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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
甘肅土石流死亡飆至702人
聯合國籲中美洲尊重原住民權益
郵輪因颱風提前返航 旅客霸船
大樂透49樂合彩開獎
壽險股利入帳 7月獲利暴衝
高職選擇多 分數攀高
老虎伍茲11月上海參賽
證交法修正案 待政院核定
日勝生南港機廠案聯貸百億元
住宅地震險 投保率不到3成
蘇貞昌：黨要凝聚向心力
劉真跳嘻哈 電到老外
染髮頭皮發炎 北市檢驗釐責任
中科三期廠續營運 律師指違法
許銘傑無失分奪勝 保住先發
勝訴 李全教：要選下屆中常委
日系知名平價成衣 今秋登台
海洋拉拉破洞 造船廠探究竟
兩岸紡織業簽7項合作協議
陳偉殷挨兩轟 十勝再等等
ECFA公投案明准駁
紅派聚會 廖了以幫胡志強拉票
防小行星撞地球 美擬登陸探勘
駐外官員婚外情 國安局嚴懲
美Q2非農生產力下降0.9%
經濟前景未卜 英房價走跌
曼莫漢：政治解決克什米爾問題
台灣攝影展吸引曼谷學生
大樂透頭獎摃龜
兩岸連鎖店上海辦論壇搶商機
俄國熱浪恐造成萬餘人喪命
今彩539 頭獎1注中獎
台女鞋品牌在大陸擴大佈局
鴻海投資高軟 儘快送件
澳洲夢幻工作 抓無尾熊追鯊魚
驚奇6連勝 兄弟獨占鰲頭
前電視台記者 涉槍毒案遭逮
英2歲童吞9英寸金項鍊
緊縮開支 美國防部解散1司令部
三輪車跑得快！ Google街景車台灣走透透
鴻海七月營收 1,961.66億元
中科三、四期停工案 環保署：已遵照法院裁定辦理
離譜！戒護就醫一隻腳也要上腳鐐
迎接七夕情人節 Just Sleep捷絲旅推出「嫁給我吧！」住房專案
憶聲集團倍適得電器併購【真光電店】 3C家電通路家數一夕倍增
日勝生集團與10家金融機構簽訂新台幣100億元南港機廠聯貸案
八成投資人不知新興市場債比股肥 黃大展:新興債列核心投資才是聰明策略
梁柏薰爆司法聚餐？特偵組調查
亞洲土木工程大會 如台灣之夜
發飆溜滑梯下機 空服員爆紅
史蒂文斯身亡 歐巴馬致悼
清晨花蓮地震 規模3.5
護衛地球就從自備環保杯開始
高雄金典酒店挺伊甸 邀您一同做公益
野火燒不盡 俄羅斯損失150億美元
100年國際級地標在台東
新東方主義──葉錦添
2010金針花季開幕及系列活動陸續展開 黃縣長及程鄉長熱情邀約全國鄉親
協助身心障礙機構 馬總統、吳揆、部長賣月餅
美能源部支持固態照明 2020年LED照明成主流
台聯ECFA公投 10:2再度被駁回
美、加、俄羅斯 舉行跨國反劫持演習
參加媒體舉辦「論壇」 李亞飛拜會海基會
教育部辦理 「校園反霸凌工作研習」
越南外勞相殘 1死1傷
女持偽護照 同日2度闖關失敗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
羅傑斯盃會內賽盧彥勳旗開得勝
外交部匯整政府資訊供台僑查詢
美房價跌 本德掉逾5成最慘
巴西費莉霞萊納美術館具特色
身體不適 羅迪克退出羅傑斯盃
陳彥寧闖進美業餘高球賽64強
中部以北炎熱 南部陣雨
伊利諾州檢控8面板廠操控價格
砍預算 英司法部近1/4恐失業
駐巴使館辦台獎學金生說明會
台股開7923點 跌53點
共軍馳援舟曲土石流災區
經部擬桶裝瓦斯零售價範圍
南韓總統專機採購僅波音投標
宏?祣蝳洮碻Y 股價重挫
迪士尼獲利和銷售優於市場預期
河北出土近2萬枚唐代開元銅錢
富邦人壽登上壽險一哥
新台幣匯率盤初小升
報導：上海約3萬兒童性早熟
俄勒岡禁售電子菸
小胖新曲首曝光 製作人喊讚
橡皮艇搶灘 台東查獲走私洋菸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
谷歌街景涉侵隱私 韓警徹查
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
國際弱 台股跌破7900點
金門中元法會 超薦好兄弟
陸企湘潭建台灣名品城
朱孝天大陸被說胖變臉說自己壯
寵物飼料檢測 增沙門氏菌
痛！甘肅舟曲一家族53死
醫療復健 腦麻生自行走樓梯
渣打估美國明年整年都不致升息
中國積極訓練戰機起降航艦
中國7月CPI上漲3.3%
考驗藝人體力 菲哥後空摔翻
陸工業生產增長減緩 通膨攀升
台股回檔 鋼鐵股隨之下挫
李全教勝訴 金溥聰：互動良好
陸資投資台灣1.22億美元
警處理群毆 意外逮毒販
來台裝氣管支架 港女嬰獲新生
台科大紙橋 機車輕鬆通行
國父紀錄片 朱延平籲尊重創作
中科停工不停產 綠籲依法行政
中國是全球第2大鑽石消費市場
黃睿靚奢華？陳致中總部駁斥
星第2季經濟成長18.8%
美再告面板廠 友達奇美不評論
病毒變種 德里新流感1天5死
六輕賠償陷僵局 麥寮人再抗爭
落雷 貓纜暫停營運
震宇廣告不實 遭處5萬罰鍰
朱立倫：當選加速老社區都更
MSCI季度調整18日公布
大陸1至7月投資增長回落
浪漫七夕 霞海月老到北縣
青年展愛心 為獨居老人修屋
美越首次聯合軍演引爭議
法官疑遭關說 高院調查
派系支持 胡志強：盡心大台中
公費流感疫苗 也防新流感
新公開資訊站難用 證交所授課
中科停產 吳揆：陷法官不義
新加坡鼓勵單身青年約會
聯準會：繼續維持低利率
新台幣中午升值5.5分
持ETC 年底可轉乘台鐵客運
李亞飛：兩岸堅持92共識
7月新增人民幣貸款減緩
反陸盜版 影音業立院陳情
ETC嚐鮮使用 月租20元
高院法官再涉貪 檢調大搜索
投保可能比照ECFA先簽再說
台聯ECFA公投 公審會駁回
落雷停止 貓纜恢復營運
吳揆：豹斑式大埔農地 不可行
99婚禮 明潭見證99
總統扮廚師 推愛心月餅
楊秋興：願到中國行銷石斑魚
李亞飛強調兩岸要互信少挑異
台股收7895點 跌81點
捉野狗懸賞玩笑告示 高市要查
國父紀錄片 金溥聰盼拍好
潑漆客落網 稱不小心踢翻
豪宅建案崗亭遭縱火 警衛輕傷
台股跌81點 7900點失守
亞股弱 台股破7900點
情人節前本週花價略漲1到2成
反ECFA 綠廣告以香港為鑑
8月台指期跌80點
蘇嘉全鬥牛 盼與胡志強尬一場
8月電子金融期貨雙跌
盛治仁：國父紀錄片將忠於史實
警破毒窟 5嫌落網
劉憶如：兩岸互補 利益更大
中國映像管電視轉換商機大
監院財報 朱立倫存款減基金增
長庚繳4億元 健保補稅暫擺平
台積電氨氣濃度高 未影響生產
民間訴求ECFA增人權條款
黃昭順指騙票 楊秋興盼齊打拚
大聯大併友尚 公平會說yes
馬潮當選國際運聯亞太副主席
重慶黑幫女老大一審判死刑
監院調查 38年戒嚴令有爭議
三大法人賣超台股40億元
台北2連霸 鄭韶婕瞄準世錦賽
中國上半年手機賣1.1億支
非政策複決 二駁ECFA公投
莫斯科空污 外交部籲避免前往
連戰：ECFA商機逐漸浮現
公文慢半年 NCC籲公視改進
中市花毯節 與花博爭豔
性早熟嬰兒 大陸各地傳出
柯南海綿寶寶 小小彬難割愛
前情報員接返延宕 法部遭糾正
參選大台南？許添財口風緊
中國經濟增速落 有利防過熱
中縣大里健民橋斷 急封閉
公投遭駁 李登輝：台灣失民主
水溫升高 軸孔珊瑚種類減
新台幣兌美元貶2.5分
南韓民調：人生黃金期28歲
藍擬刪卸任元首禮遇 綠反彈
北非穆斯林多在法國過齋月
台農84號 抗葉稻熱病產量高
央視北配樓拆卸重建
泰國林志穎 Tae轉型演鬼片
7月稅收736億 年增1成2
立院2次臨會 藍擬列地質法
總統：要讓農業變旭日產業
公投遭駁 黃昆輝要再提案
台少盟推零錢捐 助弱勢就業
武藤敬司記者會 對手翻桌
縣府允協助 頭城搶孤續辦
賣到沒貨 集集紅龍果行情俏
亞太議聯挺台參與UNFCCC
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇貞昌：我拋政見 郝一路跟
與溫家寶對話舟曲受困少年去世
ECFA公投案遭駁 政院尊重
中國基督教徒約2305萬
仔仔南韓爭光 人氣緊追李昇基
中國CPI漲幅創21個月新高
中選會：美牛公投視同放棄連署
健民橋失修多年 未發包就斷
中央氣象局氣象報告 (更正)
郝朱首支CF 打造美麗淡水河
高市再破應召站 逮13嫌
提前過七夕 美術園道見證愛情
教部：開放陸生是自信的表現
謝聰敏：監院質疑戒嚴 意義大
中國改舊潛艇或試反航母導彈
張琍敏 哈林心中最佳嬌妻
正己二波 檢再搜一法官一律師
阿姆MV掀家暴 自焚畫面遭卡
18國參加保護巴拿馬運河演習
防新流感 教部籲學生打疫苗
前進越南 趨勢河內設辦公室
鹿港慶端陽史料 施勝建話當年
通緝犯疑染愛滋 警偵辦皮皮剉
恆春豎孤棚 擴大熱鬧4天
墨西哥將恢復與宏都拉斯合作
機場斷裂空橋 D10補位運作
文創旗艦中心 20億打造
彩券刮過再賣 摃龜流入市面
扁嘆回不了家 要楊秋興珍惜
新流感仍威脅 疾管局籲打疫苗
農村美酒入菜 酒餐料理搶客
毒鴛鴦偷遍南台 發票也不放過
印度總理考慮讓克省自治
打威廉波特 陳菊協調實況轉播
機械聲響塑叢林 石頭跨刀獻聲
央行阻升 新台幣收貶2.5分
張芸京舞蹈處女秀 遭封章魚姬
醋男亮手榴彈 痛毆情敵
泡麵燙傷孫 阿嬤求救警所
蘇打綠巡演 台灣只停1站
肚餓劫運匠 搶完說抱歉
台灣投影機出貨季增3.2%
台壽25.6億標下慶豐大樓
慰安婦抗議行動 台灣不缺席
女排大獎賽 20日台北開打
緬懷葉由根 21日紀念音樂會
火熱馮小剛 電影療癒災傷
繳4億罰款 長庚擬提訴願
郝營：蘇閣揆任內 經濟超慘
屏東2養護院 爆A型流感群聚
亞運棒球名單 盼徵召郭泓志
落雷 貓纜暫停營運
ECFA公投又被駁 小英譴責
金融合作 讓陸銀入股20%
生日卡發威 告別21次落榜
災區重建 寶山村將設集貨場
上海書展開幕 台灣書受青睞
台大研發解碼器 在家看3D
蘇貞昌：女兒若同性戀 也尊重
科大生楊喬鈞 微軟電腦賽奪冠
日月潭污水廠延宕 監院糾正
ECFA公投遭駁 李登輝氣憤
泰銖勁升 泰央行將穩定匯率
景氣復甦 全年稅收可達目標
紀錄片取景 超馬媽媽重返現場
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
24檔除權息 開盤減25點
環保 小兄妹發明太陽能風扇帽
朱少華真除中油董事長
民眾集結六輕 台塑持續溝通
央行打房 土增稅8個月來新低
呂秀蓮籲楊秋興別被第三者迷惑
英仙座流星雨 明晚亮麗天空秀
iPhone用戶 性伴侶最多
劉憶如：速排除投資障礙
一案兩辦 花蓮檢警遭糾正
豬價漲 農委會：11月回穩
男子襲警 牽拖改名後運氣背
不笑頻NG 楊秋興自嘲壓力大
鄭同僚陳情 新聞局批模糊焦點
幼兒過敏檢測 署北2千5名額
郵件當廢紙賣？SOGO要查
遠傳3年3億投入手機軟體開發
設偵查庭螢幕 監委批草率
校園霸凌 3萬國中生曾被打
神廟爭議 泰柬邊界會談延期
麥寮每人賠3萬？台塑保留
星聯合環境技術申請發行TDR
反霸船 交部擬修航業法
浴血任務首映 劉香慈火辣上陣
豆花妹現身 宅男抱病來報到
租金抵價金 金聯推庶民成家
中鋼台達訊連等通過科專補助
楊謹華廁所溼身 靠泡麵取暖
尖山小國腳奪銀 校方不認同
武藤台灣情 想找台灣人去摔角
極致奢華 最貴公寓倫敦成交
談三澤光晴 武藤想多聊聊
長庚罰4億提翻案 稅務大麻煩
封鎖秋信守 中華隊求左投
李美妍愛油炸 瞎拼空手歸
關帝廟盃少棒賽 高市中正封王
谷歌街景服務 德反彈大
張榮恭：在九二共識下求同存異
台壽買慶豐大樓 整地意味濃
胡浩德獲經濟獎章 繼續愛台灣
性侵狼出獄 監委籲跨縣市聯防
挺許添財選立委 賴營幹部表態
參觀童玩節 吳揆允再補助
9旬翁患腫瘤 勇切肝贏健康
阿信敲邊鼓 拱明道彭于晏擁吻
慶豐大樓標脫 公開標售最高價
客語能力認證考試 改劃卡作答
北市7月房市移轉減1成
ECFA衝擊兩岸產業佈局
甘肅土石流災 1117死
今彩539及3星4星彩開獎
WHO籲續防新流感疫情
二度遭駁 公投戰火持續燒
汽燃欠費處理不力 交部遭糾正
陸CPI走高 升息機率低
涉貪法官楊炳禎 曾列正己榜首
內勤迫轉外勤 育嬰復職疑被整
防土石流 神木村夜間撤離演練
偷刮彩券 財部盼落實風險控管
國泰迫降香港查明係發動機故障
搶進東協 福斯擬前進越南
中科案未過先徵地？環署澄清
基隆喊缺水 要靠颱風救
面板第3季 看中國十一
拚排名 蘇嘉全為逢甲夜市催票
大陸轉型將由生存到發展
李亞飛來台再找兩岸互信
李亞飛談九二共識口徑未變
法官為子關說案 暫無不法
倫敦天價公寓 70億台幣賣出
爬山失蹤紐西蘭機師屍體尋獲
六輕賠償未果 民眾丟死魚抗爭
反商業賄賂 中國誓與國際同步
男女體液煉佛油？騙財騙色法辦
下半年中國外貿穩定為主
中國汽車產銷各逾千萬輛
博弈招標不法？觀光局駁斥
IEA上修明年石油需求預估量
余能盛二幕舞劇台灣巡演
外交部：柬若不友好 台商裹足
宜蘭晚間地震 規模3.5
英央行：經濟復甦路崎嶇
今彩539頭獎摃龜
法官收賄案 律師邱創舜聲押
紅十字會募款 助甘肅救災
2050年中國老人將佔三成
法部：戒嚴有無爭議非監院認定
夜市PK 陳菊六合夜市拉票
IFO：歐元區下半年復甦減緩
劉憶如：ECFA縮貧富差距
中國新聞出版類上市企業41家
名牌隱藏標誌 走低調奢華風
法部：偵查庭裝螢幕更能保人權
鋒砲久違響 熊止3連敗
美6月貿易逆差創近20月新高
美6月貿易赤字創21月新高
小天在日宣傳 見櫻花妹直冒汗
9成女性遭遇職場性別歧視
破天荒！ 美越將舉行聯合軍演
氣溫升高 大幅降低世界糧食產量
中國甘肅土石流 死亡人數恐破千
蔡英文批：公審會已成執政黨「政治工具」
扁怨：有人要離開民進黨「我卻回不了！」
李登輝：要活到台灣真正民主「我才要死！」
菅直人向韓國道歉的「虛情假意」
監院：當年發布戒嚴有瑕疵 沒收財產應發還？
俄野火威脅核設施 出現車諾比核災粒子
警局內奪槍傷警 毒嫌逃逸
唐飛身體不適 搭包機緊急回台
法官收賄案 邱創舜段美月收押
賦稅人權票選 台灣第一賦稅奇譚
外文翻譯書版權大戰！
ECFA非「重大政策」 誰說了算？
失業率9.5% 美國貧富差距正在拉大
法官收賄案 涉嫌律師收押禁見
立院下週臨會 ECFA闖關
2010第五屆「海峽兩岸台北旅展」8/13~16隆重登場
後ECFA時代 兩岸法令及智權佈局必須重新盤整
給肌膚第二次機會 CLINIQUE推出突破性科技抗老新品
通用執行長將下台 續任董事長
英研究：氣溫降低易誘發心臟病
英遺囑年鑑揭露名人遺產
涉貪法官律師 女友團牽線
老翁呼吸不順 肺中長出豆苗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法官收賄案 高院員工也涉案
美業餘高球賽 陳彥寧晉32強
歐盟擬徵稅紓困 大國反彈
巴西成中國第10大貿易伙伴
巴西實施校園宵禁 抓翹課學生
35歲被嫌老 貝克漢國腳夢碎
高溫炎熱 間歇陣雨
經濟差 美10大行業仍徵人
美業餘高球賽 陳彥寧一路挺進
視障許哲誠 用愛守護希望
台股開盤下跌105點
金正日死後 北韓恐陷權力鬥爭
北部灣成中國東協交通樞紐
唐飛大連搭機前病情穩定
期貨炒作 海岬船租暴衝20%
新台幣一度貶破32元
小金門貓公石 值得一遊
受災戶永久屋規劃裝太陽能
中國貧困縣丹霞申遺耗資4億
北京專家：美越軍演針對中國
營建觀光紅 台股7800震盪
陝西毒魷魚 甲醛嚴重超標
武漢中百等7家有意來台投資
專家：大陸經濟將軟著陸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
傳王光亞可能接任港澳辦主任
韓銀凍結基準利率維持2.5%
雖然對峙 兩韓貿易猛增5成多
府：九二共識下求兩岸和平共榮
舟曲土石流災區面臨暴雨威脅
北市車禍死亡人數 機車過半
台股下跌 營建造紙黑翻紅
中國5大宗教各臨新挑戰
人民幣兌美元貶幅 近兩年最大
美7月財赤降至1650億美元
廈門旅博會 金門不缺席
大陸旅遊業將迎來政策黃金期
南韓央行利率按兵不動
大陸將推國民旅遊休閒綱要
蝴蝶蘭抽梗新技術技轉農民
賴清德釋善意 藍批綠搓圓仔湯
中科三期環評 環團疑黑箱作業
趙舜賣涼麵 馬如龍全家力挺
世博台灣館紀念品首限量開賣
兩性民調 8成5要求平均分工
朱立倫：志工新北市 時數儲提
實習大明星入圍堤川電影節競賽
中國力主泛北部灣跨國大合作
羅傑斯網賽 盧彥勳晉16強
蘇嘉全說明會受阻 斥交部打壓
雨中追聖火 星小6生美夢成真
陸版九二共識 藍綠各自解讀
玉米燃料消耗大 糧食危機恐現
捕捉咖啡害蟲利器誕生 振產量
休息站謝絕選舉活動 不分黨派
中國需警惕通貨膨脹惡化
中國14網站售假劣藥品
四川官員未戒煙 不得上班
愈強大 中國愈咄咄逼人？
中國衛生部介入調查性早熟奶粉
中科停工 管理局視同大地震
陸銀收管理費引發民眾不滿
馬來西亞15日起取消落地簽
刺胳針：印超級細菌恐襲全球
蘇嘉全首波新政 打造藍色海線
唐飛進北榮 急性呼吸窘迫
政院：大陸政策不統不獨不武
吳揆：校舍補強 地震帶上最急
迎建國百年 萬步寶島前進南投
港議員拉薩高山症須返回
陸籲簽兩岸貨幣互換管理協議
蘇貞昌號召超越 籲小額捐款
法官為子關說案 北檢偵辦
中國擬禁未成年人發信用卡
台股跌 新台幣中午貶6分
江丙坤：ECFA後續求同存異
舟曲再現土石流 聯外交通斷
中科停工 胡志強：友達何錯？
通用傳IPO募達160億美元
共軍少將：人若犯我 我必犯人
女嬰酒精中毒死 母判刑5月
南市前地政處長 涉賄交保
吳揆：積極造林創優質環境
南市選情 小英籲黨內節制發言
彰銀房貸公教多 測試有信心
參與聯合國 今年持續務實路線
吳揆：盡力預防兒虐悲劇
吃豆製品補鈣 不如喝牛奶
陸消費信心 農村高於城市
高市議會明開議 不審預算
博帕爾案澄清 拉吉夫甘地清白
中科專案會議 村長下跪陳情
台股收7829點 跌65點
台北股市開低收黑
校正公電（CAP122號）
跌幅縮小 台股力守7800點
8月台指期跌56點
教養院空調用久停擺 無力汰換
涉案法官楊炳禎 申報骨董不菲
8月電子金融漲跌互見
午後落雷 貓纜暫停營運
總統：農業是根
哈韓熱 副總統促台韓文化交流
綠族群論述 藍：5都選舉檢驗
吃不消 台東免費營養午餐喊卡
兩岸旅展 陸31省區市全報到
郭泓志登板 1局無失分
利多加持 南科周邊房市具潛力
台銀行比米店多 陸銀經驗不足
拍片遇北極熊 俄片抱回銀熊獎
機車違規 市民大道半年8千件
新竹監獄人滿為患 覓地搬家
陸媒：航天重點武器即將實驗
外籍生資料 雲端可掌握
