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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
陳偉殷奪12勝 8局無失分
孟買股市連漲6日 32月新高
學者：徵地應符公共利益
台官員歐盟演講大陸政策成就
賽德克商標爭議 有事證就撤銷
5年後水泥外銷比 低於3成
新巴塞爾 台灣銀行業可調適
今彩539 頭獎2注中獎
大樂透頭獎摃龜
花博體檢 籲取經遊樂業者
統一又吞蛋 牛止6連敗
暫代副市長 邱文祥：專業以對
台陜旅遊業簽署合作協定
菅直人連任日本首相 首要進行內閣改造
擠身世界第四 曾雅妮感謝來自家鄉的鼓勵
國民黨中央撤銷 許舒博不分區立委職務
紐約時報將停止出版「紙本」新聞
爭取僑界支持五都選舉 金溥聰訪日四天
大樂透49樂合彩開獎
吳伯雄宴陜西省長 談「佛指舍利」奇蹟
五都不缺席 親民黨再起6壯士造勢
Sa’icelen新北市! 民進黨原住民今登記參選
國稅局拍賣道舘 祖孫相擁而泣
一切為電影：不可能的任務
微星科技「Beat it！」世界電玩競賽＆「MOA 2010」超頻大賽
做惡夢大哭大叫 小心腦部病變
研究：多交朋友 多活3.7年
以巴領袖會談 盼1年內達協議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德3C巨擘與鴻海合資進軍中國
思科擬首度發放本會計年度股息
Bing市佔率第二 擊敗雅虎
歐股收盤小跌
金價創新高 銅漲
國際油價3天來首度下挫
美股收黑 銀行股挫跌
美國防部：5年減千億外包支出
谷歌擬增新社交功能 壓制臉書
再現聖保羅 展現巴西多元文化
前英相布朗將在哈佛大學授課
賴幸媛：兩岸需建立更成熟互信
加安大略省綠能政策 日不滿
熱帶低壓 週休假日影響東部
高市府：絕不會讓高捷停駛
虧逾58億 高捷爭取股東增資
台股開盤上漲20.03點
「父後七日」票房破3千萬
中國:六方會談解決朝核問題
兩岸漢字藝術節北京舉行
身份造假 河北考生遭處分
台拉維夫記協挺台參與ICAO
喝酒貴了 舊金山課酒類服務費
金溥聰：黨與郝沒疏離
上海取消9．18警報挨批
共同社：日本干預匯市 股市漲
黃花梨傢俱精品 北京展出
新台幣盤初勁升
金溥聰訪日 郭添財陪同
航空公司刮錢 要乘客半蹲搭機
中石油對漏油賠償裝聾作啞
中國接回被日本扣留漁船
賽拉亞不願返回宏都拉斯
聖露西亞熱烈歡迎楊進添到訪
生死戀男星過世1年遺孀未忘情
建國百年 國軍與南投縣辦泳渡
金雁獎票選 花蓮原民女孩入榜
美股震盪 台股陷入整理
黃昭順登記參選 王金平陪同
兩岸將探討漁民溝通機制
兩岸海上聯合搜救演練明舉行
自助人助 原民學子工作養家
台律師事務所可望登陸福廈
星媒：簽FTA 台星利益均霑
綠營第2個民代退黨挺楊秋興
南京教師禁穿著暴露
韓報：北韓權力接班正式化
中國專家赴日調查大貓熊死因
日圓飆高 日本政府出手干預
陳菊登記 盼勝利從高雄開始
Google地圖涉妨害隱私
總統：司法新人事 推新改革
遠傳與大同電信合作WiMAX
林義雄加持 蘇貞昌登記參選
2016奧運 星企盼6獎牌
胡志強登記 要打高格調選戰
酒帳案 顏清標更三審判4年半
故宮和陝西達成6項合作共識
陸資入主益通？ 法令不准
吳揆：陸客自由行擬限額試點
上海加派警力保護日本學校
挺花博 賴士葆：從創意看花價
國民黨慶結合輔選 擴大造勢
蘇嘉全登記參選 要振台中驕傲
陳菊：美麗新高雄 與世界競爭
賽德克商標案 原民會籲撤銷
廣東陽江擬建第2座核電站
酒帳案 張清堂將上訴
王貞治談台將 期待陽耀勳
農漁會逾放比降至15年新低
集保啟動國內基金自動化服務
金控績效評比 富邦金稱雄
總統：明年台灣體育賽事多
綠：樂見辦花博 但有弊應查
營養師：自製醬料烤肉更健康
智慧型手機夯 明年衝4億支
區間盤整 新台幣午升2.8分
西安國際化水準待提升
此欣欣非彼欣欣 公平會裁罰
研究：自殘行為在美越來越多
中國鼓勵民資入電信國防領域
高鐵10月微調 每週多8班
坐享香甜 國產水果拚宅配
小英騎單車拚幸福 明登記參選
基本工資 吳揆將了解各界看法
國軍體測慘兮兮 立委憂戰力
菅直人勝選有利美日關係
防偽車牌太亮 夜間違規抓不到
日財務省似視82日圓為防線
王貞治：少棒大會選高雄因熱情
產科會轉型研發計畫服務平台
台醫療團在瓜國鄉村義診引人潮
環署：調空污費率 不會增負擔
賦稅民怨 機關權力過大居首
米酒舊換新 9/16起2個月
富邦金估央行月底升息半碼
釣魚台爭議 吳揆：爭國家利益
淋巴癌6症狀 早期發現治療
仁川登陸60週年 重演搶灘
台東地震 規模4.3
菲警拘捕2名中國毒販
台塑石化廠飄異味 罰百萬停工
機車定檢放寬 出廠5年首驗
北中南遠距照護 強化民眾健康
油愛真好 中油捐款助兒童
市府搬遷 胡志強：不影響洽公
韓辦冬季特奧 宣傳大使章子怡
核安演習 國軍秀新裝備
澳門法院宣告非凡航空破產
馬英九：國民黨已遠離不當選風
數位金鼎獎 10/20頒獎
魚線纏身 釣客溺斃魚塭
吳揆：全球招商 國際大廠會來
國軍體訓差？軍方：訓測標準高
兩岸圖書交易 最貴書131萬
墾丁赤腹鷹過境 外國人駐足
全勤阿嬤 學到才藝交到朋友
陸高官率出版業來台交流
沒錢吃飯 母餓到沒奶餵嬰
衝績效編不實筆錄 員警遭起訴
藝傳千里 藝文年紀向下扎根
吳光庭建築出身 新任北美館長
中油響應世展會 定期贊助貧童
颱風將成是否撲台 高壓扮關鍵
富豪發動「港仁愛港」活動
疑司機打盹 客運車禍2傷
巴士挾持報告 菲17日交總統
拚南市 金溥聰郭添財京都取經
竹市苗栗壕錀競標世博台灣館
世博台灣館太貴 北縣府不標了
告扁攜出公文 府：無政治考量
六輕遭罰百萬 台塑不服
張信哲感情空白 相親遭打槍
涉侵害隱私？谷歌：有檢舉機制
主委產生方式 NCC委員互摃
松山飛港澳？總統指示研議
經長：盼印尼華商投資台灣
郝團隊重整 府：總統未介入
更三審判決 顏清標嘆無奈
日圓震盪 新台幣收升1.7分
垃圾郵件倍增 木馬病毒肆虐
高捷局籲中央支持加密路網
中韓職棒冠軍 11月台中對決
組織改造 上百法案拚進度
佛羅里達生日趴 上億車隊護送
政院：陸客自由行時間未定
南縣首例登革出血熱 女童住院
教部發文 15泳生配1教練
綠：政治獻金回繳5%是制度
化解衝突 印度總理重申對話
基本工資微調 全產總擬反輔選
17日改內閣 嚴峻考驗菅直人
蔡英文促制定法官評鑑法
直航後台水果在陸銷量倍增
監委盼高市府協助高捷提升運量
過度使用電腦 腦部易受損
TDR吸金 2年籌資447億
王如玄胡錦濤有機會碰面
國小生溺斃 學校擬停游泳課
只要魅力 申成祿姊弟戀無上限
茶水下毒 妻涉殺夫未遂
台灣從三不立場發展兩岸關係
膽小鬼楊丞琳 挑戰新一代鬼后
台灣眾將廣州網賽女單全墨
扁：太太做的事不能推定我知道
新莊副都心標地 壽險業搶
寵物也來 參選登記像嘉年華
黃國倫鼾聲雷動 減肥治打呼
新版巴塞爾協定 陳裕璋：樂觀
水彩畫風 新版老夫子穿名牌
建國百年前 台官員謁中山陵
明天登記參選 小英：心情興奮
防反日情緒 日籲民眾注意言行
台灣水果搶進上海中秋市場
日圓飆升 日企業海外併購起勁
康寧Q3面板玻璃產量下修
台農土產進入華東7-11
今彩539開獎
艾佛森想到中國打球獲證實
賽德克成商標 族人不滿盼道歉
張秀蓮連任銀行公會理事長
菲7月份失業率6.9%
科研論文學門排名 台大成大讚
高捷虧損議題 秋菊再交手
遼寧台灣工業園動土
妻負氣離家 夫尋找墜溝死
iPhone4首賣 跨夜暖場
示威再起 紅衫軍籲放政治犯
檢總長：機密疑外流 豈能不搜
涉掏空中櫃 前立委林進春判刑
遭監院糾正 金管會：虛心接受
毛治國：松山不適合直飛港澳
地層陷危高鐵 監委籲提方案
罰百萬台塑不服 雲環局再說明
總統關心花博 與郝共進晚餐
印度金價創新高 後市看漲
HTC發表2款Desire
銀行流動性壓力測試結果樂觀
變裝趴 變身巡城貓可獲獎品
滬人大首次專題質詢市府受矚目
今彩539 頭獎1注中獎
科研論文評比退 學校轉重品質
疑食物中毒吐2天 73人送醫
宏達電誓言 明年當上一線品牌
規模大 兩岸圖書會明開幕
受刑人自殘 綠監：無不當管教
東莞全民動員滅蚊防登革熱
台金機票優惠金門人 最高7折
輕颱凡那比形成 不排除侵台
台人赴馬來西亞仍享免費過境簽
業者籲簽訂兩岸出版ECFA
蘇選總統出局？網媒文章掀波
陳金鋒棒打兄弟 斷象連勝路
李鴻鈞：日肯定總統推雙邊關係
2010年台北旅館節 業者大放送
軟硬兼施 中國駭客將對日本發動「攻擊」
繳50萬美元 伊朗釋放一名美遊客
人民幣匯率連創新高 研究：寬幅震盪將成為常態
網調：中國男生「嚮往」 日本女生「不鳥」
國台辦：江丙坤參訪上海等 是例行活動
「超級細菌」蔓延至美加 全球已數百人感染
店面夯 匯豐銀分行逾3億成交
兔年生肖銀幣、建國百年金鑽條塊開賣了！
金溥聰訪日 第一站抵京都
遭糾正 金管會：虛心接受、持續監督雙卡業務
告扁攜出公文 府：無政治考量
卵巢活化可使提前停經女性受孕
美眾議員提案支持台灣入聯
歐股收黑 倫敦下跌0.21%
大黑松小倆口54周年 舉辦「捐血送月餅」活動
投資台灣高峰會 新時代 新商機
美中恢復軍事交流 犧牲台灣軍售當「墊背」？
張才：意象地圖
蕭萬長：ECFA簽訂後 大幅降低投資台灣的心理障礙
威脅賦稅人權排行 稅務機關行政權過大為最
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美眾院審匯率法 立場分歧
紐約輕原油收76.02美元
美控告中國違反WTO規範
美股收紅 道瓊漲0.44%
前巴西總統批魯拉像幫派老大
彭博：台灣債券銷售創歷史新高
金融時報：日圓升值為政治考量
台灣特色風箏飛在諾曼第天空
雲林風箏讓世人對台灣印象深刻
凡那比是否侵台 18日關鍵
台股開盤上漲11.03點
林永樂：台灣積極參與國際組織
大陸爆結膜炎 眼藥水賣斷貨
北冰洋海冰減少仍是問題
西藏佈署裝甲機械旅部隊
報載富士康武漢廠調漲薪資
陳錫蕃：釣魚台是中華民國領土
佐立克：人民幣升值非萬能藥
歐巴馬籲速通過延長減稅法案
台電風力發電累計減碳90萬噸
日多數民眾歡迎菅直人續任首相
新台幣盤初小升
長榮交響樂團 世博演奏月曲
清華報告：權力之惡欠制約
電金休息 台股回檔整理
保釣號隨時赴釣魚台宣示主權
大陸抓網路賭博 台港澳人涉嫌
涉向竊車集團收賄 2警聲押
中央氣象局氣象報告
賽德克註冊商標 原民立委反對
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
微創隆乳 脂肪移植存活高
留學生無援 立委促外館同理心
籲釋劉曉波 冰島市長激怒劉淇
燁聯唐榮10月盤價看漲
中國論文抄襲率達31%
巴拿馬上半年經濟成長6.1%
江蘇台灣周南京開幕
副總統：願景比危機處理重要
兩岸海上搜救演練 過程順利
跳舞不跳樓 阿倫助富士康甩憂
高職生早餐後不適 9人送醫
國中生好奇套戒指 命根險糜爛
北韓建議召開兩韓軍事實務會談
台積電79億元建薄膜太陽能廠
乾麵業者出包 產品回收銷毀
張忠謀盼台積電每年成長1成
選總統？蘇：謠言止於我當市長
張忠謀：台積電不會供過於求
朱立倫完成登記 造勢擠爆會場
平爭議 賽德克商標將撤銷
毒蟲丟包 難逃法眼送辦
楊秋興登記 籲迎向世界
干預藥效如退 日股漲勢恐難再
國防新聞週刊：台國防預算吃緊
郭添財取經京都 找回台南榮光
軍事迷快來 到馬祖看萬彈齊發
星要求賭場只能對外國旅客促銷
楊秋興訴求終結藍綠 改寫歷史
大自然為師 土石流防災扎根
合併升格 蘇嘉全：胡草率主導
血濺板院 女子攜女割腕獲救
泰武災後遷校 帶動部落生機
江蘇赴台投資1333萬美元
25元米酒 台酒與零售店可買
新台幣中午升值3.1分
星國過中秋 台灣大出風頭
日月潭當許願池 文創活動起跑
新版巴賽爾協定 合庫不怕
江丙坤訪滬 說明ECFA商機
中研院新研發 有效檢測登革熱
小英登記參選 自稱最佳人選
國防新聞：中爭取非洲武器市場
領略京都 郭添財打造台南古都
蘇貞昌綠皮書 要闢十條林蔭道
iPhone 4資費台灣大搶先
聯合國大會日中領袖將不會談
米酒降價 吳揆：造福人民
台中縣市合併升格 倒數百日
高中歷史課綱 盼增東南亞史
泰晤士報大學排名 清大贏台大
台灣館新竹市4億5千多萬得標
競選官網改版 郝龍斌重新出發
台股收盤跌64.07點
吳揆：文創整合 建立台灣品牌
2千家台企江蘇增資逾百億美元
台積電：5年成前5大太陽能廠
撞死人逃逸 警方調監視器揪出
教育家郵票 教師節發行
無法隨人打呵欠 自閉兒特徵
台股開高走低 跌64點
永盛今年中國電站目標50MW
回檔量縮 台股收最低
秋節快捷限時郵件 照常投遞
神經幹細胞 神經損傷治療有望
10月台指期跌87點
李明博內定南韓總理人選
雲林農產網路行銷 盈餘捐弱勢
台灣律師事務所可在閩設代表處
10月電子金融齊跌
美逾8成民眾認經濟仍衰退
不動產買賣 價格將透明化
扁：元大併復華 全不知情
單車跨5國 成大外籍新生報到
中纖兄弟搶當董座 有待協調
菲調查：港客死於挾持者槍下
王毅：兩岸經濟進入新階段
貧窮線調高 最快後年實施
放寬貧窮線 藍營促列優先法案
冒翁奇楠案詐財 車手求刑7年
北市未來教室 學習好輕鬆
新首鋼1期工程試產
三大法人買超台股30億元
10年來首見 大西洋雙颶風
中國客濟州旅遊最不滿意飲食
卡爾風暴為薩爾瓦多帶來豪雨
涉收竊車集團賄款 2員警收押
中國千強品牌 中移動居首
日相喊話 絕不容日圓波動過劇
漁船走私香菸 查扣458箱
iPhone行銷 遠傳擲千萬
未標台灣館 胡志強：另有規畫
防詐騙電話 放送頭宣導建功
兩岸圖交會簽售對話演講齊登場
天母37坪店面1.58億成交
福祿壽雙年展 看鹿港魅力
記憶體合約價同創今年新低
10年期公債得標利率創新低
金門異常設籍 監委促謀對策
大S腿爛手殘 媽媽發飆才停工
竹市得標世博台灣館 議員支持
新台幣兌美元貶0.2分
企業營造友善職場 陳菊肯定
胡錦濤：構建和諧勞動關係
情婦誣告 空姐元配獲賠50萬
合併步調不同 胡志強：再協調
海巡署：深化兩岸救難合作
摸房客胸還嫌小 色房東拘役
推拿賣偽藥 夫妻被逮
世界大學排名大陸超越日本
路基修復 台3線311k交管
曾雅妮目標 10年內進名人堂
陳德銘：兩岸經濟1+1>2
澳洲軍艦將訪問中國
非侵襲性測心 心衰竭治療依據
中國遭金額最大貿易調查
印度央行宣佈今年第5度升息
南海爭議 外交部重申和平解決
反日蔓延 廣州領館遭擲酒瓶
竊車代步吃早餐 2男女被逮
首次出輯 豬哥亮用命唱
拔河世錦賽 中華獲亞軍
人美心善 佳麗關懷植物人
維也納少年合唱 再獻天籟童音
台股跌 8月券商獲利縮水
中纖董座雙胞案不影響股市交易
高市捷運戰 黃昭順槓陳菊
中國開放外企網上銷售
南縣查獲偽造外幣 幾可亂真
中央氣象局 氣象報告
國父珍郵展 蔣孝嚴赫見昔簽名
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
無線陳志雲涉貪被廉署起訴
學術利益衝突 立委要法律規範
建百壓軸 百萬人騎車轉動台灣
揚塵防制 環保署編預算
總統慰勞 東引官兵超開心
海基會獲授權儘快與陸談經合會
金賢重愛足球 赴巴塞隆納朝聖
關節炎黃金療期 錯過遺憾終生
環保媽媽生氣 月餅包裝過度
屏東秋節食品 抽驗合格
台灣館經費 竹市獲企業鼎助
兩岸協商臨時原產地規則
中國娃娃換血 軟骨功塞箱
佳節忌口 1柚熱量抵2碗飯
中國反對美國施壓人民幣
政黨外交 金溥聰拜會日政要
高縣抽驗月餅 1件不合格
穩糖價 台糖小包裝年前不漲
嘉市中秋晚會 十萬獎金等你拿
父出殯仍販毒 男子落網
人臉識別ATM墨鏡提款會報警
線上遊戲枉花費 故宮遭糾正
突破 晶電與豐田合成交互授權
台新銀與南京銀簽MOU
尹衍樑任俄國際工程院副院長
宜蘭徵旅遊版主 獎20萬
觀光業加持 南投失業率驟降
春風沉醉命運未卜 王丹聲援
歐洲汽車銷售連5個月下滑
外資匯入 台幣收貶0.2分
研究：運動不是減肥最佳方法
中國：日扣中船長為突出障礙
本勞少外勞減 業者唉唉叫
車市旺 裕隆日產擴大徵才
高盛：日政府高調干預料奏效
涉索回扣 員林鎮長求刑30年
羅比尼：聯準會下週不致有動作
高中生食物中毒 供膳業者停工
茶藝美學 茶村村舞明展成果
4家台銀獲准在大陸籌建分行
劍橋大學榮膺英國最富有大學
陳志雲被控5項罪名
滿車阿舍乾麵 男子求助消保官
嘉市生育競爭力 獲雜誌肯定
工人學生變螺絲王 許小寶欣慰
4家國銀分行登陸 准了
疑吃蝸牛 男染廣東住血線蟲
讓老外懂 考試委員改英文職稱
賽德克棄商標權 原民會尊重
周守訓當導演 拍港都2012
直呼老師名諱 英小學創先河
彰縣寶山社區 相招來搬戲
印度今年 5度升息 印股震盪
故宮：活用神器活現線上遊戲
新米酒 首日出貨150萬瓶
