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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
健保修法協商 兩黨南轅北轍
三大法人買超台股10億元
北市跨年 楊淑君倒數同歡
父後七日 年度最具影響力書籍
11月台灣人赴澳門減逾1成6
感情課業因素 南投國中生自殘
性侵虐友人 惡男女求刑12年
遠見民調 2/3對韓印象差
跨年迎曙光 阿里山專車接駁
世展會高鐵聯手 助貧童就學
涉賄 前牡丹鄉長判2年6月
劉曉波效應 港人不信任陸官方
世界之最 印94歲老翁得子
進貨免現金 台酒推採購卡
推己及人 劉寧珍贈貧童辭典
國台交駐團指揮 最想當足球員
稀土價格 陸商會：持續上漲
李婉鈺退黨 以生命保證沒賣票
新台幣兌美元升2.9分
墾丁水蛙窟 社區巡守護生態
日擬調特惠關稅 陸貨大受影響
施振榮蔡明介獲潘文淵獎
男子遭強擄 反制奪槍驚魂脫險
勞動役學服務 織圍巾送弱勢
網友跨年趴 最愛話題人物
拼轉型 中國可能下調經濟增速
成績列印機抓耙子？學生告學校
網路文學 兩岸比一比
江丙坤：陳雲林訪台明年有消息
要錢不成弒父 逆女判無期
父母教養經驗書 勝專家著作
蕭家淇：治安不能有空窗期
陸千萬富豪 逾6成涉足房地產
大霧 成都機場近萬旅客受阻
狂歡過節 菲爆竹意外傷者增
年曆兼地圖 朴子市限量送
兩岸年度漢字 「漲」奪魁
台手機觸控面板 漸取代日廠
總統：新聞廣告須明確區分
公務車氾濫 北京頭疼
哈爾濱─大連高鐵鋪通
邵曉鈴募書捐款 贈瑪利亞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
英文拼字賽 青年國中包冠亞軍
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
霸凌頻傳 李遠哲憂心教育
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
建國百年 新版國歌影片出爐
台酒年終3.6至4.6個月
中山大學緬懷李煥 余光中詩念
飛航事故降 3年內世界水準
新流感重來 估1月中達高峰
大越獄 梅花鹿1死3失蹤
齊白石純金箔版畫 全球首發
濱崎步奪冠 連13年稱霸日本
日夜溫差大 高屏胡瓜茄子病了
缺工 春節前陸再漲最低工資
九二共識 總統單挑小英
青少年遇凌虐 冷靜自保求脫身
當選無效之訴 南檢再提5人
退黨無效 李婉鈺難逃除名
好過年 勞工紓困貸款10萬
劉憶如籲企業主 注意調薪潮流
美航母赴東亞 中國：亞太穩定
迷戀脫衣舞 克莉絲汀全裸入鏡
防老人悲歌 總統：被嫌也要做
民航局：台金春節機位不會少
吳揆：中央地方都不可置入行銷
百年元旦 鐘鼓齊鳴為台灣祈福
上班第2天 民眾洽公先問路
江宜樺：新北市譯名會速核定
中國擁航母剋星 恐牽制美軍力
沒放棄嘟嘟 飛龍1月初再訪台
後會有期 韓寒獨唱團解散
下藥猥褻女客 民宿老闆被訴
早收原產地規則 兩岸有共識
中國將成立稀土協會
阿里山車禍 交管工人反被撞
梅西葛蕾明年登台 跨年開賣
狂升又拉回 台幣創29月新高
日偶像男星處女作小說熱賣
最低工資又漲 陸台商苦惱
101跨年焰火 百年味有期許
胡為真勉中央社發揮舊照效益
運輸碳排高 6車廠願減量
李婉鈺退黨 生命保證未賣票
明年起 信合社會計制度更透明
年代不予換照案 監委要查
新語音辨識系統 鄉音難不倒
水利署：明年3月底前供水無虞
路見不平專案 全國大搜索
力抗洋將 曾文鼎獲最佳鬥士
小石虎趴趴走 漫步火炎山
防霸凌 專家：多關心不隱忍
國銀中小企放款餘額14年新高
前10個月 出國菲勞減少3%
搶手 3Q人才企業最愛
吳揆：給花蓮安全用路環境
移民署辦證 服務金大師生
朱銘新作立方體 反思自我設限
北京拍賣季 成交破8百億
拚治安 賴清德：不做文字遊戲
劉憶如：防熱錢 信任央行拿捏
微創術救命 肺腺癌患預後佳
空官T-34機 殉職師生公祭
年節到 陸加強食品安全監管
工程會：工程採購 品質優先
控告垃圾電郵 進帳百萬美元
高市議會 國民黨總召陸淑美
撤申訴？楊淑君2週內決定
政金問題 小澤願至日國會說明
疑售偽健康食品 檢搜購物台