投資消費暢旺 台灣經濟不悲觀
中科三期 用水回收率需85%
彰化成立安衛家族 促職場安全
生活美學 黃碧端14日演講
閩台貿易前7月增長逾7成
印度中國性騷擾問題最嚴重
昔日同窗相招 台東展書畫
三大法人賣超台股130億元
達文西機器手臂 胃癌手術也行
會展有著落 高雄世貿將啟動
代院長威脅法官？高院：誤會
青奧授旗 高呼得第一
趙心屏批蘇 一皮天下無難事
大陸網民反對國難片置入行銷
永豐金證券與香港工銀國際合作
培訓社區劇場師資 彰化展成果
官員：舟曲土石流是自然災害
梧棲火警 1人喪生
比誰中文好 越勞刺死同鄉
撇偽證案 扁：未教唆幕僚
小胖高歌 美評審：優於原主唱
老翁疑暈眩 陳屍洗車池
原鄉豐年祭 災區部落感恩轉變
中國CPI攀高 外媒議論紛紛
富邦金上半年EPS1.31元
中國：韓泰精對苯二甲酸反傾銷
立委換市長？許添財：可笑
王金平出席APPU並晤日本政要
新台幣兌美元貶1.1角
屏東美術館 莊輝煌個展明登場
7月大尺寸面板出貨月減8%
疑過敏體質 男子遭紅螞蟻叮昏
金馬創投 擴大跨國合製計畫
秘魯鼠疫 出國民眾須防範
永豐金證券與香港工銀聯盟
南市寺廟教會桶缸多 積水養蚊
午後雷雨 嘉縣2人受困沙洲
仿冒卡通貼紙 侵權上億
兩岸名模較勁 馮婧想去夜店
墾丁賞螢 夜訪20種火金姑
早期療育 腦麻兒當小記者
理專盜用存款 銀行經理涉護航
鬍鬚張出書 魯肉飯世界飄香
楊秋興效應 縣議員王慧玲退黨
黑吃黑 詐欺集團專騙地下錢莊
三階魔術方塊 20步數內解決
陸專家：美越軍演抗衡中國
體驗禪文化 兩岸青年金門見
誤喊劇中人趙又廷 王心如遭虧
學者：兩岸學生交流 不能再等
財部籲中信銀 重建刮刮樂信心
成功嶺戰鬥營夯 額滿硬要參加
微創術建功 矯正漏斗胸
中科案 李焜耀：鬆了一口氣
雨中行車遇積水 勿急踩煞車
尼加拉瓜緝獲8.4噸古柯鹼
台瓜貿易發展空間大
促銷台中鳳梨酥 週日買1送1
高市毛豬 量價趨穩
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絲襪套狗頭 玩寵物別過頭
存保明年提高至300萬元
成大修體育館 立委指漫天開價
江蕙唱8場 嘉賓八仙過海
美國面板訴訟 李焜耀：有得談
設計師選秀節目 古又文當評審
92共識有結論兩岸就不複雜
颱風電母登陸日本秋田
中國央企擁資逾2兆人民幣
中科停工不停產 法務部背書
日財長示警 匯率不宜過度波動
HTC擠進全球前10大手機
外資匯出 新台幣收貶1.1角
減重不忌口 胖回百公斤
日圓走強 東京外國旅客人數跌
男做賊太累 一路睡進牢籠
日政府調查日圓升值對企業衝擊
中信銀發中租迪和證券化商品
前法官張炳龍 逃亡通緝50年
韓團帝國之子 行銷台灣觀光
陸委會：賴幸媛未提反分裂法
歐洲6月工業生產意外下滑
為1標點符號 內政部修法規
上半年農產出口 年增近2成
朴子溪水暴漲 3人獲救
申請外調增多 北市員警想出走
港府關注南亞超級細菌擴散
行動電話費率大戰開打
影歌視還不夠 周董想拿主持棒
公老坪植物故事 記錄人與生活
拆釘子戶 草屯私娼寮熄燈
陸官:陸客自由行尚無時間表
泰國白龍王明出院 9月可問事
富邦金擬增資廈門銀
磨不出鑽石？高教評鑑遭糾正
全球招商 電動車投資找上門
國考作弊 擬限3年不得應考
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黃昭順指高市蕭條 菊盼別唱衰
買到可疑刮刮樂？月底前可換
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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港澳下半旗悼念舟曲遇難者
哀悼舟曲死難 世博停止表演
兩百人持假簽證珠海通關受阻
總統：農曆7月是好月 存善念
日242人瑞失蹤 外籍35
越南激化中美對立 中國不滿
信保助 魏德聖新片獲1億貸款
黃金週線收紅 中長線看多
南韓中小學生自殺人數激增
製程效益 DRAM上肥下瘦
石門水庫傳落水 警消搜救
舟曲廢墟現場舉行悼念活動
汶川土石流 失蹤31人
紫外線過量 出門記得防曬
休閒農業將是陸客來台遊重點
消基會籲二代健保勿臨時會闖關
東莞農民穿580斤鐵鞋練跑
悼舟曲 大陸電視暫停正常節目
南京紀念抗戰勝利65週年
蘇貞昌：絕不選2012總統
立院臨時會議程 談話會表決
郭泓志飆2K 收下救援成功
機場制度不改 騾子難變駿馬
中油：明起汽柴油調降0.6元
高捷鐵馬租賃站 延伸鳳山
納豆反串登銀幕 出浴犧牲大
預拌車煞車失靈 機車騎士撞飛
電動車遊溼地 A好康賞生態
走訪瑞芳 朱立倫不放棄每張票
戒海洛因 北市聯醫用新藥
雪隧翻車 5人受傷
戰敗紀念 日相誓言不再戰爭
高市民宅失火 3傷
黃昭順轟秋菊 盼高市藍天再現
富士康招工 增加情緒調查題
台塑化：汽柴油明起調降6角
不封口人聲樂團 9月熱情來台
馬總統：沒能力出賣台灣
當愛來的時候 參加釜山影展
節電競賽 共省電81億度
大陸來台遊三年可達三百萬
高高屏拚觀光 晤邵琪偉爭陸客
清泉崗機場擴建 總統建議綠化
西半部大雨特報
金溥聰抵舊金山 趕赴僑團活動
戰敗日 菅內閣未參拜靖國
梅花鹿長鬃山羊九月赴劉公島
青奧羽球 謝豐澤奪首勝
解放鞋爆紅 身價如Nike
新台幣上週貶0.44%
吳揆：要求中科停產 豈不違憲
法官收賄案 檢調將傳楊炳禎
通勤需求 社子島市民小巴通車
淡水河整治 議員質疑郝跳票
旺季需求弱 華碩敲警鐘
大陸將與台旅會磋商個人遊
蘇貞昌洛城造勢 3000人出席
景氣回春 廠商缺工料
吳揆：金門大橋最快年底動工
大城市生活難 中國農民回流
二代健保 健保局盼無縫接軌
兩岸抗戰歷史研討會重慶舉行
桃園男釣客 落水不治
劉香慈扮士官長 鼓勵視障童
七夕情人節 彰化月老牽紅線
信評估銀行業衝擊有限
李明博提3個階段統一方案
中國衛生部未檢出奶粉異常
台灣中小學校長參訪寧夏
綠營南市危機稍緩 警報未除
貧戶增加 吳揆：加強社福照顧
台壽購慶豐大樓 評等不受影響
屏東山路坍方 30人受困
中市績優股 總統力薦胡志強
印度總理籲毛派與中央對話
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中又槍響 蘇嘉全：治安失控
陳長文例 王建（火宣）勉監委
北京人口普查 港台人也納入
青奧首日 中華隊羽球連2勝
台灣各界竭盡所能協助舟曲災民
備戰大賽前 盧彥勳歡慶27歲
家扶60週年 李翊君獻唱
勿審健保案？楊志良：腦袋壞掉
百號油畫展 首獎得主曾連8摃
高金素梅：日相應向亞洲道歉
甘肅隴南洪災34死63失蹤
烏干達愛滋遺孤 高雄傳愛
海邊慶生 壽星溺水不治
藍再點蘇蔡關係 小英斥八卦
治療子宮肌瘤有新法
審二代健保 立委也想緩一緩
阿信推潮文化 不怕冠佑搶生意
韓庚單飛來台 抱病跑20通告
東莞發現劣質米冒充名牌貨
印度雜誌大幅報導台灣旅遊
融冰 經長擬率團訪印尼
蔣公銅像 另類餐廳招牌
七夕客家活動 英倫祝福卡並排
時代：馬總統堅定推動自由貿易
浸水營受困登山客獲救
獅虎交配產子 飼主恐挨罰
郭采潔提前過七夕 教熊抱秘技
舟曲土石流1248死5百失蹤
陳雪甄首爾演舞劇獲好評
舟曲增至1248死 中國哀悼
配合中科三期案 環評大會提前
立委選區十年不變？內政部尊重
藝姿舞集義國演出受歡迎
黃昭順豬油拌飯 憶亡父
李燕華作品參加紐約創意展
陳雲林來台參訪不受協商限制
金溥聰：ECFA利大於弊
小英悼大埔嬤 籲阻政府濫權
航警撤入境安檢 擬下週呈報
台股高檔震盪 多頭格局不變
劃選區無定論 顧席次大角力
中科健康風險評估 專家公評
陳雲林訪台 兩會協商中
港女棒隊退出世界盃賽返港
生科製藥 中國最具前景行業
謝豐澤連2勝 晉8強機會濃
整合許添財 小英：前輩協助
李大浩9場連轟 紀念球要不回
中國出口增速或大幅下滑
誰落跑？朱立倫蔡英文再交鋒
童玩節閉幕 入園逾58萬人次
觀光夜市PK 六合夜市人氣旺
重慶開放農民申請城鎮戶口
校園同志嘆歧視 盼爭平等
兄弟9連勝 恰恰千安還在等
七夕情人節 太太吻上郝龍斌
四川破獲特大股市詐騙案
高溫盤踞 江南現乾旱
英軍將用超級子彈打塔利班
童年壓力危及成年健康
桃園機場男廁污水外洩
胡錦濤等哀悼土石流罹難者 媒體黑白呈現
關島海域 遭連續地震侵襲
日本投降65週年 首相道歉右翼參拜靖國神社
蔡英文到苗栗 致祭自殺老農婦
小熊塑膠罐罩頭 10日後獲救
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特色夜市 高雄六合最夯
台新銀行 邁向無紙化作業
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言論辛辣？金溥聰：陳述事實
台版蘇珊大嬸：林育群躍上國際舞台
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晶華國際酒店集團「企業接班人」計畫8月20日盛大展開！
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兩岸台北旅展15日3萬4974人次 16日最後一天下殺優惠
台灣五都選戰 美國「境外」開打
台東太麻里金針忘憂夏戀花季15日起正式登場
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陳哲男輕判案違反社會公義 高檢今提上訴是伸張司法權
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中生三法藍營四項承諾 民進黨：終於版回一城
「書寫我的感動故事」多筆獎金等你來拿！
施蘭芳病逝 法國圖書中心哀悼
星國際聲樂賽 台灣奪冠
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台股開盤下跌 7點
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大陸禁演叛逃舞者李存信電影
川震災區受創 土石流13死
新台幣盤初平盤附近整理
美軍航母或進入黃海
能源局27日辦企業誠信論壇
審ECFA 逐條處理全案表決
蘇寧出任中國銀聯董事長
傳產較強 台股平盤附近遊走
豐興鋼筋盤價調漲300元
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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演死神吊鋼絲 房思瑜豁出去
廣東省長黃華華今訪台
失業打魚去 靠海吃飯度小月
特派員筆記：芬蘭浴外交
連續竊盜搶奪 男子落網
六輕賠償協調破裂 封路抗爭
2次臨時會 立法院召開談話會
楊秋興：9月6日訪星
二奶小三橫行 催生抵制組織
小歌手許雅涵 攻佔主流音樂
醫師詐領健保無悔意 從重量刑
內湖49院所 免費篩檢癌症
中共強調劃清四個重大界限
航空雙雄飆 長榮創波段新高
今年中國物流平穩較快成長
大陸官媒：人民幣根本未低估
高中職學費齊一上路 二階收費
立院2次臨會 明起召開2週
小英赴立院督軍 提新版財劃法
台股平盤震盪 紡織多檔漲停
大陸行動電話費有望下調
七夕忙裡偷閒 胡蘇與妻共度
ECFA英文版擬上網公布
美女列車長 太魯閣號看得到
陸客暴增 邵琪偉：闢海上航線
奇美電手機面板出貨台灣第一
林哲瑄猛打賞 連5場安打
金溥聰下旬訪星 黃昭順隨行
商家抗議 許添財遭潑水
最佳布局投手票選 郭泓志領先
夜市PK白投？觀光局：仍參考
本土社團反對ECFA全案表決
盤整觀望 新台幣中午升1分
台馬緝毒 人型模特兒露餡
法人：營建基本不差 推案無虞
敬老金縮水？胡志強：扭曲事實
轉投資廠深圳掛牌 楠梓電漲停
萬華烽火 郝批蘇赴美告洋狀
污水管接一半 化糞池自己抽
助生命線 名人捐物義賣
蘇貞昌批總統 府：人格分裂
青年旅遊卡 特惠網絡大募集
中共披露台灣工委瓦解秘辛
鴻海投資高雄遭刁難？市府駁斥
秋冬新裝 北京貴婦看秀下單
蘋果回扣案 和碩：了解中
預售屋履約保證 明年5月上路
世越銀獲越南企業卓越獎
藍參選中常委 必備影音政見
六輕賠償談不攏 居民封路
綠：政府只顧財團 終將被唾棄
楊志良：二代健保方向對就該做
台股收7941點 漲49點
台商淮安論壇9月登場
台北股市開低走高 收紅
國光流感疫苗 人體試驗建檔
金溥聰跨海祝老婆情人節快樂
中概續強 台股收最高點
受贈白虎 高市議會轉市府代管
8月台指期漲33點
情人忙七夕 大陸忙爭發源地
美參議員訪立院 關切兩岸互動
8月電子金融期貨雙漲
登山客扭傷腳 海鷗助脫困
綠營：選區10年不變修法違憲
金溥聰批親綠媒體製造仇恨政治
櫃買法說赴日破冰宣傳
藝術表演太高貴 消基會籲改善
泰國解除清邁3省緊急狀態
歹徒駕車衝撞 警開20槍制伏
青奧羽球 江美慧預賽2連勝
秦楊請益 秋：理念相同會站台
塔塔集團登印度第一大民營企業
中國經濟凌駕日 躋身全球第二
審ECFA 藍營估18日完成
三大法人賣超台股36億元
七夕讀小說 品嚐愛情可能
世界調高資本支出1.25倍
急診室竊賊 落網也在醫院
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浴血任務 全台票房奪冠
成都警方破獲涉台電信詐騙案
廣東省長來台 法輪功提告
風災後再出發 南橫觀光等曙光
軍公教明年不加薪
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交大鑽石計畫 聯發科贊助
康師傅上半年淨利成長13%
彰縣十大伴手禮 民眾搶嚐鮮
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夏日中風 青壯年病患增
參選大台南？許添財仍不表態
德里登革熱蔓延 患者用光病床
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世界展望會愛心遠播尼加拉瓜
六輕公害糾紛 台塑雲縣府協談
朱立倫：爭取新醫院設土城
開賓士送熱炒 2嫌擁槍遭逮
新華社：中國男籃是軟柿子
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社區保母 專業盡責
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睽違19年 許銘傑PK陽耀勳
保護管束再犯案 男遭求刑6年
研究：戒菸有助改善陽萎
邵琪偉訪高 市府低調
青奧舉重 郭婞淳奪銀
過七夕 陳菁徽：努力找伴增產
廣東省長訪台 盼互助互利
北韓大量製作金正銀畫像及徽章
中華少棒隊抵費城
LLB青少棒 中華首戰傳捷
醫師：餵母乳 年省12萬
朱少華接中油董座 目標看兆元
舉世最美跑車 3百萬美元拍賣
今年全球資安市場成長11%
外資上周賣超170.6億元
姊弟戀 長臂猿修正果
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青奧羽球 謝豐澤晉8強
法官關說案 北檢偵訊基隆檢審
揚威海外 中芸國小手球隊5冠
台灣青奧首獎 郭婞淳舉重奪銀
老婦扮月老 籲助獨居老人
中油：挺國光石化決心不變
加強溝通 菲總統府新網站啟用
老闆別亂抱 1次15萬元
盧彥勳排名第40 再創新高
情人節遭放鴿子 張榕容踹牆壁
無邊奔流 林惺嶽畫筆不停歇
台韓美術館增進交流合作
國中生必讀 資優生出數學書
特調青椒汁或可防阿茲海默症
機場美食評鑑 拚平價競爭力
牽手一甲子 七夕圓白紗夢
顏慶章新書 專談租稅法
香港706萬人 大陸移民不少
山寨創意 蔣中正變麥當勞叔叔
永豐金證券與國信證簽MOU
鄱陽湖南岸成立台商創業園
老兵誤信假警 真警苦勸阻詐騙
新加坡總統抵北京訪問
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陸生法案 將限制醫事學歷採認
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民眾被罰款 成詐騙集團肥羊
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另類普渡 獸魂碑前祭豬靈
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郭婞淳尋父 盼共享榮耀
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三地門豐年祭 重建觀光產業
宏普6億買新莊副都心地
余杰出書「中國影帝溫家寶」
香港驗出4種指甲油含致癌物
拍照兼導覽 蔣公分身好忙
泰擬派海軍打擊亞丁灣海盜
六輕賠償 雲縣府台塑共識5億
工程會：機場品質 別怪採購法
另起戰場 小英推財劃法受挫
尼加拉瓜逮捕12名販毒嫌犯
工程擾清夢 鐵改局：還要2年
大姐領救濟金度日 貝克漢鬱卒
接生山羊 楊謹華淋雨10小時
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徐總申訴成功 洋裁判禁賽1場
上市公司7月現增募資回升
陸生來台 一限二不擬入法
今彩539三星彩四星彩開獎
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軟體反盜版 檢舉最高百萬元
陳綺貞不漂亮？蕭煌奇語出驚人
衛署：唐氏症4指標試劑合法
威力彩開獎
七夕誓言 拒婚前性行為
一限二不 教育部：尊重立院
20年後大學新鮮人遽減近半
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破跨國販毒 情資聯手建功
桃園養豬場無感染口蹄疫
國父爭論 周陽山平路再舌戰
Q3末 電子股可望表現
房祖名會薛凱琪 共度緋聞七夕
美避明言美日安保適用釣魚台
王典聲樂奪冠 國慶獻聲
澳門外匯存底達207億美元
廣東在台採購將破60億美元
學者批國光石化誇大經濟貢獻
中國設國際貿易談判代表
內政部：貧戶增加主因門檻放寬
拚世界盃拔冠 南投高中缺旅費
寬宏：市場規模影響藝文票價
廣東發動萬人遊台灣
全民英檢獲國際採認
陸生來台 府：有助兩岸和平
威力彩頭獎摃龜
日本GDP可能被中國超越
