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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
小英李登輝同台 喊5都要全贏
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
程文欣簡毓瑾女雙世羽進4強
英高官出櫃 與20年髮妻仳離
星企業尋求巴西投資新契機
調查：肥胖已成巴西人通病
陳彥寧獲勝華科技獎助金資格
陳娟娟亞松森教學圓滿成功
熱帶低壓將成颱 天氣不穩
威尼斯雙年展 台灣館揭幕
遭遇惡房東 肌肉男變皮包骨
結石寶寶家屬趕在期限內索償
打房效應 內湖文山降價多
台德互退參展廠商營業稅
北市店面熱 北縣跟著燒
台灣畫境攝影文物 坎培拉展出
廣東江門7成人染肝吸蟲病
基隆房市吸引首購族 推案量增
傳胡錦濤金正日 長春峰會
拉機場一把 有請優秀退休人才
朝聖團訪駐教廷使館
狂抽地下水 杭州快沉了
移民增 星提高投資門檻
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
蕭萬長：兩岸政治對話時機未熟
促參攝影賽 宜蘭傳藝中心夯
賭場效應 星7月旅客破百萬
飛安意外 陸民航副座取消來台
搶台商票 游錫(方方土)訪越
復工 千興出貨可望逐月攀升
總統：不亂開原民政策支票
蔡依林雙榜奪冠 瑤瑤緊追
統籌款爭議落幕 馬總統稱是
韓碧骨堤傳說昇華為文化慶典
阿里山森鐵招考 碩士志在必得
奧莉維亞舞力全開 西洋榜奪冠
中日經濟對話北京登場
赴菲調查人質案的港「O記」
失憶迷路 警沿街查訪送回家
總統：台北轉運讚 西區商圈賺
上半年特殊境遇家庭1.5萬戶
成龍就菲國人質事件言論致歉
祖父母節 弱勢家庭隔代教養多
台積電拓綠能 年需500人才
太歲頭上動土 射裂警所玻璃門
香港警方派人到馬尼拉蒐證
東元估綠領需求大增
海地總統府震倒 台灣樓堅挺
總統：廖國豪犯案大人不能卸責
全台大雨特報 南方雲系北移
順著景點劇本徵選 首獎20萬
郭泓志登板 道奇4連勝
老人日照中心受阻 伊甸想解約
朱立倫電視文宣 第一天就上手
疼惜新移民 陳菊：責無旁貸
社大盼加碼 總統要教部考慮
學界催生兒照法 為孩子打拚
華爾街日報：今年是台灣體育年
馬國台灣電影節 海角7號放送
基北免試升學 改採3學期成績
建中北一女免試上限15%
LOVE明日行動 新生活概念
陳菊：新高雄人 不要再分彼此
吳揆勉綠產業深耕 創就業機會
經長：台灣要成綠能產業大國
台積電薄膜太陽能廠9月動土
社區鐵條傷腳 判賠5萬
秦城監獄伙食點魚翅也有
防走路工奧步 黃昭順組律師團
朱立倫批民進黨 補助虧待北縣
新生高花價高 北市肅貪會議查
中國副總理無限期延後訪菲
急遽高齡化 引爆銀髮商機
金正日傳將結束訪中返國
林丹世羽4連霸夢碎巴黎
警破職業賭場 載走83人
許哲誠愛低音 支撐心靈靠山
賣場找靈感 黃裕翔愛即興創作
歌王蕭煌奇 音樂開啟一扇窗
零八憲章簽署人倡黨軍分家
花價爭議 蘇貞昌：將帥無用
綠能夯 中美晶員工將倍增
伊春空難 河南航空被迫改名
工人觸電 同事CPR救回一命
福建車隊 金門鐵騎行
台日少棒明交戰 教練：五五波
花價案 金溥聰見郝商對策
Diaspora下月尬臉書
傳四川公安殺4藏民30傷
澳門加強與台灣經貿文化關係
運動救爛心 孫大偉單車闖千里
花價爭議 郝：調查對象沒上限
妻還想生 江宜樺嘆時不我與
八達嶺長城修復3700公尺
遭冷凍 徐若瑄嗆不怕惡勢力
綠能就業博覽會 老闆上陣徵人
綠能就業 億光釋出500職缺
中國「翻牆」軟體傳被封
大考擬改規則 預備鈴可進場
全國教育會議 場外教團嗆聲
鄭立中到訪 中縣農產盼列早收
東元5大方向切入綠能產業
台中鳳梨好酥 上演酸甜派對
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
護眼 維他命不如深綠蔬菜
饒舌歌手牧師 為蕭亞軒施洗
中國高官8月調整頻繁
活化打狗驛 打造鐵道故事館
視導彈藥庫 林鎮夷：不容再爆
化妝品受衝擊 業者籲列早收
艱困選區 藍綠設服務處扎根
金正日訪中3天後將返平壤
終身學習經費 教部將增編
全國教育會議 催生教審會
潘帥惜肉如金 淋浴戲點到為止
逾7成上班族想投入綠色產業
花價爭議 郝：蘇別幸災樂禍
掃帚新文化 西勢村覓出路
中美晶董座對員工比對兒子好
東京柔道賽首日 台奪1銀3銅
竹縣放水燈 普渡好兄弟
糞便驗腸癌 陽性案例速複檢
遠東建築獎激勵兩岸重視美學
世羽準決賽 亞洲選手天下
嚴凱泰跑車 朱立倫超哈
人道援助 柬象臂女童來台就醫
曾俊華：對台港有利都會研究
泰股衝破900點 可望續漲
陳淑樺疑失智 滾石籲勿打擾
天心房事搞定 感情空窗5年
廖國豪案 學者：品格教育失敗
骨鬆摔出人命 高於子宮頸癌
菲領事就人質事件向港人致歉
7成日人挺菅直人連任民主黨魁
小綠葉蟬留齒香 三峽紅茶翻身
暑假無颱侵襲 小心秋颱
偶爾散散步 腦袋變聰明
華信武漢包機 首航往返全陸客
統籌款案 林聰賢盼勿密室協商
香港財政司長拜會宏達電
寄養少年煮咖啡 體驗生涯規劃
柬2歲象臂女童 台中榮總收治
清未爆彈 北市主動查價高工程
光良音樂會 歌迷零距離
滬台商盼促台醫院來滬設分院
哺乳好處多 糖尿病風險大降
史亞平宋逸民星國推台灣觀光
大學退場機制 教育部訂指標
高孔廉：逐步放寬陸企赴台限制
文化生活是服裝時尚創作來源
體育課每週2節 擬變3節
高孔廉向海協反映直航票價高
興農轟跨潘威倫 統一6連敗
瀋陽商場火災 9死9傷
滬台商盼速簽投資保障協議
李勝木簡毓瑾世羽四強作收
江啟臣籲台日共拓文創產業商機
環測預算減 立委質疑忽視環保
經長新山視水情 考量二階限水
馬路當舞台 藝穗踩街鬧艋舺
小英：花博案 人民信心不足
為升遷和老闆上床 恐短多長空
原創音樂獎 盲人歌手獲首獎
9月中旬 基隆汐止恐分區供水
台灣大學火警 21消防車滅火
免試入學 北縣採計6段考不變
台日今午爭奪少棒國際冠軍
台駐美代表處 贈勳美國防官員
盜刷買高鐵票 旅行社員工落網
問題侷限新生高 郝止血救花博
港人憤慨 菲國華人憂排華
宜蘭地震 規模4.1
藍危機處理 阻花價案延燒選戰
金正日可能已結束訪中返回北韓
菲總統妹妹感受港人憤怒情緒
藍委忙輔選 中常委選舉難兼顧
12年國教無結論 教團失望
面對困境 李焜耀：天天是好日
李焜耀盼中科4期以地易地解決
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
臭皮匠勝諸葛亮 但得實力相當
卡崔娜5週年 美防災力受質疑
台灣3羽球選手世羽賽獲銅牌
中華少棒2比3敗給日本
遭日本逆轉中華少棒無緣決賽
世界創舉 藝術展品全能吃
輕颱萊羅克形成 全台有陣雨
打工度假 賺進第一桶金
北美中國概念股被低估
台資銀登陸 聚焦5大區
全國教育會議第2天 吳揆出席
港粵滬叫停 菲旅遊業重創
反狗仔 加州祭重懲
高雄市民負債多？市府否認
南韓國務總理提名人金台鎬辭職
中國伊協會長將訪台
業者盼陸開放觀光醫療簽證
廣州明年擬設台灣精品一條街
港人冤死 菲警方錯誤百出
共軍將在青島實兵演練
落雷 貓纜暫停營運
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美將領籲警惕中國軍力
香港大遊行悼在菲遇難港人
南海插旗 中國尋找公海資源
漁船擱淺傾斜 4人獲救
登玉山疑高山症 海鷗救援
中國十二五規劃加快經濟轉變
又一熱帶性低氣壓 全台防大雨
花價衝擊選情 郝：絕對是危機
周文重否認中美政冷經熱
祈福法會 吳揆盼多關心扶持
想出家 成都大學生豬骨詐死
徐若瑄冷凍受委屈 馮德倫送暖
大陸網站設自律專員審查言論
文山運動中心開幕 馬總統欣慰
嘆人生沒意義 男子套袋自殺
中國4大銀行日賺14億
溫家寶:開創中日經貿新局
陸客赴日潮 中文導遊吃香
學者：國光環評誇大正面效果
包生男 衛署稽查開罰
持有東加護照 澳門商人難入台
昌九城際高鐵即將開通
海地塔塔車滿街跑 台灣人怕怕
祖孫傳真情 阿公阿嬤過節趣
落雷停止 貓纜恢復營運
輔選高雄 王金平籲藍天重現
慶祖父母節 胡志強盼快當阿公
蔣友青烏龍案 警：捲菸非大麻
中油汽油降3角 柴油降4角
朱立倫質疑虧待北縣 小英反擊
小英：郝龍斌朱立倫應各自努力
高雄捷運 疑爆裂物虛驚一場
不認陸醫學歷 楊朝祥不解
教師品管 教育會議促擬機制
兩岸大學合作 教部：嚴控資金
花價爭議 朱立倫不擔心受影響
台塑汽油降3角 柴油降4角
鼻輪脫落 復興客機降落驚魂
iPhone4夯 電信業受惠
人類愛找個性相彷對象結婚
談教育 總統：教孩子學會負責
國父來了？公車司機很孫中山
搶占商機 黃重球將率團訪印度
考研究所也要補習 學者憂窄化
爭風吃醋當街開槍 警偵破
兩岸教育合作協議 已送陸委會
祖父母節奉茶 祖孫情更濃
梅花鹿流落街頭 疑遭狗咬重傷
志工表揚 子代亡母領獎圓夢
妻裝追蹤器 夫訴請離婚獲准
中華教練：最擔心的狀況發生了
車禍留孕妻 疑販毒黑吃黑
向李小龍致敬 甄子丹耍雙節棍
鄭州醫院從台灣引進醫管模式
安徽30例霍亂 中小學放假
黃金週線收紅 中長線偏多
印度領導階層與人口年齡差很大
亞幣貶 新台幣上週貶0.3%
台3線中崙四號橋 9/2封閉
教部擬鬆綁 技專教師兼職借調
泛珠三角合推海峽之旅
採訪伊春空難 記者被扣
子公司虧 益通H1慘賠30億
中國買日債推波助瀾日幣勁升
花價風暴藍滅火 蘇批只為選票
張晉樵落髮 自捧像阮經天
副總統盼建國百年擴大服裝展
蘇嘉全拍胸脯 恢復舊市區繁華
男性少做家事 30年來都一樣
台灣智庫籲派遣同工同酬入法
中南部鄉親挺 父後七日票房旺
防恐 印擬部署地對空飛彈
民宿搞創意 超大門牌吸睛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
兩岸投資協議 陸資開放成重點
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
亞洲青少年交流賽 台1銀4銅
眼鏡蛇咬傷人 彰縣2天3起
20歲孔子大使 力行有教無類
小而美月餅 粉領族最愛
安心亞手機灌佛經 當護身符
陸客自由行 6成企業看好消費
台灣選手世羽賽奪銅表現實力
世羽賽爭金選手 中國佔8名
泛珠三角加強對台交流合作
南山員工促儘速通過股權交易案
博智併南山跨部會實質審查結束
少棒輸球難過 前輩：已經很棒
防綠打花博 府院黨危機總動員
復興落輪客機 恢復載客
周美青馬唯中聯手 拚社福外交
曾俊華訪台建台港溝通平台
贈禮內政部 烏魚子面膜都有
中國民企五百強 門檻36億元
退禮引民眾不悅 官員難過
醫援宏都拉斯 白內障重見光明
輔選黃昭順 王金平催藍基本盤
公視停委任 鄭同僚失華視董座
有得瞧 9月頭5日三星匯聚
桃機場商務貴賓室 年底前啟用
基本工資審議會 9/13開
百齡罈高球賽 林文堂奪冠
馬總統訪七股 力推農村再生
失華視董座 鄭同僚批黑箱作業
台大實驗室醋酸打翻 無人受傷
特派員筆記：巴西總統大選
朱立倫：統籌款補足 是還公道
ECFA 總統：虱目魚業受惠
全國芭蕾舞賽 男舞者不缺席
弟不想繼續打牌 兄持槍轟
蔣友柏成中國日報頭版人物
8萬港人悼念在菲遇害同胞
青年政策論壇 吳揆勉三力
馬英九授戰旗 為郭添財造勢
開學馬上模擬考 教長說不可
全國教育會議 教團諷大拜拜
賽神豬 高市長參選人現身搶票
中國央企大規模向全球求才
蒲亭開啟中俄原油管道閥門
公視停任華視董事 新聞局尊重
12年國教期程 2年內宣布
泛珠論壇加強對台經貿文化合作
中國文化部長將訪台
富士康衝擊 鄭州企業加薪留人
王鏡銘代表作 獅中止6連敗
李焜耀：主管滯美棘手但可克服
本業佳？益通毛利不到同業一半
恰恰砲轟熊 兄弟穩首位
日陸自年度演習 台灣人士觀摩
送愛海地 周美青要照亮災童
亞洲滑冰賽 台灣3銀1銅
李顯龍：想強國興邦須海納百川
菲網友討論中菲遊客遇害事件
江啟臣參訪橫濱紅磚倉庫
尋訪幽靈火車 被真火車撞死
中華挫德州奪世界少棒季軍
美智庫籲政府修改對中策略
痛宰德州 中華少棒奪季軍
台灣農技團奉獻 海地媒體肯定
世羽閉幕 中國席捲所有金牌
提前結束 中華隊贏世少棒季軍
颱風低壓環流夾擊 防豪雨強風
日奪威廉波特少棒冠軍
台股開7797點 漲74點
社區歧視老人反對日照中心設置 老盟表達抗議
上海台商協會 希望台資醫院登陸
你開學 燦坤挺你 祭出零元開學專案
南方莊園中秋月餅禮盒，新穎的口味及時尚的包裝讓月餅成為Party Dessert。
交通部觀光局率領154位業者赴新加坡凸顯台灣優勢
YU SUSHI秋季限定 釧路秋刀魚套餐 每套NT$1,800＋10％
秋意濃 福華月餅 台灣美食展期間優惠不限盒數全面7.5折優惠
2010 Mercedes-Benz兩廳院夏日爵士派對
藍搶救郝龍斌 全面反擊綠營
台灣工廠，觀光驚豔！
溫泉保育邀您一同紀錄彩繪紗帽山
扶輪社帶領百位青少年 開學前體驗領導真諦
北海道東川町 短期日文進修課程
積極建構松山機場國際商務航空中心，提昇國家競爭力
「妝點‧台北一路花」活動開跑囉！
中央氣象局氣象報告
5都升格舉債受限 新北市叫苦
力挺郝龍斌 藍營強化輔選
英特爾併購英飛凌無線事業群
中國外商公司更注重保密
男籃世錦賽 中國摘首勝
訪中第5天 金正日抵哈爾濱
益通賣單逾3萬張 拖累太陽能
新台幣盤初升破32元
中韓頻以軍演相互叫陣
闖貓纜車站 洪健益遭訴
一開學就模考 教長批不專業
民雄大士爺祭 祈求風調雨順
美股登萬點 台股收復7800
艾美獎 歡樂合唱團橫掃喜劇類
豐興鋼筋盤價報1.96萬元
泛太珠心算 台2學生奪冠中冠
首爾路邊攤約7%小吃不衛生
賴幸媛：港人來台簽證將簡化
總統承諾與聖文森關係不變
殺害聾啞胞兄 判無期確定
馬拉度納到中國找溫暖
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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基隆降雨 無助水庫進水量
廣告狂人勇奪戲劇類最佳影集
吳釗燮：大陸著重台政治利益
3件塑膠便當水壺驗出高溫變形
最水音樂會 戰地坑道蛻變舞台
上海高房價 IT人才留不住
麥格塞塞獎中國2得獎人將缺席
市府財政惡化？許添財駁斥
簽ECFA 陳沖：吸引投資
高溫變形塑膠便當水壺下架
韓人找對象 男比女重視外貌
陸女欲轉機偷渡 遣返
胡志強：治安尚未成功仍須努力
菲巴士挾持案 港警在菲調查
亞洲錦蛙 入侵衛武營都會公園
少將歧視原住民？海巡署將懲處
產險第二季獲利 第一保居冠
六輕地方協調 盼回饋機制化
屏縣國中小 新生數創新低
換戲路 桂綸鎂改當大哥女人
台港聯席會議談合作
杜拜自貿港大躍進 台灣取經
假藉改運行騙 命理師判2年半
中與美韓各自軍演 黃海緊張
蓋房子 中國擬比照德國標準
第62屆艾美獎主要得獎名單
醫療模擬真人 有血管會冒汗
陳菊楊秋興黃昭順同台 互動冷
廣達仁寶法說本週登場
房市過熱 星採措施降溫
艾美獎 去年得主今年多槓龜
3分鐘134粒 夾米最筷手
福建泉州建對台漁業碼頭
瓜國總統府規劃局長訪台
僑威控資訊延遲 恐影響新股
量縮觀望 新台幣午升2.2分
犯罪年齡降 胡志強：重視防範
邀花農挺花博 郝龍斌反遭嗆
監委查花價爭議 擬約詢郝龍斌
印度台商仍以貿易與銷售為主
台港首次聯席會議達成多項共識
花價爭議 小英：不見獵心喜
台股收7741點 漲18點
韓媒：金正日結束訪中返北韓
朱立倫：不取消村里基建費
台股開高收小紅
隱匿校園性侵 人本籲修法科罪
9月台指期漲58點
防豪雨 國防部預置兵力
大雨集中北部 助基隆汐止解渴
海地重建 台灣希望村面面俱全
喬治克隆尼獲頒鮑勃霍伯人道獎
電子翻黑 台股7800復失
專家：每班級都有廖國豪應重視
笑對血腥 菲總統臉書相換哀傷
9月電子金融齊揚
學界盼教育白皮書聚焦
女警勇追捕 飆車男沒轍
世博台灣館 嘉市府爭取
ECFA啟動 教育應加緊因應
打假鬥士方舟子北京遇襲
林雲台北追悼儀式 莊嚴隆重
中國前首富黃光裕二審判14年
總統保證 素書樓風波不再發生
首筆外國捐款 食物銀行及時雨
陸部長：台研發設計值得借鏡
推商務中心 黃昭順：別漏高雄
三大法人買超台股近15億元
緬懷戰友 海軍老兵回娘家
兩岸抗戰影展 藍營高層受邀
98年政治獻金 民進黨居冠
海洋環境圓桌會 推動資源保育
主播匿名上網遭人肉搜索曝光
俄新火箭發射場離中國好近
巴基斯坦板球隊疑打假球
中國首次對歐盟發起反補貼調查
天熱 當心熱急症上身
及時雨 基隆2階段限水暫停
金大招陸生 首年上限200人
金門火燒埔 空勤支援滅火
南韓電信9月推平板電腦
花價案 蘇貞昌：態度最重要
亞銀指中國8億人屬中產階級
南市電動機車補助 最高逾2萬
八成中國女性天天為身材發愁
外資上周賣超370.68億元
江蘇射陽紀檢幹部跳樓身亡
新台幣兌美元貶3分
父後七日開紅盤 戲院跑片搶錢
海巡官員失言 長官找嘸人
花博草花價高 市府：含管理費
有愛無礙 復康巴士便利行
瑞銀證：PC需求疲軟再獲確認
中國LED電視銷售轉趨保守
台灣參加尼加拉瓜國際工商展
蛋蛋不見協調未果 家屬將告軍
舟曲洪水為什麼還不退？
江啟臣籲台日加強地區經貿統合
烏魚伸冤 舞台劇融入環保教育
八八水災永久屋 協調慈濟增建
溫家寶轟日資企業薪酬低
一家之祖陪上學 溫馨祖孫情
洪瑞河證實 去年考慮解散象
輕颱離台不遠 明晨可能發警報
閃耀威尼斯 華仔劉嘉玲領軍
中捷起波瀾 市府：溝通緩徵收
早餐飲品低蛋白高糖 影響學習
宜蘭地震 規模5.2
降雨囉 基汐2階段限水延後
楊秋興：縣市合併應顧公教權益
姑丈性侵姪女姊妹 重判10年
OTC：唐鋒下櫃可能性不高
減腰圍可降低脂肪肝惡化風險
大人物現身公視 甩凱莉娶女王
前進大陸 服務業是重點
地震 竹科不受影響
台澳簽署備忘錄合作發展綠能
港府繼續推動港民來台免簽證
益通大虧 櫃買中心：實質審閱
台電：小地震 各電廠無恙
立威廉新戲 大談姐弟戀
宜蘭地震規模5.2 震度4級
曾文水庫蓄滿 評估洩降
教室還在施工 學生鷹架內上課
月餅含肉不許郵寄新加坡
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
男子盜墓 未變賣先被逮
太平洋戰爭砸大錢 不敵小成本作品
李焜耀：集團營收超越07年
雨急 中正高中淹水及膝
楊韻禾甩肉7公斤 秀M字電臀
中印富豪買走倫敦三成房地產
中國官員不來 菲總統府理解
推國際保險中心 降低華商成本
面板廠：不受地震影響
楊祐寧慶生 最愛師大路的妹
馬國軟糖鉛超標 業者需回收
央行阻升 新台幣收貶3分
南投擬設科學園區 農民反對
100年國防預算 機密比率減
最有生育競爭力 宜彰中市
海戰懷舊巡禮 老兵重返榮耀
徐享崑涉貪案 一審無罪
會展中心案敗訴 鄉林將上訴
世博台灣館標售底價逾4億
患難見真情 智利礦工向妻求婚
大雨降在穩定區 無土石流危機
台塑上半年淨利年增87%
催生標語票選 明午截止
蘇貞昌選戰實境秀 女婿執導
投資台灣高雄場 企業反應熱
化?菻~業憂兩岸開放不對等
負債高？南縣府駁斥
重災區 高縣建組合屋安置學生
響應蔬食 速食店推專用菜單
敦親睦鄰麥寮版 要求2天回應
綠：中資擁百萬個資 恐危國安
檳榔攤新五不 桃園加強取締
昶虹回台申請第一上市
經部：入股和訊是外資非陸資
疑財務糾紛 男遭毆打棄橋下
港立法會促菲就慘案道歉賠償
金門林區延燒 空勤直升機滅火
家具舊愛新歡 幸福送到家
闖貓纜遭訴 洪健益：司法打壓
家禽屠宰業明抗議 農委會勸退
台灣金控總經理 黃壽佐出任
英估成長1.7% 恐再衰退
台中港槍響 鋼鐵廠員工擁槍
螢舞蛙鳴 百吉國小生態課超讚
國小營養午餐 高市全面免費
台港將推動醫療衛生等合作
中國外匯新政 減緩升值壓力
維基百科揭秘 捕鼠器結局曝光
拍浴血任務 李連杰像渡假
府明年預算 刪扁千萬禮遇
前桃園議長涉貪 一審無罪
猶太人同基因？德銀行家犯眾怒
港擬在台設旅遊辦 台歡迎