IBM迎百年 吳揆勉另一世紀
兩岸演練 李沃士：小三通喜訊
十大扒手城市 巴塞隆納第一
仁武6村自來水費 台塑負擔
南山未來 陳裕璋：正向發展
舊法好處多 英考慮退空瓶還錢
貧窮線調高 社團：等很久了
兒陷花風暴 郝媽疼惜為子打氣
APEC合照 王如玄在第1排
劉德勳:政府全力支援漁民
速修貧窮線 綠委也贊同
日福岡首辦台灣電影節 票房佳
國銀分行登陸 拚年底開業
子宮頸癌新疫苗 專殺癌細胞
朱立倫觀光政見 首重景點交通
北縣中秋晚會 邀藝人勁歌熱舞
涉收賄被羈押 雲縣1員警免職
新德里亞婦峰會2台灣代表與會
台灣圖書登陸 無特殊審查機制
騙愛心 教養院停招照收捐獻
兩岸交大合作 專攻能源化工
聯電連3年列DJSI成分股
政府培訓領頭羊 鎖定高階文官
米酒降價 歐盟遺憾未多諮商
泰晤士報評比 台大盼更周延
男為賭債掏槍殺友 死刑定讞
上西園掌中劇團獲獎 屏縣表揚
國道10榮總匝道易塞 找病灶
王如玄2度進人民大會堂
竹市免愁 台灣館附加利益高
中國保釣會否認籌辦遊行
九九峰秋海棠 峭壁上紅寶石
爭釣台 聯大中日領袖不會晤
購柚引爭議 法務部將調整作法
胡志強：不喜歡選舉像吵架
避險需求增 金價再飆新高
受刑人揮汗除草 檢盼找到自我
濁水溪射擊管制區 可申請種植
二戰勞工在大陸起訴日本企業
福建將主推花博遊
晶電解開專利之鎖 LED晉級
李昌鈺捐代言費 廠商同回饋
體驗人生感觸 眼球歌舞在華山
全國美展缺工藝類 藝文界反彈
蝸牛有返家本能 最遠爬3百呎
米蘭律師滿街跑 名冊重3公斤
物聯網前景佳 產業標準待建立
台灣IBM 研發人員比重增
彰縣青少年管弦樂團 招募新血
花博菜貴？北市：此株非彼株
藍拚逆轉南2都 決戰雙北市
國際會展下鄉 經部補助6縣市
仰德高球賽 盧建順首日第7
5都選戰 綠拚搶3攻4
新巴塞爾 各行庫增資850億
光寶全球最大太陽能電廠啟用
第4季海空貨運 旺季恐不旺
進1名 台灣全球貿易排名16
國光只做1期?經部:全案推動
二代健保說明會 綠委要踢館
金管會核准中信銀設上海分行
日出口商籲政府阻升日圓
賽德克棄商標權 瓦歷斯樂見
高捷衝運量案 黃昭順槓陳菊
金溥聰：綠選5都為爭總統
米酒降價了 歐盟異議待觀察
大閘蟹今年仍不出口台灣
嗆不出庭 施明德妻5萬交保
競爭關係 印一大學將專研中國
軍方：明年向美軍購 預算夠
海基團抵滬 海協送大禮
日外相將轉任民主黨幹事長
桃機二航停車場冒煙 1人嗆傷
鄭立中:赴台遊幾何級數成長
曼谷中央世界商場月底重開幕
今彩539開獎
威力彩開獎
台海浪高 客貨船5千噸才適航
美初申失業救濟人數意外減少
會帶壞同學? 中輟生轉不回原校
大閘蟹產量減 價格上漲
難兄難弟 吸毒染愛滋
歐盟：在台仍有市場障礙
文宣引爭議 胡志強：不背書
金溥聰：藍開放 綠鎖國
分析:中美可能爆貿易戰
凡那比轉中颱 18日影響台灣
陳勝福：任內修正公視法
今彩539 頭獎2注中獎
愛瘋開賣 電信業熱鬧跨夜
啞鈴綁女友丟海淹死 男判無期
威力彩 頭獎無人中獎
幼童性侵 總統贊成修法加重刑
紅會高層先密訪 造就金門協議
性侵女童致染菜花 男子被訴
日友台議員將來台賀雙十
象贏牛輸 兄弟M7
光復橋2人落水 1人失蹤
衛署要諾美婷藥廠提風險評估
海基會訪滬旨在了解台商所需
美初申請失業救濟者小降
兩岸新聞副首長相談甚歡
金融早收實施 服務業待十月
經濟疲 美批發價無力升
兩岸勞工部長 APEC雙邊會談
撞船加「9•18事變」 日本駐華使館提醒日橋言行
兩岸金廈海陸空聯合搜救演練
上海取消 918防空警報試鳴
貧窮線將調高 85萬人受惠
教育部：提升游泳教學安全措施「刻不容緩」
「50圓銅板、15%有假」 央行：洗衣店個案
八八水災「浴火重生」 觀光局推出「東海岸私房景點探祕」
4美眾議員提案 支持台灣加入聯合國
兩岸關係雖改善 台灣仍然部署雄風導彈
民調：北市支持率蘇41%、郝39% 誤差範圍內
寶玉有價，藝術無價：胡焱榮與瑩瑋翡翠博物館
解放軍軍頭稱：參加哈薩克斯坦聯合軍演 不針對任何國家
道館遭查封 太極門擊鼓鳴冤
中秋品鮑慶團圓 U-Life推平價阿一鮑魚料理
今天想要吃哪道？ 炸蝦、蟹黃煲等統統只要10元讓你吃到飽
台灣有這款鎮長!! 大小工程都要回扣
App Store首套中文語音輸入應用軟體 賽微輕鬆說正式上市
維多麗亞餐廳 共享花博會美麗盛典
許添財宣佈不登記參選 蔡英文如釋重負
「臺北好禮名店」搶中秋商機 滿500抽BMW
燒肉世博會 六國醬料任你選
朱立倫：國民黨5都至少贏3
小英下月誓師 蘇貞昌將站台
5都登記截止 11/27投票
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
愛瘋開賣 我搶第1
美國稱不清楚北韓政權交替狀況
經濟衰退影響 美窮人增加
美網女雙冠軍：以台灣為傲
美歐經濟利空 歐股收黑
金價續漲 創1279美元新高
戴爾擬砸千億美元擴大中國業務
油價下挫 紐約跌破75美元
聯邦快遞財測欠佳 擬裁逾千人
RIM銷售和營收優於預期
倫敦電影節將登場 台3片入選
中國崛起 美國：從未離開亞太
颱風攪局 最快今晚拉警報
甲骨文財報優 盤後股價揚
家族涉嫌收賄 巴西高官辭職
台股開盤上漲51.19點
研究：人緣佳 易得流感
韓歐FTA明年7月1日生效
王偉忠節目引言 好康多多
母病醫頇 男子傷醫殺母再自殺
白宮：蜜雪兒未形容生活如地獄
多倫多大學世界排名第17
台股漲 新台幣盤初走升
比亞迪德商攜手電動車後年上市
摩托羅拉收購Aloqa
巴西聖保羅飲食文化鄉土味濃厚
台駐尼技術團獲聯合國肯定
深圳擬立法罰境外生第2胎
圓明園海外尋寶團叫停
舊內閣總辭 菅直人將組新閣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
調高貧窮線 綠委籲明年實施
資金轉進電子 台股觀察5日線
兩岸可望增班 航空雙雄爆大量
人民幣兌美元再創新高
縮環評時程 蘇花計畫開預審會
醫師洩病歷 立委提案加倍重罰
曾在高雄生活 陳至立盼訪台
星國緊縮移民 定居難度增高
基隆水情緊 5萬節水墊片救急
2台灣人成廈大編制內教師
年底選戰 雄檢查獲首宗賄選
郝龍斌：爭取中間年輕選民支持
欠高市捷運工程款 高縣：會還
瘦子濫用 諾美婷留校察看
中國粉絲揮鈔迎iPad
檢測蚊香戴奧辛 環署訂審查費
藝文看板 豆子劇團推年度大戲
佛山恙蟲殺人 再有病人危重
火車性侵案 立委提案設監視器
轟動全美硫酸毀容案 自導自演
十年復育 菱角鳥生態季登場
冷血殘殺 美滅門報案電話曝光
星媒大義滅親 高層涉貪照報
走山教訓 公路巡查不限路權
過中秋 街友：有工作較實在
券商：台股看新高 中秋不變盤
等不到機位 洞見投資良機
總統選舉 小英籲5都選後再談
日租屋遭罰 業者抗議
保單借款 金管會三提醒
送文旦買票 2人遭起訴
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颱風威力增 週日防強風豪雨
安達魯西亞號轉停基隆港
照護藥癮愛滋 耕心盼社會關懷
菅直人新閣名單
港媒指美對人民幣有雙重標準
人行：續實施適度寬鬆貨幣政策
台資銀登陸 金融蓄勢挑戰前高
副總統挺郝 建國百年連結花博
長榮交響樂團下旬在滬演出
小英：沒標台灣館 民眾失望
台股收盤漲58.58點
文官培訓 公務員需人格測驗
台股震盪走高 漲58點
資金轉進電子 台股週線長紅
菲前8月海外證券投資成長5倍
重慶展出巫師驅鬼道具
10月台指期漲100點
土地公慨貸款 村民蓋新屋感謝
神戶牛冒牌 消基會籲管一管
豬肉混充羊肉 衛生局取樣送驗
胡金龍安啦 道奇2連敗
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屏東運動舞蹈賽 近三百隊報名
是紀念革命還是爭奪利益？
台資銀行在陸分行盼年底開業
兔斯基之母：兩岸讀者無分別
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彰化媽祖遶境受理報名
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金價登上新天價 避險需求帶動
三大法人買超台股91億元
彰縣兒少詩畫賽徵件
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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兩岸勞工部長 分享組織改造
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朱蔡爭新北市 66議員逾百搶
川警演練菲人質案1分鐘斃6匪
高市流音中心競圖 百家爭鳴
凡那比攪局 ELVA自嘲多水
海外造勢 金溥聰：收復南台灣
颱風逼近 菜價漲
治癲癇症 雲南男子吃兒童腦髓
前進巴西 友達冠捷攜手設廠
高市議員 134人搶66席
核四有斷層？台電：安啦
焦揚讚台灣人設計大陸作家書
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台灣醫生妙手治瓜國唇顎裂病童
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藍綠拚高市 楊秋興成關鍵
花博體檢 空心菜不到3千元
愛車防颱 保險業者促保洪水險
看電影吵人又動手 醫生判拘役
孫亞夫盼抓機遇共建經合會
避免再出軌 翁家明謹言慎行
世博熱 慈禧畫像參一角
知名百貨賣剪偽標商品 下架
4台企業登亞太50大上市公司
胡蘇對決 中縣成關鍵
富士康鄭州科技園啟動
總統盼更多銀行登陸服務
南市議員 130人搶57席
月餅稽查 5件防腐劑超標
蘇花改資訊透明化 1週後上網
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江丙坤：年底簽署投資保障協議
兩岸數位圖書版權簽約合作
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3投聯手完封熊 牛七百勝到手
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江丙坤、鄭立中參訪台灣館 王志剛親自接待
走入時光隧道 週休『時光蹟‧藝遊滬尾』系列活動
颱風未登陸 已有2人溺斃1人落水失蹤
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美Q2家庭財富減少逾1兆美元
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企圖刺殺教宗 6嫌落網
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佳世達和瑞昱 法國公司控侵權
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科技股利多 美股收紅
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德外長與同志情人結連理
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樂金控Vizio侵權初審勝
多倫多電影節 影片發售現轉機
凡那比進逼 工地加強防颱
中國減排鋼減產 台灣鋼價看漲
買屋糾紛 凶宅及漏水最常見
帶大閘蟹闖關 罰3000
學區收租穩 醫學院行情高
遭控侵權？ 瑞昱：了解中
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聯合公園烈日千陽 西洋榜奪冠
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凡那比加速逼近 全台警戒
颱風逼近 登山隊急下山
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舞台劇試水溫 陳辰過關
南北韓對家屬重逢聚點有歧見
艾佛森價碼可養一大陸職籃隊
凡那比進逼 貓纜今停駛
颱風來襲 台東晚間停班停課
南韓上班族中秋多感負擔沉重
王金平：花博可批評 勿傷害
北縣嚴防颱 拚零災害死亡
宜蘭縣今晚停班停課
花蓮縣晚間停班停課
紐約保釣示威20年來最大
總統盼中小企業完善行銷網絡
凡那比來襲 總統籲勿掉以輕心
習近平權力觀預示中共啟政改？
凡那比明登陸 風大雨也大
深圳有反日示威 多人被帶走
颱風近 廬山神木居民撤離
世界清潔日 環署掃街響應
日鷹派外相為中日關係添陰影
王金平：再1月 高雄選情會變
麻醉模擬人 演練逼真
托瑞：年事已高 該離開了
不畏颱風威脅 7縣市淨灘
凡那比直撲 曾文水庫洩洪
花博防颱 大佳河濱機具撤離
宜蘭花蓮台東 今晚停班停課
颱風來襲 中油暫不調下週油價
颱風逼近 藍色公路暫停營運
4梯次常備兵入營 延至24日
駭客入侵 中日互有損傷
美本週6銀行倒閉 年來逾百家
合庫蘇州設分行 年底前開幕
颱風來 郝盼勿影響花博展區
凡那比超大豪雨 八八災區警戒
乾隆白玉璽500萬英鎊起跳
凡那比逼近 台東遊客銳減
颱風逼近 台北菜價漲1成
貨車追撞 國道彰化段塞車
金棗大月餅 直徑330公分
防颱 國軍完成救災兵力整備
中國將修鐵路連結雲南到吉大港
哈爾濱空中意外 直升機墜落
老少配毒鴛鴦 遛狗掩護販毒
道奇戰績低迷 托瑞宣布退休
高中職書單 龍應台著作榜首
女子雙腳捲機器 骨折送醫
高雄長庚與瓜衛生部交流
曹立傑向聖國總督呈遞到任國書
凡那比逼近 業者搶收大閘蟹
開車看電子書 美公車司機停職
再見單身 陳威全婚前沒偷跑
瓜國副總統接見陳肇隆
LED營運11月回歸成長軌道
國父摯友後代 金溥聰邀訪台
嚕啦啦志工 誓師助花博
富士康內遷對沿海企業非好消息
打擊詐騙犯罪 總統要標本兼治
防颱 屏東預撤9千餘人
凡那比逼近 投6登山隊避風頭
朱立倫：當選 試辦彈性上下課
菲人質報告公布前中國先看過
防颱 花博園區今晚9時撤離
談托瑞 郭泓志：有他才有我
花博議題延燒 藍綠交鋒
公投門檻調否？內政部盼獲共識
颱風近 北市紅黃線可停車
國父革命 梅屋庄吉出錢出力
凡那比來襲 鐵路航空停駛
美職單場3轟 秋信守亞洲第一
總統挺郝：幸福城市 好上加好
颱風近 中市大坑步道封閉
颱風威脅 日纜停駛奧萬大休園
捨韓劇 大陸風靡泰國電視劇
巴拉圭牛肉 輸台配額提高
小英：盼花博辦好 但不能不法
防颱 全台648部抽水機待命
公投門檻調不調 考驗內政部
颱風天冰箱停電 勿吃腐化食物
大陸限電 台水泥造紙化纖有利
合庫今年提存後盈餘目標90億
颱風進逼 高縣原鄉撤村
陳菊籲綠選民全力支持
長春鳴警 918事變79周年
離災為重 花蓮強制社區撤離
火葬主流 土葬去年跌破1成
高雄市晚間停班停課
挨打搏收視 潘帥苦肉計奏效
哄抬颱風菜價 最高罰上千萬
曾文水庫洩洪 放水3千萬噸
施顏祥：兩岸競合新情勢已現
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浙江強酸外洩 現場一片紅黃
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
颱風近 慈濟防災中心協援
全民英檢初級複試 因颱風順延
不像莫拉克 凡那比快速不徘徊
女捲入機器 傷重不治
中國逾3億人吸煙
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江啟臣晤鄔書林 談兩岸出版
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颱風影響 小三通明起停航兩天
金馬饗宴 影史經典重現
台南市明天停班停課
長榮國際航班 明上午正常起降
北縣水門旁紅黃線 開放停車
106條土石流黃色警戒發布
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胡扮選舉母雞 蘇搶青年票
澎湖進入颱風陸上警戒
雨中遊桃園大圳 2國中生溺斃
港人抗議日本逮捕漁民
中方：日本新內閣不利釣魚台案
無畏凡那比 3胞胎報到
院童遊義大世界 做月餅過秋節
黃昭順赴星取經
世姐中國區冠軍嚮往娛樂圈
台東縣明天停止上班上課
雲林明停止上班上課
聯合國未拒甲骨文申入世界記憶
金溥聰肯定華文教育在日生根
中市明停止上班上課
封面遭批整型 徐佳瑩簽唱闢謠
預防災害 大同英士村民撤離
拉警報 小三通人船躲颱風
台中縣19日停班停課
尖石五峰 撤離36名重症病患
印度黃金進口量估年增31%
韓團CNBLUE登台度中秋
仰德高球賽 寮國選手領先
中國民眾日本使領館前抗議
黃曉明自稱宅男但堅持做慈善
