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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
各界盼中共在民生方面有作為
各界盼中共在民生方面有作為
各界盼中共在民生方面有作為
疑吃三明治中毒 基市多人就醫
疑吃三明治中毒 基市多人就醫
疑吃三明治中毒 基市多人就醫
強颱直逼連日暴雨的海南
強颱直逼連日暴雨的海南
強颱直逼連日暴雨的海南
電子拖累 台股跌破8100
電子拖累 台股跌破8100
電子拖累 台股跌破8100
電子拖累 台股跌破8100
豐興鋼筋調漲200元
豐興鋼筋調漲200元
豐興鋼筋調漲200元
豐興鋼筋調漲200元
豐興鋼筋調漲200元
紅火案 辜仲諒判9年
紅火案 辜仲諒判9年
紅火案 辜仲諒判9年
紅火案 辜仲諒判9年
紅火案 辜仲諒判9年
紅火案 辜仲諒判9年
145萬盆菊花佈滿開封
145萬盆菊花佈滿開封
145萬盆菊花佈滿開封
145萬盆菊花佈滿開封
145萬盆菊花佈滿開封
145萬盆菊花佈滿開封
經部：天然氣價格會適時調整
經部：天然氣價格會適時調整
經部：天然氣價格會適時調整
經部：天然氣價格會適時調整
經部：天然氣價格會適時調整
經部：天然氣價格會適時調整
大陸澄清UFO帶走村莊傳言
大陸澄清UFO帶走村莊傳言
大陸澄清UFO帶走村莊傳言
大陸澄清UFO帶走村莊傳言
大陸澄清UFO帶走村莊傳言
大陸澄清UFO帶走村莊傳言
陸客自由行 3對象管理有別
陸客自由行 3對象管理有別
陸客自由行 3對象管理有別
陸客自由行 3對象管理有別
陸客自由行 3對象管理有別
陸客自由行 3對象管理有別
農業再現榮景 美出口如虎添翼
農業再現榮景 美出口如虎添翼
農業再現榮景 美出口如虎添翼
農業再現榮景 美出口如虎添翼
農業再現榮景 美出口如虎添翼
農業再現榮景 美出口如虎添翼
小英：新北市激戰 選情膠著
小英：新北市激戰 選情膠著
小英：新北市激戰 選情膠著
小英：新北市激戰 選情膠著
小英：新北市激戰 選情膠著
小英：新北市激戰 選情膠著
索羅斯傳來港開業瞄準陸股
油罐車撞轎車 1傷1命危
高華柱：力爭國防預算
荔枝新害蟲擴散 農改場籲防治
奧地利婦聯會舉行敬老餐會
飛安會高薪？政院：專業需求
工商憑證列車 26日到金門
蘇邀辯論 胡：黨中央安排
人民幣現鈔兌換十月底可更便宜
宋楚瑜效應 小英：對菊有信心
2遊客困砂卡礑步道 尚未尋獲
紅火案大事紀
NAND合約價續創今年新低
新台幣中午小貶2.4分
宋幫秋站台 陳菊：不擔心
宋為楊站台 藍盼效應極小化
警民熱心攔阻 老婦免破財
朱立倫呼籲綠營正面選舉
大陸盼兩岸清潔資源深入合作
立委：花博先進 水準之上
44大陸遊客在濟州擅自脫隊
監院：檢調若涉瀆職 可彈劾
宋楚瑜挺楊 邱毅：恐站錯台
中央氣象局氣象報告(更正)
吳揆：銀行呆帳0.8%創新低
卓士昭：致力後ECFA協議
終身監禁替代死刑？法部澄清
副總統：建設台灣為亞科中心
課徵熱錢稅 財部：央行會考量
薩爾瓦多推出台灣畫境攝影展
陳果搞鬼 卓別林孫女參一角
馬英九：台灣應加強軟實力
紅火案判9年 辜仲諒決定上訴
辜仲諒遭重判 律師：一定上訴
花蓮大雨 時雨量破百毫米
大陸赴台自由行試點區未定
BB霜含螢光劑？衛署抽驗
職務再設計 長人切菜不煩心
台股收盤跌144.76點
蘇：北市路不平 交通要打針
直航票比轉機貴 毛治國：合理
立委：公僕救災 監院約談惹議
台股開平走低 跌144點
陸客自由行 台灣業者更有利
10月台指期跌161點
台南河川水質監測 污染改善
10月電子金融齊跌
柯隆感謝國際對瓜國財政援助
捷運西門站 男子落軌
揮別低潮 張凱貞谷底反彈
蔡琴拋虛榮心 不戰小巨蛋
閃靈唱翻東京 櫻花妹暴動
泳池預算 國防部：各部會分攤
高價電子領挫 台股受考驗
看好大中華 台驊併台灣空運
陸客自由行 業者盼配額外加
三毛逝世20年 著作改版發行
雪山失聯 女山友自行歸隊
總統：建立戶外活動預警規範
跨黨站台？李鴻鈞：為郝加分
中國示威反日 菅直人遺憾
王如玄：修勞動契約保障派遣工
桃機頻出包 立委盼1週提懲處
兩岸貿易額前9月增近5成
中國人在尚比亞槍傷12礦工
駐台人員嚐小吃 豬血糕像冰棒
外資上周買超102.99億元
環團指仁武廠又汙染 高縣澄清
三大法人賣超台股122億元
台灣e化科學 國際合作見效
郭台銘改變治理風格獻溫暖
教長盼年底前簽兩岸教育備忘錄
全裸寫真集 篠山嘆男比女難拍
腸病毒未通報 北市私托挨罰
無薪教練葉憲清 獲終身成就獎
跳軌男送醫 板南線恢復正常
紐約時報籲廢止美中貿易協議
胡志強：中市飯店水準高
推國內商圈 體驗科技享優惠
幻象頻出包 高華柱：通盤檢討
幼童爬車底遭輾 駕駛不涉刑責
郝營：蘇貞昌賤賣國土
電塔施工 後壁人抗議
港府擬申辦亞運 民意不支持
兩岸清潔生產示範園區協議簽署
金?筊m罹癌 陳師孟募款送暖
經濟部推動電子品再利用進陸
新台幣兌美元貶9.2分
風浪強 蘭嶼綠島近千人滯留
俱樂部化經營 中州獲體育績優
兩岸學者武漢研討辛亥革命
必和必拓與力拓放棄合併計畫
河南礦坑避難所堆滿雜物
明年統一發票中獎組數將增加
校園實習旅行社 產學雙贏
順營控治水共犯 秋營駁斥
高鐵案 北檢傳訊前彰銀高層
盧彥勳世界排名39 再攀巔峰
張忠謀：產業升級靠技術與資本
石碇文化節 體驗野溪茶宴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
圓明園寶物遺失海外難查尋
雄檢查獲3件疑賄選案
財部擬調高發票中獎金額
綠營要求調降天然氣價格
梅姬雨帶進逼 宜花恐超大豪雨
財部：大面積地不適蓋公益住宅
王如玄：性工作合法後可組工會
林務局員工墜谷 空中救援送醫
顏面骨折 內視鏡手術免後遺症
中反日示威 日媒：套招作秀
花博遭破壞？北市府報警勤巡邏
大陸產業內移面臨3大挑戰
中法對談共同追尋失落圓明園
捉寄生蟲救人 陳瑩霖樂在其中
嘉縣員警燒炭自殺
宋楚瑜相挺 楊秋興：增氣勢
張凱貞摘冠返國 盼續創好成績
外灘佚事 台灣演員撐半邊天
證交所：借券非炒匯管道
日外相批中 歇斯底里對抗
兩岸清大登山社 同征長江源頭
原聲音樂節 日惹皇宮樂團獻藝
宜花降雨 上看千毫米
客耀金鐘 吳中天角逐影帝
陸客自由行 待跨部會討論
緬甸拒外媒入境報導大選
習近平出任中共軍委副主席
IC設計 逾10檔創今年新低
台灣小夢想大 千萬築夢開跑
未出席記者會 徐總遭罰款
宣明智捐贈 竹市警添執法利器
聯發科徐至強 轉任顧問
消民怨 阿公店水庫增建停車場
安太歲 道廟經濟主要收入
撞死人囂張 老爸是公安局領導
狗狗怕貓咪 明道要牠像男人
討債不成 2男遭毆傷送醫
越市場競爭大 水泥鋼鐵最烈
掃蕩六輕烏賊車 雲嘉南合擊
貨車翻 星高速路成雞場
月內兩度遭竊 夏禕自嘲該發了
失業率降至5% 王如玄有信心
北縣推數位化 萬台電腦送弱勢
陳彥博感恩心跑極地 人定敬天
砂卡礑受困 2遊客尋獲
美元反彈 新台幣收貶9.2分
天然氣價降少？經部：計價不同
李登輝：扁人權司法解決
畢曉海郝蕾團圓 獻第五張畫
國開銀行香港發行30億債券
遭中拘捕 越失蹤9漁民困荒島
陸貸款多國 外交部：無礙邦交
北京拍賣季 郎世寧宮廷畫亮相
紅火案重判 二審是主戰場
兩岸電路板產值占全球逾半
歐吉桑夯 超危險特工票房居冠
巴黎食品展 26家台商參展
自然聲活 城市現音樂綠洲
朱立倫開總部 馬英九將站台
先壓胸 台灣擬更新CPR步驟
送愛到蒙古 家扶助6千童脫貧
習近平任軍委副主席接班明朗
防丟手機私密曝光 電信商把關
立院初審 刪閣揆機要費50萬
習近平執政經驗豐有軍方資歷
長鬃山羊遭獸夾 警救援野放
金門鎮代涉賄 判當選無效
花博夢想館 20日發預約券
台電自購天然氣？經部：要評估
中市退出花博花圃賽
中共通過十二五規劃建議
家庭照顧假 擬擴大範圍
北二高耐震補強工程4年後完工
為客口交送辦 法官裁不罰
梅姬襲菲 呂宋台商均安
台商捐軟體 助金門英語教學
兩岸政治協商難免 須有環境
眷改國宅自備款大增 眷戶不滿
中共強調深化兩岸經濟合作
釣魚台列籍宜蘭 李登輝說憨
郭陣營質疑賴清德政見涉抄襲
政見抄襲？賴陣營：惡人先告狀
大專棒球新血 長榮目標16強
打房 立委要財部交課稅成果
路見車禍 11青少年勇救傷者
仁武廠污染失控？ 台塑否認
暮光之城出外傳 布莉的重生
興富發售大直地 獲利近18億
危險 勿用回收再充填瓦斯罐
挺秋挺順？親民黨議員各自表態
老師成按摩師 郭進勝珍惜當下
中鋼取得南韓合金廠5%股權
專家指習近平接班地位確定
信義之星法拍流標 不影響身價
竹籬笆憶舊 屏東辦軍歌比賽
大陸3G基頻晶片前景看好
搶賭場殺人 2男無期定讞
防物種滅絕 UN：全球動起來
今彩539開獎
韓三星網賽 盧彥勳看好奪冠
中國公佈發展戰略新興產業決定
反日潮加日圓漲 江丙坤招日商
十二五期間 兩岸合賺世界錢
超商賣機票 觀光局評估適法性
威力彩開獎
滬台資銀行明年可貸美元給台商
馬胡會？府：目前無計畫
台鐵衝過頭 司機停乘務3個月
社維法口交不算姦 法界：合理
世博台灣館改預約券發放方式
比捷運政見 小英打三位一體
台灣館獲世博奧斯卡最佳演出獎
中國東協博覽會600台商淘金
陸12城市限購令引爆退房潮
桃機出包 立院要求月內懲處
台幣升 經部:競爭力未輸韓國
美量化寬鬆 油價恐達百美元
鴻海告連接器廠實盈侵權
武漢發生反日示威
幣值強 泰經濟成長率恐下修
羅比尼：德國撙節措施致命
改善排名 經建會點名3部會
景氣復甦 精品銷售料創高點
中國重申穩定漸進匯改
搶中油 東南亞國家頻招手
科法斯調升台灣貿易風險評級
資源再利用 陸歡迎台商獨資
香港八達通轉賣客戶隱私不罰
提列費用降 花旗Q3獲利佳
阿瘦盃明開打 台巡獎金王關鍵
綠委：軍方建物掛選舉海報
ATP最新排名 盧彥勳第39
威力彩頭獎摃龜
梅姬減弱 宜花防超大豪雨
今彩539頭獎摃龜
莊智淵匈國際桌賽居亞
台俄開啟婦癌領域交流新頁
政治對話未啟 馬胡會還早
亞洲經濟5年後等於美歐加總
洲際盃熱身賽 中華挫古巴
楊秋興：沒有棄保 只爭第一
媒觀籲公視董事會提名審查透明
法罷工 僑界仍熱盼明華園
胡志強籲司法院遷台中
國產局公開招標9處國有地
日將公開釣魚台撞船錄影帶
火燒圓明園150年 中國將發布流散文物全球倡議書
紅火案》特偵組策返辜仲諒 地院重判9年
不點不亮? 經濟部：天然氣價格會適時調整
趙紫陽91冥誕 宅邸警備森嚴
智利的礦災給我們的省思
紅火套利3億 沖銷珍索款捐失
日本要求中國 確保在華日人安全
超級颱風襲菲律賓 已造成3人死亡
調查：美明年全年失業率逾9%
大陸麥加朝覲人數 反映經濟實力
花博虛擬導覽 手機免費下載
中共五中全會 習近平增補為軍委副主席
IMF籲控制資金湧入亞洲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
僅此1家 星巴克開始賣酒了
幣值升 巴西舶來品市佔率激增
美未解除售中C-130禁令
國慶文化訪問團巴西演出受歡迎
巴西2輪總統選舉綠黨維持獨立
蘋果Q4獲利攀升70%
微軟首席軟體師奧茲將離職
北韓侵犯南韓海疆近2年大增
梅姬變慢 共伴影響更久
台灣朝聖團受王豫元熱情款待
台股開盤下跌15.64點
中共敷衍政改 學者失望
俄火辣間諜 登成人雜誌封面
50至79歲H1N1抗體最少
空勤支援 砂卡礑女遊客脫困
吳揆：發票不易中 應增加獎金
鼓勵終身學習 立委提案修稅法
對台新思路：經濟加民間交流
新台幣盤初小升
槍轟非洲礦工 2華人被控謀殺
仁愛路社會住宅？吳揆：未收案
尼國球隊赴台參加洲際盃棒球賽
陳沖：新台幣升幅不算大
愛地球 高縣推回收換環保杯
日媒：習近平 對日外交未知數
陸研究：納米材料損生殖系統
自閉兒單車環島 父陪騎圓夢
電子止穩 台股力守8千點
加強查緝 美落網偷渡客減少
海象轉好 滯留綠島遊客載回
投信：中國股匯看漲 台股偏多
世銀：東亞景氣回春 中國領頭
美指控陸公司助伊朗發展核武
姚元浩開金嗓 自評60分
天氣轉涼 墾丁珊瑚白化趨緩
經濟學人反對經濟制裁中國
空姐懷孕4個月 新航補貼薪水
氣價補助將刪 運將火很大
副總統：今年是機器人風雲年
中國研製時速500公里超高鐵
瀾滄江建壩破壞生態及地緣政治
高鐵案 北檢提訊劉泰英
酒駕被取締 男攜未爆彈送警
梅姬減緩轉向 全台都有雨
Matzka樂團結束巴國巡演
王振堂看好兩岸發展WiMAX
人事底定 中共因應國際挑戰
日國會議員及官員赴靖國參拜
巴拿馬貨輪傾斜 海鷗救12人
男嬰猝死案 判定與疫苗無關
陳沖：發展服務業 經濟全民享
總統盼360計畫延伸南太友邦
亞協：台日無釣魚台密約
百合花特展 各色品種爭豔
鎳價震盪 不鏽鋼行情短期盤整
桃園縣政不用心？朱立倫澄清
農舍製毒 首腦判10年
拚競爭力 6百億建桃機新航廈
警破擄人勒贖 4人送辦
蘇嘉全：建物上不題自己名字
亞幣回貶 新台幣午貶1.3分
蔡胡會？吳揆：樂觀其成
男扮女 潛女舍窺浴遭逮
與蘇辯論 郝盼10月底前
吳揆：逐步提高補助 鼓勵生育
鹽城副市長 來台考察休閒農業
習近平接班 吳揆期待對等交往
梅姬重創菲北 奪10命
北縣設綠能中心 打造環保城市
郝：出租住宅不等同低品質
秋蟹減 海巡署加強護漁
台日經貿會議 12月台北登場
金溥聰：黨有格調 力挺黃昭順
亞運棒球賽 中華首戰韓國
售屋隱瞞凶宅 屋主涉詐欺判刑
台股收盤跌14.31點
Q3亞太區投資氣氛創今年新高
日本網購業聯手百度進軍中國
台股震盪整理 跌14點
綠營擬提案 促政府籲釋劉曉波
台股量縮 橫盤整理
越南中部10萬戶遭受洪災
成大研發 混合火箭升空8公里
10月台指期跌10點
1夜2船難 1死3失蹤
三星盃盧彥勳楊宗樺雙雙告捷
吳揆：吳溫會 沒規劃
10月電子金融雙漲
大跳美人計 智慧機器人吸睛
白河鎮傳槍響 1人身亡
越南工業展 台20餘廠商參展
北市殯葬處長與業者同遊 撤職
世界奢侈品銷量旺 中美貢獻大
鈦好刷 臼齒清潔更容易
首爾網賽盧彥勳楊宗樺輕騎過關
募集愛心 學生發票裝走秀
郝營再轟蘇 治安騙很大
勞資爭議改仲裁 省時省錢
世博台北館 將移回花博未來館
小型肝腫瘤 可用電燒治療
河南平禹礦難確定37死
陸勞假研習真工作？民團抗議
三大法人賣超台股72億元
身心障礙退化快 促放寬勞退
過敏性鼻炎 門診手術能緩解
登革熱病例多 疫情中心將成立
拚社福 高市3強端牛肉擄民心
老舍話劇赴台演出盼事事如意
美駐中大使：中美交流增互信
持刀恐嚇女友皮癢 緩刑2年
美國金援瓜地馬拉打擊犯罪
花蓮地震 規模3.9
職涯體驗 青少年當禮儀師
台灣告贏歐盟 保住ICT產業
馬總統：準備與中展開政治對話
中國將推出首部國家形象宣傳片
實習禮儀師 失學少年悟人生
明輝環球TDR 明17元掛牌
豪雨侵襲 宜51線路面塌陷
發現印度特展 死亡的笑容震撼
新台幣兌美元貶1.5分
梅姬體型龐大海南「剉ㄟ等」
初期腎病擴大照護 降洗腎率
梅姬龜步 共伴降雨到24日
新竹外海貨輪沉 1死3失蹤
蕭亞軒不享瘦 北京大啖肥鴨皮
胡志強扮醫生 把脈台中交通
前進東京影展 天廷雙帥整裝
看洲際盃 搭高鐵享75折
夫妻中頭彩 2千萬回饋故里
金亨俊將來台 最哈小籠包
邦喬飛開金口 明年來台開唱
黃昭順駁棄保 批秋菊
中國崛起遠東貨量2位數成長
鞋印露餡 警逮竊車男
LED電視帶動高規偏光板需求
關心打火弟兄 嘉縣辦健檢
男子逆倫弒嬤 二審判無期
再生資源陸企來台尋求合作
花蓮降雨下修 氣象局籲勿輕心
8旬老爺爺 手工繪本寫人生
中國歇斯底里？ 陸反批日荒唐
罷工嚴重 明華園不進巴黎
國泰金調查 民眾看台股樂觀
搶種高麗菜 農糧署輔導減產
兩岸企業合作廢家電回收
青少年愛含糖飲料 骨本堪慮
銀行拋補人民幣 兆豐銀明開辦
霧社事件80週年 邀總統主祭
草嶺潭殉難官兵 明入祀忠烈祠
酒駕躲警 迴轉被撞遭逮
農民陳情 反徵地設高鐵特定區
貨輪船員落難 新竹市長探望
男毒癮大 下海當藥頭
金馬超激片 完全家族導演訪台
北京至瀋陽3條高鐵將開工
台銀明起接受同業人民幣拋補
蘇嘉全邀辯論 胡志強：黨決定
不滿要錢 逆子弒父被訴
後ECFA時代 螺絲業勝日韓
中國-東協貿易2500億美元
副總統舉優衣庫 勉企業創新
蘇蔡爭卸責？綠營：妄想症
花博夢想館 明起採預約券入場
宏?眵ㄚ~獲日青睞 得獎
婦人樂捐 助中市購復康巴士
巴紐案台灣勝訴 金紀玖須還款
勞團提告 洋華假研習真工作
洋華：大陸種子技術員合法研習
新版遊園驚夢 高金素梅唱崑曲
鬥牛架拐子 法院判免賠
大陸原創動畫走向世界
認養漂流木 小五生赴港募款
守護白海豚 交大單車客下鄉
中反日示威 日外相遺憾
三芝茭白筍水車節 23日登場
胡鞍鋼：全球轉型 中國先行
ECFA有助亞洲近洋市場
教部：產學合作生 禁值大夜班
中銀香港為台結算人民幣
外資匯出 新台幣收貶1.5分
竹外海貨輪沉沒 緬籍船員罹難
總統：兩岸先經濟 再政治對話
火獅巡繞高縣市 幫合併暖身
轉變經濟發展方式 大陸爭位置
黃昭順：不可能有棄保問題
虛實科技結合 藝術新突破
駐日官員：台日無釣魚台密約
阿瘦等17家企業獲頒磐石獎
疑賺差價 管制區員工藏免稅菸
涉貪司法官抗告 高院駁回
機器人進化 可以接球下棋
瓦斯車賺嘸錢 運將一肚子氣
胡志強：農損不分規模均補助
北市長選戰5人角逐
公共藝術文件展 台博館開展
兩岸張學良故居今簽約合作
交通政策 英倫再過招
高盛胡長燾：人民幣必然升值
北縣醫心血管照護中心啟用
桃機新航廈 BOT列選項
監院彈劾前電信總局副局長
河川不缺氧發臭 環署訂目標
ECFA助微軟和台灣加強合作
傳英威廉王子明夏娶女友
飛利浦告侵權 巨擘判賠20億
郭添財提鼓勵生育補助
總統：先經後政 不急馬胡會
第一科大機器人腳斷 續奪大獎
台南1里長參選人疑行賄
TDR資訊申報錯誤 要罰券商
家後Kuso版 江蕙笑讚
總統：台灣愈開放愈有前途
中英文雙連發 小胖再出輯
投顧部落格講股 規範公司名義
酒促小姐醉失身 店老闆判刑
洋華僱陸勞？吳揆：重啟調查
博物館展景研討會 受理報名
赴法展遇罷工 台漫畫家不驚
台灣人才對微軟很重要
查逃跑外勞 勞委會獎懲並行
鴻海惠州新設電腦組裝廠
魏武煉籲德支持台入國際組織
連戰：兩岸共同崛起時刻到來
微軟：台灣人才培育應更多元
張菲拉票 金鐘還是老的好
中國升息1碼
情定台灣 國家風景區愛意濃
遊海西 業者推海陸空新產品
老教練開球 振總蹲捕
飛越霧社事件 學習和解包容
台股短線整理 季線判多空
ING料人民幣升值3%至5%
好示範 日廣島縣長請育兒假
陸升息 寬鬆政策退場信號
機械故障 六輕又冒黑煙
茄萣變電箱爆炸 6人就醫
李紀珠：外企壯大台股規模
外交成果展 外交部走進校園
衛武營軍樂節 小禮兵吸睛
巴紐案勝訴 外交部全力追款
金門役男訴願 李沃士盼速審議
憂通膨 中國升息重要原因
陸專家:網路電視將成主流
今彩539開獎
員林消防隊強化移動式幫浦訓練
人權惡劣 東緬甸人健康差
宜蘭溪水暴漲困4釣客 2獲救
教部：不提供陸生助學金
日內瓦寵物人狗課程 不上開罰
江蘇大豐港與基隆港開通直航
大樂透開獎
中日航線 逾萬人取消預約
歐洲商會：促簽貿易振興協議
文創精品桃園二航廈展出
橋樑郵票特展明起展開
經部：米酒降價未違WTO規定
水災究責 黃昭順告前後任縣長
原民會嚴選10大伴手禮
施振榮：我還不想休息
大唐祕寶 法門寺地宮文物來台
中職總冠軍第3戰 象領先1分
辯論喬不攏 郝蘇兩營互批
亞銀世銀在港發人民幣債券
智慧電網等4大能源計畫啟動
微軟展示22項未來技術
勝龜連線 強過二代象
逆轉勝 羅德爭日職棒總冠軍
八八堰塞湖 凡那比解危
中國突升息 陸股恐震盪
中國升息 2007年來首次
中國升息 港人稱助防資本泡沬
桃機規劃3航廈 1航廈擬他用
中國財務實力佳 債券評級高
兄弟3連勝 封王看明天
米酒降價 歐商：有違入會承諾
上海世博將舉行高峰論壇
中國無預警升息 學者：抗通膨
趕回家煮飯 男遭火車撞死
變電箱爆炸 5民眾灼傷
陸官員:文化協議應循序漸進
梅姬緩步轉北 宜蘭防超大豪雨
中國升息 外銀：抑制通膨
拿假槍犯8案 男判16年
大阪府知事：中國真難相處
財部：熱錢稅須有社會共識
總統：政治議題沒有時間表
台灣實質購買力首度超越日本
今彩539 頭獎3注中獎
全球網民今年將逾20億
泰國嚴重水災奪7命
兩岸同吹陶笛 創金氏世界紀錄
大樂透頭獎1人獨得
旅韓優秀教師獲肯定
彭淮南明赴立院 未提課熱錢稅
羅曼完封 興農沒轍
麥格倫明再登板 兄弟拚橫掃
還原總統原意 府向美聯社抗議
連3敗求逆轉 牛背水一戰
要男人答應 下午6點最有效
低碳博覽會21日登場
處理釣魚台事件 美專家：東京佔上風
福建歡迎 台灣媒體駐點採訪
「驚蟄」珠寶金工展 讓您驚艷!