香港淡水魚驗出致癌孔雀石綠
江陳會 江丙坤：諸多議題要談
路見不平專案 北市：未遭搜索
大鵬灣越野摩托車賽 元旦登場
司法園區相中空總土地
陸稀土出口量 2011首批降
房仲業績佳星座 天蠍處女獅子
音樂創作人染毒 警逮21人
泰今年經濟成長率料達7.8%
建國百年 加強10項服務業
冬季腸胃炎 學校易爆群聚感染
防匯損 劉憶如：減少美元報價
吳揆：工程重品質 全民共享
高中台灣人文獎 高雄奪雙冠
九二共識 江丙坤：協商基礎
立院：政令宣導須標明廣告
中國外長楊潔篪將訪美
凡那比災區 防水閘門有補助
丸莊狀告李錦記代理商 不起訴
客家人異鄉打拚 故事集結成書
港機場客運量 破5千萬人次
少年校園遭毆 送醫無礙
百歲百畫 國父畫像參展
強餵幼童毒品 男判18年
北捷年運量 明將破5億人次
解讀損壞晶片 日本求助台灣
阿芙蒂耶娃 元月10日高雄演出
經部招商新策略 併購引進技術
總統：有信心拉近貧富差距
兩岸再合作 合庫中銀簽協議
金溥聰：政大授課可受檢驗
響應家庭日 愛家515頒獎
金檢外銀？央行不置評
迎建百曙光 新北市4亮點
亞洲第2 國家碳交易平台啟動
堅持肝癌研究 鄭安理獲獎
面板登陸參股？經長：檢討中
母子公司有條件同時上市
菲承諾保護投資人不受菲共勒索
興農薪情差 幾近全員減薪
今彩539開獎
大樂透開獎
府院黨共識 修法限制置入行銷
車停斜坡下滑 駕駛遭輾死
朱立倫：Taipei本是音譯
名人釀花酒 郝助馬拉威孩童
亞少棒賽 中華奪冠5連霸
國華產險債權清理 將開始匯款
重人格教育 鄧哲明師承美恩師
進軍太空 陸明年發射量倍增
政大兼課 金溥聰駁報導有誤
泰國當局不協助保釋紅衫軍領袖
央視踢爆 中山陵景區非法別墅
敦親睦鄰 上海台商籃球會友
美東暴雪 旅客恐再受困數日
提高工具機自製率 引德日投資
九二共識交鋒 民進黨反追問
治水進度慢 陳菊限雨季前完工
健康迎新年 英政府贈戒煙貼片
綠委討公產 救國團澄清自購
跑在南極 陳彥博看不到企鵝
狗威利入府當來賓 外廊玩耍去
大樂透頭獎摃龜
今彩539頭獎1人中獎
尼泊爾前軍官指印度涉王室血案
恐怖嫌犯密謀倫敦連環爆炸案
杯葛東京動漫展 日出版社另辦
國民黨擬開除南市10跑票議員
綠總統人選3月提名？蘇系保留
技壓馬布瑞 林志傑助球隊大勝
巴黎坎城1月迎台灣3音樂團體
全臉移植婦 與捐贈者家人會面
萬物有情，只因我在：張曉風願當細膩的人生觀察者
2010年自然災害 損失驚人
故意擋救護車 立委擬修法「吊扣駕照」
李婉玉退黨： 會配合黨團運作
機場捷運CU02A標 獲「公共工程金質獎」特優獎
MSI 微星 2011新品體驗會
博士生擋救護車 台大將處分
蓋司法園區？綠營：譁眾取寵
單側流鼻水 當心腦脊髓液外漏
吳清基堅持零體罰 值得喝采！
與市長有約 交大同學與許明財座談
爭取科管局補助 邱鏡淳要向總統建言
張榮恭：沒有九二共識 所有兩岸協議從頭來
高鐵歡慶四週年 邀您一起高速傳愛
殺妻案 老翁向長子致歉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加總理邀翁山蘇姬親領公民證
九二共識 美國務院不作評論
應用程式疑洩個資 蘋果挨告
AIG帶頭 美保險股大放異彩
料續升息 人民幣攀抵6週高點
就業前景差 美消費信心意外降
歐股反彈
歐債危機恐擴散 金銀銅齊漲
油價收在接近26個月來高點
巴黎塞納河水位開始下降
逾八千家傳媒替巴西政府宣傳
邁阿密機場驚爆 起訴1男
美股漲跌互見
標普：美國房價明年續跌
德經濟學者強調需引進技術人力
諾基亞西門子併摩托羅拉事業延
紐約出境無飛機 入境無空橋
新年新願望？英8成民眾沒興趣
寒流明晚到 把握今天溫暖冬陽
電腦也怕冷？是怕溫差生水氣
宇瞻上市 開盤漲9.76%
立委籲規劃國家智財戰略
破網禁 新書目錄將登陸
新台幣早盤升逾9角
空總建司法園區？提行政院協調
嘉市喘息服務 減輕照顧者壓力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
水電取消基本費 經濟部反對
金融突破千點 台股狹幅整理
獨唱團停刊 陸網友斥審查干預
百年好合 嘉市集團結婚創新高
陳裕璋：支持央行金檢職權