基隆明天停止上班上課
花蓮縣明天停班停課
宜蘭縣明天停班停課
高雄市明天停班停課
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嘉義縣市明天停班停課
屏東縣明天停班停課
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防颱 全台防汛塊備置逾12萬
苗栗縣明日停班停課
基隆市明日停班停課
新竹縣明天停班停課
彰化縣明天停班停課
高雄首屆同志遊行 陳菊相挺
台北市明天停班停課
防颱 曾文牡丹水庫洩洪
兒童活不到5歲 印度人數最多
高雄縣明天停班停課
台金航線班機將停擺
台北縣明天停班停課
竹市明天停班停課
台南縣明天停班停課
高錕8年前罹患老年癡呆症
基隆多數路段開放紅黃線停車
胡亞丹女子10公尺跳水奪冠
未見風雨 屏東撤離慢
神木村廬山溫泉 居民遊客撤離
南投縣明天停班停課
澎湖明天停班停課
奇美擴大江蘇投資搶綠色商機
受贈菸 看守所前役男求刑5年
疑搶收青菜 平溪7旬婦墜溪死
百憂解有助緩解婦女經前症候群
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林智勝雙響砲 暴力熊打趴牛
鹿港媽祖明安座 首次繞境華東
石門水庫安檢 工人意外落水
今晚停班課？高縣市一度不同調
王如玄率團參加APEC婦女會
兄弟大逆轉 踩獅亮M5
挺花博？府籲小英勿用兩面手法
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爭取雲林鄉親選票 藍綠較勁
陳雲林因病將缺席迎媽祖活動
國道停收費 高鐵停駛
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學者：愛爾蘭等國應重整債務
宣布停班又擺烏龍 陳菊要懲處
凡那比明風雨強 20日晨離台
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袁健生感謝僑胞籌慶建國百年
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吳揆：入夜後真正考驗才開始
小英有條件支持英語活化課程
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颱風來 全台19日停班課
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高縣山區350人撤離 便道封閉
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今年最強颱風直撲台灣 中國沿海剉咧等
市農會：戶外大自然上課 有補助
颱風08:40登陸 傍晚雲嘉間出海
耗鉅資做民調? 金溥聰：每次才10萬比行情便宜
9月20日上班上課消息
大陸台商晤江丙坤反映拆遷問題
凡那比入夜風雨增強 暫無傷亡
新驗血法提早10年預知糖尿病
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雲林風箏隊與法國風箏節結緣
BP封井進入最後階段
辛巴威採血鑽 傳中國軍方參與
凡那比暴風圈進入東北部
凡那比觸地 蘇澳台中10級風
加最大電子商在台設立研發中心
政變4週年 紅衫軍清邁示威
台延攬海外科技人才團抵多倫多
凡那比颱風略為增強
凡那比強度略增 嘉義宜蘭豪雨
台鐵停駛 下午5時視情況恢復
石門水庫10時調節性排洪
菲禁止小學周末派功課
憂助長死亡觀光業 瑞士擬修法
雙園便橋 10時封橋
高雄港禁航 旗鼓渡輪停駛
凡那比挾豪雨 蘇澳南澳防淹水
網購新章 定型化契約明年上路
網購契約 刷卡交易爭議不休
網路好康道相報 標錯價損失大
網購標錯價 回歸理性交易
標錯價 旅遊業多認賠保形象
網購契約效力 法界看法不一
保商譽 業者先努力別出錯
凡那比登陸 花蓮17級強風
中日史觀之爭升級為領土之爭
凡那比登陸 高雄風雨增強
勞動成本漲 中國企業搶勞工
凡那比雨量大 上看千毫米
嘉義番路大豪雨 雨勢像八八
港台航線13班機取消
花蓮17級強風 時速220公里
智慧電視前景佳 網通業現商機
21點也可刮 頭獎80萬元
強風襲宜蘭 文化中心鷹架倒塌
江西對台招商 主攻新興產業
觸控商機夯 晶片廠看到沒吃到
花蓮逾9萬戶停電 台電搶修
颱風來襲 部分活動時間異動
颱風襲 高縣山區居民撤離
南投撤4千人 39村黃色警戒
廣州3成初一生患飲料病
百萬做民調？金溥聰駁斥
農民搶收 批發菜價反跌15%
桃園復興鄉台7線坍方
颱風過境 當心飲用水衛生
八掌溪後龍溪高屏溪水位達警戒
凡那比來襲 北縣3傷
凡那比減弱 估16時出海
馮寄台：台日1日生活圈將形成
文化外交 樂團巡演中南美
總統：離災避難 救人最重要
颱風影響 國際航班異動多
假冒賣家 笨搶匪巧遇警長買家
屏東零星災情 霧台鄉停電
颱風襲 山區10處路斷或封閉
颱風影響 中縣3萬多戶停電
最夯國考 地方特考明開始報名
擔心逢甲商圈淹水 抽水機待命
東海及釣魚台事件 中日關係冷
颱風來襲 台南風速達11級
屏東縣高雄縣等土石流紅色警戒
南縣22戶撤離 水庫增洩洪量
盯緊凡那比 總統睡很少
颱風襲 高縣部分便道橋梁封閉
濟南教師禁罵學生「你真笨」
高市路樹倒 砸中趴趴走小黃
全台仍有逾17萬戶停電
新台幣上週升0.54%
因應凡那比 3.5萬兵力待命
郝視察山坡聚落 提醒適時撤離
颱風來襲 胡志強：全面戒備
報路況雨量 2小時逾千封簡訊
凡那比襲台 各地傳災情
筆順學習上線 增英文版
颱風來襲 貓劇仍如期演出
高盟傑搞自閉 騙倒專家
颱風天瀑布灌頂 30人遭驅離
台灣投資環境 全球第4
哈林呼喚 心愛的緊返來
兩岸交流新體驗 大陸捐書原鄉
凡那比發威 花蓮19人輕傷
宜蘭地震規模4.4 震度3級
民調拉近 蘇嘉全：努力受肯定
被迫承認通姦 男子不起訴
單車迎娶美嬌娘 凡那比湊熱鬧
特派員筆記：無語問蒼天
大豪雨沖刷 阿里山公路中斷
曾文水庫6度調升洩洪量
凡那比輕掃 花博展區安啦
胡金龍再敲安 道奇仍慘敗
中國核電投資將達8千億元
江丙坤：兩岸文化將進一步交流
宜花雨勢緩 屏東降雨像倒水
郵輪過壽 乃哥沒驚喜
颱風襲台 忘了求媽祖保佑？
基座傾斜 新中橫新山便道封閉
媽祖到昆山 台商齊心重修寺廟
上合組織軍演第4次實兵合練
高縣山區便橋封閉 居民撤離
太魯閣阿里山路斷封閉
鄔書林將贈原住民圖書
搶救英文作文 先學好搭配詞
正妹老師 教學生自信學習
十月起公債國庫券開標提早
快樂就好 謝家華不介意低薪
大陸計程車裝攝影機惹民怨
梨山千餘戶停電 台電搶修
大雨逢滿潮 南台防淹水土石流
台灣團人多 中國特奧會有看頭
2台灣人德里遭槍擊送醫
拔河世錦賽 中華挫瑞典奪金
凡那比襲台 嘉縣8橋梁封閉
陸客新體驗 東海岸追颱風
大叔孫賢周 1天曝光19小時
媽祖展神威 大陸民眾開眼界
屋頂鐵皮被吹翻 路人心驚膽跳
颱風過境 雲林撤43人
仰德高球賽 瓦拉川奪冠送機車
微博營救自焚家屬 8惡官免職
凡那比風強雨大 高市傳災情
屏東縣宣布 明天停班停課
海基團到訪 江蘇送台商利多
男子疑尋短 颱風天墜樓身亡
屏東里嶺及萬大大橋封橋
蘇嘉全總部成立順延 祈福照辦
台東太麻里溪暴漲 左岸潰堤
投資台灣 逾20家大廠有意願
中國公司擬競標美國高鐵
桃園上千戶停電 撤309人
台鐵西部幹線南迴線仍停駛
陳小春為愛妻尋狗 舒淇也崩潰
黃金續飆 高點仍可期
高鐵晚間6時陸續復駛
南太麻里橋封閉 台東高雄路斷
降雨若持續 基隆限水可解
風雨無阻 北縣連心會送平安米
金馬明午前停飛 國際航線正常
婚活現象 日系漫畫見端倪
屏東佳冬林邊 老弱婦孺撤離
大小金門交通船 晚間7時停航
大陸選極品賢妻 萬人報名
颱風逢吉日 婚喪爆場忙趕攤
強風襲台中 上百釣客勸離
颱風襲 高市開放陸橋學校停車
2台男德里遭槍擊 1手術取彈
土銀上海分行年底開業
颱風豪雨 鼓山岡山淹水嚴重
台中縣 明上班上課
桃園機場恢復起降 零星航班改
防海水倒灌 金防部動員堆沙包
台中市明天上班上課
南韓籲兩韓軍事會談30日召開
印首都槍擊案 兩台灣遊客中彈
黃昭順投入救災 專線響不停
中國不會重蹈日圓升值覆轍
兩岸生技產業園江蘇掛牌
颱風侵襲 雲林撤67人無傷亡
新疆首批遊台旅客啟程
北京旅遊節 日本表演臨時取消
新竹市明正常上班上課
中國金融界:第4季經濟回落
國軍唯一禮砲連 砲聲在榮譽在
想進禮砲連 蹲功要了得
南投雨大 新中橫局部封閉
高縣明停止上班上課
香港貧窮人口增至66萬
高屏淹大水 水利署急抽水
宜蘭縣明正常上班上課
高屏飆雨 中央籲停班停課
便利善後 高雄市明停班停課
凡那比橫掃 花蓮66傷
苗栗縣明天上班上課
雨量冠全台 屏東多處淹水封橋
陽岱鋼2安打 棒打日職勝投王
台東縣明天停班停課
谷關新篤銘橋 通過凡那比考驗
凡那比傍晚6時從台南出海
北韓增部署火箭炮 威脅首爾
土石流紅色警戒增至66條
金溥聰日本取經 慢跑體會市政
2台灣人印度遭槍擊 已無危險
凡那比挾豪雨 高縣多處積水
嘉義市明天上班上課
基隆明天上班上課
食尚玩家外景隊遭槍擊 傷者穩
北京大堵車 3分車程走半小時
雲林縣明天上班上課
台北市明天上班上課
颱風天 小英寫網誌喚遊子
小三通明停航 台金班機明午飛
花蓮明天上班上課
張花冠探武則天 颱風天餵餅乾
南投信義仁愛2鄉 明停班停課
台南市明上班上課
台北縣明天上班上課
彰化縣明天上班上課
食尚玩家出外景 攝影印度中彈
桃園縣明上班上課
雨超大 高雄楠梓三民淹水嚴重
高市本和里 水淹肚臍高
台南縣明上班上課
颱風夜敲門 男子滿臉是血
風雨未歇 高捷高架段停駛
日外相:中國冷靜處理撞船事件
V型升 日菅內閣支持率66%
研究：女性經期快到特愛購物
屏東11鄉鎮淹水 救出65人
嘉義縣明上班 9校停課
高縣救災傳意外 2人落水失蹤
不畏颱風 湖北副書記明訪台
高屏山區雨量上修1200毫米
花蓮飆強風 轎車四腳朝天
南迴南橫中斷 太麻里溪再潰堤
土石流紅色警戒增至77條
台東高高屏明停班停課
英減肥處方用藥支出大增
苗縣3千戶停電 2村落撤離
港窮人增 木板隔間房租飆升
釣魚台撞船 中國船長遭日延押
多虧南化聯通管 大高雄有水用
北市大眾運輸 明恢復正常班距
日不放船長 中放話強烈對抗
中國對日本暫停高層往來
金門明午前停班課澎湖上班停課
黃昭順停止訪星 明返台勘災
農損逾億 花蓮損失重
大雨危原鄉 孫大川指示協助
滬台金融業 上海談合作
40校災損 東高高屏澎明停課
登山隊南投山區失聯 警消救援
百年一遇強暴雨襲山西
高縣淹水車難行 國軍動員撤離
中國:對日將採強烈反制措施
豪雨遇漲潮 高雄大淹水
居民死守家園 花蓮撤離不順
德里槍擊 醫生：台傷者穩定
漏夜搶修 4萬戶難來電
南投水里民和國中明停課
颱風來 中華電信網路正常
愛河水位暴漲 街道變河道
兩岸鄉村座談 促農漁合作
花博體檢團：旗竿竹編價格合理
高屏淹水 急調50抽水機救災
雨太大 屏東3溪沿線緊張
總統二度坐鎮 指示全力救災
凡那比穿台 高屏交通重創
紅衫軍重起 抗議泰政變鎮壓
台鐵橋頭站積水 台南以南停駛
高屏淹大水 50部抽水機馳援
凡那比雨威 屏東瑪家破千
高縣淹大水 返家路迢迢
中駐印使館探望台灣傷者
日不放船長 中升高抗議
菲台同鄉會義診 嘉惠2千菲人
南部淹水 國軍調北中部隊馳援
APEC婦女領袖會議東京開幕
高市：雨量逼近200年頻率
高縣落水消防員與民眾獲救
台南縣改明天停班停課
冤枉錢購新車？國安局澄清
凡那比肆虐 高縣逾兩千人撤離
凡那比挾豪雨 高屏大淹水
屏市水深及腰 50年首見
陸客沒見過颱風 留在花蓮等登陸
日本鷹派外相 要求中方冷靜應對撞船事件
日媒：因釣魚島事件 中國一公司取消萬人旅遊團
印度槍手 打傷兩名台灣遊客
水淹高屏 氣象局上修雨量至1400毫米
順天本草養生遊
印度槍手襲擊 台灣出外景2攝影師中彈
「凡那比」襲台 76人受傷歷年最輕
吳揆視察災害應變中心 要求後續提高警覺
郵政Visa金融卡 發卡量突破70萬張
淹水中央補助2萬 經部找財源
花蓮農損 吳揆盼提前完成補償
凡那比走後 高港局鬆口氣
水災影響選情？綠密切觀察
兩岸互投資 短期難見效
政府防災 國際媒體肯定
力克無四肢 勉勵人生不設限
胡志強：治安15年來最佳
助災民重建 經建會提供貸款
南縣多處淹水 老農巡田溺斃
連升7天 人民幣匯率創新高
高雄受災 黃昭順趕回台
高屏淹大水 流浪狗園毀了
國泰調查 民眾對景氣轉趨保守
風災導致退票 從寬處理
凡那比逼近 香港嚴陣以待
嘉縣支援高市抽水機救災
黃昭順惦災情 提早自星返台
凡那比遠颺 北部颱風警報解除
麥克道格拉斯癌化療 兒女稱酷
希拉蕊：以巴和談進入敏感議題
南縣市嘉縣轉彎 改放颱風假
BP完封井 歐巴馬決恢復生態
孕婦嗜煙酒 胎兒罹癌率高
文大男宿火災 無人受傷
花蓮颱風警報解除
CNN報導凡那比肆虐台灣
柯強甦醒意識清楚 須住院觀察
苗中彰投台東颱風警報解除
德里槍擊 印度聖戰士稱其所為
初選落敗 穆考斯基參選到底
高市救災 天然災害準備金應急
台鐵台南到高雄及南迴線停駛
西班牙仿古船 21日免費參觀
台灣本島颱風警報解除
金門下午停班停課
凡那比上午在福建漳浦登陸
台股開盤上漲16.55點
降雨破200年頻率 民怨滿腹
日本傳擬增軍 加強防範中國
報告先給中國看 菲遭炮轟
民調：歐巴馬上台共和黨更右
新台幣盤初升破31.7元
喝喜酒受困 全家進住災民中心
郭泓志完美2局 道奇加班止敗
嘉縣宣布停課急轉彎 家長抱怨
陳沖：歡迎私募基金策略投資
日派偵察機監控春曉油田
南部大水 損失不止石化業
馬丁可利概念 通路股受激勵
凡那比襲金門 交通船公車停駛
凡那比襲金門 逾4千戶停電
落石清除 阿里山公路恢復通車
高屏淹水 蔬菜整體供貨正常
港媒指中國不能向日示弱
2攝影印度中彈 提防超級細菌
近6成美民眾希望有第三黨
日月光高雄廠淹水 生產正常
一夜大雨 南迴鐵路淘空2百米
鄧亞萍 昔桌球悍將今居要津
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
副總統盼台日共拓海外市場
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
傳產強勢 台股續漲
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中華隊徵召？道奇未曾接通知
加強離島防衛 日擬大幅增兵
風災影響選情？王金平：有可能
台灣館資金全到位 未用公帑
周董香港開唱 曾志偉獻處女秀
南縣保安仍淹水 居民忙撤離
嫦娥二號可能提前中秋後奔月
飛來橫禍 基隆7學生被撞
彌陀鄉光和村 淹水仍及腰
寶華：今年經濟成長8.52%
南韓國防白皮書不將北韓當主敵
立院24日開議 對閣揆總質詢
泡水車送修 原廠8折優惠
歐盟認證 MIT疫苗闖名號
水災 鋼廠：鋼材需求不若八八
颱風成災 可減免多項稅負
花蓮地震規模5.2 最大4級
27家廠商擬投資台灣逾千億元
中國外交白皮書重點是中美關係
清理家園 環署提醒DIY消毒
控高國華案 劉毅要高規格和解
凡那比橫掃 花蓮農損逾億
凡那比變輕颱 澎湖警報解除
中國第二條城際高鐵今通車
凡那比登陸 福建高度戒備
台北牛肉麵好店 票選抽家具組
南投失聯2登山隊 人員均安
駐阿根廷代表李新穎獲獎
心繫災情 總統南下勘災
祖父母節 吳清基盼餐旅業響應
凡那比雖遠颺 南台大淹水
香港保健中醫藥團將訪台
凡那比農損逾2億 香蕉最傷
南迴鐵路斷 水退後2週搶通
聯準會料下修經濟成長預估
中國試行外國團體遊客落地簽證
殖利率差縮減 歐債危機疑慮降
交通意外壞了大陸旅遊品質
高縣農損初查 逾6700萬
8月全球面板營收月增2%
颱風災民健保卡滅失 仍可就醫
外資匯入 新台幣午升8.2分
花蓮119處號誌受損 交通亂
演戲又錄歌 王心如盼秋末開唱
高雄泡水車 未來3天送修高峰
屏東雨停 林邊積水未退
改停班課 南縣：顧及民眾安全
高雄大水 鋼廠生產未受影響
高市積水退 路口驚見女屍
加盟印地安人 林家慶赴美秋訓
公視董事會 解聘馮賢賢
屏東潮州大橋等 恢復通車
北縣20都計區 強制設滯水池
高普考明放榜 錄取率創新低
總統將提新考委 張明珠高永光
南台灣大雨持續 集中台東高屏
善用輔具 婦女也可站著噓噓
颱風肆虐 高屏南水鄉澤國
吳揆：防洪設計標準應提高
黃昭順趕回台 國民黨配合救災
地震園區 明起免費參觀10天
台股收盤漲28.63點
塭淹水魚外流 彌陀鄉民捕撈樂
大陸足壇想搶世界盃決賽門票
台股震盪走高 收漲28點
嘉市推電動機車 省錢又環保
南部水患 吳揆：全力救災
10月台指期漲8點
忙救災 陳菊暫停選舉活動
師因公涉訟 立委促聘律師協助
10月電子金融漲跌互見
宏都拉斯國會議長訪台
