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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
美股收紅 道瓊小漲0.12%
原油跌 紐約收88.28美元
巴西世足賽舉辦城市可能減少
巴西淡水河谷礦業在香港上市
台灣助聖露西亞發展有機農業
禽流感在越南蠢蠢欲動
全台天氣晴 白天高溫逾20度
台加將合作三項科技研究
陽光普照 玉山合歡山回暖
傳中國發動挪威僑民反諾貝爾獎
日Q3經濟成長優於初估
AIG同意償還聯準會信貸額度
嘉義當舖槍殺案 逮獲嫌疑人
專供逃逸外勞 偽證集團遭瓦解
馬總統臉書 明年初上線
新台幣盤初升值近6角
連勝文案 曾勇夫：應更積極辦
頒獎前夕 美國會推崇劉曉波
推崇楊德昌 巴黎辦回顧影展
偷遍大台北 警逮汽車竊嫌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
縮小貧富差 高價屋擬分級課稅
辦長青田徑賽 郝：助爭取亞運
江陳會 14日上海預備性磋商
電子重回主流 台股再創高
河南礦災檢討會 有人自吹自擂
美媒：國民仍想簽回王建民
李偉菘音樂學校 亮麗造星基地
星成功要素 不訂長期計畫
神州數碼入選亞太最佳企業
通膨緩 南韓央行利率按兵不動
打擊登革熱 高市環保衛生聯手
珍入監？法部：人情也納評估
越南高度肯定台商貢獻
調查局拼20萬碎鈔 苦主領回
全球晶圓廠明年產能估增8%
當鋪槍殺案 嫌疑人稱誤擊
巴拿馬總統：巴國豪雨嚴重
大陸80後 婚禮DIY
南韓首次發現超級細菌感染病例
Selina網襪腿 任爸淌血
高價農舍非農用 財政部清查
兩蔣日記是熱門借閱史料
歐盟重罰面板跌 奇美電重挫
豬血糕把關有違失 監院糾正
遏外勞逃逸 勞委會擬重罰仲介
蘇嘉全謝票 不忘質疑胡志強
彰化新三寶 搶攻年禮市場
綠要告藍委 胡志強：過度反應
楊淑君案 體委會提國際仲裁
陸16家協會 元旦春節不漲價
亞幣揚 台幣午升5.89角
奈米載體外掛 化療導彈滅癌
失業率降 總統：吳揆鬆口氣
諾獎前夕 親中人士準備打擂台
二技統測 10日報名
陸官員呼籲 加強伊斯蘭教設施
專家：歐胡不會再簽聯合聲明
聽奧傳承 郝：全力爭取亞運
旗津造船廠鷹架塌 2傷
經長關切面板廠 對廠商有信心
領務電子報 15日起可訂閱
企業超額僱身障 統一最多
歐盟罰面板廠 公平會：可上訴
菲私人武裝分子強佔公家機關
沃爾瑪與國土安全部合作反恐
僑委會盼增海外信保基金預算
合法屠宰場明年標準化採集豬血
台股收盤漲50.05點
阿里山地震 規模4.1
楊志良：狂牛症疑例當時應公布
台股收漲50.05點
王毅談投保 盼照顧彼此關切
連勝文澄清 未要求永和警退出
12月台指期漲89點
扁：綠勿輸不起 推給那顆子彈
造船廠鷹架塌 2油漆工受傷
立院決議 民航基金停付航警薪
連案民進黨要提告 藍委將反擊
楊志良：考慮國民年金不列所得
電子領軍 台股補量再創高
北縣藝師獎 茂伯北管讚
交銀國際爭取來台投資
哥哥梅姑傳記 BIO頻道揭露
劉憶如：美元若貶 台幣應順勢
每人GNP 明年估破2萬美元
陸徵兩稅 台商受影響
12月電子金融雙漲
二代健保修正 衛署最快今晚提
二代健保明闖關？王金平沒聽說
大提琴家王健將演出 盛讚指揮
切結不跑票挨告 黨挺陳明文
打擊犯罪 美助薩設監聽中心
三大法人買超台股46億元
葛來儀：美盼充分瞭解兩岸互動
涉貪法官 要傳陪席法官作證
東莞台心醫院 1期600床位
全國八家將大賽 女家將宣傳
丁守中：連盼刑事局助調查
台彩投注站營業彈性延長
就安基金補助雇主 立委把關
陸動員學者 抨擊諾獎
賴幸媛：盼江陳7會簽投保
中國崛起 西班牙總理焦慮
疑食物中毒 北縣6國中生送醫
專家：美支持台灣民選總統
要錢不要飯 職業乞丐橫行九江
倒退嚕行竊 仍躲不過監視器
習近平赴重慶 肯定薄熙來
千縷絲情髮繡展 百駿栩栩如生
陸體育官員：唯金牌論不可取
港中大：驗孕婦血可查胎兒病
專家：美台未簽FTA不利美國
調查：逾6成台灣人自籌退休金
嘉縣國一女生打疫苗 多人不適
胡佛圖書館將說明兩蔣日記收藏
台灣民眾貪腐感受 警察最糟
拚招商 星國廠商來台探路
新台幣兌美元升1.51角
11月全國稅收1619億
水災多生長慢 養殖烏魚價揚
為電影首開嗓 安以軒高唱愛過
幫淑君伸冤 正式提出國際仲裁
楊淑君校園開講 考慮再戰奧運
網路聊天騙裸照 三百少女受害
優質雪梨評鑑 胡志強幫忙行銷
達仁鄉長涉案 地院判當選無效
友達涉嫌壟斷案 美法院明聽證
春節金門機位 15日預訂
高縣老人裝假牙 徵詢合作醫院
中美將舉行防務磋商
台灣菇營養多元 火鍋極品
南山員工陳情 盼AIG續經營
楊淑君成焦點 坦言壓力大
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中國北韓 朝鮮局勢獲共識
中央氣象局 １週旅遊天氣預報 (更正)
賀歐巴馬就職 中力阻台慶賀團
中市環保局有機肥 獲登記證
滾石30斷電 陳昇護主扯六四
趙連海 陸媒選為百大人物
小豬羅輯課 道盡母子辛酸淚
政大節擴大舉辦 集貼紙換門票
體委會仲裁底限 不停權不禁賽
小熊維尼配音員癌癒 分享心路
小S想當伴娘 范范沒在怕
玩捏陶學彩妝 阿公阿嬤上課趣
單親媽媽養3子 盼各界援手
廉政署最快明年4月上路
監委勘阿朗壹 縣府地方不同調
台南縣府科長車禍身亡
亞幣揚 台幣收升1.51角
原民職災預防 勞委會巡迴宣導
瑞銀：台股明年展望樂觀
陸媒：北韓籲展開愛國聖戰
辨別正宗台菇 先看識別標章
遭歐巴馬批驢蛋 肯伊新歌雪恥
偷許願池33元 易科罰金9萬
跨宗教火花 單國璽獲佛大學位
瑞銀：明年台股電子金融均看好
每股57.5元 華碩收購研揚
麥可新MV首播 粉絲心酸
北縣府辦博覽會 建商房仲賣屋
譴責中國 國際繼續聲援劉曉波
防衛離島 日擬減戰車籌經費
蝴蝶爆粗口 斑馬惹的禍
選後累倒 黃仲生住院
藝術駐校 小學生讓影子開花
1.6兆 全年稅收近預算數
楊淑君案 可告梁振錫誹謗
金酒插隊條款惹議 陸商陳情
頒獎前夕 中國再嗆諾委會
大巨蛋過都審 明年2月環評
兩岸春節加班機 紅眼打6折
國防科技調查 韓落後發達國
二代健保闖關 老農津貼新爭議
貪腐指數：台與日星中法列同組
連案傳新證人 追凶槍查動機
公保養老給付年金化 試院通過
戴公安領帶夾執勤 員警遭懲處
國一女生打疫苗不適 專家說明
11月大台北店面均價 創新高
承包紛爭 菲陸運處停擺7小時
高孔廉：經合會名單 大致決定
聯貸尹衍樑 金管會：銀行判斷
遠雄：大巨蛋人潮 半小時散畢
5都小內閣 社團盼多任女性
豐收價格落 台東稻農笑不出
在台印尼女殺死女友 重判
碳纖維電動車 時速媲美高鐵
鄧麗君紀念園區落腳金山
半導體營收逾3000億美元
劉德勳：投保協議繼續協商
慶祝建國百年 兩廳院百場免費
錢復謝謝賈慶林 協助兩岸合作
銀樓遭搶 老闆凶嫌中槍送醫
施打子宮頸癌疫苗傳集體暈針
協助運動績優生 放寬升學甄審
文化外交 墨爾本大學颳台風
面板廠挨罰 監委查行政有無責
網羅潘威倫？南韓球迷討論
砲擊效應 南韓KBS金門採訪
獻愛心 台捐款助印尼災民
台南機場國際線 交部協調規劃
總教練嚴操兵 北中足隊4連霸
討債遭砍 男子負傷奔警所
我，19歲首映 捐所得送暖
區域發展藍圖 明年6月確立
消防安檢涉賄 5公務員到案
10年期增額公債得標利率上揚
中美軍事交往 跡象回溫
形象最貪腐？警署：翁案導致
耐心傾聽 孔繁錦獲選抗憂醫師
和平獎前夕 陸維權者全失聯
接天然氣更便宜 省3280元
美量化寬鬆 港人受害多
防狂牛症 專家籲加強環境監測
設台灣證券子公司 巴克萊獲准
吳念真新書感人熱銷 首月再刷
空軍新竹基地 11日戰力展示
外交部：台美關係密切
花十年 挑戰全球8千公尺高峰
A機艙用品 十年後附現金歸還
投保協議牽涉廣 台商籲分階段
角逐高市議長 綠14日推人選
散邱毅扯髮照 判登報道歉
二代健保轉彎 擬棄家戶總所得
楊德昌動畫創作構想可望完成
今彩539開獎
首爾發明展 高縣中山工商獲獎
家暴通報增 簡太郎：黑數減少
保增長 明年中國經濟工作之首
打房 立委促短期轉售加重稅率
越南明年獲78億美元外援
威力彩開獎
日加強防衛西南島 中：危險
維基解密點名 王金平訝異
中風男坐輪椅 販毒不成變仲介
角逐副議長 藍北市議員籲公平
殺3子自首遇減刑 判20年
大廚巧思 青蛙胃變佳餚
樂見孔子和平獎？藍說太誇張
武漢建世界第3高樓606公尺
國光石化環評 原案通過機率低
二代健保變很多 藍立委先過目
收費難執行 二代健保踩煞車
客資外洩 玉山銀遭罰400萬
印恐怖攻擊 台青年有驚無險
公保擬修法 私校教師可領年金
泰台商打壘球 拼國民外交
刻意隱瞞狂牛症？疾管局否認
二代健保修法 待國民黨團討論
南沙爭議 菲中重申和平解決
今彩539頭獎摃龜
曾志朗：PISA 教改可參考
參加美韓軍演 日態度慎重
年度客家MV 尤芳湖蟬聯奪冠
台灣知名商標權 大陸著手保護
為健保走人？楊志良：不會
威力彩頭獎摃龜
總統府人權諮詢委員名單公布
英百年來最冷冬天 召軍隊剷雪
雅子妃過生日 感謝各方關懷
北市車禍騎士死亡 貨櫃車肇逃
美國上週初申失業救濟人數下滑
網路騙裸照性侵 男子羈押
泰國民主黨再次逃過解散危機
北縣銀樓搶案 1死2傷
二代健保變1.5代 民團錯愕
揮舞信心魔法棒──馬彼得的原聲音樂學校
綠營：政府隱匿狂牛病例
國史館民國百人誌的「不當」
金門網路斷訊，移民署小型查驗主機發揮功效
2011台灣高鐵營隊12月9日起開放報名1：1車廂模型實境體驗
綠委：公股行庫助尹衍樑搶南山
中國頒孔子和平獎 連戰狀況外
友達涉壟斷案 明年擇期開庭
連勝文公開露面
炒房擬加稅 營建股倒地
提訊連案凶嫌 板檢查槍枝來源
西聯便捷之電子匯款服務 適用上海浦東發展銀行的客戶
新光海航人壽 海南分公司開業
香格里拉台南遠東國際大飯店 耶誕跨年活動精采可期
Escape Artist與Yahoo奇摩合作，全台首度線上慈善藝術拍賣會！
長期耐力訓練 對女性運動員骨密度與荷爾蒙之影響
嘉義縣政府邀你體驗茶文化
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
亞洲電視獎 民視獲新聞獎
抗議聲中 英國會通過調漲學費
歐股改寫兩年高點
英學生示威 王儲座車遭攻擊
美Q3家庭財富增1.2兆美元
金銀齊揚 銅價創高後拉回
美食出擊 台灣外交達陣
巴西舉辦侯孝賢電影回顧展
巴西貪腐惡化 政黨國會最糟
尼加拉瓜國合之友會耶誕聚餐
白宮：中國應約束北韓
早晚冷 白天暖
加報刊登助台參與氣候公約投書
LPGA榮耀 妮妮盼分享國人
唐鋒財測出爐 估下週恢復交易
學生暴力抗議波及英王儲夫婦
讚啦 台軍校生宏國官校畢業
斯國會友台小組與台代表處聯誼
新台幣升逾4角 破30.1元
神岡木器廠大火 幸無人傷亡
科索沃問題 曾思仿效兩岸關係
陸學者讚台灣選舉公正成熟
健保爭議 立院國是論壇焦點
國會跛腳 歐巴馬節節敗退
翁山蘇姬：諾獎會影響陸民主
愛心警察 助人不嫌煩
國寶赴日展覽 總統盼有進展
金融資產股跌 台股整理
國際廢紙價漲 業者存量夠
美湖區冰風暴 積雪1.5公尺
華碩收購 研揚創近1年新高
馬總統呼籲大陸釋放劉曉波
腳踏實地 劉鳳和投資保險雙贏
哈燒新片 裘莉色誘強尼戴普
台加互簽龍門計畫合作案
健保加證交稅？ 陳沖：兩回事
二代健保轉彎？藍營澄清未定案
Xbox連6個月銷售創佳績
南韓明年經濟成長料達4.5%
二代健保暫緩 社會救助法先議
梁振錫：不知台灣提出國際仲裁
連勝文傷後首露面 高興能活著
爵士巴哈樂團 搖擺成大
多管齊下 南韓強化對中外交
連槍擊案 檢：掌握關鍵畫面
張忠謀20日中經院演講
化學宅急便 教你拉出三角泡泡
印救援組織 獲亞洲民主人權獎
拒陸違人權官員 內政部擬討論
雨災 巴拿馬將進入緊急狀態
藝文看板 大唐文物展好康優惠
東芝意外跳電 記憶體族群大漲
寫訴狀換洗內褲？扁辦：無此事
諾貝爾獎頒獎典禮今晚舉行
兼顧監理及發展 金管會釋利多
二代健保轉彎 綠：吳揆應下台
養雞協會推出傳統閹雞年菜
民進黨：人權條款應納兩岸協議
防駭客 PayPal加強審查
湖北電視台創舉 俄美女播新聞
消防安檢涉賄 5官員交保
提高貧窮線 明年7月實施
陸打房 11月房價仍漲0.3%
關懷勞工 勞委會鼓勵友善職場
扁見幸妤 未激動一切正常
皇昌東西快速公路案獲不起訴
珍惜老樹 高市掛牌識別
拚高市議長 藍綠各自盤算
外資匯入 台幣午升近5角
北門車站立牌 林務局宣告主權
健保修法 楊志良閉口不談
面板涉壟斷 美歐處理大不同
364天期定存單得標利率反彈
學者：抗通膨 陸經濟會議重點
楊淑君案國際仲裁 可望獲受理
台日簽協議 共享防災情資
李家涵抗逆境 連3年獲模範生
動保網站喜獲獎 願與政府合作
美報告：避菸害保健康
工研院與瑞穗集團簽合作備忘錄
台股收8718點 跌35點
前射擊國手涉掏空 檢調搜索
12月台指期跌46點
臨時會閉幕 高縣議會步入歷史
金融營建跌 台股漲多拉回
骨折X光照不出 民眾須留意
台股開低走低 收跌35點
12月電子漲 金融跌
醫師：連勝文傷勢復原良好
貧窮線調高 逾85萬人受惠
陳沖期許金融業要像正規軍
台積電11月業績 下半年新低
總統：行使公權力應知分際
高孔廉14日滬磋商 當天往返
過年出國旅遊貴 歐洲漲逾2萬
二代健保爭議 立院下週再戰
促銷蔬菜 農委會推廣泡菜
健保擴費基 吳揆：難一步到位
電磁波害人？環團籲遷七股雷達
三大法人賣超台股0.64億元
副總統：美食文化展現軟實力
推北北基合併 藍委提案
菲10月份出口兩位數成長
副總統：可研議設人權專責機構
拆操場蓋體育館？東吳學生關切
中國：不干涉北韓內政
桃園工廠爆炸 1死4傷
醉誇張 酒駕跌落稻田照睡
來台演唱衍糾紛 李準基獲賠
新台幣兌美元貶 3分
陸維權人士：不會被暴力嚇倒
二級毒品緩起訴 高雄將上路
許惠祐請辭 國安局證實
中國大買 推升金價
販毒摻料 集團16人遭逮
苦練捲髮到深夜 美髮賽奪金
中縣市合併 揪團上班去
長榮桃園飛鄭州 今首航
美阻南韓轟炸北韓報導不實
聯茂老廠火警 不影響供貨
為母則強 檳榔攤成雜貨店
中央氣象局氣象報告
陸學者：北韓或配合六方磋商
海岸維納斯 蘭嶼等6處獲選
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
太陽旗彩虹橋 賽德克分集上映
中央氣象局 明天白天天氣預報
屏縣花卉蔬果節 有吃好玩
台鹽強化大陸行銷 跨足生醫
漁貨明年看漲 梓官海鮮節吸睛
智慧手機、單眼相機 Q3最夯
陳鏞基若選秀 獅興趣高
趁寒流盜伐樹瘤 桃檢逮3人
男子皮膚長疹 檢查才知糖尿病
謀出路 高縣原民生參訪軍校
故宮文創設計 翠玉白菜變成傘
真長壽 陸崇明島民均壽逾80
香港民主人士 挪威聲援劉曉波
北京採訪挨打 香港記協抗議
廈門海滄保稅港區 封關運作
持假槍喊搶劫 同伴嬉鬧被逮
阿妹老師憶往 國中跳舞勝歌藝
陸大貓熊 首次高緯度過冬
彰雲聯手 守護濁水溪
連勝文露面 蔡依珊護夫
金門航站便民 劃位即可通關
國父摯友後代 12日訪台
日民眾示威要求中國釋放劉曉波
太空之旅懷舊風 台生獲設計獎
高縣議會提案 拒違人權者入境
南投工藝美 北京看得到
華仔提攜後進 掏3千萬打擂台
史欽泰：竹科應轉型成創新聚落
陸民調：女兒貼心 回報更多
民間投資額近全年目標9成
克服貧窮 印尼亟需創業人才
世界人權日 總統：撫歷史傷痛
憲哥聲援紀錄片 磁性嗓音好正
廚藝演藝兼具 喜憨兒新竹公演
彰縣推U化 智慧健康新生活
嘉市花海節 選拔小小花精靈
高市小內閣 主計處人選先浮現
材料漲 11月營造指數微增
崇光商圈連7年高市地王
和平獎頒前 挪威駐中使館遭嗆
釋迦節登場 台東農特產迎客
疾管局籲加強防範H5N1流感
連勝文露面 綠謹慎回應
國中女生被霸凌 強拍裸照
馬總統：用創意讓人感動
劉曉波不出席 頒獎典禮留空椅
重罰面板廠 郭董五問歐盟
央行阻升 新台幣收貶3分
本周台股市值近23兆元
保釣運動40年 清大出書
台灣設計年啟動 松菸展創意
預鑄工法 建橋墩像堆積木
電子領軍 本週台股漲1.1%
中國調高存準率2碼
塔塔車在台亮相 還沒決定引進
印奈米車拼業績 保固增至4年
青年打工當車手 詐騙女老師
海地選後動亂 暫勿前往
卡通菸影幢幢 航海王3連霸
抗通膨 大陸調高存準率
報連惠心擁名馬 週刊判賠定讞
最厲害日漫 明年書展看得到
避免槍擊重演 蘇籲建安全機制
合理嗎？郭董痛批抓耙仔免罰
菲9月外資淨流入六千多萬美元
中國再升存準率 旨在抑通膨
陸資上市 港不及星
軍公教年終1.5月 待核定
藍委：擬增酒捐菸捐挹健保
台中耶誕點燈 移師新市政中心
花博效應 陸客春節半島遊
被控瀆職 白沙鄉長照樣訪金門
面板案 經部將向歐盟表關切
日石垣市兩議員登釣魚台南小島
王丹：陸生看台選舉後流淚反思
連槍擊案 曾勇夫：很快有真相
角逐高市議長 綠3人登記提名
黃茂雄為塔塔20年來首度開車
毆打祖母致死 男子判無期定讞
辭職書固議長選票 綠議員反彈
兩岸北大校友 首度台灣聯誼
高鐵產業專區招商 台中打頭陣
和平獎頒發 劉曉波缺席留憾
諾貝爾和平獎頌詞
陸升存準率抑通膨 下一步升息
車禍申請理賠 別找保險黃牛
洋專家駐滬 協助陸製造航母
林慧萍開唱 張菲鮮花祝福
郭董盼政府支持 產業爭氣
北市副議長 藍營4搶1
Elva耶誕做公益 小S獻聲
波蘭嚴寒 已死70人
世跆盟懲戒委員會 楊淑君樂觀
金控獲利王 富邦EPS衝3元
法媒報導中國孔子和平獎
補助企業聘員工 就安基金通過
鴻海營收 連2月下滑
總統：零意外讓台美互動更佳
東元塔塔車合作 可從馬達開始
今彩539開獎
富士康中國員工數突破百萬大關
港媒：陸舉行中央經濟工作會議
中國調升銀行存準率50個基點
OPEC明年減產2012反彈
中上月新增人民幣貸款高於預期
大樂透開獎
陸11月貿易順差229億美元
中國信貸超額 調控目標告急
高市府星國賣力行銷台灣婚紗
登陸審核慢？經部：奇美沒申請
日年度漢字 「暑」登榜首
拚台中議長 綠推何敏誠
印日簽署大都會優先區域備忘錄
台灣新光銀行獲港發執照
二代健保若轉彎 學者看衰
連勝文槍擊案 檢排除賭盤說
諾獎頒劉曉波 陸封鎖消息
中國升存準率 投信：符合預期
貪腐衝擊印度 清廉難期待
大樂透頭獎摃龜
泰紅衫軍示威 要求釋放領袖
今彩539頭獎5注中獎
劉曉波：我沒有敵人
勒贖網咖男童 綁匪判刑8年
學者：陸因應通膨誠意不足
親情牌無用 連案凶嫌拒見家人
陸存準率18.5% 歷史高點
北京副市長吉林將來台
重門面郭董 乖乖「繳械」
廖天琪：諾貝爾獎空椅強烈象徵
落選中市議會 議員喻痛失英才
日本石垣市兩名議員 10日擅自登上釣魚島
1920年中國「感謝信」 被日本證明釣魚島是其領土
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
吸毒恍神開車 男子撞夜市人群
美11月預算赤字創新紀錄
歐股本週天天開心
金銀跌 銅飆高
陸升存準率 國際油價回跌
台灣加持 越南數位中心漸茁壯
巴西電腦資訊產業熱絡
冷氣團16日到 北部轉溼冷
獨立記者的驕傲 朱淑娟寫紀錄
美國電文：梵蒂岡影響亞洲民主
北漂購屋難 陸流行蛋屋窩居
食衣住行樣樣漲 陸通膨隱憂重
台灣旅遊LED 北京看得到
調高貧窮線 家扶萬餘戶受益
賀百年 義美電子書看台灣博覽會
連勝文露臉．綠委仍難信
漲菸捐補健保？先修菸害法才行
陳致中：選票還清白不上訴週刊
歐盟：奇美因不合作被重罰
王品戴勝益 獲創業卓越成就獎
合歡山公路結冰 車輛打滑擦撞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
治國週記談夜市 總統愛吃豬血
國道通行費 2年後長途變便宜
公益住宅標案 建商壽險業緊盯
發現台灣天才 瘋偶像收尾
