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News Archive | 2010
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白沙岬燈塔28日開放參觀
水利署與國家防救中心合作防災
韓情歌王子申彗星 25日來台
討債逼死人 黑幫9人送辦
胡錦濤：增強中國文化軟實力
今彩539三星四星彩開獎
假處分風波 公視5董事勝訴
大面板輸歐免稅 可降價競爭
凍扁家資產 特偵將補正程序
勞委會反對洋華赴陸投資
大樂透49樂合彩開獎
黑幫介入舊屋改建 警方掃蕩
新莊婦人割喉案 男判無期
蘋果標錯價？消保官：要出貨
假外銷真退稅 訛詐稅款逾千萬
車涉闖平交道遭撞 1童命危
專家：亞洲經濟整合 降低衝擊
陳沖：下半年努力減緩碳排放
大陸「80後」婚姻破碎多
歐盟若降稅 事務機廠間接受惠
澳門國際機場炸彈恐嚇演習
遭搜索 優盛：利空消息待認定
美化失業率？主計處否認
方向盤傳瑕疵 車商免費服務
消費回穩 零售業年增6年新高
吳祺峰孝行獎 獻往生阿嬤
平埔正名？促進會：聯合國重視
結合網路現實 新約會工具正夯
大陸專家證實確有鄭和寶船
今彩539 頭獎5注中獎
大樂透頭獎摃龜
新德里李安影展首映臥虎藏龍
林書豪爆紅 經紀人開專區應付
珍怒召妓報導 挺陳致中告到底
花博用預備金 郝蘇隔空過招
夯極簡 6件衣穿一個月
前廣東省政協主席受賄判死緩
勿忘校訓 警大請校友返校充電
綠營：主計處為搶救吳揆「失業」 美化數字
聯軍指揮部與北韓 舉行第二輪會談
馬希望台、日簽署類ECFA 阻力在中國態度
白宮：美國財政赤字明年將創歷史新高
CEBS：91家歐洲銀行 7家未通過「壓力測試」
菲律賓7.4級強震 台灣震度1級
孝行楷模阿嬤往生 內政部表揚兼協助處理後事
5都ECFA早收 藍營選戰主打牌
ECFA利多 藍5都既競爭又合作
綠營：藍5都打ECFA牌心虛
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐盟壓力測試7家銀行未過關
男子疑遭子刺殺亡 警漏夜調查
聯合國：巴西貧富不均全球第3
雪恥 法足球隊將開啟新頁
歐盟：歐洲金融業有抗壓力
多數銀行測試過關 德官員欣慰
歐銀大考及格 重建市場信心？
美新聞網站稱多倫多「新酷都」
巴西設立公司 廠商成本高
上午防曬 午後防大雨
讓機場捷運更快 有譜但難度高
下半年出口估1410億美元
暑假上網租屋需求增2成
中國中科院基地也遭強拆
南台優集卡夯 4個月破10萬張
世界盃讓南非賺飽飽
國稅局：學子打工所得應申報
近70萬日本年輕人閉門不出
菲國2個強震 台灣震度1級
哈燒新片 裘莉扮性感間諜
綜所稅月底退稅 逾170萬件
死守大膽島 神雞靈犬稱英雄
頭一遭 翁重鈞訪美演講有撇步
中國低智化？胡錦濤看不下去
台廠看中國鋼價 還沒落底
連鎖商店開賣MIT商品
中國軍方公司自伊朗進口石油
防兒童溺水 美推出安全短片
毒犯拒捕 警開10餘槍制伏
重大建設徵地 立委提案辦聽證
總統：水果品質好 不怕自由化
黃聯昇接見巴吉他演奏家柯斯塔
今年創造碳經濟價值 近17億
美財赤1.47兆美元 將創新高
上海最低工資標準台商吃不消
台灣兩選手德里自由車賽奪雙金
英推新啤酒 裝在動物屍體中
汕頭村民械鬥 漁村被人包圍
副都心房價飆 蘇貞昌：增加供給
蘋果標錯價？不出貨恐訴訟
韓美軍演 北韓：勢將報復
台灣宗教發展 寺廟教堂密度高
雲南土法煉金令兒童血含鉛
中國房市新政 立竿未見影
朱立倫支持世博台灣館設平溪
吳揆：田寮洋濕地只是河川流過
政大青年大使團訪聖文森豐收
瑞士火車出軌 日人1死38傷
布局綠能 光碟廠的春天
吳揆盼產業綠建築 薄稅多繳
吳揆：中縣市合併 金剛不壞
讀報有益 學習力正向發展
施振榮送暖 盼各界支持郭台銘
重慶再掀掃黑行動
神明當地主 坐擁鬧區地
躲避遭沒收 神明變地主
流浪到烏日 老婦快車道尋子
高市福德爺 免徵地價稅
神明地管理 宜設管委會
上網工具日增 IP位址1年內耗盡
自製吸盤爬樓行竊 蜘蛛人落網
英古堡驚傳變裝男子性侵狗
蔡英文走訪觀音山 挖筍採梨
愛維養名人賽 曾雅妮暫居16
金管會認可保德信人壽商品
陶（吉吉）當講師 談重新學習
涓滴善款造橋鋪路 總統讚嘉邑
北市催婚 郝歡迎紅色炸彈
吳揆訪隆達 參觀節能照明產品
連鎖藥局負責人製販偽藥 遭逮
電線絆倒機車騎士 台電賠27萬
慢跑跌跤撲傷路人 拘役30日
TEDx台北開場 劉軒分享觀點
細胞激素濃度 可測B肝病情
毒蟲開車衝撞 警開槍制伏
影后史琳卡 低胸裝拚穆斯林女
魔術教父賈克禮明告別式
張毅任寧夏自治區黨委書記
甘肅華亭山崩 13人死亡
「三哈女」開啟廣州知性大資時代
亞運禁巫巫茲拉及蕃茄雞蛋
挺科技 吳揆：科專預算會成長
台北合唱音樂節 女巫之夜壓軸
駐菲5美軍行為失檢被解職
參加印度心靈課 2女染副傷寒
美國指化解南海爭議為國家利益
百歲人瑞談養生 少肉早睡早起
癌姐弟圓夢之旅 9月赴加觀瀑
總統：高職免費 培訓傳產人才
清大接待家庭 國民外交延伸
午後對流旺 台北台東局部豪雨
圓山聯誼會換新裝 郝柏村說讚
世界軟式少棒賽 中華隊2連勝
芭樂咬太大口 噎到不治
桐花祭攝影展 書店也可賞花
西部開發10周年 藍皮書公布
店家開幕 田中千繪做公益
立委呂學樟訪菲 推廣經貿合作
台中機場國際化 設施大升級
樂團接連唱 粉絲荷包失血
吳揆訪友達 肯定減碳成果
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
前進杭州 誠品杭州簽協議
菲總統國情咨文將揭前政府弊案
不滿被送養老院 8旬修女落跑
溫昇豪當護髮師 師奶爭睹風采
中央氣象局氣象報告(更正)
網路安全教育 台中家長最積極
回饋故里 北市雲林同鄉會義診
楊惠珊12年從影靈感全給琉璃
陸藍皮書：東西部發展差距擴大
清境綿羊現身 大跳脫衣秀
屏縣溺水學生屍體尋獲
總統：ECFA尚未生效 但已發酵
在校學會CPR 救回父親一命
大醫院急診爆量 外院病患增
住院不能逾7天？病患勿被騙
大學入學網路填志願 28日截止
鴻海重啟10億美元籌資案
台灣梅花鹿長鬃羊今秋抵大陸
江西遺跡印證蔣經國主政歷史
吳冠中水墨畫324萬人民幣成交
台東陣雨 航班取消南橫落石
歐美已開發國家升息不易
入圍催生標語 20則拚百萬
坪林溪水暴漲 男童疑遭沖走
國防部：駐美副團長甄選無不法
啟功書畫精品在北京發行
腦中風併心肌缺血 心磁圖揪出
金球不出牆 陳智弘要捐出場費
兇一點打選戰 金溥聰不刮鬍
孝行獎得主痛失阿嬤 總統慰問
要補差價？蘋果未正式回應
TLPGA邀請賽 余珮琳逆轉奪冠
王功漁火節 環團趁機反八輕
全球化趨勢 外語厚植就業本錢
訂婚再結婚 幸福更長久
談中常委兒子 薛凌：有柔軟度
國民黨代表座談 黃昭順聚焦
學生麻將賽 400人方城戰
ECFA後 總統盼台澳簽FTA
詹秀齡開畫展 肯定自己謝丈夫
日職明星賽 第2戰言和
澳門珠海擬建世界級濱海城市
泰國白龍王生病 急壞信徒
8月禁硃砂 33藥劑限期下架
蔡英文抗議機場捷運直達車減站
那英征服粉絲 大陸歌手破蛋
台中縣市長在印尼行銷台灣水梨
竹聯前幫主嫁女 警蒐證大陣仗
高雄啤酒節 小天暢飲名模走秀
召妓疑雲關鍵 陳致中陣營改口
德智庫質疑銀行壓力測試成效
中職全壘打大賽 郭俊佑奪冠
疑越界 蘇澳漁船罰日幣50萬
韓職明星賽 柳賢振開轟搞笑
古又文堅持理想 不讓神支配
癌末阿嬤捐畫義賣 助癌友
朱立倫反對機場捷運直達車減站
西班牙成功證明金融體質健康
坪林溪水暴漲 1童溺斃
新疆維族記者受訪批評政府 被判刑15年
北韓威脅 對美韓軍演會做出「回應」
很少動法官？ 監察院澄清「11年彈劾54名法官」
日本首相菅直人 慘遭老婆出書吐槽「不適任」
美韓軍演 日本自衛隊派出觀察員
「聽了就想生」 20則入圍標語出爐
韓潛艇試射反艦導彈 誤差超過十公里
綠營：五都選舉國民黨只吹噓ECFA利多
低壓雲系到 今天恐有大雨
機場捷運 ／花百億縮短3分鐘 立委有意見
李遠哲：國光石化是走錯的路
台灣屏東山區 發生罕見5.6級地震
中國渭河支流決口 造成100人死亡
人權意識覺醒 「全球論筆」大串聯
黃東熊：台灣司法官不重視人性尊嚴
台中福華海鮮坊父親節專案 首推小家庭合菜
你真的很適合賓士 Mercedes-Benz【即刻賓士】全方案
唐幼馨北京談瑜珈與自身療法
致中嫖妓是「腳尾飯」、還是「二顆子彈」翻版？
國際物理奧林匹亞 台灣第3
日本新任駐華大使 期望中國「愛國親日」
紅衫軍領袖參選落敗 驚傳爆炸
巴黎印象畫廊書店閱遍亞洲文化
台塑六輕20天二次火警 環局勒令停工
骨骼代謝可治療糖尿病
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德露天電子音樂舞會 15人踩死
BP非特例 墨灣漏油由來已久
南澳地震規模4.0 震度4級
李冠儀出書 傳授省錢保養
破西方壟斷 女陸商承攬沙國慶典
戀已婚婦遭反對 河南男子弒母
窮不能窮教育 苦不能苦孩子
後山召喚 愛從陪伴開始
走出陰霾 受暴媽媽關懷單親兒
破繭重生 投身偏鄉教育
叛逆少女成家扶義工 樂在陪伴
閱讀希望 伴讀成長
兼差兩份籌婚錢 港男積勞猝死
半年報耀眼 宏達電法說受矚目
DRAM廠下半年分歧 封測樂觀
黃金週線收黑 不排除震盪測底
詹詠然鄭潔再攜手美網精英賽
廣東兒童藏巴士行李箱偷財物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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毒鴛鴦藏公寓 警上門剛吸完
鐵皮違建 也要繳房屋稅
外交禮品揭面紗 國慶日亮相
美韓軍演 中美關係嚴酷考驗
張芸京齊秦 稱霸華語雙榜
否認流放 北大教授賀衛方不懼封殺
太霸道！李小龍雕塑腳踢白宮
香港會考將放榜 考生忐忑不安
特派員筆記：巴西選民教育素質
濱崎步小賈斯汀 稱霸東西洋榜
屏東地震規模5.6 南台震動
雨遮納登記坪數 監委擬質問
假務農？府：小英不食人間煙火
中油：本週汽柴油價格不變
蟠龍配翔鳳 自強隧道8月換裝
徐乃麟下戰帖 吹牛高手PK
機場捷運加速難 總統尊重專業
郭泓志仍無失分 道奇再見轟
韓美軍演 投入日本海4天
81歲養女陳綢 蓋少年家園
台塑石化油價不變
粉墨演繹百態 伶人期待肯定
李振昌好調 連8場無責失
韓美軍演清晨登場
宣導居家服務 自行車隊來幫忙
南韓留美學生逾10萬 次於中國
1日兩震 地震中心籲勿恐慌
李遠哲：汰耗能業 保農業
三地門震度5級 居民嚇一跳
本土社團力挺蘇嘉全
機場捷運減停靠站 朱立倫反對
日防災直昇機墜 6人生死未明
因應中國海軍 日將強化潛艦
廂型車翻覆 1命危8傷
落雷 貓纜暫停營運
交部：月底前重啟兩岸航班談判
大二膽戰役60年 老兵返金門
鴻海西遷定案 在台腳步躊躇
暑期飢餓三十 1.6萬人會師
交部：機捷停五股長庚不取消
美羽賽 中華男女雙鍍金
工商界挺鴻海 籲外界多支持
因應廉政署 調查局受考驗
台股下檔有撐 上攻看量
國父檳城會議百年 夜明具意義
陸樂團男男接吻 民眾驚呼
失業男搶銀樓 警民圍捕
落雷停止 貓纜恢復營運
亞幣升多貶少 新台幣上週微貶
美羽球賽 中華隊勇奪2冠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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國民黨代表座談 憂黨員投票率
劇場裡的曾國城 淚眼謝掌聲
張芸京慶功簽唱 阿妹送阿密獅
選戰看招 港公民黨員取經
脫離國會 張碩文投身開心農場
長春建中國最大汽車零件基地
長江洪災10年罕見 損失慘重
五月天阿信開展 粉絲擠爆會場
國際物理奧林匹亞 台灣5金
香港逾半住戶看數位電視
世界軟式少棒 中華隊打進4強
數據有誤 中國人行低調更正
11變電箱高掛 艋舺民怨
楊秋興鐵馬逍遙 宣傳鐵人三項
午後大雨 平鎮水淹近膝
台灣伸援 史瓦濟蘭展活力
史國招商 要讓台商有家的感覺
年齡曝光 小蜜桃代班虧很大
保育類鯨魚 魂斷金門
新疆調高最低工資標準
中國菜亞太初賽揭曉 9月決賽
兩岸大學生辯論 世新屈居亞軍
蔡依林美人計 狂跳40次完工
中國發現「瀋師鳥」化石
疑涉竊遭父責罵 少年跳樓亡
學者：美韓軍演 加劇地區緊張
航空市場8月展望 淡季不淡
大連設法圍堵油汙蔓延渤海
傳媒博士自辦網路脫口秀火紅
銀行獲利結構改善 消金看好
買芒果送香蕉 災區農產促銷
韓星徐孝琳 初戀男友前險露點
利多吸引？北縣6月萬人遷桃園
日擬批准標準3型防空飛彈出口
總統挺職棒 明星賽開球
雨遮登記否 3個月內給答案
退役軍官製毒 栽調局女實習生
明星賽同隊 張耿豪不敢找恰恰
機捷加速 蔡英文：決策粗糙
抗議 滑輪溜冰中華隊拒領獎
危機處理差 BP執行長近日下台
北高健保欠費 送強制執行
阿里山公路3車擦撞 3傷
盧媒：ECFA讓歐洲國家獲益
違退政壇承諾 謝長廷致歉
曼谷議員補選 傳炸彈攻擊
港府擬放寬高齡津貼支領限制
南海問題 中美交鋒
中國情侶流行藏婚
大陸下半年建鐵路 每天30億
學生麻將賽奪冠 運氣加手氣
ECFA公投 公審會擇期再議
向受害人道歉 英罪犯可望減刑
菲犯罪案 上半年減7成
蘇談經歷 笑說差總統沒做過
河南暴雨成災 23死亡12人失蹤
世博兩起預謀跳樓案 被刪除
李登輝籲強化民主 避被中併吞
興農魔咒 明星紅還是輸
申彗星願娶大某 盼兒女別從藝
台塑六輕廠房火警 疑重油外洩
河堤塌 隴海鐵路受影響
林智勝鼓舞 高國慶轟回MVP
召妓疑雲 陳致中明提告
國民黨：小英應到新北市走走
物理奧賽5人奪5金 全家開心
德音樂會19死 多自扶梯墜落
王思博高中3年 國際3金稱冠
府：小英阻ECFA 不顧農民死活
鐵馬運毒搭郵輪 警逮6人
港工人促立酷熱免中暑法
為亞運 廣州設26萬個監視器
滑輪溜冰公路賽 中華隊13金
台塑六輕火警 未傳傷亡
日救難直升機墜毀 5死2生還
無視核戰恫嚇 美韓展開演習
姚明朗朗與兒童世博同歡
德踩踏事故 愛的大遊行熄燈
蔡英文：拍馬屁?連機場捷運站都跳過新北市
兩岸簽ECFA後 台前經濟部長赴日招商
台標準局：假台貨 2萬多件已下架
美專家：未來熱門職業「地質科學家和水文學家」
恐怖音樂節 德國發生踩死19人事件
美航母率艦出港 軍演展開
英監視器3月賺200萬英鎊
曼谷爆炸攻擊 1死10傷
台灣培育資優學生刻不容緩
長榮鳳凰酒店(礁溪) 父親節專案優惠
六輕火苗延燒 麥寮居民不安
高鐵自今年7月起推出回數票及定期票之營運情形
機場捷運潛盾隧道聯絡通道及高架橋基礎竹削工法即將完成，正全力趲趕土建工作
台灣人在中國聯手詐騙韓民千萬
榮雙國際：台灣製傘重返世界舞台
【Morning Rock】盛夏的晨間搖滾 盧廣仲大螢幕作品躍身電影咖
2010誠品屋頂音樂節 搖滾熱力開賣！
德國檢察官調查 造成19死音樂節事件
北京遭遇近10年最長高溫天氣
2010想飛的季節泛舟活動 免費索取泛舟體驗券
長江上游水位漲 洪峰再抵達三峽大壩
綠營：政治黑手卡住公審會
六輕再爆 工業局上陣說明
新竹喜來登大飯店-盛宴自助餐餐廳與你一起FUN暑假歡樂一夏!
