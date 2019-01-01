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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
越南偏遠地區教師無私奉獻
亞跆盟會長 不知官網指台欺騙
捷運分家？藍綠各有盤算
馬總統肯定 郝傳承軸線翻轉
亞跆盟網站掛 青瓦台網站維修
微電腦設計賽 自行車表變聰明
單車4天巡禮 見證縣市合併
人民幣兌美元 本週震盪小貶
換掉市長廣告 菊營批奧步
雲科大20年 時光膠囊展未來
拚戰台中 藍要議員市長勿脫勾
建國百年 日月潭跨年迎曙光
網路誘拍裸男 恐嚇取財判8月
亞運女壘 中華擒菲迎2連勝
中國準備金率創25年新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
監守自盜 中國文物大盜伏法
餅乾板凳 台灣工藝競賽奪首獎
高雄直飛青島啟航 每週1班
美下市普帕西芬 衛署評估
亞跆盟因官網文章 向中華道歉
太魯閣飄樂音 聽百年光華
政府擬300萬培育楊淑君
福州查獲歷年最大攜毒入境案
林義雄挺小英 批藍遊行不妥當
亞奧會認有疑點 楊淑君說明
亞運跆拳道 魏辰洋勇奪金牌
陳錫煌赴江西 開演布袋戲
亞運高爾夫 中華揮出3銅
倫籲炮口對外 英指勿牽拖
明華園進駐艋舺 文化拓荒
藍北市遊行 府院黨造勢衝選情
台灣笑笑功進軍華府
兩岸文學PK 台灣作家首獎
擲單車搶機車 男子送辦
反韓 造勢場nobody喊卡
監控性侵犯 法部推科技腳鐐
陸妻伴漸凍夫 不離不棄
中國國務院今出手穩定物價
馬英九喊棄楊保黃 力挺黃昭順
召妓就退選？陳致中：選民公斷
亞跆盟官網文章 李大淳遺憾
災後祈福 點亮龍膽石斑魚燈
印尼部長建議禁女性勞工赴中東
跆拳道揚威 魏辰洋踢下第6金
表揚善行 台港十人獲頒愛心獎
無業男製毒 還沒賣就被抓
台灣反韓情緒 韓國媒體驚訝
金馬新演員 茱麗葉李千娜
救護車難容重量級病患貨車應急
朱立倫：成立權益基金照顧勞工
艋舺獲金馬最佳音效獎
金馬最佳剪輯 春風沉醉的夜晚
高市議員選舉傳買票 2人收押
金馬最佳造型設計 十月圍城
金馬最佳美術 當愛來的時候
馬英九：換人換黨台南才能改變
挺白玫瑰 高閬仙：捍衛孩子
花博熱 上海來台班機幾客滿
我想認識你 視障兒摸臉識人
地震測報烏龍 香港天文台致歉
印總理向最高法院提書面證詞
第四張畫郝蕾 獲金馬女配角
金馬男配角 父後七日吳朋奉
家人反對從影 李千娜抱獎回報
與楊淑君情同姊弟 魏辰洋爭氣
杜篤之第8座金馬 盼兒子獲獎
撿狗沒通報 婦人涉侵占
網球豐收 至少再4銅
金馬星光爭艷 徐若瑄性感破表
吳朋奉擒男配角 緊張忘謝老媽
金馬女配角郝蕾 隔海感謝導演
金馬電影音樂 春風沉醉的夜晚
防人口販運 美國務院官員來台
胡志強催票 金溥聰陪掃街
金馬電影歌曲 第36個故事
金馬動作設計 葉問2洪金寶
金馬視覺效果 通天神探狄仁傑
街舞狂潮 金馬最佳紀錄片
金馬創作短片 馬嘎巴海
葉問助拳 洪金寶連莊動作設計
馬英九明拜會星雲 尋求挺順
金馬最佳原著劇本 透析得獎
政院要亞跆盟道歉 外媒報導多
金馬改編劇本 父後七日劉梓潔
金馬最佳攝影 當愛來的時候
魏辰洋踢金 中華獎牌榜第7
黨慶晚會 馬英九讚胡志強修養
杜篤之杜均堂 父子檔騎金馬
艋舺百年糖倉 遇81歲明華園
南韓外交部：無干亞運跆拳爭議
明鏡：恐怖攻擊針對德國會大廈
顯示器面板反彈電視續跌
金馬新導演 台北星期天何蔚庭
金馬台灣傑出電影 第四張畫
金馬台灣傑出電影工作者 李烈
金馬改編劇本 劉梓潔獎獻母親
菲華青年服務團舉行代表大會
陸交通堵塞 每天損失逾45億
挺楊淑君 馬英九要亞跆盟道歉
大會師 楊秋興：選票改變高雄
楊淑君事件 蘇嘉全批政府無能
金馬最佳導演 第四張畫鍾孟宏
獲傑出電影工作者 李烈挺幕後
街舞鬥士擒金馬 阿倫終尬贏
國父後裔在馬來西亞出席紀念會
奪首座新導演獎 何蔚庭壓力大
金馬影后 玩酷青春呂麗萍
電影界逃兵 孫越獲金馬貢獻獎
印度首富建超豪宅遭控侵佔土地
判失格 外交部：無關韓政府
小英會楊父 為楊淑君抱屈
電影推手 徐立功獲終身成就獎
挺朱立倫 馬英九籲1人拉十票
金馬影帝 艋舺阮經天
金馬導演鍾孟宏 有楊德昌風格
金馬最佳劇情片 當愛來的時候
日本2500名右翼分子 舉行反中示威遊行
收留吳淑珍 台中監獄正培訓女囚任看護
扁夫婦發監 恐延五都選後
順營反貪腐遊行 聲援楊淑君
湖北再現三聚氰胺毒奶
張作驥奪金馬大獎 盼助票房
阮經天甩偶像包袱 金馬稱帝
爆抄襲 菲取消新觀光標語
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
報導：紓困愛爾蘭恐需千億歐元
泰雅族語電影 德影展熱絡討論
教廷晉升樞機主教 王豫元觀禮
魯拉自詡能力超越巴西歷屆總統
楊淳雅作品獲評審青睞
楊淳雅參加廚藝競賽奪金
國際廚藝競賽 楊淳雅奪金
天氣暫好轉 明起北部又溼涼
火車取代蘇花 創意盼挽陸客心
紐西蘭礦災 美國務院致意
馬郝慈惠堂上香 堂主籲重民心
芋頭如象牙雕 楊淳雅驚豔歐洲
養不起 上班族不敢生
王羲之平安帖 14億成交
上海大火後 社會管制趨嚴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
英威廉王子大喜日 傳定4月底
藍軍集結 嘉年華遊行挺郝
郝選前談民調 蘇：涉違法
公開提民調？郝：未引具體資料
台塑：大乙烯計畫 極力爭取中
巴基斯坦裝備250架梟龍戰機
海地霍亂擴散 台商謹慎用水
AMC8登場 考生數創新高
政大模擬聯合國代表團訪芝加哥
備好電湯匙 替代役男勇闖海地
大陸上兆養老金 跑輸通膨
保內需 大陸暫停柴油出口
景氣好逢選舉 信件量成長
陸需求旺 台塑寧波廠蓄勢擴建
馬國執政聯盟將招直屬黨員
曾志朗抵廣州 先慰問楊淑君
Selina崩潰 對阿中痛哭
小英：政府搶送暖 搞錯方向
朱立倫：設跆拳道北訓中心
奮戰病魔 罕病兒願任特教師
馬英九挺順 期許高雄藍天再現
中油：汽油降4角 柴油5角
藍北市遊行 馬主席談司改
你被駭了嗎？確認身分免被盜用
調查：社交媒體成釣魚網站目標
智利礦工變英雄 求婚卻吃鱉
認識釣魚手法 避免受「駭」
台塑汽油降4角 柴油降5角
國民黨慶 馬投籃籲挺黃昭順
順喊棄保 秋盼合作拉下陳菊
射箭團體賽 中華女將晉4強
立委提案 身心障礙者提前退休
新科影帝小天 保證不會大頭症
台中藍營登廣告 蘇嘉全提告
孫立人紀念館開幕 舊部屬齊聚
網球女雙 詹詠然莊佳容晉決賽
肺癌標靶藥 健保給付將寬列
缺錢啊 兩岸紀錄片導演心聲
縣市合併福利 陳菊喊高高平
馬吳挺順 訪星雲尋求支持
世盟墨西哥召開拉美區域會報
世盟墨西哥分會成立
女神卡卡傳 拋富爸爸闖成名路
楊淑君事件 請理律打國際官司
台幣週升0.29% 亞幣之冠
童裝走繡 刺繡商品多元
隋棠又吻又抱 小小彬難招架
藍營造勢遊行 力挺楊淑君
用頭作畫 特教生化身啄木鳥
金價週線收黑 短線有修正壓力
呂麗萍奪影后 老公早知道
追到臉書討債 美催收公司挨告
鴻海擴展產業縱深 尋求新藍海
癌細胞基因檢測 納健保待共識
小英簽名會 區別藍營遊行
北京文創會 台灣奪獎展實力
韓媒：台灣指失格案與韓無關
女大生海外實習 吃苦當吃補
糖價飆 大陸中藥材跟漲
美女師廚藝賽奪金 學生讚偶像
小S逗馮小剛 馮妻不吃味
玉皇宮主委挺秋 不惜下地獄
魏辰洋跆金 鄉親要遊街慶賀
移民署國術助教 明星臉人氣旺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
日籍人瑞訪台 回憶任教時光
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
網球混雙 中華殺進決賽
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
萬人拼改變 蘇嘉全衝氣勢
遭印度逆轉 射箭女團獲第4
飄浮耶誕樹 童趣夢幻吸睛
高縣第41座公共圖書館啟用
高議員選舉傳賄 扣逾萬人名冊
楊家銘自製輔具 特教師生情濃
憶黃友棣 樂音傳千秋
男不滿分手 性愛影片勒索
匯豐：金價1330美元有撐
洗劫慶生會 簡訊露餡被逮
校正公電（CAP072號）
修補唇顎裂 外語也能頂呱呱
橡膠價漲 輪胎廠毛利壓力大
韓媒：北韓公開鈾濃縮設施
杉林農場獲認證 鴻海員工同歡
金馬加持 當愛來的時候看漲
賀一航教堂完婚 禮金數交上帝
裁判改分數 中華無緣射銅
彰化羊肉節 免費進補
成龍遊花博 為新片勘景
藍凱道造勢 馬矢言為君討公道
菲官員訪慈濟 觀摩環保工作
楊淑君明返 陳沖接機吳揆接見
馬英九凱道造勢 拉抬郝龍斌
兩岸春節加班機 下月台北協商
陸專家：推動實際利率由負轉正
南縣市合併 鳥友籲續復育水雉
選前一週 台股盤整機會大
絕不倒下 亦宛然弟子薪傳獻藝
曹格香江開唱 萬人捧場
廣東台科園 瞄準高科技
錯愕失銅 雷千瑩哭著跑回來
相隔16年 中華女壘射日
海南核電全面開工 4年後發電
蘇嘉全提告 胡：不知廣告內容
西濱車禍 2人不治
小豬玩副業有成 計畫進軍美國
圍棋混雙 周俊勳黑嘉嘉晉4強
名人加持 胡總部強力催票
台灣美食 驚豔紐西蘭
電視政見會 蘇貞昌喊市民當家
陸大學生 北京以外就業增加
印尼所有航班將重飛日惹
網球女雙 中華金包銀
失格事件 陸反應快怕橫生枝節
印尼地方醫院盼勿調高工資
綠營散播攻擊文宣 朱陣營提告
花蓮6.1地震 全台有感
楊淑君事件 陸媒體人指疑點多
亞奧會：公正解決失格事件
規模6以上地震 今年第2起
台灣名品展 薄熙來二度參觀
高中生盤查逃逸 警追出槍毒
地牛翻身 竹科廠商不受影響
女網決賽 台灣選手將對戰
地牛翻震全台 花蓮震度5級
花蓮5級地震 未傳災害
常勝將軍 孫立人傳奇一生
郭添財造勢 馬英九站台
山西老陳醋基地 力拼中國最大
騰訊奇虎惡鬥 中國官方制止
萬人遊行相挺 郝營振奮
大陸各地穩定物價 抑制通膨
郝龍斌：打造台北國際一流城市
綠首長台南造勢 許添財缺席
孫中山兩故址 復原重建
網球男雙奪銅 中華獎牌榜第7
湖北發現2千年白髮古屍
南二都造勢 陳菊籲集中選票
吳敦義：扁蘇蔡三口組做衰台灣
小英：馬總統忘掉失業貧窮
花蓮地震 高鐵一度停駛
花博破紀錄 單日8.5萬人
移交阿國防務 美避談撤軍時點
我愛便利商店？──台灣超商傳奇！
防制人口販運交流 美大使訪台
中國連續出招 穩定物價
國際廚藝賽 台灣代表再奪金
巴西女企業家洪呂麗月獲華冠獎
泰國歡慶水燈節 老外也同樂
中南部好天氣 北部變溼涼
台股開8343點 漲37點
85度C掛牌 股價飆漲6成
劉憶如領軍 新加坡招商
日外相：我不是鷹派
溫家寶走訪俄羅斯塔吉克
中國大學生農民工起薪趨同
花蓮6.1級地震 福建多地有感
楊淑君返國 千人接機擠爆機場
楊淑君事件 楊志良火大
高規格接機 楊淑君感受溫暖
吳揆鼓勵楊淑君 續拚倫敦奧運
新台幣盤初升逾4角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
總統：10月失業率續降
失言 日法務大臣將下台
營建傳產領漲 台股低量觀望
蝶行千里 蘭嶼發現日本青斑蝶
股價300元？85度C低調
中央氣象局氣象報告(更正)
美視北韓濃縮鈾為極嚴重挑釁
中國又在港發行人民幣國債
射箭男團 中華晉4強
85度C上市 每張賺11萬元
綠營攻擊文宣 朱：不要再奧步
斯洛伐克耶誕義賣 台灣藝品夯
日法務大臣辭職 打擊菅內閣
都更利多 營建大漲
尼國大學畢業典禮表彰台灣成就
產檢補助不足？ 國健局：檢討
ECFA公投 台聯3度提案
韓僑學校遭蛋洗 教長籲冷靜
吳揆指三口組 蘇貞昌：粗鄙
愛爾蘭為鑑 總統要力拚經濟
人力銀行：失業率可望低於5%
選戰升溫 強化競選總部維安
扁蘇蔡三口組？小英：藍沒格調
加州上月新增就業 4年來最高
來台自由行 司機兼導遊新商機
棄保說 高市選委會：言論自由
越南PPP投資 明年1月試辦
紡織產業復甦 人纖成長最大
經部通過台達友達科專補助案
菲國際收支 前10月創新高
土銀設都更投信 小額投資也行
新華社列上海大火肇禍3大罪狀
兒科健保給付明年加成
內蒙古沙塵 台灣無影響
宏達電創高 突破庫藏股區間
韓偶像團體 超低調離台
中國高鐵將開向東南亞
望阿公早回 扁見外孫眼泛淚
男子連續蛋砸韓校 警逮捕
顧權益 秋營徵監票志工
外資匯入 台幣午升4.03角
送藝術到偏鄉 教部網站扮平台
北市國宅翻倍漲 新隆達13倍
台大：建案皆依法 綠地不會少
興櫃外企終止掛牌需收購股票
房仲：整合是都更成效關鍵
高鐵列車廁所比例 男女平等
扁桃腺肥大打鼾 術後改善
加拿大即日起對台免簽
前人行官員：存準率有上調空間
金融消保法草案 年底前報政院
十歲內 賀軍翔不排斥姊弟戀
中信銀獲中金會頒獎 台商唯一
蘇嘉全涉抄襲？胡志強不評論
郝推小帝寶 綠：亂開選舉支票
論文涉抄襲？蘇嘉全要告邱毅
遇災害 1991專線報平安
相招去賞楓 加拿大免簽到手
南山上市？ AIG尚無回應
台股收盤漲68.79點
尼加拉瓜國會議員團訪台
手機拍裙下 上尉軍官送辦
台股收漲68.79點
開高走高 台股站上月線
加拿大宣布對台免簽
12月台指期漲83點
調查：逾半上班族想轉職
台南查獲現金賄選 3人交保
12月電子金融雙漲
青少年對祖國自豪感 南韓不行
電銷嘜擱卡 金管會2月內規範
中國觀光客出手最闊氣
加國免簽 旅遊業盼增航班
邱毅指抄襲 蘇嘉全提告
英伊斯蘭學童 學怎麼剁手
亞太經合颱風中心成立
加拿大免簽 旅遊現省2千多
三大法人買超台股102億元
MP3不離耳 聽力恐早衰
網球女雙 詹莊摘金
不堪虐待訴離？清大教授敗訴
林書豪拿13分 生涯新高
台灣合作 泰發行海外ETF
台爭免簽 美盼杜絕護照冒用
替楊討公道 律師建議廣州訴訟
迎百年全運 彰縣體育場大翻修
青島煙台到威海將可搭高鐵
吳季剛效應 男學生搶進美容科
劉翔亞運登場 3D全都錄
劉興欽漫畫 記錄台灣早年文化
設跆拳北訓中心 郭董願助經費
外資上周賣超184.25億元
胡志強：台中金融業富文化涵養
新台幣兌美元升4.5分
5都婦女政見 婦團罵不用心
從上海起步 85度C策略奏效
比照投信 保險業要有專業股東
醃製水果 近9成添人工甘味劑
台灣之光 日設王貞治博物館
10月失業率4.92%
山西赴台遊 搶看台北花博
明年股東會 元月4日開放登記
一半時間在新營 蘇煥智盼切結
孫大偉最後廣告 郝盼勝選回報
視力異常 北縣小二近視竄升
文創育成展 嘉義高雄展示
手傷不減實力 吳松濂金牌廚藝
長江枯水大霧 近2千艘船疏散
赴加免簽 年省4.5億簽證費
森鐵奮起湖段 明年3月復駛
吳揆：努力實現人權治國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
多明尼加博士 高雄農改場取經
偽造陳菊行程 高市2官員遭訴
加國對台免簽 遊學吸引力增
偷電纜線失手 男子遭電死
何時調貧窮線 藍綠版本不一
天使樹滿載心願 家扶兒盼圓夢
清大百歲 校友捐款蓋體育館
網球混雙 中華再添金
台灣網球女雙鬩牆 說好不打臉
中共中央經濟工作會議近日召開
楊淑君晚間歸國 金牌規格接機
從政初衷拍成片 蘇貞昌落淚
北大清華別苗頭 組聯盟搶學生
吳敦義晚間接見楊淑君
詐賭坑人 天道盟20嫌落網
涉侵占頭彩彩金 一審判2年
正己案開庭 前法官坦承串證
栽培柯秉逸 父買撞球店
Selina劇痛 咬舌也無力
南山二次標售 綠委：應嚴把關
為選舉入戲太深 小心身心症
核研所研發治癌新藥 前景佳
郭振維失手 男團射箭無緣奪銅
高縣建設票選 衛武營公園第1
大陸10年內增建78座機場
前10月僑外投資數增近3成
板檢查賄 共11人遭收押
四川礦災受困29人 存活
金馬加持 當愛票房暴衝
亞跆盟官網只有台灣連不上
貧父為女偷單車 拘役30天
群益證併金鼎證 市占率第4
陳志寬將赴泰 吳揆接見肯定
勞斯萊斯接中國18億美元訂單
陸股漲跌互見 金融能源疲軟
胡志強陣營批蘇嘉全落跑
推廣台灣茶藝 俄俱樂部辦比賽
南警破暴力犯罪集團 逮5嫌
金溥聰：民進黨才是消費楊淑君
公視史詩劇回家 橋頭糖廠開拍
亞跆盟會長：加緊處理爭議報告
世博校園版 環球科大秀創意
失業率跌破5% 勞團籲戒慎
外資匯入 新台幣收升4.5分
台浙網購高科技 今天開通
興訟 小英：朱立倫模糊焦點
郭添財新文宣 也打不分藍綠
全美音樂獎 小賈斯汀最大贏家
混雙初體驗 楊宗樺奪金
越11月CPI上揚 通膨出現
冉肖玲王慧蓮秦蜜 再唱群星頌
首屆兩岸國學論壇 廈門舉辦
宏?眽{1.5億美元 落腳重慶
滾石歌爆多 陳昇肖想唱到跨年
敦南精品店面待售 底價近6億
闖市議員候選人家 男稱索日曆
選輸請辭？金溥聰：無其他選擇
楊淑君案 滬台商：不影響投票
退撫基金 97億收益入袋
網球奪3金 沒達教練高標
失業率低於5% 近2年首見
楊淑君事件 韓：正與台磋商
缺錢買毒 藥頭偷國道防塵蓋
投資人民幣？專家籲多想想
香港車手 亞運金牌失而復得
楊淑君返國 含淚說回家很開心
藝術銅像 紀念愛貓作家林蔚伶
高縣府：空氣品質已改善
竹教大附近現狼蹤 警逮1男
義豪雨 威尼斯羅馬淹水
順提合作條件 秋營未正面回應
當年未獲金馬 葉童很生氣
大學生挺楊淑君 號召全台連署
金溥聰：蘇蔡靠中間 只是表象
促醫學交流 陳田柏獲日表揚
樹膠混充蜂膠 黑心暴利
搶攻台北市議員 藍推配票
暴力占社區管委會 17人落網
楊淑君出路 北縣：妥為照顧
人民幣波動 未來可能加劇
屏東孫立人行館 將正名
心臟病患增 當心不明胸悶胃痛
飆車集團暴力恐嚇 遭法辦
海水升 專家建議印清奈遷市
秋順菊催票 主攻遊子返鄉
滬貨櫃吞吐量 連3月全球第1
亞運閉幕式 廣場歌劇音樂會
平均經常性薪資 連11月成長
李千娜回娘家 陶子喊加油
禁談匯率？央行：與事實不符
府：小英曲解失業率 不專業
回台上市夯 上海台商躍躍欲試
富春山居圖 夏布刺繡圓合
台韓明簽署打工度假計畫備忘錄
今彩539開獎
恢復台免簽待遇 馬國檢討中
威力彩38樂合彩開獎
野蠻女陳妍希 楊祐寧嫌棄
金馬擦身過 張艾嘉：再努力
全球僑匯排名 印度中國墨西哥
兩岸女壘大戰 中華力擒中國
港股續跌 成交量大幅萎縮
朱立倫：挺楊淑君進軍倫敦奧運
學者：降明年失業率 盼更積極
鄰家王子遭池魚 喊楊淑君加油
奇 連體嬰透過對方眼睛看世界
北韓濃縮鈾 南韓曾提解決方案
菊團隊涉偽造行程 秋順開砲
教宗保險套說法 菲國掀波瀾
大陸試辦手機帶門號跳槽
中國信心喊話 有能力穩定物價
江慧娟再開轟 女壘至少摘銅
上海大火 俞正聲韓正願擔責任
港股明年起延長交易時間
廣末涼子懷孕進入16週
南機場掃街 馬拉抬郝選情
蘇嘉全批對手抹黑 籲選票相挺
今彩539 頭獎摃龜
小S辛辣 金馬收視5年新高
楊淑君：真的不是韓國人的錯
馬國第3季經濟成長5.3%
德里同志遊行將第3度舉辦
控跆協妨害名譽 鄭大為出庭