中國11月CPI 創年內新高
美國在拉丁美洲領導地位下降
1牛剝多層皮？立委要修土地法
清皇頂級服飾 倫敦首展吸睛
新加坡出現鑽石調包客
中：美防長明年初來訪
電子發票 18日起試辦
曹小妹事件影響 兒虐通報增
北縣鄉鎮市長 9人可轉任區長
中縣鄉鎮市長 12人可轉區長
高縣13鄉鎮市長 可轉任區長
EMBA結盟 迎接黃金十年
總統：建國百年創造政經奇蹟
南韓多處發現禽流感病毒
物價漲漲漲 陸民：吃不消啦
看氣爆新聞 Selina淚崩
日議員登釣魚島 中國強烈抗議
健保之鑑 國道費率先民調
迷魂盜洗劫銀樓 3人落網
歐盟：不合作才罰 奇美不回應
裝卸軍品遭電擊 士兵獲賠百萬
酒醉行凶 遊民稱殺錯人
林俊傑吳克群 華語雙榜較勁
選高市議長 綠4人登記爭出線
開發案失敗 監院糾正高市府
虛擬台灣博覽會 介紹百年慶典
建百 副總統：讓世界看到台灣
學者：CPI漲 中國緊縮銀根
諾獎案 中：勿干涉內政
小孩打針不鬧 老醫師有訣竅
重啟軍事對話 中批美阻發展
豪店標售 LV敦南旗艦店吸睛
調漲鋼價？中鋼：言之過早
挹注健保 陳沖：菸捐最適宜
自幼無身分 華州婦人驅逐出境
畢業半年 3成4沒上工
金融小達人 學童拚腦力
弱勢童享西餐 提前過耶誕
面板廠遭重罰 政府下周研商
房價飆 陳沖：房市資訊應透明
花東花海行 12日繽紛登場
中國通膨升溫 升息壓力增
科學奧林匹亞 台灣拿第1
假扮比丘尼騙律師 判4年
林書豪上場 3分鐘2助攻
冒法官詐百萬 慶功不成被警逮
傳迷你iPad明年初出貨
不滿老東家 男持刀搶加油站
五角大廈：美中坦誠軍事對話
化學槽車翻覆 鹼液外洩入海
拉入籍拚升格 監院指桃縣瑕疵
金門義診 慈濟醫療團送關懷
陸CPI漲 學者：調控通膨失敗
羅智強臉書 開張3天冒山寨版
屏東富邦大橋通車 村民免繞路
中環工廠火災 房東獲賠2千萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
駐WTO九年 外交部力洽置產
同志扮愛神 抱抱不設限
友達登陸 吳揆態度正向
花蓮環科園區 轉型綠色旅館
百年留聲 馬總統傾聽蔣經國
男偷販賣機零錢 先拆監視器
畢業40年 末代初中校友聚首
百蝶花兔展 藝術家創作義賣
亞帕運 廣州準備好了
國父紀念館徵中山樓老照片
天主教牧民中心 眾教祈福
腎病患者降血脂 護心保平安
林場同學會 托兒所校友回娘家
金門徵臨時工 731人已報名
潘文炎徐重仁獲頒卓越成就獎
何壽川籲建人民幣清算平台
家扶獻愛 7百貧困家庭過暖冬
日本地方議員考慮設尖閣紀念日
盧彥勳肯亞訓練 老婆當攝影師
磁振造影行動車 乳癌篩檢現形
CPI破5 陸官方急化解憂慮
花博帶動 聖誕紅買氣增2成
義賣助早產兒 陳菊超人氣
弘道送暖 獨居老人逛街購物
原民工程師棄高薪 樂玩石藝品
2015年印尼使用電子護照
茂林賞紫斑蝶 翩翩飛舞
伊甸輪椅舞蹈團 亞帕運亮相
合歡山路結冰 當心車打滑
新資料庫：蜜蜂眼下花花世界
正心校慶 校友管弦樂團亮相
印尼撥款改善天災破壞農地
氣夫有女同事簡訊 妻跳樓身亡
陸CPI破5 食品貢獻74%
亞運金牌宋青陽 傳承祖先名字
陸十二五規劃 台商新商機
外勞逃5年 田中央就逮
聯強與湖南簽約 近8億美元
房仲：房價飆漲主因是熱錢
醉美人舒淇 滿口湖南話
和平獎等無人 府籲釋放劉曉波
蘇世雄忍受孤寂 雕釉獲肯定
南市雙屍 女血肉模糊男無外傷
學者：陸抗通膨 不排除再升息
聞罕病重擔 王建（火宣）落淚
烏龍 印度上百未爆彈待理
英國公務員 確實錢多事少
李鴻鈞：避免碰釣魚台爭議
台禁能力分班 港重能力分校
吳揆承諾助弱勢 政府不落跑
罕病兒爸心願 全家看太陽
時代風雲人物 亞桑傑票選領先
日考慮實施機場全身透視安檢
酷似周星馳 銀樓搶嫌落網
張清芳爆乳飆唱 嗨翻小巨蛋
東吳超馬 關家良一過145k
中華湖湘文協 湖南簽協議
明道勝台師大 晉級仍得拚外卡
張清芳攻蛋 劉嘉玲開金嗓力挺
蘇打綠開唱 星歌迷瘋狂
友達登陸 本月可望放行
家屬尋人慢一步 離家男上吊亡
聯合國氣候會議通過溫和方案
德：坎肯協議重振氣候談判
機車撞橋墩 金門2高中生送醫
裁核新約不過歐巴馬不度耶誕假
諾貝爾經濟學家：QE2風險大
諾貝爾和平獎 空留劉曉波座位
歐盟祭出反托辣斯重罰 激怒郭台銘
百年人物之首 王金平讚林獻堂
馬接見畠中篤 讚台日夥伴關係成果豐碩
馬總統：晉陞「國瑞」的中華民國 旺啦！
世界人權日 千人中區國稅局前「黑白郎君」劇諷刺
壽險理賠 保戶滿意度低
劉曉波判重刑 和平獎即敲定
百年人權之省思與展望國際研討會
阿里山車禍 鳳凰志工救人救己
北韓嗆聲：全面戰爭 準備好了
警局長人選 胡志強不多談
台灣食品業者 武漢參展
菲台灣同鄉會 會長交接
坎肯氣候協議 環保組織肯定
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日嗅癌犬診斷大腸癌 精準9成
油國組織維持產量不變
未出席諾貝爾獎菲國有苦衷
台灣精緻農業 越南開花結果
今明好天氣 14日起轉溼冷
比媒：西方世界憂中國偏執狂妄
避險需求增 黃金漲勢還沒完
想賣的早賣光 舊金回售潮消退
想賺黃金財 小額也可投資
英檢重實用 教學調整得跟上
糖高宗蒜你狠 陸出招壓物價
蹭飯族海囤族 陸民省錢大作戰
無畏物價漲 陸客變香港金主
首家台灣書院 明春洛杉磯揭幕
大埔改善站啟用 數位里程碑
金正日次子被爆是電玩迷
阿里山車禍 遊覽車多人受傷
OPEC維持產量配額不變
電視可以看了 大埔鄉民揪感心
公益彩券10月盈餘15億元
資金充沛 投信：台股仍偏多
新台幣領漲 週升0.52%
總統逗學童 大談馬小九
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
強化菸盒警示 立委提案修法
捨升息 人民幣升值可遏通膨
總統提名機制 綠明年1月定案
全國客家會議 總統秀客語
諾獎得主敲和平鐘 吳揆讚創意
阿里山車禍 3死20多傷
暖化 祁連山冰河退縮加快4成
香港低學歷青少年就業困難
愛批評缺自省 職場最顧人怨
總統：健保改革求公平品質效率
原油高檔盤旋 汽柴油漲 4角
辜嚴倬雲：北大曾貸款辦學
女廁偷窺 男子遭訴
出海釣魚船翻覆 父子落海失蹤
東吳超馬 台灣男女選手摘銅
友達登陸 吳揆：等投審會審查
歐巴馬關切郝爾布魯克病情
周錫瑋：合併升格 人錢問題大
父母子女溝通 宜多同理心
健保案明提新版 藍擬開公聽會
台塑汽柴油明起漲4角
耐心陪伴失智老人 阿甜獲獎
新版健保案 擬擴大薪資所得
高師大客文所暫緩整併
中國貿易摩擦向高科技產業蔓延
吳揆：兩岸協議顧國格利益
美就業不足率高達17.8%
添盛師今告別式 口述歷史傳世
總統：全力支持澎湖成低碳島
英商殺妻扯案外案 律師提疑義
日財經界評分 菅政府不及格
美元回售銀行 又見2字頭
海筆子造水窪 帳篷看蝕月譚
臺灣非台灣 教部要正體字
原台南水道 獲日土木遺產認證
我愛故我在 陳珊妮聲援
金門家扶園遊會 軍民送愛心
駭客入侵 麥當勞客資被盜
家扶義賣 愛心助貧童
中縣市菜市仔路名 中山中正多
性感聖女 奧利維亞新戲包緊緊
流浪狗轉運 赴美重生
三成港生期望耶誕節超友誼接觸
阿里山車禍 吳揆：助道路檢修
修補鹹菜桶 林永達樂此不疲
綠中市主委改選 曾朝榮表態
教長：持續協調就學貸款降利
資源回收志工 抗癌不退縮
印度學校教育擬納入中文
青瓦台駁斥日本派自衛隊赴韓論
自封名模 安心亞遭圍剿
陳菊允助正德籌建癌症醫院
黃金週線收黑 慎防平倉賣壓
待翻轉的軸線 傳統市場拼再生
台鐵斗六站之犬 小白回來了
草屯鎮長補選 蘇嘉全認具指標
平板電腦崛起 左右記憶體消長
新台幣下週盤中挑戰30大關
視障者當張老師 助人益己
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局氣象報告(更正)
阿里山車禍 司機未曾重大違規
防制霸凌 擬列校長辦學績效
日熟男與父母同居者逾4成
軸線拼翻轉 市府應重庶民感受
寶清蓋社宅？居民要求蓋公園
印尼日惹省長接見台佛教法師
男童疑遭虐 昏迷月餘不治
阿里山意外 疑煞車失靈肇禍
陸明年經濟政策：審慎靈活
健保加狂牛 衛署動輒得咎
建國百年 鏡頭捕捉玉山美景
防制校園霸凌 討論是否隔離
檢舉交通違規 花蓮擬發獎金
摩爾多瓦貨輪沉沒 台商船救援
漁船擦撞防波堤 無人傷亡
阿里山車禍 司機60萬交保
誆賣優惠童書 警逮醫院行騙男
籌演戲劇 黃明正負債80萬
沙灘急漲潮 3吉普車捲入海
連槍擊案 總統：對破案有信心
北一女校慶 老綠小綠尬拋槍
報導南京屠殺 陸學者讚中央社
資訊月最後一天 人潮擠爆
中市推繼光美食街 重振舊市區
甄子丹拍片敬業 每天睡2小時
金門坑道蛻變 昔防敵今迎賓
爭取陸資 陸業者：先自由行
戲裡外皆俠女 朱茵微博逮惡客
謝宇威美食王 同劇演員有口福
陸經濟會議 定宏調指標
阿里山車禍 僱車志工自責
少年科技競賽 新興國中奪雙冠
全家盟：解決霸凌 隔離非良策
平板電腦單眼相機 資訊月大賣
大專棒球聯賽 台體C組龍頭
亞帕運 香港選手人數創新高
港人最大經濟壓力：通膨
慈幼園遊會 企業民眾愛不止息
此臺非彼台？吳揆：自在就好
投保協議 總統：兩岸不急著簽
香港羽球賽 台灣女雙獲亞軍
解說清砲台 總統化身歷史老師
阿里山車禍 司機無保聲押
穩物價 陸：放在更突出位置
北市副議長 藍內部協調破局
綠總統提名 蘇系籲協調優先
日陸上自衛隊將裁千員
愛情馬拉松 跑完就求婚
威廉王子訂婚照 濃情蜜意
穿馬甲蹬高跟鞋 張清芳跌跤
日媒：北韓要大米 中拒給
政院：林益世政策說明正確
陸：明年十二五開局 做好工作
東西南北甲乙丙丁 都是姓氏
東京柔道賽連珍羚57公斤奪銅
英官員：聯合政府可做滿5年
旅菲台商捐輪椅助貧殘
陸外長：中美應妥善處理分歧
德里成強姦之都 女性要自保
陸外長：十二五中國外交機遇期
亞帕運 廣州開幕
新流感重現英國 10人不治
尋找居心地──素人造屋潮
運動員攀登7千公尺高山後 生理變化之探討
五都市長上任 警察局長大調動
日媒：韓朝若開戰 菅直人考慮派兵徹僑
台灣禮車坊週年慶 車潮塞
鴻海11月營收2,317億 今年已衝破2兆
行政院：二代健保林益世未誤傳訊息
覓保無著 阿里山車禍司機收押
流亡作家：劉曉波與台灣淵源深厚
美成功試射電磁砲彈 速度達音速5倍
自肥？ 稅官查稅獎金年領七十多萬
到剝皮寮 剝開族譜尋寶趣 真甄假賈都是姓
國賓林口球場餐廳 2010年終尾牙暨春酒專案
三星當抓耙子 經長：不符「商道」
新竹市績優環保單位頒獎
廖正豪策展 盼藝文淨化人心
涉賄落跑 南市議員當選人聲押
菲杯葛諾貝爾獎 美擬取消援助
「TIMES」2010十大新聞 海地大地震居首
達賴喇嘛鳴響世界之愛和平金鐘
白宮減稅案 國會料將過關
布魯塞爾台灣美食節成果豐碩
夏立言：盼台印有更多合作機會
把握好天氣 明起轉溼涼
相片現空椅 陸媒：勿過度解讀
陸一特索賠 國防部：沒這問題
新台幣盤初升值逾5角
中信金盼銀行業登陸可更大膽
立委：節日逢例假日應補假
北捷標租共構辦公室 市場指標
台灣助尼國耶誕老人發揚愛心
韓漁船沉沒南冰洋4死18失蹤
悼念大屠殺 南京鳴防空警報
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台灣美食趣味賽洛杉磯登場
電子汽車領軍 台股續強
薛琦：明年經濟成長率可望上調
郝爾布魯克病情仍危急
經長：友達登陸年底應可過關
南韓口蹄疫持續蔓延
阿里山車禍 嘉縣協助處理賠償
台積電5廠區獲綠美化特優獎
國際參與 總統：有助人民福祉
北市食品複驗 1件含菌過量
健保修法 擴大費基原則不變
綠營：健保政策善變藐視國會
南韓漁船南極沉沒5死17失蹤
大專籃球女組 文化尋求4連霸
河北省會石家莊 研擬再變臉
登陸年底可望放行 友達大漲
監獄不在籍投票 張博雅暫反對
金門徵3百臨工 逾千人報名
專騙大陸人 主嫌判16年
玉山明年2月暫停入園
高鐵快車5都漏台南 立委力爭
後壁風災 農糧署將發救助金
高市推綠能 打造低碳城市
面板廠挨罰 綠委籲政府協助
健保修法 吳揆挺楊志良
槍擊案 江宜樺促警封口
重尊嚴 陸賣淫女改稱失足婦女
服務業搶人 年前平均徵14人
台股漲 台幣午升5.4角
陸媒：香港平均物價高深圳3成
北京治塞車 擬收擁堵費
臺灣非台灣？吳揆：尊重大家
阿里山車禍 檢方疑司機超速
民進黨總統提名條例 年底修正
節日逢休補假？內政部：再討論
合約價續破底 DRAM股走跌
市調：面板廠登陸現在其實不趕
臺灣非台灣 教部：無關考試
大都會歌劇院 胡：如期完工
衛星影像月曆 遊三百年前台灣
專家：大陸打房腳步不會停
內政部：符資格鄉鎮市長任區長
台股收8736點 漲17點
耶誕大餐在家吃 外帶選擇多
盧彥勳擊敗羅迪克 今年最爆冷
咖啡因標示 北市查逾半不合格
台股續攻 收漲17點
查連案行凶動機 檢傳證人釐清
12月台指期跌6點
台女荷官涉竊 星警增2項指控
12月電子金融雙跌
台股漲17.76點 高檔震盪
北市抽檢餐具 6件不合格
校園霸凌 教部要扣補助
立委：高鐵局外行 土地開發冷
菲10月出口成長 東南亞最高
溫家寶訪印簽200億美元協議
中縣農會升格 盼胡政見落實
外交官嘲笑盟邦 星國急滅火
麵包菁英班 吳寶春教態度
三大法人買超台股59億元
公安首長判刑 陸網友齊叫好
1216殊榮 檀香山市華航日
基隆市稅務局資安通過認證
通膨攀 中國明年恐倉促升息
南市議長 綠2組人馬爭提名
情趣店偽禁藥 中縣查獲多件
台東3開發案 環團諷黑心禮物
立委修法訂線下補償 台電沒錢
總統百年賀卡 創意設計喜洋洋
疑因久旱不雨 魚群缺氧浮水面
藍營共識 非經常所得不納費基
明星高中免試額少 家長要繁星
國庫券得標利率0.7% 上揚
韓星金汎挑女友 大10歲也可
新台幣兌美元貶1.5分
受虐兒心傷 家扶尋心靈補手
楊淑君事件 韓媒關注
伽佛利佑克 鋼琴3冠王來台
阿里山車禍 司機收押業者具保
海獅趴趴走 美警護送下海
通膨減緩 印度儲銀或暫停升息
屏教大與蒙古大學 簽學術合作
台以青年交流 一樣熱情好客
屌爆好萊塢 周董發願拳下留名
外資今年買超台股逾2200億
小英籲執政黨速提健保改革案
楊志良：健保納資本利得獲共識
二度扮金士傑 吳中天為戲忍瘦
維基解密：巴西防恐力脆弱
信用卡樣多變 NBA球星現身
單親母女缺冬衣 社團送暖
周錫瑋後手學 哽咽談政壇亂象
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南韓人均收入可望重返2萬美元
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
優質寺廟 雲林推公益認證
執政半年 艾奎諾3世民調上升
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跨年輸運 高捷2.5分1班
耶誕樹點燈 中市商圈很環保
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維基爆安華雞姦案 轟動馬國
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民團聯合聲明 反建國道7號
美機場安檢要印度外交官卸頭巾
南雙屍案 女中16刀男無外傷
亞帕運 林昕緯男泳奪金破亞洲
分析師：6代以上競爭力無差
半導體Q4恐衰退 明年成長
日月潭暢遊 交通卡淘寶趣
歷史情結 日軍機自韓撤僑困難
港府新機構 教民眾投資知識
南縣府臨時工 賴清德全留任
簽密約交棒？ 台塑嚴正駁斥
雙北議長 藍推現任拚連任
央行阻升 新台幣收貶1.5分
剝皮寮老街變身 醬園生賦新貌
中耳炎久治不癒 鼻咽癌作祟
瀨上剛演客劇 母語發音不緊張
首波寒流 16日來襲
莊曉文工作有保障 打球更篤定
經部：不會將廠商綁在台灣
小豬唱片銷售封王 破買榜傳聞
金門坑道變跑道？軍方不同意
法部：政府推動兩公約決心不變
錦榮稱感情依舊 否認依降溫
核廢料乾貯存 原能會：很安全
印尼觀賞魚年出口逾千萬美元
內蒙異議人士哈達仍遭軟禁
拼圖地板含毒 法考慮禁售
百年國慶獻聲 樹菊嬤勤練國歌
迎百年 梨山High跨年
阿里山車禍 夫妻救人奮不顧傷
研究：石榴汁抑制前列腺癌細胞
義倒閣戰明登場 總理火線拉票
ECFA 台閩農產貿易增6成
中市府搬遷 員工抱怨空間小
花蓮鳳林老水圳 活化休耕田
國光石化聽證 環評列參考
公股金控競標？南山無可奉告
蘇花改案通過 106年通車
吳淑珍刑期 高院訂17年半
故宮南院購藏 千餘件亞洲織品
漲瘋了 陸「億」術品爆增
面板廠遭重罰 經部專案協助
扁見立委 心情好但氣喘
時代雜誌評選10大新物種
小心 玉山銀行發現假網站
油價減半漲 暫實施至月底
耶誕派對點心贈弱勢 先搶先贏
第2階段治水工程延長半年
裘莉色遇勾票房 賣座冠全台
港人促廢除未滿14歲強姦無罪
布局立委 高市綠營升溫
紀培慧驚爆 小三遭鑽裙底
大學再評鑑 1班待觀察
王金平：健保案儘量不動用表決
林書豪錄影片 謝台灣球迷相挺
港團體示威 籲日本撤出釣魚台
連案 檢方不排除證人凶嫌對質
劇本創作獎得主 當場請求投資
千萬房成交比重 北縣逾2成
促廢汐止收費站 謝國樑下通牒
金融提款卡消費 年底逾20億
台首例 政大與CFA協會合作
穿花布跳肚皮舞 客家媳婦奪冠
立院初審 政務官言行凸槌下台
電腦回收再利用 愛心又環保
華爾街慶豐年 營收料創次高
修法限老車上路無共識 續檢討
華爾街紅利自肥 七成美人反對
中擬開放銀行人民幣選擇權交易
角逐南市議會龍頭 藍營不缺席
聯國：泰緬寮鴉片面積增22%
宏?祣應B分內湖倚天大樓
腸癌術後良好 楊秋興明出院
今彩539開獎
一夜情不成變猥褻 男判6月
2012 綠先訂程序不談人選
連任不分區？王金平：謝謝關心
中國大潤發擬明年香港掛牌上市
威力彩開獎
威廉王子訂婚照吸睛 傳被修片
原能會：核燃料再利用是趨勢
彰化街頭藝人認證錄取率87%
聖克里斯多福副總督訪台
18禁 東京將管制色情動漫
清積案 馬國推認罪協商
高市府批經濟部補助減半
迎二百萬人次 花博備機票大獎
香港媒體人 兩年增15%
馬汶簽約合作 探勘生產油氣
CAS產品 明年拓銷大陸市場
警力缺 福建派出所石膏像站崗
健保費基 擬不納加班費和年終
時代雜誌年度十大被忽視要聞
威力彩頭獎摃龜
泰紅衫軍要求公布鎮壓傷亡真相
博訊網：習近平拉攏薄熙來
今彩539頭獎 1注中獎
中央社前進文大 廣播主播賽夯
諾獎遺傳學家 發現姊姊才是媽
菅直人內閣支持率降至21%
涉賄落跑 南市議員當選人交保
風中之星：回歸自然的手工家屋
楊志良：沒狂牛症 無隱匿
切結式的民主就不是民主
竹市特產茶花季 正式展開
新竹縣長公館 瀰漫濃厚的文學氣息
美國檀香山市 頒布華航日
韓籍漁船南極附近沉沒 5死17失蹤
台資銀行登陸 年底可望開業
時代雜誌2010十大怪事
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
輪胎關稅爭議 美勝訴
WTO駁中國輪胎案 美表歡迎
「芭樂」戀 台大男娶印妻
減稅妥協案 參院通過停止討論
美健保改革法 維州法官判違憲
美副助卿施大偉獲提名出使越南
冷氣團寒流接連到 高山迎雪
兩岸經貿頻繁 印尼欲跟進
中國郵航飛兩岸 21日首航
巴西耶誕 商業銷售熱絡
台灣青年藝術家巴黎展台客風
折衝樽俎 郝爾布魯克功業輝煌
高盛估明年下半油價破百美元
台幣午升6.81角 破30元
前十月建照樓地板面積年增6成
低頻傳輸系統 災害預警利器
血漿除皺法 星國喊停
國小主任涉侵占 一審判2年半
台灣自然保護區域標章出爐
藍北市副議長初選 陳錦祥出線
高市防汛 金獅湖加速疏濬
怪物探險之旅 揭露神秘生物
二代健保 綠：反對加稅補虧損
中華電攜手趨勢 雲端防駭
胡志強電王金平 盼公債法過關
台灣版「維基解密」 美韓軍演F22戰機從台灣機場起飛?