高市5警涉不當場所 記過調職
愛滋就業歧視提告 大陸首例
公視終止委任 華視董事會流會
馬國新機場2012年竣工
谷歌進軍網路租片服務
兩岸商務航空 交通部盼更開放
現金偏低 益通本業改善隱憂
拚升學 十幾萬國三生明模擬考
拚治安 縣市長配合度列評比
美洲鮪魚組織 台灣成會員
伊朗怒批法國第一夫人是妓女
胡錦濤金正日願重啟六方會談
陸外交部證實金正日訪中
今彩539三星彩四星彩開獎
心臟病藥新療效 年救1萬人
明年假多 工商界盼不再增
不適生養？高市：調查有差距
陸徵廠房 台商因此有富有貧
鴻海上半年每股盈餘3.61元
威力彩開獎
星政策牛肉 看得到也吃得到
涉地方利益 陸打房路艱辛
蟹奶蝦蛋白 學童食物過敏大宗
Q3能否轉盈？益通：未做財測
松山商務航空看俏 業者拜碼頭
曾俊華:解決台港問題無時間表
日本足球隊將有義籍新教頭
全球圈養大貓熊逾三百 仍瀕危
明跨部會會議 南山案准駁關鍵
港確定菲安全才取消旅警
上航飛港班機機械故障返航
金正日：世代加強朝中友好關係
浙江省委書記與李敖西湖對談
兩岸金融開放 審慎漸進為原則
王力宏上海代言環保產品
胡錦濤金正日支持六方會談
新一代廚神 麟手創奪冠
今彩539 頭獎摃龜
刪扁禮遇預算 府：依法調整
颱風影響 華航取消琉球2班機
小英當主席 家人捐款挺
輕颱南修形成 將發海陸雙警報
威力彩頭獎摃龜
一程多站商機 台港宜把握
北部降豪雨 台北市最多
台塑四寶上半年賺866億元
汐止坍方 封路搶修
江啟臣黃志鵬在日說明ECFA
輕颱南修進逼 海陸警報齊發
大阪府知事確定9月訪台
總統指示加強戒備 做好防颱
3颱鼎立 牽引降雨大
颱風進逼 國軍預置兵力防災
北縣是否上班上課 4時宣布
周美青安抵海地 警力維安
風雨不大 北縣正常上班上課
「台北‧澳門周」九月初盛大登場
Just Sleep捷絲旅尋找當紅部落客 推出「臉書超人氣大賞」活動
水利署籲民眾做好居家防汛
北基雨大 汐止坍方搶修中
出口商拋匯 新台幣盤初走升
DRAM合約價創今年新低
吳揆：是否撤離由地方決定
颱風來 國內外航班部分取消
台北寒舍艾美酒店 2010年冬日風尚登場
艾美酒店及度假村喜獲全球最佳酒店服務大獎
耐斯王子秋季旬鮮．享山海之戀 「蟹」逅鮮美滋味．義大利的初秋饗宴
許添財：未到917怎知我不選
扭轉後的精彩──興隆毛巾
進港船舶數止跌回升且噸位漸趨大型化 臺北港貨櫃裝卸量已達臺中港運量1/3水準 高雄港兩岸轉口量大幅提升
藍營攻南守北 打經濟牌拚5都
綠5都固南攻北 打花價搶登頂
取消禮遇 扁：政治報復
馬誇郝 台北市政超越
TN與CNS 簽訂新聞照片互惠協議
研究：酗酒比滴酒不沾長壽
颱風警報 國軍設災害應變中心
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新莊電纜工廠爆炸 火警搶救
周美青安抵海地 沒忘噴防蚊液
周阿姨訪海地 女童特愛馬唯中
未達標準 北市今照常上課上班
美學者：以巴退出談判機會降低
歐盟要查新流感疫苗副作用
美翻修敏感科技輸出管制體系
台愛首次科技會議都柏林登場
流感疫苗 美比去年增4成
成本高 巴西生質柴油發展受限
北極觸礁遊輪旅客抵加艾德蒙頓
巴拉圭台灣文化日宣揚台灣文化
南修逼近 新竹苗栗陸上警戒
南北雙颱 全台防豪雨
駐伊美軍結束戰鬥 歐巴馬演說
防衛孤島 日擬設陸戰隊
台股開盤跌71.89點
中國「意外」射殺一名藏人
巧克力燙傷女童 麥當勞挨告
駐巴國技術團參觀下夏谷農牧展
半年報不如預期 鴻海開盤跌停
韓秘FTA談判達成協議
美網 大陸鄭潔開門紅
陳致中告壹週刊 雄院開準備庭
3颱共伴 國軍進駐屏東
借鏡六輕 中油加強工安預警
陸學者：中朝將「球」踢給美韓
大陸民主社會主義推手謝韜出殯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
氣氛保守 台股盤中破7600
查賄小組揭牌 北檢宣示決心
萊羅克進逼 國軍進駐高縣
陸央企財大氣粗民企望塵莫及
3颱非秋颱 僅2颱影響台灣
3颱夾擊 大陸東南拉警報
鴻海集團股疲弱 拖累大盤
壓力大 近5成科技人想離職
廬山若雨逾250毫米即撤離
雙颱影響 南修減弱萊羅克增強
月線恐收黑 證券股疲軟
7年方知真兇 學生殺副校長妻
3颱夾擊 桃縣備戰
舊金山聯準會：移民推升美工資
日圓升 面板上游材料分散採購
兩岸清華棋橋賽 9/2上桌
賈靜雯爭女 法院裁定共同監護
農委會：無公有屠宰場規劃
3颱同在不稀奇 6年來年年有
小英生日願望 盼叫土地公
日系車9月份暫不調漲
南投3登山隊 今明可望下山
南修漸減弱 基隆脫離颱風警戒
颱風逼近 漁船進港防颱
科技人理想企業 台積電第一
屏科大5人攀嘉明湖 未聯絡上
5歲免學費 北市9/1上路
9到11月高溫多雨 小心秋颱
疑進行恐怖預演 兩男荷蘭落網
有條件繼續上市 新美齊漲停
遭假名報導 香港明報闢謠
總統：地方救災 中央支援
樂生房舍龜裂 北市：委託鑑定
農委會：輔導家禽屠宰業轉型
麻豆文旦商標上路 農會促銷
黃世銘：做好萬全查賄準備
日圓升 台工具機業獲轉單利多
防災 中縣加強待命
加害被害對話 修復式司法試辦
會展中心留窟窿 蘇嘉全：笑話
野村證：日資金投入台股潛力大
召妓疑案 雄院要求陳致中出庭
蔡英文：小額捐款情意深重
出口商拋匯 新台幣升2.2分
變裝搶超商 安全帽露餡被逮
蘇批會展 胡志強：不回應口水
美天福生醫台灣神隆及潤泰簽約
防颱 武陵等遊樂區休園
控制登革熱 高市拆28戶空屋
南山案下午公布 中信金硬挺
台股收盤跌124.92點
國防經費 台灣減中共增
北京另類夏令營小朋友唱赤壁
中山足球場將廢 球員怒嗆
外交部推建國百年護照
台股重挫124.92點
9月台指期跌159點
中暑患者代謝快 監測避憾事
博智併南山破局 未獲通過
貿協帶廠商參加吉林博覽會
進軍東協 台灣需個別突破
嘉縣永欽2號橋封閉施工
防土石流 周錫瑋籲加強警戒
9月電子金融齊跌
中孟擬建穿越緬甸陸路通道
繁殖大閘蟹 鍾明光不藏私
外勞遺屬年金 藍委促一次給付
黑莓機外 印將鎖定其他業者
郭泓志再奪救援 連5場無失分
北韓洪水 南韓擬援助2.6億
大雨沖刷 苗縣西濱道路坍方
拉尾盤 台股守住7600點
中方默許北韓金正銀接班
綠營：陸委會兩岸宣傳預算浮濫
男陳屍網咖 手緊握針筒
乳癌標靶藥 健保取消劑量限制
藍再批3高王 菊營：牽拖
防颱 國軍完成救災兵力整備
八八水災 雄檢歸因天災簽結
花博花價爭議 北市府再滅火
廣達上半年每股賺2.76元
大陸個人郵寄物品入出境將限值
鄭明典臉書報颱風 比氣象局快
休閒農場詩情畫意賽 首獎五千
三大法人賣超台股75億元
兒童性侵隱匿不報 立委促重罰
嫦娥二號探月衛星或提前發射
中國天然災害救助條例出爐
台電之美攝影賽 金牌獎5萬
金門林地火災 18公頃燒燬
前進中亞 伊犁將設經濟特區
台網路遊戲可在陸營運是好事
愛心月餅 中縣市聯合促銷
大陸公辦大學仍由黨委領導
機車賽暖身 美男童喪命
中國對美白羽肉雞徵反補貼稅
國際鮪魚組織 台灣入會
日月潭交響樂 改室內演出
颱風影響 金門病患後送高雄
流感死亡添1例 老翁未打疫苗
旅館遇阿飄？郝蕾換房保平安
登革熱病例暴增 疫情內憂外患
查賄選反暴力 雄檢展決心
煩惱繳學費 短期利用保單借款
3颱襲台 蔡武訪台存變數
原民服裝製作 彰縣傳承技藝
股東變動頻繁 博智併南山出局
2成5民眾 易苦惱動怒
新台幣兌美元貶4.2分
學者探討兩岸共同利益
中華少棒隊遊華府訪雙橡園
催生標語出爐 首獎100萬
周慧婷出書 金溥聰自嘲地位低
南修來襲 石門水庫進水量正常
羈押不安分 藏毒吸食起訴
齒顎歪斜矯正 姊弟展笑容
廣達第3季出貨下修 全年不變
高鐵彰化站特定區徵收地主座談
黃壽佐：擴增人壽與證券規模
屏東客語沉浸教學 參與園所增
中俄首建綜合保稅區
陽澄湖大閘蟹中秋前上市
蔡依林再戰花俏造型 腹肌說嗨
日股大跌325點 創今年新低
重建預算 兩署執行不到3成
洋將登錄大限 興農註銷古茲曼
吳揆：台灣資源少 須靠人礦
節能減碳預算減 立委質疑
3颱環伺 綠島旅客提前回台東
99年外交小尖兵 明起報名
天災滅村簽結 小林村民有微詞
金廈少年交流 鼓聲響校園
豆丁海馬 墾丁現蹤
川氣東送 商業運行
西濱南下通霄段 路基坍塌
陸媒：武大偉訪日
法人：台股7500點初步有撐
廁所產女 消防員助送醫
總統：經濟復甦 創造均富社會
凱蒂佩芮不甩未婚夫 全裸拍照
防腸病毒 高市強制通報
解塞車苦 太魯閣峽谷預約分流
央視大火案第二批被告今受審
華航商務艙推吳寶春麵包
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
德舞蹈博覽會 台舞者搶眼
颱風到 吳揆：一體防災
馬尼拉舉行遇害港人追思法會
日民主黨魁選 菅直人小澤對決
大陸全力促恢復六方會談
兩岸好手力爭美網新紀錄
宏達電今進場買庫藏股
世界大學木球賽 中華奪5金
梧桐妹共同監護 賈靜雯將抗告
颱風影響 小三通明停航
添裝備查刺馬？國安局否認
港澳來台許可 網路申請免費
台日智財法研討 雲科大扮推手
照片用摸的 視障軟體造福盲人
陝西550人代表團來台採購
捷運天花板砸乘客 郝龍斌哎喲
原住民失業率降 9月起釋職缺
光武國中搬遷？竹市府尊重校方
雲林辦農民大學 農業注活力
助圓求學夢 高市雲縣資源分享
雨水進帳豐 北部水庫解渴
痔騙癌詐領健保費 醫師遭訴
iPhone出貨慢 德商不滿
5都選舉 9/13起登記
台越交流 台南大學簽協議
創新研發 陳菊爭取中央補助
水庫進帳 全台蓄水量達8成
顧能下修下半年PC出貨成長
泛珠區域將建多條鐵路
菲哥林慧萍 世紀婚禮差一步
縣市節電競賽 竹苗桃前3名
南修漸離 陸上警報可望解除
中科三期環評 環團諷死亡筆記
3颱環伺 台中清泉崗航班亂
星宣布利多 服役領20萬台幣
仁寶每股賺3.5元 勝廣達
防3颱夾擊 八軍團進駐那瑪夏
非營利組織實習 留用率5成4
網購零件製槍 警跟監半年逮人
雙園斷橋國賠協商 金額喬不攏
央行阻升 新台幣貶4.2分
11萬港人簽名促菲查人質案
溫家寶：強國必先強教
校長袒護狼師 中市重處撤職
旗美改名？黃昭順：順應民意
李彬接遠傳總經理
颱風天登山 215人失聯
15萬頭野豬橫行浙江
敗犬女王 獲海外行銷獎
上半年財報 僅川飛還沒交
天雨路滑 國道車禍不斷
爭女裁定共同監護 孫志浩滿意
桃園機場大廳 逢雨必漏
尼國舉辦台灣照片及電影展
吳進木參與尼國家安全與國防班
雲縣府手頭緊 9月薪開天窗
三颱環伺 農委會：菜價安啦
會談破裂 菅和小澤黨魁選對決
歐洲多國調降太陽能補貼
吳揆：重建工作不可懈怠
砍預算 英財政部1/4將失業
明年總預算 差短1590億
宏?痐W半年EPS2.62元
機場查獲夾腳拖藏菸絲
省很大 桃竹苗省電費逾3億
大陸來台採購比一比 江蘇最凱
三颱環伺 台電籲民眾防範
藥頭入侵校園？2高職生藏毒
萊羅克海上警報 晚間發布
南山案破局 主因長期經營疑慮
颱風雨 新山水庫小進帳
異樂團玩聲光 十人抵百
陸媒籲兩岸共同保釣
世界科技城市大會 明登場
雪隧速限 高公局允90公里
華夏航空機翼擦地 停飛
金門雷雨 尚義機場一度停擺
開紅單搶錢？北市警：件數已降
疑受虐 5月大男嬰死亡
台簡化入境手續 港旅遊業拍手
NB代工每股獲利 仁寶奪冠
泰國營電視台遭炸彈攻擊
普天間基地代替案 2案並陳
蕭敬騰訪台灣館 直說感動
內政部拒善款他用 北市再溝通
金管會盼AIG繼續經營南山
周志懷：兩岸仍須政治對話
好女人利智 教李連杰好多事
上海世博園將受颱風侵襲
中科三期環評 有條件通過
監委：催生不能只靠口號
後龍科技園區開發 正反互嗆
孫家棟：中國正研究載人登月
新店溪魚群暴斃 疑颱風惹禍
北市補助體育班 每班16萬
蔡武訪台 行程低調
邊溝阻塞 蘇澳移山路段積水
機場廁所3年花3億 立委嫌貴
錦飛鳳妙手 傀儡戲大不同
新疆青海紛傳口蹄疫疫情
防盜採 南投檢察長實勘濁水溪
印度Q1GDP年增8.8%
今彩539三星四星彩開獎
高市陣雨 民族路機車道積水
南山將儘速與AIG研商
大樂透開獎
罵人宦犬 郭冠英判賠30萬
前中壢市長涉貪 判12年
杜聰明遺產 高院判5子女朋分
舟曲土石流死者增至1467人
吳揆：兩岸議題需智慧與耐心
極端氣候肆虐 永續生存大課題
吳揆肯定無薪假創意
陸委會預算反映兩岸現實需求
貿協與UPS合作 廠商享優惠
蔡武團派出身 歷任中共要職
南山案告吹 AIG：失望
社會救助預算減 立委為弱勢憂
陳彥卉闖進北京武搏會決賽
8月大台北房價高檔盤旋
中國銀監會堅決遏制投機
爭取外資 泰國鎖定中國
許舒博接掌壽險公會
恰恰空包彈 象不敵獅
萊羅克海上警報 南部防大豪雨
外商9月推3D影音商品
陳偉殷安啦 自助11勝
投信：9月台股恐區間震盪
浙大參觀世博台北館 推低碳
巴國水患 印援2500萬美元
交通違規銷單低罰 6官警判刑
法國油輪撞浙江貨船 6失蹤
訂製品無鑑賞期 退貨判敗訴
失蹤24年宣告死亡 警尋獲人
雅魯藏布大峽谷將建五星酒店
便民 勞保給付簡化申請手續
國科會：中科三期儘快復工
今彩539頭獎無人中獎
明年假多 亞洲航線利多
查暴力賄選 板檢獲3百情資
倫敦奧運 英邀台商參與
同步暫停交易?由證交所研議
金正日攜子訪中？依舊成謎
大樂透頭獎摃龜
席哈克涉案 法政界搓湯圓撤訴
環評過 環署：中科三期不停工
麥格塞塞頒獎 2中國官員缺席
花價案 郝：操守若有問題願辭
上海颱風警報 學校開學延後
三颱齊襲 上海中小學停課
鄭在成在仁川展出中國古陶瓷
周美青與海地兒童相見歡
周美青訪濟貧組織 為窮人打飯
南山案告吹 AIG考量縮業務
利多出 歐股多數收紅
華碩將在歐洲成立網路書店
經濟成長減緩 油價挫
聯準會擔心傳達錯誤政策訊號
高雄縣市上班不上課
自由之家勞動權報告台列第二級
歐巴馬宣布終止伊拉克戰鬥任務
高雄縣市上班不上課 家長跳腳
金管會駁回南山併購案 綠委稱許「勇於任事」
中選會發布5都選舉公告
仁寶NB獲利王 股價卻吊類股車尾
日舉行防災訓練 68萬人參加
與選舉脫鉤 中投擬選後出售
藍批市政差 菊營反嗆中央無能
3D電影熱：偽高潮新契機？
綠色交通 5都參選人響應
「孩子、是我們最好的傳家寶」搶得百萬獎金
拚5都選戰 綠全台動員
組棄馬保台聯盟？綠要角保留
金溥聰：黨內民調 郝蘇打平
卡債族訴求 金管會職權內協助
和平鐘聲澳洲響起 太極門陸呼籲「健全體制，護衛人權」
美國媒體報導 扁禮遇被取消新聞
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美8月消費信心增幅超過預期
萊羅克陸上警報 南部防豪雨
見面了 酷酷嫂喜見海地資助童
萊羅克颱風海上陸上警報
陸上颱風警報 西南部小心
萊羅克侵襲 高屏台東防大豪雨
颱風襲 高縣災害應變中心成立
蘭嶼飆10級風 東清國小停課
普天間報告出爐 美盼持續溝通
瘋狂飛車一路衝 警車也挨撞
屏東霧台伊拉便橋沖毀 封橋
萊羅克襲 高雄港管制船舶進出
台股開盤上漲27.33點
萊羅克逼近 台南風雨增強
巴西負債家庭比例達54%
屏東縣凌晨宣布不上課 家長怨
歐盟頭痛中國貨走私猖獗
加國第二季經濟急劇放緩
南修颱風福建登陸 海運全停航
日編列國防預算 重視中國威脅
以巴和談 美避談屯墾區開發
立院新會期報到 彭紹瑾拔頭籌
雙園大橋便橋 風大封閉
巴國洪災慘重 歐盟籲伸援手
澎湖縣下午停班停課
洛郡被控惡意隱瞞兒童受虐案
新台幣匯率盤初走升
布萊爾：黛安娜固執且情緒化
強風 貓纜暫停營運
無薪假？ 立委盼兼顧勞資權益
鴻海早盤續弱 創1年來新低
北京珠寶店千萬元鑽戒被搶
美網賽 盧彥勳雙打失利
陸上颱風警報 阿里山待命撤離
陸官回鍋歷練 七八分熟到全熟
防登革熱 颱風雨後清孳生源
加國興建首座生質燃油工廠
凌晨宣布停課 屏縣府：已提前
北韓相關單位將遭美制裁
屏東縣下午停班停課
廣東南都報記者採訪被打傷
高雄市下午停班停課
中國嚴查40萬家沿江化工企業
萊羅克來襲 雙園便橋封閉
陪伴機器人 獨居者不再孤單
松山羽田對飛 總統行銷花博
榮興客家劇團美國巡演成功
新任駐韓代表梁英斌將履新
沿海長浪 別到海邊玩
台股平高盤揭開9月序幕
高雄風雨暫歇 最大風力8級
颱風降雨 牡丹水庫洩洪
中國超級電腦天河一號已安裝
總統：落實大學校園國際化
中捷機廠暫停徵地 地主不滿
農委會建議向花卉團體詢問花價
韓國開始檢查入境外國人指紋
蘭嶼停班停課 台東交通受阻
第2季全球電視出貨季增2%
瑞信：台股目標降至7300點
屏東三地門鄉德文達來村 勸離
中華少棒隊參觀華府國民隊球場
颱風停課太晚通報 陳菊致歉
颱風來襲 台南市今晚停班停課
高雄縣下午停班停課
颱風影響 金門小三通停航
風雨預測太晚？氣象局：有提早
星人口突破500萬 女多於男
圍巾廣告不實 罰鍰5萬
颱風拉警報 太魯閣步道封閉
花價案 郝重申若涉貪願下台
韓美5日起在黃海軍演
量販超市搶人潮 葉菜拚低價
北韓：加強與中國軍方關係
颱風假 高屏澎下午停班停課
環團擬再興訟 沈世宏籲勿紛擾
中國8月採購經理人指數回升
向上帝借膽 醒報走過2年
單眼皮池珍熙 姜成妍的菜
無國界記者批中國監禁藏族學生
李述德訪東歐 推國際財政合作
無薪假 吳揆：好創意
萊羅克襲台 國軍預置兵力
移民遭屠 宏國將控告墨西哥
中、澳數據報喜 亞股振奮
中油與金屬中心簽綠能協議
心軸偏移別慌 不等同心臟移位
台東4鄉下午停班停課
40分鐘抵滬 寧波建跨海大橋
萊羅克環流強勁 台東雨最多
南投續警戒 國軍進駐山區
台電鎂合金結盟 溫室氣體減量
證交所：川飛最快下午交半年報
涉歧視原民 海巡官員記過調職
量縮觀望 新台幣午升7.5分
英國學生暑假熱中到中國實習
萊羅克陸警 最快今晚解除
台南縣晚上停班停課
王毅：願加強文教領域交流
自稱王永慶4房 求驗DNA
研究費遭質疑 江宜樺：無不法
瑞銀：台股年底目標7200點
警大校慶 吳揆勉伏妖降魔
大閘蟹吃避孕藥？ 陸媒闢謠
暑假打電動 開學近視惡化
上海氣象台中午撤銷颱風警報
國考網路報名 推全套無紙化
公務員技術類科 資格擬鬆綁
台灣館台灣碎花布袋引注目
港人平均擁有2.5張信用卡
王毅:ECFA生效 陸準備好
種蜆苗陷爛泥 2人溺水送醫
星啟動光纖網路吸引消費者升級
醫療服務港資來台發行TDR
颱風天 海關查獲私菸9百箱
夏普液晶電視支架易斷 要回收
失業半年開工 東明相房租有了
台股收盤漲51.97點
卡債族4訴求 金管會允協調
太陽能返主流 頂晶科跌停打開
資策會與印度簽MOU共推4G
經合會設立 王毅：儘快溝通
台股止跌 營建股一枝獨秀
台股收漲51.97點
鄭同僚任華視董座 NCC否決
粉碎分化說 金溥聰力挺郝龍斌
9月台指期漲71點
萊羅克逼近 屏東瑪家村撤村
台灣美食國際化 首站瞄準美國
偷竊被抓 女子誣陷員工遭送辦
教育部贈書美伊利諾大學
9月電子金融齊揚
顏建發：強化兩岸危機處理機制
陸客赴台今年120萬人次
蘇永欽：研究申請未違法
扁辦不打烊 募款籌經費
吳進木出席尼國母乳哺育博覽會
颱風襲 那瑪夏桃源鄉便道封閉
扁資產凍結 陳致中：續抗告
颱風警報 阿里山撤離311人
南部警戒 20鄉鎮預防性撤離
三大法人賣超台股125億元
南非音樂節 樂興之時揚台灣音
韓8月份貿易順差近21億美元
震後重生 新北川中學開學
多工時代來臨 媒體轉型求生存
錢鼠來 中4億威力彩頭獎
風雨告知 中央地方時間有落差
法務部：重啟調查陳聰明施茂林
王毅：陸資赴台1.33億美元
南投爭取台灣館 重現山水心燈
疑賣盜版 崔智映不起訴
柚見幸福 創世叫賣文旦
廣州亞運 陳鏞基再披戰袍
公視頭一遭 NCC罰15萬
台經院：7月製造業景氣持平
高鐵台鐵增開秋節列車
8級風 高捷高架段減速行駛
颱風逼近 警勸離釣客
永豐金與中國華融資產簽MOU
來去義大利 健走行銷台灣
路不平南檢調查 嘉大也合污
機器人決賽 4日苗栗顯身手
台灣塔國際競圖 首獎4百萬
澳門訪台最高層官員明抵台
交通事故多 北京重罰整頓
12企業加入節能服務團
海巡官員又失言？陳瑩再爆被虧