重建股擔綱 台股量縮狹幅整理
大盜連環偷？彰縣府失竊
基因檢測治腸癌 看體質給藥
治水考評要花3億 立委罵離譜
中國延後日本大學生訪世博
高雄石化廠區 勘查評估復工
嘉縣強風掀屋頂 嚇壞住戶
韓松網賽 台灣僅剩謝淑薇
山東企業得罪官員致產品不合格
朱立倫：打造綠色交通首都
陪1月換開名車1週 陸女挨批
協助南部救災 中縣消防局整裝
三大法人買超台股62億元
放棄返鄉 廣東探親客救災先
道奇沒收到徵詢？棒協：早寄了
德法聯手阻中國搶灘高鐵市場
徐遐生：再反核30年會沒救
下肢無力 恐腦瘤作祟
颱風警報解除 豪雨特報持續
中國人均能耗是美國1/5
國慶及選舉將至 吳揆關切治安
遊客庄正當時 詔安文化節登場
公視董事會：馮賢賢不適任
漁船問題 日中青年交流叫停
扶助弱勢 就業啟航擴大適用
助巴拿馬維安 美援千萬美元
盧溝曉月 中秋重現
外資上周大買471億元
岡山左營降雨 18年單日新高
9月25日錢塘潮 8年來最大
傳希臘銀行壓力測試延後1個月
新台幣兌美元貶1.3分
颱風後 賣場供貨正常
南部工業區災損初估30億元
看見天堂入圍8項 金鐘最亮眼
8月接單 再創歷史新高
德里槍擊案 一傷勢穩定一出院
屏東男子巡視蝦池 觸電死亡
水庫進帳 基隆免限水
新壽商辦將開幕 出租上看7成
日產中國廠產能將提升近1倍
沙發泡水 晾乾可續用
大安大甲溪輸水計畫 保留再議
南台淹水 小心買到泡水車
經部產業徵才博覽會 職缺逾萬
冒名購火車票轉售 4嫌遭逮
許明財：台灣館不排擠公務預算
凡那比侵襲 雲林農損近6千萬
阿里山鄉4國小 明天續停課
南台淹大水 世展會籲捐輸
美人魚首度游進大陸
災後 國軍協助復舊消毒
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中國將加快數位出版產業發展
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中俄元首北京見 將簽聯合聲明
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
凡那比遠離 南市災害輕
日青年訪中被延 日提抗議
遭槍擊台傷者 印部長探視
購物節開打 中市百貨滿額贈
損銀行名譽 法院判中時道歉
老舍四世同堂 首度搬上舞台
iPhone4即將在大陸上市
老婦打盹遭搶 警民追捕女遊民
凡那比肆虐 高縣農損1.7億
鑽戒加上億簽約金 蕭亞軒續約
火車撞死人 女子身亡
首次入圍金鐘 豬哥亮感恩啦
新中橫搶通 車輛可抵塔塔加
總統建議高市補助防水閘門
陸版關穎攻台 陳曉東烤鴨祝賀
玉米2年高點 大豆15月巔峰
風災 監理業務延到明年2月
劉憶如：ECFA效益被低估
「晶」采 12設計校系比創意
富人稅 財長：適當時機提出
風災 花蓮農損逾1.7億元
颱風重創 嘉南2縣農損均破億
颱風後 窗台裂縫漏水問題多
警借兩百應急 清潔工感恩還錢
中市麻園頭溪橋墩遭淘空
日佼成管樂團歐巡演 驚豔羅馬
央行阻升 新台幣收貶1.3分
邱鏡淳下令 縣府上班禁玩臉書
馮賢賢遭解聘 循法律討公道
敲金鐘 客台牽紙鷂入圍7項
災情擴大 農損逾21億
鍾楚紅來台代言珠寶
吸毒案開庭 蕭淑慎不認罪
配合救災 台企銀辦專案貸款
安養老人及時撤 國軍救命菩薩
南台淹水 台北市支援救災
密醫看診案 健保停1年
統一發票開獎 改現場直播
澄清湖風景區 中秋節不開放
郝柏村訪金 見證金門協議歷史
盛小雲率評彈團 雷雨在台首演
賴士葆建議花博推平價便當
亞運男女排 目標要奪牌
吸毒又販毒 前田中鎮長起訴
大陸黑心珍珠粉 廉價貝殼製
全家都販毒 外籍看護也涉案
溫昇豪跨刀 中國娃娃哭倒仆街
幸福1百 同濟會捐月餅助弱勢
逾9千公務員 薪資高過英相
綠赴泰募款 獲逾400萬
水淹南台灣 慈濟法鼓山動員
高雄石化業 最快3天復工
全台仍有4萬戶停電
林威助2分彈 阪神逆轉勝巨人
今年全球企業軟體成長4.5%
外交部祝賀菅直人續任日首相
颱風停水停電 可扣基本費
納智捷外銷5國 月底簽約
金門小三通 明午後復航
違法招募基金 男遭求刑8年
感謝個體回收業 中市有禮
中國收到菲律賓調查報告
學校災損2.5億 19校明停課
院士反國光石化 連署案未過
慈濟災區送暖 近2萬人次受惠
名嘴主播環伺 瓜哥自嘲比不過
南投2登山隊 1下山1待空援
科學家：凡事三思 但別想太多
陳菊忙勘災 藍批不用心
13766不雅？盼換身分證號
馬永成：國泰4億是選舉錢
教育提升競爭力 瞄準陸生來台
戴眼鏡讓你看起來老三歲
中國在建核電規模全球最大
文藻淹大水 停課1週
中秋返鄉 韓人如民族大遷徙
駐菲代表關懷在菲台籍受刑人
總統高屏勘災 指示全力復原
台鐵台南以南恢復 南迴仍停駛
國有地停售 建商轉買法拍地
蘋果光 8月接單創歷史新高
王金平：不談選舉 全力救災
地下道積水封閉 左營民眾罵翻
開學了！瑞士銀髮族就學正夯
颱風夜女身亡 相驗生前溺水
颱風遠颺 高縣2處仍積水
淹水後防病媒蚊 環署協助消毒
陳長文：金門協議為兩岸做好事
4年千億 打造亞太物流樞紐
小英：救災為要 全黨投入
屏縣農損逾10億
警因公殉職金 發給放寬
今彩539開獎
中山艦文物證明國民黨領導抗日
巴拉圭牛肉 進口配額增
英語分組教學 吳清基勸多溝通
離泰前 烏元彥再辦國慶高球賽
威力彩開獎
新興市場購併金額首度超越歐洲
高縣工廠火警 道路積水誤搶救
台東明天正常上班上課
高縣明部分國中小停課
星機場餐飲 金溥聰：值得學習
高孔廉宴請湖北副書記
關係雖緊張 不斷有美州長訪中
赴星考察提前返國 黃昭順勘災
中港間每天54萬人往來
颱風夜拉K轟趴 13男女落網
泰央行擬放寬資金外流
台灣人印度中彈 外交部促破案
吳揆：南迴鐵路2週內復駛
巴黎文化週 台推出多元展演
蘇州鼓勵企業赴台上市
南部工業區 災損初估30億
群益證宣布公開收購金鼎證股票
逾5成上班族 有中秋禮金
前8月僑外資件數 增逾3成
南台淹水 陳菊盼總質詢延後
富邦財險獲准成立
供貨吃緊 棉價飆15年新高價
凡那比雨變多 關鍵在雨帶重組
屏東林邊停班及淹水校區停課
凡那比肆虐 准官兵返家救災
金溥聰催票 星僑喊黃昭順凍蒜
中策購南山人壽案正式告終
高科技上市櫃 盼4年多3百家
拙於情感人際 青少年自殺率升
太陽能間諜機 飛五年不降落
威力彩頭獎摃龜
凡那比襲福建 廈金全線停航
郵政Visa卡 破70萬張
中策不買南山 金管會不評論
今彩539 頭獎摃龜
高市大樓淹 中央援百部抽水機
2020年上海人口2250萬
南山下一步？AIG審慎評估
中央補助淹水戶 每戶至少2萬
教次林聰明考察多倫多教育
反制日本 中國專家建議多項報復措施
紀念孔子誕辰 美國會圖書館辦展覽
福建、廣東疏散18萬人
修補中菲關係 菲將起訴馬尼拉市長等15人
蔡英文籲：全黨投入協助災民過中秋
澳報: 綠「四大天王」各懷鬼胎 伺機力拼2012
韓國願恢復援助 但北韓需為天安艦道歉
啜飲噶瑪蘭的芳香──金車威士忌
陰盛陽衰 美國女生去年獲博士學位首超男生
中國總理 出席聯合國會議
「凡那比」生命力強 中國閩粵贛湘桂五省豪大雨
南迴鐵軌懸空變吊橋(圖文)
國字標準字體學習網 正式版上線
代總統探視高齡教師 吳清基致贈慰問金
印度汽車商機上億 華麗科技搶灘成功
中秋烤肉不用自己動手 五星飯店幫你烤
別讓你的權利「稅」著了!
國稅局破壞文化災害 比颱風還可怕！
美副國務卿：肯定台灣積極外交
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
花蓮木瓜溪谷山壁崩塌
金溥聰：政黨外交順利圓滿
華時：歐巴馬冷處理聯合國改革
美副國卿籲中日對話解決糾紛
斯洛伐克首屆台灣電影節登場
駐匈牙利代表處與僑胞歡度中秋
紐約秋季舞蹈藝術節將開鑼
加太空總署網上實況轉播北極光
關島附近熱帶低壓 撲台機率低
台股開盤上漲62.64點
賣世博假門票? 判你15年
倫敦時裝週 陳劭彥新作吸睛
南迴通一半 台東大武公路接駁
人溺己溺 中市投入高屏救災
特派員筆記：健走 我想說的是
新台幣盤初勁升破31.7元
大陸央視秋晚「數星星」
台灣醫療團 上帝派來的天使
災後復原 金防部動員
發英雄帖 佛山雙嬌比武招親
中策不買 AIG評估南山後路
秋節物資供應充足
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
萬一胡錦濤拒見日相怎麼辦?
高雄泡水車暴增 維修廠累翻
婚姻像囚禁 朱銘反思文明約束
摘除如火龍果腫瘤 婦人重生
天氣穩定 紫外線過量
溫家寶赴紐約出席聯合國會議
台股創8個月新高後翻黑
戰國策宣稱台灣最大 罰30萬
財部秋節加強查緝私劣菸酒
研究：女性易放棄愛滋治療
登山隊受困 直升機救出
人民幣兌美元升破6.7
中國藥監局：維C銀翹片致休克
西安掃色情髮廊 保險套成堆
協調縣市長救災 小英不談選情
駐芝文化組贈中文書至底特律
巴西工黨候選人 民意高度支持
教部重申 未准學位外位內修
太陽能綠葉亭 助校園節能
5歲免學費 逐步擴大實施
省油廣告不實 罰5萬
通緝犯殺警 二審判無期
朴智元：北韓儲糧非南韓援助
國產局結合地方政府運用國有地
逢中秋 楊秋興：救災人員停休
達賴匈牙利辦佛教講座
南台水災 藍綠互槓
重整家園 林邊鄉民準備過中秋
泡水車要不要發動 4訣研判
屏交通多恢復 林邊災民返家園
高市愛河浮女屍 身分待查
愛地球 李遠哲響應週一不吃肉
北韓勞動黨代表大會28日舉行
高劑量維他命 才算藥品
高市府：全力災後清運及復原
淹水 燁興燁輝設備受損
災民購家具 業者給優惠
香港嘗試以針灸治療產後憂鬱
穿越鐵道意外 9旬老翁遭撞斃
支援救災 陳菊：歡迎
跳槽違法？員工告劉毅妨害名譽
惠普36億在台設全球研發中心
促進觀光 台蒙談包機
高普考放榜 5博士考取普考
助高雄災區善後 南市水車出動
寄明信片辱情敵 女判拘役
10月資訊面板價格可望止跌
外資匯入 新台幣午升1.27角
中秋賞月好天氣 秋節後增涼意
豐原老警所 居民盼變身博物館
阿倫領富士康員工 上演街舞秀
周美青訪尖石 與幼兒同樂
颱風重創南台灣 陸官員慰問
流失加停電 高縣養殖業重損
太空同震研究 可預警海嘯
香港擬申辦2023年亞運
歐巴馬開砲 人民幣創新高
災損救助 楊秋興盼從優
泡水影響 高雄菜價不升反降
平板電腦對NB市場衝擊高
災區臨工 勞委會釋近2千名額
遭槍擊外景隊 部分團員明抵台
京瓷轉單？外資指恐不如預期
教師會務假 校長協會籲取消
不滿遭檢舉 撞球業者涉索紅包
因應水患 王金平建議增滯洪池
教保人員進修 最高補助4萬
台股收盤漲9.44點
朱立倫：治水問題最需檢討
台股震盪整理 收漲9點
憂子受害 母助警破校園販毒
陶子政大開講 幸福講堂談性福
豐田將接到中國首張罰單
10月台指期漲13點
陳偉殷主場將先發 挑戰13勝
伸援南部水患 郝：未遭拒絕
渡假遛狗 華州民代遭熊咬傷
10月電子金融齊揚
法規滾瓜爛熟 20歲考上高考
反壓大 台股漲勢受限
胎盤素合法施打？邱文祥反對
南韓研建與中日間海底隧道
加拿大打工度假 10/7受理
登艦參觀仿古船 得排隊3小時
南部水患 北市組防疫隊支援
侵占喜憨兒公款 員工判刑
柯強狀況佳 食尚團隊開始離印
持槍搶撞球場 2嫌落網
被指潑婦罵街 洪秀柱敗訴
舞台劇將引入湖北 連戰肯定
媒體亂爆料 臉書：未研發手機
胃癌存活率微降 吃燒烤風險高
三大法人買超台股42億元
消基會籲補教業明列退費規定
中山艦出水文物 有台灣製雨鞋
保釣爭議升 陸熱議美國因素
關懷弱勢 北檢中秋送愛心
身分證號不雅 專案核備變更
擠公職窄門 有人落榜10餘次
日本SMAP上海演唱會喊卡
嘉市協助救災 配合中央調度
颱風走 港都自助餐菜色變差
康法發表再生濾網 期創三贏
陸生1年近6萬人？教部澄清
金溥聰：感佩先賢救國情懷
想吃牢飯 街友奪警槍被訴
農損擴大 逾25億元
北市復康巴士翻車 2傷
利多 蘋果觸控面板廠回台投資
豪雨牆塌 宏都拉斯1死6傷
零食專賣店也賣成人用品？
凡那比釀災 海協會致函慰問
全力抽水 林邊路段晚間搶通
捷運店價夯 信義線3年漲1倍
不當資遣？ 土銀：審慎處理
颱風過後 高市萬戶沒水沒電
菜沒想像中貴 量販推促銷
花蓮生活美學系列 許耿修開講
新台幣兌美元貶1.3分
外食文化 廚房面積縮小近3成
誤食鹼性溶液 女童送醫急救
屏縣成立遲緩兒身障者管理中心
傳中國將徵房產稅 國慶公布
中國官員欲訪日本高官遭拒
老人惡水中浮沉 安養院遭停業
名校進修 頂尖計畫撥2億
氣候反常 中國戈壁也長草
黑幫毒侵校園 桃檢逮30人
中縣警紀出包 所長涉不良場所
中國恢復從日本進口乳製品
高屏溪河堤 發現半截屍體
三小看尼加拉大瀑布 不敢褻玩
銀行業吸金 利率加碼3倍
颱風馬勒卡形成 不影響台灣
屏東淹水學校 兩樣情
林顯宗賣麵很牛 4潰堤淹不倒
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
東山椪柑受損重 農民盼補助
B肝抗體驗不出？北縣衛局澄清
興大108好漢 當志工兼學習
泰安甜柿剩半 農民哭求補助
獎學金12萬 鼓勵就近求學
腸病毒 竹市累計22班次停課
散發掀邱毅假髮照 黃永田敗訴
行腳節目危險多 導演錄遺言
好大的月餅 2噸重
亞運成棒名單出爐 胡金龍在列
美超微來台投資 金額逾30億
郝龍斌：淡水河水質30年最佳
陳錫蕃芝城演講馬政府政策
避警查緝 販毒集團上午交貨
基本工資核定 勞團嗆走著瞧
鄉長疑偷電 台電查線接路燈
環境資源部 101年成立
山區停電戶 陸續復電
水災減免地價稅 30天內申請
亞泥江西建第 5套窯
遭控賄選 陳朝龍改判無罪
男子疑尋短 駕車衝入漁港
6旬老婦接客 染愛滋
流浪者之歌 營造寧靜空間
總統：高雄淹水交專家判斷原因
斜8度 舞出屋漏痕自然境界
日鐵道迷遊台 呷好逗相報
颱風攪局 花蓮庫存血不足
霹靂布袋戲悠遊卡 24日預購
央行阻升 新台幣收貶1.3分
學校處斷層 教授發展自救包
南台水患 小英：不應政治化
失散20年 水災重逢安養院
週一無肉 阿基師教素菜
少年說暗語販毒 警方破獲
金溥聰：民調內參 不操弄
駱以軍獲紅樓夢長篇小說獎
台灣獼猴撒野 員警智取捕捉
金門協議20年 兩岸紅會重聚
拒班機降落 台中機場：宵禁
金溥聰：北市保衛戰有勝算
中部大掃毒 查獲3學生藥頭
兩督盟：開放中國血清進口違法
金溥聰：一切救災優先
晶電豐田合資搶LED照明市場
大陸血清是體外試劑 非輸血用
大炳3度吸毒 士檢起訴
屏東災損 12.4億餘元
媒體公眾功能 要看影響力
亞運棒球名單出爐 目標奪金
凡那比肆虐 災損逾45億
登革熱增66例 災區防蚊蟲
被控違反ITA 歐盟：不上訴
高雄港與蘇州太倉港締約
吳克群肌情演出 出輯不靠買榜
魚流走 高縣養殖業者繼續打拚
高市淹水戶 最高領4.5萬元
正妹賣臉 TVBS遭罰20萬
入圍不如預期 三立：已得民心
淹水總動員 文藻生返校搶救
災民繳稅 可延1至3個月
張菲騎哈雷 敲金鐘
愛河女浮屍 初判非颱風受害者
蘇起控誹謗 蔡同榮判刑6個月
南海熱 陸關切美國東協動作
未成交個股 採最適價開盤
與扁通電話 扁媽哽咽訴思念
金管會盼AIG在台永續經營
愛河不可愛 200億防線潰決
日擬增軍 陸盼日多做有利之事
兩岸關係 港擬發揮積極作用
孕前健檢 北縣3成男蟲蟲危機
APEC婦女會議 王如玄報告
農損增 高屏等5縣現金救助
凡那比撒野 645校災損
高市需百台抽水機 水利署支援
歐盟不上訴 面板零關稅近了
EPA環保頻道 網路免費看
改善媒體關係 台塑整修記者室
凡那比肆虐 屏縣警冒險救人
蘇貞昌：歷練豐有治理能力
災後第2天 9橋梁道路未通
四成民眾指兩岸交流速度剛好
金管會促銀行辦天災貸款
重遊金門 大陸紅會代表欣喜
乍聞槍響 莎莎：以為爆米香
父姓加母姓 中國四字姓名漸多
外交生涯 烏元彥最難忘捷克
肥貓領高薪 行政院被糾正
上市櫃登陸投資 可能創新高
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治水中央責任大？政院：勿推諉
漠視保健食品管理 衛署遭糾正
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高雄大學23日起停課2天
亞洲之最 太陽能電廠落腳台南
日內瓦夜不賣酒 青年酗酒減少
睽違10年 方芳芳驚豔復出
藍中常委選舉 25日舉行
超級城市高雄 躍上螢幕
陳金鋒有意願沒信心 忍痛割捨
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吃月餅顧環保 林宇中代言
全球招商10月開跑 首站日本
按指紋選票無效 僅沾染痕有效
泰央行明年擬續升息
黃昭順急電 北市機具南下救災
健保病床難求積民怨 糾正衛署
鳳梨酥1碗飯 秋節美食令人圓
兩岸概念股 領先挑戰新高