花博帶動 大同區買賣棟數衝高
歡樂無距離 大板根推出「溫馨聖誕･歡樂迎新」感動零時差
選下屆總統？王金平：不可能
美阿巴特使郝爾布魯克驟逝
諾獎同一天 中挪簽石油協議
巴西城鎮毒品氾濫
立院三讀 當鋪年利最高30%
鴻海集團股強勢 台股多頭指標
新台幣升逾6角 破30元
嘉義以北低溫特報 防寒保暖
高孔廉：未規劃陳雲林見馬總統
立院三讀 外幣存款同享存保
加人債務對收入比率高於美國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
創高後急殺 台股回落平盤
一氧化碳中毒 1家13口送醫
立院三讀 降證交稅短漏徵罰鍰
簡易壽險 未滿15歲死不給付
匯率升破30 馬英九防線失守
中美貿易談判 攸關胡訪美氣氛
台幣升 黃茂雄：產業需新模式
公開黨務 廣東推黨委發言人制
南韓陸軍參謀總長辭官
立委提案國際醫療立法 助健保
新台幣升2.29% 亞幣之冠
升破30 工具機無奈力拚本業
南韓股市重回2000點
華北封港 世博台灣館回台延後
抗通膨 明年亞洲吹緊縮貨幣風
房價M型化 台中冠全台
基隆吊車勾電纜 有驚無險
倫敦巧克力節 視覺與味覺饗宴
國光石化聽證會 場外爆衝突
台幣升破30元 廠商避險因應
小金門成年禮 國中生過五關
吳揆談健保惹議 關中籲顧觀感
穆迪：減稅案對美信評影響負向
綠：吳揆健保發言反覆 應下台
東芝傳砸千億日圓建LCD廠
市府人事 胡：不從派系考量
元旦上阿里山 看日出聽古典樂
手機應用銷售上看350億美元
性侵國小女兒 狼父遭訴
豪雨肆虐 巴拿馬災民逾萬
HBL複賽開打 男12強取8
李昌鈺：恢復快不等於自導自演
台灣完成9奈米超節能記憶體
宅經濟夯 網購比例金額均成長
免水便斗太陽能車 民眾驚奇
楊秋興出院 笑稱變成無膽人
台幣升 晶圓廠擬考量匯率訂價
副總統：建築業求獲利也應回饋
諾獎恢復平靜 陸外媒官網解封
肉毒桿菌中毒 急凍人復原慢
台幣升值 食品股左右逢源
隆冬度假去 亞洲8城又熱又夯
台股收8740點 漲 3點
南韓3軍人罹H1N1
台東威力彩得主 捐1.2億
台股震盪整理 小漲 3點
團隊總辭 郝感謝攜手打拚
歐巴馬：郝爾布魯克是外交巨人
亞帕運 林昕緯再泳出亞洲紀錄
12月台指期漲1點
12月電子金融齊跌
印尼邀馬國發展食品園區
匯率升破30 台股開高拉回
日拍國父電影 金溥聰盼交流
女傘兵練體力 週跑3萬公尺
台最高耶誕樹 跨年阿里山亮相
北市今年售屋 明年可能多繳稅
江陳會預備性磋商 上海登場
森鐵嘉義竹崎段 19日復駛
房租補貼擴大 4.5萬戶受惠
英民調：亞桑傑性侵指控為幌子
二代健保 民團反對設算所得
郝盼詹詠然協助 爭亞運主辦權
屏科大薑黃草木染 健康環保
中檢查賄選 起訴25人
越青年發明賽 台186人參加
主總統初選全民調？謝長廷澄清
三大法人買超台股70億元
寒冬送暖 中市獲贈5復康巴士
法官涉貪案 賄款藏神主牌
北韓人在尼泊爾叛逃 南韓人涉嫌
黏蟑板偷香油錢 鴛鴦賊送辦
裝窮騙車錢還強吻 男判刑
竹科30 顏宗明：續當經濟先鋒
吳晟：面對不公義 作家應發聲
2012人選 李登輝開條件
廣告誇大 美兒童維他命賠和
綠能產業 政府領頭促民間投資
陸引外資辦醫 業者：提高意願
強化老人肌力 南市建資料庫
想要芭比 總統助弱勢童圓夢
新疆工廠涉虐智障工 被查封
逾半香港青年 最大抱負想買房
新台幣兌美元升1.5角
菲台工商總會佳節前濟街童
自學學力鑑定 明年3月考試
洋基落空 克里夫李加盟費城人
雅虎搜尋人氣 小豬楊丞琳奪冠
赴歐免簽 移民署：把關奏效
金門排雷 明年再清39處
中市工地意外 1死
阿里山車禍 家屬悲痛招魂
總統：氣候變遷大 促環保救國
國光石化聽證 場外相互叫陣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
星媒：EFCA讓台經濟再起飛
新流感病例增 幼兒當心
中國明年新增借貸將低於近2年
東風裕隆汽車 杭州成立
檢舉公害有賞 環署已發二百萬
渡假新體驗 菲國旅遊兼學飛
兒歌亂唱一通 落跑泰勞露餡
日今後5年國防費逾8兆台幣
15創業楷模出爐 明頒獎
高孔廉：投保協議努力儘速完成
出席諾獎被拒？外交部：未獲邀
高孔廉：投保協議 應速完成
瘋台灣不夠 Janet瘋相親
帝寶法拍棄標 1/11再開標
通霄居民擋路 反對設污泥廠
「彈琴說愛」舞台劇 大陸巡演
校園接吻賽拚了 10對親到底
健保改良版 朱澤民：費基仍缺
舉發公害 護環境拿獎金
教長訪嘉 張花冠盼重視偏鄉
羅智強忘贈書 網友臉書討
蒙娜麗莎會解說 魔幻展豋場
台幣30.45元 逾2年新高
回饋列車到澎湖 林正豐感唏噓
第6次江陳會 20日起舉行
防毒入校園 吳揆促訂績效指標
點亮希望之樹 惠蓀迎建國百年
民眾抗議 銀髮住宅停標
高燒3個月 動脈瘤搞怪
孟加拉成衣廠大火 上百人受傷
勞委會：僱非法外勞可罰75萬
表坊相聲劇 旅行看人生
兩岸書畫 黃光男筆會馮驥才
港製藥散含菌過高 遭澳門回收
跨國合作 偵破人蛇集團
行動應用軟體 適地服務受青睞
卡式瓦斯爐 遠離熱源
霸凌投訴者 校方應保密
第6次江陳會 投保階段性成果
青壯年易染新流感 老幼易重症
陸對台會計交流基地 廈門掛牌
嘉市國際管樂節 音樂饗宴精彩
2天救回2次 軍人第3天吊死
江宜樺：規避兵役非好態度
北市房屋買賣移轉戶數 回高點
美新州眾議會挺台參與國際組織
國光聽證會 正反對嗆草草收場
吳忠明生日被整 聞解約險淚崩
財測會計師否定 擬停止買賣
神鬼奇航3D版 強尼戴普上船
台灣農產展售 明年上海設點
梵谷展進校園 橋頭國小迎貴客
瑞典遭恐怖攻擊 旅遊警示黃燈
存保300萬 納外幣及利息
許添財談動向 不離開政壇
癌末還擄人 逼建商簽本票
郝爾布魯克的中國情結
高孔廉：多點經濟 少點政治
金酒洋將貝利 曾任小皇帝替身
雙北正副議長 藍明天提名
爭南市議會龍頭 綠推賴美惠
呂秀蓮：民進黨應突破一人專美
琉球用水需求增 水公司伸援
職棒回饋到澎湖 呂文生歸鄉
自學生不寂寞 處處皆教室
八田與一熱 日本客愛上烏山頭
大學生秀創意 穿桌巾扮女神
12月上旬NAND合約價彈升
蛋價慘 雞農擬向農委會陳情
拚高市議長 綠推康裕成
老翁迷途陽明山 困1夜獲救
烘培搭橋 台灣美食專區登陸
提高貧窮線 總統：減貧富差距
只顧領導安全 四川交警被停職
抗議維基言論 馬外長召星官員
和平得來不易 柬埔寨努力復興
減碳排 環署推產品碳標籤
避免爭議 強化信託人員登錄
學者研發網站 鑑定數學能力
香港32%老婦 曾被性騷擾
俸給新法 政務官待遇不變
壓在桌上打 江宜樺小學被霸凌
WTO駁中國輪胎案 陸將上訴
若升息過猛 加大陸通膨壓力
銀髮住宅受阻 社會住宅考驗大
港府支持申辦2023年亞運
台灣捐收音機給印尼火山災民
新北市正副議長 藍推雙陳配
電子郵遞採購案 彈劾前官員
銓敘部：政務俸給 絕無自肥
余莓莓踩空傷腿 北捷判賠
名模金禧 擬進軍亞洲娛樂圈
Chrome搭鍵盤 區隔市場
楊志良：新版健保費率略低現制
弱勢童願望禮物 蘊藏無私的愛
健康幸福調查 台灣人煩到墊底
今彩539及3星4星彩開獎
韓職頻來電 探潘威倫合約
6次江陳會 發表投保協議共識
大樂透49樂合彩開獎
匯率應變 大公司優於小公司
SBL 金酒薪情好目標4強
江陳會可能宣布經合會時程
倪安東好戲胞 願為李安露點
台幣盤中升破30 反映基本面
美軍駐留經費 日負擔不變
同志屏東行 訴求性別多元化
政院：吳揆未指林益世誤傳消息
兩岸電信龍頭簽合作備忘錄
不滿妹妹遇襲 美學生罵曲爆紅
茂迪成歐洲光電產業協會會員
袁健生：美方支持閣員訪台
休傑克曼特技 瘀青上歐普拉秀
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竹縣綠能智慧園區 臺大釋善意
眾院不信任投票 義總理過關
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為補償金殺台諜 男判死刑
歐巴馬避金寺 時代宗教大事
北京台灣商務區 貿協力挺
法界：拾物索酬不能違法律衡平
孟加拉成衣廠大火 至少25死
預備磋商 高孔廉抱病1日往返
連勝文案 李昌鈺助追槍源
標靶新藥治肺癌 4個月不惡化
投保協議 百餘樣本可參考
維基爆料撼馬 在野黨欲窺全文
國父愛硯現身 來自日友人家
設計加持 傳產成台灣之光
為台灣拼觀光 藍正龍泰吸睛
政務官俸給法制化 總統府力挺
海基會向陸提民航轉運等議題
大樂透頭獎摃龜
車不讓人 警署建議加強記點
少了曾文鼎 裕隆遭台啤痛宰
英通膨率3.3% 半年來新高
今彩539頭獎1注中獎
投保階段性共識？只是說明進展
成大與馬大簽署合作備忘錄
台漫再起！台灣漫畫的革命新紀元
2010年國際人權日 首場賦稅人權高峰會
政務俸給條例 綠營：高官自肥
手機定位奏功 119救輕生者
正隆環保紙 獲首張碳標籤證書
會前會 高孔廉：以民為主、以文化為本 解開兩岸的「結」
日航衛隊爆圍標 幕僚長下台
南韓沉船失蹤船員 已無生還希望
6次「江陳會」 20日起在台北市舉行
台幣盤中一度升破30 創28月新高
台灣蘇案正義 遲遲未到
老外愛台菜建議諾貝爾設美食獎
花博10:11分 入園人數破200萬
新能源 南海海域找到可燃冰
袁健生：美免簽明年有希望
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高鐵元旦疏運 加開20班次 17日起售票
「建國一百年台灣設計年」博覽會開鑼
花博破2百萬人次 60歲阿嬤抱走雙人機票
高鐵2011年元旦疏運加開20班次 17日起售票
台灣2010代表字：淡
台灣T-34教練機 一年掉2架
調整俸點 綠營：退休金多6倍
張榮發么兒 升長榮航空總座
延宕懲處檢察官 監院糾正法務部
「賦稅人權高峰會」 呼籲政府重視賦稅人權
囚禁性侵前女友 男子遭訴
亞桑傑獲准交保 決繼續爆料
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美大法官凱根迴避多項重要訴訟
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共和黨掌眾院 Fed有志難伸
宜蘭地震 規模4.3
歐股連7紅
義總理驚險過關 繼續留任
歐巴馬與巴菲特比爾蓋茲論經濟
聯準會維持購債計畫低利率
金價漲破1400美元
美維持購債計畫 油價跌
經濟雖成長巴西貧富仍懸殊
巴西慢性病死亡率降低
西門子計畫出售電腦服務事業
美軍方：中國軍備發展超乎所需
美股收紅
30台灣紀錄片巴黎接力放映
大雨及低溫特報 傍晚起溼又冷
台股開8755點 漲14點
美食外交 台灣大廚德國獻藝
合歡山下雨玉山轉陰 尚無雪跡
巴拿馬豪雨成災 台灣捐款賑濟
新台幣盤初升逾5角 破30元
韓報：北韓快則明年3月核試
猛賠錢 英鑑識單位明年關門
南韓口蹄疫疫情蔓延
日將建構日美澳韓安保對話
釣魚台事件後 日中將對話
破二百萬人次 花博送機票
古墳壁畫入韓 中國索還
新台幣續升 營建資產飆
日短觀指數金融危機後首見下滑
電子匯損疑慮 台股開平高走低
性侵輕判修法沒版本 法部挨轟
地王新光大樓 每坪364萬
澳洲批准新加坡證交所併ASX
西門子擬出售電腦服務事業
前律師招攬訴訟 詐欺罪起訴
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暴雪襲南安大略300多人受困
日男星小說夯 預約逾40萬冊
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學測報名逾14萬 增4千
中環水陸兩用車明天花博試乘
警逮毒犯 起出MP3型電子秤
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大三通兩週年 航空延遠不著邊
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兩岸郵政網購 美夢難成真
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性福拉警報 雙女搶金球
寶雅假睫毛產地不實 罰10萬
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博物館智財權論壇 17日登場
國防部：副總統胞妹無關共諜案
台灣設計實力 5年後產值千億
重粒子治癌技術 總統促評估
公告現值漲 月底前賣屋省稅
重現愛心便當 義工媽媽助街友
台幣升 不確定性最令業者恐慌
新光摩天樓 蟬聯北市地王
法部：總統未下令百年減刑
印度調高汽油價格
假安檢真銷售 公平會再開鍘
外資匯入 台幣午升5.38角
寒流進補 醫師：別過量
投保協議 陸：應促進相互投資
北京掀台灣熱 小吃打頭陣
調查：平板電腦有助面板出貨
京台科技論壇 首度移師台中
美媒：遊騎兵對王建民有興趣
校長失言 吳清基籲用字文雅
挺農民 雲林農產大特賣
賴清德小內閣 陳美伶統領幕僚
陸方：會談行程簡化 兩會共識
駁斥報導 副總統胞妹擬告週刊
一銀加入集保基金自動化服務
世博台灣館到新竹 總統也要看
拋肢障陰霾 志工迎新人生
陸客來台 今年估120萬人次
合併升格 中縣辦感恩晚會
百人票選惹議 林滿紅立院挨轟
健保新費率 楊志良：不逾現制
友達專利申請1.5萬件
民進黨十年政綱 陸重申反台獨
月經像血崩 紫斑症警訊
高樹蜜棗上市 幸福產業節登場
台股收8756點 漲16點
台股狹幅震盪 收漲16點
竹縣徵選十大伴手禮
權值電子股急拉 台股黑翻紅
12月台指期跌11點
師伸援手 受體罰生成證照達人
簽辭職書固票 議員：難防小人
藍將通過雙北正副議長提名
北縣醉父施虐 3月女嬰命危
12月電子金融齊跌
美抽獎詐騙組織被勒令停業
銷台有成 北美旅客成長9%
二代健保修正版 綠委促公聽會
花博送機票 獎落大同區
展望樂觀 理專薦明年股重於債
侯寬仁懲處案延宕 法部遭糾正
張博雅：日韓犯人無不在籍投票
減碳有成 高市空氣品質好轉
大陸天價耶誕餐 惹爭議
婦產女醫 油畫繪生命之美
消基會：注意通風 用電勿超載
性侵輕判修法爭議多 全案保留
電信斷訊 NCC擬調高補償費
酒駕載孩童事故 擬扣照4年
蘇花落石不斷 單線通車
郝住宅政見轉彎？小英：應道歉
陸東北嚴寒 零下近40度
取締飆車 破獲機車銷贓集團
港男潑強酸傷人 重判13年
三大法人買超台股45億元
印尼青年繞地球走宣傳安全
台幣升 小型電子廠財報不利
美財政部發行兔年生肖鈔票
捷運陸客利多 北市地價漲幅飆
仁愛路設定地上權 20億標脫
支持性就業機制 助身障覓職
中華職棒選秀 陳鏞基可望狀元
戴電子腳鐐仍犯性侵 監院糾正
金門發展 僑胞不遺餘力
退休組樂團 街頭藝人圓夢
柬工業機械展 台產品亮眼
空官T34教練機 六龜失聯
永豐金估明年經濟成長4.8%
學生宿舍高價標脫 得標者異議
馬戲節目縮水 負責人判1年
胡訪華府 外交部請美向台簡報
賀建國百年 李泰祥獻國歌樂譜
陳鏞基加盟 中職大補丸
新台幣兌美元貶5分
中市地王 新光三越惠國段
台星將正式談判經濟夥伴協議
基層特考 金門試場17日查看
最令人抓狂英語口頭禪 隨便啦
T-34失事 尋獲2機員遺體
總統：國旗圍巾紅到大熱天
否認加薪 張哲琛烏紗帽作保
WTO駁回輪胎案 中方擬上訴
迎建國百年 中市辦百年學校展
台星經濟夥伴協議 明年初談判
亞運奪銅 謝依旻回鄉受表揚
持假護照2度來台 奈籍男遭逮
單爸接兒女放學 被車撞飛重傷
油品出口徵石油基金 立院初審
香港驗出多種零食含致癌物
友達馬來西亞太陽能廠房啟用
阿里山車禍 司機到靈堂上香
開朗腦麻生 惜福做環保
印尼人愛台灣芭樂 供不應求
光復正副主席賄選案 多人判刑
聯勸盼募1億 助弱勢團體
x86伺服器 65%台灣研發
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
金相基將接替韓陸軍參謀總長
捨名校讀高職 用技藝感動人
金門貨船進水 2船員救出
Selina公司否認求償無解
槍擊要犯陳勇志 押解返台
楊淑君案 國際運動仲裁庭受理
前龍角散經商 家族爆財產官司
提升蘇花路安全 將增設明隧道
慶建國百年 美兒童合唱團獻唱
滯台20年 印僑取得居留證
盧廣仲馬拉松開唱 晨唱洩新歌
兩岸交流 為農業合作牽紅線
陪兒童玩 周美青主持有獎徵答
美國債台高築 兩年內信評恐降
總統：台適居 使節留台可證
站前忠孝西路1段 北市路王
6次江陳會 民進黨未擬上街頭
小英：總統選舉 團結就能贏
賴清德：臨時人員沿用1年
華視廣發武林帖 首推艋舺
友達與凱擘投資案 週五通過
央行阻升 新台幣收貶5分
Selina忍胖吃肉 養皮膚
麻辣女強人 銀幕爆主播內幕
北市最貴住宅 多在大安區
史亞平：台星經貿協議邁向雙贏
富邦如棄標 8千萬保證金泡湯
漢神巨蛋商圈 一坪地飆破百萬
要犯陳勇志遣返 兩岸合作奏功
偽造鄰居遺囑謀財 婦判5年
外籍男走私海洛因 判無期徒刑
韓外長：韓中關係應求同化異
竹科30年 副總統期許再起飛
龍角散換代理商官司 檢不起訴
肇事逃逸 監視器建功逮人
救操場 東吳學生號召千人拍照
校園霸凌頻傳 監委要查
北縣議會熄燈 周錫瑋道別
合庫與大陸中銀簽合作協議
投錯標 富邦金主張標單無效
終於通了 西藏墨脫有公路
綠總統提名 呂謝肯定黨員投票
宣明智：DRAM救援良機已過
有線收費惡質化 NCC遭糾正
岡山狗園架高 不怕水患
戲裡遭劈腿 隋棠戲外信任男友
悼念林宗男 蔡英文弔唁
長榮航砸14億 投資中國貨航
盜刷上千萬 警破偽卡集團
慶建國百年 新希望邀種樹
時代風雲人物 亞桑傑票選第1
北市公告現值調幅 19年新高
防抗議 溫家寶訪印維安規格高
江陳會將登場 獨派揚言抗議
每坪373萬 地上權地王出爐
糖尿病患 小心眼睛疼痛失明
乳癌疫苗 台灣主導跨國試驗
T-34失事 今年第2次
索羅斯襲台？匯銀：無所悉
校正公電（CAP249號）
中國末代王朝 滿族文化恐失傳
違法吸金億元 4人獲交保
運彩取消虛擬投注 體委會開罰
小童許願要電鍋 南科廠商送暖
金門工人陳屍貨車 死因待確認
台幣升值股市盤整 投信：輪動
行政院核定 張家祝接華航董座
監院：司法官培訓淘汰流於形式
醫衛協議 源頭管控藥材藥品
T-34失事學員 才第3堂課
港府：香港大地震機會小
歐洲雖大雪 11月地球仍最熱
目擊者：火球撞山壁 直覺墜機
溫家寶抵印 龍象互動受矚目
北京送愛心巴士 尖石五峰受惠
壽險撩下去 照辦青年優惠房貸
挽南2都民心 馬英九規劃座談
金賢重拍惡作劇之吻 濃濃便味
3男逼債 跳蛋凌虐女子
高鐵台鐵元旦加班車17日開賣
松山健一抵台 相馬茜當追星族
藍推陳鴻源參選 綠批提名標準
綠質疑陳鴻源 藍籲勿消費槍案
AIG拜會陳裕璋 溝通南山案
搶標地上權 住宅每坪恐逾百萬
醫衛協議 加速新藥相互認可
天使的麵包 等4年才吃得到
新北市議會龍頭戰 綠推呂陳配
人口住宅普查 26日啟動
辯維基不成 馬2議員驅離國會
牛鵬育飛行教學嚴格 不容出錯
江陳6會 未設抗議專區
今彩539開獎
港GDP 中銀上修至6.8%
印中談FTA 貿易失衡恐加深
上海下雪囉 冷颼颼
仿日本 定名台星經濟夥伴協議
大連吞吐量3億噸 晉級大港
主動降嘟嘟轉隊費？統一駁斥
星展中國合併RBS在中國業務
解密電文 李光耀稱阿扁是賭徒
吳揆：創業開創就業
順達加百裕合併破局 新普得利
證交稅擬注健保 民團批不公平
境外離婚配偶 可赴港分財產
衛署：無人申請重粒子治癌
特偵請扣扁家台資產 高院駁回
空軍罹難學員 被讚從小就乖
副總統：企業社會責任是趨勢
不滿電視被關 父砍兒判5年
新台幣升值 台股上漲機率大
日勝生標東區精華地 蓋大宅
臉書祖克柏獲選時代風雲人物
人事局：政務年資併公職 公平
公務員調薪？總統指示政院研議
B咖新氣象 台銀挫衛冕軍
協辦護照親辦要錢？內政部否認
亞太國家明年通膨壓力大
經長：務實積極完成ASTEP
生日同天女大生 募款助陸孤兒
接華航董座 張家祝：盡量去做
陸民也愛看 正體書登陸行銷
法部擬修法 電子腳鐐白天能用
新版健保 費基費率分兩套算
不滿中職選秀 王建民簽意向書
新健保 工程師業務藝人漲保費
景氣差 英失業破250萬人
友達設廠 馬總理：領導層能幹
新版健保修法 社團指擴大不公
追認國光現增？國發基金澄清
白等1天 合歡山玉山雪沒來
國史館長林滿紅請辭 總統批准
經長：台商保障是投保優先考慮
今彩539頭獎1注中獎
藍皮書：陸民生活滿意度降
國會對決後 義議員台餐會共飲
富邦投錯標 保證金有轉圜空間
泰7成民眾認同總理領導力變強
燒毛逼口交 囚室霸凌遭重判
林志傑5抄截 廣廈險勝八一
徒弟不敵師父 南山本季首敗
交通專才掌華航 張家祝獲信任
蘇花坍塌 全線中斷
新版健保 藍綠立委都有意見
歐盟簽署台灣免簽修法案
失事教練機罹難者移靈岡山醫院
票選惹議 林滿紅：首長負全責
重新學呼吸 啟動心能量
首位女國史館長 林滿紅寫歷史
世界人權日 會計師為賦稅人權提建言
銀行登陸 5家分行已待開業