新台幣兌美元升2.7分
防颱忙翻天 女子投潭湊熱鬧
中國文化部長蔡武明天訪台
布吉納法索恐遭恐怖組織威脅
登革熱境外移入增 出國要防蚊
華視董監事變更 NCC不許可
美網 大陸李娜爆冷出局
鳳梨加卡片 文德國小有請總統
溫家寶挑錯 地理課本修訂
颱風影響 小三通2日續停航
中國提議建圖們江經濟合作區
南部警戒 撤離1179人
中國歐盟戰略對話貴陽舉行
加菜金惹爭議 中檢：僅了解
台北故宮將出席滬國際博協大會
仁寶：第 4季出貨回升
大聯盟再辦台灣賽 楊秋興支持
華碩：全面進軍商用市場
強風停止 貓纜恢復營運
颱風影響 果菜批發價漲3%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
學者：經濟發展兼顧環境永續
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
酒駕撞車逃逸 阿兵哥被法辦
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
8月台灣製造業PMI惡化
女性影展下月開跑 郭采潔代言
販毒賺外勞血汗錢 男子送辦
雲門白蛇傳 首度跨海戶外公演
手機號碼實名制 中國上路
鬼月車市銷售 月減32.4%
中國男籃世錦出線只剩1條路
三重板橋直達 926公車上路
疑遭敲詐 學生放火燒機車行
圖利事證不足 陳其南不起訴
台北巴黎影視合作 全面啟動
禽流感疫苗 高風險者免費接種
教科書去中國化？教部澄清
中投獲准收購摩根史坦利股份
看負面新聞 老人感受較好
顧能樂觀看待半導體景氣
天然氣降價 桶裝瓦斯漲
張信哲出道雙十 自嘲東方不倒
顧客滿意度 Lexus連霸
亞幣比價 新台幣升2.7分
缺錢搶老友 重判逾5年
小三通停航專船 高港局：專案
華碩：商用電腦明年成長高峰
買南山？ 富邦：價格要合理
催生標語得主 經濟許可會想生
水保局發布紅色土石流警戒
賈靜雯怒吼 女兒被洗腦1年
龔天行：銀行登陸雙軸並行
催生標語 人口政策文宣
萊羅克警報 台灣本島解除
萊羅克偏西 南市明上班上課
海基會新辦公樓25日動土
國有銀髮住宅 租金1萬6
朱銘美術館 9月壽星免費遊
高雄市2日上班上課
季節流感疫苗 老弱優先接種
SBL選秀 桑一慶當狀元
12年國教 小英要時間表
劉德勳：王毅談話沒啥特別
曲球伸卡球抗日 林樺慶成名戰
颱風來襲 阿里山撤離325人
3不2會 人口普查勿被騙
廣州全城禁菸 市民不看好
萊羅克來襲 金門嚴陣以待
性侵案輕判？家扶：法官應從重
男落入捷運軌道 送醫意識清醒
李明博盼積極研發鐵路技術
國外標的權證 首波29檔過關
夫忌日 老婦39年資助單親媽
颱風兩樣情 千人撤村陸客挺進
陸製夏普電視回收 台未進口
氣象預報新模式 10月上線
年度亞洲影人 蔡明亮再添殊榮
元大證發行紅籌股權證
潘瑋柏吻戲 和張榕容最有感覺
加菜金惹議 綠議員：匪夷所思
兩岸ETC將合作 互簽備忘錄
公車摸女學生大腿 男吃官司
台南縣2日正常上班上課
送愛秋節 高縣促銷災區農特產
屏東2日正常上班上課
造福癌病患 中醫附醫新藥試驗
詐領年金 大姑屍體藏冰箱一年
台金逾半航班停 明午前也無機
消防署1991急難專線 准了
台日簽合作協定 增進企業互利
熱死人 日今夏氣溫百餘年最高
三地門瑪家撤村 安置逾五百人
兩岸經貿循序漸進 沒啥特別
陸片建黨偉業 張震飾蔣介石
台否決收購南山 中策失望
搶世界新7大奇景 玉山祭利器
一閃一躲2貨卡 老翁福大命大
人行：人民幣將更國際化
飛輪海轉型 健美比肌肉
蔡明亮獲釜山影展年度電影人獎
守諾 花近兩百萬帶老婆遊世界
養豬廢水污染？ 台糖：有檢測
空官校慶 飛虎隊員話當年
高教國際化 擴大招東南亞生
台北亞太影展 孟印6片角逐
買氣疲軟 身障團體月餅待銷
台東大鳥國小明停課 餘照常班
信義計畫區精華地 地上權招標
中華聯網推雲端三網合一服務
嘉大澄清 試驗場未與包商掛鉤
陳彥卉武博會空手道項目摘銀
廁所改建被嫌貴 航站：誤會
交通號誌明年全換成LED
上市半年報審閱 樂士全額交割
美加強貿易執法 中嚴重關切
總統：鼓勵買台貨 理性對陸貨
防颱 那瑪夏居民避難便橋封閉
防颱救災 黃昭順專線不打烊
揮別海地 周美青轉赴多明尼加
颱風阻歸鄉 盤纏用盡金縣安置
兩岸後續談判 陸資開放是議題
羽球慶功宴 簡毓瑾最風光
米酒降價 月底買得到
占用國有地 大面積高價地先追
捷運南港線東延段 9月底完工
大陸土地和人口城市化不均衡
台否決南山案理由 中策反駁
社會光明報導 中央社奪兩獎
ECFA 力爭24日前生效
台北世貿擬在陸建台灣商品城
布萊爾自曝任首相時靠喝酒紓壓
馬總統：堅定打擊人口販運
系統與面板廠整合成趨勢
南山案上訴否 中策看AIG
朱立倫支持台灣館遷回平溪
海地吃雞好貴 農技團輔導養雞
南山案 AIG尋求兼籌並顧
疑夫偷腥 憂鬱妻殺檳榔西施
赴瓜國醫療團 紀錄片見證愛心
高縣明正常上班上課
前案還在纏訟 男子繼續製毒
馬總統遭嗆 吳揆急召閣員會商
陸漁船遭韓貨輪撞沉船員全失蹤
易服社會勞動 花縣成效顯著
今彩539開獎
日本阿根廷二人組探戈大賽奪冠
澎湖馬祖明上班上課
華視董監案 新聞局尊重NCC
泰銖兌美元勁升 創26月新高
觀光局專注馬國穆斯林市場
林威助打擊回溫 陽岱鋼3打點
菲前7個月准投資增長近三倍
南山案破局 博智：無法接受
陳彥卉：最想吃北京烤鴨
學者:ECFA對中港台有利
班尼好投 牛2連勝
陸配詐屋老榮民 判刑6月
男子疑觸電 跌傷送醫
金門縣明天上班上課
南修萊羅克直撲大陸沿海
馬雅舒離婚原是想生混血兒
大陸文化部長蔡武明訪台
萊羅克遠颺 高港進出船舶解禁
今彩539 頭獎摃龜
田中光離任 吐瓦魯政府歡送
陸農村信用社 外資可入股
金磚四國加印尼網友5年內倍增
經濟前景不明 黃金需求「燒不退」
台灣國防部報告 中共仍有可能「對台動武」
展現實力 中國本週在黃海實彈演習
「無薪假」發言 綠營表遺憾！
結束7年伊戰 美盼揭歷史新頁
校正公電（9月1日CAP291號）
研究：早期人類每天吃人腦
研究：每天1杯咖啡 長壽秘訣
可救命新科技 用陽光淨水
康伯斯颱風清晨登陸南韓
曹錦輝入境遭拘提解送板院
曹錦輝遭拘提 待開庭作證
巴西總統候選人會晤哥總統
面貌多元的3D應用
【皇宮月餅滋味． 色如金之映．味若瓊之津】
花價爭議 朱立倫替郝龍斌打氣
美警方: 電視台挾持案落幕 人質脫險
美科學家：蔓越莓汁對泌尿系統感染有療效
台北喜來登「新生報到．迎新宴」專案
加菜金爭議 小英：檢警太浮濫
六福客棧談天閣
誠品驚見「巨石陣」 「反射」展望個展
建國假日花市 本週文旦柚禮盒促銷活動
一艘中國漁船遭韓國貨輪撞沉 船員全部失踪
選舉環保自律公約 胡簽蘇不簽
弱勢族群就醫權 醫改會請命
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國提3階段恢復六方會談
探索頻道總部遭槍手劫持
以巴和談前血腥槍殺 美以譴責
探索頻道總部挾持人質槍手被捕
美網 彥勳落敗 淑薇女雙晉級
中六方會談提案 美：仍待溝通
以巴談判在即 歐巴馬籲握契機
傳有斷袖之癖 英外相否認
颱風遠颺 南部東南部防豪雨
美8月汽車銷售衰退21%
尖峰時段誤點25分 台鐵挨罵
中國否認向巴基斯坦派軍
台股開盤上漲96.55點
台鐵施工 影響近萬通勤族
入圍首爾電視節 姜博陞很驚訝
鄭潔美網出局
美網謝淑薇彭帥輕取白俄組合
王偉忠發現台灣天才 行銷文創
台灣彰基與聖文森醫院締盟合作
雲南走山3死57失蹤
中國潛艇隱身術獲突破
台股漲 新台幣盤初走升
土石流黃色警戒降為24條
中鋼等13家企業赴印度尋商機
深圳富士康招聘5萬技工
雙園便橋 10時開放通車
泰愛情喜劇片10日在台上映
台灣生態影片徵選 補助金百萬
颱風遠離 高縣山區便道仍封閉
新防會：召妓疑雲媒體損公信
臉書惹爭議 氣象局規範鄭明典
中國汽車公司看好巴西市場
颱風遠颺 高市蔬果價下跌
中國假煙歐盟年損失百億歐元
操刀明星寫真 日攝影師將來台
專家：中國經濟不會深度回調
總統盼外國同時與兩岸發展關係
中國近期10多名官員易動
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
黃聯昇拜會巴拉圭教育部長
中國加強管理婚戀交友節目
操作電腦壓迫頸椎 換人工關節
板院拘提曹錦輝 勘驗證據
經濟疲弱 美汽車銷售不振
星外匯交易量 全球第4大
下週一勞工節 美聯邦政府放假
換一盞燈 農改場照亮薑花
黃聯昇與巴國簽署文化合作計畫
熱浪籠罩 加東氣溫迭創新高
金門中午通航 小三通再停1天
日本銷毀在中國遺棄化武
上櫃公司上半年營收年增42%
韓在石只想演戲 不想婚
麥寮備忘錄 地方有異聲
美股揚 台股科技反彈中概輪動
郭泓志挨打 首次主場失分
威力彩保證頭獎降至2億元
海外權證首波標的都是港股
周美青邀資助童 來台打棒球
以巴領袖承諾共尋和平
頭北厝魚肉鄉民 檢方起訴
ECFA簽署 美媒：決定正確
手機實名制 北京廣州不同調
瓜地馬拉部隊展開森林反毒作戰
省公帑 藍委促立委總統併選
查西苑加菜金 綠質疑政治目的
美製造業數據亮麗 亞股奏凱歌
陝西公安進北京拘捕作家
IBM：罪犯資料庫利公共安全
外交部：爭取參與民航氣候組織
颱風威脅 志工緊盯水位保家園
蘇嘉全訪張宏年 行禮如儀
馬拉松手術 癌患來台顏面重建
大陸男罹心疾 來台手術獲新生
道路檢驗做假 工程會建議嚴懲
「紅領」階層在中國當紅
新台幣中午升值5.8分
決策四人幫？郝龍斌否認
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藍議員護航郝龍斌 盼勿再唱衰
集邦：Flash價格恐緩跌
中國森博會將首設台灣精品館
吳揆：落實全球招商促進就業
醫師家族挺 黃昭順義診車上路
單國璽：廖國豪在校缺成就感
自然力驚人 河床下切20公尺
吳揆：醫院不應拒健保鎖卡者
大陸文化部長訪台 盼兩岸交流
瑞信亞洲科技論壇下週舉行
標槍好手黃士峰 國際賽常勝軍
3颱襲台未重災 吳揆欣慰
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金馬研習營 電影教育扎根
3D電視布局 三星最積極
豐興調降鋼筋盤價300元
颱風季 大家忙搶菜
兩岸文化首長首度會面意義大
規範臉書資訊 鄭明典：遵辦
台股收盤漲52.57點
劉德勳:經合會不能簽協議
府：兩岸和平紅利不勝枚舉
四人幫包圍郝？藍：未有感受
上沖下洗 台股基金績效差
無薪假爭議 吳揆致歉
台股收漲52.57點
轉院失誤？國軍高雄醫院澄清
9月台指期漲64點
王毅催促 陸委會：沒有拖
前遊覽車理事長 猥褻乾女兒
美股揚 台股站上7700點
涉案6實驗室 停權3年
兒童簡易壽險 擬限制死亡給付
9月電子金融齊揚
高雄電影節 張作驥新片揭幕
劉憶如：服務類民間消費占比增
菲可能1年內與台洽簽FTA
內蒙煤田火災長達50年
水上機場沒公車 爭取補貼復駛
梁啟源：能源稅不應扯上選舉
三大法人買超台股34億元
發展中國家官員赴北京學漢語
加菜金惹議 蘇胡各自表述
挾持巴士案 菲聯調會明啟調查
消防員壓力大 高市規劃輔導班
東莞海關助台商轉型升級
偷賣場贈品 一審判刑3天
工程弊案 標檢局工程會檢討
六輕睦鄰備忘錄 首年2.5億
人民幣較大幅度回升
縣長任內圖利 范振宗判5年半
大樓窗台太低危險 中市要改善
韓貨輪撞沉陸漁船 船員全失蹤
安徽霍亂起因不明 仍調查中
聯測盃羽球賽 4日新竹開打
曹錦輝落淚 盼球迷繼續支持
印度將試射烈火2改良導彈
留人才 地方特考改15分發區
爭取台灣館？金縣府審慎評估
中科三期 行政部門抗告被駁
歐企指責中國未依諾開放市場
邀辯郭添財 許添財：無關選舉
新台幣兌美元升3.5分
巧合9 鳳山郵局推紀念郵摺
副總統：收回軍地發展大故宮
颱風夜盜牛樟 山老鼠落網
活體羊拍賣交易 需求不旺
胡金龍復出 有望打亞運
統一擬併維力 公平會說NO
涉貪法官疑洗錢 檢方將延押
萊羅克警報解除 中南部防豪雨
抗告遭駁 環署：中科有新環評
隨蔡武來台 陸學者參觀孔廟
無涉貪瀆 機場捷運案簽結
契約範本未落實 2手車認證亂
傳胡溫力勸北韓改革開放
陳彥卉凱旋歸國 鎖定亞運
萊羅克遠離 那瑪夏鄉民回家
健保局：弱勢民眾健保不鎖卡
中央氣象局氣象報告
舒曼南管邂逅 譜寫詩人之戀
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣特色產品在長春熱銷
范振宗辭國策顧問 總統批准
白楊步道封閉 替代路徑開放
抗告駁回 旭能：營運不受影響
颱風農損近510萬元
談達賴 陸學者：美國說便宜話
賽德克4日殺青 全員看天吃飯
網路創業夯 10賣家營收破億
金廈泉小三通客船 明恢復通航
國壽標得高中以下學生保險
板院：曹錦輝到案 勘驗通聯
總統：台灣資科強 能以小搏大
簡訊鈴聲創作 4萬件尬創意
中鋼8月獲利 月減3成
女兒讀大學 香帥澄清沒當岳父
議員促港府參與調查菲人質事件
六輕睦鄰備忘錄待公證 存雜音
日醫治病樹 百年老樹現生機
退伍軍人菌院內感染 供水惹禍
西語駐外報考少 增列名額遭拒
府：本國語言正式名稱就是國語
墾丁破獲鳥仔踏盜獵 伯勞慘死
投保中心受理協易等委任求償
韓國檢出中台產茶葉農藥超標
未爆彈抱回家 老婦嚇壞兒子
狼父性侵女兒 地院判10年
蘋果加強影音優勢 索尼跟進
新流感添1死 累計50例
WTA竹市開幕 鎖定氣候變遷
暑假遊花蓮 鐵路運輸爆量
決策圈窄挨批 郝重申分層負責
彭淮南有意見 修土地稅法再議
穩菜價 國務院出手嚴打囤積
美國前總統卡特將訪中國
雄檢通緝毒犯 自泰押回歸案
亞運棒球名單增 有利投手調度
台灣帶介質蝴蝶蘭可輸澳洲
抗告遭駁 中科：訝異
區間盤整 新台幣升3.5分
義大利聲援伊朗被判處石刑婦女
消滅登革熱 高市誓師教撇步
歐盟籲美加強飛安合作
歐盟：中國黑市香菸影響稅收
郝決策圈窄挨批 蘇：應尊專業
立委提案 隱匿校園性侵處7年
蔡武盼兩岸合作研究中華文化
預測未來十年中國GDP年增降
國慶焰火 淡水河施放
小英：都更加路平 造福機車族
上海網球大師賽 盧彥勳入圍
演古裝床戲 苗可麗尬輸陸星
無囚籠羈押室 宜蘭地院首設
北京家服業首次集體協商工資
中科三期新環評 環團將再訴願
拚5都 高市議會藍綠駁火
中科抗告駁回 友達不受影響
范振宗：絕無圖利 將上訴
爭黨魁日相 2候選人激辯
霍金：宇宙非上帝創造
阿里山公路施工 6日起交管
買不起房 礦工挖地下室蝸居
中國歡迎以巴直接談判
台菲年內簽FTA？經部不評論
學成歸國帶車免稅？海關：錯
家扶1人1信 護受性侵童權益
暑假過人潮減 參觀世博好時機
中國：盼各方重回六方會談
憂台北市選情 新黨向藍喊話
TDR資訊揭露不公 恐下市
奧林P客再傳捷報 入圍日本賞
林依晨代言金鐘 否認有魔咒
蔡武:大陸對胡適評價在改變
南山裁員？金管會搬法規曰不可
吳揆：不允許以無薪假變相裁員
監視器被指中國製 高市：更換
前8月中國汽車產量破千萬
中科局：二林園區繼續施工
河川整治倒退嚕？郝：月內改進
信用卡免簽名額 上限3千元
教科書能力指標用語 教部再議
中科四解凍 二審指一審草率
世界盃上海賽 台射箭手進四強
桃機二航廈出包 天花板漏水
中科抗告被駁 經部盼半年底定
高中職學費拉平 私立校長致謝
南市選戰升溫 藍綠互批
美國商會建議成立觀光旅遊部
中印財金對話 發表聯合聲明
上半年保險績效 12業者獲獎
菲傭竊雇主百萬 PO臉書炫耀
逆轉勝 曾珮華武搏會奪金
菲扶貧 亞銀提供4億美元貸款
今彩539三星彩四星彩開獎
威力彩38樂合彩開獎
投資台灣招商大會 明移師花蓮
造林滯洪 屏東地層趨穩
溫家寶將出席夏季達沃斯論壇
搭上宅經濟 郵政商城鎖定名產
蕭亞軒英雌救帥 洪金寶子跨刀
蔡武來台 兩岸過招堪玩味
父攜子女欲自殺 警及時挽救
中科新環評已出 駁抗告影響小
中市傳命案 男子殺婦後自殺
外資淨匯出 金管會：應有需求
酒醉男肇逃 警開4槍逮捕
港僱主與菲傭關係未受慘案影響
竹科環境監測 納科管局
特技嘻哈 湯姆男孩獻藝
抗告遭駁回 政院：妥適處理
陪酒KTV見學童 罰家長業者
女老闆拍廣告 陳婉若教台步
情人吵架 女醫師命喪男友家煙囪
沒直航 陸新開放6省遊台難
威力彩頭獎摃龜
選日民主黨魁 蓮舫挺菅直人
環評興訟輪迴 中科三期路多舛
今彩539 頭獎1注中獎
河南速度 談判到升產僅1月
腸病毒 桃園1國小1班級停課
閱無礙 視障生優游有聲世界
陳健治：郝團隊只是表達出問題
府財經諮委籲 設國家農業院
滬杭高鐵測試 十月通車
吉林政要稱讚台灣精品館
象輸牛贏 兄弟讓出首位
初申失業救濟降 美復甦弱
曾珮華為台灣奪取武搏首冠
美國自伊拉克撤退的省思
兩岸抗戰影展同步登場 深具歷史意義
美媒稱: 中國經濟不如想像中強大
不推入聯 台灣仍將推動參與UN週邊機構
「無薪假」秀過頭? 吳揆改口「資方不得無理變相裁員」
以巴展開直接和談
長榮上海飛桃園航班降落後爆胎
美網 詹詠然晉3輪張凱貞出局
IDC下修今年PC出貨預測
男籃世錦賽 中國戲劇性晉級
美國高官 下周訪華4天
美學者認為 台灣務實參與UN專門機構較能有成功
建中推手打造布農菁英
5都查賄 吳揆要求六親不認
朱立倫搶溪北票源 勤訪鄰里
台灣外匯存底 續增19.55億
落實大學助學措施 教部9/3日研討會
金溥聰：全黨力挺郝龍斌
台灣電視節目海外行銷獎出爐 「天才衝衝衝」等獲獎
以巴和談 雙方盼化干戈為玉帛
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
墨灣鑽油平台爆炸 油價上漲
關懷之旅結束 周美青起程返台
以巴和談 架構協定先行
曹立傑出任駐聖克里斯多福大使
變壓器過熱 東芝召回筆電
報稅資料外洩 攪亂巴西政壇
台灣螺絲帽業訪智利成果豐碩
關島熱帶低壓 可能成輕颱
暗夜砸車竊財 處長座車也遭殃
台股開盤上漲50.11點
長榮爆胎 飛安會解讀黑盒子
捐助北川中學？ 成龍失信遭批
聖露西亞歡迎彰基院長到訪
歐洲自行車展 台商競打品牌
京滬粵人民幣跨境結算破千億
台達電獲全球首例UL節能認證
港遇難人質家屬在菲哭錯靈
雞蛋擬銷香港 助內銷價回穩
張嗣漢從籃球員到總經理
新台幣盤初升破32元
草嶺潭殉難官兵 將入祀忠烈祠
MIT展售 台北縣民廣場登場
黃聯昇陪同台商拜會巴工商部長
電子轉強 台股重登7800點
人民日報：抗戰勝利因中共領導
吳揆：中科三期恢復開發 合法
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
市售太陽眼鏡品質全數合格
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
蔡武：兩岸庶民文化無異鄉感
憲兵少校涉勒索 記2大過
藝文看板 與電玩創作者面對面
美網 鄭潔擔心詹詠然體力負擔
深圳特區30年慶典將舉行
憲兵少校涉恐嚇取財 警意外
傳美國航母不久將在黃海出現
農再預算編太少 立委有意見
大陸富豪怕捐款 拒見蓋茲
小英父墓違規 縣府尚未裁定
台灣4樂團加國巡演受加媒讚譽
新加坡與遼寧省深化經濟合作
海軍士官墜樓 警消搶救送醫
長榮爆胎 疑撞跑道燈釀禍
調漲基本工資 工總立場保留
換工也換心 旅行找自己
彭帥逆轉勝創美網最佳成績
小三通恢復 颱風尾旅客暈船
蔡武：盼深入瞭解台灣古蹟保存
利稻老翁病發 村民背下山送醫
台大生欲從軍 雙重國籍受阻
許勝雄：銷售旺季將分散各季
總統主持中樞秋祭 莊嚴隆重
星調查：3成老人營養不良
雲南走山 12死36失蹤
天候多變 困擾武嶺單車挑戰賽
剛交保再偷車 男被逮
中國最富省 廣東窮人300萬
江啟臣籲台日加強經貿合作
藍委表態力挺 郝龍斌到場感謝
學者：台日中產業合作對抗韓流
台股漲 新台幣午升6.2分
脫宗華：讓蔡武瞭解社區文化
中國版大笨鐘 江西贛州運行
水果盛產 感謝企業機關相挺
偽卡集團勾結酒店小姐盜刷
歐巴馬感謝沙柯吉支持中東和談
訴訟扶助 幫勞工多爭2.6億
捷運蘆洲線 北市明辦初勘