景氣復甦？老美少進電影院
吳揆提政績 再造中華民國風華
美民調：歐巴馬人氣直升
生活指標 廣州人最不滿意就醫
船多貨少 散裝航運明年景氣平
南韓口蹄疫警報上調最高級
鴻海尾牙改變型態 與花博結合
林義守拜會談兩岸 菊盼交相利
南市跑票開鍘 藍開除10議員
美─巴自由貿易協定可望通過
大陸漁工接駁空窗期 漁船擔綱
顯示器加機上盒課稅 財部檢討
台商副會長車禍 小三通接回
丙級技能檢定 調酒改飲料調製
日立社長受訪稱正檢視成本結構
健檢輕0.9公斤 郝是肌肉男
總統府問小英 支持不獨或台獨
阿里山濫墾 立委要林務局檢討
尼國捕手涉性侵案 裁定接押
南韓將力促北韓棄核
經合會 高長：最後確認階段
花蓮縣議會三讀 調降娛樂稅率
大明星致敬李小龍 方式大不同
救國團租國有林地 依規定辦理
郭台銘：下修成長 心中樂觀
今年颱風14個 歷史新低
長跑猝死非意外？法院判賠千萬
企業加薪 CEO贊成
綠民調：7成不信連勝文遭誤擊
珍發監執行？雄檢：待培德評估
中市公車推好康 轉乘享優惠
熱錢稅 財政部：配合央行推動
副總統：社會責任讓企業永續
新台幣午升9.76角
泰河川污染問題惡化
台糖：冬蟲夏草獲認可安全無虞
奢侈稅 財政部研議中
治安連環爆 胡：掃除暴力討債
反霸凌 法部設校園掃黑小組
國家交響樂團 奏狂想曲跨年
男大生著女裝 燒炭自殺身亡
台股收8866點 跌 4點
李紀珠：投入社會 企業報酬高
遊客增 印尼將建峇里島新機場
國台辦：九二共識 互信基礎
郭台銘：三不原則善盡社會責任
中山堂整修 明年5月新風貌
代言燕麥片 豬哥亮秀爵士舞
金融汽車航運撐盤 台股盤整
土銀上海分行 開張
印花旗經理詐財逾6億台幣
明年1月台指期跌5點
陸：紀念辛亥 支持兩岸合辦
陳彥博有個馬拉松大滿貫夢
銀合歡工藝 打造在地文創產業
台股盤整 小跌 4點
工商銀：明年來台考察 盼設點
南韓加緊為統一作準備
明年1月電子跌 金融漲
西爪哇5千人感染愛滋
國防部：104年實施募兵制
全台獨嘉 嘉市管樂跨年
小六盲生心靈 音樂有影像
國台辦：經合會很快會有結論
環保署建構低碳家園
台灣就業99指數 30日上線
藍鍘10議員 有人喊不公
合庫蘇州分行靠台商拚獲利
立院初審 賣地下保單要坐牢
國台辦：兩岸直航票價應調降
住院部分負擔上限 元旦起調降
郭台銘：明年營收成長逾5成
環狀線工程 朱立倫盼改善噪音
三大法人買超台股1億元
陸客腦中風送醫 救治出院
捨己救陸客 司機入祀忠烈祠
財部查房市投機客 補稅1億
鹿港冬遊季明年2月底截止
獨居長者圍爐 同享愛心年菜
磺溪文學作品展開徵集
明年景氣 8成8執行長樂觀
免收基本費 水公司不同意
懲跑票 金溥聰：祭黨紀立威信
置入行銷 金溥聰批綠始作俑者
環保署推動全民參與清淨家園
朱立倫：設基金加速捷運建設
元旦起 美7州調高最低工資
彰化跨年晚會 交通管制
中市婦人被搶 警全力追緝
兩岸洽簽投保 駐台使節關注
CNN發表年度科技十大敗筆
蕭萬長：ECFA是佈局關鍵
江丙坤：多個項目可爭取陸開放
台中加工區營業額創新高
新台幣兌美元升2.9分
經紀人：幫郭泓志爭取合理年薪
所得愈高 用電量愈兇
原民工藝獎 樹皮衣吸睛
李婉鈺砲轟吳秉睿 高志鵬道歉
年代綜合台 31日下架
半癱吹氣球 街頭藝人獲認證
中國總部經濟 北京最強
冬蟲夏草 衛署擬正名
敦南88標脫 每坪112萬元
菲郵包炸彈案 1華婦喪生
美食國際化 副總統促培育人才
明華園總團 30日鹿港演出
蔡穎堅獲國際機器科學貢獻獎
NCC：廣電執照非萬年
林書豪下放 首役拿十分
陸港澳辦：中港井水不犯河水
老翁罹癌厭世 仰藥身亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
刺激生育 學者提議幼兒免稅額
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
名鞋大盜落網 查獲百餘雙鞋
梁靜茹行程滿 個唱彩排無疲態
馬王配？王金平：沒空想
五楊高架疏失 交部要世曦究責
一粒眠快遞大馬 3毒蟲認栽
國軍兼領贍養撫卹金 初審通過
企業家談社會責任 首重誠信
驚彩100年 恐怖影展人來瘋
唱沒關係 F.CUZ搞笑搥胸
百年前夕 客家台與觀眾有約
