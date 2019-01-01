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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
年關近 高市質借所人次微增
香港當局強烈譴責反高鐵暴力行為
中共老黨員發公開信 質疑劉曉波有罪
台灣搜救隊不卑不亢 贏得合作夥伴敬重
中國煤荒揮不去 電價漲定了
專家：台灣2020年碳排放量 至少減20%
新聞局官員投書美報 敦促簽署自由貿易協定
蔡英文：地制法修法政治計算 侵犯人事權
治療原發性肺動脈高壓 併用威而鋼可延壽
美國帶骨牛肉 過關放行
李小加：香港交易所首位大陸背景總裁
大雪山台灣第1大神木 依舊健壯
免費大放送 上海崇明島成老年人旅遊熱點
台股收盤跌19.07點 為8337.82點
陳添枝：建立虛擬亞元 進行區域內貿易
豆漿加防腐劑 2大學附近店家入榜
社會勞動人寫下心得 表達心中歉意
談五都 蔡英文再籲黨內自我節制
台股開低整理 跌19.07點
小小彬幫爸爸找女友 挑果凍認媽
1月台指期跌14點 正價差15.18點
1月電子期跌1.25點 金融期跌6.6點
資金流向中小型股 台股量縮小跌
法鼓山援助海地首批賑災物資 今運送
中國外交部：已向海地台灣人提供領事服務
匯豐：台股今年上漲20% 央行下半年升息
反映民怨被指錯亂體制 金溥聰:批評過度
內灣停車費爭議? 邱鏡淳：觀光需細水長流
公視晚間董事會 盧非易等人不出席
被指綁架女富商 前石碇鄉長告壹週刊誹謗
地方民代抗議地制法修法 立院外爆衝突
苗栗1女子跳河尋短 獲救
金溥聰：地制法修法 保留協商彈性
天冷 府城冬令進補美食節22日登場
上海世博會敲定4月30日開幕 10月31日閉幕
台股小跌19點 三大法人買超19.65億元
前中國官員新書紀念趙紫陽
疲勞駕駛肇禍拖板車翻覆 千萬機具受損
中國湖泊選美 九寨溝、西湖膺殊榮
陸媒：谷歌微妙改口 或續留中國
史亞平：簽ECFA 台將成星商前進中國跳板
關懷海地 金球獎出席影星踴躍捐款
星搶簽FTA 史亞平：兩岸不能沒有ECFA
出井伸之:台日共同發展電動車與智慧城市
外資上周買超262.83億元 買超華碩居冠
野雁冬季過境 俄勒岡州每年損失大
海美聯合聲明 海地要求美協助維持治安
擔任台灣觀光大使 小林幸子帶著祝福返日
澳網女單 鄭潔撂倒同袍晉級第2輪
印度法院籲勇於自衛 面對危險不應懦弱
中國首家鐵合金交易所開鑼
海上守護燈 奧運國手蘇麗文代言海巡118
正視聽力老化 重聽老人也享正常社交
中國「白骨精」健康差 提前10年衰老
辣妹宣傳台灣燈會 燦爛笑容超吸睛
谷歌中國網站搜尋天安門真相人次大增
府院黨高層建議總統 藉過境修補台美關係
新台幣兌美元升3.8分 收31.790元
林百里:台灣要突破硬體思維
老爺女子高球賽 11國108選手競技
核四試運轉 預計民國100年底商轉
沈志成英語口譯 傳遞出寄養跨國愛
雲縣府宏達基金會攜手 成立品格英語學院
代表英女王訪紐澳 威廉王子受歡迎
年貨漲？公平會：若涉聯合行為將開罰
新奇美掛牌價 不偏離合併前市價
中國將有汽車貸款新政 至少助推200萬輛
又一名外籍毒犯遭中共處死
洪博培：美政府不參與谷歌與中國談判
SBL攻守排行榜 桑德斯攻佔三冠王
貴州發生規模3.4地震 5死9傷1失蹤
社福團體辦桌 中市獨居老人圍爐
中證兩岸三地500指數今起亮相
深圳台企火災 21員工受傷
中壽中國合資對象未定 2至3家接洽中
光武新村不到1年都更在望 建商百分百信託
海地賑災 高市憨兒捐款不落人後
施振榮：服務業整案輸出是趨勢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
福建加強提供台資企業貸款
海關放行首批美國帶骨牛肉
地制法爭議 藍綠立委爆扭打
谷歌揚言退出中國聲明的背後：高層激辯
全球黑琵普查 台灣1280隻刷新紀錄
兩岸4地經濟信心指數上升
夫妻登無雙山 妻墜谷身亡
皮蛇發作難耐 醫師:應儘速就診
兩岸貨幣清算和雙向兌換 廈門今年實現
巧克力瀑布亮相讓北京冬天很甜蜜
首位台受刑人獲泰減刑假釋 蘇相如將出獄
福建百餘幅兩岸攝影名作來台展出
海地震災 韓援助1000萬美元
陸船污染金門岸際 國軍協助清理
板橋新建大樓下陷 疑地基鬆軟釀禍
苗栗山區18名登山客受困 警消順利救援
央大Green EMBA 綠色經濟管理組首招生
歲末除舊布新 社會勞動人打掃社區
星去年12月非石油出口比前年同期成長26.1%
要達減碳目標 台電:至少新設3核能機組
97年度綜所稅第3批退稅 1/20入帳
合法公司非法討債 設局攝影避刑責
樂線九宮格推回饋 買百抽萬元禮券
帶骨美牛通關 美肉類協會既沉重又高興
天冷 鬣蜥死守電暖扇
QDII來台首日 新台幣收升3.8分
北縣府：機關進駐安邦新村 留綠地1.1公頃
重建小林村 陳菊允再現昔日風貌
謎琴音樂會 10人詮釋百人樂團震撼
黃玉珍不放棄小白球 老爺公開賽尋衛冕
醫界站起來 迎戰全球暖化維護健康
ITU：台灣資通訊費用全球第7便宜
基隆殯葬管理疑貪瀆?市府不意外檢方偵辦
日前高官批評蓮舫 指她是歸化的國會議員
冰釋前嫌 臺大與史前館合作挖卑南遺址
世展會6000萬助海地 首批物資運抵
98年度公共工程預算執行率 5年新高
曾蔭權譴責反高鐵暴力行為
阿米巴性痢疾 北縣傳首例
億泰利線上遊戲遭入侵案 二嫌送辦
衝突中地制法闖關 鄉鎮長有條件轉區長
愛心援海地 首批民間救援物資裝運
氣候戰爭作者：氣候變遷可能造成糧食危機
談ECFA 徐旭東：政府不夠大膽
藍版地制法過關 陳菊不滿造成1市2制
都更整合慎選團隊 作為應公開透明
400萬元簽約金 林泓育加盟熊隊
帶骨美牛通關順 消費者最快月底買到
5都市長提名 民進黨高縣黨部籲3月決定
阿凡達揚威金球獎 台灣票房吸金6.5億
新式運鈔箱 會叫會噴煙放電
中市議員選區 蕭家旗：擬採小選舉區制
政大華語電影課 亞洲吸睛
環球影城將在韓建世界最大規模主題公園
巧婦難為無米炊 義賣春聯籌更生經費
霸桌強討保護費 桃園檢警大掃黑
金防部指揮官異動 張慶翔接陸小榮
公視21日員工大會 董事會紛爭說分明
王毅：鞏固兩岸互信基礎 務實解決問題
彰化男子酒駕 老夫婦身亡
男子求職碰壁隨機割人喉 判刑6年
海地台僑領務服務 外交部：外館可提供
柯建銘:限制首長人事權違憲 一定提釋憲
勞保基金98年收益率18.21% 歷年最高
牛樟樹不敵山老鼠 慘遭肢解13塊
強勢百貨通路掀發刊熱 深耕客層忠實度
國人平均壽命78.97歲 女比男長壽
星展銀主席:2010亞洲消費 可望超越美國
中職開幕戰 雞嘟大戰可望上演
屏東水果銷上海 縣農會扮窗口
民進黨:國會直接任命區長 破壞地方自治
滬渝高速全線貫通 重慶駕車17小時到上海
法鼓山靈鷲山募賑災物資 首批啟運海地
蘇花高公投預算案 花縣議會表決退回
利空打不垮利多 台股可望震盪盤堅
ECFA效應 經部與日商瑞穗金融簽投資MOU
潘美辰歌舞演唱會 找誰演夢中有譜
貴州官方否認警察蓄意槍殺2村民
法籲免海地債務 外交部：依合作計畫進行
交部退6輕軌3捷運 要求先有公車運量
興富發新莊再獵地 近6億元買469坪商業地
ECFA兩岸首次協商時間地點仍未定
由國票金標下？大都會人壽：不符事實
南化水庫緊急取水工程 5月底前完工
地制法修正通過 中市議員盼選區早確定
蘇麗文代言118專線 海巡搜救艇亮相
世衛執委會議 台灣尋求受邀觀察未成
收購贓物堅不吐出 銀樓老闆求刑2年
上市公司98年現增募資1463億 11年新高
台裔日參議員蓮舫 人紅是非多
返災區披白袍 海地醫學生將貢獻所學
地制法完成修法 國民黨感謝黨籍立委
世衛執委會未邀台灣 衛署:時機未成熟
年度10大中外影片 十月圍城大贏家
復興航空新增 台中直飛廈門及福州
新增核能機組？原能會：要民眾能接受
成棒隊宿舍看上國小央廚? 北市：未定案
第099012期今彩539及3星4星彩開獎結果
連鎖鞋業藉多元化商品 拉抬去年營收
全家再辦零錢捐 重建災區教室及圖書館
澳網賽程因雨延 台灣選手19日出賽
美前總統柯林頓將親訪海地 商討災後重建
第099005期威力彩38樂合彩開獎結果
乾糧果腹UN部隊維安 台搜救隊寫新猷
早餐吃高纖 上班族便便通樂
那瑪夏鄉民將返家園 楊秋興現場勘查
保單糾紛 宏泰人壽：非事實 保留追訴權
歐洲商業房地產景氣回升 去年第4季漲逾40%
泰國擬與墨西哥合作協助海地
副總統：台灣經濟應採多邊合作策略
5都議會席次確定 南部議員嘆連任難
母疑病死3天 同住智障女兒不知
綠將提地制法釋憲 藍營:無違憲問題
打火兄弟謝彬來海地救災 鳳凰獎缺席
出席人數不足 公視董事會延會
平壤：重啟六方會談須先解除對北韓制裁
中港台股市將擁有共同「晴雨表」
春節嘉惠鄉親 李沃士盼開放擎天廳
立院通過地制法修法 江宜樺：版本更明確
巴黎俱樂部聯絡台灣 要求攜手免除海地債務
調查：台灣舒適退休生活平均需1620萬元
歲末安檢 京站SOGO天母店挨罰
緋聞風波 章子怡控告媒體侵犯名譽權
出井伸之：亞洲應發展網路創新產業
地制法修法攻防 藍營議事突圍成功
2009年上海存貸款增量創歷史新高
陳馮富珍：海地醫衛體系災上加災
槍傷菲執法者 英籍亞銀官員之子被捕
紡拓會：ECFA對台灣紡織業利大於弊
避免影響匯市 央行盼QDII分散匯入
胡祖六：資產泡沫與通膨 亞洲經濟隱憂
夫婦登山妻墜谷身亡 警調查意外經過
中國房市泡化危害難量：專家警告
民生國小師生將返鄉 楊秋興餞行吃蚵仔煎
內政部：103年底前不實施區自治
星首座賭城部份將營運 逾5000客房被預定
地制法修法 板橋市長盼檢討區長定位
兩岸防治新流感研討會 衛生副首長對話
第099005期威力彩頭獎摃龜
第099012期今彩539及3星4星彩派彩結果
QDII首日買超台股 第二階段單獨揭露
電器買先繳棄置費 港府新點子
假球案 檢：雨刷集團96年滲透鯨象2隊
星擬設社會企業證交所 亞洲首個獲美支持
兩岸三地500指數 台灣100領導企業列名
年輕人捐血銳減 日捐血站花招百出
世衛執委會未邀台灣 外交部：持續爭取
高雄盼與大陸誤會「到此為止」
冰館無預警停業 老闆向社會道歉
虎年生肖紀念套幣21日開賣 維持原價
哀弔8名殉職維和警察 中共公安部網站改黑白
德情報機構稱 3萬中國間諜在德竊工業機密
海地救災 美國前總統克林頓任UN特使
中央大學「綠色啟動」 打造GREEN特色學府
地制法修法爆全武行 多人掛彩
綠營: 期待選民227支持 、制衡亂政
肯德基迎福虎 1/18~2/2買指定桶餐送福袋
「db0電動摺疊自行車」一夕成名 跨足內銷市場雙管齊下
虛有邦交 海地領務中國接手？
趙紫陽五週年祭 北京異議人士進不了門
地制法國民黨自肥、綁樁? 綠要提釋憲
快報! 監察院通過彈劾陳聰明
續留中國找台階？ Google稱：調查「內鬼」
彈劾過關／監委: 先停職 陳聰明: 心有未甘 !
世衛18日執委會 台灣未獲邀
黑心財經公司騙狠大 主管機關失職
敗選馬上彈劾? 綠營：馬黑手伸入監察院
亞太文化入口網峰會 討論永續經營策略
「台北魅力」精彩動態秀 香港中心閃亮登場!
不幹了! 陳聰明：有心人士惡意攻擊
潮品集承德京站店 開幕限定 8折優惠
送愛心到海地 新光醫院、南僑化工攜手捐10萬盒即食熟飯
寒假學子返鄉行李 黑貓宅急便三波優惠登場
遊戲橘子取得昱泉國際《玄武戰記》台港澳代理權
第一金全球高收益債基金B、全球不動產基金B 第四季配息基準日1月21日
台灣第2支搜救隊投入海地救災
徐勉生與齊王德 轉一般病房靜養
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收高 金屬及財報帶動走高 希臘大跌
蘋果產品發表會敲定 平板電腦受矚目
國際行情 油價及銅價走高 英鎊升值
海地成功救人 台灣搜救隊載譽返國
美國派船上醫院赴海地協助救災
柯林頓抵海地探親災民 捐助救濟品
德經長：核電廠延役 營利補貼再生能源
蒙古停止執行死刑 瑞士表達歡迎
歐洲之星停駛事件 需賠償旅客共1000萬英鎊
再暖3天 22日冷氣團報到
加國恐怖行動策劃者被判終生監禁
台股開盤上漲49.84點 為8387.66點
美國允許海地孤兒暫時入境接受照顧
張忠謀：資訊業今年會非常好 明年也不錯
中共建政以來首位大法官涉貪遭處極刑
歐巴馬上任一年帶給美國的十變
學測入闈 先打新流感疫苗
港報：中國同意台灣車輛登陸福建
台股再創盤中波段新高 逼近8400點
台股漲 新台幣盤初小升
消防署海地搜救隊任務結束 22日返台
傷口灑鹽? 圓明園蒙難150年辦活動遭批
張忠謀：把握景氣復甦 有賴企業家精神
釀25死9失蹤 湖南立勝煤礦老闆落網
春節金門馬公航線加班機 20日開放訂位
張忠謀：市場法則不變 競爭只會更劇烈
中國重申東海油氣田權利但會與日本繼續接觸
金溥聰妻小帶傷返台 周慧婷感謝關心
垃圾零掩埋達標 郝龍斌:台北領先國際30年
孫家棟：大陸不排除將適時探測其他行星
粥多僧少 珠三角再現民工荒
風潮變身噗浪DJ 噗出台灣各地美聲
谷歌傳查駭客內鬼 與中方談判似有轉機
染新流感死亡孕婦增至10例
負債7000億台幣 日航及兩子公司將聲請破產
研討新流感 醫藥衛生擬入第5次江陳會
地制法修法爆肢體衝突 王金平盼是最後1次
CNN：海地發生瘋狂搶劫
搶攻婦女市場 業者推出專屬女性健康險
南韓口蹄疫蔓延 京畿道漣川郡疫情又現
張藝謀新作「印象大紅袍」演繹武夷山水茶
中捷藍線告吹？中市府：有信心爭取興建
上海世博會參展單位創新紀錄
傳紐約時報網路新聞將收費
中國貪官流行「共享情婦」 互相拉攏牽制
方便民眾回鄉過年 花縣提供春節返鄉專車
中山北路4段5段大翻修 春節不打烊
李焜耀：無法在中國成功 將淪二流企業
綠質疑地制法違憲 藍：釋憲理由不存在
兩岸500指數 中鋼東鋼豐興入列
江陳會在高雄？陳菊：議題應符人民利益
美日修訂安保條約50年 將深化同盟關係
廣達電腦佈局重慶 建立第三製造基地
道地客家粄條 名人愛光顧
南縣中正堂整修 建置太陽能發電系統
消基會要求美牛加驗普立昂蛋白
監院通過彈劾陳聰明 要求急速處分
兩岸皆現緩打潮 政策看法大不同
追隨惠普 廣達重慶設第3生產基地
8海地地震罹難遺體返中國 北京高規格迎靈
金兀朮後裔居河南鹿邑 拒聽拒看岳飛戲
王建民何時復出 韓媒也關心
香港迪士尼去年虧損港幣13億
法籲免除海地債務 外交部:研議可行方案
匯市盤整 新台幣中午升值1.8分
地制法修法過關 總統：劃時代變革
奧美董事長：品牌與服務業 台灣未來機會
新疆雪災加劇 近日又有酷寒降臨
海地債務免除？總統：外交部檢討
遭監院彈劾 陳聰明：問心無愧
議員指集水井變假水溝 北市府:5月前會通
嘉縣男童葬身火窟 檢開棺解剖釐清疑點
總統籲民眾支持防疫政策 盡量接種疫苗
北韓批准成立第一家南北韓合作公司
燃料費溢收119億 消基會催速修法隨油徵收
專家：兩岸退休金改革朝向國際化市場化
台積電12廠第5期廠房上樑 Q3完工量產
進好科大不再是夢 高職繁星23校800名
交部:14條捷運經費逾5000億 可蓋1條高鐵
業者：推太陽能發電 建築法規阻礙大
環保節能 郝龍斌:北市願為綠能革命領頭者
失業男自殺 社會愛心助幼子老母
上海房市入淡季 業界關注春節後能否回溫
無照拔牙詐領健保費 男子送辦
馬雲：台灣小企業應透過網路進軍中國
壯陽藥含西藥服用恐猝死 2業者送辦
中日同意即使災害發生也不得進入對方使館
南韓網際網路均速達14.6Mbps 世界第一快
基隆殯葬所疑集體貪瀆 2人羈押
ECFA生變？黃志鵬:仍在等通知
馬雲：經濟後危機時代 新亞洲應有新思想
花開富貴 三灣茶花節23日登場
台股收盤跌88.82點 為8249.00點
黃潔夫：訪台行 醫療親情雙交流
流浪狗慘遭利箭穿背 懸賞5萬緝兇
竊賊從天而降 台東藥局損失20萬
李焜耀：台灣未參與中國訂規則 最大隱憂
開高走低 台股跌破8300點
車仁表夫婦捐贈海地一億韓元賑災
馬雲揶揄谷歌 失敗者愛找藉口
陳聰明彈劾案 王清峰：對司法造成傷害
台股開高走低 跌88.82點
馬雲豪語：順應中國順應世界 做全球生意
海地震災 北市搜救隊今2路救援
1月台指期跌81點 正價差21點
壓力難負荷 大陸1/3受訪小學生心理有問題
中國178個政府網站最近1週遭攻擊
監委:若不處理陳聰明 法務部長負失職責任
青輔會培訓青年志工 為救災預作準備
美國帶骨牛肉上桌 消費者嚐鮮稍等
高市弱勢兒少寒假餐食券 每人千元
腳指甲內出現黑點 小心惡性黑色素瘤
1月電子期跌4.5點 金融期漲3.6點
地制法過關 吳揆：於法有據有前例可循
爭取歐盟免簽 外交部將辦研討會
PwC亞太主席：台灣具創新力 要懂借助大陸
北市殺警案 戴嫌被求處死刑
監院通過彈劾陳聰明 檢察官唏噓
夜店打人 前SBL球員周資華判刑6月
孕婦染新流感死亡 累計3例
地制法修正 陳菊：保護特定對象
30年內恐絕跡 大陸官方籲虎年護虎
應付家人逼婚 廣東熟男熟女租人回家過年
水煮免洗筷臭味刺鼻 沈世宏搖頭
公視新董事北院遞狀 要求撤除假處分
中國東協自貿區有助泰國成為區域研發中心
搭車半票標準 高市放寬12歲以下
花蓮午後5.6地震 最大震度4級
元斌頂豬哥亮髮型 扮弱智青年惹人憐
復旦管理學院長：適當貧富差異可成進步動力
公督盟評鑑立委 首度納入視訊表現
中國去年汽車產銷1360萬輛 全球居首
陸媒：谷歌中國恢復正常運作
肯亞建議東非合作集團和新加坡簽自貿協定
陳唐山退出台南市長選舉
台股跌88點 三大法人賣超63.27億元
澎湖人均碳排放高 專家籲發展綠能源
招生不足 南一中否認廢補校
最長寒假明登場 吳清基叮嚀做好防疫
男子死亡 高縣府了解是否與疫苗有關
中正紀念堂移龍柏 環團護樹
新春馨家園專案 犯罪人助被害人大掃除
生態資源豐富 嘉義觸口自然教育起跑
豪雨侵襲南加州 迪士尼提早休園
2/1至除夕 4機場可接種疫苗
中央大學與印度高等學府教育交流
男子首都機場貼大字報 12小時後被制服
中國股指期貨或4月初上市
楊秋興盼春節重現美人湯
高捷岡山站經費 市府高捷認知落差大
漢辰贈設備予國家奈米實驗室
嘉市兒童環保高峰會 籲正視台灣環保危機
居家電磁輻射量 無線電話高
上臉書或推特分享商品使用經驗可獲回饋金
腦血管超音波動態顯像 病變無所遁形
119消防節 小小彬走秀宣導防火
金門後備軍人晉任暨幹部表揚
周錫瑋:政策不應反覆 淡海輕軌案勿暫緩
高捷北延線被退 陳菊：續爭取
新台幣兌美元貶1分 收31.800元
馬總統久博專案 增訪多明尼加
核四明年底商轉？原能會：難度高
中國在安慶興建800萬噸大型煉化廠
環泥工研院合作 跨足軟性壓力感測器市場
發改委：透過六大途徑解決當前長期問題
冬候過境鳥聚集太魯閣 賞鳥趁現在
新品種香米 台中194號口感佳
充實雲縣中小學設備 蘇治芬向吳清基請命
1成企業主管 爆肝高危險群
首度躋身大滿貫 大陸韓馨蘊澳網首輪惜敗
陳唐山退選 南縣3選將表尊重
顧能：行動應用程式營收 上看62億美元
菲新聞部長疑心臟病猝死 得年51
旗山繁殖場虐狗 網友陳情楊秋興
華航宮崎線21日首航 邀宮崎知事來台
陸資參股上海國壽？ 姜建清否認
陳唐山宣布退選 呼籲黨內團結
高長：ECFA若6月前簽 年底對台影響較不明顯
日防衛大學前校長：日美中關係並非正三角形
浙江工人痛昏頭 5根斷指遺忘計程車
上海建12吋晶圓生產線 目標國際先進水準
中國去年引進外國和港澳台專家48萬人次
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
同理心助海地 高縣八八災民捐款賑災
尾牙廣告接不完 大嫂團Nobody舞進婚趴
新竹市食物中毒 百餘學童嘔吐
高雄馬拉松228登場 超馬媽媽邱淑容代言
量縮觀望 新台幣匯率收貶 1分
看好菲經濟 經濟師：今年GDP將成長4.2%
監院彈劾 陳聰明主動請辭
公平會通過 台新銀併慶豐銀信用卡業務
搶國際中轉 上海洋山港將試行新退稅制度
婦人大陸探親突發腦溢血 循小三通急返台
亞洲最大消訓中心啟用 災害防救新里程
大陸學者：加速培養管理人才大中華才有發展
中國籍國際航線輪1071艘 掛外國旗輪仍多
德銀：預料中國4月至年底將升息3次
看阿凡達後死亡？醫師：血壓控制不良
PGA台巡賽年度頒獎 林文堂獎金王
陳聰明赴黃芳彥私宅 監院彈劾關鍵
庫特馬殊法國交響樂訪台 週末開演
春節腳步近 台北年貨大街29日開跑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報 (更正報)
中山高民雄交流道動土
詐騙信逾期未領 退回勞保局穿幫
海巡署威力掃蕩 帶回2越界大陸漁船
澳網第2天 盧彥勳詹詠然出局
王毅：盼台灣中南部客觀瞭解大陸真實情況
彈劾陳聰明 民進黨:明顯政治干預
瑞穗銀：台日韓搶大陸市場 先簽FTA有利
房仲:都更費時 重劃區拉升房地產後勢
陳唐山退選 南市2選將推崇風範
孕婦染新流感死亡 快篩皆陰性
雲端帶來資安隱憂？戴爾看好混合雲模式
手機4大平台 全面支援中華電信Hami書城
土地公坐鎮新板特區 深丘福德宮好氣派
播撒愛的種子 宜蘭10學子樂在其中
減重手術新趨勢 治療糖尿病
玉山遭雪封 氣象站運補求救海鷗
捷運頂埔線明開工 102年完工
援助海地 新光醫院捐米飯救濟
莊啟旺：少數人意識型態作崇影響高雄發展
一台灣人在大陸用假幣詐騙 被判刑5年
中檢警掃蕩 瓦解3詐騙集團
地制法闖關 總統：王金平功不可沒
溪洲部落不拆了 北縣採都更就地合法
羅聯福：登陸策略以子行為主 衝就對了
SBL裕隆登首位 曾文鼎獲最佳鬥士
王雪峰考慮離婚 夫婿公公出國散心
Twins重組復出？合拍VCR現端倪
南縣推國產牛肉販賣店標章 拉抬買氣
陳聰明請辭若准 總統3個月內提新人選
高市年貨大街 三鳳中街1/30拔頭籌
助了解台灣 駐菲代表處贈菲大電腦
廟口瘋歌仔 募愛心發票
北市2009年房屋移轉棟數 南港松山增最多
姜建清:經濟重心東移 亞洲銀行應轉型因應
調控奏效 北京中古屋成交銳減
馬英九：地制法修法恢復士氣 應複製經驗
戴爾佈局雲端 基礎建設加服務
讓舊愛變新歡 北縣籲捐舊家用品
王毅認助台簽FTA對大家都有好處
縱谷出好米 業者台東搶貨遭反彈
吳揆：輕軌捷運不能趕流行
國際書展動漫主題 日本知名作家會漫迷
北京：外企應遵中國法律 谷歌自不例外
1670億美元熱錢涌入？中國否認
不忘老丈人關懷袍澤 陳文鏜接棒傳承
高鳳數位遊戲設計 傳承地方宗教民俗
梁國新：ECFA仍以 5月簽署為目標
總統出訪多明尼加 響應國際援救海地行動
陳聰明請辭 公懲會：仍需付懲戒
在台40年 惠普搶進綠能及雲端
衛署:與金門縣府配合 推動養生醫療健康島
鳳飛飛賣香腸 代言台灣美味
98年北市買賣移轉棟數 4年新低
鋤禾日當午 屏東學子插秧初體驗
北市站牌換新款 2種款式年底前更新
年前衝業績 百貨再推刷卡送禮券
蘇花改諮詢會議 東部永續發展列首要
ECFA首次協商何時舉行 台灣還在等消息
台北國際書展 數位館推出金庸機
中國外貿恢復成長 人民幣匯率不掛鉤
溫家寶工作報告將提交人大審議
民意背書到監院彈劾 陳聰明毀譽參半
疑產後憂鬱虐兒 外籍新手母親被訴
花旗成立子行資產分割 11月外銀存放餘額降
中國：日本對沖之鳥礁主張違反國際法
楊祐寧陳妍希新片 北一女儀隊銀幕處女秀
中國18省區大霧襲擊 交通嚴重受阻
中國最大科學工程「上海光源」通過驗收
副總統：簽署ECFA 影響台灣經濟關鍵
玉山雪封 空中救援氣象站員工兼補給
日航若想浴火重生 專家籲拋棄菁英心態
日航鉅額負債聲請破產 政府助重建
資策會與印度簽備忘錄 加強資通訊合作
搶進市場 國泰產險江蘇分公司開業
地方愛蓋捷運 交通部扮黑臉
倪薇平任紐約梅隆銀行台灣存託憑證主管
巴西籲國內企業捐贈食物援助海地災民
路竹會醫援出發 海地3醫學生返國救災
投保中心籲投資人善用委任求償機制
檢察總長接任人選 外界看好黃世銘
李紀珠:盼中國支持台灣 加入金融穩定體系
陸委會:兩岸經濟協議協商規劃不變
中正紀念堂：移植龍柏 未破壞生態
核電廠輸出 台灣有能力但條件未成熟
高市老飯店 推蛋糕嘉年華吸顧客
經濟部：98年台電與台水營運虧損
第099013期今彩539三星四星彩開獎結果
衣食住行都有好康 北市優惠盼吸引拍片
第099006期大樂透49樂合彩開獎結果
北宜公路斷掌裸屍案 被告二審重判
一度山窮水盡 監委查陳聰明案峰迴路轉
原能會實測 陽明山玉山天然輻射量極低
中國駭客盜印度政府網？ 北京否認
馬總統到海地 中國：堅持一中原則
新電信參加東南亞日本海底電纜興建計畫
銀行低利差困境 金管會邀財經部會研商
QDII申請額度一個月內匯入 逾期就取消
星展去年前10月獲利4.95億 外銀第三
台北國際書展 台灣時空漫遊
百貨福袋比話題 可抽鑽戒可當一日代言人
房價漲 賣方違約不賣2年增16倍
運將撞死乘客案 司機遭判無期
胡鞍鋼:最大黑貓 中國十二五規劃要變綠貓