美哉金門 「陽光、森林、青草地」
范逸臣酷愛代言 高雄購物美食節”食在好購味”
英國Aynsley瓷器235週年 維多利亞女王紀念盃來台首賣
離譜！ 台北市半數路樹有毒
富士康：印度廠約1週復產
美6月新屋銷售創30年新高
天氣溼熱 降雨機率高
台股開盤漲25.85點
台阿銀行簽署轉融資合作協定
大連漁民大發災難財
台塑化六輕煉油廠火勢已控制
BP補破網將用首位美籍執行長
利用他人分散所得 連補帶罰
長江三峽大壩今再迎洪峰
新台幣盤初走升
薩國教會：美會廢除移民惡法
交部71家轉投資 也推反貪
山東文登盛產百歲人瑞
挺粵語 廣州兩千民眾上街頭
4成5上班族 想穿制服上班
台股小揚 六輕大火塑化受挫
大陸考公務員都比上幼稚園容易
台塑化損失 看停工期長短
中研院天文新技術 繪製宇宙網
六輕大火 衝擊台塑四寶股價
眼盲心不盲 法律盲生想當法官
何智輝買到三審？檢不回應
中國禁將賣淫嫖娼者遊街示眾
台經院上修GDP至5.93%
廣州亞運預估支出大
放寬黨政軍投資媒體 藍挺綠嗆
台經院：廠商預期景氣趨緩
NBA球星魔獸姚明下午抵台
六輕意外 綠營籲停工體檢
台贈梅花鹿長鬃羊9月抵威海
中國誕生本土F1賽車
陳致中提告 律師：握有利證據
男子疑厭世 父墳前自焚
立志當法官 盲生不怕遭拒
電漿電視面板出貨創新高
豐興鋼筋盤價調降300元
北縣速食商品 8月起標示營養
陸鋼價反彈 鋼鐵股爐火通紅
遊大陸防狗咬 打疫苗保心安
放寬黨政軍投資媒體 綠批倒退
世青棒 中華力克澳洲2連勝
油炸油自主管理 北市免費檢驗
台灣大併凱擘 經部：尚未收件
六輕大火 經長要求徹底體檢
總統：MIT產品連鎖店買得到
台商贊助世博免費提供吸奶器
父親節送健康 篩檢口腔大腸癌
誤觸戰機按鈕 南韓少將彈跳無恙
河北對台直航29日首航
牙周病細茵 小心引發心臟病
小開吸毒變流浪漢 偷金桶遭逮
陳彥寧高球賽封后 訣竅豁出去
央行升息? 台經院：有空間
南社籲秋菊 顧大局解心結
台股漲 新台幣中午升2.6分
六輕連火警 麥寮人促停工體檢
六輕火警 經部促台塑徹底體檢
日擬縮小開發中國家關稅優惠
小英與市民對話 8月逾30場
勞工熱危害死亡 高市4起
麥香大雅 歌舞迎中都
OTC與河內證交所簽MOU
駐韓聯軍：北韓擊沉天安艦
菲逮捕80餘名非法中國礦工
蔡家買凱擘 台灣大無貸予資金
六輕火警 環署：排除毒化災害
泳池人多 議員：如下水餃
一起來破億 高鐵送好康
勞退選擇將屆 62萬抱舊制
吳揆：政黨不應經營媒體
雅羅育偕夫婿赴港體檢
天氣不穩定 東部南部大雨
台股收盤漲26.23點
國民黨：政黨不得經營投資媒體
綠委：寢具疑多偽標 稽查失職
台北股市漲26.23點
川藏公路波密段塌路基交通中斷
考選部：國際新聞特考無不妥
台股盤整 7800點得而復失
佳暮村民心酸 永久屋拆散部落
8月台指期漲31點
海華德辭BP 仍有千萬退休金
金音獎招手 總獎金200萬
鬼塢廣告太嚇 業者：調整時段
8月電子金融期貨雙漲
廣州亞運就緒 料將入不敷出
未聞嗶嗶鎖門 狒狒上車當小偷
2PM前主唱 宰範9月攻台
好山水不無聊 台東辦觀光夜市
南社促整合 秋菊各說各話
鴿糞空襲 里昂王族中止演唱會
專機零件18年未換？空軍澄清
颱風天休假記過 一審北捷敗訴
三大法人買超台股105億元
珠海警方逮捕3名日本籍毒販
蔡家併凱擘 經部送NCC
避免依賴進口 傳中開發天然氣
傳中共網戰司令部建軍
大二膽戰役60年 老將憶往
綠色和平促公布大連油汙實情
兩岸學者河北共商文創產業
洛陽洪災 龍門石窟關閉
日相智庫建議政府調整防衛力
史國台商笑淚中闖非南市場
蔡明耀 最不像大使的大使
肥胖盛行 英超大號學童服暢銷
國際熱錢再覬覦中國股市樓市
長江漢江洪峰夾擊武漢
洗衣墊卡手 男童唉唉叫
中國擬出版台北故宮四庫全書
六輕火災 台塑：估損失 5億
全台豪雨特報 八八災區小心
鴻海集團兩新公司落戶鄭州
娜魯灣文化節 星光接力唱
六輕2度大火 蘇治芬怒嗆中央
連日雷雨 瑪家永久屋延期完工
保障受裁判人權 台巴簽約
新台幣兌美元升3.2分
深坑水電工疑觸電
大雨傷農 南投紅龍果裂
蔡明忠：擬以私人公司買凱擘
六輕罰百萬 起火區停工
日女長壽86.44歲世界第1
六輕停工體檢 石化業：沒必要
台聯公投提案 公審會下月處理
低收入戶租金補助 昨是今非
國際化 教部補助東南亞語課程
李佳峰出書 分享魔術心得
竊通用機密？ 中國奇瑞澄清
富士康印度廠逾百工人送醫
馬總統贈勳巴拿馬副總統
朱立倫：參選數月 未要求交管
中國最牛畢業生 實習完升經理
6月M1B年增率 連6月下降
戰役60週年 老兵重返大膽島
全民英檢中高級複試寄發成績單
馬國向台大招手 盼設檳城分校
杭州不明飛行物是夜光風箏？
島礁調查 內政部：捍衛主權
壯男包皮發炎 糖尿病作怪
中央氣象局 １週天氣預報
上周外資買超196.49億元
紀念碑落成 盼小林村展翅高飛
世界軟式少棒中華隊獲亞軍
火燒活雞 英3青少年被定罪
跳槽限制太苛 鴻海敗訴
陳菊：打造30分鐘交通可及圈
府：謝長廷曾說機捷車程23分
世界軟式少棒賽 台灣亞軍
布蘭妮墨菲死因 疑黴菌奪命
6月房屋交易減 北市最明顯
水利署清淤 曾文水庫再生
友善行人 中市打造精采一條路
陸勞資關係可能根本變化
學童上街募款 練膽量做公益
中橫洛韶山莊 轉型志工培訓
男人變胖沒自信 影響床上功夫
力壓裘莉 全面啟動票房亮眼
標檢局遷移耳溫槍免費檢測地點
讓利加孤立 陸對台兩手策略
亞幣比價 新台幣收升3.2分
暑假變調 網友揪團吸毒
洋樓百年尋故人 淚水滿溢
速食營養標示 消費者健康吃
年底兩會談啥 台內部溝通中
姚明抵台 最關心八八災童
小學畢業生翹家 躲教室被當賊
反聖嬰現象 學者憂秋颱釀災
ECFA未損主權 對台有利
鴻海投資生變？高市府：爭取中
太夯了 蘭陽博物館總量管制
酷熱哇 中國飆42℃高溫
甄子丹新作 威尼斯影展開幕片
4次柔道冠軍 吳亦舜考取警大
英最老新婚夫婦 相加184歲
接軌IFRS 恐影響傳統保單
風災重建 張榮發再認養3校
環署：火災不影響六輕擴建環評
助校園重建 張榮發慨捐4億
鄧泰山彈蕭邦 像初戀邂逅
胡蘇擴大戰場 部落格PK影片
六輕連火警 王文潮訪蘇治芬
美國豐腴女星成英國性感模範
涉貪法官收押 遺留案件照判
張藝謀文藝新片 原著先登台
機油打翻 新湖漁港遭污染
輕判前赤棉典獄長 受害者激動
山區陣雨 高屏溪河床便道淹沒
刑求取供？花縣警局否認
蘋果標錯價 限期提解決方案
越南鴛鴦盜 假買賣真偷竊
房價透明首部曲 上網查均價
NBA火箭隊球星參觀台灣館
標錯價風波 北市限期蘋果說明
午後大雨 屏東佳冬淹水
遊覽車下山連環撞 港客虛驚
M1B連6降 股市動能免驚
郭富城新片搞爆破 30車捐軀
八八風災遺孤 周美青擁抱問候
拈花惹草 當心中毒
6月房屋買賣減 7月會續減
廣東販毒案 2台灣人被逮
六輕火災 不影響國內用油
機捷難更快 直達車33分鐘
大連海域油污染危害10年
後ECFA 大陸關稅司長來訪
北縣今年首例 老婦罹日本腦炎
新竹凱撒標售 底價4.9億
大連海域油污清污艱巨繁重
六輕工安改善 雲縣台塑無交集
鬼塢廣告太嚇人 NCC促自律
六輕大火 總統要求釐清原因
蚊子館？議員批北藝中心人氣差
重慶台博 邀薄熙來促銷MIT
雞蛋含乃卡巴精 查問題蛋雞場
群益證併購金鼎證
八八災區降豪雨 交部及早應變
隔拆利率 18個月新高
大林電廠案 環署重組專案小組
車甩百包水泥 3戶民宅堵門
菲總統國情諮文 棒打前政府
台塑油品多外銷 國內供銷無虞
超越規定 廣州電視塔降10公尺
六輕大火 政院請經部了解原因
助金門大學 郭台銘捐百萬美元
雨遮爭議 政院：政策未變
醫療觀光全球招商 商總力挺
民調：艾奎諾3世信任度85%
今彩539三星四星彩開獎
房價透明e點通 房仲說讚
群益證每股12.5元併金鼎證
NBA魔獸 讚鳳梨酥好呷
教育交流 印尼亞齊公費生來台
威力彩開獎
陸專家：陸股下半年反彈
成本殺出 開發金忍痛賣金鼎證
拚招商 業界籲排除投資障礙
台股向上突破？看外資臉色
陳振農油畫作 絢爛優雅
財報轉佳 歐股不致再破底
環署：10年後全面禁用石綿
姚明指導災區學童球技
六輕暗夜大火 半月兩次難善了
群益證併金鼎證 排名升至第4
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麥寮人續抗議 施顏祥訪六輕
力晶虧損 GDR遭退件
板橋麵線店遭翻桌 警偵辦無奈
山區驟雨困4人 消防局救出
英女記者16週睡50個男人
體育及社會科 擬恢復分科教學
廣州亞運還沒炒熱 爭議卻大
朱立倫：新北市不需負面選戰
日駐北京大使 履新前惹爭議
大連污油 清理261平方公里
基期高 M1B年增率恐續降
威力彩頭獎摃龜
富士康氣體外洩 印度重視
金鼎證經營權爭戰 落幕
人質遇害 法外長赴非研商安全
陸:ECFA不涉主權國FTA
張家界贈純淨空氣給世博6館
今彩539 頭獎2注中獎
蘇治芬：無工安總檢無六輕五期
陳致中告壹週刊 只告民事未告應召女
韓媒：美韓軍演 中美摩擦「升溫」
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金鼎證爭奪戰閉幕 開發金持股虧本賣
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立委林正二當選無效定讞
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英偉達被判侵權 波及華碩映泰
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美府會同調：洩密文件已過氣
經濟智庫：英低利率將到2014年
巴西冬季音樂節 人文薈萃
陳寶生：金融危機不應扯人民幣
陳寶生：兩岸經貿安排 好事
美男童猝死 惡性高溫症惹禍
陳寶生：兩岸經貿安排屬自家事
林書豪將返台 與姚明台北打球
英盼與阿富汗關係不受洩密影響
斗六火警 母親3子女喪命
西南氣流旺盛 南台警戒
租借深度導覽機參觀世博免排隊
台股開盤漲18.80點
基隆外海地震 規模4.3
北京學者：慎用國家核心利益
高縣大雨 山區道路中斷
台南大豪雨 新營逾391毫米
雲嘉南豪雨 新營雨量超大
洪水沖垮河南大橋致37死
豪雨肆虐 阿里山公路封閉
屏東大雨 霧台對外路斷
中國地方債高 銀行風險陡升
薩爾瓦多駐華新使履新
報復韓美 北韓恐再核試
新台幣盤初升破32.1元
台灣醫療志工協助聖露西亞醫院
戒檳榔仍須防癌 紅唇族勿輕忽
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西南氣流發威 南台大雨交通斷
少年NBA開訓 魔獸親指導
5鄉鎮黃色土石流警戒
軍演讓中國人對美國好感降低？
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
送披薩巧救命 美傳佳話
蒜頭比肉貴 「我決定不吃了」
熱浪襲 中國14省發高溫津貼
武漢特警50公尺外打斷牙籤
NBA力邀 林書豪明返台
司法黃牛案 陳哲男改判7月
國貿局長黃志鵬將轉外交系統
六輕事故 施顏祥下鄉聽意見
金鼎證出嫁 漲停掛進43萬張
春夏季中國報紙10大流行語
湖北法官為妻維權遭免職
HBO推新影集 見證二戰煉獄
中美3國與哥倫比亞推動FTA
台塑四寶領跌 塑化油電股遭殃
李沛旭節目把洪棠 徐乃麟喝止
中國大陸洪災高溫遍野
總統：善良台灣人令世界感動
6月消費信心升 耐久財指標降
廣東警遭台毒販槍殺身亡
偏鄉遠距照護 吳揆關切
武漢立法保護台灣投資企業
高縣市大雨 杉林鄉11人疏散
台加打工度假名額今年增500人
六輕若致文蛤斃 漁署助求償
糖尿病友難嫁娶 轉念出困境
台灣超越日本成浙江最大進口源
介面掛牌大漲 8月宣布建新廠
綠營：勿採認中國醫事學歷
傳承阿美陶 古拉斯挑戰忌諱
四川漢源山體滑坡致21人失蹤
新加坡10家企業簽上櫃意向書
美韓刺激 青島滿天戰機
五期環評照走？經濟部：待評估
中華電多平台直播姚明表演賽
大學畢業生起薪北京為2993元
認同台灣資本市場 星商搶掛牌
中國刺激經濟 代價開始浮現
騎贓車搶超商 警守車逮人
垃圾發電 中國煤都試運行
將外派？ 黃志鵬：未獲徵詢
因洪水關閉 龍門石窟重新開放
骨折風險 WHO訂台灣公式
當選無效定讞 林正二面對事實
因應豪雨 中央應變中心啟動
翻黑 鋼鐵股一日行情
六輕工安 勞委會將每週檢查
民調：美5成5民眾擔心失業
中市公文龜速 胡志強要求改善
新台幣中午升1.05角
國際青年大使與巴拉圭各界見面
豪雨 雙園便橋等多處道路封閉
LED背光源市場成長快
黃聯昇出席巴拉圭濟貧計畫說明
遊覽車國道衝邊坡 30人送醫
大陸地表水污染嚴重
給夢翅膀 捐款助貧童陪讀
政策利多油價高 太陽能看好
駕駛疑中風 失控翻車
府：小英撤ECFA戰場拚選舉
農地徵收 農委會：協商解決
小英：先取執政權 反ECFA未變
競選仍住陽明山？小英批牽拖
台股收盤跌39.44點
台股缺主流 7800屢攻不過
查緝偽禁藥 檢調7路搜索
台股開高收低 跌39點
北市重大工程 190件延宕
和艦案 曹興誠批法官枉法裁判
8月台指期跌51點
移居濟南 貓熊泉泉中毒身亡
新流感耐熱 社區病例倍增
藍營籲蔡英文支持ECFA
8月電子金融期貨雙跌
白老虎進住壽山 高市：春節前
OTC連結亞太市場 布局全球
課後扶助展愛心 建立學生信心
劉政鴻賣地 綠：查有無圖利
成思危指亞洲貨幣終將一體化
北市舊公寓更新 容獎最高2倍
南部大雨 八軍團預置兵力車械
辛巴威男騙財色 求刑5年
東沙管理站啟用 珊瑚礁總體檢
重返管訓鐵窗 流氓變牧師
獲評全球十大市長 胡志強意外
共軍在黃海展開實彈演習
人權自治條例 高市盼年底上路
老翁機上不適 長榮轉降救不回
水利署籲遠離河道 注意防汛
三大法人買超台股57億元
落難獨腳大冠鷲 不減猛禽風
專家：中美終將在黃海軍事角力
聯發科與日廠簽4G技術授權
關公面前舞大刀 路邊試槍遇警
日月行館開幕 金箔船桅吸睛
議員踢爆 英國會大廳找一夜情
南縣麻豆鎮淹水 部分住戶撤離
LED電視年底削價機率低
陸景點門票亂漲 政府出手
小英招募選戰10萬大兵
小金門添景 紅土溝據點啟用
林書豪進NBA 姚明勉練壯些
克服毒癮肝炎 男子獲重生
印央行再升息GDP估增8.5%
豪雨 阿里山鄉警戒
油庫口麵線遭砸店 7嫌送辦
苗栗紅棗遇雨裂果 農民搶收
傳中國首艘航母年底架龍骨
台灣大：修法後再評估凱擘案
林鳳嬌為愛息影 竇娥冤擱多年
新台幣兌美元升3分
中國擬嚴控稀有金屬出口
破獲強盜集團 大學考生列其中
姓「雞」姓「死」如何取名？
6月景氣燈號 續呈黃紅燈
曾蔭權：個資外流事件不能重演
加水站未申請 彰縣開罰
陳泰銘：被動元件持續缺貨
ECFA效應 星企業來台掛牌
遊覽車翻 安親班32人送醫
魔獸談職籃 相信自己勇敢向前
吳揆：遠距照護 嘉惠偏鄉民眾
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
彰化農民宣示 不賣相思寮
台灣民俗舞團 襲捲馬來西亞
ECFA公投案 8月中前審查
電腦應用展 攤位6年新高
蘇嘉全推農產品平衡基金
搶救球館預定地老樹 議員請命
台塑化：外銷油品展延交貨
姚明做慈善 幫貧困兒受教育
杜繼誠電鑽救命 史國傳佳話
不運動 過半青壯年體能差
加藤侑紀登台 銀幕初吻獻仔仔
嘉縣豪雨 抽水機進駐低窪地區
大陸經濟成長 空氣品質卻降
長江上游水位漲 三峽水庫吃緊
反對台中環線 居民陳情監委
黑松要結合生技 放眼中國市場
出包後 富士康印度手機廠復工
中國專家：美韓軍演違反國際法
新流感重症44天 死裡逃生
西町瘋夏祭 週五封街特賣3天
機場一航廈施工 8月起禁停車
肝硬化吃海鮮 海洋弧菌奪命
連2顆黃紅燈 景氣擴張趨緩
調查：中國大學生就業多遭歧視
李承軒爐灶鍋鏟間展外交
荖濃溪防洪 斥資逾8億築牆
兩岸合資公司布局台海風能
斗六火警 消防員踩空摔傷
廚師烘焙師熱 報酬率高8倍
水淹南台 14路斷26人撤離
亞幣比價效應 新台幣收升3分
雅虎日本將用谷歌搜尋引擎
水管密交賭金 難逃警法眼
HTC登陸 宏達電推4款手機
弱勢陪讀募款 傅娟母女做公益
高價股除息 台股開盤少23點
餐會影響選舉 林正二當選無效
密醫開假本票 判4年
金門修路 出土清朝德政碑
朱立倫促小英說清ECFA立場
溫嵐裸妝入鏡 喊馬修連恩爹
司機開車久坐 健檢不可少
環署：台塑六輕處連日罰
永豐銀違規 金管會罰百萬
戀戀風塵數位重現 辛樹芬缺席
撤ECFA戰場？綠營：抹黑
豪雨 總統促高度戒備
雨不歇 災民夜未眠隨時撤村
化學奧林匹亞賽 台2金2銀
許添財辦市政座談 動向引注目
再下一城 必翔與俄合作電動車
六輕大火馬後砲？蘇治芬駁斥
粵擬立法 2成員工可啟動協商
賴峰偉內定接任考選部長
日戰後曾要求美軍撤出
黑松新董座 健康有一套
陸企怕稅局 台商怕台媒？
大學網路填志願 明截止
陳哲男司法黃牛非貪污 惹爭議
假證件辦權狀 2男落網
遭控炒地皮 劉政鴻將提告
生菜水果抽檢 4成生菌超標
暢遊大崗山 龍眼蜜清涼消暑
陸H2強調加快轉變經發方式
軋一角演市長 陳菊喊難
大陸鐵道將引進市場競爭
防炸 46%曼谷人盼維持緊急令
蕭薔挑戰18歲 自稱得心應手
陸光電內需規模每年50萬千瓦
百貨業力拼捷運共構商機
六輕大火 環署譴責雲縣府牽拖
盧廣仲當電影咖 分身先曝光
整合南2都 吳乃仁有信心
被害變共犯 5嫌疑人送辦
三重工廠大火 百餘警消灌救
中國東協FTA啟動 嘉惠廣東廣西
3人受困合流坪 義消渡溪救出
特色夜市拚第1 羅東當選戰打
經建會將恢復發布落後指標
華航22日艙壓異常 機長求救
母負氣離家 童尾隨迷路警解圍
蘋果標錯價 有條件出貨
施工不當 怪手打破桃航廈屋頂
貼文罵地震預言者 女大生挨告
科學家：人藏伊甸園 躲冰河期
財務健全公司 私募擬設限
高凌風訪女監 山寨珠花熱舞
遭控違公平交易法 格子趣勝訴
中華電設子公司對岸佈局
台塑訪經長 說明六輕事件
大陸農改 鼓勵股份合作制
肺炎鏈球菌藏鼻腔 老幼都攻擊
多材質噴印技術深具潛力
校長分派系？秋要菊公開道歉
化學奧林匹亞 台灣排名第4
指考成績複查若變動 重登記
陳哲男刑驟減 職務認定翻盤
花博倒數 郝龍斌勤練花博舞
天津建全球最大機械表機芯基地
新人送滾輪 要瓜哥健身勤做人
標錯價 消保會肯定蘋果誠意
江宜樺上東沙 宣示南海主權
旗艦招商 美食都更可望入列
來台旅客 今年可望破500萬
房仲:整合才是都更重點
陳偉殷拿第9勝 生涯新高
看好市場 HTC品牌登陸
揚子江船業獲准發TDR
今彩539開獎
新營雨很大 全台大豪雨地點多
城市光廊亮點重現 薄酒也可賣
掌握3訣竅 不買漏水屋
大樂透開獎
轟趴反目槍傷3少女 主嫌投案
錯價風波 蘋果原標價出貨
雙城戀曲 勾起兩代情懷
倫敦奧運 2年倒數計時
艋舺騎金馬要辦趴 落馬懺悔去
豪雨無人傷 13道路橋梁封閉
中國央行：仍需警惕物價上漲
經建會：下半年經濟成長趨緩
化學奧林匹亞 台水準名列前茅
黃昭順陪弱勢兒 參觀達文西展
北京以孫中山文化為兩岸搭橋
中國法院要和新媒體打交道
孤懸大膽島 戰地風情濃
海寧輪滑節台灣15人參賽
3日籍男子涉珠海販毒 或處死
巴拿馬副總統樂見兩岸關係發展
訪日外籍觀光客增35%
林書豪打中華隊？經紀人否認
藝術結合環保 小森林樂台落成
台灣電影暨攝影展菲大學登場
兩岸關務達成原產地部分協議
拚就業 總統盯政院提績效
人行：市場未盼人民幣升值
播醫藥廣告 一查二不三用心
高鐵價高速慢 上海會調整
今彩539頭獎摃龜
大樂透頭獎摃龜
韓客受困阿里山 明流籠接出
名畫前合影 義總理挨批
兩岸人士籲合建再生能源標準
蒜你狠 豆你玩 薑軍橫行
柬管控普里維希神廟 泰抗議
師大藝術地下道 議員批逢雨淹
學生繳超商點數 教師道歉
廣州亞運將熱烈歡迎台灣選手
雨勢轉緩 美濃東和便橋復通
豪雨防救災因應 吳揆肯定
白宮譴責「維基洩密」 洩漏阿富汗戰爭文件
日大使「日本未承認台灣是中國一部分」言論 引起中國媒体注意
日本軍事佈置重點 將南移至釣魚台週邊
黑松沙士60年 捐120萬認養千棵烏心石樹
校車高速公路撞護欄 中風司機送醫不治
貪污改詐欺 陳哲男刑期12年變7個月
水利署啟動二級應變機制 籲民眾遠離河道
蔡英文「想通了」 蘇俊賓說「邏輯矛盾」
美政府：維基解密洩密文件已「過氣」
美7月消費信心 5個月來最低
彩色印象‧黑白記憶──郭英聲1975年塗鴉作品
對美韓發警告？ 解放軍數百戰機青島上空呼嘯而過
七夕情深 南方莊園讓「戀情加溫」
南京瓦斯爆炸 目擊者稱地動山搖
全球首款3D LED顯示器、1毫秒27吋大螢幕展場搶先看
獻給心目中的巨人 高雄國賓父親節饗宴與住房專案
老爺大酒店 七夕情人節美饌