金溥聰：星冒險進取 台應學習
假牙卡腸道 高二女刺痛難忍
郵輪看俏 兩岸首次郵輪座談
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浙江高官辦公室內自縊
陳偉殷8局無失分 13勝到手
治水違失 水利署遭糾正
中:日挑起事端錯上加錯
中日領導人會晤?中:不適合
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校園大掃毒 查獲6公斤海洛因
實驗室閒置 農委會遭糾正
中國：人民幣升值無助美減赤字
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輔大生疑上吊自殺 送醫不治
行行出狀元 公職未必最好
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熊洋投逞威 牛遭完封
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大樂透頭彩 1人獨得
全球藝文話題：逛巴黎看莫內
今彩539 頭獎摃龜
國協運動會天橋倒塌 23傷
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北縣破販毒集團 鯊魚入網
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嘉市府會祝賀國軍秋節愉快
兩岸基督教交流無限可能
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台商捐千萬給國民黨賑災
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「凡那比」水災 港媒也「唱衰」陳菊
身分證編號「13766」 內政部：可以改
歐巴馬稱：中國未盡全力解決人民幣問題
發布停班停課1年 國中生搞鬼
客家好戲有「喜」 中秋節後登台！
風災、稅災？ 民眾陳情420萬件稅務執行案
微軟整合通訊解決方案 發表Microsoft Lync RC 測試版
印度德里孟買 橙色旅遊警示
三豬成功發債 愛西希公債齊揚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收黑
美台國防工業會議下月3日舉行
投資人獲利了結 金價下跌
油價下滑
促銷英國時尚 有請首相夫人
美股漲跌互見
復甦減緩 Fed維持超低利率
中秋夜萬里無雲 月圓人團圓
Adobe銷售預測落後分析師
微軟調高季度股利配發23%
台灣在巴黎專業旅展觸動人心
傳友邦人壽IPO獲港交所初准
鋼廠淹水 部份鋼種市價看漲
魚塭滅頂 中秋感傷
首條超輕航線 大鵬灣到賽嘉
超輕缺場地 玩家相中蚊子機場
美完美少女選拔 英女孩奪后冠
民俗學家：中秋節源於月亮崇拜
廣播環境變革 NCC教育訓練
晶電豐田攜手 點亮台灣封裝廠
佛光盃國際女籃賽 24日登場
淹水究責 總統：救災時不談
1至8月 閩台貿易大幅增長
景氣復甦 量販秋節買氣旺
中日緊張升高 溫家寶喊放人
AK出寫真 1點都不露
香港機場恢復正常運作
花蓮山區逾千戶 今難復電
高雄淹水 昭順秋興忙救災
觀光會議 毛治國與中官員握手
淹水責任 吳揆：救災為要
香港保釣派今赴釣魚台「捕魚」
菸難買 舊金山擴大香菸禁售點
人民幣爭議 美據稱關稅懲中國
馬國經濟轉型期盼成長逾3成
米酒降價 歐美不致輕易提訴
高職學力鑑定考試 簡章發售
男駕車墜海 疑殺妻畏罪自殺
逛醫院有收斂 健保卡不鎖了
鎖定五千藥罐子 藥師到你家
韓研究 單親小學生易沉迷電玩
救寶島 中秋直升機勘災祈福
陸宗教局長：台灣經驗有益交流
台貿易團佈局佛州放眼拉美
救災不旁觀 家扶助受災戶解困
印度槍擊驚魂 莎莎古澤為返台
國際無車日 中市千人單車行
異軍突起 數位科技專利數居首
治水 小英：中央要負較大責任
徐若瑄面乳刷牙 大S飲卸妝油
金溥聰：5都拿不下3都即失敗
凡那比肆虐 總統彌陀鄉勘災
重複用藥浪費多 把關好事多磨
山區線路受損 台電逐山搶修
王作安：宗教交流無邁不過的檻
食用油正名 調和油不准膨風
中國：不反對星台簽經合協議
吳揆視察水公司 勉送水員辛勞
陳菊責中央 國民黨：只會卸責
慶建國百年 國軍擬奏1812
市民自費抽水 陳菊：憑據付款
北京反日升級 限制赴日遊
蓄水若夠 基隆解除限水
救災快 李沃士向國軍致謝
美中西部台灣同學會長聯誼
巴西執政黨將示威反對媒體
中藥商案重啟調查？檢：未決定
典寶溪堤防阻排水 總統：檢討
台灣狗醫生 窮到要休診
駐芝處投書關切全球暖化議題
地震礦災暴雨 大陸中秋不平靜
景氣復甦慢 聯準會升息機率低
女大生車禍亡 中秋難團圓
李濠仲挪威縮影 記錄雪地生活
梅山火警 十戶中秋無家可歸
治水誰有責？蘇：救災最實際
雙十火車票 9/24開放訂購
颱風走 高屏溪攔河堰與沙作戰
926教師上街頭 要勞保
總統勘災 岡山盼廣設抽水站
日艦一度圍堵中國漁政船
大陸中秋晚會網路直播
十一長假 電視需求看俏
追究淹水 藍批綠卸責
最長黃金週 引爆消費商機
熱情台灣 外籍生秋節不孤單
金鐘得獎率 豬哥亮：18趴
金門行銷觀光 數位女大兵上陣
班機延誤 航警勸下霸機客
喝茫騎車迎面撞 1死1重傷
愛心滿滿 公益月餅銷售創佳績
過中秋 猴急搶柚險打架
凡那比造成廣東18死44失蹤
專家估央行30日升息半碼
大陸中秋國慶長假「大卸8塊」
美對中國銅版紙徵高額關稅
距釣魚台12.8浬 中日對峙
莎莎電告遇襲 媽媽以為詐騙
中國廖輝打破舉重世界紀錄
亞洲盃女排 中華明遇南韓
中國發射遙感衛星11號
少年仔剛認識 騎車群聚砍人
微型基地台需求 明年引爆
林依晨入戲太深 下戲抱人狂哭
管區出縣長 羅東土地公升格
8月訪澳中港旅客增台灣客減
偷萬元工作檯 只賣450
大樓積水 高市府：已排除
上海港首次超越星居世界第1
姊妹闊別逾10年 秋節慶團圓
總統屏東勘災 民眾淹怕要閘門
滬超過一半家庭有寬頻服務
龍井藝術街成立 胡蘇同台互動
中日戰略互惠關係被打回原形
內政部要查 社福機構災防計畫
林邊復建完成 王金平慰勞國軍
大陸專家：匯率問題中國不屈服
車市旺 全年銷售上看30萬輛
江宜樺訪仁愛之家 期老有所養
包工程反盜砂 金門建商送辦
炎黃盃圍棋賽 熊波迪居亞軍
江蕙開唱 江淑娜像作保難入眠
豎土地公拐 重溫中秋習俗
景氣不確定 央行升息陷長考
王玨談老舍 風趣喜歡講笑話
滯洪池爭議 高市議會藍綠交鋒
淹水後 小英：勿忘大自然提醒
防災視訊不全 周錫瑋：真漏氣
方芳芳：每年中秋吃10盒月餅
吳揆探視八八災民 送柚賀節
安養老人淹水 高縣府追究疏失
星星知我心 夫妻戒毒接回孩子
高縣農業天災救助開始申請
鍛鍊90後 老闆要女員工乞討
朱銘新作 探「囚」人生選擇
利菁陶子鷸蚌相爭 哈林得利
中日釣魚台爭端可能還會升高
中國大部分地區看不到明月
比薩斜塔在遼寧？
泰央行：泰銖可能將續走強
慶建國百年 北縣打造和平園區
香港保釣船被港府攔截
周書毅領軍 舞者前進紐約
水利署：治水需中央地方合作
凡那比襲台 學校災損5億多
前毛澤東翻譯：應公開預算
蓋達報復 法有恐怖攻擊危險
拚大台南 藍綠打風災牌
通膨受抑制 冰島再降息
風災農損逾34億元
放泡水垃圾 高縣徵用台糖土地
疏濬奏效 旗山通過凡那比考驗
郝蘇過中秋 花好拚燒烤
韓CNBLUE來襲 粉絲爆棚
武漢書記訪苗栗度中秋
湖北20多民工 蒙古下落不明
中秋後 台股可望續震盪走高
柯強病況改善 將進流質食物
陸學界：私產制奠定台社會安定
男子涉性侵女模交保 檢抗告
水患弄人 高雄災民中秋走味
淹水禍首疑海軍 災民要國賠
中秋博餅 南市總趕宮人氣旺
北京老字號取洋名 毀譽參半
中信菲公司贈菲小學電腦系統
新書爆美官員各持己見互不對盤
今彩539開獎
辛旗：談治權化解主權爭議
腹部縫「高速公路」 柯強傻眼
兩岸銀行監理平台 年底有譜
安養老人惡水浮沉 檢警調查
亞青男籃 中華延長賽惜敗伊朗
中市賀節晚會 邵曉鈴獻唱
選里長假送禮行賄 雄檢令交保
中國首個反貪碩士班開課
災民陳情救助金少 高縣府加碼
姜瑜：日本侵犯中國主權
穿高跟鞋更美？男性根本分不清
積水抽乾？高雄大學仍在趕工
促台觀光 台日業者東京洽談
頂大合作第1校 選定柏克萊
統一幸運7局 7比5逆轉興農
救災不談選情 綠下封口令
今彩539頭獎摃龜
陳菊：即使天災 絕不卸責
觀光會議 兩岸代表受注目
瑞士新內閣 女性首度佔多數
美麗華百樂園 中秋創意柚子皮造型大賽
促進自由寬容和同情 達賴喇嘛在德國獲獎
爭霸權? 中國籲美勿涉入南海領土糾紛
蔡英文: 民進黨掌權 會延續「前朝」兩岸政策
「凡那比」傷亡低 指揮中心應變得「宜」
中國拉高層次 溫家寶敦促日方立即放人
溫家寶證實 中方已正式邀請美國防長訪華
台灣珊瑚礁的美麗與哀愁
港官員：上海難取代香港優勢
扁爆2密道 國安局不評論
金融時報：電子書還進不了課堂
繪藝傑出 陳麗雀9/29日起中正堂個展
投資人看好中國經濟稱霸世界
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收黑 倫敦下跌0.44%
黃金創新高1292.10美元
傳歐巴馬幕僚長將選芝加哥市長
庫存攀升 紐約原油下跌
美股收黑 道瓊跌0.20%
溫家寶：人民幣非貿易逆差主因
王豫元宴請旅梵神職人員慶中秋
加拿大太空計畫進入新時代
被爆召妓 貝克漢火大提告
傳微軟發行47.5億美元債券
法退休新制正反意見拉鋸
歐巴馬將會晤東協領袖
佛州公立學校擬禁賣巧克力牛奶
創紀錄 加國大學發明拍翅飛機
東北季風增強 秋意漸濃
台股開盤上漲5.28點
溫家寶:中美逆差非人民幣造成
南韓人口將突破5000萬
台高院訪團參訪加國安省高院
溫家寶:兩岸關係辦了2件大事
姜錫柱升任北韓內閣副總理
新台幣盤初勁升破31.6元
中國再援助巴基斯坦2億美元
金融一枝獨秀 挑戰前高
房市差 美豪宅砍22億求售
金融獨漲 台股狹幅整理
抵制日本 中國學者紛獻策
中國促日取消對達賴會議邀請
吳敦義：最重要做好災後重建
治水預算怎花？吳揆：就事論事
時代雜誌：中國反日情緒升高
價格波動過大 台積電延緩撮合
友達：不調整副董及總經理職務
中秋夜防飆車 警查獲瓦斯手槍
台美安全合作 總統盼具體成果
金庸書院浙江落成
歐巴馬：美改變援外政策
吳英毅抵費城參加李氏懇親大會
王金平：兩岸可合作長照醫療
洪榮宏：花心酗酒辜負江蕙
競賽抄襲 智慧局追回獎金獎狀
黑琵遲到 疑颱風打亂腳步
吳揆：防災應短中長期規劃
綠色馬車 演員個個身材高挑
陳偉殷沒打亞運 韓國隊竊喜
巴西展出機動藝術家洪恩創作
農委會籲正確復育受損蓮霧
高污產業稅收 立委要求分地方
嫦娥三號2013年降落廣寒宮
王金平：軍方助復建 災民肯定
閃電風暴 尼加拉瓜大停電
溫家寶:匯率問題絕不能政治化
全民英檢高級 首採電腦化測驗
二手車商砍價 泡水車主心淌血
維護資安 打擊網路釣魚
江蘇遊台健檢團26日出發
遭查扣文件 扁辦指28日拆封
亞培配方奶蟲蟲危機 台灣未進
發明展將登場 救生手錶吸睛
歐溫會 或談黃海軍演問題
金融股漲 證券股沾光
機場公司徵新血 月薪3至8萬
法官退場 司改會籲本會期完成
新台幣午升2.24角
中方盼美妥善處理對台問題
9月液晶監視器出貨成長可期
不只包裝米 有機米加工品夯
貧富差距拉大 總統：應警惕
疏濬損害私地 河川局道歉補償
水利署：治水須設防洪指揮中心
音樂節 台灣樂團登陸飆歌
糧荒網頁台生奪冠 司徒文頒獎
調查：上班族有10年之癢
艋舺商圈拚觀光 擲筊拿金牌
全球漁產消耗量 中日美列前三
求職被動 企業評新世代像大雄
網貼前妻裸照 不起訴
雷射美容夯 醫師籲先診斷
吳揆：研議補助防水閘門興建
臉書跨足手機 接洽AT&T
花博看板也貴？議員再提檢舉
台股收盤漲6.14點
順達併購加百裕 公平會准
燒死親生子 父判無期
台股震盪整理 漲6點
台股收小紅 法人：中性偏多
政院通過草案 原民可設自治區
原民自治法草案 前主委不滿
韓特奧會 台選手成績佳
10月台指期漲11點
集邦：NAND合約價恐緩跌
車禍口角打爆眼 男判賠4百萬
拉美經貿研究 放眼新興市場
中國可能擴大經濟制裁日本
黨慶造勢 陳菊將不出席
李家同：教育差距 貧富成世襲
10月電子金融漲跌互見
委外銷毀彈藥疏失 糾正國防部
台積電暴量重挫 成交量居冠
中日關係冷 日本媒體採訪被拒
廣東茂名暴雨50死30失蹤
三大男高音 蹲馬桶唱都會愛情
政院草案 放寬國保納保資格
男持刀談判 反遭情敵誤傷
國軍救災停休 高華柱:補假
三大法人買超台股25億元
中國據報暫停出口日本稀土
陳菊：加緊災區消毒 防範疫情
中國太空實驗室明年初升空
溫家寶：絕不會「國強必霸」
黃昭順：執政1年後保證不淹水
金溥聰：小英ECFA立場搖擺
農民二度受災 可1%低利貸款
化工學界：不應放棄石化產業
以毒換槍 北警破地下兵工廠
雙風災受災農民低利貸款1%
侯清山駐西班牙 首要推免簽
建國百年 倒數百日水晶球啟動
CNBLUE訪台 團員互爆料
重判兒少性侵 勵馨：恐引滅口
二次金改案 致靚妤否認洗錢
亞太婦協50週年慶 台北登場
溫家寶:人民幣大升工廠會倒閉
觀光會議閉幕 中國代表嗆聲
許添財：財友會不支持郭添財
常用手腕 小心腕隧道症候群
重陽敬老 卓伯源為老人洗腳
李鴻源：中央治水 地方管理
新台幣兌美元升1.65角
王菲復出巡演 確定落腳台北
8月失業率降至5.17%
立院新會期 健保廉署擬優先
518公車 試辦後門下車驗票
化工學界：沒石化 沒台積電
凡那比來 農損逾37億
動用私刑討債 債主吃官司
龍形隧道繞流管 加速淡水河清
父母陪伴用餐 攸關學童肥胖
中國將優先開發特大城市群
台灣揚琴樂團墨國演出成功
8月工業生產 歷年單月次高
美超微與超微投資台灣
復康巴士 身障搭車無障礙
多功能事務機出貨大增
中市自由商圈票選正妹 業績增
專偷閒置廠房 3嫌落網
肝纖維檢測技術 技轉普生
台南縣財友會長：不挺賴清德
族語未過 加分只優待15%
蘇貞昌專輯 音樂爭取選民
雲水謠作者張克輝發表新書
中央氣象局 氣象報告
未來世界 創意教案吸睛
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
8月失業續減 年底破5%有望
活化天然資源 石光國小放光明
吳揆：防救災地方居重要地位
健忘莫輕忽 失智症年增萬人
薪資差很大 試委憂失水利人才
酗酒30年 痛改前非等換肝
全民英檢高級測驗電腦化起跑
故宮南宋展 釵頭鳳詠歎愛情
彰縣發放重陽敬老禮金
觀世音典藏冊 郵局代銷
登革熱恐延燒 防疫上緊發條
蓋達警告法國勿營救人質
星光超偶攜手 七匹狼熱血再現
新聞小百科：瞬間價格穩定措施
金門擬設軍事體驗營 吸年輕人
中央氣象局氣象報告(更正)
人民幣升值 大中華市場看好
綠委指不當徵地 朱立倫斥抹黑
張大春：大論戰可激活兩岸交流
律師周德勝命案 兩凶死刑定讞
產業合作 漁業轉型美容生技
中市編花博預算 藍綠各表
音樂劇電影之歌 多媒科技增色
高市：闢濕地滯洪池 增強蓄洪
長榮空姐 扮空中花博大使
經濟復甦 航空業獲利將大躍進
聽媽媽話 貧童撿5萬不貪財
桃縣：老街溪地價評定合法
歐巴馬願巴勒斯坦明年入聯國
颱風襲廣東 至少55死
簽合作備忘錄 成大盼台俄交流
邱連輝告別式 覆黨旗表貢獻
8月製造業生產 歷史單月次高
慶祝教師節 金門表揚優良教師
霧台鋼涵管橋 2週後修復
菲2季國際收支順差20億美元
中國「海鮮足跡」世界最高
兩岸和平 台灣躋身亞太經濟體
台幣收31.6元 5個月新高
世博台灣館 竹市民參觀免排隊
中央氣象局 氣象報告(更正)
小梁公器私用 跨年螢幕逗女友
軍校生退學賠款 11億元沒繳
南縣兩起車禍 3人死亡
蓮潭周邊罕見淹水 閘門成焦點
中秋夜燒炭亡 警助家屬度難關
准了 中銀交銀來台設辦事處
災損續增加 學校破6億
抓賄車趴趴走 宣導反賄選
挾持案報告 菲盼各界詳讀
兩岸學者探討和平議題
亞青男籃 中華大勝馬來西亞
南迴中斷 華信加飛高雄花蓮
談司改 賴浩敏：考慮觀審制度
掛號費偏高 北市居首
諾貝爾得主：台灣不要抗拒改變
孵小巨蛋 台南有望
非必要 勿赴印度旅行
反對特赦案 泰紅衫軍擬再集會
四世同堂徵小演員 考京片子
英離岸風力電場啟用 全球最大
總統支持中央補助設防水閘門
對流雲旺 台北宜蘭大雨
看不順眼 男子怒砍保全員
魚梯當滑水道 男子溺斃
大陸捐10萬美元南台灣救災
新世紀與昆山市合資廠今動土
王力宏挑戰激情戲 不惜革命
逾2千萬旅平險 從嚴審核
日羽球賽 中華女雙混雙進8強
先救災 菊順總部成立延後
花博夢想館體檢 開放媒體
不提5都 金溥聰：救災優先
立委籲重視建教生勞動權益
中華隊左打少 韓牛棚側投伺候
亞洲盃女排 中華只能爭5
打房奏效 8月房貸量縮利率揚??