100年元旦升旗有看頭 ! 百對新人總統證婚
金管會：未見資金異常匯入
公股行庫年終 兆豐逾7個月最多
流感添2死 發病1週不治
總統府發布 林滿紅「免職令」
前立委吳光訓 賄選案遭判刑
連勝文槍擊案偵結 綠營：仍留下一堆問號
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
棄美元 俄啟動人幣兌盧布交易
聯合國籲亞洲聯手管制資本
西班牙信評恐降 歐股收黑
美參院本週或能辯論START
英貸款愛 料賺逾4億英鎊利息
美參院通過減稅妥協案
巴西明年經濟 面臨國內外挑戰
美參議院通過減稅法案
美元看升 金銅齊跌
美庫存下滑 油價上漲
美股收黑 道瓊跌0.17%
歐巴馬：減稅妥協法案有利經濟
幹細胞移植 成功治癒愛滋
台灣捐贈瓜國15輛救護車
美飛彈攔截測試失敗
美眾院通過廢除不問不說法案
「乘著光影旅行」感動巴黎
淡水9.1度 高山賞雪有機會
多倫多中產階級迅速減少
氣溫降不下 合歡山玉山雪無蹤
駕照實境路考 明年7月試辦
中國恢復進口美牛肉 有譜
台幣升逾6角 破29.9元
教練機失事 軍方檢討飛安
巴拿馬總統赴美推動貿易
罪證不足 美台裔市長不起訴
中國承諾中立處理3G市場
福斯汽車在台銷售創新高
頻率巡演台北 訴說夢想情感
新台幣盤中創13年新高
總統譴責北韓挑釁 盼區域和平
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中經院：今年GDP9.64%
溫家寶：我的孩子也有練瑜伽的
開發永豐領漲 金融站回月線
高盛：DRAM明年上半年落底
台幣升值發燒 營建多檔漲停
兔年股市2月8日開紅盤
中華電信進軍大陸雲端市場
營建領漲 台股紅盤整理
假球案 中入伸緩刑4年定讞
槍擊犯陳勇志 中檢聲押獲准
基隆山藥養生保健 口感Q
四技二專統測 17日起報名
中國首造航母定2014年服役
「貴」州茅台價格再上調
劉憶如：台灣應更重視內需
警員疑似酒駕 金警：依法處理
OECD：菲商業前景樂觀
10月份 中國續增美國國債
寶華：明年台幣匯率29.7元
飛安頻傳 國防部致歉
陳裕璋反對證交稅挹注健保
甲山林售屋顯失公平 罰3百萬
提款卡護套記密碼 存款被盜領
楊淑君案 CAS管轄權待釐清
李昌鈺鑑識連案？黃世銘不反對
劉憶如：不歡迎炒匯熱錢
房地產熱 台北市稅收進補
恐嚇陸駐港機構 青年被判感化
陸資參股擬開放 面板股交投熱
微軟升級Bing搜尋引擎
性侵犯假釋 法部：慎重審核
專家：中國明年底前恐6度升息
陸：文化協議 兩會儘早協商
美國牛肉 中國有條件恢復進口
反霸凌 校長：不能只罰基層
手卡製麵機 警消拆解救人
傳北韓接受原能總署查核
吳揆關切霸凌 促建防制機制
美國禁止下拉側欄嬰兒床
蘇花坍塌 下午2時單線通車
新版健保 孫越挺到底
台短票利率成國際指標
珍惜 灌溉節餘水支援自來水
外資匯入 台幣午升6.5角
臺灣鳴蟲在捷克
吳揆：節能減碳獲成效
合歡山降短暫冰雹
美元兌日圓逼近3個月高點
江宜樺：未要求經費推護照親辦
台北新車大展 車廠卯勁上場
高掛吊帶 賴瑞金現場封麥
港人遭殺害事件 菲致歉
南山標售案 金管會：5大原則
標南山 外資看好中信金具綜效
新4都升格 吳揆促無縫接軌
T-34失事 2罹難遺體相驗
陳幸妤送毛毯 扁提天氣冷
ASTEP 專家：著重非關稅
連勝文案 李昌鈺：沒看過物證
台股收8782點 漲25點
學者：台灣是加護病房式農業
保障智財 吳揆盼速修商標法
台股平盤上整理 收漲25點
南韓與巴西等簽署降稅協定
明年1月台指期跌1點
陸名校貶值 文憑愈來愈不值錢
楊淑君案 可能出席仲裁庭
一品苑案 民團告官員圖利
明年1月電子漲 金融跌
學校餐桶 家長盼廠商送收
企業聘績優選手 政府擬補助
營建獨強 台股緩步向上
皮包擊槍手 佛州英雌一夜成名
印尼經濟綱領協助民眾創業
印尼從泰國進口大米
周小川：必須正視貨幣供應加大
明年景氣 學者：有感復甦
綠質疑健保新版 越改越凸槌
立院初審 廣電釋照更多元
撒快樂閱讀種子 張花冠講故事
陸官員 駁稀土政治化
粵逾億假人民幣 近半外流
獨樂不如眾樂 基督徒耶誕助貧
氣溫驟降 思源啞口飄雪
三大法人買超台股38億元
耶誕晚會 彭蒙惠教英語掀高潮
刑局科技大樓啟用 鑑識更進步
獎金高薪資4倍 擬納健保費基
擁抱搭便車 2女生將圓夢
因應氣候變遷 環團籲起而行
組件分離躲刑責 改槍慣犯落網
美防長下月訪中順道訪日
不忌敏感 日駐中大使擬訪南京
拾金索酬惹議 捐款成燙手芋
別叫我健一 松山研一盼正名
台積電北京清大合作 投片成功
華航明年布局 擴展兩岸航點
性侵犯再回監 法部允不得假釋
侵占校款 稻江護家前校長判刑
陸教科書危害 甚於毒奶粉
口腔癌高危險群 醫師籲篩檢
菲國願向受害港人家屬發放現金
涉販毒糾紛 5人遭逮
天冷頭皮紅癢 小心乾癬症
歐盟反壟斷 罰企業限營收1成
新台幣兌美元貶4.5分
巴拿馬雨災 台捐款賑濟
醫院播愛 募福袋送獨居老人
曾勇夫：一定會再執行死刑
石垣市擬宣示釣魚台為領土
論語打史記 關中隔空駁沈呂巡
選舉獻金違規 吳敦義：已繳回
工資飆 中國黃金時代褪色
排灣口傳文學文字化 盼永傳頌
南韓將在延坪島海域射擊演習
陶冬：量化寬鬆 短期難退場
山葉機車液晶儀表板召修
久戴隱形眼鏡 大學生老人眼
張維迎去職 傳被迫下台
健保補充保費 藍共識費率2%
中央氣象局氣象報告
17年之癢 藉外遇談價值觀
上海跨國企業地區總部逾3百家
國人持有風險資產意願創新高
2度假釋性侵 判7年
大社蜜棗甜脆 登陸促銷
陷花風暴 小豬秀體檢自清
和服展風華 日人跨海捐百套
兩岸中山大學 精神一脈相承
明年全球經濟關鍵字：美元
柯瑞歸隊 林書豪恐到發展聯盟
環團：原民建設條例侵蝕國土
大陸整頓網站侵權 警告性質
林滿紅閃辭 國史館長交接
日韓防中 大陸辯駁
台港經文策進會 首度組團訪港
枋寮藝術村聯展 兔子創作招手
魚販吸毒變賣毒 香火袋留毒渣
入夜轉乾冷 雨勢明減緩
男販多種毒品 海巡送辦
努力6年 洛神花3新品種問世
重現桶更寮 藝術走入龍山漁村
雨夾瑞雪 銀白妝點合歡山
金門免稅店開張 不出國購物樂
近年弊端多 監院糾正故宮
滿足戲迷 綠光金枝演社加演
央行阻升 新台幣收貶4.5分
建國百年 101跨年煙火擴大
陶冬：中國明年「保8防4」
侵權官司 義隆安華高和解
朱立倫小內閣 周團隊多人留任
胞弟出品 正宗李小龍躍銀幕
美記者寫蔣宋 感情生活各精采
曼溫會 建立印中戰經對話機制
男生女聲 語言治療找回本性
洪一中接La new總教練
非誠勿擾2 舒淇當試婚大使
探視扁 蘇治芬心情沮喪
反霸凌 全教會倡企業教育捐
中國將發射第7顆北斗衛星
網友撻伐不顧棄貓 寵物店喊冤
陶冬：新台幣明年仍有升值壓力
江陳6會 國旗該在哪就在哪
合庫巴黎投信獲准申設
經濟成長 愚溪憂藝術式微
台灣中南部珠寶商 北京獻寶
板檢說案情 連勝文盼費心偵辦
菲勞前10月匯款155億美元
經合會不受監督？陸委會反駁
連案偵辦不力？板檢駁斥
中華電與北京天云攜手雲端
經濟改善 香港失業率降
中市小內閣 葉樹姍掌文化局
香港股神：台股陸股都將創新高
迎建國百年 擎天廳明年續開放
每月性侵23次？7旬翁不起訴
臨時抱佛腳 拜神手機嘛也通
臨時用水變更 用戶可採切結
特偵聲請扣扁產 北院駁回
二代健保修法 總統盼加速
扁戒護外醫？北監：暫無規劃
情堪憫恕？打聾出軌女友判2年
專家：美不致掉入失落10年
T34失事 軍方排除氣候因素
中油開缺回饋 鄉民憂名單內定
中信金獲利優於海嘯前水準
新版健保 民團憂薪資獎金難辨
菲前11月熱錢 近42億美元
安徽官員無情 情婦公開裸照
晨間禮拜登場 菲人連9天祈福
許嘉棟：央行尾盤作價 應改變
中信銀登陸首年 獲利不輸公股
流感重症死亡 北縣增2例
身分證掛失 非上班時間也行
王毅：同心協力振興中華
匯率變動大 金屬機電最受衝擊
要台塑設雲林健康捐？環署澄清
花博大放異彩 郝：解不白之冤
免費看國寶 法推流動博物館
金融消保法 挑戰本會期送審
新北市元旦升旗 送國旗頭巾
王彩樺豹紋裝上身 有看有保庇
霸凌頻傳 吳清基說抱歉
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
大陸中小企業壽命3.7年
陸家電參股台面板 經部有想法
二代健保修法 戰線恐再拉長
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賭輸怪賭場 男挨告不起訴
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今彩539三星四星彩開獎
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選前槍擊案 綠籲查明3疑點
春節加班機 寧杭擬列限制航點
牙技考試評分懸殊 試院允改進
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健保修法 金溥聰明督軍
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
文化議題排入江陳會？要討論
八斗子故事 老照片訴說
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密電：美促歐維持對中武器禁運
韓年終晚會 台留學生獲獎學金
貓纜工程款官司 北市敗訴
補冬有一套 補過頭出毛病
永揚掩埋場爭議 環評審查未決
因應5都新制 調查局人事調動
羽球姊妹花對決 白驍馬險勝
溫家寶重申中印共存共榮
今彩539 1人中頭獎
女兒偷拍王金平 45度角最好
威力彩頭獎摃龜
台啤熱身賽不敗 目標總冠軍
餐風宿露終見雪 合歡遊客興奮
管教學生搞批鬥 教師丟工作
防假研習 陸人來台停留期縮短
東元將專機接在韓受傷職員返台
化學週期表變動10元素原子量
曼谷緊急狀態下周可望解除
海軍S-70C保養 像做SPA
風雪阻礙英數百萬耶誕禮物運送
錄取名校卡兵役 優秀生盼解套
六輕總體檢 回饋難彌居民健康
HBL 王泰傑砍44分獻雙親
北捷供電異常 狀況排除
馬國會凍結安華4人議員資格
一級戰區──台中逢甲夜市
溫家寶稱: 印度非中國對手
北京超冷 專家： 還不至於到「千年極寒」
趕行程來不及買伴手禮嗎？「高鐵市集」免煩惱
選前夜槍擊案偵結 檢排除自導自演
打造購物休閒空間 台茂「變身開幕」
杜絕「假研習」移民署從嚴控管邀請單位
陳水扁精打細敲「西瓜偎大邊」
竹市舉行「科技人文─驚豔新竹」論壇
美今年百萬戶房屋遭法拍
復交後首度 吳揆訪布國受重視
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台塩生技滿千送國旗圍巾 元旦再推百元面膜
日本又發生隨機砍人事件 傷13人
南韓延坪島實彈射擊 美將領擔憂
廣東公路結冰 8千人受困
走過百年 紅樓重生再造文創路
耶誕夜 許添財賴清德同台
友達登陸 准了
今年最酷炫的聖誕暨新年禮物「引領時尚新風潮-Gunnar 數位光學眼鏡」
雪白合歡山 賞雪先查路況
Broadcom 推出 Android TM 平台 供智慧型手機使用
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金銅價格漲多拉回
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華府地鐵通勤族僅次紐約
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美初申失業救濟人數穩定下降
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呂慶龍：台灣模式影響中國發展
今天若選總統 歐巴馬大勝培林
加州拉丁裔與亞裔人口日眾
免簽後 林永樂力推台歐FTA
台灣資助野鳥和溼地復育
加反對黨稱人民已準備好大選
清晨好冷 淡水8.3度
合歡山玉山雪停 氣溫入冬新低
5百萬美元 建仔可望續當國民
越南城鎮貧困率有上升趨勢
美電文：西藏領袖和青年代溝深
柯森耀轉致台灣賑款予巴拿馬
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日失業男公車行凶 13傷
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周小川：升息陷兩難 壓力大
健保修法凝共識 陳沖訪王金平
中美洲高峰會宣布哥尼將對話
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指數上8800 後市看量
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北市強化救災 南港增設消防隊
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富邦台北馬拉松 最小選手6歲
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毒物不要來 食在有一套
江陳6會 議程出爐
外資匯入 台幣午升7.51角
陸機票超賣 旅客無法登機跳腳
明年貿協台灣名品展 推廣繁體
媒體560人 江陳6會高維安
蓮舫丈夫擬參選東京區議員
男子疑久坐不動 寒流洗澡中風
無照解盤多 立委籲防堵
土增稅建照數增 高市房市回溫
兩岸關係改善 台美中三贏
海軍雄二飛彈陣地 首度公開
司徒文：台灣成就靠自身打拚
新增開發都市土地 門檻趨嚴
氣象女主播謊報遭性侵恐坐牢
小Ｍ晨星抽籤 凍結894億
副總統：社會進步 婦女展才華
男童話太多 幼師拿熨斗燙傷臉
NCC：卡通不是全為普級
泰300公斤變性人減重成功
小車職業駕照放寬 延至68歲
台股收盤漲35.70點
中市小內閣 胡：憑本事升遷
學者籲健保法案回歸家戶
護照親辦 楊進添：內政部幫忙
台股收漲35.7點
憂慮中國 日新防衛大綱出爐
明年1月台指期漲36點
趙又廷為動物發聲 用嘴磨演技
中日韓簽約擬設合作秘書處
北高健保欠費 補助償還款解凍
工安事故 馬總統：零容忍
明年1月電子金融期雙漲
胚胎幹細胞解密 治腫瘤添線索
台積電：已解雇涉內線案員工
改歌表演被控誹謗 黃鐙輝道歉
亞帕運 林昕緯：叫我四冠王
高品質兒童台 明年元旦開播
兩岸人體試驗認證 水準難齊一
住商混合管委會 立委促彈性化
消基會：寵物店預付額未履保
農委會願促寵物美容業履保
中市資訊展夯 胡：新展場更好
1歲童玩封口機 4指三度灼傷
婦女生育補助 彰縣明年續辦
放量上攻 指數站穩8800
三大法人買超台股51億元
藍健保修法 薪資費率低於5%
零食當代幣 台生廣告獲英國獎
劉爾金酒駕 緩起訴
韓媒：楊淑君今晚訪韓
高普考後年起增設金澎考區
罵女網友妖魔鬼怪 男判無罪
新台幣兌美元升3.5分
腳踝新骨折 姚明復出無時間表
高鳳學院辦動漫展 秀新萌文化
未滿月嬰猝死 死因待驗
竹子當線索 警扮柯南逮電纜賊
滿分試卷落榜 關中嘆國考真難
提高醫療服務 印尼：以台為師
客家俚語新書 傳承鄉土文化
電子發票 飛上雲端做環保
耶誕裝飾樹 注意耐燃與鉛含量
怒擲室友香蕉 拘役50天
楊淑君赴韓 體委會靜待結果
印尼西爪哇公路損壞影響旅遊業
11月B/B值續跌
多媒體走讀台灣 豐富鄉土教學
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央行尾盤作價 甭想套利
汽車自有品牌 設計人才需求增
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
人瑞聽不到 用感受過生日
高縣永久屋 明年中完成
台灣電動車躍上探索頻道
資訊國際化 證交所也推特
連勝文案 檢：未公布聲紋分析
養子茹素發展遲緩 終止收養
世貿二館農產展開放現場採買
涉開發弊案 南市議長判20年
擦BB霜變納美人？業者喊冤
友達獲准登陸 面板恐供過於求
韓流來襲 風尚演唱會明開賣
登陸 友達盼解除世代限制
抗日八百壯士最後1人病逝
泰勞性侵國中女 判6年6月
街友不自棄 習技藝奮發向上
第6次江陳會 小英令全程緊盯
帶幸運符赴韓 楊淑君盼好運氣
陸客赴美遊玩 順便買房
受暴婦不孤單 勵馨助就業
KTV互毆 洪曉蕾夫坦承傷人
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
屋漏水糾紛 旅菲台生被拘
寒流催紅 南橫楓情萬種
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法官周占春涉瀆職遭起訴
搞笑20年 給我報報上舞台
政策變漫畫 王如玄倡輕鬆學
ETC退680元 6萬人夠格
角逐大台南議長 綠宣示不跑票
國民新合約 建仔很高興
中市府秘書長 黃國榮出任
建社會住宅？高市府：憂標籤化
越發明賽 台奪27獎占鰲頭
落實垃圾分類 嘉縣隨機抽查
江丙坤：協商進入較困難階段
吃湯圓 鳳山中山高涵洞慶通車
台股市值23.2兆元
央行作價 新台幣收升3.5分
外交部：續強化與聖文森邦誼
本周台股漲1.14%
合併在即 中縣議會換招牌
今年陸外貿 有望創新高
潮寮國中空汙案 台糖協商賠償
太武山設告示牌 提醒莫亂拍照
2010台北馬拉松 人數破表
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
奧運貓熊朗朗 重度癲癇死亡
台星夥伴協議 副總統：好開始
南科傳弊案 南檢將約談蘇煥智
藍版健保 綠營：沒試算難協商
創投看網路商機 手機遊戲社群
光復鄉長涉賄選 當選無效確定
燃料電池會議 氫能機車秀成果
山西巡警隊長真貪 房產上億
辦案搜毒自肥 1警員收押
世博台灣館回娘家 20日抵台
雙北合作 陳威仁接北市副市長
江丙坤：江陳會原則上1年2次
吳揆訪布國 花鳥瓷器贈元首
電子發票上路 中獎主動通知
妳先生行嗎 調戲外籍新娘挨罰
藍版健保補充費 雇主也要繳
聯合公報未提一中 印打台灣牌
大家來找碴 英譯標語令人噴飯
投保協議 擬公布階段共識
建國百年護照 1.8萬人申請
歐盟：不計代價穩定歐元區
保障家事勞工 勞委會辦公聽會
世界公視大展 高市熱鬧揭幕
吃下凱擘 富邦成有線電視龍頭
搶商機 日將增設醫療簽證
進口車市旺 加班船運來
維也納音樂會 台視同步轉播
幫媽媽洗腳 監院長盼推全台
國寶人壽4缺失 罰300萬
檢舉人保密疏忽 周占春被訴
副總統盼明年經濟成長率達5%
釣魚台餘波 日石垣市訂紀念日
陳雲林賞花博 將在開園前
南五專明年免試入學 逾3千人
黃國倫有禮 發帖寇乃馨前男友
二代健保修法 擬耶誕前夕處理
馬蕭再配？副總統：現在談太早
戰略合作 溫家寶訪巴基斯坦
江陳會 盼宣布經合會共識
賞花博 日靜岡縣長明年初訪台
扎根東莞 台商大廈放眼全中國
大聯盟合約 國民對建仔有信心
灘音人文藝術季 建構汐止之美
張克帆驚爆 李婉鈺像野蠻女友
「冰」臨城下 福建電網剉著等
改革高等教育 學生明發聲
5國銀登陸設分行 獲准開業
好文護地球 三信師生全球第1
健保加徵證交稅 藍綠都有顧忌
投信：明年台股4投資亮點
被訴洩密 周占春：不知是密
羅馬街頭暴動者獲釋 引爭議
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陸世界新秩序觀 學界質疑
民進黨高市黨部主委 同額競選
中國批日本新版防衛計劃大綱
大樂透開獎
太陽光電收購費率 完工日為準
吳揆：健保修法版本最可行
紅衫軍19日集會 泰警千名戒備
5家台資銀行陸分行 獲准開業
輻射冷卻 淡水晚間6.8度
國銀分行登陸 5家可以開業了
林振國籲港府 台灣人免簽證
土銀上海分行最快下週開業
蘇煥智：絕食抗議司法追殺
恐嚇檢舉人毒犯 已入獄
男疑女友被欺 勒索百萬
藍版健保 補充保險費率埋伏筆
合歡山放晴 遊客玩雪樂翻天
陸銀監會：明年通膨或趨合理
楊淑君抵韓 台韓媒體競相採訪
高抗藥性肺炎菌 新疫苗可防
公視監事審新董事 陳勝福不滿
香港旅發局台北將設正式辦事處
雨雪襲擊 大陸華南地區
上海分行拚獲利 首戰外幣業務
大樂透頭獎摃龜
HBL8強 4隊出線
新藥從腸下手 糖尿病患不易胖
韓赴台觀光今年料破5百萬人次
韓媒好關心 楊淑君吃驚
今彩539 頭獎3注中
璨圓明年逾5成產能 LG包了
聽障兒靠電子耳 溝通學習
併凱擘 大富期許為數位領航員
法促會贈禮泰王 盼赦台受刑人
心平靜赴韓 楊淑君藉機補眠
謝慶源接東莞台商協會會長
港特首曾蔭權 盼卸任前訪台
大雪再度來襲 英交通癱學校關
酒後買魚賒帳不成 男砍魚販
縣長官邸遭搜 小英慰問蘇煥智
南檢約談 蘇煥智訊後請回
特展侵智財權？AIT澄清
民進黨積極主張 推動社會住宅法
胡錦濤1月訪美 我盼勿損台灣利益
楊淑君赴韓申辯 盼獲公平處理
大雪癱瘓歐洲 800多航班取消
南韓若演習 北韓威脅報復
俄羅斯呼籲：韓國取消實彈演習
余政道妻 乳癌復發病逝