盧廣仲現身也獻聲，影迷／樂迷破天荒早起看電影
台灣司法怪現象：守法的檢察長去職 濫權檢察官升官
Google上半年度 台灣關鍵字搜尋排行榜出爐
第五屆BenQ真善美獎「記，憶。」
四格漫畫徵件比賽 舉行頒獎典禮
巴基斯坦客機墬毀 152人遺體全尋獲
針對報載中國高校吸收我頂標生相關回應
姚明慈善賽 林書豪攻進17分
阿聯男子酒駕肇事 判鞭刑80
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美反對延期 沖繩基地8月定案
台裔NBA球員林書豪 清晨抵台
盧彥勳：目標世界排名前30
美知名業者收據含過量雙酚A
記憶成拍片靈感 郭尚興泰國追夢
1英鎊假硬幣橫行 數量創新高
2縣73條土石流黃色警戒
苗栗以南防豪雨 降雨明轉弱
中國第二季重大工安事故21起
台股開盤跌11.42點
立院：應秉國安思維推ECFA
長江洪峰抵三峽大壩 漢江告急
受困韓客趕機 流籠接駁下山
2020之前 中國可造6航艦
黃聯昇款宴參加巴拉圭商展台商
強迫辦證 廣東被批藉亞運斂財
公賣局中山配銷處舊址活化利用
關懷弱勢 亞松森慈濟發濟貧物資
新台幣匯率盤初走升
台灣將主辦2012國際數學競賽
老婦失智 步行尋找過世兒子
巴拿馬副總統結束訪台
台偶像劇「海派甜心」大陸熱播
人民幣低估與否 IMF內看法分歧
中國8城市上半年全降酸雨
傳產輪動快 台股平盤整理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
竹苗嘉義水庫近滿 注意洩洪
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
宏達電填權息逾3成
暑期打工沒勞保 勞團盼罰
布萊爾夫人杭州曝情史
巴拉圭副總統接見國際青年大使
雨勢持續 屏東仍封閉3橋
福建遣返兩名台灣詐騙犯
叛逃英國？新華社高官否認
共軍練兵 裝甲旅客機運膠東
原物料及資產題材 食品股旺
抓姦不讓女穿褲 婦人被起訴
外貿協會支援爭取台主辦數學賽
豪雨受災 8項稅負可減免
重慶道長李一暴紅 譽謗也隨之
鄭州男子沿街兜售1700發子彈
壹再爆 陳致中總部：蒐證提告
建案廣告不實 公平會開罰
中市未現豪雨災情 抽水機待命
蔡英文：六輕工安是國家問題
年底前 韓美月月聯合軍演
阿里山9韓客 流籠接駁脫困
消基會檢測傳統涼麵 全不合格
日航解僱台籍空服員 北市調解
開攝護腺癌不上身 醫師破迷思
南海唇槍舌劍 美方有備而來
中南部大雨農損669萬元
第3季促參預定簽約560億元
財部：統一發票開獎公正透明
爭奪戰落幕 金鼎證連2根停板
全球招商 總統盼歐盟加碼投資
廂型車墜谷 1對男女死亡
70年迄今 147國中小廢校
顧慮南韓 日國防白皮書延後公布
聯發科陷入貼權息窘境
中山盼與高雄港合作 連接美洲
吸菸致乳癌 尼古丁受體是鐵證
立院2次臨會 擬8/16開
姜成妍戲裡委屈 趙敏基關心
菲判台籍毒販無期徒刑
駐泰代表烏元彥9月任滿返台
日航解僱 北市以勞動權益優先
內政部表揚績優村里長民代
新台幣中午升7.5分
中共高官調動 組織部長大風吹
王董喊話 宏?盓髡邑鯃v息
對ECFA提警訊 王金平尊重
法官收賄案 檢調提訊陳榮和
南部雨災舒緩 北部預置兵力
徐旭東：社會各界多鼓勵台塑
搶客家票 朱立倫：普設服務員
審計部：消費券貢獻未如預期
解僱空服員 日航：既定政策
北市府：捷運首度虧損報導不實
林敏霖參選？胡志強：爭取支持
不確定性減 股市破底機率低
萬步寶島台灣行 散播樂活種子
撤30萬員工 富士康衝擊深圳
台股收盤漲36.80點
麥寮村長陳情 促台塑兌現回饋
蔣智賢手感好 連10場安打
全球招商計劃 推動委員會先審
台股開低收高 上漲36點
傳產領軍 台股黑翻紅
石膏男缺錢 借車偷電瓶落網
巴基斯坦客機墜落首都山區
施政滿意度 秋菊同獲5顆星
8月台指期漲64點
郭泓志太威 2局飆5K
選總統？胡志強：沒想過
壹電視新聞等3台未過關
南京工廠爆炸 上百人受傷
8月電子金融期貨雙漲
審計部：桃園機場跑道超齡
漫博會開幕 限量商品吸金
伊斯蘭馬巴德墜機 152人凶多吉少
奧蒂嘉會晤美勞工部長
中國首度以高科技確認選手年齡
諾爾出走綠洲 伊恩布朗叫好
新檢長上任 曾勇夫：首要清廉
菲一涉流產軍變營長獲釋
大肚鄉與日本鳥取縣北榮町締盟
有庠科技獎21人獲獎
陸指美意圖建亞洲北約
6成6菸槍 18歲前開始抽
向週刊爆料 尹馨前經紀人無罪
日樂壇大哥桑田佳佑罹食道癌
盲棒隊出征 台灣紅不讓
酒駕肇逃 印男登機仍就逮
上海預計2015年人口零成長
屏東創業進階班 8/9登場
三大法人賣超台股5億元
小金門觀光 地方要點不要面
拍戲壓力大 王以路靠吃放鬆
網路不良資訊 8成無意間點選
市話撥手機 明年降價
ECFA為歐盟企業帶來商機
比媒推 省錢遊台灣
兩年內中國建高鐵1.3萬公里
阿春涼麵生菌高？送檢基準不同
差很大 中國統計數據遭質疑
粗暴捕犬犯眾怒 告官員虐狗
高市迎鴻海 開放市地供使用
美專家：兩岸可各作各的夢
新台幣兌美元升2分
老翁砍傷妻 跳溪失蹤
美國關注中國反艦彈道導彈
高院輕判陳哲男 檢方將上訴
廖萬隆：幫漳州台商掌握商機
國人減重愛偏方 不向醫師諮詢
思想大師杭士基 8月訪台
印媒：巴國墜機45人生還送醫
斗六市長一審判當選無效
直達車票難求 台鐵加掛車廂
政府負債4兆 60年也難還清
大豹溪看繩下水 違者開罰
林書豪返台 面對媒體沒壓力
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侯西峰葉國一 打造高雄新地標
旱澇夾擊 大陸救災面臨考驗
姚明慈善賽 學子迎NBA熱潮
彰市口琴樂團 赴新加坡參賽
新埔水梨飽滿多汁 嚐鮮正當時
嫌調薪少 中鋼工會赴經部陳情
感謝門諾鼓舞 畫家王美幸捐畫
林書豪想逛夜市 要媒體別跟
警察變兄弟 恐嚇被起訴
周湯豪愛瘋 收到iPhone
馬如龍紅到海外 絕不服老
房市Q2熱絡 估Q3量縮價平
天熱豬長不大 台東休市11天
官靈芝扛百萬 盼得獎還債
海基會：鹿羊9月運送大陸
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量縮觀望 新台幣收升2分
矽品投資破200億 創紀錄
車墜深谷 1男1女慘死
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台股開平盤
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福建紫金礦業汙染 副總裁被捕
鱷魚逃兩年 佛州通緝死活不拘
巨石砸路基 阿里山公路中斷
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
台股盤整 紙類紡織衝高震盪
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
水患影響南部飯店業績
南京爆炸案官員怒斥直播媒體
南韓今年順差可望近300億美元
園藝公司管雪隧救火 綠委憂
買賣國有地套利 監委：確實有
TDR紅不讓 台股狹幅盤整
中美洲漁業觀摩團訪問高屏
蘇治芬：六輕還有1800顆未爆彈
全日空電腦當機 千餘人延遲登機
苗栗老油田 發現大量天然氣
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建多元災難通報網 內政部贊同
演藝圈動員 哈林范范體驗飢餓
中華電與史瓦濟蘭簽署MOU
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雙園便橋開放通行
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水泥股午盤異軍突起
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中市警涉栽槍 檢聲押4人獲准
已死30年 日警發現人瑞成木乃伊
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健保欠費逾2千元 可分期繳
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勞委會：勞保財務正常
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拆高玉樹官舍 議員批不文化
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3員警涉栽槍 中市警將停職
江西郵局扣留負面報導挨批
經濟部設麥寮中心盯環保工安
世界軟式青少棒賽 中華第一
蘇治芬籲設六輕火災調查委員會
共軍領導人：做好軍事鬥爭準備
世博15萬顆積木打造小美人魚
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金技慶改大學 論壇為金門獻策
台積電估業績續攀高
運毒出境 馬國男子遭判8年
新台灣之光齊聚 宣揚軟實力
上海杭州高鐵10月開通
邵占維代理杭州市長
北市逾期停車費 超商可補繳
地理奧林匹亞 首次台灣登場
千年僅見 吉林永吉洪災滅頂
新台幣兌美元升0.2分
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高新市鎮地標售 單價低有潛力
六輕工安案 綠促設調查委員會
中縣認富爸爸 胡要改善財政
下半年景氣 張忠謀:樂觀
嘉市票選好書開跑
爭薪資 中國勞工意識高漲
世錦賽美國隊 杜蘭特領軍
探孫闖親家 判賠兩千
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上鎖豬舍火警 成豬隻煉獄
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金融業捐款 須公開揭露
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北京人口逼近2000萬大關
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中央氣象局 明天白天天氣預報
普粵之爭 黃華華：兩者並存
北市圖暑期變網咖 議員籲改進
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暑期棒球營 少年樂揮棒
智慧機需求旺 宏達電財測季增
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浙江撤銷經濟觀察報記者刑拘
新流感第46例死 又是青壯年
回收工偷土地公 贓物罪被逮
猛將林書豪 總統大讚哈佛學弟
竹縣遲緩兒男多於女 早療早癒
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彩虹的幸福 風災紀錄片訴感恩
菲台商捐輪椅獻愛心
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禁爬大霸尖山霸頂 違者罰
小金門擬闢地雷展示館
中央氣象局氣象報告(更正)
央行尾盤調節 新台幣小升
阿里山公路中斷 闢便道接遊客
兩岸旅展 大陸省市全參展
印度糧食通膨率跌到個位數
阻撓FTA？陸委會：看王毅說法
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屏縣港口福隆海灘 近日水質差
媒介未成年陪酒 警抄知名酒店
道岔訊號異常 高鐵起訖改板橋
中國加速藍海腳步 對外亮劍
瀋陽故宮首展台灣收藏品
成長逾 3成 台灣福特銷售佳
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愛心發票箱遭竊 創世損失大
組織再造 教部將增2署
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遏止養地套利 買回售出國有地
招商不同調？政院：已充分討論
夜間殯葬服務 高市9月開辦
雞排激靈感 林威敏奪金漫獎
大陸高鐵每公里耗資1.3億
今年3D電視估340萬台
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法部：肅貪直屬府院 破壞制度
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六輕之火燒到台北 蘇治芬行政院下跪鄉親丟魚抗議
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減軍售？綠委：美怕台技轉中國
義民文化祭 盼與國際接軌
中國罷工 7成是日商公司
台北護院改制 第1所護理大學
特偵組研判 何智輝仍在國內
王如玄說明台灣人才投資政策
聲納合唱團 赴奧地利演出
私募新監理原則最快2週內出爐
吳敦義下午視察六輕
吳揆：研議連結廉政會廉署功能
吳清基：陸生來台 盼8月過關
上班族求職健檢 平均85分
動保團體籲落實禁養保育動物
異國風 貓兒秀私房廚藝
筆電面板需求8月可望回溫
登廣告捉流浪犬 1隻200元
化療止吐新藥獲健保給付
呂秀蓮：民進黨要關心台灣安危
大陸出版社來台展出6萬種圖書
校園國際化 總統盼外籍生倍增
董事薪酬 宏??5887萬居冠
陸童腦袋拳頭大 針灸擴腦量
台股收盤跌38.36點
林務局即清查保育動物飼養數量
設新號誌反塞車 郝龍斌不滿
高鐵拚旅客 業務員獲獎
8月台指期跌26點
老外醫師取經 台醫療經驗輸出
空軍一號換棚 府籲綠營勿鎖國
台北股市跌38.36點
墨西哥灣新魚種 剛發現卻瀕絕
8月電子金融漲跌互見
員山紅心芭樂 夏日最好吃
聯發科Q2每股純益8.34元
台股開低收黑 7月漲4百餘點
南部午後大雨 屏東降豪雨
台東美術教育學會明起聯展
空軍：民航局借棚廠 配合調整
惠州盼與台灣開通海上直航
日治寫真館重現 追尋影像
肺結核早癒關鍵 按時服藥
吳揆重申工業與環境兼籌並顧
勇警負傷逮毒品通緝犯
秦嶺長江為界 南北方人大不同
15菲學生獲獎學金赴台深造
聯發科展望Q3業績下滑
被控開錯刀 義大醫院告病患
陸客來台 最盼順利上阿里山
台灣水果蛋糕 父親節新好禮
法官勸和 吳育昇仍堅告黃偉哲
卡麥隆訪印 英印關係開新局
三大法人賣超台股49億元
中國力學之父錢偉長逝世
海洋嘉年華 美女同划拳吃冰
南迴案更一審 李泰安判13年
模範老父受獎 牽掛2身障子
南韓特工遭利比亞驅逐有因
國光環評難 陳武雄:不投資了
聯發科手機晶片挑戰 5億套
中國籲美作決斷 推兩軍發展
吳揆視察六輕 麥寮人靜坐抗議
陸軍方：一中前提撤飛彈不難
中國兵演出動海上隱形殺手
陳某畫火鳳 盼漫迷看到老
酒井法子離婚 爭取兒子監護權
家扶公益路跑 捐物資助弱勢
新疆天山洪水 大批遊客受困
蕭副總統籲國際企業來台投資
曾德水庭重組 二審新手遞補
數位相框檢驗 半數不合格
總統：ECFA效應 根留台灣
被指施壓妮可 陳致中告邱毅
陳致中提告 邱毅指混淆視聽
新台幣兌美元升1.8分
勞保基金投資公開 增社會信心
屏東車城豪雨 低窪處積水
高院院長黃水通 轉調公懲委員
府批鎖國 民進黨：勿亂貼標籤
花博派遣工薪資高？北市府澄清
太電案 胡洪九一審判18年
小豬生日派對 破千歌迷同歡
官員：人民幣匯改方向正確
創新管理 分局長家訪受歡迎
談撤彈？ 陸委會：經濟為主
化工原料桶入江 哈爾濱人搶水
專攻路亞擬餌 蔡聰錫揚名
太電案偵審大事記
西町瘋夏祭 封街特賣潮文化
照顧後山同胞 彰基東基聯盟
當選無效 林正二盼修選罷法
中市副市長 改名蕭家淇
黃昭順盼活絡海空港 留住青年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
史坦克維奇盃 中華男籃首戰日
林敬洋臉瘤 壓不垮作畫志向
小林村災民盼重建家園
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
紋身博覽會揭幕 亞洲最大
陸軍方：美應慎重處理對台軍售
綠委：雪隧消防器材不合格
空地髒亂 鐵馬道煞風景
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
記者泰國染血 家屬急查死因
留住熊隊 陳菊籲在地企業支持
南市3警涉包庇色情 檢約談
自製爆裂物不慎引爆 男恐截肢
兩岸文學共同體逐漸成形
警大女碩士實習 偵破毒窟
余秋雨出書 否認負面傳聞
央行阻升 新台幣守穩32元
日月光上半年獲利贏過矽品
本周台股小跌 汽車股漲幅大
大陸留美博士涉恐案結案
看護當幫傭？季芹否認僱外勞
出國比賽受阻 教練球員灑淚
中華首戰失利 世大棒1分輸加
王文淵：六輕要總體檢
中科四期開發 法院要求暫停
夜遊砸店偷飲料 3少被逮
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正)
吳揆：公私部門合作推企業反貪
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
中科四期 學者籲撤銷環評
體驗飢餓 北醫千人響應
醫院自費項目 9月底前公布
調查:多數巴國民眾視美為敵人
南山案 經部要博智限期答覆
員警涉恐嚇女友 判刑1年
中科4期緩執行 工業局找對策
鄭守夏卸任 愧對楊志良
融入大陸市場 香港不及台灣
搞軌案 更一審認李泰安非主謀
南京實彈演習 年度正常訓練
5華語片入圍威尼斯影展觀摩片
朱立倫攻綠票倉 訪全民計程車
資深掌考績 高院庭長權力大
廣告違法？胡志強：未設立
胡志強：安置好綠川吊腳樓居民
自住保值 新北市房貸成長
金門大學揭牌 楊忠禮返鄉慶賀
新流感仍威脅 花縣籲打疫苗
中科四期暫停 彰縣盼續推動
拚招商 經建會推動法規鬆綁
迎莫拉克週年 屏東辦展感恩
谷歌自爆被封鎖但隨後改口
中國將發射第5顆北斗導航衛星
打房奏效 台北7月房市縮1成
回復原名 吉貝耍國小揭牌
中國反對歐盟對伊朗制裁
101拆大門 展4.5公尺雕塑
更一審判13年 李泰安不服
吳揆視察六輕 下令全區安檢
藥頭擁槍自重 警逮送辦
送愛地球村 醫援中美洲
中科四期暫緩 國科會謀對策
南迴7千萬理賠 地院加速審
強制仲裁爭議 工程會：已溝通
大陸放棄對台軍事部署才能互信
英國公開賽 曾雅妮獨領先
朱宗慶與朴光緒首爾同台飆鼓
二林開發生變 中科謀對策
母子涉賄選 花壇鄉長判4年半
菅直人遭批 蓮舫等閣員力挺
大陸重拳嚴禁證券內幕交易
召妓案效應 高市掃黃抓27人
拚經濟環保優先 府：沒說個案
金控獲利 朝兩極化發展
金門2議員涉賄 一審當選無效
教周董跳舞？蔡依林尷尬笑
中智自由貿易服務協定8月實施
浙江審議家暴法草案
中若撤彈 國防部：樂觀其成
高鐵轉轍器 3天內全線清查
徐榮延退黨 拚高市議員
史瓦濟蘭國王：發展不能缺台商
總統勉學子 面對困境爭取希望
千安當過程 恰恰更想千保送
若民股不投資國光 經長：尊重
勞委會慶23週年 官員競廚藝
長沙長春爆炸3死30餘人傷
易綱：人民幣變儲備貨幣還遠著
今彩539三星四星彩開獎
搶青年票 黃昭順陳菊有志一同
中國防部反對韓美聯合軍演
大樂透49樂合彩開獎
中科4期暫緩 友達：暫不評論
壹電視開播 新聞戰延燒網路
總統教育獎 姊弟奮門先後得獎
吳揆巡視六輕 宣布爆炸廠停工
遭母棄 日小姊弟活活餓死
大台北7月房市價量均縮
台啤將在上海建廠
華信台中飛香港 8/12增班
愛滋病患撰文感謝 醫護士氣振
花蓮光復鄉長涉賄選 判4年半
上海20家外銀總資產破1兆
經部：中科案 不影響友達登陸
偽娘人物爆紅 井上堅二意外
蘋果手機可使你與A片女星互動
緊咬孫道存 胡洪九反遭重判
亞運45國機場港口能看到台啤
跨年夜癱瘓台哥大 駭客遭訴
德中對話 討論死刑與少數民族
死守或離開 法官陳恆寬兩難
錢偉長辭世 鄉親集資修故居
蓄水池洗手 蕉園工人溺斃
研考會民調 7成挺廉政署反貪
誇療效誤病情 排毒教父判3年
何智輝確切行蹤 檢調沒把握
定義不明 走私條例部分違憲
大樂透頭獎摃龜
法官陳恆寬 使命感強烈
今彩539頭獎無人中獎
駐匈牙利代表處開館20週年
交警酒駕撞車 高市警嚴懲
小英：國家影視中心應設新莊
矮個子的「科學巨人」錢偉長
美第2季經濟成長減緩 僅2.4%
兩岸增班爭議暫冷卻 8月再談
世博台北館傳授上海資源回收
許國隆致命轟 牛10局克象
找回舊棒子 張泰山雙響炮
天安門到華爾街 李祿發跡傳奇
軍演引發「反中情節」 韓媒鼓動發展核武對付中國
網站預測：2017年美國解體、政經軍事全面崩潰
離譜！總統專機棚讓給CEO使用
閉門審判 中國再判3名維族記者有期徒刑