巴紐還款案 中華民國勝訴
巴拿馬籍「信義輪」 苗栗外海沉沒
五角大廈遭槍擊 無人傷亡
台東地震規模4 震度4級
梅姬慢行 全台都有雨
習近平：曾十度申請入黨未獲准
馬接受專訪「出包」 網友褒貶不一
BMW中國召回2萬多輛汽車
氣功武術修行 無罪無稅
黑面琵鷺現身關渡自然公園
太魯閣晶英酒店改裝更名後首次參加2010台北國際旅展 一泊二食住宿券下殺3.9折
高雄國賓「台北國際旅展」超值優惠專案 住宿券3.4折起 餐券7.6折起
名模林嘉綺摩天輪時尚秀耀眼登場 詮釋MANGO秋冬浮華時尚
十年深耕有成 台灣五金展10/21-23世貿一館熱烈開展
住泉都、賞花博 享泡湯、嚐美食
開車窗丟菸蒂 北縣蒐證開罰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
亞銀專家：中國升息展現自信
英特爾擬80億美元升級廠房
魔術強生湖人隊股份售華裔富豪
日發警訊 籲民眾赴中注意安全
法國人抗議退休新法 國會續審
中國升息 歐股收黑
Palm新手機本週法國上市
美元升 金銅齊跌
中國升息 油價跌
聯準會官員：美經濟近失速狀態
美股收黑
英大砍國防預算 逾4萬人失業
雅虎Q4營收預測不符預期
英前首相佘契爾夫人不適住院
微軟更新Office網路軟體
加州涉搶華裔市長辭職
世銀：人民幣升值 對中國有利
熱錢湧入東亞 世銀憂泡沫化
巴西總統選舉民調結果被批不公
美銀傳將被迫買回不良房貸
印尼南蘇拉威西省群眾示威
台股開盤下跌52.8點
增長快速 印尼人口破2.3億
升息反效果 熱錢恐湧入中國
硬碟大廠威騰Q1財報超越市場
歐巴馬駁拜登希拉蕊將對調說
珍愛生命音樂會 免費索票
花旗估鴻海明年蘋果營收逾兆
毛治國：桃機擬建第3航廈
業者：陸升息中小房產商先降價
中國人行升息 台幣盤初貶值
南韓將增設駐武漢總領事館
國6施工 霧峰草屯段今晚封閉
太陽能綠能新廠動土
營建署：空總基地 應做他用
陸日企設部門因應反日潮
溫家寶將出席中日韓峰會
東南亞宗親聯誼會雅加達閉幕
人行升息 央行：有助經濟穩定
楊秋興：一切盡在不言中
國道貨車疑爆胎翻覆 1死1傷
美中二軌會談華府舉行
溪洪困釣客 4人全救出
習近平李克強傳可望提前接班
中國升息可能引發熱錢湧入
郭泓志明返台 將為洲際盃開球
宜縣4村11條土石流黃色警戒
日媒：中國新型潛艦停泊海南島
故宮85年院慶 免費看南宋展
假房東詐財 桃竹苗傳十多起
多倫多亞洲影展聚焦台灣
電子止跌回升 台股開低翻紅
宋楚瑜挺秋 綠：選情影響不大
明華園維也納演出受歡迎
劉憶如：台灣基本面可吸引資金
王毅在美釋出穩定發展明確訊息
梅姬颱風肆虐菲國 美表關切
亞運首戰台灣 韓國先發柳賢振
另類運動 粵規定幹部讀書
2法官涉關說 遭監院彈劾
中研院23日開放參觀
A健保重懲 罰十年不特約
中國升息 人民幣匯率走低
高度戒備 廣州機場將安檢兩次
RIM反擊賈伯斯 大罵：控制狂
運將撞死乘客 更審改判20年
中國升息 劉憶如：退場開端
危險山坡社區 營建署：減6處
高鐵案 北檢傳華南金控高層
兩岸政治談判 綠促謀定後動
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五星飯店人員培訓 原民優先
宋批藍 金：選民不關心恩怨
營造健康環境 高縣推動無菸街
新聞自由排名中國倒數第8
期交所與新加坡商交所簽備忘錄
馬總統女兒維安 美警方協助
王菲票搶到沒？林心如被追問
中美洲天災頻頻 歐盟施援手
重啟調查 洋華：會配合
2男開車撞警 1人疑中彈亡
網售花博測試券 立委籲徹查
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英特爾擴廠 刺激俄勒岡經濟
鐵馬環島 自閉兒踩騎圓夢
男販毒賺2千 判刑17年半
中國否認明年將續減稀土出口
竹科22日辦產業競爭力論壇
非用英語受訪不可？總統府澄清
小鬼義賣腰包 為身障者募款
美忙印鈔 劉憶如：亞洲好累
飼主狠踹犬 十萬網友罵翻
公平會罰尚穎建設120萬元
段考委外命題 教部：不該
彭淮南：外匯存底配置應多元化
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蔡得勝：習近平知台 妻曾訪台
未發警報 民眾涉險可開罰
艋舺獲選夏威夷影展最佳亞洲片
梅姬北轉 氣象局：嚴防豪雨
登革熱發燒 疫情中心明成立
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蘭花咖啡館案 龔照勝仍無罪
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強吻摸腿再下跪道歉 男起訴
朱立倫：宋楚瑜會適時來加油
台股開低走高 漲78點
毛治國：打造亞洲樞紐吸引轉機
南韓女兵將有合身軍服穿
10月台指期漲101點
吳揆：目前看不到馬胡會因緣
10月電子金融雙雙上漲
85%市售食品鈉逾一餐建議量
日石垣市長擬登陸釣魚台
男求愛5年不成 縱火又挾持
劉憶如：相對購買力未超日
農委會：蔬菜可正常供應
張凱貞左膝無礙 多休息就好
Matzka巴拿馬獲熱烈迴響
台東女中威力彩 尖叫怕擾鄰
國光石化環評 吳揆：尊重專業
監委彈劾法官 引論語父為子隱
三大法人賣超台股18.25億
海派甜心 盼突圍敲金鐘
金鐘影帝之爭 張晨光受矚目
楊丞琳高慧君 力拚金鐘影后
豬哥亮風格獨特 敲金鐘呼聲高
王金平：推黃昭順上市長寶座
首創藥物調控基因 老鼠可變色
結合社區 裁併校變身特色小學
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王品國際化 陶板屋前進泰國
兩岸短片創意賽爭奪百強
蘇嘉全談教育 承諾開高峰會
台灣大賽第4戰 因雨順延1天
金盼5都辯論 吳乃仁：作秀
五星飯店展出Hi-End音響
警破3金光黨 獨居老婦防騙
南科：DRAM價格仍未落底
每天看A片採證 茹素警吃不消
台鐵：明年底列車門全面自動化
貨輪沉苗栗外海 暫未發現油污
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高市長秋菊之爭？順：政黨對決
新台幣兌美元貶3分
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台北購屋 怕買貴甚過買不起
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鹿港吃喝玩樂 講英文也會通
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重溫繽紛感動 嘉市噴泉尋壽星
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宋指金做假民調 藍：非事實
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副總統：兩岸須務實 不能求快
鳥語茶香 鳳凰谷單車逍遙遊
南島族群婚禮 體驗原鄉風情
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諾貝爾得主：貨幣戰沒贏家
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熊玠：外壓不會令北京對台撤彈
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第4戰延後1天 兩隊先發不變
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外資匯出 新台幣收貶3分
綠能科技新廠 落腳路竹
今年外銷訂單可望創新高
柯林頓再訪台 未確定會總統
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撞死4人 判賠1500萬元
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警破職棒簽賭網站 年賭金上億
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台東11億彩金家庭主婦未現身
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民運人士抗議中國施壓泰中文報
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客家薑年華 薑麻兔迎賓
調查：租屋族1/4薪水繳房租
朱立倫：打造新北市成新首都
警扣毒轉賣賺2百萬 拘提到案
安聯人壽助失智 募款再創新高
免徵營業稅 職棒年省近千萬
被遺忘的時光 喚起關注失智症
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PS3設計中心 進駐高雄
TDR交易明顯較原股活絡
金：綠勿犧牲市民了解政見權益
韓製BB霜發螢光 一場虛驚
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76歲生日 日皇后自認變遲鈍
孫大川送書小清華 勉多讀書
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頂尖大學計畫 預算遭凍30億
狄仁傑票房佳 2要角續集復活
教部：企業實習 108家違規
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張菲落馬要評審頭 豬：給他得
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黃昭順指北京密行 菊營促舉證
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藍：未曾表示要開除羅淑蕾
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新生高案 檢傳市府祕書長作證
財部首度買回400億公債
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空橋故障影響下機 機場致歉
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巴西總統候選人里約拜票遇襲
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宋楚瑜「下山」可能的變局 !
高鐵南下渡假第一站＂南方莊園＂
吳志剛總部成立 國民黨大老催票
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2050地球將有90多憶人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
益生菌飲料有益人體 恐誇大
財報亮麗 歐股收紅
美元走貶 金銅齊漲
紐約油價創5週最大漲幅
Fed：美經濟持續緩慢成長
美股收紅 道瓊上漲1.18%
張小月致贈國際鳥盟贊助款
EBay財測超越分析師預期
郭泓志返台 開心球季表現
擱置釣魚台爭議 日中談不攏
台股開盤上漲10.95點
梅姬逼近 澎金可能陸上警報
南韓媒體：北韓似正準備核試
卓伯源抵印 參加全球投資峰會
白河槍擊案 9人到案繳2槍
加空軍上校竟是性變態殺人魔
港媒:中共18大接班團隊成形
早期台灣留學生追思法國媽媽
動物救援 長榮送廟龜赴美安置
課熱錢稅？財長：先釐清定義
BNY：中美或已敲定匯率協議
陸媒:上海迪士尼11月動工
新台幣盤初勁升後趨緩
中國9月CPI漲3.6%
登革熱防疫 中央熱民眾冷
宜蘭順安國小中山分校緊急停課
梅姬海上警報 恆春風浪大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
機場再出包 交部盼改制振士氣
李顯龍：兩岸關係已趨緩和
換行駕照好貴 立委要求改進
中國公布前3季經濟數據
中美洲統一步調推動觀光
泡菜危機後 南韓搶購中國蘿蔔
量能不足 台股收復10日線
梅姬北上 全台警戒
白忙一場 偽造證人離婚無效
江宜樺：調高貧窮線照顧弱勢
宜蘭超大豪雨 古魯逾4百毫米
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）(更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）(更正)
郭添財訪蘇煥智 交流縣政議題
中央氣象局氣象報告(更正)
第3季中國經濟成長9.6%
五都選舉 7成4選民不知政見
曾勇夫：檢察官公平辦案
陳武雄：護漁列江陳會協商
南港展覽館擴建 102年啟用
農委會否認花博補助款編列不實
溪水暴漲 宜縣寒溪村3人受困
中國Q3成長降溫 通膨加速
呂良煥獲選入亞太高球名人堂
豪雨影響 宜縣4鄉鎮下午停課
設計案圖利？中市：經議會決議
陽明山陣風強 文大下午停課
廣州建無人駕駛旅客輸送系統
中研院5人 獲選TWAS院士
高雄農產上海據點旺 增80點
美元弱 新台幣午升1.24角
蘇澳南澳大同冬山 下午停班課
未婚聯誼 吳揆：可委外辦理
颱風天去海邊 吳揆：該禁就禁
江宜樺：不在籍投票未納僑胞
陸船越界捕魚 海巡將加強掃蕩
毛治國：打造自行車樂園
航空站可民營 資本至少7億
農委會：花博新增活動另編預算
深圳將打造新能源汽車產業基地
賣過期商品 沃爾瑪賠錢和解
大雨未歇 蘇花公路和仁段落石
立委審海巡預算 擬巡釣魚台
榮民外配婚姻 退輔會勸導
花鼓藝術節 邱鏡淳粉墨登場
搶救沙灘 旗津將建人工岬灣
單一窗口助就業 可借鏡南韓
蘇花公路多處坍方 全線中斷
還原事實 府決公布專訪錄音
促管壹電視 藍委：反映輿情
老翁廈門腦中風 紅會接回金門
CPI新高 陸學者看法分歧
台股收盤漲6.61點
飯店燈滅 徐若瑄嚇到不敢卸妝
同業利潤標準 擬新增模特兒
梅姬海上警報發布 港都戒備
彰化台電變壓器爆炸 幸無傷亡
台股震盪整理 漲6點
英倫政見會同台 將現場直播
教授詐研究費 成大將控管停權
11月台指期跌19點
銀髮網友支持運動抗憂鬱
11月電子金融齊跌
總統：8年抗戰不容遺忘竄改
懸賞行蹤廣告 陳菊委律師處理
雷射治老花登台？衛署澄清
中輟生減少 基隆市第一
北迴線淹水 蘇澳到羅東停駛
越南咖啡 出口量世界第二
陸官員:第3季中國經濟走穩
正妹補教師 涉竊牛仔褲
國稅局：太極門有所得 須繳稅
守穩8100 台股攻堅待擴量
橘藍誤會？朱立倫：可溝通化解
三星盃鬩牆爭 盧彥勳勝楊宗樺
不服交通裁決 擬改採行政訴訟
接手大哥地盤 黑幫大嫂團起訴
宜蘭淹水嚴重 東澳水深及腰
郝推社會住宅 小英：搞噱頭
梅姬進逼 小三通部分停航
國家會展中心 北市：促進商機
誣告對手賄選 前里長求刑6年
雨很大 宜縣停班停課
秋營防奧步 成立打奧部隊
溫家寶引詩頌詞 中國集結出書
環境劇場正夯 舞者車站起舞
政院修法 內線交易訂免責條款
蘭陽溪二級警戒 員山子分洪
中國官員未提寬鬆政策
吳宗憲蟾蜍妙算 測自己撇戀情
賴和小說英文版 明日發表
文建會藝文部落格徵選圖文網誌
三大法人買超台股8億元
防雨災 花蓮應變中心二級開設
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保智大隊破盜版光碟 逮4人
竹籬笆黑蝙蝠回憶 變身商品
9月豪宅交易 北市精華區暴量
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石門水庫逼滿水位 4時排洪
東部海域設魚礁 漁獲產值倍增
登革熱疫情指揮中心成立
梅姬逼近 擬傍晚發陸警
參加運動會 小心壓力性骨折
新台幣兌美元升6.1分
中國天地圖網開通
日本否定鄧小平擱置爭議論
總統：國軍會游泳 救災放心
台灣大賽續延 興農回台中
逛夜市學環保 低碳博覽會開跑
北縣百貨週年慶明開跑
中市搶回教商機 先識清真食品
梅姬逼近 小三通明停航
水位攀高 翡翠水庫18時洩洪
涉竊高金素梅外幣 菲傭遭訴
國際小學數科賽 台獲獎多
涉收竊車集團賄款 偵查員交保
侵占公款121罪 男判2年
登革出血熱 4歲童感染
中央氣象局氣象報告
北縣庇護工場 二手商店挖寶
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
亞運開幕排序 以英文T字入場
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
7土石流紅色警戒 全在宜蘭
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
基市土石崩落 無人傷亡
國考首例 成績誤植落榜補錄取
盛治仁：沒補助花博開幕
貪污外交款案 高英茂怒駁指控
惠普愛美科在台設研發中心
張榕容鍋蓋出擊 自喻蚌殼精
死囚再犯延槍決？法部：不可能
市場憂印度儲銀再升息傷經濟
經合會成員 經長：確定再說明
梅姬逼近 竹縣花鼓節順延1週
睽違6年 巴拿馬總統訪台
勞工金像獎 身障故事召喚感恩
大雨作怪 台鐵北迴線受影響
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嘉縣嚴選伴手禮 推廣優質特產
宜蘭淹水 北市42消防員馳援
施工未注意雨期 桃機又漏水
台未感受進入政治議題壓力
羽田新航廈啟用 熱鬧滾滾
龍井釣客落海 搜救無所獲
曾文水庫近滿庫 適時調節放水
颱風攪局 洲際盃賽程不變
高縣設眷村文化園區 歷史記憶
低碳博覽會 電動車開放試乘
宜蘭雨量 恐飆1500毫米
梅姬詭譎 台東出現陰陽天
三重化學槽爆炸 消防局戒護
竊車當掩護 2男搶身障者金戒
法部長備詢 藍綠都批辦案不公
低碳博覽會 闖關學環保
強颱逼近 全港嚴陣以待
梅姬陸警發布 南台澎金警戒
監委巡察 警官陳情討查報獎金
網購市場成長 團購看俏
梅姬逼近 港都戒備
李登輝挺蘇 北市長做好選總統
石門水庫滿水位 晚間洩洪
強颱梅姬「5百年一遇」
前央行副總裁 遭通緝18年
搶救礦工全紀錄 台12月首播
文建會展演列車 開抵金門
抽閱到滿分試卷 關中激動
北京傳爆炸1外國人受傷
基隆河水位漲 車勿停河川區
屏東1級災害應變中心開設
治理線劃設 廬山溫泉業者求償
國泰世華銀台幹到位 年底開業
韓網鬩牆賽 盧彥勳勝楊宗樺
周美青訪女監 同坐鐵椅看電影
消保績效 經部等4單位優等
偷電纜買毒吸 竊盜集團栽了
辯論未敲成 秋菊兩營再槓
施崇棠：科技創新不能太現實
菲南巴士爆炸 10死30傷
北迴淹水 蘇澳到羅東停駛
宣傳車遭破壞？警方：可停警局
王金平盼立委赴釣魚台勿越線
市代涉賄 南檢請市代會允拘提
美元弱 台幣收升6.1分
水侵砂石船 平安靠台北港
中國：有權派漁政船釣魚台執法
梅姬進逼 高澎成立應變中心
島語錄輕歌劇 謝瓊煖飾4角色
蘇花坍方 30多輛車受困獲救
微風女郎蔡詩蕓 創作闖歌壇
棒棒糖閉關200天 進帳千萬
高縣10校師生秀紙影戲
中華電IPv6實驗室獲認證
北迴淹水 千名旅客困逾4小時
台達海英俊獲中國最佳商業領袖
新興市場夯 貿協設廠商聯誼會
中國啟動胡錦濤訪美準備工作
張良任：總統力主兩岸先經後政
國泰產險獲准成立廣東分公司
國庫券得標利率上揚
豪雨農損891萬元
港立法會批准辯論劉曉波獲獎
走出劈腿情傷 吳亦帆再出輯
學者：通識教育應培養未來人才
榮民遺產繳庫 10年逾百億
大雨一直下 象洋投休飽飽
紅色土石流警戒增至43條
金溥聰陪黃昭順岡山拜票
扁新書封面照 拍攝地點搞神秘
豪大雨 6國家森林遊樂區休園
搭高鐵看洲際盃 車票75折
不在籍投票 逾6萬收容人適格
中國：妥善處理陸客南韓脫團
麻豆僅存戲院暫停業 集思挽救
國光石化動向 董事會下週討論
綠委指施政不力 沈世宏澄清
邱毅告陳致中 開庭各說各話
中國：盼首爾峰會展現亞洲經驗
宜蘭縣明停班停課
韓星元斌 最適合佩戴珠寶男士
營建署：5都桃縣快速道未定案
金融機構人民幣拋補限台銀兆豐
