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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
監守自盜 糾正基隆關稅局
蘇花骨骸 確認弘泰駕駛蔡智明
期中選舉 民主黨輸眾院保參院
殺尾盤 券商：台股震幅恐加大
三大法人買超台股97億元
華人挺 趙美心篤定連任眾議員
DRAM跌 南科華亞科衰退
輪狀病毒發威 一家7口全倒
台日觀光熱 總統：黃金航圈
台灣藥草節 28日台東登場
推廣原民音樂紀錄片 昊恩獻唱
金剛砂藏K他命 南縣調站查獲
嫦娥二號進入環月長期運行軌道
南韓金賢重唱廣州亞運主題曲
謝森展陳田柏獲日勳章
瑞芳遊 公車變身光雕城堡
10月中國非製造業商指略回
滑輪美少女 黃郁婷拚亞運
逃逸外勞揮刀剁鴨 警智捕送辦
管PTT挨批 教部：善意提醒
北韓漁船越境 南韓開火示警
美國關注維權律師陳光誠現況
眾院變 歐巴馬電新多數黨領袖
陳沖盼自動化產業MIT
集集甜柿價俏 成本高壓縮利潤
網路約援交 4男被訴
蘇花失聯陸客家屬 領死亡證書
亞運競速滑輪 中華隊瞄3金
泰水災逾百死 損失500億
國產優質梨穗上市 不輸日
希臘商船疑撞屏東漁船逃逸
12跳 陸總工會:富士康違法
新台幣兌美元升5.9分
公親變事主 前法官喬土地被綁
台星民間會議 徐旭東兩頭忙
夢幻古典樂 彼得潘展童趣
郝有執行力 馬下令全黨力挺
大陸去年每人僅捐25人民幣
鄭州設大陸中部首個綜合保稅區
台中環線 胡志強盼增交流道
發展工具機業 胡盼建會展中心
蘇志燮韓藝瑟 韓美指王與后
重啟經濟交流 星關切ECFA
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑四寶10月營收 台化最佳
兩岸警政合作 嚴抓逃陸重犯
港府：在港接觸代母違法
山西翼城礦災負責人判死刑
超車糾紛 男子砍人後撞車被逮
員林民眾陳情 籲禁採土石
黃昭順：確有假民調 否則退選
清淤慢遭糾正 水利署：尊重
上市股票本益比14.63倍
客家年度收冬戲 北中南巡演
捷運蘆洲線通車 民眾喊便利
民宿下藥猥褻案 老闆行蹤不明
林哲瑄準備好 明年挑戰大聯盟
共和黨奪走歐巴馬原參議員席次
夏威夷華裔眾議員候選人敗選
發展MOD NCC擬放寬限制
藍營要遊行 吳乃仁：不擔心
美國國會期中選舉最新結果
鴛鴦盜行竊 觸動警報遭逮
茅威濤談越劇 傳統中求創新
美國州長改選最新結果
東亞科擬下市 收購溢價逾7%
維護生態拚觀光 林業社區亮點
蔡依林會孫燕姿 帶著錦榮去
那一夜說相聲 邊聊邊環遊世界
勤洗手 防超級細菌
宏?皏洹蔬姨y 拚全球筆電王
無名正妹報時 萬中選67名
中山大學30歲 余光中代言
填入方式競選 穆考斯基暫領先
新聞八卦多 民眾籲NCC管管
交通部：全力支持金門港擴建
揪不肖法官 司法院也設狗仔隊
姚謙走出流行樂 迎向表演藝術
郝：中央地方同黨 合作就順暢
世界羽球高手 明年台北較勁
土耳其駐台代表獲頒外交獎章
壯男告嬌女性侵 不起訴
華爾街亞洲版 藍正龍前進杜拜
捷克前總理托波拉內克訪台
司徒文：台美人犯引渡可討論
高縣慈濟園區朝永續社區發展
桃機又出包 跳電摸黑
里長選舉涉賄 高雄檢方押1人
貝里斯總督4日訪台
機械競賽 北台與北科大奪金
讓警自陷危險 監院糾正警政署
菲面臨恐攻 美提醒公民慎防
吉里巴斯副總統4日訪台
匯市觀望 新台幣收升5.9分
寶寶腸胃炎吃啥？米湯香蕉蘋果
港立法會否決釋放劉曉波議案
虎頭蜂巢藏樹洞 4小時才搞定
旅遊警告紛至 菲緊急止血
藍色莒光再上路 鐵道迷別錯過
7都會區房價 新北市最硬
美共和黨勝選 有利電子股
楊志良批VIP門診 醫界反彈
原味營造 部落更健康
吳乃仁：綠南2都會贏很多
民主黨丟6席 勉強保參院多數
先付款後詐欺 千噸鋼筋飛了
經合會成員運作 兩岸達共識
捷運開通 蘆洲站住宅投報率佳
王道薪傳培訓 施振榮當班主任
一生奉獻台灣 埔基阿媽走了
貨輪撞沉漁船 海巡百浬緝兇
成大智慧型機器人 揚名國際
NCC主委官派？陳正倉有異見
土雞料理少年不愛 農民喊賠錢
國寶首張微型保單獲准
立院初審通過社會救助法
友達發表首款裸眼3D面板
鼓勵綠建築 13民間單位中選
小英：當選後執行社會住宅
花博夢想館驚豔 沒一朵真花
日冠軍賽勝投 陳偉殷全力以赴
就愛小丸子 男老師收藏溫馨
拆廣告粉飾？高市：一切依法
鴻海上海萬得城 開幕倒數
災區缺照顧人力 高縣加薪留人
陸歡迎盛治仁往訪 盛不排除
機車卡輪下 騎士命危
自由發揮MV 2天破20萬人
來自多米尼克 當上屏科系主任
台中合併文宣 綠質疑公器私用
水湳園區開發 胡志強提遠景
中韓職棒冠軍賽 明台中登場
法律知識上網 打官司e點通
財神節 印度貧窮省會也闊氣
168元玩一天 旅展搶便宜
警追贓車 1婦人枉死
共和黨勝選 學者指或有利軍購
交通部：小三通做不好就換船商
東亞銀行哈爾濱分行明年開業
國有地被占 國產局：積極處理
藍綠搶修貧窮線 千億預算擱著
賄選情資多 板檢忙查賄
嗆殺馬唯中 男拘役40天
自動扣繳失敗 明年啟動通知制
送戰帖衝突 南市藍綠再槓
大麻合法化 加州公投沒過
為財勒斃女老師 2男判死
希拉蕊：老公最聰明
熱鬧花博 多國政要慶開幕
海鱺料理包 業者直銷拓商機
今彩539開獎
自助餐抽查 北縣府餐廳不合格
煞車致冷新發明 好散熱不失靈
日航省成本 空姐掃機艙
地主沒同意就開路 糾正苗縣府
中大台大共設臨床研究中心
美國會重洗牌 政治恐陷僵局
桃機跳電漆黑 行李轉盤掛點
期中選舉民主黨潰敗 眾院變天
研究：越應改變吸收外資方式
容積獎勵獨厚建商 糾正內政部
海碩盃女單 張凱貞闖進8強
東京設計師週展 台灣產品吸精
投保受理大學光官田鋼委任求償
綠指馬民調不好 藍籲勿抹煞
肺炎初癒 詹詠然備戰亞運
黨產處理 金批小英指控非事實
實驗新設計 iphone桌
蘆捷通樂 通勤生：省50分鐘
客家收冬戲巡演11/5起跑
過失供偽藥 醫師判刑4月
港府令回收兩款珮夫人治咳露
停車3分鐘熄火 環保愛地球
豐田：日圓升值吃掉明年獲利
被指護航預拌業 菊：早已裁罰
告陳澤杉求償 金牌大風敗訴
江西台商綠晶光電試投產
鄭成功史畫 屏東展出
三鶯部落前途 小英允共識決
三鶯部落 朱：現地安置有困難
上海迪士尼樂園將呈現水世界
夢想館開幕 郝：還設計者公道
違憲持股 泰6議員遭解職
學者談棄保 黃昭順批操弄選情
國際賽破例播國歌 選手感動
政治地震來襲 重創歐巴馬
稀土缺 德向加求援
今彩539頭獎2注中獎
彰縣太陽光電停車棚 推廣綠能
員林越劇公演 梅花獎得主登台
正翰集團江西瀚森工業園投產
州長之爭 影響下屆美總統選舉
金：台灣經濟好 外界評估樂觀
為大選籌錢？藍要求週刊澄清
欺騙感情 已婚男判賠52萬
共和黨得勢 美外交政策受挑戰
紐澳東南亞傑出青年將訪台
茶黨勢力進入美國國會
陸委會:兩岸國賠法不同需慎重
廉政署將成立 政風特蒐解編
美國國會期中選舉最新結果
美國州長改選最新結果
澳門男子感染豬鏈球菌死亡
上海石庫門弄堂走進台北花博
蘆洲線通車
2010花博紀念郵票 4日提前發售
陸客打包 高孔廉再探視家屬
扁傳血尿 珍攜孫急探
陸媒引述：五都選情緊繃、國民黨北京拉票
「社會救助法」修正通過 調增「貧窮線」
鴻海精密前三季營收1.5937兆 稅後淨利557.22億元
美國中期選舉 共和黨贏過半掌眾院優勢
大貓熊已無滅絕危險
朱立倫催票 盼跨百萬票
空巴A380客機 飛星途中引擎爆炸緊急降落
扁、珍能有藝術修養 就不會身陷囹圄---尚潔梅
安倍拜會王金平 「會推薦小泉首相訪台」
建國百年慶、社福百年祭 中央政府社福預算評析...小蘭
美眾院新領袖強調削減政府支出
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國國會期中選舉最新結果
共和黨掌眾院或可影響對台軍售
美國州長改選最新結果
火山噴發 印尼總統視察避難所
歐股5天首跌
黃金跌幅兩週最大
歐巴馬：聽到人民聲音 願合作
聯準會推出新振興經濟措施
紐約原油收84.69美元
巴西總統當選人羅賽芙執政展望
美省油車排行 豐田本田列前茅
世銀經商報告 台灣排名再躍升
世銀經商報告 星第5年稱霸
經商環境進步 劉憶如：勿自滿
台灣受刑人蘇相如假釋期滿返台
南方雲系北移 北部東北部陰雨
台股開8321點 漲27點
蔡明亮獲里茲影展終身成就獎
控網民 上海警方網上遊街示眾
亞洲最大糖果店 新加坡落腳
加否決必和必拓收購波塔許案
美重啟QE 或將促升人民幣
桃機跳電 經濟部：無關台電
薩爾瓦多首都市長季哈諾訪台
美量化寬鬆登場 台幣升逾3角
馬納瓜市長陶瑞絲應邀訪台
順告菊廢弛職務 雄檢開庭
金溥聰：南部選情像倒吃甘蔗
美民主黨挫敗 小英：執政者戒
物價飛漲省錢高招 拼餐輪流煮
汽車金融領漲 台股站上5日線
台股平高 營建個股表現
中鋼擬買鐵煤礦股份 增自給率
談政改 新華社與人民日報較勁
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
黃金十年藍圖 明年元旦文告見
不爽日 傳陸財長不赴APEC
人工受孕搞烏龍 爸爸不是親生爹
法人:蘆洲線房價續漲後勢趨緩
高投資模式仍是陸發展動力
紐約經文處與美大學生共研時事
量化寬鬆如預期 外資動能增
洛杉磯辦護照簽證 信用卡ㄟ塞
美二次量化寬鬆 目標救經濟
為白海豚發聲 國際人士連署
驚漲半年 滬酒店旅遊終降價
中縣和平鄉3溪流 禁漁
耶誕旺季到 體感電玩戰開打
秋老虎發威 洛杉磯高溫破紀錄
南韓食品上漲 OECD第二
青江菜相對回穩 空心菜仍貴
金大首次校慶 校園喜洋洋
肉桂樹煉精油 新埤國中活教育
國家生技研究園區 3月內有譜
大陸物價漲 中間商得利
澳航：班機沒有墜毀
多元海洋知識展5日登場
賀一航急成婚 承諾要乖乖
美量化寬鬆 通膨壓力待觀察
越南造船集團前董事長被起訴
胡錦濤啟程前往巴黎
馬總統授旗 期勉亞運奪金
王毅：兩岸合組團隊協助台商
劉兆玄：王道建立兩岸新價值
中環水陸兩用車 花博現身
國門不來電 桃機不排除求償
陸客國賠？曾勇夫：要平等互惠
美簽被拒率再降 爭免簽進一步
經商環境 劉憶如：檢討再精進
蘇：選舉不公 胡：做該做的事
澳航空巴驚魂 機身冒煙
桃機跳電 吳揆：慚愧
科技舞蹈長鏡頭 探究靈魂感受
耶誕跨年舞光四射 當心傷眼
深圳將選派幹部到新疆任職
財經官員多金 劉憶如黃金千萬
蘇嘉全提社宅 短期免費供應急
美量化寬鬆 台幣升破30.3
紀念霧社事件缺席 孫大川道歉
蘇花近海 尋獲1骨骸
中國「牛」猛拉 銅價看漲五成
爾必達擬減產 力晶不排除跟進
睡眠運動蔬果 胖男不滿族
美選舉啟示 府：力拚經濟
全額存保退場 保額變300萬
標檢局疑放水案 4檢測員遭訴
美期中選舉 綠盼借鏡藍不認同
爾必達減產 封測廠：影響有限
傳失事澳航班機迫降樟宜無傷亡
桃機跳電 交通部：調查今出爐
人工受孕致死 醫院醫師判賠
OTC將辦資本市場論壇
花博將開幕 吳揆盼做好準備
立冬進補 非人人需要
房仲：歌林標案複雜 待觀察
交豪門壓力大 蒲亭女男友辭職
日電池大廠入股美電動車廠
監委：土地登記費變相加稅
台股收盤漲63.95點
蘇花失聯陸客 家屬悲痛招魂
台股收漲63.95點
吳揆：設廉政署顯反貪決心
台灣送愛 捐款助罹難印勞家屬
刪減工程會預算提案未通過
陳菊：吳寶春麵包店是高雄一景
營建強漲 台股收復8300
花博夢想館 看3D不用戴眼鏡
11月台指期漲45點
美調停釣島爭端？外交部關切
水災究責 邱毅促檢方保全證據
11月電子金融齊揚
台5大品牌價值 十億美元起跳
台幣相對穩定 劉憶如：別緊張
景氣回溫 線上旅展熱賣
同鄉相挺 吳寶春麵包店開張
網友諷比鼠可怕 大S：真用心
iPad魅力 延燒亞運射箭隊
景氣佳新台幣升 旅展明起搶客
小英催票 7日辦萬人造勢
撞球奪金 司諾克是伏兵
陸媒：美貨幣政策威脅中國
棒球要奪金 彭政閔帶頭衝
泰勒絲首週賣百萬 破5年紀錄
大學校長：陸生台生醫療互惠
東港櫻花蝦季 首撈價飆6千
工友領研究費 立委要監院自砍
三大法人買超台股93億元
吳晟贈樹校園 盼培育愛鄉人才
台灣城隍廟聯誼會首度廈門進香
瘦腰大作戰 科技男遠離三高
管PTT？教長：僅例行提醒
內政部：社福預算只增不減
集集瀑布遭噴漆 素環真留名
貿易熱 歐銀團訪台談商機
勞資糾紛潑強酸 3人受傷
榮民陸落難 退輔會：致力訪視
福建推出網路預約台胞證申請
全國學生射擊賽 花蓮高工奪冠
桃機跳電 台電：機場設定問題
九一九去招待所？菊：不實指控
選戰熱烈 學界倡電視無偏運動
詐騙車手兩頭空 悔悟犯行
菲國語音客服產值超越印度
中市捐7500萬 助災區3校
經合會將ECFA模式定型化
鴻海首家電器大賣場 上海登場
誤傳失事澳航班機迫降新加坡
里長選舉送茶葉涉賄 2人交保
中國三網規模逾千億美元
複查洋華被指放水 移民署否認
G20峰會 韓擬提升國際地位
總統：拚經濟 顧弱勢
新台幣兌美元升6分
蘇花改隧道安全 毛治國掛保證
追蹤高血壓 測中央動脈更準
在泰服刑23年 蘇相如終返台
台啤入CBA 陸籃協：沒譜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
江丙坤將邀陳雲林看花博
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
浮報兌換券詐領公款 廠商遭訴
馬蒂斯青銅雕像 拍賣創紀錄
大陸調控影響陸地產到港上市
社團：慶建國百年排擠社福預算
賒帳逾2年 雜貨店公布姓名
撿到信用卡盜刷 阿兵哥遭逮
冬令進補 國產土雞最好
工總建言書追求兩岸和諧穩定
花博開幕放煙火 三重交管
智利綠能拓銷 商機6百萬美元
高縣擬增設海洋產業專區
文學科學對話 成大辦陳之藩展
敗選後 歐巴馬展開亞洲4國行
竊賊偷剪電線 林園監測站遭殃
再現劇團第八日 談玉米與人權
花博之美 英皇家園藝師讚嘆
獵雷艦出動 搜尋蘇花失聯人車
公債買回20億 利息省30萬
簽證齟齬有解 印中關係將解凍
隔23年 義薄雲天圓滿大結局
小汽車環保標章 本田拔頭籌
涉下藥迷昏女客 民宿之狼聲押
世博台灣館領航員 效力花博
參展台北花博 上海團隊進駐
第一科大與越南銀行大學締盟
金酒包裝員 錄取率不到2%
看花博搭小黃 車表合格率高
澳航迫降星機場未影響華航長榮
地方公僕人格 八爪魚多老虎少
賴清德：推動大台南醫療觀光
康康殷琦成情敵 禍首梁赫群
王毅見工總 感謝台灣搜救陸客
說真的 跟媽媽預告搶劫
麻豆護濟宮 保留陳玉峰畫作
同意台啤打CBA？體委會否認
併凱擘後轉賣？大富否認
秋跨竹籬笆搶鐵票 金順固票
陸資未至 房市不會泡沫
鐵鋁罐變身馬賽克 揚名海外
第一金盼維持人壽合資模式
大眾銀申設港分行 金管會准
獲邀請 蘇貞昌擬出席花博開幕
看好板橋車站商機 業者搶進
恆生：大陸未來數月或再升息
不滿資遣 工人潑酸傷3人
越南黑市 美元勁揚
討厭保險的人 當到保險業副董
朱延平重出江湖 攬4笑匠搞笑
台北打擊樂團13日宜蘭演出
勇敢追夢 95歲奶奶開畫展
李焜耀：觸控成長快 百家爭鳴
大型偽藥供商 遭檢調破獲
桃園機場跳電 要改電力系統
柯旗化獄中家書 陳菊感觸多
隨機擄女學生性侵 警逮1嫌
美量化寬鬆 新興國家面臨挑戰
婦人欲哭無淚 乾燥症作怪
最後一程 百人為蘇花陸客念佛
神州數碼TDR規模 今年最大
花博貴賓 友邦元首來訪
中國資通訊業 手機及TV最夯
百年國慶 最大醒獅同歡
許陽明特別費案 無罪定讞
部分蘇花罹難陸客家屬明天離台
呂慶龍：盼法平常心看法台關係
明察暗訪 檢察官查獲假干貝
遠雄投資開發阿布達比索沃島
世博台灣館團隊返台 投入花博
西湖甘藷文化節 體驗焢窯樂
ICT需求動能 看新興國家
公僕留職停薪 育嬰侍親最多
檢測員涉賄 標檢局檢討防弊
日職摔角賽3度登台 明天開打
繫泰獄23年 蘇相如珍惜當下
美量化寬鬆 台幣震盪小升
中國天化工集團申請發行TDR
水災退 泰損失恐達550億
外交部重申釣魚台主權立場
台韓冠軍賽 周美青雨中挺象
9月信用卡簽帳 月減75億元
基金清算 商用不動產價驚人
姊接單弟外送 南縣破販毒集團
4公尺大蟒蛇 藏身廟宇景觀台
紅酒節 量販推2百有找商品
三審無罪 許陽明：沒喜悅可言
楊秋興拜會郁慕明 尋求支持
別太性感 英校禁穿緊身褲到校
工友領研究費 監院：比照立院
6次江陳會兩協議進度不一
落實人權保障 內政部修移民法
管理會：退撫基金撥補 沒賴帳
專賣菲勞毒品 販毒集團落網
東沙島防衛 立委建議恢復駐軍
安倍促法讓文物赴日 故宮樂見
菊營三問 金：不回答假設問題
富比世指胡錦濤全球最具影響力
旅展A好康 大聲公搶總統套房
衛生所涉A健保 恐遭停約1年
潤餅給靈感 工研院軟電板獲獎
支持不變 國民黨新黨先溝通
順批治安差 菊：有改善空間
緋聞不斷 達比修婚姻觸礁
中國南航買36架空巴
儀式米靈岸 傳唱排灣文化
受困南投山區 1山友待援
東海岸旗魚祭 6日台東開跑
西安世園會台北展園開建
嘉市促雲嘉嘉藝文特區成形
今彩539三星四星彩開獎
台啤籃球隊登陸？台酒急澄清
稀有冬候鳥 飛棲七股濕地
威力彩38樂合彩開獎
蘇花陸客國賠? 陸:沒聽說
北韓嚴禁哈韓 宋慧喬髮型受批
徐若瑄走紅毯 揮別東京陰霾
金融海嘯買進 劉憶如擁金千萬
兒少法修正 擬增廖國豪條款
災後校園重建 明年8月完成
吳揆：信心上揚 政府努力有成
不打不相識 朴栽弘成台灣之友
監委：詐欺起訴率低 多輕判
陸委會：沒台啤打CBA這回事
嘉市管樂節 視聽饗宴不間斷
35-54歲單親媽媽最易破產
美Q3勞工生產力增幅高於預期
美初申失業救濟增幅高於預期
台德人權博物館經驗交流
鴻海拓通路 神州數碼沒在怕
英國央行債券收購規模不變
腦電波輸入漢字 香港研發成功
劉憶如：美拋難題給他國
校正公電（CAP033）
梅鐸擬併英天空廣播 踢到鐵板
海碩盃女網 謝淑薇雙打進4強
牙醫大愛 擬3度赴泰監義診
菲參議長主張向中靠攏
郭董上海露面 進軍大電器賣場
今彩539 頭獎 1注中獎
兩岸雙聯學位猶有變數
世錦賽 老虎伍茲首輪列第6
無國界記者籲沙柯吉聲援劉曉波
盟國發旅遊警告 菲總統不滿
台商急難 1天內通知家屬
美印鈔票救經濟 德懷疑成效
威力彩 頭獎摃龜
蘇貞昌：當選就廢敦化自行車道
金融發展排行 美1港3中22
羅德勝中日 再勝奪日職棒總冠
兄弟射飛龍 亞運添信心
王勝偉再見安 兄弟逆轉飛龍
勸駕駛放慢 小鎮道路變客廳
英維0.5%短利率 不挹新資
歐洲央行維持1%主導利率
自由之家批評潘基文姑息中國
共和黨掌多數 美外交政策或將趨強硬
雄獅威風不再 米高梅聲請破產
毒奶粉未賠償 綠委質疑騙局
卜睿哲：中國終將要求台灣接受「一中」原則
景氣回溫 線上旅展熱賣
只增不減 江宜樺：明年社福預算增列221億
廣州亞運行前 馬總統授旗
移民署破獲 首宗菲籍販毒集團
花博迎賓 郝龍斌圓山席開50桌
最後一程 百人為蘇花陸客念佛
台灣啤酒新戰國
天公不作美 花博開幕雨綿綿
2010台北國際旅展今登場 祭出超多好康拼人氣
「夜的華山 JOHNNIE WALKER綠牌品酩自然之旅」即將於華山展開
森森U-Life秒殺保養品1折起超值回饋
2010台北國際旅展登場 晶華狂打26折
看花博 悠遊卡享優惠一卡搞定
金控合併不關總統事 金改案扁無罪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利多激勵 歐股勁揚
美元貶 金價創收盤新高
美股大漲 標普創兩年多新高
美國新申請失業救濟人數再增
美國安會：選舉不影響亞洲政策
金貴 創1393美元天價
柏南奇警告：通膨太低失業太高
雙贏互惠 台義簽智財權備忘錄
建國百年護照 旅外國人可申辦
便宜不出門 9成上班族愛網購
歐巴馬邀兩黨領袖白宮餐敘
加拿大人仍熱愛歐巴馬
聯合國人類發展指數巴西第73
全台雨綿綿 持續到8日
召修事件後 豐田增加衝撞測試
羅傑斯譏柏南奇不懂經濟
印中合作工程 3項優先啟動
台股開8444點 漲86點
胡錦濤：續推動中法夥伴關係
英瓦勒斯博物館展法名家畫作
美國防部：韓美軍演未取消
豐田研發第2代防撞警示系統
爭勞工票 朱立倫市場博感情
南韓嚴管伊斯蘭恐怖嫌疑人
落葉有詩意 清理不便宜
陸客團疑食物中毒 2人送醫
愛心無國界 台捐款尼國助社福
台灣設計天才 真的布一樣
遊說歐抵制諾獎? 中國不置評