台灣故宮：「富春山居圖」明年6月在台北合璧展出
陳哲男案陪席法官請辭 邱毅「有錢判生--」
呦不過輿論催促 吳揆視察六輕
中國警告 不要在其附近海域製造緊張局勢
呂學樟：濫權違法不懲處 檢察體系如何自律？
陳哲男被輕判 餘波盪漾
張榮發基金會認養三小學 教育部致謝
美韓演習後 中國鷹派抬頭？
99年7月29日高鐵台北道岔1072訊號異常事件說明
七夕遊海洋 悅來悅浪漫 浪漫夏戀100%
飯店五星級繽紛法式糕點 滿佰送佰搶客
中科四期暫停 吳揆：重新檢討
國民黨拚5都 海空出擊
「山林永續」農委會與紅十字會簽署災區山林復育合作備忘錄
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
7月創阿富汗美軍死亡最高月
德世界樂旗賽 建中暫居第1
法國音樂節 南藝大生表現優
抵華府 盧彥勳：腳傷無礙
英7歲小天才 畫作被高價搶購
白宮：民主黨將贏得期中選舉
降雨趨緩 午後陣雨集中山區
繼父志 兒子也想來台學中文
指印壓出一片天 張羽台中驚豔
鋼鐵股下半年獲利恐遜色
大陸媒體疑揭弊再遭報復
長沙稅務局被炸 4死多傷
澳洲亟思增進對台經貿
7月無颱風 近20年只6例
中國軍方:盼美慎處對台軍售
山西煤礦爆炸15死20傷
郝龍斌推部落格 原汁原味
瞄準五都選戰 藍綠海外拚場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台灣助史瓦濟蘭農業轉型
開賭場就業增 星創6萬新工作
總統邀吳揆對談莫拉克重建
菲台工商總會新幹部就職
南韓公共事業收費8月調漲
人事局扮紅娘 成婚紅包6000元
林子偉逆轉砲 中華青棒晉4強
新工作 桃園機場僱人幫提行李
藍委提案 培訓下個台灣之光
泰雅搗麻糬 分享喜悅
赴星旅遊 7月破百萬人次
印度辦國協運動會疑爆工程弊案
運動累睡飽覺 刺激生長激素
護士涉水照顧病患 風雨送暖
暑假拚身高 進補看門診
亞運將為廣州GDP增加千億元
台商贊助世博店面業績不理想
青島滿天戰機？ 中國：嘸影
NB廠憂歐洲消費緊縮
微軟與東莞網吧尚未和解
部落客小徐 呈現郝龍斌自然面
吳振偉：台灣不能被孤立
吳揆：大陸應正視中華民國主權
大陸撤彈？蔡英文：難感受善意
金門論壇 菁英子弟談願景
學者護農反國光連署破千人
推部落格 郝：市政以外的我
招陸生 20大學盼設金門分校
資深藝人宣導 預立臨終醫療
遭控烹熊掌業者拒接電話
蔡英文認工安疑慮縣市 稅多拿
黃聯昇出席巴拉圭紀錄片首映會
美長青高球賽 盧建順第11
高爾性騷案 檢方還清白
九把刀用情選秀 陳妍希好電功
北京首都機場2客機輕撞
採訪頻受阻 大陸官方挺媒體
六輕救災 吳揆：不要分彼此
俄勒岡淡啤酒冠全球
招優秀陸生 金門願供助學金
陳玉敏：業者子曾述烹熊掌過程
佛州蚊子叮人會死
熱炒店喋血 男打死人判7年半
高餐大：當餐飲業領頭羊
副總統訪日月潭 鳥瞰湖光山色
烹熊掌 可處5年罰150萬
林金修失蹤 台灣黑熊擬移出
上網徵求捐腎 獲溫暖迴響
爭台中交通建設 藍綠齊心
黃昭順：規劃行政中心帶動發展
新兵日記夯 成功嶺戰鬥營紅火
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龍眼蜜文化節 阿嬤級蜂農上陣
鐵馬阿倫 單騎深入基層
大陸知識界促釋放新疆記者
紅葉盃少棒開打 昔日老將凋零
大陸碩博士 最快明年3月來台
社區無菸公園 居民展自主
中國外長：世界權力重心未東移
教部：離島招陸生 專案申請
汶萊高球賽 林文堂躍居第3
西藏將遠端監控網咖
李天祿紀念展 宛然家族聯演
熊掌宴？嘉縣查獲疑似山羌肉
陳恆寬不辭法官 拼司改
執法不力?林務局:強化督導
重陽敬老金 蘇嘉全盼發2千
綠色隧道市集 古坑向遊客招手
行善積「分」有賞 江蘇重獎民眾
車遊擎天崗導航失靈 警消搜山
花蓮外海地震 規模4.6
日本主辦世界少棒友誼賽開幕
許常德穿裙裝 宣讀娘得好
中央氣象局氣象報告(更正)
家扶自強父親 隔代教養近半
蔡依林新輯挨批 彭于晏力挺
上海世博：跳樓非屬正常參觀
檳榔攤真好偷 運將騎士都下手
阿里山公路逢雨坍 明年可改善
船長胃出血 海鷗直升機救援
兩岸CBMs 台學者籲謹慎
雄鎮北門古蹟活化 高港新視野
阿里山公路 部分時段通小客車
新聞局：電影中心爭取設新莊
專家把脈 金門發展觀光免稅島
世博中國館8月推電子預約券
拉長戰線 蘇貞昌8月訪美
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人間國寶授證 啟動藝術傳承
周美青獻唱 籲助失親兒
審計部：國軍救災能量待改善
老人家活力足 跳SORRY舞
新中橫坍方 明可望搶通
文法擺一邊 英文教學重活用
線上國語辭典 使用人次破億
採認大陸學歷 官員：政策開放
印度調查國協運動會籌委會匯款
邱毅批4人幫 菊營駁炒冷飯
特派員筆記：巴西電子語言藝術節
雙頭蜥蜴白蛇亮相 民眾開眼界
劉邦耀便利貼動畫前進巴黎
財神爺大會師 金元寶搶翻天
旅客破億倒數 高鐵憂再出包
世博否認7千萬人次參觀目標
浪川大輔發聲 女粉絲尖叫
六輕事故 台塑及石化業受衝擊
北縣推電動車 停車場7天免費
朱立倫：綠勿讓新北市仇中
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走出虛擬 蘇貞昌明網友見面會
健力士10號球 張榮麟撞4強
世博陝西館展出珍貴娃娃魚
面板廠產能利用率下滑
轉轍器頻故障 台灣高鐵頭大
中國國防部長重申反台獨
尹啟銘：日本對ECFA感興趣
修訂國語辭典 換來老花白頭
業者賣情色漫畫 漫博會禁止
世博台商生意差 官方將查明
統一回神 單日2勝La new
單車走天涯 情侶林顏挺進紐澳
搶票學歐巴馬 郝蘇網路戰開打
世大棒分組預賽 台灣0勝1敗
新黨廣告K藍 北市藍議員憂
印度國協運籌委會駁斥洗錢報導
海南省允許有限度使用繁體字
英國公開賽 曾雅妮兩桿領先
食尚奧斯卡 5優勝餐廳出爐
甲仙地震 規模4.6
中國稱 它已超過日本成為世界第二大經濟體
大高雄市選情恐生變
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柯林頓嫁女 皇室婚禮受矚目
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解放軍南海大演習 共發射71枚導彈
通緝揭弊記者事情鬧大 公安局道歉
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美軍利器AC-130空中砲艇
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北韓外長訪緬甸 西方憂談核武
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加州爆野火 數千人撤離家園
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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船員疑吃錯藥 海巡出海救人
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關穎齊秦 稱霸華語雙榜
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性交易除罪 內政部明辦公聽會
桃園民宅火警 父女喪生
印度中產階級家戶2840萬戶
IBAF青棒賽 中華隊將爭冠
郭泓志獲第15中繼 個人新高
軍械士退役 涉改造槍送辦
媒介少女賣淫 累犯送辦
張銘清再來 不受台南事件影響
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金大誕生 僑領加碼贈厚禮
OPEN小將大冒險 傳藝演出
黃金週線收黑 短線恐測底部
沈春華老公耍浪漫 情書愛相隨
台塑石化：汽柴油各調漲1角
印度42%農家5年後不務農
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不棄身障子女 16人獲大愛獎
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李錄上海見報 刪民運背景
蘇貞昌訪美 郝龍斌：別只拉票
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空巴A380首飛中國定期航線
麥擱參觀 原團籲大愛勿變大礙
搭世博長三角挺進上海繁榮圈
挖到未爆彈還冒煙 工人嚇壞
環球科大展新猷 期為育才重鎮
中都選舉 胡、蘇都打休閒訴求
少林寺宣示門票不變
嵩陽書院詮釋儒家教育
施政遭揶揄 周錫瑋：勿出惡言
東漢三闕應封閉保護
亞幣上週多數升值
登封建築紀念郵品慶申遺成功
觀星台：見證天地之中
北京警方展開網路公關
台84西庄到麻豆 明通車
石斑養殖 總統促全球摘冠
立榮班機異常 延誤遭抱怨
壹電視風波 蘇蘅：會好好把關
落雷 貓纜暫停營運
航廈接駁 貴客嘆賓士變巴士
天然氣不動 桶裝瓦斯降1元
午茶輕食風 速食店分杯羹
澳門羽球公開賽 台灣女雙奪冠
真空高速列車時速五百不是夢
蘇貞昌呼喚「阿嘉」回台北
葉問紅 永春詠春爭正宗
台股下檔支撐強 上漲看量
中國網遊實名制執行難
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國內移轉投票 擬不限身分
汶萊高球賽 林文堂第8名
星烏節路豔女多 專釣外籍客
北市站牌英譯亂 議員：太離譜
幕僚應徵敵營標語 小英輕鬆看
落雷停止 貓纜恢復營運
豪門不重要 藍鈞天挺高以翔
喬裝工人偷景觀燈 兩嫌被捕
中國7月採購經理人指數再降
鴛鴦盜逃逸連3撞 警圍捕送辦
鄭文堂掌宜文化局 徵白目建言
新中橫再坍 搶通延後
差點被釋出 陳俊秀更猛
金門風景區欠開發？監委要查
學者：中科四暫停 環保黃金期
山寨版金素恩 駭到本尊
7月打擊MVP 張泰山獲全票
廣州捍衛粵語行動 多人被捕
鶯歌老窯 變身觀光工廠
麥寮人抗議 促六輕全區停工
彭芸：NCC絕非沒有溝通
開新興產業課 教部給20萬
吳揆：住永久屋 要符合資格
誤觸飛機充氣救生筏 老翁送辦
廣州民眾上街護粵語
輪椅舞賽暖場 動感秀身手
八八水災紀實展 呈現重建故事
周思齊關鍵安打 兄弟克興農
青年揪團救災 講三盡三出
總統：農再讓農漁業根留台灣
陽明山迷途 2人獲救
湖南團來台 盼強化經貿合作
中國劃定9成陸地軍區
南京爆炸起因盲目施工
中國持續適度寬鬆貨幣政策
劉邦耀小創意 贏得全世界笑容
麥寮居民再抗議 提6訴求
神木村便道沖毀 替代道路通行
英公開賽 曾雅妮冠軍在望
克林頓嫁女 婚禮上空禁航12小時
台灣奇蹟! 人口五萬金門大學揭牌
拼五都 綠營辦大台中婦女選戰營
陳、呂澄清「沒吃熊掌」 張花冠：我連羊肉都不敢吃
中國官方稱 或許「2025年超過美國」成最大經濟體
張銘清再來訪 避開台南「是非地」
世大棒賽 中華7:8輸美國
曾雅妮重要戰績
英國再奪冠 曾雅妮寫歷史
曾雅妮奪冠 流下冠軍淚
高溫炎熱 山區午後雷陣雨
L'IDIOT 推出【輕舞愛之火】七夕情人套餐
美國蒙大拿州「印地安捕夢網鑰匙圈」等你來拿！
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Miss巧克力：甜中帶苦的濃郁思念
新竹喜來登大飯店2010年 盛夏七夕情浪漫饗宴
中國丹霞山 入選世界遺產名錄
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全民英檢中級初試 7日舉行
東區國際光點啟動 點亮台灣觀光新世紀
長榮鳳凰酒店(礁溪)『法式奢華‧情人饗宴』
通豪．Be My Valentine~七夕情人節饗宴
漢來大飯店進軍度假休閒飯店
帕里斯庭苑咖啡廳 南洋美食節
英媒:朝鮮隊教練 被發配建築工地日勞動14小時
勸世歌紅遍全台 黃秋田病逝
複製牛後代牛奶 流入英國市場
梅克保盼湘走進台 台了解湘
國民黨青年團：票選改為甄選
港府指北京章光護髮品有副作用
藍青年團：選團長灌票疑慮低
蔡英文勤參拜 支持者熱情簇擁
英公開賽 曾雅妮奪冠
扭轉時空 曾雅妮圓夢
美將領：美有攻擊伊朗計畫
建中世界樂旗奪冠 馬總統電賀
曾雅妮：獲冠軍意義重大
生涯目標 曾雅妮：進名人堂
台灣原舞者法國巡演7城市
建中樂旗發威 赴德奪冠
世界樂旗大賽 建中奪冠
台股開盤上漲68點
廣東省連環車禍11死2傷
中國丹霞列入世界自然遺產
豪雨災損可減稅
曾雅妮奪冠 馬總統開心電賀
彰縣府擬遷賴和詩牆至八卦山
盧彥勳訪雙橡園 期許再創佳績
帶頭衝關 金融股越前高
深圳3人車牌違規遭重罰
新台幣盤初升破31.9元
廣州人挺粵語 警方逮捕滋事者
提撤武清單？國防部：非事實
中提撤彈 駐美代表：假議題
忙拍照未救人 記者內疚不已
球后偶像打氣 曾雅妮順利奪冠
大陸斥資為小型水庫把脈
威邁思續推4G WiMAX
角頭案報導如連續劇 無助治安
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
提撤武清單？立委：不可能
邱吉爾畫像 洛杉磯酒吧不翼而飛
世界樂旗奪冠 建中舉國旗繞場
詹詠然鄭潔 西銀網女雙亞軍
填補空方缺口 台股創反彈新高
年度最佳球員 曾雅妮積分領先
六輕抗爭暫落幕 視回應而定
睽違27年 中華再奪世青賽冠軍
台股大漲 紡織受惠
推普廢粵？政協：香港有人煽動
泳渡金廈 90泳將游向廈門
塑形如雕像 BOME立體公仔
翁案有3把槍？胡志強：未必
櫃買網站推上櫃公司影音簡介
曾雅妮奪冠 阿嬤哭最慘
海瑞海口故居 淪為燒烤園
7月業績佳 證券股紅不讓
員工上班抽菸 每人年耗6萬
股票無實體家數破千家
豐興鋼筋盤價漲300元
IBAF青棒賽 中華隊奪冠
印主辦國協運動會傳醜聞
FTA 張銘清：王毅說得清楚
持續降雨 南化水庫水滿溢流
袁健生電賀曾雅妮奪冠
廣亞運 南韓將力保亞軍寶座
台鐵新左營站增班 方便轉乘
新僱員工補助申請 延明年1月
美飛台班機 托運失竊率高
陸企多管道銷售 網路實體並用
大武鄉長涉賄選起訴
蘇治芬效應？小英：勿過度連結
中國內需夯 潤泰全挑戰百元
八八節至 保險規劃要及時
新台幣中午勁升2.44角
曾雅妮：將回台分享奪冠喜悅
新考選部長：總統第一個想到我
響應廉政 交部辦企業誠信論壇
六輕延燒選情？朱立倫：不會
美長春高球賽 盧建順第8
境外移入痢疾 中市病例痊癒
動保籲徹查保育動物黑市交易
書香滿溢 彰縣書展快樂一夏
上游漲價 不鏽鋼股走勢堅挺
中市環保檢舉 7天內不提沒獎
拚就業撇選舉 薪資補助延後
排斥到滿意 受災原民下山安居
熱翻了 台北38.1度
江丙坤：台盼參加亞太區整合
黃國男涉販保育動物 檢警調查
意圖販賣黑熊？飼主否認
台股收盤大漲151點
西安熱死人 4人中暑亡
台北股市漲151.05點
7月台灣製造業PMI增速放緩
戰略溝通破解中美海上安全困境
迫遷受災原民？吳揆駁斥
8月台指期漲190點
8月電子金融期貨雙漲
賣未成年酒精飲料 解僱有理
中小企創新增僱補助延明年受理
價量齊揚 台股重登7900點
桃交管樂團赴哈爾濱韓國演出
預測中國第四季上調基準利率
史國國王獲頒北醫大名譽博士
國際兒童影展 彰化熱鬧開播
中國派人赴東非尋找鄭和沉船
全日空擬設廉價航空公司
黃國男涉違動保法資料送檢偵辦
吃野生毒蘑菇 河南2人死亡
北醫贈史瓦濟蘭醫療設備
紀念洪顯超 台師大辦遺作展
三大法人買超台股191億元
中南部山區大雨特報
參選大台南？許添財口風緊
美制裁北韓伊朗 各有針對性
華碩估電腦展NB出貨增3成
女登山客腳傷 海鷗馳援
新疆水患 近百萬人受災
綠營：棄辦世界滾球賽 損形象
不支持辦滾球賽？體委會澄清
200漁船抗議 軍方釋善意
景觀池坑人 施工老闆判6月
電影「唐山大地震」多處穿幫
瑤瑤不玩抱抱 化身奶油蛋糕
中國大中小學新增經典詩文課
產業大轉移 富士康鄭州廠投產
六輕若無共識 公害糾紛解決
可愛嬌客 校園旁捕獲白刺蝟
近在咫尺談純愛 彭于晏破功
新台幣兌美元升1.82角
登山客扭傷腳 直升機救援
黃長燁：北韓世襲加速滅亡
中國26城市大掃黃 逮數千人
外資上周買超168.65億
華碩今年NB出貨估年增3成
外國股票連結權證 Q3掛牌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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全面啟動 全台票房破2億
光復鄉代會賄選案 3人聲押
北韓：電子戰或核戰隨你挑
毒蛇躲冰箱下納涼 屋主被咬
拼政績 中國地方GDP數據摻水
洪水過後 垃圾危及三峽大壩
紫外線指數高 注意防曬
北縣抽驗冰淇淋 逾2成不合格
移民署啟用滿意度調查系統
二次臨會 閣揆將答詢ECFA
被追殺？幕僚：高金沒要去日本
煉油2廠復工時間 台塑低調
中國「淮河衛士」獲麥格塞塞獎
台大兒醫家庭資源中心揭幕
世大棒分組預賽 中華排名第3
農糧署：補助花博不減農業預算
雲林物產高鐵設點 吸睛又吸金
新台幣破32元 2個半月新高
市府轉運站連通道 開放通行
億元身價立委 劉盛良等入列
曾雅妮邀請賽 只差LPGA簽約
失去派出所 村民籌建辦公廳
大陸學者認同識繁書簡
國衛院抗癌新藥 規劃人體試驗
舉頭三尺有神明 偷香油錢被逮
專偷墾丁遊客車內物 3人送辦
胡志強：遊行歡迎青棒冠軍隊
SMAP首度海外公演 10月在上海
販保育動物？黃國男：不實指控
佛光大學校長 楊朝祥接任
跨館查詢 金門借書更方便
陸委會：籲大陸撤彈立場堅定
重品德操守 總統勉學子
高球青棒一日雙冠 馬總統電賀
駐印度代表處頒發台灣獎學金
賽前下廚男友輸球 白白添禁忌
台商建議建構粵港閩台經濟區
科技校院繁星計畫名額增至千名
少兒文學獎 包包福2度獲獎
國民黨禁中常委餐會競選
重慶率先破冰 改革戶籍
為八八風災 世展會募得13億
電視亂報災情 消防署將更正
香港租客逆權侵占獲勝訴成業主
拍皮克青春 張克帆簽約不把妹
7月車市熱滾滾
艋舺果然猛 電視首播收視高
中科：二林停止招商
豪雨農損逾5千萬
風災紀錄片首映 災民感傷落淚
週末多賴床 工作表現好
勞委會研擬 看護外勞可派用
相思寮11戶 中科徵詢留不留
兩岸詐騙集團 泰國落網
內政部公聽會 性工作者求生路
金門規劃綜建方案 廣徵民意
吳東進看好不動產 悔賣A11
尼國中學接受台贈樂器
動指獻香果 北市推線上普度
巴拿馬銀行資產達640億美元
美和技術學院有喜 升格大學
廖了以婉拒後援會長 胡尊重
千坪內湖園區土地 開價27億
建國百年健行 陳菊允響應
日再傳人瑞行蹤成謎
高溫 西北朝東南屋受歡迎
東風裕隆汽車 明年投產
李世光接任資策會執行長
農業三品 根留台灣
「團派」巴音朝魯任吉林副書記
總統府籲對岸 九二共識上撤彈
保育不力? 農委會自清
台北羽球賽 3日新莊開打
高市米其林餐 本土酒上桌
桃破2百萬人 明年成準直轄市
炎亞綸趕戲 24小時未闔眼
躲虎頭蜂 女墜谷昏迷
看護外勞派用 殘盟盼速辦
災民逾億 胡溫下令全力抗洪
鍾無艷收視佳 楊謹華享按摩樂
畫像磚雕歷史 窺看漢代文化
上半年失業給付 減近5成
台商太太募款 台東學子遊世博
性交易爭議大 訂配套難度高
面板廠產大降產能時候未到
小金門廢彈場 連12爆
台灣高鐵 亞洲傑出工程首獎
邱毅告陳致中 北檢分案偵辦
選區劃分案 藍營擬列二次臨會
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梨園傳藝 兩岸名師免費調教
湖南考察團抵台
可招商土地 各部會本周提報
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東京羽田機場新國際航站完工
宜蘭各界盼成立醫學中心
議員憂市府轉運站塞車又塞人
聯發紡織董座娶媳 冠蓋雲集
業者涉販熊掌 出面說明貨源
印度克什米爾爆發新衝突 15死
兩廳院舞蹈秋天 巴希瓦獻技
新台幣走勢 台股美元牽動
日月光買下EEMS新加坡廠
港新聞團體譴責廣州干擾採訪
柏楊骨灰將安置河南老家
中華青棒摘冠 林子偉奪5獎
中科案 法院著重環評
金饌餐廳上菜 好康大方送
變形金剛粉絲上海展創意
世博美國館發行紀念冊
蔡英文：政策取捨 環保優先
今彩539頭獎 1注中獎
威力彩頭獎摃龜
亞太口琴節 台灣奪6冠
匯豐控股上半年獲利倍增
王力宏執導首部電影北京首映
高野飯店火警 知本疏散上千人
翁案有第3把槍？警：無法證實
英巨人像助孕有靈 平均生3子
中國隱瞞數據 大連漏油是全球最嚴重海洋污染之一
一年兩萬人參觀大愛村 村民：麥擱來ㄚ!
