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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
Bing在大陸來勢洶洶
大考考英聽 3年內不可能
星直升機故障 迫降住宅區草地
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救災睡覺 藍批高市府螺絲鬆脫
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地下電台專播佛經 照樣違法
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台北當大官？胡志強：只留台中
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國6非法外勞 究責中興顧問
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新台幣午盤勁升2.16角
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日女高球次日 曾雅妮表現欠佳
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水庫蓄水率高 供水穩定
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挺賴清德 蘇煥智3日站台
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台灣大總經理張孝威請辭獲准
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胡談台北做官 蘇批心不在台中
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國6意外因雨？近1週降2毫米
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原民赴總統府 抗議美麗灣案
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監院查國6意外 下週履勘
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膠帶虐童 美男子判刑3年
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國聯西區王座 巨人只差1勝
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公費流感疫苗開打 老人搶頭香
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彭淮南：升息半碼有助抑房價
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學測自然科 課綱第2部分加重
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2012不在籍投票 小英質疑
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國6工安事件 綠營：應給交代
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台股收盤漲6.4點
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反傾銷 印對馬國鋁製品課重稅
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羅比尼：銀行併購創造金融巨獸
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國道工安 蘇嘉全提勞工政見
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二次探底機會小 Q4亞太樂觀
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滿妹豬腳第二代 爭產互告
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台股震盪整理 漲6.4點
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營建資產獨秀 台股量縮盤整
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總統肯定郝龍斌 後棒超前棒
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趙傳演唱會吸菸 遭罰6千
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遭中國釋放3日人返抵日本
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10月台指期漲22點
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交通部究責？中興工程不回應
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江丙坤將赴歐日演講兩岸關係
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抓姦扯破妻長褲 老翁遭訴
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國6意外 死者皆無勞保難給付
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銀髮嘉年華 高爾槌球賽登場
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郝龍斌：總統加持 選情加分
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不在籍投票 軍隊不設投票所
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10月電子金融漲跌互見
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洪家輝哈日 追著極光跑
洪家輝哈日 追著極光跑
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經營陷困境 地區醫院家數銳減
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10大名茶精品包裝出爐
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蘇花改工程 10月現勘
蘇花改工程 10月現勘
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菊救災爭議 金溥聰批小英護短
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北約補給車 巴國遇襲
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iPad帶動迷你電腦成長
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援中港淹水 災民拆圍籬遭阻
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Android付費程式上線
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常出國？胡志強：大都因公
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9月大陸PMI升為53.8%
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南韓出口創11個月來最小增幅
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扁稱海外款全回 不放豈非欺騙
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邀名嘴看花博 郝：意見領袖
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節育歧見 菲天主教揚言逐總統
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江丙坤：江陳會兩議題研究中
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故宮南宋展 最大借展規模
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三大法人買超台股23億元
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雷雨天釣魚 2釣客險送命
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巴基斯坦封鎖北約運補路線
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改善兩岸關係 薄瑞光讚馬總統
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美財長：美中不會爆貿易戰
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房市9月持平 北縣市買氣回籠
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深圳富士康全面調薪近100%
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低薪者 要漲薪更要提升技能
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中國放長假電腦病毒蠢蠢欲動
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福建進一步放寬對台招生
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日執政黨議員將視察釣魚台
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台製生活用品在首爾拓銷
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外配歸化心切 男子詐財送法辦
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監所內投票 賴浩敏：未有共識
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金溥聰：花博非北市選戰決勝點
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語出驚人 德里官員：準備申奧
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吳邦國聲稱中國珍惜和平
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定存單利率調升0.06百分點
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雲嘉南濱海風景區 行銷國際
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中國河西走廊發現漢長城遺址
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鴻海高軟案 莊啟旺估選後明朗
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旅展票券存風險 勿盲目搶購
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尼加拉瓜觀光部長訪台
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盧彥勳中網賽前大啖涮羊肉
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金門馬拉松 景點管制
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新台幣兌美元升2分
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總統遇襲 厄瓜多警察首長請辭
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挺節育摃教會 菲導遊爆紅
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弱智女疑落大排 搜尋無獲
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日首相：必要時會再拋售日圓
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柬埔寨象臂女童 中榮：臂圍縮
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性侵修法 學者籲焦點在加害人
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吳揆：協助霹靂布袋戲貸款
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放棄當空姊 潘嘉麗堅持歌手夢
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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14國駐華使節 週末遊台東
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9月台灣製造業PMI續惡化
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金門自來水濁黃 通報即處理
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十公尺雷龍出沒 小朋友樂翻
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江丙坤：簽貨品貿易協議難度高
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不去中國 蘇翔翊加盟台灣大
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張東健雙喜 老婆產期新片首映
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中華賓士 賣車兼做房地產
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殺害網友再性侵 男判18年
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9月房市成交 台北增高雄減
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勞委會：將協助外勞家屬求償
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父仇子報 頭七手刃大山豬
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紀念喜洋洋作曲人 徒弟獻藝
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無悔之旅 陳永興誓言行醫濟世
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郝提總統加持 蘇：能力較重要
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天福打造中國茶業黃埔軍校
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嫦娥奔月 中國探月3步走
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20公斤桶裝瓦斯約漲25元
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央行力擋 新台幣收升2分
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日高球賽 曾雅妮退至22名
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本周指數小漲 汽車股漲最多
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本周台股市值增1.06%
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美食節挺災農 甲仙芋頭入菜
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洩洪淹高雄？水庫管理單位反駁