威力彩頭獎摃龜
CNN年度英雄 性奴救星當選
吳揆：明年失業率平均5%
行政院新加坡招商 拜會淡馬錫
印尼華語文能力測驗12月登場
吳揆：台灣做楊淑君後盾
招商團訪星 台投資環境獲肯定
亞運男子百公尺 中國勞義摘金
德銀行：愛爾蘭發展模式告終
小英：用選票給民進黨機會
歐盟各國施壓愛爾蘭撙節支出
楊淑君返台未回家 父：我想她
台韓將簽署打工度假備忘錄
入加免簽 李大維：互利互榮
圓一個頭家夢？──超商加盟
推小帝寶？江宜樺：地方提規劃
中華台北跆拳道隊歸國 副院長罕見接機
推國際醫療 總統盼加速配套
日圓台幣雙升 廠商腹背受敵
吳揆：討回公道作楊淑君的後盾
達賴喇嘛考慮1年內退休
高鐵調整「女性專用廁所」為1:1
中國否認高鐵技術抄襲
「稅改救台灣」太極門發起 萬人大遊行
高志鵬：金融消費者保護尚待落實
南北韓黃海邊界發生砲戰
東莞詐騙案 19台灣人受害
大板根推出 金色聖誕夜套餐
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紓困引動盪 愛總理拒立即改選
學者：START勿延下屆國會
FBI：去年6千多起仇恨犯罪
教宗新書 悔失言惹惱穆斯林
柬國踩踏悲劇 死者增至340
北部溼涼 中南部偶有陽光
物價飆 上海官方：必要時干預
台股開8388點 漲13點
馬國登革熱患者增18%
控制物價 專家建議越央行降息
低碳消費 環署倡碳標籤
抗通膨 上海人搶購樓
中國漁政船繼續巡航釣魚台
星雲大師一筆畫書法維也納展出
避免兒童沉迷 網站管理妥規劃
聖保羅雙年會外展 視覺驚豔
新台幣盤初升逾2角
達賴批評中國政府短視
中國銀監會嚴查炒作農產品
亞運競速溜冰 中華金包銀
朱立倫：爭辦亞運 楊淑君代言
光電航運強漲 台股平盤震盪
支持安檢 洛城市長實地體驗
中華電擴建光纖 網通廠期待
全球腐敗指數排名 中國不及格
雲南礦難原來是火併槍擊案
郝市場拜票 籲支持者踴躍投票
周守訓：亞太影展暫停邀韓團
艾克爾有意併購？ 超豐否認
眼睛乾澀凸出 甲狀腺亢進引起
薩爾瓦多今年經濟成長1%
北韓新核廠 羞辱美情資單位
出國未報綜所稅致漏稅 補加罰
愛爾蘭政經飄搖 外企恐出走
外交部：台薩邦誼穩固
選舉將屆 吳揆：加強查賄
申根免簽 總統：本週可望過關
民眾遷怒韓校 藍委：不宜
電視及面板廠合資模組廠成趨勢
軍愛民 柳丁吃掉294公噸
滑輪金包銀 幫台灣人出氣
運貨上揚 航運股一枝獨秀
大學甄選入學 名額占一半
大學甄選簡章 明起發售
台韓打工度假 明年上路
法人：豪宅熱賣 建商獲利可觀
藍：蔡陣營抹黑 必嚐苦果
藍停開中常會 全力輔選
蘇貞昌：選風好壞由選民決定
南台灣登革熱 疫情趨緩
台北國際工具機展目標雙5K
電話催票 胡總部直播昭公信
台幣午升2.39角 實質偏弱
蕭美玉摘金 中華第10金
羅奇：歐洲恐爆更多主權危機
5都選舉 警力部署3萬餘人
中國10大詩人 北島名列首位
惠普財測優於市場預期
洋桔梗銷日 7年成長40倍
進軍奧運？楊淑君：再思考
回應地方 南縣停灌補助調升
台鐵多卡通 台北南港2卡先行
布希回憶錄評胡錦濤江澤民
胡志強談幽默 與企業搏感情
劉謙被控妨害名譽 不起訴
南山二度標售 工會提5主張
跆拳金牌黃顯詠 盼進軍奧運
大陸明年可能開徵環保稅
鄧小平女兒低調在港血拼
Selina身痛 阿中痛心
東亞科股東會通過撤銷上市案
摔落台鐵月台 女獲賠61萬
湖南毒玉米奶疑流入湖北
司改會評鑑 涉貪法官吊車尾
父母離異 子女成年後易患中風
金泳三面臨親子確認訴訟
台股收盤跌46.28點
貨機衝過頭 華航：跑道結冰
朱立倫：對手選前擬出奧步
投資台灣向星招手 反應熱烈
蔡英文：不打負面選戰
外交部盼馬國對台免簽
台股收跌46.28點
類股全跌 台股開平收黑
霹靂掃黑 成果亮麗
台中國際旅展登場 優惠好康多
牛肉麵是台美食特色？名廚感嘆
美組織主張施打無汞流感疫苗
12月台指期跌39點
失業率5%以下 綠批評藍肯定
台鐵超商取票 明年春節前後
可分解環保塑膠 無毒變養分
趙連海保外就醫 北京找下台階
道格里曼執導 美伊戰爭上銀幕
12月電子金融齊跌
南市主委挺藍 台聯開鍘
缺錢扮強盜 兄弟檔遭逮
美元黃金存摺網銀延長交易
夜市攤商捐款 楊秋興婉拒
南北韓黃海延坪島交火
菊919不起訴 順批司法偏頗
溫家寶:中俄戰略關係前所未有
北韓砲彈落南韓島上 有人受傷
南社挺陳致中 盼拿最高票
矯正嚴重駝背 軍官重展英姿
三大法人買超台股0.57億元
騙很大 火鍋料偷秤漲10倍
綠委：楊淑君案應連趙磊一起告
北韓開炮 南韓最高警戒
台女在印度遭惡司機猥褻
公費流感疫苗 12月全民接種
舞技爛還晉級？培林女給妳死
台南查獲現金賄選 5人交保
連犯搶劫性侵 屏機車狼落網
避兩韓衝突升 李明博緊急開會
失業率破5% 吳揆：全民努力
幫派當靠山 7嫌勒索建商
119教學 鬼門關前救回男嬰
市長行程涉造假 秋營籲菊下台
南韓發警報 炮攻還擊北韓
通訊行遭砸 親友簽賭惹的禍
台啤淮安廠動工 年產20萬噸
永揚案地下水調查 環團質疑
李明博：切莫擴大戰事
宋青陽奪金 全校鼓掌慶賀
胡志明市公園治安惡化
滑輪溜冰 黃郁婷後來居上奪金
兩韓交火 中俄關切
吳揆：來台旅客月底破500萬
新台幣兌美元貶1.71角
世兒畫展 駐菲代表處頒獎
要正名 西拉雅族告原民會
滑輪溜冰 中華兩度金包銀
陳冠希新歌 周董操刀
羊比人多 台東運動公園待活化
矯正生翻牆脫逃 誠正中學搜尋
副總統：盼台灣品牌遍地開花
吳揆：楊淑君視同金牌選手
買氣升 10月工業生產微增
沙國盼印尼妥善處理印勞事件
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中市長選舉 選民逾197萬
兩韓黃海交火 南韓1死15傷
北台科技學院辦蒙藏文化展
執勤防衛過當 2警判拘役
印工商會館籲助火山爆發受害者
中市決戰 藍綠電話催票
台與南韓打工度假 明年實施
破洗藥集團 調查局約談藥商
頒和平獎 印媒：政府傾向出席
上億超跑亮相 揭神秘面紗
工會遭打壓 最快84天裁決
吳思珊獨奏會 敲出紅色熱情
南北韓交火 日本高度關切
免簽告捷 總統：台護照更值錢
北韓砲擊 南韓公債風險飆
自由車鍍金 蕭美玉寫紀錄
9廠商獲農產品外銷績優獎
兩倍大 台東雞下小巨蛋
曾寶儀是恩人 小S：真心話
毒品控制坐檯 被害少女變加害
國家工藝成就獎 蘇世雄榮獲
南韓展開24小時市場監控系統
高縣單車巡禮抵終點
視金融市況 韓將採取應變措施
北韓開炮 陸學者:向美韓施壓
南北韓交火 中國關注
中薩建交？國台辦：絕無此事
賴清德：南縣鄉鎮市不會邊緣化
吳揆：江陳6會 江平案不重演
兩韓交火 府院高度關注
辦後事遠又貴 苗縣催生殯葬區
陸生批楊淑君 暨大生國旗反制
中小企業新展望 服務與個人化
滑輪溜冰大豐收 再添2金1銀
中國擱置新潟領館購地計畫
兩韓交火 台幣收貶1.71角
嘉市議員服務處遭潑漆 逮2人
自備盥洗用品 旅館捐款作環保
槓金馬 馮小剛批評審裝內行
人行升息傳言 陸股重挫近2%
網球雙金 楊宗樺詹詠然凱旋
南韓軍方：北韓已停止砲轟
銀幕選議員 豬哥亮準備好了
北韓再挑釁 青瓦台：嚴厲對付
宜縣獲千萬 弱勢兒享免費早餐
大摩：五都選後加碼台股
上海大火遇難者 96萬元賠償
北京消費力大增 成經濟動力源
酷酷嫂說故事 學童樂透
接送酒店上班 通緝夫妻落網
聖十字合唱團 明演出彌賽亞
今年工業生產年增率將創新高
2010代表字 吳清基選愛
老鷹來台開唱 票價上看1萬2
北京官員 將赴美歷練
南北韓交火 馬總統坐鎮因應
機動車上路 免費檢驗食品安全
兩韓交火 台廠短期可望受惠
公路多卡通 年底前3線上路
韓賓止步 亞太影展免尷尬
雷曼兄弟討2億利息 富邦敗訴
主計處增編所得別CPI
手機設定緊急鍵 防搶防性侵
兩韓交火 DRAM廠關注
警破販毒兄弟檔 軍人買毒
華南金資產重估利益近300億
南北韓交火 政院籲雙方克制
觀賞魚用藥 月底開班培訓
南北韓衝突 不影響民眾旅遊
興業銅業申請發行存託憑證
高鐵跳電元凶 台鐵洩波電纜
週年慶助威 零售營業額新高
港股重挫627點 連跌3天
沒空高興 宋青陽父貼磚拚家計
賄選蠢蠢欲動 板檢再聲押3人
魏辰洋返南投 阿媽愛的抱抱
兩韓交火 台韓交換生報平安
曾金陵：中央社記錄國家成長
兩韓衝突多 台股衝擊不大
台酒董事長 徐安旋升任
大陸高物價 催生「蹭飯族」
林郁方：北韓藉開火向美國示威
幫學妹報仇 黃郁婷逆轉勝
兩韓交火 投信：金價止跌
總統：拚國際醫療 政府動起來
陸研發「懂」音樂電動挖掘機
促參修法 擬明定協調效力
數位招商捷報 星擬投資逾5億
陸高鐵 美媒：美落後中國標誌
前3季上市櫃登陸投資額 新高
綠質疑政見反覆 郭添財營駁斥
房市賣座王 北市中山北縣中和
失格討公道 仲裁訴訟並進
誘殺遊民詐保金 民宿老闆重判
困苦蕭美玉 靠金牌改善生活
吳揆批小英忽略降失業率努力
再看比賽影片 楊淑君仍激動
中華女壘大勝泰國 預賽第一
樹癌擴散 北縣防治急動員
吳揆：蘇花改有機會變蘇花高
搶優秀學生 清華大學卯足勁
保險業擬增提2億元呆帳準備
郭為：來台掛牌 壓力很大
男子四百接力 預賽分組第1
白宮譴責北韓 重申防衛南韓
兩韓交火 央行密切注意匯市
抑通膨 陸股疲弱短線難漲
臨門一腳 宋青陽雙金
今彩539開獎
疑一氧化碳中毒 汐止2人送醫
大樂透開獎
經前症候群 運動食療月月安
金溥聰重申 黃昭順國民黨唯一
新發明 太陽能紙盒收音機
亞洲競爭升溫 中美拉攏印尼
兩韓交火 印股盤中跌逾3%
北韓砲擊南韓小島 2死20傷
兩韓交火 外交部譴責北韓挑釁
售巴潛艇佣金回流將影響法大選
金融消保法 擬訂金融機構罰則
徐生明轉二軍總教練 培訓新秀
梁次震：筆電明年1月不錯
兩岸外交休兵 台友邦穩固
財團要買票？秋菊順攻防
泰國會辯修憲 黃衫軍抗議
司改會評法官 司法院表尊重
陸緊急糾正 限電不得干擾生活
郝龍斌：選戰倒數防奧步
總統因應兩韓交火 令保持戒備
中國發改委下令 查處哄抬物價
歐盟理事會25日處理台灣免簽案
胡志強：當選台中市長就是改變
蘇嘉全：要做治安市長
中國入冬供電 部份地區吃緊
神奇藥物 痛苦回憶全洗掉
越配爭產鬧自殺 警破門救人
英威廉王子明年4月結婚
寺廟胎屍駭人 泰力查非法墮胎
兩韓交火 面板業影響待觀察
兩韓交火 再度考驗中國
大樂透頭獎摃龜
資訊外商對台採購853億美元
甄選也能出頭 學測別當模擬考
單日奪4金 中華獎牌榜衝第4
今彩539頭獎1注中獎
兩韓交火 日內閣緊急開會
赴星招商 生醫業迴響熱烈
小英：國民黨只會罵奧步
府院緊急應變 因應兩韓交火
南北韓相互砲轟 2死20傷
柬國調查慘劇原因 死者續增
挺朱立倫 孫翠鳳籲民眾支持
陸銀新增放款傳近上限 擬喊卡
兩韓衝突 美股重挫
健康新主張：聖母醫院打造夢幻農莊與氣質培養所
美近半民眾不支持歐巴馬連任
治安會報 加強查賄、候選人安全維護
搶救東北虎 俄中領導人出席「老虎峰會」
柬潑水節踩踏事故 已造成349死500傷
台中全球運籌中心開幕 1-3樓匯豐銀月租110萬
南北韓砲擊 南韓稱2人死亡16人受傷
北韓與歐債危機 金漲銅跌
南北韓交火 美股收黑
韓美防長：北韓炮轟是有意挑釁
柬踩死378人事件 疑幫派火拼惹禍
大量熱錢在香港 伺機進大陸
世界愛滋病日 許明財號召響應「三部曲」
招商效果佳 星看好投資台灣
決戰72小時 小英催票
金溥聰：郭添財勝利在望
美韓28日在「砲擊海域」演習 航母將參加
整合國中小硬體載具課後學習方案 iWonder上市
台北花園大酒店推出「感恩聖誕黃金火雞」禮籃
北韓批南韓使朝鮮半島瀕臨戰爭
女兒遭性侵棄屍 父母大愛諒兇
空手道1銀2銅 中華獎牌12金第5
3年後 陸每年120萬男光棍
八一七公報中方簽署人黃華病逝
建國百年有大禮 101國給予臺灣免簽證
石門里長候選人涉賄 士檢聲押
IMF：希若難籌資 可緩償債
美Q3經濟成長上修至2.5%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
兩韓交火 歐股收黑
西債跌 梅克爾：紓困前景危急
國際油價連續第3天下跌
南北韓衝突 美尋求中國協助
歐議員為台灣參與國際組織發聲
江啟臣：台灣揚棄對抗追求合作
盧媒讚台灣郵展水準高
台片寫實具吸引力 印度人歡迎
台灣3金馬獎影片參加印度影展
宏?眻壎酊O電腦 挑戰iPad
NASA：全球大湖水溫續升
多雲到晴 好天氣僅一天
台股開8277點 跌51點
韓緊張 美元兌歐元近兩月高峰
南韓：炮戰對經濟影響不久
歐巴馬：堅定不移挺南韓
神州數碼TDR掛牌奔漲停
溫家寶:中俄現代化不損別國
旅加南韓移民憂兩韓開戰
新台幣早盤升逾3角
兩韓交火 DRAM族群強漲
沙國王在美養病 歐巴馬問候
以球會友 金門3籃球隊赴廈門
南韓暫停援北韓 日或加強制裁
聯合國籲北韓 坐下來好好談
兩韓交火轉單效應 塑化股小漲
網路犯罪 巴西銀行損失慘重
國民黨推配票 新黨：沒影響
賽拉亞返宏都拉斯有望
台愛生醫研討會都柏林登場
商業模式成形 雲端規模破兆
加州連署推動嚴苛移民法
兩韓交火 台股免驚
南北韓交火 馬總統譴責北韓
北檢查賄 250件立案調查
南韓對黃海5島發布最高警戒
孫中山畫像龜裂 藍送去美容
兩韓交火 安恩：營運尚無影響
薩中建交？國台辦：沒這回事
五都選舉熱 洛城華僑趕返鄉
國際圍剿北韓 平壤異常沉默
中國:陸企赴台條件 不危統一
兩韓交火 LED廠：免驚
朱立倫夫婦：對手別出奧步
兩韓交火 工具機業可望受惠
沒錢蓋電廠 越南供電吃緊
徐志皓性侵殺人 改判無期徒刑
蕭副總統：逐年擴大使用天然氣
兩韓開火 亞運代表團無衝突
藉安檢推銷 瓦斯器材業者挨罰
金溥聰陪黃昭順 傳統市場拜票
楊淑君事件 國台辦促查明真相
擴建貨櫃港 越投資1億美元
電子書閱讀器市場規模高成長
惠譽：南韓信評安啦
美國：譴責北韓 致力防衛南韓
愛爾蘭將提4年減赤計畫
過去十年兩韓危機後台股多上漲
漁船捕旗魚 迷航衝上岸
選戰倒數 藍綠都促反賄
原物料跌 傳產股疲軟
江陳會敲定？國台辦：待協商
小三通優惠金門鄉親 船票降價
預購未如實交貨 恐涉廣告不實
楊進添：台薩關係穩固
消保會：銷戶不必到原開戶分行
郝指反對台北 蘇：顛倒是非
兩韓交火 楊進添籲理性和平
亞運空手道 黃鈺淇奪銀
兩韓交火 DRAM現貨價持平
5都選情 吳乃仁：審慎樂觀
警緝毒遭槍傷 胡志強探視
國5石碇北上匝道 明午通車
藍推催票廣告 大打經濟繁榮牌
兩韓交火 高市旅遊業關切
總統：經濟成長 勞工機會多
宋楚瑜挺秋 黨籍議員各自表態
新台幣午升3.19角
選戰倒數 郝：力求高投票率
屏市掛看板 大打高屏合都
NCC：嘉澎有線電視降20元
調查局鑑識實驗室通過國際認證
抗血管新生標靶藥 核准治肺癌
黑人指揮家來台 撼動靈魂深處
台股收8297點 跌31點
ITIS：紡織業應強化整合
台股開低震盪 收跌31點
兩韓衝突免驚 台股短線看選情
李小龍功夫了得 不會騎單車
12月台指期跌24點
壽山拜票 順菊狹路相逢
國台辦：兩岸將磋商陸客自由行
大陸缺工 國台辦：協助台商
12月電子金融齊跌
王金平首度電話催票 挺胡志強
高雄傳賄 1現任議員收押
明年通膨控制指標 陸可能上調
國台辦：確保經合會年內成立
科學中藥升級 良藥不苦口
挪威的森林電影版 12月上映
選戰夯 憂鬱夫槓上焦慮妻
三大法人賣超台股18億元
一本傳家之書 愛生活與學習
罰子雪地裸站 美狠父送辦
廉價車用防撞雷達 研發成功
涉買票 台南1里長候選人收押
選舉熱 銓敘部籲勿違中立法
20國集團 林毅夫：影響日增
空手道黃鈺淇 愛跑美術館
從沒暗戀人 安以軒撇當第三者
亞運空手道 1銀2銅進帳
又爆 紐澳29礦工恐罹難
竹警緝毒查到槍 疑曾涉槍擊案
70歲劉金成替楊秋興長跑拉票
軟體整合通訊 交換機退位
循農會買票 南議員候選人潛逃
台版小甜甜 鼓勵孤兒圓夢
鼓勵買新能源車 北京補貼
再10年 半數老美有糖尿病
北韓砲轟小島 發現2平民屍體
新台幣兌美元貶0.1分
兩韓交火 吳揆：目前不撤僑
印工業間諜案涉性與黑錢
對抗北韓 菲願出兵
總統：心繫受困災民是元首職責
薩國總統否認台薩關係生變
正己案 前法官均否認違背職務
理想品牌大賞 高價低價都夯
男子頭暈易喘 頸動脈嚴重栓塞
IC設計奧運 台灣論文量第5
殺博士生嫌疑人 死者身分騙警
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳乃仁：估投票率沒意義
鞋櫃藏毒 兩岸攜手偵破
TC音樂節 無指揮拚英雄
美航母進黃海？中美角力驟升
同窗偷情 女誣告性侵
台酒新董座上任 拚通路影響力
宋楚瑜肯定楊秋興執政有績效
原址重起爐灶 警破剝皮酒店
全國福菜節 號召千人踏鹹菜
助過好年 勞委會將辦勞工貸款
黃海軍演 美航艦入列
兩岸跨境詐欺 6嫌落網
1箭定江山 宋佳駿驚險射銅
官方統計低估物價？陸民叫苦
菲政府呼籲南北韓克制
有線電視數位牛步 NCC憂心
陳偉殷：赴美打球是夢想
升格製作人 梁靜茹夜夜磨牙
善用網路管理 掌握教育關鍵期
販毒密語 水果釣竿石頭隨時換
販毒進校園 小藥頭14歲
兩韓交火 經部：旅韓台商均安
兩韓交火 台灣造船業未獲轉單
假冒主席配票 葉林傳停權半年
周書毅舞作 詩剝裂詮釋生命
天冷血壓飆 當心中風
吳揆：從未過問和介入南山案
接招再合體 紀錄片12月登台
退休金被騙光 與警聯手破詐騙
壓力過大 蔡依林驚夢跌落舞台
2千億青年成家房貸12月上路
現代楊家將 苗縣邀楊淑君任教
金門馬拉松 20萬等你拿
華信彩繪機首航 南投號起飛
災害通報問油價 1912也通
綠色供應鏈研究 台灣接軌國際
吳揆：赴歐洲41國明起免簽
印傭嘴唇被剪 駭人照登頭條
陳迪要捐百萬 盼基隆有好球場
北韓砲擊增2死 美航母赴南韓
痠痛貼布貼過頭 傷皮又傷肝
5百萬來台旅客 50萬刷卡金
楊丞琳急撇戀小豬 黃靖倫示愛
台向國際發聲 盼參與氣候公約
大里仁愛治癌新設備 健保給付
金正日去世？南韓防長闢謠
南韓盼國際促中約束北韓
氣憤未養育 母死懊悔未叫媽
發放百萬電郵轟炸 技術員被補
宏?眻懋s品 搶平板電腦商機
金：力挺黃昭順 棄貪腐保清廉
加霸王油又勒索 4嫌送辦
日菅內閣支持率跌至2成3
尹滄海寫意禪風國畫 難得古意
第一金資產重估利益逾300億
學者：北韓炮擊 盼引美方重視
荷治時期 台南有雙行政中心
美航艦將參加黃海軍演
區間盤整 台幣收貶0.1分
e化回收 單親媽養活3子女
聯合信用卡收單 明年增萬店
兩韓交火 專家估中美攜手解決
美韓軍演 陸股走勢待觀察
陸學者：美航母軍演 擴大緊張
研究：有錢人較欠同理心
到紙教堂發聲 留下生命故事
教育部體委會 幫楊淑君找頭路
美國航母軍演 捍衛亞洲利益
車撞國道護欄 棉被枕頭四散
邵曉鈴市場拜票 粉絲相迎
衛武營跨界音樂節 28日登場
重建印尼海嘯區需8千多萬美元
勞工相挺 胡志強：打拚為台中
資金潮 明年亞股仍是焦點
郭添財陣營：總統政見均有進度
經合會 12月初磋商底定
印尼總統籲南北韓克制
花東觀光 國際顧問建議慢活風
茂迪：太陽能技術 中國易超越
台師大：留宿連坐 未定案