高雄市真正成了多事之「秋」!
平平是邦交國 95%中國網友討厭南韓人
移民署服務站設按鈕 按「非常不滿意」主管即出面
資策會執行長 李上柯下本日交接
中華青棒摘冠 林子偉奪5獎
陳哲男案 曾德水：依法評議
調查：網友上社交網站時間遽增
PMI下滑 打房政策使中國經濟活動趨緩
K-SWISS天母慢跑俱樂部 讓雙腳親近大自然
2010台灣美食展即將登場 台北晶華酒店推出多款超值餐飲與住宿優惠
2011年亞洲文化協會 台灣獎助計畫即日起接受申請
高雄國賓飯店超值餐飲與住宿優惠專案
在七彩漆藝中脫胎換骨
專家：撤導彈 中國「迫不及待」要和台灣展開政治對話！
8/14-16 古華替您編織一簾七夕夢幻…
交通部99年8月3日（星期二）舉辦「交通部企業誠信倫理論壇」活動
朝鮮使館否認 足球隊主帥被「勞改」
高金素梅擬赴日 日民間團體下追殺令
參選高市 楊秋興「立秋」宣佈
阿基師親自研發調配 福容大飯店推五行養生月餅
Google街景三輪車 即將現身台灣
「第九屆臺北市都市景觀大獎」徵件開跑，邀大家一同『探索．臺北之美』！
金門大學「願景無限」
旅展搶便宜住宿券 小心好康後的陷阱
長榮鳳凰酒店(礁溪) 父親節專案優惠
Google街景三輪車將登台 拍攝景點由你做主
溫馨八月 Mercedes-Benz與您一起寵愛爸爸
旅展搶便宜住宿券，小心好康後的陷阱
北海岸觀光環境維護 縣長:符合國際級標準
大樂透頭獎摃龜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬國中餐賽 台灣獲最高榮譽
林永樂：化解阻礙 與歐盟簽FTA
環保意識 有機啤酒漸流行
曾雅妮世界排名維持第5
晴朗炎熱 中南部午後雷陣雨
最貴與最便宜城市 美國差很大
秘魯經濟看好 巴西加強投資
綠色和平組織批臉書不環保
台股開盤上漲50點
490萬桶 BP漏油量再上修
1民眾闖入雪隧 遭撞死
保育類野生動物清查月內完成
中國吉利集團成功收購富豪
7月權證標的 宏達電最夯
旺季效應 觀光漲幅近6%
新台幣盤初升破31.8元
處分生產線 新美齊恐下市
北京掃黃 夜店仍私聘公關小姐
美股激勵 台股挑戰8000點
星國3成年輕人 沒手機活不下去
河南煤礦氣爆 目前9死
總統挺郝龍斌 花博比聽奧更好
力推國家公關 中國開拍宣傳片
星中合作 設媒體投資基金
北韓海外資產6700萬美元
假刺參案 業者不起訴處分
公共工程趕工 水泥看好
黃聯昇參加巴拉圭友誼日活動
姐妹腎臟異常 中台換腎拾新生
專家：人民幣跨境結算有利台商
楊秋興：參選高市 心意已定
曾雅妮排第5 積分差距縮小
歌頌金正日 南韓曲北韓改調
重建不澈底？楊秋興：自有公評
家暴夫外遇 不構成通姦判無罪
中國非製造業經濟好轉
韓星寶兒將進軍好萊塢
台網球大使成功出擊聖露西亞
北市追查潑漆怪客
營建股落後補漲
中科喊卡 七星基地有待環評
手肘痠痛 倪福德進傷兵名單
小金門彈藥庫爆炸 疑天熱引起
日品牌釋單 台灣代工量上衝
友達登陸案 經部:短期不影響
楊秋興表態 許添財：祝福他
美都會法拍屋增加 賭城最慘
楊秋興參選？黃昭順：不受影響
轉投資旺洲售地 炎洲可望大補
台灣列核能和平使用國家
iPhone越獄程式公布
朱立倫選新北市 馬如龍力挺
跨機關服務 雲縣府加強便民
港人需46年清償5百呎房貸款
議員指中縣府輔選 違行政中立
夏日畫室作畫 遇見印象派大師
粉絲打氣 曾雅妮上臉書答謝
新台幣中午升8.8分
共軍山東河南防空演習
楊秋興表態 菊營：不放棄整合
豐年祭領唱人凋零 錄音帶代勞
助菲減災 歐盟捐210萬歐元
侯貞雄捐2億 清大成立講座
楊秋興參選？綠營盼黨協調
二林開發暫停 卓伯源：應檢討
大立光跌停 宏達電落難
中科喊卡 胡志強：找均衡點
北京上海3成適婚男女選擇單身
小英：民進黨才是楊秋興的家
苗栗大埔農婦 飲藥自盡
熱烘烘 台北38度
鬼片搞kuso 至中妮口遇鬼
兒盟：5成4家長不滿遊戲分級
秋節送愛 高市盼多購身障禮盒
中科環評爭議 綠轟沈世宏下台
撞傷辱罵小孩 男子求重刑
台股收盤漲45點
全球招商 外交部設專案辦公室
雪隧首見死亡車禍
小額募款3週破千萬 小英感謝
醫改會籲速審二代健保
廈台空中直航流量今年躍升5倍
台北股市漲45.85點
國際漁業人論壇今在台北舉行
捷徑埋毒 微軟公布補救方法
誠品書店前進南京
重建會：萬人留原居地 無迫遷
台股8000點可望盤整突破
台灣廚技揚威 馬總統致賀電
小球后陳彥寧 郝龍斌勉創佳績
高孔廉見張銘清強調文化重要性
8月台指期漲48點
雙北聯手 申辦2019亞運
博士生性侵網友 判1年9月
8月電子金融期貨雙漲
勞累應酬 當心眼歪嘴斜臉麻痺
反貪腐 交通部辦企業誠信論壇
竹縣溪畔雅築與作家有約
國立高中職改市立 地方喊窮
市府轉運站5日啟用 交管因應
中古車雪隧冒煙 駕駛嚇壞
黃昭順：選民勿迷思5顆星評鑑
李遠哲：若蓋國光 台灣不幸
高市綠營籲化解秋菊心結
成醫：台灣醫界移植人才欠缺
玉山與義大利自然公園締盟
台灣藝術品亮相瀋陽故宮
小金門彈藥庫爆炸 疑天熱自燃
護建教生權益 10社團組聯盟
金溥聰：選戰不能寄望對手分化
三大法人買超台股88億元
二次臨時會 綠要藍自求解套
偽藥解毒針 綠營質疑圖利
六輕北堤工人落水 搜救中
酒後倒地亡拒賠 保險公司敗訴
蔡元培故居被外孫女千萬元賣掉
毒犯闖空門 屋主返家喊抓賊
藍批菊無心市政 高市府駁斥
八八災民：請常來看我們
留髮助癌童 女子剪5年青絲
陳建仁：石化廠高排碳助長疫病
油膜蓋尿液 小便斗無臭免清洗
申辦亞運 郝朱聯手尬6國
中科三期停工 環保人士槓署長
吳揆：2%反對者心情也要體會
南京爆炸案爆料人被逼檢討
杭州男性吹起整形風
不顧遊客只想下班 竹市府懲處
奇夢子花園週 精神病友展成果
●新台幣兌美元升1.8分
周美青：父母關手機多陪孩子
中科開發暫停 友達待政府解決
學者反國光 國光石化：重視
到宅服務 老人輕鬆泡澡
林邊橋趕工 屏縣府盼明年完成
高市警查5千罐假農藥 逮3嫌
底價高 內湖5期土地流標
市場通路搭圍籬 地主議員衝突
中科喊卡 經部憂衝擊招商
宗教團體捐公益 去年24億
兩岸太陽光電和風電加速合作
金門延銘掛牌 陸資首度上門
陳猷龍陳振貴 科大校長兄弟檔
蒙古新納粹：矛頭對準中國人
八八水災將週年 高縣辦祈福會
柏楊骨灰運抵河南鄭州
吳興街慣竊 失風落網
花博城市導覽員 即日報名甄選
學習付出 家扶大專生回饋送愛
朴贊浩被釋出 張伯倫不捨
大埔農婦自盡 苗縣府不揣測
瓦斯爆炸 河南煤礦長被免職
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
節能減碳 好兄弟疏文取代紙錢
保護長城 甘肅樹立標誌碑
京城銀行私募資金到位
中縣違建多 50年拆不完
另類選民服務 市代摘蜂窩
逾半上班族有意投身觀光業
吸收優秀高中生 屏科大想轉型
閃亮三姐妹甩台味 改走韓流風
等國光號十年 關西鎮長眼眶紅
最後上班日 檢疫犬認真到底
中科裁停 吳揆：必要時抗告
多背1公斤 莎莎號召愛心旅行
新台幣收升1.8分
撤彈說 陸學者:媒體放話階段
割草傷樹皮 中市：請包商注意
一中撤彈 陸學者：台灣太敏感
金門大橋造型 高粱穗心勝出
中科三四期停工 環署批法院
公共藝術我思 喚醒環保意識
傳大陸存款準備金率將調高
富士康內遷 員工對薪資滿意
台灣青創基地 將在北京成立
宏都拉斯對OAS報告內容表欣慰
3萬多薩爾瓦多人將訪瓜地馬拉
六輕灰塘落水意外 1死1失蹤
港人生活素質持續下跌
老爸老來富 女兒代圓夢
國庫券標出 得標利率微揚
創意過人 台灣舞團屢獲大獎
冒名投保 詐領理賠金逾2千萬
廈門投洽會加大對台合作
災區學童玩相機 捕捉優美畫面
吳揆：安置災民 做不好續努力
後壁湖保護區 發現新紀錄魚種
近海物種數量 日冠全球
關穎買榜奪冠？金牌大風喊告
女學生太瘦 林志玲遭點名
雪隧死亡車禍 司機50萬交保
二代健保臨會修法？醫團拉鋸
梁啟源：推能源稅解決環保爭議
蘇州高壓對待拆遷戶
同志擁抱青春夢 百歲嬤助陣
財長：研究國家控股管理機制
大埔農婦仰藥 吳揆難過
九把刀新片 入選國片輔導金
父後七日搶映 文藝營學員賺到
曾勇夫拜會藍委 指廉署專肅貪
邀吳揆報告 王金平：取決綠營
高壓氧 也能治中暑
雪隧防意外 交部設事件偵測器
梁靜茹演上癮 想挑戰吻戲
興奮劑喵喵 列3級毒品
李行快嘴 糗豆導窘李烈
檢疫犬榮退 王貞莉續相伴
玩愛之徒劈腿 蔡依林泡澡療傷
美籍女淪街友 取得台籍獲新生
民宿旅展賣券詐百人 屏縣送辦
星雲：兩岸教育應逐步開放
八八週年 總統將赴小林村追思
台灣紅龍果沒異味 質勝原產地
黃志鵬：ECFA提供台日投資商機
拍賣運毒車 1輛8萬
金管會修正保險業投資大陸規範
松（山鳥）與宋承憲演人鬼戀
被出賣的台灣特映 陳菊打氣
峇里島傳狂犬病 旅遊先打疫苗
女神卡卡：我偶爾吸食古柯鹼
公視董事將告鄭同僚 求償千萬
湖南來台採購6941萬美元
辦微型保險 國泰南山獲獎勵
總統：中央廉政會報常態召開
保亞運安全 廣州設三防線
溫州區委書記故意殺人判死刑
中科喊卡 經長：招商負面影響
教部：建教生新法 優於勞基法
中國建設雲南大通道
中科三期裁停 吳揆促補資料
香港末代中學會考48%合格
中科喊卡 經建會：只是個案
世博台灣館抗暑大冰塊上場
燒2千噸紙錢 需種3500樹
今彩539開獎
兩岸培養人才「技」不可失
台北人氣咖啡館 前50名出爐
OBU外幣放款餘額 創新高
大樂透開獎
導播換人做 素人記錄社區
皇帝娘風波 謝長廷邱毅無罪
北捷WIMAX 議員批不彰
菲台商總會拜會傳統僑團
兩岸影視動漫攜手打造華流
吳揆指示中科三期加速環評
楊秋興參選 綠憂縣市情結發酵
中國領導人避暑 官員難放鬆
陳偉殷挨轟 挑戰十勝失手
兩岸電視劇「傳說」北京亮相
政協副主席參觀世博台北館
六輕失火 台塑四寶營收略減
王童籌拍海峽 重現1949
拼新北穩南台 蔡英文考驗大
動漫湘軍來台 覓合作夥伴
中餐奧林匹克 金廚載譽歸國
若能變身 曾雅妮最想成為伍茲
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鄭兆行再見安 興農逆轉熊
教長縣長批 全教會：願受公評
香港記者在廣東沒戴證被拘
人瑞失聯 日本社會親情薄
郝朱爭取亞運 小英陣營質疑
克什米爾動亂 印度增兵
今彩539頭獎1注中獎
蔣話有效 北京景點推7折票
經長：石化支柱產業 適度投資
英人讚曾雅妮 體育絕佳代表
桃航站又出包 管制區變停車場
帶回冠軍杯 青棒英雄返台
校正公電（CAP317號）
到法國小鎮季芬尼看印象派發展
毛澤東嫡孫升少將 引來作家學者批評
演藝人員悲歌 黑面：藝人多如過江之鯽
解決伊朗核武問題 美、中外交較勁
100學年繁星計畫 擴大招生名額為1000名
學者：中國錯誤解讀 白宮對華政策在轉變
內政部表揚 258績優宗教團體
中國北斗衛星 挑戰美GPS導航地位
模擬遭攻擊 中國北京進行罕見防禦軍演
兩岸玻璃基板需求大 康寧調高資本支出
科學家:太陽風暴襲擊地球
俄國逢大旱 穀物產量恐減少
美6月成屋待完成銷售指數下滑
地雷擾歐洲 10年數千人死傷
立委：少數檢察官英雄主義作祟 『偵查不公開』制度被踐踏
「2010.Eye上台東—台東永續發展博覽會」
錯過會遺憾終生的劇場情緣 藝漾情迷─2010臺北藝術節
遠傳網路門市BURBERRY、CK、PHILIPS免費送 父親、情人節商品下殺0元
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中國卡車司機撞死17人 昨下葬
IAEA：台灣核材料為和平用途
工業局發布 老舊工業區更新與投資效益
文化軟實力創造國家競爭力
美審最大仿冒案 1億美元商品多來自中國
俄森林大火燒毀200架飛機 國防部否認
一代文化導師蔣渭水 《渭水春風》9月國家戲劇院春風拂
綠營弔唁 大埔輕生老婦
東方浪漫七夕 美食加溫戀情
綠營批：國民黨舉辦國際賽事總是半途而廢
臺灣近代畫作郵票（99年版） 8月9日集郵節發行
楊秋興參選 震撼民進黨選情
交通部推動禮讓行人標語網路票選活動新聞稿
全國教育局長會議 呼籲「減緩地球暖化」
鄭秀文與安仔復合？ Sammi臉書微博親筆聲明澄清
中國近期軍演頻繁 為哪樁？
藝人出包! 賀一航召妓吸毒被逮
搶救高雄選情大作戰 蔡英文將專程會晤楊秋興
女神卡卡破紀錄 入圍13項MTV音樂大獎
工業局發佈 「2010數位內容產品獎」32件入圍
三維空間培養皿 助再生器官
蘇貞昌：楊秋興不必急於一時
抗老進入基因保養新紀元 12小時長效滋養霜問世
iPad『大力玩』4G限量三合一2萬有找
放眼亞洲 米高梅擬在澳門擴點
美企業7月裁員數年減57%
達摩百態新摩力 「三義國際木雕藝術節」開跑
陷桃色風暴 義總理被爆玩4P
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
數據顯示歐盟經濟復甦
12種保健食品恐危害健康
箱石山：巴西小瑞士最佳登山點
北極光南移 全加可能看到
喝提神飲料猝死 家屬提告
載搭機旅客 長榮推免費巴士
巴西東北市長將率團訪高雄
英特爾同意美反托辣斯官司和解
低壓接近 中南部山區防大雷雨
韓學者促落實漢字詞典數位化
台股開盤小漲 2點
太陽磁暴斷通訊？ 專家：沒有
台醫護志工露國仁心仁術
兩岸航班爭議 明廈門協商
海外工讀 駐芝處籲注意安全
星國研究 阿司匹靈或能抗癌
威廉波特少棒擴大錄影重播複審
綠色和平：大連漏油達6萬噸
新台幣盤初升破31.8元
加州擬管制網路政治性廣告
北京重現百萬人做廣播體操
經部登陸招商 陸企有投資意願
敗訴 中華電繳道路使用費4億
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
空姐穿拖鞋遭議 新航滿意設計
學生食物中毒 列校長考績
台股狹幅震盪 短攻仍可期
巡守隊員遭毆 議員要求嚴辦
台股走平 紡織營建一日行情
警便民服務 創新也要顧本業
壽險領軍 金融指數挑戰900點
北京CBD土地競標將現新地王
星小販態度惡劣 民怨沖天
詐老人帳號 歹徒冒名社會局
晶圓雙雄 全球排名晉升
中科喊停 吳揆：支持抗告
蔡英文楊秋興明天會見面
2010優質台灣米禮盒誕生
上海7月一手房成交量小幅成長
楊秋興：心意已定 盼黨別為難
公平會准遠傳新世紀資通結合
大陸每月300男到港性工作
北市消防員涉組織犯罪 遭拘提
40吋以上液晶電視銷售看好
院士：校長交際費可養千名教授
江宜樺：翁案已掌握有利線索
停工逾半月 千興下週復工
審議ECFA 總統提4原則
江西南昌縣委書記被開除黨籍
中科喊卡誰負責？藍綠互推
打羽球擊傷搭檔 男子遭訴
10年追緝 滴血破凶案
高鐵1億人次旅客出爐
定型化契約 產後護理糾紛有解
新台幣午盤升5.2分
中華青棒榮歸 鞭炮迎接
鎳價短底形成 有利不鏽鋼
北京設首個台灣青年創業基地
林哲瑄猛打賞 單場拿4分
機油廣告不實 業者遭罰20萬
陳菊訪原鄉 黃昭順談交通
郝朱爭辦亞運 小英質疑執行力
名模前男友涉運毒 北檢起訴
大考繳費多？教部：弱勢有補助
每月見一次 佩甄爸又名大姨媽
大陸組團參觀連繫工業展
華府僑胞發動支援中華少棒
英特爾再度表態 支持WiMAX
長治永久屋 命名百合部落園區
保險櫃遭竊 淡水河尋獲
郭泓志無失分 16中繼點入帳
台股收盤漲15.13點
台大肺臟移植技術 15年有成
郝龍斌輕鬆打桌球 笑談戰史
8月台指期跌 1點
盧彥勳：輸了更知道如何改進
黔礦難15死 鎮長副局長免職
漠視中藥摻西藥 衛署遭糾正
台北股市漲15.13點
高市代訓自閉兒 培養自立
8月電子期跌金融期漲
中山獎學金純讀書 學長聊經驗
北美館看畢卡索 副總統說讚
衝選情 蘇貞昌晤民代
蔣友柏用人 北市查無違法
遭詐騙300萬 提訟獲全賠
台股多方掌控 挑戰8000
合法掩非法 運彩站兼網站簽賭
海峽兩岸關係研討會西安開幕
聯電Q2本業獲利 5年半新高
朱立倫：中和設大生態公園
台廠藍光市占 下半年拚第一
大考規劃考英聽 基測擬跟進
兩岸航班爭議協商 堅持對等
鐵道奇緣 台美結成忘年交
持通票可暢遊兩岸400景區
建教聯盟：建教生保障法不保障
三大法人賣超台股3.95億元
超級英雄綠光戰警 明年躍銀幕
成醫：健髮稱奇效 莫過度相信
主教任命 改變中梵關係
北市媽媽 近3成在外坐月子
廣州亞運倒數100天
台灣招商 SONY擬擴大投資
國道7號路網 藍綠批衝擊商機
10大最佳航空 長榮航入選
南韓明天舉行黃海反潛演習
翟山音樂節 坑道化身舞台
花博未來館 集亞熱溫寒植物
醫學妙手 謝安琪姊弟車禍重生
聯電：Q3產能持續滿載
看診免等 簡訊報你知
楊秋興擬參選 綠總動員盼挽回
腹脹頻尿吞嚥難 腫瘤作怪
中國擬收回8成閒置土地
涉詐土方費 北檢搜索工信工程
詐貸2億 前日盛副理判5年
網路詐騙匯款 小心防範
地理奧林匹亞 台奪2銀1銅
柯建銘：楊若選 對黨殺傷大
新台幣兌美元貶2分
佳冬鄉辦八八水災週年祈福
北市議員選舉 綠黨首波提3席
絲瓜一堆20 小農艱難討生活
宏?痐W半年EPS 2.6元
飢餓三十 1.5萬人8日會師
山姆叔不滿英配備中國製軍服
中國試行中央官員地方任職
中科喊卡 旭能光電照常運作
遠傳宏達電合作 詠嘆機上市
因應裁停 中科局：等環署指示
永豐金登陸策略 謹慎為要
武漢性維權人士被強制旅遊
車隊遭攻擊 伊朗總統逃過一劫
中國繼續大力打擊熱錢
NCC委員盼做聰明戰艦水手
7月底台股本益比17倍
黃仲生：縣市合併前做好綠美化
吳揆勉企業不能忽略社會責任
臨會審二代健保 吳揆向綠喊話
卡卡破紀錄 MTV13項入圍
成都人拿千年老磚砌花台
賀一航涉吸毒 拘提到案
企業公民揭曉 台達電首登龍頭
宅男消防員 涉召妓並入股
創意諸羅城 體驗科學魅力
監委：逾3萬公頃國有地遭占用
後ECFA 科技業創黃金十年
朱立倫選戰加溫 月中起造勢
逍遙音樂町 胡志強打鼓暖場
港漢藉驅鬼騙少女性交被判刑
唐山大地震 淚征台灣影人
失業司機欲販毒 租賓館被逮
傳真8元中200萬特獎
國父紀錄片 建國百年徵提案
許添財：不考慮參選立委
海基會邀名師助台商拓內銷
飲料杯強制回收 2空杯換1元
戴奧辛鴨事件 環署等遭糾正
新聞局：鄭同僚再遭假處分
風災週年 八八聯盟分享心得
媽祖也環保 金紙減量少污染
中國繼續高壓打熱錢
美方：軟接觸處理美中經濟關係
偷拍性愛影帶恐嚇女友 男判刑
9成日韓企業盼5年內簽FTA
中美星打造東協資本整合平台
建教生權益受損？教部澄清
市售玩具 可塑劑超標百倍
新中橫搶通 恢復小型車通行
打鐵趁熱 廣東推「神碉霞旅」
統一發票特獎近億元待領
新華社：理性看待普粵之爭
愛你一萬年 加藤侑紀行銷台中
亂彈阿翔再加碼 英雄逞強接力
可塑劑超標玩具 停售下架
屬羊射手座男性 最有財運
房祖名擺闊 辦附卡給成龍
菲新人新政 前朝官員走路
風災後怕洗澡 災童餘悸猶存
郝營：聽奧風光 執行力寫照
犯罪實境展 邀您當神探
來電顯示+號或00 小心詐騙