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連勝文重回市府 郝：信心大增
連勝文重回市府 郝：信心大增
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大陸國慶少了閱兵味多了商氣
大陸國慶少了閱兵味多了商氣
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逐鹿大台南 藍綠明後天拚場
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滬地鐵單日客流升破700萬
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檢修熱水器 防一氧化碳中毒
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為流浪動物請命 立委跪地爬行
為流浪動物請命 立委跪地爬行
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莊永和妻招魂 不談外勞事
莊永和妻招魂 不談外勞事
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李博能接任南山代理總經理
李博能接任南山代理總經理
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中國9月製造業成長加速
中國9月製造業成長加速
中國9月製造業成長加速
旅韓4年 台婦膺榮譽市民
旅韓4年 台婦膺榮譽市民
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南韓通膨加速 升息機率增
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民調上升 郭添財：文宣再加強
民調上升 郭添財：文宣再加強
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台灣中化集團蘇州擴建新廠
台灣中化集團蘇州擴建新廠
台灣中化集團蘇州擴建新廠
亞大籃 中華誓言留金盃
亞大籃 中華誓言留金盃
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央大發現小行星 命名慈濟
央大發現小行星 命名慈濟
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張孝威動向 各方矚目
張孝威動向 各方矚目
張孝威動向 各方矚目
南北韓離散家屬月底金剛山相會
南北韓離散家屬月底金剛山相會
南北韓離散家屬月底金剛山相會
颱風干擾9月房市 交易略減
颱風干擾9月房市 交易略減
颱風干擾9月房市 交易略減
大陸銷台化工料 課反傾銷稅
大陸銷台化工料 課反傾銷稅
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台中旅展 搶購10元機票
台中旅展 搶購10元機票
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台北雙年展 反思策展機制
台北雙年展 反思策展機制
台北雙年展 反思策展機制
國安局少將婚外情 降級改敘
國安局少將婚外情 降級改敘
中國船長事件 日相支持率下滑
中國船長事件 日相支持率下滑
中國船長事件 日相支持率下滑
肝癌標靶藥 延命有限
肝癌標靶藥 延命有限
肝癌標靶藥 延命有限
台灣特色產品 台北101展出
台灣特色產品 台北101展出
捨科技從警 斗六添兄妹生力軍
捨科技從警 斗六添兄妹生力軍
蘇南成：市長應救災 怎推中央
蘇南成：市長應救災 怎推中央
宣傳無肉日 王金平下廚
宣傳無肉日 王金平下廚
瞞電磁波致癌資料？國健局澄清
瞞電磁波致癌資料？國健局澄清
響應氣候運動 稻田彩繪抗暖化
響應氣候運動 稻田彩繪抗暖化
勞委會：勞檢13高架道路工地
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9月車市 進口車買氣嚇嚇叫
9月車市 進口車買氣嚇嚇叫
渴求台灣資訊陸手機報供資訊
渴求台灣資訊陸手機報供資訊
鐵人三項競賽 台東局部交管
鐵人三項競賽 台東局部交管
網路抹黑楊秋興？秋菊營再槓
網路抹黑楊秋興？秋菊營再槓
中縣破獲簽賭站 10人送辦
逃逸外勞仲介同鄉 剝削牟暴利
中興工程聲明 只負責監造
工研院技轉3D人機互動技術
中科案 總統：政府引以為鑑
9月權證 高價股是熱門標的
印度富豪財富超過中國
大膽地下匯兌 越文招牌攬客
工安疏失奪人命 2人被訴
吸毒多年 男子敗光家產入獄
花博測試期 美食同步登場
日月潭花火音樂會 國慶前夕將上場了!
10.1長假 中國國家旅遊局發出赴日警示
監院調查 國道工安意外、高雄水災、醫院額外收費等三案
國安局少將婚外情 降級改敘
一鄉一特產 地方風華展現「台灣新印象」
宜蘭烏石港海釣 一雷轟倒三人
標到世博館 新竹市民看台灣館免排隊!
台中市立文化中心 甲骨文展
國道工安意外 吳揆指示徹查「工法」缺失
日政要認為 法治在中國行不通
牽制中國？美軍公開核動力潛艦
養狗減少兒童過敏 養貓正相反
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
亞青籃 中華隊奪銅
歐巴馬宣佈白宮幕僚長易人
民調：僅39%支持歐巴馬連任
數據報喜 美股收紅
國際油價週線大漲
歐股週線跌幅大
德專家：電動車熱兩年後將冷卻
美亞太助卿康貝爾將訪日韓
梅毒實驗 美向瓜地馬拉道歉
11月房市推案 上看千億
推動電動車 上海深圳將做試點
鋒面東北季風 明北部轉溼涼
抗戰無名 大陸老國軍討公平
救災重建物資 擬免稅快速通關
保戶變更地址 務必書面通知
減碳風行 7成法人願買電動車
總統對談美學者 肯定高教開放
郝官網推新創意 市民時計上線
吳揆讚竹科工安環保為業界標竿
潘帥沒白哭 趙樹海下跪
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
北纜山下站圍籬 要儷山林拆
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
觀念錯要改 肉吃多長不高
惡導遊陰影 陸客遊港銳減
勸導排隊 星搞笑宣傳
中國促美謹慎處理匯率法案
內政部：防火管理制度成效佳
5歲幼兒就學補助 受理申請
浮生半日閒 逛波特蘭露天市集
陸客湧港消費 零售業樂此不疲
溫家寶訪歐亞4國
瑜珈解焦慮 效果勝散步
外交部：赴斐濟觀光免簽
政大不續聘特優教師 教長支持
檢舉非法外勞有賞 每名5千
申根免簽 楊進添：進展順利
加安省綠能政策 歐美加入反對
國際足壇:應開除中國
飛輪海任列車長 陪粉絲遊花蓮
月還2萬 3成南韓人自認房奴
朱立倫：拚第1名市長
蔡英文：金溥聰不了解台灣社會
高雄水災 朱：應檢討沒人坐鎮
中鋼擬增產線材 螺絲廠受惠
肥胖醫療花費高 醫師建議補助
藍批小英護陳菊 死不認錯
香港民主黨內部呈現裂痕
梁啟源：適時推動能源稅
包庇竄改證據 日2檢察官被捕
週年慶加持 百貨下半年業績旺
賴幸媛:爭取參與國際空間權利
中國3國營企業遷廠印尼
印尼招商有成 近4千萬美元
南韓「小菸槍」暴增
NBA教練首度出現東方面孔
夫燒死妻 判14年
常看醫療影集 易生恐懼感
周阿姨寓所辦童趴 馬小九相迎
在日貓熊怎麼死的？嘔吐物入肺
國道6罹難外勞 首日上工喪命
外籍生百納國旗 獻國慶祝福
美洲獅孤兒寶寶 找到新家
微軟狀告摩托智慧手機侵權
遭指寫便箋 郝龍斌要告莊瑞雄
道奇百年防禦率王 郭泓志有望
美銀暫停23州法拍屋業務
客家產業展 選戰煙哨味濃
老人泡水中 高縣追究業者責任
楊秋興成立後援會 從家鄉出發
慈惠堂廟慶 馬吳郝蘇齊聚
通膨蠢蠢欲動 越當局保證供電
樂活在花蓮 前進法蘭克福書展
保古蹟原貌 修230年天后宮
動保人士籲票投愛動物參選人
日高球賽 曾雅妮冠軍無望
社會及經濟正面信息助漲印股
MIT微笑標章 網路買得到
馬總統再讚郝 市政做得好
「嫦娥二號」首度成功修正軌道
ECFA效應 捷寶勳風回流
南海爭端 李光耀籲中謹慎處理
治療不孕拚生育 醫界催生補助
日高球賽 曾雅妮暫列19
竹市風箏節 繽紛南寮漁港天空
中國中石化開發巴西深海石油
惡少堵人 姊弟狂逃撞車1亡
呂秀蓮：5都選後 紛爭開始
工研院新技術 微藻產生質柴油
台南寵物嘉年華 免費疫苗侍候
維安顧慮 德里商店明關門大吉
宋楚瑜：5都不看藍綠選能力
陸學者：ECFA惠及中小企業
台北發明展頒獎 台灣表現凸出
中時60年 馬總統推崇
台灣到斐濟 香港轉機最方便
畢業生企業實習 媒合354人
大象天堂獲新生 殘病象不受虐
花蓮性侵被害人 逾7成未成年
山區大雨特報 防雷擊
台灣學生參加美大學版畫交流展
不看大象表演 遊客志工顧弱象
獎勵退場 美9月車市仍上揚
傳Isilon求售 尋求買家
華山起藝開幕 百場表演免費看
豐田現代汽車在美銷售勁揚
柯南在辦護照要到中國辦案
貓熊死 神戶市要賠上千萬元
賓士寶馬在美銷售超越凌志
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
苗栗汽機車對撞 母子命危
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
普德養護中心 內政部要求停辦
中央氣象局 １週天氣預報 (更正報)
賴清德承諾雙行政中心
制服料差？北縣警局：中央配發
高縣長輩身障優惠卡延長10年
雲南24車連環撞 5死9傷
華山起藝 文創產業拓展各縣市
假日職訓 助八八災民織幸福夢
盼30年 斗南地下道通車
召妓疑案 陳致中：下週不出庭
吊車漏油 十多人犁田
基隆小旅行 雨港網友最愛
周阿姨變魔術 世展資助童大樂
印尼兩列車追撞 死傷慘重
新觸角藝術群 嘉義聯展
胡錦濤表態支持北韓新領導班子
避險基金外移 英國庫嚴重失血
桃縣釣客疑遭土石掩蓋 搜救中
下一個奇蹟開鏡 秦昊壓力大
國6工安領班 國保補繳可理賠
貓熊意外死 日賠中50萬美元
總統：抗戰是國民政府領導打的
圖畫書創作 一日鐘錶店獲獎
許明財盼增設台鐵台灣館站
皇家華裔投手陳用彩首演完封勝
搶運將選票 小英成立後援會
王小棣談愛 盼張作驥夫妻復合
黃金週 滬遊客和交通量暴增
印尼外勞罹難 代表處洽善後
盧彥勳北京備戰 首輪對手未定
美媒：郭泓志難任全職救援
傳釣客遭土石掩埋 虛驚一場
杜絕弊端 擬設國防採購室
電子紙明年市占類似今年
美術獎20年 助學子圓夢
胡志強：要讓世界看到大甲媽祖
女粉絲內衣索簽名 修杰楷傻眼
趙樹海：新人落馬沒安慰趙又廷
趙少康：花博辦好 自有公評
李光耀妻柯玉芝辭世 享年89
離島待26年 黃國揚樂教書
國1五楊拓寬 國登申請外勞
星空下辦桌 使節團：很有意思
印度可望上修首季GDP年增率
溫家寶抵達希臘訪問
國道意外 死傷外勞均屬逃逸者
癌症生物標記 台日學界共研發
蘇嘉全：保護品牌 救台灣農業
李光耀妻安祥辭世 享年89歲
營建不缺工 公共工程欠人手
車撞拖行 華裔女學生倫敦身亡
李光耀夫人病逝 馬總統致哀
中日交惡 黃金週中赴日遊驟減
補助不孕症？內政部將討論
為動物發聲晚會 民眾熱情參與
古早勞動者特展 考古兼勞衛
劉芙豪單場4盜 跑贏鄭達鴻
李光耀妻病逝 總統慰問哀悼
藝居共生新移民 重塑寶藏巖
彰化媽祖遶境 祈福保平安
小S作客江蕙演唱會 笑果好
拼匯差 瑞士主婦法國買菜
70歲謝敏男 殺進名人賽決賽
學者：FTA是「重中之重」
亞運前哨戰 圍棋新銳賽開打
膠水戀曲 李光耀是姐弟戀先驅
學者：軍事互信須考慮台灣民意
中吝售稀土 日蒙將合力開發
金溥聰籲小英 多認識台灣
嫦娥二號 6日抵達月球附近
胡志強跑基層 蘇嘉全忙站台
日本右翼團體 舉行反華示威遊行
日本亞青盃隊伍 遭山東球迷投擲礦泉水瓶
運將力挺小英 姊妹力挺蘇貞昌
馬吳王明同台挺郝 綠蘇蔡合體
郭添財造勢晚會 馬蕭吳王站台
美國考慮 最快星期日發佈歐洲旅遊警告
迎接99國慶 太極門八百人將上場演出
蔡英文淡江大學演講
日媒：美日將演習奪回釣魚台
南亞嘉義廠惡火燃燒12小時 入夜空中救援暫停
中美相互依存 須防陷入貿易戰
睡5至6小時半 女性更長壽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
梵蒂岡音樂會 王豫元受邀出席
宜蘭發生規模5地震
毛治國籲國際支持加入ICAO
第1道冷鋒午後報到 秋意濃
宜蘭地牛連4翻 主震規模5
新世界七大奇景 玉山票情告急
買樂透抽8萬活動 再延長8周
嘉義台塑南亞塑膠廠火警
央行升息 房貸算盤重打
香港奢侈品 大陸客狂掃
宏達電Party 新機驚豔
中國南海儲油 第2個波斯灣
加報刊投書讓台灣加入ICAO
IC設計業 Q4難擺脫淡季
20天試營運 花博模擬考
歐晉德：花博難度 不輸世博
花博人潮疏導 借鏡遊樂業
花博試營運計畫 議員憂太保守
中國形象代表 網民最愛科學家
金價再破紀錄 高點仍可期
日青年足球隊 山東被擲礦泉水
歐巴馬賀德國統一20週年
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
南亞塑膠火警冒濃煙 民眾抗議
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局氣象報告
亞幣揚 新台幣週升0.99%
總統參與路跑 籲全民運動
新台幣挑戰31元關卡
中國連任國際民航一類理事國
廣東亞運 快速處理消費者投訴
友達登陸案審竣 十月可望過關
兒藝教育雙年展 主打戲劇
深圳小偷遭民眾掛牌遊街示眾
蘇蔡有心結？蘇：國民黨操弄
中科五期環評 學者籲重文化面
認識台灣米 好米特展登場
中台區域合作平台 年底成立
聯合公園尬小胖 西洋榜別苗頭
瀟灑小姐攻雙榜 蕭亞軒封后
馬連挺郝 懇求再給4年機會
中油：汽油不漲 柴油漲1角
騎重機行搶 吸毒男送辦
朱立倫：衝汐科打造汐止都會區
傳整形 李（王民）廷喊冤
廈門鼓勵會計法律台商投資
李光耀夫人辭世 星各界懷念
謝長廷：不識藍營台南參選人
教學實習表現優 一般生獲楷模
馬桶不通 魚池國中學生憋很大
中台灣4首長 盼建7捷運路線
李光耀妻辭世 政府哀悼
鎮南宮祭孔 仿古鐘磬吸睛
李光耀夫人辭世 馬總統致唁電
輕音樂酒吧 廣州白領追捧
中午落雷 貓纜暫停
選舉定位 郝龍斌：開放對鎖國
台塑柴油漲1角 汽油不調整
南亞塑膠火警 損失難估計
氣溫驟降5度 北部大雨特報
網路休閒 中國人長假更豐富
國6意外 王如玄：爭取勞權
IMF總裁：勿把人民幣替罪羊
模擬東德警衛殺人 德電玩挨批
美擬對歐旅遊警告 外交部關注
郭泓志破紀錄？明晨揭曉
小英：金溥聰滿腦政治計算
12年國教 副總統盼重視技職
國6事故 查出第5名罹難外勞
雲林推農村再生 結合社區營造
捕魚歌搭竹竿舞 CPR輕鬆學
強化防災應變 明地震兵推
環團救阿朗壹 盼停公路開發
中國拓展對歐出口貨物轉運中心
音樂舞劇 訴說探戈發跡故事
佛光山談和解 陳菊：佛法有解
駐露國使館舉行國慶酒會
網路販賣LV假貨 1嫌送辦
申訴假處分齊出 許舒博爭留下
千年升龍城 河內愈夜愈精采
劉翔存款2億 固定薪水1千多
藏傳佛教超度會 捐款做公益
9月中國非製造業成長
紅斑狼瘡險送命 病友戰病魔
虎頭蜂活躍 野外活動須當心
塑膠廠火警 南亞：無延誤通報
落雷停止 貓纜恢復營運
日高球賽閉幕 曾雅妮第15
陳致中競選總部成立 扁媽打氣
第5百場個唱 華仔捨不得再見
單車日義賣 助育幼院童花東行
人居日 籲政府推社會住宅政策
白冰冰：補助不孕 德政
南亞塑膠廠火警 勒令停工
呂秀蓮台中輔選 力薦蘇嘉全
福建鼓勵台企建物流中心
外資加速進入中國房地產市場
星僑老姊妹返金門 圓尋根夢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南亞廠火災 毒災應變隊出動
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張孝威：未來CEO皮繃緊一點
北縣豐年祭原味濃 朱立倫尬舞
孩童愛跳床 空氣懸浮微粒暴增
金溥聰：不與小英打口水戰
如何看中國？城鄉差距拉大
東京僑學界慶祝雙十
黃道吉日 胡志強忙站台
中國每天近5千對夫妻離婚
中國正以新方式處理南海爭端
犯保協會：被害與加害補償失衡
輔選陳致中違紀？綠：不告不理
香港窮人126萬 創新高
南亞大火 經部：廠商負全責
內賊難防 離職員工竊走保險櫃
南亞損失產能 大陸廠填補
南亞大火 王文淵緊盯關切
簡訊鈴聲創作 1字值萬金
男美容女裝潢 職場性別不設限
何敏豪為台聯站台 綠要處理
南亞火警 勞委會將勞檢
高雄站台 宋楚瑜：選人不選黨
網頁怪翻譯 桃園機場全面檢查
高中健教課縮水 教部：可調整
搶市場 黃金販賣機將進駐美國
保險員吃悶虧 勞保高薪低保
長線偏多 台股逢回可佈局
南亞火勢控制 未波及周邊廠房
潘威倫宰象 奪生涯百勝
興興死亡 日方賠50萬美元
溫家寶促歐盟承認中國市場地位
台銀土銀明起調升存款利率
高市金獅湖底泥 中央補助清疏
火警里民抗議 南亞承諾善後
山區種菜逢溪漲 5人獲救
雙傑好投 興農勝率年度第1
世博後台商6大商機
發泡水車颱風財 竊車解體遭逮
蔡蘇同台 允打造北2都新風貌
未婚生子英工黨魁 房事傳爭議
國6意外危險鋼架 檢方允移除
北港朝天宮改選 新人崛起
許遠東穩定金融 新書話當年
女子跳橋身亡 死因待查
藍綠中市長選將 推利多搶票
又是周日 台塑假日管理出包
黑嘉嘉拿一點 台北不敵首爾
南亞火警降黑雨 民恐慌
多元與包容 德慶統一20年
莎拉波娃中網艱難首勝
解高大淹水苦 吳揆：刻不容緩
孟廣美文定 母親急抱孫
中國換房旅遊 方便又省錢
學制不同 黑嘉嘉國小沒畢業
德太陽能補貼 明年初恐再刪
南亞火警 灑水150萬噸
黃昭順橘營致意 藍：未違規定
美發布歐洲旅遊警訊
世博台北館迎來第60萬名觀眾
吳尊當達令 扮機器人譜戀曲
吳揆：高市民要喝好水阻惡水
釣魚台風雲 馬英九：因石油
另類印度經驗國協運動會開幕
南亞嘉義廠大火 不影響營收
盧廣仲攻蛋 馬拉松式熱唱
中日撞船事件波及文教交流
簡訊鈴聲創作 反映時代脈動
江蕙黃乙玲同台 閃光燈轟巨蛋
破門非綁架 菲消防員挨槍
總統：打爛花博就是打爛台灣
日本發生多起不爽中國事件
溫家寶批評美國議員
台灣肢體音符舞團在韓受好評
香港心臟病有年輕化趨勢
檢方暫不約談外勞掮客黃鈺展
賴清德總部成立 許添財沒現身
日右翼團體 在18城市舉行反中示威
世界水質監測日 環保署邀民眾水質檢測
內政部：「國家防災日演習」 假想新竹地區6.8強震