訊後 蘇煥智：檢不應貿然搜索
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利多壓倒利空 美股漲多跌少
歐洲財政危機 金銅齊揚
數據利多 國際油價漲
歐股挫跌 本週漲勢悉數回吐
南韓軍演 美否認具挑釁性質
國民官網：王建民重回國民隊
國民隊：歡迎王建民歸隊
巴西高中生已普遍減少吸毒
入冬新低溫 嘉義清晨5.6度
北縣房價3年來漲3成
台協建醫學中心 燃布國新希望
高雄國稅局鎖定4行業查稅
陸客加持 鳳梨酥股票上市
兩岸直航 鳳梨酥也受惠
兩岸三通 醫衛協議保健康
醫衛協議中藥查驗 實務有阻力
醫衛協議五不 台資醫院肯定
巴黎放映野球孩子呈現台灣面貌
拍廣告盼馬總統看 女童圓夢
巴西調高正副總統國會議員薪資
政府代報稅 財部積極籌備
歐巴馬簽署減稅暨延長救濟法案
總統：農村再生為青年鋪返鄉路
防衛大綱出爐 中日交流添變
酒商12月推佳釀 香檳最應景
葛老估美明年經濟上看3.5%
QE2啟動 推高美股17%
公教育嬰留停 可申請相關補助
侵犯釣魚島 中國：徒勞無功
駐阿處將辦活動慶祝建國百年
美卡車巴士駕駛將禁用手機
哈燒新片 挪威的森林現銀幕
原料飆 磁磚喊漲5%到10%
地方特考登場 報考人數新高
大陸少婦求子 1針5胎
賦稅環境改善 台躋身全球十大
消保會併入政院 功能不減
黃運聖追思會 馬英九弔唁
相邀來去台9 導覽台最長公路
南極超馬 陳彥博第2
5天圓千夢 家扶兒樂開懷
緩和半島緊張 中國再出聲
總統驗收北縣政績 肯定周錫瑋
電子發票上路
電子發票上路 詢問多使用少
台北馬拉松 北捷明晨提前發車
釣魚台事件影響 訪日陸客減
嘉縣查獲非法囤積爆竹
郝自我檢討 將強化行銷溝通
義大廣場加入 搶食百貨市場
國光客運添15新車 服務宜蘭
防制霸凌有藥方 落實輔導通報
早安搖滾 盧廣仲帶粉絲做操
留學生拿國旗 聲援楊淑君
臉書明年擬收購約15家企業
楊淑君案結果 世跆盟總裁裁定
綠色和平船彩虹勇士號將來台
看好文創 台師大擬跨領域學程
看好商機 連鎖藥妝店前進金門
富士康強化工會機能
中國火箭升空 今年特別多
設立台灣書院 非與中國打對台
蘇花早年驚險 新娘半路跨落石
文化ECFA 明年江陳會協商
劉憶如：出口內需並重發展
柯建銘尊翁公祭 藍綠政要悼念
績優稻米產區好米展售
關老爺把酒飆歌 不會大嘴巴
礁溪溫泉公園 免費試泡
中國大城市銀行 假日不打烊
人類狂牛症極可能病例 追認
楊淑君案裁決 最快20日公布
寒冬送暖 家扶獲助籌善款
創意發明賽 張佳奇連5年獲獎
婦聯會印尼分會送愛給孤兒
茂物旅遊年將振興中小企業
南檢：偵辦南科案 沒有藍綠
最佳佈局投手 郭泓志排第3
張小燕：小學堂不會虐待丁錫鏞
呂秀蓮：女性參選總統是趨勢
太陽光電收購 綠委批經部失信
平安夜何處去 專屬網頁報你知
義大世界開幕 盼發展高雄
永豐餘台東辦幼兒閱讀紮根活動
健保變變變 立委很哀怨
維基解密波及印度政壇明日之星
鄉代會吹熄燈號 心聲向誰訴
就醫路迢迢 貢寮居民痛
高院審扁案 先國務費後金改
世跆盟裁決 最快20日出爐
偏鄉小學 競爭力不輸人
貢寮漁村 升格沒感覺
高市議會用舊址 首會期將擠爆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
韓媒：楊淑君人氣不輸金妍兒
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
非洲一盞燈 吳揆：世銀肯定
郝龍斌：規劃花博紀念公園
布國人樂天 預支薪水怪招多
學者：北市幼教師僅5成合格
陳爸爸：彥博小時很沒膽
鎖定遊覽車影音設備 偷遍南北
小愛心做公益 行動最重要
火影祭登場 資工彌工工花站台
綠總統提名 學者提議跨黨組合
故宮佛陀故事 24日嘉市登場
再奪獎 曾雅妮開心道謝
王金平盼健保修法24日前處理
中漁船與韓艦相撞 1死2失蹤
Selina獻聲 憾耶誕泡湯
兒童文學牧笛獎 陳夢敏首獎
台當代藝術展在匈揭幕
義大世界願景 3年後營收百億
吳揆訪問布國 慶賀總統就職
新北升格 力求醫療零差距
民調：近8成日人不親中
國中數學競賽 3人同分獲金牌
王曈縮水 為戲暴瘦7公斤
看好酒糟牛 金廈企業合作
慢性精神病患 10年多一倍
民眾遊陸中風 快速通關返台醫
大陸醫美團抵台 最哈中部美食
璨圓投資中國最大LED廠開幕
營養午餐 孩子最重要一頓
偏鄉缺醫療 險誤早期療育
合併升格 谷關梨山盼春燕
總統遊濕地 籲檢討汙水海放
成渝經濟區 推升西部大開發
搶車拒捕 警開槍劃傷男子肚皮
大專棒球 嘉藥科大晉複賽
地方特考 2考生涉電子舞弊
打官司揭人婚外情 女判賠
面板登陸才有公平立足點
冬季城市棒球決賽 台電聽牌
台裔美人捐玩具露國貧童
觀光看俏 日式旅館台灣設點
製作兼主持 白冰冰親征衝收視
PeoPo新聞獎 環境議題多
多次流標改文件 南科案引風波
太陽能補助朝令夕改 業者重創
周占春被訴 當事律師貼文解釋
闊別10年 月之海合體開唱
世跆盟判決結果 楊淑君案關鍵
鄉代會無奈熄燈 盼有求必應
荔枝農尋出路 盼升格新契機
新華社金交所 資本市場軟實力
經濟學人估中國經濟十年內超美
日擬研究豬造人類胰臟
總統：來台學華語 擬給獎學金
羅文嘉王丹聯手 推兩岸平台
小英：下階段討論對中政策
美國耶誕禮 史上最便宜
菲勞返國 總統接機抽送創業金
校正公電（CAP194號）
兄弟檔聯手 南山晉8強
陸10大熱門名詞 微網誌居首
考選部：舞弊考取將報請撤銷
郝龍斌：李永萍不會回任北市府
陸媒批日本防衛計畫大綱
幹細胞突破 禿頭快有救了
港台將舉行文化合作論壇
楊淑君返國 靜待通知
落實ECFA 5家商銀大陸分行開業
陳清秀：稅法有罪推定 侵犯賦稅人權
再生能源購電 曹啟鴻要力爭
太極門驚豔全球首席大法官國際會議
人氣最旺的「印度王子」--董彥廷
推動賦稅人權改革 應「只問黑白不分藍綠」
嗜吃垃圾食物 喝茶有助防增重
美參院封殺夢想法案 白宮失望
孟加拉船隻翻覆 35人喪生
跨國研究：手機與電腦大為普及
屏東台灣心會路跑 呂秀蓮鳴槍
勤奮學中文 布國學生回饋母國
今明白天暖和 日夜溫差大
美參院通過「不問不說」法案
陸資及仲裁機制 投保協議關鍵
陸資來台規模 遠不如台資赴陸
兩岸續商投保 前景不悲觀
美15城市推出免費流感疫苗
傳中國漁政船將常駐釣魚台附近
FTC：注意鉑金純度免上當
傳統藝曲佐茶香 台文化傳洛城
俄媒：中國殲10搶F16市場
台幣今年來升幅領先韓元
北海道部隊將首次參加九州演習
氣球療癒 唐寶寶創作耶誕樹
守護至親 監工棄職淪遊民
富豪相親包二奶 女大學生搶手
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突破中共網禁 反制軟體吃香
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總統期許公務員 清廉能幹親切
越柬邊境口岸龍蛇雜處
綠：陳雲林維安動員太超過
物價飛漲 害苦北京民工
史匹柏名列黑名單 作品遭禁
地方特考作弊 2嫌懊悔
文湖線電聯車改裝 班距縮短
印尼申請護照費用大漲
高教評委納學生？5年內難成
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篆刻展登場 新生代實力強
中油汽柴油價漲1角
新版二代健保 綠批藍挺
冷鋒發威 風雪打亂德國交通
登山客墜谷 送醫無礙
癌父圓心願 見證兒訂婚
菲旅館火災9人可能葬身火窟
祖母級網友社群使用率大增
潘威倫旅外？韓媒樂觀
立委：亞運奪牌選手遭協會剝削
肯定李煥 總統親頒褒揚令
自強號冒火 旅客延誤可退費
羈押可抵刑期 林德訓本週報到
香港民主黨大分裂 30人退黨
傾中？府指蔡英文扣紅帽
中行與台4銀行全面業務合作
台塑明起汽柴油調漲1角
半導體 明年資本支出恐下滑
弘道敬老餐會 百歲人瑞開場
胡立陽：抱滬股跨年
葡語片奪大獎 坎城主席酸葡萄
黃金週線收黑 短線有修正壓力
馬總統現身臉書 鼓勵年輕人
經合會 兩岸次長任總召集人
台閩茶鄉宣言 中華茶推向世界
抗議陳雲林 公投盟沙盤推演
胃繞道手術 列糖尿病新指引
經部：光電完工率低 變更費率
簡奉任：璨圓LED布局完成
改良腹壁整形 肚皮不鬆垮
洪博培：人民幣升值符中國利益
樂金社長：面板明年Q2短缺
縣市合併 南縣小校盼續存
高縣代表尋出路 境遇各不同
縣市合併 高市偏鄉醫療路遙難
縣市合併 原鄉農產通路待強化
客戶結構強 日月光營運翻身
怕毒奶粉 奶粉哥竄紅大陸網路
森鐵慶生 嘉義至竹崎段復駛
農漁會法修正 綠委憂黑金放生
警跟監遇襲 小隊長受傷失槍
台銀登陸待明年 不怕起步慢
韓星衝收視 肌肉型男吃香
鄭立中抵台 維安高規格
台幣匯率 本週盤中續挑戰新高
星展儲備主管 加碼招募
鄉鎮長轉區長 高縣13人
原民文創商品 台北東區展成果
縣市合併 楊秋興續助清寒生
蘇貞昌音樂會感恩 還要超越
警遭襲失槍尋回 小隊長脫險
蘇煥智：20日抗議檢濫權搜索
菲旅館大火 15人葬身火窟
旺宏科學獎揭曉 靈感來自生活
楊志良：大陸中藥材源頭管理
台股後市樂觀 短線注意量能
一銀上海分行 23日開業儀式
江陳會期間 圓山飯店交管
縣市合併 南縣農業盼關愛
日羽子板市集 市川造型超吸睛
吃肉伴花海 黑白大豬吸睛
縣市合併 南縣偏鄉醫療待提升
健保折衝 楊志良不怕挨悶棍
羽球排名賽 鄭韶婕封后
七股鄉代王上村 10連任夢斷
第6次江陳會 行程確認
耶誕夜微涼 外出帶雨具
上海分行開幕 一銀搶頭彩
教育資源差距大 高縣市待整合
面對抗爭 高孔廉籲理性
台北馬拉松 男童邊跑邊哭
6歲跑42公里 專家說不適合
釣魚台屬中國史料 北京拍賣
藝術拍賣會 朱銘作品最吸睛
江陳會 小英：適時反擊
多1公斤旅行 單車環島傳愛
建國百年曙光 紅眼專車熱賣
香港半數戒毒者 不開心再吸毒
喝紅酒有助提高腦認識能力
社會住宅蓋不蓋？郝：尊重居民
吹風機致命？少女離奇死亡
香港過耶誕 預估耗電量驚人
熱帶氣旋再起 蘇貞昌展企圖心
澎湖熱身賽 中職有意願
李四川副縣長 留任輔佐朱立倫
愛啤酒 北京人均年喝150瓶
天價紅藏獒 逾台幣7000萬
張季涵耐心讀經 連3屆榜首
寇乃馨準備當阿信 誇夫婿勇健
白俄大選 強人總統料將4連任
泰人要求總理加速解決社會問題
兩會工作餐 論春節包機經合會
中國二手菸受害人 逾7億
江陳會晚宴 台灣小吃為主
美將允同性戀公開服役
南韓演習前 北韓砲兵提高警戒
大雪襲歐 旅客克難迎白色耶誕
防資金波動 韓外匯借款擬課稅
辛巴威窮人看病 以實物付費
投保協議延宕 江丙坤：兩會協商進入較難階段
【莫拉克週年系列】團結力量大──霧台魯凱遷村記
周占春、蘇煥智「卡」司法 綠質疑秋後算帳
大學系所整併 5年後達高峰
江陳會動員2千警力 綠諷：太超過
王丹：綠有兩岸政策才能選總統
鄭立中抵台 展開江陳會前磋商
新住民歌手羅伯特 將在移民署演唱
陳雲林周一抵台 下午參觀故宮
吳揆抵布吉納法索 慶賀總統就職
餘額61萬，竟捏造有32億補習班學費
郭柏廷國際會議大膽示愛
賦稅人權論壇－人民有請求租稅解釋之權利！？
人民權益睡著了？行政法院形同「行政機關的法院」
世界經濟論壇：台灣競爭力近七年來下降8名
監察院無牙老虎？監委李復甸：請大家去評斷
共同推動賦稅人權 稅改救台灣
法學教授：行政機關不尊重司法判決危機大
兩韓情勢緊張 外交部密切注意
王毅：兩會功能不只簽協議
南韓週一在延坪島 實彈射擊
新光信義傑仕堡跨年煙火秀套房 競標所得捐贈公益
日月潭雲品酒店週年慶 「胡乃元湖畔家園音樂會」圓滿成功
立委怒控洋華資遣本勞聘外勞
英媒反爆料 稱亞桑傑淫亂專斷
拜登：2014美軍必離阿富汗
大雪交通亂 英國耶誕不好過
南韓在延坪島海上射擊軍演
吳揆訪布 細數政績宣慰僑民
建國百年 吳揆擬拍非洲一盞燈
轎車衝校園起火 5傷送醫
天氣更暖 溫差逾10度
6次江陳會 陳雲林啟程
台股開8861點 漲43點
瓜地馬拉為肅毒宣布戒嚴
王毅：盼明年簽投保協議
喜迎校慶 南大附小變色著裝
獵山豬疑槍枝走火 1死1傷
國科會：與南科特定區無關
江宜樺：媒體報導霸凌應適度
台幣盤初升逾6角
Selina露網襪腿 母痛哭
釣魚台餘波 中國外館購地生變
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
南韓中午在延坪島火炮軍演
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
宏都拉斯大西洋省長訪華
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南韓禁止人民進入開城工業區
江陳會登場 北檢成立小組因應
劉憶如：匯率波動 企業應避險
江陳會利多 台股觀光航空勁揚
房市熱 不動產經紀業增逾1成
及早療育 唐氏兒自力更生
港媒：中俄擬日本海演習
櫃買29日再辦資本市場論壇
世跆盟裁決最快週3告知台灣
5都借將 江宜樺：樂觀其成
慶典煙火郵票 元旦發行
兩岸首度船政聯展 台北將揭幕
台日共同利益 副總統盼創雙贏
抗議陳雲林 獨派集結警方戒備
面板出貨露曙光
陳雲林抵台 高孔廉擁抱
知名魯肉飯涉逃漏稅 檢緩起訴
澳門特首 承諾改善民生
北市抽查湯圓 1件不合格
豐興鋼筋漲500元
澎湖二信放款惹議 銀行局監控
漁船走私香菸 海巡眼尖查獲
冰淇淋配沙嗲？ 過癮！
喪葬禮儀改革 江宜樺：不強制
陸客來台熱 航空雙雄強漲
鮮京能源蔚山煉油廠驚傳爆炸
侯友宜出任新北市副市長
德意志：金融股明年有3大利多
轎車衝校園 家長盼警加強巡邏
節水對抗缺水 台水：唯一的路
官司發回更審 精品委律師處理
南韓財政部密切關注市場走勢
副總統返校 感謝政大送4大禮
蘇煥智抗議 南檢長座車被踹
久等了 災民興奮領永久屋鑰匙
兩韓緊張 台幣午升5.89角
江陳會 綠反對設經合會
抑制地價 陸打擊囤地炒地
汽油炸彈車直闖校園 駕駛自焚
人民幣遠匯挫貶 歐債恐累升值
台取得CFA執照達397人
重粒子治癌設備 北榮盼引進
陳雲林抵台 笑容滿面
光華日報百歲 林志玲頭版祝賀
竹醫園區 廠商明年5月進駐
劉憶如：明年經濟成長上看5%
末代主管會報 胡感謝團隊付出
南韓延後延坪島海域射擊演習
北市抽驗魚貝 5件含孔雀綠
陸官員：朝鮮半島局勢千鈞一髮
防霸凌 吳清基：設校園安全週
夏達明年再訪台 現身國際書展
北韓挑釁列南韓十大新聞之首
江陳共盼 投保早日簽署
鐵道手札 3天搶光5千本
阻升台幣 張忠謀：央行已盡力
金門徵臨時工 搶工作靠手氣
拚治安 朱立倫寄望侯友宜
縣市合併 高市府機要增額
台股收8768點 跌49點
江陳會登場 綠擬提經合會釋憲
台積電市值今年上看2兆
南韓開始實彈射擊演習
食物加工大搜密 味精很恐怖
明年1月台指期跌46點
原民建設草案 立院初審通過
台股開高走低 收跌49點
新版健保 督保盟：窮人互助會
江丙坤迎陳雲林 共盼投保早簽
馬國將准特定台灣人免簽入境
兩韓緊張 台股量縮價跌
北京堵路釘子戶 4年後終搬遷
捷運延伸 張通榮將與郝朱討論
視障生勤讀書 2個月唸72本
不拍美景 張照堂等待氛圍
南韓展開延坪島實彈演習
明年1月電子跌 金融漲
助遲緩兒 早療耐心不可少
台日論壇 促擱釣魚台主權爭議
全球民主指數 台灣第36名
十二五 陳雲林：兩岸新機會
時勢造英雄？張忠謀：無謂討論
江陳會 擴大到廣義經濟
南韓最夯漢字成語：藏頭露尾
自焚男行徑 鄰居驚訝
綠駁中國熱 不陷一中框架
CNN：北韓願核查員返核設施
漲國民年金？江宜樺：政院決定
法扶：陪同馬面警訊 分局要求
羅文嘉王丹成立兩岸研究室
南韓實彈砲擊結束 歷時1小時
陳雲林抵圓山 獨派嗆聲
衛署：醫衛協議不涉市場開放
三大法人賣超台股26億元
經合會架構 參照ECFA模式
一銀：銀行登陸 各自努力
前麥寮鄉長涉貪起訴
太陽光電爭議 綠委揚言抗議
美媒：王建民肩傷已好95%
歐洲交通癱 女神卡卡演唱喊停
立委提案 逾期保留股收歸國有
宏都拉斯大西洋省長伉儷訪台
實驗小學周邊房價 年漲逾1成
趙藤雄饋鄉里 捐百億蓋醫院
南韓軍演結束 防北韓挑釁
新台幣兌美元貶9.1分
總統：經濟轉好 明年感受更強
中國反對 安理會未能譴責北韓
美州長：北韓願歸還美軍遺體
赴台比賽 澎湖少棒手的夢
劉憶如：明年薪資成長帶動消費
臨門湊一腳 登全台票房冠軍
港人耶誕消費意願 連2年上升
遭起訴 前麥寮鄉長：無妄之災
房市熱 精華地段道路用地標脫
陶子闢謠 星光不熄燈
勒索南港輪胎2千萬 男判4月
菲國食鼠豬籠草 治鼠新利器
酒駕撞樹呼呼睡 男夢醒頻道歉
遊戲兼記錄 膝關節復健變有趣
昔日黑社會大哥 阿輝浪子回頭
高階警異動 不受侯友宜影響
高縣市合併 公車年虧增3億
治鼠害 IRRI推綠色方案
饑寒難耐偷火鍋料 失業男送辦
外資上周買超289.46億元
感謝邱豐光 胡將頒忠勇獎章
陳雲林遊故宮 獨派歌聲嗆
柏林市籌劃百萬人跨年晚會
離情依依 中縣議會辦惜別宴
新北市譯名 朱立倫依多數民意
林克孝：新台幣2字頭是常態
鄧麗君音樂生活館 飄樂北京
屏東農產夯 台灣下單上海取貨
雅加達交通壅塞亟待改善
山坡地修路釀災 男判1年
高縣社區關懷據點 年長民眾讚
妮娜領軍 喬治亞舞團獻天鵝湖
世博台灣館回家了
台憂鬱症電動車 躍上探索頻道
高孔廉：兩岸協商是軟實力接觸
就職週年 黃健庭：台東不一樣
遊園驚夢換角 許景淳演徐夫人
缺副手 李沃士：人選接觸中
侯友宜出線 再創人生驚嘆號
副作用少 降血壓藥兼護心血管
黃敏惠扮機長 續航幸福
2027年電費千元增26塊半
中國人像軟體 能拼99億張臉
滬股重挫 跌幅創本月最大
金門冬至日 縣府員工放祭祖假
經建會：掌握中國醫改商機
兩岸投保共識 7次江陳會簽署
小鬼親身驗證 挺小小豬清白
迎建國百年 鳳山郵局郵摺紀念
新聞耆老劉毅夫辭世 總統褒揚
高市健康醫療服務園區 動土
調查報告：明年金價持續上升
國外傳禽流感 出國小心防範
果蠅神經圖譜 人腦解碼邁大步
尬韓 友達促開放參股陸面板廠
立委：校園霸凌 老師也遭殃
改真空抽血 豬血糕乾淨好味道
5都查賄 171人遭訴
高縣抽驗湯圓 2件不合格
家長不慎 2歲男嬰遭牛奶燙傷
小澤逐出民主黨？日政壇矚目
霸凌防制 漫畫教撇步
朱立倫：新北小內閣 用人唯才
南檢搜索 南縣府行文抗議
8成受訪網友不滿中國官網
美元走強 台幣收貶9.1分
瘋耶誕 雲響三嘯異樂團登場
鎖定台商 國泰產險進軍廣州
陸強烈呼籲 朝鮮半島各方克制
士兵上吊 家屬盼釐清真相
雅加達金德院 香火鼎盛
中市議長人選 藍營仍在喬
大華府學者分析五都選舉結果
股東增資 潤成標南山信心滿
二代健保修法 明續協商
劉若英告陸媒 力駁苦戀陳昇
電子審判武術槍 競賽更公平
窮忙族大增？主計處澄清
今年外銷訂單達4050億美元
延坪島軍演結束 南韓軍仍萬全備戰
彈藥庫意外 邱鏡淳盼整修暫停
國中生募耶誕鞋盒 送禮到蘭嶼
迎建國百年 李朝卿端縣政特餐
水溝有鱷魚？綠鬣蜥啦
教長：霸凌問題比想像嚴重
高規格待遇 陳鏞基將加盟統一
行李寫炸彈 女遭偵辦
遭13人圍毆 男子不治
台啤登陸未如預期 明年再出發
醫衛協議確認 21日簽署
平板電腦夯 LED成長亮眼
經部：未檢討開放參股陸面板廠
印尼古蹟咖啡廳深受歡迎
仿冒品猖獗 攪亂越南市場
政院：續推台灣民主深化
狠斷48年養育恩 賣屋棄養母
5都升格 藍縣市黨部跟著併
女高職生離奇死亡 同學不捨
迎聖嬰 萬金人家設馬槽
手工餅乾義賣 學生助海外僑校
泰國擬以內安法取代緊急命令
追雲豹？獵人落山谷待援
虎子滿月 郭董送油飯
中職選秀首輪 獅熊象明朗
兩岸醫衛協議共識 以民為本
台灣接單海外生產 比率創新高
浴火重生 雲門舞集取得建照
許福森：不選高市正副議長
陳雲林訪故宮 盼文化多交流
濃煙巨響 婆羅摩火山紅色警戒
臉書創辦人 北京拜訪百度
山寨版鋼彈 日人直覺仿很大
IPO抽籤率 擬增至6成
想多陪家人 朴贊浩轉投日職
為國人健康把關 7成民眾支持
今彩539三星彩四星彩開獎
威力彩開獎
外交部：援帛琉銀行非金錢外交
林口住宅火警 1少女送醫
北捷開除工會理事 議員批清算
海基會：兩會最大功能是簽協議
江陳會晚宴 蔣夫人鬆糕最香
俄鑽石商Alrosa擬上市
明潭工藝伴手禮 融入邵族傳說
成立經合會？江陳6會擬不宣布
釣魚台主權史證 陸高價賣出
閱讀習慣不同 台灣電子書慢熱
漢字文化節 展出劉羅鍋真跡
行李塗鴉寫炸彈 港女學生送辦
今彩539 頭獎 1注中
平壤稱不報復 南韓仍高度警戒
車撞學童自焚 警支援校園安全
威力彩頭獎摃龜
自焚男南投住處 戶口登記女子
連勝文槍擊案 凶嫌證人均測謊
天災接踵至 地球今年大反撲
布國總統就職 吳揆出席致賀
連勝文赴黃運聖家致意
孫大川：沒有人能分裂原住民，除非我們自己分化自己
調查：8成日本人對中國沒好感
韓軍結束海上射擊 北韓脫掉砲衣
江陳會預備性磋商 高孔廉暗示台灣「軟實力」
陳明貴書畫 孟焦畫坊展出
世博臺灣館娶回家！ 新竹市府基隆港迎首批零組件
改善關係? 日本大使訪問南京
洋華資遣本勞聘外勞 立委踢爆勞委會包庇?