泛珠三角 推兩岸檢驗檢疫合作
滿庭芳花卉書畫 元旦故宮展出
嘉縣傳霸凌 國三女生腦震盪
反腐難 陸逐步推財產申報制
網路購書 大學生是主力
高雄校園傳暴力 兄妹遭圍毆
破紀錄洪水 澳洲東部成水鄉
嘉大動物疾病診斷中心啟用
德官員反對飛航旅客分級安檢
馬：政府改革成果 禁得起考驗
製icash 朝陽科大辦畫賽
黃文星拍寫真 事業線大解放
掌中乾坤 回味閣派百年戲偶
亞少棒賽冠軍 光榮返台
台1大安溪橋整修 明年4月完工
贓物認領 恐龍化石沒人要
台灣運動風氣 超越韓國
貨車翻落國道 砂糖撒滿地
景氣好 科學園區空缺大增
陸客赴港 每天6萬人次
拚治安 朱立倫：不吃案造假
總統：直轄市扮演區域領頭羊
天心惜波如金 只撿現成完美男
景氣好轉 缺工率9年新高
兩廟共用神像 像雙行政中心
60天4冠軍 施千雯廚藝了得
賴清德：1百年預算要省10%
柑橘增產 量販特價促銷
盧彥勳 年度台灣男性風雲人物
藍：否認九二共識不符台灣利益
地球暖化 東京酷暑日激增
陸高速公路里程 可望超越美國
大震盪 台幣創29個月新高
第四台降價 中市每月580元
性侵孫女 外公判刑12年
綠促查槍案 不排除提當選無效
醫護減壓 健身房打遊戲機
台匈租稅協定生效 元旦適用
金門趕建碼頭 因應春運需求
反腐 中國首次發表白皮書
賀建國百年 友邦元首來台跨年
鎖骨間硬塊 小心甲狀腺癌
紙風車繞全台 明年走完319
釘妻案 夫羈押難追思
公仔迷巧手 三太子也很潮流
王嫌稱妻想安樂死 揚言告牧師
總統：協助弱勢安全度過寒流
美電動車實驗 採日規充電器
搞軌案台鐵求償 擇期再開辯論
多數資訊廠商看好首季景氣
屏縣府觀光傳播處 元旦成立
趙舜甩肉19公斤 回到20歲
醫院獨資登陸 商機2兆
政府幫報稅 200萬戶受惠
大腸不只包小腸 餐飲創意無限
首次接種流感疫苗 應打2劑
金：綠若提當選無效 會很難看
民進黨開鍘 李婉鈺5人將除名
合格水族館可申請非處方藥零售
彩虹勇士號 將開抵基隆港
立院初審 身障跨縣市搭車半價
1/3美國成人曾遭職場霸凌
永慶尾牙 明年展店衝900家
歐盟：提防中國收購歐洲企業
年代綜合台下架 補合家歡高點
台灣無糖餅乾 武漢零食新寵
新北市拚治安 先掃非法電玩
百年元旦 泰緬藏族齊唱國歌
美證管會調查社群網站交易熱
遭黨紀開鍘 洪平朗不滿
服務業早收上路 金融業利多
監委：吳揆審慎樂觀公務員調薪
HBL8強開戰 松山拚三連霸
春節加班機 6航點外總量不限
迎5都市長 行政院會座位排定
桃機草地悶燒 北跑道一度封閉
燒鞋櫃留字救世軍 少年被逮
疑炒匯 央行約見兩家外銀主管
今彩539開獎
失北市副議長 馬：輔選有疏失
英房價明年將續跌 失業創新高
電動機車 法人補助數量不限
女人想吃 更勝於性愛
國道穿越猛禽棲地 鳥會籲改道
闖空門兼偷女內衣 男子送辦
酒店幹部殺酒客 遭求處無期
功在漢城僑中 蔣誠偉受表揚
薪酬委員會 擬明年下半年實施
建國百年 社福新措施上路
泰國紅衫軍號召6萬人1月集會
藍百年中心任務 打造黃金十年
學者：對岸應正視中華民國存在
龍潭案 李界木到案服刑
執照失效 年代控NCC侵自由
新北市圖書外流 2手店便宜賣
跨縣市暴力討債 上千人受害
九二共識 藍綠互問
今彩539頭獎1人獨得
陸專家倡菜籃子指數 反映物價
馬紹章：兩岸關係今年常中藏變
掃蘇花陰霾 千人陸團來台跨年
陳峰民拜會中職 盼還清白
細節待確認 經合會年底難成立
超級電腦晶片 速度快20倍
探索2012末日預言
風水輪流轉 民進黨團要成立1126真調會
工業局：建國100年 電動機車補助不打折
美軍太平洋司令：中國正在部署航母殺手
金溥聰政大授課 堅不迴避！
關鍵少數 高議會小黨擬組次團
違紀開鍘 藍綠都不手軟
查資金來源 央行約見兩外匯銀行主管
稅務機關過度辦理檢舉案 賦稅人權慘遭「霸凌」
陳清秀籲漏稅罰最高以補徵短漏稅百分之二十為限
寒流傍晚到 氣溫溜滑梯
台糖：過好年 糖不漲沙拉油降價
德國再任安理會非常任理事國
百年國建計畫 失業率4.9%
台灣行政院院會 五都市長成焦點
2010第六屆博客來報告 閱讀動能成長 創造雲端的在地生活
高雄國賓外帶年菜新鮮開賣
新年到 居家空間除舊佈新 擁有IKEA 系統儲物櫃 你也可以成為收納達人