輔選黃昭順 馬：高市景氣差
央行阻升 新台幣收貶2分
88重建廠商請款慢 無礙施工
北市防災資訊 手機上網查得到
中科案 經長：不影響友達登陸
台灣8立委結束考察香港文教
孫大成見證瓜國公民服務
兩岸商品實驗室比對完成
藝術軟實力 威尼斯古蹟變身
亞運會中國代表團1500人
側錄壹電視 NCC：可管網路
中國洪災 1072人死
北縣市申辦亞運 體委會支持
涉召妓供毒 賀一航：會給交代
一耳光30萬 邱議瑩判賠
黃昭順：財劃不能讓高市吃虧
印度國協運籌委會醜聞纏身
泡好杏仁茶 科展奪冠
華航飛機餐 高鐵桃園站吃得到
楊秋興擬參選 綠未感選情危急
慈善會吸金數億 詐7千人
中科喊停 國科會環署要抗告
山東幼兒被砍4死13傷
蔡豪涉買票 縣議員當選無效
浴衣三味線 日交流協會免費借
莫拉克清淤 清出42座101
監院：健保醫院不應擴及境外
蠶蛹加值變身冬蟲夏草
台達電旺宏：中科案沒那麼嚴重
北京上半年二手房交易量降2成
楊秋興挺郭台銘 推崇台灣之光
唐禹哲親手做餐點 為身障發聲
日逾2萬人中暑 近百人熱死
盧彥勳悠遊卡 6日義賣
美審大陸假貨案被疑是預謀
陸爭人材益顯陸生三法迫切
NBA中國賽 火箭籃網對決
基隆獨居癌婦 苦尋養女
大陸汽車年產銷1500萬輛
陳偉殷 大聯盟十隊有興趣
兩岸旅展 邊疆行程折5千元
高市選戰 金溥聰：鴨子划水
亞洲土木工程獎 台獲雙料榮譽
蘇比克灣10大出口商半為台商
斷掌詐領保險金 獲緩起訴
金溥聰談5都 發展路線之爭
少林武功申遺？ 太商業化
檢疫犬榮退 不改調皮活潑
召妓供毒 賀一航欠稅822萬
城際輸運 市府轉運站明啟用
今彩539三星四星彩開獎
軍方金門釋地 設服務台便民
環署：中科三期開發許可不撤銷
世大棒中華輸日本 最多爭第5
中科暫緩 面板產能利弊互見
交通禮讓金句 車讓路人快步
中小企業海外貿易最怕買方出包
大陸待售住宅面積仍高
全教會：建教生薪資不如外勞
主教由教宗任命 中國現實考量
涉召妓吸毒 賀一航迷航
韓國世界和平美展 陳彥名獲獎
戴奧辛鴨案遭糾正 高縣市改善
OAS將監察瓜地馬拉大選選務
三義木雕節 達摩當麻豆
南韓6成中生代對退休生活悲觀
台北羽賽 鄭韶婕衛冕過首關
全球最佳穿著榜 英相夫人入列
北捷WiMAX 電腦公會背書
機場停車難 桃勤員工抗議
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逢甲商圈店面 單價創新高
八八重建 吳揆：會盡最大努力
賴幸媛：ECFA化惡水為發展動力
中國近2億平方米商品房待售
今彩539頭獎1注中獎
俄國大旱 暫停穀物出口呼聲起
臉書人氣旺 廣告商砸錢不手軟
陸赴台機票緊張 團費下降
秋菊心結 綠營更憂傳染到台南市
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英動物園耍詐 騙猩猩當現成爸
學生創意再升級 打造下位臺灣if大獎得主
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武聖關公1850歲誕辰 正氣傳武德
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吃了秤砣！ 楊秋興：脫黨參選 主席不要為難
台星將商經合協議的意義
2010台灣美食展 台灣味走向全世界
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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新研究：吃辣可助降血壓
美司法部：第4名奇美高層認罪
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台星推經合協議 助台商進東協
台星聯合宣布研洽經合協議
藍營：台星經合協議 綠做不到
台星經貿熱 早有投保租稅協定
後ECFA 台星經合協議邁步
台星研洽經合協議 今年會商
洽簽經合協議 ECFA幫大忙
推特謠傳死訊 天才老爹氣憤
網站：「全面啟動」巴黎取景地
星媒：台星推經合協議名稱未明
加金礦釘子戶輸官司 得不償失
蔡佩錦劍橋進修收獲豐
氣溫略降 還是很熱
前駐荷蘭代表施克敏去世
張旭成：朝鮮半島美中針鋒相對
中國青少年創造力全球倒數第五
陸銀傳評估房價跌六成衝擊
法人：年底前房價不致大跌
台灣大南國小獲丹麥足賽銅牌
新台幣匯率盤初小升
時代華納Q2獲利優於預期
台星洽經協 藍委：馬菲下一個
松下在中國召回36萬台冰箱
東方早報遭惡搞 頭版登拉屎男
金融股連 4個交易日創高
台星洽經合協議 欣銓台星科漲
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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補習班前猥褻女老師 男子遭訴
孩童心靈研討會 建立公民意識
傳產金融續強 台股越8千點
台青年大使參訪巴拉圭東方市
力拼臉書 傳谷歌併購Slide
黃聯昇大使款宴巴拉圭官員
談整合 陳菊：不拘形式時地
傳陸擬對外資開放車險市場
台星洽簽經合協議 總統欣慰
食品股漲多回檔 盤中翻黑
焦慮心悸 放鬆技巧助改善
熱死人了！濟南西安熱死76人
綠批台星協議 府籲勿酸葡萄
楊秋興：一參選 當然脫黨
世博中國館臨閉館前警察趕遊客
健保費爭議 郝蘇互指不是
南韓黃海5天軍演
八三男人節 大陸八成網友支持
急保翁積蓄 人民保母：給你靠
單親爸吐苦水 盼國小免費課輔
八家將當掩護 冒充公安騙陸人
優質先發 陳鴻文3A奪勝
總統：台薩FTA生效 新時代
市府轉運站啟用 周邊交通良好
藍肯定台星經合協議 綠指炒作
陳武雄：培訓師資推動農村再生
台星經合協議 府籲蔡英文表態
兩岸航班爭議 協商代表赴廈門
加州確認同性戀婚姻合法
金門交通卡 台灣嘛也通
家扶：多給單親爸鼓勵
台星洽簽協議 上海學者：理解
友達擴廠延遲恐影響明年產能
洋基釋出 朴贊浩當海盜
手機發射站疑導致深圳居民不適
賈靜雯孫志浩爭女 出庭大吵
匯市觀望 新台幣中午升3分
工人討工資 遭掌摑才給錢
台中黃金玉冷筍 日本上架
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中科喊卡 園區公會籲速解決
團體諮商奏效 9成受訓者就業
電腦應用展首日 熱鬧登場
合庫拓業務 投信證券年底開業
外長：台星協議助進軍東協印度
日虐兒案增 創新高紀錄
午後對流旺 西半部防大雨
府親子日 總統籲父母多陪孩子
循環利息A很大 金管會遭糾正
埔霧公路連環車禍 13人輕傷
限制多 淡海新市鎮土地流標
麥家千萬稿酬 新作再寫諜戰
蠔蜆精錠鈉含量過高 恐傷身
賴幸媛：簽FTA決定權在台灣
探台囚 陸委會籲對岸調整規範
農委會：一般農地經環評可變更
市府轉運站啟用 帶動東區發展
打擊人口販運 AIT高雄宣傳
台股收盤跌35點
台星ECA擬簡化評估手續
廣州亞運倒數百日 狙擊手備戰
方正商標授權細節 宏?眱O密
養不起 民團促平價優質托育
台北股市跌35.81點
景氣回升 南市新建戶數大增
加入間諜戰 印度催生網軍
審中科案怠惰？環署：矛頭指錯
首登封面 郭泓志：沒太大感覺
獲利賣壓重 台股8千點復失
臺北賓館7日第9次開放參觀
8月台指期收平
日片詐欺遊戲 金門取景
涉收賄 前高雄水利會長判刑
8月電子跌1點 金融漲2點
桃鐵高架徵地 民罵大埔翻版
國台辦：盼台維護兩岸政治基礎
中科3期環評報告月中送環保署
亞運圍棋 周俊勳：混雙盼奪金
中科三期 政院盼落實信賴保護
台灣ICT業者馬國商洽獲共識
中國車險市場可能對外資鬆綁
台星談協議 經濟體對經濟體
循環息糾正 金管會已修法公告
蜆精鈉過量？台糖：季節因素
安寧傳愛到金門 單國璽開講
陳武雄籲苗栗縣府顧及農民感受
衛生署輕忽中醫 監委糾正
電漿電視Q2出貨年增53%
汪洋：我學廣東話 誰敢廢粵
調查：莫拉克災民急需就業媒合
中科停工 綠委：沈世宏造成
三大法人買超台股21億元
俄基地大火200架飛機燒燬
吳揆：促進就業 非保官位
父母溺愛 河南青年因懶惰餓死
台星談經合協議 民進黨批充數
高縣永久屋 楊秋興促增建
中國水利工程損失逾往年3倍
顧家不落跑 健康爸爸獲表揚
助人最樂 3少女捐髮
慈濟設癌症關懷之家
綠委：斷橋未國賠 差別對待
健康蔬食 阿基師示範料理
宅配老爸陳良銘 愛心宅急便
中國希望新加坡恪守一中原則
富士康桌上電腦遷至武漢生產
經長：台星協議一步到位FTA
六堆客家公共論壇 14日登場
化棋為愛 周俊勳設獎學金
逾萬災童受益 家扶再投2億
ECFA公投公聽會 學者舌戰
賀一航涉毒 豬哥亮籲自愛
蘇州昆山商貿合作區加緊建設
新台幣兌美元升2分
7月CPI年增1.31%
港議員兒子涉毒被大陸拘留
徐爵民：工研院當產業先鋒
重慶女穿少少 男同事火大
台灣7月外匯存底 續創新高
嘿女生登台 展現劇場魔幻魅力
中共封口令反成新聞線索
日本前首相鳩山將晤溫家寶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大愛無界 張金榜養育友人孫
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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高雄選戰 金溥聰：做翻盤準備
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九二共識下 台灣走出去
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熱尬泰歐 惡女凱莎馬桶上放電
陸女賣淫 假老公做愛照收錢
蔡英文會楊秋興 無交集
頭等艙美食 高鐵站吃得到
老婦逆向撞人 脫褲打倒交警
賣場紅豆有蟲日期錯 議員批
中港台年輕消費者擬提高儲蓄
雲議會訪六輕 盼速補償農漁損
爸爸節另類禮物 免費看電影
國泰金：下半年經濟成長轉弱
男販偽藥10年 百人受害
假修燈實探路 男搶獨居婦
電算圓周率5兆位數 日人創紀錄
台商未來布局首推昆山
陽明山馬拉松 2歲童健走
世大棒 中華輕取斯里蘭卡
悶熱引股癬 亂抓全身黴菌感染
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大陸放寬保險資金運用空間
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西苑青棒隊出征 蘇嘉全打氣
勸退楊秋興 小英無功而返
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假投資名義詐騙 數十人受害
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苗栗通霄屏東港口 近日水質差
打完女友重修舊好 官司照吃
順達併加百裕 穩居全球第三大
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大陸司法考試9月舉行
學者：兩岸應儘快成立經合委
7月外匯存底3701億美元
天熱用電增 電表倒退嚕
失業情緒差 男疑跳海尋短
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台商投資大陸注意十二五規劃
青少年發明展選拔 高市大贏家
律師助串供 吃洩密官司
台灣ICT業者馬國洽談2億商機
台星經合協議為兩岸關係大進展
台星協議 陸學者：問題不大
納斯達克外國公司 中國最多
吳兆南率徒弟 兩岸同台飆曲藝
勸退失利 菊營暫不做壞打算
信用卡未繳餘額計息 明年施行
大膽賊盜墓 鎮長父遭殃
瓜國總統收到網路死亡威脅
中國上半年黃金產量近160噸
區間盤整 新台幣收升2分
7月物價溫和上漲 無通膨壓力
富士康昆山員工跳樓送醫不治
朱立倫：都市農地有效利用
亞洲盃進4強 中華男排闖亞運
醫師娘劈腿生子 判賠150萬
台中港工程傳弊 官員涉圖利
漁業人論壇倡改善海洋空間規劃
張銘清下榻中市 獨派團體抗議
港人向八達通追討隱私賠償
男性被罵沒用 求助家暴專線
專技轉公務員 長期擬廢止
光明面報導獎 中央社勇奪2獎
泰山科技來台發行TDR
陸未阻台星推經合協議 府肯定
農產登陸 高港打造生鮮物流
亡羊補牢 農政單位強化保育
立院拉扯李慶華 邱議瑩不起訴
刈包像貝果 新台味國際化
阿竣爸真偉大 按摩撐家計
美官員將首次參加廣島核爆紀念
中壯年腰圍粗 腹爸爸逾2成
日星蒼井優與大森南朋傳相戀
疑供毒賀一航 藝人阿咪落網
菲南國際機場爆炸 至少1死
國科會：盼減低中科廠商損失
埔霧公路連環撞 老人團受驚嚇
員工墜樓不治 富士康：遺憾
總統：依法保護中科廠信賴利益
侯佩岑愛情合約 首禁惡意遺棄
中科喊卡 友達還在等公文
權證國際化 證交所9月放行
星代表明訪王金平 談經合議題
恐再炸彈攻擊 泰強化曼谷維安
小英：災區原民盼歸鄉應重視
嘉縣查獲貨櫃藏非法爆竹
班機撞工程車 軍方國賠五億
農工原料行情看漲
郭富城拍戲喝悶酒 章子怡相伴
中國信貸成長回歸常態
金融業禁董兼總及雙總制
台星洽經合協議 台股長線利多
巴紐案款 再追回千萬台幣
歐洲自行車展 近200家台商參展
沒錢買菸用搶的 警民合力逮人
中科喊卡 環署憂骨牌效應
中鋼7月獲利 下滑逾8%
日廠釋單 LED廠創高關鍵
法院修組織法 政風明確定位
電腦應用展 好康多人潮多
巴哥自貿協定談判有進展
不談藍綠 黃昭順爭取中間選民
衛署：蜆精鈉含量 若超標下架
南京台名品展採購目標8億美元
外資7月淨匯出8.36億美元
今彩539三星四星彩開獎
轉戰購物台 馮光榮擬創另片天
被出賣的台灣 台北首映
威力彩開獎
董氏菸品警圖 增乳癌口腔癌
求職提供帳號 變詐騙人頭戶
李嘉誠：未來10年捐百億港元
富士康找人 求職者需心智成熟
中鋼廢油場失火 警消撲救
台股近關情怯 年底前仍有高點
欠4萬勒索4百萬 3嫌落網
歌舞秀 豬哥亮盼謝金燕別來
台日投資協議 東京首輪協商
渣打建議加碼台股
浩角翔起頂烈日 全台跑透透
國稅單位尚未收到王永慶遺產稅
綠茶可顯著提高抗癌藥物療效
多家銀行違規 金管會開罰
富士康昆山員工疑因感情墜樓
山寨版紅線多 議員要北市清查
航廈梁柱更改 民航局陷兩難
黃衫軍為神廟示威 泰當局警告
人行：適度寬鬆貨幣政策續實施
六輕儲槽雷擊起火 十分鐘撲滅
台星推經合 小英質疑要中同意
全教會：北縣英語師資缺75%
中鋼火警 民眾抗議落塵異味
台星洽經協 牽動ECFA審議
調查：中國逾半大學生想創業
乳房超音波 北市6千免費名額
北捷新購車廂 將裝監視器
台星協議直接談判 今秋明朗
英出現巨無霸飛碟
法足球隊新陣容下週戰挪威
穿越國道被撞死 駕駛無罪
信心、耐心、創新推動兩岸關係
台北羽賽 鄭韶婕挺進8強
花博8門票 9月超商買得到
偷腥挪時間 男塗改查驗章
張榮發基金會 獲文馨獎最大獎
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美政府拍人體透視照恐侵犯隱私
強化交流 日艦10月訪青島
參選與否？許添財動向受注目
細故口角 兄殺弟後自殺雙亡
威力彩頭獎摃龜
美初次申請失業救濟創3月新高
女性易受孕時期 愈愛性感打扮
中鋼碳素火警 環局監控空品
貨櫃非法貯爆竹 火藥3.5噸
美初申失業救濟金人數意外攀升
台灣招商團登陸天津
雙園大橋案 19日前重啟國賠
千安前低潮 恰恰連3場熄火
航廈整建爭議 交部盼雙贏
俄禁小麥出口 價格持續飆漲
屏檢女書記官台東失蹤
中碳火警 總經理出面息眾怒
賴幸媛在美表示「中國撤導彈不能有政治條件」
美國打中國假貨「魔高一尺、道高一丈」
提高國際形象 中國大打「明星牌」
永久屋居民民調 「就業問題」最不滿意
美將出售 二手佩里級巡防艦給台灣
不甩北韓威脅 韓國又開始海上演習
美國兩議員 提議取消中國「最惠國待遇」
星與台灣商簽經濟協議 國台辦重申遵守「一中原則」
創意、年輕、新視界 「廣藝愛樂管弦樂團」成立
雙園大橋國賠 民喊「如果是馬英九毛治國的家人會這樣嗎？」
黎巴嫩評估黑莓機安全疑慮
蒙面客侵擾英安德魯王子官邸
台灣外匯存底增77億 衝3,701億新高
不「移」樣的八八節禮物 粘土捏老爸
美官員首次出席原爆紀念式
掌握權力、不受節制 羅淑蕾痛批檢察體系亂象
醞釀「最台」風味：蘭森的尚青夢
台北福華蓬萊邨夏日回饋 消費滿千送三百
博客來15週年慶 入會購物都有禮
2010君梵家族聯合品牌特賣會即將開跑
福特六和汽車 召回Mondeo車系檢修
賴幸媛：大陸逐漸瞭解台灣民意
五角大厦要求維基 交還盜取的揭密文件
到底是誰！！「雙盲臨床實驗」
涉詐助理費 前立委關沃暖求重刑
瘋狂週年 珍寶樓 三重大放送
中科喊卡 停工損失恐超過1兆
2010府城七夕16歲藝術節
蔡英文提「一環、五都、四創新」
沙烏地週五開始 中斷黑莓機部分服務
美澳老饕牛排大PK 讓您一次品嚐雙老饕美味
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美公布挺恐黑名單 北韓未上榜
美參院同意凱根出任大法官
德吉他音樂節 林家瑋闖進決賽
中國吉利汽車將在巴西設廠
尖山國小荷蘭足賽可望穿金戴銀
7成4上班族認為職場險惡
低壓雲系作祟 西半部午後大雨
台股開盤漲1點 為7938點
外交關係緊張 英巴領導人會面
美回收易讓兒童噎住玩具小人
ADB與IFC擬在港發人幣債券
猛男車勝元摸魚 一點不輕鬆
電腦應用展 加送機票iPad
聯發科7月合併營收止跌回升
艾美最佳動畫冒險王奇克首播
陸媒：國家形象不能單靠廣告
新台幣匯率盤初走升
台星協議藍曾掣肘？府：拿證據
助災區果農 一千元認養果樹
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大學放榜 錄取率缺額4年新低
5日線有守 回穩翻揚
深圳航空放3名乘客鴿子
台股盤整 紡織走俏
北京第一高樓防飛機撞擊
大陸銀行測壓 假設房價跌6成
大陸去年處分10萬官員
台星經合協議擬最短時間內完成
吊車尾到榜首 林育瑄築夢踏實
台星案 府籲蔡英文以台灣為念
哈燒新片 初戀紅豆冰青春登台
專家：中國已認可北韓世襲
全球中小面板Q2營收年增3成
棄百萬薪 獸醫山中民宿當主人
19家電信通訊3C業自願節能
高層頻加持 黃昭順選情加溫
中一中雙胞胎 攜手上台大醫
盧彥勳抵加 拼羅傑士盃網賽
星媒：中國不阻擾台星經濟合作
涉供毒 阿咪桃檢複訊
美發佈援恐黑名單 獨缺北韓
兩岸航班爭議協商 雙方表善意
星國新鮮人要求起薪近7萬元
監院主管幫員工洗腳 表達敬意
總統明年過境星國？外長未證實
大溪凌晨大火 吞噬9店面
混跡PUB販毒 2藥頭落網
88災後石斑魚復養8成
星代表處：馬總統無訪星國安排
鄭大為立院陳情 要求還公道