海軍：營區圍籬未阻排水
許效舜女友曝光 收視破1求婚
台酒董座訪郭添財 相約拚經濟
媒體民調降 陳菊：市民不滿
諾貝爾得主:宜取消資本所得稅
總統：推動與宏國更密切經貿
立院新會期 綠推19優先法案
菲挾持案 僅市長面對刑事控告
緊張升 日中交流中止逾20件
中國專家：國家主權絕不退讓
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富時分類 台灣列先進新興市場
凡那比重創 希拉蕊致意
中國：理解公民放棄赴日旅遊
副總統：簽ECFA創黃金十年
母外出衣櫃鎖5子女 悶死兩孩
律師命案被告 不符速審法減刑
核認災損 南區國稅局週末加班
吳揆明天赴立院施政報告
華航飛上海機票 再降1成
跨刀為郝寫歌？方文山低調
諾貝爾得主：降營所稅是良政
華航慶雙十 大陸5航點降價
首遇猛男趙駿亞 葉家妤很羞
朱立倫提樂活政見
疑債務糾紛 男遭擊斃
陸商務部副部長將率團訪台
3K外勞核配 上限提高
自言自語發瘋前兆？其實有益
景氣好轉 新台幣升值壓力大
誘騙肢障男行乞 1人法辦
學生吸毒通報 數目逐年增
查扣扁辦文件 下週協商拆封
非主流電影 登台秀奇幻
祖父不倫 欺凌兩孫女
中國銀行證實將設台灣代表處
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小英訪基層 被問選真選假
申辦阿根廷商務簽證新規定
中國首個太空實驗室明年初發射
屏縣加強抽驗瀝青鋪設工程
永豐金違反金控法 罰150萬
景氣好 便利超商百貨業績亮麗
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人權觀察：泰緊急命令壓人權
人力銀行:拯救失業 應重質
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中國經濟學家吳敬璉抵台
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關島計畫 台商獲2億美元標案
小兵立大功 朱偉銘挺象M3
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陸委會：盼陸撤飛彈儘快實現
南縣財友會幹部聚會 因故取消
腳傷無礙 恰恰連7安平紀錄
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疑間諜 大陸逮捕4名日本人
「壹週刊」不實報導南崁溪整治案 義美公司提出嚴正聲明
政治操作? 風災究責指向陳菊
台灣統獨民調：支持統一不到一成
「凡那比」中秋重創廣東 50死112萬人受災
溫家寶：中國絕不「國強必霸」 將減免落後國家債務
「國民年金法」修法 遲繳者第四個月仍可擇優領取
8月失業率降 拜政府僱用新高之賜
建國百年倒數100天 臺鹽大沙漏開始計時
中國媒體：4名日本人擅闖軍區攝影遭調查
台灣高中歷史課程 增加中國史比例引爭議
日本：中國逮4日人為藤田職員
為珊瑚礁奮戰不懈的羅亞教授
觀世音典藏冊
微軟推出跨世代整合通訊解決方案Microsoft Lync RC 測試版
99年第4季發行郵票計畫
2010年 光輝十月慶雙十
臺灣越南一家親 228公園週日見
包機接回 中國船長妻子欣喜萬分
米香米鄉 台灣米博覽會開鑼！
溫家寶喊話、扣押四名日人 日本終於送回船長
希拉蕊:釣魚台適用美日安保
屏東1天內 2名人犯逃跑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬歡迎胡錦濤國是訪問
美初次申請失業救濟人數再增
美限用歐禁用糖尿病藥梵蒂雅
歐巴馬溫家寶重申美中合作
歐巴馬會溫家寶 催升人民幣
歐股跌多漲少
歐溫矢言經濟問題上更密切合作
美官員：人民幣是歐溫會主題
金價進逼1300美元關卡
巴西學術界發表 捍衛民主宣言
耐吉第一季淨利優於市場預期
超微下修財測 筆電需求趨軟
台灣容顏系列 驚豔法克羅爾
英啟用全球最大離岸風力發電場
蘋果躍升為全球市值次高企業
汐止大雨 山坡小坍方
東北季風 北縣萬里超大豪雨
匯豐執行長紀勤傳年底下台
台股開盤下跌20.38點
基隆大豪雨 台鐵列車受阻
屏東地震 規模4.5
議員：法國過度誇大中國威脅
台中機場增航線 華信募空服員
巴菲特：美經濟尚未擺脫衰退
好尷尬 男女師生共用廁所
加州州長選戰激烈 砸錢破紀錄
匯豐銀高層大地震 卡位煙硝濃
南韓氣溫降 中秋後秋高氣爽
中撤對台飛彈 吳揆盼儘早實現
新台幣匯率盤初走升
吳揆：克服經費 補助防水閘門
補助防水閘門 經費到位即宣布
溫家寶結束紐約行返國
溫家寶：中國民主法制不健全
輸銀與日NEXI簽再保險協定
財督盟評比 潘孟安朱鳳芝蟬聯
關中：地方首長應有完整人事權
韓美黃海反潛軍演27日展開
鐵道積水消退 基隆恢復通車
日官員拒見? 中：是我拒見你
毛治國籲韓援台入國際民航組織
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
亞培奶粉蟲蟲危機與中國無關
歐巴馬菅直人重申加強美日聯盟
淹水究責 立院國是論壇焦點
金融翻紅觀光撐盤 台股小跌
日本：中國逮4日人為藤田職員
金山汐止落石坍方 無人受傷
太陽風暴若來襲 無礙國軍通信
攜317罐奶粉闖關 中國抓
高市2百臨工缺 供災民申請
王金平：立院待陸客無差別待遇
阿湯哥成名路 BIO頻道揭露
達賴訪日為胡錦濤到訪再添變數
日官員：中日齟齬 恐波及經濟
尼加拉瓜外交官紐約遭割喉
北京學者：陸高層首談對台撤彈
藝文看板 兒童文學展再見李潼
2033年大陸或改變一胎政策
歐菅會 關注釣魚台事件發展
花博演練 郝：展前擴大規模
大陸交通銀行台灣代表處成立
養生真簡單 睡飽吃飽肝養好
溫家寶談話 王金平：有助兩岸
基隆豪雨成災 土石沖入教室
統一發票開獎 明天中午直播
吳揆：防災不諉過 直指病根
OECD：四分之一加人肥胖
朱立倫：勤跑基層將開花結果
投資交流 陸副部長陳健明來台
中耳炎亂服藥 恐變抗藥兒
高捷防洪高標準 仍難逃凡那比
詩與舞悠揚 搭起台秘交流橋梁
副總統：台灣校園應走向國際化
白宮官員：歐溫進行真誠會談
涉索回扣 岡山鎮長遭起訴
合庫新總行大樓動土
兒少保護教案 防落入約會陷阱
油鍋高溫 炸雞排也能發電
封井救高鐵 雲林人擬北上抗議
太麻里溪修堤防 立委：零進度
孔明燈夜襲汕頭機場
劉燈城：不怕陸銀來台設點
金門海印寺 重建大雄寶殿
兩督盟：陸資來台應以法律規範
為流浪動物爬 籲徵寵物交易捐
未察嬰兒黃疸過久 醫吃官司
鎳價漲 不鏽鋼價可望擺脫盤局
基隆豪雨 打亂3910人行程
基宜大雨 員山子分洪
溫家寶：國強不霸 主權不讓
幫赤蛙過馬路 保育扎根
外資匯入 新台幣午升6.4分
沖繩友人訪楊秋興 捐款救災
基本工資核定 勞團抗議
豪雨成災 基汐金多處淹水坍方
四技考試弊案 雄檢起訴
陳添枝籲兩岸品牌合作
中共撤飛彈說 府：樂見
台灣泳將張主誠中國特奧摘金
抗議性侵輕判 正義聯盟明上街
總統：設性平促進會 落實平權
北基豪雨土石崩 波及民宅校園
縣府大盜現形 短髮男涉案
小飛俠戰袍連4年稱霸中國
南檢先禮後兵 邀參選人簽反賄
求職人次減少 中高齡仍是主力
收賄枉法裁判 羅紀雄發監執行
吳敬璉：兩岸攜手振興中華產業
民調低？吳揆：因時間點而異
歐溫會未提中日釣魚台爭議
連戰促中小企業重視陸內需市場
陳添枝：兩岸應擺脫世界打工
育達實習屋違建 苗縣勒令拆除
無緣唸柏克萊 總統遺憾
溫家寶撤彈說 小英：太模糊
文學書法跨界 時尚藝術亮相
台股收盤跌35.92點
蘇版助妳好孕 第2胎3萬
兒童文學的呼喚特展明開幕
衛署新招 治好病患醫院愈賺
文建會基層巡演 苗栗開跑
陸人第4季愛花錢 消費股夯
10月台指期跌55點
大S微博封筆？萬名粉絲說NO
台股震盪整理 跌35點
楊牧70大壽 政大辦文學饗宴
磺溪美展 9/26頒獎
10月電子金融齊跌
屏東稅務局籲捐二手物品做公益
環保耶誕樹創作賽 邀創意
高檔整理 台股8200點失守
溫家寶開口後 日本宣布放人
釣魚台爭議 吳揆：不輕啟戰端
電視跑馬燈 另類台灣之光
星海事服務龍頭 來台發TDR
北基豪雨解旱 須防坍方淹水
杜麗萍：特偵組要脅咬扁收賄
絲竹空樂團訪薩 東方爵士傳頌
淹水補助惹怨 陳菊：依法行事
台北縣新地王 每坪232萬
金山三重橋旁坍方 波及5民宅
三大法人賣超台股39億元
合法出租店 赫見逾萬盜版光碟
專家指日方受壓決定釋放船長
郭泓志連3K 威猛10救援
囤貨 53度茅台破人民幣千元
趙建民：透過經合會直接協商
陳雲林：ECFA意義重大
民進黨黨慶如期舉行
新台幣兌美元貶2分
建國百年 吳揆：考慮輕罪減刑
中國派包機接回被日扣押船長
東北季風挾豪雨 基隆解除限水
孤軍後裔拚證照 盼圓大廚夢
搶人才 台科大講座聘國際學者
文化藝術團體急難補助開始收件
福祿壽國際雙年展 歡喜逗陣
太麻里溪再潰堤 東檢追查
國家生技園區 開發範圍減逾半
議員涉吸毒 雄檢拘提勒戒
蔬果生菌 知名餐廳超商超標
太極峽谷1遊客墜谷 警消搜救
消基會籲根絕房價虛坪
基期高 M1B年增率續降
議員轟救災不力 菊保證在高市
辦桌看宋江陣 日本客開眼界
化身李小彬 迷你彬耍雙截棍
蔣孝嚴在贛州大秀客家話
胡婷婷挺老爸 惱無時間輔選
雲縣設施園藝生產專區啟用
違建戶拒搬家 限期自行拆除
選戰酣 順菊勘災較勁味濃
張誌家：判無罪也不再打球
行不安 固特異輪胎不合格停賣
金門抽驗食品 1件不合格
論人計酬 督保盟憂醫院挑病人
彰縣南北管實驗樂團招考團員
83歲蚊人 一生與蚊子為伍
南台水退 環署：恢復正常清運
台糖加油站防淹 最佳避難處
總統：台灣是愛心輸出國
陸委會：大陸對台基調沒變
人犯脫逃 屏東看守所亡羊補牢
機場公司董事長 葉匡時兼任
感情好 方芳芳與夫婿牽手睡
詹其雄母親對兒獲釋感高興
化工E車競賽 要會跑又會停
頂尖大學聯盟 攜手柏克萊
外國大藥廠搶進中國醫藥市場
中華郵政第4季發行6種新郵
糖尿病藥梵蒂雅 擬需患者同意
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
巨大廢棄物廠受災 暫停運作
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
腸病毒71型 3歲童易感染
引狼入室 同居人性侵女兒
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
災害救助金 高市府27日發放
詐速食麵之父遺產 男子被訴
泰拳復仇 10月再戰中國功夫
阻登革熱蔓延 南市罰拒噴藥者
武漢造橋瑕疵 10年修24次
登革熱初期易誤為流感
新北市藝術節 戴傀儡遊新店
老婦迷路 中市騎到梧棲
男的項鍊粗 飛車大盜落網
綠委要求 工程會下週查花博
搶球后 曾雅妮暫居11
推動文學教育 陳雅靜獲師鐸獎
洲際盃棒球賽 10月台灣登場
騷擾119兩百通 消防局氣炸
經濟信心 吳揆：9月比8月好
男友入獄女友接手 警破販毒案
全民英檢高級初試 寄成績單
台日陶笛音樂家 苗栗獻藝
醫師提豐胸領獎 柯淑勤心領
小英拚新北市 提五都心五軸帶
護照疑點多 泰籍男送辦
刪軍費 英指不礙與美關係
兒童藝術季 為災民祈福
吳揆：建教生準用勞基法
國有地解凍？無殼蝸牛抗議
朱立倫：年輕人應隨時做好準備
金鼎獎 經典雜誌大贏家
產業徵才 提供萬餘職缺
貨車倒車 撞飛機車騎士
健保給付低 將找不到醫師接生
陸學者：增互信才能實現撤彈
日宣佈決定釋放中國船長
星執法嚴 亂丟菸蒂別想僥倖
台商組織挺郭添財 促兩岸交流
風災過境 高縣登革熱拉警報
金縣府：未派隊參加閩省運
台灣館大月亮吸睛遊客猛拍照
呂紹嘉領NSO 詮釋浪漫樂曲
本周上市公司市值21.19兆
台股本週漲0.1% 橡膠跌深
奇威標示不實商品還在賣
明年減刑？民間態度保留
大胃小胖 1次嗑10個大亨堡
補教人生肥皂劇 補教界憤慨
央行阻升 台幣收貶2分
香港區議會主席組團訪台
愛上草食男 保護級變限制級
台經濟成長 EIU上修破9%
世博遊客爆增 上海忙交通疏導
總統立委併選？吳揆：需有共識
無敵鐵金剛造型 相聲有看頭
馬國引渡回祈團首腦返星
土石流襲來義村 50餘戶不肯搬
屏看守所人犯脫逃 管理員大過
受災學子 高屏圖書代借還延長
諾貝爾得主：全球不致二次衰退
優秀立委 賴清德趙麗雲4奪冠
日羽球賽 中華女雙混雙進4強
胡蘇台中市競選總部 同日進駐
北海岸降雨 3處破300毫米
疑假交易真掏空 檢搜川飛公司
每坪2百萬 佳能標下副都心地
貨幣供給餘額稍增 股市資金多
蘇提婦幼補助 郝：歡迎跟進
VJ戀曝光 蔡依林盼多點空間
疑服梵蒂雅致死 台灣首例
涉聯合行為 桃照相公會被罰鍰
遠雄建設擬加碼北縣市購地
建國百年 12代火車環島接力
花博故事館 百年時尚線上亮相
課綱修正 教部：為符使用習慣
趙藤雄：投資台灣 現在最好
前7月製造業總產值年增逾4成
上海破獲網路賣淫 恩客白領多
投書西媒 籲挺台入ICAO
總統府肯定對岸釋政治善意
娃哈哈董座：中國經濟復甦最快
蔣孝嚴：釣魚台屬全體中國人
售北市國有地？ 多表不宜
男子偷彩券 鈴木一朗球衣露餡
陳勝福不支薪 自比絕食老實貓
宅男甄子丹 不愛夜生活
黃健庭：建議中央接管太麻里溪
砸傷吳育昇 黃偉哲判拘55天
俄：南北韓瀕臨開戰
釣島爭議 外交部：護國家利益
福州閩江大橋開建
司法院長等人事咨文 送達立院
微東北季風降豪雨 氣象異常
遭性侵求助無門？警否認洩個資
性侵被害人整合服務將擴及全台
北縣今年首例本土登革熱
北縣26日停水 影響30萬戶
根絕房價虛坪 監委盯緊內政部
民調拒統一？劉德勳：無此題
集水區倒廢物 初判未污染水源
勞團：建教生準用勞基法是低標
亞青男籃 中華闖進複賽
受刑人駕車逃逸 找到小貨車
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撞船事件 石原痛批中國耍狠
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泰法院下令戴克辛前妻歸還土地
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有圖為証 史國部長偷情照曝光
300元內小額補稅 不追討
太極峽谷落水遊客 明打撈
總統肯定女性 續推性別平等
凡那比重創 農損逾41億
正新加碼投資 相準雲彰
災後重建 合庫提供貸款
軍購弊案 前海軍副司令獲免訴
打死竊賊 超商店長判十年
縣府盼台北大學儘速取得校地
大陸炒作 翡翠原石身價暴漲
兩岸學者論和平協議激烈針鋒
慶建國百年 韓華遊青瓦台
住愈高老愈快 相對論適用人體
瑞士3成男女老少瘋臉書
航站性騷擾 前督導降級改敘
嘟嘟99勝 送牛4連敗
延年益壽良藥2年後問世
下周美韓軍演 中韓戰略對話
日決定今夜中釋放中國船長
今彩539 頭獎2注中獎
脅杜麗萍咬扁？特偵組否認
大樂透頭獎摃龜
孫哲：大陸未研擬「台灣法」
國協運頻出包 多國延出團
吳敬璉：人幣升與成長模式有關
兄弟M2 封王看明天
建國百年 府尚無減刑考量
贛州人沒有忘記經國先生
花博當凱子 撥3600萬邀12縣市設花圃
溫家寶聯大發言：領土主權不退讓
松山-上海機票「殺很大」 最低9500元
中澳海軍黃海軍演 雙方均用實彈
吳揆：若建國百年減刑 不含死刑犯
分析人士：中國在其周邊尋求霸權
被捕日人曾要求「救救我們」
建國百年減刑？吳揆越權、府「踩煞車」
上千民眾夜聚凱道 盼汰不適任法官
日本放船長 中日緊張仍難消
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國船長凌晨獲釋搭機返國
宜蘭地震規模4.3 震度1級
歐股收紅 美德數據優
歐巴馬：艾馬丹加言論不可原諒
經濟好消息催紅美股
歐巴馬重申加強與東協關係
國際油價創兩週最大漲幅
台畫家法展出 呈現繪畫歷程
美與東協峰會 續深化關係
台文化藝術展 法人印象深刻
船長返閩 中方要日本道歉賠償
東北季風減弱 天晴好出遊
WTO：簽區域貿易協議須通報
愛爾蘭恐怖攻擊 英：很可能
全球飛安資料將互換
塗料可節能 年省40億度電
加州預算僵局 可望達協議
巴西石油集資 公股近半
美眾院委員會通過人民幣法案
台印微奈米電機研討會舉行2天
印尼看護貼心 雇主不吃豬肉
來台賺錢打拚 外勞思鄉苦
白玫瑰運動籲司改 總統重視
南北韓離散家屬難團聚
9號球中國賽 兩岸爭搶晉級
海邊抓章魚 男子溺斃
總統：今年來台旅客將創新高
生命吶喊 何安急需骨髓配對
中央氣象局氣象報告
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大S微博夯 揭露小S泳裝照
中常委改選 馬英九：選風改善
音樂榜 蔡依林重返后座
孩童帶菌率高 傷口勿輕忽
歐巴馬插手南海領土爭議
謝長廷長駐 輔選台中
斥中國誣陷 日本拒絕道歉賠償
小英遛狗 推友善動物城市
柏南奇：美經濟復甦不如預期
入出境人次 1至8月破千萬
正視失智症 中部辦健走
站台 許添財賴清德握手快閃
8年來最大錢塘潮來了
海基新樓動土盼兩岸和平長久
軍事運動會 新兵日記演員吸睛
施顏祥：景氣暖 企業需才孔急
吳揆：減刑排除人神共憤犯罪
十大好米 非米鄉桃縣奪3獎
胡金龍無安打 道奇2連勝
蘇富比秋拍 估創30年新高
美6科技公司不再限制彼此挖角
男嬰疑受虐不治 花縣檢警查
iPhone4上海首賣現人潮
統一發票開獎 首次直播
星限用糖尿病藥梵帝雅
體檢團：勿以花市角度看花博
高縣教師健行 守護教育
競選總部成立 蘇嘉全打治安牌
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豬血糕衛生把關 監委擬查
日系老車 美偷兒最愛
長頸鹿寶寶 木柵動物園徵名
淹水 綠營1里長要告高市府
中國一胎政策陷兩難
減貧打貪 美援菲4億多美元
後退絆傷老婦 女判拘役
機器故障 星F1門票打洞進場
一中國貨輪在非洲港口內被劫
房市 觀察土建融升息與否
捕狗遭轟冷血 陶子上網叫屈
船長返閩 中日釣魚台緊張未解
喜憨兒被騙2萬話費 專案免繳
絲竹空爵士樂團揚聲薩爾瓦多
結婚29年 黃仁杼偕妻登玉山
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新機效應 NB代工春燕來了
部落靈魂 邵族文化聚會所啟用
上場限時24分鐘 姚明認了
遼寧建世界最大海參博物館
電容觸控面板夯 玻璃比重高
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聽障者鍥而不捨 游出一片天
葛林斯潘：砍赤字比減稅重要
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阿Ken單飛主持 納豆踢館
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紀錄片雙年展 柯佳嬿售票大使
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獵豬英雄失手 命喪山豬獠牙
近8年最大錢江潮湧如約而至
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攜安毒北上 男高鐵左營站被逮