廣告音量大 最高罰50萬
查賄 百人遭押
江陳會 擬12月台北圓山登場
好孕到 政大3姬扮孕婦助選
百貨週年慶捷報頻傳 促銷奏效
統一發票中千萬 明年每期8人
青年成家房貸 20年省12萬
援愛 討論金額約850億歐元
台灣食品節雅加達登場
未依規定核保 台壽被罰60萬
今彩539及3星4星彩開獎
北京打噴嚏 北韓未必感冒
決戰北2都 馬領軍造勢催票
胡志強：勿選白賊的人
米可白本名 來自爸爸前女友
威廉王子未婚妻 掀時尚熱潮
金融消保法 業界促釐清爭議
江平案不重演 海基會適時表達
向下紮根 保險教育推廣網上線
NHK紅白歌唱公布出場名單
5行庫新增房貸利率 1年新高
德專家：歐元區至少再動盪一年
捍衛西太平洋 美與韓日軍演
施工架觀摩展 宣導職災預防
劉翔3連霸 亞運第1人
安聯人壽續深耕台灣市場
陸客自由行 兩岸明協商
李登輝站台 不忘反ECFA
畢昂絲傾吐 高處不勝寒
印比哈省選舉 執政聯盟大勝
倫敦台貿中心推廣台灣產品
今彩539頭獎2注中獎
泰今年逾萬人感染愛滋病毒
回防首都 馬批蘇思維不如市民
蘇貞昌：當選一定做滿4年
德堅持投資人分攤紓困成本
美下調預測 泰經濟恐受衝擊
5都決戰前 藍綠搶攻台中縣
陳致中選前之夜 扁媽淚催選票
林中斌：美韓軍演 逼中國表態
南投校園傳霸凌 障礙生遭欺
劉憶如：星主權基金對台有興趣
小英：不滿執政者 用選票表達
美航艦赴南韓 東北亞風雲緊
中國未譴責北韓 籲雙方對話
北縣3里長候選人 涉嫌賄選
馬陪朱立倫掃街 感受選民熱情
蘇貞昌：當選月內交代新生高案
涉殺害博士生 嫌疑人送辦
美初申失業救濟人數創2年新低
美10月資本財訂單意外下滑
伸手求援？西班牙：不需要
德強烈譴責北韓炮轟南韓
法港業者合資 北京開百貨公司
新潮‧創意‧神明衣──「神斧」三代為神製衣
俄外交部長擔心 引發另一次韓戰
日本將增兵與那國島 中方密切注意
殺人借屍找替死鬼案 兇手落網
訴求參與「COP-16」 新聞局美、墨登廣告
蘇嘉全：金小刀輸鮪魚刀
國台辦：陸客台灣自由行有譜
陳致中選前之夜 扁媽淚催選票
OK BOARD方便門又開? 移民署澄清
歐股反彈 倫敦上漲1.36%
避險需求降低 金跌銅漲
抗議稅災 太極門北市國稅局守夜
遠航飛機重上天 擬27日試飛
蕭登獅假釋 嘉檢報到
南島文化節部落體驗活動
親近自然，來趟無痕之旅
「奇幻‧不思議」:日本3D幻視藝術畫展
溫泉業者、客運攜手合作 享台北花城無限暢遊
郵局1日發行 兔年郵票
洛陽「新唐志齋」珍品 來台展出
新竹縣十大伴手禮徵選 活動即將開跑
通豪大飯店 預約99繽紛耶誕夜
亞運奪金 竹市訂楊宗樺日
蘋果第1代電腦21萬美元賣出
愛爾蘭砍赤字 減支增稅齊下
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴西央行總裁將易人
蒂芙尼獲利增 上修全年財測
感恩節前夕 歐巴馬赦免火雞
紐約原油收每桶83.86美元
台法科技獎巴黎頒發 2人獲獎
協商不成 巴西停採厄瓜多石油
美股收紅 道瓊勁揚1.37%
北部溼冷 入夜低溫14度
台股開8337點 漲40點
台達電：明年LED照明翻十倍
蘆洲線試乘 已逾305萬人次
新台幣盤初升逾3角
傳北韓將試射中程彈道飛彈
北韓砲轟南韓 中國為何不動作
加火雞農場發現禽流感
金改案 特偵組最快下午提上訴
越南銀行烏龍事件層出不窮
法人：選後房市暴量 豪宅續漲
台灣翻紅 星企業響起投資號角
學生專車撞機車 1死3傷
美股激勵 台股收復5日線
申根將免簽 總統：重大成果
溫家寶談南北韓：反對武力威脅
大尺寸面板出貨 韓廠市占創高
來台38年 福特造車2百萬輛
選戰倒數 民進黨團籲返鄉投票
小英：最後關頭不放棄任何1都
中國敦促南韓冷靜克制對話
安排特見？曾永權要求週刊澄清
青年優惠房貸有助提振房市信心
國道火燒車 1人成焦屍
歐巴馬：沒想過會與培林競選
不賣咖啡改販毒 老闆員工落網
越南將發行電子護照
台企銀簽訂電影製作信託合約
南韓重現學漢字熱
葉林傳停黨權 配票沒份
免談 北韓拒將領級會議
迎向新世界 蘇貞昌廣告催票
砲擊後2天 中美韓動作頻頻
金融勢弱 恐尋求半年線支撐
路跑經費浮報案 李高祥遭判刑
楊進添：韓旅遊警示暫不調整
楊淑君提3不 總統佩服
疑賄選 南縣議員遭通緝
職業形象 大陸官員最差
決戰時刻 蘇嘉全禁發攻擊文宣
喝台灣好茶 選產地證明標章
裕隆及和泰部分車款召回改正
兩韓交火 港媒各有評論
刊登匿名廣告？郝龍斌否認
中國發射通訊衛星
新台幣午升3.7角
好心警察 幫煮飯婦追回千元
高市選前之夜 3強拚場展氣勢
集邦估明年NAND跌價35%
台經院：房市有泡沫化疑慮
郭廷才大陸落網 今將遣返
申根免簽效應 背包客先發酵
在韓台生496人 平安
新自助結帳系統上路 省時5成
金警跨海緝毒 查獲17人
維愛多層次傳銷違法 罰10萬
城市外交 台北市簽墨西哥協議
關懷愛滋 自行車慈善行
中華電挺花博 免費無線上網
金溥聰籲選民 認清候選人心思
薩爾瓦多農牧部次長訪華
吳揆：來台觀光客將創新高
經部盼杜哈回合進展促貿易成長
空手道夏文皇 遭判犯規吞敗
集邦：DRAM明年上半年落底
江婉綺軟網摘銅 盼拚下屆亞運
外資喊讚 調高宏達電目標價
總統府洩密案 王仁炳遭判3年
民間送暖 捐楊淑君3百萬
男女要平等 泰女：男人先戒酒
觸控當道 類股齊飆
台股收盤漲52.94點
吳揆：推動智慧台灣見成效
金曲獎報名 12月開放
12月台指期漲38點
夏文皇吞敗 教練質疑對手裝死
紅十字會捐款 助海地霍亂防疫
台灣館模型 竹市長和宮開燈
台股收漲52.94點
12月電子金融雙漲
航母黃海演習 美：已告知中國
5都牽動2012？藍批綠驕傲
警政首長分析中美洲犯罪問題
景氣好轉 年關臨工今年不辦
開瓦斯殺人未遂 男判賠20萬
菲國第3季GDP增6.5%
雇主轉嫁保費給勞工 將處罰鍰
台經院：明年復甦 民眾會感覺
不滿漲價 貴州千名學生砸食堂
胡志強：危機總動員 爭取支持
高價股競價 台股收復5日線
選戰最後衝刺 郝營全面掃街
延平王廟逾百年 推成功文化筵
中日聯姻漫畫 大陸網路暴紅
古碑藏身台糖地 開發引爭議
政院都更計畫 4年2千億產值
採花大盜丁雄泉 畫出絢麗女性
牙齒黃金比例 跨科打造
三大法人買超台股40億元
旅行社業務員 盜刷客戶2百萬
北韓：繼續反擊南韓軍事挑釁
景氣差 衝擊美醫生律師
勞委會：短期就業留用率見成效
南檢破獲6件里長賄選案
陸第3季外匯存底增逾千億美元
志工送暖 愛滋病患歡度感恩節
蘇俊賓：數字篇廣告內容無誤
投票日 當班勞工有薪假1天
誤吞魚刺致胸痛 內視鏡取出
新台幣兌美元持平
2012如何因應？關鍵在心靈
推FTA 要加強產業競爭力
蘇貞昌選前之夜 召十萬人合唱
國營事業招考 職缺近千名
Selina植皮 夢到鋼鐵人
違法收獻金 廖福本再加一罪
悔為愛刺青 醫院免費去除
美韓聯合軍演 向北韓傳達訊息
基期高 M1B年增率續降
台中選舉人數近2百萬
放寬專技轉公務員？考選部保留
印尼第4季經濟成長逾6%
特偵上訴 批周占春僭越釋憲權
中央氣象局氣象報告
頻遭虐待 印勞出國打工大減
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
櫃買公司完成百年年序因應措施
夫人牌較勁 攻廟宇及菜市場
秋訪單國璽 順營指早已探望
眾月拱星 伍佰率莫文蔚掀巨蛋
悠遊卡消費 最快明年無上限
公辦政見會 陳致中缺席
棄油污染溼地 北縣府急抓禍首
產量減美麗不減 杭菊花海驚豔
滑輪花式溜冰 女短曲暫居第1
拍寬神傳？陳志寬盼李安執導
寺產遭拍賣 比丘尼率眾抗議
湖口車禍 2死3傷
更正機票姓名收2千 民眾陳情
永恆的探戈 跳出時代交替
選舉症候群 專家：放下與接受
港台青年參訪 了解高雄選情
浮報經費 前體委會副主委判刑
5都選前 文明野蠻人打選戰
盤整量縮 新台幣持平作收
悍馬車進校園 淡大上演軍事秀
楊淑君授拳腳 明年2月執教鞭
綠毯變紅毯 盧彥勳很緊張
杜麗萍被逼咬扁？特偵查無實據
紙在埔里 體驗紙藝風情
除小花蔓澤蘭 全民運動賺外快
陳致中告邱毅 一審敗訴
走私大陸禽鳥42隻 2男送辦
兩韓交火 中國籲重啟六方會談
實踐民主 國小師生票選校舍名
汐止公所技士 涉賄交保
塑膠容器材質標示 明年上路
M1B連十降 股市動能不缺
積案嚴重 檢察官何克昌遭彈劾
艱困不低頭 部落婦女創生機
鸕鶿來了 金管處：賞鳥莫驚鳥
駭客竊個資詐騙 留意即時通
拚2012？金溥聰籲小英表態
秀國旗 陳彥博瀕死闖終點
選前之夜 郭添財故鄉固票
兩韓交火 日外相邀會談中國拒
生態解說 鐘立偉獲社教公益獎
北韓炮擊 給美演習好理由
善款被竊 婦懸賞抓賊
明年考保險業務員 學歷提高
無懼兩韓衝突 陸股價漲量增
春節加班機 台灣盼120班
中國反指梵蒂岡限制宗教自由
密醫注矽膠 婦胸部硬如石
當選村長中風 未就職遭解職
愛無國界 台牙醫泰監義診
台灣將參加越南科技發明賽
江慧娟開轟無用 女壘輸日本
投資20億 漢翔複材中心啟用
女壘未再棒打日本 不影響爭冠
學者：中國崛起 強化美日同盟
台灣有機米展 27日登場
菲律賓新鈔12月問世
日陪審團首次判決少年死刑
大亞百貨3樓層法拍 25億起
女壘開先鋒 賴孟婷赴日發展
車禍成植物人 男獲賠千萬
都更加碼 建商盼軟體配套
聽障生求職難 遭拒18次
上網逛畫廊 買畫免出門
陸客自由行 兩會協商方定案
英國降瑞雪 17年來最早
販毒集團狡兔三窟 警方照逮
歐盟理事會無異議通過台免簽案
三百萬獎金 楊淑君將投身公益
遠航想再飛 至少需12億
國庫券得標利率0.425%
日治保險櫃難開 鎮公所傷腦筋
全台查賄 押130人
南韓防長請辭獲准
歐議員盼免簽助台歐關係更緊密
邱毅非無端誣指 陳致中敗訴
巴黎舊屋平均價破紀錄
干擾素打1年 年輕B肝治癒高
百元搭觀光巴士 玩遍南庄
申根免簽省兩千六 遊歐更便利
東縣議員陳顯興 收賄判刑定讞
申根免簽 巴爾幹旅遊看俏
陸客自由行 觀光業平常心
陳樹菊再獲讀者文摘亞洲英雄獎
8成居民撤出延坪島
未滿周歲 日纜遊客逼300萬
台灣6精品廠商新德里行銷
雙孔隧道增 蘇花改多30億
郭廷才遣返後 兒想探望
躉繳短年期新契約保費要漲了
歐執委：台完全符合歐免簽標準
馬決戰日掃5都 壓軸留台北市
口水怪客出沒 台大加強巡邏
蘇貞昌：馬應關心經濟 少罵人
今彩539開獎
中國朝野高度關切物價漲勢
威力彩開獎
兒藏槍父繳出 盼悔改
陸股不怕兩韓交火 資金是關鍵
臉書動態消息 藏惡意程式
主權評等調高 港府歡迎
匈牙利國會通過台匈租稅協定
投資TDR 謹慎判斷合理價
圍棋團體賽 男女皆拚銅
英擬80億英鎊提升火車服務
台灣烘焙伴手禮大陸吃香
機場求婚 蕭美玉感動落淚
印度成功試射烈火一型飛彈
童無故摔成重傷 原因待釐清
搶淑君 市教大祭6萬月薪
爾必達申請發行TDR
漂流太平洋50天 3少年獲救
要求查禁棄保政見 黃昭順敗訴
勇抗類風濕 陳秋慧獲周大觀獎
亞洲英雄 陳樹菊：不知道啦
宋楚瑜批藍綠 籲讓中道出頭
選前夜 郝訴求愛台北我的家
南韓國會決議譴責北韓
地政登記錯誤 屋主獲國賠
警示帳戶年限縮短 可開薪轉戶
昔叱吒屏東 郭廷才評價兩極
調酒李小龍 許博勝世界賽奪季
歐盟免簽 旅客遊歐便利性大增
美就業報喜 亞股「漲升」鼓勵
江陳6會 擬簽架構協議
中市電梯暴衝 婦人右腿被夾
歐盟免簽 馬：外交史重要一頁
申根免簽到手 春節遊歐就適用
彼矛攻彼盾 郝質疑蘇治理能力
胡志強夜市造勢 人氣強強滾
陸校上千學生怒漲價 夜砸餐廳
美航母入黃海 陸憂情報偵測
亞運抗日失利 女籃失銅
今彩539 頭獎摃龜
明華園挺秋 佛教會訪順
蘇嘉全：海線發展觀光文化
申根免簽到手 下步爭取免美簽
菊營檢舉黑函 檢傳秋營說明
威力彩頭獎摃龜
選戰倒數 基層候選人互控案增
歐銀官員：紓困基金必要可加碼
馬：朱立倫不會吃碗內看碗外
楊潔篪訪南韓 中國證實延後
楊淑君案 戴遐齡：抗爭到底
遊歐免簽 大陸台商也適用
自比楊淑君 扁為己叫屈
兩韓交火 學者：注意經貿影響
蔡英文中和造勢 搶攻藍營票倉
歐盟理事會宣佈台取得免簽
選前傳訊 秋營疑菊政治介入
從代表荷蘭到代表台灣：「台灣先生」胡浩德
萬延海受邀 將出席和平獎頒獎
入監前夕 扁發表「台灣人總統的屈辱要自己吞下去」專文
力拚新北市 英倫決戰三重板橋
選前之夜 蘇嘉全搶攻中市票倉
都更 4年2萬戶重建修繕
金溥聰上三立 頻言辭交鋒
北2都決戰夜 蔡蘇分進拚勝選
不一樣的校慶 淡江60週年展出國軍裝備
參觀人數將破百萬 花博18項活動迎接
關懷偏遠弱勢 Crocs發起「交換禮物‧傳遞愛」活動
楊淑君案 世跆盟可拒絕仲裁
北市國稅局大門深鎖 凌忠嫄拒見抗議民眾
太極門細數 台北市國稅局局長凌忠嫄違法事例
赴歐免簽證 航空股添利多
韓火速任命新防長 總統安全助理李熙元上任
選戰打氣 酷酷嫂致電邵曉鈴
防奧步 藍營啟動危機應變機制
檢察官積壓案件 監察院彈劾
5都選情 扁：綠坐三望四
藍打告急牌 喊缺一票就危險
菊營籲檢 防走路工事件重演
郭廷才遣返 解送屏東地檢署
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
里約毒販搗亂 反擊維安行動
布吉納法索總統龔保雷勝選連任
信心提振 歐股收紅
傳歐盟將檢測銀行資金流動性
美航母進黃海 華郵：意在中國
遊歐免簽 台灣觀光客估增3成
巴西掃蕩毒販 軍方裝甲車助陣
油價漲至兩週高點
感恩節零售不打烊 反應兩極化
台灣成為國際侍酒協會觀察會員
竹山工業區火警 凌晨燒到天亮
嘉義13.6度 入秋新低溫
日消費物價續跌 惟降幅趨緩
10月景氣可望維持黃紅燈
專家：中國經濟像16歲的姚明
台英簽署生物科技合作備忘錄
台股開8371點 漲21點
楊淑君案 可提申訴仲裁
美國安部長將訪墨巴兩國
新台幣盤初升逾3角
南韓國防支出逾29兆韓元
南韓經常收支連續9個月順差
選前觀望 台股平盤整理
炮擊延坪島北韓發射熱壓炸彈
阿里山可望全面通車 飯店受惠
藝文看板 德國錄像藝術轉變
疑一氧化碳中毒 6蒙古生送醫
前巴西財政部長出任文官廳長
逾萬家長上書 爭北京考試權
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
世跆盟可拒仲裁 律師：已料到
選戰倒數 郝龍斌夫婦掃街拜票
選戰倒數 電視新聞趨中立
投票日好天氣 有陽光氣溫回升
美猶他州車禍2台灣人身亡
酷酷嫂致電 替朱立倫加油
林義雄催票 小英：一定要贏
朱立倫：5都選舉不是總統初選
楊淑君致電吳揆 感謝政府協助
新北市長選舉 藍：應成就城市
蘇回保安宮 重申選上就做滿
陸商合作 泰偉金門開發案利多
台鐵購傾斜列車 2家競標
正常體重國中生 42%仍嫌胖
藍營5都決戰 周美青致電打氣
茶葉博覽會 台灣驗證好茶登場
快樂雲領路 浪漫居遊舊金山
避韓 亞太影展范逸臣改唱中文
新台幣午升3.79角
賄選受害者 劉建國籲唾奧步
催票總動員 高市3強掃街
紡拓會印度拓銷 商機千萬美元
還一片安全淨土 排雷隊繃神經
星經濟好公僕樂 年終約4個月
小心貓抓病 遭抓傷應就醫
中國死刑判決減少 數據不公開
里長候選人涉賄 夫妻同遭羈押
中央社到世新 記者授經驗
巴拿馬觀光局長夏馬訪台
亞太影展 眾星雲集
缺現金 菲前總統擬賣豪宅
變裝窺女洗澡還偷衣 男起訴
毆凱蒂貓老總 3男起訴
政院日本招商 江丙坤將同行
搭投票包機 台生返台
亞運空手道 黃昊昀奪銀
搶救台大校門口 校方稱尊重
盜伐珍貴肖楠木 6原住民送辦
台股收盤跌37.84點
補教師閹雞陳情 動保團體遺憾
母入監憂稚女無依 警助安置
台股收跌37.84點
12月台指期跌39點
前進北韓 國家地理頻道揭面紗
善用工具 有效防堵不良網站
踩街賀新年 傳藝中心徵百童
拍片遇罷工 舞動芭黎真實記錄
消基會：有機化妝品亟待規範
日本工商會：台應擴充ECFA
選前觀望盤整 台股收黑
秋營不滿傳訊 雄檢：純作證
詐騙故技重施 2車手遭逮
12月電子漲 金融跌
南檢查賄 10候選人淪階下囚
台中國際旅展 人潮比選情熱
尼龍絲廠遭祝融 1人嗆傷
蕭美玉榮歸 鄉里熱烈歡迎
三大法人賣超台股24億元
花式溜冰 王筱筑奪金
延坪島又聞20多發北韓炮聲
北韓砲彈響 南韓：在北韓境內
正己案 涉賄律師請求安樂死
迎建國百年 超大醒獅點睛
台灣送愛 捐款助印尼災民
台灣為菲律賓第7大進口國
女壘殺出攔路虎 中華止於銅牌
主打小吃 台灣美食前進泰國
水泥地上練舞 王筱筑滑出金牌
歐盟對台免簽 北京不反對
美韓軍演待發 日本閣員待命
遭鐵釘扎傷昏迷 住院月餘康復
內灣老照片 饗宴鐵道迷
新台幣兌美元貶 3分
蓮霧農命案 凶嫌一審判無期
印尼盼與歐盟建立戰略伙伴關係
393億成交 中國新地王誕生
春節離島機票 下月7日起預訂
10月景氣燈號維持黃紅燈
日本工商會籲簽台日FTA
電話猥褻無刑責 但可罰10萬
許效舜回老東家 暢談如戲人生
中國外企新規範 台港澳適用
日本工商會：台日高層直接對話
澳洲籍外商廣州被捕
鮮乳大使盧彥勳 喝奶拚賽事
青少年嚐禁果 鄉下高於城市
菲譴責北韓違反國際法
選舉旗桿搶手 廣告社蓄勢搶收
促銷拚觀光 日官員訪台頻繁
上饒機場獲准興建 世銀貸款
三個大溪地人 高更喻善惡抉擇
棄保戰 金溥聰力挺黃昭順
柴油短缺亂漲價 中國動手查處
翁慈霞失誤 雙人花式溜冰失金
北韓坦承炮擊延坪島
受傷當動力 黃昊昀成功復出
最後衝刺 馬英九陪郭添財拜票
小英選總統？馬：大家心裡有數
港府想辦亞運 奈何民意不強
故宮文物入北監 啟發美善良知
兩岸石化業交流 陸團層級高
冬天到 糖尿病患勿忘照護足部
高教評鑑 將納人社中文期刊
國民黨質疑小英 心不在新北市
媒體追八卦 李烈虧佼佼是明星
小英宣示要贏 朱質疑模稜兩可
5都三合一選舉 明投票
刊涉性侵者照 蘋果判賠須刪文
今冬首度缺乳 賣場仍見促銷
優良公用頻道節目 品質夠專業
建太陽能發電廠 屏東鄉民抗議
台灣石化業爭取獨資登陸
企業搶雲端潮流 先強化資安
疾管局免費篩檢愛滋病
郭廷才發監執行 被抓感意外
亞運空手道 中華拿2銀4銅
拉順選情 馬英九旋風人氣沸騰
選後台股 上漲機率大於跌
愛戀花嫁 集團結婚喜洋洋
爆情史 小燕怕艾嘉男友要人
政府綠色採購成效佳 破71億
國片起飛？李烈悲觀
花博將破百萬 楊淑君同慶
網友人肉搜索 破銀樓搶案
景氣黃紅燈 經濟成長趨緩
校長帶看艋舺 學生不再說三小
亞運400公尺接力 中華飆銀
區間整理 台幣收貶3分
本周台股市值21.8兆元
台股本週漲0.07%
瑞典媒體人訪金 中意砲彈鋼刀
假球案 熊隊前捕手陳峰民無罪
越南洪災 慈濟明賑災發放
酷酷嫂致電順營 力挺到底
中信金現金增資600億元
證交所訪矽谷 引優質企業來台
五都選戰 深圳出境台商激增
亞運三朝元老 劉亞力終奪牌
胡志強憂奧步 籲選民心要定
花蓮虐嬰案 狠父求刑20年
林韋伶嗆聲 拒當紅粉知己
北韓再傳砲響 外交部提醒注意
亞運圍棋 女團克日奪銅
購屋熱季 消費者房貸衝高
彭淮南：新台幣走勢助經濟穩定
國光明朗前 不檢討輕裂登陸
反彈中止 陸股價跌量縮
青年購屋貸款 詢問電話多
第5百萬名觀光客 日籍幸運兒