統戰？ 採購落實與否是指標
抽籤當村長 法院驗票逆轉
空軍：幻象戰機無封存規劃
梅姬雨量威脅 廬山溫泉警戒
赴陸發CDR？金管會將研究
秋菊坐鎮防災 順設救災專線
網路賣春藥 找女友先試用
試院通過18趴配套 後年上路
淹水數據不精準 總統籲改進
澎哥壯志騎金馬 為給太座交代
颱風天 克林伊斯威特兒子抵台
北縣部分道路開放紅黃線停車
東北角雨勢大 貢寮2村警戒
保險業投資公共建設 標準放寬
颱風影響 東山咖啡產量將減
人身安全列兩岸投保協議內涵
梅姬搗亂 宜縣13校災損
蘇花坍方 8團287人受困
健康論壇 氣候變遷議題入列
宜蘭積水 軍方卡車接人下班
採購效應 台對陸出口轉正
白河槍擊案 14人到案
教部擬賠償二二八受害文教機構
Android稱霸手機可期
逃亡涉貪前法官 疑繼續串證
嚴重燒傷截肢 顏曼如逆風飛翔
台北101挑戰白金級綠建築
梅姬來襲 黃昭順救災專線啟動
梅姬攪局 不影響馬主席站台
屏東6鄉鎮 明天停班停課
蘇花路斷傳傷亡 尚待查證
低碳加地方特色 離島新定位
土石流紅色警戒增至96條
防災優先 秋菊暫停競選活動
今彩539開獎
宜蘭5百多名學生滯校過夜
性侵女學生 狼師判賠160萬
威力彩開獎
資訊電子面板止跌 電視續跌
馬專訪還原 堅持先經後政立場
南投縣災害應變中心二級開設
金管會：結構型商品本金非存款
又完封巨人軍 中日聽牌
北京東直門發生疑似爆炸
社會住宅 大台北52筆地待選
蘇花坍 逾300旅客受困
大尺寸面板 Q3旺季不旺
宜蘭下大雨 蘇澳民眾沒水用
北京爆炸 公安：別問我！
防颱調水位 5水庫放水
蘇澳淹水 40餘病患待撤
兒童文學牧笛獎 展現多元趣味
聯合環境TDR明掛牌
颱風進逼 澎縣明停班停課
泰警再逮4台灣詐騙嫌犯
澳門回收兩批台灣生產藥物
美上週初申失業救濟人數下降
德強勁復甦 收手紓困措施
北迴受阻列車返花蓮 乘客抱怨
宜澎屏6鄉鎮 明停班課
印度：明年是杜哈回合機會年
外交部反對釣魚台行政權交日本
風災責任 高縣議員縣長互告
梅姬強度未減 宜蘭豪雨再一天
蘇花公路400多公尺下陷
台灣光復65週年 照片展紀念
三網融合公車站牌 蘇州展出
公企鵝非同志 只是太孤單
美籍留學生北京爆炸受輕傷
為買毒 男載懷孕女友行搶
中國央企前3季利潤大增5成
盈正股價異常 金管會加強監理
歷史重演 冬山丸山民宅淹水
北縣52土石流潛勢溪紅色警戒
大雨摧花 花博明關大佳園區
人車困蘇花公路 國軍待命救援
廣西小學教室坍塌 27人受傷
威力彩頭獎摃龜
家暴30年 女子申請保護令
蘇花坍方 陸客破車窗逃命
蘇澳淹水 受困師生平安
香港將擴大車站禁菸
今彩539 頭獎2注中獎
登陸發CDR？金管會審慎研議
表決43次 北市明年預算小刪
英官員：低碳經濟 對台有利
駐外人員投書澄清美聯社報導
世上最快樂人 來台分享幸福
停班停課莫惡搞 人事局加警語
金門縣明天停班停課
下藥劫財害死運匠 女判死刑
北縣7鄉鎮 22日停班停課
北市陽明山週邊17校明停課
陸客豪雨受困 陸委會關心
日本石垣市議會 決議登上釣魚島
維護主權 中國漁政船再赴釣魚島海域巡航
雨像倒水 蘇澳時雨量史上第3
抗爭不斷》國稅局仍堅持 太極門需繳稅
內政部重申 不在籍投票未納入海外僑民
《文創台鹽》鹽雕藝術展 南下屏東
台北國際旅展 高雄金典「殺很大」
陸上颱風警報發布 南部防水災
多災多難！ 花博大佳園區緊急撤離
蘇花4百人受困 1遊覽車失聯
梅姬撲向廣東福建
蘇花106K嚴重坍方 吳敦義擔心失聯陸客團
美國警告北韓 不要進行核試驗
G20財長會議 討論避免主要貨幣競相貶值
坍方500公尺 蘇花搶通受阻
豪雨持續 宜蘭累積雨量破千
環境變遷最前線 ——來自太平洋島國的聲音
250陸客困蘇花 一台遊覽車疑似墜崖
大陸畫家 大貓熊晝作贈動物園
蘇澳白雲寺土石流 5人罹難
蘇澳土石流50戶毀 無人傷亡
江宜樺：雨勢過大 蘇花擬封
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
搶救失聯車 吳揆懸念難眠
歐股漲至6個月高峰
劉曉波有聲書 德國之聲可下載
德大學壁畫 台24歲學生全包
劉曉波著作 將譯成多國語言
美元料升 金價下跌
海地爆霍亂疫情 傳上百人不治
利多加持 美股收高
梅姬北移 警戒區增雲嘉
美元升 油價跌
巴西9月失業率創8年新低
豪雨下 恆春半島多處路段坍方
台北縣府發布13國中小停課
亞馬遜財測欠佳 盤後大跌
美國運通Q3每股獲利超越預期
「不能沒有你」法商業放映
國軍挺進台9線 400人待援
匯率戰陰影下 央行全力防熱錢
梅姬攪局 北縣7活動延期
台愛藝術交流 王綺穗打頭陣
G7佔全球GDP比恐跌破五成
梅姬逼近 港都不敢鬆懈
曾文水庫9時起調節性放水
台股開盤上漲38.28點
high體驗 滬杭高鐵將通車
梅姬逼近 國軍進駐南台
友邦IPO傳籌資178億
北宜土石流紅色警戒96條
加性變態空軍上校判終生監禁
梅姬陸上警戒 擴及台中以南
巴西工黨總統候選人優勢拉大
空勤蘇花空投 天候不佳折返
蘇花受困民眾 將以直升機載出
巴西總統候選人拉票險遭水扁
中國最快2013年探測火星
水利署增調抽水機宜蘭救災
羅馬蕭邦鋼琴賽王豫元頒獎
釣魚台撞日艦 陸漁船長獲表揚
紐約CMJ影展台灣影片成焦點
蘇澳積水漸退 居民整理家園
美國支持瓜地馬拉反毒警力
新台幣盤初小升
減需求通美日 南韓稀土不求中
高雄市下午停班停課
量能不濟 台股盤整
蘇花坍方 吳揆掛意失聯旅客
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
蘇花救援 2車遭埋2車失聯
私菸猖獗 財部加強查緝宣導
坍方500公尺 蘇花搶通受阻
國小疑遭縱火 廁所燒精光
風強 貓纜暫停服務
G20韓中財金首長對話取消
中共軍委副主席將訪北韓
中國擬高調紀念韓戰60週年
高縣下午停班停課
屏東縣下午停班停課
中要求共同開發釣魚台 日拒絕
北迴通 金門澎湖午後停飛
中國道歉 大阪知事恢復上海行
公路總局：徒步送糧助民眾脫困
靚湯抗秋愁 秋季養生正當時
Android產品擴張迅速
谷歌中國踢鐵板 百度獲利大補
分不清雨水汗水 特戰搶進蘇花
哈燒新片 劍雨再掀武俠熱
星媒體關注台灣風災
宜蘭豪雨 三星蔥漲逾5成
白紙變發票 羅賓大秀魔術
總統說客語 盼藉客家連結國際
台南市下午停班停課
南韓軍事網遭駭 日近十萬次
高市風雨增強 警消全員待命
三腳渡泡水車 北市允補助
台巴血濃於水 馬總統感動
史欽泰：園區轉型應融入社會
花東宜蘭農損1131萬元
翁案偵結 檢方求處楊定融死刑
台北批發菜價漲25%
梅姬颱風釀災 合庫辦低利貸款
成都最大精品百貨 台商開的
梅姬肆虐 災損19校
員山子分洪量創新高
瓦斯電信挖路 回填無人驗收
上課遇颱風 羅嘉仁形容像逃難
台南縣下午停班停課
野溪清疏暴力圍事 5人送辦
颱風災損報驗 可減免稅捐
台商:十二五規劃有助百貨業者
袁健生：王毅回應先經後政政策
城市探密 揭開台灣禁區面紗
人力銀行：9月失業率可望再降
蘇花失聯遊覽車 各方急尋
土石流紅色警戒減為43條
雲林縣下午禁漁船筏出海
港官員指加息有助市場降溫
立委：巡釣島 國防海巡將配合
東北部降雨減緩 仍應防大豪雨
量縮觀望 新台幣午升6.7分
清淨家園 胡志強喊超日趕瑞
林華德入監 帶聖經罵司法不公
授達賴博士學位 印外交部否決
吳揆：護釣島主權勿到兵戎相見
盧超群：市場需求逐步回溫
連網電視市場急速成長
哈勒戴壓陣 費城人保生機
大高雄里長參選人涉賄 1收押
海協會來函關切大陸遊客受困
總統：速援助受困蘇花民眾
消基會籲勿封殺食品民間檢驗權
小英推芝投公路 紓緩淡水車流
星國霾害嚴重 空污指數飆升
為夫拉票 邵曉鈴獻唱
觀光股豪雨臉綠 晶華力守紅盤
充公榮民遺產 研議設基金
盜採髮菜 內蒙阿拉善遭殃
薪苦 4成上班族3年未加薪
台股收盤漲36.83點
友邦籌資 南山：營運沒影響
牟華瑋宣誓就任駐邁阿密處長
天候不佳 空援蘇花數度折返
監委查九一九 遭嗆干擾救災
台股震盪整理 漲36點
觀望盤整 台股待擴量突破
11月台指期漲54點
防淹水 海軍援中港拆圍籬
蘇花救援 陸空同步運送物資
11月電子金融雙漲
紅十字會慈濟法鼓 進駐宜蘭
加州州長阿諾卸任後將出自傳
匯率戰陰影下 學者：不致開打
勞委會：颱風天出勤 安全為重
英文版賴和小說集 洪健昭主譯
藝文看板 抗日特展台北展出
器捐追思會 思念謝恩化為淚
立委提案 修法規範影子董事
颱風進逼 菜農搶收蔬菜
三大法人買超台股26億元
王金平：人權是生醫發展關鍵
梅姬進逼 小三通明續停航
蘇花搶救 發現翻落山谷遊覽車
梅姬進逼 嘉縣優先撤弱勢族群
王毅：兩岸和中美關係雙軌並進
台旅會關注陸客遇險 盡力支援
菲警：巴士爆炸案可能是恐襲
沈建宏藝界人生 難忘同學排擠
高雄國際羽球賽12月開打
搶搭末班車 世博將再現人潮
匯率戰陰影下 小賺趨勢財
蘇花坍方 特戰隊山路送物資
動漫情境法 學習更有趣
環團：蘇花地質弱 鐵路勝公路
蘇花1失聯巴士 證實墜谷
台東縣今晚明天停班停課
陸客蘇花驚魂 爬出車後才知怕
東北風轉偏東風 宜蘭降雨將緩
北市買屋 1500萬以下最熱
涉偷單車詐騙 貧父起訴
新台幣兌美元貶4.1分
蘇花搶救 擬徒步護送民眾脫困
疑涉貪 福興鄉代主席羈押禁見
客語生活學校成果觀摩賽延期
文學彰化 蔣勳談漢字書法之美
9月失業率降至5.05%
宜蘭近4千戶停電 今可復電
B/B值連15月逾1 景氣佳
成都至歐洲列車比海運快20天
台灣面板產能降 韓廠市占過半
海派中醫流派失傳 滬擬搶救
蘇澳白雲寺土石流 挖出1遺體
汽修科學生不學好 1夜偷8車
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
青海藏民擴大抗議漢語授課
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統：文化使國家偉大
梅姬發威 台金班機6成停擺
爛泥中救災 別再叫我草莓兵
民眾受困蘇花公路 吳揆致歉
陸客受困 兩岸兩會密切互動
珠海旅行團在台失蹤情況未明
蘇花坍方 浙江遊客全部脫險
林書豪上場18分鐘 得3分
封殺消基會檢驗權？衛署澄清
石門水庫近滿水位
郭泓志請願 多關心基層棒球
故宮南院101年開工
彰化地政便民 下鄉服務
雨天開車 亮頭燈減速慢行
小三通客船台金班機 明取消
蘇花搶救 民眾徒步接駁脫困
蘇花脫困 陸客喊差點把命交了
滿潮將至 南縣水庫洩洪
受困蘇花四百人 盼入夜前撤完
梅姬釀23處公路災害 蘇花慘
中國白領訊息壓力 全球之首
菲南校園喋血 4死6傷
央行阻升 新台幣收貶4.1分
G20財長聚會 匯率是焦點
救急 勞委會釋5百臨工職缺
進用身障新制 1成企業未落實
北縣大雨 17鄉鎮災情輕微
陸客遊覽車失聯 組團社明抵台
洲際盃棒球賽明登場 十隊競逐
蘇花改 吳揆盼明年能動工
2局6K宰蛇 郭泓志最滿意
本周上市公司市值21.22兆
翡翠洩洪量 大台北半月用水
本周電腦股漲最多
巴士蘇花墜谷 弘泰團2人失聯
標普：中國加息引發短期陣痛
蘇花困 陸領隊台司機失蹤
長期旅美 郭泓志想念台南蝦捲
上海人口普查 台灣人首度列入
亞運中國代表團26日成立
年底失業率低於5% 有可能
朱立倫提幼教政見 設公托中心
漢和：中國部署導彈保衛香港
蘇花陸客 200人已脫困
總冠軍賽連延3天 牛象枯等
菜價漲 量販搶推特價
慶台光復 抗日展今起展出
蘇花斷 台鐵加開區間快車
查風災遭嗆 監委：反民主
2片餅乾嚐溫馨 陸客感謝司機
憂遭恐怖攻擊 印度全面戒備
實質薪資增幅 19年新高
美報告：中國能攔截美網路資料
新光金增持元富證8%
總統安排宜蘭勘災 取消輔選
達仁鄉好誇張 帖子滿天飛
迷你劇最佳女配角 劉曉憶敲鐘
梅姬肆虐 飯店業嘆無奈
梅姬影響 花博大佳園區明再封
不畏梅姬 星光大道亮麗登場
官警風紀案簽結 胡志強：尊重
澎湖縣明天停班停課
汪政緯獲金鐘迷你劇最佳男配角
颱風進逼 高高屏急撤老弱
唐鋒事件後 上櫃監理趨嚴
53人仍困蘇花 特戰官兵守夜
土石擊中警車 警務佐命危
石化業工安聯合稽查 年底展開
宜縣4鄉鎮 明天停班課
梅姬發威 小三通全面停航
陸客脫困 感謝軍方救命
陸客顧逃命兩手空 民眾贈衣
蘇花救援 全力搜救創意巴士
馬總統：支持巴拿馬入APEC
97歲乳癌開刀 開朗生活好
金鐘節目行銷獎 公視黑面琵鷺
債主討債 豬哥亮判還千萬
韓網挑戰賽 盧彥勳進4強
回應王毅 賴幸媛談兩岸穩定
經部赴美招商 2年引資3百億
台電子業西進大陸步伐加快
外交部：不必拘泥聯合公報數量
亞運男籃 曾文鼎不缺席
跨國賣淫首腦 陳太太判刑
金門縣明天停班停課
打房奏效 9月房貸利率上揚
陸旅遊局提醒陸客赴台安全
迷你劇最佳男主角 唐川敲鐘
260陸客脫困 14人留蘇花
貴州團尾隨墜谷車 陸客嚇破膽
今彩539開獎
台南縣明天停班課
小英：倒數時刻 新北市最慘烈
打炒房 公告地價每年調
蘇花改克坍方 少說要7年
大樂透開獎
吳揆：TIFA要有利人民
陸客團失聯 海旅會擔心
下課花路米敲金鐘 十歲生日禮
貨幣戰 印財長籲對話非對抗
香蕉哥哥奪兒少節目主持人獎
失業率再降 要看復甦力道
轎車遭沖走 尋獲疑罹難者屍塊
富邦人壽擬設中國合資子公司
巴拿馬商機 巴國總統上陣行銷
金鐘行腳節目 瘋台灣奪得
小馬奪金鐘行腳節目主持人獎
蘇嘉全：力促雙港發展條例
美麗蘇花 難擋強降雨
傅狷夫與張遇聖畫作韓國聯展
梅姬發威 學校災損逾千萬
調整公告地價 房仲：衝擊房市
迷你劇女主角 林美照敲金鐘
水淹養雞場 梅姬奪25萬雞命
小馬淚灑金鐘 差點忘了謝憲哥
剛果客機墜毀 鱷魚是元凶
唐川獲獎 夢想成真
蘇花脆弱 8年斷逾2百次
選戰停火？綠議員嗆監委掀戰端
慶水牛節 泰農民成「牛仔」
達美航空延誤 旅客求償
龐銚摘金鐘綜合節目主持人
搶修蘇花 估11/20全通
北市停放紅黃線車 明晨駛離
梅姬轉弱 中彰投陸警解除
文茜世界周報 奪金鐘綜合節目
討海人奪迷你劇電視電影獎
中國重申南海問題立場
大樂透頭獎摃龜
新人巫建和 奪戲劇男配角
今彩539 頭獎無人中獎
脫困領隊：前後坍塌 進退兩難
法國退休改革繼續對峙
陳文茜獲獎 分身搶風頭
金鐘獎到手 林美照人生圓滿
戲劇最佳女配角 高慧君敲鐘
海基會派員赴宜蘭探視受困陸客
蘇花懸崖狂風 空軍救護救難險
集水井爆湧4米 九份險撤村
台盼兩岸持續良性互動
百萬小學堂奪綜藝節目獎
蘇花驚魂 377脫困23失蹤
豬哥亮侯怡君摘綜藝節目主持人
不當矮化台灣 更正85網站
蘇花懸崖美景 陸客又愛又怕
全民運動會 台中熱鬧開幕
大馬LPGA龔怡萍表現亮眼
導遊：不知路坍才受困
海派甜心楊丞琳 勇奪金鐘影后
楊丞琳奪影后 不忘好哥們小豬
土石流 蘇澳民宅7人罹難
大愛劇場情義月光奪戲劇節目獎
金鐘黑馬 吳政迪榮膺影帝
袁健生證實 柯林頓計劃訪台
蘇花救援 33人分送3醫院
釣魚台》日稱無「擱置論」中方否認有「密約」
乘客攜鱷魚引恐慌 剛果飛機失事20人亡
四教授詐領研究費 成大蒙羞
五都選舉 場面冷清清
總統：全力搜救 不放棄生機
救難大隊鎖定蘇花116K路段 找珠海團
陸客團受困 移民署成立應變小組
災害中心統計 11人死亡、26失蹤
陸空並進 尋獲汽車保險桿
海軍拆援中港圍籬 重申非禍首
Selina上海拍戲灼傷
日媒：日俄在西伯利亞發現油田
吳政迪楊丞琳 金鐘稱王封后
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
黃志鵬訪胡志明市 台商熱情
警車遭土石擊中 警務佐罹難
陸組團社將派5人緊急來台
梅姬颱風脫離本島
蘇澳白雲寺凌晨再挖出1遺體
明華園精緻示範表演 轟動英國
歐股挫跌 週線收紅
金銅週線齊跌
法罷工 國際油價漲
企業報喜 標普週線連3紅
黃志鵬參訪胡志明（1）
黃志鵬參訪胡志明（2）
超級細菌肆虐巴西 18死
蘇花受困 直升機接出最後一批
本島陸警解除 1颱風快形成
主持還債 豬哥亮自嘲賺最少
蘇花救援 直升機載出54人
蘇花重災區 持續搜救
魯拉受歡迎 助長羅賽芙人氣
梅姬影響 華信廈門航班更動
加報投書指台灣擁有釣魚台主權
蘇澳白雲寺土石流 9人罹難
總統：抗戰是中華民國政府領導
蘇花驚魂 陸客團多數脫困
減肥尚未成功 陳文茜金鐘缺席
節能 老舊工業區設太陽能發電
民宿進市區 日租套房成新寵
便宜受歡迎 日租房安全待加強
薩省反對 加檢討波塔許收購案
怕取締 日租房業者盼專法解套
日租房朝那走 民代看法不一
國際媒體評巴西總統候選人實力
土石流黃色警戒減為13條
飛安會：華航峇里島事故是人為
遊蘇花陸團來自近10省市
店面首選 兼具人潮動線
泡湯季 溫泉住宅夯
綜所稅第2批退稅單 月底寄發
梅姬釀災 11死26失聯
郝營正妹團 快閃拉票吸睛
蘇營正妹團 跑攤遇搭訕
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
蘇花斷 台鐵東幹線增列車
廣東團組團5幹部下午抵台
蘇花搜救發現疑創意遊覽車零件
廣東組團社下午直奔宜蘭
大台北21行政區建案創高價
喜迎金鐘 楊丞琳捐獎金賑災
主持看世界 小馬讚奇妙安排
上海團近期赴台西進為主避東岸
南北韓合辦 平壤科大將開學
極端氣候 蕭萬長：嚴峻挑戰
蕭灑失后座 吳克群稱霸音樂榜
促買回不良房貸 聯準會陷兩難
日銀傳擬購BBB-級公司債
美元6週來首次週線收紅
大陸組團社下午到 直奔蘇澳
解放軍指南中國海可自由航行
陸空並進 搜尋蘇花失聯者
總部成立 朱立倫允當選拚經濟
花博大佳園區 下午2時開園
蘇花夜難眠 特戰續尋失聯車
脫困陸客 人先離境行李後送
金溥聰南縣站台 秀台語搏感情
羅比威震天下 擊退聯合公園
線上地圖生波 中印邊界爭議
十二五商機 電子一哥齊聚福州
世博閉幕前週末 地鐵爆人潮
40年內1/3美國人有糖尿病
陸旅遊近期避免團進團出台東部
星澳證交所談合併 全球第3大
梅姬釀災 小英籲關注救災
北京媒體大幅報導台旅遊意外
北縣特搜隊出發 馳援宜蘭
逃出梅姬 北京領隊：心裡沒底
梅姬進逼 金門軍民嚴防
李鴻源：防救災 資訊未整合
亞運韓國監督 秘密來台情蒐
蘇嘉全青年軍 OK家族成立
美稱G20首爾峰會前提具體目標
台鐵司機員迎娶 客廳車愛相隨
梅姬環流影響 南市風雨
總統：蘇澳救助 比照莫拉克
宣傳新書 小布希上影音網站
楊進添訪非 檢視合作計畫
梅姬中午登陸福建
洲際盃 中華7比1領先韓國
海旅會：陸客來台不受影響
新版急救術 動手未必動口
洲際盃開打 2萬球迷唱國歌
單車成年禮 青少年轉大人
梅姬變輕颱 澎湖脫離警戒
2住院陸客恢復情況佳
雲林路跑賽 豐泰回饋地方
梅姬過境 高縣原水濁度高
總部成立 張宏年搶中市議長
亞運韓國監督：台灣打者有力量
梅姬颱風農損4836萬元
郭秀珠總部成立 陳致中站台
新纖綠繪產品 屆退員工玩創意
順營下戰帖 不拘形式辯論
中研院區開放 周美青低調現身
風雨無阻 參選人總部拼人氣
新聞局：美聯社有一定程度澄清
白雲寺邊坡土石流 9人斷魂
中印關係增溫 總理將舉行會談
中市支援救災 61人前進宜蘭
颱風 澎縣無重大災情雨量也少
明清鬼節 熱鬧不輸萬聖節
宜蘭停水千餘戶 搶修中
劉德勳探視受傷陸客
卓伯源晤印度省長 行銷彰化
蘇花路斷 台鐵加開列車
蘇貞昌：救災不應分黨派
NBA初體驗 林書豪認真學習
洲際盃開幕 中華11比5宰韓
逃過一劫 航空公司為陸客壓驚
宋楚瑜：榮民遺產應用於榮民
強降雨封蘇花 學者贊成
張清堂設總部 胡志強站台
梅姬災損 54校破2千萬
梅姬颱風 小三通24日續停航
長江口漁船沉沒 16人失蹤
芝華婦聯會文化藝術秀獲好評
台藝大校慶展 台灣藝術史脈絡
劉紹爐復出 展現身音美
中駐菲大使：兩岸交流循序漸進
新纖兩年60億投資計畫順利
宜蘭千餘戶仍停電 台電搶修
經部通過聯電等產業技術計畫
創意大陸團總座到 直奔宜蘭
蔡依林專輯改版 宣傳服砸百萬
大陸官媒高度推崇台灣救災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
韓網賽 盧彥勳晉級決賽
心繫蘭陽災情 僑胞捐款百萬
中央氣象局 １週天氣預報（更正）
鐵道迷重建 光華號車廂吸睛