土地及建築融資 央行：未管控
中共領導抗戰成功？學者反駁
富邦金要買好資產 看好台股
蔡英文教育政見 推在地就學
加菜金惹議 胡蘇遭檢舉
變壓器過熱？新禾：更新偵測
台股漲109.39點
辜成允：工資調漲應分階段
威尼斯終身成就獎 將頒吳宇森
台股漲109點 收7830點
新基因治療 讓乳癌細胞自殺
電子吸金 台股擴量登7800
屏東豎孤棚亞軍 撒獎金抗議
陳沖：台灣投資環境佳
9月台指期漲84點
性侵輕判爭議 司法院建議修法
高市房市增溫 開發區土地標售
華航新增兩岸3貨運航點
辜成允：前進大陸應把握時機
護海洋 國際同步淨灘
怪咖醫生李惟陽 樂掏後山結石
9月電子金融齊揚
教育不能等 邱鏡淳募款助學
顧問紊亂人事？北市：任用合法
蔡武：促經濟勿忘文化交流
建台開發案 議員質疑炒地皮
山東農地官強佔 十斤麵粉補償
領導不隨礦工下坑 罰15萬
湖北擬從台收集抗戰烈士史料
三星東芝推平板電腦 力抗蘋果
醫療糾紛協調 綠委公親變事主
大陸保釣人士主張廢東海共識
三大法人買超台股48.46億
外匯存底續創新高
台愛互換駕照 僑胞高度肯定
台商自推減碳盼影響大陸企業
新台幣兌美元升2.2分
男子陳屍車內 警初判自殺
黃昭順推高萊塢 菊：公廣先來
台灣與愛爾蘭免試互換駕照
輕颱瑪瑙形成 直撲台機率小
預備鈴可進考場 翻卷扣2級分
建國百年徵吉祥物 獎金百萬
針插嬰顱 狠伯母殺人未遂起訴
大陸主持人批蔡依林助理太無禮
花博 台北富邦即時金融服務
北約將領批阿富汗總統幫倒忙
離譜判決多 社團不排除上街頭
拚市長選舉 3參選人高縣拉票
不增成本 逾5成企業贊成調薪
張克輝將赴台發表新書
華語文創軟實力 說故事徵人才
活體羊恢復拍賣 雲林交易淡
8月底台股本益比下滑
81官兵捨己救人 入祀忠烈祠
烏烏茲拉即將在印度重出江湖
新兵日記夯 上班族愛報告班長
本周台股市值20.31兆
劉仲明升任工研院副院長
毆人致死三貼棄屍 求刑無期
金溥聰：綠唱衰花博將自食惡果
總統：司法院新人事符合期待
永久屋不夠 高縣再建360戶
本周汽車股漲近5%最多
林孝達盼放寬券商海外投資
高港新營運機制 毛治國打滿分
羅嘉仁返台練球 出戰亞運未定
張裕：澳門來台設處發展還不錯
劉家昌封麥 盼聽歌兼做公益
中央氣象局氣象報告
壽險業千億銀彈 對準陸股
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
老翁在家遭打劫 失金3百萬元
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
全球客家研究中心 落腳苗栗
調基本工資 6大工商團體說不
台灣愛爾蘭可免試互換駕照
台北澳門週啟動誠邀旅客遊
電動機車補助展延 1年
台灣社團論壇將在上海舉行
加拿大油輪擱淺 未造成漏油
土石流 愛國蒲村民搭帳篷
澳大學講師要中國女生以性換分
投資台灣花蓮場 推銷寄宿學校
第二雙眼 大學生牽導盲犬回台
中日東海談判 陸外交部遭抗議
花生湯當水喝 糖尿病男險失明
蘇嘉全山城新政 力推3保
海協致函告知3台灣人遇難
日酒女嗑毒亡 押尾學稱無罪
發災難財 兄弟買行照偷機車
8月外匯存底 連22個月新高
藍再批高市新3高 綠駁抹黑
張愛玲英文自傳體「易經」面世
蔡依林助理耍大牌？華納急澄清
祈旅遊平安 明潭將辦大法會
塗改護照保飯碗？入關被查
個別廠商海外參展 明年補助
NCC座談 補教新聞討論焦點
米食大躍進 米蛋糕米披薩登場
勃起障礙 心血管疾病前兆
不下雨 基隆月中擬二階限水
外資匯入 新台幣收升2.2分
工程涉貪 竹縣議員被訴
金管會：研議放寬券商投資額度
公廁臭暈人？疑污水廠廢氣惹禍
管制10年 金門活牛銷台
陜西警方拘捕三門峽移民作家
MIT微笑標章產品 購物放心
假募書籍 實蒐學生個資
逃逸外勞產子 孩子的爸失聯
外來亞洲錦蛙 高縣府籲通報
服刑中 曾蔡美佐再因侵占遭訴
郭添財老兵挺 賴清德辦晚會
六輕大火 台塑化8月營收大減
提高警覺 國宅住戶助警查到毒
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台企融資 北京推一站服務
幼吾幼 朱立倫倡普設公立托育
高港旅運中心競圖 5團體入圍
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信心弱 資金流出高收益債
電動自行車熱賣 台廠競相投入
繼父性侵 一審判17年半
小澤：美實戰部隊不必駐琉
洗腎健保支出 去年逾3百億
零分到優勝 劉士煒抱回英文獎
洗腎健保若不給付 病患負擔增
與恐龍共舞 20隻恐龍嘶吼
胡志強蔡武相見歡 暢談文化
券商資金鬆綁 最快下週研議
陳菊開支票 促國中小午餐免費
蔡武輕鬆訪台北藝術校園
主持金馬獎 小S坦言壓力大
汪傳浦2億佣金 澤西島代查扣
新加坡超級集團 來台發TDR
陳子璇回職場 蔡郁璇見小燕姐
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「禎」假不分 個資遭冒獲無罪
今彩539開獎
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大樂透開獎
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2檔QDII匯入1.3億美元
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2億元 大樂透頭獎1人獲得
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性侵判決爭議 莫因民粹失焦
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尷尬的軍人節 ! 憲兵少校扮勒索嫌犯
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年輕學子有話說 全球論筆引導夢想起飛
炸彈？華航雪梨班機延飛
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紐約高樓關燈 免候鳥撞擊
炸彈？華航飛機安檢無問題
經濟利多 美股收紅
爆裂物虛驚 華航班機起飛
墨國墜機 2國會議員喪生
以巴和談 希拉蕊：應讓步妥協
日將經濟制裁伊朗 美歡迎
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惡褓姆 虐童被判坐牢8年
颱風外圍雲系 天氣漸不穩
小型清真寺入駐加北極回教社區
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性侵未成年 加州將終身監禁
中英就版權問題簽署諒解備忘錄
米酒最快16日降價
陸生來台 私校發展新契機
兩岸高教合作 國際學術重洗牌
陸生來了 問題不只三限六不
吉林客貨車相撞17死
景氣回溫 民眾看屋熱度不減
彭帥美網雙打失利又賠上右臂
日新觀點：膽固醇高者較長壽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
酒香傳濃情 搶食秋節商機
防登革熱拆屋 陳菊：非常作為
副總統勉罹癌者 勿被恐懼綁架
日年度失業救濟金破兆
健康台北城 總統肯定市政傳承
維護穩定 湖南隱瞞致癌茶油
黑鮪永續 國際會議研訂捕量
超親密小戲節 髮廊當劇場
加強查核 防汛工程品質改善
收賄法官落跑 檢方：未出境
孫大偉轉加護病房 仍需觀察
北捷蘆洲線初勘
兒童色情不設防 立委盼把關
史亞平：前政府未與星談FTA
台灣畜產品可望登陸
華航躋航空聯盟 航點增8倍
基本工資漲？陳沖：尊重勞委會
粵僅餘兩名淞滬戰十九路軍戰士
單車環球挑戰 吳時暢抵西雅圖
經部向星國台商說明產創條例
全用地表水 雲林要等新水庫
總統：國民黨領導抗日成功
藍青年團長甄選 粉絲團催票
金溥聰：陳菊三高王 欺負南部
許添財邀辯 謝龍介請纓上陣
老人安養機構 進住率73%
中共領導抗日成功？國防部駁斥
總統：今年貧富差距會比去年好
武大偉訪4國斡旋六方會談
胡志強：社區營造補助不停止
門諾社區醫療群 就診更輕鬆
保特瓶打造 綠建築亮相倡環保
三上三下 郭泓志8救援到手
凱道慈善走秀 助受暴婦女
陸委會諮委指美中30年內競合
秋節商機大 業者卯勁搶客
公私托兒所數 教團盼4比6
輕民生重工業?水利署否認
士林寺廟 流感群聚感染
朱立倫：全力實現捷運諾言
家扶助學金 學生盼有能力回饋
中縣市併 胡志強：服務第一
性侵判決爭議 總統允促修法
美派高官訪中談人民幣
金馬影展 國片茱麗葉揭幕
青創貸款 協助創業
教團籲檢討教師評鑑
竊電纜線 竹警逮3嫌
馬祖觀光 楊綏生看好博弈
花價案廠商喊冤 郝：週內查明
屏警查獲罕見軍用手槍
蔡武做漆盤 讚台灣工藝生活化
射箭大賽中華隊女子團體奪銅
紐西蘭強震 災損14餘億美元
成龍：捐款承諾一定兌現
花博外賓 北市：邀請作業持續
安徽蒙城霍亂 5病患仍隔離
世界污染之首？臨汾：哪有！
光學元件業績 Q3有看頭
小英動起來 要和選民又唱又跳
涉殺人拒捕 男子中彈送醫
漫畫界明日之星 作品題材豐富
全身按摩 癌末減疼痛
東河文旦登陸 4萬台斤銷河南
大聯盟台灣開幕戰 3隊有興趣
中國已培訓4千多名外國軍官
網路賣改造槍 男子送辦
吳宇森獲終身成就獎 感謝徐克
索馬利亞海盜：我也想從良
西門町創意地圖 秀街區文化
大陸欲藉稀土爭取話語權
黃海陸漁船難只發現2件救生衣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
宮城縣知事訪彰化 讚水果好吃
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
大馬校友會辦學測 優待讀成大
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
百名二戰苦工擬集體告日企
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北檢：羅紀雄出面 沒脫離監控
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雲南保山走山至少22死
7月迄今 61起流感群聚
節能減碳 嘉市府再獲績優
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更正)
台塑增加招募雲林人
吳宇森以東西文化橋樑自許
中石化蟬聯大陸企業榜首
李榮融卸任後想去清華讀書
聯測:記憶體封測營運可逐季揚
中央氣象局氣象報告(更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正)
馬修連恩開唱 乾女兒溫嵐相挺
美人腿料理 比技藝秀創意
新社灌溉水圳遭污染 死魚一堆
房價高 陸年輕人離婚不分居
金門中秋博餅 轎車開回家
花檢緩起訴處分金 助弱勢求學
中南部午後大雨 明天雨更多
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中國首次公開外匯儲備結構
花價爭議 北市：全案移送北檢
世界射箭大賽中華隊得1銅
花價爭議移送檢方 蘇盼速辦
專搶落單女 籌措女友醫藥費
健行隊受困濁水溪 怪手助脫困
日開發全球最快複印機
吳揆打油詩談選情 花謝高雄順
心臟病發作風險 驗頭髮可知
瑞恩省錢新招 空姐取代副駕駛
蕭煌奇開唱圓夢 3千人見證
總統：ECFA將來會談更多
曼谷加強維安 軍人進駐天鐵
華仔闖威尼斯 體貼護花李冰冰
花價爭議 小英：難被說服
林智勝再見轟 熊止4連敗
面板續跌 衝擊面板廠本季獲利
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蔡武遊日月潭 中台禪寺訪惟覺
紐西蘭強震 損失慘重幸僅2傷
建仔復健慢 台灣之光今年難回大聯盟
紐西蘭7級地震 造成巨大破壞幸無人亡
韓國外長為女「開後門」 惹爭議丟官
花卉採購貴數十倍 北市府移送三官員
中秋嚐鱻推廣 省漁會時令水產禮盒開賣
中國成功發射一枚通訊衛星
南台灣綠營內鬨 獨派罵陳菊「肥腿」遭起訴
教長籲媒體 多報英文新聞
順手牽羊非大事 防止之道有待創意
待人處事阿莎力! 中市六分局長林文瑞
查封道館 行執處：依法行政
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美民調：成年人使用簡訊比例增加
低壓雲系北移 全台有雨
壽險股股價EV值偏低 恐低估
颱風發威 韓美軍演推遲舉行
威力彩頭獎 上看9.5億元
中共發射鑫諾六號衛星
鴛鴦通緝犯 鬧翻雙落網
二戰被擄華工擬控告日本三菱
驅動IC成熟化 站對位具關鍵
臨汾污染世界第一 山西喊冤
拉美學術研討會在墨西哥落幕
日韓等採購遊戲軟體 估3億元
紐西蘭強震 消防署待命援助
黃金週線收紅 中長線偏多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
欠中國生加班費 日老板移送
湖南毒茶油事件 官商聯手隱瞞
劉憶如張進福9日赴美攬才
血糖居高不下易罹阿茲海默症
金門博餅 秋節最夯民俗
台灣旅遊專賣店 大陸新風潮
4成心臟病人有3大危險因素
汐止女子落水 送醫不治
網友救回重傷幼犬 待認養
新生高案 小英：外界普遍不滿
嘉縣醫療車趴趴走 把關健康
宣傳花博 三太子跳進道奇球場
紙博物館15年 讓紙飛機起飛
孟漢娜4 搖滾前輩跨刀
中油汽油漲4角 柴油漲5角
龍蝦便宜雞蛋貴 海地物價妙
搶救白海豚 認購濕地接力展開
綠籲查花價 黃世銘：偵辦中
郝朱黃金雙子城 蘇：為了選票
台塑汽油漲4角 柴油漲5角
府：抗戰史遭扭曲 小英未吭聲
黃昭順：高雄應成立眷村文化館
農舍驚見美洲獅 雞農開槍擊斃
貪污法官將入監 檢監控防落跑
男童遭勒贖 警逮綁匪救肉票
高市婦女館十歲 陳菊慶生
蔡武盼文化論壇共識化為政策
全民CPR 獲救者現身說法
神秘明德班 列國定古蹟
漁業署:養殖業復建逾9成
法官收賄案 最快6日開延押庭
教長看補教人生 感覺很沉痛
看三太子跳舞 郭泓志很開心
台商投資濟南近20億美元
平板電腦夯 小筆電衝擊大
總統與珍古德植樹 減碳愛地球
感佩不老騎士 總統將接見
大陸5千萬農婦長期性壓抑
新台幣上週升0.28%
郭泓志無失分 20中繼點到手
挑戰巔峰單車賽 林寰澤3連霸
推古蹟之美 新書認捐贈澎湖
催婦女票 蘇貞昌紅粉客廳會
郝反攻 批蘇輕忽污水下水道
中秋客家味 苗栗糕餅搶商機
外勞與基本工資脫鉤？勞團反對
郝龍斌：辦好花博 選情會揚升
朱學?皕磳云芋@憂子成陽光男孩
楊秋興：志工越多 社會越祥和
蓋茲基金會:不給大陸富豪壓力
總部設黨中央旁 郝盼強化交流
黃昭順陳菁徽同台 盼大家圓夢
中山高斗南北上車禍 10傷
綠批蚊子館劇場 北市：沒完工
蘇嘉全要規劃彩券臨賣區
賞月如意操 烤肉不再筋骨痠痛
康嫂相挺 康康哀歌變愛歌
艋舺退燒 剝皮寮人氣轉淡
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中國將抑制汽車產能過剩
東京目黑秋刀魚節吸引3萬人
街頭藝人展絕活 花縣評選
投資台灣 10餘廠商簽意向書
國際盃舞蹈賽 曼妙舞姿吸睛
中國首善:死於巨富 可恥
小英：選情告急就跳舞
港青少年網上欺淩盛行
收游資 央行再發長天期存單
出遊 兩岸民眾愛跟團
大學新鮮人 未開學先上英語營
慘 德里上班族塞車度日
4部台片將角逐印度影展
京藏高速堵車 村民發財
身懷異味 疑製毒廠現蹤
只要去巴黎 吳建豪不在乎救火
祭品需求旺 楊秋興促銷農產
基隆轎車對撞 1重傷
兄姐餓死的中國首善陳光標
中國對外直接投資2千多億美元
金門音樂會 鋼盔砲彈上場
郭添財攻補教 賴清德搶婦女票
抗日誰領導 蔡武避談
陸版錢穆全集 蔡武：文化盛事
機器人較勁 25隊晉級世界賽
國營事業虧損 沒績效獎金
中秋送禮 網購業績夯
台股大跌機會低 上攻看電子
中國1/5城市空氣污染嚴重
中國爭取稀土出口定價權
脈客、賬客流行大陸校園
蔡武:推動兩岸簽署文化協議
被禁健身 郭品超6塊肌變1塊
北縣眷村文化節 美食壓軸
金門鴨子不見 緬甸蟒搞鬼
李小超雕塑展 鄉親父老當主角
朱立倫訪烏來 與原民搏感情
港人赴在菲殉職領隊靈堂致哀
教宗訪英高費用 民眾拒買單
情定殷琦 梁赫群認了
紀念菲華義勇軍建軍68年
小澤：釣魚台未曾屬中國
第14屆中國投洽會8日揭幕
美獸父淫虐全家逾10年
10年來最大洪災重創南澳
倫敦地鐵罷工 市長批無理
蔡武：陸將辦辛亥百年活動
賽德克殺青 盼吸13億回本
產子後舅推火坑 警破淫窟救女
京劇星光PK 兩岸大腕授絕學
樂天魏德聖 一度想死
世運主場館議題 藍綠再駁火
海峽旅遊通票延遲首發
台地產界將首組團赴陸招商
美人腿公主 埔里姑娘摘后冠
金酒作業員 服毒鬧自殺
陸官員駁斥投資環境惡化論
吳揆催促 速修社會救助法
陸冬蟲夏草塞鉛抹膠塗金屬
京都創日本9月最高溫
郝批不做下水道 蘇：搞錯了吧
去年77萬港人染H1N1病毒
南非總統老而彌堅 22度當爹
捷運蘆洲線 北市府盼提早通車
總統盼勿閒置世運主場館
新疆哈密秋雪造成農損
海洋是中國經濟新重點
日擬與美韓海軍強化交流
世運主場館 體委會反批菊營
2020年2億汽車跑遍中國
縣市合併 大阪府知事高雄取經
球星魯尼爆醜聞 趁妻懷孕召妓
港週刊：溫家寶「政改」講話被刪
中國京藏高速回堵百公里 十多輛車被搶
美軍最先進核艦 駛入亞洲海域
掀P.S.男熱潮 溫昇豪代言化妝品
英國女人粗鄙 全球最醜
對流旺盛 南台防豪大雨
雖有3D 美暑假觀眾不增反減
台股開盤漲49.49點
紐西蘭延長地震緊急狀態令
自殺汽車炸彈 闖入俄羅斯軍事基地
中國商務部駁斥 外媒炒作「中國投資環境惡化論」
小澤稱：歷史上釣魚台從來就非中國領土
就學貸款：夢想還是陷阱？
小英打治安牌 爭取警署遷新莊
第一輪黃金交叉後 郝龍斌「谷底回升」
海基會首訪華東台商 佐證兩岸交流重要性
香山九老圖古畫郵票
解決補教亂象 藍委促推證照評鑑
教育部回應 有關幼托政策之建言
寄往國外耶誕新年郵件
人民日報旗下英文報 罕見刊登禁書新聞
魚苗再現蹤 台東溪流生機再現
陽明春天餐飲集團邀您「一塊」救地球
警妻「丈夫死因與家庭無關」 板檢分案調查
「世界水週」年會 在斯德哥爾摩召開
Fido Dido回來了! 40位那瑪夏鄉學童牽手快樂台北二日遊
Fido Dido回來了! 40位那瑪夏鄉學童牽手快樂台北二日遊
中華救總新書 遇見幸福 -大陸配偶心情手札
威力彩開獎 第2區06
對手棄賽 詹詠然美網女雙晉級
秦剛將任中國駐英公使
降成長目標 鴻海再破1年新低
新台幣盤初升破31.9元
胡錦濤深圳講話料觸及政改議題
民調 菅直人大幅領先小澤
廣東企業上半年撐死下半年餓死
李顯龍今訪中國
傳產金融強 台股挑戰7900
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局氣象報告(更正報)
化淹水為親水 烏日柳川大改造
廣東地陷 老夫婦連人帶床遭噬
劉兆玄：中華辭庫明年底前啟用
網上簽名呼籲中國廢除勞教
偽造車禍詐保 警判7年
盛治仁：兩岸文化協議沒時間表
秋節將至 大陸食品普遍上漲
有障無礙 天使羽球隊展球技
陳郁秀母女同台 奏蕭邦敘事曲
國道6號車禍 1人送醫
2G通話費高 消基會籲降價
豐興鋼筋盤價報1.9萬元
LED電視滲透率Q4達40%
美高官訪中 聚焦匯改貿易
經改30年 胡錦濤讚深圳特區
新加坡台灣美食節8日登場
性侵案輕判 兒盟籲法官再教育
胡金龍火力旺 重返大聯盟
9999永保安康 開賣掃光
蔡武建議兩岸文化高層互訪
防陸船撈過界 海巡誓師護漁
朱立倫：不做捷運 不是好市長
彭淮南籲建立區域匯率合作機制
愛無國界 社團認養蒙古貧童
法官收賄案 北院下午開延押庭
氣候變遷 台南候鳥交替提前
違規食品廣告 魚膠原蛋白居冠
盛治仁：文化非零和