英專家：複製牛肉牛奶安全無虞
換浴缸漏水擾鄰 劉若英判賠
選前之夜 馬英九力薦胡志強
陸媒：王瑞容擬投資河北葡萄酒
避險基金沒人管？金管會否認
男子400接力銀牌 達目標
今彩539三星四星彩開獎
吳乃仁：藍炒作總統人選假議題
大樂透49樂合彩開獎
助企業拓銷 紡拓會啟動新計畫
空中跳舞 美舞團看上101
第5百萬幸運兒 刷卡金50萬
茂德陳民良任重慶郵電大學院長
改變高雄經濟 副總統吳揆挺順
連勝文傳遭槍擊 送台大急救
亞運鉛球 張銘煌擲出銅牌
查賄淨選風 押131人
刑事局證實 連勝文遭槍擊
日商促台日簽FTA 經部歡迎
台爭取入國際組織 廣告刊英媒
史上次佳13金 令人驚喜
連勝文遭槍擊 周美青探親
美韓軍演 中方示警勿胡來
調查：全球7成鞋品 來自中國
連勝文遭槍擊 嫌犯當場被逮
三重固票 小英批藍營政策跟風
連勝文遭槍擊 郝譴責暴力
國發基金投資文創 宣明智掌舵
廣東惠州農博會 台灣農產品夯
停電節能 河北嚴禁
吳揆：連勝文無生命危險
北韓砲擊 日本國會強烈譴責
連勝文槍擊 總統：全力緝兇
連勝文遭槍擊 政院譴責暴力
檢察總長：7地檢署加強防範
謝國樑：連勝文無生命危險
楊秋興喊集中選票 改變高雄
連勝文遇襲 胡志強譴責暴力
台大：連勝文顏面貫穿傷
連勝文中彈 連戰哽咽籲挺郝
咖啡機60萬元 試喝免費
蕭副總統：槍擊案民主之恥
永和槍擊案 連勝文傷1民眾死
大樂透頭獎摃龜
今彩539頭獎無人中獎
連勝文遇襲 秋順蘇譴責暴力
選前之夜 蘇嘉全：當全民市長
專家：歐洲有本錢助西葡脫困
連勝文遭槍擊 港媒高度關注
選前之夜 陳菊拚過半
日參院追究2閣員 重擊菅政府
小英：下個工作蔡市長
連勝文遭槍擊 吳揆朱立倫關心
金溥聰譴責暴力 籲支持者冷靜
花式溜冰奪金 中華獎牌榜第7
選前之夜 郭添財下跪明志
陸外長：兩韓應以談判解決問題
紓困愛爾蘭 德：最慢下週定案
連勝文中彈 郝選前之夜主軸變
連勝文中槍 明天選舉不受影響
連勝文遇襲 蘇貞昌譴責暴力
連勝文遭槍擊 小英：治安敗壞
黃昭順造勢晚會 為連勝文默禱
槍擊案 港民主黨籲台珍惜民主
選前重大暴力 連勝文遭槍擊
朱立倫選前夜 府院黨高層力挺
宜蘭地震 規模4.5
南北韓若開打 Rain等藝人可能上戰場
選前最後衝刺 「馬」不停蹄26日半天跑五都
反應慢半拍 韓國防部長下臺
李建軍預言：五都藍3綠2 、2012蔡英文蘇嘉全搭檔
指標性人物遣返 經濟犯剉咧等？
滬台商回台投票 今天高峰
杯弓蛇影? 朝鮮砲擊訓練南韓緊張
決戰五都／藍綠廣告搶版面 民進黨砸很大！
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王卓鈞呼籲保持冷靜 投票結束前候選人一律派隨扈
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連勝文中彈 丁遠超：犯罪預謀
槍傷貫穿左臉頰和右太陽穴
槍擊兇嫌 有恐嚇賭博前科
全台多雲到晴 投票日好天氣
5都三合一選舉投票
連勝文中彈 總統：重創民主
連勝文遭槍擊 滬媒頭版報導
陳鴻源：不認識凶嫌 也沒糾紛
吳揆：檢警會向社會報告槍擊案
心繫連勝文 總統赴醫院慰問
連勝文遭槍擊登星媒頭條
蔡英文盼選舉平安順利
選舉投票率 金溥聰審慎樂觀
港媒大幅報導台灣選舉槍擊案
中縣選務人員疑中風 送醫急救
簡訊催票違法 高市選委會究罰
吳揆：今年觀光客將突破540萬人次
5都市長候選人 關切連勝文
連勝文案 台商籲放下暴力
陸媒關注連勝文遭槍擊
投票日 上午11起撕毀選票
連勝文臉中彈 國際顯著報導
大陸央視大幅報導連勝文遭槍擊
連勝文遭槍擊 美各媒體關注
連勝文受傷 演藝圈友人心痛
連勝文中彈 金溥聰籲綠勿消費
監察員助圈選違意願 重新投票
連勝文遭槍擊 成國際頭條新聞
賴清德宣布當選大台南都市長
票數一路糾纏 胡志強自行宣布當選
國民黨守住三都 力保2012元氣
起步早聚焦快 賴清德勝出
朱立倫確立接班地位
藍綠版圖維持不變 南北仍然「壁壘分明」
藍綠版圖維持不變 南北仍然「壁壘分明」20:06
曬黑消瘦 賴清德嚐勝選果實
胡志強：選舉就是要贏
政績牌攻秋順 陳菊勝出
陳菊沉著應戰 勝選不僥倖
朱立倫確立接班地位
藍3綠2 國民黨「贏了面子輸了裏子」
副總統：為連勝文祈福
嫌犯說不認識連 主要對候選人
丁遠超：誤擊說法不道德
選舉喋血 連勝文中彈軟癱
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
連勝文中彈 藍籲勿政治揣測
連勝文中彈 藍綠不談選舉
造勢貴賓名單 沒有連勝文
周錫瑋：兇嫌逕走向連勝文開槍
連勝文手術順利 生命跡象穩定
陳鴻源為連勝文祈福
連勝文槍傷 蔡依珊哭紅眼
台大：連勝文臉部功能仍待追蹤
義國營電視介紹台灣花博
流年不利 歐巴馬打球受傷
美元升 金銅齊跌
歐洲央行傳買進葡愛公債
利空因素打擊 歐股收黑
利空拖累 美股收黑
歐巴馬打球受傷 嘴唇縫12針
連勝文遭槍擊 兇嫌：認錯人
台獲歐盟免簽 友台議員欣慰
台贈書比國大學 增進文化交流
美媒：蓋達萬剮策略干擾經濟
楊潔箎：憂慮朝鮮半島事態發展
巴黎回顧楊德昌遺作
電子發票 12月中試辦
想旅遊 8成沒錢沒時間
活路外交奏效 台歐關係有成
蔡明亮與巴西影迷分享創作心得
改制 高縣國稅業務併入高市
延坪島遭砲擊 南韓重啟心理戰
李明博提名金寬鎮出任國防部長
林嫌移送板檢 戴頭盔穿防彈衣
連勝文清醒 初評語言功能正常
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南京高架橋施工意外 7死3傷
吳揆：凶嫌誤擊說是片面之詞
台星醫療合作 發展肝移植手術
連戰：台灣民主不允許走血腥路
最具美國特色的節日─感恩節
數位相機產業 淡季不淡
連勝文應否整形 需觀察1週
第5百萬幸運兒 慕美食來台
宜蘭第一特展 重大事物全都錄
維基再解密 美先知會外國領袖
連勝武：槍擊案傷台灣國際形象
郭董探連勝文 傳遞生子後福氣
夫中彈 蔡依珊：不向暴力低頭
亞運女排 中華第七
中國：不會停止稀土出口
兩韓衝突 亞幣本週全面跌趴
吳揆：蘇蔡主政時 治安最差
摩鹿加和西巴布亞發生地震
連勝武探視 連勝文心繫選情
印尼女勞遭馬國雇主虐待尋保護
山東釜山5港攜手 簽架構協議
林丹獲選廣州亞運MVP
波特蘭耶誕樹點燈 炸彈客被逮
美韓軍演 日閣員遭禁足
男子馬拉松 張嘉哲第10
台商前10月投資蘇州288案
完成父親遺願 廈門人尋根金門
中華隊13金 亞運第7
社區有共識 揪團去投票
連勝文：凶嫌喊我名 還飆國罵
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
太武山健行猛拍照 嚇壞軍方
生命豆祭 鄒族婚禮彰顯愛情
延平王廟160年 擲筊送金牌
洛城僑界譴責選舉暴力
吳揆：林嫌說法需深入調查
台州借蚯蚓莧菜救工業污染土地
街頭藝人認證 火舞棉光糖吸睛
連勝文抱歉沒投票 郝龍斌難過
廣東核電投資鄱陽湖風力電廠
5都投票過程平和 33件違規
索尼擴大採購台製液晶電視面板
福建擬未來5年深化對台合作
滬黃金交易 前3季價量創新高
美韓黃海軍演 平壤說後果難料
賴清德：找回大台南光榮
支持率雖低 菅直人決續執政
槍傷連勝文 檢聲押主嫌
多家機構預測 陸年底前再升息
楊秋興宣布敗選
陳菊宣布當選高雄市長
蔡英文宣布敗選
郝龍斌宣布當選台北市長
五都藍三綠二 台股回歸基本面
選舉 工商團體：施政要有魄力
兩韓緊張 中俄日外長電話商談
藍營激發危機感 蘇蔡開高走低
陳致中宣布當選高市議員
蘇貞昌承認敗選台北市長
郝龍斌電告連勝文 北市贏了
5都選戰難打兩岸議題
朱立倫宣布當選新北市長
5都保3 馬英九提16字箴言
不敗朱立倫 政治路上續看漲
兵敗台中 蘇嘉全：努力不夠
備戰2012 藍要有危機意識
籌備順利 孟買台商會明年成立
楊秋興宣布敗選 沉澱思考未來
改革拚經濟 馬總統連任之鑰
內閣選後要務 經濟有感復甦
賴清德：大台南要走自己的路
傾聽民意 朱立倫勝選不僥倖
北市藍綠鐵板 蘇難撼動
蘇貞昌認敗選 支持者拱選總統
得票數不如預期 胡志強：警訊
小英：選戰新文化 沒藍綠對決
郭添財：市長落敗 不再參選
黃昭順敗選 自稱努力不夠
小英吞敗仗 未來路想像空間大
教育博士 郭添財心繫故鄉
賴清德從政 家人壓力大
黑鮪魚空降 蘇嘉全雖敗猶榮
港學者：藍保3都 有利馬連任
外資：藍3綠2 加碼台股
陸學者：關注民進黨兩岸政策
陳鴻源當選 低調未現身總部
勇敢查某仔 黃昭順奮戰不懈
蘇嘉全小輸 地緣薄弱飲恨
胡志強驚險過關 檢討原因
5都總票數輸 金溥聰引為警惕
日中外長認應促北韓事件趨平靜
南韓上下一心 誓對北韓復仇
陸學者：選後兩岸交流可能放緩
胡志強懷感恩心 傾聽民意
槍擊案難意料 陳鴻源仍蟬連
藝人戰5都 鳥來嬤秦揚吞敗
媒體人轉戰政壇 成績亮眼
郝連任 台北江陳會機率最大
本和里淹水區 菊得票過半
廣州亞運閉幕 4年後仁川再見
五都選舉結果 國際通訊社關注
陳菊當選 支持者煙火慶祝
朱立倫勝選 要認真打拚4年
慈濟賑災 越南災民感謝台灣
力保首都 郝得更好才能護馬
江西水塘污染 數十畝良田被毀
5都選後 綠總統提名開打
陳致中高票當選 指為扁討公道
阿扁餘威 一邊一國有斬獲
民黨票數較多 學者籲區域平衡
鮪魚刀磨刀霍霍 老胡險中勝
陳菊連任 鴻海高市投資受關注
國民黨保3 連家很欣慰
選後兩岸政策 三中是關鍵
查槍擊案 檢方將就訊連勝文
黃平洋變化球 投進台北市議會
台灣導演等抵印度參加影展
朱立倫111萬票 贏新北市長
台北市議員 國31席民23席
5都選後 綠營要角行情洗牌
郝連任 允建美麗環保台北城
5都市議員選舉 藍綠勢均力敵
日媒體報導國民黨勝選3都
台中市議員 國27席民24席
吳敦義：連勝文槍傷恢復快
新北市議員選舉 國民黨未過半
台北市議員 新秀與回鍋者亮眼
美韓軍演 陸媒提醒專屬經濟區
金溥聰：不以勝敗看選舉
南市議員 民27國13無17
5都議員 新親兩黨守住基本盤
市議員不如預期 台聯籲改選制
落選頭求翻盤 擬提告
劉若英星開唱 歌迷high翻
槍擊案 金：無法證明影響選舉
賴清德：連勝文案影響綠營選情
蔡英文：帶領黨堅定往前走
5都藍3綠2 綠總票數勝藍
轉戰政壇 黃平洋當職棒一樣拚
突發事件多 牽動5都選舉
綠席增 新北市議會龍頭受關注
高市議會 藍綠版圖伯仲
高市議會藍綠相當 無黨成關鍵
藍綠5都決戰 選前一槍大震撼
大高雄 國民黨輸得難看
緊咬胡志強 蘇嘉全雖敗猶榮
陳致中3萬2836票 選區最高票當選
中選會公佈 五都市長得票數( 21:36)
藍3綠2 國民黨「贏了面子輸了裏子」
試飛順利 遠航盼春節飛離島
韓美軍演 北韓動手可能不大
總統3度赴醫院 探視連勝文
美韓開始4天軍演 北韓調動飛彈
外媒：馬總統兩岸政策獲支持
美國之音：國民黨微幅勝選
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美擬重啟超音速無人戰機測試
晴朗舒適 早晚溫差大
雪梨節能屋 淋浴計時玻璃牆
5都選完 藍綠立委連任都很拚
學者：東北亞情勢 中方是關鍵
國營事業年終 中油台電居冠
台銀土銀年終最高4.6個月
房市夯 房仲年終獎金看俏
買氣回籠 零售業年終比去年好
玩笑開過頭 美國男子過失殺人
行政區整併 考驗新市長
北北基合併？內政部尊重民意
北北基合併？學者看法各異
發現台灣天才 細說阿妹周董
聯發科年終減4成 仍羨煞同業
清朝犀利哥 陸星林永健演活
南2都吞敗 順籲藍貼近民意
超女整容死亡 陸媒體高度關注
受訪愛瘋族88%月薪不到3萬
反偷拍廣告不實 2個月罰4家
港媒：五都選舉對國民黨是警訊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中國文化符號 大學生首推漢語
佳士得最貴佳釀 9成大陸藏家
美奧克蘭規劃身分證當簽帳卡
贏3都 郝：總統連任審慎樂觀
如美韓侵犯領海 北韓：將反擊
高價F5年終 宏達電最有看頭
陳致中：連線36席 為扁出氣
晶圓雙雄營運俏 員工分紅大增
蕭灑小姐改版 雙榜封后
韓美展開聯合軍事演習
郭添財車隊謝票 主角缺席
連勝文進食 微笑功能正常
邦喬飛精選 西洋榜雙冠
金融業獲利創高 年終比去年好
面板雙雄年終2個月 分紅要拚
美網路星期一 折扣戰來勢洶洶
二足機器人賽 三太子湊熱鬧
兩韓衝突 台幣週貶0.51%
十大漁港網路票選活動展開
蘇貞昌：耕耘遇颱 土地仍在
美中兩韓角力 戰雲揮之不去
中油：明起 汽柴油降1角
金價週線收紅 短線有修正壓力
長人李歸隊 勇士結束連敗
國民黨贏3都 連勝文高興
胡志強允努力 爭取中縣認同
光纖之父高錕將訪台
5都保3 總統：改革有效果
裸體婚紗照 廣州年輕人嘗鮮
再傳砲聲 延坪島曾發避難令
投信：台股開高後 回歸基本面
星媒報導台學者談五都選舉
韓媒：楊淑君為台反韓情緒致歉
營收佳 建商年終績效獎金豐
挺失格判決？亞奧會官網撤新聞
朱立倫小內閣 立即上手為原則
台塑化：汽柴油調降1角
角逐高市議長 藍綠實力相當
縣長官邸閒置 等朱立倫入住
國民黨勝選 馬政府贏得信任
外景隊義大利遇賊 險開天窗
連勝文槍傷 連戰感謝外界關心
賴清德勝選 大台南謝票5天
電信業年終獎金 視績效發放
郎朗轉行拍電影？我為琴狂露臉
高市議會新人輩出 年輕高學歷
朱立倫盼齊心拚 建設新北市
李明博籲北京公正看待南北韓
攝影師開導 阿輝伯變KUSO
美學者：藍綠皆贏 民主更成熟
電動車系統 監控電能避塞車
秋移選票版圖 南部藍委警戒
中國反對損害朝鮮半島和平行為
選後兩樣情 小心症候群上身
胡志強險勝 中縣盼獲重視
凶嫌說誤傷連勝文 檢警難接受
投信：兩岸概念股蓄勢待發
高市府擬建物流網 借書免奔波
朱立倫治市 牽動2012選票
輔選有功 盧秀燕：不入市府
陳鴻源低調 未出面謝票
賴清德：市長就職前辭立委
登山遭蜂吻 10遊客送醫
國台辦:繼續推進兩岸關係發展
5都霸侯舉足輕重 牽動政局
中央氣象局氣象報告
連勝文復原佳 最快明出加護房
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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雙喜臨門 郝慶花博破百萬人
吳寶春品美味 豬腳湯嚐幸福
關懷弱勢 嘉縣健行做公益
蔡蘇配？蘇嘉全：尚未思考
泰國企業CEO：貪污更普遍
梁家輝借護唇膏 嗨翻棒棒堂
林哲瑄表現佳 球迷祝上大聯盟
中國建議六方團長緊急磋商
火車爺爺鄧有才 永遠台鐵人
5百萬改造 高市議會迎新
郝贏選戰 市府人事將重整
五都選舉結果 專家看法分歧
爭公民權 身障人士上街
漲電價？經部：沒討論
印尼東爪哇婆羅摩火山噴發濃煙
中國載人登月 將從海南發射
4千金5都宣傳 有笑聲沒槍聲
劉靜芳喝茶 從鋼琴師變陶藝家
屏東牡丹中間路永久屋入厝
陸建議12月上旬六方緊急磋商
緊身衣上戲 創演員不敢貪嘴
想到孩子差點沒爸 連勝文落淚
亞洲車神：技巧腦力兼顧
美軍司令：與南韓軍演早已規畫
BBC：5都選舉提振國民黨
入主大台中 老胡挑戰才開始
在南非被扣留的印尼船員將獲釋
鐘立偉巧思 廢軍營變身故事館
長毛象滅絕 人類獵殺是元凶？
機器人舞功了得 北台電機奪冠
台北市藍完全執政 綠爭副議長
全日本撞球賽 林筱琦摘后
大高雄議會 藍力爭正副議長
中泰計畫在泰境內合建高鐵
美韓軍演 中國漁政船近釣魚台
斷嗆聲者手指 通緝犯送辦
5都選後檢討 金溥聰要整軍
金溥聰：理念若同 定找楊秋興
GEISAI來台 推手邱復生
范植偉演變性人 裝胸穿婚紗
賀滾石30 伍佰五月天飆唱
法總統下月初訪印談經貿
中國失蹤兒童頻傳 尋子團自救
澳門賭王 千萬元買白松露
連勝文槍擊案 凶嫌測謊不配合
「艋舺」斯德哥爾摩影展獲獎
世博中國館12月重新開放
金：對蘇貞昌的肯定超過蔡英文
中國超級計算中心 長沙奠基
黃海風雲詭譎 美中兩韓角力
社會轉變 寶萊塢或有新浪潮
拚2012 綠兩岸論述難迴避
國安局：從未調查連勝文槍擊案
小英領黨 跨派系常委力挺
德里同志遊行猶如嘉年華會
小英選總統？呂：黨不是沒人才
「第四張畫」入圍南特影展
琉球知事連任 菅政府較能接受
金溥聰拋善意 楊秋興：走中道
霸氣之冠──中國館
威廉王子無意取代父親繼承王位
南北韓互相放話「要對方付出加倍代價」
日媒：美韓軍演 距山東半島僅170公里
陳鴻源：未遭恐嚇也沒糾紛
賴清德立委缺補選 綠營人選待喬
連戰：連勝文整型 恐避免不了
南市立委補選 藍營布局
太極門聲明：違法不實稅單 應立即撤銷
選舉落幕 營建觀光大漲表態
連勝文案 江宜樺：不會成懸案
朝日：台灣選舉結果助台海安定
選後慶祝行情 航空雙雄大漲
逾5成民眾：5都房價看漲
慶祝行情 台股站回月線
陳菊：支持小英繼續領黨
李明博：朝鮮必將為其挑釁行為付出代價
民進黨團支持小英留任
藍示好 楊秋興持開放態度
美韓聯合軍演第二天 進行航母大隊訓練
小英：誰戰2012 言之過早
馬吳配？ 吳揆：言之過早
宣導愛滋防治 楊志良要上夜店
美林：台股明年上看9600點
國台辦：關注五都選舉結果 希望台灣社會安定
寒流明襲中國 氣溫劇降16度
看花博、泡湯花、喝花茶 大板根把花博門票變現金
五都選後的未來台灣政局
竹市免費公車 一月起全面增站、增班
規模4.1地震 凌晨侵襲台東
白宮籲維基解密勿公佈機密文件
愛爾蘭紓困 金額850億歐元
台灣優質食品英倫推廣獲讚譽
北部多雲 中南部有陽光
台股開8399點 上漲87點
金門武廟 見證金城發展
友達登陸明審查？ 經部不鬆口
陸民運人士上傳六四圖片遭押
維基解密：中東國家籲美炸伊朗
中鋼：明年首季仍可維持獲利
實質偏弱 新台幣盤初升逾3角
國際程式設計賽 台中一中奪冠
中國物價漲幅 11月料最高
選後交易首日 觀光股漲最大
美國駐港使館外牆遭潑漆
連勝文下床走動 將轉普通病房
北韓再挑釁 李明博：絕不退讓
總統讚楊淑君 智慧風度兼具
蘭花王國係金ㄟ 外銷近24億
薩爾瓦多教會籲因應氣候變遷
iPad上網 資費不綁約
CCI景氣就業信心創新高
國安基金密切注意兩韓情勢
貴州擬立法保護茅台酒產地
越日將加強海上國防合作
市容復舊 北市拆競選旗幟布條
五大塑膠早收 盛華仁：要漸進
連勝文案 藍求破案綠要真相
下游觀望 豐興盤價持平
維基解密令歐巴馬政府尷尬
彭淮南：熱錢盼降至1500億
交接 周錫瑋：秉後手哲學
越南境外專班擴增 技職優先
郝龍斌：市府人事通盤考量
5都心聲 胡志強籲中央重視
選前槍擊案 江宜樺致歉
江陳6會2協議 非架構性協議
轉戰立委？許添財避談
投信看好後市 大買觀光航運
4票敗北 李蕙蕙要驗票
被遺忘的時光 導演映後座談
台股漲 台幣午升3.39角
ETC收費 立委籲勿強迫裝機
若韓戰 央行全力維持金融穩定
兩岸經合會 江陳6會前成立
選後 法人看好營建資產股
中國在極北打造耶誕村拼觀光
利空頻傳 DRAM族群走跌
愛爾蘭銀行業獲援350億歐元
台股紅盤震盪 紡織走強
宣導理念 教長鼓勵學者上電視
公務員調薪？人事局：認真思考