灼傷植皮 Selina盼返台
雨澆不熄蘇州電博會參觀熱潮
東京影展 中國惹台灣名稱風波
接力傳安寧 修女單車環台
Selina灼傷 導演說抱歉
梅姬釀災 環署助災後清理
農委會宜蘭勘災 擬專案救助
在地好滋味 國姓咖啡節登場
遊覽車墜谷 運鴨司機目睹心驚
呂秀蓮跨足網購 推廣文創產品
金鐘贏家 陳勝福為公廣爭經費
疑創意巴士保險桿？無法證實
梅姬災情 12死26失聯
打擊大爆發 中華痛宰韓國
查風災遭嗆 藍議員聲援監委
再苦也不退 十軍團南北馳援
資深藝人力挺 願扮胡志強分身
小豬摃龜 瓜哥自嘲帶賽
就醫陸客：台灣景色美仍想來
肉骨茶沒蒜頭 星客發火
台金航線 明恢復通航
總冠軍賽第4戰 象暫領先
特教師失聯 親人蘇花路求奇蹟
醫療專機暫不載送Selina
環團核安演習 邀市長參選人
蘇嘉全原住民後援會成立
楊丞琳獲贈大紅包 一路發
大陸盼台繼續搜救失聯陸客
蘇澳鎮24日停班停課
面對大水摧殘 樂觀堅持眾生相
蘇花坍和吊臂意外 相同旅行社
未公布敏感區 義大利專家不解
巴國總統親自推銷 盼台商投資
睽違7年 兄弟再奪總冠軍
梅姬颱風 石斑白蝦受損重
共軍高層否認阻礙南海航行
創意陸客團 失聯前畫面曝光
期中大選後美股上漲機率高
G20共識 挺金改避貨幣大戰
兄弟橫掃興農 黃彩帶從天降
大馬高球賽 龔怡萍並列第7
泰水災32死 曼谷警戒
勘災遇嗆聲 總統：人情之常
美聯社回應 府：讓外界公評
蘇花若有罹難 可請求國賠
華仔雷射老花？廠商賺免費廣告
蘇花災情遲通報？中央地方異調
Selina灼傷 翁滋蔓同感
大陸赴台遊暫未受影響
牛4戰僅4分 葉君璋甜蜜復仇
蘇花長又險 防災機制踢鐵板
立委：國防高額預算 妥覓財源
洲際盃 潘威倫掛帥戰捷克
大馬高球賽 龔怡萍暫列第7
立院：志願役留營少 誘因不足
陸客願多留1天完成環台心願
以車追人 搜蘇花3失聯者
失聯創意巴士 暫排沖入海可能
廣東團失聯 組團社抵台了解
不讓人看衰 象寫奇蹟
日職棒總冠軍 中日拼羅德
松山飛羽田 盼台日旅客三百萬
台商籲速簽台越FTA
蘇花意外 廣東官員明來台
先救陸客？導遊：說話欠公道
中國盼中日共同維護戰略互惠
東京影展中擾局 影迷追星失望
廣東團失聯家屬趕辦入台手續
百人明垂降蘇花 尋失聯者
下週東北季風增強 北部溼涼
大陸團領隊家屬今晚來台
江宜樺：救災資訊無延誤
梅姬颱風警報解除
維基揭露伊戰爭機密事件 美軍方跳腳
大雨重創宜蘭 馬、吳勘災
珠海陸客團仍失聯 彷彿人間蒸發
先救陸客？總統：沒這回事
中國人民網 公佈失聯名單
國庫赤字查稅頻頻 立委批稅官是酷吏
松山羽田對飛 團客要玩趁現在
蘇花搜救 發現1女性遺體
反日降溫 中國部分大學「封校」
梅姬登陸 福建漳浦成水鄉澤國
蘇花搜救挖出586BB遊覽車
台中市議長張宏年競選總部成立大會
蘇花坍方 陸籍女領隊家人奔台
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蘇花搜救 挺進116K深谷
全台多雲 白天高溫逾30度
王毅盼台全力搜救大陸遊客
黃金航圈拚商機 松機行情俏
航廈整建又添航線 松機迎挑戰
松山貨站小 銷日鰻魚鮮花怕怕
廣州數萬武警誓師保衛亞運
建國百年促參商機逾2千億
梅姬警報解除 小三通中午通航
中國7成男性不性福
利變型保單停賣 傳統產品上陣
蘇花114.5K 發現女布鞋
黃金傳奇金閃閃 頭獎200萬
氣球創作 籲愛心不消逝
台加再生能源科技研討會召開
必翔：兩岸發展電動車認證為先
地方批訊息延誤 藍盼口水少點
東京影展陸擾局 立委遺憾
重慶破除「活人墓」陋習
家屬不滿珠海旅行社溝通閉塞
農信保基金 農業轉型發電機
鯉魚潭水庫捕魚 男子落水失蹤
歐巴馬施政滿意度降新低
最受讚賞公司榜 阿里巴巴第一
歐巴馬電子簽名 獻給iPad
巨人勝費城人 挺進世界大賽
重慶電動公車帶來低碳生活
郝：北市選情緊繃 全力以赴
香港男性找工作較女性困難
中央氣象局氣象報告(更正)
副總統籲重健檢 落實全人健康
師大商圈書店 上演虛實大戰
華山起藝倒數 戶外表演受歡迎
蘇批文湖線 市府：去找葉菊蘭
企業共襄盛舉 花博吸睛
中油汽柴油25日起降0.3元
入選百大新秀 陳俊秀拚亞運
梅姬農損累計5856萬元
環署：加速蘇花改環評審查
江啟臣籲中國 勿政治干預電影
青年就業計畫 提供訓用機會
台塑汽柴油明起降3角
開拓動漫祭 初音未來大受歡迎
56%美民眾認為國會應大換血
南縣23代表會主席力挺郭添財
洩密 MySpace採取行動
廣州上班族周末減壓 暫時失蹤
中國否認吸收美公民當間諜
棄保當政見 選委會：未違法
朱立倫提政見 保障婦女權益
印總理啟程訪東亞東南亞
蘇花女罹難者 家屬認定劉芸均
漢語授課 青海藏人師生抗議
新港人文薈萃 張花冠代言旅遊
日本促中國稀土運輸恢復正常
劃豬界地 陳師孟豬收藏亮相
英大砍預算 諾貝爾獎得主警告
蘇嘉全：若當選續住豐原
盧彥勳首爾三星盃封王
陳瑞隆：建立兩岸LED標準
劉芸均魂斷蘇花 同事悲痛
影展名稱交鋒 小英籲別天真了
影展名稱事件 吳揆：陸團蠻橫
陸籍領隊田園家屬 上山找親人
中華戰捷克 5局領先6分
黃重球：兩岸標準聚焦新興產業
神舟旅遊團返回北京
AK留台跨年 挑戰天王歌舞
學生參與 超商開發南北美味
蘇花搜救 發現遊覽車殘骸
台商不在家 毒蟲侵住度假屋
新台幣上週亞幣中相對抗貶
岡山國小英語村 擬實境學英語
朱立倫白皮書：空屋變社會住宅
華南金西進 王榮周領軍
特戰部隊挺進蘇花115K
伸鹹豬手戲NG多 黃少祺被虧
吳揆盼蘇花改年底發包
打狗驛變故事館 訴說鐵道歷史
徐若瑄淚灑東京影展
兩岸無線城市試點 寧波成都
失聯陸客家屬 最快26日抵台
輕取捷克 中華2連勝
蘇花斷 陸客來台數暫無減
兩岸影展擦槍走火 陸官方關注
藍天跨領域掌握中國內需商機
女遭擄關狗籠 山區自行脫困
王毅：兩岸關係要保持正確方向
梅姬警報解除 金門交通恢復
蘇花救難 蛙人潛海搜尋
房市熱絡 北縣買賣棟數居冠
廣東團失聯 珠海官員將來台
黃金週線收黑 短線有修正壓力
蘇嘉全：救災應拋棄黨派成見
全家奮勇抵抗 男搶銀樓就逮
蘇花坍 花蓮蔬菜南繞運銷台北
蘇花遊覽車殘骸 蛙人下海搜尋
梅姬風災 退票紀錄從寬處理
糖尿病搞怪 3兄弟都是病童
大馬高球賽 龔怡萍落居16
花博全區測試 留園上限6萬人
珠海受困遊客家屬急辦證來台
長照雙法送政院 補助金額待估
蘇花意外 廣東旅遊局官員抵台
以色列學者：易筋經創造力強
蘇花路斷 花蓮觀光業者憂未來
大陸盼台減少積體電路技術限制
陳菊：推展大高雄文創產業
瑤瑤獻愛 鼓勵病友面對生命
大陸將致力發展新能源車
梅姬豪雨 61校災損近3千萬
財報與美元走勢 牽動台股
老公不設限 韓彩英婚後更旺
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雙媽台語魅力 迷倒日泰導演
故事環島 只要吃1根香腸時間
斗六站狗受傷 救援添佳績
選舉旗幟冷 公車廣告熱
融入台灣社會 新住民分享心得
鼓勵生育 百對雙胞胎秀才藝
蘇花空拍 發現白色小客車體
拚5都 國民黨慶造勢衝高峰
蚯蚓吃垃圾 北京環保新招
海旅會主管來台關心陸客救援
台灣豬肉品質高 TFP有保障
傅崑萁：千人魂斷 速建蘇花改
回味醬漬蘿蔔 西螺體驗DIY
盧彥勳首爾三星盃奪冠
達賴將退休 專注宗教和諧包容
劉芸均家屬：天災不能怪政府
教部緊急撥款 助宜蘭學校復原
中華輕鬆用兵 6分贏捷克
大陸旅行社盼加強搜救力度
國歌不太熟 羅錦龍惡補
高市長選戰 秋菊順高縣拚場
7日改變高雄 連戰力挺黃昭順
東京影展事件台辦27日說明
中遠高雄輪命名首航
蘇花改加速環評 環團籲顧品質
中國軍方領導人赴北韓祭奠
救溺水同事 男淪波臣
河南周口發生4.7地震
八里渡船頭男浮屍 平頭藍外套
馬高球賽落幕 台3女將欠佳
陸客團意外 大陸官員來台
目擊116K 搜救命懸一線
94歲志工展活力 跳舞去領獎
選前30天衝刺 綠攻青年票
洲際盃 林晨樺明先發戰香港
任爸：Selina度過難關
漫畫五都爭霸 搶搭選舉話題
梅姬罹難 每人慰助百萬
失聯陸客團家屬 最快明抵台
港人爭看電子清明上河圖
創意廣東團陸客家屬26日來台
徒步淨島 嚕啦啦壯遊台灣
池田秀一現身 分身夏亞朝聖
王岐山蓋特納協調G20意見
老農民占地種菜 于美人不忍趕
高縣原鄉盼自治 要參選人表態
鄭立中:兩岸經濟關係將越緊密
大廠雲集 兩岸雲端試點年底談
美聯社爭議 江啟臣盼勿再發生
英大砍預算 專家料英鎊大跌
Selina今晚返台治療
國安局：移車無關總統勘災
光林:兩岸應有LED共同標準
影展起爭議 府籲大陸停止打壓
大陸海旅會人員明慰問家屬
豪雨走蘇花 業者：因為沒封路
國中男涉伸鹹豬手 中縣調查
蘇州電博會銷售比去年增1成
海旅會感謝台灣積極救援陸客
Selina深夜返台就醫
Selina平安 任爸感恩
珠海失蹤旅客家屬或25日來台
東京影展 台灣團活動如常
陸海搜救 蘇花尚有25人失聯
救失聯人車 直升機明吊掛山貓
蘇花脫困 85陸客延後出境
退休法案 7成法人不滿總統
蘇花水下搜尋 未發現殘骸
Selina搭醫療專機抵台
東京影展台灣夜 徐若瑄歌寄情
陸客家屬要求生見人死見屍
殺二人6年假釋再殺人 家屬：法院是幫兇！
東京影展陸打壓 影人批太超過
不滿「一中一台」 中國影人罷走東京影節
大陸海旅會3官員來台
移民署機場補辦臨時證 便利陸客出關
紮根新移民輔導 移民署長赴南投
花蓮在地團體呼籲 以鐵路為主「蘇花改」為輔
內政部：罹難者慰問金每人100萬元
秋冬溫補 養生「松茸」宴正夯
上海世博參觀人次破7千萬
新竹市長親臨上海 迎娶台灣館
10月31日一起響應護眼健走 開心免費拿好禮
日本抗議 中國船隻駛近有爭議島嶼
吐瓦魯：愛在巨浪來襲時
電子清明上河圖展 港人瘋
失聯陸客團家屬抵台 哀傷跨海尋人
沒買到火車票 創意陸客走蘇花
鳥類模範夫妻：菲律賓老鷹
Selina爸：願代女兒受苦
蘇花106公里處坍塌 路中斷
蘇花再塌 消防局：儘快清理
印尼明年煤炭產量達3億多噸
蘇花再坍 搶通倒退9公里
蘇花106Ｋ坍 緊急搶通
彰化敲開自行車零組件銷印大門
復原蘇澳 慈濟再度動員
北部溼涼1週 低溫下探17度
台股開盤上漲35.95點
蘇花114.5K 傳出油氣味
蓋特納：中國將讓人民幣升值
新台幣盤初升破30.8元
劉霞邀同道出席諾獎典禮
中國漁政船再次出現釣魚台附近
立委提案延長不當審判補償申請
福斯擬裕隆代工？經長：不能講
颱風梅姬讓福建受災
蘇花112K 發現裸露手臂
蘇花救援 金門排雷探測儀登場
蘇花搜救 陸續發現輪圈遮陽板
電子傳產揚 台股挑戰8300
大連油庫3個月後再度失火
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
函授假文憑 大陸上萬學子受騙
美韓據報取消黃海航母軍演
梅姬灌飽湖庫 金門供水無虞
買盤觀望 豐興鋼價持平
美零售業迎戰黑色星期5搶購潮
台灣十大精品包裝名茶上市
吳興國獲文藝獎 求創新憂傳承
中南美多起傳染病 旅遊防感染
港媒：台應汲取陸客失蹤教訓
復徵空地稅 財長：朝此方向走
Fed將加購2兆美元資產
涉台學者：大陸對台政策未倒退
海協只提救陸客避談影展爭議
星國註冊1油槽船疑遭海盜劫船
江宜樺：陸客非慰助金發放對象
東京影展遭打壓 經長：很不好
北縣本土登革熱 添第3例
蘇花坍 立委批封路錯估形勢
交不出財報 宏易跌停
陸客蘇花失聯 海旅會小組因應
湖南公安廳反駁媒體報導
搶通蘇花 交部：下月15日前
宋楚瑜站台效應 秋菊互槓
加州近半選民對移民態度寬容
蘇花救援 國軍擬海上運機具
秋單挑電視辯論 菊不回應
花東農產繞道運輸擬補助
議員告發涉圖利 胡：不隨起舞
文湖線決策責任 郝蘇再槓
藍籲蘇花改速建 綠要東發條例
中石化218億授信案簽約
趙建民：影展風波 大陸不明智
中市飯店業俏 銀行聯貸18億
徐若瑄落淚發酵 兩岸粉絲交鋒
亞運期間珠三角禁燒烤噴漆
星澳證交所將宣布合併
沈世宏：打造綠色產業發展環境
小英：中國修辭說法不具說服性
為接班佈局 北韓撤換駐中大使
零食廣告多 3成兒童難說不
股匯齊揚 台幣午升2.57角
江宜樺：中央救災未延誤
減刑再殺人 被害人家屬要國賠
催蘇花改 立委籲環評委員重視
不滿課綱 搶救國文聯盟上諫書
台灣光復 馬總統：程序清楚
電動車撞傷人 判拘役20天
港府：星澳交易所合併不影響港
南縣水雉復育 11年增12倍
Selina後續 任媽不敢想
基宜午後大雨特報
不滿蘇花改延遲 花縣議會休會
友達重回台大尺寸面板龍頭
蘇指借場地遭刁難 胡：未干預
湧蓮寺佛祖聖誕 英倫未碰面
南縣查賄 參選人家中搜出槍彈
台股收盤漲138.92點
海陸空搶救 機具將空吊或搶灘
吳揆再批江平蠻橫 促陸維善意
扁家瑞士款 再匯回2810萬
停車場避稅還養地 半年內修法
尋找高智晟 維權組織發公開信
TPK宸鴻中籤率僅1.3%
台股開高走高 漲138點
陸客國賠? 陸委會:救災優先
花海岸發現2屍塊 DNA鑑識
經委會通過11月天然氣價調降
11月台指期漲164點
獲捐逾2千萬 金?筊m抱病致謝
陳菊：企業搶進高雄 看好潛力
突發性耳聾 壓力造成
蘇花事故 海旅會設前方工作組
蘇花海上搜尋 發現大輪胎
吳揆盼蘇花改11月通過環評
11月電子金融齊揚
劉芸均魂斷蘇花 畢士大悼念
電子領軍 台股攻上8300
台灣失蹤陸客家屬準備赴台
三心二意教學 張昇鵬獲獎
蘇花深谷找生機 搜救犬也拚命
弘泰2陸客住院 團員盼早歸隊
日勝生敦南派出所地上權簽約
公布欠稅名單 7天延為3個月
財委會：公開國安基金釋股資訊
棄保列政見 順營告市選委會
盧彥勳排名新高 重登亞洲球王
群聯金士頓合資內嵌式記憶體
粵省長盼處理好珠海客失蹤事
珠海協助失蹤家屬盡快赴台
三大法人買超台股178億元
尋獲遺骸疑女性 身分待驗
大陸最夯公職4728搶1
蘇花下大雨 搜救暫停
蘇花搜救 海岸尋獲遺骸
創意失聯團員家屬 傍晚來台
救援分秒必爭 北縣特搜不換人
社科院：中國競爭力全球17
司法院長賴浩敏宣誓 總統監誓
為蘇花受難者祈禱 海莉獻美聲
松機變身 國際入境遷1航廈
台糖土地閒置長草 苗縣府開罰
災後復原 6千國軍援宜蘭
賺錢其次 首爾民眾重視休閒
金馬影展倒數 端出國際卡司
新台幣兌美元升1.8角
慶光復 吳揆：台灣要團結
遊走義城市 穿迷你裙恐被罰
陳菊推雙港經貿園區
蘇花事故不影響陸客自由行政策
中行辦事處揭牌 金融業雲集
環署水質檢測 拓展到南沙
潑水淋濕人 女子觸犯侮辱罪
登陸 富邦人壽紫金控股攜手
陸漁船擱淺 金門岸巡人道遣返
基期高 M1B年增率續降
影展風波 陸盼兩岸勿內耗
中國駐日使館再遭子彈恐嚇
蘇花坍方 殃及台東觀光業
刑滿又殺人 曾獲涉貪法官減刑
南部淹水 9月工業生產微減
中國缺工荒從沿海蔓延西部
踢破同事睪丸 男判4年2月
Selina灼傷 花博續代言
珠海失蹤遊客家屬今晚赴台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
超危險特工 全台票房連莊
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報 (更正)
海旅會盼盡量滿足粵家屬需求
催生蘇花改 花蓮支持人士串連
行動通訊4年後成兆美元產業
物聯網 兩岸產業合作範例
視障築夢補助 按摩中心重出發
藉口失憶 男子性侵判11年
國台辦：兩岸交流停不下關不了
吳揆批陸蠻橫 國台辦低調以對
林邊鄉民北上挺郝 感念救災
A股創反彈新高 滬指大漲
老齡化嚴重 養老床位等2年
吳揆提名張博雅任中選會主委
外資上周賣超158.46億元
二代健保雇主負擔估4.71%
長照接送 跨北桃竹苗5縣市
高縣女排直落二勝哥斯大黎加
扁家瑞士款 又匯回12萬
東京匯市日圓又飆15年新高
收割期到 嘉市府籲勿燒稻草
宜蘭壯圍外海 尋獲1遺體
韓將加入國際防武擴散核心組織
花博全區測試 夢想劇場小當機
陸統戰部：防兩岸關係倒退
海地霍亂 外交部籲提高警覺
海旅台旅慰問 田園母親哀傷
中興研究園區 預算遭凍3千萬
雙胞胎正妹 募志工挺胡志強
涵碧樓泳池不合格 複查過關
台灣館把台文明文化帶給大陸
尼加拉瓜左投 有華人血統
高雄世貿動土 102年完工
M1B連9降 股市動能仍充沛
盧廣仲密謀開趴 嗨翻北京
東海橋設計惹議 中市府將究責
中國對印尼等甲醇徵反傾銷稅
Selina灼傷 包括雙頰
台南企業(開曼)申請第一上市
郭添財盼故鄉關廟選出好成績
師培生遴選 志工服務列選項
高美濕地維護 監委視察
板橋辦歌唱大賽 徐佳瑩成話題
梅姬農損 累計7707萬元
失聯陸客團 家屬明赴宜蘭
促高市長辯論破局 公督盟道歉
經部估今年工業生產創新高
災後30天內申報 免徵地價稅
等不到親人 蘇花失蹤親屬淚流
粵港澳反恐演練 為亞運作準備
台幣收30.73元 兩年新高
心疼Selina 陶子同感痛
友達318W太陽能模組亮相
印度外交部正式接待卓伯源
罕見陶甕 疑神秘矮黑人遺址
入境才3天 越勞伸狼爪被逮
嘉愛故宮團 監督故宮南院
棄保列政見 順營聲請假處分
劉憶如11月新加坡招商
2人涉賄選 雄檢偵辦
上海零售物業空置率Q3下滑
屏東達來復育老鷹 打造老鷹村
藍委提案 江平列不受歡迎
國片參展 名稱風波不斷
想飛的鋼琴少年 登台演奏
爆破戲沒防護措施？網友抨擊
總統：滯洪池是防災一環
教部：陸生唸離島 專案申請
二代健保雇主負擔 恐轉嫁員工
草嶺古道芒花季 11月登場
無黨張博雅 藍綠都重用
珠海旅行團家屬啟程飛台北
安聯：台灣每戶平均財富2百萬
環團：蘇花改環評 別一吵就過
蘇花目擊 悲傷公路里程數
金鐘收視 豬哥亮得獎掀高潮
黃昭順催生港都時尚商圈
6年一貫 中教大打造精緻師資
景氣暖 批發零售餐飲業績燙
田園失聯 丈夫盼見本人和失物
打壓台灣 江平列不受歡迎人物
顏面神經麻痺 金廣鉉不打亞運
房仲：全台看屋 北縣最熱
中華戰香港 5局結束領先4分
高縣3原鄉出擊 促自治
馬總統致電 嗆聲小姐說歹勢
洲際盃香港香子俊 打球也演戲
紐約客七年之癢 癢的是床蝨
部落聯絡道復建工程年底全發包
深夜撞民宅 酒駕男送辦
林晨樺完封 中華大勝香港
今彩539開獎
陳志寬哽咽 堅持國家尊嚴
蘇澳齊救災 3人30年後相聚
蘇花搜救 陸續尋獲3遺骸
威力彩38樂合彩開獎
毛治國：單點強降雨 封路挑戰
蘇貞昌批文湖線 藍：選舉語言
出獄殺人 非涉貪法官先減刑
雲端夯 微軟看好視窗程式
電子龍頭聚福州 搶十二五商機
池田維：亞太課題須台灣參與
大陸台聯：兩岸人民休戚與共
蓋特納：G20後人民幣料續升
陸商憂人民幣升值影響出口
新裝置技術 氣象預報可更準
兩岸佳麗上海同台秀旗袍
朱立倫深耕三重 人瑞阿嬤稱讚
美元貶 銅價創27個月高點
兩岸資訊業標準化獲30項共識
菲里幹部選舉 秩序大致平靜
英銀被迫印鈔 英鎊恐跌無止境
中華狂掃17安 7局扣倒香港
阻升日圓 日擬收購外幣資產
香港投手見偶像 林智勝送球棒
美元跌 避險夯 金價東山再起
蘇花坍觀光剉 鐵路只能應急
英首相府禮品店擬對外開放
內外夾擊 M1BM2難降
東京影展事務局：對台灣很抱歉
憂供不應求 棉花價創歷史新高
台船長被扣坦國 外交部續援助
蘇貞昌低調逛花博 憂工程落後
搶分組首位 陳冠宇待命戰古巴
上海銀行香港子行登陸設分行
大雨連綿 恐礙蘇花搜救
運毒案 台泰警方追買主
威力彩頭獎1注中獎
今彩539 頭獎1注中獎
TD聯盟:台廠終端應用有優勢
中選主委提名 張博雅：會超然
風波延燒 陸網友擬杯葛徐若瑄
大陸綠商機 LED標準先發
中國小幅上調汽柴油價格
救海龜 駐以處捐1萬美元
美大使要中國學著厚臉皮
日本粉絲挺艋舺 陳志寬欣慰
反日遊行 蔓延到中國二線城市
海地霍亂 已導致253人死亡
朝鮮擴大紀念 中國「抗美援朝」60年周年
蘇花搜救 發現大腿屍塊
中國駐日大使館 再收到子彈恐嚇信
星、澳證交所宣布合併計劃 將成為世界五大
故宮南院開館遙遙無期 張花冠促撤換周功鑫
台東鐵路暢通 觀光協會籲縣長「告訴大家」
陸客觀光健檢 明年逾500團
救花東 毛治國鼓勵搭火車觀光
花蓮在地團體：「蘇花改」不是萬靈丹
馬：「臺灣光復節」歷史不能遺忘 !