新台幣升逾7角 破29.9元
DRAM合約價跌破1美元
歐特克公司任命黃志銘為大中華區總經理
義美聯電進軍iPad市場 3本中英版繪本故事書上架
兩會簽署「醫藥衛生合作協議」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
韋氏詞典年度十大最夯字詞
新郎弒新娘復自盡 婚禮變喪禮
新興市場風險低外資趨之若鶩
馬國總理：中文媒體影響全世界
邵平雲：中文報業應數位化
「不問不說已廢」但爭議浮現
越北台商耶誕聯誼 陳亭妃與會
光華日報注重人才及網路新聞
布國總理宴吳揆 談醫療職訓
東北季風略增強 北東局部小雨
IDB助薩爾瓦多國會現代化
劉少奇子 傳升任解放軍要職
江陳6會登場
台鐵改點 250班次微調
有線電視普及率逾64%
江丙坤：醫衛是兩岸交流安全網
雅加達中國城 迎接舊曆年
台灣助巴拿馬改善醫療治安衛生
立委提案 推12年國教入法
遠東新投資PTA 紡織股強
電金穩健 台股守5日線
大專男籃一級外卡賽 4搶2
漁船喋血 印尼漁工行凶
王金平：健保修法案 不必重送
北縣府總辭 周錫瑋嘆遭打壓
穆倫籲參院批准「START」
南韓堅持制裁北韓政策
期交所開交易實務課程
北宜斷掌裸屍案 女判無期
讓女生方便 男女廁1：5
吃得又油又鹹 4成上海人過胖
台灣爭取主導4G標準
江陳會 盼建檢驗協議落實機制
國中生玩過頭受傷 家長提告
新J女郎？周杰倫：員工啦
土銀上海分行29日開業
工作滿意度 上班族打64分
跨年夜 貓纜延長營運
6成中小乳廠 日期標示延後
陳啟昱接高市副市長 擬辭立委
八德國中傳霸凌 校長停職調查
周杰倫不排除演青蜂俠續集
中國高官落馬 今年11人
日駐中大使：2國形同夫妻
兒棄養 婦年就醫297次
大雪亂交通 百餘台客困歐洲
人事案 胡志強：未成熟
醫衛協議 設緊急救治通報窗口
八德國中傳霸凌 教部專案處理
江陳7會 談投保及爭端解決
高級車課奢侈稅？ 車商喊不公
吳清基赴八德國中關心師生
立院三讀 安胎假不影響全勤
區間盤整 台幣午升7.11角
陳雲林 盼談兩岸文教交流機制
毆死女嬰棄屍 詹男收押
走山受損 瑪東南下匝道明通車
資訊面板報價持平
廉政署明年4月掛牌 恐生變
日本防衛大綱 馬總統關注
印尼蠟染 深具文化意函
北縣府總辭 周：不接受酬庸
朴贊浩去日職 一朗也吃驚
嚴寒導致缺煤 中國多地區限電
總統：逐步增加身障選手待遇
文化傳承 原民爭狩獵權
立院三讀 持有空氣槍罪責減輕
險 汞污泥置放區泥火山噴發
醫衛協議 總統：中藥更安全
馬特拉電聯車 26日上文湖線
防黑道霸凌 吳清基：有請警察
東北風起 越南海域船難頻傳
台股收8827點 漲59點
台股震盪收高 漲59點
蘇煥智籲淘汰濫權不適任檢察官
台中港貨量成長 首度破億噸
研究：紫錐花不能治感冒
霸凌頻傳 綠籲啟動校園掃黑
類股齊揚 台股量縮站穩5日線
裝卸破億噸 台中港升格第2大
陳啟昱將辭立委 藍綠爭卡位
誠品2012進香港 推廣文化
明年1月台指期漲83點
麥可寵物現況 台灣首播曝光
任高市副市長 陳啟昱：大挑戰
台南女中脫褲 九把刀：為致敬
假網路購物詐騙 警阻匯款
暴雪侵襲 香港飛歐洲班機大亂
面板遭重罰 公平會蒐資供參
美國社區貧富日益懸殊
明年1月電子金融雙漲
誠品年度最暢銷：我愛故我在
健保修法 立院28日協商處理
撫遠女局長貪污 判死刑
怕5都吸金 其他縣市叫窮
上億元電纜埋地底 警戒護開挖
兩岸醫衛合作協議 簽署了
黃斑部病變新藥 納健保給付
扁入獄後首出庭 微笑揮手
賀德辭惠普 傳SEC調查
民進黨：江陳會效益被誇大
新北市譯名 周錫瑋盼郝勿介意
當眾開槍殺女友 男二審判死
探宇宙奧秘 中研院發現新星系
索尼在印度電視銷售恐超越三星
國民黨5都選舉看板 觀光賣點
萬丹泥火山 傳說鯉魚造山
鋼鐵業政策環評 納土水污染
三大法人買超台股25億元
89年來最大雨 洛城成災
基市游泳池檢修 沒啟用就漏水
樂團25週年 朱宗慶上台飆鼓
綠：87%對陸中藥把關沒信心
烏魚大豐收 漁民過好年
台綜院：明年GDP4.24%
郭董 上班族眼中最有魅力老闆
兩岸醫衛協議簽署 增安全保障
漁業署開發甲魚料理
育兒秘笈好實用 江宜樺想再生
耶誕元旦 預料千萬人進出香港
校園有車站 長大喜迎沙崙支線
兩岸醫藥衛生合作協議（1）
兩岸醫藥衛生合作協議（2）
凡那比惹禍 老橋整建延後完工
印尼華語熱 台校外籍生成長
元旦上阿里山 觀日出聽音樂會
毒化物許可證 全交地方核發
毛治國：港市合作非合一
韓庚勝訴 韓經紀合同無效
6次江陳會 投保協議獲共識
流感疫情升 耶誕節後恐高峰
台灣文化饗宴休士頓登場
冬至傳溫暖 大手小手搓湯圓
中國促歐盟 放寬高科技輸陸
中市14期市地重劃工程 開工
陸客來台 增至每天4000人
嘉市國際管樂節 平安夜開幕
賠了青春丟女友 陸一特要補償
陸客日額4千人 旅遊業樂見
搶陸生 高苑科大擬設金門分校
新台幣兌美元升0.1分
偷法務部前次長家 男判刑
北市商辦均價逾49萬 新高
投保協議再議 陸客明年自由行
台灣設計 泰花博找回快樂
長青學苑結業 阿公阿媽樂讀
陸客名額增 明年6月自由行
7次江陳會 主推投保協議
5百公斤大肉圓 挑戰世界紀錄
未來乳品廠高健 獲鮮奶標章
駐韓美軍調換新型坦克與裝甲車
南韓重整危機管理體系
由南向北 南韓口蹄疫蔓延
人生變彩色 南部型男中頭獎
晨星週五上市 市值1453億
紙教堂耶誕夜 樂舞團接力演出
反覆中風 心房腫瘤作怪
登革熱趨緩 指揮中心任務擬除
奇美電產品首獲陸RoHS認證
罵台警雜碎 緬甸男子遭訴
農村再生成功 陳武雄謝農民
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
新秀作家 劉梓潔古又文獲獎
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
跨入民國百年 蔡國強煙火齊放
吳清基：霸凌防制仿效抗煞
陸發改委：穩物價獲初步成效
受人點滴湧泉報 男捐米31年
身障者口腔保健 定期檢查
鐵架當豬廁所 豬糞變綠能
全球今年平均氣溫 史上第2高
港擬申辦亞運 陸：全力配合
中共農村工作會議 北京召開
漲太兇 貴州茅台酒限價
小巨蛋千人早餐 盧廣仲愛搞怪
兩岸經合會敲定 成立在即
醫衛協議 中藥輸台把關
福州─台北 開通郵貨航線
建百跨年 水幕投影台灣人
販毒3次5千元 換23年徒刑
合庫最快明年成立金控
行人導航精準 台灣技術領先
基本工資漲 臨工也加薪
不清場不張揚 花博慎迎陳雲林
媽媽出招 小豬最浪漫的耶誕節
高縣售抵費地 縣市合併嫁妝
台幣震盪8.3角 收30.6元
韓美男搶登台 年吸金逾6千萬
賴幸媛會陳雲林 肯定醫衛協議
窮忙要快樂 女性工作重氣氛
百年最幸福 網友來見證
續修中縣志 編修者嫌印刷差
綠營抗議江陳會 和平收場
瑪東匝道 22日下午通車
搶救腦中風 掌握FAST要訣
順應市場變化 經商大陸關鍵
隆乳糾紛 李進良判6月
高健：鮮奶獲標章 非保久乳
江陳6會 協議少啟示多
墾丁迎百年曙光 別錯過雁鴨季
財政部：5都統籌款只增不減
世跆盟通知 楊淑君禁賽3個月
台商 盼縮短醫療器材註冊時間
處處積雪 德國陸空交通都不通
台日IT對話 加強後ECFA合作
建國百年電影夯 威望進軍國片
港人支持台灣重返聯合國比率升
警便衣取締飆車 遭毆受傷
咖啡藏毒躲查緝 難逃警法眼
世界的角落展 幾米作品生活化
彩虹的感動 松鶴社區重建希望
以史為鑑 日戰跡攝影師將訪台
江陳會談1年2次 時地有彈性
校園維安 內政部要警增加聯繫
增女廁比例 兩鐵有志一同
雄檢查非法電玩 扣百台
上海通用召回缺陷凱迪拉克轎車
吸金 大中華IPO近全球5成
台中市29區長名單出爐
八德國中霸凌 校長暫調職
中藥源頭管理 綠籲台灣主導
被催下課 北大副校長嗆管理員
凱雷13億美元 央行同意匯出
楊淑君被懲 跆協：比預期嚴重
滿足煤氣需求 印尼須停止出口
秋憂高縣發展 市府縮城鄉差距
中部4縣市葡萄評鑑 新社勝出
爆料馬大姊特權 週刊判賠
非法聘外勞 日人印尼被捕
眷改爭議待解 立委提案修法
熱帶魚再現 趙哥女裝扮相曝光
隆乳糾紛判刑 李進良決上訴
奉獻僑教 金大擬辦境外專班
總統：兩岸醫衛協議保障健康
台灣船首航恐觸法 將被開罰
八德國中老師：學校真的生病
匯率波動 衝擊全球貿易
世界中文報協年會明年新加坡見
台中港傳漏油 港務局：不嚴重
父死20年爭產 姊控弟無血緣
二代健保 總統要衛署系統說明
醫航結盟 陸傷病返台費可望降
承攬工程虧1.7億 糾正漢翔
修財劃法 地方財源多千億
年終傳愛 屏東捐款送菜發禮物
壽險新約保額 今年降至67萬
台灣資深藝人吳靜嫻登陸上海
北投552坪地 拍逾8億
休假不合規定 監院糾正台電
楊志良：二代健保版本不再改
美軍遷關島 日將巨資基建
禁賽3月 楊淑君淚訴遺憾
印俄簽30協議 研發5代戰機
導入雲端運算 學校跑得快
央行匯率作價 吳中書贊同
中市正副議長 藍綠拚勝選
不再流浪 新竹小姊妹國外收養
進口中藥材把關 先盯枸杞紅棗
不明中藥鉛中毒 男童過動貧血
百歲阿嬤學台客舞 歡喜就好
高市跨年 211秒音樂煙火秀
醫衛協議生技利多 中藥把關難
世跆禁賽淑君 還擬查媒體操弄
扁入獄後首出庭 連講3小時
搶大陸商機 台強化服務業科技
陸資攻防 台灣爭取階段性開放
兩岸協議成效 擬制度化檢討
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今彩539開獎
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10大美術新聞 文創法奪冠
大樂透及49樂合彩開獎
儲值電子票證 國外也能用
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職棒阿基獅 陳鏞基返台無憾
巧克力治咳嗽 新藥兩年內上市
世跆盟：維護楊淑君參賽權益
泰撤緊急令 逾百紅衫軍將獲釋
陸資來台再鬆綁 高孔廉贊同
台灣122春節加班機 陸同意
戴高樂機場24小時輸運旅客
楊淑君案 戴遐齡：宣示性判決
憂歐債務 中指歐可度危機
中職選秀爆冷 牛首輪選黃智培
會談文化協議？高孔廉：先溝通
迎接改制 新北市府譯名待核定
大腦內建測謊器 偵測誰在說謊
兩會互贈禮物 寓意深
鄭立中：平等協商 兩岸關係穩
賴幸媛：適當時機 訪問大陸
談判硬碰硬 兩岸不再半年會
英調查：1/4員工跳槽覓伯樂
誰無煩惱？英國人每天苦惱7次
吳揆盼分享台灣職訓經驗
大樂透頭獎1人
今彩539 頭獎無人中
大雪阻斷交通 英耶誕假不妙
賴陳會 交鋒制度化協商
賴幸媛：盼陸妥善處理交流風波
世跆盟判決 體委會費思量
貢獻卓著 台灣獲頒菲風向儀獎
兩會副董平台 加強協議執行
李家同：霸凌生常出自弱勢家庭
美股開高 返危機前水準
英皇室又有喜 薩拉公主將出閣
聯準會延長與各國央行換匯協議
加國道明銀行收購克萊斯勒金融
亞桑傑：我是爆料受害者
成長堪慮 葡信評恐遭穆迪調降
英預算赤字創紀錄 開支大增
Bravo Only!：許台北一個理想藝術節
ALOHA ! 夏威夷州參議會領袖訪台
97年攔阻抗議陳雲林民眾 7警無罪
傳平壤同意核設施再受檢
進軍iPad市場 義美聯電3本中英版繪本故事書上架
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租稅人權牽動台灣經濟發展
美日民調：多數不信賴中國
歐盟申根免簽 明年1/11生效
陳雲林逛花博 維安大陣仗
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台灣外交重大突破 歐盟通過赴歐免簽
平論「八德國中的霸凌事件」
愛爾麗醫美診所捐贈 第一輛有「贈後服務」救護車
頂級手工牛肉漢堡 海陸雙重奏美味午間放送
高畫質16:10寬螢幕投影機 映射更寬大的專業投影
十大表藝新聞網路票選開跑！
助偏遠孩童開心上學 鞋商捐出2,161雙鞋
權貴國慶? 基金會：安全考量
無國界記者 促中國徹查記者被毆腦死事件
世跆盟官網遭駭 質疑不公
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新研究：喝牛奶可預防糖尿病
空運亂象未解 英擬出兵協助
美人口突破3億大關
歐股收紅
希臘列入惠譽負面評等觀察名單
歐債危機恐擴大 金銅齊揚
油價漲至兩年高點
巴西「水」展探討人與環境關係
美股收紅
項國寧：強化台灣媒體守望功能
吳進木：進一步強化台尼合作
吳揆布國總理互頒勳章 談光電
吳揆：願與布國共推太陽能發電
今明好天氣 耶誕夜鋒面到
歐盟公報發布台灣免簽案
地方喊窮 財長：大家一起努力
毆警 江宜樺：遇挑釁應動武
新台幣盤初實質走勢偏弱
學者估11月失業率低於前月
馬光華日報邀台歌手慈善開唱
加拿大癌症病人存活率高
八德國中代理校長：不容霸凌
發展自我 韓上班族迎新年
霸凌小事？吳清基道歉
嘉市火警 12民宅燒毀
公債法未修正 大台南舉債難
日官方估明年度成長率1.5%
福州夫婦自製加護病房 救子
新北市開張 恐再舉債150億
口蹄疫情蔓延全韓
霸凌發燒 立委為變更議程吵翻
歐盟公報 台灣1月11免簽
中國商機誘人 LED大發利市
更便利 高縣公司登記高市辦
副總統：發展地方特色綠建築
北市財政績效佳 還債237億
政院責成教育部 徹底解決霸凌
南檢查賄 起訴3人當選無效
掌中市文化局 大愛送葉樹姍
高檔震盪 小型股表現
診所變供毒站 牟利數千萬
陳雲林訪花博 談江陳會創雙贏
地方喊窮 財長：財政難為
挖土機起火 駕駛躲過一劫
遏霸凌 立委籲推校園掃黑
沙堆救命 男4樓墜地輕傷
和平訴異見 江陳會警力遞減
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撤飛彈坐下來談？綠：政治操作
假安檢真銷售 罰20萬
美證管會查陸企在美借殼上市
小英拜會黃昆輝 合作立委選戰
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綠批無力防霸凌 要吳清基下台
傳微軟將推ARM晶片視窗系統
Selina黑紅臉 腿如蜂窩
洛城種族犯罪減 猶太攻擊增
威瑞森明年推摩托羅拉4G手機
防霸凌 立委擬提霸凌處理條例
高市小內閣 首長平均52歲
全面肅毒 瓜地馬拉兵力不足
史上最難修 宜萬鐵路通車
傳亞馬遜賣Kindle逾預期
龍潭案定讞 蔡銘哲執行緩刑
英特爾獲FTC批准併邁克菲
震盪加劇 台幣午升6.39角
陳雲林：花博 人文創意感受深
立委：修法還直轄市原民自治權
動保人士絕食 籲取締非法繁殖
台北車展將登場 買氣提前引爆
景氣回溫 花蓮就服站盛況不再
治禿無奇不有 避孕藥成偏方
彌賽亞神曲 跨年夜相伴
修動保法 動保界3大訴求
市調：電子書市場看好
寫旅遊感動 孕婦獲新車大獎
健檢赫見腎腫瘤 大如嬰兒頭顱
陳雲林談兩岸 和平是大趨勢
妓女過往成書 獲泰國文學獎
文建會：民眾是跨年慶典貴賓
台股收盤漲32.70點
減重手術救命 男發願當志工
台股收漲32.70點
市話打行動 明年變便宜
年代綜合台遭撤照
小型股撐盤 台股續攻
綠營：藍修農漁會法 放生黑金
明年1月台指期漲 5點
歐巴馬施政滿意度46%
菲南被綁 2馬人平安獲救
農漁會法爭議 關鍵條文遭保留
楊淑君案 陳建平最大挑戰
北市小內閣 林志盈任交通局長
推整併 教部盼速修大學法
明年1月電子期漲 金融期跌
總統力挺 促助楊淑君爭公道
反霸凌 退休校長建議鐵的紀律
MIC：平板電腦上 小筆電下
憂5都效應 農業縣拒邊緣化
三大法人買超台股35億元
結束兩岸會談 陳雲林離台
司法院：法官可到校演講反霸凌
萬丹泥火山噴漿 還未平息
椰城台校 創意過耶誕
校園容器減量 防治登革熱有成
女捐千冊英文童書 當耶誕禮物
汽車DNA 嘉警破解體工廠
遊覽車7死車禍 運將判2年
飆仔圍毆3警 宜縣府：不寬容
聯電投資美智慧電網大廠
戶籍法將修正 查證親等更便利
陳雲林話別 願盡力協商投保
高市債臺高築 每人負債5萬
外館製發護照不適用赴加免簽
管制形虛設 診所非法賣管制藥
中菲貿易前10月成長逾4成
推FTA 經濟部：美澳紐優先
歐洲大雪 港接回滯英學生
洪一峰經典作品 府音樂會再現
新台幣兌美元貶0.5分
兩岸醫衛協議文本 呈交陸委會
資訊科技趨勢 低碳平板智慧
1車拒攔檢逃逸 警追查
交通塞 雅加達擬取消路邊停車
體現兩岸特色？小英：自我矮化
南沙工作小組會議 昆明召開
北市有線電視收費 明年不變
醫衛協議 藥商：縮短臨床時程
印尼愛滋病患者逾9萬人
明年智慧手機產值年增51%
11月失業率4.73%
推廣歐洲旅遊 彎彎任特使
年代綜合台遭撤照 NCC首例
總統勉公僕 人民利益優先
做公益 楊淑君神情愉快
500公斤肉圓 挑戰金氏紀錄
老榮民長期腹痛 胃扭轉惹禍
稻草人走秀 夢露造型驚艷
歲末好食機 當心誤吞牙籤鋁箔
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大東中心 將成高雄藝文新地標
賴清德：2市政中心 洽公不變
南市小內閣 鄭國忠王時思入列
警壓制鬥毆醉漢 流彈傷女
中國最嚴 南昌室內禁菸令
舉債空間未升 台中盼修公債法
耶誕禮盼鬧鐘 家扶童圓夢
金門冬至給假 1縣兩制惹議
總統：社會住宅100年底動工
假警察詐賣家樹瘤 2嫌落網
王毅：合適時機 訪問台灣
增養蛋雞每隻月擬補貼1.5元
吳克群六塊肌真假 一壓便知
企業愛心捐款 遲緩兒感謝
楊秋興頒縣府最後感謝狀
政治協商 賴幸媛：條件不足
和偶像合作 何潤東發哥相見歡
正副議長選舉 綠：違紀就除名
11月失業率 2年新低
上海油價 創歷史新高
反大度攔河堰 中市府允反映
國宅槍擊案 建商二審仍無罪
中市里長選舉輸1票 法院驗票
台幣匯率收貶0.5分
工會龍頭之爭 恐鬧上菊就職
虎尾跨年 耶誕踩街元旦馬拉松
環保署：環境講習最高8小時
中市跨年3現場 杜德偉壓軸
QDII單一限額 1億美元
失業女撿十萬送警局 婉拒酬金
提前赴美訓練 陳俊秀受重視
畜牧處：非法動物繁殖不嚴重
薪資扣繳率降 45萬戶受惠
防校園霸凌 雄檢：責無旁貸
監委查霸凌 擬訪八德國中
一銀國泰世華 分行登陸搶開業
社宅租金補貼 擬放寬至35歲
2011年經濟 春燕飛來
陳雲林未提職稱 賴幸媛：遺憾
民代關說霸凌 校長要頂得住
年代遭撤照 學者：該撤就撤
停車登記不便 中縣員工罵
港童迷3C電玩 家長憂心
省很大 國小裝節水閥省7成
朱立倫辭國民黨副主席
總統：警方校方加強聯繫防霸凌
台鐵百站章戳 達人8天蓋完
兩會副董平台 王毅：很有意義
台中7期地 每坪259萬標脫
楊淑君案 陳沖要體委會因應
雙胞兄弟聯手 南大男排創佳績
經常性薪資連續12月成長
全聯標得慶眾汽車桃園廠土地
丁寧險成霸凌者 籲父母負責
中南高正副議長人選 藍續協調
不滿撤照 年代：應依法行政
勞委會放寬職業病認定標準
軍事議題 王毅：創造條件再談
明年面板市場 台灣占4成
防霸凌 桃園檢警動起來
新年鳥類調查 龍鑾潭種數多
屢傳霸凌 八德新校長盼三心
上海人冬至掃墓 人潮多
司法院：反對全面評鑑法官
周定緯太濕 Ella受不了
除夕台灣紅白 青山黛瑪獻唱
台北國際書展主題國 幸福不丹
建國百年 副總統：歡喜迎接
匯豐上調台灣GDP至9.6%
申訴要件備齊 體委會不退縮
郝龍斌：名產如名片 行銷台北
高市議長提名 國民黨續協調
梁靜茹抱怨國航 陸網友反嗆
鄰勸阻用尿澆菜 婦掐人挨告
期交所累計交易量 創歷史新高
4成多八八災民不滿交通重建
畫面血腥暴力 電玩快打遭罰
頭頸癌免疫療法 跨國試驗
新資費 市話撥行動年省33億
生活不健康 英女性看來老4歲
供電拿不到錢?台電：完工付錢
興櫃轉上市櫃 擬承銷價打7折
越南大將武元甲 百歲近況良好
今彩539開獎
谷月涵看好明年銀行股表現
福建船政特展 台北揭幕
媒體發函 要世跆盟注意言行
台港京滬媒最有名 歐巴馬居首
請辭衛生署長？楊志良否認
小店家有靠山 信保基金擔保
項國寧連任世界中文報協會長
吸引深度觀光 推永康街文化
國立大學：教部不會強行整併
華信廈航 實施代號共享
勞工過勞死 資方反駁須舉證
飛機誤點 江陳共進午餐
希斯羅機場開第2跑道疏散旅客
台布醫院計畫 吳揆盼照顧貧民
替生治扭傷變脫臼 師拘役
搶市場 經部推化妝品GMP
軍方：陸一特3年兵 於法有據
調查：82%企業將發年終獎金
今彩539頭獎1注中獎
劫財害命 前橄欖球國手求無期
撤照事大 遊戲規則須遵守
5都選後查賄 金溥聰籲辦到底
沈葆禎建設台灣 後代擬拍片
邵平雲：各國媒體環境挑戰不同
陸：明年首要任務 穩定糧產
吳季剛：我的成功並非偶然
愛丁堡藝術節／藝穗節
激情過後，幸福滿盈──張清芳
英國暴風雪 數千乘客滯留機場
東西合併女唱將 紀嘉莉 應移民署之邀參加署慶演唱會
陸委會20年會慶 聽賴幸媛娓娓道來