選後房市 大台北首選捷運區
投資等級債違約少 報酬穩定
天津濱海石化區 王文祥有興趣
台灣船將首航 重現鄭成功登台
iPad登台 優惠方案仔細挑
綠：一顆子彈嚇跑1成中間選民
新光產險資訊揭露違法罰30萬
勒斃酗酒兒棄屍 男判6年
中：反對朝鮮半島局勢惡化舉動
老翁偷油 怕心臟病發喊嘜擱追
台股收盤漲55.02點
原住民族花祭 南台灣登場
台灣贊助中美洲農牧業永續發展
南韓安東市發現口蹄疫
台股收漲55.02點
量能仍不足 台股上月線
迎曙光 台鐵推幸福100列車
維基解密 21世紀無秘密可言
東爪居民捲入印尼恐怖活動
12月台指期漲84點
石化早收 江丙坤：後續會討論
12月電子金融期雙漲
扁：民進黨敗選 路線需檢討
軍演 陸學者：美「一箭三鵰」
齊柏絲坦彈蕭邦 兒子當嘉賓
不睬中國 喬治華盛頓號入黃海
電腦辨識啟動 打擊非法入境
酒當水喝 酒國英雄肝硬化
戒除含糖飲料 員工更健康
高科技業勞檢 超時違規最多
星媒：民進黨五都選舉雖敗猶榮
李明博失耐心 重批北韓不人道
三大法人賣超台股42億元
李顯龍：最低工資制難鼓勵聘雇
藝術走入監獄 故宮辦巡迴展
赴韓遊客首破800萬人次
北韓高官將訪中 曾任金正日師
治理創新 打造創新強國
5都選戰 吳揆：有肯定有警訊
台大健保病床明年3月達75%
留點給鳥吃 屏縣蓮霧收成變多
華航貨運包機飛西安 省2小時
巴拉圭奶機妹抵韓相親
全面封鎖 延坪島列禁區
醋海生波 男子夥友毆情敵
金門1男子疑尋短 溺斃水庫
郝龍斌肯定選務人員辛勞
扁辦：新形勢浮現 蘇應退幕後
央視4頻道大改版 重文化時尚
宜蘭童玩節 獲國際組織認證
外資上周買超86.27億元
新台幣兌美元升3分
八旬癌嬤樂觀 抗癌徵文優勝
公寓遭祝融 火場赫見1焦屍
郭添財車隊謝票 還要辦茶會
新疆小學生擠踏 近百人受傷
連勝文鼻腔止血 轉普通病房
查扣扁金改案款 北院須重裁
台3音樂家甘迺迪中心義演
公車撞路邊變電箱 3傷
海外醫援返國 江明哲感觸多
越南批准國家旅遊年計畫
假簽證藏腰包肩帶 5陸人遣返
彰化推社區照顧據點多元服務
薇莎拉茲：舒曼作品藏寶藏
特步申請發行TDR
建國百年 央行將發行新佰圓券
坪林包種茶節 品茗賞花低碳遊
黃金捷運站 忠孝復興站雙冠王
內政部水保審核 水保局將收回
中市議長雙張爭 國民黨協調
性侵毆打前妻 男起訴
中國民主黨創黨人 刑滿出獄
急性心肌梗塞 糖尿病患殺手
失竊古物友買走 藝品店主送辦
退輔會轉投資 部分虧損撤資
南檢擬提25人當選無效之訴
借調期滿 南市衛生局長離職
吳揆：打造台灣創新軟實力
創意教具丟丟樂 遊戲中認蔬果
兩韓若失控 陸專家：安置難民
台女荷官涉嫌偷籌碼 案情升高
選舉維安 內政部擬強制派隨扈
紅白大賞 小燕哈林志在必得
紀政續前緣 元旦健走在台大
港府：為下一代申辦亞運
高錕搭錯車 家人未察失智警訊
干預辦案？李復甸：與我無關
藝術傳承 村上隆助後輩躍國際
台大陸生獎學金 綠委有意見
金溥聰：南2都蓄積反彈力道
扁是否獨居 北監提利弊
經典好米摃龜 東縣議員不平
身心障雇用代金 改據實計算
中鋼新盤價 平均跌幅3.2%
輔大85年 煙火秀慶生
八八水災後 布農運動會重登場
維基解密：美稱德總理鐵氟龍
推動品德教育 正修科大獲表揚
選戰賄款 查扣近4千萬
出口商拋匯 新台幣收升3分
拚經濟 金縣府將前進廈門招商
高華柱任特使 參加布國慶典
集邦：第4季DRAM恐跌4成
陸股量縮 小跌作收
張曉風為樹發聲 花博不如顧本
帝寶法拍首例 每坪估逾2百萬
膝下5子 女醫師樂助異國貧童
文建會補助南方演藝團體
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兩韓緊張 外交部提升旅遊警示
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房仲：豪宅稅不影響買氣
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中市3落選里長 聲請保全選票
亞太影帝爭霸 阮經天有望
撞倒路邊重機 判賠47萬
港股堅挺 重登2萬3000點
北京撂狠話 德拒維族囚
北縣流感接種低 開放全民打
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法德決意拯救歐元
連勝文槍擊案 查凶嫌通聯紀錄
微軟遊戲機熱銷 空運補貨
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兩岸文化交流協議 陸方盼簽署
召開六方會談？日相：慎重
槍擊案枉死民眾 板檢助求償
蔡上蘇下聲起 蘇系：先談路線
台灣白柚參 北京市民感興趣
招牌電死人和解 漫畫店主緩刑
民主黨不解散 泰政局難平靜
國泰班機故障 緊急降落哈薩克
哈利波特吸金 蟬聯週末冠軍
經長會薄瑞光 TIFA是重點
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觀光起飛 拚年收入5500億
明年PC出貨 年增15.9%
內閣改組？吳揆：檢討後不排除
綠營總統人選 快慢各有主張
競選旗幟遭拔 連立堅槓李喬如
天工國際申請發行TDR
畢卡索作品突現 法政府收管
中印爭議邊界區 印度增兵
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寬神來泰 陳志寬推動軟實力
台鐵捷運化 基隆到台北35分
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印度當紅製片對台印合拍興趣濃
國光石化若未過 難擋登陸
防愛滋 楊志良明夜店發保險套
南韓旅遊紅黃警示 解約可退費
德考慮設限太陽能發電規模
韓國出口創新高 世界第7
泡湯賞樂 知本溫泉招手
江蘇前財政副廳長 養小白臉
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5都選後 兩岸交流升溫
十大傑青 盧彥勳詹詠然獲獎
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駐韓部函SBS澄清楊淑君立場
佛光山剃度印度沙彌
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連勝文案 板檢傳喚陳鴻源
福建修法 台商利潤可匯台灣
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威力彩頭獎摃龜
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會呼吸的紫蠶島────日本館
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兄弟搭選舉 白狼：人脈藍綠要
第6次江陳會 台北舉行
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
五都選舉 美國務院不做評論
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維也納博物館展出星雲大師書法
槍擊案 板檢最快今訊連勝文
台股開8384點 漲17點
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超商繳稅 記得索取繳款證明
防逃學 越大學指紋系統有效
美眾院議長來訪 中國嚇死了
地牛翻身 花蓮地震規模3.7
美國學生持槍挾持23師生
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新台幣盤初升逾3角
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大陸父母口頭禪 你怎還不睡覺
期交所舉辦程式交易課程
銷售提前達陣 汽車股揚
民間人士研商保護中美洲民主
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歐巴馬提案凍薪 勒緊公僕褲帶
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幫你量一量 電磁波專線票選
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首宗帝寶法拍 2.82億標脫
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桃園1倉庫祝融 夫妻命喪
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吳振偉父親去世享年87歲
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關中舉例胡志強 籲公務員慎言
金門議員李麗貌 當選無效定讞
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警破毒窟 查獲70公斤安毒
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兩岸互惠 苗栗農產東莞買得到
臼齒易敏感 刷牙不當是主因
柯建銘父親去世 享壽92
罵人比民進黨還賊 女子挨告
急布局2012？藍批小英牽拖
特考上榜秘訣 考生：多做善事
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
清大設電池車氫氣罐交換站
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳君如作梗 古天樂性福妻管嚴
蘇嘉全擬謝票半年 將設辦公室
帝寶法拍 每坪破200萬
集體收賄 重慶11校長被判刑
放下仇恨 日本後裔重返內本鹿
澄清失言說 胡：與實情不符
公布X光？連家交醫院決定
南投村里長爭取年終獎金
低壓智慧電表 明年首季招標
中選會：金門縣議員缺額不遞補
槍傷好太快？醫師：3天可消腫
印度前總統來台 發表印版論語
維基解密爆料 中國不評論
工人想家 偷校車阿里山狂飆
胡：上任前 中縣謝票跑透透
精英獎入圍 亞運勢力大
楊秋興入閣？吳揆：言之過早
北京公安處長貪污 判重刑
王如玄：職訓經費明年增6億
楊進添：台灣是和平締造者
維基解密：歐巴馬打壓新聞自由
印度前總統訪台接續文化交流
國民年金抽獎 轉帳繳費送汽車
製造業連5月綠燈 現疲態
印度連3季經濟成長逾8%
晶片設備明年銷售優於預期
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陸股疲弱 滬股創2個月新低
吳揆：3期永久屋明年中前完工
抑房價 學者促設統籌部門
地主堆事業廢棄物 雄檢究責
正隆出現假股票
國際詩人來台 以詩會友
環保罰款 12月1日超商代收
台灣福州直航 每週48班
藍吸收青年菁英 10年首招考
北市萬餘監視器 明年1月啟用
美韓不賞臉 陸盼六方再考慮
金改二審 駁扁產解凍法官中籤
柑橘園被毒枯死？專家指病蟲害
帝寶法拍價高 豪宅加分
紅柿行情俏 偷兒柿園夜竊
海巡緝偷渡遭攻擊 逮3陸漁民
吳揆盼明年來台旅客破600萬
央行阻升 新台幣收貶5分
香港發人民幣債券 逾500億
三九貼外敷治療 過敏患者福音
視障習樂器演奏 盼各界給機會
中科營業亮眼 3800億在望
小英拋與中交往 將設智庫論述
房市交易量回升 買賣移轉增
大寮傳空汙 綠委要向監院舉發
吳孟達耍流氓 為戲袒裎
龍潭龍舟弊案 起訴7人
中國愛滋血禍 高耀潔出書揭密
以詩會友 印度前總統明抵台
陳文榮走出冷氣房 推客家文化
吳揆：兩岸經貿需尊重全球標準
南韓防長：北韓可能再挑釁
商總助台商 取得陸馳名商標
綠委：花博跨年煙火有安全疑慮
增女性副市長？陳菊：想法不錯
改造田寮河 讓基隆媲美威尼斯
港股走跌 一度重挫300點
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新藥新機轉 乳癌化療走出恐懼
監委建議課熱錢稅 財部認不宜
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連勝文中彈 小英批藍政治炒作
油氣雙燃料車 擬延長補助
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飆股強化處置新制 明起實施
北市跨年晚會 3D舞台眾星秀
無畏緊張 陸企投資南韓渡假村
放棄雙國籍自然人 可匯撥股票
江陳會立院報告 藍綠各有主張
朝鮮緊張 林韋伶盼南韓硬起來
校園防愛滋 陳怡蓉領軍
經長：投保協議 涵蓋台商關切
台港首次磋商關務合作
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十大傑出青年頒獎典禮
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維基解密洩漏美核彈 北約譴責
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歐債恐惡化 美股收黑
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巴西里約貧民窟的歷史情結
多數美官兵能接納出櫃同袍
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宏?眴姨y營運總部今簽約
柏南奇向企業表達憂心失業情況
專家：5年內料爆嚴重石油短缺
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大陸打通膨 經部憂削弱出口
立榮回饋離島 金門弱勢遊花博
中國北韓軍官登美航艦觀察演習
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被鎖定？洪秀柱：寧願是我
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 氣象報告(更正)
加第3季經濟成長減緩
黃海軍演尾聲 南韓5島備戰
金融補漲 台股創波段新高
愛子9歲 走出被欺負陰影
台股大漲 營建翻揚
男子後腦中槍 陳屍堤防道
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環境汙染 滬兒童腫瘤率逐年增
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金融大漲近4% 三商銀漲停
聲援劉曉波 人權組織將示威
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日盛銀標售北市精華區不動產
縣市合併 高市積極搶錢搶人
維基解密：北韓外交官流亡南韓
台灣智庫：6成6認槍擊案利藍
光纖之父高錕夫婦拜會國科會
四技申請入學 招生簡章發售
壹電視提訴願 蘇蘅：尊重
公務員加薪 李述德：激勵作用
槍案自導自演？江宜樺：不可能
男性倒縮 骨質疏鬆惹禍
搭客運被摸胸 女裝睡揪色狼
蔣孝嚴盼兩蔣日記早日回台
清大徐尚德 獲國際生涯發展獎
越南將大量開發新油田
血糖測試大廠泰博掛牌大漲
異味侵襲 潮寮國中多人仍不適
意外遭槍擊 恐產生壓力症候群
談槍案 薄瑞光：兩黨處理成熟
公平會：連鎖超商飽和 展店緩
防治愛滋 苗栗病友籲早篩檢
台股漲 新台幣午升3.91角
槍擊案 扁呂：不應質疑造假
世界級高速計算競賽 清大奪冠
延續傳統藝術 代代看得到
台大：無權公布連勝文病歷
免抽獎 辦手機門號送黃金
不只右派 港左派也紀念辛亥
拉丁美洲貧窮情況改善
維基解密 國防部設小組因應
江陳6會 兩督盟籲納人權協商
陸人來台 擬限縮為1個月
傳英特爾英偉達尋專利爭議和解
鄭立中離台 關切連勝文傷勢
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北北基聯測 引導寫作題同基測
星國卡債攀高 過度消費成隱憂
宏?皉頞i重慶 明年元月營運
谷歌傳將推出線上電子書商店
公股銀行延長營業時間試辦半年
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高錕不信專家 造就光纖問世
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兩督盟籲政府 政治庇護劉曉波
台股收8520點 漲147點
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陸華東華北霧瀰漫 交通受阻
房市三黃一劉 立委籲查稅
監委：兒童性侵修法 勿淪喊價
維基解密資料來源 多自國防部
洩洗錢情資給扁 葉盛茂稱慣例
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12月台指期漲149點
女優真言 A片無套性愛攏係假
蔣中正恨馬歇爾 日記寫馬下兒
12月電子金融齊揚
智慧手機夯 行動銀行前景佳
楊淑君案 體委會全力以赴
價量俱揚 台股創29個月新高
砲擊後 北韓：繼續以牙還牙
鄒族學童遊故宮 周阿姨說故事
定讞判決發出 扁本週發監
北北基聯測 教師：熟讀單一版
挺楊淑君 5成5上班族反韓
舊空間新創意 瑞芳社大獲補助
關中批失言 胡志強：全部接受
台東收冬祭 客庄饗宴連3週
財哥詐騙集團 騙及烏魯木齊
三大法人買超台股30億元
校園販毒集團 22人到案
天然ㄟ尚好 上山砍耶誕樹
跑單幫帶禁藥 海巡查獲百公斤
落石砸中怪手 司機骨折
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中縣市黨部合併 藍綠兩樣情
創世慈善宴 助植物人建家園
萬丹紅豆節 吳寶春代言
王文淵訪海西 與中海油談合作
小英譴責影射槍擊案與綠有關
大台南市組織調整 新市長決定
彰化白柚首航 2公噸銷日本
國內外同願 貧童盼教育脫貧
智庫民調：逾七成挺小英任黨魁
新台幣兌美元貶0.2分
豬哥亮不助選 余天等人例外
彌陀虱想起 搭遊艇嚐美食
裝儀器傷手 X光解套治療
身障居住公民權 中市短片宣導
新高市設兩辦公室 便民優先
兩岸醫衛協議 擬開放血液試劑
失業少年尋母 偷車代步
維基解密 網站中國被封
聞母病急返家 孝女遭貨車撞死
郝立強廉能宣誓 馬勉為民造福
MPA論壇 兩岸學者交流
吳孟達梅開3度 硬拗只算1次
槍擊自導自演？檢方：看不出
渣打上調台灣GDP至9.7%
故宮南宋展 溪山清遠搶眼
照護失智岳母 日籍女婿無怨
甄妮為亞太開嗓 海上花重現
買漁船偷渡 海巡逮20越南人
興大農業考察團結束菲律賓參訪
竹縣被列髒亂 學生掃街
納入緊急救治 兩岸有共識
談TIFA 吳揆：要有利台灣
研究：H1N1毒性不強需追蹤
憂5都搶資源 花蓮要東發條例
太歲頭上動土 神明金牌也敢偷