智冠敲定線上遊戲授權及代理案
陸學者：胡錦濤可能明年初訪美
自殺者親友互助 走過生命低潮
台師大全英文營 新生初體驗
數位內容產值 年成長逾3成
新台幣中午升1.36角
莽夫砍妻 私藏槍械曝光
外食較不乾淨？美調查：不一定
北市查茶葉 近1成農藥超標
水公司鑿井 屏東萬丹鄉民抗議
觸控面板夯 勝華凌巨漲停
水庫進帳 基隆2階限水順延
企業訓用人力 每人補助1萬2
數位內容商機 大陸買主踴躍
第3胎未滿2歲送托 月領3千
導演欽點 ELLA演村姑
世博台灣館人氣飆網上預約秒殺
滬飯店月餅浮現衛生與暴利問題
ECFA救濟變嚴？貿調會說明
烏龍拖吊 北市擬補貼計程車資
台股收盤漲60.74點
李嘉誠與胡錦濤同台發言
台股漲60點 收7890點
9月台指期漲86點
海軍集團結婚 31對新人參加
9月電子金融齊揚
傳產電子領軍 台股連4紅
無黨籍議員相挺 楊秋興感謝
耶誕新年郵件 注意截郵日期
兩岸海洋科學研討會 花蓮登場
核安16演習 2階段演練
出國注意疫情 避免回國傳染
2百萬買假八駿圖 索賠獲准
世運主場館爭議 順菊交鋒
深圳特區 胡錦濤:繼續辦更好
三大法人買超台股88億元
中國200多飛行員資料造假
大林慈醫涉醫糾 1審賠5百萬
學者籲兩岸藝文交流認學歷做起
國6事故 車墜落高架橋下
花媽競選網站 主打生活牌
機場自主健康包 防疾病入境
幸福滿載 白金婚爺奶牽手說愛
第3胎補助托嬰 立委批畫大餅
北市信義路國宅 女墜樓亡
父後七日 票房破2300萬
新台幣兌美元升7分
8月CPI年減0.46%
歐漢聲酒駕肇事 緩起訴
文創市場准入 兩岸協商解決
竊電纜線 男子剛交保又遭逮
深圳講話 胡錦濤未觸及政改
狄仁傑首映 劉嘉玲李冰冰爭艷
高價汾酒創大陸白酒拍賣紀錄
上周外資賣超台股118億元
護兒少 立委促公布性侵犯資料
宏達電8月合併營收小幅下滑
文化協議 專家:衝擊台灣本土
帶你感受爬坡沒感覺的螺旋隧道
思覺失調患者停藥復發風險高
台灣女婿謝救命恩 醫院開畫展
飲酒過量 壯男鼠蹊部劇痛
腦麻三低月餅 黃敏惠代言
長榮松山飛羽田 時段出爐
花毯變麥田？中市：儘速復原
包道格：崛起的中國有三大問題
頭路難找 快閃族新堀江抗議
成本壓力大 鴻海加速自動化
資訊同步 僑威在台設辦事處
中央氣象局氣象報告
30而立 深圳還能「特」多久
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
林志玲人生觀 不要對不起自己
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
嚴長壽批職校 重學術輕專業
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
挪公款12億 游淮銀判6年
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
盛大：基金供遊戲創作 含台灣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
專家:小龍蝦疑有未知生物毒素
楊志良：全力以赴讓健保案過關
國際半導體展8日登場
黃秋田節儉成性 錢財只進不出
向周董看齊 小小彬蝙蝠車把妹
碎骨卡支氣管 老翁咳半年
東南方熱帶低壓 恐成輕颱
鬥毆遭制止 丟汽油彈洩恨
柯綠娃馮國棟 美聲唱詠嘆調
心臟病發昏厥 謝警救命恩
怕誤食豬肉 印尼學生愛超商
地牛翻身 79年後再逃一劫
北縣教育博覽會 虛擬心學校
尋找林內之星 歡迎素人獻歌藝
國民大叔孫賢周 自認不帥
韓國亞運名單出爐 秋信守領銜
藍青年團長決選 網路能力要強
珍古德關籠體驗 籲善待動物
金門掃蕩越界 查扣8艘陸船
花蓮文旦銷上海 百噸裝櫃啟程
小三通票價高 民進黨籲改善
基隆魚群暴斃 追查原因
保育生態 珍古德：先改變自己
胡錦濤深圳行勾起各種聯想
小摩：鴻海降評 目標119元
捷運議題 英倫再攻防
歐盟擬成立機構加強金融監管
八八風災基期高 8月物價微跌
區間盤整 新台幣收升7分
徐才厚:願推動中美兩軍關係
情侶？男吻小六女不起訴
吳敬璉:應突出中原經濟區
修杰楷色誘 露點賣肉比不上狗
科技新劇場 探討古老議題
旺季至 永安漁會憂石斑魚不足
台灣為主題 彰縣美術學會聯展
調查：半數菲國人自覺貧窮
連戰8日訪滬 出席台胞論壇
體育推手 55單位獲獎
彰化舉辦莊連東水墨創作展
彰化舉辦吳汶錡纖維藝術個展
9月9 九九峰藝術饗宴登場
搶成習慣 男出警局又被逮
ECFA防衛與WTO救濟並行
紐國強震 外交部籲注意安全
日本大阪府知事橋下徹訪台
盛大董座：來台發展 態度開放
首家大陸企業將在台上市
虧老公破壞者 周慧婷唱衰
頭城搶孤7日登場
台塑石化9月煉油量回增
滬郵輪直航台灣 雙十節出發
ECFA生效前 先核對英文版
胡錦濤:深化政經體制改革
英演講 吳東明宣揚台肅貪成效
中國市場規模高達2兆美元
通識課營養 馬惠茹成學習達人
大阪府知事訪台 辦經貿商談會
颱風少 珊瑚易得黑病
躉售物價續漲 漲幅縮小
比總理：歐盟應設財政部
大陸中西部承接產業轉移
鐵路人40年 不知年夜飯滋味
線上遊戲進軍國際 須客製化
太極門爭議 執行處：依法查封
教部看補教人生 籲品德教育
蔡武訪星雲 文化與宗教交流
澳門文化司長:訪台收穫豐富
半導體減碳 製造與設備需合作
國6車禍原因 初步排除爆胎
5千元育兒津貼 擬納後年預算
連戰：兩岸不能糾纏過去
竊嫌借助科技 不費功夫闖空門
馬團隊加持 郝陣營反守為攻
日發現新型抗藥性病菌
英專家：ECFA助防經濟犯罪
WiMAX擴大應用 高鐵嘛通
雪隧速限與匝道秒數 盼同放寬
胡錦濤論政改 4民主4權
溫家寶:願與美攜手禦風險
企業兼併 中國下令除障礙
2G費率貴？業者喊冤
今彩539開獎
溫家寶會卡特 談當前談長遠
花博開幕式 綠議員槓郝龍斌
警用電腦模擬射擊 訓練彈回擊
勞權獲國際肯定 與美日同級
為泰黨觀望 泰和解計畫陷僵局
馬祖碼頭擴建 最慢4年後完工
警專生成流浪警？家長要陳情
文化界籲兩岸互設民間機構
安徽大批老師靜坐抗議
新手充電 江宜樺期員警拒誘惑
吻小六女摸胸不起訴 恐惹爭議
金曲人加持 蘇貞昌推競選歌輯
中美釋出改善關係訊號
好熱 日逾503人中暑死
終止出售南山？AIG沒答案
後ECFA台灣成外資登陸樞紐
外資流入 泰股創近4年新高
歐央行當推手 希臘債券金額增
AIG：沒說不賣南山
防新殖民主義 日擬規範
東博會台灣館成交612萬美元
廈門非閩居民住半年可赴台遊
歐銀背書 歐豬4國債券買氣旺
紐西蘭強震 損失達14億美元
今彩539頭獎槓龜
檢驗北高 藍批綠雙重標準
美智庫：不應放棄南海與印度洋
台通知中策 不同意買南山
鴻海：降一半成長目標 非同步調降獲利
孟加拉爆發炭疽病 人畜感染牛隻死亡
首創藝術融入科技 「廣藝科技表演藝術」即將開鑼！
太極門弟子誓言 挺身捍衛研修道館
威力彩頭獎 1人獨得11億
專家：美日歐無力阻擋二次衰退
看準台灣消費力 義大利名牌ALESSI鍋具登台
避免迷失 警大新手返校充電
ECFA後 中國文化部長促簽「二岸文化協議」
首度提到「推動民主」 胡、溫不同調
又有颱風 可能在台灣附近成型
殘破山河冒綠芽 ──阿禮部落的生態旅遊
藝術名畫郵票特展
藍：綠選贏北市 台灣未來堪慮
趙少康丟震撼彈 ! 五都選前內閣改組
一週只能休一次！【痞子英雄首部曲：全面開戰】持續魔鬼體訓
查封拍賣太極門道館 律師：行政執行處違法
檢調搜索新工處 郝為市府員工打氣
英大學生銳減 世界第15
4G行動寬頻 德蓄勢待發
巴西阿提巴亞鮮花草莓節登場
匈國會友台小組歡送高碩泰
黃聯昇參觀巴拉圭糖蜜廠
黃聯昇參加榮光會軍人節餐會
弱女打趴性侵犯 傷重住院
熱帶低壓靠近 天氣不穩
關懷之旅 周美青返國情神愉悅
美網 詹詠然鄭潔女雙8強
台股開盤上漲23.43點
失業率居高 洛城食物銀行遭搶
研究指中國新勢力影響外交政策
11.2億得主 社福團體期待
火箭殘骸墜落 附近草木盡枯萎
楊秋興：支持美大聯盟來台比賽
新台幣盤初小升
聯發科8月合併營收重回百億
陳致中告邱毅侵權 雄院開庭
靜脈結紮 解決曲張困擾
營建當先鋒 台股挑戰7900
深津理繪奪蒙特婁影展影后
中美高官對話 加強經濟協調
日自殺憂鬱症 年損失逾兆台幣
真理大學樂團奧地利演出成功
收購南山不成 中策股價續跌
復甦遲緩 歐巴馬再推刺激方案
捷運劃線排隊 星無意仿效
國6施工 愛蘭國姓段晚間封閉
鴻海震撼彈 法人看法各異
玉女中山美穗 老妝現銀幕
未來 4年 3D電視成長20倍
大陸痲疹疫苗有毒? 官方闢謠
吳揆：閣員首重廉能
LED廠營收 背光源冷照明熱
花價案 檢調搜索北市新工處
金門中秋博餅 觀光客也報名
高縣推節制飲酒 找回原民健康
缺醫藥費 男子搶銀樓遭制伏
朱：綠營5都選戰直指總統大選
本土登革熱 上週增18例
新加坡將立鄧小平紀念碑
世界投資論壇廈門登場
前惠普執行長轉戰甲骨文
防超級細菌 疾管局擬列管
數位內容搭橋 兩岸積極合作
立院：公務車汰換 先買節能車
太百案 徐旭東無罪確定
毒奶效應 上海催乳師搶手
流浪狗集體遭斷喉 救出2隻
黃聯昇出席巴國檔卷庫開工典禮
許添財：陳永華入祀孔廟沒問題
王如玄：立即訓用非廉價勞工
巡守隊嘆缺錢 盼獲補助
12檔連結港股權證 明上櫃
校長拒能力分班 吳清基挺
預估今年中國工業增速約13%
環團：石化廣告 誤導民眾
流感死亡添2例 未接種疫苗
北市：與佛里曼相遇標案合法
新台幣中午升值1.8分
新生高案 檢調27路大搜索
檢調搜索 郝為新工處打氣
小聯盟球季結束 陳俊秀大豐收
秋菊營過招 招商績效成話題
經部廣告挺石化業 綠委籲查
台中休閒美食展 觀光工廠大觀
江宜樺：育兒津貼先給中低收
楊志良：健保公聽會聚焦4議題
搭高捷吃鹹酥雞 2高中生遭罰
性侵幼童 綠營擬修法重罰
郝龍斌：選情最壞狀況已過去
兩岸數位業者簽4項協議
倫敦金融城市長率商業領袖訪中
柿染製品 中秋伴手禮
基本工資審議 勞資代表當主角
法官關說案 北檢：無枉法裁判
台股收盤跌6.55點
蔡武:兩岸文化協議無讓利說
陳致中告邱毅 法官要陳到庭
國際奧林匹亞 中一中爭第一
電金熄火 7900點屢攻不下
台股震盪整理 跌6.55點
9月台指期跌11點
綠委疑花博毀遺址 文建會澄清
感念母恩 助獨居老人慶中秋
9月電子金融齊跌
柬埔寨安妮嫁來台 獨立撫3兒
江丙坤：存異求同文化扮要角
中國漁船釣魚台撞日本巡邏船
雙重國籍阻從軍 外交部允協助
紅十字會首批永久屋12日入厝
星座導致婚變？學者說不可能
有些細菌好吃懶飛 有助治病
中國提醒陸客赴日遊講文明
走山獲金路獎 木柵工務段棄領
三大法人買超台股65億元
抗議退休政策 法國大罷工
卓伯源扮夫子 為小朋友說故事
延遲救援？小胖威利母訴國賠
福建舉行海峽兩岸農產品訂貨會
拉美及加勒比海今年出口暢旺
台灣成大陸人最嚮往旅遊點之一
全球招商 外交部研擬簽證便利
助妳好孕 郝龍斌：6成5支持
專家將審議中美洲千年發展目標
聯電8月營收 續攀高
棒球熱 立委批教部扎根預算低
高市府：工業區不能蓋住宅
郵博館展出藝術名畫郵票
揚子江船業TDR明掛牌
無私奉獻 墨國修女獲永久居留
習近平：中國助世界經濟增長
水都唐朝 劉嘉玲預言奪金獅
弱勢團體製月餅 彰縣展售
中國8月買進南韓國債大減
水質佳 絕跡廿年魚種現淡水河
看準ECFA 大阪團首次來訪
光復橋改建通車 增亮眼光雕
綠民調：吳揆施政 逾半不滿意
疑口角離家 男子燒炭陳屍車內
花東各3震 規模不到4
江蘇台灣周活動遍布長江南北
經長鬆口 台日投保協定洽談中
服務鄉里 關西獨居老人不寂寞
支援扁辦 台南扁迷集體匯款
新台幣兌美元貶6.8分
拚空運觀光 高市祭千萬獎勵
深航103位機師資歷造假
最高法院定調 性侵幼童即重罪
8月出口240.5億美元
洩線民資料 調查站組長遭懲
港女藉羅志祥演唱會行騙被判刑
拒成績分班 校長對學生有信心
耍大牌風波 蔡依林冷處理
大陸千億國企鐵礦3億賤賣
蔣友柏：文創法太重技術和免稅
中國：突發大事可管制無線電
通緝犯租處留槍毒 警追緝到案
豬腳節移地 萬巒業者憂邊緣化
楊秋興爭取設眷村文化園區
杭州警方掃黃新招 向家屬告狀
經部廣告挺石化業 監委要查
北市：專家監控 花博未損遺址
鴛鴦盜設局劫網友 遭求重刑
新社白冷圳污染 採樣化驗
都會藏古味 中市力捧紅番薯
地下道不通 中市：會調查評估
改善機場品質 長榮提4建言
光良新MV 桂綸鎂親密加碼
民進黨深耕基隆 成立服務中心
大阪知事:五都合併具參考價值
張鈞甯親上火線 差點燒屁股
世大羽開幕 中華首戰告捷
日中船隻釣魚台附近擦撞無傷亡
年逛119醫院 加強輔導患者
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中策股價止跌回穩
陳菊允撥款 傳承威廉波特精神
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
檢調查花價 蘇：盼勿打擊基層
超級細菌難防 醫師：早做準備
菲眾議員在港被控販毒交保候審
中國投資伊朗20億美元建鐵路
南市6連霸議員改選里長
廈門旅博會 台灣館濃濃台味
商品受青睞 小林村民盼職訓
台灣第6天 蔡武說感想
看好智慧型手機 宏?祧譯q
自由商圈找正妹 吸睛也要吸金
傳中國同意外資獨資辦醫院
麥寮港漏油搶救 實兵演練逼真
身障愛心月餅 美味義賣
9旬婦遭子毆打 檢下令保護
徐旭東無罪 遠百：還公道
砸車洩恨 18車遭殃
偷竊留恐嚇信 警採指紋逮賊
兩岸四地保釣人士擬赴釣魚台
東海大學新生開訓
漢王電子書 台灣館9月上線
央行阻升 新台幣貶6.8分
普渡傳奇 李將軍託夢發軍餉
長青廚房 郭添財關懷老人婦女
中國：匯改不可能因壓力推進
植入刺激器 癲癇女童展歡顏
出口攀高 今年改寫歷史
台北雙年展 中醫問診變藝術
黃重球：台印談FTA可能性低
11億得主未現身 分身滿街跑
北縣驗涼麵 25.6%不合格
陳世圯曾元一列亞洲理工名人
日圓升值 創15年新高
經部：勿視石化業為毒蛇猛獸
檢警教擬單一窗口 防青春變色
台灣首座鋼腹板橋 創跨徑最長
竹製家具展新意 評審特別獎
太百案 太設：續循司法救濟
詐財騙色 男蟲落網
兩陸銀遞件 申設在台辦事處
首波海外權證 A50最夯
菲台商總會拜會菲政警首長
慘案後菲港旅遊損失誰大？
屏東犀利哥 全國蜂蜜評鑑特等
遠百：太百5位法人代表合法
陸保麗龍原料涉傾銷 將課重稅
馬英九肯定行政團隊
陸電子書銷售 十一效應待觀察
珍古德履約造訪 魯凱族贈屋
性侵罪刑輕重 7歲紅線確立
世博台北館迎第50萬訪客
微型保險承保逾1.4萬人
北韓接班問題 中國不評論
接生疏失挨告 地院判醫師無罪
學生上吊身亡 家長盼真相
兩岸搶人 獅王爭霸賽如期開戰
幼童性侵判決爭議 總統挺修法
假出口真調包 2百萬藥錠煉毒
工業局小火災 迅速撲滅
雲縣府：水政策總體檢再談封井
喬治亞橙色警示 避非必要旅行
陸前高官：人民幣漸與美元脫鉤
旱情紓解 基隆延後限水
沒齒難忘 牙套族改良刷獲專利
金溥聰：行政團隊表現亮麗
紅襪放人 林哲瑄可打亞運
沒報財報 飛寶動能恐停止交易
落難小水鹿復元 能吃能玩
國光允降碳排 學者籲總量管制
8月出口強心針 全年新高可期
副總統：生技綠能 明星產業
僑威控股誤植股利 證交所開罰
拔河拚世界盃 緩起訴金助成行
國民黨：幸福城市 表現最郝
引天下調查 綠：治理能力勝藍
賓士品牌識別 啟用3D版
新生高案 5官商列被告
港：盡力配合中國發行國債
監察院長：監院莫成掉牙看門狗
3擋拚3高 高市議會藍綠交鋒
內湖部分地區斷電 已修復
星展銀行蟬聯亞洲最安全銀行
今彩539四星三星彩開獎
感恩啦 台灣館兩岸都要謝
台灣出口 未恢復海嘯前水準
大台南 賴清德促雙行政中心
機師造假曝光後 中國展開調查
大樂透49樂合彩開獎結果
營造業者：配合檢調查花價
陽耀勳飆7K 久違先發勝
吳揆上任週年 黃金十年為主軸
胡錦濤訪美？ 中國噤聲
3台灣人火災死 東莞加緊調查
植栽單價差百倍 檢調列重點
王鍾渝籲台中小企業速赴印佈局
北縣：機車格收費改善停車秩序
揚子江打先鋒 資本市場熱
甄選若不口筆試 報名費千元內
泰南攻擊事件增 四百餘校停課
企業人力需求增 製造業最多
溫家寶點明中美關係「三要」
高中國文新課綱 文言選文減少
護航走私松阪牛肉 11人起訴
滿意度滑落 胡志強：虛心檢討
釣魚台船擦撞 中日互抗議
開徵金融交易稅 歐財長談不攏
檢調搜索 郝龍斌議會挨轟
苦鬥阪神 陳偉殷悲情敗
印度台灣工業展明清奈登場
華人如何貢獻？ 兩岸人士開講
上帝非男性 英教會刪陽性詞彙
台塑集團漳州建鋼鐵產業基地
台北雙年展 促反思邀對話
緬甸領導人率軍方新首長訪中
統一教創始人兒子惡鬥殃及華時
蔡英文：綠色執政獲認同
小破開轟 獅2連勝
慶軍人節 旅巴榮光會聚餐
今彩539頭獎2人中獎
蔡武熱 文化協議跟著熱
防走山 毛治國促生命週期養護
萬劍過測評 提升空軍遠距戰力
美專欄作家讚馬總統領導能力
大樂透頭獎摃龜
ECFA降稅農產品泉州展出
常玉畫登陸展出 蔡武願解決
日攔截中漁船 北京嚴正交涉
北韓9月開政治大會 傳將宣布金正銀接班
吳揆上任週年 綠民調：七成認為偏向企業大財團
無私奉獻 98歲修女獲頒台灣永久居留證
江丙坤會見蔡武 讚此行為文化交流新里程
桃園石門活魚觀光節 程安琪示範料理
補教病了! 教育部長沉痛
浙江是台商第二大投資省份
離譜 ! 中市五處蚊子地下道不相連
兩岸數位產業交流會議 獲6項共識15項協議
民調：期中選舉共和黨領先
新生高案 北市府官員遭聲押
出版業的數位天蠶變
駐阿最高指揮官警告 不要焚燒可蘭經
台灣反導彈防禦網 2011年逐步建構完成
中國汽車銷量大 8月賣出百萬輛
日逮捕中漁船船長 聲稱事發在其領海
2010古華中秋月餅禮盒 高雅氣派的送禮選擇
加強感染控制與抗生素合理使用 共同防範抗藥性細菌感染
TDR有別 擬設特別專區
廣達8月營收864.29億 NB出貨440萬台
「華語文能力測驗」英文名即日起更名為Test of Chinese as a Foreign Language(TOCFL)
DIGITIMES：新一代Apple TV 難掀波瀾
環保玩台灣 公路總局9月9日送住宿券
越南想拿太平島 台學者：將成解放軍「標靶」
日本再扣押一艘台灣漁船
印度抗議 「超級病菌」被命名新德里
外媒關注 釣魚台撞船事件恐難善了
教育國中小「媒體素養」創意 影音競賽等你來投稿
台灣監察院一天糾正五案 從內政部到縣府都上榜
法官收賄案 3律師涉教唆偽證
歐股自4週高點回落
專家：歐洲節流措施「下錯注」
美中召開第4次ICT諮商
頭城搶孤 綵宸小吃隊奪冠
ABC新聞網總裁魏斯丁將去職
國際油價下挫
歐債疑慮 美股收黑
逾7成英人：別想退休了
周大觀基金會送愛加拿大
OECD：巴西高學歷者比例低
前執行長奔敵營 惠普提告力阻
宏?砦q子書 搶進德書店通路
搶商機 德業者競播3D節目
世界大學排行榜 台大94
全球前五百大學 台灣9所上榜
新生高案 北市府科長遭羈押
美公布多項減碳與綠能計畫
歐巴馬賀澳洲新總理獲勝
熱帶低壓增強 防大雨強風
日逮捕中國船長 外交起勃谿
東海油井平台傾斜 34人被困
五都選戰 民進黨十月美加造勢
台股開盤下跌18.05點
東海油井平台傾斜 15人獲救
預測：全球證券公司恐裁8萬人
人權組織籲中國釋放西藏記者
新台幣盤初升破32元
北京多所大學送貧困新生手機
校正公電（CAP0030號）
強風 貓纜暫停營運
台灣參與APEC關務首長會議
種族藩籬 美亞裔待業時間最長
光陽等獲燃料電池運轉驗證補助
薛琦：台股市值目標趕上俄股
中俄能源協議 貸款換煤炭
總統籲台日合作赴陸投資
安徽官員吸毒後撞死人爆眾怒
金門查獲非法槍枝 1嫌送辦
江宜樺：育兒津貼分階段推行
蕭萬長籲半導體業參與全球招商
媽祖故鄉「莆仙戲」申報世遺
偵查小隊長栽槍A毒品 收押
賣壓出籠紅翻黑 台股力守月線
駐聖文森大使施文斌呈遞國書
休閒農場童詩童畫收件至9月底
河南商城多人被蟲咬死引發恐慌