專家：中國貨幣政策應轉向穩健
美量化寬鬆台股揚 營建保值夯
中國為法帶來大筆訂單
古巴客機墜毀 據傳無生還者
中國第2枚氣象衛星升空
價量齊揚 台股突破8400點
台灣參加墨西哥中小企業週展
公股行庫10月獲利成長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
維尼夫婦逼真 粉絲盼假戲真做
古巴雙螺旋槳客機墜毀
蕭副總統：作家是心靈工程師
挖跨國隧道 美查獲運毒新招
作業太多 河南女童服藥自殺
凱擘中嘉案 媒改呼籲嚴把關
巴基斯坦墜機 20人生死不明
尼國接受OAS調解邊界糾紛
藝文看板 屏風百合戀花博開演
澳航停飛 中國南航交機恐又延
歐巴馬亞洲行 1天燒2億美元
投信：投資等級債符合世界潮流
上海迪士尼簽約 月底動工
金星發現硫化物 地球暖化有解
秋挖泛藍票 王金平：影響不大
巴國包機墜毀 20人下落不明
歐巴馬訪印 艦艇直升機全出動
領20萬遺失 警拾獲
神達首建導航裝置環保規則
花博明開幕 藍色公路航線啟動
日財長：APEC將提匯率問題
霧好濃 江西多車追撞死傷慘重
熱錢湧台幣升 紡織股急漲
共襄花博 元首級外賓9人參訪
李述德赴APEC 談台灣經驗
蘇花陸客國賠？陸：未考慮
拉攏深藍 秋營：未悖離綠選民
古巴墜機 發現7具屍體
搶攻青年票 綠發起揪團投票
魏家姐妹年輕創意 發明連獲獎
人工關節台灣貨 老外也說讚
郁慕明：支持國民黨市長參選人
儲值卡禮券遺失 消基會籲管理
花博頒獎 行車避開中山北路
劉霞擬邀司徒華出席諾獎頒獎
台韓冠軍第2戰 麥格倫先發
4少女脫衣陪酒 送辦
助街友自立 培力商店開張
台企聯協調加班機返台投票
駐挪代表參加埔基阿媽告別式
台股創新高 鋼鐵股勁揚
花博開幕 蘇貞昌妻子也想看
陸年底前解決台商土地產權問題
裙襬搖搖 方邵淇裁出美麗舞衣
支持改變 小黃運將挺蘇嘉全
南縣二期稻歉收 農民爭補助
外交部提醒 旅菲注意安全
空勤新識別 飛機重新塗裝
中華電信搶大陸平台與應用市場
釣魚台撞船影片外洩 日查出處
QE2助威 食品股再起飛
台北旅展開幕 總統勉超越顛峰
蔡瑞月舞蹈節開幕 倡回歸自然
台製AT-3教練機 慶30年
評托育政見 社團質疑現金發放
新台幣中午飆升5.03角
救港貨輪船員 海鷗飛了5小時
熱錢推升 營建猛升
台股創波段新高 證券股大漲
江平案綠促中道歉 交朝野協商
台幣大升 工具機業叫苦連天
馬總統：面對挑戰國安為先
花蓮縣議會喬不攏 續休會
11月台指期漲92點
台幣午升1.64% 亞幣之冠
NCC主委官派案 立院付委審
東部學童遊故宮 美青阿姨抱抱
匯率大震盪 紡織業籲政府干預
一軍無出賽 蕭一傑遭減薪
台股收盤漲91.49點
熱錢推升台股創高 電子鬱卒
颱風影響 蓮霧蜜棗產期延後
11月電子金融齊揚
謝慶源將接掌東莞台商協會
全民英檢砸百萬 供專題研究
台股開高收漲91.49點
選後 袁健生：是挑戰也是機會
詐領房租 前駐外官員緩刑
蹺家女冒辦身分證 太興奮露餡
盜版光碟工廠 侵權市值近億
上海金融戰 土銀鎖定中小台商
花博WIFLY 免費無線上網
總統：花博被讚典範 信心大增
台幣破30元 停損賣壓恐出籠
兩岸大學將創造更多合作機會
紅火案 二審可望加快審理
未列打房 三峽林口淡水房價揚
貢獻獎 張哲琛籲多薦基層公僕
水災嚴重 泰坦言預警系統缺失
宏易改選董監事
APEC峰會 日欲主導TPP
三大法人買超台股126億元
醫療器材含塑化劑 環團籲規範
美濃客家八音團11/6獻奏
明起瘋花博 熱門館與光雕必看
台東辦理縣長公館音樂分享會
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郁慕明看好 秋指德不孤必有鄰
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藍營選前遊行 小英：窮途末路
國小生 生態解說有一套
亞運網球 盧彥勳奪金希望
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副總統推銷花博 邀外賓參觀
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查賄選玩真的 檢：無底限上限
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修法通過 判決書公布姓名
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二空眷村改建 眷戶不滿房價高
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疑誤壓滅火器 苗11學生嗆傷
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南投傳登山意外 1山友死亡
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浮世山水展 前進日本
餐會涉賄 南縣鎮代10萬交保
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德國倡稀土OPEC對抗中國
黃昭順固票 蔣方智怡陪訪眷村
央行阻升 新台幣小升3分
國際物價漲 經部擬開會研議
富邦人壽違保險法 罰90萬
學者籲引陸資來台應走大路
朱立倫邀小英 看花博搭捷運
福州辦下屆兩岸大學校長論壇
食品安全 監控產地與產銷鏈
金改判決書 檢轟如扁答辯狀
台幣升 出口物價指數創新低
高縣藥事網絡 藥師居家服務
高鳳學院成立微軟認證中心
印度排燈節氣氛high
高捷生活化 衛武營站可熱舞
秋營批菊招商跳票 高市府反駁
南投縣運飆創意 竹子當獎牌
大掃蕩 查獲千餘名不法外勞
北越男偷渡 稱在台同鄉不少
台灣外匯存底 全球第四
金改無罪 扁聽判頻露笑容
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
28教授彈薪 年增50萬
查賄選 檢：已受理1721案
洗腎女子 快樂就業
中縣萬筆爭議地價稅 暫免繳納
中國有5億餘人遭受二手煙害
施顏祥下週赴日 與會APEC
農業交流 退撫會和泰簽備忘錄
越南將採措施穩定匯市
新曄科技申請發行TDR
珠海在台失蹤遊客家屬返珠
台韓職棒冠軍賽 提升技術觀念
年底前 台灣物價維持穩定
金門機車撞路人 1人命危
校園性侵案 教團盼調查從速
育嬰留職津貼 初核5萬多人
ECFA開道台灣石斑游進大陸
邀辯推擠 郭添財促南檢說真相
日自殺AV女星 與嵐4人有染
夜店妹蹭男友 蔡淑臻犀利示威
景氣回溫 飯店餐券旅展熱賣
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除非懷孕 徐若瑄不簽愛情約
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世錦賽 莫里納瑞繼續領先
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國道服務區 餐飲平價風
金駁棄保 寧被罵笨不願被罵爛
銀行委外催收 列入查核
冒陳致中名義發傳單 1嫌送辦
黃昭順：延伸路網救高捷
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挺胡 中縣市民防大隊設後援會
韓媒唯一關心 只有彭政閔
滬昆高速車禍30多人死傷
陸：撞船錄影不能掩蓋日行為
熱錢流竄 台幣下週挑戰30元
蔡英文訪溪洲部落 拚原民票
台股創新高 資金潮方興未艾
陳之藩文物展 成大登場
美10月就業人數增幅高於預期
金改案扁珍無罪 府：社會公評
德10月工廠訂單意外減少
德商展旺季 台商小心遭竊
高雄縣市打造社區健康便利站
蜘蛛人征服全球最大摩天輪
新北市公辦政見 英倫辯論破局
法官：總統管金改如管國軍體能
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哈雅公主連任 盼再訪台灣
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金改案 扁珍等21被告無罪
蔬果藥檢 1成3不合格
花博百合戀 魔幻媲美阿凡達
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員工又墜樓？鴻海無法聯繫
兩岸大學推動五百論壇
總統推崇花博 歸功郝龍斌
台東美麗書屋 另類藏書之家
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台北市選戰 金寄望中間選民
A380引擎安全 專家曾警告
美津濃菁英賽 曾雅妮暫居14
麥格倫失守 SK扳回一城
被兄弟打敗 飛龍嚇呆了
假球案 黃正偉：早有放水默契
金溥聰：黃昭順最有戰鬥意志
撞船影片外洩 菅直人受打擊
無國界記者組織向胡錦濤示威
票價昂貴1車廂1人 空蕩的滬杭高鐵
剝皮酒店百人受害 北檢助求償
陸客家屬離台 盼搜救不停歇
外資匯入 台幣測試30元關卡
美聯儲狂印鈔 全球股市發飆黃金暴漲
反肥貓條款 上市櫃公司限薪酬
夢想未來天使 花博必看3館
金改案扁無罪 執政黨有「異見」
華能生技能源 明年可轉虧為盈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
遠見民調：民眾對政經信心齊揚
緬甸選前傳舞弊 軍事統治難變
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真有易容術 亞洲男扮老人闖關
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歐巴馬啟程展開亞洲4國行
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亞運4朝元老 莊智淵拚勁十足
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鋼鐵股第4季獲利 可望攀升
吉林鬧區大火致17人死亡
萬聖節要糖 女孩拿到保險套
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柏南奇：美成長轉強將支撐美元
洛杉磯車展 20款新車亮相
艋舺登陸 豆導明年拍兩岸愛情
涉行賄 台南1議員參選人交保
台籍漁船沉沒 69人落海
拉美國際旅展 台灣大出風頭
陸專家：促消費國有資產分民眾
少子化 托育機構逐年減
楊秋興：不再加入政黨
大陸船員接駁漁船沉沒 全獲救
不做偶像 小刀促藝人急難網路
中央氣象局氣象報告
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越南經商容易度上升世界78名
巴西鋼琴家皮耶拉 首度來台
蘇貞昌偕妻看花博 不搶鋒頭
中國外匯局高壓打熱錢
利多加持 北市中心房市看好
垃圾費隨袋收 總統感謝郝接棒
花博開幕 郝：台灣登世界舞台
APEC將登場 連胡會受關注
金改案 金：檢若上訴盼查真相
APEC 施顏祥李述德與會
中國：明年維持稀土出口量
花博開幕 交通順暢
金：團結防分化 秋：續走中道
出席同鄉會 秋菊讚打拚精神
金改案 小英：尊重司法
星國限制媒體 美學者不認同
雪隧提速效果 週日見真章
褐根病肆虐 百年老松命在旦夕
金門博弈公投審議流會
台幣測試30 資本管制待觀察
天地圖顯示東海主權 越南反對
大陸官員抑鬱跳樓亡
金改案 陳菊：不評論
5都選舉新聞 電視台政黨味濃
蘆洲線房價夯 新莊線新亮點
香港發放數位廣播牌照
總統盼教育資源產業化
陳沖：災害防救重視每一環節
APEC 蓋特納與亞洲過招
郝龍斌現身花博 民眾喊凍蒜
花博開幕 名人館懷舊鄧麗君
上海年輕人月中族 紅包包很大
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胡志強：打造台中高粱酒
花博之美 總統：文化結合科技
促銷國產禽品 千人嚐薑母鴨
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花博首日上午 1.2萬人捧場
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警因公殉職 吳揆：從優撫恤
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金改案扁無罪 順促聲討連署
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花博煙火秀 立體台灣吸睛
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APEC財長矢言避免貨幣競貶
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柏南奇：量化寬鬆將提振經濟
建築師座談 郝讚花博蘇談都更
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重慶將建中國最大垃圾發電廠
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清積水容器 沈世宏明南市抽查
服務人群 輪椅志工活出快樂
李文華鐵餅破全國 亞運拚奪牌
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女涉行竊 稱幫過世兒辦喜事
楊志良：全民的事本應中間偏左
台灣教授研究 隱形斗篷盼成真
360度攝影展 記錄消逝場景
角落遇見藝術 陳澄波畫架揭幕
扁無罪判決 藍綠立委各有解讀
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漁船沈沒陸漁工安排返廈門
總統薦外賓訪花博 增合作機會
扁無罪判決 呂：勿操弄民粹
失業率賭去留 總統要吳揆免驚
富人續減稅 歐巴馬：No
黃茂雄：永續支持科技人文發展
黃茂雄：相信彭總裁已經盡力
蕭萬長：花博融合科技與人文
中國將挑戰載人潛深世界紀錄
旅展漲聲響起 花東平價搶客
搭檔于美人 蔡昌憲：她像我媽
不畏金鐘魔咒 唐川片酬好說
假日活動滿檔 秋菊深入基層
吳揆：馬總統廉能 與扁不同
世界機器人賽 台隊人氣旺
老翁金門走失 桃園機場尋獲
國際園藝會：半世紀來最佳花博
大學生夜遊撞車 2死3傷
政見會協商刁難 小英反駁
河北涿州千年佛塔修復
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金改案 朱立倫：以選票找正義
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廣西貨車撞校門 5死4重傷
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鄭必堅：陸十年內機遇挑戰兼具
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海碩盃 莊佳容雙打挑戰3連霸
花神慶典 周美青啟動晚會煙火
杭州被評為中國最美休閒城市
Selina灼傷因操作失誤
獲救陸船員 明搭客輪返廈門
花博首日 入園人次未破4萬
瑞士室內網賽 盧彥勳4強止步
海碩盃女雙 上演自家人對決
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藍營大遊行 增司改訴求
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訪以返國 移民署長：我人口販運防制受肯定
少子化影響 托育機構今年減少194所
花博首日遊客不如理想 媒體質疑800萬人次目標
「安勞2號專案」查獲1,414名逃逸外勞
稅災襲台 蔡英文：追究國稅局違法問題
桃縣議員偕太極門弟子 向議長陳情
美7日凌晨結束日光節約時間
十年內中國高鐵時速破4百公里
高階需求旺 台積聯電Q4獨強
世界最早紙幣 南宋關子鈔現身
拉印制中？ 歐巴馬抵印度訪問
哪也安呢? 國小輔導主任偷拍女老師擠奶
扁金改無罪 黃昭順陣營趁勢聲討菊營
王金平：金改判決將扭轉高選情
扁高興太早! 金改案特偵組將上訴
稅災襲台 蔡英文：追究國稅局違法問題
中日羅德纏戰15局 2比2平
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美軍擬擴大網路主攻權引發質疑
北台灣陰雨 賞花博要帶傘
波特蘭慈濟慶十週年
交部下通牒 桃機整建變更設計
兩岸農作物種研究項目達71項
投保重大傷病 依家族病史規劃
羊肉爐喊漲 補冬瘦荷包
素素看 86%學校響應蔬食
學校推蔬食餐 環保影片助陣
蔬食搶攻大學生 美味才是王道
蔬食要好呷 下飯菜不可少
惜魚而吃素 林聰明樂在蔬食
騰訊奇虎之戰 網民疑隱私被侵
北市青少年民俗團訪俄受歡迎
驗票閘門太貴？台鐵：性質不同
駐紐約經文處贈巴德學院台影片
金溥聰：遊行訴求加入反貪腐
亞運開幕式綵排門票被炒作
新台幣挑戰30元大關
新台幣急升 壽險避險有對策
順邀聲討扁 菊營促返立院修法
廣州取消亞運免費公車地鐵
朱邀小英辯論 媒體主持人任選
金改案扁無罪 馬總統不表意見
無農藥殘留 美味小黃瓜更健康
永久屋太陽能 年省12桶瓦斯
滅證難成罪 立委提案修法
百名律師挺蘇嘉全 成立顧問團
台中咖啡香 胡志強力推
泰勒絲愛的告白 西洋榜封后
蔡依林專輯改版 登雙榜后座
中國未來三年大舉海外收購
中油汽油漲4角 柴油揚5角
台塑汽油漲4角 柴油升5角
馬英九：台南綠續執政沒發展
小英籲藍營 勿消費扁案引對抗
廣州單身白領 流行假裝戀愛
金門解嚴18年 民盼訂紀念日
農村特色 保鹿自行車道上路
法院指總統越權？府：引喻失義
汐止貨櫃道車禍 3輕傷1命危
控訴不公義 數十團體秋鬥上街
公墓擺攤 卑南鄉辦墓園嘉年華
扒進花博旅展 警布線抓賊
Selina進步 靠自己排便
外籍佛教尼眾 千里來台受戒
親職部落格女作家 讓孩子吃愛
拉法葉案 雷學明無罪定讞
網路學圍棋 黑嘉嘉想捧金
廣州亞運加強藥檢
葉匡時：桃園機場全球前十非夢
世界機器人賽 台灣隊大豐收
離校半世紀 南大同窗白頭聚首
迎建國百年 僑社領袖植樹慶賀
外資匯入 台幣週升0.73%
圍棋新項目 混雙奪金重點
廣告教父孫大偉病逝
試管寶寶回娘家 見證生機奇蹟
民眾信任科學家 不愛其碰政治
反賄開跑 駿馬騎警也上路
金改案 特偵組將提上訴
英倫辯論破局 政見會預錄播出
原民文學獎 獎項創新高
孫大偉病逝 總統難過不捨
美津濃菁英賽 曾雅妮亞軍
日女高球賽 曾雅妮第2
百歲人瑞慶生 捐老眠床
拉法葉案父無罪 雷倩促司改
生養6個試管寶寶 超級媽媽經
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馬英九：支持黃昭順改變高雄
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礫間淨化汙水 生態工法啟用
綠催票因地制宜 避扁效應發酵
藍催中間選票 扁效應牽動發展
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花博爭豔 商圈聯手搶商機
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37萬欠費弱勢 健保卡不鎖
汪傳浦佣金難追 檢盼連帶沒收
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台越聯手出擊 破獲詐騙集團
磚雕社區 新店藝文特色
植物奶油泛濫 中國釀食品大災
翻滾吧阿信 彭于晏落髮
花博流行館 12日開放
廣告教父孫大偉 告別玩樂人生
海碩盃女雙 張凱貞莊佳容奪冠
陸客青睞台北一地遊
中國公司擬收購新米高梅股權
景氣旺 進口車增6成
關懷台風災 星募萬張祝福卡
郁慕明挺順 籲藍5都連署反貪
東北季風增強 8日愈晚愈冷
麻豆古港園區 重現水堀頭遺址
港府:清明上河圖未被裁截
馬陪郝掃街 打告急牌催票
