體制 提出三個都可
吳揆：促警受理報案具同理心 3月提案
四技二專保送入學網路報名 25日截止
台灣燈會祈願燈區 宛如兒童樂園
大高雄地區4月後供水吃緊 恐限水
元宵燈籠DIY 林陳煙自製虎紋創意提燈
美中關係止跌？中方稱一直參與歐胡會籌備
電子商務夯 文創活動情報站上線
親自推拿健保才給付 部分中醫師反彈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
校正公電（CAP085號）
BBC：新華社副社長因涉違紀而被免職
空氣傳異味 聞臭師出馬判定
全國學生舞蹈賽民俗舞 黃士容奪冠
安平漁港3浮屍 無他殺跡象
台積電與Dialog 合作0.25微米高壓製程
學測成績 24日9時起開放網路電話查詢
警民聯手逮搶匪 胡志強頒獎表揚
謝長廷自訴檢察官涉登載不實 地院駁回
設計城市峰會上 郝龍斌以艋舺等2片為榮
豪宅房稅調整 北市辦問卷調查
免費色情圖片恐藏毒 網友需當心
中科6年 創造6萬工作機會
中國15省區乾旱 民眾生活受影響
向女性致敬 影展佳片每部50元
家 入選香港歐亞國際紀錄片創投案
何樹生：貨櫃船運市場年中可望反彈
中國「兩會」將揭幕 北京高層廣徵民意
台灣燈會福臨寶島 造型宏偉富巧思
新手術 腎結石患者福音
98年國際收支順差541.3億美元 創新高
央行力守32元 新台幣收升4.9分
蔡英文：國民黨炒作5都 傷到自己同志
竹縣立委輔選 吳伯雄：每一票都是關鍵
嘉縣立委補選政見會 砲聲隆隆
大陸央視大火案21名被告已被起訴
卓義峰唱太好 藍心湄虧陳昇亂唱
北市轉職訓練開跑 助尋事業第二春
乘客跳軌道 捷運後山埤到永春公車接駁
看診推拿健保給付200元 中醫師說太少
立委補選 王金平陪陳學聖掃街
藍綠共推東部發展條例 蕭美琴:花蓮福利
桃園立委缺額補選 選舉人數23萬多人
慶生變忌日 男子返家墜溝
新北市等選委會3/2成立 3月中提選區劃分
陸企擴大對台採購 3月商機逾78億美元
行竊未果開車撞人成重殘 判賠2000多萬
金溥聰再赴花蓮 力挺王廷升
被指美女觀光客 蕭美琴總部批負面選戰
宰食犬貓違法 雇主需提醒外勞
香港旅遊產品 中台灣燈會開賣
大聯盟回函 道奇願意加賽1場
ifo評價台灣第1季經濟 5季來首見滿意
新港媽首訪鹽水會香 信眾設案迎接
西螺七崁武術 紀錄片重現英風
Ifo首季調查：全球經濟連4季改善 續復甦
美朝近期能否恢復接觸 中國持歡迎態度
星賭場色情浮現 妙齡女扮賭客公然拉客
楊秋興訪高港局 重提跨港纜車
斗南破獲槍毒 20人到案
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