美媒報導：台灣影展代表團在東京遭中國打壓
遊興和旅遊安全的拿捏
中國新領導的氣質和修養
梅姬肆虐後 吳清基查訪受災學校
花東農產品繞路 運費政府補助
吳揆：蘇花改環評通過就招標
拯救東部觀光 交通部呼籲改搭火車
國軍吊掛怪手 成功垂降蘇花
五年來最強寒潮 中國南方劇烈降溫
照顧服務員的工作紀事
捨己救人 弘泰司機蔡智明證實罹難
Selina灼傷前 兩人早拍好婚紗照
協助災民 台銀提供優惠貸款
捨己救人 弘泰司機蔡智明證實罹難
劉芸均遺體 台鐵運回花蓮
日執政黨高官稱 最快27日向國會提交撞船錄影
威達雲端透過微軟Mediaroom平台 推出VeeTV服務
泰國水災41死 曼谷全力防洪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
拆除基地台 中市大學生遭砸死
印尼巴東發生規模7.2地震
保護森林 沃爾瑪訂採購新標準
英聯合政府砍預算 支持率反升
金融市場調高巴西通膨預測值
福斯：來台設廠尚未達成協議
雅加達大雨 交通阻塞
前巴西文官廳長承認與企業往還
加州神父性侵和解金近2億美元
滬杭高鐵通車上海杭州45分鐘
淡水18.3度 明天更冷
花東運輸補助 宜蘭災害低貸
聖保羅汽車展推出綠色產品
台股開盤上漲29.97點
金郭會 談到發展經濟
蘇花救難 國軍吊掛怪手協助
蘇花106K 人車管制
陸官員：把握多邊外交機遇
杜拜企業擬投資印尼5億美元
美限中國禽肉 世貿:不符規則
李彥宏:中國網路仍將高速成長
新台幣勁升 逼近30.5關卡
AIG執行長罹癌 接受化療
李瑞環助學逾3千萬人民幣
星澳證交所合併 世界第5大
劉霞邀友領諾獎信真假不明
李察颶風已減弱為熱帶風暴
富邦和南京簽壽險合作意向
滬杭高鐵通車
柏南奇：深入調查非法法拍
台股盤堅 績優權值股為指標
社會住宅 吳揆：財部已提3案
影展風暴後朱延平盼求同存異
台紀錄片哥倫布國際影展獲獎
長期腰痠背痛 脊髓神經瘤作怪
韓中加強航空合作增加航班
蘇花搜救 消防員周佑慶骨折
太陽光電展 攤位成長25%
總統：台薩軍校交流 成效顯著
亞運期間嚴控瓶裝成品油出售
北韓金正恩陪父接見中國軍事團
吳揆：江平事件 視國台辦態度
傳友邦灰市價高出IPO逾9%
德儀Q3獲利攀升60%
出道十年 Selina遇難關
RIM展示新平板電腦 股價揚
電話諧音好記 女大生獲救關鍵
流血價 史普陵特戰蘋果威瑞森
廣東團家屬代表到宜蘭關切搜救
合庫主辦中悅18億元聯貸簽約
小金門羅厝漁港 客船沉沒
王貞治對日本文化有功
冷高壓南下 花蓮9級強陣風
吊怪手進蘇花 飛官：最難1次
含咖啡因與酒精飲料恐危害健康
沈世宏：蘇花改環評不能急就章
蘇花坍 吳揆：不排除設監視器
登革熱境外移入創新高 高市憂
佳芭轉中颱 直撲日本
第二期災害稻穀收購啟動
搜救員骨折 官員慰問
朱：選舉像聯考 拚努力及體力
外資匯入 台幣中午升1.7角
秋天吃甜柿 五峰邀品嚐
涉性侵當事人 前檢察官被判刑
亞馬遜稱新Kindle銷售佳
蘇質疑民歌演唱會助選 胡駁斥
失聯陸客團家屬要求擴大搜救
對狗粗魯 狗主人受罰
松山改建期間 如入玻璃迷宮
港媒:廣東副市長艷照流傳
消防猛男蘇花掛彩 周佑慶送醫
東北季風強 蘇花搜救增難度
BBC：軟實力提升台灣知名度
東北季風發威 大安溪沙塵暴
棒棒糖有金屬屑 美下令回收
力拚大台南 郭賴陣營爆衝突
創意團家屬抵蘇花 促全力搶救
大陸批准開通福州至台灣電纜
松山飛虹橋 航班可能加倍
倒數30天 小英拂曉市場拉票
單車無反光裝置 遭撞有刑責
政大4姬：任何工作都有風險
台股收盤漲36.25點
建國百年 嘉義市是管樂之都
調查：台籍求職者西進未占優勢
蘇花112K海邊 尋獲遺骸
台股震盪整理 漲36點
奪魂鋸3D賣關子 試片喊卡
紅盤震盪 台股逼近今年高點
郝：未來4年增4808戶公宅
11月台指期漲10點
蘇看花博 郝：應有不同感受
重陽送紅包 高市1參選人涉賄
小時蛀牙長大爛牙 口腔保健差
11月電子跌 金融持平
16老舊市場 北市提再生計畫
茂迪：太陽能降價1成算健康
疑踩破屋頂 工人墜地氣絕
遭資遣教師陳情 監委要查
日政府否認擱置釣魚台主權
社會住宅政策 郝蘇同場交鋒
羽田氣派 毛治國：松山小而美
三峽蓄水達標也帶來新問題
邱毅懸賞廣告 菊營提告
藥頭鴛鴦 妻懷雙胞胎販毒
警政署長赴陸 兩岸合作創新頁
民眾洽公滿意度 按鈕表達
三大法人買超台股56億元
外交部：盼東京影展事件為個案
環保駕駛 年減碳3百萬公噸
電塔在斷層？台電：有避開
文大中山所募款提供陸生獎學金
流感疫苗進蘇澳 3萬人可施打
特搜隊員骨折 雙和醫院開刀
亞運中國隊成軍規模勝奧運
調查：走私白牌菸 每年上億包
國光石化合資協議延期
北市B辦大樓身價急漲
副總統：合理水價需理性討論
決戰5都 綠打蘇蔡團結牌
總統：與美交往要低調零意外
東京影展遭打壓 大支嗆中國
政大與美國會協會進行學術合作
決戰台北市 藍盼花博美麗力量
房仲：逾6成民眾買新房養老
陸80後青年 創新詮釋孫中山
花博門票 500商家折扣優惠
口服標靶藥 乳癌病友淚籲給付
南縣警方破獲槍枝改造工廠
綠借地遭刁難？中市：依法行政
餐飲店附贈茶飲 逾6成不合格
新台幣兌美元貶3分
星工業生產9月成長加速
爭台商票 綠設金門後援會
嘉縣5膠筏毀 漁民懷疑遭縱火
民歌潮再現台中 橄欖樹最夯
兒吸毒 母吃齋盼悔改
廢鐵成樂器 STOMP擊音符
小帝寶玩真的 北市擬以地易地
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
周佑慶救援傷 不忘為隊員加油
東京影展爭議 吳揆：單一事件
綠：蘇花改趕環評 不尊重專業
李登輝：選舉是台灣的轉機
張芸京唱進香港 門票預銷8成
寇乃馨代言觸法 北縣開罰
陸：透過協商安排台參與國際
富婆稱忙缺庭 法官斥目中無人
艷照案 廣東副市長報案
小小郭訪癌友 低調做公益
鴻海明年躋身NB代工五哥
命大 貴州男孩20樓墜下生還
印尼火山可能爆發 速撤居民
外勞扣薪不算剝削 立委批不公
日否認釣魚台史實 中：枉然
吳建豪加盟環球唱片
印尼海嘯 23死160失蹤
熱錢湧入 印財長關切盧比升值
央行阻升 台幣收貶3分
非法解僱司機 判醫院付薪
世博台灣館 明年雙十重現新竹
陸委會：小兩會協助廣東團家屬
精神鑑定結果落差大 監委要查
海路目擊 蘇花天使魔鬼並存
雪隧速限 11月起90公里
目擊蘇花 一條封鎖線兩個世界
廣東團家屬冒雨上山關切搜救
逐鹿大高雄 秋菊陣營駁火
最環保企業 15家獲獎
Selina傷 林志穎不亂猜
北韓：離散家屬每年聚3至4次
被指休假浮濫 蘇盈貴提告敗訴
兩兵清淤 拾金不昧
蘇花現場尋獲零碎衣褲
嶺南村民抗議永揚掩埋場興建
5都決戰點 綠強推反賄與催票
劉霞代夫領獎？馬朝旭繞口令
總統：軟實力是經濟復甦關鍵
吳揆：環委覺得蘇花改可支持
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陸客家屬抱怨 全聯會理解心情
台中搶第一 工具機首展爆攤
暴力集團兩岸詐騙 24人落網
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吃錯補藥 掉髮更多
師資生教職在職率 跌破四成
美媒：關鍵時刻林書豪未準備好
主婦聯盟籲規範葉菜硝酸鹽
西博會落幕 四川吸金也吸睛
王金平挺黃昭順 高縣掃街
社會勞動人 助災後復建
愛瘋搶破頭 洲際盃主播被罵翻
韓媒：金正男說北韓快崩潰
創意行銷台灣吉隆坡電車帶著跑
海碩盃30日開打 歷年最強
劉芸均大愛 遺產捐畢士大
建商搶貸 9月建築貸款暴衝
豬哥亮登大銀幕 夜市賣四神湯
周祐慶救援傷 縫合恢復佳
建警局砍樹 護樹志工監院陳情
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天氣變化 嚴防腸病毒襲童
登革熱不退燒 掃蕩蚊子館
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郭添財新文宣 賴清德籲有格調
一字千金 罵胖子賠5千
華航前3季營收破千億歷年最佳
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工商憑證服務列車 開抵金門
梅姬農損 累計9554萬元
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杜絕登革熱 南市28日噴藥
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優派平板電腦 低價搶食
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豪門戀碎 錢柏渝機上崩潰
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逃過一劫 弘泰團陸客離台
蘇花重創 南投提國道6通花蓮
胡志強：跟定台中 超越星港
百萬名車 台中關進口最多
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蔬菜硝酸鹽標準 衛署主管
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創意團司機女兒指認遊覽車內裝
宜花加開2列莒光號
蘇花教訓 山區道路擬設庇護點
末期老病患在家善終減少痛症
泰紅衫軍向潘基文陳情當局濫權
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面交贖金 擄車男被逮
日航解僱案 北市府將開就評會
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猥褻性侵孫女 祖父判十年
證券業者抱怨 ECFA未開放
金鐘導演謝恩師 體罰搬上鏡
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影展風波 豆導籲勿陷爭鬥
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糖字露餡 胡志強網站駭客落網
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REIT清算 受益人應審慎
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浪高3公尺 印尼海嘯百人罹難
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警高層訪陸 經濟要犯遣返有譜
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聖彼得堡網賽 盧彥勳雙打首勝
入侵和平獎網站？交大將釐清
TI：台灣肅貪努力獲國際認同
黃志龍代表作 亞運添信心
攻勢失利 中華2分輸古巴
印尼梅拉比火山爆發 1死26傷
難忍思親苦 陸客家屬盼再赴宜
中國發現3例超級細菌 來自寧夏和福建
劉曉波妻 邀異議人士出席頒獎儀式
不滿搜救力度 陸客家屬悲怒
貪腐指數排名 台灣進步至33
印尼地震 上百人死亡多人失踪
台灣警察最高首長訪中 談「遣返」要犯事宜
臺北科大建校百年 中華郵政發行紀念郵票
淡水15.5度 沿海防強風
安心成家 買㊣就對了!
日媒貶滬杭高鐵 稱其為新幹線「山寨版」
影展風波 國台辦低調表示「溝通不夠」
台灣紡織品驚豔山東 名品博覽會亮眼登場
海旅會關心搜救 不提旅遊警示
HOTEL QUOTE 花博住宿4折起
ViewSonic ViewPad 7 七吋智慧通訊平板
置死地而後生 ──曲全立寫3D新頁
12年國教取消基測 吳清基憂慮
新竹市府一級主管 危機處理會議
ICT產業新世代 大陸挑戰全球第１大寶座
海運比例偏高壓抑 4Q’10台廠NB成長將僅3.3%
誰跟誰的共犯結構？----陳水扁
南方莊園溫泉祭 11/1正式展開
東京影展只是個體的事件嗎?
海協：台改善環境 陸客會再來
99年太陽電池產業推動成效
蘇花癱瘓 南投提國道6通花蓮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美10月消費信心自低點回升
歐股收黑
寶馬在美召回15.1萬輛汽車
美元升 金跌銅漲
國際油價小漲
史瑞克票房佳 夢工廠獲利倍增
美股跌多漲少 道瓊微漲
金百利克拉克Q3獲利降近兩成
米其林第三季營收優於預期
31日起英國時間調慢1小時
Coach獲利優於預期
美10月消費者信心指數略升
意法半導體第3季轉虧為盈
印尼總統訪問上海世博
歐盟批評巴西貿易保護措施
布萊爾簽名 老婆eBay網拍挨轟
前英相：不重視教育跟不上時代
中颱佳芭轉北 東北季風更強
台股開盤上漲26.52點
數位相機銷售 越南菲律賓竄起
法國年輕人失業率高 上街抗議
文湖線當機 民眾抱怨
歐巴馬關切印尼海嘯災害
施顏祥：未研議調漲水電費
宿舍施工 河南7百學生打地鋪
創意團家屬赴事故現場祭拜
經建會：建國百年 花博助觀光
原住民祭典 各族自選放假日
美明年房貸料降至1兆美元以下
SOGO案 經長：與各方溝通
利盟國際財測不如預期 股價挫
駐巴拉圭使館辦華語文能力測驗
新台幣早盤小升3分
蘇澳受災戶 中華電減免電信費
10月消費信心 6年半新高
五角大廈與陸戰隊槍擊案同槍
影展風波 國台辦：溝通不夠
台鹽董座缺席 立委怒籲撤換
運鈔車撞娃娃車 5童受傷送醫
國台辦：盼台繼續搜尋失蹤陸客
蘇花搶救 9處金屬反應今開挖
希拉蕊亞洲行臨時加入中國
台股挑戰前波高點 拉回震盪
施顏祥：會談場所官署優先
華航園區獲建築金質獎
可靠度報告 豐田本田名列前茅
拚關鍵票 綠啟動3%大作戰
全球外匯熱 未來每日10兆元
林聖忠訪矽谷 引投資入台
決戰30天 朱立倫維持跑基層
南韓第3季經濟成長4.5%
藍促陸珍惜穩定 做比說重要
補習人潮夯 蘆洲店面破億成交
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
越南隆安省走私猖獗
水患侵襲農作物 米價看漲
蘇花搜救 新發現2處金屬反應
薩爾瓦多將獲美洲開發銀行貸款
國防部強化搜救 編百億購裝備
中鋼加薪2% 台船待決議
中市破暴力討債 7人落網
挺同志 蘇貞昌30日出席遊行
人民幣兌美元貶幅創22月最大
儲備軍官招募 立委：名存實亡
府：小英走回頭路 棄兩岸和平
消費信心連續 5個月上升
中職球隊少 國際賽適應慢
蘇嘉全：當選推平價住宅
新台幣中午小貶2.4分
松機變身 藍委讚綠委憂
郝蘇看民調 都說要努力
汽車旅館偵測廣告不實 罰十萬
學者：中山學說整合兩岸歧見
老美對政府樂觀創新低
立委疑圖利 中鋼董座：可獲利
救經濟 楊秋興：創10萬職缺
加州百日咳疫情60年來最嚴重
教長：台灣學術網路國際領先
新生高案 楊錫安60萬交保
國台辦：盼台全力搜尋失聯陸客
日嚼檳榔六百顆 照樣戒得掉
林聰賢：宜蘭需要1條安全道路
松機新動線首日 旅客給85分
陸將開放5項服務貿易早收措施
蘆洲線提前通？北市下午宣布
南韓將發展未來5大產業技術
一對一服務 創意團家屬赴蘇花
農產品貨車託運 台鐵半價優惠
台股收盤跌52.19點
原能會：核四明年不可能商轉
印中日關係微妙 曼溫會受矚目
深呼吸緩緊張 小心反效果
滿宏衛抵台 將赴蘇花關切搜救
當院長不補助花博？蘇營：亂扯
海協高層抵台了解搜救新況
台股開高走低 跌52點
朱衛茵看松機 應多點微笑
貨輪翻覆 國軍海空搜救
港人熱議富豪找代母產3胞胎
狂顏涉及男女交媾 公視再遭罰
陸客團失聯 海協會盼增搜救
廁所指引不清 特色夜市待加強
李雲迪辦大師班 傳授演奏經驗
11月台指期跌33點
金廣鉉傷退 林泰勳入替韓國隊
國台辦：王卓鈞訪陸談打擊犯罪
東亞銀行：人民幣逐步升值
11月電子金融期雙雙下跌
意圖性侵女店員 西裝狼送辦
台股創高後拉回 跌52點
全穀製品？標示名不符實
東北季風強 黑琵數量增
蘇花坍方 海面搜尋擴至澳底
聯電前3季 每股賺1.4元
失聯陸客家屬 赴蘇花祈福
免肝苦 邱鏡淳籲縣民參加篩檢
胡為真：國台辦基調是和平大局
政院盼陸擱置爭議 正視現實
藝文界發聲 盼大型表演場
楊毅駁斥赴台採購統戰說
霧社事件80年 獻愛與和平
聯電Q4樂觀 出貨減5%
娃娃車轎車相撞 1女童不治
三大法人買超台股14.97億
沈世宏：六輕體檢五期環評參考
中市決戰30天 兩陣營步調不同
蘇花路斷 峽谷馬拉松如期舉行
美與中美洲檢討環保議題
台參與國際 胡為真盼對岸尊重
兩岸怎麼走 陸：方向正確為要
貨輪翻覆 空勤救起2船員
叛逆青年不自棄 劇團改變一生
財政窘迫 部分軍購恐延後
順打造花園城市 農委會：可行
誤吞魚刺 速就醫
疑精神不穩 男子持刀傷2人
郝龍斌盼眷村成台灣文化支柱
爭蘇花改 東縣議會不排除休會
聯電:明年晶圓代工成長逾1成
全球股市總額恢復2年多前水準
誰駭誰 胡蘇兩營互批
中國2020年將有太空實驗室
遠眺放鬆眼睛 降白內障老花
美國裁定中國銅管威脅美產業
人生變彩色 減重保腎迎嬌妻
打造國際機場 秋菊順同中有異
同事相撞車禍 自己人搭救
吳乃仁：選輸主席下台 誰敢假
胡為真：釣魚台爭議無關兩岸
社區惡霸收押 居民如釋重負
掃蕩黑幫 警破暴力集團
國台辦緩和影展風波 促救陸客
陳菊：開發舊港區 創港市共榮
主婦巧手 打包帶編織人生春天
學以致用？大學生設職棒簽賭站
新台幣兌美元貶1.4角
廣東團家屬灑冥紙哭倒蘇花
家長戶外二手菸 仍會傷小孩
孟買影展台灣主題 映6片
偷2隻蝦 婦判罰三千
貨輪翻覆 1死6後送高雄急救
少1分 9月景氣轉黃紅燈
中信金上海分行明年開業
立榮航空將開福州高雄航線
闖私人地還比中指 老外判拘役
音樂劇十年 重現民歌經典曲目
星展銀進駐信義金融大樓
蘇花斷 花蓮漁貨南繞拍賣價跌
胡志強：台中市成長 稅得不錯
碰撞預防系統 自動煞車保平安
陸客傷亡 海基會非常遺憾
擁招待所？胡志強：屬實即退選
越南語教學生活化 學生反應佳
興農選手報到國家隊 先療心傷
廖瓊枝封箱作 陶侃賢母登場
萬聖節玩具 1成可塑劑過量
楊錫安交保 郝龍斌：調職候查
尋獲皮夾 疑創意陸客團員所有
北韓要求南韓援助大批米糧化肥
金門博弈公投審議 擇期再議
馬：有縣市不努力捷運月虧2億
新生高案 楊錫安：郝未指示
卓新獎公布 中央社入圍2項
白天賣菜晚上販毒 警逮2人
曾虛白新聞學術獎 得主從缺
逃兵變球星 郭泓志翻紅
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黑板樹破壞路面 鳳山市移除
風災重創台灣 紀錄片導演憂心
日系車11月漲價？車商觀望
佳姿東區辦公室 2.7億拍出
世紀國樂之聲30日衛武營演出
惡性不改 減刑出獄強索保護費
青春痘變大 小心細胞癌
新生高案 藍：對郝龍斌有信心
沙漠新娘 舞出人與地婚姻
英特爾明來台談雲端合作
避免近視 每天戶外活動3小時
觀察亞運國手 葉總擔心陽耀勳
吳乃仁：蓋小帝寶是愚蠢概念
穿短褲上學 星女生被警告
決戰30天 小英：衝中間選票
史豔文返螢光幕 撂英文廣東話
警破暴力討債 逮10人
不服NCC處分 提行政訴訟
下藥詐賭再恐嚇 幫派逼死人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
微笑百分百 拍照向全民說早安
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
Selina怕獨眠 任爸好心疼
中獎我領槓龜給你 彩券商起訴
青海師生上書保留藏語教學
央行阻升 新台幣收貶1.4角
6貓熊到廣州為亞運助威
流感類型 醣晶片告訴你
吳揆：兩岸和平 難免有江平
習近平為軍委副主席提付表決
人民幣回貶 滬深股市大跌
面板價跌 友達Q3仍小賺
中國商務部:實施5項早收
吳揆：全力扼止校園霸凌歪風
台中民調 金：胡志強穩定領先
蘆洲線下月通車 免費試乘一月
NCC：行動寬頻可能替代固網
台辦：人民幣供台有利金融合作
維也納合唱團抵台 想看101
兩會第6次協商議題業務溝通
曾虛白公共報導獎 公視等入圍
榮安二村國賠 桃縣府：未失職
被撞車偏道 肇事司機不起訴
大陸新世代 14%有房無貸
性侵智障岳母 惡婿被訴
北市里長涉賄 再押3樁腳
胡志強總部出招 一日市長體驗
貨輪沉沒 1死12失蹤
張勝林慰問陸客家屬
長程預警雷達 美3度加價
暴力討債 借30萬8天利6萬
廢輪胎再利用 綠色商機無限
陸客失聯 張勝林:家屬想去救
北捷出狀況 總經理道歉
台韓面板決戰中國 友達促放行
霧社祭典 原住民表達自治訴求
台北國際旅展將登場 好康多多
尼國棒球員疑涉性侵 領隊致歉
越南年消費者物價指數恐達9%
為辯論爆衝突 藍綠各說各話
溫家寶部署第4季經濟工作
尼國球員遭控性侵 移送法辦
黃紅燈免驚 景氣穩定成長
陸升高來台層級 政府重申救援
蘆洲線通車 地方盼增建天橋
瑞信貢獻獎 鼓勵兒科醫護
兩場風災兩樣情
聖彼得堡網賽 盧彥勳闖第2輪
雲端運算產業協會 呂學錦掌舵
蘇花尋獲保溫瓶 主人待查
忘了謝老婆 豬哥亮罰跪
國有地上賣咖啡 檢求重刑
泰積水未退 死亡增至59人
日將中國漁船事件錄影交國會
老公頒發老婆獎 利菁一掃失落
網友奉寬神 陳志寬：只是盡責
台灣百大企業 台塑最會賺
蘇花公路搶救 海軍獵雷艦待命
調查：大陸新世代 非草莓族
尼國選手涉性侵 國際棒總道歉
南縣1里長參選人送茶 疑涉賄
思慕洪一峰 阿妹周董巨蛋獻唱
地下錢莊大掃蕩 逮捕260人
台灣美食巡禮香港 饕客雲集
南港都更案 招商受矚目
台肥開發南港 重劃區發展加速
平面動線 松機手推車不需煞車
今彩539開獎
王金平拜票 固樁挺黃昭順
六輕總體檢報告 學者批不正確
栽槍騙獎金 男判3年半
前坦米爾之虎叛軍遭判重刑
妻夫木聰下月來台 金馬嘉賓
百大企業登陸總額上看1.5兆
亞運前一戰 蔡孟霖力求表現
印尼調升棕櫚原油出口稅
友達第2座8.5代廠明年量產
秋菊齊喊幸福 順要造花園城