郝打總統牌 蘇說不找大卡司
盧廣仲破蛋 徵Rock影片
郭淑貞肚皮舞 亞太稱冠
匯豐高球賽 莫里納瑞奪冠
中職頒獎典禮 兄弟最大贏家
反性暴力 365海報展開跑
外籍愛滋感染者居留 卡在法規
熱錢來襲 台股後市仍有可為
總統：絕不開放陸醫來台
雨神攪局 逛旅展人數減
孫大偉病逝 金溥聰致電慰問
百齡薪傳聖火明年3/29開跑
中國老人多 老齡化問題嚴重
橫濱資深官員會 兩岸代表寒暄
躲納骨塔製毒 3嫌落網
秋鬥遊行 勞委會前丟水球抗議
玉山衝票選 浙江省將動員支持
胡志強：選贏才對得起孫大偉
台17品牌德里推廣精品
孫大偉病逝 朱立倫：永遠懷念
陳菊：設基金助養殖業產銷
陸賀歲金條 8年飆漲3倍
歐巴馬抵新德里 曼歐6度會晤
外籍女眾千里受戒 際遇互異
艾未未河蟹宴如期舉行
SHINee歌友會 吸7百萬
馬拉抬朱立倫 質疑小英矛盾
解禁股逾2兆 滬深股市有壓力
大陸多座城市柴油荒
小英萬人造勢 批藍上街搞對抗
溫家寶將出席澳門論壇
梅拉比火山再噴發 傷亡升高
蘇嘉全：台中要吸周邊縣市人才
院士劉遵義任中投香港董座
交管造成民眾不便 國安局致歉
假教唱真猥褻 男子遭起訴
高雄花燈 照亮首爾國際燈節
台灣選手參加世界美髮美容大賽
中國使館勸誡西方國家「不要出席諾貝爾獎頒獎」
爆粗口惹爭議 鄭弘儀哽咽致歉
擔任民間企業董事長 韋伯韜：96年就已辭職
塗銷景福門黨徽案 北檢上訴
台東好米收冬祭「全國稻草藝術創作比賽」
2010旅展 六福2.8折起
六福皇宮 繽紛京滬花饌料理
滑進世界舞台，邀請熱血青年
華邦電子 10月營收較去年同比增21.21%
安心成家房租補貼 後年平均4600元
教部重申 不編列陸生獎學金
英相訪華 史上規模最大
印鷹派將領：中印戰爭重演 印度不會再慘敗
天候轉壞 蘇花搜尋9日起停止
緬甸大選結束 結果尚未揭曉
歐巴馬：印巴應致力和平
尷尬問題 歐巴馬解釋為何敗選
世界美髮美容賽巴黎強強滾
巴基斯坦非恐怖國 印學生質疑
歐洲兩國可望取得歐盟免簽待遇
一頁台北導演與曼谷影迷互動多
全台陽光露臉 入夜低溫16度
缺水 新疆研討調渤海水入疆
台股開8473點 漲24點
女神卡卡MTV歐洲大贏家
娃娃車車禍 12幼童送醫檢查
鄭爆粗口 胡志強：不是好現象
亞運中日對陣 大會猛打預防針
蜜雪兒：從未夢想當美第一夫人
新台幣盤初升破30.2元
法官貪瀆案 蔡光治求刑24年
G20峰會前夕 中美淡化分歧
劉曉波：和平獎獎金要公用
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
WSJ：日擬準備開放農業市場
副總統：經濟發展須靠創新技術
台幣勁升 原料資產股夯電子弱
彰化展出江村雄攝影得獎作品
深圳人最愛「時間就是金錢」
特派員筆記：越南美食 鴨仔蛋
愛吃油炸食品廈門5歲童腦中風
四川公務員考試性生活入題
傳輔選信？ 黃有才：言論自由
總統：創新與不對稱策略避戰
復興航空12日掛牌 躋身興櫃
溫家寶將出席澳門中葡論壇
鄭爆粗口 蘇貞昌：不對的行為
法人：花博改變景觀 房市受惠
鄭弘儀爆粗口 藍譴責綠認不妥
台商在菲遭槍擊 傷勢嚴重
鄭弘儀粗口 府：小英應負責
名嘴飆髒話 朱：民眾不接受
撒奇萊雅族紀念章11日發售
大陸農產品漲 社會穩定受衝擊
營收公布前 面板股全跌
黃世銘：司法官貪瀆特偵組偵辦
豐興鋼筋盤價仍報1.92萬元
北京地鐵連河北 推首都圈概念
藍遊行訴反貪 綠：勿用扁造勢
林鈺娟獲西班牙電影節動畫首獎
鄭爆粗話 綠：口出惡言就不對
蘇貞昌：任何人貪腐都該辦
陸客將破百萬 台旅會行銷花博
大陸漁工擬明年改採客輪接駁
站台爆粗口 鄭弘儀道歉
馮寄台：安倍滿意訪台行程
彈性匯率榜樣 美財長大讚印度
胡錦濤將赴G20及APEC峰會
復興航空大賺 12日興櫃
胡錦濤將出席橫濱APEC峰會
為電影增色 久石讓配樂動人心
熱錢稅？ 財部：先考量管理費
成功就業津貼 勞委會：研議中
瑞士培養網球好手真「薪」苦
台灣家扶基金會捐建尼國教室
桃機變設計 交部：安全考量
日本證實釣魚台撞船影片為真
不在籍投票 張博雅：應先立法
鄭爆粗口 蘇嘉全：非我的場合
諾貝爾物理獎得主 將訪中研院
經委會通過調查陳武雄等不中立
盤整觀望 台幣午升4.01角
排汗衫 價格功能不成正比
亞運3大球 中國風光不再
鄭爆粗口 中市婦女界抗議
里昂：台股明年登10888點
總統盼美售台先進戰機
邵寧：國企赴港上市有利改革
總統：APEC成員對台興趣高
郭添財打觀光牌 盼台南變京都
吳宇森逛花博 擬與夢想館合作
租空屋顧弱勢 內政部：可行
寒流來襲 薩爾瓦多持續低溫
行賄求脫罪 何智輝遭求刑6年
惡煞闖入 旅菲台商遭槍擊重傷
投信：後市觀察外資與新興市場
台股收8430點 跌18點
陸客遊台自由行 閩盼先試
愛滋資訊曝光 役男無家歸
民調近9成日人：中國不可信賴
冠軍紅龍果 吸引日客
違法投資民間企業 彈劾韋伯韜
江平事件 江啟臣：捍國家尊嚴
台股開高走低 跌18點
亞運中華代表團 首批出發
駐唱歌手落魄 偷酒瓶換錢
升值概念 台股傳產夯電子弱
民主基金會加強與陸交流
志願士官尋刺激 尾隨女子性侵
自來水管破 路樹倒店家滿泥漿
亞運代表團啟程 棒球受矚目
社會住宅方案 5都選前不提出
法官賄法官 張炳龍逃匿大陸
11月台指期跌11點
南韓明年經濟成長率可能下修
徐進工筆畫展 融會中西
國父紀念館 中壯陸客愛逛
11月電子金融漲跌互見
空勤模範 救災英雄獲表揚
APEC期間 馮寄台旋風來回
三大法人買超台股53億元
亞運軟網 志奪3金
台星重開民間經濟聯席會議
許博允盼兩岸音樂深度交流
10月份中國CPI或逾4%
男涉殺妻 畏罪自殺
大陸公務員代考網上漫天叫價
水湳願景館 胡志強：開發奇蹟
楊秋興走訪 蘇南成答應站台
彰縣推出鹿江詩書畫作品聯展
高市新鴨子船 破洞不會沉
拼CHANGE 蘇嘉全召萬人
大陸孕婦熱捧驗胎靈引起爭議
張博雅：獲提名非補償酬庸
流亡鋼琴家魯迪 重現戰地琴音
中國十億富豪數 廣東最多
藝文補助大小眼？中市指按規定
檢：涉貪司法官量刑不宜從輕
新台幣兌美元貶7.6分
監測空污 無人飛機飛船出動
高市藍議員 反貪腐要司改
新北市長選舉人數破300萬
10月出口241.9億美元
中國印刷聖經逾8000萬冊
抽驗網購化妝品 86%違規
婦團捐百萬 助甘比亞提升婦權
防人車落海 蘇澳鎮獲國際肯定
最牛違規 7百個銅板繳拖吊費
高市長政見辯論 4學者提問
真放心 中頭獎彩券朋友幫忙對
許壽裳蘇維熊文集 台大出版
不只3寶 竹市選10大伴手禮
兩岸首辦機械產業博覽會
上海淮海路 平價到奢華統統有
台灣咖啡節 古坑賞樂品香
選戰加溫 秋菊順纏鬥
救災前簽切結？海巡：基於善意
藉勢藉端勒索 鄉長求刑25年
雲海上島嶼 玉山峰頂悸動
救九孔 專家建議禁養2年
娃娃車翻覆 12幼童擦傷
阿里山入選無縫隙旅遊景點
無照騎車肇逃 雙腳遮機車牌
周董主持處女秀 憲哥：不及我
另2疑涉貪法官 特偵組續辦
烏龜路上爬 動物防疫所安置
ETC環保 省6.4億張票
SHINee離台 粉絲歡送
紐倫堡發明展 二信高中爭光
DRAM產值明年恐修正2成
La new明年主場青埔球場
棉花漲 大陸生活成本增
雙屍命案 嫌疑人逃逸
陸生來台就學 政府絕不補助
越米出今年出口料創新高
蘇格蘭威士忌飄香 台灣買氣夯
胡耀邦埋骨地 共青城正式設立
謝龍介：舉發周占春枉法裁判
高市抽驗罐頭 合格率近8成
爺爺驟逝 沈建宏取消生日趴
新台幣走升 旅遊業大喜
河蟹宴罷 艾未未軟禁結束
中國將制定信息安全條例
就學網預算調整 不影響權益
曹格唱丑角送粉絲 拍MV痛哭
台北美術獎 6決選作品佈展
外資上周買超617.76億元
胡總部捉賄選 千萬獎金王加入
陳菊加碼為老人免費裝假牙
二次金改無罪 北所：扁平靜
金改判決惹議 法官法週四要審
煞不住票房奪冠 告白逆勢上揚
小胖洗澡耗水 肚皮得翻開洗
國民黨：鄭弘儀言論動機可議
提振災區產業 黑米祭將登場
蘭嶼鼠患 3天捉400隻
美國德拉瓦州長 參訪南科園區
美元趴油價爬 金銀價升天
補助陸生 藍：馬政府比前朝少
聯邦盃女網 義大利抱走金盃
屏東熱博停辦 設有機農業專區
央行阻升 台幣守穩30.6元
中國批評美國量化寬鬆政策
台旅會福建行銷 主打台北花博
農委會：補助花博未減農民補助
滾石30開唱 陳昇想獨霸舞台
駝背20年 8旬嬤手術再挺腰
出口寫新高 匯率影響待觀察
北縣英速學院 落腳東北角
監院彈劾韋伯韜 財部：會處理
不怨天不尤人 自助總有人助
取締日月潭船屋 船主避風頭
法官涉賄 大嫂團穿梭牽線
化聲壞蛋 黃國倫快被搞瘋
黃金山城飄雪 秋遊詩意賞芒
閃婚發酵 大S諷記者成編劇
法人估中國2年內持續升息
苗栗銅鑼杭菊 觀賞入菜兩相宜
5都兒福預算偏低 兒盟爭加碼
G20前夕 德批美操縱匯率
福斯明年車款 漲1至2萬
9年國教推手 潘振球逝世
節能減碳 公家建築帶頭做
酒後揮刀 越勞涉殺同鄉送辦
天候轉壞 蘇花搜尋明起停止
北京首建城區鐵路隧道
中央社：全球中央不再有簡體字
陸委會：混淆真相該掉淚是人民
線上購物供貨 負廣告不實責任
駿懋：韓匯率控制推升歐元日圓
北京結石寶寶維權父親恐判刑
新華社:G20應嚴管貨幣發行
北京學者:人行或再升息
花旗：蓋特納態度軟化不利美元
內政部：國民年金財務健全
亞運前粵港澳警打擊犯罪
黨校刊物警告 中國應防拉美化
經部盯物價 小包裝糖不漲
體感電玩夯 未上市就缺貨
蘇花搜救 北縣特搜憾無所獲
賺錢公司私募 有條件放行
謝政剛連霸 靠三溫暖解壓
台旅會：蘇花坍不影響兩岸旅遊
西安民眾花博獻演低碳書法
台生研究補助提高 陸生喊停
本土社團辦晚會 要求立刻放扁
網路書店出招 推內容產製空間
不在籍投票 總統選前完成配套
國貿局：第4季出口樂觀
前10月台股報酬率1.21%
西班牙藥廠擬來台尋求合作
啟動勝利車隊 小英不談鄭弘儀
旅展買氣旺 多家業績創新高
巴西高中會考再出紕漏
大陸建首條AMOLED生產線
邱金松獲精英獎終身成就獎
今彩539三星彩四星彩開獎
台美日義工 柬國叢林蓋醫院
威力彩38樂合彩開獎
反G20遊行 軍警嚴陣以待
國際反貪會 兩岸檢察談合作
參觀花博 朱立倫驚豔
桃機航廈整建爭議 各說各話
中國斥美造成全球熱錢流竄
長春大雪 機場關閉 千人滯留
德國9月出口止跌回升3%
毒男產幻覺 連續殺人判8年半
亞運中日足球賽 警衛森嚴
德國9月工業生產意外下滑
蘇嘉全：馬偏陸生難怪遭人開罵
撤出台灣？安聯宏利否認
考綱兼考本 仿基測明年上路
台南地震規模5.2 震度4級
台鐵購傾斜列車 僅1家有意願
資深官員會閉幕 APEC大會上路
救花東觀光 台鐵將開陸客列車
建國百年 辦全國婦女國是會議
新興國家拉抬 德出口近40兆
邊界衝突 數千緬人避難泰國
北大特區人暴增 汙水處理告急
穩定物價 越南當務之急
中國男足0:3被日本打敗
花博夢想館排嘸 師生抱憾
中國微博用戶年底6500萬
西安副市長來台參訪花博
社會矛盾加劇 中國加強法治
威力彩頭獎摃龜
今彩539頭獎無人中獎
世美髮賽 台選手揮灑技藝
鄭爆粗口小英道歉？綠反擊
台南地震 嘉市4級民眾心驚
楊建利：爭取劉霞代領和平獎
大陸當小三 或被追究侵權
G20貿易保護政策 窮國受害
宇多田光全球事業 EMI全包
古蹟塌 義在野黨轟文化部長
蘇格蘭威士忌暢銷 台灣排第8
雙屍命案 嫌疑人行蹤不明
台南地震 高鐵部分列車停駛
最新世界排名 曾雅妮躍居第2
歐巴馬支持印度成為常任理事國
北縣擬不借體育場區供造勢
掛保證 蘇格蘭威士忌前進中國
法官貪瀆案 特偵組起訴13人
小小世界公民行動力 基隆東光國小響應全球論筆
花博養生館 3億盆景亮相
出席APEC領袖會議 馬會見連戰
台經院估今年GDP成長 8.91%
台灣紡織品日本大賣 商機上看850萬美元
台灣花博「漸入佳境」
婦女國是會議 討論化學去勢
20101109台灣高鐵受8日台南東山地震影響 啟動災害告警系統
植生牆：水泥叢林的綠色奇蹟
關渡辦亞運？蘇貞昌：又來了
落實無障礙 立委公聽會罵聲隆隆
Crocs卡駱馳 推出秋冬新鞋款
南投溫泉季開鑼
廣達10月營收 較去年同比成長4.8%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬9日訪問印尼
涉貪法官 2交保2續押
世界美髮美容大賽 劉姵均奪銀
世界健力賽 台灣4金1銀2銅
紐約金價飆破1400美元
美破產聲請年增13.8%
不受火山影響 歐巴馬訪印尼
能源永續歐盟擬訂1兆歐元計畫
美：售台AH-64D已發包
東北季風乾冷 淡水14.4度
印中簽署經貿協議
台股開盤漲0.12點
巴西10月汽車產量增加
美支持印度常任聯國安理會
搶頭香 上海首代急白頭
四川眉山590人「生僻姓氏」
數位敦煌壁畫3年後問世
人民幣承作關鍵 兩份文件日期
立院三讀 確保公共場所哺乳權
德拉瓦州推綠能 總統盼合作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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新台幣盤初升4.79角
行情上漲 盧彥勳搶男單金牌
扮司法黃牛 退休書記官判5年
日本9月經常帳順差年增24%
外交教育2部長賀劉姵均得獎
英相卡麥隆率龐大代表團抵北京
福建打造閩台硬質合金產業園
中日關係緊張 胡菅會仍未定
大陸中產階級 10年後4億人
傳產金融回檔 電子反彈
校正公電（CAP056號）
韓國銀行：國際認為韓元須升值
2次金改 朱：蔡應說明立場
法官貪瀆案起訴 5人羈押
防中 日擬設沿岸監視單位
電音敦煌 樊潔兮顛覆飛天
港媒：量寬政策削弱美國力量
世銀：亞洲需控資本 嚴防泡沫
台愛送薩國 推農教救貧民
旅館需求升 線上旅行社獲利增
鄭爆粗口 議員藝人提告
奧蒂嘉願與哥斯大黎加展開對話
奇異端20億美元 2年砸中國
偷賭場籌碼1萬 台女恐關7年
染十二指腸鉤蟲 老婦嚴重貧血
兩岸企業結合健檢中醫養生療法
藍營：每年逾27萬人減免學雜費
台經院：通膨仍在正常範圍
安全帽檢測 20%不合格
景氣升 健保無職投保人減
鄭粗口風波 總統府三問小英
鄭弘儀粗口風波 胡：不評論
加州失業保險金瀕臨破產
勞團：勞委會預算縮水令人不解
家長控訴 老師打學童致腦震盪
闖加國中國男 難民聽證拒採訪
內湖賣場失火 消防隊撲滅
千人涉賣票 百名司法官查賄
鄭粗口風波 吳揆籲勿再說謊
FTIsland 耶誕開唱
2019亞運 北市力爭
亞運奪金部隊 前進廣州
護官兵投票權 國軍調整交接
區間盤整 台幣午升4.56角
港媒：中採兵法突破美圍堵
台經院：民間投資不及海嘯前
荒地變良田 稻米產量增價格跌
雪隧經驗 蘇花改隧道有對策
綠營：補助陸生源自李登輝時代
亞太種子年會登場 商機15億
花博提前入園 北市府：不妥
農技交易展 百項技術亮相
診斷關節炎 超音波效果佳
陸銀促機構互設 建立貨幣清算
G20企業高峰會 張孝威出席
兩岸金融合作 陸銀要爭對等
六龜大橋將通車 寶來溫泉有約
法官法加速審查 總統樂見
連戰：台支持FTAAP
韓流襲英倫 電影強片吸人氣
涉貪法官：果報自受
台股收盤漲15.05點
職災勞保給付案 成長近2倍
中美南海升溫 陸委會關注
搶回教商機 中市推食品認證
美研究證實太極拳健身減壓
大哥的守護神 防疫獲表揚
台股收漲15.05點
砸車又撞車 殺人未遂送辦
日租屋無法管 擬納旅館規範
11月台指期漲17點
胡勝正：社會住宅挑戰執行力
林中遛狗 華州婦人遭熊咬
電子回神 台股撐紅盤
飆山競水追風 鐵人賽週末拚揚
府三問小英 綠：政治口水
同機乘客警告男子易容 沒人信
11月電子期漲 金融期跌
大陸富豪捐金陵寺院10億
民宅旁見未爆彈 住戶怕怕
只為劉翔 亞運田徑決賽票賣完
扁外交款案 12月實質審理
調度稀土 美日峰會談合作
台灣民間慶典藝術節徵件
打擊熱錢 中國外匯局出招
香港旅行團土耳其遇車禍3人傷
災後重建落後？秋營反駁
三大法人買超台股35億元
溫州等14市環保不佳遭批評
APEC 連戰將與胡錦濤會談
雙屍命案 檢：死因待釐清
全人教育百寶箱 輕鬆找知識
檞皮素過量 恐增罹腎癌風險
亞運網球女將出征 信心十足
鬱卒男對空鳴槍 警聞聲逮人
糖價創高 小包裝糖今年不漲
屏科大熱帶植物園 泰親王為名
發展大台中 胡蘇關心產業
大馬華僑登山不適 空勤救下山
北大教授致信校長呼籲招生改革
單車環化賽 長征110公里
南京中山陵12日起免費開放
船舶法二讀 全民海洋時代來臨
穩賺 伍茲出席澳洲名人賽
王岐山: 經濟復甦仍是首要任務
新台幣兌美元升0.6分
糖價飆 可口可樂明年擬漲價
追殺女上司 男求刑15年
花博美國庭園 濃厚美國風
別只貼嬰兒海報 哺乳室應友善
中國書法美 渥太華迴響大
緬甸選舉結果 難改專制現狀
禁賣觀賞魚用藥 業者氣呼呼
從玉米中找新藥 殺愛滋病毒
國泰金：明年2月GDP恐轉負
聯準會：3個月來銀行貸款放寬
南縣議員涉索賄 求刑8年
傻農2個半 種出醜醜幸福橘
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台東天后宮建醮 張燈結綵
台東素3天 大賣場速食業不跟
石化工安稽查最快月底展開
台商在菲遭槍擊 專機返台治療
工讀勞動檢查 罰83件
餵奶不便 車站少有哺集乳室
經建會招商 明年赴美日印度
立委提案 補助客運業裝GPS
靈魂的旅程赴德參展 盼獲佳績
韋伯韜辭 台酒董座曾銘宗暫代
台北兒童新樂園 基樁明開工
招標不一 中縣市協商
賴清德陣營挺鄭弘儀 歡迎站台
苗栗惠州交流 農產可望登陸
鄭粗口票流失？蘇嘉全：我在選
賴清德總部設反賄專線
大陸醫療商機多大 貿協報你知
金價飆升 越南黃金飢渴
馮小剛搞浪漫 嫁舒淇等2天
猥褻加油妹 運將遭訴
議員帶媒體進校園 胡志強遺憾
北部新茭白筍 產期長沒黑點
租屋券 江宜樺：蒐集資料中
扁議題發酵 順秋續攻防
蘇花改環評 拍板速度創紀錄
廣州亞運 選手記者享百M寬頻
升格新北市 平均房價年增百萬
馬來西亞火車出軌 無傷亡
苗栗通霄火燒山 差點燒到民宅
開發銀債券熱 超額認購17倍
警車停人行道？民眾質疑違規
傅崑萁：蘇花改比萬里長城嚴謹
台東縣設置綠島海上浮標
文革再現 陜西公開處理上訪者
估當選門檻 高市三強各有盤算
推終身學習 立委促教部增經費
來嘉傳新藝 打造嘉義新亮點
日月潭茶 南投擦亮招牌
搶北市中間選民 綠打溫情巷戰
登革熱破千 流感增2死
假球案 中入伸盼減緩刑金
酒駕熟女裝年輕 警識破假駕照
郭添財：提升南市客家事務層級
神棍稱濟公附身 詐財千萬
歐巴馬抵印尼 談美印合作
名嘴爆粗口 胡營籲約束言行
百貨買氣旺 募款景氣未升
進陸電子商務 團體戰不吃虧
涉招待行賄 南縣議員交保
老樟樹病死 潮中師生不捨
林淵源來訪 支持楊秋興
黃昭順：願做白玫瑰終身志工
中國汽油超過一成不合格
陳可辛武俠新片 湯唯當媽
纏訟13年殺警案 疑凶法庭喊冤
空軍航院締盟科大 盼共創雙贏
香蕉他不肥 唱出蕉農心酸
林書豪上場 助勇士克暴龍
日導演改編茶花女 濃濃台灣味
蘇花改過關 花縣民籲速動工
蘇花改工程 吳揆承諾做好監督
外資匯入 新台幣收升0.6分
都更牟利 警破暴力集團
陶博館藏膠囊 跨時空對話
蘇花改將動工 106年全線通
美元淹向全球 中國氣急敗壞
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火車司機當省長 王憲魁第一人
蘇花改環評過 用路人盼速動工
推FTAAP 台主張廣泛參與
林淵源訪秋 順營：別大驚小怪
網友搞棄保 黃昭順提告
故宮合作社福利多 立委盼改善
阿妹讚汪小菲：本人很帥
基市拒救貓？人員安全考量
自行車業者根留台灣 吳揆肯定
糖化血色素低於7% 少併發症
花旗聯合勸募開跑 目標1億元
粗口事件 胡：不會藉機圖利
售非處方箋觀賞魚用藥明年上路
金控前10月獲利 富邦金居冠
躲過皇化 最後官廟求變
過勞死標準擬放寬 勞團支持
Mr.J遇張菲 騎重機搏感情
爭辦亞運 首設中華台北會館
金管會加入打熱錢 公債先下手
陳正宏：921未破壞北迴地質
APEC文宣 投資台灣一定贏
紡織大阪拓銷團8百萬美元商機
西太平洋瓦斯會議24日登場
印度在野黨緊咬執政黨醜聞
蔡依林個唱 門票賣光再加場
業者：紐西蘭銷台奇異果未染菌
印度入常願望 中國表示理解
蘇花改承諾 總統：說到做到
最環保發明 廢棄物變水泥建材