央票利率再上調 投信仍看好中國
日進口新流感疫苗 將調查副作用
海地機場限制 無國界醫生3架專機仍未啟程
澳門台灣創意產業研討會下周登場
6位台商任重慶市特邀政協委員
花旗：亞洲財富管理市場今年成長15%到20%
2010國際自由車環台賽 歷屆水準最高
陳聰明請辭 法務部得免憲政爭議
廣州擬建全球最大空港經濟區
吉百利確定被卡夫併購 英相籲確保工作權
泰國紅衫軍威脅將到蘇凡納布機場示威
駐海地大使館倒塌 台商護國旗祈重升
ECFA引發勞工失業？高長為此說法消毒
Google黑板報：中國員工照常工作
第099006期大樂透 頭獎1人獨得
投保:華碩和碩同天掛牌 恐影響投資人判斷
第099013期今彩539 頭獎3注中獎
職棒簽賭案 前熊球員蔡英峰坦承任白手套
中國2009年商品房銷售4.4兆元 激增7成5
紡拓會帶領台北魅力香港閃亮登場
泰新流感疫情第2波 再死2人累計198死
微型膠囊內視鏡 吞服即可檢腸道
柏林影展60年 兩岸夫妻「團圓」一片揭幕
中國外匯存底達2.4兆美元 人民幣升值難免
藝術科技攜手上雲端 「廣藝基金會」今成立
火速 ! 119陳聰明辭呈當天送達總統府
減免海地債務 銀行研議可行性
陳聰明請辭 特偵檢察官集體請辭歸建
花好話題鮮 看櫻花坐纜車到九族就對了
立院完成修法 馬讚揚王金平「高竿」
美牛案 馬坦承是「不小的教訓」
永信集團前進『海地』 捐220萬美元醫療物資
凱基證券輔導台商茂林光電科技回台第一上市
7-ELEVEN「交貨便」上線 成全台最大網拍面交中心
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股第二天收高 製藥股上漲 汽車股下跌
歐洲央行總裁明年出缺 德義競逐
建商指數意外下降 美國房市復甦恐延後
原油擺脫三週來低點 隨美股反彈
ETFs推升 鈀金、白金漲勢兇猛
郭泓志與道奇達成協議 年薪近百萬美元
微軟Pink手機 傳下月亮相
英歌手艾爾頓強將在以色列辦演唱會
國際要求輸出製核原料 伊朗回絕
醫療保健及科技股帶動 美股收高
設計不當男嬰致死 Dorel Asia回收嬰兒床
載醫藥飛機降落海地受阻 無國界醫師抱怨
今明溫暖日夜溫差大 22日冷氣團報到
安保條約50週年 美日聲明願促中國和平崛起
台股開盤上漲60.19點 為8309.19點
駐海地大使徐勉生洗腎後病情穩定
插秧時節 嘉南休耕區一片冷清
赴美遭批 楊進添清晨返國強調不委屈
加拿大對海地金援增至近1億3000萬美元
6度流標 金門縣府春節租包船案取消
美元轉強 新台幣匯率盤初小貶
妻小帶傷返台 金溥聰接機險撲空
超長寒假 中縣警加強取締賭博電玩
賣壓湧現 日航股價跌至7角台幣
NBC：集體搶劫層出不窮 海地警察束手無策
中縣警局 明辦3對3鬥牛PK賽
兩岸專家將研討興建台海橋隧通道可行性
中國青年靠借住網友家 流浪各地近1年
愛心送海地 慈濟多明尼加設賑災中心
遼寧發現可挑戰傳統演化規律花化石
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
獲利了結紅翻黑 台股震盪逾百點
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
河南「三國墓」出土 掀起中國「三省演義」
歐巴馬就職週年 台美關係回顧與展望
河南一磚瓦廠鍋爐爆炸 至少20人傷亡
先「有」後婚 半數人接受
蜂農蜂箱被偷 警動員找蜜蜂
蘇州醫院招「好人」充「病人」供實習生實習
高中藝術才能班 術科測驗日期公告
北韓有核攻擊徵候 南韓防長：將先發攻擊
陳敏薰：將101經驗帶到高雄
花蓮春節食品抽驗 2件不合格
紅雀態度積極 查看王建民傷勢報告
趙紫陽去世5週年 不鎮壓原則獲高度評價
中鋼下午開3月盤價 業者估調漲千元
搶春節商機 省漁會水產伴手禮展售明登場
調查：科技業最缺人 保險業務機會最多
香港經濟自由度領先全球 台灣大幅躍進
陳聰明辭呈 馬總統：盡速處理
標檢局：市售建築用鋼筋檢測皆合格
中國去年工安事故近9萬人死亡
浮動油價超收75億 經濟部遭糾正
打擊科技犯罪 首座商用數位鑑識實驗室啟用
企業送愛 心智障礙兒學習不打烊
馬英九：5都選舉關係國民黨成敗
高縣低收入戶邊緣戶 可獲春節慰助
聽音辨症 溝仔醫生專治水溝阻塞
嗜好國產品 南韓去年進口外國牛豬肉銳減
離開104 邱文仁為yes123代言
疾管局長倦勤？楊志良談疫情不談人事
醫援海地 台灣醫療團陸續出發
美元走強 新台幣中午貶值2分
陳聰明請辭 部分特偵組檢察官堅持歸建
中國創業板股票炒作降溫 新股未見瘋漲
金融業獲利王 台壽去年每股純益7.38元
公路客運票價調整 漲幅4.46%
總統：人道救援海地 台灣贏得尊敬
駐多使館總動員 為台救災團體提供後勤支援
檢察總長退場機制？藍綠立委有歧見
期交所新推股票期貨 1月25日起辦獎勵活動
「孔子」駕到 「阿凡達」迴避
舊礦坑影響貓纜？專家斥無稽
君龍人壽年底擴至浙江 初年度保費3級跳
學生林宜心研究綠茶阻肺癌 國際矚目
經濟部：尊重監院糾正浮動油價機制意見
王毅FTA好處說 陸委會：如屬實是正面消息
逾期彈藥流他國？國防部：如有將提訴訟
嘉有囍市 台灣燈會主燈安座
高雄燈會藝術節 2/14起情人煙火試放
高市臨時工登記 拚年關搶破頭
台壽不動產還有150億元加碼空間
傳陳宜民掌疾管局 楊志良鬆口
投信：亞洲未來黃金10年可期
北市放寬假牙補助 65歲以上身障者最高4萬
台股收盤跌28.07點 為8220.93點
陳唐山退選大台南 扁訝異葉宜津敬佩
吳揆：尊重陳聰明請辭 箭不該射馬總統
庾澄慶裝幼齒 流行語考驗破功
高捷岡山站未核定 陳菊致電王金平求奧援
海地之鑑 立委籲速過地質法
台股開高走低 跌28.07點
行政院緊盯民生物價 小包糖不漲
參加全斗煥80大壽 SS501金賢重遭網友抨擊
大廳換新裝 民進黨：無關去扁
1月台指期跌54點 逆價差5.93點
國防部：救援海地 國軍當仁不讓
解尿不順 攝護腺肥大前兆
南韓擬比照台灣 重啟韓美牛肉談判
中縣市合併 蕭家旗：福利措施無縫接軌
獲利回吐收小黑 台股8300壓力不輕
讀賣：日民主黨中美日等距言論很危險
辦門號換現金詐騙新手法 警逮14嫌
周錫瑋：捷運不夠多 籲中央勿緩建
高振群積極走訪轄區四州 加強交流合作
議員:貓纜蓋礦坑上 北市:安全無虞才復駛
1月電子期跌0.75點 金融期跌18.8點
中鋼3月內銷盤價全面調漲 平均漲1011元
就職滿月 黃健庭：縣政落後須趕進度
良心商店自律消費 高中生品德扎根
違規食品廣告罰不怕 衛署將移送檢調
建輕軌 高市釋土地當投資誘因
景氣差當省則省 美國衣物乾洗DIY產品正夯
精神疾病防治疏漏 北縣府遭糾正
醉騎士追撞削掉頭皮 傷重送醫
天鷹會強收保護費 刑事局出擊瓦解
自閉兒商品 送禮愛心兩相宜
湖北一醫院80多名病患因輸血感染愛滋病
台股跌28點 三大法人賣超13.31億元
廣州地鐵站方將阻止「脫褲秀」再上演
高市抽查果菜業者 磅秤合格價格穩定
追求成功 吳揆勉青年充實自我把握機會
台灣經濟自由度提升 政院：再接再厲
大甲溪出海口2釣客落水 1救起1失蹤
國際電話通了 新疆再開放對外通訊
廈門漁民電魚喊冤 岸巡：證據說話
粵港擬深化金融合作 鞏固香港地位
經建會：未來8年每年提高能源效率2%以上
前市長張春熙公祭 基隆教育界相送
高雄輕軌再次招標 建構捷運環線
輕軌計畫被打回票 南市府將修正重提
NCC修法 黨政軍可間接持股媒體10%
澎湖姑婆嶼採紫菜 今年首波300人登島
術業有專攻 3人集團偷遍台東
溫家寶：保持信貸合理充裕
ECFA共同研究結論:有助兩岸經濟 儘速協商
中投：新興市場長期難成經濟成長火車頭
新台幣兌美元貶1.9角 收31.990元
經營SOGO生變？遠百:尚待法院判決認定
災區特定區域劃設 原民會：擬從寬處理
3月盤價全漲 中鋼:反映全球原料大漲
抗議動物受虐 PETA志工馬尼拉動物園前自囚
特偵組欲集體歸建 法部：新總長決定
老演員陳建良景況淒涼 沒錢付醫藥費
平可夫：台灣應建立中段攔截反彈道導彈系統
疑涉歧視性用詞影射蓮舫 日前高官：反省
SOGO案 經部將依法撤銷不實登記
義大醫院減重糖尿病手術中心 獲美認證
酒駕未戴安全帽遭撞 高院判負60%過失
友達買下索尼FET資產技術 跨足FED領域
疫苗奪命？楊志良怒批媒體亂下標題
馬英九握拳宣示 展現多數黨力量決心
BBC：美中官員已就谷歌爭執「多次會晤」
培養輕軌運量 高市環狀公車日運3000人次
現代版「擊鼓鳴冤」 中國將建「接訪制」
北市昇起花博寶寶紅氣球 標示60處綠地
道路搶通 安置營區災民明返鄉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
南檢檢察官團 與統一獅球員座談
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
營建署通過瑪家農場土地徵收計畫
疑洩標案底價 板檢約談4警
去年12月外銷訂單年增52.63% 單月新高
未取得賭場執照 星首座賭城四飯店開幕
澳網女單 大陸兩名好手高歌挺進
匯豐分析師：今年中國要防經濟局部過熱
高雄新市鎮第1期發展區標案 28日開標
今井正抵台履新 全力推動台日關係
販毒集團 自製吸食器招攬生意
世界新七大奇景票選 玉山暫居後段
台灣金控98年度稅後盈餘85.36億 年增16%
又被爆打假球 陳致遠參加春訓不回應
勝任員工難找？ 台灣世界第一
黨政軍退出媒體鬆綁 可間接持股10%
不滿遭嘲笑 男子持刀刺死友人
2012公文全程電子化 1年少砍9000棵樹
加蚋慶外甥命案 警逮5嫌到案
澎湖海巡掃蕩大陸越界漁船 2天押10艘
郭泓志年薪95萬美元 符合預期
山西高速公路大霧中追撞 44死傷
中國銀監會否認1月剩餘時間不准放貸
高雄首辦好漢玩字節 古又文展漢字泳裝
假冒慈濟人詐財 警方逮12歹徒
詐欺加暴力 集團假藉失車強索賠
蘇花公路改善計畫 環評過關才能動工
高市塗鴉客再犯 署名洩底
鄒若齊將接任中鋼總經理
中市舞蹈委員會主委涉詐欺遭起訴
雲林精神健康學苑揭牌 推廣腦科學
企業送愛心 助屏東原鄉設老人關懷中心
廣藝基金會成立 林百里盼促進文化均富
郝龍斌勉學生 面對挫折才有傑出成就
林百里：懂人文才能賺大錢
接獲國台辦關切 鍾紹和說明王毅談話內容
誤傳或太敏感？ 國台辦澄清王毅未提FTA
兩岸智庫同步公佈ECFA共同研究與建議
東芝控侵權 緯創：影響有限
慶元宵提花燈 電池回收護地球
馬英九：減輕海地債務 並非免除
台資光電廠茂林返台上市 凱基證輔導
苗栗景點防塞車 春節跟著國旗走
民進黨：地制法58條違憲 擬發動公投否決
朱銘雕塑保存 找畢卡索修復師跨刀
海地救援 北市國搜隊21日撤離
竊賊偷電纜還撞警車 警方制伏送辦
中縣警瓦解詐騙集團 6人落網
張壯熙勉青少年志工 持續奉獻服務
協助陳建良 演藝工會:儘速探視
王毅提兩岸簽ECFA好處說 陸委會：無新意
蔡英文：5都提名 未必得等5月底
高市拾穗扶輪社公益熱心 新社長錦上添花
職棒網路簽賭集團 苗警查獲送辦16人
台灣國會打群架 澳洲媒體習以為常
馬總統批准陳聰明辭呈 遺缺先找人代理
胡志強選大台中 蕭家旗：合適人選
金門警方正俗專案 查獲女脫衣陪酒送辦
洪一峰仍陷昏迷 全家出動錄歌鼓勵
經部：浮動油價已考慮匯率 將向監院說明
檢察總長人事 王清峰：總統職權
拉米雷茲是否隨道奇來台 22日分曉
與言承旭為戲辦婚宴 ELLA憂婚禮算數
央行尾盤買匯 新台幣收盤重貶1.9角
利菁黃國倫搭檔互虧 母老虎遇上B咖
舊書變愛心 回收助兒童早療
清大南校區奕亭揭牌 生態新景點
婁勤儉：大陸品牌加台灣技術帶動平板業雙贏
SOGO經營權有變？太設籲太流勿變更登記
收賄助走私 前海巡署偵緝員遭判刑
黨政軍退出媒體鬆綁 學者看法不一
年關臨工專案啟動 首日2892人登記
上海春節火車票開售 照舊一票難求
回報國軍 88災民盼子將來念陸官
遠傳擴充HSPA網路 3年內全台納入覆蓋
不放棄整合 國民黨向林香美吳餘東喊話
「阿拉」風波引燒教堂 馬國警方破案
去年外銷訂單年減8.33% 台灣走出金融風暴
張秀蓮：台銀對海地沒有任何債權
議員指貓纜T15邊坡滑動 市府:已補強
逾千人靜座抗議廣州李坑垃圾發電廠
劉家昌4月台北開唱 唱完封麥
乳房外科醫師轉戰女法醫 嘆CSI太夢想
拆土地公廟爆衝突 擲筊化爭議
接軌國際 台銀上半年擬推美元計價黃金存摺
內政部：鄉鎮市長轉區長 仍受市長指揮
淡季不淡 經部估 1月外銷接單僅微幅下滑
扁案二次金改部分 2/2北院首開庭
專技群英座談 記者拿下英法語導遊雙榜首
QDII禁投資企業 證交所:各主管機關擬定
中華電減資 2月8日重新掛牌價62.91元
看阿凡達有感 馬哈地質疑911為美自導自演
教部補助寒假營隊 4萬弱勢學童受惠
5都人選 馬英九：不能矇著眼睛徵召
檢傷分類新制 中風及心臟病更快急救
2釣客受困大甲溪底 警消繩索救出
購物頻道假處分爭議 NCC緩審頻道變更
高雄重要古物 打狗汛地碑複製完成
德大砍太陽能補貼 預計4月生效
菲選委會：艾斯特拉達仍可競選總統
台灣憑實力非交情拿大陸50億美元訂單
彰銀與印尼經貿代表處簽MOU 提供金融服務
施工單位夠狠 邊罵邊埋11阻施工重慶老師
「髮」揮愛心 郁方剪青絲捐癌友
縮減數位落差 台灣大成立花蓮數位學習中心
南韓將建環球影城 星主題公園表示不受影響
聯合國報告：台灣今年經濟成長率3.9%
歐陽菲菲台北開唱 悠遊卡限量推出
ECFA共同結論出爐 下一步：安排協商
第099014期今彩539三星四星彩開獎
英失業246萬人 2008年中以來首次下跌
台灣4片角逐亞洲電影大獎
歐陽菲菲演唱會大陣仗 小籠包吃掉4000顆
張秀蓮：台銀上海辦事處月底成立
假球案 兄弟球團：陳致遠已回應
台鳳老埤農場 台灣金聯順利接管
SOGO案 經部2週內清查太流增資變更登記
請辭總長 陳聰明：歷史會還我公道
台南7736萬搶案 部分贓款查獲
印官方2月決定是否漲油價 反對黨醞釀抗爭
SOGO案 遠百：配合司法與經部調查
謝淑薇詹詠然 澳網女雙紛晉級
香港孕婦接種H1N1疫苗後胎死腹中
Displaybank:全球太陽光電設置容量年增38%
星樟宜機場12月抵境旅客量 創單月新高
香港建議各國協調退市
費鴻泰兒子曾染新流感 力挺疫苗政策
法國MOF廚師來台獻藝 茉莉花金桔成甜點
馬總統：力爭上游全力以赴 今年會更好
星與富士通聯手 打造東南亞最快超級電腦
國民黨批評蔡其昌發言不符事實
檢討援外成效 監院提32項建言
張耿豪能否打聯賽 大專體總開會討論
兩岸月底協商ECFA 立院2月初聽取報告
柏林影展競賽片 兩部中國片入圍
立委選戰被控誹謗 吳揆南投地院出庭
檢方：劉小弟死因無法證明與疫苗有關
反對總經理空降 中鋼工會明靜坐抗議
金管會：減免海地債務為外交部權責
巴黎銀行:亞洲央行阻擋炒匯熱錢可效法巴西
要人命 無國界醫生貨機被拒降海地
板檢偵辦職棒案 祭認罪交換緩起訴
官員：海地地震後 首都貧民窟治安未惡化
2009中國和世界10大科技新聞出爐
投審會：98年僑外投資金額 年減41.75%
大同賣華映股票 華映：非三星入股
台企聯廣東會議 王毅陳雲林將出席
ECFA首次協商 1月底北京舉行
英研究：兒童常傳簡訊 有助學習拼字
第099014期今彩539頭獎摃龜
新總長人選 王金平：總統2月底前提名
遠百：SOGO經營權不受影響 正常營運
林志傑得分刷新高 廣廈仍不敵新疆
劉小弟死因報告 劉父：無法說服醫療人員
台灣技術團28團長集會 檢討援外技合計畫
軍售台灣 新聞局官員投書呼應美媒觀點
中國提議在海地聯合救災 遭台灣婉拒
內政部：轉任的區長 仍應受市長指揮監督
張秀蓮：台銀沒有「免除海地外債」問題
劉家昌出道50周年小巨蛋封麥演唱會 華南金控大力贊助
遊戲新幹線結緣金酷遊戲 取得《魔界II Online》台港澳營運權
34檔個股期貨1月25日上市 原始保證金適用比例為13.5%
荷蘭銀行信用卡 2010 享不盡五星級優惠
保濕+美白打造無敵透皙白肌 AQUALABEL水之印推出「晶透白系列」
看好未來亞洲黃金十年 元大新興亞洲1/25開募
電子元件通路商堡達實業預定1月25日每股18元掛牌上櫃
海地免除外債／台灣當初金錢外交 現在受傷最重
台灣軍方廢棄彈藥 被指流向恐怖組織
報告：美中兩國經濟自由度排名下降
馬英九與地方搏感情 新春茶會23日登場
保8過關 去年中國GDP成長8.7%
解曹操墓爭議 上海復旦徵求曹姓男生DNA
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病毒奪劉小弟生命？衛署盼早日真相大白
華時：美國示好 調降對中國情蒐優先等級
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國抽緊銀根 歐股跌幅創6週來最大
德經濟復甦緩慢 2013年恢復危機前水準
UNESCO：海地唯一世界遺產大致平安
對銀行課新費 巴菲特反對 比擬向國會徵稅
金屬價格回檔 黃金跌幅月來最大
國際原油大跌2% 跌幅一週來最大
美股大幅收低 道瓊跌逾百點
海地震災台以施援手 張良任籲團結互助
以色列驅逐巴勒斯坦通訊社美籍記者
誤將胰島素當成新流感疫苗 美一小學擺烏龍
穆迪：拉丁美洲面對危機反應佳
美醫學期刊：心臟病患吃魚油有助降低死亡率
上午好天氣 下午北部東北部轉溼冷
台灣醫療團飛抵多 空姐狂送餅乾打氣
台股開盤下跌31.43點 為8189.50點
松隆路一氧化碳中毒 1死2傷
受累泡沫疑慮 中國投資魅力不敵美國
狂風暴雨加龍捲風 加州成水鄉澤國
海地救援 台灣第3波團隊抵多明尼加
老婦被騙 女警協助追回近千萬
哥本哈根協定響應不熱烈 聯合國淡化期限
巴西：全球首座利用酒精發電廠開始運作
中西藝術家聯手 李白關山月再現倫敦舞台
重慶打黑 大批避風頭商人趁年關返家
飛機機械故障 台灣搜救隊延遲返台
大陸融資券門檻提高 股指期貨23日測試
北京前民運領袖周勇軍被判刑9年
遏阻黃牛 中國首張實名制火車票出爐
世銀：2010年全球經濟預計成長2.7% 中國9%
搶虎幣 立院台銀湧人龍
警網盤查遭襲還擊 員警歹徒受傷送醫
北市路平專案 挑戰人手孔蓋
多倫多國際影展電影資料館放映5部台灣影片
找尋父親救命恩狗 女子不思茶飯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
嘉縣議員涉打公務員 緩起訴支付5萬元
加國同意將中國外匯匯率問題列入G7議程
台股開盤 跌破8200點
新台幣匯率走升
一氧化碳中毒憾事重演 1男子身亡
漢諾威工業展 中市府歡迎廠商參展
向世界500強招手 中國首設產業承接區
加國安大略省將與南韓三星簽再生能源合約
大陸漁船擱淺金門 8漁民獲救
肩關節軟組織傷害 磁振造影找病灶
WitsView：無淡季 監視器出貨穩健成長
元宵提燈 環署籲回收電池護地球
府城孔廟染病老榕 穩定康復
百度控告網域服務商 專家稱勝訴機率小
王金平：引進新技術 全民節能減碳
控日企侵權勝訴 武漢企業獲賠5千萬
AIT：同意台運輸機在美領土加油 轉赴海地
蕭淑慎又涉吸毒 士林地院首開庭
深圳擬立法 男性享30天育嬰假
廈門馬拉松賽傳舞弊 30多人取消資格
疾管局：疫苗有無佐劑 孕婦都應施打
曾俊華：期望港台關係提升到另一層次
黨政軍投資媒體鬆綁 民進黨：媒改大挫敗
日中食品安全備忘錄：可入對方食品廠調查
心靈成長之旅 阿里山災區學童北上參訪
千改百 前行天宮執事涉吞香油錢遭訴
民進黨：政府應承認錯誤 調整油價政策
愛脫大嘴巴 美麻州新科參議員公開為女兒徵婚
中國央企去年營收13兆 盈餘8000億
經建會：台灣商業自由躍進 經商環境改善
韓星任昌丁徐英姬床戲 NG27次
超收油價遭糾正 朝野立委：中油還錢來
肅貪當頭 上海三千多名高官需申報房產
中鋼新盤價開出 鋼廠：對下游有利
消基會調查散裝食品標示 62%不符規定
警涉不當場所 北投分局：記過調職
負傷追匪 基隆員警護槍不鬆手
政院修法 酒品不得標示醫療保健用語
監委：浮動油價不改善 將質問經部中油
亞洲水域去年船隻遭攻擊得逞案減少
出口商拋匯 新台幣中午升值8.4分
小小彬做衛教 要糖尿病友找到幸福
吳清基：終身學習專業領導 達成教育目標
醫援海地 路竹會陸路前進太子港
邁向金控 合庫籌設投信
南韓現代起亞汽車去年在中國銷量排名第二
經濟不景氣 中國電視劇出口下滑
音樂展現自我 學生玩團要讓硬漢感動到哭
永康街冰館解凍 老板前妻願賣股
美牛爭議 外交部：美會瞭解台灣市場價值
農曆年前找工作 台東求職族急切溢於言表
南韓馬格利酒內銷熱賣 出口暴增
陳菊：5都提名人應早敲定 避免內耗
王文淵：六輕減碳15% 省水36%
星廠商成功開發數位相機無線上網記憶卡
台股收盤跌93.06點 為8127.87點
NBA活塞擊垮塞爾提克 綠衫軍吞3連敗
台股開低走低 跌93.06點
點咖啡有特殊要求 美加兩國星巴克要加錢
尼加拉瓜總統感謝台灣技術團協助農業發展
嘉市中小學防災科技教育計畫 全國特優
二二八和平公園譯名瑕疵 北市:撤牌改進
春節疏運限行大客車案 交通部傾向不實施
老翁站內遭襲 波特蘭捷運以7萬餘美元和解
穿4公分以上高跟鞋開車 南京將開罰
開徵熱錢稅？ 學者專家看法異
新規定 搭客船1歲以上計乘客人數
廣東韶關8車連環撞 6死11傷
靠老祖宗發財？ 大陸興起全民挖墳熱
中鋼總經理人事案 工會抗議引發衝突
福建永定縣「土樓神韻」赴台演出客家風情
台股漲多回檔 本週連跌4天
譚力出任海南省副省長
科法斯：2010年台灣GDP預估值3%
廣州亞運施工擾民 市民怨聲載道
大陸客愛紅酒 預估香港市場成長3成
中國每12秒就有1人中風 醫療費天文數字
爭普選 香港5民主派議員26日請辭
提倡學杜拜備受爭議 杭州市委書記被免職
撥尾牙經費助88災民 業者盼拋磚引玉
台股跌93點 三大法人買超1.50億元
中國富人快速增加 均齡遠低於美日
中國崛起 日本藝伎也學中文
台詐騙集團首腦池慶祥 下午自泰押解返台
史上最貴網站出爐 中國孔子學院引爭議
中國與寮國聯手 邊境鏟除百餘畝罌粟
經建會:再生能源市場大 目標3000億元
台軍機經美飛海地賑災 袁健生不證實不否認
美國駐中國大使：「普通話」越來越有用處
年關前 應景魚價漲 省漁會推新選擇
新聞局赴公視查帳 擬告鄭同僚
國際社會再次要求人民幣升值 下半年是關鍵
台灣第一人 林佑昌獲美童軍最高榮譽
推銷假鹿茸酒詐財 警逮3嫌送辦
任期剩39天 彰縣遞補議員陳勝彥宣誓就職
中國可能已取代日本 成為世界第2大經濟體
BBC大牌主持人蘇珊 轉任中國主播
中國上月CPI漲1.9% 資產漲太多引發關注
中國公布經濟數據 滬深股市昨提前反應
南縣設問路店 提升觀光品質
張榮恭：中共黨委書記7月率團訪台
春節初一到初三 北縣停收垃圾
推廣野生動物保育 企業捐動物救護車
中國足壇大力掃賭 警方帶走足協3要角
創世志工大團圓 豬鬃慶樂團登場演出
今年中國鐵道春運旅客逾2億
新台幣兌美元升7.1分 收31.919元
房屋老舊電線走火 房東也有過失
台泰合作 泰國首次遣返詐騙集團嫌疑人
錢帥君罵運匠 捐錢和解司機撤訴
台灣為12月主題 ABC第7頻道製作新年月曆
韓星張東健籲民眾響應海地賑災活動
警破獲販毒集團 逮捕多人
提升資本適足率 合庫發債200億元
台中特三號道路 市府盼520通車
王金平:台電燃煤機組應汰舊 減碳最大宗
明日之星人氣王發行單曲 胡瓜站台
廣州今年鐵路春運預計運送2490萬人次
中國保險資金不准投資房地產
大陸101家網站發表版權自律宣言
演藝工會送暖 探視老藝人陳建良
監院糾正退還75億元？經長：中油沒溢收
罕見病例 子宮避孕器移位至腰椎
美國佔領海地？ 中國盼各方協調重建工作
新疆有多冷？可可托海民眾眼淚流出即結冰
中國保險業保費收入去年首度破兆元
海地運送不便 台駐多明尼加公使籲改捐錢
中國副外長：谷歌事件不應與中美關係掛鉤
代理檢察總長 法部提報3建議人選
火烤車窗行竊 2人落網
拓墣：物聯網龐大商機 台廠憑技術搶進
10大健康食材入年菜 提升免疫力
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
福建漁民擱淺獲救 金門岸巡人道遣返
河南抓貪官 18名廳級官員官商勾結落馬
六大新興產業 2012年新增45萬人就業
阿凡達台東播放有譜 黃健庭送縣民大紅包
艾斯輪燃油移除防污染 高市監控
鼓勵母乳哺育 婦團盼公共場所設相關設施
韓星張根碩為首爾觀光代言 亞洲四地會粉絲
南太友邦大使訪高雄 盼更多台商投資
行動上網商機俏 軟體業搶進
福建漁船與外籍貨輪相撞 12人生死未卜
光榮國中網球隊揚威印度 ITF雙打奪冠
中信銀台工銀主辦聯致12億元聯貸簽約
受害救濟3例打回票 無關H1N1疫苗
飛利浦音樂體驗屋 歌手郭靜23日揭幕
管制時段與數量 大客車有望通行阿里山
桃園溝渠發現疑似棄嬰 死亡多時
監委巡查 恆春區漁會幹部下跪陳情
教部：擴大免試入學穩健推動 社會勿慮
世銀預估2010年台灣經濟成長率3.5%