德國紀念統一20週年 東德籍總統發表感言
補貼不孕症 內政部：將建議納入二代健保
中華賓士歡慶40週年
台灣網站軟著「陸」 新創網路服務Demo China獲獎
中國明年4Q 將成為全球第3大TFT LCD產地
疾管局：印度出外景中彈攝影 染超級細菌
聯合航空與美國大陸航空完成合倂
配合2010 MLB季後賽 CROSS推棒球紀念筆
中華汽車GreenTrans前進大台北國際無車日
豐原男子酒後縱火 1死8傷
越南台商舉辦雙十國慶高球賽
花蓮凌晨發生規模3.5地震
歐盟免簽有譜 譚諾克：正確
雲門舞集聖保羅演出花語
台灣資通訊品牌在雅加達行銷
雨勢減緩 氣溫下探20度
桃園化工廠火警 3小時撲滅
讀賣民調 逾8成不信任中國
台股開盤上漲16.98點
南韓9月底外匯存底創新高
中日元首亞歐會上不碰面
葉紀紋為亞洲舞者在英國找舞台
嘉義廠大火 南亞股價重挫
韓星張東健和高素榮喜獲麟兒
郭泓志防禦率 破道奇紀錄
新台幣盤初升破31.1元
小心大閘蟹是漂白過的
宏達電新機連發 出貨續創高
南亞大火滅 嘉縣府受理申訴
豐興鋼筋盤價降為1.9萬元
巴西總統選舉進入第2輪
台尼衛星資訊合作展新頁
金門免稅店5家上榜 年底開張
南海儲油被稱為波斯灣第2
開高 台股一度收復8300點
總統：縮貧富差距 保障弱勢
郭泓志 美好的一季
港媒：美日釣島行動挑釁中國
遏性侵兒童 立委提案化學去勢
南亞大火 嘉縣成立鑑定小組
買屋 房仲建議抗跌為先
石化業工安 政府擬聯合稽查
立委：經濟部將體檢大型石化業
風災泡冷泉？菊：再亂講就告
中國飲食真讓柯林頓減24磅
鼾聲如雷 威而鋼惹禍
日本爆反中潮 大陸低調報導
牛氣沖天 汽車股大漲
南亞大火 王文淵拜會張花冠
告壹週刊 陳致中3度未出庭
入圍金馬 蘇哲賢無憾當兵去
府：小英ECFA立場反覆投機
美林：鴻海加薪影響不明顯
中國蒜價飆漲 日加工業者叫苦
大陸商務部專家將率團訪台
全球氣候會議天津登場
印度可能成唯一破20億人國家
9月獲利看好 證券股普遍上漲
金管處金門采風受理報名
專家看好 全球經濟將與美脫鉤
台北館邀世博奶奶宣傳花博
涉砍人縱火 男子不認錯
新台幣狂升 資產營建強漲
新台幣狂升 電子股慘綠
二輪決選 羅賽芙受放大鏡檢視
代銷業者：房市進入推案旺季
救人遭砍傷 菜鳥員警震撼教育
登記種植大宗蔬菜 補償多3萬
胡錦濤飯錢收據列中國廉政展
新台幣盤中破31元 2年新高
中國為泰國最大留學生來源
傳樂金電子延後推出平板電腦
利空頻傳 太陽能族群大跌
分散外匯準備 中國加碼韓債
朱立倫：勝選關鍵在投票率
總統誇台北路平 蘇：他的車好
國6意外 勞團促徹查
南亞大火 馬總統關切
大陸長假剛起頭 民眾煩惱多
食品標示不實 立委提案加罰金
不敵匯損 宏達電跌破700元
南亞大火 王文淵道歉願負責
外勞職災補償 總統盼將心比心
南亞火警 只有2民眾報案紀錄
救盲募款 視障兒看見希望
車忘拔鑰匙遭偷 竊嫌落網
大尺寸面板出貨8月反彈
資產與轉單效應 紡織走強
女星極端瘦身法民眾亂學恐傷身
台股收盤漲1.92點
綠批芭樂票多 胡：由市民評斷
小英批藍營 消費扁案很可悲
司院正副院長公聽會 意見兩極
大火降黑雨 環署研判燃燒不全
台股震盪整理 漲1.92點
10月台指期跌18點
朴贊浩亞洲最多勝 野茂鼓勵過
海洋生物郵展 郵博館展出
10月電子金融漲跌互見
竄改電資 調查官遭聲請簡判
枋寮F3文創館 看原味生活
新台幣狂升 台股資產強電子弱
沒投票權 蘇逸洪訪問中立
總統：高雄條件優 盼經濟振興
後ECFA 王金平盼華商投資
提高拾荒保障 企業贊助意外險
中國司法界存在貪腐問題
農漁會百大精品 7日展售
後勁溪排洪爭議 高縣市交鋒
中網 楊宗樺無緣晉級
10月4大天象週6金星合月
學業好不好 基因優勢非絕對
立委促改善托育 解決少子化
韓寒批判膽識 用文字影響中國
小摩：聯發科列入避開名單
台北縣啟動2010電影藝術節
挽救台塑形象 王文淵親上火線
經部高科技招商團10月出發
圓明園罹難紀念未邀英法政要
天安門廣場3天迎客154萬
三大法人買超台股8億元
58箱查扣文件 扁將參與啟封
性錄音帶恐嚇 男猥褻得逞起訴
3公升垃圾袋 北市6日開賣
掉耳掛走音 江蕙笑媒體不專業
氣候會議 中國堅持區別原則
監委查國6意外 鎖定外勞問題
2020中國百萬人城市破80
中縣市釋職缺 助弱勢就業
外貿協會訪團菲國拓商機
雲豹新聞獎 原民觀點出發
小澤政金案 將被強制起訴
苗栗賀國慶 民歌唱99
新台幣兌美元升6分
南亞大火 政院盼速查原因
南亞大火 蘭潭水庫PH值正常
南亞嘉義廠區 王文淵允總體檢
教部：幼托整合先做2到6歲
外資今年買超破千億元
姚明復出首仗碰上「魔獸」
警佯裝房東收費 逮持槍毒品犯
花縣宣導 提高流感疫苗接種率
蕭亞軒不信命 盼事業愛情雙贏
姚明才是大陸最有錢運動員
立委：設專責機構搶救流浪動物
聽阿嬤話 中大樂透2.37億
5都決戰境外 戰火延燒台東
偵察中國 日擬購全球鷹
黃金週大陸訪港旅客增37%
陸女冒用健保卡 緩刑2年
佯稱房東兒子 男詐騙店家落網
豐原殺人案 加強輔導受驚孩童
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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李光耀夫人辭世 吊唁民眾多
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
保護棲地 碧潭賞螢平台取消
綠砸3千萬 月中強打形象廣告
圓形禿患者易合併自體免疫疾病
楊宗樺中網首輪遇挫
試委公聽會 合議制效率成焦點
熬夜玩拉霸機 男子暴斃
美台國防工業會議在美揭幕
為文化把脈 社區營造創意發想
洲際盃名單 亞運陣容為班底
台塑火災又週日 勞委會：巧合
花火嘉年華 日月潭樂音飄揚
走私菸冒充成衣 海關查獲
肩頸疼痛 麻醉治療如釋重負
陳致中告壹週刊開庭 各說各話
南亞大火 居民睡覺不敢闔眼
台新金立足南京 覓第二據點
國道六號罹難者莊永和 為勞工
辦旅遊餐會 樁腳涉賄選
新手媽咪 殷悅有女萬事足
左營萬年季 布袋戲取代台客舞
中共黨報：陸經濟成長全球領先
震災兵推 首度模擬竹科災損
台灣檢出超級細菌 通報WHO
明年底大陸面板產能全球第 3
日本救助中國船員中方表感謝
陳俊秀羅錦龍 洲際盃試身手
國際大學辯論 政大主辯題另類
太空中心驚見黑盒？變壓器啦
南亞大火 空氣水質無異狀
南亞大火 監院主動派查
三聚氰胺損億元 金車求償勝訴
日月潭賞月聽樂 10/8開鑼
倡兒童安全 舞台劇演出
台幣收31.25元 2年新高
議員疑中科排臭氣 環局監測
前女友成人妻 詹姆仕難忘舊情
人瑞養生法 保持好心情
法官來源 蘇永欽：不宜捨考選
日出現第2例超級細菌
攝影師帶菌不傳人 平靜出院
世貿清真寺 蜂巢建築前衛
阿里山公路 10/6起交管
學甲大灣社區獲高齡志工菁耆獎
央行再發千億定存單收游資
超級細菌 恐讓本土細菌也抗藥
十一長假每天3千陸客訪日月潭
99年國慶晚會 首度移師澎湖
台塑化9月營收 逆勢成長
工商建研會：反對二代健保
骨董鐵馬放門口 鄰居偷回家
學者:中日為釣魚台開戰機率低
歌仔戲義薄雲天 舞台劇完結篇
里長參選人開贓車 綠撤提名
翻滾吧 彭于晏拚首席動作男星
郭添財再喊話 盼就政策辯論
周錫瑋：與朱立倫就是手足之情
福建調降台商部分用地價
人事局：各機關顧問進用無酬庸
性侵7年 狼師父子判刑
飛輪海喊熱 黃子佼冰窖伺候
再生能源設備認定擬簡化程序
2016年 美F35戰機駐日
病患染超級菌 印醫院：真的嗎
歷史借鏡 美期中選後美股看漲
花式調酒 學生扮忍者牛仔
南亞大火 徐旭東：引以為鑑
桑河數位科技 宣布進軍大陸
亞大籃 中華不敵大陸外線冷箭
新台幣勁升 油價該漲未漲
謝救災 村長跪黃昭順
埃及聖環鳥群聚南縣
賴清德：行銷鄉鎮 避免邊緣化
港醫界:安維汀治黃斑病變有效
吳揆：台灣風險低 適合投資
國中模擬考 不得占用正課
流浪犬急處死 動保人士陳情
週末票房 茱莉亞羅勃茲稱霸
中網 盧彥勳雙打開紅門
網拍助逐夢 單親媽新生
景氣加溫 新舊百貨搶業績
新聞小百科：NDM-1腸道菌
馬國油公司首季獲利逾千億元
台幣升 劉憶如：看好台灣經濟
國6慘劇 監委查有無違法發包
食尚玩家照吃照玩 不擔心超菌
彰化媽祖遶境 優人神鼓公演
朱立倫：砍肥貓 年省3億元
台幣升值 業者：傷害程度不一
越南婚姻配對很傳統
長三角直航 3航空萬元有找
會展計畫 排名目標超越大馬
神州數碼申請發行TDR
高明駿後悔吸大麻
DDR3 1Gb下探1.5美元
拍3D鬼片 余文樂戲外吼阿飄
疑鄰居偷劍 颱風夜綁樹拷問
香港浸大將頒發榮譽博士學位
雙北民調領先 金溥聰戒慎
釣魚台商機 爭取陸直銷團來台
疑工作嫌隙 男駕車撞女主管
家扶認養童來台 小爸媽相見歡
牛象爭霸 16日台中洲際開打
管控土建融資 公股行庫動起來
酒女嗑毒死亡案 押尾學獲保釋
花博將至 北市全面查百貨旅館
機票降 直航上海萬元有找
蘇貞昌專輯夯 週末開簽唱會
豪宅看風水 好宅仔細挑
長江源頭冰川退縮 高山失血
阿雅潑婦上身 魚槍侍候許孟哲
遠東打造環生花車 國慶亮相
金溥聰：挺同志 絕不棄保
今彩539開獎
溫家寶訪比利時
聯合國氣候談判會議天津舉行
國發基金新定位 顧產業兼投資
泰銖兌美元 創13年新高
里長送禮盒涉賄 10萬交保
威力彩38樂合彩開獎
國中模考不占正課 教師反彈
日足球隊 山東遭搶國旗
人民幣升值 文創業台商唔驚
到府估價變性侵？有付錢不起訴
日月潭船屋亂象 投縣府決開罰
查獲非法爐碴 南縣送驗
防超級細菌 勤洗手降風險
豪放敢要 女人40性福才開始
盧彥勳中網開胡 楊宗樺敗北
經建會通過180餘億都更計畫
試管嬰兒之父獲諾貝爾醫學獎
小澤將被強制起訴 震撼日政壇
花蓮外海地震 規模6.8
運用ECFA 提升台灣競爭力
海空經貿城案遭批 經建會澄清
新台幣短線走勢 受亞幣牽動
宮古島地震 日發海嘯警報
景氣回溫 多家公司招考空服員
推動不在籍投票 總統認同
今彩539 頭獎2注中獎
威力彩頭獎槓龜
鄭達鴻趕進度 首名捕手盜壘王
世衛:台灣有能力處理超級細菌
十一長假 台文創廠商業績升
恐怖攻擊？法維持正常警戒
馬呼籲 反對黨不要「仇視」花博
北韓金正恩 今年曾兩度隱瞞身份訪中
國慶晚會首次移師外島 淡水河施放煙火
菅溫會談 確認戰略互惠關係
溫家寶和菅直人 布魯塞爾會面
風聲鶴唳！ 瑞典也發布恐怖警告
美台商會國防會議 訴求購買F-16C/D戰機
中國十‧一黃金週第4天 鐵公路客流逐漸加大
試管嬰兒之父愛德華茲 獲諾貝爾醫學獎
移民署關懷外配 積極推動建置關懷網絡
國道6名罹難外勞 身分均已確認
太極門冤案國際矚目 人權組織視為受害案例
交歡翻新花樣 美國人勇於嘗試
楊念祖：台灣需F16CD戰機
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
維也納吉他賽 林家瑋奪冠
亞歐峰會 溫家寶談合作與發展
北部陰涼 中南部有陽光
江丙坤抵英 推動政黨外交
巴西總統選舉第2輪全新展開
李大維闡述台加中三贏模式
台股開盤下跌28.24點
駐巴西代表演講海峽兩岸關係
劉霞：得獎與否都為劉曉波驕傲
魔法料理 王子麵變好料
新華社:溫家寶和菅直人交談
新加坡峇峇文化花枝招展到巴黎
中國工廠狀告迪士尼日本公司
超級菌 外交部籲赴印注意防疫
王羲之草書平安帖驚現北京秋拍
新台幣盤初升破31.1元
楊志良：擋不住超級細菌
吳揆：台塑南亞應正視內部的火
貓學羊吃草？專家：生病啦
吳揆：釣魚台是中華民國領土
香港法庭禁變性人註冊結婚
像夜總會小姐亞運頒獎服挨批
印尼將延長與泰國大米貿易合作
新台幣勁升 遊歐獲益大
南亞又冒煙 廠方籲居民勿恐慌
中國蟻族住房問題嚴重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
朱立倫：黨拮据 競選力求勤儉
全教會：不鼓勵假日模擬考
嫦娥二號傳回首批科學數據
陸高鐵比快 時速飆420公里
開低走低 台股跌破8200點
新生高案 檢調搜索楊錫安住處
傳友邦IPO高達149億美元
汽車夏後健檢正當時
19歲小山莉繪來台演奏低音管
川藏公路中國最火爆自駕遊
人犯脫逃又逮回 疏失警不起訴
逾2億稱豪宅？吳揆：豪中之豪
衛署：隔離超菌帶原者不利感控
吳清基：國中可在輔導課模擬考
平板衝擊筆電？ 施振榮：不會
美歐面臨孟買模式攻擊夢魘
爐碴污染烏山頭水源？環署調查
絲竹空樂團尼國演出獲好評
閩台專家研討溼地及水鳥保護
大高雄里長選舉傳賄 2人收押
拍馬屁不成?陸傳暫停廉政展
扁媽赴北所 帶文旦為子慶生
柯隆親自調查美梅毒實驗事件
道奇年度檢討 郭泓志獲肯定
日本期待和中國改善關係
風災懲處 陳菊：先釐清責任
e頭家 寵物王國奪學習首獎
林秉彬：新台幣續升不利就業
香港議員揚威美國賭城
超菌帶原者不隔離 避院內感染
消弭數位落差 ADOC辦論壇
明華園赴歐 周美青任榮譽團長
會展老照片 中央社獲獎
二代健保說明會 全台12場
施振榮：智慧手機縮減數位落差
模擬考定位 教部12月前決議
受助貧童立志助人 總統很感動
衛署：防超菌不能比照SARS
司改團體：蘇永欽非常不適任
筆記型電腦烤傷皮膚致男性不育
老婦走失喪命 安養中心要賠
新台幣中午升1.11角
檢調搜楊錫安 北市：尊重司法
台幣升 劉憶如：內需產業受惠
五都全贏臭屁？小英：去問總統
遭批市政昏睡 胡志強嚴詞駁斥
柏南奇：再買資產有助美經濟
星否認警員在印度偷運槍枝
蘇嘉全提大台中環線 蔡堆背書
北一女資優班將訪北京四中
花蓮中午地震 規模4.1
新台幣升 小型下游電子影響大
龍崎鄉反掩埋場 說明會爆衝突
國泰招空服員 要2百來6千
日就搶國旗交涉據報中方道歉
教部：地方有困難 停免費午餐
施振榮：縮短數位落差無止境
羽球台灣女雙 世界排名首位
太陽能快斷氣 業者籲政府重視
花博花價 北市政風處：沒浪費
百富榜被指遺漏中國隱形富豪
台股收盤跌45.67點
投信：新台幣升 金融股看好
售台戰機 楊念祖感受美方誠意
社團籲5都選將支持公投生活化
校園霸凌 周美青籲重視
台股開低走低 跌45.67點
10月台指期跌24點
5都選舉 藍籲比牛肉不比口水
總統：ECFA商機獲世界肯定
便箋爭議 莊瑞雄控郝龍斌誣告
監委：3萬多逸逃外勞資料闕如
10月電子金融齊跌
3GPP組織年會首度來台
九降風起 竹市米粉摃丸節登場
國道六意外 吳揆：3面向處置
媽祖電子公仔 許願求籤全都包
專搶落單婦 男子落網
尾盤拉升 台股守住8200
嘉縣工安意外 1人被埋命危
紅毛港衍生戶爭權益 菊允反映
許添財：列環保關說名單送南檢
不滿侵權判賠 蘋果提異議
甘肅多名回教領袖傳被捕
福州推動海峽旅遊
開車撞女主管 員工投案
台灣2通緝犯菲國落網
日議員：盼東亞設集體安保體制
陸媒：澳洲擬擴大稀土出口
基隆警方再破兒少色情光碟廠
三大法人賣超台股43億元
法官收賄案 2人延押抗告成功
大牌早早出局 中網顯乏味
辦災害補助 高縣免收工本費
大摩：面板業明年轉佳
撞農會主管 嫌疑人投案
嘉縣工安意外 1人遭埋送醫
香港貧富差距達歷年最嚴重
大英博物館擲鐵餅者 5億登台
花縣擬降娛樂稅 鄉鎮憂稅收減
美國人性愛喜嘗鮮 老人不愛套
副總統：企業把握ECFA商機
竊鋼材消波塊間切割 2嫌遭逮
新生高檢調再搜 郝：勿枉勿縱
溫家寶6談政改 求歷史留名？
國慶大遊行 工兵車變形金剛
中國哈租族以租為樂
三星咬蘋果 手機戰火延燒至日
觀賞魚用藥爭議 農委會擬改善
楊秋興：易淹水區災前提前撤離
超菌帶原者曝光 疾管局將檢舉
中國是南韓貿易依存度最高國家
補教人生演不完 新防會籲自律
日月潭船屋民宿化 檢警決取締
女嬰染腸病毒重症 史上最小
濟南泉城 黃金週噴金
永和韓風文化節 買千元抽機票
表達藝術治療 語障兒出聲
新台幣兌美元貶0.2分
國慶大遊行 部分路段交管
新生高再搜 蘇：看來嚴重
採購轉包 列黑名單禁標1年
南亞道歉廣告內容 黃敏惠不滿
流感增1死 疾管局籲打疫苗
偷香油錢發巨響 男遭逮
保釣成為香港派系最大公約數
9月底外匯存底 續創新高
貴州海南天災釀人禍
佳里金唐殿 迎龍骨造王船
您貴姓？夥爾川扎木蘇他爾隻多
楊志良：出國未就醫 超菌免驚
廣西憑祥保稅區年底運作
潘瑋柏貼蟑螂照 大S飆淚
豬血糕衛生把關 監委查廠
彰縣驗出禽流感 雞場無異狀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
降雨豐沛 年底前全台穩定供水
香港中大治心房中隔缺損成效佳
挨告 邱毅要陳致中出庭
假汶萊皇室詐財 求刑7年
江蘇淮安有機場了
監委：外勞逃逸 仲介應課重責
國6意外 第6名外勞身分確認
台幣日圓都升 面板可趁機漲價
愛滋病毒發現者：發展疫苗可期
嘉縣工安意外 包商遭埋不治
國慶大會 友邦元首來台祝賀
王建民陳金鋒雙簽卡 全球5張
盧武鉉基金會籲捐米贈北韓
國光石化環評 吳揆：不介入
風力地熱齊發 中國電源多元化
萬新國中資遣案 教師校長交鋒
台企銀將與陸銀簽MOU
防過勞死 北市勞檢科技業
盧彥勳中網男單晉級
弱勢就業 1萬3千職缺將釋出
風災農損小 9月物價小漲
解決校園霸凌 全教會嘆缺人力
日本宣佈實施零利率政策
防路斷 民權國小建材先到位
布袋戲傳承 黃海岱孫獲薪傳獎
總統：辦國際廚藝賽 時候到了
台灣外匯存底 全球第 4
國中生疑食物中毒 11人送醫
陸企可望來台辦展 限專業展
世博電動公車換電池創世界紀錄
統一發票特獎 開出34張
楊志良：超菌個案沒必要隔離
諾貝爾物理學獎 荷英學者分享
南亞大火 嘉縣今受理19申訴
假日模擬考？家長團體反對
張志勤國際得金 宜中第1人
勞團：制度綁架 外勞被迫逃跑
支持石化 下游業者下週發聲
婦人落水案逆轉 夫殺人罪起訴
虐貓致死 博士生判6月
美大使：北韓無核化 保障政權
多年露鳥伸鹹豬手 被警逮獲
偏鄉透天厝製毒 海巡查獲
自用住宅可按實際使用課稅
逐鹿大台南 藍綠打攻防戰
鼓勵文創 花博圖檔免費下載
中日關係回暖？學者：仍有變數
央行阻升 新台幣收貶0.2分
北縣抽驗素食 2件攙葷
千年歡慶 信心將越南帶向光明
黃金週 滬商圈銷售額增20%
漢城華僑小學慶雙十
利率升 百萬元房貸年增息6百
7成滬女大學生上網看小說
張作驥金馬預言 大媽得獎
長假將盡 返滬客流高峰將現
北縣購屋 5年內新房成交增
銓敘部：考績法訂丙等 無違憲
恐怖攻擊威脅 遊英法德小心
法蘭克福書展 國家出版品參展
國6罹難外勞 身分全查出
明年漢諾威電腦展聚焦雲端
胡婷婷穿婚紗代言 不急著結婚
遠傳電信接手經營新世紀資通
張花冠：做好救災未必要下跪
校園霸凌2高峰 開學後畢業前
挺花博 2百企業6千點行銷
中國將擇機發射實踐6號衛星
北縣防自殺 幸福捕手來守護