台北國賓川菜廳 商業午餐最超值
法民調：第一夫人布魯妮令人煩
三重晚間2事件 2死4送醫
陸客赴英血拼 名牌狂掃1/3
亞利桑那州將加緊管制非法移民
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
人口成長 亞洲成全球經濟重心
高盛：金磚國資格 南韓勝南非
女性腰圍太大 罹癌風險恐增加
歐股漲多跌少 倫敦挫0.21%
密電：人民幣明年升值5%
美元走貶 金漲銅跌
巴西調高關稅 打擊中國貨
原油跌 紐約收91.12美元
虛驚 駐教廷美使館傳郵包炸彈
西藏尼瑪縣 凌晨規模5地震
美股收小紅 道瓊漲0.09%
巴西躍升經濟大國面臨環境挑戰
亞洲足球聯盟鈴木盃馬國奪冠
輪椅夫妻相扶持 勇敢面對人生
陸記者被毆致死案 國際促查
台幣盤初升近1元 破29.4
廣東問題河粉 變質米漂白
流感病患增 英政府：未達疫情
羅由中呼籲馬國恢復對台免簽
明年展望佳 貨櫃三雄買盤追捧
房市熱 Q3房產景氣黃紅燈
楊志良：二代健保試算表今出爐
日本擬援帛琉 對付非法漁撈
北京地鐵 1天通5條
傳中國擬訂南海島嶼登陸計畫
台灣車隊元旦征戰達卡拉力賽
越8900遇壓 台股守5日線
取消軍教免稅最快101年實施
墨宏高階代表將協調移民問題
衛署試算二代健保 費率5%
天然氣與桶裝瓦斯 春節前不漲
行政院會 5都市長到齊
調薪？ 財長：儘量符合期待
華航花車 建國百年雙巾亮相
課熱錢稅？ 財長不鬆口
央行理監事會 升息打房成焦點
日本擬引進「全球鷹」偵察機
陸學者：明年密集調整金融政策
反腐白皮書 中國鼓勵網路檢舉
卡債問題多 司法院金管會挨批
印尼緊縮外匯持有規定
人行官員稱小幅漸進升值有益
仁寶矽創合資電源晶片廠揭牌
南韓出口再破4千億美元
陸調重貼現率 宣示作用勝實質
霸凌通報出狀況 立委：離譜
火車上伸鹹豬手 男子遭訴
總統：運用巧實力追求台海和平
台水拚職安驗證 成績亮眼
華航明年開台北大阪紐約線
春節前物價蠢動 政府介入協調
南韓益山又現禽流感疫情
11月製造業景氣 看好者大增
五色鳥現蹤 嘉市民驚艷
1126真調會 綠籲藍勿擋
台韓打工度假 元旦起申請
Q3房產黃紅燈 13年新高
迎第一道曙光 上網看得到
桃園1化學工廠爆炸 2人傷
人民幣升值 再創新高
國泰世華登陸 複製台灣經驗
跨國詐騙 兩岸菲國捕178人
台商腦溢血 金門紅十字會接人
外銷亮眼 國瑞車產量創新高
經長：TIFA 1月下旬開
甜美巧克力 化身湖心亭
防制霸凌 擬納教育基本法
升息？台經院：有調升壓力
蘋果熱 全球觸控出貨年增3成
陳銳二審出庭 否認恐嚇
五星級救援車 動保團體質疑
台幣午升逾1元 13年新高
賴幸媛：擱置爭議 務實為民
國光石化縮小規模 爭取過關
離境退稅 上海擬跟進
帶兵之道 總統要求廉正
港媒：魏鳳和可望任陸二炮司令
春節期間 油價跟跌不跟漲
民進黨開鍘 唐碧娥自清提告
張金鶚：應對房市投資客宣戰
綠擬提當選無效 金：社會公評
阿里山小火車遊園 元旦上路
氣候變遷 瓜地馬拉災情慘重
宗教對美國人生活影響日減
台股收8907點 漲41點
釘妻案 家屬公開信原諒父
搶生意 上海加油站降價促銷
金：蘇蔡主政時 置入行銷高峰
明年1月台指期漲34點
高雄資訊月 副總統揭幕
日航勞資爭議 勞委會籲妥處理
99年消費新聞 美牛事件奪冠
明年1月電子金融雙漲
劉爺爺送辭典 嘉惠清寒學童
高市跨年交管 大眾運輸備戰
台股開高走高 收漲41點
民進黨開鍘 洪平朗反彈
日3D畫展夯 有望北上展出
霸凌通報狀況外 立委不滿教部
金管會即起查特定外資保管銀行
拉尾盤 台股站上8900點
防霸凌 教師建議後送機制
維也納新年音樂會 衛武營轉播
上訪村長 5年任期坐牢3年半
齊聚行政院會 5都市長憂財政
超速輾斃國中生 運將判6月
健身疑被瞄 男吐口水判拘役
光電費率改 吳揆：順應趨勢
南檢提當選無效 再增3議員
督保盟：新健保財務撐不久
教唆槍殺檢座 更一審判無期
簡沛恩母詐欺 判還百萬
北星釋利多 增761名額
創意宋江陣大賽 力邀軍校參加
歲末聚賭 警逮46人
三大法人買超台股32億元
公車多卡通 3路線元旦先行
扁促小英 勿延續馬兩岸政策
新兵出輯 破10萬張冬泳
立院初審 消債事件專庭處理