溫拿五虎台北開唱 自稱Super Senior
捷運工程廢水污染 北市開罰
樂曲行銷 網路票選玉山之歌
王文淵:新能源昂貴 台塑從節能減碳做起
爺奶上課吧 北市長青學苑春季班招生
中央氣象局氣象報告(更正報)
王文淵：企業節能 政府應該有罰有賞
中縣警破販毒案 逮14人
北京中醫師製成世界首個防新流感中藥方上市
近5年台股元月跌 2月漲
慈濟祝福感恩會 林秋月棄牌桌當志工
出口商拋匯 新台幣匯率收升7.1分
文湖線卡鉗異常 疑回頂螺絲鎖太緊
智慧鐵人賽 新增金門與澎湖賽場
提高北京機場準點率 國航登機口關閉提早
德國擬減補助 太陽能急單恐消退震盪
高中免試入學 採計定期評量不超過10次
體內藏毒半公斤 男子險送命
中央氣象局 １週天氣預報 (更正報)
協助重建 高市規劃災區農特產展售
澳網女雙 莊佳容晉級
興農前洋投雷卡多 加盟韓職起亞
中鋼工會抗議新總座人選 經長:尊重董事會
世博會倒數100天 上海全面動員
南市警破獲地下錢莊 逮3人
中國城鄉差距繼續擴大 中產階層被指集體消失
春節高鐵天天優惠 24日0時開放訂票
新流感疫苗到府接種 1通電話即可預約
地震高潛勢區中小學 國科會試辦早期預警
50年後大地震？ 國科會：誤差頗高 無需憂慮
5都選舉 郝龍斌：總統大選前哨戰
證期局核備友佳國際控股發行台灣存託憑證
王文潮：減碳不喊口號 每個人都要做
公視員工溝通大會 盼鄭同僚撤銷假處分
法官引原住民權利宣言 男踹妻致死判5年
柯景星雞蛋救命 二戰戰俘母子免餓死
中韓邊界白頭山傳為金正日最後的司令部
國道何時最塞 高公局擬推交通預報
瞄準大台中 林佳龍將辦參選說明會
劉家昌封麥 兒子劉子千封口瘦身
連動債缺失 金管會處分元大銀京城銀
美1專欄作家盼王建民東山再起
人道救援互動 台美關係受矚目
落實文人領軍 監委盼總統抓住機會
立德嘉南藥理董事會 明簽合併協議書
華航台北宮崎線首航 宮崎知事專程訪台
劉小弟死因 醫界眼中留謎團
避免兒虐 內政部短片強力宣導
警特錄取比例 考選部盼農曆年前拍板
觀光局：2009來台陸客銀髮族占31%
老爺女子高球賽 余珮琳70桿領先
前球員變簽賭組頭 板檢逮捕林柏晟
大陸專家：中國第1季可能加息 但幅度不大
申設免稅購物商店 金門擬由金酒帶頭
經長：ECFA月底正式協商 照規劃進行
證期局核備華豐橡膠泰國TDR上市
陸生來台法案 總統盼立院下會期速通過
威廉王子澳洲慰問災民 看費德瑞賽網球
加拿大對台免簽 外交部：已到最後階段
錄取北星 北市建議可退基測報名費
周錫瑋：捷運新莊線 可望分段通車
馬總統久博之旅 國旗圍巾送僑民
總統：經濟V型復甦 盼具台灣四大特色
2009年大台北房屋賣座冠軍 大安區與中和市
高雄輕軌招商2次公告 展現興建決心
中國藥妝品牌 丁家宜集團申請上市輔導
定金不得逾首日房價30% 即日生效
開發銀髮族市場 觀光局邀大陸4月來台考察
寶來投顧:台股Q2落底 明年Q1有機會登萬點
義中學性教育露骨 學生家長抗議
八八水災安置民眾返鄉 楊秋興獲贈衣
環保公司販賣黑心活性碳 3人羈押
小燕姐主持挑大梁 調侃哈林變性
息影24年 楊惠姍首部廣告台灣首播
中國經濟「熱補」後需「溫調」
高高屏觀光業者 促開放陸客自由行
施茂林否認與陳聰明共赴黃芳彥春酒
高市焚化廠：活性碳經檢驗 戴奧辛未超標
保險業董總 不得兼任非相關事業負責人
日工商大老：日應拋世界第2大經濟體心態
證交所將赴新加坡 宣傳TDR
眷改交屋收不到尾款 國防部遭糾正
家有2名逾8旬長者可聘外傭 勞委會未定案
仁美營區災民返鄉 唱歌表達感謝
央行：新台幣匯率應升值？說法值得商榷
李冰冰登台拍廣告 蚊子伺候體無完膚
提升大眾運輸使用 專家促低價並徵碳稅
德刪減太陽能補貼定案 視總量機動調整
上海推出台灣民眾入境簽注網上預約系統
蕭美琴夜市拜票 蔡英文誇續航力強
第099015期今彩539 3星彩4星彩開獎
秘書連續被捕 小澤同意23日接受檢方約談
雙J傳戀情 彭于晏：祝福他們
春節交通運能提升 小三通增1.5倍
第099006期威力彩 38樂合彩開獎
高中免試入學上榜 可退基測報名費
70股東難整合 台東電影院重建路坎坷
不滿旗山狗場仍營運 動保團體抗議
竹竿性侵女童案 纏訟14年無罪定讞
北市：不明人士出沒空屋 請警消協助
「新末日博士」魯賓尼：經濟Ｕ型復甦
救市政策可能退場 新興市場股債市仍看好
北宜高很會塞 交部春節推鐵公路加接駁
比賽故意碰傷對手 知名舞者遭求刑
專家：兩岸三地金融業整合勢在必行
交通噪音管制 鐵路夜間限70分貝
地方財政收支 財政部輔導改善
華航宮崎線首航 宮崎知事訪台
寒假壯遊台灣 主題活動40項
調查：51%亞洲企業預期今年首季增聘人手
道奇訪台出場費 中職每隊可分100萬
機場行李X光斷層掃描儀 航警依規檢測
遭指瀆職侵佔 鄭同僚請新聞局拿出事證
免試採計段考成績 約5-10%學生受影響
港府：2012年選舉辦法不受五區請辭影響
101學年度基測2合1 可能生變
知名廠牌茶兒茶素含量不足 將遭罰
陶冬:下半年中國經濟大問題是通貨膨脹
第099006期威力彩頭獎 38樂合彩雙雙摃龜
第099015期今彩539三星彩四星彩派彩結果
劉曉波無罪自辯書曝光
重新開放黨政軍進入媒體 在野黨：媒體改革的大挫敗
政院通過 婦女公開哺乳不得禁止
「假球」風波大陸版? 中國足協高官涉賭遭調查
上空秀 移民署:有妨害善良風俗之行為者驅逐出境
內政部：房地產不景氣 淡海新市鎮開發嚴重落後
美牛爭議 美可能向WTO告狀
協助八八災後重建 花旗銀行認養高樹鄉蜜棗3萬斤、太麻里農產品5,000箱
PChome商店街年貨大街 80家網店200款名店年菜伴手禮3.2折起
史上最長寒假 親子共享2010年最夯「主題風」假期
總統勉台灣玉山科技協會 打造全球華人產業科技平台
倍適得電器公司台中北屯店開幕 推出3C商品『SAFETY 5五年保固』
台新銀回饋客戶 「金光閃閃」送好米抽黃金
申請土銀勞保紓困貸款 把握1月22日最後期限
豆花妹爆料蛋撻熱賣週週破百萬個 肯德基加碼邀請再拍賀年廣告
台鹽虎年開春好禮 萬元大獎懸賞戀人敷臉比賽
聯邦銀行18週年行慶 理財一路發
國務院：基於人道考量 同意台灣軍用運輸機過境
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股持續下挫 回吐今年漲幅
美亞太助卿：台灣最早申請加入海地救災
台美牛肉問題 美國貿易代表不願回應
美股重挫 美元反彈 金價跌至三週低點
國際油價跌逾2% 創四週低點
說法難服人 美再要求中國徹查Google案
歐巴馬再出招 美股潰散 道瓊重挫200點
海地救出生還者 搜救隊：眼淚都快掉下來
英首批捐贈醫療用品運抵海地
全球10大單車城 波特蘭規劃20年後單車動線
鋒面加大陸冷氣團 全台陰雨
台股開盤下跌141.44點 為7986.43點
韓中關係 韓駐中大使：應從質方面提升
南韓新婚夫婦結婚花費近10年翻升一倍有餘
南市7736萬元搶案 6嫌均分贓款
油門踏板不順 美豐田決召回230萬輛汽車
台股跌美元偏強 新台幣盤初走貶
今逢臘八 靈隱寺施粥20萬份 手筆中國最大
民調：日民眾對民主黨期待感滑落
中國奢侈城市前3名：上海 北京 杭州
海地賑災 台灣大使館：最缺大型帳篷
真情牛奶人 調出愛情好滋味
氣象局發布北部大雨特報
星南大稱將設亞洲首個災難風險管理研究所
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國拒入境 馮正虎滯留成田機場抗議已80天
攔色情簡訊惹民怨 中移動：保護通訊自由
嘉縣立委補選 陳明文1號林德瑞2號
喪父 楊麗花：他是我唯一的觀眾
劉曉波自辯：堅持無罪 期待明天
指數摜破8000點 各類股全面下挫
主計處下午公布12月失業率 可望再下降
莫拉克災區農產特賣 週末北市府廣場登場
立德嘉藥董事會合併 異質性大學首例
美牛爭議 藍委籲安撫美國綠盼尊重台灣
貴州安順炮竹廠大爆炸 3死1重傷
美上週初次申請失業救濟人數意外升高
運動襪纖維成份標示 不合格率87.2%
脫水水果乾 醫師：隱形油脂零嘴
高雄渡輪唯一賺錢航線 旗鼓添生力軍
花蓮立委補選抽籤 1施勝郎2蕭美琴3王廷升
美牛風波 吳敦義：貿易摩擦 盼美理解
學子泳起來 教部新改建百座泳池
電影院不得禁帶外食 最快1月底實施
綠盼王金平 暫緩咨請總統公布地制法
賴幸媛：首次ECFA協商時程並未延宕
王志剛：不簽ECFA 台灣孤鳥一隻穩死
吳敦義：沒共識前 通訊投票有困難
港股電腦報價一度故障 券商或蒙受損失
劉父盼送外國鑑定 中檢：會審酌必要性
彰縣1養雞場驗出禽流感 動防所消毒
北京學者：歐美選舉年 中國或成替罪羊
台股跌 新台幣匯率中午貶值5分
嘉縣立委補選抽籤 1號陳明文2號林德瑞
台交所朱士廷：20港企年底赴台發行TDR
海外所得課稅 吳敦義:僑委會財部再磋商
竹縣立委補選抽籤 金溥聰籲團結
馳援海地 台灣搜救醫療團接力挺進
副總統盼中國和平發展 籲尊重言論自由
年曆書冊傳溫暖 身心障礙學生說故事
外資調降評等 聯發科續重挫
劉父質疑鑑定報告 盼外國機構再確認
貿協將帶領台商搶灘天津市場
台醫療志工傳播愛心 聖露西亞總理接見致謝
交通建設加快 中國社會物流總額成長6%
內政部策勵營 江宜樺：加強橫向聯繫
地院首度審理澎湖縣長選舉訴訟
澳網女雙 謝淑薇挺進16強
湖北蘄春陶瓷廠爆炸 3死13傷
民調下降？府：需加強地方會改進
福虎生風萬事亨通 府印8萬賀歲春聯紅包袋
單次基測跳票? 吳清基：視免試入學而定
漁船涉走私列管冷媒 3船員送辦
台囚接返延宕？法部：依規辦理虛心檢討
挑戰檢警 強占法拍屋吸毒5人落網
搬家流氓露刺青 1500元變18萬元
台股收盤跌200.56點 為7927.31點
台鐵集集支線整容 集集車埕間3/1停駛
桃園立委補選抽籤 支持者炒熱現場氣氛
中國存準率利率可望調升 資源基金仍看俏
QDII匯入 買股至少 7成
台達電鄭崇華捐贈新書 吳清基將出席
台股開低走低 跌200.56點
廣州亞運 李承燁想重披韓國隊戰袍
教育部建議 高中申請入學游泳可加分
台股大跌200點 電子權值股成提款機
2月台指期下跌237點 逆價差30.3點
陸委會：台囚返台 透過兩會檢討機制推動
植物人復甦 製卡片為護士姊慶生
2月電子期跌10.85點 金融期跌28.2點
中國足協人事風暴 南勇免職 韋迪接任
嘉義家扶籌措助學金 盼各界伸援手
美前民主黨總統參選人愛德華茲承認外遇生女
高雄燈會頭戴式燈籠亮相 6萬盞備索
民進黨5都市長提名採民調 地方主委多接受
無聲的救難英雄 搜救犬培育成功率低
重慶黑金大案全數偵結 多名高官將判刑
總統籲認養海地孤兒 實踐人道
鹽酥雞遭拒入電影院 民眾投訴
王清峰：新檢察總長言行要禁得起考驗
早產續吸毒 鴛鴦盜行搶購毒
國務費案開庭 檢辯大吵
板檢約談陳致遠 查職棒簽賭案
賴幸媛:ECFA只是台灣整體經貿政策一環
合庫與法國巴黎投控合資投信 資本額3億元
陸委會:兩岸協商要成功 民意支持最重要
上海世博軸完工 陽光谷全長1公里
台股跌200點 三大法人賣超227.03億元
寒假優惠殺很大 遊樂區推12歲以下免費
馬總統核定曾勇夫代理檢察總長
Facebook崛起 無名小站：沒有排擠效應
大陸要求補稅 華航：財務尚無影響
周美青將赴華府 出席雲門舞集演出
呂秀蓮勉學童說好話 不要學名嘴
社群網站分享概念 將帶動行動上網需求
上海世博會在星宣傳 以台北3R環保為範例
北京市去年人均GDP首破1萬美元大關
高市太陽能熱水器裝設面積 全台第1
新流感疫苗到府接種 滿10人可申請
機場活化 屏東恆春機場免費出借單車
新台幣兌美元貶6.1分 收31.980元
宣導防疫抵刑期 澎湖社會勞動人做公益
曾盼被捕眾議員不受起訴 鳩山撤回失當發言
男子涉刺殺討債人 投案送辦
外資賣超203.8億元 杜拜風暴以來最大
彭博報告：美投資人普遍認為歐巴馬反商
兒童新票價2/1生效 遊樂區規定更寬鬆
建興電北海廠產能翻倍 挑戰光碟機霸主地位
主計處：去年12月失業率5.74% 連 4月降
崁頂焚化廠戴奧辛檢測 近4年皆合格
到站即到家 捷運共構宅漲幅大車拚
缺錢購毒搶銀樓 男子落網送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
連6個月B/B值逾1 半導體業穩定復甦
劉父質疑鑑定報告 疾管局配合檢方調查
旅遊業經營社群網站 噗出好業績
道奇3月來台 中職明星應戰
蓋5座表演場 高市府：功能定位不衝突
防出現第3波大流行 嘉縣府鼓勵接種疫苗
志工獻愛心 為獨居老人街友織圍巾
楊毅：安排兩岸兩會ECFA首次工作商談
無名小站明邀部落客分享心得
去年265家兩岸及海外企業來港開業破紀錄
傳大陸民運人士周勇軍案涉及張宏堡神祕資產
金門擬設推動小組 打造大學島迎陸生
上海連2年經濟成長率往下走
歌手曹格涉毆打側田被香港法院判守行為1年
道奇訪台選手名單 2月出爐
中市禁隨意街頭塗鴨 3示範區不罰
投入無國界醫師 宋睿祥散播台灣愛心
假球案 陳致遠列被告移送複訊
中國今年春運旅客量預計突破23億人次
紅十字會海地救援隊25日清晨返台
清大電資學院院長徐爵民出任資策會執行長
師鐸獎今年復辦 3月底推薦截止
民間團體：落實平等 政府應從教育做起
經濟回溫 98年12月失業率5.74%
國中小淋浴間計畫啟動 3月開放申請
集體作弊 成功高中28生記過0分
98年平均失業率5.85% 史上新高
內捷北市付冤枉錢？ 議會要約訪馬郝
周美青藝術之旅 將赴美加出席雲門演出
長假效應 遊樂區業者看好寒假業績增3成
嚴雋琪：希望福建發揮優勢保障台商權益
希拉蕊指控中國限制網路自由 中國不爽
林哲瑄旅美4年 首度獲邀大聯盟春訓
王志剛:53億美元面板採購意向書 4月落實
周美青赴美加 府：單純藝術之旅
阿里山消防分隊水保工程動土
賴幸媛：大陸不會干擾台灣與他國洽簽FTA
大台南市長挺誰？陳唐山暫不表態
民進黨：官員為中說好話 無法理解
身矮不能圓當兵夢 男子涉改造槍枝法辦
遭監院糾正 中油：98年汽柴燃油虧87億元
代理檢察總長 曾勇夫：特偵不會停擺
民進黨24日臨全會 討論5都提名機制
吳清基：免試入學成功 才改一次基測
有錢好過年 高市黎明專案釋職缺
亞洲漿紙進軍台灣 目標3年內市占20%
中國股市傳言滿天飛 投資人忐忑不安
豐田汽車美國召回 和泰車：台灣不受影響
服務不打烊 金縣府春節首設服務台
減肥藥成分 心血管病患看清楚
台南縣市合併改制 員工小增347人
8旬婆婆愛心送暖 關懷百歲失明長者
看電影禁帶外食 喜滿客影城取消規定
台股大跌美元走強 新台幣收貶6.1分
取水工程汛期前完工 穩定六龜供水
ECFA衝擊 監委促勞委會提對策
市場觀望 1月下旬NAND合約價持平或小漲
不滿被解僱 義校車司機闖市府槍殺官員
菲律賓5月大選 未來與中國關係可能更密切
金溥聰出手 推出電視廣告批民進黨
孕婦都打新流感疫苗 衛署政策不變
標錯價案戴爾勝訴 法官誡勿財大氣粗
16萬勞工申請紓困 最遲除夕前入帳
上市公司市值20.41兆元 周減4.93%
假球案 陳致遠獲檢方請回
本周加權指數跌5.14% 資訊服務類漲最大
廈門警方破獲販毒集團 4毒犯3台灣人
焚化廠戴奧辛 環署每年檢測
男子海洛因球塞體內 闖關遭逮
去年11月經常性薪資 14個月來首次正成長
放寒假 高市查獲未成年高職生涉販毒
19名台灣人士受邀出席福建政協會議
5大銀行去年12月新承作房貸利率 創新低
APP進軍台灣家紙 看中台灣人品牌價值創造力
台運輸機經美馳援海地 楊進添：國際合作
去年訪澳門中港台旅客全部下跌
天野喜孝來台個展 暢談創作生涯
1月失業率可望續降 春節後挑戰大
證交所：股東會日期2月1日開放登記
去年中國就業情況穩定 今年大學生就業嚴峻
台股重挫 金管會：基本面佳 外資淨匯入
拿錢不辦事 高雄警方破獲不良徵信社
5月孝親月 教部擬頒楷模家庭1萬獎金
高縣偶戲藝術節 楊秋興邀民眾過新年
中國第3顆北斗導航衛星成功定點
台東海邊女浮屍 警籲提供線索
宏達電年終晚會 連2天席開380桌
北市議員批學校代辦名目多 家長倒楣
上海世博會新加坡館以音樂為主題
1月金融及科技業職缺 倍數成長
國民黨研議設糾儀長 維護國會秩序
陳致遠獲檢方請回 不隨隊春訓
期交所25日舉行股票期貨上市典禮
7成5上班族預期有年終 平均4.5萬元
高雄古蹟有新意 披頭四將繞梁數月
除舊布新 沈世宏率志工打掃
歐洲商會力促 台歐簽署貿易振興協議
紙風車劇團義演 吳念真粉墨登場
大陸職場新人缺錢 大學畢業生22%為月光族
專家：大陸農村市場崛起 台商投資新機會
美國神韻藝術團部分成員未能入境香港
網龍尾牙 董座扮貓王 現金獎總額近千萬
皇昌江程金疑吞購地公款 檢調搜索
新聞局樂團專輯補助 上限改80萬
現金申設公司 先登記再送會計師簽證
陳致遠無保請回 盼案情早日落幕
年關近 星柑橘進口量增但價格漲
亞洲企業併購潮延燒 投信:有利亞股
兩岸衛生醫療協議列入第6次「江陳會」
新加坡房地產價格去年第4季普遍上漲
江玲君出嫁 王金平：澎湖等於多1席立委
第099016期今彩539及3星4星彩開獎結果
防雨季影響 高縣桃源國中提前上課
首爾佛光山寺以臘八粥贈路人 結緣眾生
國會設糾儀長？王金平：全體立委討論決定
彰化養禽場H5N2病毒株病原性低 不會傳染人
第099007期大樂透49樂合彩開獎
敲響本土音樂 2專輯前進葛萊美
H1N1再奪香港2命 死者增至62人
外交眷屬駐外甘苦 楊進添妻曾遇武裝突襲
總統任命吳秀明為公平會主委
前妻家人稱歇業為脫產 冰館老闆告誹謗
觀光局公告47家旅行社禁止攬客
鄭崇華贈書 吳清基勉學子效法實在精神
挺歐陽菲菲 中華電合作發行數位專輯
跨界合作 華碩進駐EROS髮藝名店
老爺高球賽 魏筠潔曾秀鳳暫並列第1
涉購地金事件 小澤明受約談與檢方大鬥法
兩岸四地老人可半價乘坐廈航往來兩岸
港府指北京寶樹堂五子衍宗丸含鉛超標
減肥藥成分增心血管風險 諾美婷將列警語
星雲法師贈春聯臘八粥 為疾管局打氣
戴德梁行：亞洲未來4年辦公室租金將強勁上漲
口蹄疫爆發 中國禁韓偶蹄動物及其產品進口
第099016期今彩539及3星4星彩派彩結果
台商轉述 王毅透露ECFA首次協商下週登場
新檢察總長 檢察團體不再推薦人選
創成功救援紀錄 首批赴海地搜救隊返台
第099007期大樂透頭獎摃龜
方便華僑和台籍人士 韓設境管專用窗口
董座疑吞購地款遭搜索 皇昌:與公司無關
日相撲界是非多 朝青龍毆人高見盛戀爆乳女
泰國擬派軍參與聯合國海地維和行動
整合新竹縣 金溥聰會見鄭永金張碧琴
天野喜孝跨界優遊 生活即是創作
海地搜救隊返國 受英雄式歡迎
扁稱用國務費犒賞 證人說不知錢來源
保護生物多樣性 聯合國辦綠色時尚秀
海地地震啟示 50年台灣大地震機率5成
世銀免除海地債務 台灣還在猶豫
美國會通過 海地捐款「立即減稅」
中國GDP8.7%成長／世界震驚 ! 警告蘊藏危機
美國威州花旗蔘 擇定臺灣銷售夥伴
遊戲股王尾牙犒賞員工 中華網龍祭出千萬現金紅包員工樂透
12月失業率5.74% 63萬2千人無所視事
調查：亞洲總經理人才不足
駭客藉IE漏洞攻擊Google Microsoft更新修正包
資策會新任執行長 清華大學電資學院院長徐爵民出線
台灣第一塊辣味豬排上市 品田牧場最新創意力作
徐爵民任資策會執行長 三月一日走馬就任
黃金價格連九年上漲 投資者熱錢不斷湧入
景氣回春尾牙買氣旺 電玩主機、大尺寸液晶電視線上購物熱銷
期交所股票期貨1月25日正式上市
《勇者之歌 Online》今日正式開放
英研究人員勾繪出 「超級細菌」傳播途徑
國史館國際書展 暢銷書6折賣
<一週焦點>中國經濟成長率8.7% 全世界震驚、忌妒、警告
立院設糾儀長？ 總統：現階段不考慮
柏林影展2月揭幕 台灣3片受邀
台灣3音樂團體前進坎城 巴黎預演票售罄
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
東勢住宅火警 2名民眾受傷
北市派出所員警舉槍自殺 搶救中
歐股第三天下挫 創一個月來低點
10天2起 北市1警疑感情問題開槍自殺
貴金屬大跌 銀行若受限 投資需求恐萎縮
國際油價跌2% 股市續重挫 衝擊投資信心
馬總統將過境美西 國務院：符合雙邊慣例
美股持續重挫 道瓊再跌216點 空頭摜壓
蘇格蘭議會成立跨黨派友台小組
擴大華語文教學 教育部編定教科書在美上市
反恐 美與民航業同意應加強情報分析與分享
未依法備置簽證財報 公平會開罰
四川司機酒駕廂型車墜河意外 9死5傷
重啟美牛談判？美貿易署駁：無重新協商基礎
巴西無地農民成伐林劊子手
全台陰雨 北部可能降大雨
吳揆返南投 參加友人告別式
美對中國鑽桿發起「雙反」調查
景氣差業績卻成長 J.Crew抓緊婦女喜好致勝
海地奇蹟 91歲老翁受困生還
觸動五感 南韓推出4D版「阿凡達」
中國遊客消費驚人 法國最大豪客
吸引觀光客 駐愛代表處參加都柏林國際旅展
227立委補選民調落後 藍委:黨內應警惕
李述德：兩岸租稅協議 持續溝通中
空白發票 2/1起營業人可自行銷毀
尾牙獎金禮品 超過2萬元需繳稅
上海人百年前小說 預言上海舉辦世博會
景氣回春 年輕購屋族回籠
中美摩擦聲中 傳小布希下週訪山東
延攬人才 蕭萬長：國際水準待遇
民主黨內有雜音 柏南奇連任案出變數
大陸體育高官南勇下台內幕 共犯獄中咬出
被控性侵 洛杉磯法官要求波蘭斯基列席受審
接種新流感得腦膜炎 廣州學生醫療費全免
大學彈性薪資草案 人才加薪無上限
加州12月失業率12.4% 但綠能產業就業增加
中央氣象局氣象報告(更正)
搞活經濟 江西今年將建27條高速公路
教育部延攬人才 擬成立專案基金
治國週記 總統盼文化興國
南昌到廣東頭等艙40人民幣? 東航認栽
回憶帶著杏仁香 法國正月必吃國王餅
美媒：35名關達那摩囚犯將接受審判
吳揆訪南投啟智教養院 向歡喜兒賀年
大陸人消費升級 台灣連鎖業大利多
布農天籟與排灣情歌迴盪歐洲劇院
開發電動車高安全鋰電池 經部將加碼1.6億
日檢方受理控訴 有可能追究小澤刑事責任
伊東豐雄打造世貿後花園 將成信義區新景點
人力銀行：製造業職缺 鴻海排第一
大陸快遞公司倒閉 事件席捲珠三角
春節交流頻繁 疾管局籲速打疫苗
經濟復甦 香港新春加班機創3年新高
花蓮春節返鄉專車 遊子跨海報名
吳敦義視察彰化 賀壽百歲榮民
台灣老化指數創新高 每10人有1老人
寒假看金工展 體會金瓜石礦產味
星媒：小吃力量大 延伸台灣軟實力
重返六方會談 北韓提三大條件
渤海黃海遭冰嚴重覆蓋 漁民望海興嘆
高中生打疫苗後確診新流感 父母質疑死因
香港逾60人死於H1N1新流感
民進黨臨全會明討論5都提名 山雨欲來
金門小三通 1/25起行李雙向直掛
世衛若視新流感為季節流感 打疫苗恐要錢
綠營青年：栽培新綠應有條件民調加權10%
闖台鐵調車場觸電 大學生下肢灼傷
亞東醫院成立早療家族 盼親子共同成長
設糾儀長？王金平：要先有警察權法源
研議立院設糾儀長 金溥聰：參考歐美
熱舞配冷飲 負責人聲押
「公投起義」 香港挑起中共敏感神經
馬英九盼嘉義鄉親支持林德瑞
加強產學聯結 教部推專業學院
中鋼總座人事案風波 工會拒參加尾牙
金溥聰提糾儀長 吳揆盼國會更有效率
第一季接單樂觀 下半年經濟成長變數仍多
哈燒新片 希斯萊傑遺作登台
貢寮漁會轉型 石花菜加工搶市
掃除寂寞 中市社福團體義助獨居老人
苗栗慈善團體 寒冬送暖
遭架離踢踹法警 男子無罪定讞
馬總統：讓游泳成為孩子基本技能
立院網頁無法連線 公督盟質疑有黑手
綠色養生學會成立 推園藝治療師認證
澳網女雙 大陸鄭潔晏紫分別晉級16強
以一當百 中市服飾業者祭出0.1折
台灣馳援海地 時代雜誌專文肯定
徵援交捲入詐騙案 竹科工程師無罪
秦始皇陵銅車馬將在上海世博會展出
江丙坤：世界經濟明年恢復金融海嘯前水準
135頭豬大演逃亡秀 重慶高速公路亂翻了
吃得更安心 經部推加工食品履歷追蹤計畫
竹縣疑一氧化碳中毒 3人死亡
學者籲私校學費鬆綁 教部：社會不允許
英美部分評論人士：對中國應當以硬碰硬
陳錫蕃：國會若設糾儀長 不再有打架
奧運效應 上海將出現高爾夫特色小學
最乾淨城市 北縣3連霸
台北書展開幕片 對換冤家導演26日抵台
開車傳簡訊撞死人還逃逸 華州嫌犯被判5年
大學生努力脫貧 受助不忘助人
清潔員掃水溝 掃到一包子彈
上海世博會禁帶礦泉水 設示威區? 暫不考慮
抗暖化護健康 醫學峰會籲從蔬食開始
5家台灣知名企業入駐東莞台灣高科技園
新竹民宅一氧化碳中毒 1家3口同赴黃泉
台灣之光 郭承衢短片入圍法國凱薩獎
教部擬募款成立基金 翁啟惠支持
北市公共藝術品遭破壞 文化局：改善
台企銀：今年逾放比目標降至1.4%以下
反ECFA 本土社團凱道開講
飛躍10年 日月潭震後慶新生
大台北性工作者篩檢 愛滋感染增2例
搶救國際貧童 世展會資助人現身說法
Gartner：IT轉為創新與競爭優勢主角
西安一農婦腳趾移植成「手指」創醫學奇蹟
高鐵春節車票 24日開放預購
東北季風一波波 25日鋒面通過氣溫降
供毒大盤遭查獲 傳女藝人涉入
嘉縣8成未施打疫苗 辦踩街籲民眾施打
胡志強不鬆口是否參選 將配合黨部協調