遏止校園霸凌 民進黨提藥方
蔡英文：兩會「該優先處理的事項沒處理」
就職週年體驗低碳城市 新竹市長搭免費公車
謝森展獲日本政府頒旭日小授章 邱鏡淳道賀
不怕激怒北韓 韓展開史上最大規模海陸演習
數位影音多媒體電子書成果展 24日國家圖書館登場
11月失業率4.73% 失業人數為52.7萬人
中華郵政 100年第1季發行4套郵票
二二八事件後、國家重大人權迫害事件
新竹市建華國中響應「全球論筆」活動
歷史資料／新焦點汽車發布 正面盈利預警11/15
破冰行 美防長將訪中
年代撤照事大 遊戲規則須遵守
屏東幸福100 四重溪系列活動 建國百年歡慶最具台灣味的一刻
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邱鏡淳出席 新竹縣冬季膨風茶推廣會
歐盟免簽案將於2011年1月11日起生效
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2010愛の輪轉扶輪慈善音樂會 捐百萬贈弱勢團體
扶輪社耶誕前夕圓夢計畫 200位清寒學童喜獲禮物
延遲半年 蓋茨訪中日期敲定
先到歐陸再赴英？只能在機場等
美Q3經濟成長上修至2.6%
中國需求增 明年食品價料續漲
神秘交易商囤30億美元銅庫存
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
琳賽勒戒惹事 涉毆打遭調查
歐股漲跌互見 倫敦漲0.53%
風雪讓台旅客先獲歐盟免簽
美賀日皇誕辰 盼深化雙邊關係
耶誕長假 美重申反恐決心
美參院批准START條約
裁核條約過關 歐巴馬重大勝利
紐約油價漲破每桶90美元
美股續揚 金銅齊跌
歐陸大雪 專家：下週繼續
規模6.3強震侵襲日偏遠群島
台菲聯手破獲兩岸電話詐騙集團
美股收紅 道瓊漲0.23%
巴西準部長未上任即涉虛報公款
匈牙利嚴管媒體 歐洲各國不安
波特蘭中國花園鬧中取靜
跨國企業提高在巴西投資
陳清河：台媒生態值得借鏡
希斯羅機場亂 執行長棄紅利
吳揆晉見布國總統 盼繼續合作
耶誕鈴聲響 高山有機會雪花飄
台灣支持中美洲漁產發展計畫
IMF：加經濟尚佳但風險增加
涉年齡歧視 日航挨罰60萬
台北買房 11年不吃不喝
新台幣盤初升近7角 破30元
歐巴馬讚揚國會跛腳會期成就
視障者按摩 營業稅擬調為1%
中研院：明年GDP4.71%
客死異鄉 劉賓雁骨灰歸葬故土
農會賣保險？農委會要查
南韓展開大規模三軍實彈演習
吳揆：霸凌勿放縱 教部要督導
國建領軍 營建多檔漲停
吳揆：楊志良使命感高 沒請辭
吳揆：陸客自由行 認證要周延
楊淑君案 吳揆：力爭到底
股市熱 申請興櫃創新高
波段新高 台股登8900點
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
韓日機場將「航空自由化」
強查稅務 北京愛滋團體再受擾
愛心滿滿 27人獲選好人好事
裁核條約過關 美外交政治雙贏
營收十億美元無晶圓廠 台3家
防北韓挑釁 南韓降低警戒
防霸凌 民間團體籲充實社工
年代遭追稅 財長：會依法核課
薪水不漲房價漲 專家憂泡沫化
免疫排斥也能換心 大學生重生
英國超跑ONE-77下週亮相
3國要求墨西哥調查移民被劫案
街友尾牙缺經費 盼善心送暖
護照親辦 擬明年7月全面實施
故宮院藏轉型 如意館現成果
慶生 日皇憂家人身心
大聯大增你強否認合併傳言
今年促參簽約額逾2千億
持千億假支票詐財 男子遭訴
台鐵舊山線招商 爭取文創補助
新十大魅力漁港出爐
化學火鍋？ 陸烹飪協會：安啦
六福村小白老虎 半年後擬見客
涉年齡歧視挨罰 日航：尊重
出口商拋匯 新台幣午升逾7角
護土不力 日駐俄大使換人
課奢侈稅 財長：回應各界期待
恣意豪取濫殺 牛皮求處死刑
監所投開票 學者質疑在野反對
DRAM破1美元 後市仍看跌
防制霸凌 將設跨部會平台
耶誕至新年 誠品聽得見幸福
上萬人連署支持取締黑心繁殖場
2010年越南出口創新高
北市電動水陸車 最快1月上路
冰雹加雷雨 南加成重災區
晶片護照品質差 外交部致歉
防霸凌 花縣擬嚴懲隱匿
總統：愛心軟實力 振興國家
人事難產？胡：未必全員到位
美減稅 有助明年GDP破5%
調查：7成7上班族擬跳槽
台股收8898點 漲38點
學者：明年匯率不至於28元
重出江湖？王雪峰擬選立委
霸凌談話生波 吳清基喊委屈
涉賄選 南檢提2里長當選無效
遠雄提巨蛋報告 下月送環評
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德週刊：台德關係尋找新出路
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台股開高走高 收漲38點
阿丹王曉萍低調成婚 宴客不急
摺耳貓一生病痛 動保界籲莫養
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動員3千鴨 養鴨人家週末再現
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摩托羅拉結合NSN 公平會准
TDR重大訊息需與海外同步
陳武雄：修農漁會法非黑金放生
東北角迎曙光 跨越時空隧道
趙士強有子承衣缽 籃足雙棲
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一銀登陸上海 服務台商
小小發明王 教育部鼓勵李昆霖
OTC論壇 郭台銘呂學錦對談
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爭免簽 立委促對馬國強硬
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德政要建議柏林街道以雷根命名
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為妻抱不平 警洩個資吃官司
視障者按摩 營業稅降為1%
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兩岸打造海峽電子商務產業基地
豬隻疑用受體素 彰檢搜索
陸客赴日競購文物 回流中國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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SBL 達欣台啤嗆爭冠
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101煙火秀 288秒砸6千萬
法商迪卡儂總部 進駐中市
故宮南宋展 70萬人看過
肛門塞毒 闖關失手
水公司改圍牆 結合澄清湖美化
預售屋推案量 明年1.4兆
中古車商遭擄 平安獲釋
紅豆料理賽 加海鮮拚創意
外資匯入 新台幣收升1.2角
縱火男現形 警循車號追查
電信三雄平板電腦戰 開打
為公益 蕭亞軒累到耳朵像漿糊
辯護政務人員法 關中提筆應戰
年代遭撤照 朝野質疑NCC
教團：霸凌生對教育存報復心態
南山屬意潤成？ 國內金控不怕
高縣府惜別茶會 楊秋興激動
撤照程序遭質疑 NCC不回應
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醫衛協議 兩督盟籲送立院審查
不捨 泰請中多留小貓熊2年
立院初審 文建會將設文創院
台灣在港推銷民國百年活動
入國登記簡化 元旦上路
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零售與餐飲業績 今年將創新高
台式跨年夯 千名陸客大會師
縣市改制 基層洽公窗口不變
鞭炮惡整如廁師 學生記過
國壽信義區買樓 每坪逾百萬
市場釋疑 歐元區擬設監督機構
都更成肥羊 市代夥黑道勒索
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新增房貸逾500億 今年次高
李永萍：拼文創而非返郝市府
簡繁體網頁票價不同？韓航調查
農委會：豬隻疑食禁藥 待驗
賣身契特展 道無奈說歷史
AIG訪金管會 官員證實
無感復甦？學者：薪資反映慢
駐韓代表拜會韓聯社
台鹽董監改選 洪璽曜續任董座
批踢踢恢復連線 多數資料未失
曼谷情勢回穩 旅遊燈號調灰
迎耶誕 燦爛東京引人潮
富士康南寧基地 拓東南亞市場
李小龍為把妹 拜師葉問
春節拉貨 工業生產全年創新高
紅衫軍領袖擬尋求保釋
國銀登陸 台商看好度不一
空運直航 台商盼增無錫徐州
美指控貼補風能 中國聲明澄清
立委總統選舉合併？扁贊成
史上最大異動 警界人事底定
北京汽車限購令 引發瘋狂搶車
體壇精英獎 亞運選手最風光
主導年代撤照？金擬告潘孟安
ETC案 宋乃午判11年定讞
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貝殼解說 嘉義祥和國小一把罩
林邊八八社區劇場 療癒災民
綠營指控 藍批勿信口開河
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胡錦濤1月19日訪問白宮
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建國百年 2次月全食
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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2年首見 英股突破六千點
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廢不問不說 ROTC回美名校
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駐教廷羅馬外館警戒防炸彈郵包
台幣盤初升逾6角 破29.9
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報(更正)
5原鄉變區 社團憂滅族
長三角鬧民工荒 企業等嘸人
許志堅：將財部理念帶到新北市
防霸凌 曾志朗籲大人展高品德
涂志寧雕鐵丸石硯台 玩家收藏
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促進青年交流 台以簽備忘錄
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防制霸凌 教長召集校長喊話
掉髮 蔡郁璇姊妹拒當豬扒妹
竊嫌拒捕跳河 警買衣供換穿
劉兆玄論王道 兩岸應讓義
不給糖打死妳 2男搶老婦起訴
南韓指升息恐助長外資湧入
縣市改制 部分監理服務暫停
面板需求熱 日東電工擬增支出
東芝股價勁揚 傳委三星代工
募萬份耶誕禮 為弱勢圓夢
曼谷籠罩耶誕氣氛
汽車行人偵測系統引進台灣
薩爾瓦多做好耶誕長假維安準備
動保人士自囚 籲認養取代購買
央行三不政策？ 匯銀：無新意
中副市長爆黑馬 建中校長出任
總統治國週記 籲保育台灣黑熊
補習多 基測成績未必好
防霸凌 學者：教師先道德勸說
低階電視面板搶新興市場
台企銀周轉金貸款 最高減3碼
台大醫師1猝死1昏厥 疑過勞
湯森路透 明年擴大亞洲版圖
外資匯入 台幣午升6.56角
產製苦茶油 崙山部落現生機
王毅：兩岸發展 離不開汪道涵
國際茶展登場 台灣茶展特色
年代綜合台遭鍘 綠委提案撤銷
撤照事件 府：總統不干涉
南韓上班族貧富差距拉大
年代綜合台 最晚元旦零時停播
耶誕夜 中南部注意空氣差
高價跑車 百分百客製化
扁：建國百年若特赦 可排扁
警破販毒集團 攔31公斤K毒
工程師過勞死？有機會翻案
DRAM慘跌 封測降價壓力大
交通部估明年觀光客持續增加
CPL吃緊 明年首季尼龍看漲
環團籲政院暫緩吉洋人工湖開發
台股收8861點 跌37點
自家睡覺 男遭闖入砍死
吳進木獲尼國媒體評為傑出駐使
有無補習 基測成績差不多
平安夜 港人維港慶祝
明年1月台指期跌18點
兒童文化館辦悅讀有禮回饋活動
減職災 勞委會啟動春安計畫
車用氣價補助 延到101年底
冰館股權之爭 老闆敗訴
台股收盤跌37.77點
明年1月電子跌 金融漲
鞭炮嚇老師？吳清基：整人玩具
手術疏失致死 長庚判賠
媒體大哼蝴蝶笑映 當代齊登場
外交部：活路外交擴大國際參與
台中副市長人事 蔡炳坤低調
嘉義國際管樂節 泰樂隊吹泰風
兩岸若開戰 日民調：多數挺台
李宗盛配音 吃螺絲當進補
變天 大雨低溫特報齊發
藍版健保公聽會 楊志良上陣
高縣市合併 雙中心27日掛牌
元旦曙光 6：33現蘭嶼
林凡拍重傷MV 經紀人真重傷
客語文學開講 26日登場
綠挺洪英花 籲總統表態
三大法人買超台股33億元
美國嬰兒猝死 元旦最多
汪道涵忌日 王毅上海致意
疑涉貪 印度國協運主委遭搜索
南韓：北韓隨時可能核試
中南3都正副議長 藍開放參選
撤照案 NCC：總統未插手
陪孩子走遍世界 最值得的投資
新台幣兌美元收平盤
走私菸丟包 岸巡逮2嫌
靈魂的旅程 盼活絡地方經濟
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陸80歲以上老人 1900萬
耶誕節 到科教館看雪
環保署建構零廢棄社會
盲眼靈媒凋零 日大學急研究
綠指黑金介入 藍：拿出證據
傳台琉漁民釣魚台群島交易
倪齊民肇逃 判刑6個月
環保署提倡清潔養豬再生綠能
11月M1B年增率 連11降
宏??4產品獲德國iF設計獎
扁家海角7億 尚差25萬美元
輔導迷途少年 寵物計畫受肯定
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吉林民宅氣爆 多人重傷
故宮國寶下鄉 佛像文物到嘉市
本周台股市值增1.22%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸調貧困標準 窮人可能破億
彰縣邀民眾參加二林跨年晚會
慶建國百年 金門精彩迎新
SBL第8季 攻守數據即時看
戲水書玩具 2成可塑劑超標
兼差逾2千 擬繳健保補充費
陸控維族記者煽亂 判重刑
彰化幸福直達 外勞圓夢紀實
陸計劃2013年探測火星
買家今公布？AIG：可能性低
明年彰縣媽祖遶境 10月起駕
工程師猝死案 南科：不置評
電機機械股 本周漲最多
埔里文化手曆 小鎮精彩百年
高物價 大陸人網購過耶誕
悠遊卡預收款信託 一銀包下
南市議長選舉 南檢將到場監控
大時代好日子登場 回顧黃海昌
南市正副議長 國民黨票投自己
患者增 日進入流感流行期
國泰誹謗解僱機師案 賠償大減
合歡山雪季 元旦起交通管制
揚言刺馬遭不續聘 教師敗訴
民調：8成美國人指美最偉大
嘉縣烏魚子優勝 參加全國大賽
南市小內閣 黃永泰任副秘書長
小學生種菜辦桌 另類耶誕大餐
FT唱片長紅 李洪基要嗆SJ
央行阻升逾8角 台幣收平盤
廈門銀行界 看到台灣機會
詐健保費 前立委侯水盛判3年
濱崎步線上開唱 賣票到全球
北京抓走私 耶誕餐沒澳洲龍蝦
角逐中市正副議長 藍營開放
治口腔疾病 半導體雷射傷害少
全球最老貓熊 迎「144」歲
學者：觀光需實體產業支撐
黃鸝現蹤 高市變身賞鳥天堂
扮司法黃牛 藝人洪曉玲判刑
春節機位短缺 金門爭取加班機
蘇煥智臨別 中正堂改名南瀛
建國百年 愛戀墾丁跨年去
西成高鐵越秦嶺 正式開工
茂德爾必達簽商業聯盟備忘錄
陸央行首談穩健貨幣政策
印尼海難 拖船翻2死3獲救
總統籲臉書換新顏 迎建國百年
張上淳借調任滿 請辭獲准
陸影響力人物 賴聲川慈濟上榜
德明年可望仍是歐洲景氣火車頭
拚高市議長 國民黨推許崑源
監所不在籍投票？由政院決定
工商領袖料印尼明年經濟增7%
分局長調升 想念2棵羅漢松
耶誕前夕 信義商圈遊客留影多
霸凌惡循環 校內打到校外
推銷國產豬 專家與名廚攜手
周錫瑋：為縣民好 願打虎抓鰍
勞團：有效工時勝於長工時
健保說明會 勞工嘆辛苦錢繳費
南市豬場口蹄疫個案 監控中
兩岸銀行業 首簽全面合作協議
機場漸正常 倫敦地鐵將罷工
婚姻幸福秘訣 婚前守貞
楊淑君案 仲裁最快3個月
群益期與信達期簽戰略合作
M1B存量逾11兆 資金充裕
鍾任琴借調不成 副市長擦身過
蔡炳坤任副手 中市藍綠關注
台北車展首日 總人次增10%
霸凌電視台？NCC：社會公評
中縣降旗道再見 員工感傷落淚
兩岸「清華」情 聚首三亞
印尼漁工捲入絞網機 海巡解危
紅白巨星 蕭亞軒小豬扛大旗
正副議長選舉 小英南下固票
查霸凌 監委密訪八德國中
腺病毒發威 打流感疫苗仍感冒
反霸凌趕場 北市校長累趴
NCC：年代撤照案絕無黑手
學者：中國難推動資本項目改革
後ECFA 工具機研發獲補助
中海油產量突破5000萬噸
電信員工查線路 墜地身亡
江丙坤：兩岸協商 愈來愈難
勞委會：從嚴審核責任制
江丙坤：避免個案影響兩岸氣氛
江丙坤：文化協議水到自然渠成
陸資再鬆綁 江丙坤：一步步來
接中市副手 蔡炳坤盼建中諒解
今彩539開獎
綠營設兩岸智庫 江丙坤樂觀看
拾金索酬捐款 回到原點
江丙坤：江陳會時間可以有彈性
南縣分配款釋憲 大法官不受理
大樂透開獎
少年發明神奇掛鉤 世界賽奪銀
漳州擬建核電廠
檢警勘查明潭船屋 業者嗆聲
爭高市正副議長 國民黨開放
亞洲少棒賽 中華拿首勝
旅美學人黃承元獲史嘉林學術獎
蔡依林性感破蛋 禮服側面鏤空
八德國中決議 師不能對外放話
蘇煥智：南縣升格 不是結束
蔡依林爆巨蛋 要讓粉絲腿軟
有品建中人 蔡炳坤扎根教育
蔡琴開唱 夢裡相思弄哭娘
平安夜報佳音 馬總統吹號角
大樂透頭獎摃龜
北中南高縣熄燈 場面感傷
最後一夜 許添財唱感恩的心
今彩539 頭獎1注中獎
美津濃菁英賽 林根基逆轉封王
雙溪段火車空轉 延誤3千旅客
胡志強：蔡炳坤任副手早有互動
李學林準大三元 助北京5連勝
民進黨：不承認有九二共識
建中校長蔡炳坤 接中市副市長
「數位影音多媒體電子書成果展」開幕
撤照掀波 NCC反擊
賴清德告別立院 允打造大台南
價跌量縮 台股8900前盤整
行政權過度膨脹 籲修法設立納稅義務人保護機制
愛在墨爾本 好心好文傳千里
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英股指數創30個月新高
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巴黎機場恢復正常運作
耶誕假期 美出遊旅次增加
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背包客號召 雪梨跨年慶百年
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憂債留子孫 公債法本會期難修
等地方提需求 行政區劃法不急
行政區新風貌 5都扮領頭羊
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年底看屋潮 逐捷運而居
賴清德上任 台南新開始
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
斜坡登機元旦啟用 無障礙跨步
史上最大遷徙 陝西明年展開
韓報：北韓多次以核武威嚇南韓
網路轉貼涉個資 立委提案設限
總統治國週記 宣導保育黑熊
致癌物食用油 流入廣東餐桌
5都升格 財源難題待解
身障尊嚴搭機 態度比輔具重要
新手上路攝影展 黑白照現純粹
和平獎風波後 北京修復外交
陳菊就職 積極推災區重建
中古豪宅 近日多起標售
胡志強就職 盼首長共擔重責
高雄市議長 國民黨許崑源勝出
大陸80後難跨「3年之癢」
張清堂當選台中市議長
選票瑕疵 新北市議長下午選
郝就職開新局 國際競爭較高下
農糧署:嚴防寒害 減少損失
林俊傑王彩樺 華語榜封王稱后
雞蛋產地價回穩 持續減產
接新北市長 朱：打拚無假日
促銷冬季蔬菜 泡菜DIY
就職遭鬧場 胡志強：應究責
耶誕老人在那裡 蜜雪兒告訴你
林士昌當選台中市副議長
總統：嘉市管樂節 展現軟實力
愛上人妻誣夫藏毒 男判刑6月
日鬱卒教職員人數創新高
5都直轄市 人口占全國6成
高市新挑戰 菊：絕無一市兩制
Selina下床如廁 父喊爽
最高檢：馬總統從未干預司法
菲南教堂爆炸6傷包括2華人
沒地震？泰國中部仍有風險
中市議長張清堂：創3贏
陳菊就職 籲中央重視南方聲音
綠北市突圍 周柏雅當選副議長
治堵 京半數汽車商恐遭淘汰
新竹國旗圍巾織錯 縣府：重做
火車票打印機除役 跨年留印記
美酒摘金 優質酒莊出爐
陸客團台東車禍 8人輕傷
紐時最佳英教師：人生就是課程
結束布國行程 吳揆返國
新北市議會 女議員成焦點
想寫好情書 可借助成語典
投票箱爭論 南市議長選舉延宕