今彩539 1人中頭獎
印度經濟高速增長 將超越中國
教部：少子化沒遠見大學會很慘
做人不易 想懷孕得嘿咻逾百次
陝台金融科技合作漸密
廣東來台採購 工業品為主
搶救生育率 5年衝1.2人
日財經官員：中國Q2超越日本 成世界第二大經濟體
日本戰敗六十五週年的場景
獅虎同籠「彪」出怪胎 台農政單位沒收裁罰
低收入戶增加 內政部：政府放寬條件的結果
中國重工業污染嚴重 剩下49.3%的水可以喝
統計：台灣貧窮家庭 創新高紀錄
WTO﹕高科技品歐盟課稅不當
駕馭夢境 電影全面啟動恐成真
世博逢七夕 情人攜手猛點「幸福美滿」
美將公布年度中國軍力報告
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台股開7962點 漲21點
美官員赴平壤 營救被押公民失敗
中國6月減持美國債 減少240億美元
以地理為基點，從世界看台灣──歷史學家曹永和
五角大厦：中國今年可能開始建造航母
撼訊科技選用 SAP ERP 滿足成長業務需求
政大四姬月吸百萬 被下「禁談戀愛」令
義大利精品皮件FURLA現身SOGO敦化館 博物館復古風搶佔2010秋冬時尚風采
挖曹操出來竟是為了賣門票？
中國稱：上月外國在華投資增加30%
反ECFA 蔡丁貴要脫光光抗議
陳雲林訪台 江丙坤: 聯絡中
ECFA過了 總統感謝國會
ECFA竟全功 只差1配套
中華少棒隊抵威廉波特
美國務院：釣魚台適用美日安保
美國防報告指兩岸戰力持續失衡
赴台法扶輪青年聽台灣說明會
結束訪美 金溥聰：僑胞熱情
巴西亞馬遜石油展開第二波開採
聖保羅書展舉行 書目22萬種
居民圍路抗爭 六輕山雨欲來風滿樓
美國防部長蓋茨預告明年退休
臉書新增按鈕功能？詐騙新招
台團抵加參加資訊奧林匹亞賽
范友友小提琴演出風靡秘魯
全美中文學校聯合總會舉行年會
蘇貞昌：僑胞熱情 門票如秒殺
晴朗高溫 午後防瞬間大雨
六輕居民圍路 上千警力維安
南美共市華僑高球賽圓滿閉幕
六輕圍路祭神抗爭 與警對峙
最易食物中毒：鷹嘴豆泥沙拉
911遺址旁蓋清真寺？爭議大
審ECFA 藍綠將上演表決戰
舟曲迎暴雨恐再釀災
六輕圍路與警爆衝突 6人被逮
時代：美國鐵路需向中國學習
新台幣盤初升破32元
大陸人口普查見人就登記
安徽泗縣拆千年古寺建商品房
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
米酒降價 菸酒稅法逕付二讀
總統：聯台赴陸 日商成功率增
國際經濟有通膨等4大風險
遠傳收購新世紀資通期限屆滿
台股8000關前多空拉鋸
楊秋興：軍公教薪水明年應微調
被控向扁洩密 柯承亨無罪
APEC糧食安全論壇明起召開
2010世界城市排名重慶受捧
輕音樂遊唱劇場 睡不著談愛情
粵擬優先採購國有專利產品
富士康將拆除所有防護網
棉花漲價 紡織多檔漲停
駭客假好心 臉書用戶勿上當
粵劇名伶芳艷芬廣州舊居要拆
北韓新坦克 暴風號亮相
陳炯松訪韓 促台韓文化交流
陳菊：高雄雙港客貨量轉型成長
花毯節親子漫步 宣導清廉無限
10月麵粉價格漲幅今開標決定
郭婞淳尋父 母不鼓勵不反對
高縣府：小林二村明年5月完成
審ECFA 藍綠攻防主權議題
能源消費大國？中美互推
藝穗節遊行 羅東high翻
大陸年輕人照顧父母力不從心
日本逾百人熱死 中暑者破3萬
8局提前上場 郭泓志吞敗
任朱立倫總部主委？周錫瑋否認
中國遊客猛刷卡 韓商店樂翻
富士康拆防護網 誓師活動起跑
國台辦：繼續推動陸企赴台投資
郝營：蘇意在選總統 非北市長
中大發現治療青光眼藥物
金溥聰籲蘇貞昌 強化國際議題
日圓升值 電子機械獲轉單商機
亞幣揚 新台幣午升1.07角
中國天宮一號明年升空
快捷巴士遭疑 蔡營批對手曲解
男子裸體闖民宅 討衣服穿
綠營：陸生打工衝擊台灣人就業
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中華電寬頻升速 2百萬戶受惠
總統：買三體快輪要以觀光考量
青奧跳高 向俊賢進複賽
單腳入獄無腳出 監委查
回扣案 和碩澄清未涉凱達營運
大陸電視面板市占奇美居冠
小英要會面 許添財不回應
轟！ 重慶貨車撞垮4樓民房
開車門撞傷騎士 判賠76萬
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台股收7931點 跌10點
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台北股市跌10.13點
8月台指期跌5點
深化體育交流 台日奧會簽協議
六輕圍路人群漸散 揚言再集結
吳揆提大埔建物保留 農地集中
男捕魚落水 遺體尋獲
8月電子金融期貨齊跌
南縣本土登革熱 群聚感染
搭客運環島 交部百萬募創意
台股挑戰八千未果 賣壓現
以房養老 學者：推特別法
府：蘇貞昌言行分裂
趙麗雲：府未介入陸生三法
攜子跳海 父判10年2月
外籍生定義放寬 學費比照私校
劉毅補習班風波 郝要政風調查
少年高山症發作 海鷗救援
大陸孕婦搶佔香港婦產科床位
細心護稻 陳運金蟬聯竹北米王
廣東團買面板 廠商：不表意見
議員質詢罵見笑 陳菊不能接受
高市普渡紙錢 免費運集中燒
核四消防標案 立委質疑涉弊
LLB青少棒 中華隊完全比賽
補助資格不符 男酒後自殘
曼谷機場快線23日收費營運
嘉市啟動助您學貸方便行措施
三大法人賣超台股18億元
美媒：希拉蕊南海論很危險
李永得：鴻海也玩弄中央
兩岸四地公共學術研討會將登場
中市調解委員出馬 9成擺平
賀一航欠稅 行執處聲請管收
廣東爭取台旅會前往設辦事處
染類鼻疽 老婦往生
逼1歲娃抽菸 董氏揪違法家長
胡語錄製成藝術品 民眾批拍馬
王貞治母親病逝 享壽108歲
美：軍力部署仍足防中國侵台
8成上班族不定食 胃易不適
停職警臨檢 仙人跳詐財6起訴
學者：美憂中國軍力擴張
路不平釀禍 騎士骨折牙斷
花博志工 8歲娃都想做
奧萬大賞楓 擬總量管制
彰化建設處籲認明禽肉安全標誌
國防部：有效掌握共軍軍力
一支鉛筆30萬 貪官索賄？
老花眼鏡 明年起不能隨便賣
智財能力認證 10月再考
元隆捷運雙星大樓 9/9開標
麥寮賠償 台塑加碼5千萬
環署：中科三期汙染危害指數小
新台幣兌美元升4分
陸專家:兩岸經濟將呈4大趨勢
閱讀起步走 培養幼兒讀書習慣
迎管樂年會 店家力拚英語認證
林益世：兩岸條例已禁陸生打工
台南出現兩例本土登革熱
大陸旅行社轉賣客人牟利
裝過期人工關節 患者癱半年
小英提交通政見 推快捷巴士
故宮旁加油站 業者勝訴可動工
廣東贈送台灣民眾亞運門票
台東傳流感 16受刑人送檢
工研院發表車輛旅歷追溯系統
角頭遺愛 奠儀捐助中縣兒少
肛門腫痛 大腸炎惹禍
彰化員警涉販毒 2大過免職
高市4死縱火案開庭 被告否認
抗爭幹部被逮 麥寮民代聲援
大英百科全書線上版 中市啟用
菲勞刺死同胞 判12年
低血壓藥無效？衛署將評估下市
藍猛轟 蘇貞昌：反助我進步
受刑人染新流感？尚待檢驗
環團：環評非符咒 環署才是鬼
專家：太陽風暴與紫外線無關
校規禁當二奶 大學生反彈
中國連續兩月減持美國國債
香港貿發局關注美食展賣假鮑魚
太歲頭上動土 警局旁搞應召
經濟回溫 台灣谷歌廣告高成長
國際藝術博覽會 20日開展
綠營：放陸生打工 變相陸勞
林管處：雷雨路坍方 暫勿上山
部落傳愛 喜憨兒募8千盒月餅
亞幣揚 新台幣升破32元
烏干達兒童合唱團 嘉市傳愛
10月小麥進貨價增13%
南縣本土登革熱 再添1例
新亞32億標得東線鐵路工程
伊春爆炸 已20死4失蹤
街友體驗下午茶 品嚐幸福味
最牛竊賊 謊報10多個名字
聯發科子公司被美商控侵權
日媒：美日加強國防合作抗中
地下錢莊逼債急 大學生報警
北京專家駁斥網路攻擊說
吞火案麥得講師 被控性騷擾
防類鼻疽 碰污泥水要清潔
菲勞匯款 上半年達91億美元
強索保護費 中市破暴力集團
印度經濟發展遭遇社會底層抗爭
素人變名模 為花博暖身
藍委：中軍力報告牽動美台軍售
蘇煥智：新營將很快邊緣化
大連港啟用中國最大原油碼頭
廣東向台灣下66億美元訂單
加駐台辦事處搬遷 暫停服務
卡兒哈甘島主 來台徵保育員
假球案 中入伸判刑1年8月
擴大開放 中國設貿易談判代表
美指中國積極研發航空母艦
米酒若降價 台酒：供應無虞
黃紹庭議員資格 中選會再撤銷
父中風母開刀 獅子會助女兵
台電成立專案小組 清查滲水
噗文彪留台南 蘇煥智惹爭議
玩弄中央？鴻海：不評論
選新北市長 經費上限1億
量販:配合公告調降米酒售價
廣東將投資台灣4086萬美元
林肯大郡災變13年 9成補償
經濟超日 中國:貧困依舊嚴重
日商擬設研發中心 高縣招手
台灣節能產品吸引廣東採購
台股明年起資訊揭露次數更密集
山寨小小彬獻唱 林依晨感動
粵台協議43個創記錄
國際青年研習 關心ECFA
周董王力宏爭金馬 志玲搶影后
香港失業率降至4.3%
故宮：始終反對加油站蓋在旁
核四標案被質疑 台電喊卡
精誠與深圳四方精創簽備忘錄
宗教觀光 高縣促另類商機
美：中國軍力擴張超出台灣外
收容人疑染新流感 源頭待查
專家質疑 中科三環評會延期
耕讀園槍擊案1嫌被捕
前高院長：蕭仰歸曾探法官為人
中檢強力掃黑 拘捕28人
邱秀敏鶼鰈情深 劇組憶難忘
警示帳戶將放寬申請薪轉戶
教部：外籍生獎學金 平均3萬
巴拿馬總統私人訪問古巴
信用卡不得繳納保單借款本息
王瑞華救火 王文洋靜觀其變
基本工資 全產總主張22K
師生情 徐悲鴻給了王農一命
競選廣告偷跑 北市拆近千片
MIC：半導體產業成長趨緩
美：中在印邊部署東風21飛彈
風與潮山之聲 國際民謠在恆春
南投議長涉農會選舉 一審無罪
舟曲土石流 1270人死
青奧中華跳高晉級 網羽球止步
新流感結束 泰國245人死亡
郭富城明抵台 全城戒備
中國：國際責任不由他國決定
里長挺秋興 綠高市黨部開鍘
王如玄：將盡快審議基本工資
蔣士宜接任唐榮董事長
藍中常委選舉 38人搶32席
「.台灣」網域名稱獲國際認可
大雞不慢啼 把握遲緩早療期
欠稅還隱匿財產 賀一航管收
溫家寶：東北形成新增長極
小彪胖了 健康有改善
江丙坤盼兩岸經貿團體速設處
內蒙車禍 台灣人1死2傷
十年一次人口普查 年底展開
打倒巨人軍 陳偉殷力奪10勝
援哥國款遭挪用 外交部遺憾
阿宅反抗軍 熱血再集結
警追詐騙集團 歹徒屁股中槍
大韓流 Nobody再襲台
抹黑鄭永金 林光華判賠80萬
保護巴拿馬運河軍事演習展開
中科三期 總統：政府負責到底
大寶冠鳥寶貝 型像媽羽冠像爸
台達電加入中技所產權服務平臺
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大龍峒創意市集 綻放中國風
中國經濟坐二望一 卻藏隱憂
北市5商辦圈創新高價
內蒙車禍探親台人死傷
內蒙台胞車禍 海基會聯繫中
技壓陽耀勳 許銘傑卻沒贏
日圓先生：日干預匯率勝算小
蔣士宜上任 中鋼義聯共治唐榮
愛喝啤酒 當心牛皮癬上身
軍力報告對中美關係影響有限
台北金融中心明標售 受矚目
朱立倫展願景 推安坑淡海捷運
北縣紙廠火警 70歲老翁受傷
張京育程建人弔崑崙關戰役舊址
中國可能超日成市值第二大股市
六輕大火 無損台塑三寶獲利
港電訊業普遍轉售客戶隱私
台韓合球員在首爾切磋球技
地下匯兌宰肥羊 黑道扮強梁
金溥聰政黨外交 擬訪星菲日
小飛機墜落遼寧
義大利前總統柯塞加逝世
吳揆：麥寮抗議 由蘇治芬調處
歐巴馬面前裸奔 懸賞百萬美元
防災疏散區 總統：納八八鄉鎮
前軍情局長涉貪 軍法判14年
ECFA 立法院過了
小英會許添財遭拒？民進黨否認
大樂透頭獎摃龜
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府：台美關係改善 非蘇可扭曲
68家粵商對台採購29億美元
ECFA 兩岸9月同步實施
陸生來台 吳揆認同適當規範
主計處：明年度地方財源未減
全球城市排行 台北名次下滑
立院通過兩岸智財權保護協議
ECFA過關 陸委會了解中
內蒙車禍台灣家屬已被告知
立院通過ECFA 經貿開新局
圍路抗爭 麥寮人將推第二波
金批十八趴閣揆 蘇營駁抹黑
穆迪：美英法將保住頂級信評
墨比爾斯：全球復甦態勢不變
法國足協裁定阿內卡禁賽18場
兩岸經貿科技合作會簽9約
給5億要17.5億 六輕賠償協調破裂抗爭擴大
美國防部：中國加倍擴張軍力
哥雷擊墜機事故僅1死 歸功飛行員技術
會見黃華華 江丙坤：台商在大陸從廣東起家
教育部辦理 大學重要議題學術研討會
賀一航管收 還得自己付伙食費
今年出貨跨越5,500萬支 Android將躍升手機第2大平台
立院三讀通過ECFA
ECFA 書面通知對方後生效
兩會準備ECFA後續談判
台灣第2季成長率可能逾10%
美破產聲請數量 創5年新高
6成南韓人不滿李明博北韓政策
The Westin Taipei六福皇宮8月29日《Meet the One--台北單身極速派對》
摩根士丹利：印度經濟增速 或將超過中國
台灣通過ECFA 藍唱獨角戲、反對黨全體退席
訪星 楊秋興：無ECFA台變菲
民航人事再異動 2副局長調職
【痞子英雄首部曲：全面開戰】將開創華語動作片新格局
暢遊網路世界不再「卡卡」 WiMAX GO 北‧中‧南走透透
K's Art:藝術教授的奇想之家
中國央行：沒有發行500元大鈔的計劃
提升學習英語興趣「國中小英語教育」國際研討會
挑戰Android市集人氣王 微星遊戲筆電等你拿
女生發育較晚 哥哥弟弟害的
外交部：台美關係大幅提升
中國軍力報告出爐 美重申合作
巴西郵報：應改善對台態度
巴西港口發現德垃圾貨櫃
調查：4成5人參補充劑品質差
美7月新屋興建成長1.7%
六輕抗爭第二波 交通大打結
多倫多動物園大猩猩安樂死
白天還是熱 午後短暫雷陣雨
聖露西亞外長歡送李朝成
台股開7978點 漲47點
雅虎美國市占率擴大 谷歌下滑
不實陳述 前伊州州長有罪
朝鮮半島亂 美指中可能派兵
中國否認將發行5百元面額新鈔
立院審ECFA配套 恐再挑燈
雲南怒江土石流 10餘人失蹤
央視播出立院通過ECFA
韓報：北韓促南韓辦峰會遭拒
歐巴馬11月將晤歐盟領袖
MSCI台灣成分股新增11檔
女警疑自殺獲救 陷昏迷
中國27省市上調最低工資
台股漲 新台幣盤初走升
近三成中國人吸菸
水族箱燈具明年起強制檢驗
王雪峰控夫家暴 逾期不起訴
癡情女友代註冊 湖北男被結婚
北京軍事敏感區發生離奇爆炸
MSCI新成份股 力晶逆勢跌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
巴菲特下月赴中國遊說富豪捐款
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
圍路抗議六輕 大塞車排長龍
台股續向8000點挺進
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
適航難題 李健將來台交流
ECFA過關 楊秋興樂觀其成
中國地方中央合作發展核電產業
十年一度人口普查 12月開跑
楊秋興：中道理念獲藍營支持
ECFA效應 台灣基金被看好
中俄元首承諾加強救災合作
四川暫停組團陸路進九寨溝
黃昭順民調7%？藍：操作過頭
救賀一航 余天也說找張榮華
世界女排開打 MOD平台轉播
兩岸無適航驗證 多飛增風險
亞太國家擬推糧食安全機制
花生卡支氣管 1歲童險送命
藍營議員：精神支持許添財
費率廣告不實 遠傳遭罰40萬
白先勇胞弟涉運毒 不起訴
Q3台IC產值季增7.89%
內蒙台胞車禍 傷者轉武警醫院
廣州辦亞運 郝：學經驗拚申辦
泰籍變性人吸毒 警逮4人
干擾發言 高市議會藍綠爆衝突
Q2顯示器材料產值季增2%
央視評論美對台推銷舊軍艦
讀賣：國際應遏阻中進出南海
廣東5年百億人民幣推綠能產業
首份官方調查 ECFA拉長紅
請為我加油 那瑪夏鄉民發聲
諾基亞X3新面孔 配觸控螢幕
北京學者：中國軍力報告不專業
衛生署：二代健保比一代公平
業者籲建立亞太食品安全機制
新台幣中午小升4分
兩岸軍力失衡 綠批府無作為
中國最難建鐵路11月底通車
扁家海角7億 匯回近6億
藍營：ECFA成5都選戰主軸
夏日戶外派對 號召爵士迷
楊秋興：邀鴻海到高雄投資
做記號闖空門 鴛鴦盜落網
那瑪夏鄉供油 中油與業者協商
前保險員詐逾千萬 法院判賠
陳勝福資格遭疑 律師：合法
爭統籌款 朱立倫指主計處暴投
遼寧墜毀飛機為北韓軍方直升機
特區建高樓惹議 府：依法行政
台達電投影機獲廣東亞運訂單
青奧百米 中華男女進複賽
到底選不選？許添財就是不說
粵推太陽能 台廠可受惠
學習之旅 黃昭順月底訪星
台達電投影機獲廣東亞運訂單
台股收7924點 跌7點
爭統籌款 蔡英文：一毛不能少
兒童影展近尾聲 「鼠」片橫行
內蒙車禍 傷亡台灣人身分確定
破偽藥集團 婦人疑誤信病逝
美漲簽證費 印擬訴諸WTO
台股開高震盪收小黑
公園遊戲場 恐釀兒童致命傷
8月台指期跌20點
判決不利 勞團批法官缺素養
8月電子金融期貨齊跌
廣州官員：ECFA助穗台合作
雲南貢山土石流增至67人失蹤
舟曲縣初定原址重建
獲利了結 台股小跌
台聯推第3波反ECFA公投
ECFA談判爭5824項降稅
串連反統籌款 胡志強：不加入
4大速食店 3家餐板未標熱量
動靜脈先天畸形 早療可救命
龍巖18億標下台北金融中心
5都國立中學改市立 不會矮化
汽車維修競技 南開學生奪冠
阿公阿嬤名字 1成孫莫宰羊
義民文化祭 白蛇傳將水漫新竹
中國煙槍多 世衛籲重視
三大法人賣超台股62億元
機場出包調氣象局 立委批擺爛
創造就業 台中縣市聯合徵才
ECFA大陸已完成審批
屏東產業文化館整修完成
國中老師涉猥褻 求刑3年
LLB青少棒 中華隊3連勝
高市議會砲火 藍批菊綠打中央
中國:堅決反對美軍事報告
大陸LED電視可望成主流
NCC：WIMAX起步階段
中國兒童性早熟逐年遞增
老翁採竹筍 陳屍山谷
黃驊綜合大港將引領亞歐新通道
新台幣兌美元升0.4分
火化場涉收賄 檢調大舉搜索
國中戶外教學 7生遭蜂螫
長期加班 四川黨工過勞死
北京韓資食品公司罷工停產
總統：台灣將成亞太經貿樞紐
改善工程完成 高雄不缺水
新光金不動產增值逾500億元
船長中風 軍機東沙馳援
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
傾倒廢土 周人蔘判1年2月