申根免簽 歐洲議會委員會支持
經建會：成長動能緩 投資熱
三壘是個洞？林智勝守備特訓
楊毅影展風波發言 陸委會失望
毛治國：蘇花改環評已溝通1年
戴秉國將與希拉蕊在海南會晤
新手父母手冊 整合補助措施
習近平著軍便服亮相
港府擬進一步放寬台灣人入境
台商紡織展 越重要媒體報導
東京落淚 徐若瑄指是個人情緒
陸:十二五規劃為台提供商機
蔡英文陣營委託徵信業查賄
智庫：水災恐衝擊泰經濟成長
英最夯名 奧立佛與奧莉維亞
千年寒冬來？農業商機亮
中共提十二五發展目標
香港逾6萬人願死後捐器官
洪榮宏為Selina祈福
今彩539頭獎1人中獎
人行：物價上漲壓力不容忽視
洲際盃明複賽 中華先戰日本
傳中漁民魚叉戳落海日巡員
加速援蘇花 國軍明運5怪手
朱延平：陸開放電影配額是善意
50年後 法逾60歲者佔1/3
愛瘋原廠保護套 檢測後可申請
蘇批古蹟變茶水間 花博駁斥
阿根廷前總統基西納猝逝
軍方：長程雷達建置未三度加價
蘇花大劫難頭七 家屬盼望有消息
風城新竹 勢將風華再起
民進黨：成立檢舉賄選專線
國台辦：二岸應避免內耗
廣東團失聯 家屬哭倒蘇花
新生高案 蘇：當選揭真相
球員涉性侵 尼國大使關切
印尼海嘯282死411人失蹤
蘇花救災 測得13點金屬反應
明華園演出 螢幕倒塌壓傷人
廣東團家屬不滿搜救進度慢
太極門：「課稅案」國稅局說謊
楊錫安交保 郝龍斌：調職候查
蘇花災》海協副秘張勝林抵台 提三點希望
開創茶的「紅金時代」
觀賞魚博覽會 龍魚琉璃蝦亮相
台積電Q3營收淨利同創新高
涉性侵沒錢交保 尼國捕手收押
陳麗雀中正紀念堂大展 深得好評
藍：「新生高案不是弊案是怪案」 綠：「才怪」
紐西蘭美聲歌手海莉 再度下榻高雄漢來
蘇花屍塊 檢：身分未確定
蘇花坍方 陸客團龔艷確定罹難
森森U-Life週年慶 買綠曜石項鍊送墜、耳環 買白翡翠送腕錶
國賓大飯店獨家超值專案 國際旅展祭出多項好康
李登輝祈禱 盼綠5都全贏
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北二高車禍 至少5人送醫
美9月房市谷底翻升
北二高客運小客車擦撞 6傷
北二高客運轎車車禍 7人受傷
歐股收黑 跌幅5週最大
校正公電（CAP15號）
美元走強 國際油價下滑
前阿根廷總統猝逝改變國家政局
美股道瓊下跌0.39%
全球最大女鞋專賣 愛鞋族天堂
陸官員：繼續推進政改
股票投資首選 三星甚於蘋果
東北季風明減弱 氣溫緩升
中颱佳芭加速 周末撲日本
台股開盤上漲23.96點
購美戰機 加反對黨揚言杯葛
章魚哥世足決賽前早已死亡？
中國貿易順差料1800億美元
蘋果拓中國市場 推出在線商店
谷歌推電視 大放送廠商1萬台
十二五規劃 讓中國人走向共富
對抗登革熱 化學兵南市助噴藥
海協會和陸客家屬赴蘇花
十二五提供台商在大陸商機
新台幣盤初升破30.8元
英特爾總裁來台 概念股強勢
高華柱：國軍盡全力搜救
陸學者:美元發行失控導致通膨
台露貿易夥伴展開幕
天然氣下月起每度降0.46元
看好俄遊戲市場 台跨海行銷
台股8300攻防 金融不挺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
前主管在美認罪 彩晶：無影響
海力士財報佳 記憶體股走揚
王偉忠讚豆導魏導 台灣天才
日媒：釣魚台中船故意撞日船
催婚 立委建議放相親假
物價漲人民幣升 深圳港人回流
惠譽：國票金展望穩定
中國工人具全球影響力
台灣多部電影獲選十大華語片
虐狗處罰輕 愛狗團體不滿
朱立倫三環三線 積木模型亮相
南韓順差將破300億美元
送辯論帖遭襲 郭營提告
調查：民眾瘋保健食品月花千元
總統重申九二共識是一中各表
G20前夕美發出南韓旅遊警報
總統：捷運身障設施要符合需求
Janet未獲獎 興奮見偶像
毛治國：建立道路生命週期觀念
衛武營軍樂節 樂儀隊競演
迷彩不適救災 軍方擬添色
經長：國光石化絕不用地下水
溫家寶啟程出席東亞系列峰會
星國警告 亞洲需防資產泡沬化
中華今抗日 陳鴻文先發
中國首座對台貿易專用碼頭擴建
蘋果觸控供應商宸鴻明上市
外資匯入 台幣午升2.26角
新生高案 藍委籲偵查不公開
揚子江：訂單滿到2012
實彈射擊賽 240學生比準頭
黃昭順經濟政見 副總統背書
吳揆：環島高速公路網會成形
日銀決議維持利率不變
製造業看壞未來景氣比率增加
假冒老師徵助理詐欺 男子落網
情定大S？汪小菲急撇張雨綺
水災68死 泰憂心自殺意圖增
歐德寧來台 聚焦雲端智慧電視
高價掛牌 宸鴻不談股價
房車貸款契約 強化保障買方
譏諷胖子 網路女作家惹爭議
申根免簽 外交部：審慎樂觀
財委會通過設國家債務鐘
陳志寬不卑不亢 新聞局敘獎
星展：台股1年內挑戰9300
巴拿馬運河與美國港口締約
楊進添訪非 視察援助計畫
台股收盤漲63.01點
吳揆：僑教中心應結合台灣書院
毛治國：明隧道規範擬放寬
貴州安順礦災 12礦工喪命
葉菜硝酸鹽含量超標 監委要查
台股震盪走高 漲63點
電子領軍 台股近今年高點
11月台指期漲61點
袁健生：相信江平事件是個案
公益團體財務 透明看得見
11月電子金融齊揚
男涉推警受傷 檢起訴
國光遷址？經長：待環評確定
童話場景 板橋集團婚禮搞浪漫
高院院長上任 首要端正風紀
台女背包客馬國旅遊下落不明
2010中國富豪 宗慶后榜首
人事局：考績法修正草案待審
宣導變助選？中市府澄清
爭取蘇花改 花縣府動員北上
5都若選輸下台？小英：可考慮
重慶移動總經理被調查
三大法人買超台股109億元
APEC 美日共推4大議題
教部核定金110保送大學名額
蘇花改計畫 吳揆願赴花報告
搜救不力?蘇花搜救人員恐截肢
插股色情業 法官逃大陸遭逮
不在籍投票 近8成贊成
籌資平台 發展科技創新產業
中期照護 老人死亡風險降
政府還債太慢 101年起加碼
假失明真詐財 勞保黃牛被訴
吳揆看松機 動線流暢餐價公道
張忠謀：客戶還在排隊
聯國:中國違反蘇丹武器禁運令
林書豪姚明坐板凳 無緣交手
職缺欠管制？王昱婷允逐一審查
就業率升 青年職場體驗留任降
綠促辦歌劇院案 檢：依法偵查
國中小6代收代辦費 後年免收
人民幣升值 陸企不敢接大單
擁槍當老大 男子送法辦
搶救蘇花 4挖土機前進災區
魯台經貿文化交流週濟南開幕
大S文定？陶子：低調是好的
中國:不把稀土作討價還價工具
中國汽車業朝純電動車轉型
塗銷景福門黨徽 3議員無罪
印女羽球新秀 代言巨星規格
學者：六輕臭氧污染 嘉義嚴重
新生高案發展 郝蘇又槓上
綠指緩蘇花高 謝深山幕僚澄清
新台幣兌美元升7.6分
習近平任中國軍委副主席
偷錢買毒被罵 少年自殺獲救
環台後 黃明正還想倒立遊世界
洲際盃 古巴逆轉勝荷蘭
教長籲教育人員行政中立
蘇蘅：旺旺併中嘉案 需防壟斷
三總新研究 追蹤肝癌足跡
水果刀殺警 判賠近500萬
王建（火宣）明赴金門 談心靈
NBA對決 姚明為林書豪打氣
女星嫁豪門 冰冰姐自己當豪門
軍購工合費 立委籲向美交涉
地主遭撕票案 主謀更四審死刑
翻唱童謠諷北韓權力世襲
英特爾宣布與台灣多項合作
違法盜獵 國家公園成動物墳場
藏身高級住宅 販毒鴛鴦落網
iPad開賣 資費方案將出爐
花壇鄉代會賄選 鄉長涉案判刑
溫家寶抵河內出席東亞峰會
高市新客家園區 低價委外經營
張忠謀看好晶圓代工成長14%
校舍落成 胡志強盼學子更幸福
順批行政不中立 秋菊陣營駁斥
維穩 中國通過社會保險法
未來少年創刊 提升孩童閱讀力
同感受災苦 日校捐助林邊國小
張忠謀看好28奈米製程進展
抗磷脂抗體搞怪 年輕人也中風
岳母下跪 盼尋回蔡智明遺體
醫療典範 大林慈濟院長獲獎
撞死清潔婦 郵務士被訴
關中：考績法試辦不喊卡
假處分聲請遭駁回 順營擬抗告
優人山上擊鼓 時分之花展朝氣
海協:積極搜救也要注意安全
70%港男稱脫髮減低自信
疑似包庇酒店 中市員警被約談
經濟成長快 陸億萬富豪大增
反退改新法 法抗議不休
國光新編京劇 刻劃人情與人生
昇陽科中美晶垂直整合
六輕臭氧污染 嘉縣密切注意
女人過40 纖腰漸變水桶
六輕總體檢研討會 台塑無評論
傅崑萁：促建蘇花改行動不變
馬國傳失蹤 台女背包客平安
經部促英特爾落實MOU
眼科飛機醫院 親善訪台募款
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外資匯入 新台幣收升7.6分
4歲兒叼菸PO網 單親爸開罰
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走私胎盤素 海巡查獲
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涉收酒店規費 5警調遭傳喚
工讀未達最低薪 學校需代討
英特爾挺Wimax 總統放心
李贈民主香火 盼綠5都全贏
創意團家屬三度赴蘇花祈福
看完世博看花博 上海組團來台
陸委會對楊毅談話失望兩發聲明
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開車遛狗危險 動保團體勸阻
颱風加鋒面 台東大片稻穗倒伏
大陸招商銀獲准來台設辦事處
中華電英特爾 攜手上雲端
蘇花坍方 23人仍失聯
機場查獲走私禽鳥 男遭送辦
Q3房地指數北南熱 台中獨冷
台灣大哥大現金減資 每股1元
李安新片主角 接受嚴格訓練
中低收入健保補助 朝野有共識
蘭陽艦聲納尋遊覽車 仍無所獲
購併中嘉案 旺旺歡迎嚴審
代收代辦費刪減 學生省7百多
白檳榔豬誕生 皮膚醫學實驗用
管理員牽線 萬芳配對亂彈阿翔
高市寶業里滯洪池 11月發包
蔡依林新戀情 周董羨慕
地價稅11/1開徵
網路販毒 少年送辦
東協峰會召開 深化一體化行動
張勝林探望受傷陸客 謝台協助
陸委會:全力救陸客 無需陸援
去年員工報酬 比金融海嘯前少
凱擘中嘉案 公平會研議
雙影帝張家輝黃渤 合頒金馬獎
六輕廢氣燒不停 環署修法規範
炸彈技術賣大陸 黃正安判8年
新書發表 胡志強變身婆婆媽媽
遊覽車私情 女導遊判賠司機妻
缺人缺錢 美高中到中國獵學生
兩岸部分航線聯營
綠疑銷毀檔案 胡志強：不可能
港府：樓價飆升令人憂慮
觀光財 來台旅客上看520萬
散裝食品產地標示 近1成打混
今彩539開獎
前日相安倍晉三將搭首航機訪台
災區現場 蘇花救援路險惡
朱蔡辯論 2陣營同意學者提問
生活困頓 失業女偷竊被逮
英特爾實驗室 合作院校待評選
孫女遭體罰瘀青 祖母怒告
威力彩開獎
泰經濟成長預測值上調至8%
環評若過 國光106年投產
綠營指控 桃縣：未迴避監督
史記誤用 張大春網駁吳淡如
北縣逾3成商家 剝削工讀生
「不能沒有你」法商業放映
人腦植入電極 科學家盼讀夢
外幣保單不計入國外投資額度
結合超商電信 悠遊卡可積紅利
溫家寶談十二五 強調科學發展
粗心阿公開車 狗被拖行受傷
荊軻刺秦悲壯 電影文學愛用
洲際盃 中華暫領先日本
兩檔REIT清算 金管會尊重
東協貿投會議 強調企業靈活
電子清明上河圖 百萬港人爭睹
中國外交部新發言人亮相
資策會和無錫催生物聯網標準
貪污法官李東穎 自陸遣返回台
江宜樺：移轉投票扮關鍵角色
45萬人次測試 花博結束模考
私校師權益受損？北縣：已補足
六輕惡化雲嘉南空氣？台塑否認
白河槍擊案 關鍵人到案
白甘蔗加台糖 遭罰500萬
杉林鄉交通不便 盼捷運
蘇花114.5k 明增援開挖
內衣設計賽讓女性挖掘中國美
聖彼得堡網賽 盧彥勳男單淘汰
行使旅外權利 彭政閔第1人
輔選再開砲 宋轟藍綠不做事
今彩539 頭獎摃龜
造勢也搖滾 9組樂團挺蘇
陸委會:兩岸在國際應互相尊重
被告曾潛逃 不准用速審法減刑
華新麗華入股Solarion
高市總工會臨時會 遭質疑違法
陸委會：蘇花罹難者有商險理賠
非公務交通違規 不能因公撫卹
世博閉幕 沒焰火沒狂歡
威力彩頭獎摃龜
印尼1架救援直升機墜毀
日本4失誤 中華12比5大勝
溫家寶反對南海問題國際多邊化
唐祕寶展 法門寺1級文物登台
友中反中派試圖影響歐巴馬訪印
林煜清完美後援 中華痛宰日本
溫家寶強調維護南海穩定
廣州亞運 羅錦龍入替許銘傑
美國50枚核導彈 上週失聯45分鐘
移民署緝獲 潛逃到大陸貪污犯
財政吃緊 台灣或將延後購買美國武器
不畏惡劣天候 陸海空擴大搜救
台灣拒絕中國 協助搜尋失蹤陸客
吳揆：31日赴花東說明蘇花改
法官：非古蹟 3議員塗景福門黨徽無罪
新北市號次抽籤 朱1蔡2
選舉號次抽籤 郝2號蘇5號
東京影展風波後 江平低調現身
高市長號次抽籤 楊1黃2陳3
松山羽田對飛 松山、羽田將來台
關注自閉兒 扶輪社邀看金馬入圍電影「當愛來的時候」
11%還債》政府債務問題 稅改聯盟憂心
拈花惹草創商機──育種
漢來花季度假飯店首度參展 超值住宿專案下殺原價33折起
省很大! 雙燃料車好處多
通豪「好棒」 洲際盃棒球住房有專案
125計畫！啟動大陸未來十年關鍵密碼
太極門案》法務部輕縱侯寬仁 監委：懲處案還沒結束
花博 夢想館 賦予台灣科技嶄新應用機會
司機家屬祭山神 哭喊快回家
桃機中控室又出包 吳揆要嚴辦
華邦電公佈Q3財報 稅後EPS0.96元
2010台北國際旅展 順怡旅遊 藝人帶您趴趴GO
國際級商務航空 華捷台北松山啟航
南北韓邊界 小型兵器短暫交火
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美初申失業救濟降至3個月新低
財報利多 歐股收紅
美元貶 金銅價揚
希拉蕊否認美國想圍堵中國
多空拉鋸 美股漲跌互見
美元貶 油價漲
三星和BTG同意解決侵權爭議
企業銷售告捷 微軟獲利亮麗
員工變胖 巴西麥當勞挨罰
台灣贊助出版利瑪竇紀念文集
英情報首長：MI6未刑求
輻射冷卻 嘉義清晨15.7度
港史最大IPO 友邦今掛牌
台股開盤下跌5.66點
駐台外交官 帶頭瘋英國
巴西又發現藏量豐深海鹽層油礦
晶片需求強勁 三星獲利飆高
加魔術師表演消失為饑童籌食
英國也有長壽劇 已播25年
搞怪萬聖節 老美愛逛墓園
傳中國恢復稀土出貨
大陸民間環保領袖梁從誡病逝
夏立言訪印尼台商
真的現賺30萬 宸鴻破5百元
差很大 同是賄選多判二年十月
新台幣盤初升破30.7元
深圳地震斷裂帶延伸香港
台南市長選舉抽籤 藍綠營互嗆
不只蘇花改 藍委盼國6延花蓮
友邦香港上市首日勁揚13%
電子成交占7成 台股測5日線
中央氣象局氣象報告
黃昭順抽籤 王金平金溥聰陪同
駐堪薩斯辦事處行銷ECFA
藝文看板 魚劇探討人生選擇權
台美TIFA談判即將恢復
污染爭議 台塑四寶回檔
賈慶林出訪敘利亞等四國
中國擬由廣州爭辦2025世博
中華今晚拚義 贏球進4強
傳北韓將兩島租給中國百年
李氏代表金門懇親 濃濃宗親情
日失業率連續3個月下降
公平會有條件准富邦併凱擘
希拉蕊：美中關係複雜且影響大
台中抽籤爭議多 蘇1號胡2號
葡萄糖胺治骨鬆？觀念錯很大
文心蘭銷日 檸檬綠成新戰力
周大觀的故事 拍成動畫電影
爆竹放家中引爆2死 夫妻被訴
全聯會為廣東團罹難者設靈堂
藍號召台北大遊行 綠：救選情
警調涉包庇色情 4人被羈押
李明博：北韓應採中國式改革
加速搶救蘇花 增開挖機具
最長螢光魚 魚博會展出
發展文創 劉兆玄籲兩岸互補
殷允芃獲頒政大名譽文學博士
加速還債 財政部：開源節流
江宜樺：蘇花救災能量已相當高
希拉蕊：應尋找更多稀土供應源
慢遊京都 挖掘在地感動
外資匯入 台幣午升2.3角
抽籤缺席 蘇貞昌踏勘交通古蹟
民宅火警 老翁喪生
韓報：金正男和金正恩未曾碰面
蘇花尋獲疑遊覽車殘骸
網站金鐘罩 防堵有害網站
不在籍投票 江宜樺：為建制度
北市議員抽籤 百人競逐62席
豬羊變色說 吳揆：形容強了點
傳蒲亭女兒將嫁韓退役武官之子
日90要人將搭羽田首航機訪台
工業生產遽降 日本經濟大不妙
反鎖卡 醫改會為健保窮人請命
台股收盤跌66.96點
巡釣魚台？11/1決定
教長：加強英文書寫體教學
難破盤局 台股跌破8300
一封陳情信 總統要台鐵無障礙
中美洲議會新議長盼巴拿馬留步
台股震盪走低 跌66點
超商設點 安心叫車
生育率低 馬總統籲多做人
慶松山羽田首航 安倍晉三訪台
大富併凱擘 公平會有條件准了
小兒腎發炎結痂 後患恐洗腎
長青學苑成果展 銀髮族秀才藝
溫家寶擬年底前訪印度
11月台指期跌38點
挨告 胡志強：選舉該歡歡喜喜
11月電子金融齊跌
爭取蘇花高 臉書網友連署破萬
學者：六輕進駐 男罹癌風險高
飛安會：曼谷亂流事件華航疏失
高市爭奪戰 秋菊廝殺順攻治水
尼美高層談反毒
搶印度合夥人 珠寶加工師判刑
逐鹿大台南 藍綠冷熱各有盤算
綠2012人選 小英提4條件
三大法人買超台股10億元
脊椎側彎 術後長高12公分
美對中國鋁型材徵反傾銷稅
英倫拉鋸 中間選民成關鍵
首都激戰 郝衝花博蘇搶婦女票
漢朝皇帝喜吃海鮮
台藝大校慶 明頒李安名譽博士
中都選情加溫 藍綠決戰中縣
楊潔篪會見日本外相前原誠司
松山羽田對飛 台日航線啟新頁
大S文定 小S：姊沒懷孕
認殘骸 司機女兒：創意遊覽車
越南前十月使用外資90億美元
韓報：蒲亭么女將成南韓媳婦
海旅會赴蘇花關心搜救
單親媽觸法 警當保母顧幼童
交部：封路新標準 1個月提出
北韓發行郵票紀念金正日訪中
新台幣兌美元升4.2分
泰山企業慶60 副總統讚實在
蘇花災後 吳揆提多項改善方案
人妻劈3男想離婚 法院不准
女學生不好惹 空手道退色狼
台灣特色商業街落戶山東
榮民終生奉獻 總統感念
補習班退費標準 建議書面契約
為友手機毆破人頭 少年遭訴
山泉水洗臉 鼻出血水蛭作怪
北市秘書長 陳永仁接任
高市長選戰11/13政見辯論
希拉蕊將訪越出席東亞峰會
古巴狂飆16K 射日闖決賽
日第4次標準3型飛彈試射成功
本周上市公司市值增2.06%
牙醫公會行賄案 蔡煌瑯無罪
香港檢驗大閘蟹 可安心吃
本周指數漲1.46% 觀光弱
動畫師劉大偉 為放牛班請命
龔艷家屬暫不領相驗證明書
相招駭網站 大學生被逮
家屬靈堂上香祭拜龔艷
綠指南部不會輸 金：驕兵必敗
電台主持人怒罵局長不稱職滾蛋
打領帶闖空門 1落網1在逃
國號縮寫觸霉頭 菲外交部正名
環保兩棲車 花博開放搭乘遊覽
宏達電估Q4營收千億元
民眾罹癌風險 雲縣盼六輕改善
廣東團陸客持續海陸搜索
援蘭陽 世界台商總會贈萬瓶水
畢士大詩歌 送劉芸均最後一程
標售土地 高縣：重劃區抵費地
員警遭撞傷 駕駛肇逃
今年對陸出口 經部估創新高
南迴公路車禍 5人受傷
新航空難副駕駛：先跳機非逃命
假民宿真豔窟 尋芳會員破5百
李安3D新作 7成台灣取景
國道6號到花蓮？交部：難度高
窮到偷金紙拜神 求財男送辦
外資匯入 新台幣收升4.2分
深圳舉辦國際人才交流大會
NB代工價 廣達：沒空間再降
海象惡劣 軍艦持續搜尋
救災為先 立委延後視察釣魚台
台灣影片入圍角逐印度金孔雀獎
判無罪 蔡煌瑯：法官明察秋毫
星停車糾紛 重罰先動手者
南北韓邊界交火
泰山偕北京同仁堂 攻養生市場
菲總統籲緬甸釋放翁山蘇姬
屏警破獲暴力討債集團
四世同堂登台 陸客趁機追星
學測11/1起報名
合約糾紛 徐懷鈺住處財產遭扣
南迴公路車禍 1重傷19輕傷
宏達電大漲 威盛Q3轉盈
威尼斯雙年展 台灣館諸眾喧嘩
南沙爭議 菲籲外交手段解決
吳寶春開店 冠軍麵包平民化
宏?皉曣4營收續增
員工進修 7成6老闆支持
傳俄總統欲訪日北方領土
六輕影響居民健康？台塑反駁
消基會籲二代健保先除藥價黑洞
工程會規費繳納 轉帳也可通
北東航線票價 臨櫃降約1成
孔雀公主楊麗萍 為蘇花祈福
友達登陸案 審查再等等
旺旺產險未依法申報 罰30萬
史博館浮世繪 重現江戶美人
李焜耀：中國買氣比預期好
颱風病毒侵襲 七股洋香瓜量減
濕冷 瑕疵除溼機別再用
9月銀行逾放比 繼續史上新低
將士用命 搶救蘇花不鬆懈
牙醫公會案 法官：無行賄對價
綠議員再告 胡志強：尊重司法
竹市員警涉索賄 被判16年
蒲亭么女將嫁韓人？男方駁斥
總統回應無障設施 罕病兒開心
溫家寶出席中國東協領導人會議
中國強烈不滿希拉蕊釣魚台言論
陸委會：參與亞運將按過去慣例
泰水災94死 曼谷警戒漲潮
朱立倫橋頭拜票 鎖定通勤族
瞄準兩岸商務航空 業者卡位
田園父親DNA測試將傳回台
網站被駭？國泰醫院澄清
陽岱鋼辭退亞運
台灣多元化節目即將在港登場
蘇花坍方 宜蘭地檢署現勘
曼溫會：世界有空間讓中印共榮
陸委會：大陸政改值得關注
南迴車禍 陸客團19人輕傷
洲際盃 中華暫領先義大利
聖露西亞總督來台賞花博
國際賽猛 羅國輝：專注力更好
調查：都會區中古屋價平量增
宸鴻掛牌首日 漲幅130%
蘇花持續搜索 23人仍失聯
高普考萬件複查 無人翻盤
直飛羽田 房仲促日本置產
千億藥品總額擬試辦 反應兩極
NB代工Q3獲利不同調
台哥大跨年夜當機 男判1年
住家遭假扣押 徐懷鈺仍未現身
王振堂：沒理由對PC廠悲觀
再起齟齬 中日高峰會趨難
台股無實體股票占 9成
抽籤衝突 郝蘇陣營齊批暴力
國考首例 訴願翻案爭得考試權
今彩539開獎
謝謂君到龔艷靈堂上香祭拜
黃昭順傳產規劃 估增就業機會
加盟辦法不實 鮮芋仙罰50萬
大樂透開獎
給款立委 牙醫案中藥商案迥異
欠稅提清償計畫 賀一航獲釋
首辦IOSCO 金融監理交流
沙柯吉將迎胡錦濤訪法
可疑郵件 中國駐日使館報警
誆稱驅鬼性侵女子 判7年
BizLink申請第一上市
華郵：地鐵嫌犯被動回應攻擊計畫
富邦併凱擘 NCC不評論
英政府受贈禮 iPad受歡迎
中華勝義大利 篤定進4強
無國界記者組織籲釋放劉曉波
商務客機高貴 每小時7千美元
11月起 雪隧時速破百必罰
蘇花救援 海陸空持續搜索
安全考量 蘇花116k明停搜
鴻海前3季每股盈餘5.79元
消費增加 美Q3經濟成長加速
今彩539 頭獎兩注中獎
蘋果躋身全球前五大手機製造商
大樂透 頭獎摃龜
旅行公會將為蘇花陸客爭賠償
投手稱職 中華勝義大利
高孔廉明到蘇花 為搜救者打氣
匈牙利外交雜誌專訪高青雲
環團：六輕總體檢像論文發表會
陽岱鋼傷退 郭嚴文進亞運名單
40年前父債 法院判女兒免揹
台灣2012年辦國際照明年會
跆拳備戰亞運 購物中心練膽量
撞船影帶 中方稱：日艦橫擋等著「挨撞」
希拉蕊稱釣魚島適用「日美安保」 日方滿意