古董張涉炒股 檢調搜索住處
白宮心腹突訪中 分析指不單純
集成材10月強制檢驗甲醛
護士基本給付低 不足22K
輔導創業貸款廣告不實 罰8萬
王建民本季不上大聯盟
女士為拾荒老翁讓座 感動青年
藍：民調政績不同調 加強宣傳
英智庫：亞洲國家合作制衡中國
建國百年 陳沖響應百國寄宿
北京獎勵見義勇為 搭飛機半價
阿Q正傳及背影 陸教科書剔除
江宜樺：自提都更可補助45%
召妓聲紋相符？陳致中斥草率
偏食養出瘦皮猴 家長心態要改
客視打擂台 13歲力拚老將
中國連續7個月淨買超日債
公文要不回 府擬告扁辦
郝民調吊車尾 蘇：北市好可惜
農漁會信用部逾放比15年新低
新生高案 昭淩員工30萬交保
尼加拉瓜藉電視影集打形象牌
全球投資熱 海外權證上路
房仲：鬼月買氣較前月更佳
房仲未充分揭露資訊 罰20萬
桃園機場航廈又漏水
世界大學排94 台大拚前50
空勤總隊長 龔昶仁代理
說你瘋就瘋 中國上訪者的今天
打響名號 胡志強推銷蜜梨
聲稱喝茶具療效 立頓遭警告
性侵幼童重判 司改會籲修法
中藥商行賄 8立委重判
星式英語難懂 官員籲棄
退休老手上陣 防機場再出包
海外權證沒有漲跌幅限制
醉漢欲搭機 航警通報送醫
區間盤整 新台幣午升3.2分
總統：今年薪資水準會比預期好
監工遭毆 採購法明定加重刑責
泰發現東南亞最古蜥腳恐龍化石
差距拉大 宏達電坐穩股王
扁辦：文件檔案處理 依扁主張
嚇死人 喪家攜棺木躲土石流
假冒台電人員 偷魚塭電線遭逮
老人政策 蘇推銀髮人才中心
專家：中國或成超級細菌重災區
掌空勤總隊 龔昶仁謝打火弟兄
網路片頭廣告 逾3成陸人反感
胡志強滿意度下滑 議員互嗆
韓媒推測 柳賢振先發中華隊
台股收盤跌33.09點
蔡武：在台沒有異鄉感覺
巴克萊估央行9月升息半碼
熱帶風暴重創瓜地馬拉及墨西哥
15高球場占國有地 監院糾正
9月台指期跌5點
卡債協商更生難 躲債度日
台股震盪整理 跌33.09點
壹電視新聞台等3台 再遭駁回
9月電子金融漲跌互見
胡錦濤：妥善處理中美新問題
朱立倫：3環3線今不做明後悔
魚鱗癬病患當志工 勇敢活自我
獲居留證 墨籍2修女奉獻台灣
亞股中相對堅挺 台股小跌
善款扶弱 貧童營養加分
泰航班傳炸彈 美警登機查
新住民志工隊 保健送關懷
4+X學程 53校開課
藍營推修法 性侵幼童加重刑度
中國全面換發軍車駕駛證
想升官 家屬要寫道德鑑定書
揚子江TDR掛牌首日 飆漲停
中國外交部要求日方放人放船
單車安全帽1件不合格 下架
流線胖小子來台 電翻國慶
三大法人賣超台股27億元
豪雨特報 東南部南部防豪雨
治理大陸地下水污染需時千年
男連搶5女機車騎士 遭逮送辦
唐榮董座爭議 明董事會成關鍵
中國最牛學歷哥 5博碩士學位
南非擬引進中國鐵路技術
法官收賄案 搜前法官房阿生
回防北部 金溥聰：檢驗蘇貞昌
世大羽 中華隊團體賽進4強
秋節送禮 屏縣促銷農漁特產
昭財連線 藍營南二都聯合造勢
大陸保釣團體赴日本使館抗議
垂楊國小少棒強 培育現隱憂
租地拒繳番薯 地主提告止契約
新台幣兌美元升3.7分
疾管局籲出國民眾注意防疫
陸媒關注美國名校開「殭屍課」
水利署：封水井會兼顧農民利益
習近平：更好引進來 走出去
中國網路廣告市場逾300億
易建聯：我們只是差了一點點
大閘蟹鉛超標 1養殖場銷毀
三亞為大陸青年旅遊首選
要送禮 陸教師節變「家長劫」
美國派小組訪中日韓談朝鮮
竄改午餐評選 國小主任被訴
北京願中美兩軍關係發展
薛琦:台股股利殖利率冠亞洲
評比：港大超越東京大學
願景館變遊民館 順批菊無能
月餅熱量高 三高莫貪嘴
台東大武大鳥村撤村
布吉納法索學員感受台灣人友善
港保釣人士抗議日艇碰撞陸漁船
捷運南港線延伸 汐止東湖受惠
監院糾正 國產局：加強改進
北市工讀生勞檢 6業者違法
紅透台灣木瓜節 相約林內見
不鎖國 馬英九力挺郭添財
雲林封井 經建會明討論
違反預售屋新制 甲山林已改善
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
超級集團TDR明起14元掛牌
身障月餅買氣弱 台中獅子會挺
谷月涵：新股票掛牌將活化台股
模擬六輕災情 高市石化廠演習
毒鴛鴦組販毒集團 警逮7人
瑞信：北市選情影響台股
大陸西南首個千萬噸煉油廠完工
中國擬重振絲路經伊朗連中東
廖國豪移送偵查？法官近期決定
石碇美人茶節 幸福餐盒吸人氣
中國漁船船長被帶到石垣
優人神鼓雲腳行 體驗在地文化
機上盒廠8月營收同步成長
農地成建地 農委會被糾正
陸客愛台灣味 小吃變五星美食
古董張層層密室 怪盜羅蘋翻版
弱勢安心 37萬人健保不鎖卡
中國教師節讓老師像「被收買」
熊協主席獎 黃美秀亞洲第1人
向老師致意 副總統自爆曾逃學
外籍漁工有勞健保？勞委會研商
姜增偉:兩岸1＋1＞2
林內網室釋迦 果中新寵
中視文化有官股 4新頻道不准
中國嚴防超級細菌
森鐵嘉義至奮起湖 明年3月通
曾是浮萍兒 蕭敬騰當陪讀師
陳菊：加速旗山蕉園復耕
李嗣涔談電影 勉新生要有夢
告別孤鸞年 結婚對數增
學生午餐 北市擴大補助範圍
球鞋藏毒 外籍旅客被逮
亞幣揚 新台幣收升3.7分
瞄準商機 促銷澳洲客遊台
黃美秀：黑熊消失 我有責任
20多台地產業廈門覓商機
南投男子溪釣 疑落水溺斃
防毒軟體雲端版 電腦負擔輕
胡錦濤：中美會談改善雙邊關係
曾挾持遊覽車男子 涉槍毒落網
港府促陸企藉香港走出去
小英：先還3線 再談3環3線
1至8月台股投資人平均虧錢
熱帶低壓大雨 集中台東屏東
澳洲豐田召回車款 台灣未引進
解碼藏書票 潘青林獲國際獎章
電池價格高 電動車面臨挑戰
蘇澳漁船疑越界 日方帶走2人
蘇嘉全競選裝進議場 民代互槓
瑞信：調降亞洲科技產業預期
零卡飲料致骨鬆？黑松澄清
自提都更補助 須全體住戶同意
印度台灣工業展清奈盛大登場
米酒降價 16日買得到
楊念祖：輿論攸關戰爭勝負
借腹中亞美女生娃 醫師起訴
法官收賄案 前法官房阿生聲押
砂石誤置私有地 河川局允補償
廢蚵架危害 研擬辦法取締
蘇俊賓：全黨力挺郝龍斌
輸血出包 義醫生牽拖護士
涉非法捕魚 台漁船遭日拘留
壹電視聲明 控NCC箝制言論
義大客運6路線 明穿梭高縣市
老虎黴素增死亡率 衛署警示
曹姓母女燒炭案 4單位遭糾正
開發金擬結盟陸銀 籌設基金
世界盃 燒到凱蒂佩芮婚禮
賴清德：綠色執政優於藍
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正)
業者倡共推Chiwan期指
第36個故事 東京倫敦參展
中國不再阿Q 課本多元現代
中國確定7新興產業政策
玩火的女孩 張芸京義氣相挺
臨時校舍啟用 甲仙國小入厝
平埔身分認定 西拉雅北上陳情
子女同時溺水 英婦捨大救小
李傳通：台菲關係多元穩健
遭告發 陳勝福樂見法律解紛爭
青少棒球員死亡 警初排他殺
4成5企業用人 碩士學士沒差
兩岸金屬產業交流 尋求合作
賴浩敏：司法應為人民而存在
宣稱有療效綠茶 台灣沒賣
吳揆：專利申請審查不能拖
張信哲MV 王子變1日7次郎
李遠哲明年10月將訪菲演講
中藥商行賄案重判 立委喊冤
9999誌愛 辦婚宴要有心人
吳揆：半導體設備 台灣買最多
楊秋興：全力活化高雄加工區
疑熱脹冷縮 候機室玻璃現裂痕
泰股匯漲 業界要央行勿擋外資
安徽霍亂疫情 遊客當心
房仲：5都選舉結果衝擊房市
中央社進師大 學生體驗主播趣
身陷花風暴 郝：連任決心不變
證期局核備85度C上市
高雄市政 菊順再駁火
世大羽 中華隊宰韓闖決賽
圖書交易會 滬將來台完整展出
台灣館灑大獎迎第50萬觀眾
今彩539開獎
瑞信：個人數位產品帶動新需求
世界大學排名 台大：參考
菲血腥巴士案 車身41彈孔
扣應辯白官員 坦承花價有疑
物聯網高峰論壇下週登場
老大公關鬼門 基隆中元祭落幕
港深獲聯合國綠色投資促進獎
招商大會 國片投資詢問度最高
台開與廈門合造金融實驗區
世大羽決戰中國 女單是關鍵
10月到北京看飛魚水中競技
紅籌權證發行首日 中移動最夯
渣打預測中國經濟成長8.5%
廣達拿大獎 林百里再拚十年
帶走20箱文件 扁將親函說明
釣魚台衝突陸船長母盼子早歸
不讓農地成建地 農委會設限
東京世柔賽 台灣隊明出賽
東亞共同體 日韓學者悲觀
總統：助弱勢增就業 減少自殺
農業金庫虧很大 農委會遭糾正
去年港澳逾千人自殺死亡
瓜國豪雨 外交部：避免赴災區
升格威力 北縣3年增11萬人
台灣館喜迎50萬參觀者
行賄對價成立 中藥商案逆轉
陝西客機發動機起火返航
北大生棄麻省入佛門
兵工廠案外案 教授遭恐嚇
金價刷新高 可望帶動類股
蘇貞昌盼與張花冠尬滿意度
銷售激增 中國恐再推打房措施
許舒博二審有罪 恐失立委資格
台美食節登場 星饕客叫讚
新興股市市值20年內估翻4倍
今彩539頭獎2人中獎
我腦寫我口 科學家研發讀腦機
多吃蕃茄或有助預防攝護腺癌
上海藝博展 台藝廊爭相參與
小澤陷緋聞？日媒繪聲繪影
綠憂司法干預選戰 藍反批
美婦涉假罹癌騙婚 度蜜月免錢
防中 美關島部署無人偵察機
歐巴馬將宣佈刺激經濟新方案
詹詠然鄭潔美網女雙晉4強
美初步認定台製PVA傾銷
疑收賄護短 前法官房阿生收押
涉炒股賺上億 古董張聲押
查古董張炒股 查扣鉅款與安毒
歐股升抵4個月高點
中藥商行賄案二審重判 台8立委齊喊冤
數位無界，版權有理？！
台立委稱 台製飛彈系統可攻擊中國沿海機場
扁自作孽流年不利 隱匿公文罪加一條
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希拉蕊：以巴和談確有成功機會
Fed：美經濟有廣泛減速跡象
魯尼召妓玩3P 婚姻亮紅燈
國際油價3天來首度走高
歐債疑慮緩和 美股收高
靠百樣物渡日 極簡生活流行
巴西變戲法 呈國庫充實假象
歐巴馬：共和黨政策拖垮美經濟
高盛遭英金融監理署重罰
台灣畫境展 加牛津郡揭幕
美經濟成長減緩區域擴大
漁船起火 2船員跳海逃生獲救
陸中秋10.1史上最複雜假期
熱帶低壓快成颱 台東降豪雨
台股開盤上漲50.52點
河南蜱蟲造成18人死亡
中國宗教開放 陳日君投書駁斥
中國教會路線 梵專家看法分歧
南韓決經濟制裁伊朗 美表歡迎
埔里酒廠真情長酒 限量999
熱帶低壓成颱 10時海上警報
羅比尼稱歐巴馬建議無助經濟面
牡丹水庫逾警戒 10時放水
消費金融是台資銀行必爭之地
新台幣匯率盤初走升
超級咖啡掛牌首日 跳空漲停
美國:官員訪中推進了關係
台東豪雨 1部落交通中斷
盈正掛牌 500俱樂部多一家
莫蘭蒂海上颱風警報
希拉蕊：美國加緊亞太佈局
陸大潤發估營收逾500億元
貓空纜車 強風暫停營運
北院：房阿生確有收賄事實
中國被扣船長奶奶憂急過世
揚子江TDR 拉第2根漲停
釣魚台觸痛中日最敏感神經
電子造紙帶頭 台股小揚
重慶車禍 台灣居民1死3傷
考察高鐵 加州長阿諾訪中國
遏制中國崛起 美國添兩新招
蛇肉含瘦肉精 深圳食客中毒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
颱風到 澎湖金門警戒
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
全球競爭力排名 台居亞洲第4
WEF：台競爭力可望向上攀升
台東金峰鄉下午停班停課
工商團體反調漲工資 勞團抗議
實現病妻願望 吳宗憲成基督徒
裝節水墊片 估省水費逾億元
WEF：台灣多項評比居全球前茅
十一長假 9月出口將再創高峰
聯合婚禮 156對愛戀99
中央氣象局氣象報告(更正報)
日本扣漁船 外交部積極交涉
99夫妻吻99秒 盼恩愛久久
世大羽 中華混雙逆轉世界首強
颱風環流強 台東大豪雨
台灣文學劇場 外遇看人性
濫發水災補助 村長判一年十月
紐約研討會討論台灣國際參與
劉仲明：努力讓工研院同仁鬆綁
舞尬好萊塢 台藝大作品上院線
女嬰口鼻出血亡 查是否受虐
葛來儀：台灣活路外交見成效
疑涉敏感議題 消基會網站遭駭
吳揆就職週年 籲團隊加強溝通
挺國光石化 鄉民籲肚飽重要
颱風逢大潮 防海水倒灌
今彩539頭獎每天有人中
遭指收中藥商錢 蘇：選舉奧步
學產基金草案 獎助興學助學
超級細菌 吳揆促衛署緊密監控
選舉討吉利 良辰9999領表
採購午餐涉收賄 國中校長遭押
不動產交易修法 政院擇期再議
台灣競爭力全球第13
假國安官員 詐騙軍用品店被逮
盼正心 中山醫大正心樓啟用
吳揆：加速推發明專利產業化
WEF競爭力排名 台灣13
市調8成網購業者違法不退貨
拉抬蘇嘉全 林義雄前進台中
港府讚揚菲律賓調查委員會
外資匯入 新台幣午升7.1分
吳揆：明年復辦全國美展
蔡清彥盼台灣十年後成品牌大國
吳揆：領教補金退休公僕遞減
總統：抗戰史實不容竄改
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正報)
明年總預算 綠營：政院應修正
捷運交鋒 朱立倫促小英提成績
大陸新聞出版署副署長將訪台
文旦盛產足供內需 外銷可倍增
泰未來35年氣溫恐增4℃
長長久久 百年樸樹世紀婚禮
幸福99 高市獻上敬老護照
宜華飯店動土 千人會議沒問題
八八捐款 3災區還剩大半
港媒：台股勢成港股對手
涉嫌炒股 古董張收押禁見
總統：國軍提前撤離大鳥村民
台股收盤跌15.77點
唐榮董事會再流會 董座仍難產
豪雨加颱風 佳冬抽水站啟動
單身派對玩過火 馬國畢道歉
浙江紀委書記王華元貪污判死緩
9999永保安康 當日票熱賣
台股收跌15.77點
9月台指期跌15點
分析：美軍擔心中國海軍崛起
重慶台灣民眾車禍傷者傷勢穩定
黑貓殉職經年 空軍追思陳懷生
放射線加標靶藥 搶救晚期肝癌
總統：福利做好 不憂人口老化
氣氛保守 台股開高收黑
孫大川新書獻母 談死妙語如珠
人事局：退休公僕維持領教補金
9月電子金融漲跌互見
溫室氣體觀測 台灣海空運加入
黃昭順推體育政策 拚運動首都
休閒美食展 觀光工廠列車啟動
世大羽團體賽 中華亞軍
校正公電（CAP138號）
男偷女神像 辯稱為欣賞
嘉義檜意森活村新館上梁
吳揆滿週年 綠諷金爛執政
中國：谷歌未提交地圖牌照申請
中秋節勞軍包裹郵資8折優待
全球競爭力 台韓皆下降
詹詠然發球準 美網女雙晉4強
傳維權人士陳光誠將刑滿出獄
三大法人賣超台股12億元
癌症篩檢第1 彰基獲表揚
潘基文：海地政經社會仍脆弱
大眾WiMAX正式在新竹啟動
警察特考分流 錄取訂比例
莫蘭蒂逼近 吳揆：做好防避災
店員難拒未成年人 售菸用猜拳
愛戀99 兄弟檔同辦結婚登記
限制網路 谷歌呼籲向中國施壓
收中藥商錢？藍籲蘇貞昌說清楚
鼓勵學童行善 花博門票免費送
永安兒童之家 弱勢兒少安身
百萬旅日團 1小時完售
阿瘦皮鞋進軍大陸
催生標語得主 改口要龍鳳胎
銀行國家風險評估 台灣居中位
中國自製航母？陸媒刻意曝光
花風暴 小英：講清楚
颱風影響 金門小三通7船停航
中國將注重區域經濟協調發展
綠批債增1.4兆 藍駁灌水
豪雨嘩啦啦 恆春淹水南迴坍方
台東大武達仁鄉 下午停班停課
巴拿馬將改善都會區供水系統
颱風來襲 澎湖晚間停班停課
經長：兩岸投保協議年底簽署
新台幣兌美元升4分
男搶檳榔攤 稱為女友討薪水
松山區具三通概念 8月看屋熱
信評：陸銀來台不致大舉擴張
8月全國稅收970億
以勤補拙 憨囝仔變清潔達人
水保局發布4條土石流紅色警戒
主持金鐘 方芳芳上演補教人生
全日空第一東方合組廉價航空
港科大研製速滅H1N1病毒塗層
浙江10車連撞爆炸 4死7傷
中縣府遭竊 損失初估逾萬
日圓升值 日系平價連鎖店沒漲
北京斥鉅資修繕日壇
雲南煤礦氣爆 7死12傷
殺女友封屍丟棄 求處無期徒刑
偷宋少卿手機 男子遭訴
美網幸運地 詹詠然要再創顛峰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
災後重建 南橫三星動起來
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
集團結婚在客家村 別有意境
賴幸媛赴歐出席亞太安全論壇
華南金與易方達簽MOU
馮定國認拿藥商錢 否認有對價
施崇棠：對第 4季充滿期待
雲林以南沿海 防海水倒灌
總統：未來幾月失業率降幅大
岩生秋海棠 九九峰搖曳生姿
陳勝福獲選華視董事長
華航雪梨遭詐彈 攔下謊報旅客
外資匯入 新台幣收升4分
香港舉行首屆佛教宗風論壇
國史館世界瑰寶 雙十開放參觀
法國克羅爾市 台灣文化節開鑼
台新金與南京紫金控股簽MOU
釣魚台撞船 李克強盼妥善處理
雲林古蹟巡禮 探訪驚奇
吳揆：縱有八輕也不會有九輕
景氣復甦 1-8月營業稅新高
颱風來 小三通明天停航
高學歷進藝界 GIA家庭革命
颱風到 高縣市晚間停課
最大虎頭蜂 儲木場築巢
颱風北上 花東高屏雨多
張愛玲小說 雷峰塔易經問世
民調交叉 郝蘇兩樣情
試院版 不肖法官禁轉律師
日圓升值 日系3C暫不漲
環團：蓋國光石化 別想活99
莫蘭蒂颱風來襲 金門嚴防
中國未來5年經濟年增逾8%
亞洲國家譴責焚燒可蘭經計劃
莫蘭蒂來襲 台南最大風速8級
呂紹嘉上任 對NSO有信心
微型核醣核酸尺寸 助疾病研究
友達獲選道瓊世界永續指數股
第二波陸資鬆綁 選前無望
日圓升 日系化妝品秋裝調漲
保釣 大陸出動漁政執法船
雙園便橋 晚間7時封閉
台東豪雨 5村落撤離
中餐廚藝巡講 馬尼拉登場
佳冬豪雨 伊拉便橋沖毀
莫蘭蒂逼近金澎 國軍設收容所
貨輪擱淺高雄港口 搶救中
富人稅？吳揆說不排除
投保協議對陸資有正面效果
阿斯匹靈 可能抵銷抗癌藥效
「九層石塔」塔頂盼回台合體
高縣補助影視 打造東方坎城
原民重生與展翅 文創輔導啟動
金控業前 8月全數獲利
微軟成立個資保護中心
陸委會：文化交流已有紮實平台
大雨 高市31處水閘門開啟
疑食物中毒 竹市40童送醫
政府少收權利金 國道商品降價
賴清德：重現鹽水月津港風華
南韓利率不變 台灣升息添變數
兵聖盃 黑嘉嘉代表澳洲出賽
土增稅回穩 房仲看好9月房市
台東16溪流 土石流紅色警戒
MNI中文新聞產品登陸
經建會盼近期進WEF前10名
台金航線 10日午前班機取消
蔬果香草 鉛鎘含量訂標
99結婚熱 全台喜洋洋
扁卸任帶走資料 政經軍情皆有
管理境外捐款 擬設監督機制
速食店改裝風 各族群分區用餐
颱風進逼 高縣便道封閉
專家：亟待重建美德與價值
日圓強升 記憶體廠更仰賴台廠
工人跌落矽砂槽 及時救出
張愛玲自傳透露 母親傷她最深
北京建磁懸浮系統 每公里6億
泰幣兌美元破31銖 13年高
退學生檢舉詐領 成大教授被訴
日圓升值轉單多 進口零件變貴
108法師 日月潭灑淨祈福
拓銷南縣農特產 蘇煥智再登陸
松隆子新片 角逐奧斯卡
日圓升 索尼電視不漲價
日圓升值 日商降價回饋日人
超級細菌列傳染病 不強制隔離
澎湖明正常上班上課
日自民黨改組黨高層人事
免費電子商城 飛翔駱駝開站
北市路邊停車 擬週六不收費
太原百人集體志願捐眼角膜
台東縣明天正常上班上課
青年安心成家方案 10月申請
保險業登陸投資不動產 限自用
日圓又升 日系車最快年底漲
台積電薄膜太陽能廠下週動土
警拆炸彈 泰總理：有更多攻擊
連戰賈慶林 上海相見歡
殺女友棄屍 廚師無期徒刑
8月NB出貨 廣達奪冠
國光石化案 吳揆提衡量4原則
北縣英語活化課 9成學生參加
陳情總統 拔河金牌求職有望
勞方委員共識 基本工資22K
馬國畢婚後 每月零用4500
外國人收容疏失 監委促改進
單日結婚6063對 暴增30倍
今彩539三星四星彩開獎
威力彩38樂合彩開獎
胡志強領表 蘇嘉全盼救舊市區
PEMG案 5銀停辦信託半年
唐鋒未公布財測 證期局開罰
組織再造 總統要求無縫接軌
災區無四驅救護車？重建會澄清
吳揆週年 反省改革不敢言慶
陝西代省長下周訪台
中美專家論全球治理新思考
政院：台灣競爭力往上提升
陸禁片台也禁？新聞局：審查中
高雄治安差 藍批陳菊打烏賊戰
日圓漲 經部憂面板汽車成本增
匯豐銀盼引進人民幣相關產品
2月大女嬰猝死 初驗無外傷
徵富人稅 財長：需有好時機
兩岸聯合搜救 演練船難救援
英4百萬戶家庭 不工作領救濟
管制前趕出港 貨輪困高港