丁子霖：20年來未如此可怕
高市副議長 蔡昌達當選
3都正副議長 藍綠各有斬獲
藍贏高市議長 菊盼共創新局
麥可出擊 獨霸西洋榜冠軍
土直議長 張清堂再攀人生高峰
從高縣到高市 蔡昌達更上層樓
高市議長許崑源 惜福愛回報
挑擔爬山 胡志強最憂財政
房市題材圍繞三環三線捷運
還辭職書？余政憲：5都併處理
中市副議長 林士昌圓融經驗佳
慫恿兒子打架上臉書 老爸有罪
泛藍掌中市議會 施政保優勢
新北市議長 陳幸進當選
尋百工 延續傳統技藝傳承
赴德打工度假 台灣青年點子多
賣假黃金詐財 3非洲男判刑
技術面偏空 滬股下週恐盤整
南市議長 賴美惠當選
薩拉欽批判德移民政策新書大賣
台灣情懷 郭位2度來台招生
小發明王李昆霖 沒考過前3名
紐時：歐巴馬將改組政府
海上情緣 許慧欣彩排吻真的
新北市副議長 陳鴻源當選
歡喜入厝 金門史博館開館
印尼婦女遭遇暴力事件激增
賴美惠出線 台南首位女議長
家長怕怕 幼兒流感疫苗剩一堆
研究：耶誕K歌有益健康
新府會關係 考驗胡志強
南市財政惡化 賴清德挑戰高
銀柳節登場 體驗三星特色
風度絕佳 張清堂讚張宏年
南市正副議長 民進黨囊括
5都成形 警政一條鞭恐弱化
亞洲少棒賽 中華16:0勝泰
基隆台北宜蘭 小心大雨
蘇花零星落石 行車注意安全
藝人抗撤照 NCC：已給緩衝
賴清德就職 南市立委補選升溫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸投資人 看好台灣優勢產業
法部民視合作 推台版HERO
結束渡輪時代 平潭大橋通車
高市議會藍綠共治 無黨居關鍵
平安夜 42萬港人出境歡度
蓋世太飽？蓋飯餐廳啦！
菊派主導市府 茶壺風暴醞釀
監委查中科 小英遭點名
北市丟副議長 藍擬祭黨紀
新人事 中國工信部長換人做
南市正副議長 民進黨完全執政
美二手屋銷售創13年新低
北市副議長丟 藍：太相信黨員
壹電視顛覆系統 推網路機上盒
揭安全漏洞 美當局調查機師
議會實質過半 賴清德空間大
朱立倫招商闢財源 補千億負債
賴清德小內閣 技術官僚求穩定
陸學者倡議 兩岸協防南海
中華郵政 擬推台胞證遞送服務
槍擊案受爭議 陳鴻源突圍
台中市小內閣 訴求立即上路
在地尚青 金門國產牛肉店開張
胡簽第1份公文 纜車規劃案
台版HERO 新兵變廉政英雄
正副議長揭曉 綠：好成績
陸民運人士 續聲援劉曉波
民進黨強力護航 拿下南市議長
草屯鎮長補選 小英力挺洪國浩
香港冷 1100多老人求助
接中市警長 刁建生：首重風紀
新人磨刀 考驗寶石議長陳幸進
南市副議長郭信良 善溝通折衝
臉書電子革命 宣告電郵式微
霸凌定義 須學校認定
綠不認九二共識 藍：說瞎話
5都正副議長 藍綠各有攻防
總統：永久屋興建 供國際參考
聆聽洪一峰作品 總統好感動
刨除工程震很大 桃機管線漏水
中華郵政：台胞證業務未獲答覆
領頭羊保衛戰 考驗郝龍斌
抗通膨 中國升息0.25個百分點
賀軍翔想戀愛 圈內人也OK
投錯票？李婉鈺將遭開除黨籍
歐股與歐債信危機不畫等號
打考績升遷前 當心過勞死
中國升息 投信：短空長多
耶誕未飄雪 合歡山下冰霰
富士康14萬員工明年進駐鄭州
毛加恩回神 璞園旗開得勝
孔識仁：陸紀念辛亥革命搞統戰
朱團隊就位 力拚建設治安
蔡依林破蛋 緋聞男友大集合
中國升息1碼 抑制通膨
台北議會 藍憂遇阻綠樂更透明
謝長廷辦聽友會 否認為復出
印尼人跨年 喜吹紙喇叭
神舟八號 中國計劃明年發射
陸專家：升息暗示人行將縮銀根
裴利憶96台海危機美航母馳援
SBL開打 3000球迷力挺
陸專家：中國政府關切通膨
美籲航空業者提防新式攻擊
DRAM台日聯盟搶第2 追韓
英今年耶誕節 30年來最冷
農村酒莊評鑑 3款美酒摘金
大陸兩會 明年3月初舉行
印人權運動家遭判叛國掀波瀾
僑委會捐贈越南平陽省消防車
曾文鼎坐鎮 裕隆開紅盤
台中議長國民黨向派系妥協 張宏年退出
高市/無黨籍奧援 國民黨奪高市議長
北市/專扯自家人 藍北市議會待重整
新北市/新北市議會 無黨議員票票關鍵
南市/賴清德：完全執政 責任更重
百年慶建國 跨年活動多
投顧看好台明年GDP挑戰5%
合歡山一夜白頭 遊客樂翻天
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
教宗耶誕演說 祈求終結衝突
皮尤：嬰兒潮世代陰鬱步入老年
寒流發威 合歡山玉山飄雪
歐盟要求銀行落實單一支付
寒流南下冷3天 溼冷轉乾冷
德媒體報導漢學界受北京影響
生小孩送黃金 銀行引客戶
消費回春 銀行信貸大復活
迎百年曙光 民眾追日夯
歡慶藝百 雲門太陽劇團齊發
寄宿台灣 國際青年賀建國百年
建國百年 全民瘋運動
賽德克搭痞子 慶建國百年
亞銀商機投標技術座談會明登場
美元弱 美元保單夯
校園發明達人 擁11項專利
中央氣象局 氣象報告
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大陸女主播踢爆省長蠻橫霸機位
80老嫗久病 夫含淚刺死
疑壓力失衡 北市天然氣外洩
上任第2天 朱立倫訪三鶯部落
假睫毛廣告不實 罰5萬
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按摩枕頭助入睡？ 巨暉罰5萬
霸凌治本 蔡炳坤：正面管教
8成日企老板：日宜參加TPP
軍教課稅 藍綠休會前拚三讀
浩克銀柳花藝 三星青蔥館之寶
天冷心不冷 千生上街募善款
電信業搶食平板電腦商機
中油27日起汽柴油各漲2角
陸升息 兩岸法人：注意金融股
審高市明年預算 府會快馬加鞭
上海建築鋼價需求乏力疲態顯現
張泰山恐遭交易？ 獅不知情
中國升息 學者：抗通膨
漠視霸凌 校門變生死門
霸凌風暴 教育部危機總動員
缺成就感 霸凌生心事誰人知
防霸凌最前線 老師學校是關鍵
吳揆：降失業率 續推經濟發展
教養院生老化 內政部改善設施
環教法上路 台灣環境再創高峰
賴清德集訓小內閣 促杜絕關說
台塑27日起汽柴油調漲2角
去年黃金市場 凸現中國因素
民調：九成五美民眾慶耶誕
武廣高鐵周年 千億產業轉移
業配新聞掛帥 學者籲政府喊卡
年代撤照案 吳揆：尊重法律
總統挺慰安婦阿嬤 指日應道歉
美數學測驗 台124生滿分
投資評鑑 德里優於孟買
耶誕 印尼特赦逾7千犯人
天冷吃麻辣鍋 當心胃潰瘍
8旬老嫗久病 夫預告殺妻
南市小內閣上路 主管吐心聲
台灣旅客自助通關 福州擬先行
台首批律師事務所 福建試點
垂老慰安婦 等日本一句道歉
藍招黨工 300人搶20缺
5都外 學者：邊緣化成乞丐化
最冏耶誕卡 美頑童吸睛
幸福無所不在 高捷徵動人故事
立院休會在即 預算健保重頭戲
數測滿分 單親生沒錢搭車領獎
蕭敬騰拍片搞爆破 天價保心安
蘇嘉全：議長選舉跑票祭黨紀
疑酒後衝突 2人中彈送醫
警：部落格預告殺妻 片面之詞
中央氣象局氣象報告
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劉曉波效應 陸學者籲廢顛覆罪
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老盟：善用資源 減輕照護壓力
新台幣上週升0.08%
歲末音樂會 大學生下鄉交流
座椅間隙伸鹹豬手 公車男遭訴
小鐵人冬賽 小四生組連霸
3少年砸超商行竊 平均13歲
張泰山遭交易？27日可望明朗
搶救坑道 金城坑道擬列古蹟
中央氣象局 １週旅遊天氣預報 (更正)
蘇花改縮工期 花縣盼開國際標
母語書寫表情感 更生人找到出口
幫草莓寫日記 莓農獲認證
穩定物價 陸今年2度升息
陸一特爭補償 擬北上訴求
陸香低價搶市 台香高品質應戰
治國週記加值版 羅智強秀臉書
2011年首季 陸可能再升息
稅改大遊行 籲推動賦稅人權
新詩傳情 原民生獲文學獎
黃金週線收紅 短線震盪難免
埃及車禍 美旅行團8死21傷
亞少棒賽 中華3連勝晉4強
布面絲絹老護照 述說外交史
楊志良：碰健保會粉身碎骨
永續家園 環境資源部建里程碑
陸升息 學者：不利經濟和股市
吳揆：反校園霸凌 教育大事
外銀：央行可能升息半碼
謝長廷談護台 獨派結合現狀派
人行升息 投信：無礙台股看多
重大工程國際標 蘇花改適用
孫翠鳳闖小學堂 非洲兒子護航
有無跑票？高市議會綠現雜音
神秘地下城 金城坑道展風情
物價飆 溫家寶：刺痛我心
職缺料大增 印度缺技術勞力
不只猛男 消防月曆美女入鏡
明年二二八 國家紀念館開館
人行升息 外銀：匯率影響不大
高崎達摩 日新春吉祥物首選
調控房價 溫家寶：絕不退縮
台北國際青少棒賽 西苑晉4強
老婦遭鐵門夾傷 昏迷送醫
印少女私通 狠父尋凶殺害
韓媒：SK最想要潘威倫
耶誕血拼 英人卡債料大增
陸企海外併購 能源為主
Jolin淚眼攻蛋 錦榮暗挺
大專排球聯賽 台師大預賽全勝
蘇蔡誰選？李登輝：問百姓
環團批大城濕地未列評選
曾文鼎關鍵灌籃 裕隆2連勝
日花式溜冰好手明年台北演出
南極馬拉松亞軍 陳彥博凱歸
青春嶺 自由行──台語作詞家陳達儒
英媒評中國7大事 富士康上榜
五都人口數過半 新北市最多台北市落居第三
身分證有00 遊樂園跨年免費玩
北市國民黨部：跑票者開除黨籍
李登輝：沒有九二共識
美國聯邦眾議員Judy Chu 致函馬英九重視賦稅人權
德專家：歐債危機會繼續延燒
推動賦稅人權 新婚佳偶百歲人瑞走上街頭
淡水5.9度低溫
半島不平靜 韓軍繼續周邊海域射擊演習
台國防部民調 8成國人願保衛國家
早走較幸福? 老翁殺死病妻
民國100年『藝奇』同慶
台北凱撒大飯店 ~ 見證百年 搖”百” 狂想曲
「上島珈琲店 忠孝敦化店」將於12/27正式開幕
影印大陸書刊 將要交版權費
駐港機構正名 台港關係指標
央行副總裁：匯率要有彈性
關懷街友 新竹市長贈衣
綠營呼籲 政府應停止「買版面」
16:10寬螢幕投影機 ViewSonic Pro8450w 專業實力有目共睹
暴風雪襲美東 降雪恐達20吋
白格飛：蔣的南京十年是表率
台幣盤初升逾8角 破29.7
國家若危難 近8成國人願挺身
廣州黑心棉被 漂白銷售
毛澤東冥誕 訪民鳴冤受阻
金融強漲 台股平盤整理
豐興鋼筋小漲 報2.1萬元
第一夫人手工公仔 價格不菲
電子書革命 自版作家暴增
中韓防長將會談 專家解讀不一
中央氣象局 氣象報告
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台幣強升 NB代工毛利恐破底
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傳日立和鴻海將在晶板資金合作
經合會明成立？ 經長：不可能
台積電買廠？力晶：不予置評
南韓擬在延坪島擴建大型碼頭
馬總統：積極守護國家安全
美東大雪 三州進入緊急狀態
台灣旅客海南購物 退稅11%
楊淑君禁賽 戴遐齡：像被霸凌
中國軍隊人事搬風 60後履新
陳菊：縣市合併需時間磨合
貴州百車連環撞 5死20受困
英聽納學測指考 最快103年
日航資遣員工怒 元旦提糞抗議
櫃買網站揭示產業價值鏈資訊
年代案 蘇蘅：不予換照非撤照
升息後 陸股不跌反漲
謝提未來路線 黨中央：尊重
傳購日立LCD股權 鴻海求證
中縣市合併 公務員上班霧煞煞
嗆警案 胡志強：無法容忍
美電文：俄受刑人常遭刑求
北市抽檢火鍋料 4件不合格
海基會：若無共識 江陳會延期
口蹄疫情蔓延 韓牲口打疫苗
鋼鐵業明年首季景氣走揚
木村拓哉領軍 大和號將啟航
台大博士生 比中指擋救護車
合併首日辦公 話務員工多口誤
霸凌新定義5項 每週彙報2次
整合台中願景 致力發光國際
老翁殺妻案 檢盼家屬返台善後
建國百年吉祥物 光芒寶寶勝出
震盪1元 台幣午升9.63角
12月CCI 3指標創新高
南韓國防白皮書不稱北韓為主敵
合歡山雪季元旦登場 交通管制
統一獅人事異動 總經理換將
金溥聰：政策宣導應避業配新聞
睽違30個月 金融股叩關千點
立院調閱談判資料？經長憂洩密
德國多處地區積雪創百年紀錄
陸媒：美國3大航母會師東亞
五都升格 看好營建資產
克服百年序 台鐵札日機續用
天冷吃鍋跑戶外 恐引心肌梗塞
二代健保28日過？朝野再討論
防霸凌 業者助裝監視器
港媒：于廣洲將出任福建省長
馬勸退張宏年？藍：子虛烏有
ECFA送WTO 經長：盡快
數位詮釋琵琶 學者捷克獲獎
北市診所化妝品 15件不合格
懲處跑票 藍：由地方呈報中央
台北101 煙火樓層通道阻塞
市醫揭牌 朱：提升醫療品質
台股收8892點 漲31點
愛人尬同志 華文知識庫增溝通
老人悲歌 綠促照護法制化
永康商圈法拍新高 每坪93萬
統一？傳南韓對北政策大轉彎
捷運車廂行竊 加重竊盜論處
台商：在北京終於有真正的家
金融大漲 台股一度登8900
明年1月台指期漲5點
傳鬥毆 基隆海事：非霸凌
底價過高 大亞百貨商場流標
空軍：教練機事故率有點高
台股開平收紅 漲31點
明年1月電子跌 金融漲
黑鷹直升機喊漲 軍方爭取降價
中國偵察活動頻繁 日研擬對策
台幣震盪1元 因央行尾盤作價
南市正副議長訪南檢 感謝查賄
打工笨？逾9成學生寒假想打工
台鐵檢修蒸汽車 明年陸續復出
老闆變惡狼 2女員工遭殃
全球黑琵普查 明年1月登場
三大法人買超台股24億元
喝酒過量 男子酸中毒
男子旅館燒炭 警救回一命
抽檢12件毛毯 標示都不合格
男子攜炸藥 與京警對峙被捕
惡擋救護車 立委提案吊駕照
元旦騎單車 竹市迎曙光
港人愛奶茶 年飲10億杯
打假球 最多關十年
氣溫驟降 注意心血管疾病
金門跨年晚會 啟動3D特效
上班首日 胡志強下鄉巡察
冷到爆？大樓磁磚從天降
北京調高最低工資 增幅逾2成
不會堅守30元？ 央行澄清
大陸影印台灣書刊 暫不收費
環境清潔競賽 嘉縣亮起來
新台幣兌美元升 6分
合併上班首日 高市議會搬遷忙
福建籌建閩台科技合作基地
詐騙集團扮社工 假補助真詐財
11月景氣燈號維持黃紅燈
張作驥新片 臉書徵演員
佈局華文市場 陸電子書來台
潘瑋柏吊鋼絲 秀狗公腰力
復電 中鋼陸續恢復生產
跨年迎曙光 台東專車接駁
台水招考200人 月薪2萬5
太魯閣旋轉劇場 賴聲川構思
創：光速戰記 橫掃耶誕票房
中華克韓 亞少棒與日爭冠
2歲兒燒燙傷 送醫急救
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迎新年 佛光山萬尊佛洗澡
嘉義公車捷運 尋找百萬幸運兒
黃小琥重來 後悔結婚生小孩
興農新教練團 沒有張泰山
交響樂指揮大賽 張致遠獲首獎
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過更年期 子宮頸癌仍會找上門
楊志良校園演講 不忘宣導健保
興農確定交易 張泰山披獅袍
賴帳還毆傷債主 父女吃官司
四輕冒濃煙 中油：燃燒不全
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金改案被控偽證 李庸三不起訴
收購制不改 太陽光電恐泡沫化
新董上任 台船明年營收3百億
瓜地馬拉留學生台北歡度耶誕
陸擬擴大台灣農產品影響
工商團體支持台星經濟夥伴協議
打假球加重刑罰 中職球團贊同
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防把持 小英籲水利會轉公家
跳電損數千萬 中鋼要台電負責
光電費率轉彎 經長：會負責
台南正副議長選舉 藍營控亮票
新莊幼兒燙傷命危 原因待查
霸凌處理不當 於家穀回任教師
胡志強：第3副市長女性優先
流感升溫 老人快打疫苗
江蘇淮安成立台商服務中心
雲林山區獼猴為患 驅趕護農
和平到西屯 辦證跑百公里
退休師捐屋做分類 撿寶救地球
蔡英文：九二共識不存在
景氣亮黃紅燈 經濟穩定成長
跨年看煙火 台78禁臨停
金飾辨真偽 分析儀幫大忙
J女郎羅康妮 盼與周董合拍戲
房仲：逾8成民眾看好明年房市
買水灌溉 嘉縣農民抗議
男子醉醺醺 到超商白吃白喝
專家：香港可成兩岸仲裁中心
瓜戒嚴肅毒滿週 成果豐碩
迎建國百年 移民官換新裝
刷一下 高樹農特產說故事
華航與廈航明起共用班號
解決房事 金大學生宿舍動工
台北跨年 帶3D鏡享視覺震撼
乘機車報公帳無罪 檢方不服
明年可能在澳門發入台證給澳生
經濟復甦 泗水人出國旅遊大增
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客庄12大節慶 歡度建國百年
高更之後 明年北美館展莫內
金大招陸生 首年70名
ECFA早收 原產地規則公布
交易金250萬 張泰山入獅群
高市議會新址 看好鳳山區
新台幣震盪逾1元 13年首見
技術圓夢 梁靜茹盼與亡父對唱
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房仲：抗通膨 Q4購屋意願升
疑寒流心肌梗塞 年輕男警亡
童顏野想 周慶輝攝影義展出
查跑票 藍台北議員捺指紋自清
選前提民調 郝龍斌挨罰50萬
合歡山放晴 飽覽壯闊雪景
楊志良：大陸學名藥暫不開放
高市立委補選 林岱樺動作大
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經建會：匯率是經濟成長風險
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專家：北京初雪要等到明年
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一週犯案4次 少年車手被逮
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與電腦對決象棋 打成平手
二代健保 不排除31日表決
光電費率 簽約業者有緩衝期
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留日外籍生創新高 陸生大增
中壽建行合資 入主太平洋安泰
高市圍毆學弟案 函送少年法庭
免兼庭長 洪英花：意料中
007男主角克雷格新戀情曝光
英流感頻傳 醫院取消癌症手術
民進黨立委提名 全民調居主流
挾持餘波 菲擬20人赴港作證
酷寒火車停駛 英考慮加熱鐵軌
勘重建災區 菊：與災民同在
健保修幅 楊志良：不小的一步
菲破網路詐騙案 6大陸人落網
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內政部：檢視兒少罰則漸進改革
台灣人電話詐騙案 陸警方偵破
議員跑票 金溥聰南下了解
「未來之眼」看世博
五都成立 移民署服務站服務未減
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「單車環台大串連」新竹縣府廣場出發
迎接百年第一道曙光！新竹市長邀您騎單車
處分李婉鈺 民進黨可能比照邱彰「開除黨籍」
建國100年 國境移民官換新裝
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低溫創新 板橋5.6度
新台幣升逾9角 早盤破29.5
2011「維也納新年音樂會」竹、高、彰同步轉播
紐約暴雪 華航長榮班機受阻
納稅人權利保護法公聽會 為建國百年稅務改革把脈
高雄光華國小30週年校慶 親師生歡天喜地慶生
彰銀昆山分行開業
談霸凌 總統：主動發掘處置
萬教「鐘鼓齊鳴」 元旦上午10點為台灣祈福
DIGITIMES：2013年台廠平板用觸控面板出貨量 可望達6,638萬片
江宜樺：兒少法罰則擬漸進改革
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美東暴風雪 東北部積雪嚴重
巴西總統：治理國家一點都不難
癱瘓美東大風雪北移加拿大
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板橋民宅火警 3死1重傷
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經長：明年GDP朝5%努力
副總統盼圖書館成華文知識中心
傳產疲軟 隨大盤整理
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12月下旬NAND合約價持穩
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傳銷資料變更未依限報備 罰鍰
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阿爾卡特朗訊賠錢解決行賄指控
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新莊幼兒燙傷亡 姑姑責付
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