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
帶槍向鄉代要經費 男被捕
劉家昌訪胡志強 9月中市開唱
綠委：機場捷運產業專區炒地皮
大立光上半年賺逾12元
吳揆幫鴻海圈地？政院澄清
漁民東沙中風 陸海空接力搶救
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通緝犯吳榮木在泰落網下週遣返
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一限二不入法 吳清基：尊重
農業科專發表創新成果
電信與唱片合資案 有條件核准
青奧舉重 台2選手成績不理想
彰基募癌症基金 病患捐畫義賣
印度1500鑽石商將共組公司
兩岸旅遊市場夯 中遠之星復駛
蘇治芬：公糾與公益 脫鉤處理
陸學者:美韓軍演 中國勿起舞
漢傳佛教大會將在港舉行
男子供毒又性侵 30少女受害
二代健保費基 至少增1.5兆
蕭邦詩人安寧 金庸小說迷
揭神秘面紗 月球隕石在嘉亮相
林若亞怕曬黑 只差沒喝防曬乳
新紀錄種棒棘海星 墾丁現身
子宮頸癌疫苗 北榮免費助弱勢
綠杯葛 北市議會癱瘓散會
取經本草綱目 烏骨雞血變膠囊
下雜魚翻身 錢鰻特展吸睛
小吃店老闆上吊身亡
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原深圳市長許宗衡被法辦
指甲油禁用甲醇苯 購買要認清
灑蕹菜湯 告訴好兄弟已辦普渡
各縣市統籌款 政院：比現在多
陸生來台 總統：教育不應鎖國
海基會將建議ECFA生效日期
屏縣防制就業歧視徵文開跑
盤整觀望 新台幣收升0.4分
台旅會北京辦將設網站
台南資源少 蘇煥智憂排擠教育
中國5省8市低碳試點
那瑪夏便橋常中斷 年底可改善
滾石同學會 失聯歌手速歸隊
小英：若執政民意決定ECFA
職訓禮俗道士 就業有保障
台中鳳梨好酥票選 5業者獲獎
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火化場員工涉弊 中市府：調職
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聯電完成晶圓產品水足跡查證
廣州支持台北辦亞運
天價3億6千萬蘭花驚現長春
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京滬高鐵北京段鋪軌
搶外勞配額 傳產爭當3K產業
富士康廊坊廠再招1.5萬人
虎頭蜂逞凶 平溪7師生送醫
劉憶如：策略性投資台灣受歡迎
新聞局：公視代董事長推舉合法
7隻小貓演國片 林依晨捧場
飛機誤闖跑道 桃園管制員未察
橋墩淘空 嘉縣義仁橋封橋
陸生三法明闖關 朝野對峙
台新金董事會未依規定 挨罰
ECFA英譯本進行中
奧斯卡外語片 聽說出征
陳勝福：監事勿和法院唱反調
5都倒數100天 綠審慎樂觀
大漢：龍巖標得大樓 將出租
府：有效掌握共軍戰力發展
雙月締盟 兩潭交融
台星經協免久等 已有時間表
倒數百天 藍打城市競爭力
拒新職 王德和請辭辦退休
印度富豪斥鉅資訂百餘架新飛機
府：綠營不要只叫對手封口
奇美材料40億聯貸案簽約
美反對南海爭議使用武力
富士康工會：建立員工正面形象
MSCI心理影響大於實質
北韓畫作偏寫實 技法勝綺想
吳揆：研議故宮南院提前開館
多國公共事業對太陽能有興趣
台灣PGA錦標賽 明開打
馬國Q2經濟成長8.9%
第8季SBL 耶誕節開打
婁燁大陸禁片 角逐金馬獎
補習班關門 學生和職員跳腳
查欠牌照稅 北市10月攔檢
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5都原民議員 民進黨徵召4人
兩岸投資協議談判 9月有可能
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林威助大爆發 豪邁雙響炮
潘瑋柏張榕容 吻戲聽心跳
亞運棒球 中華可能碰到柳賢振
僑委會文化巡迴教師抵達亞松森
紀錄片雙年展 乘光影旅行入圍
劉憶如：投資限制可持續檢討
王進旺菲國行深化海事合作
日本關注小澤是否參選民主黨魁
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富士康誓師大會 郭董幕後關心
王喜一度被判瀕死 奇蹟生還
資訊園區圖利鴻海？官員槓議員
程天縱：富士康不會離開深圳
中油儲值卡無法止付 民眾投訴
裘莉片場反串 兒子老公怕怕
ECFA配套 關稅逐年降為零
富士康大陸員工歡聚深圳
免試入學 北縣擇優6次成績
教室坍塌 北印度18學童罹難
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ECFA好處 讓基層分享
大陸宗教人員有爭名逐利問題
日海保直昇機墜海 4死1失蹤
富士康員工擬增至130萬人
中國就美發表軍力報告提交涉
台生抗議排除大陸醫事學歷
蘇貞昌：金溥聰從操盤手變打手
長毛象滅絕 氣候變遷所致
立院臨時會 明法案大清倉
逐吉普賽人遭議 法與羅國合作
陳炯松在韓鼓勵台灣兒童舞蹈團
網路曝隱私 未來或將改名換姓
彭政閔千安 兄弟逆轉10連勝
研究：吃避孕藥讓女人更聰明
雲縣調處六輕若不成 環署裁決
廣州亞運擬兩岸貨幣雙向兌換
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歐洲鐵路搞烏龍 赴米蘭抵瑞士
雲南貢山土石流 90人失蹤
人口增加、都市擴張 人造肉可能會取代牲畜肉
富士康在深圳工廠 舉行「提高士氣大會」
在中國墜毀飛機 可能是北韓叛逃飛行員
美專家：中國人生活水平100年無法超過美國
內蒙車禍 海基會：已安排家屬72小時內抵達
馬：開放陸生來台 讓台灣的校園更國際化
潘孟安：政府「政策圈地」財團「插旗炒地」？
「吳揆幫鴻海圈地?」經濟部澄清
馬總統：支持美日同盟關係
隔空扔海鮮 海鮮攤變觀光景點
Revolution Art 2010改革藝術祭
說出妳的習俗文化經驗
中國房貸壓測 跌半風險仍可控
高鐵新竹車站特定區土地辦理公開標售
祖父母節拉近了親情 疏離老人再感溫馨
台灣旅遊市場蓬勃
東北亞黃金航圈打造成形
教育部：陸生不得打工 無需重複立法
新台幣「32元體質」說 央行：週刊內容矛盾與事實不符
信用卡再掀戰局 一銀「菁英御璽卡」鎖定社會菁英
中國列車出軌 兩節車廂掉落河中
維多麗亞中秋節月餅『天使花月禮盒』
資策會重點輔導 eWonderPad電子書9.1上市
GDP上修至8.24% 升息受關注
日相與國防4幕僚長會談
國安局：陸反航母飛彈將服役
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美韓9月黃海舉行聯合反潛演習
中國抗議軍力報告 美國不意外
支持蓋清真寺 歐巴馬：不後悔
乾旱 巴西火災點比去年倍增
巴西總統尋求解決牛肉出口問題
台米酒將降價 歐盟遺憾
熊守護？加大麻種植者新招無用
獲獎學金 15巴拉圭生赴台
六輕抗爭第3天 爆推擠衝突
台灣捐巴拉圭食品加工設備
巴掌照妖鏡 台加合力開發成功
北韓戰機墜毀遼寧 傳是叛逃
白天悶熱 午後防雷雨
台股開7925點 漲 1點
逾千中國女子在英國被迫賣淫
市場整合盜版猖獗 韓流危機
黃聯昇接見巴拉圭內政部次長
新台幣盤初升逾1角
力拓案後 中澳再掀鐵礦石糾紛
卸下武打 李連杰投身公益
府問蘇 對台美關係貢獻為何？
美銀行恐被迫買回逾千億房貸
聯想Q1獲利 不如預期
日本上週買超外債創歷史新高
台灣設計師週 回歸設計初衷
中國商標新規 禁用天安門
中國3/4應報廢車仍行駛
等待新主流 台股盤整
青奧門票售罄卻多空位 遭民怨
張良任投書籲UNFCCC納台
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
法國城市為毛澤東樹碑立像
一限二不入法 教長：尊重立院
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學者：GDP上修幅度不會太大
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登山客攀玉山受傷 吊掛下山
中國全球招聘13央企高管
國際糧價波動 看漲到9月底
陳俊秀開轟 連7場安打
筆電Q3出貨季增低於5%
善款湧入 黎明教養院汰換空調
一限二不 綠營：朝野有共識
普渡用台灣鯛 省4/5開銷
商辦投報率不差 房市多頭仍在
濕地公園 陳菊：勿為選舉趕工
總統籲美售台F16C/D戰機
決戰中都 蘇嘉全打糕餅牌
中國馬來西亞展開貨幣兌換
環團抗議富邦金控投資國光石化
航管員出錯驚嚇 心理諮商輔導
青奧射箭混雙 古元翔無緣8強
馬總統：經濟環保兼籌並顧
陳哲男偽證案 前高院庭長遭訴
看彈琴說愛 邵曉鈴感動
法醫鑑定深圳產婦肛門被縫
米酒降價 面對美歐WTO硬仗
二男擄人勒贖害命 一審判死刑
高孔廉將赴陸招商
組閣民調低 藍籲蘇貞昌面對
民航問題多 毛治國：組織再造
面板第3季止跌？ 看8月底
選戰倒數百日 郝龍斌打市政牌
眷村改建延宕 總政戰局遭糾正
花博吉米偶動畫 郝：文創驕傲
咖啡渣變布料 浪漫環保一身
小麥漲疑炒作 不致使麵包漲
Levi's牛仔褲搶中國市場
台股收7928點 漲 4點
運動觀光 許明財盼帶來錢潮
襲警奪槍逃亡 男飯店落網
櫃買中心海外法說會反應熱烈
政院施政計畫 納總統治國理念
台股震盪收小紅
台股整理 等待主流破盤局
9月台指期漲41點
府：小英踢ECFA皮球無擔當
新台幣中午升7.3分
輸送帶箱夾垃圾 航站加強處理
綠5都打幸福牌 強調地方政績
政院通過 明年舉債4290億
新疆三輪車爆炸 7死14傷
9月電子金融漲跌互見
貧富差距惡化 吳揆指示解決
建高整修 北市：例行維護
威廉波特將開打 僑胞送餐補給
郭泓志無失分 道奇延長賽輸球
兩岸收到通知次日ECFA生效
鐵板權充圓孔蓋 摔車判獲賠
口號相仿 蘇嘉全：文字無專利
三大法人賣超台股31億元
義仁橋掏空封橋 22日前搶通
解決六輕爭議 吳揆：環署協助
全城領軍 華語片3連發
南市廟宇以米代金 減二氧化碳
中國電影暫不分級
設中將副司令違法 糾正國防部
主動脈血管扭曲 中研院解謎
中國特別代表武大偉訪北韓
台北希望廣場 屏東促銷農特產
解放軍東海試射導彈
黃芩湯可減輕腸癌化療損傷
升將官13%異常 糾正國防部
高利貸剝削外配 婦被逮
著重生態 中國將開發黃三角
產業優化 推2020核心產業
黃豆短期微漲 不影響食用油價
保障台商 福建徵詢台灣法學界
雲南貢山土石流 迄今14死
綠5都輔選分工 謝游督導南北
新武器治肝癌 高醫人體試驗
大陸網路遊戲缺少文化內涵
雲南大理村民打傷4名台灣人
登玉山疑高山症 海鷗救援送醫
董事長午餐時間5.5萬元賣出
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父後七日將征印度 角逐金孔雀
新台幣兌美元升3.6分
六輕補償 雲縣府鄉民不同調
聽說出征奧斯卡 資格需再確認
美國收成佳 小麥續漲不易
美國暴雪3大遊戲原稿 明開展
Wonder Girls將襲台
國軍優惠貸款 利率1.67%
吳揆指示辦觀光發展會議
航管員門檻高 層層關卡考驗
藍禁私通 楊秋興：中間會反彈
打工染色 少女性交易
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
瓜地馬拉重申絕不迫害反對人士
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嫁英軍參謀總長？女子被騙
雅虎奇摩關鍵字 旅遊居冠
百年元旦 百對新人府前結連理
晶片真空煞車系統 安全性更高
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低底盤公車上路 身障者逍遙遊
AIT：台美關係很好
今年經濟成長上修至8.24%
新疆爆炸7死14傷嫌犯被捕
杜邦推出環保紡織新材料
幫派分會魚肉鄉民 5嫌落網
連遊覽車也偷 4嫌集團就逮
車禍腦死捐心腎 青年遺愛人間
屏科大收容動物 覓食練體能
蘇貞昌發豪語 目標八十萬票
東海岸音樂季 27日開鑼
狼師丈強抱喇舌 重判3年2月
新樓醫療服務 前進印度
總統：綠營反ECFA聲音漸弱
調節改道 台塑油罐車正常出貨
襲警男落網 疑為跨國販毒首腦
立院三讀 開放陸生來台
兄弟扮強盜 橫行南台落網
通緝犯心繫孤女 社工協助安置
張清芳加唱台中 胡志強背書
板橋音樂文化節 雲門揭序幕
江西招考限女性 測試喝酒跳舞
越南妻死家中 頸9刀謎團待解
台農業研發力 黃華華開眼界
捷運無礙出口不便 議員籲改善
陸電視銷售 LED占3成
洪水斷橋 火車四川落江
世界保齡球賽 中華3人組奪銅
陸生三法過關 設一限二不
大陸碩博生來台 最快明年3月
大陸學歷採認 擬不溯既往
台東美學館舉辦方圓書藝會聯展
大學要招陸生 年底前提計畫
美消費力強弱 宏?祩P售露端倪
陸生來了 大學盼互設辦事處
花鼓樂一夏 感受六家之美
青奧女子跆拳 林若薇無緣晉級
監委：扁末期將官晉陞異常嚴重
開放陸生 對岸歡迎 籲勿歧視
美元走弱 新台幣收升3.6分
聲音劇場演出 邀觀眾聽戲劇
破暴力討債集團 7人落網
彭蒙惠：英文陷阱題 學生怕怕
ECFA生效須等總統公布配套
火化場員工索賄 中市：停職
台夫陸妻手工水餃 薄利知足
大陸醫事學歷不採認 醫界贊同
成都機場暴雨 航班大誤點
高公局：雪隧自衛消防隊合格
Q2高成長 台股恐盤整
油漆貨櫃輪 菲船員摔傷
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騰雲駕霧程式競賽 冠軍出爐
校園非法簽賭 欠債強押毆打
經合會結構 由兩會確認
韓星夢碎 林韋伶出書誡後進
同窗男友是狼 女學生遭性侵
桃園機場險撞機？新航：無險
疑有幽靈票 大埔鄉長當選無效
嘉義看守所爆流感 16人隔離
中國第二季外匯增811億美元
幸福慢遊體驗座談會 屏縣登場
經濟成長估破8 21年新高
華南國泰世華分行登陸獲准
愛犬走失 警調監視器揪賊
高鐵23日起增自由座
偏遠地區瓦斯價差 政府補助
井水變海水 生薑鹹死
米酒降價 要美歐同意不容易
盜伐牛樟318公斤 3人送辦
景氣回溫 藝博參展創新高
陸生來了 兩岸教育新頁
吳清基：陸生招生列兩岸協商
限制承認陸醫學歷因教考用考量
經濟成長利多 台股盤整難扭轉
立院三讀 立委選區10年不變
毛治國：機場設備到期就汰換
廣東分團訪高縣 簽合作協議
南市長選戰 郭添財3問賴清德
紡織年產值估4500億元
頭城水上廟 搶孤選手守護神
法務部矯正署 立院三讀通過
唐山大地震大陸票房破6億
立院三讀降稅 米酒1瓶25
陸生來台 教部採三限六不
軍官接觸掮客 監委認構成買官
全城戒備首映 郭富城小丑上身
陸生三法讓步 洪秀柱批黨團
去年貧富差距 史上第2大
開放陸生 或可激發鬥志
總統府資政國策顧問改無給職
午馬來台 想找記憶中的蚵仔煎
管理不當 台新銀罰6百萬
國際民謠在恆春 21日起開唱
外國企業第一上市明年首波高峰
老公落跑 懷孕太座遭丟包
仔仔愛熟女 同居不奇怪
機場問題多 毛治國勉勇於承擔
陸生：3法終於過了
聽說進軍奧斯卡 新聞局查資格
通用重啟IPO 考驗市場信心
19國部隊演習保護巴拿馬運河
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物價穩定 沒理由喊漲
談中科案 府：總統未干預司法
蘇喊80萬票 郝譏搞不清狀況
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衝7.5億 千萬元畫作吸睛
恆春國際民謠節辦屏東主題之夜
立院三讀 扁禮遇金將停止
新台幣32元關卡？央行澄清
前世華董座：不認同扁金改作為
遭網友騙？警破謊言助女返家
進大陸市場 台商要團結
泰國預估今年經濟成長率7%
台食品科技團訪印獲高規格接待
上市櫃私募限制 有條件追溯
恆春豎孤棚 交通疏導
台生:限制陸醫學歷 很難過
陳哲男二審輕判 檢上訴
陸：北韓軍機因故障墜毀遼寧
舟曲死者增至1364人
買到凶宅 可要求銀行停止撥款
中國外匯Q2增811億美元
景氣轉樂觀 買股意願增
燙髮液傷耳 美髮師判罰1萬
麥當勞在港首發人民幣債券
中國堅定調控房價
把握好時機 針灸助轉大人
府批小英無擔當 綠籲少噴口水
傳日銀仍在評估日圓走堅影響
推二代健保 楊志良：奮戰到底
大醫院門庭若市 偏鄉看病難
愛滋音樂劇 尋找生命出口
林威助掃雙安 連4場安打
25元米酒上市 舊酒可換新酒
貧富差距加大 內政部加強救貧
立委選區不變 中選會：依法做
上海學者:陸生三法是開放表現
大台南立委不增 南縣府遺憾
官方證實阿克蘇爆炸是人為
桃園機場9月招募新血輪
文創特快車 高屏將辦說明會
台灣PGA錦標賽 謝東書領先
日媒：美日將舉行離島收復演習
桃園客家文化節 7鄉鎮市參與
黑龍江龍捲風 百戶屋頂掀飛
大學：陸生來台 限制越少越好
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毛治國：機場改革需贏家思維
廣東江門擬採購20億台灣商品
車禍獨留孕妻 毒品通緝犯落跑
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中國人加入工讀旅法風潮
達文西密碼 老師教解讀兩性
北市3D網站 市政績效看透透
經濟成長亮眼 動能仍在出口
經濟成長率上修 總統欣慰
前法官助偽證 司法院重啟懲處
美初申失業救濟金人數意外上升
獨居爺奶不孤單 中秋送愛到宅
晉陞異常被糾正 國防部：尊重
花博T型看板 議員批違法
遊艇產業 陳菊：高雄準備好了
陸生法 陸生:促兩岸青年交流
盜伐牛樟 查獲500公斤
恰恰開轟無用 象連勝止步
古茲曼追平轟 獅牛12局言和
美初申失業救濟者重回50萬人
美明年赤字上修至突破1兆美元
英特爾76.8億美元併邁克菲
美越國防官員對話 隱含防範中國意圖
狂輸6億 賭客擬告星賭場「無節制」
ECFA後續4項協議 海基會：範圍廣複雜度高
以感恩之心 迎接「祖父母節」
監院糾正國防部 八任部長都有份
外媒：中國當前與美「逞兇鬥狠」 不智!