郝：社宅污名化 正名公營住宅
假徵女模 男伸鹹豬手遭訴
吳揆：政府不買新聞宣導政策
公務員調薪？政院未定案
法警詐被拘留人 遭判3年8月
后里鬱金香花季登場
照顧第一 美禁產房初生兒攝影
疑果汁中毒 新竹37學童送醫
奢侈消費增 專家：危害陸經濟
新台幣兌美元升1.5角
百年元旦 許景淳等人領唱國歌
信評調升超過調降 3年首見
健保修法 王金平：1/4表決
南韓將強化防禦黃海西北5島
世羽超級系列總決賽 首度登台
溜冰國手陳立昕 癌友身分募款
產官學合作 彰縣復育國土
砂石車當路障 假書記官落網
一氧化碳中毒 今年奪17命
金門百年商品 四寶隨身碟
賴幸媛：經合會是任務型平台
嗆警事件 胡：公權力不可侮辱
陸媒流行語 微博給力上榜
板橋人工溼地發現浮屍
綠若訴當選無效 北北中一起提
殺人逃大陸 嫌疑人遣返
迫降基輔長榮旅客分批飛維也納
中央氣象局氣象報告
黃志鵬頒海防台商僑委會獎狀
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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日股封關 日經指數今年跌3%
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南韓1新流感病患喪生
媒體指當黑官 羅智強回擊
釘妻案 王嫌11月已囑後事
健保費率降至5% 撐5至6年
花博逛到掉軟骨 醫師籲勿久走
關懷街友 中市安置抗寒
最資深民代 黃國宗連任12屆
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回收物巧思 老吉他變藝術椅
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屌爆俠發聲 籲正視網路霸凌
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靶場流彈威脅 張花冠籲速解決
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高志鵬探監 指扁罹冠心症
4高市議員 檢提當選無效
元旦升旗維安 府周邊管制
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楊淑君是否撤告 下週決定
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國考防弊大作戰 擬3年限考
賴幸媛：陸客自由行障礙在大陸
校園霸凌 李四端也曾挨揍
江丙坤：陸資最想投資台灣研發
治安亮紅燈？胡志強：勿渲染
百年元旦 郵政快捷照常投遞
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央行決議升息半碼
大震盪 台幣創33個月新高
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跨年夜看京劇 翻跟斗迎百年
阿格西授球技 網球小將搶破頭
中國東北首條高鐵通車
建國百年 高屏溪疏浚百萬方
跨年煙火 國父紀念館開到1點
新市政大樓停電 中市員工驚慌
逢甲商圈購年貨 抽透天厝
上海黑心店修家電 越修越壞
國防部：調整勤務加給因應課稅
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小學結緣家扶 結婚捐款報喜
元旦假期 中國低溫有雨雪
台新銀併台新票券 准了
健保3試算 最低4.61%
1月1日生 桃園人瑞元旦升旗
疑挪公款 吳鳳科大董座遭聲押
利用高鐵退票詐財 男遭起訴
玻璃通電變色 綠能新技術
新北市啟動避寒 街友搶住宿券
房貸管控 擴至三峽淡水林口
健保試算 衛署傾向5%版本
自體儲血備用 北京全面推廣
北北基免試入學 101年整合
法務部：緩起訴處分金不得抵稅
黃偉哲遭控收賄 一審無罪
升息半碼 學者：憂通膨
介入開鍘案？賴清德駁斥
泰人今年最開心：泰王身體康復
找回中輟生 教師踏遍網咖
央行調高外資台幣活存準備率
健保試算 藍委嫌5%太高
前大園鄉長子命案 凶嫌遣返