舊台鹼整治 變更計畫遭退
明起 家用瓦斯每桶漲40元
涉嫌強暴 維基創辦人遭通緝
縣市交界土地價高漲 高市惜售
兩岸經合會 吳揆盼早成立
兩韓緊張 楊潔篪：勿火上澆油
吳寶春麵包 食材趕新鮮
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民宅遭祝融 女屋主嗆傷
小英促查槍案真相 藍：支持
假藉蓋廟募款 住持疑詐財被逮
學生抗爭無效 義大砍大學預算
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券商11月發行近千檔權證
王菲攝影師助陣 梁靜茹魚得水
企業幸福早餐 守護貧童健康
米其林名廚來台 讚台客品味佳
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反愛滋 U2主唱波諾現身雪梨
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央行阻升 台幣收貶0.2分
張忠謀看景氣 謹慎樂觀
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林園漁會精品 挺進漁業署票選
以詩會友 印度前總統卡蘭訪台
今年前八月 三千陸客在台健檢
違證交法逃美11年 周鼎遣返
錢未繳齊 運動基金預算待審
連戰任中國副主席？賴幸媛駁斥
蘇澳漁船遭撞 滯留中國待修
羅比尼：對外開放促經濟成長
愛滋醫療寅吃卯糧 預算多還債
投保協議 專家籲納人身安全
防炒房 財部下月驗收查稅成果
張忠謀：明年Q1可望優於歷年
北縣首購換屋 選更新更大
小英發言人鄭麗君低調完婚
11月底有價證券抵繳標的持平
幸福旅宿票選 百元住總統套房
經部體檢台塑 消防勞安待改善
連戰派人慰問槍案死者家屬
台灣十大旅遊好伴手出爐
教部：陸生重大違規不排除遣返
兩蔣日記 國史館盼保存
緯創擬募資百億 成都設廠
解數學題 台小學生點子多
梅花戲院剪綵 郭台強允再砸錢
畫家之妻自傳 成日最流行語
馬檢討選戰 要找回失去民心
桐花祭經濟產值 達231億元
溫莎公爵夫人珠寶拍賣 創天價
中央社到元智 學生體驗採訪趣
醫療無國界 吳宗樹重返馬拉威
預期通膨上漲 泰央行升息一碼
電視台違選罷法？NCC送認定
蘇花公路棄屍案 警方逮2嫌
大陸黑棗乾不合格 海關擋下
總統檔案無人管 國史館盼修法
今彩539開獎
明年度綜所稅課稅級距不變
連案凶嫌不配合 檢調難測謊
突破身障 尤榮坤要照亮他人
馬商機大 王鍾渝籲台商參與
幽浮異象 可能是球狀閃電
美航母將參加美日聯合軍演
台16線事故 信義段長遭訴
少子化 國立大學也受影響
總統大選將點燃台股黃金十年
中國首見地方建愛滋病社福機構
偽證定讞 林德訓可服社會勞動
30年酒癮 婦女戒酒挽親情
蔣公日記延後發行？出版社未定
菲共劫車拒檢 槍戰4死2傷
政院：吳揆不知楊棟曾為軍火商
金正日老師訪中 加強戰略溝通
台大：連勝文暫無出院規劃
扁入監服刑 挑傾綠獄友同房
焦點人物：亞桑傑爆料為改革？
法下屆總統選戰 火苗乍現
馬英九：用心用腳感動南部選民
陸經濟基調 可能不主推保增長
日系車要漲 新車買氣旺
北韓新飛彈 真偽莫辨成話題
雙重國籍礙從軍 台生棄玻國籍
大雪下不停 英2機場關閉
邱毅指控檢察官 參加菊慶功宴
運彩盈餘未繳 北富銀提訴願
今彩539頭獎2注中獎
盧彥勳盼擊敗偶像費德瑞
穆夏拉夫辦簽證 印度拒發
泰紅衫軍宣布10日集會示威
槍擊案 杜義凱：配合檢警調查
斯國支持台灣參與UNFCCC
中國PMI指數連升4個月
西班牙大籃子──滿載驚喜
美韓演習期間 日、朝分別派人訪華
自導自演？ 醫師：連勝文沒有那個膽
土銀明年停售500坪以上土地
兇手目標是誰？ 洪秀柱對號入座「希望是我」
王金平: 二代健保改革法案可望三讀
「反共義士」蕭天潤 空軍榮退
陳水扁將移北監 拒馬蛇籠出
維基解密爆 加反美情緒升高
台北監所佈拒馬 接收扁移監
扁將移監 陳致中北所探視
今日大頭條 陳鴻源總幹事突離境
理財新人王 清大張元柏＆崑山科大封王
「大起解」 扁下午1時11分移北監
宏?痋G中將超美成最大電腦市場
德國助攻 歐洲製造業加速擴張
歐債燎火 燒向比利時核心國家
配合禁擴散 俄首建核燃料庫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股反彈 漲幅創3個月最大
瘋iPhone 美購物首選
巴西防治愛滋病不遺餘力
避險需求升高 金銅齊揚
史丹佛：不評兩蔣日記爭議
學者：五都選後兩岸更複雜
美股大漲 道瓊勁揚2.27%
斐媒刊投書 籲給台灣免簽
紐約原油勁揚收86.75美元
歐元區預估明年經濟成長放緩
美參聯會主席重申黃海為公海
台塑集團照顧員工健康獲獎
全台溫暖 入夜東北季風增涼意
台灣大哥哥用法文講中國故事
聯準會公布金融危機受援名單
龍潭案定讞 扁最快今發監
拉繩恐勒傷兒童 美回收窗簾
威瑞森將首推4G無線網路服務
股匯雙漲 台幣盤初升逾5角
墨西哥華校遷 僑委會贈電腦
IDT控侵權 群聯：律師處理
國銀逾放比0.73%史上新低
高普考吹冷氣？考選部研究
陸委會：力爭台商人身安全
曾雅妮：爭取美巡賽最佳球員
台股續漲 紡織不俗
聽音樂戴眼鏡 粵民養雞出新招
6次江陳簽投保 經長：困難高
讀賣社論 籲日改善對台關係
台股今年新高 成交估逾2千億
100年科發基金編列增17%
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
兩韓交火 國安基金未開會
神棍誆騙 王金平：傷害宗教
油貴機票漲 新航調高附加費
口蹄疫情 南韓閉牲市交易
薩爾瓦多人最擔心經濟和犯罪
陸外長：胡錦濤獲邀明年初訪美
扁將移監 扁辦成立救扁小組
工研院申請美能源之星認證
副總統：花博展現台灣軟實力
強烈寒流急凍新疆 零下35度
兩蔣日記 總統：內容上屬公產
進口黑豆價漲 國產新品種搶市
整頓治安 警方查獲AK47
葉匡時：港市合作 非合一
選前槍案 吳揆：查明真相嚴懲
南洋姐妹紀錄片 侯導評90分
連勝文案 胡志強：未渲染
陸官員：中日韓將商自貿協定
吳揆讚亞運表現 促中長程培育
國科會：高錕夫人演說意義不減
青年黨員提建言 藍：虛心檢討
連案證人離境 綠營要求說明
台灣資通訊強 總統盼加強軟體
預防痛風 記住2多3少
選舉結束 吳揆促中央地方合作
立院初審 安胎假不影響全勤
台股漲 新台幣午升4.83角
印度富豪捐巨款改善教育
紐國降雨少 牛奶價格恐漲
金融指數創今年新高
扁將發監 支持者聲援打氣
易漲難跌 中國百城房價上漲
遠航試飛 重回金門
中子彈之父病逝洛杉磯
恙蟲病發燒紅疹 易誤診感冒
兩岸投保納國際？ 經長籲務實
扁發監服刑 卸任總統淪階下囚
建國百年新鈔設計 監委查
台彩推尾牙專案 歡迎團購彩券
廣州亞運吸睛 深圳世大運增壓
薄瑞光：扁案若真 友誼遭背叛
里昂持續看好台灣科技股
王金平：赴美免簽進展正面
尼加拉瓜強勢外交因應尼哥糾紛
太矮不能當法警 立委批歧視
搶攻旅遊市場 慈濟推觀光醫療
台股收8585點 漲65點
南韓外匯存底世界第6
推銷土雞 邱鏡淳：加米酒煮讚
珍發監？雄檢：須了解身體狀態
扁發監服刑 囚車抵台北監獄
中科放流管完工前面板廠不營運
台股開高震盪 收漲65點
推動智慧綠建築 6年32億
12月台指期漲72點
二代健保甲乙案 督保盟批搶劫
12月電子金融雙漲
南韓口蹄疫情蔓延警戒區外
涉故意選錯人 監察員挨告
外企在中國 超國民待遇終結
兩岸投保協議不順 擬僅列議程
關鍵證人 杜義凱下午返台
國軍將官多 高華柱：裁百員額
連勝文臉傷 需電子神經學檢查
價漲量增 台股多頭氣盛
政院改造 通過首波組織法案
楊志良：二代健保 傾向甲案
螞蟻搬家 深圳走私瘋狂
獵男俱樂部 顛覆邏輯看同志
扁淪階下囚 綠委感傷
陸專家：明年貨幣政策穩健偏緊
蔣中正日記若出版 版稅歸國庫
郎世寧稀世油畫 北京拍賣
假買水餃真搶劫 3人被逮
航港基金繳庫多 立委要刪預算
世界詩人大會 印度前總統來台
三大法人買超台股116億元
節能網不節能 標檢局勒令停售
南韓議員主張與中國真誠對話
越勞騙婚斂財有悔意 法官輕判
兩岸投保協議 應保障台商安全
永遠的第一 扁入獄也第一
何思因：五都選舉民進黨達顛峰
中科三期 居民要求廠商環評
新式栽種 花胡瓜無農藥殘留
堵熱錢 港人深圳換匯被拘
楊志良：兩岸醫衛協議堅持五不
拚高市議長 藍綠鴨子滑水
選民公投否決 華州取消零食稅
帕運選手好禮 復康巴士送機
新台幣兌美元升6.4分
買到傾斜屋 獲賠50萬
亂用洗眼液 當心傷眼
莫札特鋼琴曲 改善小兒癲癇
韓戰略家：北韓可能登陸延坪島
林正偉再測謊？板檢視案情需要
具惠善抵台 高粱酒一口乾
華航元旦起 開航奧克蘭
國際美容賽暖身 人體彩繪吸睛
李沃士盼遠航春節前重回金門
25縣市土 裝香火袋永流芳
中央社惡水報導 奪卓新攝影獎
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
明潭吸睛 日纜遊客破3百萬
幼兒狂哭到沒氣 屏息症作怪
知事訪日相 美基地問題對立
慶祝建國百年 元旦首登七星山
美日軍演 中國批武力示威
攀學術高峰 銘傳獲美高教認證
南北韓局勢 中方籲勸和促談
紙喇叭永生花 花博買得到
阿扁入北監 刑號1020
四重溪溫泉季 飆吉他享美食
穆迪：台灣RMBS評級穩定
隔代如隔山 孫不懂祖穿著
越南國際競爭力 缺獨特優勢
陳劭彥籌贊助 再登倫敦時裝週
馬總統：蔣中正地位禁得起考驗
罵書記官臭豎仔 婦判4月
銓敘部：退撫基金赤字延後出現
葛萊美入圍 阿姆橫掃十項
甲仙國小新校舍 將申請綠建築
看似路倒實為命案 警冷案新破
立委：修正性平法 保障邁一步
天津師大驚爆人肉炸彈 兇手死
木材堆起火 家具師傅損百萬
大陸沙塵南下 空氣品質受影響
台新銀擬與華美銀簽MOU
吳克群吃雞補肌 怕太補難入眠
中央社前進文大 會場爆滿
外資匯入 新台幣收升6.4分
中國拜金 產需全球第一
工研院加入綠色電子評價系統
冷冬將至 泰安溫泉季喜迎賓
移居上海 滬台灣人約70萬
釀酒要跑3千？縣長先請
北市大型就博會 職缺逾兩千
頒和平獎 姜瑜：中挪關係困難
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
運動打壓新片 楊淑君獲邀觀影
蹲公廁怕怕？學者建議便盆加長
牙醫案上訴 檢批原審指導立法
旅客增 餐飲住宿就業回溫
東亞科TDR 8日終止上市
台鐵增班改點 250班次微調
二代健保 上班族嘆死薪水有罪
副總統：台經濟表現 吸引資金
日美軍演 南韓首次派員參加
浙江學生帶乾糧 抗議餐廳漲價
15票落敗 中縣議員選票封存
德官員：不排除再刪太陽能補貼
越估今年出口比去年增2成4
中國藏金熱 金銀珠寶銷售火爆
新焦點延遲公告停牌 重罰百萬
回收藥多 高雄長庚籲正確用藥
間接登陸台商 爭取納入投保
茅于軾出境被禁 上網痛批
無業男偷公寓水表 滲水露餡
吳揆：台灣廚藝禽品 金牌級的
高縣14鄉鎮長 可轉任區長
扁入獄 檢：最有效的法治教育
扁北監第1餐 藥燉排骨椰子派
境內美元票券 12/6登場
王建(火宣)盼大學生不打工
國考錄取後培訓 擬設淘汰制
北管小神童 2歲不到會伴奏
衛署：退職金納健保有技術問題
屏縣議員王樹圍當選無效定讞
返家途中失聯 男子陳屍排水溝
台東有堤岸掏空 威脅南迴公路
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殺法官助理 男判無期定讞
國民隊官網：王建民續約難
馬國來台旅客衝高 超越韓國
逾4百萬試乘 蘆洲線明起收費
前閣揆李煥辭世 享壽95歲
央行月底理監事會 可能升息
觀光客增 運輸餐飲成長創新高
葉林傳違紀案 國民黨撤銷黨籍
楊志良：醫衛五不 陸方同意
章亞若舊居 江西保存完好
當兵跳過傘 郝搭貓纜之眼嘸驚
外幣保單投資額度 彈性放寬
橄球之行 前日相森喜朗明訪台
瑞士信貸：大陸12月中旬升息
馬總統：施政重點 經濟優先
古道開發環評通過 屏縣府反對
戰機呼嘯過 黑琵驚嚇鳥友憂
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美：亞桑傑是無政府主義者
人民幣旅支開賣？待研議
二代健保修法 立院協商難度高
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李煥辭世 後事將從簡
德國行動通訊邁向4G時代
大陸年輕媽媽 育兒靠網路
雪災 英經濟恐損60億英鎊
李煥過世 總統震驚不捨
兩岸農漁論壇 促深化合作
SBL開幕戰 裕隆對決達欣
爭取陸資 工總率團赴廣東
北市預售屋坪均價破70萬元
吳揆：科技顧問是台灣福星
同志失言風波 趙駿亞喊冤
韓版惡作劇之吻 金賢重將來台
楊淑君案 律師明提訴訟建議
鼓勵生育 婦團：友善職場更優
台灣重慶開通定期貨運航線
興農總教練 劉榮華回鍋
周邊動脈疾病 常找上糖尿病患
亞太影展迎賓 王金平力挺
兩岸投保仲裁 國際商會是選項
亞太成長500強 碩禾奪冠
茱麗葉首映 李安李崗開金嗓
辦公室竊錄女祕書 董座判賠
威力彩頭獎摃龜
今彩539頭獎摃龜
日男星遭毆傷 案情逆轉
呂秀蓮：與扁切割者太無情
下雪交通亂 英民眾罵政府要查
屏市疑似氣爆 1男死亡
梁實秋譯詩首獎 余光中說讚
美日軍演將出動B52轟炸機
金馬新導演何蔚庭 出席菲影展
影視搭橋，城市行銷
杜義凱返國 稱與槍嫌沒交情
中國富家庭全球第3 貧富不均
前行政院長李煥病逝 享年94歲
杜義凱返台 檢方要求隨傳隨到
處遇級別低 扁不能聽收音機
蔣經國本土化政策 李煥扮推手
爭辦世足賽 俄羅斯卡達勝出
子女婚嫁父母640萬贈與免稅
買房1年內就賣 財部考量課稅
2010亞太資通訊高峰會議 500來賓與會
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眾怒難犯 ! 國際刑警通緝維基揭密者
「以中國為假想敵」美日演習投入4萬人
詐騙集團囂張 警方瓦解3個
「國際和諧化思維對兩岸與亞洲整合的啟發」國際學術研討會
入獄服刑 扁：政治事件
搭高鐵遊花博 超優惠輕鬆遊
台灣人壽安心守護終身防癌保險
蔣日記延出版 學者憂對岸搶先
沙塵來襲 入夜影響南部
世足賽主辦權 花落俄羅斯卡達
印度電影追尋獲金孔雀獎
美上週初申失業救濟人數上升
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利多激勵 歐股收紅
年終賽首輪 妮妮高標3桿
美元走貶 金屬勁揚
歐銀決延續緊急措施 增購公債
利多頻傳 美股勁揚
里約掃黑 巴西加強邊防
原油價格登兩年高峰
台灣助尼加拉瓜古都保存文獻
耶誕腳步近 英百貨櫥窗遞歡樂
希臘長期主權信評恐遭標普調降
升格利多 北縣房市價漲量穩
東北季風增強 北部轉涼
LPGA龔怡萍洪沁慧暫27名
美民眾多支持軍人公開出櫃
越南缺工嚴重 企業叫苦連天
李在鎔接班 升任三星總裁
外資看好 塑化股揚
台股漲 台幣盤初升逾4角
大同產品榮獲德國IF獎
加州經濟產值全球第8大
毛線娃娃 小乃鉤出自信與幸福
扁入獄第二日 支持者監外聲援
金融退燒電子接棒 台股續揚
加州敲定首段高鐵興建案
因應通膨 滬主婦一天買兩次菜
王金平：李煥對民主化居功厥偉
科博館影像展 揭動物遷徙謎團
王建民是否續約今揭曉
劉興臺獲選今年MVP經理人
連槍擊案 江宜樺：查藏鏡人
拚休閒觀光 金門中學都有泳池
熱帶耶誕 星烏節路氣氛佳
連勝文槍擊案 立委籲速查明
縣市合併 高市增3一級機關
扁：化憤怒為力量 贏2012
專家建議 政府助台商轉型
洪秀柱難忘初次質詢 李煥打氣
第三類陸客來台申請時程縮短
大陸沙塵蠢動 北市籲防範
看全年最亮金星 就在明天
搭小黃旅遊 8城市36路線
嫦娥3號奔月 降落哪裡自己挑
金寬鎮：北韓再挑釁將遭轟炸
南市民進黨團成立 敲正副議長
瓜地馬拉北部油田將開國際標
研議課暴利稅 營建股趴
異味成謎 星國陸海搜查未果
大陸占1/3非智慧手機市場
中國傳擬1.5兆美元支出計畫
中國11月非製造業指數 回落
資訊月 中華電主推光纖寬頻
課暴利稅？房仲：短空長多
希捷傳回絕對手收購提案
明年首季不淡 台積創3年新高
區間盤整 台幣午升4.38角
綠復議未果 廉政署組織法付委
連勝文槍傷 未損顏面功能
吳揆：產業創新 科研商業化
內蒙沙塵南下 懸浮微粒增3倍
成軍1年前夕 AK香港獲獎
越南未來10年貧戶將大幅下降
婦紙條求助 警逮3車手
韓廠捷足登陸 友達：尊重政策
對扁無情？民進黨：持續關心
Z-OBEE今掛牌 震盪大
潮寮國中空汙元凶 台糖除草劑
京滬高鐵試車 創世界最高速
國光石化環評 環團籲釐清爭議
維基解密：北韓高幹陸續叛逃
新銳藝術 劉乃文拿蚊子創作
日擬在教科書寫釣魚台是日領土
福斯銷售提前達陣 明年目標萬輛
民進黨：金溥聰選後反省不及格
吳清基談打工：做好時間管理
大陸今年糧產 增2.9%
港議員：台港文創業可合作登陸
大學生不應打工？勞團抗議
iPad夯 LEXUS搭便車
珍發監事宜 高檢署下週研商
二代健保修法 上午協商無共識
洪佳君增產報國 朱：市政楷模
OTC再赴矽谷爭取企業掛牌
台股收8624點 漲38點
美方：維基解密將公佈台美文件
血腥獵殺 動保呼籲禁售海豹油
立委：偵辦連勝文案不應膠著
亞太青光眼會議 郝盼嘉惠病患
美日軍演登場 規模空前
12月台指期漲12點
北監首夜 扁情緒穩定
台股持續收紅 漲38點
打工論爭議 監院長：一片善意
EBay併購Milo.com
台灣尚未完全符合赴美免簽條件
12月電子漲 金融跌
雲門新作屋漏痕 斜舞台展舞姿
台灣農產品 梅州農展會出風頭
申辦2022世足賽 南韓夢碎
大摩：百年國慶前 台股看萬點
55歲以上民眾 8成感幸福
電子接棒 台股站穩8600點
2026世界盃 中國沒戲唱
兩岸公共管理論壇 北高接力辦
鐵馬上北捷 假日增7站
國民不續約王建民 傾向重簽
成立人權博物館 推廣人權教育
美航母近釣台 中航母未完工
戶外教學車追撞 9童輕傷
三大法人買超台股46億元
抗通膨 陸貨幣政策轉穩健
台灣人權調查 經濟司法類退步
耶誕季節 詐騙猖獗
台灣響起 藝術家匈牙利參展
三位樹朋友 金門有聲書台北見
屏市工安意外 1工人2警消傷
偏鄉學校水質監控 資訊幫上忙
肥料漲 藍綠立委齊為農民叫苦
新台幣兌美元升4.3分
申根免簽 馬：旅遊方便受尊重
免費課輔過關 花蓮明年執行
真好 江蘇村民免費領金銀
選後反省不夠？金：不打口水戰
台股本益比升至14.89倍
改善財務體質 高捷爭延後償本
2年來首見 11月外匯存底減
張榕容愛K歌 亞太開金嗓
近3百種台灣農產品 南京亮相
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
砂石車機車碰撞 騎士不治
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股價漲 張忠謀：重視長期成長
立院沒禁菸？北市衛局稽查