許添財參選?小英:可能性不大
液晶電視面板8月續跌
參選大台南 許添財8月中決定
茅台特供酒 買到就是假貨
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52.2考取 台大物理變第一
贊助盧彥勳 悠遊卡義賣高價
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南山案 博智最後補件說明
涉供毒 阿咪移轉基檢偵辦
高三還打工 清寒生上台大工管
台大錄取考生 建中北一女最多
荷包失血！ 美國迪士尼漲價
許添財參選與否 藍籲勿亂怪罪
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藝文看板 父親節動手雕塑老爸
雪梨賭場 噴射機接你去
菲貿工部：不排除與台簽FTA
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電腦展買氣熱 好禮再加碼
警查獲挖土機電池竊案
大學放榜 數理化影響錄取性別
宏達電站穩600元 登股王
賴幸媛肯定中國未阻台星協議
聽見未來 建百音樂會高市舉行
醫界：不應再用生命換石化廠
南2都整合 蘇貞昌：絕不放棄
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扁：民進黨沒有分裂本錢
台股收7963點 漲26點
彰縣路平專案 執行百分百
貝里斯農漁部長9日訪台
兩岸海洋大學校長研商藍海策略
台北股市漲26.45點
沙灘排球賽開打 選拔男女國手
傳產擔綱 台股5日線有守
菲南機場爆炸 疑政治謀殺
水利青特培訓營 報名20日止
8月台指期漲18點
8月電子金融期貨漲跌互見
日應屆大畢生 逾10萬未就業
看攏嘸 黃裕翔用心奏樂章
整合票證 1卡通全台不是夢
安徽文房四寶產業發展遇難題
台青年網球大使轟動聖露西亞
長治永久屋入厝 總統揭碑
指考 金門高中136人上榜
高市3原民生 考上醫學系
台灣取代香港 福建人旅遊首選
看盡癌父受病磨 女進台大醫科
蘇格蘭皇家銀行3年來首次獲利
陸衣假冒台貨 4年牟利2千萬
三大法人買超台股1.26億元
有姊有妹真好 罹憂鬱症機率低
卓伯源籲支持母乳哺餵嬰兒
美明星也受騙 英版馬多夫入獄
黃金雞特賣 屏東中山公園登場
美航母將參加韓美軍演
苗縣十大死因 自殺首入榜
土雞特賣 3隻500元
重建新模式 政府民間分工
金馬獎活動標誌 黃群英題字
日相擬為併韓致歉 保守派抨擊
大拖車撞倒立法院門柱
前妻凸花心 冰館原老闆告不成
兌假旅支 立陶宛留學生被捕
施打藥劑過量致死 醫師判刑
金門環島馬拉松受理報名
余杰新書批溫家寶表裡不一
宏達電7月合併營收 再創新高
新台幣兌美元升3.1分
澳洲巨鱷 長如卡車
台北羽賽 鄭韶婕晉4強
外籍看護工施虐2歲腦麻女童
劉憶如：互補強 易簽經合協議
指考放榜 明星高中生選系優先
豆腐乳馬卡龍 甜點耍新意
離婚遭拒 陸妻二度毒殺夫
大拖車撞倒立法院30年門柱
花博展區樹染病 議員促重視
匯豐證：台股年底目標8千點
新華社將錢偉長頭銜張冠李戴
雄女16歲跳級生 上台北大學
扁：許添財不選機率較大
3次手術立志行醫 黃煜盛圓夢
六輕賠償金談不攏 10日再喬
毒販拒捕 警開槍制伏
召妓疑雲 致靚同聲遭打壓
麥寮台西鄉民 肺功能明顯較差
劉憶如：妥善處理中科案
中國5成住房20年內需重建
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郵票藝術 看見台灣繪畫之美
台大土撥鼠試驗 基因治肝癌
晶電等LED廠 7月營收續高
世大棒賽 中華隊屈居第6
台糖5萬瓶蜆精回收 重新標示
澄清湖袋屍 疑似男嬰
瓜官員參觀台灣竹技藝訓練中心
總統盼台灣成亞太市場測試地
蘇貞昌：關心災民 洗去憂傷
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出獄5天 男偷鐵馬落網
怪怪管打蟑螂 敲出胡桃鉗
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Rain捧新人 韓國奪冠
新車10天修4次 車主氣炸
傑出父親設條件 不准緋聞
台星談經合 總統歸功ECFA
本周台股市值20.61兆元
老父最盼 長享天倫樂
商辦標售熱 國壽加碼獵地
悲傷八八 許源澄難忘惡水噬父
朱立倫：改造門面現碧華街榮景
台股漲2.61% 觀光漲幅大
健康世代研究 六輕周邊風險高
牙科翻紅 北醫牙醫系闖前十
南市副議長談選情 質疑新潮流
買戰機為防衛 總統要對岸了解
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中國現代化面臨13項挑戰
八八水災週年 高縣續建永久屋
八八風災 監院糾正11案
北縣2起溺水 1獲救
印度李安電影回顧展移師普恩
憂鬱婦尋死 警竹林尋人
中元商機 量販拚場
八八風災照片 感受現場情境
7成5嫌治安 6成3疑法官
南2都裂痕 綠選戰氣勢挫
業者：ECFA後兩岸文創優勢互補
六輕補償 自救會限16日決定
湖南歡迎更多台灣農產品
小麥飆 農產品價恐續揚
85度C 11月掛牌上市
法蘭瓷：歐對陸反傾銷不受影響
簽經濟協議 星代表：樂觀其成
深層水麵包最香 學生獲首獎
人倫悲劇 久病妻求死夫動手
高醫院長爭議 教部衛署不同調
法蘭瓷以朱鷺推廣節能減碳
選擇多出路廣 物理系夯起來
邱小妹人球案 醫師降級改敘
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兩岸新增航班達成共識
北市瀝青弊案 前議員判18年
復興航空地勤運毒 判16年
全台1卡通 跨區無優惠
iPhone4在日也可用NTT線路
大樂透開獎
兩岸喬攏 最快月底恢復增航班
台灣原住民夏令營上海聯誼
防老人癡呆 閱讀進食與樂觀
江蘇台灣周 中秋節前登場
準大學生涉搶 高中導師盼交保
總統向日商招手 合作大陸市場
台大物理第1 電機系出擊解讀
台北羽賽 男女雙雙晉4強
轉運站不利身障者 市府：改善
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黃衫軍為泰柬邊境問題上街頭
電腦展人氣旺 父親節好康多
小英：發展內需產業 創造就業
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土撥鼠移居台灣 為肝病捐軀
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八八原民受災戶 夜宿凱道
桃園辦假日電影巡迴展
?琤芡嬰b港推人民幣基金
總統：氣候變遷 不能漠視
公部門是中國貧富差距大主因
啟用首逢週五 市府轉運站順暢
楊秋興：不要用開第1槍形容我
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防炸彈 泰擬教大眾辨識
談軍事互信機制 專家說還早
泰山台中百轟 興農穩龍頭
重建會：未限期強制災民遷村
印尼火山爆發 4人失蹤
美7月失業率維持9.5%
88重建算總帳 綠營：還有近2成「0執行率」
美英法出席廣島原爆儀式
美媒擔憂 在中國家門口軍演可能擦槍走火
惡夢未醒 莫拉克法會家屬悲痛
澳女總理咬字不清 稱對手為「兔子先生」遭批
美國宣布將派華盛頓號 赴黃海軍演
中國維權人士接力絕食 聲援劉賢斌
蘭城晶英之星號今夏啟航 郵輪式假期吃喝玩樂一應俱全
阿官方通訊社稱 基地組織破壞日本油輪
榜單「菜市仔名」排行榜出爐 雅婷9連霸！
中國山東一金礦起火 14人死
俄羅斯火災蔓延 陰霾籠罩莫斯科
山東金礦起火 罹難者增至16名
藉日本詮釋台灣地位是可恥
剝二層皮 卡債受害者抗議惡質銀行
賦稅人權論壇啟動 蜘蛛人搶救稅奴大作戰！
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德吉他賽 林家瑋拿下首獎
再生能源補貼 歐盟擬統一標準
安全疑慮 德公務員不用黑莓機
英相：英巴雙邊關係牢不可破
印度教徒恆河朝聖步行五百公里
歐巴馬又一經濟重臣離職
巴媒訪徐光普 談全球運籌計畫
加7月失業率回升至8%
韓退役將領：中國反對韓美軍演
BMW衛星導航出狀況 差很大
低壓雲系發威 全台陣雨
黃大使參加亞松森佛學講座
23年首次 瑞祥女足挪威奪冠
不畏風災 中小企業站起來
清淤砂石車 可繞地球2.7圈
莫拉克週年 國土法待審議
風災重建工程 農委會執行率高
農林漁牧復養 果樹最難
山東礦災14死23受困
法院集體受賄 40死礦難過關
台灣之光 建中樂旗隊返國
金帥倒塌 原址荒蕪依舊
原鄉呼喚 再苦也要就山
原民遷村 衝擊文化生活
慶豐銀總行標售 預期創新天價
災民自救 找回信心希望
民間救災 送魚不忘釣竿
劇變省思 重建快好兼顧
王永慶遺產稅下週先繳22億
大陸田徑場少了劉翔就沒票房
總統：心中有愛 重建加快
北市補稅案 8成超商可繳
英業達7月營收月減5.4%
來台打工度假 老外找無頭路
打工度假開放6年僅來300人
莫拉克教訓 變革防救災體制
小馬聯盟少棒 中華勝美東
5都催票 連吳籲國民黨員團結
災民夜宿凱道 重建會理解訴求
港媒籲中國對南海做好軍事準備
驟雨亂夜宿 災民仿佛回到八八
電池組裝業大者恆大趨勢底定
中國官員灰色收入增幅更勝GDP
友達登陸投資 最快下周拍板
5都造勢 馬英九提6大政績
兩岸泳士 搶灘料羅灣
中國收入差距愈來愈大
列車頻流標 花東電氣化恐延宕
經濟環保拉鋸 學者倡徵能源稅
爭轉運站龍頭 日貨櫃港力拼
選中常委 國民黨不鼓勵送禮
推廣有機栽培 花蓮當歸品質佳
中縣塑膠廠大火 無傷亡
招商中心啟動 6件投資上門
上半年結婚對數增 異國婚姻減
廣州主播登報澄清港媒報導不實
輔大慶生 百餘師生鐵馬環台
廣東高要瘋狂賣地書記市長落馬
北京8800紙雕鶴為台88災區祈福
菲總統家族與佃農達成和解
星國新療程 流產婦女喜獲麟兒
北縣房市量增1成 板橋最夯
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建百年民間提案 19件入選
鋼筋看漲 廠商Q3業績看升
高智晟獲國際維權律師獎
河南平頂山礦災被暪3個多月
擅改繳費單 男遭判2月
少女偷機車 與友兜風
人車墜溪 獨臂駕駛奮力救表弟
台北羽賽 鄭韶婕衛冕只差一步
慶百年點子 飛機漆國慶奪冠
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經合協議 越南印尼列目標
班機故障 賴幸媛取消洛城訪問
陳雲林：兩岸站在新歷史起點
如廁一半門打開 轉運站挨批
高捷唱生日快樂 全場飆淚
飢餓三十 蕭亞軒禱告支撐
台大物理贏電機 李遠哲：好事
行政訴訟案 賦稅類逾四成
美千禧挑戰合作計畫援菲扶貧
影后與阿拉爭寵 慾女也沒輒
紐約州告壟斷 友達奇美不評論
鴉片變蔬菜 清邁農家樂吸引老外
永安石斑魚節 秋菊王不見王
低壓近 北部東半部防大雨
金廈泳渡 戴遐齡樂見國際化
婦女如廁臨盆 警消救回新生命
終生單身代價：多花25萬英鎊
截至7月底 台股報酬率-5.22%
神算子章魚攜小貝申報世界盃
災區重建 紅十字會軟硬兼顧
防弊太嚴？馬：貫徹端正選風
取消LA演講 賴幸媛明晨返台
蔡英文：許添財是顧大局的人
錢偉長遺體上海火化
小英批馬：執政者不負責不反省
台高科技LED將投資史瓦濟蘭
角逐威廉波特 金牌老教頭打氣
國際佛光青年營 學子探討生命
飢餓三十 700學子響應
賀一航道歉 盼有重生機會
福州9月開通對台貨運航線
機場廁所疑遭破壞 管線有異物
國軍救災更主動 裝備待提升
西苑青棒奪冠 球員遊行享榮耀
台大新遊戲 單挑盧彥勳
五年內「讓農民工成為歷史」
失業男餓肚 偷香油錢被逮
署花醫療站 泛舟有保障
投訴超市成癮 星姐妹踼鐵板
中科放流管說明會 不歡而散
馬哽咽批扁政府 鎖國誤國
災童餘悸猶存 心理輔導不中斷
四川巴士墜崖11死
桃警跟監 3天瓦解公寓毒窟
八八沉痛建言 公開環境敏感帶
李孔文捧文馨 支持本地創作
前日相森喜朗長子酒駕被捕
金矽獎 崑山科大乾衣機三冠王
乳癌舊藥接新藥 9/1納健保
炭焙桂圓香 中寮龍眼灶升火
馬轟綠選將 拉高五都路線對決
賀一航收入不穩 A妹錢買毒
風飛沙 台東市霧煞煞
風濕病專業組織 台專家出頭
紙風車藝術營 笑容成志工動力
朱立倫：從政要有傻瓜的精神
屏東八八晚會 周美青跳舞聯歡
台北愛樂帶鍋鏟在北京演唱
李登輝會陳菊 表態支持
高縣音樂會 為八八鄉親加油
研究：求助輔導對婚姻弊大於利
中國企業家壓力大 幸福感降
築橋過溝仔 體驗先民辛苦
中國稱將與時俱進援外
統一槍砲連發 打退興農
忙碌父親 郝龍斌女兒簡訊傳情
忙碌父親 蘇貞昌期待驚喜
教育重筆試 李遠哲：教改未改
楊秋興：向中央反映再建永久屋
兩岸長泳蓋國名？金縣府：誤會
外籍旅客訪日最想吃美食
台灣隊強 日本拔河賽國小拼國中
高溫補貼 上海執行遇困難
立秋易倦怒 心態平和為要
世博百日 台北館邀多館長研討
日媒：北韓擬10月大閱兵
台北羽賽男女雙 中華4強止步
重建晚會 總統：防災重於救災
八八善款233億 使用逾半
甩政黨對決 綠訴求治理能力
蔡英文拚選戰 提新北市交通網
陸地方政府 寧波廈門最透明
捧豬哥亮場 吳伯雄被誇身體勇
加料拚5都 藍臨全會無冷場
宏?祫p手方正是借雞下蛋
日詐騙電話 3、4成來自中國
靠救濟更好過 部分英人寧失業
俄大火失控 燃燒近50萬英畝
假設房價下跌60% 中國對金融市場進行壓力測試
牽紅線 內政部鴻海辦未婚聯誼
北冰洋出現 半世紀來最巨大冰塊
人民須要「兩岸關係法」及「中國對外關係法」
陳致中召妓 不告刑事模糊真相
內政部：男性面對家庭衝突 也有關懷專線
蔡英文：馬執政二年卻仍在批評前政府
中國甘肅藏族區土石流 已有 65人死亡
美媒稱：美韓軍演 韓國「炒過頭」
金門海上長泳 布條遮住「中華民國」字樣遭批判
韓國總統李明博 大幅改組內閣
李登輝、陳菊密談 面授機宜？
民進黨：治理無能 勿推給硬體
農民基本人權應被重視 土地徵收是不得已手段
藍營：施政受阻是民進黨造成
府：民進黨傷害國家是事實
谷歌涉年齡歧視 員工控訴成案
羅傑斯網賽 盧彥勳會外賽首勝
英女醫棄高薪任志工 命喪阿國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華時：歐巴馬一家不知民間疾苦
美FDA指墨灣散油劑無害生物
凱根宣誓就任美大法官
熱帶低氣壓形成 不排除成颱風
劉恆亮尖山實踐足球理想
公益彩券6月創造可觀盈餘
李大維夫婦參加加拿大偶戲活動
甘肅暴雨成災 死65人
長沙稅務局被炸 嫌犯落網
金融業法說登場 法人聚睛
中國坦克成為摩洛哥陸軍主力
夾心族爸爸 保險規劃雙管齊下
港人在粵擲燃燒彈抵抗拆樓
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為家奉獻 5年級爸爸壓力最大
台灣協建國家網球中心啟用
培訓富二代 大陸官民搶生意
李美妍來台 最想嗑麻辣鍋
兩岸85泳將 小金門游向廈門
中國遊客成韓國百貨最大主顧
廣州迎亞運 拆廣告招牌
南市警員涉收賄 20萬元交保
土石流沖進甘肅縣城65人死
中泰洽建曼谷芭達雅高鐵
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
夜市夯 中市飯店搶推專案
太麻里金針花開 雲霧中搖曳
拼五都 金溥聰下週美西造勢
馬批扁誤國 陳致中全力反擊
環評聖戰？中科三期耗社會成本
入餐廳先購票 北京鳥巢捱批
黃金週線收紅 中長線看多
拉薩首富助藏獨 被囚終身
節能減碳 民間團體倡吃素
立委盼通過地質法 防悲劇重演
關懷災民 生計市集招手
和平聯盟 向風災殉難英雄致意
沈富雄預估台灣50年不變
88週年 蕭萬長：與自然共處
IDM釋單 晶圓廠持續大投資
總統：民進黨沒整修桃園機場
蔣智賢又開轟 林哲瑄再揮安
勞團：高齡歧視在 爸爸不快樂
號召好爸爸 郝龍斌挽袖捐血
溫家寶趕赴甘肅舟曲災區
當代展電玩 探討遊戲美學
中科案 吳揆：政府會負責
中油：明起汽柴油漲8角
福建300大學生赴台進修
毒犯躲警落跑 友持槍毒遭逮
台塑化明起汽柴油調漲8角
飢餓30大會師 一萬多人體驗
全球招商 吳揆：三大障礙已除
新台幣上週升值0.73%
新童書繪本 顛覆嚴父形象
高縣母子6樓墜落 送醫急救
總統：經合協議 與別國也在談
李明博提名金台鎬任總理
王金平輔選 哀悼八八罹難者
法籍華人毒梟 廣州判死刑
求歡不成誣告偷竊 男子遭訴
泳渡金廈 港將第一台灣居次
向張銘清敬禮？花蓮警局澄清
渣打：油價上看93美元
碧潭吊橋吊索位移 封橋搶修
食品業中元節商機 比去年夯
甘肅舟曲2000多人失蹤
網友多桑病重 朱立倫低調探訪
中國手機用戶每月消費70元
養兒防老在大陸變成養老防兒
廣東作協首次培訓網路作家
飢餓30 周美青與災童合唱
簡民智接班 大眾電腦拼轉型
溫家寶成立救災臨時指揮部
國中生溺水 搶救恢復心跳
單身及年輕族群儲蓄意願高
搏感情 朱立倫秀流利客語
武漢女嬰吃奶粉性早熟
專家：島鏈鎖不住中國海軍
舟曲縣5公里城區夷為平地
台北羽賽 鄭韶婕奪冠
張健挑戰不間斷游最長淡水湖
忍餓募款 一舉數得
走過風災 原民有機耕作愛土地
八八週年 陳菊悼罹難者
中國相聲之路在何方？
胡志強提民調差距 駁江郎才盡
板谷由夏抵台 自認魚干女
4億長庚認罰？健保局：應該會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
爸爸也會被家暴 婦團鼓勵求助
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女兒送單車服 蘇嘉全開心穿
甘肅舟曲救災只能手刨鐵鍬挖
悲傷父親節 台積電員工跳樓亡
胡志強過父親節 兒子送按摩器
強忍腳傷 鄭韶婕2連霸
郭泓志無失分 道奇再見安
一聲爸爸 寄養家庭父親心願
騙老媽出遊 拆祖厝
傷心父親節 墜樓母死子命危
胡志強開支票 建客家觀光中心
便道難行 新中橫觀光生意有差
日拔河賽台灣隊實力堅強受肯定
小豬上海開唱 攤販大賣山寨品
挺生態旅遊 郭添財賴清德同台
大陸279萬網站近8成閒置
風災週年 荖濃防災中心啟用
印度第1個 德里台商會成立
兩岸華文出版品協會將成立
遊客觸豐年祭禁忌 部落反彈
女兵騎機車 誤闖快車道遭撞
個別製造業景氣 台經院編燈號
李明博內閣第3度改組
4億罰單 楊志良：長庚應會繳
邊打邊哭 鄭韶婕逆轉勝
漂流木變玩具 創作坊開工
甘肅土石重災 海基會發慰問信
民進黨：治理無能 勿推給硬體
不吃止痛藥 鄭韶婕咬牙參賽
吳揆力挺 中科案明抗告
港詐騙集團藉模特兒比賽騙財
英前王妃莎拉 面臨破產危機
漲高 台股短線震盪難免
走尋阿爸 洪一峰紀錄片將開拍
重建慢？隆華國小：考量安全
湘台簽約 投資16多億美元
海洋拉拉號失動力 國軍馳援