中國新疆又發生爆炸 7人死亡
米酒降價 AIT密切關注
不滿陸生法 台生會要告教育部
選區10年不變 吳育昇：違憲
相信歐巴馬是穆斯林美國人日增
米酒降價 美貿易代表署表關切
禁藥案涉偽證 克萊門斯遭起訴
台股開盤下跌13點
改善離島交通－交通部全力協助連江縣政府辦理購建新臺馬輪計畫
與世界零時差 國際先鋒劇作原裝來台
【中秋、燒烤樂】特惠專案 台中通豪獻禮‧珍寶‧皎月
國民黨強勢通過三讀 扁總統禮遇金全部停止
大億豐月禮盒
成功會議無可挑剔 高雄義大皇冠假日飯店會議專案
香格里拉台南遠東國際大飯店
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巨投克萊門斯可能被控偽證
美班機遭劫機威脅 傳2人被捕
巴西球星羅納度有意退休
任你飛 美捷藍航空促銷買氣旺
亞洲氣候極端 巴西商機大
米酒爭議關鍵：是否違國民待遇
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比漢學家推崇台線上國語辭典
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巴第一夫人：總統盧戈病情樂觀
黃聯昇晤OEI駐巴拉圭代表
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比利時獎學金得主期待台灣行
西半部有陽光 東半部雲量多
國道清晨畫標線 2工人遭撞
Intuit發利多 股價勁揚
中國上半年地災十倍於去年同期
六輕抗爭 楊秋興：不能反商
新台幣匯率盤初走升
江蘇靖江兩派出所為娼妓火拼
路旁交易安毒5公斤 警逮3人
省水標章產品 申請補助要快
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中國擬開放低空域發展私人飛機
今年錢塘觀潮有得瞧
藝文看板 重溫麥可傑克森
LLB青少棒 中華預賽第1
美兩黨女性比辣 地方黨部插花
颱風少 午後雨多供水救星
廣州亞運時買菜刀需實名登記
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二代健保爭議多 立院闖關難
台灣演奏家百年小提琴失而復得
韓星鄭容和意外成為徐玄初戀
全球體壇女富豪 金妍兒第5
深港互通卡10月發行
928房市推案縮水 看好商辦
麥當勞在港發人債反應正面
台青少棒四連勝 爭國際組冠軍
數橋同日斷 成都快成孤島
總統：建國百年活動經費不多
電動車示範 花博坪林看得見
教誨師疑涉弊 法務部將懲處
飆高溫 加州明訂戶外勞動標準
南半球的家 林欣民流連阿根廷
及時補請建照 麥得違建緩拆
南韓再促北韓遣返遭扣船員
遼寧十餘幼童疑接種疫苗不適
學校回收廢乾電池402公噸
禮遇條例修正 綠營：針對扁
狀元雞品質保證 中市限量賣
鋼廠：Q3不鏽鋼價不致大跌
藝術饗宴迎跨年 超大水幕亮相
環團：楊秋興涉包庇義大世界
新店火警 獨居老人喪命
難耐酷暑 日老夫妻熱死發臭
林益世：二代健保下週審
潑清潔液害人滑倒 店員遭訴
廣東買台灣農產 8貨櫃裝箱
量縮 新台幣午升0.5分
楊秋興歡迎鴻海投資高雄
陳菊：高市非常支持產業
校長匿報校園性侵 記大過
六輕圍路抗爭 盼設空污監測站
新光金止跌 金融股翻揚
香港新豪宅業主 35%是陸客
大陸學歷採認不公 台生會要告
駐美副代表李澄然抵華府履新
美核航母不參加9月黃海軍演
新美齊盼維持上市
扁失禮遇 蘇貞昌：擴大對立
憂核四安全 環團赴監院陳情
台股收7927點 跌 1點
陳致中：禮遇條例是報復條款
松花江客船翻沉 4人失蹤
台股狹幅振盪 收小黑
日治彈藥庫 監委盼納澎湖觀光
台港對陸生吸引力各有優勢
傳產撐盤 台股狹幅整理
刪扁卸任禮遇 小英：少了厚道
9月台指期跌32點
9月電子金融漲跌互見
選戰加溫 馬英九朱立倫明同台
菲商業前景樂觀 第4季創新高
學童溜滑梯卡腳 虛驚一場
阻登革熱 疾管局籲民眾配合
北京韓資廠加薪平息罷工
日老婦死9年 白骨被兒藏家中
機場改善 張有恆強調執行力
綠營：六大指標顯示人民痛苦
調閱信用卡帳單 收費差距大
里昂：黃金十年 台股上萬點
甘肅天水暴雨42死24失蹤
環團指核四意外 台電：非意外
青奧射箭 譚雅婷晉8強
三大法人賣超台股18億元
體力堪憂 港大新生跑步暈倒
買地救海豚 環團籲政府勿刁難
金溥聰南下 幫黃昭順站台
蘇嘉全訪牛罵頭 痛心園區養蚊
湖南古石像群規模勝過秦俑
打房後 7月北市豪宅首見跌價
台鐵潭子路段 自強號撞死人
楊秋興批反商 綠斥拚選舉
台灣與奧克拉荷馬州簽約續盟
青奧射箭 譚雅婷晉決賽
陳映真任中國作協名譽副主席
大安區車位 可換南部透天厝
全國高中數學競賽 明登場
新台幣兌美元貶0.5分
小學生課外閱讀 竟是看電視
苗栗青少年熱舞 拒菸
外交部重申釣魚台主權
大陸學子熱議「陸生赴台」
鞍鋼否認退出在美投資案
青奧射箭 譚雅婷摘銀
因應都更 中繼住宅五百戶
女子闖平交道 遭撞身亡
Q2國際收支順差153億美元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
余克禮：政治是兩岸關鍵問題
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
慈濟慈善基金會蘇州成立
國際青年志工 彰化學作掃帚
許茹芸遊古巴 看長相選住處
7月外銷訂單 史上第4高
數位相機出貨估1.39億台
藝人被搶名牌包 警逮雙人盜
法官性騷疑雲 司法院指示調查
魯台經貿文化周10月舉行
援交站女版主 原是鬍渣男
陳菊訪岡山 允改善魚市場
晨星半導體申請第一上市
GDP超日 大陸反應平淡
搶佔輿論 人民日報深入藏區
國道下交易毒品 3嫌落網
劇長8.5小時 眾聲喧嘩催淚
平壤北京傳就六方會談達共識
改善失業 依產業需求育才
陳雲林：後續協商看兩會商談
門諾撒種子 原民生打工收獲多
宣傳花博 天下第一刀出鞘
量縮觀望 新台幣收貶0.5分
台灣梅花鹿長鬃山羊落戶威海
中國最佳新聞照被指是山寨
寄養家庭冠軍 收過42名孩子
六輕事件 鍾文音寫進新書
摩根大通下修中國GDP預測
齟齬化解 巴國接受印度援災
友達緯創合作 設後段模組廠
打造一流文官 關中：合理評鑑
義大世界排汙水？高縣未查獲
戒治醫院外販毒 警逮2嫌
補習班疑惡性倒閉 北市府介入
巴拿馬運河明年收益超過20億
英雄交響詩 點出浪漫琴懷
總統：思建國艱難 莫忘同盟會
台港陸富人資產居亞洲前列
鳳小岳節儉 一個月一捲衛生紙
水庫淤泥再利用 成環保建材
有線電視爭金視 化身好厝邊
世界消防大賽 北縣猛男拚龍舟
台研發抗肺炎新藥 跨國試驗
六輕糾紛 環團籲台塑勿黑心
社子島單車補給站 明天上路
青奧摘銀 譚雅婷天生好手
海巡特勤一身膽 救難最拿手
陸生赴台 名額無法滿足需要
慣竊到處偷 警民合力逮捕
楊乃文迷魔獸 3天3夜沒睡
公視再生波 陳勝福籲尊重法制
青奧摘銀 譚雅婷盼亞運奪金
工藝師義賣 募車贈高樹消防
薩爾瓦多發出風暴警報
桃園機場服務 餐飲最不滿意
外銷接單8月可望創新高
地下錢莊公司化 警逮12人
台中升格分杯羹 彰投盼拉捷運
查桃機管理 監院下周約詢
老師涉猥褻 順利退休遭質疑
宇宙不斷膨脹 終將毀滅
看板遭毀 蘇嘉全陣營報警
遭搜索 力武：配合調查
北京公安局前網監處長判死緩
監獄教誨師疑索賄 十萬交保
人倫悲劇 少婦打死2歲女
蘇治芬：雲高縣民要求不同
弱勢免費整牙 暴牙妹開口笑
機場員工監守自盜 立委批離譜
王建（火宣）新書 伍玆被掃到
本周台股小漲 營建漲最大
兩岸律師研商經貿等實務
吳揆：蘇治芬六輕處置合法
開南俄羅斯三姬 馬祖當大兵
遠洋過度捕撈 沿海漁民遭殃
阿克蘇爆炸 中國：攻擊事件
篠原涼子婚宴後3天父病逝
監獄又傳流感 三星88人發病
救白海豚 第2波認股9月起跑
美商會主席：美企續投資中國
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午馬視差大 單眼看劇本半世紀
亂排汙水？義大世界駁斥
鄉運獎品實用 洗衣精取代獎盃
抑囤積 台糖限量銷售大包糖
走不出童年陰霾 少婦闖大禍
吳揆挺國光石化 倡以新汰舊
胡志強會婦女 不忘拉抬太座
永豐銀申設南京辦事處
景氣暖 國際收支連7季順差
自覺窩囊 王力宏想逃
摔車棄友不顧致死 軍人送辦
祖父母節前 劉乙瑮懷念爺爺
蘇花改年底難動工？交部澄清
兩岸農業論壇 廣東團採購
涉貪法官疑古董洗錢 檢搜業者
高市治安 藍綠交鋒
日圓升值轉單台灣 8月更明顯
李一竄紅被踢爆達官貴人相助
舟曲土石流逾1400人遇難
涉炒股掏空 力武高層遭傳訊
泰同意美引渡軍火之王
招商大會下周開跑 總統帶頭拚
被判刑禁考預官 監委要求檢討
今彩539三星四星彩開獎
隆成集團TDR撤銷
購物台首賣佳 馮光榮擺脫衰神
台北聽奧紀錄片 驕傲成永恆
缺信仰 中國人盲從心態嚴重
大樂透49樂合彩開獎
舢舨運私菸 船長：海上撿到
改善桃機服務 號召志工天使
陳雲林讚慈濟搭兩岸心靈橋樑
白虎將來高雄 今舉行捐贈儀式
洪清福：醫事學歷3年後再談
造時光機？日擬設新科研機構
北京設機構解決外企勞動爭議
協益電子掏空案 前董座起訴
爆炸後又傳火災 新疆很不穩
國際收支順差 下半年挑戰大
泰國旅遊警示燈號仍為黃色
中巴2國天災 總統指示協助
涉詐領助理費 吳成典判無罪
車擦撞開槍 2嫌落網
中華電光纜遭盜剪 已修復
是否在陸發展分會 慈濟謹慎
機場員工監守自盜？民航局喊冤
大陸網友看衰團購網
女排大獎賽 中華不敵波蘭
脫衣轟趴 女丟機師資格賠百萬
法案清倉獨缺健保案 楊志良悶
暢談蔣渭水 治國週記分上下集
吳揆：勿因美牛議題阻TIFA
炎炎夏日呂慶龍下鄉敲門忙
北縣警匪駁火 2嫌被捕
台灣舞作黑醋加太多首爾演出
李榮融將卸大陸國資委主任
澳洲選情緊繃 恐選出僵局國會
大樂透 頭獎摃龜
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中國減少稀土出口 日業界恐慌
桃機再被爆料 航站：加強改善
陸國企員工平均年薪5.4萬
水岸曼哈頓 朱立倫畫都更願景
安養中心婦人 陳屍電梯多日
譚雅婷青奧奪銀 家人盼征奧運
再見投手犯規 牛勝熊
英萬磁女 吸鐵上身
湄公河鐵路網 6國同意興建
傳中共將化經濟特區為政治特區
日美「收復被佔領島嶼」演習 中國儼然成「假想敵」
五分之一美國人 認為歐巴馬是穆斯林
米格21迷航墜毀 朝鮮向中國致歉
拔除扁禮遇 蔡英文：少了台灣人的厚道
舉債劇增、貧富差距惡化 綠營批馬「敗家」
大台中市重大建設論壇開講
租稅專家：強加課稅將導致政府垮台！
馬: 建國百年經費花32億 僅聽奧一半
慈濟大陸作功德 成為中國唯一境外基金會
涉嫌殺害市長 墨西哥逮捕六名警官
農委會錯誤決定 送往屏科大公幼彪夭折
阿宅反抗軍再聚 選擇做自己
校正公電（CAP0373號）
東京羽田機場新跑道大抵完工
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴西康泊琉海水浴場仰賴觀光
聖露西亞電視台訪台灣志工
智庫：歐商可由ECFA尋利基
南方低壓擾動 迎風面有陣雨
父母可靠 6成單身族不買屋
商辦熱 飛天大樓開價32億
中華青少棒勇奪國際組冠軍
港龍航空取消月底罷工
中鋼新盤價 看跌1千元
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蔣渭水傳奇 治國週記全都露
中國擬與東協建湄公河鐵路網
友達登陸 8月過不了
半個舟曲城仍泡在水裡
大陸員工墜樓 廣達：酒醉意外
學者呼籲美國表態捍衛台灣
928檔推案降溫 房價恐下修
喜互惠高球賽 盧曉晴暫居第2
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
尹啟銘紐約說明ECFA
7月看屋意願 大台北下滑
中國第二季持續雙順差
偏鄉看病難 醫療車溫馨接送
涉販毒 1台灣人在菲被捕
羅淑蕾查證不馬虎 揭弊不手軟
私訪北韓韓相烈返南韓被捕
蔡依林出輯 華語榜奪雙冠
鴨綠江丹東段洪水沖毀公路
映象60 用鏡頭說台灣
星商：周杰倫只輸200萬台幣
廈門破獲台販毒集團
林雲大師明安葬美加州墓園
奧莉維亞擊敗小賈斯汀 奪雙冠
少棒開打 華府僑胞補給到家
資訊奧林匹亞競賽 台1金3銀
家扶募款 助貧生安心就學
不要再對劉翔存有幻想？
無腿輪舞天后何欣茹 跨國送愛
車窗被砸 通緝犯現身遭逮
前7月來台投資案 增3成
深耕花蓮 綠設立委服務中心
法文書店先鋒 施蘭芳遺愛台灣
32億慶建國 小英：感受不同
高雄港廣州港簽意向書 創雙贏
巴國水災空前慘 日自衛隊馳援
貧富差距大 吳揆：難心安
工廠氨氣外洩 7人送醫
總統力推全球客家文化中心
米酒爭議擬說帖 遊說美歐
掌摑罵人小孬孬 判賠4萬
原料藥銷陸難 吳揆允協助
林子偉：高中畢業想赴美打球
奧林匹亞資訊賽台灣獲1金3銀
公彪夭折 母彪虛弱
父後七日 進軍首爾爭大獎
中港台有意外移人口多於移入
批民進黨 楊秋興：講真話
昔日異域 美斯樂今吸引歐洲客
毒奶粉中國再現 查獲百餘噸
蘇貞昌：選舉關鍵在態度非年齡
中國加快人民幣資本項目開放
信鴿居小巷 法語系學生靠它
國際資訊奧賽金牌生 自學電腦
王如玄：失業率力拚5%以下
胡志強：當選 大坑纜車到谷關
跨國樂音揚 明潭饗宴
環團：先更新三輕五輕
愛滋孤兒用歌聲 喚起世人關懷
郝：花博高經濟效益 勿亂汙衊
籃球世錦賽 中國1裁判入選
廣東中山辦學習班調節婆媳糾紛
署豐宣導器官捐贈 61人響應
男偷油管支架 警開3槍仍兔脫
溫家寶訪深圳支持政經改革
誰最MAN？盧彥勳技壓郭台銘
鬼月遊鬼洞 沒阿飄有歷史
大陸專家：中國最大威力在經濟
薑你軍蒜你狠 陸婦論公克買菜
手機查大陸房市 房仲首推
朱立倫：有人反ECFA搞對抗
ECFA磁吸強 台日牽手合作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
癌症藥救視力 經濟實惠有風險
妻下輩子不嫁？金溥聰：從頭追
中國移動成大陸央企金雞母
市長信箱檢舉 中市破色情集團
田馥甄搶風采？Ella不介意
志工誓師 台聯三推公投案連署
遼寧丹東洪災5.1萬人受害
內政部：未規劃調漲國保費率
行李機場失竊 桃勤背黑鍋
義式咖啡包壟斷權 掀市場大戰
平衡六輕排碳 雲林造林補助
貴州書記換人 團派又奪一席
大埔農婦喪禮 反徵收團體致意
台日音樂會 SOAVE獻聲
辦國際羽賽 高市打造體育新都
陳瑞振打球員 兄弟要處分
北京武搏會 成龍高唱天行健
治安議題生波 江宜樺駁菊營
小彪死1隻 原飼主不捨
仿古編鐘磬 鎮南宮將祭孔
太空梭最終任務 徵起床音樂
目睹老公車禍 無奈救不回
陸旅行業赴台行程將更多元
塑膠袋回收 陳清雲：有心不難
百元環島 收藏陌生人故事
總統：經濟成長將縮短貧富差距
立委席次爭議 黃昭順促菊表態
年輕人失業 日相促設小組因應
偷油管支架棄子逃逸 竊賊投案
友達高層主管赴美準備出庭
舟曲1434死 胡錦濤帶頭募捐
好心助安樂死重慶老翁被判刑
拍喋血 呂良偉圓兒時抗日夢
印度記者哄騙 男子自焚死亡
我愛紅娘 移民海巡兩署聯誼
陸客自由行 邵琪偉擔心滯留
金溥聰盼兩黨正面競爭
菲律賓選美賽美后車禍身亡
日男星織田裕二宣布結婚
泰山安打平中職紀錄 無奈熊勝
國寶辦桌師林添盛 口述歷史
台灣食品加工業者有意軍進印度
日擬將25座離島變為國有地
立委評鑑 趙麗雲賴清德4奪冠
中華女排不敵巴西 雖敗猶榮
醉漢騎機車 警被撞成腦震盪
南海熱帶低氣壓 恐形成颱風
蘋果手機會認人 不怕失竊
郝：我執行力佳 蘇：我經驗豐
員警酒駕撞人 送辦
高雄陸配團體將辦首次論壇
陸拍國民黨抗日片 等待8年
8月下旬面板報價續跌
ECFA攻勢 小英老神在在
青奧桌球男單 洪子翔晉16強
劉憶如：擬訂措施改善貧富差距
馬總統朱立倫同台 看碧潭煙火
藍咬治安差 菊營：感受較重要
宅男愛線上遊戲 宅女愛找資訊
騙眷村票？菊營：不應泛政治化
澳大選無贏家 恐現僵局國會
郝盼北市成亞洲最友善彩虹城市
5百萬珠寶當廢紙扔 請警協尋
常熟廠員工墜樓亡 廣達電腦：酒醉意外
中國特區30週年 政治改革成焦點
鴨綠江大水 中國5萬人撤離
面對世界劇變 神氣家族《齊心祈願保安康》
二署未婚聯誼 謝立功扮愛神丘比特
為伊朗核電站裝載燃料 俄羅斯稱和平用途
日本將釣魚島在內25離島「劃入版圖」
一天六起地震 氣象局：非大地震前兆
斷橋事件連連 納稅人的錢到哪去了？
噬血真愛成真？男女主角完婚
情報與犯罪監聽 國安局想區隔
四川豪雨665萬災民 24死
郝籲調薪 蘇：選民自有公評
居港前情報員抵台 爭合理補償
侍衛室：總統車隊未趕民車
大陸毒奶粉再現 查未輸入台灣
顛覆奢華想像 遊艇也能變飛機
微量二手菸 仍有害健康
花蓮規模5.4地震 全台有感
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
宜蘭規模4.8地震 震度4級
連3震 宜蘭凌晨不平靜
東風旺 東部陣雨西部午後雨
威廉波特少棒賽 中華首戰傳捷
決賽逆轉勝 中華青少棒奪冠
上市紀念品設計賽 頭獎十萬
日第2季349萬人失業
廣州亞運 買菜刀登記身份證
新台幣兌美元上週升0.08%
李克強:堅決抑制投機炒房
黃金週線收紅 中長線偏多
睽違18年 中華青少棒再奪冠
深圳台商內遷 千餘員工罷工
一台灣人福建傳奧修被破獲
華裔女遭劫殺 貝里斯華人罷市
7月失業率 可望僅微升
借蔣渭水名言 總統籲朝野團結
國民希望王建民今年登板