QDII新增禁投資電影出版業
國光客運 漲價10到30元
陸足協前副主席謝亞龍被捕
台灣華語文教學 越南開花結果
第3批黑面琵鷺5隻抵台
進出口物價指數 反映台幣升值
抑登革熱疫情 環保單位開罰
人瑞另類養生祕訣 肥肉加咖啡
東南亞姓氏宗親將齊聚印尼聯誼
Makiyo綁彈力帶瘦身
遇搶女飛車 撞翻搶匪
建銀料熱錢持續湧入中港股市
台灣澄社：劉曉波該得和平獎
藍禁跨黨輔選 違者祭黨紀
新光三越南西店 安檢不合格
蕭美琴：民進黨重拾信心再執政
林智勝拚旅外 洲際盃當伸展台
最佩服的企業家 張忠謀榜首
染超菌說法 印醫院：不夠科學
預約參觀台灣館 送世博門票
謝長廷昔競選大將 挺楊秋興
空橋斷裂主因 單腳支撐力不足
雙幣定存應揭露實際期間收益率
花博週六測試 保快捷巴士順暢
綠批胡志強 藍駁就是沒貪污
主管頻出國 中縣：提升國際觀
中國漁政船釣島海域放小艇
優惠房貸利率升至1.355%
釣魚台爭議 府：未與對岸聯手
研究指道家氣功可治疲勞
盧彥勳中網晉級男單16強
雷區林木礙農耕 金防部將移除
彭順殘忍逼戲 置楊丞琳死地
再生能源裝置申設表格簡化
5都電視辯論 藍綠喬不攏
諾貝爾物理獎 兩俄裔學者共享
大樂透開獎
今彩539開獎
金鐘落誰家 謝金燕挺老爸
徐旭東：對有線電視抱開放態度
慶百勝與幫父助選 嘟嘟都低調
曼谷等4省緊急狀態延至年底
卑南族青年獲選國手 圓大學夢
彰化之書心得徵文 20日截止
兩岸直航夯 紅眼班機看好
兩岸直航 台商貨運效率增
印醫：早2個月檢驗結果恐一樣
國際接軌 台灣海域航行圖e化
日外相：釣魚台撞船事件極惡質
兩岸直航 明華園:助文化交流
父後七日 劉梓潔歸功記者經驗
不滿被罵 姪持刀刺叔
菅溫會臨時定 經英譯會談
溫家寶：推動政改至死方休
新生高案 檢調查扣電腦資料
美350政要祝賀雙十國慶
金正日父子觀看北韓軍隊演練
美學者：美日安保條約已成空
護野鳥 恆春6日誓師
福建醫藥台商年產值18億台幣
友邦任命謝仕榮為非執行董事
長期便當吐痰 霸凌送辦
中不甩催升人民幣 歐成長堪慮
疾管局：超菌印度來 無庸置疑
穆迪料降愛爾蘭債信評等
今彩539 頭獎摃龜
非火警 桃園航廈施工冒煙
性侵姪女和解 男子獲緩刑
大樂透頭獎貳獎摃龜
模擬考怎麼考 考倒教育部
直航紅眼航班 癥結在對岸
董座出任友邦 南山：沒聽說
盧彥勳：好成績不在意封號
法官收賄案 蔡光治邱茂榮續押
泰國暖武里省爆炸3死
熊延長賽勝牛 統一鐵墊底
兄債弟還 歹徒逼少年搶超商
Android稱霸美手機市場
扁辦9日舉行 土城「陪阿扁過生日」活動
台灣9月底外匯存底 驟增84.42億美元
送市長枕頭 綠營：台中市政「昏睡九年」
新生高弊案升高？檢調再次搜索市府
對楊念祖談兩岸情勢的感想
金小刀：為友黨造勢 只能到場不得上台、掃街
民間司法院長評鑑報告 賴、蘇皆不適任
官員拍桌喝斥議員 台灣民主制度破產？
日央行搶先零利率 美歐將急跟進
美學者：高失業率將持續到2014
美國愛達荷州將於10月底參加TIGIS綠色產業展 並舉行綠能研討會
致力於研究超薄材質 二物理學家獲得諾貝爾獎
刺激國內疲乏經濟 日本大砍利率
上網不迷網 校園宣導活動10月開跑
『感動100、歡慶躍鼓』 日本發光
管碧玲立院詢答網路被中斷 公督盟抗議
教育部將在印尼舉辦高等教育展
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中止跌勢 歐股收漲
巴菲特：華爾街和教堂一樣好賭
力拓：鐵礦合資企業未有定論
德總理：人民幣價位必須合理
需求旺 德太陽能發電大增
美元貶 金銀銅錫齊創新高
國際油價漲至5個月來最高點
薄瑞光：美台關係良好
美股收紅 服務業亮眼
美銀：標普漲幅上看13%
料美國今年赤字佔GDP近一成
駐斯洛伐克代表處熱鬧慶雙十
吳季剛返台 想念台灣小吃
雲量多 早晚涼
台股開盤上漲95.8點
現貨金價創新高紀錄
范宏畢：亞歐峰會圓滿閉幕
辯論又破局 蘇籲國民黨勿逃避
英專家：超級細菌恐擴及全球
新台幣勁升逾3角 破31元
台水規劃豐原廢水處理計畫
駐法代表處舉行雙十國慶酒會
高通重新評估Flo TV服務
阿根廷媒體：阿台貿易近況佳
立委籲立法 管管校園霸凌
意外的訪客 溫家寶飛見德總理
日社論要求中國早撤報復
德將助推承認中國市場經濟地位
陜西榆林發現特大型煤礦
價量齊揚 台股一度登8300
民國南京市政珍貴史料將出版
楊志良：二代健保不會動搖國本
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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經歷中風復建 蔡麗華拈花微笑
歐洲今年寒冬？ 衝擊太陽能
牛樟樹材漲 10天逮6起盜採
習近平女兒留美？ 哈佛拒證實
中國漁政船駛離釣魚台海域
日媒：仙谷主導促成菅溫會談
開車撞上司案 採證肇事車輛
南韓食品上漲OECD排名第二
尼加拉瓜：挪威撤館無關政治
宣稱獨家 網路家庭遭罰60萬
終身學習 立委推學費抵稅
5都辯喬不攏 朱立倫盼再協商
中國今早發射實踐六號衛星
查扣文件啟封 扁：特偵組濫權
升值題材 營建資產大漲
中國泰山TDR掛牌首日漲停
兩岸學者交流 華岡論新媒介
群益證收購金鼎證逾75%
赴非工作 帶回瘧疾
雲端夯 英特爾總裁28日來台
辯論喬不攏 小英怪藍變卦
新台幣飆 吳揆信任彭淮南專業
澎湖國慶晚會 副總統將開金嗓
匈牙利博物館舉辦台灣鳴蟲特展
家扶60 國外扶助兒寄卡祝福
富邦進軍百貨 2年要開3店
針灸針帶菌 1產品回收查封
10月面板報價跌勢趨緩
萬條蚯蚓上街 穗民憂天災將至
花博測試 9日起玉門街交管
大陸民運團體盼政改落實憲法
首樁韓銀聯貸 合庫主辦
新生高案 藍：郝龍斌坦蕩
高盛：美二次衰退 機率25%
央行放手 新台幣破30.9元
金門魚貨中心改建 搶觀光商機
(木宜)梧滯洪池年底發包
本土社團籲釋放陳水扁
建滯洪池 綠議員質疑高縣反覆
中美國防部長將在越南會面
合約糾紛 蔣友柏獲賠200餘萬
老婦機場昏倒送醫亡 家屬不滿
遠航預告復飛 民航局很感冒
富邦打造百貨藥妝王國
花博輸運 規劃假日BRT車道
安室與小淳吵吵鬧鬧已分手
智慧化會展 人的互動更勝科技
辯論破局 藍：不知小英怕什麼
移民署破獲高檔賣淫集團
匯豐銀看好新興市場與固定收益
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梁國新：ECFA提升台競爭力
兩督盟：陸資來台應以法律規範
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台股開高震盪 漲83.6點
資產續強 台股站穩8200
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主持國慶晚會 乃哥誇俊男美女
韓儒伯：美全面評估台國防需求
10月台指期漲83點
空難演練 公車充當飛機
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合庫下通牒：土建融限期開發
解凍線民費？立委：先釐清涉貪
捷運共構百貨開幕 交通受考驗
西安世園 北市產發局招商布展
中美洲邊境安全計劃出爐
消基會：調水價前先改善漏水率
賴浩敏：揪不肖法官 設觀審制
應召女落網 帝寶住戶是常客
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綠批政見跳票 胡志強：不公平
金馬大師片 阿巴斯肯洛區入列
方炯鑌拿歌手獎 哽咽謝戴佩妮
小胖劈腿 褲子爆裂成開襠褲
三大法人買超台股79億元
四癌三高 北市8日免費篩檢
南方雲系北移 屏東台東豪雨
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床上洗澡機 老人舒服洗澎澎
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吳揆籲企業把握黃金十年
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照顧牛農 金門免費送燕麥種子
郝：檢違偵查不公開 影響選情
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國慶日金門辦婚禮 兩岸結連理
宏達電前 3季賺 3個股本
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台政大第2外語學術平台上線
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德籲中國停止駭客攻擊
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自來水漏很大？台水：將改善
市調：平板電腦明年逾5千萬台
金價漲 星金鋪生意難做
李明依：盼李宗盛林憶蓮再合體
胖包公不開鍘 立委戲裝豔立院
台灣美食國際化 30萬徵點子
台塑四寶前9月獲利年增61%
救肝苦 肝基會為偏遠篩檢募款
逾7成菲人滿意總統表現
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黃志鵬越南履新 僑界多所期盼
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環團：永揚非法掩埋 應撤開發
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女吸毒休克 遭棄山區等死
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買房買幸福？林奕華導戲反思
找回台灣記憶 教案助弱勢童
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頻尿急尿 年輕女罹膀胱腫瘤
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全球懸浮微粒大陸最嚴重
死神少女昏倒 房思瑜送醫
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南韓與歐盟簽署FTA
蘇花古道大南澳越嶺8日重現
遊覽車被偷 警飛車追賊
台幣升 NB廠:因應經驗多
警破姊妹簽賭站 半年賭金逾億
熱錢猛 央行熱線關切美元賣單
南亞大火 嘉縣議會將辦公聽會
機場美食平民化 超商進駐
海砂入侵公共工程？桃縣府駁斥
大亨呂良偉 戲裡戲外身家受矚
綠建築評估程式 免費下載
護士昏迷4個月 奇蹟甦醒
瑪麗亞凱莉新歌 提早過耶誕
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馮賢賢陳情 NCC：依法處理
香港醫改 自願投保按齡收費
地下錢莊吸血 借4萬還20萬
司機電死非職災？糾正勞檢所
防超級細菌 三不政策
運彩大四喜 12期保證50萬
北捷總座妻被爆圖利 檢方否認
鄉鎮市長轉區長 適用公務員
擊劍公開賽 9日新莊論劍
海南暴雨 百餘村被淹
科技泡棉有毒 標檢局擬訂標準
蠕蟲攻擊 企業戶小心
痞客邦推APP 互動更即時
央行擋 新台幣守穩31元
成大新校長 副校長黃煌煇出線
登革熱蔓延 南市全面噴藥
一銀獲准設河內分行
農產變鮮食 進軍連鎖創商機
荷報不滿印尼總統取消訪荷
健保案企業有異見 楊志良溝通
護照印錯國徽 巴拿馬道歉
日2學者榮獲諾貝爾化學獎
保障志工 高市加碼意外險保額
風災有需求 警籲民眾愛車防竊
吳揆：佈局全球台商為主力
江宜樺:土地徵收應公私益兼顧
酒吧開槍鬥毆 警移送3嫌
昔受扶助 今助養人
金酒擬增產 李沃士：全力以赴
任志剛：香港成人民幣資金池
救地球 泰心理護理師終身茹素
非民航組織會員 資訊慢半拍
北京夜店天上人間落入凡間
性侵案蒐證不全 糾正北市警
北縣2火警 3傷1焦屍
府：蔡英文不應抵制國慶
正子造影 偵測癌症病灶利器
胡志強：貪一塊錢就不清廉
體驗無障礙設施 黃昭順失望
台首大獲大同盃傳統調酒亞軍
赴泰詐騙破功 13台嫌落網
霸凌事件被披露 校方：未吃案
農舍變豪宅 監院糾正農委會
西諾希訪台 分享愛滋研究
雷擊蘭嶼氣象站 改人工觀測
高縣紅酒銷美 首開先例
賄選案 北檢搜索13里長
疝氣涉隱私 學生健檢刪
洲際碼頭裝卸量 高港：樂觀
陽明山千坪土地流標
美日3學者共獲諾貝爾化學獎
小英不參加國慶 藍：遺憾
政府債務增 財政部遭糾正
黃昭順：海空優勢翻轉高雄經濟
碳原子研究先驅獲諾貝爾化學獎
賴幸媛在美演講被拿來作文章
越南中部洪災 27人死亡
大力打房 傳上海將徵房產稅
建照申請 劉憶如：設單一窗口
府外流文件啟封 上百件屬機密
日議員旅日僑胞將訪台慶雙十
紅黃衫軍陸續集會 泰警戒備
瑞士研究：手機電磁波無礙睡眠
劉憶如：助中小企業取得信貸
海基20週年 網路徵20字稿
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開車撞上司 魏男殺人未遂送辦
蘇永欽：1年內杜絕司法風紀案
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3萬外勞逃 糾正移民署勞委會
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民間投資動能強 達成率75%
扶持台企 福建推新財稅政策
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遭糾正 財部將行文監院
港促菲公布人質調查全部內容
金融危機衝擊 諾貝爾獎金縮水
遭指包庇北礦 礦務局:非事實
駐菲代表處國慶酒會 冠蓋雲集
週年慶開跑 6成7上班族衝了
小眾風格 創造科技消費新面貌
買單財露白 3嫌打劫同儕
姚明復出 只有罰球還算準
國台交國際音樂節10月登場
廬山旅館違規多 投縣府遭糾正
蘇貞昌單車政見 建運輸網
許舒博申訴 13日中常會討論
重砲批檢 郝龍斌：要就約談我
農舍變豪宅 農委會修法改善
IMF：台灣今年成長9.3%
楊秋興與青年搏感情 允增就業
接駁巴士部落格賽 收件至月底
索羅門群島總理將參加雙十慶典
草體漢字 終結簡繁體爭議
立委籲縣市政府增消防員額
環團抗議永揚掩埋場興建
當代動漫趣屏東展 登場
地下電台話題 南市選將互批
林智勝2打點 擠下泰山拿雙冠
貫徹黨紀 藍嚴禁跨黨輔選
中網女雙 佳容逆轉勝詠然爆冷
今彩539 頭獎摃龜
爭取台資 廣西福建推優惠措施
亞大籃 宋宇軒灌倒蒙古
溫家寶：人民幣驟升將帶來災難
IMF下修美國今明年經濟成長
IMF：台灣明年成長4.4%
法為全球第4大武器出口國
港資金衛醫療申請發行TDR
法重申歐盟取消對中國軍售禁令
IMF：今年全球成長4.8%
經濟表現優 藍委憂民調未反映
日加大寬鬆力道恐難提振復甦
夫妻溝通靠簡訊 小心關係生變
赫克獲獎 為化學增闢研究空間
美國之音外籍記者 遭烏茲別克斯坦逮捕
移民署破獲 高檔賣淫集團
馬「不統、不獨、不武」便是獨？李敖言論差矣！
Hakka風情舞動內灣 野薑花美食節9日開鑼
深耕水資源教育 全台第一個百年水學堂啟動
馬：遺產稅降稅收反增
智利被困33名礦工 可望獲救
台灣首創健康管理平台 885care.com
中國媒體：台灣漁船在印度洋遭海盜劫持船上有14人
死刑，不值得台灣嚮往
王金平邀老戰友 力挺黃昭順
大陸勞工「假研習、真工作」 移民署：查無違法
IMF：中國應放寬人民幣彈性
噪音下工作 禍害心臟增抽菸
服用健身蛋白粉 可增十年壽命
疑假交易真掏空 川飛董座交保
高檔應召站被抄 2主嫌聲押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收紅 倫敦上漲0.81%
IMF：全球經濟復甦仍脆弱
美財長籲各國 共促人民幣升值
印尼西巴布亞暴洪 86人死亡
紐約期油收每桶83.23美元
金價再創新高
王建民復出主投1局無失分
江丙坤訪英 政黨外交成果豐碩
德法蘭克福書展 台灣館展活力
庶民經濟慶雙十 展現台軟實力
南方雲系北移 全台陰霾
摩托羅拉告蘋果侵犯18項專利
晶片價跌 三星獲利未達預估
溫家寶：中國絕不封鎖稀土
台股開盤上漲20.88點
聯發科Q3業績季減6.13%
EP友台小組致函馬總統慶雙十
復出好兆頭 建仔有利續約
溫家寶：不要壓人民幣升值
台灣打擊舞蹈藝術家令人驚艷
溫家寶：不要打貨幣戰
新台幣盤初升破30.8元
慶國慶 駐愛爾蘭代表處辦酒會
英國離岸風電技術研討會明登場
信評等級 惠譽把通用列入垃圾
美職季後賽 哈勒戴投出無安打
英博彩公司預測劉曉波將獲獎
IMF:明年中國成長9.6%
GPS竟把人車送進沼澤
含農藥 北京停售7種茶葉
中國人入美籍 8年逾26萬
義處國慶酒會 貴客雲集
加籍母象 交到美國男朋友
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南檢查獲里長賄選案 2人收押
新台幣續飆 台股8300震盪
歷來最大南韓新聞團體訪台
假期趕場相親 嚇怕單身族
登機前狂盜刷 馬國集團判刑
從中國攜毒闖關 男子被逮
黨同志送暖 讚胡志強政績
中歐峰會人民幣匯率無交集
中國藥品公司在美國法庭認罪
科技瘋文創 威望年底加碼
統一阪急台北店 自許國際櫥窗
高市衛局採購廉能 廠商滿意
干預成風 全球貨幣競貶賽開打
港媒：中德首腦會晤各有所利
景氣好 連鎖餐飲徵才逾萬人
總統練緊實腹肌 維持體態
布達佩斯藝術珍寶 首現英倫
試委審查 立委籲國考免報名費
男高音里契特拉 5度來台獻唱
江蘇少女寫武俠小說竄紅
風災打1999 聽語音急死人
需求增 北市商辦空置率減少
陸客自由行 李沃士盼離島先行
駐加代表處國慶酒會嘉賓雲集
中國的手伸向俄國有資產
新台幣升1.13% 亞幣之冠
宏達電Q4營收衝千億元
郝龍斌：願意驗筆跡或測謊
見吳季剛 總統期待好久
試委審查 高永光：無黨職
美元兌日圓直逼15年低點
市議員提告 陳菊：無擅離職守
國慶焰火 松山10架次改時間
郝：民進黨不應逃避媒體監督
癟三打群架？藍批綠侮辱媒體
日議員將包機空中探視釣魚台
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川飛掏空案 威奈董座收押
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國慶花車遊行 台灣之光現身
搭金馬熱 十月圍城國慶播映
電子商務 2015營業額上兆
涉嫖賭 監院彈劾楊炳禎
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林蒼生：發展兩岸實體虛擬商機