密友搶夫 美婦獲賠卻拿不到錢
金門協議20年 見證兩岸顛簸
破冰者陳長文 揭金門協議秘辛
金控併購 需一次持股25%
吳清基勉官員清廉
高縣市明正常上班上課
企業最愛研究生 商管科看俏
強制汽機車責任險費率再降
台日設計業界攜手創新猷
宜蘭南澳地震 規模4.4
郝輸房地產垮？趙藤雄：誇張
威力彩頭獎摃龜
麥寮台西飄異味 63師生不適
賈慶林談兩岸政治互信
恐怖情人 小男友公墓逼簽本票
美上週初申失業救濟金人數減少
兩岸聯合搜救 學者：互信落實
中國城市化三瓶頸待突破
今彩539頭獎摃龜
土投剋獅 兄弟999勝
空幼70載 兩岸師生憶當年
金門縣10日上午停班停課
審集遊法案件 法官停審要釋憲
小英：有信心雙北執政
環保加音樂 林宇中唱歌募發票
屏東10日正常上班上課
誤信詐騙電話 男子遭騙上千萬
綠批金溥聰 藍營反擊
員警設局堂舅仙人跳 緩刑3年
協助防颱 金防部漏夜堆沙包
基礎建設完善 德競爭力躍升
考試院修正警察特考考試規則
紀錄片塭仔三媳婦 屏縣登場
陸增導彈部署 總統：格格不入
吳敦義就職週年 挑戰仍多
美初申請失業救濟創近2月新低
法官法草案 試院完成審查
林聰明率團赴多倫多攬才招商
義美董事長高騰蛟睡夢中辭世 享壽89歲
梵蒂岡譴責 美國教會焚燒可蘭經計劃
中方派漁政執法船 前往釣魚島海域
菲官方承認 警察可能誤殺香港遊客
俄媒稱：朝鮮將舉行大閱兵慶祝金正銀接班
防制學生濫用藥物 教育部辦理反毒宣導
「青年安心成家方案」租金補貼 第2次受理申請
30年30部最佳電影 李安佔雙
台灣今年文旦品質佳 「甜度破錶」像喝果汁
從數位找出版
馬: 中國導彈未撤 台灣建軍不鬆懈
在台員工妻跳樓 鴻海籲尊重生命
人力不足取消監控 王令麟改每天報到2次
太極門無罪無稅遭查封 應查辦失職官員
海基會華東台商世博參訪行程之5
遠東科大 產學合作成果展暨技術發表會
中國稱：菲總統認為香港旅客被殺慘案「沒什麼」
台灣告ISO 瑞士法院不受理
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
村上隆個展 凡爾賽宮卡哇伊
美政府考慮促教士勿焚燒可蘭經
美籲海外公民提防燒可蘭經風波
美數據利多激勵 歐股續揚
OECD示警 全球復甦疲弱
歐巴馬籲牧師勿焚可蘭經
美牧師取消焚燒可蘭經計畫
美國證實美中軍事交流可望恢復
美牧師取消焚可蘭經計畫
雙園便橋上午10時重新開放
出口增加 美貿易逆差遽減
傳華航下週宣布加入天合聯盟
莫蘭蒂陸上警報解除 防大雨
莫蘭蒂登陸福建
台股開盤上漲65.02點
東縣16條土石流紅色警戒
不出席辯論 候選人活該捱批
高港擱淺貨輪脫困 進港檢修
中國贈日貓熊麻醉死亡
颱風走 高縣2省道便橋受損
施顏祥：台灣景氣比較樂觀
新台幣盤初升破31.9元
日防衛白皮書：台灣需充實武器
日防衛白書 關切中國海軍動向
增邦誼 楊進添訪中南美3友邦
總統：兩岸關係可參考兩德經驗
夏日爵士壓軸 艾莉亞跳巴西舞
金門無災情 放半天颱風假
補助高效路燈 明年斥1.2億
美廣告商宣傳誤導 和解落幕
上海眼科注射不當 55人失明
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大陸絲綢品牌來台探路
關前盤整 台股續攻7900
蜱蟲一口咬出大陸鄉村公衛困境
高港擱淺貨輪 疑船底破損
陸8月貿易順差逾200億美元
台灣產官學代表將赴加招商攬才
日圓升 日祭出振興計畫救經濟
真是高「壽」 足足13層樓
日本Q2經濟表現優於初步預期
瓜地馬拉舉辦中華民國商展
港府否認對艾奎諾不敬
金溥聰黃昭順菜市場拜票
駐美官員：台盼加入氣候公約
藝文看板 凱聲國劇社台南公演
吳進木訪尼革命英雄桑定諾後裔
國民黨：中山獎學金反應熱烈
農委會解除東縣土石流警戒
余光中:鄉愁不再 詩也寫不來
香港保釣人士赴台
羅技萬能遙控器進軍網路電視
東莞開課指導官夫人拒貪
吳志揚赴上海 為航空城招商
25元米酒 16日上市
台胞論壇：ECFA有益台灣
颱風遠離 台東豔陽高照
哈燒片 惡靈古堡IV：陰陽界
聯誼活動引爭議 國研院取消
莫蘭蒂警報解除 中南部防豪雨
中國千年凈業寺暴雨受損
禮讓行人 學童高呼駕駛最棒
颱風遠颺 高市蔬果價波動不大
鈺創估明年半導體產值增4%
交大研發 監控影片隱私不露
單驥：台灣定期契約規範太嚴
貨車雪隧翻車 駕駛輕傷送醫
花草雜貨 打造住宅繽紛角落
專家：逼人民幣升值無濟於事
需求旺 手機代工廠8月營收佳
福州與外商簽定多項貿易協議
楊潔篪要求日本放人放船
證據矛盾 港客到底死於誰手?
師性侵學童案 胡志強道歉
貧父為女偷單車 校方將伸援手
外資匯入 新台幣午升4.5分
家扶建置 貧窮兒少資料庫上線
黑心電纜線 南檢也受害
銀行破產 日首度實施存款保護
鴻海員工妻跳樓 送醫無大礙
集遊法疑違憲 綠營籲廢止
今年台股籌資逾50億美元
為吃台灣美食 排40分鐘值得
哈佛校產去年淨賺14億
郝陷花風暴 高閬仙出面挺夫
兩岸海上聯合搜救 綠委肯定
吳揆施政表現 總統高度肯定
花價衝擊選情 藍：不敢輕心
台股收盤漲54.57點
徵富人稅？綠營：騙選票
急救最前線 氣管破裂戰勝死神
又有章魚哥：美網的猴爺
孫燕姿任星旅遊宣傳大使
胡金龍代守 道奇6連敗
台股開高震盪 漲54.57點
生命築願網 鼓勵學子逐夢
9月台指期漲67點
諾基亞聘Elop為新執行長
租民宅製毒 2人送辦
9月電子金融齊揚
捷運政見公投？小英斥轉移焦點
四大專科醫師減 監委憂危機
同志幫忙打蘇 郝專心辦花博
嘉義車站天橋 打造無障礙空間
金門協議：兩岸智慧典範
月線有撐 台股7900仍不穩
兒童文學講座 廖炳焜開講
台積電8月合併營收創新高
8月陸城市房價漲9.3%
簡銘山書法展 國美館明登場
364天期定存單得標利率新低
美媒體省思牧師焚可蘭經事件
屏東反毒 甄選創意台客舞
疑食物中毒 蘭州國中9生送醫
高縣府：重建期長 影響執行率
枋寮藝術村明展出大地的淚痕
建國百年 文建會辦全國美術展
日圓升 廠商反映成本時間不一
香港申辦亞運是好大喜功?
藍綠下水道大戰 接管率各說各
中國8月出口增速減緩
金門協議20年 兩岸紅會重遊
幼童性侵修法 年齡界線歧見大
三大法人買超台股52億元
小英綠色政見 彈藥庫變生態園
捷運戰延燒 朱營要小英道歉
劉翔：難重返巔峰
大陸保釣「80後」崛起
李述德暢談台匈經貿關係
通緝犯剋星 潘誌明1年逮百人
蘭州國中疑食物中毒 採樣送驗
陸委會：金門協議對兩岸啟示深
詹詠然戰美網 公視今晚直播
中國人口逾13.34億
改革開放後陸留學生逾160萬
港保釣人來台擬出海 突顯主權
花博預售票 賣出349萬張
南投火燒車 1死
山東盲人維權律師陳光誠出獄
新台幣兌美元升2.9分
銀髮卡拉OK賽 飆歌加熱舞
行動加值貢獻 中華電營收增
河南蜱蟲致死 官方：別恐慌
拼高雄市長 陳菊有請林義雄
電腦病毒攻擊 資安廠商示警
拜拜上錯車 嘉義老婦到台北
黑龍江老人院遇襲 4死2傷
撤假釋不得提行政訴訟 合憲
友好國家醫事人員訓練今結訓
財部研議奢侈稅 適當時機推動
日印擬簽署經濟夥伴協定
愛跨兩岸 黏多醣病童來台就醫
美工會要求制裁中國綠能工業
中國移動前黨組書記涉犯罪
中草藥化妝品 宣稱療效將罰
高雄捷運接駁車 明增一線
醫師：流感中秋後增 速打疫苗
交部：3環3線 無駁回問題
中國啟動麻疹免疫近億兒童接種
美航母將參與美韓聯合軍演
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
貓劇再來台 老貓唱出深層感傷
復耕有成 屏東珍珠芭樂夯
藍2議員未獲提名 去留兩樣情
中國重塑國際形象靠文化軟實力
台法外語交流 實習生相見歡
送禮好選擇 雲林推十大伴手禮
福斯來台 考慮先代工後投資
會展中心大洞 中市將建生態池
外資匯入 新台幣收升2.9分
郝龍斌為父 槓議員
金廈泉小三通明恢復通航
本周上市公司市值20.47兆
颱風夜豪宅轟趴 情侶拉K
台灣自行車節 10月啟動
台港保釣人士明串連聲援
明年台資可在大陸設獨資醫院
回教開齋節 歐巴馬籲宗教包容
甜點看得到 消費者願多花錢
颱風遠離 金門搶通道路
婁燁禁片登台？新聞局下週審畢
兩岸詐騙集團 桃檢起訴14人
壓力大 心臟病風險增2.2倍
布農婦女梅子加工 重建家園
愛台12項建設說明 嘉市登場
彰化古蹟系列活動 週末登場
彰縣社區劇場 培育在地表演人
麥寮台西臭酸味 矛頭指向六輕
全球今年經濟復甦仍不穩定
瀟灑小姐蕭亞軒 為同志發聲
本週台股小漲 鋼鐵股強勢
鄔書林將與江啟臣會面
簽署金門協議地 仁愛新莊留史
台鐵沙崙支線 明年元旦啟用
羅由中出任駐馬來西亞代表
日14名VRE腸球菌患者死
小王子奇遇記 12日彰化演出
郭添財領表 13日登記
ECFA加持 東陽投資20億
鴻海8月營收破2千億 新高
鷸蚌相爭黃炳均入主香港亞視
文化獎得獎人紀錄片9/11首映
張平沼連任服務業聯盟理事長
師性侵男童 人本促中市府賠償
江蘇貧困縣造山寨雪梨歌劇院
國中生疑食物中毒 業者停業
栽槍案 中市前刑警求處重刑
近半用戶10年後用智慧電表
香港支援廣州亞運馬術賽
4登革病毒並現 出血熱風險增
台灣人常行善 馬總統引為傲
台灣行動醫療團起程赴瓜地馬拉
談郝 金溥聰：哪跌倒哪站起來
陸招工就業難並存 矛盾加劇
林毅夫：經濟無法排除2次探底
15年後中美經濟可能平分秋色
全國客家日 農曆正月20日
陸委會：ECFA近日生效
興櫃股王碩禾上櫃 櫃買將審議
台積電連十年列DJSI企業
影視歌3棲 SHE盼跨界封后
洋妞陪酒 高市秀場老闆交保
周錫瑋念佛號 盼離選戰是非
滬安電力申報TDR 停止生效
機票未降價 年底前團費仍貴
海基明發通知 ECFA快生效
機場捷運鋪軌 明年試車
議員批血汗公司 北捷否認
控制教徒 燒經牧師禍害不小
世博會參觀人數破5千萬
聯發科收購北京和信銳智
新人破百安 張正偉上壘怕怕
關懷弱勢 吳揆育幼院贈加菜金
吳揆：開徵富人稅 待社會共識
遣返起頭難 金馬走過艱辛歲月
賈慶林：兩岸交流要深入鄉鎮
南投火燒車 疑引瓦斯自焚
新個資法可望適當排除保險業
改善司法風紀 法官法速送立院
今彩539四星三星彩開獎
亞化50年 蕭副總統讚譽有成
貧父為女偷車 各地關懷湧入
台糖規劃興建太陽能電廠
大陸又一富豪跳出來裸捐
司法官涉貪案 6被告延押
綠諷執政爛 政院反擊
陣雨 機場行李處理室積水
大樂透49樂合彩開獎結果
連戰：ECFA先期效果已現
樂生案郝辦批 蘇營不回應
投資中小企 經部提高出資比例
扁未移交檔案 府：函送特偵組
疑旗魚排惹禍 北市36生中毒
公益與志工 實踐禮運大同篇
電信3雄8月獲利 中華電居冠
最有利經商國家 台灣第25名
陸提前公布數據引發加息疑慮
北縣捷運戰 蔡營回批移花接木
環署：六輕惡臭若屬實 重罰
阪神跌落首位 蕭一傑明先發
賴幸媛：將兩岸和解推到國際
2030年中國將成為老人國
江蘇淮安19名學生感染霍亂
台聯餐會募款反ECFA
外匯準備金 須不違會計準則
民主黨魁選舉 日媒看好菅直人
王毅：爭取投保協議年底簽署
美逼人民幣升值 恐遭中國報復
外幣保單研議不列國外投資上限
大樂透 頭獎摃龜
中國信用卡市場將居全球第一
憂韓競爭 日力爭與歐簽FTA
恰恰致命轟 兄弟慶千勝
與色情網站同名 櫻桃小學改名
今彩539頭獎摃龜
王毅：ECFA馬上可以生效
台灣遭日扣押漁船獲釋
兄弟千勝 季後賽先聲
江啟臣和鄔書林尚未確定會面
釣魚台船擦撞 日外相不滿陸媒
獨臂勇士會面 論劍相勉
總統：金門協議為九二共識濫觴
受創又破費 美開徵車禍稅
賴幸媛：ECFA無傷國家主權
選情緊繃 府院黨搶救郝龍斌
新德益漁船獲釋 漁會：罰太重
港人目睹不明飛行物體
古爾斯比掌白宮首席經濟顧問
聯合國中國高官發酒瘋失言 「愣」住一堆人
想燒可蘭經的小教會 與蓋達一樣極端
美專家：台入國際組織必須中國點頭
宣示主權和護漁 中國不含糊
美證實：航母將在黃海軍演 但無意侮辱中國
北京足球隊在星打群架 遭炮轟
婚友聯誼要看薪資單 國研院挨轟「財色交易」
鴻海八月營收2,148.05億元 首次破2千億大關
專家再提 釣魚台屬中國史料
5都選舉 昌全菊15日登記
911九週年 歐巴馬出席紀念活動
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美網 詹詠然鄭潔女雙四強止步
美網 詹鄭女雙4強戰落敗
歐巴馬批共和黨扯後腿害經濟
舊金山大火 僑胞傷亡情況不明
美現役軍人冒死救人獲榮譽勳章
賴幸媛：ECFA可開官方接觸
申報聯國世界記憶 台叩門不成
晴朗炎熱 午後雷陣雨
老叢文旦 20年就算
大閘蟹產量增 業者搶推特價
遊戲股8月營收 各有千秋
需求反彈 美7月批發庫存增
照顧弱勢 導盲犬免稅進口
國圖館長訪教廷 促進雙邊合作
周守訓：國民黨應燃起藍營鬥志
抗議 中延後與日東海談判
加8月失業率升至8.1%
吳揆：前瞻規劃 利國家發展
高所得高消費 新竹房市夯
江丙坤陳雲林16日上海會面
日擅自為貓熊取精? 中國要查
巴西3企業家收購美漢堡王
大台北換屋預算 2年多4成
兆豐金和陸銀擬策略聯盟
總統：金門協議開兩岸協商模式
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
英媒：巴西新政府或有名無實
套房市場短空 陸生來台是利多
兆豐金估全年盈餘140億
捷運風波 朱立倫籲小英提證據
阿肯色錦標賽 曾雅妮暫居第2
中國造紙廠鉅資在馬種樹
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正報)
身障補助 上半年105億
陸人來台 觀光客取代偷渡客
走過歷史 靖廬轉型
冒險偷渡來台 血淚交織悲歌
兩岸協商 陳長文盼回官方常軌
中國8月CPI漲3.5%
改善空氣 香港擬降低碳排放量
中國工業生產加速 通膨飆高
食品致中國8月CPI漲幅高
中日關係全面緊張
建議兼機場董座 葉匡時：不知
美股斷路機制擴大 防瞬間崩盤
金廈泉小三通恢復 疏運順利
省珍奶捐百 蘇嘉全籲小額捐款
防賭害 星賭場免費車喊卡
車禍傷亡 法律責任非單純認定
花博紛擾 郝：選戰照節奏打
台客幻想曲 打造享樂客廳
高港秋吶初鳴 未演先轟動
連戰與江西黨政領導會面
常用題辭表 社交免出糗
拚大高雄 陳菊鳳山總部成立
無礙環境 銀髮族居家樂活
駐匈代表高青雲履新
ECFA將生效 報WTO快了
健檢隱私處 學生可拒絕
明年中華嘉新體育獎學金擬提高
陳菊競選團隊 林義雄領軍
吳揆：全國美展 十月啟動
捷運政策 小英籲勿扭曲
兩岸馬上辦 ECFA明起生效
小英幸福行腳 與市民深層互動
恐怖情人 分手揚言割鼻
午後對流旺 西半部大雨特報
週六發布數據 中國:及早分享
ECFA生效 聚焦銀行登陸
藍委提案 加重性侵紅線14歲
台灣雙雄齊登場 道奇中止連敗
陽光進行曲 命案清潔工有錢途
陸委會：兩岸912創雙贏之日
學者：中國物價漲 升息機率低
黃昭順批自相矛盾 楊秋興澄清
唐皇后石槨首次現希臘神話勇士
金庸畢業了！
甲骨文申請聯國受挫 台灣再拚
陸商務部：樂見ECFA生效
類風濕關節炎 把握黃金治療期
傳中共對政改持謹慎態度
泰勞互砍 妻死夫判刑
海協會回函ECFA明生效
小皇帝新生報到 奶奶坐輪椅陪
北市小巴翻落山谷 3人受困
參選大高雄 楊秋興16日登記
藍：綠執政未修集遊法盼受檢驗
藍青年團甄選 粉絲比聲勢創意
50年風霜 虎尾天后宮重建
台港保釣人士籲兩岸硬起來
胡錦濤教育講話「被變臉」走紅
曹操也賣錢 獻酒至少180萬
三鹿兩週年 毒奶未禁絕
偷精舍電纜 竊賊痛哭悔認錯
日圓狂升 數位相機台廠受惠
無畏視障人生 朱萬花美聲圓夢
蘇煥智登陸籌設台水果直銷區
颱風少 斗六文旦香甜豐收
綠委籲及早規劃單親家庭政策
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張敏鈺回憶錄 誠信傳承子孫
西藏色拉寺開始世紀大修
中要日船停海洋調查 日方抗議
陸官員：經濟要看人均GDP
腸癌肝轉移 標靶藥化療成效佳
林聖忠：不知將訪大陸
拚大台中 胡蘇各推牛肉
關穎穿巧克力馬甲 就怕融化
賴清德：全面發展基層棒球
蔡依林過生日 螢光趴慶生
總統基隆頒獎 綠議員抗議
展現生命韌性 自強兒戰勝逆境
北市小巴翻落山坡 12傷
兩岸主持新人賽 張立蓁季軍
西門16工房 文創夢想再延伸
府提告 扁辦：請示扁意見
吳志揚贈滬優惠券搶自由行商機
中秋吃月餅 蒸的熱量低
陳致中批遭搜索 雄檢指無不當
總統：建國百年舉辦環台單車賽
拚市長 蘇貞昌：選贏並做滿
台中蜜梨 胡志強掛保證
文宣吸睛 朱立倫扮星際戰警
胡志強訪基層 中縣趴趴走
語文沒自信 日人不喜出國工作
檢驗造假 工程會要求加強抽查
頒幼鐸獎 吳敦義盼兒照法過關
朱立倫：多些政治家 少點政客
長太醜徐州姑娘擬賣腎整容
萬餘赤腹鷹過境 墾丁鷹季開始
歐3C零售與鴻海合推自有品牌
大陸專家：當前加息機率不大
綠議員嗆總統 張通榮：不宜
ECFA將生效 外資正面看待
阿妹開唱 千人暫別阿密特
德里台灣電影展 放映6部影片
吳志揚：會超越航空城目標
泰當局不擬恢復清邁緊急令
兄弟宰興農 點亮M11
ECFA生效兩岸經貿更緊密
日發射衛星 提高GPS精確度
上合組織軍演意在震懾三股勢力
被拘中國船長家屬盼送祖母出殯
北韓擬推中秋兩韓家屬團聚活動
世大羽球賽 中華明爭3金
ECFA生效 府：鞏固繁榮
機器人會說謊 恐潛藏危機
中國商品期貨市場成交量居冠
菲籍漁工淡水落海 命危送醫
議員力挺黃昭順 王金平感佩
工時長易罹心病 多運動可保命
綠議員嗆總統 謝國樑：很失禮
中國「暴走媽媽」整容引熱議
亞太盃空手道賽 台選手獲十金
海基會今早通知 ECFA換文
取消焚燒可蘭經 小教會牧師想會見伊斯蘭教長
翁啟惠：太集中電子業該思考了
「求婚首選」餐廳 王品促成上千對新人
重返橋頭 追思余登發
專家建議兩岸聯合申報世界記憶
伊朗突取消 釋放美國登山客計劃
出海宣示釣魚台主權 租不到船
推崇蔣渭水 馬總統賞渭水春風
財政部鼓勵檢舉逃漏稅 檢舉獎金黑幕重重
5都選舉 明起登記
許傑輝婚禮 藍綠大融合
台申入聯世界記憶 意義重大
五成四大陸人會講國語
台農產品銷陸成本降約半
烏拉爾1號台籍船員將送法辦
星國空手道賽 台灣摘十金
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
安達魯西亞仿古船 將現身宜蘭
柯慶生籲中國降低對台軍事威脅
幼兒愛幾何圖樣 自閉症警訊
宜蘭規模4.8地震 震度3級
紀政健走義大利 小鎮瘋台灣
戴秉國召日使 籲勿誤判形勢
台米酒降價 歐盟研究適法性
晴朗高溫 午後雷陣雨
戴秉國緊急召見日駐北京大使
阿肯色錦標賽 曾雅妮暫居次
中國阻止日本測量船作業
公益彩券7月創造近20億盈餘
泳渡日月潭 2.7萬人創新高
廣州亞運 嚴查黑牌船舶
湖北香港合辦辛亥革命百週年展
澳洲瘋日本動漫 玩角色扮演
高雄長庚醫院醫療團抵瓜地馬拉
新華社電視網 蘋果手機直播
中國人口老化 研究延遲退休
中西醫雙主修 擬禁考西醫
半導體8月業績旺季不旺
學童打麻疹疫苗 1億家長怕怕
兩岸圖書展16日登台
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
廣東幹部遊泰摸人妖胸被停職
郝帶衰朱？藍指聯合競選不變
長江三峽船難5人失蹤
高連永篆刻 台灣歌謠當素材
最後的MV 黃秋田告別世人
總統：加強社福 拉近貧富差距
舊金山氣爆大火 死亡7人
阿諾西湖論劍 明年返影壇
中京院10月來台 名角大匯演
瓜地馬拉台灣商展成果豐碩
餃子大車拼 身障兒不輸人
中醫雙主修禁考西醫 立委反對
黃金週線收黑 下檔支撐仍強
亞幣揚 台幣上週升0.34%
馬國另類婚宴 邀陰間神明觀禮
中西醫雙主修跨考 衛署喊卡
ECFA生效 經合會近日底定
花價案衝擊 郝龍斌：虛心檢討
專家：奈米醫學能探測更小腫瘤
中油明起汽柴油各漲2角
蘇選總統？謝：別再為難詹秀齡
議員選戰拉序幕 胡志強扮母雞
保釣若合法出海 海巡署保護