台灣免簽案 歐洲議會11日表決
滬港星 亞洲人投資地產首選
陸委會：鄭弘儀故意讓外界誤會
中國再對美國量化寬鬆表不滿
中國敦促英國放寬高科技出口
打火兄弟挺胡 成立義消後援會
助不便者 立委籲交通無障礙
總統：司法改革應加速
中國盼IMF改革盡快落實
藍委考察北迴線 推火車轉運
日港簽避免雙重課稅協定
泰緬邊界戰事暫歇 難民返緬
溫家寶:中英加強戰略互信
遭控加重誹謗 施明德無罪定讞
蘇花改 環委憂地質和湧水
華仔鐵人風範 麥可排舞師也讚
今彩539開獎
江啟臣：兩岸和平創台黃金十年
大樂透開獎
金安獎頒獎 表揚道安勇士
台商菲國遭槍傷 專機返台就醫
北京學者:十二五成長應8%
漫畫香妃 宣導熱水器要通風
毛治國：百年蘇花 始於步道
洗手沒？高榮醫推新醫病關係
上櫃飛寶及宏易停止買賣
鎖定預售屋 國稅局將重點查稅
蘇花改過關 環團：最黑暗一天
美售台阿帕契 4年後全數運交
法輪功籲G20峰會促中停止鎮壓
吳揆盼反對黨 共同讓社會和諧
行銷墾丁快線 屏縣明抽獎
東西彈撥樂匯集 顛覆傳統印象
廈航復飛低價吸客 可航點混合
名醫敗訴 非婚生子可認祖歸宗
馬談台北市選舉 拜票感覺不錯
台灣樂團參與廣東亞洲音樂節
菊先看辯題？高市選委會否認
一邊一國連線誓師 高喊釋放扁
NB代工10月營收 英業達俏
發改委坦承今年陸物價漲逾3%
HBL男預賽 衛冕軍旗開得勝
蘇花砂石運送 改鐵路加海運
布希：水刑虐囚套情報救了英國
雲嘉南高屏空氣品質不良
大樂透頭獎摃龜
富時大馬綜指創歷史新高
旅菲遭槍擊 台商返台就醫
今彩539頭獎摃龜
艾未未工作室收到限期拆遷書
真善美新聞獎 頒千萬獎金
朱立倫：提高婦女健檢補助
妻夫木聰來台 侯孝賢贈高粱
世界美髮賽獲獎 劉姵均上高峰
校正公電（CAP223、CAP355號）
校正公電（CAP310號）
廣州亞運 林智勝掌旗
地震延誤 高鐵：屬天災不退費
蘇花改環評大會 環團籲審慎
爭取馬出席APEC 連戰：希望創造環境和條件
蘇花改環評 討論6小時有條件通過
大選變大戰 數千緬甸人逃入泰國
「未來事件交易所」成交未來
表彰賴英照 總統贈勳
韋伯韜閃電辭 台酒董座曾銘宗暫代
小英：前朝補助中生 時空不同
馬：總統不能干涉司法 但不能漠視不合理判決
中國首度表示 不滿美量化寬鬆貨幣政策
研究：人民幣兌美元低估20%
G20前夕 人民幣加速升值
G20峰會 籠罩不祥氣氛
馬公然講「不滿判決」 綠批干預司法
G20前夕 中國大公降美信評
嬰兒吸母奶最大 誰都不能管
國台辦証實 連胡APEC將會晤
國際旅展吸睛 天籟溫泉業績破千萬
博客來11月8日推出OKAPI網站
花蓮縣政府集團結婚 縣長傅崐萁與結婚新人PK炒飯技術
國合會與泰國皇家計畫基金會簽署農業技術合作協定
西拉雅國家風景區歡慶五週年 〝五（我）愛西拉雅〞歡迎大家來賞玩A好康
旅展夯 雲朗住宿券銷售一空
Autodesk Inventor強化礦場安全與生產力
疏運返鄉投票人潮 高鐵加開7班列車 12日起售票
民進黨：選情南穩、北膠著、中部差5%
中國加強資本管制 嚴防熱錢
人民幣結算5年內料達2兆美元
糖價創21年高點 印度恐歉收
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收漲 創2年來新高
美國9月職缺連兩降
宜蘭地震規模4.1 震度5級
宜蘭地震 芮氏規模4.1
美9月航班取消激增62%
布希：台灣獲諒解 美中增互信
世界健力賽 台灣女子3金5牌
排油煙機冒煙 麥當勞小火災
金價創新高 銀銅漲
美元走強 油價回跌
法航英航操縱貨運費 罰巨款
美股跌幅創3週來最大
巴西聖保羅的塗鴉藝術
巴拿馬副總統月底將訪美
台贈電腦 嘉惠薩國學子
東北季風減弱 今明好天氣
日擬落實TPP 美表歡迎
訪中會溫家寶 英相提人權
台股開8457點 漲11點
APEC部長會議正式登場
結石寶寶之父判刑2年半
以牙還牙 阿聯取消加人免簽
校正公電（CAP 46號）
新台幣盤初勁升逾 4角
排放毒紅泥？ 越鐵礦場惹爭議
台商家屬怒責外館 楊進添澄清
圓山空間改造 花園老歌吸客
品牌進駐 圓山估增上億營收
重現圓山風華 黃大洲力拚
人民幣參考匯率升幅明顯放大
籲監院調查陳武雄 提案未過
漲聲響起 中國快遞業集體漲價
砍林？林務局：擴建遊客中心
APEC上緊發條 員警大動員
美基因工程生物賽 台3校獲牌
撞船片 疑出自神戶漫畫喫茶店
貨幣戰 陳沖：熱錢不一定來台
三星蟬聯全球NAND龍頭
傳產領軍 台股小漲
韓版英雄本色 宋承憲拚周潤發
北韓核試 布希無法阻日核武
型錄廣告不實 屈臣氏罰30萬
技能檢定測試 62考區登場
合肥直飛台北松山下月開航
男突發胸痛 罹罕見生殖細胞瘤
總統再籲美售台先進戰機
揮別台酒 韋伯韜轉戰宏泰集團
越國會決議：明年更高經濟成長
郝批挑小問題 蘇駁要不得
台灣好美 東京橫濱大放送
網友辱大S 汪小菲公開宣戰
G20前夕 中國貿易順差激增
台聖簽資訊合作協定
爭取免申根簽 楊進添：很順利
總統對司法發言 立委批干預
旺旺昆山拜媽祖 看好廟口經濟
匯率影響有限 壽險獲利持穩
偷香油錢 土地公託夢逮人
熱錢共伴物價齊飛 小英憂
花博採購分藍綠？陳武雄否認
黃金騰漲 星上看1500美元
鄭弘儀粗口 藍：蔡英文欠道歉
郝選前衝刺 爭取中間選民
鄭弘儀粗口 朱立倫籲小英譴責
召萬人拼字 蘇嘉全拚勝選
日海保職員承認外洩撞船影片
蘇花改環評過 鋼鐵股大漲
藍21日遊行 主席牌挺郝
攜上億現鈔離星 機場截獲韓男
物價飆漲 陳沖：下午開會討論
5節目廣告化 各罰百萬
看好綠能 台積電赴美設點
補助花博專案編列 無排擠效應
電台推薦 台美食香聞舊金山
傳谷歌全體員工加薪一成
港大教授獲聯合國科學獎
高市長政見辯論 提問人出爐
多益成績 大陸台灣差距拉大
美容業進大陸 別小看內陸
南韓4成5上班族支持G20
新竹特教學校動土 弱勢兒福音
警掉彈匣上街找 松山分局糗大
波動加劇 台幣午升4.34角
陸委會：補助邀陸媒 為促自由
國台辦促建立災害預警保障機制
中華台北亞運開幕第36位出場
單腳入獄無腳出 糾正北監
開單多獎金多？交部：明年脫鉤
中國前10月進出口值超越去年
中國破獲最大稀土竊案
APEC橫濱會 日警繃緊神經
台股收盤漲5.0點
兩岸專利優先權 22日起受理
結石寶寶之父趙連海被判刑
富邦財險登陸 估2年內獲利
吳清基：未用公帑助選
廈門銀前進西部 申設重慶分行
3兄妹怪病 神經內分泌長瘤
與那國設施若危安 外交部抗議
台積電營收續創新高
台股小漲5.0點
警察掉子彈 3年167發
北韓逮捕涉嫌洩露核武秘密父子
傳產領軍 台股小漲5點作收
台20歲以下多益分數領先全球
11月台指期漲19點
台美討論引渡協定 尚無交集
11月電子期漲 金融期跌
看見新台灣 大學影展前進美國
府：總統推動司改 責無旁貸
美國人壓力來源--愁錢和經濟
緬大選 越指民主重要步驟
挺蘇花改 總統：環境影響減少
週刊質疑人事 陳菊：用人合法
歐巴馬提早結束訪問印尼
泰緬邊界仍有難民逃出
檳榔攤賣毒 夫妻檔被逮
20大旗艦計畫 胡志強秀政見
美台關係 美專家：短期不變
詹啟賢：非官股董事長 沒自肥
三大法人買超台股27億元
呼吸道傳染 全球死亡人數6%
莊佳容海碩連霸 亞運添信心
客人婚宴跌倒 酒店判賠19萬
賴陳攜手 南2都聯合造勢
外遇簽賠款書 判夫給付妻子
未婚年輕壓力大 腸躁症易上身
故宮餐飲業務 後年前委託經營
3歲男童昏迷 身多瘀傷疑受虐
水泥車翻落國道邊坡 駕駛不治
民眾叩應粗鄙 NCC籲消音
運能不足 航空公司擴增機隊
拓墣：明年大陸面臨通膨挑戰
國庫券得標利率0.55%
財政部：未建議徵熱錢管理費
越王勾踐劍座談會 即日報名
胡錦濤：妥善處理中英敏感問題
台東辦現代蔡倫種子教師研習
揚泰高階超音波影像 進軍國際
觀光局京畿旅展推廣台灣觀光
大學分發簡章12日發售
陳菊：市醫改造已見成效
賄案波及 立委提案凍高院預算
國台辦盼陸生受公平待遇
新台幣兌美元升 3分
經濟好轉 香港銀行擬增聘人手
吳伯雄赴廣州 參加亞運開幕式
南韓進口戰機金額 全球第4
瓜農河床種西瓜 環團告屏縣府
綠：陸專業人士健保費不應補助
陸專業人士保費 二代健保解決
夥同竊精品 落網父不認子
10月全國稅收942億元
送中槍台商返台 包機高挑戰
呂紹嘉戶外指揮 盼看見星星
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
亞運期間廣州機場脫鞋安檢
被控廢弛職務 菊：明準時應訊
寒冬送暖 紙廠送春風
布希：應早介入卡崔娜風災善後
迎建國百年 復古柴電車頭上路
王建民12日回台
社區民俗藝陣 13日南投拚場
遭查稅 豬哥亮：自愛不欠稅
晶電與豐田合成合資設廠 准了
東山居民陳情 控掩埋場污染
台南查獲現金買票 2人收押
不回應要罰？三立：陸委會傳錯
香港最低工資 時薪28元
台塑化麥寮一廠 首家稽查對象
校狗永眠校園 師生淚眼相送
農業預算縮水 農委會否認
中央氣象局 １週旅遊天氣預報 (更正)
北京還有346家駐京辦
熊隊主場北遷桃園 秋順交鋒
台北工業設計獎 大學生搶眼
每畫皆辛苦 身障生義賣創作
智慧型手機滲透率近2成
金便民 漁筏船員變更免花錢
外商參與政府採購 維持現制
反石化業 環團扮納美人號召
拆看板 三重果菜公司：求中立
宋楚瑜序台妹書 兩岸距離在心
北市忠孝敦化商辦高價標脫
巫巫茲拉重現亞運？
滾石30 光良品冠再合體
民進黨：國民黨不要搞藍綠對抗
北縣溫泉季 免費巴士暢遊
高縣眷村節 美食老歌懷古風
Selina再發燒 挫折飆淚
股權爭議 台南知音核發臨照
防治水產疾病 行動醫院上路
社團遞申請 盼邀劉曉波來台
印度洗禮 李心潔邀彭順天體營
日暢銷小說中譯電子書遭賤售
玉米粉砂糖降關稅 小麥不動
桃機管理疏失 民航局遭糾正
工程會：未指示北市付款工信
花博開幕 郝龍斌：委屈變驕傲
大型石化廠稽查 預定3年完成
詐騙泰人 泰警逮一台籍嫌犯
台將檢討對陸資開放項目
英誌董座違反證交法 桃檢起訴
蕭亞軒度假 砸30萬遊峇里島
醫療包機上百萬 保險難理賠
中市醫師公會捐款 胡志強感謝
陸7大策略產業 兩岸合作契機
加入TPP 經長：已展開接觸
風災案 陳菊：無懼司法檢視
文創精品 蒸鍋蒸籠獲金獎
商業會憂治安 高市警澄清
未2段轉罰闖紅燈 警方撤單
助憨兒 屏啟智協進會募款
蘇花坍方意外 監院要查
天燈漏油傷英童 母要求查禁
兒童新樂園開工 新增自由落體
空小文物 歐陽菲菲童照吸睛
涉公帑賄選 南檢傳喚1鄉鎮長
帶動風潮 金門遊艇協會擬購艇
物價飆 滬居民斤斤計較中生活
AIT捐英語繪本充實行動書屋
文博會明揭幕 陸買家來台
亞太種子年會 商機15億
大甲溪盜採砂石 檢警逮8人
辦APEC 馮寄台：努力方向
APEC 橫濱各行業苦樂不一
路基驗出強鹼 桃縣府採樣追查
老翁猥褻肢障女 判3年半
行政中立問題 胡蘇交鋒
區間盤整 新台幣收升3分
5都選舉 台鐵高鐵加開班次
獨居老翁猝死 百狗失依
陸生補助澄清多次 仍有人誤導
流浪者之歌 王榮裕一站16年
搞街頭激情？藍籲綠勿扣帽子
台灣文創精品 18日北京亮相
捷運機場線 博愛站擇定公37
鴻海營收月減4% 歷史次高
金馬英雄會 豆導挺進奧斯卡
桃機缺失被糾正 民航局尊重
客家料理賽 百萬獎金召高手
菊明起請假競選 首站去應訊
中國ICT產品技術6大趨勢
中國上調存款準備金率0.5%
菲中槍台商家屬 謝外交部協助
內政部催生 推出宣導短片
台幣升 仁寶不排除漲代工費
「火」車事件 塔塔改善不召回
宏??10月營收月減35.9%
偶像歌手製造者 陳威全個唱
教師放火詐領保險金 判6年半
HBL預賽 鄭志龍子小露身手
官員：補助陸媒來台始自民進黨
盬田懷舊風 傳授獨特醃漬法
大宗物資漲 小麥黃豆進口價揚
稀有猛禽阿穆爾隼 七股現蹤
亞運 中國力爭金牌超上屆
精神病患殺人 無罪但須監護
大宗物資漲 食品廠策略不同
新光人壽五大缺失 罰240萬
兒子當賭徒？捧出撲克之星
153系指考綁學測 4校單招
職場競爭厲害 英語愈來愈拚
兩岸醫衛合作將涵蓋傳染病防治
抗通膨 專家:中國擬祭出組合拳
今彩539開獎
物價漲了沒回跌 再漲不合理
中小企業放款 明年擬增2千億
景氣升溫 前10月營業稅大增
石光見西瓜傳奇 全賴落山風
中華網球隊備戰 先適應場地
APEC承諾不增貿易保護措施
總統：大學所學不應與社會脫節
余郁芳推法規鬆綁 清理千筆地
民怨恐龍法官 監委提調查報告
曼莫漢：保護主義情緒謹慎以對
國光石化環評 吳揆：理性溝通
台灣「第四張畫」入圍南特影展
裁罰水上摩托車 日月潭首例
出口攀升 美貿易逆差縮減
今彩539 6人中頭獎
疑鄰與妻有染 豬肉販殺人逃逸
Selina公司質疑劇組調查
馬總統關注亞太地區貿易協定
10月大陸70城市房價上漲8.6%
APEC開幕 台灣積極參與
陸委會籲三立 評論前先做功課
亞運足球預賽 中國險遭滑鐵盧
中華台北館開幕 爭辦亞運
西方批緬大選 泰指邁向民主
G20前夕 人幣抵17年高點
通用Q3淨利21.6億美元
世銀：量化寬鬆憂慮過份誇大
憂患同盟生變 G20各自為己
全球啤酒文化脈動
一定當選？ 張宏年呼籲支持者不要聽信傳言
APEC領袖 今年不穿和服合影
便利返鄉選舉 高鐵加開7班列車
新竹市長：市政旗艦計畫八案 優先搬遷世博台灣館
四鄉溫泉季 帶您北海岸、烏來樂悠遊
不受十.一長假影響 鴻海10月營收2,429億
黃昆輝：補助陸生原為鼓勵民運
鄭弘儀粗口 藍常委建議馬提告
郝龍斌明起請假 選戰攻勢點轉面
大宗物資降關稅 稅損九千萬
花博：已無團購優惠票 民眾不要受騙
鼓勵生育 內政部「娃娃篇」短片演給您看!
陳菊出庭 支持者獻花加油
胡錦濤赴韓出席G20峰會
胡志強請假 全力投入競選
美酒精饌迎新春 台南大億麗緻推出專案
爭取申根免簽 楊進添：大陸不干擾有信心
陶板屋秋冬宴新菜上市 溫暖豋場
2010金山‧萬里‧八里‧烏來 溫泉季
王品集團新品牌舒果 市場首創「無肉料理」「義式蔬食」
多益成績公布 我國排名亞洲第六
『2010台東好米收冬祭─客庄饗宴』開工祈福-收割趣活動12月4日辦理 邀請您體驗大碗公吃飯樂趣
回應廣大消費者需求 福華大飯店線上旅展加碼延長
IQA品質獎名單公佈 台人壽績優人員連續獲獎
IQA國際品質獎得獎名單公佈 台灣人壽績優業務人員連續獲獎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
林森北路砍人 1命危1輕傷
歐股收黑 倫敦下跌0.99%
美國推動菸盒圖文警語
美元升值 金銅齊跌
美上月預算赤字1404億美元
原油價格漲至兩年高點
美申請失業救濟人數持續下降
央廣詹婉如獲國際傳媒優異獎
巴西財長建議改革全球金融體系
倫敦世界旅展 台灣風情很吸睛
早晚氣溫低 新竹13.7度
歐巴馬印尼行展現對伊斯蘭誠意
台股開盤下跌13.61點
美國華州禁售含酒精提神飲料
APEC部長會將發表聯合聲明
葛老：美中匯策助長保護主義
新台幣盤初勁升逾5角
賴幸媛：扭曲政策是不良示範
進軍東協 聯強攜手印尼集團
南韓漁船撞快艇 1死2失蹤
世界健力賽 中華隊獎牌15面
5都市長競選活動 明開跑
法務部：檢察官應受法官法規範
人民幣創匯改以來單日最大漲幅
10月份中國CPI漲4.4%
中國汽車明年逾億 輪胎廠受惠
孫大偉攝影展 取代告別式
陳菊邱毅出庭 支持者劍拔弩張
連胡會敲定 胡菅會仍未定
英首相戴罌粟花胸針 中國不滿
中國CPI漲幅創24月新高
中央氣象局 明天白天天氣預報（更正）
男子販售安毒 同夥一併送辦
MSCI降台股權重增7成分股
熱錢續湧入 台股平盤震盪
穆迪上調中國信評至Aa3
登玉山少年高山症 海鷗馳援
羅馬亞洲電影節 台灣成主角
李明博籲企業幫助貧國經濟發展
中國通膨加速攀升 兩年來最快
總統：兩岸政策獲歐巴馬支持
日擬與歐盟談經濟夥伴協定
蕭副總統勉生產力中心扮領航者
胡錦濤下榻日飯店高度戒備
河南貪官受賄逾千次創紀錄
朱立倫：都更不限板橋
屠殺移民 聯國要求墨西哥解釋
10月份中國信貸增5877億
92年至今國產雞肉驗無瘦肉精
從松山飛羽田 連戰讚總統政績
重慶台灣週千餘台商參展
司院：勿小看法官獨立審判信念
拚選舉 郝龍斌請假衝刺
網通業績發表會下週登場
海運淡季 股價走跌
蕭邦冥誕 台女琴手躍上卡內基
生存空間縮減 越南野象需保護
物價波動 行政院：密切注意
中華成棒操兵 恰恰練打
稻穀價跌 崑濱伯促提高收購價
睪固酮低下 當心代謝症候群
華航重飛 民航局：標準作業
環團扮銅人 諷國光石化危害
馬總統勉生技 產值倍增
崑濱伯盼再勘農損 陳武雄同意
詐騙翡翠水庫局長 10嫌落網
海基會：新大樓未受台企聯捐款
吳揆：先處理大面積國土遭占案
原油創兩年新高 太陽能樂透
蘇嘉全陣營要辯論 槓上選委會
選手村好克難 全隊用1台電視
薄熙來鼓勵大學生到農村學習
如果兒童劇 明起金門演出
中國減持日本國債 超越增持量
高鐵轉轍器頻出包 監院糾正
胡志強衝選情 金溥聰陪拜票
六龜大橋將通車 促觀光
市長選戰明起跑 馬吳強化輔選
柔性拉票 蘇嘉全衝女性票
薩國國際雙年商展 台灣館開幕
石門水庫底碴 沈世宏允清查
綠最後文宣 籲人民再給機會
胡瓜：台灣綜藝節目多在比爛
諾貝爾獎高峰會將籲放劉曉波
外資匯入 新台幣午升5.6角
陽耀勳練投 自認狀況不錯
林中森：桃機疏失不會重演
總統：加碼投資生技創新
吳揆：穀價若壟斷 依法處理
許添財籲投民進黨 拚五都全贏
台琵琶演奏家林慧寬紐約獻藝
APEC聲明 遏止保護主義
30蚊子館 吳揆：1年內活化
中國緊縮抑通膨 陸股續看好
物價波動 吳揆要求掌控
孫大偉畢業 好友：有你真好
參與UNFCCC 外長：努力
新台幣升 面板業還是看韓元
總統：旅美親戚失業 憂沒醫保
中國升存準率 外銀：力抗通膨
台股收盤跌13.68點
張金鶚：房市泡沫 挫咧等
尊重生命 冒險高樓攀牆救貓
陳菊出庭藍綠互嗆 1人送醫
傳產熄火 台股狹幅盤整
重飛樣態多 都為顧平安
台股收跌13.68點
11月台指期跌31點
三鶯陶花源 垃圾地變公園
吾爾開希：盼劉霞代劉曉波領獎
11月電子金融漲跌互見
拚選舉 小英推公辦都更
郭泓志獲頒南市榮譽市民
連胡會時間 連戰：會告訴大家
美黛探情郎 重溫香江情
遊歐可望免簽 鳳凰創今年新高
台灣文博會 展現文創軟實力
諾貝爾物理獎得主 將訪清大
男子隨機砍人 1死3傷
環境改變 陸委會停陸生補助
沈世宏：碳交易平台年底上路
大學開心農場 收成通通帶回家
拚選舉 楊秋興明起請假
台電購電掛零 綠能業者怨嘆
消基會籲3D影片標示警語
國體大校慶 頒王金平名譽博士
食品價格漲 中國CPI破4
中華台北隊旗幟在廣州亞運飄揚
賴英照演講 法律人重品德博學
三大法人買超台股14億元
歐盟執委祝台免簽案表決順利
型男廚師 竟涉大陸連續殺人案
內化戲曲身段 魏海敏創新京劇
不滿分手縱火3死 男判無期
水利署：桃園板新地區水質正常
亞運明開幕 中國元素點聖火
專家：歐巴馬在印尼用錯問候語
陳新東赴危城 關心墨國台商
北京學者：流動性壓力不容忽視
軍車故障致人撞死 國賠84萬
龍潭案 扁珍判刑11年定讞
陸官媒頭條現網路流行語
傳訊菊 綠營：司法淪選舉工具
國中生毆女師 校方擬轉介安置
國際儀器展登場 環保新潮流
返家遇歹徒 美名牌老闆受輕傷
頭痛劇烈 肺癌轉移腦部
越明年擬發行23億美元債券
灌高粱鬧出人命 5學生遭訴
新台幣兌美元升6.8分
吳揆：國土規劃要兼籌並顧
中市長公辦政見會 13日登場
賊偷菜兜售 竟找上失主
雙屍命案嫌疑人未到案 遭通緝
陳致中告邱毅 25日宣判
北京故宮明年赴羅浮宮辦展
涉廢弛職務案 秋順圍攻菊
金門百年心商品競賽 5件入圍
秦始皇兵馬俑赴澳洲展覽
住友電氣台灣設廠 投資9億
大佛作見證 環團反國光石化
花漾漫舞繽紛桃園 內容多元
英相卡麥隆：與胡溫談劉曉波
收款刻神像拖進度 不構成背信
印尼總統決定出席G20峰會
選戰注入清流 公益團體送愛心
王文淵訪寧波 談投資案
梅拉比火山續噴熱氣
扁珍龍潭案宣判 藍：尊重司法
港工會將公布「無良企業」名單
選戰加溫 阿倫好站商品夯
疑性侵學校隱匿？民代盼查明
國光石化案 學者憂空污奪命
中華電與交大產學合作研究資通
股王宏達電 續買自家股票
聽你傾訴 張老師助逾2百萬人
連胡會議題 連戰：讓我想一想
盜珍貴林木 警破2團山老鼠
中華發展基金 吳揆支持續存