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在家自檢HPV 防子宮頸癌
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消基會籲加強抽驗麵製品
網路詐騙 免費試用讓人大失血
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華裔男子企圖走私導彈入美
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政院修法 農漁會層級簡併
黃昭順坐輪椅搭公車 嘆不及格
中歐領導會晤 歐盟反貨幣戰
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供不應求 南韓白菜蘿蔔雙漲
綠委：海軍圍籬 致援中港大水
張榮發獲頒亞洲風雲人物獎
IMF：印度今年成長9.7%
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漢寶開賣啦 國片花絮大爆料
蕭敬騰進軍大銀幕 暫別唱片圈
成都司機開車看小說達5公里
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大陸帶K他命闖關 男子送辦
羅比歸隊 5人接招玩真的
高市災後防疫 海陸官兵出力
故宮南宋展 史上最完整
中國首度招收「賽馬」碩士
陳郁旻想從醫 總統稱病人幸運
性騷加電騷 男賠錢又挨告
尼國加勒比海區接受歐盟援助
北京最貴房 每坪150萬元
9月出口224億美元
機車內有蛇 冬眠找錯窩
張作驥談拍片 生活親情影響大
新台幣兌美元升0.9分
盧彥勳中網男單敗北無緣8強
美國雷鬼小胖 台中夜店開唱
世博尾聲 外國展館忙拍賣捐贈
台北花遊記 22館花卉爭豔
綠批蘇永欽自肥 將封殺人事
蘇永欽駁自肥：外界知情卻扭曲
愛心枕助選 胡要市民高枕無憂
國票併購破局 大都會營運正常
中國成功研發手機防輻射耳機
中央氣象局氣象報告
智慧手機興起 小心行動詐騙
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美元兌日圓直逼15年低點
日本保證不會加入貨幣競貶賽
就業佳 澳元兌美元飆歷史新高
中國礦主大把現金遊瑞典遭竊
蔡英文不出席國慶 吳揆不評論
瑞氣千條 鈀金創9年新高
建仔首航 還是會緊張
故宮南院 目標104年完工
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監委：楊炳禎認嫖不認骨董洗錢
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署花雷射溶脂 雕塑身材
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梁山泊對話 蔡朝彥坐擁珍藏
請柬夾他人文宣 議員要告郵局
殺母子棄屍 男死刑定讞
藝術節打頭陣 潛水中開幕演出
蘭博館開館 遊山玩水識宜蘭
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中纖與豐田合作 產生質乙二醇
2警所新建動土 員警找到新窩
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不滿分手 女子縱火燒男友廠房
府外流文件 逾700件屬機密
王金平分享溝通藝術 誠信為要
破解來台賣淫 政府推生物辨識
虎口拔毛 圍標調查局採購被訴
疾管局：隔離無症帶菌者違人權
宿舍攝影偷窺外勞？陞泰喊冤
投資文創 政府企業一起來
建案廣告不實 共罰165萬
查獲製毒工廠 水庫安全無虞
五都改制 農漁會層級精簡化
金價夯 毒蟲搶路人金鍊
國慶好嚐鮮 花漾美食省荷包
索討兔鼠首？ 周功鑫：不可能
劉嘉玲夫唱婦隨 金嗓唱偉仔歌
比起郭泓志 王建民復健更順利
人民幣升 衝擊陸出口台商
台英修航約 倫敦每週增4班
精機展開幕 蘇煥智盼建大展館
彰化單車逍遙遊 徜徉陽光花海
上海交大11學科入選ESI
林志玲欠稅 法院判補684萬
9月出口下滑 第3季出口新高
運動心電圖異常 未必是心臟病
擺爛一串蕉 大學室友反目
專案金檢 央行：有必要會做
滬購物節落幕 銷售額增2成
檢不上訴 曹興誠可望無罪定讞
鼓勵弱勢童向上 3C業者獻愛
海南暴雨1死 經濟損失重
國慶獻唱 白嘉莉深感光榮
金門馬拉松 肯亞黑旋風壓境
網路技術突破 精準鎖定客群
女外勞遭監視 勞委會助換雇主
男人，溫柔比床上表現重要！
援中港淹水爭議 吳揆要求解決
超菌何來 疾管局擬與印度熱線
台灣50指數成分股無變動
白吃白喝 婦人拘役百日
上海市公佈打房新措施12條
王偉忠出書 女兒初經也寫
國6意外險 罹難者每人3百萬
黃金漲 聖母醫院義賣金像
吳季剛學英文 9歲看服裝雜誌
盧彥勳梅爾晉級中網男雙4強
央行再擋 新台幣收升9分
山豬英雄出殯 鄉長頒褒揚狀
群益證買下金鼎證89%股權
鍾孟宏持皮鞭 第四張畫馭金馬
父攜子女欲自殺 警及時制止
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黃金周尾聲 世博遊客驟減
猥褻嬰兒並拍照 英戀人遭審訊
和艦案落幕 曹興誠感慨
西藏擬投資5百億發展交通
客語初級認證 近7成合格
秘魯作家尤薩獲諾貝爾文學獎
貼文風波 秋菊營各說各話
吳揆：災後重建佳 展出精品
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明年高普考 增桃園台南考區
主權好敏感 印尼總統取消訪荷
無戶籍國民 落地簽放寬
張榮發獲勞氏新聞風雲人物獎
十一長假後 人民幣動向受矚目
原住民族樂舞賽開跑 獎金提高
9月出口趨緩 盼耶誕需求回春
疑涉勒索 國姓鄉代主席遭搜
中鋼9月營收 今年第3高
司院正副院長人事 藍挺綠反對
檢不上訴 聯電：有助合併和艦
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駐波蘭代表處舉行國慶酒會
諾貝爾文學獎 秘魯尤薩獲獎
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樂透千萬敗光 八八臨工再出發
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郭立民事件 政大生籲修評鑑
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泰國旅遊警示燈號仍為黃色
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黑松簽署38度高粱酒經銷合約
原住民族特考增列需用名額55名
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週年慶熱賣 百貨開賣搶搶滾
周錫瑋將接朱立倫競選總部主委
講師資格錯用 珠寶設計師判罰
立委建議課徵資本利得稅
上市櫃公司誠信 金管會訂守則
反死刑日 廢死聯盟籲停死刑
經部：陸資投資或轉投資審查嚴
保險業投資不動產 占資金4%
5都辯論 金溥聰：續協商
府批小英鬧脾氣 拿國慶賭氣
印反駁台帶菌者與在印治療有關
遭糾正 李述德：合理揭露財政
郝希望方案 創業成家均優惠
駐韓代表部舉行國慶酒會
盧彥勳：費雷爾贏得不輕鬆
駐日代表處酒會慶雙十
崑濱伯掛保證 災後米質更佳
阿里山光環褪 西子灣陸客愛
溫家寶高調論智財權
德出版人：尤薩得獎實至名歸
中國農村留守兒童逾5800萬
紫斑蝶棲地未破壞 茂林可賞蝶
加拿大免簽 再等會
美初申失業救濟降至3個月新低
特瑞謝：中國應允許人民幣漸升
疑誤觸高壓電 釣客不治
星亞視介紹台灣 今晚首播
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老翁喪命竹林 檢將相驗死因
胡志強：大台中好產品行銷世界
央行引專家言論 阻升露端倪
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摘諾貝爾 尤薩出版人喜出望外
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議員參選人 疑肇逃還找人頂罪
乾隆瓷瓶2.5億港元 創紀錄
疑勒索廠商 鄉代會主席交保
台灣高等教育展在印尼舉辦
印衛生部強調台灣病患未遭感染
暴衝 鴻海9月營收2534億
通用召回凱迪拉克SRX檢修
日人欲登釣魚台除山羊護鼴鼠
法軍售佣金回流疑案面臨調查
小心減肥茶 檢警查獲加料過量
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台船遭挾持 外交部洽多國營救
中對美真正的挑戰在人力
08憲章起草人 諾貝爾和平獎熱門人物
司法院長提名》綠營將投反對票 連「近親繁殖」都說出口
「限時報」 召妓法官遭彈劾
溫家寶籲 歐盟解除對華軍售禁令
溫家寶說 人民幣升值過快是「世界災難」
天津氣候談判 美中立場嚴重分歧
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「做餅人生」 完美謝幕
國慶花車「多元融合‧繽紛臺灣」移民署打頭陣
國慶花車 中華電信派出「行動通信救災搶修車」
繽紛萬聖節 裕元南瓜餅乾裝飾DIY活動
香格里拉台南遠東 啤酒歡樂嘉年華
維多麗亞酒店 花博國人住房優惠
環保與文明的新生活方式
日國會議員及「保釣人士」 密謀赴釣魚島視察
環保與文明的新生活方式
沒選舉臉？綠：小英自信在臉上
支持者車遭砸 黃昭順譴責暴力
詐健保費 前醫師公會理事長涉案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
駐越南代表處盛大舉行國慶酒會
林永樂：免簽證可促進台歐交流
世銀總裁：低利率不可能永持續
多空相抵 歐股變動小
擔心漲過頭 金價創新高後下挫
江丙坤：台灣可再創經濟奇蹟
等待就業報告 美股漲跌互見
美元轉強 油價下跌
數位文創合流 台電子書搶商機
美鋁第3季財報優於市場預期
百事可樂調降獲利預測高檔範圍
江丙坤：人民幣升 台商受影響
摘諾貝爾桂冠 尤薩批判力強
豪雨特報 鋒面持續到10日
台股開盤上漲22.4點
巴西飛機製造廠將關閉中國廠
金鼎證下月股東會 群益證入主
花博明測試 郝邀林志玲造勢
巴黎珍珠茶館賣茶兼出書
瑞士駐處慶雙十議員致賀函
施孝榮號召 歌手為自閉兒開唱
嫦娥二號今再實施近月制動
正副司法院長 立院行使同意權
人行：中國將推進匯率改革
荷蘭駐處慶雙十
美國支持台灣參與國際民航組織
BIO郎朗傳 鋼琴家成名路
黃金週人氣排行 上海北京居前
彭3條發威 新台幣升勢趨緩
簽ECFA 帶給歐商龐大商機
上海制定房地產降溫措施
平穩物價 越南祭五大法寶
標普：全球政府舉債爆炸增長
長假後 人民幣創1993來新高
陞泰：未用攝影機偷窺外勞浴廁
中國被批阻撓國際海運減排
核四電纜鋪設違規 台電吃罰單
王金平：國慶煙火包商大陸設廠
駐英代表處國慶酒會冠蓋雲集
開高翻黑 台股盤整
聖保羅經文處慶雙十 熱鬧溫馨
葛老：美財赤規模駭人聽聞
拚經濟 總統請益諾貝爾獎得主
人民幣對美元中間價再創新高
多倫多駐處簡單隆重慶國慶
宏利人壽蘇黎世產險結盟
周錫瑋挺朱立倫 任總部主委
專家：中美有可能爆發貿易戰
逐夢靠信念 手作皮革有心意
賴浩敏蘇永欽出任司院正副院長
上海世博今料迎第6千萬名遊客
網路傳播 陳申青：未來主流
香菇整朵吞 腸不通狂吐
北市中心資產稀有 價格難擋
義友台小組致函馬總統 賀雙十
高鐵台中站10日起展售畜產品
想再放假 陸網友求購病假條
搖滾萬歲 黛咪魅力無法擋
5都辯論破局 吳乃仁再批藍營
瑞信指大陸家庭財富全球第3
朱立倫：民進黨莫污名化媒體
中國大城市塞車日損46億元
腸病毒肆虐金門 6班停課
欠稅官司 林志玲：有些遺憾
在日國會拍時裝照 蓮舫道歉
精障關懷訪視 社團憂服務淺薄
秋下辯論戰帖 菊樂觀其成
42歲還想打 高津臣吾盼留台
美議員促中國釋放異議人士
花博演唱會 輪椅族有專區
銀行中小企放款超越年度目標
司院新人事 總統盼拚全民司改
司院試院人事 賴浩敏等全過關
公益彩券8月盈餘近19億元
中國管控稀土 美日如臨大敵
東海橋完工 胡志強：減少水患
機場商店招標 考量顧客滿意度
黃昭順廣告燈箱毀損 報警偵辦
花博 明起4階段測試20天
總統：中華民國積極參與國際
人民幣新高 台幣升2.52角
遠端監控 闖平交道罰1萬2
周錫瑋輔選朱 小英籲行政中立
星中年男子性侵男童 判11年
工信登報 蘇貞昌：廠商喊冤
深夜租片將由次日起算
蘇批台中捷運進度慢 胡不回應
教師隱匿性侵 擬最高判7年
立委：大安區官舍租金不符實際
參選關鍵 胡志強：太太一句話
挪威駐處表揚愛心人士慶國慶
國慶看焰火 北市有專車
馬州高球賽 盧建順首日欠佳
花蓮地震規模3.9 震度3級
加專欄作家聲援台加入民航組織
台股收盤跌39.73點
新台幣升值恐影響工具機競爭力
偷吃55樣零食 男判罰6千
新司法院首長 民間團體期許
工信盼工程會北市府說明事實
收遊資 央行再標售千億定存單
詐領風災救濟金 前里幹事起訴
台股開高走低 跌39點
文史導覽平台 帶路深度旅遊
楊念祖：台灣亟需新戰機
陸客擲百萬買故宮商品創紀錄
10月台指期跌58點
搶鐵道工飯碗 碩士跑步扛沙包
郝青年政見 年輕人啥米攏不驚
江丙坤在歐盟智庫談兩岸關係
藝文看板 高雄打造金工新時尚
10月電子金融齊跌
十大傑青 詹詠然盧彥勳獲選
A健保案 南縣3醫師交保
招牌電死人 漫畫店負責人起訴
駐墨代表處慶中華民國生日
瓜地馬拉重建協調會下週舉行
馬總統：黑貓隊員創造不朽歷史
乳癌抗藥 二線口服標靶可延命
台股盤整 日K連11黑
黃金週後期 明潭茶葉蛋滯銷
賴浩敏：害群之馬 除惡務盡
長假去哪？近半大陸網友宅在家
慶雙十 邁阿密嘉賓雲集
烏日啤酒節 免費暢飲
日將加強與美合作因應中國
監測土石流 光纖感測器罩得住
三大法人賣超台股近12億元
台塑捐資江西建230所小學
移轉投票 擬總統選前半年登記
中石化71億美元參股巴西油田
台積電創新高 聯電23季新高
中國十一黃金週市場火爆
中泰特種部隊桂林反恐聯訓
歐系車搶客 日車10月不敢漲
紐約各界歡慶中華民國國慶
中科后里聯外道路 年底發包
日本囤積稀土傳夠用50年
搶匪躲入土地公廟 警揪出
康師傅南昌投資10億
歐洲最大紙廠忽視中國農民權益
駐馬代表處籲免簽證待遇慶雙十
機坪意外 地勤車撞死華航人員
午餐標案索賄 國中校長起訴
手工糖當紅 星年輕人超哈
老板先死？大陸要礦主先下井
美扣扁宅 特偵代轉訴狀交致靚
流感接種 養禽業者施打率低
吳揆籲唐守義回台投案
滬小學語文教材改編文章挨批
光輝十月 中市飯店搶商機
新台幣兌美元貶5.3分
獅頭山籐坪古道辦茶席音樂會
全民英檢明年放寬報考規定
苗栗職訓開班 助待業者圓夢
蘇：青年活動中心未發揮作用
佯打電話真行竊 手機沒電露餡
標檢局抽檢手杖 8成不合格
中國80後 閃婚閃離最大群體
副總統：NGO幫台灣接軌國際
官舍租金不切實際？人事局澄清
強風大作尼國機場關閉
陳俊源吸金？陸小芬：相信老公
連鎖與餐飲業徵才萬餘人
竹工業區閒置土地 使用聽民意
信評上調雙面刃 再催人幣升值
二手書別丟 捐作公益
桐花文學獎 35人獲獎
阿姑夫婦金門推迷你高爾夫
屏縣廣徵敬老優惠餐廳
上市公司市值21.41兆元
黃昭順促秋菊 公布風災通聯
誘逼少女陪酒 5男送辦
湖北十堰發現大批稀土
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台北舞蹈公開賽 為亞運暖身
偵察飛行員 天上人間都孤寂
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
本周玻陶類股表現突出
劉曉波獲和平獎劉妻：陸的諷刺
駐瑞典代表處舉辦酒會慶雙十
行銷台中 胡志強暢談城市美學
嘉義府會勘火場 南亞提體檢期
搶商機 好市多將進軍北高雄
開放人民幣帳戶？央行態度保留
鎮瀾宮金媽祖 5年飆漲2億元
越洪災嚴重 52死21失蹤
專家：劉曉波獲獎鼓舞民主人士
劉曉波獲得諾貝爾和平獎
異議人士劉曉波獲和平獎
料理達人美食 溫暖老人胃
國際賽沒國旗？吳揆：國內飄揚
江啟臣投函港媒解說兩岸關係
李登輝赴台南 拉抬賴清德
期約臨工賄選？檢調約談百餘人
體制外的首長 盼帶來司改春天
賴英照謝在全 將重執教鞭
滬指破2700點創4個月新高
出海被攔 保釣人士跳海抗議
贊助小盧彥勳減稅 監委促行動
越南前3季出口 台灣第3
吳揆：歡迎投資 但防熱錢炒匯
吳揆要求不再增添蚊子館
金價明年料站上2千美元
舞蹈情侶檔 盼亞運奪金
統一破流言 呂文生留任教頭
空姐跳卡卡 宿霧航空IPO紅
劉曉波獲獎顯示大陸官民脫節
修冷氣找回自信 林謙育成傑青
請柬風波 秋營：別為難郵局
劉曉波獲獎 賴幸媛：彰顯人權
歐元升值 德國8月出口連兩降
獨眼教授陳榮凱 優遊數學天地
舊愛新歡 陸小芬拍芳療故事
綠拒媒體提問 金溥聰：不解
民進黨籲中國釋放劉曉波
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吳揆：不容陸勞來台變相打工
中國8月淨減持日債2兆日圓
土地買賣現值總額可望創新高
宿舍攝影窺外勞？監委調查
吳揆：劉曉波倡人權與台灣一致
外資匯出 台幣收貶5.3分
花博測試 里鄰長志工萬人參與
雙十節病毒 日期恐懼症再現
蚊子館 吳揆：活化轉型不添垢
跆拳金牌搖籃 樹林市志見證
國慶日國家森林遊樂區票僅十元
中國對劉曉波獲獎表示不滿
香港團體聯署恭賀劉曉波
台灣大賽門票 4小時賣8萬張
樂在老人服務 林依瑩獲傑青
金價飆 業者怨金牙做一虧一
百元有找小吃 機場吃得到
佳鼎科技疑遭掏空 檢搜索約談
塑身產品廣告不實 罰5萬
慶雙十 樹德家商讓台灣飛起來
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統一阪急百貨違規 再罰24萬
金控前 3季獲利 富邦金稱王
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工藝研發中心招募志工
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知名百貨查獲偽剪標進口商品
文資年鑑 結合有形無形文化
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9月面板營收 奇美電唯一成長
奈良平城京慶遷都 飄唐風