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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動物園前機車相撞 1死1傷
以小博大 權證報酬可期
大陸手機實名制 加強監控
記者報導山東企業 遭警方調查
核四主控室電纜雜亂 恐遭罰
血染的風采作者欠巨債遭警帶走
隔拆利率揚至去年1月下旬水準
衛署盼二代健保有通過時間底線
身心障礙106萬人 男比女多
東莞女工鉈中毒 美企陷疑雲
貧富懸殊 民團籲調漲基本工資
陸競爭力 鋼鐵IT市佔第一
慶祝百年 相聲瓦舍演2011
ECFA後首次東協專家研討會
中元節前週末 水果價量齊揚
老兵返金門 籲八二三列教材
泳渡日月潭 海陸仔當救生員
台廠力挺 WiMAX將成主流
中油汽柴油降0.5元
建國百年預算 府：蔡英文抵制
黃昭順丫頭 助選不想參選
苦等17年 聯絡高鐵道路動工
文建會編20億 慶祝建國百年
驅動IC廠 Q3不同調
友達高層遭美留置 吳揆促關切
臨時會審二代健保 藍綠待協商
中元需求旺 量販營業額倍增
8月底換人民幣更便宜
軍公教基層 郝龍斌籲調薪
澎哥當導演 黃品源侯怡君獻身
台塑化汽柴油降5角
公務員調薪 吳揆：待經濟成長
深圳特區30年經濟發展受矚目
福建動漫產業找台商作伙賺錢
馬總統誠意 蔣渭水家屬感心
舊金山等5地：全美最宜退休住
華山起藝 打造藝文交易平台
子承母姓 挑戰中國傳統習慣
下個小林村 專家憂廬山溫泉
小英：執政黨打選戰 應比政績
小英：助原民文化 成新北資產
重建中面臨大選 海地壓力大
不滿現狀 上海演資本論舞台劇
體認員工需求 鴻海危機劃句點
日圓飆 日成長率下修至1.9%
三網融合帶動投資3.4兆元
TRML數學競賽 黃柯誠奪金
余克禮:兩岸關係處於關鍵期
橙酒入月餅 茶香米香伴中秋
提神飲料咖啡因為可樂15倍
iPhone4 快到貨了
中國成功拉近兩顆衛星
黃華華離台 採購70多億美元
宣傳新片 李連杰低調抵台
盜伐牛樟 前村長帶兒子涉案
受害者投書案件 胡志強要清查
越南花生糖 檢出黃麴毒素
回當布局投手 郭泓志奪中繼點
廣州亞運 風箏熱氣球禁飛
南投除綠癌 每公斤5元收購
認股購地 環保運動上街變上網
郝龍斌慶生 漆彈場會網友
必修高爾夫球 成都學校挨批
極端天氣頻繁 防災刻不容緩
鄭立中訪仁武鄉公所
蘇貞昌：公務員加薪應全盤考量
台胞在閩就醫享「超級服務」
小狀元 讀經傳承文化
人困頂樓救半天 大樓內卻不知
輪機產學專班 上船百分百
男子不願坐牢 金門偷渡被逮
朱立倫：經濟好 調薪水到渠成
國中小學教育儲蓄 助弱勢生
麻豆文旦已註冊 今年要認標章
鴨綠江洪水趨緩 形勢仍嚴峻
登山客扭傷 海鷗救援送醫
推國光石化 吳揆點名五輕退役
助人偷渡案 梁柏薰24日入監
中華美食詮釋權 新台菜出擊
小吃升級 製造業心態要擺脫
辦桌有名堂 台菜美食缺包裝
美味服務兼具 鼎泰豐成名店
入雲林偏鄉 北縣連心會送愛心
大坑竹筍宴爆桌 擬再辦港人宴
中國擬在月球建天文台
香港小童近視10年增2倍
研發綠能LED燈 盼用在賑災
左手忘記長大 女學生不失志
舞動不老音符 爺奶勁歌熱舞
中華青少棒 明凱旋歸國
鄭立中南進 讚綠仁武鄉長政績
食道癌年增40萬例 中國逾半
全國登山車賽 林園高中奪冠
逆轉力 朱立倫吳寶春分享經驗
海外求救詐騙多 金門警籲查證
二代健保 王金平盼本會期通過
價跌加訴訟 面板業壓力沈重
青少棒聯盟會長讚中華隊超強
陳瑞振毆人 中職明開會
亞洲青少棒開幕 中華隊首勝
台股恐拉回 不致大幅回檔
喵喵預言 小王子票房破千萬
酷馬造勢 藍正龍人氣拚仔仔
中國丐幫大馬行乞 所得驚人
金馬動起來 邀動作達人推好片
拚選戰 黃昭順生日不得閒
菸草 中國人健康最大殺手
海峽盃女壘賽 台灣師大明爭冠
日人新發明 不怕地震砸傷
心想事成 英特爾研發讀心電腦
高中選手簽約職團 棒協將封殺
賞冠軍小將 北市將發獎金
新北市選戰 藍綠搶占新板特區
台灣PGA 林文堂錯失冠軍
國民黨：競爭力經濟成長皆政績
鄭立中考察ECFA早收項目
電子模擬運動可提高運動興趣
兒童色情光碟 查獲6萬片
陸官員：紀念辛亥增兩岸互信
舟曲土石流 增至1435死
青奧桌球 洪子翔闖進4強
女排大獎賽 中華勝場開張
港官員指林懷民是思想哲學家
鄭立中低調訪台 陸媒不知情
看到昔日貴人 彭政閔球場飆淚
深圳繼續扮演改革開放示範區
張泰山1583安 新科安打王
上半年統一在陸業績增近四成
為連戰暖壽 府院黨齊聚
美民眾集會抗議世貿旁建清真寺
布農「大哥」林淵源的黑熊事件簿
日本將在釣魚台軍演的「玄機」
開羅博物館 梵高名畫失竊
國民黨作廣告 綠營：藍採取負面選舉
遼寧鴨綠江 遇中共建國以來第二大洪水
低壓移入 台東屏東下大雨
祖孫牽手看三國、玩三國
月餅新品 台中福華主推「蔓越莓綠豆椪」「醉月杏桃+麻糬」等創新口味
百車爭鳴 台灣首創SCT (Super Cars Tour) 超跑假期正式登場
國賓大飯店台灣美食展超值優惠專案 餐飲6.5折起住房4折起
寄望桃園機場把國家大門擦亮
NO.16亞運11/27日在廣州 45國參加
高中海洋教育種子教師「心」體驗
菲律賓前警官劫持巴士 車上有25人
友達案 吳揆指示協助「救人」
夏天掰掰 新竹煙波推出超值住房優惠
印度總理「例行會見達賴」 中國跳腳
菲綁匪提二條件 狙擊手待命(14:00)
紡拓會參加Magic Show 接單金額上看1,050萬美元
正己專案 因侯寬仁恐破功
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菲巴士挾持案流血落幕 證實4死
菲巴士人質事件 6人生還
贍養費談不攏 義總理離婚難
魔鬼沾父母 該放手了
激烈手段釀成菲巴士挾持悲劇
7港人死亡 全港明下半旗
台股開7938點 漲10點
1歲女童死亡 疑精障嬤下手
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新台幣兌美元盤初小貶
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中國民航正常率僅7成7
曾俊華：期望盡快訪台
金門紀念八二三 盼砲聲不再響
盧建順傳統賽亞軍 個人最佳
友達案 施顏祥：會提供協助
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減碳夯 7成6上班族想當綠領
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爭執政 澳3無黨籍議員成關鍵
友達案 駐外人員第一時間協助
男籃世錦賽 大牌紛掛免戰牌
尹啟銘：合法範圍內助友達
伊甸助早療 聽障兒大進步
瘋英國徵文 頭獎機票1張
張晉樵月底從軍 暫別開唱
二代健保下會期再戰 臨會落幕
香港基本法23條問題重現
黃金峽谷封閉 遊客盼開放
輕颱遠離 注意菲律賓低壓
27所大學推流浪動物非殺校園
大陸銀行收費項目逾750種
台美將就電子商務合作展開協商
總統：地球公民 減碳列目標
1歲童割頸亡 疑精障嬤行凶
敏督利 6年前水災今年無威脅
總統：內需改善失業及所得分配
防蔬菜超產 購苗登錄控管
伊朗男子持假護照 轉機遭遣返
衝關要角 金融站上5日線
友達盼美解除主管行動限制
北縣首家BOT飯店 天燈造型
國防部：募兵制推動時程不變
中國最佳避難城市 網友挺鄭州
台灣路竹會醫療團尼國義診
有中國特色控菸行進在路上
河南愛滋維權人士遭非法軟禁
台灣孩童3成6偏食 易便秘
毆友重傷 男子判3年8月
公務員調薪？胡志強：可考慮
量縮觀望 新台幣午收平盤
港客旅遊菲律賓遭劫持
貸款繳息不正常 不滿祖產被押
配合商務專區 空軍機棚轉民用
景氣回溫 近半企業加薪
反霸凌 蘇貞昌：設通報專線
不懼鬼月 車商發表新車
重慶掃黑掃出嚴刑逼供
友達案 吳揆指示研議協助
劉憶如：招商擴內需 就業成長
曼谷機場快線正式上路
港客遭劫持 旅行社盼中國協助
二代健保 立院5都選後三讀
高市府被入侵 公私款遭竊
綠籲羅智強辭府發言人
紡織列早收 省稅近億美元
六輕糾紛3度協商 聚焦農漁損
菲革職警劫巴士 22港人受困
動保團體籲劃設白海豚棲地
調查：45%日人嫌戀愛麻煩
青奧男桌 洪子翔爭金
中國液晶電視32吋以下逾7成
爵士饗宴 兩廳院27日登場
兩岸中小企業論壇河北開幕
盡孝道 留學生返台讀大學
綠委籲市長參選人搶救平埔遺跡
柴山路面處處補丁 水公司改善
台股收7975點 漲48點
天災多 瓜盼美暫停驅逐瓜移民
台股開平高收紅
台灣醫療健檢服務棒 陸客誇
比料源 頂晶科榮化茂迪強勢
綠營批大小眼 中市：不分藍綠
臨會落幕 藍綠各有說法
9月台指期漲64點
社大盼終身學習經費提升至6%
上海白領發起耐高溫暴走
給菸虐童非特例 董氏籲重罰
尾盤賣壓 八千點得而復失
毒蟲落跑 警追到手
9月電子金融齊揚
兩岸籌拍電視劇重現霧峰林家
審二代健保 督保盟：先辦公聽
大陸男籃世錦熱身賽5連敗
扁禮遇金被砍 綠營：毫無人性
港人遭脅持 中國大使介入協助
港府派員赴菲處理人質危機
6成日韓民眾支持簽EPA
國片招商 郭台強拋磚10億
菲脅持槍手可能定下解決時間
清查違規用地 中國約談地方官
中國修法 擬取消13個死刑罪
三大法人買超台股53億元
日首相與日銀總裁討論匯市
日圓兌歐元接近7週高點
中日韓觀光目標2600萬人次
開設綠能學程 產學訓保證就業
大陸超載罰單可以包月包季
推ECFA 駐歐外館僑界動起來
時限已到 菲槍手未有行動
曾蔭權親自處理港人遭挾持案
菲挾持事件 期限延至3點半
竊賊開車逃逸 腹部中彈死亡
國道餐飲 增庶民價位比例
急性心肌梗塞 單車男就醫保命
警教唆行竊判緩刑 檢上訴
最寶貴東西換手機 陸少女挨批
中國修法 買賣器官擬違法
新台幣兌美元貶3.3分
蔡依林酒醉失憶 渴望穩定愛情
電漿滅菌筆 90秒殺菌
悍馬關廠 大陸加碼賣存貨
7月失業率微增至5.2%
二代健保 府院黨盼年底前通過
六輕公害糾紛 補償5億達共識
7月工業生產 連5月新高
資訊志工 大學生服務偏鄉
石化發展爭議 業者25日發聲
菲挾持事件 嫌犯提條件
國壽不動產漲 挹注資本4百億
日股挫至9個月來最低點
遭背叛壓力大 徐佳瑩面臨極限
甲山林違預售屋新制 罰30萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
二代健保延宕 醫改會扼腕
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
羅智強批蔡英文無理心虛
常打類固醇止痛 小心斷腳筋
國壽投資陸股上限千億元
外資上周賣超137.57億元
老婦罹腸癌寧等死 新手術救命
索尼推老人追蹤服務 下月起跑
涉恐嚇圍標 警抄竹聯幫13人
山老鼠屢犯 3首腦羈押
購再生能源價差 暫不轉嫁電費
郭台強力挺 助塞德克巴萊登陸
德國帶動歐盟經濟回溫
台北雙年展 談話性節目變藝術
4成宿舍晚點名 學生嘆像軍營
海峽盃女壘賽 台師大亞軍
7月失業率 歷年同月最小增幅
拚高市長 參選人總部動起來
香港財政司長8月底訪台
台灣青島簽訂船艇產業協議
正崴與一美商確定在台投資
烏來南勢溪戲水 高中生淪波臣
鄧林：鄧家子女沒海外賬戶
中國75歲以上罪犯不適用死刑
楊志良：健保案無關選舉和去留
盧彥勳打美公開賽 MOD轉播
六輕工安農漁損 915前申報
關懷外配 彰縣辦多元文化活動
眼染淋病 婦女險變獨眼龍
結夥搶檳榔攤 最小僅14歲
走私安毒出境 外籍男子遭逮
中國經濟將超越美國？
八二三週年 金門蛻變老兵樂
渭水春風 重返1921大稻埕
劉憶如：失業率僅微增 非常好
彰縣紅龍果成功外銷日本
唐山大地震 全台票房破6百萬
陳瑞振打人 中職禁賽2場
日媒：台美日韓合作因應中擴軍
量縮觀望 新台幣收貶3.3分
明年823 金馬戰地敲和平鐘
發海外標的權證 寶來證拔頭籌
漂流2小時 9船員回基隆
生產旺 7月製造業生產連5高
證交所爆醜聞 通嘉案專員遭押
通嘉：配合檢調調查
14屆投洽會9月廈門展開
男童砍殺案 外婆坦承犯案
無故捲入遺產爭議 門諾棄善款
涉駕贓車逃逸擬撞警 中槍不治
嬤殺孫 學者：精神衛教不足
茶香竹影 南投行銷太極美地
菲巴士挾持現場傳槍聲
台灣醫護學生夏令營北京開營
千億港元在大陸澳門流通
八二三自衛隊 金門擬發慰問金
友達主管談話 恐美負面解讀
週一真衰 老翁連三週被偷搶
上半年薪資 近海嘯前水準
公務員加薪？秋菊順不同調
藍中常會揮軍南下 攻綠執政
東莞經貿團台灣招商147億
亞洲青少棒 中華隊大勝印尼
囑鬼月勿玩水 兒子不聽溺斃
網友最愛吸血鬼 德古拉第一
菲挾持事件 傳車內人質全被殺
推廣旅澳華人赴台健檢
內政部鴻海聯誼 5對配對成功
友達案 王振堂：不致影響產業
臨檢遇綁架 竹警逮2嫌
私吞和解金 員警判刑4個月
中央社圖文新聞 進軍車上電視
中山北路再造應主打文化氛圍
朱立倫：若當選 4年都拚經濟
高雄世貿評選 102年完工
涉殺孫 外婆遭聲押
幫會檢肅 疑有軍檢官涉案
前情報員爭補償 盼國民黨協助
消暑商機 零售營業額火燙
黃昭順陳菊入基層 旗美拚選票
曾俊華將參加台港聯席會議
蘇校安政策 郝：了無新意
台灣12選手參加羽球世錦賽
執行長滯美 佳世達法說照開
青奧桌球男單 洪子翔添銀
氣候變遷 歐斯壯籲從在地做起
大陸公告 禁人力派遣仲介
李連杰1元做公益 周董相挺
高市竹市買屋最輕鬆 北市最難
欠薪落幕 吳宗憲公司發薪
今彩539三星彩四星彩開獎
滬外資企業今年調薪達8%
旅遊淡季不淡 暑假後難搶便宜
南航總座赫凌志 助運將現真情
威力彩開獎
中元祭放煙火 基隆火燒山
菲挾持事件 陸媒:劫匪遭擊斃
颱風來襲 優先撤離廬山居民
港府將派包機接載港客返港
馬尼拉傳槍響 旅遊警示暫不調
台灣優良品牌 台達電黑橋出列
AIG：南山案若未過 不另售
南山案 金管會：不評論
2年內黑白電子書仍為產銷大宗
台團遊馬尼拉少 多赴長灘島
泰國預估今年經濟成長7%
減少不確定 經建會倡環評預審
布萊爾回憶錄 似給布希情書
港人不滿菲國處理人質手法
三太子遊行 中元祭吸睛
陸外交部高度重視菲挾持事件
菲挾持案流血落幕 證實4死
海基會華東團訪寧波台州台商
ECFA後 財部：三階段降稅
港對菲發出黑色旅遊警示
今彩539 頭獎2注中獎
薪水不漲 學者籲政府帶頭調薪
香港旅遊業界譴責人質慘劇
老翁餵中風母農藥 同赴黃泉
港女協助非親生兒子逃生
威力彩頭獎摃龜
BOT蓋旅館 北縣產官雙贏
救友達高層 經部再出保證函
匈牙利台商歡送高碩泰榮調返台
iPhone4登記熱滾滾
友達案 台盼美法院先解限境
涉殺孫 外婆收押
TVB員工在菲國遭流彈擦傷
菲國脅持事件7死8傷
中華青少棒奪冠 凱旋歸國
避免卵子荒 英擬准女性賣卵
涉多起槍擊殺人 要犯牛皮落網
最大聲的新移民女性──南洋台灣姊妹會
法國蒙郡要建毛澤東雕像 反對者放話拆除
7月失業率5.20% 上升0.04個百分點
阻美援台 中國正開發長程轟炸機
馬政府花大錢辦國慶 綠營質疑「錯亂」
平日教導有方 3歲女機警救父
機場一航廈水管挖破 水淹5公分
菲觀光巴士挾持案 8港客喪生
威廉波特少棒賽 中華海電加拿大
菲巴士劫持案8死 中國強烈譴責
港警告取消赴菲旅遊 24日降半旗
《渭水春風》讓蔣渭水 復活了！
台灣獎學金嘉惠薩國學子
港人要求北京 強力譴責菲政府
王德傳茶莊一甕好茶安尚烏龍自然農法
台灣之光 首證尼古丁致乳癌
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美污染蛋回收目標暫逾5億枚
美國防合約開放台廠商競標
華郵：美韓FTA重上議程
藝姿舞集歐洲長程巡演受歡迎
巴西推出晶片身分證
東芝年內推肉眼觀賞3D電視
中國外交部譴責菲歹徒暴行
巴西人7月國外遊支出創新高
天氣不穩定 東南部局部大雨
郭泓志堅韌不屈 享受豐收
日股一度跌破九千點大關
好心人基金會送愛心到薩國
台股開7983點 漲 7點
台文化週巴國亞松森大學開幕
基隆中元祭 水燈頭漂遠燒旺
楊潔篪電曾蔭權 沉痛哀悼
谷歌搜尋故事賽 冠軍訪總部
賄賂案衝擊 通嘉開盤跌停
新台幣匯率盤初小貶
北京反恐專家：菲警不專業
港府為菲國死難港人下半旗
世界少棒國際組冠軍 台日熱門
奇美電在美控索尼侵權
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
楊志良請辭？王金平：沒必要
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
公務員加年終？立委：不如調薪
主流不明 台股回測5日線
扯邱毅假髮 黃永田判賠30萬
縱火前村長家3死 求死刑
港客遇難 阿Sa難眠黑人落淚
銀行測壓 中國房市新政做準備
助學人捐款 受助生求學圓夢
張宏年關說案 二審無罪
特色夜市選拔 廟口羅東最友善
奇美電再告索尼侵權
港府官員在馬尼拉探望受傷港人
本土登革熱暴增 北市今年首見
味全味精有假？量販：不可能
公開選拔 中國官員晉升新管道
公務員加薪 小英：不該選舉提
聲援羅智強 藍籲綠理性對話
友達案 駐美處：全力營救
中鋼盤價可望調降 鋼鐵股漲
助人偷渡案 梁柏薰入監
企業小巨人 9家獲獎
量販：中元節後物價不會漲
港人菲國遇劫增至9人死亡
副總統：氣候變遷 人人動起來
登天池過73彎 好比雲霄飛車
周濤任共軍總政宣傳部長
小英：媒體有時也會虐待我
9月請辭？楊志良：放我一馬
王如玄：9月中審基本工資
掃蕩地下金融 檢調4路搜索
防柚賊 警方加強查緝