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衝刺選情 小英將啟動巷戰
汽車滑下坡 女摔落遭輾死
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球進坑吞三柏忌 曾雅妮暫14
談教育 郝龍斌：政見都兌現
談教育 蘇貞昌：窮不能窮教育
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中國銀監會歡迎陸銀在台設處
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亞青男籃複賽 中華首戰輸韓國
減刑？法務部檢討上次成效
兩岸金融熱 張秀蓮明會陳健
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郝蘇論教育 發言人再互轟
私校上街頭 教部：新制已上路
財政部推電子發票 年底試辦
被扣陸船長返鄉民眾鞭炮迎接
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日釋放中船長 爭端無緩和跡象
北韓出現權力鬥爭 軍方是關鍵
發票開獎展新頁 比照彩券
台女將勝南韓挺進滬9球4強
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美軍湖上耍特技 直升機險泡湯
日本憂船長事件 影響經濟前景
金改弊案「畏罪自殺」? 杜麗萍爆「檢要我咬扁收賄」
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艾德‧米勒班當選英國工黨黨魁
台比建立陶瓷藝術交流模式
早晚偏涼 溫差7度到8度
影子董事可卸責？經部要修法管
俄總統今訪中 簽能源大單
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屏東看守所逃犯投案
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小胖夢想啟航 稱霸西洋榜
旅客落軌 西門至善導寺單線
羅援：兩岸應共衛海洋「祖權」
新台幣上週升值0.38%
李敖之子新書批台灣教育
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修習易經 混元：勿太依賴師父
圓明園150週年不邀英法政要
廣州1700武警負責亞運安保
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縣府大盜落網 遭逼債起歹念
工程師休克亡 家屬指過勞死
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搶攻晨運族選票 小英拂曉出擊
中油：汽柴油明起漲0.2元
副總統：金門大橋將帶動發展
港人遊行要求日本道歉賠償
毒蟲贓車接力躲警 仍被逮
私校教師上凱道 爭退撫年金
高處眼亮 林懷民：舞蹈選擇我
中國發表2009年人權白皮書
補助泡水車 高市盼比照舊專案
板南線又跳軌 中午恢復正常
台塑化汽柴油 明起漲2角
公托沒執照 立委要求限期改善
補教人生 家長團體看不下去
中山高撞車爆炸 1死2重傷
反國光石化 學者籲辦辯論會
風雪夜歸人 現代粵劇三重首演
工業局：學者應找國光石化辯論
大陸保全公司設黑監獄囚上訪者
馬修減弱為熱帶性低氣壓
菅直人：不會對中國謝罪賠償
民進黨慶辦市集 蘇嘉全賣新餅
大陸白皮書：網友言論受保護
胡金龍先發 道奇貧打落敗
通緝到期 前巨登老總不起訴
連2跳 北捷：增建月台門
金正日：進一步鞏固朝中友誼
台灣 越南最重要外資來源
陸客健檢遊 每人團費破10萬
拚選舉 黃昭順腳傷掛急診
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5都辯論破局 民進黨：尊重
前進ICAO 外長請友邦發聲
怕見不到父母 臨時起意逃亡
陸客將自由行 保健醫美迎客
日期待落空 日中對立恐長期化
信將在諾基亞廣場開唱
民進黨十年政綱 29日談司改
孩子當寵物養 績優教師嘆
性侵刑後治療預算 立委嫌不足
專家：金價將挑戰1300美元
珍貴綠寶石誰屬？洛城法庭定奪
郎朗十月來台 我為琴狂躍金馬
中美籌備胡錦濤訪美事宜
名牌貨真假共存 上海灘怪現象
智慧型手機將不再高不可攀
誤信沒路檢 男子酒駕遭查獲
胡志強：自身健康未影響工作
軍人出書洩密 美一把火全燒了
台灣專職資格証書福建適用
日男子向中國領館投彈被捕
修復中日關係 大陸網友:悲觀
桃園民宅火警 疑炊事不慎
高市：裝防水閘門民眾意願低
又吞雙柏忌 曾雅妮列第9
中國駐日總領事館遭擲冒煙筒
航空業擬徵才 說明會塞爆
黃麗心任澳盛銀台灣區營運長
穆斯林齋戒月 收容所凌晨供餐
美:與中國互惠互利很重要
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西藏出現鼠疫 1人死亡
黃昭順腳踝傷 改電話拜票3天
于美人朗讀 視障童稱她美人魚
副總統：建設金門為戰地公園
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辯論破局 朱立倫盼續協調
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王岐山:中國經濟2大機遇
楷捷獲准興建越南諒山賭場酒店
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泛亞洲模聯 11月底台灣登場
家扶自強兒圓夢 贏得喝采
升龍千歲 河內張燈結綵慶生日
星光幫公益開唱 超偶歌聲和解
公部門社工 6年內倍增
傳中國建航母飛行員試飛中心
國民黨青年團總團長出爐
里長要告高市府 民進黨擬開鍘
防登革熱 勿亂棄積水容器
北風吹 黑琵台南現蹤
探索未來 公部門見習助益多
圓棒球夢 朱立倫推捕手裝看板
稀土不輸日 中國政府不干預
秋節過天轉冷 中國北方9月雪
美禁賣豬血糕 朱學恆拍片平反
台北市傳賄 檢約談北投某里長
又栽在17洞 曾雅妮第9作收
酒駕撞死人 吊走轎車卸責
5都辯論破局 藍：遺憾
賴清德：公立幼稚園 弱勢優先
副總統：建國百年傳遞和平信念
馬總統邀蓮娜瑪莉亞明年訪台
競選總部設置 英倫大不同
郭添財：力推農村再生
預估589萬人十‧一過境香港
地理奧林匹亞 屏北高中奪金
藍：大台中選情仍穩定領先
街頭藝人嘉年華 西門町展絕技
馬紹爾第一夫人訪十三行
中國縮小華東空域雷達管制間隔
七月考季開冷氣？公聽會持保留
失業男偷電纜 稚女幫忙搬
女兵免教召 男兵不爽陳情
女兵免教召 軍方研議修法
重慶力爭為台商投資重點區
板橋本土登革熱 社區免費篩檢
福建擬擴大台灣人投資領域
青藏鐵路延伸線開工
氣象預報精緻化 花博先實驗
陳智弘關鍵安打 兄弟提前封王
楊潔篪:國際問題中俄立場一致
不當年金孤兒 私校教師上街
英夫妻離婚前 強制上監護課
防跳軌 北捷15站設月台門
張玉龍奪世界9號球滬賽冠軍
工黨新黨魁 英史首位未婚生子
女性從軍 巾幗不讓鬚眉
郝蘇母雞牌 政策尬創意
中國將建第4個南極科考站
廈門開2條對台全貨機航線
兩岸資產管理合作 擬合設公司
資金不退仍多頭 有機會過前高
李述德陳健相見歡
涉賄選 北市1里長遭聲押
松山羽田對飛 花東航線看俏
季初遭譏青棒 象下半季雪恥
日職太平洋聯盟 軟銀奪冠
藥商案撤黨籍 許舒博要申訴
港民政事務局長來台紮實交流
告美軍解雇勝訴 女同志准復職
洋投貢獻45勝 振總仍挺土投
馬嫂見證 兄弟下半季封王
綠拚5都 2012如影隨形
蔣勳看繁簡之爭 贊成一種包容
江蘇團抵台 體驗健檢養生
秋菊端牛肉 4歲教育補助1萬
私校退撫納勞保？勞委會搖頭
陸中小企業產值佔GDP六成
民進黨黨慶 小英發願5都勝
年輕人手抖 當心得巴金森氏症
亞青男籃 中華逆轉勝黎巴嫩
胡志強駁質疑 健康體力佳
民進黨慶場外 男子帶刀引虛驚
安養機構大清查 連兩丙廢許可
專家警告：美國不要激化中國「民族主義」
海基會新大樓動土 大船造型象徵唐山渡海
尊重信仰 外人收容所飲食不含糊
沒完沒了! 日本右翼襲中國領事館
百名知識份子 盼提名劉曉波爭取和平獎
中日糾紛 俄聲明保持中立
日相拒絕道歉 中國網民「不罷休」
全球首播 技術整合領先 數位影音多媒體刊物開播！
葛瑞夫廚房義式餐廳 座落於史前文化博物館旁的新美食天地
未獲提名 台中老將陳三井自行參選
換身分證要花錢 行政院考慮取消
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華府僑社祭孔 特區宣佈孔子日
負笈荷蘭 林奕其闖出一片天
台面板技術奪科技創新首獎
首度參展 台灣設計艷驚倫敦
東北季風增強 明晚變天
台面板廠添利器 領先國際
台股開盤上漲72.49點
華府僑社展開慶祝國慶活動
台灣舞者孫尚綺巴黎演出女媧
中國建商囤地1年將禁拿地
新台幣盤初升破31.5元
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高市淹水 里長告市府瀆職
法人：新莊新天價 土地交易熱
明年海外企業掛牌家數勝本國
中國討論延長退休年齡
股神巴菲特訪中國
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小英：余天發言失當 盼致歉
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豐興鋼筋盤價持平1.93萬元
擊敗30國 台灣奪科技金牌獎
軟顯示器製程 工研院突破關鍵
增學生就業力 教部建平台
換發身分證 吳揆：便民為先
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逢壓拉回 台股8200點盤整
溫家寶將參加亞歐會議
高市盼補助泡水車 政院研議
慾照風波 陳冠希：跌到地獄
首爾與北京2機場可望年內通航
美政府傳將公布退出AIG計畫
鄰縣市登革熱發燒 高縣怕怕
里長告瀆職 陳菊：歡迎檢驗
黃昭順輪椅勘災 批治水不力
傳中化集團競逐波塔許
綠能利空襲擊 太陽能全倒
遭質疑健康 胡志強：不會計較
葡萄糖胺骨立勇？衛局：誇大
竹市洗車場槍擊案 1嫌落網
29單位獲獎 省18億元能源
男童誤吞電池 幸3天自行排出
重建補助需發票 綠委籲勿擾民
12天薪298元 建教生投訴
市府被控瀆職 陳菊：不護短
劉乃瑄籃球築夢 國際籃總讚揚
打女兒名號詐財 藝人母親遭訴
辭職看籃球賽 劉乃瑄繞地球跑
嫦娥二號將奔月 疏散方案未定
雲縣議員住家遭槍擊 無傷亡
卡片簡訊可謝師 教部籲勿送禮
國稅局敗訴未退稅 太極門討債
修復中日關係 日本等中國動作
柯強出院搭機 今晚返台
花蓮休閒業者行銷捐血之旅
8月景氣可望續亮紅燈
新台幣中午升1.93角
豬哥亮練國語 盼進軍大陸
噴藥除蚊防登革熱 南市兩難
關穎化身老師 背文言文不喊卡
施顏祥:無調漲電費規劃
失言風波 余天向胡志強致歉
救災同舟共濟 美為台喝采
花價案 周錫瑋：勿欺負老實人
砍殺外孫致死 婦人遭訴
醫療觀光夯 台開建養生園區
反國光石化 環團要卓伯源表態
撞船事件 日擬向中索修船費
胡志強挨批 身障者哽咽聲援
建教權益不公 違規學校將被懲
拓展大陸市場 醫療產業創高峰
朱立倫：選舉應光明正大
方大同爆肺後復工 粉絲喊心疼
南檢：花錢買票不如抓對手賄選
6成台生憂來台陸生成求職勁敵
台股收盤漲24.92點
漢王：靠台灣企業支持成長
開高走低 台股小漲24點
航空新創舉 超商訂位付款
胡忠信：民進黨活棋李遠哲
立委：身障者免牌照稅 應排富
10月台指期漲38點
國家生技園區 10月送環評
劇中刁蠻 朴信惠其實很隨和
5都倒數兩月 藍打主席牌
吳念真催生 大里女拔河隊出書
季節性流感疫苗 十月一日開打
10月電子金融小漲
北市抽查化妝品 標示多不合格
8200未站穩 台股盤堅不變
全美最佳教師 貧民區創奇蹟
陳健盼儘快公布陸資配套措施
扁預測5都 北北中綠小輸
抗議拆遷 大陸網友號召上街
朱立倫違法徵地？地主盼補償
遭批低價徵地 朱立倫籲勿抹黑
花風暴 蘇：問題不只在溝通
北海宴 特偵組：梁柏薰渲染
新生高官員交保 高院發回更裁
三大法人買超台股25億元
中國加強護漁 釣島巡航常態化
翁啟惠盼生技園區105年完工
李洪基芭比上身 粉絲大讚可愛
隔海一甲子 張克輝重逢處女作
陳健：台灣水果貴 應直接貿易
楊秋興：救助金比高低 無意義
台船攻塗裝市場 瞄準台塑台電
課稅爭議 國稅局太極門無交集
陳健籲台商開拓大陸內需市場
日民主黨議員要求常駐守釣魚台
尼國文化藝品展 增進交流
溫昇豪站台 中國娃娃險噴淚
郭泓志藏球好 比查普曼難應付
絲竹空爵士樂團在中美洲巡演
陸學者：中國政改將有序推進
秦始皇陵博物院 10.1迎客
中國零八憲章衍生出喝茶網
陸客健檢大餅 醫院蓄勢待發
南投辦亞洲女壘賽 吳揆力挺
油管連通 俄羅斯向中國供油
SAS高球長春賽 盧建順24
外資上周買超107.69億元
旅韓僑胞組團回國慶雙十
車商行銷詞 胡志強被控賄選
國際地科奧林匹亞 台世界第1
全國技能競賽 逾700人參與
不想再演夫妻 沛小嵐想換老公
8月景氣 續亮紅燈
新台幣兌美元升1.5角
羅比尼：美經濟二次衰退機率高
星展銀行計畫拓展在台業務
襪禁爭議 雄女訴諸問卷普查
新台幣漸升 面板影響不大
老榮民娶陸妻 疑行賄被法辦
台幣人民幣雙升 NB代工暗淡
亞洲品牌500強 新力第1
培育會展人才 經部組團赴星馬
大陸公安部副部長結束訪台
成都地鐵開通
金門護漁 盼大陸處理累犯
偽造證人簽章 離婚恐無效
人民日報：和平發展非一味忍讓
工總投資建言 10月遞交大陸
重慶黑老大陳明亮被槍決
角頭落網 嗆參選找警當保鑣
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王毅:大陸和台灣都是中國領土
南橫崩壁危險否？村民要實情
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漢和：江西部署巡弋飛彈旅
王毅:兩岸任何恩怨皆次要
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搭檔紛成家 九孔成邊緣人
高市里長告市長 為里民爭國賠
浙江香客護千尊佛像赴台
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吃丙安養院 中縣限期改善
8月景氣燈號連2月紅燈
高雄災情嚴重 雄檢分案偵查
搖滾樂團始祖 東方快車回來了
建教糾紛 業者：曠職就須扣薪
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貨櫃車翻覆中山高 飼料灑滿地
大東文藝中心 雲門駐館演出
賴清德：打造大台南 治水優先
蔣經國圖片展 華府受歡迎
隋棠練憋氣 稱職扮大體
男美容女機電 技能賽顛覆性別
港人遊日意願減弱
嘉義產創中心上梁 明年啟用
華爾街發威 台美票房雙冠
道路統一挖補 中縣業者有異見
法醫挑戰禁忌話題 大學談生死
郝競選標誌 破蛹蝶舞台北起飛
新疆喀納斯湖 水怪再現
高中職超收新生 教部祭減班
水泥拖車擦撞機車 1死
亞青男籃 中華宰哈晉8強
天公作美 南迴提前全線復駛
交大成功發射火箭 飛行夢成真
武崙國中加緊清理 防再坍方
渣打：央行應採選擇性信用管制
劉德勳:經合會很快會有消息
學生破萬評鑑佳 中山工商雙喜
台幣升1.5角 4個多月新高
漁業署:莫拉克重建作業未擾民
工人裸斃住處 警排除他殺
高市安養院吃丙 複驗未過撤照
游資狂炒 大紅袍每斤47萬元
頸椎病變 胸背痛誤診心絞痛
繳12億 華航燃油附加費和解
江宏恩外遇指數高 自嘲好人緣
EZ5慶生 黃小琥彭佳慧飆歌
車商忙修泡水車 嘆錢難賺
內容為王？ 漢王：服務取代
土方公會資助學童午餐學雜費
外資買承銷TDR 未開放
過馬路遭撞 導盲犬生涯恐結束
國貿局徵老照片 中央社獲獎
中漁政船現釣魚台海域 日戒備
百歲人瑞夫妻 牽手走一生
南檢反賄選誓師 參選人響應
余天送花致歉 胡志強：沒事了
後ECFA 兩岸步向黃金十年
吳乃仁：5都至少要贏3席
搶3算贏 金溥聰：務實不臭屁
阿妹台灣館和電音三太子飆舞
打房生效 8月住宅貸款趨緩
北台首座營造職訓場啟用
桃縣府：藝文園區徵收合法
三商杯高球賽 台灣盼留下冠軍
豬血糕不衛生？監委擬下週查廠
微型電網讓省電再升級
日脫皮14次 英童力抗魚鱗病
教師節 郭添財提十大教育建設
周潤發演孔子 嫡系傳人讚到位
歌謠風華30 重啟望春風回憶
ECFA有助減緩景氣降溫
救災第1 楊秋興取消訪星
貿協3年大陸辦20場商展
高市議會總質詢 藍營究風災責
八八災童陶笛熱舞 感恩敬師
希特勒畫拍賣 可賣15萬英鎊
地科奧林匹亞 楊泓翊世界第1
甲等教師率高 全家盟稱太神奇
兩岸檢疫研討 增輸中農畜產
政院不另編預算補助高市泡水車
文藻高大復課 學生兩樣情
吳敬璉籲人民幣加速自由化
換IC身分證？內政部研議
信用管制 預售屋量縮4成
大甲教師節晚會 胡蘇錯開進場
毛治國籲支持台灣加入ICAO
彗星撞地球 2098恐上演
女學生遭火車撞死 警查肇因
兩岸關係 小英：穩定不能對抗
朱立倫：創造快樂為人生職志
瀋陽有地鐵了
末代洲際盃 中華首戰南韓
亞太影展躍台北 12國片角逐
胡錦濤盼深化中俄能源合作
中國央企進軍鎢和稀土業
郝推政見 台北藉ECFA進階
370萬 誠品租火車站地下街
中國移動盼台開放第一類電信業
備好祭品 男子燒炭亡
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日本沖繩知事欲視察釣魚台島
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中共設小組專研台港澳統戰
我愛高跟鞋 直擊血汗時尚
泰上調經濟成長率至7.5%
國旗掛反 菲不要求美道歉
護新兵過頭？國軍：善意關懷
中國打稀土牌 西方怕到
新生高案 政風報告疑洩漏
新能源產業 兩岸合作首選
漢和:胡錦濤尋求連任軍委主席
科技業操死人？勞委會將勞檢
監院：土庫地層下陷 高鐵隱憂
人民幣升 股匯雙漲仍有空間
燃油費案 長榮航：配合調查
肩扭傷 盧彥勳馬國賽首輪落敗
新生高案 檢方疑官員浮報標價
退休官兵爆料 幽浮訪核彈基地
北縣4意外 3死1救回
沖繩縣長想視察釣魚台
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愛滋外配遭遣返 社團籲修法
外籍愛滋限居留 考量醫療支出
研究：小時了了 大未必佳
菲總統訪美 獲27億美元投資
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建築金石獎 洋溢節能風
威力彩頭獎摃龜
今彩539 頭獎1注中獎
港區議會團台北考察
責任制工作 應不損勞工健康
限縮土建融？央行動向備受關注
防範暴力 泰警加強安全措施
印度驚魂 柯強平安回國
反剝削 王如玄：建教生享勞保
統一多禮 興農保年度第1
關係仍緊張 中拒見日大使
台灣影音作品入選巴黎國立美館
地層下陷 雲縣籲調整產業用水
吳揆：景氣好轉 基本工資可調