陸傳昨2度上調部份銀行存準率
中國吊白塊傾銷 課反傾銷稅
龍潭案定讞 扁律指判決不單純
俄籲G20降投資壁壘對抗熱錢
歐胡首爾會 談反核商經濟
致靚發回 李界木3年半定讞
通膨信評升 人民幣升值壓力大
台版佛朗明哥 空笑夢舞滄桑
高市3議員參選人 減碳選舉
偶戲藝術節 楊秋興：接軌國際
告別木瓜奶 陳今珮招桃花
呂學錦：台灣發展LTE有點慢
六甲黑輪伯 變化老味賣40年
驗糖化血色素 就知糖尿病
香港關愛基金 官民一起監督
物價漲 中國財金政策多重兩難
亞運明揭幕 中華第36位進場
外資匯入 新台幣收升6.8分
流浪犬重生 攝影賽拚人氣
大陸省市置入行銷 糾正陸委會
沒把握 中國射擊隊避談奪金
台東金峰洛神花季系列活動展開
總統讚淡水河清 複製漢江奇蹟
寶來曼氏期貨申設港子公司准了
全國25縣市 百年元旦齊健走
隨身e冊 數位閱讀時代來臨
廣州亞運開幕 公視直播
民運人士:諾獎不放心中國崛起
車市旺 奧迪調高銷售預測
不怕百年蟲 金融業全過關
外長會未受邀 台灣抗議
歐李會 尋求美韓FTA雙贏
天心盼完美男人 一起看星星
胡錦濤：支持兩韓改善關係
百貨週年慶 寢具服飾熱賣
台南1議員參選人涉現金賄選
航管烏龍 口誤致跑道入侵
肺炎疫苗反應冷 衛署催打
扁判刑定讞 禮遇全取消
撞見兒吸毒 父大義滅親報警
家暴性侵及兒少新聞 入圍揭曉
台灣憂通膨？官員學者看法分歧
歐洲議會通過台灣免簽案
郝質疑未補助花博 蘇批抹黑
吳揆：工業引領經濟復甦
世展會原鄉30年 資助兒回饋
中國第四波民主化 學者辯論
龍潭案判刑定讞 扁辦痛批
民運人士:中國打房 玩假的啦
調查：75%認為美QE2無效
有罪定讞 珍恐難發監服刑
中美成箭靶 G20恐難達共識
胡：台中合併 人才不會邊緣化
代主委打人？綠高市黨部否認
台灣赴歐免簽 下月初可望達成
橡膠抵30年高點 供給有疑慮
台星經協 施顏祥：有利雙方
大小戀 阿雅：促進兩岸交流
貨輪沉沒 2死3傷20失蹤
再交女友？吳建豪：交給上帝
連戰抵橫濱 連胡會受矚目
朱批小英不願辯論 令人遺憾
菲哥力挺周董 收視率僅供參考
立委助理涉販毒 檢求重刑
聽障生技高一籌 明年赴韓爭光
台匈簽署競爭法合作協定
請假首日 胡志強行程滿檔
皮箱變淋浴間 LV書寫歷史
慈濟擬變更地目建樓 環團搶救
今彩539開獎
竹開花 台印學者研討解決
曾文水庫引水弊案 1人收押
申根28國免簽 只剩一關
檢出農藥殘留 美葡萄遭擋關
上訴駁回 翁山蘇姬仍可能獲釋
曼谷緊急狀態可能年底前解除
伊東豊雄訪花博 感受台北力量
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職務行為見解 最高院駁周占春
性侵少女網友 男子判刑9年
扁判刑定讞 內政部：停止禮遇
桃機：跑道足夠 起降沒問題
軟網隊操兵 亞運上看3金
MSCI不影響台股 陸股續牛
申根可望免簽 遊歐市場看俏
呂佛庭紀念展 集結博史館藏
APEC聲明 對抗保護主義
亞運網球 中華男團列第1種子
亞運後 盧彥勳步紅毯
上海居不易 房價物價飛漲
政黨外交行 江丙坤明訪菲
扁珍3億罰金 可從海角凍款扣
北越船商來台 淪為逃逸外勞
旅星國人遭捕 外交部協助
惡意攻擊不斷 政院強化資安
德里大學校長盼台印結科研夥伴
陸委會預算被刪437萬元
涉性侵女病患 消防員求刑4年
劉滄龍首度榮登中國礦王
台灣將組團參加明年印度教育展
美量化寬鬆 新興市場恐現泡沫
外資投資店頭商品 3成為限
小黃風波 安倍：非台政府疏失
陸異議人士來台 遭中共封殺
爭免申根簽證 化不可能為可能
鄭崇華獲安永年度創業家大獎
巧合？扁案與數字11有緣
扁案相關偵審大事記
南港案發回 高院刑度擺烏龍
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威力彩頭獎摃龜
法扶輪社演講 呂慶龍推介台灣
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扁珍有罪 致靚痛批政治介入
今彩539 頭獎2注中獎
台灣免簽案 歐盟跨國超黨支持
不放劉曉波 國際永遠關注
龍潭案定讞 扁珍再獲減輕
陸委會曾洽主管機關查大陸廣告
狼師逼女學生助自慰 判刑2年
兒童高峰會 童言童語話一堂
綠委：就學貸款應免利息
選舉倒數 反賄見成效
冷風攜沙塵 籠罩大陸北方
遭監院糾正 高鐵局：已漸改善
33萬兒少近貧 健保欠費解卡
龍潭等案定讞 扁面臨服刑
新莊傳槍響 1男子送醫
為選舉投變數？藍綠慎談扁案
保護令引殺機 夫判14年徒刑
花博人數破4萬 創單日新高
若不判無期 扁最高刑度20年
王毅：期待兩岸共譜交流新篇章
新東方主義──葉錦添
移民署查獲大陸通緝犯 12日遣送出境
對中國包版面「置若罔聞」 陸委會遭監院糾正
傳菊不傳郝 綠：國民黨明顯介入司法
劉曉波等多人缺席 核不擴散會議冷清清
體大校慶 王金平獲頒名譽博士
高擋溫泉會館 即將在新北投試營運
扁獲釋無望 即將面臨漫長刑期
憂心歐債 歐股跌多漲少
傳裁員二成 雅虎斥報導不實
三審定讞 扁即日起停止卸任總統禮遇
扁案宣判 郝龍斌：符民意期待
扁辦：馬「尊重司法卻干預個案」
中國功夫風靡全球 以武會友期和平
人權護衛組織 關切台灣人權
低空掠過出任中選會主委 張博雅：公正辦選務
莫斯科／數百人抗議記者遇襲事件
吳揆接見 藝術薪傳獎得獎者
史上規模最大 廣州亞運開幕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
金屬價漲 銅價創歷史新高
香港H股漲多 高盛建議退出
美國防部裁撤外國資金監控機制
國民隊合約 王建民：等12月
利空出籠 美股下挫
多空相抵 油價持平
布希：伊拉克情報來自穆巴拉克
中國願擱置爭議共同開發南海
億光推不需轉接器LED燈泡
南方雲系北移 宜蘭恆春有雨
世界撲克王勸年輕人勿仿效他
台股開盤下跌32.52點
巴西人類文化資產黑金城
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教宗可望2013年訪問巴拿馬
胡錦濤出席G20領導人峰會
台綠能產業拓銷團墨國展商機
北京關懷愛滋組織被迫停業
橫濱連胡會 明天早上登場
新台幣盤初升值逾3角
蘇建和案 3人再更二審無罪
總理145歲冥誕 馬英九致敬
蘇建和案大事記
歐元走貶 歐債問題恐失控
獲釋7年 蘇案被告仍脫節社會
堅持無罪 蘇建和3人拒速審法
哈利特波新片英首映 影迷追星
勇敢女老闆沉著應變 歹徒落網
加州赤字將達254億 傷腦筋
艾笛森上市首日漲逾20%
明年台灣晶圓產能全球第一
柴山國家自然公園掛牌有譜
憂電子出口 台股跌破8400
神州數碼24日掛牌
專家：別對歐巴馬訪日太多期待
富邦媒體相機廣告不實 罰十萬
南韓老人院火災10死17傷
Fed助長炒風 美股居高思危
上市公司今年獲利創新高
稟報玉皇大帝 楊秋興出發
溫家寶出席廣州亞運開幕式
史上最大亞運 今晚廣州開幕
立院同意 張博雅任中選會主委
龍潭案定讞 金：選戰照節奏
扁判刑確定 王金平籲尊重司法
曾蔭權憂量寬政策使資產泡沫化
5都合體文宣 綠不打悲情牌
陳菊賴清德聯合造勢 宣示3贏
華航新月曆 建築風取代名模風
新機車定檢 3年延為5年
河北擬建環北京經濟特區
歐洲教育展明登場 名校參展
明基材料掛牌跌破承銷價
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更正)
神州數碼為深圳打造智慧城市
桃機整建爭議 不改設計就拆夥
匯率物價夾擊 台商步步為營
與日僑互動 連方瑀參訪僑社
中華隊練兵 鎖定韓左投
陳致中拜票 訴求還雙親公道
哈燒新片 少年約翰藍儂躍銀幕
扁珍判刑 楊秋興：尊重司法
競選活動起跑 胡志強：定要贏
龍潭案 小英：司法勿政治思考
扁案影響選情？蘇：司法歸司法
駐星處人員將探視被拘台女荷官
四川西北沙化 高原湖泊恐消失
胡錦濤G20承諾促進內需
西進 元大證帶團參訪大西部
張博雅：公正辦選務
國內油價預期連漲 3週
扁案宣判 府：總統不干預個案
拚選舉 郝：做一畚箕說一湯匙
新台幣升3.1角 實質偏弱
台鐵沙崙支線 元旦通車
高市長選舉起跑 3強拼氣勢
工程會招商 規模逾2000億
公辦都更不可行？小英批朱
蘇嘉全盼重現文化城風華
愛台穿腳上 立委走秀推織襪
綠委籲朝野聲援翁山蘇姬
南投農民陳情 盼林地解編
南韓一架空軍偵察機墜毀
花博商機大 飯店國外旅客多
徐旭東：外商合作赴陸 機會增
G20峰會包裹虛驚 水梨惹禍
開業頭香 上海國泰世華機率大
王偉忠：創意要將天才變人才
扁拒絕放封 批違憲審判
好價買好股 楚狂人負債到致富
蘇案無罪 律師籲檢勿上訴
北市電視政見會 17日登場
扁入北監？獄方：執行書未到
亞運掌旗官 換成簡毓瑾
台股收盤跌120.9點
文博會百工展 馬總統說讚
收治吳淑珍？中監待政策決定
監委：68%公立托兒所違規
台股收跌120.9點
11月台指期跌137點
藝文看板 狂歡鼓舞樂現自然風
西班牙協助巴拿馬推展觀光
11月電子金融齊跌
游資炒作消費品 陸通膨壓力大
仿萬山岩雕 規劃置放廢址國小
非過敏兒 養貓狗可增耐受性
王建民抵台南 想回家見父母
1封傷心父親信 警逮4毒蟲
胡：選市長如就醫 不輕率換人
申辦亞洲綜合賽會 四處碰壁
立院三讀 瓦斯行申報用戶安檢
財金首長會晤 防熱錢初見成效
扁：接受判決 安心服刑
蘇嘉全告誹謗 藍：廣告繼續刊
金門八三一特約茶室開放參觀
無國籍男 移民署助獲居留證
香港第3季GDP增6.8%
古坑音樂祭 品咖啡饗熱音
考試及格證書費 弱勢免繳
大閘蟹看俏 上班族投入養殖
孫大偉最後作品 郝近期播映
數位故宮文物 華山看得到
商品稽核 塑膠鞋含有害物質
慈鳳宮扮推手 扶助邊緣青少年
貪污罪定讞 前法官張炳龍押返
持股保險業逾5% 須申報
總統：民眾對健保滿意度高
蘇煥智盼政府重視國際蘭展
立院三讀 菸捐補助罕病防治
藍營將遊行 小英：師出無名
影音創作 高雄好故事全都錄
憲兵隊領軍 緝獲偽藥集團
流通業聯合徵才 釋5千職缺
陸委會短片宣揚主權不容損傷
土徵條例 吳揆促加速修法
林書豪再登場 勇士慘輸30分
本周台股市值縮水1.38%
本周台股跌1.58%
維新館事件 李應元等人無罪
順營衝票打貪腐 秋菊急撇清
台商獲烹飪藝術賽雙料金牌
百大科研獎頒獎 工研院風光
政見辯論會 順秋菊演練備戰
麥可傑克森新歌 15日首播
首爾夜宴胡錦濤座位遠離菅直人
副總統盼台灣成亞太金融重鎮
立院三讀 開放私人買遊艇
周慧敏搞蕾絲邊 孕事只是流言
登革熱略緩 未來2週觀察期
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立院三讀 無細部計畫可先免稅
竊金牌偷到鍍金 丟神像出氣
10月券商獲利26.08億元
北京賓士召回9千輛克萊斯勒
男子陳屍溝渠 死因待查
松菸動土 北市文創綠寶石
扁案 金溥聰：民心浮 黨求穩
航廈整建轉圜 不切梁不解約
槓政論節目 楊志良批搞鬥爭
高中生創意節能窗簾 月省百元
黃志鵬訪永珍 台商熱烈歡迎
楊志良公開信 反對指定醫師費
走過低潮 曹格新輯重生
王丹授課 險遭女子持刀攻擊
中國股市跌破3000點
賴清德缺席教育論壇 郭質疑
失蹤近1年 找到變白骨
家的願望實現 南投災民入厝
種紅蘿蔔 將軍農會示範古法
陸官員：兩岸文創業加強合作
赴德說故事 陳致元受歡迎
吳銘漢命案 家屬不放棄上訴
亞幣回貶 新台幣重貶2.3角
副總統：總統尊重司法獨立
中國縣官最怕網路影響仕途
印度總理籲抗保護主義再起
經合會 賴幸媛：慢不得急不得
選前1週 台股上漲機率75%
蘇建和無罪 法官：盡本分審判
英御廚訪台 皇家宴上菜
不滿鄰居噪音 翁婿涉聯手施暴
今年諾貝爾物理獎得主下週訪台
公安來台 廚師涉殺人遣返
金改案上訴 特偵引最高院見解
30萬當垃圾丟 警揮汗助尋錢
學者：統籌款應依公式公平分配
介入司法？藍要民視3天內澄清
透天式永久屋 張榮發認養興建
八三一展示館 盼創觀光商機
大陸遣返台灣通緝要犯張炳龍
龍潭案定讞 扁律擬提非常上訴
防堵見效 暫不收熱錢管理費
陸委會移送大陸違法廣告
龍潭案定讞 扁媽憂子入獄
陳葦綾蕭美玉 可望搶首牌
選戰開跑 中市藍綠互批奧步
馬英九為郝龍斌告急 籲支持
綠批師出無名 藍：遊行為台北
消費者報導獎 中央社入圍2項
今彩539開獎
扁案效應 綠急估選情潛在威脅
陳武雄：前農業金庫團隊亂搞
陳沖：創新是台灣人基因
傳藝中心明演出映像客家
大樂透開獎
G20峰會閉幕 發表首爾宣言
台鐵沙崙線12/25免費6天
翁山蘇姬可望獲釋 支持者聚集
軍中八三一 作家指得名明碼本
扁案 朱立倫：司法與選舉無關
徵收遭反彈 北縣：瀑布屬公眾
胡：做不好換掉 做好應支持
航管修正 避免喊錯班號烏龍
內政部：輔導改善不合格公托
連戰：今年APEC是里程碑
宜蘭外海地震 規模5.4
偽造文書 退伍將官懲休職1年
扁珍服刑方式 檢沙盤推演
台灣音樂家 倫敦游擊獻藝
涉貪法官張炳龍 押解返台
聲震珠江 中華代表團風光出場
德國筆會表揚劉曉波
商辦租金 孟買全球第4
蘇案纏訟廿年 無助彰顯正義
亞運開幕 中華掌旗官造型吸睛
新台幣重貶 短線難脫盤局
蔡宏圖：台灣有機會參加TPP
領務下鄉 駐韓官員訪水原僑區
大樂透頭獎摃龜
今彩539 頭獎1注中獎
30秒檢測失智症 英2年推出
G20峰會 推遲貿易失衡爭議
拉高分貝 歐巴馬抨人民幣政策
廣州亞運水上開幕 史上第一次
巴西財長：貨幣戰爭戰火延續
IMF：G20匯率彈性為基本
民運人士要求釋放劉曉波
何沖燃大龍炮 點亮亞運聖火
國道翻車 士官1死3傷
新竹縣長首度赴港招商 1500億資金端上桌
扁拒絕放封 嘆「成者為王敗者為寇」
亞運會開幕 陸破世界紀錄獎牌嵌鑽石
造神? 朝鮮開始分發金正恩肖像
今年BOT案 簽約金額成長4倍
江丙坤馬來西亞會台商拉選票
功成身退 上海世博全面拆館
「藝奇新日本料理」新菜上市
能教寶寶閱讀 智慧型機器人誕生
緬甸軍方讓步 翁山蘇姬獲釋
地牛翻身 恆春地震規模5.4
法願讓朝鮮王朝宮內檔案回韓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陸通膨隱憂 歐股收黑
陸恐升息 金銅挫
陸升息疑慮 國際油價重挫
陸升息疑慮 美股收黑
專家：iPad銷售恐不如預期
聯準會啟動QE2 購入美債
魏德聖羅馬印象：有些像台灣
中國鉅額投資巴西種黃豆
連胡會 連戰：ECFA助經濟
南方雲系北移 全台雨綿綿
中鋼新盤價 業界看跌逾千元
雪梨海岸化身大型雕塑藝廊
熊焱：改革中國得靠民心覺醒
尋訪巴西古傳甘蔗酒莊
登革熱大作戰 清除孳生源
亞運首金 中國袁曉超拿下
郝龍斌：司法無人可影響
溫家寶首次踏足澳門 心情激動
高市長政見辯論會 下午登場
台塑運動會 吳揆肯定貢獻
傳遞和平 文化局郵展有看頭
總統推銷花博 展現台灣軟實力
胡錦濤：續朝先經後政發展兩岸
王文淵：明年石化景氣穩定
亞運許志傑陳怡娟 泳進決賽
台塑運動會 王文淵鳴槍沒跑步
日月潭花火嘉年華 舞動蛇郎君
APEC 歐巴馬促開放市場
上班族瘋臉書 加同事比例低
健保論人計酬 明年4月上路
胡錦濤：中國堅持共同發展
美中新棉上市 暫時化解壓力
山地鄉桶裝瓦斯補助 開始請領
溫家寶抵澳門 反對派擬請願
李潔明辭世週年 好友憶往事
巨人不來台 大聯盟開幕賽泡湯
到黃金博物館 打造復古銀幣
中國設立基金推動中葡金融合作
培育體育好手 藍委籲租稅優惠
全台有雨 北部東部大雨特報
學者：多數政論節目藍綠鮮明
香港支聯會成員被拒入境澳門
傳歐盟官員要求愛爾蘭接受金援
上海金融人才缺 跳槽工資翻倍
亞運自由車開胡 蕭美玉奪銅
栽培選手 黃志雄：北縣最幸福
與小英同台 茂伯：我沒顏色
政見會同台案 英倫再交鋒
香港奪廣州亞運首金
國民黨抗議民視 蘇：選舉手段
亞運羽球男團 中華晉8強
江蘇警方首度自台押解通緝犯
支持朱立倫？茂伯微笑點頭
兩年沒跑國際賽 蕭美玉奪牌
蕭萬長挺胡 讚台中好國力強
不想送瓦斯 兒砍傷母
高市長政見辯論會登場
陸29名船員阿拉伯海域遭劫持
跨海器捐 原民大愛遺人間
台片驚夢記 紐約獲佳評
扁珍將入獄 登上韓媒頭條
單親媽開朗心 揮別貧困
國光石化估月底前環評補件完成
辭典歧視頭目？教部澄清
胡錦濤：透過協商避免兩岸內耗
南竿3期海淡廠完工 解決缺水
三鶯陶花源啟用 吳揆說讚
星國當家男主播來自台灣
人親勝土親 1百多屏東人挺胡
亞運女網 中華團體賽晉8強
BRCA突變基因 易罹乳癌
政見會 順：找回高雄核心價值
挺黃昭順 馬：民進黨鎖市鎖港
亞運 大陸易思玲1小時攬2金
政見會 菊：高雄需有能力的人
親綠名嘴批馬弄司法 藍籲澄清
政見會 秋：拚經濟超越新加坡
APEC 連戰歐巴馬比鄰坐
採訪亞運首金 場面失控
連日大雪 黑龍江交通癱瘓
展社區活力 民俗藝陣南投拚場
全國鐵人賽 12歲女勇奪第4
中俄壓境 菅直人謝美支持
音樂會募款 照護南部癌友
印度外匯存底重登三千億美元
百萬字技巧書 莊有德傳承書法
五月天變形金剛現萬華 綴古蹟
菊訴清廉 拼得票過半
政見會 菊秋順要助弱勢脫貧
亞運軟網 女團晉4強
安聯總保費收入年增35%
大陸男足生死戰 央視冷處理
身障團體爭無礙 交部逐年改善
徐立功獲金馬 李安頒給恩師
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
坐著辯論 市選委會：3方同意
金門翁氏宗祠奠安 族人喜洋洋
環團遊行 籲石化政策轉彎
強拆變血拆 中國社會穩定隱憂
雲縣農業網夯 抽獎送好禮
胡錦濤與菅直人舉行會談
胡志強：梧棲港闢國際休閒漁港
政見會 秋菊順打婦權牌
蕭美玉奪銅 教練盼蓋室內場
忘不了的簽唱會 華仔緊張忘詞
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
高市3強辯論 偶有攻守
亞運網球男團 中華晉8強
順要拚經濟 讓高雄走出去
金門學研討會 兩岸學者交流
總統：照顧弱勢是中央責任
阿里山鐵路暨鄒族文化展登場
中華出奇兵 林羿豪抗韓
亞運桌球 中華男團拿首勝
濕穀價低 農委會籲踴躍繳公糧
摩鐵哈毒 3毒蟲送辦
胡菅會談 22分鐘結束
總統：不清廉就要吃牢飯
連戰：台灣有意參與TPP
秋批意識治市 菊相信人民良知
政見會 順菊秋要拚觀光
李登輝：台南選戰綠會大贏
緬甸民運領袖翁山蘇姬獲釋
宋楚瑜：上街頭不如魄力改革
緬甸民運領袖翁山蘇姬重獲自由
3局打完 中華0比4落後
政見會 順秋菊攻防海洋首都案
高市辯論 學者：未激火花
中韓戰棒球票 黃牛價破2萬
莊有德著首部書法百科傳世
反中國 約三千人橫濱示威
金溥聰：不容政論來賓污衊
北京清大百年學堂失火
藍要遊行 小英籲懸崖勒馬
翁山蘇姬現身向支持者致意
文博科技館 時空交錯觀古論今
西安副市長：將向花博學習
蕭副總統：朱立倫是能做事的人
亞運舉重 陳葦綾摘銅
結束寮國行 黃志鵬印象深刻
台韓戰6局 中華1比6落後
APEC 連戰與多國領袖交談
亞運游泳 許志傑陳怡娟第5
順秋圍攻 菊走自己路
陳致中批總統 金：選民公斷
通膨預期 陸民眾認明年還會漲
蔡宏圖：不至於發生匯率大戰
領袖合影 未打領帶輕鬆上場
順指收扁鉅款 秋：保留追訴權
消保創意競賽 陳沖與會頒獎
六龜大橋通車 免費巴士啟動
破斃死豬屠宰 查獲大量肉品
大陸城市大蒜生薑上漲9成
德里私校 3名學童1個胖
梅克爾籲緬甸釋放更多政治犯
拉美小型股10月亮眼
胡錦濤：中日應致力亞洲振興
萬里1里長參選人涉賄選
楓香梅香酒香 南投溫泉季開鑼
翁山蘇姬獲釋 支持者熱情歡迎
小英籲懸崖勒馬 藍：理性遊行
亞運棒球 中華1比6落敗
柯林頓明訪台 15日逛花博
環保救國 環團遊行籲政府落實
APEC 連戰與各國領袖互動多
陳葦綾落淚 揚言不練了
蘇：當好市長 胡：為台中賺錢
保護茅台酒 將遷移大批民眾
陳綺貞星開唱 歌迷大享眼耳福
秋信守雙響砲 中華1比6敗北
朱立倫籲投票 否則就是幫對手
大陸將促進服務業對外開放
亞運首日 蕭美玉陳葦綾雙摘銅
夜市拜票 馬郝展現高人氣
八旬翁誤闖車道 車毀人亡
韓砲秋信守：可能再碰上中華隊
克什米爾分離分子要求總理回應
林羿豪挨兩轟 伏兵失靈
亞運司諾克 中華女團挺進4強
屏東豬販殺人案 兇嫌落網
翁山蘇姬獲自由 籲支持者團結
連戰能否爭取馬出席APEC 備受矚目 !