獅加薪留人 嘟嘟沒點頭
借錢入他人口袋 老翁陳情
音樂治療 鼓舞折翼天使
南呂宋豪雨 2死17萬人疏散
消保官：國產床墊冒充進口貨
當選無效 雄檢提16人
將卸歐盟龍頭 比助建金融秩序
檳榔整批搶 男送辦
央行再打房 張金鶚：太溫和了
高市國中生追打教師？校方否認
健保試算 綠批短視留爛攤
ECFA生效 廣州設快速通道
房客自備盥洗品 旅館捐環保金
林秉彬：台幣升幅 企業難承受
防霸凌 校門口要設巡邏箱
米食口號 入選贈2百公斤好米
被訴當選無效 高市4議員錯愕
一線生機 男子落海手機救命
聯電尾牙 明年員工分紅倍增
被指風流 冰館前老闆求償敗訴
執政時置入行銷 民進黨願道歉
任職金管會收賄 林忠正判14年
電信業備戰 跨年通訊不漏接
侯友宜：平常心推動市政
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以國鳥類專家獲藍鵲簽證貼紙
葬儀性別差異 內政部檢討
央行再打房 房仲：衝擊有限
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合併人事不公？高市府澄清
花博慶三百萬人 抽豪華住宿券
擴大房貸管控 學者：不易炒作
楊秋興：歷經谷底 將推中道
富邦投信獲准與陸方正證券合資
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在台英商侵權微軟 判賠五百萬
慶建國百年 監院史料解密
柬國逮捕泰議員 泰方設法救人
學長圍毆學弟 屏工家長不滿
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據報中盼人民幣10年升值1倍
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誘騙少女性交易 海巡逮14人
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日人忙過年 跨年多處降瑞雪
綠戰聲響起 擬提當選無效之訴
今彩539頭獎2注中獎
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生活改善 英百歲人瑞將激增
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陽森遭解約？獅未證實
旭富1號疑遭劫 人員安危未明
耶誕商品清倉 英商下殺1折賣
「末日」相對論
兩岸當代百名女畫家 元旦精品邀請展
長榮班機轉降烏克蘭 旅客無恙
金：成立小組 培養南部新人
花博第3百萬名遊客 加碼送五萬奢華住房禮
美國預測 2025年印度人口年將超越中國
日本將採購「無人偵查機」 加強對中朝監視
比照319 ? 綠籲國民黨成立1126真調會
春節走北宜公路有賞？交部研擬
遏止熱錢泛濫 台灣央行升息半碼
台股2010封關日 挑戰9千
楊淑君事件 CAS啟動仲裁
殘念 ! 建中生跳樓命危
高市3議員 檢提當選無效
改革置入性行銷 林滄敏：避免政府首長打廣告
存款保險 提高為300萬元
日唱片大獎 放浪兄弟3連霸
涉挪公款 吳鳳科大董座收押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
憂心漲過頭 歐股下跌
美景氣回春 就業市場趨穩
金價跌 銅價創高
過去十年最大新聞：911事件
油價跌破90美元
憂本益比高 美股下跌
千餘毛毯 溫暖德里街友
拍馬屁？巴西最大油田命名魯拉
大反常 多倫多新年天氣奇暖
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台灣在法形象：雅致、衝浪天堂
美調升台E-2C服務價格
寒流伴跨年 入夜溫度急凍
台商瀚斯寶麗倫敦設點放眼歐洲
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建國百年 新措施有好康
東北角迎日出最佳 花東雲透光
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李明博提名6部長級官員
新年新制 網購付款交易就生效
元旦新制 公糧收購範圍擴大