南縣台商槍擊命案 凶嫌至少2人
中市消防宣導 趣味競賽寓教於樂
打疫苗仍染新流感死亡 疾管局：太晚接種
227立委補選 蔡英文掃街拚滿貫
上海汽車需求增大 車牌投標價升高
1桌3000多 國民黨尾牙走簡約風
美濃迎聖蹟登場 客庄12大節慶打頭陣
連傳員警舉槍自殺 學者籲簡化勤務
結束日檢方約談 小澤一郎將對外說明
整併行政區 政府下階段目標
廣西柳州米粉集體漲價 市民拒吃銷量大跌
春節期間中國南航新增鄭州至台北航班
桃園立委補選 藍打忠貞牌綠宗親站台
寒假親子遊夯 遊樂園迎小財神
經部政次林聖忠：下週兩岸展開ECFA首次協商
史上最長寒假 遊學團熱門
寒假勿睡到自然醒 家長別放牛吃草
廣東一網民編造「人吃人」案件被判刑兩年
人錢都缺 犯罪被害人高雄分會盼援手
八八水災農產特賣 消費滿500元送柳丁
小林村民提永久屋規劃 盼符期待
高縣展誠意 La new續留澄清湖
經部：ECFA下週首次協商 實質談早期收穫清單
搶救生育率 5年內目標1.2人
提高生育率 縣市增產報國絞盡腦汁
大學入學設英文聽說門檻 教部研議中
爭取民眾支持 楊秋興行程滿檔
防一氧化碳中毒 保持室內通風
專搶旅館精品店 男子再犯遭逮
路竹會醫援 海地3留學生返鄉看診
完成上海北京壯舉 劉金標今年目標荷蘭
駐奧處透過文化及觀光 讓國際人士認識台灣
部落格成夢工廠 女王 謝和弦網住夢想
教研人員彈性薪資 科發基金擬撥10%支應
主席牌提前出手 馬英九下鄉拚輔選
老爺高球賽 加拿大女將奪冠
北京出現愛情銀行 託管失戀信物
香港再有孕婦接種新流感疫苗後胎兒死亡
江丙坤：台灣要簽FTA 應先排除其他國家顧慮
遼寧丹東發現大型金礦 可供開採20年
蘇貞昌籲民進黨團結 贏5都總統大選
香港民主派請辭爭取普選遭親政府政黨杯葛
歐陽菲菲小巨蛋開唱 勁歌熱舞重現
兄弟象陷假球危機 半數贊助商觀望
星報呼籲北京 給馬總統更多空間
中國央視將推出首屆農民工春節聯歡晚會
南昌至廈門頭等艙機票僅售20元 東航認了
吳揆：蘆洲人口成長 應增藝文展演空間
約談後小澤強調無任何隱瞞 檢方動向受矚目
政院:學生學游泳基本權益 不應有南北差距
克流感公費3月底止 醫師贊同嚴格使用
江丙坤：簽ECFA台灣可增加26萬就業人口
藝人之子疑涉校園吸收幫眾 檢方聲押
沒感覺了？馬總統明會見支持者聽心聲
總統：評估各鄉鎮市蓋泳池 非每校都蓋
情婦復仇出狠招 甲骨文總裁顏面無光
巴紐案 金紀玖現身透過視訊在星出庭
海地賑災電視募款 明星、政治人物馬拉松演出
DPP24日臨時全代會 討論五都提名機制
30年罕見海冰 冰封中國黃海渤海
23動環保團體籲連署拒吃超商預購魚翅年菜
馬拜訪媽媽級粉絲：「感覺又找回來了！」
環團籲拒吃魚翅年菜 部分超商明年調整
苗栗襲警奪槍 歹徒逃亡警恐癱瘓
26種追星路線圖公開 掌握兩百位作家、影星書展活動
「閱讀大未來』數位出版體驗館
2010第十八屆台北國際書展
童書三館 魔法森林探險主題館 親子的樂園
台北國際書展 動漫主題館
台北國際書展 170家出版社優惠出籠
長光生技引進韓國新國寶--高麗蔘皂苷「仙蔘精」來台學術交流
雙美生技獲普瑞森公司4年23億元訂單 1月25日登錄興櫃爆發性成長受矚目
屏東新園鄉長母親被殺傷 原因待查
星舞獅團演梅花樁賀新春
警埋伏查贓車 遭槍擊肩部中彈
冷氣團減弱 今氣溫稍升 明又溼冷
中國：始終未接到谷歌報告
查贓車員警肩中彈 手術中未脫離險境
西方熱炒中國模式 「捧殺」中國？
「駐京辦」三不管 腐敗溫床 將被撤銷
浙江發現9000年前人居遺址
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
寶島一村登陸 呈現兩岸思鄉史
新台幣上週貶幅0.48% 亞幣普遍走貶
立院總體檢 百歲建築更安全
高鐵春節車票開賣 凌晨網路最塞
ECFA首次兩會商談 26日北京舉行
女神卡卡 卡在西洋榜后座
華語榜 羅志祥擠下楊丞琳奪冠
今年中國財政赤字或逾人民幣1兆元
普設泳池遭質疑 吳清基:勿以政治醜化教育
ECFA首次協商 26日北京舉行
薄熙來：徹底清除「流氓經濟」
10大問題 中國民眾最關心
中小學生帶手機到校？教部建議地方規範
胃酸倒流病人 易患經常焦慮症
房地產交易亮眼 北市地方稅連6年超徵
法鼓山佛化婚禮 蕭副總統主婚
遭檢方約談 日媒：小澤購地金案說法疑點多
高捷轉高鐵 享受首班好康得快跑
為賴清德站台 王幸男：不代表陳唐山
中國足協掃黑風暴續刮 中紀委介入
慈濟派員赴海地 設大愛村援助
馬英九挺王廷升 盼花蓮團結勝選
完全民調惹爭議 蔡英文籲黨勿內耗
中國將撥人民幣7000億元支農
團團圓圓票房不如預期 園方：營收有增加
新華社批美國「網路自由」雙重標準
中油25日調降汽油0.6元 柴油0.7元
人道救援海地 台灣運輸機抵多明尼加
高雄楠梓新闢道路 29日正式通車
台北國際書展 展出16種畫眉鳥錄音遊記
謝長廷力挺蔡英文連任黨主席
5都提名時程 秋菊不同調
教職員定額捐款 樹德科大弱勢生受惠
海面下生活超過2天 英國男子創世界紀錄
花期提前 春石斛蘭早開花創商機
總統久博之旅 7噸物資援助海地
屏東新園鄉長母遭殺傷案 警逮1人
開發農業節水及再利用技術 解決缺水
馬英九：政府今年將創造10萬個就業機會
山林休養生息 大家來哄玉山入睡
調查：柏南奇可望續任聯準會主席
ECFA協商在即 北京學者：避免政治炒作
商務飯店看俏 布局台中工業區
吳敦義：ECFA協商 先談早收清單
許添財要求國民黨廣告停播道歉
台塑化:汽油降0.6元 柴油降0.7元
英媒：女性自殺炸彈客可能攻擊英國
嘉市死亡車禍酒駕多 尾牙加強取締
澳網女雙 詹詠然晉16強
團團圓圓來台1年 台大醫院贈斷層掃描儀
吳揆:年擇300人赴國際頂尖大學深造
ECFA首次協商 陸委會：基本架構為主
假釋男子擁制式手槍加達姆彈 送辦
日經團連下屆會長 內定米倉弘昌
永豐餘2月起調漲文化用紙 每噸漲逾1800元
草原犬鼠擁有先進語言能力 僅次於人類
重慶原司法局長文強2月2日受審
特偵組將換班 仍有多件大案待結
澎湖宮廟「小法」傳承面臨考驗
信評：台壽保評等展望由負向調升為穩定
兩岸司法互助 台金融詐騙集團流竄東南亞
福建政協：加強兩岸中藥、文創產業合作
促進就業 政院今年目標10.3萬人
布裘戀玩完？ 協議均分台幣百億財產
台美股齊挫 券商:整理期拉長 明早恐開低
3人騎1機車 1死2傷
中國最大油輪新埔洋號 首航沙烏地阿拉伯
吳清基：仿托福 英語聽說檢定過關入大學
嘉市大溪厝候鳥過境地 賞鳥好去處
馬兒遭虐待遺棄 法辦俄勒岡州牧場主人
工程會：未指示北市府支付內湖線物調費
吳敦義：人才培育 國家競爭力關鍵
南韓防長先發攻擊談話 北韓：如同宣戰
慈濟中縣歲末祝福感恩會 籲全民做環保
推動企業公民計畫 花旗銀行獲國家公益獎
士校退學生當街試槍 稱只為好玩
大台南飲水含致癌物？台水：定檢合格
廈門炸山 撼金門
北京學者：通脹壓力來臨 但小於5%
民進黨臨全會拍板 5都最遲5月底提名
金溥聰要許添財說明地制法立場
員警林聖偉遭槍擊恐癱瘓 家人同仁心痛
黃金週線收黑 分析師:逢低分批佈局
青藏鐵路通車已3年 營運安全穩定
彰師大學生設計五福米 義賣助弱勢
兩岸春節加班機華航先賣 半夜來往北京
科技業者尾牙兼公益 促銷八八災區農特產
內外利空夾擊 台股短線恐拉回整理
屏東新園鄉長母遭砍往生
道奇隊來台 現場預售票賣光光
鐵馬上快速道路 上萬車友快意馳騁
黃湘怡台中簽書會 分享巧克力創意吃法
民進黨直轄市議員提名 採完全民調
吳揆：老人養護是甜蜜負擔 社福應更好
中國超日成全球第2大鑽石消費市場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳清基:大學校長年齡限制 應該鬆綁
香港44%青少年透過網誌發洩情緒
「年關焦慮症」衝擊中國白領階級
雲門舞集在芝加哥演出
子涉幫派遭押 陳凱倫夫婦落淚道歉
南韓2/3男性1/2女性有婚前性經驗
海地成功救人 搜救隊員:興奮又驕傲
首次全人口大調查 為長期照護保險舖路
007電影成真 報導：太空發電站五年內實現
民進黨：5都提名人選 盡可能提早出現
竊賊受傷隨意抹 血漬成破案關鍵
自行車隊遊天梯 1人連車摔谷受傷
陸媒：中國被美印兩國當成「網路敵人」
撤銷「駐京辦」 大陸網民一片叫好
高男自行車公路賽 0.44秒決勝負
歐陽菲菲延遲開唱 為等年長粉絲安全入座
章法紊亂 外界憂議會內捷小組師老無功
古禮迎親 新郎騎白馬新娘坐花轎
前早安少女組後藤真希母親墜樓身亡
鬥毆判守行為1年 曹格：一生都應做好事
苗栗員警中彈送醫開刀 老父憂心忡忡
吳清基：私校學費限制政策鬆綁有困難
李毓芬愛的抱抱 大嘴巴40嚇到口吃
白米食用油漲價 糖與衛生紙年後恐漲
澳網青少年組 黃亮祺阮庭妃開紅盤
冰館老闆：個人財力不允許復業難
兒子星光拼10強 賀一航住院不忘打氣
捨黨員投票 蔡英文終結人頭黨員展決心
檔期喬不定 巴布狄倫不到高雄演唱
中國銀行擬出售400億人民幣債券
苗栗員警遇襲恐癱瘓 將安排合適職務
疫苗到府接種 各衛生局25日起預約
中華文化前景堪憂 孩童竟不知春聯可手寫
英7歲男童為海地災民募款近3萬英鎊
狂牛陰影下 台灣豬找錢景
艋舺選配樂 聯合公園主唱新歌獲青睞
海地屋矮又無雨 讓受困者存生機
警接求救電話急尋 1家4口疑燒炭自殺
琉球名護市長選舉 反美軍基地派當選
高盛倫敦員工紅利金 上限100萬英鎊
香港11個泛民團體成立終極普選聯盟
江蘇上調工資逾12% 台商成本壓力增
搶救重病台胞 兩岸直航包機創往返紀錄
梁靜茹運勢紅不讓 掄KKBOX單曲專輯雙冠
高鐵春節票開賣首日 各車次仍有空位
ECFA大陸早收清單新名單含鋼鐵業
香港國際電影節參展影片倍增
重慶擬建「蟻族」屋 照顧貧窮大學畢業生
SBL 台灣大止敗 拿璞園祭旗
網路戰爭開打 經濟政治文化利益糾葛
苗栗遇襲員警 醫院：下半身癱瘓
止痛藥不能亂吃 恐提高車禍死亡率
高盛:中國可能允許人民幣一次升值5%
首爾老人長壽秘訣：外向及飲食規律
張藝謀新作「印象大紅袍」首場試演成功
竹縣車禍家屬錯認遺體空悲傷
英戰鬥芭比新任務 協助軍中袍澤尋找真愛
立院設「糾儀長」 朝野噓聲四起！
中資赴台 台灣官員：半年僅有3,749萬美元
ECFA首次業務協商 海基會26日先發赴中國
金溥聰: 正視國會衝突 不能像三隻猴子
民進黨臨全會決議 二階段撤銷鄉鎮黨部
台灣經濟自由度排名27、中國140名
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經典3.0 兩岸三地四城名家演講系列
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總統提名黃世銘任檢察總長
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出口商拋匯 新台幣盤初走升
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休養生息 玉山月底起管制入山
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歌手對嘴假唱？ 大陸擬重罰
福建省政協特邀台灣委員 探討閩台合作
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豐興鋼筋盤價調降300元 每噸1.85萬元
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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北京鼓勵市民 重新選擇單車代步
深圳大沖舊村改建 誕生一批億萬富翁
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布裘分手攏是假？ 當事人保持沉默
馮正虎滯留成田機場 中國官方首次回應
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反對人士當選名護市長 日相：選舉反映民意
北京「單獨」夫妻或可生第2胎
上海規劃3大新城：南橋、青浦、嘉定
羞於就醫 年長婦女小心罹患外陰唇癌
周錫瑋籲遇困難勿輕生 可向縣府求助
陸指禁農產品來台不合理 綠憂警訊藍樂觀
總統出訪 詹春柏金溥聰坐鎮黨務不停擺
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消保會：VOLVO XC60瑕疵召回改正
友善鐵馬環境 高市建自行車天橋及淋浴室
林鎮夷慰問金門船難救災官兵 肯定表現
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南縣街友吃尾牙 盼社會多關心
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中國軍隊研發首台雷達黑盒子 僅紙牌大
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高縣桃源國中提前上課 因應雨季可能停課
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苗栗受傷員警 父盼政府提供長期照護
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總統提名新任檢察總長 黃世銘：謝謝
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總統提新檢察總長 估立院4月行使同意權
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七星農場環評案敗訴 環署:捍衛審查獨立
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洪百榕產後憂鬱 攜子在外流浪
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OECD有限度贊成歐巴馬金融改革方案
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梵谷私人書信與創作特展 倫敦40多年首見
新疆暴雪已致13死 預料災情還將擴大
日本國家負債遽增 國民平均負債270萬台幣
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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韓正：2010年上海生產總值要「保八」
江蘇率先調漲最低工資 漲幅12%
多空交戰激烈 盤中再度跌破季線
前河南省政協副主席孫善武收賄案開審
澎湖籍漁船麥寮外海翻覆救援中
南韓去年經濟成長率僅0.2% 創11年來新低
高孔廉：談ECFA盼大陸考慮兩岸經濟規模因素
漢聲電台金門發聲 收播範圍涵蓋廈門
星裕廊集團將斥資擴建啟奧生物醫藥園區
胡仲英：失業率待緩解 振興措施不宜退場
穆迪：亞太區今年經濟成長率將達4.9%
台經院：今年經濟成長率4.81%
毒奶再現！江蘇貴州查處三聚氰胺奶製品
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陳凱倫子遭收押 教長：加強校園法治教育
台經院：製造業未來半年景氣小幅成長
胡志強:中市長選舉 國民黨應不辦初選
賣壓傾巢而出 台股盤中一度大跌逾200點
駐京辦淪為「蛀京辦」 中國反腐治亂象
上海市長韓正：擴大與台港澳經貿合作
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埔霧公路車禍 2學生墜谷送醫無大礙
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虎年添愛關懷獨居老人 中油年菜送到家
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竹聯天龍堂校園簽賭 北市警再逮12嫌
美對台軍售定案？ 知情者：不承認也不否認
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巴格達爆炸襲擊 南韓大使館飽受虛驚
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不願「蝸居」 大陸青年力爭成為「麥兜族」
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女子被通緝怕落網 託路人送病嬰就醫
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高雄國際馬拉松228登場 預算待解凍
農委會：兩岸洽談ECFA 無關農業議題
台股收盤跌274.18點 為7598.81點
人腦脊椎漏水 血液貼片「抓漏」
挺中小企業度難關 北市府加碼10億元
美學者樂見兩岸趨緩 關注ECFA後情勢
台股開高殺低 大跌274.18點
貓纜復駛施工 木柵山區濃霧影響進度
榮民喪葬補助恢復 王文燮：德政應執行
達賴特使訪北京 歐巴馬政府表欣慰
王金平：府院黨認為 黃世銘不要拜訪立委
盧廣仲用音樂征服坎城 招牌翹腳成焦點
2月台指期下跌296點 逆價差42.81點
摜破季線大跌274點 農曆年前震盪
詐騙集團偽造報關單 高價兜售劣質音響
北市借書人次創新高 金庸小說翻譯作品夯
安徽被辭退民辦教師集體上訪遭當局圍追堵截
2月電子期跌11.55點 金融期跌33.4點
船長走私漁獲 二審判刑7月
久博專案 外交部：總統將會晤海地高層
南山出售案 消基會：保戶權益不可漠視
阿凡達金球獎加持 奧斯卡之路待考驗
外國競相開採 中國南沙年損失1座大慶油田
自來水公司：烏山頭水庫水質 符合標準
北京民眾不捨駐京辦道地美食
消基會:博智金控適法性存疑 籲調查清楚
綠委：藍營地制法廣告違法 NCC應即開罰
黃茂雄：景氣仍審慎樂觀
身障團員排音樂劇 專注更勝專業演員
傾聽基層 四川巴中官員每月回老家住兩天
大年初一 金廈同放煙火
黃奇帆獲選重慶市長
國道3號車禍 2死4傷
前全懋員工北上陳情 抗議欣興不發年終
台股大跌274點 三大法人賣超248.77億元
北京圓明園質疑聲中將舉辦皇家廟會
女人錢真好賺 重慶「化妝家教」月入數萬
消基會：有機蔬菜檢驗方法應與時俱進
頭屋蘿蔔節 邀享田園樂趣
台股跌 財長：國安基金隨時做該做的事
雲端商機大 趨勢估2012年營收達20億美元
以行動爭取普選 香港民主派議員辭職
泰貨輪雲林外海翻覆 10人獲救8失蹤
中國內需市場龐大 中國收成股前景佳
建國100年慶祝活動 文建會徵求點子王
監委詢問 胡志強盼員工據實以告
上海股市差點跌破3000點 市場憂慮擴大
T-34教練機失聯 空軍搜救中
新流感疫情趨緩 剩900萬劑疫苗
丟板擦傷學童 國小老師遭起訴
基隆1托兒所食物中毒 31師生送醫
重光盃少棒賽明登場 盼與諸羅山盃齊名
電影惹爭議 貴州安順控告張藝謀侵權
代理檢察總長 曾勇夫要特偵組案照辦
共軍少將：中國應將網路「銅牆鐵壁」化
趨勢科技徵研發人才 亞太區將增400人
高市長選舉 國民黨市黨部：已有特定人選
新台幣兌美元貶8.5分 收32.055元
李述德：奢侈稅僅學者意見 大家放輕鬆
蓮霧蜜棗全國賽 高屏各擅勝場
不受美牛影響 馬總統過境美國備受禮遇
富士康19歲員工上班猝死 家屬疑挨打斃命
元大銀3年拚資產規模5000億元
和艦案更審開庭 曹興誠請假
問鼎白宮？ 彭博將雇用希拉蕊競選總幹事
泰籍貨輪翻覆 空勤載回6船員1遺體
宏達電首季營收季減近 2成 毛利守 3成
吳健保住院 妻：非裝病躲檢傳喚
南山：此次標案未成 AIG短期將不賣
北京娛樂信報常務副社長貪污判刑12年
老蛇窯堅持本土化 推日月潭意象紀念品
福建省長黃小晶：今年生產總值「超十」
馬總統：積極爭取美對台軍售
去年上海貨物吞吐量 全球第一
謝依旻三連霸 就位28屆日女流本因坊頭銜
遼寧400萬克拉最大鑽石礦尚未開採
房價漲租金跌 去年大台北租金跌近1成
遺失招領款易遭詐 警政署擬改認領程序
黃茂雄：政府應關注與雙印的經貿交流
高市府當娘家 設受暴女性庇護所
張花冠：5都崛起 教育資源差距擴大
大學學測將登場 中醫師：蔘菊茶可提神
南山：希望每年投入房地產百億以上
勞保年金核付6.7萬人 最高月領4萬餘元
假車禍真搶劫 1嫌送辦
公教揪團購 948元買到1000元賣場禮券
日去年逾3萬人自殺 連續12年居高不下
對換冤家女導抵台 鬧性別錯亂笑話
台北車站及4機場 2/1起設接種站
中國將立法 規範網路資訊安全
金門極重度身障者 月補助調高為4000元
2男持玩具槍洗劫 警方逮捕送辦
偽冒抵押登記詐上億 機警公務員識破
警破地下兵工廠 起出6把槍逮1嫌
台北書展明登場 副總統親頒中國作家大獎
中國股市續挫 上證面臨3000點保衛戰
高市華藝附小學童義賣 送愛育幼院
國藝會歌仔戲 新板特區28日封街演出
T-34教練機失聯 民眾通報巨大碰撞聲
重金利誘運毒 10人落網
衛生紙將漲價 南縣家扶義賣超人氣
金門縣長李沃士赴台 關懷弱勢鄉親
蟻族蝸居為大陸10大流行語 房事問題嚴重
劉鵬：堅決打擊中國足壇賭風
北市房價漲幅高 投報率低 回本要31年
一個地球兩個樣 北降冰雪南熱浪
惡少性侵滅口還嗆殺法官 二審死刑
唐英年：香港與珠三角開創發展新模式
涉簽賭案停押 黃俊中：對不起球迷與社會
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從賭徒到攝影師 陳峰林投身人文真善美
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發票中200萬 得主失而復得心情起伏大
教練機失聯 陳澤宇家人不回應
調查：選系不選校成趨勢 文創系所夯
不做老宅男 82歲林仁沐樂當台鐵志工
ECFA在兩會架構下協商 絕未自降國格
央行第18屆理事會 何志欽入列
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南山全額退保費？金管會：情況恐不同
台旅客20人受困秘魯 安全無虞
學者提產創建議 王金平：可供協商參考
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中午尾牙唱空城 通霄地政所主任降調
台股大跌 金管會：受國際股市影響
北縣抽驗 超商蒜味落花生含人工甘味劑
ECFA正名：海峽兩岸經濟架構協議
半年線若失守 台股恐下探7200點
北市校園防黑 與警聯手盯重點學生
青少年寒假深夜遊蕩 警加強查察
大學校園 教部鼓勵投保公共意外險
7月點燃 首屆青奧聖火繞五大洲8月抵星
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藍委：恢復榮民喪葬補助 回復應有權益
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世界社會論壇巴西召開 不再為反對而反對
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校正公電（CAP 361號）
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環署推六輕總體檢 多層面把關
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ECFA首次協商 確認中文名稱內容
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三重公園紙箱赫見死嬰 身分死因待查
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兩岸ECFA獲共識 彈性跳過開放大陸農工產品
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釐清捷運文湖線 總統將邀監委茶敘
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國道路況 智慧手機可上網查詢了！
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
斯里蘭卡內戰後首次總統大選 雙方都說勝選
歐股收高0.5% 5天來首見上漲
羅森柏格：美國股價「極度」高估
IMF上修經濟預估 全球今年可望成長3.9%
紐約金價上揚 美元反彈恐後繼無力
對台軍售 美國務院仍不願評論
國際原油下跌 收在5週來最低
舊金山市長赴飯店晤馬總統 讚台灣綠能發展
馬總統過境舊金山 將首度走出飯店參訪