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一夜情調查 3成9高雄人接受
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歐盟代表籲深度辯論廢死
台英交流成長 航班增1倍
黃色警示 法德旅遊注意安全
劉曉波獲獎陸網站僅登官方回應
俄：金磚四國匯控看法與美相左
賴幸媛：兩岸對話建構台海和諧
國慶美麗服務隊 銘傳生拆牙套
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大樂透49樂合彩開獎
刁難秋營？軍：依規定告知
詐購眷舍 退休少將判刑
漁船疑遭挾持 台籍船長平安
獨立中文筆會籲中國釋良心犯
NB代工9月出貨旺 廣達奪冠
印度呼籲IMF權力移轉
瑞信：全球財富5年內再增6成
午後大雨 高市府應變
府外流文件 機密件數快破千
陸股大漲 資金可望再啟多頭
殺貓未違動保法 救援小組不滿
黃昭順邀辯論 菊營：隨時候教
花博試營運 體檢團：歡迎找碴
茅于軾：中共應趕快民主改革
美國9月失業人數高於預期
大陸民運人士籲釋放劉曉波
諾貝爾和平獎頌詞
中網 莊佳容女雙搶冠
歐元勁升 特瑞謝陷戰場邊緣
夜貓劉曉波勤筆耕 談話無禁忌
聯準會官員：無需再推振興措施
駐日大阪處舉行雙十國慶酒會
花博測試 不開放一般民眾
洲際盃名單 韓國全職業
封鎖無效 網友評劉曉波獲獎
劉曉波獲獎中國不滿 全球聲援
明潭秋韻悠揚 浪漫爵士夜
港澳僑胞支持總統對劉曉波聲明
大樂透頭獎貳獎摃龜
美航母戰鬥群訪馬國
今彩539 頭獎1注中獎
中國不止一個劉曉波
蒲志強：獲和平獎 大陸新契機
吳敦義：台灣已更具吸引力
菅直人談劉曉波獲獎是肯定人權
馬國阿布達比簽4738億元合約
江啟臣撰文闡釋台發展黃金時代
霍建國：兩岸會展業對等開放
駐星代表處國慶酒會 盛況空前
包娜娜出席國慶酒會 風采依舊
「企業恐龍」暴衝 鴻海9月營收2,534億元
綠委：首長宿舍月租只要400元「吃人民夠夠」
執政黨強力護航 司法院人事案過關
劉曉波獲和平獎 劉妻：諷刺 ! 希望獲釋
台塩生技「台顏 TAIYEN BEAUTY」 新品上市
國民黨低調祝賀 劉曉波獲獎
國慶壓軸節目 太極門出動八百人大陣仗
5都辯論 胡志強不強求不排斥
台南地震規模3.9 震度4級
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
駐印處國慶酒會 盼關係更增進
中人行長：美元是主要準備貨幣
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美救市箭在弦上 國際油價漲
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5月來首見 道瓊上1.1萬點
駐教廷大使館舉行國慶酒會
吳炫三義大利展出陶藝作品
駐印尼代表處舉行國慶酒會
亞馬遜森林砍伐面積8月份減少
巴西綠黨提交政府計畫
三太子遠征 副總統讚台灣精神
鋒面減弱 國慶日有機會不下雨
鋒面南移 大雨特報解除
台鐵故障 近萬乘客受影響
白宮國安顧問易人
網路色情 民眾最憂
劉霞今探劉曉波報喜
劉克襄法蘭克福書展分享創作路
港媒：大陸維權人士為曉波慶功
加總理籲中國釋放劉曉波
CCSBT會議訂黑鮪最適捕量
總統：承受昔錯誤 盼化解怨恨
美眾院議長致函馬總統賀雙十
賴聲川：花博之美 看了便知
瘋花博 地景花海精緻花卉必看
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吳振偉以參與提名劉曉波為傲
陳菊：縣市合併後老人福利一樣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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駐法處慶國慶首度移師里爾區
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花博測試 圓山園區看爭豔館
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渥太華僑界慶雙十 盛大熱鬧
美售中C-130運輸機
麥克侯恩抵高港 分享探險經驗
林郁方：英讚賞台兩岸政策
大台北Q3看屋 內湖汐止最熱
吳揆加持國片 透露兒子愛街舞
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劉曉波獲獎日媒籲中國民主化
金門環島馬拉松 肯亞稱王封后
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駐愛丁堡辦事處舉辦國慶酒會
百歲人瑞1399人 北市居冠
產經：中國軍艦現身東海油田
亞運點燃火種 12日起傳遞
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英倫會戰三重 新北市選情增溫
滬逾6千對新人雙十結婚
生命延續 延平鄉布農族嬰兒祭
吃貓太殘忍 王心如想砸電視
短期台幣勁升 消費品難降價
台幣升值 買歐洲車沒便宜
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台幣升 隨國際資金聰明投資
香港各界關注中美貨幣戰
安泰銀分行標售 估每坪5百萬
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立委提案修法 審財團法人預算
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高耀潔出書再揭大陸愛滋真相
南韓：IMF應管控資金流入
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趙永全拓外貿 妻書法助陣
慶雙十 雅加達報出特刊
金博大金磚 6年翻漲2億
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砂卡礑步道擺攤 太管處擬集中
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闖中國軍事區 日人認罪獲釋
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捐款使用 監委：政府沒做表率
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中央氣象局 １週天氣預報
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陳怡蓉未受贈房 憂嫁不出去
黃昭順籲警加強遏止暴力
林書豪當模特兒 吸睛也吸金
大專生秀創意 活化弱勢團體
印尼速食麵 檢出化妝品防腐劑
僑民返台慶雙十 總統欣慰
台爵士樂團搖擺加勒比海
日財相：G7瞭解日對日圓立場
東協防長加8 東海議題難避免
陸生禁讀科系 綠委籲公布清單
總統盼大陸行仁政 釋放劉曉波
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大陸13種菸重金屬超標
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5都辯論 秋營籲高雄打頭陣
防恐 下月郵件寄廣州要查身份
李登輝談劉曉波：台灣民主可貴
中網 盧彥勳雙打止步4強
瑞媒體：劉曉波獲獎符普世價值
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疑流感群聚感染 弘文高中消毒
調查：滬8成看房者年內不購屋
副總統讚李轂摩 台灣鄉土入畫
陸客千人團18日來台
劉曉波獲獎 蘇貞昌：彰顯人權
陸委會：盼劉曉波早日出獄
朱立倫：用心市政與民眾打拚
白冰冰挺胡志強 心好最重要
韓報：莫忘蔣介石助韓獨立歷史
防救災科系禁陸生？教部未定調
禮讚普契尼 美聲迴盪日月潭
控妻與貝克漢有染 夫：有證據
里爾蘭花展台灣蘭花就是不一樣
大陸優先批台資保險機構進廈門
日外相：據國內法處理漁船事件
王金平宴請日華懇談會成員
和平獎「重打一巴掌」 中共封鎖新聞
「做餅人生」的完美註腳
和平獎》台灣政壇回應 藍「肯定」、綠「籲放人」
贈人瑞3錢金飾 內政部「金」意不打折！
馬國慶演說 綠批「光說不練、原地踏步」
郭添財：打造大台南新市政中心
昔同志脫黨參選 許添財站台
國軍變形金剛出招 慶典拚雜耍
香港千人全天慶雙十
劉曉波:和平獎獻六四亡靈
總統：支持日美安保條約
舊金山僑胞升旗遊行慶雙十
國慶演說 總統：改革不能拖
國慶晚會首度移師外島 澎湖熱鬧整晚
國慶演說 總統：設人權委員會
法媒點出溫家寶對比劉曉波矛盾
歐巴馬讚揚ICAO飛安聲明
絲竹空樂團多明尼加演出成功
旅法僑胞共聚一堂歡慶國慶
中網女雙 莊佳容艱苦奪冠
99年國慶活動 熱鬧展開
慶雙十 莊佳容女雙奪冠當賀禮
北部多雲 賞國慶焰火帶雨具
慶雙十 郝：花博圓滿當賀禮
盧彥勳盼上海比賽有佳績
民間自提促參 審核將縮至半年
放寬軍職轉公職？關中反對
機車疑逆向行駛 1死1傷
紐約上州雪城僑界慶祝雙十國慶
林語堂文化博覽園 福建開建
15公司通過小家電MIT認證
服務業節能 年省15億電費
電信業補貼 明年手機成長5成
台灣企業踴躍參展福州藥博會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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未即時籲釋劉曉波 總統慎重
日報刊登江啟臣專文談台灣發展
中市新市政中心 國慶日落成
中央氣象局 今天白天天氣預報（更正）
世界傳統武術節 武當山論劍
香港青年去年自殺率升30%
駐巴使館慶雙十 熱鬧溫馨
堪薩斯政商學及僑界同慶雙十
高市選戰3陣營 總幹事拚謀略
大陸撤飛彈 總統盼儘早實現
總統：全民司改 保護善良人民
ECFA讚 劉金標盼簽FTA
蘇貞昌喻市政 魚快燒焦就要翻
國慶建言 曹興誠：三權待改善
翁明顯：綠能產業待加強
國慶建言 趙藤雄：活化投資
國慶建言 電信業：改善法規
府設人權委員會 小英：急就章
金門集團結婚 國慶家慶喜臨門
府設人權諮詢委員會 藍挺綠批
中油：汽柴油漲0.7元
台灣轉大人 總統盼讓世人感動
總統：貧窮在哪 援助就到那
朱：捷運交會 中和發展可期
澳洲式休閒 雪梨大橋上野餐
海巡人員落水亡 死因待查
台塑汽柴油 明起調漲7角
周美青穿吳季剛禮服 驚豔亮相
香港137對新人雙十結婚
散客激烈口角 花博再放4千人
生育率低 國慶寶寶也變少
力拚新北市 李登輝明挺蔡英文
總統：開放鬆綁 提升競爭力
嘉縣行動環保車 打造清淨家園
流亡伊朗女教授聲援獄中女子
台灣新銳導演作品參加紐約影展
清潔工擦玻璃 墜樓亡
千人出席舊金山地區國慶酒會
台北旅展釋好康 徵部落格達人
胡開昌：電動車需要更多獎勵
搶救烏山頭水庫 環團盼真相
國慶大會 說學逗唱慶生禮讚
國慶演說 工商團體：中肯務實
五月天搖滾曼波 紀念洪一峰
北韓閱兵 金正日金正恩亮相
大陸學者：貨幣戰爭打不響
國慶升旗 秋順拚人氣菊低調
掛國旗 鹿野陳家50年沒間斷
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北京出版齊白石作品集
滬深22家股票解除限售
汽車旅館廢氣中毒 3人命危
消防隊遠水難救 村民自力滅火
諾美婷下市 減重班摩拳擦掌
傳劉曉波已和妻子見面
官員個資查得到？人事局促移除
IMF:加強監視人民幣
台大EMBA 盼學生放眼全球
台專案管理師協會獲國際獎
名模花車遊行 亮麗101
叛離北韓 黃長燁首爾寓所死亡
黃長燁死亡 日媒關注
高市河川節 邀專家探討治水
錢塘江大潮奪命 6人失蹤
林書豪明對決上季最佳新人
民間團體籲中國釋放劉曉波
胡志強：我當選就是廖了以當選
蘇貞昌簽唱 樂團接力搖滾
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溫家寶首登時代雜誌封面
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中日防長明會談
中國建立電子書行業准入制度
紫南宮帶頭 金筍廁所國旗飄揚
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火車環島慶百年 12車種接力
上網罵教授 大學生遭訴
嘉義公園百歲 市民美麗回憶
哈雷載八家將 國慶遊行創意多
金門慶雙十 千人健走古戰場
妻獻嘴對嘴 郝龍斌害羞
秋批救災不力 菊指不在意口水
板橋客家節 古禮迎親搶鏡
金價震盪 分析師：高點仍可期
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南韓警方：黃長燁無他殺嫌疑
未來郵局向2020年發未來信
神農架尋野人 全球徵探險隊員
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塔里木河結束下游近30年乾涸
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男女酒後投宿 車廢氣險要命
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接楊秋興競選主委？林淵源否認
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國慶建言 工商界：盼改進環評
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北韓星期日大閱兵 接班人亮相
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金門慶雙十 千人改喊「中華萬歲!」
國慶焰火 照亮台北夜空
移民署打頭陣 國慶花車亮眼吸睛
人權組織：諾貝爾得主妻子被軟禁
朝鮮史上最大規模黨慶 金正恩正式亮相
慶祝建城千年 河內也舉行閱兵
Outback Steakhouse 澳美客牛排館歡慶六周年
2010台灣大哥大日月潭花火音樂會
2010台北國際旅展11月初登場
尾牙辭舊歲春酒迎新年 維多麗亞酒店推出優惠方案
2010台北國際旅展門票預購優惠開始
綠民調：新北市蔡英文、朱立倫「拉平」
日美中軍艦 東海爭議區域「互相監視」
流線胖小子 電音賀國慶
打工渡假計畫：提供台灣年輕人在德國打工渡假的機會
總統探視人瑞 劉真及顏承英
高雄大學：不放棄任何一位學生
林淵源否認擔任「秋」主委
星僑界慶雙十 載歌載舞氣氛熱
慶雙十 駐教廷使館辦國慶彌撒
Matzka樂團秘魯演出成功
里昂留學生和僑胞歡慶雙十國慶
天氣回暖 高溫逾30度
華府僑社升旗 慶祝雙十國慶
中國8月大賣日本國債
台股開盤上漲33.59點
陸小芬低調婚姻 與夫靈魂交往
仁德醫專學生 側臥鐵軌命危
林淵源否認當主委 楊秋興體諒
空地課稅 李述德：賦改會意見
新聞局投書國際媒體行銷台灣
量能急縮 台股破10日線
滬必勝客飲料摻金屬幼兒誤食
新台幣盤初勁升3角多
劉曉波住宅前仍警戒森嚴
穀物全揚 食品股吃香
曹興誠：短期晶圓代工情勢不變
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中國封殺所有諾貝爾獎消息
高市促海軍 1個月內拆圍籬
多明尼加媒體刊登江啟臣投書
中國新車銷售創紀錄是警訊?
六輕總體評鑑 環署辦研討會
北市抽驗麵食 4件含防腐劑
劉曉波獲獎 中國政改受阻?
陸禁地下教會參加海外福音會
涉侵權 中國最夯手機停產
友善銀髮族 高市強化老人福利
台商建議成立孫中山和平獎
促電視辯論 秋陣營再喊話
文建會帶文創業赴上海參展
9立委相挺 郝營發言人團成軍
常頭暈誤當貧血 竟罹胃癌
吳季剛做自己 歸功母親栽培
華信台中招考 錄取率3%
疑過站情急 學生跳火車身亡
財長：減債務累積 政府有決心
人字涼鞋桐花酒瓶 客家創意多
9所大陸名大學爭取自主權
財長：限縮免稅 效果同空地稅
金士頓聯強 泰國進一步合作
私空地除供道路明年起課地價稅
豐興鋼筋降300元
黃光男將在星展出水墨畫
百思買告面板廠 友達奇美下跌
維修沒零件 太管處鏟雪車退役
日銀恐下修GDP和CPI預估
駐以處國慶酒會結合台灣精品展
錢塘江大潮釀悲劇1死3失蹤
潘威倫拚旅外 韓職也不排斥
兩岸郵輪發展 浪漫者號交流
列林淵源為主委 楊秋興致歉
林淵源：未擔任楊秋興主委
美元直直落 金銀齊升天
聖國總統感謝台灣協助抗瘧
雲門舞集抵墨 未演先轟動
中國十二五規劃追求民富
亞幣揚 台幣盤中創兩年新高
中市建照審查 將委託公會
蕭副總統：資通業應結合人性
抽檢合板 1件甲醛量不符標準
綠聲援劉曉波 無罪應立即釋放
中日防長電梯偶遇促成交談
蕭副總統為雲端主題館揭牌
HBL資格賽 台中開打
住宅藏毒品 男子送辦
吳揆：地方仍須承擔治水責任
駐約處國慶酒會 邀外賓看花博
朱立倫：當選設勞工權益基金
中國旅遊局網站出現烏龍標題
樂生房地龜裂 自救會抗議市府
空地稅效應 營建資產下跌
馬：人權立場一致 無快慢問題
惠普入新厝 深耕台灣
台股收盤跌67.43點
新北市綠民調 英倫五五波
櫃買中心與香港交易所簽MOU
台南里長傳賄選 1人交保
攜槍出沒網咖 警逮1嫌
台股量能急縮 跌破月線
台股開高走低 跌67點
10月台指期跌80點
星媒體關注馬總統國慶演說
郝推立委發言人團 蘇：老套
舊金山僑胞升旗遊行慶雙十
藍：人權立場一致 綠勿亂扣帽
10月電子金融齊跌
諾美婷回收 胖哥胖妹囤不到藥
歐定興涉偷機車 拘役30天
偏重電子台股基金Q3輸大盤
搏在地感情 蘇嘉全自許豐原人
5都辯論 藍：達成共識可先辯
議員總部遭侵入 動電腦不動錢
南亞大火 張花冠促台塑總體檢
梁光烈見日防長：妥處敏感問題
空地課稅 高市憂衝擊房市
網路買減肥藥 當心諾美婷成分
陸學者：兩岸坐下來談撤飛彈
建商公會：空地課稅需配套
林書豪2失誤 勇士2連勝
台灣惠普樂觀看明年景氣
胸痛冒冷汗 恐為急性心肌梗塞
三大法人買超台股42億元
二代健保 總統肯定第一線溝通
周小川：人民幣匯改用中藥
諾美婷禁售 衛署邀藥商談回收
企業進駐 南港產業聚落成形
紐約僑界華埠升旗遊行慶雙十
秋營續喊電視辯論 順菊不畏戰
支持者被捕 劉曉波妻關注
中海油在美國收購油氣權益
一朗與真央為日人最愛體育選手
中資搶進 東區店面9億標脫
全民英檢中高級初試 週六登場
南非15日起實施過境簽證
中國將大造海洋執法船
署金醫療大樓動土 服務到對岸