柯強返台治療 疾管局採檢
土庫路段下陷？高鐵局：已趨緩
國際地科大賽 台奪世界第1
日本反要求 中國需賠償受損船隻
韓媒：平壤正準備史上最大規模閱兵式
腼腆法國小廚師 私密料理有粉絲
香港國際武術賽 台灣囊括15面金牌
沒有贏三都金溥聰表態負責 蘇俊賓：綠營無人敢
中共啟動「火燒圓明園150週年紀念活動」
專家：溫家寶對台撤導彈說 目的是「停止對台軍售」
扁保管文件今啟封 扁要求親自到場
防制學生藥物濫用 教育部辦校園安全研習
外交部：持續關注釣魚台漁民權益
金正日任命李英浩為次帥 金敬姬、金正銀等6人為大將
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四人遭扣押 日本召見中國大使
「孔廟是補習班？」 928南北教師站出來
泡水車減稅不補助 高市不滿
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
狂刺又灌農藥 男子殺害已婚婦
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高盛：鴻海獨享新iPad代工
美徵中國無縫精煉銅管反傾銷稅
東北季風午後到 北部有雨
金正銀、金敬姬獲授大將
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李述德：泡水車可列災損扣除額
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金融走低 台股回測5日線
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選區不變爭議 吳揆：依法行政
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
吳揆：兩岸未到政治談判時機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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巴比晚宴明舉行 參加者成謎
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影帶公布 陳菊颱風天在高市
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金正日連任北韓勞動黨總書記
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三大法人買超台股12億元
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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花蓮地震規模4.3 震度5級
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墨西哥走山 恐高達千人喪生
黃錫薰收押 北市：尊重司法
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救災睡覺 黃昭順促監院查陳菊
中國漁船船長被令封口
國內自主開發商用電動車技術 引領產業新營運模式
不只健康 台灣人壽更要保戶快樂過生活
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國際地科奧賽奪冠 馬總統電賀
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服用威而鋼 半數男人無效
花蓮地震規模5.1 震度5級
歐股回軟
花蓮凌晨五級地震 未傳災情
太魯閣強震 2次都未足1秒
專家：美元離危機更近一步
金價再飆新高
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財報利多 美股翻紅
惠普估年度財報優於預期
英醫學院靠iPhone教學
IMF：國際匯率戰開打機率低
爾必達傳將產30奈米DRAM
比列日設計展 台創意受肯定
金價預測明年衝上1450美元
花蓮連6震 太魯閣搖不停
亞銀上調印尼今年經濟增長
台股開盤上漲52.21點
東北季風強 基隆北海岸防大雨
中國和歐洲將規劃下階段合作
向中國領館丟冒煙筒 日男被捕
金正銀出任北韓軍委會副委員長
南迴鐵路復駛 環島全線暢通
高市議員嗆下台 菊：選民公斷
北韓權力三代世襲 金正銀上台
新台幣勁升破31.3元
漱口水防牙周病？無科學根據
登廣告 台訴求加入民航組織
中國冰川急速退縮
陸官員：人質事件增中菲互信
羅曼菲獎助金 公開徵件
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加國娼妓法 安省高院判違憲
有機肥工廠大火 老闆燒燙傷
中央氣象局氣象報告
北韓同意明舉行兩韓軍事會談
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南韓經常帳連續7個月有盈餘
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基隆麥金路水管爆 交通受阻
金門馬拉松健跑組 報名免費
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河內慶千年 交通問題面臨考驗
花蓮第7震 規模3.3
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中國駐日總領事館又被丟煙筒
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央行明理監事會 升息看法分歧
台灣水果銷上海料將成長一倍
北京警方臨檢同性戀聚集地
美國人在南台灣特展 移師南市
人瑞膽管結石 腹腔鏡除大患
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再3局 郭泓志改寫道奇紀錄
高市里長遭電話恐嚇 警偵辦
印尼總統任命新任國軍總司令
被控侵占 顏鳳嬌：獨資經營
國際組織簽約加強飛安資訊交流
吳揆：ECFA降風險 利招商
教師在職進修 國小師最積極
台灣鮮梨可望明年輸往大陸
美林調升評等 半導體股大漲
陳菊救災休息 綠籲勿過度操作
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藍中常會移師高雄 聚焦風災
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陳菊風波 王金平：選民一把尺
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小英啟動快遞政見 樂見辯論
傳打進愛瘋供應鏈 友達大漲
吳揆：民眾看得到縣市長努力
兩岸航班大增 華航創6年新高
文藻求援 王金平盼各界捐輸
達悟核心飛魚文化 銀盔傳家寶
查賄選 雄檢搜里長疑買票
高港7業者聯合行為 罰5百萬
陳菊救災休息 小英籲人性看待
李光耀：在星貪污必揭發處罰
台灣石斑虱目魚將輸往福州
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藏槍神情緊張 男子遭逮
男生學美容 技藝競賽爭國手
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立院召委選舉 藍11席綠4席
台股震盪整理 漲51點
星官員爆貪瀆醜聞 罪名逾兩百
訂製西瓜刀耀武揚威 警逮十人
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辜仲瑩：從未想過為珍洗錢
資金搶進 台股價量齊揚
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陜西甘肅四川爭嘉陵江源頭
三大法人買超台股90億元
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王羲之草書平安帖驚現北京
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雙重顯影劑造影 登頂尖期刊
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加油卡爭議 金縣府要中油加油
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陳雲林訪台 國台辦：尚未商定
國台辦：兩岸應珍惜當前局面
高鐵語音訂票 全天不打烊
就醫自費雜項多 民眾成冤大頭
綠追新生高案 質疑郝難逃責任
藝人歐定興又偷竊 檢聲請簡判
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新台幣兌美元升1.2角
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張大同參加參議員史蒂文斯葬禮
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吳東亮：沒打算賣彰銀
加州健身被併 會員權益不變
屏縣5歲幼兒教育補助受理申請
鼓勵行善 駐芝處投書
繼承人繳清王永慶97億遺產稅
ECFA送WTO 兩岸協商中
母女開私娼寮 賺外籍女皮肉錢
閩台合作維護台海空中電波秩序
陳雲林訪台 國台辦：尚未商定
有線發展 NCC盼蔡家帶頭
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
縣市閱讀競爭力調查 北市居冠
台灣鮮梨明年可登陸
兩岸直航票價11月有機會跌
國台辦:民進黨常說辭反覆
飛俠紅鷹 高雄電影節閉幕片
台灣人閱讀 每天不到半小時
疑情緒不穩 智障生刺傷同學
兩岸媒體峰會 壯大全球影響力
服務老者弱勢 金門闢登山專車
順手牽羊乳 放到過期再送
稱上司老大 校長被批像黑幫
嘉義之光 李文堂獲3大教育獎
直航票價高 消基會籲交部管管
金融海嘯大陸研討會10月登場
明華園八仙 曹國舅壓軸
中科二林園區復工 相思寮保留
吳東亮臉書沒朋友 拉兒子充數
中藥疑添西藥 中醫師7萬交保
人在看守所 警查竊案找上門
經商失敗黯回國 孑然一身餓死
駐法代表處推廣正體中文
蕭萬長：周俊勳要叫我舅舅
美官員：釣魚台主權美不採立場
兩岸清大簽協議 培養雙碩士
腳踢轆轤捏陶 台灣陶藝登國際
遭批機上玩電腦 林心如要追究
台灣微生物生態學學會成立
周俊勳亞運若奪牌 獎金捐出來
強波器干擾上鎖 搜刮汽車財物
大安信義區房價 逾一成破百萬
無照行醫 假博士判刑
加強公證執行 海基團將訪陸
清雲科大擦窗機器人 主婦幫手
中科二林復工 友達：照進度走
假土改填廢土 警逮7人
農民增收入 邱鏡淳動腦
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高市選情 藍盼月內超越楊秋興
貓頭鷹守護神 拼動畫界阿凡達
青年成家方案 10月受理申請
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國科會核准11投資案 近百億
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女議員涉婚外情遭告 地院駁回
台彩3年要募百台復康巴士
官員索賄再退回 檢方偵辦
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遍尋不著 中國家長北京找子女
密謀襲中國使館維族男子被捕
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劉憶如：離婚前已有第三者
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土地公校長 榮獲師鐸獎
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加州健身房被併 會員權益不變
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新生高案便箋 議會祕書長授意
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綠控政府干預公視 新聞局否認
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兩岸路線 府批小英投機
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巴比宴 陸富豪籲助西部脫貧
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告陳菊瀆職遭恐嚇 警方派專人保護里長
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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捐5元遭父打罵 少女服毒自殺
王國然拜訪安大略省議會議長
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高市災民請命 聲援抗議兩樣情
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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WSJ：雅虎三主管辭職
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校正公電（CAP108號）
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雖嚴厲打房 滬地標售價仍高
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藍選戰文宣 聚焦陳菊行政責任
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青創貸款申請人數今年激增
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雄檢查賄 約談1里長參選人
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升息？泰財長籲央行考量泰銖
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纏訟13年殺警案 法院重審
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潑汽油燒傷前妻 莽夫被捕
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黑米案 多名前暴龍球員判刑
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三商高球賽 林文堂首日第9
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公布行程 楊秋興陣營駁傳言
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愛爾蘭料掌有AIB多數股權
教產爭訟判決 全印戒備
ECFA經合會 陸長假後開談
首爾台灣電影展 盼增台韓情誼
中國：美反補貼調查違規
最美國道 興建期工安事故十死
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不在籍投票 各國不同
經長率團訪印尼 雙邊關係加溫
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陽光能源暫停交易
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國道6號工安意外 國軍救援
威力彩頭獎摃龜
蘇蔡周日同台造勢
央行盯房貸 學者：未完全發威
移轉投票選務複雜 零缺失為上
今彩539頭獎摃龜
國6工程意外 6死2傷1失蹤
揮別美牛陰霾 台美經貿向前看
鋼架水泥成堆 事故現場救援難
勞斯萊斯執行長明年3月退休
打房有選舉考量？彭淮南未答
基隆大豪雨 北部防豪雨
報導小S家暴 蘋果日報判賠
縮貧富差距 學者寄望經濟成長
屏縣747職缺 明受理登記
基金投資上櫃標的擬放寬
文建會基層巡演 2日到嘉義
封王象氣勢強 落後6分照逆轉
經合會名單和組別數量仍在變動
聯合國大會 18友邦為台發聲
體育處求償 東森:將提答辯
新船供過於求 抑制Q4運價
法國國安紅色警示 旅法要小心
平民慈善更值尊敬：美富豪
美第2季經濟成長減緩至1.7%
美初申失業救濟數下降
北京四中原創話劇將在台上演
從人身攻擊 看政治人物的嘴臉
綠民調 新北市小英落後1%以內
2010台灣OTOP設計大賞 有看頭！
不在籍投票 擬先自總統選舉實施
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國道最慘工安意外 7死3傷
江丙坤：江陳會兩議題研究中
內政部：「不在籍投票」非在營區內投票
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日本派密使訪華? 官方：「無可奉告」
國6工程意外 7死2傷
亞青男籃負韓 中華只能爭第3
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
厄瓜多動亂 總統稱遭攻擊受傷
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厄瓜多總統控反對黨圖政變
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歐股連4黑 季線收紅
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全球外匯準備 美元比重攀升
金價衝高至1317美元後回軟
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美股收低 月線飆漲
張小月贈款贊助生而自由基金會
日本消費者物價連18月下滑
北部一夜雨 午後轉晴到明天
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毛治國：台灣應參與ICAO
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南韓泡菜危機 靠中國白菜解決
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