中國人赴美待產 美擬修憲阻止
美東華人學聯會年會紐約舉行
花博4花卉高出市價 北市檢討
建國百年萬步走 金門響應
盤整觀望 新台幣中午小升
丁偉宬近年經手上市案無異常
專家指菲警處理人質事件能力低
資訊園區BOT 議員指郝失職
家庭失和攜女出境 陸配遭判刑
聰明電錶有創意 副總統說讚
大學生理財 月存2千元做起
黃昭順總部底定 免向高市請照
太熱 日人逾4萬中暑145死
蝦販偷斤減兩 判罰4千
證交所訂借券最低收費標準
市民主義 朱立倫掃傳統市場
拉抬蘇嘉全 民進黨慶移師台中
高市冰品抽驗 逾2成不合格
中秋禮 勞委會推多元購好玩網
台股收7940點 跌35點
台股開平高收跌
把脈經濟 大前研一將再訪高市
電金衰尾 台股力守5日線
涉電玩核照案 張宏年二審無罪
特色夜市揭曉 六合士林最魅力
友達案 美法院已開庭3次以上
許添財：不反對公務員加薪
氣候變遷 歐斯壯：官民要合作
吳揆：相信楊志良會全力以赴
9月台指期跌64點
律師向龍：友達案不是很樂觀
防災 江宜樺：中央全力協助
港人在菲遇難 香港既哀亦恨
LPGA 明年10月桃園登場
9月電子金融齊跌
俄羅斯三姬 馬祖寫女兵日記
楊文嘉告非常光碟 獲賠百萬
味精遭仿冒 味全譴責並求償
中國是星私宅第3大外國買主
農產銷陸遭剝削 陸有意解決
中科三期補件明開會審查
總統提名賴浩敏出任司法院長
二審無罪 張宏年低調
郝龍斌：未強迫企業捐花博物資
綠營：楊志良節骨眼不該辭
桃機廁所污水外溢 臭氣沖天
全民拚外交 高縣議會出擊
任內負債多？朱陣營：資產大增
港人菲國遇劫 增至10死
中國特奧會 台灣團人數創紀錄
台灣創舉 鎵銦鉬列放流水管制
花毯節挨批 中市府：虛心接受
三大法人賣超台股57億元
長江第3次洪峰湧入三峽庫區
挾持巴士悲劇 菲總統說明經過
嘉市魚市拾獲10萬元 警招領
高市旅行公會：馬尼拉團不多
雷擊 台東2派出所受創
基本工資審議 每年第3季
下半年中國進口車增幅或回落
恆春豎孤棚 外國人參一腳
湖北礦災 6死9傷
副總統談環保 產業瓶頸還在
北市本土登革熱 兩年首例
金門三節配酒 設籍1年20歲
四川洪災近千萬人受災
港學者駁菲總統媒體惹禍說
聲援劉賢斌 民運人士絕食
蔣友柏出書 談7年創業經
提名賴浩敏 綠批掩護蘇永欽
侯友宜：互信瓦解 歹徒開殺戮
2顆蜆錠鈉超標？業者斥不實
總統宣示 推動全民司法改革
月眉停水爭議 業者提供重遊券
高市公車貨車對撞 1死3傷
蘇嘉全：綠民調拉平 感到意外
新台幣兌美元貶1.12角
網路改變中國電視生態
花縣負債重 每人背債3.6萬
重慶禁父母偷看兒女MSN
捲入黑幫砸店 軍檢官調職
移民署英文標語 小五女童奪冠
適應課程 外配取得國籍更方便
中國公安部高官被判死緩
賴浩敏：願為司改鞠躬盡瘁
打工時薪17元？補習班涉違法
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
金融管制 副總統：抓大原則
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蒜你狠 缺貨還拼命出口
新生兒百日咳 臉發黑停呼吸
被嫌胖 蕭亞軒直呼是骨頭大
矮小求職難 洪詩勛有志竟成
楊韻禾剝光男模 獻火辣M字腿
「中遠之星」復航
LPGA台灣賽 1簽3年
中國派員抵菲處理港人被殺事件
保育人士總統府前籲環保救國
抗戰65週年 南京辦黃埔論壇
紡拓會赴美團 接單千萬美元
接司改重任 賴浩敏老驥伏櫪
假味精 味全無法分辨
日本腦炎增4例 疫苗可防範
歐洲議會要求查足球員用藥
公車貨車對撞 1死3傷
傳李榮融將去職 王勇接任
總部設太多？菊營：為聽民意
亞華作協大會9月在峇里島舉行
台灣中小企業經驗值得大陸學習
流感死亡添3例 都沒打疫苗
雲林造林減碳 9月起登記
洋基簽林子偉？經紀公司不清楚
友達案 經長：盡力幫助
拆贓車拼裝轉售 3嫌落網
亞洲經濟成長減緩恐衝擊歐盟
法界：盼賴浩敏為司改注活水
通嘉案 投保中心：待釐清
動物普渡 六福村不馬虎
北韓媒體公開讚揚金正銀
寵物摔死 飼主控美容店虐狗
林依晨招認有個他 不能沒愛情
RAIN獨厚台妹 獻胸肌翹臀
最時尚武后 劉嘉玲白眉
拓展大陸市場 金酒廣徵經銷商
疑酒駕 貨車撞公車
軍公教調薪？吳揆：看經濟動能
中國人大建議收入分配改革
日股收8995點 創1年來新低
中日將在北京舉行經濟高層對話
死後8時勿動遺體？器捐難推廣
甘肅暴雨42死13失蹤
假味精 衛署促廠商教民分辨
外資匯出 新台幣貶破32元
福建首發涵蓋金馬旅遊套票
富豪二奶公證包養遭拒絕
對歐外交 重點「VIP」
港客命喪菲國 星旅客遊興大減
台塑基金運用 雲縣府規劃中
高市死亡交通事故 酒駕居首
明星代言 台灣精品推向國際
伍茲離婚 傳妻將獲7億美元
大漢併龍巖明年再更名
許宗衡貪遍全深圳 涉案20億
免洗餐具橫行 最環保夜市從缺
中國官員:十年後成為人才強國
中國發射天繪一號衛星
楊志良9月辭？吳揆：安啦
吳揆：賴浩敏掌司院 應無爭議
陳廷寵南京強調黃埔精神
沙國女十年腹患 長庚妙手回春
大聯盟沒公布 棒協不罰林子偉
屏東鳳梨不一樣 產期延長
持舊版護照遊愛爾蘭 小心遭拒
女學生植物調查 虎頭蜂圍攻
藝博會落幕 成交金額5.5億
大陸上網咖看電影要給錢
賴浩敏：為推司改 準備撩落去
定期會落幕 高縣議員換戰場
2顆蜆錠鈉過量？消基會：口誤
廈門石油交易中心9月開業
澳女夜市順手牽羊 商家逮正著
陸空模範團體操演 展現戰力
華航9月兩岸5航線降價
中國將擴大增值稅範圍
港人譴責菲未盡力營救人質
李登輝讚楊志良好人才
蘇永欽扛司改 學者堅持耐高壓
赴菲遊 澳門發出警告
蔡依林慶功 送上金鎖片
運動服務貸款 促進產業發展
政府捐百萬美元助舟曲重建
長榮跟進兩岸航線降價
雪隧通車 羅東夜市變熱鬧
康泰公佈8遇難港人名單
高記賣5.2億 永康商圈新高
準老師就業率8成5
日開發機器人可辨別食品鮮度
基隆26日起限水
查假味精 消保官突檢中縣工廠
加拿大打工度假 台灣正夯
緩解美中匯率之爭 專家出點子
畫話卡愛你 爺奶不孤單
對流旺盛 雲林以南大雨
中國首家私人歌劇院成都開幕
兩岸機票降價 撿便宜要碰運氣
地下金融氾濫 不法金額逾十億
打房奏效 7月新房貸利率升
手臂插針筒 注射過量毒品女死
身高120 王俊翰環保巨漢
新台灣菜躍國際 美食展聚焦
司院新人事 總統盼司改大步走
內惟餘波 高市增十例登革熱
中國國家旅遊局譴責港人遇害
9月機票變便宜 華航長榮降價
城市盃成棒賽 台電奪冠
北監收賄弊案 監委主動調查
餐前喝水 有助減肥
總統：招商表現 作統籌款指標
總統：拚經濟 降貧富差距
港府要菲交代誰殺死香港人質
離島史懷哲 黃國揚獲師鐸獎
角頭槍擊案 又1人落網
挾持案流血 菲宣佈明為哀悼日
吸引好人才 天津發百萬安家費
北縣消防猛男 世界龍舟奪冠
亞洲青少棒 中華勝泰晉四強
今彩539三星四星彩開獎
原民會副主委涉背信 求刑6年
準備日職季後賽 陳偉殷拒亞運
台銀前7月獲利37億元
林蒼生：ECFA如虎添翼
陳裕璋明邀金控銀行業溝通
大樂透開獎
斌傑斯任匯豐工商金融處負責人
與青年對話 李登輝玩臉書開噗
證交所弊案 陳裕璋：檢討內控
刪禮遇金 扁：準備把我關到死
夜市PK 士林攤商不服
飛天科技大樓撤標 房仲：惜售
證交所：通嘉無下市理由
中共領導人電慰在菲死傷港客
少女仙人跳 12人落網
陳偉殷飆9K 無緣宰巨人
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快報／廖國豪由周守訓陪同投案
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河南航空失事 終結中國民航2102天飛安紀錄
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黑龍江空難救出20餘人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
恆春豎孤棚 難度增高創紀錄
黑龍江空難 42人喪生
黑龍江空難 43死53獲救
國務院：依法核准對台軍事銷售
美前總統卡特將訪北韓救平民
巴黎世羽賽 鄭韶婕晉級
中國6年來首起重大空難
巴西工黨總統候選人支持度高
以台為跳板 張良任向以商招手
台股開7889點 跌51點
卡特訪平壤 救平民
友達案 張忠謀：亞洲公司常見
吳揆：金融業登陸 行穩致遠
台灣愛心散播阿根廷
黑龍江空難43亡53傷
日圓飆漲 日財長暗示干預
新台幣盤初走升
時機歹 國道電纜竊案防不勝防
伊春失事飛機重彈後斷兩截
減碳 中油規畫碳封存先導計畫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
港人受菲律賓殺人慘劇困擾
歐美股拖累 台股翻黑
大陸興起網上「罵人服務」風
世少棒 中華戰巴拿馬爭D組冠
江蘇醫療健檢首發團9月來台
伊春空難台乘客陳崇華受輕傷
性侵弱智繼女 男判10年
二手環保文具 減輕開學負擔
仿冒味全味精 量販超市多沒賣
味全提告 警力始能介入辦案
軍公教加年終？綠批買票藍尊重
立委再提案 素人代言不實不罰
企業質疑環評 環保署修法因應
判決離譜？立委：社會歷練不足
黑龍江空難受輕傷台灣人無大礙
台北好茶展售 買滿5百抽名車
四技統測傳弊 教部：絕不寬貸
涉四技統測弊案 2人收押
溫家寶提政改 但阻力很大
陳武雄：石化工安應不再發生
新台幣中午升值4.7分
鼠蹊部陰囊疼痛 當心不孕
奧萬大賞楓 10月起總量管制
不服判決 李文忠檢舉法官
高孔廉鼓勵陸企來台發展
旅展優惠廣告不實 處5萬罰鍰
美政府如不出手 房貸利率恐飆
味全味精難辨 消保官勒令下架
台股大跌 證券股成災區
科學園區上半年營業額破兆元
郭泓志關門 奪第5場救援
多金火力強 牛皮落網警鬆口氣
助對岸災後重建 府：無涉政治
金門鄉鎮代會喊窮 縣長願解套
華視人事湧暗潮 陳勝福籲節制
穿軍服禁瞌睡？國防部：護形象
暑期陸客壓境 中小型飯店受惠
港人在菲死亡 菲傭感憂慮
檢驗米種標示 逾7成不實
朱立倫賴清德申請隨扈 無特權
美玩具商推回收換優惠
女童網路留言遭性侵 網友報警
加發獎金 郝：對公務員肯定
大和證：避開NB Q4零成長
放寬派遣人力比例 廣徵意見
冰敷傷臉 美容諮詢師遭訴
兩岸航線降價風 復興跟進
政院擬限太陽能 綠委反彈
菲罹難港人遺體和家屬今返港
綠促賴浩敏蘇永欽對司改表態
海協致函海基：1台灣人輕傷
缺糧 小米台東8號可作副食品
陳裕璋：支持金融監理抓大放小
韓國亞運棒球隊 左派居多
台股收盤跌203.66點
雄院：女童性侵案判決可受公評
高縣倡禮讓行人 保障用路安全
新日光：兩岸太陽能供應鏈互補
詐領補助金 男子遭訴
英大學生沒頭路 夜店被迫歇業
太陽能產能4年內上看40GW
中國人保部副部長空難重傷
人民幣清算 目前非適當時機
青年窮忙 綠黨籲學貸延後還
貓糞臭 華州婦人遭鄰抗議
設私塾授漢學 韓耆宿掀熱潮
台股重挫203.66點
偽藥險害命 檢調查獲
新日光新廠動土 攻太陽能龍頭
台股重跌逾200點 保守以對
9月台指期跌206點
竹科新貴交通違規 罰單3千張
調解天后 張淑靜全國5連霸
9月電子金融期雙跌
中醫執業 教學醫院先練2年
大學生權利評鑑 7成不及格
日學術界領袖否定順勢療法
肺癌肋膜轉移 光動力刀延壽命
8成新移民 孩子功課使不上力
伊春空難黑盒子已找到
以樂會友 嘉市管樂團赴韓演出
中國東協自貿區打造新產業鏈
歌仔戲跨界合作 加搖滾RAP
伊春空難客機 巴西製造
苗栗馬拉邦山車禍 7傷
三大法人賣超台股274億元
國資委主任、質檢總局長換人
防洗腎 三高病人定驗肌酸酐
巴拉圭男足將到南京友誼賽
好心人基金會捐建尼國台灣村
菲挾持事件 攻堅總指揮請辭
黑龍江空難 42亡54生還
國光石化選址 業者：後勁五輕
科學園區產值估逾2兆 創新高
華山山崩 2人罹難
成龍替菲緩頰 菲總統府表感謝
新台幣兌美元升2.5分
河南醫院違法賣胎盤10多年
6成受訪中國人此生不赴菲
中國水電裝機容量居世界第1
孟買大學校友捐款創單筆紀錄
豎孤棚冠軍爭議 維持原判
不滿高市府不給文件 議員砲轟
巡邏死角 台東成立鐵馬道騎警
河南航空今天全面停航
統測弊端 雄檢：破壞考試公平
坑詐大陸民眾 2嫌落網
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
籃球亞運名單出爐 林志傑歸隊
太歲頭上動土 警所旁偷竊落網
全球最嚴重塞車 1天行1公里
家族出遊車禍 8人輕重傷
綠委籲撤隨扈 朱營：勿做文章
祖父母節 墾丁飯店業搶商機
中共五中全會習近平或進軍委
M1B年增率降至12.49%
伊春空難初步排除人為破壞
開發工銀1.5億 標景美店面
深圳第一高樓明年落成
出現本土登革熱 北市消毒滅蚊
遊太魯閣 安全帽免費借用
兩岸棒球北京對壘
北京立體快巴通過安全評審
NCC：沒擋陸基地台設備銷台
齒疾25年？病患找牙醫算帳
萬名粉絲 點出聯合公園封面
兩岸破最大詐欺 逮450人
中華青少棒奪冠 榖保借棒沾光
馬率常會輔選 喊台南換人換黨
富邦國泰金合併 蔡明興：誤傳
吃糖粥賽神豬 義民祭重頭戲
台灣監察制度 中南美官員肯定
今年第9名記者在宏都拉斯被害
金鼎獎入圍 經典雜誌大贏家
1鄉30個藥頭 警方封村抓人
手球賽摘金 陽明國中揚威國際
逼少女賣淫 一審判15年
研究：一時貪嘴果然一生肥臀
本土登革出血熱 今年現首例
續爭補助 31日擬再圍六輕
校長退而不休 獲教育奉獻獎
無防偽味精 味全3天內回收
馬路試槍 送貨工人被逮
亞洲青少棒 中華日本明爭冠
鄉長卸任半年 仍然住公館
熊添戰力 左投蕭宇奇加盟
商辦熱 景美商圈店面標脫
會計準則商機 異業聯盟爭取
外資匯出 新台幣弱勢盤整
巴黎世羽賽台灣混雙進16強
阿凡達添前戲 特別版蓄勢吸金
破製毒工廠 5人落網
「千湖之省」清查湖泊量
公務員加薪 蘇貞昌：不能隨興
落腳後勁？國光石化：不可行
金溥聰：南部停滯 綠辜負選民
ECFA商機 陸商高市行銷
巴黎世羽賽男單 謝裕興失利
英婦抓貓丟垃圾桶 引網友撻伐
郭添財：抓住4契機就能翻盤
兩會共識 陳雲林訪台延後
黃介正：美日韓圍中不符合現實
發展電動車 陳菊邀裕隆來旗津
奧斯卡外語片 艋舺代聽說出征
伊春空難 海基會深表哀悼
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關懷植物人 小義工學拍痰
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駐星代表處網站推台灣亮點專區
女兵日記 俄羅斯三姬肖想翻船
陸副總理探望空難生還台灣旅客
花壇鄉長涉賄 地院判當選無效
中鋼內銷新盤價 降5.9%
軍公教發獎金？吳揆：待時機
遙控器不好用？改用魔杖試試看
申請隨扈？小英：沒收到公文
麻豆阿嬤義賣文旦 助植物人
高鐵官田路段 轉轍器出包
今年第6家 百和申請第一上市
府駁傳聞 為謝在全抱屈
兩岸聯合掃詐欺 台警登陸辦案
性愛光碟脅出軌人妻 情夫判刑
兩岸破特大詐騙案451人被捕
朱立倫：安坑捷運 任內定開工
日外相：歡迎兩岸簽ECFA
世博菲律賓館哀悼遇難港人
長江洪峰通過三峽水庫
簽林子偉 洋基確提合約
售非法健康食品 2業者送辦
軍公教加發獎金 北縣嘆難
中華女將陳曉歡世羽賽鎩羽
黃曉明微博急滅火 撇泡沫風波
未成年姐弟 偷竊泡網咖
偷百萬電纜 分段賤賣數萬
奧比斯眼科飛機醫院將訪台
全國教育會議 十大議題上火線
星國旅展 台灣旅遊受歡迎
中鋼新盤價 平均降1482元
救失業 金門航站釋短期職缺
周美青蘭嶼說故事 小朋友期待
宏?硉市媊陶]汐止經貿園區
南京19人疑食用小龍蝦致病
投審會通過彰銀設昆山分行
港人來台學詐騙 未出師就被逮
張俐敏開唱 不怕走光怕忘詞
吳揆：升格補助款 北縣早拿過
天津航空客機滑出跑道
廣東官員斥富豪政協不懂議政
營救被扣美公民 卡特抵平壤
東北亞緊張之際 卡特訪平壤
英400萬名敗金女 債台高築
ETC欠費大戶 共欠逾6千萬
國中生跳水癱瘓 國賠三百萬
保母虐嬰？顱內出血未脫險
涉翁奇楠案 黃俊龍收押
5歲幼兒免費入學 家長叫好
永定艦獵雷 水中處理器做先鋒
北京清大首次免試錄取台生
M1B連七降 股市動能仍充沛
印度擬針對中國部署核彈
在菲遇害港人遺體抵港
調降盤價 中鋼：反擊傾銷
世羽賽台灣女雙晉16強
父後七日首映 導演贈禮儀毛巾
在滬產權被奪 台商暫停新投資
香港明哀悼在菲遇難同胞
北市總預算報告 綠批郝浪費
世博台灣館返台 陽明海運贊助
綠批藍執政無能 只會怪地方
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迎戰廉價鋼材 中鋼降內銷價
中科三期專案會議 有條件通過
總統：防貪濫訴 列司改範疇
金融業吐苦水 盼金管會輕罰
高鐵轉轍器秀逗 8千人受影響
ECFA換文最晚9月中完成
研究：沒人喜歡好人
勞團：22K是勞工尊嚴最低標
扁要求查北銀併案 法官不採
引渡軍火之王意外扯入泰國政治
進出口金貿獎 台塑蟬聯第一
馬英九：政務官輔選 沒有問題
土銀今年獲利上看百億
兩岸棒球賽 林子偉缺席
台政府出版品年底大量銷陸
港府要求菲公正調查人質事件
怒海潛將吳家豪 救援無數
南寧伊春事故飛機同型
飛機失事 胡溫指示航空安全
國科會盼中科三期快復工
四技二專統測弊案 教部道歉
保單3天審閱期 消費者可放棄
研究：失敗確實是成功之母
M1B存量仍高 短期不變
全民英檢中級 65歲考生過關