美台社團呼籲 克林頓訪台保持「藍綠中立」
李明博：G20峰會在主要問題上進展有限
扁將入監 陳致中「豬狗畜牲」罵出口 (影音)
不准提問 歐巴馬與中國記者「衝突」
看歌舞伎 連戰歐巴馬互動熱絡
回應連胡會 府提16字箴言
翁山蘇姬獲釋 美政府表歡迎
新華社前副社長出殯 官方低調
上海房產飆 丈母娘惹的禍？
文創博覽會展出兩岸精品 景泰藍受矚目
苛稅失民心 楊秋興怒斥稅捐機關太霸氣
亞太峰會 美中續就匯率過招
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美機場再升高安檢惹民怨
台灣電影導演團訪問梵蒂岡
廚藝協會巡歐 台灣美食出擊
水氣多 全台有雨
公益彩券9月盈餘18.48億
固定利率房貸 最長鎖5年
台鐵工程鷹架 壓斷自家電車線
極力脫貧 寮國快速發展
台幣強升 半導體淡季雪上加霜
習近平訪星洲 為鄧小平碑揭幕
公職考試限制年齡 立委籲刪
印尼國會要求建災民臨時住所
印尼盾未受國際貨幣匯率衝擊
廣州亞運效益達8000億元
勞工上街 盼北市府不委外
亞運軟網 男女團體雙晉決賽
亞運游泳 3人闖決賽
加入TPP 經長：接觸評估中
廣州亞運 五星級總統套房爆滿
老不休 瑞典人越老越想工作
參觀三溪園 連方瑀體驗和服
鐘錶研討會 胡志強談台中現象
Selina露臉 任爸感傷
吳克群棒棒堂 音樂榜互別苗頭
江丙坤馬國造勢談經濟
桃機蚵仔煎肉圓 最快春節開賣
朱立倫：投票率最重要
連戰：追求高度整合亞太社群
中油15日起汽柴油漲5角
公辦政見會 小英不參加
日吃3碗米飯 女性易患糖尿病
楊潔篪會晤日本外相前原誠司
罕病兒在家教育 摰友相伴9年
吳揆：政府協助物流登陸展鴻圖
楊秋興登門 陳田錨：來者是客
爭免簽 9成民眾願親辦護照
軟網雙喜 男女團體爭金
歐巴馬承諾支持俄加入世貿
花式撞球8號球 郭柏成晉8強
士林市場改建延宕 郝蘇再槓
蘇嘉全批不公 選委會：合規定
馬總統：分散外銷市場不能迴避
肉圓妹感恩 全家挺胡志強
亞銀商機說明會24日登場
台鐵電車線斷 近2萬人受影響
秋訪陳田錨 順指搞錯方向
蘇花明搶通 花觀光業福袋迎客
法國小辣椒來台 好身材靠喝茶
盧彥勳亮相 男團晉4強
研究：越愛白日夢越不快樂
廣州亞運 中國自行車奪金
IELTS拿高分 自學嘛也通
物價只漲不跌 迷思待解
台塑明起汽柴油漲5角
亞洲八大城 台北房價排第五
撞球花式8號 郭柏成晉4強
星巴克未來1年要開五百家分店
外勞園遊會 品嘗家鄉味
蘇花公路下午搶通 保全進駐
草嶺車禍 1不治多人送醫
盧彥勳帶傷苦撐 助中華進4強
通氣說釋善意？小英：太天真
台巴戰打完5局 6比0領先
馬英九再挺黃昭順 眷村固票
搭車有障礙 台鐵允設殘障車位
農發條例修法 保障農民權益
新纖花博獲獎 金馬獎指定裝飾
亞運網球女團 中華晉4強
年底購屋旺季 房屋銷售加快
中國:重啟東海談判需氛圍
軟網女團 中華奪銀
金溥聰：蔡英文不要再護短
亞運柔道 王沁芳晉決賽
泰勒絲愛的告白 稱霸西洋榜
大陸抽砂船撈過界 金門逮6嫌
蘇花搶通 花蓮貨運業者鬆口氣
重整民主勢力 翁山蘇姬急務
曾勇夫扮牛仔 宣示反賄選
親戚看衰 六甲轉組化學猴子
4個月休1天 軟網銀牌不簡單
前橄欖球國腳 涉謀財害命被逮
翁山蘇姬籲支持者繼續追求民主
力克蒙古悍將 曾漢捷柔道奪銅
蘇花雖搶通 陸客團寧搭火車
連胡會 未談撤飛彈
棒球第2戰 中華扣倒巴基斯坦
亞運武術李汶容 再添1銅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
衝刺選情 馬英九陪胡志強跑廟
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
琴音為伴 罕病兒跨越障礙
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
紀念黃友棣 佛曲歌聲傳唱
買衣附畫卡 台灣文創展巧思
黃金週線收黑 蓄積上漲動能
社會住宅 擇定雙北市3到5處
花博效應 天津赴台遊回暖
草嶺車禍 1死5傷
印尼武術女選手奪得亞運銀牌
朱批小英拒辯論 不尊重選民
APEC發表亞太自貿區文件
印尼亞齊水災 數萬民眾遷徙
柯林頓取消看花博
國際反雷人士肯定國軍排雷
胡錦濤:加快亞太自貿區研究
黑龍江連日降雪 逾4萬人受阻
癌症醫師變病人 籲早篩防癌
亞運柔道 王沁芳獲銀牌
天使發展中心募款 民眾解囊
胡志強允打拚 中台灣一起發展
哈利波特演員來台 打算遊花博
永康商圈拜票 郝蘇王不見王
周錫瑋執教鞭 任輔大客座教授
亞太經合會橫濱宣言重點
馬英九力薦 盼醫界挺胡志強
亞運游泳 程琬容奪銅
社會住宅 學者：應關注歧視
亞運軟網男團 逆轉奪首金
印財長：很快重回9%強勁增長
馬：乾淨政府 始於總統不濫權
資金潮未退 台股仍樂觀
誤用燈紅酒綠 外籍生羞紅臉
文博會閉幕 文創商品看俏
醫界相挺 蘇嘉全提綠色城市
兩岸茶博會首設台灣館
菲拳王奏捷 奪得跨級別8腰帶
黃友棣譜恩重山丘 只花1個月
公糧收購比95機制有利農民
檳榔問題大 醫界尋代用品
江丙坤籲台商踴躍返台投票
連日趕工 蘇花公路提前通車
大陸女將舉重破世界紀錄
溫家寶:澳門經濟休閒旅遊為主
工會反外包 郝蘇正面回應
陳田錨行動挺黃昭順
軟網男團拚了 逆轉日本奪金
翁山蘇姬獲釋 馬總統欣慰
等20年 中華代表團對岸摘金
柯林頓演說 門票售出2/3
亞運游泳 中國奪5金
連戰：台樂意主辦APEC大會
師恩難忘 學生不捨徐木蘭
大陸女子舉重兩破世界紀錄
台鐵背鐵工局黑鍋 今年21次
反雷人士訪金 肯定排雷成果
郝籲蘇口號改台北反對台北
澳門打破亞運零金記錄
反賄選遊行變調 黃昭順槓雄檢
亞太經合會放眼建立自由貿易區
牙醫盃少棒賽 鼓岩國小封王
新聞耆老劉毅夫 百歲辭世
柯林頓會馬總統 肯定ECFA
創新高 花博今7萬人入園
江陳六會 陳雲林擬訪花博
小英造勢豁出去 高唱台語歌
爸爸加油 劉家綸抱回冠軍
郭柏成過4關 8號球明搶金
軟網單日兩逆轉 中華苦盡甘來
APEC閉幕 明年夏威夷見
朱立倫萬人造勢 馬站台力挺
奪金背後 軟網後繼無人
江丙坤訪胡志明市受台商歡迎
亞運首金開張 獎牌榜躍居第6
亞運軟網放光采 家人同感榮耀
柯林頓：台灣應維持經濟多樣性
柯林頓：兩岸可成解決爭端典範
台灣力援海地 柯林頓讚賞
翁山蘇姬盼與軍政府領導人會面
非浪漫傳奇──台灣夜市文化
國民黨21日遊行 宋：執政黨走上街頭沒意義
鴻海進軍通路 搭中國內需列車
胡錦濤通氣說 藍肯定綠憂矮化
1991和平獎得主 翁山蘇姬生平
中國首日得金19枚 自行車賽港中台天下
相隔20年 台灣亞運奪首金
被控水災瀆職 楊秋興出庭
藍營遊行集會 不是當家鬧事
北京到上海高鐵 4小時不是夢
柯林頓旋風式訪台 反對黨無緣見面
首批社會住宅5處 1661戶
國安網站 每月被攻擊50萬次
2010亞太種子年會在高雄金典
扁非常上訴？ 總長：抱平常心
新焦點盈利預警 台、港未同步公布港交所暫停交易
「新移民家庭教育成果發表會」外配大紅旗袍現身
新竹市長嘉勉 羽球小將
蘇花搶通 觀光業盼生意回春
大型裝置藝術進駐 萬華406廣場 變臉
逃稅？正修科大遭追繳5千萬
宏都拉斯總統到訪 馬軍禮歡迎
上海大樓火災 8死44傷
後世博 上海住宿供大於求
柯林頓：台應研發生物奈米科技
盧彥勳腰傷 退出亞運個人賽
APEC豐收 連戰大樂乾杯
東北季風增強 北部東半部有雨
連戰：台灣樂意主辦APEC
APEC落幕 TPP正熱
台股開8287點 跌28點
宏都拉斯總統伉儷來台訪問
大陸1/10成年人患糖尿病
宏都拉斯國會試圖抑制糧價
阿扁將入獄 總統：最鮮明教訓
粗話風波 總統失望小英迴避
沖繩20失蹤大陸船員恐不測
總統：嚴守分際 不干預司法
吳淑珍陳致中搭高鐵北上
中國天河一號超級電腦全球最快
總統：江平再爆 兩岸成果消散
比歐巴馬 總統：台灣經濟不錯
新台幣盤初升逾5角
申根免簽 總統：接近圓夢
中央氣象局 今天白天天氣預報
開低走低 台股跌破8300
被控水災瀆職 楊秋興訊後請回
豐興鋼筋報1.92萬元 持平
G20後 人民幣升值預期降溫
QE2上路 有利投資等級債券
法官評鑑 立委提折衷版
出席少年運動會 對岸打壓未停
中日重啟東海談判需兩條件
愛爾蘭債信危機 德促求援
小英：總統消費粗口事件 失格
哈利波特演員抵台 粉絲展熱情
長期合約爭議 少女時代將出庭
福州長壽貓熊相當人類120歲
Selina氣喘 邀任爸痛哭
南檢查獲現金買票 1人收押
中國升息熱錢退 傳產重跌
扁案定讞 自由之家讚體制強化
杭菊盛開 銅鑼杭菊芋頭節登場
綠委：桃機無花博廣告 應補強
更年期不適 易誘發躁鬱
新焦點 港交所暫停交易
助選說粗話？謝：拿錄音檢驗
玉山起霧下雨 未見雪蹤
性別團體扮裝 要求性別政策
程琬容王紹安 泳進決賽
越男女比例失衡 家庭暴力難解
陳裕璋：支持南山人壽在台經營
國際會計準則宣導會17日開跑
馬總統肯定宏國總統政績
法人：社宅有助平息一般房價
渣打：中國經濟2020年超美
移監前會扁 珍盼來世再做夫妻
泰密卡諾夫 訪台賓至如歸
3分鐘烹雞虐動物？檢不起訴
台灣澳洲28日起執行公海登檢
偷賭場籌碼 邱母指女精神有異
總統指遊行是造勢 小英：失望
油價高漲 經長：適時啟動緩漲
美元空單回補 新台幣實質偏弱
克流感過期 衛署展延效期
衝撞警車 醉漢嚷不要命
北宜直線有望？交部：言之過早
社會住宅 小英籲勿選舉操作
北所：尚未收到扁發監通知
外國作家在大陸瘋狂撈錢
房仲：社宅量少 影響房市有限
立委主張依所得稅法課熱錢稅
亞運軟網混雙 中華2組闖4強
民宿業者賣熊掌 求刑2年6月
助身障就業 中市提供評量服務
女性工作壓力大 不利心血管
西藏將建首座水電站
台股收盤跌75.4點
朱籲小英 參加公辦政見會
中縣新門牌 併投票通知發送
11月台指期跌41點
習近平訪星 加強星中合作
台股收跌75.40點
黃世銘：吳淑珍也可重金交保
11月電子金融漲跌互見
花博沒有高雄週 順向郝請命
專家批歐巴馬阻擋美韓FTA
星路難 趙正平曾當人肉菸灰缸
宜蘭台北山區大雨 防坍方落石
85度C掛牌價 每股168元
內政部民調 近9成支持社宅
夾帶菸酒入監 替代役男判緩刑
DRAM合約價續跌7.97%
社會住宅案 限居住時間
原物料資金轉進電子 台股壓回
蔡得勝：大陸關注5都但不介入
搶救台大校門 教授發起連署
李羅權：鬆綁法規提振科技研發
16比0勝香港 棒球晉4強
芝加哥台灣電影回顧展獲好評
諾貝爾物理獎得主 來台演講
諾伏西羅夫 玩出諾貝爾物理獎
撞球8號球 郭柏成奪金
大台中校園美食 網路拚高下
台星年底談FTA？經長：期待
南韓秘魯草簽FTA
四川柴油荒 康師傅停產1天
周慧敏愛女色 吳君如怕怕
南韓：北韓核武立場未改變
五都選舉 台商回台機票有優惠
大陸春秋航空票價秒殺今天開搶
三大法人賣超台股43億元
真田廣之 LOST檔案軋一腳
向台灣學習 瓜國人權檢長訪台
新北市圖 綠色自然閱讀公園
孕婦大出血 畸形子宮搞怪
箇朗自貿區總經理夫婦訪台
翁山蘇姬獲釋 菲表欣慰
洋華用陸勞？江宜樺：調查中
桃園龜山公車車禍 4死8傷
新台幣兌美元升 3分
黃友棣紀念樂展 齊唱杜鵑花
環球心願樹點燈 助家扶兒圓夢
郭柏成狀況佳 不贏球也難
金溥聰：藍5都將如倒吃甘蔗
珠海航展明揭幕 殲10將亮相
順指秋 濫用公家資源造勢
郭柏成破魔咒 大賽首度鍍金
大包裝糖 每公斤降2.6元
洋華：陸勞研習提升管理能力
軟網混雙 拍下1銀1銅
遊菲有風險 老美衝第一
戲棚下站久 郭柏成終奪冠
小英：街頭說政見 更尊重市民
球館叫亞運 郭柏成果然奪金
挾持事件 菲總統感謝港中諒解
四技二專統測簡章 明起發售
豬場公園化 屏縣推零污染養豬
泰國蔡明亮 阿比查邦抵台
綠光世界劇場 揭開文明野蠻面
隋棠演大體 棺材當床躺
頂樓施工誤觸高壓電 2傷
胡佛批政論節目 硬拗說謊
遊艇專章通過 楊秋興促設專區
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
亞運女網團體賽 中華晉決賽
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
柯林頓重遊故宮 看翠玉白菜
外資上周買超71.31億元
蘇珊大嬸出輯 英首週銷十萬張
亞運柔道 連珍羚勒住銅牌
中俄印外長獲多項共識
胡椒粉塗妻臉 夫拘役60天
翁山蘇姬獲釋 民進黨欣慰
心血管疾病者 運動不宜太劇烈
華信台中飛福州 每週3班
綠質疑賄選 藍通聯紀錄反駁
郭台銘捐百億 台大癌醫動工
台電虧損大 經長：不調漲電價
潟湖走私洋菸 海巡包抄逮人
擬告媒體 國民黨：與選舉無關
國銀陸銀簽MOU 效益待檢驗
大陸酒商杜康 申請TDR
1121遊行 藍比照嘉年華辦
搭告白熱潮 片商送牛奶
滬指重返3000點
阿里山遊客回升慢 促銷步道遊
甜蜜的負擔 郭柏成奪金力量
維護亞安 中俄印發揮更多作用
藍北市遊行 蘇：市民負擔
薄膜貼SIM卡 手機也悠遊
印外長：對台議題謹慎以對
兩岸品種權優先權申請同步化
蜘蛛結笠狀網 集集生態吸睛
南市議員選戰 同黨操戈搶票
綠5都民調：北北中膠著
金：誰操弄民調 選民很清楚
胖寶配建功 網球男團晉決賽
吊車衝撞公車 4死8傷
縣市優惠 花博籲高市府申請
持續補貼肥料 減輕農民負擔
身心障礙者 文薈獎提供一片天
大陸手機標示不實 畫素差很大
印尼副總統觀察日地鐵系統
區間盤整 新台幣收升3分
偉忠姊送暖 伴獨居老人包水餃
洋華疑僱陸勞案 立委提案修法
法院解凍扁資產 檢抗告
蘇花坍 陸客轉登阿里山
談判釀命案 警逮8嫌
三重1國中生墜樓骨折
瑞典前駐台代表 永居證獲准
經建會通過遊艇發展方案
女俠溫青倪 亞運武術奪銅
金酒徵技術員 3千公尺分高下
倪安東邀翻雲覆雨 嚇壞女主播
比魯山區大屠殺 13山羌斷魂
桌球混雙 2組晉級16強
金馬法國之夜 白歆惠化身公主
全台2成6家庭 女性掌生計
出國玩 先查保單海外救助
上海大火 已知8人死亡
經協成果歸零？ 陸：勿內耗
蘇花搶通 台鐵列車續加開1週
中國坦承離現代化還遠得很
北京部級官員講堂 8年未間斷
社會住宅上路 難題才剛開始
台灣珍奶vs港式奶茶 成功
章子怡貴人多忘事 朱鎮模氣結
中國半數家庭計劃減少消費
郭添財質疑風災補償未發
中國大客機2014年首飛
父遣返母服刑 泰童踏上歸鄉路
中共將90歲 執政難度加大
化解對立 中檢試辦修復式司法
作法成功 鍾欣凌嫁人
質子儀進台大 治癌收費更平價
選票總張數 新北市9百萬最多
教部擬修法 科學班生保送大學
5年81億 打造澎湖低碳島
助朱立倫衝刺 馬英九密集站台
藍批小英縱容粗口 沒有是非
克流感過期？衛署二度澄清
婦人陳屍山區 旁有嬰屍
台商登陸 香港可作跳板
上海大火 至少8死52傷
盧彥勳傷退 小將冒出頭
建商：社宅交民間興建管理
爭取管教權 基層教師連署
社會住宅 松山萬華中和租相佳
外人大陸購屋 限一套自住
詐財燒死老榮民 女判無期
今彩539開獎
海角七號羅馬獲好評
金門縣拚觀光 為民宿業者充電
菲勞匯款 前9月增7.8%
電視政見會 郭添財賴清德交鋒
粗口事件 胡志強：不要合理化
威力彩38樂合彩開獎
就是愛台灣 瑞典前代表要定居
勞保費元月調漲 勞工終老保障
政院：持續關注青年就學就業
南縣處理場廢爐碴 驗無毒性
高血壓減藥訣竅：減鹽多運動
法新內閣將為下屆大選掌舵
桃肇事吊車 未請證違規上路
為打亞運 盧彥勳跟教練吵架
在美留學生 中國最多
印政壇醜聞頻傳 在野黨狠修理
中國橡膠廠至和 申發TDR
北京故宮 網上開店
龜山車禍 死亡理賠最高480萬
金門議會通過金酒幹部不適任案
水鹿逛高架道 警消忙整夜
原民頭目章 見證日本以番治番
聖彼得堡愛樂演出 聽眾不畏雨
蘇嘉全：讓中縣不被邊緣化
日本GDP連兩季輸中國
海地工業協進會理事長沙新訪台
瓜國人權檢察長莫納雷斯訪台
郭柏成撞金 中華獎牌榜第4
劉姵均美髮奪銀 有聽媽媽的話
箇郎貿易區總經理貝內德帝訪台
台贈約旦蘇科大資訊設備
扁家海外款 再回287萬
威力彩頭獎摃龜
今彩539 頭獎摃龜
好心幫你掃毒 實則竊取個資
哈利波特演員 讚台灣豬血糕
板橋1里長參選人 涉賄收押
你賄選我翻臉 板檢辦反賄晚會
時代十大政治犯 翁山蘇姬居首
江丙坤訪河內 晤越商總副主席
金門古廟火警 神明安然無恙
小英籲用選票 讓藍留在過去
楊志良批顛倒黑白 三立指引述
台捐物資賑濟印尼災區
桃園車禍 吊車司機無照駕駛
內政部：身分證有漏印免費換證
誰是另一個希望？秋順交鋒
雙吳挺朱立倫 籲用選票反貪腐
人工培植大豆基因密碼破解
司諾克女單 中華賴慧珊晉4強
為環保盡心的台北寧夏夜市
熱愛台灣 瑞典前代表獲永久居留證
珍探扁 陳致中嗆：用選票替扁討回公道
翁山蘇姬獲釋 網民促釋放劉曉波
國民黨走上街頭 名不正言不順！
電子治理世界峰會 八國學者專家肯定臺灣
國民身分證漏印 戶政事務所回收免費換證
粵民拾金不眛 獲贈樓房酬謝
上海教師公寓大火 已致49人死亡(07:52)
亞運門票賣光卻「等嘸人」
吊車肇禍 監委查管理漏洞
沈世宏告綠營人士 楊志良相挺
誤僱非法外勞 小心受罰！
全世界最大單筆捐贈 郭台銘捐百億癌醫中心動土
參與國際 王金平盼宏國續協助
疑「假研習真工作」 檢搜索洋華光電
江丙坤：台越關係愈來愈好
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
上海高樓惡火 罹難增至42人
歐洲議會擬邀訪翁山蘇姬
基隆民宅火警 目前4人嗆傷送醫
北部東北部大雨特報 早晚偏涼
台股開8234點 跌 6點
趙連海絕食第6天 禁見律師
禁摩托車載客 湖南郴州爆騷亂
無懼爆炸 加人仍赴墨國旅遊
韓媒：遠雄在韓投資1億美元
地質法三讀 地質敏感區將曝光
菅內閣民調支持率跌至2成7
上海大火 死亡人數增至49人
美外籍生人數 中居首台灣第5
特派員筆記：蝦餅與台北東湖
中國印刷術列入聯合國文化遺產
南韓升息1碼至2.5%
越南軟體業營收10年增40倍
東方演藝團明年初來台表演
偏光板下半年供應恐不如上半年
陳致中告壹週刊案 遭駁回
澳洲央行：升息抗通膨
新台幣盤初升逾4角
睽違2年多 宏達電登800元
英特爾挨新墨西哥大學控侵權
立院三讀 設國家教育研究院
加州非法移民學生同享學費優惠
聽說感動羅馬觀眾
妨礙地質調查 最高罰50萬
權值股撐盤 台股開低翻紅
貓熊巴斯長壽秘訣 一口好牙
總統：享免簽 凸顯台灣水準高
大陸吸菸人口 山西省最多
21日遊行 藍：催出動員能量
地質法三讀 藍綠委同聲讚
魅力漁港 網路投票
趙藤雄進軍韓國 斥資 1億美元
美林：明年記憶體價格跌4成
花蓮地震規模4.3 震度5級
上市櫃前10月現增募資9百億
Q4台IC產值恐季減4.5%
習近平結束訪星赴斐
冬候鳥到 金門辦賞鳥
法人：4大都更案招標金額看高
愛女長出三分頭 任爸食慾大開
大陸男模 愛上台灣小吃
復興航空買8架新機
分隔島阻礙 中市農民抗議
政見會小英缺席 朱立倫：遺憾
阻退撫修法？藍營：應通盤考量
花蓮地震太魯閣5級 未傳災情
藍嘉年華遊行 綠籲三思
告壹週刊敗訴 致靚：判決離譜
日系車喊漲 催熱車市買氣
菲總統：別管愛情 聚焦政績
20台灣導演 創紀錄攜手拍片