兩岸爭高端人才 美矽谷搶人
單親媽入不敷付 法院免除卡債
中國足協副主席謝亞龍涉貪被查
台塑明起汽柴油調漲2角
藍營議員總部成立 楊秋興捧場
船東擔心遭扣 保釣租不到船
總統：八八水災重建比九二一快
黃昭順建設支票 王金平背書
監委：離島後送轉診日增
高市棄黃保楊？王金平：不可能
北市小巴肇事 駕駛到案
基本工資明審議 勞團挺22K
不滿分手縱火洩憤 男判4年
229台生福建參加司法考試
廢木材廠起火 燒3小時未撲滅
監委：中西醫兼習 病患更有利
器官移植分配 小心肝優先
中國提防富豪家族壟斷
牽紅線報神恩 土地公娶某
選情受衝擊？陳致中：繼續努力
小英：三環三線不應成選舉籌碼
豪門飯難下嚥 林韋伶斬桃花
霍金又開示：神學無其必要
泳渡日月潭 1人疑失蹤
大雨特報 中南部北部注意
大陸養兒成本18年144萬
楊秋興籲藍認清事實 勿打壓
教孩子少喝糖水 兩岸公衛合作
郝急？吳伯雄：千萬不可大意
滅證成罪難 修法才能補漏洞
台港保釣船 明野柳出海
黃昭順：讓年輕人在高雄就業
重建之外 海地更需信心
周美青訪蘭嶼 替寄居蟹找新家
台銀土銀正面看待壓力測試
郭泓志飆2K 奪9救援成功
政策常挨批 教部嘆難完美
憶救國團 胡志強抖小秘密
品質佳 銀行壓力測試可過關
中國重批日本調查中國漁船
福建引進台資項目180項
世大羽 中華隊奪3金
學童開學 紅眼症攀升
車衝蘭潭水庫 母女3人獲救
劉子瑄挑男友 馬桶乾淨才點頭
品學兼優 高雄家扶發獎學金
癌症如何說 醫師學溝通
朱立倫：對郝龍斌有信心
渣打銀推階梯式定存加碼
老婆說話惹議論 蘇嘆女人難為
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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勞工價值被標準化 薪水漲不動
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中部大學開學 新鮮人有禮
傳狂犬病 遊東南亞先打疫苗
女童被狗咬 身心受創
福建發行海峽旅遊銀行卡
人行貨幣委員:升息值得考慮
連勝文相挺 郝龍斌矢言勝選
持槍劫車擄人 男子落網
50年來最大冰山 撞島裂兩半
金融早收 向陸爭取10月上路
ECFA生效 經合會儘快啟動
阿里山住宅火警 無傷亡
金溥聰看北市 危機意識是好事
柏楊傲骨安葬河南故里
棒球滿天星行動成功 總統欣慰
金溥聰：國民黨不會放棄同志
世大羽賽中華奪3金 史上最佳
許水德日本獲獎 談解嚴秘辛
搶救成功 彩虹眷村保住了
疑似台籍漁船被中國押解沈沒
泳渡明潭創新紀錄 1人疑失蹤
被降級 200屏東校護抗議
57萬港人過度懷疑自己生病
留言胡溫 網友最關心房價教育
投保協議洽談 陸資開放年底後
台股要上攻 量能需突破
菊營質疑搓圓仔湯 楊秋興反駁
3.5萬人慶羽田機場國際化
把江語晨 辰亦儒相約江辰會
香港記協指警方箝制新聞自由
保釣？海釣？越24浬恐遭罰
加州將申辦2020年世博會
民調輸朱立倫？小英：雙方打平
菲參議員：港函損害菲港關係
烏拉爾1號 非台籍漁船
泳渡日月潭 馬籍泳客失蹤
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北縣意外 1落水命危2迷路
中田宏主張自衛隊駐釣魚台
被害人保護預算減 立委質疑
象逆轉牛 挺進封王
印度台灣展 成交額增3倍
廣東將與港澳舉行反恐演練
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賴幸媛駁斥美國演說道歉說
母病癒 蘇貞昌買虱目魚粥孝敬
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日本對中國漁船進行模擬檢查
馬國拿督殺拿督 焚屍骨灰扔河
江丙坤18日上海會陳雲林
雲林風箏團隊赴法展技
吉利集團擬網上賣車
6登山客受困烏來 警消搜救
中國贈日大熊貓猝死 疑為取精麻醉劑過量
合歡山松雪樓「幸福999」渡假婚禮
ECFA生效 是「利多」還是「利多出盡」？
兩岸太陽能電池產能全球1/2
台港澳保釣人士 籲兩岸政府硬起來
一紙三螢雙核心──貓頭鷹出版社
平埔爭正名 盼5都候選人表態
拉抬南2都選情 府院黨總動員
李永萍閃辭 藍綠議員均意外
不滿砍預算 英工會擬串連罷工
賴幸媛籲大陸撤除對台軍事部署
教宗歷史性訪英 籠罩爭議
阿肯色高球賽 曾雅妮封后
晴朗炎熱 午後雷陣雨
李明博籲企業界共生共榮
台股開盤上漲71.87點
被日扣留14船員今返中國
韓報：金正銀見了胡錦濤
延邊朝鮮自治州 東北小韓國
南韓援北韓大米泡麵和水泥
台股漲 新台幣盤初勁升
妮妮尬魏聖美 精采逆轉
漁船接駁私菸 海巡漏夜追緝
大陸保全為地方政府攔截上訪
釣台風波 陸學者：解套看日本
中國查空屋 空房管家幫忙應付
ECFA助威 金融突破反壓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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特派員筆記：浴火鳳凰
豐興鋼筋盤價調漲300元
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開學手頭緊 壓力M型化
釣台風波 日本釋放中國船員
挾ECFA 台股闖八千
法人：中國限電 水泥鋼鐵利多
基本工資審議 勞資針鋒相對
蕭副總統：台日開發大陸市場
賴清德登記參選 避談許添財
中國每30秒誕生1缺陷兒
金融股強 證券股沾光
5都選舉 胡蘇15日登記
總統：兩岸合作 詐騙電話減少
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騎樓設欄杆絆倒人 遭判拘役
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泳渡日月潭失蹤 搜救仍無著
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盜採龍柏 摸黑誤闖鳳梨園被逮
陽光船隊成軍 閃耀愛河
偽造不動產經紀資格 查獲送辦
大陸買家赴港購屋毫不手軟
機車QK廣告 NCC：未違法
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曾雅妮摘3冠 賞金后差一步
宏達電重登上700元大關
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泰保育團體致力復林又護象
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中國面臨普惠創新及能源挑戰
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舊典獄長宿舍 化身婚紗景點
金溥聰陪同 郭添財登記
綠委籲公布美麗島官方史料
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高市議員登記 扮管家搶曝光
中國限電 造紙業：不影響
追風趕雲環島去 視障者同行
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台灣史上溯三國 綠營反對
矽品Q4全面停止設備引進
花博遭指動員 北市重砲回擊
搶攻旅外票 雲林社扮綠營後援
文匯報對日發出強硬訊息
賴幸媛道歉？綠籲總統說清楚
陸客鬆綁與十一長假 觀光股熱
吳清基：高中歷史課綱尊重專業
股匯雙漲 新台幣午升1.5角
氣象合作 台擬助菲設雷達站
基本工資 調漲600元
抹香鯨苗栗海灘擱淺 順利獲救
黃昭順總部遭竊 批治安差
防災訊息 胡志強要求一呼百應
港澳保釣人出海受阻
國際商機 貿協導入鄧白氏認證
台股收盤漲201.19點
朱推社會住宅 青年輕鬆成家
ECFA生效 運輸股飆
學業事業兩忙 許雅涵樂當飛人
擴大社會住宅 小英列政見
中國限電加ECFA 紡織走揚
台股開高走高 漲201點
拒反式脂肪 少吃人造奶油酥油
9月台指期大漲212點
3大高價股漲停 台股上八千
市代會主席收回扣 判18年
9月電子金融齊揚
伺候大戶 韓國設中國旅客專機
李光耀本月將過87歲生日
性侵輕判怒吼 臉書提案力量大
疑偷電纜 男子摔死
鐵漢柔情 李光耀每晚為妻讀詩
特教生組樂團 老師用心獲肯定
三大法人買超台股236億元
基本月薪漲6百 時薪漲3元
移民署勸告 港澳保釣放棄出海
中科三期 農民聲請強制執行
廣州機場南航客機貨艙起火
楊進添抵聖露西亞訪問
重慶擬建抗戰歷史博物館
蜱蟲涉新病毒 不會人傳人
基本工資漲 工商界無奈尊重
酷馬屏東包場 王小棣南下謝票
陳致中告壹週刊 2度未出庭
縣市合併前算帳 東勢負債4億
全民英檢初級複試 金馬設考區
殲10戰機首次跨國軍演
放了船員 中國要求日方放船長
郎朗8度來台 重現維也納感動
新台幣兌美元升6分
周潤發：死後捐出99%財產
日釋放中國船員 續扣船長
2010：中國足球史上暴力年
基本工資漲 鋼廠:外勞受惠
楊秋興發言人團籲陳菊辯論
大陸逾9成農民工遭侵權時啞忍
華裔洗碗妹 轟動英國樂壇
上游泳課溺水 高職生不治
小英公車廣告 主打幸福感
基本工資微調 勞資都想翻案
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見仇家殺紅眼 2男遭求重刑
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兩岸和平論壇抗議日佔釣魚台
基本工資漲 晶圓雙雄沒影響
南市涉賭7員警 緩起訴處分
花博案 北檢分案偵辦
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賴幸媛向總統道歉？府否認
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神似前輩 李彩英被封小張真英
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楊秋興盼高雄成產業研發重鎮
駐韓代表梁英斌拜會韓華僑社
中國博士暴增 素質被質疑
美商週：郭台銘可比車王福特
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挪威總理：巴塞爾協議很重要
土地徵收 內政部研議修法
新巴塞爾 台灣銀行業大致OK
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資本市場籌資回溫 年增逾9成
豐丘案國賠 家屬感恩法扶相伴
核廢場址核定 前方路遙
期市成交量 創歷史新高
徐立德80回顧 重現政經往事
母迷網路 子飢狗陳屍家中2月
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大台北青少年 2成鬱卒
IMF顧問：中國經濟將軟著陸
歐銀理事：新規不會拖累復甦
北市府人事異動 蘇貞昌不評論
美國工安專家團 探勘台塑六輕
德銀行憂巴賽爾新協議效應
廠商需求增 加工區釋土地
歷史課綱爭議 教團盼更嚴謹
民主黨選黨魁 日相明揭曉
中縣市售禽肉 1件藥檢不合格
貓劇演員開口 星光幫難接唱
北市買賣減 房市多空交戰
日歌手鬼束千尋遭友重毆受傷
調漲基本工資 學者：時薪嫌少
吳揆：力求降低科學園區污染
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監委質疑法院喪失合議精神
德波強勁復甦 帶動歐洲回溫
往事回首 李宗盛最迷林憶蓮
境外基金7月規模新高
買文旦太苛？果農抱怨法務部
准李永萍辭 郝：痛苦的決定
法媒：法可望銷中150架空巴
國科會發許可 中科復工
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核廢處置潛在場址 烏坵人反對
今彩539開獎
港團體指癌思停藥物可致失明
辱罵下屬 雇主判付247萬
威力彩開獎
泳渡日月潭失蹤 搜尋未著
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度車禍難關 胡志強夫婦謝神
金聯今年首批債權 明起截標
兒童首辦護照 須附照片文件
航速10浬 保釣船明晨抵達
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基本工資漲 政院肯定勞資共識
陳昇：怎會喜歡老妹妹劉若英？
英學者發現基因 杜絕近視有望
空巴與中洽談160億美元訂單
止血花風暴 郝打專業形象牌
泰府表明不在清邁實施緊急令
李永萍：副手綁手腳 不如輔選
今彩539 頭獎1注中獎
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外交部召日代表 重申釣島主權
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伊美黛A錢 菲國法庭緊追討
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民進黨創黨元老 邱連輝病逝
中國調查大熊貓猝死 日應賠50萬美元
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周美青抵蘭嶼 說故事給兒童聽
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踩雷 投資人多認賠和解
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台灣移民署勸阻 港澳居民來臺保釣
IMF警告: 全球就業市場尚未復甦
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日本民主黨14日選出新黨魁 民調菅直人佔優勢
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太極門／只有練功沒有補習 百歲人瑞也喊冤
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北義度假勝地百年樟樹來自台灣
調查：老美花錢較2年前保守
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卡斯楚訪談者：古巴正面臨挑戰
古巴宣佈解僱50萬政府員工
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高球台灣之光 妮妮載譽歸國
巴西工黨候選人政見辯論遭砲轟
金融海嘯後 歐美復甦路崎嶇
金融海嘯2年 退場暗藏危機
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耶誕節備貨 LED訂單回籠
瓜國第一夫人接見台灣醫療團
內蒙古現不明飛行物 影響航班
中國美女城市 大連最多
美提高關稅懲中國鋼管
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台保釣船和日方對峙後開始回航
和艦案 曹興誠更一審仍無罪
外交部長楊進添夫婦訪問巴拿馬
金門釣客落海 消防摸黑救人
秦剛駐英：如中3次六合彩
傳產領漲 台股躍過8100點
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陰囊搔癢抹精油 腫像酪梨大
全民電通案 柯建銘二審判6月
人民幣創匯改以來新高
美東大學透過影像「遇見台灣」
新台幣盤初升逾1角
大陸中遠集團來台設辦事處
假徵才騙帳戶 求職者變人頭
鍾南山：蜱蟲病原體仍未明
南韓：中國似已認可金正銀接班
國華產險債權盼月底前回函確認
釣魚台風雲 中國高官延期訪日
中國放寬外商投資審批
獲無罪 曹興誠：司法仍可信賴
巴菲特排除美經濟陷2次衰退
中國針灸申請世界文化遺產
受惠大陸限電 紡織續漲
蟹謝讓路 墾丁縮減車道
橘有意見？朱：宋楚瑜支持我
購毒遇警 衰男送辦
微軟傳擬發債 提高股利
陳沖：新版巴塞爾協定是新挑戰
台灣金淞電子江西正式投產
中日緊張 天津日本學校遇襲
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屏風24歲 府城演雙戲
挺寢具業 黃昆輝籲嚴查中國貨
苗栗村里長遊墾丁 疑食物中毒
APEC部長會議 王如玄赴中
關之琳據報獲香港一雜誌賠款
中小企業信保基金制 獲美引進
酒女嗑藥死 押尾學遭求刑6年
疑爭家產 子砍死父
華航入天合聯盟 全球能見度增
健保就醫資料 申請費調漲
員工旅遊吳哥窟 近半數染痢疾
官員浮報差旅費 檢聲請簡判
台科大9作品 奪德設計大獎
江宜樺表揚公僕 警察樂隊吸睛
大陸足壇黑幕入國家隊要付費
小英：花博事件應查責任歸屬
胡志強力推運動城市
結婚比單身好？近6成認同
叩關民航組織 風箏廣告出擊
日擾台保釣船 外交部嚴正抗議
蘇嘉全：讓后里樂器節揚名世界
區間盤整 新台幣升9.1分
登革熱拉警報 上看千例
賈靜雯爭女官司 陶子哽咽
南韓民眾對天安艦報告半信半疑
餐廳磁磚劃傷男童 判賠20萬
不滿女兒男友 逞凶打破頭
泰國攤販水果過半含大腸桿菌
副市長人選 郝龍斌有名單
趙正永會吳伯雄促陝台教育合作
綠營：總體檢花博 最好送檢調
巴士挾持案 菲報告最快明出爐
台股收盤漲41.3點
高鐵機廠幼棄犬 將赴美新生
花風暴 胡志強：相信郝能走出
保釣人抗議 交流協會遭丟魚
楊秋興自許高雄最佳CEO
保釣護航 海巡署出動12艦艇
台股震盪走高 漲41點
9月台指期漲14點
秋：為議員站台 勿大驚小怪
日百歲人瑞逾4萬4000名
汽車領漲 台股站上8100點
9月電子金融漲跌互見
釣魚台爭議 外交部關注
聖露西亞總理接見楊進添
建國百年 副總統盼推品牌百大
助學金不足 展望會籲捐款
台糖取消砂糖限量銷售
金溥聰訪日星 將晤高層政要
金溥聰：郝團隊重整 黨未指導
微觀看世界 交大推奈米實驗
兩岸中秋戲曲晚會 名家獻藝
頂新：深耕品牌因應市場競爭
期待高 7成畢業生找無頭路
屏縣原民語競賽 首獎2萬1
中部以北大雨特報
法國民議會代表團訪台
陶子：賈靜雯爭女 非娛樂話題
菅直人連任黨魁和首相
賴清德打選戰 啟動網路捐款
醫生盼修法 讓末期病人能善終
日黨魁選舉 菅直人獲勝
扛鼓過橋 谷關溫泉盼商機
三大法人買超台股111億元
挾持案奪命 菲旅館業失血
夜盜牛樟購毒 警埋伏逮人
日月潭撈獲遺體 疑泳渡失蹤男
溫家寶將出席聯合國大會
紅眼症升溫 勤洗手預防
異想天開 男子搶超商躲債主
菅直人連任民主黨魁續任首相
專搶老婦 男子遭求刑28年
田裡打工水喝少 男學生痛風
台積電成大雄大 產學交流
學製芒果冰淇淋 那瑪夏拾信心
釀酒思源頭 愛蘭甘泉祭水神
美華裔女教授發明人工電子皮膚
司法專業判決 應兼顧同理心
學者：經濟刺激政策面臨抉擇
吳宗憲：沒欠錢 天王地位不變
朝鮮半島統一費用估約3兆美元
接力辦花博 台北西安啟動合作
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揮別震災 建物耐震標章出爐
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台積電與大學合作 培育人才
無車日騎鐵馬 盧廣仲郭靜同遊
普渡以功代金 高市募70萬
大喜日變調 女陳屍河床疑他殺
秋節三低月餅 嘉療盼支持關懷
蓋茲巴菲特：中國行非勸捐
近半新鮮人不到3個月就離職
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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