海軍邀823戰友 追思昔戰場
馬國草藥大亨跨足房地產業
香港大舉搜索失蹤紐西蘭機師
甘肅土石流127死2千失蹤
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海洋拉拉進水 海巡空勤戒護
宣揚環保 義工南投行腳撿垃圾
刁毓能棄政從影 不怕頭殼壞去
負債500萬鎊 佛姬面臨破產
贏6分不夠 統一還想盜壘
「爸爸節」在大陸捲土重來
嘟嘟97勝 獅牛象並列首位
風災音樂會 原民唱出重建活力
美第一夫人奢華渡假 媒體猛批
航母華盛頓號抵越南峴港海域
海洋拉拉進水 船東：誠意賠償
小林村新永久屋區 總統促成
李顯龍：星經濟下半年可能走緩
海洋拉拉進水 賠旅客800元
楊秋興9日宣布選高市長
甘肅八七水災 死亡逾百兩千人失踪
清大教授：未來十年 美中不會有戰爭
馬總統：八八災民春節前完成安置
糞水淹機場 疑清潔公司有人搞鬼
華盛頓號航母 抵達越南峴港海域
輕颱電母形成 直撲日韓
海洋拉拉號安全進港 7人送醫
華裔女醫阿富汗遇害 輿論震驚
巴國洪水肆虐 軍方扛救災重任
陳彥寧備戰美國女子業餘錦標賽
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有愛無礙 陳漢滔轉行助人
全民當地主，買地救海豚 ──第一宗保育國民信託
2010年GIVES & HAWKES秋冬系列服飾展＆古典軍服巡禮
黃海緊張 朝鮮扣留韓國1漁船
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簽ECFA 馬英九的遠見成卓見
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專以不實報導的媒體 沒有格調
南中國海問題 不容美國插手
楊秋興宣布參選 民進黨緊急記者會
高雄義大皇冠假日飯店甜蜜七夕情人節專案
楊秋興退黨參選 蔡英文：遺憾楊背棄承諾
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建國百年 美加僑界將盛大慶祝
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苦戰再勝 盧彥勳晉級加會內賽
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尼國總統訓勉獲台灣獎學金學生
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米酒替代威士忌？ 民調解爭議
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王金平率立委訪問團赴日
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木村洗成宅男？化妝品涉逾期賣
甘肅舟曲土石流3村被沖毀
舟曲泥石掩縣 四川地震後遺症
山西警方破獲特大婦女拐賣案
嬰兒性發育 北京奶粉出問題
豐興鋼筋盤價調漲500元
碩禾重登股王 國碩獲利豐厚
屏東3車連環撞 1司機骨折
F-16C/D破局？軍方否認
萬能幹細胞 致癌零風險
學者指中國人首先發現美洲
傳產強勁 台股站上8千點
海洋拉拉號驚魂 無限期停航
胡石根等中國異議作家獲獎
紡織業者籲速通過ECFA
楊秋興下午宣布參選 擬退黨
星女學生遭搶 怨路人袖手旁觀
南韓預估韓幣將續升值
民進黨避談黨紀 籲楊秋興三思
新換轉轍器也出包 高鐵專家冏
拓商機 胡志強要推哈拉認證
台經院:6月製造業景氣趨緩
福聚太陽能產出多晶矽
老翁大陸摔癱 小三通接回
高鐵轉轍器出包 逾萬人受影響
北市冰品抽查 3家不合格
黃河部分河岸線後退400米
富士康墜樓員工 疑服用藥物
全球糧價高漲影響中國
中國海外代購熱 化?菻~奶粉夯
新郎鳴槍失控 土國婚禮變葬禮
楊秋興要參選 菊：尊重
星國慶 慶祝活動登場
9成米酒料理用 WTO續溝通
徐博東籲搶救羅福星故居
傳產缺工 加碼徵才也難滿足
新台幣中午升1.25角
長崎紀念原爆 籲世界無核武
8月中表態？ 許添財不回應
發酵乳抽驗 2件乳酸菌太少
涉洩密 檢調14路搜北市警
遊樂園業績長紅 九族最夯
楊秋興將宣布參選 呂秀蓮遺憾
連2天出賽 郭泓志無失分
投資食品廠？翁金珠：報導不實
米酒價格高 設料理米酒解套
陳沖：中科案抗告成功機率大
正隆:淘汰小廠有利市場秩序
台師大師培獎助 學子月領8千
海洋拉拉高速船 不宜航行台灣
行銷北縣 蔡明亮等獲拍片補助
19集團簽協議 3年節電5%
準董座下令 汰海洋拉拉換新船
台股漲71點 收8034點
台北股市漲71.19點
8月台指期漲59點
傳產領軍 台股收復8千點
教師會務假爭議 教長盼溝通
補赤字 菲擬售國營博奕公司
8月電子金融期貨雙漲
營造無菸環境 有請玉帝福德公
北市抽驗調味料 2件不合格
邱文邦力克獨臂 重回職場
健保開罰 長庚12日前須繳款
菲廢新聞部 成立媒體通信團隊
賀一航欠稅 執行處擬管收
原民土木專技人才 免費培訓
楊秋興宣布參選
台股站穩8千點 量能是關鍵
甘肅舟曲不排除再發生土石流
三大法人買超台股75億元
中國連續6月大幅增持日國債
外交部：赴俄 須注意旅遊行程
觀光遊樂業 營收再創高峰
雙熊結盟 台義自然公園簽協定
屏東縣政府籲農友慎防豪雨
金溥聰：民進黨分裂 勿亂牽拖
朱立倫發言人團 張啟楷領軍
新生兒聽損率 高於代謝疾病
超炫白蛇傳 3D動畫變化多端
少林寺方丈釋永信出新書
藍5都赴美造勢 定調團結
暑假中國孩子愛遊世博
港商控訴大陸坑殺血淚史
建中樂旗聯隊奪冠 郝龍斌：讚
新台幣兌美元升3.7分
中國成全球最大地產投資市場
國際志工營 貧童拓視野
熊隊辣妞週 豆花妹PK卡卡
青藏高原冰川退縮加劇
全城戒備 郭富城胖子妝扮小丑
凱蒂佩芮情挑男模 惹火未婚夫
劉謙狂吻5秒 粉絲快昏厥
南韓憂北韓成中國東北第四省
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中科案 環署提抗告
鬼月開 新港奉天宮封鐘鼓
郭德綱圍毆文化 整風莫成整人
變調父親節 子車禍亡大餐缺席
華盛頓號赴越 美國介入南海
7月出口239億美元 年增38.5%
關穎大玩雌雄同體 男內褲上身
聯電世界7月營收同步攀高
學者出書道盡大陸窮富第二代
青春專案 雲嘉彰掃毒
住宅近墳地 價差逾15%
外資上周買超255.38億元
奇美與鴻海系統組裝各自獨立
房租貴 上海年輕人技藝換蝸居
奇美研究 高壓氧改善青光眼
中央氣象局氣象報告
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中碳火警汙染 民代介入善後
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環評若過 中科三期9月復工
中正紀念堂旁迴廊 租用擬收費
胃痛胃漲 卵巢腫瘤作祟
抗癌15年勤發明 擁4專利
抗老護膚產品 印度男新寵
許添財：若黨無所謂不缺我一人
藍：楊秋興參選 檢驗綠路線
微型創業 環球開中草藥職訓班
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機場糞水外溢 疑施工疏失
大埔案未結 自救會北上開轟
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志工陪玩團康 病童樂開懷
中科案 國科會7理由抗告
楊秋興︰台灣應調整與大陸關係
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
廣東高官因嫖娼下台
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楊秋興參選 陳菊：君子之爭
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兩岸首次聯合祭祀炎帝
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見義勇為逮搶匪 胡志強表揚
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南迴公路雙流橋 明通車
醫美廣告入侵臉書 北市要罰
治安議題 胡蘇陣營互嗆
台灣創意宋江陣登陸演出
世博熱 28萬台灣客入上海
北縣購物嘉年華 商圈好康多
退黨苦戰 楊秋興有信心贏
專挑警所旁交易 藥頭被逮
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短缺2百萬 頭城搶孤今年停辦
體委會推手 業餘成棒再添兩隊
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黃昭順：我是國民黨唯一參選人
專家破迷信 鬼月大吉月
逾期日用品 量販：下架並退貨
海洋拉拉出事 初判船身脆弱
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反美牛公投未果 消基會籲檢討
棉花廠意外 工人斷臂
海洋拉拉號 6月安檢過關
楊秋興參選 南社批背信
房仲:7月買地獵樓破500億
單腳入獄無腳出 北監挨批
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荷駐台代表獲聘高雄觀光大使
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家醜不外揚？小英駁楊秋興
兩岸重提九二共識 求同存異
南2都風暴共伴 掃向綠中央
陳偉殷明先發 二度挑戰10勝
韓將對進口牛肉實施流通履歷制
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尼龍繩落文湖線 北捷罰款求償
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20年期公債得標利率創新低
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景氣回溫 電腦展買氣成長2成
英國孕母懷有賓拉登雙胞孫
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甘肅遇難者增至137人
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吸入劑治氣喘 恐易罹攝護腺癌
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駐匈處頒發台灣獎學金證明書
杭士基：美是黑道 盟國如小弟
霍金：不移民外太空 人類滅絕
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神廟爭議再起 泰柬鬧上聯合國
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舟曲土石流已337人罹難
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韓內閣改組 李明博大膽起用48歲總理
民進黨坐二望三 幻想落空？
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中國警告：美國航母赴黃海「要承擔後果」
BP：清理漏油花掉60億美元
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神經戰？北韓在軍事會談前夕發射砲彈
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計程車臨檢洩密案 北市警 3人交保
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輸人不輸陣 蘇貞昌、金溥聰決戰境外
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撙節開支 美裁軍部減將領
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港媒：中國高度不滿 賴幸媛在美言論
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甘肅八七水災土石流 遇難人數激升至337人
美媒稱 中國海軍越南海域跟踪美航母
前美軍工程師向中國出售轟炸機機密 美裁定有罪
國賓中秋 月宮【樂兔】輕躍，盡惹【丹桂】搖曳
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港記者江迅遭誹謗 獲賠85萬
蓋派出所 北市府倒賺7億
國父紀錄片亂拍 監委警告「糾彈」
買新單車？小心中年危機作祟
擔憂朝鮮發射導彈 韓國加強警戒
楊秋興脫黨參選 突顯民進黨惡質化
Just Sleep捷絲旅專為中國七夕情人節推出「嫁給我吧！」住房專案
楊秋興脫黨參選 政局將改觀
對韓殖民36年造成傷害 日首相再度道歉
楊秋興支持 ECFA 蔡英文：為爭取藍營選票
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太平洋島國 瓦努阿圖發生7.5級地震
高鐵轉轍器再出包 交通部：已恢復正常將持續監督
義大天悅迎接浪漫情人節 推出典藏幸福七夕情人節專案
阿珍獲禁制令 防神經男綁架
趕搭情人節列車 微軟滑鼠繽紛多彩新品登場搭配超值情人禮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法人權會指政府歧視言論堪憂
衝業績 歐寶車首推終身保固
巴西工黨候選人獲捐款較多
研究：美國女童發育提早
慈濟阿根廷冬令發放獲各界讚賞
歌仔戲國寶廖瓊枝紐約舉行講座
巴拉圭政府讚青訪團成果豐碩
北台灣飆高溫 小心中暑
ECFA後貿協助台商建通路
台股開盤漲19.8點
劉美惠新裝 張小月古又文讚賞
開發國有地 吸引398億投入
台星談經合協議去年底就有譜
中南部大雨特報
裕隆與東風合資設廠獲准
中國發射遙感衛星10號
減資案遭退 大同：重新申報
富士康鄭州招聘30萬人
美業餘錦標賽首日 陳彥寧第3
終止條款毀台？ FTA通例
台灣資本市場開放世界排名26
新台幣匯率盤初小升
五股國小籃球隊芬蘭奪冠
全國工業發展會議19日登場
投書 馮寄台籲台日速簽FTA
大陸網購快速發展
六輕公害賠償 二度協調
聲光秀 星國國慶宛如嘉年華
傳關係惡化胡錦濤可能推遲訪美
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近半韓企業憂受ECFA不利影響
台股盤整測試8千點關卡
蒲宜君傳承 3代入選法國沙龍
中國探明「南新走廊」
南韓：北韓岸砲 無侵犯意圖
暑假成東莞學生墮胎高峰期
高中職五專錄取率逾九成七
中國已發現裸體陶俑三千件
三重到永和 新北環快省20分
偽造身分證 1張賣1萬
與楊秋興共進退 陳哲男女退黨
俄總統發飆：火災休假官員撤職
鹿港普渡歌 傳唱鬼月祭拜盛況
調薪5成？ 聯發科：沒這麼高
人民幣連日走強 今略回軟
服務弱勢 金縣府設單一窗口
防檢局查獲非法屠宰牛隻
王志剛：台灣館9月底標售
星執行董事最賺 月薪近60萬元
鳥巢維護費高 改為國營
屏東連環車禍 1婦燒死
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紙風車屏東演出 3場仍欠東風
金錢豹槍擊案 主嫌落網
基隆老大公廟開鬼門
7月份中國進出口創新高
簽ECFA 台中增逾萬人就業
3次抵洛城 小胖：還很興奮
陳鴻文吞敗 陳俊秀連3場安打
齊一學費 高中職錄取新高
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公督盟擬矇眼遊行 促國會改革
副總統：簽ECFA經濟轉大人
自貿港招商 奈米超能源進駐
7月車市旺 3.57萬輛佳績
王金平：台灣全力確保亞太發展
楊秋興參選 本土社團棄秋保菊
違背承諾？楊秋興：初選不公
量縮觀望 新台幣中午小升
台塑擬賠4.5億 麥寮人拒絕
楊秋興參選 朱立倫祝福老同事
小小彬遊星環球影城成焦點
拚選舉 菊總部幕僚9月確定
日韓合併條約百年 日相擬道歉
奶粉疑導致早熟 廣州醫院停用
防骨牌效應 陳唐山將勸許添財
楊秋興挺ECFA 綠：為選舉
奈米藥加超音波 腦瘤治療利器
陸生現身說法 肯定台開放學習
農信保基金助農民融資逾3千億
遇跳電 朱立倫要解決市民問題
日扣蘇澳漁船 繳罰金可獲釋
泰調查：酒精增加青少年遭性侵
男子當街被砍 送醫急救
美國基準利率料維持不變
大陸責令核查性早熟奶粉事件
兩岸紡織合作 環保節能商機大
轉轍器頻秀逗 高鐵須提藥方
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台股收盤跌57.75點
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台北股市振盪收黑
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獲利賣壓現 台股破八千
小英：基層團結 選情有信心
8月電子金融期貨雙跌
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消基：公投未果 美牛危機仍在
新流感奪命 父子雙亡
台積電7月合併營收續創新高
國安局少將涉婚外情 遭彈劾
高中分發 師大附中追平北一女
冒用101煙火照 設計師遭訴
棄黃保楊？小刀：低估國民黨
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敗戰紀念日 日閣員不去靖國
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中國檢測聖元奶粉尚無結論
經部：終止條款 國際通例
小英：總統成執政黨頭號打手
廢塑膠回收 年產值45億
防災 高市府建六龜安置中心
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胡錦濤指示甘肅救援工作
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六輕賠償談不攏 居民續抗爭
受賄法官再被爆 特偵傳梁柏薰
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原住民考警察 將增額錄取2%
小英批總統打手 國民黨：失格
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