潤泰寶成攜手 投標南山
歐盟擬罰面板廠？業者：不評論
攀岩活動正夯 高縣府辦體驗營
治風飛沙 台東有請空勤隊
瓜瓜節明開鑼 杉林瓜瓜樂
大專籃球聯賽 師大尋求3連霸
越南安南陶 手工打造響國際
台電影 轟動美學府
無業男偷車被逮 姊丟錢走人
戴君竹掛病號 陳怡蓉心疼
央圖論文研究獎助 8人獲獎
抗通膨 胡錦濤關注
竹縣發現白骨 往生逾2年
全國義消大賽 竹市奪冠
法官上午傷眉 下午抽中審扁案
亞太電影傑出成就 成龍明領獎
BEAST攻日 搭直升機開唱
鬧血荒 台北不到2天存量
內賊偷挖土機 東部銷贓
南方莊園廣告不實 遭罰5萬
通緝犯殺警 無期定讞
中選會公告5直轄市長當選人
台閩海上直航 今年逾百萬人次
泡湯趣 土地公廟拜拜送溫泉券
日前首相森喜朗 訪許世楷敘舊
信用交易新措施 明年上路
二代健保 朝野決7日三讀
耶誕禮物 白白盼男友送時間
韓輿論批中阻撓達賴手雕亮相
學者：防通膨 陸宏調重點
1900億護白海豚 國光搖頭
林俊傑飆高燒 胸肌大縮水
IFRS將上路 急需估價師
本周台股市值22.7兆元
府人權諮委會 10日運作
台股漲 新台幣收升4.3分
做公益 城市小姐捐名犬競標
Selina好轉 美聲報平安
嘉義破獲地下匯兌 逮2嫌
越勞非法打工 自備密道躲警
周美青：美學扎根 穩賺不賠
亞洲盃極限運動賽 台灣金包銀
囚犯蓋被悶死 陸獄管惹議
諾貝爾和平獎 熱比婭獲邀觀禮
港警破獲9千萬元盜金案
聖克里斯多福副總督6日訪台
台股漲3.75% 紡織漲幅大
大汪戀甜蜜蜜 安以軒稱積功德
何蔚庭：在台灣拍片很幸福
發芽米電子鍋 農改場鮮研發
3案決戰高院 扁刑影響有限
跨黨派推正副議長 胡：未必好
中橫修復 將增7座明隧道
廈門女童被虐死 網友緝兇破案
扁入獄 呂秀蓮徹夜難眠
捷運南港東延段通車 郝：快了
台灣外匯存底減 仍排全球第4
3串蕉同株 老農也稱奇
上海爆弊案 房屋開發商避海外
陸ECFA主談人 唐煒調職
陸股震盪量縮 漲跌有限
自行車節 攜鐵馬搭火車免錢
推動減排 大陸貸款5億歐元
陸家長 子女幼稚園就規劃留學
電動自行車 補助延至101年
迎建國百年 清境跨年晚會加料
藍正龍讚豬哥亮 眼神像梁朝偉
周年慶 10月信用卡簽帳增
電信違約金 中華大眾以日計算
誤診乳癌病患致死 醫遭起訴
楊進添：維基解密無礙台美關係
扁籲支持者 集氣贏2012
陸大學搶錢 北大拔頭籌
台灣人經營礦廠遭菲共襲擊
台股研擬放寬10元面額限制
專家：大陸明年信貸成長15%
餵女安眠藥燒炭 父獲救判刑
高市議長案 民進黨14日明朗
南山再標售 3大金控都有意
鄭元暢變主播 郭采潔成狗仔
耶誕假期 菲政府暫停剿共
陸媒：經濟會議 擬10日召開
史上最高現金搶案 主嫌重判
台股12月上漲機率7成
打破死亡魔咒 肌萎手寫出奇蹟
央行：建國百年百圓券未增預算
溫昇豪蔡淑臻 願為愛下廚
王丹：媒體是反對運動最佳平台
晶電登陸投資 明年初申請
穩定物價 陸貨幣政策趨緊
連病歷公開？台大重申病患隱私
河南小學生1年被勒索45萬
科技法律戰 工研院代業者反制
詩人貝嶺 擬在台告中國國航
房市交易量 可望創3年新高
今彩539開獎
陸富豪投資移民潮 最愛美加澳
台塑四寶營收 月增8.2%
大樂透開獎
仁武廠汙染案 專家會議爆衝突
吳揆：江陳會時間由兩會敲定
吳念真台上風光 曾憂鬱求醫
泰國熱氣球升空為國王祝壽
賀一航涉毒被起訴
廟旁供品抽驗 1成5不合格
馬國政府盼2020預算零赤字
于台煙少根筋 把遙控器當手機
小旅館老人機構 設火災警報器
國光石化環評 初審仍缺共識
看到林若亞 菲性格影星眼發直
若讀杜拉克 日最暢銷書
分析師：港股年底看2萬5千點
南山再標售 多方人馬角逐
德文傳記 貝嶺多面向寫劉曉波
加國學者：人權公約難入國內法
查新鈔 監委：若無疏失還公道
智財基金公司 面板LED先行
山葉申請電動機車補助
布農拔河賽 1選手休克不治
空軍收藏國父墨寶 查非真品
打炒房課重稅？李述德：研議中
殺錯人？檢擬找連勝文林嫌對質
吵二代健保 立委要衛署提版本
愛戴泰王 黃衫軍示威延至1月
劉曉波獲諾貝爾獎 10日頒發
楊淑君案 廣州提告生變
五都排擠社福資源 殘盟爭預算
大樂透頭獎摃龜
中澳合資鐵礦 簽約再採5年
今彩539 1注中頭獎
國民隊確定不與王建民續約
板檢查賄收網 下週起偵結起訴
巴拿馬貨輪沉沒 海巡艦馳援
統一發票特獎 九千萬待領
印度20萬人紀念聖方濟逝世
跨國人權座談 促落實教育
搭車跨縣市搶劫 2男送辦
美11月就業增 但失業率上升
倒垃圾不服糾正 男砍傷清潔員
人倫慘劇 加男子十字弓射父
台灣瑞士互惠 參展廠商可退稅
國產局：政府機關不動產可轉租
尼泊爾遊上癮 台灣女生傳秘笈
台灣人教尼文 尼泊爾人也吃驚
尼泊爾有禁忌 別用左手握手
LPGA二輪 洪沁慧入佳境
回應美韓軍演 解放軍黃海演練
運動教練科學研討 專家來台
總統鼓勵青年壯遊 培養國際觀
聯發葉清澤粗中帶細 投資精準
南韓禁16歲以下凌晨瘋電玩
想太多打不好 曾雅妮：要盡力
中日韓合作 東北亞物流網成立
日橄欖球首相 譬喻從政如打球
正副議長提名 藍組審查小組
中山女高校慶 郝龍斌變裝秀
平頭扁曝光 北監加強防範
體驗中華文化 老美玩翻天
玩花弄草 園丁盼多種植物
韓美FTA談判達共識
社頭織襪節 女大生美腿PK
台灣船首航 重現鄭成功登台
黃金保值 深圳黑市炒作嚴重
哈燒新片茱麗葉 康康扛票房
李安回南一中 學弟妹爭簽名
骨肉癌勿當生長痛 按摩更壞事
傳Groupon拒絕谷歌收購
吳揆：鼓勵微型創業名額無上限
王振堂估 筆電需求年增25%
高縣市合併 財產總值逾兆元
南一中傑出校友 7人獲表揚
台灣新銳電影展芝加哥舉行
柏南奇：不排除QE3
9/9結婚潮 6千餘對創新高
歐巴馬盼國會通過美韓FTA
陶博館慶10歲 封藏時空膠囊
蘇志燮推廣文化 韓擬道路命名
象圈工程計畫 照顧弱勢學童
美11月失業率攀升至9.8%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希拉蕊：國務卿是最後一站
美元貶 金銀銅漲
美數據利空 歐股收低
商品股領漲 美股收紅
谷歌傳18億美元紐約買樓
國際油價升抵25個月高點
歐巴馬突訪阿富汗 慰勞美軍
瑞典向英通緝維基解密創辦人
緝毒犬前10月查毒1.5億
5都選舉政治捐獻 可抵稅
冷氣團7日到 週休好天氣
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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印尼市長來台 尋兒時保母
沙塵警示解除 中南部空氣仍差
豪宅暴利問題 吳揆：合理解決
嘉縣大學生想不開 跳樓身亡
女兒說星式英語 羅傑斯傷腦筋
高鐵時代 陸與通用共拓美市場
陸專家：爭端解決具兩岸特色
摩洛泰島開發 台印待商談
二代健保 吳揆：明年實施太趕
日外相空中視察北方領土
關懷弱勢長者 企業做公益
台灣品牌精品展在邁阿密受歡迎
吳揆：結合資通訊 推智慧台灣
大咖來台採購 商機6千萬美元
廣州亞帕運點燃聖火
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沙塵影響 南市灰濛濛中市洗街
溫網老婆打地鋪 盧彥勳超感動
提振動物保護水平 善用民力
水面浮釣竿 撈出溺水釣客
偷獵台灣獼猴 3人送辦
印尼商人有意在馬國投資
陳情索祖產 金城鎮公所允協助
假想金正日死亡 美日擬對策
百年集團婚 盛治仁提醒別凍著
彌陀虱目魚文化節 美味登場
越南檳椥捕獲25公斤巨鱉
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美韓同意修訂貿易協議
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慈善路跑 2千人不怕冷響應
通緝毒蟲落網 車藏毒品槍械
神明團圓 保生大帝兄弟會香
署長：健保案可能大家都不滿意
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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領當選證書 賴清德：全力以赴
台灣樣貌 抽象淡水夕陽奪冠
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樹德科大校慶 古又文勉勤學
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高市選戰風波 落選頭擬提告
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紅火案 辜仲諒將對上前部屬
我沒有敵人 諾獎擬讀劉曉波文
資訊月首日 相機筆電最夯
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亞太影展 杜篤之獲特別貢獻獎
布農族運會閉幕 地主信義奪冠
陸生自殺 法院判網站賠25萬
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美日中關係等邊？ 小泉譏可笑
連勝文案 檢：凶嫌有計畫行動
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愛美打肉毒桿菌 肌肉恐變脂肪
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成龍鬆口 願與房祖名尬演技
亞太影展 艋舺抱走兩獎
樊綱：中國通膨可受控制
貨船菲海域沈沒 台菲聯合搜救
和平獎頒發前 陸禁異議者出境
民間監督健保聯盟: 殘缺的二代、消失的正義？
侵占公款3千萬 王育誠判9月
訊息發布凸槌 新焦點(9106.TT)澄清聲明
青年房貸上路 銀行搶業績
北京央視前伸冤 千名上訪者被帶走
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總統立委併選？藍：須慎重
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
航管員復工 西班牙重開空域
象總統鬧雙胞 兩人就職
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台3女將闖進LPGA決賽
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今年台商回台投資可望創新高
楊進添：台獲免簽 大陸也有利
花博衝票房？郝：只擔心人太多
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邦喬飛精選 蟬聯西洋雙榜冠軍
吳揆：國民年金不能倒
體檢珊瑚礁 小琉球劣化嚴重
台美TIFA 吳揆：可分項談
台塑汽油漲3角 柴油漲4角
總統立委選舉合一？下月討論
馬拉松接力 國體再摘冠
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GOGOGO連線盼重辦319
央行千億定存單10日競標
馬面再測謊 江宜樺：求證據
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嘉義以北 低溫特報
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褪戰袍披白袍 陳菁徽不從政
蔡英文設智庫 吳乃仁掌舵
立委：機關學校應設殘障車位
兩岸抓騙 今年詐騙案可望大減
UBA預賽 台師大不怕黑奪勝
檢追查槍擊案 凶嫌2度測謊
吳淑珍入獄 本土社團憂照護
總統：免簽國多 志工行遍世界
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扁發監首週日 北監平靜
張博雅：推不在籍 兩大選難併
楊志良：健保費基費率如蹺蹺板
刺殺甘迺迪 兇嫌棺木拍賣
受慈濟感召 泰國醫師推展志工
連勝文恢復好 最快6日可出院
中國威脅 日將採機動性防衛
張京育：兩岸和平發展獲支持
總統立委併選 憲政空窗難解
金門將軍第 巷弄歷史教室
讓失明者可辨白光 日研發成功
陸學者：不應放棄繁體字
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總統立委併選？民進黨籲勿權謀
嘉大志工 用農技與印尼交流
峇里民主論壇會議9日登場
苗栗車禍3死 入伍歡送成訣別
表揚志工 吳揆：有你們真好
鄭秀文飆唱 余文樂來台探班
濁水溪邊任教 楊進添難忘杏壇
二代健保明協商 表決戰難免
陸學者：兩岸應合辦文物展
氣候變異難測 封閉橋路新挑戰
總統：台灣有能力因應各種風暴
雲林嬉遊集 走進文化庄腳
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泡泡龍女孩愛繪畫 參賽獲獎
珊瑚劣化 農委會：須配套改善
陸官員批地方政府炒地
經長：技術扎根 落實到產業
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聖文森交換生 成UBA外籍兵
腫瘤指數迷思 醫：未必罹癌
到願景館買車票 醉漢鬧場送辦
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總統：國家照顧弱勢 文明提昇
零售市場波動 網通廠轉向標案
改行程遊泰姬陵 沙柯吉惹民怨
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偷鋼筋抵薪水 3工人被逮
數百港人遊行 要求釋放劉曉波
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5歲童找阿公 騎車離家3公里
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中國近5成黨政幹部 自認弱勢
馬國民眾遊行 要求還水於民
技職生爭光 國際競賽獲佳績
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高檢署：珍將發監台中培德院區
江陳會 陸委會：12月中下旬
連勝文深夜11時30分出院
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伊朗鈾料自給自足 美憂慮
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今晚北部偶雨 明天變冷
妥協：延長失業救濟換富人減稅
曾雅妮奪最佳球員台灣第1人
民調：菅內閣支持率跌至新低
美QE3？ 台幣一度升逾6角
沮喪焦慮到喜悅 全在妮妮臉上
進入銷售旺季 汽車股飆
業務多 法務部盼增設副檢察長
朝鮮會談 六方變三方 陸質疑
陸12月CPI 官員：不破5
金融傳產強 台股登8700點
金融指數創1年多新高
投保協議 賴幸媛：滿意為止
國安局新保密手機 附照相功能
連勝文出院 感謝社會關心
長榮開闢鄭州濟南寧波新航線
花蓮規模5.3地震 震度4級
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奧地利婦聯會舉行會員大會
二代健保 吳揆：尊重朝野協商
台灣協助尼國辦高官研究班
吳淑珍入監？吳揆：依法顧義理
亞洲影視展 台業者赴星找商機
高院裁定 扁關17年半
口蹄疫蔓延 南韓忙撲殺
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羅志軍李鴻忠 任江蘇湖北書記
最佳年度球員 曾雅妮時代來臨
防北韓 南韓役期維持2年
賴幸媛：大陸政策朝野共識重要
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農委會：科技為農業發展關鍵
湖北奪筆書記 港人印象不佳
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宋徽宗古琴拍賣 天價逾6億
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台南新市槍擊案 警逮11人
角逐議長 張宏年：尊重黨意
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總統：監所教化 引導向善發展
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國中違常態編班？教部清查
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潘威倫闖韓職？韓媒：難度高
連勝文遭扯欲躲 馬面右手開槍
軍教課稅 財長：遵照立院決議
二代健保 朝野將確認表決版本
爬山高輻射強？原能會：安全
外資匯入 新台幣午升近6角
外企股票先公開發行才得掛興櫃
楊志良：多數人健保費會降
官司糾紛 老翁縱火燒鄰居
元大論壇 重量級中港企業來台
高雄義大查獲偽標剪標商品
查炒股搜出毒 古董張起訴
夜市賣郵票 立委促行銷制度化
核一廠延役 審查時程延1年
國安官員：台美情報合作未洩漏
客運車票不得概不退換
綠人事改組 小英徵詢蘇嘉全
綠營：監所應拒吳淑珍入監
戒菸成功 李（王羅）贏十萬
台股收8702點 漲78點
瓜地馬拉企業界看好出口實績
女大生網路貼國罵 檢起訴
高職女生遭霸凌 吳清基難過
台股開高收高 漲78點
賴幸媛：確保台灣核心7利益
瑞銀：明年台股上看9650點
12月台指期漲69點
賴幸媛肯定大陸釋善意
台股續漲 站上8700點
就安基金獎助雇主？立委反對
汽旅藏賭場開轟趴 警連破兩案
12月電子金融雙漲
陸媒：漁政船赴釣島 日未硬碰
調北市售屋所得收益率 未定案
孫大偉畢業典禮 另類溫馨
智慧鐵人賽 技優甄審可加分
惱人狐臭 秋冬治療恢復快
中國大城市菜價降
深圳擴大自由行 香港可望受惠
三大法人買超台股26億元
前外交次長繼子詐屋 判9月
藍版健保修法 刪藥價差補黑洞
撿垃圾驚見焦屍 死因待查
登山遭虎頭蜂螫傷 8人送醫
機密電文：高雄港關係美國安全
陳幸妤：母親入獄不用特別待遇
赴陸打拚腦中風 紅十字會接返
軍方實施射訓 南韓島民憂
維基解密 美文件列台海纜位置
疑情海生波 9人凌虐1少女
外國客遊峇里215萬人次
二手菸害 3成醫校生認知不足
集郵熱 郵票銷量不減反增
保育最前線 丹大管理站成立
象牙海岸恐動亂 旅遊警示紅燈
明年股市看好 投顧：7成買股
禁狩獵 原民怨慶典沒像樣牲禮
宏達電11月營收 月增18%
沙國被虐 印勞遺體尚未運回
新台幣兌美元升1.2角
美量化寬鬆 劉憶如：台幣順勢
台盟明年交流 側重台灣中南部
二代健保 綠反對虛擬所得
鄂書記李鴻忠 奪筆事件憶難忘
蘇嘉全回鍋秘書長 13日上任
連槍擊案 綠委促公布真相