地質法三讀 經部擬相關子法
南韓再升息一碼至2.5%
5都倒數 馬主席獻聲拉票
壹週刊爆召妓 陳致中提告敗訴
統一獅球員進校園 示範體適能
西安產婦輸血30公斤獲救
區間盤整 台幣午升4.66角
全台賞花 農業易遊網尋蹤
劉興欽喬遷圖 媲美清明上河圖
綠營空污費言論 環署提告
選前掃街 郝夫婦分進合擊
內建式明年成NAND最大市場
體委會修法 拔河金牌轉教練
周董代言拒菸 自爆瓦斯中毒
Q4台手機廠出貨年增近6成
慶蘇花通車 花縣福袋好禮迎客
電話催小英辯論 綠批失格
星台老人單車環台展活力
省時咖啡機 學生設計獲青睞
物理獎得主與國科會主委相見歡
台股收8312點 漲71點
臉書誘拐女童 怪叔叔遭起訴
亞運司諾克 賴慧珊晉決賽
現金買票 台南里長參選人收押
台灣是美第5大外國學生來源
連胡會談辛亥 連戰：殊途同歸
台股開低走高 漲71點
不敵中國 網球女團奪銀
11月台指期漲20點
警破贓車解體工廠 逮8嫌
11月電子金融期雙漲
更生美展 李承翰彩繪人生
電子振作 台股收復8300點
不怕奧客刁難 8飯店5星肯定
民調：8成菲人肯定總統施政
水稻到水芋 徐秋銘奪6冠
火山爆發 印尼日惹旅遊業蕭條
鼓勵建電影城 桃縣祭稅賦優惠
駐美處推行動領務到德拉瓦州
金馬百花齊放 十月圍城氣勢旺
影帝之爭 阮經天力抗大陸戲精
徐帆影后呼聲高 張艾嘉是勁敵
金馬奔騰 金驢獎湊熱鬧
團體賽扛重擔 張凱貞收穫多
亞運網球男團 中華摘金
三大法人賣超台股4億元
移民署查陸勞 偵訊洋華36人
作家虛擬政見 逾時下班關警局
大陸C919客機獲100架訂單
緩通膨 綠委促中油凍漲油價
印尼火山災民宰牲祈禱
擄人車逼提款 警逮4嫌
周小川：物價壓力需關注
中國今年採礦投資大增
金改案 特偵組：26日前上訴
回應胡佛 綠委：問題不在學者
通過地質法 落實更重要
豐洲工業區完工 總統致賀電
男慣竊 判刑加強制工作
STC控台積電侵權案終結
亞運桌球男雙 中華兩組晉級
吳曉靈：M2增速應14%以內
議員質疑政商關係 胡志強駁斥
網球女雙 詹莊頭號種子
蘇營指控賄選 胡營反擊奧步
學生社區服務 幫老人義剪按摩
上海大火初查是人為疏失
竹市巴洛克音樂會 群星同歡
新台幣兌美元持平
藍營嘉年華遊行 小英：很傷心
馬達加斯加上映 台生幕後英雄
山區偷電纜 警逮3嫌
上海白領前進香港 搶購醬油
北縣工業會商業會挺朱立倫
克服壓力 亞運男網團體奪金
看好美澳幣 銀行推高利定存
南韓加強與中國交流合作
居家化療奶瓶 抗癌不須住院
瘋愛瘋 高中生作息變調
北縣驗蜜餞 18%甘味劑過量
客庄節慶 到國姓搶成功
桌球混雙 吳志祺鄭怡靜晉8強
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
遠東獅會聚港都 創造1億產值
B肝男嗜生食 再染A肝身亡
中國:稀土需進一步管理
陳致中敗訴 壹週刊：判決合理
馬祖海域火燒船 已知3人罹難
喜歡台灣 前瑞典代表決定住下
狗拿耗子 米格魯母女勤守水溝
中國最新漁政船首航釣魚台護漁
榮恩哥哥來台 美眉索抱抱
軟網男單 楊勝發晉4強
上海高樓大火 市民議論紛紛
合拍電影 新導：板凳球員出場
珠海航展 外商瞄準大陸市場
洋基前經理 指導高縣棒球隊
研究：胖子對食物嗅覺較敏銳
藉勢猥褻外勞 前專勤隊長判刑
HiNet光纖戶超過ADSL
亞運太極拳劍 蕭詠日奪銅
日太空船帶回小行星微粒子
流感散布模擬系統 準確防疫
楊秋興推高新產業園區
中山獎學金聯誼 馬學長憶往
德里地中海貧血病童輸血風險高
臨陣扛重任 陳迪大功臣
社宅預算 江宜樺：早有考慮
國中升高中 吸菸率大增
諾貝爾物理獎得主 清大演講
北京文博會首設文創精品館
防歧視 越辦愛滋選美
台塑集團砸40億 挺南科現增
空巴:今年中國新機訂單69架
崔世安：推動澳台合作
想幫中華隊 盧彥勳提水也行
胡志強：和平鄉最少去過6次
偷剪電纜線 夜路走多被逮
泰國將軍火之王布特引渡美國
李千娜黃河 銀幕初吻一整夜
逾萬人進駐 亞運選手村餐廳擠
陸官民反對以競標文物顯示愛國
馬祖火燒船 家屬確認船長罹難
歌舞青春躍舞台 觀眾齊動感
指朱立倫涉緋聞 林一方判賠
太陽能躉購 屋頂型分 4級
新片床戲多 阿B不怕脫
里長車禍亡 中市選委會：重選
覓西施 澳公務員不惜違規
中醫師：橘子連絲吃防動脈硬化
賴：在地故事拍片 台南走出去
日本樂園門票 台灣超商買得到
爭取婦女票 胡志強提生育補助
網路興訟多 發文宜對事不對人
親友拉一把 更生人一大步
軟網女單 江婉綺衛冕剩2關
失誤過多 賴慧珊痛失亞運金牌
綠指撤學貸網 教部：定期更新
硬漢廖凡 為馮小剛耍娘
友達：大陸主管來台純教育訓練
順營反貪腐 提5大當選承諾
洋華涉僱陸勞 桃檢偵辦
中國實際使用外資連15月增長
環署提告 綠反控誣告
賣檳榔轉行房仲 單親媽拚冠軍
揭露敏感地質資訊 房仲業支持
大陸將發射中星11號衛星
金門國家公園 立委促縮小範圍
區間盤整 新台幣收平盤
未來5年 企業IT支出趨謹慎
扁收二次金改判決書 埋首書寫
姚應龍官司定讞 照常競選
陸客入境驗證 恢復常態化
越南林志玲 拍戲前先上菜市場
農糧署：穀價漸回升
官田平埔夜祭 重披傳統服飾
外銀分行資本新制 多數過關
楊進添贈勳宏國外長
歐美復甦緩 明年促投目標微升
性侵猥褻3少女 男判5年半
瞄一眼砍死人 判刑15年
首場車隊掃街 郝冒雨搶中間票
TDR資訊揭露足 不同步停牌
楊志良：台東空運轉診列補助
人民幣債市將加快對外開放
會錯意 楊志良向大話新聞道歉
街友涉打死街友 兄弟檔送辦
三鶯纜車乏人問津 縣府擬暫緩
宏?祣繵篝穭中葍W級電腦標案
部長給點子 全民國防小學堂
高鐵車次優惠 延到明年1月
台大EMBA 導演劉亮佐上榜
打球開銷大 易楚寰拿獎金還債
水質改善 民眾遊憩空間增
印塔塔董座遭索賄說掀波瀾
今彩539三星四星彩開獎
台灣文創風將再席捲北京
捍衛黨譽 金溥聰告頭家來開講
失言藐視國會 日法相道歉
年底前 泰不干預資金流入
上海高樓大火 違規電焊引發
大樂透49樂合彩開獎
愛爾蘭債務危機 英德緊張
宏國招商 台商關切能源政策
中國商務部：支持海關履行職責
健保財務困窘 無關地方欠費
假球案 陳致遠：未受性招待
陸專家：引渤入疆不可行
溫家寶：研擬抑制物價措施
藏書之家台北首演 政要雲集
練半年就出師 賴慧珊驚奇鍍銀
馬祖海域失火漁船1死者是台人
檢偵辦陸勞案 洋華：靜待調查
火燒船 家屬指海巡搜救不力
碩禾18日高價上櫃 市場矚目
鋼鐵與環保 寶鋼中鋼同表看法
大陸菜價飆漲 各地如臨大敵
亞運羽球 女子項目全數晉級
藍形象廣告 5都畫龍拚經濟
中國將控制物價過快上漲
ING估明年經濟成長3.8%
亞運男子鞍馬 黃哲奎摘銅
亞運教練:學奧數不如學象棋
溫家寶將出訪俄羅斯及塔吉克
今彩539頭獎摃龜
大樂透頭獎摃龜
南港等都更案招商看好
網球男團首金 中華獎牌榜第5
藍營遊行 小英要總統給個理由
亞運體操吊環 陳智郁添銅
總統：推社會住宅非為選舉
台灣文壇的「鄉野傳奇」 ──司馬中原
上海大火53死 陸公安部長抵上海(10:02)
闖禍吊車無照司機 20萬交保
暴雨蝕地基 德里樓塌61死
會歐巴馬 連戰大談TPP
小布希出回憶錄「抉擇時刻」 貶多於褒
滬股暴跌 跌破2900點
英威廉王子明年與女友完婚
重慶台灣熱 薄熙來會王志剛
日母校演講 翁倩玉受歡迎
扁定讞日 藍委提案訂反貪腐日
上海大火災 拘押8名禍首
金溥聰重批楊秋興侵門踏戶
沈世宏提告 綠反控誣告
報告：中國可摧毀亞洲美軍基地
免簽使台灣歐盟皆受益
「召妓案」速審速結 法官展現超高效率
上海大火 重創俞正聲韓正
英國王子大婚引爆仿婚戒風暴
上海特大火災 尚有40餘人失踪
要享用「美國自然紐約克牛排」 就到MARKET CAFE
薛琦：上市公司獲利將創新高
哈利波特雙胞胎逛花博 大讚酷
舊金山可望出現首位華裔市長
「巴洛克音樂會」 竹市長及郭靜擔任音樂大使
表揚義警 吳揆: 治安做好是政府義務
紓困見效 歐銀退場計畫不變
拯救愛爾蘭銀行業 3組織聯手
需求增 通用提高IPO承銷價
富達波頓稱中國可能再升息
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美10月零售創近期新高
歐股收黑
省荷包 雅虎結盟美團購優惠網
英國：愛爾蘭未提出金援要求
美財政部：人民幣調整已顯成果
美元升值 金銅齊跌
油價跌至2週來最低點
愛爾蘭債務疑慮 美股收黑
惠普明年產品主打WebOS
國道化學車追撞轎車爆炸 1人死亡
聖保羅車輛增 每5人有3輛車
下屆世界女記者大會將在台舉行
北雨緩減 氣溫略回升
越南總參謀長阮刻研病逝
台股開8249點 跌62點
加總理邀英威廉王子夫婦訪加
中國奢侈品年消費1500億元
京劇針灸列聯合國非物質遺產
防九孔病亡 勿引進疫區種苗
美盼中美軍事交流升至戰略高度
穩物價 大陸強化菜籃子市長制
經建會澄清 主委僅兼教職
防選手誤服 廣州買藥要登記
增軍抗中 日擬加強西南防衛
集團力挺 南科華亞科逆勢揚
新台幣盤初升值逾4角
美股跌 台股量能再縮
中國海關：iPad徵稅不違規
軟網女單 江婉綺獲銅無緣衛冕
蕭淑慎吸毒 判1年1月
洛城立法禁商家提供塑膠袋
物價走高 中國「海囤族」大增
中國消費者信心降！6季首見
福建增加新台幣兌換銀行
廣東核電站輻射外洩 當局慢報
軟網男單 楊勝發獲銅
陳武雄：船難訊息查證需更精準
當鋪業行賄修法？連署立委喊冤
外商興櫃須補辦公開發行
回良玉盼郭台銘幫農民工轉型
污染場址整治 台灣領先亞洲
器材遭判失格 楊淑君痛哭抗議
訂反貪腐日？內政部尊重立院
南韓無法證實北韓準備3次核試
原能會：核四燃料裝填恐延後
選前10天 朱立倫：防奧步
當鋪業涉行賄案 法部不評論
台南3賄選案 6人收押
楊淑君電子襪失格 中華隊抗議
旅館業相挺 胡志強：全力拉客
總統：重點發展基礎工程技術
金馬獎邀請 譚詠麟想逛花博
繼免簽證後 台歐年度經貿諮商
藍告頭家來開講 釐清言論分際
大學學測 22日截止報名
兩岸新聞獎 中央社獲2獎項
日本應屆大學生就業率創新低
防假研習真工作 內政部將修法
中藥環保豬 港人明年吃得到
性別比失調 中國嚴控非法墮胎
台宏簽署聯合公報 增邦誼
綠廣告 凸顯青年不敢生小孩
美10月工業生產零成長
華西村真凱 5年買20架飛機
桃機廁所價高 朝野立委轟
資料變更未報 國泰生技遭罰
台灣之光 台生奪倫敦廣告獎
秋營訴求泛藍相挺 順營駁斥
區間盤整 台幣午升3.53角
南韓申辦世足 北韓開踢成賣點
長白山將爆發?大陸學者反駁
金酒徵技術員 跑三千搶鐵飯碗
當鋪行賄修法？特偵組：偵辦中
立院初審 網路分級保護兒童
父母優質陪伴 家扶倡四一計畫
僑委會：中國拉攏華僑力道大
政院：解除鎖卡政策 非急就章
孕婦易怒疲累 小心產前憂鬱症
雙重感恩 享火雞餐助憨兒
符社宅資格 大台北估逾2萬
大尺寸面板Q3旺季不旺
爆破太殘酷 Selina痛哭
求償敗訴 扁盼子勿被擊倒
中油高雄廠火警 幸無傷亡
台股收盤跌56.67點
郝車隊掃街 蘇：我不擾民
量化寬鬆 恐忽略美元流出境外
台股收跌56.67點
2G醜聞 印最高院要總理解釋
量能萎縮 台股跌56點作收
陸媒：貨幣政策收緊大勢所趨
兒少法修訂 不得報導梧桐妹
電子襪判失格 楊淑君哭嗆不公
11月台指期跌43點
全球超級電腦 天河一號奪魁
憂通膨中國消費者信心指數回落
流感防疫 老人幼兒抗體不足
政論來賓遭告 民視不回應
防假研習 江宜樺：限縮停留期
楊淑君通過檢錄 判失格不合理
鮑爾：歐巴馬應力拼經濟
11月電子金融期雙跌
路口禁插旗 胡志強：配合
整合三五族與矽 半導體新突破
易芳如摔車 無礙後續賽事
廠商讓步 酒精提神飲料改配方
農業基本法立法 開公聽會討論
回應批評 小英請朱立倫先冷靜
經濟學人：台灣購買力超越日本
大小戀爆公證 張蘭：開心就好
跛鴨歐巴馬？共和黨反裁武
火燒船3死 家屬要求國賠
副總統：打造高科技籌資平台
鞏固政權 北韓搞肅反
父親鬼門關脫險 林志穎安心
楊淑君失格 教練團難接受
一路拍劇本徵選 李志薔首獎
櫃買中心力拚特色產業
三大法人賣超台股123億元
推健康飲食 苗縣獲國際獎
台星老人單車環島 全台傳愛
鐵路鐵馬鐵腿 集集邀鐵人挑戰
籌資平台 研議無形資產鑑價
印尼貪污稅務人員卡尤斯被捕
日惹省長訪慰火山災民
寒舍再下一城 進駐信義A10
楊淑君失格 技術委員維原判
經部通過趨勢科技等科專計畫
神舟號太空船2年後升空
楊淑君失格 黃志雄：判定荒謬
冷氣噪音加嚴 大噸數難符標準
決戰5都 綠發動簡訊催票
新台幣兌美元貶 6.1分
金門24棟古厝徵主人
橋頭糖廠轉型文創 盛治仁鼓勵
雲帶移入 蘇澳防大雨
陸外交部盼清大智庫成思想橋樑
唐家璇：中國軟實力靠公共外交
凱擘併購案 NCC通過
拒盤查逃逸 中市警追緝2男
高市83議員選將 簽署不買票
藍遊行場合 民進黨下令禁足
宏國總統看花博 感動美麗花卉
跆拳記者會 兩岸媒體爆口角
笑到轉圈 大樂透獨得近4億
唐家璇：西方民主價值難統天下
美國美食節 金髮女主廚展手藝
中國電信動漫運營中心廈門開幕
調查：民眾對台股後市戒慎恐懼
蘆洲線通車 第2波商品明開賣
台幣有升值壓力 無升值能力
觀光競爭 菲推新宣傳標語
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
楊淑君電子襪 世跆聯審驗合格
美食拼外交 台名廚澳洲獻藝
人工電子耳 大陸6孩童獲新聲
蘇專輯粉紅版 限量1127張
互掛ETF？薛琦：東京有意願
麥當勞在大陸漲價
編織館20歲 秀出工藝創意
開車門騎士摔重傷 判賠4百萬
開放31項中國貨？經部澄清
菲符合美國明年援助資格
服務處遭潑漆 嘉市議會譴暴力
跆拳風波多 台灣總吃虧
味丹：誠意與越南農民和解
楊淑君失格 體委會：不公裁決
劉憶如：外銷內需成長雙引擎
北市查有機蔬果 2件殘留農藥
古蹟鳳儀書院上梁 2年後完工
陳菊：高雄台南要提升合作默契
短肢領航鯨 桃園海邊擱淺亡
將走入歷史 南縣辦回顧展
床單抹口紅裝初夜 剝皮店詐財
南市秘書長涉貪 判刑2年
陸西部磁吸 春節後沿海恐缺工
查賄 南檢檢察官進駐警分局
中小企業創新 群聚成果斐然
新疆騷亂報導 中央社獲兩岸獎
休旅車撞清粥小菜店 無傷亡
里長參選人涉賄 1收押1交保
宜蘭鯖魚節 南方澳嚐鮮
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防砷油事件 實驗室認證上路
開放31項陸貨進口？綠營反對
屏東農業生技園區積極招商
嘉縣破獲販售偽劣藥地下電台
南韓陸軍小艇翻船4死4傷
楊淑君遭判失格 網友隔空聲援
中監女性重症專區 近期啟用
朱營指有人發黑函 違選罷法
黃顯詠奪金 為楊淑君出氣
杏仁茶配油條 男模喊讚
專偷黃金鑽戒 男子落網
已逝MV主角來電 嚇壞李立崴
文藝獎得主 王文興出版手稿集
美濃白玉蘿蔔季 首辦風味餐
推低碳生活 資源回收再利用
機長酣睡誤判 印機墜百餘亡
陸物價飆囤囤族多 中下階層苦
原民族語認證 邵語2年無人考
台股不悲觀 逢低可布局
通緝男闖民宅 烏龍屋主陪聊天
台灣永久屋模式 柯林頓肯定
金門養牛計畫延宕 監委體檢
張花冠勾勒嘉縣願景 田園城市
藍打政績牌 總統肯定吳揆施政
平穩物價 北京啟動菜籃子工程
楊淑君遭判失格 未來茫然
客家人講阿美語 也會通
陸股續重挫 成交量萎縮近3成
總兵力7萬 韓美近期軍演
墾丁凱撒 獲觀光局五星評鑑
國際調查預測 台半年內雙率升
桃園檢警抄獲大批槍毒
江陳會 賴幸媛：日期地點未定
蕭邦鋼琴賽冠軍 明年來台演出
菲警控挾持案已故兇嫌
外資匯出 新台幣收貶6.1分
日將參加諾貝爾和平獎頒獎
劉曉波和平獎 支聯會獲邀觀禮
明年台灣車市 日本豐田看壞
兒少法修訂 兒童局籲媒體注意
金批小英護短 令人無言以對
櫃買中心要當亞太Nasdaq
立委凍預算 批檢亂放話
疑涉瀆職 徐維嶽更2審無罪
消基會：7成商品檢驗標示含混
國際調查預測 全球復甦走緩
疑感情不睦 婦引爆瓦斯自殺
學者：應更開放陸媒陸生來台
J case廣告不實 罰10萬
港議員連署 籲放結石寶寶之父
鄉代開公司 專門仲介逃逸外勞
中國設置首個冰川監測塔
亞運高爾夫 中華女團居第3
允推數位化 大富併凱擘過關
金馬嬌點 林志玲當頒獎人
易楚寰亞運摘金 父盼續創佳績
止婚姻之癢 李立群靠分享溝通
在閩台灣茶農 合組品牌拓市場
中油廠火警3傷 事故點先停工
楊淑君判失格 母批被弄掉
綠委駁朱營 文宣署名非黑函
明潭船屋 檢籲業者主動拆除
洪金寶入圍2項 金馬獎有份量
律師養成 試院籲設淘汰機制
禽流感再現香江 女子病重
宜蘭地震 規模4.1
大富併凱擘 有線版圖重整
恐嚇外遇女友 約旦男判刑
5都查賄 24人遭起訴
5星飯店耶誕點燈 初冬添歡慶
朱雲鵬：台灣做莊 外資買陸股
教練劉聰達楊淑君愛相隨
燒死前妻再毀容 男判無期
吳揆促體委會 為楊淑君爭公道
公視董監選任程序 將開公聽會
匯率波動大 央行提柳樹理論
拚選戰聲啞 郝有妻愛心護嗓
美麗毒魚 海生館教你看
2030年 印度水患加劇
亞洲科技百強 台灣3家入選
今彩539三星四星開獎
邵曉鈴車禍4週年 廣告感謝
愛迪達：5年內征服中國市場
兒福聯盟籲修法設專責學校社工
駭客入侵？北檢：無機密外洩
跆拳失格事件 體委會擬狀告
亞運9號球 柯秉逸挺進4強
形舞之河 悠遊左岸藝術節
另類畢業旅行 挑戰冷熱極地
缺工壓力 逾7成大陸台商頭痛
陸中小企業來台掛牌 台商先行
南港招商案 估吸金110億
稀土銷日 中重啟通關作業
炒匯外資 財部擬檢討課稅
陸製ARJ21客機獲百架訂單
王志剛：陸擴大內需是台商機遇
中油高雄廠：火警停工影響不大
彰縣12/4辦視障生親職講座
2G醜聞延燒 曼莫漢不落跑
蘆洲虐童致死案 母親判8年
准假權狀設定抵押 地政所判賠
失格事件 總統：捍衛選手權益
失格事件 郝蘇同聲挺楊淑君
連江縣府：救援火燒船已盡力
憂恐怖攻擊 德安檢升級
胡志強慰樁腳 爆發拉扯衝突
軍火販引渡美 泰憂與俄關係
奧林匹亞 不靠名校靠自己
嘉縣傳槍響 男子頭部中彈命危
未發現病患昏倒 醫院護士判賠
陸發50年國債 利率4.4%
剝皮酒店坑人 粉紅風暴常鬧大
客家貢獻獎徵選 30日截止
郭賴陣營互攻電台賣藥議題
趙磊：很意外翻譯拒翻台媒問題
今彩539 1人中頭獎
黃顯詠踢金 中華獎牌榜第6
兒子交電子千金 康凱盼結親家
亞運女柔賽輸 日聯盟：離譜
小英造勢 白鵝捧場
馬督軍輔選 衝刺新北市選情
巴拿馬國會外委會主席率團訪台
郝龍斌：再給我4年讓台北更好
中國影響力？翁山蘇姬獲釋
財務困境 梅道診所擬搬家
男子遭槍擊頭部 送醫不治
抗通膨 中國訂4項措施
朱立倫林口造勢 籲選民力挺
黃昭順聲援楊淑君 籲討公道
馬媒：台大將考察馬辦EMBA
中國電信否認綁架美網路資料
健康「不平等」的真相
中國連3月增持美國國債
關心台灣選舉 AIT主席薄瑞光將訪台
閱讀電子化 傳統書市難生存
中國最先進漁政船首航 配備直升機巡視釣魚台
保肝大檢驗 竹縣長、影帝、影后齊挽袖
國民黨「 嘉年華會」 綠營禁黨員嗆聲
宇宙如何構成 丁肇中要解密
美共和黨在眾院已領先61席
擬參選總統 培林：擊敗歐巴馬
羅馬軍團甘肅失蹤 後裔何在?