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美股開低走高 殺尾盤
不景氣 義大利廉價法律事務所風行
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英史上最長衰退結束 財相：衰退可能再發生
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全球票房18.5億美元 「阿凡達」破世界紀錄
美詐騙集團利用海地強震騙錢
今氣溫回暖 明鋒面到再降雨
美今年預算赤字預估達1.35兆美元
台股開盤上漲40.91點 為7639.72點
江宜樺：電話詐騙集團跑到哪就追到哪
出口商拋匯 新台幣盤初走升
北京學者：中國科研粗放 學術造假嚴重
日本恐怖漫畫大師 台北書展秀歌喉
風車故鄉 嘉縣鐵馬行吸睛景點
上海市委書記俞正聲：應警惕房價泡沫
中共要求達賴喇嘛「珍惜會談」
教練機失聯 軍方出動11架次續搜山區
小布希山東演講 被批「賺錢之旅」
半年線保衛戰 台股區間震盪
號稱全球最大書籍 大英圖書館將首次展示
俄鋁上市 市場期望更多東歐企業來港
1顆種籽可燃燒2分鐘 蓖麻鹹魚翻身變能源
1月消費者信心指數65.98點 創21個月新高
板橋公所員工疑跳樓輕生
中國新疆法院重判13名「7．5事件」罪犯
王金平：總統要行政部門重界定優先法案
衛生紙漲價？公平會：了解是否聯合行為
癩蛤蟆變藥材 澳洲商人望出口毒蟾進中國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中鴻2至3月盤價全面大漲 漲幅7%上下
馬總統舊金山參訪台商 向僑胞拜早年
中國外交部：達賴應「積極回應中央要求」
台北國際書展 漫畫家聲優同做公益
赴澳門豪賭 中煤集團副總張寶山落馬
預期政策趨緊 中國1月新增貸款暴增
南北韓在黃海水域空中駁火 未有傷亡
春節火車票 網路塞爆熱門時段搶光
T-34教練機失聯 搜索發現可疑跡象
海地賑災 台灣購50噸當地白米活絡經濟
走讀台灣 全方位感受寶島之美
台灣不開放大陸勞工農產品 國台辦會認真考量
世衛組織專家警告：新流感疫情尚未結束
學測1/29舉行 明天看考場
ECFA第2次正式協商 國台辦盼儘快舉行
IMF：2010年中國經濟成長預估為10%
12月景氣 可望亮第二顆黃紅燈
搶先機？ 東芝開發預測行動手機
違法開設醫療減肥課程 女子判刑6月
蕭美琴籲花蓮人票價減半 綠營力挺
金管處與烈嶼4社區簽約 認養海灘清潔
為阿凡達改名？大陸多數網友痛批張家界媚外
北韓駐衣索比亞大使館醫生投誠南韓
南部降雨少 水利署：主要水庫水位續降
因應ECFA 毛巾擬納入應施檢驗項目
吳振偉盼有一天在華府歡迎馬總統到訪
避免春節新流感爆流行 衛生署盼接種疫苗
台商說馬總統平易近人認真學習
楊志良:調整健保費 半數人保費減少或不變
必勝客與台灣肯德基結合 公平會不禁止
北京地鐵站外設多功能早餐車
北縣民進黨辦國民尾牙 看野台戲
台股震盪整理 新台幣中午升值2.4分
春節後油米糖紙價恐漲 量販搶推特惠價
集邦：1月下旬DRAM合約價持平
溝通美牛 馬總統致電議員去除疑慮
量販春節搶錢 夜間不打烊折扣大
中國海平面上升 近30年最高位
宅醫療 遠距照護按鈕服務就到
立院2/23開議 啟動檢察總長同意權程序
臺大研發犬疫苗 專治狗癌
2009年兩岸十大經貿事件 簽MOU居首
期交所2月底開辦期選交易策略課程
日盛期貨違反期貨管理法令 罰12萬元
書展動漫館揭幕 恐怖漫畫家詭異獻唱
天剛處分資產未及時公告 負責人罰24萬元
復華投信罰12萬元 2員工停職1個月
年前大掃毒 中檢：搜28處逾30人到案
假警察騙買電腦 專挑高檔貨
總統過境美方善意不斷 美牛未影響互信
台北書展揭幕 副總統頒年度之書
阿凡達炒熱藍光 光碟族群受惠
南迴鐵路春節票 11天中長途票搶光
建國百年 馬英九指示黨史館整理國父史蹟
犬乳房腫瘤診斷 臺大新突破
台股收盤跌38.78點 為7560.03點
王者回歸 匯豐控股總裁回香港工作受歡迎
小貓小狗生與死 中國地方民代大大關注
小秀才學堂北區結業 呂秀蓮盼政府支持
澳航班機發現白色粉末 虛驚一場
曾勇夫：特偵組業務不停頓
台股開高走低 跌38.78點
聽某大丈夫 張涵予聽妻命集結號稱帝
會員終止契約要扣款 迅聯網遭公平會開罰
民進黨：區對區協商ECFA 閹割主權
2月台指期下跌24點 逆價差26.03點
2月電子期跌2.15點 金融期漲1.4點
高價電子股弱勢 反彈不成 台股再測支撐
油價短線恐向下修正 下半年反彈有望
北市1453臨時工缺額 助街友過年關
難得穿西裝 陳雲南：22年前買的
上海婚慶市場年消費超過人民幣150億
平板電腦熱 微星下半年加入戰局
公車司機撞人逃逸 二審判6月
綠委：大陸農產品變相進口台灣
馬總統：ECFA是兩岸交往新階段的開始
高孔廉:ECFA下回協商 暫難確定時間
情人春節 歡迎大台南夫妻檔回府城
新流感疫情告緩 適時防疫調整
營養午餐補助7成 高市籲持續性並全額
趕搭蘋果熱 聯想發表平板迷你筆電
高市議會:高捷不增資 就換董事長
農曆年前搶人潮 賺外快機會大增
入府茶敘談文湖線 監委:大家都可接受
台股跌38點 三大法人賣超94億元
老師是黑道？師生各說各話
中國公民自海地撤僑返北京
中國東協自貿區建成 廣西台商盼速簽ECFA
中國汽車下鄉政策 刺激農民購車需求
花博用電排碳高 北市府：已實行減碳
綠委：疫情趨緩 疫苗安全仍應釐清
北市成立動保處 救援動物撥1999
秋信守想變美國人？經紀人忙澄清
輔選花蓮立委 蔡英文小年夜也要拚
北市消費申訴 戴爾最多
日去年出口額銳減1/3 中國成為最大出口國
莫拉克毀新發大橋 中鋼捐5億重建
青年團隊政策研發競賽 獎金5萬
幼兒腹瀉哭鬧 醫師：小心引發疝氣
屏東蓮霧寶響叮噹 實現經濟美學
澳網女單 4強中國包辦2席創紀錄
環署減碳頒獎 招待欣賞阿凡達
散裝食品標示新規上路 高市抽查年貨街
628戶莫拉克災民 春節前入住月眉農場
北市年貨大街好康 抽捷運免費搭1年
新疆查手機簡訊 一用戶遭刑事拘留
12月景氣燈號黃紅燈 綜合信號37分
星學者：兩岸上半年簽署ECFA是好時機
新台幣兌美元貶2.5分 收32.080元
北京二手房3年漲120%房價以西城區最貴
避談美牛爭議 蘇起：中午有吃牛肉
兩門廣播員戰時喊話 如今惺惜聊家常
中國官方：若守法 不限制廠商用谷歌平台
T-34異於民航機 未裝黑盒子
香港將拍賣多枚文革珍貴郵票
北京擬徵收汽機車環境稅
2G門號使用率低 NCC要回收再利用
高雄市上海宣傳燈會 打鄧麗君牌
中國擬規範檢察人員言行杜絕「雷人官話」
英國研究：台灣獼猴語要言不繁 簡捷悅耳
駕駛座沒人車照跑 警驚嚇以為幽靈車
5都選戰擂戰鼓 國民黨調整地方黨部主委
羅東靖廬偷渡犯脫逃 移民署循血跡逮人
春節出遠門免緊張 金警幫忙看家
高縣新發大橋重建動土 明年完工
發展OLED 台灣落後南韓
連續2月黃紅燈 經建會:景氣持續穩步回溫
強化競爭力 總統盼2020年國際學生占1成
大敗局出繁體版 細數中國詭異商業環境
教練機失聯 嘉義救難人員山區搜尋
健保費今年調整 月薪3萬以下不漲
弔親人 太平輪船難遺族盼兩岸和平
演出彰化古城歷史 文建會補助500萬元
彰化男子流浪3天 北縣警車護送返家
泰籍貨輪翻覆 海空持續搜尋8船員
黃春明張光賓廖修平 獲行政院文化獎
屏科大創業星光班 產學合作圓夢
中市行道樹健檢 152棵傾倒危險
不滿媒體控虐僕 以總理夫人控訴求償
高孔廉：ECFA名稱確定有助提出早期收穫清單
黑幫老大年紀小 重慶23歲孿生角頭判重刑
中市稽查散裝牛肉乾 3成不合格
12月景氣37分 第二個月黃紅燈
太平輪船難一甲子 受難家屬盼海祭憑弔
北市與16醫院結盟 急診室滿床不用等
太平輪船難遺族 基隆紀念碑前悼先人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
英國足球高手創紀錄 球不落地行走30英里
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
酒駕撞5車 賠償費近百萬
嚴長壽半退休 打造花東觀光板塊
自稱小林村災民 男子行搶判緩刑3年
埔里殺夫弒婆惡媳 再認害母共詐2000萬
大S拍素食廣告 小豬拉屎
全聚德進駐香蕉棚碼頭 下半年開張
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元宵祈福 澎湖推出12公尺麵線龜
賓果賓果新玩法 可猜大小 超級獎號加碼
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布局5都選戰 民進黨將成立提名協調小組
中國成立能源委員會 總理溫家寶掛帥
嘉市調整行政區 2/1實施
鼓勵里長認養公園 中市獎勵金最高50萬
北水局：新竹供水穩定 5月底前不停灌
印尼簽證費漲 觀光局：原則業者吸收
羅太太：一時無知 聽扁嫂指示作偽證
劉家昌爆甄珍愛買屋 不住不租就忘記
基隆港員工平均53.6歲 擬招考新人
壹週刊報導欠債離台 翁重鈞提告
駐洛杉磯主任溢領房租補助 新聞局:已停職
利菁隱私遭洩 衛署將罰相關醫師
年關將屆 北縣年貨大戰開打
文化獎得主 致力於本土藝術
以偵破國有武器生產商員工盜賣軍火案
無視南韓警告 北韓揚言繼續火炮訓練
野夫血淚刻劃文革 像害了場大病
台股跌美元強 新台幣收貶2.5分
美軍基地遷移問題混亂 鳩山遭自民黨魁批評
土狗咬傷抄表人員 飼主被起訴
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主動找消費者 大陸特力屋開到百貨公司
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雲縣車禍肇因 未注意前車居首
北縣房價不斷攀升 房市高檔盤整
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防飆車 台64線觀音隧道設測速照相
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警員10分鐘到現場 今年力推
健保差別費率 專家指需修法
公平會罰大金廣告不實 和泰興業:去年已更正
盜刷信用卡購遊戲點數賤賣 1嫌送辦
道奇訪台門票 網路售票明開賣
卑南遺址2期開挖 發現玉器和石牆
郵輪高雄港啟航 創2000萬商機
淡水渡輪火燒船 同型停駛安檢
又是公務員 抱走威力彩3.689億元獎金
北市年終安檢 4餐廳各罰6萬
若兩岸簽ECFA 有共識一方通知WTO即可
對換冤家導演 歡喜獲贈馭夫鞋
金便利 9家銀行晶片金融卡日本也會通
群創併奇美電統寶增資案 2月12日生效
大台中議員選舉 原中市選區不變
經建會：台股漲一倍 回檔可接受
中縣神岡工廠火警 5人灼傷
大陸內需股港商僑威集團發行TDR 2/4掛牌
姊弟戀命案 殺手男二審改判18年
金門料羅臨時碼頭 春節前啟用
埔里紙教堂丁芳池 傳達社造感人故事
高孔廉:ECFA協商透明化 大陸充分理解
捷運階梯裝新止滑條 反成絆腳陷阱
T-34教練機失聯 軍警義消明擴大搜索範圍
中鋼尾牙歡送陳源成 工會幹部缺席
國產集團年終最高4.5個月 今年要賺36億元
台鐵愛面子 台北車站4.2億拉皮
女老師殉情案大翻轉 男子坦承先姦後殺
ING：中港台投資者對今年經濟樂觀
1天12瓶啤酒3包煙 重慶癌婦病情居然好轉
電子書夯 今年全球銷量估逾900萬台
民進黨籲依程序重聘公視新增董事
公視工會抗議董事會 不列席1/29會議
景氣暖 集團量販百貨營收走強 持續擴張
ING去年第4季亞太投資氣氛指數 再創新高
郝龍斌:兩岸簽ECFA 北市產業百利無害
甄妮200萬治裝 力挺劉家昌音樂會
統一泡麵特展 慶祝在台上市40週年
鄧麗君逝世15年 紀念音樂會5月四川登場
原民會大稻埕辦尾牙 吳揆讚在地扎根
酒駕農用三輪車 7親人命斷河南
菲南屠殺案 黨政官員事前曾示警
華碩數位內容平台國際書展現身 第2季上線
胡仲英：1月景氣燈號不排除轉紅燈
日擬試辦連假分散化措施 減少淡旺季落差
刊登利菁變性惹議 醫師：醫學經驗分享
竹竿性侵女童案無罪定讞 監委調查
景氣第二顆黃紅燈 今年可望溫和復甦
上海4航點春節加班機 訂位最多僅3成
台銀香港分行明起開辦人民幣業務
與聯合線上合作 台達電彩色電子書亮相
部會將成立人權工作小組 檢討人權作為
將返台上興櫃 泰鼎:維持傳統PCB板供應
嚴防賭場犯罪 星警方成立專責調查組織
協助處理廢棄物 永豐餘新屋廠獲表揚
深耕台灣 匯豐銀招募300人
台股下跌 渣打估7300點是回檔支撐點
伊甸失能家庭服務 籲響應OK零錢捐
大通盃郭俊麟飆速148公里 西苑晉8強
展場女模轉戰軍旅 操練吃苦當吃補
高孔廉：大陸農產品不因ECFA擴大進口
南投縣府祭處分 陳振盛：不能接受
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首宗陸國企來台 揚子江投資公司在台開餐廳
景氣好轉 勞退基金大賺
斯里蘭卡國營電視台宣告現任總統連任成功
醫師公開變性始末 利菁很受傷
員工許願淑惠加油 關中尋人大作戰
穆迪給予中港台銀行業評級展望穩定
中國去年黃金產量成長近12%
台灣立報發行人成露茜病逝 享壽71歲
反擊綠軍7UP 金溥聰籲國民黨大團結
台灣金融卡在北海道提款購物一卡通
ING投信新任總經理由毛昱文接任
台北書展起跑 吳揆：規模超越電腦展
新聞局:公視董事選任合法 盼理性解決爭議
以房養老逆向抵押貸款效益 學者看法不一
聶建中:逆向抵押貸款若奏效 恐衝擊房市
單身無所謂 吳奇隆沒時間想感情
菲美空軍聯合演習 下月中旬北呂宋舉行
衛署打擊違規廣告 擬強制登道歉啟事
日找普天間替代基地 包括德之島但全遭反對
災防法增訂 因災失蹤1年內可發死亡證明
台灣爭取春節前再協商ECFA 交換早收清單
香港去年逮捕賣淫大陸人近3500 升7.3%
日本駐台代表今井正拜會江丙坤
打球兼顧環保 新款高球遇水分解可餵魚
槍擊苗栗員警 嫌疑人台中落網
台灣人熱情服務 台宏關係重要推手
台灣努力排除農產品 拉近ECFA早收清單
大陸不合格產品多 日本貨也驗出農藥殘留
T-34軍機失聯 空軍：約聘教官適用勞保
僅次中印 台投資人信心在亞洲居第3
駐宏技術團長：援外轉型應重外銷
曹興誠不斷公投論 張亞中林濁水質疑
台受刑人抵刑假釋獲准 法治會續協助申請者
報告：英貧富差距 1970年代以來最嚴重
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全日空擴大國際線 羽田飛台北航線10月啟用
馬來西亞宣佈逮捕10名恐怖組織嫌犯
苗栗襲警奪槍嫌犯落網 中彈送醫
馬總統抵宏都拉斯 盼兩國成策略夥伴
薄瑞光：台美關係極好 不受美牛議題影響
馬總統出席宏國總統就職 友邦元首並坐
北捷文湖線出狀況 列車延誤未停駛
太平洋國際觀光節29日登場 15夜15主題
央行：台股大跌、無關央行
臺銀香港分行 開辦人民幣業務
走馬換將 國民黨四縣黨部主委換人
衛生署: 連續多天沒有住院病例 第2波疫情結束
馬過境美國 獲得更多禮遇
韓國三星電子副總 跳樓自殺
中華郵政3月招考 內外勤1120人
今年晶圓代工產值 張忠謀看好年增29%
T-34C墜毀 兩飛官遺體尋獲
蘿莎會館- 敏盛集團首度跨足休閒產業代表作
關懷運將健康忙碌工作也別忘照顧自己
麗尊酒店 ~ Early Bird 年後A好康
促銷台灣椪柑 史亞平在星擔任代言人
世博台灣親善大使亮相 林志玲領軍
站在Amazon的肩膀上 Apple iPad魅力四射
iPad 用本能操作 iBooks讓數位閱讀樂趣無窮
港商僑威集團來台發行TDR 2月4日10.5元掛牌上市
槍擊警察嫌疑人落網 警父：做錯事要受制裁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蓋茲：瘧疾疫苗再3年問世
歐股收低0.8% 退場措施恐將啟動
蘋果平板電腦 IPad推出
北韓劃禁航區並發射火炮 美指責是挑釁行為
Fed將維持低利率一段時間 但將結束MBS購買
金屬價格全面走低 受美元及股市拖累
國際油價跌至5週低點 終端需求不再
林郁方率立委團訪葡 促設立駐台辦事處
美股反彈 Fed立場不變 不確定性消失
夏卡爾版畫展聖保羅美術館登場
巴西總統籲左派組織協助海地重建
菲南大屠殺案 證人：自治區總督參與
對富人與企業增稅 俄勒岡州法案可望過關
台北驚豔多 老外撰文大驚喜
倫敦劇院票房去年逾5億英鎊 創新高記錄
歐巴馬發表國情咨文將以經濟為重點
鋒面將到 中部以北降雨機率升高
WEF開幕致詞 沙柯吉籲強化全球規則
台股開盤上漲70.13點 為7630.16點
宏國要電腦 馬總統：ADOC經驗提供援助
僑領：宏國老僑凋零 新僑不再
台股上漲 新台幣匯率盤初走升
日民調：鳩山內閣不支持率首次超過支持率
金融時報：全球經濟仍未脫離險境
巴拿馬提醫院興建計畫 馬總統：待評估
蒜頭糖廠五分車 遊客懷舊思古
助海地重建 陳長文提認養台灣村構想
南寧直飛台北班機 2月11日首航
達賴喇嘛代表週末抵北京重啟會談
馬總統將抵多 機場會見海地總理
太平洋國際觀光節明熱鬧登場 交通管制
總統提僑務休兵 盼兩岸僑民合作
自強號西線小年夜除夕南下車票 賣完
中國能源委 陣容豪華 凸顯新思路
空軍教練機失聯 嘉義警消持續進山搜尋
傳中國與歐美合作 擴大反海盜角色
中國足協副主席被刑事拘留
襲警嫌疑人落網 警母：為民除害
身家據報人民幣30億 深圳村官赴港前被捕
冰館融化流漂子 戲如人生抑或人生如戲
李光耀：組屋區可實行新移民配額制
世界拳擊第3大賽事中心 位於天津
2010台灣燈會暖身 阿凡達納美人熱舞
獻聲火影忍者 竹內順子台北書展現身
許添財不滿國民黨廣告 告馬英九金溥聰
台駐海地大使館倒塌 重要文件埋瓦礫
中國大陸地方「唯GDP主義」依然頑固
節能減碳 南科園區啟動免費巴士
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台股反彈逾百點 挑戰7700點
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
搜尋失聯教練機 擬擴及阿里山區
客運司機行駛中吐血 未波及乘客路人
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瑜珈教師詐款千萬 遭判2年半定讞
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大陸火車票實名制衍生問題
馬總統：台美關係excellent
甄選名額創新高 學測躍升主戰場
作賊喊打人 無錫小偷對見義勇為者提告
海南建國際旅遊島 冷思考對熱開發
中國經濟加速成長 但風險逐漸浮出檯面
中國經濟發展：中西部崛起 東部轉型
學測明登場 作文建議用黑色墨水筆
單親外配志工 掙薄薪撫育自閉兒
了解病情 板檢評估何時再傳訊吳健保
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歐巴馬國情咨文 共和黨回應溫和間有批評
美不能接受第二名 歐巴馬：須加速邁進
以鏟偷竹筍 法院加重竊盜判刑7月
明基投入生技 擬參與收購三豐醫股票逾半
台股破涕為笑 投資人仍保守
印尼改變簽證政策 非針對台灣
總統：明會海地總理 不會貿然提計畫
升息循環首年 小型股勝大型股
王金平：日擬立法 故宮文物可望赴日展覽
酒駕不同罰 基隆地檢署訂統一處罰標準
周美青隨雲門出訪 總統：有助藝文活動
總統:籌拍紀錄片 彰顯國父與台灣關係
中國銀監會：嚴管銀行房貸
北韓再度朝南北韓邊界海域發射海岸炮
台股上漲 新台幣中午勁升1.05角
傳金正日需要定期接受洗腎治療
書法家贈春聯 回饋署嘉醫早年照顧
上海公安局長：探索新上海人租房入戶
陳致中：未宣布參選 媒體解讀太快
9成感冒糖漿警語看不見 恐致過量飲用敗腎
新聞小百科:乙醯胺酚 甲基麻黃素 抗組織胺
健保費調整 總統:有能力者多負擔一點
吳敦義肯定黃世銘 才德兼備公正廉明
另訂檢察總長退場機制？總統態度保留
總統：簽經濟協議 兩岸經貿里程碑
政院修法 汽車責任險10工作日內理賠
景氣復甦 半導體廠擴大資本支出
莫拉克災民半年住進永久屋 吳揆讚證嚴
政院修法草案 增加外商來台參展誘因
T-34C殘骸尋獲 發現陳澤宇遺體
釐清文湖線爭議 總統將邀監委茶敘
加強安檢 南韓將在4機場裝置人體掃描器
海協會：兩岸協商要適時增加文衛新聞議題
菲律賓去年GDP成長0.9% 經濟復甦腳步加快
2民眾赴福建旅遊不適 小三通接回送醫
文化大學遴聘吳萬益任校長
台股收盤漲134.55點 為7694.58點
東部桶裝瓦斯貴民眾改燒柴 綠委盼補貼
寶島一村上海首演 觀眾感動無語無題
春節前不調健保費？楊志良：不敢保證
台股開高走高 上漲134.55點
台積電去年賺892.2億 每股純益3.44元
健保民調：6成6認同有錢人應調高保費
寶島一村大陸演出 避開「共匪」敏感字眼
重量級法說登場 台股多頭反撲尾盤壓回
歐巴馬：我知道人民生氣了
總統：C130馳援海地 與美合作完美
支持莫拉克災民 屏縣推廣林邊蓮霧
2月台指期漲164點 正價差4.42點
涉協助出口戰略管制品 報關行經理遭起訴
花蓮民眾返鄉車票 民進黨建議一律5折
健保費調整 綠委:先追地方欠款
菲軍機墜毀 1中將7軍官喪生
旅遊業:民航局介入春節機票開賣 將檢舉
嘉市議員選舉賄選案收網 起訴106人
2月電子期漲8.7點 金融期漲18.6點
見證林業發展史 阿里山森林展登場
挖地道走私洋菸 18人落網
勞委會促進就業 新增近5萬工作機會
北市大地工程處掛牌 科技管理山坡地
ECFA談判 1300項大陸工業產品恐漸開放
ECFA第2次協商 陸委會希望功能組全上場
學測前勿慌亂 專家籲正常作息
扁：2008敗選責任推給謝長廷不公平
中國兩女將 澳網止步四強
台股漲134點 三大法人賣超65.71億元
景美人權園區辦展事件 盛治仁道歉
WTO貿易政策檢討 林聖忠率團赴日內瓦
歐巴馬：健保改革即將成功 不要放棄
奪槍襲警嫌疑人 傷勢穩定轉送苗栗
中古車材料行做幌子 父子涉支解贓車牟利
電子書開啟閱讀革命 台北書展見真章
防救災演練逼真 民眾驚呼連連
陳澤宇遺體送空軍醫院 釐清失事前狀況
穿耳洞引發軟骨炎 少女左耳切一角
北京浙江大力肅貪 數十高官中箭落馬
9成5學生寒假打工 平均時薪109元
謝依旻贏得女流棋聖 擁三冠頭銜喜極而泣
美國學者質疑中國經濟數據並指為政治服務
總統市長二擇一？蘇貞昌：黨會妥善規劃
ETC超商無單繳費 2月起手續費降為5元
國際醫療觀光行銷差？衛署：預算不足
殺子51刀 女子二審改判7年
iPad低價搶市 拓墣估今年銷量700萬台
品質不良 文湖線電聯車玻璃半年破11面
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新台幣兌美元升8.1分 收31.999元
聯合公園主唱巡演抵台 搶先看艋舺
澎湖戀愛節 盼愛情帶動觀光
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中油液化氣船台達二號 首航台中港
汐止母子雙屍命案 二審仍判無期
經紀約糾紛 徐懷鈺盼好聚好散
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政院組改101年掛牌 朱立倫：不能開天窗
更白話 銓敘部擬修公務員服務誓言
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不滿官府濫權 大陸網友抵制電影「孔子」
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海西第一家 兩岸合資君龍人壽福建開業
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男子涉與員警開賭場 調查局押解歸案
祕魯豪雨成災 台旅客15人脫困7人待救
運用倫斯斐思想 大陸高鐵具軍事戰略意義
台南國際馬拉松 31日開跑
疑相處不睦 老翁刺死侄媳婦
鐵證如山 日本茶道源自中國徑山寺茶宴
看iPad 偉創力：驚喜不足
參選總統或5都 吳秉叡：蘇貞昌未決定
公視「皇帝的玩具箱」 開啟多寶格奧秘
謝依旻成首位女流三冠棋士 日媒大力報導
台股大漲 新台幣匯率收升8.1分
香港外匯基金去年投資回報率5.9%
追女服務生未果下殺手 男子遭求處無期
苗縣成立服務隊 火車站貼心迎客
優質漁產 明起三重魚市廣場熱鬧開賣
大鵬灣平面道路通車 環灣只剩景觀橋
網路創業 中國會讓你習以為常的不快樂
莊啟旺：春節後陸客郵輪靠港
法外交官夫人成台灣達人 台北書展亮新作
談ECFA 台商：台灣市場小 大陸可大方點
反托辣斯費用近百億 友達去年第4季盈轉虧
掌中乾坤 吳敦義王金平都是霹靂迷
撞傷517遊行民眾 駕車員警遭起訴
新莊將建碼頭 重現水岸商機