江宜樺：「不在籍投票」建立制度 對誰有利沒人知道
陪同黃昭順抽籤 金溥聰呼籲藍營團結
中國銀行業總資產 突破90兆人民幣
普京女兒 將下嫁韓國人
台灣綠色立委聯盟 替小英加油打氣
黑潮作怪 廣東團失蹤者可能往北飄
搶救郝大兵 馬吳將率藍遊行
只找到屍塊 陸家屬拒絕領回
海協副秘張勝林離台 盼繼續搜救
羽田、松山對飛 松山機場身價暴漲
李永然向陸客家屬說明賠償事宜
中日交惡 港媒矛頭指向日外相
盜版惡名昭彰 日A片商跨海來台蒐證
擄人案肉票竟是大騙徒 詐30億逼死老農
楊秋興：為高雄創十萬就業機會
日媒：中日峰會破局 日被耍
南澳地震 太魯閣5級震度
各地美貨機發現有可疑物品
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
星國金曲獎 SHE蘇打綠大贏家
星國金曲獎 SHE蘇打綠大贏家
美股漲多跌少
美元漲 油價不支
金價月線連3紅
歐股週線跌 月線漲
東協與中日韓將更廣泛合作
防恐 歐巴馬指示加強飛安
歐巴馬：蓋達持續陰謀攻擊美國
牌照稅繳納 11月1日截止
氣溫微升 早晚涼意濃
哈燒新片 奪魂鋸3D畫句點
買土地未過戶就轉售 要課稅
官員：包裹恐怖攻擊非針對英國
台藝術家參加里約電子語言藝展
蘆洲線通車 房價漲聲起
戴秉國與希拉蕊會面蒙陰影
紐倫堡發明展 台小學生展創意
乳癌年輕化 40歲以下佔1成
高齡化社會 銀髮住宅受關注
腸胃炎變多 病毒細菌聯手肆虐
減肥壯陽山寨藥 吃出一身毒
自來水澆盆栽 李冠緯別有心得
大陸部長帶頭捐血 護士緊張
期市交易增 電子期創波段高
巴西小丑議員辯稱不會寫字
建國百年 蕭青陽獻上剪紙創作
台美中關係 駐紐處水牛城開講
南英商工校慶 郭泓志返母校
調查：美消費者信心指數降低
吾爾開希否認代劉曉波領諾獎
松山羽田對飛 颱風攪局
法官許增男白血症病逝
電動機車補助 新增2款
影展風波 吳念真：實力是唯一
首屆台挪經合會 聚焦綠能發展
別後31載 松山羽田明相逢
逾8成民眾有節水行動
霸凌4要件 立委憂造成黑數
專家：美量化寬鬆恐推升陸通膨
全球首富：中國應提振內需
日本恐取消股利資本利得稅優惠
IBM傳擬併Fortinet
吳克群稱霸音樂榜 戀花居次
潘基文訪中國出席世博閉幕
朱立倫：憂投票率與奧步
法官案量大 健康問題成隱憂
抗荷關鍵戰 陳冠宇先發
戀上汪小菲 大S幸福取代氧氣
台積電運動會 張忠謀釋利多
馬總統：陸生來台 助兩岸關係
聯合公園林育群 音樂榜別苗頭
礦工倒戈？胡志強：尊重選擇
邊坡裂縫 蘇花116K停搜
張忠謀：不景氣還在延續
閣揆任內官涉貪？蘇：選舉奧步
美稅制最友善州：南達科他
越南總理感謝美國援助水災民眾
張忠謀：擴大投資 成效顯現
就業即生存 陸愛滋教師告政府
張忠謀：台幣緩升 企業能適應
冰箱磁鐵有輻射？原能會：安啦
東京影展事件 李安很感傷
吳揆：降失業率後 再拚生育率
李安榮膺博士 自覺沒學夠
東亞峰會擬邀美俄元首參加
海搜不放棄 救難員盼奇蹟
張忠謀期許員工 工作生活平衡
農工商博覽會 綠能生技展新機
亞運雨不停怎麼辦? 科技侍候
牙體師考初登場 醫護試場待命
海碩盃會內賽門票 32搶4
工作考成 台鐵高雄花蓮港乙等
打線遭壓制 中華落後荷蘭1分
選舉控奧步 小英：藍營比較多
基本設施補助 4縣市執行率低
扮完小馬哥 宋承憲再演生死戀
永齡電子書包 偏鄉兒跟上e化
永齡希望小學 導入電子書包
宜蘭超薦法會 為失聯者祈福
勇士亞洲日 林書豪貢獻1抄截
搶學生 研究所推獎學金雙學位
中油：未在國內推動種痲瘋樹
壽豐牛犁社區 助老人繪心事
誰耍誰？陸學者：防日鷹派主導
印度金價漲 今年為3年前2倍
男子疑偷電纜線 遭電擊不治
南北韓離散家屬進行團聚活動
洲際盃 中荷戰進入延長
中華隊拚冠軍 運動餐廳力挺
總統：農再條例讓農村不一樣
藝術生活節 明年規劃文創劇場
荷蘭再見轟 中華無緣決賽
單車環球情侶返澳 南澳續程
鴻海：電子書包非以營利為目的
蘇花失聯陸客家屬進行法律諮詢
特派員筆記：越南古芝戰場巡禮
華山茶文化節 金庸茶館展真跡
許福森總部成立 王金平站台
東亞峰會擴大 美俄獲邀參與
李政道：培養傑出人才需一對一
日人在台討債 比手畫腳恐嚇
彭帥來台 想逛故宮看花博
蘇花搜索不歇息 吊掛運補忙
台灣樂團節 風雨無阻飆唱
菅溫會 將續推動中日戰略互惠
謝安琪發片 方大同吳青峰撐腰
長庚：救難英雄腳趾恐截肢
百略銷美電毯市占未降
台青少年民俗表演 驚豔瑞典
西班牙獲獎 鍾孟宏賀中島長雄
亞洲堅手贏車賽 台灣十人挑戰
盧廣仲以形補形 日吞2蛋備戰
中促美對釣魚台問題謹言慎行
期中選舉 參院變天看12州
紀念薛岳 哈林黃韻玲搖滾開唱
多元異國美食 外配賣小吃
高長：從人道對陸客盡最大關懷
台灣法扶基金會將訪紐約
新竹花鼓節 踩街熱鬧揭幕
董座出馬徵廠長 就博會事求人
佳芭襲日 華航班機延後
室外拔河 南投稱王大里封后
菊攻高縣票源 對選情有信心
光學廠獲利「光速前進」
高孔廉：陸客自由行不受影響
期中選舉面面觀
臨尾聲 上海世博會人氣不減
10局一團亂 中華輸荷蘭
松山羽田對飛 台日關係再進展
外交部：法韓旅遊 注意安全
親人音訊無 家屬認物心茫茫
期中選舉 美可能出現分裂國會
布農小勇士 扛家計養阿嬤
羽田松山明對飛 台日線啟新頁
新華社暫未提「溫菅會」
公平交易冰棒 諷刺農業發展
藍批蘇不面對問題 不尊重選民
馬英九：挺黃昭順到最後一秒
藍文宣組織動起來 首都不能丟
陳菊：產業與治水無縫接軌
蘇花搜救無進展 消防官員求神
蘇花何時停止搜索 中央決定
海碩盃會外賽 李亞軒輸小金花
李香凝：李小龍一直追求做自己
希拉蕊籲中日和平解決島嶼糾紛
黑琵保護區動土 鳥友憂心
張曉風：202只能恢復原貌
中山高民雄段 車墜池1死
罕病兒母女 推全台無障礙
英聰明監視器 聽聲音判威脅
關鍵第10局 暴露中華隊弱點
對戰荷蘭 中華隊近5年僅1勝
馬英九三鳳宮參拜 盼高市勝選
記錄女法律人堅強 賴浩敏力挺
松山羽田對飛 郝體驗新生活圈
關懷演唱會 郝開金嗓誠意足
氣男友劈腿 女放火燒屋還連線
范貴山：不到陸客申請國賠階段
城市足聯 北體烏龍助台電奪冠
孟買住宅大廈醜聞 省長辭職
朱星羽支持楊秋興
入冬令 瑞士萬聖節多玩1小時
東協峰會閉幕 各方努力建願景
鴨鵝暴斃 農民懷疑遭下毒
美FBI：近月槍擊鎖定陸戰隊
滿街租售？菊營：馬別唱衰高雄
3架飛美UPS貨機 發現疑似炸彈
李登輝勉謝長廷再拚2012
馬：國民黨決不離棄同志 黃昭順吃定心丸
稅務怨氣重 執政黨五都選戰亮紅燈
蓋達恐怖包裹出擊 驚動美英
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
松山飛羽田 旅客稱讚
松山飛羽田 首班機近滿載
希拉蕊：美願當中日調人
羽田松山對飛 華航拔頭籌
松山羽田開航 吳揆盼吸引旅客
紐倫堡發明獎 台灣奪團體冠軍
告別世博 台灣館今晚熄燈
氣溫微升 早晚仍涼
政大與美三大學交流合作
體驗刮刮樂 台彩辦活動
搶人 保險業猛加碼
中國稀土出口證價格比稀土貴
上海復旦違法網售學生論文
松山國際貨站上線 飛機不空腹
爭工作權 遭資遣員工抗議日航
立委擬限事後糾正 監委有異見
中國將建立有色金屬收儲機制
蘇花救災 上午動員逾千人
走廊外交 中歸咎日外相
英限制級蛋糕展 挑戰烘焙極限
觀賞魚展近尾聲 要看要快
交警進駐廣州支援亞運交管
遭日航資遣員工 闖首航儀式
中央氣象局氣象報告
潘基文盼中國為城市發展先行者
加強監理 央行明辦國際研討會
中國性文化節閉幕
原料貴 大陸泡麵白酒齊漲價
西藏日喀則機場啟用
紐倫堡發明展 台灣蟬聯總冠軍
胡志強：永當志工 為國家努力
高雄食品展11月4日登場
松山羽田同姓 開心搭首航
江宜樺：10處社宅明年施工
刺激權證市場 證交所出招
宏達電旺 手機供應鏈同樂
挺胡MV遭影射 雙胞姊妹落淚
中油：汽柴油每公升漲1角
馬總統喻兩岸 引孟子論述
洲際盃爭季軍 陳鴻文先發
紐倫堡前3名 教部：可保送
泰航訓中心向外招手搶國際市場
吳揆：蘇花改環評若過一定興建
楊志良：偽劣藥氾濫比毒品嚴重
松山迎羽田客 出現抗議插曲
台塑明起汽柴油調漲1角
世博閉幕式 導演：藝術狂歡
200萬人參觀世博香港館
視障阿輝上飛機 用fu參觀
蘇花救災 特搜隊員受傷
台日旅客 明年上看300萬
系統更新疏失 引國格矮化說
金控密集法說 法人聚焦3議題
松山羽田載客 華航：可達8成
松山羽田開航 安倍晉三訪台
海底有人! 原來是另類美術展
小孩打架上臉書 美家長遭法辦
救國團戰鬥營 副總統受益無窮
松山直飛夯 小黃載客忙
挺胡遭影射 胡志強：別計較啦
洲際盃季軍戰 中華落後1分
志工37年 劉永澎獲幼獅獎
新台幣上週升值0.42%
安倍上鼎泰豐 日本客驚訝
蓋社會住宅 蘇貞昌：好事
疑為情所困 男子引廢氣尋短
埔里食用油廠大火 無人受困
期中選舉 眾多共和黨員棄茶黨
健走遭蜂螫 7人送醫
吳揆：南迴改善工程明年底動工
東京影展 陸星包辦男女主角獎
安理會5常任國元首相繼訪印度
安倍訪忠烈祠 向烈士獻花致敬
印度信實工業獲利成長創新高
把家當成兵工廠 男子送辦
中華不敵義大利 洲際盃第4
東縣振觀光 引客千人補助3萬
蘇嘉全：若當選 推廣慢速壘球
期中選未必成歐巴馬連任風向球
跑不贏劉翔 但要跑贏CPI
唐家璇：中日關係敏感複雜
北港朝天宮 千順將軍大會師
曾勇夫：政府清廉從反賄選開始
安倍忠烈祠獻花 李登輝肯定
松山飛大型機 羽田虹橋載客多
王毅：台灣館是兩岸合作範例
華視台慶 主播高歌畫面曝光
黃金週線收紅 短線可能修正
世博落幕 溫家寶強調開放兼容
捍衛大S 汪小菲怒駁三角戀
桃機公司明成立 力推第三航廈
兒漫新人冠軍作 關公變調皮
東京影展男女主角獎 陸星包辦
東協爭取2015年建共同體
女子七星潭落海 直升機救起
小三通運量增 新船加入輸運
死亡公路？環團駁蘇花汙名
印廚施飯濟病窮 CNN肯定
亞銀協會年會 2日台北登場
再見滿壘殘壘 中華隊第4名
雪隧變快 明起時速90公里
首航典禮 秋菊順同席互動少
忠烈祠39萬軍魂 遺族心所向
華航高雄直航東京 班機滿載
滅飛創意出爐 殲滅蚊子館有望
機器壓傷 越勞右手需截肢
蘇花114.5k強烈金屬反應
金馬創投 福斯華納首加入
台股盤整 留意選情與貨幣政策
馬：黃昭順拼命三娘 改變高雄
中國明展開第6次人口普查
力拚大台南 李全教挺郭添財
發展內門 陳菊提觀光列車
松山羽田通航 觀光效益增百億
上海世博閉幕 創多項世界之最
總統會安倍 讚台北東京一日圈
秋順批民調涉作假 自由不回應
挺胡志強 醫療衛生業組後援會
日影音平台素人歌手 來台開唱
被馬轟 菊營反批中央重北輕南
黃昭順：選贏迎回蔣公銅像
Selina醫院過29歲生日
陸客罹難家屬 明領死亡證明
卓伯源上海世博演說 台灣唯一
跑攤王見王 郝蘇握手致意
食用油廠火警 老闆娘跳樓逃生
蘇花英雄：救人時沒想那麼多
上海宣言:設世界城市日
美共和黨或掌眾院 歐巴馬困窘
松山羽田1日往返 便利商務客
法將向中國推環保綠能
LED穿上身 警示又環保
救越南金門館 同鄉會求援政府
安倍邀訪日 輝伯說要問醫生
羽田松山首航 台日黃金航線
陳偉殷先發勝 中日扳平羅德
攀登央視塔 兩岸高手冠亞軍
潘基文獲南京大學名譽博士
期中選舉 燒40億美元創紀錄
菲情資：無立即性恐怖威脅
菲航獲准裁員4成
上海世博落幕 米蘭接棒
社會住宅 2週內公布地點
台作品獲兩岸媽祖工藝品銅獎
義行無界 忠烈祠奉2外籍烈士
推社會住宅 綠質疑政策買票
安倍忠烈祠致敬 引人矚目
越劇巡演 小百花茅威濤抵台
總統會安倍 宣示釣魚台主權
病患福音 美培養迷你肝臟有成
爭蘇花改 花蓮民眾明陳情
續援蘇花 達觀艦整補
菲亡人節 華人入境隨俗掃墓
安倍吃小籠包 誇比日本好
洲際盃落幕 古巴11度摘冠
鬧場民眾阻擾造勢 歐巴馬動怒
洲際盃 林哲瑄獲最佳外野手
台灣館熄燈 工作人員淚眼道別
葉門稱 UPS爆炸物為「基地」幹的
朱立倫籲台商返台投票
雞農家屬建議 蘇花公路立碑紀念
葉門逮捕 郵寄爆炸物婦女
世博閉幕式20點舉行 4000人參與
兩岸LED電子書標準年內推出
朱籲台商投票 小英：歡迎
日本前首相安倍訪台 拜會台朝野領袖
聯發科Q3每股純益6.41
破天荒 ! 日前首相台灣忠烈祠獻花
傅崑萁上凱道：蘇花改是人道問題
立委：路未改善前 花東應減稅
拜靖國神社？藍綠立委都說不宜
台灣美景：美的失控，改造的可能
花博 夢想館 賦予台灣科技嶄新應用機會
「3D立體郵票圖案磁鐵」集郵商品 11月2日供售
海尼根激發真魅力 朱宗慶打擊樂團現身「真男人攝影棚」
馬：松山、羽田直航 明年流量上看3百萬人次
捨不得住高檔飯店？來台北國際旅展撈便宜
白宮官員：貨機炸彈仍可能出現
環團為蘇花環評靜坐守夜
包裹炸彈曾由民航機運送
期中選舉 開票之初可見端倪
歐巴馬9日訪印尼
工黨候選人羅賽芙當選巴西總統
溫差大 中南部逾10度
台股開8343點 漲56點
芝華婦聯會獲頒社區移風易俗獎
日內閣支持率暴跌至4成
中國人口普查超級難
中國第6顆北斗導航衛星升空
新台幣盤初升破30.5元
花蓮民眾陳情 要求蘇花改動工
G20將建議限制外匯準備
中國製造業PMI加速攀升
庫藏股加持 宏達電漲停
10月陸PMI升為54.7%
DRAM合約價慘跌15%
花博將開幕 總統幫推銷
桃機公司掛牌 先建3航廈
台股漲逾百點 站上8400點
台股強彈 紡織相對走高
美期中選舉鐘擺效應發威
獲利光速前進 光學股夯
朱：若當選 年增3萬就業機會
豐興鋼筋盤價報1.92萬元
施顏祥：醫材產值挑戰2千億
港官員：貿易非單受匯率影響
扁家瑞士款 再匯回4166萬
內政部催婚育 幸福要及時
中國人工流產年逾千萬例
東莞限電 廠商估計影響不大
亞洲堅手贏車賽 台挑戰者出局
安倍：日台沒有不能解決的問題
選舉概念股？ 金管會依法監理
小英晤安倍 重申釣魚台主張
劉憶如：帝寶旁不宜蓋社會住宅
綠質疑社會住宅買票 朱促辯論
46萬青年票 高市3選將搶攻
性政盟盼台中勿成性別荒漠
社會住宅政策 綠營反對急就章
副主委公務挺朱 黃玉振：不妥
亞運安管 廣州購刀要登記
副總統籲全民每月1日少肉減碳
盧彥勳排名第33 再攀新高
耳穴治療拒誘惑 大學生戒菸
奇美電Q3每股虧0.8元
NAND合約價續創今年新低
股匯雙漲 新台幣午盤升逾 3角
拒安排小英會安倍？外交部澄清
陸客家屬期盼能領慰問金
縣府大盜 檢求刑1年
安倍晤王金平 將推薦小泉訪台
劉憶如：黃金十年 全民可享
不打止痛 Selina咬牙撐
決戰5都 綠委發動夜市行腳
禁醫師指定費 衛署：符合程序
桃機公司化 目標成東亞樞紐
駐約旦代表張雲屏探訪台商
曹興誠：總統應領導改革司法
大陸匯改目的加大人幣承載力
消基30年期續與消保會共把關
氣溫降 有助登革熱降溫
違法代操期貨 判賠7千萬
泛公股挪錢回公行 金管會要查
發藝文消費券 劉憶如：可研究
吳揆：蘇花改 不會擺爛
龔艷家屬領取屍體證明
漂流木藝術節 名師同場競技
大陸「十二五」繼續走出去戰略
台股收盤漲92.66點
G20峰會 美促北韓勿挑釁
環署：蘇花改環評不受壓力影響
蘇花改 環團：環評成代罪羔羊
蘇花救災 發現1塊骨骸
我要平安回家 花縣民府前怒吼
美售台F16C/D戰機未定
迎花博開幕 蕭敬騰唱海芋戀
政務官公開挺 朱：社會檢驗
台股開高收漲92.66點
11月台指期漲91點
交通部投書馬報說明蘇花慘劇
台股創今年新高 後市看量
11月電子金融齊揚
聽障自由車環台賽 台中再出發
上海強拆艾未未工作室
溫差大 心血管病患注意保暖
違法解僱 老孫涼麵判賠43萬
噪音未解決 北音中心預算擬凍
疼惜花蓮 劉尚謙為蘇花改請命
墾丁音樂季場地開放申請
屏東美展開始徵件
獨董增加 陳裕璋：逐步推動
花蓮催蘇花改 吳揆：待環評過
南韓10月貿易順差創新高
屏東創意新年徵件 30日截止
機場總座上任 女兒秀琴藝助興
聯發科Q4業績減15至20%
江西男嬰性早熟 疑奶粉惹禍
今年中國外貿達2.8兆美元
兩岸萬人同祭媽祖
三大法人買超台股177億元
拚觀光 金門爭取開發古戰場
暴力拆遷 太原人睡夢中被打死
花博推北縣週 縣民半價
10月中國CPI或破4%
彰美術家許文融氣韻表達萬象
進NBA首球 林書豪寫歷史
台少盟：5都青少年政見缺創意
對抗登革熱 南部每里發5千元
安倍訪忠烈祠 總統肯定善意
匯豐：中國製造業內需勁增
海角7億幾全回台 扁律提停押
總統：台對外交流 採平衡策略
喝酒慶祝出獄 男半裸路倒
南韓建議北韓清查離散家屬生死
新台幣兌美元升8.7分
下坡彎道失控 轎車撞斷電桿
中國將建首條穿越秦嶺高鐵
國泰金明年獲利有信心上百億
口腔癌沒標靶藥 醫師請命
山東台灣名品展訂單125億
AT&T錦標賽 盧建順第3
瘋追星險失業 中市輔導
疑發走路工賄選 男子交保
拿公帑做文宣？菊營：市政行銷
綠委：蘇花改未定前 交通補貼
國壽登陸投資 3路並進
順質疑秋官商勾結 高縣府駁斥
中國網：政改需有明確目標
雄中老校長王家驥病逝
海莉樂下廚 營造家的感覺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兩岸經貿爭議 學者提仲裁制度
清大百年 校友贈羅丹沉思者
塔里木油田新增供氣15億度
外資上週買超日月光居冠
漲價風吹 康師傅不例外
花博觀後感 安倍：日人一起來
仁醫邱仁輝 西藏行善15年
林智勝行使旅外自由球員權利
房仲：社會住宅首重管理
亞運棒球 中華隊拚衛冕
板橋垃圾費隨袋收 首日險凸槌
趙少康配音 自嘲聲音沒感情
期中選舉 美國會版圖恐大洗牌
香港客家文化節12月舉行
陳菊：樂活新高雄 醫療無差距
達觀艦海測 協尋蘇花失聯車
法官法公聽會 審檢學律都批
菲勞母贏監護權 祖父母硬留人
金馬閃婚獎 蔡康永提名大S
後魯拉期 羅賽芙率巴西迎挑戰
副總統籲企業走出去 迎接挑戰
住宅政策 郝蘇又槓上
蘇嘉全掃街 和平鄉出發
機場公司上路 致力紀律安全
挺胡MV遭改編 中檢蒐集資料
廈門日報社 首度訪金交流
婦人上吊 2高職生及時救命
中央氣象局氣象報告(更正)
姚家姊妹 WSBL重逢
馬英九懇託 錄5都催票宣傳帶
李伯恩發片 盼徐佳瑩親口祝福
天然氣降價 桶裝瓦斯不調
奪魂鋸3D 票房霸全台
中國近8成受訪民眾：應政改
印尼天災 台灣率先捐助
張博雅同意權 立院12日投票
大尾虎鮫 進駐海生館
蘇花金屬反應 挖出護欄鋼筋
李伯恩阿達組團 陳奕迅幫腔
北縣車禍 2命危1骨折
外送香肉鍋 高市擬重罰
陳慧琳演觀音 捐片酬做公益
台經院：傳產景氣旺 電子低迷
綠質疑辦案 中檢：依法辦理
點燈接棒 台灣館明年重現竹市
帛琉總統伉儷2日訪台
疑施工不慎 冷凍工廠竄火苗
永遠的校長走了 雄中人感懷
守護故鄉 郭添財發起南縣行腳
券商發行權證 高價股最熱門
台哥大調降智慧型手機資費
行李高鐵遭竊 靠監視器逮人
連4起登山救援 消防弟兄忙翻
廣西副傷寒疫情 民眾注意
沙鹿萬筆地價稅爭議 鎮長請命
門牙貼海苔 魏海敏扮丑婆
節電競賽 3縣市省2.3億
新台幣匯價 2年多新高
紐倫堡發明獎謝孟翰 栽培後進
北市桃縣 促參招商王
女性出頭天 拉美女總統傳奇
期貨保證金抵繳標的共145檔
男子走私大陸山葵苗9萬株
台灣政論節目熱鬧 安倍有共鳴
台日核能交流提升核四運轉率
高市府運動會 為城市進步喝采
佼佼一頓飯 粵語突飛猛進
北縣改制 證件有效免換發
潘威倫行使旅外自由球員權利
線上遊戲寶物被盜 有法管
新華網：政改目標明確少走彎路
梅姬農損1.2億
闕志達任國研院晶片中心主任
南山核保缺失 金管會糾正
收游資 央行再發千億定存單
賴清德：彰顯大台南文化首都
蘇花改環評初審 有條件通過
印財長暗示儲銀或6度升息
林家瑋吉他稱頭 高縣府助圓夢
機車3貼被貨車撞 女童喪命
林佑星3度為戲落髮 增8公斤
收視若破1 蔣偉文裸奔
六龜拚觀光 免費巴士8日上路
印度德里孟買 旅遊警示燈調降
桃機公司 葉匡時邀1年後評分
中俄原油管道試運行
柯傑雄追思會 馬英九致唁電
胡錦濤強調多邊主義
大陸二線城市理財指數得分高
難題想破頭無解？不如先睡一覺
投信：資金題材充裕 台股往上
產學合作績效 正修雲科大亮眼
上市公司財報全數完成申報
府：總統重司改 付諸行動
SHINee會粉絲 門票秒殺
謝淑薇自嘲肉腳 破首輪魔咒
千歲同窗會 總統客語老師話舊
三星：平板電腦創造新市場
綠委反對蘇花陸客國賠
挪威小姐無緣后冠 疑遭打壓
陸家屬怨媒體干擾 列協助事項
蘭嶼滅鼠 雅美人有請卑南勇士
蘇花改有譜 傅崑萁謝吳揆
經部赴美招商 8家簽意向書
赴台壯遊 寧夏銀髮火車團啟程
燕鷗豪華張 贈集郵長期訂戶
新興閣掌中劇團 明新竹演出
社會住宅選地 財部找到39處
國泰改以往返地計收超額行李費
緬大選 邀外交官觀察選舉
今彩539開獎
調查：內湖四期五期房市看好
1937遭篡改 張穆庭勝訴
威力彩開獎
朱立倫衝選情 擔心投票率
陸大學畢業生 薪1.2萬元
蔡英文：國民黨勿濫用行政資源
小百花越劇團 南投關懷弱勢
涉行賄海關 廠商自陸押解歸案
閃電訂婚 陶子:大S很幸福
日公佈撞船影帶 中:扣船非法
奇美電Q3虧 大摩：成本高
韓「少女時代」將走向國際
公務員傑出貢獻 十人獲獎
蘇花改有條件 生態影響納考量
蘇花改短隧路段 105年通車
33歲人生最忙 55開始輕鬆
周永康訪印 開啟中印高層互動
日民主黨幹事長下月率團訪中
環團：續推蘇花改多元替代方案
蘇花改配套 中鋼石材走鐵路
澳門10月博彩收入創新高
酒促妹讓張作驥拍出好看電影
福建受理網路辦證申請
湖內鄉抽水站案 公所縣府異調
深圳名校教授年薪550萬起跳
英大畢生失業數 17年來最高
蘇花改若過環評 府院重申速建
蘇花改速審 僅地質問題遭質疑
特殊生無預警傷人 醫師：個案
台灣製造業PMI續下滑
蘇花改環評過初審 政院尊重
陸客家屬和海旅會慰問搜救人員
今彩539頭獎1注中獎
選舉才回高雄？黃昭順哽咽駁斥
俄總統視察國後島 日外相抗議
綠盼速過東部發展條例
松山羽田首航 東京晚會慶
威力彩頭獎摃龜
軍情局軍官涉洩密 遭收押
黃昭順指媒體兜售民調 籲調查
中投明第4度公告招標
俄總統首度視察日北方四島 宣示主權 !