拒性侵再犯 白玫瑰20日上街
楊淑君失格 藍爭徹查綠究責
朱立倫控不實黑函 告綠營3人
甲骨文全球大會即將在北京揭開序幕
失格事件 曾志朗擬赴廣州坐鎮
審當舖業法收賄？張清芳告週刊
愛爾蘭銀行健檢 歐盟金援前奏
政策挨轟 聯準會續寬鬆恐卻步
美駐菲大使館外發現爆裂物
嘉義當舖槍殺案 警鎖定熟人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
花蓮凌晨地震 規模4.2
巴西警方破獲國際販毒集團
IMF總裁：金融危機尚未遠颺
歐股反彈 倫敦小漲0.19%
法荷航空連續第2季獲利
美消費者物價小漲 無通膨壓力
黃金連2跌 銅反彈
裴洛西當選眾院少數黨領袖
紐約原油跌至4週低點
巴西石油公司淨資產 美洲第2
駐法官員巴黎大學校園推銷台灣
巴中簽署飛機融資租賃備忘錄
美股漲跌互見 道瓊跌0.14%
蘋果、宏達電與RIM被控侵權
北部偶雨 中南部晴
搜尋市場飽和？谷歌微軟微成長
台股開盤上漲30點
通用IPO籌資逾200億美元
Fed：QE兩年創70萬工作
美國會報告憂兩岸戰力持續失衡
美政府報告：台灣維持宗教自由
女警禁染髮 江宜樺：既有規定
新台幣盤初升逾4角
穆考斯基可望連任參議員
感恩節駐美代表處休假
尼加拉瓜國會頒贈吳進木獎牌
嘉義當舖槍殺案 追緝可疑男子
新加坡估明年經濟成長4至6%
中美合作開發清潔能源
節制浪漫 星業者掛禁親密標誌
線上遊戲熱 網易獲利優於預期
雅魯藏布江截流?印度擔憂
合併和艦恐延遲 聯電股價弱
奔波拜票 金溥聰「失聲」
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
鴻海下午舉行高新科技峰會
失格事件 小英：該爭就要爭
亞運爭議 王毅：協助解決
恐怖攻擊威脅 遊德小心
生技航運表現 台股整理
韓中共享長白山火山活動資訊
台鐵廁所鑽石級？1坪14萬
破謠言 周錫瑋陪朱立倫掃街
迎百年曙光 蘭嶼免費遊徵百名
教練遭禁賽？奧會：沒收到公文
郝：北市申辦亞運蘇應表態
香港禽流感 疾管局提高警戒
北京精神病患騙倒多名老闆
開放中國貨徵詢程序 經部檢討
Micro SD價格彈逾1成
馬友友獲美自由獎章
吳乃仁批格調低？金：斷章取義
亞運事件 王毅：非兩岸摩擦
監委：打造水頭碼頭為國家門面
南韓跆拳道霸主地位動搖
斯洛伐克電視台節目介紹台灣
離婚追討婚前帳 女勝訴
不插旗食言？郝：勸支持者拆除
聲援楊淑君 胡志強：據理力爭
保農地 特定農業區禁集村農舍
性侵傳播妹 攝影師遭訴
吳揆：投開票所安全不容疏失
願賭服輸！維航老板亞航當空姐
台鐵電子票證 明年元旦4卡通
新興產業找錢 催生新融資工具
防泡沫破裂 IMF促港控房價
心靈紓壓 莫拉克災後圖文徵集
季節性黑眼圈 規律好眠可改善
綠負面文宣 藍：小英終現原形
楊淑君失格 亞跆盟同意調查
美元弱 台幣午升3.93角
學者：明年GDP可能微幅下修
楊淑君：主審賽前檢查沒問題
富邦媒體科技遭罰50萬
楊淑君事件 吳揆：據理力爭
派報生疑發黑函 警偵辦
布國總統就職典禮 吳揆任特使
劉曉波家人不在諾獎出席名單中
3劇場花3億 蘇批全沒啟用
開學潮仍在 Q3網通產值成長
楊淑君事件 蘇貞昌批體委會
楊淑君被判失格 江宜樺吞不下
寢具展 綠黨籲挺在地產
楊淑君被判失格 大陸網友聲援
建中生下鄉 帶學童讀科普
贓車停路旁 警循線抓2竊嫌
吳揆：增國際展館不忽略東部
洛城車展宣告電動車時代來臨
刮刮樂超搶手 台灣每秒刮6張
台灣醫療服務業將組團訪大陸
颱風研究中心 分享台灣經驗
民眾抗議特定農業區禁集村農舍
台股收盤漲27.91點
火燒船3死5失蹤 家屬要真相
吳揆期許 蘇花改成模範工程
12月台指期漲24點
台股收漲27.91點
星雲：棄保要往有利方向設想
VOLVO總裁：中國市場優先
12月電子金融期漲跌互見
嬰屍藏廟發臭 泰查緝墮胎診所
社會住宅 吳揆：先了解需求
低碳環保 北市推油電動力公車
經部科專預算 遭凍53億餘元
誘國中生販毒 男遭求刑10年
香港公開賽 戴森一桿進洞
傳產拉尾盤 台股量能創低
高鐵升等未註限量 中信銀敗訴
建國百年徵吉祥物 19日截止
尼加拉瓜堅拒自尼哥邊界撤軍
王毅：年底江陳會 選舉不影響
特製6色帽 蘇嘉全訴求彩虹城
楊淑君失格 亞跆盟願續調查
美軍：臉書可能暴露軍隊行蹤
華銀黃金存摺 目標10萬戶
三大法人賣超台股23億元
王毅：兩岸經合會 年內成立
高縣願助楊淑君就業
網路販毒11嫌 全未滿20歲
包皮忘歸位潰爛 命根險不保
禽流感重來 港府提高警覺
格蘭披治賽車 台灣選手取經
秋請益 星雲贈言
今年中國福彩銷售逾800億元
失格案 吳清基：做楊淑君後盾
禁建集村農舍 農陣挺農委會
預支薪水後失蹤 求職者詐廠商
黃顯詠獎牌當風鈴 奪金不意外
污蔑自衛隊？日高官致歉
楊淑君感應片 賽前即取下
矮靈祭將登場 盼民眾入境隨俗
黃帝故里過度開發 炸山無人管
消費者報導獎 中央社獲2獎項
衝金爭銀失利 中華撞出3銅
重慶計劃5年後GDP倍增
中醫考國文 試委建議醫典選材
司機捨己救人 社會動容一堂課
任意組 依立方組合屋獲金獎
新台幣兌美元升6分
聲援楊淑君 民眾抗議吞不下
紅火案 檢提上訴
檢錄時沒貼片？楊淑君駁斥
婦團戴口罩 拒絕國罵
特派員筆記：永珍紀行
菲總統保證投資不用走後門
橫行醫院校園 女慣竊落網
近億法國超跑 下週登台
長髮女行竊 魅影嚇壞屋主
周大觀基金慰問香港癌症病童
酒精飲料加咖啡因在美恐觸法
基因預測疾病？醫師：未知數
網路騙宅男出國 掩護人蛇偷渡
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彩券行老闆挺楊淑君 拒售韓人
彰化週六推出公視假日電影院
金馬獻唱 蕭亞軒花50萬置裝
潘蜜拉印度實境節目掀風波
水淹印尼北馬穆誅縣3城鎮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 明天白天天氣預報
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印尼薩摩希爾縣邀投資建機場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
混障綜藝團 啟發青少年向上
漢和：俄不向中國出售S400
技術員甄選不公？金酒否認
贛江湘江水位 近歷史新低
和平獎頒獎去不去 南韓頭痛
專騙大陸人 警破詐騙集團
經部：地質法子法3個月內完成
國中軟式棒球 卑南抱回冠軍盃
央行：若放任台幣升 影響出口
亞運風波 滬專家：體育歸體育
北市商辦行情創新高
販毒經營賭網 員警遭羈押
竊賊撞警車 警方開槍制伏
聯電：合併和艦目標不變
保賽程順利 廣州電梯裝黑盒子
戴遐齡：世跆盟秘書長說法矛盾
米希亞抵台 粉絲熱情迎接
亞運高爾夫 中華女團續居第3
戴愛玲與交響樂團 獻唱愛心
台南1市議員候選人涉賄交保
職場親密暴力 婦團籲企業防制
田間機器人競走 超靈活
洋華：陸勞受訓成本高 無違法
韓媒：亞運跆賽換護具 不成熟
鎮長稅案 廖學廣更三審判一年
新加坡今年經濟成長率15%
血糖失控牙不保 牙周病作祟
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迎韓客 觀光局送夜市消費券
亞運棒球抗日 前3局0比0
政策白皮書 賴清德盼選民互動
社會住宅品質 江宜樺掛保證
經濟成長上修 券商看好台股
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胡志強：農友優先 願助銷農產
苗栗高山草莓 搶鮮開採
人民幣不符IMF特別提款權
央行阻升 台幣收升6分
沒代誌啊 楊淑君感謝各界關心
陸委會：楊淑君事件政府當後盾
亞運棒球抗日 中華2比0領先
火車年底改點 北高可快24分
美誤指憲制歷史 港府急澄清
獨立以來 印度黑錢流出驚人
屏東毛豆 日商滿意
陸股止跌反彈 量能萎縮
婚照秀恩愛 大S變人妻
太踴躍 省水標章補助超出預算
軍品外流 監院糾正軍方
蘇：若要申辦亞運 應好好準備
推優良認證 網友免費體驗商品
店頭不乏績優股 櫃買中心喊讚
視障黃靜妹國畫 抓得住美景
嘉縣當舖殺人案 警鎖定1嫌
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
學生尬彩妝 藝術彩妝車拼
林智勝陽春砲 中華3比0領先
OECD下修明年全球經濟展望
嘿！阿弟牯 讓客家年輕五百歲
ECFA公投案 台聯將再遞件
快樂勞工 王如玄倡協助方案
台商熱 薄熙來加持台灣名品展
邱毅告妨害名譽 陳致中不起訴
選後返民進黨？楊秋興否認
英國10月預算赤字高於預期
台灣經濟成長率 21年新高
花博排擠地方活動？農委會澄清
平板電腦夯 三星看好企業需求
13疑涉貪司法官 特偵鎖定
中國銅價連2天上揚
影音創作賽 記錄高雄之美
亞跆盟：中華隊有欺騙行為
楊淑君失格 李登輝也想哭
有機農產品合格率99.3%
法前防長：售巴潛艇佣金回流
關子嶺溫泉生意淡 業者喊苦
經濟高成長 還是靠出口
每人GNP明年可望破2萬美元
今年海關出口金額將創歷史新高
嘉能可獲利增43% 金屬價漲
搭橋 鴻海與矽谷廠商簽MOU
孫越發聲 失智老人不被遺忘
前軍訓處長賣官案 無罪定讞
股東會 明年一天限200家
內政部將辦社宅座談 化解疑慮
東亞銀完成人民幣跨境貿易結算
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台鐵：廁所改建 額外經費多
王志剛：重慶人將搶購MIT
威力彩開獎
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台灣社工圓滿泰兒歸鄉尋父
譚詠麟率香港五月天 力挺金馬
港股中止連4黑 大漲422點
盧彥勳返國 為楊淑君可惜
印度巴帝電信用戶破2億
江陳6會 可望12月上中旬
金控併購 一次取得25%股權
金馬創投首獎 麵包魂奪百萬
美銀行增股利 得再過壓力測試
棒球延長賽射日 殺進金牌戰
虎子何時報到？郭董：12月
英國10月零售銷售高於預期
德機現疑似爆裂物 安檢升級
基因解密 王建民運動神經讚
體委會保證 還楊淑君清白
英國11月工廠訂單指數攀升
學者：日圓回穩 歐元難大升
文宣爭議 朱：對手又想騙票
GDP上修 政院：施政正確
小摩預測美元淪為全球最弱貨幣
跆拳道金牌 黃顯詠檢錄曾遭拒
愛爾蘭財長：可能要求金援銀行
朱立倫：月費6千 安心托育
魏武煉：赴德提高警覺
疑涉召妓說謊？雄檢陳致中交鋒
楊淑君電子襪 依說明書穿戴
駐日處藝文中心辦開幕首展
李登輝批遊行 藍：謝謝指教
宏國總統赴鶯歌取經
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美駐台外使司徒文 官邸變藝廊
通用售上汽5億美元股份
美初申失業救濟增幅低於預期
失格事件 朱：替楊淑君討公道
亞跆盟指控 戴遐齡：匪夷所思
小英批政府軟弱 府：政治消費
2G醜聞 印度總理陷政治危機
今彩539 頭獎摃龜
決賽遇韓 中華再碰柳賢振
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威力彩頭獎摃龜
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挨轟又守成 陽耀勳一生難忘
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小英拚勝選 喊新北市女人當家
美初申失業救濟增幅低於預期
亞運9號球 周婕妤撞進金牌戰
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花博流行館：寶特瓶磚的建築奇蹟
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新光投信總經理 蘇英孝上任
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香噴噴!「美國乳酪百大烘焙名店錄」發表
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神氣家族：人心不健康、溝通不靈光
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陳沖：陳顯宗心感不安請辭獲准
江丙坤：兩岸和平 有利台商
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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郭台銘喜獲麟兒
裕隆獲利看俏 集團股飆漲
郭董虎子報到 集團股賀喜
新台幣盤初升值逾4角
挺楊淑君 朝野同聲討公道
楊秋興：成立抓賄選及奧步大隊
樊綱：中國通脹來得快但不會高
環保投資 越南新興議題
日法務大臣失言恐下台
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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加拿大CF-18戰機墜毀
陸客自由行題材 觀光股傲群倫
美股強彈 台股放量盤堅
楊淑君事件 副總統：嚴正交涉
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欲詐領獎金 前海巡副艇長判刑
吳揆：政府當楊淑君後盾
鴻海看好綠能 LED向前衝
金門1議員涉賄選 判3年4月
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大自然反撲 副總統籲順應環境
反電磁輻射 民眾赴政院抗議
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北美半導體設備B/B值跌破1
橙果控詐欺 王世均不起訴
藍最後搶攻 府院黨總動員
為父輔選 楊絢茵代攻年輕票
2012年平板電腦破5千萬台
聲援楊淑君 籲保障運動員前途
失格事件 體委會原想退賽抗議
不參加遊行 新黨辦活動挺郝朱
量縮觀望 台幣午升3.93角
陳菊抓鬼大隊 監聽器材出籠
魯凱黑米祭 高雄茂林豋場
台南查獲里長賄選 1票三千
影人遊花博 朱延平：比世博好
大S裝病結婚？劇組駁斥
雲林安西府平安繞境起駕
大陸年輕人瘋「哈利波特7」
研究：平板電腦難免衝擊筆電
綠委捐4日所得 助弱勢團體
總統：失格案力爭合理交代
郁慕明：李登輝最早放棄主權
藍援楊淑君 蘇：先不挺後消費
盧明光成3家上市櫃公司董事長
亞運棒球金牌戰 中市戶外直播
亞跆盟指控 梁振錫：不適當
郭台銘得虎子 直呼好幸福
小英：朱停發敬老津貼 勿推責
楊淑君事件 綠要求總統出面
選戰倒數 朱立倫夫婦分進合擊
響應花博 大學生創意籲愛地球
花博高縣活動週 縣民學生半價
滬大火餘波 媒體矛頭指向官員
第3代公路監理 行駕照電子化
男討債揮拳 遭判拘役60天
動保團體呼籲尊重流浪動物生命
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金溥聰：綠營勿消費楊淑君
肺腺癌糾纏 林宗男病逝
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台股收漲22.67點
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紅盤震盪 台股觀望價穩
說法每日變 梁振錫願道歉
台韓爭冠 力防秋信守
12月台指期跌5點
棄台大 七年級生返七股養蚵
有機農業夯 農糧署擴大經營
查獲漁船私菸 台中近年最大宗
12月電子漲 金融跌
挺楊淑君 郝：她是台灣金牌
交大生塗鴉噴創意 改造系館
雲南煤礦糾紛 9死48傷
新應用加持 光學股持續發光
中華電3度獲企業永續報告金獎
住家逾2百坪？胡志強駁斥
血壓控制不良 老婦遲鈍
迎選舉 滬台機票萬元有找
歐分子生物組織 翁啟惠任會士
南韓擋熱錢 其他國家將跟進
三大法人買超台股6.83億元
紐西蘭煤礦爆炸 27人受困
印勞在沙烏地遭雇主虐死
個資保護漏洞 美近百萬人退費
印尼總統大選 從業集團有信心
超商賣機票 旅行業擬告交通部
超商賣機票 觀光局認違法
買刀不付錢又恐嚇 男子遭移送
新台幣兌美元升 6分
腦瘤雙胞胎 逗唱送愛
報關上雲端 簡便省成本
國考體檢 關中盼檢討放寬
挺楊淑君 政院捍尊嚴維權益
翟山坑道漂垃圾 金管處補破網
終結稅災 立委籲落實稅改
楊淑君事件 陳顯宗請辭獲准
挺楊淑君 體委會發起團結連署
10月外銷訂單 歷史次高
代理商：楊淑君電子襪絕對合格
陳沖：亞跆盟新聞稿不符事實
國際收支 連8季順差
達賴：21世紀是對話世紀
霧鎖四川 萬名旅客困機場
說錯話 陳顯宗請辭負責
聲援楊淑君 募金牌獎金
魏德聖封號多 大魔王變小天使
拓綠能 王文潮兼南亞光電董座
胡志強：處理跆拳案別扯政治
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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拍走南韓 男雙軟網奪金
北京大霧 空氣嚴重污染
登山客跌山谷 直升機救援送醫
漏水？日專家：改善水管材質
消費糾紛推拖處理 消基會公布
不賣韓客 牛肉麵店挺楊淑君
副總統：志工運動成台灣文化
自行車功能 屏科大學生飆創意
越南批美宗教自由報告不客觀
召妓案 陳致中：檢缺乏證據
政院挺楊淑君 藍肯定綠促強硬
潛逃越南天道盟分子 押解返台
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破獲地下製毒 嫌疑人嚇到失禁
海地霍亂 台灣捐20萬美元
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本週上市公司市值21.74兆
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節能減碳 小學生設計零排碳屋
功虧一簣 張瓊芳跆銅作收
本週台股跌0.12%
中華隊亮證據 電子襪合規定
菊營指財團賄選 秋營反駁
夏病冬未歇 恙蟲病例異常增多
6年3萬個便當 溫暖獨居老人
南島文化節 漂流木創作打頭陣
土城里長參選人樁腳 涉賄收押
失格案 監委要外交部後援
遺棄養母屍體 男判6月
茶與咖啡飄香 世貿1館看門道
南縣鄉鎮市代會 力挺郭添財
遏制樓價飆升 港府額外徵稅
遏制樓價 港府下調物業貸款率
量縮觀望 台幣收升6分
雙屍命案 嫌疑人女兒改列被告
高縣教師會：縣市併教育停擺
金馬獎明登場 相揪鬧一下
抗通膨 中國再上調存準金率
國泰航空12月調漲燃油附加費
黃顯詠金牌險不保 幸抗議有效
消費電子暢旺 10月接單次高
失格案 江丙坤：不影響江陳會
李登輝：失去日本 台無法生存
陸股價量齊揚 權植股略疲軟
亞運 中華女壘2比1棒打南韓
妻殺夫後自刎 夫脫險妻急救
深圳地震 芮氏規模2.8
替俄女贖身 黑道檢舉賣淫集團
陳沖：亞跆盟要道歉 否則失格
挺楊淑君 外交部配合體委會
爛片選拔 高凌風大S驢王驢后
藝文看板：機器人陪你草地野餐
棒球爭霸 中華3局1比6落後
學童教室奔跑受傷 老師有責
醉臥機車遭送醫 男判6月
今年外銷訂單 可望創新高
梁英斌籲還楊淑君公道
超商賣機票 交通部支持
二度追平 周婕妤惜敗奪銀牌
倒數關鍵 秋順菊將造勢拚人氣
韓媒：楊淑君失格 台反韓強烈
陳顯宗請辭獲准 府發布免職令
重研發管理 85℃不怕山寨
農委會促北縣清查動物留置所
棒球陷苦戰 中華3比6落後
亞運射箭 女子隊順利晉級
雄檢：菊在官邸未構成廢弛職務
泰國歡迎台灣企業直接聘雇泰勞
中國再升存準率 學者：抗通膨
兒童人權日 教部籲三零政策
災變中心未空轉 秋不起訴
上海火災 警方拘捕12人
胡志強：用人唯才 不分黨派
故宮南宋展換檔 國寶輪流看
網球向前走 10戰拿9勝
外勞來台限12年 勞資有共識
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水災不起訴 秋菊尊重順營質疑
戴上面具 蘇嘉全有分身
貸款增溫 中國上調存準金率
阮經天金馬發聲 為楊淑君加油
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周小川：嚴防熱錢流入中國
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韓駐台單位籲韓僑謹言慎行
大樂透開獎
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菊九一九泡冷泉？雄檢排除
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亞跆盟不當指控 政院要求補償
韓國之美 羅添宏個展釜山亮相
中國挑商選資 台商盼市場准入
慶建黨 旅菲國民黨動員催票
晨星上市承銷價暫定270元
僑委會：華僑回台投資遽增
恐怖攻擊威脅 德安檢全面升級
吾爾開希東京聲援劉曉波
嘉市議長車遭噴漆 警逮2人
資本支出增 有利經濟成長
四川災區校園 台灣慈濟發光
疑宿怨引爆 住戶砍死管理員
中國再升存準率 影響陸股不大
亞運棒球 中華負南韓衛冕失利
高鐵跳電 誤1萬5千旅客行程
百年清華學堂火災 8人被捕
阿扁坐牢 達賴指是台民主展現
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中藥豬漸成深圳市民盤中飧
楊淑君事件 國際媒體持續關注
諾貝爾獎得主：QE2作用不大
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中國抗通膨 升息恐勢在必行
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批蘇政績 吳揆與郝火力全開
竹市跆會願聘楊淑君當教練
對女同事襲胸舔耳 判賠40萬
陸上調存準率 12月可能續升
中華奪銀 葉志仙不滿意
假球案暗號手 拚翻身騙吳健保
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陳顯宗去職 小英：未解決問題
總統：執政2年半實現經濟復甦
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單局挨兩轟 陳冠宇信心重傷
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被控廢弛職務 秋、菊不起訴
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綠營：朱立倫停發三節敬老金三年 應接受檢驗
亞運／棒球爭霸 中華3比9衛冕失利
林宗男病逝 擬12/12公祭
判決有違常理 高院列考核
高鐵跳電 5百旅客困22分鐘
新聞局長：有10家國外媒體參加記者會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
上海大火災 12人被拘押
約半數巴西人不滿薪資待遇
台灣人道援助匈國鋁毒紅泥災區
銀行股領跌 歐股收黑
中國出手 金銅跌
中國調升存準率 國際油價下跌
企業利多 美股收紅
台灣醫生教廷分享臨終照護經驗
歐議員籲歐盟與台簽FTA
林永樂：歡迎歐商藉台進中
鋒面減弱 北部東部降雨緩和
博愛路壽險房產 1.8億起標
室內輔具齊全 銀髮宅主流
大陸「炎黃春秋」雜誌遭整肅
漢唐樂府和歐洲樂舞相融獲讚賞
培訓緝毒犬 徵寄養家庭
緝毒犬標售 公拉拉720元
五都選前 捷運淡水線增出入口
iPad夯 明年初可能推新款
中央氣象局氣象報告
台政府挺楊淑君 南韓媒體關注
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
兩韓紅十字會談將首度南韓舉行
涉賄款千萬 南縣議員夫婦收押
馬陪郝掃街 強調維護選手權益
總統樂見觀光潮 消費根留台灣
小英：遊行消費楊淑君 很不當
中國輪擺脫海盜襲擊
聲援楊淑君 南加州華人連署
馬吳批 小英：選情急 不擇言
新研製膠彩畫紙 比日製品優
全民健康甩 桃園動起來
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萬人健行 秋菊握手後無互動
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改制縣市 原身分證有效暫免換
力挺黃昭順 吳敦義火力全開
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楊淑君事件 星媒：韓撇清
郝有總統加持 蘇：爭市民支持
網友挺楊淑君 臉書留言開罵
5都電視新聞 民視三立凸顯深綠
吳敦義推崇單國璽 發光發熱
每天降20公分 鄱陽湖拉警報
聲援楊淑君 朱立倫：炮口對外
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