鄭立中：海協會擬研究兩岸兩會互設機構
殉職飛官相驗 家屬眼眶泛紅
力推台北建案 華固23.5億大直購地
兩岸春節加班機折扣促銷 最便宜4.8折
超商馬上貸？金管會要銀行限期撤廣告
2009關鍵字廣告搜尋 升學考試最熱門
雜誌民調：逾2成受訪者 對親人謊報年終
米蘭空污超標 第一步限制車輛進城
泰台商有意返台上市 兆豐銀行拓展泰市場
花蓮國有地濫墾盜伐 牛樟木遭肢解
買12吋廠 旺宏：隨時可能敲定
楊志良：健保費調整案 春節前報政院
健保局：保費調整將排富
春節加班機兩岸不對等 民航局下回要計較
王金平：兩岸協議 應讓立院實質審查
6代線以上產能 友達：比新奇美大10%
政治歧視？ 中籲歐盟解除對中軍售禁令
丹大林道悲歌 水鹿山羌難逃獵戶魔掌
投書星媒 新聞局官員籲中撤飛彈更令人鼓舞
高長東京演講 籲日企業加強與台廠商合作
教練機殘骸運回空官 鑑定失事原因
感冒糖漿警語標示 衛署將重新評估
中國外交部：希望朝鮮半島維持和平穩定
陳菊會見高港局長 盼港市合作
大型違法加氣站 藏匿雙和醫院旁
技職校院合作 戲曲研習粉墨登場
美麗行銷 台灣小姐為寶來溫泉代言
資金行情獵地熱 國有地標售創天價
國有地標售 台北市精華地段再創天價紀錄
宏國美食阿納弗 馬總統旋風訪問無緣品嚐
陸客來台過年增4倍 也有搭郵輪高團費
與江語晨傳緋聞？周董：只是朋友
道奇訪台2萬張門票 6小時賣光
台灣76%醫師接種新流感疫苗 全球最高
國台辦官員：對兩會互設機構持積極態度
塗氟抗蛀牙 北市2月提供1200免費名額
與ELLA對打 陳楚河坦承怕怕
金管會核准 悠遊卡可小額消費
正濱漁港動土 串連北部海岸旅遊線
高飛到自信 謝依旻首位日本圍棋三冠后
台灣志工李培蘭 勇赴宏國實踐夢想
氣不過買屋要付現 男子搬硬幣支付
遭槍擊員警癱瘓 警方募款盼現奇蹟
監委：公務員也欠稅 3年逾15億
原民團體監院陳情 抗議劃災後特定區域
98年12月國銀逾放比1.15% 近10年新低
玩偶遊戲小花美穗登台 台北書展會粉絲
金酒公司營運不俗 尾牙摸彩送休旅車
皇翔標得北市兩國有地 擬整建推案
第099020期今彩539三星彩四星彩開獎
T-34教練機墜毀 空軍:37架全面檢查
台南企業開曼控股返台上市 最快明年掛牌
兩岸兩會互設機構？ 陸委會：需進一步瞭解
艋舺好猛 創多項台灣電影之最
防檢局：彰化雞場H5N2不會與H1N1交叉感染
前嘉縣副議長涉貪 遭判5年半定讞
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匯豐：新興市場GDP估6.2% 已開發國家1.9%
大通盃青棒賽 高苑輕取大理進8強
日棋聖圍棋賽 張栩連兩勝向勇奪頭銜邁進
女流棋聖謝依旻 金庸小說伴成長
艋舺拍出台灣情 趙又廷阮經天力挺
大陸市佔率 友達今年目標逾3成
兩岸協商要增文教等議題 兩會須有共識
1377項禁進口陸貨 爭取納入ECFA排除清單
孕婦接種新流感疫苗流產 泰沙敦省暫停施打
鳥兒愛玉山 189種佔全台1/3強
超商購物悠遊卡付款 3月底上線
兩岸金融交流 劉宗聖:投信可成領頭羊
3年為期 捷星續以樟宜機場為亞洲基地
台韓聯手 追查101鑽石搶嫌身分
去年第4季北縣房市交易規模 14年新高
劉德勳：依「最有利台灣」原則談ECFA
魯拉血壓突升高 取消出席世界經濟論壇年會
基河國宅出租粥少僧多 北市：候補有機會
學者看兩會互設處是為因應兩岸複雜形勢
美前總統柯林頓籲民間投資助海地站起來
回應歐巴馬國情咨文 中國：未對美造成威脅
279個3級機關 2012年減為70局署
粵語專輯玻璃CD珍貴 歌神也要上網搶購
2008年Q4急凍 面板業2009年Q3漸復甦
星新規範 販售金融商品前須評估顧客知識
兩岸聯手打擊犯罪 7嫌遣返回台
2010年房市震盪大 貨幣政策是關鍵
新奇美合併基準日 延至4/1
40歲以上巴西人 35%有高血壓
泰擬放寬資金流出規定減輕泰銖升值壓力
調查:台灣愛心無國界 男性做慈善高於女性
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遭情婦勒索 廣東高官：我被迫「流淚收賄」
中國台聯會長將來台 捐贈4000本畫冊
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雲門美加巡演 榮譽團長周美青啟程
屏東國道3號車禍 1死5傷
未履行肅貪承諾 尤多約諾就職百日遭抗議
A股市值報告：中國去年躍居全球第二大市場
因應少子化 內政部推動兒照法立法
駐宏大使：宏中若經貿互動 不影響台邦交
海巡署10週年 未來變身海洋委員會
英大嬸歌手一夕爆紅 被批如病毒迅速擴散
羅福助疑涉炒股案 特偵組將傳喚說明
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無縫連結生活 Apple iPad 驚豔登場
馬訪宏都拉斯 首見中國媒體「友善報導」
台灣工業局推動 手工具升級醫用工具產業
第一金亞洲新興市場基金3月8日開募
日幣600萬獎學金 康師傅「早大」創新挑戰賽啟動
雲林縣年貨大街MIT展售會 29日起舉行
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中國流行服裝領導品牌湯尼威爾(TONY WEAR)來台上市
萬事達卡調查：兩岸三地台灣愛心最無國界 男性參與慈善意願高於女性
國產局年前清倉開紅盤 土地標售單價破600萬史上第一、第三高價
古典玫瑰園進駐國美館OT 黃騰輝玫瑰藝術以茶會友
總統專機載救援物資抵多明尼加
中國佈道會標售1715坪天母最後豪宅用地 世邦魏理仕代理底標49.7億元
首次發表國情咨文 歐巴馬獲國會掌聲
福虎生豐迎好年! 發財紅包樹 開春滿額送
威廉王子皇家行程：品毛利大餐、行“碰鼻禮”、抱奇異鳥、駕帆船
打造新能源遠景! 業強正式進軍環保科技產業
「2010年上海世博會台灣館親善大使暨天燈祈福語發表記者會」
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改革雖是正道 但馬政府強行介入公視 破壞任期制 非常不智
公務員也欠稅 3年共15億
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美長期請領失業救濟人數達1000萬人
義國際織品大賽初選 台灣5件入圍
歐股第二天下跌 資源股重挫 財報好壞參半
汐止工廠火警 紙箱焚燬無人傷亡
禁止牛絞肉進口 美國考慮向WTO提申訴
馬總統：援助海地 不排除捐款增至千萬美元
金價持續下挫 反映美元升值 銅價大跌
紐約原油小跌 每桶收73.66美元
美參院通過柏南奇續任聯準會主席
美股再挫 S&P 500創3個月低點 科技股領跌
駐海地大使徐勉生康復中 馬總統電話慰問
民初國債不清償 台裔華人告上加州法院
解決美牛爭議 USTR副代表：WTO是選項之一
收摺鉸鏈會夾斷手指 CYBEX嬰兒車下令回收
星巴克玻璃水瓶碎裂造成割傷 下令回收
北部東部有雨 全台明後天晴朗
巴西聖保羅1月雨量創60餘年新高
Windows 7推升營收 微軟Q2財報奏捷
出兵攻打伊拉克 布萊爾將首次被公開調查
台股開盤下跌101.20點 為7593.38點
彭博調查：美元走堅避險需求減 金價下週看跌
台鐵山佳電車線受損 通勤受影響
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WEF年會場外社運團體頒負面獎 羅氏藥廠上榜
華府國家動物園：貓熊泰山2月4日返回中國
台股大跌 新台幣盤初小貶
國中小實驗教育申請 北市:3/15前提出
陸媒：兩會互設機構將是兩岸關係大突破
加州州長下月訪菲 協助推動風災重建
學測登場 14萬考生上陣
問路免下車 基市警察貼心真人導航
類股全倒 台股續創波段新低
古河提告賠償2億美元? 超眾:僅新台幣100萬
砲聲隆隆中過關 柏南奇續任美聯準會主席
就算只剩光 視障生盼學測圓特教夢想
顧客穿睡衣及赤腳 英超市下逐客令
邵琪偉：海島開發須堅持「生態保護第一」
青輔會鼓勵壯遊台灣 盼寒假不留白
糗事連篇 SANA部落格讓人忘憂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
總統擬邀監委茶敘 蔡英文：勿模糊焦點
春節期間 中華電信帳單繳費順延
湛江直飛北京開航 首航機票搶購一空
美國務院：職棒球星拉金將擔任訪台體育特使
免受色情資訊影響 佛山擬限學生用手機
日相撲界蒙羞 橫綱朝青龍涉醉毆友人
去年Q4全球DRAM產值季增42% 三星穩居龍頭
賴清德競選曲台南尚青 搶攻手機族
蔡英文：民進黨復原氣勢延續
黏多醣症考生翁榆涵想念社工 幫助人
楊志良：調整案若不完美 盼共推二代健保
總統提海地重建計畫 盼全球響應
拚觀光 今年鎖定480萬人次
弒親圖保險金 綠委：政府應加強監督機制
新加坡電信業者有意引進蘋果iPad
投保中心受理昱晶投資人委任求償
學測登場 身心障礙考生創新高
韓警緊急緝捕台北101大樓鑽石搶案嫌犯
駐海地公使齊王德受傷 馬總統慰問
總統過境洛杉磯 15小時與美議員溝通
小資情調萌發 瀋陽出現「兩人西餐廳」
上海下週可望拍出首塊人民幣百億地王
北市議員狀告蘇盈貴瀆職
民調陳菊領先 楊秋興：馬拉松才開始
MLB多隊表興趣 建仔不排除春訓前簽約
台鐵山佳電車線斷落 逾萬旅客受影響
物流協會：ECFA協商 應爭取簡化申照流程
年節食品抽驗 1成5脫水醃漬蔬果不合格
勞保生育給付擬調高為3個月
美牛爭議訴請WTO解決？ 經部：美尚未決定
北縣蘆洲工寮男焦屍 死亡原因待查
上海白領青年結婚開銷大
援海地 總統以行動方案展現不同的台灣
花蓮75%民眾未接種新流感疫苗
學測上午無重大違規 狀況零星
吳揆：公務員欠稅 惡性就法辦
封關前台股若大跌 有利年後開紅盤
周美青與馬英九同時過境 總統：通了電話
出口商拋匯 新台幣匯率中午升值2.6分
景氣回春 半導體廠今年營收挑戰新高
副總統：世局變太快 應設因應機制
學生：學測國文普通難 非選白話文不好答
燁聯2月盤價 300系開平高 400系漲1500元
中市樂成宮謝太歲 小朋友為創世祈福
學測國文缺考新低 作文漂流木的獨白
曼谷飯店房價預估再降 業者反對額外折扣
學測首日 嘉義考區3考生違規
學者:檢察總長任命 重點在制度非個人
賀軍翔鄭元暢為兒童烹調 張艾嘉沒信心
黃志鵬：P8整合成形後 台灣可能加入談判
「被窩裡的事」也重要 廣東關心農工性需求
調查彈劾總統憲政爭議 監委：釋憲
李進良停業行政訴訟 裁定暫停執行
郭旭崧：台灣應有製造疫苗的產業
美國帶骨牛肉抵台 先送飯店推大餐
台股收盤跌54.14點 為7640.44點
歲末掃除愛車清潔 北市庇護工場一手包
薄瑞光：什麼都談 不會再談天氣
學測國文結合生活 文白相當
台股震盪收黑 跌54.14點
許嘉璐嘆大陸只貪物慾 退休後致力推廣大愛
開低震盪小跌 台股留長下影線
2月台指期跌117點 逆價差60.44點
支持五輕延後遷離？楊秋興：104年遷廠
2月電子期跌6.35點 金融期跌12點
交通違規首度申訴免罰 北市擬提高至2成
問題玻璃水瓶 台灣星巴克：未販售
感念洋菩薩 金門羅寶田神父紀念園區啟用
中醫師：服藥針灸治療僵直性脊椎炎
解決美牛爭議 施顏祥：溝通管道暢通
金蝶獎出爐 方信元雙金入袋
機場捷運再跨步 潛盾與山岳隧道貫通
補教界：學測國文 5年來最難
李明博：今年內也有可能會晤金正日
胃腸道重組手術 糖尿病可望治癒
李克強：中國需要和平環境深化經建發展
竹田閹雞美食賽明登場 推廣客家特色菜
拉抬蕭美琴花蓮選情 民進黨發起鐵馬走春
去年全面獲利 證券股今年寄望台股
公視擬開董事會 新聞局：未達2/3出席無效
台股跌54點 三大法人賣超111.39億元
蘋果日報指坑散戶10億 羅福助提告
王金平:有能力者多繳健保費 等於做善事
蕭萬長：ECFA是台灣需要補藥中很重要一帖
文湖線物調款爭議 議員：送檢調釐清
西安2000年前古墓內發現萬名裸體戰俑
國際傳播紀錄片展 另類行銷台灣
蕭萬長：ECFA服務貿易將替中小企業創造機會
蕭萬長：台灣是外資進入大陸最近的路
中國中西部首條高鐵即將通車
李全教宣布參選大台南市長
王金平：藍營有責任讓檢長同意案過關
大陸研究聲稱藏族與台灣原住民源於北方
中國企業1月份新訂單與生產跳升
台股驚跌 吳揆：不干預但防炒作
督保盟：強漲健保費 將提訴願與釋憲
皇帝的玩具箱首播 乾隆寶盒揭祕
南市7736萬元搶案 1落網1在逃
教育部所轄基金會 690家全上網
學測數學重三角機率 考生認為偏難
基隆男子落選 母涉賄被起訴
小秀才功成身退 夜光天使接棒
北海道特快車和卡車相撞 29人輕傷
學測作文 漂流木的獨白易發揮
產婦子宮收縮不良 豐醫妙手救人保身
集遊罰鍰未繳清 法務部扣發起人存款
NCC：電信資費調降確定 4/1實施
看好半導體景氣 世界先進增加資本支出
中國官方據報首次認可安陽曹操墓真實性
監委申請查金管會 防堵弒親圖保險金案
新台幣兌美元升0.9分 收31.990元
馬總統抵洛杉磯 僑胞熱情高喊「總統好」
台灣藝術家法沙龍學會巡展 南投30日揭幕
小黃排班地下化 台北車站交通改善
經建會：仿效國際 簡化建築水電電信申請
Rain抵高雄 暴雨傳奇演唱會明登場
問題嬰兒車 進口商將提供保護套因應
保訓會：陳振盛若被免職 可提救濟
吳揆生日願望：冬去春來 景氣回溫
中國去年產金313噸 連續3年世界第1
民航局介入市場？公平會尚未收到檢舉
蘋果日報：尊重羅福助提告
香港5層高舊樓倒塌 已知有1人死亡
囤地炒地引發民怨 中國將再打「土豪」
海鷗飛官：沒救回老師 遺憾在心
電影短片輔導金名單出爐 小野兒子入選
大陸地方政治瘋網路 推微網誌問政
君龍人壽福建分公司開幕 搶攻海西市場
熊貓人首映 周董要打造華人世界英雄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
本周台股跌3.62% 生技醫療股大跌9.01%
北市年貨大街開賣稽查 未標產地違規居多
台塑年終4.57個月 王文淵看好今年景氣
當年銷毀鴉片廣東虎門成為污染重鎮
南韓查獲夾帶走私毒品的北韓難民
面對中國增強軍力 日媒籲台美日加強合作
本周上市公司市值19.7兆元 周減3.47%
悠遊卡變電子錢包 最快3月底上線
盧天麟利用職務詐財未遂 一審緩刑
祕魯豪雨 台旅客22人平安脫困
中國人今年在餐廳消費預估為人民幣2兆
政黨外交 馬總統將出席IDU會議
白鯧貴？漁業署建議選替代魚貨
黃正偉郭一峰認罪 恐遭開除
補教老師：學測數學 鑑別度高
聲帶長繭免開刀 老師歌星福音
王文洋回南亞？王文淵：沒有誰說了算
阿貴動畫進軍大銀幕 靠岸3/5上映
太魯閣落石砸傷陸客 送醫急救未脫險
馬路當戰場 BB槍射破高捷玻璃
若不簽ECFA 王文淵：台灣怎麼能活？
土製獵槍膛炸 男子命喪山區
搭船看上海世博 密集發船每分鐘1艘
哈瑪斯控以色列暗殺高階軍事官員
王文淵：台灣房價太貴 我也買不起
庇護工場開幕 喜憨兒教縣長作麵包
基隆退休公教國樂團 歲末醫院義演
學測社會 考生：中間偏易
台開看好花蓮 洄瀾2010計畫擬投30餘億元
登山客迷蹤 警方及時尋獲
青年安心成家方案 3月受理申請
考試遇地震 大考中心：擅離座位算違規
年關資金需求 新台幣小升0.9分
B型流感重症 今年現首例
家扶修繕服務 受助家庭不再漏水
中國國防官員證實或任國際護航輪值主席國
美牛爭議鬧上WTO 還是得先雙邊諮商
美軍普天間基地遷移地點 鳩山：5月底前決定
疫苗救濟審議從寬認定 5件已獲救濟
長榮新闢南京航線 每週2天有班機
哈金與郭小櫓 台北對談寫作見解
出國同遊友人染H1N1 王瑞瑜在家自我隔離
美牛爭議美擬訴諸WTO 王金平：尊重
參加全美祈禱早餐會 劉兆玄31日啟程
台股後市 投信：首要觀察中國政策
漢字教育可望重返南韓小學教育課程
為3000元殺人棄屍 法院重判3惡少
中縣市合併 中縣議會促更名大台中市
健保局：保費若不調 缺口達1000億
以房養老最快明年試辦 初擬兩模式
台灣威士忌一夕揚名 趁勢進軍全球
因應北韓炮擊訓練 南韓決定部署探測雷達
勞委會：生育給付若調為3個月 財務吃緊
今年全球股市波動大 新興市場仍夯
暫不跟進平板電腦 宏?眲搹n智慧手機
道奇台灣行 濃濃亞洲味
安永全球化指數香港居第2 台灣第11
南市7736萬元搶案 南檢再聲押1人
國科會通過南科3投資案
高市2/22拜添丁 傳承客家文化
98年外籍人士55萬餘人 外勞外配人數減
ECFA產業貸款 國發基金公股行庫撥400億
去年日本CPI創最大跌幅 4年來首度負成長
Rain明高雄開唱 下榻飯店精心接待
佳冬新丁廠 高屏碩果僅存
日清純女主播小林嫁歌舞伎男星 不怕他花心
中國鄭州到西安高鐵每秒「飛行」近百公尺
印度調高存準率 投信：印股長多不變
警匪國道追逐 毒蟲落網
金防部團康活動 1士兵猝死
搶當PC龍頭 宏?痐策~看好超低電壓NB
演藝工會尾牙 吳揆祝藝人舞台更寬廣
色賭不分家 警破運動簽賭色情網
新春拜竹山土地公 拿錢母好運生財
兩岸春節加班機熱門機票 明起不限網售
身障生考學測 台中特教學校組加油團
2008年近200家上市公司虧損 董監仍領錢
花蓮九曲洞落石 女陸客遭砸中命危
友達:節能減碳省成本 評估降低空運出貨
中國10大奢侈城市出爐 上海「榮登」榜首
補教老師：學測社會 結合時事重整合
禾昌佳必琪吉祥全:未涉入炒股 營運正常
廣達雲夢成真 秘密武器雲端相機
高孔廉：審查ECFA宜考量台灣整體利益
學測首日 缺考率創新低
被告因自身過失被押 有望冤獄賠償
美方不排除牛肉爭議訴諸WTO 持續對台施壓
自然科衝刺 專家建議多做推理題
7/1起觀光旅館等行業強制節能 冷氣不外洩
前中國民航局副局長宇仁錄被開除黨職公職
民進黨重申 總統與5都提名切割
上海訪民到中國國務院法制辦申訴遭拆遷委屈
縱貫線巡演歸來 唱High台北小巨蛋
星去年整體失業率3%
道奇台灣行 熊隊未確定參賽
今年上半年景氣 星製造業多樂觀
台銀上海代表處2月成立 首席代表顏圭田
日去年平均失業率5.1% 惡化幅度創新高
第099021期今彩539三星彩四星彩開獎
核保有漏洞？金管會：增列保險業規範
友達強化太陽能上游 同步大陸佈局下游廠
大陸漁工受傷 海巡署救援送醫
星與哥斯大黎加完成自貿協定談判
聯合公園主唱看艋舺 直呼太酷了
第099009期大樂透49樂合彩開獎
烽火中行醫奉獻 金門建公園感念羅寶田
廣達上雲端營收要破兆 組織擴至5大事業群
中國國務院就拆遷問題徵求民意
投信申請成為大陸QFII 須申報
調查：78%港人認為香港樓價過高
Rain明高雄開唱 外籍歌迷來台追星
日立慈善盃女子高球賽 洪沁慧暫領先
國務費案 扁改口：部分密封文件非機密
長榮航空南京直飛桃園首航 每週兩班
周美青抵華府 晚間參加雲門演出
學測小狀況 鼻血損答案卡喝咖啡不聽勸
防檢局：開放金門活牛銷台很合理
星成立航發基金 推廣開發航空業務
自身過失遭押可望冤賠 司改會：遲來正義
楊毅：盡最大努力增加台灣業者春節航班
郭冠英指陳師孟金恆煒宦犬 拘役50天
女毒梟煉毒戕害學子 警逮16人
蘇貞昌：年初一北縣進香 與鄉親衝衝衝
竹內順子現身書展 動漫迷熱情搶簽名
金溥聰：健保費調漲 正當性最重要
美國牛肉傳繞道香港越南輸入中國
林郁方等三立委拜訪泰國國會
美擬WTO仲裁美牛爭議 府:盡力溝通
陳文茜拍紀錄片 張小燕讚像白雪公主
大陸春運明天啟動 新措施恐釀火車站堵塞
改造動物園PK迪士尼 上海政協創意建言
台灣原住民歌手將參加曼谷世界音樂節
第099009期大樂透頭獎摃龜
FTA說帖出爐 經部今年組團赴歐遊說
賈慶林：兩岸和平發展處於向前進重要機遇期
第099021期今彩539頭獎摃龜
巴西法院禁止以胃腸道手術治療糖尿病
新春報喜 1月上半月出口年增50%
高孔廉：ECFA若拖到年底才簽 對業者很不利
布萊爾：911事件促使英美攻打伊拉克
瑞銀:金磚四國今年GDP估7.5% 歐美2.5%
金溥聰：美牛不應是台美關係首要考量
女陸客花蓮砸傷意外 透過「小兩會」處理
一銀押匯案2主角 無緣受惠冤獄賠償
公視董事會籲13名董事出席2月例會
香港塌樓事件至少造成3死2傷
不滿政變傳聞 泰紅衫軍到陸軍總部抗議
赴陸申請QFII 富邦投信2億美元 2/1送件
電信資費降價定案 電信協會:續與NCC溝通
馬總統早起慢跑 洛城市長官邸用早餐
看好愛滋病新藥 國發基金增資中裕新藥
漂流75哩 波蘭落水狗冰洋獲救
赴陸申請QFII起跑 元大投信盼搶頭香
和泰：台灣豐田車與美宣布召回停售無關
炒股案 羅福助移特偵夜訊
反詐騙 義美食品邀刑事局座談
美議員促解除 台灣總統訪華府限制
移民署年終記者會 「新住民」來辦桌
美資訊安全部門稱 發現中國駭客攻擊google線索
台灣總統洛城享牛肉大餐 以行動證明＂支持美牛＂
兩岸將簽ECFA 中國民運人士憂心
美對台軍售 馬總統：有助兩岸關係發展
台北國際書展 環保電子書區大受矚目
鼓勵結婚 「青年安心成家方案」繼續辦理
春節年假掌握即時路況 聰明手機告訴您
美宣布對台灣軍售 中國跳腳！
國泰表揚績優志工 號召更多民眾投注公益關懷
臺灣銀行上海代表處2月1日正式成立
友達光電參與M. Setek現金增資 強化太陽能價值鏈佈局
QFII鳴槍起跑 元大投信跑第一
太魯閣晶英酒店全新開幕試營運 邀民眾共度農曆年與西洋情人節
另類寒假 巨大集團執行長伉儷率先陪孩子完成環台夢
太極能源、金運科技擬申請上市櫃 廣運母以子貴未來釋股利益豐厚
摩斯漢堡開賣安心食材 同步義賣古坑柳丁補助學童營養午餐
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
過境創舉 馬總統與洛杉磯市長官邸早餐
總統見洛城市長 盼多方面全面交流
炒股案 羅福助200萬交保限制出境
歐股上漲1% 週線連三跌 月線下跌2.7%
全球手機出貨量 第4季成長10% 新機型帶動
對台軍售 美官員：相信不會傷害美中關係
馬總統:出訪很順利 感謝柏曼眾議員支持軍售
美國宣布新一波對台軍售 總額約64億美元
黃金第二個月下跌 銅價月跌幅2008年來最大
國際油價持續下挫 月跌幅2008年來最大
美官員：對台軍售為回應中國對台威脅
布萊爾：不後悔攻打伊拉克 世界因此更安全
平衡兩岸關係 美國內部浮現鐘擺效應
美股續挫 GDP優於預期 不敵科技股利空
美國銀行網站大當機 無法顯示網頁
中南部高溫近30度 週末假期天氣晴
保費折扣未報准 全球人壽遭金管會罰鍰
商品涉廣告不實 中購媒體科技遭罰40萬元
公平會：康實科技涉廣告不實 罰10萬元
油門設計有瑕疵 豐田召回歐洲180萬輛車
金管會核准台新銀併慶豐銀信用卡業務
學測第二天 考英文自然
1桌2椅雙人西餐廳 瀋陽看得見
宏?眱~牌路有如爬樓梯 盼邁向全球第1
美軍售台灣 中國外交部提嚴正交涉
中國展開2010年春運 客運量料逾25億人次
美宣布對台軍售 國防部：歡迎與感謝
經部：98年台灣在大陸市占率表現 不如日韓
美宣布對台軍售 外交部：台美關係良好
治國週記 總統:ECFA簽後 像穿釘鞋跑得快
青輔會推動壯遊 持青年旅遊卡享優惠
避免沈溺 星規定當地人只能以現金賭博
幫旅客爬窗上火車 東莞車站站長被炒魷魚
指定捐款減稅私不及公 立委要修私校法
學測國文試題 首度規定答案卷限1張
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美媒：洋基預算吃緊 王建民回巢難
巴紐案 星將於2月1日開庭審理
廣東省政府搬到珠海？ 有人如是建議
金溥聰：下鄉募新血 培植選舉人才
平溪老郵筒 留存古早味
景氣衰退 日2008國民總資產創最大跌幅
內政部：15架黑鷹直升機供救災
幼托人員薪資低 要求政府擴大勞檢
美國對台軍售 大陸網友群情激憤
學測英文作文看圖說故事 考生：好發揮
大陸擬上調最低工資 台商積極因應
4年132.6億 政院推動打造運動島計畫
陳慶炎：市場崩盤前 星GIC已減持股票
推廣滾球運動 南市首座球場啟用
閩南語常用詞辭典上線 即時聆聽學習
香港歷來首次塌樓共有4人死亡
社福募款短缺 創意紅包袋義賣
指考英文考聽說 大考中心:技術問題待突破
再生家具夯 澎湖居民搶購
南韓將向81國免費輸出韓劇燦爛的遺產
戶外活動 統一超辦LOHAS樂活尾牙
陸客遭落石擊斃 九曲洞步道東口暫封閉
入圍葛萊美 十鼓：很驚訝 以為是詐騙集團
慶祝農民節 胡志強盼中市農產銷全球
學測英文缺考率新低 無重大違規
梁國新：ECFA是台灣經濟發展必要條件
美宣布對台軍售 藍綠立委看法不同
災區農產促銷 吳敦義分送高麗菜
學測考太難？大考中心：中等難度題目居多
美牛爭議 吳揆：以誠意化解貿易磨擦
入圍葛萊美 鄭司維：有爽度的自虐行為
吳揆：續爭取美國出售F-16C/D戰機
吳敦義生日願望 景氣冬去春來
忠孝店占地官司敗訴 鼎泰豐盼事緩則圓
華府歡迎酒會 周美青讚雲門為台灣的榮耀
疏解花蓮返鄉潮 朱立倫：加開台鐵班次
兩岸兩會互設機構？ 江丙坤：還早
桶裝瓦斯調價機制 綠委籲公開透明