新年新制 存保上限300萬
新年新制 ECFA早收上路
新年新制 薪資扣繳率調降
證交所明年新措施 瞄準權證
期貨結算價計算修正明年實施
東莞問題菜乾 泡汙水高價賣
台幣盤初升近1元 破29.3
青瓦台新年關鍵詞：一氣呵成
年終國是論壇 藍綠各有期許
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廣東前10月 查處貪官73人
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影響明年美政策大事：中國崛起
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迎建國百年 梅花花藝教學登場
查無不法 北檢簽結貓纜案
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建國百年 限量悠遊卡出爐
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寫梅山故事 王瓊玲版稅捐鄉里
藍：綠為何不5都全告當選無效
美人尖改編豫劇 慶建國百年
清涼美女與狗照 慈善年曆遭批
黃金國有地賤賣 官商重判
建國百年 追分成功熱
消弭校園霸凌 需社會家長力挺
陸女外交官姜瑜：比男人更強硬
1家3口出國 2人染登革熱
當選無效第2波 高市議員喊冤
減碳 中國推動跨境碳交易
選後餘波 金溥聰告宋楚瑜
陸股收紅 滬股站上2800點
校園性侵騷擾 國中比率最高
調查員結訓 女性出頭天
內政部：未建議停12年國教
前玫瑰唱片負責人 涉重利被訴
2011年 中國繼續打房
疑妻外遇 夫刺死友
煎鍋貼不忘空手道 柳美堯奪金
吳揆：努力讓民眾感受景氣回溫
今年最夯類股 百貨類漲52%
轉眼珠甩飛蚊 小心視網膜破裂
嚴重影響球團形象 獅開除陽森
偽造金戒典當 3嫌被逮
本周台股市值增1.23%
學者：大陸盛行文化浮躁風
本周金融股漲幅居冠
國銀逾放比連9月降 新低
周小川：明年實施穩健貨幣政策
富邦投錯標有解？國產局將研商
公告土地現值 竹縣調幅居冠
有線電視新發票 愛心節能兼顧
升旗送番薯 政大廣告號召愛台
高房價 大陸人失去幸福愛情
陪跨年 高捷凌晨3時收班
皇普年漲7倍 川飛年跌77%
西子灣迎曙光？網友耍寶經驗談
台幣收30.368元 升轉貶
新北市譯名 採意譯
兩岸智財交流展新頁
睫毛長陰蝨 眼睛紅腫癢
七旬翁冒險偷渡 盼尋在台兄長
中國股票市值 全球第2
綠提當選無效 朱立倫不評論
逛農業科技展 總統自豪養過豬
破鐵窗綁被單 5外勞垂降逃逸
連戰禮遇屆滿 保六執行維安
陸版校園體罰 師甩生30耳光
陸雜誌登台 讀者月刊變繁體
滬股2010年跌幅世界第3
吳揆鼓勵老師 勇於處理霸凌
4保經代遭處停業3月
避侵權 商標圖文檢索明上線
民進黨提當選無效 求槍擊真相
廣珠城鐵試運行 單程48分鐘
匯市封關 台幣明年升值壓力大
台化麥寮廠產業工會成立
澆汽油燒死子 父判無期定讞
提當選無效 蘇嘉全要連案真相
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胡錦濤新年賀詞 續推兩岸交流
建中生墜樓 前校長聞惡耗趕回
中市元旦登記結婚 逾800對
蘇貞昌：連案真相大白即撤訴
中國打擊網路電話 網友非議
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涉貪收7萬 判10年6月
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新北市採意譯 朱讚新年禮物
印尼女子入境 驗出登革熱
小三通 運量連年創新高
網路水軍猖狂 北京將圍剿
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詐獵雷艦孳息 前中校判刑定讞
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富邦人壽5缺失 罰330萬
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