就是要妳生 「催生」短片即將上檔
安倍盼提升台日互訪層級
台灣百大伴手禮 11月2日決審會
後ECFA 福建挖台創意人才
金管會重申 債信不良者不得為催收人員
民調：日人對中不信賴感升高
日本檢察官證詞疏失遭免職 台灣卻升官
DNA研究：黑死病始於中國
孟姜女哭倒的是包頭秦長城
英、德、加等國 禁止葉門飛機入境
軍官洩密 國防部稱：影響有限
日、俄北方四島爭議再起 雙方互相召見大使
日媒稱：日本迷失外交方向「四面楚歌」
陳致中告壹週刊 16日宣判
中共黨刊：加強媒體管制
拒江平入境 立院程委會通過
陸客申請國賠？吳揆：需與大陸對等
解蘇花難題 毛治國沈世宏攜手
10月北京住宅 量價齊跌
安倍晉三和李登輝之拜「大不同」
房價暴漲，有理嗎？
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美控操縱價格 全日空認罪
巴西首位女總統羅賽芙的挑戰
瑪麗亞凱莉進軍美電視購物頻道
印尼干那低島火山爆發
加拿大明年移民人數維持不變
夏立言考察摩羅泰島投資環境
乘客稅提高 英國機票更貴了
嘉義14.7度 入秋新低溫
殺熊影片曝光 鄉村歌手被罵翻
台股開盤漲0.31點
台灣創意 松露小籠包星國上市
大陸墮胎佔全球1/4
胡錦濤訪法國形式多樣化
毛治國：蘇花改溝通近1年
吳揆：蘇花改方向定 勿生波瀾
全力防恐 英加強機場安檢
金門縣運 聖火傳遞開跑
捕魚疑溺水 男送醫不治
港大2013年完成深圳擴校
亞運跆拳道 力拚重返榮耀
新台幣盤初升近2角
中文書法之美 加拿大看得見
貓纜之眼水晶車廂 今上線
加州州長改選 確定寫歷史
尼加拉瓜將建豪華生態旅館
觀望膠著 台股狹幅整理
奶機妹徵婚 阿里郎趨之若鶩
首次子宮頸抹片 婦罹癌切除
MLB 巨人勇奪世界大賽冠軍
陸CPI料超4% 通膨壓力大
希拉蕊討債 促柬政府還錢
席哈克將到中國推銷自傳中文版
情報員曝光 吳揆：助返台
港律師：台灣選舉制度值得學習
退撫基金撥補 全教會籲別跳票
Pimco估聯準會買債不設限
吳揆：行照電子化 駕照可降價
聯準會將砸5千億美元救市
搭捷運蘆洲線 輕鬆逛三蘆
瑞信調升台灣投資評等至加碼
百貨週年慶 業績增1成
建國百年10元幣 國泰民安
希拉蕊支持駐柬人權辦公室運作
走山受損 瑪東交流道北上先通
法說利多想像 金融站穩均線
薩爾瓦多將調高公務員基本薪資
胡宣傳片遭改編 檢：未分案
讓安倍搭小黃？外交部否認
劉毅告妻背信 檢不起訴
ABA年會 總統介紹經濟成果
情義月光重播 小影帝身影再現
搜救設停損？吳揆：盡力之所及
朱立倫：蘆洲線通車是全民期待
歌林新莊購物中心 底標38億
不鏽鋼盤價不漲 匯率升值幫忙
美智庫：美中利益漸行漸遠
英特爾揮軍代工？台積電走跌
吳揆：若見安倍會堅持釣島主權
每4粒大豆 3粒是轉基因
特生中心研討野生動物保育醫學
東莞大限電 8千工廠皮皮挫
肺癌基因突變 標靶藥物療效好
外資匯入 新台幣午升逾2角
二技統測簡章 今起發售
國光石化案 環團籲遠東退出
北斗衛星升空 港媒：美國不安
高市走路工案 昭順摃秋興
赴德打工度假 千人詢問
蘇花改有望 花縣議會擬復會
藍中常會移師北市 挺郝挺花博
中市抽驗食品 3.6%不合格
美退伍協會友誼 蕭副總統感動
南韓9成多上班族想要當老闆
吳揆：應給澎湖人安全的船
吳敬璉：中國貧富主因腐敗壟斷
中國否認中美日三方對話釣魚台
宜縣降半旗？原來是烏龍
低碳管理 英專家經驗分享
蔡英文：蘆洲線應全民共享成果
研究生揉麵團 右手捲入機器
幸福來太快 汪小菲問何德何能
郝龍斌祈福 盼蘆洲線通車順利
台股收盤跌34.99點
花博開幕煙火秀 挑戰紀錄
台股創高 一般型基金表現佳
導覽解說20年 志工樂在其中
慶花博 毫芒雕世界最小蘭花
有銀有銅 跆拳道曾珮華搶金
台股開平收跌34.99點
高齡化時代 銀髮設計更多元
台股電子疲軟 傳產發威
11月台指期跌23點
中東貿訪團安曼洽談成果豐碩
三星DRAM市占率逾4成
駐約旦代表拜會蘇梅亞科技大學
11月電子金融漲跌互見
淹水救助金 高縣11月中發完
念EMBA 知識人脈勝薪資
哥斯大黎加指控尼加拉瓜犯界
徵護士不公？中縣：首長人事權
訊息誤導 嬰幼兒打流感疫苗少
學者：台灣 中華文化實驗室
陳重信：蘇花改應二階環評
規模近兆 中央地方聯合招商
大S紅色炸彈 驚爆演藝圈
新興市場夯 投信競相募基金
上海世博改變不了的美麗與哀愁
南市議員泛綠分票 民進黨固盤
蘋果中國營收料2年三級跳
指控師摑生 家長查證判免賠
假立委助理詐千萬 判4年
Fed決策 陳沖：密切關注
登革熱持續升溫 高縣籲防疫
金瓜石山區 驚見老翁白骨
美期中選 蓋洛普：共和黨領先
黃光國:大陸看台灣 擇善從之
三大法人買超台股102億元
中小企業選秀 創投精挑細選
透天厝傾斜貼鄰樓 高市促改善
便當附贈發酵乳 1成3不合格
罕病家庭拍廣告 喚社會關懷
警破偽禁藥倉庫 逮3人
洲際盃落幕 尼國涉案球員在押
流感疫苗 小五小六即日開打
訪法前夕 胡錦濤談人民幣匯率
登革熱南北燒 衛署籲全民防疫
桃園毒販擁槍 警逮2嫌
超級細菌帶菌者 檢體已呈陰性
響應身障日 中市園遊會募愛心
高市淹水救助金 已發9成5
對中姿態過低 韓議員不滿
新台幣兌美元貶1.4分
彰縣府節能減碳 設太陽能電板
6度升息 印度憂糧食通膨
中國面臨4大能源風險
會勘別墅違建 民代保全爆推擠
泰豐光電江西設LED廠
波音：陸飛機市場近五千億美元
陸媒:期中選舉不影響中美關係
菜價漲僅短期 本週可望回穩
外資進軍陸客海外置產市場
蘇花水下搜救 獲疑車體支架
酒醉遊民疑打架 1死
病父沒錢醫 2幼子苦守鐵皮屋
假讀書真行竊 監視器全都錄
吳揆：理想世界無娼無嫖
鄉土月 高縣府邀走讀鄉土
致命引擎 打破現代舞認知
SK飛龍抵台 讚兄弟象好球隊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
康康梁赫群闖影壇 鮪魚肚搶戲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
花博6日開幕 花神降臨流行館
迎國際客 金門培訓英文解說員
邁向精彩一百 關懷與感謝徵文
中方定調「溫菅會」是寒喧
陸客大幅攻佔歐美星房產市場
職訓局開課 培植大學生就業力
E政府使用調查 網路掛號最夯
賴清德籲南檢拿出查賄成績
蘆洲線明通車 紀念品開賣
開贓車出車禍 車賊腳傷被捕
選5都 綠：平手主席免下台
推廣善終 向殘酷仁慈說再見
竹市眷村藝術季 回味老故事
菜好貴 估2週後回穩
邱復生：蘇花改對花蓮有益
東亞銀行基金再捐2螢火蟲樂園
省水產品補助倒數 申請要快
西藏納木措聖湖因雪暫停開放
台作曲家陳玫琪費城發表新創作
星路旺 陳昭榮春風滿面
中國今年物價漲幅不逾3.5%
青蜂俠新海報 周董改裝車搶鏡
吳憶樺台東版 阿嬤認領女童
運河橋梁改造 行舟限高2米
明年中國稀土出口將減少
匯率大戰？蔡宏圖：看G20
智慧電視 明年市場焦點
春耕前 全台不缺水
郭羨妮佘詩曼 爭一姐高來高去
高市稱霸全運會 陳菊頒獎鼓勵
省水補助倒數10天 動作要快
中國批准富邦群益QFII資格
越金蘭港將准外國航母加油
站上輔選前線 總統力挺郝政績
郭添財行腳拜票 強打在地牌
台開擬建廈門國際金融中心
推廣健康觀 量腰圍送早餐
胡錦濤訪法 促新合作領域
中國累計對外投資居全球第15
央行阻升 新台幣收貶1.4分
教部：PTT可論政 不允毀謗
住宅火警 獨居老婦葬身火窟
過度施肥 土壤酸化嚴重
台閩經濟總量 7年內拉平
福建文化團隊 明金門獻藝
免費吃速食 水泥工被騙助討債
蘇花陸客家屬找無親人歸心似箭
探疫情遭開除 勞委會：違法
盜賣銅鐵 警逮2嫌
紅豆微生物肥料 農改場大放送
傳深圳擬試行房產稅 官方否認
一綱e本 郝蘇論戰教育政策
全球能源消費中心正往亞洲轉移
開車撞記者 男判5年半
NCC主委 政院提名立院同意
蔡宏圖：台灣盼加入亞太自貿區
蘆洲線通車 北縣接駁公車免費
陸生來唸書 防救災科系也禁
東聯：理解環團對國光石化意見
兩岸學者倡建智庫溝通平台
恆春發現2人骨 疑墳場遺骨
高市表揚救災 藍營批別忘究責
社會住宅地初選 下週報內政部
十年內 LED燈取代傳統燈
中鋼10月獲利 月減36%
全世代住宅 友善空間無障礙
兆豐前進阿聯 總統盼拓展貿易
體罰舉啞鈴 校長老師登門道歉
胡志強：選前2週考慮請假
印度升息符預期 後市看好
1流感重症亡 中縣籲打疫苗
吳揆：對蘇花改環評很有信心
疑炊事不慎 獨居婦葬身火窟
蘆洲線通車 沿線房市增溫
富邦併凱擘 4日公聽會
短片被Kuso 胡營不追究
訪越尋工程商機 台團受歡迎
大陸80後 婚姻幸福首重收入
菅直人會見唐家璇
評鑑法官？監院態度不主動
花博共生的旅程 科技打造夢想
英辦事處好環保 獲碳中和認證
OTC：倚強科橋改列全額交割
約自殺卻獨活 女不救男被判刑
美支持大馬對宗教中庸態度
底價過高 都更宅仁愛晶宮流標
法媒：法可望售中大筆鈾原料
蘇嘉全訪梨山 與農民搏感情
期中選舉開始投票 民主黨不妙
楊志良：健保不允許指定醫師費
曹格再出輯 痛心粉絲背叛
與陳奕迅傳緋聞？謝安琪喊冤
OBU外幣放款餘額 再創新高
中國最大綜合保稅區即將營運
今彩539開獎
海底放馬桶搞創意 網友罵翻天
LED站在百年新道路起點
海運直航旅客 基港成長逾十倍
佳和 高興昌打入全額交割
大樂透開獎
安倍搭小黃 吳揆要外交部查明
涉討債案 陳銳獲判無罪
兩岸原料藥貿易 台廠盼對等
金融證照入國考 金管會：未定
疑向電玩業索賄 警判8年8月
中投再招標 金溥聰：公開透明
蘇花陸客家屬4日辦告別式
巧笑倩兮 哈雅公主首次訪台
大S閃婚 伊能靜：別過度干預
洪磊新任中國外交部發言人
陸5年內GDP年均增8.2%
泰水災往南擴大 104人死
錦繡再合體 僅雯琇琴相擁而泣
禁陸生唸防救災 綠：美更嚴格
內政部修辦法 兒童節放假
美職冠軍巨人來台 悍創：樂觀
中國央行：加強通膨預期管理
再5年 福斯汽車拼全球第一
雙語標示糾察隊 交部祭大獎
蘇花陸客家屬5日返大陸
北京將建磁懸浮輕軌
英相將率最大規模代表團訪中
衝刺 馬英九加重輔選郝龍斌
疾管局籲及早接種流感疫苗
聖國新聞局長參訪嘉義博愛國小
香港米其林之旅 3天8萬
大陸繼續適度寬鬆貨幣政策
參院選情激烈 多州恐重新計票
期中選舉 美國會料將變天
大陸首個台灣月吸金679億元
期中選舉 美可能出現分裂國會
期中選舉面面觀
菜市場名 淑芬封后志明稱王
期中選舉 參院變天看12州
攸關十年前途 美州長選戰激烈
期中選舉未必影響歐巴馬連任
大樂透頭獎摃龜
桌曆納軍國主義？新聞局澄清
期中選舉 燒40億美元創紀錄
續集村農舍 邱鏡淳盼落日條款
期中選舉 開票之初可見端倪
香港服務業優勢 助台商登陸
萬華槍擊 男子右耳中彈
蘇花救災 集中114.5k
今彩539 頭獎2注中獎
海洋的聲音 不一鼓慈悲惜福
求是雜誌籲加強控制媒體
海碩盃女單 張凱貞拍落莊佳容
緬大選前夕 仰光加強武力
躲警察臨檢 男墜五汐高架橋亡
中共青島市委書記換人
校正公電（CAP370號）
台灣免簽案 歐議會月內表決
花博6日開幕煙火 北市交管
民調：網路掛號、購票最受青睞
日召回駐俄大使 原北方四島民眾集會抗議
與領袖對話 蔡宏圖會歐巴馬
公司遭搜索 應公告重大訊息
兒童福音! 明年年兒童節放假1天
菜市場名排行 「志明、淑芬」奪第一
台灣外交部「放鴿子」 日前首相搭計程車?
馬政府阻外賓拜會綠營 公文外流
學歷無用? 全美五千博士當工友
蘇花搜救 內政部：大怪手挖掘
蘇嘉全：郝強菊應請假參選
建國百年預算過關 綠委指浮濫
委辦費過多 經建會預算遭砍
社會住宅平價嗎？---高志鵬
陸客家屬領死亡證書 4日公祭後返國
華山當廣告背景？中油：是褪色的玉山
美共和黨席次大增 主導眾院
超速躲酒測 男墜高架橋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德發現可疑包裹 內含爆裂物
歐股收紅
期中選舉結果將影響美對外關係
戴爾吃下Boomi 搭雲端熱
美元貶 金銅齊揚
油價攀上6個月來新高
美股收紅
菲女欲攜子自殺 社會聲援不斷
印澳將加強合作打擊人口販賣
歐巴馬願有條件與共和黨合作
美10月聲請破產數增1.4%
甲骨文出10億美元併購Art
中國民眾領先各國關切暖化問題
高市凌晨槍響 1男喪命
東北季風減弱 中部溫差仍大
台灣綠能產業團訪智利有收穫
出口民調：美國選民心繫經濟
左格比民調：共和黨已掌握眾院
台股開8394點 漲49點
廣東殺人魔伏法
北捷破百公里 總統閣揆齊見證
美東開票 共和黨勝利頻傳
廢戶口名簿？江宜樺：無此事
美量化寬鬆登場 台幣盤初勁升
共和黨掌控國會 美政策恐變調
考績1%打丙停辦？張哲琛否認
翻牆惹禍 瀟湘晨報副總調職
美國州長改選最新結果
美國國會期中選舉最新結果
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
諾貝爾獎得主野依良治來台演講
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
澳英警告 菲面臨恐怖攻擊威脅
物價飛漲 深圳主婦香港買醬油
蘆洲線通車 朱立倫：有空就搭
共和黨估贏參院席次 美期指漲
宏都拉斯農牧部長訪華
抓賊反被抓 加政府擬修法
台股下跌出量 力守8300
退輔會力爭 調高榮民就養給與
Aviva營收增 擬退出台灣
江宜樺：菜市場名反映世代流行
後ECFA 9外商設研發中心
美國國會期中選舉最新結果
美國州長改選最新結果
高孔廉：持續搜救陸客
OAS急商尼哥邊界糾紛
廣東啟動低碳試點工作
大潤發購物廣告誤導 罰40萬
南加州6大活動慶建國百年
國有地蓋社會住宅 財長：配合
綠黨5人落髮 諷蘇花改環評
瑞士室內網賽 盧彥勳雙打晉級
深圳年內將統一最低工資標準
美期中選 共和黨奪參院可能性低
調查指中國企業遭欺詐最嚴重
瘋旅展 購禮券確認履約保證
蘆洲線通車 蘇貞昌不排除試乘
抗議國賠陸客 社團赴政院陳情
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李明博：油管爆炸不影響峰會
台股悶 宏達電力挽人氣
歐巴馬「期中考」 眾院恐變天
金門學研討會將登場 開放報名
減產加庫存低 面板下季反彈
中美基金待遇差額預算全刪
美期中選舉結果 分析師怎麼看
美外籍男同志結婚 辦綠卡遭拒
楊志良籲台大VIP門診全自費
期中選舉 共和黨參院未過半
原物料資產行情 紡織水泥上揚
酒醉拒付小黃車資 女不起訴
高中生 多益分數增19分
國有地被占面積 逾萬小巨蛋
國軍蘇花救災 總統肯定
停5年 台星恢復民間經濟會議
美重啟量化寬鬆 牽動亞幣走勢
總統：兩岸新發展 政軍不鬆懈
菲全年經濟成長可望達7%
英辦事處好環保 減碳第一
防糾紛 消保會促旅展審查資格
外資匯入 新台幣午升2.8角
廣告遭罰 大潤發：尚未獲通知
老闆注意 8成5上班族想跳槽
大搜查線帥刑警 織田裕二復出
野生動物防疫保育 專家共研討
試院：公僕貢獻獎考慮職等比例
北京專家:別小瞧日財團無影腳
立委關說軍購？國防部澄清
涉凌虐囚狗籠 擄人勒贖6百萬
歐巴馬賀共和黨並盼建立共識
共和黨勝選 大企業有望受惠
民主黨保住西維州參議員席次
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臉書寫氣象 交通部：依法規範
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吳振偉順利7連任
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創意:若獲授權將申請國賠
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小英：蘆洲線當選舉資產 不當
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