馬家姐妹抵華府 周美青公務之餘享天倫樂
大陸專家：軍售是美轉移焦點 制中政策不變
徐重仁：流通業走向規模小 易購買消費趨勢
打假反賭聲中 大陸職業足球仍會如期開幕
豐田問題車已逾700萬輛 超過去年銷售總量
哈燒新片 食破天驚壓境 火影忍者開戰
國貿局擬與輸銀成立GPA融資單一服務窗口
牛肉爭議美擬訴諸WTO 蔡英文:坦然面對
蔣介石遺物列重要古物 吳敦義:尊重專業
要務纏身 美加州州長取消菲國行
收藏珍品大集合 台灣文獻館有如小故宮
學測英文中間偏難 連環圖考驗想像力
興達電廠專用碼頭啟用 台電:降污染與成本
吳健保：慢性病住院 非躲避傳喚
初選布局 楊秋興成立興光幫
菲傭涉偷竊欲潛逃 雇主報警擒賊
劉靜宜樂在服務志業 協助弱勢婦女自立
餐飲業者送牛排餐券 號召2/2捐血
聲優釘宮理惠現身書展 引爆粉絲推擠
美對台軍售 學者立委認同
模擬法庭大賽 青少年法治扎根
學測自然阿凡達入題 難易度反應不一
亂停車開門致騎士摔死 運將乘客有刑責
北京首都機場春運客運量超過753萬人次
監考情緣 新婚教師學測後度蜜月
拉抬買氣 年貨大街伴手禮千元裝到滿
2000億元軍購 國防部逐年編列預算
導入荷蘭經驗 西螺果菜市場拚轉型
名牌布匹爆假料 傳統店面賣仿冒品遭逮
甄選繁星名額新高 學測缺考新低
中國國粹油畫藝術精品展開幕
美對台軍售 馬總統事前獲知
日汽車業禍不單行 本田也召回問題車
南投首辦冬片茶賽 市場反應佳
總統：處理美牛爭議 大局為重
中國鐵道部長為買票新措施造成不便致歉
紀念東方辛德勒何鳳山 勇者之光繪本問世
完成4次出訪 總統：證明活路外交可行
蔡英文：應重新正確評價蔣介石
八八水災惡水圖文集 中央社2/1發表
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
春節路況即時掌握 毛治國示範手機上網
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中廣天宮送暖 發送物資給低收入戶
新流感添1死 29歲男未打疫苗
江蘇去年引進台資劇增 穩居中國首位
吳揆巡視月眉永久屋 2/11入厝
大漢溪堤外便道車禍 1重傷2輕傷
作者過世讀者緬懷 麥田捕手銷售增溫
男子花式滑冰 郭立中刷新全國紀錄
聲優天后釘宮理惠 自認比夏娜溫柔
日媒體顯著報導美決定對台軍售
陸客遭落石擊斃 家屬今趕往花蓮處理後事
吳揆探視岡山榮家 提前向榮民賀節
學測考生癲癇發作 休息後續作答
教師：學測自然活潑多元 具鑑別度
小額信貸度年關 注意比較年化費用率
助中小企業過年關 公股行庫利率減碼
金溥聰：國民黨未講清楚ECFA利益
抗議美售台武器 中國宣佈暫停中美軍事交流
調查：逾7成學生不識癲癇症
中國今召見美武官 強烈抗議軍售台灣
美牛議題 馬總統：未來是正面發展
年關臨工專案 經濟急迫者先上工
高縣男子染新流感死亡 家屬未感染
賀軍翔鄭元暢公益餐 原民兒童說讚
中科院：中國或在2020年實現現代化
屏東八八災區年終活動 志工籲永不放棄
鹿谷茶花展 爭奇鬥豔迎新春
蘇貞昌談參選 若獲支持拚到底
國民黨議員籲5都提名全民調 胡志強支持
醫援海地新血輪 替代役男點亮人間大愛
房仲業向社區學習 計劃串聯資源凝聚幸福
久博之旅成果豐碩 馬總統返國
邀藍委餐敘 吳敦義避談高市長人選
台商投資北移新高地 江蘇淮安
中國台聯會長：盼江陳會簽署兩岸文化協議
「不能沒有你」入圍法國費索爾亞洲電影展
自學生報考學測 教選盟籲放寬限制
歷史淮安繁華鼎盛 淮揚菜名列四大菜系
黑暗曙光尬艋舺 跨國兄弟相見歡
花蓮立委補選增溫 蘇花公路熱門話題
關懷貧童 藝人花蓮偏鄉行
星光下的童話遊街 陳楚河自嘲像皮條客
走私毒品新招 遊民代領藏毒郵包
北迴鐵路慶通車30年 蒸汽火車上路
瓶鼻海豚死亡 台江中心研究
甄選系科去年最低級分 招聯會下周首公布
麥當勞今年投資中國新增25%
國際數學及心算競賽 台灣13人奪冠軍
國台辦：美售台武器是向台灣發出錯誤信號
F.I.R.開唱 黃小琥煲湯相挺
變壓器造型裝置藝術 為北市注電流
耐斯集團有喜事 北部婚宴連戰吳揆出席
中國客機疑遭縱火 緊急返航烏魯木齊
美對台軍售 台美中關係變動中見穩固
吳睿穎助藍營改造 全台黨部將走透透
Rain高雄開唱 舞台降雨歌迷驚豔
華擎今年MB出貨千萬片 年增逾4成
和聯今年LCD TV達百萬台 明年營收破6000億
分家引發困擾 和聯董座尾牙跳Sorry表歉意
查斯特夠義氣 陪換帖牢房過夜
兩岸合資6億美元 南京建薄膜太陽能基地
台美關係穩固 馬總統過境驗收
美國國務院：未就售台武器與中國諮商
也是美牛案 歐盟在WTO拖十多年和解
花蓮壽豐五味二手店教出無畏的孩子
美對台軍售 助台提升防衛力
星台商協會改選 張嘉升當選新會長
大陸交銀：中國今年出口成長15%
金溥聰聘吳睿穎 助藍營改造
中央社2/1起推出手機英文新聞
寶獅雪鐵龍將召回兩款與豐田歐洲廠合作車款
結束海地任務 C-130返抵松山基地
iPad大紅大紫 Amazon Kindle相較「失色」!
18檔Apple iPad概念股 雨露均沾
不只是手工藝 紙蕾絲讓世界變小了
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台灣葛瑪蘭威士忌從英國紅到比利時
袁健生：售F16與潛艦須等台灣軍力報告完成
全台晴天 南部高溫29度
新防會：影劇新聞未尊重藝人隱私
美敲定對台軍售 中國反彈 中東媒體關注
外籍人士好友 中央社2/1推出手機英文新聞
美國對台軍售 中國外長：堅決反對
四川發生規模5地震 已知1人受傷
投顧：防資產泡沫 亞洲各國可能漸進升息
營建署：淡海新市鎮 續辦土地銷售
日本10年經濟方針 鎖定環境等六大重點
營建署：農曆年前 11處更新單元辦說明會
經建會:改善評比排名 需持續改善兩岸關係
全球可用網址僅餘不足10% 2011年耗盡
保障隱私 衛署2月底前訂私密健檢流程
羅志祥華語榜再奪冠 言承旭也來搶人氣
女神卡卡魔威無限 后座卡超緊
江蘇淮安吸引台資 區位是最大優勢
生產履歷固商機 產官持續投入推廣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
國產優質蜂蜜金牌酒品 西門紅樓廣場展售
吸引台資 淮安主動提供大企業配套
行銷不實? 高鐵限量升等席所有信用卡共用
林明月建議：上海試行人民幣-新台幣兌換
請王送王來來去去 澎湖王爺信仰歷久不衰
中國人均GDP不到世界平均一半
蘇貞昌：現階段抬轎比坐轎重要
金價週線收黑 楊天立：短線宜先觀望
健康勝績效 貨運業者緊盯員工健檢報告
失落的道卡斯文化 苗縣牽田祭重現風華
探血源 劉增榮研究道卡斯族20年
2/1至除夕 台北車站4機場可打疫苗
拉抬立委參選人 國民黨不讓民進黨看扁
港府將檢查4000幢舊樓結構安全
金溥聰：5都人選 2階段宣布
南山福德宮換新裝 土地公神氣迎春
宏達電搶市占 發展品牌走入陣痛期
民代濟貧 贈米助低收入戶好過年
吳揆嘉縣座談 民代盼設窗口
中油宣布明起汽柴油每公升調降0.7元
北縣藥師公會送暖 捐助約納家園
香港終極普選大聯盟：以對話務實爭取普選
春訓加練一壘 林威助拼阪神先發
年終掃除掃出疼痛 復健病患增
莎莉賽隆拿掉定情戒 傳已結束9年愛情長跑
日媒：中國若再擴軍 美可能售台F16戰機等
專家：ECFA增加就業 逾26萬人
推甄備審資料可凸顯個人 真誠為貴
祖譜為證 江西男子稱曹操後裔願驗DNA
統一超7-eleven進駐上海地鐵站已達3家
老屋拉皮2/1起申請 北市:最高補助75%
林德瑞選立委 吳揆背書王金平力挺
與中諮商軍售？美方澄清國安顧問用詞有誤
吳淑珍存款解凍 陳雲南:特偵組不抗告
人力專家助藍改造 藍憂效率 綠稱高招
「駭」怕 Google宣布逐步減少支援IE6瀏覽器
總統高雄送暖 義賣送紅包
學者：5都選舉關鍵在3中選民
C-130機組員返台 家屬獻吻場面溫馨
創意輔選 藍營女立委變身Wonder Girls
台塑石化汽柴油每公升調降0.7元
國際機構預測 菲經濟今年至少成長3%
郝龍斌掃街 籲清淨家園台北更美好
台南古都國際馬拉松賽 肯亞選手奪雙冠
菲兒童性侵案 1/3涉嫌人是長輩
新台幣上週貶值0.03% 亞洲貨幣普遍走貶
時代不同 民眾捐款盼好康
南韓大幅放寬外國人歸化與簽證手續
國防部：依防衛作戰需要 持續爭取軍售
建國100年 罕病兒獻Logo
颶風狂掃澳洲昆士蘭 強風豪雨恐引發災情
惠譽確認元大集團長期評等展望為穩定
假回收真偷車 解體組裝銷贓
智慧電網商機龐大 日積極想取得國際標準
第1季淡季不淡 法說會牽動台股後勢
羅智成赴港接光華主任 老婆帶球一起去
百事將攻佔營養食品市場 目標成長300億美元
四川筠連境內發現石油和天然氣
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深化同盟 美日將召開外交國防局長級會議
輕航機迫降烏日 機上2人無大礙
檳榔西施穿著暴露 竹市警方嚴加取締
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台北書展夯 單日逾12萬人次
對台軍售 中美短期受影響 長期繼續發展
除夕節目首同台 豬哥亮請胡瓜多照顧
釣軟絲仔為愛女加菜 男子落海亡
守護玉山 靜山祭休養生息
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
法國暢銷作家芭貝里 現身台北書展
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
2009十大專輯 方大同盧廣仲創作當紅
潛艦F16未入列 吳揆：不代表落空
國產鮮乳CAS標章 最快8月上線
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中國在天津建新一代火箭基地
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潛入賣場偷電纜線 父子3人被捕
左營海域偵獲共軍潛艦？海軍否認
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置物袋奪命 北縣男童疑遭背帶勒斃
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北縣不平靜多起火警 10人嗆傷送醫
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欠房租父子尋短 兒獨赴黃泉
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台灣總統出訪 不明國籍潛艇出現左營海域
iPad與Kindle 誰是電子書閱讀器的「一哥」?
英媒／美軍售台武器 中國反應「史無前例」
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巴紐案星開庭 台灣前外長出庭作證
偵測不明物 海軍說法反覆
台北書展／中國禁書館 盼陸客來參觀
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立院新會期報到 女駐衛警過勞昏倒
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NHK報導中日歷史研究 疑遭北京當局遮影像
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周書毅舞作1875驚艷英倫 觀眾反應熱烈
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結束機場生活 維權人士馮正虎將入境日本
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巴紐案新加坡開庭 黃志芳現身最高法院
港媒指六四遊行高僧將接掌佛教協會
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福虎生風 總統紅包袋春聯花東亮相
炒股案 特偵組再傳羅福助說明
住房難 逾半數大陸民眾的最大煩惱
胡志強重申 要選只選台中市
黃國倫高中愛上大學生 情敵有槍忙分手
台灣燈會推宣傳海報 摺頁同步發放
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民進黨籲政府續爭取潛艦與F16
布裘甜蜜出席頒獎典禮 分手謠言不攻自破
七星農場環評判決撤銷 環署：審慎處理
部分腎切除手術 癌友保留腎臟
母嬰親善醫療院所 哺育母乳推手
高市監視器約滿治安空窗 議員促檢討
前進大陸 上班族首選鴻海廣達康師傅
林鴻池接國民黨團書記長 首重溝通
李克強：人民幣匯率仍將保持在均衡水準
臺大分校土地爭議 邱鏡淳要求重啟協議
股東會每天限200家 證交所：已有3天額滿
高市鴨子船 春節讓觀光客先體驗
南市聯結車機車擦撞 1人死亡
汙染禍害 研究指珠三角兒童受害甚深
農委會：830項大陸農產品 續管制進口
豐興本週鋼筋盤價持平 報1.82萬元
過去5季6400億港幣流入香港
北市抽驗年貨 乾菊花7成殘留農藥
大陸支持農民建房 學者:台灣營造業可受惠
主燈福氣虎亮相 2010台北燈節精彩可期
屏東黑珍珠蓮霧北上超市促銷 1元搶購登場
台股跌 新台幣兌美元中午貶值5.5分
職棒簽賭案 吳健保應訊後請回
年前大掃除供水吃緊 台水籲避開尖峰期
大陸建材下鄉 水泥玻陶類股受惠
三星海力士傳產能轉移 力積鈺創華邦受惠
紐約時報：中國太過強勢 美國開始硬起來
涉挪用公司資金蒐購委託書 胡定吾遭訴
與虎共處 秦嶺野生動物園招募挑戰者
中國農村建設擴內需 縮小貧富差距振經濟
顏慶章:銀行集中度小 不利開拓國際市場
超商代收汽燃費 手續費暴漲8元
建材下鄉 大陸水泥相關產業受惠
新疆「兩重天」 北疆雪災南疆旱
巴西慈濟辦歲末感恩 為海地災民祈福
大陸建材下鄉 玻陶類股大漲5%
金溥聰：選舉規劃像下棋 非大聲就贏
北市婦癌篩檢 可抽10萬元現金
慈濟永齡闢建有機農場 嘉惠88災民
慶祝惠來遺址公告 小來新書及春聯出爐
清潔隊員工作中被撞死 環署致濟助金
年前物價波動？ 公平會新主委:已進行調查
台糖：糖價春節不漲 盡力維持到3、4月
金融監理 學者：應設跨國合議制架構
霧鎖桃園機場 16出境班機受影響
台股收盤跌115.77點 為7524.67點
各有堅持 中工停止與亞太會館議價
健保調整未定案 吳揆裁示修法研議
台股開平走低 跌115點
金溥聰：專案聘吳睿穎 規劃人力資源
1月份券商申請發行上櫃權證持續熱絡
獨立書店危機四伏 台港業者對談生存之道
台股半年線跌破 創本波收盤新低
2月台指期跌68點 逆價差11.67點
聯發科去年賺367億 每股純益34.12元
2月電子期跌4.5點 金融期跌7點
婦人掃除滑倒腿卡鋁窗 警消解危
韓報：南北韓去年曾為峰會接觸 無疾而終
年貨變貴？公平會續查物價波動
28台機組 中國是最大核電興建案國家
改名葉問拚黨內初選 民進黨：不鼓勵
法國外長插手谷歌事件 要求中方解釋
北京學者：中國可能先於美國升息
台股跌115點 三大法人賣超138.95億元
陳力俊接清大校長
中國升息否 看法各異 先觀察第1季末
中國1月份PMI降至55.8%
高鐵介紹景點漏竹縣 邱鏡淳：自己做
中國11屆人大3次會議 3月5日開幕
媽祖出巡 奉天宮貼香條濟貧戶
英國首相布朗打人？ 唐寧街10號出面否認
媽祖出巡貼香條通報 學問大
重慶老婦病死糾紛 病房旁醫生忙「偷菜」
聯發科手機晶片出貨 今年挑戰4.5億套
炒股案 羅福助：自己絕未炒股
減少醫療糾紛 大陸手術同意書擬口語化
企鵝寶寶23日亮相 北市動物園徵名
外資上周賣超538.65億 賣超聯電逾10萬張
改造國民黨 吳睿穎上班首日異常低調
台彩推1200萬刮刮樂 總獎金逾7億元
陳凱倫子誤入歧途 總統：值得反思
血荒 署立醫院院長挽袖響應捐血
不滿檳榔西施成景點 竹市府嗆高鐵
華信台中飛香港 4月起每週21班
農曆年前出現購屋潮? 房仲業者評估不一
民進黨：兩岸協議應經國會審查才生效
農糧署：有機農產標示 產地分裝應明確
新台幣兌美元貶1.11角 收32.101元
肥料達人鄧松忠 蓮霧產量多1倍
永康街冰館 商圈協調盼3/1復業
劫持客車橫衝直撞 天津9死11傷
廢除死刑 王清峰：社會有共識後再推
美專欄作家推測 王建民將留在東西岸球團
西藏歌手製作「反動歌曲」被判刑
中國春運一票難求？深圳首趟車上座僅8%
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苗栗水舞嘉年華 6日絢麗登場
飲食更健康 郝龍斌盼小學1日吃素
中央社惡水圖文集出刊 佳暮英雄哽咽
獻愛心 蘭馨協會認養23貧童
台南黑琵長繁殖羽 北返日子近了
八掌溪外海1浮屍 疑泰籍貨輪遇難船員
中央氣象局氣象報告
運將陳屍車內 左耳後2銳器傷口
連跳7名 女網世界排名李娜躋身前10
宏達電品牌策略 高盛看好長多
涉詐領助理費 竹市議員200萬交保
中海及武岡艦除役 暫泊旗津
中國擴大內需 IT商機上看389億美元
極能科技涉詐欺案 北檢搜索
高市府:國際行銷高雄燈會 吸引國外觀光客
春節鐵路疏運 毛治國：隨時加班因應
北京學者：潛艦入台海域不符對台方針
百貨業吹環保風 踩腳踏車發電點亮花燈
吳慷仁跳水慶收視 吳建豪誇帥
北京學者：美售台武器 兩岸關係不變
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兒盟募紅包 滿足弱勢兒童壓歲錢願望
出任雲縣民政處長 許根尉：服務鄉親
南寮碩士命案 男子判11年
臺大竹北分部延宕 鄭永堂盼速興建
臺大分部延宕 彭紹瑾盼能蓋醫院
景氣好轉 美國救市政策漸退場
台北電影節百萬首獎 4類影片競逐
中油：2月天然氣及桶裝瓦斯價格不調
花蓮市南京街大火 3警消受傷
安毒工廠兼贓車解體 警方逮屋主
房價壓縮裝修費 今年 8成選擇輕裝修
人工水晶體發展快 白內障手術兼矯正視力
雲林首屆十大農業先生 展現健康樂活永續
今年元月權證發行880檔 凱基證最積極
吳宗憲投資動畫電影 邀女兒配音
年關臨時工 澎湖到工率99%
中共堅持達賴放棄高度自治主張
大陸股市開低走低 深圳失守1萬2000點
大陸寧夏京劇團明晚中市登台 免費入場
大霧！ 上海至台灣近千旅客班機延誤
爆冷門 貴乃花當選相撲協會理事
調查:台灣100萬人有外遇 對孩子影響深
春節返鄉回娘家甭擔心 台東縣府免費專車
教育部推動就學安全網 協助經濟困難學子
中國內需話題熱 循ECFA拓實質商機
傳金正日視察北韓部隊 要求軍人讀書
Nokia今年引進Maemo手機 迎戰蘋果Google
協助失業者度年關 臨工專案上工
罕見溪沙沙雕展 7日南投貓羅溪畔登場
高檢署祭重刑 打擊山老鼠
金溥聰盼吳睿穎少說多做
中職明星隊出爐 陳金鋒帶頭抗道奇
災後嚇一跳指數升 阿里山學童怕分離
最後1次會議 台南縣選委會28日走入歷史
台北書展閉幕 52萬人次參觀創新高
重慶前司法局長收賄千萬強姦女生 開庭審理
視障魔術研習營 心手體會戲法妙
遭生父囚禁11年 河南少女智力不及3歲童
官方不再預報櫻花何時開 3民營公司搶著報
總統：台灣民主與人道救援 國際肯定
華山基金會送愛 與獨居人瑞圍爐
有機蔬菜標示不實？永豐餘：按規定標示
陳富德遞補中市議員 任期至年底
有機菜產地標示不實 農委會只公布不開罰
北京再傳雪碧汞中毒事件 3個月內第2起
專家：少用正面措詞 歐巴馬演講更顯凝重
央視春晚王菲復出 小虎隊重逢
吳揆：健保費若調整 半數人不漲為原則
健保局：財務岌岌可危 短絀600億
龔如心千億遺產屬誰 港高院明裁決
台股跌美元走強 新台幣收貶1.11角
新聞局：華爾街日報支持美對台軍售
台東觀光區學校 寒假開放露營
台銀上海辦事處掛牌 爭取升格
軟體奧運總決賽 臺大交大爭出線
鉤引隊友伴侶 英府施壓國家足球隊開除隊長
北縣15大商圈 淡水老街最受歡迎
中國發改委官員：大陸經濟有三大隱憂
歐巴馬要砍肥貓 高盛執行長照領巨額紅利
央行：新台幣匯率相對穩定
胡志強：黨應多給年輕人機會
林志玲擇偶3條件 孝順健康愛心
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台南縣長選到一半喊停 李俊毅透支百萬
中國繼續高調抨擊軍售案 網友加入戰局
美歐中召回豐田車 和泰:台灣零件不同
原鄉農特產展售 春節佛光山登場
海地重建路遙遙 台灣關懷揚國際
中國官員：與達賴衝突是重大政治鬥爭
就業亮紅燈 超過200萬義大利人失業
場租未談攏 陳金鋒戰道奇熊態度保留
英黨魁夫人凌越法第一夫人 成最佳衣著女性
北縣計程車 11日起春節加成收費
少了補貼 1月車市2.59萬台 年增20.4%
狂犬病疫情蔓延 到紐約中央公園小心浣熊
金門起霧 170多名旅客無機可乘
醫療團接續援海地 志工想再奉獻
國稅局查醫療院所 業者補報收入2.7億
小林村致災報告：超大雨所致 非越域引水引起
墾管處特別景觀區 土地有條件解除限建
爛醉持槍闖銀行 美老牌影星瑞普托恩被捕
動漫館閉幕拍賣 釘宮簽名立牌高價標出
元大富邦大陸QFII今送件 富邦同步申報核備
藍營女立委變身Wonder Girls 熱舞輔選
老人減肥不適宜 適度超重更長壽
宏?硒撮z手機Liquid 搶年節商機
NCC3日審頻道變更 U LIFE最快3月上架
關懷八八風災學童 周美青越洋鼓勵
台北書展大陸缺席 主辦單位遺憾
陸企將捐贈逾千萬元 援助失學原住民學童
回歸田園展成果 與街友弱勢家庭分享
傳北韓下令確立金正銀為中心領導體制
期交所:今年強化與國際和大陸期市合作
全國高中童軍社團露營 人數歷年之冠
hifree為數位出版舖路 廣達爭上HiNet雲端
田中千繪幫男生穿泳褲 羞紅了臉
台北書展唯一簡體字書商銷售量不如預期
日外相：美軍普天間基地可能不遷
男子勒死同事棄屍 缺證據無罪定讞
38屆以來首度 洛桑國際芭蕾大賽男多於女
與吳宇森合作？國防部:僅協助蒐集資料
宜縣府：永豐餘有機蔬菜標示不實 將開罰
北京整頓房地產市場 「地王」被收回
義總理與妻談判離婚 拈花惹草成焦點
機場車站接種首日 旅客不踴躍
總統盛讚前澳洲總理霍華德 促台澳關係
回娘家 老蒸汽火車頭成功站過夜
永豐餘有機品產地標示不實 消保會:可罰
昱晶:今年太陽能電池訂單已有700百萬瓦
廣西嚴重乾旱 河池市百萬人飲水告急
吳萬益接任校長 致力提升文大學術地位
財部明邀各縣市會商豪宅稅 最快明年開徵
銀行公會：體恤債務人 春節停止催收
黃世銘：檢察權先入憲 才談檢察官法
宋楚瑜：不會到高雄選舉
全家便利店入選上海世博會服務商
HiNet無敵KOD 計劃攜手進軍中國
建材下鄉 水泥業看好整體市場 盼細節明朗
超商繳汽燃費 車籍北高市手續費少1半
吳揆：健保費調整案不周延 再檢討
失散60年 弟弟跨海尋親難圓思兄夢
體驗海外生活缺旅費？青輔會專案貸款
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毒夫殺婆弒母 惡媳模擬犯案過程
農曆年後首檔掛牌TDR 隆成擬募5.05億元
孔子駕到 周潤發2/2抵台
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鄭義和掌中區國稅局 趙榮芳任台灣金聯總座
黃志芳：花3000萬美元是要與巴紐全面建交
以坦承磷彈轟炸加薩 懲處兩高階軍官
面對風波 永豐餘直營火鍋店仍正常營運
春安宣導有成 老翁保住30萬
調查：22.7%親子無互動 家庭教育盲點
房仲:去年房市漲整年 今年1月房價盤整
新聞局：台灣馳援海地 國際肯定
洋將大放送 中職單週可用4洋投先發
港大發現H1N1病毒可透過眼結膜傳染
中和數位內容研創園區用地 擬區段徵收
罰單寄到戶籍地未收到 舉證保權益
以公設地抵繳遺產稅 可抵額度縮減
巴紐案開庭 金紀玖可能5日視訊現身
中日歷史共同研究 凸顯歷史鴻溝難填
4名大陸及新加坡人在港欺騙入境被判刑
經長:產創條例修正 跨國企業定義更明確
日民主黨幹事長小澤暗示若被追究刑責將辭職
今年大陸直飛台灣新增4城市
法務部公布民調 死刑存廢民意分歧
香港參與研發極速收發器 比USB快20倍
江蘇與台灣將合辦春節燈會
陸委會：ECFA經立院審議通過才實施
上海外灘誕生新地王 人民幣92.2億元
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新加坡應增生產力與創造力減少依賴外勞
泰國捐贈首批百噸稻米送往海地
中工完備手續後重啟與亞太會館相關程序
第099022期今彩539三星彩四星彩派彩結果
經部:中國過氧化苯甲醯傾銷 產業損害成立
駐菲副代表：彈性外交 台菲關係更密切
美國運動大使 大聯盟前球星拉金抵台交流
府院黨共識 健保費調整時間再研議
阿凡達吸金 台灣票房逼近鐵達尼號
不撤飛彈、阻軍購 中國鴨霸本質不變 !