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中國地交會首設台灣館
看國片父後七日 總統思念父親
登陸投資融資租賃公司 有譜
自稱翁案槍手 透過藍委投案
台商在陸廠房徵收爭議年底討論
大陸首個台灣月河南舉行
火車撞校車 南非9學童喪生
大阪逾120歲人瑞五千多？
情報員陳屍倫敦寓所 震驚英倫
味精疑遭仿 消保官：味全回收
河南航空失事 總經理免職
廖國豪投案 檢警證實
華視工會陳情 鄭同僚反駁
嚴重偏頭痛 易致心血管疾病
統籌款補助百億說 周錫瑋痛心
人類幾千年前就已全球化
巴基斯坦洪災 台灣再捐款
北市試辦幼兒優勢才能發展
美7月新屋銷售創歷史新低
大阪府知事可能9月訪台
黑白切市場聯盟精彩上菜！
在日偷重機車 4台灣男子被捕
微笑犯眾怒 菲總統道歉
河南航空失事 終結中國民航2102天飛安紀錄
集保結算所董監改選 丁克華任董事長林修銘總經理
土地銀行正式推出MasterCard國際白金商務卡
調查：美2成駕駛曾酒後開車
今炎熱午後有雨 明起變天
小澤參選黨魁 對決菅直人
友達辯護律師：絕不認罪協商
高鐵桃園車站特定區6標土地全部標出
台股開7743點 漲 6點
談離婚 伍茲痛苦 前妻堅強
「藝奇新日本料理」網路文創拿大獎
中科院轉型 專家建議契約經營
台中角頭命案 壓力之下「草率破案」？
立委控A機票 航警澄清
小英批藍執政負債多
翁案偵破 6嫌到案
官員：美對台軍售回歸常軌
廖國豪投案 怨教育失敗
運動激發腦細胞 降食慾控體重
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
數學測量 決定女人吸引力
花蓮規模3.1地震 震度4級
聖保羅空氣濕度低 近沙漠氣候
美7月新屋銷售再創新低
巴西Cosan與殼牌將組投資公司
人工眼角膜移植成功 病人福音
飆過頭 唐鋒打入全額交割
日專家：ECFA帶動FTA
不捨 李永得替邱議瑩繳罰金
揮別巴拿馬 中華少棒D組冠軍
萊雅上半年獲利成長21%
惠普蟬聯伺服器電腦龍頭寶座
新台幣匯率盤初小升
全港哀悼在菲遇難同胞
威廉波特 中華少棒D組冠軍
黃聯昇視察駐巴農技團水產養殖
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國大城市女性幸福感最弱
桃園1科技公司火警 無人傷亡
韓最夯旅遊：夜宿山寺
大陸「悍馬」車價飆漲
有恆 署嘉30人減重逾百公斤
電動機車補助擬延長1年
河北學者斷言曹操墓造假
上海迪士尼中方負責人將履職
骨質鬆傳警訊 亞洲人要健骨
疑情侶口角 男砍死女
侵智財權 中國在亞洲排第3
韓媒：金正日有訪中跡象
台股盤中跌破7700點
涼麵賣出好口碑 趙舜忙追加
洛杉磯飆高溫 破25年紀綠
ECFA是維持區域和穩力量
凶槍拆解沿路丟 警帶槍手尋找
中國泛珠大會強調對台合作
大陸報業上市 股票自由買賣
熊暉返台遭拒 法說副總代打
大陸2千萬同性戀愛滋高感染群
製造業看壞未來景氣 今年新高
中國觀光客赴日遊消費高
亞太旅客最愛遊澳洲日本
幼稚園到大學東莞石排免學費
黑龍江生還台乘客將返上海
船員盲腸炎發作 海鷗救援
外交部：加國免簽盼年底達成
實踐大學開課 王品店長等你當
死了都要愛 宋代古墓男女擁葬
俄報告：中國軍費世界第2
弱勢者居住權益 給我社會住宅
全球5大塞車城北京榜上有名
朱立倫推看板文宣 首打捷運牌
老師碩士畢？家長認能力卡重要
翁案破 江宜樺盼恢復對警信心
廖國豪投案 曾勇夫：查清案情
賽馬名超瞎 播報員舌頭險打結
遭陳聰明控誹謗 李濤邱毅無罪
7月房市量縮 建商也看壞
ECFA通報WTO 陸方同意
德國紅點獎 台科大愛神號發光
極品麻豆文旦標籤防偽
花價過高 綠營告郝龍斌瀆職
議員控瀆職 北市府：選舉打手
出口商拋匯 新台幣升破32元
陸學者：中美海權之爭在南海
警押廖國豪搭高鐵 周守訓意外
印尼前大使：印尼需要ECFA
手機鈴聲響 墾丁鳥叫聲
未成年犯案 槍手將送少年法庭
士林36年屋法拍 搶標創紀錄
邱議瑩免牢獄 被虧想嫁了
文山運動中心開幕 總統要去
被指包庇義大世界 楊秋興提告
青少年迷網 易有情緒障礙
市場淡 7月監視器出貨衰退
廖國豪怨教育 老師不以為然
李戡：與爺爺都讀北大 好選擇
全教會：中輟生輔導不能靠學校
廖國豪投案 胡志強：不用辭職
台股收7689點 跌47點
友達案 外交部盼美無罪推定
國防部：中科院轉型效益多
台股開高收低 跌47點
景氣差 假跌倒真詐財頻繁
9月台指期跌59點
台鐵高雄台東商務列車 明開賣
感嘆都市變遷 另植新栽慰人心
屏東巡迴客家鄉播88紀錄片
假檢體詐保費 起訴21人
9月電子金融齊跌
屏東28日辦爵士饗宴音樂活動
總統：兩岸大辭典 明年上線
挾持事件 菲總統府指責前政府
多空拉鋸 台股7700點失守
翁案破 吳敦義：有意義的一天
存款全保將退場 外幣納保障
全教會：政府對少子化作為不足
挺賽德克 金馬獎錄音師落髮
高普考增列需用名額894名
消基會籲監院調查ETC特權
中國地產商花錢買聯合國人居獎
國安會任內 蘇起存款增
大連破獲1起間諜案
青山電廠復建案 居民行政敗訴
南京出現中國第2高價地王
菲總統：投資者信心仍樂觀
幼童染腸病毒 手腳指甲全脫落
蔡依林生日願望 遇到另一半
湖北將發展積體電路產業
四技二專統測弊案 教部找病灶
基北明年升高中職 3成免試
3000萬 設文創發展研究院
藝文看板 紀念契訶夫作家朗讀
廖國豪投案 蘇嘉全：查教唆者
海灘水質 屏東港口不宜戲水
三大法人賣超台股111億元
環團諷國光 教人民吃石化品
武漢開建第8座長江大橋
拚經濟 黃昭順允打造高萊塢
尼加拉瓜官員肯定台灣監察制度
廈門娶妻 男子中風小三通回台
台中觀光嘉年華 9/1啟動
傳金正日訪問中國
仿冒精品店 警破4道鐵門查緝
國防部：經國號提升性能非軍售
今年首例 登革出血熱死亡
6年未空難 伊春墜機中共難堪
亞洲青少棒 中華克日奪冠
為500元恐嚇姊 弟判刑7月
大陸男士反拜金尋「1折女人」
銅鍍金誆金商 三非洲男被訴
賴幸媛：制伏東邪北丐大快人心
東檢將大換血 幅度近半
苗栗幫派惡霸 5人送辦
財政主張 蔡英文批朱不如周
深圳嚴打iPad 水貨飆漲
新台幣兌美元升1.8分
黑龍江空難輕傷台乘客報平安
吳揆：縮短貧富差距 責無旁貸
罕見2熱帶水果 具市場潛力
高雄電影節 10月愛慾登場
宵小偷士林夜市冷氣 遭警逮捕
菲第2季GDP成長7.9%
圓夢之旅 八八災區學生遊台北
大佃農熱 花蓮復耕840公頃
鄭立中低調訪北縣基層
宏都拉斯努力尋求外資回流
上半年印度黃金消費量倍增
蘇治芬暫停抗爭 盼台塑表善意
江語晨化身安室 MV搞3P
美人腿公主 大陸佳麗角逐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸提出中部崛起具體方案
挺庇護商品 神木與瞳做鳳梨酥
彰化鐵路醫院舊址 居民籲保留
獨厚通用拼音？高縣府澄清
行車資訊國內外大事 一手掌握
泰勒絲執導演筒 獻白紗處女秀
中秋買氣持平 月餅不敢漲價
漁業署擬拓銷甲魚內外銷
大陸中部要形成6城市群
遭控騙財色 住持喊冤
廖國豪帶路 沒找到凶槍
新竹首次舉辦科技城市大會
南韓紅十字會賑濟北韓水災
全球伺服器Q2出貨成長27%
蔡康永主持金馬 搭檔愈多愈好
幫楊謹華解衣 吳慷仁變盲人
中華電：MOD年底看90萬戶
突發腦中風 黃金救援3小時
媒體抗議 象取消採訪限制
吳清基：廖國豪案給教育界省思
直航效益 降票價讓我感受吧
林子偉加盟洋基？高苑近日了解
警破幻風車隊集團 24人到案
港立法會譴責菲處理挾持失當
過動童愛恐龍 家扶開個展
新台幣升1.8分 守穩32元
上半年中國GDP增11.1%
理念不同 陳界仁道別北美館
登革熱升溫 高市防疫鎖定空屋
兩岸共破詐欺 賴幸媛慰勉
小澤決與菅直人競選民主黨魁
4國中小生結伴 挑戰火車環島
港人旅遊遭殺 菲航遭退票
登革熱發燒 廢棄宿舍疑元凶
恰恰千安 登國際棒總網頁
赴德參展享免稅 年省逾億元
為總統 王金平向王農邀畫
大哥收押大嫂出馬 艋舺再掃黑
銷售高手：樂觀生活才有好業績
文創法明實施 藝文體驗券延後
廖國豪父道歉 盼再給兒機會
偽藥集團橫行多年 檢調破獲
中華電擬設埔心雲端機房
增ETC車道 高公局：合規定
關懷震央 集集天燈祈福
世博台灣館返鄉9月開標
郝籲綠勿操弄選舉 污名花博
擴大免試入學 教育部留彈性
7月銀行逾放比 歷史新低
文創院擬成立 建立文創產業鏈
2成8民眾3年內想買賣房屋
夜市5G 愛心灶腳捐發票
客劇轉屋下 入圍首爾電視節
警查性侵案 意外破轟趴嗑藥
離婚女給車房 檳榔攤還被燒
北市神明 杜姓天上聖母最有錢
香港將解剖在菲遇害港人
擦亮ROC招牌 監委促外宣
第一金分行登陸 押綠色通道
黃昭順批犯罪失業高 菊營駁斥
鄭立中參觀北縣景點
土地公搬家 5百噸吊車伺候
唐榮董座 蔣士宜先代理
義大世界案 環團告楊秋興誹謗
屏東港口海灘 雨後不宜戲水
9月5日起倫敦地鐵大罷工
空難生還台旅客 首夜難眠
破地下錢莊簽賭站 逮15人
郝朱共划船 朱笑不浪漫
高市機車撞公車 騎士擦傷
買賣方期待房價 差距縮小
上合組織反恐軍演9月舉行
盜採巨石 回歸大甲溪
前高院法官收賄 判11年定讞
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小金門抗議護漁不力 海巡否認
捷運中和線 傳女子跳軌
偏鄉桶裝瓦斯補助 11月申請
中國經濟有兩個「成長煩惱」
兩岸網路購物詐騙 9嫌送辦
談處境 楊志良：上了海盜船
擬沒收扁產 美官員再來台
中國:查清楚 菲當務之急
台北服飾展明登場 扮採購平台
溪湖糖廠 坐小火車吃枝仔冰
中小企業放款餘額 7月達陣
台灣羽球選手世羽混雙進8強
台灣高級月餅前進大陸
技術士技能檢定簡章31日發售
今彩539三星四星彩開獎
NHK被譏頭條報導韓歌團公演
李敖明參觀上海世博
古又文自創品牌 苦欠東風
國際發展合作研習營登場
味全味精遭仿 自願回收
古巴省錢 取消老人香菸福利
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改善貧富差距 政院訂7策略
彰縣：菸酒販售禁網路交易
松山羽田首航 百萬日本團啟動
金酒精品化 王偉忠有興趣
髮禁已解 8成學校仍處分
金正日訪中 談接班和經援
國合會研習營 大學生接軌國際
特區卅年 元老有功 下一步？
人本：逾5成國中未常態編班
印度紀念德雷莎修女百歲冥誕
夜市環保 環署促免洗餐具減量
童書藏毒便利店代收 檢調查獲
薛軒億男單打進世羽8強
中國農產品傾銷 義農民喊窮
中鋼通過入股台塑越南鋼廠5%
中國官方：部分城市房價仍過高
星著眼國際形象 不怕青奧超支
進軍中國 中鋼入主常州鋼廠
寧夏赴台遊首發團今啟程
首屆青奧閉幕 2014南京見
疑賄選情資 新北市已300件
太鹹和太油 英外食族吃不安心
中鋼上半年EPS1.86元
企業：英明年底經濟才復甦
美初申失業救濟金人數下降
澳門為設處探路 台樂見其成
金控登陸投資融資租賃 准了
鄭立中允認購台原住民農產品
綠告郝瀆職 郝營反批蘇識人差
美初次申請失業救濟人數下降
今彩539 頭獎1注中獎
行兇動機與指使 廖國豪全不講
女跳捷運軌道 送醫仍有意識
台灣11部電影將在港慈善上映
威力彩頭獎摃龜
銀行電話行銷 客戶簽名才生效
日本前官員50歲借卵已懷孕
林福地:台灣館不應競價標售
澳門高調報導譚俊榮 台低調
李亞飛：陳雲林訪台還在協商
招商台北場 文創詢問度最高
林泓育雙響砲 熊2連勝
廖國豪：晚上可好好睡了
三巨頭齊聚台中 宣布偵破翁案
美從嚴執行貿易法 鎖定中國
日戶政查出有186歲人瑞
ECFA後 陸台商紛返台佈局
鄭韶婕女單打進世羽8強
用公益尋找快樂：飛魚記憶美術館
伍茲再三外遇 前妻稱渾然不知
世羽賽台灣男雙女雙挺進8強
恢復六方會談 美促藉聯大溝通
傳金正日因內政問題訪中
台股開7702點 漲12點
美商會籲台注意阿聯半導體挑戰
男籃世錦賽 中國隊難逃一劫
後ECFA時代 海基會密集拜訪台商
南方莊園中秋月餅禮盒，新穎的口味及時尚的包裝讓月餅成為Party Dessert
韓7月出口金額創單月新高
中國油畫大師徐唯辛創作的「祖馬總統肖像油畫」當成國禮贈送南非祖馬總統
教師節明信片
交通部表示：奉行政院核定，運輸研究所副所長懸缺由民用航空局副局長林信得調任，所遺副局長職缺由該局飛航標準組組長李萬里調陞；另民用航空局副局長王德和申請於99年9月1日自願退休後所遺職缺由該局主任秘書陳天賜調陞
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美回收雞蛋將殺菌後製成加工品
美網賽 盧彥勳首戰阿根廷對手
威廉波特 馬總統二姊到場加油
聖保羅東方人成歹徒覬覦對象
巴西聖保羅都會憂鬱指數冠全球
好市多將進駐購物中心
低壓雲系逼近 東部有雨西部晴
陳娟娟巴拉圭推動文化外交
推銷台醫療觀光 馬媒重視
不再變裝 王心如專心演女王
菲高層傳抵中致歉 陸客紛退團
豐田北美召修車款 與台灣無關
台東海濱公園百年地標國際競圖
珠海特區擴增32.6倍
竹市玻璃藝術節 探索美學樂趣
台股漲 新台幣盤初走升
十一長假將屆 華航開加班機
廣東全面暫停赴菲旅行團
中秋禮盒熱賣 業者眉開眼笑
金正日據傳抵吉林 將見習近平
台灣觀光局加拿大展身手
iPhone 4預約網站塞爆
被迫下台 前HP總座大賣持股
參選大台南？許添財：放空
黑龍江空難 官員快閃躲媒體
博愛特區棄置子彈 4男子遭訴
中央氣象局氣象報告
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多次輕生 桃園女子墜樓亡
營建獨秀 台股盤整
星2度假村挹注財政460億元
旅美華人完成環球一周創舉
駭客入侵民進黨北市黨部網站
波士頓9月辦台灣攬才會
加拿大高球賽 洪沁慧暫居第4
iPhone4門市現搶購人潮
黑龍江空難 中國民航全面安檢
臉書被控販售兒童會員姓名
指謝長廷髒錢匯海外 邱毅無罪
大陸E190客機連3天出事
登革熱 避免再次感染引危機
陸生來台設限 總統：行遠自穩
軍醫開錯刀 小兵蛋蛋不見
東米西銷 精緻農業永續經營
北金機票貴 官員協調給優惠
綠能就業博覽會 釋萬餘職缺
連續猥褻5女 英籍男子遭訴
8月消費信心 6年新高
美食展開幕 新台灣美食創流派
額顳葉退化症 致病機制解謎
台灣入IATTC 享表決權
晶華國賓美食展 集團打好康
東京迪士尼 遊客破5億
老榮民捐6百萬 造福遺眷貧孤
警友會A機票？航警局喊卡
追懷鄭成功 金門辦祭典
花5億找能源 中國追到深海
養身如養車 定期健檢最安心
邱毅告瀆職 陳聰明：不符事實
許添財指幫派化 小英：可理解
全國教育會議 擬黃金10年方向
新台幣中午小升2分
四技統測弊案 檢警追查共犯
對手搶攻全民車隊 小英不動搖
美食展登場 優惠餐券搶手
邱豐光破翁案建功 副總統肯定
當台灣館一日館長 蔡依林好樂
駭客大膽留名 莊瑞雄斥囂張
健保給付新制 病床變多怪象生
傳金正日離開吉林抵長春
兩岸棒球賽明年開打
台股收7722點 漲33點
胡志強要建設 副總統願協助
綠指花博花太貴 籲檢調追查
簽證齟齬 中印國防交流中斷
台股震盪收紅
大前研一：高雄新商機無限
台股量縮觀望 留意美股動向
新疆檢舉恐怖暴行最高賞十萬
阿嬤暴力集團 高利貸逼債
9月台指期漲37點
後壁鄉主席涉恐嚇 住處被搜
聖文森副總理訪台
紀念品大陸製？花博：台商製
無國界記者籲中國保護記者權益
9月電子金融齊漲
高市鴨子船試車突槌 擇日再驗
菲巴士兇手棺木覆旗 中國譴責
泛珠合作論壇開幕
威嚇性交易抵債 警逮8嫌
深圳免除農民工1年醫保費
健保同病同酬 醫療團體痛批
世錦賽 中國靠禁賽得利?
機車載茶水 祖孫燒燙傷
亡羊補牢 菲將組突擊隊
剷除綠癌 每公斤懸賞5元
三大法人賣超台股70億元
銀髮政見 小英提社區老人住宅
江丙坤：明年兩岸簽文化協議
ECFA可因應中日韓FTA
消保官突檢 國道服務區疏失多
江丙坤明赴大陸私人遊絲路
世羽賽全項晉8強 台灣第一遭
楊祐寧濕身相吻 曾寶儀不舒服
高雄菲傭殺人案 判無期定讞
日本失業率意外降至5.2%
半生戎馬 老榮民捐積蓄做公益
印度宣布中斷與中國軍事交流
日消費者物價連17個月下滑
范良?蛂G讓金門大橋成國人驕傲
日相將宣佈通縮和阻升日圓政策
打擊犯罪 霹靂專案再延3個月
綠能就業博覽會 釋逾萬筆職缺
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拉法葉案 郭力恆判15年
涉恐嚇 後壁鄉主席30日說明
拉法葉艦案佣金追討大事記
卡車衝落鐵道 14班次延誤
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流血挾持事件 重創菲觀光業
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2颱風恐成形 不致雙颱效應
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空難台旅客陳崇華赴上海療傷
翁案槍手觀護所首日 情緒穩定
開發金案 辜仲瑩判刑6月
仲介拘禁 檢警救8外勞
腸病毒疫苗技轉 擬9月試驗
統籌款議題 吳揆駁滅火說
美斷然否認策動尼加拉瓜政變
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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