專家建議 農業應輸出附加價值
港研究：止痛藥可致小腸出血
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內蒙異議人士哈達 家屬遭拘留
李學勇王國生 候選蘇鄂省長
綠爭中市議會龍頭 蘇嘉全操盤
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學者：污名化報導就是侵害人權
早產兒義賣 陳偉殷意外現身
華北少雨 河南受旱面積千萬畝
太陽能閃光安全帽 環保又炫
「新」毛澤東再現 周建國接班
珍若發監 檢：送台中培德院區
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立院初審 原住民獵槍再放寬
建國百年 盧廣仲福隆迎曙光
山東女申冤 被折磨失智
團膳廠商落跑 育達師生沒飯吃
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社區發展 蘇治芬：創附加價值
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寒流將來襲 蓮霧農忙防寒
熱錢入香港？曾蔭權：上市用途
山寨Rain 曖昧戀Lara
消費者物價年增率 9個月新高
外資上週買超98.38億元
挖角嘟嘟 SK飛龍明拜會獅
1問2應3轉介 全民自殺防治
天寒進補 找醫師慎選藥材
台金海運客船 政府盼民間營造
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胡志強：局處依原決議遷移
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桃園升格改制時 須逾2百萬人
清心變心碎 比丘尼怪病上身
角逐南市議長 綠女將爭出頭
連勝文返家 第一件事看小孩
投保難產 經部：要花時間談
李天成任瑞銀台灣區負責人
電腦刺繡洋芋片 亂真不能吃
蔡岳勳么兒福寶 催生痞子英雄
外資匯入 新台幣收升1.2角
國際簡訊無保障 消保官籲改善
美QE3？主計處：無通膨疑慮
扶幼專車失竊 企業捐款贈車
珍若發監 先到培德評估1週
曾雅妮：索倫斯坦是永遠偶像
茱麗葉開紅盤 首週破百萬
吉利集團 網路賣車
兩岸投保協議 今年簽不成
農業生技向iPhone學整合
台再捐5萬美元助菲唇顎裂病患
建2座核電廠 法印簽署協議
明年台股展望 投信：百年難得
持假股票 須負刑事責任
經建會招商 明年前進印度
醫材差額 督保盟：設退場機制
大陸瘋高鐵 要與世界接軌
健保爭議未解 衛署將微調
挪威的森林 松山健一將來台
港府民調：反對申辦亞運者略多
赴台遊 浙江跑第1
藍擬辦追思會 李煥家屬婉謝
高市議長選舉 綠14日推人選
松山合肥航線 復興7日首航
律師轉述 扁憂心吳淑珍身體
高縣市合併 營養午餐免費同步
復興航空股票 明年下半年上市
民團：健保費基小 費率如何降
台商捷聯電子廈門獲獎200萬
今彩539開獎
坎肯氣候會議 德期待不高
威力彩38樂合彩開獎
全球最大匯款流入國 印度連莊
因應十二五 台灣農業研發要拚
台灣送愛 榮總贈泰北孤軍義肢
燃料油漲 南縣破非法囤油
台26線屏東反對 台東盼速動工
Rubber主唱 聲似陳奕迅
海纜洩蹤 國安人士：加強維安
高縣地價 鳳山中山路蟬聯地王
紐考慮放寬檢疫 蘭花有望出口
扁提假釋 最快民國107年
港府驗出塑膠玩具鴨危害兒童
連案槍擊凶嫌 堅稱目標陳鴻源
新北市小內閣 朱立倫：女性多
香港首列陸製地鐵列車 完工
江陳會暫不簽投保 政院續努力
裝義肢能行走 泰北孤軍感恩
陳雲林賞花博？警署籲離峰時間
培德醫院 專收重症受刑人
青出於藍 中國複製俄戰機外銷
二代健保表決戰 繳多少明揭曉
二代健保 18條爭議待表決
兩岸投保先談後換文 複雜度高
輸25票 賴頤年聲請保全選票
今彩539頭獎無人中獎
匈牙利信評降等 股匯債市齊挫
歐債延燒 歐元衰到明年
威力彩頭獎貳獎摃龜
歐債疑慮增 削弱歐洲投資信心
維基解密披露中國政商人脈運作
IMF：應重建經濟緩衝機制
美若QE3 亞洲將出招擋熱錢
歐銀理事表態 盼加碼紓困基金
兩岸攜手 槍擊犯陳勇志落網
ADOC計畫助馬縮短數位落差
投保協議來不及簽 有端倪
似真如幻的3D世界
駐韓美軍前司令：若中國參戰「經濟將倒退100年」
氣溫驟降 8日下探9度C
年薪165萬 台東徵文化處長
胡志強：爭取邱豐光留任中市警長
凍 新疆零下35度C
健保漲多少 上班族霧煞煞
分析: 杜絕藍營「悠悠之口」 珍入監程序非走完不可
誤擊?預謀? 藍營自家人籲公佈錄影帶
『神氣家族《真幸福有人權》呼應世界人權日』
前復盛董座特助 內線交易被訴
富邦證與大陸財通證簽MOU
諾貝爾獎 挪威媒體與中方互嗆
法印簽署多項合作協議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
比利時媒體驚豔台灣
菲總統表現 近8成民眾肯定
巴西受補助家庭逾4成未脫貧
巴西超薄螢幕電視 耶誕熱賣
鮮奶油含酒精 美業者惹爭議
英警接獲逮捕令 亞桑傑難藏身
台加簽署通訊科技合作備忘錄
許芳宜羅馬舞歌劇 大師也陶醉
終19年戀情 許芳宜羅馬獨旅
冷氣團南下 愈晚愈冷
台股開8716點 漲13點
減碳評比 台灣表現得失互見
台大華語所訪義 促師生交換
聯發科11月業績止穩
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分析：人民幣升值呈階段性脈衝
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法人：調售屋所得收益效果有限
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貨櫃屋疑電線走火 1男喪命
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槍擊案 綠委：有人說謊擾選情
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開高走低 電子金融紡織拉回
見不到親人 南韓老人抱憾而終
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星紅十字會爆員工挪用公款醜聞
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宏都拉斯外交部次長訪台
台東地震 規模5.1
潮寮國中空污案 求償每人5萬
越南小模風引關注
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法院旁聽動粗 女子遭訴
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金庸笑對去世傳聞
鐵道手札 100車站風土印記
南韓將建設西海5島成軍事要塞
李少光：京奧港被襲情報籠統
投保與醫療協議 吳揆：要再談
春節機票 金縣府網路助搶位
美國面臨30年來最嚴重通縮
內視鏡治食道癌 術後復原佳
陸今年GDP超9 明年衝10
原物料續熱 食品股飄香
二代健保若過關 將採就源扣繳
下身截肢也收 培德能收重症
金獎志工 服務逾萬小時
藍未整合 二代健保三讀有變數
強冷缺水氣 合歡山玉山未下雪
陳雲林若看花博 郝：不會淨空
劫貧濟富 消基會反對二代健保
男女廁比例 教部：新校舍皆符
Selina坐輪椅 興奮痛哭
綠民調：逾7成不了解二代健保
西巴爾幹6國免簽 外交部爭取
酒後衝突打死人 男遭訴
中國核電 大舉擴充
中國高鐵 衝500公里時速
外資匯入 台幣午升5.02角
美國務院高級官員訪宏都拉斯
台歐經濟協議 外交部努力目標
高市府總辭 菊著手人事布局
扁服刑適應快 憂吳淑珍入監
老光棍燒死3人 判無期
拼高鐵 大陸列為戰略新興產業
美日韓警告北韓勿再挑釁
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紐澳檢疫放寬有利台灣蘭花拓銷
台匈租稅協定元旦生效
加國打工度假 明年名額擴增
ADB：亞洲應考慮匯率合作
明年起 後備軍人得投入救災
北市改造出租國宅 無障礙設計
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藍拚5都正副議長 須合縱連橫
幅員大 陳菊：緊急時借直升機
珍發監事宜 曾勇夫：尊重專業
台股狹幅震盪 收漲 2點
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連勝文回診 臉傷口癒合
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維修水泥槽被埋 1救出1待援
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電擊住戶 管理員判賠百餘萬
二代健保 吳揆：求共識不求快
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藍委籲檢公布連案現場錄影帶
高市民宅火警 疑打架後縱火
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冷氣團發威 流感一波波
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珍定讞 北檢正式囑託雄檢
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陸：和平統一 不承諾放棄用武
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倒車撞死姪女 涉業務過失致死
性侵同胞 日男遭重判
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健保比便當錢複雜 楊志良續拚
總統指示加速推動數位匯流
歐盟裁罰 面板廠不一定得接受
PISA評比 台灣成績平排名降
二代健保任務 救破產危機
MV預告禁播 F.CUZ爆衰
貓纜歲修 13日起停駛8天
嘉市議員當選無效 家屬無奈
年度稅後虧損 須揭露董監酬勞
國債鐘 每人負債19.7萬
美日軍演 台灣記者搭軍機見證
今彩539三星四星彩開獎
印製出問題 上千億美鈔封存
建國百年護照 11日也能辦
大樂透開獎
江陳會投保協議觸礁 台商失望
二代健保 爭議點待共識
SK想挖嘟嘟 牽動韓職版圖
美元波動大 扁家海外款縮水
女涉嫌買票 求刑3年6月
臉書搶人 年薪四百萬創印紀錄
農業產業化？需考量農民消費者
劉憶如：中港台文創業合作看俏
馬：尊重李煥家屬 不辦追思會
二代健保難談 協商停在程序
二代健保 政院將提新修正內容
不顧教廷批評 陸天主教開大會
友人轉述：連勝文不接受誤擊說
陸委會：台灣安全 兩岸關鍵
PISA成績退 題型不熟吃虧
原民文化傳承 盼獵槍彈除罪
投信：中國週末可能升息
新北市正副議長選舉 綠爭龍頭
抗議政府 法足球員籲提光存款
民進黨：未授權智庫 登陸對話
瑞士檢察署：繼續追查扁家贓款
印度本會計年經濟成長將逾9%
假球案判刑6月 男子又持大麻
衛署：二代健保可能會期過不了
二代健保 府期待愈改愈好
改採新會計準則 應發重大訊息
全教會：PISA排名非重點
解密電文：奧蒂嘉外交手腕難測
亞桑傑被捕 維基解密將續爆料
準備就職 朱立倫持續下鄉
今彩539頭獎4注中獎
台灣盜壘王 黃甘霖引退
大樂透頭獎摃龜
外媒報導中國受限 德主動關切
高市砂石儲槽意外 1死1傷
泰北孤軍盼後代學正體中文
PISA評比 上海少年冠全球
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金門銅牆鐵壁 南韓軍方取經
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印度傳爆炸 台灣客逃過一劫
喝酒被毆 日歌舞伎明星道歉
百度被駭 美商道歉賠償
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劉曉波效應 陸異議學者難來台
年度工業精銳獎 義美等7家脫穎而出
板檢: 查槍擊連勝文動機「難度高」
健保比便當錢複雜 楊志良續拚
維基揭密創辦人 "性侵罪"在倫敦被捕
19個國家挺中國 拒出席諾貝爾獎
『21Century烤雞』慶熱賣 舉辦 "吃雞抽機"活動
玉山零下8.3度 入冬新低
追思潘振球 9年國教功不可沒
高鐵案 北檢傳殷琪說明
北韓又開炮 彈落本身海域
南韓觀摩金門？國防部未獲訊息
二代健保／綠營: 政府不應 一意孤行
新樓揭牌未邀中縣 中市議長致歉
二代健保修法案闖關不成的省思
黃耆建中湯 成功證實對運動員疲勞恢復效果
風城美食節 新竹十大精緻伴手禮出爐
招商有成 香港上市華潤集團拜會邱鏡淳
華邦電11月合併營收31.69億元
南韓軍方取消金門觀摩行
美國聯合航空繁體中文網正式上線
玉山全紀錄
中華電機房故障 金門大斷訊
首例境外移入狂牛症？衛署待查
北印聖城驚爆 台遊客逃過一劫
亞桑傑不得交保 羈押至14日
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
萊雅豪門恩怨落幕 風波未止
美延減稅 油價飆26個月新高
歐債危機 恐延燒至明年
美延長減稅 歐股上揚
美職缺數量成長 創兩年來最多
美延長減稅 金跌銀銅漲
美副國務卿重申對台軍售立場
賣壓湧現 油價下滑
美股最後1小時逆轉下挫
歐巴馬為減稅換失業救濟辯護
台灣以色列交流鳥類保護經驗
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德儀Q4財測符合市場預估
巴西學生評比差 主因師資差
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韓媒：SK形同放棄網羅潘威倫
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美排除派兵中美洲反毒
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靠岸 奪澳門電影節動畫獎
王建民未來 球評：等大聯盟約
帝寶法拍棄標 1月中再開標
投保協商 經部：持續縮小歧見
農業科技研究院 2年內成立
日高中生訪台 對飲食感興趣
籲放劉曉波 奈伊讚馬總統勇敢
謝支持 議員當選人捐款助弱勢
保險無理拒賠 最高罰3百萬
經長估明年經濟成長逾4.5%
台幣匯率午盤升4.65角
阿舍乾麵出包 糾正衛署南縣府
矽導竹科商務中心明年啟用
奈伊：維基解密傷害未如想像大
兩岸醫藥合作 專家盼擴至公衛
科管學會20年 清大辦研討會
綠營：國債鐘不精準
綠促開徵炒房稅 挹注健保
占用陸別墅？朱德庸：受邀進駐
台俄研製潛艦？軍方：絕無此事
民國百人票選 赫見鄧小平
楊志良：未規劃課健保附加捐
鄭立中：深化兩岸金融合作
頒獎前夕 美國會聲援劉曉波
因應十二五 台灣應更加自由化
珍入監評估 扁盼多聽專業意見
網路裝可憐詐財 女子遭判刑
吳進木參與尼國醫療研討會
富邦金：明年經濟穩定復甦
獲當選證書 朱立倫：責任開始
台股收盤跌0.6點
風華重現 梨山賓館擬委外經營
歐晉德：全球高鐵發展無限大
貨櫃車翻覆中山高 無人傷亡
中廣分割案 NCC駁回
電視節目廣告化 NCC罰百萬
二代健保 健保局盼外界鼓勵
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台股收跌0.6點
新莊地價漲5成2 雙子星再稱王
台股盤整 守穩8700點
遷墓未做水保？北市：安全無虞
研究：男童青春期提早1年
健保案卡住 藍委仍肯定楊志良
12月電子金融期雙跌
故宮拚網路商城營收 擬換廠商
兩岸MPA教育論壇 高雄登場
游泳池火警 人員急疏散
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李小龍雙截棍 源自2根臘腸
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男子見警拔腿就跑 掉糞袋
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竹警偵破販毒集團 逮24嫌
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
教師評鑑 家長團體促入法
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詮釋夢占 金岳國小舞蹈隊奪冠
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彈簧床獲獎 全聯先生同感榮幸
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福斯國產化落空？ 嚴凱泰失望
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亞洲犯罪學會 台爭辦年會
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發票E化 民眾仍可指名捐出
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水保費挪他用 33機關遭糾正
腸癌復發 楊秋興再切大腸
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傳首例狂牛症？衛署：無法排除
首例狂牛症？量販：肉品續販售
總統：健保已到非救不可地步
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通膨冷卻 冰島降息至4.5%
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北北基免試名額 縣市比例懸殊
印駐挪威大使將出席和平獎頒獎
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歐盟重罰面板廠6.49億歐元
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熱錢湧入 基泰：盼因勢利導
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雙屍命案嫌疑人 燒炭自殺
凱基證先投資再分析 挨罰
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狂牛症疑似病例 十年前曾捐血
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