全募兵？高華柱：視法源與財源
新台幣兌美元升9.7分
9月全國稅收1808億
憂鬱母吞藥 10歲兒報警搶救
中國未開發稀土不足全球30%
北京國際音樂節登場
中華電9月營收159.4億元
專家：太極拳與張三豐無關
風災影響 官田菱角產量少3成
掩埋場疑非法埋爐渣 南檢採樣
印度國球-板球多事之秋
凱爾伊斯威特 爵士樂將登台
搶占東協商機 平價優質取勝
湖北學者來台參加孫中山研討會
吳揆：加強補助中小企業貸款
錶商獵店 東區名錶一條街可期
中國中華白海豚保護基地啟用
台幣升 吳揆：讓熱錢有利台灣
兒死月台 家屬質疑延誤救援
10月11日中央社新聞圖片發稿目錄（1）
亞培回收諾美婷 民眾可退貨
工程影響 集集線春節前通車難
吃魚起紅疹 組織胺中毒
中越國防部：和平解決爭端
熊隊戰績差 蔡總請辭獲准
投保：遠航重整抗告敗訴疑義多
泡泡腎會遺傳 有家族史早檢查
家屬反對 器捐同意書形同廢紙
銀髮佳偶 高市表揚愛戀久久
促參金擘獎 26團隊獲獎
Jeff送糖果內衣 愛紗飆淚
牽手76年 人瑞夫妻感情越濃
王永慶加持 9月遺產稅創新高
北市壯年族 運動量最少
吳揆：學校救生員從流浪教師找
泰山總裁：台灣食品商機在中國
MIT標章家電 擬設促銷專區
接棒艋舺 狄仁傑票房冠全台
旅展門票開賣 業者推花博行程
百年元旦 嘉市邀百對新人同慶
府人權諮委會 國際人權日運作
站立式健身車 屁股不痛
偷喝怕醉改成偷 烏龍竊賊送辦
大S肖想男人 發夢看見有個他
內湖裸屍案 男判13年定讞
台鐵防跳車 換掉折疊門
河內台商勁歌熱舞慶雙十
調查：港人沒汲取金融海嘯教訓
高華柱：國軍自主研發無人載具
吳揆：兩岸未到政治談判時機
剪髮牽姻緣 結髮半世紀
高市醫貼心 營造無障礙
前三季台股報酬率0.61%
李登輝挺小英 讚新領導者
不演補教人生 蔡郁璇上購物台
北縣災防辦公室 強化防救政策
研究：紅酒淺酌 防心血管疾病
因應減碳風 科專首度補助企業
清泉崗成長 中部榮景可期
防長會晤 中日關係尚未修好
拚觀光 金門招鐵馬解說員
外資上周買超55.56億元
199元 樂活遊北縣
統一在中國最甜縣建飲料廠
高市重陽敬老金 明年千元起跳
台肥：土地開發 無關閒置課稅
胡志強變髮 官網搞Kuso
菲報刊專文 介紹台灣經濟民主
推智慧型電表 台灣要搶先
搭錯火車坐過站 回頭車免補票
RBS挑戰賽 王宇佐落敗
泰山高齡總裁玩科技不輸年輕人
景氣復甦後 吳揆盼企業加薪
商店街市集第 4季申請興櫃
張作驥釜山風光 納豆耍娘
徐若瑄重感冒 粉絲仍稱美
松山機場噪音污染 將開公聽會
黃昭順：楊秋興勿再消費藍營
火車上嬉戲吊單槓 網友撻伐
許榮淑支持楊秋興
人瑞愛吃魚頭 笑說不識縣長
罰學生跪寫作業？老師校方否認
南韓考慮追授勳黃長燁
法部反賄 舞棍阿伯飆創意
2週3檢若陰性 超菌帶原排除
學童國賠和解未成 中市願續談
美防長：美越朝著美好方向發展
促進就業已達全年目標78%
竹縣高壽人瑞 3屆縣長敬老狀
暗藏春色 遭諷草屯博愛特區
胡志強邀職籃 明年中市競技
搶嫌拒捕 刺傷2警
學童音樂傳愛 募款助生命勇士
選舉造勢集會 歐巴馬遭書襲
中國定向提高存款準備金率
于美人歌唱節目處女秀 給三立
福建將設台灣國際水產品交易區
撐竿跳過叛逆 林原陞愈戰愈勇
疑遭挾持台船 抵模國港口
太空旅行不是夢 維京試飛成功
台南官田傳賄選 南檢搜索
開放大陸黃豆？國貿局：有難度
花博測試第3日 散客量減
朱立倫：李登輝一直很關心我
尋金鐘獎座 城城變詹姆士胖德
海軍：圍籬未阻援中港排水
韓星張根碩遊學 砍柴睡沙發
張榕容任亞太大使 重返影壇
小三通農產未報稅 回台難
老兄弟鬩牆 68歲兄打破弟頭
台灣綠能企業馬國展出尋商機
中美防長見面 蓋茨明年初訪中
綠稱新北市領先 藍諷吹哨壯膽
專家帶隊 環遊澳洲32天
憂控制匯率政策 泰銖回貶
中國開行在港發行20億債券
化瘀青妝誣告空姐 日婦判1年
貝登古對貝登古 豪門恩怨未平
車用市場 大陸中小面板新商機
牛魔王郭富城 陳喬恩扮鐵扇
財友會長挺郭 許：不能約束
環保局初判 永揚廢棄場埋爐碴
香港成衣布料展 台商成績佳
9月中國愛滋病死881人
航班減收入少 噪音防制補助慢
倫敦希斯羅機場9月旅客爆天量
中共北韓高層再次相邀互訪
美日防長:釣島共同應對
越中防長：和平解決爭議
避免假建教 教育部全面清查
大都會評等改列信用觀察發展中
泰紅衫軍計劃進行監獄抗議
日航裁員 空服員抗議歧視
今彩539開獎
威力彩開獎
賀陳旦籲砂石車管理列環評
台德打工度假協議 即日生效
標普料中國房價來年跌10%
北京對和平獎的逆行思考
基礎4國促發達國家減排
參與ICAO 17友邦表支持
宏達電力挺WP7 推5款手機
上海大師賽 楊宗樺首輪出局
楊宗樺上海網賽落敗
駐越辦事處多項活動慶雙十
日欲解除輸武限制 美表歡迎
今彩539 頭獎2注中獎
府外流文件 逾千件機密
劉憶如：諾貝爾獎反映經濟顯學
威力彩 頭獎摃龜
蓋茨：美仍參與亞洲安全事務
陸殷盼朝鮮半島和平穩定
送禮盒涉賄選 里長參選人聲押
聯合國專家籲立即釋放劉曉波
能源總署具體提議促全球減碳
諾貝爾經濟獎 學者：關注失業
新台幣升破31元 2年多新高
國民黨批：綠營民調是「吹口哨壯膽」
幸運女嬰10時10分10秒生
徵空地稅？業者觀察配套措施
國慶管制不當 2警分局長遭懲
調降營所稅 衝擊9月稅收
明華園訪歐 周美青相隨
江丙坤：盼台歐簽署FTA
國慶籌備會：焰火落點在管制區
英美三學者 獲得諾貝爾經濟學獎
中國將成俄天然氣最大消費國
駐越外館遭打壓 外長：96年就開始
放寬役男赴陸求學 綠憂逃兵潮
胡志強：會展中心變身都市之肺
高鐵案 北檢傳訊何煖軒
黃昭順保證不淹水 李鴻源背書
金溥聰私會楊秋興? 蘇浚賓：抹黑、栽贓
99年國慶壓軸 五洲同慶太極神龍賜福
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印度辦奧運 吳經國：不無可能
微軟9款WP7 手機戰雲密佈
聖保羅僑界舉行國慶聯歡大會
全台多雲到晴 山區防午後陣雨
台股開盤下跌0.06點
周美青：明華園 台灣的光榮
80年來首次 明華園巡演歐洲
深圳政府公開帳本 專家看不懂
河內國慶酒會生波 吳揆：溝通
新聞局投書 國際宣傳一波波
尼加拉瓜使館慶雙十
新台幣升勢趨緩
高華柱：掌握中國發射嫦娥2號
亞洲掀新一輪潛艇採購潮
廣州豆腐渣地鐵恐坍塌
台印合作開發？吳揆：還需磋商
LPGA最新排名 曾雅妮第5
南亞大火 居民促比照六輕補助
北京師大學子：應為劉曉波立碑
劉曉波盼妻代領和平獎
年輕外配全能媽 知足又感恩
上海世博清明上河圖展香江
駐奧代表處與僑胞熱烈慶祝雙十
紡織汽車抗跌 台股盤下整理
北檢大動作辦高鐵 傳喚陳木在
江澤民傳生病住院
全球徵才到神農架找野人
總統：ECFA正面效應發酵
中國炒銅 賺進15億美元
台印合作開發 吳揆：台灣優先
寬頻通訊展 網路監控助節能
兒涉毆外遇女 許福森道歉
冬蟲夏草比黃金貴商家搶囤積
財政遭糾正 吳揆：虛心改進
黃志鵬：國慶酒會風波溝通解決
流感疫苗施打率低 衛署催打
徐若瑄大S嫩照曝光 粉絲驚嘆
大高雄里長選舉傳賄 3人收押
綠指標案違法 胡：可送檢調
農委會最快下週考察摩洛泰島
印尼邀台開發 外交部樂觀其成
王建民再登板 將對勇士先發
市民要摸頭 蘇：只給老婆摸
選舉官網遭駭 胡：不值鼓勵
中油評估投資印尼可行性
教改阿甘下戰帖 籲禁大小考
亞運倒數計時 廣州安檢似鐵桶
黑琵普查 台江國家公園加入
行政區整併合作 提高競爭力
四面佛廟槍擊案 疑涉利益糾葛
吳揆：確實執行被害人保護
花博測試 受邀才能看新生三館
國慶大太陽 吻傷白嘉莉
新台幣午升5.1分
聯準會官員：再祭寬鬆政策無益
台灣一盞燈 照亮索羅門
看好後ECFA 郵局跨足承攬
日圓續創高 日暗示大膽干預
英倫民調攻防 小英：平手狀態
朱立倫盼政策辯論
左營2代港延宕 陳菊爭還地
南亞大火比照六輕補助？再研商
拚觀光 北縣運將開口說英語
台灣食衣住行 山東體會的到
台股收盤跌86.54點
偷教會捐獻箱2百 判罰5千
告壹週刊開庭 陳致中缺席
高雄鐵路地下化 核心工程啟動
大陸民主黨派聲援劉曉波
炒熱音樂節 胡志強載歌載舞
台股震盪走低 跌86點
10月台指期跌80點
金門病患後送 縮短候機時間
賣壓出籠 台股8100失守
花博晚會 林志玲壓軸獻唱
綠質疑捷運支票跳票 朱反駁
印尼速食麵可吃否 台星不同調
10月電子金融齊跌
美麗歐巴桑黑木瞳 內心像大叔
吳揆未主持災防會報？政院澄清
日圓再升值 15年來新高
台商雙重課稅 租稅協議可解決
廟會鞭炮燒民宅 宮主判拘役
機器人撞球曬衣服 世貿看的到
一機二桶省水補助 申請要快
高雄85大樓傳跳樓 警消搜尋
三大法人賣超台股102億元
宜蘭外海地震 規模5
台歌手告星夫拖欠贍養費
烏拉圭式訓練征服武漢足球迷
長江黃河流經省份可能要收費
幹細胞治心肌梗塞 成大獲突破
綠指金秋密會 藍：不實指控
催打流感疫苗 楊志良親接種
杭州寧波福州每戶限購1新房
流域管委會2年沒開 吳揆致歉
登革熱單週新高 疫情提升橙燈
陸：授獎罪犯不尊重中國司法
人民幣匯率小幅回落
俄美女間諜改當銀行總裁助理
環教法將上路 違者罰鍰講習
3億安毒到 日警抄黑幫
中科Q3亮眼 成長逾5成
二代健保差額負擔 各界意見多
新台幣兌美元貶7.2分
綠營質疑玩假的 黃昭順提告
騙購文具竊卡盜領 2男送辦
造型藝術秀 千萬珠寶現身
吳揆：極端氣候難保不淹水
桃縣：桃捷路網 綠執政時未准
運動教練科學研討會 受理報名
解決公民營衝突 越南當務之急
男餓昏行竊 跑到沒力就逮
11時後不准掛單？央行否認
驗DNA揪性侵累犯 檢求重刑
永豐銀轉向 房貸企金並重
防登革熱 高縣地毯式清孳生源
秋冬流感季 慎防大人傳嬰
靈山紀念版 附高行健攝影作品
心路義賣藝術品 盼各界響應
楊秋興提高雄經貿特區構想
公債臨上限 吳揆：量入為出
陸射衛星 國防部：無國安疑慮
加馬刀治腦瘤 口咬式取代頭釘
瑤瑤銀幕獻聲 媽媽交代不許脫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
貨車墜谷 駕駛被救起
年度MVP票選 恰恰是黑馬
滾石30 陳昇要爆漿小巨蛋
農業機械暨資材展 雲縣登場
WP7突圍 四大OS虎視眈眈
住我家最感動 幸福旅宿PK
中鋼12月內銷盤價漲0.2%
101跨年煙火秀 要賺陸客錢
印製造商指銷台速食麵標準
摸地形看鎖頭 竊賊遇警仍束手
集邦：USB3明年可望成主流
重大傷病 占健保費2成7
鼓勵台灣之光 教部砸千萬
中鋼新盤價小漲 與舊價差距小
苗縣客家味 豇豆干正夯
姚采穎曾被騙 籲後進小心謹慎
陳昇看衰張震嶽 陳澤杉嫌伍佰
李慶安遭追薪資 打行政訴訟
原鄉小學獲熱水器 衛生升級
中市迎建國百年 選十大伴手禮
劉曉波獲諾貝爾獎 中國再批
連戰續任APEC領袖代表
慶建國百年 推旅遊南台優惠
郵輪搭兩岸熱 明廈門直航高港
移動式反賄選 台鐵車廂擔重任
衛署：過期疫苗銷毀 不會混打
惠蓀林場木文化 感受森林秀
劉曉波獲獎 出版社加印舊作
蘭陽博物館 16日開館收費
二軍頒獎 羅敏卿盼選手自愛
胡志強中市競選總部明成立
漢翔估今年營收180億元
單側耳鳴 小心鼻咽癌
推安寧療護 單車環台抵彰化
近4成機構增明年IT預算
宣傳花博 白嘉莉讚了不起
典藏素還真 打造首座偶戲劇院
南亞大火 嘉市2件提求償
花型機器人 華碩創意進駐花博
爭保黨籍 許舒博籲黨勿提抗告
美元走強 台幣收貶重回31元
凱薩琳海格 命中注定當媽
人力精簡釀火災？ 台塑否認
聯想畫競賽 兒童飆創意
盤價小漲 中鋼：需求欠佳
衡量通膨 谷歌建構GPI
第三家 招商銀申設台辦事處
中國要挪威政府想清楚做什麼
連戰將扮好APEC特使角色
新埔柿餅節 結合觀光業行銷
偷天換日 水族館內竊名貴魚
中國：中朝保持高層互訪傳統
觀音農地盜挖案 傳警收賄
府：連戰最適合任APEC特使
新生高案 黃錫薰抗告駁回
菲總統特赦前朝軍變官兵
高市最快下週發泡水車慰助金
演藝國際交易平台 首度匯演
蔡璧煌接任保訓會主委
梁光烈：中國發展軍事非威脅
金酒搶大陸市場 4經銷商插隊
相撲世界盃授旗 盼奪佳績
破壞法拍屋 2兄弟判刑
兩岸搭橋 機械廠接獲大陸訂單
觀光需求 經建會專案貸款
被糾正 吳揆：監院或一時不察
李伯恩劈腿妹 周逸涵發片急撇
中縣營養午餐採購傳弊案
台北紡織展 國際品牌壓境
備戰央聯冠軍戰 殷仔登板練投
指對手借貸未還 陳進丁判賠
警查贓車服務到家 託運歸原主
很愛相馬茜 李玖哲不談婚期
菲美海上軍演明登場
日本成立新JASDAQ
日圓升 面板廠影響不大
報導劉曉波獲獎網站被迫關閉
蔡郁璇秀琴藝 菲哥讚天生麗質
小英願望：打造有效率社福體系
沙畫布丁課 鼓勵弱勢生學習
高市爭辦東亞運 世總主席力挺
Q3重大工程預算執行近6成
劉霞關注賀夫獲獎而被捕者
投信：美元續弱 日圓難走軟
世童書展 韓辦中華民國日
全球瘋軌道 台鐵買不到新車
劉霞告訴外界不得見媒體和朋友
排廢水 環署加重裁罰不當利得
神明也遭殃 男子二度偷香爐
查逃跑外勞 檢舉獎金擬按人算
沒親自簽名 死亡保險無效
蕭亞軒挺楊丞琳 談鬼色變
國貿局長卓士昭18日上任
小黃牌照不限量 車行要抗爭
印尼麵防腐劑 定標準前禁用
大台中里長選舉傳賄 約談多人
搜扁牢房違法？特偵：法院同意
熱錢來襲 央行態度受關注
招呼學童 董事長化身店小二
印度IT大廠湧聘僱潮
今彩539開獎
英媒聯合杯葛梅鐸併購案
日K連13黑 台股中長多未變
水閘阻斷水源 大安溪魚群暴斃
檢傳前高鐵台銀高層 查集資案
松山機場值勤士兵自戕
大樂透49樂合彩開獎
陸棉花價漲棉製品成衣跟著漲
瑞銀：新興債券基金最受歡迎
許舒博申訴案 明中常會討論
醫師遭控疏失 二審無罪
違紀參輔選 高市綠營鍘77人
守護歸鄉 遊子搶救百年榕
等待奇蹟 搶救智利礦工就緒
海南暴雨 台商損失慘重
小黃數量減 空車率降
課熱錢稅 財部：配合研議
韓報讚台自由繁榮經濟穩定
評鑑未達標 2社福機構停辦
港府對菲國人質調查報告失望
東協防長+8會議河內開幕
菲美兩棲登陸演習後天登場
近7成日人不滿放中國船長
丸紅與谷歌合鋪大西洋電纜
不再破萬 花博測試人數趨穩
劉曉波可藉保外就醫提前出獄
六輕監督會 台塑報告遭質疑
娃哈哈老闆宗慶后 中國他最富
代夫領獎難於上青天 劉霞憂
大樂透開獎 頭獎摃龜
中國：和平獎不會改變政治制度
退休新法案續審 法街頭抗議
APEC特使 馬打穩健牌
智利礦工2個月受困歷程
宜蘭地震規模4 震度4級
今彩539頭獎1人中獎
中國軍隊應急專業力量近10萬
留法台生獲國際數學競賽首獎
專家：挪中達成FTA可能延誤
盧彥勳滬首戰因雨延至明日
復健後2次亮相 王建民登板
東協加8國防部長會議簽署公報
搜扁牢房 扁辦：馬「設人權委員會」說假的
故宮副院長：扁曾入庫看龍藏經
下市建設公司搞重劃 胡志強開發過度遭批判
認購高鐵特別股 北檢大動作傳前朝官員
人蔘有多種 威州花旗蔘含人參皂苷高
TITAS：品質有保障 健康概念新趨勢
智利營救被困礦工 星期二午夜開始
智利礦坑 救出第一位被困礦工
白嘉莉、王芷蕾拜會王金平
搭郵輪遊台灣 陸客團正夯
CNN以台北101喻礦坑深度
新生高案 蘇貞昌籲檢調趕快辦
新生高弊案向上延燒 黃錫薰：依市長指示
跟週年慶拼了！博客來滿千送5百
國道3號霧峰系統交流道至國道6號東草屯交流道雙向主線封閉
國際旅展11月登場 金典下殺1.8折起
99年國慶群星晚會在澎湖熱鬧整晚
博通與聖地牙哥動物園合作 支持加州大熊貓研究
麥嘉華：全球市場邁向轉捩點
美稻穫不如預期 米恐漲30%
王建民投兩局17球 教練滿意
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收黑
諾基亞N8成本187美元
聯準會：準備不久後寬鬆銀根
金價3天來首度下跌
美股漲至5個月高點
油價下挫
英特爾Q4銷售預估優於預期
盧媒報導台歐關係欣欣向榮
盧森堡大學菁英教育平民收費
吊救礦工 智利延後兩小時展開
進安理會失敗 加外交重創
全台晴朗高溫 明起有雨
台股開盤上漲26.47點
林永樂籲歐盟與亞洲增進互動
南韓瘋狂搶購 中國白菜大漲
外勞轉換雇主 吳揆：合理對待
劉曉波獲獎 天安門母親受鼓舞
人民幣新高 台幣盤初升逾2角
智利礦工脫困順序名單
媒體邀約多 就等受困礦工點頭
王建民再登板 國民隊超滿意
駐阿處國慶酒會樂音繚繞
不滿重啟掩埋場 大內鄉民抗爭
中央氣象局氣象報告
南韓進口中國白菜將突破千噸
索尼推4款谷歌TV
首名救難人員進入智利礦坑
高價股弱勢 台股平盤上整理
受困智利礦工 第1人搭救生艙
谷歌美國搜尋市佔止跌回升
中鋼盤價微漲 業者：可接受
吊救智利礦工 第1人奇蹟脫困
旅美台灣「郎」 獲中國研究獎
智利礦工第1人脫困 全球關注
天使的眼淚 11月迎客
受困2月 智利礦工奇蹟獲救
國安局：特勤保護含總統女兒
綠啟動反賄作戰 11月上路
台美協商 馬總統信心十足
第2名救難人員進入智利礦坑
巴拉圭僑界舉辦雙十國慶園遊會
查金融業 陳裕璋：未預設立場
蘆洲線搶通車 蘇籲勿選舉考量
防北韓？南韓主導安全演習
科技驗證機能服裝 全民運亮相
王光燦生化獎 將頒牛津教授
官股行庫看好明年董監改選行情
吳揆：海峽中線絕不能放棄
明華園柏林首演 獲滿堂彩
高雄市長選舉 3強盼辯論
第2名救難人員到達坑底
研究：餐廳兒童高腳椅細菌多
瓜地馬拉重建將獲國際援助
新生高案 郝龍斌：願配合約談
工作加量不加價 上班族不快樂
台生赴陸難緩徵？內政部：研議
關島海面熱帶低壓 可能成颱
金正恩弒親兄？ 中警告不准碰
蓋特納稱未見全球貨幣戰風險
優質茶商機倍增
國台辦促民航業直航票價要合理
礦工第2人脫困 帶石頭紀念品
金溥聰：綠營操作棄保不入流
警官救人遭處分 吳揆：遺憾
面板景氣看好 類股逆勢走揚
上海印刷廠案 夏瀛清等人遭訴
國旗爭議 陳師孟監院陳情
蘇嘉全邀辯論 胡志強：接受
印度獲選安理會非常任理事國
新生高案 蘇貞昌籲檢調趕快辦
專家揭露二炮核導彈發射程序
高市查獲仿冒wii 市值千萬
檢舉增獎金 立委憂外勞權益
第3名救難人員到達坑底
康軒贈非教學用品 罰百萬元
國台辦：對劉曉波問題態度明確
高市長選舉挺誰 宋楚瑜不表態
北縣萬人健走 抽汽車大獎
香港擬在台設立綜合辦事處
亞幣強 台幣午升2.12角
胡志強成立總部 馬英九力挺
美年底耶誕購物季預計出現成長
商店街上興櫃 最高達300元
楊毅：十二五規劃可惠台
小英：失望APEC代表無突破
協助蝸居 港府公布房屋政策
總部成立 蘇嘉全承諾照顧弱勢
嘉南農田水利會發展水力發電
智利礦工3人脫困 30人待援
賴浩敏上任 要法官當司改樁腳
香港許留山廣州鄧留山互控
全球晶圓：暫無大陸設廠計畫
公益團體送魚 貧童有魚吃
戒毒過來人：要戒心理的毒
購物網廣告不實 富邦罰50萬
全球晶圓Q4營運展望樂觀