台新銀擬前進南京設辦事處 MOU後西進登陸正式啟動
刮刮樂史上最高頭獎「$1200萬大發財」問世
證交所「證券市場專業課程培訓計畫」嘉惠逾五萬六千餘人
農糧署: 擅自以有機名義販賣者 處6至30萬罰款
有機食品市場混亂 業者混水摸魚 農委會管理不周 難辭其咎
潛艦、鯨豚 台灣海軍為何說不清？
美對台灣軍售 歐、美各有解讀
扁辦呼籲 「一人一信、讓阿扁回家過年」
性工作要配偶同意? 內政部長: 學者兼顧刑法提出的意見
上海世博台灣館 天燈造型主題館即將落成
降雨未如預期 苗栗中港溪灌區2,184公頃休耕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
不死細胞帶來重大醫學突破 源自美黑人婦女
歐股收高 公用事業股帶漲 數據也亮麗
歐巴馬加稅 富人及企業將多支1.9兆美元
國際金價強彈2% 美元漲勢不再
國際油價漲逾2% 反映製造業強勁擴張
上「臉書」謊稱胃癌騙錢 美一婦人被起訴
拓展國際市場 巴西酒精廠Cosan與Shell合作
美股強彈 製造業數據亮麗 原物料股大漲
瑪丹娜將出席里約熱內盧嘉年華會
德國可能買遭竊逃稅帳戶資料 瑞士反對
北部東北部稍冷 中南部溫差大
瑞士伯恩中文學校校慶 駐瑞士代表致詞祝賀
台股開盤上漲109.07點 為7633.74點
國稅局不抽稅 美航空公司行李費恐再調漲
美軍售台灣 日社論籲日對中擴軍明示不安
商務部：貿易保護主義影響中美經貿穩定
台股漲美元弱 新台幣盤初走升
數位插畫綺麗想像 101飄綿羊雪
重判劉曉波 中共元老齊上書籲撤銷判決
立院ECFA報告 藍盼綠出席
利基型記憶體廠躋身3D電視概念股
北京報復美軍售台灣 金融時報：恐起反作用
北市黎明專案 釋503個短期職缺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美股反彈 帶動台股早盤跳空走高
治安差配套劣 海南旅遊亂象多
國道3號南投段火燒車 駕駛成焦屍
逃逸外勞行搶殺人 判無期徒刑
扁家偽證案 檢方起訴李界木
香港龔心如千億爭產案 華懋贏得官司
韓報：美軍售台灣 導致中美矛盾激化
性工作須配偶同意? 立委批評沙文心態
中國聲稱：西藏事務是內政 不容他人置喙
烏來坡地民宅火警 警消搶救
如何監督ECFA 綠要求朝野協商
兩岸電信合作 金廈將建直達光纖
工程會：小林村越域引水施工 無致災影響
大陸「恐歸族」發熱帖 聲稱沒臉回家過年
推豪宅稅 財政部盼核實評定價格並修法
開心果枸杞都是MIT？綠委籲積極巡查
NAND產值季增15.7% 三星穩居龍頭
流浪狗收容場恐斷糧 動保團體發起救援
春節宜蘭鐵公路運輸 流水席式加班
施顏祥:面板晶圓開放 關鍵技術小組把關
排斥抗體分析技術 突破器官移植障礙
沒自由行陸客效益不大？ 毛治國籲平常心
南橫南迴交管9天 春節禁大型車和砂石車
鋼筋價格回跌 業者:年後可望止跌
中油凍漲過年油價 台塑傾向比照
偷清大師生財物 男子判2年半定讞
周美青：全球暖化應列教育課程
專家：制裁美對台軍售 中國有多種行動選擇
性工作須配偶同意? 內政部：僅學者建議
前高雄二信9萬社員股金 3月中旬發放
吳清基：加強通識課程 提升學生競爭力
高津臣吾加盟興農 學習台灣經驗
陳建銘向陳健民陳情 籲公平會管油價
古又文5日抵台 漢字泳裝將亮相
廣東省長黃華華8月訪台 將採購及招商
台股早盤跳空上漲 新台幣中午收升4.1分
南京將建台灣名品一條街
學測英文 時態與單複數考生待加強
蒸汽火車頭回娘家 駛入台鐵扇形車庫
陸企捐千萬 助原民學童發展特色
台股反彈無力 投信：7220至7300點應有撐
晶圓面板登陸 採個案放行
東海企管尋系友 單車隊展開7天6夜行
萬里神明淨港 百人揪團跳海祈福
統戰部：反對外國藉西藏問題干涉中國內政
北縣:新板站淡水海景符豪宅期待 尚未定論
牛肉乾含豬肉超半 涉標示不實將開罰
台股創波段新低 證券股走勢疲弱
雪隧不塞車 春節北宜高疏導原則
過好年 北市發放弱勢家庭慰問金
北市頂級豪宅 房屋稅擬增約2倍
民進黨：美對台軍售 非為特定人造勢
學者:隧道鑽炸震動影響 如被蚊子腳踢到
越域引水復工？工程會：由經部決定
消基會：吸管驗出含鉛 熱飲少用
超商繳汽燃費 毛治國：手續費不變
大陸企業捐款1400萬元 資助10所原住民小學
操演偵測不明目標 海軍：疑水下漂流物
討厭鏡中自己 研究：大腦異常視覺作怪
北京飲料中毒案 可口可樂：人為惡意添加
烏魯木齊：「維護穩定」為今年第一要務
景氣衰退 日企業員工去年薪水跌幅創新高
台股收盤跌95.06點 為7429.61點
涉教唆偽證 陳水扁遭起訴
最賣座？排除通膨 阿凡達連前10名都擠不進
豪宅稅 北市清查269棟1萬1177戶
博鰲論壇綠能當主題 薛琦談資本市場定位
台股開高走低 跌95.06點
健保局：健保調整未喊卡 各版本試算中
龔如心爭產案敗訴 陳振聰將上訴
2月台指期下跌139點 逆價差58.61點
從事性工作須配偶同意? 婦團:沙文主義
反彈不成 台股開高殺低跌近百點
2月電子期跌3.75點 金融期跌19.8點
龔如心遺產估計數百億今後作慈善用
江宜樺：性工作應否除罰 意見分歧
學測作文 用第1人稱寫遭遇和感想
公有地廣告被指為選舉 陳菊：市政行銷
二次金改案 蔡鎮宇不滿檢冤枉起訴
環署首度與NASA合作 監測南海環境品質
援助失學原住民學童 推動學校發展特色
老翁腹主動脈瘤破裂 支架手術救命
陳維昭：學術自由須不斷努力爭取
免費吃牛排 全台湧現捐血潮
妥瑞症好發學齡期 耐心愛心是良藥
建自主衛星技術 台灣擬製光學遙測酬載
台股跌95點 三大法人賣超77.82億元
歲末送暖 澎檢關懷犯罪被害人
飲食3少1多 糖尿病患也能安心圍爐
財部：不課豪宅稅 調整房屋稅
長榮將開通福州至桃園直航班機
苗栗警員遭槍擊致癱 各界關懷湧入
重慶原司法局長文強受審 案件越滾越大
台灣援助海地 防疫公衛長期接力
駭客新目標 破解推特帳號可賣上千美元
台鹽敷面膜比賽 58歲夫妻檔奪冠
火車票實名制 廣東黃牛被迫轉戰香港
南韓外匯存底2736.9億美元 世界第6
原能會加強醫療輻射檢測 保障就醫安全
中國引資採用QFII 台灣QFII走入歷史
媒體收封口費 中國新聞出版署：已嚴懲
鐵礦砂出貨量減少 BDI指數連續下跌
吉林將加強對台灣經貿交流
嘉南1期稻作停灌 嘉縣:欠周延
全市清查下架 3種毒奶粉已流入廣州市場
新台幣兌美元升4.1分 收32.060元
周錫瑋拚民調 年後狂掃29鄉鎮市
總統：高能物理研究 台日合作有前途
屏東增設東港高中 8月招生
馬總統：陸生來台 兩岸青年更深度交流
巴紐案審訊 星法官拒絕金紀玖以視訊聆聽
救護直升機載不明人士 空軍：人道關懷
美日局長級會議討論深化同盟關係
中央社FocusTaiwan.tw 讓世界看見台灣
中縣教養院提前圍爐 張壯熙發紅包
恢復兩岸小組？王金平：朝野明協商
贓車路斷受困 警循線破竊案
超商郵局手續費不同調 吳揆指示協調
釐清文湖線案 馬總統明邀監委茶敘
福建更生保護會 贈書更生人家庭學童
加強反恐 日考慮機場引進全身透視安檢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中共官員：美國領導人見達賴一無禮二無利
李明博：南北韓應在無條件前提下舉行峰會
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
懷孕11週才產檢 發現連體嬰
中央氣象局氣象報告(更正)
戴遐齡定調計畫執行年 提升全民運動風氣
美國防務評估報告：美中要駕馭衝突風險
物聯網商機鋪天蓋地 台廠可憑技術取勝
2010桃園燈會 主題燈桃樂虎亮相
民代籲管油價 公平會：具體事證才能罰
中縣春節勞軍 致贈禮品加菜金
宣傳孔子 周潤發偕發嫂抵台
水利會停灌 部分農民抽水種稻
電動車發展進度 交部擬規劃專屬牌照
中國青少年網友推估約2404萬人有網癮
王耀興：支持課豪宅稅 房市無泡沫化問題
楊志良：二代健保與調整保費並行不悖
醉後大丈夫全球熱賣 勇闖金像獎
點仔膠黑色魔力 黃金園區展柏油畫
從艋舺到柏林 台灣電影團春節啟航
中國官方：三聚氰胺奶粉未全毀 市面還有
摩托羅拉智慧型手機 主推Android平台
香江旅遊成長 台中3月底增航班
女會計遭搶167萬 警追黑色可疑轎車
雄檢：小林村滅村元凶 仍分案調查中
中國送非洲聯盟大樓被視為展現在非洲實力
永久屋將完工 高雄八八災民有家好過年
呂秀蓮4日專訪馬總統 呂定位國政對談
商用市場增溫 聯想推出ThinkPad新機種
爭產官司 厚生徐正青無罪定讞
選舉幽靈人口案 蕭登獅更三審判6月
北縣年節食品抽驗 未檢出二氧化硫
春節吃素食 健康減碳過新年
桃警破獲兩岸詐騙集團 25人落網
房屋稅今年起陸續調整 豪宅調高 老屋調降
要求僕人精神 興農盼徐總多鼓勵
血庫鬧血荒 富邦慈善基金會辦捐血活動
諜戰巴黎 英倫帥哥強納森秀中文
維權人士馮正虎明結束92天機場生活
扁辦發起寫信給馬總統 盼讓扁回家過年
曾文越域引水復工？水利署:先現勘評估
政大南友會 服務故里16年
美訪團拜會王金平 關注軍售預算審查
桿菌性痢疾病例增 北縣府憂疫情擴散
義總理夢想 以色列加入歐盟
台東警春節服務 露營區鐵馬驛站不打烊
雲縣議長之爭 民進黨團擬投票推人選
金門國中小儲備校長甄選 初選8人過關
女會計遭搶 警方籲市民找警護鈔
中國減免伊拉克80%債務
都市均衡發展論壇登場 討論5都趨勢
課豪宅稅？高市府：合理課徵房屋稅
北市抽驗牛肉乾 皆無豬肉成分
出口商拋匯 新台幣收升4.1分
中國杜蘭朵嫁台灣 張藝謀獻上美的享受
加速清淤 高縣暫停徵土石採取稅
與總統談文湖線 監委不帶調查官
2009年最亮眼B咖 網友首推小小彬
工程會公布小林村期末報告 接受檢視
中國三聚氰胺毒奶還魂 問題積重難返
元大盃個案分析賽 4校EMBA菁英顯身手
葉君璋披黃衫 月薪13萬
爭取西拉雅族正名 南縣將提釋憲
陳振川：屏東災區遷村調查12日前完成
總統：下學年度實施教師彈薪專案
桃警破獲賣淫集團 10餘名印尼女逃魔掌
台東離島春節疏運 運能近1.7萬人次
南縣市改制後名稱 縣議員提議新南市
吳清基：99學年度大學學雜費凍漲
牛肉乾摻豬肉 高市府：依檢驗報告裁罰
有錄有真相 中縣警車裝行車影像紀錄器
小女孩連拉肚子3天 腸套疊作祟
吳揆：毒品危害防制中心 有法制化必要
春節密集疏運 東部鐵公路加班
統一發票特獎獎金1.1億逾期 8800萬待領
4席立委補選 國民黨明聯合造勢
法官法自懲違失法官 監院：恐違憲
強化太陽能佈局 聯電擬投資泓昌光電5.3億
聯邦盃女網抽籤 中華明戰哈薩克
平行輸入豐田車？消保會請交通部調查
酒後騎車肇事 判賠2700多萬
馬英九：面對武力威脅 須購防衛性武器
擁抱梵谷 小金門軍民明歡見
第6屆香港影視娛樂博覽會3月開鑼
美對台軍售 義專家：中美競爭世界強權
經典號載陸客明抵台中港 帶億元商機
胡仲英：產業政策 增加就業列優先考量
台灣關心中國人權聯盟醞釀成立
水利署：苗中港溪灌區休耕 保民生供水
民企拿上海新地王 同業：抑房價玩真的
全球中央2月號 聚焦多國高等教育特色
鄒若齊掌中鋼總座 低調回應空降爭議
關中：公務員不能錯把法令當目的
聯發科前景 外資論戰
找工作照過來 台積電擴廠將招上千人才
後援失手 象熱身賽不敵嘉大
微軟雲端應用 軟體商推訂位服務
大陸抑房價 業者:台灣房地產難免連動
一首杜鵑花 馬總統賀黃友棣百歲
滅村是天災？小林村重建協會：無法接受
金管會：信用卡已繳款項 不計入循環息
各大學共體時艱 99學年學雜費不漲
慈濟送大愛 嘉惠海地3千人
中美結構性矛盾浮現 實力和利益決定走向
悠遊卡虎年生肖紀念版 7日首賣
金虎年展望 土銀：加強海外布局
台灣食品業者進軍華中 目標全球
醫改會：衛署應公布健保10大密帳
醫改會籲健保透明 衛署：逐步進行
5萬弱勢學童 教部助學會游泳
創新高 2009年聖保羅搶案破25萬例
中國威脅制裁美對台軍售 金融時報批玩過火
張學友開嗓 獻聲熱辣辣
成大校長:家長教師合作 改善學習態度
金管會核准首張微型定期壽險 保費相對低
馬總統：大學國際化是當務之急
水利署：石門水庫不會有潰堤疑慮
扁出庭金改案 抬黃世銘駁洗錢
熊海靈代言瘦身產品被控侵權 檢調約談
消基會：交通部對豐田車事件反應過慢
觀光局長魅力大 靜岡女性團體千人遊台
送愛心 義守大學提供海地獎學金20名
第099023期今彩539三星四星彩開獎結果
性工作管理配套難度高 待凝聚共識
毛治國：春節兩岸加班機安排 對台灣不公
收費浮濫? 中醫師公會全聯會:將調降
房仲：豪宅應以面積總價及尊貴品味認定
遠航5/29復飛？民航局：未定
疑跳河尋短 基隆81歲老翁身亡
綠拒出席國會ECFA報告 陸委會表缺憾
中國外交部：堅決反對外國政要會見達賴
消費回溫 去年12月信用卡簽帳1350億元
第099010期大樂透49樂合彩開獎結果
中國外交部：軍售台灣對中美交往影響消極
巴西大學新生遭惡作劇 被迫喝汽車用酒精
中國不滿美對中防務說三道四
投信：歷史經驗 升息後新興市場表現亮眼
教部：大學招生缺額 可全數轉收外籍生
黃志芳：曾推動陳水扁2007年中訪巴紐
大陸房價漲 肥了政府苦了民眾
中國總理：徵地要給農民合理補償
宇龍找台灣手機零件夥伴 與亞太電信簽MOU
性愛女機器人會聊天 寂寞男人不再苦
三通效益 好市多擬在台投資300億元
黃志芳結束巴紐案作證 明天返台
巴紐案審訊第二天 金紀玖律師提證據遭駁回
2010年台灣房市 價堅量穩格局
SOGO敦化館擬遷址 台北3館鼎立忠孝商圈
勞工死因前3名 癌症事故心臟病
「清華簡」將解密真假尚書
亞太電信今年盼新增40萬用戶 Q4升級3G
中日共研 日方終於承認南京大屠殺罪行
銀行郵局452個據點 換新鈔2/8開跑
雲端產業發展方案 2月中旬報行政院
課豪宅稅不如發展豪宅產業 增加就業
看好太陽能 以色列創投入股達能
陸委會：預計5到6月完成ECFA簽署
日相鳩山：中國擴軍有必要提高軍力透明度
要求解釋政變傳聞 泰紅衫軍國防部抗議
泰國擬遣返3000名克倫族難民回緬甸
約翰尼斯堡網球公開賽 盧彥勳單打首勝
北市銀樓搶案 老闆娘機警困搶匪
兩岸企業首度進行雲端運算應用合作
香港設立上海世博會倒數計時器
課豪宅稅中央地方攜手 成效待檢驗
OECD預期中國經濟續擴張 促增社會支出
香港民建聯不參加立法會五區辭職補選
第099023期今彩539三星四星彩派彩結果
美駐中大使盼當前中美關係低谷短暫
第099010期大樂透 頭獎無人中獎
新航去年底轉虧為盈
星爭取經濟成長 提出5大策略
宣導ECFA 新增電台鎖定「三中」人士
竹縣台元紡織火警 無人傷亡
政府措施惹民怨 北韓人民對公安洩憤
代言瘦身產品被控侵權 熊海靈10萬元交保
新增貸款持續天量 中國總理發出警告
防詐騙 刑事警察局通告
土銀98年稅前EPS 3.25元公股銀行第一 啟動海外佈局資本額將倍增至500億元
中共高規格紀念姬鵬飛百歲誕辰 耐人尋味
龔如心夫王德輝二次被綁架 贓款曾流入台灣
對台灣軍售 美高官稱「已經給足中國面子」
總統捐款有人不要 3團體婉謝
偽證案二審 珍9月陳敏薰8月子女婿各3月
證交所舉辦「2009年證券承銷商及會計師負責人業務座談暨頒獎典禮」
響應環保推動司法函查電子化 集保結算所節能減碳第一名
土地銀行統籌主辦乾惠工業新臺幣10億元聯貸案
元大新興亞洲基金2/3獲准成立 募集金額近50億元
寶來曼氏期貨開紅盤 1月每股獲利0.31元
國泰世華銀行贊助「馬友友‧絲路之旅」音樂會 財富管理貴賓享優先預購9折優惠
歲末酬賓 玉山銀與新光三越合作「省錢刷手卡利high」信用卡活動
華宏新技元月合併營收創歷史新高
刷國泰世華信用卡『東航世博會自由行』 上海世博會一日遊只要999
「期貨與選擇權數位學習網」及「股票期貨新期大闖關」有獎徵答活動1月份得獎人出爐
打造「最優中式佐餐酒」 金門酒廠推「特優」金門高粱酒
富蘭克林基金推投資版開心農場 500份博客來百元折價券大放送
聞戰下馬加觀光護照 雙重威力「破罈」加碼 來馬祖拿補助 集戳章再抽獎
阿凡達與危機倒數最風光 各獲金像獎9項提名
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股第三天上漲 礦業股領漲
美國汽車市場銷售 豐田減16% 福特通用成長
貴金屬及基本金屬攀升 美元氣勢不再
國際油價大漲近4% 4個月來最大漲幅
獲利及數據報喜 美股強彈
研究：過胖男孩較遲進入青春期
共體時艱 希臘全體公務員將凍薪
達賴特使建議中藏共同調查西藏現況
科學家：太陽激烈活動將影響2012倫敦奧運
迪士尼小仙女首飾含鉛量過高 美下令召回
金大中陵墓遭縱火 附近發現批判親共傳單
矽谷高科技薪酬8年減14% 網路泡沫夢魘難除
東北季風間歇 北部東部氣溫變化大
台股開盤上漲94.18點 為7523.79點
關達那摩獄釋出維族兄弟 瑞士朱拉州接納
美中近期屢生齟齬 美國務院指會繼續溝通
耶魯校長：25年內亞洲大學趕上英美名校
駐美處：外交小尖兵舉辦以來首度訪問華府
日媒：美百名車主投訴豐田Prius煞車出問題
台股漲 新台幣盤初走升
陸委會向立法院報告ECFA談判進度
竹縣台元紡織火警 原因待查
凸顯人禍問題 川震紀錄片獲奧斯卡獎提名
亞太大學生3月齊聚台灣 提升競爭力
恢復兩岸小組? 王金平:視國民黨意願
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賴幸媛：依總統指示加強ECFA「三中」溝通
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