台股收盤漲16.44點
吳揆：唐榮董座人事未被操控
中共老幹部公開呼籲言論自由
憂北歐封港原料大漲 紙類吸金
台股震盪整理 漲16點
台灣樂團秘魯巧遇國寶級歌手
連14日黑K 台股守8100
陸9月順差降至近5個月最低點
金溥聰：藍北二都民調擴大領先
電視銷售創佳績 LED股亮
國台辦：兩岸合適時間談撤彈
10月台指期漲50點
台北創意好點攝影 彩虹橋奪冠
服務新移民 關懷網絡擬擴展
吳揆：房屋評定價 不宜全提高
10月電子金融雙漲
違規食品囂張 衛署擬祭重罰
挺教育 高市教師會薦11議員
大陸最大京劇團 19日演出
颶風鮑拉增強為2級
真情巴士一日遊 台東啟動
米粉摃丸節 竹市粉好丸
導管放10年 婦膀胱穿孔
獲救智利礦工受訪致謝
駁政見跳票 胡志強：我96分
三大法人賣超台股39億元
推智慧電動車 3年3千輛
文建會在滬宣揚台灣品牌
百種遊戲光碟 盜版月撈百萬
貴州中學圍?棜侀? 5死9傷
楊秋興邀站台 宋楚瑜：再看看
5都選舉 馬英九下令藍委輔選
季節轉換 掉髮問題多
香港暫不啟動基本法23條立法
林書豪客場初體驗 罰進1分
以色列舞團 台灣舞者獻藝
歐商建議書 補齊3大成功要件
新台幣兌美元升1.1角
老人機構才藝賽 百歲阿公歡唱
買氣增 北市買賣移轉增1成7
台灣天然林耐力強 莫超限使用
中國男籃與巴西打成一團
中縣1里長涉賄 搜索20處
販毒首腦被訴 檢求處無期徒刑
盧彥勳擊敗吳迪 上海首戰開胡
吳揆：台星協議商談順利
中國徵詢日艦非正式泊青島意向
百歲人瑞圓太太婚紗夢
山老鼠盜伐五葉松 6人落網
中國外匯儲備大增逾千億美元
傳黑熊路邊覓食 星警方搜索
投標冷 大安區法拍每坪67萬
少年行竊校護 警循線偵破法辦
港府取消投資房地產移民政策
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
因應交流 兩岸民間成立信聯辦
重現風華 嘉義林業文物展
金門8人瑞 獲總統敬老狀
校正公電（CAP191號）
照護老人 南市推萬人學習計畫
福特加碼研發智慧電動車
清境火把節 體驗少數民族風情
蘆洲線下月初通車？北縣：未定
男學電影情節 搶劫婦女落網
新社花海開展 估商機10億
全民運動會 服裝亮相
男友指控 陸小曼：不想炒新聞
交響曲春之祭 巴黎縮影
吳乃仁：綠沒必要操作高市棄保
腰酸背痛 小心僵直性脊椎炎
中央氣象局氣象報告(更正報)
國片紅起來 台灣首推3D動畫
劉曉波妻遭中軟禁 日表憂慮
諾美婷停售 高縣全面稽查
藍綠選戰文宣熱 小雞搶母雞
畢生送57罈骨灰回山東的老兵
綠委質疑花博 審計部：抽查中
經部：發展電動車時機到了
培訓醫護人員 陳榮基獲越頒獎
經合會設立 兩岸開始聯繫
中央氣象局氣象報告(更正報)
上海大師賽 盧彥勳闖進第2輪
中國企業家信心指數上揚
翻譯文獻 李英茂獲噶瑪蘭獎
員警販毒 求處35個無期徒刑
公平會罰百萬 康軒要訴願
朱麗倩懷孕？華仔：沒有的事
前3季人民幣貸款增逾6兆元
換護照偷渡澳洲 人蛇集團落網
花博未來館 長生不老花吸睛
亞幣助升 台幣再創2年來新高
金檢反毒宣導 盼共建無毒家園
空手道之光 劉京瑋亞洲盃奪冠
LED紗線妙用 婚紗禮服增色
中聲電台解散 4年來調幅首例
第4例霍亂 1天狂瀉40次
中國專家指目前升息不現實
老鄰居不睦 持刀砍人
里長參選人涉賄 南檢9天辦5件
高市衛生局主任 檔案管理高手
港府設駐台機構 年底前討論
遇罷工 舒米恩法演出受阻
礦災獲救 需防創傷後症候群
建高市便捷路網 3強提願景
第二季住宅供給率 十年來最低
龍過脈步道展新貌 無痕山林
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正報)
鼓勵智利礦工 日人義賣T恤
假建教合作 教部減班扣補助
成功得子 2500斤油飯謝神
潛力大 越保險業蓬勃發展
NBA在中國 「姚易戰」泡湯
華銀國泰世華獲准登陸設分行
中共17屆5中全會即將舉行
現金買票 南投1里長判刑
屍體未現 自白殺人判12年
社福團體訪馬總統 催生住宅法
台籲中撤除對台軍事部署
屏東之聲談性 改善後通過換照
享優惠關稅 柬埔寨招徠外商
香港今年經濟成長5%-6%
泳池防溺利器 將量產救人
吳揆：兩岸經合會年底前運作
香港投資移民門檻提至1千萬
學生網路串連 反國光怪獸
上班途中撞護欄 男子不治
馬：花博是建國百年活動一部分
國中模擬考最多4次 正課可考
崑劇+日本民謠 中山堂免費看
東協智庫喊卡？外交部否認
公廣金鐘茶會 馬志翔成焦點
台灣設計水準高 但需拓銷
老校更新涉爭議？朱立倫駁斥
美國際法教科書 引馬兩岸政見
紡拓會與歐紡織聯盟簽備忘錄
東協加8會未討論東海爭議問題
縱容客運擅改道 高公局遭糾正
新莊歌林購物中心 38億待售
平壤漢堡熱賣 店主金正日胞妹
第3季無線網卡出貨下滑
盧廣仲拜關公 求票房ALL趴
毒蟲迷網咖 累到睡著被逮
拍片忙 宋慧喬不出席釜山影展
篠山紀信攝影展 秦之敏扮推手
旅展好康 五星飯店2.2折
學者指港府扶貧措施無助窮人
LPGA公開賽 吳揆允協助
斯洛伐克團員見電音三太子
華隆頭份廠萬坪地5.7億標脫
河南中獎億元男當場捐千萬
許舒博黨籍案 國民黨擬採訴訟
格蘭土銀盃網賽 亞運國手備戰
新兵日記太操 姚元浩樂打棒球
吳乃仁：5都選情藍綠僵住
釣魚台餘波 日中軍事交流喊停
調解制度爭議 工程會遭糾正
第4張畫西進 納豆自封巨星
菲律賓農業團訪蘇煥智
積勞成疾 日皇后眼結膜下出血
最佩服企業家調查 張忠謀獲選
國泰華銀獲升分行 台商叫好
立院：豪宅大車應徵奢侈稅
豪中之豪課稅 財長：審慎研究
今彩539開獎
高縣鼓小軟網隊 揚名日本
吳揆：石化勞力產業可考慮印尼
劉曉波和平諾貝爾基金引議論
捐臍帶血做公益 好意恐碰壁
唐榮董座爭議 月底未必能解
華南國泰世華可在大陸設分行
助弱勢安居 盼政府推社會住宅
出口佳 泰預估經濟成長率增
治禿頭等於美容？醫師挨告
慶奧運 英全民設計錢幣揭曉
上海股市六連漲
不借錢就見血 男友判賠十萬
上海大師賽 盧彥勳止於第2輪
大阪女網賽 張凱貞單打闖8強
寒冬效應 俄羅斯股市可望受惠
農舍變豪宅 營建署儘速修法
綠議員指金楊密會 藍籲勿栽贓
檢察官買車惹議 監院要求清查
馬報刊出開創台灣黃金年代專文
男童向母索錢碰壁 揚言跳樓
總統：提高社會住宅比例
舉世讚嘆 智利礦工奇蹟獲救
賽程場地亂改 盧彥勳輸球
台積電 今年最佳聲望標竿企業
智利礦坑救人 日相祈祝平安
蔡璧煌：縮短保障事件審議時程
大陸受困礦工羨慕智利礦坑設施
性交易專區 內政部傾向不設
今彩539 頭獎1注中獎
蘇蔡輸贏皆可？綠反駁金溥聰
賴浩敏上任 基層盼立竿見影
國台辦：兩岸同屬一中
模擬考非癥結 測驗卷才可怕
ECFA形成低關稅產銷通道
中國外匯增 熱錢湧入
澳洲同志跳水明星國協運失金
海南旅遊業災後恢復營業
台灣遭SRA降級? 外交部查證
挾持案 菲不改涉案人懲處建議
人民幣匯率再創新高
撤彈？ 國台辦：先談軍事互信
古根漢翻版 綠營：台中歌劇院標案違法
美專家：對台軍售可嚇阻中國武力攻台
智利》救援速度緩慢 1小時才能救出一人
花博《未來館》 珍稀植物曝光
金價再創1375.70美元新高
「蔘」援健康零負擔！高麗蔘萃取液上市
送公務員出國進修 明年復辦
朱志良獲「英國皇家物理學會論文獎」
南韓泡菜危機持續 求助大陸
性交易除罪化座談 多數不贊成設專區
全國性社團頒獎 41個單位獲最優獎
監委痛批法務部 藐視監察權
巍巍大武山下 「屏東特教學校」動土
司法院院長走馬上任 蕭副監交
寇乃馨夫婦化身花博親善大使 邀新人入園拍照
劉曉波效應 中國老記者要求新聞自由
法籍五星級主廚造訪高雄 金典酒店獻藝
傳中日協商月底河內舉行溫菅會
失憶老人救星 英研發記憶藥丸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印尼堅稱速食麵符國際衛生標準
歐股創6週最大漲幅
紐約期油收83.01美元
美股收紅 道瓊上漲0.69%
臉書微軟合作 能搜尋兼找朋友
周美青為德國小朋友說故事
張小月贈款予國際拯救犀牛協會
買氣不振 全球PC出貨減速
待援智利礦工 僅剩2人
肥胖男女較易不孕
倒數第2名智利礦工踏出救生艙
實驗：麥當勞兒童餐半年不腐
星國台灣電影節明天展開
東北季風報到 北部溼涼
33智利受困礦工全數救出
智利救援行動 網路大熱門
歌手舒米恩巴黎演唱氣氛熱烈
台股開盤上漲74.85點
22.5小時 智利礦工全救出
智利礦工脫困 情婦曝光成焦點
大馬總理為台灣綠色節能館點燈
加幣與美元又快等值了
又一多國媒體刊江啟臣國慶專文
印尼泡麵在台下架 星人：安啦
亞幣走強 新台幣盤初升逾4角
5中全會前北京異議人士被騷擾
台灣捐款助露國受刑人報考高中
醜聞可能影響巴西執政黨選情
帶量漲百點 台股攻上8200
礦工脫困 猶太富豪贈33萬
金溥聰：挺黃昭順 對手勿操弄
被指吃案 檢察官聲明無包庇
韓影評：當愛來的時候 好片
雅加達出現反政府運動
中國人偏好奢華 不愛低價貨
智利礦工全獲救 中國汗顏
促銷國產柳橙 補助大量採購
買賣頻繁重稅？ 精華區不影響
賽德克闖霧關 魏導帶兒子坐鎮
習近平5中全會傳可能進軍委
蕭副總統盼僑民回台投資
智利礦工傳奇 誰最適合執導？
谷歌標注釣魚島 中日都不爽
專家：兩岸成立大學聯盟
陳武雄赴日參加糧食安全會議
10秒內滅火 四川推防火巴士
人員全撤 智利救援克竟全功
陳菊訪人瑞女鄰長 同跳台客舞
保險拒絕理賠 未來須敘明理由
人員全撤 智利救援圓滿落幕
輕颱梅姬會增強 小心豪雨
一獨生二胎傳大陸多省將開放
銷戶麻煩？銀行：可郵寄辦理
徐若瑄秀台妹照 盼演女版艋舺
新新聞進大陸 「看」將問世
以英文報刊登雙十國慶酒會新聞
柳橙加工採購 每公斤補助3元
王建民可望續留國民
開路趕樹 百年老榕將移植
金籲別避辯論 菊指從不逃避
研究：鴿子愛賭博可能是天性
拉艦案影響免歐簽？楊進添否認
朱立倫掃街 違紀議員選將插花
江啟臣：台灣邁向黃金10年
蔡英文：對北2都選情有信心
兩陸銀在台辦事處落腳信義區
蘇營邀辯論 胡志強尊重黨中央
北市偷車花蓮銷贓 竊車集團栽
黃昭順總部車毀案 警逮1嫌
港口公司化 101年1月掛牌
郝營砲打垃圾話題 蘇營斥不通
歐盟對3種中國產品反傾銷
外交官搖籃 政大外交慶80歲
全民運動會將登場 胡志強力挺
立委提八輕公投 沈世宏沒意見
亞幣強 新台幣午升2.55角
大馬神童發現人類第六感官
不設性專區 立委憂無處不飛花
大內掩埋場抗爭 垃圾仍未進場
熱錢稅 陳裕璋：應審慎評估
增ETC車道不合理 監院糾正
青蘋果變金蘋果 脫貧率2成3
拉美企業求才若渴
存保300萬元 不同銀行分計
第25屆印尼交易會開幕
人民幣匯率再創匯改以來新高
登陸激勵 金融指數登910點
南亞大火 監委調查違失
台股收盤漲108.79點
中國將挖深長江下游河道
清醒麻醉 病人醒著切腦瘤
吳清基：與陸交流不能自我矮化
暴力討債14人送辦 4未成年
香港投資移民申請大增3倍
高鐵案 北檢續傳前行庫人員
吳揆指示釋國有地 建社會住宅
台股開高走高 漲108點
10月台指期漲122點
教長：安親課輔不宜聘性侵前科
國6意外 外勞遺體仍冰存南投
蘇蘅：取締地下電台非因賣偽藥
電金合擊 台股重回8200點
稀土賣白菜價 陸待建儲備體系
懷孕末期嘔吐 竟是橫膈破洞
高鐵自動售票服務不如老店台鐵
10月電子金融齊揚
WiMAX 4年後產值破千億
黃長燁將入葬南韓顯忠院
花蓮地震 最大震度4級
顧能：宏?眵臚T季PC出貨減
稅務員詐領退稅 判刑8年
花博開幕 外長：友邦元首參與
高科技飲食習慣差 游泳圈上身
王宇佐將回台 備戰寮國未來賽
全球第4大電腦展東莞開幕
駐外使節名片 擬推標準格式
青蘋果脫貧 小彬拿21張證照
劉家昌在江西建5星賓館
三大法人買超台股128億元
千億元推物流 提升樞紐地位
南韓明年起禁單殼油輪航運
中國銀監會：部分信貸審查鬆
後ECFA 台灣紡織業前景佳
大陸學歷採認 回溯至81年
四面佛廟前開槍 一嫌落網
兼做研究 朱景鵬：下班才進行
台灣小姐訪吳揆 政院添嬌點
何止梁祝 中西協奏浪漫情
立體電影不見影 糾正科博館
茅於軾：陸社經問題靠政改解決
智利礦災視訊設備 台灣做的
中自信增 印強化東協關係抗衡
宏國安全部長將訪哥倫比亞
創世建分院 植物人漂亮代言
監委請命 盼總統撫慰台籍老兵
捷運板南線 1男墜軌送醫
移轉投票 立委憂金馬投票暴增
日版神盾下水
海碩女網 伊達公子將來台
雲林大掃毒 破家族販毒集團
彭順談鬼鐵齒 尊老婆第一夫人
全球服務外包中國競爭力最強
逾2成上班族為周年慶辦新卡
催打流感疫苗 大嫂團出馬
新台幣兌美元升1.9角
機場行李系統當機 未影響航班
檢察官密會通緝犯？當事人澄清
俄覬覦 越南：金蘭灣不出借
9月全體券商大賺近60億元
黨報：包容性增長重民權民生
縮小貧富差距 中共絞盡腦汁
點火清境火把節 胡志強要驅邪
國光石化公投？經長：了解中
金磚四國今年IT支出大增
花博2階段測試 明增兩園區
沒錢照顧 8旬老母丟醫院
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
綠指後援會成員涉賄 秋營提告
央行管制趨緩 房價小幅看漲
每天1.3棄兒 阮經天籲送暖
仙人跳性凌虐 暴力集團遭訴
菲台商邱福 鮪魚外銷開路先鋒
捷運墜軌 老翁送醫未脫險
蔡琴喊話 想再唱鴻海尾牙
求子免奔波 東部可做試管寶寶
徐若瑄奔2大影展 向媽媽告假
勾結檢察官索賄 律師判15年
建國百年特輯 金門排雷入鏡
新社花海節16日登場 將交管
擲鐵餅者雕像 有太極的調調
創世打氣 妝亮植物人家屬
中國將繼續擴大對非洲投資
高雄第一科大靈光 創新防爆燈
優惠民眾 嘉市推生活福利卡
台幣強升 聯電：避險保守因應
郝營開砲 蘇：直接辯論就好
中國建成首個海上潮間帶風電場
馬朝旭：中斷挪合作沒啥可驚詫
演日劇龍馬傳 福山雅治想訪台
花博第2階測試 周邊不供停車
張凱貞詹謹瑋 大阪女網晉4強
勞保調級距 140萬人保費增
港富豪踴躍捐款支持扶貧基金
熱錢襲來 RBS轉看多亞股
旗津漁船火警 2外籍船員嗆傷
母呼救我兒 警破詐騙人贓俱獲
中外匯儲備飆升恐削弱貨幣政策
交響樂配京劇 走西口大突破
退場評鑑徒具形式 糾正國科會
大陸學歷採認 限期回溯需甄試
嫌犯落水亡 家屬招魂要真相
日圓升不停 兌美元破81日圓
南海問題 中叫美少管閑事
日相盼中國釋放劉曉波
總冠軍賽前記者會 徐總吞香蕉
吳揆：工安做好是企業天職
兩岸醫藥協議及經合會有進展
抗生素新藥出世 糖尿病免截肢
華山匯演 掌中戲引國際興趣
ECFA發功 閩台貿易增6成
古希臘人體之美 明天開展
中華郵政發行橋梁郵票第4輯
住哪偷哪 熱水器鴛鴦賊落網
日圓再升 創15年半新高
亞美尼亞貧童 沐浴台灣愛心
躲大陸遙控小弟縱火 大哥判刑
中國未來5年 著重全球性因素
北縣百貨戰 業者各出奇招
影音網秀一手 搶進雪梨歌劇院
高鐵案 檢方傳訊鄭深池蔡堆
王如玄：檢舉金增 非針對外勞
黃昭順：沒有人比我更想贏
小鬼出賣下半身 海撈500萬
南京首例同性聚眾淫亂案宣判
繽紛花博 浩角翔起熱舞暖身
侯孝賢影展 瑞典3市映3月
亞幣強 台幣收盤勁升1.9角
第3季五百億美元熱錢進中國
上海商銀申設上海分行 准了
象打總冠軍賽 最擔心新秀
社工奏效 北市中輟生過半復學
台籲兩岸國際合作發揮影響力
售券後突歇業 民宿業者法辦
從基層幹起 「京官」地方任職
精障病友鼓隊 醫學會議表演
花博測試6天 沒人丟菸壞花草
曼谷影展 林正盛陳駿霖將出席
第二波百貨週年慶 加碼促銷
檸檬敷臉後曬太陽 皮膚炎上身
SRA：台灣地位未遭降級
台塑集團3起火災 王文淵釋疑
顧孫卡要緊 1/3老人不運動
攜智障子跳海 父判十年
里長選舉傳賄 台中3人交保
扁：廢ECFA應當綠選舉主軸
陸生來台 不能當助教研究助理
向老師借鉅款 高鳳盼明年還清
大S綠豆練活埋 吳宇森誇敬業
觀護盃籃賽 兩岸將再交手
災民盼 永久屋園區將設商店街
前進長榮大學 中央社授秘技
總統：世人盼大陸文明王道崛起
光顯示應用大 業者研發救生衣
邁向淨土 金門排雷進度逾半
台爭取申根免簽 法：從未反對
桃園航站前督導 涉性騷被訴
小英：推社會住宅勿隨便講講
台幣衝30.5 近馬英九防線
螺絲鬆了？王瑞華：加強管理
蓮池潭群聚類鼻疽 1人死亡
百年蟲危機 逾7成企業準備好
金溥聰：全黨團結支持黃昭順
台幣劇升 NB代工廠嘸驚
曾雅妮：我是台灣人 未想跳槽
台生會：陸學歷追溯限制是歧視
縣市升格 房屋稅開徵期可自訂
港群計貨量 高港排名可望前十
只租不售社會住宅 擇林口浮洲
中央社入圍兩岸新聞報導獎
英媒籲中 重人權推政改
擲鐵餅者亮相 蕭副總統興奮
台電外包商欠薪 工人陳情
上半年保險申訴量下降
郵件拆驗趨嚴 須先獲准
婆媳失和 警化解老婦輕生念頭
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拆驗郵件趣事 鬧鐘誤當炸彈
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兩岸青少年網球賽台灣二勝一敗
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越南逮詐騙集團2台灣首謀
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吳揆明首度幫朱立倫站台
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印尼羽賽 鄭韶婕晉決賽
青海都蘭大車禍 9死30傷
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韓梨泰院慶典 僑中舞龍最叫好
史亞平：暴力討債是新加坡重罪
台文創業滬參展業績2600萬
馬：高雄光好看不夠 要拼經濟
世博入園參觀單日破百萬
拚5都 小英：總統不信任投票
台灣在英國際發明展大放異彩
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鳳林溪暴漲沖走自小客1人失蹤
凡那比颱風災損申請期限將截止
創業成果博覽會 提供實戰經驗交流
厄瓜多爾金礦 工人被困150米地底
中國駐日大使館 收到裝有子彈恐嚇信
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挺黃打菊 馬：大高雄安全比美麗更重要
宣示島嶼主權 中國、日本分別舉行示威
高手過招 移民署專勤隊員力逮「越共」外勞
世界第一座「玻璃廟」開放 民眾驚艷
美媒：中國打壓 台灣出現"換國旗"聲音
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